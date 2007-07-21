Account:

Name:

Currency: USD

2007 August 27, 00:27

Closed Transactions:

 

Ticket

Open Time

Type

Size

Item

Price

S / L

T / P

Close Time

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

4211200

2007.07.21 21:27

balance

Deposit

10 000.00

4212658

2007.07.23 04:07

buy

0.05

eurchf

1.6604

0.0000

1.6631

2007.07.23 13:00

1.6631

0.00

0.00

0.00

11.21

4212731

2007.07.23 04:16

buy

0.05

usdchf

1.1991

0.0000

1.2028

2007.07.23 12:15

1.2028

0.00

0.00

0.00

15.38

4215960

2007.07.23 12:16

sell

0.05

usdchf

1.2032

0.0000

1.1993

2007.08.01 08:55

1.1993

0.00

0.00

-4.76

16.26

4216199

2007.07.23 12:49

buy

0.05

eurusd

1.3802

0.0000

1.3834

2007.07.24 14:42

1.3834

0.00

0.00

-0.31

16.00

4217019

2007.07.23 15:02

sell

0.05

eurchf

1.6635

0.0000

1.6608

2007.07.26 14:36

1.6608

0.00

0.00

-1.90

11.13

4217571

2007.07.23 16:30

sell

0.05

eurchf

1.6652

0.0000

1.6625

2007.07.24 22:42

1.6625

0.00

0.00

-0.38

11.22

4217590

2007.07.23 16:32

sell

0.05

usdchf

1.2055

0.0000

1.2016

2007.07.24 15:35

1.2016

0.00

0.00

-0.53

16.23

4220329

2007.07.23 20:15

buy

0.05

eurusd

1.3803

0.0000

1.3834

2007.07.24 14:42

1.3834

0.00

0.00

-0.31

15.50

4225500

2007.07.24 05:14

sell

0.05

eurchf

1.6652

0.0000

1.6625

2007.07.24 22:42

1.6625

0.00

0.00

0.00

11.22

4227531

2007.07.24 10:11

sell

0.05

usdchf

1.2055

0.0000

1.2016

2007.07.24 15:35

1.2016

0.00

0.00

0.00

16.23

4231152

2007.07.24 17:43

sell

0.05

eurchf

1.6652

0.0000

1.6625

2007.07.24 22:42

1.6625

0.00

0.00

0.00

11.22

4231777

2007.07.24 19:20

sell

0.05

usdchf

1.2057

0.0000

1.2018

2007.07.30 13:30

1.2018

0.00

0.00

-3.17

16.23

4231843

2007.07.24 19:27

sell

0.05

eurchf

1.6669

0.0000

1.6642

2007.07.24 22:19

1.6642

0.00

0.00

0.00

11.22

4235373

2007.07.25 04:01

buy

0.05

eurusd

1.3802

0.0000

1.3834

2007.08.06 00:59

1.3834

0.00

0.00

-3.92

16.00

4237076

2007.07.25 08:44

sell

0.05

eurchf

1.6636

0.0000

1.6609

2007.07.26 14:36

1.6609

0.00

0.00

-1.14

11.13

4237663

2007.07.25 10:16

buy

0.05

eurusd

1.3802

0.0000

1.3834

2007.08.06 00:59

1.3834

0.00

0.00

-3.92

16.00

4237675

2007.07.25 10:16

sell

0.05

usdchf

1.2054

0.0000

1.2016

2007.07.30 13:31

1.2016

0.00

0.00

-2.64

15.81

4237834

2007.07.25 10:26

buy

0.05

eurusd

1.3785

0.0000

1.3817

2007.08.03 22:04

1.3817

0.00

0.00

-3.50

16.00

4238105

2007.07.25 10:52

sell

0.05

usdchf

1.2077

0.0000

1.2039

2007.07.26 19:28

1.2039

0.00

0.00

-1.58

15.78

4238168

2007.07.25 10:54

sell

0.05

eurchf

1.6651

0.0000

1.6625

2007.07.26 14:24

1.6625

0.00

0.00

-1.14

10.71

4238192

2007.07.25 10:54

buy

0.05

eurusd

1.3768

0.0000

1.3800

2007.08.03 21:48

1.3800

0.00

0.00

-3.50

16.00

4238276

2007.07.25 10:57

sell

0.05

usdchf

1.2098

0.0000

1.2062

2007.07.26 19:19

1.2062

0.00

0.00

-1.58

14.92

4238691

2007.07.25 11:45

buy

0.05

eurusd

1.3751

0.0000

1.3783

2007.08.03 18:32

1.3783

0.00

0.00

-3.50

16.00

4239063

2007.07.25 11:59

sell

0.05

usdchf

1.2123

0.0000

1.2085

2007.07.26 16:07

1.2085

0.00

0.00

-1.58

15.72

4239071

2007.07.25 11:59

buy

0.05

eurusd

1.3734

0.0000

1.3766

2007.07.26 19:31

1.3766

0.00

0.00

-0.93

16.00

4239903

2007.07.25 13:53

sell

0.05

eurchf

1.6668

0.0000

1.6642

2007.07.25 20:30

1.6642

0.00

0.00

0.00

10.71

4241265

2007.07.25 16:37

buy

0.05

eurusd

1.3734

0.0000

1.3766

2007.07.26 19:31

1.3766

0.00

0.00

-0.93

16.00

4241270

2007.07.25 16:37

sell

0.05

usdchf

1.2146

0.0000

1.2108

2007.07.26 15:13

1.2108

0.00

0.00

-1.58

15.69

4241462

2007.07.25 16:56

sell

0.05

eurchf

1.6686

0.0000

1.6660

2007.07.25 17:37

1.6660

0.00

0.00

0.00

10.70

4241660

2007.07.25 17:08

buy

0.05

eurusd

1.3717

0.0000

1.3749

2007.07.26 19:27

1.3749

0.00

0.00

-0.93

16.00

4242639

2007.07.25 18:15

buy

0.05

eurusd

1.3702

0.0000

1.3732

2007.07.26 17:01

1.3732

0.00

0.00

-0.93

15.00

4252685

2007.07.26 14:30

buy

0.05

eurusd

1.3700

0.0000

1.3732

2007.07.26 17:01

1.3732

0.00

0.00

0.00

16.00

4255123

2007.07.26 18:00

buy

0.05

eurusd

1.3719

0.0000

1.3749

2007.07.26 19:27

1.3749

0.00

0.00

0.00

15.00

4256571

2007.07.26 20:06

buy

0.05

eurusd

1.3751

0.0000

1.3783

2007.08.03 18:32

1.3783

0.00

0.00

-2.57

16.00

4262384

2007.07.27 08:48

buy

0.05

eurusd

1.3734

0.0000

1.3766

2007.08.03 17:26

1.3766

0.00

0.00

-2.26

16.00

4263103

2007.07.27 09:22

buy

0.05

eurusd

1.3717

0.0000

1.3749

2007.08.03 16:47

1.3749

0.00

0.00

-2.26

16.00

4263136

2007.07.27 09:23

sell

0.05

usdchf

1.2055

0.0000

1.2016

2007.07.30 13:31

1.2016

0.00

0.00

-0.53

16.23

4263715

2007.07.27 09:59

buy

0.05

eurchf

1.6519

0.0000

1.6546

2007.07.27 10:45

1.6546

0.00

0.00

0.00

11.19

4263870

2007.07.27 10:20

buy

0.05

eurusd

1.3717

0.0000

1.3749

2007.08.03 16:47

1.3749

0.00

0.00

-2.26

16.00

4263878

2007.07.27 10:22

sell

0.05

usdchf

1.2055

0.0000

1.2016

2007.07.30 13:31

1.2016

0.00

0.00

-0.53

