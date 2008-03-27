Strategy Tester Report
Cams_Daily_v1
InterbankFX-Demo Accounts (Build 216)
|Symbol
|GBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2008.03.27 04:15 - 2008.04.28 23:45 (2008.03.01 - 2008.04.29)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|PivotStart="22:00"; PivotEnd="22:00"; Midnight="00:00"; Lots=8; MaxTrades=1; slippage=5; MagicNumber=12358; buffer=0; Start_time=0; endtradingtime=22; enday=23; endayfriday=20;
|Bars in test
|2251
|Ticks modelled
|288324
|Modelling quality
|86.01%
|Mismatched charts errors
|9
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|4968.00
|Gross profit
|9612.00
|Gross loss
|-4644.00
|Profit factor
|2.07
|Expected payoff
|59.14
|Absolute drawdown
|1180.00
|Maximal drawdown
|4096.00 (31.71%)
|Relative drawdown
|31.71% (4096.00)
|Total trades
|84
|Short positions (won %)
|36 (69.44%)
|Long positions (won %)
|48 (79.17%)
|Profit trades (% of total)
|63 (75.00%)
|Loss trades (% of total)
|21 (25.00%)
|Largest
|profit trade
|436.00
|loss trade
|-480.00
|Average
|profit trade
|152.57
|loss trade
|-221.14
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|27 (4880.00)
|consecutive losses (loss in money)
|10 (-2560.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|4880.00 (27)
|consecutive loss (count of losses)
|-2560.00 (10)
|Average
|consecutive wins
|9
|consecutive losses
|4
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2008.03.27 10:15
|buy
|1
|4.00
|2.0131
|0.0000
|2.0176
|2
|2008.03.27 10:15
|buy
|2
|4.00
|2.0131
|0.0000
|2.0176
|3
|2008.03.27 10:15
|buy
|3
|4.00
|2.0131
|0.0000
|2.0259
|4
|2008.03.27 11:00
|t/p
|1
|4.00
|2.0176
|0.0000
|2.0176
|180.00
|10180.00
|5
|2008.03.27 11:00
|t/p
|2
|4.00
|2.0176
|0.0000
|2.0176
|180.00
|10360.00
|6
|2008.03.27 11:15
|modify
|3
|4.00
|2.0131
|2.0176
|2.0259
|7
|2008.03.27 11:37
|s/l
|3
|4.00
|2.0176
|2.0176
|2.0259
|180.00
|10540.00
|8
|2008.03.28 07:00
|sell
|4
|4.00
|2.0003
|0.0000
|1.9970
|9
|2008.03.28 07:00
|sell
|5
|4.00
|2.0003
|0.0000
|1.9970
|10
|2008.03.28 07:00
|sell
|6
|4.00
|2.0003
|0.0000
|1.9894
|11
|2008.03.28 07:32
|t/p
|4
|4.00
|1.9970
|0.0000
|1.9970
|132.00
|10672.00
|12
|2008.03.28 07:32
|t/p
|5
|4.00
|1.9970
|0.0000
|1.9970
|132.00
|10804.00
|13
|2008.03.28 15:57
|t/p
|6
