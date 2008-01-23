|Account: 121964
|Name: abdul shareef
|Currency: USD
|2008 January 28, 21:15
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5525947
|2008.01.23 23:14
|balance
|Deposit
|5 000.00
|5526025
|2008.01.24 09:34
|sell
|0.01
|eurjpy
|154.90
|0.00
|149.90
|2008.01.24 12:46
|156.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.18
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5526026
|2008.01.24 09:24
|sell
|0.01
|eurjpy
|155.00
|0.00
|150.00
|2008.01.24 12:46
|156.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.24
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5526027
|2008.01.24 08:06
|sell
|0.01
|eurjpy
|155.10
|0.00
|150.10
|2008.01.24 08:08
|155.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5526028
|2008.01.24 08:06
|sell
|0.01
|eurjpy
|155.20
|0.00
|150.20
|2008.01.24 08:08
|155.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5526030
|2008.01.24 04:05
|sell
|0.01
|eurjpy
|155.30
|0.00
|150.30
|2008.01.24 08:08
|155.19
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5526031
|2008.01.24 03:23
|sell
|0.01
|eurjpy
|155.40
|0.00
|150.40
|2008.01.24 08:08
|155.20
|0.00
|0.00
|0.00
|1.88
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5526032
|2008.01.24 03:17
|sell
|0.01
|eurjpy
|155.50
|155.44
|150.50
|2008.01.24 08:08
|155.20
|0.00
|0.00
|0.00
|2.82
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5526033
|2008.01.24 02:45
|sell
|0.01
|eurjpy
|155.60
|155.44
|150.60
|2008.01.24 08:08
|155.19
|0.00
|0.00
|0.00
|3.86
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5526034
|2008.01.24 02:05
|sell
|0.01
|eurjpy
|155.70
|155.44
|150.70
|2008.01.24 08:08
|155.19
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5526035
|2008.01.23 23:29
|sell
|0.01
|eurjpy
|155.80
|155.44
|150.80
|2008.01.24 08:08
|155.19
|0.00
|0.00
|-0.52
|5.74
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5526036
|2008.01.23 23:56
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.00
|0.00
|161.00
|2008.01.24 08:08
|155.16
|0.00
|0.00
|0.32
|-7.91
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5526037
|2008.01.24 00:05
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.10
|0.00
|161.10
|2008.01.24 08:08
|155.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.75
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5526038
|2008.01.24 00:07
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.20
|0.00
|161.20
|2008.01.24 08:08
|155.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5526039
|2008.01.24 00:09
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.30
|0.00
|161.30
|2008.01.24 08:08
|155.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.54
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5526040
|2008.01.24 00:10
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.40
|0.00
|161.40
|2008.01.24 08:08
|155.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.48
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5526041
|2008.01.24 12:45
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.50
|0.00
|161.50
|2008.01.24 12:46
|156.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5526042
|2008.01.24 12:47
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.60
|0.00
|161.60
|2008.01.24 14:28
|155.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.92
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5526044
|2008.01.24 13:08
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.70
|0.00
|161.70
|2008.01.24 14:28
|155.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.86
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5526045
|2008.01.24 15:30
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.80
|157.00
|161.80
|2008.01.24 16:14
|157.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1.88
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5526063
|2008.01.24 15:33
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.90
|157.00
|161.90
|2008.01.24 16:14
|157.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5526263
|2008.01.23 23:20
|sell
|0.01
|eurjpy
|155.90
|155.44
|150.90
|2008.01.24 08:07
|155.19
|0.00
|0.00
|-0.52
|6.68
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5526426
|2008.01.23 23:46
|buy
|0.01
|eurjpy
|155.90
|0.00
|160.90
|2008.01.24 08:07
|155.16
|0.00
|0.00
|0.32
|-6.96
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5534539
|2008.01.24 00:04
|sell
|0.01
|eurjpy
|156.00
|155.44
|151.00
|2008.01.24 08:07
|155.19
|0.00
|0.00
|0.00
|7.62
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5534545
|2008.01.24 15:44
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.00
|157.00
|162.00
|2008.01.24 16:14
|157.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5534810
|2008.01.24 00:43
|sell
|0.01
|eurjpy
|156.10
|155.44
|151.10
|2008.01.24 08:09
|155.28
|0.00
|0.00
|0.00
|7.71
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5534811
|2008.01.24 15:51
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.10
|157.70
|162.10
|2008.01.24 20:55
|157.70
|0.00
|0.00
|0.00
|5.61
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5534883
|2008.01.24 16:03
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.20
|157.70
|162.20
|2008.01.24 20:55
|157.70
|0.00
|0.00
|0.00
|4.67
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5534939
|2008.01.24 00:25
|sell
|0.01
|eurjpy
|156.20
|155.44
|151.20
|2008.01.24 08:07
|155.18
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5535123
|2008.01.24 00:15
|sell
|0.01
|eurjpy
|156.30
|155.44
|151.30
|2008.01.24 08:07
|155.18
|0.00
|0.00
|0.00
|10.54
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5535128
|2008.01.24 16:04
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.30
|157.70
|162.30
|2008.01.24 20:55
|157.70
|0.00
|0.00
|0.00
|3.74
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5535240
|2008.01.24 18:58
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.40
|157.70
|162.40
|2008.01.24 20:55
|157.70
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5535245
|2008.01.24 00:11
|sell
|0.01
|eurjpy
|156.40
|155.44
|151.40
|2008.01.24 08:07
|155.16
|0.00
|0.00
|0.00
|11.68
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5540589
