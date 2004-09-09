|Symbol
|EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
|Period
|1 Hour (H1) 2004.07.01 00:00 - 2007.08.03 00:00 (2004.07.01 - 2007.08.03)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Expert_Name="---- oilfxpro_early bird----"; Magic=99999; Slippage=6; Main_Parameters=" Trade Volume & Trade Method"; Data=" Input Data "; StartTime=5; MinuteforOpen=5; FridayTrade=1; InitialStop=40; TakeProfit=110; PendOrdGap=25; DaysBack=3; MM_Parameters=" MoneyManagement"; Lots=0.1; Auto_Lots=false; Risk=10; MIN_lots=0.1; MAX_lots=100; Trail="Price Trail"; BreakEvenTrail=true; AutoTrail=true; BreakEvenLevel=60; LockInPips=60; AutoTrailStop=60;
|Bars in test
|19333
|Ticks modelled
|6781295
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|1196.67
|Gross profit
|4761.43
|Gross loss
|-3564.75
|Profit factor
|1.34
|Expected payoff
|6.54
|Absolute drawdown
|19.86
|Maximal drawdown
|334.47 (3.12%)
|Relative drawdown
|3.12% (334.47)
|Total trades
|183
|Short positions (won %)
|108 (27.78%)
|Long positions (won %)
|75 (46.67%)
|Profit trades (% of total)
|65 (35.52%)
|Loss trades (% of total)
|118 (64.48%)
|Largest
|profit trade
|100.04
|loss trade
|-38.28
|Average
|profit trade
|73.25
|loss trade
|-30.21
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|3 (220.61)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-185.24)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|220.61 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-234.95 (7)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.07.02 05:00
|sell stop
|1
|0.10
|131.00
|131.40
|129.90
|2
|2004.07.05 00:00
|expiration
|1
|0.10
|131.00
|131.40
|129.90
|3
|2004.07.05 05:00
|sell stop
|2
|0.10
|132.83
|133.23
|131.73
|4
|2004.07.06 05:01
|expiration
|2
|0.10
|132.83
|133.23
|131.73
|5
|2004.07.06 05:01
|sell stop
|3
|0.10
|132.01
|132.41
|130.91
|6
|2004.07.07 05:01
|expiration
|3
|0.10
|132.01
|132.41
|130.91
|7
|2004.07.07 05:01
|sell stop
|4
|0.10
|133.62
|134.02
|132.52
|8
|2004.07.08 05:01
|expiration
|4
|0.10
|133.62
|134.02
|132.52
|9
|2004.07.12 05:00
|buy stop
|5
|0.10
|134.08
|133.68
|135.18
|10
|2004.07.12 11:22
|buy
|5
|0.10
|134.08
|133.68
|135.18
|11
|2004.07.12 18:00
|modify
|5
|0.10
|134.08
|133.69
|135.18
|12
|2004.07.12 19:00
|modify
|5
|0.10
|134.08
|133.77
|135.18
|13
|2004.07.13 02:00
|modify
|5
|0.10
|134.08
|133.98
|135.18
|14
|2004.07.13 03:00
|modify
|5
|0.10
|134.08
|134.01
|135.18
|15
|2004.07.13 11:44
|s/l
|5
|0.10
|134.01
|134.01
|135.18
|-5.05
|9994.95
|16
|2004.07.15 05:00
|sell stop
|6
|0.10
|134.54
|134.94
|133.44
|17
|2004.07.16 05:02
|expiration
|6
|0.10
|134.54
|134.94
|133.44
|18
|2004.07.16 05:02
|sell stop
|7
|0.10
|134.16
|134.56
|133.06
|19
|2004.07.19 00:00
|expiration
|7
|0.10
|134.16
|134.56
|133.06
|20
|2004.07.20 05:00
|buy stop
|8
|0.10
|135.45
|135.05
|136.55
|21
|2004.07.21 05:00
|expiration
|8
|0.10
|135.45
|135.05
|136.55
|22
|2004.07.21 05:00
|buy stop
|9
|0.10
|135.03
|134.63
|136.13
|23
|2004.07.22 05:00
|expiration
|9
|0.10
|135.03
|134.63
|136.13
|24
|2004.07.23 05:00
|sell stop
|10
|0.10
|133.89
|134.29
|132.79
|25
|2004.07.23 14:34
|sell
|10
|0.10
|133.89
|134.29
|132.79
|26
|2004.07.23 17:00
|modify
|10
|0.10
|133.89
|134.17
|132.79
|27
|2004.07.23 18:00
|modify
|10
|0.10
|133.89
|134.07
|132.79
|28
|2004.07.23 20:00
|modify
|10
|0.10
|133.89
|133.95
|132.79
|29
|2004.07.23 21:00
|modify
|10
|0.10
|133.89
|133.29
|132.79
|30
|2004.07.23 21:00
|modify
|10
|0.10
|133.89
|133.73
|132.79
|31
|2004.07.26 05:00
|modify
|10
|0.10
|133.89
|133.60
|132.79
|32
|2004.07.26 07:00
|modify
|10
|0.10
|133.89
|133.59
|132.79
|33
|2004.07.26 09:00
|modify
|10
|0.10
|133.89
|133.55
|132.79
|34
|2004.07.26 10:52
|s/l
|10
|0.10
|133.55
|133.55
|132.79
|27.89
|10022.84
|35
|2004.07.27 05:00
|buy stop
|11
|0.10
|134.22
|133.82
|135.32
|36
|2004.07.28 05:00
|expiration
|11
|0.10
|134.22
|133.82
|135.32
|37
|2004.07.28 05:00
|sell stop
|12
|0.10
|133.44
|133.84
|132.34
|38
|2004.07.29 05:00
|expiration
|12
|0.10
|133.44
|133.84
|132.34
|39
|2004.07.29 05:00
|sell stop
|13
|0.10
|133.74
|134.14
|132.64
|40
|2004.07.30 05:00
|expiration
|13
|0.10
|133.74
|134.14
|132.64
|41
|2004.07.30 05:00
|sell stop
|14
|0.10
|133.93
|134.33
|132.83
|42
|2004.07.30 18:00
|sell
|14
|0.10
|133.93
|134.33
|132.83
|43
|2004.07.30 22:00
|modify
|14
|0.10
|133.93
|134.30
|132.83
|44
|2004.08.02 15:00
|modify
|14
|0.10
|133.93
|134.26
|132.83
|45
|2004.08.02 16:00
|modify
|14
|0.10
|133.93
|134.04
|132.83
|46
|2004.08.02 17:00
|modify
|14
|0.10
|133.93
|133.96
|132.83
|47
|2004.08.02 22:00
|modify
|14
|0.10
|133.93
|133.33
|132.83
|48
|2004.08.02 22:00
|modify
|14
|0.10
|133.93
|133.78
|132.83
|49
|2004.08.02 23:00
|modify
|14
|0.10
|133.93
|133.77
|132.83
|50
|2004.08.03 03:00
|modify
|14
|0.10
|133.93
|133.61
|132.83
|51
|2004.08.03 12:49
|s/l
|14
|0.10
|133.61
|133.61
|132.83
|24.44
|10047.28
|52
|2004.08.05 05:00
|sell stop
|15
|0.10
|133.47
|133.87
|132.37
|53
|2004.08.06 05:00
|expiration
|15
|0.10
|133.47
|133.87
|132.37
|54
|2004.08.06 05:00
|sell stop
|16
|0.10
|133.58
|133.98
|132.48
|55
|2004.08.09 00:00
|expiration
|16
|0.10
|133.58
|133.98
|132.48
|56
|2004.08.09 05:00
|sell stop
|17
|0.10
|134.12
|134.52
|133.02
|57
|2004.08.10 05:00
|expiration
|17
|0.10
|134.12
|134.52
|133.02
|58
|2004.08.10 05:00
|sell stop
|18
|0.10
|134.94
|135.34
|133.84
|59
|2004.08.11 05:00
|expiration
|18
|0.10
|134.94
|135.34
|133.84
|60
|2004.08.11 05:00
|sell stop
|19
|0.10
|135.89
|136.29
|134.79
|61
|2004.08.11 10:50
|sell
|19
|0.10
|135.89
|136.29
|134.79
|62
|2004.08.11 17:00
|modify
|19
|0.10
|135.89
|136.24
|134.79
|63
|2004.08.11 18:00
|modify
|19
|0.10
|135.89
|136.00
|134.79
|64
|2004.08.11 19:00
|modify
|19
|0.10
|135.89
|135.93
|134.79
|65
|2004.08.12 02:00
|modify
|19
|0.10
|135.89
|135.91
|134.79
|66
|2004.08.12 03:00
|modify
|19
|0.10
|135.89
|135.29
|134.79
|67
|2004.08.12 03:00
|modify
|19
|0.10
|135.89
|135.85
|134.79
|68
|2004.08.12 13:12
|s/l
|19
|0.10
|135.85
|135.85
|134.79
|-1.66
|10045.62
|69
|2004.08.13 05:00
|sell stop
|20
|0.10
|136.39
|136.79
|135.29
|70
|2004.08.13 08:42
|sell
|20
|0.10
|136.39
|136.79
|135.29
|71
|2004.08.13 14:30
|s/l
|20
|0.10
|136.79
|136.79
|135.29
|-34.85
|10010.77
|72
|2004.08.16 05:00
|sell stop
|21
|0.10
|135.72
|136.12
|134.62
|73
|2004.08.17 05:00
|expiration
|21
|0.10
|135.72
|136.12
|134.62
|74
|2004.08.17 05:00
|sell stop
|22
|0.10
|135.95
|136.35
|134.85
|75
|2004.08.17 14:55
|sell
|22
|0.10
|135.95
|136.35
|134.85
|76
|2004.08.17 17:00
|modify
|22
|0.10
|135.95
|136.27
|134.85
|77
|2004.08.18 03:00
|modify
|22
|0.10
|135.95
|136.25
|134.85
|78
|2004.08.18 09:00
|modify
|22
|0.10
|135.95
|136.14
|134.85
|79
|2004.08.18 10:00
|modify
|22
|0.10
|135.95
|136.07
|134.85
|80
|2004.08.18 11:00
|modify
|22
|0.10
|135.95
|136.04
|134.85
|81
|2004.08.18 15:00
|modify
|22
|0.10
|135.95
|135.35
|134.85
|82
|2004.08.18 15:00
|modify
|22
|0.10
|135.95
|135.79
|134.85
|83
|2004.08.18 15:22
|t/p
|22
|0.10
|134.85
|135.79
|134.85
|94.09
|10104.86
|84
|2004.08.19 05:00
|buy stop
|23
|0.10
|136.21
|135.81
|137.31
|85
|2004.08.20 05:00
|expiration
|23
|0.10
|136.21
|135.81
|137.31
|86
|2004.08.20 05:00
|buy stop
|24
|0.10
|135.40
|135.00
|136.50
|87
|2004.08.23 00:00
|expiration
|24
|0.10
|135.40
|135.00
|136.50
|88
|2004.08.23 05:00
|buy stop
|25
|0.10
|134.65
|134.25
|135.75
|89
|2004.08.24 05:00
|expiration
|25
|0.10
|134.65
|134.25
|135.75
|90
|2004.08.24 05:00
|buy stop
|26
|0.10
|135.03
|134.63
|136.13
|91
|2004.08.25 05:00
|expiration
|26
|0.10
|135.03
|134.63
|136.13
|92
|2004.08.25 05:00
|buy stop
|27
|0.10
|134.15
|133.75
|135.25
|93
|2004.08.26 08:00
|expiration
|27
|0.10
|134.15
|133.75
|135.25
|94
|2004.08.30 05:00
|buy stop
|28
|0.10
|132.95
|132.55
|134.05
|95
|2004.08.31 05:00
|expiration
|28
|0.10
|132.95
|132.55
|134.05
|96
|2004.09.01 05:00
|sell stop
|29
|0.10
|131.96
|132.36
|130.86
|97
|2004.09.02 05:00
|expiration
|29
|0.10
|131.96
|132.36
|130.86
|98
|2004.09.02 05:00
|sell stop
|30
|0.10
|132.70
|133.10
|131.60
|99
|2004.09.03 05:00
|expiration
|30
|0.10
|132.70
|133.10
|131.60
|100
|2004.09.03 05:00
|sell stop
|31
|0.10
|133.13
|133.53
|132.03
|101
|2004.09.03 10:59
|sell
|31
|0.10
|133.13
|133.53
|132.03
|102
|2004.09.03 13:00
|modify
|31
|0.10
|133.13
|133.46
|132.03
|103
|2004.09.03 15:00
|modify
|31
|0.10
|133.13
|132.53
|132.03
|104
|2004.09.03 15:00
|modify
|31
|0.10
|133.13
|133.10
|132.03
|105
|2004.09.03 17:17
|s/l
|31
|0.10
|133.10
|133.10
|132.03
|2.61
|10107.47
|106
|2004.09.07 05:00
|buy stop
|32
|0.10
|132.94
|132.54
|134.04
|107
|2004.09.08 05:00
|expiration
|32
|0.10
|132.94
|132.54
|134.04
|108
|2004.09.08 05:00
|buy stop
|33
|0.10
|132.95
|132.55
|134.05
|109
|2004.09.08 18:01
|buy
|33
|0.10
|132.95
|132.55
|134.05
|110
|2004.09.08 21:00
|modify
|33
|0.10
|132.95
|132.62
|134.05
|111
|2004.09.09 06:00
|modify
|33
|0.10
|132.95
|132.66
|134.05
|112
|2004.09.09 08:00
|modify
|33
|0.10
|132.95
|132.70
|134.05
|113
|2004.09.09 09:00
|modify
|33
|0.10
|132.95
|132.71
|134.05
|114
|2004.09.09 10:00
|modify
|33
|0.10
|132.95
|132.93
|134.05
|115
|2004.09.09 11:00
|modify
|33
|0.10
|132.95
|133.55
|134.05
|116
|2004.09.09 11:00
|modify
|33
|0.10
|132.95
|133.09
|134.05
|117
|2004.09.09 12:00
|modify
|33
|0.10
|132.95
|133.21
|134.05
|118
|2004.09.09 13:00
|modify
|33
|0.10
|132.95
|133.24
|134.05
|119
|2004.09.09 21:00
|modify
|33
|0.10
|132.95
|133.26
|134.05
|120
|2004.09.09 22:00
|modify
|33
|0.10
|132.95
|133.28
|134.05
|121
|2004.09.09 23:00
|modify
|33
|0.10
|132.95
|133.32
|134.05
|122
|2004.09.10 00:00
|modify
|33
|0.10
|132.95
|133.35
|134.05
|123
|2004.09.10 01:45
|t/p
|33
|0.10
|134.05
|133.35
|134.05
|100.03
|10207.50
|124
|2004.09.10 05:00
|sell stop
|34
|0.10
|132.62
|133.02
|131.52
|125
|2004.09.13 00:00
|expiration
|34
|0.10
|132.62
|133.02
|131.52
|126
|2004.09.13 05:00
|sell stop
|35
|0.10
|133.42
|133.82
|132.32
|127
|2004.09.14 05:00
|expiration
|35
|0.10
|133.42
|133.82
|132.32
|128
|2004.09.14 05:00
|sell stop
|36
|0.10
|134.21
|134.61
|133.11
|129
|2004.09.14 13:04
|sell
|36
|0.10
|134.21
|134.61
|133.11
|130
|2004.09.14 14:30
|s/l
|36
|0.10
|134.61
|134.61
|133.11
|-34.84
|10172.66
|131
|2004.09.16 05:00
|buy stop
|37
|0.10
|134.64
|134.24
|135.74
|132
|2004.09.17 05:00
|expiration
|37
|0.10
|134.64
|134.24
|135.74
|133
|2004.09.17 05:00
|buy stop
|38
|0.10
|134.02
|133.62
|135.12
|134
|2004.09.17 10:08
|buy
|38
|0.10
|134.02
|133.62
|135.12
|135
|2004.09.17 14:00
|modify
|38
|0.10
|134.02
|133.64
|135.12
|136
|2004.09.17 15:00
|modify
|38
|0.10
|134.02
|133.65
|135.12
|137
|2004.09.20 08:44
|s/l
|38
|0.10
|133.65
|133.65
|135.12
|-31.19
|10141.46
|138
|2004.09.21 05:00
|sell stop
|39
|0.10
|133.80
|134.20
|132.70
|139
|2004.09.22 05:00
|expiration
|39
|0.10
|133.80
|134.20
|132.70
|140
|2004.09.22 05:00
|sell stop
|40
|0.10
|134.06
|134.46
|132.96
|141
|2004.09.23 05:00
|expiration
|40
|0.10
|134.06
|134.46
|132.96
|142
|2004.09.23 05:00
|sell stop
|41
|0.10
|133.94
|134.34
|132.84
|143
|2004.09.24 05:00
|expiration
|41
|0.10
|133.94
|134.34
|132.84
|144
|2004.09.24 05:00
|sell stop
|42
|0.10
|135.53
|135.93
|134.43
|145
|2004.09.27 00:00
|expiration
|42
|0.10
|135.53
|135.93
|134.43
|146
|2004.09.28 05:00
|sell stop
|43
|0.10
|136.13
|136.53
|135.03
|147
|2004.09.29 05:00
|expiration
|43
|0.10
|136.13
|136.53
|135.03
|148
|2004.09.29 05:00
|sell stop
|44
|0.10
|135.97
|136.37
|134.87
|149
|2004.09.30 05:00
|expiration
|44
|0.10
|135.97
|136.37
|134.87
|150
|2004.10.01 05:00
|buy stop
|45
|0.10
|136.99
|136.59
|138.09
|151
|2004.10.01 09:13
|buy
|45
|0.10
|136.99
|136.59
|138.09
|152
|2004.10.04 01:00
|modify
|45
|0.10
|136.99
|136.61
|138.09
|153
|2004.10.04 02:00
|modify
|45
|0.10
|136.99
|136.69
|138.09
|154
|2004.10.04 09:17
|s/l
|45
|0.10
|136.69
|136.69
|138.09
|-25.09
|10116.37
|155
|2004.10.05 05:00
|buy stop
|46
|0.10
|136.56
|136.16
|137.66
|156
|2004.10.05 16:07
|buy
|46
|0.10
|136.56
|136.16
|137.66
|157
|2004.10.05 18:00
|modify
|46
|0.10
|136.56
|136.34
|137.66
|158
|2004.10.08 05:43
|s/l
|46
|0.10
|136.34
|136.34
|137.66
|-13.94
|10102.43
|159
|2004.10.11 05:00
|buy stop
|47
|0.10
|136.41
|136.01
|137.51
|160
|2004.10.12 05:00
|expiration
|47
|0.10
|136.41
|136.01
|137.51
|161
|2004.10.12 05:00
|buy stop
|48
|0.10
|136.26
|135.86
|137.36
|162
|2004.10.13 05:00
|expiration
|48
|0.10
|136.26
|135.86
|137.36
|163
|2004.10.13 05:00
|buy stop
|49
|0.10
|135.63
|135.23
|136.73
|164
|2004.10.14 05:00
|expiration
|49
|0.10
|135.63
|135.23
|136.73
|165
|2004.10.15 05:00
|sell stop
|50
|0.10
|135.41
|135.81
|134.31
|166
|2004.10.15 12:09
|sell
|50
|0.10
|135.41
|135.81
|134.31
|167
|2004.10.15 14:40
|s/l
|50
|0.10
|135.81
|135.81
|134.31
|-34.84
|10067.59
|168
|2004.10.18 05:00
|sell stop
|51
|0.10
|135.71
|136.11
|134.61
|169
|2004.10.19 05:00
|expiration
|51
|0.10
|135.71
|136.11
|134.61
|170
|2004.10.19 05:00
|sell stop
|52
|0.10
|136.01
|136.41
|134.91
|171
|2004.10.19 11:44
|sell
|52
|0.10
|136.01
|136.41
|134.91
|172
|2004.10.19 14:00
|modify
|52
|0.10
|136.01
|136.35
|134.91
|173
|2004.10.19 15:00
|modify
|52
|0.10
|136.01
|136.27
|134.91
|174
|2004.10.19 18:00
|modify
|52
|0.10
|136.01
|136.22
|134.91
|175
|2004.10.19 23:00
|modify
|52
|0.10
|136.01
|136.21
|134.91
|176
|2004.10.20 10:14
|s/l
|52
|0.10
|136.21
|136.21
|134.91
|-19.14
|10048.45
|177
|2004.10.21 05:00
|buy stop
|53
|0.10
|136.18
|135.78
|137.28
|178
|2004.10.22 05:00
|expiration
|53
|0.10
|136.18
|135.78
|137.28
|179
|2004.10.26 05:00
|sell stop
|54
|0.10
|135.90
|136.30
|134.80
|180
|2004.10.26 17:28
|sell
|54
|0.10
|135.90
|136.30
|134.80
|181
|2004.10.26 23:00
|s/l
|54
|0.10
|136.30
|136.30
|134.80
|-34.84
|10013.61
|182
|2004.10.28 05:00
|buy stop
|55
|0.10
|136.37
|135.97
|137.47
|183
|2004.10.29 05:00
|expiration
|55
|0.10
|136.37
|135.97
|137.47
|184
|2004.10.29 05:00
|buy stop
|56
|0.10
|136.09
|135.69
|137.19
|185
|2004.11.01 00:00
|expiration
|56
|0.10
|136.09
|135.69
|137.19
|186
|2004.11.03 05:00
|buy stop
|57
|0.10
|135.13
|134.72
|136.22
|187
|2004.11.03 05:59
|buy
|57
|0.10
|135.13
|134.72
|136.22
|188
|2004.11.03 11:00
|modify
|57
|0.10
|135.13
|135.03
|136.22
|189
|2004.11.03 12:00
|modify
|57
|0.10
|135.13
|135.06
|136.22
|190
|2004.11.03 13:00
|modify
|57
|0.10
|135.13
|135.73
|136.22
|191
|2004.11.03 13:00
|modify
|57
|0.10
|135.13
|135.21
|136.22
|192
|2004.11.03 14:00
|modify
|57
|0.10
|135.13
|135.26
|136.22
|193
|2004.11.03 15:00
|modify
|57
|0.10
|135.13
|135.40
|136.22
|194
|2004.11.03 21:00
|modify
|57
|0.10
|135.13
|135.48
|136.22
|195
|2004.11.03 21:52
|t/p
|57
|0.10
|136.22
|135.48
|136.22
|94.98
|10108.59
|196
|2004.11.04 05:00
|sell stop
|58
|0.10
|136.00
|136.40
|134.90
|197
|2004.11.05 05:02
|expiration
|58
|0.10
|136.00
|136.40
|134.90
|198
|2004.11.05 05:02
|sell stop
|59
|0.10
|135.36
|135.76
|134.26
|199
|2004.11.08 00:00
|expiration
|59
|0.10
|135.36
|135.76
|134.26
|200
|2004.11.08 05:00
|sell stop
|60
|0.10
|136.47
|136.87
|135.37
|201
|2004.11.08 14:44
|sell
|60
|0.10
|136.47
|136.87
|135.37
|202
|2004.11.09 00:00
|modify
|60
|0.10
|136.47
|136.86
|135.37
|203
|2004.11.10 09:55
|s/l
|60
|0.10
|136.86
|136.86
|135.37
|-37.41
|10071.19
|204
|2004.11.11 05:00
|sell stop
|61
|0.10
|136.48
|136.88
|135.38
|205
|2004.11.12 05:00
|expiration
|61
|0.10
|136.48
|136.88
|135.38
|206
|2004.11.12 05:00
|sell stop
|62
|0.10
|136.52
|136.92
|135.42
|207
|2004.11.15 00:00
|expiration
|62
|0.10
|136.52
|136.92
|135.42
|208
|2004.11.15 05:00
|buy stop
|63
|0.10
|137.66
|137.26
|138.76
|209
|2004.11.16 05:00
|expiration
|63
|0.10
|137.66
|137.26
|138.76
|210
|2004.11.16 05:00
|buy stop
|64
|0.10
|137.27
|136.87
|138.37
|211
|2004.11.17 05:00
|expiration
|64
|0.10
|137.27
|136.87
|138.37
|212
|2004.11.18 05:00
|buy stop
|65
|0.10
|136.04
