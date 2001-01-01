Strategy Tester Report
20_200 expert_v3
FXDD-MetaTrader 4 Demo Server (Build 211)

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period1 Hour (H1) 2001.01.01 01:00 - 2007.11.19 23:00 (2001.01.01 - 2007.11.20)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersTakeProfit_L=40; StopLoss_L=133; TakeProfit_S=27; StopLoss_S=200; TradeTime=18; t1=7; t2=2; delta_L=9; delta_S=10; lot=1; Orders=1; MaxOpenTime=138;
Bars in test43927Ticks modelled12993771Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit71065.13Gross profit241932.30Gross loss-170867.17
Profit factor1.42Expected payoff79.67
Absolute drawdown1137.55Maximal drawdown7739.24 (12.90%)Relative drawdown38.67% (5983.68)
Total trades892Short positions (won %)470 (82.98%)Long positions (won %)422 (82.94%)
Profit trades (% of total)740 (82.96%)Loss trades (% of total)152 (17.04%)
Largestprofit trade400.00loss trade-1999.22
Averageprofit trade326.94loss trade-1124.13
Maximumconsecutive wins (profit in money)34 (11473.77)consecutive losses (loss in money)3 (-3352.31)
Maximalconsecutive profit (count of wins)11473.77 (34)consecutive loss (count of losses)-3994.53 (2)
Averageconsecutive wins6consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12001.01.02 18:00sell11.000.94740.96740.9447
22001.01.03 17:43t/p11.000.94470.96740.9447270.7810270.78
32001.01.03 18:00sell21.000.94580.96580.9431
42001.01.03 20:18t/p21.000.94310.96580.9431270.0010540.78
52001.01.04 18:00buy31.000.94470.93140.9487
62001.01.04 19:47t/p31.000.94870.93140.9487400.0010940.78
72001.01.05 18:04sell41.000.95170.97170.9490
82001.01.08 14:11t/p41.000.94900.97170.9490270.7811211.56
92001.01.08 18:00sell51.000.95030.97030.9476
102001.01.08 23:19t/p51.000.94760.97030.9476270.0011481.56
112001.01.11 18:00buy61.000.95070.93740.9547
122001.01.11 19:36t/p61.000.95470.93740.9547400.0011881.56
132001.01.12 18:00sell71.000.94860.96860.9459
142001.01.15 08:50t/p71.000.94590.96860.9459270.7812152.35
152001.01.15 18:00sell81.000.94160.96160.9389
162001.01.16 08:37t/p81.000.93890.96160.9389270.7812423.13
172001.01.16 18:00buy91.000.94120.92790.9452
182001.01.18 17:20t/p91.000.94520.92790.9452391.1812814.31
192001.01.19 18:00sell101.000.93470.95470.9320
202001.01.22 10:53t/p101.000.93200.95470.9320270.7813085.09
212001.01.22 18:00sell111.000.93510.95510.9324
222001.01.24 10:50t/p111.000.93240.95510.9324271.5613356.66
232001.01.24 18:00sell121.000.92310.94310.9204
242001.01.25 07:41t/p121.000.92040.94310.9204272.3513629.00
252001.01.25 18:00sell131.000.91990.93990.9172
262001.01.29 23:00t/p131.000.91720.93990.9172271.5613900.57
272001.01.30 18:00buy141.000.92460.91130.9286
282001.01.31 09:34t/p141.000.92860.91130.9286397.8014298.36
292001.01.31 18:00sell151.000.92970.94970.9270
302001.02.06 12:00close151.000.93640.94970.9270-665.3113633.05
312001.02.06 18:00sell161.000.93150.95150.9288
322001.02.06 19:15t/p161.000.92880.95150.9288270.0013903.05
332001.02.07 18:00buy171.000.93290.91960.9369
342001.02.08 15:44s/l171.000.91960.91960.9369-1336.6112566.44
352001.02.08 18:00sell181.000.91880.93880.9161
362001.02.09 10:42t/p181.000.91610.93880.9161270.7812837.22
372001.02.09 18:00buy191.000.92460.91130.9286
382001.02.12 05:02t/p191.000.92860.91130.9286397.8013235.02
392001.02.13 18:00sell201.000.92130.94130.9186
402001.02.13 19:27t/p201.000.91860.94130.9186270.0013505.02
412001.02.15 18:00sell211.000.90340.92340.9007
422001.02.19 13:54s/l211.000.92340.92340.9007-1998.4411506.58
432001.02.19 18:00buy221.000.92110.90780.9251
442001.02.20 14:09s/l221.000.90780.90780.9251-1332.2010174.38
452001.02.20 18:00sell231.000.90870.92870.9060
462001.02.21 18:54t/p231.000.90600.92870.9060270.7810445.16
472001.02.21 18:54buy241.000.90600.89270.9100
482001.02.21 19:30t/p241.000.91000.89270.9100400.0010845.16
492001.02.22 18:00sell251.000.90770.92770.9050
502001.02.22 19:12t/p251.000.90500.92770.9050270.0011115.16
512001.02.23 18:00buy261.000.90840.89510.9124
522001.02.23 19:14t/p261.000.91240.89510.9124400.0011515.16
532001.02.26 18:00sell271.000.90960.92960.9069
542001.03.01 15:27s/l271.000.92960.92960.9069-1996.099519.07
552001.03.01 18:00buy281.000.92990.91660.9339
562001.03.02 10:31t/p281.000.93390.91660.9339397.809916.86
572001.03.02 18:00buy291.000.93570.92240.9397
582001.03.08 12:00close291.000.93240.92240.9397-343.239573.63
592001.03.09 18:00sell301.000.93170.95170.9290
602001.03.12 11:50t/p301.000.92900.95170.9290270.789844.42
612001.03.12 18:00sell311.000.93010.95010.9274
622001.03.12 18:59t/p311.000.92740.95010.9274270.0010114.42
632001.03.13 18:00sell321.000.91500.93500.9123
642001.03.14 08:24t/p321.000.91230.93500.9123270.7810385.20
652001.03.15 18:00sell331.000.90470.92470.9020
662001.03.15 19:04t/p331.000.90200.92470.9020270.0010655.20
672001.03.16 18:00buy341.000.89290.87960.8969
682001.03.16 19:12t/p341.000.89690.87960.8969400.0011055.20
692001.03.19 18:00sell351.000.89850.91850.8958
702001.03.21 18:05t/p351.000.89580.91850.8958271.5611326.76
712001.03.22 18:00sell361.000.88830.90830.8856
722001.03.22 19:39t/p361.000.88560.90830.8856270.0011596.76
732001.03.26 18:00buy371.000.89580.88250.8998
742001.03.29 13:46s/l371.000.88250.88250.8998-1341.0210255.74
752001.03.29 18:00sell381.000.88310.90310.8804
762001.03.29 18:48t/p381.000.88040.90310.8804270.0010525.74
772001.03.30 18:00buy391.000.87900.86570.8830
782001.04.02 16:33t/p391.000.88300.86570.8830397.8010923.53
792001.04.02 18:00buy401.000.88220.86890.8862
802001.04.03 08:54t/p401.000.88620.86890.8862397.8011321.33
812001.04.04 18:00buy411.000.90180.88850.9058
822001.04.05 03:17t/p411.000.90580.88850.9058393.3911714.71
832001.04.05 18:00sell421.000.89730.91730.8946
842001.04.05 22:00t/p421.000.89460.91730.8946270.0011984.71
852001.04.10 18:00sell431.000.88870.90870.8860
862001.04.11 13:47t/p431.000.88600.90870.8860270.7812255.50
872001.04.11 18:00sell441.000.88540.90540.8827
882001.04.17 10:18t/p441.000.88270.90540.8827274.6912530.19
892001.04.17 18:00sell451.000.88150.90150.8788
902001.04.18 12:58t/p451.000.87880.90150.8788270.7812800.97
912001.04.18 18:00sell461.000.88110.90110.8784
922001.04.20 09:11s/l461.000.90110.90110.8784-1996.8710804.10
932001.04.20 18:00buy471.000.90330.89000.9073
942001.04.23 03:38t/p471.000.90730.89000.9073397.8011201.89
952001.04.23 18:00sell481.000.89630.91630.8936
962001.04.24 16:58t/p481.000.89360.91630.8936270.7811472.68
972001.04.24 18:00buy491.000.89500.88170.8990
982001.04.25 15:18t/p491.000.89900.88170.8990397.8011870.47
992001.04.25 18:00buy501.000.89770.88440.9017
1002001.04.26 14:14t/p501.000.90170.88440.9017393.3912263.86
1012001.04.26 18:00buy511.000.90120.88790.9052
1022001.04.27 08:22t/p511.000.90520.88790.9052397.8012661.65
1032001.04.27 18:00sell521.000.89250.91250.8898
1042001.04.27 19:00t/p521.000.88980.91250.8898270.0012931.65
1052001.04.30 18:00sell531.000.88740.90740.8847
1062001.05.07 00:01close531.000.89280.90740.8847-534.5312397.13
1072001.05.07 18:00sell541.000.89150.91150.8888
1082001.05.08 07:48t/p541.000.88880.91150.8888270.7812667.91
1092001.05.08 18:00sell551.000.88520.90520.8825
1102001.05.08 21:07t/p551.000.88250.90520.8825270.0012937.91
1112001.05.10 18:00sell561.000.87910.89910.8764
1122001.05.11 11:55t/p561.000.87640.89910.8764270.7813208.69
1132001.05.11 18:00sell571.000.87550.89550.8728
1142001.05.14 16:43t/p571.000.87280.89550.8728270.7813479.47
1152001.05.14 18:00sell581.000.87470.89470.8720
1162001.05.21 00:02close581.000.88010.89470.8720-534.5312944.95
1172001.05.22 18:00sell591.000.86550.88550.8628
1182001.05.22 18:45t/p591.000.86280.88550.8628270.0013214.95
1192001.05.24 18:00buy601.000.85700.84370.8610
1202001.05.25 08:19t/p601.000.86100.84370.8610397.8013612.74
1212001.05.30 18:00buy611.000.85800.84470.8620
1222001.05.31 16:36s/l611.000.84470.84470.8620-1336.6112276.13
1232001.06.05 18:00buy621.000.85080.83750.8548
1242001.06.05 22:05t/p621.000.85480.83750.8548400.0012676.13
1252001.06.06 18:00sell631.000.84520.86520.8425
1262001.06.11 16:24t/p631.000.84250.86520.8425273.9112950.04
1272001.06.11 18:00sell641.000.84270.86270.8400
1282001.06.14 18:19s/l641.000.86270.86270.8400-1996.0910953.95
1292001.06.14 18:19buy651.000.86270.84940.8667
1302001.06.15 11:42t/p651.000.86670.84940.8667397.8011351.74
1312001.06.18 18:00sell661.000.86090.88090.8582
1322001.06.19 08:26t/p661.000.85820.88090.8582270.7811622.53
1332001.06.20 18:00sell671.000.85070.87070.8480
1342001.06.26 12:00close671.000.86280.87070.8480-1205.3110417.22
1352001.06.27 18:00sell681.000.86160.88160.8589
1362001.06.27 23:51t/p681.000.85890.88160.8589270.0010687.22
1372001.06.28 18:00sell691.000.84660.86660.8439
1382001.06.28 18:48t/p691.000.84390.86660.8439270.0010957.22
1392001.07.06 18:00buy701.000.84630.83300.8503
1402001.07.09 08:39t/p701.000.85030.83300.8503397.8011355.01
1412001.07.11 18:00buy711.000.86130.84800.8653
1422001.07.17 12:00close711.000.85180.84800.8653-963.2310391.78
1432001.07.18 18:00buy721.000.87030.85700.8743
1442001.07.18 22:51t/p721.000.87430.85700.8743400.0010791.78
1452001.07.19 18:00sell731.000.86860.88860.8659
1462001.07.23 15:19t/p731.000.86590.88860.8659271.5611063.35
1472001.07.23 18:00sell741.000.86740.88740.8647
1482001.07.30 00:01close741.000.87790.88740.8647-1044.5310018.82
1492001.08.02 18:00sell751.000.88140.90140.8787
1502001.08.03 14:34t/p751.000.87870.90140.8787270.7810289.60
1512001.08.03 18:00buy761.000.88460.87130.8886
1522001.08.09 12:00close761.000.88530.87130.888656.7710346.38
1532001.08.13 18:00buy771.000.89800.88470.9020
1542001.08.14 17:15t/p771.000.90200.88470.9020397.8010744.17
1552001.08.14 18:00buy781.000.90290.88960.9069
1562001.08.15 09:48t/p781.000.90690.88960.9069397.8011141.97
1572001.08.15 18:00buy791.000.91160.89830.9156
1582001.08.16 02:22t/p791.000.91560.89830.9156393.3911535.35
1592001.08.16 18:00sell801.000.91400.93400.9113
1602001.08.16 23:20t/p801.000.91130.93400.9113270.0011805.35
1612001.08.17 18:00buy811.000.91660.90330.9206
1622001.08.22 10:04t/p811.000.92060.90330.9206393.3912198.74
1632001.08.22 18:00sell821.000.91930.93930.9166
1642001.08.22 18:25t/p821.000.91660.93930.9166270.0012468.74
1652001.08.23 18:00buy831.000.91660.90330.9206
1662001.08.28 10:05s/l831.000.90330.90330.9206-1336.6111132.12
1672001.08.29 18:00sell841.000.90960.92960.9069
1682001.08.30 00:09t/p841.000.90690.92960.9069272.3511404.47
1692001.08.31 18:00sell851.000.90840.92840.9057
1702001.09.03 16:31t/p851.000.90570.92840.9057270.7811675.25
1712001.09.03 18:00sell861.000.90740.92740.9047
1722001.09.04 03:08t/p861.000.90470.92740.9047270.7811946.03
1732001.09.04 18:00buy871.000.88690.87360.8909
1742001.09.05 13:04t/p871.000.89090.87360.8909397.8012343.83
1752001.09.06 18:00buy881.000.89480.88150.8988
1762001.09.07 14:31t/p881.000.89880.88150.8988397.8012741.62
1772001.09.07 18:00buy891.000.90480.89150.9088
1782001.09.11 15:48t/p891.000.90880.89150.9088395.5913137.22
1792001.09.11 18:00buy901.000.91130.89800.9153
1802001.09.11 18:30t/p901.000.91530.89800.9153400.0013537.22
1812001.09.12 18:00buy911.000.90650.89320.9105
1822001.09.13 17:18t/p911.000.91050.89320.9105393.3913930.60
1832001.09.14 18:00buy921.000.92110.90780.9251
1842001.09.17 02:24t/p921.000.92510.90780.9251397.8014328.40
1852001.09.17 18:00sell931.000.92000.94000.9173
1862001.09.21 15:08t/p931.000.91730.94000.9173274.6914603.09
1872001.09.21 18:00sell941.000.90960.92960.9069
1882001.09.27 12:00close941.000.92170.92960.9069-1205.3113397.78
1892001.09.27 18:01sell951.000.91820.93820.9155
1902001.09.28 02:55t/p951.000.91550.93820.9155270.7813668.56
1912001.09.28 18:00sell961.000.90970.92970.9070
1922001.10.01 02:22t/p961.000.90700.92970.9070270.7813939.34
1932001.10.01 18:00buy971.000.91620.90290.9202
1942001.10.03 03:49t/p971.000.92020.90290.9202395.5914334.93
1952001.10.03 18:00buy981.000.91830.90500.9223
1962001.10.08 09:16t/p981.000.92230.90500.9223388.9814723.91
1972001.10.08 18:00sell991.000.91810.93810.9154
1982001.10.09 18:00t/p991.000.91540.93810.9154270.7814994.69
1992001.10.09 18:00sell1001.000.91500.93500.9123
2002001.10.10 09:42t/p1001.000.91230.93500.9123270.7815265.48
2012001.10.10 18:00buy1011.000.91190.89860.9159
2022001.10.16 12:00close1011.000.90640.89860.9159-563.2314702.25
2032001.10.17 18:00buy1021.000.90660.89330.9106
2042001.10.22 17:04s/l1021.000.89330.89330.9106-1341.0213361.22
2052001.10.22 18:00sell1031.000.89130.91130.8886
2062001.10.23 12:26t/p1031.000.88860.91130.8886270.7813632.01
2072001.10.23 18:00sell1041.000.88790.90790.8852
2082001.10.29 12:00close1041.000.89880.90790.8852-1085.3112546.70
2092001.10.29 18:00buy1051.000.90440.89110.9084
