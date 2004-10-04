Strategy Tester Report
oilfxpro_earlybird_eurousd
(Build 208)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2004.07.01 00:00 - 2007.08.03 00:00 (2004.07.01 - 2007.08.03)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExpert_Name="---- oilfxpro_early bird----"; Magic=99999; Slippage=6; Main_Parameters=" Trade Volume & Trade Method"; Data=" Input Data "; StartTime=5; MinuteforOpen=5; FridayTrade=1; InitialStop=30; TakeProfit=70; PendOrdGap=25; DaysBack=3; MM_Parameters=" MoneyManagement"; Lots=0.1; Auto_Lots=false; Risk=10; MIN_lots=0.1; MAX_lots=100; Trail="Price Trail"; BreakEvenTrail=true; AutoTrail=true; BreakEvenLevel=60; LockInPips=60; AutoTrailStop=60;
Bars in test19362Ticks modelled4089304Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit792.44Gross profit4623.61Gross loss-3831.17
Profit factor1.21Expected payoff3.87
Absolute drawdown380.47Maximal drawdown394.09 (3.71%)Relative drawdown3.83% (383.47)
Total trades205Short positions (won %)113 (37.17%)Long positions (won %)92 (29.35%)
Profit trades (% of total)69 (33.66%)Loss trades (% of total)136 (66.34%)
Largestprofit trade70.90loss trade-31.95
Averageprofit trade67.01loss trade-28.17
Maximumconsecutive wins (profit in money)4 (279.71)consecutive losses (loss in money)12 (-320.10)
Maximalconsecutive profit (count of wins)279.71 (4)consecutive loss (count of losses)-320.10 (12)
Averageconsecutive wins2consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12004.07.02 05:00sell stop10.101.21041.21341.2034
22004.07.05 00:00expiration10.101.21041.21341.2034
32004.07.05 05:00sell stop20.101.22091.22391.2139
42004.07.06 05:00expiration20.101.22091.22391.2139
52004.07.06 05:00sell stop30.101.21781.22081.2108
62004.07.07 05:00expiration30.101.21781.22081.2108
72004.07.08 05:00sell stop40.101.23091.23391.2239
82004.07.09 05:05expiration40.101.23091.23391.2239
92004.07.09 05:05sell stop50.101.23121.23421.2242
102004.07.12 00:00expiration50.101.23121.23421.2242
112004.07.12 05:00sell stop60.101.23891.24191.2319
122004.07.12 07:24sell60.101.23891.24191.2319
132004.07.12 09:44s/l60.101.24191.24191.2319-30.009970.00
142004.07.14 05:00buy stop70.101.23871.23571.2457
152004.07.14 13:42buy70.101.23871.23571.2457
162004.07.15 08:12s/l70.101.23571.23571.2457-31.959938.05
172004.07.16 05:00sell stop80.101.23581.23881.2288
182004.07.16 08:28sell80.101.23581.23881.2288
192004.07.16 14:47s/l80.101.23881.23881.2288-30.009908.05
202004.07.19 05:00sell stop90.101.24071.24371.2337
212004.07.19 13:00sell90.101.24071.24371.2337
222004.07.19 19:44s/l90.101.24371.24371.2337-30.009878.05
232004.07.20 05:00sell stop100.101.23791.24091.2309
242004.07.20 13:22sell100.101.23791.24091.2309
252004.07.20 21:00modify100.101.23791.23921.2309
262004.07.20 21:10t/p100.101.23091.23921.230970.009948.05
272004.07.21 05:00buy stop110.101.24251.23951.2495
282004.07.22 05:03expiration110.101.24251.23951.2495
292004.07.22 05:03buy stop120.101.24161.23861.2486
302004.07.23 05:03expiration120.101.24161.23861.2486
312004.07.23 05:03buy stop130.101.23001.22701.2370
322004.07.26 00:00expiration130.101.23001.22701.2370
332004.07.26 05:00buy stop140.101.22511.22211.2321
342004.07.27 05:00expiration140.101.22511.22211.2321
352004.07.27 05:00buy stop150.101.22261.21961.2296
362004.07.28 05:01expiration150.101.22261.21961.2296
372004.07.29 05:00buy stop160.101.21191.20891.2189
382004.07.30 05:01expiration160.101.21191.20891.2189
392004.08.05 05:00sell stop170.101.20461.20761.1976
402004.08.05 13:02sell170.101.20461.20761.1976
412004.08.06 07:20s/l170.101.20761.20761.1976-29.829918.23
422004.08.09 05:00sell stop180.101.20751.21051.2005
432004.08.10 05:00expiration180.101.20751.21051.2005
442004.08.10 05:00sell stop190.101.20791.21091.2009
452004.08.11 05:01expiration190.101.20791.21091.2009
462004.08.11 05:01buy stop200.101.22531.22231.2323
472004.08.12 05:02expiration200.101.22531.22231.2323
482004.08.12 05:02buy stop210.101.22411.22111.2311
492004.08.12 08:10buy210.101.22411.22111.2311
502004.08.13 08:09s/l210.101.22111.22111.2311-30.659887.58
512004.08.16 05:00sell stop220.101.22471.22771.2177
522004.08.17 05:00expiration220.101.22471.22771.2177
532004.08.17 05:00sell stop230.101.22721.23021.2202
542004.08.18 05:00expiration230.101.22721.23021.2202
552004.08.18 05:00buy stop240.101.23471.23171.2417
562004.08.18 05:47buy240.101.23471.23171.2417
572004.08.18 09:40s/l240.101.23171.23171.2417-30.009857.58
582004.08.23 05:00buy stop250.101.23091.22791.2379
592004.08.24 05:03expiration250.101.23091.22791.2379
602004.08.24 05:03buy stop260.101.23411.23111.2411
612004.08.25 05:03expiration260.101.23411.23111.2411
622004.08.25 05:03buy stop270.101.22941.22641.2364
632004.08.26 05:04expiration270.101.22941.22641.2364
642004.08.26 05:04buy stop280.101.21131.20831.2183
652004.08.26 13:53buy280.101.21131.20831.2183
662004.08.26 14:49s/l280.101.20831.20831.2183-30.009827.58
672004.08.27 05:00sell stop290.101.21011.21311.2031
682004.08.27 09:56sell290.101.21011.21311.2031
692004.08.27 16:00modify290.101.21011.21071.2031
702004.08.27 16:09t/p290.101.20311.21071.203170.009897.58
712004.08.30 05:00buy stop300.101.20581.20281.2128
722004.08.30 14:27buy300.101.20581.20281.2128
732004.08.30 14:39s/l300.101.20281.20281.2128-30.009867.58
742004.09.01 05:00sell stop310.101.20351.20651.1965
752004.09.02 05:03expiration310.101.20351.20651.1965
762004.09.02 05:03sell stop320.101.20741.21041.2004
772004.09.03 05:03expiration320.101.20741.21041.2004
782004.09.06 05:00buy stop330.101.21661.21361.2236
792004.09.07 05:00expiration330.101.21661.21361.2236
802004.09.07 05:00buy stop340.101.21401.21101.2210
812004.09.08 05:01expiration340.101.21401.21101.2210
822004.09.08 05:01sell stop350.101.20811.21111.2011
832004.09.08 07:31sell350.101.20811.21111.2011
842004.09.08 14:00modify350.101.20811.20991.2011
852004.09.08 16:44s/l350.101.20991.20991.2011-18.009849.58
862004.09.09 05:00sell stop360.101.20891.21191.2019
872004.09.10 05:01expiration360.101.20891.21191.2019
882004.09.10 05:01sell stop370.101.21271.21571.2057
892004.09.13 00:00expiration370.101.21271.21571.2057
902004.09.13 05:00sell stop380.101.22011.22311.2131
912004.09.14 05:06expiration380.101.22011.22311.2131
922004.09.16 05:00buy stop390.101.22331.22031.2303
932004.09.17 05:00expiration390.101.22331.22031.2303
942004.09.17 05:00buy stop400.101.22201.21901.2290
952004.09.17 13:20buy400.101.22201.21901.2290
962004.09.17 15:03s/l400.101.21901.21901.2290-30.009819.58
972004.09.22 05:00sell stop410.101.22111.22411.2141
982004.09.23 05:07expiration410.101.22111.22411.2141
992004.09.24 05:00buy stop420.101.23011.22711.2371
1002004.09.24 11:39buy420.101.23011.22711.2371
1012004.09.24 16:40s/l420.101.22711.22711.2371-30.009789.58
1022004.09.28 05:00sell stop430.101.22871.23171.2217
1032004.09.28 06:34sell430.101.22871.23171.2217
1042004.09.28 13:19s/l430.101.23171.23171.2217-30.009759.58
1052004.09.29 05:00sell stop440.101.22961.23261.2226
1062004.09.29 17:21sell440.101.22961.23261.2226
1072004.09.29 18:55s/l440.101.23261.23261.2226-30.009729.58
1082004.09.30 05:00sell stop450.101.23221.23521.2252
1092004.09.30 05:04sell450.101.23221.23521.2252
1102004.09.30 13:33s/l450.101.23521.23521.2252-30.009699.58
1112004.10.01 05:00sell stop460.101.23481.23781.2278
1122004.10.04 00:00expiration460.101.23481.23781.2278
1132004.10.04 05:00sell stop470.101.23551.23851.2285
1142004.10.04 06:32sell470.101.23551.23851.2285
1152004.10.04 13:00modify470.101.23551.23751.2285
1162004.10.04 14:00modify470.101.23551.23661.2285
1172004.10.04 14:38t/p470.101.22851.23661.228570.009769.58
1182004.10.05 05:00buy stop480.101.24021.23721.2472
1192004.10.06 05:00expiration480.101.24021.23721.2472
1202004.10.06 05:00buy stop490.101.23861.23561.2456
1212004.10.07 05:00expiration490.101.23861.23561.2456
1222004.10.11 05:00sell stop500.101.23061.23361.2236
1232004.10.12 05:00expiration500.101.23061.23361.2236
1242004.10.12 05:00sell stop510.101.23091.23391.2239
1252004.10.12 09:35sell510.101.23091.23391.2239
1262004.10.13 14:00modify510.101.23091.23261.2239
1272004.10.13 14:48t/p510.101.22391.23261.223970.189839.76
1282004.10.14 05:00buy stop520.101.23571.23271.2427
1292004.10.14 06:01buy520.101.23571.23271.2427
1302004.10.14 17:00modify520.101.23571.23321.2427
1312004.10.14 21:00modify520.101.23571.23371.2427
1322004.10.15 14:00modify520.101.23571.23501.2427
1332004.10.15 14:40t/p520.101.24271.23501.242769.359909.11
1342004.10.18 05:00sell stop530.101.23611.23911.2291
1352004.10.19 05:01expiration530.101.23611.23911.2291
1362004.10.19 05:01sell stop540.101.24051.24351.2335
1372004.10.20 05:01expiration540.101.24051.24351.2335
1382004.10.20 05:01sell stop550.101.24921.25221.2422
1392004.10.21 05:04expiration550.101.24921.25221.2422
1402004.10.21 05:04sell stop560.101.25141.25441.2444
1412004.10.22 05:04expiration560.101.25141.25441.2444
1422004.10.22 05:04sell stop570.101.25401.25701.2470
1432004.10.25 00:00expiration570.101.25401.25701.2470
1442004.10.25 05:00sell stop580.101.26031.26331.2533
1452004.10.26 05:00expiration580.101.26031.26331.2533
1462004.10.26 05:00sell stop590.101.26351.26651.2565
1472004.10.27 05:00expiration590.101.26351.26651.2565
1482004.10.27 05:00sell stop600.101.27061.27361.2636
1492004.10.27 17:41sell600.101.27061.27361.2636
1502004.10.28 08:46s/l600.101.27361.27361.2636-29.469879.65
1512004.11.01 05:00sell stop610.101.27211.27511.2651
1522004.11.01 17:17sell610.101.27211.27511.2651
1532004.11.01 18:15s/l610.101.27511.27511.2651-30.009849.65
1542004.11.03 05:00buy stop620.101.27701.27401.2840
1552004.11.03 14:19buy620.101.27701.27401.2840
1562004.11.03 20:00modify620.101.27701.27471.2840
1572004.11.03 21:00modify620.101.27701.27561.2840
1582004.11.03 22:00modify620.101.27701.27591.2840
1592004.11.04 00:00modify620.101.27701.27641.2840
1602004.11.04 07:46t/p620.101.28401.27641.284068.059917.70
1612004.11.05 05:00sell stop630.101.27651.27951.2695
1622004.11.08 00:00expiration630.101.27651.27951.2695
