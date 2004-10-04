Strategy Tester Report
oilfxpro_earlybird_eurousd
(Build 208)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2004.07.01 00:00 - 2007.08.03 00:00 (2004.07.01 - 2007.08.03)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Expert_Name="---- oilfxpro_early bird----"; Magic=99999; Slippage=6; Main_Parameters=" Trade Volume & Trade Method"; Data=" Input Data "; StartTime=5; MinuteforOpen=5; FridayTrade=1; InitialStop=30; TakeProfit=70; PendOrdGap=25; DaysBack=3; MM_Parameters=" MoneyManagement"; Lots=0.1; Auto_Lots=false;
Risk=10; MIN_lots=0.1; MAX_lots=100; Trail="Price Trail"; BreakEvenTrail=true;
AutoTrail=true;
BreakEvenLevel=60; LockInPips=60; AutoTrailStop=60;
|Bars in test
|19362
|Ticks modelled
|4089304
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|792.44
|Gross profit
|4623.61
|Gross loss
|-3831.17
|Profit factor
|1.21
|Expected payoff
|3.87
|Absolute drawdown
|380.47
|Maximal drawdown
|394.09 (3.71%)
|Relative drawdown
|3.83% (383.47)
|Total trades
|205
|Short positions (won %)
|113 (37.17%)
|Long positions (won %)
|92 (29.35%)
|Profit trades (% of total)
|69 (33.66%)
|Loss trades (% of total)
|136 (66.34%)
|Largest
|profit trade
|70.90
|loss trade
|-31.95
|Average
|profit trade
|67.01
|loss trade
|-28.17
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|4 (279.71)
|consecutive losses (loss in money)
|12 (-320.10)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|279.71 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-320.10 (12)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.07.02 05:00
|sell stop
|1
|0.10
|1.2104
|1.2134
|1.2034
|2
|2004.07.05 00:00
|expiration
|1
|0.10
|1.2104
|1.2134
|1.2034
|3
|2004.07.05 05:00
|sell stop
|2
|0.10
|1.2209
|1.2239
|1.2139
|4
|2004.07.06 05:00
|expiration
|2
|0.10
|1.2209
|1.2239
|1.2139
|5
|2004.07.06 05:00
|sell stop
|3
|0.10
|1.2178
|1.2208
|1.2108
|6
|2004.07.07 05:00
|expiration
|3
|0.10
|1.2178
|1.2208
|1.2108
|7
|2004.07.08 05:00
|sell stop
|4
|0.10
|1.2309
|1.2339
|1.2239
|8
|2004.07.09 05:05
|expiration
|4
|0.10
|1.2309
|1.2339
|1.2239
|9
|2004.07.09 05:05
|sell stop
|5
|0.10
|1.2312
|1.2342
|1.2242
|10
|2004.07.12 00:00
|expiration
|5
|0.10
|1.2312
|1.2342
|1.2242
|11
|2004.07.12 05:00
|sell stop
|6
|0.10
|1.2389
|1.2419
|1.2319
|12
|2004.07.12 07:24
|sell
|6
|0.10
|1.2389
|1.2419
|1.2319
|13
|2004.07.12 09:44
|s/l
|6
|0.10
|1.2419
|1.2419
|1.2319
|-30.00
|9970.00
|14
|2004.07.14 05:00
|buy stop
|7
|0.10
|1.2387
|1.2357
|1.2457
|15
|2004.07.14 13:42
|buy
|7
|0.10
|1.2387
|1.2357
|1.2457
|16
|2004.07.15 08:12
|s/l
|7
|0.10
|1.2357
|1.2357
|1.2457
|-31.95
|9938.05
|17
|2004.07.16 05:00
|sell stop
|8
|0.10
|1.2358
|1.2388
|1.2288
|18
|2004.07.16 08:28
|sell
|8
|0.10
|1.2358
|1.2388
|1.2288
|19
|2004.07.16 14:47
|s/l
|8
|0.10
|1.2388
|1.2388
|1.2288
|-30.00
|9908.05
|20
|2004.07.19 05:00
|sell stop
|9
|0.10
|1.2407
|1.2437
|1.2337
|21
|2004.07.19 13:00
|sell
|9
|0.10
|1.2407
|1.2437
|1.2337
|22
|2004.07.19 19:44
|s/l
|9
|0.10
|1.2437
|1.2437
|1.2337
|-30.00
|9878.05
|23
|2004.07.20 05:00
|sell stop
|10
|0.10
|1.2379
|1.2409
|1.2309
|24
|2004.07.20 13:22
|sell
|10
|0.10
|1.2379
|1.2409
|1.2309
|25
|2004.07.20 21:00
|modify
|10
|0.10
|1.2379
|1.2392
|1.2309
|26
|2004.07.20 21:10
|t/p
|10
|0.10
|1.2309
|1.2392
|1.2309
|70.00
|9948.05
|27
|2004.07.21 05:00
|buy stop
|11
|0.10
|1.2425
|1.2395
|1.2495
|28
|2004.07.22 05:03
|expiration
|11
|0.10
|1.2425
|1.2395
|1.2495
|29
|2004.07.22 05:03
|buy stop
|12
|0.10
|1.2416
|1.2386
|1.2486
|30
|2004.07.23 05:03
|expiration
|12
|0.10
|1.2416
|1.2386
|1.2486
|31
|2004.07.23 05:03
|buy stop
|13
|0.10
|1.2300
|1.2270
|1.2370
|32
|2004.07.26 00:00
|expiration
|13
|0.10
|1.2300
|1.2270
|1.2370
|33
|2004.07.26 05:00
|buy stop
|14
|0.10
|1.2251
|1.2221
|1.2321
|34
|2004.07.27 05:00
|expiration
|14
|0.10
|1.2251
|1.2221
|1.2321
|35
|2004.07.27 05:00
|buy stop
|15
|0.10
|1.2226
|1.2196
|1.2296
|36
|2004.07.28 05:01
|expiration
|15
|0.10
|1.2226
|1.2196
|1.2296
|37
|2004.07.29 05:00
|buy stop
|16
|0.10
|1.2119
|1.2089
|1.2189
|38
|2004.07.30 05:01
|expiration
|16
|0.10
|1.2119
|1.2089
|1.2189
|39
|2004.08.05 05:00
|sell stop
|17
|0.10
|1.2046
|1.2076
|1.1976
|40
|2004.08.05 13:02
|sell
|17
|0.10
|1.2046
|1.2076
|1.1976
|41
|2004.08.06 07:20
|s/l
|17
|0.10
|1.2076
|1.2076
|1.1976
|-29.82
|9918.23
|42
|2004.08.09 05:00
|sell stop
|18
|0.10
|1.2075
|1.2105
|1.2005
|43
|2004.08.10 05:00
|expiration
|18
|0.10
|1.2075
|1.2105
|1.2005
|44
|2004.08.10 05:00
|sell stop
|19
|0.10
|1.2079
|1.2109
|1.2009
|45
|2004.08.11 05:01
|expiration
|19
|0.10
|1.2079
|1.2109
|1.2009
|46
|2004.08.11 05:01
|buy stop
|20
|0.10
|1.2253
|1.2223
|1.2323
|47
|2004.08.12 05:02
|expiration
|20
|0.10
|1.2253
|1.2223
|1.2323
|48
|2004.08.12 05:02
|buy stop
|21
|0.10
|1.2241
|1.2211
|1.2311
|49
|2004.08.12 08:10
|buy
|21
|0.10
|1.2241
|1.2211
|1.2311
|50
|2004.08.13 08:09
|s/l
|21
|0.10
|1.2211
|1.2211
|1.2311
|-30.65
|9887.58
|51
|2004.08.16 05:00
|sell stop
|22
|0.10
|1.2247
|1.2277
|1.2177
|52
|2004.08.17 05:00
|expiration
|22
|0.10
|1.2247
|1.2277
|1.2177
|53
|2004.08.17 05:00
|sell stop
|23
|0.10
|1.2272
|1.2302
|1.2202
|54
|2004.08.18 05:00
|expiration
|23
|0.10
|1.2272
|1.2302
|1.2202
|55
|2004.08.18 05:00
|buy stop
|24
|0.10
|1.2347
|1.2317
|1.2417
|56
|2004.08.18 05:47
|buy
|24
|0.10
|1.2347
|1.2317
|1.2417
|57
|2004.08.18 09:40
|s/l
|24
|0.10
|1.2317
|1.2317
|1.2417
|-30.00
|9857.58
|58
|2004.08.23 05:00
|buy stop
|25
|0.10
|1.2309
|1.2279
|1.2379
|59
|2004.08.24 05:03
|expiration
|25
|0.10
|1.2309
|1.2279
|1.2379
|60
|2004.08.24 05:03
|buy stop
|26
|0.10
|1.2341
|1.2311
|1.2411
|61
|2004.08.25 05:03
|expiration
|26
|0.10
|1.2341
|1.2311
|1.2411
|62
|2004.08.25 05:03
|buy stop
|27
|0.10
|1.2294
|1.2264
|1.2364
|63
|2004.08.26 05:04
|expiration
|27
|0.10
|1.2294
|1.2264
|1.2364
|64
|2004.08.26 05:04
|buy stop
|28
|0.10
|1.2113
|1.2083
|1.2183
|65
|2004.08.26 13:53
|buy
|28
|0.10
|1.2113
|1.2083
|1.2183
|66
|2004.08.26 14:49
|s/l
|28
|0.10
|1.2083
|1.2083
|1.2183
|-30.00
|9827.58
|67
|2004.08.27 05:00
|sell stop
|29
|0.10
|1.2101
|1.2131
|1.2031
|68
|2004.08.27 09:56
|sell
|29
|0.10
|1.2101
|1.2131
|1.2031
|69
|2004.08.27 16:00
|modify
|29
|0.10
|1.2101
|1.2107
|1.2031
|70
|2004.08.27 16:09
|t/p
|29
|0.10
|1.2031
|1.2107
|1.2031
|70.00
|9897.58
|71
|2004.08.30 05:00
|buy stop
|30
|0.10
|1.2058
|1.2028
|1.2128
|72
|2004.08.30 14:27
|buy
|30
|0.10
|1.2058
|1.2028
|1.2128
|73
|2004.08.30 14:39
|s/l
|30
|0.10
|1.2028
|1.2028
|1.2128
|-30.00
|9867.58
|74
|2004.09.01 05:00
|sell stop
|31
|0.10
|1.2035
|1.2065
|1.1965
|75
|2004.09.02 05:03
|expiration
|31
|0.10
|1.2035
|1.2065
|1.1965
|76
|2004.09.02 05:03
|sell stop
|32
|0.10
|1.2074
|1.2104
|1.2004
|77
|2004.09.03 05:03
|expiration
|32
|0.10
|1.2074
|1.2104
|1.2004
|78
|2004.09.06 05:00
|buy stop
|33
|0.10
|1.2166
|1.2136
|1.2236
|79
|2004.09.07 05:00
|expiration
|33
|0.10
|1.2166
|1.2136
|1.2236
|80
|2004.09.07 05:00
|buy stop
|34
|0.10
|1.2140
|1.2110
|1.2210
|81
|2004.09.08 05:01
|expiration
|34
|0.10
|1.2140
|1.2110
|1.2210
|82
|2004.09.08 05:01
|sell stop
|35
|0.10
|1.2081
|1.2111
|1.2011
|83
|2004.09.08 07:31
|sell
|35
|0.10
|1.2081
|1.2111
|1.2011
|84
|2004.09.08 14:00
|modify
|35
|0.10
|1.2081
|1.2099
|1.2011
|85
|2004.09.08 16:44
|s/l
|35
|0.10
|1.2099
|1.2099
|1.2011
|-18.00
|9849.58
|86
|2004.09.09 05:00
|sell stop
|36
|0.10
|1.2089
|1.2119
|1.2019
|87
|2004.09.10 05:01
|expiration
|36
|0.10
|1.2089
|1.2119
|1.2019
|88
|2004.09.10 05:01
|sell stop
|37
|0.10
|1.2127
|1.2157
|1.2057
|89
|2004.09.13 00:00
|expiration
|37
|0.10
|1.2127
|1.2157
|1.2057
|90
|2004.09.13 05:00
|sell stop
|38
|0.10
|1.2201
|1.2231
|1.2131
|91
|2004.09.14 05:06
|expiration
|38
|0.10
|1.2201
|1.2231
|1.2131
|92
|2004.09.16 05:00
|buy stop
|39
|0.10
|1.2233
|1.2203
|1.2303
|93
|2004.09.17 05:00
|expiration
|39
|0.10
|1.2233
|1.2203
|1.2303
|94
|2004.09.17 05:00
|buy stop
|40
|0.10
|1.2220
|1.2190
|1.2290
|95
|2004.09.17 13:20
|buy
|40
|0.10
|1.2220
|1.2190
|1.2290
|96
|2004.09.17 15:03
|s/l
|40
|0.10
|1.2190
|1.2190
|1.2290
|-30.00
|9819.58
|97
|2004.09.22 05:00
|sell stop
|41
|0.10
|1.2211
|1.2241
|1.2141
|98
|2004.09.23 05:07
|expiration
|41
|0.10
|1.2211
|1.2241
|1.2141
|99
|2004.09.24 05:00
|buy stop
|42
|0.10
|1.2301
|1.2271
|1.2371
|100
|2004.09.24 11:39
|buy
|42
|0.10
|1.2301
|1.2271
|1.2371
|101
|2004.09.24 16:40
|s/l
|42
|0.10
|1.2271
|1.2271
|1.2371
|-30.00
|9789.58
|102
|2004.09.28 05:00
|sell stop
|43
|0.10
|1.2287
|1.2317
|1.2217
|103
|2004.09.28 06:34
|sell
|43
|0.10
|1.2287
|1.2317
|1.2217
|104
|2004.09.28 13:19
|s/l
|43
|0.10
|1.2317
|1.2317
|1.2217
|-30.00
|9759.58
|105
|2004.09.29 05:00
|sell stop
|44
|0.10
|1.2296
|1.2326
|1.2226
|106
|2004.09.29 17:21
|sell
|44
|0.10
|1.2296
|1.2326
|1.2226
|107
|2004.09.29 18:55
|s/l
|44
|0.10
|1.2326
|1.2326
|1.2226
|-30.00
|9729.58
|108
|2004.09.30 05:00
|sell stop
|45
|0.10
|1.2322
|1.2352
|1.2252
|109
|2004.09.30 05:04
|sell
|45
|0.10
|1.2322
|1.2352
|1.2252
|110
|2004.09.30 13:33
|s/l
|45
|0.10
|1.2352
|1.2352
|1.2252
|-30.00
|9699.58
|111
|2004.10.01 05:00
|sell stop
|46
|0.10
|1.2348
|1.2378
|1.2278
|112
|2004.10.04 00:00
|expiration
|46
|0.10
|1.2348
|1.2378
|1.2278
|113
|2004.10.04 05:00
|sell stop
|47
|0.10
|1.2355
|1.2385
|1.2285
|114
|2004.10.04 06:32
|sell
|47
|0.10
|1.2355
|1.2385
|1.2285
|115
|2004.10.04 13:00
|modify
|47
|0.10
|1.2355
|1.2375
|1.2285
|116
|2004.10.04 14:00
|modify
|47
|0.10
|1.2355
|1.2366
|1.2285
|117
|2004.10.04 14:38
|t/p
|47
|0.10
|1.2285
|1.2366
|1.2285
|70.00
|9769.58
|118
|2004.10.05 05:00
|buy stop
|48
|0.10
|1.2402
|1.2372
|1.2472
|119
|2004.10.06 05:00
|expiration
|48
|0.10
|1.2402
|1.2372
|1.2472
|120
|2004.10.06 05:00
|buy stop
|49
|0.10
|1.2386
|1.2356
|1.2456
|121
|2004.10.07 05:00
|expiration
|49
|0.10
|1.2386
|1.2356
|1.2456
|122
|2004.10.11 05:00
|sell stop
|50
|0.10
|1.2306
|1.2336
|1.2236
|123
|2004.10.12 05:00
|expiration
|50
|0.10
|1.2306
|1.2336
|1.2236
|124
|2004.10.12 05:00
|sell stop
|51
|0.10
|1.2309
|1.2339
|1.2239
|125
|2004.10.12 09:35
|sell
|51
|0.10
|1.2309
|1.2339
|1.2239
|126
|2004.10.13 14:00
|modify
|51
|0.10
|1.2309
|1.2326
|1.2239
|127
|2004.10.13 14:48
|t/p
|51
|0.10
|1.2239
|1.2326
|1.2239
|70.18
|9839.76
|128
|2004.10.14 05:00
|buy stop
|52
|0.10
|1.2357
|1.2327
|1.2427
|129
|2004.10.14 06:01
|buy
|52
|0.10
|1.2357
|1.2327
|1.2427
|130
|2004.10.14 17:00
|modify
|52
|0.10
|1.2357
|1.2332
|1.2427
|131
|2004.10.14 21:00
|modify
|52
|0.10
|1.2357
|1.2337
|1.2427
|132
|2004.10.15 14:00
|modify
|52
|0.10
|1.2357
|1.2350
|1.2427
|133
|2004.10.15 14:40
|t/p
|52
|0.10
|1.2427
|1.2350
|1.2427
|69.35
|9909.11
|134
|2004.10.18 05:00
|sell stop
|53
|0.10
|1.2361
|1.2391
|1.2291
|135
|2004.10.19 05:01
|expiration
|53
|0.10
|1.2361
|1.2391
|1.2291
|136
|2004.10.19 05:01
|sell stop
|54
|0.10
|1.2405
|1.2435
|1.2335
|137
|2004.10.20 05:01
|expiration
|54
|0.10
|1.2405
|1.2435
|1.2335
|138
|2004.10.20 05:01
|sell stop
|55
|0.10
|1.2492
|1.2522
|1.2422
|139
|2004.10.21 05:04
|expiration
|55
|0.10
|1.2492
|1.2522
|1.2422
|140
|2004.10.21 05:04
|sell stop
|56
|0.10
|1.2514
|1.2544
|1.2444
|141
|2004.10.22 05:04
|expiration
|56
|0.10
|1.2514
|1.2544
|1.2444
|142
|2004.10.22 05:04
|sell stop
|57
|0.10
|1.2540
|1.2570
|1.2470
|143
|2004.10.25 00:00
|expiration
|57
|0.10
|1.2540
|1.2570
|1.2470
|144
|2004.10.25 05:00
|sell stop
|58
|0.10
|1.2603
|1.2633
|1.2533
|145
|2004.10.26 05:00
|expiration
|58
|0.10
|1.2603
|1.2633
|1.2533
|146
|2004.10.26 05:00
|sell stop
|59
|0.10
|1.2635
|1.2665
|1.2565
|147
|2004.10.27 05:00
|expiration
|59
|0.10
|1.2635
|1.2665
|1.2565
|148
|2004.10.27 05:00
|sell stop
|60
|0.10
|1.2706
|1.2736
|1.2636
|149
|2004.10.27 17:41
|sell
|60
|0.10
|1.2706
|1.2736
|1.2636
|150
|2004.10.28 08:46
|s/l
|60
|0.10
|1.2736
|1.2736
|1.2636
|-29.46
|9879.65
|151
|2004.11.01 05:00
|sell stop
|61
|0.10
|1.2721
|1.2751
|1.2651
|152
|2004.11.01 17:17
|sell
|61
|0.10
|1.2721
|1.2751
|1.2651
|153
|2004.11.01 18:15
|s/l
|61
|0.10
|1.2751
|1.2751
|1.2651
|-30.00
|9849.65
|154
|2004.11.03 05:00
|buy stop
|62
|0.10
|1.2770
|1.2740
|1.2840
|155
|2004.11.03 14:19
|buy
|62
|0.10
|1.2770
|1.2740
|1.2840
|156
|2004.11.03 20:00
|modify
|62
|0.10
|1.2770
|1.2747
|1.2840
|157
|2004.11.03 21:00
|modify
|62
|0.10
|1.2770
|1.2756
|1.2840
|158
|2004.11.03 22:00
|modify
|62
|0.10
|1.2770
|1.2759
|1.2840
|159
|2004.11.04 00:00
|modify
|62
|0.10
|1.2770
|1.2764
|1.2840
|160
|2004.11.04 07:46
|t/p
|62
|0.10
|1.2840
|1.2764
|1.2840
|68.05
|9917.70
|161
|2004.11.05 05:00
|sell stop
|63
|0.10
|1.2765
|1.2795
|1.2695
|162
|2004.11.08 00:00
|expiration
|63
|0.10
|1.2765
|1.2795
|1.2695
|163
|2004.11.08 05:00
|sell stop
|64
|0.10
|1.2849
|1.2879
|1.2779
|164
|2004.11.09 05:00
|expiration
|64
|0.10
|1.2849
|1.2879
|1.2779
|165
|2004.11.09 05:00
|sell stop
|65
|0.10
|1.2893
|1.2923
|1.2823
|166
|2004.11.09 11:46
|sell
|65
|0.10
|1.2893
|1.2923