16.23

4264083

2007.07.27 10:32

buy

0.05

eurusd

1.3700

0.0000

1.3732

2007.08.03 16:33

1.3732

0.00

0.00

-2.26

16.00

4264152

2007.07.27 10:37

sell

0.05

usdchf

1.2076

0.0000

1.2039

2007.07.30 12:03

1.2039

0.00

0.00

-0.53

15.37

4265139

2007.07.27 11:44

buy

0.05

eurusd

1.3683

0.0000

1.3715

2007.07.31 01:09

1.3715

0.00

0.00

-0.62

16.00

4265199

2007.07.27 11:46

sell

0.05

usdchf

1.2101

0.0000

1.2062

2007.07.30 05:59

1.2062

0.00

0.00

-0.53

16.17

4265267

2007.07.27 11:47

buy

0.05

eurusd

1.3666

0.0000

1.3698

2007.07.30 22:18

1.3698

0.00

0.00

-0.31

16.00

4266235

2007.07.27 13:07

buy

0.05

eurusd

1.3649

0.0000

1.3681

2007.07.30 16:09

1.3681

0.00

0.00

-0.31

16.00

4266258

2007.07.27 13:08

sell

0.05

usdchf

1.2124

0.0000

1.2085

2007.07.27 17:53

1.2085

0.00

0.00

0.00

16.14

4269729

2007.07.27 17:05

buy

0.05

eurusd

1.3649

0.0000

1.3681

2007.07.30 16:09

1.3681

0.00

0.00

-0.31

16.00

4270307

2007.07.27 17:59

buy

0.05

eurchf

1.6502

0.0000

1.6529

2007.08.03 10:38

1.6529

0.00

0.00

1.89

11.19

4271029

2007.07.27 18:54

buy

0.05

eurchf

1.6485

0.0000

1.6512

2007.07.31 10:24

1.6512

0.00

0.00

0.50

11.21

4273017

2007.07.27 23:08

buy

0.05

eurchf

1.6485

0.0000

1.6512

2007.07.31 10:24

1.6512

0.00

0.00

0.50

11.21

4273197

2007.07.27 23:31

buy

0.05

eurusd

1.3632

0.0000

1.3664

2007.07.30 10:33

1.3664

0.00

0.00

-0.31

16.00

4277179

2007.07.30 08:13

sell

0.05

eurchf

1.6469

0.0000

1.6442

2007.07.30 13:24

1.6442

0.00

0.00

0.00

11.22

4277236

2007.07.30 08:18

sell

0.05

eurusd

1.3644

0.0000

1.3612

2007.08.13 17:55

1.3612

0.00

0.00

4.39

16.00

4278033

2007.07.30 10:33

sell

0.05

eurusd

1.3662

0.0000

1.3630

2007.08.13 17:06

1.3630

0.00

0.00

4.39

16.00

4278454

2007.07.30 11:02

sell

0.05

eurchf

1.6487

0.0000

1.6460

2007.07.30 12:01

1.6460

0.00

0.00

0.00

11.21

4278834

2007.07.30 11:53

buy

0.05

usdchf

1.2050

0.0000

1.2089

2007.08.14 12:22

1.2089

0.00

0.00

6.73

16.13

4279292

2007.07.30 12:59

buy

0.05

usdchf

1.2027

0.0000

1.2065

2007.08.02 14:59

1.2065

0.00

0.00

2.24

15.75

4279388

2007.07.30 13:25

buy

0.05

eurchf

1.6438

0.0000

1.6465

2007.07.30 20:55

1.6465

0.00

0.00

0.00

11.22

4279556

2007.07.30 13:39

buy

0.05

eurchf

1.6419

0.0000

1.6446

2007.07.30 15:23

1.6446

0.00

0.00

0.00

11.22

4280576

2007.07.30 16:04

sell

0.05

eurusd

1.3680

0.0000

1.3648

2007.08.01 08:21

1.3648

0.00

0.00

0.50

16.00

4280662

2007.07.30 16:09

buy

0.05

usdchf

1.2026

0.0000

1.2065

2007.08.02 14:59

1.2065

0.00

0.00

2.24

16.16

4281308

2007.07.30 17:34

buy

0.05

eurchf

1.6438

0.0000

1.6465

2007.07.30 20:55

1.6465

0.00

0.00

0.00

11.22

4282494

2007.07.30 21:50

sell

0.05

eurchf

1.6469

0.0000

1.6442

2007.07.31 23:01

1.6442

0.00

0.00

-0.38

11.24

4282659

2007.07.30 22:18

sell

0.05

eurusd

1.3699

0.0000

1.3667

2007.08.01 03:33

1.3667

0.00

0.00

0.50

16.00

4282840

2007.07.30 22:42

sell

0.05

eurchf

1.6487

0.0000

1.6460

2007.07.31 21:40

1.6460

0.00

0.00

-0.38

11.22

4284356

2007.07.31 01:09

sell

0.05

eurchf

1.6490

0.0000

1.6463

2007.07.31 21:37

1.6463

0.00

0.00

0.00

11.22

4284378

2007.07.31 01:09

sell

0.05

eurusd

1.3717

0.0000

1.3685

2007.07.31 17:21

1.3685

0.00

0.00

0.00

16.00

4289361

2007.07.31 09:49

sell

0.05

eurchf

1.6505

0.0000

1.6478

2007.07.31 17:59

1.6478

0.00

0.00

0.00

11.22

4291531

2007.07.31 15:25

sell

0.05

eurusd

1.3717

0.0000

1.3685

2007.07.31 17:21

1.3685

0.00

0.00

0.00

16.00

4293063

2007.07.31 18:26

buy

0.05

usdchf

1.2026

0.0000

1.2065

2007.08.02 14:59

1.2065

0.00

0.00

1.79

16.16

4293403

2007.07.31 19:02

sell

0.05

eurchf

1.6487

0.0000

1.6460

2007.07.31 21:40

1.6460

0.00

0.00

0.00

11.22

4295091

2007.07.31 23:03

buy

0.05

eurchf

1.6438

0.0000

1.6465

2007.08.01 15:54

1.6465

0.00

0.00

0.25

11.23

4296799

2007.08.01 04:15

buy

0.05

eurchf

1.6420

0.0000

1.6447

2007.08.01 14:15

1.6447

0.00

0.00

0.00

11.20

4297362

2007.08.01 06:35

buy

0.05

eurchf

1.6420

0.0000

1.6447

2007.08.01 14:15

1.6447

0.00

0.00

0.00

11.20

4297439

2007.08.01 06:46

buy

0.05

eurchf

1.6401

0.0000

1.6428

2007.08.01 14:02

1.6428

0.00

0.00

0.00

11.23

4297442

2007.08.01 06:47

buy

0.05

usdchf

1.2002

0.0000

1.2041

2007.08.01 14:15

1.2041

0.00

0.00

0.00

16.19

4297688

2007.08.01 07:20

buy

0.05

eurchf

1.6383

0.0000

1.6410

2007.08.01 13:55

1.6410

0.00

0.00

0.00

11.24

4298416

2007.08.01 09:02

buy

0.05

eurchf

1.6365

0.0000

1.6392

2007.08.01 10:10

1.6392

0.00

0.00

0.00

11.25

4299182

2007.08.01 10:26

sell

0.05

eurusd

1.3662

0.0000

1.3630

2007.08.13 17:06

1.3630

0.00

0.00

3.89

16.00

4299380

2007.08.01 11:11

buy

0.05

eurchf

1.6383

0.0000

1.6410

2007.08.01 13:55

1.6410

0.00

0.00

0.00

11.24

4299915

2007.08.01 12:50

sell

0.05

eurusd

1.3662

0.0000

1.3630

2007.08.13 17:06

1.3630

0.00

0.00

3.89

16.00

4300952

2007.08.01 14:33

buy

0.05

eurchf

1.6438

0.0000

1.6465

2007.08.01 15:54

1.6465

0.00

0.00

0.00

11.23

