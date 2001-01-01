Strategy Tester Report
20_200 expert_v3
FXDD-MetaTrader 4 Demo Server (Build 211)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2001.01.01 01:00 - 2007.11.19 23:00 (2001.01.01 - 2007.11.20)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|TakeProfit_L=40; StopLoss_L=133; TakeProfit_S=27; StopLoss_S=200; TradeTime=18; t1=7; t2=2; delta_L=9; delta_S=10; lot=1; Orders=1; MaxOpenTime=138;
|Bars in test
|43927
|Ticks modelled
|12993771
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|71065.13
|Gross profit
|241932.30
|Gross loss
|-170867.17
|Profit factor
|1.42
|Expected payoff
|79.67
|Absolute drawdown
|1137.55
|Maximal drawdown
|7739.24 (12.90%)
|Relative drawdown
|38.67% (5983.68)
|Total trades
|892
|Short positions (won %)
|470 (82.98%)
|Long positions (won %)
|422 (82.94%)
|Profit trades (% of total)
|740 (82.96%)
|Loss trades (% of total)
|152 (17.04%)
|Largest
|profit trade
|400.00
|loss trade
|-1999.22
|Average
|profit trade
|326.94
|loss trade
|-1124.13
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|34 (11473.77)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-3352.31)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|11473.77 (34)
|consecutive loss (count of losses)
|-3994.53 (2)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2001.01.02 18:00
|sell
|1
|1.00
|0.9474
|0.9674
|0.9447
|2
|2001.01.03 17:43
|t/p
|1
|1.00
|0.9447
|0.9674
|0.9447
|270.78
|10270.78
|3
|2001.01.03 18:00
|sell
|2
|1.00
|0.9458
|0.9658
|0.9431
|4
|2001.01.03 20:18
|t/p
|2
|1.00
|0.9431
|0.9658
|0.9431
|270.00
|10540.78
|5
|2001.01.04 18:00
|buy
|3
|1.00
|0.9447
|0.9314
|0.9487
|6
|2001.01.04 19:47
|t/p
|3
|1.00
|0.9487
|0.9314
|0.9487
|400.00
|10940.78
|7
|2001.01.05 18:04
|sell
|4
|1.00
|0.9517
|0.9717
|0.9490
|8
|2001.01.08 14:11
|t/p
|4
|1.00
|0.9490
|0.9717
|0.9490
|270.78
|11211.56
|9
|2001.01.08 18:00
|sell
|5
|1.00
|0.9503
|0.9703
|0.9476
|10
|2001.01.08 23:19
|t/p
|5
|1.00
|0.9476
|0.9703
|0.9476
|270.00
|11481.56
|11
|2001.01.11 18:00
|buy
|6
|1.00
|0.9507
|0.9374
|0.9547
|12
|2001.01.11 19:36
|t/p
|6
|1.00
|0.9547
|0.9374
|0.9547
|400.00
|11881.56
|13
|2001.01.12 18:00
|sell
|7
|1.00
|0.9486
|0.9686
|0.9459
|14
|2001.01.15 08:50
|t/p
|7
|1.00
|0.9459
|0.9686
|0.9459
|270.78
|12152.35
|15
|2001.01.15 18:00
|sell
|8
|1.00
|0.9416
|0.9616
|0.9389
|16
|2001.01.16 08:37
|t/p
|8
|1.00
|0.9389
|0.9616
|0.9389
|270.78
|12423.13
|17
|2001.01.16 18:00
|buy
|9
|1.00
|0.9412
|0.9279
|0.9452
|18
|2001.01.18 17:20
|t/p
|9
|1.00
|0.9452
|0.9279
|0.9452
|391.18
|12814.31
|19
|2001.01.19 18:00
|sell
|10
|1.00
|0.9347
|0.9547
|0.9320
|20
|2001.01.22 10:53
|t/p
|10
|1.00
|0.9320
|0.9547
|0.9320
|270.78
|13085.09
|21
|2001.01.22 18:00
|sell
|11
|1.00
|0.9351
|0.9551
|0.9324
|22
|2001.01.24 10:50
|t/p
|11
|1.00
|0.9324
|0.9551
|0.9324
|271.56
|13356.66
|23
|2001.01.24 18:00
|sell
|12
|1.00
|0.9231
|0.9431
|0.9204
|24
|2001.01.25 07:41
|t/p
|12
|1.00
|0.9204
|0.9431
|0.9204
|272.35
|13629.00
|25
|2001.01.25 18:00
|sell
|13
|1.00
|0.9199
|0.9399
|0.9172
|26
|2001.01.29 23:00
|t/p
|13
|1.00
|0.9172
|0.9399
|0.9172
|271.56
|13900.57
|27
|2001.01.30 18:00
|buy
|14
|1.00
|0.9246
|0.9113
|0.9286
|28
|2001.01.31 09:34
|t/p
|14
|1.00
|0.9286
|0.9113
|0.9286
|397.80
|14298.36
|29
|2001.01.31 18:00
|sell
|15
|1.00
|0.9297
|0.9497
|0.9270
|30
|2001.02.06 12:00
|close
|15
|1.00
|0.9364
|0.9497
|0.9270
|-665.31
|13633.05
|31
|2001.02.06 18:00
|sell
|16
|1.00
|0.9315
|0.9515
|0.9288
|32
|2001.02.06 19:15
|t/p
|16
|1.00
|0.9288
|0.9515
|0.9288
|270.00
|13903.05
|33
|2001.02.07 18:00
|buy
|17
|1.00
|0.9329
|0.9196
|0.9369
|34
|2001.02.08 15:44
|s/l
|17
|1.00
|0.9196
|0.9196
|0.9369
|-1336.61
|12566.44
|35
|2001.02.08 18:00
|sell
|18
|1.00
|0.9188
|0.9388
|0.9161
|36
|2001.02.09 10:42
|t/p
|18
|1.00
|0.9161
|0.9388
|0.9161
|270.78
|12837.22
|37
|2001.02.09 18:00
|buy
|19
|1.00
|0.9246
|0.9113
|0.9286
|38
|2001.02.12 05:02
|t/p
|19
|1.00
|0.9286
|0.9113
|0.9286
|397.80
|13235.02
|39
|2001.02.13 18:00
|sell
|20
|1.00
|0.9213
|0.9413
|0.9186
|40
|2001.02.13 19:27
|t/p
|20
|1.00
|0.9186
|0.9413
|0.9186
|270.00
|13505.02
|41
|2001.02.15 18:00
|sell
|21
|1.00
|0.9034
|0.9234
|0.9007
|42
|2001.02.19 13:54
|s/l
|21
|1.00
|0.9234
|0.9234
|0.9007
|-1998.44
|11506.58
|43
|2001.02.19 18:00
|buy
|22
|1.00
|0.9211
|0.9078
|0.9251
|44
|2001.02.20 14:09
|s/l
|22
|1.00
|0.9078
|0.9078
|0.9251
|-1332.20
|10174.38
|45
|2001.02.20 18:00
|sell
|23
|1.00
|0.9087
|0.9287
|0.9060
|46
|2001.02.21 18:54
|t/p
|23
|1.00
|0.9060
|0.9287
|0.9060
|270.78
|10445.16
|47
|2001.02.21 18:54
|buy
|24
|1.00
|0.9060
|0.8927
|0.9100
|48
|2001.02.21 19:30
|t/p
|24
|1.00
|0.9100
|0.8927
|0.9100
|400.00
|10845.16
|49
|2001.02.22 18:00
|sell
|25
|1.00
|0.9077
|0.9277
|0.9050
|50
|2001.02.22 19:12
|t/p
|25
|1.00
|0.9050
|0.9277
|0.9050
|270.00
|11115.16
|51
|2001.02.23 18:00
|buy
|26
|1.00
|0.9084
|0.8951
|0.9124
|52
|2001.02.23 19:14
|t/p
|26
|1.00
|0.9124
|0.8951
|0.9124
|400.00
|11515.16
|53
|2001.02.26 18:00
|sell
|27
|1.00
|0.9096
|0.9296
|0.9069
|54
|2001.03.01 15:27
|s/l
|27
|1.00
|0.9296
|0.9296
|0.9069
|-1996.09
|9519.07
|55
|2001.03.01 18:00
|buy
|28
|1.00
|0.9299
|0.9166
|0.9339
|56
|2001.03.02 10:31
|t/p
|28
|1.00
|0.9339
|0.9166
|0.9339
|397.80
|9916.86
|57
|2001.03.02 18:00
|buy
|29
|1.00
|0.9357
|0.9224
|0.9397
|58
|2001.03.08 12:00
|close
|29
|1.00
|0.9324
|0.9224
|0.9397
|-343.23
|9573.63
|59
|2001.03.09 18:00
|sell
|30
|1.00
|0.9317
|0.9517
|0.9290
|60
|2001.03.12 11:50
|t/p
|30
|1.00
|0.9290
|0.9517
|0.9290
|270.78
|9844.42
|61
|2001.03.12 18:00
|sell
|31
|1.00
|0.9301
|0.9501
|0.9274
|62
|2001.03.12 18:59
|t/p
|31
|1.00
|0.9274
|0.9501
|0.9274
|270.00
|10114.42
|63
|2001.03.13 18:00
|sell
|32
|1.00
|0.9150
|0.9350
|0.9123
|64
|2001.03.14 08:24
|t/p
|32
|1.00
|0.9123
|0.9350
|0.9123
|270.78
|10385.20
|65
|2001.03.15 18:00
|sell
|33
|1.00
|0.9047
|0.9247
|0.9020
|66
|2001.03.15 19:04
|t/p
|33
|1.00
|0.9020
|0.9247
|0.9020
|270.00
|10655.20
|67
|2001.03.16 18:00
|buy
|34
|1.00
|0.8929
|0.8796
|0.8969
|68
|2001.03.16 19:12
|t/p
|34
|1.00
|0.8969
|0.8796
|0.8969
|400.00
|11055.20
|69
|2001.03.19 18:00
|sell
|35
|1.00
|0.8985
|0.9185
|0.8958
|70
|2001.03.21 18:05
|t/p
|35
|1.00
|0.8958
|0.9185
|0.8958
|271.56
|11326.76
|71
|2001.03.22 18:00
|sell
|36
|1.00
|0.8883
|0.9083
|0.8856
|72
|2001.03.22 19:39
|t/p
|36
|1.00
|0.8856
|0.9083
|0.8856
|270.00
|11596.76
|73
|2001.03.26 18:00
|buy
|37
|1.00
|0.8958
|0.8825
|0.8998
|74
|2001.03.29 13:46
|s/l
|37
|1.00
|0.8825
|0.8825
|0.8998
|-1341.02
|10255.74
|75
|2001.03.29 18:00
|sell
|38
|1.00
|0.8831
|0.9031
|0.8804
|76
|2001.03.29 18:48
|t/p
|38
|1.00
|0.8804
|0.9031
|0.8804
|270.00
|10525.74
|77
|2001.03.30 18:00
|buy
|39
|1.00
|0.8790
|0.8657
|0.8830
|78
|2001.04.02 16:33
|t/p
|39
|1.00
|0.8830
|0.8657
|0.8830
|397.80
|10923.53
|79
|2001.04.02 18:00
|buy
|40
|1.00
|0.8822
|0.8689
|0.8862
|80
|2001.04.03 08:54
|t/p
|40
|1.00
|0.8862
|0.8689
|0.8862
|397.80
|11321.33
|81
|2001.04.04 18:00
|buy
|41
|1.00
|0.9018
|0.8885
|0.9058
|82
|2001.04.05 03:17
|t/p
|41
|1.00
|0.9058
|0.8885
|0.9058
|393.39
|11714.71
|83
|2001.04.05 18:00
|sell
|42
|1.00
|0.8973
|0.9173
|0.8946
|84
|2001.04.05 22:00
|t/p
|42
|1.00
|0.8946
|0.9173
|0.8946
|270.00
|11984.71
|85
|2001.04.10 18:00
|sell
|43
|1.00
|0.8887
|0.9087
|0.8860
|86
|2001.04.11 13:47
|t/p
|43
|1.00
|0.8860
|0.9087
|0.8860
|270.78
|12255.50
|87
|2001.04.11 18:00
|sell
|44
|1.00
|0.8854
|0.9054
|0.8827
|88
|2001.04.17 10:18
|t/p
|44
|1.00
|0.8827
|0.9054
|0.8827
|274.69
|12530.19
|89
|2001.04.17 18:00
|sell
|45
|1.00
|0.8815
|0.9015
|0.8788
|90
|2001.04.18 12:58
|t/p
|45
|1.00
|0.8788
|0.9015
|0.8788
|270.78
|12800.97
|91
|2001.04.18 18:00
|sell
|46
|1.00
|0.8811
|0.9011
|0.8784
|92
|2001.04.20 09:11
|s/l
|46
|1.00
|0.9011
|0.9011
|0.8784
|-1996.87
|10804.10
|93
|2001.04.20 18:00
|buy
|47
|1.00
|0.9033
|0.8900
|0.9073
|94
|2001.04.23 03:38
|t/p
|47
|1.00
|0.9073
|0.8900
|0.9073
|397.80
|11201.89
|95
|2001.04.23 18:00
|sell
|48
|1.00
|0.8963
|0.9163
|0.8936
|96
|2001.04.24 16:58
|t/p
|48
|1.00
|0.8936
|0.9163
|0.8936
|270.78
|11472.68
|97
|2001.04.24 18:00
|buy
|49
|1.00
|0.8950
|0.8817
|0.8990
|98
|2001.04.25 15:18
|t/p
|49
|1.00
|0.8990
|0.8817
|0.8990
|397.80
|11870.47
|99
|2001.04.25 18:00
|buy
|50
|1.00
|0.8977
|0.8844
|0.9017
|100
|2001.04.26 14:14
|t/p
|50
|1.00
|0.9017
|0.8844
|0.9017
|393.39
|12263.86
|101
|2001.04.26 18:00
|buy
|51
|1.00
|0.9012
|0.8879
|0.9052
|102
|2001.04.27 08:22
|t/p
|51
|1.00
|0.9052
|0.8879
|0.9052
|397.80
|12661.65
|103
|2001.04.27 18:00
|sell
|52
|1.00
|0.8925
|0.9125
|0.8898
|104
|2001.04.27 19:00
|t/p
|52
|1.00
|0.8898
|0.9125
|0.8898
|270.00
|12931.65
|105
|2001.04.30 18:00
|sell
|53
|1.00
|0.8874
|0.9074
|0.8847
|106
|2001.05.07 00:01
|close
|53
|1.00
|0.8928
|0.9074
|0.8847
|-534.53
|12397.13
|107
|2001.05.07 18:00
|sell
|54
|1.00
|0.8915
|0.9115
|0.8888
|108
|2001.05.08 07:48
|t/p
|54
|1.00
|0.8888
|0.9115
|0.8888
|270.78
|12667.91
|109
|2001.05.08 18:00
|sell
|55
|1.00
|0.8852
|0.9052
|0.8825
|110
|2001.05.08 21:07
|t/p
|55
|1.00
|0.8825
|0.9052
|0.8825
|270.00
|12937.91
|111
|2001.05.10 18:00
|sell
|56
|1.00
|0.8791
|0.8991
|0.8764
|112
|2001.05.11 11:55
|t/p
|56
|1.00
|0.8764
|0.8991
|0.8764
|270.78
|13208.69
|113
|2001.05.11 18:00
|sell
|57
|1.00
|0.8755
|0.8955
|0.8728
|114
|2001.05.14 16:43
|t/p
|57
|1.00
|0.8728
|0.8955
|0.8728
|270.78
|13479.47
|115
|2001.05.14 18:00
|sell
|58
|1.00
|0.8747
|0.8947
|0.8720
|116
|2001.05.21 00:02
|close
|58
|1.00
|0.8801
|0.8947
|0.8720
|-534.53
|12944.95
|117
|2001.05.22 18:00
|sell
|59
|1.00
|0.8655
|0.8855
|0.8628
|118
|2001.05.22 18:45
|t/p
|59
|1.00
|0.8628
|0.8855
|0.8628
|270.00
|13214.95
|119
|2001.05.24 18:00
|buy
|60
|1.00
|0.8570
|0.8437
|0.8610
|120
|2001.05.25 08:19
|t/p
|60
|1.00
|0.8610
|0.8437
|0.8610
|397.80
|13612.74
|121
|2001.05.30 18:00
|buy
|61
|1.00
|0.8580
|0.8447
|0.8620
|122
|2001.05.31 16:36
|s/l
|61
|1.00
|0.8447
|0.8447
|0.8620