2102001.10.30 17:01t/p1051.000.90840.89110.9084397.8012944.49
2112001.10.30 18:00buy1061.000.90910.89580.9131
2122001.11.05 12:00close1061.000.89750.89580.9131-1173.2311771.26
2132001.11.05 18:00sell1071.000.89690.91690.8942
2142001.11.06 23:09t/p1071.000.89420.91690.8942270.7812042.05
2152001.11.07 18:00sell1081.000.89930.91930.8966
2162001.11.07 19:49t/p1081.000.89660.91930.8966270.0012312.05
2172001.11.08 18:00buy1091.000.89260.87930.8966
2182001.11.12 16:31t/p1091.000.89660.87930.8966395.5912707.64
2192001.11.13 18:00sell1101.000.88200.90200.8793
2202001.11.14 10:18t/p1101.000.87930.90200.8793270.7812978.42
2212001.11.14 18:00sell1111.000.88380.90380.8811
2222001.11.15 07:27t/p1111.000.88110.90380.8811272.3513250.76
2232001.11.16 18:00buy1121.000.88540.87210.8894
2242001.11.22 12:00close1121.000.87790.87210.8894-763.2312487.54
2252001.11.23 18:00buy1131.000.87700.86370.8810
2262001.11.26 09:09t/p1131.000.88100.86370.8810397.8012885.33
2272001.11.27 18:00sell1141.000.88180.90180.8791
2282001.12.03 12:00close1141.000.89330.90180.8791-1145.3111740.02
2292001.12.03 18:00sell1151.000.89040.91040.8877
2302001.12.05 17:07t/p1151.000.88770.91040.8877271.5612011.59
2312001.12.10 18:00sell1161.000.88810.90810.8854
2322001.12.17 01:01close1161.000.90370.90810.8854-1554.5310457.06
2332001.12.18 18:00sell1171.000.90150.92150.8988
2342001.12.19 12:13t/p1171.000.89880.92150.8988270.7810727.84
2352001.12.19 18:00sell1181.000.89850.91850.8958
2362001.12.21 11:25t/p1181.000.89580.91850.8958273.1311000.97
2372001.12.21 18:00sell1191.000.88700.90700.8843
2382001.12.24 13:43t/p1191.000.88430.90700.8843270.7811271.75
2392001.12.24 18:00sell1201.000.87840.89840.8757
2402001.12.31 01:01close1201.000.88430.89840.8757-584.5310687.23
2412001.12.31 18:00buy1211.000.89050.87720.8945
2422002.01.02 08:23t/p1211.000.89450.87720.8945395.5911082.82
2432002.01.02 18:00buy1221.000.90450.89120.9085
2442002.01.07 13:30s/l1221.000.89120.89120.9085-1341.029741.79
2452002.01.07 18:00sell1231.000.89220.91220.8895
2462002.01.08 10:49t/p1231.000.88950.91220.8895270.7810012.58
2472002.01.08 18:00buy1241.000.89140.87810.8954
2482002.01.09 01:47t/p1241.000.89540.87810.8954397.8010410.37
2492002.01.10 18:00sell1251.000.89320.91320.8905
2502002.01.11 17:29t/p1251.000.89050.91320.8905270.7810681.15
2512002.01.16 18:00buy1261.000.88380.87050.8878
2522002.01.22 12:00close1261.000.88420.87050.887826.7710707.93
2532002.01.22 18:00sell1271.000.88280.90280.8801
2542002.01.23 20:01t/p1271.000.88010.90280.8801270.7810978.71
2552002.01.24 18:00sell1281.000.87820.89820.8755
2562002.01.25 07:12t/p1281.000.87550.89820.8755270.7811249.49
2572002.01.25 18:00sell1291.000.86460.88460.8619
2582002.01.28 13:20t/p1291.000.86190.88460.8619270.7811520.27
2592002.01.28 18:00sell1301.000.86180.88180.8591
2602002.01.28 18:35t/p1301.000.85910.88180.8591270.0011790.27
2612002.01.30 18:00sell1311.000.86210.88210.8594
2622002.01.31 18:58t/p1311.000.85940.88210.8594272.3512062.62
2632002.02.01 18:00buy1321.000.86090.84760.8649
2642002.02.04 15:10t/p1321.000.86490.84760.8649397.8012460.41
2652002.02.04 18:00buy1331.000.86660.85330.8706
2662002.02.04 19:24t/p1331.000.87060.85330.8706400.0012860.41
2672002.02.06 18:00sell1341.000.86870.88870.8660
2682002.02.07 08:13t/p1341.000.86600.88870.8660272.3513132.76
2692002.02.07 18:00sell1351.000.86940.88940.8667
2702002.02.13 12:00close1351.000.87600.88940.8667-656.8712475.89
2712002.02.13 18:00sell1361.000.87240.89240.8697
2722002.02.14 13:50t/p1361.000.86970.89240.8697272.3512748.23
2732002.02.14 18:00sell1371.000.87050.89050.8678
2742002.02.19 10:22t/p1371.000.86780.89050.8678272.3513020.58
2752002.02.19 18:00buy1381.000.87430.86100.8783
2762002.02.19 20:00t/p1381.000.87830.86100.8783400.0013420.58
2772002.02.20 18:00sell1391.000.87160.89160.8689
2782002.02.20 22:53t/p1391.000.86890.89160.8689270.0013690.58
2792002.02.22 18:00buy1401.000.87770.86440.8817
2802002.02.26 19:28s/l1401.000.86440.86440.8817-1334.4112356.17
2812002.02.28 18:00sell1411.000.86500.88500.8623
2822002.03.06 12:00close1411.000.87170.88500.8623-666.8711689.30
2832002.03.06 18:00buy1421.000.87540.86210.8794
2842002.03.07 09:50t/p1421.000.87940.86210.8794393.3912082.68
2852002.03.07 18:00sell1431.000.88040.90040.8777
2862002.03.08 16:02t/p1431.000.87770.90040.8777270.7812353.47
2872002.03.11 18:00buy1441.000.87650.86320.8805
2882002.03.14 11:09t/p1441.000.88050.86320.8805388.9812742.44
2892002.03.14 18:00buy1451.000.88280.86950.8868
2902002.03.15 17:05t/p1451.000.88680.86950.8868397.8013140.24
2912002.03.19 18:00buy1461.000.88310.86980.8871
2922002.03.25 12:00close1461.000.87770.86980.8871-553.2312587.01
2932002.03.25 18:00sell1471.000.87650.89650.8738
2942002.03.26 13:12t/p1471.000.87380.89650.8738270.7812857.79
2952002.03.26 18:00sell1481.000.87660.89660.8739
2962002.03.27 14:41t/p1481.000.87390.89660.8739270.7813128.57
2972002.03.27 18:00sell1491.000.87220.89220.8695
2982002.04.02 12:00close1491.000.87780.89220.8695-555.3112573.27
2992002.04.02 18:00buy1501.000.87840.86510.8824
3002002.04.03 16:24t/p1501.000.88240.86510.8824397.8012971.06
3012002.04.03 18:00buy1511.000.88060.86730.8846
3022002.04.04 13:55t/p1511.000.88460.86730.8846393.3913364.45
3032002.04.08 18:00sell1521.000.87490.89490.8722
3042002.04.15 00:01close1521.000.87990.89490.8722-494.5312869.92
3052002.04.15 18:00sell1531.000.88020.90020.8775
3062002.04.22 00:01close1531.000.88960.90020.8775-934.5311935.39
3072002.04.23 18:00buy1541.000.89020.87690.8942
3082002.04.25 09:11t/p1541.000.89420.87690.8942391.1812326.58
3092002.04.25 18:00buy1551.000.89810.88480.9021
3102002.04.26 21:22t/p1551.000.90210.88480.9021397.8012724.37
3112002.04.29 18:00sell1561.000.90280.92280.9001
3122002.04.30 17:10t/p1561.000.90010.92280.9001270.7812995.15
3132002.05.01 18:00sell1571.000.90640.92640.9037
3142002.05.02 12:47t/p1571.000.90370.92640.9037272.3513267.50
3152002.05.03 18:00buy1581.000.91390.90060.9179
3162002.05.06 21:48t/p1581.000.91790.90060.9179397.8013665.29
3172002.05.07 18:00sell1591.000.91460.93460.9119
3182002.05.08 08:47t/p1591.000.91190.93460.9119270.7813936.08
3192002.05.13 18:00sell1601.000.91060.93060.9079
3202002.05.14 08:24t/p1601.000.90790.93060.9079270.7814206.86
3212002.05.14 18:00sell1611.000.90220.92220.8995
3222002.05.17 19:19s/l1611.000.92220.92220.8995-1996.0912210.77
3232002.05.21 18:00sell1621.000.91940.93940.9167
3242002.05.24 11:07t/p1621.000.91670.93940.9167273.9112484.68
3252002.05.24 18:00buy1631.000.92220.90890.9262
3262002.05.28 10:41t/p1631.000.92620.90890.9262395.5912880.27
3272002.05.29 18:00buy1641.000.93210.91880.9361
3282002.05.29 19:13t/p1641.000.93610.91880.9361400.0013280.27
3292002.05.30 18:00buy1651.000.93760.92430.9416
3302002.05.30 19:10t/p1651.000.94160.92430.9416400.0013680.27
3312002.06.03 18:00buy1661.000.93920.92590.9432
3322002.06.04 09:47t/p1661.000.94320.92590.9432397.8014078.06
3332002.06.05 18:00sell1671.000.93870.95870.9360
3342002.06.06 08:11t/p1671.000.93600.95870.9360272.3514350.41
3352002.06.06 18:00buy1681.000.94600.93270.9500
3362002.06.12 09:51t/p1681.000.95000.93270.9500391.1814741.59
3372002.06.12 18:00sell1691.000.94750.96750.9448
3382002.06.12 19:04t/p1691.000.94480.96750.9448270.0015011.59
3392002.06.13 18:00buy1701.000.94380.93050.9478
3402002.06.14 11:49t/p1701.000.94780.93050.9478397.8015409.39
3412002.06.14 18:00buy1711.000.94520.93190.9492
3422002.06.18 13:47t/p1711.000.94920.93190.9492395.5915804.98
3432002.06.18 18:00buy1721.000.94840.93510.9524
3442002.06.18 21:17t/p1721.000.95240.93510.9524400.0016204.98
3452002.06.19 18:00buy1731.000.95440.94110.9584
3462002.06.20 02:13t/p1731.000.95840.94110.9584393.3916598.36
3472002.06.20 18:00buy1741.000.96470.95140.9687
3482002.06.21 16:19t/p1741.000.96870.95140.9687397.8016996.16
3492002.06.24 18:00sell1751.000.97900.99900.9763
3502002.06.24 19:03t/p1751.000.97630.99900.9763270.0017266.16
3512002.06.25 18:00buy1761.000.96940.95610.9734
3522002.06.25 19:44t/p1761.000.97340.95610.9734400.0017666.16
3532002.07.01 18:00sell1771.000.98861.00860.9859
3542002.07.02 06:28t/p1771.000.98591.00860.9859270.7817936.94
3552002.07.02 18:00buy1781.000.98350.97020.9875
3562002.07.08 09:10t/p1781.000.98750.97020.9875386.7718323.71
3572002.07.08 18:00sell1791.000.98681.00680.9841
3582002.07.11 13:12t/p1791.000.98411.00680.9841273.9118597.62
3592002.07.11 18:00sell1801.000.99281.01280.9901
3602002.07.11 20:04t/p1801.000.99011.01280.9901270.0018867.62
3612002.07.12 18:00buy1811.000.99060.97730.9946
3622002.07.15 04:27t/p1811.000.99460.97730.9946397.8019265.42
3632002.07.15 18:00buy1821.001.00740.99411.0114
3642002.07.16 10:56t/p1821.001.01140.99411.0114397.8019663.21
3652002.07.17 18:00sell1831.001.00801.02801.0053
3662002.07.18 04:15t/p1831.001.00531.02801.0053272.3519935.56
3672002.07.18 18:00buy1841.001.00630.99301.0103
3682002.07.18 20:58t/p1841.001.01030.99301.0103400.0020335.56
3692002.07.22 18:00sell1851.001.00991.02991.0072
3702002.07.22 19:22t/p1851.001.00721.02991.0072270.0020605.56
3712002.07.23 18:00buy1861.000.99370.98040.9977
3722002.07.24 15:05t/p1861.000.99770.98040.9977397.8021003.35
3732002.07.24 18:00buy1871.000.99500.98170.9990
3742002.07.25 04:36t/p1871.000.99900.98170.9990393.3921396.74
3752002.07.26 18:00sell1881.000.98741.00740.9847
3762002.07.29 11:47t/p1881.000.98471.00740.9847270.7821667.52
3772002.07.29 18:00sell1891.000.97790.99790.9752
3782002.08.01 08:40t/p1891.000.97520.99790.9752273.9121941.43
3792002.08.01 18:00buy1901.000.98490.97160.9889
3802002.08.02 11:43t/p1901.000.98890.97160.9889397.8022339.23
3812002.08.02 18:00sell1911.000.98801.00800.9853
3822002.08.05 02:37t/p1911.000.98531.00800.9853270.7822610.01
3832002.08.05 18:00buy1921.000.98510.97180.9891
3842002.08.06 09:59s/l1921.000.97180.97180.9891-1332.2021277.80
3852002.08.07 18:00buy1931.000.97320.95990.9772
3862002.08.08 02:24t/p1931.000.97720.95990.9772393.3921671.19
3872002.08.09 18:00sell1941.000.97150.99150.9688
3882002.08.15 12:00close1941.000.97650.99150.9688-495.3121175.88
3892002.08.15 18:00buy1951.000.98160.96830.9856
3902002.08.16 15:06t/p1951.000.98560.96830.9856397.8021573.68
3912002.08.16 18:00buy1961.000.98350.97020.9875
3922002.08.22 12:00close1961.000.97740.97020.9875-623.2320950.45
3932002.08.22 18:00sell1971.000.97000.99000.9673
3942002.08.22 19:22t/p1971.000.96730.99000.9673270.0021220.45
3952002.08.23 18:00buy1981.000.97300.95970.9770
3962002.08.27 12:42t/p1981.000.97700.95970.9770395.5921616.04
3972002.08.28 18:00buy1991.000.98220.96890.9862
3982002.08.29 09:34t/p1991.000.98620.96890.9862393.3922009.42
3992002.08.29 18:00buy2001.000.98290.96960.9869
4002002.09.03 08:20t/p2001.000.98690.96960.9869393.3922402.81
4012002.09.03 18:00buy2011.000.99650.98321.0005
4022002.09.06 15:39s/l2011.000.98320.98321.0005-1341.0221061.79
4032002.09.06 18:00sell2021.000.98451.00450.9818
4042002.09.06 20:35t/p2021.000.98181.00450.9818270.0021331.79
4052002.09.09 18:00buy2031.000.98200.96870.9860
4062002.09.16 00:01close2031.000.97080.96870.9860-1135.4320196.35
4072002.09.16 18:00buy2041.000.97270.95940.9767
4082002.09.18 15:27t/p2041.000.97670.95940.9767395.5920591.94
4092002.09.18 18:00buy2051.000.97960.96630.9836
4102002.09.19 17:27t/p2051.000.98360.96630.9836393.3920985.33
4112002.09.19 18:00buy2061.000.98260.96930.9866
4122002.09.19 21:55t/p2061.000.98660.96930.9866400.0021385.33
4132002.09.20 18:00sell2071.000.98401.00400.9813
4142002.09.20 18:22t/p2071.000.98131.00400.9813270.0021655.33
4152002.09.23 18:00sell2081.000.98221.00220.9795
4162002.09.23 18:31t/p2081.000.97951.00220.9795270.0021925.33
4172002.09.24 18:00buy2091.000.98180.96850.9858
4182002.09.30 12:00close2091.000.98390.96850.9858196.7722122.10
4192002.09.30 18:00buy2101.000.98800.97470.9920
4202002.10.07 00:01close2101.000.97880.97470.9920-935.4321186.67
4212002.10.07 18:00buy2111.000.98210.96880.9861
4222002.10.09 15:53t/p2111.000.98610.96880.9861395.5921582.26
4232002.10.09 18:00buy2121.000.98710.97380.9911
4242002.10.09 19:23t/p2121.000.99110.97380.9911400.0021982.26
4252002.10.10 18:00sell2131.000.98651.00650.9838
4262002.10.11 14:49t/p2131.000.98381.00650.9838270.7822253.04
4272002.10.11 18:00sell2141.000.98551.00550.9828
4282002.10.15 10:44t/p2141.000.98281.00550.9828271.5622524.60
4292002.10.15 18:00sell2151.000.98121.00120.9785
4302002.10.17 03:14t/p2151.000.97851.00120.9785273.1322797.73
4312002.10.17 18:00sell2161.000.97210.99210.9694
4322002.10.21 02:13t/p2161.000.96940.99210.9694271.5623069.30
4332002.10.22 18:00buy2171.000.97830.96500.9823
4342002.10.28 12:00close2171.000.97410.96500.9823-433.2322636.07
4352002.10.28 18:00buy2181.000.98310.96980.9871
4362002.10.31 04:01t/p2181.000.98710.96980.9871388.9823025.04