|4.00
|1.9894
|0.0000
|1.9894
|436.00
|11240.00
|14
|2008.03.31 06:45
|sell
|7
|4.00
|1.9862
|0.0000
|1.9822
|15
|2008.03.31 06:45
|sell
|8
|4.00
|1.9862
|0.0000
|1.9822
|16
|2008.03.31 06:45
|sell
|9
|4.00
|1.9862
|0.0000
|1.9728
|17
|2008.03.31 11:31
|t/p
|7
|4.00
|1.9822
|0.0000
|1.9822
|160.00
|11400.00
|18
|2008.03.31 11:31
|t/p
|8
|4.00
|1.9822
|0.0000
|1.9822
|160.00
|11560.00
|19
|2008.03.31 23:00
|close
|9
|4.00
|1.9842
|0.0000
|1.9728
|80.00
|11640.00
|20
|2008.04.01 06:00
|sell
|10
|4.00
|1.9781
|0.0000
|1.9739
|21
|2008.04.01 06:00
|sell
|11
|4.00
|1.9781
|0.0000
|1.9739
|22
|2008.04.01 06:00
|sell
|12
|4.00
|1.9781
|0.0000
|1.9664
|23
|2008.04.01 14:42
|t/p
|10
|4.00
|1.9739
|0.0000
|1.9739
|168.00
|11808.00
|24
|2008.04.01 14:42
|t/p
|11
|4.00
|1.9739
|0.0000
|1.9739
|168.00
|11976.00
|25
|2008.04.01 23:01
|close
|12
|4.00
|1.9781
|0.0000
|1.9664
|0.00
|11976.00
|26
|2008.04.02 08:45
|buy
|13
|4.00
|1.9832
|0.0000
|1.9852
|27
|2008.04.02 08:45
|buy
|14
|4.00
|1.9832
|0.0000
|1.9852
|28
|2008.04.02 08:45
|buy
|15
|4.00
|1.9832
|0.0000
|1.9918
|29
|2008.04.02 17:04
|t/p
|13
|4.00
|1.9852
|0.0000
|1.9852
|80.00
|12056.00
|30
|2008.04.02 17:04
|t/p
|14
|4.00
|1.9852
|0.0000
|1.9852
|80.00
|12136.00
|31
|2008.04.02 17:15
|modify
|15
|4.00
|1.9832
|1.9852
|1.9918
|32
|2008.04.02 22:00
|close
|15
|4.00
|1.9887
|1.9852
|1.9918
|220.00
|12356.00
|33
|2008.04.03 07:45
|sell
|16
|4.00
|1.9819
|0.0000
|1.9803
|34
|2008.04.03 07:45
|sell
|17
|4.00
|1.9819
|0.0000
|1.9803
|35
|2008.04.03 07:45
|sell
|18
|4.00
|1.9819
|0.0000
|1.9735
|36
|2008.04.03 08:24
|t/p
|16
|4.00
|1.9803
|0.0000
|1.9803
|64.00
|12420.00
|37
|2008.04.03 08:24
|t/p
|17
|4.00
|1.9803
|0.0000
|1.9803
|64.00
|12484.00
|38
|2008.04.03 14:45
|close
|18
|4.00
|1.9939
|0.0000
|1.9735
|-480.00
|12004.00
|39
|2008.04.03 14:45
|buy
|19
|4.00
|1.9939
|0.0000
|1.9969
|40
|2008.04.03 14:45
|buy
|20
|4.00
|1.9939
|0.0000
|1.9969
|41
|2008.04.03 14:45
|buy
|21
|4.00
|1.9939
|0.0000
|2.0037
|42
|2008.04.03 15:12
|t/p
|19
|4.00
|1.9969
|0.0000
|1.9969
|120.00
|12124.00
|43
|2008.04.03 15:12
|t/p
|20
|4.00
|1.9969
|0.0000
|1.9969
|120.00
|12244.00
|44
|2008.04.03 15:15
|modify
|21
|4.00
|1.9939
|1.9969
|2.0037
|45
|2008.04.03 15:19
|s/l
|21
|4.00
|1.9969
|1.9969
|2.0037
|120.00
|12364.00
|46
|2008.04.03 19:45
|buy
|22
|4.00
|1.9936
|0.0000
|1.9969
