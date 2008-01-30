Alpari (UK) Ltd.

Account: 124835 Name: buysell Currency: USD 2008 January 31, 11:47
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
58780552008.01.30 11:45balanceDeposit10 000.00
58790272008.01.30 12:05buy0.01eurusd1.48110.00001.48482008.01.30 14:311.47910.000.000.00-2.00
58790322008.01.30 12:05sell0.01usdchf1.08910.00001.08512008.01.30 14:311.09230.000.000.00-2.93
58790342008.01.30 12:05sell0.01eurusd1.48090.00001.47722008.01.30 14:151.47960.000.000.001.30
58792692008.01.30 12:19sell0.01gbpusd1.99260.00001.98862008.01.30 13:491.99260.000.000.000.00
58792912008.01.30 12:21sell0.01usdjpy106.870.00106.472008.01.30 14:30107.200.000.000.00-3.08
58793602008.01.30 12:26sell0.01gbpjpy212.910.00212.462008.01.30 14:16213.220.000.000.00-2.89
58804122008.01.30 12:56sell0.02gbpjpy213.070.00212.622008.01.30 14:34213.170.000.000.00-1.87
58807192008.01.30 13:03sell0.04gbpjpy213.230.00212.782008.01.30 15:35213.320.000.000.00-3.35
58810722008.01.30 13:18sell0.02gbpusd1.99420.00001.99022008.01.30 13:491.99260.000.000.003.20
58819842008.01.30 13:49sell0.01gbpusd1.99240.00001.98842008.01.30 14:161.99080.000.000.001.60
58828782008.01.30 14:15sell0.02usdjpy107.040.00106.642008.01.30 14:30107.200.000.000.00-2.99
58829432008.01.30 14:15sell0.02usdchf1.09070.00001.08672008.01.30 20:161.08980.000.000.001.65
58830972008.01.30 14:15sell0.04usdjpy107.210.00106.812008.01.30 20:22107.200.000.000.000.37
58831162008.01.30 14:15sell0.08gbpjpy213.450.00213.002008.01.30 14:17213.240.000.000.0015.67
58835102008.01.30 14:17sell0.04usdchf1.09240.00001.08842008.01.30 14:311.09250.000.000.00-0.37
58836332008.01.30 14:17buy0.02eurusd1.47830.00001.48202008.01.30 14:311.47910.000.000.001.60
58836382008.01.30 14:17sell0.01eurusd1.47800.00001.47432008.01.30 14:261.47660.000.000.001.40
58837852008.01.30 14:18sell0.01gbpusd1.98970.00001.98572008.01.30 14:211.98810.000.000.001.60
58841272008.01.30 14:22sell0.01gbpusd1.98800.00001.98402008.01.30 15:071.98800.000.000.000.00
58844402008.01.30 14:24sell0.08gbpjpy213.390.00212.942008.01.30 14:34213.120.000.000.0020.17
58845352008.01.30 14:26sell0.08usdjpy107.370.00106.972008.01.30 14:31107.190.000.000.0013.43
58845562008.01.30 14:26sell0.08usdchf1.09400.00001.09002008.01.30 14:311.09250.000.000.0010.98
58848932008.01.30 14:28buy0.04eurusd1.47680.00001.48052008.01.30 14:311.47910.000.000.009.20
58848972008.01.30 14:28sell0.01eurusd1.47680.00001.47312008.01.30 14:381.47910.000.000.00-2.30
58854772008.01.30 14:31buy0.01gbpjpy213.280.00213.732008.01.30 15:21213.370.000.000.000.84
58855152008.01.30 14:31sell0.02gbpusd1.98960.00001.98562008.01.30 15:071.98800.000.000.003.20
58856012008.01.30 14:32sell0.02eurusd1.47880.00001.47512008.01.30 14:381.47910.000.000.00-0.60
58858832008.01.30 14:35sell0.04eurusd1.48040.00001.47672008.01.30 14:381.47910.000.000.005.20
58861022008.01.30 14:39sell0.01eurusd1.47960.00001.47592008.01.30 14:471.47830.000.000.001.30
58866262008.01.30 14:46sell0.04usdchf1.09230.00001.08832008.01.30 20:161.08980.000.000.009.18
