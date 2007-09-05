|Account: 1616623
|Name: Electra v1.xx
|Currency: USD
|2007 November 16, 09:18
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|51686220
|2007.09.05 16:10
|balance
|Deposit
|42 024.95
|54407968
|2007.09.18 07:23
|buy
|0.25
|audjpy
|95.48
|95.49
|0.00
|2007.10.01 06:40
|102.63
|0.00
|0.00
|33.15
|1 553.00
|54450165
|2007.09.26 06:15
|buy
|0.25
|gbpusd
|2.0179
|2.0180
|0.0000
|2007.10.22 06:47
|2.0527
|0.00
|0.00
|28.81
|870.00
|54503545
|2007.09.13 07:35
|buy
|0.75
|chfjpy
|96.72
|96.73
|0.00
|2007.10.21 23:42
|97.64
|0.00
|0.00
|75.80
|608.30
|54572326
|2007.09.27 00:45
|sell
|1.00
|eurcad
|1.4193
|1.4192
|0.0000
|2007.09.28 16:29
|1.4192
|0.00
|0.00
|1.79
|10.03
|54582776
|2007.09.27 03:05
|buy
|0.25
|audusd
|0.8764
|0.8765
|0.0000
|2007.10.01 19:04
|0.8947
|0.00
|0.00
|0.20
|457.50
|54635140
|2007.09.27 08:15
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.64
|115.65
|0.00
|2007.10.18 11:13
|115.65
|0.00
|0.00
|249.90
|8.65
|54669351
|2007.09.27 12:45
|buy
|1.00
|eurjpy
|163.64
|163.65
|0.00
|2007.10.02 07:52
|163.65
|0.00
|0.00
|29.43
|8.66
|54723682
|2007.09.27 22:47
|buy
|1.00
|audnzd
|1.1700
|1.1701
|0.0000
|2007.10.09 01:36
|1.1701
|0.00
|0.00
|-59.70
|7.63
|54841883
|2007.09.28 16:15
|buy
|0.25
|eurchf
|1.6613
|1.6614
|0.0000
|2007.10.11 13:22
|1.6749
|0.00
|0.00
|16.74
|287.43
|54843629
|2007.09.28 16:29
|sell
|0.25
|eurcad
|1.4183
|1.4182
|0.0000
|2007.10.05 12:43
|1.3864
|0.00
|0.00
|3.39
|809.48
|54907995
|2007.09.18 07:23
|buy
|0.25
|audjpy
|95.48
|102.46
|0.00
|2007.10.02 03:08
|102.46
|0.00
|0.00
|35.70
|1 512.13
|54915762
|2007.09.18 01:19
|buy
|0.25
|nzdjpy
|80.78
|87.76
|0.00
|2007.10.02 04:27
|87.76
|0.00
|0.00
|36.93
|1 513.31
|54944826
|2007.10.01 10:20
|buy
|1.00
|nzdusd
|0.7659
|0.0000
|0.0000
|2007.10.03 19:44
|0.7521
|0.00
|0.00
|7.70
|-1 380.00
|54967142
|2007.10.01 12:15
|buy
|1.00
|gbpjpy
|236.25
|236.26
|0.00
|2007.10.01 14:59
|236.26
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|54996367
|2007.10.01 14:59
|buy
|1.00
|gbpjpy
|236.32
|236.33
|0.00
|2007.10.01 20:13
|236.33
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|55001786
|2007.10.01 15:25
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.3862
|2.3863
|0.0000
|2007.10.19 06:51
|2.3863
|0.00
|0.00
|371.96
|8.58
|55007459
|2007.09.21 07:30
|buy
|0.75
|audcad
|0.8663
|0.8664
|0.0000
|2007.10.12 06:31
|0.8768
|0.00
|0.00
|27.38
|804.06
|55023786
|2007.09.25 00:22
|sell
|0.75
|euraud
|1.6257
|1.6256
|0.0000
|2007.10.02 06:12
|1.6091
|0.00
|0.00