|2008.01.24 02:07
|buy
|0.01
|eurjpy
|155.80
|0.00
|160.80
|2008.01.24 08:07
|155.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.31
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5542114
|2008.01.24 02:42
|buy
|0.01
|eurjpy
|155.70
|0.00
|160.70
|2008.01.24 08:06
|155.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.56
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5542311
|2008.01.24 02:46
|buy
|0.01
|eurjpy
|155.60
|0.00
|160.60
|2008.01.24 08:06
|155.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.62
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5543739
|2008.01.24 03:23
|buy
|0.01
|eurjpy
|155.50
|155.58
|160.50
|2008.01.24 07:40
|155.58
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5545411
|2008.01.24 04:07
|buy
|0.01
|eurjpy
|155.40
|155.58
|160.40
|2008.01.24 07:40
|155.58
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5550092
|2008.01.24 08:36
|buy
|0.01
|eurjpy
|155.50
|156.15
|160.50
|2008.01.24 12:46
|156.46
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5550114
|2008.01.24 08:17
|buy
|0.01
|eurjpy
|155.40
|156.15
|160.40
|2008.01.24 12:46
|156.46
|0.00
|0.00
|0.00
|9.94
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5550254
|2008.01.24 08:09
|buy
|0.01
|eurjpy
|155.30
|155.32
|160.30
|2008.01.24 10:41
|155.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5550334
|2008.01.24 08:07
|buy
|0.01
|eurjpy
|155.20
|0.00
|160.20
|2008.01.24 08:08
|155.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5550365
|2008.01.24 08:38
|buy
|0.01
|eurjpy
|155.60
|156.15
|160.60
|2008.01.24 12:45
|156.45
|0.00
|0.00
|0.00
|7.97
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5550366
|2008.01.24 12:03
|buy
|0.01
|eurjpy
|155.70
|156.15
|160.70
|2008.01.24 12:45
|156.45
|0.00
|0.00
|0.00
|7.03
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5550380
|2008.01.24 12:04
|buy
|0.01
|eurjpy
|155.80
|156.15
|160.80
|2008.01.24 12:45
|156.44
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5550456
|2008.01.24 12:06
|buy
|0.01
|eurjpy
|155.90
|156.15
|160.90
|2008.01.24 12:45
|156.45
|0.00
|0.00
|0.00
|5.16
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5550491
|2008.01.24 09:23
|sell
|0.01
|eurjpy
|155.10
|0.00
|150.10
|2008.01.24 12:45
|156.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.94
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5550493
|2008.01.24 12:08
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.00
|156.15
|161.00
|2008.01.24 12:45
|156.46
|0.00
|0.00
|0.00
|4.31
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5550496
|2008.01.24 12:23
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.10
|156.15
|161.10
|2008.01.24 12:45
|156.46
|0.00
|0.00
|0.00
|3.37
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5550536
|2008.01.24 08:18
|sell
|0.01
|eurjpy
|155.20
|0.00
|150.20
|2008.01.24 12:45
|156.49
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.09
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5550537
|2008.01.24 12:37
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.20
|0.00
|161.20
|2008.01.24 12:45
|156.46
|0.00
|0.00
|0.00
|2.43
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5550558
|2008.01.24 12:42
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.30
|0.00
|161.30
|2008.01.24 12:45
|156.46
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5550847
|2008.01.24 08:18
|sell
|0.01
|eurjpy
|155.30
|155.21
|150.30
|2008.01.24 09:52
|155.21
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5551725
|2008.01.24 12:44
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.40
|0.00
|161.40
|2008.01.24 12:45
|156.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5551726
|2008.01.24 08:52
|sell
|0.01
|eurjpy
|155.40
|155.21
|150.40
|2008.01.24 09:52
|155.21
|0.00
|0.00
|0.00
|1.79
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5551870
|2008.01.24 08:42
|sell
|0.01
|eurjpy
|155.50
|155.21
|150.50
|2008.01.24 09:52
|155.21
|0.00
|0.00
|0.00
|2.73
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5554529
|2008.01.24 09:25
|buy
|0.01
|eurjpy
|155.20
|155.32
|160.20
|2008.01.24 10:41
|155.32
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5554604
|2008.01.24 09:25
|buy
|0.01
|eurjpy
|155.10
|155.32
|160.10
|2008.01.24 10:41
|155.32
|0.00
|0.00
|0.00
|2.08
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5554985
|2008.01.24 09:33
|buy
|0.01
|eurjpy
|155.00
|155.32
|160.00
|2008.01.24 10:41
|155.32
|0.00
|0.00
|0.00
|3.02
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5557160
|2008.01.24 10:25
|sell
|0.01
|eurjpy
|155.30
|155.26
|150.30
|2008.01.24 11:46
|155.26
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5557238
|2008.01.24 10:34
|sell
|0.01
|eurjpy
|155.40
|155.26
|150.40
|2008.01.24 11:46
|155.26
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5557342
|2008.01.24 10:30
|sell
|0.01
|eurjpy
|155.50
|155.26
|150.50
|2008.01.24 11:46
|155.26
|0.00
|0.00
|0.00
|2.26
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5557367
|2008.01.24 10:29
|sell
|0.01
|eurjpy
|155.60
|155.26
|150.60
|2008.01.24 11:46
|155.26
|0.00
|0.00
|0.00
|3.21
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5557887
|2008.01.24 11:46
|buy
|0.01
|eurjpy
|155.30
|156.15
|160.30
|2008.01.24 12:45
|156.47
|0.00
|0.00
|0.00
|10.97
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5558119
|2008.01.24 10:54
|buy
|0.01
|eurjpy
|155.20
|156.15
|160.20
|2008.01.24 12:45
|156.47
|0.00
|0.00
|0.00
|11.91
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5558448
|2008.01.24 10:59
|buy
|0.01
|eurjpy
|155.10
|156.15
|160.10
|2008.01.24 12:45
|156.47
|0.00
|0.00
|0.00
|12.85
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5559487
|2008.01.24 11:33
|buy
|0.01
|eurjpy
|155.00
|156.15
|160.00
|2008.01.24 12:45
|156.47
|0.00
|0.00
|0.00
|13.78
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5560510
|2008.01.24 11:57
|sell
|0.01
|eurjpy
|155.30
|0.00
|150.30
|2008.01.24 14:28
|156.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.57
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5560746
|2008.01.24 11:59
|sell
|0.01
|eurjpy
|155.50
|0.00
|150.50
|2008.01.24 12:45
|156.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.91
