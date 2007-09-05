Interbank FX, LLC

Account: 1616623 Name: Electra v1.xx Currency: USD 2007 November 16, 09:18
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
516862202007.09.05 16:10balanceDeposit42 024.95
544079682007.09.18 07:23buy0.25audjpy95.4895.490.002007.10.01 06:40102.630.000.0033.151 553.00
544501652007.09.26 06:15buy0.25gbpusd2.01792.01800.00002007.10.22 06:472.05270.000.0028.81870.00
545035452007.09.13 07:35buy0.75chfjpy96.7296.730.002007.10.21 23:4297.640.000.0075.80608.30
545723262007.09.27 00:45sell1.00eurcad1.41931.41920.00002007.09.28 16:291.41920.000.001.7910.03
545827762007.09.27 03:05buy0.25audusd0.87640.87650.00002007.10.01 19:040.89470.000.000.20457.50
546351402007.09.27 08:15buy1.00usdjpy115.64115.650.002007.10.18 11:13115.650.000.00249.908.65
546693512007.09.27 12:45buy1.00eurjpy163.64163.650.002007.10.02 07:52163.650.000.0029.438.66
547236822007.09.27 22:47buy1.00audnzd1.17001.17010.00002007.10.09 01:361.17010.000.00-59.707.63
548418832007.09.28 16:15buy0.25eurchf1.66131.66140.00002007.10.11 13:221.67490.000.0016.74287.43
548436292007.09.28 16:29sell0.25eurcad1.41831.41820.00002007.10.05 12:431.38640.000.003.39809.48
549079952007.09.18 07:23buy0.25audjpy95.48102.460.002007.10.02 03:08102.460.000.0035.701 512.13
549157622007.09.18 01:19buy0.25nzdjpy80.7887.760.002007.10.02 04:2787.760.000.0036.931 513.31
549448262007.10.01 10:20buy1.00nzdusd0.76590.00000.00002007.10.03 19:440.75210.000.007.70-1 380.00
549671422007.10.01 12:15buy1.00gbpjpy236.25236.260.002007.10.01 14:59236.260.000.000.008.64
549963672007.10.01 14:59buy1.00gbpjpy236.32236.330.002007.10.01 20:13236.330.000.000.008.64
550017862007.10.01 15:25buy1.00gbpchf2.38622.38630.00002007.10.19 06:512.38630.000.00371.968.58
550074592007.09.21 07:30buy0.75audcad0.86630.86640.00002007.10.12 06:310.87680.000.0027.38804.06
550237862007.09.25 00:22sell0.75euraud1.62571.62560.00002007.10.02 06:121.60910.000.0023.461 099.83
550272262007.09.27 03:05buy0.75audusd0.87640.87650.00002007.10.02 05:040.88550.000.000.90682.50
550334232007.10.01 20:13buy1.00gbpjpy236.42236.430.002007.10.03 08:44236.430.000.0050.348.62
551166792007.10.02 07:52buy0.25eurjpy163.69163.700.002007.10.11 08:44166.610.000.0031.95622.49
552108892007.10.02 19:15sell1.00audjpy102.460.000.002007.10.05 09:08104.060.000.00-83.00-1 372.44
552133512007.10.02 20:15sell1.00euraud1.59911.59900.00002007.10.03 19:271.59900.000.004.478.83
552726602007.10.03 07:45sell1.00audusd0.88820.88810.00002007.10.04 14:110.88810.000.00-15.6010.00
552726702007.10.03 07:45sell1.00nzdjpy88.1788.160.002007.10.05 00:3088.160.000.00-82.408.59
552793842007.10.03 08:44buy1.00gbpjpy236.52236.530.002007.10.04 03:46236.530.000.0082.508.58
553640242007.10.03 19:27sell0.25euraud1.59821.59810.00002007.10.08 05:431.56490.000.009.47752.25
553940062007.10.04 03:46buy0.25gbpjpy236.64236.650.002007.10.10 07:50239.700.000.0027.50652.12
554705332007.10.04 14:12sell1.00audusd0.88710.00000.00002007.10.05 14:070.89930.000.00-5.20-1 220.00
555209012007.10.05 00:30sell1.00nzdjpy88.070.000.002007.10.08 01:0689.770.000.00-20.60-1 451.13
555974472007.10.05 12:39sell1.00usdchf1.18411.18400.00002007.10.08 08:511.18400.000.00-9.008.45
