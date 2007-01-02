Strategy Tester Report
20_200 expert_v3 - 2007
FXDD-MetaTrader 4 Demo Server (Build 211)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2007.01.02 01:00 - 2007.11.19 23:00 (2007.01.01 - 2007.11.20)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|TakeProfit_L=55; StopLoss_L=105; TakeProfit_S=27; StopLoss_S=200; TradeTime=18; t1=11; t2=5; delta_L=2; delta_S=10; lot=1; Orders=1; MaxOpenTime=95;
|Bars in test
|6468
|Ticks modelled
|1025313
|Modelling quality
|89.98%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|2000.00
|Total net profit
|18425.79
|Gross profit
|28060.24
|Gross loss
|-9634.45
|Profit factor
|2.91
|Expected payoff
|252.41
|Absolute drawdown
|1256.17
|Maximal drawdown
|2383.21 (19.70%)
|Relative drawdown
|64.91% (1376.17)
|Total trades
|73
|Short positions (won %)
|0 (0.00%)
|Long positions (won %)
|73 (73.97%)
|Profit trades (% of total)
|54 (73.97%)
|Loss trades (% of total)
|19 (26.03%)
|Largest
|profit trade
|550.00
|loss trade
|-1062.35
|Average
|profit trade
|519.63
|loss trade
|-507.08
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|10 (5209.75)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-1105.43)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|5209.75 (10)
|consecutive loss (count of losses)
|-1105.43 (2)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.01.02 18:00
|buy
|1
|1.00
|1.3278
|1.3173
|1.3333
|2
|2007.01.03 18:25
|s/l
|1
|1.00
|1.3173
|1.3173
|1.3333
|-1053.09
|946.91
|3
|2007.01.05 18:00
|buy
|2
|1.00
|1.2991
|1.2886
|1.3046
|4
|2007.01.09 02:19
|t/p
|2
|1.00
|1.3046
|1.2886
|1.3046
|543.83
|1490.74
|5
|2007.01.10 18:00
|buy
|3
|1.00
|1.2947
|1.2842
|1.3002
|6
|2007.01.11 14:11
|t/p
|3
|1.00
|1.3002
|1.2842
|1.3002
|540.74
|2031.48
|7
|2007.01.11 18:00
|buy
|4
|1.00
|1.2890
|1.2785
|1.2945
|8
|2007.01.15 09:42
|t/p
|4
|1.00
|1.2945
|1.2785
|1.2945
|543.83
|2575.31
|9
|2007.01.15 18:00
|buy
|5
|1.00
|1.2934
|1.2829
|1.2989
|10
|2007.01.19 05:49
|t/p
|5
|1.00
|1.2989
|1.2829
|1.2989
|531.48
|3106.79
|11
|2007.01.23 18:00
|buy
|6
|1.00
|1.3031
|1.2926
|1.3086
|12
|2007.01.25 21:33
|s/l
|6
|1.00
|1.2926
|1.2926
|1.3086
|-1062.35
|2044.44
|13
|2007.01.29 18:00
|buy
|7
|1.00
|1.2934
|1.2829
|1.2989
|14
|2007.01.31 17:19
|t/p
|7
|1.00
