Strategy Tester Report
20_200 expert_v3 - 2007
FXDD-MetaTrader 4 Demo Server (Build 211)

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period1 Hour (H1) 2007.01.02 01:00 - 2007.11.19 23:00 (2007.01.01 - 2007.11.20)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersTakeProfit_L=55; StopLoss_L=105; TakeProfit_S=27; StopLoss_S=200; TradeTime=18; t1=11; t2=5; delta_L=2; delta_S=10; lot=1; Orders=1; MaxOpenTime=95;
Bars in test6468Ticks modelled1025313Modelling quality89.98%
Mismatched charts errors0
Initial deposit2000.00
Total net profit18425.79Gross profit28060.24Gross loss-9634.45
Profit factor2.91Expected payoff252.41
Absolute drawdown1256.17Maximal drawdown2383.21 (19.70%)Relative drawdown64.91% (1376.17)
Total trades73Short positions (won %)0 (0.00%)Long positions (won %)73 (73.97%)
Profit trades (% of total)54 (73.97%)Loss trades (% of total)19 (26.03%)
Largestprofit trade550.00loss trade-1062.35
Averageprofit trade519.63loss trade-507.08
Maximumconsecutive wins (profit in money)10 (5209.75)consecutive losses (loss in money)2 (-1105.43)
Maximalconsecutive profit (count of wins)5209.75 (10)consecutive loss (count of losses)-1105.43 (2)
Averageconsecutive wins4consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12007.01.02 18:00buy11.001.32781.31731.3333
22007.01.03 18:25s/l11.001.31731.31731.3333-1053.09946.91
32007.01.05 18:00buy21.001.29911.28861.3046
42007.01.09 02:19t/p21.001.30461.28861.3046543.831490.74
52007.01.10 18:00buy31.001.29471.28421.3002
62007.01.11 14:11t/p31.001.30021.28421.3002540.742031.48
72007.01.11 18:00buy41.001.28901.27851.2945
82007.01.15 09:42t/p41.001.29451.27851.2945543.832575.31
92007.01.15 18:00buy51.001.29341.28291.2989
102007.01.19 05:49t/p51.001.29891.28291.2989531.483106.79
112007.01.23 18:00buy61.001.30311.29261.3086
122007.01.25 21:33s/l61.001.29261.29261.3086-1062.352044.44
132007.01.29 18:00buy71.001.29341.28291.2989
142007.01.31 17:19t/p71.001.29891.28291.2989543.832588.27
152007.02.06 18:00buy81.001.29521.28471.3007
162007.02.07 17:05t/p81.001.30071.28471.3007546.913135.18
172007.02.13 18:00buy91.001.30121.29071.3067
182007.02.14 09:41t/p91.001.30671.29071.3067546.913682.10
192007.02.14 18:00buy101.001.31261.30211.3181
202007.02.19 01:00close101.001.31541.30211.3181264.573946.67
212007.02.21 18:00buy111.001.31311.30261.3186
222007.02.26 04:44t/p111.001.31861.30261.3186534.574481.23
232007.02.27 18:00buy121.001.32441.31391.3299
242007.03.05 01:00close121.001.32091.31391.3299-368.524112.71
252007.03.06 18:00buy131.001.31081.30031.3163
262007.03.07 21:05t/p131.001.31631.30031.3163546.914659.63
272007.03.12 18:00buy141.001.31861.30811.3241
282007.03.14 18:13t/p141.001.32411.30811.3241543.835203.46
292007.03.14 18:13buy151.001.32431.31381.3298
302007.03.16 03:14t/p151.001.32981.31381.3298537.655741.11
312007.03.16 18:00buy161.001.33071.32021.3362
322007.03.20 17:00close161.001.32881.32021.3362-196.175544.94
332007.03.26 18:01buy171.001.33341.32291.3389
342007.03.30 17:01close171.001.33081.32291.3389-278.525266.42