58867792008.01.30 14:48sell0.01eurusd1.47800.00001.47432008.01.30 20:161.48220.000.000.00-4.20
58873782008.01.30 15:08sell0.01gbpusd1.98720.00001.98322008.01.30 15:401.98720.000.000.000.00
58874382008.01.30 15:11buy0.02gbpjpy213.120.00213.572008.01.30 15:21213.370.000.000.004.66
58875922008.01.30 15:20sell0.02gbpusd1.98880.00001.98482008.01.30 15:401.98720.000.000.003.20
58876852008.01.30 15:21buy0.01usdchf1.09260.00001.09662008.01.31 00:541.08450.000.000.13-7.47
58877892008.01.30 15:24sell0.08gbpjpy213.390.00212.942008.01.30 15:35213.320.000.000.005.22
58877952008.01.30 15:24sell0.08usdjpy107.370.00106.972008.01.30 20:22107.200.000.000.0012.69
58879422008.01.30 15:26sell0.16gbpjpy213.550.00213.102008.01.30 15:36213.320.000.000.0034.28
58884662008.01.30 15:37sell0.01gbpjpy213.270.00212.822008.01.30 16:14213.380.000.000.00-1.02
58886192008.01.30 15:41sell0.01gbpusd1.98680.00001.98282008.01.30 16:151.98670.000.000.000.10
58888102008.01.30 15:51sell0.02gbpjpy213.440.00212.992008.01.30 16:16213.220.000.000.004.09
58888912008.01.30 15:54sell0.04gbpjpy213.600.00213.152008.01.30 16:14213.400.000.000.007.45
58889082008.01.30 15:54sell0.02gbpusd1.98840.00001.98442008.01.30 16:151.98670.000.000.003.40
58898822008.01.30 16:16sell0.01gbpusd1.98590.00001.98192008.01.30 17:221.98750.000.000.00-1.60
58899042008.01.30 16:17sell0.01gbpjpy213.240.00212.792008.01.30 16:36213.020.000.000.002.05
58899092008.01.30 16:17sell0.01gbpjpy213.250.00212.802008.01.30 16:36213.020.000.000.002.15
58906842008.01.30 16:37sell0.01gbpjpy212.990.00212.542008.01.30 17:20213.270.000.000.00-2.60
58910822008.01.30 16:46sell0.02gbpjpy213.170.00212.722008.01.30 17:20213.270.000.000.00-1.86
58912792008.01.30 16:58sell0.04gbpjpy213.330.00212.882008.01.30 17:20213.270.000.000.002.24
58912842008.01.30 16:58sell0.02gbpusd1.98750.00001.98352008.01.30 17:221.98750.000.000.000.00
58916362008.01.30 17:08sell0.08gbpjpy213.490.00213.042008.01.30 17:20213.270.000.000.0016.40
58916402008.01.30 17:08sell0.04gbpusd1.98910.00001.98512008.01.30 17:221.98750.000.000.006.40
58918702008.01.30 17:21sell0.01gbpjpy213.230.00212.782008.01.30 19:01213.010.000.000.002.05
58918912008.01.30 17:23sell0.01gbpusd1.98720.00001.98322008.01.30 20:091.98550.000.000.001.70
58933802008.01.30 19:02sell0.01gbpjpy212.930.00212.482008.01.30 20:32213.340.000.000.00-3.83
58935032008.01.30 19:06sell0.02eurusd1.47960.00001.47592008.01.30 20:241.48600.000.000.00-12.80
58936642008.01.30 19:08sell0.02gbpjpy213.090.00212.642008.01.30 20:32213.340.000.000.00-4.66
58937062008.01.30 19:10buy0.02usdchf1.09090.00001.09492008.01.31 00:541.08450.000.000.26-11.80
58948742008.01.30 20:10sell0.01gbpusd1.98560.00001.98162008.01.30 20:201.99000.000.000.00-4.40
58953772008.01.30 20:15sell0.04eurusd1.48140.00001.47772008.01.30 20:171.48200.000.000.00-2.40
58960482008.01.30 20:16sell0.08eurusd1.48350.00001.47982008.01.30 20:241.48600.000.000.00-20.00
58961072008.01.30 20:16sell0.02gbpusd1.98830.00001.98432008.01.30 20:201.99000.000.000.00-3.40
58961972008.01.30 20:16sell0.04gbpjpy213.400.00212.952008.01.30 20:34213.170.000.000.008.59
