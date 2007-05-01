|Account: 1426976
|Name: Tim Ayles
|Currency: USD
|2007 June 12, 13:31
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|30842124
|2007.04.10 01:49
|sell
|2.00
|usdchf
|1.2233
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 17:57
|1.2153
|0.00
|0.00
|-394.80
|1 316.55
|30842193
|2007.04.10 01:49
|sell
|1.00
|audjpy
|97.70
|0.00
|0.00
|2007.05.01 17:57
|99.25
|0.00
|0.00
|-275.10
|-1 293.72
|31961242
|2007.04.17 23:53
|sell
|2.00
|usdchf
|1.2084
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 21:52
|1.2093
|0.00
|0.00
|-206.80
|-148.85
|35500202
|2007.05.23 14:30
|sell
|2.00
|usdchf
|1.2260
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 14:46
|1.2315
|0.00
|0.00
|-206.80
|-893.22
|31994691
|2007.04.18 05:33
|sell
|2.00
|usdchf
|1.2061
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 17:17
|1.2081
|0.00
|0.00
|-188.00
|-331.10
|31961109
|2007.04.17 23:52
|sell
|1.00
|audjpy
|99.45
|0.00
|0.00
|2007.04.26 21:52
|98.79
|0.00
|0.00
|-144.10
|552.16
|35499893
|2007.05.23 14:29
|sell
|1.00
|audjpy
|100.15
|0.00
|0.00
|2007.06.01 14:46
|101.40
|0.00
|0.00
|-144.10
|-1 024.00
|36696765
|2007.06.04 15:53
|sell
|2.00
|usdchf
|1.2222
|0.0000
|0.0000
|2007.06.10 22:56
|1.2362
|0.00
|0.00
|-131.60
|-2 265.01
|31994709
|2007.04.18 05:34
|sell
|1.00
|audjpy
|99.26
|0.00
|0.00
|2007.04.26 17:17
|98.87
|0.00
|0.00
|-131.00
|326.14
|36839406
|2007.06.05 19:52
|sell
|2.00
|usdchf
|1.2176
|0.0000
|0.0000
|2007.06.10 22:55
|1.2362
|0.00
|0.00
|-112.80
|-3 009.22
|36696713
|2007.06.04 15:53
|sell
|1.00
|audjpy
|101.50
|0.00
|0.00
|2007.06.10 22:56
|102.64
|0.00
|0.00
|-91.70
|-936.96
|36839412
|2007.06.05 19:53
|sell
|1.00
|audjpy
|101.59
|0.00
|0.00
|2007.06.10 22:55
|102.65
|0.00
|0.00
|-78.60
|-871.21
|34320957
|2007.05.10 18:45
|sell
|2.00
|usdchf
|1.2206
|0.0000
|0.0000
|2007.05.16 15:38
|1.2217
|0.00
|0.00
|-75.20
|-180.08
|32795063
|2007.04.25 07:06
|sell
|2.00
|usdchf
|1.2018
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 17:17
|1.2081
|0.00
|0.00
|-56.40
|-1 042.96
|34320881
|2007.05.10 18:44
|sell
|1.00
|audjpy
|99.46
|0.00
|0.00
|2007.05.16 15:38
|99.64
|0.00
|0.00
|-52.40
|-149.04
|32795184
|2007.04.25 07:08
|sell
|1.00
|audjpy
|98.64
|0.00
|0.00
|2007.04.26 17:17
|98.87
|0.00
|0.00
|-39.30
|-192.34
|30691093
|2007.04.06 13:50
|balance
|Deposit
|100 000.00
|30799573
|2007.04.09 18:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3354
|0.0000
|0.0000
|2007.04.09 20:19
|1.3357
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|PipFactoryNano
|31062706
|2007.04.11 06:20
|buy
|0.25
|eurusd
|1.3429
|0.0000
|0.0000
|2007.04.11 06:21
|1.3427
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|32795091
|2007.04.25 07:07
|buy
|1.00
|gbpjpy
|237.45
|0.00
|237.46
|2007.04.25 07:50
|237.46
|0.00
|0.00
|0.00
|8.43
|[tp]
|32795080
|2007.04.25 07:06
|sell
|2.00
|gbpusd
|2.0042
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 17:17
|1.9910
|0.00
|0.00
