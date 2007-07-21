|
Account:
|
Name:
|
Currency: USD
|
2007 August 27, 00:27
|
Closed Transactions:
|
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Size
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Close Time
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
4211200
|
2007.07.21 21:27
|
balance
|
Deposit
|
10 000.00
|
4212658
|
2007.07.23 04:07
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6604
|
0.0000
|
1.6631
|
2007.07.23 13:00
|
1.6631
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.21
|
4212731
|
2007.07.23 04:16
|
buy
|
0.05
|
usdchf
|
1.1991
|
0.0000
|
1.2028
|
2007.07.23 12:15
|
1.2028
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.38
|
4215960
|
2007.07.23 12:16
|
sell
|
0.05
|
usdchf
|
1.2032
|
0.0000
|
1.1993
|
2007.08.01 08:55
|
1.1993
|
0.00
|
0.00
|
-4.76
|
16.26
|
4216199
|
2007.07.23 12:49
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3802
|
0.0000
|
1.3834
|
2007.07.24 14:42
|
1.3834
|
0.00
|
0.00
|
-0.31
|
16.00
|
4217019
|
2007.07.23 15:02
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6635
|
0.0000
|
1.6608
|
2007.07.26 14:36
|
1.6608
|
0.00
|
0.00
|
-1.90
|
11.13
|
4217571
|
2007.07.23 16:30
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6652
|
0.0000
|
1.6625
|
2007.07.24 22:42
|
1.6625
|
0.00
|
0.00
|
-0.38
|
11.22
|
4217590
|
2007.07.23 16:32
|
sell
|
0.05
|
usdchf
|
1.2055
|
0.0000
|
1.2016
|
2007.07.24 15:35
|
1.2016
|
0.00
|
0.00
|
-0.53
|
16.23
|
4220329
|
2007.07.23 20:15
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3803
|
0.0000
|
1.3834
|
2007.07.24 14:42
|
1.3834
|
0.00
|
0.00
|
-0.31
|
15.50
|
4225500
|
2007.07.24 05:14
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6652
|
0.0000
|
1.6625
|
2007.07.24 22:42
|
1.6625
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.22
|
4227531
|
2007.07.24 10:11
|
sell
|
0.05
|
usdchf
|
1.2055
|
0.0000
|
1.2016
|
2007.07.24 15:35
|
1.2016
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.23
|
4231152
|
2007.07.24 17:43
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6652
|
0.0000
|
1.6625
|
2007.07.24 22:42
|
1.6625
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.22
|
4231777
|
2007.07.24 19:20
|
sell
|
0.05
|
usdchf
|
1.2057
|
0.0000
|
1.2018
|
2007.07.30 13:30
|
1.2018
|
0.00
|
0.00
|
-3.17
|
16.23
|
4231843
|
2007.07.24 19:27
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6669
|
0.0000
|
1.6642
|
2007.07.24 22:19
|
1.6642
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.22
|
4235373
|
2007.07.25 04:01
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3802
|
0.0000
|
1.3834
|
2007.08.06 00:59
|
1.3834
|
0.00
|
0.00
|
-3.92
|
16.00
|
4237076
|
2007.07.25 08:44
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6636
|
0.0000
|
1.6609
|
2007.07.26 14:36
|
1.6609
|
0.00
|
0.00
|
-1.14
|
11.13
|
4237663
|
2007.07.25 10:16
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3802
|
0.0000
|
1.3834
|
2007.08.06 00:59
|
1.3834
|
0.00
|
0.00
|
-3.92
|
16.00
|
4237675
|
2007.07.25 10:16
|
sell
|
0.05
|
usdchf
|
1.2054
|
0.0000
|
1.2016
|
2007.07.30 13:31
|
1.2016
|
0.00
|
0.00
|
-2.64
|
15.81
|
4237834
|
2007.07.25 10:26
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3785
|
0.0000
|
1.3817
|
2007.08.03 22:04
|
1.3817
|
0.00
|
0.00
|
-3.50
|
16.00
|
4238105
|
2007.07.25 10:52
|
sell
|
0.05
|
usdchf
|
1.2077
|
0.0000
|
1.2039
|
2007.07.26 19:28
|
1.2039
|
0.00
|
0.00
|
-1.58
|
15.78
|
4238168
|
2007.07.25 10:54
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6651
|
0.0000
|
1.6625
|
2007.07.26 14:24
|
1.6625
|
0.00
|
0.00
|
-1.14
|
10.71
|
4238192
|
2007.07.25 10:54
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3768
|
0.0000
|
1.3800
|
2007.08.03 21:48
|
1.3800
|
0.00
|
0.00
|
-3.50
|
16.00
|
4238276
|
2007.07.25 10:57
|
sell
|
0.05
|
usdchf
|
1.2098
|
0.0000
|
1.2062
|
2007.07.26 19:19
|
1.2062
|
0.00
|
0.00
|
-1.58
|
14.92
|
4238691
|
2007.07.25 11:45
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3751
|
0.0000
|
1.3783
|
2007.08.03 18:32
|
1.3783
|
0.00
|
0.00
|
-3.50
|
16.00
|
4239063
|
2007.07.25 11:59
|
sell
|
0.05
|
usdchf
|
1.2123
|
0.0000
|
1.2085
|
2007.07.26 16:07
|
1.2085
|
0.00
|
0.00
|
-1.58
|
15.72
|
4239071
|
2007.07.25 11:59
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3734
|
0.0000
|
1.3766
|
2007.07.26 19:31
|
1.3766
|
0.00
|
0.00
|
-0.93
|
16.00
|
4239903
|
2007.07.25 13:53
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6668
|
0.0000
|
1.6642
|
2007.07.25 20:30
|
1.6642
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.71
|
4241265
|
2007.07.25 16:37
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3734
|
0.0000
|
1.3766
|
2007.07.26 19:31
|
1.3766
|
0.00
|
0.00
|
-0.93
|
16.00
|
4241270
|
2007.07.25 16:37
|
sell
|
0.05
|
usdchf
|
1.2146
|
0.0000
|
1.2108
|
2007.07.26 15:13
|
1.2108
|
0.00
|
0.00
|
-1.58
|
15.69
|
4241462
|
2007.07.25 16:56
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6686
|
0.0000
|
1.6660
|
2007.07.25 17:37
|
1.6660
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.70
|
4241660
|
2007.07.25 17:08
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3717
|
0.0000
|
1.3749
|
2007.07.26 19:27
|
1.3749
|
0.00
|
0.00
|
-0.93
|
16.00
|
4242639
|
2007.07.25 18:15
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3702
|
0.0000
|
1.3732
|
2007.07.26 17:01
|
1.3732
|
0.00
|
0.00
|
-0.93
|
15.00
|
4252685
|
2007.07.26 14:30
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3700
|
0.0000
|
1.3732
|
2007.07.26 17:01
|
1.3732
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.00
|
4255123
|
2007.07.26 18:00
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3719
|
0.0000
|
1.3749
|
2007.07.26 19:27
|
1.3749
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.00
|
4256571
|
2007.07.26 20:06
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3751
|
0.0000
|
1.3783
|
2007.08.03 18:32
|
1.3783
|
0.00
|
0.00
|
-2.57
|
16.00
|
4262384
|
2007.07.27 08:48
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3734
|
0.0000
|
1.3766
|
2007.08.03 17:26
|
1.3766
|
0.00
|
0.00
|
-2.26
|
16.00
|
4263103
|
2007.07.27 09:22
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3717
|
0.0000
|
1.3749
|
2007.08.03 16:47
|
1.3749
|
0.00
|
0.00
|
-2.26
|
16.00
|
4263136
|
2007.07.27 09:23
|
sell
|
0.05
|
usdchf
|
1.2055
|
0.0000
|
1.2016
|
2007.07.30 13:31
|
1.2016
|
0.00
|
0.00
|
-0.53
|
16.23
|
4263715
|
2007.07.27 09:59
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6519
|
0.0000
|
1.6546
|
2007.07.27 10:45
|
1.6546
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.19
|
4263870
|
2007.07.27 10:20
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3717
|
0.0000
|
1.3749
|
2007.08.03 16:47
|
1.3749
|
0.00
|
0.00
|
-2.26
|
16.00
|
4263878
|
2007.07.27 10:22
|
sell
|
0.05
|
usdchf
|
1.2055
|
0.0000
|
1.2016
|
2007.07.30 13:31
|
1.2016
|
0.00
|
0.00
|
-0.53
|
16.23
|
4264083
|
2007.07.27 10:32
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3700