352007.04.04 18:00buy181.001.33651.32601.3420
362007.04.05 15:22t/p181.001.34201.32601.3420540.745807.16
372007.04.09 18:00buy191.001.33681.32631.3423
382007.04.10 04:33t/p191.001.34231.32631.3423546.916354.07
392007.04.13 18:00buy201.001.35181.34131.3573
402007.04.16 00:10t/p201.001.35731.34131.3573546.916900.99
412007.04.16 18:00buy211.001.35511.34461.3606
422007.04.18 10:56t/p211.001.36061.34461.3606543.837444.81
432007.04.18 18:00buy221.001.35731.34681.3628
442007.04.20 00:38t/p221.001.36281.34681.3628537.657982.47
452007.04.24 18:00buy231.001.36241.35191.3679
462007.04.27 14:30t/p231.001.36791.35191.3679534.578517.03
472007.04.27 18:00buy241.001.36261.35211.3681
482007.05.01 17:00close241.001.35951.35211.3681-316.178200.86
492007.05.04 18:00buy251.001.35871.34821.3642
502007.05.08 17:00close251.001.35251.34821.3642-626.177574.69
512007.05.14 18:00buy261.001.35431.34381.3598
522007.05.15 16:51t/p261.001.35981.34381.3598546.918121.60
532007.05.25 18:00buy271.001.34521.33471.3507
542007.05.29 14:07t/p271.001.35071.33471.3507543.838665.43
552007.05.29 18:00buy281.001.34841.33791.3539
562007.06.04 00:00close281.001.34401.33791.3539-458.528206.91
572007.06.04 18:00buy291.001.34901.33851.3545
582007.06.05 14:19t/p291.001.35451.33851.3545546.918753.82
592007.06.05 18:00buy301.001.35271.34221.3582
602007.06.07 19:38s/l301.001.34221.34221.3582-1062.357691.48
612007.06.18 18:00buy311.001.34041.32991.3459
622007.06.22 14:20t/p311.001.34591.32991.3459531.488222.96
632007.06.22 18:00buy321.001.34371.33321.3492
642007.06.26 17:00close321.001.34591.33321.3492213.838436.79
652007.06.28 18:00buy331.001.34651.33601.3520
662007.06.29 15:04t/p331.001.35201.33601.3520546.918983.70
672007.06.29 18:00buy341.001.35211.34161.3576
682007.07.02 10:29t/p341.001.35761.34161.3576546.919530.61
692007.07.02 18:00buy351.001.36281.35231.3683
702007.07.06 17:00close351.001.36291.35231.3683-8.529522.09
712007.07.09 18:00buy361.001.36251.35201.3680
722007.07.10 15:15t/p361.001.36801.35201.3680546.9110069.01
732007.07.10 18:00buy371.001.37141.36091.3769
742007.07.10 23:50t/p371.001.37691.36091.3769550.0010619.01
752007.07.11 18:00buy381.001.37561.36511.3811
762007.07.13 14:37t/p381.001.38111.36511.3811537.6511156.66
772007.07.16 18:00buy391.001.37851.36801.3840
782007.07.20 16:37t/p391.001.38401.36801.3840531.4811688.14
792007.07.26 18:00buy401.001.37291.36241.3784
802007.07.30 00:00s/l401.001.36241.36241.3784-1056.1710631.97
812007.07.30 18:00buy411.001.36801.35751.3735
822007.08.03 15:33t/p411.001.37351.35751.3735531.4811163.45
832007.08.08 18:01buy421.001.38081.37031.3863
842007.08.09 14:34s/l421.001.37031.37031.3863-1059.2610104.19
852007.08.17 18:00buy431.001.34911.33861.3546
862007.08.21 17:00close431.001.34871.33861.3546-46.1710058.02
872007.08.21 18:00buy441.001.34841.33791.3539
882007.08.22 17:27t/p441.001.35391.33791.3539546.9110604.93
892007.08.22 18:00buy451.001.35341.34291.3589
902007.08.24 10:36t/p451.001.35891.34291.3589537.6511142.59
912007.08.24 18:00buy461.001.36451.35401.3700