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5561221
|2008.01.24 12:04
|sell
|0.01
|eurjpy
|155.70
|0.00
|150.70
|2008.01.24 12:45
|156.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.03
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5561353
|2008.01.24 12:10
|sell
|0.01
|eurjpy
|155.80
|0.00
|150.80
|2008.01.24 12:45
|156.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.09
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5561416
|2008.01.24 12:09
|sell
|0.01
|eurjpy
|155.90
|0.00
|150.90
|2008.01.24 12:45
|156.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.15
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5562110
|2008.01.24 12:22
|sell
|0.01
|eurjpy
|156.00
|0.00
|151.00
|2008.01.24 12:45
|156.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.22
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5562868
|2008.01.24 12:38
|sell
|0.01
|eurjpy
|156.10
|0.00
|151.10
|2008.01.24 12:45
|156.46
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.37
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5563271
|2008.01.24 14:17
|sell
|0.01
|eurjpy
|156.20
|0.00
|151.20
|2008.01.24 14:27
|156.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1.88
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5563288
|2008.01.24 12:42
|sell
|0.01
|eurjpy
|156.30
|0.00
|151.30
|2008.01.24 14:27
|156.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2.82
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5563441
|2008.01.24 12:49
|sell
|0.01
|eurjpy
|156.40
|156.31
|151.40
|2008.01.24 14:27
|156.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3.75
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5563493
|2008.01.24 14:25
|sell
|0.01
|eurjpy
|156.00
|0.00
|151.00
|2008.01.24 14:27
|156.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5563495
|2008.01.24 14:22
|sell
|0.01
|eurjpy
|156.10
|0.00
|151.10
|2008.01.24 14:27
|156.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5563564
|2008.01.24 12:48
|sell
|0.01
|eurjpy
|156.50
|156.31
|151.50
|2008.01.24 14:27
|156.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4.69
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5563566
|2008.01.24 19:42
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.50
|157.70
|162.50
|2008.01.24 20:55
|157.70
|0.00
|0.00
|0.00
|1.87
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5563662
|2008.01.24 12:48
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.50
|157.00
|161.50
|2008.01.24 16:14
|157.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4.69
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5564346
|2008.01.24 19:46
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.60
|157.70
|162.60
|2008.01.24 20:55
|157.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5564352
|2008.01.24 13:04
|sell
|0.01
|eurjpy
|156.60
|156.59
|151.60
|2008.01.24 13:52
|156.59
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5564613
|2008.01.24 19:51
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.70
|157.70
|162.70
|2008.01.24 20:55
|157.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5564988
|2008.01.24 13:18
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.40
|156.41
|161.40
|2008.01.24 14:01
|156.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5565484
|2008.01.24 13:33
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.30
|156.41
|161.30
|2008.01.24 14:01
|156.41
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5566176
|2008.01.24 13:56
|sell
|0.01
|eurjpy
|156.60
|156.31
|151.60
|2008.01.24 14:27
|156.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5.63
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5566211
|2008.01.24 13:53
|sell
|0.01
|eurjpy
|156.70
|156.31
|151.70
|2008.01.24 14:27
|155.99
|0.00
|0.00
|0.00
|6.67
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5566923
|2008.01.24 14:02
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.40
|0.00
|161.40
|2008.01.24 14:27
|155.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.23
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5567357
|2008.01.24 14:31
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.30
|157.00
|161.30
|2008.01.24 16:14
|157.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6.57
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5567469
|2008.01.24 14:31
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.20
|0.00
|161.20
|2008.01.24 14:31
|156.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5567625
|2008.01.24 14:30
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.10
|0.00
|161.10
|2008.01.24 14:31
|156.25
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5567815
|2008.01.24 14:33
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.40
|157.00
|161.40
|2008.01.24 16:14
|157.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5.63
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5567840
|2008.01.24 14:28
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.00
|0.00
|161.00
|2008.01.24 14:31
|156.22
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5567859
|2008.01.24 15:12
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.60
|157.00
|161.60
|2008.01.24 16:14
|157.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3.75
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5567860
|2008.01.24 15:28
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.70
|157.00
|161.70
|2008.01.24 16:14
|157.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2.82
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5567978
|2008.01.28 05:18
|sell
|0.01
|eurjpy
|156.00
|155.95
|151.00
|2008.01.28 06:57
|155.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5568152
|2008.01.28 05:15
|sell
|0.01
|eurjpy
|156.10
|155.95
|151.10
|2008.01.28 06:57
|155.95
|0.00
|0.00
|0.00
|1.41
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5568241
|2008.01.28 04:51
|sell
|0.01
|eurjpy
|156.20
|155.95
|151.20
|2008.01.28 06:57
|155.95
|0.00
|0.00
|0.00
|2.35
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5568367
|2008.01.24 14:32
|sell
|0.01
|eurjpy
|156.30
|155.95
|151.30
|2008.01.28 06:57
|155.95
|0.00
|0.00
|-0.34
|3.29
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5569012
