ODL Securities

Account: 52048 Name: 54321 Currency: USD 2007 November 2, 12:33
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
13772322007.10.18 23:00balanceDeposit25 000.00
13774302007.10.18 23:58buy1.00usdchf1.17001.16571.17582007.10.19 05:521.16570.000.000.00-368.88
13774322007.10.18 23:59buy1.00usdjpy115.57115.14116.132007.10.19 01:07115.140.000.000.00-373.46
13774332007.10.18 23:59buy1.00gbpusd2.04512.04072.05072007.10.19 07:092.04070.000.000.00-440.00
13774572007.10.19 00:00buy1.00eurusd1.42921.42491.43492007.10.19 14:401.42490.000.000.00-430.00
13774652007.10.19 00:00buy1.00eurusd1.42920.00000.00002007.10.19 00:011.42890.000.000.00-30.00
13956212007.10.22 00:19buy1.00eurusd1.43391.42981.43982007.10.22 07:311.42980.000.000.00-410.00
13956222007.10.22 00:19buy1.00gbpusd2.05152.04712.05712007.10.22 01:462.04710.000.000.00-440.00
13956242007.10.22 00:20buy1.00usdjpy113.43113.01114.012007.10.22 03:40114.010.000.000.00508.68
13956252007.10.22 00:20buy1.00usdchf1.16131.15701.16702007.10.22 10:041.16700.000.000.00488.43
14188832007.10.22 23:59buy1.00eurusd1.41761.41351.42352007.10.23 11:551.42350.000.000.00590.00
14188852007.10.22 23:59buy1.00gbpusd2.03332.02902.03902007.10.23 08:172.03900.000.000.00570.00
14188982007.10.23 00:00buy1.00usdjpy114.40113.98114.982007.10.23 13:16114.980.000.000.00504.44
14189732007.10.23 00:00buy1.00usdchf1.17741.17311.18312007.10.23 07:561.17310.000.000.00-366.55
14399212007.10.24 00:08buy1.00eurusd1.42551.42131.43132007.10.24 07:061.42130.000.000.00-420.00
14399232007.10.24 00:08buy1.00gbpusd2.04962.04532.05532007.10.24 06:442.04530.000.000.00-430.00
14399252007.10.24 00:09buy1.00usdjpy114.91114.49115.492007.10.24 04:19114.490.000.000.00-366.84
14399282007.10.24 00:09buy1.00usdchf1.17381.16951.17952007.10.24 23:581.17220.000.0020.47-136.50
14576802007.10.24 23:58buy1.00eurusd1.42621.42201.43202007.10.25 12:371.43200.000.000.00580.00
14576832007.10.24 23:59buy1.00gbpusd2.04922.04492.05492007.10.25 12:422.05490.000.000.00570.00
14576862007.10.24 23:59buy1.00usdjpy114.05113.63114.632007.10.26 00:24114.070.000.0012.0017.53
14576982007.10.25 00:00buy1.00usdchf1.17251.16841.17842007.10.25 09:271.16840.000.000.00-350.91
14768032007.10.26 00:24buy1.00eurusd1.43241.42821.43822007.10.26 12:141.43820.000.000.00580.00
14768042007.10.26 00:25buy1.00gbpusd2.05172.04742.05742007.10.29 01:392.05470.000.004.50300.00
14768052007.10.26 00:25buy1.00usdjpy114.07113.65114.652007.10.29 01:38114.170.000.0011.9987.59
14768082007.10.26 00:25buy1.00usdchf1.16631.16191.17202007.10.26 14:521.16190.000.000.00-378.69
14923992007.10.29 01:38buy1.00eurusd1.44131.43711.44712007.10.29 23:591.44150.000.00-3.5020.00
14924042007.10.29 01:39buy1.00usdchf1.16251.15821.16822007.10.29 23:591.16500.000.006.87214.59
14924092007.10.29 01:39buy1.00gbpusd2.05512.05082.06082007.10.29 11:082.06080.000.000.00570.00
14924122007.10.29 01:40buy1.00usdjpy114.17113.75114.752007.10.29 11:32114.750.000.000.00505.45
15069402007.10.30 00:00buy1.00eurusd1.44171.43741.44742007.10.30 07:081.43740.000.000.00-430.00
15070062007.10.30 00:00buy1.00usdchf1.16531.16101.17102007.10.30 14:001.16100.000.000.00-370.37
15070772007.10.30 00:00buy1.00gbpusd2.06102.05672.06672007.10.30 07:082.05670.000.000.00-430.00
15070872007.10.30 00:01buy1.00usdjpy114.69114.29115.292007.10.31 01:42114.700.000.0011.518.72
15216332007.10.31 01:42buy1.00eurusd1.44361.43931.44932007.10.31 18:441.44930.000.000.00570.00
15216362007.10.31 01:42buy1.00usdchf1.15881.15451.16452007.11.01 01:541.16040.000.0020.71137.88
15216382007.10.31 01:43buy1.00gbpusd2.06822.06392.07392007.10.31 07:202.07390.000.000.00570.00
15216402007.10.31 01:43buy1.00usdjpy114.71114.29115.292007.10.31 12:18115.290.000.000.00503.08
15398232007.10.31 22:00balanceIR42.02
15459122007.11.01 01:54buy1.00eurusd1.44591.44171.45172007.11.01 08:541.44170.000.000.00-420.00
15459152007.11.01 01:54buy1.00usdchf1.16081.15651.16652007.11.01 16:411.15650.000.000.00-371.81
15459252007.11.01 01:55buy1.00gbpusd2.07832.07402.08402007.11.01 12:312.08400.000.000.00570.00
15459312007.11.01 01:55buy1.00usdjpy115.40114.99115.992007.11.01 13:38114.990.000.000.00-356.55
15623222007.11.02 00:24buy1.00usdchf1.15701.15261.16272007.11.02 07:421.15260.000.000.00-381.78
15623332007.11.02 00:24buy1.00gbpusd2.08002.07542.08532007.11.02 08:542.08530.000.000.00530.00
15623362007.11.02 00:25buy1.00usdjpy114.67114.24115.242007.11.02 12:30115.240.000.000.00494.57
  0.00 0.00 84.55 1 788.62
Closed P/L: 1 873.17
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
15623122007.11.02 00:24buy1.00eurusd1.44331.43951.4494 1.44740.000.000.00410.00
  0.00 0.00 0.00 410.00
 Floating P/L: 410.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 25 042.02 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 873.17 Floating P/L: 410.00 Margin: 1 443.30
Balance: 26 915.19 Equity: 27 325.19 Free Margin: 25 881.89
 
Details:
Graph
Gross Profit: 9 555.04 Gross Loss: 7 681.87 Total Net Profit: 1 873.17
Profit Factor: 1.24 Expected Payoff: 42.57  
Absolute Drawdown: 2 082.34 Maximal Drawdown: 2 082.34 (8.33%) Relative Drawdown: 8.33% (2 082.34)
 
Total Trades: 44 Short Positions (won %): 0 (0.00%) Long Positions (won %): 44 (52.27%)
Profit Trades (% of total): 23 (52.27%) Loss trades (% of total): 21 (47.73%)
Largest profit trade: 590.00 loss trade: -440.00
Average profit trade: 415.44 loss trade: -365.80
Maximum consecutive wins ($): 6 (1 717.49) consecutive losses ($): 6 (-2 082.34)
Maximal consecutive profit (count): 1 821.90 (5) consecutive loss (count): -2 082.34 (6)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 3