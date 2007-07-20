|Account: 26060
|Name: stevenALL
|Currency: USD
|2007 July 23, 12:09
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|419239
|2007.07.20 03:45
|balance
|Deposit
|10 000.00
|419241
|2007.07.20 03:46
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2044
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 12:01
|1.2043
|0.00
|0.00
|0.75
|-0.83
|419242
|2007.07.20 03:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3797
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 12:02
|1.3811
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|419243
|2007.07.20 03:46
|buy
|0.10
|usdjpy
|122.18
|0.00
|0.00
|2007.07.23 12:01
|121.34
|0.00
|0.00
|0.08
|-69.23
|419244
|2007.07.20 03:47
|buy
|0.10
|audusd
|0.8804
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 12:02
|0.8826
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|419245
|2007.07.20 03:47
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0437
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 12:02
|1.0454
|0.00
|0.00
|0.29
|16.26
|419246
|2007.07.20 03:47
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.7957
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 12:02
|0.8014
|0.00
|0.00
|0.55
|57.00
|419247
|2007.07.20 03:47
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4676
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 12:02
|2.4769
|0.00
|0.00
|0.36
|77.22
|419248
|2007.07.20 03:47
|buy
|0.10
|gbpcad
|2.1385
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 12:02
|2.1501
|0.00
|0.00
|0.00
|110.97
|419249
|2007.07.20 03:47
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6735
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 12:02
|0.6714
|0.00
|0.00
|-0.34
|-43.19
|419250
|2007.07.20 03:47
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6616
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 12:02
|1.6636
|0.00
|0.00
|0.54
|16.60
|419251
|2007.07.20 03:47
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6616
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 12:02
|1.6636
|0.00
|0.00
|0.54
|16.60
|419252
|2007.07.20 03:48
|buy
|0.10
|eurjpy
|168.58
|0.00
|0.00
|2007.07.23 12:02
|167.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-79.94
|419253
|2007.07.20 03:48
|buy
|0.10
|tryjpy
|96.63
|0.00
|0.00
|2007.07.23 12:02
|96.74
|0.00
|0.00
|0.00
|9.07
|419254
|2007.07.20 03:48
|buy
|0.10
|euraud
|1.5672
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 12:02
|1.5640
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.25
|419255
|2007.07.20 03:48
|buy
|0.10
|audjpy
|107.62
|0.00
|0.00
|2007.07.23 12:02
|107.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.85
|419256
|2007.07.20 03:48
|buy
|0.10
|chfjpy
|101.46
|0.00
|0.00
|2007.07.23 12:02
|100.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.99
|419257
|2007.07.20 03:49
|buy
|0.10
|nzdjpy
|97.24
|0.00
|0.00
|2007.07.23 12:02
|97.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|420806
|2007.07.20 11:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0531
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 12:02
|2.0565
|0.00
|0.00
|0.00
|34.00
|420808
|2007.07.20 11:55
|buy
|0.10
|gld
|676.85
|0.00
|0.00
|2007.07.23 12:02
|682.50
|0.00
|0.00
|-1.02
|56.50
|420809
|2007.07.20 11:55
|buy
|0.10
|slv
|13.320
|0.000
|0.000
|2007.07.23 12:02
|13.300
|0.00
|0.00
|-1.00
|-10.00
|420810
|2007.07.20 11:55
|buy
|0.10
|oil
|77.65
|0.00
|0.00
|2007.07.23 12:02
|77.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|420811
|2007.07.20 11:55
|buy
|0.10
|usdzar
|6.8968
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 12:01
|6.8147
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.47
|420812
|2007.07.20 11:56
|buy
|0.10
|usdnok
|5.7311
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 12:01
|5.7264
|0.00
|0.00
|0.26
|-8.21
|420814
|2007.07.20 11:56
|buy
|0.10
|nzdchf
|0.9602
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 12:02
|0.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|38.19
|420815
|2007.07.20 11:56
|buy
|0.10
|cadjpy
|117.05
|0.00
|0.00
|2007.07.23 12:02
|116.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.89
|424726
|2007.07.23 08:04
|buy
|0.10
|eurjpy
|167.21
|0.00
|0.00
|2007.07.23 12:02
|167.59
|0.00
|0.00
|0.00
|31.31
|424727
|2007.07.23 08:04
|buy
|0.10
|audjpy
|106.85
|0.00
|0.00
|2007.07.23 12:02
|107.10
|0.00
|0.00
|0.00
|20.61
|424728
|2007.07.23 08:04
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2006
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 12:01
|1.2043
|0.00
|0.00
|0.00
|30.72
|424729
|2007.07.23 08:04
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.8011
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 12:02
|0.8014
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|424730