58968342008.01.30 20:17sell0.01usdchf1.09040.00001.08642008.01.30 20:181.08870.000.000.001.56
58969572008.01.30 20:18buy0.04usdchf1.08930.00001.09332008.01.31 00:541.08450.000.000.51-17.70
58971622008.01.30 20:19sell0.08gbpjpy213.560.00213.112008.01.30 20:33213.260.000.000.0022.41
58972802008.01.30 20:19sell0.04gbpusd1.99010.00001.98612008.01.30 21:011.99250.000.000.00-9.60
58973322008.01.30 20:19sell0.16eurusd1.48530.00001.48162008.01.30 20:241.48600.000.000.00-11.20
58975502008.01.30 20:19sell0.08gbpusd1.99170.00001.98772008.01.30 20:201.99070.000.000.008.00
58978562008.01.30 20:20sell0.01usdchf1.08800.00001.08402008.01.30 20:351.08620.000.000.001.66
58980742008.01.30 20:22sell0.32eurusd1.48730.00001.48362008.01.30 20:241.48600.000.000.0041.60
58980932008.01.30 20:22buy0.08usdchf1.08770.00001.09172008.01.31 00:541.08450.000.001.02-23.61
58982682008.01.30 20:22sell0.08gbpusd1.99250.00001.98852008.01.30 21:011.99250.000.000.000.00
58986272008.01.30 20:23sell0.01usdjpy107.110.00106.712008.01.30 20:30107.120.000.000.00-0.09
58988052008.01.30 20:24sell0.02usdjpy107.290.00106.892008.01.30 20:30107.120.000.000.003.17
58990032008.01.30 20:26sell0.01eurusd1.48740.00001.48372008.01.30 20:341.48610.000.000.001.30
58995742008.01.30 20:32sell0.01usdjpy107.110.00106.712008.01.30 20:34106.910.000.000.001.87
58998492008.01.30 20:35sell0.01eurusd1.48690.00001.48322008.01.30 21:101.48890.000.000.00-2.00
58998742008.01.30 20:35sell0.01gbpjpy213.000.00212.552008.01.30 20:45212.770.000.000.002.16
58998872008.01.30 20:35sell0.01usdjpy106.900.00106.502008.01.30 21:25106.890.000.000.000.09
58999472008.01.30 20:36sell0.01usdchf1.08610.00001.08212008.01.30 21:461.08430.000.000.001.66
59006272008.01.30 20:46sell0.01gbpjpy212.880.00212.432008.01.30 21:16213.360.000.000.00-4.49
59006812008.01.30 20:47sell0.02gbpjpy213.060.00212.612008.01.30 21:33213.030.000.000.000.56
59007132008.01.30 20:48sell0.02eurusd1.48850.00001.48482008.01.30 21:101.48890.000.000.00-0.80
59008452008.01.30 20:49sell0.16gbpusd1.99410.00001.99012008.01.30 21:011.99250.000.000.0025.60
59008482008.01.30 20:49sell0.04gbpjpy213.260.00212.812008.01.30 21:17213.350.000.000.00-3.37
59009432008.01.30 20:50buy0.16usdchf1.08610.00001.09012008.01.31 00:541.08450.000.002.04-23.61
59018392008.01.30 21:02sell0.01gbpusd1.99280.00001.98882008.01.30 21:381.99280.000.000.000.00
59019412008.01.30 21:04sell0.04eurusd1.49020.00001.48652008.01.30 21:101.48890.000.000.005.20
59020722008.01.30 21:06sell0.02gbpusd1.99440.00001.99042008.01.30 21:381.99280.000.000.003.20
59021342008.01.30 21:06sell0.08gbpjpy213.420.00212.972008.01.30 21:17213.350.000.000.005.24
59022192008.01.30 21:07sell0.02usdjpy107.060.00106.662008.01.30 21:25106.890.000.000.003.18
59022392008.01.30 21:07sell0.16gbpjpy213.590.00213.142008.01.30 21:17213.350.000.000.0035.89
59025852008.01.30 21:12sell0.01eurusd1.48830.00001.48462008.01.30 21:391.48700.000.000.001.30
59030142008.01.30 21:18sell0.04gbpjpy213.250.00212.802008.01.30 21:34212.940.000.000.0011.61
59034072008.01.30 21:26sell0.01usdjpy106.890.00106.492008.01.30 21:38106.720.000.000.001.59
59038402008.01.30 21:35sell0.01gbpjpy212.850.00212.402008.01.30 21:38212.610.000.000.002.25