|2008.01.24 14:47
|sell
|0.01
|eurjpy
|156.40
|155.95
|151.40
|2008.01.28 06:57
|155.95
|0.00
|0.00
|-0.34
|4.23
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5570445
|2008.01.24 15:07
|sell
|0.01
|eurjpy
|156.50
|155.95
|151.50
|2008.01.28 06:57
|155.95
|0.00
|0.00
|-0.34
|5.17
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5570879
|2008.01.24 15:13
|sell
|0.01
|eurjpy
|156.60
|155.95
|151.60
|2008.01.28 06:57
|155.95
|0.00
|0.00
|-0.34
|6.11
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5571818
|2008.01.24 15:31
|sell
|0.01
|eurjpy
|156.70
|155.95
|151.70
|2008.01.28 06:57
|155.95
|0.00
|0.00
|-0.34
|7.06
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5572167
|2008.01.24 15:34
|sell
|0.01
|eurjpy
|156.80
|155.95
|151.80
|2008.01.28 06:57
|155.95
|0.00
|0.00
|-0.34
|8.00
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5572169
|2008.01.24 19:56
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.80
|158.03
|162.80
|2008.01.25 01:16
|158.03
|0.00
|0.00
|0.11
|2.15
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5572212
|2008.01.24 20:07
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.90
|158.03
|162.90
|2008.01.25 01:16
|158.03
|0.00
|0.00
|0.11
|1.22
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5572930
|2008.01.24 15:46
|sell
|0.01
|eurjpy
|156.90
|156.90
|151.90
|2008.01.25 20:13
|156.90
|0.00
|0.00
|-0.17
|0.00
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5573307
|2008.01.24 20:24
|buy
|0.01
|eurjpy
|158.00
|158.03
|163.00
|2008.01.25 01:16
|158.03
|0.00
|0.00
|0.11
|0.28
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5573327
|2008.01.24 15:52
|sell
|0.01
|eurjpy
|157.00
|156.90
|152.00
|2008.01.25 20:13
|156.90
|0.00
|0.00
|-0.17
|0.94
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5573844
|2008.01.24 16:03
|sell
|0.01
|eurjpy
|157.10
|157.08
|152.10
|2008.01.24 17:25
|157.08
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5573847
|2008.01.24 22:22
|buy
|0.01
|eurjpy
|158.10
|158.77
|163.10
|2008.01.25 09:44
|158.77
|0.00
|0.00
|0.11
|6.22
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5573941
|2008.01.24 16:05
|sell
|0.01
|eurjpy
|157.20
|157.08
|152.20
|2008.01.24 17:25
|157.08
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5573942
|2008.01.24 22:26
|buy
|0.01
|eurjpy
|158.20
|158.77
|163.20
|2008.01.25 09:44
|158.77
|0.00
|0.00
|0.11
|5.29
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5574385
|2008.01.24 16:10
|sell
|0.01
|eurjpy
|157.30
|157.08
|152.30
|2008.01.24 17:25
|157.08
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5574389
|2008.01.25 00:48
|buy
|0.01
|eurjpy
|158.30
|158.77
|163.30
|2008.01.25 09:44
|158.77
|0.00
|0.00
|0.00
|4.36
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5574623
|2008.01.24 16:16
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.00
|157.70
|162.00
|2008.01.24 20:55
|157.70
|0.00
|0.00
|0.00
|6.55
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5574722
|2008.01.24 16:15
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.90
|157.70
|161.90
|2008.01.24 20:55
|157.70
|0.00
|0.00
|0.00
|7.48
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5575631
|2008.01.24 16:34
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.80
|157.70
|161.80
|2008.01.24 20:55
|157.70
|0.00
|0.00
|0.00
|8.42
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5577591
|2008.01.24 18:27
|sell
|0.01
|eurjpy
|157.10
|156.90
|152.10
|2008.01.25 20:13
|156.90
|0.00
|0.00
|-0.17
|1.87
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5577670
|2008.01.24 17:28
|sell
|0.01
|eurjpy
|157.20
|156.90
|152.20
|2008.01.25 20:13
|156.90
|0.00
|0.00
|-0.17
|2.81
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5579473
|2008.01.24 18:23
|sell
|0.01
|eurjpy
|157.30
|156.90
|152.30
|2008.01.25 20:13
|156.90
|0.00
|0.00
|-0.17
|3.74
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5582590
|2008.01.25 02:23
|buy
|0.01
|eurjpy
|158.40
|158.77
|163.40
|2008.01.25 09:44
|158.77
|0.00
|0.00
|0.00
|3.43
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5582605
|2008.01.24 19:38
|sell
|0.01
|eurjpy
|157.40
|156.90
|152.40
|2008.01.25 20:13
|156.90
|0.00
|0.00
|-0.17
|4.68
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5582881
|2008.01.25 06:26
|buy
|0.01
|eurjpy
|158.50
|158.77
|163.50
|2008.01.25 09:44
|158.77
|0.00
|0.00
|0.00
|2.51
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5582911
|2008.01.24 19:44
|sell
|0.01
|eurjpy
|157.50
|156.90
|152.50
|2008.01.25 20:13
|156.90
|0.00
|0.00
|-0.17
|5.61
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5583317
|2008.01.24 19:49
|sell
|0.01
|eurjpy
|157.60
|156.90
|152.60
|2008.01.25 20:13
|156.90
|0.00
|0.00
|-0.17
|6.54
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5583318
|2008.01.25 07:04
|buy
|0.01
|eurjpy
|158.60
|158.77
|163.60
|2008.01.25 09:44
|158.77
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5583469
|2008.01.25 07:04
|buy
|0.01
|eurjpy
|158.70
|158.77
|163.70
|2008.01.25 09:44
|158.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5583848
|2008.01.24 19:57
|sell
|0.01
|eurjpy
|157.70
|156.90
|152.70
|2008.01.25 20:13
|156.90
|0.00
|0.00
|-0.17
|7.48
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5584412
|2008.01.24 20:12
|sell
|0.01
|eurjpy
|157.80
|157.72
|152.80
|2008.01.25 17:35
|157.72
|0.00
|0.00
|-0.17
|0.74
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5584535
|2008.01.24 20:08
|sell
|0.01
|eurjpy
|157.90
|157.84
|152.90
|2008.01.24 21:51
|157.84
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5585121
|2008.01.24 20:25
|sell
|0.01
|eurjpy
|158.00
|157.84
|153.00
|2008.01.24 21:51
|157.84
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5585905
|2008.01.24 21:40
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.70
|158.03
|162.70
|2008.01.25 01:16
|158.03
|0.00
|0.00
|0.11
|3.09
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5585947
|2008.01.24 20:58
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.60
|158.03
|162.60
|2008.01.25 01:16
|158.03
|0.00
|0.00
|0.11
|4.02
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5588461
|2008.01.25 13:08
|sell
|0.01
|eurjpy
|157.90
|157.71
|152.90
|2008.01.25 17:35
|157.71
|0.00
|0.00
|0.00
|1.77