1632004.11.08 05:00sell stop640.101.28491.28791.2779
1642004.11.09 05:00expiration640.101.28491.28791.2779
1652004.11.09 05:00sell stop650.101.28931.29231.2823
1662004.11.09 11:46sell650.101.28931.29231.2823
1672004.11.09 16:03s/l650.101.29231.29231.2823-30.009887.70
1682004.11.10 05:00buy stop660.101.29341.29041.3004
1692004.11.10 11:10buy660.101.29341.29041.3004
1702004.11.10 15:52s/l660.101.29041.29041.3004-30.009857.70
1712004.11.11 05:01buy stop670.101.28851.28551.2955
1722004.11.11 05:12buy670.101.28851.28551.2955
1732004.11.12 03:00modify670.101.28851.28581.2955
1742004.11.12 07:00modify670.101.28851.28601.2955
1752004.11.12 09:00modify670.101.28851.28671.2955
1762004.11.12 17:00modify670.101.28851.28721.2955
1772004.11.12 17:07t/p670.101.29551.28721.295569.359927.05
1782004.11.15 05:00sell stop680.101.29101.29401.2840
1792004.11.16 05:02expiration680.101.29101.29401.2840
1802004.11.18 05:00sell stop690.101.29711.30011.2901
1812004.11.18 18:03sell690.101.29711.30011.2901
1822004.11.19 00:00modify690.101.29711.30001.2901
1832004.11.19 11:29s/l690.101.30001.30001.2901-28.829898.23
1842004.11.23 05:00sell stop700.101.29631.29931.2893
1852004.11.24 05:00expiration700.101.29631.29931.2893
1862004.11.24 05:00sell stop710.101.30491.30791.2979
1872004.11.25 05:01expiration710.101.30491.30791.2979
1882004.11.25 05:01sell stop720.101.30621.30921.2992
1892004.11.26 05:01expiration720.101.30621.30921.2992
1902004.11.26 05:01sell stop730.101.31101.31401.3040
1912004.11.29 00:00expiration730.101.31101.31401.3040
1922004.11.29 05:00sell stop740.101.32091.32391.3139
1932004.11.30 05:02expiration740.101.32091.32391.3139
1942004.12.02 05:00sell stop750.101.32941.33241.3224
1952004.12.02 16:35sell750.101.32941.33241.3224
1962004.12.03 01:00modify750.101.32941.33191.3224
1972004.12.03 14:30s/l750.101.33191.33191.3224-24.829873.41
1982004.12.06 05:00sell stop760.101.33631.33931.3293
1992004.12.07 05:02expiration760.101.33631.33931.3293
2002004.12.07 05:02sell stop770.101.32901.33201.3220
2012004.12.08 05:02expiration770.101.32901.33201.3220
2022004.12.08 05:02buy stop780.101.34251.33951.3495
2032004.12.09 05:02expiration780.101.34251.33951.3495
2042004.12.09 05:02buy stop790.101.33741.33441.3444
2052004.12.10 05:02expiration790.101.33741.33441.3444
2062004.12.10 05:02buy stop800.101.33971.33671.3467
2072004.12.13 00:00expiration800.101.33971.33671.3467
2082004.12.13 05:00buy stop810.101.33271.32971.3397
2092004.12.13 20:44buy810.101.33271.32971.3397
2102004.12.14 03:18s/l810.101.32971.32971.3397-30.659842.76
2112004.12.15 05:00sell stop820.101.32471.32771.3177
2122004.12.16 05:00expiration820.101.32471.32771.3177
2132004.12.16 05:00sell stop830.101.33371.33671.3267
2142004.12.16 15:12sell830.101.33371.33671.3267
2152004.12.16 17:00modify830.101.33371.33451.3267
2162004.12.16 18:08t/p830.101.32671.33451.326770.009912.76
2172004.12.17 05:00buy stop840.101.32631.32331.3333
2182004.12.17 05:14buy840.101.32631.32331.3333
2192004.12.17 11:00modify840.101.32631.32361.3333
2202004.12.17 12:00modify840.101.32631.32411.3333
2212004.12.17 14:35s/l840.101.32411.32411.3333-22.009890.76
2222004.12.20 05:00buy stop850.101.33731.33431.3443
2232004.12.20 10:13buy850.101.33731.33431.3443
2242004.12.20 17:00modify850.101.33731.33451.3443
2252004.12.22 02:12s/l850.101.33451.33451.3443-29.309861.46
2262004.12.22 05:00sell stop860.101.33301.33601.3260
2272004.12.23 05:00expiration860.101.33301.33601.3260
2282004.12.23 05:00sell stop870.101.34181.34481.3348
2292004.12.24 05:01expiration870.101.34181.34481.3348
2302004.12.24 05:01sell stop880.101.33871.34171.3317
2312004.12.27 00:00expiration880.101.33871.34171.3317
2322004.12.27 05:00sell stop890.101.34121.34421.3342
2332004.12.28 05:06expiration890.101.34121.34421.3342
2342004.12.29 05:00sell stop900.101.35541.35841.3484
2352004.12.29 15:11sell900.101.35541.35841.3484
2362004.12.29 15:42s/l900.101.35841.35841.3484-30.009831.46
2372005.01.03 05:00buy stop910.101.35811.35511.3651
2382005.01.04 05:03expiration910.101.35811.35511.3651
2392005.01.04 05:03buy stop920.101.36031.35731.3673
2402005.01.05 05:03expiration920.101.36031.35731.3673
2412005.01.05 05:03buy stop930.101.35301.35001.3600
2422005.01.06 05:03expiration930.101.35301.35001.3600
2432005.01.06 05:03buy stop940.101.34381.34081.3508
2442005.01.07 05:07expiration940.101.34381.34081.3508
2452005.01.10 05:00buy stop950.101.32471.32171.3317
2462005.01.11 05:00expiration950.101.32471.32171.3317
2472005.01.11 05:00buy stop960.101.31531.31231.3223
2482005.01.11 11:00buy960.101.31531.31231.3223
2492005.01.11 18:33s/l960.101.31231.31231.3223-30.009801.46
2502005.01.12 05:00sell stop970.101.30781.31081.3008
2512005.01.13 05:00expiration970.101.30781.31081.3008
2522005.01.13 05:00sell stop980.101.31281.31581.3058
2532005.01.14 03:45sell980.101.31281.31581.3058
2542005.01.14 10:00modify980.101.31281.30681.3058
2552005.01.14 10:00modify980.101.31281.31231.3058
2562005.01.14 10:00t/p980.101.30581.31231.305870.009871.46
2572005.01.17 05:00buy stop990.101.32231.31931.3293
2582005.01.18 05:00expiration990.101.32231.31931.3293
2592005.01.18 05:00buy stop1000.101.31871.31571.3257
2602005.01.19 05:00expiration1000.101.31871.31571.3257
2612005.01.19 05:00buy stop1010.101.30861.30561.3156
2622005.01.19 09:38buy1010.101.30861.30561.3156
2632005.01.19 15:58s/l1010.101.30561.30561.3156-30.009841.46
2642005.01.20 05:00buy stop1020.101.30171.29871.3087
2652005.01.20 07:59buy1020.101.30171.29871.3087
2662005.01.20 08:39s/l1020.101.29871.29871.3087-30.009811.46
2672005.01.21 05:00buy stop1030.101.29921.29621.3062
2682005.01.21 09:56buy1030.101.29921.29621.3062
2692005.01.21 13:05s/l1030.101.29621.29621.3062-30.009781.46
2702005.01.24 05:00sell stop1040.101.30301.30601.2960
2712005.01.24 17:12sell1040.101.30301.30601.2960
2722005.01.24 21:09s/l1040.101.30601.30601.2960-30.009751.46
2732005.01.25 05:00sell stop1050.101.29801.30101.2910
2742005.01.25 16:25sell1050.101.29801.30101.2910
2752005.01.26 10:33s/l1050.101.30101.30101.2910-29.829721.64
2762005.01.28 05:00sell stop1060.101.29961.30261.2926
2772005.01.28 16:20sell1060.101.29961.30261.2926
2782005.01.28 17:43s/l1060.101.30261.30261.2926-30.009691.64
2792005.01.31 05:00buy stop1070.101.30451.30151.3115
2802005.01.31 13:36buy1070.101.30451.30151.3115
2812005.01.31 15:07s/l1070.101.30151.30151.3115-30.009661.64
2822005.02.02 05:00sell stop1080.101.30621.30921.2992
2832005.02.02 14:11sell1080.101.30621.30921.2992
2842005.02.02 18:00modify1080.101.30621.30821.2992
2852005.02.03 03:00modify1080.101.30621.30761.2992
2862005.02.03 14:00modify1080.101.30621.30021.2992
2872005.02.03 14:00modify1080.101.30621.30541.2992
2882005.02.03 14:01t/p1080.101.29921.30541.299270.549732.18
2892005.02.04 05:00buy stop1090.101.30161.29861.3086
2902005.02.04 14:30buy1090.101.30161.29861.3086
2912005.02.04 14:47s/l1090.101.29861.29861.3086-30.009702.18
2922005.02.07 05:00buy stop1100.101.30051.29751.3075
2932005.02.08 05:00expiration1100.101.30051.29751.3075
2942005.02.08 05:00buy stop1110.101.29461.29161.3016
2952005.02.09 05:07expiration1110.101.29461.29161.3016
2962005.02.10 05:00sell stop1120.101.27741.28041.2704
2972005.02.10 14:30sell1120.101.27741.28041.2704
2982005.02.10 15:09s/l1120.101.28041.28041.2704-30.009672.18
2992005.02.11 05:00sell stop1130.101.27861.28161.2716
3002005.02.14 00:00expiration1130.101.27861.28161.2716
3012005.02.14 05:00sell stop1140.101.28341.28641.2764
3022005.02.15 05:00expiration1140.101.28341.28641.2764
3032005.02.15 05:00sell stop1150.101.28981.29281.2828
3042005.02.16 05:03expiration1150.101.28981.29281.2828
3052005.02.16 05:03sell stop1160.101.28901.29201.2820
3062005.02.17 05:08expiration1160.101.28901.29201.2820
3072005.02.18 05:00sell stop1170.101.30421.30721.2972
3082005.02.18 11:47sell1170.101.30421.30721.2972
3092005.02.18 15:54s/l1170.101.30721.30721.2972-30.009642.18
3102005.02.22 05:00sell stop1180.101.30961.31261.3026
3112005.02.23 05:00expiration1180.101.30961.31261.3026
3122005.02.23 05:00sell stop1190.101.30971.31271.3027
3132005.02.24 05:00expiration1190.101.30971.31271.3027
3142005.02.24 05:00sell stop1200.101.30821.31121.3012
3152005.02.25 05:00expiration1200.101.30821.31121.3012
3162005.02.25 05:00buy stop1210.101.32281.31981.3298
3172005.02.25 18:25buy1210.101.32281.31981.3298
3182005.02.28 02:00modify1210.101.32281.32001.3298
3192005.02.28 03:00modify1210.101.32281.32041.3298
3202005.02.28 04:00modify1210.101.32281.32091.3298
3212005.02.28 17:00modify1210.101.32281.32141.3298
3222005.02.28 23:55s/l1210.101.32141.32141.3298-14.659627.53
3232005.03.02 05:00buy stop1220.101.32181.31881.3288
3242005.03.03 05:00expiration1220.101.32181.31881.3288
3252005.03.03 05:00buy stop1230.101.31881.31581.3258
3262005.03.04 05:00expiration1230.101.31881.31581.3258
3272005.03.04 05:00buy stop1240.101.31591.31291.3229
3282005.03.04 15:01buy1240.101.31591.31291.3229
3292005.03.04 16:00modify1240.101.31591.31531.3229
3302005.03.04 16:33t/p1240.101.32291.31531.322970.009697.53
3312005.03.07 05:00sell stop1250.101.31591.31891.3089
3322005.03.08 05:00expiration1250.101.31591.31891.3089
3332005.03.08 05:00sell stop1260.101.31291.31591.3059
3342005.03.09 05:00expiration1260.101.31291.31591.3059
3352005.03.09 05:00sell stop1270.101.32621.32921.3192
3362005.03.10 05:00expiration1270.101.32621.32921.3192
3372005.03.10 05:00sell stop1280.101.32401.32701.3170
3382005.03.11 05:02expiration1280.101.32401.32701.3170
3392005.03.11 05:02sell stop1290.101.33751.34051.3305
3402005.03.14 00:00expiration1290.101.33751.34051.3305
3412005.03.14 05:00sell stop1300.101.34141.34441.3344
3422005.03.14 09:04sell1300.101.34141.34441.3344
3432005.03.14 16:00modify1300.101.34141.34411.3344
3442005.03.14 17:00modify1300.101.34141.34311.3344
3452005.03.14 17:50t/p1300.101.33441.34311.334470.009767.53
3462005.03.15 05:00buy stop1310.101.33961.33661.3466
3472005.03.15 12:38buy1310.101.33961.33661.3466
3482005.03.15 15:00s/l1310.101.33661.33661.3466-30.009737.53
3492005.03.16 05:00buy stop1320.101.34311.34011.3501
3502005.03.16 14:52buy1320.101.34311.34011.3501