|135.64
|137.14
|213
|2004.11.19 05:00
|expiration
|65
|0.10
|136.04
|135.64
|137.14
|214
|2004.11.19 05:00
|buy stop
|66
|0.10
|136.27
|135.87
|137.37
|215
|2004.11.22 00:00
|expiration
|66
|0.10
|136.27
|135.87
|137.37
|216
|2004.11.22 05:00
|buy stop
|67
|0.10
|135.40
|135.00
|136.50
|217
|2004.11.23 05:00
|expiration
|67
|0.10
|135.40
|135.00
|136.50
|218
|2004.11.23 05:00
|buy stop
|68
|0.10
|134.65
|134.25
|135.75
|219
|2004.11.23 10:02
|buy
|68
|0.10
|134.65
|134.25
|135.75
|220
|2004.11.23 14:00
|modify
|68
|0.10
|134.65
|134.26
|135.75
|221
|2004.11.23 16:00
|modify
|68
|0.10
|134.65
|134.40
|135.75
|222
|2004.11.23 17:00
|modify
|68
|0.10
|134.65
|135.25
|135.75
|223
|2004.11.23 17:00
|modify
|68
|0.10
|134.65
|134.91
|135.75
|224
|2004.11.24 05:00
|modify
|68
|0.10
|134.65
|134.94
|135.75
|225
|2004.11.24 06:00
|modify
|68
|0.10
|134.65
|134.99
|135.75
|226
|2004.11.24 06:17
|t/p
|68
|0.10
|135.75
|134.99
|135.75
|96.89
|10168.07
|227
|2004.11.25 05:00
|sell stop
|69
|0.10
|134.75
|135.15
|133.65
|228
|2004.11.26 05:00
|expiration
|69
|0.10
|134.75
|135.15
|133.65
|229
|2004.11.26 05:00
|sell stop
|70
|0.10
|135.57
|135.97
|134.47
|230
|2004.11.29 00:00
|expiration
|70
|0.10
|135.57
|135.97
|134.47
|231
|2004.11.29 05:00
|sell stop
|71
|0.10
|135.86
|136.26
|134.76
|232
|2004.11.30 05:00
|expiration
|71
|0.10
|135.86
|136.26
|134.76
|233
|2004.11.30 05:00
|sell stop
|72
|0.10
|136.15
|136.55
|135.05
|234
|2004.12.01 05:00
|expiration
|72
|0.10
|136.15
|136.55
|135.05
|235
|2004.12.01 05:00
|sell stop
|73
|0.10
|136.59
|136.99
|135.49
|236
|2004.12.02 05:00
|expiration
|73
|0.10
|136.59
|136.99
|135.49
|237
|2004.12.03 05:00
|sell stop
|74
|0.10
|137.14
|137.54
|136.04
|238
|2004.12.03 06:54
|sell
|74
|0.10
|137.14
|137.54
|136.04
|239
|2004.12.06 09:22
|s/l
|74
|0.10
|137.54
|137.54
|136.04
|-36.57
|10131.51
|240
|2004.12.07 05:00
|sell stop
|75
|0.10
|137.11
|137.51
|136.01
|241
|2004.12.08 05:00
|expiration
|75
|0.10
|137.11
|137.51
|136.01
|242
|2004.12.08 05:00
|sell stop
|76
|0.10
|137.58
|137.98
|136.48
|243
|2004.12.09 05:00
|expiration
|76
|0.10
|137.58
|137.98
|136.48
|244
|2004.12.09 05:00
|sell stop
|77
|0.10
|138.46
|138.86
|137.36
|245
|2004.12.09 08:15
|sell
|77
|0.10
|138.46
|138.86
|137.36
|246
|2004.12.09 12:43
|s/l
|77
|0.10
|138.86
|138.86
|137.36
|-34.84
|10096.67
|247
|2004.12.10 05:00
|sell stop
|78
|0.10
|138.34
|138.74
|137.24
|248
|2004.12.13 00:00
|expiration
|78
|0.10
|138.34
|138.74
|137.24
|249
|2004.12.13 05:00
|sell stop
|79
|0.10
|138.95
|139.35
|137.85
|250
|2004.12.13 14:09
|sell
|79
|0.10
|138.95
|139.35
|137.85
|251
|2004.12.13 17:51
|s/l
|79
|0.10
|139.35
|139.35
|137.85
|-34.84
|10061.83
|252
|2004.12.15 05:00
|sell stop
|80
|0.10
|139.35
|139.75
|138.25
|253
|2004.12.15 11:20
|sell
|80
|0.10
|139.35
|139.75
|138.25
|254
|2004.12.15 15:06
|s/l
|80
|0.10
|139.75
|139.75
|138.25
|-34.84
|10026.99
|255
|2004.12.16 05:00
|sell stop
|81
|0.10
|139.64
|140.04
|138.54
|256
|2004.12.16 11:21
|sell
|81
|0.10
|139.64
|140.04
|138.54
|257
|2004.12.16 12:00
|modify
|81
|0.10
|139.64
|139.91
|138.54
|258
|2004.12.16 13:00
|modify
|81
|0.10
|139.64
|139.73
|138.54
|259
|2004.12.16 14:00
|modify
|81
|0.10
|139.64
|139.04
|138.54
|260
|2004.12.16 14:00
|modify
|81
|0.10
|139.64
|139.54
|138.54
|261
|2004.12.16 15:00
|modify
|81
|0.10
|139.64
|139.40
|138.54
|262
|2004.12.16 16:00
|modify
|81
|0.10
|139.64
|139.26
|138.54
|263
|2004.12.16 16:15
|t/p
|81
|0.10
|138.54
|139.26
|138.54
|95.82
|10122.81
|264
|2004.12.17 05:00
|buy stop
|82
|0.10
|140.05
|139.65
|141.15
|265
|2004.12.20 00:00
|expiration
|82
|0.10
|140.05
|139.65
|141.15
|266
|2004.12.20 05:00
|buy stop
|83
|0.10
|139.41
|139.01
|140.51
|267
|2004.12.20 09:10
|buy
|83
|0.10
|139.41
|139.01
|140.51
|268
|2004.12.21 01:28
|s/l
|83
|0.10
|139.01
|139.01
|140.51
|-33.80
|10089.00
|269
|2004.12.21 05:00
|sell stop
|84
|0.10
|138.90
|139.30
|137.80
|270
|2004.12.22 05:03
|expiration
|84
|0.10
|138.90
|139.30
|137.80
|271
|2004.12.22 05:03
|sell stop
|85
|0.10
|138.84
|139.24
|137.74
|272
|2004.12.23 05:03
|expiration
|85
|0.10
|138.84
|139.24
|137.74
|273
|2004.12.24 05:00
|sell stop
|86
|0.10
|139.80
|140.20
|138.70
|274
|2004.12.27 00:00
|expiration
|86
|0.10
|139.80
|140.20
|138.70
|275
|2004.12.27 05:00
|sell stop
|87
|0.10
|139.80
|140.20
|138.70
|276
|2004.12.28 05:05
|expiration
|87
|0.10
|139.80
|140.20
|138.70
|277
|2004.12.28 05:05
|sell stop
|88
|0.10
|140.17
|140.57
|139.07
|278
|2004.12.28 07:09
|sell
|88
|0.10
|140.17
|140.57
|139.07
|279
|2004.12.28 10:43
|s/l
|88
|0.10
|140.57
|140.57
|139.07
|-34.84
|10054.16
|280
|2004.12.30 05:00
|sell stop
|89
|0.10
|140.52
|140.92
|139.42
|281
|2004.12.30 16:06
|sell
|89
|0.10
|140.52
|140.92
|139.42
|282
|2004.12.31 01:00
|modify
|89
|0.10
|140.52
|140.84
|139.42
|283
|2004.12.31 02:00
|modify
|89
|0.10
|140.52
|140.50
|139.42
|284
|2004.12.31 03:00
|modify
|89
|0.10
|140.52
|140.37
|139.42
|285
|2004.12.31 04:00
|modify
|89
|0.10
|140.52
|140.21
|139.42
|286
|2004.12.31 15:22
|t/p
|89
|0.10
|139.42
|140.21
|139.42
|94.10
|10148.27
|287
|2005.01.03 05:00
|buy stop
|90
|0.10
|140.91
|140.51
|142.01
|288
|2005.01.04 05:00
|expiration
|90
|0.10
|140.91
|140.51
|142.01
|289
|2005.01.04 05:00
|buy stop
|91
|0.10
|140.27
|139.87
|141.37
|290
|2005.01.05 05:00
|expiration
|91
|0.10
|140.27
|139.87
|141.37
|291
|2005.01.05 05:00
|buy stop
|92
|0.10
|138.68
|138.28
|139.78
|292
|2005.01.05 05:15
|buy
|92
|0.10
|138.68
|138.28
|139.78
|293
|2005.01.05 13:26
|s/l
|92
|0.10
|138.28
|138.28
|139.78
|-34.86
|10113.41
|294
|2005.01.07 05:00
|buy stop
|93
|0.10
|138.36
|137.96
|139.46
|295
|2005.01.10 00:00
|expiration
|93
|0.10
|138.36
|137.96
|139.46
|296
|2005.01.10 05:00
|buy stop
|94
|0.10
|137.92
|137.52
|139.02
|297
|2005.01.11 05:00
|expiration
|94
|0.10
|137.92
|137.52
|139.02
|298
|2005.01.11 05:00
|buy stop
|95
|0.10
|138.03
|137.63
|139.13
|299
|2005.01.12 05:01
|expiration
|95
|0.10
|138.03
|137.63
|139.13
|300
|2005.01.12 05:01
|buy stop
|96
|0.10
|136.46
|136.06
|137.56
|301
|2005.01.13 05:01
|expiration
|96
|0.10
|136.46
|136.06
|137.56
|302
|2005.01.13 05:01
|buy stop
|97
|0.10
|136.29
|135.89
|137.39
|303
|2005.01.14 05:01
|expiration
|97
|0.10
|136.29
|135.89
|137.39
|304
|2005.01.14 05:01
|buy stop
|98
|0.10
|135.32
|134.92
|136.42
|305
|2005.01.14 08:45
|buy
|98
|0.10
|135.32
|134.92
|136.42
|306
|2005.01.14 09:22
|s/l
|98
|0.10
|134.92
|134.92
|136.42
|-34.85
|10078.56
|307
|2005.01.17 05:00
|buy stop
|99
|0.10
|135.44
|135.04
|136.54
|308
|2005.01.18 05:00
|expiration
|99
|0.10
|135.44
|135.04
|136.54
|309
|2005.01.18 05:00
|buy stop
|100
|0.10
|135.07
|134.67
|136.17
|310
|2005.01.19 05:00
|expiration
|100
|0.10
|135.07
|134.67
|136.17
|311
|2005.01.19 05:00
|buy stop
|101
|0.10
|133.51
|133.11
|134.61
|312
|2005.01.19 05:42
|buy
|101
|0.10
|133.51
|133.11
|134.61
|313
|2005.01.19 10:00
|modify
|101
|0.10
|133.51
|133.53
|134.61
|314
|2005.01.19 11:00
|modify
|101
|0.10
|133.51
|133.73
|134.61
|315
|2005.01.19 13:37
|s/l
|101
|0.10
|133.73
|133.73
|134.61
|19.17
|10097.73
|316
|2005.01.21 05:00
|sell stop
|102
|0.10
|133.26
|133.66
|132.16
|317
|2005.01.24 00:00
|expiration
|102
|0.10
|133.26
|133.66
|132.16
|318
|2005.01.24 05:00
|sell stop
|103
|0.10
|133.99
|134.39
|132.89
|319
|2005.01.24 16:21
|sell
|103
|0.10
|133.99
|134.39
|132.89
|320
|2005.01.25 01:00
|modify
|103
|0.10
|133.99
|134.38
|132.89
|321
|2005.01.25 03:00
|modify
|103
|0.10
|133.99
|134.34
|132.89
|322
|2005.01.25 07:49
|s/l
|103
|0.10
|134.34
|134.34
|132.89
|-32.21
|10065.52
|323
|2005.01.26 05:00
|sell stop
|104
|0.10
|134.13
|134.53
|133.03
|324
|2005.01.27 05:00
|expiration
|104
|0.10
|134.13
|134.53
|133.03
|325
|2005.01.27 05:00
|sell stop
|105
|0.10
|134.15
|134.55
|133.05
|326
|2005.01.27 22:56
|sell
|105
|0.10
|134.15
|134.55
|133.05
|327
|2005.01.28 02:56
|s/l
|105
|0.10
|134.55
|134.55
|133.05
|-36.56
|10028.96
|328
|2005.01.28 05:00
|buy stop
|106
|0.10
|134.61
|134.21
|135.71
|329
|2005.01.28 07:18
|buy
|106
|0.10
|134.61
|134.21
|135.71
|330
|2005.01.28 18:00
|modify
|106
|0.10
|134.61
|134.32
|135.71
|331
|2005.01.31 02:00
|modify
|106
|0.10
|134.61
|134.37
|135.71
|332
|2005.01.31 18:00
|modify
|106
|0.10
|134.61
|135.21
|135.71
|333
|2005.01.31 18:00
|modify
|106
|0.10
|134.61
|134.65
|135.71
|334
|2005.02.01 06:00
|modify
|106
|0.10
|134.61
|134.72
|135.71
|335
|2005.02.01 07:00
|modify
|106
|0.10
|134.61
|134.81
|135.71
|336
|2005.02.01 08:00
|modify
|106
|0.10
|134.61
|134.85
|135.71
|337
|2005.02.02 04:00
|modify
|106
|0.10
|134.61
|134.98
|135.71
|338
|2005.02.02 05:00
|modify
|106
|0.10
|134.61
|135.03
|135.71
|339
|2005.02.02 06:00
|modify
|106
|0.10
|134.61
|135.06
|135.71
|340
|2005.02.02 06:14
|t/p
|106
|0.10
|135.71
|135.06
|135.71
|98.99
|10127.95
|341
|2005.02.03 05:00
|sell stop
|107
|0.10
|135.40
|135.80
|134.30
|342
|2005.02.03 10:15
|sell
|107
|0.10
|135.40
|135.80
|134.30
|343
|2005.02.03 13:54
|s/l
|107
|0.10
|135.80
|135.80
|134.30
|-34.84
|10093.11
|344
|2005.02.07 05:00
|buy stop
|108
|0.10
|134.87
|134.47
|135.97
|345
|2005.02.08 05:00
|expiration
|108
|0.10
|134.87
|134.47
|135.97
|346
|2005.02.08 05:00
|buy stop
|109
|0.10
|135.29
|134.89
|136.39
|347
|2005.02.09 05:00
|expiration
|109
|0.10
|135.29
|134.89
|136.39
|348
|2005.02.09 05:00
|sell stop
|110
|0.10
|134.15
|134.55
|133.05
|349
|2005.02.10 05:00
|expiration
|110
|0.10
|134.15
|134.55
|133.05
|350
|2005.02.10 05:00
|sell stop
|111
|0.10
|133.92
|134.32
|132.82
|351
|2005.02.11 05:01
|expiration
|111
|0.10
|133.92
|134.32
|132.82
|352
|2005.02.11 05:01
|sell stop
|112
|0.10
|135.28
|135.68
|134.18
|353
|2005.02.14 00:00
|expiration
|112
|0.10
|135.28
|135.68
|134.18
|354
|2005.02.14 05:00
|sell stop
|113
|0.10
|135.47
|135.87
|134.37
|355
|2005.02.15 05:00
|expiration
|113
|0.10
|135.47
|135.87
|134.37
|356
|2005.02.16 05:00
|sell stop
|114
|0.10
|136.26
|136.66
|135.16
|357
|2005.02.17 05:00
|expiration
|114
|0.10
|136.26
|136.66
|135.16
|358
|2005.02.17 05:00
|sell stop
|115
|0.10
|136.56
|136.96
|135.46
|359
|2005.02.18 05:00
|expiration
|115
|0.10
|136.56
|136.96
|135.46
|360
|2005.02.18 05:00
|sell stop
|116
|0.10
|136.21
|136.61
|135.11
|361
|2005.02.21 00:00
|expiration
|116
|0.10
|136.21
|136.61
|135.11
|362
|2005.02.21 05:00
|sell stop
|117
|0.10
|137.50
|137.90
|136.40
|363
|2005.02.22 02:42
|sell
|117
|0.10
|137.50
|137.90
|136.40
|364
|2005.02.22 04:24
|s/l
|117
|0.10
|137.90
|137.90
|136.40
|-34.85
|10058.26
|365
|2005.02.23 05:00
|sell stop
|118
|0.10
|138.33
|138.73
|137.23
|366
|2005.02.23 08:31
|sell
|118
|0.10
|138.33
|138.73
|137.23
|367
|2005.02.23 16:34
|s/l
|118
|0.10
|138.73
|138.73
|137.23
|-34.84
|10023.42
|368
|2005.02.24 05:00
|sell stop
|119
|0.10
|137.94
|138.34
|136.84
|369
|2005.02.25 05:00
|expiration
|119
|0.10
|137.94
|138.34
|136.84
|370
|2005.02.25 05:00
|sell stop
|120
|0.10
|138.30
|138.70
|137.20
|371
|2005.02.28 00:00
|expiration
|120
|0.10
|138.30
|138.70
|137.20
|372
|2005.02.28 05:00
|sell stop
|121
|0.10
|138.86
|139.26
|137.76
|373
|2005.02.28 06:01
|sell
|121
|0.10
|138.86
|139.26
|137.76
|374
|2005.02.28 09:00
|modify
|121
|0.10
|138.86
|139.17
|137.76
|375
|2005.02.28 10:00
|modify
|121
|0.10
|138.86
|139.02
|137.76
|376
|2005.02.28 11:00
|modify
|121
|0.10
|138.86
|138.98
|137.76
|377
|2005.02.28 12:00
|modify
|121
|0.10
|138.86
|138.97
|137.76
|378
|2005.02.28 13:00
|modify
|121
|0.10
|138.86
|138.26
|137.76
|379
|2005.02.28 13:00
|modify
|121
|0.10
|138.86
|138.80
|137.76
|380
|2005.02.28 15:00
|modify
|121
|0.10
|138.86
|138.79
|137.76
|381
|2005.02.28 16:00
|modify
|121
|0.10
|138.86
|138.72
|137.76
|382
|2005.03.01 03:00
|modify
|121
|0.10
|138.86
|138.67
|137.76
|383
|2005.03.01 05:00
|modify
|121
|0.10
|138.86
|138.62
|137.76
|384
|2005.03.01 06:00
|modify
|121
|0.10
|138.86
|138.51
|137.76
|385
|2005.03.01 08:00
|modify
|121
|0.10
|138.86
|138.49
|137.76
|386
|2005.03.01 10:49
|t/p
|121
|0.10
|137.76
|138.49
|137.76
|94.10
|10117.52
|387
|2005.03.02 05:00
|buy stop
|122
|0.10
|139.09
|138.69
|140.19
|388
|2005.03.03 05:01
|expiration
|122
|0.10
|139.09
|138.69
|140.19
|389
|2005.03.03 05:01
|buy stop
|123
|0.10
|137.90
|137.50
|139.00
|390
|2005.03.03 08:14
|buy
|123
|0.10
|137.90
|137.50
|139.00
|391
|2005.03.04 02:00
|modify
|123
|0.10
|137.90
|137.54
|139.00
|392
|2005.03.04 03:00
|modify
|123
|0.10
|137.90
|137.56
|139.00
|393
|2005.03.04 07:00
|modify
|123
|0.10
|137.90
|137.57
|139.00
|394
|2005.03.04 08:00
|modify
|123
|0.10
|137.90
|137.69
|139.00
|395
|2005.03.04 15:00
|modify
|123
|0.10
|137.90
|137.75
|139.00
|396
|2005.03.04 19:00
|modify
|123
|0.10
|137.90
|137.90
|139.00
|397
|2005.03.04 21:00
|modify
|123
|0.10
|137.90
|137.94
|139.00
|398
|2005.03.04 22:00
|modify
|123
|0.10
|137.90
|138.06
|139.00
|399
|2005.03.07 08:00
|modify
|123
|0.10
|137.90
|138.14
|139.00
|400
|2005.03.07 09:00
|modify
|123
|0.10
|137.90
|138.18
|139.00
|401
|2005.03.07 14:00
|modify
|123
|0.10
|137.90
|138.29
|139.00
|402
|2005.03.07 16:00
|modify
|123
|0.10
|137.90
|138.31
|139.00
|403
|2005.03.07 18:00
|modify
|123
|0.10
|137.90
|138.32
|139.00
|404
|2005.03.07 19:00
|modify
|123
|0.10
|137.90
|138.35
|139.00
|405
|2005.03.07 23:00
|modify
|123
|0.10
|137.90
|138.37
|139.00
|406
|2005.03.08 01:26
|t/p
|123
|0.10
|139.00
|138.37
|139.00
|98.98
|10216.50
|407
|2005.03.08 05:00
|sell stop
|124
|0.10
|138.20
|138.60
|137.10
|408
|2005.03.09 05:00
|expiration
|124
|0.10
|138.20
|138.60
|137.10
|409
|2005.03.09 05:00
|sell stop
|125
|0.10
|138.92
|139.32
|137.82
|410
|2005.03.09 11:46
|sell
|125
|0.10
|138.92
|139.32
|137.82
|411
|2005.03.09 18:45
|s/l
|125
|0.10
|139.32
|139.32
|137.82
|-34.84
|10181.66
|412
|2005.03.10 05:00
|sell stop
|126
|0.10
|139.18
|139.58
|138.08
|413
|2005.03.11 05:00
|expiration
|126
|0.10
|139.18
|139.58
|138.08
|414
|2005.03.14 05:00
|sell stop
|127
|0.10
|139.50
|139.90
|138.40
|415
|2005.03.14 23:53
|sell
|127
|0.10
|139.50
|139.90
|138.40
|416
|2005.03.14 23:54
|s/l
|127
|0.10
|139.90
|139.90
|138.40
|-34.84
|10146.82
|417
|2005.03.16 05:00
|buy stop
|128
|0.10
|139.67
|139.27
|140.77
|418
|2005.03.16 15:02
|buy
|128
|0.10
|139.67
|139.27
|140.77
|419
|2005.03.16 20:00
|modify
|128
|0.10
|139.67
|139.28
|140.77
|420
|2005.03.17 03:00
|modify
|128
|0.10
|139.67
|139.31
|140.77
|421
|2005.03.17 04:00
|modify
|128
|0.10
|139.67
|139.35
|140.77
|422
|2005.03.18 02:00
|modify
|128
|0.10
|139.67
|139.51
|140.77
|423
|2005.03.18 09:53
|s/l
|128
|0.10
|139.51
|139.51
|140.77
|-9.75
|10137.07
|424
|2005.03.21 05:00
|buy stop
|129
|0.10
|139.52
|139.12
|140.62
|425
|2005.03.22 05:00
|expiration
|129
|0.10
|139.52
|139.12
|140.62
|426
|2005.03.22 05:00
|buy stop
|130
|0.10
|139.58
|139.18
|140.68
|427
|2005.03.23 05:00
|expiration
|130
|0.10
|139.58
|139.18
|140.68
|428
|2005.03.23 05:00
|buy stop
|131
|0.10
|139.30
|138.90
|140.40
|429
|2005.03.24 05:00
|expiration
|131
|0.10
|139.30
|138.90
|140.40
|430
|2005.03.24 05:00
|buy stop
|132
|0.10
|138.20
|137.80
|139.30
|431
|2005.03.24 08:34
|buy
|132
|0.10
|138.20
|137.80
|139.30
|432
|2005.03.24 17:00
|s/l
|132
|0.10
|137.80
|137.80
|139.30
|-34.85
|10102.22
|433
|2005.03.25 05:00
|buy stop
|133
|0.10
|137.83
|137.43
|138.93
|434
|2005.03.25 08:48
|buy
|133
|0.10
|137.83
|137.43
|138.93
|435
|2005.03.28 08:00
|modify
|133
|0.10
|137.83
|137.49
|138.93
|436
|2005.03.28 20:00
|modify
|133
|0.10
|137.83
|137.61
|138.93
|437
|2005.03.29 01:00
|modify
|133
|0.10
|137.83
|137.67
|138.93
|438
|2005.03.29 02:00
|modify
|133
|0.10
|137.83
|137.69
|138.93
|439
|2005.03.29 03:00
|modify
|133
|0.10
|137.83
|138.43
|138.93
|440
|2005.03.29 03:00
|modify
|133
|0.10
|137.83
|137.97
|138.93
|441
|2005.03.29 06:00
|modify
|133
|0.10
|137.83
|138.04
|138.93
|442
|2005.03.29 16:00
|modify
|133
|0.10
|137.83
|138.07
|138.93
|443
|2005.03.29 17:00
|modify
|133
|0.10
|137.83
|138.18
|138.93
|444