|
0.0000
|
1.3732
|
2007.08.03 16:33
|
1.3732
|
0.00
|
0.00
|
-2.26
|
16.00
|
4264152
|
2007.07.27 10:37
|
sell
|
0.05
|
usdchf
|
1.2076
|
0.0000
|
1.2039
|
2007.07.30 12:03
|
1.2039
|
0.00
|
0.00
|
-0.53
|
15.37
|
4265139
|
2007.07.27 11:44
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3683
|
0.0000
|
1.3715
|
2007.07.31 01:09
|
1.3715
|
0.00
|
0.00
|
-0.62
|
16.00
|
4265199
|
2007.07.27 11:46
|
sell
|
0.05
|
usdchf
|
1.2101
|
0.0000
|
1.2062
|
2007.07.30 05:59
|
1.2062
|
0.00
|
0.00
|
-0.53
|
16.17
|
4265267
|
2007.07.27 11:47
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3666
|
0.0000
|
1.3698
|
2007.07.30 22:18
|
1.3698
|
0.00
|
0.00
|
-0.31
|
16.00
|
4266235
|
2007.07.27 13:07
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3649
|
0.0000
|
1.3681
|
2007.07.30 16:09
|
1.3681
|
0.00
|
0.00
|
-0.31
|
16.00
|
4266258
|
2007.07.27 13:08
|
sell
|
0.05
|
usdchf
|
1.2124
|
0.0000
|
1.2085
|
2007.07.27 17:53
|
1.2085
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.14
|
4269729
|
2007.07.27 17:05
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3649
|
0.0000
|
1.3681
|
2007.07.30 16:09
|
1.3681
|
0.00
|
0.00
|
-0.31
|
16.00
|
4270307
|
2007.07.27 17:59
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6502
|
0.0000
|
1.6529
|
2007.08.03 10:38
|
1.6529
|
0.00
|
0.00
|
1.89
|
11.19
|
4271029
|
2007.07.27 18:54
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6485
|
0.0000
|
1.6512
|
2007.07.31 10:24
|
1.6512
|
0.00
|
0.00
|
0.50
|
11.21
|
4273017
|
2007.07.27 23:08
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6485
|
0.0000
|
1.6512
|
2007.07.31 10:24
|
1.6512
|
0.00
|
0.00
|
0.50
|
11.21
|
4273197
|
2007.07.27 23:31
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3632
|
0.0000
|
1.3664
|
2007.07.30 10:33
|
1.3664
|
0.00
|
0.00
|
-0.31
|
16.00
|
4277179
|
2007.07.30 08:13
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6469
|
0.0000
|
1.6442
|
2007.07.30 13:24
|
1.6442
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.22
|
4277236
|
2007.07.30 08:18
|
sell
|
0.05
|
eurusd
|
1.3644
|
0.0000
|
1.3612
|
2007.08.13 17:55
|
1.3612
|
0.00
|
0.00
|
4.39
|
16.00
|
4278033
|
2007.07.30 10:33
|
sell
|
0.05
|
eurusd
|
1.3662
|
0.0000
|
1.3630
|
2007.08.13 17:06
|
1.3630
|
0.00
|
0.00
|
4.39
|
16.00
|
4278454
|
2007.07.30 11:02
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6487
|
0.0000
|
1.6460
|
2007.07.30 12:01
|
1.6460
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.21
|
4278834
|
2007.07.30 11:53
|
buy
|
0.05
|
usdchf
|
1.2050
|
0.0000
|
1.2089
|
2007.08.14 12:22
|
1.2089
|
0.00
|
0.00
|
6.73
|
16.13
|
4279292
|
2007.07.30 12:59
|
buy
|
0.05
|
usdchf
|
1.2027
|
0.0000
|
1.2065
|
2007.08.02 14:59
|
1.2065
|
0.00
|
0.00
|
2.24
|
15.75
|
4279388
|
2007.07.30 13:25
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6438
|
0.0000
|
1.6465
|
2007.07.30 20:55
|
1.6465
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.22
|
4279556
|
2007.07.30 13:39
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6419
|
0.0000
|
1.6446
|
2007.07.30 15:23
|
1.6446
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.22
|
4280576
|
2007.07.30 16:04
|
sell
|
0.05
|
eurusd
|
1.3680
|
0.0000
|
1.3648
|
2007.08.01 08:21
|
1.3648
|
0.00
|
0.00
|
0.50
|
16.00
|
4280662
|
2007.07.30 16:09
|
buy
|
0.05
|
usdchf
|
1.2026
|
0.0000
|
1.2065
|
2007.08.02 14:59
|
1.2065
|
0.00
|
0.00
|
2.24
|
16.16
|
4281308
|
2007.07.30 17:34
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6438
|
0.0000
|
1.6465
|
2007.07.30 20:55
|
1.6465
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.22
|
4282494
|
2007.07.30 21:50
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6469
|
0.0000
|
1.6442
|
2007.07.31 23:01
|
1.6442
|
0.00
|
0.00
|
-0.38
|
11.24
|
4282659
|
2007.07.30 22:18
|
sell
|
0.05
|
eurusd
|
1.3699
|
0.0000
|
1.3667
|
2007.08.01 03:33
|
1.3667
|
0.00
|
0.00
|
0.50
|
16.00
|
4282840
|
2007.07.30 22:42
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6487
|
0.0000
|
1.6460
|
2007.07.31 21:40
|
1.6460
|
0.00
|
0.00
|
-0.38
|
11.22
|
4284356
|
2007.07.31 01:09
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6490
|
0.0000
|
1.6463
|
2007.07.31 21:37
|
1.6463
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.22
|
4284378
|
2007.07.31 01:09
|
sell
|
0.05
|
eurusd
|
1.3717
|
0.0000
|
1.3685
|
2007.07.31 17:21
|
1.3685
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.00
|
4289361
|
2007.07.31 09:49
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6505
|
0.0000
|
1.6478
|
2007.07.31 17:59
|
1.6478
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.22
|
4291531
|
2007.07.31 15:25
|
sell
|
0.05
|
eurusd
|
1.3717
|
0.0000
|
1.3685
|
2007.07.31 17:21
|
1.3685
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.00
|
4293063
|
2007.07.31 18:26
|
buy
|
0.05
|
usdchf
|
1.2026
|
0.0000
|
1.2065
|
2007.08.02 14:59
|
1.2065
|
0.00
|
0.00
|
1.79
|
16.16
|
4293403
|
2007.07.31 19:02
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6487
|
0.0000
|
1.6460
|
2007.07.31 21:40
|
1.6460
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.22
|
4295091
|
2007.07.31 23:03
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6438
|
0.0000
|
1.6465
|
2007.08.01 15:54
|
1.6465
|
0.00
|
0.00
|
0.25
|
11.23
|
4296799
|
2007.08.01 04:15
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6420
|
0.0000
|
1.6447
|
2007.08.01 14:15
|
1.6447
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.20
|
4297362
|
2007.08.01 06:35
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6420
|
0.0000
|
1.6447
|
2007.08.01 14:15
|
1.6447
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.20
|
4297439
|
2007.08.01 06:46
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6401
|
0.0000
|
1.6428
|
2007.08.01 14:02
|
1.6428
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.23
|
4297442
|
2007.08.01 06:47
|
buy
|
0.05
|
usdchf
|
1.2002
|
0.0000
|
1.2041
|
2007.08.01 14:15
|
1.2041
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.19
|
4297688
|
2007.08.01 07:20
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6383
|
0.0000
|
1.6410
|
2007.08.01 13:55
|
1.6410
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.24
|
4298416
|
2007.08.01 09:02
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6365
|
0.0000
|
1.6392
|
2007.08.01 10:10
|
1.6392
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.25
|
4299182
|
2007.08.01 10:26
|
sell
|
0.05
|
eurusd
|
1.3662
|
0.0000
|
1.3630
|
2007.08.13 17:06
|
1.3630
|
0.00
|
0.00
|
3.89
|
16.00
|
4299380
|
2007.08.01 11:11
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6383
|
0.0000
|
1.6410
|
2007.08.01 13:55
|
1.6410
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.24
|
4299915
|
2007.08.01 12:50
|
sell
|
0.05
|
eurusd
|
1.3662
|
0.0000
|
1.3630
|
2007.08.13 17:06
|
1.3630
|
0.00
|
0.00
|
3.89
|
16.00
|
4300952
|
2007.08.01 14:33
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6438
|
0.0000
|
1.6465
|
2007.08.01 15:54
|
1.6465
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.23