|23.46
|1 099.83
|55027226
|2007.09.27 03:05
|buy
|0.75
|audusd
|0.8764
|0.8765
|0.0000
|2007.10.02 05:04
|0.8855
|0.00
|0.00
|0.90
|682.50
|55033423
|2007.10.01 20:13
|buy
|1.00
|gbpjpy
|236.42
|236.43
|0.00
|2007.10.03 08:44
|236.43
|0.00
|0.00
|50.34
|8.62
|55116679
|2007.10.02 07:52
|buy
|0.25
|eurjpy
|163.69
|163.70
|0.00
|2007.10.11 08:44
|166.61
|0.00
|0.00
|31.95
|622.49
|55210889
|2007.10.02 19:15
|sell
|1.00
|audjpy
|102.46
|0.00
|0.00
|2007.10.05 09:08
|104.06
|0.00
|0.00
|-83.00
|-1 372.44
|55213351
|2007.10.02 20:15
|sell
|1.00
|euraud
|1.5991
|1.5990
|0.0000
|2007.10.03 19:27
|1.5990
|0.00
|0.00
|4.47
|8.83
|55272660
|2007.10.03 07:45
|sell
|1.00
|audusd
|0.8882
|0.8881
|0.0000
|2007.10.04 14:11
|0.8881
|0.00
|0.00
|-15.60
|10.00
|55272670
|2007.10.03 07:45
|sell
|1.00
|nzdjpy
|88.17
|88.16
|0.00
|2007.10.05 00:30
|88.16
|0.00
|0.00
|-82.40
|8.59
|55279384
|2007.10.03 08:44
|buy
|1.00
|gbpjpy
|236.52
|236.53
|0.00
|2007.10.04 03:46
|236.53
|0.00
|0.00
|82.50
|8.58
|55364024
|2007.10.03 19:27
|sell
|0.25
|euraud
|1.5982
|1.5981
|0.0000
|2007.10.08 05:43
|1.5649
|0.00
|0.00
|9.47
|752.25
|55394006
|2007.10.04 03:46
|buy
|0.25
|gbpjpy
|236.64
|236.65
|0.00
|2007.10.10 07:50
|239.70
|0.00
|0.00
|27.50
|652.12
|55470533
|2007.10.04 14:12
|sell
|1.00
|audusd
|0.8871
|0.0000
|0.0000
|2007.10.05 14:07
|0.8993
|0.00
|0.00
|-5.20
|-1 220.00
|55520901
|2007.10.05 00:30
|sell
|1.00
|nzdjpy
|88.07
|0.00
|0.00
|2007.10.08 01:06
|89.77
|0.00
|0.00
|-20.60
|-1 451.13
|55597447
|2007.10.05 12:39
|sell
|1.00
|usdchf
|1.1841
|1.1840
|0.0000
|2007.10.08 08:51
|1.1840
|0.00
|0.00
|-9.00
|8.45
|55601333
|2007.09.28 16:29
|sell
|0.25
|eurcad
|1.4183
|1.4182
|0.0000
|2007.11.02 12:34
|1.3532
|0.00
|0.00
|17.68
|1 740.45
|55624419
|2007.09.07 13:35
|sell
|0.25
|usdcad
|1.0508
|0.9757
|0.0000
|2007.10.15 15:43
|0.9757
|0.00
|0.00
|-27.17
|1 924.26
|55689490
|2007.10.03 19:27
|sell
|0.75
|euraud
|1.5982
|1.5981
|0.0000
|2007.10.12 05:10
|1.5817
|0.00
|0.00
|62.50
|1 110.53
|55710037
|2007.10.08 08:15
|buy
|1.00
|audjpy
|105.69
|105.70
|0.00
|2007.10.11 19:09
|105.70
|0.00
|0.00
|66.50
|8.53
|55714012
|2007.10.08 08:51
|sell
|1.00
|usdchf
|1.1835
|1.1834
|0.0000
|2007.10.11 13:22
|1.1834
|0.00
|0.00
|-45.00
|8.45
|55798163
|2007.10.09 01:36
|buy
|1.00
|audnzd
|1.1713
|1.1714
|0.0000
|2007.10.11 14:19
|1.1714
|0.00
|0.00
|-27.20
|7.72
|55861352
|2007.10.09 11:45
|sell
|1.00
|nzdjpy
|89.14
|0.00
|0.00
|2007.10.11 14:17
|90.84
|0.00
|0.00
|-82.40
|-1 445.95
|55990565
|2007.10.04 03:46
|buy
|0.75
|gbpjpy
|236.64
|236.65
|0.00
|2007.10.11 19:07
|238.16
|0.00
|0.00
|144.38
|972.53