|2005.03.29 18:00
|modify
|133
|0.10
|137.83
|138.20
|138.93
|445
|2005.03.29 19:33
|t/p
|133
|0.10
|138.93
|138.20
|138.93
|97.93
|10200.15
|446
|2005.03.30 05:00
|sell stop
|134
|0.10
|138.08
|138.48
|136.98
|447
|2005.03.31 05:00
|expiration
|134
|0.10
|138.08
|138.48
|136.98
|448
|2005.04.07 05:00
|sell stop
|135
|0.10
|139.42
|139.82
|138.32
|449
|2005.04.08 01:58
|sell
|135
|0.10
|139.42
|139.82
|138.32
|450
|2005.04.08 03:00
|modify
|135
|0.10
|139.42
|139.79
|138.32
|451
|2005.04.08 04:00
|modify
|135
|0.10
|139.42
|139.77
|138.32
|452
|2005.04.08 17:21
|s/l
|135
|0.10
|139.77
|139.77
|138.32
|-30.49
|10169.66
|453
|2005.04.11 05:00
|sell stop
|136
|0.10
|140.08
|140.48
|138.98
|454
|2005.04.11 07:31
|sell
|136
|0.10
|140.08
|140.48
|138.98
|455
|2005.04.11 13:00
|modify
|136
|0.10
|140.08
|140.37
|138.98
|456
|2005.04.11 16:00
|modify
|136
|0.10
|140.08
|140.36
|138.98
|457
|2005.04.11 17:00
|modify
|136
|0.10
|140.08
|140.33
|138.98
|458
|2005.04.12 02:00
|modify
|136
|0.10
|140.08
|140.28
|138.98
|459
|2005.04.12 03:00
|modify
|136
|0.10
|140.08
|140.24
|138.98
|460
|2005.04.12 17:00
|modify
|136
|0.10
|140.08
|140.10
|138.98
|461
|2005.04.12 18:00
|modify
|136
|0.10
|140.08
|139.48
|138.98
|462
|2005.04.12 18:00
|modify
|136
|0.10
|140.08
|139.98
|138.98
|463
|2005.04.12 21:00
|modify
|136
|0.10
|140.08
|139.86
|138.98
|464
|2005.04.12 22:00
|modify
|136
|0.10
|140.08
|139.76
|138.98
|465
|2005.04.13 02:00
|modify
|136
|0.10
|140.08
|139.73
|138.98
|466
|2005.04.13 02:31
|t/p
|136
|0.10
|138.98
|139.73
|138.98
|92.38
|10262.04
|467
|2005.04.13 05:00
|buy stop
|137
|0.10
|139.71
|139.31
|140.81
|468
|2005.04.14 05:00
|expiration
|137
|0.10
|139.71
|139.31
|140.81
|469
|2005.04.14 05:00
|buy stop
|138
|0.10
|139.62
|139.22
|140.72
|470
|2005.04.15 05:00
|expiration
|138
|0.10
|139.62
|139.22
|140.72
|471
|2005.04.15 05:00
|buy stop
|139
|0.10
|138.89
|138.49
|139.99
|472
|2005.04.15 09:37
|buy
|139
|0.10
|138.89
|138.49
|139.99
|473
|2005.04.15 18:00
|modify
|139
|0.10
|138.89
|138.54
|139.99
|474
|2005.04.15 22:00
|modify
|139
|0.10
|138.89
|138.62
|139.99
|475
|2005.04.18 09:00
|modify
|139
|0.10
|138.89
|138.68
|139.99
|476
|2005.04.18 10:00
|modify
|139
|0.10
|138.89
|139.49
|139.99
|477
|2005.04.18 10:00
|modify
|139
|0.10
|138.89
|138.99
|139.99
|478
|2005.04.18 15:00
|modify
|139
|0.10
|138.89
|139.06
|139.99
|479
|2005.04.18 16:00
|modify
|139
|0.10
|138.89
|139.15
|139.99
|480
|2005.04.18 17:00
|modify
|139
|0.10
|138.89
|139.22
|139.99
|481
|2005.04.18 18:00
|modify
|139
|0.10
|138.89
|139.37
|139.99
|482
|2005.04.18 18:00
|t/p
|139
|0.10
|139.99
|139.37
|139.99
|96.90
|10358.94
|483
|2005.04.19 05:00
|sell stop
|140
|0.10
|138.82
|139.22
|137.72
|484
|2005.04.20 05:00
|expiration
|140
|0.10
|138.82
|139.22
|137.72
|485
|2005.04.20 05:00
|sell stop
|141
|0.10
|139.50
|139.90
|138.40
|486
|2005.04.20 09:15
|sell
|141
|0.10
|139.50
|139.90
|138.40
|487
|2005.04.20 23:45
|s/l
|141
|0.10
|139.90
|139.90
|138.40
|-34.84
|10324.10
|488
|2005.04.25 05:00
|buy stop
|142
|0.10
|139.64
|139.24
|140.74
|489
|2005.04.26 05:00
|expiration
|142
|0.10
|139.64
|139.24
|140.74
|490
|2005.04.26 05:00
|buy stop
|143
|0.10
|139.30
|138.90
|140.40
|491
|2005.04.27 05:00
|expiration
|143
|0.10
|139.30
|138.90
|140.40
|492
|2005.04.27 05:00
|buy stop
|144
|0.10
|138.23
|137.83
|139.33
|493
|2005.04.28 05:00
|expiration
|144
|0.10
|138.23
|137.83
|139.33
|494
|2005.04.28 05:00
|buy stop
|145
|0.10
|137.10
|136.70
|138.20
|495
|2005.04.29 05:00
|expiration
|145
|0.10
|137.10
|136.70
|138.20
|496
|2005.04.29 05:00
|buy stop
|146
|0.10
|137.57
|137.17
|138.67
|497
|2005.05.02 00:00
|expiration
|146
|0.10
|137.57
|137.17
|138.67
|498
|2005.05.02 05:00
|buy stop
|147
|0.10
|136.63
|136.23
|137.73
|499
|2005.05.03 05:01
|expiration
|147
|0.10
|136.63
|136.23
|137.73
|500
|2005.05.03 05:01
|buy stop
|148
|0.10
|136.68
|136.28
|137.78
|501
|2005.05.04 05:01
|expiration
|148
|0.10
|136.68
|136.28
|137.78
|502
|2005.05.04 05:01
|sell stop
|149
|0.10
|135.07
|135.47
|133.97
|503
|2005.05.04 14:25
|sell
|149
|0.10
|135.07
|135.47
|133.97
|504
|2005.05.04 17:30
|s/l
|149
|0.10
|135.47
|135.47
|133.97
|-34.84
|10289.26
|505
|2005.05.09 05:00
|buy stop
|150
|0.10
|135.14
|134.74
|136.24
|506
|2005.05.09 10:36
|buy
|150
|0.10
|135.14
|134.74
|136.24
|507
|2005.05.09 14:00
|modify
|150
|0.10
|135.14
|134.84
|136.24
|508
|2005.05.09 17:00
|modify
|150
|0.10
|135.14
|134.86
|136.24
|509
|2005.05.09 18:00
|modify
|150
|0.10
|135.14
|134.88
|136.24
|510
|2005.05.09 19:00
|modify
|150
|0.10
|135.14
|134.90
|136.24
|511
|2005.05.09 22:00
|modify
|150
|0.10
|135.14
|135.03
|136.24
|512
|2005.05.10 00:00
|modify
|150
|0.10
|135.14
|135.74
|136.24
|513
|2005.05.10 00:00
|modify
|150
|0.10
|135.14
|135.28
|136.24
|514
|2005.05.10 01:00
|modify
|150
|0.10
|135.14
|135.29
|136.24
|515
|2005.05.10 09:00
|modify
|150
|0.10
|135.14
|135.31
|136.24
|516
|2005.05.10 17:00
|modify
|150
|0.10
|135.14
|135.33
|136.24
|517
|2005.05.11 07:00
|modify
|150
|0.10
|135.14
|135.36
|136.24
|518
|2005.05.11 08:00
|modify
|150
|0.10
|135.14
|135.39
|136.24
|519
|2005.05.11 09:00
|modify
|150
|0.10
|135.14
|135.48
|136.24
|520
|2005.05.11 10:00
|modify
|150
|0.10
|135.14
|135.49
|136.24
|521
|2005.05.11 10:22
|s/l
|150
|0.10
|135.49
|135.49
|136.24
|32.59
|10321.85
|522
|2005.05.13 05:00
|buy stop
|151
|0.10
|135.67
|135.27
|136.77
|523
|2005.05.13 18:54
|buy
|151
|0.10
|135.67
|135.27
|136.77
|524
|2005.05.16 00:51
|s/l
|151
|0.10
|135.27
|135.27
|136.77
|-33.80
|10288.05
|525
|2005.05.19 05:00
|sell stop
|152
|0.10
|135.36
|135.76
|134.26
|526
|2005.05.20 05:00
|expiration
|152
|0.10
|135.36
|135.76
|134.26
|527
|2005.05.20 05:00
|sell stop
|153
|0.10
|135.68
|136.08
|134.58
|528
|2005.05.20 15:58
|sell
|153
|0.10
|135.68
|136.08
|134.58
|529
|2005.05.23 11:00
|modify
|153
|0.10
|135.68
|136.02
|134.58
|530
|2005.05.23 12:00
|modify
|153
|0.10
|135.68
|135.99
|134.58
|531
|2005.05.23 13:00
|modify
|153
|0.10
|135.68
|135.95
|134.58
|532
|2005.05.24 00:00
|modify
|153
|0.10
|135.68
|135.94
|134.58
|533
|2005.05.24 05:00
|modify
|153
|0.10
|135.68
|135.89
|134.58
|534
|2005.05.24 07:00
|modify
|153
|0.10
|135.68
|135.81
|134.58
|535
|2005.05.24 12:00
|modify
|153
|0.10
|135.68
|135.74
|134.58
|536
|2005.05.25 02:00
|modify
|153
|0.10
|135.68
|135.71
|134.58
|537
|2005.05.25 16:12
|s/l
|153
|0.10
|135.71
|135.71
|134.58
|-7.76
|10280.29
|538
|2005.05.26 05:00
|sell stop
|154
|0.10
|135.58
|135.98
|134.48
|539
|2005.05.26 07:44
|sell
|154
|0.10
|135.58
|135.98
|134.48
|540
|2005.05.26 17:00
|modify
|154
|0.10
|135.58
|135.94
|134.48
|541
|2005.05.26 18:00
|modify
|154
|0.10
|135.58
|135.77
|134.48
|542
|2005.05.26 19:00
|modify
|154
|0.10
|135.58
|135.76
|134.48
|543
|2005.05.26 20:00
|modify
|154
|0.10
|135.58
|135.73
|134.48
|544
|2005.05.26 21:00
|modify
|154
|0.10
|135.58
|135.63
|134.48
|545
|2005.05.27 17:22
|s/l
|154
|0.10
|135.63
|135.63
|134.48
|-6.08
|10274.21
|546
|2005.05.30 05:00
|buy stop
|155
|0.10
|135.36
|134.96
|136.46
|547
|2005.05.31 05:00
|expiration
|155
|0.10
|135.36
|134.96
|136.46
|548
|2005.05.31 05:00
|buy stop
|156
|0.10
|134.81
|134.41
|135.91
|549
|2005.06.01 05:00
|expiration
|156
|0.10
|134.81
|134.41
|135.91
|550
|2005.06.01 05:00
|buy stop
|157
|0.10
|135.54
|135.14
|136.64
|551
|2005.06.02 05:00
|expiration
|157
|0.10
|135.54
|135.14
|136.64
|552
|2005.06.02 05:00
|buy stop
|158
|0.10
|134.45
|134.05
|135.55
|553
|2005.06.03 05:00
|expiration
|158
|0.10
|134.45
|134.05
|135.55
|554
|2005.06.03 05:00
|buy stop
|159
|0.10
|133.26
|132.86
|134.36
|555
|2005.06.06 00:00
|expiration
|159
|0.10
|133.26
|132.86
|134.36
|556
|2005.06.06 05:00
|buy stop
|160
|0.10
|132.26
|131.86
|133.36
|557
|2005.06.07 05:00
|expiration
|160
|0.10
|132.26
|131.86
|133.36
|558
|2005.06.07 05:00
|buy stop
|161
|0.10
|132.61
|132.21
|133.71
|559
|2005.06.08 05:00
|expiration
|161
|0.10
|132.61
|132.21
|133.71
|560
|2005.06.08 05:00
|buy stop
|162
|0.10
|131.49
|131.09
|132.59
|561
|2005.06.08 05:13
|buy
|162
|0.10
|131.49
|131.09
|132.59
|562
|2005.06.08 08:00
|modify
|162
|0.10
|131.49
|131.14
|132.59
|563
|2005.06.08 12:00
|modify
|162
|0.10
|131.49
|131.21
|132.59
|564
|2005.06.08 19:30
|s/l
|162
|0.10
|131.21
|131.21
|132.59
|-24.40
|10249.81
|565
|2005.06.10 05:00
|sell stop
|163
|0.10
|131.22
|131.62
|130.12
|566
|2005.06.10 09:17
|sell
|163
|0.10
|131.22
|131.62
|130.12
|567
|2005.06.10 12:37
|s/l
|163
|0.10
|131.62
|131.62
|130.12
|-34.85
|10214.96
|568
|2005.06.14 05:00
|sell stop
|164
|0.10
|131.60
|132.00
|130.50
|569
|2005.06.14 16:21
|sell
|164
|0.10
|131.60
|132.00
|130.50
|570
|2005.06.15 14:13
|s/l
|164
|0.10
|132.00
|132.00
|130.50
|-36.57
|10178.39
|571
|2005.06.16 05:00
|buy stop
|165
|0.10
|132.43
|132.03
|133.53
|572
|2005.06.17 05:00
|expiration
|165
|0.10
|132.43
|132.03
|133.53
|573
|2005.06.20 05:00
|sell stop
|166
|0.10
|132.58
|132.98
|131.48
|574
|2005.06.20 15:04
|sell
|166
|0.10
|132.58
|132.98
|131.48
|575
|2005.06.20 18:53
|s/l
|166
|0.10
|132.98
|132.98
|131.48
|-34.84
|10143.55
|576
|2005.06.21 05:00
|sell stop
|167
|0.10
|132.07
|132.47
|130.97
|577
|2005.06.21 13:06
|sell
|167
|0.10
|132.07
|132.47
|130.97
|578
|2005.06.21 16:00
|modify
|167
|0.10
|132.07
|132.24
|130.97
|579
|2005.06.21 17:00
|modify
|167
|0.10
|132.07
|132.13
|130.97
|580
|2005.06.22 01:27
|s/l
|167
|0.10
|132.13
|132.13
|130.97
|-6.94
|10136.61
|581
|2005.06.22 05:00
|buy stop
|168
|0.10
|133.11
|132.71
|134.21
|582
|2005.06.23 05:00
|expiration
|168
|0.10
|133.11
|132.71
|134.21
|583
|2005.06.23 05:00
|buy stop
|169
|0.10
|132.63
|132.23
|133.73
|584
|2005.06.24 05:00
|expiration
|169
|0.10
|132.63
|132.23
|133.73
|585
|2005.06.24 05:00
|buy stop
|170
|0.10
|131.58
|131.18
|132.68
|586
|2005.06.24 09:48
|buy
|170
|0.10
|131.58
|131.18
|132.68
|587
|2005.06.24 14:00
|modify
|170
|0.10
|131.58
|131.28
|132.68
|588
|2005.06.24 16:00
|modify
|170
|0.10
|131.58
|131.34
|132.68
|589
|2005.06.24 17:00
|modify
|170
|0.10
|131.58
|131.53
|132.68
|590
|2005.06.27 01:00
|modify
|170
|0.10
|131.58
|131.59
|132.68
|591
|2005.06.27 02:00
|modify
|170
|0.10
|131.58
|131.81
|132.68
|592
|2005.06.27 03:00
|modify
|170
|0.10
|131.58
|131.96
|132.68
|593
|2005.06.27 03:18
|t/p
|170
|0.10
|132.68
|131.96
|132.68
|96.89
|10233.50
|594
|2005.06.27 05:00
|sell stop
|171
|0.10
|132.25
|132.65
|131.15
|595
|2005.06.28 05:01
|expiration
|171
|0.10
|132.25
|132.65
|131.15
|596
|2005.06.28 05:01
|sell stop
|172
|0.10
|131.32
|131.72
|130.22
|597
|2005.06.29 05:01
|expiration
|172
|0.10
|131.32
|131.72
|130.22
|598
|2005.06.29 05:01
|sell stop
|173
|0.10
|132.08
|132.48
|130.98
|599
|2005.06.30 05:01
|expiration
|173
|0.10
|132.08
|132.48
|130.98
|600
|2005.07.01 05:00
|sell stop
|174
|0.10
|132.79
|133.19
|131.69
|601
|2005.07.04 00:00
|expiration
|174
|0.10
|132.79
|133.19
|131.69
|602
|2005.07.04 05:00
|buy stop
|175
|0.10
|133.01
|132.61
|134.11
|603
|2005.07.04 05:03
|buy
|175
|0.10
|133.01
|132.61
|134.11
|604
|2005.07.04 13:39
|s/l
|175
|0.10
|132.61
|132.61
|134.11
|-34.86
|10198.64
|605
|2005.07.05 05:00
|buy stop
|176
|0.10
|133.67
|133.27
|134.77
|606
|2005.07.06 05:00
|expiration
|176
|0.10
|133.67
|133.27
|134.77
|607
|2005.07.06 05:00
|buy stop
|177
|0.10
|133.41
|133.01
|134.51
|608
|2005.07.06 10:03
|buy
|177
|0.10
|133.41
|133.01
|134.51
|609
|2005.07.06 19:00
|modify
|177
|0.10
|133.41
|133.14
|134.51
|610
|2005.07.06 21:00
|modify
|177
|0.10
|133.41
|133.19
|134.51
|611
|2005.07.06 23:00
|modify
|177
|0.10
|133.41
|133.26
|134.51
|612
|2005.07.07 00:00
|modify
|177
|0.10
|133.41
|133.28
|134.51
|613
|2005.07.07 02:00
|modify
|177
|0.10
|133.41
|133.31
|134.51
|614
|2005.07.07 12:00
|modify
|177
|0.10
|133.41
|134.01
|134.51
|615
|2005.07.07 12:00
|modify
|177
|0.10
|133.41
|133.51
|134.51
|616
|2005.07.07 14:09
|s/l
|177
|0.10
|133.51
|133.51
|134.51
|11.85
|10210.49
|617
|2005.07.08 05:00
|sell stop
|178
|0.10
|133.33
|133.73
|132.23
|618
|2005.07.11 00:00
|expiration
|178
|0.10
|133.33
|133.73
|132.23
|619
|2005.07.11 05:00
|sell stop
|179
|0.10
|134.11
|134.51
|133.01
|620
|2005.07.12 05:00
|expiration
|179
|0.10
|134.11
|134.51
|133.01
|621
|2005.07.12 05:00
|sell stop
|180
|0.10
|134.11
|134.51
|133.01
|622
|2005.07.13 05:00
|expiration
|180
|0.10
|134.11
|134.51
|133.01
|623
|2005.07.13 05:00
|sell stop
|181
|0.10
|134.46
|134.86
|133.36
|624
|2005.07.14 05:00
|expiration
|181
|0.10
|134.46
|134.86
|133.36
|625
|2005.07.19 05:00
|buy stop
|182
|0.10
|135.36
|134.96
|136.46
|626
|2005.07.19 16:20
|buy
|182
|0.10
|135.36
|134.96
|136.46
|627
|2005.07.19 19:00
|modify
|182
|0.10
|135.36
|135.10
|136.46
|628
|2005.07.19 20:00
|modify
|182
|0.10
|135.36
|135.13
|136.46
|629
|2005.07.20 01:00
|modify
|182
|0.10
|135.36
|135.18
|136.46
|630
|2005.07.20 02:00
|modify
|182
|0.10
|135.36
|135.22
|136.46
|631
|2005.07.20 03:00
|modify
|182
|0.10
|135.36
|135.96
|136.46
|632
|2005.07.20 03:00
|modify
|182
|0.10
|135.36
|135.47
|136.46
|633
|2005.07.20 03:08
|t/p
|182
|0.10
|136.46
|135.47
|136.46
|96.90
|10307.38
|634
|2005.07.20 05:00
|sell stop
|183
|0.10
|135.22
|135.62
|134.12
|635
|2005.07.21 05:00
|expiration
|183
|0.10
|135.22
|135.62
|134.12
|636
|2005.07.21 05:00
|sell stop
|184
|0.10
|135.11
|135.51
|134.01
|637
|2005.07.21 13:25
|sell
|184
|0.10
|135.11
|135.51
|134.01
|638
|2005.07.21 13:31
|s/l
|184
|0.10
|135.51
|135.51
|134.01
|-34.85
|10272.53
|639
|2005.07.22 05:00
|buy stop
|185
|0.10
|135.39
|134.99
|136.49
|640
|2005.07.25 00:00
|expiration
|185
|0.10
|135.39
|134.99
|136.49
|641
|2005.07.25 05:00
|buy stop
|186
|0.10
|136.83
|136.43
|137.93
|642
|2005.07.26 05:00
|expiration
|186
|0.10
|136.83
|136.43
|137.93
|643
|2005.07.27 05:00
|sell stop
|187
|0.10
|134.54
|134.94
|133.44
|644
|2005.07.28 05:00
|expiration
|187
|0.10
|134.54
|134.94
|133.44
|645
|2005.07.28 05:00
|sell stop
|188
|0.10
|134.70
|135.10
|133.60
|646
|2005.07.29 05:00
|expiration
|188
|0.10
|134.70
|135.10
|133.60
|647
|2005.07.29 05:00
|sell stop
|189
|0.10
|135.45
|135.85
|134.35
|648
|2005.08.01 00:00
|expiration
|189
|0.10
|135.45
|135.85
|134.35
|649
|2005.08.01 05:00
|sell stop
|190
|0.10
|135.85
|136.25
|134.75
|650
|2005.08.02 05:00
|expiration
|190
|0.10
|135.85
|136.25
|134.75
|651
|2005.08.02 05:00
|sell stop
|191
|0.10
|136.25
|136.65
|135.15
|652
|2005.08.02 08:30
|sell
|191
|0.10
|136.25
|136.65
|135.15
|653
|2005.08.02 17:00
|modify
|191
|0.10
|136.25
|136.51
|135.15
|654
|2005.08.02 18:00
|modify
|191
|0.10
|136.25
|136.46
|135.15
|655
|2005.08.03 01:00
|modify
|191
|0.10
|136.25
|136.42
|135.15
|656
|2005.08.03 10:31
|s/l
|191
|0.10
|136.42
|136.42
|135.15
|-16.53
|10256.01
|657
|2005.08.05 05:00
|sell stop
|192
|0.10
|136.10
|136.50
|135.00
|658
|2005.08.08 00:00
|expiration
|192
|0.10
|136.10
|136.50
|135.00
|659
|2005.08.08 05:00
|sell stop
|193
|0.10
|137.29
|137.69
|136.19
|660
|2005.08.09 05:00
|expiration
|193
|0.10
|137.29
|137.69
|136.19
|661
|2005.08.09 05:00
|sell stop
|194
|0.10
|138.00
|138.40
|136.90
|662
|2005.08.10 02:07
|sell
|194
|0.10
|138.00
|138.40
|136.90
|663
|2005.08.10 04:00
|modify
|194
|0.10
|138.00
|138.27
|136.90
|664
|2005.08.10 07:00
|modify
|194
|0.10
|138.00
|138.12
|136.90
|665
|2005.08.10 11:00
|modify
|194
|0.10
|138.00
|138.07
|136.90
|666
|2005.08.10 13:00
|modify
|194
|0.10
|138.00
|137.40
|136.90
|667
|2005.08.10 13:00
|modify
|194
|0.10
|138.00
|137.95
|136.90
|668
|2005.08.10 16:00
|modify
|194
|0.10
|138.00
|137.74
|136.90
|669
|2005.08.10 16:26
|t/p
|194
|0.10
|136.90
|137.74
|136.90
|95.82
|10351.83
|670
|2005.08.11 05:00
|buy stop
|195
|0.10
|138.24
|137.84
|139.34
|671
|2005.08.12 05:02
|expiration
|195
|0.10
|138.24
|137.84
|139.34
|672
|2005.08.12 05:02
|buy stop
|196
|0.10
|138.20
|137.80
|139.30
|673
|2005.08.15 00:00
|expiration
|196
|0.10
|138.20
|137.80
|139.30
|674
|2005.08.15 05:00
|buy stop
|197
|0.10