922007.08.28 17:00close461.001.36431.35401.3700-26.1711116.41
932007.08.28 18:00buy471.001.36261.35211.3681
942007.08.31 13:31t/p471.001.36811.35211.3681534.5711650.98
952007.08.31 18:00buy481.001.36401.35351.3695
962007.09.04 17:00close481.001.35861.35351.3695-546.1711104.81
972007.09.06 18:00buy491.001.36971.35921.3752
982007.09.07 14:32t/p491.001.37521.35921.3752546.9111651.72
992007.09.07 18:00buy501.001.37711.36661.3826
1002007.09.11 12:49t/p501.001.38261.36661.3826543.8312195.55
1012007.09.11 18:00buy511.001.38381.37331.3893
1022007.09.12 17:14t/p511.001.38931.37331.3893546.9112742.46
1032007.09.12 18:00buy521.001.39031.37981.3958
1042007.09.17 00:00close521.001.38721.37981.3958-325.4312417.03
1052007.09.18 18:00buy531.001.38701.37651.3925
1062007.09.18 20:16t/p531.001.39251.37651.3925550.0012967.03
1072007.09.20 18:00buy541.001.40921.39871.4147
1082007.09.24 17:00close541.001.40911.39871.4147-16.1712950.86
1092007.09.24 18:00buy551.001.40871.39821.4142
1102007.09.25 16:00t/p551.001.41421.39821.4142546.9113497.77
1112007.09.25 18:01buy561.001.41291.40241.4184
1122007.09.27 14:19t/p561.001.41841.40241.4184537.6514035.43
1132007.09.27 18:00buy571.001.41391.40341.4194
1142007.09.28 13:39t/p571.001.41941.40341.4194546.9114582.34
1152007.09.28 18:00buy581.001.42211.41161.4276
1162007.09.28 20:26t/p581.001.42761.41161.4276550.0015132.34
1172007.10.03 18:00buy591.001.41361.40311.4191
1182007.10.08 00:00close591.001.41501.40311.4191124.5715256.91
1192007.10.09 18:00buy601.001.40911.39861.4146
1202007.10.10 11:53t/p601.001.41461.39861.4146546.9115803.82
1212007.10.10 18:00buy611.001.41571.40521.4212
1222007.10.11 10:56t/p611.001.42121.40521.4212540.7416344.56
1232007.10.11 18:00buy621.001.42281.41231.4283
1242007.10.15 17:00close621.001.42221.41231.4283-66.1716278.39
1252007.10.15 18:00buy631.001.42171.41121.4272
1262007.10.18 14:02t/p631.001.42721.41121.4272534.5716812.96
1272007.10.18 18:00buy641.001.42921.41871.4347
1282007.10.22 02:45t/p641.001.43471.41871.4347543.8317356.78
1292007.10.23 18:00buy651.001.42421.41371.4297
1302007.10.25 13:06t/p651.001.42971.41371.4297537.6517894.44
1312007.10.25 18:00buy661.001.43081.42031.4363
1322007.10.26 09:37t/p661.001.43631.42031.4363546.9118441.35
1332007.10.26 18:00buy671.001.43871.42821.4442
1342007.10.30 17:00close671.001.44211.42821.4442333.8318775.18
1352007.10.31 18:00buy681.001.44681.43631.4523
1362007.11.02 14:41t/p681.001.45231.43631.4523537.6519312.83
1372007.11.02 18:00buy691.001.44811.43761.4536
1382007.11.06 13:07t/p691.001.45361.43761.4536543.8319856.66
1392007.11.06 18:00buy701.001.45521.44471.4607
1402007.11.07 04:28t/p701.001.46071.44471.4607546.9120403.57
1412007.11.07 18:00buy711.001.46651.45601.4720
1422007.11.09 03:24t/p711.001.47201.45601.4720537.6520941.23
1432007.11.13 18:00buy721.001.46021.44971.4657
1442007.11.14 04:22t/p721.001.46571.44971.4657546.9121488.14
1452007.11.14 18:00buy731.001.46911.45861.4746
1462007.11.16 10:21s/l731.001.45861.45861.4746-1062.3520425.79