59041022008.01.30 21:39sell0.01gbpusd1.99220.00001.98822008.01.30 22:341.99060.000.000.001.60
59041062008.01.30 21:39sell0.01gbpjpy212.530.00212.082008.01.30 21:45212.440.000.000.000.85
59041072008.01.30 21:39sell0.01usdjpy106.700.00106.302008.01.30 21:46106.500.000.000.001.88
59042232008.01.30 21:40sell0.01eurusd1.48700.00001.48332008.01.30 23:281.48570.000.000.001.30
59043012008.01.30 21:41sell0.02gbpjpy212.690.00212.242008.01.30 21:45212.440.000.000.004.69
59047992008.01.30 21:46sell0.01gbpjpy212.230.00211.782008.01.30 21:54212.180.000.000.000.47
59049622008.01.30 21:46buy0.32usdchf1.08450.00001.08852008.01.31 00:541.08450.000.004.080.00
59050492008.01.30 21:47sell0.01usdchf1.08390.00001.07992008.01.30 22:261.08220.000.000.001.57
59050552008.01.30 21:47sell0.01usdjpy106.490.00106.092008.01.30 21:55106.480.000.000.000.09
59051692008.01.30 21:49sell0.02gbpjpy212.400.00211.952008.01.30 21:54212.180.000.000.004.13
59052492008.01.30 21:52sell0.02usdjpy106.650.00106.252008.01.30 21:55106.480.000.000.003.19
59053762008.01.30 21:55sell0.01gbpjpy211.890.00211.442008.01.30 22:13212.000.000.000.00-1.04
59054052008.01.30 21:55sell0.01usdjpy106.390.00105.992008.01.30 22:41106.390.000.000.000.00
59059882008.01.30 22:03buy0.64usdchf1.08280.00001.08682008.01.31 00:551.08450.000.008.16100.32
59060082008.01.30 22:03sell0.02gbpjpy212.050.00211.602008.01.30 22:20211.830.000.000.004.13
59061282008.01.30 22:06sell0.02usdjpy106.550.00106.152008.01.30 22:41106.390.000.000.003.01
59061572008.01.30 22:06sell0.04gbpjpy212.220.00211.772008.01.30 22:14211.980.000.000.009.01
59065382008.01.30 22:20sell0.01gbpjpy211.800.00211.352008.01.30 22:41211.730.000.000.000.66
59065862008.01.30 22:23sell0.02gbpjpy211.960.00211.512008.01.30 22:42211.600.000.000.006.76
59067522008.01.30 22:27sell0.01usdchf1.08150.00001.07752008.01.31 06:211.08300.000.00-0.22-1.39
59069452008.01.30 22:35sell0.01gbpusd1.99040.00001.98642008.01.30 22:421.98880.000.000.001.60
59069982008.01.30 22:37sell0.02usdchf1.08310.00001.07912008.01.31 06:211.08300.000.00-0.440.18
59071472008.01.30 22:42sell0.01usdjpy106.350.00105.952008.01.30 23:10106.190.000.000.001.51
59072182008.01.30 22:43sell0.01gbpjpy211.440.00210.992008.01.30 22:59211.220.000.000.002.07
59072202008.01.30 22:43sell0.01gbpusd1.98860.00001.98462008.01.30 22:591.98690.000.000.001.70
59085462008.01.30 23:00sell0.01gbpjpy210.980.00210.532008.01.30 23:29210.930.000.000.000.47
59086382008.01.30 23:00sell0.01gbpusd1.98630.00001.98232008.01.31 00:241.98630.000.00-0.290.00
59090532008.01.30 23:04sell0.02gbpjpy211.150.00210.702008.01.30 23:29210.930.000.000.004.14
59092882008.01.30 23:11sell0.01usdjpy106.160.00105.762008.01.31 04:18106.340.000.00-0.38-1.69
59093802008.01.30 23:15sell0.02gbpusd1.98790.00001.98392008.01.31 00:241.98630.000.00-0.583.20
59099142008.01.30 23:29sell0.01eurusd1.48520.00001.48152008.01.31 00:281.48390.000.00-0.041.30
59100612008.01.30 23:31sell0.01gbpjpy210.920.00210.472008.01.31 00:11211.030.000.00-0.94-1.03
59102382008.01.30 23:39sell0.02gbpjpy211.090.00210.642008.01.31 00:11211.030.000.00-1.881.13