|47
|2008.04.03 19:45
|buy
|23
|4.00
|1.9936
|0.0000
|1.9969
|48
|2008.04.03 19:45
|buy
|24
|4.00
|1.9936
|0.0000
|2.0037
|49
|2008.04.03 22:00
|close
|22
|4.00
|1.9958
|0.0000
|1.9969
|88.00
|12452.00
|50
|2008.04.03 22:00
|close
|24
|4.00
|1.9958
|0.0000
|2.0037
|88.00
|12540.00
|51
|2008.04.03 22:00
|close
|23
|4.00
|1.9958
|0.0000
|1.9969
|88.00
|12628.00
|52
|2008.04.04 08:00
|buy
|25
|4.00
|2.0023
|0.0000
|2.0076
|53
|2008.04.04 08:00
|buy
|26
|4.00
|2.0023
|0.0000
|2.0076
|54
|2008.04.04 08:00
|buy
|27
|4.00
|2.0023
|0.0000
|2.0173
|55
|2008.04.04 20:00
|close
|25
|4.00
|1.9927
|0.0000
|2.0076
|-384.00
|12244.00
|56
|2008.04.04 20:00
|close
|27
|4.00
|1.9927
|0.0000
|2.0173
|-384.00
|11860.00
|57
|2008.04.04 20:00
|close
|26
|4.00
|1.9927
|0.0000
|2.0076
|-384.00
|11476.00
|58
|2008.04.07 06:00
|sell
|28
|4.00
|1.9876
|0.0000
|1.9852
|59
|2008.04.07 06:00
|sell
|29
|4.00
|1.9876
|0.0000
|1.9852
|60
|2008.04.07 06:00
|sell
|30
|4.00
|1.9876
|0.0000
|1.9789
|61
|2008.04.07 07:21
|t/p
|28
|4.00
|1.9852
|0.0000
|1.9852
|96.00
|11572.00
|62
|2008.04.07 07:21
|t/p
|29
|4.00
|1.9852
|0.0000
|1.9852
|96.00
|11668.00
|63
|2008.04.07 23:00
|close
|30
|4.00
|1.9881
|0.0000
|1.9789
|-20.00
|11648.00
|64
|2008.04.08 06:30
|sell
|31
|4.00
|1.9850
|0.0000
|1.9827
|65
|2008.04.08 06:30
|sell
|32
|4.00
|1.9850
|0.0000
|1.9827
|66
|2008.04.08 06:30
|sell
|33
|4.00
|1.9850
|0.0000
|1.9782
|67
|2008.04.08 06:39
|t/p
|31
|4.00
|1.9827
|0.0000
|1.9827
|92.00
|11740.00
|68
|2008.04.08 06:39
|t/p
|32
|4.00
|1.9827
|0.0000
|1.9827
|92.00
|11832.00
|69
|2008.04.08 07:15
|t/p
|33
|4.00
|1.9782
|0.0000
|1.9782
|272.00
|12104.00
|70
|2008.04.09 17:00
|buy
|34
|4.00
|1.9774
|0.0000
|1.9826
|71
|2008.04.09 17:00
|buy
|35
|4.00
|1.9774
|0.0000
|1.9826
|72
|2008.04.09 17:00
|buy
|36
|4.00
|1.9774
|0.0000
|1.9944
|73
|2008.04.09 22:00
|close
|34
|4.00
|1.9750
|0.0000
|1.9826
|-96.00
|12008.00
|74
|2008.04.09 22:00
|close
|36
|4.00
|1.9750
|0.0000
|1.9944
|-96.00
|11912.00
|75
|2008.04.09 22:00
|close
|35
|4.00
|1.9750
|0.0000
|1.9826
|-96.00
|11816.00
|76
|2008.04.10 09:15
|buy
|37
|4.00
|1.9825
|0.0000
|1.9829
|77
|2008.04.10 09:15
|buy
|38
|4.00
|1.9825
|0.0000
|1.9829
|78
|2008.04.10 09:15
|buy
|39
|4.00
|1.9825
|0.0000
|1.9892
|79
|2008.04.10 09:21
|t/p
|37
|4.00
|1.9829
|0.0000
|1.9829
|16.00
|11832.00
|80
|2008.04.10 09:21