|-1336.61
|12276.13
|123
|2001.06.05 18:00
|buy
|62
|1.00
|0.8508
|0.8375
|0.8548
|124
|2001.06.05 22:05
|t/p
|62
|1.00
|0.8548
|0.8375
|0.8548
|400.00
|12676.13
|125
|2001.06.06 18:00
|sell
|63
|1.00
|0.8452
|0.8652
|0.8425
|126
|2001.06.11 16:24
|t/p
|63
|1.00
|0.8425
|0.8652
|0.8425
|273.91
|12950.04
|127
|2001.06.11 18:00
|sell
|64
|1.00
|0.8427
|0.8627
|0.8400
|128
|2001.06.14 18:19
|s/l
|64
|1.00
|0.8627
|0.8627
|0.8400
|-1996.09
|10953.95
|129
|2001.06.14 18:19
|buy
|65
|1.00
|0.8627
|0.8494
|0.8667
|130
|2001.06.15 11:42
|t/p
|65
|1.00
|0.8667
|0.8494
|0.8667
|397.80
|11351.74
|131
|2001.06.18 18:00
|sell
|66
|1.00
|0.8609
|0.8809
|0.8582
|132
|2001.06.19 08:26
|t/p
|66
|1.00
|0.8582
|0.8809
|0.8582
|270.78
|11622.53
|133
|2001.06.20 18:00
|sell
|67
|1.00
|0.8507
|0.8707
|0.8480
|134
|2001.06.26 12:00
|close
|67
|1.00
|0.8628
|0.8707
|0.8480
|-1205.31
|10417.22
|135
|2001.06.27 18:00
|sell
|68
|1.00
|0.8616
|0.8816
|0.8589
|136
|2001.06.27 23:51
|t/p
|68
|1.00
|0.8589
|0.8816
|0.8589
|270.00
|10687.22
|137
|2001.06.28 18:00
|sell
|69
|1.00
|0.8466
|0.8666
|0.8439
|138
|2001.06.28 18:48
|t/p
|69
|1.00
|0.8439
|0.8666
|0.8439
|270.00
|10957.22
|139
|2001.07.06 18:00
|buy
|70
|1.00
|0.8463
|0.8330
|0.8503
|140
|2001.07.09 08:39
|t/p
|70
|1.00
|0.8503
|0.8330
|0.8503
|397.80
|11355.01
|141
|2001.07.11 18:00
|buy
|71
|1.00
|0.8613
|0.8480
|0.8653
|142
|2001.07.17 12:00
|close
|71
|1.00
|0.8518
|0.8480
|0.8653
|-963.23
|10391.78
|143
|2001.07.18 18:00
|buy
|72
|1.00
|0.8703
|0.8570
|0.8743
|144
|2001.07.18 22:51
|t/p
|72
|1.00
|0.8743
|0.8570
|0.8743
|400.00
|10791.78
|145
|2001.07.19 18:00
|sell
|73
|1.00
|0.8686
|0.8886
|0.8659
|146
|2001.07.23 15:19
|t/p
|73
|1.00
|0.8659
|0.8886
|0.8659
|271.56
|11063.35
|147
|2001.07.23 18:00
|sell
|74
|1.00
|0.8674
|0.8874
|0.8647
|148
|2001.07.30 00:01
|close
|74
|1.00
|0.8779
|0.8874
|0.8647
|-1044.53
|10018.82
|149
|2001.08.02 18:00
|sell
|75
|1.00
|0.8814
|0.9014
|0.8787
|150
|2001.08.03 14:34
|t/p
|75
|1.00
|0.8787
|0.9014
|0.8787
|270.78
|10289.60
|151
|2001.08.03 18:00
|buy
|76
|1.00
|0.8846
|0.8713
|0.8886
|152
|2001.08.09 12:00
|close
|76
|1.00
|0.8853
|0.8713
|0.8886
|56.77
|10346.38
|153
|2001.08.13 18:00
|buy
|77
|1.00
|0.8980
|0.8847
|0.9020
|154
|2001.08.14 17:15
|t/p
|77
|1.00
|0.9020
|0.8847
|0.9020
|397.80
|10744.17
|155
|2001.08.14 18:00
|buy
|78
|1.00
|0.9029
|0.8896
|0.9069
|156
|2001.08.15 09:48
|t/p
|78
|1.00
|0.9069
|0.8896
|0.9069
|397.80
|11141.97
|157
|2001.08.15 18:00
|buy
|79
|1.00
|0.9116
|0.8983
|0.9156
|158
|2001.08.16 02:22
|t/p
|79
|1.00
|0.9156
|0.8983
|0.9156
|393.39
|11535.35
|159
|2001.08.16 18:00
|sell
|80
|1.00
|0.9140
|0.9340
|0.9113
|160
|2001.08.16 23:20
|t/p
|80
|1.00
|0.9113
|0.9340
|0.9113
|270.00
|11805.35
|161
|2001.08.17 18:00
|buy
|81
|1.00
|0.9166
|0.9033
|0.9206
|162
|2001.08.22 10:04
|t/p
|81
|1.00
|0.9206
|0.9033
|0.9206
|393.39
|12198.74
|163
|2001.08.22 18:00
|sell
|82
|1.00
|0.9193
|0.9393
|0.9166
|164
|2001.08.22 18:25
|t/p
|82
|1.00
|0.9166
|0.9393
|0.9166
|270.00
|12468.74
|165
|2001.08.23 18:00
|buy
|83
|1.00
|0.9166
|0.9033
|0.9206
|166
|2001.08.28 10:05
|s/l
|83
|1.00
|0.9033
|0.9033
|0.9206
|-1336.61
|11132.12
|167
|2001.08.29 18:00
|sell
|84
|1.00
|0.9096
|0.9296
|0.9069
|168
|2001.08.30 00:09
|t/p
|84
|1.00
|0.9069
|0.9296
|0.9069
|272.35
|11404.47
|169
|2001.08.31 18:00
|sell
|85
|1.00
|0.9084
|0.9284
|0.9057
|170
|2001.09.03 16:31
|t/p
|85
|1.00
|0.9057
|0.9284
|0.9057
|270.78
|11675.25
|171
|2001.09.03 18:00
|sell
|86
|1.00
|0.9074
|0.9274
|0.9047
|172
|2001.09.04 03:08
|t/p
|86
|1.00
|0.9047
|0.9274
|0.9047
|270.78
|11946.03
|173
|2001.09.04 18:00
|buy
|87
|1.00
|0.8869
|0.8736
|0.8909
|174
|2001.09.05 13:04
|t/p
|87
|1.00
|0.8909
|0.8736
|0.8909
|397.80
|12343.83
|175
|2001.09.06 18:00
|buy
|88
|1.00
|0.8948
|0.8815
|0.8988
|176
|2001.09.07 14:31
|t/p
|88
|1.00
|0.8988
|0.8815
|0.8988
|397.80
|12741.62
|177
|2001.09.07 18:00
|buy
|89
|1.00
|0.9048
|0.8915
|0.9088
|178
|2001.09.11 15:48
|t/p
|89
|1.00
|0.9088
|0.8915
|0.9088
|395.59
|13137.22
|179
|2001.09.11 18:00
|buy
|90
|1.00
|0.9113
|0.8980
|0.9153
|180
|2001.09.11 18:30
|t/p
|90
|1.00
|0.9153
|0.8980
|0.9153
|400.00
|13537.22
|181
|2001.09.12 18:00
|buy
|91
|1.00
|0.9065
|0.8932
|0.9105
|182
|2001.09.13 17:18
|t/p
|91
|1.00
|0.9105
|0.8932
|0.9105
|393.39
|13930.60
|183
|2001.09.14 18:00
|buy
|92
|1.00
|0.9211
|0.9078
|0.9251
|184
|2001.09.17 02:24
|t/p
|92
|1.00
|0.9251
|0.9078
|0.9251
|397.80
|14328.40
|185
|2001.09.17 18:00
|sell
|93
|1.00
|0.9200
|0.9400
|0.9173
|186
|2001.09.21 15:08
|t/p
|93
|1.00
|0.9173
|0.9400
|0.9173
|274.69
|14603.09
|187
|2001.09.21 18:00
|sell
|94
|1.00
|0.9096
|0.9296
|0.9069
|188
|2001.09.27 12:00
|close
|94
|1.00
|0.9217
|0.9296
|0.9069
|-1205.31
|13397.78
|189
|2001.09.27 18:01
|sell
|95
|1.00
|0.9182
|0.9382
|0.9155
|190
|2001.09.28 02:55
|t/p
|95
|1.00
|0.9155
|0.9382
|0.9155
|270.78
|13668.56
|191
|2001.09.28 18:00
|sell
|96
|1.00
|0.9097
|0.9297
|0.9070
|192
|2001.10.01 02:22
|t/p
|96
|1.00
|0.9070
|0.9297
|0.9070
|270.78
|13939.34
|193
|2001.10.01 18:00
|buy
|97
|1.00
|0.9162
|0.9029
|0.9202
|194
|2001.10.03 03:49
|t/p
|97
|1.00
|0.9202
|0.9029
|0.9202
|395.59
|14334.93
|195
|2001.10.03 18:00
|buy
|98
|1.00
|0.9183
|0.9050
|0.9223
|196
|2001.10.08 09:16
|t/p
|98
|1.00
|0.9223
|0.9050
|0.9223
|388.98
|14723.91
|197
|2001.10.08 18:00
|sell
|99
|1.00
|0.9181
|0.9381
|0.9154
|198
|2001.10.09 18:00
|t/p
|99
|1.00
|0.9154
|0.9381
|0.9154
|270.78
|14994.69
|199
|2001.10.09 18:00
|sell
|100
|1.00
|0.9150
|0.9350
|0.9123
|200
|2001.10.10 09:42
|t/p
|100
|1.00
|0.9123
|0.9350
|0.9123
|270.78
|15265.48
|201
|2001.10.10 18:00
|buy
|101
|1.00
|0.9119
|0.8986
|0.9159
|202
|2001.10.16 12:00
|close
|101
|1.00
|0.9064
|0.8986
|0.9159
|-563.23
|14702.25
|203
|2001.10.17 18:00
|buy
|102
|1.00
|0.9066
|0.8933
|0.9106
|204
|2001.10.22 17:04
|s/l
|102
|1.00
|0.8933
|0.8933
|0.9106
|-1341.02
|13361.22
|205
|2001.10.22 18:00
|sell
|103
|1.00
|0.8913
|0.9113
|0.8886
|206
|2001.10.23 12:26
|t/p
|103
|1.00
|0.8886
|0.9113
|0.8886
|270.78
|13632.01
|207
|2001.10.23 18:00
|sell
|104
|1.00
|0.8879
|0.9079
|0.8852
|208
|2001.10.29 12:00
|close
|104
|1.00
|0.8988
|0.9079
|0.8852
|-1085.31
|12546.70
|209
|2001.10.29 18:00
|buy
|105
|1.00
|0.9044
|0.8911
|0.9084
|210
|2001.10.30 17:01
|t/p
|105
|1.00
|0.9084
|0.8911
|0.9084
|397.80
|12944.49
|211
|2001.10.30 18:00
|buy
|106
|1.00
|0.9091
|0.8958
|0.9131
|212
|2001.11.05 12:00
|close
|106
|1.00
|0.8975
|0.8958
|0.9131
|-1173.23
|11771.26
|213
|2001.11.05 18:00
|sell
|107
|1.00
|0.8969
|0.9169
|0.8942
|214
|2001.11.06 23:09
|t/p
|107
|1.00
|0.8942
|0.9169
|0.8942
|270.78
|12042.05
|215
|2001.11.07 18:00
|sell
|108
|1.00
|0.8993
|0.9193
|0.8966
|216
|2001.11.07 19:49
|t/p
|108
|1.00
|0.8966
|0.9193
|0.8966
|270.00
|12312.05
|217
|2001.11.08 18:00
|buy
|109
|1.00
|0.8926
|0.8793
|0.8966
|218
|2001.11.12 16:31
|t/p
|109
|1.00
|0.8966
|0.8793
|0.8966
|395.59
|12707.64
|219
|2001.11.13 18:00
|sell
|110
|1.00
|0.8820
|0.9020
|0.8793
|220
|2001.11.14 10:18
|t/p
|110
|1.00
|0.8793
|0.9020
|0.8793
|270.78
|12978.42
|221
|2001.11.14 18:00
|sell
|111
|1.00
|0.8838
|0.9038
|0.8811
|222
|2001.11.15 07:27
|t/p
|111
|1.00
|0.8811
|0.9038
|0.8811
|272.35
|13250.76
|223
|2001.11.16 18:00
|buy
|112
|1.00
|0.8854
|0.8721
|0.8894
|224
|2001.11.22 12:00
|close
|112
|1.00
|0.8779
|0.8721
|0.8894
|-763.23
|12487.54
|225
|2001.11.23 18:00
|buy
|113
|1.00
|0.8770
|0.8637
|0.8810
|226
|2001.11.26 09:09
|t/p
|113
|1.00
|0.8810
|0.8637
|0.8810
|397.80
|12885.33
|227
|2001.11.27 18:00
|sell
|114
|1.00
|0.8818
|0.9018
|0.8791
|228
|2001.12.03 12:00
|close
|114
|1.00
|0.8933
|0.9018
|0.8791
|-1145.31
|11740.02
|229
|2001.12.03 18:00
|sell
|115
|1.00
|0.8904
|0.9104
|0.8877
|230
|2001.12.05 17:07
|t/p
|115
|1.00
|0.8877
|0.9104
|0.8877
|271.56
|12011.59
|231
|2001.12.10 18:00
|sell
|116
|1.00
|0.8881
|0.9081
|0.8854
|232
|2001.12.17 01:01
|close
|116
|1.00
|0.9037
|0.9081
|0.8854
|-1554.53
|10457.06
|233
|2001.12.18 18:00
|sell
|117
|1.00
|0.9015
|0.9215
|0.8988
|234
|2001.12.19 12:13
|t/p
|117
|1.00
|0.8988
|0.9215
|0.8988
|270.78
|10727.84
|235
|2001.12.19 18:00
|sell
|118
|1.00
|0.8985
|0.9185
|0.8958
|236
|2001.12.21 11:25
|t/p
|118
|1.00
|0.8958
|0.9185
|0.8958
|273.13
|11000.97
|237
|2001.12.21 18:00
|sell
|119
|1.00
|0.8870
|0.9070
|0.8843
|238
|2001.12.24 13:43
|t/p
|119
|1.00
|0.8843
|0.9070
|0.8843
|270.78
|11271.75
|239
|2001.12.24 18:00
|sell
|120
|1.00
|0.8784
|0.8984
|0.8757
|240
|2001.12.31 01:01
|close
|120
|1.00
|0.8843
|0.8984
|0.8757
|-584.53
|10687.23
|241
|2001.12.31 18:00
|buy
|121
|1.00
|0.8905
|0.8772
|0.8945
|242
|2002.01.02 08:23
|t/p
|121
|1.00
|0.8945
|0.8772
|0.8945
|395.59
|11082.82
|243
|2002.01.02 18:00
|buy
|122
|1.00
|0.9045
|0.8912
|0.9085
|244
|2002.01.07 13:30
|s/l
|122
|1.00
|0.8912
|0.8912
|0.9085
|-1341.02
|9741.79
|245
|2002.01.07 18:00
|sell
|123
|1.00
|0.8922
|0.9122
|0.8895
|246
|2002.01.08 10:49
|t/p
|123
|1.00
|0.8895
|0.9122
|0.8895
|270.78
|10012.58
|247
|2002.01.08 18:00
|buy
|124
|1.00
|0.8914
|0.8781
|0.8954
|248
|2002.01.09 01:47
|t/p
|124
|1.00
|0.8954
|0.8781
|0.8954
|397.80
|10410.37
|249
|2002.01.10 18:00
|sell
|125
|1.00
|0.8932
|0.9132
|0.8905
|250
|2002.01.11 17:29
|t/p
|125
|1.00
|0.8905
|0.9132
|0.8905
|270.78
|10681.15
|251
|2002.01.16 18:00
|buy
|126
|1.00
|0.8838
|0.8705
|0.8878
|252
|2002.01.22 12:00
|close
|126
|1.00
|0.8842
|0.8705
|0.8878
|26.77
|10707.93
|253
|2002.01.22 18:00
|sell
|127
|1.00
|0.8828
|0.9028
|0.8801
|254
|2002.01.23 20:01
|t/p
|127
|1.00
|0.8801
|0.9028
|0.8801
|270.78
|10978.71
|255
|2002.01.24 18:00
|sell
|128
|1.00
|0.8782
|0.8982
|0.8755
|256
|2002.01.25 07:12
|t/p
|128
|1.00
|0.8755
|0.8982
|0.8755
|270.78
|11249.49
|257
|2002.01.25 18:00
|sell
|129
|1.00
|0.8646
|0.8846
|0.8619
|258
|2002.01.28 13:20
|t/p
|129
|1.00
|0.8619
|0.8846
|0.8619
|270.78
|11520.27
|259
|2002.01.28 18:00
|sell
|130
|1.00
|0.8618
|0.8818
|0.8591
|260
|2002.01.28 18:35
|t/p
|130
|1.00
|0.8591
|0.8818
|0.8591
|270.00