3512005.03.16 18:36s/l1320.101.34011.34011.3501-30.009707.53
3522005.03.17 05:00sell stop1330.101.33901.34201.3320
3532005.03.17 06:12sell1330.101.33901.34201.3320
3542005.03.17 15:00modify1330.101.33901.34121.3320
3552005.03.18 09:53t/p1330.101.33201.34121.332070.189777.71
3562005.03.21 05:00buy stop1340.101.33911.33611.3461
3572005.03.22 05:00expiration1340.101.33911.33611.3461
3582005.03.22 05:00buy stop1350.101.33531.33231.3423
3592005.03.23 05:06expiration1350.101.33531.33231.3423
3602005.03.24 05:00buy stop1360.101.31391.31091.3209
3612005.03.25 05:00expiration1360.101.31391.31091.3209
3622005.03.25 05:00buy stop1370.101.30591.30291.3129
3632005.03.28 00:00expiration1370.101.30591.30291.3129
3642005.03.28 05:00buy stop1380.101.29631.29331.3033
3652005.03.29 05:01expiration1380.101.29631.29331.3033
3662005.04.01 05:00sell stop1390.101.29461.29761.2876
3672005.04.01 17:00sell1390.101.29461.29761.2876
3682005.04.01 17:27t/p1390.101.28761.29761.287670.009847.71
3692005.04.05 05:00buy stop1400.101.29361.29061.3006
3702005.04.06 05:00expiration1400.101.29361.29061.3006
3712005.04.07 05:00sell stop1410.101.28781.29081.2808
3722005.04.07 19:12sell1410.101.28781.29081.2808
3732005.04.08 02:00modify1410.101.28781.28941.2808
3742005.04.08 03:00modify1410.101.28781.28781.2808
3752005.04.08 09:00modify1410.101.28781.28721.2808
3762005.04.08 17:19s/l1410.101.28721.28721.28086.189853.89
3772005.04.11 05:00sell stop1420.101.28971.29271.2827
3782005.04.12 05:06expiration1420.101.28971.29271.2827
3792005.04.14 05:00buy stop1430.101.29471.29171.3017
3802005.04.15 05:03expiration1430.101.29471.29171.3017
3812005.04.15 05:03buy stop1440.101.28911.28611.2961
3822005.04.15 14:31buy1440.101.28911.28611.2961
3832005.04.15 15:00s/l1440.101.28611.28611.2961-30.009823.89
3842005.04.18 05:00buy stop1450.101.28931.28631.2963
3852005.04.18 05:05buy1450.101.28931.28631.2963
3862005.04.18 09:00modify1450.101.28931.28761.2963
3872005.04.18 09:29t/p1450.101.29631.28761.296370.009893.89
3882005.04.19 05:00sell stop1460.101.28231.28531.2753
3892005.04.20 05:00expiration1460.101.28231.28531.2753
3902005.04.20 05:00sell stop1470.101.29431.29731.2873
3912005.04.21 05:03expiration1470.101.29431.29731.2873
3922005.04.21 05:03sell stop1480.101.30491.30791.2979
3932005.04.21 18:05sell1480.101.30491.30791.2979
3942005.04.22 13:11s/l1480.101.30791.30791.2979-29.829864.07
3952005.04.25 05:00buy stop1490.101.30591.30291.3129
3962005.04.26 05:03expiration1490.101.30591.30291.3129
3972005.04.26 05:03buy stop1500.101.30231.29931.3093
3982005.04.27 05:03expiration1500.101.30231.29931.3093
3992005.04.27 05:03buy stop1510.101.30361.30061.3106
4002005.04.28 05:21expiration1510.101.30361.30061.3106
4012005.04.29 05:00buy stop1520.101.29641.29341.3034
4022005.04.29 08:18buy1520.101.29641.29341.3034
4032005.04.29 15:04s/l1520.101.29341.29341.3034-30.009834.07
4042005.05.02 05:00buy stop1530.101.28961.28661.2966
4052005.05.03 05:01expiration1530.101.28961.28661.2966
4062005.05.03 05:01buy stop1540.101.28731.28431.2943
4072005.05.03 11:14buy1540.101.28731.28431.2943
4082005.05.04 03:42t/p1540.101.29431.28431.294369.359903.42
4092005.05.04 05:00sell stop1550.101.28961.29261.2826
4102005.05.05 05:06expiration1550.101.28961.29261.2826
4112005.05.06 05:00sell stop1560.101.28961.29261.2826
4122005.05.06 14:30sell1560.101.28961.29261.2826
4132005.05.06 15:00modify1560.101.28961.29191.2826
4142005.05.06 16:00modify1560.101.28961.29081.2826
4152005.05.06 17:01t/p1560.101.28261.29081.282670.009973.42
4162005.05.09 05:00buy stop1570.101.29261.28961.2996
4172005.05.10 05:02expiration1570.101.29261.28961.2996
4182005.05.10 05:02buy stop1580.101.29281.28981.2998
4192005.05.11 05:02expiration1580.101.29281.28981.2998
4202005.05.11 05:02sell stop1590.101.28421.28721.2772
4212005.05.11 14:30sell1590.101.28421.28721.2772
4222005.05.11 15:00modify1590.101.28421.28631.2772
4232005.05.11 16:00modify1590.101.28421.28601.2772
4242005.05.12 03:00modify1590.101.28421.28571.2772
4252005.05.12 04:00modify1590.101.28421.28531.2772
4262005.05.12 08:00modify1590.101.28421.28481.2772
4272005.05.12 08:34t/p1590.101.27721.28481.277270.5410043.96
4282005.05.13 05:00buy stop1600.101.28491.28191.2919
4292005.05.16 00:00expiration1600.101.28491.28191.2919
4302005.05.16 05:00buy stop1610.101.27791.27491.2849
4312005.05.17 05:00expiration1610.101.27791.27491.2849
4322005.05.17 05:00buy stop1620.101.26521.26221.2722
4332005.05.17 10:55buy1620.101.26521.26221.2722
4342005.05.17 14:30s/l1620.101.26221.26221.2722-30.0010013.96
4352005.05.19 05:00sell stop1630.101.26571.26871.2587
4362005.05.19 09:40sell1630.101.26571.26871.2587
4372005.05.19 17:00modify1630.101.26571.26811.2587
4382005.05.20 14:54t/p1630.101.25871.26811.258770.1810084.14
4392005.05.23 05:00buy stop1640.101.26491.26191.2719
4402005.05.24 05:01expiration1640.101.26491.26191.2719
4412005.05.24 05:01buy stop1650.101.26111.25811.2681
4422005.05.24 13:33buy1650.101.26111.25811.2681
4432005.05.24 16:48s/l1650.101.25811.25811.2681-30.0010054.14
4442005.05.25 05:00sell stop1660.101.25831.26131.2513
4452005.05.25 07:38sell1660.101.25831.26131.2513
4462005.05.25 15:59s/l1660.101.26131.26131.2513-30.0010024.14
4472005.05.26 05:00sell stop1670.101.25901.26201.2520
4482005.05.26 06:25sell1670.101.25901.26201.2520
4492005.05.26 08:00modify1670.101.25901.26141.2520
4502005.05.26 10:00modify1670.101.25901.26131.2520
4512005.05.26 13:00modify1670.101.25901.26031.2520
4522005.05.26 13:33t/p1670.101.25201.26031.252070.0010094.14
4532005.05.27 05:00buy stop1680.101.25491.25191.2619
4542005.05.27 13:40buy1680.101.25491.25191.2619
4552005.05.27 19:00modify1680.101.25491.25251.2619
4562005.05.30 01:17s/l1680.101.25251.25251.2619-24.6510069.49
4572005.05.30 05:00buy stop1690.101.25751.25451.2645
4582005.05.31 05:00expiration1690.101.25751.25451.2645
4592005.05.31 05:00buy stop1700.101.24851.24551.2555
4602005.06.01 05:00expiration1700.101.24851.24551.2555
4612005.06.01 05:00buy stop1710.101.25601.25301.2630
4622005.06.02 05:00expiration1710.101.25601.25301.2630
4632005.06.02 05:00buy stop1720.101.24501.24201.2520
4642005.06.03 05:00expiration1720.101.24501.24201.2520
4652005.06.06 05:00sell stop1730.101.22291.22591.2159
4662005.06.07 05:00expiration1730.101.22291.22591.2159
4672005.06.08 05:00sell stop1740.101.22591.22891.2189
4682005.06.08 19:20sell1740.101.22591.22891.2189
4692005.06.08 22:00modify1740.101.22591.22861.2189
4702005.06.09 09:00modify1740.101.22591.22751.2189
4712005.06.09 16:33t/p1740.101.21891.22751.218970.5410140.03
4722005.06.10 05:00buy stop1750.101.22581.22281.2328
4732005.06.13 00:00expiration1750.101.22581.22281.2328
4742005.06.13 05:00buy stop1760.101.22101.21801.2280
4752005.06.14 05:01expiration1760.101.22101.21801.2280
4762005.06.14 05:01buy stop1770.101.22021.21721.2272
4772005.06.15 05:01expiration1770.101.22021.21721.2272
4782005.06.15 05:01buy stop1780.101.20941.20641.2164
4792005.06.15 15:34buy1780.101.20941.20641.2164
4802005.06.16 05:48s/l1780.101.20641.20641.2164-31.9510108.08
4812005.06.17 05:00sell stop1790.101.20541.20841.1984
4822005.06.20 00:00expiration1790.101.20541.20841.1984
4832005.06.20 05:00sell stop1800.101.21461.21761.2076
4842005.06.20 15:48sell1800.101.21461.21761.2076
4852005.06.21 10:00modify1800.101.21461.21611.2076
4862005.06.21 11:00modify1800.101.21461.21521.2076
4872005.06.21 11:51t/p1800.101.20761.21521.207670.1810178.26
4882005.06.22 05:00buy stop1810.101.22611.22311.2331
4892005.06.23 05:02expiration1810.101.22611.22311.2331
4902005.06.24 05:00buy stop1820.101.21461.21161.2216
4912005.06.27 00:00expiration1820.101.21461.21161.2216
4922005.06.28 05:00sell stop1830.101.20541.20841.1984
4932005.06.28 22:29sell1830.101.20541.20841.1984
4942005.06.29 17:03s/l1830.101.20841.20841.1984-29.8210148.44
4952005.06.30 05:00buy stop1840.101.21441.21141.2214
4962005.07.01 05:05expiration1840.101.21441.21141.2214
4972005.07.04 05:00buy stop1850.101.20431.20131.2113
4982005.07.05 05:00expiration1850.101.20431.20131.2113
4992005.07.05 05:00buy stop1860.101.20611.20311.2131
5002005.07.06 05:01expiration1860.101.20611.20311.2131
5012005.07.06 05:01buy stop1870.101.19321.19021.2002
5022005.07.06 07:48buy1870.101.19321.19021.2002
5032005.07.06 11:21s/l1870.101.19021.19021.2002-30.0010118.44
5042005.07.11 05:00sell stop1880.101.19571.19871.1887
5052005.07.12 05:00expiration1880.101.19571.19871.1887
5062005.07.12 05:00sell stop1890.101.19751.20051.1905
5072005.07.13 05:00expiration1890.101.19751.20051.1905
5082005.07.13 05:00sell stop1900.101.19891.20191.1919
5092005.07.14 05:00expiration1900.101.19891.20191.1919
5102005.07.15 05:00buy stop1910.101.22121.21821.2282
5112005.07.18 00:00expiration1910.101.22121.21821.2282
5122005.07.18 05:00buy stop1920.101.20541.20241.2124
5132005.07.18 07:35buy1920.101.20541.20241.2124
5142005.07.19 07:02s/l1920.101.20241.20241.2124-30.6510087.79
5152005.07.20 05:00sell stop1930.101.20591.20891.1989
5162005.07.20 08:25sell1930.101.20591.20891.1989
5172005.07.20 11:28s/l1930.101.20891.20891.1989-30.0010057.79
5182005.07.21 05:00sell stop1940.101.20751.21051.2005
5192005.07.22 05:00expiration1940.101.20751.21051.2005
5202005.07.22 05:00sell stop1950.101.20531.20831.1983
5212005.07.22 18:18sell1950.101.20531.20831.1983
5222005.07.25 15:20s/l1950.101.20831.20831.1983-29.8210027.97
5232005.07.26 05:00buy stop1960.101.21371.21071.2207
5242005.07.27 05:00expiration1960.101.21371.21071.2207
5252005.07.27 05:00buy stop1970.101.20391.20091.2109
5262005.07.27 15:03buy1970.101.20391.20091.2109
5272005.07.27 21:00modify1970.101.20391.20131.2109
5282005.07.28 13:00modify1970.101.20391.20171.2109
5292005.07.28 14:00modify1970.101.20391.20401.2109
5302005.07.28 17:21t/p1970.101.21091.20401.210968.0510096.02
5312005.07.29 05:00sell stop1980.101.20441.20741.1974
5322005.08.01 00:00expiration1980.101.20441.20741.1974
5332005.08.01 05:00sell stop1990.101.20841.21141.2014
5342005.08.02 05:01expiration1990.101.20841.21141.2014
5352005.08.02 05:01sell stop2000.101.21491.21791.2079
5362005.08.03 04:03sell2000.101.21491.21791.2079
5372005.08.03 08:20s/l2000.101.21791.21791.2079-30.0010066.02