|1.2989
|1.2829
|1.2989
|543.83
|2588.27
|15
|2007.02.06 18:00
|buy
|8
|1.00
|1.2952
|1.2847
|1.3007
|16
|2007.02.07 17:05
|t/p
|8
|1.00
|1.3007
|1.2847
|1.3007
|546.91
|3135.18
|17
|2007.02.13 18:00
|buy
|9
|1.00
|1.3012
|1.2907
|1.3067
|18
|2007.02.14 09:41
|t/p
|9
|1.00
|1.3067
|1.2907
|1.3067
|546.91
|3682.10
|19
|2007.02.14 18:00
|buy
|10
|1.00
|1.3126
|1.3021
|1.3181
|20
|2007.02.19 01:00
|close
|10
|1.00
|1.3154
|1.3021
|1.3181
|264.57
|3946.67
|21
|2007.02.21 18:00
|buy
|11
|1.00
|1.3131
|1.3026
|1.3186
|22
|2007.02.26 04:44
|t/p
|11
|1.00
|1.3186
|1.3026
|1.3186
|534.57
|4481.23
|23
|2007.02.27 18:00
|buy
|12
|1.00
|1.3244
|1.3139
|1.3299
|24
|2007.03.05 01:00
|close
|12
|1.00
|1.3209
|1.3139
|1.3299
|-368.52
|4112.71
|25
|2007.03.06 18:00
|buy
|13
|1.00
|1.3108
|1.3003
|1.3163
|26
|2007.03.07 21:05
|t/p
|13
|1.00
|1.3163
|1.3003
|1.3163
|546.91
|4659.63
|27
|2007.03.12 18:00
|buy
|14
|1.00
|1.3186
|1.3081
|1.3241
|28
|2007.03.14 18:13
|t/p
|14
|1.00
|1.3241
|1.3081
|1.3241
|543.83
|5203.46
|29
|2007.03.14 18:13
|buy
|15
|1.00
|1.3243
|1.3138
|1.3298
|30
|2007.03.16 03:14
|t/p
|15
|1.00
|1.3298
|1.3138
|1.3298
|537.65
|5741.11
|31
|2007.03.16 18:00
|buy
|16
|1.00
|1.3307
|1.3202
|1.3362
|32
|2007.03.20 17:00
|close
|16
|1.00
|1.3288
|1.3202
|1.3362
|-196.17
|5544.94
|33
|2007.03.26 18:01
|buy
|17
|1.00
|1.3334
|1.3229
|1.3389
|34
|2007.03.30 17:01
|close
|17
|1.00
|1.3308
|1.3229
|1.3389
|-278.52
|5266.42
|35
|2007.04.04 18:00
|buy
|18
|1.00
|1.3365
|1.3260
|1.3420
|36
|2007.04.05 15:22
|t/p
|18
|1.00
|1.3420
|1.3260
|1.3420
|540.74
|5807.16
|37
|2007.04.09 18:00
|buy
|19
|1.00
|1.3368
|1.3263
|1.3423
|38
|2007.04.10 04:33
|t/p
|19
|1.00
|1.3423
|1.3263
|1.3423
|546.91
|6354.07
|39
|2007.04.13 18:00
|buy
|20
|1.00
|1.3518
|1.3413
|1.3573
|40
|2007.04.16 00:10
|t/p
|20
|1.00
|1.3573
|1.3413
|1.3573
|546.91
|6900.99
|41
|2007.04.16 18:00
|buy
|21
|1.00
|1.3551
|1.3446
|1.3606
|42
|2007.04.18 10:56
|t/p
|21
|1.00
|1.3606
|1.3446
|1.3606
|543.83
|7444.81
|43
|2007.04.18 18:00
|buy
|22
|1.00
|1.3573
|1.3468
|1.3628
|44
|2007.04.20 00:38
|t/p
|22
|1.00
|1.3628
|1.3468
|1.3628
|537.65
|7982.47
|45
|2007.04.24 18:00
|buy
|23
|1.00
|1.3624
|1.3519
|1.3679
|46
|2007.04.27 14:30
|t/p
|23
|1.00
|1.3679
|1.3519
|1.3679
|534.57
|8517.03
|47
|2007.04.27 18:00
|buy
|24
|1.00
|1.3626
|1.3521
|1.3681
