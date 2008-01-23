Alpari (UK) Ltd.

Account: 121964 Name: abdul shareef Currency: USD 2008 January 28, 21:15
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
55259472008.01.23 23:14balanceDeposit5 000.00
55260252008.01.24 09:34sell0.01eurjpy154.900.00149.902008.01.24 12:46156.520.000.000.00-15.18
 9999Grid-EURJPY-9999
55260262008.01.24 09:24sell0.01eurjpy155.000.00150.002008.01.24 12:46156.520.000.000.00-14.24
 9999Grid-EURJPY-9999
55260272008.01.24 08:06sell0.01eurjpy155.100.00150.102008.01.24 08:08155.190.000.000.00-0.85
 9999Grid-EURJPY-9999
55260282008.01.24 08:06sell0.01eurjpy155.200.00150.202008.01.24 08:08155.190.000.000.000.09
 9999Grid-EURJPY-9999
55260302008.01.24 04:05sell0.01eurjpy155.300.00150.302008.01.24 08:08155.190.000.000.001.04
 9999Grid-EURJPY-9999
55260312008.01.24 03:23sell0.01eurjpy155.400.00150.402008.01.24 08:08155.200.000.000.001.88
 9999Grid-EURJPY-9999
55260322008.01.24 03:17sell0.01eurjpy155.50155.44150.502008.01.24 08:08155.200.000.000.002.82
 9999Grid-EURJPY-9999
55260332008.01.24 02:45sell0.01eurjpy155.60155.44150.602008.01.24 08:08155.190.000.000.003.86
 9999Grid-EURJPY-9999
55260342008.01.24 02:05sell0.01eurjpy155.70155.44150.702008.01.24 08:08155.190.000.000.004.80
 9999Grid-EURJPY-9999
55260352008.01.23 23:29sell0.01eurjpy155.80155.44150.802008.01.24 08:08155.190.000.00-0.525.74
 9999Grid-EURJPY-9999
55260362008.01.23 23:56buy0.01eurjpy156.000.00161.002008.01.24 08:08155.160.000.000.32-7.91
 9999Grid-EURJPY-9999
55260372008.01.24 00:05buy0.01eurjpy156.100.00161.102008.01.24 08:08155.170.000.000.00-8.75
 9999Grid-EURJPY-9999
55260382008.01.24 00:07buy0.01eurjpy156.200.00161.202008.01.24 08:08155.180.000.000.00-9.60
 9999Grid-EURJPY-9999
55260392008.01.24 00:09buy0.01eurjpy156.300.00161.302008.01.24 08:08155.180.000.000.00-10.54
 9999Grid-EURJPY-9999
55260402008.01.24 00:10buy0.01eurjpy156.400.00161.402008.01.24 08:08155.180.000.000.00-11.48
 9999Grid-EURJPY-9999
55260412008.01.24 12:45buy0.01eurjpy156.500.00161.502008.01.24 12:46156.480.000.000.00-0.19
 9999Grid-EURJPY-9999
55260422008.01.24 12:47buy0.01eurjpy156.600.00161.602008.01.24 14:28155.970.000.000.00-5.92
 9999Grid-EURJPY-9999
55260442008.01.24 13:08buy0.01eurjpy156.700.00161.702008.01.24 14:28155.970.000.000.00-6.86
 9999Grid-EURJPY-9999
55260452008.01.24 15:30buy0.01eurjpy156.80157.00161.802008.01.24 16:14157.000.000.000.001.88
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55260632008.01.24 15:33buy0.01eurjpy156.90157.00161.902008.01.24 16:14157.000.000.000.000.94
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55262632008.01.23 23:20sell0.01eurjpy155.90155.44150.902008.01.24 08:07155.190.000.00-0.526.68
 9999Grid-EURJPY-9999
55264262008.01.23 23:46buy0.01eurjpy155.900.00160.902008.01.24 08:07155.160.000.000.32-6.96
 9999Grid-EURJPY-9999
55345392008.01.24 00:04sell0.01eurjpy156.00155.44151.002008.01.24 08:07155.190.000.000.007.62
 9999Grid-EURJPY-9999
55345452008.01.24 15:44buy0.01eurjpy157.00157.00162.002008.01.24 16:14157.000.000.000.000.00
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55348102008.01.24 00:43sell0.01eurjpy156.10155.44151.102008.01.24 08:09155.280.000.000.007.71
 9999Grid-EURJPY-9999
55348112008.01.24 15:51buy0.01eurjpy157.10157.70162.102008.01.24 20:55157.700.000.000.005.61
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55348832008.01.24 16:03buy0.01eurjpy157.20157.70162.202008.01.24 20:55157.700.000.000.004.67
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55349392008.01.24 00:25sell0.01eurjpy156.20155.44151.202008.01.24 08:07155.180.000.000.009.60
 9999Grid-EURJPY-9999
55351232008.01.24 00:15sell0.01eurjpy156.30155.44151.302008.01.24 08:07155.180.000.000.0010.54
 9999Grid-EURJPY-9999
55351282008.01.24 16:04buy0.01eurjpy157.30157.70162.302008.01.24 20:55157.700.000.000.003.74
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55352402008.01.24 18:58buy0.01eurjpy157.40157.70162.402008.01.24 20:55157.700.000.000.002.80
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55352452008.01.24 00:11sell0.01eurjpy156.40155.44151.402008.01.24 08:07155.160.000.000.0011.68
 9999Grid-EURJPY-9999
55405892008.01.24 02:07buy0.01eurjpy155.800.00160.802008.01.24 08:07155.130.000.000.00-6.31
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55421142008.01.24 02:42buy0.01eurjpy155.700.00160.702008.01.24 08:06155.110.000.000.00-5.56
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55423112008.01.24 02:46buy0.01eurjpy155.600.00160.602008.01.24 08:06155.110.000.000.00-4.62