|
4301251
|
2007.08.01 15:15
|
buy
|
0.05
|
usdchf
|
1.2026
|
0.0000
|
1.2065
|
2007.08.02 14:59
|
1.2065
|
0.00
|
0.00
|
1.34
|
16.16
|
4302398
|
2007.08.01 15:41
|
sell
|
0.05
|
eurusd
|
1.3680
|
0.0000
|
1.3648
|
2007.08.10 14:14
|
1.3648
|
0.00
|
0.00
|
3.62
|
16.00
|
4304086
|
2007.08.01 17:08
|
sell
|
0.05
|
eurusd
|
1.3699
|
0.0000
|
1.3667
|
2007.08.01 20:13
|
1.3667
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.00
|
4304392
|
2007.08.01 17:23
|
buy
|
0.05
|
usdchf
|
1.2003
|
0.0000
|
1.2041
|
2007.08.01 22:49
|
1.2041
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.78
|
4304631
|
2007.08.01 17:37
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6438
|
0.0000
|
1.6465
|
2007.08.01 23:53
|
1.6465
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.21
|
4307749
|
2007.08.02 00:43
|
sell
|
0.05
|
eurusd
|
1.3680
|
0.0000
|
1.3648
|
2007.08.10 14:14
|
1.3648
|
0.00
|
0.00
|
2.87
|
16.00
|
4308254
|
2007.08.02 01:48
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6469
|
0.0000
|
1.6442
|
2007.08.02 06:40
|
1.6442
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.21
|
4309528
|
2007.08.02 07:26
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6438
|
0.0000
|
1.6465
|
2007.08.02 14:14
|
1.6465
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.21
|
4310973
|
2007.08.02 14:14
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6469
|
0.0000
|
1.6442
|
2007.08.03 17:21
|
1.6442
|
0.00
|
0.00
|
-0.46
|
11.29
|
4311129
|
2007.08.02 14:59
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6488
|
0.0000
|
1.6461
|
2007.08.03 17:15
|
1.6461
|
0.00
|
0.00
|
-0.46
|
11.27
|
4311435
|
2007.08.02 15:35
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6505
|
0.0000
|
1.6478
|
2007.08.03 17:00
|
1.6478
|
0.00
|
0.00
|
-0.46
|
11.26
|
4312635
|
2007.08.02 18:25
|
sell
|
0.05
|
eurusd
|
1.3680
|
0.0000
|
1.3648
|
2007.08.10 14:14
|
1.3648
|
0.00
|
0.00
|
2.87
|
16.00
|
4312681
|
2007.08.02 18:30
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6505
|
0.0000
|
1.6478
|
2007.08.03 17:00
|
1.6478
|
0.00
|
0.00
|
-0.46
|
11.26
|
4312848
|
2007.08.02 18:33
|
sell
|
0.05
|
eurusd
|
1.3699
|
0.0000
|
1.3667
|
2007.08.09 15:59
|
1.3667
|
0.00
|
0.00
|
2.60
|
16.00
|
4313817
|
2007.08.02 19:21
|
buy
|
0.05
|
usdchf
|
1.2050
|
0.0000
|
1.2089
|
2007.08.14 12:22
|
1.2089
|
0.00
|
0.00
|
4.49
|
16.13
|
4315958
|
2007.08.03 00:00
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6505
|
0.0000
|
1.6478
|
2007.08.03 17:00
|
1.6478
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.26
|
4319700
|
2007.08.03 08:44
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6505
|
0.0000
|
1.6478
|
2007.08.03 17:00
|
1.6478
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.26
|
4320460
|
2007.08.03 10:30
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6523
|
0.0000
|
1.6496
|
2007.08.03 15:30
|
1.6496
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.21
|
4321613
|
2007.08.03 12:29
|
buy
|
0.05
|
usdchf
|
1.2050
|
0.0000
|
1.2089
|
2007.08.14 12:22
|
1.2089
|
0.00
|
0.00
|
4.04
|
16.13
|
4322413
|
2007.08.03 15:30
|
buy
|
0.05
|
usdchf
|
1.2025
|
0.0000
|
1.2064
|
2007.08.14 00:37
|
1.2064
|
0.00
|
0.00
|
4.04
|
16.16
|
4322701
|
2007.08.03 15:33
|
sell
|
0.05
|
eurusd
|
1.3717
|
0.0000
|
1.3685
|
2007.08.09 15:47
|
1.3685
|
0.00
|
0.00
|
2.23
|
16.00
|
4323446
|
2007.08.03 16:04
|
sell
|
0.05
|
eurusd
|
1.3717
|
0.0000
|
1.3685
|
2007.08.09 15:47
|
1.3685
|
0.00
|
0.00
|
2.23
|
16.00
|
4324014
|
2007.08.03 16:33
|
sell
|
0.05
|
eurusd
|
1.3735
|
0.0000
|
1.3703
|
2007.08.09 15:41
|
1.3703
|
0.00
|
0.00
|
2.23
|
16.00
|
4324110
|
2007.08.03 16:35
|
buy
|
0.05
|
usdchf
|
1.2003
|
0.0000
|
1.2040
|
2007.08.13 17:11
|
1.2040
|
0.00
|
0.00
|
3.59
|
15.37
|
4325350
|
2007.08.03 17:15
|
buy
|
0.05
|
usdchf
|
1.1978
|
0.0000
|
1.2017
|
2007.08.10 19:25
|
1.2017
|
0.00
|
0.00
|
3.14
|
16.22
|
4325531
|
2007.08.03 17:21
|
sell
|
0.05
|
eurusd
|
1.3753
|
0.0000
|
1.3721
|
2007.08.09 15:26
|
1.3721
|
0.00
|
0.00
|
2.23
|
16.00
|
4325545
|
2007.08.03 17:21
|
buy
|
0.05
|
usdchf
|
1.1954
|
0.0000
|
1.1993
|
2007.08.08 10:19
|
1.1993
|
0.00
|
0.00
|
1.35
|
16.26
|
4325688
|
2007.08.03 17:25
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6436
|
0.0000
|
1.6463
|
2007.08.07 22:34
|
1.6463
|
0.00
|
0.00
|
0.76
|
11.28
|
4325784
|
2007.08.03 17:26
|
sell
|
0.05
|
eurusd
|
1.3771
|
0.0000
|
1.3739
|
2007.08.07 19:50
|
1.3739
|
0.00
|
0.00
|
0.74
|
16.00
|
4325863
|
2007.08.03 17:27
|
buy
|
0.05
|
usdchf
|
1.1930
|
0.0000
|
1.1969
|
2007.08.07 19:50
|
1.1969
|
0.00
|
0.00
|
0.90
|
16.29
|
4327218
|
2007.08.03 18:34
|
buy
|
0.05
|
usdchf
|
1.1930
|
0.0000
|
1.1969
|
2007.08.07 19:50
|
1.1969
|
0.00
|
0.00
|
0.90
|
16.29
|
4327219
|
2007.08.03 18:34
|
sell
|
0.05
|
eurusd
|
1.3789
|
0.0000
|
1.3757
|
2007.08.07 16:26
|
1.3757
|
0.00
|
0.00
|
0.74
|
16.00
|
4328463
|
2007.08.03 19:57
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6438
|
0.0000
|
1.6465
|
2007.08.07 22:35
|
1.6465
|
0.00
|
0.00
|
0.76
|
11.28
|
4329943
|
2007.08.03 21:32
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6438
|
0.0000
|
1.6465
|
2007.08.07 22:35
|
1.6465
|
0.00
|
0.00
|
0.76
|
11.28
|
4331083
|
2007.08.03 21:58
|
buy
|
0.05
|
usdchf
|
1.1906
|
0.0000
|
1.1945
|
2007.08.07 18:45
|
1.1945
|
0.00
|
0.00
|
0.90
|
16.32
|
4331366
|
2007.08.03 22:03
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6419
|
0.0000
|
1.6446
|
2007.08.07 02:10
|
1.6446
|
0.00
|
0.00
|
0.76
|
11.33
|
4331382
|
2007.08.03 22:03
|
sell
|
0.05
|
eurusd
|
1.3807
|
0.0000
|
1.3775
|
2007.08.03 23:20
|
1.3775
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.00
|
4331469
|
2007.08.03 22:04
|
buy
|
0.05
|
usdchf
|
1.1883
|
0.0000
|
1.1921
|
2007.08.06 22:51
|
1.1921
|
0.00
|
0.00
|
0.45
|
15.94
|
4331787
|
2007.08.03 22:25
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6401
|
0.0000
|
1.6428
|
2007.08.06 22:32
|
1.6428
|
0.00
|
0.00
|
0.38
|
11.34
|
4333462
|
2007.08.06 00:46
|
sell
|
0.05
|
eurusd
|
1.3824
|
0.0000
|
1.3795
|
2007.08.06 13:54
|
1.3795
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.50
|
4333541
|
2007.08.06 00:53
|
buy
|
0.05
|
usdchf
|
1.1838
|
0.0000
|
1.1877
|
2007.08.06 13:54
|
1.1877
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.42
|
4333549
|
2007.08.06 00:53
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6360
|
0.0000
|
1.6387
|
2007.08.06 10:39
|
1.6387
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.39
|
4335232
|
2007.08.06 04:01
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6361
|
0.0000
|
1.6388
|
2007.08.06 10:39
|
1.6388
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.38
|
4336872
|
2007.08.06 09:17
|
sell
|
0.05
|
eurusd
|
1.3824
|
0.0000
|
1.3793
|
2007.08.06 17:15
|
1.3793
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.50
|
4337019
|
2007.08.06 09:34
|
buy
|
0.05
|
usdchf
|
1.1839
|
0.0000
|
1.1878
|
2007.08.06 13:54
|
1.1878
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.42
|