4372002.11.01 18:00buy2191.000.99660.98331.0006
4382002.11.05 10:13t/p2191.001.00060.98331.0006395.5923420.64
4392002.11.06 18:00buy2201.000.99730.98401.0013
4402002.11.06 21:25t/p2201.001.00130.98401.0013400.0023820.64
4412002.11.07 18:00sell2211.001.00761.02761.0049
4422002.11.13 12:00close2211.001.00941.02761.0049-176.8723643.76
4432002.11.13 18:00sell2221.001.00861.02861.0059
4442002.11.13 18:26t/p2221.001.00591.02861.0059270.0023913.76
4452002.11.15 18:00sell2231.001.00631.02631.0036
4462002.11.19 19:44t/p2231.001.00361.02631.0036271.5624185.33
4472002.11.25 18:00sell2241.000.99241.01240.9897
4482002.11.26 11:05t/p2241.000.98971.01240.9897270.7824456.11
4492002.11.29 18:00sell2251.000.99471.01470.9920
4502002.12.02 12:51t/p2251.000.99201.01470.9920270.7824726.89
4512002.12.02 18:00sell2261.000.99421.01420.9915
4522002.12.09 01:01close2261.001.01031.01420.9915-1604.5323122.37
4532002.12.09 18:00sell2271.001.00771.02771.0050
4542002.12.16 01:01close2271.001.02321.02771.0050-1544.5321577.84
4552002.12.19 18:00buy2281.001.02551.01221.0295
4562002.12.23 09:57t/p2281.001.02951.01221.0295395.5921973.43
4572002.12.23 18:00sell2291.001.02681.04681.0241
4582002.12.23 18:19t/p2291.001.02411.04681.0241270.0022243.43
4592002.12.24 18:00buy2301.001.03121.01791.0352
4602002.12.26 09:58t/p2301.001.03521.01791.0352391.1822634.61
4612002.12.26 18:00sell2311.001.03381.05381.0311
4622003.01.01 15:34close2311.001.04931.05381.0311-1546.8721087.74
4632003.01.03 18:00buy2321.001.04141.02811.0454
4642003.01.06 07:13t/p2321.001.04541.02811.0454397.8021485.53
4652003.01.06 18:00buy2331.001.04891.03561.0529
4662003.01.08 20:02t/p2331.001.05291.03561.0529395.5921881.13
4672003.01.09 18:00sell2341.001.04741.06741.0447
4682003.01.15 12:00close2341.001.05221.06741.0447-476.8721404.25
4692003.01.16 18:00buy2351.001.05771.04441.0617
4702003.01.16 19:58t/p2351.001.06171.04441.0617400.0021804.25
4712003.01.17 18:00buy2361.001.06561.05231.0696
4722003.01.21 19:27t/p2361.001.06961.05231.0696395.5922199.84
4732003.01.23 18:00buy2371.001.07601.06271.0800
4742003.01.24 17:00t/p2371.001.08001.06271.0800397.8022597.64
4752003.01.29 18:00sell2381.001.08631.10631.0836
4762003.01.29 19:33t/p2381.001.08361.10631.0836270.0022867.64
4772003.02.03 18:00buy2391.001.07381.06051.0778
4782003.02.03 20:08t/p2391.001.07781.06051.0778400.0023267.64
4792003.02.04 18:00buy2401.001.08691.07361.0909
4802003.02.05 08:33t/p2401.001.09091.07361.0909397.8023665.43
4812003.02.05 18:00sell2411.001.08191.10191.0792
4822003.02.05 19:18t/p2411.001.07921.10191.0792270.0023935.43
4832003.02.06 18:00buy2421.001.08321.06991.0872
4842003.02.11 11:24s/l2421.001.06991.06991.0872-1336.6122598.82
4852003.02.11 18:00sell2431.001.07121.09121.0685
4862003.02.17 10:34t/p2431.001.06851.09121.0685274.6922873.51
4872003.02.17 18:00buy2441.001.07371.06041.0777
4882003.02.20 11:34t/p2441.001.07771.06041.0777388.9823262.49
4892003.02.20 18:00buy2451.001.08211.06881.0861
4902003.02.26 12:00close2451.001.07651.06881.0861-568.8222693.67
4912003.02.27 18:00sell2461.001.07591.09591.0732
4922003.03.05 00:39s/l2461.001.09591.09591.0732-1996.8720696.80
4932003.03.06 18:00buy2471.001.09791.08461.1019
4942003.03.07 08:56t/p2471.001.10191.08461.1019397.8021094.59
4952003.03.07 18:00buy2481.001.10421.09091.1082
4962003.03.11 14:20t/p2481.001.10821.09091.1082395.5921490.18
4972003.03.11 18:00buy2491.001.10591.09261.1099
4982003.03.13 03:43s/l2491.001.09261.09261.1099-1338.8220151.36
4992003.03.13 18:00sell2501.001.08841.10841.0857
5002003.03.13 20:31t/p2501.001.08571.10841.0857270.0020421.36
5012003.03.14 18:00buy2511.001.07651.06321.0805
5022003.03.17 01:40t/p2511.001.08051.06321.0805397.8020819.16
5032003.03.17 18:00sell2521.001.06881.08881.0661
5042003.03.17 18:06t/p2521.001.06611.08881.0661270.0021089.16
5052003.03.18 18:00sell2531.001.06331.08331.0606
5062003.03.18 19:11t/p2531.001.06061.08331.0606270.0021359.16
5072003.03.19 18:00sell2541.001.05881.07881.0561
5082003.03.19 21:01t/p2541.001.05611.07881.0561270.0021629.16
5092003.03.20 18:00sell2551.001.06231.08231.0596
5102003.03.21 02:44t/p2551.001.05961.08231.0596270.7821899.94
5112003.03.21 18:00sell2561.001.05491.07491.0522
5122003.03.21 18:55t/p2561.001.05221.07491.0522270.0022169.94
5132003.03.25 18:00sell2571.001.06941.08941.0667
5142003.03.25 18:20t/p2571.001.06671.08941.0667270.0022439.94
5152003.03.26 18:00buy2581.001.06751.05421.0715
5162003.03.27 04:30t/p2581.001.07151.05421.0715393.3922833.33
5172003.03.27 18:00sell2591.001.07191.09191.0692
5182003.03.27 19:04t/p2591.001.06921.09191.0692270.0023103.33
5192003.03.28 18:01buy2601.001.07551.06221.0795
5202003.03.28 19:59t/p2601.001.07951.06221.0795400.0023503.33
5212003.03.31 18:00buy2611.001.09011.07681.0941
5222003.04.02 00:37t/p2611.001.09411.07681.0941395.5923898.92
5232003.04.02 18:00sell2621.001.07691.09691.0742
5242003.04.03 01:23t/p2621.001.07421.09691.0742272.3524171.26
5252003.04.03 18:00sell2631.001.07291.09291.0702
5262003.04.04 15:33t/p2631.001.07021.09291.0702270.7824442.05
5272003.04.04 18:00sell2641.001.07171.09171.0690
5282003.04.07 00:01t/p2641.001.06901.09171.0690270.7824712.83
5292003.04.07 18:00buy2651.001.06231.04901.0663
5302003.04.07 21:02t/p2651.001.06631.04901.0663400.0025112.83
5312003.04.08 18:00sell2661.001.06831.08831.0656
5322003.04.14 12:00close2661.001.07511.08831.0656-675.3124437.52
5332003.04.14 18:00buy2671.001.07761.06431.0816
5342003.04.15 16:14t/p2671.001.08161.06431.0816397.8024835.32
5352003.04.15 18:00buy2681.001.08031.06701.0843
5362003.04.16 08:52t/p2681.001.08431.06701.0843397.8025233.11
5372003.04.17 18:00buy2691.001.09091.07761.0949
5382003.04.22 10:00t/p2691.001.09491.07761.0949393.3925626.50
5392003.04.22 18:00buy2701.001.09701.08371.1010
5402003.04.24 08:20t/p2701.001.10101.08371.1010391.1826017.68
5412003.04.28 18:00buy2711.001.10011.08681.1041
5422003.04.29 18:50t/p2711.001.10411.08681.1041397.8026415.47
5432003.04.29 18:50sell2721.001.10421.12421.1015
5442003.05.01 16:26s/l2721.001.12421.12421.1015-1996.8724418.60
5452003.05.01 18:00buy2731.001.12421.11091.1282
5462003.05.05 16:47t/p2731.001.12821.11091.1282395.5924814.19
5472003.05.05 18:00buy2741.001.12751.11421.1315
5482003.05.06 09:03t/p2741.001.13151.11421.1315397.8025211.99
5492003.05.08 18:00buy2751.001.14581.13251.1498
5502003.05.08 18:52t/p2751.001.14981.13251.1498400.0025611.99
5512003.05.09 18:00sell2761.001.15011.17011.1474
5522003.05.13 02:33t/p2761.001.14741.17011.1474271.5625883.55
5532003.05.15 18:00sell2771.001.14571.16571.1430
5542003.05.15 18:33t/p2771.001.14301.16571.1430270.0026153.55
5552003.05.16 18:00buy2781.001.15491.14161.1589
5562003.05.16 22:23t/p2781.001.15891.14161.1589400.0026553.55
5572003.05.19 18:00sell2791.001.16861.18861.1659
5582003.05.19 19:09t/p2791.001.16591.18861.1659270.0026823.55
5592003.05.20 18:00buy2801.001.16941.15611.1734
5602003.05.21 00:28t/p2801.001.17341.15611.1734397.8027221.35
5612003.05.21 18:00buy2811.001.17091.15761.1749
5622003.05.23 10:05t/p2811.001.17491.15761.1749391.1827612.53
5632003.05.26 18:00buy2821.001.18571.17241.1897
5642003.05.27 02:41t/p2821.001.18971.17241.1897397.8028010.32
5652003.05.27 18:00buy2831.001.18611.17281.1901
5662003.05.28 12:57s/l2831.001.17281.17281.1901-1332.2026678.12
5672003.05.28 18:00sell2841.001.17391.19391.1712
5682003.05.29 09:59t/p2841.001.17121.19391.1712272.3526950.46
5692003.05.29 18:00buy2851.001.18321.16991.1872
5702003.05.29 18:39t/p2851.001.18721.16991.1872400.0027350.46
5712003.05.30 18:00sell2861.001.17621.19621.1735
5722003.06.02 00:01t/p2861.001.17351.19621.1735270.7827621.25
5732003.06.03 18:00sell2871.001.17031.19031.1676
5742003.06.04 16:47t/p2871.001.16761.19031.1676270.7827892.03
5752003.06.04 18:00sell2881.001.17081.19081.1681
5762003.06.04 21:08t/p2881.001.16811.19081.1681270.0028162.03
5772003.06.05 18:00buy2891.001.18731.17401.1913
5782003.06.06 14:48s/l2891.001.17401.17401.1913-1332.2026829.82
5792003.06.06 18:00sell2901.001.16951.18951.1668
5802003.06.09 03:01t/p2901.001.16681.18951.1668270.7827100.60
5812003.06.09 18:00buy2911.001.17431.16101.1783
5822003.06.11 15:46t/p2911.001.17831.16101.1783395.5927496.20
5832003.06.11 18:00buy2921.001.17681.16351.1808
5842003.06.12 09:59t/p2921.001.18081.16351.1808393.3927889.58
5852003.06.12 18:00sell2931.001.17681.19681.1741
5862003.06.13 13:37t/p2931.001.17411.19681.1741270.7828160.36
5872003.06.16 18:00sell2941.001.18491.20491.1822
5882003.06.16 22:37t/p2941.001.18221.20491.1822270.0028430.36
5892003.06.17 18:00sell2951.001.18111.20111.1784
5902003.06.17 22:49t/p2951.001.17841.20111.1784270.0028700.36
5912003.06.18 18:00sell2961.001.17101.19101.1683
5922003.06.18 19:02t/p2961.001.16831.19101.1683270.0028970.36
5932003.06.19 18:00buy2971.001.16821.15491.1722
5942003.06.19 18:05t/p2971.001.17221.15491.1722400.0029370.36
5952003.06.20 18:00sell2981.001.16151.18151.1588
5962003.06.20 18:52t/p2981.001.15881.18151.1588270.0029640.36
5972003.06.23 18:00sell2991.001.15471.17471.1520
5982003.06.24 16:58t/p2991.001.15201.17471.1520270.7829911.14
5992003.06.24 18:00sell3001.001.14981.16981.1471
6002003.06.26 10:51t/p3001.001.14711.16981.1471273.1330184.27
6012003.06.26 18:00sell3011.001.14331.16331.1406
6022003.06.27 10:20t/p3011.001.14061.16331.1406270.7830455.06
6032003.06.27 18:00buy3021.001.14261.12931.1466
6042003.06.30 16:11t/p3021.001.14661.12931.1466397.8030852.85
6052003.06.30 18:00buy3031.001.15031.13701.1543
6062003.07.01 02:16t/p3031.001.15431.13701.1543397.8031250.65
6072003.07.01 18:00buy3041.001.15811.14481.1621
6082003.07.03 10:32s/l3041.001.14481.14481.1621-1338.8229911.83
6092003.07.03 18:01buy3051.001.15061.13731.1546
6102003.07.07 11:56s/l3051.001.13731.13731.1546-1334.4128577.42
6112003.07.07 18:00sell3061.001.13391.15391.1312
6122003.07.07 23:22t/p3061.001.13121.15391.1312270.0028847.42
6132003.07.08 18:00buy3071.001.12681.11351.1308
6142003.07.08 20:35t/p3071.001.13081.11351.1308400.0029247.42
6152003.07.11 18:00sell3081.001.13061.15061.1279
6162003.07.14 00:38t/p3081.001.12791.15061.1279270.7829518.20
6172003.07.14 18:00buy3091.001.13011.11681.1341
6182003.07.15 12:21t/p3091.001.13411.11681.1341397.8029915.99
6192003.07.15 18:00buy3101.001.12331.11001.1273
6202003.07.18 18:18t/p3101.001.12731.11001.1273388.9830304.97
6212003.07.18 18:18sell3111.001.12731.14731.1246
6222003.07.21 00:01t/p3111.001.12461.14731.1246270.7830575.75
6232003.07.21 18:00buy3121.001.13451.12121.1385
6242003.07.23 09:26t/p3121.001.13851.12121.1385395.5930971.34
6252003.07.23 18:00buy3131.001.14881.13551.1528
6262003.07.25 16:05t/p3131.001.15281.13551.1528391.1831362.52
6272003.07.28 18:00sell3141.001.15001.17001.1473
6282003.07.29 13:08t/p3141.001.14731.17001.1473270.7831633.31
6292003.07.29 18:00sell3151.001.14691.16691.1442
6302003.07.29 22:13t/p3151.001.14421.16691.1442270.0031903.31
6312003.07.30 18:00sell3161.001.13701.15701.1343
6322003.07.30 21:29t/p3161.001.13431.15701.1343270.0032173.31
6332003.07.31 18:00sell3171.001.12331.14331.1206
6342003.08.01 08:54t/p3171.001.12061.14331.1206270.7832444.09
6352003.08.01 18:00buy3181.001.12541.11211.1294
6362003.08.04 09:22t/p3181.001.12941.11211.1294397.8032841.88
6372003.08.04 18:00buy3191.001.13401.12071.1380
6382003.08.05 09:46t/p3191.001.13801.12071.1380397.8033239.68
6392003.08.05 18:00sell3201.001.13491.15491.1322
6402003.08.07 08:25t/p3201.001.13221.15491.1322273.1333512.81
6412003.08.07 18:00buy3211.001.14021.12691.1442
6422003.08.11 04:39s/l3211.001.12691.12691.1442-1334.4132178.40
6432003.08.11 18:00buy3221.001.13491.12161.1389
6442003.08.18 00:01close3221.001.12671.12161.1389-835.4331342.96
6452003.08.18 18:00sell3231.001.11401.13401.1113
6462003.08.19 08:35t/p3231.001.11131.13401.1113270.7831613.75
6472003.08.19 18:00sell3241.001.11231.13231.1096
6482003.08.20 04:50t/p3241.001.10961.13231.1096270.7831884.53
6492003.08.21 18:00sell3251.001.09811.11811.0954
6502003.08.21 18:01t/p3251.001.09541.11811.0954270.0032154.53
6512003.08.22 18:00sell3261.001.08731.10731.0846
6522003.08.25 23:59t/p3261.001.08461.10731.0846270.7832425.31
6532003.08.26 18:00sell3271.001.08931.10931.0866
6542003.08.26 22:47t/p3271.001.08661.10931.0866270.0032695.31
6552003.08.27 18:00buy3281.001.09091.07761.0949
6562003.08.29 14:42t/p3281.001.09491.07761.0949391.1833086.49
6572003.08.29 18:00buy3291.001.09951.08621.1035
6582003.09.02 10:05s/l3291.001.08621.08621.1035-1334.4131752.08
6592003.09.04 18:00buy3301.001.09021.07691.0942
6602003.09.04 21:31t/p3301.001.09421.07691.0942400.0032152.08
6612003.09.05 18:00buy3311.001.10741.09411.1114
6622003.09.05 22:09t/p3311.001.11141.09411.1114400.0032552.08
6632003.09.09 18:00buy3321.001.11921.10591.1232
