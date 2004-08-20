|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2004.07.01 00:00 - 2007.08.03 00:00 (2004.07.01 - 2007.08.03)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Expert_Name="---- oilfxpro_early bird----"; Magic=99999; Slippage=6; Main_Parameters=" Trade Volume & Trade Method"; Data=" Input Data "; StartTime=5; MinuteforOpen=5; FridayTrade=1; InitialStop=40; TakeProfit=110; PendOrdGap=25; DaysBack=3; MM_Parameters=" MoneyManagement"; Lots=0.1; Auto_Lots=false; Risk=10; MIN_lots=0.1; MAX_lots=100; Trail="Price Trail"; BreakEvenTrail=true; AutoTrail=true; BreakEvenLevel=60; LockInPips=60; AutoTrailStop=60;
|Bars in test
|19346
|Ticks modelled
|4790079
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|1778.74
|Gross profit
|6371.84
|Gross loss
|-4593.10
|Profit factor
|1.39
|Expected payoff
|8.31
|Absolute drawdown
|130.24
|Maximal drawdown
|504.14 (4.85%)
|Relative drawdown
|4.85% (504.14)
|Total trades
|214
|Short positions (won %)
|101 (31.68%)
|Long positions (won %)
|113 (36.28%)
|Profit trades (% of total)
|73 (34.11%)
|Loss trades (% of total)
|141 (65.89%)
|Largest
|profit trade
|110.00
|loss trade
|-40.71
|Average
|profit trade
|87.29
|loss trade
|-32.58
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|4 (346.50)
|consecutive losses (loss in money)
|11 (-233.74)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|346.50 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-233.74 (11)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.07.01 05:00
|buy stop
|1
|0.10
|1.8272
|1.8232
|1.8382
|2
|2004.07.02 05:00
|expiration
|1
|0.10
|1.8272
|1.8232
|1.8382
|3
|2004.07.02 05:00
|sell stop
|2
|0.10
|1.8098
|1.8138
|1.7988
|4
|2004.07.05 00:00
|expiration
|2
|0.10
|1.8098
|1.8138
|1.7988
|5
|2004.07.05 05:00
|sell stop
|3
|0.10
|1.8217
|1.8257
|1.8107
|6
|2004.07.06 05:01
|expiration
|3
|0.10
|1.8217
|1.8257
|1.8107
|7
|2004.07.06 05:01
|sell stop
|4
|0.10
|1.8230
|1.8270
|1.8120
|8
|2004.07.07 05:04
|expiration
|4
|0.10
|1.8230
|1.8270
|1.8120
|9
|2004.07.07 05:04
|sell stop
|5
|0.10
|1.8331
|1.8371
|1.8221
|10
|2004.07.08 05:05
|expiration
|5
|0.10
|1.8331
|1.8371
|1.8221
|11
|2004.07.08 05:05
|sell stop
|6
|0.10
|1.8306
|1.8346
|1.8196
|12
|2004.07.09 05:05
|expiration
|6
|0.10
|1.8306
|1.8346
|1.8196
|13
|2004.07.09 05:05
|sell stop
|7
|0.10
|1.8431
|1.8471
|1.8321
|14
|2004.07.12 00:00
|expiration
|7
|0.10
|1.8431
|1.8471
|1.8321
|15
|2004.07.12 05:00
|sell stop
|8
|0.10
|1.8574
|1.8614
|1.8464
|16
|2004.07.12 05:34
|sell
|8
|0.10
|1.8574
|1.8614
|1.8464
|17
|2004.07.12 08:51
|s/l
|8
|0.10
|1.8614
|1.8614
|1.8464
|-40.00
|9960.00
|18
|2004.07.13 05:00
|sell stop
|9
|0.10
|1.8523
|1.8563
|1.8413
|19
|2004.07.13 08:02
|sell
|9
|0.10
|1.8523
|1.8563
|1.8413
|20
|2004.07.13 08:27
|s/l
|9
|0.10
|1.8563
|1.8563
|1.8413
|-40.00
|9920.00
|21
|2004.07.14 05:00
|buy stop
|10
|0.10
|1.8567
|1.8527
|1.8677
|22
|2004.07.14 05:06
|buy
|10
|0.10
|1.8567
|1.8527
|1.8677
|23
|2004.07.15 05:52
|s/l
|10
|0.10
|1.8527
|1.8527
|1.8677
|-40.24
|9879.76
|24
|2004.07.16 05:00
|buy stop
|11
|0.10
|1.8545
|1.8505
|1.8655
|25
|2004.07.16 10:58
|buy
|11
|0.10
|1.8545
|1.8505
|1.8655
|26
|2004.07.16 14:58
|t/p
|11
|0.10
|1.8655
|1.8505
|1.8655
|110.00
|9989.76
|27
|2004.07.19 05:00
|sell stop
|12
|0.10
|1.8590
|1.8630
|1.8480
|28
|2004.07.20 05:01
|expiration
|12
|0.10
|1.8590
|1.8630
|1.8480
|29
|2004.07.20 05:01
|sell stop
|13
|0.10
|1.8552
|1.8592
|1.8442
|30
|2004.07.20 13:04
|sell
|13
|0.10
|1.8552
|1.8592
|1.8442
|31
|2004.07.20 16:00
|modify
|13
|0.10
|1.8552
|1.8573
|1.8442
|32
|2004.07.21 02:00
|modify
|13
|0.10
|1.8552
|1.8564
|1.8442
|33
|2004.07.21 05:00
|modify
|13
|0.10
|1.8552
|1.8559
|1.8442
|34
|2004.07.21 11:59
|t/p
|13
|0.10
|1.8442
|1.8559
|1.8442
|109.29
|10099.05
|35
|2004.07.22 05:00
|buy stop
|14
|0.10
|1.8656
|1.8616
|1.8766
|36
|2004.07.23 05:00
|expiration
|14
|0.10
|1.8656
|1.8616
|1.8766
|37
|2004.07.23 05:00
|buy stop
|15
|0.10
|1.8495
|1.8455
|1.8605
|38
|2004.07.26 00:00
|expiration
|15
|0.10
|1.8495
|1.8455
|1.8605
|39
|2004.07.26 05:00
|buy stop
|16
|0.10
|1.8393
|1.8353
|1.8503
|40
|2004.07.26 09:35
|buy
|16
|0.10
|1.8393
|1.8353
|1.8503
|41
|2004.07.26 21:00
|modify
|16
|0.10
|1.8393
|1.8354
|1.8503
|42
|2004.07.27 04:00
|modify
|16
|0.10
|1.8393
|1.8371
|1.8503
|43
|2004.07.27 12:00
|modify
|16
|0.10
|1.8393
|1.8381
|1.8503
|44
|2004.07.27 14:32
|s/l
|16
|0.10
|1.8381
|1.8381
|1.8503
|-12.08
|10086.97
|45
|2004.07.28 05:00
|buy stop
|17
|0.10
|1.8289
|1.8249
|1.8399
|46
|2004.07.29 05:01
|expiration
|17
|0.10
|1.8289
|1.8249
|1.8399
|47
|2004.07.29 05:01
|buy stop
|18
|0.10
|1.8387
|1.8347
|1.8497
|48
|2004.07.30 05:01
|expiration
|18
|0.10
|1.8387
|1.8347
|1.8497
|49
|2004.07.30 05:01
|buy stop
|19
|0.10
|1.8190
|1.8150
|1.8300
|50
|2004.07.30 14:30
|buy
|19
|0.10
|1.8190
|1.8150
|1.8300
|51
|2004.07.30 15:00
|modify
|19
|0.10
|1.8190
|1.8153
|1.8300
|52
|2004.07.30 16:00
|modify
|19
|0.10
|1.8190
|1.8168
|1.8300
|53
|2004.07.30 16:01
|s/l
|19
|0.10
|1.8168
|1.8168
|1.8300
|-22.00
|10064.97
|54
|2004.08.03 05:00
|sell stop
|20
|0.10
|1.8196
|1.8236
|1.8086
|55
|2004.08.03 09:55
|sell
|20
|0.10
|1.8196
|1.8236
|1.8086
|56
|2004.08.03 15:31
|s/l
|20
|0.10
|1.8236
|1.8236
|1.8086
|-40.00
|10024.97
|57
|2004.08.09 05:00
|sell stop
|21
|0.10
|1.8281
|1.8321
|1.8171
|58
|2004.08.10 05:00
|expiration
|21
|0.10
|1.8281
|1.8321
|1.8171
|59
|2004.08.10 05:00
|sell stop
|22
|0.10
|1.8259
|1.8299
|1.8149
|60
|2004.08.10 21:12
|sell
|22
|0.10
|1.8259
|1.8299
|1.8149
|61
|2004.08.11 09:00
|s/l
|22
|0.10
|1.8299
|1.8299
|1.8149
|-40.71
|9984.26
|62
|2004.08.12 05:00
|buy stop
|23
|0.10
|1.8379
|1.8339
|1.8489
|63
|2004.08.13 05:01
|expiration
|23
|0.10
|1.8379
|1.8339
|1.8489
|64
|2004.08.13 05:01
|buy stop
|24
|0.10
|1.8234
|1.8194
|1.8344
|65
|2004.08.13 14:06
|buy
|24
|0.10
|1.8234
|1.8194
|1.8344
|66
|2004.08.13 14:48
|t/p
|24
|0.10
|1.8344
|1.8194
|1.8344
|110.00
|10094.26
|67
|2004.08.16 05:00
|sell stop
|25
|0.10
|1.8327
|1.8367
|1.8217
|68
|2004.08.17 05:01
|expiration
|25
|0.10
|1.8327
|1.8367
|1.8217
|69
|2004.08.17 05:01
|sell stop
|26
|0.10
|1.8251
|1.8291
|1.8141
|70
|2004.08.18 05:01
|expiration
|26
|0.10
|1.8251
|1.8291
|1.8141
|71
|2004.08.18 05:01
|buy stop
|27
|0.10
|1.8404
|1.8364
|1.8514
|72
|2004.08.19 05:01
|expiration
|27
|0.10
|1.8404
|1.8364
|1.8514
|73
|2004.08.19 05:01
|buy stop
|28
|0.10
|1.8375
|1.8335
|1.8485
|74
|2004.08.20 05:01
|expiration
|28
|0.10
|1.8375
|1.8335
|1.8485
|75
|2004.08.20 05:01
|sell stop
|29
|0.10
|1.8294
|1.8334
|1.8184
|76
|2004.08.20 11:31
|sell
|29
|0.10
|1.8294
|1.8334
|1.8184
|77
|2004.08.20 13:00
|modify
|29
|0.10
|1.8294
|1.8317
|1.8184
|78
|2004.08.20 14:00
|modify
|29
|0.10
|1.8294
|1.8234
|1.8184
|79
|2004.08.20 14:00
|modify
|29
|0.10
|1.8294
|1.8288
|1.8184
|80
|2004.08.20 16:00
|modify
|29
|0.10
|1.8294
|1.8270
|1.8184
|81
|2004.08.20 19:00
|modify
|29
|0.10
|1.8294
|1.8257
|1.8184
|82
|2004.08.20 20:53
|t/p
|29
|0.10
|1.8184
|1.8257
|1.8184
|110.00
|10204.26
|83
|2004.08.23 05:00
|buy stop
|30
|0.10
|1.8209
|1.8169
|1.8319
|84
|2004.08.24 05:00
|expiration
|30
|0.10
|1.8209
|1.8169
|1.8319
|85
|2004.08.24 05:00
|buy stop
|31
|0.10
|1.8290
|1.8250
|1.8400
|86
|2004.08.25 05:00
|expiration
|31
|0.10
|1.8290
|1.8250
|1.8400
|87
|2004.08.25 05:00
|buy stop
|32
|0.10
|1.8172
|1.8132
|1.8282
|88
|2004.08.26 08:00
|expiration
|32
|0.10
|1.8172
|1.8132
|1.8282
|89
|2004.08.27 05:00
|sell stop
|33
|0.10
|1.7948
|1.7988
|1.7838
|90
|2004.08.27 15:58
|sell
|33
|0.10
|1.7948
|1.7988
|1.7838
|91
|2004.08.27 18:00
|modify
|33
|0.10
|1.7948
|1.7984
|1.7838
|92
|2004.08.27 19:00
|modify
|33
|0.10
|1.7948
|1.7970
|1.7838
|93
|2004.08.27 21:00
|modify
|33
|0.10
|1.7948
|1.7955
|1.7838
|94
|2004.08.30 07:00
|modify
|33
|0.10
|1.7948
|1.7888
|1.7838
|95
|2004.08.30 07:00
|modify
|33
|0.10
|1.7948
|1.7924
|1.7838
|96
|2004.08.30 14:23
|s/l
|33
|0.10
|1.7924
|1.7924
|1.7838
|23.29
|10227.55
|97
|2004.09.01 05:00
|sell stop
|34
|0.10
|1.7928
|1.7968
|1.7818
|98
|2004.09.01 10:31
|sell
|34
|0.10
|1.7928
|1.7968
|1.7818
|99
|2004.09.01 11:05
|s/l
|34
|0.10
|1.7968
|1.7968
|1.7818
|-40.00
|10187.55
|100
|2004.09.03 05:00
|buy stop
|35
|0.10
|1.7995
|1.7955
|1.8105
|101
|2004.09.06 00:00
|expiration
|35
|0.10
|1.7995
|1.7955
|1.8105
|102
|2004.09.06 05:00
|buy stop
|36
|0.10
|1.7908
|1.7868
|1.8018
|103
|2004.09.07 05:01
|expiration
|36
|0.10
|1.7908
|1.7868
|1.8018
|104
|2004.09.07 05:01
|buy stop
|37
|0.10
|1.7858
|1.7818
|1.7968
|105
|2004.09.08 05:02
|expiration
|37
|0.10
|1.7858
|1.7818
|1.7968
|106
|2004.09.09 05:00
|sell stop
|38
|0.10
|1.7824
|1.7864
|1.7714
|107
|2004.09.09 13:26
|sell
|38
|0.10
|1.7824
|1.7864
|1.7714
|108
|2004.09.09 17:56
|s/l
|38
|0.10
|1.7864
|1.7864
|1.7714
|-40.00
|10147.55
|109
|2004.09.10 05:00
|sell stop
|39
|0.10
|1.7759
|1.7799
|1.7649
|110
|2004.09.13 00:00
|expiration
|39
|0.10
|1.7759
|1.7799
|1.7649
|111
|2004.09.13 05:00
|sell stop
|40
|0.10
|1.7887
|1.7927
|1.7777
|112
|2004.09.14 05:00
|expiration
|40
|0.10
|1.7887
|1.7927
|1.7777
|113
|2004.09.14 05:00
|sell stop
|41
|0.10
|1.7912
|1.7952
|1.7802
|114
|2004.09.15 05:00
|expiration
|41
|0.10
|1.7912
|1.7952
|1.7802
|115
|2004.09.16 05:00
|buy stop
|42
|0.10
|1.7942
|1.7902
|1.8052
|116
|2004.09.16 18:00
|buy
|42
|0.10
|1.7942
|1.7902
|1.8052
|117
|2004.09.17 16:52
|s/l
|42
|0.10
|1.7902
|1.7902
|1.8052
|-40.08
|10107.47
|118
|2004.09.20 05:00
|sell stop
|43
|0.10
|1.7788
|1.7828
|1.7678
|119
|2004.09.21 05:00
|expiration
|43
|0.10
|1.7788
|1.7828
|1.7678
|120
|2004.09.21 05:00
|buy stop
|44
|0.10
|1.7901
|1.7861
|1.8011
|121
|2004.09.21 11:32
|buy
|44
|0.10
|1.7901
|1.7861
|1.8011
|122
|2004.09.21 13:00
|modify
|44
|0.10
|1.7901
|1.7882
|1.8011
|123
|2004.09.21 18:00
|modify
|44
|0.10
|1.7901
|1.7884
|1.8011
|124
|2004.09.21 19:00
|modify
|44
|0.10
|1.7901
|1.7889
|1.8011
|125
|2004.09.21 20:25
|t/p
|44
|0.10
|1.8011
|1.7889
|1.8011
|110.00
|10217.47
|126
|2004.09.22 05:00
|sell stop
|45
|0.10
|1.7955
|1.7995
|1.7845
|127
|2004.09.22 10:29
|sell
|45
|0.10
|1.7955
|1.7995
|1.7845
|128
|2004.09.22 11:00
|modify
|45
|0.10
|1.7955
|1.7986
|1.7845
|129
|2004.09.22 13:00
|modify
|45
|0.10
|1.7955
|1.7895
|1.7845
|130
|2004.09.22 13:00
|modify
|45
|0.10
|1.7955
|1.7952
|1.7845
|131
|2004.09.22 17:32
|s/l
|45
|0.10
|1.7952
|1.7952
|1.7845
|3.00
|10220.47
|132
|2004.09.23 05:00
|sell stop
|46
|0.10
|1.7883
|1.7923
|1.7773
|133
|2004.09.24 05:00
|expiration
|46
|0.10
|1.7883
|1.7923
|1.7773
|134
|2004.09.27 05:00
|sell stop
|47
|0.10
|1.7952
|1.7992
|1.7842
|135
|2004.09.28 05:01
|expiration
|47
|0.10
|1.7952
|1.7992
|1.7842
|136
|2004.09.28 05:01
|sell stop
|48
|0.10
|1.7987
|1.8027
|1.7877
|137
|2004.09.29 05:01
|expiration
|48
|0.10
|1.7987
|1.8027
|1.7877
|138
|2004.09.29 05:01
|sell stop
|49
|0.10
|1.8080
|1.8120
|1.7970
|139
|2004.09.29 10:45
|sell
|49
|0.10
|1.8080
|1.8120
|1.7970
|140
|2004.09.29 16:00
|modify
|49
|0.10
|1.8080
|1.8085
|1.7970
|141
|2004.09.29 17:00
|modify
|49
|0.10
|1.8080
|1.8020
|1.7970
|142
|2004.09.29 17:00
|modify
|49
|0.10
|1.8080
|1.8062
|1.7970
|143
|2004.09.29 17:26
|t/p
|49
|0.10
|1.7970
|1.8062
|1.7970
|110.00
|10330.47
|144
|2004.09.30 05:00
|buy stop
|50
|0.10
|1.8068
|1.8028
|1.8178
|145
|2004.09.30 13:50
|buy
|50
|0.10
|1.8068
|1.8028
|1.8178
|146
|2004.09.30 18:00
|modify
|50
|0.10
|1.8068
|1.8035
|1.8178
|147
|2004.09.30 19:00
|modify
|50
|0.10
|1.8068
|1.8056
|1.8178
|148
|2004.09.30 21:00
|modify
|50
|0.10
|1.8068
|1.8060
|1.8178
|149
|2004.10.01 01:00
|modify
|50
|0.10
|1.8068
|1.8065
|1.8178
|150
|2004.10.01 02:00
|modify
|50
|0.10
|1.8068
|1.8066
|1.8178
|151
|2004.10.01 10:16
|s/l
|50
|0.10
|1.8066
|1.8066
|1.8178
|-2.08
|10328.39
|152
|2004.10.04 05:00
|buy stop
|51
|0.10
|1.7972
|1.7932
|1.8082
|153
|2004.10.05 05:00
|expiration
|51
|0.10
|1.7972
|1.7932
|1.8082
|154
|2004.10.05 05:00
|buy stop
|52
|0.10
|1.8092
|1.8052
|1.8202
|155
|2004.10.06 05:00
|expiration
|52
|0.10
|1.8092
|1.8052
|1.8202
|156
|2004.10.06 05:00
|buy stop
|53
|0.10
|1.7958
|1.7918
|1.8068
|157
|2004.10.07 05:00
|expiration
|53
|0.10
|1.7958
|1.7918
|1.8068
|158
|2004.10.07 05:00
|buy stop
|54
|0.10
|1.7813
|1.7773
|1.7923
|159
|2004.10.07 05:06
|buy
|54
|0.10
|1.7813
|1.7773
|1.7923
|160
|2004.10.07 10:24
|s/l
|54
|0.10
|1.7773
|1.7773
|1.7923
|-40.00
|10288.39
|161
|2004.10.11 05:00
|sell stop
|55
|0.10
|1.7820
|1.7860
|1.7710
|162
|2004.10.12 05:00
|expiration
|55
|0.10
|1.7820
|1.7860
|1.7710
|163
|2004.10.12 05:00
|sell stop
|56
|0.10
|1.7849
|1.7889
|1.7739
|164
|2004.10.12 11:08
|sell
|56
|0.10
|1.7849
|1.7889
|1.7739
|165
|2004.10.12 19:32
|s/l
|56
|0.10
|1.7889
|1.7889
|1.7739
|-40.00
|10248.39
|166
|2004.10.14 05:00
|buy stop
|57
|0.10
|1.7951
|1.7911
|1.8061
|167
|2004.10.14 06:28
|buy
|57
|0.10
|1.7951
|1.7911
|1.8061
|168
|2004.10.14 09:00
|modify
|57
|0.10
|1.7951
|1.7920
|1.8061
|169
|2004.10.14 10:00
|modify
|57
|0.10
|1.7951
|1.7931
|1.8061
|170
|2004.10.14 11:00
|modify
|57
|0.10
|1.7951
|1.7946
|1.8061
|171
|2004.10.14 16:30
|s/l
|57
|0.10
|1.7946
|1.7946
|1.8061
|-5.00
|10243.39
|172
|2004.10.15 05:00
|sell stop
|58
|0.10
|1.7938
|1.7978
|1.7828
|173
|2004.10.18 00:00
|expiration
|58
|0.10
|1.7938
|1.7978
|1.7828
|174
|2004.10.18 05:00
|sell stop
|59
|0.10
|1.7958
|1.7998
|1.7848
|175
|2004.10.18 18:16
|sell
|59
|0.10
|1.7958
|1.7998
|1.7848
|176
|2004.10.18 20:35
|s/l
|59
|0.10
|1.7998
|1.7998
|1.7848
|-40.00
|10203.39
|177
|2004.10.21 05:00
|sell stop
|60
|0.10
|1.8003
|1.8043
|1.7893
|178
|2004.10.22 05:00
|expiration
|60
|0.10
|1.8003
|1.8043
|1.7893
|179
|2004.10.22 05:00
|sell stop
|61
|0.10
|1.8062
|1.8102
|1.7952
|180
|2004.10.25 00:00
|expiration
|61
|0.10
|1.8062
|1.8102
|1.7952
|181
|2004.10.25 05:00
|sell stop
|62
|0.10
|1.8194
|1.8234
|1.8084
|182
|2004.10.26 05:00
|expiration
|62
|0.10
|1.8194
|1.8234
|1.8084
|183
|2004.10.26 05:00
|sell stop
|63
|0.10
|1.8297
|1.8337
|1.8187
|184
|2004.10.27 05:02
|expiration
|63
|0.10
|1.8297
|1.8337
|1.8187
|185
|2004.10.27 05:02
|sell stop
|64
|0.10
|1.8303
|1.8343
|1.8193
|186
|2004.10.27 17:22
|sell
|64
|0.10
|1.8303
|1.8343
|1.8193
|187
|2004.10.27 23:00
|modify
|64
|0.10
|1.8303
|1.8342
|1.8193
|188
|2004.10.28 00:00
|modify
|64
|0.10
|1.8303
|1.8325
|1.8193
|189
|2004.10.28 06:00
|s/l
|64
|0.10
|1.8325
|1.8325
|1.8193
|-24.13
|10179.26
|190
|2004.11.01 05:00
|sell stop
|65
|0.10
|1.8287
|1.8327
|1.8177
|191
|2004.11.02 05:00
|expiration
|65
|0.10
|1.8287
|1.8327
|1.8177
|192
|2004.11.04 05:00
|sell stop
|66
|0.10
|1.8358
|1.8398
|1.8248
|193
|2004.11.05 05:03
|expiration
|66
|0.10
|1.8358
|1.8398
|1.8248
|194
|2004.11.05 05:03
|sell stop
|67
|0.10
|1.8438
|1.8478
|1.8328
|195
|2004.11.05 08:52
|sell
|67
|0.10
|1.8438
|1.8478
|1.8328
|196
|2004.11.05 11:00
|modify
|67
|0.10
|1.8438
|1.8470
|1.8328
|197
|2004.11.05 14:30
|t/p
|67
|0.10
|1.8328
|1.8470
|1.8328
|110.00
|10289.26
|198
|2004.11.08 05:00
|sell stop
|68
|0.10
|1.8512
|1.8552
|1.8402
|199
|2004.11.09 02:27
|sell
|68
|0.10
|1.8512
|1.8552
|1.8402
|200
|2004.11.09 02:57
|s/l
|68
|0.10
|1.8552
|1.8552
|1.8402
|-40.00
|10249.26
|201
|2004.11.09 05:00
|sell stop
|69
|0.10
|1.8466
|1.8506
|1.8356
|202
|2004.11.10 05:17
|expiration
|69
|0.10
|1.8466
|1.8506
|1.8356
|203
|2004.11.11 05:00
|buy stop
|70
|0.10
|1.8533
|1.8493
|1.8643
|204
|2004.11.12 05:01
|expiration
|70
|0.10
|1.8533
|1.8493
|1.8643
|205
|2004.11.12 05:01
|buy stop
|71
|0.10
|1.8538
|1.8498
|1.8648
|206
|2004.11.12 17:44
|buy
|71
|0.10
|1.8538
|1.8498
|1.8648
|207
|2004.11.12 19:00
|modify
|71
|0.10
|1.8538
|1.8511
|1.8648
|208
|2004.11.12 20:00
|modify
|71
|0.10
|1.8538
|1.8517
|1.8648
|209
|2004.11.12 21:00
|modify
|71
|0.10
|1.8538
|1.8519
|1.8648
|210
|2004.11.15 11:49
|s/l
|71
|0.10
|1.8519
|1.8519
|1.8648
|-19.08
|10230.18
|211
|2004.11.16 05:00
|sell stop
|72
|0.10
|1.8451
|1.8491
|1.8341
|212
|2004.11.17 05:00
|expiration
|72
|0.10
|1.8451
|1.8491
|1.8341
|213
