Strategy Tester Report
oilfxpro_earlybird
(Build 208)

SymbolEURJPY (Euro vs Japanese Yen)
Period1 Hour (H1) 2004.07.01 00:00 - 2007.08.03 00:00 (2004.07.01 - 2007.08.03)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExpert_Name="---- oilfxpro_early bird----"; Magic=99999; Slippage=6; Main_Parameters=" Trade Volume & Trade Method"; Data=" Input Data "; StartTime=5; MinuteforOpen=5; FridayTrade=1; InitialStop=40; TakeProfit=110; PendOrdGap=25; DaysBack=3; MM_Parameters=" MoneyManagement"; Lots=0.1; Auto_Lots=false; Risk=10; MIN_lots=0.1; MAX_lots=100; Trail="Price Trail"; BreakEvenTrail=true; AutoTrail=true; BreakEvenLevel=60; LockInPips=60; AutoTrailStop=60;
Bars in test19333Ticks modelled6781295Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit1196.67Gross profit4761.43Gross loss-3564.75
Profit factor1.34Expected payoff6.54
Absolute drawdown19.86Maximal drawdown334.47 (3.12%)Relative drawdown3.12% (334.47)
Total trades183Short positions (won %)108 (27.78%)Long positions (won %)75 (46.67%)
Profit trades (% of total)65 (35.52%)Loss trades (% of total)118 (64.48%)
Largestprofit trade100.04loss trade-38.28
Averageprofit trade73.25loss trade-30.21
Maximumconsecutive wins (profit in money)3 (220.61)consecutive losses (loss in money)8 (-185.24)
Maximalconsecutive profit (count of wins)220.61 (3)consecutive loss (count of losses)-234.95 (7)
Averageconsecutive wins1consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12004.07.02 05:00sell stop10.10131.00131.40129.90
22004.07.05 00:00expiration10.10131.00131.40129.90
32004.07.05 05:00sell stop20.10132.83133.23131.73
42004.07.06 05:01expiration20.10132.83133.23131.73
52004.07.06 05:01sell stop30.10132.01132.41130.91
62004.07.07 05:01expiration30.10132.01132.41130.91
72004.07.07 05:01sell stop40.10133.62134.02132.52
82004.07.08 05:01expiration40.10133.62134.02132.52
92004.07.12 05:00buy stop50.10134.08133.68135.18
102004.07.12 11:22buy50.10134.08133.68135.18
112004.07.12 18:00modify50.10134.08133.69135.18
122004.07.12 19:00modify50.10134.08133.77135.18
132004.07.13 02:00modify50.10134.08133.98135.18
142004.07.13 03:00modify50.10134.08134.01135.18
152004.07.13 11:44s/l50.10134.01134.01135.18-5.059994.95
162004.07.15 05:00sell stop60.10134.54134.94133.44
172004.07.16 05:02expiration60.10134.54134.94133.44
182004.07.16 05:02sell stop70.10134.16134.56133.06
192004.07.19 00:00expiration70.10134.16134.56133.06
202004.07.20 05:00buy stop80.10135.45135.05136.55
212004.07.21 05:00expiration80.10135.45135.05136.55
222004.07.21 05:00buy stop90.10135.03134.63136.13
232004.07.22 05:00expiration90.10135.03134.63136.13
242004.07.23 05:00sell stop100.10133.89134.29132.79
252004.07.23 14:34sell100.10133.89134.29132.79
262004.07.23 17:00modify100.10133.89134.17132.79
272004.07.23 18:00modify100.10133.89134.07132.79
282004.07.23 20:00modify100.10133.89133.95132.79
292004.07.23 21:00modify100.10133.89133.29132.79
302004.07.23 21:00modify100.10133.89133.73132.79
312004.07.26 05:00modify100.10133.89133.60132.79
322004.07.26 07:00modify100.10133.89133.59132.79
332004.07.26 09:00modify100.10133.89133.55132.79
342004.07.26 10:52s/l100.10133.55133.55132.7927.8910022.84
352004.07.27 05:00buy stop110.10134.22133.82135.32
362004.07.28 05:00expiration110.10134.22133.82135.32
372004.07.28 05:00sell stop120.10133.44133.84132.34
382004.07.29 05:00expiration120.10133.44133.84132.34
392004.07.29 05:00sell stop130.10133.74134.14132.64
402004.07.30 05:00expiration130.10133.74134.14132.64
412004.07.30 05:00sell stop140.10133.93134.33132.83
422004.07.30 18:00sell140.10133.93134.33132.83
432004.07.30 22:00modify140.10133.93134.30132.83
442004.08.02 15:00modify140.10133.93134.26132.83
452004.08.02 16:00modify140.10133.93134.04132.83
462004.08.02 17:00modify140.10133.93133.96132.83
472004.08.02 22:00modify140.10133.93133.33132.83
482004.08.02 22:00modify140.10133.93133.78132.83
492004.08.02 23:00modify140.10133.93133.77132.83
502004.08.03 03:00modify140.10133.93133.61132.83
512004.08.03 12:49s/l140.10133.61133.61132.8324.4410047.28
522004.08.05 05:00sell stop150.10133.47133.87132.37
532004.08.06 05:00expiration150.10133.47133.87132.37
542004.08.06 05:00sell stop160.10133.58133.98132.48
552004.08.09 00:00expiration160.10133.58133.98132.48
562004.08.09 05:00sell stop170.10134.12134.52133.02
572004.08.10 05:00expiration170.10134.12134.52133.02
582004.08.10 05:00sell stop180.10134.94135.34133.84
592004.08.11 05:00expiration180.10134.94135.34133.84
602004.08.11 05:00sell stop190.10135.89136.29134.79
612004.08.11 10:50sell190.10135.89136.29134.79
622004.08.11 17:00modify190.10135.89136.24134.79
632004.08.11 18:00modify190.10135.89136.00134.79
642004.08.11 19:00modify190.10135.89135.93134.79
652004.08.12 02:00modify190.10135.89135.91134.79
662004.08.12 03:00modify190.10135.89135.29134.79
672004.08.12 03:00modify190.10135.89135.85134.79
682004.08.12 13:12s/l190.10135.85135.85134.79-1.6610045.62
692004.08.13 05:00sell stop200.10136.39136.79135.29
702004.08.13 08:42sell200.10136.39136.79135.29
712004.08.13 14:30s/l200.10136.79136.79135.29-34.8510010.77
722004.08.16 05:00sell stop210.10135.72136.12134.62
732004.08.17 05:00expiration210.10135.72136.12134.62
742004.08.17 05:00sell stop220.10135.95136.35134.85
752004.08.17 14:55sell220.10135.95136.35134.85
762004.08.17 17:00modify220.10135.95136.27134.85
772004.08.18 03:00modify220.10135.95136.25134.85
782004.08.18 09:00modify220.10135.95136.14134.85
792004.08.18 10:00modify220.10135.95136.07134.85
802004.08.18 11:00modify220.10135.95136.04134.85
812004.08.18 15:00modify220.10135.95135.35134.85
822004.08.18 15:00modify220.10135.95135.79134.85
832004.08.18 15:22t/p220.10134.85135.79134.8594.0910104.86
842004.08.19 05:00buy stop230.10136.21135.81137.31
852004.08.20 05:00expiration230.10136.21135.81137.31
862004.08.20 05:00buy stop240.10135.40135.00136.50
872004.08.23 00:00expiration240.10135.40135.00136.50
882004.08.23 05:00buy stop250.10134.65134.25135.75
892004.08.24 05:00expiration250.10134.65134.25135.75
902004.08.24 05:00buy stop260.10135.03134.63136.13
912004.08.25 05:00expiration260.10135.03134.63136.13
922004.08.25 05:00buy stop270.10134.15133.75135.25
932004.08.26 08:00expiration270.10134.15133.75135.25
942004.08.30 05:00buy stop280.10132.95132.55134.05
952004.08.31 05:00expiration280.10132.95132.55134.05
962004.09.01 05:00sell stop290.10131.96132.36130.86
972004.09.02 05:00expiration290.10131.96132.36130.86
982004.09.02 05:00sell stop300.10132.70133.10131.60
992004.09.03 05:00expiration300.10132.70133.10131.60
1002004.09.03 05:00sell stop310.10133.13133.53132.03
1012004.09.03 10:59sell310.10133.13133.53132.03
1022004.09.03 13:00modify310.10133.13133.46132.03
1032004.09.03 15:00modify310.10133.13132.53132.03
1042004.09.03 15:00modify310.10133.13133.10132.03
1052004.09.03 17:17s/l310.10133.10133.10132.032.6110107.47
1062004.09.07 05:00buy stop320.10132.94132.54134.04
1072004.09.08 05:00expiration320.10132.94132.54134.04
1082004.09.08 05:00buy stop330.10132.95132.55134.05
1092004.09.08 18:01buy330.10132.95132.55134.05
1102004.09.08 21:00modify330.10132.95132.62134.05
1112004.09.09 06:00modify330.10132.95132.66134.05
1122004.09.09 08:00modify330.10132.95132.70134.05
1132004.09.09 09:00modify330.10132.95132.71134.05
1142004.09.09 10:00modify330.10132.95132.93134.05
1152004.09.09 11:00modify330.10132.95133.55134.05
1162004.09.09 11:00modify330.10132.95133.09134.05
1172004.09.09 12:00modify330.10132.95133.21134.05
1182004.09.09 13:00modify330.10132.95133.24134.05
1192004.09.09 21:00modify330.10132.95133.26134.05
1202004.09.09 22:00modify330.10132.95133.28134.05
1212004.09.09 23:00modify330.10132.95133.32134.05
1222004.09.10 00:00modify330.10132.95133.35134.05
1232004.09.10 01:45t/p330.10134.05133.35134.05100.0310207.50
1242004.09.10 05:00sell stop340.10132.62133.02131.52
1252004.09.13 00:00expiration340.10132.62133.02131.52
1262004.09.13 05:00sell stop350.10133.42133.82132.32
1272004.09.14 05:00expiration350.10133.42133.82132.32
1282004.09.14 05:00sell stop360.10134.21134.61133.11
1292004.09.14 13:04sell360.10134.21134.61133.11
1302004.09.14 14:30s/l360.10134.61134.61133.11-34.8410172.66
1312004.09.16 05:00buy stop370.10134.64134.24135.74
1322004.09.17 05:00expiration370.10134.64134.24135.74
1332004.09.17 05:00buy stop380.10134.02133.62135.12
1342004.09.17 10:08buy380.10134.02133.62135.12
1352004.09.17 14:00modify380.10134.02133.64135.12
1362004.09.17 15:00modify380.10134.02133.65135.12
1372004.09.20 08:44s/l380.10133.65133.65135.12-31.1910141.46
1382004.09.21 05:00sell stop390.10133.80134.20132.70
1392004.09.22 05:00expiration390.10133.80134.20132.70
1402004.09.22 05:00sell stop400.10134.06134.46132.96
1412004.09.23 05:00expiration400.10134.06134.46132.96
1422004.09.23 05:00sell stop410.10133.94134.34132.84
1432004.09.24 05:00expiration410.10133.94134.34132.84
1442004.09.24 05:00sell stop420.10135.53135.93134.43
1452004.09.27 00:00expiration420.10135.53135.93134.43
1462004.09.28 05:00sell stop430.10136.13136.53135.03
1472004.09.29 05:00expiration430.10136.13136.53135.03
1482004.09.29 05:00sell stop440.10135.97136.37134.87
1492004.09.30 05:00expiration440.10135.97136.37134.87
1502004.10.01 05:00buy stop450.10136.99136.59138.09
1512004.10.01 09:13buy450.10136.99136.59138.09
1522004.10.04 01:00modify450.10136.99136.61138.09
1532004.10.04 02:00modify450.10136.99136.69138.09
1542004.10.04 09:17s/l450.10136.69136.69138.09-25.0910116.37
1552004.10.05 05:00buy stop460.10136.56136.16137.66
1562004.10.05 16:07buy460.10136.56136.16137.66
1572004.10.05 18:00modify460.10136.56136.34137.66
1582004.10.08 05:43s/l460.10136.34136.34137.66-13.9410102.43
1592004.10.11 05:00buy stop470.10136.41136.01137.51
1602004.10.12 05:00expiration470.10136.41136.01137.51
1612004.10.12 05:00buy stop480.10136.26135.86137.36
1622004.10.13 05:00expiration480.10136.26135.86137.36
1632004.10.13 05:00buy stop490.10135.63135.23136.73
1642004.10.14 05:00expiration490.10135.63135.23136.73
1652004.10.15 05:00sell stop500.10135.41135.81134.31
1662004.10.15 12:09sell500.10135.41135.81134.31
1672004.10.15 14:40s/l500.10135.81135.81134.31-34.8410067.59
1682004.10.18 05:00sell stop510.10135.71136.11134.61
1692004.10.19 05:00expiration510.10135.71136.11134.61
1702004.10.19 05:00sell stop520.10136.01136.41134.91
1712004.10.19 11:44sell520.10136.01136.41134.91
1722004.10.19 14:00modify520.10136.01136.35134.91
1732004.10.19 15:00modify520.10136.01136.27134.91
1742004.10.19 18:00modify520.10136.01136.22134.91
1752004.10.19 23:00modify520.10136.01136.21134.91
1762004.10.20 10:14s/l520.10136.21136.21134.91-19.1410048.45
1772004.10.21 05:00buy stop530.10136.18135.78137.28
1782004.10.22 05:00expiration530.10136.18135.78137.28
1792004.10.26 05:00sell stop540.10135.90136.30134.80
1802004.10.26 17:28sell540.10135.90136.30134.80
1812004.10.26 23:00s/l540.10136.30136.30134.80-34.8410013.61
1822004.10.28 05:00buy stop550.10136.37135.97137.47
1832004.10.29 05:00expiration550.10136.37135.97137.47
1842004.10.29 05:00buy stop560.10136.09135.69137.19
1852004.11.01 00:00expiration560.10136.09135.69137.19
1862004.11.03 05:00buy stop570.10135.13134.72136.22
1872004.11.03 05:59buy570.10135.13134.72136.22
1882004.11.03 11:00modify570.10135.13135.03136.22
1892004.11.03 12:00modify570.10135.13135.06136.22
1902004.11.03 13:00modify570.10135.13135.73136.22
1912004.11.03 13:00modify570.10135.13135.21136.22
1922004.11.03 14:00modify570.10135.13135.26136.22
1932004.11.03 15:00modify570.10135.13135.40136.22
1942004.11.03 21:00modify570.10135.13135.48136.22
1952004.11.03 21:52t/p570.10136.22135.48136.2294.9810108.59
1962004.11.04 05:00sell stop580.10136.00136.40134.90
1972004.11.05 05:02expiration580.10136.00136.40134.90
1982004.11.05 05:02sell stop590.10135.36135.76134.26
1992004.11.08 00:00expiration590.10135.36135.76134.26
2002004.11.08 05:00sell stop600.10136.47136.87135.37
2012004.11.08 14:44sell600.10136.47136.87135.37
2022004.11.09 00:00modify600.10136.47136.86135.37
2032004.11.10 09:55s/l600.10136.86136.86135.37-37.4110071.19
2042004.11.11 05:00sell stop610.10136.48136.88135.38
2052004.11.12 05:00expiration610.10136.48136.88135.38
2062004.11.12 05:00sell stop620.10136.52136.92135.42
2072004.11.15 00:00expiration620.10136.52136.92135.42
2082004.11.15 05:00buy stop630.10137.66137.26138.76
2092004.11.16 05:00expiration630.10137.66137.26138.76
2102004.11.16 05:00buy stop640.10137.27136.87138.37