4337683
|
2007.08.06 10:44
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6393
|
0.0000
|
1.6366
|
2007.08.06 17:32
|
1.6366
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.39
|
4338070
|
2007.08.06 11:45
|
sell
|
0.05
|
eurusd
|
1.3824
|
0.0000
|
1.3793
|
2007.08.06 17:15
|
1.3793
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.50
|
4339194
|
2007.08.06 13:46
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6393
|
0.0000
|
1.6366
|
2007.08.06 17:32
|
1.6366
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.39
|
4340207
|
2007.08.06 15:12
|
sell
|
0.05
|
eurusd
|
1.3825
|
0.0000
|
1.3793
|
2007.08.06 17:15
|
1.3793
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.00
|
4342459
|
2007.08.06 17:53
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6361
|
0.0000
|
1.6388
|
2007.08.06 19:41
|
1.6388
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.35
|
4343154
|
2007.08.06 19:11
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6375
|
0.0000
|
1.6348
|
2007.08.10 09:56
|
1.6348
|
0.00
|
0.00
|
-2.65
|
11.30
|
4343705
|
2007.08.06 19:46
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6393
|
0.0000
|
1.6366
|
2007.08.09 22:06
|
1.6366
|
0.00
|
0.00
|
-2.31
|
11.28
|
4344343
|
2007.08.06 21:43
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6411
|
0.0000
|
1.6384
|
2007.08.09 15:44
|
1.6384
|
0.00
|
0.00
|
-2.31
|
11.29
|
4345054
|
2007.08.06 22:32
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6428
|
0.0000
|
1.6402
|
2007.08.07 21:30
|
1.6402
|
0.00
|
0.00
|
-0.46
|
10.90
|
4348281
|
2007.08.07 02:16
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6447
|
0.0000
|
1.6420
|
2007.08.07 16:31
|
1.6420
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.31
|
4350832
|
2007.08.07 11:57
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3786
|
0.0000
|
1.3818
|
2007.08.08 16:34
|
1.3818
|
0.00
|
0.00
|
-0.42
|
16.00
|
4351555
|
2007.08.07 14:28
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6444
|
0.0000
|
1.6417
|
2007.08.07 16:32
|
1.6417
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.31
|
4351614
|
2007.08.07 14:37
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3786
|
0.0000
|
1.3818
|
2007.08.08 16:34
|
1.3818
|
0.00
|
0.00
|
-0.42
|
16.00
|
4352560
|
2007.08.07 16:21
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3768
|
0.0000
|
1.3800
|
2007.08.08 15:30
|
1.3800
|
0.00
|
0.00
|
-0.42
|
16.00
|
4354374
|
2007.08.07 18:45
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3750
|
0.0000
|
1.3782
|
2007.08.08 15:28
|
1.3782
|
0.00
|
0.00
|
-0.42
|
16.00
|
4354514
|
2007.08.07 18:53
|
sell
|
0.05
|
usdchf
|
1.1951
|
0.0000
|
1.1912
|
2007.08.07 21:37
|
1.1912
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.37
|
4355334
|
2007.08.07 19:50
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6444
|
0.0000
|
1.6417
|
2007.08.07 21:19
|
1.6417
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.30
|
4356427
|
2007.08.07 21:19
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6412
|
0.0000
|
1.6439
|
2007.08.07 21:59
|
1.6439
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.30
|
4356919
|
2007.08.07 21:31
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6395
|
0.0000
|
1.6422
|
2007.08.07 21:50
|
1.6422
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.32
|
4357528
|
2007.08.07 22:00
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6443
|
0.0000
|
1.6417
|
2007.08.09 14:26
|
1.6417
|
0.00
|
0.00
|
-1.85
|
10.87
|
4358866
|
2007.08.07 22:34
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6461
|
0.0000
|
1.6436
|
2007.08.08 09:15
|
1.6436
|
0.00
|
0.00
|
-0.46
|
10.44
|
4358927
|
2007.08.07 22:36
|
sell
|
0.05
|
usdchf
|
1.1975
|
0.0000
|
1.1936
|
2007.08.08 15:28
|
1.1936
|
0.00
|
0.00
|
-0.47
|
16.34
|
4358933
|
2007.08.07 22:36
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3750
|
0.0000
|
1.3782
|
2007.08.08 15:28
|
1.3782
|
0.00
|
0.00
|
-0.42
|
16.00
|
4364336
|
2007.08.08 09:14
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3732
|
0.0000
|
1.3764
|
2007.08.08 15:28
|
1.3764
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.00
|
4364443
|
2007.08.08 09:17
|
sell
|
0.05
|
usdchf
|
1.1975
|
0.0000
|
1.1936
|
2007.08.08 15:28
|
1.1936
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.34
|
4365237
|
2007.08.08 10:32
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6462
|
0.0000
|
1.6435
|
2007.08.09 11:39
|
1.6435
|
0.00
|
0.00
|
-1.39
|
11.31
|
4366802
|
2007.08.08 15:28
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6464
|
0.0000
|
1.6437
|
2007.08.09 11:37
|
1.6437
|
0.00
|
0.00
|
-1.39
|
11.31
|
4368334
|
2007.08.08 16:45
|
sell
|
0.05
|
eurusd
|
1.3820
|
0.0000
|
1.3788
|
2007.08.09 09:55
|
1.3788
|
0.00
|
0.00
|
1.12
|
16.00
|
4369012
|
2007.08.08 17:05
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6481
|
0.0000
|
1.6454
|
2007.08.09 10:36
|
1.6454
|
0.00
|
0.00
|
-1.39
|
11.30
|
4372155
|
2007.08.08 18:25
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6498
|
0.0000
|
1.6472
|
2007.08.09 09:56
|
1.6472
|
0.00
|
0.00
|
-1.39
|
10.87
|
4374647
|
2007.08.08 23:04
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6499
|
0.0000
|
1.6472
|
2007.08.09 09:56
|
1.6472
|
0.00
|
0.00
|
-1.39
|
11.29
|
4379373
|
2007.08.09 10:42
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6464
|
0.0000
|
1.6437
|
2007.08.09 11:37
|
1.6437
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.31
|
4380374
|
2007.08.09 12:34
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6444
|
0.0000
|
1.6417
|
2007.08.09 14:26
|
1.6417
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.29
|
4381452
|
2007.08.09 14:28
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6413
|
0.0000
|
1.6440
|
2007.08.10 19:25
|
1.6440
|
0.00
|
0.00
|
0.28
|
11.24
|
4382097
|
2007.08.09 15:29
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6395
|
0.0000
|
1.6422
|
2007.08.10 19:25
|
1.6422
|
0.00
|
0.00
|
0.28
|
11.26
|
4382463
|
2007.08.09 15:47
|
sell
|
0.05
|
usdchf
|
1.1975
|
0.0000
|
1.1936
|
2007.08.10 09:58
|
1.1936
|
0.00
|
0.00
|
-0.47
|
16.34
|
4382668
|
2007.08.09 15:57
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3678
|
0.0000
|
1.3710
|
2007.08.09 18:15
|
1.3710
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.00
|
4382852
|
2007.08.09 16:00
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6377
|
0.0000
|
1.6404
|
2007.08.09 17:17
|
1.6404
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.27
|
4382948
|
2007.08.09 16:03
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3660
|
0.0000
|
1.3691
|
2007.08.09 16:40
|
1.3691
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.50
|
4384913
|
2007.08.09 17:59
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6396
|
0.0000
|
1.6422
|
2007.08.10 19:25
|
1.6422
|
0.00
|
0.00
|
0.28
|
10.85
|
4388383
|
2007.08.09 21:33
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6377
|
0.0000
|
1.6404
|
2007.08.10 19:14
|
1.6404
|
0.00
|
0.00
|
0.28
|
11.27
|
4390222
|
