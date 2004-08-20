Strategy Tester Report
oilfxpro_earlybird
(Build 208)

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2004.07.01 00:00 - 2007.08.03 00:00 (2004.07.01 - 2007.08.03)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExpert_Name="---- oilfxpro_early bird----"; Magic=99999; Slippage=6; Main_Parameters=" Trade Volume & Trade Method"; Data=" Input Data "; StartTime=5; MinuteforOpen=5; FridayTrade=1; InitialStop=40; TakeProfit=110; PendOrdGap=25; DaysBack=3; MM_Parameters=" MoneyManagement"; Lots=0.1; Auto_Lots=false; Risk=10; MIN_lots=0.1; MAX_lots=100; Trail="Price Trail"; BreakEvenTrail=true; AutoTrail=true; BreakEvenLevel=60; LockInPips=60; AutoTrailStop=60;
Bars in test19346Ticks modelled4790079Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit1778.74Gross profit6371.84Gross loss-4593.10
Profit factor1.39Expected payoff8.31
Absolute drawdown130.24Maximal drawdown504.14 (4.85%)Relative drawdown4.85% (504.14)
Total trades214Short positions (won %)101 (31.68%)Long positions (won %)113 (36.28%)
Profit trades (% of total)73 (34.11%)Loss trades (% of total)141 (65.89%)
Largestprofit trade110.00loss trade-40.71
Averageprofit trade87.29loss trade-32.58
Maximumconsecutive wins (profit in money)4 (346.50)consecutive losses (loss in money)11 (-233.74)
Maximalconsecutive profit (count of wins)346.50 (4)consecutive loss (count of losses)-233.74 (11)
Averageconsecutive wins1consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12004.07.01 05:00buy stop10.101.82721.82321.8382
22004.07.02 05:00expiration10.101.82721.82321.8382
32004.07.02 05:00sell stop20.101.80981.81381.7988
42004.07.05 00:00expiration20.101.80981.81381.7988
52004.07.05 05:00sell stop30.101.82171.82571.8107
62004.07.06 05:01expiration30.101.82171.82571.8107
72004.07.06 05:01sell stop40.101.82301.82701.8120
82004.07.07 05:04expiration40.101.82301.82701.8120
92004.07.07 05:04sell stop50.101.83311.83711.8221
102004.07.08 05:05expiration50.101.83311.83711.8221
112004.07.08 05:05sell stop60.101.83061.83461.8196
122004.07.09 05:05expiration60.101.83061.83461.8196
132004.07.09 05:05sell stop70.101.84311.84711.8321
142004.07.12 00:00expiration70.101.84311.84711.8321
152004.07.12 05:00sell stop80.101.85741.86141.8464
162004.07.12 05:34sell80.101.85741.86141.8464
172004.07.12 08:51s/l80.101.86141.86141.8464-40.009960.00
182004.07.13 05:00sell stop90.101.85231.85631.8413
192004.07.13 08:02sell90.101.85231.85631.8413
202004.07.13 08:27s/l90.101.85631.85631.8413-40.009920.00
212004.07.14 05:00buy stop100.101.85671.85271.8677
222004.07.14 05:06buy100.101.85671.85271.8677
232004.07.15 05:52s/l100.101.85271.85271.8677-40.249879.76
242004.07.16 05:00buy stop110.101.85451.85051.8655
252004.07.16 10:58buy110.101.85451.85051.8655
262004.07.16 14:58t/p110.101.86551.85051.8655110.009989.76
272004.07.19 05:00sell stop120.101.85901.86301.8480
282004.07.20 05:01expiration120.101.85901.86301.8480
292004.07.20 05:01sell stop130.101.85521.85921.8442
302004.07.20 13:04sell130.101.85521.85921.8442
312004.07.20 16:00modify130.101.85521.85731.8442
322004.07.21 02:00modify130.101.85521.85641.8442
332004.07.21 05:00modify130.101.85521.85591.8442
342004.07.21 11:59t/p130.101.84421.85591.8442109.2910099.05
352004.07.22 05:00buy stop140.101.86561.86161.8766
362004.07.23 05:00expiration140.101.86561.86161.8766
372004.07.23 05:00buy stop150.101.84951.84551.8605
382004.07.26 00:00expiration150.101.84951.84551.8605
392004.07.26 05:00buy stop160.101.83931.83531.8503
402004.07.26 09:35buy160.101.83931.83531.8503
412004.07.26 21:00modify160.101.83931.83541.8503
422004.07.27 04:00modify160.101.83931.83711.8503
432004.07.27 12:00modify160.101.83931.83811.8503
442004.07.27 14:32s/l160.101.83811.83811.8503-12.0810086.97
452004.07.28 05:00buy stop170.101.82891.82491.8399
462004.07.29 05:01expiration170.101.82891.82491.8399
472004.07.29 05:01buy stop180.101.83871.83471.8497
482004.07.30 05:01expiration180.101.83871.83471.8497
492004.07.30 05:01buy stop190.101.81901.81501.8300
502004.07.30 14:30buy190.101.81901.81501.8300
512004.07.30 15:00modify190.101.81901.81531.8300
522004.07.30 16:00modify190.101.81901.81681.8300
532004.07.30 16:01s/l190.101.81681.81681.8300-22.0010064.97
542004.08.03 05:00sell stop200.101.81961.82361.8086
552004.08.03 09:55sell200.101.81961.82361.8086
562004.08.03 15:31s/l200.101.82361.82361.8086-40.0010024.97
572004.08.09 05:00sell stop210.101.82811.83211.8171
582004.08.10 05:00expiration210.101.82811.83211.8171
592004.08.10 05:00sell stop220.101.82591.82991.8149
602004.08.10 21:12sell220.101.82591.82991.8149
612004.08.11 09:00s/l220.101.82991.82991.8149-40.719984.26
622004.08.12 05:00buy stop230.101.83791.83391.8489
632004.08.13 05:01expiration230.101.83791.83391.8489
642004.08.13 05:01buy stop240.101.82341.81941.8344
652004.08.13 14:06buy240.101.82341.81941.8344
662004.08.13 14:48t/p240.101.83441.81941.8344110.0010094.26
672004.08.16 05:00sell stop250.101.83271.83671.8217
682004.08.17 05:01expiration250.101.83271.83671.8217
692004.08.17 05:01sell stop260.101.82511.82911.8141
702004.08.18 05:01expiration260.101.82511.82911.8141
712004.08.18 05:01buy stop270.101.84041.83641.8514
722004.08.19 05:01expiration270.101.84041.83641.8514
732004.08.19 05:01buy stop280.101.83751.83351.8485
742004.08.20 05:01expiration280.101.83751.83351.8485
752004.08.20 05:01sell stop290.101.82941.83341.8184
762004.08.20 11:31sell290.101.82941.83341.8184
772004.08.20 13:00modify290.101.82941.83171.8184
782004.08.20 14:00modify290.101.82941.82341.8184
792004.08.20 14:00modify290.101.82941.82881.8184
802004.08.20 16:00modify290.101.82941.82701.8184
812004.08.20 19:00modify290.101.82941.82571.8184
822004.08.20 20:53t/p290.101.81841.82571.8184110.0010204.26
832004.08.23 05:00buy stop300.101.82091.81691.8319
842004.08.24 05:00expiration300.101.82091.81691.8319
852004.08.24 05:00buy stop310.101.82901.82501.8400
862004.08.25 05:00expiration310.101.82901.82501.8400
872004.08.25 05:00buy stop320.101.81721.81321.8282
882004.08.26 08:00expiration320.101.81721.81321.8282
892004.08.27 05:00sell stop330.101.79481.79881.7838
902004.08.27 15:58sell330.101.79481.79881.7838
912004.08.27 18:00modify330.101.79481.79841.7838
922004.08.27 19:00modify330.101.79481.79701.7838
932004.08.27 21:00modify330.101.79481.79551.7838
942004.08.30 07:00modify330.101.79481.78881.7838
952004.08.30 07:00modify330.101.79481.79241.7838
962004.08.30 14:23s/l330.101.79241.79241.783823.2910227.55
972004.09.01 05:00sell stop340.101.79281.79681.7818
982004.09.01 10:31sell340.101.79281.79681.7818
992004.09.01 11:05s/l340.101.79681.79681.7818-40.0010187.55
1002004.09.03 05:00buy stop350.101.79951.79551.8105
1012004.09.06 00:00expiration350.101.79951.79551.8105
1022004.09.06 05:00buy stop360.101.79081.78681.8018
1032004.09.07 05:01expiration360.101.79081.78681.8018
1042004.09.07 05:01buy stop370.101.78581.78181.7968
1052004.09.08 05:02expiration370.101.78581.78181.7968
1062004.09.09 05:00sell stop380.101.78241.78641.7714
1072004.09.09 13:26sell380.101.78241.78641.7714
1082004.09.09 17:56s/l380.101.78641.78641.7714-40.0010147.55
1092004.09.10 05:00sell stop390.101.77591.77991.7649
1102004.09.13 00:00expiration390.101.77591.77991.7649
1112004.09.13 05:00sell stop400.101.78871.79271.7777
1122004.09.14 05:00expiration400.101.78871.79271.7777
1132004.09.14 05:00sell stop410.101.79121.79521.7802
1142004.09.15 05:00expiration410.101.79121.79521.7802
1152004.09.16 05:00buy stop420.101.79421.79021.8052
1162004.09.16 18:00buy420.101.79421.79021.8052
1172004.09.17 16:52s/l420.101.79021.79021.8052-40.0810107.47
1182004.09.20 05:00sell stop430.101.77881.78281.7678
1192004.09.21 05:00expiration430.101.77881.78281.7678
1202004.09.21 05:00buy stop440.101.79011.78611.8011
1212004.09.21 11:32buy440.101.79011.78611.8011
1222004.09.21 13:00modify440.101.79011.78821.8011
1232004.09.21 18:00modify440.101.79011.78841.8011
1242004.09.21 19:00modify440.101.79011.78891.8011
1252004.09.21 20:25t/p440.101.80111.78891.8011110.0010217.47
1262004.09.22 05:00sell stop450.101.79551.79951.7845
1272004.09.22 10:29sell450.101.79551.79951.7845
1282004.09.22 11:00modify450.101.79551.79861.7845
1292004.09.22 13:00modify450.101.79551.78951.7845
1302004.09.22 13:00modify450.101.79551.79521.7845
1312004.09.22 17:32s/l450.101.79521.79521.78453.0010220.47
1322004.09.23 05:00sell stop460.101.78831.79231.7773
1332004.09.24 05:00expiration460.101.78831.79231.7773
1342004.09.27 05:00sell stop470.101.79521.79921.7842
1352004.09.28 05:01expiration470.101.79521.79921.7842
1362004.09.28 05:01sell stop480.101.79871.80271.7877
1372004.09.29 05:01expiration480.101.79871.80271.7877
1382004.09.29 05:01sell stop490.101.80801.81201.7970
1392004.09.29 10:45sell490.101.80801.81201.7970
1402004.09.29 16:00modify490.101.80801.80851.7970
1412004.09.29 17:00modify490.101.80801.80201.7970
1422004.09.29 17:00modify490.101.80801.80621.7970
1432004.09.29 17:26t/p490.101.79701.80621.7970110.0010330.47
1442004.09.30 05:00buy stop500.101.80681.80281.8178
1452004.09.30 13:50buy500.101.80681.80281.8178
1462004.09.30 18:00modify500.101.80681.80351.8178
1472004.09.30 19:00modify500.101.80681.80561.8178
1482004.09.30 21:00modify500.101.80681.80601.8178
1492004.10.01 01:00modify500.101.80681.80651.8178
1502004.10.01 02:00modify500.101.80681.80661.8178
1512004.10.01 10:16s/l500.101.80661.80661.8178-2.0810328.39
1522004.10.04 05:00buy stop510.101.79721.79321.8082
1532004.10.05 05:00expiration510.101.79721.79321.8082
1542004.10.05 05:00buy stop520.101.80921.80521.8202
1552004.10.06 05:00expiration520.101.80921.80521.8202
1562004.10.06 05:00buy stop530.101.79581.79181.8068
1572004.10.07 05:00expiration530.101.79581.79181.8068
1582004.10.07 05:00buy stop540.101.78131.77731.7923
1592004.10.07 05:06buy540.101.78131.77731.7923
1602004.10.07 10:24s/l540.101.77731.77731.7923-40.0010288.39
1612004.10.11 05:00sell stop550.101.78201.78601.7710
1622004.10.12 05:00expiration550.101.78201.78601.7710
1632004.10.12 05:00sell stop560.101.78491.78891.7739
1642004.10.12 11:08sell560.101.78491.78891.7739
1652004.10.12 19:32s/l560.101.78891.78891.7739-40.0010248.39
1662004.10.14 05:00buy stop570.101.79511.79111.8061
1672004.10.14 06:28buy570.101.79511.79111.8061
1682004.10.14 09:00modify570.101.79511.79201.8061
1692004.10.14 10:00modify570.101.79511.79311.8061
1702004.10.14 11:00modify570.101.79511.79461.8061
1712004.10.14 16:30s/l570.101.79461.79461.8061-5.0010243.39
1722004.10.15 05:00sell stop580.101.79381.79781.7828
1732004.10.18 00:00expiration580.101.79381.79781.7828
1742004.10.18 05:00sell stop590.101.79581.79981.7848
1752004.10.18 18:16sell590.101.79581.79981.7848
1762004.10.18 20:35s/l590.101.79981.79981.7848-40.0010203.39
1772004.10.21 05:00sell stop600.101.80031.80431.7893
1782004.10.22 05:00expiration600.101.80031.80431.7893
1792004.10.22 05:00sell stop610.101.80621.81021.7952
1802004.10.25 00:00expiration610.101.80621.81021.7952
1812004.10.25 05:00sell stop620.101.81941.82341.8084
1822004.10.26 05:00expiration620.101.81941.82341.8084
1832004.10.26 05:00sell stop630.101.82971.83371.8187
1842004.10.27 05:02expiration630.101.82971.83371.8187
1852004.10.27 05:02sell stop640.101.83031.83431.8193
1862004.10.27 17:22sell640.101.83031.83431.8193
1872004.10.27 23:00modify640.101.83031.83421.8193
1882004.10.28 00:00modify640.101.83031.83251.8193
1892004.10.28 06:00s/l640.101.83251.83251.8193-24.1310179.26
1902004.11.01 05:00sell stop650.101.82871.83271.8177
1912004.11.02 05:00expiration650.101.82871.83271.8177
1922004.11.04 05:00sell stop660.101.83581.83981.8248
1932004.11.05 05:03expiration660.101.83581.83981.8248
1942004.11.05 05:03sell stop670.101.84381.84781.8328
1952004.11.05 08:52sell670.101.84381.84781.8328
1962004.11.05 11:00modify670.101.84381.84701.8328
1972004.11.05 14:30t/p670.101.83281.84701.8328110.0010289.26
1982004.11.08 05:00sell stop680.101.85121.85521.8402
1992004.11.09 02:27sell680.101.85121.85521.8402
2002004.11.09 02:57s/l680.101.85521.85521.8402-40.0010249.26
2012004.11.09 05:00sell stop690.101.84661.85061.8356
2022004.11.10 05:17expiration690.101.84661.85061.8356
2032004.11.11 05:00buy stop700.101.85331.84931.8643
2042004.11.12 05:01expiration700.101.85331.84931.8643
2052004.11.12 05:01buy stop710.101.85381.84981.8648
2062004.11.12 17:44buy710.101.85381.84981.8648
2072004.11.12 19:00modify710.101.85381.85111.8648
2082004.11.12 20:00modify710.101.85381.85171.8648