|1.80
|2 640.00
|34320949
|2007.05.10 18:44
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.9793
|0.0000
|0.0000
|2007.05.16 15:38
|1.9793
|0.00
|0.00
|2.40
|0.00
|32795173
|2007.04.25 07:08
|buy
|1.00
|audusd
|0.8334
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 17:17
|0.8264
|0.00
|0.00
|3.45
|-700.00
|36839408
|2007.06.05 19:52
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.9920
|0.0000
|0.0000
|2007.06.10 22:55
|1.9677
|0.00
|0.00
|3.60
|4 860.00
|36696747
|2007.06.04 15:53
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.9921
|0.0000
|0.0000
|2007.06.10 22:55
|1.9677
|0.00
|0.00
|4.20
|4 880.00
|34320885
|2007.05.10 18:44
|buy
|1.00
|audusd
|0.8291
|0.0000
|0.0000
|2007.05.16 15:38
|0.8246
|0.00
|0.00
|4.60
|-450.00
|31994666
|2007.04.18 05:33
|sell
|2.00
|gbpusd
|2.0085
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 17:17
|1.9910
|0.00
|0.00
|6.00
|3 500.00
|31961241
|2007.04.17 23:53
|sell
|2.00
|gbpusd
|2.0063
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 21:52
|1.9909
|0.00
|0.00
|6.60
|3 080.00
|35500166
|2007.05.23 14:30
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.9878
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 14:46
|1.9786
|0.00
|0.00
|6.60
|1 840.00
|36839414
|2007.06.05 19:53
|buy
|1.00
|audusd
|0.8377
|0.0000
|0.0000
|2007.06.10 22:55
|0.8432
|0.00
|0.00
|6.90
|550.00
|36696694
|2007.06.04 15:52
|buy
|1.00
|audusd
|0.8344
|0.0000
|0.0000
|2007.06.10 22:56
|0.8431
|0.00
|0.00
|8.05
|870.00
|31994715
|2007.04.18 05:34
|buy
|1.00
|audusd
|0.8372
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 17:17
|0.8264
|0.00
|0.00
|11.50
|-1 080.00
|30842152
|2007.04.10 01:49
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.9669
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 17:57
|1.9991
|0.00
|0.00
|12.60
|-6 440.00
|31961164
|2007.04.17 23:52
|buy
|1.00
|audusd
|0.8369
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 21:52
|0.8261
|0.00
|0.00
|12.65
|-1 080.00
|35499850
|2007.05.23 14:29
|buy
|1.00
|audusd
|0.8255
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 14:47
|0.8302
|0.00
|0.00
|12.65
|470.00
|32795186
|2007.04.25 07:08
|buy
|1.00
|eurchf
|1.6412
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 17:17
|1.6432
|0.00
|0.00
|15.15
|165.60
|32795194
|2007.04.25 07:09
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3648
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 17:16
|1.3607
|0.00
|0.00
|16.20
|410.00
|34320900
|2007.05.10 18:44
|buy
|1.00
|eurchf
|1.6463
|0.0000
|0.0000
|2007.05.16 15:38
|1.6532
|0.00
|0.00
|20.20
|564.92
|34320918
|2007.05.10 18:44
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3483
|0.0000
|0.0000
|2007.05.16 15:38
|1.3535
|0.00
|0.00
|21.60
|-520.00
|30842236
|2007.04.10 01:49
|buy
|1.00
|audusd
|0.8225
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 17:57
|0.8280
|0.00
|0.00
|24.15
|550.00
|36839415
|2007.06.05 19:53
|buy
|1.00
|eurchf
|1.6469
|0.0000
|0.0000
|2007.06.10 22:55
|1.6509
|0.00
|0.00
|30.30
|323.65
|36839439