59109562008.01.30 23:57sell0.04gbpjpy211.250.00210.802008.01.31 00:11211.030.000.00-3.768.28
59176602008.01.31 00:11sell0.01gbpjpy210.980.00210.532008.01.31 00:26210.760.000.000.002.07
59183312008.01.31 00:25sell0.01gbpusd1.98600.00001.98202008.01.31 00:491.98440.000.000.001.60
59184742008.01.31 00:27sell0.01gbpjpy210.710.00210.262008.01.31 00:40210.650.000.000.000.57
59185752008.01.31 00:29sell0.01eurusd1.48370.00001.48002008.01.31 00:481.48240.000.000.001.30
59187702008.01.31 00:33sell0.02gbpjpy210.870.00210.422008.01.31 00:40210.650.000.000.004.15
59189042008.01.31 00:41sell0.01gbpjpy210.550.00210.102008.01.31 00:52210.490.000.000.000.56
59192342008.01.31 00:45sell0.02gbpjpy210.710.00210.262008.01.31 00:52210.490.000.000.004.14
59197312008.01.31 00:49sell0.01eurusd1.48240.00001.47872008.01.31 07:371.48940.000.000.00-7.00
59197832008.01.31 00:50sell0.01gbpusd1.98440.00001.98042008.01.31 00:521.98280.000.000.001.60
59198732008.01.31 00:52sell0.01gbpjpy210.470.00210.022008.01.31 03:13211.380.000.000.00-8.54
59199232008.01.31 00:53sell0.01gbpusd1.98250.00001.97852008.01.31 04:211.98410.000.000.00-1.60
59199642008.01.31 00:55buy0.01eurusd1.48200.00001.48572008.01.31 01:121.48330.000.000.001.30
59200102008.01.31 00:55sell0.04usdchf1.08470.00001.08072008.01.31 06:211.08300.000.000.006.28
59200212008.01.31 00:56sell0.02gbpjpy210.630.00210.182008.01.31 03:13211.380.000.000.00-14.09
59202112008.01.31 01:00sell0.04gbpjpy210.800.00210.352008.01.31 04:19211.050.000.000.00-9.40
59202742008.01.31 01:04sell0.02gbpusd1.98410.00001.98012008.01.31 04:221.98410.000.000.000.00
59203152008.01.31 01:05sell0.02usdjpy106.320.00105.922008.01.31 04:18106.340.000.000.00-0.38
59203182008.01.31 01:05sell0.08gbpjpy210.960.00210.512008.01.31 03:13211.400.000.000.00-33.07
59204662008.01.31 01:12buy0.01gbpjpy210.990.00211.442008.01.31 01:28211.040.000.000.000.47
59206292008.01.31 01:18buy0.02gbpjpy210.820.00211.272008.01.31 01:28211.040.000.000.004.14
59207732008.01.31 01:28buy0.01usdjpy106.390.00106.792008.01.31 02:09106.560.000.000.001.60
59213992008.01.31 01:54sell0.16gbpjpy211.120.00210.672008.01.31 03:13211.400.000.000.00-42.08
59214152008.01.31 01:54sell0.04gbpusd1.98570.00001.98172008.01.31 04:221.98410.000.000.006.40
59215492008.01.31 01:59sell0.32gbpjpy211.280.00210.832008.01.31 03:13211.400.000.000.00-36.07
59217402008.01.31 02:06sell0.04usdjpy106.500.00106.102008.01.31 04:18106.340.000.000.006.02
59218142008.01.31 02:07sell0.02eurusd1.48410.00001.48042008.01.31 07:371.48940.000.000.00-10.60
59218522008.01.31 02:08sell0.64gbpjpy211.440.00210.992008.01.31 03:13211.400.000.000.0024.05
59219272008.01.31 02:09buy0.01gbpjpy211.700.00212.152008.01.31 05:00211.170.000.000.00-4.98
59219332008.01.31 02:09sell1.28gbpjpy211.610.00211.162008.01.31 03:13211.400.000.000.00252.49
59234402008.01.31 03:14buy0.02gbpjpy211.330.00211.782008.01.31 05:00211.170.000.000.00-3.01
59234432008.01.31 03:14sell0.08gbpjpy211.270.00210.822008.01.31 04:19211.050.000.000.0016.55
59247022008.01.31 04:15buy0.04gbpjpy211.170.00211.622008.01.31 05:00211.170.000.000.000.00