6642003.09.09 18:19t/p3321.001.12321.10591.1232400.0032952.08
6652003.09.10 18:00buy3331.001.11981.10651.1238
6662003.09.11 08:12t/p3331.001.12381.10651.1238393.3933345.47
6672003.09.11 18:00sell3341.001.11841.13841.1157
6682003.09.12 11:31t/p3341.001.11571.13841.1157270.7833616.25
6692003.09.12 18:00buy3351.001.13121.11791.1352
6702003.09.16 17:21s/l3351.001.11791.11791.1352-1334.4132281.84
6712003.09.16 18:00sell3361.001.11781.13781.1151
6722003.09.17 02:33t/p3361.001.11511.13781.1151270.7832552.62
6732003.09.17 18:00buy3371.001.12401.11071.1280
6742003.09.17 19:52t/p3371.001.12801.11071.1280400.0032952.62
6752003.09.18 18:00buy3381.001.12441.11111.1284
6762003.09.19 10:07t/p3381.001.12841.11111.1284397.8033350.42
6772003.09.19 18:00buy3391.001.13491.12161.1389
6782003.09.19 23:38t/p3391.001.13891.12161.1389400.0033750.42
6792003.09.23 18:00sell3401.001.14871.16871.1460
6802003.09.23 20:08t/p3401.001.14601.16871.1460270.0034020.42
6812003.09.24 18:01sell3411.001.14731.16731.1446
6822003.09.26 14:44t/p3411.001.14461.16731.1446273.1334293.55
6832003.09.29 18:00buy3421.001.15851.14521.1625
6842003.09.29 23:55t/p3421.001.16251.14521.1625400.0034693.55
6852003.09.30 18:00buy3431.001.16611.15281.1701
6862003.10.01 12:25t/p3431.001.17011.15281.1701397.8035091.34
6872003.10.01 18:00buy3441.001.17101.15771.1750
6882003.10.02 04:12t/p3441.001.17501.15771.1750393.3935484.73
6892003.10.02 18:00sell3451.001.17151.19151.1688
6902003.10.02 19:04t/p3451.001.16881.19151.1688270.0035754.73
6912003.10.03 18:00sell3461.001.16011.18011.1574
6922003.10.03 18:55t/p3461.001.15741.18011.1574270.0036024.73
6932003.10.06 18:00buy3471.001.17041.15711.1744
6942003.10.07 08:51t/p3471.001.17441.15711.1744397.8036422.52
6952003.10.09 18:00sell3481.001.16951.18951.1668
6962003.10.13 10:59t/p3481.001.16681.18951.1668271.5636694.09
6972003.10.13 18:00buy3491.001.16821.15491.1722
6982003.10.14 17:23t/p3491.001.17221.15491.1722397.8037091.88
6992003.10.14 18:00buy3501.001.17241.15911.1764
7002003.10.14 19:08t/p3501.001.17641.15911.1764400.0037491.88
7012003.10.15 18:00sell3511.001.16561.18561.1629
7022003.10.15 19:13t/p3511.001.16291.18561.1629270.0037761.88
7032003.10.16 18:00buy3521.001.16691.15361.1709
7042003.10.20 00:04t/p3521.001.17091.15361.1709395.5938157.47
7052003.10.20 18:00sell3531.001.16711.18711.1644
7062003.10.20 21:46t/p3531.001.16441.18711.1644270.0038427.47
7072003.10.21 18:00buy3541.001.16821.15491.1722
7082003.10.22 15:09t/p3541.001.17221.15491.1722397.8038825.27
7092003.10.22 18:00buy3551.001.18111.16781.1851
7102003.10.24 18:45t/p3551.001.18511.16781.1851391.1839216.45
7112003.10.24 18:45buy3561.001.18541.17211.1894
7122003.10.27 05:32s/l3561.001.17211.17211.1894-1332.2037884.24
7132003.10.28 18:00sell3571.001.16891.18891.1662
7142003.10.28 23:04t/p3571.001.16621.18891.1662270.0038154.24
7152003.10.29 18:00sell3581.001.16971.18971.1670
7162003.10.29 20:08t/p3581.001.16701.18971.1670270.0038424.24
7172003.10.30 18:00buy3591.001.16901.15571.1730
7182003.11.03 17:11s/l3591.001.15571.15571.1730-1334.4137089.83
7192003.11.03 18:00buy3601.001.14781.13451.1518
7202003.11.07 18:47t/p3601.001.15181.13451.1518386.7737476.60
7212003.11.07 18:47sell3611.001.15201.17201.1493
7222003.11.10 11:29t/p3611.001.14931.17201.1493270.7837747.39
7232003.11.10 18:00sell3621.001.15071.17071.1480
7242003.11.10 23:07t/p3621.001.14801.17071.1480270.0038017.39
7252003.11.12 18:00buy3631.001.16411.15081.1681
7262003.11.13 09:33t/p3631.001.16811.15081.1681393.3938410.77
7272003.11.13 18:00buy3641.001.17091.15761.1749
7282003.11.14 00:08t/p3641.001.17491.15761.1749397.8038808.57
7292003.11.14 18:00sell3651.001.17671.19671.1740
7302003.11.14 18:51t/p3651.001.17401.19671.1740270.0039078.57
7312003.11.17 18:00sell3661.001.17891.19891.1762
7322003.11.17 18:44t/p3661.001.17621.19891.1762270.0039348.57
7332003.11.19 18:00sell3671.001.19241.21241.1897
7342003.11.19 18:24t/p3671.001.18971.21241.1897270.0039618.57
7352003.11.20 18:00buy3681.001.19171.17841.1957
7362003.11.24 12:02s/l3681.001.17841.17841.1957-1334.4138284.16
7372003.11.24 18:00sell3691.001.17811.19811.1754
7382003.11.28 11:33s/l3691.001.19811.19811.1754-1995.3136288.85
7392003.11.28 18:00buy3701.001.19821.18491.2022
7402003.12.01 01:58t/p3701.001.20221.18491.2022397.8036686.65
7412003.12.01 18:00buy3711.001.19681.18351.2008
7422003.12.02 16:56t/p3711.001.20081.18351.2008397.8037084.44
7432003.12.02 18:00buy3721.001.20861.19531.2126
7442003.12.03 13:44t/p3721.001.21261.19531.2126397.8037482.24
7452003.12.04 18:00buy3731.001.20631.19301.2103
7462003.12.04 19:23t/p3731.001.21031.19301.2103400.0037882.24
7472003.12.05 18:00buy3741.001.21441.20111.2184
7482003.12.06 00:49t/p3741.001.21841.20111.2184400.0038282.24
7492003.12.08 18:00buy3751.001.22181.20851.2258
7502003.12.09 11:01t/p3751.001.22581.20851.2258397.8038680.03
7512003.12.10 18:00buy3761.001.22401.21071.2280
7522003.12.12 17:09t/p3761.001.22801.21071.2280391.1839071.21
7532003.12.12 18:00sell3771.001.22571.24571.2230
7542003.12.15 01:01t/p3771.001.22301.24571.2230270.7839341.99
7552003.12.15 18:00buy3781.001.22881.21551.2328
7562003.12.16 01:24t/p3781.001.23281.21551.2328397.8039739.79
7572003.12.16 18:00sell3791.001.23321.25321.2305
7582003.12.16 20:30t/p3791.001.23051.25321.2305270.0040009.79
7592003.12.17 18:00buy3801.001.23831.22501.2423
7602003.12.17 20:56t/p3801.001.24231.22501.2423400.0040409.79
7612003.12.18 18:00sell3811.001.23741.25741.2347
7622003.12.19 17:57t/p3811.001.23471.25741.2347270.7840680.57
7632003.12.23 18:00sell3821.001.24201.26201.2393
7642003.12.23 21:40t/p3821.001.23931.26201.2393270.0040950.57
7652003.12.24 18:00buy3831.001.24521.23191.2492
7662003.12.29 12:49t/p3831.001.24921.23191.2492388.9841339.55
7672003.12.29 18:00buy3841.001.24871.23541.2527
7682003.12.30 17:19t/p3841.001.25271.23541.2527397.8041737.34
7692003.12.31 18:00buy3851.001.26151.24821.2655
7702004.01.05 02:12t/p3851.001.26551.24821.2655388.9842126.32
7712004.01.06 18:00buy3861.001.27501.26171.2790
7722004.01.08 02:55s/l3861.001.26171.26171.2790-1338.8240787.50
7732004.01.08 18:00buy3871.001.27241.25911.2764
7742004.01.08 18:46t/p3871.001.27641.25911.2764400.0041187.50
7752004.01.09 18:00buy3881.001.28471.27141.2887
7762004.01.12 10:20t/p3881.001.28871.27141.2887397.8041585.30
7772004.01.12 18:00sell3891.001.27981.29981.2771
7782004.01.12 20:47t/p3891.001.27711.29981.2771270.0041855.30
7792004.01.13 18:00sell3901.001.27861.29861.2759
7802004.01.13 18:25t/p3901.001.27591.29861.2759270.0042125.30
7812004.01.15 18:00buy3911.001.26071.24741.2647
7822004.01.16 14:15s/l3911.001.24741.24741.2647-1332.2040793.09
7832004.01.19 18:00buy3921.001.23781.22451.2418
7842004.01.20 09:37t/p3921.001.24181.22451.2418397.8041190.89
7852004.01.20 18:00buy3931.001.25721.24391.2612
7862004.01.21 06:59t/p3931.001.26121.24391.2612397.8041588.68
7872004.01.21 18:00sell3941.001.26231.28231.2596
7882004.01.23 20:11t/p3941.001.25961.28231.2596273.1341861.81
7892004.01.26 18:00sell3951.001.25601.27601.2533
7902004.01.26 19:29t/p3951.001.25331.27601.2533270.0042131.81
7912004.01.27 18:00buy3961.001.26051.24721.2645
7922004.01.27 18:25t/p3961.001.26451.24721.2645400.0042531.81
7932004.01.28 18:00sell3971.001.25801.27801.2553
7942004.01.28 21:17t/p3971.001.25531.27801.2553270.0042801.81
7952004.01.29 18:00sell3981.001.23751.25751.2348
7962004.02.03 13:00s/l3981.001.25751.25751.2348-1997.6540804.16
7972004.02.04 18:00sell3991.001.25171.27171.2490
7982004.02.06 17:00s/l3991.001.27171.27171.2490-1996.8738807.28
7992004.02.06 18:00buy4001.001.27141.25811.2754
8002004.02.09 07:19t/p4001.001.27541.25811.2754397.8039205.08
8012004.02.09 18:00sell4011.001.26791.28791.2652
8022004.02.11 10:57t/p4011.001.26521.28791.2652271.5639476.64
8032004.02.11 18:00buy4021.001.26721.25391.2712
8042004.02.11 18:01t/p4021.001.27121.25391.2712400.0039876.64
8052004.02.13 18:00buy4031.001.27931.26601.2833
8062004.02.17 09:31t/p4031.001.28331.26601.2833395.5940272.23
8072004.02.18 18:00sell4041.001.28241.30241.2797
8082004.02.18 18:36t/p4041.001.27971.30241.2797270.0040542.23
8092004.02.19 18:00sell4051.001.26741.28741.2647
8102004.02.20 09:56t/p4051.001.26471.28741.2647270.7840813.02
8112004.02.23 18:00buy4061.001.25661.24331.2606
8122004.02.24 12:20t/p4061.001.26061.24331.2606397.8041210.81
8132004.02.24 18:00buy4071.001.26741.25411.2714
8142004.02.24 21:44t/p4071.001.27141.25411.2714400.0041610.81
8152004.02.25 18:00sell4081.001.25411.27411.2514
8162004.02.25 18:07t/p4081.001.25141.27411.2514270.0041880.81
8172004.02.26 18:00sell4091.001.24201.26201.2393
8182004.02.27 11:48t/p4091.001.23931.26201.2393270.7842151.59
8192004.02.27 18:00sell4101.001.24231.26231.2396
8202004.03.02 10:04t/p4101.001.23961.26231.2396271.5642423.16
8212004.03.02 18:00sell4111.001.23011.25011.2274
8222004.03.02 18:02t/p4111.001.22741.25011.2274270.0042693.16
8232004.03.03 18:00sell4121.001.21271.23271.2100
8242004.03.03 18:25t/p4121.001.21001.23271.2100270.0042963.16
8252004.03.04 18:00sell4131.001.21871.23871.2160
8262004.03.05 16:10s/l4131.001.23871.23871.2160-1999.2240963.94
8272004.03.05 18:00buy4141.001.24231.22901.2463
8282004.03.09 08:07t/p4141.001.24631.22901.2463395.5941359.53
8292004.03.09 18:00sell4151.001.24081.26081.2381
8302004.03.09 20:58t/p4151.001.23811.26081.2381270.0041629.53
8312004.03.10 18:00sell4161.001.22301.24301.2203
8322004.03.10 18:04t/p4161.001.22031.24301.2203270.0041899.53
8332004.03.11 18:00buy4171.001.22591.21261.2299
8342004.03.11 20:23t/p4171.001.22991.21261.2299400.0042299.53
8352004.03.12 18:00sell4181.001.21901.23901.2163
8362004.03.18 12:00close4181.001.22751.23901.2163-845.3141454.22
8372004.03.18 18:00sell4191.001.23771.25771.2350
8382004.03.19 11:25t/p4191.001.23501.25771.2350270.7841725.00
8392004.03.19 18:00sell4201.001.23401.25401.2313
8402004.03.19 18:13t/p4201.001.23131.25401.2313270.0041995.00
8412004.03.22 18:00buy4211.001.23751.22421.2415
8422004.03.24 12:54s/l4211.001.22421.22421.2415-1334.4140660.59
8432004.03.24 18:00sell4221.001.22141.24141.2187
8442004.03.24 19:40t/p4221.001.21871.24141.2187270.0040930.59
8452004.03.26 18:00buy4231.001.20971.19641.2137
8462004.03.26 19:23t/p4231.001.21371.19641.2137400.0041330.59
8472004.03.29 18:00buy4241.001.21571.20241.2197
8482004.03.30 04:31t/p4241.001.21971.20241.2197397.8041728.39
8492004.03.31 18:00buy4251.001.22921.21591.2332
8502004.04.01 10:56t/p4251.001.23321.21591.2332393.3942121.78
8512004.04.01 18:00buy4261.001.23261.21931.2366
8522004.04.01 19:03t/p4261.001.23661.21931.2366400.0042521.78
8532004.04.02 18:00sell4271.001.21351.23351.2108
8542004.04.02 19:02t/p4271.001.21081.23351.2108270.0042791.78
8552004.04.05 18:00sell4281.001.20101.22101.1983
8562004.04.06 06:29t/p4281.001.19831.22101.1983270.7843062.56
8572004.04.06 18:00buy4291.001.20911.19581.2131
8582004.04.06 22:39t/p4291.001.21311.19581.2131400.0043462.56
8592004.04.07 18:00buy4301.001.21771.20441.2217
8602004.04.08 07:11t/p4301.001.22171.20441.2217393.3943855.94
8612004.04.08 18:00sell4311.001.20861.22861.2059
8622004.04.12 07:44t/p4311.001.20591.22861.2059271.5644127.51
8632004.04.12 18:00sell4321.001.20681.22681.2041
8642004.04.13 08:14t/p4321.001.20411.22681.2041270.7844398.29
8652004.04.13 18:00sell4331.001.19271.21271.1900
8662004.04.14 07:22t/p4331.001.19001.21271.1900270.7844669.07
8672004.04.14 18:00sell4341.001.19461.21461.1919
8682004.04.15 05:19t/p4341.001.19191.21461.1919272.3544941.42
8692004.04.16 18:00buy4351.001.20301.18971.2070
8702004.04.19 09:16t/p4351.001.20701.18971.2070397.8045339.21
8712004.04.19 18:01sell4361.001.20221.22221.1995
8722004.04.20 02:33t/p4361.001.19951.22221.1995270.7845609.99
8732004.04.20 18:00sell4371.001.19091.21091.1882
8742004.04.20 21:35t/p4371.001.18821.21091.1882270.0045879.99
8752004.04.21 18:00buy4381.001.18501.17171.1890
8762004.04.22 14:35t/p4381.001.18901.17171.1890393.3946273.38
8772004.04.22 18:00buy4391.001.18621.17291.1902
8782004.04.22 21:13t/p4391.001.19021.17291.1902400.0046673.38
8792004.04.23 18:00sell4401.001.18051.20051.1778
8802004.04.26 02:50t/p4401.001.17781.20051.1778270.7846944.16
8812004.04.26 18:00buy4411.001.18571.17241.1897
8822004.04.27 08:55t/p4411.001.18971.17241.1897397.8047341.96
8832004.04.27 18:00buy4421.001.19321.17991.1972
8842004.04.29 16:14t/p4421.001.19721.17991.1972391.1847733.14
8852004.04.29 18:00buy4431.001.19481.18151.1988
8862004.04.30 15:02t/p4431.001.19881.18151.1988397.8048130.93
8872004.04.30 18:00buy4441.001.19791.18461.2019
8882004.05.04 10:43t/p4441.001.20191.18461.2019395.5948526.52
8892004.05.04 18:00buy4451.001.20781.19451.2118
8902004.05.04 20:18t/p4451.001.21181.19451.2118400.0048926.52
8912004.05.06 18:00sell4461.001.20911.22911.2064