2112004.11.17 05:00expiration640.10137.27136.87138.37
2122004.11.18 05:00buy stop650.10136.04135.64137.14
2132004.11.19 05:00expiration650.10136.04135.64137.14
2142004.11.19 05:00buy stop660.10136.27135.87137.37
2152004.11.22 00:00expiration660.10136.27135.87137.37
2162004.11.22 05:00buy stop670.10135.40135.00136.50
2172004.11.23 05:00expiration670.10135.40135.00136.50
2182004.11.23 05:00buy stop680.10134.65134.25135.75
2192004.11.23 10:02buy680.10134.65134.25135.75
2202004.11.23 14:00modify680.10134.65134.26135.75
2212004.11.23 16:00modify680.10134.65134.40135.75
2222004.11.23 17:00modify680.10134.65135.25135.75
2232004.11.23 17:00modify680.10134.65134.91135.75
2242004.11.24 05:00modify680.10134.65134.94135.75
2252004.11.24 06:00modify680.10134.65134.99135.75
2262004.11.24 06:17t/p680.10135.75134.99135.7596.8910168.07
2272004.11.25 05:00sell stop690.10134.75135.15133.65
2282004.11.26 05:00expiration690.10134.75135.15133.65
2292004.11.26 05:00sell stop700.10135.57135.97134.47
2302004.11.29 00:00expiration700.10135.57135.97134.47
2312004.11.29 05:00sell stop710.10135.86136.26134.76
2322004.11.30 05:00expiration710.10135.86136.26134.76
2332004.11.30 05:00sell stop720.10136.15136.55135.05
2342004.12.01 05:00expiration720.10136.15136.55135.05
2352004.12.01 05:00sell stop730.10136.59136.99135.49
2362004.12.02 05:00expiration730.10136.59136.99135.49
2372004.12.03 05:00sell stop740.10137.14137.54136.04
2382004.12.03 06:54sell740.10137.14137.54136.04
2392004.12.06 09:22s/l740.10137.54137.54136.04-36.5710131.51
2402004.12.07 05:00sell stop750.10137.11137.51136.01
2412004.12.08 05:00expiration750.10137.11137.51136.01
2422004.12.08 05:00sell stop760.10137.58137.98136.48
2432004.12.09 05:00expiration760.10137.58137.98136.48
2442004.12.09 05:00sell stop770.10138.46138.86137.36
2452004.12.09 08:15sell770.10138.46138.86137.36
2462004.12.09 12:43s/l770.10138.86138.86137.36-34.8410096.67
2472004.12.10 05:00sell stop780.10138.34138.74137.24
2482004.12.13 00:00expiration780.10138.34138.74137.24
2492004.12.13 05:00sell stop790.10138.95139.35137.85
2502004.12.13 14:09sell790.10138.95139.35137.85
2512004.12.13 17:51s/l790.10139.35139.35137.85-34.8410061.83
2522004.12.15 05:00sell stop800.10139.35139.75138.25
2532004.12.15 11:20sell800.10139.35139.75138.25
2542004.12.15 15:06s/l800.10139.75139.75138.25-34.8410026.99
2552004.12.16 05:00sell stop810.10139.64140.04138.54
2562004.12.16 11:21sell810.10139.64140.04138.54
2572004.12.16 12:00modify810.10139.64139.91138.54
2582004.12.16 13:00modify810.10139.64139.73138.54
2592004.12.16 14:00modify810.10139.64139.04138.54
2602004.12.16 14:00modify810.10139.64139.54138.54
2612004.12.16 15:00modify810.10139.64139.40138.54
2622004.12.16 16:00modify810.10139.64139.26138.54
2632004.12.16 16:15t/p810.10138.54139.26138.5495.8210122.81
2642004.12.17 05:00buy stop820.10140.05139.65141.15
2652004.12.20 00:00expiration820.10140.05139.65141.15
2662004.12.20 05:00buy stop830.10139.41139.01140.51
2672004.12.20 09:10buy830.10139.41139.01140.51
2682004.12.21 01:28s/l830.10139.01139.01140.51-33.8010089.00
2692004.12.21 05:00sell stop840.10138.90139.30137.80
2702004.12.22 05:03expiration840.10138.90139.30137.80
2712004.12.22 05:03sell stop850.10138.84139.24137.74
2722004.12.23 05:03expiration850.10138.84139.24137.74
2732004.12.24 05:00sell stop860.10139.80140.20138.70
2742004.12.27 00:00expiration860.10139.80140.20138.70
2752004.12.27 05:00sell stop870.10139.80140.20138.70
2762004.12.28 05:05expiration870.10139.80140.20138.70
2772004.12.28 05:05sell stop880.10140.17140.57139.07
2782004.12.28 07:09sell880.10140.17140.57139.07
2792004.12.28 10:43s/l880.10140.57140.57139.07-34.8410054.16
2802004.12.30 05:00sell stop890.10140.52140.92139.42
2812004.12.30 16:06sell890.10140.52140.92139.42
2822004.12.31 01:00modify890.10140.52140.84139.42
2832004.12.31 02:00modify890.10140.52140.50139.42
2842004.12.31 03:00modify890.10140.52140.37139.42
2852004.12.31 04:00modify890.10140.52140.21139.42
2862004.12.31 15:22t/p890.10139.42140.21139.4294.1010148.27
2872005.01.03 05:00buy stop900.10140.91140.51142.01
2882005.01.04 05:00expiration900.10140.91140.51142.01
2892005.01.04 05:00buy stop910.10140.27139.87141.37
2902005.01.05 05:00expiration910.10140.27139.87141.37
2912005.01.05 05:00buy stop920.10138.68138.28139.78
2922005.01.05 05:15buy920.10138.68138.28139.78
2932005.01.05 13:26s/l920.10138.28138.28139.78-34.8610113.41
2942005.01.07 05:00buy stop930.10138.36137.96139.46
2952005.01.10 00:00expiration930.10138.36137.96139.46
2962005.01.10 05:00buy stop940.10137.92137.52139.02
2972005.01.11 05:00expiration940.10137.92137.52139.02
2982005.01.11 05:00buy stop950.10138.03137.63139.13
2992005.01.12 05:01expiration950.10138.03137.63139.13
3002005.01.12 05:01buy stop960.10136.46136.06137.56
3012005.01.13 05:01expiration960.10136.46136.06137.56
3022005.01.13 05:01buy stop970.10136.29135.89137.39
3032005.01.14 05:01expiration970.10136.29135.89137.39
3042005.01.14 05:01buy stop980.10135.32134.92136.42
3052005.01.14 08:45buy980.10135.32134.92136.42
3062005.01.14 09:22s/l980.10134.92134.92136.42-34.8510078.56
3072005.01.17 05:00buy stop990.10135.44135.04136.54
3082005.01.18 05:00expiration990.10135.44135.04136.54
3092005.01.18 05:00buy stop1000.10135.07134.67136.17
3102005.01.19 05:00expiration1000.10135.07134.67136.17
3112005.01.19 05:00buy stop1010.10133.51133.11134.61
3122005.01.19 05:42buy1010.10133.51133.11134.61
3132005.01.19 10:00modify1010.10133.51133.53134.61
3142005.01.19 11:00modify1010.10133.51133.73134.61
3152005.01.19 13:37s/l1010.10133.73133.73134.6119.1710097.73
3162005.01.21 05:00sell stop1020.10133.26133.66132.16
3172005.01.24 00:00expiration1020.10133.26133.66132.16
3182005.01.24 05:00sell stop1030.10133.99134.39132.89
3192005.01.24 16:21sell1030.10133.99134.39132.89
3202005.01.25 01:00modify1030.10133.99134.38132.89
3212005.01.25 03:00modify1030.10133.99134.34132.89
3222005.01.25 07:49s/l1030.10134.34134.34132.89-32.2110065.52
3232005.01.26 05:00sell stop1040.10134.13134.53133.03
3242005.01.27 05:00expiration1040.10134.13134.53133.03
3252005.01.27 05:00sell stop1050.10134.15134.55133.05
3262005.01.27 22:56sell1050.10134.15134.55133.05
3272005.01.28 02:56s/l1050.10134.55134.55133.05-36.5610028.96
3282005.01.28 05:00buy stop1060.10134.61134.21135.71
3292005.01.28 07:18buy1060.10134.61134.21135.71
3302005.01.28 18:00modify1060.10134.61134.32135.71
3312005.01.31 02:00modify1060.10134.61134.37135.71
3322005.01.31 18:00modify1060.10134.61135.21135.71
3332005.01.31 18:00modify1060.10134.61134.65135.71
3342005.02.01 06:00modify1060.10134.61134.72135.71
3352005.02.01 07:00modify1060.10134.61134.81135.71
3362005.02.01 08:00modify1060.10134.61134.85135.71
3372005.02.02 04:00modify1060.10134.61134.98135.71
3382005.02.02 05:00modify1060.10134.61135.03135.71
3392005.02.02 06:00modify1060.10134.61135.06135.71
3402005.02.02 06:14t/p1060.10135.71135.06135.7198.9910127.95
3412005.02.03 05:00sell stop1070.10135.40135.80134.30
3422005.02.03 10:15sell1070.10135.40135.80134.30
3432005.02.03 13:54s/l1070.10135.80135.80134.30-34.8410093.11
3442005.02.07 05:00buy stop1080.10134.87134.47135.97
3452005.02.08 05:00expiration1080.10134.87134.47135.97
3462005.02.08 05:00buy stop1090.10135.29134.89136.39
3472005.02.09 05:00expiration1090.10135.29134.89136.39
3482005.02.09 05:00sell stop1100.10134.15134.55133.05
3492005.02.10 05:00expiration1100.10134.15134.55133.05
3502005.02.10 05:00sell stop1110.10133.92134.32132.82
3512005.02.11 05:01expiration1110.10133.92134.32132.82
3522005.02.11 05:01sell stop1120.10135.28135.68134.18
3532005.02.14 00:00expiration1120.10135.28135.68134.18
3542005.02.14 05:00sell stop1130.10135.47135.87134.37
3552005.02.15 05:00expiration1130.10135.47135.87134.37
3562005.02.16 05:00sell stop1140.10136.26136.66135.16
3572005.02.17 05:00expiration1140.10136.26136.66135.16
3582005.02.17 05:00sell stop1150.10136.56136.96135.46
3592005.02.18 05:00expiration1150.10136.56136.96135.46
3602005.02.18 05:00sell stop1160.10136.21136.61135.11
3612005.02.21 00:00expiration1160.10136.21136.61135.11
3622005.02.21 05:00sell stop1170.10137.50137.90136.40
3632005.02.22 02:42sell1170.10137.50137.90136.40
3642005.02.22 04:24s/l1170.10137.90137.90136.40-34.8510058.26
3652005.02.23 05:00sell stop1180.10138.33138.73137.23
3662005.02.23 08:31sell1180.10138.33138.73137.23
3672005.02.23 16:34s/l1180.10138.73138.73137.23-34.8410023.42
3682005.02.24 05:00sell stop1190.10137.94138.34136.84
3692005.02.25 05:00expiration1190.10137.94138.34136.84
3702005.02.25 05:00sell stop1200.10138.30138.70137.20
3712005.02.28 00:00expiration1200.10138.30138.70137.20
3722005.02.28 05:00sell stop1210.10138.86139.26137.76
3732005.02.28 06:01sell1210.10138.86139.26137.76
3742005.02.28 09:00modify1210.10138.86139.17137.76
3752005.02.28 10:00modify1210.10138.86139.02137.76
3762005.02.28 11:00modify1210.10138.86138.98137.76
3772005.02.28 12:00modify1210.10138.86138.97137.76
3782005.02.28 13:00modify1210.10138.86138.26137.76
3792005.02.28 13:00modify1210.10138.86138.80137.76
3802005.02.28 15:00modify1210.10138.86138.79137.76
3812005.02.28 16:00modify1210.10138.86138.72137.76
3822005.03.01 03:00modify1210.10138.86138.67137.76
3832005.03.01 05:00modify1210.10138.86138.62137.76
3842005.03.01 06:00modify1210.10138.86138.51137.76
3852005.03.01 08:00modify1210.10138.86138.49137.76
3862005.03.01 10:49t/p1210.10137.76138.49137.7694.1010117.52
3872005.03.02 05:00buy stop1220.10139.09138.69140.19
3882005.03.03 05:01expiration1220.10139.09138.69140.19
3892005.03.03 05:01buy stop1230.10137.90137.50139.00
3902005.03.03 08:14buy1230.10137.90137.50139.00
3912005.03.04 02:00modify1230.10137.90137.54139.00
3922005.03.04 03:00modify1230.10137.90137.56139.00
3932005.03.04 07:00modify1230.10137.90137.57139.00
3942005.03.04 08:00modify1230.10137.90137.69139.00
3952005.03.04 15:00modify1230.10137.90137.75139.00
3962005.03.04 19:00modify1230.10137.90137.90139.00
3972005.03.04 21:00modify1230.10137.90137.94139.00
3982005.03.04 22:00modify1230.10137.90138.06139.00
3992005.03.07 08:00modify1230.10137.90138.14139.00
4002005.03.07 09:00modify1230.10137.90138.18139.00
4012005.03.07 14:00modify1230.10137.90138.29139.00
4022005.03.07 16:00modify1230.10137.90138.31139.00
4032005.03.07 18:00modify1230.10137.90138.32139.00
4042005.03.07 19:00modify1230.10137.90138.35139.00
4052005.03.07 23:00modify1230.10137.90138.37139.00
4062005.03.08 01:26t/p1230.10139.00138.37139.0098.9810216.50
4072005.03.08 05:00sell stop1240.10138.20138.60137.10
4082005.03.09 05:00expiration1240.10138.20138.60137.10
4092005.03.09 05:00sell stop1250.10138.92139.32137.82
4102005.03.09 11:46sell1250.10138.92139.32137.82
4112005.03.09 18:45s/l1250.10139.32139.32137.82-34.8410181.66
4122005.03.10 05:00sell stop1260.10139.18139.58138.08
4132005.03.11 05:00expiration1260.10139.18139.58138.08
4142005.03.14 05:00sell stop1270.10139.50139.90138.40
4152005.03.14 23:53sell1270.10139.50139.90138.40
4162005.03.14 23:54s/l1270.10139.90139.90138.40-34.8410146.82
4172005.03.16 05:00buy stop1280.10139.67139.27140.77
4182005.03.16 15:02buy1280.10139.67139.27140.77
4192005.03.16 20:00modify1280.10139.67139.28140.77
4202005.03.17 03:00modify1280.10139.67139.31140.77
4212005.03.17 04:00modify1280.10139.67139.35140.77
4222005.03.18 02:00modify1280.10139.67139.51140.77
4232005.03.18 09:53s/l1280.10139.51139.51140.77-9.7510137.07
4242005.03.21 05:00buy stop1290.10139.52139.12140.62
4252005.03.22 05:00expiration1290.10139.52139.12140.62
4262005.03.22 05:00buy stop1300.10139.58139.18140.68
4272005.03.23 05:00expiration1300.10139.58139.18140.68
4282005.03.23 05:00buy stop1310.10139.30138.90140.40
4292005.03.24 05:00expiration1310.10139.30138.90140.40
4302005.03.24 05:00buy stop1320.10138.20137.80139.30
4312005.03.24 08:34buy1320.10138.20137.80139.30
4322005.03.24 17:00s/l1320.10137.80137.80139.30-34.8510102.22
4332005.03.25 05:00buy stop1330.10137.83137.43138.93
4342005.03.25 08:48buy1330.10137.83137.43138.93
4352005.03.28 08:00modify1330.10137.83137.49138.93
4362005.03.28 20:00modify1330.10137.83137.61138.93
4372005.03.29 01:00modify1330.10137.83137.67138.93
4382005.03.29 02:00modify1330.10137.83137.69138.93
4392005.03.29 03:00modify1330.10137.83138.43138.93
4402005.03.29 03:00modify1330.10137.83137.97138.93
4412005.03.29 06:00modify1330.10137.83138.04138.93
4422005.03.29 16:00modify1330.10137.83138.07138.93