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5588532
|2008.01.24 22:23
|sell
|0.01
|eurjpy
|158.00
|157.71
|153.00
|2008.01.25 17:35
|157.71
|0.00
|0.00
|-0.17
|2.70
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5588690
|2008.01.24 22:40
|sell
|0.01
|eurjpy
|158.10
|157.71
|153.10
|2008.01.25 17:35
|157.71
|0.00
|0.00
|-0.17
|3.63
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5590245
|2008.01.24 23:05
|sell
|0.01
|eurjpy
|158.20
|158.17
|153.20
|2008.01.25 13:23
|158.17
|0.00
|0.00
|-0.17
|0.28
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5599967
|2008.01.25 00:55
|sell
|0.01
|eurjpy
|158.30
|158.30
|153.30
|2008.01.25 02:19
|158.30
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5602596
|2008.01.25 02:20
|sell
|0.01
|eurjpy
|158.30
|158.17
|153.30
|2008.01.25 13:23
|158.17
|0.00
|0.00
|0.00
|1.21
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5607952
|2008.01.25 06:11
|sell
|0.01
|eurjpy
|158.40
|158.17
|153.40
|2008.01.25 13:23
|158.17
|0.00
|0.00
|0.00
|2.14
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5608643
|2008.01.25 06:27
|sell
|0.01
|eurjpy
|158.50
|158.17
|153.50
|2008.01.25 13:23
|158.17
|0.00
|0.00
|0.00
|3.07
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5610422
|2008.01.25 07:05
|sell
|0.01
|eurjpy
|158.60
|158.54
|153.60
|2008.01.25 12:25
|158.54
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5611334
|2008.01.25 07:30
|sell
|0.01
|eurjpy
|158.70
|158.69
|153.70
|2008.01.25 11:24
|158.69
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5613524
|2008.01.25 08:37
|sell
|0.01
|eurjpy
|158.80
|158.69
|153.80
|2008.01.25 11:24
|158.69
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5615527
|2008.01.25 09:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|158.90
|158.69
|153.90
|2008.01.25 11:24
|158.69
|0.00
|0.00
|0.00
|1.95
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5616199
|2008.01.25 09:05
|sell
|0.01
|eurjpy
|159.00
|158.69
|154.00
|2008.01.25 11:24
|158.69
|0.00
|0.00
|0.00
|2.88
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5625867
|2008.01.25 12:03
|buy
|0.01
|eurjpy
|158.30
|158.32
|163.30
|2008.01.25 16:13
|158.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5627643
|2008.01.25 13:23
|buy
|0.01
|eurjpy
|158.20
|158.32
|163.20
|2008.01.25 16:13
|158.32
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5628314
|2008.01.25 13:21
|buy
|0.01
|eurjpy
|158.10
|158.32
|163.10
|2008.01.25 16:13
|158.32
|0.00
|0.00
|0.00
|2.05
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5628349
|2008.01.25 13:05
|buy
|0.01
|eurjpy
|158.00
|158.32
|163.00
|2008.01.25 16:13
|158.32
|0.00
|0.00
|0.00
|2.98
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5628479
|2008.01.25 13:09
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.90
|158.32
|162.90
|2008.01.25 16:13
|158.32
|0.00
|0.00
|0.00
|3.91
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5629283
|2008.01.25 13:31
|sell
|0.01
|eurjpy
|158.20
|157.71
|153.20
|2008.01.25 17:35
|157.71
|0.00
|0.00
|0.00
|4.56
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5630121
|2008.01.25 14:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|158.30
|157.71
|153.30
|2008.01.25 17:35
|157.71
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5630223
|2008.01.25 13:55
|sell
|0.01
|eurjpy
|158.40
|157.71
|153.40
|2008.01.25 17:35
|157.71
|0.00
|0.00
|0.00
|6.43
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5633372
|2008.01.25 14:36
|sell
|0.01
|eurjpy
|158.50
|157.71
|153.50
|2008.01.25 17:35
|157.71
|0.00
|0.00
|0.00
|7.36
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5636024
|2008.01.25 15:15
|sell
|0.01
|eurjpy
|158.60
|157.71
|153.60
|2008.01.25 17:35
|157.71
|0.00
|0.00
|0.00
|8.29
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5640579
|2008.01.25 16:35
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.80
|157.81
|162.80
|2008.01.28 17:08
|157.81
|0.00
|0.00
|0.11
|0.09
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5642256
|2008.01.25 16:59
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.70
|157.81
|162.70
|2008.01.28 17:08
|157.81
|0.00
|0.00
|0.11
|1.03
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5643168
|2008.01.25 17:12
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.60
|157.62
|162.60
|2008.01.28 15:38
|157.62
|0.00
|0.00
|0.11
|0.19
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5644147
|2008.01.25 17:30
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.50
|157.62
|162.50
|2008.01.28 15:38
|157.62
|0.00
|0.00
|0.11
|1.12
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5645979
|2008.01.25 17:54
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.40
|157.44
|162.40
|2008.01.28 14:16
|157.44
|0.00
|0.00
|0.11
|0.37
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5646206
|2008.01.25 17:53
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.30
|157.44
|162.30
|2008.01.28 14:16
|157.44
|0.00
|0.00
|0.11
|1.31
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5647915
|2008.01.25 18:38
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.20
|157.44
|162.20
|2008.01.28 14:16
|157.44
|0.00
|0.00
|0.11
|2.25
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5648437
|2008.01.25 20:38
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.10
|157.44
|162.10
|2008.01.28 14:16
|157.44
|0.00
|0.00
|0.11
|3.18
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5648498
|2008.01.25 18:50
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.00
|157.44
|162.00
|2008.01.28 14:16
|157.44
|0.00
|0.00
|0.11
|4.12
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5648814
|2008.01.25 19:05
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.90
|157.44
|161.90
|2008.01.28 14:16
|157.44
|0.00
|0.00
|0.11
|5.06
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5648961
|2008.01.25 18:58
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.80
|156.82
|161.80
|2008.01.25 20:53
|156.82
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5649471
|2008.01.25 19:02
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.70
|156.82
|161.70
|2008.01.25 20:53
|156.82
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5652866
|2008.01.25 20:25
|sell
|0.01
|eurjpy
