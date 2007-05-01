Interbank FX, LLC

Account: 1426976 Name: Tim Ayles Currency: USD 2007 June 12, 13:31
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
308421242007.04.10 01:49sell2.00usdchf1.22330.00000.00002007.05.01 17:571.21530.000.00-394.801 316.55
308421932007.04.10 01:49sell1.00audjpy97.700.000.002007.05.01 17:5799.250.000.00-275.10-1 293.72
319612422007.04.17 23:53sell2.00usdchf1.20840.00000.00002007.04.26 21:521.20930.000.00-206.80-148.85
355002022007.05.23 14:30sell2.00usdchf1.22600.00000.00002007.06.01 14:461.23150.000.00-206.80-893.22
319946912007.04.18 05:33sell2.00usdchf1.20610.00000.00002007.04.26 17:171.20810.000.00-188.00-331.10
319611092007.04.17 23:52sell1.00audjpy99.450.000.002007.04.26 21:5298.790.000.00-144.10552.16
354998932007.05.23 14:29sell1.00audjpy100.150.000.002007.06.01 14:46101.400.000.00-144.10-1 024.00
366967652007.06.04 15:53sell2.00usdchf1.22220.00000.00002007.06.10 22:561.23620.000.00-131.60-2 265.01
319947092007.04.18 05:34sell1.00audjpy99.260.000.002007.04.26 17:1798.870.000.00-131.00326.14
368394062007.06.05 19:52sell2.00usdchf1.21760.00000.00002007.06.10 22:551.23620.000.00-112.80-3 009.22
366967132007.06.04 15:53sell1.00audjpy101.500.000.002007.06.10 22:56102.640.000.00-91.70-936.96
368394122007.06.05 19:53sell1.00audjpy101.590.000.002007.06.10 22:55102.650.000.00-78.60-871.21
343209572007.05.10 18:45sell2.00usdchf1.22060.00000.00002007.05.16 15:381.22170.000.00-75.20-180.08
327950632007.04.25 07:06sell2.00usdchf1.20180.00000.00002007.04.26 17:171.20810.000.00-56.40-1 042.96
343208812007.05.10 18:44sell1.00audjpy99.460.000.002007.05.16 15:3899.640.000.00-52.40-149.04
327951842007.04.25 07:08sell1.00audjpy98.640.000.002007.04.26 17:1798.870.000.00-39.30-192.34
306910932007.04.06 13:50balanceDeposit100 000.00
307995732007.04.09 18:02buy0.01eurusd1.33540.00000.00002007.04.09 20:191.33570.000.000.000.30
  PipFactoryNano
310627062007.04.11 06:20buy0.25eurusd1.34290.00000.00002007.04.11 06:211.34270.000.000.00-5.00
327950912007.04.25 07:07buy1.00gbpjpy237.450.00237.462007.04.25 07:50237.460.000.000.008.43
  [tp]
327950802007.04.25 07:06sell2.00gbpusd2.00420.00000.00002007.04.26 17:171.99100.000.001.802 640.00
343209492007.05.10 18:44sell2.00gbpusd1.97930.00000.00002007.05.16 15:381.97930.000.002.400.00
327951732007.04.25 07:08buy1.00audusd0.83340.00000.00002007.04.26 17:170.82640.000.003.45-700.00
368394082007.06.05 19:52sell2.00gbpusd1.99200.00000.00002007.06.10 22:551.96770.000.003.604 860.00
366967472007.06.04 15:53sell2.00gbpusd1.99210.00000.00002007.06.10 22:551.96770.000.004.204 880.00
343208852007.05.10 18:44buy1.00audusd0.82910.00000.00002007.05.16 15:380.82460.000.004.60-450.00
319946662007.04.18 05:33sell2.00gbpusd2.00850.00000.00002007.04.26 17:171.99100.000.006.003 500.00