4432005.03.29 17:00modify1330.10137.83138.18138.93
4442005.03.29 18:00modify1330.10137.83138.20138.93
4452005.03.29 19:33t/p1330.10138.93138.20138.9397.9310200.15
4462005.03.30 05:00sell stop1340.10138.08138.48136.98
4472005.03.31 05:00expiration1340.10138.08138.48136.98
4482005.04.07 05:00sell stop1350.10139.42139.82138.32
4492005.04.08 01:58sell1350.10139.42139.82138.32
4502005.04.08 03:00modify1350.10139.42139.79138.32
4512005.04.08 04:00modify1350.10139.42139.77138.32
4522005.04.08 17:21s/l1350.10139.77139.77138.32-30.4910169.66
4532005.04.11 05:00sell stop1360.10140.08140.48138.98
4542005.04.11 07:31sell1360.10140.08140.48138.98
4552005.04.11 13:00modify1360.10140.08140.37138.98
4562005.04.11 16:00modify1360.10140.08140.36138.98
4572005.04.11 17:00modify1360.10140.08140.33138.98
4582005.04.12 02:00modify1360.10140.08140.28138.98
4592005.04.12 03:00modify1360.10140.08140.24138.98
4602005.04.12 17:00modify1360.10140.08140.10138.98
4612005.04.12 18:00modify1360.10140.08139.48138.98
4622005.04.12 18:00modify1360.10140.08139.98138.98
4632005.04.12 21:00modify1360.10140.08139.86138.98
4642005.04.12 22:00modify1360.10140.08139.76138.98
4652005.04.13 02:00modify1360.10140.08139.73138.98
4662005.04.13 02:31t/p1360.10138.98139.73138.9892.3810262.04
4672005.04.13 05:00buy stop1370.10139.71139.31140.81
4682005.04.14 05:00expiration1370.10139.71139.31140.81
4692005.04.14 05:00buy stop1380.10139.62139.22140.72
4702005.04.15 05:00expiration1380.10139.62139.22140.72
4712005.04.15 05:00buy stop1390.10138.89138.49139.99
4722005.04.15 09:37buy1390.10138.89138.49139.99
4732005.04.15 18:00modify1390.10138.89138.54139.99
4742005.04.15 22:00modify1390.10138.89138.62139.99
4752005.04.18 09:00modify1390.10138.89138.68139.99
4762005.04.18 10:00modify1390.10138.89139.49139.99
4772005.04.18 10:00modify1390.10138.89138.99139.99
4782005.04.18 15:00modify1390.10138.89139.06139.99
4792005.04.18 16:00modify1390.10138.89139.15139.99
4802005.04.18 17:00modify1390.10138.89139.22139.99
4812005.04.18 18:00modify1390.10138.89139.37139.99
4822005.04.18 18:00t/p1390.10139.99139.37139.9996.9010358.94
4832005.04.19 05:00sell stop1400.10138.82139.22137.72
4842005.04.20 05:00expiration1400.10138.82139.22137.72
4852005.04.20 05:00sell stop1410.10139.50139.90138.40
4862005.04.20 09:15sell1410.10139.50139.90138.40
4872005.04.20 23:45s/l1410.10139.90139.90138.40-34.8410324.10
4882005.04.25 05:00buy stop1420.10139.64139.24140.74
4892005.04.26 05:00expiration1420.10139.64139.24140.74
4902005.04.26 05:00buy stop1430.10139.30138.90140.40
4912005.04.27 05:00expiration1430.10139.30138.90140.40
4922005.04.27 05:00buy stop1440.10138.23137.83139.33
4932005.04.28 05:00expiration1440.10138.23137.83139.33
4942005.04.28 05:00buy stop1450.10137.10136.70138.20
4952005.04.29 05:00expiration1450.10137.10136.70138.20
4962005.04.29 05:00buy stop1460.10137.57137.17138.67
4972005.05.02 00:00expiration1460.10137.57137.17138.67
4982005.05.02 05:00buy stop1470.10136.63136.23137.73
4992005.05.03 05:01expiration1470.10136.63136.23137.73
5002005.05.03 05:01buy stop1480.10136.68136.28137.78
5012005.05.04 05:01expiration1480.10136.68136.28137.78
5022005.05.04 05:01sell stop1490.10135.07135.47133.97
5032005.05.04 14:25sell1490.10135.07135.47133.97
5042005.05.04 17:30s/l1490.10135.47135.47133.97-34.8410289.26
5052005.05.09 05:00buy stop1500.10135.14134.74136.24
5062005.05.09 10:36buy1500.10135.14134.74136.24
5072005.05.09 14:00modify1500.10135.14134.84136.24
5082005.05.09 17:00modify1500.10135.14134.86136.24
5092005.05.09 18:00modify1500.10135.14134.88136.24
5102005.05.09 19:00modify1500.10135.14134.90136.24
5112005.05.09 22:00modify1500.10135.14135.03136.24
5122005.05.10 00:00modify1500.10135.14135.74136.24
5132005.05.10 00:00modify1500.10135.14135.28136.24
5142005.05.10 01:00modify1500.10135.14135.29136.24
5152005.05.10 09:00modify1500.10135.14135.31136.24
5162005.05.10 17:00modify1500.10135.14135.33136.24
5172005.05.11 07:00modify1500.10135.14135.36136.24
5182005.05.11 08:00modify1500.10135.14135.39136.24
5192005.05.11 09:00modify1500.10135.14135.48136.24
5202005.05.11 10:00modify1500.10135.14135.49136.24
5212005.05.11 10:22s/l1500.10135.49135.49136.2432.5910321.85
5222005.05.13 05:00buy stop1510.10135.67135.27136.77
5232005.05.13 18:54buy1510.10135.67135.27136.77
5242005.05.16 00:51s/l1510.10135.27135.27136.77-33.8010288.05
5252005.05.19 05:00sell stop1520.10135.36135.76134.26
5262005.05.20 05:00expiration1520.10135.36135.76134.26
5272005.05.20 05:00sell stop1530.10135.68136.08134.58
5282005.05.20 15:58sell1530.10135.68136.08134.58
5292005.05.23 11:00modify1530.10135.68136.02134.58
5302005.05.23 12:00modify1530.10135.68135.99134.58
5312005.05.23 13:00modify1530.10135.68135.95134.58
5322005.05.24 00:00modify1530.10135.68135.94134.58
5332005.05.24 05:00modify1530.10135.68135.89134.58
5342005.05.24 07:00modify1530.10135.68135.81134.58
5352005.05.24 12:00modify1530.10135.68135.74134.58
5362005.05.25 02:00modify1530.10135.68135.71134.58
5372005.05.25 16:12s/l1530.10135.71135.71134.58-7.7610280.29
5382005.05.26 05:00sell stop1540.10135.58135.98134.48
5392005.05.26 07:44sell1540.10135.58135.98134.48
5402005.05.26 17:00modify1540.10135.58135.94134.48
5412005.05.26 18:00modify1540.10135.58135.77134.48
5422005.05.26 19:00modify1540.10135.58135.76134.48
5432005.05.26 20:00modify1540.10135.58135.73134.48
5442005.05.26 21:00modify1540.10135.58135.63134.48
5452005.05.27 17:22s/l1540.10135.63135.63134.48-6.0810274.21
5462005.05.30 05:00buy stop1550.10135.36134.96136.46
5472005.05.31 05:00expiration1550.10135.36134.96136.46
5482005.05.31 05:00buy stop1560.10134.81134.41135.91
5492005.06.01 05:00expiration1560.10134.81134.41135.91
5502005.06.01 05:00buy stop1570.10135.54135.14136.64
5512005.06.02 05:00expiration1570.10135.54135.14136.64
5522005.06.02 05:00buy stop1580.10134.45134.05135.55
5532005.06.03 05:00expiration1580.10134.45134.05135.55
5542005.06.03 05:00buy stop1590.10133.26132.86134.36
5552005.06.06 00:00expiration1590.10133.26132.86134.36
5562005.06.06 05:00buy stop1600.10132.26131.86133.36
5572005.06.07 05:00expiration1600.10132.26131.86133.36
5582005.06.07 05:00buy stop1610.10132.61132.21133.71
5592005.06.08 05:00expiration1610.10132.61132.21133.71
5602005.06.08 05:00buy stop1620.10131.49131.09132.59
5612005.06.08 05:13buy1620.10131.49131.09132.59
5622005.06.08 08:00modify1620.10131.49131.14132.59
5632005.06.08 12:00modify1620.10131.49131.21132.59
5642005.06.08 19:30s/l1620.10131.21131.21132.59-24.4010249.81
5652005.06.10 05:00sell stop1630.10131.22131.62130.12
5662005.06.10 09:17sell1630.10131.22131.62130.12
5672005.06.10 12:37s/l1630.10131.62131.62130.12-34.8510214.96
5682005.06.14 05:00sell stop1640.10131.60132.00130.50
5692005.06.14 16:21sell1640.10131.60132.00130.50
5702005.06.15 14:13s/l1640.10132.00132.00130.50-36.5710178.39
5712005.06.16 05:00buy stop1650.10132.43132.03133.53
5722005.06.17 05:00expiration1650.10132.43132.03133.53
5732005.06.20 05:00sell stop1660.10132.58132.98131.48
5742005.06.20 15:04sell1660.10132.58132.98131.48
5752005.06.20 18:53s/l1660.10132.98132.98131.48-34.8410143.55
5762005.06.21 05:00sell stop1670.10132.07132.47130.97
5772005.06.21 13:06sell1670.10132.07132.47130.97
5782005.06.21 16:00modify1670.10132.07132.24130.97
5792005.06.21 17:00modify1670.10132.07132.13130.97
5802005.06.22 01:27s/l1670.10132.13132.13130.97-6.9410136.61
5812005.06.22 05:00buy stop1680.10133.11132.71134.21
5822005.06.23 05:00expiration1680.10133.11132.71134.21
5832005.06.23 05:00buy stop1690.10132.63132.23133.73
5842005.06.24 05:00expiration1690.10132.63132.23133.73
5852005.06.24 05:00buy stop1700.10131.58131.18132.68
5862005.06.24 09:48buy1700.10131.58131.18132.68
5872005.06.24 14:00modify1700.10131.58131.28132.68
5882005.06.24 16:00modify1700.10131.58131.34132.68
5892005.06.24 17:00modify1700.10131.58131.53132.68
5902005.06.27 01:00modify1700.10131.58131.59132.68
5912005.06.27 02:00modify1700.10131.58131.81132.68
5922005.06.27 03:00modify1700.10131.58131.96132.68
5932005.06.27 03:18t/p1700.10132.68131.96132.6896.8910233.50
5942005.06.27 05:00sell stop1710.10132.25132.65131.15
5952005.06.28 05:01expiration1710.10132.25132.65131.15
5962005.06.28 05:01sell stop1720.10131.32131.72130.22
5972005.06.29 05:01expiration1720.10131.32131.72130.22
5982005.06.29 05:01sell stop1730.10132.08132.48130.98
5992005.06.30 05:01expiration1730.10132.08132.48130.98
6002005.07.01 05:00sell stop1740.10132.79133.19131.69
6012005.07.04 00:00expiration1740.10132.79133.19131.69
6022005.07.04 05:00buy stop1750.10133.01132.61134.11
6032005.07.04 05:03buy1750.10133.01132.61134.11
6042005.07.04 13:39s/l1750.10132.61132.61134.11-34.8610198.64
6052005.07.05 05:00buy stop1760.10133.67133.27134.77
6062005.07.06 05:00expiration1760.10133.67133.27134.77
6072005.07.06 05:00buy stop1770.10133.41133.01134.51
6082005.07.06 10:03buy1770.10133.41133.01134.51
6092005.07.06 19:00modify1770.10133.41133.14134.51
6102005.07.06 21:00modify1770.10133.41133.19134.51
6112005.07.06 23:00modify1770.10133.41133.26134.51
6122005.07.07 00:00modify1770.10133.41133.28134.51
6132005.07.07 02:00modify1770.10133.41133.31134.51
6142005.07.07 12:00modify1770.10133.41134.01134.51
6152005.07.07 12:00modify1770.10133.41133.51134.51
6162005.07.07 14:09s/l1770.10133.51133.51134.5111.8510210.49
6172005.07.08 05:00sell stop1780.10133.33133.73132.23
6182005.07.11 00:00expiration1780.10133.33133.73132.23
6192005.07.11 05:00sell stop1790.10134.11134.51133.01
6202005.07.12 05:00expiration1790.10134.11134.51133.01
6212005.07.12 05:00sell stop1800.10134.11134.51133.01
6222005.07.13 05:00expiration1800.10134.11134.51133.01
6232005.07.13 05:00sell stop1810.10134.46134.86133.36
6242005.07.14 05:00expiration1810.10134.46134.86133.36
6252005.07.19 05:00buy stop1820.10135.36134.96136.46
6262005.07.19 16:20buy1820.10135.36134.96136.46
6272005.07.19 19:00modify1820.10135.36135.10136.46
6282005.07.19 20:00modify1820.10135.36135.13136.46
6292005.07.20 01:00modify1820.10135.36135.18136.46
6302005.07.20 02:00modify1820.10135.36135.22136.46
6312005.07.20 03:00modify1820.10135.36135.96136.46
6322005.07.20 03:00modify1820.10135.36135.47136.46
6332005.07.20 03:08t/p1820.10136.46135.47136.4696.9010307.38
6342005.07.20 05:00sell stop1830.10135.22135.62134.12
6352005.07.21 05:00expiration1830.10135.22135.62134.12
6362005.07.21 05:00sell stop1840.10135.11135.51134.01
6372005.07.21 13:25sell1840.10135.11135.51134.01
6382005.07.21 13:31s/l1840.10135.51135.51134.01-34.8510272.53
6392005.07.22 05:00buy stop1850.10135.39134.99136.49
6402005.07.25 00:00expiration1850.10135.39134.99136.49
6412005.07.25 05:00buy stop1860.10136.83136.43137.93
6422005.07.26 05:00expiration1860.10136.83136.43137.93
6432005.07.27 05:00sell stop1870.10134.54134.94133.44
6442005.07.28 05:00expiration1870.10134.54134.94133.44
6452005.07.28 05:00sell stop1880.10134.70135.10133.60
6462005.07.29 05:00expiration1880.10134.70135.10133.60
6472005.07.29 05:00sell stop1890.10135.45135.85134.35
6482005.08.01 00:00expiration1890.10135.45135.85134.35
6492005.08.01 05:00sell stop1900.10135.85136.25134.75
6502005.08.02 05:00expiration1900.10135.85136.25134.75
6512005.08.02 05:00sell stop1910.10136.25136.65135.15
6522005.08.02 08:30sell1910.10136.25136.65135.15
6532005.08.02 17:00modify1910.10136.25136.51135.15
6542005.08.02 18:00modify1910.10136.25136.46135.15
6552005.08.03 01:00modify1910.10136.25136.42135.15
6562005.08.03 10:31s/l1910.10136.42136.42135.15-16.5310256.01
6572005.08.05 05:00sell stop1920.10136.10136.50135.00
6582005.08.08 00:00expiration1920.10136.10136.50135.00
6592005.08.08 05:00sell stop1930.10137.29137.69136.19
6602005.08.09 05:00expiration1930.10137.29137.69136.19
6612005.08.09 05:00sell stop1940.10138.00138.40136.90
6622005.08.10 02:07sell1940.10138.00138.40136.90
6632005.08.10 04:00modify1940.10138.00138.27136.90
6642005.08.10 07:00modify1940.10138.00138.12136.90
6652005.08.10 11:00modify1940.10138.00138.07136.90
6662005.08.10 13:00modify1940.10138.00137.40136.90
6672005.08.10 13:00modify1940.10138.00137.95136.90
6682005.08.10 16:00modify1940.10138.00137.74136.90
6692005.08.10 16:26t/p1940.10136.90137.74136.9095.8210351.83
6702005.08.11 05:00buy stop1950.10138.24137.84139.34
6712005.08.12 05:02expiration1950.10138.24137.84139.34
6722005.08.12 05:02buy stop1960.10138.20137.80139.30
6732005.08.15 00:00expiration1960.10138.20137.80139.30
6742005.08.15 05:00buy stop1970.10136.79136.39137.89