|136.79
|136.39
|137.89
|675
|2005.08.16 05:00
|expiration
|197
|0.10
|136.79
|136.39
|137.89
|676
|2005.08.16 05:00
|buy stop
|198
|0.10
|136.54
|136.14
|137.64
|677
|2005.08.17 05:00
|expiration
|198
|0.10
|136.54
|136.14
|137.64
|678
|2005.08.17 05:00
|buy stop
|199
|0.10
|135.80
|135.40
|136.90
|679
|2005.08.18 05:00
|expiration
|199
|0.10
|135.80
|135.40
|136.90
|680
|2005.08.19 05:00
|buy stop
|200
|0.10
|135.14
|134.74
|136.24
|681
|2005.08.22 00:00
|expiration
|200
|0.10
|135.14
|134.74
|136.24
|682
|2005.08.22 05:00
|buy stop
|201
|0.10
|134.49
|134.09
|135.59
|683
|2005.08.23 05:00
|expiration
|201
|0.10
|134.49
|134.09
|135.59
|684
|2005.08.23 05:00
|buy stop
|202
|0.10
|134.32
|133.92
|135.42
|685
|2005.08.23 08:02
|buy
|202
|0.10
|134.32
|133.92
|135.42
|686
|2005.08.23 10:00
|modify
|202
|0.10
|134.32
|133.94
|135.42
|687
|2005.08.23 11:00
|modify
|202
|0.10
|134.32
|133.98
|135.42
|688
|2005.08.23 12:00
|modify
|202
|0.10
|134.32
|134.12
|135.42
|689
|2005.08.23 17:43
|s/l
|202
|0.10
|134.12
|134.12
|135.42
|-17.43
|10334.40
|690
|2005.08.24 05:00
|sell stop
|203
|0.10
|134.49
|134.89
|133.39
|691
|2005.08.25 05:00
|expiration
|203
|0.10
|134.49
|134.89
|133.39
|692
|2005.08.25 05:00
|sell stop
|204
|0.10
|134.36
|134.76
|133.26
|693
|2005.08.26 05:00
|expiration
|204
|0.10
|134.36
|134.76
|133.26
|694
|2005.08.26 05:00
|sell stop
|205
|0.10
|134.69
|135.09
|133.59
|695
|2005.08.29 00:00
|expiration
|205
|0.10
|134.69
|135.09
|133.59
|696
|2005.08.29 05:00
|sell stop
|206
|0.10
|135.50
|135.90
|134.40
|697
|2005.08.29 17:06
|sell
|206
|0.10
|135.50
|135.90
|134.40
|698
|2005.08.29 18:00
|modify
|206
|0.10
|135.50
|135.89
|134.40
|699
|2005.08.29 20:00
|modify
|206
|0.10
|135.50
|135.77
|134.40
|700
|2005.08.30 03:00
|modify
|206
|0.10
|135.50
|135.76
|134.40
|701
|2005.08.30 09:36
|s/l
|206
|0.10
|135.76
|135.76
|134.40
|-24.36
|10310.04
|702
|2005.08.31 05:00
|sell stop
|207
|0.10
|135.64
|136.04
|134.54
|703
|2005.09.01 05:00
|expiration
|207
|0.10
|135.64
|136.04
|134.54
|704
|2005.09.01 05:00
|sell stop
|208
|0.10
|135.53
|135.93
|134.43
|705
|2005.09.02 05:00
|expiration
|208
|0.10
|135.53
|135.93
|134.43
|706
|2005.09.02 05:00
|sell stop
|209
|0.10
|136.14
|136.54
|135.04
|707
|2005.09.05 00:00
|expiration
|209
|0.10
|136.14
|136.54
|135.04
|708
|2005.09.05 05:00
|sell stop
|210
|0.10
|136.76
|137.16
|135.66
|709
|2005.09.05 10:12
|sell
|210
|0.10
|136.76
|137.16
|135.66
|710
|2005.09.06 03:00
|modify
|210
|0.10
|136.76
|137.04
|135.66
|711
|2005.09.07 02:00
|modify
|210
|0.10
|136.76
|136.98
|135.66
|712
|2005.09.07 05:20
|s/l
|210
|0.10
|136.98
|136.98
|135.66
|-22.61
|10287.43
|713
|2005.09.09 05:00
|sell stop
|211
|0.10
|136.86
|137.26
|135.76
|714
|2005.09.09 13:52
|sell
|211
|0.10
|136.86
|137.26
|135.76
|715
|2005.09.09 15:00
|modify
|211
|0.10
|136.86
|137.14
|135.76
|716
|2005.09.09 16:00
|modify
|211
|0.10
|136.86
|136.98
|135.76
|717
|2005.09.09 17:00
|modify
|211
|0.10
|136.86
|136.26
|135.76
|718
|2005.09.09 17:00
|modify
|211
|0.10
|136.86
|136.79
|135.76
|719
|2005.09.12 00:00
|t/p
|211
|0.10
|135.76
|136.79
|135.76
|94.10
|10381.53
|720
|2005.09.12 05:00
|buy stop
|212
|0.10
|136.33
|135.93
|137.43
|721
|2005.09.13 05:00
|expiration
|212
|0.10
|136.33
|135.93
|137.43
|722
|2005.09.13 05:00
|buy stop
|213
|0.10
|136.74
|136.34
|137.84
|723
|2005.09.14 05:00
|expiration
|213
|0.10
|136.74
|136.34
|137.84
|724
|2005.09.21 05:00
|buy stop
|214
|0.10
|135.99
|135.59
|137.09
|725
|2005.09.21 05:08
|buy
|214
|0.10
|135.99
|135.59
|137.09
|726
|2005.09.21 08:00
|modify
|214
|0.10
|135.99
|135.60
|137.09
|727
|2005.09.22 02:00
|modify
|214
|0.10
|135.99
|135.73
|137.09
|728
|2005.09.22 03:00
|modify
|214
|0.10
|135.99
|135.85
|137.09
|729
|2005.09.22 09:46
|s/l
|214
|0.10
|135.85
|135.85
|137.09
|-9.06
|10372.47
|730
|2005.09.26 05:00
|buy stop
|215
|0.10
|135.76
|135.36
|136.86
|731
|2005.09.27 02:19
|buy
|215
|0.10
|135.76
|135.36
|136.86
|732
|2005.09.27 13:00
|modify
|215
|0.10
|135.76
|135.43
|136.86
|733
|2005.09.27 14:00
|modify
|215
|0.10
|135.76
|135.46
|136.86
|734
|2005.09.27 18:00
|modify
|215
|0.10
|135.76
|135.48
|136.86
|735
|2005.09.27 20:00
|modify
|215
|0.10
|135.76
|135.51
|136.86
|736
|2005.09.28 03:00
|modify
|215
|0.10
|135.76
|135.57
|136.86
|737
|2005.09.29 01:00
|modify
|215
|0.10
|135.76
|135.60
|136.86
|738
|2005.09.29 05:00
|modify
|215
|0.10
|135.76
|135.62
|136.86
|739
|2005.09.29 10:00
|modify
|215
|0.10
|135.76
|135.66
|136.86
|740
|2005.09.30 12:00
|modify
|215
|0.10
|135.76
|135.69
|136.86
|741
|2005.09.30 13:00
|modify
|215
|0.10
|135.76
|136.36
|136.86
|742
|2005.09.30 13:00
|modify
|215
|0.10
|135.76
|136.03
|136.86
|743
|2005.09.30 17:00
|modify
|215
|0.10
|135.76
|136.04
|136.86
|744
|2005.10.03 10:37
|s/l
|215
|0.10
|136.04
|136.04
|136.86
|30.67
|10403.14
|745
|2005.10.05 05:00
|buy stop
|216
|0.10
|136.20
|135.80
|137.30
|746
|2005.10.05 09:45
|buy
|216
|0.10
|136.20
|135.80
|137.30
|747
|2005.10.05 23:00
|modify
|216
|0.10
|136.20
|135.89
|137.30
|748
|2005.10.06 00:00
|modify
|216
|0.10
|136.20
|135.99
|137.30
|749
|2005.10.06 01:00
|modify
|216
|0.10
|136.20
|136.80
|137.30
|750
|2005.10.06 01:00
|modify
|216
|0.10
|136.20
|136.44
|137.30
|751
|2005.10.06 03:00
|modify
|216
|0.10
|136.20
|136.54
|137.30
|752
|2005.10.06 04:34
|t/p
|216
|0.10
|137.30
|136.54
|137.30
|98.99
|10502.13
|753
|2005.10.06 05:00
|sell stop
|217
|0.10
|136.29
|136.69
|135.19
|754
|2005.10.07 05:00
|expiration
|217
|0.10
|136.29
|136.69
|135.19
|755
|2005.10.07 05:00
|sell stop
|218
|0.10
|136.48
|136.88
|135.38
|756
|2005.10.10 00:00
|expiration
|218
|0.10
|136.48
|136.88
|135.38
|757
|2005.10.10 05:00
|sell stop
|219
|0.10
|136.82
|137.22
|135.72
|758
|2005.10.11 05:00
|expiration
|219
|0.10
|136.82
|137.22
|135.72
|759
|2005.10.11 05:00
|buy stop
|220
|0.10
|137.72
|137.32
|138.82
|760
|2005.10.12 05:01
|expiration
|220
|0.10
|137.72
|137.32
|138.82
|761
|2005.10.12 05:01
|buy stop
|221
|0.10
|137.78
|137.38
|138.88
|762
|2005.10.13 05:01
|expiration
|221
|0.10
|137.78
|137.38
|138.88
|763
|2005.10.14 05:00
|sell stop
|222
|0.10
|137.51
|137.91
|136.41
|764
|2005.10.14 15:55
|sell
|222
|0.10
|137.51
|137.91
|136.41
|765
|2005.10.17 00:02
|s/l
|222
|0.10
|137.91
|137.91
|136.41
|-36.57
|10465.56
|766
|2005.10.17 05:00
|sell stop
|223
|0.10
|137.73
|138.13
|136.63
|767
|2005.10.18 05:01
|expiration
|223
|0.10
|137.73
|138.13
|136.63
|768
|2005.10.18 05:01
|sell stop
|224
|0.10
|137.88
|138.28
|136.78
|769
|2005.10.19 05:01
|expiration
|224
|0.10
|137.88
|138.28
|136.78
|770
|2005.10.19 05:01
|sell stop
|225
|0.10
|137.96
|138.36
|136.86
|771
|2005.10.19 08:36
|sell
|225
|0.10
|137.96
|138.36
|136.86
|772
|2005.10.19 12:45
|s/l
|225
|0.10
|138.36
|138.36
|136.86
|-34.84
|10430.72
|773
|2005.10.21 05:00
|sell stop
|226
|0.10
|138.63
|139.03
|137.53
|774
|2005.10.21 11:09
|sell
|226
|0.10
|138.63
|139.03
|137.53
|775
|2005.10.21 16:21
|s/l
|226
|0.10
|139.03
|139.03
|137.53
|-34.85
|10395.87
|776
|2005.10.25 05:00
|buy stop
|227
|0.10
|138.32
|137.92
|139.42
|777
|2005.10.25 06:08
|buy
|227
|0.10
|138.32
|137.92
|139.42
|778
|2005.10.25 11:00
|modify
|227
|0.10
|138.32
|138.06
|139.42
|779
|2005.10.25 12:00
|modify
|227
|0.10
|138.32
|138.13
|139.42
|780
|2005.10.25 13:00
|modify
|227
|0.10
|138.32
|138.29
|139.42
|781
|2005.10.25 15:00
|modify
|227
|0.10
|138.32
|138.92
|139.42
|782
|2005.10.25 15:00
|modify
|227
|0.10
|138.32
|138.37
|139.42
|783
|2005.10.25 19:00
|modify
|227
|0.10
|138.32
|138.41
|139.42
|784
|2005.10.25 20:00
|modify
|227
|0.10
|138.32
|138.44
|139.42
|785
|2005.10.25 21:00
|modify
|227
|0.10
|138.32
|138.51
|139.42
|786
|2005.10.25 22:00
|modify
|227
|0.10
|138.32
|138.58
|139.42
|787
|2005.10.25 23:00
|modify
|227
|0.10
|138.32
|138.64
|139.42
|788
|2005.10.26 00:00
|modify
|227
|0.10
|138.32
|138.69
|139.42
|789
|2005.10.26 01:00
|modify
|227
|0.10
|138.32
|138.78
|139.42
|790
|2005.10.26 01:01
|t/p
|227
|0.10
|139.42
|138.78
|139.42
|96.89
|10492.76
|791
|2005.10.26 05:00
|sell stop
|228
|0.10
|138.73
|139.13
|137.63
|792
|2005.10.27 05:00
|expiration
|228
|0.10
|138.73
|139.13
|137.63
|793
|2005.10.27 05:00
|sell stop
|229
|0.10
|138.47
|138.87
|137.37
|794
|2005.10.28 05:01
|expiration
|229
|0.10
|138.47
|138.87
|137.37
|795
|2005.10.28 05:01
|sell stop
|230
|0.10
|139.53
|139.93
|138.43
|796
|2005.10.28 18:20
|sell
|230
|0.10
|139.53
|139.93
|138.43
|797
|2005.11.01 09:37
|s/l
|230
|0.10
|139.93
|139.93
|138.43
|-38.28
|10454.48
|798
|2005.11.02 05:00
|sell stop
|231
|0.10
|139.85
|140.25
|138.75
|799
|2005.11.03 05:05
|expiration
|231
|0.10
|139.85
|140.25
|138.75
|800
|2005.11.03 05:05
|sell stop
|232
|0.10
|139.95
|140.35
|138.85
|801
|2005.11.03 20:53
|sell
|232
|0.10
|139.95
|140.35
|138.85
|802
|2005.11.04 04:45
|s/l
|232
|0.10
|140.35
|140.35
|138.85
|-36.56
|10417.93
|803
|2005.11.07 05:00
|buy stop
|233
|0.10
|140.85
|140.45
|141.95
|804
|2005.11.08 05:00
|expiration
|233
|0.10
|140.85
|140.45
|141.95
|805
|2005.11.08 05:00
|buy stop
|234
|0.10
|139.79
|139.39
|140.89
|806
|2005.11.09 05:00
|expiration
|234
|0.10
|139.79
|139.39
|140.89
|807
|2005.11.09 05:00
|buy stop
|235
|0.10
|139.50
|139.10
|140.60
|808
|2005.11.10 05:00
|expiration
|235
|0.10
|139.50
|139.10
|140.60
|809
|2005.11.10 05:00
|buy stop
|236
|0.10
|138.53
|138.13
|139.63
|810
|2005.11.10 05:08
|buy
|236
|0.10
|138.53
|138.13
|139.63
|811
|2005.11.10 20:57
|s/l
|236
|0.10
|138.13
|138.13
|139.63
|-34.85
|10383.08
|812
|2005.11.11 05:00
|buy stop
|237
|0.10
|137.93
|137.53
|139.03
|813
|2005.11.11 09:25
|buy
|237
|0.10
|137.93
|137.53
|139.03
|814
|2005.11.11 13:00
|modify
|237
|0.10
|137.93
|137.56
|139.03
|815
|2005.11.11 22:00
|modify
|237
|0.10
|137.93
|137.63
|139.03
|816
|2005.11.14 00:00
|modify
|237
|0.10
|137.93
|137.72
|139.03
|817
|2005.11.14 02:00
|modify
|237
|0.10
|137.93
|137.75
|139.03
|818
|2005.11.14 04:00
|modify
|237
|0.10
|137.93
|137.81
|139.03
|819
|2005.11.14 05:00
|modify
|237
|0.10
|137.93
|137.87
|139.03
|820
|2005.11.14 06:00
|modify
|237
|0.10
|137.93
|138.53
|139.03
|821
|2005.11.14 06:00
|modify
|237
|0.10
|137.93
|138.17
|139.03
|822
|2005.11.14 07:00
|modify
|237
|0.10
|137.93
|138.23
|139.03
|823
|2005.11.14 11:00
|modify
|237
|0.10
|137.93
|138.25
|139.03
|824
|2005.11.14 11:50
|t/p
|237
|0.10
|139.03
|138.25
|139.03
|96.89
|10479.96
|825
|2005.11.15 05:00
|sell stop
|238
|0.10
|138.29
|138.69
|137.19
|826
|2005.11.16 05:00
|expiration
|238
|0.10
|138.29
|138.69
|137.19
|827
|2005.11.16 05:00
|sell stop
|239
|0.10
|138.67
|139.07
|137.57
|828
|2005.11.17 05:00
|expiration
|239
|0.10
|138.67
|139.07
|137.57
|829
|2005.11.21 05:00
|sell stop
|240
|0.10
|139.33
|139.73
|138.23
|830
|2005.11.21 16:59
|sell
|240
|0.10
|139.33
|139.73
|138.23
|831
|2005.11.21 17:54
|s/l
|240
|0.10
|139.73
|139.73
|138.23
|-34.84
|10445.12
|832
|2005.11.24 05:00
|sell stop
|241
|0.10
|139.82
|140.22
|138.72
|833
|2005.11.25 05:00
|expiration
|241
|0.10
|139.82
|140.22
|138.72
|834
|2005.11.29 05:00
|sell stop
|242
|0.10
|140.33
|140.73
|139.23
|835
|2005.11.30 05:00
|expiration
|242
|0.10
|140.33
|140.73
|139.23
|836
|2005.11.30 05:00
|sell stop
|243
|0.10
|140.47
|140.87
|139.37
|837
|2005.12.01 05:02
|expiration
|243
|0.10
|140.47
|140.87
|139.37
|838
|2005.12.01 05:02
|sell stop
|244
|0.10
|141.04
|141.44
|139.94
|839
|2005.12.01 13:48
|sell
|244
|0.10
|141.04
|141.44
|139.94
|840
|2005.12.01 19:39
|s/l
|244
|0.10
|141.44
|141.44
|139.94
|-34.85
|10410.27
|841
|2005.12.02 05:00
|sell stop
|245
|0.10
|141.10
|141.50
|140.00
|842
|2005.12.02 16:39
|sell
|245
|0.10
|141.10
|141.50
|140.00
|843
|2005.12.05 00:00
|s/l
|245
|0.10
|141.50
|141.50
|140.00
|-36.56
|10373.71
|844
|2005.12.05 05:00
|sell stop
|246
|0.10
|141.50
|141.90
|140.40
|845
|2005.12.06 05:00
|expiration
|246
|0.10
|141.50
|141.90
|140.40
|846
|2005.12.06 05:00
|sell stop
|247
|0.10
|141.68
|142.08
|140.58
|847
|2005.12.07 05:00
|expiration
|247
|0.10
|141.68
|142.08
|140.58
|848
|2005.12.07 05:00
|sell stop
|248
|0.10
|141.57
|141.97
|140.47
|849
|2005.12.07 17:06
|sell
|248
|0.10
|141.57
|141.97
|140.47
|850
|2005.12.07 23:08
|s/l
|248
|0.10
|141.97
|141.97
|140.47
|-34.84
|10338.87
|851
|2005.12.08 05:00
|buy stop
|249
|0.10
|142.34
|141.94
|143.44
|852
|2005.12.08 16:28
|buy
|249
|0.10
|142.34
|141.94
|143.44
|853
|2005.12.09 09:48
|s/l
|249
|0.10
|141.94
|141.94
|143.44
|-33.81
|10305.06
|854
|2005.12.12 05:00
|sell stop
|250
|0.10
|142.07
|142.47
|140.97
|855
|2005.12.13 05:00
|expiration
|250
|0.10
|142.07
|142.47
|140.97
|856
|2005.12.13 05:00
|sell stop
|251
|0.10
|142.41
|142.81
|141.31
|857
|2005.12.14 05:00
|expiration
|251
|0.10
|142.41
|142.81
|141.31
|858
|2005.12.14 05:00
|sell stop
|252
|0.10
|142.75
|143.15
|141.65
|859
|2005.12.14 06:11
|sell
|252
|0.10
|142.75
|143.15
|141.65
|860
|2005.12.14 08:00
|modify
|252
|0.10
|142.75
|143.13
|141.65
|861
|2005.12.14 10:00
|modify
|252
|0.10
|142.75
|143.07
|141.65
|862
|2005.12.14 14:00
|modify
|252
|0.10
|142.75
|142.94
|141.65
|863
|2005.12.14 15:00
|modify
|252
|0.10
|142.75
|142.15
|141.65
|864
|2005.12.14 15:00
|modify
|252
|0.10
|142.75
|142.42
|141.65
|865
|2005.12.14 15:07
|t/p
|252
|0.10
|141.65
|142.42
|141.65
|95.82
|10400.88
|866
|2005.12.15 05:00
|buy stop
|253
|0.10
|142.95
|142.55
|144.05
|867
|2005.12.16 05:00
|expiration
|253
|0.10
|142.95
|142.55
|144.05
|868
|2005.12.16 05:00
|buy stop
|254
|0.10
|143.01
|142.61
|144.11
|869
|2005.12.19 00:00
|expiration
|254
|0.10
|143.01
|142.61
|144.11
|870
|2005.12.19 05:00
|buy stop
|255
|0.10
|140.73
|140.33
|141.83
|871
|2005.12.20 05:00
|expiration
|255
|0.10
|140.73
|140.33
|141.83
|872
|2005.12.20 05:00
|sell stop
|256
|0.10
|139.60
|140.00
|138.50
|873
|2005.12.20 09:51
|sell
|256
|0.10
|139.60
|140.00
|138.50
|874
|2005.12.20 15:00
|modify
|256
|0.10
|139.60
|139.82
|138.50
|875
|2005.12.20 16:00
|modify
|256
|0.10
|139.60
|139.75
|138.50
|876
|2005.12.20 17:00
|modify
|256
|0.10
|139.60
|139.62
|138.50
|877
|2005.12.20 18:00
|modify
|256
|0.10
|139.60
|139.00
|138.50
|878
|2005.12.20 18:00
|modify
|256
|0.10
|139.60
|139.26
|138.50
|879
|2005.12.21 00:18
|s/l
|256
|0.10
|139.26
|139.26
|138.50
|27.90
|10428.78
|880
|2005.12.22 05:00
|buy stop
|257
|0.10
|139.19
|138.79
|140.29
|881
|2005.12.23 05:02
|expiration
|257
|0.10
|139.19
|138.79
|140.29
|882
|2005.12.23 05:02
|buy stop
|258
|0.10
|138.74
|138.34
|139.84
|883
|2005.12.26 00:00
|expiration
|258
|0.10
|138.74
|138.34
|139.84
|884
|2005.12.26 05:00
|buy stop
|259
|0.10
|138.59
|138.19
|139.69
|885
|2005.12.27 02:28
|buy
|259
|0.10
|138.59
|138.19
|139.69
|886
|2005.12.27 10:00
|modify
|259
|0.10
|138.59
|138.26
|139.69
|887
|2005.12.27 11:00
|modify
|259
|0.10
|138.59
|138.34
|139.69
|888
|2005.12.27 20:00
|modify
|259
|0.10
|138.59
|138.39
|139.69
|889
|2005.12.28 01:00
|modify
|259
|0.10
|138.59
|138.51
|139.69
|890
|2005.12.28 02:00
|modify
|259
|0.10
|138.59
|139.19
|139.69
|891
|2005.12.28 02:00
|modify
|259
|0.10
|138.59
|138.63
|139.69
|892
|2005.12.28 08:39
|t/p
|259
|0.10
|139.69
|138.63
|139.69
|96.89
|10525.67
|893
|2005.12.29 05:00
|sell stop
|260
|0.10
|138.12
|138.52
|137.02
|894
|2005.12.30 05:00
|expiration
|260
|0.10
|138.12
|138.52
|137.02
|895
|2005.12.30 05:00
|sell stop
|261
|0.10
|139.17
|139.57
|138.07
|896
|2005.12.30 05:02
|sell
|261
|0.10
|139.17
|139.57
|138.07
|897
|2005.12.30 11:00
|modify
|261
|0.10
|139.17
|139.51
|138.07
|898
|2005.12.30 15:00
|modify
|261
|0.10
|139.17
|139.42
|138.07
|899
|2005.12.30 17:21
|s/l
|261
|0.10
|139.42
|139.42
|138.07
|-21.78
|10503.89
|900
|2006.01.05 05:00
|sell stop
|262
|0.10
|139.55
|139.95
|138.45
|901
|2006.01.06 05:00
|expiration
|262
|0.10
|139.55
|139.95
|138.45
|902
|2006.01.06 05:00
|sell stop
|263
|0.10
|139.88
|140.28
|138.78
|903
|2006.01.06 14:48
|sell
|263
|0.10
|139.88
|140.28
|138.78
|904
|2006.01.06 16:00
|modify
|263
|0.10