|2004.11.17 05:00
|buy stop
|73
|0.10
|1.8534
|1.8494
|1.8644
|214
|2004.11.17 05:53
|buy
|73
|0.10
|1.8534
|1.8494
|1.8644
|215
|2004.11.17 09:00
|modify
|73
|0.10
|1.8534
|1.8496
|1.8644
|216
|2004.11.17 10:00
|modify
|73
|0.10
|1.8534
|1.8510
|1.8644
|217
|2004.11.17 11:00
|modify
|73
|0.10
|1.8534
|1.8511
|1.8644
|218
|2004.11.17 12:00
|modify
|73
|0.10
|1.8534
|1.8594
|1.8644
|219
|2004.11.17 12:00
|modify
|73
|0.10
|1.8534
|1.8545
|1.8644
|220
|2004.11.17 16:42
|s/l
|73
|0.10
|1.8545
|1.8545
|1.8644
|11.00
|10241.18
|221
|2004.11.18 05:00
|sell stop
|74
|0.10
|1.8505
|1.8545
|1.8395
|222
|2004.11.18 15:37
|sell
|74
|0.10
|1.8505
|1.8545
|1.8395
|223
|2004.11.19 00:00
|modify
|74
|0.10
|1.8505
|1.8539
|1.8395
|224
|2004.11.19 09:52
|s/l
|74
|0.10
|1.8539
|1.8539
|1.8395
|-34.71
|10206.47
|225
|2004.11.23 05:00
|sell stop
|75
|0.10
|1.8500
|1.8540
|1.8390
|226
|2004.11.24 05:00
|expiration
|75
|0.10
|1.8500
|1.8540
|1.8390
|227
|2004.11.24 05:00
|sell stop
|76
|0.10
|1.8598
|1.8638
|1.8488
|228
|2004.11.25 05:00
|expiration
|76
|0.10
|1.8598
|1.8638
|1.8488
|229
|2004.11.25 05:00
|sell stop
|77
|0.10
|1.8625
|1.8665
|1.8515
|230
|2004.11.26 05:01
|expiration
|77
|0.10
|1.8625
|1.8665
|1.8515
|231
|2004.11.26 05:01
|sell stop
|78
|0.10
|1.8708
|1.8748
|1.8598
|232
|2004.11.29 00:00
|expiration
|78
|0.10
|1.8708
|1.8748
|1.8598
|233
|2004.11.29 05:00
|sell stop
|79
|0.10
|1.8844
|1.8884
|1.8734
|234
|2004.11.30 05:00
|expiration
|79
|0.10
|1.8844
|1.8884
|1.8734
|235
|2004.11.30 05:00
|buy stop
|80
|0.10
|1.8905
|1.8865
|1.9015
|236
|2004.11.30 05:13
|buy
|80
|0.10
|1.8905
|1.8865
|1.9015
|237
|2004.11.30 11:00
|modify
|80
|0.10
|1.8905
|1.8886
|1.9015
|238
|2004.11.30 11:46
|t/p
|80
|0.10
|1.9015
|1.8886
|1.9015
|110.00
|10316.47
|239
|2004.12.01 05:00
|sell stop
|81
|0.10
|1.8963
|1.9003
|1.8853
|240
|2004.12.02 05:00
|expiration
|81
|0.10
|1.8963
|1.9003
|1.8853
|241
|2004.12.02 05:00
|sell stop
|82
|0.10
|1.8958
|1.8998
|1.8848
|242
|2004.12.03 05:00
|expiration
|82
|0.10
|1.8958
|1.8998
|1.8848
|243
|2004.12.03 05:00
|sell stop
|83
|0.10
|1.9115
|1.9155
|1.9005
|244
|2004.12.06 00:00
|expiration
|83
|0.10
|1.9115
|1.9155
|1.9005
|245
|2004.12.06 05:00
|sell stop
|84
|0.10
|1.9362
|1.9402
|1.9252
|246
|2004.12.07 00:09
|sell
|84
|0.10
|1.9362
|1.9402
|1.9252
|247
|2004.12.07 04:09
|s/l
|84
|0.10
|1.9402
|1.9402
|1.9252
|-40.00
|10276.47
|248
|2004.12.07 05:00
|sell stop
|85
|0.10
|1.9262
|1.9302
|1.9152
|249
|2004.12.08 05:01
|expiration
|85
|0.10
|1.9262
|1.9302
|1.9152
|250
|2004.12.09 05:00
|buy stop
|86
|0.10
|1.9358
|1.9318
|1.9468
|251
|2004.12.10 05:00
|expiration
|86
|0.10
|1.9358
|1.9318
|1.9468
|252
|2004.12.10 05:00
|buy stop
|87
|0.10
|1.9423
|1.9383
|1.9533
|253
|2004.12.13 00:00
|expiration
|87
|0.10
|1.9423
|1.9383
|1.9533
|254
|2004.12.13 05:00
|buy stop
|88
|0.10
|1.9357
|1.9317
|1.9467
|255
|2004.12.14 05:00
|expiration
|88
|0.10
|1.9357
|1.9317
|1.9467
|256
|2004.12.14 05:00
|buy stop
|89
|0.10
|1.9227
|1.9187
|1.9337
|257
|2004.12.14 07:53
|buy
|89
|0.10
|1.9227
|1.9187
|1.9337
|258
|2004.12.14 11:00
|modify
|89
|0.10
|1.9227
|1.9197
|1.9337
|259
|2004.12.14 13:00
|modify
|89
|0.10
|1.9227
|1.9208
|1.9337
|260
|2004.12.14 18:01
|s/l
|89
|0.10
|1.9208
|1.9208
|1.9337
|-19.00
|10257.47
|261
|2004.12.15 05:00
|sell stop
|90
|0.10
|1.9170
|1.9210
|1.9060
|262
|2004.12.16 05:04
|expiration
|90
|0.10
|1.9170
|1.9210
|1.9060
|263
|2004.12.16 05:04
|sell stop
|91
|0.10
|1.9269
|1.9309
|1.9159
|264
|2004.12.16 19:45
|sell
|91
|0.10
|1.9269
|1.9309
|1.9159
|265
|2004.12.16 20:29
|s/l
|91
|0.10
|1.9309
|1.9309
|1.9159
|-40.00
|10217.47
|266
|2004.12.17 05:00
|sell stop
|92
|0.10
|1.9292
|1.9332
|1.9182
|267
|2004.12.17 14:39
|sell
|92
|0.10
|1.9292
|1.9332
|1.9182
|268
|2004.12.17 15:00
|s/l
|92
|0.10
|1.9332
|1.9332
|1.9182
|-40.00
|10177.47
|269
|2004.12.21 05:00
|sell stop
|93
|0.10
|1.9349
|1.9389
|1.9239
|270
|2004.12.21 10:21
|sell
|93
|0.10
|1.9349
|1.9389
|1.9239
|271
|2004.12.21 16:00
|modify
|93
|0.10
|1.9349
|1.9353
|1.9239
|272
|2004.12.21 17:00
|modify
|93
|0.10
|1.9349
|1.9289
|1.9239
|273
|2004.12.21 17:00
|modify
|93
|0.10
|1.9349
|1.9322
|1.9239
|274
|2004.12.21 18:00
|modify
|93
|0.10
|1.9349
|1.9319
|1.9239
|275
|2004.12.22 11:00
|modify
|93
|0.10
|1.9349
|1.9318
|1.9239
|276
|2004.12.22 11:26
|t/p
|93
|0.10
|1.9239
|1.9318
|1.9239
|109.29
|10286.76
|277
|2004.12.23 05:00
|buy stop
|94
|0.10
|1.9442
|1.9402
|1.9552
|278
|2004.12.24 05:00
|expiration
|94
|0.10
|1.9442
|1.9402
|1.9552
|279
|2004.12.24 05:00
|buy stop
|95
|0.10
|1.9252
|1.9212
|1.9362
|280
|2004.12.24 09:44
|buy
|95
|0.10
|1.9252
|1.9212
|1.9362
|281
|2004.12.24 12:00
|modify
|95
|0.10
|1.9252
|1.9217
|1.9362
|282
|2004.12.24 18:54
|s/l
|95
|0.10
|1.9217
|1.9217
|1.9362
|-35.00
|10251.76
|283
|2004.12.27 05:00
|sell stop
|96
|0.10
|1.9185
|1.9225
|1.9075
|284
|2004.12.28 05:03
|expiration
|96
|0.10
|1.9185
|1.9225
|1.9075
|285
|2004.12.28 05:03
|sell stop
|97
|0.10
|1.9255
|1.9295
|1.9145
|286
|2004.12.29 01:16
|sell
|97
|0.10
|1.9255
|1.9295
|1.9145
|287
|2004.12.29 05:40
|s/l
|97
|0.10
|1.9295
|1.9295
|1.9145
|-40.00
|10211.76
|288
|2004.12.30 05:00
|buy stop
|98
|0.10
|1.9307
|1.9267
|1.9417
|289
|2004.12.31 05:05
|expiration
|98
|0.10
|1.9307
|1.9267
|1.9417
|290
|2005.01.03 05:00
|buy stop
|99
|0.10
|1.9153
|1.9113
|1.9263
|291
|2005.01.03 10:28
|buy
|99
|0.10
|1.9153
|1.9113
|1.9263
|292
|2005.01.03 11:04
|s/l
|99
|0.10
|1.9113
|1.9113
|1.9263
|-40.00
|10171.76
|293
|2005.01.04 05:00
|buy stop
|100
|0.10
|1.9218
|1.9178
|1.9328
|294
|2005.01.05 05:00
|expiration
|100
|0.10
|1.9218
|1.9178
|1.9328
|295
|2005.01.05 05:00
|buy stop
|101
|0.10
|1.9126
|1.9086
|1.9236
|296
|2005.01.06 05:00
|expiration
|101
|0.10
|1.9126
|1.9086
|1.9236
|297
|2005.01.06 05:00
|buy stop
|102
|0.10
|1.9027
|1.8987
|1.9137
|298
|2005.01.07 05:00
|expiration
|102
|0.10
|1.9027
|1.8987
|1.9137
|299
|2005.01.07 05:00
|buy stop
|103
|0.10
|1.8794
|1.8754
|1.8904
|300
|2005.01.07 06:12
|buy
|103
|0.10
|1.8794
|1.8754
|1.8904
|301
|2005.01.07 08:31
|s/l
|103
|0.10
|1.8754
|1.8754
|1.8904
|-40.00
|10131.76
|302
|2005.01.10 05:00
|buy stop
|104
|0.10
|1.8819
|1.8779
|1.8929
|303
|2005.01.11 05:00
|expiration
|104
|0.10
|1.8819
|1.8779
|1.8929
|304
|2005.01.11 05:00
|sell stop
|105
|0.10
|1.8789
|1.8829
|1.8679
|305
|2005.01.11 07:54
|sell
|105
|0.10
|1.8789
|1.8829
|1.8679
|306
|2005.01.11 10:00
|modify
|105
|0.10
|1.8789
|1.8825
|1.8679
|307
|2005.01.12 04:00
|modify
|105
|0.10
|1.8789
|1.8824
|1.8679
|308
|2005.01.12 10:00
|modify
|105
|0.10
|1.8789
|1.8729
|1.8679
|309
|2005.01.12 10:00
|modify
|105
|0.10
|1.8789
|1.8773
|1.8679
|310
|2005.01.12 13:03
|s/l
|105
|0.10
|1.8773
|1.8773
|1.8679
|15.29
|10147.05
|311
|2005.01.13 05:00
|sell stop
|106
|0.10
|1.8797
|1.8837
|1.8687
|312
|2005.01.13 14:30
|sell
|106
|0.10
|1.8797
|1.8837
|1.8687
|313
|2005.01.13 14:45
|s/l
|106
|0.10
|1.8837
|1.8837
|1.8687
|-40.00
|10107.05
|314
|2005.01.14 05:00
|buy stop
|107
|0.10
|1.8759
|1.8719
|1.8869
|315
|2005.01.17 00:00
|expiration
|107
|0.10
|1.8759
|1.8719
|1.8869
|316
|2005.01.17 05:00
|buy stop
|108
|0.10
|1.8874
|1.8834
|1.8984
|317
|2005.01.18 05:04
|expiration
|108
|0.10
|1.8874
|1.8834
|1.8984
|318
|2005.01.18 05:04
|buy stop
|109
|0.10
|1.8786
|1.8746
|1.8896
|319
|2005.01.19 05:05
|expiration
|109
|0.10
|1.8786
|1.8746
|1.8896
|320
|2005.01.19 05:05
|buy stop
|110
|0.10
|1.8679
|1.8639
|1.8789
|321
|2005.01.19 07:22
|buy
|110
|0.10
|1.8679
|1.8639
|1.8789
|322
|2005.01.19 07:59
|s/l
|110
|0.10
|1.8639
|1.8639
|1.8789
|-40.00
|10067.05
|323
|2005.01.20 05:00
|sell stop
|111
|0.10
|1.8602
|1.8642
|1.8492
|324
|2005.01.21 05:01
|expiration
|111
|0.10
|1.8602
|1.8642
|1.8492
|325
|2005.01.21 05:01
|sell stop
|112
|0.10
|1.8676
|1.8716
|1.8566
|326
|2005.01.21 08:14
|sell
|112
|0.10
|1.8676
|1.8716
|1.8566
|327
|2005.01.21 08:30
|s/l
|112
|0.10
|1.8716
|1.8716
|1.8566
|-40.00
|10027.05
|328
|2005.01.24 05:00
|sell stop
|113
|0.10
|1.8726
|1.8766
|1.8616
|329
|2005.01.25 05:07
|expiration
|113
|0.10
|1.8726
|1.8766
|1.8616
|330
|2005.01.26 05:00
|buy stop
|114
|0.10
|1.8745
|1.8705
|1.8855
|331
|2005.01.26 10:32
|buy
|114
|0.10
|1.8745
|1.8705
|1.8855
|332
|2005.01.26 12:00
|modify
|114
|0.10
|1.8745
|1.8707
|1.8855
|333
|2005.01.26 13:00
|modify
|114
|0.10
|1.8745
|1.8730
|1.8855
|334
|2005.01.26 15:00
|modify
|114
|0.10
|1.8745
|1.8747
|1.8855
|335
|2005.01.26 17:00
|modify
|114
|0.10
|1.8745
|1.8753
|1.8855
|336
|2005.01.26 18:00
|modify
|114
|0.10
|1.8745
|1.8762
|1.8855
|337
|2005.01.26 19:00
|modify
|114
|0.10
|1.8745
|1.8776
|1.8855
|338
|2005.01.27 08:50
|t/p
|114
|0.10
|1.8855
|1.8776
|1.8855
|109.76
|10136.81
|339
|2005.01.28 05:00
|sell stop
|115
|0.10
|1.8666
|1.8706
|1.8556
|340
|2005.01.31 00:00
|expiration
|115
|0.10
|1.8666
|1.8706
|1.8556
|341
|2005.02.01 05:00
|buy stop
|116
|0.10
|1.8866
|1.8826
|1.8976
|342
|2005.02.01 06:52
|buy
|116
|0.10
|1.8866
|1.8826
|1.8976
|343
|2005.02.01 08:20
|s/l
|116
|0.10
|1.8826
|1.8826
|1.8976
|-40.00
|10096.81
|344
|2005.02.02 05:00
|buy stop
|117
|0.10
|1.8854
|1.8814
|1.8964
|345
|2005.02.02 06:52
|buy
|117
|0.10
|1.8854
|1.8814
|1.8964
|346
|2005.02.02 15:00
|modify
|117
|0.10
|1.8854
|1.8816
|1.8964
|347
|2005.02.03 12:00
|modify
|117
|0.10
|1.8854
|1.8842
|1.8964
|348
|2005.02.03 14:05
|s/l
|117
|0.10
|1.8842
|1.8842
|1.8964
|-12.24
|10084.57
|349
|2005.02.07 05:00
|buy stop
|118
|0.10
|1.8838
|1.8798
|1.8948
|350
|2005.02.08 05:00
|expiration
|118
|0.10
|1.8838
|1.8798
|1.8948
|351
|2005.02.08 05:00
|buy stop
|119
|0.10
|1.8792
|1.8752
|1.8902
|352
|2005.02.09 05:03
|expiration
|119
|0.10
|1.8792
|1.8752
|1.8902
|353
|2005.02.09 05:03
|buy stop
|120
|0.10
|1.8731
|1.8691
|1.8841
|354
|2005.02.10 05:03
|expiration
|120
|0.10
|1.8731
|1.8691
|1.8841
|355
|2005.02.10 05:03
|sell stop
|121
|0.10
|1.8581
|1.8621
|1.8471
|356
|2005.02.10 13:31
|sell
|121
|0.10
|1.8581
|1.8621
|1.8471
|357
|2005.02.10 15:48
|s/l
|121
|0.10
|1.8621
|1.8621
|1.8471
|-40.00
|10044.57
|358
|2005.02.11 05:00
|sell stop
|122
|0.10
|1.8561
|1.8601
|1.8451
|359
|2005.02.14 00:00
|expiration
|122
|0.10
|1.8561
|1.8601
|1.8451
|360
|2005.02.14 05:00
|sell stop
|123
|0.10
|1.8611
|1.8651
|1.8501
|361
|2005.02.15 05:00
|expiration
|123
|0.10
|1.8611
|1.8651
|1.8501
|362
|2005.02.15 05:00
|sell stop
|124
|0.10
|1.8710
|1.8750
|1.8600
|363
|2005.02.16 05:03
|expiration
|124
|0.10
|1.8710
|1.8750
|1.8600
|364
|2005.02.16 05:03
|sell stop
|125
|0.10
|1.8708
|1.8748
|1.8598
|365
|2005.02.17 05:11
|expiration
|125
|0.10
|1.8708
|1.8748
|1.8598
|366
|2005.02.21 05:00
|sell stop
|126
|0.10
|1.8866
|1.8906
|1.8756
|367
|2005.02.22 05:00
|expiration
|126
|0.10
|1.8866
|1.8906
|1.8756
|368
|2005.02.22 05:00
|sell stop
|127
|0.10
|1.8973
|1.9013
|1.8863
|369
|2005.02.23 05:01
|expiration
|127
|0.10
|1.8973
|1.9013
|1.8863
|370
|2005.02.23 05:01
|sell stop
|128
|0.10
|1.8966
|1.9006
|1.8856
|371
|2005.02.24 05:01
|expiration
|128
|0.10
|1.8966
|1.9006
|1.8856
|372
|2005.02.24 05:01
|sell stop
|129
|0.10
|1.8985
|1.9025
|1.8875
|373
|2005.02.25 05:01
|expiration
|129
|0.10
|1.8985
|1.9025
|1.8875
|374
|2005.02.28 05:00
|sell stop
|130
|0.10
|1.9097
|1.9137
|1.8987
|375
|2005.03.01 05:00
|expiration
|130
|0.10
|1.9097
|1.9137
|1.8987
|376
|2005.03.01 05:00
|sell stop
|131
|0.10
|1.9112
|1.9152
|1.9002
|377
|2005.03.02 05:00
|expiration
|131
|0.10
|1.9112
|1.9152
|1.9002
|378
|2005.03.03 05:00
|buy stop
|132
|0.10
|1.9176
|1.9136
|1.9286
|379
|2005.03.04 05:00
|expiration
|132
|0.10
|1.9176
|1.9136
|1.9286
|380
|2005.03.04 05:00
|buy stop
|133
|0.10
|1.9179
|1.9139
|1.9289
|381
|2005.03.04 15:25
|buy
|133
|0.10
|1.9179
|1.9139
|1.9289
|382
|2005.03.04 16:00
|modify
|133
|0.10
|1.9179
|1.9145
|1.9289
|383
|2005.03.04 17:00
|modify
|133
|0.10
|1.9179
|1.9239
|1.9289
|384
|2005.03.04 17:00
|modify
|133
|0.10
|1.9179
|1.9195
|1.9289
|385
|2005.03.07 08:26
|s/l
|133
|0.10
|1.9195
|1.9195
|1.9289
|15.92
|10060.49
|386
|2005.03.08 05:00
|sell stop
|134
|0.10
|1.9091
|1.9131
|1.8981
|387
|2005.03.09 05:01
|expiration
|134
|0.10
|1.9091
|1.9131
|1.8981
|388
|2005.03.09 05:01
|sell stop
|135
|0.10
|1.9250
|1.9290
|1.9140
|389
|2005.03.09 11:08
|sell
|135
|0.10
|1.9250
|1.9290
|1.9140
|390
|2005.03.09 15:00
|modify
|135
|0.10
|1.9250
|1.9287
|1.9140
|391
|2005.03.09 16:00
|modify
|135
|0.10
|1.9250
|1.9286
|1.9140
|392
|2005.03.09 17:00
|modify
|135
|0.10
|1.9250
|1.9272
|1.9140
|393
|2005.03.09 18:35
|s/l
|135
|0.10
|1.9272
|1.9272
|1.9140
|-22.00
|10038.49
|394
|2005.03.10 05:00
|sell stop
|136
|0.10
|1.9175
|1.9215
|1.9065
|395
|2005.03.11 05:00
|expiration
|136
|0.10
|1.9175
|1.9215
|1.9065
|396
|2005.03.11 05:00
|buy stop
|137
|0.10
|1.9270
|1.9230
|1.9380
|397
|2005.03.11 14:35
|buy
|137
|0.10
|1.9270
|1.9230
|1.9380
|398
|2005.03.11 14:57
|s/l
|137
|0.10
|1.9230
|1.9230
|1.9380
|-40.00
|9998.49
|399
|2005.03.15 05:00
|buy stop
|138
|0.10
|1.9191
|1.9151
|1.9301
|400
|2005.03.15 11:46
|buy
|138
|0.10
|1.9191
|1.9151
|1.9301
|401
|2005.03.15 14:00
|modify
|138
|0.10
|1.9191
|1.9154
|1.9301
|402
|2005.03.15 15:00
|modify
|138
|0.10
|1.9191
|1.9177
|1.9301
|403
|2005.03.15 15:35
|s/l
|138
|0.10
|1.9177
|1.9177
|1.9301
|-14.00
|9984.49
|404
|2005.03.16 05:00
|buy stop
|139
|0.10
|1.9238
|1.9198
|1.9348
|405
|2005.03.16 11:39
|buy
|139
|0.10
|1.9238
|1.9198
|1.9348
|406
|2005.03.16 15:00
|modify
|139
|0.10
|1.9238
|1.9210
|1.9348
|407
|2005.03.16 16:00
|modify
|139
|0.10
|1.9238
|1.9214
|1.9348
|408
|2005.03.16 17:00
|modify
|139
|0.10
|1.9238
|1.9222
|1.9348
|409
|2005.03.17 06:07
|s/l
|139
|0.10
|1.9222
|1.9222
|1.9348
|-16.24
|9968.25
|410
|2005.03.18 05:00
|sell stop
|140
|0.10
|1.9149
|1.9189
|1.9039
|411
|2005.03.18 09:56
|sell
|140
|0.10
|1.9149
|1.9189
|1.9039
|412
|2005.03.18 17:47
|s/l
|140
|0.10
|1.9189
|1.9189
|1.9039
|-40.00
|9928.25
|413
|2005.03.21 05:00
|buy stop
|141
|0.10
|1.9253
|1.9213
|1.9363
|414
|2005.03.22 05:00
|expiration
|141
|0.10
|1.9253
|1.9213
|1.9363
|415
|2005.03.22 05:00
|buy stop
|142
|0.10
|1.9223
|1.9183
|1.9333
|416
|2005.03.23 05:05
|expiration
|142
|0.10
|1.9223
|1.9183
|1.9333
|417
|2005.03.23 05:05
|buy stop
|143
|0.10
|1.9193
|1.9153
|1.9303
|418
|2005.03.24 05:06
|expiration
|143
|0.10
|1.9193
|1.9153
|1.9303
|419
|2005.03.25 05:00
|buy stop
|144
|0.10
|1.8832
|1.8792
|1.8942
|420
|2005.03.28 00:00
|expiration
|144
|0.10
|1.8832
|1.8792
|1.8942
|421
|2005.03.28 05:00
|buy stop
|145
|0.10
|1.8665
|1.8625
|1.8775
|422
|2005.03.28 16:38
|buy
|145
|0.10
|1.8665
|1.8625
|1.8775
|423
|2005.03.29 06:00
|modify
|145
|0.10
|1.8665
|1.8629
|1.8775
|424
|2005.03.29 09:00
|modify
|145
|0.10
|1.8665
|1.8658
|1.8775
|425
|2005.03.29 11:00
|modify
|145
|0.10
|1.8665
|1.8725
|1.8775
|426
|2005.03.29 11:00
|modify
|145
|0.10
|1.8665
|1.8674
|1.8775
|427
|2005.03.29 13:00
|modify
|145
|0.10
|1.8665
|1.8682
|1.8775
|428
|2005.03.29 18:00
|modify
|145
|0.10
|1.8665
|1.8694
|1.8775
|429
|2005.03.30 04:00
|modify
|145
|0.10
|1.8665
|1.8703
|1.8775
|430
|2005.03.30 04:18
|t/p
|145
|0.10
|1.8775
|1.8703
|1.8775
|109.84
|10038.09
|431
|2005.03.30 05:00
|sell stop
|146
|0.10
|1.8727
|1.8767
|1.8617
|432
|2005.03.31 05:00
|expiration
|146
|0.10
|1.8727
|1.8767
|1.8617
|433
|2005.03.31 05:00
|sell stop
|147
|0.10
|1.8691
|1.8731
|1.8581
|434
|2005.04.01 05:00
|expiration
|147
|0.10
|1.8691
|1.8731
|1.8581
|435
|2005.04.01 05:00
|sell stop
|148
|0.10
|1.8764
|1.8804
|1.8654
|436
|2005.04.01 17:27
|sell
|148
|0.10
|1.8764
|1.8804
|1.8654
|437
|2005.04.01 18:38
|s/l
|148
|0.10
|1.8804
|1.8804
|1.8654
|-40.00
|9998.09
|438
|2005.04.05 05:00
|buy stop
|149
|0.10
|1.8878
|1.8838
|1.8988
|439
|2005.04.06 05:00
|expiration
|149
|0.10
|1.8878
|1.8838
|1.8988
|440
|2005.04.07 05:00
|sell stop
|150
|0.10
|1.8786
|1.8826
|1.8676
|441
|2005.04.07 10:39
|sell
|150
|0.10
|1.8786
|1.8826
|1.8676
|442
|2005.04.07 20:00
|modify
|150
|0.10
|1.8786
|1.8726
|1.8676
|443
|2005.04.07 20:00
|modify
|150
|0.10
|1.8786
|1.8781
|1.8676
|444
|2005.04.07 21:00
|modify
|150
|0.10