6752005.08.16 05:00expiration1970.10136.79136.39137.89
6762005.08.16 05:00buy stop1980.10136.54136.14137.64
6772005.08.17 05:00expiration1980.10136.54136.14137.64
6782005.08.17 05:00buy stop1990.10135.80135.40136.90
6792005.08.18 05:00expiration1990.10135.80135.40136.90
6802005.08.19 05:00buy stop2000.10135.14134.74136.24
6812005.08.22 00:00expiration2000.10135.14134.74136.24
6822005.08.22 05:00buy stop2010.10134.49134.09135.59
6832005.08.23 05:00expiration2010.10134.49134.09135.59
6842005.08.23 05:00buy stop2020.10134.32133.92135.42
6852005.08.23 08:02buy2020.10134.32133.92135.42
6862005.08.23 10:00modify2020.10134.32133.94135.42
6872005.08.23 11:00modify2020.10134.32133.98135.42
6882005.08.23 12:00modify2020.10134.32134.12135.42
6892005.08.23 17:43s/l2020.10134.12134.12135.42-17.4310334.40
6902005.08.24 05:00sell stop2030.10134.49134.89133.39
6912005.08.25 05:00expiration2030.10134.49134.89133.39
6922005.08.25 05:00sell stop2040.10134.36134.76133.26
6932005.08.26 05:00expiration2040.10134.36134.76133.26
6942005.08.26 05:00sell stop2050.10134.69135.09133.59
6952005.08.29 00:00expiration2050.10134.69135.09133.59
6962005.08.29 05:00sell stop2060.10135.50135.90134.40
6972005.08.29 17:06sell2060.10135.50135.90134.40
6982005.08.29 18:00modify2060.10135.50135.89134.40
6992005.08.29 20:00modify2060.10135.50135.77134.40
7002005.08.30 03:00modify2060.10135.50135.76134.40
7012005.08.30 09:36s/l2060.10135.76135.76134.40-24.3610310.04
7022005.08.31 05:00sell stop2070.10135.64136.04134.54
7032005.09.01 05:00expiration2070.10135.64136.04134.54
7042005.09.01 05:00sell stop2080.10135.53135.93134.43
7052005.09.02 05:00expiration2080.10135.53135.93134.43
7062005.09.02 05:00sell stop2090.10136.14136.54135.04
7072005.09.05 00:00expiration2090.10136.14136.54135.04
7082005.09.05 05:00sell stop2100.10136.76137.16135.66
7092005.09.05 10:12sell2100.10136.76137.16135.66
7102005.09.06 03:00modify2100.10136.76137.04135.66
7112005.09.07 02:00modify2100.10136.76136.98135.66
7122005.09.07 05:20s/l2100.10136.98136.98135.66-22.6110287.43
7132005.09.09 05:00sell stop2110.10136.86137.26135.76
7142005.09.09 13:52sell2110.10136.86137.26135.76
7152005.09.09 15:00modify2110.10136.86137.14135.76
7162005.09.09 16:00modify2110.10136.86136.98135.76
7172005.09.09 17:00modify2110.10136.86136.26135.76
7182005.09.09 17:00modify2110.10136.86136.79135.76
7192005.09.12 00:00t/p2110.10135.76136.79135.7694.1010381.53
7202005.09.12 05:00buy stop2120.10136.33135.93137.43
7212005.09.13 05:00expiration2120.10136.33135.93137.43
7222005.09.13 05:00buy stop2130.10136.74136.34137.84
7232005.09.14 05:00expiration2130.10136.74136.34137.84
7242005.09.21 05:00buy stop2140.10135.99135.59137.09
7252005.09.21 05:08buy2140.10135.99135.59137.09
7262005.09.21 08:00modify2140.10135.99135.60137.09
7272005.09.22 02:00modify2140.10135.99135.73137.09
7282005.09.22 03:00modify2140.10135.99135.85137.09
7292005.09.22 09:46s/l2140.10135.85135.85137.09-9.0610372.47
7302005.09.26 05:00buy stop2150.10135.76135.36136.86
7312005.09.27 02:19buy2150.10135.76135.36136.86
7322005.09.27 13:00modify2150.10135.76135.43136.86
7332005.09.27 14:00modify2150.10135.76135.46136.86
7342005.09.27 18:00modify2150.10135.76135.48136.86
7352005.09.27 20:00modify2150.10135.76135.51136.86
7362005.09.28 03:00modify2150.10135.76135.57136.86
7372005.09.29 01:00modify2150.10135.76135.60136.86
7382005.09.29 05:00modify2150.10135.76135.62136.86
7392005.09.29 10:00modify2150.10135.76135.66136.86
7402005.09.30 12:00modify2150.10135.76135.69136.86
7412005.09.30 13:00modify2150.10135.76136.36136.86
7422005.09.30 13:00modify2150.10135.76136.03136.86
7432005.09.30 17:00modify2150.10135.76136.04136.86
7442005.10.03 10:37s/l2150.10136.04136.04136.8630.6710403.14
7452005.10.05 05:00buy stop2160.10136.20135.80137.30
7462005.10.05 09:45buy2160.10136.20135.80137.30
7472005.10.05 23:00modify2160.10136.20135.89137.30
7482005.10.06 00:00modify2160.10136.20135.99137.30
7492005.10.06 01:00modify2160.10136.20136.80137.30
7502005.10.06 01:00modify2160.10136.20136.44137.30
7512005.10.06 03:00modify2160.10136.20136.54137.30
7522005.10.06 04:34t/p2160.10137.30136.54137.3098.9910502.13
7532005.10.06 05:00sell stop2170.10136.29136.69135.19
7542005.10.07 05:00expiration2170.10136.29136.69135.19
7552005.10.07 05:00sell stop2180.10136.48136.88135.38
7562005.10.10 00:00expiration2180.10136.48136.88135.38
7572005.10.10 05:00sell stop2190.10136.82137.22135.72
7582005.10.11 05:00expiration2190.10136.82137.22135.72
7592005.10.11 05:00buy stop2200.10137.72137.32138.82
7602005.10.12 05:01expiration2200.10137.72137.32138.82
7612005.10.12 05:01buy stop2210.10137.78137.38138.88
7622005.10.13 05:01expiration2210.10137.78137.38138.88
7632005.10.14 05:00sell stop2220.10137.51137.91136.41
7642005.10.14 15:55sell2220.10137.51137.91136.41
7652005.10.17 00:02s/l2220.10137.91137.91136.41-36.5710465.56
7662005.10.17 05:00sell stop2230.10137.73138.13136.63
7672005.10.18 05:01expiration2230.10137.73138.13136.63
7682005.10.18 05:01sell stop2240.10137.88138.28136.78
7692005.10.19 05:01expiration2240.10137.88138.28136.78
7702005.10.19 05:01sell stop2250.10137.96138.36136.86
7712005.10.19 08:36sell2250.10137.96138.36136.86
7722005.10.19 12:45s/l2250.10138.36138.36136.86-34.8410430.72
7732005.10.21 05:00sell stop2260.10138.63139.03137.53
7742005.10.21 11:09sell2260.10138.63139.03137.53
7752005.10.21 16:21s/l2260.10139.03139.03137.53-34.8510395.87
7762005.10.25 05:00buy stop2270.10138.32137.92139.42
7772005.10.25 06:08buy2270.10138.32137.92139.42
7782005.10.25 11:00modify2270.10138.32138.06139.42
7792005.10.25 12:00modify2270.10138.32138.13139.42
7802005.10.25 13:00modify2270.10138.32138.29139.42
7812005.10.25 15:00modify2270.10138.32138.92139.42
7822005.10.25 15:00modify2270.10138.32138.37139.42
7832005.10.25 19:00modify2270.10138.32138.41139.42
7842005.10.25 20:00modify2270.10138.32138.44139.42
7852005.10.25 21:00modify2270.10138.32138.51139.42
7862005.10.25 22:00modify2270.10138.32138.58139.42
7872005.10.25 23:00modify2270.10138.32138.64139.42
7882005.10.26 00:00modify2270.10138.32138.69139.42
7892005.10.26 01:00modify2270.10138.32138.78139.42
7902005.10.26 01:01t/p2270.10139.42138.78139.4296.8910492.76
7912005.10.26 05:00sell stop2280.10138.73139.13137.63
7922005.10.27 05:00expiration2280.10138.73139.13137.63
7932005.10.27 05:00sell stop2290.10138.47138.87137.37
7942005.10.28 05:01expiration2290.10138.47138.87137.37
7952005.10.28 05:01sell stop2300.10139.53139.93138.43
7962005.10.28 18:20sell2300.10139.53139.93138.43
7972005.11.01 09:37s/l2300.10139.93139.93138.43-38.2810454.48
7982005.11.02 05:00sell stop2310.10139.85140.25138.75
7992005.11.03 05:05expiration2310.10139.85140.25138.75
8002005.11.03 05:05sell stop2320.10139.95140.35138.85
8012005.11.03 20:53sell2320.10139.95140.35138.85
8022005.11.04 04:45s/l2320.10140.35140.35138.85-36.5610417.93
8032005.11.07 05:00buy stop2330.10140.85140.45141.95
8042005.11.08 05:00expiration2330.10140.85140.45141.95
8052005.11.08 05:00buy stop2340.10139.79139.39140.89
8062005.11.09 05:00expiration2340.10139.79139.39140.89
8072005.11.09 05:00buy stop2350.10139.50139.10140.60
8082005.11.10 05:00expiration2350.10139.50139.10140.60
8092005.11.10 05:00buy stop2360.10138.53138.13139.63
8102005.11.10 05:08buy2360.10138.53138.13139.63
8112005.11.10 20:57s/l2360.10138.13138.13139.63-34.8510383.08
8122005.11.11 05:00buy stop2370.10137.93137.53139.03
8132005.11.11 09:25buy2370.10137.93137.53139.03
8142005.11.11 13:00modify2370.10137.93137.56139.03
8152005.11.11 22:00modify2370.10137.93137.63139.03
8162005.11.14 00:00modify2370.10137.93137.72139.03
8172005.11.14 02:00modify2370.10137.93137.75139.03
8182005.11.14 04:00modify2370.10137.93137.81139.03
8192005.11.14 05:00modify2370.10137.93137.87139.03
8202005.11.14 06:00modify2370.10137.93138.53139.03
8212005.11.14 06:00modify2370.10137.93138.17139.03
8222005.11.14 07:00modify2370.10137.93138.23139.03
8232005.11.14 11:00modify2370.10137.93138.25139.03
8242005.11.14 11:50t/p2370.10139.03138.25139.0396.8910479.96
8252005.11.15 05:00sell stop2380.10138.29138.69137.19
8262005.11.16 05:00expiration2380.10138.29138.69137.19
8272005.11.16 05:00sell stop2390.10138.67139.07137.57
8282005.11.17 05:00expiration2390.10138.67139.07137.57
8292005.11.21 05:00sell stop2400.10139.33139.73138.23
8302005.11.21 16:59sell2400.10139.33139.73138.23
8312005.11.21 17:54s/l2400.10139.73139.73138.23-34.8410445.12
8322005.11.24 05:00sell stop2410.10139.82140.22138.72
8332005.11.25 05:00expiration2410.10139.82140.22138.72
8342005.11.29 05:00sell stop2420.10140.33140.73139.23
8352005.11.30 05:00expiration2420.10140.33140.73139.23
8362005.11.30 05:00sell stop2430.10140.47140.87139.37
8372005.12.01 05:02expiration2430.10140.47140.87139.37
8382005.12.01 05:02sell stop2440.10141.04141.44139.94
8392005.12.01 13:48sell2440.10141.04141.44139.94
8402005.12.01 19:39s/l2440.10141.44141.44139.94-34.8510410.27
8412005.12.02 05:00sell stop2450.10141.10141.50140.00
8422005.12.02 16:39sell2450.10141.10141.50140.00
8432005.12.05 00:00s/l2450.10141.50141.50140.00-36.5610373.71
8442005.12.05 05:00sell stop2460.10141.50141.90140.40
8452005.12.06 05:00expiration2460.10141.50141.90140.40
8462005.12.06 05:00sell stop2470.10141.68142.08140.58
8472005.12.07 05:00expiration2470.10141.68142.08140.58
8482005.12.07 05:00sell stop2480.10141.57141.97140.47
8492005.12.07 17:06sell2480.10141.57141.97140.47
8502005.12.07 23:08s/l2480.10141.97141.97140.47-34.8410338.87
8512005.12.08 05:00buy stop2490.10142.34141.94143.44
8522005.12.08 16:28buy2490.10142.34141.94143.44
8532005.12.09 09:48s/l2490.10141.94141.94143.44-33.8110305.06
8542005.12.12 05:00sell stop2500.10142.07142.47140.97
8552005.12.13 05:00expiration2500.10142.07142.47140.97
8562005.12.13 05:00sell stop2510.10142.41142.81141.31
8572005.12.14 05:00expiration2510.10142.41142.81141.31
8582005.12.14 05:00sell stop2520.10142.75143.15141.65
8592005.12.14 06:11sell2520.10142.75143.15141.65
8602005.12.14 08:00modify2520.10142.75143.13141.65
8612005.12.14 10:00modify2520.10142.75143.07141.65
8622005.12.14 14:00modify2520.10142.75142.94141.65
8632005.12.14 15:00modify2520.10142.75142.15141.65
8642005.12.14 15:00modify2520.10142.75142.42141.65
8652005.12.14 15:07t/p2520.10141.65142.42141.6595.8210400.88
8662005.12.15 05:00buy stop2530.10142.95142.55144.05
8672005.12.16 05:00expiration2530.10142.95142.55144.05
8682005.12.16 05:00buy stop2540.10143.01142.61144.11
8692005.12.19 00:00expiration2540.10143.01142.61144.11
8702005.12.19 05:00buy stop2550.10140.73140.33141.83
8712005.12.20 05:00expiration2550.10140.73140.33141.83
8722005.12.20 05:00sell stop2560.10139.60140.00138.50
8732005.12.20 09:51sell2560.10139.60140.00138.50
8742005.12.20 15:00modify2560.10139.60139.82138.50
8752005.12.20 16:00modify2560.10139.60139.75138.50
8762005.12.20 17:00modify2560.10139.60139.62138.50
8772005.12.20 18:00modify2560.10139.60139.00138.50
8782005.12.20 18:00modify2560.10139.60139.26138.50
8792005.12.21 00:18s/l2560.10139.26139.26138.5027.9010428.78
8802005.12.22 05:00buy stop2570.10139.19138.79140.29
8812005.12.23 05:02expiration2570.10139.19138.79140.29
8822005.12.23 05:02buy stop2580.10138.74138.34139.84
8832005.12.26 00:00expiration2580.10138.74138.34139.84
8842005.12.26 05:00buy stop2590.10138.59138.19139.69
8852005.12.27 02:28buy2590.10138.59138.19139.69
8862005.12.27 10:00modify2590.10138.59138.26139.69
8872005.12.27 11:00modify2590.10138.59138.34139.69
8882005.12.27 20:00modify2590.10138.59138.39139.69
8892005.12.28 01:00modify2590.10138.59138.51139.69
8902005.12.28 02:00modify2590.10138.59139.19139.69
8912005.12.28 02:00modify2590.10138.59138.63139.69
8922005.12.28 08:39t/p2590.10139.69138.63139.6996.8910525.67
8932005.12.29 05:00sell stop2600.10138.12138.52137.02
8942005.12.30 05:00expiration2600.10138.12138.52137.02
8952005.12.30 05:00sell stop2610.10139.17139.57138.07
8962005.12.30 05:02sell2610.10139.17139.57138.07
8972005.12.30 11:00modify2610.10139.17139.51138.07
8982005.12.30 15:00modify2610.10139.17139.42138.07
8992005.12.30 17:21s/l2610.10139.42139.42138.07-21.7810503.89
9002006.01.05 05:00sell stop2620.10139.55139.95138.45
9012006.01.06 05:00expiration2620.10139.55139.95138.45
9022006.01.06 05:00sell stop2630.10139.88140.28138.78
9032006.01.06 14:48sell2630.10139.88140.28138.78
9042006.01.06 16:00modify2630.10139.88139.88138.78