8922004.05.07 03:35t/p4461.001.20641.22911.2064270.7849197.31
8932004.05.07 18:00sell4471.001.18821.20821.1855
8942004.05.10 03:40t/p4471.001.18551.20821.1855270.7849468.09
8952004.05.10 18:00sell4481.001.18321.20321.1805
8962004.05.11 13:19t/p4481.001.18051.20321.1805270.7849738.87
8972004.05.11 18:00sell4491.001.18241.20241.1797
8982004.05.13 17:42t/p4491.001.17971.20241.1797273.1350012.00
8992004.05.13 18:00sell4501.001.18001.20001.1773
9002004.05.13 18:07t/p4501.001.17731.20001.1773270.0050282.00
9012004.05.14 18:00buy4511.001.18761.17431.1916
9022004.05.17 02:40t/p4511.001.19161.17431.1916397.8050679.79
9032004.05.18 18:00sell4521.001.19711.21711.1944
9042004.05.18 20:26t/p4521.001.19441.21711.1944270.0050949.79
9052004.05.19 18:00buy4531.001.20211.18881.2061
9062004.05.21 11:14t/p4531.001.20611.18881.2061391.1851340.97
9072004.05.21 18:00buy4541.001.20131.18801.2053
9082004.05.25 08:36t/p4541.001.20531.18801.2053395.5951736.57
9092004.05.25 18:00buy4551.001.21041.19711.2144
9102004.05.26 11:48t/p4551.001.21441.19711.2144397.8052134.36
9112004.05.26 18:00sell4561.001.21051.23051.2078
9122004.06.01 12:00close4561.001.22651.23051.2078-1595.3150539.05
9132004.06.01 18:00sell4571.001.22091.24091.2182
9142004.06.03 05:10t/p4571.001.21821.24091.2182273.1350812.18
9152004.06.03 18:00buy4581.001.22071.20741.2247
9162004.06.04 14:44t/p4581.001.22471.20741.2247397.8051209.98
9172004.06.04 18:00buy4591.001.22631.21301.2303
9182004.06.04 20:40t/p4591.001.23031.21301.2303400.0051609.98
9192004.06.08 18:00sell4601.001.22741.24741.2247
9202004.06.08 18:40t/p4601.001.22471.24741.2247270.0051879.98
9212004.06.09 18:00sell4611.001.20931.22931.2066
9222004.06.09 18:11t/p4611.001.20661.22931.2066270.0052149.98
9232004.06.11 18:00buy4621.001.20151.18821.2055
9242004.06.14 14:42t/p4621.001.20551.18821.2055397.8052547.77
9252004.06.14 18:00buy4631.001.20741.19411.2114
9262004.06.15 14:35t/p4631.001.21141.19411.2114397.8052945.57
9272004.06.15 18:00buy4641.001.21481.20151.2188
9282004.06.16 16:39s/l4641.001.20151.20151.2188-1332.2051613.36
9292004.06.16 18:00sell4651.001.20071.22071.1980
9302004.06.18 07:11t/p4651.001.19801.22071.1980273.1351886.49
9312004.06.18 18:00buy4661.001.21221.19891.2162
9322004.06.23 07:29t/p4661.001.21621.19891.2162393.3952279.88
9332004.06.23 18:00sell4671.001.20921.22921.2065
9342004.06.24 03:25t/p4671.001.20651.22921.2065272.3552552.22
9352004.06.24 18:00buy4681.001.21711.20381.2211
9362004.06.28 14:14t/p4681.001.22111.20381.2211395.5952947.81
9372004.06.28 18:00buy4691.001.21971.20641.2237
9382004.07.02 14:31t/p4691.001.22371.20641.2237386.7753334.58
9392004.07.02 18:00buy4701.001.23071.21741.2347
9402004.07.07 07:54t/p4701.001.23471.21741.2347393.3953727.97
9412004.07.07 18:00buy4711.001.23871.22541.2427
9422004.07.12 09:49t/p4711.001.24271.22541.2427388.9854116.95
9432004.07.12 18:00sell4721.001.24111.26111.2384
9442004.07.13 02:58t/p4721.001.23841.26111.2384270.7854387.73
9452004.07.13 18:00sell4731.001.23041.25041.2277
9462004.07.19 12:00close4731.001.24211.25041.2277-1165.3153222.42
9472004.07.20 18:00sell4741.001.23791.25791.2352
9482004.07.20 20:37t/p4741.001.23521.25791.2352270.0053492.42
9492004.07.21 18:00sell4751.001.22231.24231.2196
9502004.07.23 11:37t/p4751.001.21961.24231.2196273.1353765.55
9512004.07.23 18:00sell4761.001.21251.23251.2098
9522004.07.23 20:37t/p4761.001.20981.23251.2098270.0054035.55
9532004.07.26 18:00sell4771.001.21361.23361.2109
9542004.07.27 16:12t/p4771.001.21091.23361.2109270.7854306.33
9552004.07.27 18:00sell4781.001.20581.22581.2031
9562004.07.28 10:52t/p4781.001.20311.22581.2031270.7854577.11
9572004.07.28 18:00sell4791.001.20441.22441.2017
9582004.07.29 10:46t/p4791.001.20171.22441.2017272.3554849.46
9592004.07.30 18:00buy4801.001.20381.19051.2078
9602004.08.02 00:04t/p4801.001.20781.19051.2078397.8055247.25
9612004.08.02 18:00sell4811.001.20341.22341.2007
9622004.08.03 07:50t/p4811.001.20071.22341.2007270.7855518.04
9632004.08.03 18:00buy4821.001.20551.19221.2095
9642004.08.06 14:31t/p4821.001.20951.19221.2095388.9855907.01
9652004.08.06 18:00buy4831.001.22771.21441.2317
9662004.08.10 16:10t/p4831.001.23171.21441.2317395.5956302.60
9672004.08.10 18:00buy4841.001.23081.21751.2348
9682004.08.13 08:35s/l4841.001.21751.21751.2348-1341.0254961.58
9692004.08.13 18:00buy4851.001.23571.22241.2397
9702004.08.19 12:00close4851.001.23691.22241.2397106.7755068.35
9712004.08.20 18:00sell4861.001.23271.25271.2300
9722004.08.23 02:53t/p4861.001.23001.25271.2300270.7855339.13
9732004.08.23 18:00sell4871.001.21981.23981.2171
9742004.08.23 20:16t/p4871.001.21711.23981.2171270.0055609.13
9752004.08.24 18:00sell4881.001.21041.23041.2077
9762004.08.24 18:33t/p4881.001.20771.23041.2077270.0055879.13
9772004.08.27 18:00sell4891.001.20291.22291.2002
9782004.08.30 02:15t/p4891.001.20021.22291.2002270.7856149.91
9792004.08.31 18:00buy4901.001.21821.20491.2222
9802004.09.01 19:13t/p4901.001.22221.20491.2222397.8056547.71
9812004.09.02 18:00sell4911.001.21631.23631.2136
9822004.09.03 14:31t/p4911.001.21361.23631.2136270.7856818.49
9832004.09.03 18:00sell4921.001.20551.22551.2028
9842004.09.08 14:24t/p4921.001.20281.22551.2028272.3557090.84
9852004.09.08 18:00sell4931.001.21631.23631.2136
9862004.09.14 12:00close4931.001.22391.23631.2136-755.3156335.53
9872004.09.15 18:00sell4941.001.21451.23451.2118
9882004.09.21 12:00close4941.001.22401.23451.2118-945.3155390.22
9892004.09.21 18:00buy4951.001.22681.21351.2308
9902004.09.21 20:28t/p4951.001.23081.21351.2308400.0055790.22
9912004.09.22 18:00sell4961.001.22581.24581.2231
9922004.09.28 12:00close4961.001.23091.24581.2231-505.3155284.91
9932004.09.28 18:00buy4971.001.23061.21731.2346
9942004.09.30 13:02t/p4971.001.23461.21731.2346391.1855676.10
9952004.09.30 18:00buy4981.001.24241.22911.2464
9962004.10.04 13:41s/l4981.001.22911.22911.2464-1334.4154341.69
9972004.10.04 18:00sell4991.001.22751.24751.2248
9982004.10.06 15:14t/p4991.001.22481.24751.2248271.5654613.25
9992004.10.07 18:00buy5001.001.22881.21551.2328
10002004.10.08 07:58t/p5001.001.23281.21551.2328397.8055011.04
10012004.10.08 18:00buy5011.001.24221.22891.2462
10022004.10.12 12:18s/l5011.001.22891.22891.2462-1334.4153676.64
10032004.10.13 18:00sell5021.001.22711.24711.2244
10042004.10.15 14:42s/l5021.001.24711.24711.2244-1996.8751679.76
10052004.10.15 18:00buy5031.001.24811.23481.2521
10062004.10.18 15:04t/p5031.001.25211.23481.2521397.8052077.56
10072004.10.18 18:00buy5041.001.25241.23911.2564
10082004.10.20 09:54t/p5041.001.25641.23911.2564395.5952473.15
10092004.10.20 18:00buy5051.001.26261.24931.2666
10102004.10.22 21:51t/p5051.001.26661.24931.2666391.1852864.33
10112004.10.27 18:00buy5061.001.27291.25961.2769
10122004.10.29 10:06t/p5061.001.27691.25961.2769391.1853255.51
10132004.11.01 18:00sell5071.001.27471.29471.2720
10142004.11.01 18:36t/p5071.001.27201.29471.2720270.0053525.51
10152004.11.03 18:00buy5081.001.28011.26681.2841
10162004.11.04 08:27t/p5081.001.28411.26681.2841393.3953918.90
10172004.11.04 18:00buy5091.001.28861.27531.2926
10182004.11.05 18:02t/p5091.001.29261.27531.2926397.8054316.69
10192004.11.05 18:02sell5101.001.29291.31291.2902
10202004.11.09 03:00t/p5101.001.29021.31291.2902271.5654588.26
10212004.11.09 18:00sell5111.001.29171.31171.2890
10222004.11.10 02:10t/p5111.001.28901.31171.2890270.7854859.04
10232004.11.10 18:00buy5121.001.29191.27861.2959
10242004.11.12 18:08t/p5121.001.29591.27861.2959391.1855250.22
10252004.11.12 18:08sell5131.001.29601.31601.2933
10262004.11.15 19:26t/p5131.001.29331.31601.2933270.7855521.00
10272004.11.16 18:00buy5141.001.29781.28451.3018
10282004.11.17 11:45t/p5141.001.30181.28451.3018397.8055918.80
10292004.11.17 18:00buy5151.001.30261.28931.3066
10302004.11.18 08:21t/p5151.001.30661.28931.3066393.3956312.18
10312004.11.18 18:00sell5161.001.29911.31911.2964
10322004.11.18 19:06t/p5161.001.29641.31911.2964270.0056582.18
10332004.11.19 18:00buy5171.001.30581.29251.3098
10342004.11.23 17:52t/p5171.001.30981.29251.3098395.5956977.77
10352004.11.23 18:00buy5181.001.30861.29531.3126
10362004.11.24 10:35t/p5181.001.31261.29531.3126397.8057375.57
10372004.11.24 18:00buy5191.001.31561.30231.3196
10382004.11.25 09:15t/p5191.001.31961.30231.3196393.3957768.95
10392004.11.25 18:00buy5201.001.32411.31081.3281
10402004.11.25 23:55t/p5201.001.32811.31081.3281400.0058168.95
10412004.11.26 18:00sell5211.001.32631.34631.3236
10422004.11.29 03:27t/p5211.001.32361.34631.3236270.7858439.74
10432004.11.29 18:00sell5221.001.32901.34901.3263
10442004.11.30 01:53t/p5221.001.32631.34901.3263270.7858710.52
10452004.11.30 18:00buy5231.001.32881.31551.3328
10462004.12.01 07:40t/p5231.001.33281.31551.3328397.8059108.31
10472004.12.02 18:00sell5241.001.32811.34811.3254
10482004.12.02 18:03t/p5241.001.32541.34811.3254270.0059378.31
10492004.12.03 18:00buy5251.001.33681.32351.3408
10502004.12.03 19:57t/p5251.001.34081.32351.3408400.0059778.31
10512004.12.07 18:00buy5261.001.34271.32941.3467
10522004.12.08 10:34s/l5261.001.32941.32941.3467-1332.2058446.11
10532004.12.08 18:00sell5271.001.32731.34731.3246
10542004.12.10 05:19t/p5271.001.32461.34731.3246273.1358719.24
10552004.12.10 18:00sell5281.001.32201.34201.3193
10562004.12.15 16:02s/l5281.001.34201.34201.3193-1997.6556721.58
10572004.12.15 18:00buy5291.001.34211.32881.3461
10582004.12.16 16:26s/l5291.001.32881.32881.3461-1336.6155384.97
10592004.12.16 18:00sell5301.001.32911.34911.3264
10602004.12.16 19:10t/p5301.001.32641.34911.3264270.0055654.97
10612004.12.17 18:00sell5311.001.32531.34531.3226
10622004.12.23 09:57s/l5311.001.34531.34531.3226-1995.3153659.66
10632004.12.23 18:00buy5321.001.35011.33681.3541
10642004.12.24 10:44t/p5321.001.35411.33681.3541397.8054057.46
10652004.12.27 18:00buy5331.001.36171.34841.3657
10662004.12.30 20:47t/p5331.001.36571.34841.3657388.9854446.43
10672005.01.03 18:00sell5341.001.34631.36631.3436
10682005.01.04 10:30t/p5341.001.34361.36631.3436270.7854717.21
10692005.01.04 18:00sell5351.001.32921.34921.3265
10702005.01.04 21:43t/p5351.001.32651.34921.3265270.0054987.21
10712005.01.05 18:00sell5361.001.32731.34731.3246
10722005.01.06 08:55t/p5361.001.32461.34731.3246272.3555259.56
10732005.01.07 18:00buy5371.001.30511.29181.3091
10742005.01.10 06:05t/p5371.001.30911.29181.3091397.8055657.36
10752005.01.10 18:00buy5381.001.30941.29611.3134
10762005.01.11 04:14t/p5381.001.31341.29611.3134397.8056055.15
10772005.01.11 18:00buy5391.001.31491.30161.3189
10782005.01.12 15:31t/p5391.001.31891.30161.3189397.8056452.95
10792005.01.12 18:00buy5401.001.32851.31521.3325
10802005.01.14 04:41s/l5401.001.31521.31521.3325-1338.8255114.13
10812005.01.14 18:00buy5411.001.30981.29651.3138
10822005.01.19 21:10s/l5411.001.29651.29651.3138-1336.6153777.51
10832005.01.20 18:00sell5421.001.29521.31521.2925
10842005.01.26 12:00close5421.001.30201.31521.2925-676.8753100.64
10852005.01.26 18:00buy5431.001.30751.29421.3115
10862005.01.27 09:51t/p5431.001.31151.29421.3115393.3953494.03
10872005.01.27 18:00sell5441.001.30411.32411.3014
10882005.01.28 17:16t/p5441.001.30141.32411.3014270.7853764.81
10892005.01.28 18:00buy5451.001.30151.28821.3055
10902005.01.28 23:47t/p5451.001.30551.28821.3055400.0054164.81
10912005.01.31 18:00buy5461.001.30401.29071.3080
10922005.02.02 04:18t/p5461.001.30801.29071.3080395.5954560.40
10932005.02.02 18:00sell5471.001.30331.32331.3006
10942005.02.03 14:47t/p5471.001.30061.32331.3006272.3554832.75
10952005.02.03 18:00sell5481.001.29571.31571.2930
10962005.02.04 15:52t/p5481.001.29301.31571.2930270.7855103.53
10972005.02.04 18:00sell5491.001.29461.31461.2919
10982005.02.04 19:04t/p5491.001.29191.31461.2919270.0055373.53
10992005.02.08 18:00sell5501.001.27741.29741.2747
11002005.02.09 15:51t/p5501.001.27471.29741.2747270.7855644.31
11012005.02.09 18:00sell5511.001.27891.29891.2762
11022005.02.10 15:32t/p5511.001.27621.29891.2762272.3555916.66
11032005.02.10 18:00sell5521.001.28901.30901.2863
11042005.02.11 03:20t/p5521.001.28631.30901.2863270.7856187.44
11052005.02.15 18:00buy5531.001.29701.28371.3010
11062005.02.15 19:48t/p5531.001.30101.28371.3010400.0056587.44
11072005.02.16 18:00buy5541.001.29881.28551.3028
11082005.02.16 20:08t/p5541.001.30281.28551.3028400.0056987.44
11092005.02.17 18:00sell5551.001.30621.32621.3035
11102005.02.18 13:41t/p5551.001.30351.32621.3035270.7857258.22
11112005.02.18 18:00sell5561.001.30671.32671.3040
11122005.02.21 05:44t/p5561.001.30401.32671.3040270.7857529.00
11132005.02.21 18:00sell5571.001.30681.32681.3041
11142005.02.22 21:57s/l5571.001.32681.32681.3041-1999.2255529.78
11152005.02.23 18:00buy5581.001.31961.30631.3236
11162005.02.23 21:19t/p5581.001.32361.30631.3236400.0055929.78