|48
|2007.05.01 17:00
|close
|24
|1.00
|1.3595
|1.3521
|1.3681
|-316.17
|8200.86
|49
|2007.05.04 18:00
|buy
|25
|1.00
|1.3587
|1.3482
|1.3642
|50
|2007.05.08 17:00
|close
|25
|1.00
|1.3525
|1.3482
|1.3642
|-626.17
|7574.69
|51
|2007.05.14 18:00
|buy
|26
|1.00
|1.3543
|1.3438
|1.3598
|52
|2007.05.15 16:51
|t/p
|26
|1.00
|1.3598
|1.3438
|1.3598
|546.91
|8121.60
|53
|2007.05.25 18:00
|buy
|27
|1.00
|1.3452
|1.3347
|1.3507
|54
|2007.05.29 14:07
|t/p
|27
|1.00
|1.3507
|1.3347
|1.3507
|543.83
|8665.43
|55
|2007.05.29 18:00
|buy
|28
|1.00
|1.3484
|1.3379
|1.3539
|56
|2007.06.04 00:00
|close
|28
|1.00
|1.3440
|1.3379
|1.3539
|-458.52
|8206.91
|57
|2007.06.04 18:00
|buy
|29
|1.00
|1.3490
|1.3385
|1.3545
|58
|2007.06.05 14:19
|t/p
|29
|1.00
|1.3545
|1.3385
|1.3545
|546.91
|8753.82
|59
|2007.06.05 18:00
|buy
|30
|1.00
|1.3527
|1.3422
|1.3582
|60
|2007.06.07 19:38
|s/l
|30
|1.00
|1.3422
|1.3422
|1.3582
|-1062.35
|7691.48
|61
|2007.06.18 18:00
|buy
|31
|1.00
|1.3404
|1.3299
|1.3459
|62
|2007.06.22 14:20
|t/p
|31
|1.00
|1.3459
|1.3299
|1.3459
|531.48
|8222.96
|63
|2007.06.22 18:00
|buy
|32
|1.00
|1.3437
|1.3332
|1.3492
|64
|2007.06.26 17:00
|close
|32
|1.00
|1.3459
|1.3332
|1.3492
|213.83
|8436.79
|65
|2007.06.28 18:00
|buy
|33
|1.00
|1.3465
|1.3360
|1.3520
|66
|2007.06.29 15:04
|t/p
|33
|1.00
|1.3520
|1.3360
|1.3520
|546.91
|8983.70
|67
|2007.06.29 18:00
|buy
|34
|1.00
|1.3521
|1.3416
|1.3576
|68
|2007.07.02 10:29
|t/p
|34
|1.00
|1.3576
|1.3416
|1.3576
|546.91
|9530.61
|69
|2007.07.02 18:00
|buy
|35
|1.00
|1.3628
|1.3523
|1.3683
|70
|2007.07.06 17:00
|close
|35
|1.00
|1.3629
|1.3523
|1.3683
|-8.52
|9522.09
|71
|2007.07.09 18:00
|buy
|36
|1.00
|1.3625
|1.3520
|1.3680
|72
|2007.07.10 15:15
|t/p
|36
|1.00
|1.3680
|1.3520
|1.3680
|546.91
|10069.01
|73
|2007.07.10 18:00
|buy
|37
|1.00
|1.3714
|1.3609
|1.3769
|74
|2007.07.10 23:50
|t/p
|37
|1.00
|1.3769
|1.3609
|1.3769
|550.00
|10619.01
|75
|2007.07.11 18:00
|buy
|38
|1.00
|1.3756
|1.3651
|1.3811
|76
|2007.07.13 14:37
|t/p
|38
|1.00
|1.3811
|1.3651
|1.3811
|537.65
|11156.66
|77
|2007.07.16 18:00
|buy
|39
|1.00
|1.3785
|1.3680
|1.3840
|78
|2007.07.20 16:37
|t/p
|39
|1.00
|1.3840
|1.3680
|1.3840
|531.48
|11688.14
|79
|2007.07.26 18:00
|buy
|40
|1.00
|1.3729
|1.3624
|1.3784
|80
|2007.07.30 00:00
|s/l
|40
|1.00
|1.3624
|1.3624
|1.3784
|-1056.17
|10631.97
|81
|2007.07.30 18:00