|2007.06.05 19:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3521
|0.0000
|0.0000
|2007.06.10 22:55
|1.3359
|0.00
|0.00
|32.40
|1 620.00
|36696717
|2007.06.04 15:53
|buy
|1.00
|eurchf
|1.6495
|0.0000
|0.0000
|2007.06.10 22:56
|1.6509
|0.00
|0.00
|35.35
|113.30
|36696722
|2007.06.04 15:53
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3488
|0.0000
|0.0000
|2007.06.10 22:56
|1.3359
|0.00
|0.00
|37.80
|1 290.00
|32795111
|2007.04.25 07:07
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.4099
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 17:17
|2.4044
|0.00
|0.00
|49.95
|-455.41
|31994728
|2007.04.18 05:34
|buy
|1.00
|eurchf
|1.6399
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 17:17
|1.6432
|0.00
|0.00
|50.50
|273.25
|31994730
|2007.04.18 05:34
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3592
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 17:17
|1.3607
|0.00
|0.00
|54.00
|-150.00
|31961185
|2007.04.17 23:52
|buy
|1.00
|eurchf
|1.6405
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 21:52
|1.6432
|0.00
|0.00
|55.55
|223.34
|35499911
|2007.05.23 14:29
|buy
|1.00
|eurchf
|1.6532
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 14:47
|1.6510
|0.00
|0.00
|55.55
|-178.70
|31961198
|2007.04.17 23:52
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3570
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 21:52
|1.3593
|0.00
|0.00
|59.40
|-230.00
|35499996
|2007.05.23 14:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3482
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 14:46
|1.3411
|0.00
|0.00
|59.40
|710.00
|32795120
|2007.04.25 07:08
|buy
|1.00
|gbpjpy
|237.46
|0.00
|0.00
|2007.04.26 17:17
|238.00
|0.00
|0.00
|61.65
|451.69
|34320921
|2007.05.10 18:44
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.4168
|0.0000
|0.0000
|2007.05.16 15:38
|2.4171
|0.00
|0.00
|66.60
|24.56
|34320925
|2007.05.10 18:44
|buy
|1.00
|gbpjpy
|237.68
|0.00
|0.00
|2007.05.16 15:38
|238.93
|0.00
|0.00
|82.20
|1 035.28
|36839455
|2007.06.05 19:53
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.4264
|0.0000
|0.0000
|2007.06.10 22:55
|2.4317
|0.00
|0.00
|99.90
|428.84
|30842274
|2007.04.10 01:49
|buy
|1.00
|eurchf
|1.6383
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 17:57
|1.6524
|0.00
|0.00
|106.05
|1 160.68
|30842304
|2007.04.10 01:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3386
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 17:57
|1.3603
|0.00
|0.00
|113.40
|-2 170.00
|36696729
|2007.06.04 15:53
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.4361
|0.0000
|0.0000
|2007.06.10 22:56
|2.4316
|0.00
|0.00
|116.55
|-364.14
|36839462
|2007.06.05 19:53
|buy
|1.00
|gbpjpy
|241.82
|0.00
|0.00
|2007.06.10 22:55
|239.32
|0.00
|0.00
|123.30
|-2 055.25
|36696732
|2007.06.04 15:53
|buy
|1.00
|gbpjpy
|242.59
|0.00
|0.00
|2007.06.10 22:56
|239.32
|0.00
|0.00
|143.85
|-2 688.26
|31994738
|2007.04.18 05:34
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.4234
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 17:17