556013332007.09.28 16:29sell0.25eurcad1.41831.41820.00002007.11.02 12:341.35320.000.0017.681 740.45
556244192007.09.07 13:35sell0.25usdcad1.05080.97570.00002007.10.15 15:430.97570.000.00-27.171 924.26
556894902007.10.03 19:27sell0.75euraud1.59821.59810.00002007.10.12 05:101.58170.000.0062.501 110.53
557100372007.10.08 08:15buy1.00audjpy105.69105.700.002007.10.11 19:09105.700.000.0066.508.53
557140122007.10.08 08:51sell1.00usdchf1.18351.18340.00002007.10.11 13:221.18340.000.00-45.008.45
557981632007.10.09 01:36buy1.00audnzd1.17131.17140.00002007.10.11 14:191.17140.000.00-27.207.72
558613522007.10.09 11:45sell1.00nzdjpy89.140.000.002007.10.11 14:1790.840.000.00-82.40-1 445.95
559905652007.10.04 03:46buy0.75gbpjpy236.64236.650.002007.10.11 19:07238.160.000.00144.38972.53
561463882007.10.02 07:52buy0.75eurjpy163.69163.700.002007.10.16 07:34165.040.000.00122.41868.80
561867592007.09.28 16:15buy0.75eurchf1.66131.66140.00002007.10.19 19:561.66800.000.0083.81430.70
561868642007.10.11 13:23sell0.25usdchf1.18301.18290.00002007.10.31 07:211.15690.000.00-40.50564.01
561990122007.10.11 14:19buy0.25audnzd1.17321.17330.00002007.10.25 03:351.19880.000.00-23.80481.54
562423542007.10.11 19:09buy1.00audjpy105.78105.790.002007.10.15 15:22105.790.000.0026.608.52
563259672007.10.12 11:30sell1.00eurgbp0.69940.69930.00002007.11.07 02:280.69930.000.0096.4220.92
563420202007.10.12 12:45buy1.00nzdusd0.77420.00000.00002007.10.15 19:260.76030.000.004.80-1 390.00
564406262007.10.15 07:30sell1.00euraud1.56620.00000.00002007.10.16 07:231.58840.000.007.58-1 985.34
565086122007.10.15 15:22buy1.00audjpy105.870.000.002007.10.16 07:25104.130.000.0013.30-1 489.09
565122932007.10.15 15:43sell1.00usdcad0.97510.97500.00002007.10.22 09:500.97500.000.00-17.5410.26
565619342007.10.16 02:20sell0.25nzdusd0.76130.76120.00002007.10.16 14:290.74050.000.000.00520.00
565681242007.10.16 04:45sell0.25nzdjpy89.3389.320.002007.10.16 07:3686.530.000.000.00600.24
566015712007.10.16 04:45sell0.75nzdjpy89.3389.320.002007.10.16 08:3488.040.000.000.00826.35
566828042007.10.16 02:20sell0.75nzdusd0.76130.76120.00002007.10.17 00:020.75100.000.00-5.66772.50
567285712007.10.16 20:10sell1.00audjpy103.33103.320.002007.10.17 07:53103.320.000.00-16.848.58
568046972007.10.17 07:53sell1.00audjpy103.230.000.002007.10.17 13:20104.860.000.000.00-1 392.21
569612982007.10.18 04:15sell1.00nzdjpy87.4587.440.002007.10.18 17:5687.440.000.000.008.64
570168382007.10.18 11:13buy1.00usdjpy115.670.000.002007.10.21 22:17113.640.000.0023.80-1 786.34
570692562007.10.18 16:15sell1.00eurjpy165.13165.120.002007.10.19 10:18165.120.000.00-15.428.64
570765792007.10.18 17:56sell1.00nzdjpy87.3487.330.002007.10.19 01:3887.330.000.00-20.608.67
570981232007.10.18 23:30buy1.00euraud1.59671.59680.00002007.10.19 02:061.59680.000.000.008.95
571121452007.10.19 01:38sell1.00nzdjpy87.2587.240.002007.10.19 10:3487.240.000.000.008.64
571144442007.10.19 02:06buy1.00euraud1.59731.59740.00002007.10.19 07:501.59740.000.000.008.92
571470702007.10.19 06:51buy1.00gbpchf2.38732.38740.00002007.10.21 22:002.38740.000.0018.908.57
571581032007.10.19 07:50buy1.00euraud1.59821.59830.00002007.10.22 20:291.59830.000.00-13.008.86