|1.2823
|167
|2004.11.09 16:03
|s/l
|65
|0.10
|1.2923
|1.2923
|1.2823
|-30.00
|9887.70
|168
|2004.11.10 05:00
|buy stop
|66
|0.10
|1.2934
|1.2904
|1.3004
|169
|2004.11.10 11:10
|buy
|66
|0.10
|1.2934
|1.2904
|1.3004
|170
|2004.11.10 15:52
|s/l
|66
|0.10
|1.2904
|1.2904
|1.3004
|-30.00
|9857.70
|171
|2004.11.11 05:01
|buy stop
|67
|0.10
|1.2885
|1.2855
|1.2955
|172
|2004.11.11 05:12
|buy
|67
|0.10
|1.2885
|1.2855
|1.2955
|173
|2004.11.12 03:00
|modify
|67
|0.10
|1.2885
|1.2858
|1.2955
|174
|2004.11.12 07:00
|modify
|67
|0.10
|1.2885
|1.2860
|1.2955
|175
|2004.11.12 09:00
|modify
|67
|0.10
|1.2885
|1.2867
|1.2955
|176
|2004.11.12 17:00
|modify
|67
|0.10
|1.2885
|1.2872
|1.2955
|177
|2004.11.12 17:07
|t/p
|67
|0.10
|1.2955
|1.2872
|1.2955
|69.35
|9927.05
|178
|2004.11.15 05:00
|sell stop
|68
|0.10
|1.2910
|1.2940
|1.2840
|179
|2004.11.16 05:02
|expiration
|68
|0.10
|1.2910
|1.2940
|1.2840
|180
|2004.11.18 05:00
|sell stop
|69
|0.10
|1.2971
|1.3001
|1.2901
|181
|2004.11.18 18:03
|sell
|69
|0.10
|1.2971
|1.3001
|1.2901
|182
|2004.11.19 00:00
|modify
|69
|0.10
|1.2971
|1.3000
|1.2901
|183
|2004.11.19 11:29
|s/l
|69
|0.10
|1.3000
|1.3000
|1.2901
|-28.82
|9898.23
|184
|2004.11.23 05:00
|sell stop
|70
|0.10
|1.2963
|1.2993
|1.2893
|185
|2004.11.24 05:00
|expiration
|70
|0.10
|1.2963
|1.2993
|1.2893
|186
|2004.11.24 05:00
|sell stop
|71
|0.10
|1.3049
|1.3079
|1.2979
|187
|2004.11.25 05:01
|expiration
|71
|0.10
|1.3049
|1.3079
|1.2979
|188
|2004.11.25 05:01
|sell stop
|72
|0.10
|1.3062
|1.3092
|1.2992
|189
|2004.11.26 05:01
|expiration
|72
|0.10
|1.3062
|1.3092
|1.2992
|190
|2004.11.26 05:01
|sell stop
|73
|0.10
|1.3110
|1.3140
|1.3040
|191
|2004.11.29 00:00
|expiration
|73
|0.10
|1.3110
|1.3140
|1.3040
|192
|2004.11.29 05:00
|sell stop
|74
|0.10
|1.3209
|1.3239
|1.3139
|193
|2004.11.30 05:02
|expiration
|74
|0.10
|1.3209
|1.3239
|1.3139
|194
|2004.12.02 05:00
|sell stop
|75
|0.10
|1.3294
|1.3324
|1.3224
|195
|2004.12.02 16:35
|sell
|75
|0.10
|1.3294
|1.3324
|1.3224
|196
|2004.12.03 01:00
|modify
|75
|0.10
|1.3294
|1.3319
|1.3224
|197
|2004.12.03 14:30
|s/l
|75
|0.10
|1.3319
|1.3319
|1.3224
|-24.82
|9873.41
|198
|2004.12.06 05:00
|sell stop
|76
|0.10
|1.3363
|1.3393
|1.3293
|199
|2004.12.07 05:02
|expiration
|76
|0.10
|1.3363
|1.3393
|1.3293
|200
|2004.12.07 05:02
|sell stop
|77
|0.10
|1.3290
|1.3320
|1.3220
|201
|2004.12.08 05:02
|expiration
|77
|0.10
|1.3290
|1.3320
|1.3220
|202
|2004.12.08 05:02
|buy stop
|78
|0.10
|1.3425
|1.3395
|1.3495
|203
|2004.12.09 05:02
|expiration
|78
|0.10
|1.3425
|1.3395
|1.3495
|204
|2004.12.09 05:02
|buy stop
|79
|0.10
|1.3374
|1.3344
|1.3444
|205
|2004.12.10 05:02
|expiration
|79
|0.10
|1.3374
|1.3344
|1.3444
|206
|2004.12.10 05:02
|buy stop
|80
|0.10
|1.3397
|1.3367
|1.3467
|207
|2004.12.13 00:00
|expiration
|80
|0.10
|1.3397
|1.3367
|1.3467
|208
|2004.12.13 05:00
|buy stop
|81
|0.10
|1.3327
|1.3297
|1.3397
|209
|2004.12.13 20:44
|buy
|81
|0.10
|1.3327
|1.3297
|1.3397
|210
|2004.12.14 03:18
|s/l
|81
|0.10
|1.3297
|1.3297
|1.3397
|-30.65
|9842.76
|211
|2004.12.15 05:00
|sell stop
|82
|0.10
|1.3247
|1.3277
|1.3177
|212
|2004.12.16 05:00
|expiration
|82
|0.10
|1.3247
|1.3277
|1.3177
|213
|2004.12.16 05:00
|sell stop
|83
|0.10
|1.3337
|1.3367
|1.3267
|214
|2004.12.16 15:12
|sell
|83
|0.10
|1.3337
|1.3367
|1.3267
|215
|2004.12.16 17:00
|modify
|83
|0.10
|1.3337
|1.3345
|1.3267
|216
|2004.12.16 18:08
|t/p
|83
|0.10
|1.3267
|1.3345
|1.3267
|70.00
|9912.76
|217
|2004.12.17 05:00
|buy stop
|84
|0.10
|1.3263
|1.3233
|1.3333
|218
|2004.12.17 05:14
|buy
|84
|0.10
|1.3263
|1.3233
|1.3333
|219
|2004.12.17 11:00
|modify
|84
|0.10
|1.3263
|1.3236
|1.3333
|220
|2004.12.17 12:00
|modify
|84
|0.10
|1.3263
|1.3241
|1.3333
|221
|2004.12.17 14:35
|s/l
|84
|0.10
|1.3241
|1.3241
|1.3333
|-22.00
|9890.76
|222
|2004.12.20 05:00
|buy stop
|85
|0.10
|1.3373
|1.3343
|1.3443
|223
|2004.12.20 10:13
|buy
|85
|0.10
|1.3373
|1.3343
|1.3443
|224
|2004.12.20 17:00
|modify
|85
|0.10
|1.3373
|1.3345
|1.3443
|225
|2004.12.22 02:12
|s/l
|85
|0.10
|1.3345
|1.3345
|1.3443
|-29.30
|9861.46
|226
|2004.12.22 05:00
|sell stop
|86
|0.10
|1.3330
|1.3360
|1.3260
|227
|2004.12.23 05:00
|expiration
|86
|0.10
|1.3330
|1.3360
|1.3260
|228
|2004.12.23 05:00
|sell stop
|87
|0.10
|1.3418
|1.3448
|1.3348
|229
|2004.12.24 05:01
|expiration
|87
|0.10
|1.3418
|1.3448
|1.3348
|230
|2004.12.24 05:01
|sell stop
|88
|0.10
|1.3387
|1.3417
|1.3317
|231
|2004.12.27 00:00
|expiration
|88
|0.10
|1.3387
|1.3417
|1.3317
|232
|2004.12.27 05:00
|sell stop
|89
|0.10
|1.3412
|1.3442
|1.3342
|233
|2004.12.28 05:06
|expiration
|89
|0.10
|1.3412
|1.3442
|1.3342
|234
|2004.12.29 05:00
|sell stop
|90
|0.10
|1.3554
|1.3584
|1.3484
|235
|2004.12.29 15:11
|sell
|90
|0.10
|1.3554
|1.3584
|1.3484
|236
|2004.12.29 15:42
|s/l
|90
|0.10
|1.3584
|1.3584
|1.3484
|-30.00
|9831.46
|237
|2005.01.03 05:00
|buy stop
|91
|0.10
|1.3581
|1.3551
|1.3651
|238
|2005.01.04 05:03
|expiration
|91
|0.10
|1.3581
|1.3551
|1.3651
|239
|2005.01.04 05:03
|buy stop
|92
|0.10
|1.3603
|1.3573
|1.3673
|240
|2005.01.05 05:03
|expiration
|92
|0.10
|1.3603
|1.3573
|1.3673
|241
|2005.01.05 05:03
|buy stop
|93
|0.10
|1.3530
|1.3500
|1.3600
|242
|2005.01.06 05:03
|expiration
|93
|0.10
|1.3530
|1.3500
|1.3600
|243
|2005.01.06 05:03
|buy stop
|94
|0.10
|1.3438
|1.3408
|1.3508
|244
|2005.01.07 05:07
|expiration
|94
|0.10
|1.3438
|1.3408
|1.3508
|245
|2005.01.10 05:00
|buy stop
|95
|0.10
|1.3247
|1.3217
|1.3317
|246
|2005.01.11 05:00
|expiration
|95
|0.10
|1.3247
|1.3217
|1.3317
|247
|2005.01.11 05:00
|buy stop
|96
|0.10
|1.3153
|1.3123
|1.3223
|248
|2005.01.11 11:00
|buy
|96
|0.10
|1.3153
|1.3123
|1.3223
|249
|2005.01.11 18:33
|s/l
|96
|0.10
|1.3123
|1.3123
|1.3223
|-30.00
|9801.46
|250
|2005.01.12 05:00
|sell stop
|97
|0.10
|1.3078
|1.3108
|1.3008
|251
|2005.01.13 05:00
|expiration
|97
|0.10
|1.3078
|1.3108
|1.3008
|252
|2005.01.13 05:00
|sell stop
|98
|0.10
|1.3128
|1.3158
|1.3058
|253
|2005.01.14 03:45
|sell
|98
|0.10
|1.3128
|1.3158
|1.3058
|254
|2005.01.14 10:00
|modify
|98
|0.10
|1.3128
|1.3068
|1.3058
|255
|2005.01.14 10:00
|modify
|98
|0.10
|1.3128
|1.3123
|1.3058
|256
|2005.01.14 10:00
|t/p
|98
|0.10
|1.3058
|1.3123
|1.3058
|70.00
|9871.46
|257
|2005.01.17 05:00
|buy stop
|99
|0.10
|1.3223
|1.3193
|1.3293
|258
|2005.01.18 05:00
|expiration
|99
|0.10
|1.3223
|1.3193
|1.3293
|259
|2005.01.18 05:00
|buy stop
|100
|0.10
|1.3187
|1.3157
|1.3257
|260
|2005.01.19 05:00
|expiration
|100
|0.10
|1.3187
|1.3157
|1.3257
|261
|2005.01.19 05:00
|buy stop
|101
|0.10
|1.3086
|1.3056
|1.3156
|262
|2005.01.19 09:38
|buy
|101
|0.10
|1.3086
|1.3056
|1.3156
|263
|2005.01.19 15:58
|s/l
|101
|0.10
|1.3056
|1.3056
|1.3156
|-30.00
|9841.46
|264
|2005.01.20 05:00
|buy stop
|102
|0.10
|1.3017
|1.2987
|1.3087
|265
|2005.01.20 07:59
|buy
|102
|0.10
|1.3017
|1.2987
|1.3087
|266
|2005.01.20 08:39
|s/l
|102
|0.10
|1.2987
|1.2987
|1.3087
|-30.00
|9811.46
|267
|2005.01.21 05:00
|buy stop
|103
|0.10
|1.2992
|1.2962
|1.3062
|268
|2005.01.21 09:56
|buy
|103
|0.10
|1.2992
|1.2962
|1.3062
|269
|2005.01.21 13:05
|s/l
|103
|0.10
|1.2962
|1.2962
|1.3062
|-30.00
|9781.46
|270
|2005.01.24 05:00
|sell stop
|104
|0.10
|1.3030
|1.3060
|1.2960
|271
|2005.01.24 17:12
|sell
|104
|0.10
|1.3030
|1.3060
|1.2960
|272
|2005.01.24 21:09
|s/l
|104
|0.10
|1.3060
|1.3060
|1.2960
|-30.00
|9751.46
|273
|2005.01.25 05:00
|sell stop
|105
|0.10
|1.2980
|1.3010
|1.2910
|274
|2005.01.25 16:25
|sell
|105
|0.10
|1.2980
|1.3010
|1.2910
|275
|2005.01.26 10:33
|s/l
|105
|0.10
|1.3010
|1.3010
|1.2910
|-29.82
|9721.64
|276
|2005.01.28 05:00
|sell stop
|106
|0.10
|1.2996
|1.3026
|1.2926
|277
|2005.01.28 16:20
|sell
|106
|0.10
|1.2996
|1.3026
|1.2926
|278
|2005.01.28 17:43
|s/l
|106
|0.10
|1.3026
|1.3026
|1.2926
|-30.00
|9691.64
|279
|2005.01.31 05:00
|buy stop
|107
|0.10
|1.3045
|1.3015
|1.3115
|280
|2005.01.31 13:36
|buy
|107
|0.10
|1.3045
|1.3015
|1.3115
|281
|2005.01.31 15:07
|s/l
|107
|0.10
|1.3015
|1.3015
|1.3115
|-30.00
|9661.64
|282
|2005.02.02 05:00
|sell stop
|108
|0.10
|1.3062
|1.3092
|1.2992
|283
|2005.02.02 14:11
|sell
|108
|0.10
|1.3062
|1.3092
|1.2992
|284
|2005.02.02 18:00
|modify
|108
|0.10
|1.3062
|1.3082
|1.2992
|285
|2005.02.03 03:00
|modify
|108
|0.10
|1.3062
|1.3076
|1.2992
|286
|2005.02.03 14:00
|modify
|108
|0.10
|1.3062
|1.3002
|1.2992
|287
|2005.02.03 14:00
|modify
|108
|0.10
|1.3062
|1.3054
|1.2992
|288
|2005.02.03 14:01
|t/p
|108
|0.10
|1.2992
|1.3054
|1.2992
|70.54
|9732.18
|289
|2005.02.04 05:00
|buy stop
|109
|0.10
|1.3016
|1.2986
|1.3086
|290
|2005.02.04 14:30
|buy
|109
|0.10
|1.3016
|1.2986
|1.3086
|291
|2005.02.04 14:47
|s/l
|109
|0.10
|1.2986
|1.2986
|1.3086
|-30.00
|9702.18
|292
|2005.02.07 05:00
|buy stop
|110
|0.10
|1.3005
|1.2975
|1.3075
|293
|2005.02.08 05:00
|expiration
|110
|0.10
|1.3005
|1.2975
|1.3075
|294
|2005.02.08 05:00
|buy stop
|111
|0.10
|1.2946
|1.2916
|1.3016
|295
|2005.02.09 05:07
|expiration
|111
|0.10
|1.2946
|1.2916
|1.3016
|296
|2005.02.10 05:00
|sell stop
|112
|0.10
|1.2774
|1.2804
|1.2704
|297
|2005.02.10 14:30
|sell
|112
|0.10
|1.2774
|1.2804
|1.2704
|298
|2005.02.10 15:09
|s/l
|112
|0.10
|1.2804
|1.2804
|1.2704
|-30.00
|9672.18
|299
|2005.02.11 05:00
|sell stop
|113
|0.10
|1.2786
|1.2816
|1.2716
|300
|2005.02.14 00:00
|expiration
|113
|0.10
|1.2786
|1.2816
|1.2716
|301
|2005.02.14 05:00
|sell stop
|114
|0.10
|1.2834
|1.2864
|1.2764
|302
|2005.02.15 05:00
|expiration
|114
|0.10
|1.2834
|1.2864
|1.2764
|303
|2005.02.15 05:00
|sell stop
|115
|0.10
|1.2898
|1.2928
|1.2828
|304
|2005.02.16 05:03
|expiration
|115
|0.10
|1.2898
|1.2928
|1.2828
|305
|2005.02.16 05:03
|sell stop
|116
|0.10
|1.2890
|1.2920
|1.2820
|306
|2005.02.17 05:08
|expiration
|116
|0.10
|1.2890
|1.2920
|1.2820
|307
|2005.02.18 05:00
|sell stop
|117
|0.10
|1.3042
|1.3072
|1.2972
|308
|2005.02.18 11:47
|sell
|117
|0.10
|1.3042
|1.3072
|1.2972
|309
|2005.02.18 15:54
|s/l
|117
|0.10
|1.3072
|1.3072
|1.2972
|-30.00
|9642.18
|310
|2005.02.22 05:00
|sell stop
|118
|0.10
|1.3096
|1.3126
|1.3026
|311
|2005.02.23 05:00
|expiration
|118
|0.10
|1.3096
|1.3126
|1.3026
|312
|2005.02.23 05:00
|sell stop
|119
|0.10
|1.3097
|1.3127
|1.3027
|313
|2005.02.24 05:00
|expiration
|119
|0.10
|1.3097
|1.3127
|1.3027
|314
|2005.02.24 05:00
|sell stop
|120
|0.10
|1.3082
|1.3112
|1.3012
|315
|2005.02.25 05:00
|expiration
|120
|0.10
|1.3082
|1.3112
|1.3012
|316
|2005.02.25 05:00
|buy stop
|121
|0.10
|1.3228
|1.3198
|1.3298
|317
|2005.02.25 18:25
|buy
|121
|0.10
|1.3228
|1.3198
|1.3298
|318
|2005.02.28 02:00
|modify
|121
|0.10
|1.3228
|1.3200
|1.3298
|319
|2005.02.28 03:00
|modify
|121
|0.10
|1.3228
|1.3204
|1.3298
|320
|2005.02.28 04:00
|modify
|121
|0.10
|1.3228
|1.3209
|1.3298
|321
|2005.02.28 17:00
|modify
|121
|0.10
|1.3228
|1.3214
|1.3298
|322
|2005.02.28 23:55
|s/l
|121
|0.10
|1.3214
|1.3214
|1.3298
|-14.65
|9627.53
|323
|2005.03.02 05:00
|buy stop
|122
|0.10
|1.3218
|1.3188
|1.3288
|324
|2005.03.03 05:00
|expiration
|122
|0.10
|1.3218
|1.3188
|1.3288
|325
|2005.03.03 05:00
|buy stop
|123
|0.10
|1.3188
|1.3158
|1.3258
|326
|2005.03.04 05:00
|expiration
|123
|0.10
|1.3188
|1.3158
|1.3258
|327
|2005.03.04 05:00
|buy stop
|124
|0.10
|1.3159
|1.3129
|1.3229
|328
|2005.03.04 15:01
|buy
|124
|0.10
|1.3159
|1.3129
|1.3229
|329
|2005.03.04 16:00
|modify
|124
|0.10
|1.3159
|1.3153
|1.3229
|330
|2005.03.04 16:33
|t/p
|124
|0.10
|1.3229
|1.3153
|1.3229
|70.00
|9697.53
|331
|2005.03.07 05:00
|sell stop
|125
|0.10
|1.3159
|1.3189
|1.3089
|332
|2005.03.08 05:00
|expiration
|125
|0.10
|1.3159
|1.3189
|1.3089
|333
|2005.03.08 05:00
|sell stop
|126
|0.10
|1.3129
|1.3159
|1.3059
|334
|2005.03.09 05:00
|expiration
|126
|0.10
|1.3129
|1.3159
|1.3059
|335
|2005.03.09 05:00
|sell stop
|127
|0.10
|1.3262
|1.3292
|1.3192
|336
|2005.03.10 05:00
|expiration
|127
|0.10
|1.3262
|1.3292
|1.3192
|337
|2005.03.10 05:00
|sell stop
|128
|0.10
|1.3240
|1.3270
|1.3170
|338
|2005.03.11 05:02
|expiration
|128
|0.10
|1.3240
|1.3270
|1.3170
|339
|2005.03.11 05:02
|sell stop
|129
|0.10
|1.3375
|1.3405
|1.3305
|340
|2005.03.14 00:00
|expiration
|129
|0.10
|1.3375
|1.3405
|1.3305
|341
|2005.03.14 05:00
|sell stop
|130
|0.10
|1.3414
|1.3444
|1.3344
|342
|2005.03.14 09:04
|sell
|130
|0.10
|1.3414
|1.3444
|1.3344
|343
|2005.03.14 16:00
|modify
|130
|0.10
|1.3414
|1.3441
|1.3344
|344
|2005.03.14 17:00
|modify
|130
|0.10
|1.3414
|1.3431
|1.3344
|345
|2005.03.14 17:50
|t/p
|130
|0.10
|1.3344
|1.3431
|1.3344
|70.00
|9767.53
|346
|2005.03.15 05:00
|buy stop
|131
|0.10
|1.3396
|1.3366
|1.3466
|347
|2005.03.15 12:38
|buy
|131
|0.10
|1.3396
|1.3366
|1.3466
|348
|2005.03.15 15:00
|s/l
|131
|0.10
|1.3366
|1.3366
|1.3466
|-30.00
|9737.53
|349
|2005.03.16 05:00
|buy stop
|132
|0.10
|1.3431
|1.3401
|1.3501
|350
|2005.03.16 14:52
|buy
|132
|0.10
|1.3431
|1.3401
|1.3501
|351
|2005.03.16 18:36
|s/l
|132
|0.10
|1.3401
|1.3401
|1.3501
|-30.00
|9707.53
|352
|2005.03.17 05:00
|sell stop
|133
|0.10
|1.3390
|1.3420
|1.3320
|353
|2005.03.17 06:12
|sell
|133
|0.10