4301251

2007.08.01 15:15

buy

0.05

usdchf

1.2026

0.0000

1.2065

2007.08.02 14:59

1.2065

0.00

0.00

1.34

16.16

4302398

2007.08.01 15:41

sell

0.05

eurusd

1.3680

0.0000

1.3648

2007.08.10 14:14

1.3648

0.00

0.00

3.62

16.00

4304086

2007.08.01 17:08

sell

0.05

eurusd

1.3699

0.0000

1.3667

2007.08.01 20:13

1.3667

0.00

0.00

0.00

16.00

4304392

2007.08.01 17:23

buy

0.05

usdchf

1.2003

0.0000

1.2041

2007.08.01 22:49

1.2041

0.00

0.00

0.00

15.78

4304631

2007.08.01 17:37

buy

0.05

eurchf

1.6438

0.0000

1.6465

2007.08.01 23:53

1.6465

0.00

0.00

0.00

11.21

4307749

2007.08.02 00:43

sell

0.05

eurusd

1.3680

0.0000

1.3648

2007.08.10 14:14

1.3648

0.00

0.00

2.87

16.00

4308254

2007.08.02 01:48

sell

0.05

eurchf

1.6469

0.0000

1.6442

2007.08.02 06:40

1.6442

0.00

0.00

0.00

11.21

4309528

2007.08.02 07:26

buy

0.05

eurchf

1.6438

0.0000

1.6465

2007.08.02 14:14

1.6465

0.00

0.00

0.00

11.21

4310973

2007.08.02 14:14

sell

0.05

eurchf

1.6469

0.0000

1.6442

2007.08.03 17:21

1.6442

0.00

0.00

-0.46

11.29

4311129

2007.08.02 14:59

sell

0.05

eurchf

1.6488

0.0000

1.6461

2007.08.03 17:15

1.6461

0.00

0.00

-0.46

11.27

4311435

2007.08.02 15:35

sell

0.05

eurchf

1.6505

0.0000

1.6478

2007.08.03 17:00

1.6478

0.00

0.00

-0.46

11.26

4312635

2007.08.02 18:25

sell

0.05

eurusd

1.3680

0.0000

1.3648

2007.08.10 14:14

1.3648

0.00

0.00

2.87

16.00

4312681

2007.08.02 18:30

sell

0.05

eurchf

1.6505

0.0000

1.6478

2007.08.03 17:00

1.6478

0.00

0.00

-0.46

11.26

4312848

2007.08.02 18:33

sell

0.05

eurusd

1.3699

0.0000

1.3667

2007.08.09 15:59

1.3667

0.00

0.00

2.60

16.00

4313817

2007.08.02 19:21

buy

0.05

usdchf

1.2050

0.0000

1.2089

2007.08.14 12:22

1.2089

0.00

0.00

4.49

16.13

4315958

2007.08.03 00:00

sell

0.05

eurchf

1.6505

0.0000

1.6478

2007.08.03 17:00

1.6478

0.00

0.00

0.00

11.26

4319700

2007.08.03 08:44

sell

0.05

eurchf

1.6505

0.0000

1.6478

2007.08.03 17:00

1.6478

0.00

0.00

0.00

11.26

4320460

2007.08.03 10:30

sell

0.05

eurchf

1.6523

0.0000

1.6496

2007.08.03 15:30

1.6496

0.00

0.00

0.00

11.21

4321613

2007.08.03 12:29

buy

0.05

usdchf

1.2050

0.0000

1.2089

2007.08.14 12:22

1.2089

0.00

0.00

4.04

16.13

4322413

2007.08.03 15:30

buy

0.05

usdchf

1.2025

0.0000

1.2064

2007.08.14 00:37

1.2064

0.00

0.00

4.04

16.16

4322701

2007.08.03 15:33

sell

0.05

eurusd

1.3717

0.0000

1.3685

2007.08.09 15:47

1.3685

0.00

0.00

2.23

16.00

4323446

2007.08.03 16:04

sell

0.05

eurusd

1.3717

0.0000

1.3685

2007.08.09 15:47

1.3685

0.00

0.00

2.23

16.00

4324014

2007.08.03 16:33

sell

0.05

eurusd

1.3735

0.0000

1.3703

2007.08.09 15:41

1.3703

0.00

0.00

2.23

16.00

4324110

2007.08.03 16:35

buy

0.05

usdchf

1.2003

0.0000

1.2040

2007.08.13 17:11

1.2040

0.00

0.00

3.59

15.37

4325350

2007.08.03 17:15

buy

0.05

usdchf

1.1978

0.0000

1.2017

2007.08.10 19:25

1.2017

0.00

0.00

3.14

16.22

4325531

2007.08.03 17:21

sell

0.05

eurusd

1.3753

0.0000

1.3721

2007.08.09 15:26

1.3721

0.00

0.00

2.23

16.00

4325545

2007.08.03 17:21

buy

0.05

usdchf

1.1954

0.0000

1.1993

2007.08.08 10:19

1.1993

0.00

0.00

1.35

16.26

4325688

2007.08.03 17:25

buy

0.05

eurchf

1.6436

0.0000

1.6463

2007.08.07 22:34

1.6463

0.00

0.00

0.76

11.28

4325784

2007.08.03 17:26

sell

0.05

eurusd

1.3771

0.0000

1.3739

2007.08.07 19:50

1.3739

0.00

0.00

0.74

16.00

4325863

2007.08.03 17:27

buy

0.05

usdchf

1.1930

0.0000

1.1969

2007.08.07 19:50

1.1969

0.00

0.00

0.90

16.29

4327218

2007.08.03 18:34

buy

0.05

usdchf

1.1930

0.0000

1.1969

2007.08.07 19:50

1.1969

0.00

0.00

0.90

16.29

4327219

2007.08.03 18:34

sell

0.05

eurusd

1.3789

0.0000

1.3757

2007.08.07 16:26

1.3757

0.00

0.00

0.74

16.00

4328463

2007.08.03 19:57

buy

0.05

eurchf

1.6438

0.0000

1.6465

2007.08.07 22:35

1.6465

0.00

0.00

0.76

11.28

4329943

2007.08.03 21:32

buy

0.05

eurchf

1.6438

0.0000

1.6465

2007.08.07 22:35

1.6465

0.00

0.00

0.76

11.28

4331083

2007.08.03 21:58

buy

0.05

usdchf

1.1906

0.0000

1.1945

2007.08.07 18:45

1.1945

0.00

0.00

0.90

16.32

4331366

2007.08.03 22:03

buy

0.05

eurchf

1.6419

0.0000

1.6446

2007.08.07 02:10

1.6446

0.00

0.00

0.76

11.33

4331382

2007.08.03 22:03

sell

0.05

eurusd

1.3807

0.0000

1.3775

2007.08.03 23:20

1.3775

0.00

0.00

0.00

16.00

4331469

2007.08.03 22:04

buy

0.05

usdchf

1.1883

0.0000

1.1921

2007.08.06 22:51

1.1921

0.00

0.00

0.45

15.94

4331787

2007.08.03 22:25

buy

0.05

eurchf

1.6401

0.0000

1.6428

2007.08.06 22:32

1.6428

0.00

0.00

0.38

11.34

4333462

2007.08.06 00:46

sell

0.05

eurusd

1.3824

0.0000

1.3795

2007.08.06 13:54

1.3795

0.00

0.00

0.00

14.50

4333541

2007.08.06 00:53

buy

0.05

usdchf

1.1838

0.0000

1.1877

2007.08.06 13:54

1.1877

0.00

0.00

0.00

16.42

4333549

2007.08.06 00:53

buy

0.05

eurchf

1.6360

0.0000

1.6387

2007.08.06 10:39

1.6387

0.00

0.00

0.00

11.39

4335232

2007.08.06 04:01

buy

0.05

eurchf

1.6361

0.0000

1.6388

2007.08.06 10:39

1.6388

0.00

0.00

0.00

11.38

4336872

2007.08.06 09:17