|56146388
|2007.10.02 07:52
|buy
|0.75
|eurjpy
|163.69
|163.70
|0.00
|2007.10.16 07:34
|165.04
|0.00
|0.00
|122.41
|868.80
|56186759
|2007.09.28 16:15
|buy
|0.75
|eurchf
|1.6613
|1.6614
|0.0000
|2007.10.19 19:56
|1.6680
|0.00
|0.00
|83.81
|430.70
|56186864
|2007.10.11 13:23
|sell
|0.25
|usdchf
|1.1830
|1.1829
|0.0000
|2007.10.31 07:21
|1.1569
|0.00
|0.00
|-40.50
|564.01
|56199012
|2007.10.11 14:19
|buy
|0.25
|audnzd
|1.1732
|1.1733
|0.0000
|2007.10.25 03:35
|1.1988
|0.00
|0.00
|-23.80
|481.54
|56242354
|2007.10.11 19:09
|buy
|1.00
|audjpy
|105.78
|105.79
|0.00
|2007.10.15 15:22
|105.79
|0.00
|0.00
|26.60
|8.52
|56325967
|2007.10.12 11:30
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.6994
|0.6993
|0.0000
|2007.11.07 02:28
|0.6993
|0.00
|0.00
|96.42
|20.92
|56342020
|2007.10.12 12:45
|buy
|1.00
|nzdusd
|0.7742
|0.0000
|0.0000
|2007.10.15 19:26
|0.7603
|0.00
|0.00
|4.80
|-1 390.00
|56440626
|2007.10.15 07:30
|sell
|1.00
|euraud
|1.5662
|0.0000
|0.0000
|2007.10.16 07:23
|1.5884
|0.00
|0.00
|7.58
|-1 985.34
|56508612
|2007.10.15 15:22
|buy
|1.00
|audjpy
|105.87
|0.00
|0.00
|2007.10.16 07:25
|104.13
|0.00
|0.00
|13.30
|-1 489.09
|56512293
|2007.10.15 15:43
|sell
|1.00
|usdcad
|0.9751
|0.9750
|0.0000
|2007.10.22 09:50
|0.9750
|0.00
|0.00
|-17.54
|10.26
|56561934
|2007.10.16 02:20
|sell
|0.25
|nzdusd
|0.7613
|0.7612
|0.0000
|2007.10.16 14:29
|0.7405
|0.00
|0.00
|0.00
|520.00
|56568124
|2007.10.16 04:45
|sell
|0.25
|nzdjpy
|89.33
|89.32
|0.00
|2007.10.16 07:36
|86.53
|0.00
|0.00
|0.00
|600.24
|56601571
|2007.10.16 04:45
|sell
|0.75
|nzdjpy
|89.33
|89.32
|0.00
|2007.10.16 08:34
|88.04
|0.00
|0.00
|0.00
|826.35
|56682804
|2007.10.16 02:20
|sell
|0.75
|nzdusd
|0.7613
|0.7612
|0.0000
|2007.10.17 00:02
|0.7510
|0.00
|0.00
|-5.66
|772.50
|56728571
|2007.10.16 20:10
|sell
|1.00
|audjpy
|103.33
|103.32
|0.00
|2007.10.17 07:53
|103.32
|0.00
|0.00
|-16.84
|8.58
|56804697
|2007.10.17 07:53
|sell
|1.00
|audjpy
|103.23
|0.00
|0.00
|2007.10.17 13:20
|104.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 392.21
|56961298
|2007.10.18 04:15
|sell
|1.00
|nzdjpy
|87.45
|87.44
|0.00
|2007.10.18 17:56
|87.44
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|57016838
|2007.10.18 11:13
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.67
|0.00
|0.00
|2007.10.21 22:17
|113.64
|0.00
|0.00
|23.80
|-1 786.34
|57069256
|2007.10.18 16:15
|sell
|1.00
|eurjpy
|165.13
|165.12
|0.00
|2007.10.19 10:18
|165.12
|0.00
|0.00
|-15.42
|8.64
|57076579
|2007.10.18 17:56
|sell
|1.00
|nzdjpy
|87.34
|87.33
|0.00
|2007.10.19 01:38
|87.33
|0.00
|0.00
|-20.60
|8.67
|57098123
|2007.10.18 23:30