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55437392008.01.24 03:23buy0.01eurjpy155.50155.58160.502008.01.24 07:40155.580.000.000.000.75
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55454112008.01.24 04:07buy0.01eurjpy155.40155.58160.402008.01.24 07:40155.580.000.000.001.69
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55500922008.01.24 08:36buy0.01eurjpy155.50156.15160.502008.01.24 12:46156.460.000.000.009.00
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55501142008.01.24 08:17buy0.01eurjpy155.40156.15160.402008.01.24 12:46156.460.000.000.009.94
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55502542008.01.24 08:09buy0.01eurjpy155.30155.32160.302008.01.24 10:41155.320.000.000.000.19
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55503342008.01.24 08:07buy0.01eurjpy155.200.00160.202008.01.24 08:08155.200.000.000.000.00
 9999Grid-EURJPY-9999
55503652008.01.24 08:38buy0.01eurjpy155.60156.15160.602008.01.24 12:45156.450.000.000.007.97
 9999Grid-EURJPY-9999
55503662008.01.24 12:03buy0.01eurjpy155.70156.15160.702008.01.24 12:45156.450.000.000.007.03
 9999Grid-EURJPY-9999
55503802008.01.24 12:04buy0.01eurjpy155.80156.15160.802008.01.24 12:45156.440.000.000.006.00
 9999Grid-EURJPY-9999
55504562008.01.24 12:06buy0.01eurjpy155.90156.15160.902008.01.24 12:45156.450.000.000.005.16
 9999Grid-EURJPY-9999
55504912008.01.24 09:23sell0.01eurjpy155.100.00150.102008.01.24 12:45156.480.000.000.00-12.94
 9999Grid-EURJPY-9999
55504932008.01.24 12:08buy0.01eurjpy156.00156.15161.002008.01.24 12:45156.460.000.000.004.31
 9999Grid-EURJPY-9999
55504962008.01.24 12:23buy0.01eurjpy156.10156.15161.102008.01.24 12:45156.460.000.000.003.37
 9999Grid-EURJPY-9999
55505362008.01.24 08:18sell0.01eurjpy155.200.00150.202008.01.24 12:45156.490.000.000.00-12.09
 9999Grid-EURJPY-9999
55505372008.01.24 12:37buy0.01eurjpy156.200.00161.202008.01.24 12:45156.460.000.000.002.43
 9999Grid-EURJPY-9999
55505582008.01.24 12:42buy0.01eurjpy156.300.00161.302008.01.24 12:45156.460.000.000.001.50
 9999Grid-EURJPY-9999
55508472008.01.24 08:18sell0.01eurjpy155.30155.21150.302008.01.24 09:52155.210.000.000.000.84
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55517252008.01.24 12:44buy0.01eurjpy156.400.00161.402008.01.24 12:45156.460.000.000.000.56
 9999Grid-EURJPY-9999
55517262008.01.24 08:52sell0.01eurjpy155.40155.21150.402008.01.24 09:52155.210.000.000.001.79
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55518702008.01.24 08:42sell0.01eurjpy155.50155.21150.502008.01.24 09:52155.210.000.000.002.73
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55545292008.01.24 09:25buy0.01eurjpy155.20155.32160.202008.01.24 10:41155.320.000.000.001.13
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55546042008.01.24 09:25buy0.01eurjpy155.10155.32160.102008.01.24 10:41155.320.000.000.002.08
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55549852008.01.24 09:33buy0.01eurjpy155.00155.32160.002008.01.24 10:41155.320.000.000.003.02
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55571602008.01.24 10:25sell0.01eurjpy155.30155.26150.302008.01.24 11:46155.260.000.000.000.38
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55572382008.01.24 10:34sell0.01eurjpy155.40155.26150.402008.01.24 11:46155.260.000.000.001.32
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55573422008.01.24 10:30sell0.01eurjpy155.50155.26150.502008.01.24 11:46155.260.000.000.002.26
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55573672008.01.24 10:29sell0.01eurjpy155.60155.26150.602008.01.24 11:46155.260.000.000.003.21
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55578872008.01.24 11:46buy0.01eurjpy155.30156.15160.302008.01.24 12:45156.470.000.000.0010.97
 9999Grid-EURJPY-9999
55581192008.01.24 10:54buy0.01eurjpy155.20156.15160.202008.01.24 12:45156.470.000.000.0011.91
 9999Grid-EURJPY-9999
55584482008.01.24 10:59buy0.01eurjpy155.10156.15160.102008.01.24 12:45156.470.000.000.0012.85
 9999Grid-EURJPY-9999
55594872008.01.24 11:33buy0.01eurjpy155.00156.15160.002008.01.24 12:45156.470.000.000.0013.78
 9999Grid-EURJPY-9999
55605102008.01.24 11:57sell0.01eurjpy155.300.00150.302008.01.24 14:28156.000.000.000.00-6.57
 9999Grid-EURJPY-9999
55607462008.01.24 11:59sell0.01eurjpy155.500.00150.502008.01.24 12:45156.450.000.000.00-8.91
 9999Grid-EURJPY-9999
55612212008.01.24 12:04sell0.01eurjpy155.700.00150.702008.01.24 12:45156.450.000.000.00-7.03
 9999Grid-EURJPY-9999
55613532008.01.24 12:10sell0.01eurjpy155.800.00150.802008.01.24 12:45156.450.000.000.00-6.09