9052006.01.06 17:00modify2630.10139.88139.86138.78
9062006.01.06 18:00modify2630.10139.88139.63138.78
9072006.01.06 19:00modify2630.10139.88139.62138.78
9082006.01.06 20:00modify2630.10139.88139.60138.78
9092006.01.09 01:10t/p2630.10138.78139.60138.7894.1010597.99
9102006.01.09 05:00buy stop2640.10140.40140.00141.50
9112006.01.10 05:00expiration2640.10140.40140.00141.50
9122006.01.10 05:00buy stop2650.10140.17139.77141.27
9132006.01.11 05:00expiration2650.10140.17139.77141.27
9142006.01.11 05:00buy stop2660.10138.82138.42139.92
9152006.01.12 05:01expiration2660.10138.82138.42139.92
9162006.01.17 05:00sell stop2670.10138.11138.51137.01
9172006.01.18 05:00expiration2670.10138.11138.51137.01
9182006.01.18 05:00sell stop2680.10138.85139.25137.75
9192006.01.19 05:00expiration2680.10138.85139.25137.75
9202006.01.23 05:00sell stop2690.10139.86140.26138.76
9212006.01.24 05:00expiration2690.10139.86140.26138.76
9222006.01.24 05:00sell stop2700.10139.88140.28138.78
9232006.01.25 05:00expiration2700.10139.88140.28138.78
9242006.01.25 05:00sell stop2710.10140.13140.53139.03
9252006.01.26 05:00expiration2710.10140.13140.53139.03
9262006.01.26 05:00sell stop2720.10141.10141.50140.00
9272006.01.27 05:00expiration2720.10141.10141.50140.00
9282006.01.27 05:00sell stop2730.10141.18141.58140.08
9292006.01.30 00:00expiration2730.10141.18141.58140.08
9302006.02.01 05:00sell stop2740.10142.12142.52141.02
9312006.02.01 12:30sell2740.10142.12142.52141.02
9322006.02.01 16:24s/l2740.10142.52142.52141.02-34.8410563.15
9332006.02.02 05:00sell stop2750.10142.46142.86141.36
9342006.02.03 05:01expiration2750.10142.46142.86141.36
9352006.02.03 05:01sell stop2760.10142.64143.04141.54
9362006.02.06 00:00expiration2760.10142.64143.04141.54
9372006.02.07 05:00buy stop2770.10143.06142.66144.16
9382006.02.08 05:01expiration2770.10143.06142.66144.16
9392006.02.08 05:01buy stop2780.10142.73142.33143.83
9402006.02.09 05:01expiration2780.10142.73142.33143.83
9412006.02.09 05:01buy stop2790.10142.22141.82143.32
9422006.02.09 07:25buy2790.10142.22141.82143.32
9432006.02.09 11:44s/l2790.10141.82141.82143.32-34.8510528.30
9442006.02.10 05:00sell stop2800.10141.36141.76140.26
9452006.02.10 07:02sell2800.10141.36141.76140.26
9462006.02.10 09:00modify2800.10141.36141.44140.26
9472006.02.10 11:00modify2800.10141.36140.76140.26
9482006.02.10 11:00modify2800.10141.36141.29140.26
9492006.02.10 13:00modify2800.10141.36141.25140.26
9502006.02.10 16:00modify2800.10141.36141.24140.26
9512006.02.10 16:53t/p2800.10140.26141.24140.2695.8210624.12
9522006.02.13 05:00buy stop2810.10141.47141.07142.57
9532006.02.14 05:00expiration2810.10141.47141.07142.57
9542006.02.14 05:00buy stop2820.10142.17141.77143.27
9552006.02.15 05:00expiration2820.10142.17141.77143.27
9562006.02.17 05:00sell stop2830.10140.14140.54139.04
9572006.02.17 08:17sell2830.10140.14140.54139.04
9582006.02.17 10:00s/l2830.10140.54140.54139.04-34.8410589.28
9592006.02.20 05:00sell stop2840.10140.38140.78139.28
9602006.02.21 05:00expiration2840.10140.38140.78139.28
9612006.02.21 05:00sell stop2850.10140.29140.69139.19
9622006.02.22 05:00expiration2850.10140.29140.69139.19
9632006.02.22 05:00sell stop2860.10141.18141.58140.08
9642006.02.22 11:21sell2860.10141.18141.58140.08
9652006.02.22 15:00modify2860.10141.18141.36140.08
9662006.02.23 05:00modify2860.10141.18141.17140.08
9672006.02.23 06:00modify2860.10141.18140.81140.08
9682006.02.23 06:06t/p2860.10140.08140.81140.0890.6710679.95
9692006.02.24 05:00buy stop2870.10141.19140.79142.29
9702006.02.27 00:00expiration2870.10141.19140.79142.29
9712006.02.27 05:00buy stop2880.10140.83140.43141.93
9722006.02.28 05:00expiration2880.10140.83140.43141.93
9732006.02.28 05:00buy stop2890.10139.24138.84140.34
9742006.03.01 05:00expiration2890.10139.24138.84140.34
9752006.03.01 05:00buy stop2900.10138.55138.15139.65
9762006.03.01 11:36buy2900.10138.55138.15139.65
9772006.03.01 18:09s/l2900.10138.15138.15139.65-34.8510645.10
9782006.03.02 05:00sell stop2910.10137.93138.33136.83
9792006.03.03 05:00expiration2910.10137.93138.33136.83
9802006.03.03 05:00sell stop2920.10138.33138.73137.23
9812006.03.06 00:00expiration2920.10138.33138.73137.23
9822006.03.06 05:00sell stop2930.10138.52138.92137.42
9832006.03.07 05:00expiration2930.10138.52138.92137.42
9842006.03.07 05:00sell stop2940.10139.73140.13138.63
9852006.03.08 01:51sell2940.10139.73140.13138.63
9862006.03.08 07:04s/l2940.10140.13140.13138.63-34.8510610.25
9872006.03.09 05:00buy stop2950.10140.97140.57142.07
9882006.03.09 06:48buy2950.10140.97140.57142.07
9892006.03.09 07:21s/l2950.10140.57140.57142.07-34.8610575.39
9902006.03.10 05:00sell stop2960.10140.29140.69139.19
9912006.03.13 00:00expiration2960.10140.29140.69139.19
9922006.03.13 05:00sell stop2970.10140.70141.10139.60
9932006.03.14 05:00expiration2970.10140.70141.10139.60
9942006.03.14 05:00sell stop2980.10140.98141.38139.88
9952006.03.14 15:48sell2980.10140.98141.38139.88
9962006.03.14 16:42s/l2980.10141.38141.38139.88-34.8410540.55
9972006.03.15 05:00buy stop2990.10141.45141.05142.55
9982006.03.15 09:32buy2990.10141.45141.05142.55
9992006.03.16 00:00modify2990.10141.45141.09142.55
10002006.03.16 01:00modify2990.10141.45141.23142.55
10012006.03.16 02:00modify2990.10141.45141.26142.55
10022006.03.16 08:00modify2990.10141.45141.34142.55
10032006.03.16 11:00modify2990.10141.45141.38142.55
10042006.03.16 12:00modify2990.10141.45141.43142.55
10052006.03.16 14:00modify2990.10141.45142.05142.55
10062006.03.16 14:00modify2990.10141.45141.51142.55
10072006.03.16 15:00modify2990.10141.45141.58142.55
10082006.03.16 16:00modify2990.10141.45141.61142.55
10092006.03.16 17:00modify2990.10141.45141.71142.55
10102006.03.16 18:00modify2990.10141.45141.72142.55
10112006.03.16 19:00modify2990.10141.45141.75142.55
10122006.03.17 09:01s/l2990.10141.75141.75142.5530.3310570.87
10132006.03.21 05:00buy stop3000.10142.02141.62143.12
10142006.03.22 05:00expiration3000.10142.02141.62143.12
10152006.03.22 05:00sell stop3010.10141.52141.92140.42
10162006.03.22 10:00sell3010.10141.52141.92140.42
10172006.03.22 15:00modify3010.10141.52141.80140.42
10182006.03.22 18:00modify3010.10141.52141.78140.42
10192006.03.22 19:00modify3010.10141.52141.69140.42
10202006.03.23 02:00modify3010.10141.52141.50140.42
10212006.03.23 03:00modify3010.10141.52141.43140.42
10222006.03.24 10:02s/l3010.10141.43141.43140.420.9710571.84
10232006.03.27 05:00buy stop3020.10141.12140.72142.22
10242006.03.28 05:00expiration3020.10141.12140.72142.22
10252006.03.28 05:00buy stop3030.10140.81140.41141.91
10262006.03.28 10:14buy3030.10140.81140.41141.91
10272006.03.28 15:00modify3030.10140.81140.45141.91
10282006.03.28 16:00modify3030.10140.81140.57141.91
10292006.03.28 18:00modify3030.10140.81141.41141.91
10302006.03.28 18:00modify3030.10140.81140.92141.91
10312006.03.28 19:00modify3030.10140.81140.95141.91
10322006.03.28 22:00modify3030.10140.81141.03141.91
10332006.03.29 13:00modify3030.10140.81141.04141.91
10342006.03.29 17:00modify3030.10140.81141.13141.91
10352006.03.30 04:00modify3030.10140.81141.23141.91
10362006.03.30 04:26t/p3030.10141.91141.23141.91100.0310671.87
10372006.03.30 05:00sell stop3040.10140.49140.89139.39
10382006.03.31 05:00expiration3040.10140.49140.89139.39
10392006.03.31 05:00sell stop3050.10141.78142.18140.68
10402006.04.03 00:00expiration3050.10141.78142.18140.68
10412006.04.03 05:00sell stop3060.10141.89142.29140.79
10422006.04.04 05:00expiration3060.10141.89142.29140.79
10432006.04.05 05:00sell stop3070.10142.86143.26141.76
10442006.04.06 05:00expiration3070.10142.86143.26141.76
10452006.04.06 05:00sell stop3080.10143.09143.49141.99
10462006.04.07 05:01expiration3080.10143.09143.49141.99
10472006.04.07 05:01buy stop3090.10143.83143.43144.93
10482006.04.07 08:11buy3090.10143.83143.43144.93
10492006.04.07 09:00s/l3090.10143.43143.43144.93-34.8510637.02
10502006.04.10 05:00buy stop3100.10144.00143.60145.10
10512006.04.11 05:00expiration3100.10144.00143.60145.10
10522006.04.11 05:00buy stop3110.10143.67143.27144.77
10532006.04.11 07:34buy3110.10143.67143.27144.77
10542006.04.11 15:00modify3110.10143.67143.31144.77
10552006.04.12 02:52s/l3110.10143.31143.31144.77-30.3210606.69
10562006.04.12 05:00sell stop3120.10143.29143.69142.19
10572006.04.12 11:26sell3120.10143.29143.69142.19
10582006.04.12 15:00modify3120.10143.29143.56142.19
10592006.04.13 09:19s/l3120.10143.56143.56142.19-28.6710578.02
10602006.04.17 05:00sell stop3130.10143.62144.02142.52
10612006.04.18 05:00expiration3130.10143.62144.02142.52
10622006.04.18 05:00sell stop3140.10143.75144.15142.65
10632006.04.19 05:00expiration3140.10143.75144.15142.65
10642006.04.19 05:00sell stop3150.10143.93144.33142.83
10652006.04.20 05:00expiration3150.10143.93144.33142.83
10662006.04.20 05:00sell stop3160.10144.59144.99143.49
10672006.04.20 16:05sell3160.10144.59144.99143.49
10682006.04.21 10:08s/l3160.10144.99144.99143.49-36.5610541.46
10692006.04.24 05:00buy stop3170.10144.90144.50146.00
10702006.04.25 05:00expiration3170.10144.90144.50146.00
10712006.04.25 05:00buy stop3180.10144.36143.96145.46
10722006.04.26 05:00expiration3180.10144.36143.96145.46
10732006.04.26 05:00buy stop3190.10143.61143.21144.71
10742006.04.27 05:01expiration3190.10143.61143.21144.71
10752006.04.27 05:01sell stop3200.10142.33142.73141.23
10762006.04.27 12:02sell3200.10142.33142.73141.23
10772006.04.27 14:04s/l3200.10142.73142.73141.23-34.8510506.61
10782006.04.28 05:00sell stop3210.10142.98143.38141.88
10792006.04.28 08:08sell3210.10142.98143.38141.88
10802006.04.28 09:33s/l3210.10143.38143.38141.88-34.8510471.76
10812006.05.03 05:00buy stop3220.10143.51143.11144.61
10822006.05.03 12:19buy3220.10143.51143.11144.61
10832006.05.03 16:01s/l3220.10143.11143.11144.61-34.8510436.91
10842006.05.04 05:00sell stop3230.10143.04143.44141.94
10852006.05.05 05:01expiration3230.10143.04143.44141.94
10862006.05.05 05:01sell stop3240.10143.31143.71142.21
10872006.05.05 16:19sell3240.10143.31143.71142.21
10882006.05.05 17:00modify3240.10143.31143.68142.21
10892006.05.08 00:00modify3240.10143.31142.71142.21
10902006.05.08 00:00modify3240.10143.31143.26142.21
10912006.05.08 03:00modify3240.10143.31142.89142.21
10922006.05.08 03:02t/p3240.10142.21142.89142.2194.1010531.02
10932006.05.08 05:00buy stop3250.10143.29142.89144.39
10942006.05.09 05:01expiration3250.10143.29142.89144.39
10952006.05.09 05:01buy stop3260.10143.82143.42144.92
10962006.05.10 05:01expiration3260.10143.82143.42144.92
10972006.05.10 05:01buy stop3270.10142.98142.58144.08
10982006.05.11 05:01expiration3270.10142.98142.58144.08
10992006.05.11 05:01buy stop3280.10141.70141.30142.80
11002006.05.11 07:58buy3280.10141.70141.30142.80
11012006.05.11 09:06s/l3280.10141.30141.30142.80-34.8510496.17
11022006.05.16 05:00buy stop3290.10141.84141.44142.94
11032006.05.17 05:00expiration3290.10141.84141.44142.94
11042006.05.17 05:00buy stop3300.10141.94141.54143.04
11052006.05.18 05:05expiration3300.10141.94141.54143.04
11062006.05.19 05:00sell stop3310.10141.29141.69140.19
11072006.05.22 00:00expiration3310.10141.29141.69140.19
11082006.05.22 05:00sell stop3320.10141.69142.09140.59
11092006.05.23 05:00expiration3320.10141.69142.09140.59
11102006.05.23 05:00sell stop3330.10142.66143.06141.56
11112006.05.23 08:47sell3330.10142.66143.06141.56
11122006.05.23 09:47s/l3330.10143.06143.06141.56-34.8410461.33
11132006.05.24 05:00sell stop3340.10142.95143.35141.85
11142006.05.25 05:00expiration3340.10142.95143.35141.85
11152006.05.25 05:00sell stop3350.10143.53143.93142.43
11162006.05.25 13:11sell3350.10143.53143.93142.43
11172006.05.25 14:00modify3350.10143.53143.79142.43
11182006.05.25 15:00modify3350.10143.53143.60142.43
11192006.05.25 19:00modify3350.10143.53143.54142.43
11202006.05.26 02:00modify3350.10143.53143.53142.43
11212006.05.26 03:00modify3350.10143.53143.49142.43
11222006.05.26 09:59s/l3350.10143.49143.49142.431.7610463.09
11232006.05.29 05:00buy stop3360.10143.73143.33144.83
11242006.05.29 17:19buy3360.10143.73143.33144.83
11252006.05.29 20:22s/l3360.10143.33143.33144.83-34.8510428.24
11262006.05.30 05:00sell stop3370.10143.47143.87142.37
11272006.05.30 05:33sell3370.10143.47143.87142.37
11282006.05.30 11:33s/l3370.10143.87143.87142.37-34.8410393.40
11292006.05.31 05:00sell stop3380.10143.69144.09142.59
11302006.06.01 05:00expiration3380.10143.69144.09142.59
11312006.06.01 05:00sell stop3390.10143.54143.94142.44