|11790.27
|261
|2002.01.30 18:00
|sell
|131
|1.00
|0.8621
|0.8821
|0.8594
|262
|2002.01.31 18:58
|t/p
|131
|1.00
|0.8594
|0.8821
|0.8594
|272.35
|12062.62
|263
|2002.02.01 18:00
|buy
|132
|1.00
|0.8609
|0.8476
|0.8649
|264
|2002.02.04 15:10
|t/p
|132
|1.00
|0.8649
|0.8476
|0.8649
|397.80
|12460.41
|265
|2002.02.04 18:00
|buy
|133
|1.00
|0.8666
|0.8533
|0.8706
|266
|2002.02.04 19:24
|t/p
|133
|1.00
|0.8706
|0.8533
|0.8706
|400.00
|12860.41
|267
|2002.02.06 18:00
|sell
|134
|1.00
|0.8687
|0.8887
|0.8660
|268
|2002.02.07 08:13
|t/p
|134
|1.00
|0.8660
|0.8887
|0.8660
|272.35
|13132.76
|269
|2002.02.07 18:00
|sell
|135
|1.00
|0.8694
|0.8894
|0.8667
|270
|2002.02.13 12:00
|close
|135
|1.00
|0.8760
|0.8894
|0.8667
|-656.87
|12475.89
|271
|2002.02.13 18:00
|sell
|136
|1.00
|0.8724
|0.8924
|0.8697
|272
|2002.02.14 13:50
|t/p
|136
|1.00
|0.8697
|0.8924
|0.8697
|272.35
|12748.23
|273
|2002.02.14 18:00
|sell
|137
|1.00
|0.8705
|0.8905
|0.8678
|274
|2002.02.19 10:22
|t/p
|137
|1.00
|0.8678
|0.8905
|0.8678
|272.35
|13020.58
|275
|2002.02.19 18:00
|buy
|138
|1.00
|0.8743
|0.8610
|0.8783
|276
|2002.02.19 20:00
|t/p
|138
|1.00
|0.8783
|0.8610
|0.8783
|400.00
|13420.58
|277
|2002.02.20 18:00
|sell
|139
|1.00
|0.8716
|0.8916
|0.8689
|278
|2002.02.20 22:53
|t/p
|139
|1.00
|0.8689
|0.8916
|0.8689
|270.00
|13690.58
|279
|2002.02.22 18:00
|buy
|140
|1.00
|0.8777
|0.8644
|0.8817
|280
|2002.02.26 19:28
|s/l
|140
|1.00
|0.8644
|0.8644
|0.8817
|-1334.41
|12356.17
|281
|2002.02.28 18:00
|sell
|141
|1.00
|0.8650
|0.8850
|0.8623
|282
|2002.03.06 12:00
|close
|141
|1.00
|0.8717
|0.8850
|0.8623
|-666.87
|11689.30
|283
|2002.03.06 18:00
|buy
|142
|1.00
|0.8754
|0.8621
|0.8794
|284
|2002.03.07 09:50
|t/p
|142
|1.00
|0.8794
|0.8621
|0.8794
|393.39
|12082.68
|285
|2002.03.07 18:00
|sell
|143
|1.00
|0.8804
|0.9004
|0.8777
|286
|2002.03.08 16:02
|t/p
|143
|1.00
|0.8777
|0.9004
|0.8777
|270.78
|12353.47
|287
|2002.03.11 18:00
|buy
|144
|1.00
|0.8765
|0.8632
|0.8805
|288
|2002.03.14 11:09
|t/p
|144
|1.00
|0.8805
|0.8632
|0.8805
|388.98
|12742.44
|289
|2002.03.14 18:00
|buy
|145
|1.00
|0.8828
|0.8695
|0.8868
|290
|2002.03.15 17:05
|t/p
|145
|1.00
|0.8868
|0.8695
|0.8868
|397.80
|13140.24
|291
|2002.03.19 18:00
|buy
|146
|1.00
|0.8831
|0.8698
|0.8871
|292
|2002.03.25 12:00
|close
|146
|1.00
|0.8777
|0.8698
|0.8871
|-553.23
|12587.01
|293
|2002.03.25 18:00
|sell
|147
|1.00
|0.8765
|0.8965
|0.8738
|294
|2002.03.26 13:12
|t/p
|147
|1.00
|0.8738
|0.8965
|0.8738
|270.78
|12857.79
|295
|2002.03.26 18:00
|sell
|148
|1.00
|0.8766
|0.8966
|0.8739
|296
|2002.03.27 14:41
|t/p
|148
|1.00
|0.8739
|0.8966
|0.8739
|270.78
|13128.57
|297
|2002.03.27 18:00
|sell
|149
|1.00
|0.8722
|0.8922
|0.8695
|298
|2002.04.02 12:00
|close
|149
|1.00
|0.8778
|0.8922
|0.8695
|-555.31
|12573.27
|299
|2002.04.02 18:00
|buy
|150
|1.00
|0.8784
|0.8651
|0.8824
|300
|2002.04.03 16:24
|t/p
|150
|1.00
|0.8824
|0.8651
|0.8824
|397.80
|12971.06
|301
|2002.04.03 18:00
|buy
|151
|1.00
|0.8806
|0.8673
|0.8846
|302
|2002.04.04 13:55
|t/p
|151
|1.00
|0.8846
|0.8673
|0.8846
|393.39
|13364.45
|303
|2002.04.08 18:00
|sell
|152
|1.00
|0.8749
|0.8949
|0.8722
|304
|2002.04.15 00:01
|close
|152
|1.00
|0.8799
|0.8949
|0.8722
|-494.53
|12869.92
|305
|2002.04.15 18:00
|sell
|153
|1.00
|0.8802
|0.9002
|0.8775
|306
|2002.04.22 00:01
|close
|153
|1.00
|0.8896
|0.9002
|0.8775
|-934.53
|11935.39
|307
|2002.04.23 18:00
|buy
|154
|1.00
|0.8902
|0.8769
|0.8942
|308
|2002.04.25 09:11
|t/p
|154
|1.00
|0.8942
|0.8769
|0.8942
|391.18
|12326.58
|309
|2002.04.25 18:00
|buy
|155
|1.00
|0.8981
|0.8848
|0.9021
|310
|2002.04.26 21:22
|t/p
|155
|1.00
|0.9021
|0.8848
|0.9021
|397.80
|12724.37
|311
|2002.04.29 18:00
|sell
|156
|1.00
|0.9028
|0.9228
|0.9001
|312
|2002.04.30 17:10
|t/p
|156
|1.00
|0.9001
|0.9228
|0.9001
|270.78
|12995.15
|313
|2002.05.01 18:00
|sell
|157
|1.00
|0.9064
|0.9264
|0.9037
|314
|2002.05.02 12:47
|t/p
|157
|1.00
|0.9037
|0.9264
|0.9037
|272.35
|13267.50
|315
|2002.05.03 18:00
|buy
|158
|1.00
|0.9139
|0.9006
|0.9179
|316
|2002.05.06 21:48
|t/p
|158
|1.00
|0.9179
|0.9006
|0.9179
|397.80
|13665.29
|317
|2002.05.07 18:00
|sell
|159
|1.00
|0.9146
|0.9346
|0.9119
|318
|2002.05.08 08:47
|t/p
|159
|1.00
|0.9119
|0.9346
|0.9119
|270.78
|13936.08
|319
|2002.05.13 18:00
|sell
|160
|1.00
|0.9106
|0.9306
|0.9079
|320
|2002.05.14 08:24
|t/p
|160
|1.00
|0.9079
|0.9306
|0.9079
|270.78
|14206.86
|321
|2002.05.14 18:00
|sell
|161
|1.00
|0.9022
|0.9222
|0.8995
|322
|2002.05.17 19:19
|s/l
|161
|1.00
|0.9222
|0.9222
|0.8995
|-1996.09
|12210.77
|323
|2002.05.21 18:00
|sell
|162
|1.00
|0.9194
|0.9394
|0.9167
|324
|2002.05.24 11:07
|t/p
|162
|1.00
|0.9167
|0.9394
|0.9167
|273.91
|12484.68
|325
|2002.05.24 18:00
|buy
|163
|1.00
|0.9222
|0.9089
|0.9262
|326
|2002.05.28 10:41
|t/p
|163
|1.00
|0.9262
|0.9089
|0.9262
|395.59
|12880.27
|327
|2002.05.29 18:00
|buy
|164
|1.00
|0.9321
|0.9188
|0.9361
|328
|2002.05.29 19:13
|t/p
|164
|1.00
|0.9361
|0.9188
|0.9361
|400.00
|13280.27
|329
|2002.05.30 18:00
|buy
|165
|1.00
|0.9376
|0.9243
|0.9416
|330
|2002.05.30 19:10
|t/p
|165
|1.00
|0.9416
|0.9243
|0.9416
|400.00
|13680.27
|331
|2002.06.03 18:00
|buy
|166
|1.00
|0.9392
|0.9259
|0.9432
|332
|2002.06.04 09:47
|t/p
|166
|1.00
|0.9432
|0.9259
|0.9432
|397.80
|14078.06
|333
|2002.06.05 18:00
|sell
|167
|1.00
|0.9387
|0.9587
|0.9360
|334
|2002.06.06 08:11
|t/p
|167
|1.00
|0.9360
|0.9587
|0.9360
|272.35
|14350.41
|335
|2002.06.06 18:00
|buy
|168
|1.00
|0.9460
|0.9327
|0.9500
|336
|2002.06.12 09:51
|t/p
|168
|1.00
|0.9500
|0.9327
|0.9500
|391.18
|14741.59
|337
|2002.06.12 18:00
|sell
|169
|1.00
|0.9475
|0.9675
|0.9448
|338
|2002.06.12 19:04
|t/p
|169
|1.00
|0.9448
|0.9675
|0.9448
|270.00
|15011.59
|339
|2002.06.13 18:00
|buy
|170
|1.00
|0.9438
|0.9305
|0.9478
|340
|2002.06.14 11:49
|t/p
|170
|1.00
|0.9478
|0.9305
|0.9478
|397.80
|15409.39
|341
|2002.06.14 18:00
|buy
|171
|1.00
|0.9452
|0.9319
|0.9492
|342
|2002.06.18 13:47
|t/p
|171
|1.00
|0.9492
|0.9319
|0.9492
|395.59
|15804.98
|343
|2002.06.18 18:00
|buy
|172
|1.00
|0.9484
|0.9351
|0.9524
|344
|2002.06.18 21:17
|t/p
|172
|1.00
|0.9524
|0.9351
|0.9524
|400.00
|16204.98
|345
|2002.06.19 18:00
|buy
|173
|1.00
|0.9544
|0.9411
|0.9584
|346
|2002.06.20 02:13
|t/p
|173
|1.00
|0.9584
|0.9411
|0.9584
|393.39
|16598.36
|347
|2002.06.20 18:00
|buy
|174
|1.00
|0.9647
|0.9514
|0.9687
|348
|2002.06.21 16:19
|t/p
|174
|1.00
|0.9687
|0.9514
|0.9687
|397.80
|16996.16
|349
|2002.06.24 18:00
|sell
|175
|1.00
|0.9790
|0.9990
|0.9763
|350
|2002.06.24 19:03
|t/p
|175
|1.00
|0.9763
|0.9990
|0.9763
|270.00
|17266.16
|351
|2002.06.25 18:00
|buy
|176
|1.00
|0.9694
|0.9561
|0.9734
|352
|2002.06.25 19:44
|t/p
|176
|1.00
|0.9734
|0.9561
|0.9734
|400.00
|17666.16
|353
|2002.07.01 18:00
|sell
|177
|1.00
|0.9886
|1.0086
|0.9859
|354
|2002.07.02 06:28
|t/p
|177
|1.00
|0.9859
|1.0086
|0.9859
|270.78
|17936.94
|355
|2002.07.02 18:00
|buy
|178
|1.00
|0.9835
|0.9702
|0.9875
|356
|2002.07.08 09:10
|t/p
|178
|1.00
|0.9875
|0.9702
|0.9875
|386.77
|18323.71
|357
|2002.07.08 18:00
|sell
|179
|1.00
|0.9868
|1.0068
|0.9841
|358
|2002.07.11 13:12
|t/p
|179
|1.00
|0.9841
|1.0068
|0.9841
|273.91
|18597.62
|359
|2002.07.11 18:00
|sell
|180
|1.00
|0.9928
|1.0128
|0.9901
|360
|2002.07.11 20:04
|t/p
|180
|1.00
|0.9901
|1.0128
|0.9901
|270.00
|18867.62
|361
|2002.07.12 18:00
|buy
|181
|1.00
|0.9906
|0.9773
|0.9946
|362
|2002.07.15 04:27
|t/p
|181
|1.00
|0.9946
|0.9773
|0.9946
|397.80
|19265.42
|363
|2002.07.15 18:00
|buy
|182
|1.00
|1.0074
|0.9941
|1.0114
|364
|2002.07.16 10:56
|t/p
|182
|1.00
|1.0114
|0.9941
|1.0114
|397.80
|19663.21
|365
|2002.07.17 18:00
|sell
|183
|1.00
|1.0080
|1.0280
|1.0053
|366
|2002.07.18 04:15
|t/p
|183
|1.00
|1.0053
|1.0280
|1.0053
|272.35
|19935.56
|367
|2002.07.18 18:00
|buy
|184
|1.00
|1.0063
|0.9930
|1.0103
|368
|2002.07.18 20:58
|t/p
|184
|1.00
|1.0103
|0.9930
|1.0103
|400.00
|20335.56
|369
|2002.07.22 18:00
|sell
|185
|1.00
|1.0099
|1.0299
|1.0072
|370
|2002.07.22 19:22
|t/p
|185
|1.00
|1.0072
|1.0299
|1.0072
|270.00
|20605.56
|371
|2002.07.23 18:00
|buy
|186
|1.00
|0.9937
|0.9804
|0.9977
|372
|2002.07.24 15:05
|t/p
|186
|1.00
|0.9977
|0.9804
|0.9977
|397.80
|21003.35
|373
|2002.07.24 18:00
|buy
|187
|1.00
|0.9950
|0.9817
|0.9990
|374
|2002.07.25 04:36
|t/p
|187
|1.00
|0.9990
|0.9817
|0.9990
|393.39
|21396.74
|375
|2002.07.26 18:00
|sell
|188
|1.00
|0.9874
|1.0074
|0.9847
|376
|2002.07.29 11:47
|t/p
|188
|1.00
|0.9847
|1.0074
|0.9847
|270.78
|21667.52
|377
|2002.07.29 18:00
|sell
|189
|1.00
|0.9779
|0.9979
|0.9752
|378
|2002.08.01 08:40
|t/p
|189
|1.00
|0.9752
|0.9979
|0.9752
|273.91
|21941.43
|379
|2002.08.01 18:00
|buy
|190
|1.00
|0.9849
|0.9716
|0.9889
|380
|2002.08.02 11:43
|t/p
|190
|1.00
|0.9889
|0.9716
|0.9889
|397.80
|22339.23
|381
|2002.08.02 18:00
|sell
|191
|1.00
|0.9880
|1.0080
|0.9853
|382
|2002.08.05 02:37
|t/p
|191
|1.00
|0.9853
|1.0080
|0.9853
|270.78
|22610.01
|383
|2002.08.05 18:00
|buy
|192
|1.00
|0.9851
|0.9718
|0.9891
|384
|2002.08.06 09:59
|s/l
|192
|1.00
|0.9718
|0.9718
|0.9891
|-1332.20
|21277.80
|385
|2002.08.07 18:00
|buy
|193
|1.00
|0.9732
|0.9599
|0.9772
|386
|2002.08.08 02:24
|t/p
|193
|1.00
|0.9772
|0.9599
|0.9772
|393.39
|21671.19
|387
|2002.08.09 18:00
|sell
|194
|1.00
|0.9715
|0.9915
|0.9688
|388
|2002.08.15 12:00
|close
|194
|1.00
|0.9765
|0.9915
|0.9688
|-495.31
|21175.88
|389
|2002.08.15 18:00
|buy
|195
|1.00
|0.9816
|0.9683
|0.9856
|390
|2002.08.16 15:06
|t/p
|195
|1.00
|0.9856
|0.9683
|0.9856
|397.80
|21573.68
|391
|2002.08.16 18:00
|buy
|196
|1.00
|0.9835
|0.9702
|0.9875
|392
|2002.08.22 12:00
|close
|196
|1.00
|0.9774
|0.9702
|0.9875
|-623.23
|20950.45
|393
|2002.08.22 18:00
|sell
|197
|1.00
|0.9700
|0.9900
|0.9673
|394
|2002.08.22 19:22
|t/p
|197
|1.00
|0.9673
|0.9900
|0.9673
|270.00
|21220.45
|395
|2002.08.23 18:00
|buy
|198
|1.00
|0.9730
|0.9597
|0.9770
|396
|2002.08.27 12:42
|t/p
|198
|1.00
|0.9770
|0.9597
|0.9770
|395.59
|21616.04
|397
|2002.08.28 18:00
|buy
|199
|1.00
|0.9822
|0.9689
|0.9862
|398
|2002.08.29 09:34
|t/p
|199