|buy
|1.00
|euraud
|1.5967
|1.5968
|0.0000
|2007.10.19 02:06
|1.5968
|0.00
|0.00
|0.00
|8.95
|57112145
|2007.10.19 01:38
|sell
|1.00
|nzdjpy
|87.25
|87.24
|0.00
|2007.10.19 10:34
|87.24
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|57114444
|2007.10.19 02:06
|buy
|1.00
|euraud
|1.5973
|1.5974
|0.0000
|2007.10.19 07:50
|1.5974
|0.00
|0.00
|0.00
|8.92
|57147070
|2007.10.19 06:51
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.3873
|2.3874
|0.0000
|2007.10.21 22:00
|2.3874
|0.00
|0.00
|18.90
|8.57
|57158103
|2007.10.19 07:50
|buy
|1.00
|euraud
|1.5982
|1.5983
|0.0000
|2007.10.22 20:29
|1.5983
|0.00
|0.00
|-13.00
|8.86
|57175612
|2007.10.19 10:18
|sell
|0.25
|eurjpy
|165.02
|165.01
|0.00
|2007.10.22 10:32
|162.10
|0.00
|0.00
|-3.86
|641.87
|57177009
|2007.10.19 10:34
|sell
|0.25
|nzdjpy
|87.15
|87.14
|0.00
|2007.10.21 22:48
|84.53
|0.00
|0.00
|-5.15
|576.12
|57180377
|2007.10.19 11:02
|sell
|1.00
|audcad
|0.8678
|0.8677
|0.0000
|2007.10.22 18:19
|0.8677
|0.00
|0.00
|-5.84
|10.19
|57268435
|2007.10.19 10:34
|sell
|0.75
|nzdjpy
|87.15
|87.14
|0.00
|2007.10.22 22:19
|85.86
|0.00
|0.00
|-30.90
|844.16
|57333355
|2007.09.26 06:15
|buy
|0.75
|gbpusd
|2.0179
|2.0180
|0.0000
|2007.10.22 11:29
|2.0350
|0.00
|0.00
|86.44
|1 282.50
|57368491
|2007.10.22 09:50
|sell
|0.25
|usdcad
|0.9747
|0.9746
|0.0000
|2007.10.29 18:41
|0.9520
|0.00
|0.00
|-4.39
|596.11
|57377756
|2007.10.19 10:18
|sell
|0.75
|eurjpy
|165.02
|165.01
|0.00
|2007.10.23 12:41
|163.62
|0.00
|0.00
|-23.13
|915.03
|57473720
|2007.10.22 15:30
|buy
|0.25
|nzdusd
|0.7418
|0.7419
|0.0000
|2007.10.26 01:01
|0.7628
|0.00
|0.00
|7.20
|525.00
|57498927
|2007.10.22 18:20
|sell
|1.00
|audcad
|0.8669
|0.8668
|0.0000
|2007.10.23 14:05
|0.8668
|0.00
|0.00
|-5.84
|10.33
|57513575
|2007.10.22 20:29
|buy
|1.00
|euraud
|1.5991
|0.0000
|0.0000
|2007.10.24 01:40
|1.5766
|0.00
|0.00
|-26.00
|-2 034.67
|57598246
|2007.10.23 08:15
|buy
|1.00
|gbpjpy
|233.30
|233.31
|0.00
|2007.10.23 10:09
|233.31
|0.00
|0.00
|0.00
|8.74
|57600970
|2007.10.23 08:30
|buy
|1.00
|nzdjpy
|86.17
|86.18
|0.00
|2007.10.23 14:55
|86.18
|0.00
|0.00
|0.00
|8.73
|57614853
|2007.10.23 10:09
|buy
|1.00
|gbpjpy
|233.42
|233.43
|0.00
|2007.10.24 07:18
|233.43
|0.00
|0.00
|27.50
|8.75
|57672233
|2007.10.23 14:05
|sell
|1.00
|audcad
|0.8657
|0.0000
|0.0000
|2007.10.26 01:06
|0.8801
|0.00
|0.00
|-29.19
|-1 490.68
|57682354
|2007.10.23 14:55
|buy
|1.00
|nzdjpy
|86.33
|86.34
|0.00
|2007.10.24 03:44
|86.34
|0.00
|0.00
|14.50
|8.73
|57749128
|2007.10.24 03:44
|buy
|1.00
|nzdjpy
|86.45
|86.46
|0.00
|2007.10.25 17:19
|86.46
|0.00
|0.00
|43.50
|8.78
|57779943