59248342008.01.31 04:20sell0.01usdjpy106.310.00105.912008.01.31 07:14106.320.000.000.00-0.09
59248392008.01.31 04:20buy0.08gbpjpy210.950.00211.402008.01.31 05:00211.170.000.000.0016.54
59248402008.01.31 04:20sell0.01gbpjpy210.900.00210.452008.01.31 08:19211.720.000.000.00-7.69
59249222008.01.31 04:23sell0.01gbpusd1.98360.00001.97962008.01.31 07:381.98840.000.000.00-4.80
59256932008.01.31 04:57sell0.02gbpjpy211.060.00210.612008.01.31 07:14211.610.000.000.00-10.34
59257522008.01.31 05:00buy0.01gbpusd1.98510.00001.98912008.01.31 06:081.98670.000.000.001.60
59257632008.01.31 05:01sell0.04gbpjpy211.230.00210.782008.01.31 07:14211.610.000.000.00-14.29
59257842008.01.31 05:02sell0.02gbpusd1.98520.00001.98122008.01.31 07:381.98840.000.000.00-6.40
59260482008.01.31 05:11sell0.02usdjpy106.480.00106.082008.01.31 07:14106.320.000.000.003.01
59260602008.01.31 05:11sell0.08gbpjpy211.390.00210.942008.01.31 07:14211.610.000.000.00-16.55
59262232008.01.31 05:19sell0.16gbpjpy211.550.00211.102008.01.31 07:14211.610.000.000.00-9.02
59272382008.01.31 06:08buy0.01gbpjpy211.670.00212.122008.01.31 07:29211.890.000.000.002.07
59272632008.01.31 06:09sell0.04gbpusd1.98680.00001.98282008.01.31 07:381.98840.000.000.00-6.40
59274912008.01.31 06:17sell0.04eurusd1.48570.00001.48202008.01.31 07:371.48940.000.000.00-14.80
59275632008.01.31 06:18sell0.32gbpjpy211.710.00211.262008.01.31 07:14211.610.000.000.0030.10
59276692008.01.31 06:18sell0.08gbpusd1.98840.00001.98442008.01.31 07:381.98840.000.000.000.00
59278602008.01.31 06:21sell0.08eurusd1.48730.00001.48362008.01.31 07:371.48940.000.000.00-16.80
59279662008.01.31 06:23sell0.01usdchf1.08280.00001.07882008.01.31 07:111.08080.000.000.001.85
59286362008.01.31 06:40sell0.64gbpjpy211.870.00211.422008.01.31 07:14211.610.000.000.00156.48
59293832008.01.31 07:01sell0.16eurusd1.48900.00001.48532008.01.31 07:371.48940.000.000.00-6.40
59297112008.01.31 07:11sell0.16gbpusd1.99000.00001.98602008.01.31 07:381.98840.000.000.0025.60
59299182008.01.31 07:14sell0.01usdchf1.08080.00001.07682008.01.31 10:021.08400.000.000.00-2.95
59300282008.01.31 07:16sell0.02gbpjpy211.590.00211.142008.01.31 08:19211.720.000.000.00-2.44
59300302008.01.31 07:16sell0.01usdjpy106.340.00105.942008.01.31 09:54106.660.000.000.00-3.00
59303982008.01.31 07:20sell0.32eurusd1.49070.00001.48702008.01.31 07:371.48940.000.000.0041.60
59306092008.01.31 07:25sell0.04gbpjpy211.750.00211.302008.01.31 08:19211.720.000.000.001.12
59307172008.01.31 07:29buy0.01eurusd1.49080.00001.49452008.01.31 07:431.49040.000.000.00-0.40
59315002008.01.31 07:38buy0.02eurusd1.48910.00001.49282008.01.31 07:431.49040.000.000.002.60
59315082008.01.31 07:39sell0.01eurusd1.48880.00001.48512008.01.31 07:471.48880.000.000.000.00
59315252008.01.31 07:39sell0.01gbpusd1.98820.00001.98422008.01.31 08:181.98660.000.000.001.60
59316532008.01.31 07:43buy0.01gbpjpy211.740.00212.192008.01.31 08:08211.960.000.000.002.06
59316772008.01.31 07:44sell0.02eurusd1.49010.00001.48642008.01.31 07:471.48880.000.000.002.60
59321412008.01.31 07:49sell0.01eurusd1.48910.00001.48542008.01.31 07:581.48780.000.000.001.30