|t/p
|38
|4.00
|1.9829
|0.0000
|1.9829
|16.00
|11848.00
|81
|2008.04.10 18:00
|close
|39
|4.00
|1.9707
|0.0000
|1.9892
|-472.00
|11376.00
|82
|2008.04.10 18:00
|sell
|40
|4.00
|1.9707
|0.0000
|1.9673
|83
|2008.04.10 18:00
|sell
|41
|4.00
|1.9707
|0.0000
|1.9673
|84
|2008.04.10 18:00
|sell
|42
|4.00
|1.9707
|0.0000
|1.9610
|85
|2008.04.10 23:00
|close
|40
|4.00
|1.9717
|0.0000
|1.9673
|-40.00
|11336.00
|86
|2008.04.10 23:00
|close
|42
|4.00
|1.9717
|0.0000
|1.9610
|-40.00
|11296.00
|87
|2008.04.10 23:00
|close
|41
|4.00
|1.9717
|0.0000
|1.9673
|-40.00
|11256.00
|88
|2008.04.11 07:45
|buy
|43
|4.00
|1.9765
|0.0000
|1.9791
|89
|2008.04.11 07:45
|buy
|44
|4.00
|1.9765
|0.0000
|1.9791
|90
|2008.04.11 07:45
|buy
|45
|4.00
|1.9765
|0.0000
|1.9853
|91
|2008.04.13 22:00
|close
|43
|4.00
|1.9659
|0.0000
|1.9791
|-424.00
|10832.00
|92
|2008.04.13 22:00
|close
|45
|4.00
|1.9659
|0.0000
|1.9853
|-424.00
|10408.00
|93
|2008.04.13 22:00
|close
|44
|4.00
|1.9659
|0.0000
|1.9791
|-424.00
|9984.00
|94
|2008.04.14 06:00
|sell
|46
|4.00
|1.9693
|0.0000
|1.9672
|95
|2008.04.14 06:00
|sell
|47
|4.00
|1.9693
|0.0000
|1.9672
|96
|2008.04.14 06:00
|sell
|48
|4.00
|1.9693
|0.0000
|1.9633
|97
|2008.04.14 08:30
|close
|46
|4.00
|1.9751
|0.0000
|1.9672
|-232.00
|9752.00
|98
|2008.04.14 08:30
|close
|48
|4.00
|1.9751
|0.0000
|1.9633
|-232.00
|9520.00
|99
|2008.04.14 08:30
|close
|47
|4.00
|1.9751
|0.0000
|1.9672
|-232.00
|9288.00
|100
|2008.04.14 08:30
|buy
|49
|4.00
|1.9751
|0.0000
|1.9766
|101
|2008.04.14 08:30
|buy
|50
|4.00
|1.9751
|0.0000
|1.9766
|102
|2008.04.14 08:30
|buy
|51
|4.00
|1.9751
|0.0000
|1.9805
|103
|2008.04.14 10:22
|t/p
|49
|4.00
|1.9766
|0.0000
|1.9766
|60.00
|9348.00
|104
|2008.04.14 10:22
|t/p
|50
|4.00
|1.9766
|0.0000
|1.9766
|60.00
|9408.00
|105
|2008.04.14 10:30
|modify
|51
|4.00
|1.9751
|1.9766
|1.9805
|106
|2008.04.14 11:24
|t/p
|51
|4.00
|1.9805
|1.9766
|1.9805
|216.00
|9624.00
|107
|2008.04.14 19:15
|buy
|52
|4.00
|1.9754
|0.0000
|1.9766
|108
|2008.04.14 19:15
|buy
|53
|4.00
|1.9754
|0.0000
|1.9766
|109
|2008.04.14 19:15
|buy
|54
|4.00
|1.9754
|0.0000
|1.9805
|110
|2008.04.14 20:16
|t/p
|52
|4.00
|1.9766
|0.0000
|1.9766
|48.00
|9672.00
|111
|2008.04.14 20:16
|t/p
|53
|4.00
|1.9766
|0.0000
|1.9766
|48.00
|9720.00
|112
|2008.04.14 20:30
|modify
|54
|4.00
|1.9754
|1.9766
|1.9805
|113
