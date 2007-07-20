ODL Securities

Account: 26060 Name: stevenALL Currency: USD 2007 July 23, 12:09
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
4192392007.07.20 03:45balanceDeposit10 000.00
4192412007.07.20 03:46buy0.10usdchf1.20440.00000.00002007.07.23 12:011.20430.000.000.75-0.83
4192422007.07.20 03:46buy0.10eurusd1.37970.00000.00002007.07.23 12:021.38110.000.000.0014.00
4192432007.07.20 03:46buy0.10usdjpy122.180.000.002007.07.23 12:01121.340.000.000.08-69.23
4192442007.07.20 03:47buy0.10audusd0.88040.00000.00002007.07.23 12:020.88260.000.000.0022.00
4192452007.07.20 03:47buy0.10usdcad1.04370.00000.00002007.07.23 12:021.04540.000.000.2916.26
4192462007.07.20 03:47buy0.10nzdusd0.79570.00000.00002007.07.23 12:020.80140.000.000.5557.00
4192472007.07.20 03:47buy0.10gbpchf2.46760.00000.00002007.07.23 12:022.47690.000.000.3677.22
4192482007.07.20 03:47buy0.10gbpcad2.13850.00000.00002007.07.23 12:022.15010.000.000.00110.97
4192492007.07.20 03:47buy0.10eurgbp0.67350.00000.00002007.07.23 12:020.67140.000.00-0.34-43.19
4192502007.07.20 03:47buy0.10eurchf1.66160.00000.00002007.07.23 12:021.66360.000.000.5416.60
4192512007.07.20 03:47buy0.10eurchf1.66160.00000.00002007.07.23 12:021.66360.000.000.5416.60
4192522007.07.20 03:48buy0.10eurjpy168.580.000.002007.07.23 12:02167.610.000.000.00-79.94
4192532007.07.20 03:48buy0.10tryjpy96.630.000.002007.07.23 12:0296.740.000.000.009.07
4192542007.07.20 03:48buy0.10euraud1.56720.00000.00002007.07.23 12:021.56400.000.000.00-28.25
4192552007.07.20 03:48buy0.10audjpy107.620.000.002007.07.23 12:02107.100.000.000.00-42.85
4192562007.07.20 03:48buy0.10chfjpy101.460.000.002007.07.23 12:02100.720.000.000.00-60.99
4192572007.07.20 03:49buy0.10nzdjpy97.240.000.002007.07.23 12:0297.250.000.000.000.82
4208062007.07.20 11:55buy0.10gbpusd2.05310.00000.00002007.07.23 12:022.05650.000.000.0034.00
4208082007.07.20 11:55buy0.10gld676.850.000.002007.07.23 12:02682.500.000.00-1.0256.50
4208092007.07.20 11:55buy0.10slv13.3200.0000.0002007.07.23 12:0213.3000.000.00-1.00-10.00
4208102007.07.20 11:55buy0.10oil77.650.000.002007.07.23 12:0277.410.000.000.00-24.00
4208112007.07.20 11:55buy0.10usdzar6.89680.00000.00002007.07.23 12:016.81470.000.000.00-120.47
4208122007.07.20 11:56buy0.10usdnok5.73110.00000.00002007.07.23 12:015.72640.000.000.26-8.21
4208142007.07.20 11:56buy0.10nzdchf0.96020.00000.00002007.07.23 12:020.96480.000.000.0038.19
4208152007.07.20 11:56buy0.10cadjpy117.050.000.002007.07.23 12:02116.020.000.000.00-84.89
4247262007.07.23 08:04buy0.10eurjpy167.210.000.002007.07.23 12:02167.590.000.000.0031.31
4247272007.07.23 08:04buy0.10audjpy106.850.000.002007.07.23 12:02107.100.000.000.0020.61
4247282007.07.23 08:04buy0.10usdchf1.20060.00000.00002007.07.23 12:011.20430.000.000.0030.72
4247292007.07.23 08:04buy0.10nzdusd0.80110.00000.00002007.07.23 12:020.80140.000.000.003.00