59323412008.01.31 07:57sell0.02usdjpy106.500.00106.102008.01.31 09:54106.660.000.000.00-3.00
59323582008.01.31 07:57sell0.02usdchf1.08250.00001.07852008.01.31 10:021.08400.000.000.00-2.77
59325362008.01.31 07:59sell0.01eurusd1.48800.00001.48432008.01.31 08:171.48670.000.000.001.30
59331492008.01.31 08:08sell0.08gbpjpy211.940.00211.492008.01.31 08:19211.720.000.000.0016.52
59331642008.01.31 08:08buy0.01eurusd1.48740.00001.49112008.01.31 10:041.48370.000.000.00-3.70
59333332008.01.31 08:11sell0.04usdjpy106.670.00106.272008.01.31 09:54106.660.000.000.000.38
59338392008.01.31 08:19sell0.01eurusd1.48640.00001.48272008.01.31 09:011.48510.000.000.001.30
59338762008.01.31 08:20sell0.01gbpusd1.98660.00001.98262008.01.31 09:091.98660.000.000.000.00
59338922008.01.31 08:20sell0.01gbpjpy211.700.00211.252008.01.31 08:54211.960.000.000.00-2.44
59342932008.01.31 08:29buy0.02eurusd1.48580.00001.48952008.01.31 10:041.48370.000.000.00-4.20
59343962008.01.31 08:30sell0.04usdchf1.08410.00001.08012008.01.31 10:021.08400.000.000.000.37
59345092008.01.31 08:31sell0.02gbpjpy211.860.00211.412008.01.31 08:54211.960.000.000.00-1.87
59348012008.01.31 08:43sell0.02gbpusd1.98820.00001.98422008.01.31 09:091.98660.000.000.003.20
59348702008.01.31 08:45sell0.04gbpjpy212.020.00211.572008.01.31 08:54211.960.000.000.002.25
59352422008.01.31 08:49sell0.08gbpjpy212.180.00211.732008.01.31 08:54211.960.000.000.0016.50
59355122008.01.31 08:56sell0.01gbpjpy211.840.00211.392008.01.31 09:54211.940.000.000.00-0.94
59356052008.01.31 09:00sell0.02gbpjpy212.000.00211.552008.01.31 09:54211.940.000.000.001.12
59358662008.01.31 09:03sell0.01eurusd1.48530.00001.48162008.01.31 09:091.48400.000.000.001.30
59359072008.01.31 09:05sell0.04gbpjpy212.160.00211.712008.01.31 09:54211.940.000.000.008.25
59361622008.01.31 09:09sell0.08usdjpy106.830.00106.432008.01.31 09:54106.660.000.000.0012.75
59363962008.01.31 09:10sell0.08usdchf1.08570.00001.08172008.01.31 10:021.08400.000.000.0012.55
59364632008.01.31 09:11buy0.04eurusd1.48380.00001.48752008.01.31 10:041.48370.000.000.00-0.40
59364682008.01.31 09:11sell0.01gbpusd1.98500.00001.98102008.01.31 11:421.99140.000.000.00-6.40
59364692008.01.31 09:11sell0.01eurusd1.48370.00001.48002008.01.31 09:511.48220.000.000.001.50
59381432008.01.31 09:53buy0.08eurusd1.48240.00001.48612008.01.31 10:041.48370.000.000.0010.40
59382872008.01.31 09:55sell0.01gbpjpy211.890.00211.442008.01.31 10:08211.660.000.000.002.16
59382962008.01.31 09:55sell0.01usdjpy106.640.00106.242008.01.31 10:16106.470.000.000.001.60
59386112008.01.31 10:03sell0.01usdchf1.08370.00001.07972008.01.31 10:191.08200.000.000.001.57
59386332008.01.31 10:04buy0.01gbpjpy211.940.00212.392008.01.31 10:37211.680.000.000.00-2.44
59387772008.01.31 10:05buy0.02gbpjpy211.780.00212.232008.01.31 10:37211.680.000.000.00-1.88
59389362008.01.31 10:09sell0.01gbpjpy211.640.00211.192008.01.31 10:21211.420.000.000.002.06
59390162008.01.31 10:14buy0.04gbpjpy211.620.00212.072008.01.31 10:55211.840.000.000.008.26
59392512008.01.31 10:17sell0.01usdjpy106.440.00106.042008.01.31 11:28106.440.000.000.000.00
59393872008.01.31 10:20sell0.01usdchf1.08250.00001.07852008.01.31 11:441.08080.000.000.001.57