 9999Grid-EURJPY-9999
55614162008.01.24 12:09sell0.01eurjpy155.900.00150.902008.01.24 12:45156.450.000.000.00-5.15
 9999Grid-EURJPY-9999
55621102008.01.24 12:22sell0.01eurjpy156.000.00151.002008.01.24 12:45156.450.000.000.00-4.22
 9999Grid-EURJPY-9999
55628682008.01.24 12:38sell0.01eurjpy156.100.00151.102008.01.24 12:45156.460.000.000.00-3.37
 9999Grid-EURJPY-9999
55632712008.01.24 14:17sell0.01eurjpy156.200.00151.202008.01.24 14:27156.000.000.000.001.88
 9999Grid-EURJPY-9999
55632882008.01.24 12:42sell0.01eurjpy156.300.00151.302008.01.24 14:27156.000.000.000.002.82
 9999Grid-EURJPY-9999
55634412008.01.24 12:49sell0.01eurjpy156.40156.31151.402008.01.24 14:27156.000.000.000.003.75
 9999Grid-EURJPY-9999
55634932008.01.24 14:25sell0.01eurjpy156.000.00151.002008.01.24 14:27156.000.000.000.000.00
 9999Grid-EURJPY-9999
55634952008.01.24 14:22sell0.01eurjpy156.100.00151.102008.01.24 14:27156.000.000.000.000.94
 9999Grid-EURJPY-9999
55635642008.01.24 12:48sell0.01eurjpy156.50156.31151.502008.01.24 14:27156.000.000.000.004.69
 9999Grid-EURJPY-9999
55635662008.01.24 19:42buy0.01eurjpy157.50157.70162.502008.01.24 20:55157.700.000.000.001.87
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55636622008.01.24 12:48buy0.01eurjpy156.50157.00161.502008.01.24 16:14157.000.000.000.004.69
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55643462008.01.24 19:46buy0.01eurjpy157.60157.70162.602008.01.24 20:55157.700.000.000.000.93
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55643522008.01.24 13:04sell0.01eurjpy156.60156.59151.602008.01.24 13:52156.590.000.000.000.09
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55646132008.01.24 19:51buy0.01eurjpy157.70157.70162.702008.01.24 20:55157.700.000.000.000.00
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55649882008.01.24 13:18buy0.01eurjpy156.40156.41161.402008.01.24 14:01156.410.000.000.000.10
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55654842008.01.24 13:33buy0.01eurjpy156.30156.41161.302008.01.24 14:01156.410.000.000.001.04
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55661762008.01.24 13:56sell0.01eurjpy156.60156.31151.602008.01.24 14:27156.000.000.000.005.63
 9999Grid-EURJPY-9999
55662112008.01.24 13:53sell0.01eurjpy156.70156.31151.702008.01.24 14:27155.990.000.000.006.67
 9999Grid-EURJPY-9999
55669232008.01.24 14:02buy0.01eurjpy156.400.00161.402008.01.24 14:27155.950.000.000.00-4.23
 9999Grid-EURJPY-9999
55673572008.01.24 14:31buy0.01eurjpy156.30157.00161.302008.01.24 16:14157.000.000.000.006.57
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55674692008.01.24 14:31buy0.01eurjpy156.200.00161.202008.01.24 14:31156.240.000.000.000.37
 9999Grid-EURJPY-9999
55676252008.01.24 14:30buy0.01eurjpy156.100.00161.102008.01.24 14:31156.250.000.000.001.40
 9999Grid-EURJPY-9999
55678152008.01.24 14:33buy0.01eurjpy156.40157.00161.402008.01.24 16:14157.000.000.000.005.63
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55678402008.01.24 14:28buy0.01eurjpy156.000.00161.002008.01.24 14:31156.220.000.000.002.06
 9999Grid-EURJPY-9999
55678592008.01.24 15:12buy0.01eurjpy156.60157.00161.602008.01.24 16:14157.000.000.000.003.75
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55678602008.01.24 15:28buy0.01eurjpy156.70157.00161.702008.01.24 16:14157.000.000.000.002.82
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55679782008.01.28 05:18sell0.01eurjpy156.00155.95151.002008.01.28 06:57155.950.000.000.000.47
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55681522008.01.28 05:15sell0.01eurjpy156.10155.95151.102008.01.28 06:57155.950.000.000.001.41
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55682412008.01.28 04:51sell0.01eurjpy156.20155.95151.202008.01.28 06:57155.950.000.000.002.35
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55683672008.01.24 14:32sell0.01eurjpy156.30155.95151.302008.01.28 06:57155.950.000.00-0.343.29
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55690122008.01.24 14:47sell0.01eurjpy156.40155.95151.402008.01.28 06:57155.950.000.00-0.344.23
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55704452008.01.24 15:07sell0.01eurjpy156.50155.95151.502008.01.28 06:57155.950.000.00-0.345.17
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55708792008.01.24 15:13sell0.01eurjpy156.60155.95151.602008.01.28 06:57155.950.000.00-0.346.11
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55718182008.01.24 15:31sell0.01eurjpy156.70155.95151.702008.01.28 06:57155.950.000.00-0.347.06