2092004.11.12 21:00modify710.101.85381.85191.8648
2102004.11.15 11:49s/l710.101.85191.85191.8648-19.0810230.18
2112004.11.16 05:00sell stop720.101.84511.84911.8341
2122004.11.17 05:00expiration720.101.84511.84911.8341
2132004.11.17 05:00buy stop730.101.85341.84941.8644
2142004.11.17 05:53buy730.101.85341.84941.8644
2152004.11.17 09:00modify730.101.85341.84961.8644
2162004.11.17 10:00modify730.101.85341.85101.8644
2172004.11.17 11:00modify730.101.85341.85111.8644
2182004.11.17 12:00modify730.101.85341.85941.8644
2192004.11.17 12:00modify730.101.85341.85451.8644
2202004.11.17 16:42s/l730.101.85451.85451.864411.0010241.18
2212004.11.18 05:00sell stop740.101.85051.85451.8395
2222004.11.18 15:37sell740.101.85051.85451.8395
2232004.11.19 00:00modify740.101.85051.85391.8395
2242004.11.19 09:52s/l740.101.85391.85391.8395-34.7110206.47
2252004.11.23 05:00sell stop750.101.85001.85401.8390
2262004.11.24 05:00expiration750.101.85001.85401.8390
2272004.11.24 05:00sell stop760.101.85981.86381.8488
2282004.11.25 05:00expiration760.101.85981.86381.8488
2292004.11.25 05:00sell stop770.101.86251.86651.8515
2302004.11.26 05:01expiration770.101.86251.86651.8515
2312004.11.26 05:01sell stop780.101.87081.87481.8598
2322004.11.29 00:00expiration780.101.87081.87481.8598
2332004.11.29 05:00sell stop790.101.88441.88841.8734
2342004.11.30 05:00expiration790.101.88441.88841.8734
2352004.11.30 05:00buy stop800.101.89051.88651.9015
2362004.11.30 05:13buy800.101.89051.88651.9015
2372004.11.30 11:00modify800.101.89051.88861.9015
2382004.11.30 11:46t/p800.101.90151.88861.9015110.0010316.47
2392004.12.01 05:00sell stop810.101.89631.90031.8853
2402004.12.02 05:00expiration810.101.89631.90031.8853
2412004.12.02 05:00sell stop820.101.89581.89981.8848
2422004.12.03 05:00expiration820.101.89581.89981.8848
2432004.12.03 05:00sell stop830.101.91151.91551.9005
2442004.12.06 00:00expiration830.101.91151.91551.9005
2452004.12.06 05:00sell stop840.101.93621.94021.9252
2462004.12.07 00:09sell840.101.93621.94021.9252
2472004.12.07 04:09s/l840.101.94021.94021.9252-40.0010276.47
2482004.12.07 05:00sell stop850.101.92621.93021.9152
2492004.12.08 05:01expiration850.101.92621.93021.9152
2502004.12.09 05:00buy stop860.101.93581.93181.9468
2512004.12.10 05:00expiration860.101.93581.93181.9468
2522004.12.10 05:00buy stop870.101.94231.93831.9533
2532004.12.13 00:00expiration870.101.94231.93831.9533
2542004.12.13 05:00buy stop880.101.93571.93171.9467
2552004.12.14 05:00expiration880.101.93571.93171.9467
2562004.12.14 05:00buy stop890.101.92271.91871.9337
2572004.12.14 07:53buy890.101.92271.91871.9337
2582004.12.14 11:00modify890.101.92271.91971.9337
2592004.12.14 13:00modify890.101.92271.92081.9337
2602004.12.14 18:01s/l890.101.92081.92081.9337-19.0010257.47
2612004.12.15 05:00sell stop900.101.91701.92101.9060
2622004.12.16 05:04expiration900.101.91701.92101.9060
2632004.12.16 05:04sell stop910.101.92691.93091.9159
2642004.12.16 19:45sell910.101.92691.93091.9159
2652004.12.16 20:29s/l910.101.93091.93091.9159-40.0010217.47
2662004.12.17 05:00sell stop920.101.92921.93321.9182
2672004.12.17 14:39sell920.101.92921.93321.9182
2682004.12.17 15:00s/l920.101.93321.93321.9182-40.0010177.47
2692004.12.21 05:00sell stop930.101.93491.93891.9239
2702004.12.21 10:21sell930.101.93491.93891.9239
2712004.12.21 16:00modify930.101.93491.93531.9239
2722004.12.21 17:00modify930.101.93491.92891.9239
2732004.12.21 17:00modify930.101.93491.93221.9239
2742004.12.21 18:00modify930.101.93491.93191.9239
2752004.12.22 11:00modify930.101.93491.93181.9239
2762004.12.22 11:26t/p930.101.92391.93181.9239109.2910286.76
2772004.12.23 05:00buy stop940.101.94421.94021.9552
2782004.12.24 05:00expiration940.101.94421.94021.9552
2792004.12.24 05:00buy stop950.101.92521.92121.9362
2802004.12.24 09:44buy950.101.92521.92121.9362
2812004.12.24 12:00modify950.101.92521.92171.9362
2822004.12.24 18:54s/l950.101.92171.92171.9362-35.0010251.76
2832004.12.27 05:00sell stop960.101.91851.92251.9075
2842004.12.28 05:03expiration960.101.91851.92251.9075
2852004.12.28 05:03sell stop970.101.92551.92951.9145
2862004.12.29 01:16sell970.101.92551.92951.9145
2872004.12.29 05:40s/l970.101.92951.92951.9145-40.0010211.76
2882004.12.30 05:00buy stop980.101.93071.92671.9417
2892004.12.31 05:05expiration980.101.93071.92671.9417
2902005.01.03 05:00buy stop990.101.91531.91131.9263
2912005.01.03 10:28buy990.101.91531.91131.9263
2922005.01.03 11:04s/l990.101.91131.91131.9263-40.0010171.76
2932005.01.04 05:00buy stop1000.101.92181.91781.9328
2942005.01.05 05:00expiration1000.101.92181.91781.9328
2952005.01.05 05:00buy stop1010.101.91261.90861.9236
2962005.01.06 05:00expiration1010.101.91261.90861.9236
2972005.01.06 05:00buy stop1020.101.90271.89871.9137
2982005.01.07 05:00expiration1020.101.90271.89871.9137
2992005.01.07 05:00buy stop1030.101.87941.87541.8904
3002005.01.07 06:12buy1030.101.87941.87541.8904
3012005.01.07 08:31s/l1030.101.87541.87541.8904-40.0010131.76
3022005.01.10 05:00buy stop1040.101.88191.87791.8929
3032005.01.11 05:00expiration1040.101.88191.87791.8929
3042005.01.11 05:00sell stop1050.101.87891.88291.8679
3052005.01.11 07:54sell1050.101.87891.88291.8679
3062005.01.11 10:00modify1050.101.87891.88251.8679
3072005.01.12 04:00modify1050.101.87891.88241.8679
3082005.01.12 10:00modify1050.101.87891.87291.8679
3092005.01.12 10:00modify1050.101.87891.87731.8679
3102005.01.12 13:03s/l1050.101.87731.87731.867915.2910147.05
3112005.01.13 05:00sell stop1060.101.87971.88371.8687
3122005.01.13 14:30sell1060.101.87971.88371.8687
3132005.01.13 14:45s/l1060.101.88371.88371.8687-40.0010107.05
3142005.01.14 05:00buy stop1070.101.87591.87191.8869
3152005.01.17 00:00expiration1070.101.87591.87191.8869
3162005.01.17 05:00buy stop1080.101.88741.88341.8984
3172005.01.18 05:04expiration1080.101.88741.88341.8984
3182005.01.18 05:04buy stop1090.101.87861.87461.8896
3192005.01.19 05:05expiration1090.101.87861.87461.8896
3202005.01.19 05:05buy stop1100.101.86791.86391.8789
3212005.01.19 07:22buy1100.101.86791.86391.8789
3222005.01.19 07:59s/l1100.101.86391.86391.8789-40.0010067.05
3232005.01.20 05:00sell stop1110.101.86021.86421.8492
3242005.01.21 05:01expiration1110.101.86021.86421.8492
3252005.01.21 05:01sell stop1120.101.86761.87161.8566
3262005.01.21 08:14sell1120.101.86761.87161.8566
3272005.01.21 08:30s/l1120.101.87161.87161.8566-40.0010027.05
3282005.01.24 05:00sell stop1130.101.87261.87661.8616
3292005.01.25 05:07expiration1130.101.87261.87661.8616
3302005.01.26 05:00buy stop1140.101.87451.87051.8855
3312005.01.26 10:32buy1140.101.87451.87051.8855
3322005.01.26 12:00modify1140.101.87451.87071.8855
3332005.01.26 13:00modify1140.101.87451.87301.8855
3342005.01.26 15:00modify1140.101.87451.87471.8855
3352005.01.26 17:00modify1140.101.87451.87531.8855
3362005.01.26 18:00modify1140.101.87451.87621.8855
3372005.01.26 19:00modify1140.101.87451.87761.8855
3382005.01.27 08:50t/p1140.101.88551.87761.8855109.7610136.81
3392005.01.28 05:00sell stop1150.101.86661.87061.8556
3402005.01.31 00:00expiration1150.101.86661.87061.8556
3412005.02.01 05:00buy stop1160.101.88661.88261.8976
3422005.02.01 06:52buy1160.101.88661.88261.8976
3432005.02.01 08:20s/l1160.101.88261.88261.8976-40.0010096.81
3442005.02.02 05:00buy stop1170.101.88541.88141.8964
3452005.02.02 06:52buy1170.101.88541.88141.8964
3462005.02.02 15:00modify1170.101.88541.88161.8964
3472005.02.03 12:00modify1170.101.88541.88421.8964
3482005.02.03 14:05s/l1170.101.88421.88421.8964-12.2410084.57
3492005.02.07 05:00buy stop1180.101.88381.87981.8948
3502005.02.08 05:00expiration1180.101.88381.87981.8948
3512005.02.08 05:00buy stop1190.101.87921.87521.8902
3522005.02.09 05:03expiration1190.101.87921.87521.8902
3532005.02.09 05:03buy stop1200.101.87311.86911.8841
3542005.02.10 05:03expiration1200.101.87311.86911.8841
3552005.02.10 05:03sell stop1210.101.85811.86211.8471
3562005.02.10 13:31sell1210.101.85811.86211.8471
3572005.02.10 15:48s/l1210.101.86211.86211.8471-40.0010044.57
3582005.02.11 05:00sell stop1220.101.85611.86011.8451
3592005.02.14 00:00expiration1220.101.85611.86011.8451
3602005.02.14 05:00sell stop1230.101.86111.86511.8501
3612005.02.15 05:00expiration1230.101.86111.86511.8501
3622005.02.15 05:00sell stop1240.101.87101.87501.8600
3632005.02.16 05:03expiration1240.101.87101.87501.8600
3642005.02.16 05:03sell stop1250.101.87081.87481.8598
3652005.02.17 05:11expiration1250.101.87081.87481.8598
3662005.02.21 05:00sell stop1260.101.88661.89061.8756
3672005.02.22 05:00expiration1260.101.88661.89061.8756
3682005.02.22 05:00sell stop1270.101.89731.90131.8863
3692005.02.23 05:01expiration1270.101.89731.90131.8863
3702005.02.23 05:01sell stop1280.101.89661.90061.8856
3712005.02.24 05:01expiration1280.101.89661.90061.8856
3722005.02.24 05:01sell stop1290.101.89851.90251.8875
3732005.02.25 05:01expiration1290.101.89851.90251.8875
3742005.02.28 05:00sell stop1300.101.90971.91371.8987
3752005.03.01 05:00expiration1300.101.90971.91371.8987
3762005.03.01 05:00sell stop1310.101.91121.91521.9002
3772005.03.02 05:00expiration1310.101.91121.91521.9002
3782005.03.03 05:00buy stop1320.101.91761.91361.9286
3792005.03.04 05:00expiration1320.101.91761.91361.9286
3802005.03.04 05:00buy stop1330.101.91791.91391.9289
3812005.03.04 15:25buy1330.101.91791.91391.9289
3822005.03.04 16:00modify1330.101.91791.91451.9289
3832005.03.04 17:00modify1330.101.91791.92391.9289
3842005.03.04 17:00modify1330.101.91791.91951.9289
3852005.03.07 08:26s/l1330.101.91951.91951.928915.9210060.49
3862005.03.08 05:00sell stop1340.101.90911.91311.8981
3872005.03.09 05:01expiration1340.101.90911.91311.8981
3882005.03.09 05:01sell stop1350.101.92501.92901.9140
3892005.03.09 11:08sell1350.101.92501.92901.9140
3902005.03.09 15:00modify1350.101.92501.92871.9140
3912005.03.09 16:00modify1350.101.92501.92861.9140
3922005.03.09 17:00modify1350.101.92501.92721.9140
3932005.03.09 18:35s/l1350.101.92721.92721.9140-22.0010038.49
3942005.03.10 05:00sell stop1360.101.91751.92151.9065
3952005.03.11 05:00expiration1360.101.91751.92151.9065
3962005.03.11 05:00buy stop1370.101.92701.92301.9380
3972005.03.11 14:35buy1370.101.92701.92301.9380
3982005.03.11 14:57s/l1370.101.92301.92301.9380-40.009998.49
3992005.03.15 05:00buy stop1380.101.91911.91511.9301
4002005.03.15 11:46buy1380.101.91911.91511.9301
4012005.03.15 14:00modify1380.101.91911.91541.9301
4022005.03.15 15:00modify1380.101.91911.91771.9301
4032005.03.15 15:35s/l1380.101.91771.91771.9301-14.009984.49
4042005.03.16 05:00buy stop1390.101.92381.91981.9348
4052005.03.16 11:39buy1390.101.92381.91981.9348
4062005.03.16 15:00modify1390.101.92381.92101.9348
4072005.03.16 16:00modify1390.101.92381.92141.9348
4082005.03.16 17:00modify1390.101.92381.92221.9348
4092005.03.17 06:07s/l1390.101.92221.92221.9348-16.249968.25
4102005.03.18 05:00sell stop1400.101.91491.91891.9039
4112005.03.18 09:56sell1400.101.91491.91891.9039
4122005.03.18 17:47s/l1400.101.91891.91891.9039-40.009928.25
4132005.03.21 05:00buy stop1410.101.92531.92131.9363
4142005.03.22 05:00expiration1410.101.92531.92131.9363
4152005.03.22 05:00buy stop1420.101.92231.91831.9333
4162005.03.23 05:05expiration1420.101.92231.91831.9333
4172005.03.23 05:05buy stop1430.101.91931.91531.9303
4182005.03.24 05:06expiration1430.101.91931.91531.9303
4192005.03.25 05:00buy stop1440.101.88321.87921.8942
4202005.03.28 00:00expiration1440.101.88321.87921.8942
4212005.03.28 05:00buy stop1450.101.86651.86251.8775
4222005.03.28 16:38buy1450.101.86651.86251.8775
4232005.03.29 06:00modify1450.101.86651.86291.8775
4242005.03.29 09:00modify1450.101.86651.86581.8775
4252005.03.29 11:00modify1450.101.86651.87251.8775
4262005.03.29 11:00modify1450.101.86651.86741.8775
4272005.03.29 13:00modify1450.101.86651.86821.8775
4282005.03.29 18:00modify1450.101.86651.86941.8775
4292005.03.30 04:00modify1450.101.86651.87031.8775
4302005.03.30 04:18t/p1450.101.87751.87031.8775109.8410038.09
4312005.03.30 05:00sell stop1460.101.87271.87671.8617
4322005.03.31 05:00expiration1460.101.87271.87671.8617
4332005.03.31 05:00sell stop1470.101.86911.87311.8581
4342005.04.01 05:00expiration1470.101.86911.87311.8581
4352005.04.01 05:00sell stop1480.101.87641.88041.8654
4362005.04.01 17:27sell1480.101.87641.88041.8654
4372005.04.01 18:38s/l1480.101.88041.88041.8654-40.009998.09
4382005.04.05 05:00buy stop1490.101.88781.88381.8988
4392005.04.06 05:00expiration1490.101.88781.88381.8988
4402005.04.07 05:00sell stop1500.101.87861.88261.8676
4412005.04.07 10:39sell1500.101.87861.88261.8676