|2008.04.14 21:54
|s/l
|54
|4.00
|1.9766
|1.9766
|1.9805
|48.00
|9768.00
|114
|2008.04.15 09:15
|sell
|55
|4.00
|1.9697
|0.0000
|1.9632
|115
|2008.04.15 09:15
|sell
|56
|4.00
|1.9697
|0.0000
|1.9632
|116
|2008.04.15 09:15
|sell
|57
|4.00
|1.9697
|0.0000
|1.9524
|117
|2008.04.15 12:39
|t/p
|55
|4.00
|1.9632
|0.0000
|1.9632
|260.00
|10028.00
|118
|2008.04.15 12:39
|t/p
|56
|4.00
|1.9632
|0.0000
|1.9632
|260.00
|10288.00
|119
|2008.04.15 23:00
|close
|57
|4.00
|1.9614
|0.0000
|1.9524
|332.00
|10620.00
|120
|2008.04.16 06:15
|buy
|58
|4.00
|1.9684
|0.0000
|1.9717
|121
|2008.04.16 06:15
|buy
|59
|4.00
|1.9684
|0.0000
|1.9717
|122
|2008.04.16 06:15
|buy
|60
|4.00
|1.9684
|0.0000
|1.9792
|123
|2008.04.16 07:07
|t/p
|58
|4.00
|1.9717
|0.0000
|1.9717
|132.00
|10752.00
|124
|2008.04.16 07:07
|t/p
|59
|4.00
|1.9717
|0.0000
|1.9717
|132.00
|10884.00
|125
|2008.04.16 07:15
|modify
|60
|4.00
|1.9684
|1.9717
|1.9792
|126
|2008.04.16 07:15
|s/l
|60
|4.00
|1.9717
|1.9717
|1.9792
|132.00
|11016.00
|127
|2008.04.17 10:15
|buy
|61
|4.00
|1.9788
|0.0000
|1.9838
|128
|2008.04.17 10:15
|buy
|62
|4.00
|1.9788
|0.0000
|1.9838
|129
|2008.04.17 10:15
|buy
|63
|4.00
|1.9788
|0.0000
|1.9930
|130
|2008.04.17 14:09
|t/p
|61
|4.00
|1.9838
|0.0000
|1.9838
|200.00
|11216.00
|131
|2008.04.17 14:09
|t/p
|62
|4.00
|1.9838
|0.0000
|1.9838
|200.00
|11416.00
|132
|2008.04.17 15:00
|modify
|63
|4.00
|1.9788
|1.9838
|1.9930
|133
|2008.04.17 22:00
|close
|63
|4.00
|1.9894
|1.9838
|1.9930
|424.00
|11840.00
|134
|2008.04.18 07:00
|buy
|64
|4.00
|1.9972
|0.0000
|2.0023
|135
|2008.04.18 07:00
|buy
|65
|4.00
|1.9972
|0.0000
|2.0023
|136
|2008.04.18 07:00
|buy
|66
|4.00
|1.9972
|0.0000
|2.0128
|137
|2008.04.20 22:00
|close
|64
|4.00
|1.9978
|0.0000
|2.0023
|24.00
|11864.00
|138
|2008.04.20 22:00
|close
|66
|4.00
|1.9978
|0.0000
|2.0128
|24.00
|11888.00
|139
|2008.04.20 22:00
|close
|65
|4.00
|1.9978
|0.0000
|2.0023
|24.00
|11912.00
|140
|2008.04.21 07:45
|sell
|67
|4.00
|1.9914
|0.0000
|1.9881
|141
|2008.04.21 07:45
|sell
|68
|4.00
|1.9914
|0.0000
|1.9881
|142
|2008.04.21 07:45
|sell
|69
|4.00
|1.9914
|0.0000
|1.9828
|143
|2008.04.21 08:24
|t/p
|67
|4.00
|1.9881
|0.0000
|1.9881
|132.00
|12044.00
|144
|2008.04.21 08:24
|t/p
|68
|4.00
|1.9881
|0.0000
|1.9881
|132.00
|12176.00
|145
|2008.04.21 10:07
|t/p
|69
|4.00
|1.9828
|0.0000
|1.9828
|344.00
|12520.00