11322006.06.02 05:00expiration3390.10143.54143.94142.44
11332006.06.06 05:00sell stop3400.10144.49144.89143.39
11342006.06.07 05:00expiration3400.10144.49144.89143.39
11352006.06.07 05:00sell stop3410.10144.56144.96143.46
11362006.06.08 05:00expiration3410.10144.56144.96143.46
11372006.06.08 05:00sell stop3420.10144.99145.39143.89
11382006.06.08 14:45sell3420.10144.99145.39143.89
11392006.06.08 16:00modify3420.10144.99145.22143.89
11402006.06.08 17:00modify3420.10144.99145.08143.89
11412006.06.08 20:00modify3420.10144.99144.97143.89
11422006.06.08 21:00modify3420.10144.99144.96143.89
11432006.06.09 00:00modify3420.10144.99144.94143.89
11442006.06.09 01:00modify3420.10144.99144.73143.89
11452006.06.09 02:00modify3420.10144.99144.71143.89
11462006.06.09 03:00modify3420.10144.99144.64143.89
11472006.06.09 07:00modify3420.10144.99144.56143.89
11482006.06.09 07:00t/p3420.10143.89144.56143.8994.1010487.50
11492006.06.12 05:00buy stop3430.10144.89144.49145.99
11502006.06.13 05:00expiration3430.10144.89144.49145.99
11512006.06.13 05:00buy stop3440.10144.05143.65145.15
11522006.06.13 05:23buy3440.10144.05143.65145.15
11532006.06.13 16:00modify3440.10144.05143.91145.15
11542006.06.13 17:00modify3440.10144.05144.65145.15
11552006.06.13 17:00modify3440.10144.05144.11145.15
11562006.06.14 16:00modify3440.10144.05144.17145.15
11572006.06.14 17:00modify3440.10144.05144.26145.15
11582006.06.14 18:00modify3440.10144.05144.46145.15
11592006.06.14 19:00modify3440.10144.05144.52145.15
11602006.06.15 10:52t/p3440.10145.15144.52145.15100.0310587.53
11612006.06.16 05:00sell stop3450.10144.89145.29143.79
11622006.06.19 00:00expiration3450.10144.89145.29143.79
11632006.06.19 05:00sell stop3460.10145.14145.54144.04
11642006.06.19 16:33sell3460.10145.14145.54144.04
11652006.06.20 08:00modify3460.10145.14145.43144.04
11662006.06.20 09:00modify3460.10145.14144.54144.04
11672006.06.20 09:00modify3460.10145.14145.06144.04
11682006.06.20 11:00modify3460.10145.14144.89144.04
11692006.06.20 15:00modify3460.10145.14144.82144.04
11702006.06.21 06:04s/l3460.10144.82144.82144.0424.4410611.97
11712006.06.23 05:00sell stop3470.10144.83145.23143.73
11722006.06.26 00:00expiration3470.10144.83145.23143.73
11732006.06.26 05:00sell stop3480.10145.64146.04144.54
11742006.06.26 06:18sell3480.10145.64146.04144.54
11752006.06.26 09:18s/l3480.10146.04146.04144.54-34.8410577.13
11762006.07.03 05:00sell stop3490.10146.35146.75145.25
11772006.07.03 06:03sell3490.10146.35146.75145.25
11782006.07.03 12:17s/l3490.10146.75146.75145.25-34.8410542.29
11792006.07.04 05:00sell stop3500.10145.97146.37144.87
11802006.07.05 05:00expiration3500.10145.97146.37144.87
11812006.07.05 05:00sell stop3510.10146.58146.98145.48
11822006.07.05 09:45sell3510.10146.58146.98145.48
11832006.07.05 16:10s/l3510.10146.98146.98145.48-34.8510507.44
11842006.07.10 05:00buy stop3520.10146.92146.52148.02
11852006.07.11 05:00expiration3520.10146.92146.52148.02
11862006.07.11 05:00buy stop3530.10146.85146.45147.95
11872006.07.12 05:00expiration3530.10146.85146.45147.95
11882006.07.13 05:00sell stop3540.10145.74146.14144.64
11892006.07.14 05:00expiration3540.10145.74146.14144.64
11902006.07.14 05:00sell stop3550.10146.14146.54145.04
11912006.07.17 00:00expiration3550.10146.14146.54145.04
11922006.07.19 05:00buy stop3560.10146.61146.21147.71
11932006.07.19 06:17buy3560.10146.61146.21147.71
11942006.07.19 12:00modify3560.10146.61146.43147.71
11952006.07.19 17:00modify3560.10146.61146.46147.71
11962006.07.19 20:00modify3560.10146.61146.51147.71
11972006.07.19 21:00modify3560.10146.61146.62147.71
11982006.07.20 03:00modify3560.10146.61146.66147.71
11992006.07.20 13:00modify3560.10146.61146.86147.71
12002006.07.20 14:00modify3560.10146.61147.05147.71
12012006.07.20 14:18t/p3560.10147.71147.05147.7198.9910606.43
12022006.07.21 05:00sell stop3570.10146.92147.32145.82
12032006.07.21 10:14sell3570.10146.92147.32145.82
12042006.07.21 17:00s/l3570.10147.32147.32145.82-34.8410571.59
12052006.07.24 05:00sell stop3580.10147.40147.80146.30
12062006.07.24 07:33sell3580.10147.40147.80146.30
12072006.07.25 10:18s/l3580.10147.80147.80146.30-36.5610535.03
12082006.07.27 05:00sell stop3590.10147.57147.97146.47
12092006.07.27 10:28sell3590.10147.57147.97146.47
12102006.07.27 11:00modify3590.10147.57147.96146.47
12112006.07.27 12:00modify3590.10147.57147.94146.47
12122006.07.27 13:00modify3590.10147.57147.90146.47
12132006.07.27 15:00modify3590.10147.57147.86146.47
12142006.07.27 17:00modify3590.10147.57147.70146.47
12152006.07.27 20:00modify3590.10147.57147.63146.47
12162006.07.27 21:00modify3590.10147.57147.62146.47
12172006.07.27 22:00modify3590.10147.57147.57146.47
12182006.07.28 01:00modify3590.10147.57147.56146.47
12192006.07.28 05:00modify3590.10147.57147.49146.47
12202006.07.28 06:00modify3590.10147.57147.29146.47
12212006.07.28 07:00modify3590.10147.57147.19146.47
12222006.07.28 08:00modify3590.10147.57147.17146.47
12232006.07.28 08:29t/p3590.10146.47147.17146.4794.1010629.13
12242006.07.31 05:00buy stop3600.10147.67147.27148.77
12252006.08.01 05:00expiration3600.10147.67147.27148.77
12262006.08.01 05:00buy stop3610.10146.73146.33147.83
12272006.08.01 15:11buy3610.10146.73146.33147.83
12282006.08.01 19:00modify3610.10146.73146.35147.83
12292006.08.02 00:00modify3610.10146.73146.37147.83
12302006.08.02 18:04s/l3610.10146.37146.37147.83-30.3210598.81
12312006.08.07 05:00sell stop3620.10146.88147.28145.78
12322006.08.08 05:00expiration3620.10146.88147.28145.78
12332006.08.08 05:00sell stop3630.10147.41147.81146.31
12342006.08.09 05:00expiration3630.10147.41147.81146.31
12352006.08.09 05:00sell stop3640.10147.56147.96146.46
12362006.08.10 05:00expiration3640.10147.56147.96146.46
12372006.08.10 05:00sell stop3650.10147.92148.32146.82
12382006.08.10 09:47sell3650.10147.92148.32146.82
12392006.08.10 13:00modify3650.10147.92148.27146.82
12402006.08.10 14:00modify3650.10147.92148.14146.82
12412006.08.10 15:00modify3650.10147.92148.03146.82
12422006.08.11 01:00modify3650.10147.92147.96146.82
12432006.08.11 09:51s/l3650.10147.96147.96146.82-5.2010593.61
12442006.08.15 05:00sell stop3660.10147.67148.07146.57
12452006.08.16 05:00expiration3660.10147.67148.07146.57
12462006.08.16 05:00sell stop3670.10148.22148.62147.12
12472006.08.17 05:00expiration3670.10148.22148.62147.12
12482006.08.18 05:00sell stop3680.10148.67149.07147.57
12492006.08.18 06:39sell3680.10148.67149.07147.57
12502006.08.18 12:00modify3680.10148.67148.79147.57
12512006.08.21 03:07s/l3680.10148.79148.79147.57-12.1710581.44
12522006.08.22 05:00sell stop3690.10149.07149.47147.97
12532006.08.22 12:39sell3690.10149.07149.47147.97
12542006.08.23 05:00modify3690.10149.07149.37147.97
12552006.08.24 04:00modify3690.10149.07149.24147.97
12562006.08.24 05:00modify3690.10149.07149.17147.97
12572006.08.24 10:02s/l3690.10149.17149.17147.97-15.5810565.86
12582006.08.28 05:00sell stop3700.10149.06149.46147.96
12592006.08.29 05:00expiration3700.10149.06149.46147.96
12602006.08.29 05:00sell stop3710.10148.95149.35147.85
12612006.08.30 05:00expiration3710.10148.95149.35147.85
12622006.08.31 05:00sell stop3720.10150.09150.49148.99
12632006.08.31 16:55sell3720.10150.09150.49148.99
12642006.09.01 10:53s/l3720.10150.49150.49148.99-36.5710529.29
12652006.09.04 05:00buy stop3730.10150.14149.74151.24
12662006.09.05 05:00expiration3730.10150.14149.74151.24
12672006.09.05 05:00buy stop3740.10149.97149.57151.07
12682006.09.06 05:00expiration3740.10149.97149.57151.07
12692006.09.06 05:00buy stop3750.10150.02149.62151.12
12702006.09.07 05:00expiration3750.10150.02149.62151.12
12712006.09.07 05:00sell stop3760.10149.58149.98148.48
12722006.09.07 06:20sell3760.10149.58149.98148.48
12732006.09.07 11:00modify3760.10149.58148.98148.48
12742006.09.07 11:00modify3760.10149.58149.48148.48
12752006.09.07 11:11t/p3760.10148.48149.48148.4895.8210625.11
12762006.09.08 05:00buy stop3770.10148.57148.17149.67
12772006.09.11 00:00expiration3770.10148.57148.17149.67
12782006.09.11 05:00buy stop3780.10149.10148.70150.20
12792006.09.11 11:38buy3780.10149.10148.70150.20
12802006.09.11 17:00modify3780.10149.10148.79150.20
12812006.09.11 23:00modify3780.10149.10148.86150.20
12822006.09.12 03:00modify3780.10149.10148.98150.20
12832006.09.12 20:00modify3780.10149.10149.05150.20
12842006.09.12 21:00modify3780.10149.10149.11150.20
12852006.09.13 14:37s/l3780.10149.11149.11150.202.9610628.08
12862006.09.19 05:00sell stop3790.10149.72150.12148.62
12872006.09.19 09:10sell3790.10149.72150.12148.62
12882006.09.19 10:00modify3790.10149.72149.84148.62
12892006.09.19 12:00modify3790.10149.72149.12148.62
12902006.09.19 12:00modify3790.10149.72149.35148.62
12912006.09.19 14:47t/p3790.10148.62149.35148.6295.8210723.90
12922006.09.21 05:00buy stop3800.10149.54149.14150.64
12932006.09.22 05:01expiration3800.10149.54149.14150.64
12942006.09.26 05:00buy stop3810.10148.51148.11149.61
12952006.09.26 05:23buy3810.10148.51148.11149.61
12962006.09.26 11:26s/l3810.10148.11148.11149.61-34.8510689.05
12972006.09.27 05:00buy stop3820.10148.73148.33149.83
12982006.09.27 10:04buy3820.10148.73148.33149.83
12992006.09.27 14:00modify3820.10148.73148.35149.83
13002006.09.27 16:00modify3820.10148.73148.51149.83
13012006.09.27 17:00modify3820.10148.73148.55149.83
13022006.09.27 18:00modify3820.10148.73148.63149.83
13032006.09.27 19:00modify3820.10148.73148.73149.83
13042006.09.28 03:00modify3820.10148.73148.78149.83
13052006.09.28 04:00modify3820.10148.73148.85149.83
13062006.09.28 07:00modify3820.10148.73148.90149.83
13072006.09.28 08:00modify3820.10148.73148.95149.83
13082006.09.28 09:00modify3820.10148.73149.00149.83
13092006.09.28 11:00modify3820.10148.73149.04149.83
13102006.09.28 19:00modify3820.10148.73149.08149.83
13112006.09.28 20:00modify3820.10148.73149.10149.83
13122006.09.28 21:00modify3820.10148.73149.12149.83
13132006.09.29 12:34s/l3820.10149.12149.12149.8338.1710727.21
13142006.10.02 05:00sell stop3830.10149.42149.82148.32
13152006.10.03 05:01expiration3830.10149.42149.82148.32
13162006.10.03 05:01sell stop3840.10149.75150.15148.65
13172006.10.03 09:38sell3840.10149.75150.15148.65
13182006.10.03 11:38s/l3840.10150.15150.15148.65-34.8410692.37
13192006.10.04 05:00sell stop3850.10149.99150.39148.89
13202006.10.04 09:57sell3850.10149.99150.39148.89
13212006.10.04 13:00modify3850.10149.99150.37148.89
13222006.10.04 16:00modify3850.10149.99150.33148.89
13232006.10.05 03:00modify3850.10149.99150.08148.89
13242006.10.05 04:00modify3850.10149.99150.02148.89
13252006.10.05 08:00modify3850.10149.99149.98148.89
13262006.10.05 15:00modify3850.10149.99149.81148.89
13272006.10.05 16:00modify3850.10149.99149.67148.89
13282006.10.06 03:26s/l3850.10149.67149.67148.8921.0010713.37
13292006.10.06 05:00buy stop3860.10149.87149.47150.97
13302006.10.06 17:30buy3860.10149.87149.47150.97
13312006.10.09 06:00modify3860.10149.87149.54150.97
13322006.10.09 07:00modify3860.10149.87149.55150.97
13332006.10.09 08:00modify3860.10149.87149.66150.97
13342006.10.12 08:22s/l3860.10149.66149.66150.97-12.0210701.35
13352006.10.17 05:00buy stop3870.10149.59149.19150.69
13362006.10.18 05:01expiration3870.10149.59149.19150.69
13372006.10.18 05:01buy stop3880.10149.45149.05150.55
13382006.10.19 05:01expiration3880.10149.45149.05150.55
13392006.10.20 05:00sell stop3890.10148.76149.16147.66
13402006.10.23 00:00expiration3890.10148.76149.16147.66
13412006.10.23 05:00sell stop3900.10149.24149.64148.14
13422006.10.24 05:12expiration3900.10149.24149.64148.14
13432006.10.26 05:00sell stop3910.10149.99150.39148.89
13442006.10.27 05:00expiration3910.10149.99150.39148.89
13452006.10.27 05:00sell stop3920.10150.16150.56149.06
13462006.10.27 08:33sell3920.10150.16150.56149.06
13472006.10.27 15:00modify3920.10150.16150.54149.06
13482006.10.27 16:00modify3920.10150.16149.56149.06
13492006.10.27 16:00modify3920.10150.16150.10149.06
13502006.10.30 04:00modify3920.10150.16149.91149.06
13512006.10.30 05:00modify3920.10150.16149.90149.06
13522006.10.30 06:00modify3920.10150.16149.88149.06
13532006.10.30 15:00modify3920.10150.16149.81149.06
13542006.10.31 19:43t/p3920.10149.06149.81149.0692.3810793.73
13552006.11.01 05:00buy stop3930.10149.58149.18150.68
13562006.11.01 18:24buy3930.10149.58149.18150.68
13572006.11.02 11:43s/l3930.10149.18149.18150.68-31.7110762.02
13582006.11.03 05:00sell stop3940.10149.50149.90148.40