4247302007.07.23 08:04buy0.10usdcad1.04450.00000.00002007.07.23 12:021.04540.000.000.008.61
4247312007.07.23 08:04buy0.10eurchf1.65950.00000.00002007.07.23 12:021.66370.000.000.0034.87
4247332007.07.23 08:04buy0.10gbpchf2.47060.00000.00002007.07.23 12:022.47690.000.000.0052.31
4247342007.07.23 08:04buy0.10gbpusd2.05810.00000.00002007.07.23 12:022.05650.000.000.00-16.00
4247352007.07.23 08:04sell0.10eurusd1.38210.00000.00002007.07.23 12:021.38130.000.000.008.00
4247362007.07.23 08:04sell0.10eurgbp0.67160.00000.00002007.07.23 12:020.67160.000.000.000.00
4247372007.07.23 08:04sell0.10euraud1.56480.00000.00002007.07.23 12:021.56500.000.000.00-1.77
4247382007.07.23 08:04sell0.10chfjpy100.720.000.002007.07.23 12:02100.760.000.000.00-3.30
4247392007.07.23 08:04sell0.10audusd0.88270.00000.00002007.07.23 12:020.88290.000.000.00-2.00
4249842007.07.23 09:05buy0.10eurjpy167.350.000.002007.07.23 12:02167.590.000.000.0019.78
4249852007.07.23 09:05buy0.10audjpy107.060.000.002007.07.23 12:02107.100.000.000.003.30
4249862007.07.23 09:05buy0.10usdchf1.20230.00000.00002007.07.23 12:011.20430.000.000.0016.61
4249872007.07.23 09:05buy0.10nzdusd0.80140.00000.00002007.07.23 12:020.80140.000.000.000.00
4249882007.07.23 09:05buy0.10usdcad1.04320.00000.00002007.07.23 12:011.04540.000.000.0021.04
4249892007.07.23 09:05buy0.10eurchf1.66120.00000.00002007.07.23 12:021.66370.000.000.0020.75
4249902007.07.23 09:05buy0.10gbpchf2.47380.00000.00002007.07.23 12:022.47690.000.000.0025.74
4249912007.07.23 09:05buy0.10gbpusd2.05760.00000.00002007.07.23 12:022.05650.000.000.00-11.00
4249922007.07.23 09:05sell0.10eurusd1.38160.00000.00002007.07.23 12:021.38130.000.000.003.00
4249932007.07.23 09:05sell0.10eurgbp0.67140.00000.00002007.07.23 12:020.67160.000.000.00-4.11
4249942007.07.23 09:05sell0.10euraud1.56280.00000.00002007.07.23 12:021.56500.000.000.00-19.43
4249952007.07.23 09:05sell0.10chfjpy100.710.000.002007.07.23 12:02100.760.000.000.00-4.12
4249962007.07.23 09:05sell0.10audusd0.88350.00000.00002007.07.23 12:020.88290.000.000.006.00
  0.00 0.00 1.01 140.30
Closed P/L: 141.31
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 141.31 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 10 141.31 Equity: 10 141.31 Free Margin: 10 141.31
 
Details:
Graph
Gross Profit: 776.14 Gross Loss: 634.83 Total Net Profit: 141.31
Profit Factor: 1.22 Expected Payoff: 2.77  
Absolute Drawdown: 180.96 Maximal Drawdown: 240.43 (2.32%) Relative Drawdown: 2.32% (240.43)
 
Total Trades: 51 Short Positions (won %): 10 (40.00%) Long Positions (won %): 41 (65.85%)
Profit Trades (% of total): 31 (60.78%) Loss trades (% of total): 20 (39.22%)
Largest profit trade: 110.97 loss trade: -120.47
Average profit trade: 25.04 loss trade: -31.74
Maximum consecutive wins ($): 10 (376.69) consecutive losses ($): 7 (-202.75)
Maximal consecutive profit (count): 376.69 (10) consecutive loss (count): -202.75 (7)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2