|156.90
|155.95
|151.90
|2008.01.28 06:57
|155.95
|0.00
|0.00
|-0.17
|8.94
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5653307
|2008.01.25 20:37
|sell
|0.01
|eurjpy
|157.00
|156.93
|152.00
|2008.01.28 00:00
|156.93
|0.00
|0.00
|-0.17
|0.66
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5653415
|2008.01.25 20:39
|sell
|0.01
|eurjpy
|157.10
|156.93
|152.10
|2008.01.28 00:00
|156.93
|0.00
|0.00
|-0.17
|1.59
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5655555
|2008.01.25 21:57
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.80
|156.85
|161.80
|2008.01.28 01:34
|156.85
|0.00
|0.00
|0.11
|0.47
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5655723
|2008.01.25 22:22
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.70
|156.85
|161.70
|2008.01.28 01:34
|156.85
|0.00
|0.00
|0.11
|1.41
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5665295
|2008.01.28 01:24
|sell
|0.01
|eurjpy
|157.00
|155.95
|152.00
|2008.01.28 06:57
|155.95
|0.00
|0.00
|0.00
|9.88
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5665378
|2008.01.28 01:12
|sell
|0.01
|eurjpy
|157.10
|155.95
|152.10
|2008.01.28 06:57
|155.95
|0.00
|0.00
|0.00
|10.82
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5666190
|2008.01.28 02:40
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.80
|157.44
|161.80
|2008.01.28 14:16
|157.44
|0.00
|0.00
|0.00
|5.99
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5666247
|2008.01.28 01:46
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.70
|157.44
|161.70
|2008.01.28 14:16
|157.44
|0.00
|0.00
|0.00
|6.93
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5666458
|2008.01.28 01:43
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.60
|156.65
|161.60
|2008.01.28 10:38
|156.65
|0.00
|0.00
|0.00
|0.47
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5671043
|2008.01.28 03:25
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.50
|156.65
|161.50
|2008.01.28 10:38
|156.65
|0.00
|0.00
|0.00
|1.41
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5673530
|2008.01.28 04:35
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.40
|156.65
|161.40
|2008.01.28 10:38
|156.65
|0.00
|0.00
|0.00
|2.34
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5673751
|2008.01.28 04:41
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.30
|156.65
|161.30
|2008.01.28 10:38
|156.65
|0.00
|0.00
|0.00
|3.28
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5674297
|2008.01.28 04:53
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.20
|156.65
|161.20
|2008.01.28 10:38
|156.65
|0.00
|0.00
|0.00
|4.22
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5675907
|2008.01.28 05:25
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.10
|156.65
|161.10
|2008.01.28 10:38
|156.65
|0.00
|0.00
|0.00
|5.16
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5676076
|2008.01.28 05:24
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.00
|156.65
|161.00
|2008.01.28 10:38
|156.65
|0.00
|0.00
|0.00
|6.10
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5677601
|2008.01.28 05:51
|buy
|0.01
|eurjpy
|155.90
|156.65
|160.90
|2008.01.28 10:38
|156.65
|0.00
|0.00
|0.00
|7.04
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5679205
|2008.01.28 06:45
|buy
|0.01
|eurjpy
|155.80
|156.65
|160.80
|2008.01.28 10:38
|156.65
|0.00
|0.00
|0.00
|7.98
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5679308
|2008.01.28 06:32
|buy
|0.01
|eurjpy
|155.70
|156.65
|160.70
|2008.01.28 10:38
|156.65
|0.00
|0.00
|0.00
|8.91
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5692327
|2008.01.28 10:02
|sell
|0.01
|eurjpy
|156.80
|156.76
|151.80
|2008.01.28 11:50
|156.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5692433
|2008.01.28 10:04
|sell
|0.01
|eurjpy
|156.90
|156.76
|151.90
|2008.01.28 11:50
|156.76
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5694606
|2008.01.28 10:52
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.60
|157.44
|161.60
|2008.01.28 14:16
|157.44
|0.00
|0.00
|0.00
|7.87
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5694817
|2008.01.28 10:50
|buy
|0.01
|eurjpy
|156.50
|157.44
|161.50
|2008.01.28 14:16
|157.44
|0.00
|0.00
|0.00
|8.81
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5703774
|2008.01.28 14:13
|sell
|0.01
|eurjpy
|157.70
|157.64
|152.70
|2008.01.28 16:20
|157.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5707783
|2008.01.28 15:22
|sell
|0.01
|eurjpy
|157.80
|157.64
|152.80
|2008.01.28 16:20
|157.64
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5707977
|2008.01.28 15:19
|sell
|0.01
|eurjpy
|157.90
|157.81
|152.90
|2008.01.28 15:46
|157.81
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5709546
|2008.01.28 15:43
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.60
|157.81
|162.60
|2008.01.28 17:08
|157.81
|0.00
|0.00
|0.00
|1.97
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5712306
|2008.01.28 16:03
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.50
|157.81
|162.50
|2008.01.28 17:08
|157.81
|0.00
|0.00
|0.00
|2.90
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5712754
|2008.01.28 16:10
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.40
|157.81
|162.40
|2008.01.28 17:08
|157.81
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5715549
|2008.01.28 17:00
|sell
|0.01
|eurjpy
|157.90
|157.86
|152.90
|2008.01.28 18:37
|157.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5715584
|2008.01.28 16:54
|sell
|0.01
|eurjpy
|158.00
|157.99
|153.00
|2008.01.28 17:33
|157.99
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5715714
|2008.01.28 16:54
|sell
|0.01
|eurjpy
|158.10
|157.99
|153.10
|2008.01.28 17:33
|157.99
|0.00
|0.00
|0.00
|1.03
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5717516
|2008.01.28 17:23
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.80
|157.87
|162.80
|2008.01.28 20:48
|157.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5717595
|2008.01.28 17:20
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.70
|157.71
|162.70
|2008.01.28 17:57
|157.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5721033
|2008.01.28 18:10
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.70
|157.87
|162.70
|2008.01.28 20:48
|157.87