571756122007.10.19 10:18sell0.25eurjpy165.02165.010.002007.10.22 10:32162.100.000.00-3.86641.87
571770092007.10.19 10:34sell0.25nzdjpy87.1587.140.002007.10.21 22:4884.530.000.00-5.15576.12
571803772007.10.19 11:02sell1.00audcad0.86780.86770.00002007.10.22 18:190.86770.000.00-5.8410.19
572684352007.10.19 10:34sell0.75nzdjpy87.1587.140.002007.10.22 22:1985.860.000.00-30.90844.16
573333552007.09.26 06:15buy0.75gbpusd2.01792.01800.00002007.10.22 11:292.03500.000.0086.441 282.50
573684912007.10.22 09:50sell0.25usdcad0.97470.97460.00002007.10.29 18:410.95200.000.00-4.39596.11
573777562007.10.19 10:18sell0.75eurjpy165.02165.010.002007.10.23 12:41163.620.000.00-23.13915.03
574737202007.10.22 15:30buy0.25nzdusd0.74180.74190.00002007.10.26 01:010.76280.000.007.20525.00
574989272007.10.22 18:20sell1.00audcad0.86690.86680.00002007.10.23 14:050.86680.000.00-5.8410.33
575135752007.10.22 20:29buy1.00euraud1.59910.00000.00002007.10.24 01:401.57660.000.00-26.00-2 034.67
575982462007.10.23 08:15buy1.00gbpjpy233.30233.310.002007.10.23 10:09233.310.000.000.008.74
576009702007.10.23 08:30buy1.00nzdjpy86.1786.180.002007.10.23 14:5586.180.000.000.008.73
576148532007.10.23 10:09buy1.00gbpjpy233.42233.430.002007.10.24 07:18233.430.000.0027.508.75
576722332007.10.23 14:05sell1.00audcad0.86570.00000.00002007.10.26 01:060.88010.000.00-29.19-1 490.68
576823542007.10.23 14:55buy1.00nzdjpy86.3386.340.002007.10.24 03:4486.340.000.0014.508.73
577491282007.10.24 03:44buy1.00nzdjpy86.4586.460.002007.10.25 17:1986.460.000.0043.508.78
577799432007.10.24 07:19buy1.00gbpjpy233.54233.550.002007.10.24 14:41233.550.000.000.008.77
578435972007.10.24 14:41buy1.00gbpjpy233.66233.670.002007.10.24 23:21233.670.000.0082.508.77
578646732007.10.24 16:45sell1.00gbpusd2.04770.00000.00002007.10.31 06:012.07070.000.00-34.65-2 300.00
578945392007.10.24 23:21buy1.00gbpjpy233.76233.770.002007.10.25 13:36233.770.000.000.008.77
579130312007.10.11 14:19buy0.75audnzd1.17321.17330.00002007.11.12 07:041.18200.000.00-153.00498.90
579482362007.10.25 08:15buy0.25audusd0.90330.90340.00002007.10.29 02:440.92190.000.001.00465.00
579930292007.10.25 12:32sell1.00eurchf1.66920.00000.00002007.10.29 12:201.67860.000.00-18.86-806.59
580114912007.10.25 13:36buy1.00gbpjpy233.85233.860.002007.10.25 15:06233.860.000.000.008.76
580280562007.10.25 15:06buy1.00gbpjpy233.93233.940.002007.10.26 15:29233.940.000.0027.508.77
580405682007.10.25 16:30buy0.25audjpy103.54103.550.002007.10.31 07:43105.980.000.0013.30531.59
580458012007.10.25 17:19buy0.25nzdjpy86.6086.610.002007.11.01 07:2189.280.000.0025.38580.49
580652032007.10.25 20:15buy0.25eurjpy163.38163.390.002007.10.31 08:48166.300.000.0011.80634.12
580808432007.10.26 00:20sell1.00chfjpy97.770.000.002007.10.30 17:0399.030.000.00-10.08-1 096.41
580843242007.10.22 15:30buy0.25nzdusd0.74180.74190.00002007.11.07 00:230.78380.000.0019.201 050.00
581137712007.09.14 12:43buy0.25eurusd1.38901.38910.00002007.11.07 02:271.45870.000.00-53.821 742.50
581848792007.10.26 14:15buy1.00usdjpy114.41114.420.002007.11.01 23:12114.420.000.0083.308.74
581949322007.10.26 15:30buy0.25gbpjpy234.05234.060.002007.10.30 10:31237.180.000.0013.75681.62
582441482007.10.25 08:15buy0.75audusd0.90330.90340.00002007.11.01 20:160.91260.000.0010.50697.50