2007.08.10 03:03
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6359
|
0.0000
|
1.6386
|
2007.08.10 19:07
|
1.6386
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.28
|
4390667
|
2007.08.10 04:22
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3659
|
0.0000
|
1.3691
|
2007.08.10 10:06
|
1.3691
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.00
|
4391799
|
2007.08.10 08:01
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6360
|
0.0000
|
1.6386
|
2007.08.10 19:07
|
1.6386
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.86
|
4393068
|
2007.08.10 09:58
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6340
|
0.0000
|
1.6367
|
2007.08.10 18:03
|
1.6367
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.28
|
4393453
|
2007.08.10 10:39
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6340
|
0.0000
|
1.6367
|
2007.08.10 18:03
|
1.6367
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.28
|
4394519
|
2007.08.10 13:57
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3659
|
0.0000
|
1.3691
|
2007.08.10 16:15
|
1.3691
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.00
|
4394535
|
2007.08.10 13:58
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6340
|
0.0000
|
1.6367
|
2007.08.10 18:03
|
1.6367
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.28
|
4395083
|
2007.08.10 14:58
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6322
|
0.0000
|
1.6349
|
2007.08.10 17:01
|
1.6349
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.30
|
4398625
|
2007.08.10 19:25
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6444
|
0.0000
|
1.6417
|
2007.08.10 19:46
|
1.6417
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.26
|
4398840
|
2007.08.10 19:49
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6413
|
0.0000
|
1.6440
|
2007.08.14 15:52
|
1.6440
|
0.00
|
0.00
|
0.56
|
11.15
|
4400504
|
2007.08.10 21:59
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6395
|
0.0000
|
1.6422
|
2007.08.13 03:49
|
1.6422
|
0.00
|
0.00
|
0.28
|
11.27
|
4407305
|
2007.08.13 09:03
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6413
|
0.0000
|
1.6440
|
2007.08.14 15:52
|
1.6440
|
0.00
|
0.00
|
0.28
|
11.15
|
4409619
|
2007.08.13 10:12
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6413
|
0.0000
|
1.6440
|
2007.08.14 15:52
|
1.6440
|
0.00
|
0.00
|
0.28
|
11.15
|
4410561
|
2007.08.13 10:29
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6394
|
0.0000
|
1.6421
|
2007.08.13 17:20
|
1.6421
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.20
|
4412612
|
2007.08.13 11:26
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6377
|
0.0000
|
1.6404
|
2007.08.13 15:19
|
1.6404
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.23
|
4417073
|
2007.08.13 12:46
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6360
|
0.0000
|
1.6386
|
2007.08.13 15:06
|
1.6386
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.83
|
4426224
|
2007.08.13 16:55
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6395
|
0.0000
|
1.6422
|
2007.08.13 17:20
|
1.6422
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.20
|
4426572
|
2007.08.13 17:00
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3641
|
0.0000
|
1.3673
|
2007.08.24 19:55
|
1.3673
|
0.00
|
0.00
|
-3.92
|
16.00
|
4427446
|
2007.08.13 17:19
|
sell
|
0.05
|
usdchf
|
1.2047
|
0.0000
|
1.2008
|
2007.08.17 17:42
|
1.2008
|
0.00
|
0.00
|
-2.82
|
16.24
|
4428682
|
2007.08.13 17:49
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3623
|
0.0000
|
1.3655
|
2007.08.24 19:27
|
1.3655
|
0.00
|
0.00
|
-3.92
|
16.00
|
4429618
|
2007.08.13 18:08
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6413
|
0.0000
|
1.6440
|
2007.08.14 15:52
|
1.6440
|
0.00
|
0.00
|
0.28
|
11.15
|
4434640
|
2007.08.13 22:24
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6413
|
0.0000
|
1.6440
|
2007.08.14 15:52
|
1.6440
|
0.00
|
0.00
|
0.28
|
11.15
|
4435329
|
2007.08.13 23:13
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3605
|
0.0000
|
1.3637
|
2007.08.24 16:02
|
1.3637
|
0.00
|
0.00
|
-3.92
|
16.00
|
4439323
|
2007.08.14 03:44
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6395
|
0.0000
|
1.6422
|
2007.08.14 12:58
|
1.6422
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.17
|
4446199
|
2007.08.14 09:55
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3605
|
0.0000
|
1.3637
|
2007.08.24 16:02
|
1.3637
|
0.00
|
0.00
|
-3.62
|
16.00
|
4448428
|
2007.08.14 10:48
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3587
|
0.0000
|
1.3619
|
2007.08.24 14:36
|
1.3619
|
0.00
|
0.00
|
-3.62
|
16.00
|
4448854
|
2007.08.14 10:54
|
sell
|
0.05
|
usdchf
|
1.2071
|
0.0000
|
1.2032
|
2007.08.17 14:47
|
1.2032
|
0.00
|
0.00
|
-2.35
|
16.21
|
4448874
|
2007.08.14 10:54
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3569
|
0.0000
|
1.3601
|
2007.08.24 11:46
|
1.3601
|
0.00
|
0.00
|
-3.62
|
16.00
|
4459461
|
2007.08.14 15:32
|
sell
|
0.05
|
usdchf
|
1.2095
|
0.0000
|
1.2056
|
2007.08.17 12:42
|
1.2056
|
0.00
|
0.00
|
-2.35
|
16.17
|
4462654
|
2007.08.14 17:58
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3569
|
0.0000
|
1.3601
|
2007.08.24 11:46
|
1.3601
|
0.00
|
0.00
|
-3.62
|
16.00
|
4462808
|
2007.08.14 18:09
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6395
|
0.0000
|
1.6422
|
2007.08.14 18:52
|
1.6422
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.16
|
4465542
|
2007.08.14 20:55
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3550
|
0.0000
|
1.3582
|
2007.08.23 13:18
|
1.3582
|
0.00
|
0.00
|
-3.32
|
16.00
|
4465715
|
2007.08.14 21:04
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6395
|
0.0000
|
1.6422
|
2007.08.15 16:56
|
1.6422
|
0.00
|
0.00
|
0.28
|
11.09
|
4467214
|
2007.08.14 23:57
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3533
|
0.0000
|
1.3565
|
2007.08.23 12:31
|
1.3565
|
0.00
|
0.00
|
-3.32
|
16.00
|
4469231
|
2007.08.15 06:48
|
sell
|
0.05
|
usdchf
|
1.2118
|
0.0000
|
1.2080
|
2007.08.17 09:47
|
1.2080
|
0.00
|
0.00
|
-1.88
|
15.73
|
4469481
|
2007.08.15 07:23
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3515
|
0.0000
|
1.3547
|
2007.08.17 17:53
|
1.3547
|
0.00
|
0.00
|
-1.21
|
16.00
|
4469580
|
2007.08.15 07:31
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6378
|
0.0000
|
1.6404
|
2007.08.15 16:14
|
1.6404
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.68
|
4470082
|
2007.08.15 08:36
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3497
|
0.0000
|
1.3529
|
2007.08.17 17:47
|
1.3529
|
0.00
|
0.00
|
-1.21
|
16.00
|
4470312
|
2007.08.15 09:04
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6359
|
0.0000
|
1.6386
|
2007.08.15 10:44
|
1.6386
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.13
|
4470393
|
2007.08.15 09:14
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3479
|
0.0000
|
1.3511
|
2007.08.17 15:21
|
1.3511
|
0.00
|
0.00
|
-1.21
|
16.00
|
4471001
|
2007.08.15 10:15
|
sell
|
0.05
|
usdchf
|
1.2143
|
0.0000
|
1.2104
|
2007.08.17 09:37
|
1.2104
|
0.00
|
0.00
|
-1.88
|
16.11
|
4472212