59394022008.01.31 10:21buy0.08gbpjpy211.460.00211.912008.01.31 10:37211.730.000.000.0020.27
59394302008.01.31 10:22sell0.01gbpjpy211.360.00210.912008.01.31 10:46211.510.000.000.00-1.41
59396462008.01.31 10:31sell0.02gbpjpy211.520.00211.072008.01.31 10:46211.510.000.000.000.19
59398202008.01.31 10:37sell0.04gbpjpy211.730.00211.282008.01.31 10:46211.510.000.000.008.27
59403822008.01.31 10:55sell0.04gbpusd1.98820.00001.98422008.01.31 11:421.99160.000.000.00-13.60
59403932008.01.31 10:55buy0.01eurusd1.48410.00001.48782008.01.31 11:241.48540.000.000.001.30
59405822008.01.31 11:00sell0.02usdjpy106.600.00106.202008.01.31 11:28106.440.000.000.003.01
59411242008.01.31 11:24sell0.08gbpusd1.98980.00001.98582008.01.31 11:421.99160.000.000.00-14.40
59411752008.01.31 11:24buy0.01gbpjpy211.980.00212.432008.01.31 11:30212.240.000.000.002.44
59413812008.01.31 11:29sell0.16gbpusd1.99140.00001.98742008.01.31 11:421.99160.000.000.00-3.20
59415342008.01.31 11:30sell0.32gbpusd1.99300.00001.98902008.01.31 11:421.99160.000.000.0044.80
  0.00 0.00 7.67 819.63
Closed P/L: 827.30
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
59369332008.01.31 09:26sell0.02gbpusd1.98660.00001.9826 1.99240.000.000.00-11.60
59381472008.01.31 09:53sell0.01eurusd1.48210.00001.4784 1.48600.000.000.00-3.90
59387802008.01.31 10:05sell0.02eurusd1.48380.00001.4801 1.48600.000.000.00-4.40
59402812008.01.31 10:47sell0.01gbpjpy211.620.00211.17 212.190.000.000.00-5.35
59403352008.01.31 10:52sell0.02gbpjpy211.780.00211.33 212.190.000.000.00-7.69
59405042008.01.31 10:59sell0.04gbpjpy211.940.00211.49 212.190.000.000.00-9.39
59412172008.01.31 11:25sell0.04eurusd1.48540.00001.4817 1.48600.000.000.00-2.40
59413882008.01.31 11:29sell0.08gbpjpy212.100.00211.65 212.190.000.000.00-6.76
59414762008.01.31 11:30buy0.01gbpusd1.99280.00001.9968 1.99210.000.000.00-0.70
59416222008.01.31 11:30sell0.01usdjpy106.480.00106.08 106.510.000.000.00-0.28
59416662008.01.31 11:32sell0.16gbpjpy212.260.00211.81 212.190.000.000.0010.51
59420212008.01.31 11:44sell0.04gbpusd1.99180.00001.9878 1.99240.000.000.00-2.40
59422502008.01.31 11:46sell0.01usdchf1.08030.00001.0763 1.08090.000.000.00-0.56
  0.00 0.00 0.00 -44.92
 Floating P/L: -44.92
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 827.30 Floating P/L: -44.92 Margin: 860.68
Balance: 10 827.30 Equity: 10 782.38 Free Margin: 9 921.70
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 388.06 Gross Loss: 560.76 Total Net Profit: 827.30
Profit Factor: 2.48 Expected Payoff: 3.43  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 133.85 (1.29%) Relative Drawdown: 1.29% (133.85)
 
Total Trades: 241 Short Positions (won %): 206 (66.02%) Long Positions (won %): 35 (60.00%)
Profit Trades (% of total): 157 (65.15%) Loss trades (% of total): 84 (34.85%)
Largest profit trade: 252.49 loss trade: -42.08
Average profit trade: 8.84 loss trade: -6.68
Maximum consecutive wins ($): 18 (76.63) consecutive losses ($): 5 (-133.85)
Maximal consecutive profit (count): 276.54 (2) consecutive loss (count): -133.85 (5)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2