|1.3390
|1.3420
|1.3320
|354
|2005.03.17 15:00
|modify
|133
|0.10
|1.3390
|1.3412
|1.3320
|355
|2005.03.18 09:53
|t/p
|133
|0.10
|1.3320
|1.3412
|1.3320
|70.18
|9777.71
|356
|2005.03.21 05:00
|buy stop
|134
|0.10
|1.3391
|1.3361
|1.3461
|357
|2005.03.22 05:00
|expiration
|134
|0.10
|1.3391
|1.3361
|1.3461
|358
|2005.03.22 05:00
|buy stop
|135
|0.10
|1.3353
|1.3323
|1.3423
|359
|2005.03.23 05:06
|expiration
|135
|0.10
|1.3353
|1.3323
|1.3423
|360
|2005.03.24 05:00
|buy stop
|136
|0.10
|1.3139
|1.3109
|1.3209
|361
|2005.03.25 05:00
|expiration
|136
|0.10
|1.3139
|1.3109
|1.3209
|362
|2005.03.25 05:00
|buy stop
|137
|0.10
|1.3059
|1.3029
|1.3129
|363
|2005.03.28 00:00
|expiration
|137
|0.10
|1.3059
|1.3029
|1.3129
|364
|2005.03.28 05:00
|buy stop
|138
|0.10
|1.2963
|1.2933
|1.3033
|365
|2005.03.29 05:01
|expiration
|138
|0.10
|1.2963
|1.2933
|1.3033
|366
|2005.04.01 05:00
|sell stop
|139
|0.10
|1.2946
|1.2976
|1.2876
|367
|2005.04.01 17:00
|sell
|139
|0.10
|1.2946
|1.2976
|1.2876
|368
|2005.04.01 17:27
|t/p
|139
|0.10
|1.2876
|1.2976
|1.2876
|70.00
|9847.71
|369
|2005.04.05 05:00
|buy stop
|140
|0.10
|1.2936
|1.2906
|1.3006
|370
|2005.04.06 05:00
|expiration
|140
|0.10
|1.2936
|1.2906
|1.3006
|371
|2005.04.07 05:00
|sell stop
|141
|0.10
|1.2878
|1.2908
|1.2808
|372
|2005.04.07 19:12
|sell
|141
|0.10
|1.2878
|1.2908
|1.2808
|373
|2005.04.08 02:00
|modify
|141
|0.10
|1.2878
|1.2894
|1.2808
|374
|2005.04.08 03:00
|modify
|141
|0.10
|1.2878
|1.2878
|1.2808
|375
|2005.04.08 09:00
|modify
|141
|0.10
|1.2878
|1.2872
|1.2808
|376
|2005.04.08 17:19
|s/l
|141
|0.10
|1.2872
|1.2872
|1.2808
|6.18
|9853.89
|377
|2005.04.11 05:00
|sell stop
|142
|0.10
|1.2897
|1.2927
|1.2827
|378
|2005.04.12 05:06
|expiration
|142
|0.10
|1.2897
|1.2927
|1.2827
|379
|2005.04.14 05:00
|buy stop
|143
|0.10
|1.2947
|1.2917
|1.3017
|380
|2005.04.15 05:03
|expiration
|143
|0.10
|1.2947
|1.2917
|1.3017
|381
|2005.04.15 05:03
|buy stop
|144
|0.10
|1.2891
|1.2861
|1.2961
|382
|2005.04.15 14:31
|buy
|144
|0.10
|1.2891
|1.2861
|1.2961
|383
|2005.04.15 15:00
|s/l
|144
|0.10
|1.2861
|1.2861
|1.2961
|-30.00
|9823.89
|384
|2005.04.18 05:00
|buy stop
|145
|0.10
|1.2893
|1.2863
|1.2963
|385
|2005.04.18 05:05
|buy
|145
|0.10
|1.2893
|1.2863
|1.2963
|386
|2005.04.18 09:00
|modify
|145
|0.10
|1.2893
|1.2876
|1.2963
|387
|2005.04.18 09:29
|t/p
|145
|0.10
|1.2963
|1.2876
|1.2963
|70.00
|9893.89
|388
|2005.04.19 05:00
|sell stop
|146
|0.10
|1.2823
|1.2853
|1.2753
|389
|2005.04.20 05:00
|expiration
|146
|0.10
|1.2823
|1.2853
|1.2753
|390
|2005.04.20 05:00
|sell stop
|147
|0.10
|1.2943
|1.2973
|1.2873
|391
|2005.04.21 05:03
|expiration
|147
|0.10
|1.2943
|1.2973
|1.2873
|392
|2005.04.21 05:03
|sell stop
|148
|0.10
|1.3049
|1.3079
|1.2979
|393
|2005.04.21 18:05
|sell
|148
|0.10
|1.3049
|1.3079
|1.2979
|394
|2005.04.22 13:11
|s/l
|148
|0.10
|1.3079
|1.3079
|1.2979
|-29.82
|9864.07
|395
|2005.04.25 05:00
|buy stop
|149
|0.10
|1.3059
|1.3029
|1.3129
|396
|2005.04.26 05:03
|expiration
|149
|0.10
|1.3059
|1.3029
|1.3129
|397
|2005.04.26 05:03
|buy stop
|150
|0.10
|1.3023
|1.2993
|1.3093
|398
|2005.04.27 05:03
|expiration
|150
|0.10
|1.3023
|1.2993
|1.3093
|399
|2005.04.27 05:03
|buy stop
|151
|0.10
|1.3036
|1.3006
|1.3106
|400
|2005.04.28 05:21
|expiration
|151
|0.10
|1.3036
|1.3006
|1.3106
|401
|2005.04.29 05:00
|buy stop
|152
|0.10
|1.2964
|1.2934
|1.3034
|402
|2005.04.29 08:18
|buy
|152
|0.10
|1.2964
|1.2934
|1.3034
|403
|2005.04.29 15:04
|s/l
|152
|0.10
|1.2934
|1.2934
|1.3034
|-30.00
|9834.07
|404
|2005.05.02 05:00
|buy stop
|153
|0.10
|1.2896
|1.2866
|1.2966
|405
|2005.05.03 05:01
|expiration
|153
|0.10
|1.2896
|1.2866
|1.2966
|406
|2005.05.03 05:01
|buy stop
|154
|0.10
|1.2873
|1.2843
|1.2943
|407
|2005.05.03 11:14
|buy
|154
|0.10
|1.2873
|1.2843
|1.2943
|408
|2005.05.04 03:42
|t/p
|154
|0.10
|1.2943
|1.2843
|1.2943
|69.35
|9903.42
|409
|2005.05.04 05:00
|sell stop
|155
|0.10
|1.2896
|1.2926
|1.2826
|410
|2005.05.05 05:06
|expiration
|155
|0.10
|1.2896
|1.2926
|1.2826
|411
|2005.05.06 05:00
|sell stop
|156
|0.10
|1.2896
|1.2926
|1.2826
|412
|2005.05.06 14:30
|sell
|156
|0.10
|1.2896
|1.2926
|1.2826
|413
|2005.05.06 15:00
|modify
|156
|0.10
|1.2896
|1.2919
|1.2826
|414
|2005.05.06 16:00
|modify
|156
|0.10
|1.2896
|1.2908
|1.2826
|415
|2005.05.06 17:01
|t/p
|156
|0.10
|1.2826
|1.2908
|1.2826
|70.00
|9973.42
|416
|2005.05.09 05:00
|buy stop
|157
|0.10
|1.2926
|1.2896
|1.2996
|417
|2005.05.10 05:02
|expiration
|157
|0.10
|1.2926
|1.2896
|1.2996
|418
|2005.05.10 05:02
|buy stop
|158
|0.10
|1.2928
|1.2898
|1.2998
|419
|2005.05.11 05:02
|expiration
|158
|0.10
|1.2928
|1.2898
|1.2998
|420
|2005.05.11 05:02
|sell stop
|159
|0.10
|1.2842
|1.2872
|1.2772
|421
|2005.05.11 14:30
|sell
|159
|0.10
|1.2842
|1.2872
|1.2772
|422
|2005.05.11 15:00
|modify
|159
|0.10
|1.2842
|1.2863
|1.2772
|423
|2005.05.11 16:00
|modify
|159
|0.10
|1.2842
|1.2860
|1.2772
|424
|2005.05.12 03:00
|modify
|159
|0.10
|1.2842
|1.2857
|1.2772
|425
|2005.05.12 04:00
|modify
|159
|0.10
|1.2842
|1.2853
|1.2772
|426
|2005.05.12 08:00
|modify
|159
|0.10
|1.2842
|1.2848
|1.2772
|427
|2005.05.12 08:34
|t/p
|159
|0.10
|1.2772
|1.2848
|1.2772
|70.54
|10043.96
|428
|2005.05.13 05:00
|buy stop
|160
|0.10
|1.2849
|1.2819
|1.2919
|429
|2005.05.16 00:00
|expiration
|160
|0.10
|1.2849
|1.2819
|1.2919
|430
|2005.05.16 05:00
|buy stop
|161
|0.10
|1.2779
|1.2749
|1.2849
|431
|2005.05.17 05:00
|expiration
|161
|0.10
|1.2779
|1.2749
|1.2849
|432
|2005.05.17 05:00
|buy stop
|162
|0.10
|1.2652
|1.2622
|1.2722
|433
|2005.05.17 10:55
|buy
|162
|0.10
|1.2652
|1.2622
|1.2722
|434
|2005.05.17 14:30
|s/l
|162
|0.10
|1.2622
|1.2622
|1.2722
|-30.00
|10013.96
|435
|2005.05.19 05:00
|sell stop
|163
|0.10
|1.2657
|1.2687
|1.2587
|436
|2005.05.19 09:40
|sell
|163
|0.10
|1.2657
|1.2687
|1.2587
|437
|2005.05.19 17:00
|modify
|163
|0.10
|1.2657
|1.2681
|1.2587
|438
|2005.05.20 14:54
|t/p
|163
|0.10
|1.2587
|1.2681
|1.2587
|70.18
|10084.14
|439
|2005.05.23 05:00
|buy stop
|164
|0.10
|1.2649
|1.2619
|1.2719
|440
|2005.05.24 05:01
|expiration
|164
|0.10
|1.2649
|1.2619
|1.2719
|441
|2005.05.24 05:01
|buy stop
|165
|0.10
|1.2611
|1.2581
|1.2681
|442
|2005.05.24 13:33
|buy
|165
|0.10
|1.2611
|1.2581
|1.2681
|443
|2005.05.24 16:48
|s/l
|165
|0.10
|1.2581
|1.2581
|1.2681
|-30.00
|10054.14
|444
|2005.05.25 05:00
|sell stop
|166
|0.10
|1.2583
|1.2613
|1.2513
|445
|2005.05.25 07:38
|sell
|166
|0.10
|1.2583
|1.2613
|1.2513
|446
|2005.05.25 15:59
|s/l
|166
|0.10
|1.2613
|1.2613
|1.2513
|-30.00
|10024.14
|447
|2005.05.26 05:00
|sell stop
|167
|0.10
|1.2590
|1.2620
|1.2520
|448
|2005.05.26 06:25
|sell
|167
|0.10
|1.2590
|1.2620
|1.2520
|449
|2005.05.26 08:00
|modify
|167
|0.10
|1.2590
|1.2614
|1.2520
|450
|2005.05.26 10:00
|modify
|167
|0.10
|1.2590
|1.2613
|1.2520
|451
|2005.05.26 13:00
|modify
|167
|0.10
|1.2590
|1.2603
|1.2520
|452
|2005.05.26 13:33
|t/p
|167
|0.10
|1.2520
|1.2603
|1.2520
|70.00
|10094.14
|453
|2005.05.27 05:00
|buy stop
|168
|0.10
|1.2549
|1.2519
|1.2619
|454
|2005.05.27 13:40
|buy
|168
|0.10
|1.2549
|1.2519
|1.2619
|455
|2005.05.27 19:00
|modify
|168
|0.10
|1.2549
|1.2525
|1.2619
|456
|2005.05.30 01:17
|s/l
|168
|0.10
|1.2525
|1.2525
|1.2619
|-24.65
|10069.49
|457
|2005.05.30 05:00
|buy stop
|169
|0.10
|1.2575
|1.2545
|1.2645
|458
|2005.05.31 05:00
|expiration
|169
|0.10
|1.2575
|1.2545
|1.2645
|459
|2005.05.31 05:00
|buy stop
|170
|0.10
|1.2485
|1.2455
|1.2555
|460
|2005.06.01 05:00
|expiration
|170
|0.10
|1.2485
|1.2455
|1.2555
|461
|2005.06.01 05:00
|buy stop
|171
|0.10
|1.2560
|1.2530
|1.2630
|462
|2005.06.02 05:00
|expiration
|171
|0.10
|1.2560
|1.2530
|1.2630
|463
|2005.06.02 05:00
|buy stop
|172
|0.10
|1.2450
|1.2420
|1.2520
|464
|2005.06.03 05:00
|expiration
|172
|0.10
|1.2450
|1.2420
|1.2520
|465
|2005.06.06 05:00
|sell stop
|173
|0.10
|1.2229
|1.2259
|1.2159
|466
|2005.06.07 05:00
|expiration
|173
|0.10
|1.2229
|1.2259
|1.2159
|467
|2005.06.08 05:00
|sell stop
|174
|0.10
|1.2259
|1.2289
|1.2189
|468
|2005.06.08 19:20
|sell
|174
|0.10
|1.2259
|1.2289
|1.2189
|469
|2005.06.08 22:00
|modify
|174
|0.10
|1.2259
|1.2286
|1.2189
|470
|2005.06.09 09:00
|modify
|174
|0.10
|1.2259
|1.2275
|1.2189
|471
|2005.06.09 16:33
|t/p
|174
|0.10
|1.2189
|1.2275
|1.2189
|70.54
|10140.03
|472
|2005.06.10 05:00
|buy stop
|175
|0.10
|1.2258
|1.2228
|1.2328
|473
|2005.06.13 00:00
|expiration
|175
|0.10
|1.2258
|1.2228
|1.2328
|474
|2005.06.13 05:00
|buy stop
|176
|0.10
|1.2210
|1.2180
|1.2280
|475
|2005.06.14 05:01
|expiration
|176
|0.10
|1.2210
|1.2180
|1.2280
|476
|2005.06.14 05:01
|buy stop
|177
|0.10
|1.2202
|1.2172
|1.2272
|477
|2005.06.15 05:01
|expiration
|177
|0.10
|1.2202
|1.2172
|1.2272
|478
|2005.06.15 05:01
|buy stop
|178
|0.10
|1.2094
|1.2064
|1.2164
|479
|2005.06.15 15:34
|buy
|178
|0.10
|1.2094
|1.2064
|1.2164
|480
|2005.06.16 05:48
|s/l
|178
|0.10
|1.2064
|1.2064
|1.2164
|-31.95
|10108.08
|481
|2005.06.17 05:00
|sell stop
|179
|0.10
|1.2054
|1.2084
|1.1984
|482
|2005.06.20 00:00
|expiration
|179
|0.10
|1.2054
|1.2084
|1.1984
|483
|2005.06.20 05:00
|sell stop
|180
|0.10
|1.2146
|1.2176
|1.2076
|484
|2005.06.20 15:48
|sell
|180
|0.10
|1.2146
|1.2176
|1.2076
|485
|2005.06.21 10:00
|modify
|180
|0.10
|1.2146
|1.2161
|1.2076
|486
|2005.06.21 11:00
|modify
|180
|0.10
|1.2146
|1.2152
|1.2076
|487
|2005.06.21 11:51
|t/p
|180
|0.10
|1.2076
|1.2152
|1.2076
|70.18
|10178.26
|488
|2005.06.22 05:00
|buy stop
|181
|0.10
|1.2261
|1.2231
|1.2331
|489
|2005.06.23 05:02
|expiration
|181
|0.10
|1.2261
|1.2231
|1.2331
|490
|2005.06.24 05:00
|buy stop
|182
|0.10
|1.2146
|1.2116
|1.2216
|491
|2005.06.27 00:00
|expiration
|182
|0.10
|1.2146
|1.2116
|1.2216
|492
|2005.06.28 05:00
|sell stop
|183
|0.10
|1.2054
|1.2084
|1.1984
|493
|2005.06.28 22:29
|sell
|183
|0.10
|1.2054
|1.2084
|1.1984
|494
|2005.06.29 17:03
|s/l
|183
|0.10
|1.2084
|1.2084
|1.1984
|-29.82
|10148.44
|495
|2005.06.30 05:00
|buy stop
|184
|0.10
|1.2144
|1.2114
|1.2214
|496
|2005.07.01 05:05
|expiration
|184
|0.10
|1.2144
|1.2114
|1.2214
|497
|2005.07.04 05:00
|buy stop
|185
|0.10
|1.2043
|1.2013
|1.2113
|498
|2005.07.05 05:00
|expiration
|185
|0.10
|1.2043
|1.2013
|1.2113
|499
|2005.07.05 05:00
|buy stop
|186
|0.10
|1.2061
|1.2031
|1.2131
|500
|2005.07.06 05:01
|expiration
|186
|0.10
|1.2061
|1.2031
|1.2131
|501
|2005.07.06 05:01
|buy stop
|187
|0.10
|1.1932
|1.1902
|1.2002
|502
|2005.07.06 07:48
|buy
|187
|0.10
|1.1932
|1.1902
|1.2002
|503
|2005.07.06 11:21
|s/l
|187
|0.10
|1.1902
|1.1902
|1.2002
|-30.00
|10118.44
|504
|2005.07.11 05:00
|sell stop
|188
|0.10
|1.1957
|1.1987
|1.1887
|505
|2005.07.12 05:00
|expiration
|188
|0.10
|1.1957
|1.1987
|1.1887
|506
|2005.07.12 05:00
|sell stop
|189
|0.10
|1.1975
|1.2005
|1.1905
|507
|2005.07.13 05:00
|expiration
|189
|0.10
|1.1975
|1.2005
|1.1905
|508
|2005.07.13 05:00
|sell stop
|190
|0.10
|1.1989
|1.2019
|1.1919
|509
|2005.07.14 05:00
|expiration
|190
|0.10
|1.1989
|1.2019
|1.1919
|510
|2005.07.15 05:00
|buy stop
|191
|0.10
|1.2212
|1.2182
|1.2282
|511
|2005.07.18 00:00
|expiration
|191
|0.10
|1.2212
|1.2182
|1.2282
|512
|2005.07.18 05:00
|buy stop
|192
|0.10
|1.2054
|1.2024
|1.2124
|513
|2005.07.18 07:35
|buy
|192
|0.10
|1.2054
|1.2024
|1.2124
|514
|2005.07.19 07:02
|s/l
|192
|0.10
|1.2024
|1.2024
|1.2124
|-30.65
|10087.79
|515
|2005.07.20 05:00
|sell stop
|193
|0.10
|1.2059
|1.2089
|1.1989
|516
|2005.07.20 08:25
|sell
|193
|0.10
|1.2059
|1.2089
|1.1989
|517
|2005.07.20 11:28
|s/l
|193
|0.10
|1.2089
|1.2089
|1.1989
|-30.00
|10057.79
|518
|2005.07.21 05:00
|sell stop
|194
|0.10
|1.2075
|1.2105
|1.2005
|519
|2005.07.22 05:00
|expiration
|194
|0.10
|1.2075
|1.2105
|1.2005
|520
|2005.07.22 05:00
|sell stop
|195
|0.10
|1.2053
|1.2083
|1.1983
|521
|2005.07.22 18:18
|sell
|195
|0.10
|1.2053
|1.2083
|1.1983
|522
|2005.07.25 15:20
|s/l
|195
|0.10
|1.2083
|1.2083
|1.1983
|-29.82
|10027.97
|523
|2005.07.26 05:00
|buy stop
|196
|0.10
|1.2137
|1.2107
|1.2207
|524
|2005.07.27 05:00
|expiration
|196
|0.10
|1.2137
|1.2107
|1.2207
|525
|2005.07.27 05:00
|buy stop
|197
|0.10
|1.2039
|1.2009
|1.2109
|526
|2005.07.27 15:03
|buy
|197
|0.10
|1.2039
|1.2009
|1.2109
|527
|2005.07.27 21:00
|modify
|197
|0.10
|1.2039
|1.2013
|1.2109
|528
|2005.07.28 13:00
|modify
|197
|0.10
|1.2039
|1.2017
|1.2109
|529
|2005.07.28 14:00
|modify
|197
|0.10
|1.2039
|1.2040
|1.2109
|530
|2005.07.28 17:21
|t/p
|197
|0.10
|1.2109
|1.2040
|1.2109
|68.05
|10096.02
|531
|2005.07.29 05:00
|sell stop
|198
|0.10
|1.2044
|1.2074
|1.1974
|532
|2005.08.01 00:00
|expiration
|198
|0.10
|1.2044
|1.2074
|1.1974
|533
|2005.08.01 05:00
|sell stop
|199
|0.10
|1.2084
|1.2114
|1.2014
|534
|2005.08.02 05:01
|expiration
|199
|0.10
|1.2084
|1.2114
|1.2014
|535
|2005.08.02 05:01
|sell stop
|200
|0.10
|1.2149
|1.2179
|1.2079
|536
|2005.08.03 04:03
|sell
|200
|0.10
|1.2149
|1.2179
|1.2079
|537
|2005.08.03 08:20
|s/l
|200
|0.10
|1.2179
|1.2179
|1.2079
|-30.00
|10066.02
|538
|2005.08.04 05:00
|sell stop
|201
|0.10
|1.2198
|1.2228
|1.2128
|539