|1.8786
|1.8752
|1.8676
|445
|2005.04.08 02:00
|modify
|150
|0.10
|1.8786
|1.8749
|1.8676
|446
|2005.04.08 02:52
|t/p
|150
|0.10
|1.8676
|1.8749
|1.8676
|109.29
|10107.38
|447
|2005.04.08 05:00
|buy stop
|151
|0.10
|1.8770
|1.8730
|1.8880
|448
|2005.04.08 17:17
|buy
|151
|0.10
|1.8770
|1.8730
|1.8880
|449
|2005.04.08 18:00
|modify
|151
|0.10
|1.8770
|1.8765
|1.8880
|450
|2005.04.08 21:00
|modify
|151
|0.10
|1.8770
|1.8830
|1.8880
|451
|2005.04.08 21:00
|modify
|151
|0.10
|1.8770
|1.8783
|1.8880
|452
|2005.04.08 22:00
|modify
|151
|0.10
|1.8770
|1.8790
|1.8880
|453
|2005.04.11 10:00
|modify
|151
|0.10
|1.8770
|1.8809
|1.8880
|454
|2005.04.11 10:01
|t/p
|151
|0.10
|1.8880
|1.8809
|1.8880
|109.92
|10217.30
|455
|2005.04.12 05:00
|sell stop
|152
|0.10
|1.8729
|1.8769
|1.8619
|456
|2005.04.13 05:00
|expiration
|152
|0.10
|1.8729
|1.8769
|1.8619
|457
|2005.04.13 05:00
|sell stop
|153
|0.10
|1.8879
|1.8919
|1.8769
|458
|2005.04.13 14:55
|sell
|153
|0.10
|1.8879
|1.8919
|1.8769
|459
|2005.04.13 16:17
|s/l
|153
|0.10
|1.8919
|1.8919
|1.8769
|-40.00
|10177.30
|460
|2005.04.15 05:00
|buy stop
|154
|0.10
|1.8891
|1.8851
|1.9001
|461
|2005.04.15 14:31
|buy
|154
|0.10
|1.8891
|1.8851
|1.9001
|462
|2005.04.15 15:00
|s/l
|154
|0.10
|1.8851
|1.8851
|1.9001
|-40.00
|10137.30
|463
|2005.04.18 05:00
|buy stop
|155
|0.10
|1.8919
|1.8879
|1.9029
|464
|2005.04.18 08:41
|buy
|155
|0.10
|1.8919
|1.8879
|1.9029
|465
|2005.04.18 10:00
|modify
|155
|0.10
|1.8919
|1.8898
|1.9029
|466
|2005.04.18 11:00
|modify
|155
|0.10
|1.8919
|1.8979
|1.9029
|467
|2005.04.18 11:00
|modify
|155
|0.10
|1.8919
|1.8936
|1.9029
|468
|2005.04.18 12:00
|modify
|155
|0.10
|1.8919
|1.8940
|1.9029
|469
|2005.04.18 16:52
|t/p
|155
|0.10
|1.9029
|1.8940
|1.9029
|110.00
|10247.30
|470
|2005.04.19 05:00
|sell stop
|156
|0.10
|1.8823
|1.8863
|1.8713
|471
|2005.04.20 05:00
|expiration
|156
|0.10
|1.8823
|1.8863
|1.8713
|472
|2005.04.20 05:00
|sell stop
|157
|0.10
|1.8948
|1.8988
|1.8838
|473
|2005.04.21 05:01
|expiration
|157
|0.10
|1.8948
|1.8988
|1.8838
|474
|2005.04.21 05:01
|sell stop
|158
|0.10
|1.9066
|1.9106
|1.8956
|475
|2005.04.21 13:46
|sell
|158
|0.10
|1.9066
|1.9106
|1.8956
|476
|2005.04.21 16:15
|s/l
|158
|0.10
|1.9106
|1.9106
|1.8956
|-40.00
|10207.30
|477
|2005.04.22 05:00
|buy stop
|159
|0.10
|1.9141
|1.9101
|1.9251
|478
|2005.04.22 10:17
|buy
|159
|0.10
|1.9141
|1.9101
|1.9251
|479
|2005.04.22 10:56
|s/l
|159
|0.10
|1.9101
|1.9101
|1.9251
|-40.00
|10167.30
|480
|2005.04.25 05:00
|buy stop
|160
|0.10
|1.9171
|1.9131
|1.9281
|481
|2005.04.26 05:01
|expiration
|160
|0.10
|1.9171
|1.9131
|1.9281
|482
|2005.04.26 05:01
|sell stop
|161
|0.10
|1.9097
|1.9137
|1.8987
|483
|2005.04.26 08:44
|sell
|161
|0.10
|1.9097
|1.9137
|1.8987
|484
|2005.04.26 10:00
|modify
|161
|0.10
|1.9097
|1.9112
|1.8987
|485
|2005.04.26 17:00
|modify
|161
|0.10
|1.9097
|1.9097
|1.8987
|486
|2005.04.27 08:00
|modify
|161
|0.10
|1.9097
|1.9095
|1.8987
|487
|2005.04.27 09:00
|modify
|161
|0.10
|1.9097
|1.9053
|1.8987
|488
|2005.04.27 14:34
|s/l
|161
|0.10
|1.9053
|1.9053
|1.8987
|43.29
|10210.59
|489
|2005.04.28 05:00
|buy stop
|162
|0.10
|1.9085
|1.9045
|1.9195
|490
|2005.04.28 14:35
|buy
|162
|0.10
|1.9085
|1.9045
|1.9195
|491
|2005.04.28 15:05
|s/l
|162
|0.10
|1.9045
|1.9045
|1.9195
|-40.00
|10170.59
|492
|2005.04.29 05:00
|sell stop
|163
|0.10
|1.9080
|1.9120
|1.8970
|493
|2005.04.29 19:28
|sell
|163
|0.10
|1.9080
|1.9120
|1.8970
|494
|2005.05.02 02:00
|modify
|163
|0.10
|1.9080
|1.9104
|1.8970
|495
|2005.05.02 09:00
|modify
|163
|0.10
|1.9080
|1.9093
|1.8970
|496
|2005.05.02 14:00
|modify
|163
|0.10
|1.9080
|1.9091
|1.8970
|497
|2005.05.02 15:00
|modify
|163
|0.10
|1.9080
|1.9020
|1.8970
|498
|2005.05.02 15:00
|modify
|163
|0.10
|1.9080
|1.9055
|1.8970
|499
|2005.05.02 16:00
|modify
|163
|0.10
|1.9080
|1.9044
|1.8970
|500
|2005.05.02 16:03
|t/p
|163
|0.10
|1.8970
|1.9044
|1.8970
|109.29
|10279.88
|501
|2005.05.03 05:00
|buy stop
|164
|0.10
|1.9047
|1.9007
|1.9157
|502
|2005.05.04 05:00
|expiration
|164
|0.10
|1.9047
|1.9007
|1.9157
|503
|2005.05.04 05:00
|buy stop
|165
|0.10
|1.9060
|1.9020
|1.9170
|504
|2005.05.05 05:05
|expiration
|165
|0.10
|1.9060
|1.9020
|1.9170
|505
|2005.05.05 05:05
|sell stop
|166
|0.10
|1.8973
|1.9013
|1.8863
|506
|2005.05.06 05:06
|expiration
|166
|0.10
|1.8973
|1.9013
|1.8863
|507
|2005.05.09 05:00
|buy stop
|167
|0.10
|1.9001
|1.8961
|1.9111
|508
|2005.05.10 05:00
|expiration
|167
|0.10
|1.9001
|1.8961
|1.9111
|509
|2005.05.10 05:00
|buy stop
|168
|0.10
|1.9003
|1.8963
|1.9113
|510
|2005.05.11 05:00
|expiration
|168
|0.10
|1.9003
|1.8963
|1.9113
|511
|2005.05.11 05:00
|buy stop
|169
|0.10
|1.8879
|1.8839
|1.8989
|512
|2005.05.11 10:22
|buy
|169
|0.10
|1.8879
|1.8839
|1.8989
|513
|2005.05.11 12:45
|s/l
|169
|0.10
|1.8839
|1.8839
|1.8989
|-40.00
|10239.88
|514
|2005.05.12 05:00
|buy stop
|170
|0.10
|1.8828
|1.8788
|1.8938
|515
|2005.05.13 05:01
|expiration
|170
|0.10
|1.8828
|1.8788
|1.8938
|516
|2005.05.13 05:01
|buy stop
|171
|0.10
|1.8799
|1.8759
|1.8909
|517
|2005.05.16 00:00
|expiration
|171
|0.10
|1.8799
|1.8759
|1.8909
|518
|2005.05.16 05:00
|buy stop
|172
|0.10
|1.8696
|1.8656
|1.8806
|519
|2005.05.17 05:00
|expiration
|172
|0.10
|1.8696
|1.8656
|1.8806
|520
|2005.05.17 05:00
|buy stop
|173
|0.10
|1.8614
|1.8574
|1.8724
|521
|2005.05.18 05:00
|expiration
|173
|0.10
|1.8614
|1.8574
|1.8724
|522
|2005.05.18 05:00
|buy stop
|174
|0.10
|1.8479
|1.8439
|1.8589
|523
|2005.05.19 05:00
|expiration
|174
|0.10
|1.8479
|1.8439
|1.8589
|524
|2005.05.19 05:00
|sell stop
|175
|0.10
|1.8401
|1.8441
|1.8291
|525
|2005.05.19 06:38
|sell
|175
|0.10
|1.8401
|1.8441
|1.8291
|526
|2005.05.19 15:00
|modify
|175
|0.10
|1.8401
|1.8426
|1.8291
|527
|2005.05.19 17:00
|modify
|175
|0.10
|1.8401
|1.8422
|1.8291
|528
|2005.05.19 20:00
|modify
|175
|0.10
|1.8401
|1.8415
|1.8291
|529
|2005.05.19 22:00
|modify
|175
|0.10
|1.8401
|1.8341
|1.8291
|530
|2005.05.19 22:00
|modify
|175
|0.10
|1.8401
|1.8397
|1.8291
|531
|2005.05.20 15:00
|modify
|175
|0.10
|1.8401
|1.8365
|1.8291
|532
|2005.05.20 15:02
|t/p
|175
|0.10
|1.8291
|1.8365
|1.8291
|109.29
|10349.17
|533
|2005.05.23 05:00
|buy stop
|176
|0.10
|1.8363
|1.8323
|1.8473
|534
|2005.05.24 05:12
|expiration
|176
|0.10
|1.8363
|1.8323
|1.8473
|535
|2005.05.25 05:00
|sell stop
|177
|0.10
|1.8294
|1.8334
|1.8184
|536
|2005.05.25 07:41
|sell
|177
|0.10
|1.8294
|1.8334
|1.8184
|537
|2005.05.25 10:00
|modify
|177
|0.10
|1.8294
|1.8331
|1.8184
|538
|2005.05.25 11:00
|modify
|177
|0.10
|1.8294
|1.8327
|1.8184
|539
|2005.05.25 15:59
|s/l
|177
|0.10
|1.8327
|1.8327
|1.8184
|-33.00
|10316.17
|540
|2005.05.27 05:00
|buy stop
|178
|0.10
|1.8251
|1.8211
|1.8361
|541
|2005.05.27 09:52
|buy
|178
|0.10
|1.8251
|1.8211
|1.8361
|542
|2005.05.27 12:06
|s/l
|178
|0.10
|1.8211
|1.8211
|1.8361
|-40.00
|10276.17
|543
|2005.05.30 05:00
|buy stop
|179
|0.10
|1.8287
|1.8247
|1.8397
|544
|2005.05.31 05:00
|expiration
|179
|0.10
|1.8287
|1.8247
|1.8397
|545
|2005.05.31 05:00
|buy stop
|180
|0.10
|1.8180
|1.8140
|1.8290
|546
|2005.05.31 09:39
|buy
|180
|0.10
|1.8180
|1.8140
|1.8290
|547
|2005.05.31 15:00
|modify
|180
|0.10
|1.8180
|1.8157
|1.8290
|548
|2005.05.31 16:00
|modify
|180
|0.10
|1.8180
|1.8175
|1.8290
|549
|2005.05.31 20:20
|s/l
|180
|0.10
|1.8175
|1.8175
|1.8290
|-5.00
|10271.17
|550
|2005.06.02 05:00
|buy stop
|181
|0.10
|1.8205
|1.8165
|1.8315
|551
|2005.06.02 10:33
|buy
|181
|0.10
|1.8205
|1.8165
|1.8315
|552
|2005.06.02 11:33
|s/l
|181
|0.10
|1.8165
|1.8165
|1.8315
|-40.00
|10231.17
|553
|2005.06.06 05:00
|sell stop
|182
|0.10
|1.8141
|1.8181
|1.8031
|554
|2005.06.07 05:03
|expiration
|182
|0.10
|1.8141
|1.8181
|1.8031
|555
|2005.06.07 05:03
|sell stop
|183
|0.10
|1.8184
|1.8224
|1.8074
|556
|2005.06.08 05:03
|expiration
|183
|0.10
|1.8184
|1.8224
|1.8074
|557
|2005.06.08 05:03
|sell stop
|184
|0.10
|1.8171
|1.8211
|1.8061
|558
|2005.06.09 05:03
|expiration
|184
|0.10
|1.8171
|1.8211
|1.8061
|559
|2005.06.09 05:03
|sell stop
|185
|0.10
|1.8263
|1.8303
|1.8153
|560
|2005.06.09 05:30
|sell
|185
|0.10
|1.8263
|1.8303
|1.8153
|561
|2005.06.09 13:00
|modify
|185
|0.10
|1.8263
|1.8298
|1.8153
|562
|2005.06.09 14:00
|modify
|185
|0.10
|1.8263
|1.8281
|1.8153
|563
|2005.06.09 17:00
|modify
|185
|0.10
|1.8263
|1.8203
|1.8153
|564
|2005.06.09 17:00
|modify
|185
|0.10
|1.8263
|1.8245
|1.8153
|565
|2005.06.10 10:46
|s/l
|185
|0.10
|1.8245
|1.8245
|1.8153
|17.29
|10248.46
|566
|2005.06.13 05:00
|buy stop
|186
|0.10
|1.8212
|1.8172
|1.8322
|567
|2005.06.14 05:11
|expiration
|186
|0.10
|1.8212
|1.8172
|1.8322
|568
|2005.06.15 05:00
|buy stop
|187
|0.10
|1.8098
|1.8058
|1.8208
|569
|2005.06.15 07:35
|buy
|187
|0.10
|1.8098
|1.8058
|1.8208
|570
|2005.06.15 16:00
|modify
|187
|0.10
|1.8098
|1.8158
|1.8208
|571
|2005.06.15 16:00
|modify
|187
|0.10
|1.8098
|1.8111
|1.8208
|572
|2005.06.15 17:00
|modify
|187
|0.10
|1.8098
|1.8128
|1.8208
|573
|2005.06.15 17:42
|t/p
|187
|0.10
|1.8208
|1.8128
|1.8208
|110.00
|10358.46
|574
|2005.06.16 05:00
|sell stop
|188
|0.10
|1.8101
|1.8141
|1.7991
|575
|2005.06.17 05:00
|expiration
|188
|0.10
|1.8101
|1.8141
|1.7991
|576
|2005.06.17 05:00
|sell stop
|189
|0.10
|1.8087
|1.8127
|1.7977
|577
|2005.06.20 00:00
|expiration
|189
|0.10
|1.8087
|1.8127
|1.7977
|578
|2005.06.24 05:00
|buy stop
|190
|0.10
|1.8260
|1.8220
|1.8370
|579
|2005.06.27 00:00
|expiration
|190
|0.10
|1.8260
|1.8220
|1.8370
|580
|2005.06.28 05:00
|sell stop
|191
|0.10
|1.8175
|1.8215
|1.8065
|581
|2005.06.28 15:10
|sell
|191
|0.10
|1.8175
|1.8215
|1.8065
|582
|2005.06.28 23:00
|modify
|191
|0.10
|1.8175
|1.8207
|1.8065
|583
|2005.06.29 10:00
|modify
|191
|0.10
|1.8175
|1.8190
|1.8065
|584
|2005.06.29 13:00
|modify
|191
|0.10
|1.8175
|1.8115
|1.8065
|585
|2005.06.29 13:00
|modify
|191
|0.10
|1.8175
|1.8159
|1.8065
|586
|2005.06.29 14:00
|modify
|191
|0.10
|1.8175
|1.8129
|1.8065
|587
|2005.06.29 14:40
|t/p
|191
|0.10
|1.8065
|1.8129
|1.8065
|109.29
|10467.75
|588
|2005.06.30 05:00
|buy stop
|192
|0.10
|1.8266
|1.8226
|1.8376
|589
|2005.07.01 05:00
|expiration
|192
|0.10
|1.8266
|1.8226
|1.8376
|590
|2005.07.01 05:00
|buy stop
|193
|0.10
|1.8142
|1.8102
|1.8252
|591
|2005.07.04 00:00
|expiration
|193
|0.10
|1.8142
|1.8102
|1.8252
|592
|2005.07.04 05:00
|buy stop
|194
|0.10
|1.8041
|1.8001
|1.8151
|593
|2005.07.05 05:00
|expiration
|194
|0.10
|1.8041
|1.8001
|1.8151
|594
|2005.07.05 05:00
|buy stop
|195
|0.10
|1.7879
|1.7839
|1.7989
|595
|2005.07.06 05:00
|expiration
|195
|0.10
|1.7879
|1.7839
|1.7989
|596
|2005.07.06 05:00
|buy stop
|196
|0.10
|1.7648
|1.7608
|1.7758
|597
|2005.07.07 05:00
|expiration
|196
|0.10
|1.7648
|1.7608
|1.7758
|598
|2005.07.07 05:00
|buy stop
|197
|0.10
|1.7555
|1.7515
|1.7665
|599
|2005.07.08 05:00
|expiration
|197
|0.10
|1.7555
|1.7515
|1.7665
|600
|2005.07.08 05:00
|buy stop
|198
|0.10
|1.7538
|1.7498
|1.7648
|601
|2005.07.11 00:00
|expiration
|198
|0.10
|1.7538
|1.7498
|1.7648
|602
|2005.07.11 05:00
|buy stop
|199
|0.10
|1.7500
|1.7460
|1.7610
|603
|2005.07.11 16:42
|buy
|199
|0.10
|1.7500
|1.7460
|1.7610
|604
|2005.07.11 17:00
|modify
|199
|0.10
|1.7500
|1.7491
|1.7610
|605
|2005.07.11 18:00
|modify
|199
|0.10
|1.7500
|1.7499
|1.7610
|606
|2005.07.11 19:00
|modify
|199
|0.10
|1.7500
|1.7560
|1.7610
|607
|2005.07.11 19:00
|modify
|199
|0.10
|1.7500
|1.7505
|1.7610
|608
|2005.07.11 20:00
|modify
|199
|0.10
|1.7500
|1.7518
|1.7610
|609
|2005.07.11 21:00
|modify
|199
|0.10
|1.7500
|1.7520
|1.7610
|610
|2005.07.12 03:43
|t/p
|199
|0.10
|1.7610
|1.7520
|1.7610
|109.92
|10577.67
|611
|2005.07.12 05:00
|sell stop
|200
|0.10
|1.7462
|1.7502
|1.7352
|612
|2005.07.13 05:01
|expiration
|200
|0.10
|1.7462
|1.7502
|1.7352
|613
|2005.07.13 05:01
|sell stop
|201
|0.10
|1.7403
|1.7443
|1.7293
|614
|2005.07.14 05:03
|expiration
|201
|0.10
|1.7403
|1.7443
|1.7293
|615
|2005.07.14 05:03
|sell stop
|202
|0.10
|1.7599
|1.7639
|1.7489
|616
|2005.07.14 08:50
|sell
|202
|0.10
|1.7599
|1.7639
|1.7489
|617
|2005.07.14 15:00
|s/l
|202
|0.10
|1.7639
|1.7639
|1.7489
|-40.00
|10537.67
|618
|2005.07.15 05:00
|buy stop
|203
|0.10
|1.7753
|1.7713
|1.7863
|619
|2005.07.18 00:00
|expiration
|203
|0.10
|1.7753
|1.7713
|1.7863
|620
|2005.07.18 05:00
|buy stop
|204
|0.10
|1.7608
|1.7568
|1.7718
|621
|2005.07.19 05:00
|expiration
|204
|0.10
|1.7608
|1.7568
|1.7718
|622
|2005.07.19 05:00
|buy stop
|205
|0.10
|1.7540
|1.7500
|1.7650
|623
|2005.07.20 05:00
|expiration
|205
|0.10
|1.7540
|1.7500
|1.7650
|624
|2005.07.20 05:00
|buy stop
|206
|0.10
|1.7493
|1.7453
|1.7603
|625
|2005.07.21 05:00
|expiration
|206
|0.10
|1.7493
|1.7453
|1.7603
|626
|2005.07.21 05:00
|buy stop
|207
|0.10
|1.7454
|1.7414
|1.7564
|627
|2005.07.21 06:41
|buy
|207
|0.10
|1.7454
|1.7414
|1.7564
|628
|2005.07.21 11:00
|modify
|207
|0.10
|1.7454
|1.7417
|1.7564
|629
|2005.07.21 13:24
|t/p
|207
|0.10
|1.7564
|1.7417
|1.7564
|110.00
|10647.67
|630
|2005.07.22 05:00
|sell stop
|208
|0.10
|1.7422
|1.7462
|1.7312
|631
|2005.07.22 15:52
|sell
|208
|0.10
|1.7422
|1.7462
|1.7312
|632
|2005.07.22 18:00
|modify
|208
|0.10
|1.7422
|1.7456
|1.7312
|633
|2005.07.22 19:00
|modify
|208
|0.10
|1.7422
|1.7422
|1.7312
|634
|2005.07.25 09:00
|modify
|208
|0.10
|1.7422
|1.7418
|1.7312
|635
|2005.07.25 16:08
|s/l
|208
|0.10
|1.7418
|1.7418
|1.7312
|3.29
|10650.96
|636
|2005.07.26 05:00
|buy stop
|209
|0.10
|1.7503
|1.7463
|1.7613
|637
|2005.07.27 05:00
|expiration
|209
|0.10
|1.7503
|1.7463
|1.7613
|638
|2005.07.28 05:00
|buy stop
|210
|0.10
|1.7445
|1.7405
|1.7555
|639
|2005.07.28 08:04
|buy
|210
|0.10
|1.7445
|1.7405
|1.7555
|640
|2005.07.28 09:05
|s/l
|210
|0.10
|1.7405
|1.7405
|1.7555
|-40.00
|10610.96
|641
|2005.07.29 05:00
|sell stop
|211
|0.10
|1.7399
|1.7439
|1.7289
|642
|2005.08.01 00:00
|expiration
|211
|0.10
|1.7399
|1.7439
|1.7289
|643
|2005.08.01 05:00
|sell stop
|212
|0.10
|1.7456
|1.7496
|1.7346
|644
|2005.08.02 05:02
|expiration
|212
|0.10
|1.7456
|1.7496
|1.7346
|645
|2005.08.02 05:02
|sell stop
|213
|0.10
|1.7578
|1.7618
|1.7468
|646
|2005.08.03 05:02
|expiration
|213
|0.10
|1.7578
|1.7618
|1.7468
|647
|2005.08.03 05:02
|sell stop
|214
|0.10
|1.7601
|1.7641
|1.7491
|648
|2005.08.04 05:02
|expiration
|214
|0.10
|1.7601
|1.7641
|1.7491
|649
|2005.08.04 05:02
|sell stop
|215
|0.10
|1.7693
|1.7733
|1.7583
|650
|2005.08.05 05:02
|expiration
|215
|0.10
|1.7693
|1.7733
|1.7583
|651
|2005.08.05 05:02
|sell stop
|216
|0.10
|1.7738
|1.7778
|1.7628
|652
|2005.08.05 14:36
|sell
|216
|0.10
|1.7738
|1.7778
|1.7628
|653
|2005.08.05 20:35
|s/l
|216
|0.10
|1.7778
|1.7778
|1.7628
|-40.00
|10570.96
|654
|2005.08.08 05:00
|buy stop
|217
|0.10
|1.7750
|1.7710
|1.7860
|655
|2005.08.08 05:42
|buy
|217
|0.10
|1.7750
|1.7710
|1.7860
|656
|2005.08.08 10:00
|modify
|217
|0.10
|1.7750
|1.7730
|1.7860
|657
|2005.08.08 10:43
|t/p
|217
|0.10
|1.7860
|1.7730
|1.7860
|110.00
|10680.96
|658
|2005.08.09 05:00
|sell stop
|218
|0.10
|1.7830
|1.7870
|1.7720
|659
|2005.08.09 10:27
|sell
|218
|0.10
|1.7830
|1.7870
|1.7720
|660
|2005.08.09 20:21
|s/l
|218
|0.10
|1.7870
|1.7870
|1.7720
|-40.00
|10640.96
|661
|2005.08.10 05:00
|sell stop
|219
|0.10
|1.7816
|1.7856
|1.7706
|662
|2005.08.11 05:00
|expiration
|219
|0.10
|1.7816
|1.7856
|1.7706
|663
|2005.08.11 05:00
|sell stop
|220
|0.10
|1.7868
|1.7908
|1.7758
|664
|2005.08.12 05:00
|expiration
|220
|0.10
|1.7868
|1.7908
|1.7758
|665
|2005.08.12 05:00
|sell stop
|221
|0.10
|1.7898
|1.7938
|1.7788
|666
|2005.08.15 00:00
|expiration
|221
|0.10
|1.7898
|1.7938
|1.7788
|667
|2005.08.15 05:00
|sell stop
|222
|0.10
|1.7990
|1.8030
|1.7880
|668
|2005.08.16 05:05
|expiration
|222
|0.10
|1.7990
|1.8030
|1.7880
|669
|2005.08.16 05:05
|buy stop
|223
|0.10
|1.8085
|1.8045
|1.8195
|670
|2005.08.16 07:02
|buy
|223
|0.10
|1.8085
|1.8045
|1.8195
|671
|2005.08.16 10:00
|modify
|223
|0.10
|1.8085
|1.8069
|1.8195
|672
|2005.08.16 13:02
|s/l
|223
|0.10
|1.8069
|1.8069
|1.8195
|-16.00
|10624.96
|673
|2005.08.17 05:00
|buy stop
|224
|0.10
|1.8120
|1.8080
|1.8230
|674
|2005.08.18 05:02
|expiration
|224
|0.10
|1.8120
|1.8080
|1.8230
|675