319612412007.04.17 23:53sell2.00gbpusd2.00630.00000.00002007.04.26 21:521.99090.000.006.603 080.00
355001662007.05.23 14:30sell2.00gbpusd1.98780.00000.00002007.06.01 14:461.97860.000.006.601 840.00
368394142007.06.05 19:53buy1.00audusd0.83770.00000.00002007.06.10 22:550.84320.000.006.90550.00
366966942007.06.04 15:52buy1.00audusd0.83440.00000.00002007.06.10 22:560.84310.000.008.05870.00
319947152007.04.18 05:34buy1.00audusd0.83720.00000.00002007.04.26 17:170.82640.000.0011.50-1 080.00
308421522007.04.10 01:49sell2.00gbpusd1.96690.00000.00002007.05.01 17:571.99910.000.0012.60-6 440.00
319611642007.04.17 23:52buy1.00audusd0.83690.00000.00002007.04.26 21:520.82610.000.0012.65-1 080.00
354998502007.05.23 14:29buy1.00audusd0.82550.00000.00002007.06.01 14:470.83020.000.0012.65470.00
327951862007.04.25 07:08buy1.00eurchf1.64120.00000.00002007.04.26 17:171.64320.000.0015.15165.60
327951942007.04.25 07:09sell1.00eurusd1.36480.00000.00002007.04.26 17:161.36070.000.0016.20410.00
343209002007.05.10 18:44buy1.00eurchf1.64630.00000.00002007.05.16 15:381.65320.000.0020.20564.92
343209182007.05.10 18:44sell1.00eurusd1.34830.00000.00002007.05.16 15:381.35350.000.0021.60-520.00
308422362007.04.10 01:49buy1.00audusd0.82250.00000.00002007.05.01 17:570.82800.000.0024.15550.00
368394152007.06.05 19:53buy1.00eurchf1.64690.00000.00002007.06.10 22:551.65090.000.0030.30323.65
368394392007.06.05 19:53sell1.00eurusd1.35210.00000.00002007.06.10 22:551.33590.000.0032.401 620.00
366967172007.06.04 15:53buy1.00eurchf1.64950.00000.00002007.06.10 22:561.65090.000.0035.35113.30
366967222007.06.04 15:53sell1.00eurusd1.34880.00000.00002007.06.10 22:561.33590.000.0037.801 290.00
327951112007.04.25 07:07buy1.00gbpchf2.40990.00000.00002007.04.26 17:172.40440.000.0049.95-455.41
319947282007.04.18 05:34buy1.00eurchf1.63990.00000.00002007.04.26 17:171.64320.000.0050.50273.25
319947302007.04.18 05:34sell1.00eurusd1.35920.00000.00002007.04.26 17:171.36070.000.0054.00-150.00
319611852007.04.17 23:52buy1.00eurchf1.64050.00000.00002007.04.26 21:521.64320.000.0055.55223.34
354999112007.05.23 14:29buy1.00eurchf1.65320.00000.00002007.06.01 14:471.65100.000.0055.55-178.70
319611982007.04.17 23:52sell1.00eurusd1.35700.00000.00002007.04.26 21:521.35930.000.0059.40-230.00
354999962007.05.23 14:30sell1.00eurusd1.34820.00000.00002007.06.01 14:461.34110.000.0059.40710.00
327951202007.04.25 07:08buy1.00gbpjpy237.460.000.002007.04.26 17:17238.000.000.0061.65451.69
343209212007.05.10 18:44buy1.00gbpchf2.41680.00000.00002007.05.16 15:382.41710.000.0066.6024.56
343209252007.05.10 18:44buy1.00gbpjpy237.680.000.002007.05.16 15:38238.930.000.0082.201 035.28
368394552007.06.05 19:53buy1.00gbpchf2.42640.00000.00002007.06.10 22:552.43170.000.0099.90428.84
308422742007.04.10 01:49buy1.00eurchf1.63830.00000.00002007.05.01 17:571.65240.000.00106.051 160.68