|1.00
|0.9862
|0.9689
|0.9862
|393.39
|22009.42
|399
|2002.08.29 18:00
|buy
|200
|1.00
|0.9829
|0.9696
|0.9869
|400
|2002.09.03 08:20
|t/p
|200
|1.00
|0.9869
|0.9696
|0.9869
|393.39
|22402.81
|401
|2002.09.03 18:00
|buy
|201
|1.00
|0.9965
|0.9832
|1.0005
|402
|2002.09.06 15:39
|s/l
|201
|1.00
|0.9832
|0.9832
|1.0005
|-1341.02
|21061.79
|403
|2002.09.06 18:00
|sell
|202
|1.00
|0.9845
|1.0045
|0.9818
|404
|2002.09.06 20:35
|t/p
|202
|1.00
|0.9818
|1.0045
|0.9818
|270.00
|21331.79
|405
|2002.09.09 18:00
|buy
|203
|1.00
|0.9820
|0.9687
|0.9860
|406
|2002.09.16 00:01
|close
|203
|1.00
|0.9708
|0.9687
|0.9860
|-1135.43
|20196.35
|407
|2002.09.16 18:00
|buy
|204
|1.00
|0.9727
|0.9594
|0.9767
|408
|2002.09.18 15:27
|t/p
|204
|1.00
|0.9767
|0.9594
|0.9767
|395.59
|20591.94
|409
|2002.09.18 18:00
|buy
|205
|1.00
|0.9796
|0.9663
|0.9836
|410
|2002.09.19 17:27
|t/p
|205
|1.00
|0.9836
|0.9663
|0.9836
|393.39
|20985.33
|411
|2002.09.19 18:00
|buy
|206
|1.00
|0.9826
|0.9693
|0.9866
|412
|2002.09.19 21:55
|t/p
|206
|1.00
|0.9866
|0.9693
|0.9866
|400.00
|21385.33
|413
|2002.09.20 18:00
|sell
|207
|1.00
|0.9840
|1.0040
|0.9813
|414
|2002.09.20 18:22
|t/p
|207
|1.00
|0.9813
|1.0040
|0.9813
|270.00
|21655.33
|415
|2002.09.23 18:00
|sell
|208
|1.00
|0.9822
|1.0022
|0.9795
|416
|2002.09.23 18:31
|t/p
|208
|1.00
|0.9795
|1.0022
|0.9795
|270.00
|21925.33
|417
|2002.09.24 18:00
|buy
|209
|1.00
|0.9818
|0.9685
|0.9858
|418
|2002.09.30 12:00
|close
|209
|1.00
|0.9839
|0.9685
|0.9858
|196.77
|22122.10
|419
|2002.09.30 18:00
|buy
|210
|1.00
|0.9880
|0.9747
|0.9920
|420
|2002.10.07 00:01
|close
|210
|1.00
|0.9788
|0.9747
|0.9920
|-935.43
|21186.67
|421
|2002.10.07 18:00
|buy
|211
|1.00
|0.9821
|0.9688
|0.9861
|422
|2002.10.09 15:53
|t/p
|211
|1.00
|0.9861
|0.9688
|0.9861
|395.59
|21582.26
|423
|2002.10.09 18:00
|buy
|212
|1.00
|0.9871
|0.9738
|0.9911
|424
|2002.10.09 19:23
|t/p
|212
|1.00
|0.9911
|0.9738
|0.9911
|400.00
|21982.26
|425
|2002.10.10 18:00
|sell
|213
|1.00
|0.9865
|1.0065
|0.9838
|426
|2002.10.11 14:49
|t/p
|213
|1.00
|0.9838
|1.0065
|0.9838
|270.78
|22253.04
|427
|2002.10.11 18:00
|sell
|214
|1.00
|0.9855
|1.0055
|0.9828
|428
|2002.10.15 10:44
|t/p
|214
|1.00
|0.9828
|1.0055
|0.9828
|271.56
|22524.60
|429
|2002.10.15 18:00
|sell
|215
|1.00
|0.9812
|1.0012
|0.9785
|430
|2002.10.17 03:14
|t/p
|215
|1.00
|0.9785
|1.0012
|0.9785
|273.13
|22797.73
|431
|2002.10.17 18:00
|sell
|216
|1.00
|0.9721
|0.9921
|0.9694
|432
|2002.10.21 02:13
|t/p
|216
|1.00
|0.9694
|0.9921
|0.9694
|271.56
|23069.30
|433
|2002.10.22 18:00
|buy
|217
|1.00
|0.9783
|0.9650
|0.9823
|434
|2002.10.28 12:00
|close
|217
|1.00
|0.9741
|0.9650
|0.9823
|-433.23
|22636.07
|435
|2002.10.28 18:00
|buy
|218
|1.00
|0.9831
|0.9698
|0.9871
|436
|2002.10.31 04:01
|t/p
|218
|1.00
|0.9871
|0.9698
|0.9871
|388.98
|23025.04
|437
|2002.11.01 18:00
|buy
|219
|1.00
|0.9966
|0.9833
|1.0006
|438
|2002.11.05 10:13
|t/p
|219
|1.00
|1.0006
|0.9833
|1.0006
|395.59
|23420.64
|439
|2002.11.06 18:00
|buy
|220
|1.00
|0.9973
|0.9840
|1.0013
|440
|2002.11.06 21:25
|t/p
|220
|1.00
|1.0013
|0.9840
|1.0013
|400.00
|23820.64
|441
|2002.11.07 18:00
|sell
|221
|1.00
|1.0076
|1.0276
|1.0049
|442
|2002.11.13 12:00
|close
|221
|1.00
|1.0094
|1.0276
|1.0049
|-176.87
|23643.76
|443
|2002.11.13 18:00
|sell
|222
|1.00
|1.0086
|1.0286
|1.0059
|444
|2002.11.13 18:26
|t/p
|222
|1.00
|1.0059
|1.0286
|1.0059
|270.00
|23913.76
|445
|2002.11.15 18:00
|sell
|223
|1.00
|1.0063
|1.0263
|1.0036
|446
|2002.11.19 19:44
|t/p
|223
|1.00
|1.0036
|1.0263
|1.0036
|271.56
|24185.33
|447
|2002.11.25 18:00
|sell
|224
|1.00
|0.9924
|1.0124
|0.9897
|448
|2002.11.26 11:05
|t/p
|224
|1.00
|0.9897
|1.0124
|0.9897
|270.78
|24456.11
|449
|2002.11.29 18:00
|sell
|225
|1.00
|0.9947
|1.0147
|0.9920
|450
|2002.12.02 12:51
|t/p
|225
|1.00
|0.9920
|1.0147
|0.9920
|270.78
|24726.89
|451
|2002.12.02 18:00
|sell
|226
|1.00
|0.9942
|1.0142
|0.9915
|452
|2002.12.09 01:01
|close
|226
|1.00
|1.0103
|1.0142
|0.9915
|-1604.53
|23122.37
|453
|2002.12.09 18:00
|sell
|227
|1.00
|1.0077
|1.0277
|1.0050
|454
|2002.12.16 01:01
|close
|227
|1.00
|1.0232
|1.0277
|1.0050
|-1544.53
|21577.84
|455
|2002.12.19 18:00
|buy
|228
|1.00
|1.0255
|1.0122
|1.0295
|456
|2002.12.23 09:57
|t/p
|228
|1.00
|1.0295
|1.0122
|1.0295
|395.59
|21973.43
|457
|2002.12.23 18:00
|sell
|229
|1.00
|1.0268
|1.0468
|1.0241
|458
|2002.12.23 18:19
|t/p
|229
|1.00
|1.0241
|1.0468
|1.0241
|270.00
|22243.43
|459
|2002.12.24 18:00
|buy
|230
|1.00
|1.0312
|1.0179
|1.0352
|460
|2002.12.26 09:58
|t/p
|230
|1.00
|1.0352
|1.0179
|1.0352
|391.18
|22634.61
|461
|2002.12.26 18:00
|sell
|231
|1.00
|1.0338
|1.0538
|1.0311
|462
|2003.01.01 15:34
|close
|231
|1.00
|1.0493
|1.0538
|1.0311
|-1546.87
|21087.74
|463
|2003.01.03 18:00
|buy
|232
|1.00
|1.0414
|1.0281
|1.0454
|464
|2003.01.06 07:13
|t/p
|232
|1.00
|1.0454
|1.0281
|1.0454
|397.80
|21485.53
|465
|2003.01.06 18:00
|buy
|233
|1.00
|1.0489
|1.0356
|1.0529
|466
|2003.01.08 20:02
|t/p
|233
|1.00
|1.0529
|1.0356
|1.0529
|395.59
|21881.13
|467
|2003.01.09 18:00
|sell
|234
|1.00
|1.0474
|1.0674
|1.0447
|468
|2003.01.15 12:00
|close
|234
|1.00
|1.0522
|1.0674
|1.0447
|-476.87
|21404.25
|469
|2003.01.16 18:00
|buy
|235
|1.00
|1.0577
|1.0444
|1.0617
|470
|2003.01.16 19:58
|t/p
|235
|1.00
|1.0617
|1.0444
|1.0617
|400.00
|21804.25
|471
|2003.01.17 18:00
|buy
|236
|1.00
|1.0656
|1.0523
|1.0696
|472
|2003.01.21 19:27
|t/p
|236
|1.00
|1.0696
|1.0523
|1.0696
|395.59
|22199.84
|473
|2003.01.23 18:00
|buy
|237
|1.00
|1.0760
|1.0627
|1.0800
|474
|2003.01.24 17:00
|t/p
|237
|1.00
|1.0800
|1.0627
|1.0800
|397.80
|22597.64
|475
|2003.01.29 18:00
|sell
|238
|1.00
|1.0863
|1.1063
|1.0836
|476
|2003.01.29 19:33
|t/p
|238
|1.00
|1.0836
|1.1063
|1.0836
|270.00
|22867.64
|477
|2003.02.03 18:00
|buy
|239
|1.00
|1.0738
|1.0605
|1.0778
|478
|2003.02.03 20:08
|t/p
|239
|1.00
|1.0778
|1.0605
|1.0778
|400.00
|23267.64
|479
|2003.02.04 18:00
|buy
|240
|1.00
|1.0869
|1.0736
|1.0909
|480
|2003.02.05 08:33
|t/p
|240
|1.00
|1.0909
|1.0736
|1.0909
|397.80
|23665.43
|481
|2003.02.05 18:00
|sell
|241
|1.00
|1.0819
|1.1019
|1.0792
|482
|2003.02.05 19:18
|t/p
|241
|1.00
|1.0792
|1.1019
|1.0792
|270.00
|23935.43
|483
|2003.02.06 18:00
|buy
|242
|1.00
|1.0832
|1.0699
|1.0872
|484
|2003.02.11 11:24
|s/l
|242
|1.00
|1.0699
|1.0699
|1.0872
|-1336.61
|22598.82
|485
|2003.02.11 18:00
|sell
|243
|1.00
|1.0712
|1.0912
|1.0685
|486
|2003.02.17 10:34
|t/p
|243
|1.00
|1.0685
|1.0912
|1.0685
|274.69
|22873.51
|487
|2003.02.17 18:00
|buy
|244
|1.00
|1.0737
|1.0604
|1.0777
|488
|2003.02.20 11:34
|t/p
|244
|1.00
|1.0777
|1.0604
|1.0777
|388.98
|23262.49
|489
|2003.02.20 18:00
|buy
|245
|1.00
|1.0821
|1.0688
|1.0861
|490
|2003.02.26 12:00
|close
|245
|1.00
|1.0765
|1.0688
|1.0861
|-568.82
|22693.67
|491
|2003.02.27 18:00
|sell
|246
|1.00
|1.0759
|1.0959
|1.0732
|492
|2003.03.05 00:39
|s/l
|246
|1.00
|1.0959
|1.0959
|1.0732
|-1996.87
|20696.80
|493
|2003.03.06 18:00
|buy
|247
|1.00
|1.0979
|1.0846
|1.1019
|494
|2003.03.07 08:56
|t/p
|247
|1.00
|1.1019
|1.0846
|1.1019
|397.80
|21094.59
|495
|2003.03.07 18:00
|buy
|248
|1.00
|1.1042
|1.0909
|1.1082
|496
|2003.03.11 14:20
|t/p
|248
|1.00
|1.1082
|1.0909
|1.1082
|395.59
|21490.18
|497
|2003.03.11 18:00
|buy
|249
|1.00
|1.1059
|1.0926
|1.1099
|498
|2003.03.13 03:43
|s/l
|249
|1.00
|1.0926
|1.0926
|1.1099
|-1338.82
|20151.36
|499
|2003.03.13 18:00
|sell
|250
|1.00
|1.0884
|1.1084
|1.0857
|500
|2003.03.13 20:31
|t/p
|250
|1.00
|1.0857
|1.1084
|1.0857
|270.00
|20421.36
|501
|2003.03.14 18:00
|buy
|251
|1.00
|1.0765
|1.0632
|1.0805
|502
|2003.03.17 01:40
|t/p
|251
|1.00
|1.0805
|1.0632
|1.0805
|397.80
|20819.16
|503
|2003.03.17 18:00
|sell
|252
|1.00
|1.0688
|1.0888
|1.0661
|504
|2003.03.17 18:06
|t/p
|252
|1.00
|1.0661
|1.0888
|1.0661
|270.00
|21089.16
|505
|2003.03.18 18:00
|sell
|253
|1.00
|1.0633
|1.0833
|1.0606
|506
|2003.03.18 19:11
|t/p
|253
|1.00
|1.0606
|1.0833
|1.0606
|270.00
|21359.16
|507
|2003.03.19 18:00
|sell
|254
|1.00
|1.0588
|1.0788
|1.0561
|508
|2003.03.19 21:01
|t/p
|254
|1.00
|1.0561
|1.0788
|1.0561
|270.00
|21629.16
|509
|2003.03.20 18:00
|sell
|255
|1.00
|1.0623
|1.0823
|1.0596
|510
|2003.03.21 02:44
|t/p
|255
|1.00
|1.0596
|1.0823
|1.0596
|270.78
|21899.94
|511
|2003.03.21 18:00
|sell
|256
|1.00
|1.0549
|1.0749
|1.0522
|512
|2003.03.21 18:55
|t/p
|256
|1.00
|1.0522
|1.0749
|1.0522
|270.00
|22169.94
|513
|2003.03.25 18:00
|sell
|257
|1.00
|1.0694
|1.0894
|1.0667
|514
|2003.03.25 18:20
|t/p
|257
|1.00
|1.0667
|1.0894
|1.0667
|270.00
|22439.94
|515
|2003.03.26 18:00
|buy
|258
|1.00
|1.0675
|1.0542
|1.0715
|516
|2003.03.27 04:30
|t/p
|258
|1.00
|1.0715
|1.0542
|1.0715
|393.39
|22833.33
|517
|2003.03.27 18:00
|sell
|259
|1.00
|1.0719
|1.0919
|1.0692
|518
|2003.03.27 19:04
|t/p
|259
|1.00
|1.0692
|1.0919
|1.0692
|270.00
|23103.33
|519
|2003.03.28 18:01
|buy
|260
|1.00
|1.0755
|1.0622
|1.0795
|520
|2003.03.28 19:59
|t/p
|260
|1.00
|1.0795
|1.0622
|1.0795
|400.00
|23503.33
|521
|2003.03.31 18:00
|buy
|261
|1.00
|1.0901
|1.0768
|1.0941
|522
|2003.04.02 00:37
|t/p
|261
|1.00
|1.0941
|1.0768
|1.0941
|395.59
|23898.92
|523
|2003.04.02 18:00
|sell
|262
|1.00
|1.0769
|1.0969
|1.0742
|524
|2003.04.03 01:23
|t/p
|262
|1.00
|1.0742
|1.0969
|1.0742
|272.35
|24171.26
|525
|2003.04.03 18:00
|sell
|263
|1.00
|1.0729
|1.0929
|1.0702
|526
|2003.04.04 15:33
|t/p
|263
|1.00
|1.0702
|1.0929
|1.0702
|270.78
|24442.05
|527
|2003.04.04 18:00
|sell
|264
|1.00
|1.0717
|1.0917
|1.0690
|528
|2003.04.07 00:01
|t/p
|264
|1.00
|1.0690
|1.0917
|1.0690
|270.78
|24712.83
|529
|2003.04.07 18:00
|buy
|265
|1.00
|1.0623
|1.0490
|1.0663
|530
|2003.04.07 21:02
|t/p
|265
|1.00
|1.0663
|1.0490
|1.0663
|400.00
|25112.83
|531
|2003.04.08 18:00
|sell
|266
|1.00
|1.0683
|1.0883
|1.0656
|532
|2003.04.14 12:00
|close
|266
|1.00
|1.0751
|1.0883
|1.0656
|-675.31
|24437.52
|533
|2003.04.14 18:00
|buy
|267
|1.00
|1.0776
|1.0643
|1.0816
|534
|2003.04.15 16:14
|t/p
|267
|1.00
|1.0816
|1.0643
|1.0816
|397.80
|24835.32
|535
|2003.04.15 18:00
|buy
|268
|1.00