|2005.08.05 05:02
|expiration
|201
|0.10
|1.2198
|1.2228
|1.2128
|540
|2005.08.05 05:02
|sell stop
|202
|0.10
|1.2219
|1.2249
|1.2149
|541
|2005.08.08 00:00
|expiration
|202
|0.10
|1.2219
|1.2249
|1.2149
|542
|2005.08.11 05:00
|sell stop
|203
|0.10
|1.2371
|1.2401
|1.2301
|543
|2005.08.12 05:00
|expiration
|203
|0.10
|1.2371
|1.2401
|1.2301
|544
|2005.08.12 05:00
|sell stop
|204
|0.10
|1.2400
|1.2430
|1.2330
|545
|2005.08.12 15:00
|sell
|204
|0.10
|1.2400
|1.2430
|1.2330
|546
|2005.08.12 15:49
|s/l
|204
|0.10
|1.2430
|1.2430
|1.2330
|-30.00
|10036.02
|547
|2005.08.16 05:00
|buy stop
|205
|0.10
|1.2442
|1.2412
|1.2512
|548
|2005.08.17 05:00
|expiration
|205
|0.10
|1.2442
|1.2412
|1.2512
|549
|2005.08.17 05:00
|buy stop
|206
|0.10
|1.2415
|1.2385
|1.2485
|550
|2005.08.18 05:01
|expiration
|206
|0.10
|1.2415
|1.2385
|1.2485
|551
|2005.08.18 05:01
|buy stop
|207
|0.10
|1.2342
|1.2312
|1.2412
|552
|2005.08.19 05:01
|expiration
|207
|0.10
|1.2342
|1.2312
|1.2412
|553
|2005.08.19 05:01
|buy stop
|208
|0.10
|1.2328
|1.2298
|1.2398
|554
|2005.08.22 00:00
|expiration
|208
|0.10
|1.2328
|1.2298
|1.2398
|555
|2005.08.22 05:00
|buy stop
|209
|0.10
|1.2251
|1.2221
|1.2321
|556
|2005.08.23 05:00
|expiration
|209
|0.10
|1.2251
|1.2221
|1.2321
|557
|2005.08.23 05:00
|sell stop
|210
|0.10
|1.2199
|1.2229
|1.2129
|558
|2005.08.23 07:30
|sell
|210
|0.10
|1.2199
|1.2229
|1.2129
|559
|2005.08.23 08:29
|s/l
|210
|0.10
|1.2229
|1.2229
|1.2129
|-30.00
|10006.02
|560
|2005.08.24 05:00
|sell stop
|211
|0.10
|1.2176
|1.2206
|1.2106
|561
|2005.08.24 06:37
|sell
|211
|0.10
|1.2176
|1.2206
|1.2106
|562
|2005.08.24 12:05
|s/l
|211
|0.10
|1.2206
|1.2206
|1.2106
|-30.00
|9976.02
|563
|2005.08.25 05:00
|sell stop
|212
|0.10
|1.2247
|1.2277
|1.2177
|564
|2005.08.26 05:09
|expiration
|212
|0.10
|1.2247
|1.2277
|1.2177
|565
|2005.08.29 05:00
|sell stop
|213
|0.10
|1.2294
|1.2324
|1.2224
|566
|2005.08.29 12:41
|sell
|213
|0.10
|1.2294
|1.2324
|1.2224
|567
|2005.08.29 18:00
|modify
|213
|0.10
|1.2294
|1.2300
|1.2224
|568
|2005.08.29 18:12
|t/p
|213
|0.10
|1.2224
|1.2300
|1.2224
|70.00
|10046.02
|569
|2005.08.30 05:00
|buy stop
|214
|0.10
|1.2271
|1.2241
|1.2341
|570
|2005.08.31 05:00
|expiration
|214
|0.10
|1.2271
|1.2241
|1.2341
|571
|2005.08.31 05:00
|buy stop
|215
|0.10
|1.2262
|1.2232
|1.2332
|572
|2005.08.31 16:10
|buy
|215
|0.10
|1.2262
|1.2232
|1.2332
|573
|2005.08.31 17:00
|modify
|215
|0.10
|1.2262
|1.2238
|1.2332
|574
|2005.08.31 18:00
|modify
|215
|0.10
|1.2262
|1.2322
|1.2332
|575
|2005.08.31 18:00
|modify
|215
|0.10
|1.2262
|1.2271
|1.2332
|576
|2005.08.31 18:01
|t/p
|215
|0.10
|1.2332
|1.2271
|1.2332
|70.00
|10116.02
|577
|2005.09.01 05:00
|sell stop
|216
|0.10
|1.2247
|1.2277
|1.2177
|578
|2005.09.02 05:00
|expiration
|216
|0.10
|1.2247
|1.2277
|1.2177
|579
|2005.09.02 05:00
|sell stop
|217
|0.10
|1.2241
|1.2271
|1.2171
|580
|2005.09.05 00:00
|expiration
|217
|0.10
|1.2241
|1.2271
|1.2171
|581
|2005.09.05 05:00
|sell stop
|218
|0.10
|1.2362
|1.2392
|1.2292
|582
|2005.09.06 05:00
|expiration
|218
|0.10
|1.2362
|1.2392
|1.2292
|583
|2005.09.07 05:00
|buy stop
|219
|0.10
|1.2505
|1.2475
|1.2575
|584
|2005.09.07 08:51
|buy
|219
|0.10
|1.2505
|1.2475
|1.2575
|585
|2005.09.07 11:27
|s/l
|219
|0.10
|1.2475
|1.2475
|1.2575
|-30.00
|10086.02
|586
|2005.09.08 05:00
|buy stop
|220
|0.10
|1.2516
|1.2486
|1.2586
|587
|2005.09.09 05:01
|expiration
|220
|0.10
|1.2516
|1.2486
|1.2586
|588
|2005.09.09 05:01
|buy stop
|221
|0.10
|1.2436
|1.2406
|1.2506
|589
|2005.09.09 06:49
|buy
|221
|0.10
|1.2436
|1.2406
|1.2506
|590
|2005.09.09 11:30
|s/l
|221
|0.10
|1.2406
|1.2406
|1.2506
|-30.00
|10056.02
|591
|2005.09.12 05:00
|buy stop
|222
|0.10
|1.2385
|1.2355
|1.2455
|592
|2005.09.13 05:02
|expiration
|222
|0.10
|1.2385
|1.2355
|1.2455
|593
|2005.09.13 05:02
|buy stop
|223
|0.10
|1.2371
|1.2341
|1.2441
|594
|2005.09.14 05:02
|expiration
|223
|0.10
|1.2371
|1.2341
|1.2441
|595
|2005.09.14 05:02
|buy stop
|224
|0.10
|1.2383
|1.2353
|1.2453
|596
|2005.09.15 05:03
|expiration
|224
|0.10
|1.2383
|1.2353
|1.2453
|597
|2005.09.15 05:03
|buy stop
|225
|0.10
|1.2251
|1.2221
|1.2321
|598
|2005.09.16 04:32
|buy
|225
|0.10
|1.2251
|1.2221
|1.2321
|599
|2005.09.16 07:00
|modify
|225
|0.10
|1.2251
|1.2234
|1.2321
|600
|2005.09.16 14:19
|s/l
|225
|0.10
|1.2234
|1.2234
|1.2321
|-17.00
|10039.02
|601
|2005.09.19 05:00
|buy stop
|226
|0.10
|1.2256
|1.2226
|1.2326
|602
|2005.09.20 05:00
|expiration
|226
|0.10
|1.2256
|1.2226
|1.2326
|603
|2005.09.20 05:00
|buy stop
|227
|0.10
|1.2195
|1.2165
|1.2265
|604
|2005.09.21 05:00
|expiration
|227
|0.10
|1.2195
|1.2165
|1.2265
|605
|2005.09.21 05:00
|buy stop
|228
|0.10
|1.2211
|1.2181
|1.2281
|606
|2005.09.21 07:20
|buy
|228
|0.10
|1.2211
|1.2181
|1.2281
|607
|2005.09.21 08:02
|s/l
|228
|0.10
|1.2181
|1.2181
|1.2281
|-30.00
|10009.02
|608
|2005.09.22 05:00
|sell stop
|229
|0.10
|1.2160
|1.2190
|1.2090
|609
|2005.09.22 16:09
|sell
|229
|0.10
|1.2160
|1.2190
|1.2090
|610
|2005.09.23 09:00
|modify
|229
|0.10
|1.2160
|1.2181
|1.2090
|611
|2005.09.23 13:00
|modify
|229
|0.10
|1.2160
|1.2170
|1.2090
|612
|2005.09.23 14:50
|t/p
|229
|0.10
|1.2090
|1.2170
|1.2090
|70.18
|10079.20
|613
|2005.09.26 05:00
|buy stop
|230
|0.10
|1.2198
|1.2168
|1.2268
|614
|2005.09.27 05:00
|expiration
|230
|0.10
|1.2198
|1.2168
|1.2268
|615
|2005.09.27 05:00
|buy stop
|231
|0.10
|1.2122
|1.2092
|1.2192
|616
|2005.09.28 05:00
|expiration
|231
|0.10
|1.2122
|1.2092
|1.2192
|617
|2005.10.03 05:00
|buy stop
|232
|0.10
|1.2016
|1.1986
|1.2086
|618
|2005.10.04 05:00
|expiration
|232
|0.10
|1.2016
|1.1986
|1.2086
|619
|2005.10.04 05:00
|buy stop
|233
|0.10
|1.2008
|1.1978
|1.2078
|620
|2005.10.05 05:01
|expiration
|233
|0.10
|1.2008
|1.1978
|1.2078
|621
|2005.10.05 05:01
|buy stop
|234
|0.10
|1.2001
|1.1971
|1.2071
|622
|2005.10.05 23:58
|buy
|234
|0.10
|1.2001
|1.1971
|1.2071
|623
|2005.10.06 03:00
|modify
|234
|0.10
|1.2001
|1.1992
|1.2071
|624
|2005.10.06 07:00
|modify
|234
|0.10
|1.2001
|1.2000
|1.2071
|625
|2005.10.06 09:00
|modify
|234
|0.10
|1.2001
|1.2001
|1.2071
|626
|2005.10.06 10:00
|modify
|234
|0.10
|1.2001
|1.2002
|1.2071
|627
|2005.10.06 14:31
|t/p
|234
|0.10
|1.2071
|1.2002
|1.2071
|68.05
|10147.25
|628
|2005.10.07 05:00
|sell stop
|235
|0.10
|1.1943
|1.1973
|1.1873
|629
|2005.10.10 00:00
|expiration
|235
|0.10
|1.1943
|1.1973
|1.1873
|630
|2005.10.10 05:00
|sell stop
|236
|0.10
|1.2035
|1.2065
|1.1965
|631
|2005.10.11 02:54
|sell
|236
|0.10
|1.2035
|1.2065
|1.1965
|632
|2005.10.11 16:00
|modify
|236
|0.10
|1.2035
|1.2061
|1.1965
|633
|2005.10.11 17:00
|modify
|236
|0.10
|1.2035
|1.2054
|1.1965
|634
|2005.10.11 19:00
|modify
|236
|0.10
|1.2035
|1.2053
|1.1965
|635
|2005.10.11 21:00
|modify
|236
|0.10
|1.2035
|1.2045
|1.1965
|636
|2005.10.12 01:00
|modify
|236
|0.10
|1.2035
|1.2042
|1.1965
|637
|2005.10.12 02:00
|modify
|236
|0.10
|1.2035
|1.1975
|1.1965
|638
|2005.10.12 02:00
|modify
|236
|0.10
|1.2035
|1.2029
|1.1965
|639
|2005.10.12 02:24
|t/p
|236
|0.10
|1.1965
|1.2029
|1.1965
|70.18
|10217.43
|640
|2005.10.12 05:00
|buy stop
|237
|0.10
|1.2102
|1.2072
|1.2172
|641
|2005.10.13 05:00
|expiration
|237
|0.10
|1.2102
|1.2072
|1.2172
|642
|2005.10.13 05:00
|buy stop
|238
|0.10
|1.2039
|1.2009
|1.2109
|643
|2005.10.14 05:04
|expiration
|238
|0.10
|1.2039
|1.2009
|1.2109
|644
|2005.10.14 05:04
|sell stop
|239
|0.10
|1.2011
|1.2041
|1.1941
|645
|2005.10.14 08:01
|sell
|239
|0.10
|1.2011
|1.2041
|1.1941
|646
|2005.10.14 14:42
|s/l
|239
|0.10
|1.2041
|1.2041
|1.1941
|-30.00
|10187.43
|647
|2005.10.17 05:00
|sell stop
|240
|0.10
|1.2051
|1.2081
|1.1981
|648
|2005.10.17 11:35
|sell
|240
|0.10
|1.2051
|1.2081
|1.1981
|649
|2005.10.18 00:00
|modify
|240
|0.10
|1.2051
|1.2079
|1.1981
|650
|2005.10.18 01:00
|modify
|240
|0.10
|1.2051
|1.2071
|1.1981
|651
|2005.10.18 02:00
|modify
|240
|0.10
|1.2051
|1.2060
|1.1981
|652
|2005.10.18 03:00
|modify
|240
|0.10
|1.2051
|1.2058
|1.1981
|653
|2005.10.18 07:00
|modify
|240
|0.10
|1.2051
|1.2052
|1.1981
|654
|2005.10.18 08:00
|modify
|240
|0.10
|1.2051
|1.1991
|1.1981
|655
|2005.10.18 08:00
|modify
|240
|0.10
|1.2051
|1.2047
|1.1981
|656
|2005.10.18 08:47
|t/p
|240
|0.10
|1.1981
|1.2047
|1.1981
|70.18
|10257.61
|657
|2005.10.19 05:00
|buy stop
|241
|0.10
|1.2046
|1.2016
|1.2116
|658
|2005.10.20 05:03
|expiration
|241
|0.10
|1.2046
|1.2016
|1.2116
|659
|2005.10.20 05:03
|buy stop
|242
|0.10
|1.1991
|1.1961
|1.2061
|660
|2005.10.20 08:50
|buy
|242
|0.10
|1.1991
|1.1961
|1.2061
|661
|2005.10.20 09:54
|s/l
|242
|0.10
|1.1961
|1.1961
|1.2061
|-30.00
|10227.61
|662
|2005.10.21 05:00
|sell stop
|243
|0.10
|1.1989
|1.2019
|1.1919
|663
|2005.10.21 17:18
|sell
|243
|0.10
|1.1989
|1.2019
|1.1919
|664
|2005.10.21 18:00
|modify
|243
|0.10
|1.1989
|1.2016
|1.1919
|665
|2005.10.21 20:00
|modify
|243
|0.10
|1.1989
|1.1997
|1.1919
|666
|2005.10.24 02:00
|modify
|243
|0.10
|1.1989
|1.1991
|1.1919
|667
|2005.10.24 05:00
|modify
|243
|0.10
|1.1989
|1.1929
|1.1919
|668
|2005.10.24 05:00
|modify
|243
|0.10
|1.1989
|1.1987
|1.1919
|669
|2005.10.24 17:03
|s/l
|243
|0.10
|1.1987
|1.1987
|1.1919
|2.18
|10229.79
|670
|2005.10.25 05:00
|buy stop
|244
|0.10
|1.1991
|1.1961
|1.2061
|671
|2005.10.25 10:17
|buy
|244
|0.10
|1.1991
|1.1961
|1.2061
|672
|2005.10.25 11:00
|modify
|244
|0.10
|1.1991
|1.1963
|1.2061
|673
|2005.10.25 12:00
|modify
|244
|0.10
|1.1991
|1.1971
|1.2061
|674
|2005.10.25 13:00
|modify
|244
|0.10
|1.1991
|1.1974
|1.2061
|675
|2005.10.25 14:58
|t/p
|244
|0.10
|1.2061
|1.1974
|1.2061
|70.00
|10299.79
|676
|2005.10.26 05:00
|sell stop
|245
|0.10
|1.1977
|1.2007
|1.1907
|677
|2005.10.27 05:00
|expiration
|245
|0.10
|1.1977
|1.2007
|1.1907
|678
|2005.10.27 05:00
|sell stop
|246
|0.10
|1.2001
|1.2031
|1.1931
|679
|2005.10.28 05:02
|expiration
|246
|0.10
|1.2001
|1.2031
|1.1931
|680
|2005.10.28 05:02
|sell stop
|247
|0.10
|1.2133
|1.2163
|1.2063
|681
|2005.10.28 05:59
|sell
|247
|0.10
|1.2133
|1.2163
|1.2063
|682
|2005.10.28 09:24
|s/l
|247
|0.10
|1.2163
|1.2163
|1.2063
|-30.00
|10269.79
|683
|2005.11.01 05:00
|buy stop
|248
|0.10
|1.2110
|1.2080
|1.2180
|684
|2005.11.02 05:01
|expiration
|248
|0.10
|1.2110
|1.2080
|1.2180
|685
|2005.11.02 05:01
|buy stop
|249
|0.10
|1.2043
|1.2013
|1.2113
|686
|2005.11.02 05:10
|buy
|249
|0.10
|1.2043
|1.2013
|1.2113
|687
|2005.11.02 09:28
|s/l
|249
|0.10
|1.2013
|1.2013
|1.2113
|-30.00
|10239.79
|688
|2005.11.03 05:00
|sell stop
|250
|0.10
|1.2004
|1.2034
|1.1934
|689
|2005.11.03 14:37
|sell
|250
|0.10
|1.2004
|1.2034
|1.1934
|690
|2005.11.03 18:00
|modify
|250
|0.10
|1.2004
|1.2030
|1.1934
|691
|2005.11.03 19:00
|modify
|250
|0.10
|1.2004
|1.2019
|1.1934
|692
|2005.11.03 21:00
|modify
|250
|0.10
|1.2004
|1.2004
|1.1934
|693
|2005.11.04 01:46
|t/p
|250
|0.10
|1.1934
|1.2004
|1.1934
|70.18
|10309.97
|694
|2005.11.04 05:00
|buy stop
|251
|0.10
|1.2007
|1.1977
|1.2077
|695
|2005.11.07 00:00
|expiration
|251
|0.10
|1.2007
|1.1977
|1.2077
|696
|2005.11.07 05:00
|buy stop
|252
|0.10
|1.2046
|1.2016
|1.2116
|697
|2005.11.08 05:00
|expiration
|252
|0.10
|1.2046
|1.2016
|1.2116
|698
|2005.11.08 05:00
|buy stop
|253
|0.10
|1.1915
|1.1885
|1.1985
|699
|2005.11.09 05:00
|expiration
|253
|0.10
|1.1915
|1.1885
|1.1985
|700
|2005.11.09 05:00
|buy stop
|254
|0.10
|1.1786
|1.1756
|1.1856
|701
|2005.11.09 15:01
|buy
|254
|0.10
|1.1786
|1.1756
|1.1856
|702
|2005.11.09 15:28
|s/l
|254
|0.10
|1.1756
|1.1756
|1.1856
|-30.00
|10279.97
|703
|2005.11.11 05:00
|buy stop
|255
|0.10
|1.1754
|1.1724
|1.1824
|704
|2005.11.14 00:00
|expiration
|255
|0.10
|1.1754
|1.1724
|1.1824
|705
|2005.11.21 05:00
|sell stop
|256
|0.10
|1.1695
|1.1725
|1.1625
|706
|2005.11.22 05:01
|expiration
|256
|0.10
|1.1695
|1.1725
|1.1625
|707
|2005.11.24 05:00
|sell stop
|257
|0.10
|1.1748
|1.1778
|1.1678
|708
|2005.11.25 05:03
|expiration
|257
|0.10
|1.1748
|1.1778
|1.1678
|709
|2005.11.25 05:03
|buy stop
|258
|0.10
|1.1795
|1.1765
|1.1865
|710
|2005.11.28 00:00
|expiration
|258
|0.10
|1.1795
|1.1765
|1.1865
|711
|2005.11.28 05:00
|buy stop
|259
|0.10
|1.1785
|1.1755
|1.1855
|712
|2005.11.28 16:48
|buy
|259
|0.10
|1.1785
|1.1755
|1.1855
|713
|2005.11.28 19:45
|t/p
|259
|0.10
|1.1855
|1.1755
|1.1855
|70.00
|10349.97
|714
|2005.11.29 05:00
|sell stop
|260
|0.10
|1.1802
|1.1832
|1.1732
|715
|2005.11.29 14:00
|sell
|260
|0.10
|1.1802
|1.1832
|1.1732
|716
|2005.11.29 15:00
|modify
|260
|0.10
|1.1802
|1.1819
|1.1732
|717
|2005.12.01 13:48
|t/p
|260
|0.10
|1.1732
|1.1819
|1.1732
|70.72
|10420.69
|718
|2005.12.02 05:00
|buy stop
|261
|0.10
|1.1740
|1.1710
|1.1810
|719
|2005.12.02 14:55
|buy
|261
|0.10
|1.1740
|1.1710
|1.1810
|720
|2005.12.02 15:23
|s/l
|261
|0.10
|1.1710
|1.1710
|1.1810
|-30.00
|10390.69
|721
|2005.12.05 05:00
|buy stop
|262
|0.10
|1.1764
|1.1734
|1.1834
|722
|2005.12.05 13:54
|buy
|262
|0.10
|1.1764
|1.1734
|1.1834
|723
|2005.12.05 19:00
|modify
|262
|0.10
|1.1764
|1.1747
|1.1834
|724
|2005.12.07 08:27
|s/l
|262
|0.10
|1.1747
|1.1747
|1.1834
|-18.30
|10372.39
|725
|2005.12.08 05:00