5382005.08.04 05:00sell stop2010.101.21981.22281.2128
5392005.08.05 05:02expiration2010.101.21981.22281.2128
5402005.08.05 05:02sell stop2020.101.22191.22491.2149
5412005.08.08 00:00expiration2020.101.22191.22491.2149
5422005.08.11 05:00sell stop2030.101.23711.24011.2301
5432005.08.12 05:00expiration2030.101.23711.24011.2301
5442005.08.12 05:00sell stop2040.101.24001.24301.2330
5452005.08.12 15:00sell2040.101.24001.24301.2330
5462005.08.12 15:49s/l2040.101.24301.24301.2330-30.0010036.02
5472005.08.16 05:00buy stop2050.101.24421.24121.2512
5482005.08.17 05:00expiration2050.101.24421.24121.2512
5492005.08.17 05:00buy stop2060.101.24151.23851.2485
5502005.08.18 05:01expiration2060.101.24151.23851.2485
5512005.08.18 05:01buy stop2070.101.23421.23121.2412
5522005.08.19 05:01expiration2070.101.23421.23121.2412
5532005.08.19 05:01buy stop2080.101.23281.22981.2398
5542005.08.22 00:00expiration2080.101.23281.22981.2398
5552005.08.22 05:00buy stop2090.101.22511.22211.2321
5562005.08.23 05:00expiration2090.101.22511.22211.2321
5572005.08.23 05:00sell stop2100.101.21991.22291.2129
5582005.08.23 07:30sell2100.101.21991.22291.2129
5592005.08.23 08:29s/l2100.101.22291.22291.2129-30.0010006.02
5602005.08.24 05:00sell stop2110.101.21761.22061.2106
5612005.08.24 06:37sell2110.101.21761.22061.2106
5622005.08.24 12:05s/l2110.101.22061.22061.2106-30.009976.02
5632005.08.25 05:00sell stop2120.101.22471.22771.2177
5642005.08.26 05:09expiration2120.101.22471.22771.2177
5652005.08.29 05:00sell stop2130.101.22941.23241.2224
5662005.08.29 12:41sell2130.101.22941.23241.2224
5672005.08.29 18:00modify2130.101.22941.23001.2224
5682005.08.29 18:12t/p2130.101.22241.23001.222470.0010046.02
5692005.08.30 05:00buy stop2140.101.22711.22411.2341
5702005.08.31 05:00expiration2140.101.22711.22411.2341
5712005.08.31 05:00buy stop2150.101.22621.22321.2332
5722005.08.31 16:10buy2150.101.22621.22321.2332
5732005.08.31 17:00modify2150.101.22621.22381.2332
5742005.08.31 18:00modify2150.101.22621.23221.2332
5752005.08.31 18:00modify2150.101.22621.22711.2332
5762005.08.31 18:01t/p2150.101.23321.22711.233270.0010116.02
5772005.09.01 05:00sell stop2160.101.22471.22771.2177
5782005.09.02 05:00expiration2160.101.22471.22771.2177
5792005.09.02 05:00sell stop2170.101.22411.22711.2171
5802005.09.05 00:00expiration2170.101.22411.22711.2171
5812005.09.05 05:00sell stop2180.101.23621.23921.2292
5822005.09.06 05:00expiration2180.101.23621.23921.2292
5832005.09.07 05:00buy stop2190.101.25051.24751.2575
5842005.09.07 08:51buy2190.101.25051.24751.2575
5852005.09.07 11:27s/l2190.101.24751.24751.2575-30.0010086.02
5862005.09.08 05:00buy stop2200.101.25161.24861.2586
5872005.09.09 05:01expiration2200.101.25161.24861.2586
5882005.09.09 05:01buy stop2210.101.24361.24061.2506
5892005.09.09 06:49buy2210.101.24361.24061.2506
5902005.09.09 11:30s/l2210.101.24061.24061.2506-30.0010056.02
5912005.09.12 05:00buy stop2220.101.23851.23551.2455
5922005.09.13 05:02expiration2220.101.23851.23551.2455
5932005.09.13 05:02buy stop2230.101.23711.23411.2441
5942005.09.14 05:02expiration2230.101.23711.23411.2441
5952005.09.14 05:02buy stop2240.101.23831.23531.2453
5962005.09.15 05:03expiration2240.101.23831.23531.2453
5972005.09.15 05:03buy stop2250.101.22511.22211.2321
5982005.09.16 04:32buy2250.101.22511.22211.2321
5992005.09.16 07:00modify2250.101.22511.22341.2321
6002005.09.16 14:19s/l2250.101.22341.22341.2321-17.0010039.02
6012005.09.19 05:00buy stop2260.101.22561.22261.2326
6022005.09.20 05:00expiration2260.101.22561.22261.2326
6032005.09.20 05:00buy stop2270.101.21951.21651.2265
6042005.09.21 05:00expiration2270.101.21951.21651.2265
6052005.09.21 05:00buy stop2280.101.22111.21811.2281
6062005.09.21 07:20buy2280.101.22111.21811.2281
6072005.09.21 08:02s/l2280.101.21811.21811.2281-30.0010009.02
6082005.09.22 05:00sell stop2290.101.21601.21901.2090
6092005.09.22 16:09sell2290.101.21601.21901.2090
6102005.09.23 09:00modify2290.101.21601.21811.2090
6112005.09.23 13:00modify2290.101.21601.21701.2090
6122005.09.23 14:50t/p2290.101.20901.21701.209070.1810079.20
6132005.09.26 05:00buy stop2300.101.21981.21681.2268
6142005.09.27 05:00expiration2300.101.21981.21681.2268
6152005.09.27 05:00buy stop2310.101.21221.20921.2192
6162005.09.28 05:00expiration2310.101.21221.20921.2192
6172005.10.03 05:00buy stop2320.101.20161.19861.2086
6182005.10.04 05:00expiration2320.101.20161.19861.2086
6192005.10.04 05:00buy stop2330.101.20081.19781.2078
6202005.10.05 05:01expiration2330.101.20081.19781.2078
6212005.10.05 05:01buy stop2340.101.20011.19711.2071
6222005.10.05 23:58buy2340.101.20011.19711.2071
6232005.10.06 03:00modify2340.101.20011.19921.2071
6242005.10.06 07:00modify2340.101.20011.20001.2071
6252005.10.06 09:00modify2340.101.20011.20011.2071
6262005.10.06 10:00modify2340.101.20011.20021.2071
6272005.10.06 14:31t/p2340.101.20711.20021.207168.0510147.25
6282005.10.07 05:00sell stop2350.101.19431.19731.1873
6292005.10.10 00:00expiration2350.101.19431.19731.1873
6302005.10.10 05:00sell stop2360.101.20351.20651.1965
6312005.10.11 02:54sell2360.101.20351.20651.1965
6322005.10.11 16:00modify2360.101.20351.20611.1965
6332005.10.11 17:00modify2360.101.20351.20541.1965
6342005.10.11 19:00modify2360.101.20351.20531.1965
6352005.10.11 21:00modify2360.101.20351.20451.1965
6362005.10.12 01:00modify2360.101.20351.20421.1965
6372005.10.12 02:00modify2360.101.20351.19751.1965
6382005.10.12 02:00modify2360.101.20351.20291.1965
6392005.10.12 02:24t/p2360.101.19651.20291.196570.1810217.43
6402005.10.12 05:00buy stop2370.101.21021.20721.2172
6412005.10.13 05:00expiration2370.101.21021.20721.2172
6422005.10.13 05:00buy stop2380.101.20391.20091.2109
6432005.10.14 05:04expiration2380.101.20391.20091.2109
6442005.10.14 05:04sell stop2390.101.20111.20411.1941
6452005.10.14 08:01sell2390.101.20111.20411.1941
6462005.10.14 14:42s/l2390.101.20411.20411.1941-30.0010187.43
6472005.10.17 05:00sell stop2400.101.20511.20811.1981
6482005.10.17 11:35sell2400.101.20511.20811.1981
6492005.10.18 00:00modify2400.101.20511.20791.1981
6502005.10.18 01:00modify2400.101.20511.20711.1981
6512005.10.18 02:00modify2400.101.20511.20601.1981
6522005.10.18 03:00modify2400.101.20511.20581.1981
6532005.10.18 07:00modify2400.101.20511.20521.1981
6542005.10.18 08:00modify2400.101.20511.19911.1981
6552005.10.18 08:00modify2400.101.20511.20471.1981
6562005.10.18 08:47t/p2400.101.19811.20471.198170.1810257.61
6572005.10.19 05:00buy stop2410.101.20461.20161.2116
6582005.10.20 05:03expiration2410.101.20461.20161.2116
6592005.10.20 05:03buy stop2420.101.19911.19611.2061
6602005.10.20 08:50buy2420.101.19911.19611.2061
6612005.10.20 09:54s/l2420.101.19611.19611.2061-30.0010227.61
6622005.10.21 05:00sell stop2430.101.19891.20191.1919
6632005.10.21 17:18sell2430.101.19891.20191.1919
6642005.10.21 18:00modify2430.101.19891.20161.1919
6652005.10.21 20:00modify2430.101.19891.19971.1919
6662005.10.24 02:00modify2430.101.19891.19911.1919
6672005.10.24 05:00modify2430.101.19891.19291.1919
6682005.10.24 05:00modify2430.101.19891.19871.1919
6692005.10.24 17:03s/l2430.101.19871.19871.19192.1810229.79
6702005.10.25 05:00buy stop2440.101.19911.19611.2061
6712005.10.25 10:17buy2440.101.19911.19611.2061
6722005.10.25 11:00modify2440.101.19911.19631.2061
6732005.10.25 12:00modify2440.101.19911.19711.2061
6742005.10.25 13:00modify2440.101.19911.19741.2061
6752005.10.25 14:58t/p2440.101.20611.19741.206170.0010299.79
6762005.10.26 05:00sell stop2450.101.19771.20071.1907
6772005.10.27 05:00expiration2450.101.19771.20071.1907
6782005.10.27 05:00sell stop2460.101.20011.20311.1931
6792005.10.28 05:02expiration2460.101.20011.20311.1931
6802005.10.28 05:02sell stop2470.101.21331.21631.2063
6812005.10.28 05:59sell2470.101.21331.21631.2063
6822005.10.28 09:24s/l2470.101.21631.21631.2063-30.0010269.79
6832005.11.01 05:00buy stop2480.101.21101.20801.2180
6842005.11.02 05:01expiration2480.101.21101.20801.2180
6852005.11.02 05:01buy stop2490.101.20431.20131.2113
6862005.11.02 05:10buy2490.101.20431.20131.2113
6872005.11.02 09:28s/l2490.101.20131.20131.2113-30.0010239.79
6882005.11.03 05:00sell stop2500.101.20041.20341.1934
6892005.11.03 14:37sell2500.101.20041.20341.1934
6902005.11.03 18:00modify2500.101.20041.20301.1934
6912005.11.03 19:00modify2500.101.20041.20191.1934
6922005.11.03 21:00modify2500.101.20041.20041.1934
6932005.11.04 01:46t/p2500.101.19341.20041.193470.1810309.97
6942005.11.04 05:00buy stop2510.101.20071.19771.2077
6952005.11.07 00:00expiration2510.101.20071.19771.2077
6962005.11.07 05:00buy stop2520.101.20461.20161.2116
6972005.11.08 05:00expiration2520.101.20461.20161.2116
6982005.11.08 05:00buy stop2530.101.19151.18851.1985
6992005.11.09 05:00expiration2530.101.19151.18851.1985
7002005.11.09 05:00buy stop2540.101.17861.17561.1856
7012005.11.09 15:01buy2540.101.17861.17561.1856
7022005.11.09 15:28s/l2540.101.17561.17561.1856-30.0010279.97
7032005.11.11 05:00buy stop2550.101.17541.17241.1824
7042005.11.14 00:00expiration2550.101.17541.17241.1824
7052005.11.21 05:00sell stop2560.101.16951.17251.1625
7062005.11.22 05:01expiration2560.101.16951.17251.1625
7072005.11.24 05:00sell stop2570.101.17481.17781.1678
7082005.11.25 05:03expiration2570.101.17481.17781.1678
7092005.11.25 05:03buy stop2580.101.17951.17651.1865
7102005.11.28 00:00expiration2580.101.17951.17651.1865
7112005.11.28 05:00buy stop2590.101.17851.17551.1855
7122005.11.28 16:48buy2590.101.17851.17551.1855
7132005.11.28 19:45t/p2590.101.18551.17551.185570.0010349.97
7142005.11.29 05:00sell stop2600.101.18021.18321.1732
7152005.11.29 14:00sell2600.101.18021.18321.1732
7162005.11.29 15:00modify2600.101.18021.18191.1732
7172005.12.01 13:48t/p2600.101.17321.18191.173270.7210420.69
7182005.12.02 05:00buy stop2610.101.17401.17101.1810
7192005.12.02 14:55buy2610.101.17401.17101.1810
7202005.12.02 15:23s/l2610.101.17101.17101.1810-30.0010390.69
7212005.12.05 05:00buy stop2620.101.17641.17341.1834
7222005.12.05 13:54buy2620.101.17641.17341.1834
7232005.12.05 19:00modify2620.101.17641.17471.1834
7242005.12.07 08:27s/l2620.101.17471.17471.1834-18.3010372.39