|2007.10.24 07:19
|buy
|1.00
|gbpjpy
|233.54
|233.55
|0.00
|2007.10.24 14:41
|233.55
|0.00
|0.00
|0.00
|8.77
|57843597
|2007.10.24 14:41
|buy
|1.00
|gbpjpy
|233.66
|233.67
|0.00
|2007.10.24 23:21
|233.67
|0.00
|0.00
|82.50
|8.77
|57864673
|2007.10.24 16:45
|sell
|1.00
|gbpusd
|2.0477
|0.0000
|0.0000
|2007.10.31 06:01
|2.0707
|0.00
|0.00
|-34.65
|-2 300.00
|57894539
|2007.10.24 23:21
|buy
|1.00
|gbpjpy
|233.76
|233.77
|0.00
|2007.10.25 13:36
|233.77
|0.00
|0.00
|0.00
|8.77
|57913031
|2007.10.11 14:19
|buy
|0.75
|audnzd
|1.1732
|1.1733
|0.0000
|2007.11.12 07:04
|1.1820
|0.00
|0.00
|-153.00
|498.90
|57948236
|2007.10.25 08:15
|buy
|0.25
|audusd
|0.9033
|0.9034
|0.0000
|2007.10.29 02:44
|0.9219
|0.00
|0.00
|1.00
|465.00
|57993029
|2007.10.25 12:32
|sell
|1.00
|eurchf
|1.6692
|0.0000
|0.0000
|2007.10.29 12:20
|1.6786
|0.00
|0.00
|-18.86
|-806.59
|58011491
|2007.10.25 13:36
|buy
|1.00
|gbpjpy
|233.85
|233.86
|0.00
|2007.10.25 15:06
|233.86
|0.00
|0.00
|0.00
|8.76
|58028056
|2007.10.25 15:06
|buy
|1.00
|gbpjpy
|233.93
|233.94
|0.00
|2007.10.26 15:29
|233.94
|0.00
|0.00
|27.50
|8.77
|58040568
|2007.10.25 16:30
|buy
|0.25
|audjpy
|103.54
|103.55
|0.00
|2007.10.31 07:43
|105.98
|0.00
|0.00
|13.30
|531.59
|58045801
|2007.10.25 17:19
|buy
|0.25
|nzdjpy
|86.60
|86.61
|0.00
|2007.11.01 07:21
|89.28
|0.00
|0.00
|25.38
|580.49
|58065203
|2007.10.25 20:15
|buy
|0.25
|eurjpy
|163.38
|163.39
|0.00
|2007.10.31 08:48
|166.30
|0.00
|0.00
|11.80
|634.12
|58080843
|2007.10.26 00:20
|sell
|1.00
|chfjpy
|97.77
|0.00
|0.00
|2007.10.30 17:03
|99.03
|0.00
|0.00
|-10.08
|-1 096.41
|58084324
|2007.10.22 15:30
|buy
|0.25
|nzdusd
|0.7418
|0.7419
|0.0000
|2007.11.07 00:23
|0.7838
|0.00
|0.00
|19.20
|1 050.00
|58113771
|2007.09.14 12:43
|buy
|0.25
|eurusd
|1.3890
|1.3891
|0.0000
|2007.11.07 02:27
|1.4587
|0.00
|0.00
|-53.82
|1 742.50
|58184879
|2007.10.26 14:15
|buy
|1.00
|usdjpy
|114.41
|114.42
|0.00
|2007.11.01 23:12
|114.42
|0.00
|0.00
|83.30
|8.74
|58194932
|2007.10.26 15:30
|buy
|0.25
|gbpjpy
|234.05
|234.06
|0.00
|2007.10.30 10:31
|237.18
|0.00
|0.00
|13.75
|681.62
|58244148
|2007.10.25 08:15
|buy
|0.75
|audusd
|0.9033
|0.9034
|0.0000
|2007.11.01 20:16
|0.9126
|0.00
|0.00
|10.50
|697.50
|58288351
|2007.10.29 08:45
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.3908
|2.3909
|0.0000
|2007.11.06 07:53
|2.3909
|0.00
|0.00
|151.20
|8.73
|58383107
|2007.10.22 09:50
|sell
|0.25
|usdcad
|0.9747
|0.9746
|0.0000
|2007.11.06 08:00
|0.9296
|0.00
|0.00
|-9.40
|1 212.89
|58505912
|2007.10.26 15:30
|buy
|0.25
|gbpjpy
|234.05
|234.06
|0.00
|2007.11.01 07:27
|240.22
|0.00
|0.00
|41.25
|1 335.38