|146
|2008.04.22 10:30
|buy
|70
|4.00
|1.9869
|0.0000
|1.9928
|147
|2008.04.22 10:30
|buy
|71
|4.00
|1.9869
|0.0000
|1.9928
|148
|2008.04.22 10:30
|buy
|72
|4.00
|1.9869
|0.0000
|2.0040
|149
|2008.04.22 12:18
|t/p
|70
|4.00
|1.9928
|0.0000
|1.9928
|236.00
|12756.00
|150
|2008.04.22 12:18
|t/p
|71
|4.00
|1.9928
|0.0000
|1.9928
|236.00
|12992.00
|151
|2008.04.22 12:45
|modify
|72
|4.00
|1.9869
|1.9928
|2.0040
|152
|2008.04.22 12:50
|s/l
|72
|4.00
|1.9928
|1.9928
|2.0040
|236.00
|13228.00
|153
|2008.04.23 06:45
|sell
|73
|4.00
|1.9888
|0.0000
|1.9820
|154
|2008.04.23 06:45
|sell
|74
|4.00
|1.9888
|0.0000
|1.9820
|155
|2008.04.23 06:45
|sell
|75
|4.00
|1.9888
|0.0000
|1.9706
|156
|2008.04.23 12:39
|t/p
|73
|4.00
|1.9820
|0.0000
|1.9820
|272.00
|13500.00
|157
|2008.04.23 12:39
|t/p
|74
|4.00
|1.9820
|0.0000
|1.9820
|272.00
|13772.00
|158
|2008.04.23 23:00
|close
|75
|4.00
|1.9789
|0.0000
|1.9706
|396.00
|14168.00
|159
|2008.04.24 12:45
|sell
|76
|4.00
|1.9714
|0.0000
|1.9678
|160
|2008.04.24 12:45
|sell
|77
|4.00
|1.9714
|0.0000
|1.9678
|161
|2008.04.24 12:45
|sell
|78
|4.00
|1.9714
|0.0000
|1.9588
|162
|2008.04.24 23:00
|close
|76
|4.00
|1.9726
|0.0000
|1.9678
|-48.00
|14120.00
|163
|2008.04.24 23:00
|close
|78
|4.00
|1.9726
|0.0000
|1.9588
|-48.00
|14072.00
|164
|2008.04.24 23:00
|close
|77
|4.00
|1.9726
|0.0000
|1.9678
|-48.00
|14024.00
|165
|2008.04.25 09:30
|buy
|79
|4.00
|1.9780
|0.0000
|1.9794
|166
|2008.04.25 09:30
|buy
|80
|4.00
|1.9780
|0.0000
|1.9794
|167
|2008.04.25 09:30
|buy
|81
|4.00
|1.9780
|0.0000
|1.9853
|168
|2008.04.25 09:31
|t/p
|79
|4.00
|1.9794
|0.0000
|1.9794
|56.00
|14080.00
|169
|2008.04.25 09:31
|t/p
|80
|4.00
|1.9794
|0.0000
|1.9794
|56.00
|14136.00
|170
|2008.04.25 09:45
|modify
|81
|4.00
|1.9780
|1.9794
|1.9853
|171
|2008.04.25 09:54
|t/p
|81
|4.00
|1.9853
|1.9794
|1.9853
|292.00
|14428.00
|172
|2008.04.28 10:00
|buy
|82
|4.00
|1.9899
|0.0000
|1.9944
|173
|2008.04.28 10:00
|buy
|83
|4.00
|1.9899
|0.0000
|1.9944
|174
|2008.04.28 10:00
|buy
|84
|4.00
|1.9899
|0.0000
|2.0040
|175
|2008.04.28 14:48
|t/p
|82
|4.00
|1.9944
|0.0000
|1.9944
|180.00
|14608.00
|176
|2008.04.28 14:48
|t/p
|83
|4.00
|1.9944
|0.0000
|1.9944
|180.00
|14788.00
|177
|2008.04.28 15:00
|modify
|84
|4.00
|1.9899
|1.9944
|2.0040
|178
|2008.04.28 15:00
|s/l
|84
|4.00
|1.9944
|1.9944
|2.0040
|180.00
|14968.00