|buy stop
|263
|0.10
|1.1766
|1.1736
|1.1836
|726
|2005.12.08 09:26
|buy
|263
|0.10
|1.1766
|1.1736
|1.1836
|727
|2005.12.08 17:00
|modify
|263
|0.10
|1.1766
|1.1763
|1.1836
|728
|2005.12.08 17:19
|t/p
|263
|0.10
|1.1836
|1.1763
|1.1836
|70.00
|10442.39
|729
|2005.12.09 05:00
|sell stop
|264
|0.10
|1.1803
|1.1833
|1.1733
|730
|2005.12.09 07:00
|sell
|264
|0.10
|1.1803
|1.1833
|1.1733
|731
|2005.12.09 16:06
|s/l
|264
|0.10
|1.1833
|1.1833
|1.1733
|-30.00
|10412.39
|732
|2005.12.12 05:00
|sell stop
|265
|0.10
|1.1737
|1.1767
|1.1667
|733
|2005.12.13 05:06
|expiration
|265
|0.10
|1.1737
|1.1767
|1.1667
|734
|2005.12.14 05:00
|sell stop
|266
|0.10
|1.1836
|1.1866
|1.1766
|735
|2005.12.15 05:00
|expiration
|266
|0.10
|1.1836
|1.1866
|1.1766
|736
|2005.12.21 05:00
|buy stop
|267
|0.10
|1.1986
|1.1956
|1.2056
|737
|2005.12.22 05:01
|expiration
|267
|0.10
|1.1986
|1.1956
|1.2056
|738
|2005.12.22 05:01
|buy stop
|268
|0.10
|1.1974
|1.1944
|1.2044
|739
|2005.12.23 05:07
|expiration
|268
|0.10
|1.1974
|1.1944
|1.2044
|740
|2005.12.27 05:00
|buy stop
|269
|0.10
|1.1846
|1.1816
|1.1916
|741
|2005.12.27 06:24
|buy
|269
|0.10
|1.1846
|1.1816
|1.1916
|742
|2005.12.28 08:15
|t/p
|269
|0.10
|1.1916
|1.1816
|1.1916
|69.35
|10481.74
|743
|2005.12.30 05:00
|sell stop
|270
|0.10
|1.1853
|1.1883
|1.1783
|744
|2005.12.30 09:23
|sell
|270
|0.10
|1.1853
|1.1883
|1.1783
|745
|2005.12.30 14:00
|modify
|270
|0.10
|1.1853
|1.1867
|1.1783
|746
|2005.12.30 15:00
|modify
|270
|0.10
|1.1853
|1.1854
|1.1783
|747
|2005.12.30 15:16
|t/p
|270
|0.10
|1.1783
|1.1854
|1.1783
|70.00
|10551.74
|748
|2006.01.03 05:00
|sell stop
|271
|0.10
|1.1864
|1.1894
|1.1794
|749
|2006.01.03 10:14
|sell
|271
|0.10
|1.1864
|1.1894
|1.1794
|750
|2006.01.03 15:28
|s/l
|271
|0.10
|1.1894
|1.1894
|1.1794
|-30.00
|10521.74
|751
|2006.01.04 05:00
|sell stop
|272
|0.10
|1.1873
|1.1903
|1.1803
|752
|2006.01.05 05:00
|expiration
|272
|0.10
|1.1873
|1.1903
|1.1803
|753
|2006.01.05 05:00
|sell stop
|273
|0.10
|1.1844
|1.1874
|1.1774
|754
|2006.01.06 05:00
|expiration
|273
|0.10
|1.1844
|1.1874
|1.1774
|755
|2006.01.06 05:00
|sell stop
|274
|0.10
|1.2038
|1.2068
|1.1968
|756
|2006.01.09 00:00
|expiration
|274
|0.10
|1.2038
|1.2068
|1.1968
|757
|2006.01.09 05:00
|sell stop
|275
|0.10
|1.2130
|1.2160
|1.2060
|758
|2006.01.09 07:51
|sell
|275
|0.10
|1.2130
|1.2160
|1.2060
|759
|2006.01.09 10:00
|modify
|275
|0.10
|1.2130
|1.2150
|1.2060
|760
|2006.01.09 11:00
|modify
|275
|0.10
|1.2130
|1.2146
|1.2060
|761
|2006.01.09 13:00
|modify
|275
|0.10
|1.2130
|1.2133
|1.2060
|762
|2006.01.09 17:17
|t/p
|275
|0.10
|1.2060
|1.2133
|1.2060
|70.00
|10591.74
|763
|2006.01.10 05:00
|buy stop
|276
|0.10
|1.2074
|1.2044
|1.2144
|764
|2006.01.10 09:10
|buy
|276
|0.10
|1.2074
|1.2044
|1.2144
|765
|2006.01.10 12:00
|modify
|276
|0.10
|1.2074
|1.2046
|1.2144
|766
|2006.01.10 14:41
|s/l
|276
|0.10
|1.2046
|1.2046
|1.2144
|-28.00
|10563.74
|767
|2006.01.11 05:00
|buy stop
|277
|0.10
|1.2125
|1.2095
|1.2195
|768
|2006.01.11 17:48
|buy
|277
|0.10
|1.2125
|1.2095
|1.2195
|769
|2006.01.12 14:30
|s/l
|277
|0.10
|1.2095
|1.2095
|1.2195
|-31.95
|10531.79
|770
|2006.01.17 05:00
|sell stop
|278
|0.10
|1.2054
|1.2084
|1.1984
|771
|2006.01.17 15:15
|sell
|278
|0.10
|1.2054
|1.2084
|1.1984
|772
|2006.01.17 19:19
|s/l
|278
|0.10
|1.2084
|1.2084
|1.1984
|-30.00
|10501.79
|773
|2006.01.18 05:00
|buy stop
|279
|0.10
|1.2116
|1.2086
|1.2186
|774
|2006.01.18 08:58
|buy
|279
|0.10
|1.2116
|1.2086
|1.2186
|775
|2006.01.18 17:41
|s/l
|279
|0.10
|1.2086
|1.2086
|1.2186
|-30.00
|10471.79
|776
|2006.01.20 05:00
|buy stop
|280
|0.10
|1.2089
|1.2059
|1.2159
|777
|2006.01.20 08:29
|buy
|280
|0.10
|1.2089
|1.2059
|1.2159
|778
|2006.01.20 09:34
|s/l
|280
|0.10
|1.2059
|1.2059
|1.2159
|-30.00
|10441.79
|779
|2006.01.23 05:00
|sell stop
|281
|0.10
|1.2141
|1.2171
|1.2071
|780
|2006.01.24 05:00
|expiration
|281
|0.10
|1.2141
|1.2171
|1.2071
|781
|2006.01.24 05:00
|sell stop
|282
|0.10
|1.2114
|1.2144
|1.2044
|782
|2006.01.25 05:02
|expiration
|282
|0.10
|1.2114
|1.2144
|1.2044
|783
|2006.01.25 05:02
|sell stop
|283
|0.10
|1.2160
|1.2190
|1.2090
|784
|2006.01.26 05:02
|expiration
|283
|0.10
|1.2160
|1.2190
|1.2090
|785
|2006.01.26 05:02
|buy stop
|284
|0.10
|1.2269
|1.2239
|1.2339
|786
|2006.01.26 08:58
|buy
|284
|0.10
|1.2269
|1.2239
|1.2339
|787
|2006.01.26 09:54
|s/l
|284
|0.10
|1.2239
|1.2239
|1.2339
|-30.00
|10411.79
|788
|2006.01.27 05:00
|buy stop
|285
|0.10
|1.2242
|1.2212
|1.2312
|789
|2006.01.30 00:00
|expiration
|285
|0.10
|1.2242
|1.2212
|1.2312
|790
|2006.01.30 05:00
|buy stop
|286
|0.10
|1.2215
|1.2185
|1.2285
|791
|2006.01.31 05:02
|expiration
|286
|0.10
|1.2215
|1.2185
|1.2285
|792
|2006.01.31 05:02
|buy stop
|287
|0.10
|1.2179
|1.2149
|1.2249
|793
|2006.01.31 18:17
|buy
|287
|0.10
|1.2179
|1.2149
|1.2249
|794
|2006.01.31 20:21
|s/l
|287
|0.10
|1.2149
|1.2149
|1.2249
|-30.00
|10381.79
|795
|2006.02.01 05:00
|sell stop
|288
|0.10
|1.2117
|1.2147
|1.2047
|796
|2006.02.01 10:45
|sell
|288
|0.10
|1.2117
|1.2147
|1.2047
|797
|2006.02.01 19:00
|modify
|288
|0.10
|1.2117
|1.2142
|1.2047
|798
|2006.02.01 20:00
|modify
|288
|0.10
|1.2117
|1.2137
|1.2047
|799
|2006.02.01 21:00
|modify
|288
|0.10
|1.2117
|1.2120
|1.2047
|800
|2006.02.02 00:00
|modify
|288
|0.10
|1.2117
|1.2117
|1.2047
|801
|2006.02.02 06:47
|t/p
|288
|0.10
|1.2047
|1.2117
|1.2047
|70.54
|10452.33
|802
|2006.02.03 05:00
|buy stop
|289
|0.10
|1.2121
|1.2091
|1.2191
|803
|2006.02.06 00:00
|expiration
|289
|0.10
|1.2121
|1.2091
|1.2191
|804
|2006.02.06 05:00
|buy stop
|290
|0.10
|1.2031
|1.2001
|1.2101
|805
|2006.02.07 05:02
|expiration
|290
|0.10
|1.2031
|1.2001
|1.2101
|806
|2006.02.07 05:02
|buy stop
|291
|0.10
|1.2060
|1.2030
|1.2130
|807
|2006.02.08 05:02
|expiration
|291
|0.10
|1.2060
|1.2030
|1.2130
|808
|2006.02.08 05:02
|buy stop
|292
|0.10
|1.1998
|1.1968
|1.2068
|809
|2006.02.09 05:02
|expiration
|292
|0.10
|1.1998
|1.1968
|1.2068
|810
|2006.02.13 05:00
|buy stop
|293
|0.10
|1.1931
|1.1901
|1.2001
|811
|2006.02.14 05:02
|expiration
|293
|0.10
|1.1931
|1.1901
|1.2001
|812
|2006.02.14 05:02
|buy stop
|294
|0.10
|1.1959
|1.1929
|1.2029
|813
|2006.02.15 05:02
|expiration
|294
|0.10
|1.1959
|1.1929
|1.2029
|814
|2006.02.17 05:00
|buy stop
|295
|0.10
|1.1887
|1.1857
|1.1957
|815
|2006.02.17 05:35
|buy
|295
|0.10
|1.1887
|1.1857
|1.1957
|816
|2006.02.17 17:00
|modify
|295
|0.10
|1.1887
|1.1861
|1.1957
|817
|2006.02.17 20:00
|modify
|295
|0.10
|1.1887
|1.1869
|1.1957
|818
|2006.02.17 21:00
|modify
|295
|0.10
|1.1887
|1.1870
|1.1957
|819
|2006.02.17 22:00
|modify
|295
|0.10
|1.1887
|1.1871
|1.1957
|820
|2006.02.20 01:00
|modify
|295
|0.10
|1.1887
|1.1885
|1.1957
|821
|2006.02.20 02:00
|modify
|295
|0.10
|1.1887
|1.1947
|1.1957
|822
|2006.02.20 02:00
|modify
|295
|0.10
|1.1887
|1.1889
|1.1957
|823
|2006.02.20 03:20
|t/p
|295
|0.10
|1.1957
|1.1889
|1.1957
|69.35
|10521.68
|824
|2006.02.20 05:00
|sell stop
|296
|0.10
|1.1916
|1.1946
|1.1846
|825
|2006.02.21 03:39
|sell
|296
|0.10
|1.1916
|1.1946
|1.1846
|826
|2006.02.22 12:00
|modify
|296
|0.10
|1.1916
|1.1938
|1.1846
|827
|2006.02.23 10:15
|s/l
|296
|0.10
|1.1938
|1.1938
|1.1846
|-21.28
|10500.40
|828
|2006.02.27 05:00
|buy stop
|297
|0.10
|1.1884
|1.1854
|1.1954
|829
|2006.02.28 05:00
|expiration
|297
|0.10
|1.1884
|1.1854
|1.1954
|830
|2006.02.28 05:00
|buy stop
|298
|0.10
|1.1892
|1.1862
|1.1962
|831
|2006.02.28 11:45
|buy
|298
|0.10
|1.1892
|1.1862
|1.1962
|832
|2006.02.28 19:00
|modify
|298
|0.10
|1.1892
|1.1863
|1.1962
|833
|2006.02.28 20:00
|modify
|298
|0.10
|1.1892
|1.1876
|1.1962
|834
|2006.03.01 04:00
|modify
|298
|0.10
|1.1892
|1.1885
|1.1962
|835
|2006.03.01 14:32
|t/p
|298
|0.10
|1.1962
|1.1885
|1.1962
|69.35
|10569.75
|836
|2006.03.02 05:00
|sell stop
|299
|0.10
|1.1870
|1.1900
|1.1800
|837
|2006.03.03 05:00
|expiration
|299
|0.10
|1.1870
|1.1900
|1.1800
|838
|2006.03.03 05:00
|sell stop
|300
|0.10
|1.1952
|1.1982
|1.1882
|839
|2006.03.06 00:00
|expiration
|300
|0.10
|1.1952
|1.1982
|1.1882
|840
|2006.03.06 05:00
|sell stop
|301
|0.10
|1.1945
|1.1975
|1.1875
|841
|2006.03.07 05:01
|expiration
|301
|0.10
|1.1945
|1.1975
|1.1875
|842
|2006.03.07 05:01
|buy stop
|302
|0.10
|1.2007
|1.1977
|1.2077
|843
|2006.03.08 05:01
|expiration
|302
|0.10
|1.2007
|1.1977
|1.2077
|844
|2006.03.08 05:01
|buy stop
|303
|0.10
|1.2019
|1.1989
|1.2089
|845
|2006.03.09 05:01
|expiration
|303
|0.10
|1.2019
|1.1989
|1.2089
|846
|2006.03.09 05:01
|buy stop
|304
|0.10
|1.1981
|1.1951
|1.2051
|847
|2006.03.10 05:01
|expiration
|304
|0.10
|1.1981
|1.1951
|1.2051
|848
|2006.03.14 05:00
|sell stop
|305
|0.10
|1.1930
|1.1960
|1.1860
|849
|2006.03.15 05:00
|expiration
|305
|0.10
|1.1930
|1.1960
|1.1860
|850
|2006.03.15 05:00
|sell stop
|306
|0.10
|1.1932
|1.1962
|1.1862
|851
|2006.03.16 05:00
|expiration
|306
|0.10
|1.1932
|1.1962
|1.1862
|852
|2006.03.16 05:00
|sell stop
|307
|0.10
|1.1984
|1.2014
|1.1914
|853
|2006.03.17 05:04
|expiration
|307
|0.10
|1.1984
|1.2014
|1.1914
|854
|2006.03.17 05:04
|sell stop
|308
|0.10
|1.2038
|1.2068
|1.1968
|855
|2006.03.20 00:00
|expiration
|308
|0.10
|1.2038
|1.2068
|1.1968
|856
|2006.03.20 05:00
|sell stop
|309
|0.10
|1.2091
|1.2121
|1.2021
|857
|2006.03.21 05:00
|expiration
|309
|0.10
|1.2091
|1.2121
|1.2021
|858
|2006.03.22 05:00
|buy stop
|310
|0.10
|1.2164
|1.2134
|1.2234
|859
|2006.03.23 05:00
|expiration
|310
|0.10
|1.2164
|1.2134
|1.2234
|860
|2006.03.23 05:00
|buy stop
|311
|0.10
|1.2134
|1.2104
|1.2204
|861
|2006.03.24 05:04
|expiration
|311
|0.10
|1.2134
|1.2104
|1.2204
|862
|2006.03.24 05:04
|buy stop
|312
|0.10
|1.2086
|1.2056
|1.2156
|863
|2006.03.27 00:00
|expiration
|312
|0.10
|1.2086
|1.2056
|1.2156
|864
|2006.03.27 05:00
|buy stop
|313
|0.10
|1.2051
|1.2021
|1.2121
|865
|2006.03.27 05:26
|buy
|313
|0.10
|1.2051
|1.2021
|1.2121
|866
|2006.03.27 12:00
|s/l
|313
|0.10
|1.2021
|1.2021
|1.2121
|-30.00
|10539.75
|867
|2006.03.28 05:00
|sell stop
|314
|0.10
|1.1992
|1.2022
|1.1922
|868
|2006.03.28 05:51
|sell
|314
|0.10
|1.1992
|1.2022
|1.1922
|869
|2006.03.28 09:48
|s/l
|314
|0.10
|1.2022
|1.2022
|1.1922
|-30.00
|10509.75
|870
|2006.03.29 05:00
|buy stop
|315
|0.10
|1.2012
|1.1982
|1.2082
|871
|2006.03.29 07:27
|buy
|315
|0.10
|1.2012
|1.1982
|1.2082
|872
|2006.03.29 09:58
|s/l
|315
|0.10
|1.1982
|1.1982
|1.2082
|-30.00
|10479.75
|873
|2006.03.30 05:00
|sell stop
|316
|0.10
|1.2039
|1.2069
|1.1969
|874
|2006.03.31 05:01
|expiration
|316
|0.10
|1.2039
|1.2069
|1.1969
|875
|2006.03.31 05:01
|sell stop
|317
|0.10
|1.2023
|1.2053
|1.1953
|876
|2006.04.03 00:00
|expiration
|317
|0.10
|1.2023
|1.2053
|1.1953
|877
|2006.04.03 05:00
|sell stop
|318
|0.10
|1.2047
|1.2077
|1.1977
|878
|2006.04.03 06:42
|sell
|318
|0.10
|1.2047
|1.2077
|1.1977
|879
|2006.04.03 16:01
|s/l
|318
|0.10
|1.2077
|1.2077
|1.1977
|-30.00
|10449.75
|880
|2006.04.05 05:00
|sell stop
|319
|0.10
|1.2143
|1.2173
|1.2073
|881
|2006.04.06 05:00
|expiration
|319
|0.10
|1.2143
|1.2173
|1.2073
|882
|2006.04.06 05:00
|sell stop
|320
|0.10
|1.2155
|1.2185
|1.2085
|883
|2006.04.07 05:01
|expiration
|320
|0.10
|1.2155
|1.2185
|1.2085
|884
|2006.04.07 05:01
|buy stop
|321
|0.10
|1.2233
|1.2203
|1.2303
|885
|2006.04.09 23:00
|expiration
|321
|0.10
|1.2233
|1.2203
|1.2303
|886
|2006.04.10 05:00
|buy stop
|322
|0.10
|1.2191
|1.2161
|1.2261
|887
|2006.04.11 05:02
|expiration
|322
|0.10
|1.2191
|1.2161
|1.2261
|888
|2006.04.12 05:00
|sell stop
|323
|0.10
|1.2131
|1.2161
|1.2061
|889
|2006.04.12 13:59
|sell
|323
|0.10
|1.2131
|1.2161
|1.2061
|890
|2006.04.12 15:00
|modify
|323
|0.10
|1.2131
|1.2145
|1.2061
|891
|2006.04.13 16:00
|modify
|323
|0.10
|1.2131
|1.2144
|1.2061
|892
|2006.04.17 02:05
|s/l
|323
|0.10
|1.2144
|1.2144
|1.2061
|-12.10
|10437.65
|893
|2006.04.17 05:00
|sell stop
|324
|0.10
|1.2127
|1.2157
|1.2057
|894
|2006.04.18 05:00
|expiration
|324
|0.10
|1.2127
|1.2157
|1.2057
|895
|2006.04.18 05:00
|sell stop
|325
|0.10
|1.2132
|1.2162
|1.2062
|896
|2006.04.19 05:00
|expiration
|325
|0.10
|1.2132
|1.2162
|1.2062
|897
|2006.04.19 05:00
|sell stop
|326
|0.10
|1.2134
|1.2164
|1.2064
|898
|2006.04.20 05:00
|expiration
|326
|0.10
|1.2134
|1.2164
|1.2064
|899
|2006.04.20 05:00
|sell stop
|327
|0.10
|1.2280
|1.2310
|1.2210
|900
|2006.04.21 01:51
|sell
|327
|0.10
|1.2280
|1.2310
|1.2210
|901
|2006.04.21 02:13
|s/l
|327
|0.10
|1.2310
|1.2310
|1.2210
|-30.00
|10407.65
|902
|2006.04.21 05:00
|buy stop
|328
|0.10
|1.2337
|1.2307
|1.2407
|903
|2006.04.21 10:08
|buy
|328
|0.10
|1.2337
|1.2307
|1.2407
|904
|2006.04.21 13:06
|s/l
|328
|0.10
|1.2307
|1.2307
|1.2407
|-30.00
|10377.65
|905
|2006.04.25 05:00
|sell stop
|329
|0.10
|1.2339
|1.2369
|1.2269
|906
|2006.04.26 05:01
|expiration
|329
|0.10
|1.2339
|1.2369
|1.2269
|907
|2006.04.26 05:01
|sell stop
|330
|0.10
|1.2362
|1.2392
|1.2292
|908
|2006.04.27 05:02
|expiration
|330
|0.10
|1.2362
|1.2392
|1.2292
|909
|2006.04.27 05:02
|sell stop
|331
|0.10
|1.2406
|1.2436
|1.2336
|910
|2006.04.27 13:53
|sell
|331
|0.10
|1.2406
|1.2436