|
2007.08.15 14:00
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3480
|
0.0000
|
1.3511
|
2007.08.17 15:21
|
1.3511
|
0.00
|
0.00
|
-1.21
|
15.50
|
4472949
|
2007.08.15 15:54
|
sell
|
0.05
|
usdchf
|
1.2167
|
0.0000
|
1.2128
|
2007.08.17 09:27
|
1.2128
|
0.00
|
0.00
|
-1.88
|
16.08
|
4473033
|
2007.08.15 16:00
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3461
|
0.0000
|
1.3493
|
2007.08.15 16:56
|
1.3493
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.00
|
4474059
|
2007.08.15 16:59
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3479
|
0.0000
|
1.3511
|
2007.08.17 15:21
|
1.3511
|
0.00
|
0.00
|
-1.21
|
16.00
|
4474731
|
2007.08.15 17:42
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3479
|
0.0000
|
1.3511
|
2007.08.17 15:21
|
1.3511
|
0.00
|
0.00
|
-1.21
|
16.00
|
4475528
|
2007.08.15 19:47
|
sell
|
0.05
|
usdchf
|
1.2191
|
0.0000
|
1.2152
|
2007.08.16 13:55
|
1.2152
|
0.00
|
0.00
|
-1.41
|
16.05
|
4476415
|
2007.08.15 21:48
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3462
|
0.0000
|
1.3493
|
2007.08.17 15:19
|
1.3493
|
0.00
|
0.00
|
-1.21
|
15.50
|
4476861
|
2007.08.15 22:39
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6396
|
0.0000
|
1.6421
|
2007.08.24 19:56
|
1.6421
|
0.00
|
0.00
|
3.05
|
10.40
|
4477356
|
2007.08.15 23:53
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3443
|
0.0000
|
1.3475
|
2007.08.17 14:22
|
1.3475
|
0.00
|
0.00
|
-1.21
|
16.00
|
4477772
|
2007.08.16 00:26
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6376
|
0.0000
|
1.6403
|
2007.08.23 12:32
|
1.6403
|
0.00
|
0.00
|
1.95
|
11.16
|
4479259
|
2007.08.16 04:08
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3407
|
0.0000
|
1.3439
|
2007.08.16 10:50
|
1.3439
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.00
|
4479829
|
2007.08.16 06:03
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6359
|
0.0000
|
1.6386
|
2007.08.23 12:12
|
1.6386
|
0.00
|
0.00
|
1.95
|
11.16
|
4479989
|
2007.08.16 06:17
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3389
|
0.0000
|
1.3421
|
2007.08.16 07:29
|
1.3421
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.00
|
4481317
|
2007.08.16 08:21
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6358
|
0.0000
|
1.6385
|
2007.08.23 12:11
|
1.6385
|
0.00
|
0.00
|
1.95
|
11.17
|
4482215
|
2007.08.16 10:01
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6340
|
0.0000
|
1.6367
|
2007.08.16 10:44
|
1.6367
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.08
|
4482703
|
2007.08.16 11:14
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6359
|
0.0000
|
1.6386
|
2007.08.23 12:12
|
1.6386
|
0.00
|
0.00
|
1.95
|
11.16
|
4482725
|
2007.08.16 11:16
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3426
|
0.0000
|
1.3457
|
2007.08.17 12:21
|
1.3457
|
0.00
|
0.00
|
-0.30
|
15.50
|
4482800
|
2007.08.16 11:24
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6339
|
0.0000
|
1.6366
|
2007.08.23 11:33
|
1.6366
|
0.00
|
0.00
|
1.95
|
11.19
|
4483115
|
2007.08.16 12:28
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6322
|
0.0000
|
1.6349
|
2007.08.16 15:46
|
1.6349
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.09
|
4507419
|
2007.08.17 21:44
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3480
|
0.0000
|
1.3511
|
2007.08.21 14:01
|
1.3511
|
0.00
|
0.00
|
-0.60
|
15.50
|
4507420
|
2007.08.17 21:44
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3480
|
0.0000
|
1.3511
|
2007.08.21 14:01
|
1.3511
|
0.00
|
0.00
|
-0.60
|
15.50
|
4507421
|
2007.08.17 21:44
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3480
|
0.0000
|
1.3511
|
2007.08.21 14:01
|
1.3511
|
0.00
|
0.00
|
-0.60
|
15.50
|
4507477
|
2007.08.17 21:47
|
sell
|
0.05
|
usdchf
|
1.2075
|
0.0000
|
1.2037
|
2007.08.21 09:52
|
1.2037
|
0.00
|
0.00
|
-0.94
|
15.78
|
4507478
|
2007.08.17 21:47
|
sell
|
0.05
|
usdchf
|
1.2075
|
0.0000
|
1.2037
|
2007.08.21 09:52
|
1.2037
|
0.00
|
0.00
|
-0.94
|
15.78
|
4507479
|
2007.08.17 21:47
|
sell
|
0.05
|
usdchf
|
1.2075
|
0.0000
|
1.2037
|
2007.08.21 09:52
|
1.2037
|
0.00
|
0.00
|
-0.94
|
15.78
|
4507555
|
2007.08.17 21:52
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6256
|
0.0000
|
1.6283
|
2007.08.17 22:16
|
1.6283
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.18
|
4507556
|
2007.08.17 21:52
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6256
|
0.0000
|
1.6283
|
2007.08.17 22:16
|
1.6283
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.18
|
4507557
|
2007.08.17 21:52
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6256
|
0.0000
|
1.6283
|
2007.08.17 22:16
|
1.6283
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.18
|
4508293
|
2007.08.17 23:34
|
sell
|
0.05
|
usdchf
|
1.2076
|
0.0000
|
1.2037
|
2007.08.21 09:52
|
1.2037
|
0.00
|
0.00
|
-0.94
|
16.20
|
4508294
|
2007.08.17 23:34
|
sell
|
0.05
|
usdchf
|
1.2076
|
0.0000
|
1.2037
|
2007.08.21 09:52
|
1.2037
|
0.00
|
0.00
|
-0.94
|
16.20
|
4508295
|
2007.08.17 23:34
|
sell
|
0.05
|
usdchf
|
1.2076
|
0.0000
|
1.2037
|
2007.08.21 09:52
|
1.2037
|
0.00
|
0.00
|
-0.94
|
16.20
|
4513068
|
2007.08.20 08:26
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6287
|
0.0000
|
1.6260
|
2007.08.20 16:43
|
1.6260
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.19
|
4515065
|
2007.08.20 09:31
|
sell
|
0.05
|
usdchf
|
1.2076
|
0.0000
|
1.2037
|
2007.08.21 09:52
|
1.2037
|
0.00
|
0.00
|
-0.47
|
16.20
|
4517665
|
2007.08.20 10:49
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6305
|
0.0000
|
1.6278
|
2007.08.20 14:07
|
1.6278
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.18
|
4519991
|
2007.08.20 14:36
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3479
|
0.0000
|
1.3511
|
2007.08.21 14:01
|
1.3511
|
0.00
|
0.00
|
-0.30
|
16.00
|
4520708
|
2007.08.20 16:44
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6256
|
0.0000
|
1.6283
|
2007.08.22 12:49
|
1.6283
|
0.00
|
0.00
|
0.56
|
11.18
|
4521578
|
2007.08.20 19:11
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6239
|
0.0000
|
1.6265
|
2007.08.20 22:00
|
1.6265
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.78
|
4522757
|
2007.08.20 21:10
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6237
|
0.0000
|
1.6264
|
2007.08.20 22:00
|
1.6264
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.19
|
4523647
|
2007.08.20 22:38
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6257
|
0.0000
|
1.6283
|
2007.08.22 12:49
|
1.6283
|
0.00
|
0.00
|
0.56
|
10.77
|
4524894
|
2007.08.21 03:21
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3462
|
0.0000
|
1.3493
|
2007.08.21 13:47
|
1.3493
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.50
|
4525015
|
2007.08.21 03:52
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6238
|
0.0000
|
1.6265
|
2007.08.22 09:52
|
1.6265
|
0.00
|
0.00
|
0.28
|
11.20
|
4525901
|
2007.08.21 07:37
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6239
|
0.0000
|
1.6265
|
2007.08.22 09:52
|
1.6265
|
0.00
|
0.00
|
0.28
|
10.78
|
4526777
|
2007.08.21 10:15
|
buy
|
0.05
|
usdchf