|139.88
|139.88
|138.78
|905
|2006.01.06 17:00
|modify
|263
|0.10
|139.88
|139.86
|138.78
|906
|2006.01.06 18:00
|modify
|263
|0.10
|139.88
|139.63
|138.78
|907
|2006.01.06 19:00
|modify
|263
|0.10
|139.88
|139.62
|138.78
|908
|2006.01.06 20:00
|modify
|263
|0.10
|139.88
|139.60
|138.78
|909
|2006.01.09 01:10
|t/p
|263
|0.10
|138.78
|139.60
|138.78
|94.10
|10597.99
|910
|2006.01.09 05:00
|buy stop
|264
|0.10
|140.40
|140.00
|141.50
|911
|2006.01.10 05:00
|expiration
|264
|0.10
|140.40
|140.00
|141.50
|912
|2006.01.10 05:00
|buy stop
|265
|0.10
|140.17
|139.77
|141.27
|913
|2006.01.11 05:00
|expiration
|265
|0.10
|140.17
|139.77
|141.27
|914
|2006.01.11 05:00
|buy stop
|266
|0.10
|138.82
|138.42
|139.92
|915
|2006.01.12 05:01
|expiration
|266
|0.10
|138.82
|138.42
|139.92
|916
|2006.01.17 05:00
|sell stop
|267
|0.10
|138.11
|138.51
|137.01
|917
|2006.01.18 05:00
|expiration
|267
|0.10
|138.11
|138.51
|137.01
|918
|2006.01.18 05:00
|sell stop
|268
|0.10
|138.85
|139.25
|137.75
|919
|2006.01.19 05:00
|expiration
|268
|0.10
|138.85
|139.25
|137.75
|920
|2006.01.23 05:00
|sell stop
|269
|0.10
|139.86
|140.26
|138.76
|921
|2006.01.24 05:00
|expiration
|269
|0.10
|139.86
|140.26
|138.76
|922
|2006.01.24 05:00
|sell stop
|270
|0.10
|139.88
|140.28
|138.78
|923
|2006.01.25 05:00
|expiration
|270
|0.10
|139.88
|140.28
|138.78
|924
|2006.01.25 05:00
|sell stop
|271
|0.10
|140.13
|140.53
|139.03
|925
|2006.01.26 05:00
|expiration
|271
|0.10
|140.13
|140.53
|139.03
|926
|2006.01.26 05:00
|sell stop
|272
|0.10
|141.10
|141.50
|140.00
|927
|2006.01.27 05:00
|expiration
|272
|0.10
|141.10
|141.50
|140.00
|928
|2006.01.27 05:00
|sell stop
|273
|0.10
|141.18
|141.58
|140.08
|929
|2006.01.30 00:00
|expiration
|273
|0.10
|141.18
|141.58
|140.08
|930
|2006.02.01 05:00
|sell stop
|274
|0.10
|142.12
|142.52
|141.02
|931
|2006.02.01 12:30
|sell
|274
|0.10
|142.12
|142.52
|141.02
|932
|2006.02.01 16:24
|s/l
|274
|0.10
|142.52
|142.52
|141.02
|-34.84
|10563.15
|933
|2006.02.02 05:00
|sell stop
|275
|0.10
|142.46
|142.86
|141.36
|934
|2006.02.03 05:01
|expiration
|275
|0.10
|142.46
|142.86
|141.36
|935
|2006.02.03 05:01
|sell stop
|276
|0.10
|142.64
|143.04
|141.54
|936
|2006.02.06 00:00
|expiration
|276
|0.10
|142.64
|143.04
|141.54
|937
|2006.02.07 05:00
|buy stop
|277
|0.10
|143.06
|142.66
|144.16
|938
|2006.02.08 05:01
|expiration
|277
|0.10
|143.06
|142.66
|144.16
|939
|2006.02.08 05:01
|buy stop
|278
|0.10
|142.73
|142.33
|143.83
|940
|2006.02.09 05:01
|expiration
|278
|0.10
|142.73
|142.33
|143.83
|941
|2006.02.09 05:01
|buy stop
|279
|0.10
|142.22
|141.82
|143.32
|942
|2006.02.09 07:25
|buy
|279
|0.10
|142.22
|141.82
|143.32
|943
|2006.02.09 11:44
|s/l
|279
|0.10
|141.82
|141.82
|143.32
|-34.85
|10528.30
|944
|2006.02.10 05:00
|sell stop
|280
|0.10
|141.36
|141.76
|140.26
|945
|2006.02.10 07:02
|sell
|280
|0.10
|141.36
|141.76
|140.26
|946
|2006.02.10 09:00
|modify
|280
|0.10
|141.36
|141.44
|140.26
|947
|2006.02.10 11:00
|modify
|280
|0.10
|141.36
|140.76
|140.26
|948
|2006.02.10 11:00
|modify
|280
|0.10
|141.36
|141.29
|140.26
|949
|2006.02.10 13:00
|modify
|280
|0.10
|141.36
|141.25
|140.26
|950
|2006.02.10 16:00
|modify
|280
|0.10
|141.36
|141.24
|140.26
|951
|2006.02.10 16:53
|t/p
|280
|0.10
|140.26
|141.24
|140.26
|95.82
|10624.12
|952
|2006.02.13 05:00
|buy stop
|281
|0.10
|141.47
|141.07
|142.57
|953
|2006.02.14 05:00
|expiration
|281
|0.10
|141.47
|141.07
|142.57
|954
|2006.02.14 05:00
|buy stop
|282
|0.10
|142.17
|141.77
|143.27
|955
|2006.02.15 05:00
|expiration
|282
|0.10
|142.17
|141.77
|143.27
|956
|2006.02.17 05:00
|sell stop
|283
|0.10
|140.14
|140.54
|139.04
|957
|2006.02.17 08:17
|sell
|283
|0.10
|140.14
|140.54
|139.04
|958
|2006.02.17 10:00
|s/l
|283
|0.10
|140.54
|140.54
|139.04
|-34.84
|10589.28
|959
|2006.02.20 05:00
|sell stop
|284
|0.10
|140.38
|140.78
|139.28
|960
|2006.02.21 05:00
|expiration
|284
|0.10
|140.38
|140.78
|139.28
|961
|2006.02.21 05:00
|sell stop
|285
|0.10
|140.29
|140.69
|139.19
|962
|2006.02.22 05:00
|expiration
|285
|0.10
|140.29
|140.69
|139.19
|963
|2006.02.22 05:00
|sell stop
|286
|0.10
|141.18
|141.58
|140.08
|964
|2006.02.22 11:21
|sell
|286
|0.10
|141.18
|141.58
|140.08
|965
|2006.02.22 15:00
|modify
|286
|0.10
|141.18
|141.36
|140.08
|966
|2006.02.23 05:00
|modify
|286
|0.10
|141.18
|141.17
|140.08
|967
|2006.02.23 06:00
|modify
|286
|0.10
|141.18
|140.81
|140.08
|968
|2006.02.23 06:06
|t/p
|286
|0.10
|140.08
|140.81
|140.08
|90.67
|10679.95
|969
|2006.02.24 05:00
|buy stop
|287
|0.10
|141.19
|140.79
|142.29
|970
|2006.02.27 00:00
|expiration
|287
|0.10
|141.19
|140.79
|142.29
|971
|2006.02.27 05:00
|buy stop
|288
|0.10
|140.83
|140.43
|141.93
|972
|2006.02.28 05:00
|expiration
|288
|0.10
|140.83
|140.43
|141.93
|973
|2006.02.28 05:00
|buy stop
|289
|0.10
|139.24
|138.84
|140.34
|974
|2006.03.01 05:00
|expiration
|289
|0.10
|139.24
|138.84
|140.34
|975
|2006.03.01 05:00
|buy stop
|290
|0.10
|138.55
|138.15
|139.65
|976
|2006.03.01 11:36
|buy
|290
|0.10
|138.55
|138.15
|139.65
|977
|2006.03.01 18:09
|s/l
|290
|0.10
|138.15
|138.15
|139.65
|-34.85
|10645.10
|978
|2006.03.02 05:00
|sell stop
|291
|0.10
|137.93
|138.33
|136.83
|979
|2006.03.03 05:00
|expiration
|291
|0.10
|137.93
|138.33
|136.83
|980
|2006.03.03 05:00
|sell stop
|292
|0.10
|138.33
|138.73
|137.23
|981
|2006.03.06 00:00
|expiration
|292
|0.10
|138.33
|138.73
|137.23
|982
|2006.03.06 05:00
|sell stop
|293
|0.10
|138.52
|138.92
|137.42
|983
|2006.03.07 05:00
|expiration
|293
|0.10
|138.52
|138.92
|137.42
|984
|2006.03.07 05:00
|sell stop
|294
|0.10
|139.73
|140.13
|138.63
|985
|2006.03.08 01:51
|sell
|294
|0.10
|139.73
|140.13
|138.63
|986
|2006.03.08 07:04
|s/l
|294
|0.10
|140.13
|140.13
|138.63
|-34.85
|10610.25
|987
|2006.03.09 05:00
|buy stop
|295
|0.10
|140.97
|140.57
|142.07
|988
|2006.03.09 06:48
|buy
|295
|0.10
|140.97
|140.57
|142.07
|989
|2006.03.09 07:21
|s/l
|295
|0.10
|140.57
|140.57
|142.07
|-34.86
|10575.39
|990
|2006.03.10 05:00
|sell stop
|296
|0.10
|140.29
|140.69
|139.19
|991
|2006.03.13 00:00
|expiration
|296
|0.10
|140.29
|140.69
|139.19
|992
|2006.03.13 05:00
|sell stop
|297
|0.10
|140.70
|141.10
|139.60
|993
|2006.03.14 05:00
|expiration
|297
|0.10
|140.70
|141.10
|139.60
|994
|2006.03.14 05:00
|sell stop
|298
|0.10
|140.98
|141.38
|139.88
|995
|2006.03.14 15:48
|sell
|298
|0.10
|140.98
|141.38
|139.88
|996
|2006.03.14 16:42
|s/l
|298
|0.10
|141.38
|141.38
|139.88
|-34.84
|10540.55
|997
|2006.03.15 05:00
|buy stop
|299
|0.10
|141.45
|141.05
|142.55
|998
|2006.03.15 09:32
|buy
|299
|0.10
|141.45
|141.05
|142.55
|999
|2006.03.16 00:00
|modify
|299
|0.10
|141.45
|141.09
|142.55
|1000
|2006.03.16 01:00
|modify
|299
|0.10
|141.45
|141.23
|142.55
|1001
|2006.03.16 02:00
|modify
|299
|0.10
|141.45
|141.26
|142.55
|1002
|2006.03.16 08:00
|modify
|299
|0.10
|141.45
|141.34
|142.55
|1003
|2006.03.16 11:00
|modify
|299
|0.10
|141.45
|141.38
|142.55
|1004
|2006.03.16 12:00
|modify
|299
|0.10
|141.45
|141.43
|142.55
|1005
|2006.03.16 14:00
|modify
|299
|0.10
|141.45
|142.05
|142.55
|1006
|2006.03.16 14:00
|modify
|299
|0.10
|141.45
|141.51
|142.55
|1007
|2006.03.16 15:00
|modify
|299
|0.10
|141.45
|141.58
|142.55
|1008
|2006.03.16 16:00
|modify
|299
|0.10
|141.45
|141.61
|142.55
|1009
|2006.03.16 17:00
|modify
|299
|0.10
|141.45
|141.71
|142.55
|1010
|2006.03.16 18:00
|modify
|299
|0.10
|141.45
|141.72
|142.55
|1011
|2006.03.16 19:00
|modify
|299
|0.10
|141.45
|141.75
|142.55
|1012
|2006.03.17 09:01
|s/l
|299
|0.10
|141.75
|141.75
|142.55
|30.33
|10570.87
|1013
|2006.03.21 05:00
|buy stop
|300
|0.10
|142.02
|141.62
|143.12
|1014
|2006.03.22 05:00
|expiration
|300
|0.10
|142.02
|141.62
|143.12
|1015
|2006.03.22 05:00
|sell stop
|301
|0.10
|141.52
|141.92
|140.42
|1016
|2006.03.22 10:00
|sell
|301
|0.10
|141.52
|141.92
|140.42
|1017
|2006.03.22 15:00
|modify
|301
|0.10
|141.52
|141.80
|140.42
|1018
|2006.03.22 18:00
|modify
|301
|0.10
|141.52
|141.78
|140.42
|1019
|2006.03.22 19:00
|modify
|301
|0.10
|141.52
|141.69
|140.42
|1020
|2006.03.23 02:00
|modify
|301
|0.10
|141.52
|141.50
|140.42
|1021
|2006.03.23 03:00
|modify
|301
|0.10
|141.52
|141.43
|140.42
|1022
|2006.03.24 10:02
|s/l
|301
|0.10
|141.43
|141.43
|140.42
|0.97
|10571.84
|1023
|2006.03.27 05:00
|buy stop
|302
|0.10
|141.12
|140.72
|142.22
|1024
|2006.03.28 05:00
|expiration
|302
|0.10
|141.12
|140.72
|142.22
|1025
|2006.03.28 05:00
|buy stop
|303
|0.10
|140.81
|140.41
|141.91
|1026
|2006.03.28 10:14
|buy
|303
|0.10
|140.81
|140.41
|141.91
|1027
|2006.03.28 15:00
|modify
|303
|0.10
|140.81
|140.45
|141.91
|1028
|2006.03.28 16:00
|modify
|303
|0.10
|140.81
|140.57
|141.91
|1029
|2006.03.28 18:00
|modify
|303
|0.10
|140.81
|141.41
|141.91
|1030
|2006.03.28 18:00
|modify
|303
|0.10
|140.81
|140.92
|141.91
|1031
|2006.03.28 19:00
|modify
|303
|0.10
|140.81
|140.95
|141.91
|1032
|2006.03.28 22:00
|modify
|303
|0.10
|140.81
|141.03
|141.91
|1033
|2006.03.29 13:00
|modify
|303
|0.10
|140.81
|141.04
|141.91
|1034
|2006.03.29 17:00
|modify
|303
|0.10
|140.81
|141.13
|141.91
|1035
|2006.03.30 04:00
|modify
|303
|0.10
|140.81
|141.23
|141.91
|1036
|2006.03.30 04:26
|t/p
|303
|0.10
|141.91
|141.23
|141.91
|100.03
|10671.87
|1037
|2006.03.30 05:00
|sell stop
|304
|0.10
|140.49
|140.89
|139.39
|1038
|2006.03.31 05:00
|expiration
|304
|0.10
|140.49
|140.89
|139.39
|1039
|2006.03.31 05:00
|sell stop
|305
|0.10
|141.78
|142.18
|140.68
|1040
|2006.04.03 00:00
|expiration
|305
|0.10
|141.78
|142.18
|140.68
|1041
|2006.04.03 05:00
|sell stop
|306
|0.10
|141.89
|142.29
|140.79
|1042
|2006.04.04 05:00
|expiration
|306
|0.10
|141.89
|142.29
|140.79
|1043
|2006.04.05 05:00
|sell stop
|307
|0.10
|142.86
|143.26
|141.76
|1044
|2006.04.06 05:00
|expiration
|307
|0.10
|142.86
|143.26
|141.76
|1045
|2006.04.06 05:00
|sell stop
|308
|0.10
|143.09
|143.49
|141.99
|1046
|2006.04.07 05:01
|expiration
|308
|0.10
|143.09
|143.49
|141.99
|1047
|2006.04.07 05:01
|buy stop
|309
|0.10
|143.83
|143.43
|144.93
|1048
|2006.04.07 08:11
|buy
|309
|0.10
|143.83
|143.43
|144.93
|1049
|2006.04.07 09:00
|s/l
|309
|0.10
|143.43
|143.43
|144.93
|-34.85
|10637.02
|1050
|2006.04.10 05:00
|buy stop
|310
|0.10
|144.00
|143.60
|145.10
|1051
|2006.04.11 05:00
|expiration
|310
|0.10
|144.00
|143.60
|145.10
|1052
|2006.04.11 05:00
|buy stop
|311
|0.10
|143.67
|143.27
|144.77
|1053
|2006.04.11 07:34
|buy
|311
|0.10
|143.67
|143.27
|144.77
|1054
|2006.04.11 15:00
|modify
|311
|0.10
|143.67
|143.31
|144.77
|1055
|2006.04.12 02:52
|s/l
|311
|0.10
|143.31
|143.31
|144.77
|-30.32
|10606.69
|1056
|2006.04.12 05:00
|sell stop
|312
|0.10
|143.29
|143.69
|142.19
|1057
|2006.04.12 11:26
|sell
|312
|0.10
|143.29
|143.69
|142.19
|1058
|2006.04.12 15:00
|modify
|312
|0.10
|143.29
|143.56
|142.19
|1059
|2006.04.13 09:19
|s/l
|312
|0.10
|143.56
|143.56
|142.19
|-28.67
|10578.02
|1060
|2006.04.17 05:00
|sell stop
|313
|0.10
|143.62
|144.02
|142.52
|1061
|2006.04.18 05:00
|expiration
|313
|0.10
|143.62
|144.02
|142.52
|1062
|2006.04.18 05:00
|sell stop
|314
|0.10
|143.75
|144.15
|142.65
|1063
|2006.04.19 05:00
|expiration
|314
|0.10
|143.75
|144.15
|142.65
|1064
|2006.04.19 05:00
|sell stop
|315
|0.10
|143.93
|144.33
|142.83
|1065
|2006.04.20 05:00
|expiration
|315
|0.10
|143.93
|144.33
|142.83
|1066
|2006.04.20 05:00
|sell stop
|316
|0.10
|144.59
|144.99
|143.49
|1067
|2006.04.20 16:05
|sell
|316
|0.10
|144.59
|144.99
|143.49
|1068
|2006.04.21 10:08
|s/l
|316
|0.10
|144.99
|144.99
|143.49
|-36.56
|10541.46
|1069
|2006.04.24 05:00
|buy stop
|317
|0.10
|144.90
|144.50
|146.00
|1070
|2006.04.25 05:00
|expiration
|317
|0.10
|144.90
|144.50
|146.00
|1071
|2006.04.25 05:00
|buy stop
|318
|0.10
|144.36
|143.96
|145.46
|1072
|2006.04.26 05:00
|expiration
|318
|0.10
|144.36
|143.96
|145.46
|1073
|2006.04.26 05:00
|buy stop
|319
|0.10
|143.61
|143.21
|144.71
|1074
|2006.04.27 05:01
|expiration
|319
|0.10
|143.61
|143.21
|144.71
|1075
|2006.04.27 05:01
|sell stop
|320
|0.10
|142.33
|142.73
|141.23
|1076
|2006.04.27 12:02
|sell
|320
|0.10
|142.33
|142.73
|141.23
|1077
|2006.04.27 14:04
|s/l
|320
|0.10
|142.73
|142.73
|141.23
|-34.85
|10506.61
|1078
|2006.04.28 05:00
|sell stop
|321
|0.10
|142.98
|143.38
|141.88
|1079
|2006.04.28 08:08
|sell
|321
|0.10
|142.98
|143.38
|141.88
|1080
|2006.04.28 09:33
|s/l
|321
|0.10
|143.38
|143.38
|141.88
|-34.85
|10471.76
|1081
|2006.05.03 05:00
|buy stop
|322
|0.10
|143.51
|143.11
|144.61
|1082
|2006.05.03 12:19
|buy
|322
|0.10
|143.51
|143.11
|144.61
|1083
|2006.05.03 16:01
|s/l
|322
|0.10
|143.11
|143.11
|144.61
|-34.85
|10436.91
|1084
|2006.05.04 05:00
|sell stop
|323
|0.10
|143.04
|143.44
|141.94
|1085
|2006.05.05 05:01
|expiration
|323
|0.10
|143.04
|143.44
|141.94
|1086
|2006.05.05 05:01
|sell stop
|324
|0.10
|143.31
|143.71
|142.21
|1087
|2006.05.05 16:19
|sell
|324
|0.10
|143.31
|143.71
|142.21
|1088
|2006.05.05 17:00
|modify
|324
|0.10
|143.31
|143.68
|142.21
|1089
|2006.05.08 00:00
|modify
|324
|0.10
|143.31
|142.71
|142.21
|1090
|2006.05.08 00:00
|modify
|324
|0.10
|143.31
|143.26
|142.21
|1091
|2006.05.08 03:00
|modify
|324
|0.10
|143.31
|142.89
|142.21
|1092
|2006.05.08 03:02
|t/p
|324
|0.10
|142.21
|142.89
|142.21
|94.10
|10531.02
|1093
|2006.05.08 05:00
|buy stop
|325
|0.10
|143.29
|142.89
|144.39
|1094
|2006.05.09 05:01
|expiration
|325
|0.10
|143.29
|142.89
|144.39
|1095
|2006.05.09 05:01
|buy stop
|326
|0.10
|143.82
|143.42
|144.92
|1096
|2006.05.10 05:01
|expiration
|326
|0.10
|143.82
|143.42
|144.92
|1097
|2006.05.10 05:01
|buy stop
|327
|0.10
|142.98
|142.58
|144.08
|1098
|2006.05.11 05:01
|expiration
|327
|0.10
|142.98
|142.58
|144.08
|1099
|2006.05.11 05:01
|buy stop
|328
|0.10
|141.70
|141.30
|142.80
|1100
|2006.05.11 07:58
|buy
|328
|0.10
|141.70
|141.30
|142.80
|1101
|2006.05.11 09:06
|s/l
|328
|0.10
|141.30
|141.30
|142.80
|-34.85
|10496.17
|1102
|2006.05.16 05:00
|buy stop
|329
|0.10
|141.84
|141.44
|142.94
|1103
|2006.05.17 05:00
|expiration
|329
|0.10
|141.84
|141.44
|142.94
|1104
|2006.05.17 05:00
|buy stop
|330
|0.10
|141.94
|141.54
|143.04
|1105
|2006.05.18 05:05
|expiration
|330
|0.10
|141.94
|141.54
|143.04
|1106
|2006.05.19 05:00
|sell stop
|331
|0.10
|141.29
|141.69
|140.19
|1107
|2006.05.22 00:00
|expiration
|331
|0.10
|141.29
|141.69
|140.19
|1108
|2006.05.22 05:00
|sell stop
|332
|0.10
|141.69
|142.09
|140.59
|1109
|2006.05.23 05:00
|expiration
|332
|0.10
|141.69
|142.09
|140.59
|1110
|2006.05.23 05:00
|sell stop
|333
|0.10
|142.66
|143.06
|141.56
|1111
|2006.05.23 08:47
|sell
|333
|0.10
|142.66
|143.06
|141.56
|1112
|2006.05.23 09:47
|s/l
|333
|0.10
|143.06
|143.06
|141.56
|-34.84
|10461.33
|1113
|2006.05.24 05:00
|sell stop
|334
|0.10
|142.95
|143.35
|141.85
|1114
|2006.05.25 05:00
|expiration
|334
|0.10
|142.95
|143.35
|141.85
|1115
|2006.05.25 05:00
|sell stop
|335
|0.10
|143.53
|143.93
|142.43
|1116
|2006.05.25 13:11
|sell
|335
|0.10
|143.53
|143.93
|142.43
|1117
|2006.05.25 14:00
|modify
|335
|0.10
|143.53
|143.79
|142.43
|1118
|2006.05.25 15:00
|modify
|335
|0.10
|143.53
|143.60
|142.43
|1119
|2006.05.25 19:00
|modify
|335
|0.10
|143.53
|143.54
|142.43
|1120
|2006.05.26 02:00
|modify
|335
|0.10
|143.53
|143.53
|142.43
|1121
|2006.05.26 03:00
|modify
|335
|0.10
|143.53
|143.49
|142.43
|1122
|2006.05.26 09:59
|s/l
|335
|0.10
|143.49
|143.49
|142.43
|1.76
|10463.09
|1123
|2006.05.29 05:00
|buy stop
|336
|0.10
|143.73
|143.33
|144.83
|1124
|2006.05.29 17:19
|buy
|336
|0.10
|143.73
|143.33
|144.83
|1125
|2006.05.29 20:22
|s/l
|336
|0.10
|143.33
|143.33
|144.83
|-34.85
|10428.24
|1126
|2006.05.30 05:00
|sell stop
|337
|0.10
|143.47
|143.87
|142.37
|1127
|2006.05.30 05:33
|sell
|337
|0.10
|143.47
|143.87
|142.37
|1128
|2006.05.30 11:33
|s/l
|337
|0.10
|143.87
|143.87
|142.37
|-34.84
|10393.40
|1129
|2006.05.31 05:00
|sell stop
|338
|0.10
|143.69
|144.09
|142.59
|1130
|2006.06.01 05:00
|expiration
|338
|0.10
|143.69
|144.09
|142.59
|1131
|2006.06.01 05:00