sell

0.05

eurusd

1.3824

0.0000

1.3793

2007.08.06 17:15

1.3793

0.00

0.00

0.00

15.50

4337019

2007.08.06 09:34

buy

0.05

usdchf

1.1839

0.0000

1.1878

2007.08.06 13:54

1.1878

0.00

0.00

0.00

16.42

4337683

2007.08.06 10:44

sell

0.05

eurchf

1.6393

0.0000

1.6366

2007.08.06 17:32

1.6366

0.00

0.00

0.00

11.39

4338070

2007.08.06 11:45

sell

0.05

eurusd

1.3824

0.0000

1.3793

2007.08.06 17:15

1.3793

0.00

0.00

0.00

15.50

4339194

2007.08.06 13:46

sell

0.05

eurchf

1.6393

0.0000

1.6366

2007.08.06 17:32

1.6366

0.00

0.00

0.00

11.39

4340207

2007.08.06 15:12

sell

0.05

eurusd

1.3825

0.0000

1.3793

2007.08.06 17:15

1.3793

0.00

0.00

0.00

16.00

4342459

2007.08.06 17:53

buy

0.05

eurchf

1.6361

0.0000

1.6388

2007.08.06 19:41

1.6388

0.00

0.00

0.00

11.35

4343154

2007.08.06 19:11

sell

0.05

eurchf

1.6375

0.0000

1.6348

2007.08.10 09:56

1.6348

0.00

0.00

-2.65

11.30

4343705

2007.08.06 19:46

sell

0.05

eurchf

1.6393

0.0000

1.6366

2007.08.09 22:06

1.6366

0.00

0.00

-2.31

11.28

4344343

2007.08.06 21:43

sell

0.05

eurchf

1.6411

0.0000

1.6384

2007.08.09 15:44

1.6384

0.00

0.00

-2.31

11.29

4345054

2007.08.06 22:32

sell

0.05

eurchf

1.6428

0.0000

1.6402

2007.08.07 21:30

1.6402

0.00

0.00

-0.46

10.90

4348281

2007.08.07 02:16

sell

0.05

eurchf

1.6447

0.0000

1.6420

2007.08.07 16:31

1.6420

0.00

0.00

0.00

11.31

4350832

2007.08.07 11:57

buy

0.05

eurusd

1.3786

0.0000

1.3818

2007.08.08 16:34

1.3818

0.00

0.00

-0.42

16.00

4351555

2007.08.07 14:28

sell

0.05

eurchf

1.6444

0.0000

1.6417

2007.08.07 16:32

1.6417

0.00

0.00

0.00

11.31

4351614

2007.08.07 14:37

buy

0.05

eurusd

1.3786

0.0000

1.3818

2007.08.08 16:34

1.3818

0.00

0.00

-0.42

16.00

4352560

2007.08.07 16:21

buy

0.05

eurusd

1.3768

0.0000

1.3800

2007.08.08 15:30

1.3800

0.00

0.00

-0.42

16.00

4354374

2007.08.07 18:45

buy

0.05

eurusd

1.3750

0.0000

1.3782

2007.08.08 15:28

1.3782

0.00

0.00

-0.42

16.00

4354514

2007.08.07 18:53

sell

0.05

usdchf

1.1951

0.0000

1.1912

2007.08.07 21:37

1.1912

0.00

0.00

0.00

16.37

4355334

2007.08.07 19:50

sell

0.05

eurchf

1.6444

0.0000

1.6417

2007.08.07 21:19

1.6417

0.00

0.00

0.00

11.30

4356427

2007.08.07 21:19

buy

0.05

eurchf

1.6412

0.0000

1.6439

2007.08.07 21:59

1.6439

0.00

0.00

0.00

11.30

4356919

2007.08.07 21:31

buy

0.05

eurchf

1.6395

0.0000

1.6422

2007.08.07 21:50

1.6422

0.00

0.00

0.00

11.32

4357528

2007.08.07 22:00

sell

0.05

eurchf

1.6443

0.0000

1.6417

2007.08.09 14:26

1.6417

0.00

0.00

-1.85

10.87

4358866

2007.08.07 22:34

sell

0.05

eurchf

1.6461

0.0000

1.6436

2007.08.08 09:15

1.6436

0.00

0.00

-0.46

10.44

4358927

2007.08.07 22:36

sell

0.05

usdchf

1.1975

0.0000

1.1936

2007.08.08 15:28

1.1936

0.00

0.00

-0.47

16.34

4358933

2007.08.07 22:36

buy

0.05

eurusd

1.3750

0.0000

1.3782

2007.08.08 15:28

1.3782

0.00

0.00

-0.42

16.00

4364336

2007.08.08 09:14

buy

0.05

eurusd

1.3732

0.0000

1.3764

2007.08.08 15:28

1.3764

0.00

0.00

0.00

16.00

4364443

2007.08.08 09:17

sell

0.05

usdchf

1.1975

0.0000

1.1936

2007.08.08 15:28

1.1936

0.00

0.00

0.00

16.34

4365237

2007.08.08 10:32

sell

0.05

eurchf

1.6462

0.0000

1.6435

2007.08.09 11:39

1.6435

0.00

0.00

-1.39

11.31

4366802

2007.08.08 15:28

sell

0.05

eurchf

1.6464

0.0000

1.6437

2007.08.09 11:37

1.6437

0.00

0.00

-1.39

11.31

4368334

2007.08.08 16:45

sell

0.05

eurusd

1.3820

0.0000

1.3788

2007.08.09 09:55

1.3788

0.00

0.00

1.12

16.00

4369012

2007.08.08 17:05

sell

0.05

eurchf

1.6481

0.0000

1.6454

2007.08.09 10:36

1.6454

0.00

0.00

-1.39

11.30

4372155

2007.08.08 18:25

sell

0.05

eurchf

1.6498

0.0000

1.6472

2007.08.09 09:56

1.6472

0.00

0.00

-1.39

10.87

4374647

2007.08.08 23:04

sell

0.05

eurchf

1.6499

0.0000

1.6472

2007.08.09 09:56

1.6472

0.00

0.00

-1.39

11.29

4379373

2007.08.09 10:42

sell

0.05

eurchf

1.6464

0.0000

1.6437

2007.08.09 11:37

1.6437

0.00

0.00

0.00

11.31

4380374

2007.08.09 12:34

sell

0.05

eurchf

1.6444

0.0000

1.6417

2007.08.09 14:26

1.6417

0.00

0.00

0.00

11.29

4381452

2007.08.09 14:28

buy

0.05

eurchf

1.6413

0.0000

1.6440

2007.08.10 19:25

1.6440

0.00

0.00

0.28

11.24

4382097

2007.08.09 15:29

buy

0.05

eurchf

1.6395

0.0000

1.6422

2007.08.10 19:25

1.6422

0.00

0.00

0.28

11.26

4382463

2007.08.09 15:47

sell

0.05

usdchf

1.1975

0.0000

1.1936

2007.08.10 09:58

1.1936

0.00

0.00

-0.47

16.34

4382668

2007.08.09 15:57

buy

0.05

eurusd

1.3678

0.0000

1.3710

2007.08.09 18:15

1.3710

0.00

0.00

0.00

16.00

4382852

2007.08.09 16:00

buy

0.05

eurchf

1.6377

0.0000

1.6404

2007.08.09 17:17

1.6404

0.00

0.00

0.00

11.27

4382948

2007.08.09 16:03

buy

0.05

eurusd

1.3660

0.0000

1.3691

2007.08.09 16:40

1.3691

0.00

0.00

0.00

15.50

4384913

2007.08.09 17:59

buy

0.05

eurchf

1.6396

0.0000

1.6422

2007.08.10 19:25

1.6422

0.00

0.00

0.28

10.85

4388383

2007.08.09 21:33

buy

0.05

eurchf

1.6377

0.0000

1.6404

2007.08.10 19:14

1.6404

0.00

0.00

0.28

11.27

4390222