|2005.08.18 05:02
|buy stop
|225
|0.10
|1.8085
|1.8045
|1.8195
|676
|2005.08.18 10:49
|buy
|225
|0.10
|1.8085
|1.8045
|1.8195
|677
|2005.08.18 11:48
|s/l
|225
|0.10
|1.8045
|1.8045
|1.8195
|-40.00
|10584.96
|678
|2005.08.19 05:00
|buy stop
|226
|0.10
|1.8075
|1.8035
|1.8185
|679
|2005.08.22 00:00
|expiration
|226
|0.10
|1.8075
|1.8035
|1.8185
|680
|2005.08.22 05:00
|buy stop
|227
|0.10
|1.8035
|1.7995
|1.8145
|681
|2005.08.22 13:54
|buy
|227
|0.10
|1.8035
|1.7995
|1.8145
|682
|2005.08.22 19:30
|s/l
|227
|0.10
|1.7995
|1.7995
|1.8145
|-40.00
|10544.96
|683
|2005.08.23 05:00
|sell stop
|228
|0.10
|1.7958
|1.7998
|1.7848
|684
|2005.08.24 04:23
|sell
|228
|0.10
|1.7958
|1.7998
|1.7848
|685
|2005.08.24 07:00
|modify
|228
|0.10
|1.7958
|1.7992
|1.7848
|686
|2005.08.24 10:00
|modify
|228
|0.10
|1.7958
|1.7973
|1.7848
|687
|2005.08.24 14:30
|s/l
|228
|0.10
|1.7973
|1.7973
|1.7848
|-15.00
|10529.96
|688
|2005.08.25 05:00
|sell stop
|229
|0.10
|1.8030
|1.8070
|1.7920
|689
|2005.08.25 10:18
|sell
|229
|0.10
|1.8030
|1.8070
|1.7920
|690
|2005.08.25 15:00
|modify
|229
|0.10
|1.8030
|1.8062
|1.7920
|691
|2005.08.26 02:00
|modify
|229
|0.10
|1.8030
|1.8055
|1.7920
|692
|2005.08.26 09:17
|s/l
|229
|0.10
|1.8055
|1.8055
|1.7920
|-25.71
|10504.25
|693
|2005.08.29 05:00
|sell stop
|230
|0.10
|1.8028
|1.8068
|1.7918
|694
|2005.08.29 13:06
|sell
|230
|0.10
|1.8028
|1.8068
|1.7918
|695
|2005.08.29 18:00
|modify
|230
|0.10
|1.8028
|1.8056
|1.7918
|696
|2005.08.29 19:00
|modify
|230
|0.10
|1.8028
|1.7968
|1.7918
|697
|2005.08.29 19:00
|modify
|230
|0.10
|1.8028
|1.8022
|1.7918
|698
|2005.08.29 21:00
|modify
|230
|0.10
|1.8028
|1.8019
|1.7918
|699
|2005.08.30 00:00
|modify
|230
|0.10
|1.8028
|1.8017
|1.7918
|700
|2005.08.30 03:00
|modify
|230
|0.10
|1.8028
|1.8014
|1.7918
|701
|2005.08.30 04:00
|modify
|230
|0.10
|1.8028
|1.8009
|1.7918
|702
|2005.08.30 05:00
|modify
|230
|0.10
|1.8028
|1.7996
|1.7918
|703
|2005.08.30 06:00
|modify
|230
|0.10
|1.8028
|1.7995
|1.7918
|704
|2005.08.30 07:00
|modify
|230
|0.10
|1.8028
|1.7992
|1.7918
|705
|2005.08.30 09:04
|t/p
|230
|0.10
|1.7918
|1.7992
|1.7918
|109.29
|10613.54
|706
|2005.08.31 05:00
|buy stop
|231
|0.10
|1.7975
|1.7935
|1.8085
|707
|2005.08.31 16:30
|buy
|231
|0.10
|1.7975
|1.7935
|1.8085
|708
|2005.08.31 18:00
|modify
|231
|0.10
|1.7975
|1.7951
|1.8085
|709
|2005.08.31 19:00
|modify
|231
|0.10
|1.7975
|1.7974
|1.8085
|710
|2005.08.31 23:00
|modify
|231
|0.10
|1.7975
|1.7977
|1.8085
|711
|2005.09.01 10:00
|modify
|231
|0.10
|1.7975
|1.7983
|1.8085
|712
|2005.09.01 10:51
|t/p
|231
|0.10
|1.8085
|1.7983
|1.8085
|109.76
|10723.30
|713
|2005.09.02 05:00
|sell stop
|232
|0.10
|1.7880
|1.7920
|1.7770
|714
|2005.09.05 00:00
|expiration
|232
|0.10
|1.7880
|1.7920
|1.7770
|715
|2005.09.05 05:00
|sell stop
|233
|0.10
|1.8060
|1.8100
|1.7950
|716
|2005.09.06 05:00
|expiration
|233
|0.10
|1.8060
|1.8100
|1.7950
|717
|2005.09.06 05:00
|sell stop
|234
|0.10
|1.8362
|1.8402
|1.8252
|718
|2005.09.07 05:00
|expiration
|234
|0.10
|1.8362
|1.8402
|1.8252
|719
|2005.09.07 05:00
|buy stop
|235
|0.10
|1.8392
|1.8352
|1.8502
|720
|2005.09.07 05:57
|buy
|235
|0.10
|1.8392
|1.8352
|1.8502
|721
|2005.09.07 09:00
|modify
|235
|0.10
|1.8392
|1.8372
|1.8502
|722
|2005.09.07 10:00
|modify
|235
|0.10
|1.8392
|1.8385
|1.8502
|723
|2005.09.07 14:00
|s/l
|235
|0.10
|1.8385
|1.8385
|1.8502
|-7.00
|10716.30
|724
|2005.09.08 05:00
|buy stop
|236
|0.10
|1.8412
|1.8372
|1.8522
|725
|2005.09.08 14:42
|buy
|236
|0.10
|1.8412
|1.8372
|1.8522
|726
|2005.09.08 18:58
|s/l
|236
|0.10
|1.8372
|1.8372
|1.8522
|-40.00
|10676.30
|727
|2005.09.13 05:00
|buy stop
|237
|0.10
|1.8332
|1.8292
|1.8442
|728
|2005.09.14 05:00
|expiration
|237
|0.10
|1.8332
|1.8292
|1.8442
|729
|2005.09.14 05:00
|buy stop
|238
|0.10
|1.8366
|1.8326
|1.8476
|730
|2005.09.15 05:00
|expiration
|238
|0.10
|1.8366
|1.8326
|1.8476
|731
|2005.09.16 05:00
|buy stop
|239
|0.10
|1.8197
|1.8157
|1.8307
|732
|2005.09.19 00:00
|expiration
|239
|0.10
|1.8197
|1.8157
|1.8307
|733
|2005.09.19 05:00
|buy stop
|240
|0.10
|1.8203
|1.8163
|1.8313
|734
|2005.09.20 05:00
|expiration
|240
|0.10
|1.8203
|1.8163
|1.8313
|735
|2005.09.21 05:00
|buy stop
|241
|0.10
|1.8055
|1.8015
|1.8165
|736
|2005.09.21 07:18
|buy
|241
|0.10
|1.8055
|1.8015
|1.8165
|737
|2005.09.21 09:00
|modify
|241
|0.10
|1.8055
|1.8025
|1.8165
|738
|2005.09.21 11:00
|modify
|241
|0.10
|1.8055
|1.8050
|1.8165
|739
|2005.09.21 14:00
|modify
|241
|0.10
|1.8055
|1.8115
|1.8165
|740
|2005.09.21 14:00
|modify
|241
|0.10
|1.8055
|1.8059
|1.8165
|741
|2005.09.21 17:00
|modify
|241
|0.10
|1.8055
|1.8067
|1.8165
|742
|2005.09.22 02:00
|modify
|241
|0.10
|1.8055
|1.8069
|1.8165
|743
|2005.09.22 03:53
|s/l
|241
|0.10
|1.8069
|1.8069
|1.8165
|13.76
|10690.06
|744
|2005.09.22 05:00
|sell stop
|242
|0.10
|1.8045
|1.8085
|1.7935
|745
|2005.09.22 11:28
|sell
|242
|0.10
|1.8045
|1.8085
|1.7935
|746
|2005.09.22 13:00
|modify
|242
|0.10
|1.8045
|1.8078
|1.7935
|747
|2005.09.22 15:00
|modify
|242
|0.10
|1.8045
|1.7985
|1.7935
|748
|2005.09.22 15:00
|modify
|242
|0.10
|1.8045
|1.8024
|1.7935
|749
|2005.09.22 16:00
|modify
|242
|0.10
|1.8045
|1.8013
|1.7935
|750
|2005.09.22 16:03
|t/p
|242
|0.10
|1.7935
|1.8013
|1.7935
|110.00
|10800.06
|751
|2005.09.23 05:00
|buy stop
|243
|0.10
|1.7965
|1.7925
|1.8075
|752
|2005.09.26 00:00
|expiration
|243
|0.10
|1.7965
|1.7925
|1.8075
|753
|2005.09.26 05:00
|buy stop
|244
|0.10
|1.8089
|1.8049
|1.8199
|754
|2005.09.27 05:00
|expiration
|244
|0.10
|1.8089
|1.8049
|1.8199
|755
|2005.09.27 05:00
|buy stop
|245
|0.10
|1.7875
|1.7835
|1.7985
|756
|2005.09.28 05:00
|expiration
|245
|0.10
|1.7875
|1.7835
|1.7985
|757
|2005.09.28 05:00
|buy stop
|246
|0.10
|1.7728
|1.7688
|1.7838
|758
|2005.09.29 05:04
|expiration
|246
|0.10
|1.7728
|1.7688
|1.7838
|759
|2005.09.29 05:04
|buy stop
|247
|0.10
|1.7757
|1.7717
|1.7867
|760
|2005.09.30 05:06
|expiration
|247
|0.10
|1.7757
|1.7717
|1.7867
|761
|2005.10.03 05:00
|buy stop
|248
|0.10
|1.7656
|1.7616
|1.7766
|762
|2005.10.04 05:03
|expiration
|248
|0.10
|1.7656
|1.7616
|1.7766
|763
|2005.10.04 05:03
|buy stop
|249
|0.10
|1.7586
|1.7546
|1.7696
|764
|2005.10.04 07:28
|buy
|249
|0.10
|1.7586
|1.7546
|1.7696
|765
|2005.10.04 08:32
|s/l
|249
|0.10
|1.7546
|1.7546
|1.7696
|-40.00
|10760.06
|766
|2005.10.06 05:00
|sell stop
|250
|0.10
|1.7569
|1.7609
|1.7459
|767
|2005.10.07 05:00
|expiration
|250
|0.10
|1.7569
|1.7609
|1.7459
|768
|2005.10.07 05:00
|sell stop
|251
|0.10
|1.7614
|1.7654
|1.7504
|769
|2005.10.07 14:59
|sell
|251
|0.10
|1.7614
|1.7654
|1.7504
|770
|2005.10.10 01:00
|modify
|251
|0.10
|1.7614
|1.7643
|1.7504
|771
|2005.10.10 15:00
|modify
|251
|0.10
|1.7614
|1.7554
|1.7504
|772
|2005.10.10 15:00
|modify
|251
|0.10
|1.7614
|1.7609
|1.7504
|773
|2005.10.10 16:00
|modify
|251
|0.10
|1.7614
|1.7605
|1.7504
|774
|2005.10.10 17:00
|modify
|251
|0.10
|1.7614
|1.7584
|1.7504
|775
|2005.10.11 03:00
|modify
|251
|0.10
|1.7614
|1.7576
|1.7504
|776
|2005.10.11 07:59
|t/p
|251
|0.10
|1.7504
|1.7576
|1.7504
|108.58
|10868.64
|777
|2005.10.12 05:00
|buy stop
|252
|0.10
|1.7587
|1.7547
|1.7697
|778
|2005.10.13 05:00
|expiration
|252
|0.10
|1.7587
|1.7547
|1.7697
|779
|2005.10.13 05:00
|buy stop
|253
|0.10
|1.7530
|1.7490
|1.7640
|780
|2005.10.13 18:35
|buy
|253
|0.10
|1.7530
|1.7490
|1.7640
|781
|2005.10.13 21:00
|modify
|253
|0.10
|1.7530
|1.7492
|1.7640
|782
|2005.10.13 22:00
|modify
|253
|0.10
|1.7530
|1.7503
|1.7640
|783
|2005.10.13 23:00
|modify
|253
|0.10
|1.7530
|1.7505
|1.7640
|784
|2005.10.14 02:25
|s/l
|253
|0.10
|1.7505
|1.7505
|1.7640
|-25.08
|10843.56
|785
|2005.10.14 05:00
|sell stop
|254
|0.10
|1.7481
|1.7521
|1.7371
|786
|2005.10.17 00:00
|expiration
|254
|0.10
|1.7481
|1.7521
|1.7371
|787
|2005.10.17 05:00
|sell stop
|255
|0.10
|1.7550
|1.7590
|1.7440
|788
|2005.10.17 14:28
|sell
|255
|0.10
|1.7550
|1.7590
|1.7440
|789
|2005.10.18 01:00
|modify
|255
|0.10
|1.7550
|1.7586
|1.7440
|790
|2005.10.18 02:00
|modify
|255
|0.10
|1.7550
|1.7576
|1.7440
|791
|2005.10.18 03:00
|modify
|255
|0.10
|1.7550
|1.7571
|1.7440
|792
|2005.10.18 07:00
|modify
|255
|0.10
|1.7550
|1.7569
|1.7440
|793
|2005.10.18 08:00
|modify
|255
|0.10
|1.7550
|1.7557
|1.7440
|794
|2005.10.18 10:00
|modify
|255
|0.10
|1.7550
|1.7550
|1.7440
|795
|2005.10.18 11:00
|modify
|255
|0.10
|1.7550
|1.7529
|1.7440
|796
|2005.10.18 12:00
|modify
|255
|0.10
|1.7550
|1.7519
|1.7440
|797
|2005.10.18 12:25
|t/p
|255
|0.10
|1.7440
|1.7519
|1.7440
|109.29
|10952.85
|798
|2005.10.19 05:00
|buy stop
|256
|0.10
|1.7658
|1.7618
|1.7768
|799
|2005.10.19 21:29
|buy
|256
|0.10
|1.7658
|1.7618
|1.7768
|800
|2005.10.20 02:21
|s/l
|256
|0.10
|1.7618
|1.7618
|1.7768
|-40.24
|10912.61
|801
|2005.10.20 05:00
|sell stop
|257
|0.10
|1.7559
|1.7599
|1.7449
|802
|2005.10.21 05:00
|expiration
|257
|0.10
|1.7559
|1.7599
|1.7449
|803
|2005.10.21 05:00
|sell stop
|258
|0.10
|1.7536
|1.7576
|1.7426
|804
|2005.10.24 00:00
|expiration
|258
|0.10
|1.7536
|1.7576
|1.7426
|805
|2005.10.25 05:00
|buy stop
|259
|0.10
|1.7715
|1.7675
|1.7825
|806
|2005.10.25 10:12
|buy
|259
|0.10
|1.7715
|1.7675
|1.7825
|807
|2005.10.25 11:00
|modify
|259
|0.10
|1.7715
|1.7703
|1.7825
|808
|2005.10.25 12:00
|modify
|259
|0.10
|1.7715
|1.7713
|1.7825
|809
|2005.10.25 13:00
|modify
|259
|0.10
|1.7715
|1.7775
|1.7825
|810
|2005.10.25 13:00
|modify
|259
|0.10
|1.7715
|1.7720
|1.7825
|811
|2005.10.25 15:00
|modify
|259
|0.10
|1.7715
|1.7731
|1.7825
|812
|2005.10.25 16:00
|modify
|259
|0.10
|1.7715
|1.7735
|1.7825
|813
|2005.10.25 16:03
|t/p
|259
|0.10
|1.7825
|1.7735
|1.7825
|110.00
|11022.61
|814
|2005.10.26 05:00
|sell stop
|260
|0.10
|1.7707
|1.7747
|1.7597
|815
|2005.10.27 05:00
|expiration
|260
|0.10
|1.7707
|1.7747
|1.7597
|816
|2005.10.27 05:00
|sell stop
|261
|0.10
|1.7718
|1.7758
|1.7608
|817
|2005.10.28 05:00
|expiration
|261
|0.10
|1.7718
|1.7758
|1.7608
|818
|2005.11.01 05:00
|buy stop
|262
|0.10
|1.7803
|1.7763
|1.7913
|819
|2005.11.02 05:01
|expiration
|262
|0.10
|1.7803
|1.7763
|1.7913
|820
|2005.11.02 05:01
|buy stop
|263
|0.10
|1.7708
|1.7668
|1.7818
|821
|2005.11.02 15:03
|buy
|263
|0.10
|1.7708
|1.7668
|1.7818
|822
|2005.11.02 17:00
|modify
|263
|0.10
|1.7708
|1.7684
|1.7818
|823
|2005.11.02 18:00
|modify
|263
|0.10
|1.7708
|1.7693
|1.7818
|824
|2005.11.02 20:00
|modify
|263
|0.10
|1.7708
|1.7697
|1.7818
|825
|2005.11.02 21:00
|modify
|263
|0.10
|1.7708
|1.7699
|1.7818
|826
|2005.11.02 22:00
|modify
|263
|0.10
|1.7708
|1.7701
|1.7818
|827
|2005.11.02 23:00
|modify
|263
|0.10
|1.7708
|1.7707
|1.7818
|828
|2005.11.03 13:00
|modify
|263
|0.10
|1.7708
|1.7768
|1.7818
|829
|2005.11.03 13:00
|modify
|263
|0.10
|1.7708
|1.7713
|1.7818
|830
|2005.11.03 15:12
|s/l
|263
|0.10
|1.7713
|1.7713
|1.7818
|4.76
|11027.37
|831
|2005.11.07 05:00
|buy stop
|264
|0.10
|1.7738
|1.7698
|1.7848
|832
|2005.11.08 05:01
|expiration
|264
|0.10
|1.7738
|1.7698
|1.7848
|833
|2005.11.08 05:01
|buy stop
|265
|0.10
|1.7675
|1.7635
|1.7785
|834
|2005.11.09 05:04
|expiration
|265
|0.10
|1.7675
|1.7635
|1.7785
|835
|2005.11.09 05:04
|buy stop
|266
|0.10
|1.7471
|1.7431
|1.7581
|836
|2005.11.10 05:04
|expiration
|266
|0.10
|1.7471
|1.7431
|1.7581
|837
|2005.11.15 05:00
|buy stop
|267
|0.10
|1.7385
|1.7345
|1.7495
|838
|2005.11.15 05:07
|buy
|267
|0.10
|1.7385
|1.7345
|1.7495
|839
|2005.11.15 11:04
|s/l
|267
|0.10
|1.7345
|1.7345
|1.7495
|-40.00
|10987.37
|840
|2005.11.16 05:00
|buy stop
|268
|0.10
|1.7395
|1.7355
|1.7505
|841
|2005.11.17 05:00
|expiration
|268
|0.10
|1.7395
|1.7355
|1.7505
|842
|2005.11.17 05:00
|buy stop
|269
|0.10
|1.7349
|1.7309
|1.7459
|843
|2005.11.18 05:00
|expiration
|269
|0.10
|1.7349
|1.7309
|1.7459
|844
|2005.11.18 05:00
|buy stop
|270
|0.10
|1.7324
|1.7284
|1.7434
|845
|2005.11.21 00:00
|expiration
|270
|0.10
|1.7324
|1.7284
|1.7434
|846
|2005.11.23 05:00
|sell stop
|271
|0.10
|1.7199
|1.7239
|1.7089
|847
|2005.11.23 10:24
|sell
|271
|0.10
|1.7199
|1.7239
|1.7089
|848
|2005.11.23 11:22
|s/l
|271
|0.10
|1.7239
|1.7239
|1.7089
|-40.00
|10947.37
|849
|2005.11.24 05:00
|sell stop
|272
|0.10
|1.7176
|1.7216
|1.7066
|850
|2005.11.25 05:02
|expiration
|272
|0.10
|1.7176
|1.7216
|1.7066
|851
|2005.11.28 05:00
|buy stop
|273
|0.10
|1.7206
|1.7166
|1.7316
|852
|2005.11.28 17:00
|buy
|273
|0.10
|1.7206
|1.7166
|1.7316
|853
|2005.11.28 20:00
|modify
|273
|0.10
|1.7206
|1.7266
|1.7316
|854
|2005.11.28 20:00
|modify
|273
|0.10
|1.7206
|1.7215
|1.7316
|855
|2005.11.28 20:10
|t/p
|273
|0.10
|1.7316
|1.7215
|1.7316
|110.00
|11057.37
|856
|2005.11.30 05:00
|sell stop
|274
|0.10
|1.7169
|1.7209
|1.7059
|857
|2005.12.01 05:00
|expiration
|274
|0.10
|1.7169
|1.7209
|1.7059
|858
|2005.12.02 05:00
|sell stop
|275
|0.10
|1.7190
|1.7230
|1.7080
|859
|2005.12.05 00:00
|expiration
|275
|0.10
|1.7190
|1.7230
|1.7080
|860
|2005.12.06 05:00
|sell stop
|276
|0.10
|1.7342
|1.7382
|1.7232
|861
|2005.12.06 11:18
|sell
|276
|0.10
|1.7342
|1.7382
|1.7232
|862
|2005.12.06 16:54
|s/l
|276
|0.10
|1.7382
|1.7382
|1.7232
|-40.00
|11017.37
|863
|2005.12.07 05:00
|sell stop
|277
|0.10
|1.7351
|1.7391
|1.7241
|864
|2005.12.07 08:23
|sell
|277
|0.10
|1.7351
|1.7391
|1.7241
|865
|2005.12.07 11:00
|modify
|277
|0.10
|1.7351
|1.7376
|1.7241
|866
|2005.12.08 09:11
|s/l
|277
|0.10
|1.7376
|1.7376
|1.7241
|-27.13
|10990.24
|867
|2005.12.09 05:00
|sell stop
|278
|0.10
|1.7428
|1.7468
|1.7318
|868
|2005.12.12 00:00
|expiration
|278
|0.10
|1.7428
|1.7468
|1.7318
|869
|2005.12.12 05:00
|sell stop
|279
|0.10
|1.7363
|1.7403
|1.7253
|870
|2005.12.13 05:03
|expiration
|279
|0.10
|1.7363
|1.7403
|1.7253
|871
|2005.12.13 05:03
|sell stop
|280
|0.10
|1.7548
|1.7588
|1.7438
|872
|2005.12.14 05:03
|expiration
|280
|0.10
|1.7548
|1.7588
|1.7438
|873
|2005.12.14 05:03
|sell stop
|281
|0.10
|1.7571
|1.7611
|1.7461
|874
|2005.12.15 05:03
|expiration
|281
|0.10
|1.7571
|1.7611
|1.7461
|875
|2005.12.15 05:03
|buy stop
|282
|0.10
|1.7723
|1.7683
|1.7833
|876
|2005.12.15 05:16
|buy
|282
|0.10
|1.7723
|1.7683
|1.7833
|877
|2005.12.15 08:04
|s/l
|282
|0.10
|1.7683
|1.7683
|1.7833
|-40.00
|10950.24
|878
|2005.12.16 05:00
|buy stop
|283
|0.10
|1.7671
|1.7631
|1.7781
|879
|2005.12.16 09:01
|buy
|283
|0.10
|1.7671
|1.7631
|1.7781
|880
|2005.12.16 10:00
|modify
|283
|0.10
|1.7671
|1.7651
|1.7781
|881
|2005.12.16 11:00
|modify
|283
|0.10
|1.7671
|1.7665
|1.7781
|882
|2005.12.19 03:00
|modify
|283
|0.10
|1.7671
|1.7666
|1.7781
|883
|2005.12.19 10:04
|s/l
|283
|0.10
|1.7666
|1.7666
|1.7781
|-5.08
|10945.16
|884
|2005.12.20 05:00
|buy stop
|284
|0.10
|1.7621
|1.7581
|1.7731
|885
|2005.12.20 06:35
|buy
|284
|0.10
|1.7621
|1.7581
|1.7731
|886
|2005.12.20 12:00
|modify
|284
|0.10
|1.7621
|1.7619
|1.7731
|887
|2005.12.20 14:56
|s/l
|284
|0.10
|1.7619
|1.7619
|1.7731
|-2.00
|10943.16
|888
|2005.12.21 05:00
|buy stop
|285
|0.10
|1.7702
|1.7662
|1.7812
|889
|2005.12.22 05:03
|expiration
|285
|0.10
|1.7702
|1.7662
|1.7812
|890
|2005.12.22 05:03
|buy stop
|286
|0.10
|1.7599
|1.7559
|1.7709
|891
|2005.12.23 05:06
|expiration
|286
|0.10
|1.7599
|1.7559
|1.7709
|892
|2005.12.26 05:00
|buy stop
|287
|0.10
|1.7425
|1.7385
|1.7535
|893
|2005.12.27 05:19
|expiration
|287
|0.10
|1.7425
|1.7385
|1.7535
|894
|2005.12.28 05:00
|buy stop
|288
|0.10
|1.7307
|1.7267
|1.7417
|895
|2005.12.28 07:21
|buy
|288
|0.10
|1.7307
|1.7267
|1.7417
|896
|2005.12.28 09:00
|modify
|288
|0.10
|1.7307
|1.7367
|1.7417
|897
|2005.12.28 09:00
|modify
|288
|0.10
|1.7307
|1.7337
|1.7417
|898
|2005.12.28 14:22
|s/l
|288
|0.10
|1.7337
|1.7337
|1.7417
|30.00
|10973.16
|899
|2005.12.29 05:00
|buy stop
|289
|0.10
|1.7304
|1.7264
|1.7414
|900
|2005.12.30 05:00
|expiration
|289
|0.10
|1.7304
|1.7264
|1.7414
|901
|2006.01.02 05:00
|sell stop
|290
|0.10
|1.7205
|1.7245
|1.7095
|902
|2006.01.02 06:40
|sell
|290
|0.10
|1.7205
|1.7245
|1.7095
|903
|2006.01.02 09:18
|s/l
|290
|0.10
|1.7245
|1.7245
|1.7095
|-40.00
|10933.16
|904
|2006.01.03 05:00
|sell stop
|291
|0.10
|1.7270
|1.7310
|1.7160
|905
|2006.01.03 05:05
|sell
|291
|0.10
|1.7270
|1.7310
|1.7160
|906
|2006.01.03 06:28
|s/l
|291
|0.10
|1.7310
|1.7310