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55721672008.01.24 15:34sell0.01eurjpy156.80155.95151.802008.01.28 06:57155.950.000.00-0.348.00
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55721692008.01.24 19:56buy0.01eurjpy157.80158.03162.802008.01.25 01:16158.030.000.000.112.15
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55722122008.01.24 20:07buy0.01eurjpy157.90158.03162.902008.01.25 01:16158.030.000.000.111.22
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55729302008.01.24 15:46sell0.01eurjpy156.90156.90151.902008.01.25 20:13156.900.000.00-0.170.00
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55733072008.01.24 20:24buy0.01eurjpy158.00158.03163.002008.01.25 01:16158.030.000.000.110.28
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55733272008.01.24 15:52sell0.01eurjpy157.00156.90152.002008.01.25 20:13156.900.000.00-0.170.94
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55738442008.01.24 16:03sell0.01eurjpy157.10157.08152.102008.01.24 17:25157.080.000.000.000.19
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55738472008.01.24 22:22buy0.01eurjpy158.10158.77163.102008.01.25 09:44158.770.000.000.116.22
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55739412008.01.24 16:05sell0.01eurjpy157.20157.08152.202008.01.24 17:25157.080.000.000.001.13
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55739422008.01.24 22:26buy0.01eurjpy158.20158.77163.202008.01.25 09:44158.770.000.000.115.29
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55743852008.01.24 16:10sell0.01eurjpy157.30157.08152.302008.01.24 17:25157.080.000.000.002.06
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55743892008.01.25 00:48buy0.01eurjpy158.30158.77163.302008.01.25 09:44158.770.000.000.004.36
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55746232008.01.24 16:16buy0.01eurjpy157.00157.70162.002008.01.24 20:55157.700.000.000.006.55
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55747222008.01.24 16:15buy0.01eurjpy156.90157.70161.902008.01.24 20:55157.700.000.000.007.48
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55756312008.01.24 16:34buy0.01eurjpy156.80157.70161.802008.01.24 20:55157.700.000.000.008.42
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55775912008.01.24 18:27sell0.01eurjpy157.10156.90152.102008.01.25 20:13156.900.000.00-0.171.87
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55776702008.01.24 17:28sell0.01eurjpy157.20156.90152.202008.01.25 20:13156.900.000.00-0.172.81
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55794732008.01.24 18:23sell0.01eurjpy157.30156.90152.302008.01.25 20:13156.900.000.00-0.173.74
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55825902008.01.25 02:23buy0.01eurjpy158.40158.77163.402008.01.25 09:44158.770.000.000.003.43
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55826052008.01.24 19:38sell0.01eurjpy157.40156.90152.402008.01.25 20:13156.900.000.00-0.174.68
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55828812008.01.25 06:26buy0.01eurjpy158.50158.77163.502008.01.25 09:44158.770.000.000.002.51
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55829112008.01.24 19:44sell0.01eurjpy157.50156.90152.502008.01.25 20:13156.900.000.00-0.175.61
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55833172008.01.24 19:49sell0.01eurjpy157.60156.90152.602008.01.25 20:13156.900.000.00-0.176.54
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55833182008.01.25 07:04buy0.01eurjpy158.60158.77163.602008.01.25 09:44158.770.000.000.001.58
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55834692008.01.25 07:04buy0.01eurjpy158.70158.77163.702008.01.25 09:44158.770.000.000.000.65
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55838482008.01.24 19:57sell0.01eurjpy157.70156.90152.702008.01.25 20:13156.900.000.00-0.177.48
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55844122008.01.24 20:12sell0.01eurjpy157.80157.72152.802008.01.25 17:35157.720.000.00-0.170.74
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55845352008.01.24 20:08sell0.01eurjpy157.90157.84152.902008.01.24 21:51157.840.000.000.000.57
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55851212008.01.24 20:25sell0.01eurjpy158.00157.84153.002008.01.24 21:51157.840.000.000.001.50
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55859052008.01.24 21:40buy0.01eurjpy157.70158.03162.702008.01.25 01:16158.030.000.000.113.09
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55859472008.01.24 20:58buy0.01eurjpy157.60158.03162.602008.01.25 01:16158.030.000.000.114.02