|sell stop
|339
|0.10
|143.54
|143.94
|142.44
|1132
|2006.06.02 05:00
|expiration
|339
|0.10
|143.54
|143.94
|142.44
|1133
|2006.06.06 05:00
|sell stop
|340
|0.10
|144.49
|144.89
|143.39
|1134
|2006.06.07 05:00
|expiration
|340
|0.10
|144.49
|144.89
|143.39
|1135
|2006.06.07 05:00
|sell stop
|341
|0.10
|144.56
|144.96
|143.46
|1136
|2006.06.08 05:00
|expiration
|341
|0.10
|144.56
|144.96
|143.46
|1137
|2006.06.08 05:00
|sell stop
|342
|0.10
|144.99
|145.39
|143.89
|1138
|2006.06.08 14:45
|sell
|342
|0.10
|144.99
|145.39
|143.89
|1139
|2006.06.08 16:00
|modify
|342
|0.10
|144.99
|145.22
|143.89
|1140
|2006.06.08 17:00
|modify
|342
|0.10
|144.99
|145.08
|143.89
|1141
|2006.06.08 20:00
|modify
|342
|0.10
|144.99
|144.97
|143.89
|1142
|2006.06.08 21:00
|modify
|342
|0.10
|144.99
|144.96
|143.89
|1143
|2006.06.09 00:00
|modify
|342
|0.10
|144.99
|144.94
|143.89
|1144
|2006.06.09 01:00
|modify
|342
|0.10
|144.99
|144.73
|143.89
|1145
|2006.06.09 02:00
|modify
|342
|0.10
|144.99
|144.71
|143.89
|1146
|2006.06.09 03:00
|modify
|342
|0.10
|144.99
|144.64
|143.89
|1147
|2006.06.09 07:00
|modify
|342
|0.10
|144.99
|144.56
|143.89
|1148
|2006.06.09 07:00
|t/p
|342
|0.10
|143.89
|144.56
|143.89
|94.10
|10487.50
|1149
|2006.06.12 05:00
|buy stop
|343
|0.10
|144.89
|144.49
|145.99
|1150
|2006.06.13 05:00
|expiration
|343
|0.10
|144.89
|144.49
|145.99
|1151
|2006.06.13 05:00
|buy stop
|344
|0.10
|144.05
|143.65
|145.15
|1152
|2006.06.13 05:23
|buy
|344
|0.10
|144.05
|143.65
|145.15
|1153
|2006.06.13 16:00
|modify
|344
|0.10
|144.05
|143.91
|145.15
|1154
|2006.06.13 17:00
|modify
|344
|0.10
|144.05
|144.65
|145.15
|1155
|2006.06.13 17:00
|modify
|344
|0.10
|144.05
|144.11
|145.15
|1156
|2006.06.14 16:00
|modify
|344
|0.10
|144.05
|144.17
|145.15
|1157
|2006.06.14 17:00
|modify
|344
|0.10
|144.05
|144.26
|145.15
|1158
|2006.06.14 18:00
|modify
|344
|0.10
|144.05
|144.46
|145.15
|1159
|2006.06.14 19:00
|modify
|344
|0.10
|144.05
|144.52
|145.15
|1160
|2006.06.15 10:52
|t/p
|344
|0.10
|145.15
|144.52
|145.15
|100.03
|10587.53
|1161
|2006.06.16 05:00
|sell stop
|345
|0.10
|144.89
|145.29
|143.79
|1162
|2006.06.19 00:00
|expiration
|345
|0.10
|144.89
|145.29
|143.79
|1163
|2006.06.19 05:00
|sell stop
|346
|0.10
|145.14
|145.54
|144.04
|1164
|2006.06.19 16:33
|sell
|346
|0.10
|145.14
|145.54
|144.04
|1165
|2006.06.20 08:00
|modify
|346
|0.10
|145.14
|145.43
|144.04
|1166
|2006.06.20 09:00
|modify
|346
|0.10
|145.14
|144.54
|144.04
|1167
|2006.06.20 09:00
|modify
|346
|0.10
|145.14
|145.06
|144.04
|1168
|2006.06.20 11:00
|modify
|346
|0.10
|145.14
|144.89
|144.04
|1169
|2006.06.20 15:00
|modify
|346
|0.10
|145.14
|144.82
|144.04
|1170
|2006.06.21 06:04
|s/l
|346
|0.10
|144.82
|144.82
|144.04
|24.44
|10611.97
|1171
|2006.06.23 05:00
|sell stop
|347
|0.10
|144.83
|145.23
|143.73
|1172
|2006.06.26 00:00
|expiration
|347
|0.10
|144.83
|145.23
|143.73
|1173
|2006.06.26 05:00
|sell stop
|348
|0.10
|145.64
|146.04
|144.54
|1174
|2006.06.26 06:18
|sell
|348
|0.10
|145.64
|146.04
|144.54
|1175
|2006.06.26 09:18
|s/l
|348
|0.10
|146.04
|146.04
|144.54
|-34.84
|10577.13
|1176
|2006.07.03 05:00
|sell stop
|349
|0.10
|146.35
|146.75
|145.25
|1177
|2006.07.03 06:03
|sell
|349
|0.10
|146.35
|146.75
|145.25
|1178
|2006.07.03 12:17
|s/l
|349
|0.10
|146.75
|146.75
|145.25
|-34.84
|10542.29
|1179
|2006.07.04 05:00
|sell stop
|350
|0.10
|145.97
|146.37
|144.87
|1180
|2006.07.05 05:00
|expiration
|350
|0.10
|145.97
|146.37
|144.87
|1181
|2006.07.05 05:00
|sell stop
|351
|0.10
|146.58
|146.98
|145.48
|1182
|2006.07.05 09:45
|sell
|351
|0.10
|146.58
|146.98
|145.48
|1183
|2006.07.05 16:10
|s/l
|351
|0.10
|146.98
|146.98
|145.48
|-34.85
|10507.44
|1184
|2006.07.10 05:00
|buy stop
|352
|0.10
|146.92
|146.52
|148.02
|1185
|2006.07.11 05:00
|expiration
|352
|0.10
|146.92
|146.52
|148.02
|1186
|2006.07.11 05:00
|buy stop
|353
|0.10
|146.85
|146.45
|147.95
|1187
|2006.07.12 05:00
|expiration
|353
|0.10
|146.85
|146.45
|147.95
|1188
|2006.07.13 05:00
|sell stop
|354
|0.10
|145.74
|146.14
|144.64
|1189
|2006.07.14 05:00
|expiration
|354
|0.10
|145.74
|146.14
|144.64
|1190
|2006.07.14 05:00
|sell stop
|355
|0.10
|146.14
|146.54
|145.04
|1191
|2006.07.17 00:00
|expiration
|355
|0.10
|146.14
|146.54
|145.04
|1192
|2006.07.19 05:00
|buy stop
|356
|0.10
|146.61
|146.21
|147.71
|1193
|2006.07.19 06:17
|buy
|356
|0.10
|146.61
|146.21
|147.71
|1194
|2006.07.19 12:00
|modify
|356
|0.10
|146.61
|146.43
|147.71
|1195
|2006.07.19 17:00
|modify
|356
|0.10
|146.61
|146.46
|147.71
|1196
|2006.07.19 20:00
|modify
|356
|0.10
|146.61
|146.51
|147.71
|1197
|2006.07.19 21:00
|modify
|356
|0.10
|146.61
|146.62
|147.71
|1198
|2006.07.20 03:00
|modify
|356
|0.10
|146.61
|146.66
|147.71
|1199
|2006.07.20 13:00
|modify
|356
|0.10
|146.61
|146.86
|147.71
|1200
|2006.07.20 14:00
|modify
|356
|0.10
|146.61
|147.05
|147.71
|1201
|2006.07.20 14:18
|t/p
|356
|0.10
|147.71
|147.05
|147.71
|98.99
|10606.43
|1202
|2006.07.21 05:00
|sell stop
|357
|0.10
|146.92
|147.32
|145.82
|1203
|2006.07.21 10:14
|sell
|357
|0.10
|146.92
|147.32
|145.82
|1204
|2006.07.21 17:00
|s/l
|357
|0.10
|147.32
|147.32
|145.82
|-34.84
|10571.59
|1205
|2006.07.24 05:00
|sell stop
|358
|0.10
|147.40
|147.80
|146.30
|1206
|2006.07.24 07:33
|sell
|358
|0.10
|147.40
|147.80
|146.30
|1207
|2006.07.25 10:18
|s/l
|358
|0.10
|147.80
|147.80
|146.30
|-36.56
|10535.03
|1208
|2006.07.27 05:00
|sell stop
|359
|0.10
|147.57
|147.97
|146.47
|1209
|2006.07.27 10:28
|sell
|359
|0.10
|147.57
|147.97
|146.47
|1210
|2006.07.27 11:00
|modify
|359
|0.10
|147.57
|147.96
|146.47
|1211
|2006.07.27 12:00
|modify
|359
|0.10
|147.57
|147.94
|146.47
|1212
|2006.07.27 13:00
|modify
|359
|0.10
|147.57
|147.90
|146.47
|1213
|2006.07.27 15:00
|modify
|359
|0.10
|147.57
|147.86
|146.47
|1214
|2006.07.27 17:00
|modify
|359
|0.10
|147.57
|147.70
|146.47
|1215
|2006.07.27 20:00
|modify
|359
|0.10
|147.57
|147.63
|146.47
|1216
|2006.07.27 21:00
|modify
|359
|0.10
|147.57
|147.62
|146.47
|1217
|2006.07.27 22:00
|modify
|359
|0.10
|147.57
|147.57
|146.47
|1218
|2006.07.28 01:00
|modify
|359
|0.10
|147.57
|147.56
|146.47
|1219
|2006.07.28 05:00
|modify
|359
|0.10
|147.57
|147.49
|146.47
|1220
|2006.07.28 06:00
|modify
|359
|0.10
|147.57
|147.29
|146.47
|1221
|2006.07.28 07:00
|modify
|359
|0.10
|147.57
|147.19
|146.47
|1222
|2006.07.28 08:00
|modify
|359
|0.10
|147.57
|147.17
|146.47
|1223
|2006.07.28 08:29
|t/p
|359
|0.10
|146.47
|147.17
|146.47
|94.10
|10629.13
|1224
|2006.07.31 05:00
|buy stop
|360
|0.10
|147.67
|147.27
|148.77
|1225
|2006.08.01 05:00
|expiration
|360
|0.10
|147.67
|147.27
|148.77
|1226
|2006.08.01 05:00
|buy stop
|361
|0.10
|146.73
|146.33
|147.83
|1227
|2006.08.01 15:11
|buy
|361
|0.10
|146.73
|146.33
|147.83
|1228
|2006.08.01 19:00
|modify
|361
|0.10
|146.73
|146.35
|147.83
|1229
|2006.08.02 00:00
|modify
|361
|0.10
|146.73
|146.37
|147.83
|1230
|2006.08.02 18:04
|s/l
|361
|0.10
|146.37
|146.37
|147.83
|-30.32
|10598.81
|1231
|2006.08.07 05:00
|sell stop
|362
|0.10
|146.88
|147.28
|145.78
|1232
|2006.08.08 05:00
|expiration
|362
|0.10
|146.88
|147.28
|145.78
|1233
|2006.08.08 05:00
|sell stop
|363
|0.10
|147.41
|147.81
|146.31
|1234
|2006.08.09 05:00
|expiration
|363
|0.10
|147.41
|147.81
|146.31
|1235
|2006.08.09 05:00
|sell stop
|364
|0.10
|147.56
|147.96
|146.46
|1236
|2006.08.10 05:00
|expiration
|364
|0.10
|147.56
|147.96
|146.46
|1237
|2006.08.10 05:00
|sell stop
|365
|0.10
|147.92
|148.32
|146.82
|1238
|2006.08.10 09:47
|sell
|365
|0.10
|147.92
|148.32
|146.82
|1239
|2006.08.10 13:00
|modify
|365
|0.10
|147.92
|148.27
|146.82
|1240
|2006.08.10 14:00
|modify
|365
|0.10
|147.92
|148.14
|146.82
|1241
|2006.08.10 15:00
|modify
|365
|0.10
|147.92
|148.03
|146.82
|1242
|2006.08.11 01:00
|modify
|365
|0.10
|147.92
|147.96
|146.82
|1243
|2006.08.11 09:51
|s/l
|365
|0.10
|147.96
|147.96
|146.82
|-5.20
|10593.61
|1244
|2006.08.15 05:00
|sell stop
|366
|0.10
|147.67
|148.07
|146.57
|1245
|2006.08.16 05:00
|expiration
|366
|0.10
|147.67
|148.07
|146.57
|1246
|2006.08.16 05:00
|sell stop
|367
|0.10
|148.22
|148.62
|147.12
|1247
|2006.08.17 05:00
|expiration
|367
|0.10
|148.22
|148.62
|147.12
|1248
|2006.08.18 05:00
|sell stop
|368
|0.10
|148.67
|149.07
|147.57
|1249
|2006.08.18 06:39
|sell
|368
|0.10
|148.67
|149.07
|147.57
|1250
|2006.08.18 12:00
|modify
|368
|0.10
|148.67
|148.79
|147.57
|1251
|2006.08.21 03:07
|s/l
|368
|0.10
|148.79
|148.79
|147.57
|-12.17
|10581.44
|1252
|2006.08.22 05:00
|sell stop
|369
|0.10
|149.07
|149.47
|147.97
|1253
|2006.08.22 12:39
|sell
|369
|0.10
|149.07
|149.47
|147.97
|1254
|2006.08.23 05:00
|modify
|369
|0.10
|149.07
|149.37
|147.97
|1255
|2006.08.24 04:00
|modify
|369
|0.10
|149.07
|149.24
|147.97
|1256
|2006.08.24 05:00
|modify
|369
|0.10
|149.07
|149.17
|147.97
|1257
|2006.08.24 10:02
|s/l
|369
|0.10
|149.17
|149.17
|147.97
|-15.58
|10565.86
|1258
|2006.08.28 05:00
|sell stop
|370
|0.10
|149.06
|149.46
|147.96
|1259
|2006.08.29 05:00
|expiration
|370
|0.10
|149.06
|149.46
|147.96
|1260
|2006.08.29 05:00
|sell stop
|371
|0.10
|148.95
|149.35
|147.85
|1261
|2006.08.30 05:00
|expiration
|371
|0.10
|148.95
|149.35
|147.85
|1262
|2006.08.31 05:00
|sell stop
|372
|0.10
|150.09
|150.49
|148.99
|1263
|2006.08.31 16:55
|sell
|372
|0.10
|150.09
|150.49
|148.99
|1264
|2006.09.01 10:53
|s/l
|372
|0.10
|150.49
|150.49
|148.99
|-36.57
|10529.29
|1265
|2006.09.04 05:00
|buy stop
|373
|0.10
|150.14
|149.74
|151.24
|1266
|2006.09.05 05:00
|expiration
|373
|0.10
|150.14
|149.74
|151.24
|1267
|2006.09.05 05:00
|buy stop
|374
|0.10
|149.97
|149.57
|151.07
|1268
|2006.09.06 05:00
|expiration
|374
|0.10
|149.97
|149.57
|151.07
|1269
|2006.09.06 05:00
|buy stop
|375
|0.10
|150.02
|149.62
|151.12
|1270
|2006.09.07 05:00
|expiration
|375
|0.10
|150.02
|149.62
|151.12
|1271
|2006.09.07 05:00
|sell stop
|376
|0.10
|149.58
|149.98
|148.48
|1272
|2006.09.07 06:20
|sell
|376
|0.10
|149.58
|149.98
|148.48
|1273
|2006.09.07 11:00
|modify
|376
|0.10
|149.58
|148.98
|148.48
|1274
|2006.09.07 11:00
|modify
|376
|0.10
|149.58
|149.48
|148.48
|1275
|2006.09.07 11:11
|t/p
|376
|0.10
|148.48
|149.48
|148.48
|95.82
|10625.11
|1276
|2006.09.08 05:00
|buy stop
|377
|0.10
|148.57
|148.17
|149.67
|1277
|2006.09.11 00:00
|expiration
|377
|0.10
|148.57
|148.17
|149.67
|1278
|2006.09.11 05:00
|buy stop
|378
|0.10
|149.10
|148.70
|150.20
|1279
|2006.09.11 11:38
|buy
|378
|0.10
|149.10
|148.70
|150.20
|1280
|2006.09.11 17:00
|modify
|378
|0.10
|149.10
|148.79
|150.20
|1281
|2006.09.11 23:00
|modify
|378
|0.10
|149.10
|148.86
|150.20
|1282
|2006.09.12 03:00
|modify
|378
|0.10
|149.10
|148.98
|150.20
|1283
|2006.09.12 20:00
|modify
|378
|0.10
|149.10
|149.05
|150.20
|1284
|2006.09.12 21:00
|modify
|378
|0.10
|149.10
|149.11
|150.20
|1285
|2006.09.13 14:37
|s/l
|378
|0.10
|149.11
|149.11
|150.20
|2.96
|10628.08
|1286
|2006.09.19 05:00
|sell stop
|379
|0.10
|149.72
|150.12
|148.62
|1287
|2006.09.19 09:10
|sell
|379
|0.10
|149.72
|150.12
|148.62
|1288
|2006.09.19 10:00
|modify
|379
|0.10
|149.72
|149.84
|148.62
|1289
|2006.09.19 12:00
|modify
|379
|0.10
|149.72
|149.12
|148.62
|1290
|2006.09.19 12:00
|modify
|379
|0.10
|149.72
|149.35
|148.62
|1291
|2006.09.19 14:47
|t/p
|379
|0.10
|148.62
|149.35
|148.62
|95.82
|10723.90
|1292
|2006.09.21 05:00
|buy stop
|380
|0.10
|149.54
|149.14
|150.64
|1293
|2006.09.22 05:01
|expiration
|380
|0.10
|149.54
|149.14
|150.64
|1294
|2006.09.26 05:00
|buy stop
|381
|0.10
|148.51
|148.11
|149.61
|1295
|2006.09.26 05:23
|buy
|381
|0.10
|148.51
|148.11
|149.61
|1296
|2006.09.26 11:26
|s/l
|381
|0.10
|148.11
|148.11
|149.61
|-34.85
|10689.05
|1297
|2006.09.27 05:00
|buy stop
|382
|0.10
|148.73
|148.33
|149.83
|1298
|2006.09.27 10:04
|buy
|382
|0.10
|148.73
|148.33
|149.83
|1299
|2006.09.27 14:00
|modify
|382
|0.10
|148.73
|148.35
|149.83
|1300
|2006.09.27 16:00
|modify
|382
|0.10
|148.73
|148.51
|149.83
|1301
|2006.09.27 17:00
|modify
|382
|0.10
|148.73
|148.55
|149.83
|1302
|2006.09.27 18:00
|modify
|382
|0.10
|148.73
|148.63
|149.83
|1303
|2006.09.27 19:00
|modify
|382
|0.10
|148.73
|148.73
|149.83
|1304
|2006.09.28 03:00
|modify
|382
|0.10
|148.73
|148.78
|149.83
|1305
|2006.09.28 04:00
|modify
|382
|0.10
|148.73
|148.85
|149.83
|1306
|2006.09.28 07:00
|modify
|382
|0.10
|148.73
|148.90
|149.83
|1307
|2006.09.28 08:00
|modify
|382
|0.10
|148.73
|148.95
|149.83
|1308
|2006.09.28 09:00
|modify
|382
|0.10
|148.73
|149.00
|149.83
|1309
|2006.09.28 11:00
|modify
|382
|0.10
|148.73
|149.04
|149.83
|1310
|2006.09.28 19:00
|modify
|382
|0.10
|148.73
|149.08
|149.83
|1311
|2006.09.28 20:00
|modify
|382
|0.10
|148.73
|149.10
|149.83
|1312
|2006.09.28 21:00
|modify
|382
|0.10
|148.73
|149.12
|149.83
|1313
|2006.09.29 12:34
|s/l
|382
|0.10
|149.12
|149.12
|149.83
|38.17
|10727.21
|1314
|2006.10.02 05:00
|sell stop
|383
|0.10
|149.42
|149.82
|148.32
|1315
|2006.10.03 05:01
|expiration
|383
|0.10
|149.42
|149.82
|148.32
|1316
|2006.10.03 05:01
|sell stop
|384
|0.10
|149.75
|150.15
|148.65
|1317
|2006.10.03 09:38
|sell
|384
|0.10
|149.75
|150.15
|148.65
|1318
|2006.10.03 11:38
|s/l
|384
|0.10
|150.15
|150.15
|148.65
|-34.84
|10692.37
|1319
|2006.10.04 05:00
|sell stop
|385
|0.10
|149.99
|150.39
|148.89
|1320
|2006.10.04 09:57
|sell
|385
|0.10
|149.99
|150.39
|148.89
|1321
|2006.10.04 13:00
|modify
|385
|0.10
|149.99
|150.37
|148.89
|1322
|2006.10.04 16:00
|modify
|385
|0.10
|149.99
|150.33
|148.89
|1323
|2006.10.05 03:00
|modify
|385
|0.10
|149.99
|150.08
|148.89
|1324
|2006.10.05 04:00
|modify
|385
|0.10
|149.99
|150.02
|148.89
|1325
|2006.10.05 08:00
|modify
|385
|0.10
|149.99
|149.98
|148.89
|1326
|2006.10.05 15:00
|modify
|385
|0.10
|149.99
|149.81
|148.89
|1327
|2006.10.05 16:00
|modify
|385
|0.10
|149.99
|149.67
|148.89
|1328
|2006.10.06 03:26
|s/l
|385
|0.10
|149.67
|149.67
|148.89
|21.00
|10713.37
|1329
|2006.10.06 05:00
|buy stop
|386
|0.10
|149.87
|149.47
|150.97
|1330
|2006.10.06 17:30
|buy
|386
|0.10
|149.87
|149.47
|150.97
|1331
|2006.10.09 06:00
|modify
|386
|0.10
|149.87
|149.54
|150.97
|1332
|2006.10.09 07:00
|modify
|386
|0.10
|149.87
|149.55
|150.97
|1333
|2006.10.09 08:00
|modify
|386
|0.10
|149.87
|149.66
|150.97
|1334
|2006.10.12 08:22
|s/l
|386
|0.10
|149.66
|149.66
|150.97
|-12.02
|10701.35
|1335
|2006.10.17 05:00
|buy stop
|387
|0.10
|149.59
|149.19
|150.69
|1336
|2006.10.18 05:01
|expiration
|387
|0.10
|149.59
|149.19
|150.69
|1337
|2006.10.18 05:01
|buy stop
|388
|0.10
|149.45
|149.05
|150.55
|1338
|2006.10.19 05:01
|expiration
|388
|0.10
|149.45
|149.05
|150.55
|1339
|2006.10.20 05:00
|sell stop
|389
|0.10
|148.76
|149.16
|147.66
|1340
|2006.10.23 00:00
|expiration
|389
|0.10
|148.76
|149.16
|147.66
|1341
|2006.10.23 05:00
|sell stop
|390
|0.10
|149.24
|149.64
|148.14
|1342
|2006.10.24 05:12
|expiration
|390
|0.10
|149.24
|149.64
|148.14
|1343
|2006.10.26 05:00
|sell stop
|391
|0.10
|149.99
|150.39
|148.89
|1344
|2006.10.27 05:00
|expiration
|391
|0.10
|149.99
|150.39
|148.89
|1345
|2006.10.27 05:00
|sell stop
|392
|0.10
|150.16
|150.56
|149.06
|1346
|2006.10.27 08:33
|sell
|392
|0.10
|150.16
|150.56
|149.06
|1347
|2006.10.27 15:00
|modify
|392
|0.10
|150.16
|150.54
|149.06
|1348
|2006.10.27 16:00
|modify
|392
|0.10
|150.16
|149.56
|149.06
|1349
|2006.10.27 16:00
|modify
|392
|0.10
|150.16
|150.10
|149.06
|1350
|2006.10.30 04:00
|modify
|392
|0.10
|150.16
|149.91
|149.06
|1351
|2006.10.30 05:00
|modify
|392
|0.10
|150.16
|149.90
|149.06
|1352
|2006.10.30 06:00
|modify
|392
|0.10
|150.16
|149.88
|149.06
|1353
|2006.10.30 15:00
|modify
|392
|0.10
|150.16
|149.81
|149.06
|1354
|2006.10.31 19:43
|t/p
|392
|0.10
|149.06
|149.81
|149.06
|92.38
|10793.73
|1355
|2006.11.01 05:00
|buy stop
|393
|0.10
|149.58
|149.18
|150.68
|1356
|2006.11.01 18:24
|buy
|393
|0.10
|149.58
|149.18
|150.68
|1357
|2006.11.02 11:43
|s/l
|393
|0.10
|149.18
|149.18
|150.68
|-31.71
|10762.02
|1358
|2006.11.03 05:00
|sell stop
|394
|0.10
|149.50
|149.90