|1.0803
|1.0670
|1.0843
|536
|2003.04.16 08:52
|t/p
|268
|1.00
|1.0843
|1.0670
|1.0843
|397.80
|25233.11
|537
|2003.04.17 18:00
|buy
|269
|1.00
|1.0909
|1.0776
|1.0949
|538
|2003.04.22 10:00
|t/p
|269
|1.00
|1.0949
|1.0776
|1.0949
|393.39
|25626.50
|539
|2003.04.22 18:00
|buy
|270
|1.00
|1.0970
|1.0837
|1.1010
|540
|2003.04.24 08:20
|t/p
|270
|1.00
|1.1010
|1.0837
|1.1010
|391.18
|26017.68
|541
|2003.04.28 18:00
|buy
|271
|1.00
|1.1001
|1.0868
|1.1041
|542
|2003.04.29 18:50
|t/p
|271
|1.00
|1.1041
|1.0868
|1.1041
|397.80
|26415.47
|543
|2003.04.29 18:50
|sell
|272
|1.00
|1.1042
|1.1242
|1.1015
|544
|2003.05.01 16:26
|s/l
|272
|1.00
|1.1242
|1.1242
|1.1015
|-1996.87
|24418.60
|545
|2003.05.01 18:00
|buy
|273
|1.00
|1.1242
|1.1109
|1.1282
|546
|2003.05.05 16:47
|t/p
|273
|1.00
|1.1282
|1.1109
|1.1282
|395.59
|24814.19
|547
|2003.05.05 18:00
|buy
|274
|1.00
|1.1275
|1.1142
|1.1315
|548
|2003.05.06 09:03
|t/p
|274
|1.00
|1.1315
|1.1142
|1.1315
|397.80
|25211.99
|549
|2003.05.08 18:00
|buy
|275
|1.00
|1.1458
|1.1325
|1.1498
|550
|2003.05.08 18:52
|t/p
|275
|1.00
|1.1498
|1.1325
|1.1498
|400.00
|25611.99
|551
|2003.05.09 18:00
|sell
|276
|1.00
|1.1501
|1.1701
|1.1474
|552
|2003.05.13 02:33
|t/p
|276
|1.00
|1.1474
|1.1701
|1.1474
|271.56
|25883.55
|553
|2003.05.15 18:00
|sell
|277
|1.00
|1.1457
|1.1657
|1.1430
|554
|2003.05.15 18:33
|t/p
|277
|1.00
|1.1430
|1.1657
|1.1430
|270.00
|26153.55
|555
|2003.05.16 18:00
|buy
|278
|1.00
|1.1549
|1.1416
|1.1589
|556
|2003.05.16 22:23
|t/p
|278
|1.00
|1.1589
|1.1416
|1.1589
|400.00
|26553.55
|557
|2003.05.19 18:00
|sell
|279
|1.00
|1.1686
|1.1886
|1.1659
|558
|2003.05.19 19:09
|t/p
|279
|1.00
|1.1659
|1.1886
|1.1659
|270.00
|26823.55
|559
|2003.05.20 18:00
|buy
|280
|1.00
|1.1694
|1.1561
|1.1734
|560
|2003.05.21 00:28
|t/p
|280
|1.00
|1.1734
|1.1561
|1.1734
|397.80
|27221.35
|561
|2003.05.21 18:00
|buy
|281
|1.00
|1.1709
|1.1576
|1.1749
|562
|2003.05.23 10:05
|t/p
|281
|1.00
|1.1749
|1.1576
|1.1749
|391.18
|27612.53
|563
|2003.05.26 18:00
|buy
|282
|1.00
|1.1857
|1.1724
|1.1897
|564
|2003.05.27 02:41
|t/p
|282
|1.00
|1.1897
|1.1724
|1.1897
|397.80
|28010.32
|565
|2003.05.27 18:00
|buy
|283
|1.00
|1.1861
|1.1728
|1.1901
|566
|2003.05.28 12:57
|s/l
|283
|1.00
|1.1728
|1.1728
|1.1901
|-1332.20
|26678.12
|567
|2003.05.28 18:00
|sell
|284
|1.00
|1.1739
|1.1939
|1.1712
|568
|2003.05.29 09:59
|t/p
|284
|1.00
|1.1712
|1.1939
|1.1712
|272.35
|26950.46
|569
|2003.05.29 18:00
|buy
|285
|1.00
|1.1832
|1.1699
|1.1872
|570
|2003.05.29 18:39
|t/p
|285
|1.00
|1.1872
|1.1699
|1.1872
|400.00
|27350.46
|571
|2003.05.30 18:00
|sell
|286
|1.00
|1.1762
|1.1962
|1.1735
|572
|2003.06.02 00:01
|t/p
|286
|1.00
|1.1735
|1.1962
|1.1735
|270.78
|27621.25
|573
|2003.06.03 18:00
|sell
|287
|1.00
|1.1703
|1.1903
|1.1676
|574
|2003.06.04 16:47
|t/p
|287
|1.00
|1.1676
|1.1903
|1.1676
|270.78
|27892.03
|575
|2003.06.04 18:00
|sell
|288
|1.00
|1.1708
|1.1908
|1.1681
|576
|2003.06.04 21:08
|t/p
|288
|1.00
|1.1681
|1.1908
|1.1681
|270.00
|28162.03
|577
|2003.06.05 18:00
|buy
|289
|1.00
|1.1873
|1.1740
|1.1913
|578
|2003.06.06 14:48
|s/l
|289
|1.00
|1.1740
|1.1740
|1.1913
|-1332.20
|26829.82
|579
|2003.06.06 18:00
|sell
|290
|1.00
|1.1695
|1.1895
|1.1668
|580
|2003.06.09 03:01
|t/p
|290
|1.00
|1.1668
|1.1895
|1.1668
|270.78
|27100.60
|581
|2003.06.09 18:00
|buy
|291
|1.00
|1.1743
|1.1610
|1.1783
|582
|2003.06.11 15:46
|t/p
|291
|1.00
|1.1783
|1.1610
|1.1783
|395.59
|27496.20
|583
|2003.06.11 18:00
|buy
|292
|1.00
|1.1768
|1.1635
|1.1808
|584
|2003.06.12 09:59
|t/p
|292
|1.00
|1.1808
|1.1635
|1.1808
|393.39
|27889.58
|585
|2003.06.12 18:00
|sell
|293
|1.00
|1.1768
|1.1968
|1.1741
|586
|2003.06.13 13:37
|t/p
|293
|1.00
|1.1741
|1.1968
|1.1741
|270.78
|28160.36
|587
|2003.06.16 18:00
|sell
|294
|1.00
|1.1849
|1.2049
|1.1822
|588
|2003.06.16 22:37
|t/p
|294
|1.00
|1.1822
|1.2049
|1.1822
|270.00
|28430.36
|589
|2003.06.17 18:00
|sell
|295
|1.00
|1.1811
|1.2011
|1.1784
|590
|2003.06.17 22:49
|t/p
|295
|1.00
|1.1784
|1.2011
|1.1784
|270.00
|28700.36
|591
|2003.06.18 18:00
|sell
|296
|1.00
|1.1710
|1.1910
|1.1683
|592
|2003.06.18 19:02
|t/p
|296
|1.00
|1.1683
|1.1910
|1.1683
|270.00
|28970.36
|593
|2003.06.19 18:00
|buy
|297
|1.00
|1.1682
|1.1549
|1.1722
|594
|2003.06.19 18:05
|t/p
|297
|1.00
|1.1722
|1.1549
|1.1722
|400.00
|29370.36
|595
|2003.06.20 18:00
|sell
|298
|1.00
|1.1615
|1.1815
|1.1588
|596
|2003.06.20 18:52
|t/p
|298
|1.00
|1.1588
|1.1815
|1.1588
|270.00
|29640.36
|597
|2003.06.23 18:00
|sell
|299
|1.00
|1.1547
|1.1747
|1.1520
|598
|2003.06.24 16:58
|t/p
|299
|1.00
|1.1520
|1.1747
|1.1520
|270.78
|29911.14
|599
|2003.06.24 18:00
|sell
|300
|1.00
|1.1498
|1.1698
|1.1471
|600
|2003.06.26 10:51
|t/p
|300
|1.00
|1.1471
|1.1698
|1.1471
|273.13
|30184.27
|601
|2003.06.26 18:00
|sell
|301
|1.00
|1.1433
|1.1633
|1.1406
|602
|2003.06.27 10:20
|t/p
|301
|1.00
|1.1406
|1.1633
|1.1406
|270.78
|30455.06
|603
|2003.06.27 18:00
|buy
|302
|1.00
|1.1426
|1.1293
|1.1466
|604
|2003.06.30 16:11
|t/p
|302
|1.00
|1.1466
|1.1293
|1.1466
|397.80
|30852.85
|605
|2003.06.30 18:00
|buy
|303
|1.00
|1.1503
|1.1370
|1.1543
|606
|2003.07.01 02:16
|t/p
|303
|1.00
|1.1543
|1.1370
|1.1543
|397.80
|31250.65
|607
|2003.07.01 18:00
|buy
|304
|1.00
|1.1581
|1.1448
|1.1621
|608
|2003.07.03 10:32
|s/l
|304
|1.00
|1.1448
|1.1448
|1.1621
|-1338.82
|29911.83
|609
|2003.07.03 18:01
|buy
|305
|1.00
|1.1506
|1.1373
|1.1546
|610
|2003.07.07 11:56
|s/l
|305
|1.00
|1.1373
|1.1373
|1.1546
|-1334.41
|28577.42
|611
|2003.07.07 18:00
|sell
|306
|1.00
|1.1339
|1.1539
|1.1312
|612
|2003.07.07 23:22
|t/p
|306
|1.00
|1.1312
|1.1539
|1.1312
|270.00
|28847.42
|613
|2003.07.08 18:00
|buy
|307
|1.00
|1.1268
|1.1135
|1.1308
|614
|2003.07.08 20:35
|t/p
|307
|1.00
|1.1308
|1.1135
|1.1308
|400.00
|29247.42
|615
|2003.07.11 18:00
|sell
|308
|1.00
|1.1306
|1.1506
|1.1279
|616
|2003.07.14 00:38
|t/p
|308
|1.00
|1.1279
|1.1506
|1.1279
|270.78
|29518.20
|617
|2003.07.14 18:00
|buy
|309
|1.00
|1.1301
|1.1168
|1.1341
|618
|2003.07.15 12:21
|t/p
|309
|1.00
|1.1341
|1.1168
|1.1341
|397.80
|29915.99
|619
|2003.07.15 18:00
|buy
|310
|1.00
|1.1233
|1.1100
|1.1273
|620
|2003.07.18 18:18
|t/p
|310
|1.00
|1.1273
|1.1100
|1.1273
|388.98
|30304.97
|621
|2003.07.18 18:18
|sell
|311
|1.00
|1.1273
|1.1473
|1.1246
|622
|2003.07.21 00:01
|t/p
|311
|1.00
|1.1246
|1.1473
|1.1246
|270.78
|30575.75
|623
|2003.07.21 18:00
|buy
|312
|1.00
|1.1345
|1.1212
|1.1385
|624
|2003.07.23 09:26
|t/p
|312
|1.00
|1.1385
|1.1212
|1.1385
|395.59
|30971.34
|625
|2003.07.23 18:00
|buy
|313
|1.00
|1.1488
|1.1355
|1.1528
|626
|2003.07.25 16:05
|t/p
|313
|1.00
|1.1528
|1.1355
|1.1528
|391.18
|31362.52
|627
|2003.07.28 18:00
|sell
|314
|1.00
|1.1500
|1.1700
|1.1473
|628
|2003.07.29 13:08
|t/p
|314
|1.00
|1.1473
|1.1700
|1.1473
|270.78
|31633.31
|629
|2003.07.29 18:00
|sell
|315
|1.00
|1.1469
|1.1669
|1.1442
|630
|2003.07.29 22:13
|t/p
|315
|1.00
|1.1442
|1.1669
|1.1442
|270.00
|31903.31
|631
|2003.07.30 18:00
|sell
|316
|1.00
|1.1370
|1.1570
|1.1343
|632
|2003.07.30 21:29
|t/p
|316
|1.00
|1.1343
|1.1570
|1.1343
|270.00
|32173.31
|633
|2003.07.31 18:00
|sell
|317
|1.00
|1.1233
|1.1433
|1.1206
|634
|2003.08.01 08:54
|t/p
|317
|1.00
|1.1206
|1.1433
|1.1206
|270.78
|32444.09
|635
|2003.08.01 18:00
|buy
|318
|1.00
|1.1254
|1.1121
|1.1294
|636
|2003.08.04 09:22
|t/p
|318
|1.00
|1.1294
|1.1121
|1.1294
|397.80
|32841.88
|637
|2003.08.04 18:00
|buy
|319
|1.00
|1.1340
|1.1207
|1.1380
|638
|2003.08.05 09:46
|t/p
|319
|1.00
|1.1380
|1.1207
|1.1380
|397.80
|33239.68
|639
|2003.08.05 18:00
|sell
|320
|1.00
|1.1349
|1.1549
|1.1322
|640
|2003.08.07 08:25
|t/p
|320
|1.00
|1.1322
|1.1549
|1.1322
|273.13
|33512.81
|641
|2003.08.07 18:00
|buy
|321
|1.00
|1.1402
|1.1269
|1.1442
|642
|2003.08.11 04:39
|s/l
|321
|1.00
|1.1269
|1.1269
|1.1442
|-1334.41
|32178.40
|643
|2003.08.11 18:00
|buy
|322
|1.00
|1.1349
|1.1216
|1.1389
|644
|2003.08.18 00:01
|close
|322
|1.00
|1.1267
|1.1216
|1.1389
|-835.43
|31342.96
|645
|2003.08.18 18:00
|sell
|323
|1.00
|1.1140
|1.1340
|1.1113
|646
|2003.08.19 08:35
|t/p
|323
|1.00
|1.1113
|1.1340
|1.1113
|270.78
|31613.75
|647
|2003.08.19 18:00
|sell
|324
|1.00
|1.1123
|1.1323
|1.1096
|648
|2003.08.20 04:50
|t/p
|324
|1.00
|1.1096
|1.1323
|1.1096
|270.78
|31884.53
|649
|2003.08.21 18:00
|sell
|325
|1.00
|1.0981
|1.1181
|1.0954
|650
|2003.08.21 18:01
|t/p
|325
|1.00
|1.0954
|1.1181
|1.0954
|270.00
|32154.53
|651
|2003.08.22 18:00
|sell
|326
|1.00
|1.0873
|1.1073
|1.0846
|652
|2003.08.25 23:59
|t/p
|326
|1.00
|1.0846
|1.1073
|1.0846
|270.78
|32425.31
|653
|2003.08.26 18:00
|sell
|327
|1.00
|1.0893
|1.1093
|1.0866
|654
|2003.08.26 22:47
|t/p
|327
|1.00
|1.0866
|1.1093
|1.0866
|270.00
|32695.31
|655
|2003.08.27 18:00
|buy
|328
|1.00
|1.0909
|1.0776
|1.0949
|656
|2003.08.29 14:42
|t/p
|328
|1.00
|1.0949
|1.0776
|1.0949
|391.18
|33086.49
|657
|2003.08.29 18:00
|buy
|329
|1.00
|1.0995
|1.0862
|1.1035
|658
|2003.09.02 10:05
|s/l
|329
|1.00
|1.0862
|1.0862
|1.1035
|-1334.41
|31752.08
|659
|2003.09.04 18:00
|buy
|330
|1.00
|1.0902
|1.0769
|1.0942
|660
|2003.09.04 21:31
|t/p
|330
|1.00
|1.0942
|1.0769
|1.0942
|400.00
|32152.08
|661
|2003.09.05 18:00
|buy
|331
|1.00
|1.1074
|1.0941
|1.1114
|662
|2003.09.05 22:09
|t/p
|331
|1.00
|1.1114
|1.0941
|1.1114
|400.00
|32552.08
|663
|2003.09.09 18:00
|buy
|332
|1.00
|1.1192
|1.1059
|1.1232
|664
|2003.09.09 18:19
|t/p
|332
|1.00
|1.1232
|1.1059
|1.1232
|400.00
|32952.08
|665
|2003.09.10 18:00
|buy
|333
|1.00
|1.1198
|1.1065
|1.1238
|666
|2003.09.11 08:12
|t/p
|333
|1.00
|1.1238
|1.1065
|1.1238
|393.39
|33345.47
|667
|2003.09.11 18:00
|sell
|334
|1.00
|1.1184
|1.1384
|1.1157
|668
|2003.09.12 11:31
|t/p
|334
|1.00
|1.1157
|1.1384
|1.1157
|270.78
|33616.25
|669
|2003.09.12 18:00
|buy
|335
|1.00
|1.1312
|1.1179
|1.1352
|670
|2003.09.16 17:21
|s/l
|335
|1.00
|1.1179
|1.1179
|1.1352
|-1334.41
|32281.84
|671
|2003.09.16 18:00
|sell
|336
|1.00
|1.1178
|1.1378
|1.1151
|672
|2003.09.17 02:33
|t/p
|336
|1.00
|1.1151
|1.1378
|1.1151
|270.78
|32552.62
|673
|2003.09.17 18:00