4422005.04.07 20:00modify1500.101.87861.87261.8676
4432005.04.07 20:00modify1500.101.87861.87811.8676
4442005.04.07 21:00modify1500.101.87861.87521.8676
4452005.04.08 02:00modify1500.101.87861.87491.8676
4462005.04.08 02:52t/p1500.101.86761.87491.8676109.2910107.38
4472005.04.08 05:00buy stop1510.101.87701.87301.8880
4482005.04.08 17:17buy1510.101.87701.87301.8880
4492005.04.08 18:00modify1510.101.87701.87651.8880
4502005.04.08 21:00modify1510.101.87701.88301.8880
4512005.04.08 21:00modify1510.101.87701.87831.8880
4522005.04.08 22:00modify1510.101.87701.87901.8880
4532005.04.11 10:00modify1510.101.87701.88091.8880
4542005.04.11 10:01t/p1510.101.88801.88091.8880109.9210217.30
4552005.04.12 05:00sell stop1520.101.87291.87691.8619
4562005.04.13 05:00expiration1520.101.87291.87691.8619
4572005.04.13 05:00sell stop1530.101.88791.89191.8769
4582005.04.13 14:55sell1530.101.88791.89191.8769
4592005.04.13 16:17s/l1530.101.89191.89191.8769-40.0010177.30
4602005.04.15 05:00buy stop1540.101.88911.88511.9001
4612005.04.15 14:31buy1540.101.88911.88511.9001
4622005.04.15 15:00s/l1540.101.88511.88511.9001-40.0010137.30
4632005.04.18 05:00buy stop1550.101.89191.88791.9029
4642005.04.18 08:41buy1550.101.89191.88791.9029
4652005.04.18 10:00modify1550.101.89191.88981.9029
4662005.04.18 11:00modify1550.101.89191.89791.9029
4672005.04.18 11:00modify1550.101.89191.89361.9029
4682005.04.18 12:00modify1550.101.89191.89401.9029
4692005.04.18 16:52t/p1550.101.90291.89401.9029110.0010247.30
4702005.04.19 05:00sell stop1560.101.88231.88631.8713
4712005.04.20 05:00expiration1560.101.88231.88631.8713
4722005.04.20 05:00sell stop1570.101.89481.89881.8838
4732005.04.21 05:01expiration1570.101.89481.89881.8838
4742005.04.21 05:01sell stop1580.101.90661.91061.8956
4752005.04.21 13:46sell1580.101.90661.91061.8956
4762005.04.21 16:15s/l1580.101.91061.91061.8956-40.0010207.30
4772005.04.22 05:00buy stop1590.101.91411.91011.9251
4782005.04.22 10:17buy1590.101.91411.91011.9251
4792005.04.22 10:56s/l1590.101.91011.91011.9251-40.0010167.30
4802005.04.25 05:00buy stop1600.101.91711.91311.9281
4812005.04.26 05:01expiration1600.101.91711.91311.9281
4822005.04.26 05:01sell stop1610.101.90971.91371.8987
4832005.04.26 08:44sell1610.101.90971.91371.8987
4842005.04.26 10:00modify1610.101.90971.91121.8987
4852005.04.26 17:00modify1610.101.90971.90971.8987
4862005.04.27 08:00modify1610.101.90971.90951.8987
4872005.04.27 09:00modify1610.101.90971.90531.8987
4882005.04.27 14:34s/l1610.101.90531.90531.898743.2910210.59
4892005.04.28 05:00buy stop1620.101.90851.90451.9195
4902005.04.28 14:35buy1620.101.90851.90451.9195
4912005.04.28 15:05s/l1620.101.90451.90451.9195-40.0010170.59
4922005.04.29 05:00sell stop1630.101.90801.91201.8970
4932005.04.29 19:28sell1630.101.90801.91201.8970
4942005.05.02 02:00modify1630.101.90801.91041.8970
4952005.05.02 09:00modify1630.101.90801.90931.8970
4962005.05.02 14:00modify1630.101.90801.90911.8970
4972005.05.02 15:00modify1630.101.90801.90201.8970
4982005.05.02 15:00modify1630.101.90801.90551.8970
4992005.05.02 16:00modify1630.101.90801.90441.8970
5002005.05.02 16:03t/p1630.101.89701.90441.8970109.2910279.88
5012005.05.03 05:00buy stop1640.101.90471.90071.9157
5022005.05.04 05:00expiration1640.101.90471.90071.9157
5032005.05.04 05:00buy stop1650.101.90601.90201.9170
5042005.05.05 05:05expiration1650.101.90601.90201.9170
5052005.05.05 05:05sell stop1660.101.89731.90131.8863
5062005.05.06 05:06expiration1660.101.89731.90131.8863
5072005.05.09 05:00buy stop1670.101.90011.89611.9111
5082005.05.10 05:00expiration1670.101.90011.89611.9111
5092005.05.10 05:00buy stop1680.101.90031.89631.9113
5102005.05.11 05:00expiration1680.101.90031.89631.9113
5112005.05.11 05:00buy stop1690.101.88791.88391.8989
5122005.05.11 10:22buy1690.101.88791.88391.8989
5132005.05.11 12:45s/l1690.101.88391.88391.8989-40.0010239.88
5142005.05.12 05:00buy stop1700.101.88281.87881.8938
5152005.05.13 05:01expiration1700.101.88281.87881.8938
5162005.05.13 05:01buy stop1710.101.87991.87591.8909
5172005.05.16 00:00expiration1710.101.87991.87591.8909
5182005.05.16 05:00buy stop1720.101.86961.86561.8806
5192005.05.17 05:00expiration1720.101.86961.86561.8806
5202005.05.17 05:00buy stop1730.101.86141.85741.8724
5212005.05.18 05:00expiration1730.101.86141.85741.8724
5222005.05.18 05:00buy stop1740.101.84791.84391.8589
5232005.05.19 05:00expiration1740.101.84791.84391.8589
5242005.05.19 05:00sell stop1750.101.84011.84411.8291
5252005.05.19 06:38sell1750.101.84011.84411.8291
5262005.05.19 15:00modify1750.101.84011.84261.8291
5272005.05.19 17:00modify1750.101.84011.84221.8291
5282005.05.19 20:00modify1750.101.84011.84151.8291
5292005.05.19 22:00modify1750.101.84011.83411.8291
5302005.05.19 22:00modify1750.101.84011.83971.8291
5312005.05.20 15:00modify1750.101.84011.83651.8291
5322005.05.20 15:02t/p1750.101.82911.83651.8291109.2910349.17
5332005.05.23 05:00buy stop1760.101.83631.83231.8473
5342005.05.24 05:12expiration1760.101.83631.83231.8473
5352005.05.25 05:00sell stop1770.101.82941.83341.8184
5362005.05.25 07:41sell1770.101.82941.83341.8184
5372005.05.25 10:00modify1770.101.82941.83311.8184
5382005.05.25 11:00modify1770.101.82941.83271.8184
5392005.05.25 15:59s/l1770.101.83271.83271.8184-33.0010316.17
5402005.05.27 05:00buy stop1780.101.82511.82111.8361
5412005.05.27 09:52buy1780.101.82511.82111.8361
5422005.05.27 12:06s/l1780.101.82111.82111.8361-40.0010276.17
5432005.05.30 05:00buy stop1790.101.82871.82471.8397
5442005.05.31 05:00expiration1790.101.82871.82471.8397
5452005.05.31 05:00buy stop1800.101.81801.81401.8290
5462005.05.31 09:39buy1800.101.81801.81401.8290
5472005.05.31 15:00modify1800.101.81801.81571.8290
5482005.05.31 16:00modify1800.101.81801.81751.8290
5492005.05.31 20:20s/l1800.101.81751.81751.8290-5.0010271.17
5502005.06.02 05:00buy stop1810.101.82051.81651.8315
5512005.06.02 10:33buy1810.101.82051.81651.8315
5522005.06.02 11:33s/l1810.101.81651.81651.8315-40.0010231.17
5532005.06.06 05:00sell stop1820.101.81411.81811.8031
5542005.06.07 05:03expiration1820.101.81411.81811.8031
5552005.06.07 05:03sell stop1830.101.81841.82241.8074
5562005.06.08 05:03expiration1830.101.81841.82241.8074
5572005.06.08 05:03sell stop1840.101.81711.82111.8061
5582005.06.09 05:03expiration1840.101.81711.82111.8061
5592005.06.09 05:03sell stop1850.101.82631.83031.8153
5602005.06.09 05:30sell1850.101.82631.83031.8153
5612005.06.09 13:00modify1850.101.82631.82981.8153
5622005.06.09 14:00modify1850.101.82631.82811.8153
5632005.06.09 17:00modify1850.101.82631.82031.8153
5642005.06.09 17:00modify1850.101.82631.82451.8153
5652005.06.10 10:46s/l1850.101.82451.82451.815317.2910248.46
5662005.06.13 05:00buy stop1860.101.82121.81721.8322
5672005.06.14 05:11expiration1860.101.82121.81721.8322
5682005.06.15 05:00buy stop1870.101.80981.80581.8208
5692005.06.15 07:35buy1870.101.80981.80581.8208
5702005.06.15 16:00modify1870.101.80981.81581.8208
5712005.06.15 16:00modify1870.101.80981.81111.8208
5722005.06.15 17:00modify1870.101.80981.81281.8208
5732005.06.15 17:42t/p1870.101.82081.81281.8208110.0010358.46
5742005.06.16 05:00sell stop1880.101.81011.81411.7991
5752005.06.17 05:00expiration1880.101.81011.81411.7991
5762005.06.17 05:00sell stop1890.101.80871.81271.7977
5772005.06.20 00:00expiration1890.101.80871.81271.7977
5782005.06.24 05:00buy stop1900.101.82601.82201.8370
5792005.06.27 00:00expiration1900.101.82601.82201.8370
5802005.06.28 05:00sell stop1910.101.81751.82151.8065
5812005.06.28 15:10sell1910.101.81751.82151.8065
5822005.06.28 23:00modify1910.101.81751.82071.8065
5832005.06.29 10:00modify1910.101.81751.81901.8065
5842005.06.29 13:00modify1910.101.81751.81151.8065
5852005.06.29 13:00modify1910.101.81751.81591.8065
5862005.06.29 14:00modify1910.101.81751.81291.8065
5872005.06.29 14:40t/p1910.101.80651.81291.8065109.2910467.75
5882005.06.30 05:00buy stop1920.101.82661.82261.8376
5892005.07.01 05:00expiration1920.101.82661.82261.8376
5902005.07.01 05:00buy stop1930.101.81421.81021.8252
5912005.07.04 00:00expiration1930.101.81421.81021.8252
5922005.07.04 05:00buy stop1940.101.80411.80011.8151
5932005.07.05 05:00expiration1940.101.80411.80011.8151
5942005.07.05 05:00buy stop1950.101.78791.78391.7989
5952005.07.06 05:00expiration1950.101.78791.78391.7989
5962005.07.06 05:00buy stop1960.101.76481.76081.7758
5972005.07.07 05:00expiration1960.101.76481.76081.7758
5982005.07.07 05:00buy stop1970.101.75551.75151.7665
5992005.07.08 05:00expiration1970.101.75551.75151.7665
6002005.07.08 05:00buy stop1980.101.75381.74981.7648
6012005.07.11 00:00expiration1980.101.75381.74981.7648
6022005.07.11 05:00buy stop1990.101.75001.74601.7610
6032005.07.11 16:42buy1990.101.75001.74601.7610
6042005.07.11 17:00modify1990.101.75001.74911.7610
6052005.07.11 18:00modify1990.101.75001.74991.7610
6062005.07.11 19:00modify1990.101.75001.75601.7610
6072005.07.11 19:00modify1990.101.75001.75051.7610
6082005.07.11 20:00modify1990.101.75001.75181.7610
6092005.07.11 21:00modify1990.101.75001.75201.7610
6102005.07.12 03:43t/p1990.101.76101.75201.7610109.9210577.67
6112005.07.12 05:00sell stop2000.101.74621.75021.7352
6122005.07.13 05:01expiration2000.101.74621.75021.7352
6132005.07.13 05:01sell stop2010.101.74031.74431.7293
6142005.07.14 05:03expiration2010.101.74031.74431.7293
6152005.07.14 05:03sell stop2020.101.75991.76391.7489
6162005.07.14 08:50sell2020.101.75991.76391.7489
6172005.07.14 15:00s/l2020.101.76391.76391.7489-40.0010537.67
6182005.07.15 05:00buy stop2030.101.77531.77131.7863
6192005.07.18 00:00expiration2030.101.77531.77131.7863
6202005.07.18 05:00buy stop2040.101.76081.75681.7718
6212005.07.19 05:00expiration2040.101.76081.75681.7718
6222005.07.19 05:00buy stop2050.101.75401.75001.7650
6232005.07.20 05:00expiration2050.101.75401.75001.7650
6242005.07.20 05:00buy stop2060.101.74931.74531.7603
6252005.07.21 05:00expiration2060.101.74931.74531.7603
6262005.07.21 05:00buy stop2070.101.74541.74141.7564
6272005.07.21 06:41buy2070.101.74541.74141.7564
6282005.07.21 11:00modify2070.101.74541.74171.7564
6292005.07.21 13:24t/p2070.101.75641.74171.7564110.0010647.67
6302005.07.22 05:00sell stop2080.101.74221.74621.7312
6312005.07.22 15:52sell2080.101.74221.74621.7312
6322005.07.22 18:00modify2080.101.74221.74561.7312
6332005.07.22 19:00modify2080.101.74221.74221.7312
6342005.07.25 09:00modify2080.101.74221.74181.7312
6352005.07.25 16:08s/l2080.101.74181.74181.73123.2910650.96
6362005.07.26 05:00buy stop2090.101.75031.74631.7613
6372005.07.27 05:00expiration2090.101.75031.74631.7613
6382005.07.28 05:00buy stop2100.101.74451.74051.7555
6392005.07.28 08:04buy2100.101.74451.74051.7555
6402005.07.28 09:05s/l2100.101.74051.74051.7555-40.0010610.96
6412005.07.29 05:00sell stop2110.101.73991.74391.7289
6422005.08.01 00:00expiration2110.101.73991.74391.7289
6432005.08.01 05:00sell stop2120.101.74561.74961.7346
6442005.08.02 05:02expiration2120.101.74561.74961.7346
6452005.08.02 05:02sell stop2130.101.75781.76181.7468
6462005.08.03 05:02expiration2130.101.75781.76181.7468
6472005.08.03 05:02sell stop2140.101.76011.76411.7491
6482005.08.04 05:02expiration2140.101.76011.76411.7491
6492005.08.04 05:02sell stop2150.101.76931.77331.7583
6502005.08.05 05:02expiration2150.101.76931.77331.7583
6512005.08.05 05:02sell stop2160.101.77381.77781.7628
6522005.08.05 14:36sell2160.101.77381.77781.7628
6532005.08.05 20:35s/l2160.101.77781.77781.7628-40.0010570.96
6542005.08.08 05:00buy stop2170.101.77501.77101.7860
6552005.08.08 05:42buy2170.101.77501.77101.7860
6562005.08.08 10:00modify2170.101.77501.77301.7860
6572005.08.08 10:43t/p2170.101.78601.77301.7860110.0010680.96
6582005.08.09 05:00sell stop2180.101.78301.78701.7720
6592005.08.09 10:27sell2180.101.78301.78701.7720
6602005.08.09 20:21s/l2180.101.78701.78701.7720-40.0010640.96
6612005.08.10 05:00sell stop2190.101.78161.78561.7706
6622005.08.11 05:00expiration2190.101.78161.78561.7706
6632005.08.11 05:00sell stop2200.101.78681.79081.7758
6642005.08.12 05:00expiration2200.101.78681.79081.7758
6652005.08.12 05:00sell stop2210.101.78981.79381.7788
6662005.08.15 00:00expiration2210.101.78981.79381.7788
6672005.08.15 05:00sell stop2220.101.79901.80301.7880
6682005.08.16 05:05expiration2220.101.79901.80301.7880
6692005.08.16 05:05buy stop2230.101.80851.80451.8195
6702005.08.16 07:02buy2230.101.80851.80451.8195
6712005.08.16 10:00modify2230.101.80851.80691.8195
6722005.08.16 13:02s/l2230.101.80691.80691.8195-16.0010624.96
6732005.08.17 05:00buy stop2240.101.81201.80801.8230