|1.7160
|-40.00
|10893.16
|907
|2006.01.04 05:00
|sell stop
|292
|0.10
|1.7253
|1.7293
|1.7143
|908
|2006.01.05 05:00
|expiration
|292
|0.10
|1.7253
|1.7293
|1.7143
|909
|2006.01.05 05:00
|sell stop
|293
|0.10
|1.7218
|1.7258
|1.7108
|910
|2006.01.06 05:00
|expiration
|293
|0.10
|1.7218
|1.7258
|1.7108
|911
|2006.01.06 05:00
|sell stop
|294
|0.10
|1.7488
|1.7528
|1.7378
|912
|2006.01.09 00:00
|expiration
|294
|0.10
|1.7488
|1.7528
|1.7378
|913
|2006.01.09 05:00
|sell stop
|295
|0.10
|1.7581
|1.7621
|1.7471
|914
|2006.01.10 05:00
|expiration
|295
|0.10
|1.7581
|1.7621
|1.7471
|915
|2006.01.10 05:00
|sell stop
|296
|0.10
|1.7569
|1.7609
|1.7459
|916
|2006.01.11 05:00
|expiration
|296
|0.10
|1.7569
|1.7609
|1.7459
|917
|2006.01.11 05:00
|buy stop
|297
|0.10
|1.7678
|1.7638
|1.7788
|918
|2006.01.12 00:31
|buy
|297
|0.10
|1.7678
|1.7638
|1.7788
|919
|2006.01.12 11:00
|modify
|297
|0.10
|1.7678
|1.7643
|1.7788
|920
|2006.01.12 14:00
|modify
|297
|0.10
|1.7678
|1.7648
|1.7788
|921
|2006.01.12 15:01
|s/l
|297
|0.10
|1.7648
|1.7648
|1.7788
|-30.00
|10863.16
|922
|2006.01.13 05:00
|buy stop
|298
|0.10
|1.7607
|1.7567
|1.7717
|923
|2006.01.13 05:13
|buy
|298
|0.10
|1.7607
|1.7567
|1.7717
|924
|2006.01.13 08:00
|modify
|298
|0.10
|1.7607
|1.7575
|1.7717
|925
|2006.01.13 09:00
|modify
|298
|0.10
|1.7607
|1.7667
|1.7717
|926
|2006.01.13 09:00
|modify
|298
|0.10
|1.7607
|1.7612
|1.7717
|927
|2006.01.13 11:00
|modify
|298
|0.10
|1.7607
|1.7624
|1.7717
|928
|2006.01.13 14:40
|t/p
|298
|0.10
|1.7717
|1.7624
|1.7717
|110.00
|10973.16
|929
|2006.01.16 05:00
|sell stop
|299
|0.10
|1.7686
|1.7726
|1.7576
|930
|2006.01.16 12:22
|sell
|299
|0.10
|1.7686
|1.7726
|1.7576
|931
|2006.01.16 16:00
|modify
|299
|0.10
|1.7686
|1.7712
|1.7576
|932
|2006.01.17 02:00
|modify
|299
|0.10
|1.7686
|1.7708
|1.7576
|933
|2006.01.17 11:00
|modify
|299
|0.10
|1.7686
|1.7626
|1.7576
|934
|2006.01.17 11:00
|modify
|299
|0.10
|1.7686
|1.7674
|1.7576
|935
|2006.01.17 13:00
|modify
|299
|0.10
|1.7686
|1.7666
|1.7576
|936
|2006.01.17 17:00
|modify
|299
|0.10
|1.7686
|1.7658
|1.7576
|937
|2006.01.17 20:48
|s/l
|299
|0.10
|1.7658
|1.7658
|1.7576
|27.29
|11000.45
|938
|2006.01.18 05:00
|buy stop
|300
|0.10
|1.7741
|1.7701
|1.7851
|939
|2006.01.19 05:00
|expiration
|300
|0.10
|1.7741
|1.7701
|1.7851
|940
|2006.01.19 05:00
|buy stop
|301
|0.10
|1.7641
|1.7601
|1.7751
|941
|2006.01.20 05:00
|expiration
|301
|0.10
|1.7641
|1.7601
|1.7751
|942
|2006.01.20 05:00
|buy stop
|302
|0.10
|1.7659
|1.7619
|1.7769
|943
|2006.01.20 15:16
|buy
|302
|0.10
|1.7659
|1.7619
|1.7769
|944
|2006.01.20 20:00
|modify
|302
|0.10
|1.7659
|1.7625
|1.7769
|945
|2006.01.20 21:00
|modify
|302
|0.10
|1.7659
|1.7652
|1.7769
|946
|2006.01.23 00:00
|modify
|302
|0.10
|1.7659
|1.7653
|1.7769
|947
|2006.01.23 01:00
|modify
|302
|0.10
|1.7659
|1.7719
|1.7769
|948
|2006.01.23 01:00
|modify
|302
|0.10
|1.7659
|1.7666
|1.7769
|949
|2006.01.23 01:41
|t/p
|302
|0.10
|1.7769
|1.7666
|1.7769
|109.92
|11110.37
|950
|2006.01.23 05:00
|sell stop
|303
|0.10
|1.7657
|1.7697
|1.7547
|951
|2006.01.24 05:00
|expiration
|303
|0.10
|1.7657
|1.7697
|1.7547
|952
|2006.01.24 05:00
|sell stop
|304
|0.10
|1.7594
|1.7634
|1.7484
|953
|2006.01.25 05:00
|expiration
|304
|0.10
|1.7594
|1.7634
|1.7484
|954
|2006.01.25 05:00
|sell stop
|305
|0.10
|1.7731
|1.7771
|1.7621
|955
|2006.01.26 05:12
|expiration
|305
|0.10
|1.7731
|1.7771
|1.7621
|956
|2006.01.30 05:00
|buy stop
|306
|0.10
|1.7805
|1.7765
|1.7915
|957
|2006.01.31 05:00
|expiration
|306
|0.10
|1.7805
|1.7765
|1.7915
|958
|2006.01.31 05:00
|buy stop
|307
|0.10
|1.7770
|1.7730
|1.7880
|959
|2006.01.31 16:47
|buy
|307
|0.10
|1.7770
|1.7730
|1.7880
|960
|2006.01.31 18:00
|modify
|307
|0.10
|1.7770
|1.7756
|1.7880
|961
|2006.01.31 19:00
|modify
|307
|0.10
|1.7770
|1.7830
|1.7880
|962
|2006.01.31 19:00
|modify
|307
|0.10
|1.7770
|1.7774
|1.7880
|963
|2006.01.31 20:00
|modify
|307
|0.10
|1.7770
|1.7776
|1.7880
|964
|2006.01.31 20:28
|s/l
|307
|0.10
|1.7776
|1.7776
|1.7880
|6.00
|11116.37
|965
|2006.02.01 05:00
|sell stop
|308
|0.10
|1.7697
|1.7737
|1.7587
|966
|2006.02.02 05:03
|expiration
|308
|0.10
|1.7697
|1.7737
|1.7587
|967
|2006.02.02 05:03
|sell stop
|309
|0.10
|1.7709
|1.7749
|1.7599
|968
|2006.02.03 05:03
|expiration
|309
|0.10
|1.7709
|1.7749
|1.7599
|969
|2006.02.06 05:00
|buy stop
|310
|0.10
|1.7723
|1.7683
|1.7833
|970
|2006.02.07 05:00
|expiration
|310
|0.10
|1.7723
|1.7683
|1.7833
|971
|2006.02.07 05:00
|buy stop
|311
|0.10
|1.7774
|1.7734
|1.7884
|972
|2006.02.08 05:02
|expiration
|311
|0.10
|1.7774
|1.7734
|1.7884
|973
|2006.02.08 05:02
|buy stop
|312
|0.10
|1.7603
|1.7563
|1.7713
|974
|2006.02.09 05:02
|expiration
|312
|0.10
|1.7603
|1.7563
|1.7713
|975
|2006.02.09 05:02
|buy stop
|313
|0.10
|1.7452
|1.7412
|1.7562
|976
|2006.02.09 06:39
|buy
|313
|0.10
|1.7452
|1.7412
|1.7562
|977
|2006.02.09 09:20
|s/l
|313
|0.10
|1.7412
|1.7412
|1.7562
|-40.00
|11076.37
|978
|2006.02.15 05:00
|buy stop
|314
|0.10
|1.7416
|1.7376
|1.7526
|979
|2006.02.15 14:11
|buy
|314
|0.10
|1.7416
|1.7376
|1.7526
|980
|2006.02.15 15:00
|modify
|314
|0.10
|1.7416
|1.7383
|1.7526
|981
|2006.02.15 16:00
|modify
|314
|0.10
|1.7416
|1.7395
|1.7526
|982
|2006.02.15 17:48
|s/l
|314
|0.10
|1.7395
|1.7395
|1.7526
|-21.00
|11055.37
|983
|2006.02.20 05:00
|sell stop
|315
|0.10
|1.7430
|1.7470
|1.7320
|984
|2006.02.20 09:20
|sell
|315
|0.10
|1.7430
|1.7470
|1.7320
|985
|2006.02.21 13:59
|s/l
|315
|0.10
|1.7470
|1.7470
|1.7320
|-40.71
|11014.66
|986
|2006.02.22 05:00
|sell stop
|316
|0.10
|1.7444
|1.7484
|1.7334
|987
|2006.02.22 08:34
|sell
|316
|0.10
|1.7444
|1.7484
|1.7334
|988
|2006.02.22 12:00
|modify
|316
|0.10
|1.7444
|1.7473
|1.7334
|989
|2006.02.22 13:00
|modify
|316
|0.10
|1.7444
|1.7462
|1.7334
|990
|2006.02.22 16:00
|modify
|316
|0.10
|1.7444
|1.7460
|1.7334
|991
|2006.02.23 07:14
|s/l
|316
|0.10
|1.7460
|1.7460
|1.7334
|-18.13
|10996.53
|992
|2006.02.24 05:00
|sell stop
|317
|0.10
|1.7470
|1.7510
|1.7360
|993
|2006.02.24 11:54
|sell
|317
|0.10
|1.7470
|1.7510
|1.7360
|994
|2006.02.24 14:30
|s/l
|317
|0.10
|1.7510
|1.7510
|1.7360
|-40.00
|10956.53
|995
|2006.02.28 05:00
|buy stop
|318
|0.10
|1.7492
|1.7452
|1.7602
|996
|2006.02.28 14:29
|buy
|318
|0.10
|1.7492
|1.7452
|1.7602
|997
|2006.02.28 18:00
|modify
|318
|0.10
|1.7492
|1.7477
|1.7602
|998
|2006.02.28 20:00
|modify
|318
|0.10
|1.7492
|1.7552
|1.7602
|999
|2006.02.28 20:00
|modify
|318
|0.10
|1.7492
|1.7501
|1.7602
|1000
|2006.03.01 15:00
|modify
|318
|0.10
|1.7492
|1.7522
|1.7602
|1001
|2006.03.01 17:19
|s/l
|318
|0.10
|1.7522
|1.7522
|1.7602
|29.92
|10986.45
|1002
|2006.03.02 05:00
|sell stop
|319
|0.10
|1.7420
|1.7460
|1.7310
|1003
|2006.03.03 05:02
|expiration
|319
|0.10
|1.7420
|1.7460
|1.7310
|1004
|2006.03.06 05:00
|sell stop
|320
|0.10
|1.7524
|1.7564
|1.7414
|1005
|2006.03.06 15:49
|sell
|320
|0.10
|1.7524
|1.7564
|1.7414
|1006
|2006.03.06 18:00
|modify
|320
|0.10
|1.7524
|1.7554
|1.7414
|1007
|2006.03.06 19:00
|modify
|320
|0.10
|1.7524
|1.7536
|1.7414
|1008
|2006.03.07 02:00
|modify
|320
|0.10
|1.7524
|1.7527
|1.7414
|1009
|2006.03.07 06:00
|modify
|320
|0.10
|1.7524
|1.7464
|1.7414
|1010
|2006.03.07 06:00
|modify
|320
|0.10
|1.7524
|1.7515
|1.7414
|1011
|2006.03.07 09:00
|modify
|320
|0.10
|1.7524
|1.7500
|1.7414
|1012
|2006.03.07 09:31
|t/p
|320
|0.10
|1.7414
|1.7500
|1.7414
|109.29
|11095.74
|1013
|2006.03.08 05:00
|buy stop
|321
|0.10
|1.7530
|1.7490
|1.7640
|1014
|2006.03.09 05:00
|expiration
|321
|0.10
|1.7530
|1.7490
|1.7640
|1015
|2006.03.09 05:00
|buy stop
|322
|0.10
|1.7460
|1.7420
|1.7570
|1016
|2006.03.10 05:02
|expiration
|322
|0.10
|1.7460
|1.7420
|1.7570
|1017
|2006.03.13 05:00
|buy stop
|323
|0.10
|1.7357
|1.7317
|1.7467
|1018
|2006.03.14 00:27
|buy
|323
|0.10
|1.7357
|1.7317
|1.7467
|1019
|2006.03.14 16:00
|modify
|323
|0.10
|1.7357
|1.7356
|1.7467
|1020
|2006.03.14 17:00
|modify
|323
|0.10
|1.7357
|1.7417
|1.7467
|1021
|2006.03.14 17:00
|modify
|323
|0.10
|1.7357
|1.7391
|1.7467
|1022
|2006.03.14 17:15
|t/p
|323
|0.10
|1.7467
|1.7391
|1.7467
|110.00
|11205.74
|1023
|2006.03.15 05:00
|sell stop
|324
|0.10
|1.7285
|1.7325
|1.7175
|1024
|2006.03.16 05:00
|expiration
|324
|0.10
|1.7285
|1.7325
|1.7175
|1025
|2006.03.16 05:00
|sell stop
|325
|0.10
|1.7360
|1.7400
|1.7250
|1026
|2006.03.17 05:02
|expiration
|325
|0.10
|1.7360
|1.7400
|1.7250
|1027
|2006.03.17 05:02
|sell stop
|326
|0.10
|1.7481
|1.7521
|1.7371
|1028
|2006.03.20 00:00
|expiration
|326
|0.10
|1.7481
|1.7521
|1.7371
|1029
|2006.03.20 05:00
|sell stop
|327
|0.10
|1.7502
|1.7542
|1.7392
|1030
|2006.03.21 05:00
|expiration
|327
|0.10
|1.7502
|1.7542
|1.7392
|1031
|2006.03.21 05:00
|buy stop
|328
|0.10
|1.7543
|1.7503
|1.7653
|1032
|2006.03.21 07:36
|buy
|328
|0.10
|1.7543
|1.7503
|1.7653
|1033
|2006.03.21 09:15
|s/l
|328
|0.10
|1.7503
|1.7503
|1.7653
|-40.00
|11165.74
|1034
|2006.03.22 05:00
|buy stop
|329
|0.10
|1.7538
|1.7498
|1.7648
|1035
|2006.03.23 05:01
|expiration
|329
|0.10
|1.7538
|1.7498
|1.7648
|1036
|2006.03.23 05:01
|buy stop
|330
|0.10
|1.7531
|1.7491
|1.7641
|1037
|2006.03.24 05:01
|expiration
|330
|0.10
|1.7531
|1.7491
|1.7641
|1038
|2006.03.24 05:01
|buy stop
|331
|0.10
|1.7464
|1.7424
|1.7574
|1039
|2006.03.27 00:00
|expiration
|331
|0.10
|1.7464
|1.7424
|1.7574
|1040
|2006.03.28 05:00
|sell stop
|332
|0.10
|1.7365
|1.7405
|1.7255
|1041
|2006.03.29 05:00
|expiration
|332
|0.10
|1.7365
|1.7405
|1.7255
|1042
|2006.03.30 05:00
|buy stop
|333
|0.10
|1.7438
|1.7398
|1.7548
|1043
|2006.03.30 16:30
|buy
|333
|0.10
|1.7438
|1.7398
|1.7548
|1044
|2006.03.30 21:00
|modify
|333
|0.10
|1.7438
|1.7406
|1.7548
|1045
|2006.03.30 22:00
|modify
|333
|0.10
|1.7438
|1.7407
|1.7548
|1046
|2006.03.31 02:00
|modify
|333
|0.10
|1.7438
|1.7413
|1.7548
|1047
|2006.03.31 09:15
|s/l
|333
|0.10
|1.7413
|1.7413
|1.7548
|-25.08
|11140.66
|1048
|2006.04.04 05:00
|buy stop
|334
|0.10
|1.7439
|1.7399
|1.7549
|1049
|2006.04.04 09:31
|buy
|334
|0.10
|1.7439
|1.7399
|1.7549
|1050
|2006.04.04 12:00
|modify
|334
|0.10
|1.7439
|1.7400
|1.7549
|1051
|2006.04.04 14:00
|modify
|334
|0.10
|1.7439
|1.7410
|1.7549
|1052
|2006.04.04 15:00
|modify
|334
|0.10
|1.7439
|1.7499
|1.7549
|1053
|2006.04.04 15:00
|modify
|334
|0.10
|1.7439
|1.7458
|1.7549
|1054
|2006.04.04 15:45
|t/p
|334
|0.10
|1.7549
|1.7458
|1.7549
|110.00
|11250.66
|1055
|2006.04.05 05:00
|sell stop
|335
|0.10
|1.7396
|1.7436
|1.7286
|1056
|2006.04.06 05:02
|expiration
|335
|0.10
|1.7396
|1.7436
|1.7286
|1057
|2006.04.06 05:02
|sell stop
|336
|0.10
|1.7421
|1.7461
|1.7311
|1058
|2006.04.07 05:02
|expiration
|336
|0.10
|1.7421
|1.7461
|1.7311
|1059
|2006.04.07 05:02
|buy stop
|337
|0.10
|1.7526
|1.7486
|1.7636
|1060
|2006.04.07 05:32
|buy
|337
|0.10
|1.7526
|1.7486
|1.7636
|1061
|2006.04.07 13:31
|s/l
|337
|0.10
|1.7486
|1.7486
|1.7636
|-40.00
|11210.66
|1062
|2006.04.10 05:00
|buy stop
|338
|0.10
|1.7513
|1.7473
|1.7623
|1063
|2006.04.11 05:06
|expiration
|338
|0.10
|1.7513
|1.7473
|1.7623
|1064
|2006.04.12 05:00
|sell stop
|339
|0.10
|1.7447
|1.7487
|1.7337
|1065
|2006.04.13 05:00
|expiration
|339
|0.10
|1.7447
|1.7487
|1.7337
|1066
|2006.04.13 05:00
|sell stop
|340
|0.10
|1.7461
|1.7501
|1.7351
|1067
|2006.04.14 05:00
|expiration
|340
|0.10
|1.7461
|1.7501
|1.7351
|1068
|2006.04.14 05:00
|sell stop
|341
|0.10
|1.7510
|1.7550
|1.7400
|1069
|2006.04.14 10:53
|sell
|341
|0.10
|1.7510
|1.7550
|1.7400
|1070
|2006.04.17 00:17
|s/l
|341
|0.10
|1.7550
|1.7550
|1.7400
|-40.71
|11169.95
|1071
|2006.04.17 05:00
|sell stop
|342
|0.10
|1.7529
|1.7569
|1.7419
|1072
|2006.04.18 05:03
|expiration
|342
|0.10
|1.7529
|1.7569
|1.7419
|1073
|2006.04.18 05:03
|sell stop
|343
|0.10
|1.7548
|1.7588
|1.7438
|1074
|2006.04.19 05:03
|expiration
|343
|0.10
|1.7548
|1.7588
|1.7438
|1075
|2006.04.19 05:03
|sell stop
|344
|0.10
|1.7533
|1.7573
|1.7423
|1076
|2006.04.20 05:03
|expiration
|344
|0.10
|1.7533
|1.7573
|1.7423
|1077
|2006.04.20 05:03
|sell stop
|345
|0.10
|1.7728
|1.7768
|1.7618
|1078
|2006.04.21 05:04
|expiration
|345
|0.10
|1.7728
|1.7768
|1.7618
|1079
|2006.04.21 05:04
|buy stop
|346
|0.10
|1.7811
|1.7771
|1.7921
|1080
|2006.04.21 10:07
|buy
|346
|0.10
|1.7811
|1.7771
|1.7921
|1081
|2006.04.24 00:00
|modify
|346
|0.10
|1.7811
|1.7808
|1.7921
|1082
|2006.04.24 01:00
|modify
|346
|0.10
|1.7811
|1.7811
|1.7921
|1083
|2006.04.24 02:00
|modify
|346
|0.10
|1.7811
|1.7814
|1.7921
|1084
|2006.04.24 09:00
|modify
|346
|0.10
|1.7811
|1.7826
|1.7921
|1085
|2006.04.24 10:00
|modify
|346
|0.10
|1.7811
|1.7843
|1.7921
|1086
|2006.04.24 10:30
|t/p
|346
|0.10
|1.7921
|1.7843
|1.7921
|109.92
|11279.87
|1087
|2006.04.25 05:00
|sell stop
|347
|0.10
|1.7806
|1.7846
|1.7696
|1088
|2006.04.26 05:01
|expiration
|347
|0.10
|1.7806
|1.7846
|1.7696
|1089
|2006.04.26 05:01
|sell stop
|348
|0.10
|1.7845
|1.7885
|1.7735
|1090
|2006.04.26 09:12
|sell
|348
|0.10
|1.7845
|1.7885
|1.7735
|1091
|2006.04.26 10:00
|modify
|348
|0.10
|1.7845
|1.7883
|1.7735
|1092
|2006.04.26 17:38
|s/l
|348
|0.10
|1.7883
|1.7883
|1.7735
|-38.00
|11241.87
|1093
|2006.04.28 05:00
|sell stop
|349
|0.10
|1.7900
|1.7940
|1.7790
|1094
|2006.05.01 00:00
|expiration
|349
|0.10
|1.7900
|1.7940
|1.7790
|1095
|2006.05.01 05:00
|sell stop
|350
|0.10
|1.7868
|1.7908
|1.7758
|1096
|2006.05.02 05:00
|expiration
|350
|0.10
|1.7868
|1.7908
|1.7758
|1097
|2006.05.02 05:00
|sell stop
|351
|0.10
|1.8036
|1.8076
|1.7926
|1098
|2006.05.03 05:00
|expiration
|351
|0.10
|1.8036
|1.8076
|1.7926
|1099
|2006.05.03 05:00
|sell stop
|352
|0.10
|1.8282
|1.8322
|1.8172
|1100
|2006.05.04 05:05
|expiration
|352
|0.10
|1.8282
|1.8322
|1.8172
|1101
|2006.05.04 05:05
|sell stop
|353
|0.10
|1.8265
|1.8305
|1.8155
|1102
|2006.05.05 05:05
|expiration
|353
|0.10
|1.8265
|1.8305
|1.8155
|1103
|2006.05.05 05:05
|sell stop
|354
|0.10
|1.8420
|1.8460
|1.8310
|1104
|2006.05.08 00:00
|expiration
|354
|0.10
|1.8420
|1.8460
|1.8310
|1105
|2006.05.08 05:00
|sell stop
|355
|0.10
|1.8449
|1.8489
|1.8339
|1106
|2006.05.09 05:02
|expiration
|355
|0.10
|1.8449
|1.8489
|1.8339
|1107
|2006.05.10 05:00
|sell stop
|356
|0.10
|1.8618
|1.8658
|1.8508
|1108
|2006.05.10 11:37
|sell
|356
|0.10
|1.8618
|1.8658
|1.8508
|1109
|2006.05.10 16:20
|s/l
|356
|0.10
|1.8658
|1.8658
|1.8508
|-40.00
|11201.87
|1110
|2006.05.12 05:00
|sell stop
|357
|0.10
|1.8695
|1.8735
|1.8585
|1111
|2006.05.15 00:00
|expiration
|357
|0.10
|1.8695
|1.8735
|1.8585
|1112
|2006.05.15 05:00
|sell stop
|358
|0.10
|1.8667
|1.8707
|1.8557
|1113
|2006.05.16 05:06
|expiration
|358
|0.10
|1.8667
|1.8707
|1.8557
|1114
|2006.05.17 05:00
|buy stop
|359
|0.10
|1.8919
|1.8879
|1.9029
|1115
|2006.05.17 05:29
|buy
|359
|0.10
|1.8919
|1.8879
|1.9029
|1116
|2006.05.17 10:00
|modify
|359
|0.10
|1.8919
|1.8900
|1.9029
|1117
|2006.05.17 11:00
|modify
|359
|0.10
|1.8919
|1.8979
|1.9029
|1118
|2006.05.17 11:00
|modify
|359
|0.10
|1.8919
|1.8929
|1.9029
|1119
|2006.05.17 14:30
|s/l
|359
|0.10
|1.8929
|1.8929
|1.9029
|10.00
|11211.87
|1120
|2006.05.18 05:00
|sell stop
|360
|0.10
|1.8815
|1.8855
|1.8705
|1121
|2006.05.18 08:33
|sell
|360
|0.10
|1.8815
|1.8855
|1.8705
|1122
|2006.05.18 09:43
|s/l
|360
|0.10
|1.8855
|1.8855
|1.8705
|-40.00
|11171.87
|1123
|2006.05.19 05:00
|sell stop
|361
|0.10
|1.8906
|1.8946
|1.8796
|1124
|2006.05.19 05:48
|sell
|361
|0.10
|1.8906
|1.8946
|1.8796
|1125
|2006.05.19 09:00
|modify
|361
|0.10
|1.8906
|1.8939
|1.8796
|1126
|2006.05.19 09:47
|t/p
|361
|0.10
|1.8796
|1.8939
|1.8796
|110.00
|11281.87
|1127
|2006.05.22 05:00
|buy stop
|362
|0.10
|1.8772
|1.8732
|1.8882
|1128
|2006.05.22 12:23
|buy
|362
|0.10
|1.8772
|1.8732
|1.8882
|1129
|2006.05.22 17:00
|modify
|362
|0.10
|1.8772
|1.8742
|1.8882
|1130
|2006.05.22 18:00
|modify
|362
|0.10
|1.8772
|1.8832
|1.8882
|1131
|2006.05.22 18:00
|modify
|362
|0.10
|1.8772
|1.8797
|1.8882
|1132
|2006.05.22 20:14
|t/p
|362
|0.10
|1.8882
|1.8797
|1.8882
|110.00
|11391.87
|1133
|2006.05.23 05:00
|buy stop
|363
|0.10
|1.8924
|1.8884
|1.9034
|1134
|2006.05.24 05:00
|expiration
|363
|0.10
|1.8924
|1.8884
|1.9034
|1135
|2006.05.25 05:00
|buy stop
|364
|0.10