|buy
|337
|1.00
|1.1240
|1.1107
|1.1280
|674
|2003.09.17 19:52
|t/p
|337
|1.00
|1.1280
|1.1107
|1.1280
|400.00
|32952.62
|675
|2003.09.18 18:00
|buy
|338
|1.00
|1.1244
|1.1111
|1.1284
|676
|2003.09.19 10:07
|t/p
|338
|1.00
|1.1284
|1.1111
|1.1284
|397.80
|33350.42
|677
|2003.09.19 18:00
|buy
|339
|1.00
|1.1349
|1.1216
|1.1389
|678
|2003.09.19 23:38
|t/p
|339
|1.00
|1.1389
|1.1216
|1.1389
|400.00
|33750.42
|679
|2003.09.23 18:00
|sell
|340
|1.00
|1.1487
|1.1687
|1.1460
|680
|2003.09.23 20:08
|t/p
|340
|1.00
|1.1460
|1.1687
|1.1460
|270.00
|34020.42
|681
|2003.09.24 18:01
|sell
|341
|1.00
|1.1473
|1.1673
|1.1446
|682
|2003.09.26 14:44
|t/p
|341
|1.00
|1.1446
|1.1673
|1.1446
|273.13
|34293.55
|683
|2003.09.29 18:00
|buy
|342
|1.00
|1.1585
|1.1452
|1.1625
|684
|2003.09.29 23:55
|t/p
|342
|1.00
|1.1625
|1.1452
|1.1625
|400.00
|34693.55
|685
|2003.09.30 18:00
|buy
|343
|1.00
|1.1661
|1.1528
|1.1701
|686
|2003.10.01 12:25
|t/p
|343
|1.00
|1.1701
|1.1528
|1.1701
|397.80
|35091.34
|687
|2003.10.01 18:00
|buy
|344
|1.00
|1.1710
|1.1577
|1.1750
|688
|2003.10.02 04:12
|t/p
|344
|1.00
|1.1750
|1.1577
|1.1750
|393.39
|35484.73
|689
|2003.10.02 18:00
|sell
|345
|1.00
|1.1715
|1.1915
|1.1688
|690
|2003.10.02 19:04
|t/p
|345
|1.00
|1.1688
|1.1915
|1.1688
|270.00
|35754.73
|691
|2003.10.03 18:00
|sell
|346
|1.00
|1.1601
|1.1801
|1.1574
|692
|2003.10.03 18:55
|t/p
|346
|1.00
|1.1574
|1.1801
|1.1574
|270.00
|36024.73
|693
|2003.10.06 18:00
|buy
|347
|1.00
|1.1704
|1.1571
|1.1744
|694
|2003.10.07 08:51
|t/p
|347
|1.00
|1.1744
|1.1571
|1.1744
|397.80
|36422.52
|695
|2003.10.09 18:00
|sell
|348
|1.00
|1.1695
|1.1895
|1.1668
|696
|2003.10.13 10:59
|t/p
|348
|1.00
|1.1668
|1.1895
|1.1668
|271.56
|36694.09
|697
|2003.10.13 18:00
|buy
|349
|1.00
|1.1682
|1.1549
|1.1722
|698
|2003.10.14 17:23
|t/p
|349
|1.00
|1.1722
|1.1549
|1.1722
|397.80
|37091.88
|699
|2003.10.14 18:00
|buy
|350
|1.00
|1.1724
|1.1591
|1.1764
|700
|2003.10.14 19:08
|t/p
|350
|1.00
|1.1764
|1.1591
|1.1764
|400.00
|37491.88
|701
|2003.10.15 18:00
|sell
|351
|1.00
|1.1656
|1.1856
|1.1629
|702
|2003.10.15 19:13
|t/p
|351
|1.00
|1.1629
|1.1856
|1.1629
|270.00
|37761.88
|703
|2003.10.16 18:00
|buy
|352
|1.00
|1.1669
|1.1536
|1.1709
|704
|2003.10.20 00:04
|t/p
|352
|1.00
|1.1709
|1.1536
|1.1709
|395.59
|38157.47
|705
|2003.10.20 18:00
|sell
|353
|1.00
|1.1671
|1.1871
|1.1644
|706
|2003.10.20 21:46
|t/p
|353
|1.00
|1.1644
|1.1871
|1.1644
|270.00
|38427.47
|707
|2003.10.21 18:00
|buy
|354
|1.00
|1.1682
|1.1549
|1.1722
|708
|2003.10.22 15:09
|t/p
|354
|1.00
|1.1722
|1.1549
|1.1722
|397.80
|38825.27
|709
|2003.10.22 18:00
|buy
|355
|1.00
|1.1811
|1.1678
|1.1851
|710
|2003.10.24 18:45
|t/p
|355
|1.00
|1.1851
|1.1678
|1.1851
|391.18
|39216.45
|711
|2003.10.24 18:45
|buy
|356
|1.00
|1.1854
|1.1721
|1.1894
|712
|2003.10.27 05:32
|s/l
|356
|1.00
|1.1721
|1.1721
|1.1894
|-1332.20
|37884.24
|713
|2003.10.28 18:00
|sell
|357
|1.00
|1.1689
|1.1889
|1.1662
|714
|2003.10.28 23:04
|t/p
|357
|1.00
|1.1662
|1.1889
|1.1662
|270.00
|38154.24
|715
|2003.10.29 18:00
|sell
|358
|1.00
|1.1697
|1.1897
|1.1670
|716
|2003.10.29 20:08
|t/p
|358
|1.00
|1.1670
|1.1897
|1.1670
|270.00
|38424.24
|717
|2003.10.30 18:00
|buy
|359
|1.00
|1.1690
|1.1557
|1.1730
|718
|2003.11.03 17:11
|s/l
|359
|1.00
|1.1557
|1.1557
|1.1730
|-1334.41
|37089.83
|719
|2003.11.03 18:00
|buy
|360
|1.00
|1.1478
|1.1345
|1.1518
|720
|2003.11.07 18:47
|t/p
|360
|1.00
|1.1518
|1.1345
|1.1518
|386.77
|37476.60
|721
|2003.11.07 18:47
|sell
|361
|1.00
|1.1520
|1.1720
|1.1493
|722
|2003.11.10 11:29
|t/p
|361
|1.00
|1.1493
|1.1720
|1.1493
|270.78
|37747.39
|723
|2003.11.10 18:00
|sell
|362
|1.00
|1.1507
|1.1707
|1.1480
|724
|2003.11.10 23:07
|t/p
|362
|1.00
|1.1480
|1.1707
|1.1480
|270.00
|38017.39
|725
|2003.11.12 18:00
|buy
|363
|1.00
|1.1641
|1.1508
|1.1681
|726
|2003.11.13 09:33
|t/p
|363
|1.00
|1.1681
|1.1508
|1.1681
|393.39
|38410.77
|727
|2003.11.13 18:00
|buy
|364
|1.00
|1.1709
|1.1576
|1.1749
|728
|2003.11.14 00:08
|t/p
|364
|1.00
|1.1749
|1.1576
|1.1749
|397.80
|38808.57
|729
|2003.11.14 18:00
|sell
|365
|1.00
|1.1767
|1.1967
|1.1740
|730
|2003.11.14 18:51
|t/p
|365
|1.00
|1.1740
|1.1967
|1.1740
|270.00
|39078.57
|731
|2003.11.17 18:00
|sell
|366
|1.00
|1.1789
|1.1989
|1.1762
|732
|2003.11.17 18:44
|t/p
|366
|1.00
|1.1762
|1.1989
|1.1762
|270.00
|39348.57
|733
|2003.11.19 18:00
|sell
|367
|1.00
|1.1924
|1.2124
|1.1897
|734
|2003.11.19 18:24
|t/p
|367
|1.00
|1.1897
|1.2124
|1.1897
|270.00
|39618.57
|735
|2003.11.20 18:00
|buy
|368
|1.00
|1.1917
|1.1784
|1.1957
|736
|2003.11.24 12:02
|s/l
|368
|1.00
|1.1784
|1.1784
|1.1957
|-1334.41
|38284.16
|737
|2003.11.24 18:00
|sell
|369
|1.00
|1.1781
|1.1981
|1.1754
|738
|2003.11.28 11:33
|s/l
|369
|1.00
|1.1981
|1.1981
|1.1754
|-1995.31
|36288.85
|739
|2003.11.28 18:00
|buy
|370
|1.00
|1.1982
|1.1849
|1.2022
|740
|2003.12.01 01:58
|t/p
|370
|1.00
|1.2022
|1.1849
|1.2022
|397.80
|36686.65
|741
|2003.12.01 18:00
|buy
|371
|1.00
|1.1968
|1.1835
|1.2008
|742
|2003.12.02 16:56
|t/p
|371
|1.00
|1.2008
|1.1835
|1.2008
|397.80
|37084.44
|743
|2003.12.02 18:00
|buy
|372
|1.00
|1.2086
|1.1953
|1.2126
|744
|2003.12.03 13:44
|t/p
|372
|1.00
|1.2126
|1.1953
|1.2126
|397.80
|37482.24
|745
|2003.12.04 18:00
|buy
|373
|1.00
|1.2063
|1.1930
|1.2103
|746
|2003.12.04 19:23
|t/p
|373
|1.00
|1.2103
|1.1930
|1.2103
|400.00
|37882.24
|747
|2003.12.05 18:00
|buy
|374
|1.00
|1.2144
|1.2011
|1.2184
|748
|2003.12.06 00:49
|t/p
|374
|1.00
|1.2184
|1.2011
|1.2184
|400.00
|38282.24
|749
|2003.12.08 18:00
|buy
|375
|1.00
|1.2218
|1.2085
|1.2258
|750
|2003.12.09 11:01
|t/p
|375
|1.00
|1.2258
|1.2085
|1.2258
|397.80
|38680.03
|751
|2003.12.10 18:00
|buy
|376
|1.00
|1.2240
|1.2107
|1.2280
|752
|2003.12.12 17:09
|t/p
|376
|1.00
|1.2280
|1.2107
|1.2280
|391.18
|39071.21
|753
|2003.12.12 18:00
|sell
|377
|1.00
|1.2257
|1.2457
|1.2230
|754
|2003.12.15 01:01
|t/p
|377
|1.00
|1.2230
|1.2457
|1.2230
|270.78
|39341.99
|755
|2003.12.15 18:00
|buy
|378
|1.00
|1.2288
|1.2155
|1.2328
|756
|2003.12.16 01:24
|t/p
|378
|1.00
|1.2328
|1.2155
|1.2328
|397.80
|39739.79
|757
|2003.12.16 18:00
|sell
|379
|1.00
|1.2332
|1.2532
|1.2305
|758
|2003.12.16 20:30
|t/p
|379
|1.00
|1.2305
|1.2532
|1.2305
|270.00
|40009.79
|759
|2003.12.17 18:00
|buy
|380
|1.00
|1.2383
|1.2250
|1.2423
|760
|2003.12.17 20:56
|t/p
|380
|1.00
|1.2423
|1.2250
|1.2423
|400.00
|40409.79
|761
|2003.12.18 18:00
|sell
|381
|1.00
|1.2374
|1.2574
|1.2347
|762
|2003.12.19 17:57
|t/p
|381
|1.00
|1.2347
|1.2574
|1.2347
|270.78
|40680.57
|763
|2003.12.23 18:00
|sell
|382
|1.00
|1.2420
|1.2620
|1.2393
|764
|2003.12.23 21:40
|t/p
|382
|1.00
|1.2393
|1.2620
|1.2393
|270.00
|40950.57
|765
|2003.12.24 18:00
|buy
|383
|1.00
|1.2452
|1.2319
|1.2492
|766
|2003.12.29 12:49
|t/p
|383
|1.00
|1.2492
|1.2319
|1.2492
|388.98
|41339.55
|767
|2003.12.29 18:00
|buy
|384
|1.00
|1.2487
|1.2354
|1.2527
|768
|2003.12.30 17:19
|t/p
|384
|1.00
|1.2527
|1.2354
|1.2527
|397.80
|41737.34
|769
|2003.12.31 18:00
|buy
|385
|1.00
|1.2615
|1.2482
|1.2655
|770
|2004.01.05 02:12
|t/p
|385
|1.00
|1.2655
|1.2482
|1.2655
|388.98
|42126.32
|771
|2004.01.06 18:00
|buy
|386
|1.00
|1.2750
|1.2617
|1.2790
|772
|2004.01.08 02:55
|s/l
|386
|1.00
|1.2617
|1.2617
|1.2790
|-1338.82
|40787.50
|773
|2004.01.08 18:00
|buy
|387
|1.00
|1.2724
|1.2591
|1.2764
|774
|2004.01.08 18:46
|t/p
|387
|1.00
|1.2764
|1.2591
|1.2764
|400.00
|41187.50
|775
|2004.01.09 18:00
|buy
|388
|1.00
|1.2847
|1.2714
|1.2887
|776
|2004.01.12 10:20
|t/p
|388
|1.00
|1.2887
|1.2714
|1.2887
|397.80
|41585.30
|777
|2004.01.12 18:00
|sell
|389
|1.00
|1.2798
|1.2998
|1.2771
|778
|2004.01.12 20:47
|t/p
|389
|1.00
|1.2771
|1.2998
|1.2771
|270.00
|41855.30
|779
|2004.01.13 18:00
|sell
|390
|1.00
|1.2786
|1.2986
|1.2759
|780
|2004.01.13 18:25
|t/p
|390
|1.00
|1.2759
|1.2986
|1.2759
|270.00
|42125.30
|781
|2004.01.15 18:00
|buy
|391
|1.00
|1.2607
|1.2474
|1.2647
|782
|2004.01.16 14:15
|s/l
|391
|1.00
|1.2474
|1.2474
|1.2647
|-1332.20
|40793.09
|783
|2004.01.19 18:00
|buy
|392
|1.00
|1.2378
|1.2245
|1.2418
|784
|2004.01.20 09:37
|t/p
|392
|1.00
|1.2418
|1.2245
|1.2418
|397.80
|41190.89
|785
|2004.01.20 18:00
|buy
|393
|1.00
|1.2572
|1.2439
|1.2612
|786
|2004.01.21 06:59
|t/p
|393
|1.00
|1.2612
|1.2439
|1.2612
|397.80
|41588.68
|787
|2004.01.21 18:00
|sell
|394
|1.00
|1.2623
|1.2823
|1.2596
|788
|2004.01.23 20:11
|t/p
|394
|1.00
|1.2596
|1.2823
|1.2596
|273.13
|41861.81
|789
|2004.01.26 18:00
|sell
|395
|1.00
|1.2560
|1.2760
|1.2533
|790
|2004.01.26 19:29
|t/p
|395
|1.00
|1.2533
|1.2760
|1.2533
|270.00
|42131.81
|791
|2004.01.27 18:00
|buy
|396
|1.00
|1.2605
|1.2472
|1.2645
|792
|2004.01.27 18:25
|t/p
|396
|1.00
|1.2645
|1.2472
|1.2645
|400.00
|42531.81
|793
|2004.01.28 18:00
|sell
|397
|1.00
|1.2580
|1.2780
|1.2553
|794
|2004.01.28 21:17
|t/p
|397
|1.00
|1.2553
|1.2780
|1.2553
|270.00
|42801.81
|795
|2004.01.29 18:00
|sell
|398
|1.00
|1.2375
|1.2575
|1.2348
|796
|2004.02.03 13:00
|s/l
|398
|1.00
|1.2575
|1.2575
|1.2348
|-1997.65
|40804.16
|797
|2004.02.04 18:00
|sell
|399
|1.00
|1.2517
|1.2717
|1.2490
|798
|2004.02.06 17:00
|s/l
|399
|1.00
|1.2717
|1.2717
|1.2490
|-1996.87
|38807.28
|799
|2004.02.06 18:00
|buy
|400
|1.00
|1.2714
|1.2581
|1.2754
|800
|2004.02.09 07:19
|t/p
|400
|1.00
|1.2754
|1.2581
|1.2754
|397.80
|39205.08
|801
|2004.02.09 18:00
|sell
|401
|1.00
|1.2679
|1.2879
|1.2652
|802
|2004.02.11 10:57
|t/p
|401
|1.00
|1.2652
|1.2879
|1.2652
|271.56
|39476.64
|803
|2004.02.11 18:00
|buy
|402
|1.00
|1.2672
|1.2539
|1.2712
|804
|2004.02.11 18:01
|t/p
|402
|1.00
|1.2712
|1.2539
|1.2712
|400.00
|39876.64
|805
|2004.02.13 18:00
|buy
|403
|1.00
|1.2793
|1.2660
|1.2833
|806
|2004.02.17 09:31
|t/p
|403
|1.00
|1.2833
|1.2660
|1.2833
|395.59
|40272.23
|807
|2004.02.18 18:00
|sell
|404
|1.00
|1.2824
|1.3024
|1.2797
|808
|2004.02.18 18:36
|t/p
|404
|1.00
|1.2797
|1.3024
|1.2797
|270.00
|40542.23
|809
|2004.02.19 18:00
|sell
|405
|1.00
|1.2674
|1.2874
|1.2647
|810
|2004.02.20 09:56
|t/p
|405
|1.00
|1.2647
|1.2874
|1.2647
|270.78