2007.08.10 03:03

buy

0.05

eurchf

1.6359

0.0000

1.6386

2007.08.10 19:07

1.6386

0.00

0.00

0.00

11.28

4390667

2007.08.10 04:22

buy

0.05

eurusd

1.3659

0.0000

1.3691

2007.08.10 10:06

1.3691

0.00

0.00

0.00

16.00

4391799

2007.08.10 08:01

buy

0.05

eurchf

1.6360

0.0000

1.6386

2007.08.10 19:07

1.6386

0.00

0.00

0.00

10.86

4393068

2007.08.10 09:58

buy

0.05

eurchf

1.6340

0.0000

1.6367

2007.08.10 18:03

1.6367

0.00

0.00

0.00

11.28

4393453

2007.08.10 10:39

buy

0.05

eurchf

1.6340

0.0000

1.6367

2007.08.10 18:03

1.6367

0.00

0.00

0.00

11.28

4394519

2007.08.10 13:57

buy

0.05

eurusd

1.3659

0.0000

1.3691

2007.08.10 16:15

1.3691

0.00

0.00

0.00

16.00

4394535

2007.08.10 13:58

buy

0.05

eurchf

1.6340

0.0000

1.6367

2007.08.10 18:03

1.6367

0.00

0.00

0.00

11.28

4395083

2007.08.10 14:58

buy

0.05

eurchf

1.6322

0.0000

1.6349

2007.08.10 17:01

1.6349

0.00

0.00

0.00

11.30

4398625

2007.08.10 19:25

sell

0.05

eurchf

1.6444

0.0000

1.6417

2007.08.10 19:46

1.6417

0.00

0.00

0.00

11.26

4398840

2007.08.10 19:49

buy

0.05

eurchf

1.6413

0.0000

1.6440

2007.08.14 15:52

1.6440

0.00

0.00

0.56

11.15

4400504

2007.08.10 21:59

buy

0.05

eurchf

1.6395

0.0000

1.6422

2007.08.13 03:49

1.6422

0.00

0.00

0.28

11.27

4407305

2007.08.13 09:03

buy

0.05

eurchf

1.6413

0.0000

1.6440

2007.08.14 15:52

1.6440

0.00

0.00

0.28

11.15

4409619

2007.08.13 10:12

buy

0.05

eurchf

1.6413

0.0000

1.6440

2007.08.14 15:52

1.6440

0.00

0.00

0.28

11.15

4410561

2007.08.13 10:29

buy

0.05

eurchf

1.6394

0.0000

1.6421

2007.08.13 17:20

1.6421

0.00

0.00

0.00

11.20

4412612

2007.08.13 11:26

buy

0.05

eurchf

1.6377

0.0000

1.6404

2007.08.13 15:19

1.6404

0.00

0.00

0.00

11.23

4417073

2007.08.13 12:46

buy

0.05

eurchf

1.6360

0.0000

1.6386

2007.08.13 15:06

1.6386

0.00

0.00

0.00

10.83

4426224

2007.08.13 16:55

buy

0.05

eurchf

1.6395

0.0000

1.6422

2007.08.13 17:20

1.6422

0.00

0.00

0.00

11.20

4426572

2007.08.13 17:00

buy

0.05

eurusd

1.3641

0.0000

1.3673

2007.08.24 19:55

1.3673

0.00

0.00

-3.92

16.00

4427446

2007.08.13 17:19

sell

0.05

usdchf

1.2047

0.0000

1.2008

2007.08.17 17:42

1.2008

0.00

0.00

-2.82

16.24

4428682

2007.08.13 17:49

buy

0.05

eurusd

1.3623

0.0000

1.3655

2007.08.24 19:27

1.3655

0.00

0.00

-3.92

16.00

4429618

2007.08.13 18:08

buy

0.05

eurchf

1.6413

0.0000

1.6440

2007.08.14 15:52

1.6440

0.00

0.00

0.28

11.15

4434640

2007.08.13 22:24

buy

0.05

eurchf

1.6413

0.0000

1.6440

2007.08.14 15:52

1.6440

0.00

0.00

0.28

11.15

4435329

2007.08.13 23:13

buy

0.05

eurusd

1.3605

0.0000

1.3637

2007.08.24 16:02

1.3637

0.00

0.00

-3.92

16.00

4439323

2007.08.14 03:44

buy

0.05

eurchf

1.6395

0.0000

1.6422

2007.08.14 12:58

1.6422

0.00

0.00

0.00

11.17

4446199

2007.08.14 09:55

buy

0.05

eurusd

1.3605

0.0000

1.3637

2007.08.24 16:02

1.3637

0.00

0.00

-3.62

16.00

4448428

2007.08.14 10:48

buy

0.05

eurusd

1.3587

0.0000

1.3619

2007.08.24 14:36

1.3619

0.00

0.00

-3.62

16.00

4448854

2007.08.14 10:54

sell

0.05

usdchf

1.2071

0.0000

1.2032

2007.08.17 14:47

1.2032

0.00

0.00

-2.35

16.21

4448874

2007.08.14 10:54

buy

0.05

eurusd

1.3569

0.0000

1.3601

2007.08.24 11:46

1.3601

0.00

0.00

-3.62

16.00

4459461

2007.08.14 15:32

sell

0.05

usdchf

1.2095

0.0000

1.2056

2007.08.17 12:42

1.2056

0.00

0.00

-2.35

16.17

4462654

2007.08.14 17:58

buy

0.05

eurusd

1.3569

0.0000

1.3601

2007.08.24 11:46

1.3601

0.00

0.00

-3.62

16.00

4462808

2007.08.14 18:09

buy

0.05

eurchf

1.6395

0.0000

1.6422

2007.08.14 18:52

1.6422

0.00

0.00

0.00

11.16

4465542

2007.08.14 20:55

buy

0.05

eurusd

1.3550

0.0000

1.3582

2007.08.23 13:18

1.3582

0.00

0.00

-3.32

16.00

4465715

2007.08.14 21:04

buy

0.05

eurchf

1.6395

0.0000

1.6422

2007.08.15 16:56

1.6422

0.00

0.00

0.28

11.09

4467214

2007.08.14 23:57

buy

0.05

eurusd

1.3533

0.0000

1.3565

2007.08.23 12:31

1.3565

0.00

0.00

-3.32

16.00

4469231

2007.08.15 06:48

sell

0.05

usdchf

1.2118

0.0000

1.2080

2007.08.17 09:47

1.2080

0.00

0.00

-1.88

15.73

4469481

2007.08.15 07:23

buy

0.05

eurusd

1.3515

0.0000

1.3547

2007.08.17 17:53

1.3547

0.00

0.00

-1.21

16.00

4469580

2007.08.15 07:31

buy

0.05

eurchf

1.6378

0.0000

1.6404

2007.08.15 16:14

1.6404

0.00

0.00

0.00

10.68

4470082

2007.08.15 08:36

buy

0.05

eurusd

1.3497

0.0000

1.3529

2007.08.17 17:47

1.3529

0.00

0.00

-1.21

16.00

4470312

2007.08.15 09:04

buy

0.05

eurchf

1.6359

0.0000

1.6386

2007.08.15 10:44

1.6386

0.00

0.00

0.00

11.13

4470393

2007.08.15 09:14

buy

0.05

eurusd

1.3479

0.0000

1.3511

2007.08.17 15:21

1.3511

0.00

0.00

-1.21

16.00

4471001

2007.08.15 10:15

sell

0.05

usdchf

1.2143

0.0000

1.2104

2007.08.17 09:37

1.2104

0.00

0.00

-1.88

16.11

4472212

2007.08.15 14:00

buy

0.05

eurusd

1.3480

0.0000

1.3511

2007.08.17 15:21

1.3511

0.00

0.00

-1.21

15.50

4472949

2007.08.15 15:54

sell

0.05

usdchf

1.2167

0.0000

1.2128

2007.08.17 09:27

1.2128

0.00

0.00

-1.88

16.08

4473033

2007.08.15 16:00

buy