|1.8826
|1.8786
|1.8936
|1136
|2006.05.26 05:00
|expiration
|364
|0.10
|1.8826
|1.8786
|1.8936
|1137
|2006.05.26 05:00
|buy stop
|365
|0.10
|1.8736
|1.8696
|1.8846
|1138
|2006.05.26 10:09
|buy
|365
|0.10
|1.8736
|1.8696
|1.8846
|1139
|2006.05.26 14:01
|s/l
|365
|0.10
|1.8696
|1.8696
|1.8846
|-40.00
|11351.87
|1140
|2006.05.29 05:00
|buy stop
|366
|0.10
|1.8661
|1.8621
|1.8771
|1141
|2006.05.30 04:53
|buy
|366
|0.10
|1.8661
|1.8621
|1.8771
|1142
|2006.05.30 08:00
|modify
|366
|0.10
|1.8661
|1.8622
|1.8771
|1143
|2006.05.30 09:00
|modify
|366
|0.10
|1.8661
|1.8721
|1.8771
|1144
|2006.05.30 09:00
|modify
|366
|0.10
|1.8661
|1.8670
|1.8771
|1145
|2006.05.30 10:00
|modify
|366
|0.10
|1.8661
|1.8691
|1.8771
|1146
|2006.05.30 11:49
|t/p
|366
|0.10
|1.8771
|1.8691
|1.8771
|110.00
|11461.87
|1147
|2006.05.31 05:00
|sell stop
|367
|0.10
|1.8617
|1.8657
|1.8507
|1148
|2006.06.01 05:01
|expiration
|367
|0.10
|1.8617
|1.8657
|1.8507
|1149
|2006.06.01 05:01
|sell stop
|368
|0.10
|1.8612
|1.8652
|1.8502
|1150
|2006.06.01 09:32
|sell
|368
|0.10
|1.8612
|1.8652
|1.8502
|1151
|2006.06.01 10:01
|s/l
|368
|0.10
|1.8652
|1.8652
|1.8502
|-40.00
|11421.87
|1152
|2006.06.02 05:00
|buy stop
|369
|0.10
|1.8809
|1.8769
|1.8919
|1153
|2006.06.02 14:42
|buy
|369
|0.10
|1.8809
|1.8769
|1.8919
|1154
|2006.06.02 17:00
|modify
|369
|0.10
|1.8809
|1.8797
|1.8919
|1155
|2006.06.05 11:00
|modify
|369
|0.10
|1.8809
|1.8799
|1.8919
|1156
|2006.06.05 14:40
|s/l
|369
|0.10
|1.8799
|1.8799
|1.8919
|-10.08
|11411.79
|1157
|2006.06.06 05:00
|sell stop
|370
|0.10
|1.8689
|1.8729
|1.8579
|1158
|2006.06.06 12:24
|sell
|370
|0.10
|1.8689
|1.8729
|1.8579
|1159
|2006.06.06 15:00
|modify
|370
|0.10
|1.8689
|1.8705
|1.8579
|1160
|2006.06.06 16:00
|modify
|370
|0.10
|1.8689
|1.8703
|1.8579
|1161
|2006.06.06 17:00
|modify
|370
|0.10
|1.8689
|1.8629
|1.8579
|1162
|2006.06.06 17:00
|modify
|370
|0.10
|1.8689
|1.8660
|1.8579
|1163
|2006.06.07 08:31
|t/p
|370
|0.10
|1.8579
|1.8660
|1.8579
|109.29
|11521.08
|1164
|2006.06.08 05:00
|buy stop
|371
|0.10
|1.8696
|1.8656
|1.8806
|1165
|2006.06.09 05:00
|expiration
|371
|0.10
|1.8696
|1.8656
|1.8806
|1166
|2006.06.09 05:00
|buy stop
|372
|0.10
|1.8578
|1.8538
|1.8688
|1167
|2006.06.12 00:00
|expiration
|372
|0.10
|1.8578
|1.8538
|1.8688
|1168
|2006.06.12 05:00
|buy stop
|373
|0.10
|1.8547
|1.8507
|1.8657
|1169
|2006.06.13 05:00
|expiration
|373
|0.10
|1.8547
|1.8507
|1.8657
|1170
|2006.06.14 05:00
|buy stop
|374
|0.10
|1.8377
|1.8337
|1.8487
|1171
|2006.06.14 07:11
|buy
|374
|0.10
|1.8377
|1.8337
|1.8487
|1172
|2006.06.14 09:00
|modify
|374
|0.10
|1.8377
|1.8343
|1.8487
|1173
|2006.06.14 10:00
|modify
|374
|0.10
|1.8377
|1.8359
|1.8487
|1174
|2006.06.14 12:00
|modify
|374
|0.10
|1.8377
|1.8361
|1.8487
|1175
|2006.06.14 14:30
|s/l
|374
|0.10
|1.8361
|1.8361
|1.8487
|-16.00
|11505.08
|1176
|2006.06.15 05:00
|sell stop
|375
|0.10
|1.8445
|1.8485
|1.8335
|1177
|2006.06.15 05:31
|sell
|375
|0.10
|1.8445
|1.8485
|1.8335
|1178
|2006.06.15 11:51
|s/l
|375
|0.10
|1.8485
|1.8485
|1.8335
|-40.00
|11465.08
|1179
|2006.06.16 05:00
|sell stop
|376
|0.10
|1.8367
|1.8407
|1.8257
|1180
|2006.06.19 00:00
|expiration
|376
|0.10
|1.8367
|1.8407
|1.8257
|1181
|2006.06.20 05:00
|buy stop
|377
|0.10
|1.8459
|1.8419
|1.8569
|1182
|2006.06.20 09:02
|buy
|377
|0.10
|1.8459
|1.8419
|1.8569
|1183
|2006.06.20 11:30
|s/l
|377
|0.10
|1.8419
|1.8419
|1.8569
|-40.00
|11425.08
|1184
|2006.06.21 05:00
|buy stop
|378
|0.10
|1.8480
|1.8440
|1.8590
|1185
|2006.06.22 05:01
|expiration
|378
|0.10
|1.8480
|1.8440
|1.8590
|1186
|2006.06.22 05:01
|sell stop
|379
|0.10
|1.8426
|1.8466
|1.8316
|1187
|2006.06.22 09:29
|sell
|379
|0.10
|1.8426
|1.8466
|1.8316
|1188
|2006.06.22 11:00
|modify
|379
|0.10
|1.8426
|1.8456
|1.8316
|1189
|2006.06.22 12:00
|modify
|379
|0.10
|1.8426
|1.8452
|1.8316
|1190
|2006.06.22 12:53
|t/p
|379
|0.10
|1.8316
|1.8452
|1.8316
|110.00
|11535.08
|1191
|2006.06.23 05:00
|buy stop
|380
|0.10
|1.8398
|1.8358
|1.8508
|1192
|2006.06.26 00:00
|expiration
|380
|0.10
|1.8398
|1.8358
|1.8508
|1193
|2006.06.26 05:00
|buy stop
|381
|0.10
|1.8430
|1.8390
|1.8540
|1194
|2006.06.27 05:02
|expiration
|381
|0.10
|1.8430
|1.8390
|1.8540
|1195
|2006.06.28 05:00
|sell stop
|382
|0.10
|1.8198
|1.8238
|1.8088
|1196
|2006.06.28 08:16
|sell
|382
|0.10
|1.8198
|1.8238
|1.8088
|1197
|2006.06.28 17:00
|modify
|382
|0.10
|1.8198
|1.8224
|1.8088
|1198
|2006.06.28 18:00
|modify
|382
|0.10
|1.8198
|1.8219
|1.8088
|1199
|2006.06.29 11:00
|modify
|382
|0.10
|1.8198
|1.8214
|1.8088
|1200
|2006.06.29 12:00
|modify
|382
|0.10
|1.8198
|1.8138
|1.8088
|1201
|2006.06.29 12:00
|modify
|382
|0.10
|1.8198
|1.8182
|1.8088
|1202
|2006.06.29 18:00
|modify
|382
|0.10
|1.8198
|1.8168
|1.8088
|1203
|2006.06.29 19:00
|modify
|382
|0.10
|1.8198
|1.8167
|1.8088
|1204
|2006.06.29 20:00
|modify
|382
|0.10
|1.8198
|1.8166
|1.8088
|1205
|2006.06.29 20:17
|s/l
|382
|0.10
|1.8166
|1.8166
|1.8088
|29.87
|11564.95
|1206
|2006.06.30 05:00
|sell stop
|383
|0.10
|1.8233
|1.8273
|1.8123
|1207
|2006.07.03 00:00
|expiration
|383
|0.10
|1.8233
|1.8273
|1.8123
|1208
|2006.07.03 05:00
|sell stop
|384
|0.10
|1.8207
|1.8247
|1.8097
|1209
|2006.07.04 05:00
|expiration
|384
|0.10
|1.8207
|1.8247
|1.8097
|1210
|2006.07.04 05:00
|sell stop
|385
|0.10
|1.8297
|1.8337
|1.8187
|1211
|2006.07.05 05:00
|expiration
|385
|0.10
|1.8297
|1.8337
|1.8187
|1212
|2006.07.05 05:00
|buy stop
|386
|0.10
|1.8456
|1.8416
|1.8566
|1213
|2006.07.05 06:52
|buy
|386
|0.10
|1.8456
|1.8416
|1.8566
|1214
|2006.07.05 09:16
|s/l
|386
|0.10
|1.8416
|1.8416
|1.8566
|-40.00
|11524.95
|1215
|2006.07.06 05:00
|buy stop
|387
|0.10
|1.8392
|1.8352
|1.8502
|1216
|2006.07.06 14:34
|buy
|387
|0.10
|1.8392
|1.8352
|1.8502
|1217
|2006.07.06 15:06
|s/l
|387
|0.10
|1.8352
|1.8352
|1.8502
|-40.00
|11484.95
|1218
|2006.07.07 05:00
|buy stop
|388
|0.10
|1.8415
|1.8375
|1.8525
|1219
|2006.07.07 11:38
|buy
|388
|0.10
|1.8415
|1.8375
|1.8525
|1220
|2006.07.07 14:41
|t/p
|388
|0.10
|1.8525
|1.8375
|1.8525
|110.00
|11594.95
|1221
|2006.07.10 05:00
|sell stop
|389
|0.10
|1.8367
|1.8407
|1.8257
|1222
|2006.07.10 15:39
|sell
|389
|0.10
|1.8367
|1.8407
|1.8257
|1223
|2006.07.10 16:58
|s/l
|389
|0.10
|1.8407
|1.8407
|1.8257
|-40.00
|11554.95
|1224
|2006.07.11 05:00
|sell stop
|390
|0.10
|1.8398
|1.8438
|1.8288
|1225
|2006.07.11 08:53
|sell
|390
|0.10
|1.8398
|1.8438
|1.8288
|1226
|2006.07.11 10:18
|s/l
|390
|0.10
|1.8438
|1.8438
|1.8288
|-40.00
|11514.95
|1227
|2006.07.12 05:00
|buy stop
|391
|0.10
|1.8479
|1.8439
|1.8589
|1228
|2006.07.12 08:37
|buy
|391
|0.10
|1.8479
|1.8439
|1.8589
|1229
|2006.07.12 10:33
|s/l
|391
|0.10
|1.8439
|1.8439
|1.8589
|-40.00
|11474.95
|1230
|2006.07.13 05:00
|buy stop
|392
|0.10
|1.8396
|1.8356
|1.8506
|1231
|2006.07.13 09:47
|buy
|392
|0.10
|1.8396
|1.8356
|1.8506
|1232
|2006.07.13 15:00
|modify
|392
|0.10
|1.8396
|1.8362
|1.8506
|1233
|2006.07.13 16:00
|modify
|392
|0.10
|1.8396
|1.8375
|1.8506
|1234
|2006.07.13 21:00
|modify
|392
|0.10
|1.8396
|1.8380
|1.8506
|1235
|2006.07.14 08:23
|s/l
|392
|0.10
|1.8380
|1.8380
|1.8506
|-16.08
|11458.87
|1236
|2006.07.18 05:00
|buy stop
|393
|0.10
|1.8409
|1.8369
|1.8519
|1237
|2006.07.19 05:00
|expiration
|393
|0.10
|1.8409
|1.8369
|1.8519
|1238
|2006.07.19 05:00
|buy stop
|394
|0.10
|1.8357
|1.8317
|1.8467
|1239
|2006.07.19 16:08
|buy
|394
|0.10
|1.8357
|1.8317
|1.8467
|1240
|2006.07.19 17:00
|modify
|394
|0.10
|1.8357
|1.8335
|1.8467
|1241
|2006.07.19 19:00
|modify
|394
|0.10
|1.8357
|1.8417
|1.8467
|1242
|2006.07.19 19:00
|modify
|394
|0.10
|1.8357
|1.8366
|1.8467
|1243
|2006.07.19 20:00
|modify
|394
|0.10
|1.8357
|1.8374
|1.8467
|1244
|2006.07.20 03:24
|t/p
|394
|0.10
|1.8467
|1.8374
|1.8467
|109.76
|11568.63
|1245
|2006.07.20 05:00
|sell stop
|395
|0.10
|1.8220
|1.8260
|1.8110
|1246
|2006.07.21 05:01
|expiration
|395
|0.10
|1.8220
|1.8260
|1.8110
|1247
|2006.07.21 05:01
|sell stop
|396
|0.10
|1.8288
|1.8328
|1.8178
|1248
|2006.07.24 00:00
|expiration
|396
|0.10
|1.8288
|1.8328
|1.8178
|1249
|2006.07.24 05:00
|sell stop
|397
|0.10
|1.8446
|1.8486
|1.8336
|1250
|2006.07.25 02:36
|sell
|397
|0.10
|1.8446
|1.8486
|1.8336
|1251
|2006.07.25 06:31
|s/l
|397
|0.10
|1.8486
|1.8486
|1.8336
|-40.00
|11528.63
|1252
|2006.07.26 05:00
|buy stop
|398
|0.10
|1.8559
|1.8519
|1.8669
|1253
|2006.07.27 05:00
|expiration
|398
|0.10
|1.8559
|1.8519
|1.8669
|1254
|2006.07.28 05:00
|sell stop
|399
|0.10
|1.8426
|1.8466
|1.8316
|1255
|2006.07.31 00:00
|expiration
|399
|0.10
|1.8426
|1.8466
|1.8316
|1256
|2006.07.31 05:00
|sell stop
|400
|0.10
|1.8565
|1.8605
|1.8455
|1257
|2006.08.01 05:00
|expiration
|400
|0.10
|1.8565
|1.8605
|1.8455
|1258
|2006.08.01 05:00
|sell stop
|401
|0.10
|1.8606
|1.8646
|1.8496
|1259
|2006.08.02 05:00
|expiration
|401
|0.10
|1.8606
|1.8646
|1.8496
|1260
|2006.08.02 05:00
|sell stop
|402
|0.10
|1.8661
|1.8701
|1.8551
|1261
|2006.08.03 05:03
|expiration
|402
|0.10
|1.8661
|1.8701
|1.8551
|1262
|2006.08.03 05:03
|sell stop
|403
|0.10
|1.8702
|1.8742
|1.8592
|1263
|2006.08.03 11:55
|sell
|403
|0.10
|1.8702
|1.8742
|1.8592
|1264
|2006.08.03 13:00
|s/l
|403
|0.10
|1.8742
|1.8742
|1.8592
|-40.00
|11488.63
|1265
|2006.08.04 05:00
|sell stop
|404
|0.10
|1.8784
|1.8824
|1.8674
|1266
|2006.08.07 00:00
|expiration
|404
|0.10
|1.8784
|1.8824
|1.8674
|1267
|2006.08.07 05:00
|sell stop
|405
|0.10
|1.8795
|1.8835
|1.8685
|1268
|2006.08.08 05:00
|expiration
|405
|0.10
|1.8795
|1.8835
|1.8685
|1269
|2006.08.08 05:00
|sell stop
|406
|0.10
|1.8901
|1.8941
|1.8791
|1270
|2006.08.09 05:00
|expiration
|406
|0.10
|1.8901
|1.8941
|1.8791
|1271
|2006.08.09 05:00
|buy stop
|407
|0.10
|1.9052
|1.9012
|1.9162
|1272
|2006.08.09 08:40
|buy
|407
|0.10
|1.9052
|1.9012
|1.9162
|1273
|2006.08.09 10:00
|modify
|407
|0.10
|1.9052
|1.9013
|1.9162
|1274
|2006.08.09 11:00
|modify
|407
|0.10
|1.9052
|1.9022
|1.9162
|1275
|2006.08.09 13:00
|modify
|407
|0.10
|1.9052
|1.9031
|1.9162
|1276
|2006.08.10 07:38
|s/l
|407
|0.10
|1.9031
|1.9031
|1.9162
|-21.24
|11467.39
|1277
|2006.08.11 05:00
|buy stop
|408
|0.10
|1.9038
|1.8998
|1.9148
|1278
|2006.08.14 00:00
|expiration
|408
|0.10
|1.9038
|1.8998
|1.9148
|1279
|2006.08.14 05:00
|buy stop
|409
|0.10
|1.9023
|1.8983
|1.9133
|1280
|2006.08.15 05:03
|expiration
|409
|0.10
|1.9023
|1.8983
|1.9133
|1281
|2006.08.15 05:03
|buy stop
|410
|0.10
|1.8911
|1.8871
|1.9021
|1282
|2006.08.15 05:19
|buy
|410
|0.10
|1.8911
|1.8871
|1.9021
|1283
|2006.08.15 10:30
|s/l
|410
|0.10
|1.8871
|1.8871
|1.9021
|-40.00
|11427.39
|1284
|2006.08.16 05:00
|sell stop
|411
|0.10
|1.8925
|1.8965
|1.8815
|1285
|2006.08.16 06:46
|sell
|411
|0.10
|1.8925
|1.8965
|1.8815
|1286
|2006.08.16 13:00
|modify
|411
|0.10
|1.8925
|1.8962
|1.8815
|1287
|2006.08.16 14:30
|s/l
|411
|0.10
|1.8962
|1.8962
|1.8815
|-37.00
|11390.39
|1288
|2006.08.17 05:00
|sell stop
|412
|0.10
|1.8912
|1.8952
|1.8802
|1289
|2006.08.17 18:35
|sell
|412
|0.10
|1.8912
|1.8952
|1.8802
|1290
|2006.08.17 20:00
|modify
|412
|0.10
|1.8912
|1.8852
|1.8802
|1291
|2006.08.17 20:00
|modify
|412
|0.10
|1.8912
|1.8897
|1.8802
|1292
|2006.08.18 10:00
|modify
|412
|0.10
|1.8912
|1.8889
|1.8802
|1293
|2006.08.18 13:28
|t/p
|412
|0.10
|1.8802
|1.8889
|1.8802
|109.29
|11499.68
|1294
|2006.08.21 05:00
|buy stop
|413
|0.10
|1.8939
|1.8899
|1.9049
|1295
|2006.08.21 09:50
|buy
|413
|0.10
|1.8939
|1.8899
|1.9049
|1296
|2006.08.21 16:00
|modify
|413
|0.10
|1.8939
|1.8908
|1.9049
|1297
|2006.08.21 17:00
|modify
|413
|0.10
|1.8939
|1.8909
|1.9049
|1298
|2006.08.22 00:10
|s/l
|413
|0.10
|1.8909
|1.8909
|1.9049
|-30.08
|11469.60
|1299
|2006.08.22 05:00
|sell stop
|414
|0.10
|1.8878
|1.8918
|1.8768
|1300
|2006.08.22 14:00
|sell
|414
|0.10
|1.8878
|1.8918
|1.8768
|1301
|2006.08.23 09:32
|s/l
|414
|0.10
|1.8918
|1.8918
|1.8768
|-40.71
|11428.89
|1302
|2006.08.28 05:00
|buy stop
|415
|0.10
|1.8903
|1.8863
|1.9013
|1303
|2006.08.28 05:27
|buy
|415
|0.10
|1.8903
|1.8863
|1.9013
|1304
|2006.08.28 10:00
|modify
|415
|0.10
|1.8903
|1.8882
|1.9013
|1305
|2006.08.28 11:00
|modify
|415
|0.10
|1.8903
|1.8884
|1.9013
|1306
|2006.08.28 12:00
|modify
|415
|0.10
|1.8903
|1.8894
|1.9013
|1307
|2006.08.28 16:00
|modify
|415
|0.10
|1.8903
|1.8963
|1.9013
|1308
|2006.08.28 16:00
|modify
|415
|0.10
|1.8903
|1.8924
|1.9013
|1309
|2006.08.29 08:00
|modify
|415
|0.10
|1.8903
|1.8927
|1.9013
|1310
|2006.08.29 10:00
|modify
|415
|0.10
|1.8903
|1.8942
|1.9013
|1311
|2006.08.29 10:13
|t/p
|415
|0.10
|1.9013
|1.8942
|1.9013
|109.92
|11538.81
|1312
|2006.08.30 05:00
|sell stop
|416
|0.10
|1.8893
|1.8933
|1.8783
|1313
|2006.08.31 05:00
|expiration
|416
|0.10
|1.8893
|1.8933
|1.8783
|1314
|2006.08.31 05:00
|sell stop
|417
|0.10
|1.8961
|1.9001
|1.8851
|1315
|2006.09.01 05:00
|expiration
|417
|0.10
|1.8961
|1.9001
|1.8851
|1316
|2006.09.01 05:00
|sell stop
|418
|0.10
|1.9019
|1.9059
|1.8909
|1317
|2006.09.01 14:30
|sell
|418
|0.10
|1.9019
|1.9059
|1.8909
|1318
|2006.09.01 15:00
|modify
|418
|0.10
|1.9019
|1.9037
|1.8909
|1319
|2006.09.01 16:58
|s/l
|418
|0.10
|1.9037
|1.9037
|1.8909
|-18.00
|11520.81
|1320
|2006.09.04 05:00
|sell stop
|419
|0.10
|1.9064
|1.9104
|1.8954
|1321
|2006.09.04 08:05
|sell
|419
|0.10
|1.9064
|1.9104
|1.8954
|1322
|2006.09.05 03:00
|modify
|419
|0.10
|1.9064
|1.9095
|1.8954
|1323
|2006.09.05 08:00
|modify
|419
|0.10
|1.9064
|1.9094
|1.8954
|1324
|2006.09.05 09:00
|modify
|419
|0.10
|1.9064
|1.9074
|1.8954
|1325
|2006.09.05 10:00
|modify
|419
|0.10
|1.9064
|1.9004
|1.8954
|1326
|2006.09.05 10:00
|modify
|419
|0.10
|1.9064
|1.9049
|1.8954
|1327
|2006.09.05 11:00
|modify
|419
|0.10
|1.9064
|1.9046
|1.8954
|1328
|2006.09.05 15:00
|modify
|419
|0.10
|1.9064
|1.9040
|1.8954
|1329
|2006.09.05 15:38
|t/p
|419
|0.10
|1.8954
|1.9040
|1.8954
|109.29
|11630.10
|1330
|2006.09.06 05:00
|buy stop
|420
|0.10
|1.9028
|1.8988
|1.9138
|1331
|2006.09.07 05:02
|expiration
|420
|0.10
|1.9028
|1.8988
|1.9138
|1332
|2006.09.07 05:02
|buy stop
|421
|0.10
|1.9032
|1.8992
|1.9142
|1333
|2006.09.08 05:02
|expiration
|421
|0.10
|1.9032
|1.8992
|1.9142
|1334
|2006.09.08 05:02
|buy stop
|422
|0.10
|1.8911
|1.8871
|1.9021
|1335
|2006.09.11 00:00
|expiration
|422
|0.10
|1.8911
|1.8871
|1.9021
|1336
|2006.09.11 05:00
|buy stop
|423
|0.10
|1.8828
|1.8788
|1.8938
|1337
|2006.09.12 05:02
|expiration
|423
|0.10
|1.8828
|1.8788
|1.8938
|1338
|2006.09.12 05:02
|buy stop
|424
|0.10
|1.8733
|1.8693
|1.8843
|1339
|2006.09.12 10:40
|buy
|424
|0.10
|1.8733
|1.8693
|1.8843
|1340
|2006.09.12 15:00
|modify
|424
|0.10
|1.8733
|1.8701
|1.8843
|1341
|2006.09.13 18:00
|modify
|424
|0.10
|1.8733
|1.8703
|1.8843
|1342
|2006.09.13 20:00
|modify
|424
|0.10
|1.8733
|1.8705
|1.8843
|1343
|2006.09.13 22:00
|modify
|424
|0.10
|1.8733
|1.8706
|1.8843
|1344
|2006.09.14 00:00
|modify
|424
|0.10
|1.8733
|1.8713
|1.8843
|1345
|2006.09.14 01:00
|modify
|424
|0.10
|1.8733
|1.8714
|1.8843
|1346
|2006.09.14 02:00
|modify
|424
|0.10
|1.8733
|1.8716
|1.8843
|1347
|2006.09.14 10:00
|modify
|424
|0.10
|1.8733
|1.8727
|1.8843
|1348
|2006.09.14 11:00
|modify
|424
|0.10
|1.8733
|1.8793
|1.8843
|1349
|2006.09.14 11:00
|modify
|424
|0.10
|1.8733
|1.8740
|1.8843
|1350
|2006.09.14 12:00
|modify
|424
|0.10
|1.8733
|1.8751
|1.8843
|1351
|2006.09.14 12:46
|t/p
|424
|0.10
|1.8843
|1.8751
|1.8843
|109.68
|11739.78
|1352
|2006.09.15 05:00
|sell stop
|425
|0.10
|1.8762
|1.8802
|1.8652
|1353
|2006.09.15 15:42
|sell
|425
|0.10
|1.8762
|1.8802
|1.8652
|1354
|2006.09.15 21:27
|s/l
|425
|0.10
|1.8802
|1.8802
|1.8652
|-40.00
|11699.78
|1355
|2006.09.19 05:00
|buy stop
|426
|0.10
|1.8837
|1.8797
|1.8947
|1356
|2006.09.19 14:30
|buy
|426
|0.10
|1.8837
|1.8797
|1.8947
|1357
|2006.09.19 15:00
|modify
|426
|0.10
|1.8837
|1.8807
|1.8947
|1358
|2006.09.19 16:00
|modify
|426
|0.10
|1.8837
|1.8811
|1.8947
|1359
|2006.09.19 18:52
|s/l
|426
|0.10
|1.8811
|1.8811
|1.8947
|-26.00
|11673.78
|1360
|2006.09.21 05:00
|sell stop
|427
|0.10
|1.8832
|1.8872
|1.8722
|1361
|2006.09.22 05:00
|expiration
|427
|0.10
|1.8832
|1.8872
|1.8722
|1362
|2006.09.22 05:00
|sell stop
|428
|0.10
|1.8838
|1.8878
|1.8728
|1363