6742005.08.18 05:02expiration2240.101.81201.80801.8230
6752005.08.18 05:02buy stop2250.101.80851.80451.8195
6762005.08.18 10:49buy2250.101.80851.80451.8195
6772005.08.18 11:48s/l2250.101.80451.80451.8195-40.0010584.96
6782005.08.19 05:00buy stop2260.101.80751.80351.8185
6792005.08.22 00:00expiration2260.101.80751.80351.8185
6802005.08.22 05:00buy stop2270.101.80351.79951.8145
6812005.08.22 13:54buy2270.101.80351.79951.8145
6822005.08.22 19:30s/l2270.101.79951.79951.8145-40.0010544.96
6832005.08.23 05:00sell stop2280.101.79581.79981.7848
6842005.08.24 04:23sell2280.101.79581.79981.7848
6852005.08.24 07:00modify2280.101.79581.79921.7848
6862005.08.24 10:00modify2280.101.79581.79731.7848
6872005.08.24 14:30s/l2280.101.79731.79731.7848-15.0010529.96
6882005.08.25 05:00sell stop2290.101.80301.80701.7920
6892005.08.25 10:18sell2290.101.80301.80701.7920
6902005.08.25 15:00modify2290.101.80301.80621.7920
6912005.08.26 02:00modify2290.101.80301.80551.7920
6922005.08.26 09:17s/l2290.101.80551.80551.7920-25.7110504.25
6932005.08.29 05:00sell stop2300.101.80281.80681.7918
6942005.08.29 13:06sell2300.101.80281.80681.7918
6952005.08.29 18:00modify2300.101.80281.80561.7918
6962005.08.29 19:00modify2300.101.80281.79681.7918
6972005.08.29 19:00modify2300.101.80281.80221.7918
6982005.08.29 21:00modify2300.101.80281.80191.7918
6992005.08.30 00:00modify2300.101.80281.80171.7918
7002005.08.30 03:00modify2300.101.80281.80141.7918
7012005.08.30 04:00modify2300.101.80281.80091.7918
7022005.08.30 05:00modify2300.101.80281.79961.7918
7032005.08.30 06:00modify2300.101.80281.79951.7918
7042005.08.30 07:00modify2300.101.80281.79921.7918
7052005.08.30 09:04t/p2300.101.79181.79921.7918109.2910613.54
7062005.08.31 05:00buy stop2310.101.79751.79351.8085
7072005.08.31 16:30buy2310.101.79751.79351.8085
7082005.08.31 18:00modify2310.101.79751.79511.8085
7092005.08.31 19:00modify2310.101.79751.79741.8085
7102005.08.31 23:00modify2310.101.79751.79771.8085
7112005.09.01 10:00modify2310.101.79751.79831.8085
7122005.09.01 10:51t/p2310.101.80851.79831.8085109.7610723.30
7132005.09.02 05:00sell stop2320.101.78801.79201.7770
7142005.09.05 00:00expiration2320.101.78801.79201.7770
7152005.09.05 05:00sell stop2330.101.80601.81001.7950
7162005.09.06 05:00expiration2330.101.80601.81001.7950
7172005.09.06 05:00sell stop2340.101.83621.84021.8252
7182005.09.07 05:00expiration2340.101.83621.84021.8252
7192005.09.07 05:00buy stop2350.101.83921.83521.8502
7202005.09.07 05:57buy2350.101.83921.83521.8502
7212005.09.07 09:00modify2350.101.83921.83721.8502
7222005.09.07 10:00modify2350.101.83921.83851.8502
7232005.09.07 14:00s/l2350.101.83851.83851.8502-7.0010716.30
7242005.09.08 05:00buy stop2360.101.84121.83721.8522
7252005.09.08 14:42buy2360.101.84121.83721.8522
7262005.09.08 18:58s/l2360.101.83721.83721.8522-40.0010676.30
7272005.09.13 05:00buy stop2370.101.83321.82921.8442
7282005.09.14 05:00expiration2370.101.83321.82921.8442
7292005.09.14 05:00buy stop2380.101.83661.83261.8476
7302005.09.15 05:00expiration2380.101.83661.83261.8476
7312005.09.16 05:00buy stop2390.101.81971.81571.8307
7322005.09.19 00:00expiration2390.101.81971.81571.8307
7332005.09.19 05:00buy stop2400.101.82031.81631.8313
7342005.09.20 05:00expiration2400.101.82031.81631.8313
7352005.09.21 05:00buy stop2410.101.80551.80151.8165
7362005.09.21 07:18buy2410.101.80551.80151.8165
7372005.09.21 09:00modify2410.101.80551.80251.8165
7382005.09.21 11:00modify2410.101.80551.80501.8165
7392005.09.21 14:00modify2410.101.80551.81151.8165
7402005.09.21 14:00modify2410.101.80551.80591.8165
7412005.09.21 17:00modify2410.101.80551.80671.8165
7422005.09.22 02:00modify2410.101.80551.80691.8165
7432005.09.22 03:53s/l2410.101.80691.80691.816513.7610690.06
7442005.09.22 05:00sell stop2420.101.80451.80851.7935
7452005.09.22 11:28sell2420.101.80451.80851.7935
7462005.09.22 13:00modify2420.101.80451.80781.7935
7472005.09.22 15:00modify2420.101.80451.79851.7935
7482005.09.22 15:00modify2420.101.80451.80241.7935
7492005.09.22 16:00modify2420.101.80451.80131.7935
7502005.09.22 16:03t/p2420.101.79351.80131.7935110.0010800.06
7512005.09.23 05:00buy stop2430.101.79651.79251.8075
7522005.09.26 00:00expiration2430.101.79651.79251.8075
7532005.09.26 05:00buy stop2440.101.80891.80491.8199
7542005.09.27 05:00expiration2440.101.80891.80491.8199
7552005.09.27 05:00buy stop2450.101.78751.78351.7985
7562005.09.28 05:00expiration2450.101.78751.78351.7985
7572005.09.28 05:00buy stop2460.101.77281.76881.7838
7582005.09.29 05:04expiration2460.101.77281.76881.7838
7592005.09.29 05:04buy stop2470.101.77571.77171.7867
7602005.09.30 05:06expiration2470.101.77571.77171.7867
7612005.10.03 05:00buy stop2480.101.76561.76161.7766
7622005.10.04 05:03expiration2480.101.76561.76161.7766
7632005.10.04 05:03buy stop2490.101.75861.75461.7696
7642005.10.04 07:28buy2490.101.75861.75461.7696
7652005.10.04 08:32s/l2490.101.75461.75461.7696-40.0010760.06
7662005.10.06 05:00sell stop2500.101.75691.76091.7459
7672005.10.07 05:00expiration2500.101.75691.76091.7459
7682005.10.07 05:00sell stop2510.101.76141.76541.7504
7692005.10.07 14:59sell2510.101.76141.76541.7504
7702005.10.10 01:00modify2510.101.76141.76431.7504
7712005.10.10 15:00modify2510.101.76141.75541.7504
7722005.10.10 15:00modify2510.101.76141.76091.7504
7732005.10.10 16:00modify2510.101.76141.76051.7504
7742005.10.10 17:00modify2510.101.76141.75841.7504
7752005.10.11 03:00modify2510.101.76141.75761.7504
7762005.10.11 07:59t/p2510.101.75041.75761.7504108.5810868.64
7772005.10.12 05:00buy stop2520.101.75871.75471.7697
7782005.10.13 05:00expiration2520.101.75871.75471.7697
7792005.10.13 05:00buy stop2530.101.75301.74901.7640
7802005.10.13 18:35buy2530.101.75301.74901.7640
7812005.10.13 21:00modify2530.101.75301.74921.7640
7822005.10.13 22:00modify2530.101.75301.75031.7640
7832005.10.13 23:00modify2530.101.75301.75051.7640
7842005.10.14 02:25s/l2530.101.75051.75051.7640-25.0810843.56
7852005.10.14 05:00sell stop2540.101.74811.75211.7371
7862005.10.17 00:00expiration2540.101.74811.75211.7371
7872005.10.17 05:00sell stop2550.101.75501.75901.7440
7882005.10.17 14:28sell2550.101.75501.75901.7440
7892005.10.18 01:00modify2550.101.75501.75861.7440
7902005.10.18 02:00modify2550.101.75501.75761.7440
7912005.10.18 03:00modify2550.101.75501.75711.7440
7922005.10.18 07:00modify2550.101.75501.75691.7440
7932005.10.18 08:00modify2550.101.75501.75571.7440
7942005.10.18 10:00modify2550.101.75501.75501.7440
7952005.10.18 11:00modify2550.101.75501.75291.7440
7962005.10.18 12:00modify2550.101.75501.75191.7440
7972005.10.18 12:25t/p2550.101.74401.75191.7440109.2910952.85
7982005.10.19 05:00buy stop2560.101.76581.76181.7768
7992005.10.19 21:29buy2560.101.76581.76181.7768
8002005.10.20 02:21s/l2560.101.76181.76181.7768-40.2410912.61
8012005.10.20 05:00sell stop2570.101.75591.75991.7449
8022005.10.21 05:00expiration2570.101.75591.75991.7449
8032005.10.21 05:00sell stop2580.101.75361.75761.7426
8042005.10.24 00:00expiration2580.101.75361.75761.7426
8052005.10.25 05:00buy stop2590.101.77151.76751.7825
8062005.10.25 10:12buy2590.101.77151.76751.7825
8072005.10.25 11:00modify2590.101.77151.77031.7825
8082005.10.25 12:00modify2590.101.77151.77131.7825
8092005.10.25 13:00modify2590.101.77151.77751.7825
8102005.10.25 13:00modify2590.101.77151.77201.7825
8112005.10.25 15:00modify2590.101.77151.77311.7825
8122005.10.25 16:00modify2590.101.77151.77351.7825
8132005.10.25 16:03t/p2590.101.78251.77351.7825110.0011022.61
8142005.10.26 05:00sell stop2600.101.77071.77471.7597
8152005.10.27 05:00expiration2600.101.77071.77471.7597
8162005.10.27 05:00sell stop2610.101.77181.77581.7608
8172005.10.28 05:00expiration2610.101.77181.77581.7608
8182005.11.01 05:00buy stop2620.101.78031.77631.7913
8192005.11.02 05:01expiration2620.101.78031.77631.7913
8202005.11.02 05:01buy stop2630.101.77081.76681.7818
8212005.11.02 15:03buy2630.101.77081.76681.7818
8222005.11.02 17:00modify2630.101.77081.76841.7818
8232005.11.02 18:00modify2630.101.77081.76931.7818
8242005.11.02 20:00modify2630.101.77081.76971.7818
8252005.11.02 21:00modify2630.101.77081.76991.7818
8262005.11.02 22:00modify2630.101.77081.77011.7818
8272005.11.02 23:00modify2630.101.77081.77071.7818
8282005.11.03 13:00modify2630.101.77081.77681.7818
8292005.11.03 13:00modify2630.101.77081.77131.7818
8302005.11.03 15:12s/l2630.101.77131.77131.78184.7611027.37
8312005.11.07 05:00buy stop2640.101.77381.76981.7848
8322005.11.08 05:01expiration2640.101.77381.76981.7848
8332005.11.08 05:01buy stop2650.101.76751.76351.7785
8342005.11.09 05:04expiration2650.101.76751.76351.7785
8352005.11.09 05:04buy stop2660.101.74711.74311.7581
8362005.11.10 05:04expiration2660.101.74711.74311.7581
8372005.11.15 05:00buy stop2670.101.73851.73451.7495
8382005.11.15 05:07buy2670.101.73851.73451.7495
8392005.11.15 11:04s/l2670.101.73451.73451.7495-40.0010987.37
8402005.11.16 05:00buy stop2680.101.73951.73551.7505
8412005.11.17 05:00expiration2680.101.73951.73551.7505
8422005.11.17 05:00buy stop2690.101.73491.73091.7459
8432005.11.18 05:00expiration2690.101.73491.73091.7459
8442005.11.18 05:00buy stop2700.101.73241.72841.7434
8452005.11.21 00:00expiration2700.101.73241.72841.7434
8462005.11.23 05:00sell stop2710.101.71991.72391.7089
8472005.11.23 10:24sell2710.101.71991.72391.7089
8482005.11.23 11:22s/l2710.101.72391.72391.7089-40.0010947.37
8492005.11.24 05:00sell stop2720.101.71761.72161.7066
8502005.11.25 05:02expiration2720.101.71761.72161.7066
8512005.11.28 05:00buy stop2730.101.72061.71661.7316
8522005.11.28 17:00buy2730.101.72061.71661.7316
8532005.11.28 20:00modify2730.101.72061.72661.7316
8542005.11.28 20:00modify2730.101.72061.72151.7316
8552005.11.28 20:10t/p2730.101.73161.72151.7316110.0011057.37
8562005.11.30 05:00sell stop2740.101.71691.72091.7059
8572005.12.01 05:00expiration2740.101.71691.72091.7059
8582005.12.02 05:00sell stop2750.101.71901.72301.7080
8592005.12.05 00:00expiration2750.101.71901.72301.7080
8602005.12.06 05:00sell stop2760.101.73421.73821.7232
8612005.12.06 11:18sell2760.101.73421.73821.7232
8622005.12.06 16:54s/l2760.101.73821.73821.7232-40.0011017.37
8632005.12.07 05:00sell stop2770.101.73511.73911.7241
8642005.12.07 08:23sell2770.101.73511.73911.7241
8652005.12.07 11:00modify2770.101.73511.73761.7241
8662005.12.08 09:11s/l2770.101.73761.73761.7241-27.1310990.24
8672005.12.09 05:00sell stop2780.101.74281.74681.7318
8682005.12.12 00:00expiration2780.101.74281.74681.7318
8692005.12.12 05:00sell stop2790.101.73631.74031.7253
8702005.12.13 05:03expiration2790.101.73631.74031.7253
8712005.12.13 05:03sell stop2800.101.75481.75881.7438
8722005.12.14 05:03expiration2800.101.75481.75881.7438
8732005.12.14 05:03sell stop2810.101.75711.76111.7461
8742005.12.15 05:03expiration2810.101.75711.76111.7461
8752005.12.15 05:03buy stop2820.101.77231.76831.7833
8762005.12.15 05:16buy2820.101.77231.76831.7833
8772005.12.15 08:04s/l2820.101.76831.76831.7833-40.0010950.24
8782005.12.16 05:00buy stop2830.101.76711.76311.7781
8792005.12.16 09:01buy2830.101.76711.76311.7781
8802005.12.16 10:00modify2830.101.76711.76511.7781
8812005.12.16 11:00modify2830.101.76711.76651.7781
8822005.12.19 03:00modify2830.101.76711.76661.7781
8832005.12.19 10:04s/l2830.101.76661.76661.7781-5.0810945.16
8842005.12.20 05:00buy stop2840.101.76211.75811.7731
8852005.12.20 06:35buy2840.101.76211.75811.7731
8862005.12.20 12:00modify2840.101.76211.76191.7731
8872005.12.20 14:56s/l2840.101.76191.76191.7731-2.0010943.16
8882005.12.21 05:00buy stop2850.101.77021.76621.7812
8892005.12.22 05:03expiration2850.101.77021.76621.7812
8902005.12.22 05:03buy stop2860.101.75991.75591.7709
8912005.12.23 05:06expiration2860.101.75991.75591.7709
8922005.12.26 05:00buy stop2870.101.74251.73851.7535
8932005.12.27 05:19expiration2870.101.74251.73851.7535
8942005.12.28 05:00buy stop2880.101.73071.72671.7417
8952005.12.28 07:21buy2880.101.73071.72671.7417
8962005.12.28 09:00modify2880.101.73071.73671.7417
8972005.12.28 09:00modify2880.101.73071.73371.7417
8982005.12.28 14:22s/l2880.101.73371.73371.741730.0010973.16
8992005.12.29 05:00buy stop2890.101.73041.72641.7414
9002005.12.30 05:00expiration2890.101.73041.72641.7414
9012006.01.02 05:00sell stop2900.101.72051.72451.7095
9022006.01.02 06:40sell2900.101.72051.72451.7095
9032006.01.02 09:18s/l2900.101.72451.72451.7095-40.0010933.16
9042006.01.03 05:00sell stop2910.101.72701.73101.7160
9052006.01.03 05:05sell2910.101.72701.73101.7160