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|5721534
|2008.01.28 18:19
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.60
|157.87
|162.60
|2008.01.28 20:48
|157.87
|0.00
|0.00
|0.00
|2.53
|9999
|Grid-EURJPY-9999[sl]
|0.00
|0.00
|-3.07
|442.85
|Closed P/L:
|439.78
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5561210
|2008.01.28 06:30
|sell
|0.01
|eurjpy
|155.60
|0.00
|150.60
|157.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.22
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5563486
|2008.01.28 06:29
|sell
|0.01
|eurjpy
|155.70
|0.00
|150.70
|157.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.28
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5563487
|2008.01.28 06:28
|sell
|0.01
|eurjpy
|155.80
|0.00
|150.80
|157.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.35
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5563491
|2008.01.28 05:22
|sell
|0.01
|eurjpy
|155.90
|0.00
|150.90
|157.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.41
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5584354
|2008.01.25 08:14
|buy
|0.01
|eurjpy
|158.80
|0.00
|163.80
|157.73
|0.00
|0.00
|0.11
|-10.02
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5584524
|2008.01.25 08:21
|buy
|0.01
|eurjpy
|158.90
|0.00
|163.90
|157.73
|0.00
|0.00
|0.11
|-10.96
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5585092
|2008.01.25 09:01
|buy
|0.01
|eurjpy
|159.00
|0.00
|164.00
|157.73
|0.00
|0.00
|0.11
|-11.89
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5588694
|2008.01.25 09:05
|buy
|0.01
|eurjpy
|159.10
|0.00
|164.10
|157.73
|0.00
|0.00
|0.11
|-12.83
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5619581
|2008.01.25 09:56
|buy
|0.01
|eurjpy
|158.70
|0.00
|163.70
|157.73
|0.00
|0.00
|0.11
|-9.08
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5619820
|2008.01.25 09:53
|buy
|0.01
|eurjpy
|158.60
|0.00
|163.60
|157.73
|0.00
|0.00
|0.11
|-8.15
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5622377
|2008.01.25 10:52
|buy
|0.01
|eurjpy
|158.50
|0.00
|163.50
|157.73
|0.00
|0.00
|0.11
|-7.21
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5622585
|2008.01.25 10:54
|buy
|0.01
|eurjpy
|158.40
|0.00
|163.40
|157.73
|0.00
|0.00
|0.11
|-6.27
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5638881
|2008.01.25 16:16
|buy
|0.01
|eurjpy
|158.30
|0.00
|163.30
|157.73
|0.00
|0.00
|0.11
|-5.34
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5639556
|2008.01.25 16:29
|buy
|0.01
|eurjpy
|158.20
|0.00
|163.20
|157.73
|0.00
|0.00
|0.11
|-4.40
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5639657
|2008.01.25 16:26
|buy
|0.01
|eurjpy
|158.10
|0.00
|163.10
|157.73
|0.00
|0.00
|0.11
|-3.46
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5640336
|2008.01.28 16:53
|buy
|0.01
|eurjpy
|158.00
|0.00
|163.00
|157.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.53
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5640485
|2008.01.25 16:35
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.90
|0.00
|162.90
|157.73
|0.00
|0.00
|0.11
|-1.59
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5684373
|2008.01.28 08:21
|sell
|0.01
|eurjpy
|156.00
|0.00
|151.00
|157.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.48
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5684761
|2008.01.28 08:35
|sell
|0.01
|eurjpy
|156.20
|0.00
|151.20
|157.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.60
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5684937
|2008.01.28 08:31
|sell
|0.01
|eurjpy
|156.30
|0.00
|151.30
|157.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.67
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5685947
|2008.01.28 08:45
|sell
|0.01
|eurjpy
|156.40
|0.00
|151.40
|157.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.73
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5689683
|2008.01.28 09:33
|sell
|0.01
|eurjpy
|156.50
|0.00
|151.50
|157.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.79
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5690587
|2008.01.28 10:39
|sell
|0.01
|eurjpy
|156.60
|0.00
|151.60
|157.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.86
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5691003
|2008.01.28 09:53
|sell
|0.01
|eurjpy
|156.70
|0.00
|151.70
|157.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.92
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5700856
|2008.01.28 13:18
|sell
|0.01
|eurjpy
|156.80
|0.00
|151.80
|157.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.99
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5701551
|2008.01.28 13:46
|sell
|0.01
|eurjpy
|156.90
|0.00
|151.90
|157.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.05
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5702676
|2008.01.28 16:09
|sell
|0.01
|eurjpy
|157.30
|0.00
|152.30
|157.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.30
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5702766
|2008.01.28 14:03
|sell
|0.01
|eurjpy
|157.40
|0.00
|152.40
|157.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.37
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5702922
|2008.01.28 14:05
|sell
|0.01
|eurjpy
|157.50
|0.00
|152.50
|157.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.43
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5702982
|2008.01.28 14:04
|sell
|0.01
|eurjpy
|157.60
|0.00
|152.60
|157.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.49
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5713693
|2008.01.28 16:21
|sell
|0.01
|eurjpy
|157.70
|0.00
|152.70
|157.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5713891
|2008.01.28 16:23
|sell
|0.01
|eurjpy
|157.80
|0.00
|152.80
|157.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5722754
|2008.01.28 18:43
|sell
|0.01
|eurjpy
|157.90
|0.00
|152.90
|157.76
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5723896
|2008.01.28 19:08
|sell
|0.01
|eurjpy
|158.00
|0.00
|153.00
|157.76
|0.00
|0.00
|0.00
|2.25
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5723963
|2008.01.28 19:07
|sell
|0.01
|eurjpy
|158.10
|158.05
|153.10
|157.76
|0.00
|0.00
|0.00
|3.19
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5730600
|2008.01.28 20:51