7252005.12.08 05:00buy stop2630.101.17661.17361.1836
7262005.12.08 09:26buy2630.101.17661.17361.1836
7272005.12.08 17:00modify2630.101.17661.17631.1836
7282005.12.08 17:19t/p2630.101.18361.17631.183670.0010442.39
7292005.12.09 05:00sell stop2640.101.18031.18331.1733
7302005.12.09 07:00sell2640.101.18031.18331.1733
7312005.12.09 16:06s/l2640.101.18331.18331.1733-30.0010412.39
7322005.12.12 05:00sell stop2650.101.17371.17671.1667
7332005.12.13 05:06expiration2650.101.17371.17671.1667
7342005.12.14 05:00sell stop2660.101.18361.18661.1766
7352005.12.15 05:00expiration2660.101.18361.18661.1766
7362005.12.21 05:00buy stop2670.101.19861.19561.2056
7372005.12.22 05:01expiration2670.101.19861.19561.2056
7382005.12.22 05:01buy stop2680.101.19741.19441.2044
7392005.12.23 05:07expiration2680.101.19741.19441.2044
7402005.12.27 05:00buy stop2690.101.18461.18161.1916
7412005.12.27 06:24buy2690.101.18461.18161.1916
7422005.12.28 08:15t/p2690.101.19161.18161.191669.3510481.74
7432005.12.30 05:00sell stop2700.101.18531.18831.1783
7442005.12.30 09:23sell2700.101.18531.18831.1783
7452005.12.30 14:00modify2700.101.18531.18671.1783
7462005.12.30 15:00modify2700.101.18531.18541.1783
7472005.12.30 15:16t/p2700.101.17831.18541.178370.0010551.74
7482006.01.03 05:00sell stop2710.101.18641.18941.1794
7492006.01.03 10:14sell2710.101.18641.18941.1794
7502006.01.03 15:28s/l2710.101.18941.18941.1794-30.0010521.74
7512006.01.04 05:00sell stop2720.101.18731.19031.1803
7522006.01.05 05:00expiration2720.101.18731.19031.1803
7532006.01.05 05:00sell stop2730.101.18441.18741.1774
7542006.01.06 05:00expiration2730.101.18441.18741.1774
7552006.01.06 05:00sell stop2740.101.20381.20681.1968
7562006.01.09 00:00expiration2740.101.20381.20681.1968
7572006.01.09 05:00sell stop2750.101.21301.21601.2060
7582006.01.09 07:51sell2750.101.21301.21601.2060
7592006.01.09 10:00modify2750.101.21301.21501.2060
7602006.01.09 11:00modify2750.101.21301.21461.2060
7612006.01.09 13:00modify2750.101.21301.21331.2060
7622006.01.09 17:17t/p2750.101.20601.21331.206070.0010591.74
7632006.01.10 05:00buy stop2760.101.20741.20441.2144
7642006.01.10 09:10buy2760.101.20741.20441.2144
7652006.01.10 12:00modify2760.101.20741.20461.2144
7662006.01.10 14:41s/l2760.101.20461.20461.2144-28.0010563.74
7672006.01.11 05:00buy stop2770.101.21251.20951.2195
7682006.01.11 17:48buy2770.101.21251.20951.2195
7692006.01.12 14:30s/l2770.101.20951.20951.2195-31.9510531.79
7702006.01.17 05:00sell stop2780.101.20541.20841.1984
7712006.01.17 15:15sell2780.101.20541.20841.1984
7722006.01.17 19:19s/l2780.101.20841.20841.1984-30.0010501.79
7732006.01.18 05:00buy stop2790.101.21161.20861.2186
7742006.01.18 08:58buy2790.101.21161.20861.2186
7752006.01.18 17:41s/l2790.101.20861.20861.2186-30.0010471.79
7762006.01.20 05:00buy stop2800.101.20891.20591.2159
7772006.01.20 08:29buy2800.101.20891.20591.2159
7782006.01.20 09:34s/l2800.101.20591.20591.2159-30.0010441.79
7792006.01.23 05:00sell stop2810.101.21411.21711.2071
7802006.01.24 05:00expiration2810.101.21411.21711.2071
7812006.01.24 05:00sell stop2820.101.21141.21441.2044
7822006.01.25 05:02expiration2820.101.21141.21441.2044
7832006.01.25 05:02sell stop2830.101.21601.21901.2090
7842006.01.26 05:02expiration2830.101.21601.21901.2090
7852006.01.26 05:02buy stop2840.101.22691.22391.2339
7862006.01.26 08:58buy2840.101.22691.22391.2339
7872006.01.26 09:54s/l2840.101.22391.22391.2339-30.0010411.79
7882006.01.27 05:00buy stop2850.101.22421.22121.2312
7892006.01.30 00:00expiration2850.101.22421.22121.2312
7902006.01.30 05:00buy stop2860.101.22151.21851.2285
7912006.01.31 05:02expiration2860.101.22151.21851.2285
7922006.01.31 05:02buy stop2870.101.21791.21491.2249
7932006.01.31 18:17buy2870.101.21791.21491.2249
7942006.01.31 20:21s/l2870.101.21491.21491.2249-30.0010381.79
7952006.02.01 05:00sell stop2880.101.21171.21471.2047
7962006.02.01 10:45sell2880.101.21171.21471.2047
7972006.02.01 19:00modify2880.101.21171.21421.2047
7982006.02.01 20:00modify2880.101.21171.21371.2047
7992006.02.01 21:00modify2880.101.21171.21201.2047
8002006.02.02 00:00modify2880.101.21171.21171.2047
8012006.02.02 06:47t/p2880.101.20471.21171.204770.5410452.33
8022006.02.03 05:00buy stop2890.101.21211.20911.2191
8032006.02.06 00:00expiration2890.101.21211.20911.2191
8042006.02.06 05:00buy stop2900.101.20311.20011.2101
8052006.02.07 05:02expiration2900.101.20311.20011.2101
8062006.02.07 05:02buy stop2910.101.20601.20301.2130
8072006.02.08 05:02expiration2910.101.20601.20301.2130
8082006.02.08 05:02buy stop2920.101.19981.19681.2068
8092006.02.09 05:02expiration2920.101.19981.19681.2068
8102006.02.13 05:00buy stop2930.101.19311.19011.2001
8112006.02.14 05:02expiration2930.101.19311.19011.2001
8122006.02.14 05:02buy stop2940.101.19591.19291.2029
8132006.02.15 05:02expiration2940.101.19591.19291.2029
8142006.02.17 05:00buy stop2950.101.18871.18571.1957
8152006.02.17 05:35buy2950.101.18871.18571.1957
8162006.02.17 17:00modify2950.101.18871.18611.1957
8172006.02.17 20:00modify2950.101.18871.18691.1957
8182006.02.17 21:00modify2950.101.18871.18701.1957
8192006.02.17 22:00modify2950.101.18871.18711.1957
8202006.02.20 01:00modify2950.101.18871.18851.1957
8212006.02.20 02:00modify2950.101.18871.19471.1957
8222006.02.20 02:00modify2950.101.18871.18891.1957
8232006.02.20 03:20t/p2950.101.19571.18891.195769.3510521.68
8242006.02.20 05:00sell stop2960.101.19161.19461.1846
8252006.02.21 03:39sell2960.101.19161.19461.1846
8262006.02.22 12:00modify2960.101.19161.19381.1846
8272006.02.23 10:15s/l2960.101.19381.19381.1846-21.2810500.40
8282006.02.27 05:00buy stop2970.101.18841.18541.1954
8292006.02.28 05:00expiration2970.101.18841.18541.1954
8302006.02.28 05:00buy stop2980.101.18921.18621.1962
8312006.02.28 11:45buy2980.101.18921.18621.1962
8322006.02.28 19:00modify2980.101.18921.18631.1962
8332006.02.28 20:00modify2980.101.18921.18761.1962
8342006.03.01 04:00modify2980.101.18921.18851.1962
8352006.03.01 14:32t/p2980.101.19621.18851.196269.3510569.75
8362006.03.02 05:00sell stop2990.101.18701.19001.1800
8372006.03.03 05:00expiration2990.101.18701.19001.1800
8382006.03.03 05:00sell stop3000.101.19521.19821.1882
8392006.03.06 00:00expiration3000.101.19521.19821.1882
8402006.03.06 05:00sell stop3010.101.19451.19751.1875
8412006.03.07 05:01expiration3010.101.19451.19751.1875
8422006.03.07 05:01buy stop3020.101.20071.19771.2077
8432006.03.08 05:01expiration3020.101.20071.19771.2077
8442006.03.08 05:01buy stop3030.101.20191.19891.2089
8452006.03.09 05:01expiration3030.101.20191.19891.2089
8462006.03.09 05:01buy stop3040.101.19811.19511.2051
8472006.03.10 05:01expiration3040.101.19811.19511.2051
8482006.03.14 05:00sell stop3050.101.19301.19601.1860
8492006.03.15 05:00expiration3050.101.19301.19601.1860
8502006.03.15 05:00sell stop3060.101.19321.19621.1862
8512006.03.16 05:00expiration3060.101.19321.19621.1862
8522006.03.16 05:00sell stop3070.101.19841.20141.1914
8532006.03.17 05:04expiration3070.101.19841.20141.1914
8542006.03.17 05:04sell stop3080.101.20381.20681.1968
8552006.03.20 00:00expiration3080.101.20381.20681.1968
8562006.03.20 05:00sell stop3090.101.20911.21211.2021
8572006.03.21 05:00expiration3090.101.20911.21211.2021
8582006.03.22 05:00buy stop3100.101.21641.21341.2234
8592006.03.23 05:00expiration3100.101.21641.21341.2234
8602006.03.23 05:00buy stop3110.101.21341.21041.2204
8612006.03.24 05:04expiration3110.101.21341.21041.2204
8622006.03.24 05:04buy stop3120.101.20861.20561.2156
8632006.03.27 00:00expiration3120.101.20861.20561.2156
8642006.03.27 05:00buy stop3130.101.20511.20211.2121
8652006.03.27 05:26buy3130.101.20511.20211.2121
8662006.03.27 12:00s/l3130.101.20211.20211.2121-30.0010539.75
8672006.03.28 05:00sell stop3140.101.19921.20221.1922
8682006.03.28 05:51sell3140.101.19921.20221.1922
8692006.03.28 09:48s/l3140.101.20221.20221.1922-30.0010509.75
8702006.03.29 05:00buy stop3150.101.20121.19821.2082
8712006.03.29 07:27buy3150.101.20121.19821.2082
8722006.03.29 09:58s/l3150.101.19821.19821.2082-30.0010479.75
8732006.03.30 05:00sell stop3160.101.20391.20691.1969
8742006.03.31 05:01expiration3160.101.20391.20691.1969
8752006.03.31 05:01sell stop3170.101.20231.20531.1953
8762006.04.03 00:00expiration3170.101.20231.20531.1953
8772006.04.03 05:00sell stop3180.101.20471.20771.1977
8782006.04.03 06:42sell3180.101.20471.20771.1977
8792006.04.03 16:01s/l3180.101.20771.20771.1977-30.0010449.75
8802006.04.05 05:00sell stop3190.101.21431.21731.2073
8812006.04.06 05:00expiration3190.101.21431.21731.2073
8822006.04.06 05:00sell stop3200.101.21551.21851.2085
8832006.04.07 05:01expiration3200.101.21551.21851.2085
8842006.04.07 05:01buy stop3210.101.22331.22031.2303
8852006.04.09 23:00expiration3210.101.22331.22031.2303
8862006.04.10 05:00buy stop3220.101.21911.21611.2261
8872006.04.11 05:02expiration3220.101.21911.21611.2261
8882006.04.12 05:00sell stop3230.101.21311.21611.2061
8892006.04.12 13:59sell3230.101.21311.21611.2061
8902006.04.12 15:00modify3230.101.21311.21451.2061
8912006.04.13 16:00modify3230.101.21311.21441.2061
8922006.04.17 02:05s/l3230.101.21441.21441.2061-12.1010437.65
8932006.04.17 05:00sell stop3240.101.21271.21571.2057
8942006.04.18 05:00expiration3240.101.21271.21571.2057
8952006.04.18 05:00sell stop3250.101.21321.21621.2062
8962006.04.19 05:00expiration3250.101.21321.21621.2062
8972006.04.19 05:00sell stop3260.101.21341.21641.2064
8982006.04.20 05:00expiration3260.101.21341.21641.2064
8992006.04.20 05:00sell stop3270.101.22801.23101.2210
9002006.04.21 01:51sell3270.101.22801.23101.2210
9012006.04.21 02:13s/l3270.101.23101.23101.2210-30.0010407.65
9022006.04.21 05:00buy stop3280.101.23371.23071.2407
9032006.04.21 10:08buy3280.101.23371.23071.2407
9042006.04.21 13:06s/l3280.101.23071.23071.2407-30.0010377.65
9052006.04.25 05:00sell stop3290.101.23391.23691.2269
9062006.04.26 05:01expiration3290.101.23391.23691.2269
9072006.04.26 05:01sell stop3300.101.23621.23921.2292
9082006.04.27 05:02expiration3300.101.23621.23921.2292
9092006.04.27 05:02sell stop3310.101.24061.24361.2336