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55884612008.01.25 13:08sell0.01eurjpy157.90157.71152.902008.01.25 17:35157.710.000.000.001.77
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55885322008.01.24 22:23sell0.01eurjpy158.00157.71153.002008.01.25 17:35157.710.000.00-0.172.70
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55886902008.01.24 22:40sell0.01eurjpy158.10157.71153.102008.01.25 17:35157.710.000.00-0.173.63
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55902452008.01.24 23:05sell0.01eurjpy158.20158.17153.202008.01.25 13:23158.170.000.00-0.170.28
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
55999672008.01.25 00:55sell0.01eurjpy158.30158.30153.302008.01.25 02:19158.300.000.000.000.00
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
56025962008.01.25 02:20sell0.01eurjpy158.30158.17153.302008.01.25 13:23158.170.000.000.001.21
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
56079522008.01.25 06:11sell0.01eurjpy158.40158.17153.402008.01.25 13:23158.170.000.000.002.14
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
56086432008.01.25 06:27sell0.01eurjpy158.50158.17153.502008.01.25 13:23158.170.000.000.003.07
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
56104222008.01.25 07:05sell0.01eurjpy158.60158.54153.602008.01.25 12:25158.540.000.000.000.56
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
56113342008.01.25 07:30sell0.01eurjpy158.70158.69153.702008.01.25 11:24158.690.000.000.000.09
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
56135242008.01.25 08:37sell0.01eurjpy158.80158.69153.802008.01.25 11:24158.690.000.000.001.02
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
56155272008.01.25 09:00sell0.01eurjpy158.90158.69153.902008.01.25 11:24158.690.000.000.001.95
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
56161992008.01.25 09:05sell0.01eurjpy159.00158.69154.002008.01.25 11:24158.690.000.000.002.88
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
56258672008.01.25 12:03buy0.01eurjpy158.30158.32163.302008.01.25 16:13158.320.000.000.000.19
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
56276432008.01.25 13:23buy0.01eurjpy158.20158.32163.202008.01.25 16:13158.320.000.000.001.12
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
56283142008.01.25 13:21buy0.01eurjpy158.10158.32163.102008.01.25 16:13158.320.000.000.002.05
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
56283492008.01.25 13:05buy0.01eurjpy158.00158.32163.002008.01.25 16:13158.320.000.000.002.98
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
56284792008.01.25 13:09buy0.01eurjpy157.90158.32162.902008.01.25 16:13158.320.000.000.003.91
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
56292832008.01.25 13:31sell0.01eurjpy158.20157.71153.202008.01.25 17:35157.710.000.000.004.56
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
56301212008.01.25 14:00sell0.01eurjpy158.30157.71153.302008.01.25 17:35157.710.000.000.005.50
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
56302232008.01.25 13:55sell0.01eurjpy158.40157.71153.402008.01.25 17:35157.710.000.000.006.43
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
56333722008.01.25 14:36sell0.01eurjpy158.50157.71153.502008.01.25 17:35157.710.000.000.007.36
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
56360242008.01.25 15:15sell0.01eurjpy158.60157.71153.602008.01.25 17:35157.710.000.000.008.29
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
56405792008.01.25 16:35buy0.01eurjpy157.80157.81162.802008.01.28 17:08157.810.000.000.110.09
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
56422562008.01.25 16:59buy0.01eurjpy157.70157.81162.702008.01.28 17:08157.810.000.000.111.03
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
56431682008.01.25 17:12buy0.01eurjpy157.60157.62162.602008.01.28 15:38157.620.000.000.110.19
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
56441472008.01.25 17:30buy0.01eurjpy157.50157.62162.502008.01.28 15:38157.620.000.000.111.12
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
56459792008.01.25 17:54buy0.01eurjpy157.40157.44162.402008.01.28 14:16157.440.000.000.110.37
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
56462062008.01.25 17:53buy0.01eurjpy157.30157.44162.302008.01.28 14:16157.440.000.000.111.31
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
56479152008.01.25 18:38buy0.01eurjpy157.20157.44162.202008.01.28 14:16157.440.000.000.112.25
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
56484372008.01.25 20:38buy0.01eurjpy157.10157.44162.102008.01.28 14:16157.440.000.000.113.18
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