|40813.02
|811
|2004.02.23 18:00
|buy
|406
|1.00
|1.2566
|1.2433
|1.2606
|812
|2004.02.24 12:20
|t/p
|406
|1.00
|1.2606
|1.2433
|1.2606
|397.80
|41210.81
|813
|2004.02.24 18:00
|buy
|407
|1.00
|1.2674
|1.2541
|1.2714
|814
|2004.02.24 21:44
|t/p
|407
|1.00
|1.2714
|1.2541
|1.2714
|400.00
|41610.81
|815
|2004.02.25 18:00
|sell
|408
|1.00
|1.2541
|1.2741
|1.2514
|816
|2004.02.25 18:07
|t/p
|408
|1.00
|1.2514
|1.2741
|1.2514
|270.00
|41880.81
|817
|2004.02.26 18:00
|sell
|409
|1.00
|1.2420
|1.2620
|1.2393
|818
|2004.02.27 11:48
|t/p
|409
|1.00
|1.2393
|1.2620
|1.2393
|270.78
|42151.59
|819
|2004.02.27 18:00
|sell
|410
|1.00
|1.2423
|1.2623
|1.2396
|820
|2004.03.02 10:04
|t/p
|410
|1.00
|1.2396
|1.2623
|1.2396
|271.56
|42423.16
|821
|2004.03.02 18:00
|sell
|411
|1.00
|1.2301
|1.2501
|1.2274
|822
|2004.03.02 18:02
|t/p
|411
|1.00
|1.2274
|1.2501
|1.2274
|270.00
|42693.16
|823
|2004.03.03 18:00
|sell
|412
|1.00
|1.2127
|1.2327
|1.2100
|824
|2004.03.03 18:25
|t/p
|412
|1.00
|1.2100
|1.2327
|1.2100
|270.00
|42963.16
|825
|2004.03.04 18:00
|sell
|413
|1.00
|1.2187
|1.2387
|1.2160
|826
|2004.03.05 16:10
|s/l
|413
|1.00
|1.2387
|1.2387
|1.2160
|-1999.22
|40963.94
|827
|2004.03.05 18:00
|buy
|414
|1.00
|1.2423
|1.2290
|1.2463
|828
|2004.03.09 08:07
|t/p
|414
|1.00
|1.2463
|1.2290
|1.2463
|395.59
|41359.53
|829
|2004.03.09 18:00
|sell
|415
|1.00
|1.2408
|1.2608
|1.2381
|830
|2004.03.09 20:58
|t/p
|415
|1.00
|1.2381
|1.2608
|1.2381
|270.00
|41629.53
|831
|2004.03.10 18:00
|sell
|416
|1.00
|1.2230
|1.2430
|1.2203
|832
|2004.03.10 18:04
|t/p
|416
|1.00
|1.2203
|1.2430
|1.2203
|270.00
|41899.53
|833
|2004.03.11 18:00
|buy
|417
|1.00
|1.2259
|1.2126
|1.2299
|834
|2004.03.11 20:23
|t/p
|417
|1.00
|1.2299
|1.2126
|1.2299
|400.00
|42299.53
|835
|2004.03.12 18:00
|sell
|418
|1.00
|1.2190
|1.2390
|1.2163
|836
|2004.03.18 12:00
|close
|418
|1.00
|1.2275
|1.2390
|1.2163
|-845.31
|41454.22
|837
|2004.03.18 18:00
|sell
|419
|1.00
|1.2377
|1.2577
|1.2350
|838
|2004.03.19 11:25
|t/p
|419
|1.00
|1.2350
|1.2577
|1.2350
|270.78
|41725.00
|839
|2004.03.19 18:00
|sell
|420
|1.00
|1.2340
|1.2540
|1.2313
|840
|2004.03.19 18:13
|t/p
|420
|1.00
|1.2313
|1.2540
|1.2313
|270.00
|41995.00
|841
|2004.03.22 18:00
|buy
|421
|1.00
|1.2375
|1.2242
|1.2415
|842
|2004.03.24 12:54
|s/l
|421
|1.00
|1.2242
|1.2242
|1.2415
|-1334.41
|40660.59
|843
|2004.03.24 18:00
|sell
|422
|1.00
|1.2214
|1.2414
|1.2187
|844
|2004.03.24 19:40
|t/p
|422
|1.00
|1.2187
|1.2414
|1.2187
|270.00
|40930.59
|845
|2004.03.26 18:00
|buy
|423
|1.00
|1.2097
|1.1964
|1.2137
|846
|2004.03.26 19:23
|t/p
|423
|1.00
|1.2137
|1.1964
|1.2137
|400.00
|41330.59
|847
|2004.03.29 18:00
|buy
|424
|1.00
|1.2157
|1.2024
|1.2197
|848
|2004.03.30 04:31
|t/p
|424
|1.00
|1.2197
|1.2024
|1.2197
|397.80
|41728.39
|849
|2004.03.31 18:00
|buy
|425
|1.00
|1.2292
|1.2159
|1.2332
|850
|2004.04.01 10:56
|t/p
|425
|1.00
|1.2332
|1.2159
|1.2332
|393.39
|42121.78
|851
|2004.04.01 18:00
|buy
|426
|1.00
|1.2326
|1.2193
|1.2366
|852
|2004.04.01 19:03
|t/p
|426
|1.00
|1.2366
|1.2193
|1.2366
|400.00
|42521.78
|853
|2004.04.02 18:00
|sell
|427
|1.00
|1.2135
|1.2335
|1.2108
|854
|2004.04.02 19:02
|t/p
|427
|1.00
|1.2108
|1.2335
|1.2108
|270.00
|42791.78
|855
|2004.04.05 18:00
|sell
|428
|1.00
|1.2010
|1.2210
|1.1983
|856
|2004.04.06 06:29
|t/p
|428
|1.00
|1.1983
|1.2210
|1.1983
|270.78
|43062.56
|857
|2004.04.06 18:00
|buy
|429
|1.00
|1.2091
|1.1958
|1.2131
|858
|2004.04.06 22:39
|t/p
|429
|1.00
|1.2131
|1.1958
|1.2131
|400.00
|43462.56
|859
|2004.04.07 18:00
|buy
|430
|1.00
|1.2177
|1.2044
|1.2217
|860
|2004.04.08 07:11
|t/p
|430
|1.00
|1.2217
|1.2044
|1.2217
|393.39
|43855.94
|861
|2004.04.08 18:00
|sell
|431
|1.00
|1.2086
|1.2286
|1.2059
|862
|2004.04.12 07:44
|t/p
|431
|1.00
|1.2059
|1.2286
|1.2059
|271.56
|44127.51
|863
|2004.04.12 18:00
|sell
|432
|1.00
|1.2068
|1.2268
|1.2041
|864
|2004.04.13 08:14
|t/p
|432
|1.00
|1.2041
|1.2268
|1.2041
|270.78
|44398.29
|865
|2004.04.13 18:00
|sell
|433
|1.00
|1.1927
|1.2127
|1.1900
|866
|2004.04.14 07:22
|t/p
|433
|1.00
|1.1900
|1.2127
|1.1900
|270.78
|44669.07
|867
|2004.04.14 18:00
|sell
|434
|1.00
|1.1946
|1.2146
|1.1919
|868
|2004.04.15 05:19
|t/p
|434
|1.00
|1.1919
|1.2146
|1.1919
|272.35
|44941.42
|869
|2004.04.16 18:00
|buy
|435
|1.00
|1.2030
|1.1897
|1.2070
|870
|2004.04.19 09:16
|t/p
|435
|1.00
|1.2070
|1.1897
|1.2070
|397.80
|45339.21
|871
|2004.04.19 18:01
|sell
|436
|1.00
|1.2022
|1.2222
|1.1995
|872
|2004.04.20 02:33
|t/p
|436
|1.00
|1.1995
|1.2222
|1.1995
|270.78
|45609.99
|873
|2004.04.20 18:00
|sell
|437
|1.00
|1.1909
|1.2109
|1.1882
|874
|2004.04.20 21:35
|t/p
|437
|1.00
|1.1882
|1.2109
|1.1882
|270.00
|45879.99
|875
|2004.04.21 18:00
|buy
|438
|1.00
|1.1850
|1.1717
|1.1890
|876
|2004.04.22 14:35
|t/p
|438
|1.00
|1.1890
|1.1717
|1.1890
|393.39
|46273.38
|877
|2004.04.22 18:00
|buy
|439
|1.00
|1.1862
|1.1729
|1.1902
|878
|2004.04.22 21:13
|t/p
|439
|1.00
|1.1902
|1.1729
|1.1902
|400.00
|46673.38
|879
|2004.04.23 18:00
|sell
|440
|1.00
|1.1805
|1.2005
|1.1778
|880
|2004.04.26 02:50
|t/p
|440
|1.00
|1.1778
|1.2005
|1.1778
|270.78
|46944.16
|881
|2004.04.26 18:00
|buy
|441
|1.00
|1.1857
|1.1724
|1.1897
|882
|2004.04.27 08:55
|t/p
|441
|1.00
|1.1897
|1.1724
|1.1897
|397.80
|47341.96
|883
|2004.04.27 18:00
|buy
|442
|1.00
|1.1932
|1.1799
|1.1972
|884
|2004.04.29 16:14
|t/p
|442
|1.00
|1.1972
|1.1799
|1.1972
|391.18
|47733.14
|885
|2004.04.29 18:00
|buy
|443
|1.00
|1.1948
|1.1815
|1.1988
|886
|2004.04.30 15:02
|t/p
|443
|1.00
|1.1988
|1.1815
|1.1988
|397.80
|48130.93
|887
|2004.04.30 18:00
|buy
|444
|1.00
|1.1979
|1.1846
|1.2019
|888
|2004.05.04 10:43
|t/p
|444
|1.00
|1.2019
|1.1846
|1.2019
|395.59
|48526.52
|889
|2004.05.04 18:00
|buy
|445
|1.00
|1.2078
|1.1945
|1.2118
|890
|2004.05.04 20:18
|t/p
|445
|1.00
|1.2118
|1.1945
|1.2118
|400.00
|48926.52
|891
|2004.05.06 18:00
|sell
|446
|1.00
|1.2091
|1.2291
|1.2064
|892
|2004.05.07 03:35
|t/p
|446
|1.00
|1.2064
|1.2291
|1.2064
|270.78
|49197.31
|893
|2004.05.07 18:00
|sell
|447
|1.00
|1.1882
|1.2082
|1.1855
|894
|2004.05.10 03:40
|t/p
|447
|1.00
|1.1855
|1.2082
|1.1855
|270.78
|49468.09
|895
|2004.05.10 18:00
|sell
|448
|1.00
|1.1832
|1.2032
|1.1805
|896
|2004.05.11 13:19
|t/p
|448
|1.00
|1.1805
|1.2032
|1.1805
|270.78
|49738.87
|897
|2004.05.11 18:00
|sell
|449
|1.00
|1.1824
|1.2024
|1.1797
|898
|2004.05.13 17:42
|t/p
|449
|1.00
|1.1797
|1.2024
|1.1797
|273.13
|50012.00
|899
|2004.05.13 18:00
|sell
|450
|1.00
|1.1800
|1.2000
|1.1773
|900
|2004.05.13 18:07
|t/p
|450
|1.00
|1.1773
|1.2000
|1.1773
|270.00
|50282.00
|901
|2004.05.14 18:00
|buy
|451
|1.00
|1.1876
|1.1743
|1.1916
|902
|2004.05.17 02:40
|t/p
|451
|1.00
|1.1916
|1.1743
|1.1916
|397.80
|50679.79
|903
|2004.05.18 18:00
|sell
|452
|1.00
|1.1971
|1.2171
|1.1944
|904
|2004.05.18 20:26
|t/p
|452
|1.00
|1.1944
|1.2171
|1.1944
|270.00
|50949.79
|905
|2004.05.19 18:00
|buy
|453
|1.00
|1.2021
|1.1888
|1.2061
|906
|2004.05.21 11:14
|t/p
|453
|1.00
|1.2061
|1.1888
|1.2061
|391.18
|51340.97
|907
|2004.05.21 18:00
|buy
|454
|1.00
|1.2013
|1.1880
|1.2053
|908
|2004.05.25 08:36
|t/p
|454
|1.00
|1.2053
|1.1880
|1.2053
|395.59
|51736.57
|909
|2004.05.25 18:00
|buy
|455
|1.00
|1.2104
|1.1971
|1.2144
|910
|2004.05.26 11:48
|t/p
|455
|1.00
|1.2144
|1.1971
|1.2144
|397.80
|52134.36
|911
|2004.05.26 18:00
|sell
|456
|1.00
|1.2105
|1.2305
|1.2078
|912
|2004.06.01 12:00
|close
|456
|1.00
|1.2265
|1.2305
|1.2078
|-1595.31
|50539.05
|913
|2004.06.01 18:00
|sell
|457
|1.00
|1.2209
|1.2409
|1.2182
|914
|2004.06.03 05:10
|t/p
|457
|1.00
|1.2182
|1.2409
|1.2182
|273.13
|50812.18
|915
|2004.06.03 18:00
|buy
|458
|1.00
|1.2207
|1.2074
|1.2247
|916
|2004.06.04 14:44
|t/p
|458
|1.00
|1.2247
|1.2074
|1.2247
|397.80
|51209.98
|917
|2004.06.04 18:00
|buy
|459
|1.00
|1.2263
|1.2130
|1.2303
|918
|2004.06.04 20:40
|t/p
|459
|1.00
|1.2303
|1.2130
|1.2303
|400.00
|51609.98
|919
|2004.06.08 18:00
|sell
|460
|1.00
|1.2274
|1.2474
|1.2247
|920
|2004.06.08 18:40
|t/p
|460
|1.00
|1.2247
|1.2474
|1.2247
|270.00
|51879.98
|921
|2004.06.09 18:00
|sell
|461
|1.00
|1.2093
|1.2293
|1.2066
|922
|2004.06.09 18:11
|t/p
|461
|1.00
|1.2066
|1.2293
|1.2066
|270.00
|52149.98
|923
|2004.06.11 18:00
|buy
|462
|1.00
|1.2015
|1.1882
|1.2055
|924
|2004.06.14 14:42
|t/p
|462
|1.00
|1.2055
|1.1882
|1.2055
|397.80
|52547.77
|925
|2004.06.14 18:00
|buy
|463
|1.00
|1.2074
|1.1941
|1.2114
|926
|2004.06.15 14:35
|t/p
|463
|1.00
|1.2114
|1.1941
|1.2114
|397.80
|52945.57
|927
|2004.06.15 18:00
|buy
|464
|1.00
|1.2148
|1.2015
|1.2188
|928
|2004.06.16 16:39
|s/l
|464
|1.00
|1.2015
|1.2015
|1.2188
|-1332.20
|51613.36
|929
|2004.06.16 18:00
|sell
|465
|1.00
|1.2007
|1.2207
|1.1980
|930
|2004.06.18 07:11
|t/p
|465
|1.00
|1.1980
|1.2207
|1.1980
|273.13
|51886.49
|931
|2004.06.18 18:00
|buy
|466
|1.00
|1.2122
|1.1989
|1.2162
|932
|2004.06.23 07:29
|t/p
|466
|1.00
|1.2162
|1.1989
|1.2162
|393.39
|52279.88
|933
|2004.06.23 18:00
|sell
|467
|1.00
|1.2092
|1.2292
|1.2065
|934
|2004.06.24 03:25
|t/p
|467
|1.00
|1.2065
|1.2292
|1.2065
|272.35
|52552.22
|935
|2004.06.24 18:00
|buy
|468
|1.00
|1.2171
|1.2038
|1.2211
|936
|2004.06.28 14:14
|t/p
|468
|1.00
|1.2211
|1.2038
|1.2211
|395.59
|52947.81
|937
|2004.06.28 18:00
|buy
|469
|1.00
|1.2197
|1.2064
|1.2237
|938
|2004.07.02 14:31
|t/p
|469
|1.00
|1.2237
|1.2064
|1.2237
|386.77
|53334.58
|939
|2004.07.02 18:00
|buy
|470
|1.00
|1.2307
|1.2174
|1.2347
|940
|2004.07.07 07:54
|t/p
|470
|1.00
|1.2347
|1.2174
|1.2347
|393.39
|53727.97
|941
|2004.07.07 18:00
|buy
|471
|1.00
|1.2387
|1.2254
|1.2427
|942
|2004.07.12 09:49
|t/p
|471
|1.00
|1.2427
|1.2254
|1.2427
|388.98
|54116.95
|943
|2004.07.12 18:00
|sell
|472
|1.00
|1.2411
|1.2611
|1.2384
|944
|2004.07.13 02:58
|t/p
|472
|1.00
|1.2384
|1.2611
|1.2384
|270.78
|54387.73
|945
|2004.07.13 18:00
|sell
|473
|1.00
|1.2304
|1.2504
|1.2277
|946
|2004.07.19 12:00
|close
|473
|1.00
|1.2421
|1.2504
|1.2277
|-1165.31
|53222.42
|947
|2004.07.20 18:00
|sell
|474
|1.00
|1.2379
|1.2579
|1.2352
|948
|2004.07.20 20:37
|t/p
|474
|1.00
|1.2352