|1.2336
|911
|2006.04.27 15:27
|s/l
|331
|0.10
|1.2436
|1.2436
|1.2336
|-30.00
|10347.65
|912
|2006.04.28 05:00
|sell stop
|332
|0.10
|1.2451
|1.2481
|1.2381
|913
|2006.05.01 00:00
|expiration
|332
|0.10
|1.2451
|1.2481
|1.2381
|914
|2006.05.01 05:00
|sell stop
|333
|0.10
|1.2472
|1.2502
|1.2402
|915
|2006.05.02 05:00
|expiration
|333
|0.10
|1.2472
|1.2502
|1.2402
|916
|2006.05.02 05:00
|sell stop
|334
|0.10
|1.2552
|1.2582
|1.2482
|917
|2006.05.03 05:00
|expiration
|334
|0.10
|1.2552
|1.2582
|1.2482
|918
|2006.05.04 05:00
|sell stop
|335
|0.10
|1.2590
|1.2620
|1.2520
|919
|2006.05.04 09:08
|sell
|335
|0.10
|1.2590
|1.2620
|1.2520
|920
|2006.05.04 14:33
|s/l
|335
|0.10
|1.2620
|1.2620
|1.2520
|-30.00
|10317.65
|921
|2006.05.05 05:00
|sell stop
|336
|0.10
|1.2635
|1.2665
|1.2565
|922
|2006.05.08 00:00
|expiration
|336
|0.10
|1.2635
|1.2665
|1.2565
|923
|2006.05.08 05:00
|sell stop
|337
|0.10
|1.2654
|1.2684
|1.2584
|924
|2006.05.09 05:00
|expiration
|337
|0.10
|1.2654
|1.2684
|1.2584
|925
|2006.05.10 05:00
|sell stop
|338
|0.10
|1.2751
|1.2781
|1.2681
|926
|2006.05.11 02:40
|sell
|338
|0.10
|1.2751
|1.2781
|1.2681
|927
|2006.05.11 04:00
|modify
|338
|0.10
|1.2751
|1.2778
|1.2681
|928
|2006.05.11 10:00
|modify
|338
|0.10
|1.2751
|1.2759
|1.2681
|929
|2006.05.11 14:32
|s/l
|338
|0.10
|1.2759
|1.2759
|1.2681
|-8.00
|10309.65
|930
|2006.05.12 05:00
|sell stop
|339
|0.10
|1.2787
|1.2817
|1.2717
|931
|2006.05.15 00:00
|expiration
|339
|0.10
|1.2787
|1.2817
|1.2717
|932
|2006.05.15 05:00
|sell stop
|340
|0.10
|1.2807
|1.2837
|1.2737
|933
|2006.05.15 12:52
|sell
|340
|0.10
|1.2807
|1.2837
|1.2737
|934
|2006.05.15 14:21
|s/l
|340
|0.10
|1.2837
|1.2837
|1.2737
|-30.00
|10279.65
|935
|2006.05.17 05:00
|buy stop
|341
|0.10
|1.2901
|1.2871
|1.2971
|936
|2006.05.17 09:18
|buy
|341
|0.10
|1.2901
|1.2871
|1.2971
|937
|2006.05.17 14:30
|s/l
|341
|0.10
|1.2871
|1.2871
|1.2971
|-30.00
|10249.65
|938
|2006.05.18 05:00
|buy stop
|342
|0.10
|1.2774
|1.2744
|1.2844
|939
|2006.05.18 10:09
|buy
|342
|0.10
|1.2774
|1.2744
|1.2844
|940
|2006.05.18 16:00
|modify
|342
|0.10
|1.2774
|1.2757
|1.2844
|941
|2006.05.18 19:00
|modify
|342
|0.10
|1.2774
|1.2767
|1.2844
|942
|2006.05.18 22:40
|t/p
|342
|0.10
|1.2844
|1.2767
|1.2844
|70.00
|10319.65
|943
|2006.05.25 05:00
|buy stop
|343
|0.10
|1.2833
|1.2803
|1.2903
|944
|2006.05.26 05:04
|expiration
|343
|0.10
|1.2833
|1.2803
|1.2903
|945
|2006.05.31 05:00
|sell stop
|344
|0.10
|1.2761
|1.2791
|1.2691
|946
|2006.06.01 05:00
|expiration
|344
|0.10
|1.2761
|1.2791
|1.2691
|947
|2006.06.01 05:00
|sell stop
|345
|0.10
|1.2771
|1.2801
|1.2701
|948
|2006.06.01 05:28
|sell
|345
|0.10
|1.2771
|1.2801
|1.2701
|949
|2006.06.01 10:17
|s/l
|345
|0.10
|1.2801
|1.2801
|1.2701
|-30.00
|10289.65
|950
|2006.06.02 05:00
|buy stop
|346
|0.10
|1.2848
|1.2818
|1.2918
|951
|2006.06.02 14:30
|buy
|346
|0.10
|1.2848
|1.2818
|1.2918
|952
|2006.06.02 14:43
|t/p
|346
|0.10
|1.2918
|1.2818
|1.2918
|70.00
|10359.65
|953
|2006.06.05 05:00
|sell stop
|347
|0.10
|1.2840
|1.2870
|1.2770
|954
|2006.06.06 05:01
|expiration
|347
|0.10
|1.2840
|1.2870
|1.2770
|955
|2006.06.06 05:01
|sell stop
|348
|0.10
|1.2838
|1.2868
|1.2768
|956
|2006.06.06 14:16
|sell
|348
|0.10
|1.2838
|1.2868
|1.2768
|957
|2006.06.07 09:00
|modify
|348
|0.10
|1.2838
|1.2850
|1.2768
|958
|2006.06.07 14:00
|modify
|348
|0.10
|1.2838
|1.2839
|1.2768
|959
|2006.06.07 15:46
|t/p
|348
|0.10
|1.2768
|1.2839
|1.2768
|70.18
|10429.83
|960
|2006.06.08 05:00
|buy stop
|349
|0.10
|1.2879
|1.2849
|1.2949
|961
|2006.06.09 05:01
|expiration
|349
|0.10
|1.2879
|1.2849
|1.2949
|962
|2006.06.09 05:01
|buy stop
|350
|0.10
|1.2798
|1.2768
|1.2868
|963
|2006.06.12 00:00
|expiration
|350
|0.10
|1.2798
|1.2768
|1.2868
|964
|2006.06.12 05:00
|buy stop
|351
|0.10
|1.2776
|1.2746
|1.2846
|965
|2006.06.13 05:00
|expiration
|351
|0.10
|1.2776
|1.2746
|1.2846
|966
|2006.06.13 05:00
|buy stop
|352
|0.10
|1.2626
|1.2596
|1.2696
|967
|2006.06.14 05:00
|expiration
|352
|0.10
|1.2626
|1.2596
|1.2696
|968
|2006.06.14 05:00
|buy stop
|353
|0.10
|1.2613
|1.2583
|1.2683
|969
|2006.06.14 15:19
|buy
|353
|0.10
|1.2613
|1.2583
|1.2683
|970
|2006.06.15 14:35
|s/l
|353
|0.10
|1.2583
|1.2583
|1.2683
|-31.95
|10397.88
|971
|2006.06.16 05:00
|sell stop
|354
|0.10
|1.2569
|1.2599
|1.2499
|972
|2006.06.19 00:00
|expiration
|354
|0.10
|1.2569
|1.2599
|1.2499
|973
|2006.06.20 05:00
|buy stop
|355
|0.10
|1.2605
|1.2575
|1.2675
|974
|2006.06.20 19:06
|buy
|355
|0.10
|1.2605
|1.2575
|1.2675
|975
|2006.06.21 15:00
|modify
|355
|0.10
|1.2605
|1.2578
|1.2675
|976
|2006.06.21 17:00
|modify
|355
|0.10
|1.2605
|1.2582
|1.2675
|977
|2006.06.21 18:00
|modify
|355
|0.10
|1.2605
|1.2605
|1.2675
|978
|2006.06.21 19:26
|t/p
|355
|0.10
|1.2675
|1.2605
|1.2675
|69.35
|10467.23
|979
|2006.06.22 05:00
|sell stop
|356
|0.10
|1.2599
|1.2629
|1.2529
|980
|2006.06.22 12:47
|sell
|356
|0.10
|1.2599
|1.2629
|1.2529
|981
|2006.06.23 04:00
|modify
|356
|0.10
|1.2599
|1.2625
|1.2529
|982
|2006.06.23 11:00
|modify
|356
|0.10
|1.2599
|1.2614
|1.2529
|983
|2006.06.23 12:00
|modify
|356
|0.10
|1.2599
|1.2608
|1.2529
|984
|2006.06.23 13:00
|modify
|356
|0.10
|1.2599
|1.2606
|1.2529
|985
|2006.06.23 13:47
|t/p
|356
|0.10
|1.2529
|1.2606
|1.2529
|70.18
|10537.41
|986
|2006.06.26 05:00
|buy stop
|357
|0.10
|1.2641
|1.2611
|1.2711
|987
|2006.06.27 05:02
|expiration
|357
|0.10
|1.2641
|1.2611
|1.2711
|988
|2006.06.27 05:02
|sell stop
|358
|0.10
|1.2594
|1.2624
|1.2524
|989
|2006.06.27 06:10
|sell
|358
|0.10
|1.2594
|1.2624
|1.2524
|990
|2006.06.28 15:00
|modify
|358
|0.10
|1.2594
|1.2609
|1.2524
|991
|2006.06.28 16:36
|t/p
|358
|0.10
|1.2524
|1.2609
|1.2524
|70.18
|10607.59
|992
|2006.06.29 05:00
|buy stop
|359
|0.10
|1.2561
|1.2531
|1.2631
|993
|2006.06.29 20:16
|buy
|359
|0.10
|1.2561
|1.2531
|1.2631
|994
|2006.06.29 20:33
|t/p
|359
|0.10
|1.2631
|1.2531
|1.2631
|70.00
|10677.59
|995
|2006.06.30 05:00
|sell stop
|360
|0.10
|1.2599
|1.2629
|1.2529
|996
|2006.07.03 00:00
|expiration
|360
|0.10
|1.2599
|1.2629
|1.2529
|997
|2006.07.03 05:00
|sell stop
|361
|0.10
|1.2573
|1.2603
|1.2503
|998
|2006.07.04 05:00
|expiration
|361
|0.10
|1.2573
|1.2603
|1.2503
|999
|2006.07.04 05:00
|sell stop
|362
|0.10
|1.2691
|1.2721
|1.2621
|1000
|2006.07.05 05:00
|expiration
|362
|0.10
|1.2691
|1.2721
|1.2621
|1001
|2006.07.06 05:00
|buy stop
|363
|0.10
|1.2765
|1.2735
|1.2835
|1002
|2006.07.06 14:33
|buy
|363
|0.10
|1.2765
|1.2735
|1.2835
|1003
|2006.07.06 15:06
|s/l
|363
|0.10
|1.2735
|1.2735
|1.2835
|-30.00
|10647.59
|1004
|2006.07.10 05:00
|sell stop
|364
|0.10
|1.2749
|1.2779
|1.2679
|1005
|2006.07.10 14:28
|sell
|364
|0.10
|1.2749
|1.2779
|1.2679
|1006
|2006.07.11 09:00
|modify
|364
|0.10
|1.2749
|1.2769
|1.2679
|1007
|2006.07.11 20:41
|s/l
|364
|0.10
|1.2769
|1.2769
|1.2679
|-19.82
|10627.77
|1008
|2006.07.12 05:00
|buy stop
|365
|0.10
|1.2784
|1.2754
|1.2854
|1009
|2006.07.13 05:00
|expiration
|365
|0.10
|1.2784
|1.2754
|1.2854
|1010
|2006.07.14 05:00
|buy stop
|366
|0.10
|1.2741
|1.2711
|1.2811
|1011
|2006.07.17 00:00
|expiration
|366
|0.10
|1.2741
|1.2711
|1.2811
|1012
|2006.07.17 05:00
|buy stop
|367
|0.10
|1.2676
|1.2646
|1.2746
|1013
|2006.07.18 05:00
|expiration
|367
|0.10
|1.2676
|1.2646
|1.2746
|1014
|2006.07.18 05:00
|buy stop
|368
|0.10
|1.2667
|1.2637
|1.2737
|1015
|2006.07.19 05:00
|expiration
|368
|0.10
|1.2667
|1.2637
|1.2737
|1016
|2006.07.19 05:00
|buy stop
|369
|0.10
|1.2627
|1.2597
|1.2697
|1017
|2006.07.20 05:00
|expiration
|369
|0.10
|1.2627
|1.2597
|1.2697
|1018
|2006.07.20 05:00
|sell stop
|370
|0.10
|1.2545
|1.2575
|1.2475
|1019
|2006.07.21 05:00
|expiration
|370
|0.10
|1.2545
|1.2575
|1.2475
|1020
|2006.07.21 05:00
|sell stop
|371
|0.10
|1.2531
|1.2561
|1.2461
|1021
|2006.07.24 00:00
|expiration
|371
|0.10
|1.2531
|1.2561
|1.2461
|1022
|2006.07.24 05:00
|sell stop
|372
|0.10
|1.2618
|1.2648
|1.2548
|1023
|2006.07.24 09:25
|sell
|372
|0.10
|1.2618
|1.2648
|1.2548
|1024
|2006.07.25 07:19
|s/l
|372
|0.10
|1.2648
|1.2648
|1.2548
|-29.82
|10597.95
|1025
|2006.07.26 05:00
|buy stop
|373
|0.10
|1.2668
|1.2638
|1.2738
|1026
|2006.07.26 20:01
|buy
|373
|0.10
|1.2668
|1.2638
|1.2738
|1027
|2006.07.26 22:00
|modify
|373
|0.10
|1.2668
|1.2642
|1.2738
|1028
|2006.07.26 23:00
|modify
|373
|0.10
|1.2668
|1.2657
|1.2738
|1029
|2006.07.27 07:00
|modify
|373
|0.10
|1.2668
|1.2664
|1.2738
|1030
|2006.07.27 07:47
|t/p
|373
|0.10
|1.2738
|1.2664
|1.2738
|68.05
|10666.00
|1031
|2006.07.28 05:00
|sell stop
|374
|0.10
|1.2605
|1.2635
|1.2535
|1032
|2006.07.31 00:00
|expiration
|374
|0.10
|1.2605
|1.2635
|1.2535
|1033
|2006.07.31 05:00
|sell stop
|375
|0.10
|1.2738
|1.2768
|1.2668
|1034
|2006.08.01 03:59
|sell
|375
|0.10
|1.2738
|1.2768
|1.2668
|1035
|2006.08.01 12:54
|s/l
|375
|0.10
|1.2768
|1.2768
|1.2668
|-30.00
|10636.00
|1036
|2006.08.02 05:00
|sell stop
|376
|0.10
|1.2785
|1.2815
|1.2715
|1037
|2006.08.02 17:07
|sell
|376
|0.10
|1.2785
|1.2815
|1.2715
|1038
|2006.08.03 14:36
|s/l
|376
|0.10
|1.2815
|1.2815
|1.2715
|-29.46
|10606.54
|1039
|2006.08.07 05:00
|sell stop
|377
|0.10
|1.2814
|1.2844
|1.2744
|1040
|2006.08.08 00:10
|sell
|377
|0.10
|1.2814
|1.2844
|1.2744
|1041
|2006.08.08 09:04
|s/l
|377
|0.10
|1.2844
|1.2844
|1.2744
|-30.00
|10576.54
|1042
|2006.08.09 05:00
|buy stop
|378
|0.10
|1.2848
|1.2818
|1.2918
|1043
|2006.08.09 09:28
|buy
|378
|0.10
|1.2848
|1.2818
|1.2918
|1044
|2006.08.09 13:00
|modify
|378
|0.10
|1.2848
|1.2836
|1.2918
|1045
|2006.08.10 14:36
|s/l
|378
|0.10
|1.2836
|1.2836
|1.2918
|-13.95
|10562.59
|1046
|2006.08.11 05:00
|buy stop
|379
|0.10
|1.2796
|1.2766
|1.2866
|1047
|2006.08.14 00:00
|expiration
|379
|0.10
|1.2796
|1.2766
|1.2866
|1048
|2006.08.14 05:00
|buy stop
|380
|0.10
|1.2838
|1.2808
|1.2908
|1049
|2006.08.15 05:00
|expiration
|380
|0.10
|1.2838
|1.2808
|1.2908
|1050
|2006.08.15 05:00
|buy stop
|381
|0.10
|1.2768
|1.2738
|1.2838
|1051
|2006.08.15 14:31
|buy
|381
|0.10
|1.2768
|1.2738
|1.2838
|1052
|2006.08.16 14:31
|t/p
|381
|0.10
|1.2838
|1.2738
|1.2838
|69.35
|10631.94
|1053
|2006.08.17 05:00
|sell stop
|382
|0.10
|1.2747
|1.2777
|1.2677
|1054
|2006.08.18 05:00
|expiration
|382
|0.10
|1.2747
|1.2777
|1.2677
|1055
|2006.08.18 05:00
|sell stop
|383
|0.10
|1.2809
|1.2839
|1.2739
|1056
|2006.08.18 13:24
|sell
|383
|0.10
|1.2809
|1.2839
|1.2739
|1057
|2006.08.18 15:52
|s/l
|383
|0.10
|1.2839
|1.2839
|1.2739
|-30.00
|10601.94
|1058
|2006.08.21 05:00
|sell stop
|384
|0.10
|1.2868
|1.2898
|1.2798
|1059
|2006.08.21 07:25
|sell
|384
|0.10
|1.2868
|1.2898
|1.2798
|1060
|2006.08.21 09:24
|s/l
|384
|0.10
|1.2898
|1.2898
|1.2798
|-30.00
|10571.94
|1061
|2006.08.22 05:00
|sell stop
|385
|0.10
|1.2851
|1.2881
|1.2781
|1062
|2006.08.22 11:00
|sell
|385
|0.10
|1.2851
|1.2881
|1.2781
|1063
|2006.08.22 14:00
|modify
|385
|0.10
|1.2851
|1.2874
|1.2781
|1064
|2006.08.22 16:00
|modify
|385
|0.10
|1.2851
|1.2868
|1.2781
|1065
|2006.08.22 18:00
|modify
|385
|0.10
|1.2851
|1.2865
|1.2781
|1066
|2006.08.22 20:00
|modify
|385
|0.10
|1.2851
|1.2791
|1.2781
|1067
|2006.08.22 20:00
|modify
|385
|0.10
|1.2851
|1.2849
|1.2781
|1068
|2006.08.23 16:00
|s/l
|385
|0.10
|1.2849
|1.2849
|1.2781
|2.18
|10574.12
|1069
|2006.08.24 05:00
|buy stop
|386
|0.10
|1.2860
|1.2830
|1.2930
|1070
|2006.08.25 05:00
|expiration
|386
|0.10
|1.2860
|1.2830
|1.2930
|1071
|2006.08.29 05:00
|sell stop
|387
|0.10
|1.2790
|1.2820
|1.2720
|1072
|2006.08.29 16:07
|sell
|387
|0.10
|1.2790
|1.2820
|1.2720
|1073
|2006.08.29 17:00
|modify
|387
|0.10
|1.2790
|1.2817
|1.2720
|1074
|2006.08.29 20:28
|s/l
|387
|0.10
|1.2817
|1.2817
|1.2720
|-27.00
|10547.12
|1075
|2006.08.30 05:00
|sell stop
|388
|0.10
|1.2776
|1.2806
|1.2706
|1076
|2006.08.31 05:02
|expiration
|388
|0.10
|1.2776
|1.2806
|1.2706
|1077
|2006.08.31 05:02
|sell stop
|389
|0.10
|1.2811
|1.2841
|1.2741
|1078
|2006.08.31 16:27
|sell
|389
|0.10
|1.2811
|1.2841
|1.2741
|1079
|2006.09.01 15:00
|modify
|389
|0.10
|1.2811
|1.2837
|1.2741
|1080
|2006.09.01 16:00
|modify
|389
|0.10
|1.2811
|1.2830
|1.2741
|1081
|2006.09.01 17:56
|s/l
|389
|0.10
|1.2830
|1.2830
|1.2741
|-18.82
|10528.30
|1082
|2006.09.05 05:00
|sell stop
|390
|0.10
|1.2829
|1.2859
|1.2759
|1083
|2006.09.05 07:06
|sell
|390
|0.10
|1.2829
|1.2859
|1.2759
|1084
|2006.09.06 14:00
|modify
|390
|0.10
|1.2829
|1.2858
|1.2759
|1085
|2006.09.06 15:00
|modify
|390
|0.10
|1.2829
|1.2850
|1.2759
|1086
|2006.09.06 16:00
|modify
|390
|0.10
|1.2829
|1.2844
|1.2759
|1087
|2006.09.06 19:00
|modify
|390
|0.10
|1.2829
|1.2836
|1.2759
|1088
|2006.09.07 12:37
|t/p
|390
|0.10
|1.2759
|1.2836
|1.2759
|70.72
|10599.02
|1089
|2006.09.08 05:00
|buy stop
|391
|0.10
|1.2791
|1.2761
|1.2861
|1090
|2006.09.11 00:00
|expiration
|391
|0.10
|1.2791
|1.2761
|1.2861
|1091
|2006.09.11 05:00
|buy stop
|392
|0.10
|1.2780
|1.2750
|1.2850
|1092
|2006.09.12 05:00
|expiration
|392
|0.10
|1.2780
|1.2750
|1.2850
|1093
|2006.09.15 05:00
|sell stop
|393
|0.10
|1.2708
|1.2738
|1.2638
|1094
|2006.09.15 09:55
|sell
|393
|0.10
|1.2708
|1.2738