11172005.02.24 18:00sell5591.001.32001.34001.3173
11182005.02.25 12:34t/p5591.001.31731.34001.3173270.7856200.57
11192005.02.25 18:00sell5601.001.31911.33911.3164
11202005.03.02 02:54t/p5601.001.31641.33911.3164272.3556472.91
11212005.03.02 18:00sell5611.001.31151.33151.3088
11222005.03.08 12:00close5611.001.32391.33151.3088-1235.3155237.60
11232005.03.09 18:00sell5621.001.33631.35631.3336
11242005.03.15 12:00close5621.001.33601.35631.333634.6955272.30
11252005.03.15 18:00buy5631.001.33181.31851.3358
11262005.03.16 10:02t/p5631.001.33581.31851.3358397.8055670.09
11272005.03.16 18:00buy5641.001.34341.33011.3474
11282005.03.18 14:25s/l5641.001.33011.33011.3474-1338.8254331.27
11292005.03.18 18:00sell5651.001.32841.34841.3257
11302005.03.21 04:13t/p5651.001.32571.34841.3257270.7854602.05
11312005.03.21 18:00sell5661.001.31821.33821.3155
11322005.03.21 18:45t/p5661.001.31551.33821.3155270.0054872.05
11332005.03.22 18:00buy5671.001.32061.30731.3246
11342005.03.22 21:57s/l5671.001.30731.30731.3246-1330.0053542.05
11352005.03.23 18:01sell5681.001.30131.32131.2986
11362005.03.23 19:11t/p5681.001.29861.32131.2986270.0053812.05
11372005.03.24 18:00sell5691.001.29651.31651.2938
11382005.03.24 20:37t/p5691.001.29381.31651.2938270.0054082.05
11392005.03.25 18:00sell5701.001.29521.31521.2925
11402005.03.28 04:01t/p5701.001.29251.31521.2925270.7854352.84
11412005.03.28 18:00buy5711.001.28801.27471.2920
11422005.03.29 03:54t/p5711.001.29201.27471.2920397.8054750.63
11432005.03.30 18:00sell5721.001.29641.31641.2937
11442005.03.30 19:16t/p5721.001.29371.31641.2937270.0055020.63
11452005.03.31 18:00buy5731.001.29691.28361.3009
11462005.04.01 15:31t/p5731.001.30091.28361.3009397.8055418.43
11472005.04.01 18:00buy5741.001.28901.27571.2930
11482005.04.07 08:39t/p5741.001.29301.27571.2930386.7755805.20
11492005.04.12 18:00sell5751.001.28731.30731.2846
11502005.04.14 11:42t/p5751.001.28461.30731.2846273.1356078.33
11512005.04.14 18:00sell5761.001.28151.30151.2788
11522005.04.15 06:28t/p5761.001.27881.30151.2788270.7856349.11
11532005.04.15 18:00buy5771.001.29291.27961.2969
11542005.04.18 09:31t/p5771.001.29691.27961.2969397.8056746.90
11552005.04.21 18:00sell5781.001.30881.32881.3061
11562005.04.21 18:04t/p5781.001.30611.32881.3061270.0057016.90
11572005.04.22 18:00buy5791.001.30701.29371.3110
11582005.04.27 08:00s/l5791.001.29371.29371.3110-1336.6155680.29
11592005.04.27 18:00buy5801.001.29411.28081.2981
11602005.04.29 08:50t/p5801.001.29811.28081.2981391.1856071.47
11612005.04.29 18:00sell5811.001.29221.31221.2895
11622005.04.29 18:38t/p5811.001.28951.31221.2895270.0056341.47
11632005.05.03 18:00buy5821.001.28901.27571.2930
11642005.05.04 03:38t/p5821.001.29301.27571.2930397.8056739.27
11652005.05.04 18:00buy5831.001.29401.28071.2980
11662005.05.05 09:48t/p5831.001.29801.28071.2980393.3957132.65
11672005.05.05 18:00sell5841.001.29361.31361.2909
11682005.05.06 14:31t/p5841.001.29091.31361.2909270.7857403.43
11692005.05.06 18:00sell5851.001.28321.30321.2805
11702005.05.09 03:19t/p5851.001.28051.30321.2805270.7857674.22
11712005.05.10 18:00buy5861.001.28791.27461.2919
11722005.05.12 09:26s/l5861.001.27461.27461.2919-1338.8256335.40
11732005.05.12 18:00sell5871.001.27081.29081.2681
11742005.05.12 23:04t/p5871.001.26811.29081.2681270.0056605.40
11752005.05.13 18:00sell5881.001.26441.28441.2617
11762005.05.13 21:13t/p5881.001.26171.28441.2617270.0056875.40
11772005.05.16 18:00buy5891.001.26321.24991.2672
11782005.05.18 17:47t/p5891.001.26721.24991.2672395.5957270.99
11792005.05.19 18:00sell5901.001.26271.28271.2600
11802005.05.20 14:41t/p5901.001.26001.28271.2600270.7857541.77
11812005.05.20 18:00sell5911.001.25501.27501.2523
11822005.05.26 12:00close5911.001.25551.27501.2523-45.3157496.46
11832005.05.26 18:00sell5921.001.25171.27171.2490
11842005.05.30 13:04t/p5921.001.24901.27171.2490271.5657768.03
11852005.05.30 18:00sell5931.001.24721.26721.2445
11862005.05.31 03:08t/p5931.001.24451.26721.2445270.7858038.81
11872005.05.31 18:00sell5941.001.23491.25491.2322
11882005.05.31 19:14t/p5941.001.23221.25491.2322270.0058308.81
11892005.06.01 18:00sell5951.001.22311.24311.2204
11902005.06.01 21:45t/p5951.001.22041.24311.2204270.0058578.81
11912005.06.02 18:00sell5961.001.22651.24651.2238
11922005.06.03 08:10t/p5961.001.22381.24651.2238270.7858849.59
11932005.06.07 18:00sell5971.001.22751.24751.2248
11942005.06.08 19:29t/p5971.001.22481.24751.2248270.7859120.37
11952005.06.10 18:00sell5981.001.21281.23281.2101
11962005.06.13 03:03t/p5981.001.21011.23281.2101270.7859391.15
11972005.06.13 18:00sell5991.001.20371.22371.2010
11982005.06.17 16:43s/l5991.001.22371.22371.2010-1995.3157395.85
11992005.06.17 18:00buy6001.001.22411.21081.2281
12002005.06.17 20:14t/p6001.001.22811.21081.2281400.0057795.85
12012005.06.20 18:00sell6011.001.21391.23391.2112
12022005.06.21 09:45t/p6011.001.21121.23391.2112270.7858066.63
12032005.06.21 18:00buy6021.001.21401.20071.2180
12042005.06.21 20:31t/p6021.001.21801.20071.2180400.0058466.63
12052005.06.22 18:00sell6031.001.21301.23301.2103
12062005.06.22 18:19t/p6031.001.21031.23301.2103270.0058736.63
12072005.06.23 18:00sell6041.001.20521.22521.2025
12082005.06.23 20:48t/p6041.001.20251.22521.2025270.0059006.63
12092005.06.24 18:00buy6051.001.20871.19541.2127
12102005.06.27 01:20t/p6051.001.21271.19541.2127397.8059404.42
12112005.06.28 18:00sell6061.001.20751.22751.2048
12122005.06.29 08:15t/p6061.001.20481.22751.2048270.7859675.20
12132005.06.29 18:00sell6071.001.20981.22981.2071
12142005.06.29 21:20t/p6071.001.20711.22981.2071270.0059945.20
12152005.07.01 18:00buy6081.001.19581.18251.1998
12162005.07.07 11:25t/p6081.001.19981.18251.1998386.7760331.98
12172005.07.07 18:00sell6091.001.19321.21321.1905
12182005.07.08 09:14t/p6091.001.19051.21321.1905270.7860602.76
12192005.07.08 18:00buy6101.001.19351.18021.1975
12202005.07.08 23:22t/p6101.001.19751.18021.1975400.0061002.76
12212005.07.12 18:00buy6111.001.22061.20731.2246
12222005.07.12 19:59t/p6111.001.22461.20731.2246400.0061402.76
12232005.07.13 18:00sell6121.001.20901.22901.2063
12242005.07.14 03:58t/p6121.001.20631.22901.2063272.3561675.10
12252005.07.14 18:00buy6131.001.20921.19591.2132
12262005.07.15 08:27t/p6131.001.21321.19591.2132397.8062072.90
12272005.07.15 18:00sell6141.001.20381.22381.2011
12282005.07.19 07:26t/p6141.001.20111.22381.2011271.5662344.46
12292005.07.19 18:00sell6151.001.19971.21971.1970
12302005.07.21 03:04s/l6151.001.21971.21971.1970-1996.8760347.59
12312005.07.21 18:00sell6161.001.21121.23121.2085
12322005.07.22 17:51t/p6161.001.20851.23121.2085270.7860618.37
12332005.07.22 18:00sell6171.001.20691.22691.2042
12342005.07.25 00:03t/p6171.001.20421.22691.2042270.7860889.16
12352005.07.26 18:00sell6181.001.20001.22001.1973
12362005.07.27 14:31t/p6181.001.19731.22001.1973270.7861159.94
12372005.07.27 18:00buy6191.001.20561.19231.2096
12382005.07.28 13:16t/p6191.001.20961.19231.2096393.3961553.32
12392005.07.28 18:00buy6201.001.21221.19891.2162
12402005.07.29 16:45t/p6201.001.21621.19891.2162397.8061951.12
12412005.07.29 18:00buy6211.001.21321.19991.2172
12422005.08.01 04:37t/p6211.001.21721.19991.2172397.8062348.91
12432005.08.03 18:00buy6221.001.23401.22071.2380
12442005.08.04 03:25t/p6221.001.23801.22071.2380393.3962742.30
12452005.08.04 18:00buy6231.001.23841.22511.2424
12462005.08.10 11:29t/p6231.001.24241.22511.2424391.1863133.48
12472005.08.11 18:00buy6241.001.24351.23021.2475
12482005.08.11 22:14t/p6241.001.24751.23021.2475400.0063533.48
12492005.08.12 18:00sell6251.001.24261.26261.2399
12502005.08.15 07:40t/p6251.001.23991.26261.2399270.7863804.26
12512005.08.15 18:00sell6261.001.23601.25601.2333
12522005.08.16 03:01t/p6261.001.23331.25601.2333270.7864075.04
12532005.08.18 18:00sell6271.001.21751.23751.2148
12542005.08.19 09:21t/p6271.001.21481.23751.2148270.7864345.83
12552005.08.19 18:00buy6281.001.21491.20161.2189
12562005.08.22 04:42t/p6281.001.21891.20161.2189397.8064743.62
12572005.08.22 18:00buy6291.001.22361.21031.2276
12582005.08.24 15:05t/p6291.001.22761.21031.2276395.5965139.21
12592005.08.24 18:00buy6301.001.22431.21101.2283
12602005.08.25 02:56t/p6301.001.22831.21101.2283393.3965532.60
12612005.08.25 18:00sell6311.001.23091.25091.2282
12622005.08.26 01:32t/p6311.001.22821.25091.2282270.7865803.38
12632005.08.29 18:00sell6321.001.22441.24441.2217
12642005.08.29 18:32t/p6321.001.22171.24441.2217270.0066073.38
12652005.08.30 18:00sell6331.001.22051.24051.2178
12662005.09.01 13:03s/l6331.001.24051.24051.2178-1996.8764076.51
12672005.09.01 18:00buy6341.001.24551.23221.2495
12682005.09.01 20:22t/p6341.001.24951.23221.2495400.0064476.51
12692005.09.02 18:00sell6351.001.25391.27391.2512
12702005.09.06 01:44t/p6351.001.25121.27391.2512271.5664748.07
12712005.09.06 18:00buy6361.001.24881.23551.2528
12722005.09.07 09:00t/p6361.001.25281.23551.2528397.8065145.87
12732005.09.07 18:00sell6371.001.24491.26491.2422
12742005.09.07 20:18t/p6371.001.24221.26491.2422270.0065415.87
12752005.09.08 18:00buy6381.001.24041.22711.2444
12762005.09.09 08:15t/p6381.001.24441.22711.2444397.8065813.66
12772005.09.09 18:00sell6391.001.24231.26231.2396
12782005.09.12 02:46t/p6391.001.23961.26231.2396270.7866084.45
12792005.09.12 18:00sell6401.001.22891.24891.2262
12802005.09.13 12:01t/p6401.001.22621.24891.2262270.7866355.23
12812005.09.14 18:00buy6411.001.22871.21541.2327
12822005.09.19 00:10s/l6411.001.21541.21541.2327-1341.0265014.20
12832005.09.20 18:00buy6421.001.21791.20461.2219
12842005.09.21 07:31t/p6421.001.22191.20461.2219397.8065412.00
12852005.09.22 18:00sell6431.001.21531.23531.2126
12862005.09.23 08:58t/p6431.001.21261.23531.2126270.7865682.78
12872005.09.23 18:00sell6441.001.20761.22761.2049
12882005.09.23 21:03t/p6441.001.20491.22761.2049270.0065952.78
12892005.09.26 18:00sell6451.001.20591.22591.2032
12902005.09.27 03:49t/p6451.001.20321.22591.2032270.7866223.56
12912005.09.27 18:00sell6461.001.20111.22111.1984
12922005.09.27 18:39t/p6461.001.19841.22111.1984270.0066493.56
12932005.09.29 18:00sell6471.001.20201.22201.1993
12942005.10.03 02:33t/p6471.001.19931.22201.1993271.5666765.13
12952005.10.03 18:00buy6481.001.19131.17801.1953
12962005.10.05 06:22t/p6481.001.19531.17801.1953395.5967160.72
12972005.10.05 18:00sell6491.001.19871.21871.1960
12982005.10.05 18:27t/p6491.001.19601.21871.1960270.0067430.72
12992005.10.06 18:00buy6501.001.21341.20011.2174
13002005.10.06 19:46t/p6501.001.21741.20011.2174400.0067830.72
13012005.10.07 18:00sell6511.001.21121.23121.2085
13022005.10.10 14:06t/p6511.001.20851.23121.2085270.7868101.50
13032005.10.10 18:00sell6521.001.20561.22561.2029
13042005.10.11 02:57t/p6521.001.20291.22561.2029270.7868372.28
13052005.10.11 18:00sell6531.001.20161.22161.1989
13062005.10.11 18:47t/p6531.001.19891.22161.1989270.0068642.28
13072005.10.12 18:00buy6541.001.20411.19081.2081
13082005.10.14 16:50t/p6541.001.20811.19081.2081391.1869033.46
13092005.10.14 18:00sell6551.001.20751.22751.2048
13102005.10.17 11:44t/p6551.001.20481.22751.2048270.7869304.24
13112005.10.17 18:00sell6561.001.20401.22401.2013
13122005.10.18 00:38t/p6561.001.20131.22401.2013270.7869575.03
13132005.10.18 18:00sell6571.001.19461.21461.1919
13142005.10.19 08:36t/p6571.001.19191.21461.1919270.7869845.81
13152005.10.19 18:00buy6581.001.19871.18541.2027
13162005.10.21 01:42t/p6581.001.20271.18541.2027391.1870236.99
13172005.10.24 18:00buy6591.001.20001.18671.2040
13182005.10.25 12:52t/p6591.001.20401.18671.2040397.8070634.78
13192005.10.25 18:00buy6601.001.21001.19671.2140
13202005.10.27 11:10t/p6601.001.21401.19671.2140391.1871025.97
13212005.10.27 18:00buy6611.001.21471.20141.2187
13222005.10.31 15:24s/l6611.001.20141.20141.2187-1334.4169691.56
13232005.10.31 18:00sell6621.001.19771.21771.1950
13242005.11.03 19:44t/p6621.001.19501.21771.1950273.9169965.47
13252005.11.04 18:00buy6631.001.18121.16791.1852
13262005.11.10 12:00close6631.001.17781.16791.1852-353.2369612.24
13272005.11.10 18:00sell6641.001.17481.19481.1721
13282005.11.10 21:43t/p6641.001.17211.19481.1721270.0069882.24
13292005.11.14 18:00sell6651.001.17051.19051.1678
13302005.11.14 18:38t/p6651.001.16781.19051.1678270.0070152.24
13312005.11.15 18:00sell6661.001.16741.18741.1647
13322005.11.16 16:47t/p6661.001.16471.18741.1647270.7870423.02
13332005.11.16 18:00sell6671.001.16641.18641.1637
13342005.11.22 12:00close6671.001.16951.18641.1637-305.3170117.71
13352005.11.23 18:00sell6681.001.17891.19891.1762
13362005.11.25 04:07t/p6681.001.17621.19891.1762273.1370390.84
13372005.11.25 18:00buy6691.001.17321.15991.1772
13382005.11.28 17:32t/p6691.001.17721.15991.1772397.8070788.64
13392005.11.28 18:00buy6701.001.17911.16581.1831