|58658280
|2007.10.11 13:23
|sell
|0.25
|usdchf
|1.1830
|1.1829
|0.0000
|2007.11.07 09:56
|1.1307
|0.00
|0.00
|-56.25
|1 156.36
|58663710
|2007.10.25 16:30
|buy
|0.75
|audjpy
|103.54
|103.55
|0.00
|2007.11.01 14:12
|104.75
|0.00
|0.00
|69.83
|792.58
|58678405
|2007.10.25 20:15
|buy
|0.75
|eurjpy
|163.38
|163.39
|0.00
|2007.11.07 21:58
|164.81
|0.00
|0.00
|97.35
|952.48
|58733072
|2007.10.31 12:45
|sell
|1.00
|euraud
|1.5651
|1.5650
|0.0000
|2007.11.01 12:51
|1.5650
|0.00
|0.00
|22.73
|9.22
|58889659
|2007.10.25 17:19
|buy
|0.75
|nzdjpy
|86.60
|86.61
|0.00
|2007.11.01 13:38
|87.88
|0.00
|0.00
|76.12
|834.42
|58890688
|2007.10.26 15:30
|buy
|0.50
|gbpjpy
|234.05
|234.06
|0.00
|2007.11.07 12:09
|237.07
|0.00
|0.00
|137.51
|1 337.58
|58958247
|2007.11.01 12:51
|sell
|1.00
|euraud
|1.5644
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 22:30
|1.5888
|0.00
|0.00
|53.05
|-2 246.99
|59040008
|2007.11.01 18:15
|buy
|1.00
|chfjpy
|99.31
|99.32
|0.00
|2007.11.07 21:58
|99.32
|0.00
|0.00
|11.60
|8.88
|59086855
|2007.11.01 23:12
|buy
|1.00
|usdjpy
|114.46
|114.47
|0.00
|2007.11.05 00:20
|114.47
|0.00
|0.00
|11.90
|8.74
|59205891
|2007.11.02 12:15
|buy
|1.00
|nzdjpy
|87.67
|87.68
|0.00
|2007.11.07 21:06
|87.68
|0.00
|0.00
|43.50
|8.86
|59205961
|2007.11.02 12:15
|buy
|1.00
|audjpy
|105.55
|105.56
|0.00
|2007.11.02 13:51
|105.56
|0.00
|0.00
|0.00
|8.70
|59219644
|2007.09.28 16:29
|sell
|0.50
|eurcad
|1.4183
|1.4182
|0.0000
|2007.11.12 07:04
|1.3886
|0.00
|0.00
|43.54
|1 564.97
|59256613
|2007.11.02 13:51
|buy
|1.00
|audjpy
|105.67
|105.68
|0.00
|2007.11.06 15:56
|105.68
|0.00
|0.00
|26.60
|8.75
|59335829
|2007.11.04 23:30
|sell
|1.00
|audcad
|0.8611
|0.8610
|0.0000
|2007.11.06 14:53
|0.8610
|0.00
|0.00
|-5.84
|10.76
|59344846
|2007.11.05 00:20
|buy
|1.00
|usdjpy
|114.49
|0.00
|0.00
|2007.11.07 13:05
|112.83
|0.00
|0.00
|23.80
|-1 471.24
|59380427
|2007.11.05 05:15
|sell
|0.25
|eurchf
|1.6717
|1.6716
|0.0000
|2007.11.07 22:14
|1.6579
|0.00
|0.00
|-11.79
|304.42
|59548991
|2007.11.05 20:45
|sell
|0.40
|gbpusd
|2.0800
|0.0000
|0.0000
|2007.11.07 02:51
|2.0914
|0.00
|0.00
|-3.96
|-456.00
|59638049
|2007.10.22 09:50
|sell
|0.25
|usdcad
|0.9747
|0.9746
|0.0000
|2007.11.07 09:21
|0.9069
|0.00
|0.00
|-10.02
|1 869.00
|59788697
|2007.10.22 15:30
|buy
|0.50
|nzdusd
|0.7418
|0.7419
|0.0000
|2007.11.12 07:04
|0.7559
|0.00
|0.00
|50.40
|705.00
|59804178
|2007.09.14 12:43
|buy
|0.25
|eurusd
|1.3890
|1.4623
|0.0000
|2007.11.12 04:23
|1.4623
|0.00
|0.00
|-58.21
|1 832.50
|59931954
|2007.10.22 09:50
|sell
|0.25
|usdcad
|0.9747
|0.9261
|0.0000
|2007.11.07 20:14
|0.9261
|0.00
|0.00