0.05

eurusd

1.3461

0.0000

1.3493

2007.08.15 16:56

1.3493

0.00

0.00

0.00

16.00

4474059

2007.08.15 16:59

buy

0.05

eurusd

1.3479

0.0000

1.3511

2007.08.17 15:21

1.3511

0.00

0.00

-1.21

16.00

4474731

2007.08.15 17:42

buy

0.05

eurusd

1.3479

0.0000

1.3511

2007.08.17 15:21

1.3511

0.00

0.00

-1.21

16.00

4475528

2007.08.15 19:47

sell

0.05

usdchf

1.2191

0.0000

1.2152

2007.08.16 13:55

1.2152

0.00

0.00

-1.41

16.05

4476415

2007.08.15 21:48

buy

0.05

eurusd

1.3462

0.0000

1.3493

2007.08.17 15:19

1.3493

0.00

0.00

-1.21

15.50

4476861

2007.08.15 22:39

buy

0.05

eurchf

1.6396

0.0000

1.6421

2007.08.24 19:56

1.6421

0.00

0.00

3.05

10.40

4477356

2007.08.15 23:53

buy

0.05

eurusd

1.3443

0.0000

1.3475

2007.08.17 14:22

1.3475

0.00

0.00

-1.21

16.00

4477772

2007.08.16 00:26

buy

0.05

eurchf

1.6376

0.0000

1.6403

2007.08.23 12:32

1.6403

0.00

0.00

1.95

11.16

4479259

2007.08.16 04:08

buy

0.05

eurusd

1.3407

0.0000

1.3439

2007.08.16 10:50

1.3439

0.00

0.00

0.00

16.00

4479829

2007.08.16 06:03

buy

0.05

eurchf

1.6359

0.0000

1.6386

2007.08.23 12:12

1.6386

0.00

0.00

1.95

11.16

4479989

2007.08.16 06:17

buy

0.05

eurusd

1.3389

0.0000

1.3421

2007.08.16 07:29

1.3421

0.00

0.00

0.00

16.00

4481317

2007.08.16 08:21

buy

0.05

eurchf

1.6358

0.0000

1.6385

2007.08.23 12:11

1.6385

0.00

0.00

1.95

11.17

4482215

2007.08.16 10:01

buy

0.05

eurchf

1.6340

0.0000

1.6367

2007.08.16 10:44

1.6367

0.00

0.00

0.00

11.08

4482703

2007.08.16 11:14

buy

0.05

eurchf

1.6359

0.0000

1.6386

2007.08.23 12:12

1.6386

0.00

0.00

1.95

11.16

4482725

2007.08.16 11:16

buy

0.05

eurusd

1.3426

0.0000

1.3457

2007.08.17 12:21

1.3457

0.00

0.00

-0.30

15.50

4482800

2007.08.16 11:24

buy

0.05

eurchf

1.6339

0.0000

1.6366

2007.08.23 11:33

1.6366

0.00

0.00

1.95

11.19

4483115

2007.08.16 12:28

buy

0.05

eurchf

1.6322

0.0000

1.6349

2007.08.16 15:46

1.6349

0.00

0.00

0.00

11.09

4507419

2007.08.17 21:44

buy

0.05

eurusd

1.3480

0.0000

1.3511

2007.08.21 14:01

1.3511

0.00

0.00

-0.60

15.50

4507420

2007.08.17 21:44

buy

0.05

eurusd

1.3480

0.0000

1.3511

2007.08.21 14:01

1.3511

0.00

0.00

-0.60

15.50

4507421

2007.08.17 21:44

buy

0.05

eurusd

1.3480

0.0000

1.3511

2007.08.21 14:01

1.3511

0.00

0.00

-0.60

15.50

4507477

2007.08.17 21:47

sell

0.05

usdchf

1.2075

0.0000

1.2037

2007.08.21 09:52

1.2037

0.00

0.00

-0.94

15.78

4507478

2007.08.17 21:47

sell

0.05

usdchf

1.2075

0.0000

1.2037

2007.08.21 09:52

1.2037

0.00

0.00

-0.94

15.78

4507479

2007.08.17 21:47

sell

0.05

usdchf

1.2075

0.0000

1.2037

2007.08.21 09:52

1.2037

0.00

0.00

-0.94

15.78

4507555

2007.08.17 21:52

buy

0.05

eurchf

1.6256

0.0000

1.6283

2007.08.17 22:16

1.6283

0.00

0.00

0.00

11.18

4507556

2007.08.17 21:52

buy

0.05

eurchf

1.6256

0.0000

1.6283

2007.08.17 22:16

1.6283

0.00

0.00

0.00

11.18

4507557

2007.08.17 21:52

buy

0.05

eurchf

1.6256

0.0000

1.6283

2007.08.17 22:16

1.6283

0.00

0.00

0.00

11.18

4508293

2007.08.17 23:34

sell

0.05

usdchf

1.2076

0.0000

1.2037

2007.08.21 09:52

1.2037

0.00

0.00

-0.94

16.20

4508294

2007.08.17 23:34

sell

0.05

usdchf

1.2076

0.0000

1.2037

2007.08.21 09:52

1.2037

0.00

0.00

-0.94

16.20

4508295

2007.08.17 23:34

sell

0.05

usdchf

1.2076

0.0000

1.2037

2007.08.21 09:52

1.2037

0.00

0.00

-0.94

16.20

4513068

2007.08.20 08:26

sell

0.05

eurchf

1.6287

0.0000

1.6260

2007.08.20 16:43

1.6260

0.00

0.00

0.00

11.19

4515065

2007.08.20 09:31

sell

0.05

usdchf

1.2076

0.0000

1.2037

2007.08.21 09:52

1.2037

0.00

0.00

-0.47

16.20

4517665

2007.08.20 10:49

sell

0.05

eurchf

1.6305

0.0000

1.6278

2007.08.20 14:07

1.6278

0.00

0.00

0.00

11.18

4519991

2007.08.20 14:36

buy

0.05

eurusd

1.3479

0.0000

1.3511

2007.08.21 14:01

1.3511

0.00

0.00

-0.30

16.00

4520708

2007.08.20 16:44

buy

0.05

eurchf

1.6256

0.0000

1.6283

2007.08.22 12:49

1.6283

0.00

0.00

0.56

11.18

4521578

2007.08.20 19:11

buy

0.05

eurchf

1.6239

0.0000

1.6265

2007.08.20 22:00

1.6265

0.00

0.00

0.00

10.78

4522757

2007.08.20 21:10

buy

0.05

eurchf

1.6237

0.0000

1.6264

2007.08.20 22:00

1.6264

0.00

0.00

0.00

11.19

4523647

2007.08.20 22:38

buy

0.05

eurchf

1.6257

0.0000

1.6283

2007.08.22 12:49

1.6283

0.00

0.00

0.56

10.77

4524894

2007.08.21 03:21

buy

0.05

eurusd

1.3462

0.0000

1.3493

2007.08.21 13:47

1.3493

0.00

0.00

0.00

15.50

4525015

2007.08.21 03:52

buy

0.05

eurchf

1.6238

0.0000

1.6265

2007.08.22 09:52

1.6265

0.00

0.00

0.28

11.20

4525901

2007.08.21 07:37

buy

0.05

eurchf

1.6239

0.0000

1.6265

2007.08.22 09:52

1.6265

0.00

0.00

0.28

10.78

4526777

2007.08.21 10:15

buy

0.05

usdchf

1.2033

0.0000

1.2072

2007.08.22 04:29

1.2072

0.00

0.00

0.45

16.15

4526820

2007.08.21 10:19

buy

0.05

eurchf

1.6219

0.0000

1.6246

2007.08.21 15:04

1.6246

0.00

0.00

0.00

11.24

4527808

2007.08.21 12:28

buy

0.05

eurusd

1.3461

0.0000

1.3493

2007.08.21 13:47

1.3493

0.00

0.00

0.00

16.00

4528441

2007.08.21 14:02

sell

0.05

eurusd