13402005.11.28 20:14t/p6701.001.18311.16581.1831400.0071188.64
13412005.11.29 18:00sell6711.001.17621.19621.1735
13422005.12.01 15:17t/p6711.001.17351.19621.1735273.1371461.76
13432005.12.01 18:00sell6721.001.17121.19121.1685
13442005.12.02 15:35t/p6721.001.16851.19121.1685270.7871732.55
13452005.12.02 18:00buy6731.001.16951.15621.1735
13462005.12.05 13:13t/p6731.001.17351.15621.1735397.8072130.34
13472005.12.05 18:00buy6741.001.17651.16321.1805
13482005.12.05 19:33t/p6741.001.18051.16321.1805400.0072530.34
13492005.12.07 18:00sell6751.001.17221.19221.1695
13502005.12.12 14:53s/l6751.001.19221.19221.1695-1996.0970534.25
13512005.12.12 18:00buy6761.001.19551.18221.1995
13522005.12.14 03:48t/p6761.001.19951.18221.1995395.5970929.84
13532005.12.16 18:00sell6771.001.20011.22011.1974
13542005.12.20 06:35t/p6771.001.19741.22011.1974271.5671201.41
13552005.12.20 18:00sell6781.001.18901.20901.1863
13562005.12.20 18:46t/p6781.001.18631.20901.1863270.0071471.41
13572005.12.21 18:00sell6791.001.18131.20131.1786
13582005.12.27 12:00close6791.001.18671.20131.1786-535.3170936.10
13592005.12.27 18:00sell6801.001.18621.20621.1835
13602005.12.27 21:46t/p6801.001.18351.20621.1835270.0071206.10
13612005.12.29 18:00sell6811.001.18441.20441.1817
13622005.12.30 14:31t/p6811.001.18171.20441.1817270.7871476.88
13632005.12.30 18:00sell6821.001.17911.19911.1764
13642006.01.03 20:35s/l6821.001.19911.19911.1764-1998.4469478.44
13652006.01.04 18:00buy6831.001.20871.19541.2127
13662006.01.04 19:30t/p6831.001.21271.19541.2127400.0069878.44
13672006.01.05 18:00sell6841.001.20911.22911.2064
13682006.01.09 18:17t/p6841.001.20641.22911.2064271.5670150.01
13692006.01.10 18:00sell6851.001.20681.22681.2041
13702006.01.12 16:28t/p6851.001.20411.22681.2041273.1370423.14
13712006.01.12 18:00sell6861.001.20391.22391.2012
13722006.01.18 12:00close6861.001.21201.22391.2012-806.8769616.26
13732006.01.19 18:00sell6871.001.21211.23211.2094
13742006.01.19 20:36t/p6871.001.20941.23211.2094270.0069886.26
13752006.01.20 18:00buy6881.001.20931.19601.2133
13762006.01.20 20:53t/p6881.001.21331.19601.2133400.0070286.26
13772006.01.23 18:00buy6891.001.22861.21531.2326
13782006.01.27 17:46s/l6891.001.21531.21531.2326-1343.2368943.04
13792006.01.31 18:00buy6901.001.21431.20101.2183
13802006.01.31 19:19t/p6901.001.21831.20101.2183400.0069343.04
13812006.02.01 18:00sell6911.001.20981.22981.2071
13822006.02.01 19:37t/p6911.001.20711.22981.2071270.0069613.04
13832006.02.02 18:00sell6921.001.20911.22911.2064
13842006.02.03 13:11t/p6921.001.20641.22911.2064270.7869883.82
13852006.02.03 18:00sell6931.001.20031.22031.1976
13862006.02.06 13:28t/p6931.001.19761.22031.1976270.7870154.60
13872006.02.06 18:00sell6941.001.19821.21821.1955
13882006.02.06 19:14t/p6941.001.19551.21821.1955270.0070424.60
13892006.02.10 18:00buy6951.001.19121.17791.1952
13902006.02.15 17:20t/p6951.001.19521.17791.1952393.3970817.99
13912006.02.22 18:00sell6961.001.18781.20781.1851
13922006.02.27 01:20t/p6961.001.18511.20781.1851273.9171091.90
13932006.02.28 18:00buy6971.001.19251.17921.1965
13942006.03.01 15:33t/p6971.001.19651.17921.1965397.8071489.69
13952006.03.01 18:00buy6981.001.19261.17931.1966
13962006.03.02 15:47t/p6981.001.19661.17931.1966393.3971883.08
13972006.03.03 18:00buy6991.001.20191.18861.2059
13982006.03.06 01:14t/p6991.001.20591.18861.2059397.8072280.87
13992006.03.06 18:00sell7001.001.20141.22141.1987
14002006.03.07 02:47t/p7001.001.19871.22141.1987270.7872551.65
14012006.03.07 18:00sell7011.001.18841.20841.1857
14022006.03.13 12:00close7011.001.19331.20841.1857-485.3172066.35
14032006.03.14 18:00sell7021.001.20211.22211.1994
14042006.03.20 12:00close7021.001.21841.22211.1994-1625.3170441.04
14052006.03.22 18:00buy7031.001.20951.19621.2135
14062006.03.23 21:06s/l7031.001.19621.19621.2135-1336.6169104.42
14072006.03.27 18:00sell7041.001.20331.22331.2006
14082006.03.27 19:32t/p7041.001.20061.22331.2006270.0069374.42
14092006.03.28 18:00buy7051.001.20891.19561.2129
14102006.03.30 17:32t/p7051.001.21291.19561.2129391.1869765.60
14112006.03.30 18:00buy7061.001.21441.20111.2184
14122006.04.04 11:42t/p7061.001.21841.20111.2184393.3970158.99
14132006.04.04 18:00buy7071.001.22591.21261.2299
14142006.04.05 14:37t/p7071.001.22991.21261.2299397.8070556.79
14152006.04.05 18:00buy7081.001.22731.21401.2313
14162006.04.06 09:25t/p7081.001.23131.21401.2313393.3970950.17
14172006.04.06 18:00sell7091.001.22171.24171.2190
14182006.04.07 03:29t/p7091.001.21901.24171.2190270.7871220.95
14192006.04.07 18:00sell7101.001.21051.23051.2078
14202006.04.10 19:01t/p7101.001.20781.23051.2078270.7871491.74
14212006.04.12 18:00sell7111.001.21051.23051.2078
14222006.04.13 15:07t/p7111.001.20781.23051.2078272.3571764.08
14232006.04.13 18:00sell7121.001.21051.23051.2078
14242006.04.18 15:01s/l7121.001.23051.23051.2078-1997.6569766.43
14252006.04.18 18:00buy7131.001.22801.21471.2320
14262006.04.18 20:04t/p7131.001.23201.21471.2320400.0070166.43
14272006.04.19 18:00sell7141.001.23411.25411.2314
14282006.04.20 16:04t/p7141.001.23141.25411.2314272.3570438.77
14292006.04.20 18:00sell7151.001.23271.25271.2300
14302006.04.21 00:44t/p7151.001.23001.25271.2300270.7870709.56
14312006.04.21 18:00sell7161.001.23471.25471.2320
14322006.04.21 19:03t/p7161.001.23201.25471.2320270.0070979.56
14332006.04.24 18:00sell7171.001.23731.25731.2346
14342006.04.28 15:43s/l7171.001.25731.25731.2346-1995.3168984.25
14352006.04.28 18:00buy7181.001.26271.24941.2667
14362006.05.01 14:57t/p7181.001.26671.24941.2667397.8069382.04
14372006.05.01 18:00buy7191.001.26081.24751.2648
14382006.05.02 11:58t/p7191.001.26481.24751.2648397.8069779.84
14392006.05.02 18:00buy7201.001.26461.25131.2686
14402006.05.04 16:21t/p7201.001.26861.25131.2686391.1870171.02
14412006.05.04 18:00buy7211.001.26811.25481.2721
14422006.05.04 20:14t/p7211.001.27211.25481.2721400.0070571.02
14432006.05.05 18:00buy7221.001.27311.25981.2771
14442006.05.08 10:27t/p7221.001.27711.25981.2771397.8070968.81
14452006.05.08 18:00sell7231.001.27211.29211.2694
14462006.05.08 20:07t/p7231.001.26941.29211.2694270.0071238.81
14472006.05.09 18:00buy7241.001.27521.26191.2792
14482006.05.10 08:54t/p7241.001.27921.26191.2792397.8071636.61
14492006.05.11 18:00buy7251.001.28541.27211.2894
14502006.05.12 09:27t/p7251.001.28941.27211.2894397.8072034.41
14512006.05.15 18:00sell7261.001.28261.30261.2799
14522006.05.15 18:45t/p7261.001.27991.30261.2799270.0072304.41
14532006.05.16 18:00buy7271.001.28191.26861.2859
14542006.05.16 20:29t/p7271.001.28591.26861.2859400.0072704.41
14552006.05.17 18:00sell7281.001.27211.29211.2694
14562006.05.19 17:15t/p7281.001.26941.29211.2694273.1372977.53
14572006.05.19 18:00sell7291.001.27511.29511.2724
14582006.05.22 07:46t/p7291.001.27241.29511.2724270.7873248.32
14592006.05.22 18:00buy7301.001.28521.27191.2892
14602006.05.24 14:46t/p7301.001.28921.27191.2892395.5973643.91
14612006.05.24 18:00sell7311.001.27521.29521.2725
14622006.05.26 16:19t/p7311.001.27251.29521.2725273.1373917.03
14632006.05.26 18:00sell7321.001.27371.29371.2710
14642006.06.01 12:00close7321.001.27781.29371.2710-405.3173511.73
14652006.06.01 18:00sell7331.001.28201.30201.2793
14662006.06.01 21:27t/p7331.001.27931.30201.2793270.0073781.73
14672006.06.02 18:00buy7341.001.29131.27801.2953
14682006.06.05 08:08t/p7341.001.29531.27801.2953397.8074179.52
14692006.06.05 18:00sell7351.001.29531.31531.2926
14702006.06.05 20:44t/p7351.001.29261.31531.2926270.0074449.52
14712006.06.06 18:00sell7361.001.28211.30211.2794
14722006.06.07 08:32t/p7361.001.27941.30211.2794270.7874720.30
14732006.06.07 18:00sell7371.001.27971.29971.2770
14742006.06.08 08:37t/p7371.001.27701.29971.2770272.3574992.65
14752006.06.08 18:00sell7381.001.26491.28491.2622
14762006.06.09 14:31t/p7381.001.26221.28491.2622270.7875263.43
14772006.06.09 18:00buy7391.001.26361.25031.2676
14782006.06.15 12:00close7391.001.26181.25031.2676-193.2375070.20
14792006.06.15 18:00buy7401.001.26171.24841.2657
14802006.06.16 08:13t/p7401.001.26571.24841.2657397.8075468.00
14812006.06.16 18:00sell7411.001.26241.28241.2597
14822006.06.19 03:06t/p7411.001.25971.28241.2597270.7875738.78
14832006.06.19 18:00sell7421.001.25741.27741.2547
14842006.06.20 14:13t/p7421.001.25471.27741.2547270.7876009.56
14852006.06.21 18:00buy7431.001.26691.25361.2709
14862006.06.23 12:16s/l7431.001.25361.25361.2709-1338.8274670.74
14872006.06.23 18:00sell7441.001.25221.27221.2495
14882006.06.29 12:00close7441.001.25311.27221.2495-85.3174585.44
14892006.06.30 18:00buy7451.001.27791.26461.2819
14902006.07.03 16:16t/p7451.001.28191.26461.2819397.8074983.23
14912006.07.04 18:00sell7461.001.27961.29961.2769
14922006.07.05 09:16t/p7461.001.27691.29961.2769270.7875254.01
14932006.07.05 18:00sell7471.001.27251.29251.2698
14942006.07.11 12:00close7471.001.27371.29251.2698-115.3175138.70
14952006.07.12 18:00sell7481.001.27041.29041.2677
14962006.07.13 17:19t/p7481.001.26771.29041.2677272.3575411.05
14972006.07.13 18:00sell7491.001.26721.28721.2645
14982006.07.14 15:51t/p7491.001.26451.28721.2645270.7875681.83
14992006.07.14 18:00sell7501.001.26411.28411.2614
15002006.07.17 10:01t/p7501.001.26141.28411.2614270.7875952.61
15012006.07.17 18:00sell7511.001.25291.27291.2502
15022006.07.18 11:05t/p7511.001.25021.27291.2502270.7876223.40
15032006.07.18 18:00sell7521.001.24981.26981.2471
15042006.07.19 14:31t/p7521.001.24711.26981.2471270.7876494.18
15052006.07.19 18:00sell7531.001.25581.27581.2531
15062006.07.25 12:00close7531.001.26461.27581.2531-875.3175618.87
15072006.07.25 18:00buy7541.001.25811.24481.2621
15082006.07.26 16:33t/p7541.001.26211.24481.2621397.8076016.67
15092006.07.26 18:00buy7551.001.26301.24971.2670
15102006.07.26 20:02t/p7551.001.26701.24971.2670400.0076416.67
15112006.07.27 18:00buy7561.001.27331.26001.2773
15122006.07.28 23:29t/p7561.001.27731.26001.2773397.8076814.46
15132006.07.31 18:00buy7571.001.27661.26331.2806
15142006.08.01 18:10t/p7571.001.28061.26331.2806397.8077212.26
15152006.08.01 18:10buy7581.001.28081.26751.2848
15162006.08.04 14:31t/p7581.001.28481.26751.2848388.9877601.23
15172006.08.04 18:00buy7591.001.28941.27611.2934
15182006.08.10 12:00close7591.001.28651.27611.2934-303.2377298.00
15192006.08.10 18:00sell7601.001.27641.29641.2737
15202006.08.11 14:31t/p7601.001.27371.29641.2737270.7877568.79
15212006.08.11 18:00sell7611.001.27591.29591.2732
15222006.08.11 18:59t/p7611.001.27321.29591.2732270.0077838.79
15232006.08.15 18:00buy7621.001.27891.26561.2829
15242006.08.16 14:31t/p7621.001.28291.26561.2829397.8078236.58
15252006.08.16 18:00buy7631.001.28661.27331.2906
15262006.08.21 09:51t/p7631.001.29061.27331.2906388.9878625.56
15272006.08.21 18:00buy7641.001.29151.27821.2955
15282006.08.22 20:14s/l7641.001.27821.27821.2955-1332.2077293.35
15292006.08.23 18:00buy7651.001.27971.26641.2837
15302006.08.24 10:50t/p7651.001.28371.26641.2837393.3977686.74
15312006.08.25 18:00sell7661.001.27671.29671.2740
15322006.08.31 12:00close7661.001.28511.29671.2740-835.3176851.43
15332006.09.01 18:00sell7671.001.28331.30331.2806
15342006.09.05 14:02t/p7671.001.28061.30331.2806271.5677123.00
15352006.09.05 18:00sell7681.001.28121.30121.2785
15362006.09.06 14:31t/p7681.001.27851.30121.2785270.7877393.78
15372006.09.06 18:00sell7691.001.27861.29861.2759
15382006.09.07 12:38t/p7691.001.27591.29861.2759272.3577666.12
15392006.09.07 18:00sell7701.001.27291.29291.2702
15402006.09.08 09:37t/p7701.001.27021.29291.2702270.7877936.91
15412006.09.08 18:00sell7711.001.26711.28711.2644
15422006.09.14 12:00close7711.001.26971.28711.2644-255.3177681.60
15432006.09.14 18:00buy7721.001.27391.26061.2779
15442006.09.20 12:00close7721.001.26771.26061.2779-628.8277052.78
15452006.09.21 18:00buy7731.001.27271.25941.2767
15462006.09.21 18:04t/p7731.001.27671.25941.2767400.0077452.78
15472006.09.22 18:00sell7741.001.27971.29971.2770
15482006.09.25 11:02t/p7741.001.27701.29971.2770270.7877723.56
15492006.09.25 18:00sell7751.001.27481.29481.2721
15502006.09.26 10:49t/p7751.001.27211.29481.2721270.7877994.34
15512006.09.26 18:00sell7761.001.26861.28861.2659
15522006.09.29 10:06t/p7761.001.26591.28861.2659273.9178268.25
15532006.09.29 18:00sell7771.001.26871.28871.2660
15542006.10.05 12:00close7771.001.27121.28871.2660-245.3178022.95
15552006.10.05 18:00sell7781.001.26861.28861.2659
15562006.10.06 14:32t/p7781.001.26591.28861.2659270.7878293.73
15572006.10.06 18:00sell7791.001.25981.27981.2571
15582006.10.10 10:22t/p7791.001.25711.27981.2571271.5678565.29
15592006.10.10 18:00sell7801.001.25401.27401.2513
15602006.10.11 20:23t/p7801.001.25131.27401.2513270.7878836.07
15612006.10.12 18:00sell7811.001.25361.27361.2509
15622006.10.13 16:02t/p7811.001.25091.27361.2509270.7879106.86