|-10.02
|1 311.95
|60150967
|2007.11.05 05:15
|sell
|0.25
|eurchf
|1.6717
|1.6716
|0.0000
|2007.11.12 09:28
|1.6440
|0.00
|0.00
|-16.50
|615.23
|60357473
|2007.11.08 12:15
|buy
|1.00
|gbpusd
|2.1058
|2.1059
|0.0000
|2007.11.09 11:39
|2.1059
|0.00
|0.00
|4.75
|10.00
|60513775
|2007.11.08 22:15
|buy
|1.00
|chfjpy
|99.93
|0.00
|0.00
|2007.11.09 14:29
|98.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 138.52
|60514709
|2007.11.08 22:25
|buy
|1.00
|gbpjpy
|237.54
|0.00
|0.00
|2007.11.09 11:04
|235.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 239.94
|60564657
|2007.11.09 03:05
|sell
|0.25
|eurjpy
|165.43
|165.42
|0.00
|2007.11.09 14:44
|162.45
|0.00
|0.00
|0.00
|673.66
|60577249
|2007.11.09 04:30
|sell
|0.25
|audusd
|0.9283
|0.9282
|0.0000
|2007.11.12 07:04
|0.8946
|0.00
|0.00
|-1.30
|842.50
|60615727
|2007.11.09 08:15
|sell
|0.25
|usdjpy
|112.47
|112.46
|0.00
|2007.11.12 11:01
|109.97
|0.00
|0.00
|-3.43
|568.34
|60736021
|2007.11.09 03:05
|sell
|0.25
|eurjpy
|165.43
|165.42
|0.00
|2007.11.12 11:54
|159.48
|0.00
|0.00
|-3.86
|1 358.58
|60926381
|2007.11.09 04:30
|sell
|0.25
|audusd
|0.9283
|0.9282
|0.0000
|2007.11.12 10:47
|0.8911
|0.00
|0.00
|-1.30
|930.00
|60957336
|2007.11.12 08:33
|sell
|1.00
|chfjpy
|97.99
|97.98
|0.00
|2007.11.13 01:57
|97.98
|0.00
|0.00
|-5.04
|9.05
|60960217
|2007.11.12 08:45
|sell
|0.25
|audjpy
|98.77
|98.76
|0.00
|2007.11.12 12:27
|96.21
|0.00
|0.00
|0.00
|585.92
|60960236
|2007.11.12 08:45
|buy
|1.00
|euraud
|1.6354
|1.6355
|0.0000
|2007.11.13 08:31
|1.6355
|0.00
|0.00
|-13.00
|8.93
|60995591
|2007.11.12 10:20
|sell
|1.00
|gbpusd
|2.0787
|2.0786
|0.0000
|2007.11.14 02:55
|2.0786
|0.00
|0.00
|-9.90
|10.00
|61012815
|2007.11.09 08:15
|sell
|0.75
|usdjpy
|112.47
|112.46
|0.00
|2007.11.13 23:45
|111.23
|0.00
|0.00
|-30.83
|836.11
|61032589
|2007.11.09 03:05
|sell
|0.50
|eurjpy
|165.43
|165.42
|0.00
|2007.11.13 23:42
|162.46
|0.00
|0.00
|-23.13
|1 336.28
|61050100
|2007.11.12 08:45
|sell
|0.75
|audjpy
|98.77
|98.76
|0.00
|2007.11.12 17:30
|97.50
|0.00
|0.00
|0.00
|865.44
|61180708
|2007.11.12 20:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.4546
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 10:25
|1.4700
|0.00
|0.00
|5.60
|-1 540.00
|61381120
|2007.11.13 10:35
|sell
|1.00
|audnzd
|1.1761
|1.1760
|0.0000
|2007.11.14 22:12
|1.1760
|0.00
|0.00
|6.76
|7.62
|61474648
|2007.11.13 16:30
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.3334
|0.0000
|0.0000
|2007.11.14 16:12
|2.3101
|0.00
|0.00
|18.90
|-2 077.76
|61556449
|2007.11.14 00:45
|buy
|0.25
|eurgbp
|0.7052
|0.7053
|0.0000
|2007.11.14 21:38
|0.7140
|0.00