9102006.04.27 13:53sell3310.101.24061.24361.2336
9112006.04.27 15:27s/l3310.101.24361.24361.2336-30.0010347.65
9122006.04.28 05:00sell stop3320.101.24511.24811.2381
9132006.05.01 00:00expiration3320.101.24511.24811.2381
9142006.05.01 05:00sell stop3330.101.24721.25021.2402
9152006.05.02 05:00expiration3330.101.24721.25021.2402
9162006.05.02 05:00sell stop3340.101.25521.25821.2482
9172006.05.03 05:00expiration3340.101.25521.25821.2482
9182006.05.04 05:00sell stop3350.101.25901.26201.2520
9192006.05.04 09:08sell3350.101.25901.26201.2520
9202006.05.04 14:33s/l3350.101.26201.26201.2520-30.0010317.65
9212006.05.05 05:00sell stop3360.101.26351.26651.2565
9222006.05.08 00:00expiration3360.101.26351.26651.2565
9232006.05.08 05:00sell stop3370.101.26541.26841.2584
9242006.05.09 05:00expiration3370.101.26541.26841.2584
9252006.05.10 05:00sell stop3380.101.27511.27811.2681
9262006.05.11 02:40sell3380.101.27511.27811.2681
9272006.05.11 04:00modify3380.101.27511.27781.2681
9282006.05.11 10:00modify3380.101.27511.27591.2681
9292006.05.11 14:32s/l3380.101.27591.27591.2681-8.0010309.65
9302006.05.12 05:00sell stop3390.101.27871.28171.2717
9312006.05.15 00:00expiration3390.101.27871.28171.2717
9322006.05.15 05:00sell stop3400.101.28071.28371.2737
9332006.05.15 12:52sell3400.101.28071.28371.2737
9342006.05.15 14:21s/l3400.101.28371.28371.2737-30.0010279.65
9352006.05.17 05:00buy stop3410.101.29011.28711.2971
9362006.05.17 09:18buy3410.101.29011.28711.2971
9372006.05.17 14:30s/l3410.101.28711.28711.2971-30.0010249.65
9382006.05.18 05:00buy stop3420.101.27741.27441.2844
9392006.05.18 10:09buy3420.101.27741.27441.2844
9402006.05.18 16:00modify3420.101.27741.27571.2844
9412006.05.18 19:00modify3420.101.27741.27671.2844
9422006.05.18 22:40t/p3420.101.28441.27671.284470.0010319.65
9432006.05.25 05:00buy stop3430.101.28331.28031.2903
9442006.05.26 05:04expiration3430.101.28331.28031.2903
9452006.05.31 05:00sell stop3440.101.27611.27911.2691
9462006.06.01 05:00expiration3440.101.27611.27911.2691
9472006.06.01 05:00sell stop3450.101.27711.28011.2701
9482006.06.01 05:28sell3450.101.27711.28011.2701
9492006.06.01 10:17s/l3450.101.28011.28011.2701-30.0010289.65
9502006.06.02 05:00buy stop3460.101.28481.28181.2918
9512006.06.02 14:30buy3460.101.28481.28181.2918
9522006.06.02 14:43t/p3460.101.29181.28181.291870.0010359.65
9532006.06.05 05:00sell stop3470.101.28401.28701.2770
9542006.06.06 05:01expiration3470.101.28401.28701.2770
9552006.06.06 05:01sell stop3480.101.28381.28681.2768
9562006.06.06 14:16sell3480.101.28381.28681.2768
9572006.06.07 09:00modify3480.101.28381.28501.2768
9582006.06.07 14:00modify3480.101.28381.28391.2768
9592006.06.07 15:46t/p3480.101.27681.28391.276870.1810429.83
9602006.06.08 05:00buy stop3490.101.28791.28491.2949
9612006.06.09 05:01expiration3490.101.28791.28491.2949
9622006.06.09 05:01buy stop3500.101.27981.27681.2868
9632006.06.12 00:00expiration3500.101.27981.27681.2868
9642006.06.12 05:00buy stop3510.101.27761.27461.2846
9652006.06.13 05:00expiration3510.101.27761.27461.2846
9662006.06.13 05:00buy stop3520.101.26261.25961.2696
9672006.06.14 05:00expiration3520.101.26261.25961.2696
9682006.06.14 05:00buy stop3530.101.26131.25831.2683
9692006.06.14 15:19buy3530.101.26131.25831.2683
9702006.06.15 14:35s/l3530.101.25831.25831.2683-31.9510397.88
9712006.06.16 05:00sell stop3540.101.25691.25991.2499
9722006.06.19 00:00expiration3540.101.25691.25991.2499
9732006.06.20 05:00buy stop3550.101.26051.25751.2675
9742006.06.20 19:06buy3550.101.26051.25751.2675
9752006.06.21 15:00modify3550.101.26051.25781.2675
9762006.06.21 17:00modify3550.101.26051.25821.2675
9772006.06.21 18:00modify3550.101.26051.26051.2675
9782006.06.21 19:26t/p3550.101.26751.26051.267569.3510467.23
9792006.06.22 05:00sell stop3560.101.25991.26291.2529
9802006.06.22 12:47sell3560.101.25991.26291.2529
9812006.06.23 04:00modify3560.101.25991.26251.2529
9822006.06.23 11:00modify3560.101.25991.26141.2529
9832006.06.23 12:00modify3560.101.25991.26081.2529
9842006.06.23 13:00modify3560.101.25991.26061.2529
9852006.06.23 13:47t/p3560.101.25291.26061.252970.1810537.41
9862006.06.26 05:00buy stop3570.101.26411.26111.2711
9872006.06.27 05:02expiration3570.101.26411.26111.2711
9882006.06.27 05:02sell stop3580.101.25941.26241.2524
9892006.06.27 06:10sell3580.101.25941.26241.2524
9902006.06.28 15:00modify3580.101.25941.26091.2524
9912006.06.28 16:36t/p3580.101.25241.26091.252470.1810607.59
9922006.06.29 05:00buy stop3590.101.25611.25311.2631
9932006.06.29 20:16buy3590.101.25611.25311.2631
9942006.06.29 20:33t/p3590.101.26311.25311.263170.0010677.59
9952006.06.30 05:00sell stop3600.101.25991.26291.2529
9962006.07.03 00:00expiration3600.101.25991.26291.2529
9972006.07.03 05:00sell stop3610.101.25731.26031.2503
9982006.07.04 05:00expiration3610.101.25731.26031.2503
9992006.07.04 05:00sell stop3620.101.26911.27211.2621
10002006.07.05 05:00expiration3620.101.26911.27211.2621
10012006.07.06 05:00buy stop3630.101.27651.27351.2835
10022006.07.06 14:33buy3630.101.27651.27351.2835
10032006.07.06 15:06s/l3630.101.27351.27351.2835-30.0010647.59
10042006.07.10 05:00sell stop3640.101.27491.27791.2679
10052006.07.10 14:28sell3640.101.27491.27791.2679
10062006.07.11 09:00modify3640.101.27491.27691.2679
10072006.07.11 20:41s/l3640.101.27691.27691.2679-19.8210627.77
10082006.07.12 05:00buy stop3650.101.27841.27541.2854
10092006.07.13 05:00expiration3650.101.27841.27541.2854
10102006.07.14 05:00buy stop3660.101.27411.27111.2811
10112006.07.17 00:00expiration3660.101.27411.27111.2811
10122006.07.17 05:00buy stop3670.101.26761.26461.2746
10132006.07.18 05:00expiration3670.101.26761.26461.2746
10142006.07.18 05:00buy stop3680.101.26671.26371.2737
10152006.07.19 05:00expiration3680.101.26671.26371.2737
10162006.07.19 05:00buy stop3690.101.26271.25971.2697
10172006.07.20 05:00expiration3690.101.26271.25971.2697
10182006.07.20 05:00sell stop3700.101.25451.25751.2475
10192006.07.21 05:00expiration3700.101.25451.25751.2475
10202006.07.21 05:00sell stop3710.101.25311.25611.2461
10212006.07.24 00:00expiration3710.101.25311.25611.2461
10222006.07.24 05:00sell stop3720.101.26181.26481.2548
10232006.07.24 09:25sell3720.101.26181.26481.2548
10242006.07.25 07:19s/l3720.101.26481.26481.2548-29.8210597.95
10252006.07.26 05:00buy stop3730.101.26681.26381.2738
10262006.07.26 20:01buy3730.101.26681.26381.2738
10272006.07.26 22:00modify3730.101.26681.26421.2738
10282006.07.26 23:00modify3730.101.26681.26571.2738
10292006.07.27 07:00modify3730.101.26681.26641.2738
10302006.07.27 07:47t/p3730.101.27381.26641.273868.0510666.00
10312006.07.28 05:00sell stop3740.101.26051.26351.2535
10322006.07.31 00:00expiration3740.101.26051.26351.2535
10332006.07.31 05:00sell stop3750.101.27381.27681.2668
10342006.08.01 03:59sell3750.101.27381.27681.2668
10352006.08.01 12:54s/l3750.101.27681.27681.2668-30.0010636.00
10362006.08.02 05:00sell stop3760.101.27851.28151.2715
10372006.08.02 17:07sell3760.101.27851.28151.2715
10382006.08.03 14:36s/l3760.101.28151.28151.2715-29.4610606.54
10392006.08.07 05:00sell stop3770.101.28141.28441.2744
10402006.08.08 00:10sell3770.101.28141.28441.2744
10412006.08.08 09:04s/l3770.101.28441.28441.2744-30.0010576.54
10422006.08.09 05:00buy stop3780.101.28481.28181.2918
10432006.08.09 09:28buy3780.101.28481.28181.2918
10442006.08.09 13:00modify3780.101.28481.28361.2918
10452006.08.10 14:36s/l3780.101.28361.28361.2918-13.9510562.59
10462006.08.11 05:00buy stop3790.101.27961.27661.2866
10472006.08.14 00:00expiration3790.101.27961.27661.2866
10482006.08.14 05:00buy stop3800.101.28381.28081.2908
10492006.08.15 05:00expiration3800.101.28381.28081.2908
10502006.08.15 05:00buy stop3810.101.27681.27381.2838
10512006.08.15 14:31buy3810.101.27681.27381.2838
10522006.08.16 14:31t/p3810.101.28381.27381.283869.3510631.94
10532006.08.17 05:00sell stop3820.101.27471.27771.2677
10542006.08.18 05:00expiration3820.101.27471.27771.2677
10552006.08.18 05:00sell stop3830.101.28091.28391.2739
10562006.08.18 13:24sell3830.101.28091.28391.2739
10572006.08.18 15:52s/l3830.101.28391.28391.2739-30.0010601.94
10582006.08.21 05:00sell stop3840.101.28681.28981.2798
10592006.08.21 07:25sell3840.101.28681.28981.2798
10602006.08.21 09:24s/l3840.101.28981.28981.2798-30.0010571.94
10612006.08.22 05:00sell stop3850.101.28511.28811.2781
10622006.08.22 11:00sell3850.101.28511.28811.2781
10632006.08.22 14:00modify3850.101.28511.28741.2781
10642006.08.22 16:00modify3850.101.28511.28681.2781
10652006.08.22 18:00modify3850.101.28511.28651.2781
10662006.08.22 20:00modify3850.101.28511.27911.2781
10672006.08.22 20:00modify3850.101.28511.28491.2781
10682006.08.23 16:00s/l3850.101.28491.28491.27812.1810574.12
10692006.08.24 05:00buy stop3860.101.28601.28301.2930
10702006.08.25 05:00expiration3860.101.28601.28301.2930
10712006.08.29 05:00sell stop3870.101.27901.28201.2720
10722006.08.29 16:07sell3870.101.27901.28201.2720
10732006.08.29 17:00modify3870.101.27901.28171.2720
10742006.08.29 20:28s/l3870.101.28171.28171.2720-27.0010547.12
10752006.08.30 05:00sell stop3880.101.27761.28061.2706
10762006.08.31 05:02expiration3880.101.27761.28061.2706
10772006.08.31 05:02sell stop3890.101.28111.28411.2741
10782006.08.31 16:27sell3890.101.28111.28411.2741
10792006.09.01 15:00modify3890.101.28111.28371.2741
10802006.09.01 16:00modify3890.101.28111.28301.2741
10812006.09.01 17:56s/l3890.101.28301.28301.2741-18.8210528.30
10822006.09.05 05:00sell stop3900.101.28291.28591.2759
10832006.09.05 07:06sell3900.101.28291.28591.2759
10842006.09.06 14:00modify3900.101.28291.28581.2759
10852006.09.06 15:00modify3900.101.28291.28501.2759
10862006.09.06 16:00modify3900.101.28291.28441.2759
10872006.09.06 19:00modify3900.101.28291.28361.2759
10882006.09.07 12:37t/p3900.101.27591.28361.275970.7210599.02
10892006.09.08 05:00buy stop3910.101.27911.27611.2861
10902006.09.11 00:00expiration3910.101.27911.27611.2861
10912006.09.11 05:00buy stop3920.101.27801.27501.2850
10922006.09.12 05:00expiration3920.101.27801.27501.2850
10932006.09.15 05:00sell stop3930.101.27081.27381.2638
10942006.09.15 09:55sell3930.101.27081.27381.2638