56484982008.01.25 18:50buy0.01eurjpy157.00157.44162.002008.01.28 14:16157.440.000.000.114.12
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
56488142008.01.25 19:05buy0.01eurjpy156.90157.44161.902008.01.28 14:16157.440.000.000.115.06
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
56489612008.01.25 18:58buy0.01eurjpy156.80156.82161.802008.01.25 20:53156.820.000.000.000.18
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
56494712008.01.25 19:02buy0.01eurjpy156.70156.82161.702008.01.25 20:53156.820.000.000.001.12
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
56528662008.01.25 20:25sell0.01eurjpy156.90155.95151.902008.01.28 06:57155.950.000.00-0.178.94
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
56533072008.01.25 20:37sell0.01eurjpy157.00156.93152.002008.01.28 00:00156.930.000.00-0.170.66
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
56534152008.01.25 20:39sell0.01eurjpy157.10156.93152.102008.01.28 00:00156.930.000.00-0.171.59
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
56555552008.01.25 21:57buy0.01eurjpy156.80156.85161.802008.01.28 01:34156.850.000.000.110.47
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
56557232008.01.25 22:22buy0.01eurjpy156.70156.85161.702008.01.28 01:34156.850.000.000.111.41
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
56652952008.01.28 01:24sell0.01eurjpy157.00155.95152.002008.01.28 06:57155.950.000.000.009.88
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
56653782008.01.28 01:12sell0.01eurjpy157.10155.95152.102008.01.28 06:57155.950.000.000.0010.82
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
56661902008.01.28 02:40buy0.01eurjpy156.80157.44161.802008.01.28 14:16157.440.000.000.005.99
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
56662472008.01.28 01:46buy0.01eurjpy156.70157.44161.702008.01.28 14:16157.440.000.000.006.93
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
56664582008.01.28 01:43buy0.01eurjpy156.60156.65161.602008.01.28 10:38156.650.000.000.000.47
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
56710432008.01.28 03:25buy0.01eurjpy156.50156.65161.502008.01.28 10:38156.650.000.000.001.41
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
56735302008.01.28 04:35buy0.01eurjpy156.40156.65161.402008.01.28 10:38156.650.000.000.002.34
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
56737512008.01.28 04:41buy0.01eurjpy156.30156.65161.302008.01.28 10:38156.650.000.000.003.28
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
56742972008.01.28 04:53buy0.01eurjpy156.20156.65161.202008.01.28 10:38156.650.000.000.004.22
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
56759072008.01.28 05:25buy0.01eurjpy156.10156.65161.102008.01.28 10:38156.650.000.000.005.16
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
56760762008.01.28 05:24buy0.01eurjpy156.00156.65161.002008.01.28 10:38156.650.000.000.006.10
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
56776012008.01.28 05:51buy0.01eurjpy155.90156.65160.902008.01.28 10:38156.650.000.000.007.04
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
56792052008.01.28 06:45buy0.01eurjpy155.80156.65160.802008.01.28 10:38156.650.000.000.007.98
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
56793082008.01.28 06:32buy0.01eurjpy155.70156.65160.702008.01.28 10:38156.650.000.000.008.91
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
56923272008.01.28 10:02sell0.01eurjpy156.80156.76151.802008.01.28 11:50156.760.000.000.000.37
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
56924332008.01.28 10:04sell0.01eurjpy156.90156.76151.902008.01.28 11:50156.760.000.000.001.31
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
56946062008.01.28 10:52buy0.01eurjpy156.60157.44161.602008.01.28 14:16157.440.000.000.007.87
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
56948172008.01.28 10:50buy0.01eurjpy156.50157.44161.502008.01.28 14:16157.440.000.000.008.81
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
57037742008.01.28 14:13sell0.01eurjpy157.70157.64152.702008.01.28 16:20157.640.000.000.000.56
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
57077832008.01.28 15:22sell0.01eurjpy157.80157.64152.802008.01.28 16:20157.640.000.000.001.50
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
57079772008.01.28 15:19sell0.01eurjpy157.90157.81152.902008.01.28 15:46157.810.000.000.000.84
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
57095462008.01.28 15:43buy0.01eurjpy157.60157.81162.602008.01.28 17:08157.810.000.000.001.97