9062006.01.03 06:28s/l2910.101.73101.73101.7160-40.0010893.16
9072006.01.04 05:00sell stop2920.101.72531.72931.7143
9082006.01.05 05:00expiration2920.101.72531.72931.7143
9092006.01.05 05:00sell stop2930.101.72181.72581.7108
9102006.01.06 05:00expiration2930.101.72181.72581.7108
9112006.01.06 05:00sell stop2940.101.74881.75281.7378
9122006.01.09 00:00expiration2940.101.74881.75281.7378
9132006.01.09 05:00sell stop2950.101.75811.76211.7471
9142006.01.10 05:00expiration2950.101.75811.76211.7471
9152006.01.10 05:00sell stop2960.101.75691.76091.7459
9162006.01.11 05:00expiration2960.101.75691.76091.7459
9172006.01.11 05:00buy stop2970.101.76781.76381.7788
9182006.01.12 00:31buy2970.101.76781.76381.7788
9192006.01.12 11:00modify2970.101.76781.76431.7788
9202006.01.12 14:00modify2970.101.76781.76481.7788
9212006.01.12 15:01s/l2970.101.76481.76481.7788-30.0010863.16
9222006.01.13 05:00buy stop2980.101.76071.75671.7717
9232006.01.13 05:13buy2980.101.76071.75671.7717
9242006.01.13 08:00modify2980.101.76071.75751.7717
9252006.01.13 09:00modify2980.101.76071.76671.7717
9262006.01.13 09:00modify2980.101.76071.76121.7717
9272006.01.13 11:00modify2980.101.76071.76241.7717
9282006.01.13 14:40t/p2980.101.77171.76241.7717110.0010973.16
9292006.01.16 05:00sell stop2990.101.76861.77261.7576
9302006.01.16 12:22sell2990.101.76861.77261.7576
9312006.01.16 16:00modify2990.101.76861.77121.7576
9322006.01.17 02:00modify2990.101.76861.77081.7576
9332006.01.17 11:00modify2990.101.76861.76261.7576
9342006.01.17 11:00modify2990.101.76861.76741.7576
9352006.01.17 13:00modify2990.101.76861.76661.7576
9362006.01.17 17:00modify2990.101.76861.76581.7576
9372006.01.17 20:48s/l2990.101.76581.76581.757627.2911000.45
9382006.01.18 05:00buy stop3000.101.77411.77011.7851
9392006.01.19 05:00expiration3000.101.77411.77011.7851
9402006.01.19 05:00buy stop3010.101.76411.76011.7751
9412006.01.20 05:00expiration3010.101.76411.76011.7751
9422006.01.20 05:00buy stop3020.101.76591.76191.7769
9432006.01.20 15:16buy3020.101.76591.76191.7769
9442006.01.20 20:00modify3020.101.76591.76251.7769
9452006.01.20 21:00modify3020.101.76591.76521.7769
9462006.01.23 00:00modify3020.101.76591.76531.7769
9472006.01.23 01:00modify3020.101.76591.77191.7769
9482006.01.23 01:00modify3020.101.76591.76661.7769
9492006.01.23 01:41t/p3020.101.77691.76661.7769109.9211110.37
9502006.01.23 05:00sell stop3030.101.76571.76971.7547
9512006.01.24 05:00expiration3030.101.76571.76971.7547
9522006.01.24 05:00sell stop3040.101.75941.76341.7484
9532006.01.25 05:00expiration3040.101.75941.76341.7484
9542006.01.25 05:00sell stop3050.101.77311.77711.7621
9552006.01.26 05:12expiration3050.101.77311.77711.7621
9562006.01.30 05:00buy stop3060.101.78051.77651.7915
9572006.01.31 05:00expiration3060.101.78051.77651.7915
9582006.01.31 05:00buy stop3070.101.77701.77301.7880
9592006.01.31 16:47buy3070.101.77701.77301.7880
9602006.01.31 18:00modify3070.101.77701.77561.7880
9612006.01.31 19:00modify3070.101.77701.78301.7880
9622006.01.31 19:00modify3070.101.77701.77741.7880
9632006.01.31 20:00modify3070.101.77701.77761.7880
9642006.01.31 20:28s/l3070.101.77761.77761.78806.0011116.37
9652006.02.01 05:00sell stop3080.101.76971.77371.7587
9662006.02.02 05:03expiration3080.101.76971.77371.7587
9672006.02.02 05:03sell stop3090.101.77091.77491.7599
9682006.02.03 05:03expiration3090.101.77091.77491.7599
9692006.02.06 05:00buy stop3100.101.77231.76831.7833
9702006.02.07 05:00expiration3100.101.77231.76831.7833
9712006.02.07 05:00buy stop3110.101.77741.77341.7884
9722006.02.08 05:02expiration3110.101.77741.77341.7884
9732006.02.08 05:02buy stop3120.101.76031.75631.7713
9742006.02.09 05:02expiration3120.101.76031.75631.7713
9752006.02.09 05:02buy stop3130.101.74521.74121.7562
9762006.02.09 06:39buy3130.101.74521.74121.7562
9772006.02.09 09:20s/l3130.101.74121.74121.7562-40.0011076.37
9782006.02.15 05:00buy stop3140.101.74161.73761.7526
9792006.02.15 14:11buy3140.101.74161.73761.7526
9802006.02.15 15:00modify3140.101.74161.73831.7526
9812006.02.15 16:00modify3140.101.74161.73951.7526
9822006.02.15 17:48s/l3140.101.73951.73951.7526-21.0011055.37
9832006.02.20 05:00sell stop3150.101.74301.74701.7320
9842006.02.20 09:20sell3150.101.74301.74701.7320
9852006.02.21 13:59s/l3150.101.74701.74701.7320-40.7111014.66
9862006.02.22 05:00sell stop3160.101.74441.74841.7334
9872006.02.22 08:34sell3160.101.74441.74841.7334
9882006.02.22 12:00modify3160.101.74441.74731.7334
9892006.02.22 13:00modify3160.101.74441.74621.7334
9902006.02.22 16:00modify3160.101.74441.74601.7334
9912006.02.23 07:14s/l3160.101.74601.74601.7334-18.1310996.53
9922006.02.24 05:00sell stop3170.101.74701.75101.7360
9932006.02.24 11:54sell3170.101.74701.75101.7360
9942006.02.24 14:30s/l3170.101.75101.75101.7360-40.0010956.53
9952006.02.28 05:00buy stop3180.101.74921.74521.7602
9962006.02.28 14:29buy3180.101.74921.74521.7602
9972006.02.28 18:00modify3180.101.74921.74771.7602
9982006.02.28 20:00modify3180.101.74921.75521.7602
9992006.02.28 20:00modify3180.101.74921.75011.7602
10002006.03.01 15:00modify3180.101.74921.75221.7602
10012006.03.01 17:19s/l3180.101.75221.75221.760229.9210986.45
10022006.03.02 05:00sell stop3190.101.74201.74601.7310
10032006.03.03 05:02expiration3190.101.74201.74601.7310
10042006.03.06 05:00sell stop3200.101.75241.75641.7414
10052006.03.06 15:49sell3200.101.75241.75641.7414
10062006.03.06 18:00modify3200.101.75241.75541.7414
10072006.03.06 19:00modify3200.101.75241.75361.7414
10082006.03.07 02:00modify3200.101.75241.75271.7414
10092006.03.07 06:00modify3200.101.75241.74641.7414
10102006.03.07 06:00modify3200.101.75241.75151.7414
10112006.03.07 09:00modify3200.101.75241.75001.7414
10122006.03.07 09:31t/p3200.101.74141.75001.7414109.2911095.74
10132006.03.08 05:00buy stop3210.101.75301.74901.7640
10142006.03.09 05:00expiration3210.101.75301.74901.7640
10152006.03.09 05:00buy stop3220.101.74601.74201.7570
10162006.03.10 05:02expiration3220.101.74601.74201.7570
10172006.03.13 05:00buy stop3230.101.73571.73171.7467
10182006.03.14 00:27buy3230.101.73571.73171.7467
10192006.03.14 16:00modify3230.101.73571.73561.7467
10202006.03.14 17:00modify3230.101.73571.74171.7467
10212006.03.14 17:00modify3230.101.73571.73911.7467
10222006.03.14 17:15t/p3230.101.74671.73911.7467110.0011205.74
10232006.03.15 05:00sell stop3240.101.72851.73251.7175
10242006.03.16 05:00expiration3240.101.72851.73251.7175
10252006.03.16 05:00sell stop3250.101.73601.74001.7250
10262006.03.17 05:02expiration3250.101.73601.74001.7250
10272006.03.17 05:02sell stop3260.101.74811.75211.7371
10282006.03.20 00:00expiration3260.101.74811.75211.7371
10292006.03.20 05:00sell stop3270.101.75021.75421.7392
10302006.03.21 05:00expiration3270.101.75021.75421.7392
10312006.03.21 05:00buy stop3280.101.75431.75031.7653
10322006.03.21 07:36buy3280.101.75431.75031.7653
10332006.03.21 09:15s/l3280.101.75031.75031.7653-40.0011165.74
10342006.03.22 05:00buy stop3290.101.75381.74981.7648
10352006.03.23 05:01expiration3290.101.75381.74981.7648
10362006.03.23 05:01buy stop3300.101.75311.74911.7641
10372006.03.24 05:01expiration3300.101.75311.74911.7641
10382006.03.24 05:01buy stop3310.101.74641.74241.7574
10392006.03.27 00:00expiration3310.101.74641.74241.7574
10402006.03.28 05:00sell stop3320.101.73651.74051.7255
10412006.03.29 05:00expiration3320.101.73651.74051.7255
10422006.03.30 05:00buy stop3330.101.74381.73981.7548
10432006.03.30 16:30buy3330.101.74381.73981.7548
10442006.03.30 21:00modify3330.101.74381.74061.7548
10452006.03.30 22:00modify3330.101.74381.74071.7548
10462006.03.31 02:00modify3330.101.74381.74131.7548
10472006.03.31 09:15s/l3330.101.74131.74131.7548-25.0811140.66
10482006.04.04 05:00buy stop3340.101.74391.73991.7549
10492006.04.04 09:31buy3340.101.74391.73991.7549
10502006.04.04 12:00modify3340.101.74391.74001.7549
10512006.04.04 14:00modify3340.101.74391.74101.7549
10522006.04.04 15:00modify3340.101.74391.74991.7549
10532006.04.04 15:00modify3340.101.74391.74581.7549
10542006.04.04 15:45t/p3340.101.75491.74581.7549110.0011250.66
10552006.04.05 05:00sell stop3350.101.73961.74361.7286
10562006.04.06 05:02expiration3350.101.73961.74361.7286
10572006.04.06 05:02sell stop3360.101.74211.74611.7311
10582006.04.07 05:02expiration3360.101.74211.74611.7311
10592006.04.07 05:02buy stop3370.101.75261.74861.7636
10602006.04.07 05:32buy3370.101.75261.74861.7636
10612006.04.07 13:31s/l3370.101.74861.74861.7636-40.0011210.66
10622006.04.10 05:00buy stop3380.101.75131.74731.7623
10632006.04.11 05:06expiration3380.101.75131.74731.7623
10642006.04.12 05:00sell stop3390.101.74471.74871.7337
10652006.04.13 05:00expiration3390.101.74471.74871.7337
10662006.04.13 05:00sell stop3400.101.74611.75011.7351
10672006.04.14 05:00expiration3400.101.74611.75011.7351
10682006.04.14 05:00sell stop3410.101.75101.75501.7400
10692006.04.14 10:53sell3410.101.75101.75501.7400
10702006.04.17 00:17s/l3410.101.75501.75501.7400-40.7111169.95
10712006.04.17 05:00sell stop3420.101.75291.75691.7419
10722006.04.18 05:03expiration3420.101.75291.75691.7419
10732006.04.18 05:03sell stop3430.101.75481.75881.7438
10742006.04.19 05:03expiration3430.101.75481.75881.7438
10752006.04.19 05:03sell stop3440.101.75331.75731.7423
10762006.04.20 05:03expiration3440.101.75331.75731.7423
10772006.04.20 05:03sell stop3450.101.77281.77681.7618
10782006.04.21 05:04expiration3450.101.77281.77681.7618
10792006.04.21 05:04buy stop3460.101.78111.77711.7921
10802006.04.21 10:07buy3460.101.78111.77711.7921
10812006.04.24 00:00modify3460.101.78111.78081.7921
10822006.04.24 01:00modify3460.101.78111.78111.7921
10832006.04.24 02:00modify3460.101.78111.78141.7921
10842006.04.24 09:00modify3460.101.78111.78261.7921
10852006.04.24 10:00modify3460.101.78111.78431.7921
10862006.04.24 10:30t/p3460.101.79211.78431.7921109.9211279.87
10872006.04.25 05:00sell stop3470.101.78061.78461.7696
10882006.04.26 05:01expiration3470.101.78061.78461.7696
10892006.04.26 05:01sell stop3480.101.78451.78851.7735
10902006.04.26 09:12sell3480.101.78451.78851.7735
10912006.04.26 10:00modify3480.101.78451.78831.7735
10922006.04.26 17:38s/l3480.101.78831.78831.7735-38.0011241.87
10932006.04.28 05:00sell stop3490.101.79001.79401.7790
10942006.05.01 00:00expiration3490.101.79001.79401.7790
10952006.05.01 05:00sell stop3500.101.78681.79081.7758
10962006.05.02 05:00expiration3500.101.78681.79081.7758
10972006.05.02 05:00sell stop3510.101.80361.80761.7926
10982006.05.03 05:00expiration3510.101.80361.80761.7926
10992006.05.03 05:00sell stop3520.101.82821.83221.8172
11002006.05.04 05:05expiration3520.101.82821.83221.8172
11012006.05.04 05:05sell stop3530.101.82651.83051.8155
11022006.05.05 05:05expiration3530.101.82651.83051.8155
11032006.05.05 05:05sell stop3540.101.84201.84601.8310
11042006.05.08 00:00expiration3540.101.84201.84601.8310
11052006.05.08 05:00sell stop3550.101.84491.84891.8339
11062006.05.09 05:02expiration3550.101.84491.84891.8339
11072006.05.10 05:00sell stop3560.101.86181.86581.8508
11082006.05.10 11:37sell3560.101.86181.86581.8508
11092006.05.10 16:20s/l3560.101.86581.86581.8508-40.0011201.87
11102006.05.12 05:00sell stop3570.101.86951.87351.8585
11112006.05.15 00:00expiration3570.101.86951.87351.8585
11122006.05.15 05:00sell stop3580.101.86671.87071.8557
11132006.05.16 05:06expiration3580.101.86671.87071.8557
11142006.05.17 05:00buy stop3590.101.89191.88791.9029
11152006.05.17 05:29buy3590.101.89191.88791.9029
11162006.05.17 10:00modify3590.101.89191.89001.9029
11172006.05.17 11:00modify3590.101.89191.89791.9029
11182006.05.17 11:00modify3590.101.89191.89291.9029
11192006.05.17 14:30s/l3590.101.89291.89291.902910.0011211.87
11202006.05.18 05:00sell stop3600.101.88151.88551.8705
11212006.05.18 08:33sell3600.101.88151.88551.8705
11222006.05.18 09:43s/l3600.101.88551.88551.8705-40.0011171.87
11232006.05.19 05:00sell stop3610.101.89061.89461.8796
11242006.05.19 05:48sell3610.101.89061.89461.8796
11252006.05.19 09:00modify3610.101.89061.89391.8796
11262006.05.19 09:47t/p3610.101.87961.89391.8796110.0011281.87
11272006.05.22 05:00buy stop3620.101.87721.87321.8882
11282006.05.22 12:23buy3620.101.87721.87321.8882
11292006.05.22 17:00modify3620.101.87721.87421.8882
11302006.05.22 18:00modify3620.101.87721.88321.8882
11312006.05.22 18:00modify3620.101.87721.87971.8882
11322006.05.22 20:14t/p3620.101.88821.87971.8882110.0011391.87
11332006.05.23 05:00buy stop3630.101.89241.88841.9034
11342006.05.24 05:00expiration3630.101.89241.88841.9034
11352006.05.25 05:00buy stop3640.101.88261.87861.8936