10952006.09.15 14:00modify3930.101.27081.27361.2638
10962006.09.15 15:00modify3930.101.27081.27321.2638
10972006.09.15 15:38t/p3930.101.26381.27321.263870.0010669.02
10982006.09.18 05:00buy stop3940.101.26721.26421.2742
10992006.09.18 08:15buy3940.101.26721.26421.2742
11002006.09.18 23:00modify3940.101.26721.26451.2742
11012006.09.19 02:00modify3940.101.26721.26461.2742
11022006.09.19 03:00modify3940.101.26721.26531.2742
11032006.09.19 04:00modify3940.101.26721.26571.2742
11042006.09.19 05:00modify3940.101.26721.26631.2742
11052006.09.19 10:18s/l3940.101.26631.26631.2742-9.6510659.37
11062006.09.22 05:00sell stop3950.101.26961.27261.2626
11072006.09.25 00:00expiration3950.101.26961.27261.2626
11082006.09.25 05:00sell stop3960.101.27131.27431.2643
11092006.09.26 05:02expiration3960.101.27131.27431.2643
11102006.09.26 05:02buy stop3970.101.27551.27251.2825
11112006.09.26 05:46buy3970.101.27551.27251.2825
11122006.09.26 10:47s/l3970.101.27251.27251.2825-30.0010629.37
11132006.09.27 05:00buy stop3980.101.27581.27281.2828
11142006.09.28 05:00expiration3980.101.27581.27281.2828
11152006.10.02 05:00buy stop3990.101.26761.26461.2746
11162006.10.02 06:48buy3990.101.26761.26461.2746
11172006.10.02 15:53t/p3990.101.27461.26461.274670.0010699.37
11182006.10.03 05:00sell stop4000.101.27201.27501.2650
11192006.10.03 18:41sell4000.101.27201.27501.2650
11202006.10.04 12:00modify4000.101.27201.27481.2650
11212006.10.04 13:00modify4000.101.27201.27381.2650
11222006.10.06 13:00modify4000.101.27201.27371.2650
11232006.10.06 14:00modify4000.101.27201.27251.2650
11242006.10.06 14:34t/p4000.101.26501.27251.265070.9010770.27
11252006.10.09 05:00buy stop4010.101.26901.26601.2760
11262006.10.10 05:01expiration4010.101.26901.26601.2760
11272006.10.10 05:01buy stop4020.101.26641.26341.2734
11282006.10.11 05:02expiration4020.101.26641.26341.2734
11292006.10.11 05:02buy stop4030.101.25721.25421.2642
11302006.10.12 05:04expiration4030.101.25721.25421.2642
11312006.10.12 05:04buy stop4040.101.25681.25381.2638
11322006.10.13 03:14buy4040.101.25681.25381.2638
11332006.10.13 14:33s/l4040.101.25381.25381.2638-30.0010740.27
11342006.10.18 05:00sell stop4050.101.25351.25651.2465
11352006.10.18 11:09sell4050.101.25351.25651.2465
11362006.10.19 10:58s/l4050.101.25651.25651.2465-29.4610710.81
11372006.10.20 05:00sell stop4060.101.25611.25911.2491
11382006.10.23 00:00expiration4060.101.25611.25911.2491
11392006.10.23 05:00sell stop4070.101.25561.25861.2486
11402006.10.23 11:57sell4070.101.25561.25861.2486
11412006.10.25 12:34s/l4070.101.25861.25861.2486-29.6410681.17
11422006.10.26 05:00sell stop4080.101.25721.26021.2502
11432006.10.27 05:00expiration4080.101.25721.26021.2502
11442006.10.27 05:00sell stop4090.101.25781.26081.2508
11452006.10.30 01:00expiration4090.101.25781.26081.2508
11462006.10.30 05:00sell stop4100.101.26311.26611.2561
11472006.10.31 05:04expiration4100.101.26311.26611.2561
11482006.10.31 05:04sell stop4110.101.27111.27411.2641
11492006.10.31 07:01sell4110.101.27111.27411.2641
11502006.10.31 17:07s/l4110.101.27411.27411.2641-30.0010651.17
11512006.11.06 05:00buy stop4120.101.27301.27001.2800
11522006.11.06 23:14buy4120.101.27301.27001.2800
11532006.11.07 06:00modify4120.101.27301.27071.2800
11542006.11.07 07:00modify4120.101.27301.27081.2800
11552006.11.07 15:00modify4120.101.27301.27241.2800
11562006.11.07 15:33t/p4120.101.28001.27241.280069.3510720.52
11572006.11.08 05:00sell stop4130.101.27431.27731.2673
11582006.11.09 05:02expiration4130.101.27431.27731.2673
11592006.11.10 05:00sell stop4140.101.28081.28381.2738
11602006.11.13 00:00expiration4140.101.28081.28381.2738
11612006.11.13 05:00sell stop4150.101.27811.28111.2711
11622006.11.14 05:00expiration4150.101.27811.28111.2711
11632006.11.22 05:00sell stop4160.101.28531.28831.2783
11642006.11.23 05:00expiration4160.101.28531.28831.2783
11652006.11.23 05:00sell stop4170.101.28411.28711.2771
11662006.11.24 05:00expiration4170.101.28411.28711.2771
11672006.11.24 05:00sell stop4180.101.28721.29021.2802
11682006.11.27 00:00expiration4180.101.28721.29021.2802
11692006.11.27 05:00sell stop4190.101.29661.29961.2896
11702006.11.28 05:00expiration4190.101.29661.29961.2896
11712006.11.28 05:00sell stop4200.101.29731.30031.2903
11722006.11.29 05:01expiration4200.101.29731.30031.2903
11732006.11.29 05:01sell stop4210.101.31181.31481.3048
11742006.11.30 05:02expiration4210.101.31181.31481.3048
11752006.11.30 05:02sell stop4220.101.31571.31871.3087
11762006.12.01 05:02expiration4220.101.31571.31871.3087
11772006.12.01 05:02sell stop4230.101.32171.32471.3147
11782006.12.04 00:00expiration4230.101.32171.32471.3147
11792006.12.04 05:00sell stop4240.101.31771.32071.3107
11802006.12.05 05:00expiration4240.101.31771.32071.3107
11812006.12.05 05:00sell stop4250.101.32631.32931.3193
11822006.12.06 05:00expiration4250.101.32631.32931.3193
11832006.12.07 05:00buy stop4260.101.33151.32851.3385
11842006.12.07 06:04buy4260.101.33151.32851.3385
11852006.12.07 11:45s/l4260.101.32851.32851.3385-30.0010690.52
11862006.12.08 05:00buy stop4270.101.32901.32601.3360
11872006.12.08 05:33buy4270.101.32901.32601.3360
11882006.12.08 14:30s/l4270.101.32601.32601.3360-30.0010660.52
11892006.12.11 05:00buy stop4280.101.32531.32231.3323
11902006.12.11 18:15buy4280.101.32531.32231.3323
11912006.12.12 14:29s/l4280.101.32231.32231.3323-30.6510629.87
11922006.12.13 05:00sell stop4290.101.32251.32551.3155
11932006.12.13 14:33sell4290.101.32251.32551.3155
11942006.12.14 13:00modify4290.101.32251.32491.3155
11952006.12.14 16:00modify4290.101.32251.32361.3155
11962006.12.14 16:28t/p4290.101.31551.32361.315570.5410700.41
11972006.12.15 05:00buy stop4300.101.32581.32281.3328
11982006.12.18 00:00expiration4300.101.32581.32281.3328
11992006.12.18 05:00buy stop4310.101.31821.31521.3252
12002006.12.19 05:00expiration4310.101.31821.31521.3252
12012006.12.19 05:00buy stop4320.101.31261.30961.3196
12022006.12.19 09:05buy4320.101.31261.30961.3196
12032006.12.19 11:00modify4320.101.31261.31001.3196
12042006.12.19 12:00modify4320.101.31261.31051.3196
12052006.12.19 16:00modify4320.101.31261.31111.3196
12062006.12.19 18:00modify4320.101.31261.31861.3196
12072006.12.19 18:00modify4320.101.31261.31321.3196
12082006.12.19 18:20t/p4320.101.31961.31321.319670.0010770.41
12092006.12.20 05:00sell stop4330.101.31041.31341.3034
12102006.12.21 05:00expiration4330.101.31041.31341.3034
12112006.12.21 05:00sell stop4340.101.31231.31531.3053
12122006.12.22 05:04expiration4340.101.31231.31531.3053
12132006.12.27 05:00buy stop4350.101.31551.31251.3225
12142006.12.27 07:12buy4350.101.31551.31251.3225
12152006.12.27 16:30s/l4350.101.31251.31251.3225-30.0010740.41
12162006.12.29 05:00sell stop4360.101.31261.31561.3056
12172007.01.02 08:00expiration4360.101.31261.31561.3056
12182007.01.03 05:00sell stop4370.101.31731.32031.3103
12192007.01.03 17:24sell4370.101.31731.32031.3103
12202007.01.04 10:00modify4370.101.31731.31851.3103
12212007.01.04 10:32t/p4370.101.31031.31851.310370.5410810.95
12222007.01.05 05:00buy stop4380.101.32531.32231.3323
12232007.01.08 00:00expiration4380.101.32531.32231.3323
12242007.01.08 05:00buy stop4390.101.31391.31091.3209
12252007.01.09 05:00expiration4390.101.31391.31091.3209
12262007.01.09 05:00buy stop4400.101.30661.30361.3136
12272007.01.10 05:00expiration4400.101.30661.30361.3136
12282007.01.10 05:00buy stop4410.101.29761.29461.3046
12292007.01.10 06:39buy4410.101.29761.29461.3046
12302007.01.10 16:09s/l4410.101.29461.29461.3046-30.0010780.95
12312007.01.11 05:00buy stop4420.101.30031.29731.3073
12322007.01.11 13:11buy4420.101.30031.29731.3073
12332007.01.11 13:27s/l4420.101.29731.29731.3073-30.0010750.95
12342007.01.12 05:00buy stop4430.101.29681.29381.3038
12352007.01.15 00:00expiration4430.101.29681.29381.3038
12362007.01.16 05:00sell stop4440.101.29201.29501.2850
12372007.01.16 16:38sell4440.101.29201.29501.2850
12382007.01.17 16:32s/l4440.101.29501.29501.2850-29.8210721.13
12392007.01.18 05:00sell stop4450.101.29591.29891.2889
12402007.01.18 06:58sell4450.101.29591.29891.2889
12412007.01.18 14:00modify4450.101.29591.29821.2889
12422007.01.18 15:00modify4450.101.29591.29791.2889
12432007.01.19 03:05s/l4450.101.29791.29791.2889-19.8210701.31
12442007.01.19 05:00sell stop4460.101.29401.29701.2870
12452007.01.19 15:06sell4460.101.29401.29701.2870
12462007.01.19 18:00s/l4460.101.29701.29701.2870-30.0010671.31
12472007.01.22 05:00sell stop4470.101.29631.29931.2893
12482007.01.22 07:44sell4470.101.29631.29931.2893
12492007.01.22 14:00modify4470.101.29631.29911.2893
12502007.01.23 11:00s/l4470.101.29911.29911.2893-27.8210643.49
12512007.01.24 05:00sell stop4480.101.29851.30151.2915
12522007.01.24 09:16sell4480.101.29851.30151.2915
12532007.01.24 10:57s/l4480.101.30151.30151.2915-30.0010613.49
12542007.01.26 05:00buy stop4490.101.29941.29641.3064
12552007.01.29 00:00expiration4490.101.29941.29641.3064
12562007.01.29 05:00buy stop4500.101.29371.29071.3007
12572007.01.29 16:29buy4500.101.29371.29071.3007
12582007.01.30 14:00modify4500.101.29371.29171.3007
12592007.01.31 16:44t/p4500.101.30071.29171.300768.7010682.19
12602007.02.01 05:00sell stop4510.101.29821.30121.2912
12612007.02.02 05:00expiration4510.101.29821.30121.2912
12622007.02.02 05:00sell stop4520.101.29881.30181.2918
12632007.02.02 15:15sell4520.101.29881.30181.2918
12642007.02.02 19:00modify4520.101.29881.30111.2918
12652007.02.05 03:00modify4520.101.29881.30101.2918
12662007.02.05 04:00modify4520.101.29881.30051.2918
12672007.02.05 05:00modify4520.101.29881.29971.2918
12682007.02.05 07:00modify4520.101.29881.29961.2918
12692007.02.05 12:00modify4520.101.29881.29911.2918
12702007.02.05 14:00modify4520.101.29881.29881.2918
12712007.02.05 15:14t/p4520.101.29181.29881.291870.1810752.37
12722007.02.06 05:00buy stop4530.101.29961.29661.3066
12732007.02.07 05:00expiration4530.101.29961.29661.3066
12742007.02.08 05:00sell stop4540.101.29531.29831.2883
12752007.02.09 05:01expiration4540.101.29531.29831.2883
12762007.02.09 05:01sell stop4550.101.30081.30381.2938
12772007.02.09 08:44sell4550.101.30081.30381.2938