|buy
|0.01
|eurjpy
|157.80
|0.00
|162.80
|157.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|0.00
|0.00
|1.32
|-281.75
|Floating P/L:
|-280.43
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|5527005
|2008.01.23 23:29
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|154.80
|0.00
|149.80
|157.73
|Grid-EURJPY-9999
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5540594
|2008.01.24 02:05
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|154.70
|0.00
|149.70
|157.73
|Grid-EURJPY-9999
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5542113
|2008.01.24 02:41
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|154.60
|0.00
|149.60
|157.73
|Grid-EURJPY-9999
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5543351
|2008.01.24 03:17
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|154.50
|0.00
|149.50
|157.73
|Grid-EURJPY-9999
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5543762
|2008.01.24 03:23
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|154.40
|0.00
|149.40
|157.73
|Grid-EURJPY-9999
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5545414
|2008.01.24 04:05
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|154.30
|0.00
|149.30
|157.73
|Grid-EURJPY-9999
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5550281
|2008.01.24 08:06
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|154.20
|0.00
|149.20
|157.73
|Grid-EURJPY-9999
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5550346
|2008.01.24 08:06
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|154.10
|0.00
|149.10
|157.73
|Grid-EURJPY-9999
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5554605
|2008.01.24 09:24
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|154.00
|0.00
|149.00
|157.73
|Grid-EURJPY-9999
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5555058
|2008.01.24 09:34
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|153.90
|0.00
|148.90
|157.73
|Grid-EURJPY-9999
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5560714
|2008.01.24 11:58
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|155.40
|0.00
|150.40
|157.73
|Grid-EURJPY-9999
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5563479
|2008.01.24 12:45
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|155.50
|0.00
|150.50
|157.73
|Grid-EURJPY-9999
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5567361
|2008.01.24 14:17
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|155.20
|0.00
|150.20
|157.73
|Grid-EURJPY-9999
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5567479
|2008.01.24 14:22
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|155.10
|0.00
|150.10
|157.73
|Grid-EURJPY-9999
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5567641
|2008.01.24 14:25
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|155.00
|0.00
|150.00
|157.73
|Grid-EURJPY-9999
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5567828
|2008.01.24 14:28
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|155.30
|0.00
|150.30
|157.73
|Grid-EURJPY-9999
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5588715
|2008.01.24 22:26
|buy stop
|0.01
|eurjpy
|159.20
|0.00
|164.20
|157.76
|Grid-EURJPY-9999
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5599961
|2008.01.25 00:54
|buy stop
|0.01
|eurjpy
|159.30
|0.00
|164.30
|157.76
|Grid-EURJPY-9999
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5604919
|2008.01.25 03:38
|buy stop
|0.01
|eurjpy
|159.40
|0.00
|164.40
|157.76
|Grid-EURJPY-9999
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5608635
|2008.01.25 06:26
|buy stop
|0.01
|eurjpy
|159.50
|0.00
|164.50
|157.76
|Grid-EURJPY-9999
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5610394
|2008.01.25 07:04
|buy stop
|0.01
|eurjpy
|159.60
|0.00
|164.60
|157.76
|Grid-EURJPY-9999
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5610546
|2008.01.25 07:07
|buy stop
|0.01
|eurjpy
|159.70
|0.00
|164.70
|157.76
|Grid-EURJPY-9999
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5613458
|2008.01.25 08:18
|buy stop
|0.01
|eurjpy
|159.80
|0.00
|164.80
|157.76
|Grid-EURJPY-9999
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5614099
|2008.01.25 08:29
|buy stop
|0.01
|eurjpy
|159.90
|0.00
|164.90
|157.76
|Grid-EURJPY-9999
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5616201
|2008.01.25 09:05
|buy stop
|0.01
|eurjpy
|160.00
|0.00
|165.00
|157.76
|Grid-EURJPY-9999
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5676138
|2008.01.28 05:22
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|154.90
|0.00
|149.90
|157.73
|Grid-EURJPY-9999
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5684654
|2008.01.28 08:28
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|156.10
|0.00
|151.10
|157.73
|Grid-EURJPY-9999
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5702461
|2008.01.28 14:01
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|157.00
|0.00
|152.00
|157.73
|Grid-EURJPY-9999
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5702538
|2008.01.28 14:01
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|157.10
|0.00
|152.10
|157.73
|Grid-EURJPY-9999
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|5702647
|2008.01.28 14:02
|sell stop
|0.01
|eurjpy
|157.20
|0.00
|152.20
|157.73
|Grid-EURJPY-9999
|9999
|Grid-EURJPY-9999
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|439.78
|Floating P/L:
|-280.43
|Margin:
|324.04
|Balance:
|5 439.78
|Equity:
|5 159.35
|Free Margin:
|4 835.31
|Details:
|Gross Profit:
|624.88
|Gross Loss:
|185.10
|Total Net Profit:
|439.78
|Profit Factor:
|3.38
|Expected Payoff:
|2.13
|Absolute Drawdown:
|23.05
|Maximal Drawdown:
|54.60 (1.09%)
|Relative Drawdown:
|1.09% (54.60)
|Total Trades:
|206
|Short Positions (won %):
|96 (86.46%)
|Long Positions (won %):
|110 (88.18%)
|Profit Trades (% of total):
|180 (87.38%)
|Loss trades (% of total):
|26 (12.62%)
|Largest
|profit trade:
|13.78
|loss trade:
|-15.18
|Average
|profit trade:
|3.47
|loss trade:
|-7.12
|Maximum
|consecutive wins ($):
|65 (219.13)
|consecutive losses ($):
|6 (-54.60)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|219.13 (65)
|consecutive loss (count):
|-54.60 (6)
|Average
|consecutive wins:
|16
|consecutive losses:
|3