582883512007.10.29 08:45buy1.00gbpchf2.39082.39090.00002007.11.06 07:532.39090.000.00151.208.73
583831072007.10.22 09:50sell0.25usdcad0.97470.97460.00002007.11.06 08:000.92960.000.00-9.401 212.89
585059122007.10.26 15:30buy0.25gbpjpy234.05234.060.002007.11.01 07:27240.220.000.0041.251 335.38
586582802007.10.11 13:23sell0.25usdchf1.18301.18290.00002007.11.07 09:561.13070.000.00-56.251 156.36
586637102007.10.25 16:30buy0.75audjpy103.54103.550.002007.11.01 14:12104.750.000.0069.83792.58
586784052007.10.25 20:15buy0.75eurjpy163.38163.390.002007.11.07 21:58164.810.000.0097.35952.48
587330722007.10.31 12:45sell1.00euraud1.56511.56500.00002007.11.01 12:511.56500.000.0022.739.22
588896592007.10.25 17:19buy0.75nzdjpy86.6086.610.002007.11.01 13:3887.880.000.0076.12834.42
588906882007.10.26 15:30buy0.50gbpjpy234.05234.060.002007.11.07 12:09237.070.000.00137.511 337.58
589582472007.11.01 12:51sell1.00euraud1.56440.00000.00002007.11.07 22:301.58880.000.0053.05-2 246.99
590400082007.11.01 18:15buy1.00chfjpy99.3199.320.002007.11.07 21:5899.320.000.0011.608.88
590868552007.11.01 23:12buy1.00usdjpy114.46114.470.002007.11.05 00:20114.470.000.0011.908.74
592058912007.11.02 12:15buy1.00nzdjpy87.6787.680.002007.11.07 21:0687.680.000.0043.508.86
592059612007.11.02 12:15buy1.00audjpy105.55105.560.002007.11.02 13:51105.560.000.000.008.70
592196442007.09.28 16:29sell0.50eurcad1.41831.41820.00002007.11.12 07:041.38860.000.0043.541 564.97
592566132007.11.02 13:51buy1.00audjpy105.67105.680.002007.11.06 15:56105.680.000.0026.608.75
593358292007.11.04 23:30sell1.00audcad0.86110.86100.00002007.11.06 14:530.86100.000.00-5.8410.76
593448462007.11.05 00:20buy1.00usdjpy114.490.000.002007.11.07 13:05112.830.000.0023.80-1 471.24
593804272007.11.05 05:15sell0.25eurchf1.67171.67160.00002007.11.07 22:141.65790.000.00-11.79304.42
595489912007.11.05 20:45sell0.40gbpusd2.08000.00000.00002007.11.07 02:512.09140.000.00-3.96-456.00
596380492007.10.22 09:50sell0.25usdcad0.97470.97460.00002007.11.07 09:210.90690.000.00-10.021 869.00
597886972007.10.22 15:30buy0.50nzdusd0.74180.74190.00002007.11.12 07:040.75590.000.0050.40705.00
598041782007.09.14 12:43buy0.25eurusd1.38901.46230.00002007.11.12 04:231.46230.000.00-58.211 832.50
599319542007.10.22 09:50sell0.25usdcad0.97470.92610.00002007.11.07 20:140.92610.000.00-10.021 311.95
601509672007.11.05 05:15sell0.25eurchf1.67171.67160.00002007.11.12 09:281.64400.000.00-16.50615.23
603574732007.11.08 12:15buy1.00gbpusd2.10582.10590.00002007.11.09 11:392.10590.000.004.7510.00
605137752007.11.08 22:15buy1.00chfjpy99.930.000.002007.11.09 14:2998.670.000.000.00-1 138.52
605147092007.11.08 22:25buy1.00gbpjpy237.540.000.002007.11.09 11:04235.040.000.000.00-2 239.94
605646572007.11.09 03:05sell0.25eurjpy165.43165.420.002007.11.09 14:44162.450.000.000.00673.66
605772492007.11.09 04:30sell0.25audusd0.92830.92820.00002007.11.12 07:040.89460.000.00-1.30842.50
606157272007.11.09 08:15sell0.25usdjpy112.47112.460.002007.11.12 11:01109.970.000.00-3.43568.34
607360212007.11.09 03:05sell0.25eurjpy165.43165.420.002007.11.12 11:54159.480.000.00-3.861 358.58
609263812007.11.09 04:30sell0.25audusd0.92830.92820.00002007.11.12 10:470.89110.000.00-1.30930.00