|2.4044
|0.00
|0.00
|166.50
|-1 573.24
|31961229
|2007.04.17 23:52
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.4254
|0.0000
|0.0000
|2007.04.26 21:52
|2.4068
|0.00
|0.00
|183.15
|-1 538.59
|35500082
|2007.05.23 14:30
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.4383
|0.0000
|0.0000
|2007.06.01 14:47
|2.4360
|0.00
|0.00
|183.15
|-186.84
|31994754
|2007.04.18 05:35
|buy
|1.00
|gbpjpy
|238.34
|0.00
|0.00
|2007.04.26 17:17
|237.99
|0.00
|0.00
|205.50
|-292.76
|31961237
|2007.04.17 23:53
|buy
|1.00
|gbpjpy
|238.62
|0.00
|0.00
|2007.04.26 21:52
|237.88
|0.00
|0.00
|226.05
|-619.25
|35500108
|2007.05.23 14:30
|buy
|1.00
|gbpjpy
|241.44
|0.00
|0.00
|2007.06.01 14:46
|241.44
|0.00
|0.00
|226.05
|0.00
|30842402
|2007.04.10 01:50
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.4070
|0.0000
|0.0000
|2007.05.01 17:57
|2.4285
|0.00
|0.00
|349.65
|1 769.84
|30842373
|2007.04.10 01:50
|buy
|1.00
|gbpjpy
|233.88
|0.00
|0.00
|2007.05.01 17:57
|239.38
|0.00
|0.00
|431.55
|4 592.13
|0.00
|0.00
|1 277.50
|5 485.51
|Closed P/L:
|6 763.01
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|30691147
|2007.04.06 13:51
|sell
|1.00
|audjpy
|97.43
|0.00
|0.00
|102.56
|0.00
|0.00
|-851.50
|-4 210.09
|30691145
|2007.04.06 13:51
|buy
|1.00
|audusd
|0.8171
|0.0000
|0.0000
|0.8412
|0.00
|0.00
|74.75
|2 410.00
|30691178
|2007.04.06 13:51
|buy
|1.00
|eurchf
|1.6343
|0.0000
|0.0000
|1.6542
|0.00
|0.00
|328.25
|1 603.29
|30691248
|2007.04.06 13:51
|sell
|1.00
|eurusd
|1.3374
|0.0000
|0.0000
|1.3328
|0.00
|0.00
|351.00
|460.00
|30691269
|2007.04.06 13:51
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.4005
|0.0000
|0.0000
|2.4485
|0.00
|0.00
|1 082.25
|3 867.22
|30691315
|2007.04.06 13:52
|buy
|1.00
|gbpjpy
|234.50
|0.00
|0.00
|240.32
|0.00
|0.00
|1 335.75
|4 777.54
|30691340
|2007.04.06 13:52
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.9644
|0.0000
|0.0000
|1.9730
|0.00
|0.00
|39.00
|-1 720.00
|30691341
|2007.04.06 13:52
|sell
|2.00
|usdchf
|1.2214
|0.0000
|0.0000
|1.2416
|0.00
|0.00
|-1 222.00
|-3 253.87
|0.00
|0.00
|1 137.50
|3 934.09
|Floating P/L:
|5 071.59
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|6 763.01
|Floating P/L:
|5 071.59
|Margin:
|5 000.00
|Balance:
|106 763.01
|Equity:
|111 834.60
|Free Margin:
|106 834.60
|Details:
|Gross Profit:
|41 790.21
|Gross Loss:
|35 027.20
|Total Net Profit:
|6 763.01
|Profit Factor:
|1.19
|Expected Payoff:
|100.94
|Absolute Drawdown:
|1 325.90
|Maximal Drawdown (%):
|8 211.94 (7.48%)
|Total Trades:
|67
|Short Positions (won %):
|32 (43.75%)
|Long Positions (won %):
|35 (57.14%)
|Profit Trades (% of total):
|34 (50.75%)
|Loss trades (% of total):
|33 (49.25%)
|Largest
|profit trade:
|5 023.68
|loss trade:
|-6 427.40
|Average
|profit trade:
|1 229.12
|loss trade:
|-1 061.43
|Maximum
|consecutive wins ($):
|4 (3 091.99)
|consecutive losses ($):
|4 (-2 689.36)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|7 143.17 (2)
|consecutive loss (count):
|-7 996.22 (2)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2