13592006.11.03 08:59sell3940.10149.50149.90148.40
13602006.11.03 14:32s/l3940.10149.90149.90148.40-34.8410727.18
13612006.11.06 05:00sell stop3950.10149.60150.00148.50
13622006.11.07 05:00expiration3950.10149.60150.00148.50
13632006.11.07 05:00sell stop3960.10149.99150.39148.89
13642006.11.08 05:00expiration3960.10149.99150.39148.89
13652006.11.10 05:00sell stop3970.10150.62151.02149.52
13662006.11.13 00:00expiration3970.10150.62151.02149.52
13672006.11.13 05:00sell stop3980.10150.56150.96149.46
13682006.11.14 05:00expiration3980.10150.56150.96149.46
13692006.11.14 05:00buy stop3990.10150.96150.56152.06
13702006.11.14 09:29buy3990.10150.96150.56152.06
13712006.11.14 10:00modify3990.10150.96150.57152.06
13722006.11.14 11:00modify3990.10150.96150.63152.06
13732006.11.14 16:17s/l3990.10150.63150.63152.06-28.7510698.43
13742006.11.17 05:00sell stop4000.10150.90151.30149.80
13752006.11.17 16:40sell4000.10150.90151.30149.80
13762006.11.20 01:56s/l4000.10151.30151.30149.80-36.5610661.88
13772006.11.23 05:00buy stop4010.10151.05150.65152.15
13782006.11.24 05:00expiration4010.10151.05150.65152.15
13792006.11.24 05:00buy stop4020.10151.16150.76152.26
13802006.11.24 09:33buy4020.10151.16150.76152.26
13812006.11.24 10:00modify4020.10151.16150.80152.26
13822006.11.24 12:00modify4020.10151.16150.84152.26
13832006.11.24 17:00modify4020.10151.16151.07152.26
13842006.11.27 00:00modify4020.10151.16151.76152.26
13852006.11.27 00:00modify4020.10151.16151.25152.26
13862006.11.27 01:00modify4020.10151.16151.35152.26
13872006.11.27 03:00modify4020.10151.16151.45152.26
13882006.11.27 06:00modify4020.10151.16151.53152.26
13892006.11.27 06:33t/p4020.10152.26151.53152.2696.8910758.76
13902006.11.28 05:00sell stop4030.10150.85151.25149.75
13912006.11.29 05:01expiration4030.10150.85151.25149.75
13922006.11.29 05:01sell stop4040.10151.97152.37150.87
13932006.11.30 05:01expiration4040.10151.97152.37150.87
13942006.11.30 05:01sell stop4050.10152.72153.12151.62
13952006.12.01 05:02expiration4050.10152.72153.12151.62
13962006.12.04 05:00sell stop4060.10153.34153.74152.24
13972006.12.05 05:00expiration4060.10153.34153.74152.24
13982006.12.05 05:00sell stop4070.10153.49153.89152.39
13992006.12.05 08:18sell4070.10153.49153.89152.39
14002006.12.05 09:00modify4070.10153.49153.63152.39
14012006.12.05 10:00modify4070.10153.49153.48152.39
14022006.12.05 11:00modify4070.10153.49153.25152.39
14032006.12.05 17:03s/l4070.10153.25153.25152.3920.9110779.67
14042006.12.06 05:00buy stop4080.10153.68153.28154.78
14052006.12.07 05:00expiration4080.10153.68153.28154.78
14062006.12.07 05:00buy stop4090.10153.56153.16154.66
14072006.12.08 05:06expiration4090.10153.56153.16154.66
14082006.12.11 05:00sell stop4100.10153.40153.80152.30
14092006.12.12 05:00expiration4100.10153.40153.80152.30
14102006.12.12 05:00sell stop4110.10153.33153.73152.23
14112006.12.13 05:00expiration4110.10153.33153.73152.23
14122006.12.13 05:00sell stop4120.10153.80154.20152.70
14132006.12.14 05:00expiration4120.10153.80154.20152.70
14142006.12.14 05:00sell stop4130.10155.03155.43153.93
14152006.12.14 12:49sell4130.10155.03155.43153.93
14162006.12.15 14:30s/l4130.10155.43155.43153.93-36.5610743.11
14172006.12.18 05:00buy stop4140.10154.93154.53156.03
14182006.12.19 05:01expiration4140.10154.93154.53156.03
14192006.12.19 05:01buy stop4150.10154.62154.22155.72
14202006.12.19 08:18buy4150.10154.62154.22155.72
14212006.12.19 09:00modify4150.10154.62154.53155.72
14222006.12.19 10:00modify4150.10154.62155.22155.72
14232006.12.19 10:00modify4150.10154.62154.67155.72
14242006.12.19 11:00modify4150.10154.62154.82155.72
14252006.12.19 12:00modify4150.10154.62154.83155.72
14262006.12.19 14:00modify4150.10154.62154.86155.72
14272006.12.19 16:00modify4150.10154.62154.89155.72
14282006.12.19 17:00modify4150.10154.62154.93155.72
14292006.12.19 18:00modify4150.10154.62155.00155.72
14302006.12.19 19:00modify4150.10154.62155.01155.72
14312006.12.19 19:33t/p4150.10155.72155.01155.7295.8510838.96
14322006.12.20 05:00sell stop4160.10154.81155.21153.71
14332006.12.21 08:00expiration4160.10154.81155.21153.71
14342006.12.29 05:00sell stop4170.10156.36156.76155.26
14352006.12.29 07:00sell4170.10156.36156.76155.26
14362006.12.29 13:16s/l4170.10156.76156.76155.26-34.8410804.12
14372007.01.03 05:00sell stop4180.10156.63157.03155.53
14382007.01.04 05:00expiration4180.10156.63157.03155.53
14392007.01.05 05:00buy stop4190.10157.52157.12158.62
14402007.01.08 00:00expiration4190.10157.52157.12158.62
14412007.01.08 05:00buy stop4200.10156.93156.53158.03
14422007.01.09 05:00expiration4200.10156.93156.53158.03
14432007.01.09 05:00buy stop4210.10155.40155.00156.50
14442007.01.09 15:22buy4210.10155.40155.00156.50
14452007.01.09 18:31s/l4210.10155.00155.00156.50-34.8510769.27
14462007.01.10 05:00sell stop4220.10154.49154.89153.39
14472007.01.11 05:03expiration4220.10154.49154.89153.39
14482007.01.11 05:03sell stop4230.10155.05155.45153.95
14492007.01.12 05:03expiration4230.10155.05155.45153.95
14502007.01.12 05:03sell stop4240.10155.36155.76154.26
14512007.01.12 09:20sell4240.10155.36155.76154.26
14522007.01.15 02:00modify4240.10155.36155.74154.26
14532007.01.15 09:01s/l4240.10155.74155.74154.26-34.8210734.46
14542007.01.16 05:00sell stop4250.10155.59155.99154.49
14552007.01.17 05:00expiration4250.10155.59155.99154.49
14562007.01.17 05:00sell stop4260.10155.74156.14154.64
14572007.01.17 11:45sell4260.10155.74156.14154.64
14582007.01.17 17:08s/l4260.10156.14156.14154.64-34.8510699.61
14592007.01.18 05:00sell stop4270.10156.05156.45154.95
14602007.01.19 05:00expiration4270.10156.05156.45154.95
14612007.01.19 05:00sell stop4280.10156.06156.46154.96
14622007.01.22 00:00expiration4280.10156.06156.46154.96
14632007.01.22 05:00sell stop4290.10156.36156.76155.26
14642007.01.23 05:05expiration4290.10156.36156.76155.26
14652007.01.23 05:05sell stop4300.10157.31157.71156.21
14662007.01.24 05:05expiration4300.10157.31157.71156.21
14672007.01.24 05:05sell stop4310.10157.40157.80156.30
14682007.01.24 07:46sell4310.10157.40157.80156.30
14692007.01.24 10:00modify4310.10157.40157.42156.30
14702007.01.24 10:32s/l4310.10157.42157.42156.30-1.7410697.87
14712007.01.25 05:00buy stop4320.10157.24156.84158.34
14722007.01.26 00:38buy4320.10157.24156.84158.34
14732007.01.26 02:56s/l4320.10156.84156.84158.34-34.8510663.02
14742007.01.26 05:00buy stop4330.10158.18157.78159.28
14752007.01.29 00:00expiration4330.10158.18157.78159.28
14762007.01.30 05:00sell stop4340.10157.01157.41155.91
14772007.01.31 05:08expiration4340.10157.01157.41155.91
14782007.02.01 05:00buy stop4350.10157.52157.12158.62
14792007.02.02 05:00expiration4350.10157.52157.12158.62
14802007.02.02 05:00buy stop4360.10157.52157.12158.62
14812007.02.02 09:37buy4360.10157.52157.12158.62
14822007.02.02 16:15s/l4360.10157.12157.12158.62-34.8510628.17
14832007.02.05 05:00buy stop4370.10157.15156.75158.25
14842007.02.06 05:00expiration4370.10157.15156.75158.25
14852007.02.06 05:00buy stop4380.10157.03156.63158.13
14862007.02.07 05:00expiration4380.10157.03156.63158.13
14872007.02.07 05:00buy stop4390.10156.73156.33157.83
14882007.02.07 11:09buy4390.10156.73156.33157.83
14892007.02.07 17:00modify4390.10156.73156.44157.83
14902007.02.07 18:00modify4390.10156.73156.48157.83
14912007.02.07 19:00modify4390.10156.73156.61157.83
14922007.02.08 04:00modify4390.10156.73156.73157.83
14932007.02.08 08:00modify4390.10156.73157.07157.83
14942007.02.08 14:36t/p4390.10157.83157.07157.8398.9810727.15
14952007.02.09 05:00sell stop4400.10156.12156.52155.02
14962007.02.12 00:00expiration4400.10156.12156.52155.02
14972007.02.12 05:00sell stop4410.10157.23157.63156.13
14982007.02.13 05:02expiration4410.10157.23157.63156.13
14992007.02.13 05:02buy stop4420.10157.67157.27158.77
15002007.02.13 08:15buy4420.10157.67157.27158.77
15012007.02.13 09:00modify4420.10157.67157.31158.77
15022007.02.13 19:00modify4420.10157.67157.38158.77
15032007.02.14 00:00modify4420.10157.67157.43158.77
15042007.02.14 05:00modify4420.10157.67157.49158.77
15052007.02.14 09:00modify4420.10157.67158.27158.77
15062007.02.14 09:00modify4420.10157.67157.88158.77
15072007.02.14 10:00modify4420.10157.67158.02158.77
15082007.02.14 16:00modify4420.10157.67158.05158.77
15092007.02.15 00:50s/l4420.10158.05158.05158.7737.3010764.44
15102007.02.16 05:00buy stop4430.10157.75157.35158.85
15112007.02.19 00:00expiration4430.10157.75157.35158.85
15122007.02.19 05:00buy stop4440.10158.29157.89159.39
15132007.02.20 05:01expiration4440.10158.29157.89159.39
15142007.02.20 05:01sell stop4450.10156.86157.26155.76
15152007.02.21 05:01expiration4450.10156.86157.26155.76
15162007.02.21 05:01sell stop4460.10157.12157.52156.02
15172007.02.22 05:01expiration4460.10157.12157.52156.02
15182007.02.22 05:01sell stop4470.10157.62158.02156.52
15192007.02.23 05:01expiration4470.10157.62158.02156.52
15202007.02.23 05:01sell stop4480.10157.95158.35156.85
15212007.02.26 00:00expiration4480.10157.95158.35156.85
15222007.02.26 05:00sell stop4490.10159.08159.48157.98
15232007.02.26 09:32sell4490.10159.08159.48157.98
15242007.02.26 10:00modify4490.10159.08159.32157.98
15252007.02.26 16:00modify4490.10159.08159.26157.98
15262007.02.26 23:51s/l4490.10159.26159.26157.98-15.6810748.76
15272007.02.27 05:00buy stop4500.10159.27158.87160.37
15282007.02.28 05:00expiration4500.10159.27158.87160.37
15292007.02.28 05:00buy stop4510.10159.11158.71160.21
15302007.03.01 05:00expiration4510.10159.11158.71160.21
15312007.03.01 05:00buy stop4520.10158.97158.57160.07
15322007.03.02 05:00expiration4520.10158.97158.57160.07
15332007.03.02 05:00buy stop4530.10156.24155.84157.34
15342007.03.05 00:00expiration4530.10156.24155.84157.34
15352007.03.05 05:00buy stop4540.10156.52156.12157.62
15362007.03.06 05:00expiration4540.10156.52156.12157.62
15372007.03.06 05:00buy stop4550.10154.68154.28155.78
15382007.03.07 05:00expiration4550.10154.68154.28155.78
15392007.03.07 05:00buy stop4560.10153.81153.41154.91
15402007.03.08 05:00expiration4560.10153.81153.41154.91
15412007.03.08 05:00sell stop4570.10151.00151.40149.90
15422007.03.09 05:01expiration4570.10151.00151.40149.90
15432007.03.09 05:01sell stop4580.10153.55153.95152.45
15442007.03.12 00:00expiration4580.10153.55153.95152.45
15452007.03.12 05:00sell stop4590.10152.92153.32151.82
15462007.03.13 05:00expiration4590.10152.92153.32151.82
15472007.03.13 05:00sell stop4600.10154.24154.64153.14
15482007.03.13 12:04sell4600.10154.24154.64153.14
15492007.03.13 19:00modify4600.10154.24154.59153.14
15502007.03.13 20:00modify4600.10154.24154.37153.14
15512007.03.13 21:00modify4600.10154.24153.64153.14
15522007.03.13 21:00modify4600.10154.24154.07153.14
15532007.03.13 23:00modify4600.10154.24153.98153.14
15542007.03.14 00:00modify4600.10154.24153.85153.14
15552007.03.14 00:13t/p4600.10153.14153.85153.1494.1010842.86
15562007.03.14 05:00buy stop4610.10154.91154.51156.01
15572007.03.14 20:55buy4610.10154.91154.51156.01
15582007.03.15 01:00modify4610.10154.91154.54156.01
15592007.03.15 17:00modify4610.10154.91154.64156.01
15602007.03.15 18:00modify4610.10154.91155.51156.01
15612007.03.15 18:00modify4610.10154.91155.11156.01
15622007.03.16 15:00modify4610.10154.91155.22156.01
15632007.03.19 00:00s/l4610.10155.22155.22156.0132.2410875.11
15642007.03.19 05:00sell stop4620.10155.24155.64154.14
15652007.03.20 05:00expiration4620.10155.24155.64154.14
15662007.03.20 05:00sell stop4630.10155.61156.01154.51
15672007.03.20 14:25sell4630.10155.61156.01154.51
15682007.03.20 14:51s/l4630.10156.01156.01154.51-34.8410840.27
15692007.03.21 05:00sell stop4640.10155.63156.03154.53
15702007.03.22 05:00expiration4640.10155.63156.03154.53
15712007.03.22 05:00sell stop4650.10156.49156.89155.39
15722007.03.23 05:00expiration4650.10156.49156.89155.39
15732007.03.23 05:00sell stop4660.10156.41156.81155.31
15742007.03.26 00:00expiration4660.10156.41156.81155.31
15752007.03.26 05:00buy stop4670.10156.91156.51158.01
15762007.03.26 11:12buy4670.10156.91156.51158.01
15772007.03.26 16:00modify4670.10156.91156.70158.01
15782007.03.26 21:00modify4670.10156.91156.75158.01
15792007.03.26 22:00modify4670.10156.91156.79158.01
15802007.03.26 23:00modify4670.10156.91156.86158.01
15812007.03.27 00:00modify4670.10156.91156.87158.01
15822007.03.27 01:00modify4670.10156.91156.89158.01
15832007.03.27 02:00modify4670.10156.91157.51158.01
15842007.03.27 02:00modify4670.10156.91156.98158.01