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
57123062008.01.28 16:03buy0.01eurjpy157.50157.81162.502008.01.28 17:08157.810.000.000.002.90
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
57127542008.01.28 16:10buy0.01eurjpy157.40157.81162.402008.01.28 17:08157.810.000.000.003.84
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
57155492008.01.28 17:00sell0.01eurjpy157.90157.86152.902008.01.28 18:37157.860.000.000.000.37
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
57155842008.01.28 16:54sell0.01eurjpy158.00157.99153.002008.01.28 17:33157.990.000.000.000.09
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
57157142008.01.28 16:54sell0.01eurjpy158.10157.99153.102008.01.28 17:33157.990.000.000.001.03
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
57175162008.01.28 17:23buy0.01eurjpy157.80157.87162.802008.01.28 20:48157.870.000.000.000.66
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
57175952008.01.28 17:20buy0.01eurjpy157.70157.71162.702008.01.28 17:57157.710.000.000.000.09
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
57210332008.01.28 18:10buy0.01eurjpy157.70157.87162.702008.01.28 20:48157.870.000.000.001.60
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
57215342008.01.28 18:19buy0.01eurjpy157.60157.87162.602008.01.28 20:48157.870.000.000.002.53
 9999Grid-EURJPY-9999[sl]
  0.00 0.00 -3.07 442.85
Closed P/L: 439.78
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
55612102008.01.28 06:30sell0.01eurjpy155.600.00150.60 157.760.000.000.00-20.22
 9999Grid-EURJPY-9999
55634862008.01.28 06:29sell0.01eurjpy155.700.00150.70 157.760.000.000.00-19.28
 9999Grid-EURJPY-9999
55634872008.01.28 06:28sell0.01eurjpy155.800.00150.80 157.760.000.000.00-18.35
 9999Grid-EURJPY-9999
55634912008.01.28 05:22sell0.01eurjpy155.900.00150.90 157.760.000.000.00-17.41
 9999Grid-EURJPY-9999
55843542008.01.25 08:14buy0.01eurjpy158.800.00163.80 157.730.000.000.11-10.02
 9999Grid-EURJPY-9999
55845242008.01.25 08:21buy0.01eurjpy158.900.00163.90 157.730.000.000.11-10.96
 9999Grid-EURJPY-9999
55850922008.01.25 09:01buy0.01eurjpy159.000.00164.00 157.730.000.000.11-11.89
 9999Grid-EURJPY-9999
55886942008.01.25 09:05buy0.01eurjpy159.100.00164.10 157.730.000.000.11-12.83
 9999Grid-EURJPY-9999
56195812008.01.25 09:56buy0.01eurjpy158.700.00163.70 157.730.000.000.11-9.08
 9999Grid-EURJPY-9999
56198202008.01.25 09:53buy0.01eurjpy158.600.00163.60 157.730.000.000.11-8.15
 9999Grid-EURJPY-9999
56223772008.01.25 10:52buy0.01eurjpy158.500.00163.50 157.730.000.000.11-7.21
 9999Grid-EURJPY-9999
56225852008.01.25 10:54buy0.01eurjpy158.400.00163.40 157.730.000.000.11-6.27
 9999Grid-EURJPY-9999
56388812008.01.25 16:16buy0.01eurjpy158.300.00163.30 157.730.000.000.11-5.34
 9999Grid-EURJPY-9999
56395562008.01.25 16:29buy0.01eurjpy158.200.00163.20 157.730.000.000.11-4.40
 9999Grid-EURJPY-9999
56396572008.01.25 16:26buy0.01eurjpy158.100.00163.10 157.730.000.000.11-3.46
 9999Grid-EURJPY-9999
56403362008.01.28 16:53buy0.01eurjpy158.000.00163.00 157.730.000.000.00-2.53
 9999Grid-EURJPY-9999
56404852008.01.25 16:35buy0.01eurjpy157.900.00162.90 157.730.000.000.11-1.59
 9999Grid-EURJPY-9999
56843732008.01.28 08:21sell0.01eurjpy156.000.00151.00 157.760.000.000.00-16.48
 9999Grid-EURJPY-9999
56847612008.01.28 08:35sell0.01eurjpy156.200.00151.20 157.760.000.000.00-14.60
 9999Grid-EURJPY-9999
56849372008.01.28 08:31sell0.01eurjpy156.300.00151.30 157.760.000.000.00-13.67
 9999Grid-EURJPY-9999
56859472008.01.28 08:45sell0.01eurjpy156.400.00151.40 157.760.000.000.00-12.73
 9999Grid-EURJPY-9999
56896832008.01.28 09:33sell0.01eurjpy156.500.00151.50 157.760.000.000.00-11.79
 9999Grid-EURJPY-9999
56905872008.01.28 10:39sell0.01eurjpy156.600.00151.60 157.760.000.000.00-10.86
 9999Grid-EURJPY-9999
56910032008.01.28 09:53sell0.01eurjpy156.700.00151.70 157.760.000.000.00-9.92
 9999Grid-EURJPY-9999
57008562008.01.28 13:18sell0.01eurjpy156.800.00151.80 157.760.000.000.00-8.99
 9999Grid-EURJPY-9999
57015512008.01.28 13:46sell0.01eurjpy156.900.00151.90 157.760.000.000.00-8.05
 9999Grid-EURJPY-9999
57026762008.01.28 16:09sell0.01eurjpy157.300.00152.30 157.760.000.000.00-4.30
 9999Grid-EURJPY-9999
57027662008.01.28 14:03sell0.01eurjpy157.400.00152.40 157.760.000.000.00-3.37
 9999Grid-EURJPY-9999
57029222008.01.28 14:05sell0.01eurjpy157.500.00152.50 157.760.000.000.00-2.43
 9999Grid-EURJPY-9999
57029822008.01.28 14:04sell0.01eurjpy157.600.00152.60 157.760.000.000.00-1.49
 9999Grid-EURJPY-9999
57136932008.01.28 16:21sell0.01eurjpy157.700.00152.70 157.760.000.000.00-0.56
 9999Grid-EURJPY-9999