|2007.07.23 08:04
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0445
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 12:02
|1.0454
|0.00
|0.00
|0.00
|8.61
|424731
|2007.07.23 08:04
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6595
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 12:02
|1.6637
|0.00
|0.00
|0.00
|34.87
|424733
|2007.07.23 08:04
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4706
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 12:02
|2.4769
|0.00
|0.00
|0.00
|52.31
|424734
|2007.07.23 08:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0581
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 12:02
|2.0565
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|424735
|2007.07.23 08:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3821
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 12:02
|1.3813
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|424736
|2007.07.23 08:04
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6716
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 12:02
|0.6716
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|424737
|2007.07.23 08:04
|sell
|0.10
|euraud
|1.5648
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 12:02
|1.5650
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.77
|424738
|2007.07.23 08:04
|sell
|0.10
|chfjpy
|100.72
|0.00
|0.00
|2007.07.23 12:02
|100.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|424739
|2007.07.23 08:04
|sell
|0.10
|audusd
|0.8827
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 12:02
|0.8829
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|424984
|2007.07.23 09:05
|buy
|0.10
|eurjpy
|167.35
|0.00
|0.00
|2007.07.23 12:02
|167.59
|0.00
|0.00
|0.00
|19.78
|424985
|2007.07.23 09:05
|buy
|0.10
|audjpy
|107.06
|0.00
|0.00
|2007.07.23 12:02
|107.10
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|424986
|2007.07.23 09:05
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2023
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 12:01
|1.2043
|0.00
|0.00
|0.00
|16.61
|424987
|2007.07.23 09:05
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.8014
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 12:02
|0.8014
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|424988
|2007.07.23 09:05
|buy
|0.10
|usdcad
|1.0432
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 12:01
|1.0454
|0.00
|0.00
|0.00
|21.04
|424989
|2007.07.23 09:05
|buy
|0.10
|eurchf
|1.6612
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 12:02
|1.6637
|0.00
|0.00
|0.00
|20.75
|424990
|2007.07.23 09:05
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.4738
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 12:02
|2.4769
|0.00
|0.00
|0.00
|25.74
|424991
|2007.07.23 09:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|2.0576
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 12:02
|2.0565
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|424992
|2007.07.23 09:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3816
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 12:02
|1.3813
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|424993
|2007.07.23 09:05
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6714
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 12:02
|0.6716
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.11
|424994
|2007.07.23 09:05
|sell
|0.10
|euraud
|1.5628
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 12:02
|1.5650
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.43
|424995
|2007.07.23 09:05
|sell
|0.10
|chfjpy
|100.71
|0.00
|0.00
|2007.07.23 12:02
|100.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.12
|424996
|2007.07.23 09:05
|sell
|0.10
|audusd
|0.8835
|0.0000
|0.0000
|2007.07.23 12:02
|0.8829
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|0.00
|0.00
|1.01
|140.30
|Closed P/L:
|141.31
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|141.31
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|10 141.31
|Equity:
|10 141.31
|Free Margin:
|10 141.31
|Details:
|Gross Profit:
|776.14
|Gross Loss:
|634.83
|Total Net Profit:
|141.31
|Profit Factor:
|1.22
|Expected Payoff:
|2.77
|Absolute Drawdown:
|180.96
|Maximal Drawdown:
|240.43 (2.32%)
|Relative Drawdown:
|2.32% (240.43)
|Total Trades:
|51
|Short Positions (won %):
|10 (40.00%)
|Long Positions (won %):
|41 (65.85%)
|Profit Trades (% of total):
|31 (60.78%)
|Loss trades (% of total):
|20 (39.22%)
|Largest
|profit trade:
|110.97
|loss trade:
|-120.47
|Average
|profit trade:
|25.04
|loss trade:
|-31.74
|Maximum
|consecutive wins ($):
|10 (376.69)
|consecutive losses ($):
|7 (-202.75)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|376.69 (10)
|consecutive loss (count):
|-202.75 (7)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2