15852007.03.27 04:00modify4670.10156.91157.03158.01
15862007.03.27 11:00modify4670.10156.91157.31158.01
15872007.03.27 16:14s/l4670.10157.31157.31158.0135.9010876.16
15882007.03.29 05:00buy stop4680.10157.19156.79158.29
15892007.03.29 16:15buy4680.10157.19156.79158.29
15902007.03.30 02:00modify4680.10157.19156.83158.29
15912007.03.30 04:17s/l4680.10156.83156.83158.29-30.3210845.84
15922007.03.30 05:00buy stop4690.10157.08156.68158.18
15932007.03.30 05:44buy4690.10157.08156.68158.18
15942007.03.30 07:00modify4690.10157.08156.69158.18
15952007.03.30 15:00modify4690.10157.08156.78158.18
15962007.03.30 22:00modify4690.10157.08156.80158.18
15972007.04.02 16:00modify4690.10157.08156.83158.18
15982007.04.02 17:00modify4690.10157.08156.95158.18
15992007.04.03 02:00modify4690.10157.08156.99158.18
16002007.04.03 06:00modify4690.10157.08157.07158.18
16012007.04.03 07:00modify4690.10157.08157.68158.18
16022007.04.03 07:00modify4690.10157.08157.17158.18
16032007.04.03 08:00modify4690.10157.08157.22158.18
16042007.04.03 09:00modify4690.10157.08157.52158.18
16052007.04.03 09:09t/p4690.10158.18157.52158.1897.9410943.78
16062007.04.04 05:00sell stop4700.10157.59157.99156.49
16072007.04.05 05:00expiration4700.10157.59157.99156.49
16082007.04.05 05:00sell stop4710.10157.79158.19156.69
16092007.04.06 05:00expiration4710.10157.79158.19156.69
16102007.04.06 05:00sell stop4720.10158.66159.06157.56
16112007.04.09 00:00expiration4720.10158.66159.06157.56
16122007.04.09 05:00sell stop4730.10158.82159.22157.72
16132007.04.10 05:00expiration4730.10158.82159.22157.72
16142007.04.12 05:00sell stop4740.10159.58159.98158.48
16152007.04.13 05:00expiration4740.10159.58159.98158.48
16162007.04.13 05:00sell stop4750.10160.13160.53159.03
16172007.04.13 10:41sell4750.10160.13160.53159.03
16182007.04.13 14:10s/l4750.10160.53160.53159.03-34.8410908.94
16192007.04.16 05:00sell stop4760.10160.61161.01159.51
16202007.04.17 05:00expiration4760.10160.61161.01159.51
16212007.04.17 05:00sell stop4770.10160.84161.24159.74
16222007.04.18 05:00expiration4770.10160.84161.24159.74
16232007.04.19 05:00buy stop4780.10161.64161.24162.74
16242007.04.20 02:54buy4780.10161.64161.24162.74
16252007.04.23 05:44s/l4780.10161.24161.24162.74-33.8010875.14
16262007.04.24 05:00buy stop4790.10161.04160.64162.14
16272007.04.24 11:46buy4790.10161.04160.64162.14
16282007.04.24 13:00modify4790.10161.04160.70162.14
16292007.04.24 14:00modify4790.10161.04160.84162.14
16302007.04.24 19:00modify4790.10161.04160.94162.14
16312007.04.24 20:00modify4790.10161.04160.95162.14
16322007.04.24 21:00modify4790.10161.04161.64162.14
16332007.04.24 21:00modify4790.10161.04161.09162.14
16342007.04.24 23:00modify4790.10161.04161.13162.14
16352007.04.25 12:00modify4790.10161.04161.28162.14
16362007.04.25 16:00modify4790.10161.04161.31162.14
16372007.04.25 20:00modify4790.10161.04161.34162.14
16382007.04.26 08:00modify4790.10161.04161.37162.14
16392007.04.26 08:09t/p4790.10162.14161.37162.14100.0410975.17
16402007.04.27 05:00sell stop4800.10161.93162.33160.83
16412007.04.30 00:00expiration4800.10161.93162.33160.83
16422007.04.30 05:00sell stop4810.10162.09162.49160.99
16432007.05.01 05:00expiration4810.10162.09162.49160.99
16442007.05.01 05:00sell stop4820.10162.68163.08161.58
16452007.05.01 15:59sell4820.10162.68163.08161.58
16462007.05.01 16:08s/l4820.10163.08163.08161.58-34.8410940.33
16472007.05.03 05:00sell stop4830.10163.19163.59162.09
16482007.05.03 16:00sell4830.10163.19163.59162.09
16492007.05.04 06:00modify4830.10163.19163.54162.09
16502007.05.08 11:00modify4830.10163.19163.32162.09
16512007.05.08 13:00modify4830.10163.19162.59162.09
16522007.05.08 13:00modify4830.10163.19163.01162.09
16532007.05.08 14:00modify4830.10163.19162.98162.09
16542007.05.08 14:35t/p4830.10162.09162.98162.0990.6711031.00
16552007.05.09 05:00buy stop4840.10163.08162.68164.18
16562007.05.10 05:00expiration4840.10163.08162.68164.18
16572007.05.10 05:00buy stop4850.10163.03162.63164.13
16582007.05.10 09:54buy4850.10163.03162.63164.13
16592007.05.10 17:24s/l4850.10162.63162.63164.13-34.8510996.15
16602007.05.11 05:00buy stop4860.10162.28161.88163.38
16612007.05.11 16:34buy4860.10162.28161.88163.38
16622007.05.11 21:00modify4860.10162.28161.92163.38
16632007.05.14 00:00modify4860.10162.28162.07163.38
16642007.05.14 04:00modify4860.10162.28162.13163.38
16652007.05.14 05:00modify4860.10162.28162.17163.38
16662007.05.14 06:00modify4860.10162.28162.24163.38
16672007.05.14 12:00modify4860.10162.28162.28163.38
16682007.05.14 13:00modify4860.10162.28162.45163.38
16692007.05.14 14:00modify4860.10162.28162.46163.38
16702007.05.14 15:00modify4860.10162.28162.48163.38
16712007.05.14 16:00modify4860.10162.28162.53163.38
16722007.05.15 03:00modify4860.10162.28162.55163.38
16732007.05.15 14:35t/p4860.10163.38162.55163.3897.9411094.09
16742007.05.16 05:00sell stop4870.10162.80163.20161.70
16752007.05.17 05:00expiration4870.10162.80163.20161.70
16762007.05.17 05:00sell stop4880.10163.28163.68162.18
16772007.05.18 05:02expiration4880.10163.28163.68162.18
16782007.05.21 05:00sell stop4890.10163.50163.90162.40
16792007.05.21 12:33sell4890.10163.50163.90162.40
16802007.05.23 13:53s/l4890.10163.90163.90162.40-38.2811055.82
16812007.05.25 05:00buy stop4900.10163.20162.80164.30
16822007.05.25 09:01buy4900.10163.20162.80164.30
16832007.05.25 13:00modify4900.10163.20162.93164.30
16842007.05.25 15:00modify4900.10163.20163.00164.30
16852007.05.25 17:00modify4900.10163.20163.10164.30
16862007.05.25 18:00modify4900.10163.20163.14164.30
16872007.05.28 01:00modify4900.10163.20163.16164.30
16882007.05.28 13:00modify4900.10163.20163.17164.30
16892007.05.29 03:59s/l4900.10163.17163.17164.30-0.5211055.30
16902007.05.30 05:00buy stop4910.10163.45163.05164.55
16912007.05.30 05:08buy4910.10163.45163.05164.55
16922007.05.30 17:49s/l4910.10163.05163.05164.55-34.8611020.44
16932007.05.31 05:00buy stop4920.10163.37162.97164.47
16942007.05.31 08:08buy4920.10163.37162.97164.47
16952007.05.31 15:00modify4920.10163.37163.13164.47
16962007.05.31 17:00modify4920.10163.37163.31164.47
16972007.06.01 07:00modify4920.10163.37163.33164.47
16982007.06.01 08:00modify4920.10163.37163.39164.47
16992007.06.01 18:00modify4920.10163.37163.52164.47
17002007.06.04 08:00modify4920.10163.37163.57164.47
17012007.06.04 12:00modify4920.10163.37163.64164.47
17022007.06.04 20:00modify4920.10163.37163.67164.47
17032007.06.04 21:00modify4920.10163.37163.69164.47
17042007.06.05 03:00modify4920.10163.37163.70164.47
17052007.06.05 05:00modify4920.10163.37163.71164.47
17062007.06.05 06:00modify4920.10163.37163.83164.47
17072007.06.05 06:21t/p4920.10164.47163.83164.4798.9811119.42
17082007.06.07 05:00buy stop4930.10163.95163.55165.05
17092007.06.07 08:05buy4930.10163.95163.55165.05
17102007.06.07 12:10s/l4930.10163.55163.55165.05-34.8511084.57
17112007.06.08 05:00buy stop4940.10163.78163.38164.88
17122007.06.11 00:00expiration4940.10163.78163.38164.88
17132007.06.11 05:00buy stop4950.10163.12162.72164.22
17142007.06.12 05:00expiration4950.10163.12162.72164.22
17152007.06.13 05:00buy stop4960.10162.52162.12163.62
17162007.06.13 06:27buy4960.10162.52162.12163.62
17172007.06.13 21:00modify4960.10162.52163.12163.62
17182007.06.13 21:00modify4960.10162.52162.59163.62
17192007.06.13 22:00modify4960.10162.52162.75163.62
17202007.06.14 05:00modify4960.10162.52162.77163.62
17212007.06.14 06:00modify4960.10162.52162.82163.62
17222007.06.14 08:00modify4960.10162.52162.86163.62
17232007.06.14 10:00modify4960.10162.52162.92163.62
17242007.06.14 11:00modify4960.10162.52162.93163.62
17252007.06.14 11:32t/p4960.10163.62162.93163.6298.9911183.56
17262007.06.15 05:00sell stop4970.10162.09162.49160.99
17272007.06.18 00:00expiration4970.10162.09162.49160.99
17282007.06.18 05:00sell stop4980.10163.47163.87162.37
17292007.06.19 05:04expiration4980.10163.47163.87162.37
17302007.06.19 05:04sell stop4990.10163.90164.30162.80
17312007.06.20 05:04expiration4990.10163.90164.30162.80
17322007.06.20 05:04sell stop5000.10165.50165.90164.40
17332007.06.20 08:07sell5000.10165.50165.90164.40
17342007.06.20 12:29s/l5000.10165.90165.90164.40-34.8411148.72
17352007.06.22 05:00sell stop5010.10165.88166.28164.78
17362007.06.22 05:55sell5010.10165.88166.28164.78
17372007.06.22 08:10s/l5010.10166.28166.28164.78-34.8411113.88
17382007.06.25 05:00sell stop5020.10165.75166.15164.65
17392007.06.26 05:00expiration5020.10165.75166.15164.65
17402007.06.26 05:00sell stop5030.10165.89166.29164.79
17412007.06.26 08:26sell5030.10165.89166.29164.79
17422007.06.26 11:00modify5030.10165.89166.14164.79
17432007.06.26 12:00modify5030.10165.89166.02164.79
17442007.06.26 17:45s/l5030.10166.02166.02164.79-11.3211102.56
17452007.06.27 05:00buy stop5040.10166.60166.20167.70
17462007.06.28 05:00expiration5040.10166.60166.20167.70
17472007.06.28 05:00buy stop5050.10166.23165.83167.33
17482007.06.29 05:00expiration5050.10166.23165.83167.33
17492007.07.02 05:00sell stop5060.10165.45165.85164.35
17502007.07.03 05:00expiration5060.10165.45165.85164.35
17512007.07.03 05:00sell stop5070.10165.89166.29164.79
17522007.07.04 05:00expiration5070.10165.89166.29164.79
17532007.07.04 05:00buy stop5080.10166.53166.13167.63
17542007.07.04 05:07buy5080.10166.53166.13167.63
17552007.07.04 12:00modify5080.10166.53166.21167.63
17562007.07.04 14:00modify5080.10166.53166.25167.63
17572007.07.04 16:00modify5080.10166.53166.37167.63
17582007.07.04 17:00modify5080.10166.53166.43167.63
17592007.07.04 19:00modify5080.10166.53166.46167.63
17602007.07.05 02:00modify5080.10166.53166.53167.63
17612007.07.05 06:00modify5080.10166.53166.54167.63
17622007.07.05 09:00modify5080.10166.53166.56167.63
17632007.07.05 10:00modify5080.10166.53166.65167.63
17642007.07.06 06:00modify5080.10166.53166.74167.63
17652007.07.06 07:00modify5080.10166.53166.79167.63
17662007.07.06 08:00modify5080.10166.53166.81167.63
17672007.07.06 11:00modify5080.10166.53166.86167.63
17682007.07.06 12:00modify5080.10166.53166.93167.63
17692007.07.06 13:00modify5080.10166.53166.96167.63
17702007.07.06 14:26t/p5080.10167.63166.96167.63100.0311202.58
17712007.07.09 05:00sell stop5090.10167.15167.55166.05
17722007.07.10 05:00expiration5090.10167.15167.55166.05
17732007.07.10 05:00sell stop5100.10167.33167.73166.23
17742007.07.10 23:05sell5100.10167.33167.73166.23
17752007.07.11 00:00modify5100.10167.33167.71166.23
17762007.07.11 01:00modify5100.10167.33167.53166.23
17772007.07.11 08:00modify5100.10167.33167.34166.23
17782007.07.11 10:00modify5100.10167.33166.73166.23
17792007.07.11 10:00modify5100.10167.33167.27166.23
17802007.07.11 12:00s/l5100.10167.27167.27166.233.5011206.09
17812007.07.13 05:00sell stop5110.10167.34167.74166.24
17822007.07.16 00:00expiration5110.10167.34167.74166.24
17832007.07.17 05:00buy stop5120.10168.49168.09169.59
17842007.07.17 15:27buy5120.10168.49168.09169.59
17852007.07.18 08:28s/l5120.10168.09168.09169.59-33.8111172.27
17862007.07.19 05:00sell stop5130.10168.13168.53167.03
17872007.07.19 09:55sell5130.10168.13168.53167.03
17882007.07.19 11:01s/l5130.10168.53168.53167.03-34.8411137.43
17892007.07.23 05:00buy stop5140.10167.99167.59169.09
17902007.07.24 05:00expiration5140.10167.99167.59169.09
17912007.07.24 05:00buy stop5150.10168.15167.75169.25
17922007.07.25 05:00expiration5150.10168.15167.75169.25
17932007.07.25 05:00buy stop5160.10167.41167.01168.51
17942007.07.26 05:00expiration5160.10167.41167.01168.51
17952007.07.26 05:00buy stop5170.10166.91166.51168.01
17962007.07.27 05:00expiration5170.10166.91166.51168.01
17972007.07.27 05:00buy stop5180.10165.98165.58167.08
17982007.07.30 00:00expiration5180.10165.98165.58167.08
17992007.07.30 05:00buy stop5190.10165.06164.66166.16
18002007.07.31 05:00expiration5190.10165.06164.66166.16
18012007.07.31 05:00sell stop5200.10162.64163.04161.54
18022007.07.31 20:37sell5200.10162.64163.04161.54
18032007.07.31 22:00modify5200.10162.64162.68161.54
18042007.08.01 00:00modify5200.10162.64162.66161.54
18052007.08.01 01:00modify5200.10162.64162.04161.54
18062007.08.01 01:00modify5200.10162.64162.54161.54
18072007.08.01 03:00modify5200.10162.64162.44161.54
18082007.08.01 06:00modify5200.10162.64162.28161.54
18092007.08.01 06:06t/p5200.10161.54162.28161.5494.1011231.53
18102007.08.02 05:00buy stop5210.10162.99162.59164.09
18112007.08.02 14:53buy5210.10162.99162.59164.09
18122007.08.02 15:07s/l5210.10162.59162.59164.09-34.8611196.67