|
1.2033
|
0.0000
|
1.2072
|
2007.08.22 04:29
|
1.2072
|
0.00
|
0.00
|
0.45
|
16.15
|
4526820
|
2007.08.21 10:19
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6219
|
0.0000
|
1.6246
|
2007.08.21 15:04
|
1.6246
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.24
|
4527808
|
2007.08.21 12:28
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3461
|
0.0000
|
1.3493
|
2007.08.21 13:47
|
1.3493
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.00
|
4528441
|
2007.08.21 14:02
|
sell
|
0.05
|
eurusd
|
1.3514
|
0.0000
|
1.3482
|
2007.08.21 17:14
|
1.3482
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.00
|
4528865
|
2007.08.21 15:17
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6239
|
0.0000
|
1.6265
|
2007.08.22 09:52
|
1.6265
|
0.00
|
0.00
|
0.28
|
10.78
|
4528868
|
2007.08.21 15:17
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3498
|
0.0000
|
1.3530
|
2007.08.22 18:24
|
1.3530
|
0.00
|
0.00
|
-0.30
|
16.00
|
4529629
|
2007.08.21 17:14
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3479
|
0.0000
|
1.3511
|
2007.08.22 17:18
|
1.3511
|
0.00
|
0.00
|
-0.30
|
16.00
|
4529830
|
2007.08.21 17:51
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6219
|
0.0000
|
1.6246
|
2007.08.21 19:23
|
1.6246
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.21
|
4531628
|
2007.08.22 01:11
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3461
|
0.0000
|
1.3493
|
2007.08.22 09:53
|
1.3493
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.00
|
4531758
|
2007.08.22 01:35
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6238
|
0.0000
|
1.6265
|
2007.08.22 09:52
|
1.6265
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.20
|
4534782
|
2007.08.22 13:17
|
sell
|
0.05
|
usdchf
|
1.2076
|
0.0000
|
1.2037
|
2007.08.24 11:21
|
1.2037
|
0.00
|
0.00
|
-1.88
|
16.20
|
4535618
|
2007.08.22 15:35
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3480
|
0.0000
|
1.3511
|
2007.08.22 17:18
|
1.3511
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.50
|
4535674
|
2007.08.22 15:48
|
sell
|
0.05
|
usdchf
|
1.2099
|
0.0000
|
1.2060
|
2007.08.22 18:25
|
1.2060
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.17
|
4536509
|
2007.08.22 17:37
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3498
|
0.0000
|
1.3530
|
2007.08.22 18:24
|
1.3530
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.00
|
4552750
|
2007.08.23 10:26
|
sell
|
0.05
|
usdchf
|
1.2076
|
0.0000
|
1.2037
|
2007.08.24 11:21
|
1.2037
|
0.00
|
0.00
|
-0.47
|
16.20
|
4553014
|
2007.08.23 11:31
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6360
|
0.0000
|
1.6333
|
2007.08.24 11:31
|
1.6333
|
0.00
|
0.00
|
-0.34
|
11.23
|
4553112
|
2007.08.23 11:58
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6378
|
0.0000
|
1.6351
|
2007.08.23 19:01
|
1.6351
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.20
|
4555031
|
2007.08.23 12:21
|
sell
|
0.05
|
usdchf
|
1.2099
|
0.0000
|
1.2060
|
2007.08.23 18:29
|
1.2060
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.17
|
4555736
|
2007.08.23 12:31
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6396
|
0.0000
|
1.6369
|
2007.08.23 18:18
|
1.6369
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.19
|
4557286
|
2007.08.23 13:06
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6414
|
0.0000
|
1.6387
|
2007.08.23 15:15
|
1.6387
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.17
|
4558516
|
2007.08.23 13:23
|
sell
|
0.05
|
eurusd
|
1.3585
|
0.0000
|
1.3554
|
2007.08.23 16:00
|
1.3554
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.50
|
4563876
|
2007.08.23 21:57
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6360
|
0.0000
|
1.6333
|
2007.08.24 11:31
|
1.6333
|
0.00
|
0.00
|
-0.34
|
11.23
|
4565654
|
2007.08.24 00:15
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6378
|
0.0000
|
1.6351
|
2007.08.24 09:50
|
1.6351
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.19
|
4566276
|
2007.08.24 01:26
|
sell
|
0.05
|
usdchf
|
1.2076
|
0.0000
|
1.2037
|
2007.08.24 11:21
|
1.2037
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.20
|
|
0.00
|
0.00
|
-47.84
|
3 801.33
|
Closed P/L:
|
3 753.49
|
Open Trades:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Size
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
4253351
|
2007.07.26 15:26
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6604
|
0.0000
|
1.6631
|
|
1.6415
|
0.00
|
0.00
|
8.88
|
-78.75
|
4253885
|
2007.07.26 16:07
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6587
|
0.0000
|
1.6614
|
|
1.6415
|
0.00
|
0.00
|
8.88
|
-71.66
|
4255195
|
2007.07.26 18:08
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6570
|
0.0000
|
1.6597
|
|
1.6415
|
0.00
|
0.00
|
8.88
|
-64.58
|
4256210
|
2007.07.26 19:38
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6554
|
0.0000
|
1.6580
|
|
1.6415
|
0.00
|
0.00
|
8.88
|
-57.92
|
4259313
|
2007.07.27 00:40
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6538
|
0.0000
|
1.6563
|
|
1.6415
|
0.00
|
0.00
|
8.63
|
-51.25
|
4262735
|
2007.07.27 09:06
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6536
|
0.0000
|
1.6562
|
|
1.6415
|
0.00
|
0.00
|
8.63
|
-50.42
|
4267123
|
2007.07.27 14:09
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6538
|
0.0000
|
1.6563
|
|
1.6415
|
0.00
|
0.00
|
8.63
|
-51.25
|
4269718
|
2007.07.27 17:05
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6519
|
0.0000
|
1.6546
|
|
1.6415
|
0.00
|
0.00
|
8.63
|
-43.33
|
4270198
|
2007.07.27 17:53
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6519
|
0.0000
|
1.6546
|
|
1.6415
|
0.00
|
0.00
|
8.63
|
-43.33
|
4462558
|
2007.08.14 17:52
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6413
|
0.0000
|
1.6440
|
|
1.6415
|
0.00
|
0.00
|
3.61
|
0.83
|
4465463
|
2007.08.14 20:49
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6413
|
0.0000
|
1.6440
|
|
1.6415
|
0.00
|
0.00
|
3.61
|
0.83
|
4474777
|
2007.08.15 17:46
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6413
|
0.0000
|
1.6440
|
|
1.6415
|
0.00
|
0.00
|
3.33
|
0.83
|
4475514
|
2007.08.15 19:46
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6413
|
0.0000
|
1.6440
|
|
1.6415
|
0.00
|
0.00
|
3.33
|
0.83
|
4476428
|
2007.08.15 21:48
|
buy
|
0.05
|
eurchf
|
1.6413
|
0.0000
|
1.6440
|
|
1.6415
|
0.00
|
0.00
|
3.33
|
0.83
|
4534786
|
2007.08.22 13:17
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6287
|
0.0000
|
1.6260
|
|
1.6420
|
0.00
|
0.00
|
-1.69
|
-55.39
|
4535196
|
2007.08.22 14:29
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6305
|
0.0000
|
1.6278
|
|
1.6420
|
0.00
|
0.00
|
-1.69
|
-47.90
|
4535918
|
2007.08.22 16:35
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6323
|
0.0000
|
1.6296
|
|
1.6420
|
0.00
|
0.00
|
-1.69
|
-40.40
|
4545875
|
2007.08.23 00:10
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6341
|
0.0000
|
1.6314
|
|
1.6420
|
0.00
|
0.00
|
-0.68
|
-32.90
|
4571628
|
2007.08.24 14:36
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6360
|
0.0000
|
1.6333
|
|
1.6420
|
0.00
|
0.00
|