|148.40
|1359
|2006.11.03 08:59
|sell
|394
|0.10
|149.50
|149.90
|148.40
|1360
|2006.11.03 14:32
|s/l
|394
|0.10
|149.90
|149.90
|148.40
|-34.84
|10727.18
|1361
|2006.11.06 05:00
|sell stop
|395
|0.10
|149.60
|150.00
|148.50
|1362
|2006.11.07 05:00
|expiration
|395
|0.10
|149.60
|150.00
|148.50
|1363
|2006.11.07 05:00
|sell stop
|396
|0.10
|149.99
|150.39
|148.89
|1364
|2006.11.08 05:00
|expiration
|396
|0.10
|149.99
|150.39
|148.89
|1365
|2006.11.10 05:00
|sell stop
|397
|0.10
|150.62
|151.02
|149.52
|1366
|2006.11.13 00:00
|expiration
|397
|0.10
|150.62
|151.02
|149.52
|1367
|2006.11.13 05:00
|sell stop
|398
|0.10
|150.56
|150.96
|149.46
|1368
|2006.11.14 05:00
|expiration
|398
|0.10
|150.56
|150.96
|149.46
|1369
|2006.11.14 05:00
|buy stop
|399
|0.10
|150.96
|150.56
|152.06
|1370
|2006.11.14 09:29
|buy
|399
|0.10
|150.96
|150.56
|152.06
|1371
|2006.11.14 10:00
|modify
|399
|0.10
|150.96
|150.57
|152.06
|1372
|2006.11.14 11:00
|modify
|399
|0.10
|150.96
|150.63
|152.06
|1373
|2006.11.14 16:17
|s/l
|399
|0.10
|150.63
|150.63
|152.06
|-28.75
|10698.43
|1374
|2006.11.17 05:00
|sell stop
|400
|0.10
|150.90
|151.30
|149.80
|1375
|2006.11.17 16:40
|sell
|400
|0.10
|150.90
|151.30
|149.80
|1376
|2006.11.20 01:56
|s/l
|400
|0.10
|151.30
|151.30
|149.80
|-36.56
|10661.88
|1377
|2006.11.23 05:00
|buy stop
|401
|0.10
|151.05
|150.65
|152.15
|1378
|2006.11.24 05:00
|expiration
|401
|0.10
|151.05
|150.65
|152.15
|1379
|2006.11.24 05:00
|buy stop
|402
|0.10
|151.16
|150.76
|152.26
|1380
|2006.11.24 09:33
|buy
|402
|0.10
|151.16
|150.76
|152.26
|1381
|2006.11.24 10:00
|modify
|402
|0.10
|151.16
|150.80
|152.26
|1382
|2006.11.24 12:00
|modify
|402
|0.10
|151.16
|150.84
|152.26
|1383
|2006.11.24 17:00
|modify
|402
|0.10
|151.16
|151.07
|152.26
|1384
|2006.11.27 00:00
|modify
|402
|0.10
|151.16
|151.76
|152.26
|1385
|2006.11.27 00:00
|modify
|402
|0.10
|151.16
|151.25
|152.26
|1386
|2006.11.27 01:00
|modify
|402
|0.10
|151.16
|151.35
|152.26
|1387
|2006.11.27 03:00
|modify
|402
|0.10
|151.16
|151.45
|152.26
|1388
|2006.11.27 06:00
|modify
|402
|0.10
|151.16
|151.53
|152.26
|1389
|2006.11.27 06:33
|t/p
|402
|0.10
|152.26
|151.53
|152.26
|96.89
|10758.76
|1390
|2006.11.28 05:00
|sell stop
|403
|0.10
|150.85
|151.25
|149.75
|1391
|2006.11.29 05:01
|expiration
|403
|0.10
|150.85
|151.25
|149.75
|1392
|2006.11.29 05:01
|sell stop
|404
|0.10
|151.97
|152.37
|150.87
|1393
|2006.11.30 05:01
|expiration
|404
|0.10
|151.97
|152.37
|150.87
|1394
|2006.11.30 05:01
|sell stop
|405
|0.10
|152.72
|153.12
|151.62
|1395
|2006.12.01 05:02
|expiration
|405
|0.10
|152.72
|153.12
|151.62
|1396
|2006.12.04 05:00
|sell stop
|406
|0.10
|153.34
|153.74
|152.24
|1397
|2006.12.05 05:00
|expiration
|406
|0.10
|153.34
|153.74
|152.24
|1398
|2006.12.05 05:00
|sell stop
|407
|0.10
|153.49
|153.89
|152.39
|1399
|2006.12.05 08:18
|sell
|407
|0.10
|153.49
|153.89
|152.39
|1400
|2006.12.05 09:00
|modify
|407
|0.10
|153.49
|153.63
|152.39
|1401
|2006.12.05 10:00
|modify
|407
|0.10
|153.49
|153.48
|152.39
|1402
|2006.12.05 11:00
|modify
|407
|0.10
|153.49
|153.25
|152.39
|1403
|2006.12.05 17:03
|s/l
|407
|0.10
|153.25
|153.25
|152.39
|20.91
|10779.67
|1404
|2006.12.06 05:00
|buy stop
|408
|0.10
|153.68
|153.28
|154.78
|1405
|2006.12.07 05:00
|expiration
|408
|0.10
|153.68
|153.28
|154.78
|1406
|2006.12.07 05:00
|buy stop
|409
|0.10
|153.56
|153.16
|154.66
|1407
|2006.12.08 05:06
|expiration
|409
|0.10
|153.56
|153.16
|154.66
|1408
|2006.12.11 05:00
|sell stop
|410
|0.10
|153.40
|153.80
|152.30
|1409
|2006.12.12 05:00
|expiration
|410
|0.10
|153.40
|153.80
|152.30
|1410
|2006.12.12 05:00
|sell stop
|411
|0.10
|153.33
|153.73
|152.23
|1411
|2006.12.13 05:00
|expiration
|411
|0.10
|153.33
|153.73
|152.23
|1412
|2006.12.13 05:00
|sell stop
|412
|0.10
|153.80
|154.20
|152.70
|1413
|2006.12.14 05:00
|expiration
|412
|0.10
|153.80
|154.20
|152.70
|1414
|2006.12.14 05:00
|sell stop
|413
|0.10
|155.03
|155.43
|153.93
|1415
|2006.12.14 12:49
|sell
|413
|0.10
|155.03
|155.43
|153.93
|1416
|2006.12.15 14:30
|s/l
|413
|0.10
|155.43
|155.43
|153.93
|-36.56
|10743.11
|1417
|2006.12.18 05:00
|buy stop
|414
|0.10
|154.93
|154.53
|156.03
|1418
|2006.12.19 05:01
|expiration
|414
|0.10
|154.93
|154.53
|156.03
|1419
|2006.12.19 05:01
|buy stop
|415
|0.10
|154.62
|154.22
|155.72
|1420
|2006.12.19 08:18
|buy
|415
|0.10
|154.62
|154.22
|155.72
|1421
|2006.12.19 09:00
|modify
|415
|0.10
|154.62
|154.53
|155.72
|1422
|2006.12.19 10:00
|modify
|415
|0.10
|154.62
|155.22
|155.72
|1423
|2006.12.19 10:00
|modify
|415
|0.10
|154.62
|154.67
|155.72
|1424
|2006.12.19 11:00
|modify
|415
|0.10
|154.62
|154.82
|155.72
|1425
|2006.12.19 12:00
|modify
|415
|0.10
|154.62
|154.83
|155.72
|1426
|2006.12.19 14:00
|modify
|415
|0.10
|154.62
|154.86
|155.72
|1427
|2006.12.19 16:00
|modify
|415
|0.10
|154.62
|154.89
|155.72
|1428
|2006.12.19 17:00
|modify
|415
|0.10
|154.62
|154.93
|155.72
|1429
|2006.12.19 18:00
|modify
|415
|0.10
|154.62
|155.00
|155.72
|1430
|2006.12.19 19:00
|modify
|415
|0.10
|154.62
|155.01
|155.72
|1431
|2006.12.19 19:33
|t/p
|415
|0.10
|155.72
|155.01
|155.72
|95.85
|10838.96
|1432
|2006.12.20 05:00
|sell stop
|416
|0.10
|154.81
|155.21
|153.71
|1433
|2006.12.21 08:00
|expiration
|416
|0.10
|154.81
|155.21
|153.71
|1434
|2006.12.29 05:00
|sell stop
|417
|0.10
|156.36
|156.76
|155.26
|1435
|2006.12.29 07:00
|sell
|417
|0.10
|156.36
|156.76
|155.26
|1436
|2006.12.29 13:16
|s/l
|417
|0.10
|156.76
|156.76
|155.26
|-34.84
|10804.12
|1437
|2007.01.03 05:00
|sell stop
|418
|0.10
|156.63
|157.03
|155.53
|1438
|2007.01.04 05:00
|expiration
|418
|0.10
|156.63
|157.03
|155.53
|1439
|2007.01.05 05:00
|buy stop
|419
|0.10
|157.52
|157.12
|158.62
|1440
|2007.01.08 00:00
|expiration
|419
|0.10
|157.52
|157.12
|158.62
|1441
|2007.01.08 05:00
|buy stop
|420
|0.10
|156.93
|156.53
|158.03
|1442
|2007.01.09 05:00
|expiration
|420
|0.10
|156.93
|156.53
|158.03
|1443
|2007.01.09 05:00
|buy stop
|421
|0.10
|155.40
|155.00
|156.50
|1444
|2007.01.09 15:22
|buy
|421
|0.10
|155.40
|155.00
|156.50
|1445
|2007.01.09 18:31
|s/l
|421
|0.10
|155.00
|155.00
|156.50
|-34.85
|10769.27
|1446
|2007.01.10 05:00
|sell stop
|422
|0.10
|154.49
|154.89
|153.39
|1447
|2007.01.11 05:03
|expiration
|422
|0.10
|154.49
|154.89
|153.39
|1448
|2007.01.11 05:03
|sell stop
|423
|0.10
|155.05
|155.45
|153.95
|1449
|2007.01.12 05:03
|expiration
|423
|0.10
|155.05
|155.45
|153.95
|1450
|2007.01.12 05:03
|sell stop
|424
|0.10
|155.36
|155.76
|154.26
|1451
|2007.01.12 09:20
|sell
|424
|0.10
|155.36
|155.76
|154.26
|1452
|2007.01.15 02:00
|modify
|424
|0.10
|155.36
|155.74
|154.26
|1453
|2007.01.15 09:01
|s/l
|424
|0.10
|155.74
|155.74
|154.26
|-34.82
|10734.46
|1454
|2007.01.16 05:00
|sell stop
|425
|0.10
|155.59
|155.99
|154.49
|1455
|2007.01.17 05:00
|expiration
|425
|0.10
|155.59
|155.99
|154.49
|1456
|2007.01.17 05:00
|sell stop
|426
|0.10
|155.74
|156.14
|154.64
|1457
|2007.01.17 11:45
|sell
|426
|0.10
|155.74
|156.14
|154.64
|1458
|2007.01.17 17:08
|s/l
|426
|0.10
|156.14
|156.14
|154.64
|-34.85
|10699.61
|1459
|2007.01.18 05:00
|sell stop
|427
|0.10
|156.05
|156.45
|154.95
|1460
|2007.01.19 05:00
|expiration
|427
|0.10
|156.05
|156.45
|154.95
|1461
|2007.01.19 05:00
|sell stop
|428
|0.10
|156.06
|156.46
|154.96
|1462
|2007.01.22 00:00
|expiration
|428
|0.10
|156.06
|156.46
|154.96
|1463
|2007.01.22 05:00
|sell stop
|429
|0.10
|156.36
|156.76
|155.26
|1464
|2007.01.23 05:05
|expiration
|429
|0.10
|156.36
|156.76
|155.26
|1465
|2007.01.23 05:05
|sell stop
|430
|0.10
|157.31
|157.71
|156.21
|1466
|2007.01.24 05:05
|expiration
|430
|0.10
|157.31
|157.71
|156.21
|1467
|2007.01.24 05:05
|sell stop
|431
|0.10
|157.40
|157.80
|156.30
|1468
|2007.01.24 07:46
|sell
|431
|0.10
|157.40
|157.80
|156.30
|1469
|2007.01.24 10:00
|modify
|431
|0.10
|157.40
|157.42
|156.30
|1470
|2007.01.24 10:32
|s/l
|431
|0.10
|157.42
|157.42
|156.30
|-1.74
|10697.87
|1471
|2007.01.25 05:00
|buy stop
|432
|0.10
|157.24
|156.84
|158.34
|1472
|2007.01.26 00:38
|buy
|432
|0.10
|157.24
|156.84
|158.34
|1473
|2007.01.26 02:56
|s/l
|432
|0.10
|156.84
|156.84
|158.34
|-34.85
|10663.02
|1474
|2007.01.26 05:00
|buy stop
|433
|0.10
|158.18
|157.78
|159.28
|1475
|2007.01.29 00:00
|expiration
|433
|0.10
|158.18
|157.78
|159.28
|1476
|2007.01.30 05:00
|sell stop
|434
|0.10
|157.01
|157.41
|155.91
|1477
|2007.01.31 05:08
|expiration
|434
|0.10
|157.01
|157.41
|155.91
|1478
|2007.02.01 05:00
|buy stop
|435
|0.10
|157.52
|157.12
|158.62
|1479
|2007.02.02 05:00
|expiration
|435
|0.10
|157.52
|157.12
|158.62
|1480
|2007.02.02 05:00
|buy stop
|436
|0.10
|157.52
|157.12
|158.62
|1481
|2007.02.02 09:37
|buy
|436
|0.10
|157.52
|157.12
|158.62
|1482
|2007.02.02 16:15
|s/l
|436
|0.10
|157.12
|157.12
|158.62
|-34.85
|10628.17
|1483
|2007.02.05 05:00
|buy stop
|437
|0.10
|157.15
|156.75
|158.25
|1484
|2007.02.06 05:00
|expiration
|437
|0.10
|157.15
|156.75
|158.25
|1485
|2007.02.06 05:00
|buy stop
|438
|0.10
|157.03
|156.63
|158.13
|1486
|2007.02.07 05:00
|expiration
|438
|0.10
|157.03
|156.63
|158.13
|1487
|2007.02.07 05:00
|buy stop
|439
|0.10
|156.73
|156.33
|157.83
|1488
|2007.02.07 11:09
|buy
|439
|0.10
|156.73
|156.33
|157.83
|1489
|2007.02.07 17:00
|modify
|439
|0.10
|156.73
|156.44
|157.83
|1490
|2007.02.07 18:00
|modify
|439
|0.10
|156.73
|156.48
|157.83
|1491
|2007.02.07 19:00
|modify
|439
|0.10
|156.73
|156.61
|157.83
|1492
|2007.02.08 04:00
|modify
|439
|0.10
|156.73
|156.73
|157.83
|1493
|2007.02.08 08:00
|modify
|439
|0.10
|156.73
|157.07
|157.83
|1494
|2007.02.08 14:36
|t/p
|439
|0.10
|157.83
|157.07
|157.83
|98.98
|10727.15
|1495
|2007.02.09 05:00
|sell stop
|440
|0.10
|156.12
|156.52
|155.02
|1496
|2007.02.12 00:00
|expiration
|440
|0.10
|156.12
|156.52
|155.02
|1497
|2007.02.12 05:00
|sell stop
|441
|0.10
|157.23
|157.63
|156.13
|1498
|2007.02.13 05:02
|expiration
|441
|0.10
|157.23
|157.63
|156.13
|1499
|2007.02.13 05:02
|buy stop
|442
|0.10
|157.67
|157.27
|158.77
|1500
|2007.02.13 08:15
|buy
|442
|0.10
|157.67
|157.27
|158.77
|1501
|2007.02.13 09:00
|modify
|442
|0.10
|157.67
|157.31
|158.77
|1502
|2007.02.13 19:00
|modify
|442
|0.10
|157.67
|157.38
|158.77
|1503
|2007.02.14 00:00
|modify
|442
|0.10
|157.67
|157.43
|158.77
|1504
|2007.02.14 05:00
|modify
|442
|0.10
|157.67
|157.49
|158.77
|1505
|2007.02.14 09:00
|modify
|442
|0.10
|157.67
|158.27
|158.77
|1506
|2007.02.14 09:00
|modify
|442
|0.10
|157.67
|157.88
|158.77
|1507
|2007.02.14 10:00
|modify
|442
|0.10
|157.67
|158.02
|158.77
|1508
|2007.02.14 16:00
|modify
|442
|0.10
|157.67
|158.05
|158.77
|1509
|2007.02.15 00:50
|s/l
|442
|0.10
|158.05
|158.05
|158.77
|37.30
|10764.44
|1510
|2007.02.16 05:00
|buy stop
|443
|0.10
|157.75
|157.35
|158.85
|1511
|2007.02.19 00:00
|expiration
|443
|0.10
|157.75
|157.35
|158.85
|1512
|2007.02.19 05:00
|buy stop
|444
|0.10
|158.29
|157.89
|159.39
|1513
|2007.02.20 05:01
|expiration
|444
|0.10
|158.29
|157.89
|159.39
|1514
|2007.02.20 05:01
|sell stop
|445
|0.10
|156.86
|157.26
|155.76
|1515
|2007.02.21 05:01
|expiration
|445
|0.10
|156.86
|157.26
|155.76
|1516
|2007.02.21 05:01
|sell stop
|446
|0.10
|157.12
|157.52
|156.02
|1517
|2007.02.22 05:01
|expiration
|446
|0.10
|157.12
|157.52
|156.02
|1518
|2007.02.22 05:01
|sell stop
|447
|0.10
|157.62
|158.02
|156.52
|1519
|2007.02.23 05:01
|expiration
|447
|0.10
|157.62
|158.02
|156.52
|1520
|2007.02.23 05:01
|sell stop
|448
|0.10
|157.95
|158.35
|156.85
|1521
|2007.02.26 00:00
|expiration
|448
|0.10
|157.95
|158.35
|156.85
|1522
|2007.02.26 05:00
|sell stop
|449
|0.10
|159.08
|159.48
|157.98
|1523
|2007.02.26 09:32
|sell
|449
|0.10
|159.08
|159.48
|157.98
|1524
|2007.02.26 10:00
|modify
|449
|0.10
|159.08
|159.32
|157.98
|1525
|2007.02.26 16:00
|modify
|449
|0.10
|159.08
|159.26
|157.98
|1526
|2007.02.26 23:51
|s/l
|449
|0.10
|159.26
|159.26
|157.98
|-15.68
|10748.76
|1527
|2007.02.27 05:00
|buy stop
|450
|0.10
|159.27
|158.87
|160.37
|1528
|2007.02.28 05:00
|expiration
|450
|0.10
|159.27
|158.87
|160.37
|1529
|2007.02.28 05:00
|buy stop
|451
|0.10
|159.11
|158.71
|160.21
|1530
|2007.03.01 05:00
|expiration
|451
|0.10
|159.11
|158.71
|160.21
|1531
|2007.03.01 05:00
|buy stop
|452
|0.10
|158.97
|158.57
|160.07
|1532
|2007.03.02 05:00
|expiration
|452
|0.10
|158.97
|158.57
|160.07
|1533
|2007.03.02 05:00
|buy stop
|453
|0.10
|156.24
|155.84
|157.34
|1534
|2007.03.05 00:00
|expiration
|453
|0.10
|156.24
|155.84
|157.34
|1535
|2007.03.05 05:00
|buy stop
|454
|0.10
|156.52
|156.12
|157.62
|1536
|2007.03.06 05:00
|expiration
|454
|0.10
|156.52
|156.12
|157.62
|1537
|2007.03.06 05:00
|buy stop
|455
|0.10
|154.68
|154.28
|155.78
|1538
|2007.03.07 05:00
|expiration
|455
|0.10
|154.68
|154.28
|155.78
|1539
|2007.03.07 05:00
|buy stop
|456
|0.10
|153.81
|153.41
|154.91
|1540
|2007.03.08 05:00
|expiration
|456
|0.10
|153.81
|153.41
|154.91
|1541
|2007.03.08 05:00
|sell stop
|457
|0.10
|151.00
|151.40
|149.90
|1542
|2007.03.09 05:01
|expiration
|457
|0.10
|151.00
|151.40
|149.90
|1543
|2007.03.09 05:01
|sell stop
|458
|0.10
|153.55
|153.95
|152.45
|1544
|2007.03.12 00:00
|expiration
|458
|0.10
|153.55
|153.95
|152.45
|1545
|2007.03.12 05:00
|sell stop
|459
|0.10
|152.92
|153.32
|151.82
|1546
|2007.03.13 05:00
|expiration
|459
|0.10
|152.92
|153.32
|151.82
|1547
|2007.03.13 05:00
|sell stop
|460
|0.10
|154.24
|154.64
|153.14
|1548
|2007.03.13 12:04
|sell
|460
|0.10
|154.24
|154.64
|153.14
|1549
|2007.03.13 19:00
|modify
|460
|0.10
|154.24
|154.59
|153.14
|1550
|2007.03.13 20:00
|modify
|460
|0.10
|154.24
|154.37
|153.14
|1551
|2007.03.13 21:00
|modify
|460
|0.10
|154.24
|153.64
|153.14
|1552
|2007.03.13 21:00
|modify
|460
|0.10
|154.24
|154.07
|153.14
|1553
|2007.03.13 23:00
|modify
|460
|0.10
|154.24
|153.98
|153.14
|1554
|2007.03.14 00:00
|modify
|460
|0.10
|154.24
|153.85
|153.14
|1555
|2007.03.14 00:13
|t/p
|460
|0.10
|153.14
|153.85
|153.14
|94.10
|10842.86
|1556
|2007.03.14 05:00
|buy stop
|461
|0.10
|154.91
|154.51
|156.01
|1557
|2007.03.14 20:55
|buy
|461
|0.10
|154.91
|154.51
|156.01
|1558
|2007.03.15 01:00
|modify
|461
|0.10
|154.91
|154.54
|156.01
|1559
|2007.03.15 17:00
|modify
|461
|0.10
|154.91
|154.64
|156.01
|1560
|2007.03.15 18:00
|modify
|461
|0.10
|154.91
|155.51
|156.01
|1561
|2007.03.15 18:00
|modify
|461
|0.10
|154.91
|155.11
|156.01
|1562
|2007.03.16 15:00
|modify
|461
|0.10
|154.91
|155.22
|156.01
|1563
|2007.03.19 00:00
|s/l
|461
|0.10
|155.22
|155.22
|156.01
|32.24
|10875.11
|1564
|2007.03.19 05:00
|sell stop
|462
|0.10
|155.24
|155.64
|154.14
|1565
|2007.03.20 05:00
|expiration
|462
|0.10
|155.24
|155.64
|154.14
|1566
|2007.03.20 05:00
|sell stop
|463
|0.10
|155.61
|156.01
|154.51
|1567
|2007.03.20 14:25
|sell
|463
|0.10
|155.61
|156.01
|154.51
|1568
|2007.03.20 14:51
|s/l
|463
|0.10
|156.01
|156.01
|154.51
|-34.84
|10840.27
|1569
|2007.03.21 05:00
|sell stop
|464
|0.10
|155.63
|156.03
|154.53
|1570
|2007.03.22 05:00
|expiration
|464
|0.10
|155.63
|156.03
|154.53
|1571
|2007.03.22 05:00
|sell stop
|465
|0.10
|156.49
|156.89
|155.39
|1572
|2007.03.23 05:00
|expiration
|465
|0.10
|156.49
|156.89
|155.39
|1573
|2007.03.23 05:00
|sell stop
|466
|0.10
|156.41
|156.81
|155.31
|1574
|2007.03.26 00:00
|expiration
|466
|0.10
|156.41
|156.81
|155.31
|1575
|2007.03.26 05:00
|buy stop
|467
|0.10
|156.91
|156.51
|158.01
|1576
|2007.03.26 11:12
|buy
|467
|0.10
|156.91
|156.51
|158.01
|1577
|2007.03.26 16:00
|modify
|467
|0.10
|156.91
|156.70
|158.01
|1578
|2007.03.26 21:00
|modify
|467
|0.10
|156.91
|156.75
|158.01
|1579
|2007.03.26 22:00
|modify
|467
|0.10
|156.91
|156.79
|158.01
|1580
|2007.03.26 23:00
|modify
|467
|0.10
|156.91
|156.86
|158.01
|1581
|2007.03.27 00:00
|modify
|467
|0.10
|156.91
|156.87
|158.01
|1582
|2007.03.27 01:00
|modify
|467
|0.10
|156.91
|156.89
|158.01
|1583
|2007.03.27 02:00
|modify
|467
|0.10
|156.91
|157.51
|158.01
|1584
|2007.03.27 02:00
|modify
|467
|0.10
|156.91
|156.98
|158.01
|1585
|2007.03.27 04:00