|0.00
|0.00
|451.53
|61905311
|2007.11.14 20:45
|buy
|1.00
|euraud
|1.6307
|1.6308
|0.0000
|2007.11.15 01:22
|1.6308
|0.00
|0.00
|-39.00
|9.00
|61905346
|2007.11.14 20:45
|sell
|1.00
|audjpy
|100.09
|100.08
|0.00
|2007.11.15 01:12
|100.08
|0.00
|0.00
|-50.51
|8.96
|62064481
|2007.11.15 08:30
|buy
|1.00
|gbpusd
|2.0585
|0.0000
|0.0000
|2007.11.16 07:00
|2.0448
|0.00
|0.00
|4.75
|-1 370.00
|62064576
|2007.11.15 08:30
|sell
|1.00
|usdjpy
|111.20
|111.19
|0.00
|2007.11.15 16:06
|111.19
|0.00
|0.00
|0.00
|8.99
|0.00
|0.00
|1 828.03
|24 909.43
|Closed P/L:
|26 737.46
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|61005696
|2007.11.09 04:30
|sell
|0.50
|audusd
|0.9283
|0.9282
|0.0000
|0.8893
|0.00
|0.00
|-18.20
|1 950.00
|60979565
|2007.11.05 05:15
|sell
|0.50
|eurchf
|1.6717
|1.6716
|0.0000
|1.6400
|0.00
|0.00
|-61.30
|1 410.90
|59949126
|2007.10.11 13:23
|sell
|0.50
|usdchf
|1.1830
|1.1829
|0.0000
|1.1234
|0.00
|0.00
|-162.00
|2 652.66
|61819073
|2007.11.14 15:24
|buy
|1.00
|nzdusd
|0.7658
|0.0000
|0.0000
|0.7577
|0.00
|0.00
|19.20
|-810.00
|61837055
|2007.11.14 16:15
|sell
|1.00
|nzdjpy
|85.04
|85.03
|0.00
|83.62
|0.00
|0.00
|-82.40
|1 287.75
|61923455
|2007.11.14 00:45
|buy
|0.75
|eurgbp
|0.7052
|0.7053
|0.0000
|0.7148
|0.00
|0.00
|-24.00
|1 470.03
|62058414
|2007.11.15 08:15
|sell
|1.00
|eurjpy
|163.39
|163.38
|0.00
|160.99
|0.00
|0.00
|-15.42
|2 176.48
|62397839
|2007.11.16 08:15
|sell
|1.00
|chfjpy
|97.95
|99.03
|69.15
|98.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-226.72
|0.00
|0.00
|-344.12
|9 911.10
|Floating P/L:
|9 566.98
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|42 024.95
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|26 737.46
|Floating P/L:
|9 566.98
|Margin:
|6 250.00
|Balance:
|68 762.41
|Equity:
|78 329.39
|Free Margin:
|72 079.39
|Details:
|Gross Profit:
|62 371.49
|Gross Loss:
|35 634.03
|Total Net Profit:
|26 737.46
|Profit Factor:
|1.75
|Expected Payoff:
|183.13
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|5 557.65 (8.44%)
|Relative Drawdown:
|9.62% (4 838.75)
|Total Trades:
|146
|Short Positions (won %):
|67 (67.16%)
|Long Positions (won %):
|79 (81.01%)
|Profit Trades (% of total):
|109 (74.66%)
|Loss trades (% of total):
|37 (25.34%)
|Largest
|profit trade:
|1 897.09
|loss trade:
|-2 334.65
|Average
|profit trade:
|572.22
|loss trade:
|-963.08
|Maximum
|consecutive wins ($):
|20 (12 368.14)
|consecutive losses ($):
|3 (-4 838.75)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|12 368.14 (20)
|consecutive loss (count):
|-4 838.75 (3)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|1