|1.2638
|1095
|2006.09.15 14:00
|modify
|393
|0.10
|1.2708
|1.2736
|1.2638
|1096
|2006.09.15 15:00
|modify
|393
|0.10
|1.2708
|1.2732
|1.2638
|1097
|2006.09.15 15:38
|t/p
|393
|0.10
|1.2638
|1.2732
|1.2638
|70.00
|10669.02
|1098
|2006.09.18 05:00
|buy stop
|394
|0.10
|1.2672
|1.2642
|1.2742
|1099
|2006.09.18 08:15
|buy
|394
|0.10
|1.2672
|1.2642
|1.2742
|1100
|2006.09.18 23:00
|modify
|394
|0.10
|1.2672
|1.2645
|1.2742
|1101
|2006.09.19 02:00
|modify
|394
|0.10
|1.2672
|1.2646
|1.2742
|1102
|2006.09.19 03:00
|modify
|394
|0.10
|1.2672
|1.2653
|1.2742
|1103
|2006.09.19 04:00
|modify
|394
|0.10
|1.2672
|1.2657
|1.2742
|1104
|2006.09.19 05:00
|modify
|394
|0.10
|1.2672
|1.2663
|1.2742
|1105
|2006.09.19 10:18
|s/l
|394
|0.10
|1.2663
|1.2663
|1.2742
|-9.65
|10659.37
|1106
|2006.09.22 05:00
|sell stop
|395
|0.10
|1.2696
|1.2726
|1.2626
|1107
|2006.09.25 00:00
|expiration
|395
|0.10
|1.2696
|1.2726
|1.2626
|1108
|2006.09.25 05:00
|sell stop
|396
|0.10
|1.2713
|1.2743
|1.2643
|1109
|2006.09.26 05:02
|expiration
|396
|0.10
|1.2713
|1.2743
|1.2643
|1110
|2006.09.26 05:02
|buy stop
|397
|0.10
|1.2755
|1.2725
|1.2825
|1111
|2006.09.26 05:46
|buy
|397
|0.10
|1.2755
|1.2725
|1.2825
|1112
|2006.09.26 10:47
|s/l
|397
|0.10
|1.2725
|1.2725
|1.2825
|-30.00
|10629.37
|1113
|2006.09.27 05:00
|buy stop
|398
|0.10
|1.2758
|1.2728
|1.2828
|1114
|2006.09.28 05:00
|expiration
|398
|0.10
|1.2758
|1.2728
|1.2828
|1115
|2006.10.02 05:00
|buy stop
|399
|0.10
|1.2676
|1.2646
|1.2746
|1116
|2006.10.02 06:48
|buy
|399
|0.10
|1.2676
|1.2646
|1.2746
|1117
|2006.10.02 15:53
|t/p
|399
|0.10
|1.2746
|1.2646
|1.2746
|70.00
|10699.37
|1118
|2006.10.03 05:00
|sell stop
|400
|0.10
|1.2720
|1.2750
|1.2650
|1119
|2006.10.03 18:41
|sell
|400
|0.10
|1.2720
|1.2750
|1.2650
|1120
|2006.10.04 12:00
|modify
|400
|0.10
|1.2720
|1.2748
|1.2650
|1121
|2006.10.04 13:00
|modify
|400
|0.10
|1.2720
|1.2738
|1.2650
|1122
|2006.10.06 13:00
|modify
|400
|0.10
|1.2720
|1.2737
|1.2650
|1123
|2006.10.06 14:00
|modify
|400
|0.10
|1.2720
|1.2725
|1.2650
|1124
|2006.10.06 14:34
|t/p
|400
|0.10
|1.2650
|1.2725
|1.2650
|70.90
|10770.27
|1125
|2006.10.09 05:00
|buy stop
|401
|0.10
|1.2690
|1.2660
|1.2760
|1126
|2006.10.10 05:01
|expiration
|401
|0.10
|1.2690
|1.2660
|1.2760
|1127
|2006.10.10 05:01
|buy stop
|402
|0.10
|1.2664
|1.2634
|1.2734
|1128
|2006.10.11 05:02
|expiration
|402
|0.10
|1.2664
|1.2634
|1.2734
|1129
|2006.10.11 05:02
|buy stop
|403
|0.10
|1.2572
|1.2542
|1.2642
|1130
|2006.10.12 05:04
|expiration
|403
|0.10
|1.2572
|1.2542
|1.2642
|1131
|2006.10.12 05:04
|buy stop
|404
|0.10
|1.2568
|1.2538
|1.2638
|1132
|2006.10.13 03:14
|buy
|404
|0.10
|1.2568
|1.2538
|1.2638
|1133
|2006.10.13 14:33
|s/l
|404
|0.10
|1.2538
|1.2538
|1.2638
|-30.00
|10740.27
|1134
|2006.10.18 05:00
|sell stop
|405
|0.10
|1.2535
|1.2565
|1.2465
|1135
|2006.10.18 11:09
|sell
|405
|0.10
|1.2535
|1.2565
|1.2465
|1136
|2006.10.19 10:58
|s/l
|405
|0.10
|1.2565
|1.2565
|1.2465
|-29.46
|10710.81
|1137
|2006.10.20 05:00
|sell stop
|406
|0.10
|1.2561
|1.2591
|1.2491
|1138
|2006.10.23 00:00
|expiration
|406
|0.10
|1.2561
|1.2591
|1.2491
|1139
|2006.10.23 05:00
|sell stop
|407
|0.10
|1.2556
|1.2586
|1.2486
|1140
|2006.10.23 11:57
|sell
|407
|0.10
|1.2556
|1.2586
|1.2486
|1141
|2006.10.25 12:34
|s/l
|407
|0.10
|1.2586
|1.2586
|1.2486
|-29.64
|10681.17
|1142
|2006.10.26 05:00
|sell stop
|408
|0.10
|1.2572
|1.2602
|1.2502
|1143
|2006.10.27 05:00
|expiration
|408
|0.10
|1.2572
|1.2602
|1.2502
|1144
|2006.10.27 05:00
|sell stop
|409
|0.10
|1.2578
|1.2608
|1.2508
|1145
|2006.10.30 01:00
|expiration
|409
|0.10
|1.2578
|1.2608
|1.2508
|1146
|2006.10.30 05:00
|sell stop
|410
|0.10
|1.2631
|1.2661
|1.2561
|1147
|2006.10.31 05:04
|expiration
|410
|0.10
|1.2631
|1.2661
|1.2561
|1148
|2006.10.31 05:04
|sell stop
|411
|0.10
|1.2711
|1.2741
|1.2641
|1149
|2006.10.31 07:01
|sell
|411
|0.10
|1.2711
|1.2741
|1.2641
|1150
|2006.10.31 17:07
|s/l
|411
|0.10
|1.2741
|1.2741
|1.2641
|-30.00
|10651.17
|1151
|2006.11.06 05:00
|buy stop
|412
|0.10
|1.2730
|1.2700
|1.2800
|1152
|2006.11.06 23:14
|buy
|412
|0.10
|1.2730
|1.2700
|1.2800
|1153
|2006.11.07 06:00
|modify
|412
|0.10
|1.2730
|1.2707
|1.2800
|1154
|2006.11.07 07:00
|modify
|412
|0.10
|1.2730
|1.2708
|1.2800
|1155
|2006.11.07 15:00
|modify
|412
|0.10
|1.2730
|1.2724
|1.2800
|1156
|2006.11.07 15:33
|t/p
|412
|0.10
|1.2800
|1.2724
|1.2800
|69.35
|10720.52
|1157
|2006.11.08 05:00
|sell stop
|413
|0.10
|1.2743
|1.2773
|1.2673
|1158
|2006.11.09 05:02
|expiration
|413
|0.10
|1.2743
|1.2773
|1.2673
|1159
|2006.11.10 05:00
|sell stop
|414
|0.10
|1.2808
|1.2838
|1.2738
|1160
|2006.11.13 00:00
|expiration
|414
|0.10
|1.2808
|1.2838
|1.2738
|1161
|2006.11.13 05:00
|sell stop
|415
|0.10
|1.2781
|1.2811
|1.2711
|1162
|2006.11.14 05:00
|expiration
|415
|0.10
|1.2781
|1.2811
|1.2711
|1163
|2006.11.22 05:00
|sell stop
|416
|0.10
|1.2853
|1.2883
|1.2783
|1164
|2006.11.23 05:00
|expiration
|416
|0.10
|1.2853
|1.2883
|1.2783
|1165
|2006.11.23 05:00
|sell stop
|417
|0.10
|1.2841
|1.2871
|1.2771
|1166
|2006.11.24 05:00
|expiration
|417
|0.10
|1.2841
|1.2871
|1.2771
|1167
|2006.11.24 05:00
|sell stop
|418
|0.10
|1.2872
|1.2902
|1.2802
|1168
|2006.11.27 00:00
|expiration
|418
|0.10
|1.2872
|1.2902
|1.2802
|1169
|2006.11.27 05:00
|sell stop
|419
|0.10
|1.2966
|1.2996
|1.2896
|1170
|2006.11.28 05:00
|expiration
|419
|0.10
|1.2966
|1.2996
|1.2896
|1171
|2006.11.28 05:00
|sell stop
|420
|0.10
|1.2973
|1.3003
|1.2903
|1172
|2006.11.29 05:01
|expiration
|420
|0.10
|1.2973
|1.3003
|1.2903
|1173
|2006.11.29 05:01
|sell stop
|421
|0.10
|1.3118
|1.3148
|1.3048
|1174
|2006.11.30 05:02
|expiration
|421
|0.10
|1.3118
|1.3148
|1.3048
|1175
|2006.11.30 05:02
|sell stop
|422
|0.10
|1.3157
|1.3187
|1.3087
|1176
|2006.12.01 05:02
|expiration
|422
|0.10
|1.3157
|1.3187
|1.3087
|1177
|2006.12.01 05:02
|sell stop
|423
|0.10
|1.3217
|1.3247
|1.3147
|1178
|2006.12.04 00:00
|expiration
|423
|0.10
|1.3217
|1.3247
|1.3147
|1179
|2006.12.04 05:00
|sell stop
|424
|0.10
|1.3177
|1.3207
|1.3107
|1180
|2006.12.05 05:00
|expiration
|424
|0.10
|1.3177
|1.3207
|1.3107
|1181
|2006.12.05 05:00
|sell stop
|425
|0.10
|1.3263
|1.3293
|1.3193
|1182
|2006.12.06 05:00
|expiration
|425
|0.10
|1.3263
|1.3293
|1.3193
|1183
|2006.12.07 05:00
|buy stop
|426
|0.10
|1.3315
|1.3285
|1.3385
|1184
|2006.12.07 06:04
|buy
|426
|0.10
|1.3315
|1.3285
|1.3385
|1185
|2006.12.07 11:45
|s/l
|426
|0.10
|1.3285
|1.3285
|1.3385
|-30.00
|10690.52
|1186
|2006.12.08 05:00
|buy stop
|427
|0.10
|1.3290
|1.3260
|1.3360
|1187
|2006.12.08 05:33
|buy
|427
|0.10
|1.3290
|1.3260
|1.3360
|1188
|2006.12.08 14:30
|s/l
|427
|0.10
|1.3260
|1.3260
|1.3360
|-30.00
|10660.52
|1189
|2006.12.11 05:00
|buy stop
|428
|0.10
|1.3253
|1.3223
|1.3323
|1190
|2006.12.11 18:15
|buy
|428
|0.10
|1.3253
|1.3223
|1.3323
|1191
|2006.12.12 14:29
|s/l
|428
|0.10
|1.3223
|1.3223
|1.3323
|-30.65
|10629.87
|1192
|2006.12.13 05:00
|sell stop
|429
|0.10
|1.3225
|1.3255
|1.3155
|1193
|2006.12.13 14:33
|sell
|429
|0.10
|1.3225
|1.3255
|1.3155
|1194
|2006.12.14 13:00
|modify
|429
|0.10
|1.3225
|1.3249
|1.3155
|1195
|2006.12.14 16:00
|modify
|429
|0.10
|1.3225
|1.3236
|1.3155
|1196
|2006.12.14 16:28
|t/p
|429
|0.10
|1.3155
|1.3236
|1.3155
|70.54
|10700.41
|1197
|2006.12.15 05:00
|buy stop
|430
|0.10
|1.3258
|1.3228
|1.3328
|1198
|2006.12.18 00:00
|expiration
|430
|0.10
|1.3258
|1.3228
|1.3328
|1199
|2006.12.18 05:00
|buy stop
|431
|0.10
|1.3182
|1.3152
|1.3252
|1200
|2006.12.19 05:00
|expiration
|431
|0.10
|1.3182
|1.3152
|1.3252
|1201
|2006.12.19 05:00
|buy stop
|432
|0.10
|1.3126
|1.3096
|1.3196
|1202
|2006.12.19 09:05
|buy
|432
|0.10
|1.3126
|1.3096
|1.3196
|1203
|2006.12.19 11:00
|modify
|432
|0.10
|1.3126
|1.3100
|1.3196
|1204
|2006.12.19 12:00
|modify
|432
|0.10
|1.3126
|1.3105
|1.3196
|1205
|2006.12.19 16:00
|modify
|432
|0.10
|1.3126
|1.3111
|1.3196
|1206
|2006.12.19 18:00
|modify
|432
|0.10
|1.3126
|1.3186
|1.3196
|1207
|2006.12.19 18:00
|modify
|432
|0.10
|1.3126
|1.3132
|1.3196
|1208
|2006.12.19 18:20
|t/p
|432
|0.10
|1.3196
|1.3132
|1.3196
|70.00
|10770.41
|1209
|2006.12.20 05:00
|sell stop
|433
|0.10
|1.3104
|1.3134
|1.3034
|1210
|2006.12.21 05:00
|expiration
|433
|0.10
|1.3104
|1.3134
|1.3034
|1211
|2006.12.21 05:00
|sell stop
|434
|0.10
|1.3123
|1.3153
|1.3053
|1212
|2006.12.22 05:04
|expiration
|434
|0.10
|1.3123
|1.3153
|1.3053
|1213
|2006.12.27 05:00
|buy stop
|435
|0.10
|1.3155
|1.3125
|1.3225
|1214
|2006.12.27 07:12
|buy
|435
|0.10
|1.3155
|1.3125
|1.3225
|1215
|2006.12.27 16:30
|s/l
|435
|0.10
|1.3125
|1.3125
|1.3225
|-30.00
|10740.41
|1216
|2006.12.29 05:00
|sell stop
|436
|0.10
|1.3126
|1.3156
|1.3056
|1217
|2007.01.02 08:00
|expiration
|436
|0.10
|1.3126
|1.3156
|1.3056
|1218
|2007.01.03 05:00
|sell stop
|437
|0.10
|1.3173
|1.3203
|1.3103
|1219
|2007.01.03 17:24
|sell
|437
|0.10
|1.3173
|1.3203
|1.3103
|1220
|2007.01.04 10:00
|modify
|437
|0.10
|1.3173
|1.3185
|1.3103
|1221
|2007.01.04 10:32
|t/p
|437
|0.10
|1.3103
|1.3185
|1.3103
|70.54
|10810.95
|1222
|2007.01.05 05:00
|buy stop
|438
|0.10
|1.3253
|1.3223
|1.3323
|1223
|2007.01.08 00:00
|expiration
|438
|0.10
|1.3253
|1.3223
|1.3323
|1224
|2007.01.08 05:00
|buy stop
|439
|0.10
|1.3139
|1.3109
|1.3209
|1225
|2007.01.09 05:00
|expiration
|439
|0.10
|1.3139
|1.3109
|1.3209
|1226
|2007.01.09 05:00
|buy stop
|440
|0.10
|1.3066
|1.3036
|1.3136
|1227
|2007.01.10 05:00
|expiration
|440
|0.10
|1.3066
|1.3036
|1.3136
|1228
|2007.01.10 05:00
|buy stop
|441
|0.10
|1.2976
|1.2946
|1.3046
|1229
|2007.01.10 06:39
|buy
|441
|0.10
|1.2976
|1.2946
|1.3046
|1230
|2007.01.10 16:09
|s/l
|441
|0.10
|1.2946
|1.2946
|1.3046
|-30.00
|10780.95
|1231
|2007.01.11 05:00
|buy stop
|442
|0.10
|1.3003
|1.2973
|1.3073
|1232
|2007.01.11 13:11
|buy
|442
|0.10
|1.3003
|1.2973
|1.3073
|1233
|2007.01.11 13:27
|s/l
|442
|0.10
|1.2973
|1.2973
|1.3073
|-30.00
|10750.95
|1234
|2007.01.12 05:00
|buy stop
|443
|0.10
|1.2968
|1.2938
|1.3038
|1235
|2007.01.15 00:00
|expiration
|443
|0.10
|1.2968
|1.2938
|1.3038
|1236
|2007.01.16 05:00
|sell stop
|444
|0.10
|1.2920
|1.2950
|1.2850
|1237
|2007.01.16 16:38
|sell
|444
|0.10
|1.2920
|1.2950
|1.2850
|1238
|2007.01.17 16:32
|s/l
|444
|0.10
|1.2950
|1.2950
|1.2850
|-29.82
|10721.13
|1239
|2007.01.18 05:00
|sell stop
|445
|0.10
|1.2959
|1.2989
|1.2889
|1240
|2007.01.18 06:58
|sell
|445
|0.10
|1.2959
|1.2989
|1.2889
|1241
|2007.01.18 14:00
|modify
|445
|0.10
|1.2959
|1.2982
|1.2889
|1242
|2007.01.18 15:00
|modify
|445
|0.10
|1.2959
|1.2979
|1.2889
|1243
|2007.01.19 03:05
|s/l
|445
|0.10
|1.2979
|1.2979
|1.2889
|-19.82
|10701.31
|1244
|2007.01.19 05:00
|sell stop
|446
|0.10
|1.2940
|1.2970
|1.2870
|1245
|2007.01.19 15:06
|sell
|446
|0.10
|1.2940
|1.2970
|1.2870
|1246
|2007.01.19 18:00
|s/l
|446
|0.10
|1.2970
|1.2970
|1.2870
|-30.00
|10671.31
|1247
|2007.01.22 05:00
|sell stop
|447
|0.10
|1.2963
|1.2993
|1.2893
|1248
|2007.01.22 07:44
|sell
|447
|0.10
|1.2963
|1.2993
|1.2893
|1249
|2007.01.22 14:00
|modify
|447
|0.10
|1.2963
|1.2991
|1.2893
|1250
|2007.01.23 11:00
|s/l
|447
|0.10
|1.2991
|1.2991
|1.2893
|-27.82
|10643.49
|1251
|2007.01.24 05:00
|sell stop
|448
|0.10
|1.2985
|1.3015
|1.2915
|1252
|2007.01.24 09:16
|sell
|448
|0.10
|1.2985
|1.3015
|1.2915
|1253
|2007.01.24 10:57
|s/l
|448
|0.10
|1.3015
|1.3015
|1.2915
|-30.00
|10613.49
|1254
|2007.01.26 05:00
|buy stop
|449
|0.10
|1.2994
|1.2964
|1.3064
|1255
|2007.01.29 00:00
|expiration
|449
|0.10
|1.2994
|1.2964
|1.3064
|1256
|2007.01.29 05:00
|buy stop
|450
|0.10
|1.2937
|1.2907
|1.3007
|1257
|2007.01.29 16:29
|buy
|450
|0.10
|1.2937
|1.2907
|1.3007
|1258
|2007.01.30 14:00
|modify
|450
|0.10
|1.2937
|1.2917
|1.3007
|1259
|2007.01.31 16:44
|t/p
|450
|0.10
|1.3007
|1.2917
|1.3007
|68.70
|10682.19
|1260
|2007.02.01 05:00
|sell stop
|451
|0.10
|1.2982
|1.3012
|1.2912
|1261
|2007.02.02 05:00
|expiration
|451
|0.10
|1.2982
|1.3012
|1.2912
|1262
|2007.02.02 05:00
|sell stop
|452
|0.10
|1.2988
|1.3018
|1.2918
|1263
|2007.02.02 15:15
|sell
|452
|0.10
|1.2988
|1.3018
|1.2918
|1264
|2007.02.02 19:00
|modify
|452
|0.10
|1.2988
|1.3011
|1.2918
|1265
|2007.02.05 03:00
|modify
|452
|0.10
|1.2988
|1.3010
|1.2918
|1266
|2007.02.05 04:00
|modify
|452
|0.10
|1.2988
|1.3005
|1.2918
|1267
|2007.02.05 05:00
|modify
|452
|0.10
|1.2988
|1.2997
|1.2918
|1268
|2007.02.05 07:00
|modify
|452
|0.10
|1.2988
|1.2996
|1.2918
|1269
|2007.02.05 12:00
|modify
|452
|0.10
|1.2988
|1.2991
|1.2918
|1270
|2007.02.05 14:00
|modify
|452
|0.10
|1.2988
|1.2988
|1.2918
|1271
|2007.02.05 15:14
|t/p
|452
|0.10
|1.2918
|1.2988
|1.2918
|70.18
|10752.37
|1272
|2007.02.06 05:00
|buy stop
|453
|0.10
|1.2996
|1.2966
|1.3066
|1273
|2007.02.07 05:00
|expiration
|453
|0.10
|1.2996
|1.2966
|1.3066
|1274
|2007.02.08 05:00
|sell stop
|454
|0.10
|1.2953
|1.2983
|1.2883
|1275
|2007.02.09 05:01
|expiration
|454
|0.10
|1.2953
|1.2983
|1.2883
|1276
|2007.02.09 05:01
|sell stop
|455
|0.10
|1.3008
|1.3038
|1.2938
|1277
|2007.02.09 08:44
|sell
|455
|0.10
|1.3008
|1.3038