15632006.10.13 18:00sell7821.001.24991.26991.2472
15642006.10.19 12:00close7821.001.25741.26991.2472-745.3178361.55
15652006.10.19 18:00buy7831.001.25951.24621.2635
15662006.10.19 20:20t/p7831.001.26351.24621.2635400.0078761.55
15672006.10.20 18:00sell7841.001.26101.28101.2583
15682006.10.23 10:44t/p7841.001.25831.28101.2583270.7879032.33
15692006.10.23 18:01sell7851.001.25441.27441.2517
15702006.10.27 16:10s/l7851.001.27441.27441.2517-1995.3177037.02
15712006.10.27 18:00buy7861.001.27221.25891.2762
15722006.10.31 17:12t/p7861.001.27621.25891.2762395.5977432.61
15732006.11.03 18:00sell7871.001.27021.29021.2675
15742006.11.09 12:00close7871.001.27781.29021.2675-755.3176677.30
15752006.11.09 18:00sell7881.001.27911.29911.2764
15762006.11.15 12:00close7881.001.28141.29911.2764-226.8776450.43
15772006.11.15 18:00sell7891.001.28051.30051.2778
15782006.11.17 06:15t/p7891.001.27781.30051.2778273.1376723.56
15792006.11.21 18:00sell7901.001.28261.30261.2799
15802006.11.24 10:31s/l7901.001.30261.30261.2799-1996.0974727.47
15812006.11.24 18:00buy7911.001.30931.29601.3133
15822006.11.27 01:01t/p7911.001.31331.29601.3133397.8075125.27
15832006.11.28 18:00buy7921.001.31521.30191.3192
15842006.11.28 20:17t/p7921.001.31921.30191.3192400.0075525.27
15852006.11.29 18:00sell7931.001.31521.33521.3125
15862006.12.04 01:00s/l7931.001.33521.33521.3125-1996.0973529.18
15872006.12.05 18:00buy7941.001.33071.31741.3347
15882006.12.08 15:53t/p7941.001.33471.31741.3347388.9873918.15
15892006.12.08 18:00buy7951.001.33171.31841.3357
15902006.12.11 01:00s/l7951.001.31841.31841.3357-1332.2072585.95
15912006.12.13 18:00sell7961.001.32211.34211.3194
15922006.12.13 20:05t/p7961.001.31941.34211.3194270.0072855.95
15932006.12.14 18:00sell7971.001.31691.33691.3142
15942006.12.14 21:44t/p7971.001.31421.33691.3142270.0073125.95
15952006.12.15 18:00buy7981.001.30911.29581.3131
15962006.12.19 10:08t/p7981.001.31311.29581.3131395.5973521.54
15972006.12.20 18:00sell7991.001.31841.33841.3157
15982006.12.21 15:37t/p7991.001.31571.33841.3157272.3573793.88
15992006.12.21 18:00sell8001.001.31631.33631.3136
16002006.12.22 18:48t/p8001.001.31361.33631.3136270.7874064.67
16012006.12.22 18:48sell8011.001.31341.33341.3107
16022006.12.26 19:52t/p8011.001.31071.33341.3107271.5674336.23
16032006.12.28 18:00buy8021.001.31431.30101.3183
16042006.12.29 09:14t/p8021.001.31831.30101.3183397.8074734.03
16052006.12.29 18:00buy8031.001.31861.30531.3226
16062007.01.02 02:26t/p8031.001.32261.30531.3226395.5975129.62
16072007.01.02 18:00buy8041.001.32781.31451.3318
16082007.01.04 10:14s/l8041.001.31451.31451.3318-1338.8273790.80
16092007.01.04 18:00sell8051.001.30871.32871.3060
16102007.01.05 15:30t/p8051.001.30601.32871.3060270.7874061.58
16112007.01.05 18:00sell8061.001.29891.31891.2962
16122007.01.10 02:19t/p8061.001.29621.31891.2962272.3574333.93
16132007.01.11 18:00sell8071.001.28881.30881.2861
16142007.01.17 12:00close8071.001.29241.30881.2861-356.8773977.05
16152007.01.18 18:00sell8081.001.29461.31461.2919
16162007.01.19 17:28t/p8081.001.29191.31461.2919270.7874247.84
16172007.01.19 18:00sell8091.001.29431.31431.2916
16182007.01.25 12:00close8091.001.29731.31431.2916-295.3173952.53
16192007.01.25 18:00sell8101.001.29751.31751.2948
16202007.01.25 21:03t/p8101.001.29481.31751.2948270.0074222.53
16212007.02.02 18:00buy8111.001.29751.28421.3015
16222007.02.07 17:59t/p8111.001.30151.28421.3015393.3974615.91
16232007.02.07 18:00buy8121.001.30151.28821.3055
16242007.02.13 12:00close8121.001.29951.28821.3055-213.2374402.68
16252007.02.13 18:00buy8131.001.30121.28791.3052
16262007.02.14 06:39t/p8131.001.30521.28791.3052397.8074800.48
16272007.02.16 18:00sell8141.001.31201.33201.3093
16282007.02.22 09:44t/p8141.001.30931.33201.3093274.6975075.17
16292007.02.23 18:00buy8151.001.31661.30331.3206
16302007.02.27 10:18t/p8151.001.32061.30331.3206395.5975470.76
16312007.02.27 18:00buy8161.001.32441.31111.3284
16322007.03.05 12:00close8161.001.31331.31111.3284-1123.2374347.53
16332007.03.05 18:00sell8171.001.30961.32961.3069
16342007.03.12 01:00close8171.001.31191.32961.3069-224.5374123.01
16352007.03.12 18:00buy8181.001.31861.30531.3226
16362007.03.14 16:40t/p8181.001.32261.30531.3226395.5974518.60
16372007.03.15 18:01buy8191.001.32441.31111.3284
16382007.03.16 02:53t/p8191.001.32841.31111.3284397.8074916.39
16392007.03.16 18:00buy8201.001.33071.31741.3347
16402007.03.21 20:21t/p8201.001.33471.31741.3347393.3975309.78
16412007.03.23 18:00sell8211.001.33021.35021.3275
16422007.03.26 01:47t/p8211.001.32751.35021.3275270.7875580.56
16432007.03.28 18:00buy8221.001.33691.32361.3409
16442007.04.03 12:00close8221.001.33521.32361.3409-183.2375397.33
16452007.04.05 18:00buy8231.001.34261.32931.3466
16462007.04.11 12:00close8231.001.34301.32931.346631.1875428.51
16472007.04.12 18:00buy8241.001.34861.33531.3526
16482007.04.13 08:38t/p8241.001.35261.33531.3526397.8075826.31
16492007.04.13 18:00buy8251.001.35181.33851.3558
16502007.04.16 00:00t/p8251.001.35581.33851.3558397.8076224.10
16512007.04.17 18:00buy8261.001.35701.34371.3610
16522007.04.18 10:58t/p8261.001.36101.34371.3610397.8076621.90
16532007.04.18 18:00sell8271.001.35711.37711.3544
16542007.04.23 15:32t/p8271.001.35441.37711.3544273.9176895.81
16552007.04.24 18:00buy8281.001.36241.34911.3664
16562007.04.25 16:14t/p8281.001.36641.34911.3664397.8077293.61
16572007.04.26 18:00sell8291.001.35891.37891.3562
16582007.05.02 06:21t/p8291.001.35621.37891.3562273.1377566.73
16592007.05.02 18:00buy8301.001.36011.34681.3641
16602007.05.08 12:00close8301.001.35731.34681.3641-293.2377273.50
16612007.05.08 18:00sell8311.001.35311.37311.3504
16622007.05.10 15:18t/p8311.001.35041.37311.3504273.1377546.63
16632007.05.10 18:00sell8321.001.35101.37101.3483
16642007.05.10 18:57t/p8321.001.34831.37101.3483270.0077816.63
16652007.05.11 18:00buy8331.001.35201.33871.3560
16662007.05.15 08:35t/p8331.001.35601.33871.3560395.5978212.22
16672007.05.16 18:00sell8341.001.35211.37211.3494
16682007.05.17 14:33t/p8341.001.34941.37211.3494272.3578484.57
16692007.05.17 18:00sell8351.001.34921.36921.3465
16702007.05.21 12:34t/p8351.001.34651.36921.3465271.5678756.13
16712007.05.21 18:00sell8361.001.34571.36571.3430
16722007.05.23 09:46t/p8361.001.34301.36571.3430271.5679027.70
16732007.05.23 18:00buy8371.001.34821.33491.3522
16742007.05.29 12:00close8371.001.34831.33491.3522-3.2379024.47
16752007.05.29 18:00buy8381.001.34841.33511.3524
16762007.06.04 12:00close8381.001.34661.33511.3524-193.2378831.24
16772007.06.04 18:00buy8391.001.34901.33571.3530
16782007.06.05 14:07t/p8391.001.35301.33571.3530397.8079229.04
16792007.06.05 18:00buy8401.001.35271.33941.3567
16802007.06.08 09:21s/l8401.001.33941.33941.3567-1341.0277888.01
16812007.06.08 18:02sell8411.001.33561.35561.3329
16822007.06.12 15:23t/p8411.001.33291.35561.3329271.5678159.58
16832007.06.12 18:00sell8421.001.33241.35241.3297
16842007.06.13 02:08t/p8421.001.32971.35241.3297270.7878430.36
16852007.06.13 18:00buy8431.001.32961.31631.3336
16862007.06.15 14:30t/p8431.001.33361.31631.3336391.1878821.54
16872007.06.15 18:00buy8441.001.33651.32321.3405
16882007.06.18 11:38t/p8441.001.34051.32321.3405397.8079219.33
16892007.06.21 18:00buy8451.001.33991.32661.3439
16902007.06.22 13:55t/p8451.001.34391.32661.3439397.8079617.13
16912007.06.22 18:00buy8461.001.34371.33041.3477
16922007.06.26 14:40t/p8461.001.34771.33041.3477395.5980012.72
16932007.06.26 18:00buy8471.001.34681.33351.3508
16942007.06.29 12:34t/p8471.001.35081.33351.3508388.9880401.70
16952007.06.29 18:00buy8481.001.35211.33881.3561
16962007.07.02 09:38t/p8481.001.35611.33881.3561397.8080799.49
16972007.07.02 18:00buy8491.001.36281.34951.3668
16982007.07.09 00:00close8491.001.36321.34951.366824.5780824.06
16992007.07.09 18:00sell8501.001.36231.38231.3596
17002007.07.10 07:03t/p8501.001.35961.38231.3596270.7881094.84
17012007.07.10 18:00buy8511.001.37141.35811.3754
17022007.07.10 23:50t/p8511.001.37541.35811.3754400.0081494.84
17032007.07.11 18:00buy8521.001.37561.36231.3796
17042007.07.12 13:02t/p8521.001.37961.36231.3796393.3981888.23
17052007.07.12 18:00sell8531.001.37731.39731.3746
17062007.07.18 12:00close8531.001.37871.39731.3746-136.8781751.35
17072007.07.20 18:00buy8541.001.38321.36991.3872
17082007.07.25 17:15s/l8541.001.36991.36991.3872-1336.6180414.74
17092007.07.26 18:00buy8551.001.37291.35961.3769
17102007.07.26 18:31t/p8551.001.37691.35961.3769400.0080814.74
17112007.07.27 18:00sell8561.001.36441.38441.3617
17122007.07.30 00:00t/p8561.001.36171.38441.3617270.7881085.52
17132007.08.01 18:00buy8571.001.36821.35491.3722
17142007.08.03 15:05t/p8571.001.37221.35491.3722391.1881476.70
17152007.08.03 18:02buy8581.001.37891.36561.3829
17162007.08.06 00:00t/p8581.001.38291.36561.3829397.8081874.50
17172007.08.06 18:00sell8591.001.37881.39881.3761
17182007.08.07 15:26t/p8591.001.37611.39881.3761270.7882145.28
17192007.08.07 18:00sell8601.001.37461.39461.3719
17202007.08.09 14:27t/p8601.001.37191.39461.3719273.1382418.41
17212007.08.09 18:00sell8611.001.36991.38991.3672
17222007.08.09 22:06t/p8611.001.36721.38991.3672270.0082688.41
17232007.08.13 18:00sell8621.001.36221.38221.3595
17242007.08.14 09:03t/p8621.001.35951.38221.3595270.7882959.19
17252007.08.15 18:00sell8631.001.34791.36791.3452
17262007.08.15 21:26t/p8631.001.34521.36791.3452270.0083229.19
17272007.08.17 18:00buy8641.001.34911.33581.3531
17282007.08.22 17:24t/p8641.001.35311.33581.3531393.3983622.58
17292007.08.24 18:00buy8651.001.36451.35121.3685
17302007.08.30 12:00close8651.001.36061.35121.3685-403.2383219.35
17312007.08.30 18:00sell8661.001.36461.38461.3619
17322007.09.03 16:56t/p8661.001.36191.38461.3619271.5683490.91
17332007.09.03 18:00sell8671.001.36111.38111.3584
17342007.09.04 12:16t/p8671.001.35841.38111.3584270.7883761.69
17352007.09.04 18:00sell8681.001.36041.38041.3577
17362007.09.05 06:40t/p8681.001.35771.38041.3577270.7884032.48
17372007.09.06 18:00buy8691.001.36971.35641.3737
17382007.09.07 14:30t/p8691.001.37371.35641.3737397.8084430.27
17392007.09.07 18:00buy8701.001.37711.36381.3811
17402007.09.10 15:16t/p8701.001.38111.36381.3811397.8084828.07
17412007.09.10 18:00buy8711.001.37941.36611.3834
17422007.09.11 15:27t/p8711.001.38341.36611.3834397.8085225.86
17432007.09.11 18:00buy8721.001.38381.37051.3878
17442007.09.12 13:12t/p8721.001.38781.37051.3878397.8085623.66
17452007.09.12 18:00buy8731.001.39031.37701.3943
17462007.09.18 12:00close8731.001.38641.37701.3943-403.2385220.43
17472007.09.18 18:00buy8741.001.38701.37371.3910
17482007.09.18 20:16t/p8741.001.39101.37371.3910400.0085620.43
17492007.09.24 18:00sell8751.001.40851.42851.4058
17502007.10.01 00:00close8751.001.42791.42851.4058-1934.5383685.90
17512007.10.01 18:00sell8761.001.42281.44281.4201
17522007.10.02 08:57t/p8761.001.42011.44281.4201270.7883956.68
17532007.10.02 18:00sell8771.001.41621.43621.4135
17542007.10.03 17:43t/p8771.001.41351.43621.4135270.7884227.47
17552007.10.03 18:00buy8781.001.41361.40031.4176
17562007.10.09 12:00close8781.001.40261.40031.4176-1113.2383114.24
17572007.10.09 18:00buy8791.001.40911.39581.4131
17582007.10.10 10:13t/p8791.001.41311.39581.4131397.8083512.03
17592007.10.10 18:00buy8801.001.41571.40241.4197
17602007.10.11 10:01t/p8801.001.41971.40241.4197393.3983905.42
17612007.10.11 18:00sell8811.001.42261.44261.4199
17622007.10.11 21:08t/p8811.001.41991.44261.4199270.0084175.42
17632007.10.12 18:00sell8821.001.41651.43651.4138
17642007.10.18 12:00close8821.001.42531.43651.4138-875.3183300.11
17652007.10.18 18:00buy8831.001.42921.41591.4332
17662007.10.22 01:00t/p8831.001.43321.41591.4332395.5983695.70
17672007.10.22 18:00sell8841.001.41441.43441.4117
17682007.10.25 15:42s/l8841.001.43441.43441.4117-1996.0981699.61
17692007.10.25 18:00buy8851.001.43081.41751.4348
17702007.10.26 09:29t/p8851.001.43481.41751.4348397.8082097.41
17712007.10.26 18:00buy8861.001.43871.42541.4427
17722007.10.29 09:39t/p8861.001.44271.42541.4427397.8082495.20
17732007.10.29 18:00sell8871.001.44011.46011.4374
17742007.11.05 01:00close8871.001.45201.46011.4374-1184.5381310.68
17752007.11.06 18:00buy8881.001.45521.44191.4592
17762007.11.07 04:27t/p8881.001.45921.44191.4592397.8081708.47
17772007.11.07 18:00buy8891.001.46651.45321.4705
17782007.11.09 03:10t/p8891.001.47051.45321.4705391.1882099.65
17792007.11.09 18:00sell8901.001.46771.48771.4650
17802007.11.09 18:36t/p8901.001.46501.48771.4650270.0082369.65
17812007.11.12 18:00sell8911.001.45361.47361.4509
17822007.11.19 04:34close8911.001.46751.47361.4509-1384.5380985.13
17832007.11.19 18:00buy8921.001.46571.45241.4697
17842007.11.19 23:59close at stop8921.001.46651.45241.469780.0081065.13