11362006.05.26 05:00expiration3640.101.88261.87861.8936
11372006.05.26 05:00buy stop3650.101.87361.86961.8846
11382006.05.26 10:09buy3650.101.87361.86961.8846
11392006.05.26 14:01s/l3650.101.86961.86961.8846-40.0011351.87
11402006.05.29 05:00buy stop3660.101.86611.86211.8771
11412006.05.30 04:53buy3660.101.86611.86211.8771
11422006.05.30 08:00modify3660.101.86611.86221.8771
11432006.05.30 09:00modify3660.101.86611.87211.8771
11442006.05.30 09:00modify3660.101.86611.86701.8771
11452006.05.30 10:00modify3660.101.86611.86911.8771
11462006.05.30 11:49t/p3660.101.87711.86911.8771110.0011461.87
11472006.05.31 05:00sell stop3670.101.86171.86571.8507
11482006.06.01 05:01expiration3670.101.86171.86571.8507
11492006.06.01 05:01sell stop3680.101.86121.86521.8502
11502006.06.01 09:32sell3680.101.86121.86521.8502
11512006.06.01 10:01s/l3680.101.86521.86521.8502-40.0011421.87
11522006.06.02 05:00buy stop3690.101.88091.87691.8919
11532006.06.02 14:42buy3690.101.88091.87691.8919
11542006.06.02 17:00modify3690.101.88091.87971.8919
11552006.06.05 11:00modify3690.101.88091.87991.8919
11562006.06.05 14:40s/l3690.101.87991.87991.8919-10.0811411.79
11572006.06.06 05:00sell stop3700.101.86891.87291.8579
11582006.06.06 12:24sell3700.101.86891.87291.8579
11592006.06.06 15:00modify3700.101.86891.87051.8579
11602006.06.06 16:00modify3700.101.86891.87031.8579
11612006.06.06 17:00modify3700.101.86891.86291.8579
11622006.06.06 17:00modify3700.101.86891.86601.8579
11632006.06.07 08:31t/p3700.101.85791.86601.8579109.2911521.08
11642006.06.08 05:00buy stop3710.101.86961.86561.8806
11652006.06.09 05:00expiration3710.101.86961.86561.8806
11662006.06.09 05:00buy stop3720.101.85781.85381.8688
11672006.06.12 00:00expiration3720.101.85781.85381.8688
11682006.06.12 05:00buy stop3730.101.85471.85071.8657
11692006.06.13 05:00expiration3730.101.85471.85071.8657
11702006.06.14 05:00buy stop3740.101.83771.83371.8487
11712006.06.14 07:11buy3740.101.83771.83371.8487
11722006.06.14 09:00modify3740.101.83771.83431.8487
11732006.06.14 10:00modify3740.101.83771.83591.8487
11742006.06.14 12:00modify3740.101.83771.83611.8487
11752006.06.14 14:30s/l3740.101.83611.83611.8487-16.0011505.08
11762006.06.15 05:00sell stop3750.101.84451.84851.8335
11772006.06.15 05:31sell3750.101.84451.84851.8335
11782006.06.15 11:51s/l3750.101.84851.84851.8335-40.0011465.08
11792006.06.16 05:00sell stop3760.101.83671.84071.8257
11802006.06.19 00:00expiration3760.101.83671.84071.8257
11812006.06.20 05:00buy stop3770.101.84591.84191.8569
11822006.06.20 09:02buy3770.101.84591.84191.8569
11832006.06.20 11:30s/l3770.101.84191.84191.8569-40.0011425.08
11842006.06.21 05:00buy stop3780.101.84801.84401.8590
11852006.06.22 05:01expiration3780.101.84801.84401.8590
11862006.06.22 05:01sell stop3790.101.84261.84661.8316
11872006.06.22 09:29sell3790.101.84261.84661.8316
11882006.06.22 11:00modify3790.101.84261.84561.8316
11892006.06.22 12:00modify3790.101.84261.84521.8316
11902006.06.22 12:53t/p3790.101.83161.84521.8316110.0011535.08
11912006.06.23 05:00buy stop3800.101.83981.83581.8508
11922006.06.26 00:00expiration3800.101.83981.83581.8508
11932006.06.26 05:00buy stop3810.101.84301.83901.8540
11942006.06.27 05:02expiration3810.101.84301.83901.8540
11952006.06.28 05:00sell stop3820.101.81981.82381.8088
11962006.06.28 08:16sell3820.101.81981.82381.8088
11972006.06.28 17:00modify3820.101.81981.82241.8088
11982006.06.28 18:00modify3820.101.81981.82191.8088
11992006.06.29 11:00modify3820.101.81981.82141.8088
12002006.06.29 12:00modify3820.101.81981.81381.8088
12012006.06.29 12:00modify3820.101.81981.81821.8088
12022006.06.29 18:00modify3820.101.81981.81681.8088
12032006.06.29 19:00modify3820.101.81981.81671.8088
12042006.06.29 20:00modify3820.101.81981.81661.8088
12052006.06.29 20:17s/l3820.101.81661.81661.808829.8711564.95
12062006.06.30 05:00sell stop3830.101.82331.82731.8123
12072006.07.03 00:00expiration3830.101.82331.82731.8123
12082006.07.03 05:00sell stop3840.101.82071.82471.8097
12092006.07.04 05:00expiration3840.101.82071.82471.8097
12102006.07.04 05:00sell stop3850.101.82971.83371.8187
12112006.07.05 05:00expiration3850.101.82971.83371.8187
12122006.07.05 05:00buy stop3860.101.84561.84161.8566
12132006.07.05 06:52buy3860.101.84561.84161.8566
12142006.07.05 09:16s/l3860.101.84161.84161.8566-40.0011524.95
12152006.07.06 05:00buy stop3870.101.83921.83521.8502
12162006.07.06 14:34buy3870.101.83921.83521.8502
12172006.07.06 15:06s/l3870.101.83521.83521.8502-40.0011484.95
12182006.07.07 05:00buy stop3880.101.84151.83751.8525
12192006.07.07 11:38buy3880.101.84151.83751.8525
12202006.07.07 14:41t/p3880.101.85251.83751.8525110.0011594.95
12212006.07.10 05:00sell stop3890.101.83671.84071.8257
12222006.07.10 15:39sell3890.101.83671.84071.8257
12232006.07.10 16:58s/l3890.101.84071.84071.8257-40.0011554.95
12242006.07.11 05:00sell stop3900.101.83981.84381.8288
12252006.07.11 08:53sell3900.101.83981.84381.8288
12262006.07.11 10:18s/l3900.101.84381.84381.8288-40.0011514.95
12272006.07.12 05:00buy stop3910.101.84791.84391.8589
12282006.07.12 08:37buy3910.101.84791.84391.8589
12292006.07.12 10:33s/l3910.101.84391.84391.8589-40.0011474.95
12302006.07.13 05:00buy stop3920.101.83961.83561.8506
12312006.07.13 09:47buy3920.101.83961.83561.8506
12322006.07.13 15:00modify3920.101.83961.83621.8506
12332006.07.13 16:00modify3920.101.83961.83751.8506
12342006.07.13 21:00modify3920.101.83961.83801.8506
12352006.07.14 08:23s/l3920.101.83801.83801.8506-16.0811458.87
12362006.07.18 05:00buy stop3930.101.84091.83691.8519
12372006.07.19 05:00expiration3930.101.84091.83691.8519
12382006.07.19 05:00buy stop3940.101.83571.83171.8467
12392006.07.19 16:08buy3940.101.83571.83171.8467
12402006.07.19 17:00modify3940.101.83571.83351.8467
12412006.07.19 19:00modify3940.101.83571.84171.8467
12422006.07.19 19:00modify3940.101.83571.83661.8467
12432006.07.19 20:00modify3940.101.83571.83741.8467
12442006.07.20 03:24t/p3940.101.84671.83741.8467109.7611568.63
12452006.07.20 05:00sell stop3950.101.82201.82601.8110
12462006.07.21 05:01expiration3950.101.82201.82601.8110
12472006.07.21 05:01sell stop3960.101.82881.83281.8178
12482006.07.24 00:00expiration3960.101.82881.83281.8178
12492006.07.24 05:00sell stop3970.101.84461.84861.8336
12502006.07.25 02:36sell3970.101.84461.84861.8336
12512006.07.25 06:31s/l3970.101.84861.84861.8336-40.0011528.63
12522006.07.26 05:00buy stop3980.101.85591.85191.8669
12532006.07.27 05:00expiration3980.101.85591.85191.8669
12542006.07.28 05:00sell stop3990.101.84261.84661.8316
12552006.07.31 00:00expiration3990.101.84261.84661.8316
12562006.07.31 05:00sell stop4000.101.85651.86051.8455
12572006.08.01 05:00expiration4000.101.85651.86051.8455
12582006.08.01 05:00sell stop4010.101.86061.86461.8496
12592006.08.02 05:00expiration4010.101.86061.86461.8496
12602006.08.02 05:00sell stop4020.101.86611.87011.8551
12612006.08.03 05:03expiration4020.101.86611.87011.8551
12622006.08.03 05:03sell stop4030.101.87021.87421.8592
12632006.08.03 11:55sell4030.101.87021.87421.8592
12642006.08.03 13:00s/l4030.101.87421.87421.8592-40.0011488.63
12652006.08.04 05:00sell stop4040.101.87841.88241.8674
12662006.08.07 00:00expiration4040.101.87841.88241.8674
12672006.08.07 05:00sell stop4050.101.87951.88351.8685
12682006.08.08 05:00expiration4050.101.87951.88351.8685
12692006.08.08 05:00sell stop4060.101.89011.89411.8791
12702006.08.09 05:00expiration4060.101.89011.89411.8791
12712006.08.09 05:00buy stop4070.101.90521.90121.9162
12722006.08.09 08:40buy4070.101.90521.90121.9162
12732006.08.09 10:00modify4070.101.90521.90131.9162
12742006.08.09 11:00modify4070.101.90521.90221.9162
12752006.08.09 13:00modify4070.101.90521.90311.9162
12762006.08.10 07:38s/l4070.101.90311.90311.9162-21.2411467.39
12772006.08.11 05:00buy stop4080.101.90381.89981.9148
12782006.08.14 00:00expiration4080.101.90381.89981.9148
12792006.08.14 05:00buy stop4090.101.90231.89831.9133
12802006.08.15 05:03expiration4090.101.90231.89831.9133
12812006.08.15 05:03buy stop4100.101.89111.88711.9021
12822006.08.15 05:19buy4100.101.89111.88711.9021
12832006.08.15 10:30s/l4100.101.88711.88711.9021-40.0011427.39
12842006.08.16 05:00sell stop4110.101.89251.89651.8815
12852006.08.16 06:46sell4110.101.89251.89651.8815
12862006.08.16 13:00modify4110.101.89251.89621.8815
12872006.08.16 14:30s/l4110.101.89621.89621.8815-37.0011390.39
12882006.08.17 05:00sell stop4120.101.89121.89521.8802
12892006.08.17 18:35sell4120.101.89121.89521.8802
12902006.08.17 20:00modify4120.101.89121.88521.8802
12912006.08.17 20:00modify4120.101.89121.88971.8802
12922006.08.18 10:00modify4120.101.89121.88891.8802
12932006.08.18 13:28t/p4120.101.88021.88891.8802109.2911499.68
12942006.08.21 05:00buy stop4130.101.89391.88991.9049
12952006.08.21 09:50buy4130.101.89391.88991.9049
12962006.08.21 16:00modify4130.101.89391.89081.9049
12972006.08.21 17:00modify4130.101.89391.89091.9049
12982006.08.22 00:10s/l4130.101.89091.89091.9049-30.0811469.60
12992006.08.22 05:00sell stop4140.101.88781.89181.8768
13002006.08.22 14:00sell4140.101.88781.89181.8768
13012006.08.23 09:32s/l4140.101.89181.89181.8768-40.7111428.89
13022006.08.28 05:00buy stop4150.101.89031.88631.9013
13032006.08.28 05:27buy4150.101.89031.88631.9013
13042006.08.28 10:00modify4150.101.89031.88821.9013
13052006.08.28 11:00modify4150.101.89031.88841.9013
13062006.08.28 12:00modify4150.101.89031.88941.9013
13072006.08.28 16:00modify4150.101.89031.89631.9013
13082006.08.28 16:00modify4150.101.89031.89241.9013
13092006.08.29 08:00modify4150.101.89031.89271.9013
13102006.08.29 10:00modify4150.101.89031.89421.9013
13112006.08.29 10:13t/p4150.101.90131.89421.9013109.9211538.81
13122006.08.30 05:00sell stop4160.101.88931.89331.8783
13132006.08.31 05:00expiration4160.101.88931.89331.8783
13142006.08.31 05:00sell stop4170.101.89611.90011.8851
13152006.09.01 05:00expiration4170.101.89611.90011.8851
13162006.09.01 05:00sell stop4180.101.90191.90591.8909
13172006.09.01 14:30sell4180.101.90191.90591.8909
13182006.09.01 15:00modify4180.101.90191.90371.8909
13192006.09.01 16:58s/l4180.101.90371.90371.8909-18.0011520.81
13202006.09.04 05:00sell stop4190.101.90641.91041.8954
13212006.09.04 08:05sell4190.101.90641.91041.8954
13222006.09.05 03:00modify4190.101.90641.90951.8954
13232006.09.05 08:00modify4190.101.90641.90941.8954
13242006.09.05 09:00modify4190.101.90641.90741.8954
13252006.09.05 10:00modify4190.101.90641.90041.8954
13262006.09.05 10:00modify4190.101.90641.90491.8954
13272006.09.05 11:00modify4190.101.90641.90461.8954
13282006.09.05 15:00modify4190.101.90641.90401.8954
13292006.09.05 15:38t/p4190.101.89541.90401.8954109.2911630.10
13302006.09.06 05:00buy stop4200.101.90281.89881.9138
13312006.09.07 05:02expiration4200.101.90281.89881.9138
13322006.09.07 05:02buy stop4210.101.90321.89921.9142
13332006.09.08 05:02expiration4210.101.90321.89921.9142
13342006.09.08 05:02buy stop4220.101.89111.88711.9021
13352006.09.11 00:00expiration4220.101.89111.88711.9021
13362006.09.11 05:00buy stop4230.101.88281.87881.8938
13372006.09.12 05:02expiration4230.101.88281.87881.8938
13382006.09.12 05:02buy stop4240.101.87331.86931.8843
13392006.09.12 10:40buy4240.101.87331.86931.8843
13402006.09.12 15:00modify4240.101.87331.87011.8843
13412006.09.13 18:00modify4240.101.87331.87031.8843
13422006.09.13 20:00modify4240.101.87331.87051.8843
13432006.09.13 22:00modify4240.101.87331.87061.8843
13442006.09.14 00:00modify4240.101.87331.87131.8843
13452006.09.14 01:00modify4240.101.87331.87141.8843
13462006.09.14 02:00modify4240.101.87331.87161.8843
13472006.09.14 10:00modify4240.101.87331.87271.8843
13482006.09.14 11:00modify4240.101.87331.87931.8843
13492006.09.14 11:00modify4240.101.87331.87401.8843
13502006.09.14 12:00modify4240.101.87331.87511.8843
13512006.09.14 12:46t/p4240.101.88431.87511.8843109.6811739.78
13522006.09.15 05:00sell stop4250.101.87621.88021.8652
13532006.09.15 15:42sell4250.101.87621.88021.8652
13542006.09.15 21:27s/l4250.101.88021.88021.8652-40.0011699.78
13552006.09.19 05:00buy stop4260.101.88371.87971.8947
13562006.09.19 14:30buy4260.101.88371.87971.8947
13572006.09.19 15:00modify4260.101.88371.88071.8947
13582006.09.19 16:00modify4260.101.88371.88111.8947
13592006.09.19 18:52s/l4260.101.88111.88111.8947-26.0011673.78
13602006.09.21 05:00sell stop4270.101.88321.88721.8722
13612006.09.22 05:00expiration4270.101.88321.88721.8722
13622006.09.22 05:00sell stop4280.101.88381.88781.8728
13632006.09.25 00:00expiration4280.101.88381.88781.8728