|buy
|41
|1.00
|1.3680
|1.3575
|1.3735
|82
|2007.08.03 15:33
|t/p
|41
|1.00
|1.3735
|1.3575
|1.3735
|531.48
|11163.45
|83
|2007.08.08 18:01
|buy
|42
|1.00
|1.3808
|1.3703
|1.3863
|84
|2007.08.09 14:34
|s/l
|42
|1.00
|1.3703
|1.3703
|1.3863
|-1059.26
|10104.19
|85
|2007.08.17 18:00
|buy
|43
|1.00
|1.3491
|1.3386
|1.3546
|86
|2007.08.21 17:00
|close
|43
|1.00
|1.3487
|1.3386
|1.3546
|-46.17
|10058.02
|87
|2007.08.21 18:00
|buy
|44
|1.00
|1.3484
|1.3379
|1.3539
|88
|2007.08.22 17:27
|t/p
|44
|1.00
|1.3539
|1.3379
|1.3539
|546.91
|10604.93
|89
|2007.08.22 18:00
|buy
|45
|1.00
|1.3534
|1.3429
|1.3589
|90
|2007.08.24 10:36
|t/p
|45
|1.00
|1.3589
|1.3429
|1.3589
|537.65
|11142.59
|91
|2007.08.24 18:00
|buy
|46
|1.00
|1.3645
|1.3540
|1.3700
|92
|2007.08.28 17:00
|close
|46
|1.00
|1.3643
|1.3540
|1.3700
|-26.17
|11116.41
|93
|2007.08.28 18:00
|buy
|47
|1.00
|1.3626
|1.3521
|1.3681
|94
|2007.08.31 13:31
|t/p
|47
|1.00
|1.3681
|1.3521
|1.3681
|534.57
|11650.98
|95
|2007.08.31 18:00
|buy
|48
|1.00
|1.3640
|1.3535
|1.3695
|96
|2007.09.04 17:00
|close
|48
|1.00
|1.3586
|1.3535
|1.3695
|-546.17
|11104.81
|97
|2007.09.06 18:00
|buy
|49
|1.00
|1.3697
|1.3592
|1.3752
|98
|2007.09.07 14:32
|t/p
|49
|1.00
|1.3752
|1.3592
|1.3752
|546.91
|11651.72
|99
|2007.09.07 18:00
|buy
|50
|1.00
|1.3771
|1.3666
|1.3826
|100
|2007.09.11 12:49
|t/p
|50
|1.00
|1.3826
|1.3666
|1.3826
|543.83
|12195.55
|101
|2007.09.11 18:00
|buy
|51
|1.00
|1.3838
|1.3733
|1.3893
|102
|2007.09.12 17:14
|t/p
|51
|1.00
|1.3893
|1.3733
|1.3893
|546.91
|12742.46
|103
|2007.09.12 18:00
|buy
|52
|1.00
|1.3903
|1.3798
|1.3958
|104
|2007.09.17 00:00
|close
|52
|1.00
|1.3872
|1.3798
|1.3958
|-325.43
|12417.03
|105
|2007.09.18 18:00
|buy
|53
|1.00
|1.3870
|1.3765
|1.3925
|106
|2007.09.18 20:16
|t/p
|53
|1.00
|1.3925
|1.3765
|1.3925
|550.00
|12967.03
|107
|2007.09.20 18:00
|buy
|54
|1.00
|1.4092
|1.3987
|1.4147
|108
|2007.09.24 17:00
|close
|54
|1.00
|1.4091
|1.3987
|1.4147
|-16.17
|12950.86
|109
|2007.09.24 18:00
|buy
|55
|1.00
|1.4087
|1.3982
|1.4142
|110
|2007.09.25 16:00
|t/p
|55
|1.00
|1.4142
|1.3982
|1.4142
|546.91
|13497.77
|111
|2007.09.25 18:01
|buy
|56
|1.00
|1.4129
|1.4024
|1.4184
|112
|2007.09.27 14:19
|t/p
|56
|1.00
|1.4184
|1.4024
|1.4184
|537.65
|14035.43
|113
|2007.09.27 18:00
|buy
|57
|1.00
|1.4139
|1.4034
|1.4194
|114
|2007.09.28 13:39