|1.2938
|1278
|2007.02.12 12:00
|modify
|455
|0.10
|1.3008
|1.3021
|1.2938
|1279
|2007.02.12 13:00
|modify
|455
|0.10
|1.3008
|1.3014
|1.2938
|1280
|2007.02.13 12:41
|s/l
|455
|0.10
|1.3014
|1.3014
|1.2938
|-5.64
|10746.73
|1281
|2007.02.15 05:00
|sell stop
|456
|0.10
|1.2985
|1.3015
|1.2915
|1282
|2007.02.16 05:00
|expiration
|456
|0.10
|1.2985
|1.3015
|1.2915
|1283
|2007.02.16 05:00
|sell stop
|457
|0.10
|1.3059
|1.3089
|1.2989
|1284
|2007.02.19 00:00
|expiration
|457
|0.10
|1.3059
|1.3089
|1.2989
|1285
|2007.02.20 05:00
|sell stop
|458
|0.10
|1.3160
|1.3190
|1.3090
|1286
|2007.02.20 08:55
|sell
|458
|0.10
|1.3160
|1.3190
|1.3090
|1287
|2007.02.21 15:00
|modify
|458
|0.10
|1.3160
|1.3178
|1.3090
|1288
|2007.02.22 08:57
|t/p
|458
|0.10
|1.3090
|1.3178
|1.3090
|70.72
|10817.45
|1289
|2007.02.26 05:00
|sell stop
|459
|0.10
|1.3166
|1.3196
|1.3096
|1290
|2007.02.26 09:35
|sell
|459
|0.10
|1.3166
|1.3196
|1.3096
|1291
|2007.02.27 01:17
|s/l
|459
|0.10
|1.3196
|1.3196
|1.3096
|-29.82
|10787.63
|1292
|2007.02.27 05:00
|sell stop
|460
|0.10
|1.3150
|1.3180
|1.3080
|1293
|2007.02.28 05:02
|expiration
|460
|0.10
|1.3150
|1.3180
|1.3080
|1294
|2007.02.28 05:02
|sell stop
|461
|0.10
|1.3192
|1.3222
|1.3122
|1295
|2007.02.28 09:21
|sell
|461
|0.10
|1.3192
|1.3222
|1.3122
|1296
|2007.02.28 14:29
|s/l
|461
|0.10
|1.3222
|1.3222
|1.3122
|-30.00
|10757.63
|1297
|2007.03.01 05:00
|sell stop
|462
|0.10
|1.3213
|1.3243
|1.3143
|1298
|2007.03.01 07:52
|sell
|462
|0.10
|1.3213
|1.3243
|1.3143
|1299
|2007.03.01 17:00
|modify
|462
|0.10
|1.3213
|1.3225
|1.3143
|1300
|2007.03.02 11:00
|modify
|462
|0.10
|1.3213
|1.3215
|1.3143
|1301
|2007.03.05 02:42
|t/p
|462
|0.10
|1.3143
|1.3215
|1.3143
|70.36
|10827.99
|1302
|2007.03.05 05:00
|buy stop
|463
|0.10
|1.3198
|1.3168
|1.3268
|1303
|2007.03.06 05:00
|expiration
|463
|0.10
|1.3198
|1.3168
|1.3268
|1304
|2007.03.06 05:00
|buy stop
|464
|0.10
|1.3148
|1.3118
|1.3218
|1305
|2007.03.07 05:03
|expiration
|464
|0.10
|1.3148
|1.3118
|1.3218
|1306
|2007.03.07 05:03
|buy stop
|465
|0.10
|1.3165
|1.3135
|1.3235
|1307
|2007.03.07 20:04
|buy
|465
|0.10
|1.3165
|1.3135
|1.3235
|1308
|2007.03.08 15:07
|s/l
|465
|0.10
|1.3135
|1.3135
|1.3235
|-31.95
|10796.04
|1309
|2007.03.12 05:00
|buy stop
|466
|0.10
|1.3154
|1.3124
|1.3224
|1310
|2007.03.12 10:16
|buy
|466
|0.10
|1.3154
|1.3124
|1.3224
|1311
|2007.03.12 20:00
|modify
|466
|0.10
|1.3154
|1.3128
|1.3224
|1312
|2007.03.12 21:00
|modify
|466
|0.10
|1.3154
|1.3131
|1.3224
|1313
|2007.03.12 23:00
|modify
|466
|0.10
|1.3154
|1.3133
|1.3224
|1314
|2007.03.13 14:00
|modify
|466
|0.10
|1.3154
|1.3146
|1.3224
|1315
|2007.03.13 15:00
|modify
|466
|0.10
|1.3154
|1.3147
|1.3224
|1316
|2007.03.13 18:00
|modify
|466
|0.10
|1.3154
|1.3149
|1.3224
|1317
|2007.03.14 15:39
|t/p
|466
|0.10
|1.3224
|1.3149
|1.3224
|68.70
|10864.74
|1318
|2007.03.15 05:00
|sell stop
|467
|0.10
|1.3214
|1.3244
|1.3144
|1319
|2007.03.15 08:27
|sell
|467
|0.10
|1.3214
|1.3244
|1.3144
|1320
|2007.03.15 15:51
|s/l
|467
|0.10
|1.3244
|1.3244
|1.3144
|-30.00
|10834.74
|1321
|2007.03.16 05:00
|sell stop
|468
|0.10
|1.3218
|1.3248
|1.3148
|1322
|2007.03.19 00:00
|expiration
|468
|0.10
|1.3218
|1.3248
|1.3148
|1323
|2007.03.19 05:00
|sell stop
|469
|0.10
|1.3240
|1.3270
|1.3170
|1324
|2007.03.20 05:00
|expiration
|469
|0.10
|1.3240
|1.3270
|1.3170
|1325
|2007.03.20 05:00
|sell stop
|470
|0.10
|1.3264
|1.3294
|1.3194
|1326
|2007.03.21 05:00
|expiration
|470
|0.10
|1.3264
|1.3294
|1.3194
|1327
|2007.03.22 05:00
|sell stop
|471
|0.10
|1.3332
|1.3362
|1.3262
|1328
|2007.03.22 17:42
|sell
|471
|0.10
|1.3332
|1.3362
|1.3262
|1329
|2007.03.23 16:00
|modify
|471
|0.10
|1.3332
|1.3353
|1.3262
|1330
|2007.03.23 19:00
|modify
|471
|0.10
|1.3332
|1.3351
|1.3262
|1331
|2007.03.23 21:00
|modify
|471
|0.10
|1.3332
|1.3349
|1.3262
|1332
|2007.03.26 00:00
|modify
|471
|0.10
|1.3332
|1.3348
|1.3262
|1333
|2007.03.26 00:48
|t/p
|471
|0.10
|1.3262
|1.3348
|1.3262
|70.36
|10905.10
|1334
|2007.03.26 05:00
|buy stop
|472
|0.10
|1.3363
|1.3333
|1.3433
|1335
|2007.03.27 05:00
|expiration
|472
|0.10
|1.3363
|1.3333
|1.3433
|1336
|2007.03.28 05:00
|sell stop
|473
|0.10
|1.3307
|1.3337
|1.3237
|1337
|2007.03.29 01:46
|sell
|473
|0.10
|1.3307
|1.3337
|1.3237
|1338
|2007.03.29 10:26
|s/l
|473
|0.10
|1.3337
|1.3337
|1.3237
|-30.00
|10875.10
|1339
|2007.04.02 05:00
|sell stop
|474
|0.10
|1.3339
|1.3369
|1.3269
|1340
|2007.04.03 05:23
|expiration
|474
|0.10
|1.3339
|1.3369
|1.3269
|1341
|2007.04.06 05:00
|sell stop
|475
|0.10
|1.3353
|1.3383
|1.3283
|1342
|2007.04.09 00:00
|expiration
|475
|0.10
|1.3353
|1.3383
|1.3283
|1343
|2007.04.11 05:00
|sell stop
|476
|0.10
|1.3403
|1.3433
|1.3333
|1344
|2007.04.12 05:00
|expiration
|476
|0.10
|1.3403
|1.3433
|1.3333
|1345
|2007.04.12 05:00
|sell stop
|477
|0.10
|1.3380
|1.3410
|1.3310
|1346
|2007.04.13 05:01
|expiration
|477
|0.10
|1.3380
|1.3410
|1.3310
|1347
|2007.04.13 05:01
|sell stop
|478
|0.10
|1.3456
|1.3486
|1.3386
|1348
|2007.04.16 00:00
|expiration
|478
|0.10
|1.3456
|1.3486
|1.3386
|1349
|2007.04.16 05:00
|sell stop
|479
|0.10
|1.3459
|1.3489
|1.3389
|1350
|2007.04.17 05:08
|expiration
|479
|0.10
|1.3459
|1.3489
|1.3389
|1351
|2007.04.18 05:00
|sell stop
|480
|0.10
|1.3552
|1.3582
|1.3482
|1352
|2007.04.19 05:00
|expiration
|480
|0.10
|1.3552
|1.3582
|1.3482
|1353
|2007.04.19 05:00
|sell stop
|481
|0.10
|1.3555
|1.3585
|1.3485
|1354
|2007.04.20 05:00
|expiration
|481
|0.10
|1.3555
|1.3585
|1.3485
|1355
|2007.04.20 05:00
|sell stop
|482
|0.10
|1.3598
|1.3628
|1.3528
|1356
|2007.04.20 14:55
|sell
|482
|0.10
|1.3598
|1.3628
|1.3528
|1357
|2007.04.23 11:00
|modify
|482
|0.10
|1.3598
|1.3625
|1.3528
|1358
|2007.04.23 12:00
|modify
|482
|0.10
|1.3598
|1.3623
|1.3528
|1359
|2007.04.23 13:00
|modify
|482
|0.10
|1.3598
|1.3616
|1.3528
|1360
|2007.04.24 04:00
|modify
|482
|0.10
|1.3598
|1.3615
|1.3528
|1361
|2007.04.24 16:19
|s/l
|482
|0.10
|1.3615
|1.3615
|1.3528
|-16.64
|10858.46
|1362
|2007.04.25 05:00
|sell stop
|483
|0.10
|1.3615
|1.3645
|1.3545
|1363
|2007.04.26 05:00
|expiration
|483
|0.10
|1.3615
|1.3645
|1.3545
|1364
|2007.04.26 05:00
|sell stop
|484
|0.10
|1.3602
|1.3632
|1.3532
|1365
|2007.04.26 12:02
|sell
|484
|0.10
|1.3602
|1.3632
|1.3532
|1366
|2007.04.27 12:42
|s/l
|484
|0.10
|1.3632
|1.3632
|1.3532
|-29.82
|10828.64
|1367
|2007.05.01 05:00
|sell stop
|485
|0.10
|1.3616
|1.3646
|1.3546
|1368
|2007.05.01 16:38
|sell
|485
|0.10
|1.3616
|1.3646
|1.3546
|1369
|2007.05.02 06:00
|modify
|485
|0.10
|1.3616
|1.3627
|1.3546
|1370
|2007.05.03 18:00
|modify
|485
|0.10
|1.3616
|1.3626
|1.3546
|1371
|2007.05.03 20:00
|modify
|485
|0.10
|1.3616
|1.3625
|1.3546
|1372
|2007.05.03 21:00
|modify
|485
|0.10
|1.3616
|1.3616
|1.3546
|1373
|2007.05.03 23:00
|modify
|485
|0.10
|1.3616
|1.3612
|1.3546
|1374
|2007.05.04 03:36
|t/p
|485
|0.10
|1.3546
|1.3612
|1.3546
|70.90
|10899.54
|1375
|2007.05.04 05:00
|buy stop
|486
|0.10
|1.3580
|1.3550
|1.3650
|1376
|2007.05.04 14:30
|buy
|486
|0.10
|1.3580
|1.3550
|1.3650
|1377
|2007.05.07 12:00
|modify
|486
|0.10
|1.3580
|1.3553
|1.3650
|1378
|2007.05.07 15:00
|modify
|486
|0.10
|1.3580
|1.3559
|1.3650
|1379
|2007.05.07 16:00
|modify
|486
|0.10
|1.3580
|1.3560
|1.3650
|1380
|2007.05.08 12:08
|s/l
|486
|0.10
|1.3560
|1.3560
|1.3650
|-21.30
|10878.24
|1381
|2007.05.09 05:00
|buy stop
|487
|0.10
|1.3566
|1.3536
|1.3636
|1382
|2007.05.09 15:33
|buy
|487
|0.10
|1.3566
|1.3536
|1.3636
|1383
|2007.05.09 20:18
|s/l
|487
|0.10
|1.3536
|1.3536
|1.3636
|-30.00
|10848.24
|1384
|2007.05.10 05:00
|buy stop
|488
|0.10
|1.3572
|1.3542
|1.3642
|1385
|2007.05.11 05:00
|expiration
|488
|0.10
|1.3572
|1.3542
|1.3642
|1386
|2007.05.11 05:00
|buy stop
|489
|0.10
|1.3518
|1.3488
|1.3588
|1387
|2007.05.11 16:27
|buy
|489
|0.10
|1.3518
|1.3488
|1.3588
|1388
|2007.05.14 13:00
|modify
|489
|0.10
|1.3518
|1.3491
|1.3588
|1389
|2007.05.15 09:00
|modify
|489
|0.10
|1.3518
|1.3493
|1.3588
|1390
|2007.05.15 15:00
|modify
|489
|0.10
|1.3518
|1.3496
|1.3588
|1391
|2007.05.15 16:40
|t/p
|489
|0.10
|1.3588
|1.3496
|1.3588
|68.70
|10916.94
|1392
|2007.05.16 05:00
|sell stop
|490
|0.10
|1.3549
|1.3579
|1.3479
|1393
|2007.05.16 17:10
|sell
|490
|0.10
|1.3549
|1.3579
|1.3479
|1394
|2007.05.16 19:00
|modify
|490
|0.10
|1.3549
|1.3575
|1.3479
|1395
|2007.05.16 20:00
|modify
|490
|0.10
|1.3549
|1.3573
|1.3479
|1396
|2007.05.17 15:00
|modify
|490
|0.10
|1.3549
|1.3553
|1.3479
|1397
|2007.05.17 15:13
|t/p
|490
|0.10
|1.3479
|1.3553
|1.3479
|70.54
|10987.48
|1398
|2007.05.18 05:00
|buy stop
|491
|0.10
|1.3567
|1.3537
|1.3637
|1399
|2007.05.21 00:00
|expiration
|491
|0.10
|1.3567
|1.3537
|1.3637
|1400
|2007.05.22 05:00
|buy stop
|492
|0.10
|1.3472
|1.3442
|1.3542
|1401
|2007.05.22 08:04
|buy
|492
|0.10
|1.3472
|1.3442
|1.3542
|1402
|2007.05.22 12:10
|s/l
|492
|0.10
|1.3442
|1.3442
|1.3542
|-30.00
|10957.48
|1403
|2007.05.23 05:00
|buy stop
|493
|0.10
|1.3482
|1.3452
|1.3552
|1404
|2007.05.23 13:46
|buy
|493
|0.10
|1.3482
|1.3452
|1.3552
|1405
|2007.05.23 19:58
|s/l
|493
|0.10
|1.3452
|1.3452
|1.3552
|-30.00
|10927.48
|1406
|2007.06.05 05:00
|sell stop
|494
|0.10
|1.3476
|1.3506
|1.3406
|1407
|2007.06.06 05:00
|expiration
|494
|0.10
|1.3476
|1.3506
|1.3406
|1408
|2007.06.06 05:00
|sell stop
|495
|0.10
|1.3473
|1.3503
|1.3403
|1409
|2007.06.07 05:05
|expiration
|495
|0.10
|1.3473
|1.3503
|1.3403
|1410
|2007.06.08 05:00
|buy stop
|496
|0.10
|1.3492
|1.3462
|1.3562
|1411
|2007.06.11 00:00
|expiration
|496
|0.10
|1.3492
|1.3462
|1.3562
|1412
|2007.06.11 05:00
|buy stop
|497
|0.10
|1.3472
|1.3442
|1.3542
|1413
|2007.06.12 05:00
|expiration
|497
|0.10
|1.3472
|1.3442
|1.3542
|1414
|2007.06.12 05:00
|buy stop
|498
|0.10
|1.3401
|1.3371
|1.3471
|1415
|2007.06.13 05:00
|expiration
|498
|0.10
|1.3401
|1.3371
|1.3471
|1416
|2007.06.13 05:00
|buy stop
|499
|0.10
|1.3347
|1.3317
|1.3417
|1417
|2007.06.14 05:01
|expiration
|499
|0.10
|1.3347
|1.3317
|1.3417
|1418
|2007.06.14 05:01
|buy stop
|500
|0.10
|1.3332
|1.3302
|1.3402
|1419
|2007.06.15 05:02
|expiration
|500
|0.10
|1.3332
|1.3302
|1.3402
|1420
|2007.06.18 05:00
|sell stop
|501
|0.10
|1.3334
|1.3364
|1.3264
|1421
|2007.06.19 05:04
|expiration
|501
|0.10
|1.3334
|1.3364
|1.3264
|1422
|2007.06.19 05:04
|sell stop
|502
|0.10
|1.3334
|1.3364
|1.3264
|1423
|2007.06.20 05:05
|expiration
|502
|0.10
|1.3334
|1.3364
|1.3264
|1424
|2007.06.20 05:05
|sell stop
|503
|0.10
|1.3413
|1.3443
|1.3343
|1425
|2007.06.20 21:22
|sell
|503
|0.10
|1.3413
|1.3443
|1.3343
|1426
|2007.06.21 10:00
|modify
|503
|0.10
|1.3413
|1.3442
|1.3343
|1427
|2007.06.21 12:00
|modify
|503
|0.10
|1.3413
|1.3440
|1.3343
|1428
|2007.06.22 13:55
|s/l
|503
|0.10
|1.3440
|1.3440
|1.3343
|-26.28
|10901.20
|1429
|2007.06.25 05:00
|sell stop
|504
|0.10
|1.3425
|1.3455
|1.3355
|1430
|2007.06.26 05:00
|expiration
|504
|0.10
|1.3425
|1.3455
|1.3355
|1431
|2007.06.26 05:00
|sell stop
|505
|0.10
|1.3411
|1.3441
|1.3341
|1432
|2007.06.27 05:00
|expiration
|505
|0.10
|1.3411
|1.3441
|1.3341
|1433
|2007.07.02 05:00
|sell stop
|506
|0.10
|1.3477
|1.3507
|1.3407
|1434
|2007.07.03 05:03
|expiration
|506
|0.10
|1.3477
|1.3507
|1.3407
|1435
|2007.07.03 05:03
|sell stop
|507
|0.10
|1.3471
|1.3501
|1.3401
|1436
|2007.07.04 05:03
|expiration
|507
|0.10
|1.3471
|1.3501
|1.3401
|1437
|2007.07.04 05:03
|sell stop
|508
|0.10
|1.3565
|1.3595
|1.3495
|1438
|2007.07.05 05:05
|expiration
|508
|0.10
|1.3565
|1.3595
|1.3495
|1439
|2007.07.11 05:00
|sell stop
|509
|0.10
|1.3651
|1.3681
|1.3581
|1440
|2007.07.12 05:00
|expiration
|509
|0.10
|1.3651
|1.3681
|1.3581
|1441
|2007.07.12 05:00
|sell stop
|510
|0.10
|1.3650
|1.3680
|1.3580
|1442
|2007.07.13 05:01
|expiration
|510
|0.10
|1.3650
|1.3680
|1.3580
|1443
|2007.07.16 05:00
|sell stop
|511
|0.10
|1.3769
|1.3799
|1.3699
|1444
|2007.07.16 09:32
|sell
|511
|0.10
|1.3769
|1.3799
|1.3699
|1445
|2007.07.16 11:28
|s/l
|511
|0.10
|1.3799
|1.3799
|1.3699
|-30.00
|10871.20
|1446
|2007.07.18 05:00
|sell stop
|512
|0.10
|1.3807
|1.3837
|1.3737
|1447
|2007.07.18 08:05
|sell
|512
|0.10
|1.3807
|1.3837
|1.3737
|1448
|2007.07.18 14:00
|modify
|512
|0.10
|1.3807
|1.3829
|1.3737
|1449
|2007.07.18 15:00
|modify
|512
|0.10
|1.3807
|1.3825
|1.3737
|1450
|2007.07.19 11:06
|s/l
|512
|0.10
|1.3825
|1.3825
|1.3737
|-17.46
|10853.74
|1451
|2007.07.26 05:00
|buy stop
|513
|0.10
|1.3781
|1.3751
|1.3851
|1452
|2007.07.27 05:01
|expiration
|513
|0.10
|1.3781
|1.3751
|1.3851
|1453
|2007.07.27 05:01
|buy stop
|514
|0.10
|1.3802
|1.3772
|1.3872
|1454
|2007.07.30 00:00
|expiration
|514
|0.10
|1.3802
|1.3772
|1.3872
|1455
|2007.07.30 05:00
|buy stop
|515
|0.10
|1.3699
|1.3669
|1.3769
|1456
|2007.07.30 21:17
|buy
|515
|0.10
|1.3699
|1.3669
|1.3769
|1457
|2007.08.01 00:59
|s/l
|515
|0.10
|1.3669
|1.3669
|1.3769
|-31.30
|10822.44
|1458
|2007.08.01 05:00
|sell stop
|516
|0.10
|1.3660
|1.3690
|1.3590
|1459
|2007.08.01 05:22
|sell
|516
|0.10
|1.3660
|1.3690
|1.3590
|1460
|2007.08.01 14:41
|s/l
|516
|0.10
|1.3690
|1.3690
|1.3590
|-30.00
|10792.44