1.3514

0.0000

1.3482

2007.08.21 17:14

1.3482

0.00

0.00

0.00

16.00

4528865

2007.08.21 15:17

buy

0.05

eurchf

1.6239

0.0000

1.6265

2007.08.22 09:52

1.6265

0.00

0.00

0.28

10.78

4528868

2007.08.21 15:17

buy

0.05

eurusd

1.3498

0.0000

1.3530

2007.08.22 18:24

1.3530

0.00

0.00

-0.30

16.00

4529629

2007.08.21 17:14

buy

0.05

eurusd

1.3479

0.0000

1.3511

2007.08.22 17:18

1.3511

0.00

0.00

-0.30

16.00

4529830

2007.08.21 17:51

buy

0.05

eurchf

1.6219

0.0000

1.6246

2007.08.21 19:23

1.6246

0.00

0.00

0.00

11.21

4531628

2007.08.22 01:11

buy

0.05

eurusd

1.3461

0.0000

1.3493

2007.08.22 09:53

1.3493

0.00

0.00

0.00

16.00

4531758

2007.08.22 01:35

buy

0.05

eurchf

1.6238

0.0000

1.6265

2007.08.22 09:52

1.6265

0.00

0.00

0.00

11.20

4534782

2007.08.22 13:17

sell

0.05

usdchf

1.2076

0.0000

1.2037

2007.08.24 11:21

1.2037

0.00

0.00

-1.88

16.20

4535618

2007.08.22 15:35

buy

0.05

eurusd

1.3480

0.0000

1.3511

2007.08.22 17:18

1.3511

0.00

0.00

0.00

15.50

4535674

2007.08.22 15:48

sell

0.05

usdchf

1.2099

0.0000

1.2060

2007.08.22 18:25

1.2060

0.00

0.00

0.00

16.17

4536509

2007.08.22 17:37

buy

0.05

eurusd

1.3498

0.0000

1.3530

2007.08.22 18:24

1.3530

0.00

0.00

0.00

16.00

4552750

2007.08.23 10:26

sell

0.05

usdchf

1.2076

0.0000

1.2037

2007.08.24 11:21

1.2037

0.00

0.00

-0.47

16.20

4553014

2007.08.23 11:31

sell

0.05

eurchf

1.6360

0.0000

1.6333

2007.08.24 11:31

1.6333

0.00

0.00

-0.34

11.23

4553112

2007.08.23 11:58

sell

0.05

eurchf

1.6378

0.0000

1.6351

2007.08.23 19:01

1.6351

0.00

0.00

0.00

11.20

4555031

2007.08.23 12:21

sell

0.05

usdchf

1.2099

0.0000

1.2060

2007.08.23 18:29

1.2060

0.00

0.00

0.00

16.17

4555736

2007.08.23 12:31

sell

0.05

eurchf

1.6396

0.0000

1.6369

2007.08.23 18:18

1.6369

0.00

0.00

0.00

11.19

4557286

2007.08.23 13:06

sell

0.05

eurchf

1.6414

0.0000

1.6387

2007.08.23 15:15

1.6387

0.00

0.00

0.00

11.17

4558516

2007.08.23 13:23

sell

0.05

eurusd

1.3585

0.0000

1.3554

2007.08.23 16:00

1.3554

0.00

0.00

0.00

15.50

4563876

2007.08.23 21:57

sell

0.05

eurchf

1.6360

0.0000

1.6333

2007.08.24 11:31

1.6333

0.00

0.00

-0.34

11.23

4565654

2007.08.24 00:15

sell

0.05

eurchf

1.6378

0.0000

1.6351

2007.08.24 09:50

1.6351

0.00

0.00

0.00

11.19

4566276

2007.08.24 01:26

sell

0.05

usdchf

1.2076

0.0000

1.2037

2007.08.24 11:21

1.2037

0.00

0.00

0.00

16.20

 

0.00

0.00

-47.84

3 801.33

Closed P/L:

3 753.49

Open Trades:

Ticket

Open Time

Type

Size

Item

Price

S / L

T / P

 

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

4253351

2007.07.26 15:26

buy

0.05

eurchf

1.6604

0.0000

1.6631

 

1.6415

0.00

0.00

8.88

-78.75

4253885

2007.07.26 16:07

buy

0.05

eurchf

1.6587

0.0000

1.6614

 

1.6415

0.00

0.00

8.88

-71.66

4255195

2007.07.26 18:08

buy

0.05

eurchf

1.6570

0.0000

1.6597

 

1.6415

0.00

0.00

8.88

-64.58

4256210

2007.07.26 19:38

buy

0.05

eurchf

1.6554

0.0000

1.6580

 

1.6415

0.00

0.00

8.88

-57.92

4259313

2007.07.27 00:40

buy

0.05

eurchf

1.6538

0.0000

1.6563

 

1.6415

0.00

0.00

8.63

-51.25

4262735

2007.07.27 09:06

buy

0.05

eurchf

1.6536

0.0000

1.6562

 

1.6415

0.00

0.00

8.63

-50.42

4267123

2007.07.27 14:09

buy

0.05

eurchf

1.6538

0.0000

1.6563

 

1.6415

0.00

0.00

8.63

-51.25

4269718

2007.07.27 17:05

buy

0.05

eurchf

1.6519

0.0000

1.6546

 

1.6415

0.00

0.00

8.63

-43.33

4270198

2007.07.27 17:53

buy

0.05

eurchf

1.6519

0.0000

1.6546

 

1.6415

0.00

0.00

8.63

-43.33

4462558

2007.08.14 17:52

buy

0.05

eurchf

1.6413

0.0000

1.6440

 

1.6415

0.00

0.00

3.61

0.83

4465463

2007.08.14 20:49

buy

0.05

eurchf

1.6413

0.0000

1.6440

 

1.6415

0.00

0.00

3.61

0.83

4474777

2007.08.15 17:46

buy

0.05

eurchf

1.6413

0.0000

1.6440

 

1.6415

0.00

0.00

3.33

0.83

4475514

2007.08.15 19:46

buy

0.05

eurchf

1.6413

0.0000

1.6440

 

1.6415

0.00

0.00

3.33

0.83

4476428

2007.08.15 21:48

buy

0.05

eurchf

1.6413

0.0000

1.6440

 

1.6415

0.00

0.00

3.33

0.83

4534786

2007.08.22 13:17

sell

0.05

eurchf

1.6287

0.0000

1.6260

 

1.6420

0.00

0.00

-1.69

-55.39

4535196

2007.08.22 14:29

sell

0.05

eurchf

1.6305

0.0000

1.6278

 

1.6420

0.00

0.00

-1.69

-47.90

4535918

2007.08.22 16:35

sell

0.05

eurchf

1.6323

0.0000

1.6296

 

1.6420

0.00

0.00

-1.69

-40.40

4545875

2007.08.23 00:10

sell

0.05

eurchf

1.6341

0.0000

1.6314

 

1.6420

0.00

0.00

-0.68

-32.90

4571628

2007.08.24 14:36

sell

0.05

eurchf

1.6360

0.0000

1.6333

 

1.6420

0.00

0.00

-0.34

-24.99

4573747

2007.08.24 17:09

sell

0.05

eurchf

1.6378

0.0000

1.6351

 

1.6420

0.00

0.00

-0.34

-17.49

4575395

2007.08.24 19:12

sell

0.05

eurchf

1.6396

0.0000

1.6369

 

1.6420

0.00

0.00

-0.34

-10.00

4575589

2007.08.24 19:30

sell

0.05

eurchf

1.6414

0.0000

1.6387

 

1.6420

0.00

0.00

-0.34

-2.50

4215804

2007.07.23 11:45

buy

0.05

eurusd

1.3820

0.0000

1.3852

 

1.3675

0.00

0.00

-11.45

-72.50

4231745

2007.07.24 19:15

buy

0.05

eurusd

1.3820

0.0000

1.3852

 