|2006.09.25 00:00
|expiration
|428
|0.10
|1.8838
|1.8878
|1.8728
|1364
|2006.09.25 05:00
|sell stop
|429
|0.10
|1.8895
|1.8935
|1.8785
|1365
|2006.09.26 05:00
|expiration
|429
|0.10
|1.8895
|1.8935
|1.8785
|1366
|2006.09.27 05:00
|buy stop
|430
|0.10
|1.8975
|1.8935
|1.9085
|1367
|2006.09.28 05:00
|expiration
|430
|0.10
|1.8975
|1.8935
|1.9085
|1368
|2006.09.28 05:00
|buy stop
|431
|0.10
|1.8975
|1.8935
|1.9085
|1369
|2006.09.29 05:01
|expiration
|431
|0.10
|1.8975
|1.8935
|1.9085
|1370
|2006.09.29 05:01
|buy stop
|432
|0.10
|1.8916
|1.8876
|1.9026
|1371
|2006.10.02 00:00
|expiration
|432
|0.10
|1.8916
|1.8876
|1.9026
|1372
|2006.10.02 05:00
|buy stop
|433
|0.10
|1.8861
|1.8821
|1.8971
|1373
|2006.10.02 16:23
|buy
|433
|0.10
|1.8861
|1.8821
|1.8971
|1374
|2006.10.03 10:00
|modify
|433
|0.10
|1.8861
|1.8831
|1.8971
|1375
|2006.10.03 16:00
|modify
|433
|0.10
|1.8861
|1.8832
|1.8971
|1376
|2006.10.04 05:08
|s/l
|433
|0.10
|1.8832
|1.8832
|1.8971
|-29.16
|11644.62
|1377
|2006.10.06 05:00
|buy stop
|434
|0.10
|1.8851
|1.8811
|1.8961
|1378
|2006.10.06 14:31
|buy
|434
|0.10
|1.8851
|1.8811
|1.8961
|1379
|2006.10.06 14:34
|s/l
|434
|0.10
|1.8811
|1.8811
|1.8961
|-40.00
|11604.62
|1380
|2006.10.09 05:00
|buy stop
|435
|0.10
|1.8840
|1.8800
|1.8950
|1381
|2006.10.10 05:02
|expiration
|435
|0.10
|1.8840
|1.8800
|1.8950
|1382
|2006.10.10 05:02
|buy stop
|436
|0.10
|1.8760
|1.8720
|1.8870
|1383
|2006.10.11 05:02
|expiration
|436
|0.10
|1.8760
|1.8720
|1.8870
|1384
|2006.10.11 05:02
|buy stop
|437
|0.10
|1.8682
|1.8642
|1.8792
|1385
|2006.10.12 05:02
|expiration
|437
|0.10
|1.8682
|1.8642
|1.8792
|1386
|2006.10.12 05:02
|buy stop
|438
|0.10
|1.8641
|1.8601
|1.8751
|1387
|2006.10.13 05:02
|expiration
|438
|0.10
|1.8641
|1.8601
|1.8751
|1388
|2006.10.13 05:02
|sell stop
|439
|0.10
|1.8563
|1.8603
|1.8453
|1389
|2006.10.13 14:43
|sell
|439
|0.10
|1.8563
|1.8603
|1.8453
|1390
|2006.10.16 03:00
|modify
|439
|0.10
|1.8563
|1.8596
|1.8453
|1391
|2006.10.16 09:58
|s/l
|439
|0.10
|1.8596
|1.8596
|1.8453
|-33.71
|11570.91
|1392
|2006.10.18 05:00
|sell stop
|440
|0.10
|1.8579
|1.8619
|1.8469
|1393
|2006.10.19 05:01
|expiration
|440
|0.10
|1.8579
|1.8619
|1.8469
|1394
|2006.10.19 05:01
|sell stop
|441
|0.10
|1.8644
|1.8684
|1.8534
|1395
|2006.10.20 05:01
|expiration
|441
|0.10
|1.8644
|1.8684
|1.8534
|1396
|2006.10.20 05:01
|sell stop
|442
|0.10
|1.8740
|1.8780
|1.8630
|1397
|2006.10.23 00:00
|expiration
|442
|0.10
|1.8740
|1.8780
|1.8630
|1398
|2006.10.23 05:00
|sell stop
|443
|0.10
|1.8699
|1.8739
|1.8589
|1399
|2006.10.23 14:50
|sell
|443
|0.10
|1.8699
|1.8739
|1.8589
|1400
|2006.10.23 21:01
|s/l
|443
|0.10
|1.8739
|1.8739
|1.8589
|-40.00
|11530.91
|1401
|2006.10.24 05:00
|buy stop
|444
|0.10
|1.8746
|1.8706
|1.8856
|1402
|2006.10.24 17:41
|buy
|444
|0.10
|1.8746
|1.8706
|1.8856
|1403
|2006.10.25 13:00
|modify
|444
|0.10
|1.8746
|1.8718
|1.8856
|1404
|2006.10.25 21:00
|modify
|444
|0.10
|1.8746
|1.8728
|1.8856
|1405
|2006.10.26 03:00
|modify
|444
|0.10
|1.8746
|1.8734
|1.8856
|1406
|2006.10.26 04:00
|modify
|444
|0.10
|1.8746
|1.8746
|1.8856
|1407
|2006.10.26 05:00
|modify
|444
|0.10
|1.8746
|1.8748
|1.8856
|1408
|2006.10.26 06:00
|modify
|444
|0.10
|1.8746
|1.8751
|1.8856
|1409
|2006.10.26 09:00
|modify
|444
|0.10
|1.8746
|1.8755
|1.8856
|1410
|2006.10.26 10:00
|modify
|444
|0.10
|1.8746
|1.8778
|1.8856
|1411
|2006.10.26 11:00
|modify
|444
|0.10
|1.8746
|1.8780
|1.8856
|1412
|2006.10.26 12:00
|modify
|444
|0.10
|1.8746
|1.8782
|1.8856
|1413
|2006.10.26 14:00
|modify
|444
|0.10
|1.8746
|1.8783
|1.8856
|1414
|2006.10.26 14:31
|t/p
|444
|0.10
|1.8856
|1.8783
|1.8856
|109.68
|11640.59
|1415
|2006.10.27 05:00
|sell stop
|445
|0.10
|1.8748
|1.8788
|1.8638
|1416
|2006.10.30 01:00
|expiration
|445
|0.10
|1.8748
|1.8788
|1.8638
|1417
|2006.10.30 05:00
|sell stop
|446
|0.10
|1.8802
|1.8842
|1.8692
|1418
|2006.10.31 05:00
|expiration
|446
|0.10
|1.8802
|1.8842
|1.8692
|1419
|2006.10.31 05:00
|sell stop
|447
|0.10
|1.8921
|1.8961
|1.8811
|1420
|2006.11.01 05:00
|expiration
|447
|0.10
|1.8921
|1.8961
|1.8811
|1421
|2006.11.01 05:00
|sell stop
|448
|0.10
|1.9002
|1.9042
|1.8892
|1422
|2006.11.02 05:00
|expiration
|448
|0.10
|1.9002
|1.9042
|1.8892
|1423
|2006.11.02 05:00
|sell stop
|449
|0.10
|1.9037
|1.9077
|1.8927
|1424
|2006.11.02 09:23
|sell
|449
|0.10
|1.9037
|1.9077
|1.8927
|1425
|2006.11.02 11:27
|s/l
|449
|0.10
|1.9077
|1.9077
|1.8927
|-40.00
|11600.59
|1426
|2006.11.06 05:00
|buy stop
|450
|0.10
|1.9062
|1.9022
|1.9172
|1427
|2006.11.07 05:00
|expiration
|450
|0.10
|1.9062
|1.9022
|1.9172
|1428
|2006.11.07 05:00
|buy stop
|451
|0.10
|1.9054
|1.9014
|1.9164
|1429
|2006.11.07 05:41
|buy
|451
|0.10
|1.9054
|1.9014
|1.9164
|1430
|2006.11.07 16:00
|modify
|451
|0.10
|1.9054
|1.9046
|1.9164
|1431
|2006.11.07 21:11
|s/l
|451
|0.10
|1.9046
|1.9046
|1.9164
|-8.00
|11592.59
|1432
|2006.11.08 05:00
|sell stop
|452
|0.10
|1.9034
|1.9074
|1.8924
|1433
|2006.11.08 08:24
|sell
|452
|0.10
|1.9034
|1.9074
|1.8924
|1434
|2006.11.08 09:47
|s/l
|452
|0.10
|1.9074
|1.9074
|1.8924
|-40.00
|11552.59
|1435
|2006.11.09 05:00
|sell stop
|453
|0.10
|1.9015
|1.9055
|1.8905
|1436
|2006.11.09 14:22
|sell
|453
|0.10
|1.9015
|1.9055
|1.8905
|1437
|2006.11.09 15:00
|modify
|453
|0.10
|1.9015
|1.9051
|1.8905
|1438
|2006.11.09 17:27
|s/l
|453
|0.10
|1.9051
|1.9051
|1.8905
|-36.00
|11516.59
|1439
|2006.11.13 05:00
|sell stop
|454
|0.10
|1.9067
|1.9107
|1.8957
|1440
|2006.11.13 10:55
|sell
|454
|0.10
|1.9067
|1.9107
|1.8957
|1441
|2006.11.13 15:00
|modify
|454
|0.10
|1.9067
|1.9106
|1.8957
|1442
|2006.11.13 16:00
|modify
|454
|0.10
|1.9067
|1.9082
|1.8957
|1443
|2006.11.13 19:00
|modify
|454
|0.10
|1.9067
|1.9068
|1.8957
|1444
|2006.11.13 20:00
|modify
|454
|0.10
|1.9067
|1.9007
|1.8957
|1445
|2006.11.13 20:00
|modify
|454
|0.10
|1.9067
|1.9063
|1.8957
|1446
|2006.11.14 11:00
|modify
|454
|0.10
|1.9067
|1.9059
|1.8957
|1447
|2006.11.14 12:00
|modify
|454
|0.10
|1.9067
|1.9030
|1.8957
|1448
|2006.11.14 14:35
|s/l
|454
|0.10
|1.9030
|1.9030
|1.8957
|36.29
|11552.88
|1449
|2006.11.15 05:00
|buy stop
|455
|0.10
|1.9080
|1.9040
|1.9190
|1450
|2006.11.16 05:00
|expiration
|455
|0.10
|1.9080
|1.9040
|1.9190
|1451
|2006.11.16 05:00
|buy stop
|456
|0.10
|1.8992
|1.8952
|1.9102
|1452
|2006.11.17 05:02
|expiration
|456
|0.10
|1.8992
|1.8952
|1.9102
|1453
|2006.11.17 05:02
|buy stop
|457
|0.10
|1.8930
|1.8890
|1.9040
|1454
|2006.11.17 16:03
|buy
|457
|0.10
|1.8930
|1.8890
|1.9040
|1455
|2006.11.20 11:00
|modify
|457
|0.10
|1.8930
|1.8916
|1.9040
|1456
|2006.11.21 02:00
|modify
|457
|0.10
|1.8930
|1.8921
|1.9040
|1457
|2006.11.21 10:00
|modify
|457
|0.10
|1.8930
|1.8922
|1.9040
|1458
|2006.11.21 11:00
|modify
|457
|0.10
|1.8930
|1.8929
|1.9040
|1459
|2006.11.21 17:00
|modify
|457
|0.10
|1.8930
|1.8932
|1.9040
|1460
|2006.11.21 21:00
|modify
|457
|0.10
|1.8930
|1.8938
|1.9040
|1461
|2006.11.22 03:00
|modify
|457
|0.10
|1.8930
|1.8952
|1.9040
|1462
|2006.11.22 04:00
|modify
|457
|0.10
|1.8930
|1.8959
|1.9040
|1463
|2006.11.22 05:00
|modify
|457
|0.10
|1.8930
|1.8967
|1.9040
|1464
|2006.11.22 06:00
|modify
|457
|0.10
|1.8930
|1.8968
|1.9040
|1465
|2006.11.22 08:42
|t/p
|457
|0.10
|1.9040
|1.8968
|1.9040
|109.76
|11662.64
|1466
|2006.11.23 05:00
|sell stop
|458
|0.10
|1.8998
|1.9038
|1.8888
|1467
|2006.11.24 05:00
|expiration
|458
|0.10
|1.8998
|1.9038
|1.8888
|1468
|2006.11.24 05:00
|sell stop
|459
|0.10
|1.9021
|1.9061
|1.8911
|1469
|2006.11.27 00:00
|expiration
|459
|0.10
|1.9021
|1.9061
|1.8911
|1470
|2006.11.27 05:00
|sell stop
|460
|0.10
|1.9171
|1.9211
|1.9061
|1471
|2006.11.28 05:01
|expiration
|460
|0.10
|1.9171
|1.9211
|1.9061
|1472
|2006.11.28 05:01
|sell stop
|461
|0.10
|1.9178
|1.9218
|1.9068
|1473
|2006.11.29 05:01
|expiration
|461
|0.10
|1.9178
|1.9218
|1.9068
|1474
|2006.11.29 05:01
|sell stop
|462
|0.10
|1.9345
|1.9385
|1.9235
|1475
|2006.11.30 05:01
|expiration
|462
|0.10
|1.9345
|1.9385
|1.9235
|1476
|2006.11.30 05:01
|sell stop
|463
|0.10
|1.9400
|1.9440
|1.9290
|1477
|2006.12.01 05:02
|expiration
|463
|0.10
|1.9400
|1.9440
|1.9290
|1478
|2006.12.01 05:02
|sell stop
|464
|0.10
|1.9538
|1.9578
|1.9428
|1479
|2006.12.04 00:00
|expiration
|464
|0.10
|1.9538
|1.9578
|1.9428
|1480
|2006.12.04 05:00
|sell stop
|465
|0.10
|1.9485
|1.9525
|1.9375
|1481
|2006.12.05 05:00
|expiration
|465
|0.10
|1.9485
|1.9525
|1.9375
|1482
|2006.12.05 05:00
|sell stop
|466
|0.10
|1.9677
|1.9717
|1.9567
|1483
|2006.12.06 05:01
|expiration
|466
|0.10
|1.9677
|1.9717
|1.9567
|1484
|2006.12.06 05:01
|buy stop
|467
|0.10
|1.9784
|1.9744
|1.9894
|1485
|2006.12.07 05:05
|expiration
|467
|0.10
|1.9784
|1.9744
|1.9894
|1486
|2006.12.07 05:05
|buy stop
|468
|0.10
|1.9784
|1.9744
|1.9894
|1487
|2006.12.08 05:05
|expiration
|468
|0.10
|1.9784
|1.9744
|1.9894
|1488
|2006.12.08 05:05
|buy stop
|469
|0.10
|1.9703
|1.9663
|1.9813
|1489
|2006.12.08 15:16
|buy
|469
|0.10
|1.9703
|1.9663
|1.9813
|1490
|2006.12.08 16:34
|s/l
|469
|0.10
|1.9663
|1.9663
|1.9813
|-40.00
|11622.64
|1491
|2006.12.11 05:00
|buy stop
|470
|0.10
|1.9626
|1.9586
|1.9736
|1492
|2006.12.12 05:00
|expiration
|470
|0.10
|1.9626
|1.9586
|1.9736
|1493
|2006.12.13 05:00
|sell stop
|471
|0.10
|1.9570
|1.9610
|1.9460
|1494
|2006.12.14 05:01
|expiration
|471
|0.10
|1.9570
|1.9610
|1.9460
|1495
|2006.12.14 05:01
|sell stop
|472
|0.10
|1.9613
|1.9653
|1.9503
|1496
|2006.12.14 14:30
|sell
|472
|0.10
|1.9613
|1.9653
|1.9503
|1497
|2006.12.14 15:20
|s/l
|472
|0.10
|1.9653
|1.9653
|1.9503
|-40.00
|11582.64
|1498
|2006.12.15 05:00
|buy stop
|473
|0.10
|1.9679
|1.9639
|1.9789
|1499
|2006.12.18 00:00
|expiration
|473
|0.10
|1.9679
|1.9639
|1.9789
|1500
|2006.12.18 05:00
|buy stop
|474
|0.10
|1.9636
|1.9596
|1.9746
|1501
|2006.12.19 05:03
|expiration
|474
|0.10
|1.9636
|1.9596
|1.9746
|1502
|2006.12.19 05:03
|buy stop
|475
|0.10
|1.9587
|1.9547
|1.9697
|1503
|2006.12.19 09:30
|buy
|475
|0.10
|1.9587
|1.9547
|1.9697
|1504
|2006.12.19 10:00
|modify
|475
|0.10
|1.9587
|1.9566
|1.9697
|1505
|2006.12.19 13:00
|modify
|475
|0.10
|1.9587
|1.9572
|1.9697
|1506
|2006.12.19 18:00
|modify
|475
|0.10
|1.9587
|1.9647
|1.9697
|1507
|2006.12.19 18:00
|modify
|475
|0.10
|1.9587
|1.9607
|1.9697
|1508
|2006.12.19 19:33
|t/p
|475
|0.10
|1.9697
|1.9607
|1.9697
|110.00
|11692.64
|1509
|2006.12.20 05:00
|sell stop
|476
|0.10
|1.9546
|1.9586
|1.9436
|1510
|2006.12.21 05:00
|expiration
|476
|0.10
|1.9546
|1.9586
|1.9436
|1511
|2006.12.21 05:00
|sell stop
|477
|0.10
|1.9499
|1.9539
|1.9389
|1512
|2006.12.22 05:01
|expiration
|477
|0.10
|1.9499
|1.9539
|1.9389
|1513
|2006.12.22 05:01
|buy stop
|478
|0.10
|1.9666
|1.9626
|1.9776
|1514
|2006.12.22 10:58
|buy
|478
|0.10
|1.9666
|1.9626
|1.9776
|1515
|2006.12.22 15:20
|s/l
|478
|0.10
|1.9626
|1.9626
|1.9776
|-40.00
|11652.64
|1516
|2006.12.27 05:00
|buy stop
|479
|0.10
|1.9593
|1.9553
|1.9703
|1517
|2006.12.27 06:59
|buy
|479
|0.10
|1.9593
|1.9553
|1.9703
|1518
|2006.12.27 14:00
|modify
|479
|0.10
|1.9593
|1.9565
|1.9703
|1519
|2006.12.27 16:00
|s/l
|479
|0.10
|1.9565
|1.9565
|1.9703
|-28.00
|11624.64
|1520
|2006.12.29 05:00
|sell stop
|480
|0.10
|1.9563
|1.9603
|1.9453
|1521
|2007.01.02 07:59
|expiration
|480
|0.10
|1.9563
|1.9603
|1.9453
|1522
|2007.01.03 05:00
|sell stop
|481
|0.10
|1.9648
|1.9688
|1.9538
|1523
|2007.01.03 11:17
|sell
|481
|0.10
|1.9648
|1.9688
|1.9538
|1524
|2007.01.03 13:00
|modify
|481
|0.10
|1.9648
|1.9663
|1.9538
|1525
|2007.01.03 15:00
|modify
|481
|0.10
|1.9648
|1.9646
|1.9538
|1526
|2007.01.03 16:00
|modify
|481
|0.10
|1.9648
|1.9615
|1.9538
|1527
|2007.01.03 16:05
|t/p
|481
|0.10
|1.9538
|1.9615
|1.9538
|110.00
|11734.64
|1528
|2007.01.04 05:00
|buy stop
|482
|0.10
|1.9561
|1.9521
|1.9671
|1529
|2007.01.05 05:00
|expiration
|482
|0.10
|1.9561
|1.9521
|1.9671
|1530
|2007.01.05 05:00
|buy stop
|483
|0.10
|1.9706
|1.9666
|1.9816
|1531
|2007.01.08 00:00
|expiration
|483
|0.10
|1.9706
|1.9666
|1.9816
|1532
|2007.01.08 05:00
|buy stop
|484
|0.10
|1.9480
|1.9440
|1.9590
|1533
|2007.01.09 05:00
|expiration
|484
|0.10
|1.9480
|1.9440
|1.9590
|1534
|2007.01.10 05:00
|sell stop
|485
|0.10
|1.9315
|1.9355
|1.9205
|1535
|2007.01.11 05:00
|expiration
|485
|0.10
|1.9315
|1.9355
|1.9205
|1536
|2007.01.11 05:00
|buy stop
|486
|0.10
|1.9364
|1.9324
|1.9474
|1537
|2007.01.11 10:19
|buy
|486
|0.10
|1.9364
|1.9324
|1.9474
|1538
|2007.01.11 11:00
|modify
|486
|0.10
|1.9364
|1.9333
|1.9474
|1539
|2007.01.11 13:00
|modify
|486
|0.10
|1.9364
|1.9424
|1.9474
|1540
|2007.01.11 13:00
|modify
|486
|0.10
|1.9364
|1.9372
|1.9474
|1541
|2007.01.11 13:00
|t/p
|486
|0.10
|1.9474
|1.9372
|1.9474
|110.00
|11844.64
|1542
|2007.01.12 05:00
|sell stop
|487
|0.10
|1.9413
|1.9453
|1.9303
|1543
|2007.01.15 00:00
|expiration
|487
|0.10
|1.9413
|1.9453
|1.9303
|1544
|2007.01.15 05:00
|sell stop
|488
|0.10
|1.9351
|1.9391
|1.9241
|1545
|2007.01.16 05:02
|expiration
|488
|0.10
|1.9351
|1.9391
|1.9241
|1546
|2007.01.16 05:02
|sell stop
|489
|0.10
|1.9468
|1.9508
|1.9358
|1547
|2007.01.17 05:02
|expiration
|489
|0.10
|1.9468
|1.9508
|1.9358
|1548
|2007.01.18 05:00
|sell stop
|490
|0.10
|1.9664
|1.9704
|1.9554
|1549
|2007.01.18 14:30
|sell
|490
|0.10
|1.9664
|1.9704
|1.9554
|1550
|2007.01.18 15:22
|s/l
|490
|0.10
|1.9704
|1.9704
|1.9554
|-40.00
|11804.64
|1551
|2007.01.19 05:00
|sell stop
|491
|0.10
|1.9631
|1.9671
|1.9521
|1552
|2007.01.22 00:00
|expiration
|491
|0.10
|1.9631
|1.9671
|1.9521
|1553
|2007.01.22 05:00
|sell stop
|492
|0.10
|1.9723
|1.9763
|1.9613
|1554
|2007.01.22 10:41
|sell
|492
|0.10
|1.9723
|1.9763
|1.9613
|1555
|2007.01.22 13:21
|s/l
|492
|0.10
|1.9763
|1.9763
|1.9613
|-40.00
|11764.64
|1556
|2007.01.23 05:00
|sell stop
|493
|0.10
|1.9763
|1.9803
|1.9653
|1557
|2007.01.24 05:00
|expiration
|493
|0.10
|1.9763
|1.9803
|1.9653
|1558
|2007.01.24 05:00
|sell stop
|494
|0.10
|1.9763
|1.9803
|1.9653
|1559
|2007.01.24 07:47
|sell
|494
|0.10
|1.9763
|1.9803
|1.9653
|1560
|2007.01.24 10:00
|modify
|494
|0.10
|1.9763
|1.9783
|1.9653
|1561
|2007.01.24 15:00
|modify
|494
|0.10
|1.9763
|1.9703
|1.9653
|1562
|2007.01.24 15:00
|modify
|494
|0.10
|1.9763
|1.9738
|1.9653
|1563
|2007.01.24 16:26
|t/p
|494
|0.10
|1.9653
|1.9738
|1.9653
|110.00
|11874.64
|1564
|2007.01.25 05:00
|buy stop
|495
|0.10
|1.9727
|1.9687
|1.9837
|1565
|2007.01.25 09:28
|buy
|495
|0.10
|1.9727
|1.9687
|1.9837
|1566
|2007.01.25 10:06
|s/l
|495
|0.10
|1.9687
|1.9687
|1.9837
|-40.00
|11834.64
|1567
|2007.01.26 05:00
|buy stop
|496
|0.10
|1.9789
|1.9749
|1.9899
|1568
|2007.01.29 00:00
|expiration
|496
|0.10
|1.9789
|1.9749
|1.9899
|1569
|2007.01.29 05:00
|buy stop
|497
|0.10
|1.9657
|1.9617
|1.9767
|1570
|2007.01.30 05:00
|expiration
|497
|0.10
|1.9657
|1.9617
|1.9767
|1571
|2007.01.31 05:00
|sell stop
|498
|0.10
|1.9618
|1.9658
|1.9508
|1572
|2007.01.31 06:59
|sell
|498
|0.10
|1.9618
|1.9658
|1.9508
|1573
|2007.01.31 09:00
|modify
|498
|0.10
|1.9618
|1.9633
|1.9508
|1574
|2007.01.31 10:00
|modify
|498
|0.10
|1.9618
|1.9558
|1.9508
|1575
|2007.01.31 10:00
|modify
|498
|0.10
|1.9618
|1.9603
|1.9508
|1576
|2007.01.31 11:00
|modify
|498
|0.10
|1.9618
|1.9592
|1.9508
|1577
|2007.01.31 13:00
|modify
|498
|0.10
|1.9618
|1.9585
|1.9508
|1578
|2007.01.31 14:44
|t/p
|498
|0.10
|1.9508
|1.9585
|1.9508
|110.00
|11944.64
|1579
|2007.02.02 05:00
|sell stop
|499
|0.10
|1.9650
|1.9690
|1.9540
|1580
|2007.02.02 09:15
|sell
|499
|0.10
|1.9650
|1.9690
|1.9540
|1581
|2007.02.02 12:26
|s/l
|499
|0.10
|1.9690
|1.9690
|1.9540
|-40.00
|11904.64
|1582
|2007.02.06 05:00
|buy stop
|500
|0.10
|1.9646
|1.9606
|1.9756
|1583
|2007.02.06 10:52
|buy
|500
|0.10
|1.9646
|1.9606
|1.9756
|1584
|2007.02.06 13:00
|modify
|500
|0.10
|1.9646
|1.9622
|1.9756
|1585
|2007.02.06 16:00
|modify
|500
|0.10
|1.9646
|1.9629
|1.9756
|1586
|2007.02.06 18:00
|modify
|500
|0.10
|1.9646
|1.9633
|1.9756
|1587
|2007.02.06 20:00
|modify
|500
|0.10
|1.9646
|1.9642
|1.9756
|1588
|2007.02.06 22:00
|modify
|500
|0.10
|1.9646
|1.9648
|1.9756
|1589
|2007.02.07 09:00
|modify
|500
|0.10
|1.9646
|1.9653
|1.9756
|1590
|2007.02.07 15:00
|modify
|500
|0.10
|1.9646
|1.9654