|modify
|467
|0.10
|156.91
|157.03
|158.01
|1586
|2007.03.27 11:00
|modify
|467
|0.10
|156.91
|157.31
|158.01
|1587
|2007.03.27 16:14
|s/l
|467
|0.10
|157.31
|157.31
|158.01
|35.90
|10876.16
|1588
|2007.03.29 05:00
|buy stop
|468
|0.10
|157.19
|156.79
|158.29
|1589
|2007.03.29 16:15
|buy
|468
|0.10
|157.19
|156.79
|158.29
|1590
|2007.03.30 02:00
|modify
|468
|0.10
|157.19
|156.83
|158.29
|1591
|2007.03.30 04:17
|s/l
|468
|0.10
|156.83
|156.83
|158.29
|-30.32
|10845.84
|1592
|2007.03.30 05:00
|buy stop
|469
|0.10
|157.08
|156.68
|158.18
|1593
|2007.03.30 05:44
|buy
|469
|0.10
|157.08
|156.68
|158.18
|1594
|2007.03.30 07:00
|modify
|469
|0.10
|157.08
|156.69
|158.18
|1595
|2007.03.30 15:00
|modify
|469
|0.10
|157.08
|156.78
|158.18
|1596
|2007.03.30 22:00
|modify
|469
|0.10
|157.08
|156.80
|158.18
|1597
|2007.04.02 16:00
|modify
|469
|0.10
|157.08
|156.83
|158.18
|1598
|2007.04.02 17:00
|modify
|469
|0.10
|157.08
|156.95
|158.18
|1599
|2007.04.03 02:00
|modify
|469
|0.10
|157.08
|156.99
|158.18
|1600
|2007.04.03 06:00
|modify
|469
|0.10
|157.08
|157.07
|158.18
|1601
|2007.04.03 07:00
|modify
|469
|0.10
|157.08
|157.68
|158.18
|1602
|2007.04.03 07:00
|modify
|469
|0.10
|157.08
|157.17
|158.18
|1603
|2007.04.03 08:00
|modify
|469
|0.10
|157.08
|157.22
|158.18
|1604
|2007.04.03 09:00
|modify
|469
|0.10
|157.08
|157.52
|158.18
|1605
|2007.04.03 09:09
|t/p
|469
|0.10
|158.18
|157.52
|158.18
|97.94
|10943.78
|1606
|2007.04.04 05:00
|sell stop
|470
|0.10
|157.59
|157.99
|156.49
|1607
|2007.04.05 05:00
|expiration
|470
|0.10
|157.59
|157.99
|156.49
|1608
|2007.04.05 05:00
|sell stop
|471
|0.10
|157.79
|158.19
|156.69
|1609
|2007.04.06 05:00
|expiration
|471
|0.10
|157.79
|158.19
|156.69
|1610
|2007.04.06 05:00
|sell stop
|472
|0.10
|158.66
|159.06
|157.56
|1611
|2007.04.09 00:00
|expiration
|472
|0.10
|158.66
|159.06
|157.56
|1612
|2007.04.09 05:00
|sell stop
|473
|0.10
|158.82
|159.22
|157.72
|1613
|2007.04.10 05:00
|expiration
|473
|0.10
|158.82
|159.22
|157.72
|1614
|2007.04.12 05:00
|sell stop
|474
|0.10
|159.58
|159.98
|158.48
|1615
|2007.04.13 05:00
|expiration
|474
|0.10
|159.58
|159.98
|158.48
|1616
|2007.04.13 05:00
|sell stop
|475
|0.10
|160.13
|160.53
|159.03
|1617
|2007.04.13 10:41
|sell
|475
|0.10
|160.13
|160.53
|159.03
|1618
|2007.04.13 14:10
|s/l
|475
|0.10
|160.53
|160.53
|159.03
|-34.84
|10908.94
|1619
|2007.04.16 05:00
|sell stop
|476
|0.10
|160.61
|161.01
|159.51
|1620
|2007.04.17 05:00
|expiration
|476
|0.10
|160.61
|161.01
|159.51
|1621
|2007.04.17 05:00
|sell stop
|477
|0.10
|160.84
|161.24
|159.74
|1622
|2007.04.18 05:00
|expiration
|477
|0.10
|160.84
|161.24
|159.74
|1623
|2007.04.19 05:00
|buy stop
|478
|0.10
|161.64
|161.24
|162.74
|1624
|2007.04.20 02:54
|buy
|478
|0.10
|161.64
|161.24
|162.74
|1625
|2007.04.23 05:44
|s/l
|478
|0.10
|161.24
|161.24
|162.74
|-33.80
|10875.14
|1626
|2007.04.24 05:00
|buy stop
|479
|0.10
|161.04
|160.64
|162.14
|1627
|2007.04.24 11:46
|buy
|479
|0.10
|161.04
|160.64
|162.14
|1628
|2007.04.24 13:00
|modify
|479
|0.10
|161.04
|160.70
|162.14
|1629
|2007.04.24 14:00
|modify
|479
|0.10
|161.04
|160.84
|162.14
|1630
|2007.04.24 19:00
|modify
|479
|0.10
|161.04
|160.94
|162.14
|1631
|2007.04.24 20:00
|modify
|479
|0.10
|161.04
|160.95
|162.14
|1632
|2007.04.24 21:00
|modify
|479
|0.10
|161.04
|161.64
|162.14
|1633
|2007.04.24 21:00
|modify
|479
|0.10
|161.04
|161.09
|162.14
|1634
|2007.04.24 23:00
|modify
|479
|0.10
|161.04
|161.13
|162.14
|1635
|2007.04.25 12:00
|modify
|479
|0.10
|161.04
|161.28
|162.14
|1636
|2007.04.25 16:00
|modify
|479
|0.10
|161.04
|161.31
|162.14
|1637
|2007.04.25 20:00
|modify
|479
|0.10
|161.04
|161.34
|162.14
|1638
|2007.04.26 08:00
|modify
|479
|0.10
|161.04
|161.37
|162.14
|1639
|2007.04.26 08:09
|t/p
|479
|0.10
|162.14
|161.37
|162.14
|100.04
|10975.17
|1640
|2007.04.27 05:00
|sell stop
|480
|0.10
|161.93
|162.33
|160.83
|1641
|2007.04.30 00:00
|expiration
|480
|0.10
|161.93
|162.33
|160.83
|1642
|2007.04.30 05:00
|sell stop
|481
|0.10
|162.09
|162.49
|160.99
|1643
|2007.05.01 05:00
|expiration
|481
|0.10
|162.09
|162.49
|160.99
|1644
|2007.05.01 05:00
|sell stop
|482
|0.10
|162.68
|163.08
|161.58
|1645
|2007.05.01 15:59
|sell
|482
|0.10
|162.68
|163.08
|161.58
|1646
|2007.05.01 16:08
|s/l
|482
|0.10
|163.08
|163.08
|161.58
|-34.84
|10940.33
|1647
|2007.05.03 05:00
|sell stop
|483
|0.10
|163.19
|163.59
|162.09
|1648
|2007.05.03 16:00
|sell
|483
|0.10
|163.19
|163.59
|162.09
|1649
|2007.05.04 06:00
|modify
|483
|0.10
|163.19
|163.54
|162.09
|1650
|2007.05.08 11:00
|modify
|483
|0.10
|163.19
|163.32
|162.09
|1651
|2007.05.08 13:00
|modify
|483
|0.10
|163.19
|162.59
|162.09
|1652
|2007.05.08 13:00
|modify
|483
|0.10
|163.19
|163.01
|162.09
|1653
|2007.05.08 14:00
|modify
|483
|0.10
|163.19
|162.98
|162.09
|1654
|2007.05.08 14:35
|t/p
|483
|0.10
|162.09
|162.98
|162.09
|90.67
|11031.00
|1655
|2007.05.09 05:00
|buy stop
|484
|0.10
|163.08
|162.68
|164.18
|1656
|2007.05.10 05:00
|expiration
|484
|0.10
|163.08
|162.68
|164.18
|1657
|2007.05.10 05:00
|buy stop
|485
|0.10
|163.03
|162.63
|164.13
|1658
|2007.05.10 09:54
|buy
|485
|0.10
|163.03
|162.63
|164.13
|1659
|2007.05.10 17:24
|s/l
|485
|0.10
|162.63
|162.63
|164.13
|-34.85
|10996.15
|1660
|2007.05.11 05:00
|buy stop
|486
|0.10
|162.28
|161.88
|163.38
|1661
|2007.05.11 16:34
|buy
|486
|0.10
|162.28
|161.88
|163.38
|1662
|2007.05.11 21:00
|modify
|486
|0.10
|162.28
|161.92
|163.38
|1663
|2007.05.14 00:00
|modify
|486
|0.10
|162.28
|162.07
|163.38
|1664
|2007.05.14 04:00
|modify
|486
|0.10
|162.28
|162.13
|163.38
|1665
|2007.05.14 05:00
|modify
|486
|0.10
|162.28
|162.17
|163.38
|1666
|2007.05.14 06:00
|modify
|486
|0.10
|162.28
|162.24
|163.38
|1667
|2007.05.14 12:00
|modify
|486
|0.10
|162.28
|162.28
|163.38
|1668
|2007.05.14 13:00
|modify
|486
|0.10
|162.28
|162.45
|163.38
|1669
|2007.05.14 14:00
|modify
|486
|0.10
|162.28
|162.46
|163.38
|1670
|2007.05.14 15:00
|modify
|486
|0.10
|162.28
|162.48
|163.38
|1671
|2007.05.14 16:00
|modify
|486
|0.10
|162.28
|162.53
|163.38
|1672
|2007.05.15 03:00
|modify
|486
|0.10
|162.28
|162.55
|163.38
|1673
|2007.05.15 14:35
|t/p
|486
|0.10
|163.38
|162.55
|163.38
|97.94
|11094.09
|1674
|2007.05.16 05:00
|sell stop
|487
|0.10
|162.80
|163.20
|161.70
|1675
|2007.05.17 05:00
|expiration
|487
|0.10
|162.80
|163.20
|161.70
|1676
|2007.05.17 05:00
|sell stop
|488
|0.10
|163.28
|163.68
|162.18
|1677
|2007.05.18 05:02
|expiration
|488
|0.10
|163.28
|163.68
|162.18
|1678
|2007.05.21 05:00
|sell stop
|489
|0.10
|163.50
|163.90
|162.40
|1679
|2007.05.21 12:33
|sell
|489
|0.10
|163.50
|163.90
|162.40
|1680
|2007.05.23 13:53
|s/l
|489
|0.10
|163.90
|163.90
|162.40
|-38.28
|11055.82
|1681
|2007.05.25 05:00
|buy stop
|490
|0.10
|163.20
|162.80
|164.30
|1682
|2007.05.25 09:01
|buy
|490
|0.10
|163.20
|162.80
|164.30
|1683
|2007.05.25 13:00
|modify
|490
|0.10
|163.20
|162.93
|164.30
|1684
|2007.05.25 15:00
|modify
|490
|0.10
|163.20
|163.00
|164.30
|1685
|2007.05.25 17:00
|modify
|490
|0.10
|163.20
|163.10
|164.30
|1686
|2007.05.25 18:00
|modify
|490
|0.10
|163.20
|163.14
|164.30
|1687
|2007.05.28 01:00
|modify
|490
|0.10
|163.20
|163.16
|164.30
|1688
|2007.05.28 13:00
|modify
|490
|0.10
|163.20
|163.17
|164.30
|1689
|2007.05.29 03:59
|s/l
|490
|0.10
|163.17
|163.17
|164.30
|-0.52
|11055.30
|1690
|2007.05.30 05:00
|buy stop
|491
|0.10
|163.45
|163.05
|164.55
|1691
|2007.05.30 05:08
|buy
|491
|0.10
|163.45
|163.05
|164.55
|1692
|2007.05.30 17:49
|s/l
|491
|0.10
|163.05
|163.05
|164.55
|-34.86
|11020.44
|1693
|2007.05.31 05:00
|buy stop
|492
|0.10
|163.37
|162.97
|164.47
|1694
|2007.05.31 08:08
|buy
|492
|0.10
|163.37
|162.97
|164.47
|1695
|2007.05.31 15:00
|modify
|492
|0.10
|163.37
|163.13
|164.47
|1696
|2007.05.31 17:00
|modify
|492
|0.10
|163.37
|163.31
|164.47
|1697
|2007.06.01 07:00
|modify
|492
|0.10
|163.37
|163.33
|164.47
|1698
|2007.06.01 08:00
|modify
|492
|0.10
|163.37
|163.39
|164.47
|1699
|2007.06.01 18:00
|modify
|492
|0.10
|163.37
|163.52
|164.47
|1700
|2007.06.04 08:00
|modify
|492
|0.10
|163.37
|163.57
|164.47
|1701
|2007.06.04 12:00
|modify
|492
|0.10
|163.37
|163.64
|164.47
|1702
|2007.06.04 20:00
|modify
|492
|0.10
|163.37
|163.67
|164.47
|1703
|2007.06.04 21:00
|modify
|492
|0.10
|163.37
|163.69
|164.47
|1704
|2007.06.05 03:00
|modify
|492
|0.10
|163.37
|163.70
|164.47
|1705
|2007.06.05 05:00
|modify
|492
|0.10
|163.37
|163.71
|164.47
|1706
|2007.06.05 06:00
|modify
|492
|0.10
|163.37
|163.83
|164.47
|1707
|2007.06.05 06:21
|t/p
|492
|0.10
|164.47
|163.83
|164.47
|98.98
|11119.42
|1708
|2007.06.07 05:00
|buy stop
|493
|0.10
|163.95
|163.55
|165.05
|1709
|2007.06.07 08:05
|buy
|493
|0.10
|163.95
|163.55
|165.05
|1710
|2007.06.07 12:10
|s/l
|493
|0.10
|163.55
|163.55
|165.05
|-34.85
|11084.57
|1711
|2007.06.08 05:00
|buy stop
|494
|0.10
|163.78
|163.38
|164.88
|1712
|2007.06.11 00:00
|expiration
|494
|0.10
|163.78
|163.38
|164.88
|1713
|2007.06.11 05:00
|buy stop
|495
|0.10
|163.12
|162.72
|164.22
|1714
|2007.06.12 05:00
|expiration
|495
|0.10
|163.12
|162.72
|164.22
|1715
|2007.06.13 05:00
|buy stop
|496
|0.10
|162.52
|162.12
|163.62
|1716
|2007.06.13 06:27
|buy
|496
|0.10
|162.52
|162.12
|163.62
|1717
|2007.06.13 21:00
|modify
|496
|0.10
|162.52
|163.12
|163.62
|1718
|2007.06.13 21:00
|modify
|496
|0.10
|162.52
|162.59
|163.62
|1719
|2007.06.13 22:00
|modify
|496
|0.10
|162.52
|162.75
|163.62
|1720
|2007.06.14 05:00
|modify
|496
|0.10
|162.52
|162.77
|163.62
|1721
|2007.06.14 06:00
|modify
|496
|0.10
|162.52
|162.82
|163.62
|1722
|2007.06.14 08:00
|modify
|496
|0.10
|162.52
|162.86
|163.62
|1723
|2007.06.14 10:00
|modify
|496
|0.10
|162.52
|162.92
|163.62
|1724
|2007.06.14 11:00
|modify
|496
|0.10
|162.52
|162.93
|163.62
|1725
|2007.06.14 11:32
|t/p
|496
|0.10
|163.62
|162.93
|163.62
|98.99
|11183.56
|1726
|2007.06.15 05:00
|sell stop
|497
|0.10
|162.09
|162.49
|160.99
|1727
|2007.06.18 00:00
|expiration
|497
|0.10
|162.09
|162.49
|160.99
|1728
|2007.06.18 05:00
|sell stop
|498
|0.10
|163.47
|163.87
|162.37
|1729
|2007.06.19 05:04
|expiration
|498
|0.10
|163.47
|163.87
|162.37
|1730
|2007.06.19 05:04
|sell stop
|499
|0.10
|163.90
|164.30
|162.80
|1731
|2007.06.20 05:04
|expiration
|499
|0.10
|163.90
|164.30
|162.80
|1732
|2007.06.20 05:04
|sell stop
|500
|0.10
|165.50
|165.90
|164.40
|1733
|2007.06.20 08:07
|sell
|500
|0.10
|165.50
|165.90
|164.40
|1734
|2007.06.20 12:29
|s/l
|500
|0.10
|165.90
|165.90
|164.40
|-34.84
|11148.72
|1735
|2007.06.22 05:00
|sell stop
|501
|0.10
|165.88
|166.28
|164.78
|1736
|2007.06.22 05:55
|sell
|501
|0.10
|165.88
|166.28
|164.78
|1737
|2007.06.22 08:10
|s/l
|501
|0.10
|166.28
|166.28
|164.78
|-34.84
|11113.88
|1738
|2007.06.25 05:00
|sell stop
|502
|0.10
|165.75
|166.15
|164.65
|1739
|2007.06.26 05:00
|expiration
|502
|0.10
|165.75
|166.15
|164.65
|1740
|2007.06.26 05:00
|sell stop
|503
|0.10
|165.89
|166.29
|164.79
|1741
|2007.06.26 08:26
|sell
|503
|0.10
|165.89
|166.29
|164.79
|1742
|2007.06.26 11:00
|modify
|503
|0.10
|165.89
|166.14
|164.79
|1743
|2007.06.26 12:00
|modify
|503
|0.10
|165.89
|166.02
|164.79
|1744
|2007.06.26 17:45
|s/l
|503
|0.10
|166.02
|166.02
|164.79
|-11.32
|11102.56
|1745
|2007.06.27 05:00
|buy stop
|504
|0.10
|166.60
|166.20
|167.70
|1746
|2007.06.28 05:00
|expiration
|504
|0.10
|166.60
|166.20
|167.70
|1747
|2007.06.28 05:00
|buy stop
|505
|0.10
|166.23
|165.83
|167.33
|1748
|2007.06.29 05:00
|expiration
|505
|0.10
|166.23
|165.83
|167.33
|1749
|2007.07.02 05:00
|sell stop
|506
|0.10
|165.45
|165.85
|164.35
|1750
|2007.07.03 05:00
|expiration
|506
|0.10
|165.45
|165.85
|164.35
|1751
|2007.07.03 05:00
|sell stop
|507
|0.10
|165.89
|166.29
|164.79
|1752
|2007.07.04 05:00
|expiration
|507
|0.10
|165.89
|166.29
|164.79
|1753
|2007.07.04 05:00
|buy stop
|508
|0.10
|166.53
|166.13
|167.63
|1754
|2007.07.04 05:07
|buy
|508
|0.10
|166.53
|166.13
|167.63
|1755
|2007.07.04 12:00
|modify
|508
|0.10
|166.53
|166.21
|167.63
|1756
|2007.07.04 14:00
|modify
|508
|0.10
|166.53
|166.25
|167.63
|1757
|2007.07.04 16:00
|modify
|508
|0.10
|166.53
|166.37
|167.63
|1758
|2007.07.04 17:00
|modify
|508
|0.10
|166.53
|166.43
|167.63
|1759
|2007.07.04 19:00
|modify
|508
|0.10
|166.53
|166.46
|167.63
|1760
|2007.07.05 02:00
|modify
|508
|0.10
|166.53
|166.53
|167.63
|1761
|2007.07.05 06:00
|modify
|508
|0.10
|166.53
|166.54
|167.63
|1762
|2007.07.05 09:00
|modify
|508
|0.10
|166.53
|166.56
|167.63
|1763
|2007.07.05 10:00
|modify
|508
|0.10
|166.53
|166.65
|167.63
|1764
|2007.07.06 06:00
|modify
|508
|0.10
|166.53
|166.74
|167.63
|1765
|2007.07.06 07:00
|modify
|508
|0.10
|166.53
|166.79
|167.63
|1766
|2007.07.06 08:00
|modify
|508
|0.10
|166.53
|166.81
|167.63
|1767
|2007.07.06 11:00
|modify
|508
|0.10
|166.53
|166.86
|167.63
|1768
|2007.07.06 12:00
|modify
|508
|0.10
|166.53
|166.93
|167.63
|1769
|2007.07.06 13:00
|modify
|508
|0.10
|166.53
|166.96
|167.63
|1770
|2007.07.06 14:26
|t/p
|508
|0.10
|167.63
|166.96
|167.63
|100.03
|11202.58
|1771
|2007.07.09 05:00
|sell stop
|509
|0.10
|167.15
|167.55
|166.05
|1772
|2007.07.10 05:00
|expiration
|509
|0.10
|167.15
|167.55
|166.05
|1773
|2007.07.10 05:00
|sell stop
|510
|0.10
|167.33
|167.73
|166.23
|1774
|2007.07.10 23:05
|sell
|510
|0.10
|167.33
|167.73
|166.23
|1775
|2007.07.11 00:00
|modify
|510
|0.10
|167.33
|167.71
|166.23
|1776
|2007.07.11 01:00
|modify
|510
|0.10
|167.33
|167.53
|166.23
|1777
|2007.07.11 08:00
|modify
|510
|0.10
|167.33
|167.34
|166.23
|1778
|2007.07.11 10:00
|modify
|510
|0.10
|167.33
|166.73
|166.23
|1779
|2007.07.11 10:00
|modify
|510
|0.10
|167.33
|167.27
|166.23
|1780
|2007.07.11 12:00
|s/l
|510
|0.10
|167.27
|167.27
|166.23
|3.50
|11206.09
|1781
|2007.07.13 05:00
|sell stop
|511
|0.10
|167.34
|167.74
|166.24
|1782
|2007.07.16 00:00
|expiration
|511
|0.10
|167.34
|167.74
|166.24
|1783
|2007.07.17 05:00
|buy stop
|512
|0.10
|168.49
|168.09
|169.59
|1784
|2007.07.17 15:27
|buy
|512
|0.10
|168.49
|168.09
|169.59
|1785
|2007.07.18 08:28
|s/l
|512
|0.10
|168.09
|168.09
|169.59
|-33.81
|11172.27
|1786
|2007.07.19 05:00
|sell stop
|513
|0.10
|168.13
|168.53
|167.03
|1787
|2007.07.19 09:55
|sell
|513
|0.10
|168.13
|168.53
|167.03
|1788
|2007.07.19 11:01
|s/l
|513
|0.10
|168.53
|168.53
|167.03
|-34.84
|11137.43
|1789
|2007.07.23 05:00
|buy stop
|514
|0.10
|167.99
|167.59
|169.09
|1790
|2007.07.24 05:00
|expiration
|514
|0.10
|167.99
|167.59
|169.09
|1791
|2007.07.24 05:00
|buy stop
|515
|0.10
|168.15
|167.75
|169.25
|1792
|2007.07.25 05:00
|expiration
|515
|0.10
|168.15
|167.75
|169.25
|1793
|2007.07.25 05:00
|buy stop
|516
|0.10
|167.41
|167.01
|168.51
|1794
|2007.07.26 05:00
|expiration
|516
|0.10
|167.41
|167.01
|168.51
|1795
|2007.07.26 05:00
|buy stop
|517
|0.10
|166.91
|166.51
|168.01
|1796
|2007.07.27 05:00
|expiration
|517
|0.10
|166.91
|166.51
|168.01
|1797
|2007.07.27 05:00
|buy stop
|518
|0.10
|165.98
|165.58
|167.08
|1798
|2007.07.30 00:00
|expiration
|518
|0.10
|165.98
|165.58
|167.08
|1799
|2007.07.30 05:00
|buy stop
|519
|0.10
|165.06
|164.66
|166.16
|1800
|2007.07.31 05:00
|expiration
|519
|0.10
|165.06
|164.66
|166.16
|1801
|2007.07.31 05:00
|sell stop
|520
|0.10
|162.64
|163.04
|161.54
|1802
|2007.07.31 20:37
|sell
|520
|0.10
|162.64
|163.04
|161.54
|1803
|2007.07.31 22:00
|modify
|520
|0.10
|162.64
|162.68
|161.54
|1804
|2007.08.01 00:00
|modify
|520
|0.10
|162.64
|162.66
|161.54
|1805
|2007.08.01 01:00
|modify
|520
|0.10
|162.64
|162.04
|161.54
|1806
|2007.08.01 01:00
|modify
|520
|0.10
|162.64
|162.54
|161.54
|1807
|2007.08.01 03:00
|modify
|520
|0.10
|162.64
|162.44
|161.54
|1808
|2007.08.01 06:00
|modify
|520
|0.10
|162.64
|162.28
|161.54
|1809
|2007.08.01 06:06
|t/p
|520
|0.10
|161.54
|162.28
|161.54
|94.10
|11231.53
|1810
|2007.08.02 05:00
|buy stop
|521
|0.10
|162.99
|162.59
|164.09
|1811
|2007.08.02 14:53
|buy
|521
|0.10
|162.99
|162.59
|164.09
|1812
|2007.08.02 15:07
|s/l
|521
|0.10
|162.59
|162.59
|164.09
|-34.86
|11196.67