12782007.02.12 12:00modify4550.101.30081.30211.2938
12792007.02.12 13:00modify4550.101.30081.30141.2938
12802007.02.13 12:41s/l4550.101.30141.30141.2938-5.6410746.73
12812007.02.15 05:00sell stop4560.101.29851.30151.2915
12822007.02.16 05:00expiration4560.101.29851.30151.2915
12832007.02.16 05:00sell stop4570.101.30591.30891.2989
12842007.02.19 00:00expiration4570.101.30591.30891.2989
12852007.02.20 05:00sell stop4580.101.31601.31901.3090
12862007.02.20 08:55sell4580.101.31601.31901.3090
12872007.02.21 15:00modify4580.101.31601.31781.3090
12882007.02.22 08:57t/p4580.101.30901.31781.309070.7210817.45
12892007.02.26 05:00sell stop4590.101.31661.31961.3096
12902007.02.26 09:35sell4590.101.31661.31961.3096
12912007.02.27 01:17s/l4590.101.31961.31961.3096-29.8210787.63
12922007.02.27 05:00sell stop4600.101.31501.31801.3080
12932007.02.28 05:02expiration4600.101.31501.31801.3080
12942007.02.28 05:02sell stop4610.101.31921.32221.3122
12952007.02.28 09:21sell4610.101.31921.32221.3122
12962007.02.28 14:29s/l4610.101.32221.32221.3122-30.0010757.63
12972007.03.01 05:00sell stop4620.101.32131.32431.3143
12982007.03.01 07:52sell4620.101.32131.32431.3143
12992007.03.01 17:00modify4620.101.32131.32251.3143
13002007.03.02 11:00modify4620.101.32131.32151.3143
13012007.03.05 02:42t/p4620.101.31431.32151.314370.3610827.99
13022007.03.05 05:00buy stop4630.101.31981.31681.3268
13032007.03.06 05:00expiration4630.101.31981.31681.3268
13042007.03.06 05:00buy stop4640.101.31481.31181.3218
13052007.03.07 05:03expiration4640.101.31481.31181.3218
13062007.03.07 05:03buy stop4650.101.31651.31351.3235
13072007.03.07 20:04buy4650.101.31651.31351.3235
13082007.03.08 15:07s/l4650.101.31351.31351.3235-31.9510796.04
13092007.03.12 05:00buy stop4660.101.31541.31241.3224
13102007.03.12 10:16buy4660.101.31541.31241.3224
13112007.03.12 20:00modify4660.101.31541.31281.3224
13122007.03.12 21:00modify4660.101.31541.31311.3224
13132007.03.12 23:00modify4660.101.31541.31331.3224
13142007.03.13 14:00modify4660.101.31541.31461.3224
13152007.03.13 15:00modify4660.101.31541.31471.3224
13162007.03.13 18:00modify4660.101.31541.31491.3224
13172007.03.14 15:39t/p4660.101.32241.31491.322468.7010864.74
13182007.03.15 05:00sell stop4670.101.32141.32441.3144
13192007.03.15 08:27sell4670.101.32141.32441.3144
13202007.03.15 15:51s/l4670.101.32441.32441.3144-30.0010834.74
13212007.03.16 05:00sell stop4680.101.32181.32481.3148
13222007.03.19 00:00expiration4680.101.32181.32481.3148
13232007.03.19 05:00sell stop4690.101.32401.32701.3170
13242007.03.20 05:00expiration4690.101.32401.32701.3170
13252007.03.20 05:00sell stop4700.101.32641.32941.3194
13262007.03.21 05:00expiration4700.101.32641.32941.3194
13272007.03.22 05:00sell stop4710.101.33321.33621.3262
13282007.03.22 17:42sell4710.101.33321.33621.3262
13292007.03.23 16:00modify4710.101.33321.33531.3262
13302007.03.23 19:00modify4710.101.33321.33511.3262
13312007.03.23 21:00modify4710.101.33321.33491.3262
13322007.03.26 00:00modify4710.101.33321.33481.3262
13332007.03.26 00:48t/p4710.101.32621.33481.326270.3610905.10
13342007.03.26 05:00buy stop4720.101.33631.33331.3433
13352007.03.27 05:00expiration4720.101.33631.33331.3433
13362007.03.28 05:00sell stop4730.101.33071.33371.3237
13372007.03.29 01:46sell4730.101.33071.33371.3237
13382007.03.29 10:26s/l4730.101.33371.33371.3237-30.0010875.10
13392007.04.02 05:00sell stop4740.101.33391.33691.3269
13402007.04.03 05:23expiration4740.101.33391.33691.3269
13412007.04.06 05:00sell stop4750.101.33531.33831.3283
13422007.04.09 00:00expiration4750.101.33531.33831.3283
13432007.04.11 05:00sell stop4760.101.34031.34331.3333
13442007.04.12 05:00expiration4760.101.34031.34331.3333
13452007.04.12 05:00sell stop4770.101.33801.34101.3310
13462007.04.13 05:01expiration4770.101.33801.34101.3310
13472007.04.13 05:01sell stop4780.101.34561.34861.3386
13482007.04.16 00:00expiration4780.101.34561.34861.3386
13492007.04.16 05:00sell stop4790.101.34591.34891.3389
13502007.04.17 05:08expiration4790.101.34591.34891.3389
13512007.04.18 05:00sell stop4800.101.35521.35821.3482
13522007.04.19 05:00expiration4800.101.35521.35821.3482
13532007.04.19 05:00sell stop4810.101.35551.35851.3485
13542007.04.20 05:00expiration4810.101.35551.35851.3485
13552007.04.20 05:00sell stop4820.101.35981.36281.3528
13562007.04.20 14:55sell4820.101.35981.36281.3528
13572007.04.23 11:00modify4820.101.35981.36251.3528
13582007.04.23 12:00modify4820.101.35981.36231.3528
13592007.04.23 13:00modify4820.101.35981.36161.3528
13602007.04.24 04:00modify4820.101.35981.36151.3528
13612007.04.24 16:19s/l4820.101.36151.36151.3528-16.6410858.46
13622007.04.25 05:00sell stop4830.101.36151.36451.3545
13632007.04.26 05:00expiration4830.101.36151.36451.3545
13642007.04.26 05:00sell stop4840.101.36021.36321.3532
13652007.04.26 12:02sell4840.101.36021.36321.3532
13662007.04.27 12:42s/l4840.101.36321.36321.3532-29.8210828.64
13672007.05.01 05:00sell stop4850.101.36161.36461.3546
13682007.05.01 16:38sell4850.101.36161.36461.3546
13692007.05.02 06:00modify4850.101.36161.36271.3546
13702007.05.03 18:00modify4850.101.36161.36261.3546
13712007.05.03 20:00modify4850.101.36161.36251.3546
13722007.05.03 21:00modify4850.101.36161.36161.3546
13732007.05.03 23:00modify4850.101.36161.36121.3546
13742007.05.04 03:36t/p4850.101.35461.36121.354670.9010899.54
13752007.05.04 05:00buy stop4860.101.35801.35501.3650
13762007.05.04 14:30buy4860.101.35801.35501.3650
13772007.05.07 12:00modify4860.101.35801.35531.3650
13782007.05.07 15:00modify4860.101.35801.35591.3650
13792007.05.07 16:00modify4860.101.35801.35601.3650
13802007.05.08 12:08s/l4860.101.35601.35601.3650-21.3010878.24
13812007.05.09 05:00buy stop4870.101.35661.35361.3636
13822007.05.09 15:33buy4870.101.35661.35361.3636
13832007.05.09 20:18s/l4870.101.35361.35361.3636-30.0010848.24
13842007.05.10 05:00buy stop4880.101.35721.35421.3642
13852007.05.11 05:00expiration4880.101.35721.35421.3642
13862007.05.11 05:00buy stop4890.101.35181.34881.3588
13872007.05.11 16:27buy4890.101.35181.34881.3588
13882007.05.14 13:00modify4890.101.35181.34911.3588
13892007.05.15 09:00modify4890.101.35181.34931.3588
13902007.05.15 15:00modify4890.101.35181.34961.3588
13912007.05.15 16:40t/p4890.101.35881.34961.358868.7010916.94
13922007.05.16 05:00sell stop4900.101.35491.35791.3479
13932007.05.16 17:10sell4900.101.35491.35791.3479
13942007.05.16 19:00modify4900.101.35491.35751.3479
13952007.05.16 20:00modify4900.101.35491.35731.3479
13962007.05.17 15:00modify4900.101.35491.35531.3479
13972007.05.17 15:13t/p4900.101.34791.35531.347970.5410987.48
13982007.05.18 05:00buy stop4910.101.35671.35371.3637
13992007.05.21 00:00expiration4910.101.35671.35371.3637
14002007.05.22 05:00buy stop4920.101.34721.34421.3542
14012007.05.22 08:04buy4920.101.34721.34421.3542
14022007.05.22 12:10s/l4920.101.34421.34421.3542-30.0010957.48
14032007.05.23 05:00buy stop4930.101.34821.34521.3552
14042007.05.23 13:46buy4930.101.34821.34521.3552
14052007.05.23 19:58s/l4930.101.34521.34521.3552-30.0010927.48
14062007.06.05 05:00sell stop4940.101.34761.35061.3406
14072007.06.06 05:00expiration4940.101.34761.35061.3406
14082007.06.06 05:00sell stop4950.101.34731.35031.3403
14092007.06.07 05:05expiration4950.101.34731.35031.3403
14102007.06.08 05:00buy stop4960.101.34921.34621.3562
14112007.06.11 00:00expiration4960.101.34921.34621.3562
14122007.06.11 05:00buy stop4970.101.34721.34421.3542
14132007.06.12 05:00expiration4970.101.34721.34421.3542
14142007.06.12 05:00buy stop4980.101.34011.33711.3471
14152007.06.13 05:00expiration4980.101.34011.33711.3471
14162007.06.13 05:00buy stop4990.101.33471.33171.3417
14172007.06.14 05:01expiration4990.101.33471.33171.3417
14182007.06.14 05:01buy stop5000.101.33321.33021.3402
14192007.06.15 05:02expiration5000.101.33321.33021.3402
14202007.06.18 05:00sell stop5010.101.33341.33641.3264
14212007.06.19 05:04expiration5010.101.33341.33641.3264
14222007.06.19 05:04sell stop5020.101.33341.33641.3264
14232007.06.20 05:05expiration5020.101.33341.33641.3264
14242007.06.20 05:05sell stop5030.101.34131.34431.3343
14252007.06.20 21:22sell5030.101.34131.34431.3343
14262007.06.21 10:00modify5030.101.34131.34421.3343
14272007.06.21 12:00modify5030.101.34131.34401.3343
14282007.06.22 13:55s/l5030.101.34401.34401.3343-26.2810901.20
14292007.06.25 05:00sell stop5040.101.34251.34551.3355
14302007.06.26 05:00expiration5040.101.34251.34551.3355
14312007.06.26 05:00sell stop5050.101.34111.34411.3341
14322007.06.27 05:00expiration5050.101.34111.34411.3341
14332007.07.02 05:00sell stop5060.101.34771.35071.3407
14342007.07.03 05:03expiration5060.101.34771.35071.3407
14352007.07.03 05:03sell stop5070.101.34711.35011.3401
14362007.07.04 05:03expiration5070.101.34711.35011.3401
14372007.07.04 05:03sell stop5080.101.35651.35951.3495
14382007.07.05 05:05expiration5080.101.35651.35951.3495
14392007.07.11 05:00sell stop5090.101.36511.36811.3581
14402007.07.12 05:00expiration5090.101.36511.36811.3581
14412007.07.12 05:00sell stop5100.101.36501.36801.3580
14422007.07.13 05:01expiration5100.101.36501.36801.3580
14432007.07.16 05:00sell stop5110.101.37691.37991.3699
14442007.07.16 09:32sell5110.101.37691.37991.3699
14452007.07.16 11:28s/l5110.101.37991.37991.3699-30.0010871.20
14462007.07.18 05:00sell stop5120.101.38071.38371.3737
14472007.07.18 08:05sell5120.101.38071.38371.3737
14482007.07.18 14:00modify5120.101.38071.38291.3737
14492007.07.18 15:00modify5120.101.38071.38251.3737
14502007.07.19 11:06s/l5120.101.38251.38251.3737-17.4610853.74
14512007.07.26 05:00buy stop5130.101.37811.37511.3851
14522007.07.27 05:01expiration5130.101.37811.37511.3851
14532007.07.27 05:01buy stop5140.101.38021.37721.3872
14542007.07.30 00:00expiration5140.101.38021.37721.3872
14552007.07.30 05:00buy stop5150.101.36991.36691.3769
14562007.07.30 21:17buy5150.101.36991.36691.3769
14572007.08.01 00:59s/l5150.101.36691.36691.3769-31.3010822.44
14582007.08.01 05:00sell stop5160.101.36601.36901.3590
14592007.08.01 05:22sell5160.101.36601.36901.3590
14602007.08.01 14:41s/l5160.101.36901.36901.3590-30.0010792.44