13642006.09.25 05:00sell stop4290.101.88951.89351.8785
13652006.09.26 05:00expiration4290.101.88951.89351.8785
13662006.09.27 05:00buy stop4300.101.89751.89351.9085
13672006.09.28 05:00expiration4300.101.89751.89351.9085
13682006.09.28 05:00buy stop4310.101.89751.89351.9085
13692006.09.29 05:01expiration4310.101.89751.89351.9085
13702006.09.29 05:01buy stop4320.101.89161.88761.9026
13712006.10.02 00:00expiration4320.101.89161.88761.9026
13722006.10.02 05:00buy stop4330.101.88611.88211.8971
13732006.10.02 16:23buy4330.101.88611.88211.8971
13742006.10.03 10:00modify4330.101.88611.88311.8971
13752006.10.03 16:00modify4330.101.88611.88321.8971
13762006.10.04 05:08s/l4330.101.88321.88321.8971-29.1611644.62
13772006.10.06 05:00buy stop4340.101.88511.88111.8961
13782006.10.06 14:31buy4340.101.88511.88111.8961
13792006.10.06 14:34s/l4340.101.88111.88111.8961-40.0011604.62
13802006.10.09 05:00buy stop4350.101.88401.88001.8950
13812006.10.10 05:02expiration4350.101.88401.88001.8950
13822006.10.10 05:02buy stop4360.101.87601.87201.8870
13832006.10.11 05:02expiration4360.101.87601.87201.8870
13842006.10.11 05:02buy stop4370.101.86821.86421.8792
13852006.10.12 05:02expiration4370.101.86821.86421.8792
13862006.10.12 05:02buy stop4380.101.86411.86011.8751
13872006.10.13 05:02expiration4380.101.86411.86011.8751
13882006.10.13 05:02sell stop4390.101.85631.86031.8453
13892006.10.13 14:43sell4390.101.85631.86031.8453
13902006.10.16 03:00modify4390.101.85631.85961.8453
13912006.10.16 09:58s/l4390.101.85961.85961.8453-33.7111570.91
13922006.10.18 05:00sell stop4400.101.85791.86191.8469
13932006.10.19 05:01expiration4400.101.85791.86191.8469
13942006.10.19 05:01sell stop4410.101.86441.86841.8534
13952006.10.20 05:01expiration4410.101.86441.86841.8534
13962006.10.20 05:01sell stop4420.101.87401.87801.8630
13972006.10.23 00:00expiration4420.101.87401.87801.8630
13982006.10.23 05:00sell stop4430.101.86991.87391.8589
13992006.10.23 14:50sell4430.101.86991.87391.8589
14002006.10.23 21:01s/l4430.101.87391.87391.8589-40.0011530.91
14012006.10.24 05:00buy stop4440.101.87461.87061.8856
14022006.10.24 17:41buy4440.101.87461.87061.8856
14032006.10.25 13:00modify4440.101.87461.87181.8856
14042006.10.25 21:00modify4440.101.87461.87281.8856
14052006.10.26 03:00modify4440.101.87461.87341.8856
14062006.10.26 04:00modify4440.101.87461.87461.8856
14072006.10.26 05:00modify4440.101.87461.87481.8856
14082006.10.26 06:00modify4440.101.87461.87511.8856
14092006.10.26 09:00modify4440.101.87461.87551.8856
14102006.10.26 10:00modify4440.101.87461.87781.8856
14112006.10.26 11:00modify4440.101.87461.87801.8856
14122006.10.26 12:00modify4440.101.87461.87821.8856
14132006.10.26 14:00modify4440.101.87461.87831.8856
14142006.10.26 14:31t/p4440.101.88561.87831.8856109.6811640.59
14152006.10.27 05:00sell stop4450.101.87481.87881.8638
14162006.10.30 01:00expiration4450.101.87481.87881.8638
14172006.10.30 05:00sell stop4460.101.88021.88421.8692
14182006.10.31 05:00expiration4460.101.88021.88421.8692
14192006.10.31 05:00sell stop4470.101.89211.89611.8811
14202006.11.01 05:00expiration4470.101.89211.89611.8811
14212006.11.01 05:00sell stop4480.101.90021.90421.8892
14222006.11.02 05:00expiration4480.101.90021.90421.8892
14232006.11.02 05:00sell stop4490.101.90371.90771.8927
14242006.11.02 09:23sell4490.101.90371.90771.8927
14252006.11.02 11:27s/l4490.101.90771.90771.8927-40.0011600.59
14262006.11.06 05:00buy stop4500.101.90621.90221.9172
14272006.11.07 05:00expiration4500.101.90621.90221.9172
14282006.11.07 05:00buy stop4510.101.90541.90141.9164
14292006.11.07 05:41buy4510.101.90541.90141.9164
14302006.11.07 16:00modify4510.101.90541.90461.9164
14312006.11.07 21:11s/l4510.101.90461.90461.9164-8.0011592.59
14322006.11.08 05:00sell stop4520.101.90341.90741.8924
14332006.11.08 08:24sell4520.101.90341.90741.8924
14342006.11.08 09:47s/l4520.101.90741.90741.8924-40.0011552.59
14352006.11.09 05:00sell stop4530.101.90151.90551.8905
14362006.11.09 14:22sell4530.101.90151.90551.8905
14372006.11.09 15:00modify4530.101.90151.90511.8905
14382006.11.09 17:27s/l4530.101.90511.90511.8905-36.0011516.59
14392006.11.13 05:00sell stop4540.101.90671.91071.8957
14402006.11.13 10:55sell4540.101.90671.91071.8957
14412006.11.13 15:00modify4540.101.90671.91061.8957
14422006.11.13 16:00modify4540.101.90671.90821.8957
14432006.11.13 19:00modify4540.101.90671.90681.8957
14442006.11.13 20:00modify4540.101.90671.90071.8957
14452006.11.13 20:00modify4540.101.90671.90631.8957
14462006.11.14 11:00modify4540.101.90671.90591.8957
14472006.11.14 12:00modify4540.101.90671.90301.8957
14482006.11.14 14:35s/l4540.101.90301.90301.895736.2911552.88
14492006.11.15 05:00buy stop4550.101.90801.90401.9190
14502006.11.16 05:00expiration4550.101.90801.90401.9190
14512006.11.16 05:00buy stop4560.101.89921.89521.9102
14522006.11.17 05:02expiration4560.101.89921.89521.9102
14532006.11.17 05:02buy stop4570.101.89301.88901.9040
14542006.11.17 16:03buy4570.101.89301.88901.9040
14552006.11.20 11:00modify4570.101.89301.89161.9040
14562006.11.21 02:00modify4570.101.89301.89211.9040
14572006.11.21 10:00modify4570.101.89301.89221.9040
14582006.11.21 11:00modify4570.101.89301.89291.9040
14592006.11.21 17:00modify4570.101.89301.89321.9040
14602006.11.21 21:00modify4570.101.89301.89381.9040
14612006.11.22 03:00modify4570.101.89301.89521.9040
14622006.11.22 04:00modify4570.101.89301.89591.9040
14632006.11.22 05:00modify4570.101.89301.89671.9040
14642006.11.22 06:00modify4570.101.89301.89681.9040
14652006.11.22 08:42t/p4570.101.90401.89681.9040109.7611662.64
14662006.11.23 05:00sell stop4580.101.89981.90381.8888
14672006.11.24 05:00expiration4580.101.89981.90381.8888
14682006.11.24 05:00sell stop4590.101.90211.90611.8911
14692006.11.27 00:00expiration4590.101.90211.90611.8911
14702006.11.27 05:00sell stop4600.101.91711.92111.9061
14712006.11.28 05:01expiration4600.101.91711.92111.9061
14722006.11.28 05:01sell stop4610.101.91781.92181.9068
14732006.11.29 05:01expiration4610.101.91781.92181.9068
14742006.11.29 05:01sell stop4620.101.93451.93851.9235
14752006.11.30 05:01expiration4620.101.93451.93851.9235
14762006.11.30 05:01sell stop4630.101.94001.94401.9290
14772006.12.01 05:02expiration4630.101.94001.94401.9290
14782006.12.01 05:02sell stop4640.101.95381.95781.9428
14792006.12.04 00:00expiration4640.101.95381.95781.9428
14802006.12.04 05:00sell stop4650.101.94851.95251.9375
14812006.12.05 05:00expiration4650.101.94851.95251.9375
14822006.12.05 05:00sell stop4660.101.96771.97171.9567
14832006.12.06 05:01expiration4660.101.96771.97171.9567
14842006.12.06 05:01buy stop4670.101.97841.97441.9894
14852006.12.07 05:05expiration4670.101.97841.97441.9894
14862006.12.07 05:05buy stop4680.101.97841.97441.9894
14872006.12.08 05:05expiration4680.101.97841.97441.9894
14882006.12.08 05:05buy stop4690.101.97031.96631.9813
14892006.12.08 15:16buy4690.101.97031.96631.9813
14902006.12.08 16:34s/l4690.101.96631.96631.9813-40.0011622.64
14912006.12.11 05:00buy stop4700.101.96261.95861.9736
14922006.12.12 05:00expiration4700.101.96261.95861.9736
14932006.12.13 05:00sell stop4710.101.95701.96101.9460
14942006.12.14 05:01expiration4710.101.95701.96101.9460
14952006.12.14 05:01sell stop4720.101.96131.96531.9503
14962006.12.14 14:30sell4720.101.96131.96531.9503
14972006.12.14 15:20s/l4720.101.96531.96531.9503-40.0011582.64
14982006.12.15 05:00buy stop4730.101.96791.96391.9789
14992006.12.18 00:00expiration4730.101.96791.96391.9789
15002006.12.18 05:00buy stop4740.101.96361.95961.9746
15012006.12.19 05:03expiration4740.101.96361.95961.9746
15022006.12.19 05:03buy stop4750.101.95871.95471.9697
15032006.12.19 09:30buy4750.101.95871.95471.9697
15042006.12.19 10:00modify4750.101.95871.95661.9697
15052006.12.19 13:00modify4750.101.95871.95721.9697
15062006.12.19 18:00modify4750.101.95871.96471.9697
15072006.12.19 18:00modify4750.101.95871.96071.9697
15082006.12.19 19:33t/p4750.101.96971.96071.9697110.0011692.64
15092006.12.20 05:00sell stop4760.101.95461.95861.9436
15102006.12.21 05:00expiration4760.101.95461.95861.9436
15112006.12.21 05:00sell stop4770.101.94991.95391.9389
15122006.12.22 05:01expiration4770.101.94991.95391.9389
15132006.12.22 05:01buy stop4780.101.96661.96261.9776
15142006.12.22 10:58buy4780.101.96661.96261.9776
15152006.12.22 15:20s/l4780.101.96261.96261.9776-40.0011652.64
15162006.12.27 05:00buy stop4790.101.95931.95531.9703
15172006.12.27 06:59buy4790.101.95931.95531.9703
15182006.12.27 14:00modify4790.101.95931.95651.9703
15192006.12.27 16:00s/l4790.101.95651.95651.9703-28.0011624.64
15202006.12.29 05:00sell stop4800.101.95631.96031.9453
15212007.01.02 07:59expiration4800.101.95631.96031.9453
15222007.01.03 05:00sell stop4810.101.96481.96881.9538
15232007.01.03 11:17sell4810.101.96481.96881.9538
15242007.01.03 13:00modify4810.101.96481.96631.9538
15252007.01.03 15:00modify4810.101.96481.96461.9538
15262007.01.03 16:00modify4810.101.96481.96151.9538
15272007.01.03 16:05t/p4810.101.95381.96151.9538110.0011734.64
15282007.01.04 05:00buy stop4820.101.95611.95211.9671
15292007.01.05 05:00expiration4820.101.95611.95211.9671
15302007.01.05 05:00buy stop4830.101.97061.96661.9816
15312007.01.08 00:00expiration4830.101.97061.96661.9816
15322007.01.08 05:00buy stop4840.101.94801.94401.9590
15332007.01.09 05:00expiration4840.101.94801.94401.9590
15342007.01.10 05:00sell stop4850.101.93151.93551.9205
15352007.01.11 05:00expiration4850.101.93151.93551.9205
15362007.01.11 05:00buy stop4860.101.93641.93241.9474
15372007.01.11 10:19buy4860.101.93641.93241.9474
15382007.01.11 11:00modify4860.101.93641.93331.9474
15392007.01.11 13:00modify4860.101.93641.94241.9474
15402007.01.11 13:00modify4860.101.93641.93721.9474
15412007.01.11 13:00t/p4860.101.94741.93721.9474110.0011844.64
15422007.01.12 05:00sell stop4870.101.94131.94531.9303
15432007.01.15 00:00expiration4870.101.94131.94531.9303
15442007.01.15 05:00sell stop4880.101.93511.93911.9241
15452007.01.16 05:02expiration4880.101.93511.93911.9241
15462007.01.16 05:02sell stop4890.101.94681.95081.9358
15472007.01.17 05:02expiration4890.101.94681.95081.9358
15482007.01.18 05:00sell stop4900.101.96641.97041.9554
15492007.01.18 14:30sell4900.101.96641.97041.9554
15502007.01.18 15:22s/l4900.101.97041.97041.9554-40.0011804.64
15512007.01.19 05:00sell stop4910.101.96311.96711.9521
15522007.01.22 00:00expiration4910.101.96311.96711.9521
15532007.01.22 05:00sell stop4920.101.97231.97631.9613
15542007.01.22 10:41sell4920.101.97231.97631.9613
15552007.01.22 13:21s/l4920.101.97631.97631.9613-40.0011764.64
15562007.01.23 05:00sell stop4930.101.97631.98031.9653
15572007.01.24 05:00expiration4930.101.97631.98031.9653
15582007.01.24 05:00sell stop4940.101.97631.98031.9653
15592007.01.24 07:47sell4940.101.97631.98031.9653
15602007.01.24 10:00modify4940.101.97631.97831.9653
15612007.01.24 15:00modify4940.101.97631.97031.9653
15622007.01.24 15:00modify4940.101.97631.97381.9653
15632007.01.24 16:26t/p4940.101.96531.97381.9653110.0011874.64
15642007.01.25 05:00buy stop4950.101.97271.96871.9837
15652007.01.25 09:28buy4950.101.97271.96871.9837
15662007.01.25 10:06s/l4950.101.96871.96871.9837-40.0011834.64
15672007.01.26 05:00buy stop4960.101.97891.97491.9899
15682007.01.29 00:00expiration4960.101.97891.97491.9899
15692007.01.29 05:00buy stop4970.101.96571.96171.9767
15702007.01.30 05:00expiration4970.101.96571.96171.9767
15712007.01.31 05:00sell stop4980.101.96181.96581.9508
15722007.01.31 06:59sell4980.101.96181.96581.9508
15732007.01.31 09:00modify4980.101.96181.96331.9508
15742007.01.31 10:00modify4980.101.96181.95581.9508
15752007.01.31 10:00modify4980.101.96181.96031.9508
15762007.01.31 11:00modify4980.101.96181.95921.9508
15772007.01.31 13:00modify4980.101.96181.95851.9508
15782007.01.31 14:44t/p4980.101.95081.95851.9508110.0011944.64
15792007.02.02 05:00sell stop4990.101.96501.96901.9540
15802007.02.02 09:15sell4990.101.96501.96901.9540
15812007.02.02 12:26s/l4990.101.96901.96901.9540-40.0011904.64
15822007.02.06 05:00buy stop5000.101.96461.96061.9756
15832007.02.06 10:52buy5000.101.96461.96061.9756
15842007.02.06 13:00modify5000.101.96461.96221.9756
15852007.02.06 16:00modify5000.101.96461.96291.9756
15862007.02.06 18:00modify5000.101.96461.96331.9756
15872007.02.06 20:00modify5000.101.96461.96421.9756
15882007.02.06 22:00modify5000.101.96461.96481.9756
15892007.02.07 09:00modify5000.101.96461.96531.9756
15902007.02.07 15:00modify5000.101.96461.96541.9756