-0.34
|
-24.99
|
4573747
|
2007.08.24 17:09
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6378
|
0.0000
|
1.6351
|
|
1.6420
|
0.00
|
0.00
|
-0.34
|
-17.49
|
4575395
|
2007.08.24 19:12
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6396
|
0.0000
|
1.6369
|
|
1.6420
|
0.00
|
0.00
|
-0.34
|
-10.00
|
4575589
|
2007.08.24 19:30
|
sell
|
0.05
|
eurchf
|
1.6414
|
0.0000
|
1.6387
|
|
1.6420
|
0.00
|
0.00
|
-0.34
|
-2.50
|
4215804
|
2007.07.23 11:45
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3820
|
0.0000
|
1.3852
|
|
1.3675
|
0.00
|
0.00
|
-11.45
|
-72.50
|
4231745
|
2007.07.24 19:15
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3820
|
0.0000
|
1.3852
|
|
1.3675
|
0.00
|
0.00
|
-11.14
|
-72.50
|
4342938
|
2007.08.06 18:43
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3792
|
0.0000
|
1.3824
|
|
1.3675
|
0.00
|
0.00
|
-6.91
|
-58.50
|
4372473
|
2007.08.08 19:12
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3805
|
0.0000
|
1.3836
|
|
1.3675
|
0.00
|
0.00
|
-6.07
|
-65.00
|
4378157
|
2007.08.09 09:55
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3786
|
0.0000
|
1.3818
|
|
1.3675
|
0.00
|
0.00
|
-4.82
|
-55.50
|
4378486
|
2007.08.09 10:03
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3768
|
0.0000
|
1.3800
|
|
1.3675
|
0.00
|
0.00
|
-4.82
|
-46.50
|
4381016
|
2007.08.09 13:38
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3732
|
0.0000
|
1.3764
|
|
1.3675
|
0.00
|
0.00
|
-4.82
|
-28.50
|
4382037
|
2007.08.09 15:26
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3714
|
0.0000
|
1.3746
|
|
1.3675
|
0.00
|
0.00
|
-4.82
|
-19.50
|
4382340
|
2007.08.09 15:43
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3696
|
0.0000
|
1.3728
|
|
1.3675
|
0.00
|
0.00
|
-4.82
|
-10.50
|
4385952
|
2007.08.09 19:35
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3696
|
0.0000
|
1.3728
|
|
1.3675
|
0.00
|
0.00
|
-4.82
|
-10.50
|
4388718
|
2007.08.09 22:06
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3678
|
0.0000
|
1.3710
|
|
1.3675
|
0.00
|
0.00
|
-4.82
|
-1.50
|
4393457
|
2007.08.10 10:39
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3678
|
0.0000
|
1.3710
|
|
1.3675
|
0.00
|
0.00
|
-4.52
|
-1.50
|
4394286
|
2007.08.10 13:23
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3678
|
0.0000
|
1.3710
|
|
1.3675
|
0.00
|
0.00
|
-4.52
|
-1.50
|
4396019
|
2007.08.10 16:28
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3678
|
0.0000
|
1.3710
|
|
1.3675
|
0.00
|
0.00
|
-4.52
|
-1.50
|
4409113
|
2007.08.13 10:03
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3678
|
0.0000
|
1.3710
|
|
1.3675
|
0.00
|
0.00
|
-4.22
|
-1.50
|
4410548
|
2007.08.13 10:28
|
buy
|
0.05
|
eurusd
|
1.3659
|
0.0000
|
1.3691
|
|
1.3675
|
0.00
|
0.00
|
-4.22
|
8.00
|
4538115
|
2007.08.22 18:25
|
sell
|
0.05
|
eurusd
|
1.3532
|
0.0000
|
1.3500
|
|
1.3678
|
0.00
|
0.00
|
1.35
|
-73.00
|
4545932
|
2007.08.23 00:23
|
sell
|
0.05
|
eurusd
|
1.3550
|
0.0000
|
1.3518
|
|
1.3678
|
0.00
|
0.00
|
0.54
|
-64.00
|
4555730
|
2007.08.23 12:31
|
sell
|
0.05
|
eurusd
|
1.3568
|
0.0000
|
1.3536
|
|
1.3678
|
0.00
|
0.00
|
0.54
|
-55.00
|
4562243
|
2007.08.23 17:51
|
sell
|
0.05
|
eurusd
|
1.3568
|
0.0000
|
1.3536
|
|
1.3678
|
0.00
|
0.00
|
0.54
|
-55.00
|
4569723
|
2007.08.24 11:33
|
sell
|
0.05
|
eurusd
|
1.3587
|
0.0000
|
1.3555
|
|
1.3678
|
0.00
|
0.00
|
0.27
|
-45.50
|
4571351
|
2007.08.24 14:00
|
sell
|
0.05
|
eurusd
|
1.3604
|
0.0000
|
1.3572
|
|
1.3678
|
0.00
|
0.00
|
0.27
|
-37.00
|
4571655
|
2007.08.24 14:43
|
sell
|
0.05
|
eurusd
|
1.3622
|
0.0000
|
1.3590
|
|
1.3678
|
0.00
|
0.00
|
0.27
|
-28.00
|
4572074
|
2007.08.24 15:37
|
sell
|
0.05
|
eurusd
|
1.3622
|
0.0000
|
1.3590
|
|
1.3678
|
0.00
|
0.00
|
0.27
|
-28.00
|
4573645
|
2007.08.24 17:04
|
sell
|
0.05
|
eurusd
|
1.3640
|
0.0000
|
1.3608
|
|
1.3678
|
0.00
|
0.00
|
0.27
|
-19.00
|
4575519
|
2007.08.24 19:27
|
sell
|
0.05
|
eurusd
|
1.3657
|
0.0000
|
1.3626
|
|
1.3678
|
0.00
|
0.00
|
0.27
|
-10.50
|
4575755
|
2007.08.24 19:55
|
sell
|
0.05
|
eurusd
|
1.3677
|
0.0000
|
1.3645
|
|
1.3678
|
0.00
|
0.00
|
0.27
|
-0.50
|
4339292
|
2007.08.06 13:54
|
sell
|
0.05
|
usdchf
|
1.1882
|
0.0000
|
1.1843
|
|
1.2006
|
0.00
|
0.00
|
-9.87
|
-51.64
|
4343160
|
2007.08.06 19:11
|
sell
|
0.05
|
usdchf
|
1.1882
|
0.0000
|
1.1843
|
|
1.2006
|
0.00
|
0.00
|
-9.87
|
-51.64
|
4344944
|
2007.08.06 22:25
|
sell
|
0.05
|
usdchf
|
1.1906
|
0.0000
|
1.1867
|
|
1.2006
|
0.00
|
0.00
|
-9.87
|
-41.65
|
4351551
|
2007.08.07 14:28
|
sell
|
0.05
|
usdchf
|
1.1925
|
0.0000
|
1.1887
|
|
1.2006
|
0.00
|
0.00
|
-9.40
|
-33.73
|
4357613
|
2007.08.07 22:01
|
sell
|
0.05
|
usdchf
|
1.1951
|
0.0000
|
1.1912
|
|
1.2006
|
0.00
|
0.00
|
-9.40
|
-22.91
|
4372531
|
2007.08.08 19:21
|
sell
|
0.05
|
usdchf
|
1.1951
|
0.0000
|
1.1912
|
|
1.2006
|
0.00
|
0.00
|
-8.93
|
-22.91
|
4380681
|
2007.08.09 13:04
|
sell
|
0.05
|
usdchf
|
1.1951
|
0.0000
|
1.1912
|
|
1.2006
|
0.00
|
0.00
|
-7.52
|
-22.91
|
4397531
|
2007.08.10 18:03
|
sell
|
0.05
|
usdchf
|
1.1975
|
0.0000
|
1.1936
|
|
1.2006
|
0.00
|
0.00
|
-7.05
|
-12.91
|
4398559
|
2007.08.10 19:25
|
sell
|
0.05
|
usdchf
|
1.1999
|
0.0000
|
1.1960
|
|
1.2006
|
0.00
|
0.00
|
-7.05
|
-2.92
|
4403854
|
2007.08.13 04:41
|
sell
|
0.05
|
usdchf
|
1.1997
|
0.0000
|
1.1960
|
|
1.2006
|
0.00
|
0.00
|
-6.58
|
-3.75
|
4423511
|
2007.08.13 15:31
|
sell
|
0.05
|
usdchf
|
1.2023
|
0.0000
|
1.1984
|
|
1.2006
|
0.00
|
0.00
|
-6.58
|
7.08
|
4569628
|
2007.08.24 11:24
|
buy
|
0.05
|
usdchf
|
1.2034
|
0.0000
|
1.2073
|
|
1.2001
|
0.00
|
0.00
|
0.45
|
-13.75
|
4569858
|
2007.08.24 11:40
|
buy
|
0.05
|
usdchf
|
1.2011
|
0.0000
|
1.2049
|
|
1.2001
|
0.00
|
0.00
|
0.45
|
-4.17
|
4572292
|
2007.08.24 15:56
|
buy
|
0.05
|
usdchf
|
1.2011
|
0.0000
|
1.2050
|
|
1.2001
|
0.00
|
0.00
|
0.45
|
-4.17
|
|
0.00
|
0.00
|
-88.45
|
-1 876.39
|
|
Floating P/L:
|
-1 964.84
|
Working Orders:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Size
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Market Price
|
|
No transactions
|
|
|
Summary:
|
Deposit/Withdrawal:
|
10 000.00
|
Credit Facility:
|
0.00
|
|
Closed Trade P/L:
|
3 753.49
|
Floating P/L:
|
-1 964.84
|
Margin:
|
3 523.26
|
Balance:
|
13 753.49
|
Equity:
|
11 788.65
|
Free Margin:
|
10 230.23
|
|
Details:
|
|
Gross Profit:
|
3 753.49
|
Gross Loss:
|
0.00
|
Total Net Profit:
|
3 753.49
|
Profit Factor:
|
|
Expected Payoff:
|
13.60
|
|
Absolute Drawdown:
|
0.00
|
Maximal Drawdown:
|
0.00 (0.00%)
|
Relative Drawdown:
|
0.00% (0.00)
|
|
Total Trades:
|
276
|
Short Positions (won %):
|
115 (100.00%)
|
Long Positions (won %):
|
161 (100.00%)
|
Profit Trades (% of total):
|
276 (100.00%)
|
Loss trades (% of total):
|
0 (0.00%)
|
Largest
|
profit trade:
|
22.86
|
loss trade:
|
0.00
|
Average
|
profit trade:
|
13.60
|
loss trade:
|
0.00
|
Maximum
|
consecutive wins ($):
|
276 (3 753.49)
|
consecutive losses ($):
|
0 (0.00)
|
Maximal
|
consecutive profit (count):
|
3 753.49 (276)
|
consecutive loss (count):
|
0.00 (0)
|
Average
|
consecutive wins:
|
276
|
consecutive losses:
|
0