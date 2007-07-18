ODL Securities

Account: 25810 Name: steven Currency: USD 2007 July 19, 22:52
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
4141842007.07.18 17:14balanceDeposit10 000.00
4141902007.07.18 17:23buy0.20eurjpy168.090.000.002007.07.19 16:02168.610.000.000.0085.21
4141922007.07.18 17:23buy0.20audjpy106.900.000.002007.07.19 16:02107.330.000.000.0070.46
4141932007.07.18 17:24sell0.20euraud1.57260.00000.00002007.07.19 16:021.57090.000.000.0029.91
4141942007.07.18 17:24sell0.20eurusd1.38030.00000.00002007.07.19 16:021.38160.000.000.00-26.00
4141962007.07.18 17:25buy0.20nzdusd0.79370.00000.00002007.07.19 16:020.79200.000.003.30-34.00
4141972007.07.18 17:25buy0.20usdchf1.19990.00000.00002007.07.19 16:021.20170.000.004.5029.96
4141982007.07.18 17:25sell0.20eurgbp0.67210.00000.00002007.07.19 16:020.67410.000.000.86-81.98
4142012007.07.18 17:26buy0.20usdcad1.04370.00000.00002007.07.19 16:021.04250.000.000.57-23.02
4142022007.07.18 17:26buy0.20gbpchf2.46410.00000.00002007.07.19 16:022.46270.000.002.14-23.30
4142032007.07.18 17:26buy0.20eurchf1.65630.00000.00002007.07.19 16:021.66030.000.003.2566.57
4142052007.07.18 17:28buy0.10audjpy106.860.000.002007.07.19 16:02107.330.000.000.0038.51
4142062007.07.18 17:29buy0.10zarjpy17.49160.00000.00002007.07.19 16:0217.75810.000.000.0021.84
4142072007.07.18 17:29sell0.10usdnok5.72350.00000.00002007.07.19 16:025.72920.000.00-1.05-9.95
4180842007.07.19 16:03buy0.20usdjpy122.070.000.002007.07.19 22:51122.100.000.000.174.91
4180852007.07.19 16:03sell0.20usdchf1.20160.00000.00002007.07.19 16:051.20220.000.000.00-9.98
4180892007.07.19 16:04buy0.20nzdusd0.79220.00000.00002007.07.19 22:510.79330.000.001.1022.00
4180902007.07.19 16:04buy0.20zarjpy17.79800.00000.00002007.07.19 22:5117.76210.000.000.00-5.89
4180912007.07.19 16:04sell0.20euraud1.56980.00000.00002007.07.19 22:511.56850.000.000.0022.88
4180922007.07.19 16:05buy0.20audjpy107.390.000.002007.07.19 22:51107.420.000.000.004.91
4180932007.07.19 16:05buy0.20usdchf1.20210.00000.00002007.07.19 22:511.20370.000.001.5026.58
4180972007.07.19 16:06sell0.20eurgbp0.67380.00000.00002007.07.19 22:510.67360.000.000.298.20
4180982007.07.19 16:06buy0.20usdcad1.04290.00000.00002007.07.19 22:511.04320.000.001.725.75
4181002007.07.19 16:06buy0.20gbpchf2.46370.00000.00002007.07.19 22:512.46600.000.000.7138.21
4181022007.07.19 16:06buy0.20eurchf1.66060.00000.00002007.07.19 22:511.66110.000.001.088.31
4183162007.07.19 17:19buy0.40usdjpy121.970.000.002007.07.19 22:51122.100.000.000.3342.59
4183172007.07.19 17:20buy0.40usdchf1.20200.00000.00002007.07.19 22:511.20370.000.002.9956.49
4183182007.07.19 17:20buy0.40zarjpy17.77250.00000.00002007.07.19 22:5117.76210.000.000.00-3.41
4183192007.07.19 17:20buy0.40audjpy107.260.000.002007.07.19 22:51107.420.000.000.0052.42
4183212007.07.19 17:21buy0.40eurchf1.66090.00000.00002007.07.19 22:511.66110.000.002.166.65
4183252007.07.19 17:22buy0.40audjpy107.300.000.002007.07.19 22:51107.420.000.000.0039.31
4183272007.07.19 17:22sell0.40euraud1.57100.00000.00002007.07.19 22:511.56850.000.000.0088.00
4183322007.07.19 17:24sell0.40eurgbp0.67360.00000.00002007.07.19 22:510.67360.000.000.580.00
4183342007.07.19 17:24buy0.40usdcad1.04270.00000.00002007.07.19 22:511.04320.000.003.4519.17
4183372007.07.19 17:25buy0.40nzdusd0.79240.00000.00002007.07.19 22:510.79330.000.002.2036.00
4183402007.07.19 17:25buy0.40gbpchf2.46520.00000.00002007.07.19 22:512.46600.000.001.4226.59
  0.00 0.00 33.27 633.90
Closed P/L: 667.17
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 667.17 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 10 667.17 Equity: 10 667.17 Free Margin: 10 667.17
 
Details:
Graph
Gross Profit: 878.88 Gross Loss: 211.71 Total Net Profit: 667.17
Profit Factor: 4.15 Expected Payoff: 19.06  
Absolute Drawdown: 55.01 Maximal Drawdown: 100.31 (1.00%) Relative Drawdown: 1.00% (100.31)
 
Total Trades: 35 Short Positions (won %): 9 (55.56%) Long Positions (won %): 26 (80.77%)
Profit Trades (% of total): 26 (74.29%) Loss trades (% of total): 9 (25.71%)
Largest profit trade: 88.00 loss trade: -81.12
Average profit trade: 33.80 loss trade: -23.52
Maximum consecutive wins ($): 18 (485.75) consecutive losses ($): 4 (-100.31)
Maximal consecutive profit (count): 485.75 (18) consecutive loss (count): -100.31 (4)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2