609573362007.11.12 08:33sell1.00chfjpy97.9997.980.002007.11.13 01:5797.980.000.00-5.049.05
609602172007.11.12 08:45sell0.25audjpy98.7798.760.002007.11.12 12:2796.210.000.000.00585.92
609602362007.11.12 08:45buy1.00euraud1.63541.63550.00002007.11.13 08:311.63550.000.00-13.008.93
609955912007.11.12 10:20sell1.00gbpusd2.07872.07860.00002007.11.14 02:552.07860.000.00-9.9010.00
610128152007.11.09 08:15sell0.75usdjpy112.47112.460.002007.11.13 23:45111.230.000.00-30.83836.11
610325892007.11.09 03:05sell0.50eurjpy165.43165.420.002007.11.13 23:42162.460.000.00-23.131 336.28
610501002007.11.12 08:45sell0.75audjpy98.7798.760.002007.11.12 17:3097.500.000.000.00865.44
611807082007.11.12 20:30sell1.00eurusd1.45460.00000.00002007.11.14 10:251.47000.000.005.60-1 540.00
613811202007.11.13 10:35sell1.00audnzd1.17611.17600.00002007.11.14 22:121.17600.000.006.767.62
614746482007.11.13 16:30buy1.00gbpchf2.33340.00000.00002007.11.14 16:122.31010.000.0018.90-2 077.76
615564492007.11.14 00:45buy0.25eurgbp0.70520.70530.00002007.11.14 21:380.71400.000.000.00451.53
619053112007.11.14 20:45buy1.00euraud1.63071.63080.00002007.11.15 01:221.63080.000.00-39.009.00
619053462007.11.14 20:45sell1.00audjpy100.09100.080.002007.11.15 01:12100.080.000.00-50.518.96
620644812007.11.15 08:30buy1.00gbpusd2.05850.00000.00002007.11.16 07:002.04480.000.004.75-1 370.00
620645762007.11.15 08:30sell1.00usdjpy111.20111.190.002007.11.15 16:06111.190.000.000.008.99
  0.00 0.00 1 828.03 24 909.43
Closed P/L: 26 737.46
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
610056962007.11.09 04:30sell0.50audusd0.92830.92820.0000 0.88930.000.00-18.201 950.00
609795652007.11.05 05:15sell0.50eurchf1.67171.67160.0000 1.64000.000.00-61.301 410.90
599491262007.10.11 13:23sell0.50usdchf1.18301.18290.0000 1.12340.000.00-162.002 652.66
618190732007.11.14 15:24buy1.00nzdusd0.76580.00000.0000 0.75770.000.0019.20-810.00
618370552007.11.14 16:15sell1.00nzdjpy85.0485.030.00 83.620.000.00-82.401 287.75
619234552007.11.14 00:45buy0.75eurgbp0.70520.70530.0000 0.71480.000.00-24.001 470.03
620584142007.11.15 08:15sell1.00eurjpy163.39163.380.00 160.990.000.00-15.422 176.48
623978392007.11.16 08:15sell1.00chfjpy97.9599.0369.15 98.200.000.000.00-226.72
  0.00 0.00 -344.12 9 911.10
 Floating P/L: 9 566.98
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 42 024.95 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 26 737.46 Floating P/L: 9 566.98 Margin: 6 250.00
Balance: 68 762.41 Equity: 78 329.39 Free Margin: 72 079.39
 
Details:
Graph
Gross Profit: 62 371.49 Gross Loss: 35 634.03 Total Net Profit: 26 737.46
Profit Factor: 1.75 Expected Payoff: 183.13  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 5 557.65 (8.44%) Relative Drawdown: 9.62% (4 838.75)
 
Total Trades: 146 Short Positions (won %): 67 (67.16%) Long Positions (won %): 79 (81.01%)
Profit Trades (% of total): 109 (74.66%) Loss trades (% of total): 37 (25.34%)
Largest profit trade: 1 897.09 loss trade: -2 334.65
Average profit trade: 572.22 loss trade: -963.08
Maximum consecutive wins ($): 20 (12 368.14) consecutive losses ($): 3 (-4 838.75)
Maximal consecutive profit (count): 12 368.14 (20) consecutive loss (count): -4 838.75 (3)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 1