308423042007.04.10 01:50sell1.00eurusd1.33860.00000.00002007.05.01 17:571.36030.000.00113.40-2 170.00
366967292007.06.04 15:53buy1.00gbpchf2.43610.00000.00002007.06.10 22:562.43160.000.00116.55-364.14
368394622007.06.05 19:53buy1.00gbpjpy241.820.000.002007.06.10 22:55239.320.000.00123.30-2 055.25
366967322007.06.04 15:53buy1.00gbpjpy242.590.000.002007.06.10 22:56239.320.000.00143.85-2 688.26
319947382007.04.18 05:34buy1.00gbpchf2.42340.00000.00002007.04.26 17:172.40440.000.00166.50-1 573.24
319612292007.04.17 23:52buy1.00gbpchf2.42540.00000.00002007.04.26 21:522.40680.000.00183.15-1 538.59
355000822007.05.23 14:30buy1.00gbpchf2.43830.00000.00002007.06.01 14:472.43600.000.00183.15-186.84
319947542007.04.18 05:35buy1.00gbpjpy238.340.000.002007.04.26 17:17237.990.000.00205.50-292.76
319612372007.04.17 23:53buy1.00gbpjpy238.620.000.002007.04.26 21:52237.880.000.00226.05-619.25
355001082007.05.23 14:30buy1.00gbpjpy241.440.000.002007.06.01 14:46241.440.000.00226.050.00
308424022007.04.10 01:50buy1.00gbpchf2.40700.00000.00002007.05.01 17:572.42850.000.00349.651 769.84
308423732007.04.10 01:50buy1.00gbpjpy233.880.000.002007.05.01 17:57239.380.000.00431.554 592.13
  0.00 0.00 1 277.50 5 485.51
Closed P/L: 6 763.01
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
306911472007.04.06 13:51sell1.00audjpy97.430.000.00 102.560.000.00-851.50-4 210.09
306911452007.04.06 13:51buy1.00audusd0.81710.00000.0000 0.84120.000.0074.752 410.00
306911782007.04.06 13:51buy1.00eurchf1.63430.00000.0000 1.65420.000.00328.251 603.29
306912482007.04.06 13:51sell1.00eurusd1.33740.00000.0000 1.33280.000.00351.00460.00
306912692007.04.06 13:51buy1.00gbpchf2.40050.00000.0000 2.44850.000.001 082.253 867.22
306913152007.04.06 13:52buy1.00gbpjpy234.500.000.00 240.320.000.001 335.754 777.54
306913402007.04.06 13:52sell2.00gbpusd1.96440.00000.0000 1.97300.000.0039.00-1 720.00
306913412007.04.06 13:52sell2.00usdchf1.22140.00000.0000 1.24160.000.00-1 222.00-3 253.87
  0.00 0.00 1 137.50 3 934.09
 Floating P/L: 5 071.59
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 6 763.01 Floating P/L: 5 071.59 Margin: 5 000.00
Balance: 106 763.01 Equity: 111 834.60 Free Margin: 106 834.60
 
Details:
Graph
Gross Profit: 41 790.21 Gross Loss: 35 027.20 Total Net Profit: 6 763.01
Profit Factor: 1.19 Expected Payoff: 100.94  
Absolute Drawdown: 1 325.90 Maximal Drawdown (%): 8 211.94 (7.48%)  
 
Total Trades: 67 Short Positions (won %): 32 (43.75%) Long Positions (won %): 35 (57.14%)
Profit Trades (% of total): 34 (50.75%) Loss trades (% of total): 33 (49.25%)
Largest profit trade: 5 023.68 loss trade: -6 427.40
Average profit trade: 1 229.12 loss trade: -1 061.43
Maximum consecutive wins ($): 4 (3 091.99) consecutive losses ($): 4 (-2 689.36)
Maximal consecutive profit (count): 7 143.17 (2) consecutive loss (count): -7 996.22 (2)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2