15912007.02.08 05:00modify5000.101.96461.96571.9756
15922007.02.08 06:00modify5000.101.96461.96621.9756
15932007.02.08 07:00modify5000.101.96461.96631.9756
15942007.02.08 09:42s/l5000.101.96631.96631.975616.6811921.32
15952007.02.09 05:00buy stop5010.101.96821.96421.9792
15962007.02.12 00:00expiration5010.101.96821.96421.9792
15972007.02.12 05:00buy stop5020.101.96751.96351.9785
15982007.02.13 05:00expiration5020.101.96751.96351.9785
15992007.02.13 05:00buy stop5030.101.95611.95211.9671
16002007.02.14 05:00expiration5030.101.95611.95211.9671
16012007.02.15 05:00sell stop5040.101.94851.95251.9375
16022007.02.16 05:00expiration5040.101.94851.95251.9375
16032007.02.16 05:00sell stop5050.101.94851.95251.9375
16042007.02.16 09:16sell5050.101.94851.95251.9375
16052007.02.19 00:00s/l5050.101.95251.95251.9375-40.7111880.61
16062007.02.19 05:00buy stop5060.101.96051.95651.9715
16072007.02.20 05:01expiration5060.101.96051.95651.9715
16082007.02.20 05:01sell stop5070.101.95311.95711.9421
16092007.02.20 05:39sell5070.101.95311.95711.9421
16102007.02.20 10:00modify5070.101.95311.95511.9421
16112007.02.20 12:00modify5070.101.95311.95431.9421
16122007.02.20 15:43s/l5070.101.95431.95431.9421-12.0011868.61
16132007.02.21 05:00sell stop5080.101.95211.95611.9411
16142007.02.21 10:33sell5080.101.95211.95611.9411
16152007.02.22 09:00modify5080.101.95211.95381.9411
16162007.02.22 16:56s/l5080.101.95381.95381.9411-19.1311849.48
16172007.02.26 05:00sell stop5090.101.95661.96061.9456
16182007.02.27 05:11expiration5090.101.95661.96061.9456
16192007.03.02 05:00buy stop5100.101.96161.95761.9726
16202007.03.05 00:00expiration5100.101.96161.95761.9726
16212007.03.05 05:00buy stop5110.101.96051.95651.9715
16222007.03.06 05:00expiration5110.101.96051.95651.9715
16232007.03.06 05:00buy stop5120.101.95531.95131.9663
16242007.03.07 05:00expiration5120.101.95531.95131.9663
16252007.03.07 05:00buy stop5130.101.94081.93681.9518
16262007.03.08 05:01expiration5130.101.94081.93681.9518
16272007.03.08 05:01sell stop5140.101.92161.92561.9106
16282007.03.09 05:01expiration5140.101.92161.92561.9106
16292007.03.12 05:00sell stop5150.101.93311.93711.9221
16302007.03.12 13:25sell5150.101.93311.93711.9221
16312007.03.12 15:00modify5150.101.93311.93451.9221
16322007.03.13 09:00modify5150.101.93311.93371.9221
16332007.03.13 14:01s/l5150.101.93371.93371.9221-6.7111842.77
16342007.03.16 05:00sell stop5160.101.93091.93491.9199
16352007.03.19 00:00expiration5160.101.93091.93491.9199
16362007.03.19 05:00sell stop5170.101.93741.94141.9264
16372007.03.20 05:00expiration5170.101.93741.94141.9264
16382007.03.20 05:00sell stop5180.101.93891.94291.9279
16392007.03.21 05:00expiration5180.101.93891.94291.9279
16402007.03.21 05:00sell stop5190.101.94461.94861.9336
16412007.03.22 05:07expiration5190.101.94461.94861.9336
16422007.03.26 05:00buy stop5200.101.96541.96141.9764
16432007.03.26 15:27buy5200.101.96541.96141.9764
16442007.03.26 17:00modify5200.101.96541.96271.9764
16452007.03.26 18:00modify5200.101.96541.96301.9764
16462007.03.26 19:00modify5200.101.96541.96371.9764
16472007.03.27 11:03s/l5200.101.96371.96371.9764-17.0811825.69
16482007.03.28 05:00sell stop5210.101.96401.96801.9530
16492007.03.28 06:31sell5210.101.96401.96801.9530
16502007.03.28 11:00modify5210.101.96401.96761.9530
16512007.03.28 14:48s/l5210.101.96761.96761.9530-36.0011789.69
16522007.03.29 05:00buy stop5220.101.96661.96261.9776
16532007.03.30 05:00expiration5220.101.96661.96261.9776
16542007.04.02 05:00sell stop5230.101.96441.96841.9534
16552007.04.03 05:00expiration5230.101.96441.96841.9534
16562007.04.03 05:00sell stop5240.101.96541.96941.9544
16572007.04.04 05:01expiration5240.101.96541.96941.9544
16582007.04.04 05:01sell stop5250.101.97041.97441.9594
16592007.04.05 05:02expiration5250.101.97041.97441.9594
16602007.04.06 05:00buy stop5260.101.97191.96791.9829
16612007.04.06 06:54buy5260.101.97191.96791.9829
16622007.04.06 14:30s/l5260.101.96791.96791.9829-40.0011749.69
16632007.04.09 05:00buy stop5270.101.97381.96981.9848
16642007.04.10 05:00expiration5270.101.97381.96981.9848
16652007.04.11 05:00sell stop5280.101.96781.97181.9568
16662007.04.12 05:00expiration5280.101.96781.97181.9568
16672007.04.12 05:00sell stop5290.101.96501.96901.9540
16682007.04.13 05:03expiration5290.101.96501.96901.9540
16692007.04.13 05:03sell stop5300.101.97401.97801.9630
16702007.04.16 00:00expiration5300.101.97401.97801.9630
16712007.04.16 05:00sell stop5310.101.97791.98191.9669
16722007.04.17 05:01expiration5310.101.97791.98191.9669
16732007.04.17 05:01sell stop5320.101.98181.98581.9708
16742007.04.18 05:03expiration5320.101.98181.98581.9708
16752007.04.18 05:03sell stop5330.101.98871.99271.9777
16762007.04.19 05:03expiration5330.101.98871.99271.9777
16772007.04.19 05:03sell stop5340.101.99151.99551.9805
16782007.04.20 05:09expiration5340.101.99151.99551.9805
16792007.04.23 05:00buy stop5350.102.00612.00212.0171
16802007.04.24 05:00expiration5350.102.00612.00212.0171
16812007.04.24 05:00buy stop5360.101.99981.99582.0108
16822007.04.24 12:02buy5360.101.99981.99582.0108
16832007.04.24 17:00modify5360.101.99981.99662.0108
16842007.04.25 05:00modify5360.101.99981.99682.0108
16852007.04.25 06:00modify5360.101.99981.99722.0108
16862007.04.25 09:00modify5360.101.99981.99872.0108
16872007.04.25 17:00modify5360.101.99981.99962.0108
16882007.04.26 11:33s/l5360.101.99961.99962.0108-2.3211747.37
16892007.04.27 05:00buy stop5370.101.99951.99552.0105
16902007.04.27 13:12buy5370.101.99951.99552.0105
16912007.04.27 15:00modify5370.101.99951.99562.0105
16922007.04.27 16:00modify5370.101.99951.99762.0105
16932007.04.27 17:16s/l5370.101.99761.99762.0105-19.0011728.37
16942007.04.30 05:00buy stop5380.101.99931.99532.0103
16952007.04.30 16:48buy5380.101.99931.99532.0103
16962007.05.01 09:00modify5380.101.99931.99682.0103
16972007.05.01 13:00modify5380.101.99931.99772.0103
16982007.05.01 14:00modify5380.101.99931.99882.0103
16992007.05.01 15:00modify5380.101.99931.99932.0103
17002007.05.01 16:38s/l5380.101.99931.99932.0103-0.0811728.29
17012007.05.03 05:00buy stop5390.101.99741.99342.0084
17022007.05.04 05:00expiration5390.101.99741.99342.0084
17032007.05.04 05:00buy stop5400.101.99601.99202.0070
17042007.05.07 00:00expiration5400.101.99601.99202.0070
17052007.05.07 05:00sell stop5410.101.99101.99501.9800
17062007.05.08 05:00expiration5410.101.99101.99501.9800
17072007.05.08 05:00sell stop5420.101.98971.99371.9787
17082007.05.08 16:20sell5420.101.98971.99371.9787
17092007.05.09 14:47s/l5420.101.99371.99371.9787-40.7111687.58
17102007.05.11 05:00buy stop5430.101.98641.98241.9974
17112007.05.14 00:00expiration5430.101.98641.98241.9974
17122007.05.14 05:00buy stop5440.101.99081.98682.0018
17132007.05.15 05:01expiration5440.101.99081.98682.0018
17142007.05.16 05:00sell stop5450.101.98371.98771.9727
17152007.05.16 11:30sell5450.101.98371.98771.9727
17162007.05.16 18:00modify5450.101.98371.97771.9727
17172007.05.16 18:00modify5450.101.98371.98341.9727
17182007.05.16 20:00modify5450.101.98371.98281.9727
17192007.05.17 15:00modify5450.101.98371.98081.9727
17202007.05.17 16:00modify5450.101.98371.98071.9727
17212007.05.17 21:00modify5450.101.98371.98031.9727
17222007.05.18 04:00modify5450.101.98371.98021.9727
17232007.05.18 10:30t/p5450.101.97271.98021.9727107.1611794.74
17242007.05.21 05:00buy stop5460.101.97461.97061.9856
17252007.05.21 05:53buy5460.101.97461.97061.9856
17262007.05.21 11:44s/l5460.101.97061.97061.9856-40.0011754.74
17272007.05.22 05:00buy stop5470.101.97251.96851.9835
17282007.05.22 08:03buy5470.101.97251.96851.9835
17292007.05.22 17:00modify5470.101.97251.96861.9835
17302007.05.22 18:00modify5470.101.97251.97071.9835
17312007.05.23 12:00modify5470.101.97251.97201.9835
17322007.05.23 13:00modify5470.101.97251.97851.9835
17332007.05.23 13:00modify5470.101.97251.97561.9835
17342007.05.23 13:26t/p5470.101.98351.97561.9835109.9211864.66
17352007.05.24 05:00sell stop5480.101.97311.97711.9621
17362007.05.25 05:00expiration5480.101.97311.97711.9621
17372007.05.25 05:00sell stop5490.101.97721.98121.9662
17382007.05.28 00:00expiration5490.101.97721.98121.9662
17392007.05.31 05:00buy stop5500.101.97991.97591.9909
17402007.05.31 14:30buy5500.101.97991.97591.9909
17412007.05.31 15:49s/l5500.101.97591.97591.9909-40.0011824.66
17422007.06.04 05:00sell stop5510.101.97831.98231.9673
17432007.06.05 05:11expiration5510.101.97831.98231.9673
17442007.06.06 05:00sell stop5520.101.98481.98881.9738
17452007.06.07 05:00expiration5520.101.98481.98881.9738
17462007.06.08 05:00buy stop5530.101.99051.98652.0015
17472007.06.11 00:00expiration5530.101.99051.98652.0015
17482007.06.11 05:00buy stop5540.101.98991.98592.0009
17492007.06.12 05:00expiration5540.101.98991.98592.0009
17502007.06.12 05:00buy stop5550.101.97451.97051.9855
17512007.06.12 08:11buy5550.101.97451.97051.9855
17522007.06.12 10:34s/l5550.101.97051.97051.9855-40.0011784.66
17532007.06.13 05:00sell stop5560.101.97241.97641.9614
17542007.06.13 09:15sell5560.101.97241.97641.9614
17552007.06.13 11:00modify5560.101.97241.97541.9614
17562007.06.13 13:00modify5560.101.97241.97441.9614
17572007.06.14 15:00modify5560.101.97241.97381.9614
17582007.06.15 14:50s/l5560.101.97381.97381.9614-16.8411767.82
17592007.06.18 05:00sell stop5570.101.97501.97901.9640
17602007.06.19 05:00expiration5570.101.97501.97901.9640
17612007.06.19 05:00sell stop5580.101.97161.97561.9606
17622007.06.20 05:00expiration5580.101.97161.97561.9606
17632007.06.20 05:00sell stop5590.101.97861.98261.9676
17642007.06.21 05:02expiration5590.101.97861.98261.9676
17652007.06.21 05:02sell stop5600.101.98601.99001.9750
17662007.06.22 05:03expiration5600.101.98601.99001.9750
17672007.06.22 05:03sell stop5610.101.99041.99441.9794
17682007.06.25 00:00expiration5610.101.99041.99441.9794
17692007.06.25 05:00sell stop5620.101.99491.99891.9839
17702007.06.26 05:00expiration5620.101.99491.99891.9839
17712007.06.26 05:00sell stop5630.101.99461.99861.9836
17722007.06.27 05:05expiration5630.101.99461.99861.9836
17732007.06.29 05:00sell stop5640.102.00072.00471.9897
17742007.07.02 00:00expiration5640.102.00072.00471.9897
17752007.07.02 05:00sell stop5650.102.00152.00551.9905
17762007.07.03 05:08expiration5650.102.00152.00551.9905
17772007.07.04 05:00sell stop5660.102.01112.01512.0001
17782007.07.05 05:00expiration5660.102.01112.01512.0001
17792007.07.06 05:00buy stop5670.102.01422.01022.0252
17802007.07.06 16:33buy5670.102.01422.01022.0252
17812007.07.06 22:43s/l5670.102.01022.01022.0252-40.0011727.82
17822007.07.09 05:00buy stop5680.102.01422.01022.0252
17832007.07.09 10:15buy5680.102.01422.01022.0252
17842007.07.09 18:00modify5680.102.01422.01072.0252
17852007.07.10 14:00modify5680.102.01422.01092.0252
17862007.07.10 16:00modify5680.102.01422.02022.0252
17872007.07.10 16:00modify5680.102.01422.01612.0252
17882007.07.10 16:45t/p5680.102.02522.01612.0252109.9211837.74
17892007.07.11 05:00sell stop5690.102.01322.01722.0022
17902007.07.12 05:00expiration5690.102.01322.01722.0022
17912007.07.12 05:00sell stop5700.102.01792.02192.0069
17922007.07.13 05:00expiration5700.102.01792.02192.0069
17932007.07.17 05:00sell stop5710.102.03252.03652.0215
17942007.07.18 05:00expiration5710.102.03252.03652.0215
17952007.07.18 05:00sell stop5720.102.03662.04062.0256
17962007.07.19 05:00expiration5720.102.03662.04062.0256
17972007.07.19 05:00sell stop5730.102.03862.04262.0276
17982007.07.20 05:00expiration5730.102.03862.04262.0276
17992007.07.23 05:00sell stop5740.102.05562.05962.0446
18002007.07.23 11:50sell5740.102.05562.05962.0446
18012007.07.23 16:29s/l5740.102.05962.05962.0446-40.0011797.74
18022007.07.24 05:00sell stop5750.102.05172.05572.0407
18032007.07.25 05:01expiration5750.102.05172.05572.0407
18042007.07.26 05:00buy stop5760.102.05682.05282.0678
18052007.07.27 05:00expiration5760.102.05682.05282.0678
18062007.07.27 05:00buy stop5770.102.05902.05502.0700
18072007.07.30 00:00expiration5770.102.05902.05502.0700
18082007.07.30 05:00buy stop5780.102.05122.04722.0622
18092007.07.31 05:00expiration5780.102.05122.04722.0622
18102007.07.31 05:00buy stop5790.102.04272.03872.0537
18112007.08.01 05:00expiration5790.102.04272.03872.0537
18122007.08.01 05:00sell stop5800.102.02652.03052.0155
18132007.08.01 06:06sell5800.102.02652.03052.0155
18142007.08.01 08:00modify5800.102.02652.02872.0155
18152007.08.01 11:00modify5800.102.02652.02842.0155
18162007.08.01 14:22s/l5800.102.02842.02842.0155-19.0011778.74
18172007.08.02 05:00sell stop5810.102.02782.03182.0168