|t/p
|57
|1.00
|1.4194
|1.4034
|1.4194
|546.91
|14582.34
|115
|2007.09.28 18:00
|buy
|58
|1.00
|1.4221
|1.4116
|1.4276
|116
|2007.09.28 20:26
|t/p
|58
|1.00
|1.4276
|1.4116
|1.4276
|550.00
|15132.34
|117
|2007.10.03 18:00
|buy
|59
|1.00
|1.4136
|1.4031
|1.4191
|118
|2007.10.08 00:00
|close
|59
|1.00
|1.4150
|1.4031
|1.4191
|124.57
|15256.91
|119
|2007.10.09 18:00
|buy
|60
|1.00
|1.4091
|1.3986
|1.4146
|120
|2007.10.10 11:53
|t/p
|60
|1.00
|1.4146
|1.3986
|1.4146
|546.91
|15803.82
|121
|2007.10.10 18:00
|buy
|61
|1.00
|1.4157
|1.4052
|1.4212
|122
|2007.10.11 10:56
|t/p
|61
|1.00
|1.4212
|1.4052
|1.4212
|540.74
|16344.56
|123
|2007.10.11 18:00
|buy
|62
|1.00
|1.4228
|1.4123
|1.4283
|124
|2007.10.15 17:00
|close
|62
|1.00
|1.4222
|1.4123
|1.4283
|-66.17
|16278.39
|125
|2007.10.15 18:00
|buy
|63
|1.00
|1.4217
|1.4112
|1.4272
|126
|2007.10.18 14:02
|t/p
|63
|1.00
|1.4272
|1.4112
|1.4272
|534.57
|16812.96
|127
|2007.10.18 18:00
|buy
|64
|1.00
|1.4292
|1.4187
|1.4347
|128
|2007.10.22 02:45
|t/p
|64
|1.00
|1.4347
|1.4187
|1.4347
|543.83
|17356.78
|129
|2007.10.23 18:00
|buy
|65
|1.00
|1.4242
|1.4137
|1.4297
|130
|2007.10.25 13:06
|t/p
|65
|1.00
|1.4297
|1.4137
|1.4297
|537.65
|17894.44
|131
|2007.10.25 18:00
|buy
|66
|1.00
|1.4308
|1.4203
|1.4363
|132
|2007.10.26 09:37
|t/p
|66
|1.00
|1.4363
|1.4203
|1.4363
|546.91
|18441.35
|133
|2007.10.26 18:00
|buy
|67
|1.00
|1.4387
|1.4282
|1.4442
|134
|2007.10.30 17:00
|close
|67
|1.00
|1.4421
|1.4282
|1.4442
|333.83
|18775.18
|135
|2007.10.31 18:00
|buy
|68
|1.00
|1.4468
|1.4363
|1.4523
|136
|2007.11.02 14:41
|t/p
|68
|1.00
|1.4523
|1.4363
|1.4523
|537.65
|19312.83
|137
|2007.11.02 18:00
|buy
|69
|1.00
|1.4481
|1.4376
|1.4536
|138
|2007.11.06 13:07
|t/p
|69
|1.00
|1.4536
|1.4376
|1.4536
|543.83
|19856.66
|139
|2007.11.06 18:00
|buy
|70
|1.00
|1.4552
|1.4447
|1.4607
|140
|2007.11.07 04:28
|t/p
|70
|1.00
|1.4607
|1.4447
|1.4607
|546.91
|20403.57
|141
|2007.11.07 18:00
|buy
|71
|1.00
|1.4665
|1.4560
|1.4720
|142
|2007.11.09 03:24
|t/p
|71
|1.00
|1.4720
|1.4560
|1.4720
|537.65
|20941.23
|143
|2007.11.13 18:00
|buy
|72
|1.00
|1.4602
|1.4497
|1.4657
|144
|2007.11.14 04:22
|t/p
|72
|1.00
|1.4657
|1.4497
|1.4657
|546.91
|21488.14
|145
|2007.11.14 18:00
|buy
|73
|1.00
|1.4691
|1.4586
|1.4746
|146
|2007.11.16 10:21
|s/l
|73
|1.00
|1.4586
|1.4586
|1.4746
|-1062.35
|20425.79