1.3675

0.00

0.00

-11.14

-72.50

4342938

2007.08.06 18:43

buy

0.05

eurusd

1.3792

0.0000

1.3824

 

1.3675

0.00

0.00

-6.91

-58.50

4372473

2007.08.08 19:12

buy

0.05

eurusd

1.3805

0.0000

1.3836

 

1.3675

0.00

0.00

-6.07

-65.00

4378157

2007.08.09 09:55

buy

0.05

eurusd

1.3786

0.0000

1.3818

 

1.3675

0.00

0.00

-4.82

-55.50

4378486

2007.08.09 10:03

buy

0.05

eurusd

1.3768

0.0000

1.3800

 

1.3675

0.00

0.00

-4.82

-46.50

4381016

2007.08.09 13:38

buy

0.05

eurusd

1.3732

0.0000

1.3764

 

1.3675

0.00

0.00

-4.82

-28.50

4382037

2007.08.09 15:26

buy

0.05

eurusd

1.3714

0.0000

1.3746

 

1.3675

0.00

0.00

-4.82

-19.50

4382340

2007.08.09 15:43

buy

0.05

eurusd

1.3696

0.0000

1.3728

 

1.3675

0.00

0.00

-4.82

-10.50

4385952

2007.08.09 19:35

buy

0.05

eurusd

1.3696

0.0000

1.3728

 

1.3675

0.00

0.00

-4.82

-10.50

4388718

2007.08.09 22:06

buy

0.05

eurusd

1.3678

0.0000

1.3710

 

1.3675

0.00

0.00

-4.82

-1.50

4393457

2007.08.10 10:39

buy

0.05

eurusd

1.3678

0.0000

1.3710

 

1.3675

0.00

0.00

-4.52

-1.50

4394286

2007.08.10 13:23

buy

0.05

eurusd

1.3678

0.0000

1.3710

 

1.3675

0.00

0.00

-4.52

-1.50

4396019

2007.08.10 16:28

buy

0.05

eurusd

1.3678

0.0000

1.3710

 

1.3675

0.00

0.00

-4.52

-1.50

4409113

2007.08.13 10:03

buy

0.05

eurusd

1.3678

0.0000

1.3710

 

1.3675

0.00

0.00

-4.22

-1.50

4410548

2007.08.13 10:28

buy

0.05

eurusd

1.3659

0.0000

1.3691

 

1.3675

0.00

0.00

-4.22

8.00

4538115

2007.08.22 18:25

sell

0.05

eurusd

1.3532

0.0000

1.3500

 

1.3678

0.00

0.00

1.35

-73.00

4545932

2007.08.23 00:23

sell

0.05

eurusd

1.3550

0.0000

1.3518

 

1.3678

0.00

0.00

0.54

-64.00

4555730

2007.08.23 12:31

sell

0.05

eurusd

1.3568

0.0000

1.3536

 

1.3678

0.00

0.00

0.54

-55.00

4562243

2007.08.23 17:51

sell

0.05

eurusd

1.3568

0.0000

1.3536

 

1.3678

0.00

0.00

0.54

-55.00

4569723

2007.08.24 11:33

sell

0.05

eurusd

1.3587

0.0000

1.3555

 

1.3678

0.00

0.00

0.27

-45.50

4571351

2007.08.24 14:00

sell

0.05

eurusd

1.3604

0.0000

1.3572

 

1.3678

0.00

0.00

0.27

-37.00

4571655

2007.08.24 14:43

sell

0.05

eurusd

1.3622

0.0000

1.3590

 

1.3678

0.00

0.00

0.27

-28.00

4572074

2007.08.24 15:37

sell

0.05

eurusd

1.3622

0.0000

1.3590

 

1.3678

0.00

0.00

0.27

-28.00

4573645

2007.08.24 17:04

sell

0.05

eurusd

1.3640

0.0000

1.3608

 

1.3678

0.00

0.00

0.27

-19.00

4575519

2007.08.24 19:27

sell

0.05

eurusd

1.3657

0.0000

1.3626

 

1.3678

0.00

0.00

0.27

-10.50

4575755

2007.08.24 19:55

sell

0.05

eurusd

1.3677

0.0000

1.3645

 

1.3678

0.00

0.00

0.27

-0.50

4339292

2007.08.06 13:54

sell

0.05

usdchf

1.1882

0.0000

1.1843

 

1.2006

0.00

0.00

-9.87

-51.64

4343160

2007.08.06 19:11

sell

0.05

usdchf

1.1882

0.0000

1.1843

 

1.2006

0.00

0.00

-9.87

-51.64

4344944

2007.08.06 22:25

sell

0.05

usdchf

1.1906

0.0000

1.1867

 

1.2006

0.00

0.00

-9.87

-41.65

4351551

2007.08.07 14:28

sell

0.05

usdchf

1.1925

0.0000

1.1887

 

1.2006

0.00

0.00

-9.40

-33.73

4357613

2007.08.07 22:01

sell

0.05

usdchf

1.1951

0.0000

1.1912

 

1.2006

0.00

0.00

-9.40

-22.91

4372531

2007.08.08 19:21

sell

0.05

usdchf

1.1951

0.0000

1.1912

 

1.2006

0.00

0.00

-8.93

-22.91

4380681

2007.08.09 13:04

sell

0.05

usdchf

1.1951

0.0000

1.1912

 

1.2006

0.00

0.00

-7.52

-22.91

4397531

2007.08.10 18:03

sell

0.05

usdchf

1.1975

0.0000

1.1936

 

1.2006

0.00

0.00

-7.05

-12.91

4398559

2007.08.10 19:25

sell

0.05

usdchf

1.1999

0.0000

1.1960

 

1.2006

0.00

0.00

-7.05

-2.92

4403854

2007.08.13 04:41

sell

0.05

usdchf

1.1997

0.0000

1.1960

 

1.2006

0.00

0.00

-6.58

-3.75

4423511

2007.08.13 15:31

sell

0.05

usdchf

1.2023

0.0000

1.1984

 

1.2006

0.00

0.00

-6.58

7.08

4569628

2007.08.24 11:24

buy

0.05

usdchf

1.2034

0.0000

1.2073

 

1.2001

0.00

0.00

0.45

-13.75

4569858

2007.08.24 11:40

buy

0.05

usdchf

1.2011

0.0000

1.2049

 

1.2001

0.00

0.00

0.45

-4.17

4572292

2007.08.24 15:56

buy

0.05

usdchf

1.2011

0.0000

1.2050

 

1.2001

0.00

0.00

0.45

-4.17

 

0.00

0.00

-88.45

-1 876.39

 

Floating P/L:

-1 964.84

Working Orders:

Ticket

Open Time

Type

Size

Item

Price

S / L

T / P

Market Price

 

No transactions

 

 

Summary:

Deposit/Withdrawal:

10 000.00

Credit Facility:

0.00

 

Closed Trade P/L:

3 753.49

Floating P/L:

-1 964.84

Margin:

3 523.26

Balance:

13 753.49

Equity:

11 788.65

Free Margin:

10 230.23

 

Details:

Graph

Gross Profit:

3 753.49

Gross Loss:

0.00

Total Net Profit:

3 753.49

Profit Factor:

 

Expected Payoff:

13.60

 

Absolute Drawdown:

0.00

Maximal Drawdown:

0.00 (0.00%)

Relative Drawdown:

0.00% (0.00)

 

Total Trades:

276

Short Positions (won %):

115 (100.00%)

Long Positions (won %):

161 (100.00%)

Profit Trades (% of total):

276 (100.00%)

Loss trades (% of total):

0 (0.00%)

Largest

profit trade:

22.86

loss trade:

0.00

Average

profit trade:

13.60

loss trade:

0.00

Maximum

consecutive wins ($):

276 (3 753.49)

consecutive losses ($):

0 (0.00)

Maximal

consecutive profit (count):

3 753.49 (276)

consecutive loss (count):

0.00 (0)

Average

consecutive wins:

276

consecutive losses:

0





 