|1.9756
|1591
|2007.02.08 05:00
|modify
|500
|0.10
|1.9646
|1.9657
|1.9756
|1592
|2007.02.08 06:00
|modify
|500
|0.10
|1.9646
|1.9662
|1.9756
|1593
|2007.02.08 07:00
|modify
|500
|0.10
|1.9646
|1.9663
|1.9756
|1594
|2007.02.08 09:42
|s/l
|500
|0.10
|1.9663
|1.9663
|1.9756
|16.68
|11921.32
|1595
|2007.02.09 05:00
|buy stop
|501
|0.10
|1.9682
|1.9642
|1.9792
|1596
|2007.02.12 00:00
|expiration
|501
|0.10
|1.9682
|1.9642
|1.9792
|1597
|2007.02.12 05:00
|buy stop
|502
|0.10
|1.9675
|1.9635
|1.9785
|1598
|2007.02.13 05:00
|expiration
|502
|0.10
|1.9675
|1.9635
|1.9785
|1599
|2007.02.13 05:00
|buy stop
|503
|0.10
|1.9561
|1.9521
|1.9671
|1600
|2007.02.14 05:00
|expiration
|503
|0.10
|1.9561
|1.9521
|1.9671
|1601
|2007.02.15 05:00
|sell stop
|504
|0.10
|1.9485
|1.9525
|1.9375
|1602
|2007.02.16 05:00
|expiration
|504
|0.10
|1.9485
|1.9525
|1.9375
|1603
|2007.02.16 05:00
|sell stop
|505
|0.10
|1.9485
|1.9525
|1.9375
|1604
|2007.02.16 09:16
|sell
|505
|0.10
|1.9485
|1.9525
|1.9375
|1605
|2007.02.19 00:00
|s/l
|505
|0.10
|1.9525
|1.9525
|1.9375
|-40.71
|11880.61
|1606
|2007.02.19 05:00
|buy stop
|506
|0.10
|1.9605
|1.9565
|1.9715
|1607
|2007.02.20 05:01
|expiration
|506
|0.10
|1.9605
|1.9565
|1.9715
|1608
|2007.02.20 05:01
|sell stop
|507
|0.10
|1.9531
|1.9571
|1.9421
|1609
|2007.02.20 05:39
|sell
|507
|0.10
|1.9531
|1.9571
|1.9421
|1610
|2007.02.20 10:00
|modify
|507
|0.10
|1.9531
|1.9551
|1.9421
|1611
|2007.02.20 12:00
|modify
|507
|0.10
|1.9531
|1.9543
|1.9421
|1612
|2007.02.20 15:43
|s/l
|507
|0.10
|1.9543
|1.9543
|1.9421
|-12.00
|11868.61
|1613
|2007.02.21 05:00
|sell stop
|508
|0.10
|1.9521
|1.9561
|1.9411
|1614
|2007.02.21 10:33
|sell
|508
|0.10
|1.9521
|1.9561
|1.9411
|1615
|2007.02.22 09:00
|modify
|508
|0.10
|1.9521
|1.9538
|1.9411
|1616
|2007.02.22 16:56
|s/l
|508
|0.10
|1.9538
|1.9538
|1.9411
|-19.13
|11849.48
|1617
|2007.02.26 05:00
|sell stop
|509
|0.10
|1.9566
|1.9606
|1.9456
|1618
|2007.02.27 05:11
|expiration
|509
|0.10
|1.9566
|1.9606
|1.9456
|1619
|2007.03.02 05:00
|buy stop
|510
|0.10
|1.9616
|1.9576
|1.9726
|1620
|2007.03.05 00:00
|expiration
|510
|0.10
|1.9616
|1.9576
|1.9726
|1621
|2007.03.05 05:00
|buy stop
|511
|0.10
|1.9605
|1.9565
|1.9715
|1622
|2007.03.06 05:00
|expiration
|511
|0.10
|1.9605
|1.9565
|1.9715
|1623
|2007.03.06 05:00
|buy stop
|512
|0.10
|1.9553
|1.9513
|1.9663
|1624
|2007.03.07 05:00
|expiration
|512
|0.10
|1.9553
|1.9513
|1.9663
|1625
|2007.03.07 05:00
|buy stop
|513
|0.10
|1.9408
|1.9368
|1.9518
|1626
|2007.03.08 05:01
|expiration
|513
|0.10
|1.9408
|1.9368
|1.9518
|1627
|2007.03.08 05:01
|sell stop
|514
|0.10
|1.9216
|1.9256
|1.9106
|1628
|2007.03.09 05:01
|expiration
|514
|0.10
|1.9216
|1.9256
|1.9106
|1629
|2007.03.12 05:00
|sell stop
|515
|0.10
|1.9331
|1.9371
|1.9221
|1630
|2007.03.12 13:25
|sell
|515
|0.10
|1.9331
|1.9371
|1.9221
|1631
|2007.03.12 15:00
|modify
|515
|0.10
|1.9331
|1.9345
|1.9221
|1632
|2007.03.13 09:00
|modify
|515
|0.10
|1.9331
|1.9337
|1.9221
|1633
|2007.03.13 14:01
|s/l
|515
|0.10
|1.9337
|1.9337
|1.9221
|-6.71
|11842.77
|1634
|2007.03.16 05:00
|sell stop
|516
|0.10
|1.9309
|1.9349
|1.9199
|1635
|2007.03.19 00:00
|expiration
|516
|0.10
|1.9309
|1.9349
|1.9199
|1636
|2007.03.19 05:00
|sell stop
|517
|0.10
|1.9374
|1.9414
|1.9264
|1637
|2007.03.20 05:00
|expiration
|517
|0.10
|1.9374
|1.9414
|1.9264
|1638
|2007.03.20 05:00
|sell stop
|518
|0.10
|1.9389
|1.9429
|1.9279
|1639
|2007.03.21 05:00
|expiration
|518
|0.10
|1.9389
|1.9429
|1.9279
|1640
|2007.03.21 05:00
|sell stop
|519
|0.10
|1.9446
|1.9486
|1.9336
|1641
|2007.03.22 05:07
|expiration
|519
|0.10
|1.9446
|1.9486
|1.9336
|1642
|2007.03.26 05:00
|buy stop
|520
|0.10
|1.9654
|1.9614
|1.9764
|1643
|2007.03.26 15:27
|buy
|520
|0.10
|1.9654
|1.9614
|1.9764
|1644
|2007.03.26 17:00
|modify
|520
|0.10
|1.9654
|1.9627
|1.9764
|1645
|2007.03.26 18:00
|modify
|520
|0.10
|1.9654
|1.9630
|1.9764
|1646
|2007.03.26 19:00
|modify
|520
|0.10
|1.9654
|1.9637
|1.9764
|1647
|2007.03.27 11:03
|s/l
|520
|0.10
|1.9637
|1.9637
|1.9764
|-17.08
|11825.69
|1648
|2007.03.28 05:00
|sell stop
|521
|0.10
|1.9640
|1.9680
|1.9530
|1649
|2007.03.28 06:31
|sell
|521
|0.10
|1.9640
|1.9680
|1.9530
|1650
|2007.03.28 11:00
|modify
|521
|0.10
|1.9640
|1.9676
|1.9530
|1651
|2007.03.28 14:48
|s/l
|521
|0.10
|1.9676
|1.9676
|1.9530
|-36.00
|11789.69
|1652
|2007.03.29 05:00
|buy stop
|522
|0.10
|1.9666
|1.9626
|1.9776
|1653
|2007.03.30 05:00
|expiration
|522
|0.10
|1.9666
|1.9626
|1.9776
|1654
|2007.04.02 05:00
|sell stop
|523
|0.10
|1.9644
|1.9684
|1.9534
|1655
|2007.04.03 05:00
|expiration
|523
|0.10
|1.9644
|1.9684
|1.9534
|1656
|2007.04.03 05:00
|sell stop
|524
|0.10
|1.9654
|1.9694
|1.9544
|1657
|2007.04.04 05:01
|expiration
|524
|0.10
|1.9654
|1.9694
|1.9544
|1658
|2007.04.04 05:01
|sell stop
|525
|0.10
|1.9704
|1.9744
|1.9594
|1659
|2007.04.05 05:02
|expiration
|525
|0.10
|1.9704
|1.9744
|1.9594
|1660
|2007.04.06 05:00
|buy stop
|526
|0.10
|1.9719
|1.9679
|1.9829
|1661
|2007.04.06 06:54
|buy
|526
|0.10
|1.9719
|1.9679
|1.9829
|1662
|2007.04.06 14:30
|s/l
|526
|0.10
|1.9679
|1.9679
|1.9829
|-40.00
|11749.69
|1663
|2007.04.09 05:00
|buy stop
|527
|0.10
|1.9738
|1.9698
|1.9848
|1664
|2007.04.10 05:00
|expiration
|527
|0.10
|1.9738
|1.9698
|1.9848
|1665
|2007.04.11 05:00
|sell stop
|528
|0.10
|1.9678
|1.9718
|1.9568
|1666
|2007.04.12 05:00
|expiration
|528
|0.10
|1.9678
|1.9718
|1.9568
|1667
|2007.04.12 05:00
|sell stop
|529
|0.10
|1.9650
|1.9690
|1.9540
|1668
|2007.04.13 05:03
|expiration
|529
|0.10
|1.9650
|1.9690
|1.9540
|1669
|2007.04.13 05:03
|sell stop
|530
|0.10
|1.9740
|1.9780
|1.9630
|1670
|2007.04.16 00:00
|expiration
|530
|0.10
|1.9740
|1.9780
|1.9630
|1671
|2007.04.16 05:00
|sell stop
|531
|0.10
|1.9779
|1.9819
|1.9669
|1672
|2007.04.17 05:01
|expiration
|531
|0.10
|1.9779
|1.9819
|1.9669
|1673
|2007.04.17 05:01
|sell stop
|532
|0.10
|1.9818
|1.9858
|1.9708
|1674
|2007.04.18 05:03
|expiration
|532
|0.10
|1.9818
|1.9858
|1.9708
|1675
|2007.04.18 05:03
|sell stop
|533
|0.10
|1.9887
|1.9927
|1.9777
|1676
|2007.04.19 05:03
|expiration
|533
|0.10
|1.9887
|1.9927
|1.9777
|1677
|2007.04.19 05:03
|sell stop
|534
|0.10
|1.9915
|1.9955
|1.9805
|1678
|2007.04.20 05:09
|expiration
|534
|0.10
|1.9915
|1.9955
|1.9805
|1679
|2007.04.23 05:00
|buy stop
|535
|0.10
|2.0061
|2.0021
|2.0171
|1680
|2007.04.24 05:00
|expiration
|535
|0.10
|2.0061
|2.0021
|2.0171
|1681
|2007.04.24 05:00
|buy stop
|536
|0.10
|1.9998
|1.9958
|2.0108
|1682
|2007.04.24 12:02
|buy
|536
|0.10
|1.9998
|1.9958
|2.0108
|1683
|2007.04.24 17:00
|modify
|536
|0.10
|1.9998
|1.9966
|2.0108
|1684
|2007.04.25 05:00
|modify
|536
|0.10
|1.9998
|1.9968
|2.0108
|1685
|2007.04.25 06:00
|modify
|536
|0.10
|1.9998
|1.9972
|2.0108
|1686
|2007.04.25 09:00
|modify
|536
|0.10
|1.9998
|1.9987
|2.0108
|1687
|2007.04.25 17:00
|modify
|536
|0.10
|1.9998
|1.9996
|2.0108
|1688
|2007.04.26 11:33
|s/l
|536
|0.10
|1.9996
|1.9996
|2.0108
|-2.32
|11747.37
|1689
|2007.04.27 05:00
|buy stop
|537
|0.10
|1.9995
|1.9955
|2.0105
|1690
|2007.04.27 13:12
|buy
|537
|0.10
|1.9995
|1.9955
|2.0105
|1691
|2007.04.27 15:00
|modify
|537
|0.10
|1.9995
|1.9956
|2.0105
|1692
|2007.04.27 16:00
|modify
|537
|0.10
|1.9995
|1.9976
|2.0105
|1693
|2007.04.27 17:16
|s/l
|537
|0.10
|1.9976
|1.9976
|2.0105
|-19.00
|11728.37
|1694
|2007.04.30 05:00
|buy stop
|538
|0.10
|1.9993
|1.9953
|2.0103
|1695
|2007.04.30 16:48
|buy
|538
|0.10
|1.9993
|1.9953
|2.0103
|1696
|2007.05.01 09:00
|modify
|538
|0.10
|1.9993
|1.9968
|2.0103
|1697
|2007.05.01 13:00
|modify
|538
|0.10
|1.9993
|1.9977
|2.0103
|1698
|2007.05.01 14:00
|modify
|538
|0.10
|1.9993
|1.9988
|2.0103
|1699
|2007.05.01 15:00
|modify
|538
|0.10
|1.9993
|1.9993
|2.0103
|1700
|2007.05.01 16:38
|s/l
|538
|0.10
|1.9993
|1.9993
|2.0103
|-0.08
|11728.29
|1701
|2007.05.03 05:00
|buy stop
|539
|0.10
|1.9974
|1.9934
|2.0084
|1702
|2007.05.04 05:00
|expiration
|539
|0.10
|1.9974
|1.9934
|2.0084
|1703
|2007.05.04 05:00
|buy stop
|540
|0.10
|1.9960
|1.9920
|2.0070
|1704
|2007.05.07 00:00
|expiration
|540
|0.10
|1.9960
|1.9920
|2.0070
|1705
|2007.05.07 05:00
|sell stop
|541
|0.10
|1.9910
|1.9950
|1.9800
|1706
|2007.05.08 05:00
|expiration
|541
|0.10
|1.9910
|1.9950
|1.9800
|1707
|2007.05.08 05:00
|sell stop
|542
|0.10
|1.9897
|1.9937
|1.9787
|1708
|2007.05.08 16:20
|sell
|542
|0.10
|1.9897
|1.9937
|1.9787
|1709
|2007.05.09 14:47
|s/l
|542
|0.10
|1.9937
|1.9937
|1.9787
|-40.71
|11687.58
|1710
|2007.05.11 05:00
|buy stop
|543
|0.10
|1.9864
|1.9824
|1.9974
|1711
|2007.05.14 00:00
|expiration
|543
|0.10
|1.9864
|1.9824
|1.9974
|1712
|2007.05.14 05:00
|buy stop
|544
|0.10
|1.9908
|1.9868
|2.0018
|1713
|2007.05.15 05:01
|expiration
|544
|0.10
|1.9908
|1.9868
|2.0018
|1714
|2007.05.16 05:00
|sell stop
|545
|0.10
|1.9837
|1.9877
|1.9727
|1715
|2007.05.16 11:30
|sell
|545
|0.10
|1.9837
|1.9877
|1.9727
|1716
|2007.05.16 18:00
|modify
|545
|0.10
|1.9837
|1.9777
|1.9727
|1717
|2007.05.16 18:00
|modify
|545
|0.10
|1.9837
|1.9834
|1.9727
|1718
|2007.05.16 20:00
|modify
|545
|0.10
|1.9837
|1.9828
|1.9727
|1719
|2007.05.17 15:00
|modify
|545
|0.10
|1.9837
|1.9808
|1.9727
|1720
|2007.05.17 16:00
|modify
|545
|0.10
|1.9837
|1.9807
|1.9727
|1721
|2007.05.17 21:00
|modify
|545
|0.10
|1.9837
|1.9803
|1.9727
|1722
|2007.05.18 04:00
|modify
|545
|0.10
|1.9837
|1.9802
|1.9727
|1723
|2007.05.18 10:30
|t/p
|545
|0.10
|1.9727
|1.9802
|1.9727
|107.16
|11794.74
|1724
|2007.05.21 05:00
|buy stop
|546
|0.10
|1.9746
|1.9706
|1.9856
|1725
|2007.05.21 05:53
|buy
|546
|0.10
|1.9746
|1.9706
|1.9856
|1726
|2007.05.21 11:44
|s/l
|546
|0.10
|1.9706
|1.9706
|1.9856
|-40.00
|11754.74
|1727
|2007.05.22 05:00
|buy stop
|547
|0.10
|1.9725
|1.9685
|1.9835
|1728
|2007.05.22 08:03
|buy
|547
|0.10
|1.9725
|1.9685
|1.9835
|1729
|2007.05.22 17:00
|modify
|547
|0.10
|1.9725
|1.9686
|1.9835
|1730
|2007.05.22 18:00
|modify
|547
|0.10
|1.9725
|1.9707
|1.9835
|1731
|2007.05.23 12:00
|modify
|547
|0.10
|1.9725
|1.9720
|1.9835
|1732
|2007.05.23 13:00
|modify
|547
|0.10
|1.9725
|1.9785
|1.9835
|1733
|2007.05.23 13:00
|modify
|547
|0.10
|1.9725
|1.9756
|1.9835
|1734
|2007.05.23 13:26
|t/p
|547
|0.10
|1.9835
|1.9756
|1.9835
|109.92
|11864.66
|1735
|2007.05.24 05:00
|sell stop
|548
|0.10
|1.9731
|1.9771
|1.9621
|1736
|2007.05.25 05:00
|expiration
|548
|0.10
|1.9731
|1.9771
|1.9621
|1737
|2007.05.25 05:00
|sell stop
|549
|0.10
|1.9772
|1.9812
|1.9662
|1738
|2007.05.28 00:00
|expiration
|549
|0.10
|1.9772
|1.9812
|1.9662
|1739
|2007.05.31 05:00
|buy stop
|550
|0.10
|1.9799
|1.9759
|1.9909
|1740
|2007.05.31 14:30
|buy
|550
|0.10
|1.9799
|1.9759
|1.9909
|1741
|2007.05.31 15:49
|s/l
|550
|0.10
|1.9759
|1.9759
|1.9909
|-40.00
|11824.66
|1742
|2007.06.04 05:00
|sell stop
|551
|0.10
|1.9783
|1.9823
|1.9673
|1743
|2007.06.05 05:11
|expiration
|551
|0.10
|1.9783
|1.9823
|1.9673
|1744
|2007.06.06 05:00
|sell stop
|552
|0.10
|1.9848
|1.9888
|1.9738
|1745
|2007.06.07 05:00
|expiration
|552
|0.10
|1.9848
|1.9888
|1.9738
|1746
|2007.06.08 05:00
|buy stop
|553
|0.10
|1.9905
|1.9865
|2.0015
|1747
|2007.06.11 00:00
|expiration
|553
|0.10
|1.9905
|1.9865
|2.0015
|1748
|2007.06.11 05:00
|buy stop
|554
|0.10
|1.9899
|1.9859
|2.0009
|1749
|2007.06.12 05:00
|expiration
|554
|0.10
|1.9899
|1.9859
|2.0009
|1750
|2007.06.12 05:00
|buy stop
|555
|0.10
|1.9745
|1.9705
|1.9855
|1751
|2007.06.12 08:11
|buy
|555
|0.10
|1.9745
|1.9705
|1.9855
|1752
|2007.06.12 10:34
|s/l
|555
|0.10
|1.9705
|1.9705
|1.9855
|-40.00
|11784.66
|1753
|2007.06.13 05:00
|sell stop
|556
|0.10
|1.9724
|1.9764
|1.9614
|1754
|2007.06.13 09:15
|sell
|556
|0.10
|1.9724
|1.9764
|1.9614
|1755
|2007.06.13 11:00
|modify
|556
|0.10
|1.9724
|1.9754
|1.9614
|1756
|2007.06.13 13:00
|modify
|556
|0.10
|1.9724
|1.9744
|1.9614
|1757
|2007.06.14 15:00
|modify
|556
|0.10
|1.9724
|1.9738
|1.9614
|1758
|2007.06.15 14:50
|s/l
|556
|0.10
|1.9738
|1.9738
|1.9614
|-16.84
|11767.82
|1759
|2007.06.18 05:00
|sell stop
|557
|0.10
|1.9750
|1.9790
|1.9640
|1760
|2007.06.19 05:00
|expiration
|557
|0.10
|1.9750
|1.9790
|1.9640
|1761
|2007.06.19 05:00
|sell stop
|558
|0.10
|1.9716
|1.9756
|1.9606
|1762
|2007.06.20 05:00
|expiration
|558
|0.10
|1.9716
|1.9756
|1.9606
|1763
|2007.06.20 05:00
|sell stop
|559
|0.10
|1.9786
|1.9826
|1.9676
|1764
|2007.06.21 05:02
|expiration
|559
|0.10
|1.9786
|1.9826
|1.9676
|1765
|2007.06.21 05:02
|sell stop
|560
|0.10
|1.9860
|1.9900
|1.9750
|1766
|2007.06.22 05:03
|expiration
|560
|0.10
|1.9860
|1.9900
|1.9750
|1767
|2007.06.22 05:03
|sell stop
|561
|0.10
|1.9904
|1.9944
|1.9794
|1768
|2007.06.25 00:00
|expiration
|561
|0.10
|1.9904
|1.9944
|1.9794
|1769
|2007.06.25 05:00
|sell stop
|562
|0.10
|1.9949
|1.9989
|1.9839
|1770
|2007.06.26 05:00
|expiration
|562
|0.10
|1.9949
|1.9989
|1.9839
|1771
|2007.06.26 05:00
|sell stop
|563
|0.10
|1.9946
|1.9986
|1.9836
|1772
|2007.06.27 05:05
|expiration
|563
|0.10
|1.9946
|1.9986
|1.9836
|1773
|2007.06.29 05:00
|sell stop
|564
|0.10
|2.0007
|2.0047
|1.9897
|1774
|2007.07.02 00:00
|expiration
|564
|0.10
|2.0007
|2.0047
|1.9897
|1775
|2007.07.02 05:00
|sell stop
|565
|0.10
|2.0015
|2.0055
|1.9905
|1776
|2007.07.03 05:08
|expiration
|565
|0.10
|2.0015
|2.0055
|1.9905
|1777
|2007.07.04 05:00
|sell stop
|566
|0.10
|2.0111
|2.0151
|2.0001
|1778
|2007.07.05 05:00
|expiration
|566
|0.10
|2.0111
|2.0151
|2.0001
|1779
|2007.07.06 05:00
|buy stop
|567
|0.10
|2.0142
|2.0102
|2.0252
|1780
|2007.07.06 16:33
|buy
|567
|0.10
|2.0142
|2.0102
|2.0252
|1781
|2007.07.06 22:43
|s/l
|567
|0.10
|2.0102
|2.0102
|2.0252
|-40.00
|11727.82
|1782
|2007.07.09 05:00
|buy stop
|568
|0.10
|2.0142
|2.0102
|2.0252
|1783
|2007.07.09 10:15
|buy
|568
|0.10
|2.0142
|2.0102
|2.0252
|1784
|2007.07.09 18:00
|modify
|568
|0.10
|2.0142
|2.0107
|2.0252
|1785
|2007.07.10 14:00
|modify
|568
|0.10
|2.0142
|2.0109
|2.0252
|1786
|2007.07.10 16:00
|modify
|568
|0.10
|2.0142
|2.0202
|2.0252
|1787
|2007.07.10 16:00
|modify
|568
|0.10
|2.0142
|2.0161
|2.0252
|1788
|2007.07.10 16:45
|t/p
|568
|0.10
|2.0252
|2.0161
|2.0252
|109.92
|11837.74
|1789
|2007.07.11 05:00
|sell stop
|569
|0.10
|2.0132
|2.0172
|2.0022
|1790
|2007.07.12 05:00
|expiration
|569
|0.10
|2.0132
|2.0172
|2.0022
|1791
|2007.07.12 05:00
|sell stop
|570
|0.10
|2.0179
|2.0219
|2.0069
|1792
|2007.07.13 05:00
|expiration
|570
|0.10
|2.0179
|2.0219
|2.0069
|1793
|2007.07.17 05:00
|sell stop
|571
|0.10
|2.0325
|2.0365
|2.0215
|1794
|2007.07.18 05:00
|expiration
|571
|0.10
|2.0325
|2.0365
|2.0215
|1795
|2007.07.18 05:00
|sell stop
|572
|0.10
|2.0366
|2.0406
|2.0256
|1796
|2007.07.19 05:00
|expiration
|572
|0.10
|2.0366
|2.0406
|2.0256
|1797
|2007.07.19 05:00
|sell stop
|573
|0.10
|2.0386
|2.0426
|2.0276
|1798
|2007.07.20 05:00
|expiration
|573
|0.10
|2.0386
|2.0426
|2.0276
|1799
|2007.07.23 05:00
|sell stop
|574
|0.10
|2.0556
|2.0596
|2.0446
|1800
|2007.07.23 11:50
|sell
|574
|0.10
|2.0556
|2.0596
|2.0446
|1801
|2007.07.23 16:29
|s/l
|574
|0.10
|2.0596
|2.0596
|2.0446
|-40.00
|11797.74
|1802
|2007.07.24 05:00
|sell stop
|575
|0.10
|2.0517
|2.0557
|2.0407
|1803
|2007.07.25 05:01
|expiration
|575
|0.10
|2.0517
|2.0557
|2.0407
|1804
|2007.07.26 05:00
|buy stop
|576
|0.10
|2.0568
|2.0528
|2.0678
|1805
|2007.07.27 05:00
|expiration
|576
|0.10
|2.0568
|2.0528
|2.0678
|1806
|2007.07.27 05:00
|buy stop
|577
|0.10
|2.0590
|2.0550
|2.0700
|1807
|2007.07.30 00:00
|expiration
|577
|0.10
|2.0590
|2.0550
|2.0700
|1808
|2007.07.30 05:00
|buy stop
|578
|0.10
|2.0512
|2.0472
|2.0622
|1809
|2007.07.31 05:00
|expiration
|578
|0.10
|2.0512
|2.0472
|2.0622
|1810
|2007.07.31 05:00
|buy stop
|579
|0.10
|2.0427
|2.0387
|2.0537
|1811
|2007.08.01 05:00
|expiration
|579
|0.10
|2.0427
|2.0387
|2.0537
|1812
|2007.08.01 05:00
|sell stop
|580
|0.10
|2.0265
|2.0305
|2.0155
|1813
|2007.08.01 06:06
|sell
|580
|0.10
|2.0265
|2.0305
|2.0155
|1814
|2007.08.01 08:00
|modify
|580
|0.10
|2.0265
|2.0287
|2.0155
|1815
|2007.08.01 11:00
|modify
|580
|0.10
|2.0265
|2.0284
|2.0155
|1816
|2007.08.01 14:22
|s/l
|580
|0.10
|2.0284
|2.0284
|2.0155
|-19.00
|11778.74
|1817
|2007.08.02 05:00
|sell stop
|581
|0.10
|2.0278
|2.0318
|2.0168