57138912008.01.28 16:23sell0.01eurjpy157.800.00152.80 157.760.000.000.000.38
 9999Grid-EURJPY-9999
57227542008.01.28 18:43sell0.01eurjpy157.900.00152.90 157.760.000.000.001.31
 9999Grid-EURJPY-9999
57238962008.01.28 19:08sell0.01eurjpy158.000.00153.00 157.760.000.000.002.25
 9999Grid-EURJPY-9999
57239632008.01.28 19:07sell0.01eurjpy158.10158.05153.10 157.760.000.000.003.19
 9999Grid-EURJPY-9999
57306002008.01.28 20:51buy0.01eurjpy157.800.00162.80 157.730.000.000.00-0.65
 9999Grid-EURJPY-9999
  0.00 0.00 1.32 -281.75
 Floating P/L: -280.43
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
55270052008.01.23 23:29sell stop0.01eurjpy154.800.00149.80 157.73Grid-EURJPY-9999
 9999Grid-EURJPY-9999
55405942008.01.24 02:05sell stop0.01eurjpy154.700.00149.70 157.73Grid-EURJPY-9999
 9999Grid-EURJPY-9999
55421132008.01.24 02:41sell stop0.01eurjpy154.600.00149.60 157.73Grid-EURJPY-9999
 9999Grid-EURJPY-9999
55433512008.01.24 03:17sell stop0.01eurjpy154.500.00149.50 157.73Grid-EURJPY-9999
 9999Grid-EURJPY-9999
55437622008.01.24 03:23sell stop0.01eurjpy154.400.00149.40 157.73Grid-EURJPY-9999
 9999Grid-EURJPY-9999
55454142008.01.24 04:05sell stop0.01eurjpy154.300.00149.30 157.73Grid-EURJPY-9999
 9999Grid-EURJPY-9999
55502812008.01.24 08:06sell stop0.01eurjpy154.200.00149.20 157.73Grid-EURJPY-9999
 9999Grid-EURJPY-9999
55503462008.01.24 08:06sell stop0.01eurjpy154.100.00149.10 157.73Grid-EURJPY-9999
 9999Grid-EURJPY-9999
55546052008.01.24 09:24sell stop0.01eurjpy154.000.00149.00 157.73Grid-EURJPY-9999
 9999Grid-EURJPY-9999
55550582008.01.24 09:34sell stop0.01eurjpy153.900.00148.90 157.73Grid-EURJPY-9999
 9999Grid-EURJPY-9999
55607142008.01.24 11:58sell stop0.01eurjpy155.400.00150.40 157.73Grid-EURJPY-9999
 9999Grid-EURJPY-9999
55634792008.01.24 12:45sell stop0.01eurjpy155.500.00150.50 157.73Grid-EURJPY-9999
 9999Grid-EURJPY-9999
55673612008.01.24 14:17sell stop0.01eurjpy155.200.00150.20 157.73Grid-EURJPY-9999
 9999Grid-EURJPY-9999
55674792008.01.24 14:22sell stop0.01eurjpy155.100.00150.10 157.73Grid-EURJPY-9999
 9999Grid-EURJPY-9999
55676412008.01.24 14:25sell stop0.01eurjpy155.000.00150.00 157.73Grid-EURJPY-9999
 9999Grid-EURJPY-9999
55678282008.01.24 14:28sell stop0.01eurjpy155.300.00150.30 157.73Grid-EURJPY-9999
 9999Grid-EURJPY-9999
55887152008.01.24 22:26buy stop0.01eurjpy159.200.00164.20 157.76Grid-EURJPY-9999
 9999Grid-EURJPY-9999
55999612008.01.25 00:54buy stop0.01eurjpy159.300.00164.30 157.76Grid-EURJPY-9999
 9999Grid-EURJPY-9999
56049192008.01.25 03:38buy stop0.01eurjpy159.400.00164.40 157.76Grid-EURJPY-9999
 9999Grid-EURJPY-9999
56086352008.01.25 06:26buy stop0.01eurjpy159.500.00164.50 157.76Grid-EURJPY-9999
 9999Grid-EURJPY-9999
56103942008.01.25 07:04buy stop0.01eurjpy159.600.00164.60 157.76Grid-EURJPY-9999
 9999Grid-EURJPY-9999
56105462008.01.25 07:07buy stop0.01eurjpy159.700.00164.70 157.76Grid-EURJPY-9999
 9999Grid-EURJPY-9999
56134582008.01.25 08:18buy stop0.01eurjpy159.800.00164.80 157.76Grid-EURJPY-9999
 9999Grid-EURJPY-9999
56140992008.01.25 08:29buy stop0.01eurjpy159.900.00164.90 157.76Grid-EURJPY-9999
 9999Grid-EURJPY-9999
56162012008.01.25 09:05buy stop0.01eurjpy160.000.00165.00 157.76Grid-EURJPY-9999
 9999Grid-EURJPY-9999
56761382008.01.28 05:22sell stop0.01eurjpy154.900.00149.90 157.73Grid-EURJPY-9999
 9999Grid-EURJPY-9999
56846542008.01.28 08:28sell stop0.01eurjpy156.100.00151.10 157.73Grid-EURJPY-9999
 9999Grid-EURJPY-9999
57024612008.01.28 14:01sell stop0.01eurjpy157.000.00152.00 157.73Grid-EURJPY-9999
 9999Grid-EURJPY-9999
57025382008.01.28 14:01sell stop0.01eurjpy157.100.00152.10 157.73Grid-EURJPY-9999
 9999Grid-EURJPY-9999
57026472008.01.28 14:02sell stop0.01eurjpy157.200.00152.20 157.73Grid-EURJPY-9999
 9999Grid-EURJPY-9999
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 439.78 Floating P/L: -280.43 Margin: 324.04
Balance: 5 439.78 Equity: 5 159.35 Free Margin: 4 835.31
 
Details:
Graph
Gross Profit: 624.88 Gross Loss: 185.10 Total Net Profit: 439.78
Profit Factor: 3.38 Expected Payoff: 2.13  
Absolute Drawdown: 23.05 Maximal Drawdown: 54.60 (1.09%) Relative Drawdown: 1.09% (54.60)
 
Total Trades: 206 Short Positions (won %): 96 (86.46%) Long Positions (won %): 110 (88.18%)
Profit Trades (% of total): 180 (87.38%) Loss trades (% of total): 26 (12.62%)
Largest profit trade: 13.78 loss trade: -15.18
Average profit trade: 3.47 loss trade: -7.12
Maximum consecutive wins ($): 65 (219.13) consecutive losses ($): 6 (-54.60)
Maximal consecutive profit (count): 219.13 (65) consecutive loss (count): -54.60 (6)
Average consecutive wins: 16 consecutive losses: 3