|1.2579
|1.2352
|270.00
|53492.42
|949
|2004.07.21 18:00
|sell
|475
|1.00
|1.2223
|1.2423
|1.2196
|950
|2004.07.23 11:37
|t/p
|475
|1.00
|1.2196
|1.2423
|1.2196
|273.13
|53765.55
|951
|2004.07.23 18:00
|sell
|476
|1.00
|1.2125
|1.2325
|1.2098
|952
|2004.07.23 20:37
|t/p
|476
|1.00
|1.2098
|1.2325
|1.2098
|270.00
|54035.55
|953
|2004.07.26 18:00
|sell
|477
|1.00
|1.2136
|1.2336
|1.2109
|954
|2004.07.27 16:12
|t/p
|477
|1.00
|1.2109
|1.2336
|1.2109
|270.78
|54306.33
|955
|2004.07.27 18:00
|sell
|478
|1.00
|1.2058
|1.2258
|1.2031
|956
|2004.07.28 10:52
|t/p
|478
|1.00
|1.2031
|1.2258
|1.2031
|270.78
|54577.11
|957
|2004.07.28 18:00
|sell
|479
|1.00
|1.2044
|1.2244
|1.2017
|958
|2004.07.29 10:46
|t/p
|479
|1.00
|1.2017
|1.2244
|1.2017
|272.35
|54849.46
|959
|2004.07.30 18:00
|buy
|480
|1.00
|1.2038
|1.1905
|1.2078
|960
|2004.08.02 00:04
|t/p
|480
|1.00
|1.2078
|1.1905
|1.2078
|397.80
|55247.25
|961
|2004.08.02 18:00
|sell
|481
|1.00
|1.2034
|1.2234
|1.2007
|962
|2004.08.03 07:50
|t/p
|481
|1.00
|1.2007
|1.2234
|1.2007
|270.78
|55518.04
|963
|2004.08.03 18:00
|buy
|482
|1.00
|1.2055
|1.1922
|1.2095
|964
|2004.08.06 14:31
|t/p
|482
|1.00
|1.2095
|1.1922
|1.2095
|388.98
|55907.01
|965
|2004.08.06 18:00
|buy
|483
|1.00
|1.2277
|1.2144
|1.2317
|966
|2004.08.10 16:10
|t/p
|483
|1.00
|1.2317
|1.2144
|1.2317
|395.59
|56302.60
|967
|2004.08.10 18:00
|buy
|484
|1.00
|1.2308
|1.2175
|1.2348
|968
|2004.08.13 08:35
|s/l
|484
|1.00
|1.2175
|1.2175
|1.2348
|-1341.02
|54961.58
|969
|2004.08.13 18:00
|buy
|485
|1.00
|1.2357
|1.2224
|1.2397
|970
|2004.08.19 12:00
|close
|485
|1.00
|1.2369
|1.2224
|1.2397
|106.77
|55068.35
|971
|2004.08.20 18:00
|sell
|486
|1.00
|1.2327
|1.2527
|1.2300
|972
|2004.08.23 02:53
|t/p
|486
|1.00
|1.2300
|1.2527
|1.2300
|270.78
|55339.13
|973
|2004.08.23 18:00
|sell
|487
|1.00
|1.2198
|1.2398
|1.2171
|974
|2004.08.23 20:16
|t/p
|487
|1.00
|1.2171
|1.2398
|1.2171
|270.00
|55609.13
|975
|2004.08.24 18:00
|sell
|488
|1.00
|1.2104
|1.2304
|1.2077
|976
|2004.08.24 18:33
|t/p
|488
|1.00
|1.2077
|1.2304
|1.2077
|270.00
|55879.13
|977
|2004.08.27 18:00
|sell
|489
|1.00
|1.2029
|1.2229
|1.2002
|978
|2004.08.30 02:15
|t/p
|489
|1.00
|1.2002
|1.2229
|1.2002
|270.78
|56149.91
|979
|2004.08.31 18:00
|buy
|490
|1.00
|1.2182
|1.2049
|1.2222
|980
|2004.09.01 19:13
|t/p
|490
|1.00
|1.2222
|1.2049
|1.2222
|397.80
|56547.71
|981
|2004.09.02 18:00
|sell
|491
|1.00
|1.2163
|1.2363
|1.2136
|982
|2004.09.03 14:31
|t/p
|491
|1.00
|1.2136
|1.2363
|1.2136
|270.78
|56818.49
|983
|2004.09.03 18:00
|sell
|492
|1.00
|1.2055
|1.2255
|1.2028
|984
|2004.09.08 14:24
|t/p
|492
|1.00
|1.2028
|1.2255
|1.2028
|272.35
|57090.84
|985
|2004.09.08 18:00
|sell
|493
|1.00
|1.2163
|1.2363
|1.2136
|986
|2004.09.14 12:00
|close
|493
|1.00
|1.2239
|1.2363
|1.2136
|-755.31
|56335.53
|987
|2004.09.15 18:00
|sell
|494
|1.00
|1.2145
|1.2345
|1.2118
|988
|2004.09.21 12:00
|close
|494
|1.00
|1.2240
|1.2345
|1.2118
|-945.31
|55390.22
|989
|2004.09.21 18:00
|buy
|495
|1.00
|1.2268
|1.2135
|1.2308
|990
|2004.09.21 20:28
|t/p
|495
|1.00
|1.2308
|1.2135
|1.2308
|400.00
|55790.22
|991
|2004.09.22 18:00
|sell
|496
|1.00
|1.2258
|1.2458
|1.2231
|992
|2004.09.28 12:00
|close
|496
|1.00
|1.2309
|1.2458
|1.2231
|-505.31
|55284.91
|993
|2004.09.28 18:00
|buy
|497
|1.00
|1.2306
|1.2173
|1.2346
|994
|2004.09.30 13:02
|t/p
|497
|1.00
|1.2346
|1.2173
|1.2346
|391.18
|55676.10
|995
|2004.09.30 18:00
|buy
|498
|1.00
|1.2424
|1.2291
|1.2464
|996
|2004.10.04 13:41
|s/l
|498
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2464
|-1334.41
|54341.69
|997
|2004.10.04 18:00
|sell
|499
|1.00
|1.2275
|1.2475
|1.2248
|998
|2004.10.06 15:14
|t/p
|499
|1.00
|1.2248
|1.2475
|1.2248
|271.56
|54613.25
|999
|2004.10.07 18:00
|buy
|500
|1.00
|1.2288
|1.2155
|1.2328
|1000
|2004.10.08 07:58
|t/p
|500
|1.00
|1.2328
|1.2155
|1.2328
|397.80
|55011.04
|1001
|2004.10.08 18:00
|buy
|501
|1.00
|1.2422
|1.2289
|1.2462
|1002
|2004.10.12 12:18
|s/l
|501
|1.00
|1.2289
|1.2289
|1.2462
|-1334.41
|53676.64
|1003
|2004.10.13 18:00
|sell
|502
|1.00
|1.2271
|1.2471
|1.2244
|1004
|2004.10.15 14:42
|s/l
|502
|1.00
|1.2471
|1.2471
|1.2244
|-1996.87
|51679.76
|1005
|2004.10.15 18:00
|buy
|503
|1.00
|1.2481
|1.2348
|1.2521
|1006
|2004.10.18 15:04
|t/p
|503
|1.00
|1.2521
|1.2348
|1.2521
|397.80
|52077.56
|1007
|2004.10.18 18:00
|buy
|504
|1.00
|1.2524
|1.2391
|1.2564
|1008
|2004.10.20 09:54
|t/p
|504
|1.00
|1.2564
|1.2391
|1.2564
|395.59
|52473.15
|1009
|2004.10.20 18:00
|buy
|505
|1.00
|1.2626
|1.2493
|1.2666
|1010
|2004.10.22 21:51
|t/p
|505
|1.00
|1.2666
|1.2493
|1.2666
|391.18
|52864.33
|1011
|2004.10.27 18:00
|buy
|506
|1.00
|1.2729
|1.2596
|1.2769
|1012
|2004.10.29 10:06
|t/p
|506
|1.00
|1.2769
|1.2596
|1.2769
|391.18
|53255.51
|1013
|2004.11.01 18:00
|sell
|507
|1.00
|1.2747
|1.2947
|1.2720
|1014
|2004.11.01 18:36
|t/p
|507
|1.00
|1.2720
|1.2947
|1.2720
|270.00
|53525.51
|1015
|2004.11.03 18:00
|buy
|508
|1.00
|1.2801
|1.2668
|1.2841
|1016
|2004.11.04 08:27
|t/p
|508
|1.00
|1.2841
|1.2668
|1.2841
|393.39
|53918.90
|1017
|2004.11.04 18:00
|buy
|509
|1.00
|1.2886
|1.2753
|1.2926
|1018
|2004.11.05 18:02
|t/p
|509
|1.00
|1.2926
|1.2753
|1.2926
|397.80
|54316.69
|1019
|2004.11.05 18:02
|sell
|510
|1.00
|1.2929
|1.3129
|1.2902
|1020
|2004.11.09 03:00
|t/p
|510
|1.00
|1.2902
|1.3129
|1.2902
|271.56
|54588.26
|1021
|2004.11.09 18:00
|sell
|511
|1.00
|1.2917
|1.3117
|1.2890
|1022
|2004.11.10 02:10
|t/p
|511
|1.00
|1.2890
|1.3117
|1.2890
|270.78
|54859.04
|1023
|2004.11.10 18:00
|buy
|512
|1.00
|1.2919
|1.2786
|1.2959
|1024
|2004.11.12 18:08
|t/p
|512
|1.00
|1.2959
|1.2786
|1.2959
|391.18
|55250.22
|1025
|2004.11.12 18:08
|sell
|513
|1.00
|1.2960
|1.3160
|1.2933
|1026
|2004.11.15 19:26
|t/p
|513
|1.00
|1.2933
|1.3160
|1.2933
|270.78
|55521.00
|1027
|2004.11.16 18:00
|buy
|514
|1.00
|1.2978
|1.2845
|1.3018
|1028
|2004.11.17 11:45
|t/p
|514
|1.00
|1.3018
|1.2845
|1.3018
|397.80
|55918.80
|1029
|2004.11.17 18:00
|buy
|515
|1.00
|1.3026
|1.2893
|1.3066
|1030
|2004.11.18 08:21
|t/p
|515
|1.00
|1.3066
|1.2893
|1.3066
|393.39
|56312.18
|1031
|2004.11.18 18:00
|sell
|516
|1.00
|1.2991
|1.3191
|1.2964
|1032
|2004.11.18 19:06
|t/p
|516
|1.00
|1.2964
|1.3191
|1.2964
|270.00
|56582.18
|1033
|2004.11.19 18:00
|buy
|517
|1.00
|1.3058
|1.2925
|1.3098
|1034
|2004.11.23 17:52
|t/p
|517
|1.00
|1.3098
|1.2925
|1.3098
|395.59
|56977.77
|1035
|2004.11.23 18:00
|buy
|518
|1.00
|1.3086
|1.2953
|1.3126
|1036
|2004.11.24 10:35
|t/p
|518
|1.00
|1.3126
|1.2953
|1.3126
|397.80
|57375.57
|1037
|2004.11.24 18:00
|buy
|519
|1.00
|1.3156
|1.3023
|1.3196
|1038
|2004.11.25 09:15
|t/p
|519
|1.00
|1.3196
|1.3023
|1.3196
|393.39
|57768.95
|1039
|2004.11.25 18:00
|buy
|520
|1.00
|1.3241
|1.3108
|1.3281
|1040
|2004.11.25 23:55
|t/p
|520
|1.00
|1.3281
|1.3108
|1.3281
|400.00
|58168.95
|1041
|2004.11.26 18:00
|sell
|521
|1.00
|1.3263
|1.3463
|1.3236
|1042
|2004.11.29 03:27
|t/p
|521
|1.00
|1.3236
|1.3463
|1.3236
|270.78
|58439.74
|1043
|2004.11.29 18:00
|sell
|522
|1.00
|1.3290
|1.3490
|1.3263
|1044
|2004.11.30 01:53
|t/p
|522
|1.00
|1.3263
|1.3490
|1.3263
|270.78
|58710.52
|1045
|2004.11.30 18:00
|buy
|523
|1.00
|1.3288
|1.3155
|1.3328
|1046
|2004.12.01 07:40
|t/p
|523
|1.00
|1.3328
|1.3155
|1.3328
|397.80
|59108.31
|1047
|2004.12.02 18:00
|sell
|524
|1.00
|1.3281
|1.3481
|1.3254
|1048
|2004.12.02 18:03
|t/p
|524
|1.00
|1.3254
|1.3481
|1.3254
|270.00
|59378.31
|1049
|2004.12.03 18:00
|buy
|525
|1.00
|1.3368
|1.3235
|1.3408
|1050
|2004.12.03 19:57
|t/p
|525
|1.00
|1.3408
|1.3235
|1.3408
|400.00
|59778.31
|1051
|2004.12.07 18:00
|buy
|526
|1.00
|1.3427
|1.3294
|1.3467
|1052
|2004.12.08 10:34
|s/l
|526
|1.00
|1.3294
|1.3294
|1.3467
|-1332.20
|58446.11
|1053
|2004.12.08 18:00
|sell
|527
|1.00
|1.3273
|1.3473
|1.3246
|1054
|2004.12.10 05:19
|t/p
|527
|1.00
|1.3246
|1.3473
|1.3246
|273.13
|58719.24
|1055
|2004.12.10 18:00
|sell
|528
|1.00
|1.3220
|1.3420
|1.3193
|1056
|2004.12.15 16:02
|s/l
|528
|1.00
|1.3420
|1.3420
|1.3193
|-1997.65
|56721.58
|1057
|2004.12.15 18:00
|buy
|529
|1.00
|1.3421
|1.3288
|1.3461
|1058
|2004.12.16 16:26
|s/l
|529
|1.00
|1.3288
|1.3288
|1.3461
|-1336.61
|55384.97
|1059
|2004.12.16 18:00
|sell
|530
|1.00
|1.3291
|1.3491
|1.3264
|1060
|2004.12.16 19:10
|t/p
|530
|1.00
|1.3264
|1.3491
|1.3264
|270.00
|55654.97
|1061
|2004.12.17 18:00
|sell
|531
|1.00
|1.3253
|1.3453
|1.3226
|1062
|2004.12.23 09:57
|s/l
|531
|1.00
|1.3453
|1.3453
|1.3226
|-1995.31
|53659.66
|1063
|2004.12.23 18:00
|buy
|532
|1.00
|1.3501
|1.3368
|1.3541
|1064
|2004.12.24 10:44
|t/p
|532
|1.00
|1.3541
|1.3368
|1.3541
|397.80
|54057.46
|1065
|2004.12.27 18:00
|buy
|533
|1.00
|1.3617
|1.3484
|1.3657
|1066
|2004.12.30 20:47
|t/p
|533
|1.00
|1.3657
|1.3484
|1.3657
|388.98
|54446.43
|1067
|2005.01.03 18:00
|sell
|534
|1.00
|1.3463
|1.3663
|1.3436
|1068
|2005.01.04 10:30
|t/p
|534
|1.00
|1.3436
|1.3663
|1.3436
|270.78
|54717.21
|1069
|2005.01.04 18:00
|sell
|535
|1.00
|1.3292
|1.3492
|1.3265
|1070
|2005.01.04 21:43
|t/p
|535
|1.00
|1.3265
|1.3492
|1.3265
|270.00
|54987.21
|1071
|2005.01.05 18:00
|sell
|536
|1.00
|1.3273
|1.3473
|1.3246
|1072
|2005.01.06 08:55
|t/p
|536
|1.00
|1.3246
|1.3473
|1.3246
|272.35
|55259.56
|1073
|2005.01.07 18:00
|buy
|537
|1.00
|1.3051
|1.2918
|1.3091
|1074
|2005.01.10 06:05
|t/p
|537
|1.00
|1.3091
|1.2918
|1.3091
|397.80
|55657.36
|1075
|2005.01.10 18:00
|buy
|538
|1.00
|1.3094
|1.2961
|1.3134
|1076
|2005.01.11 04:14
|t/p
|538
|1.00
|1.3134
|1.2961
|1.3134
|397.80
|56055.15
|1077
|2005.01.11 18:00
|buy
|539
|1.00
|1.3149
|1.3016
|1.3189
|1078
|2005.01.12 15:31
|t/p
|539
|1.00
|1.3189
|1.3016
|1.3189
|397.80
|56452.95
|1079
|2005.01.12 18:00
|buy
|540
|1.00
|1.3285
|1.3152
|1.3325
|1080
|2005.01.14 04:41
|s/l
|540
|1.00
|1.3152
|1.3152
|1.3325
|-1338.82
|55114.13
|1081
|2005.01.14 18:00
|buy
|541
|1.00
|1.3098
|1.2965
|1.3138
|1082
|2005.01.19 21:10
|s/l
|541
|1.00
|1.2965
|1.2965
|1.3138
|-1336.61
|53777.51
|1083
|2005.01.20 18:00
|sell
|542
|1.00
|1.2952
|1.3152
|1.2925
|1084
|2005.01.26 12:00
|close
|542
|1.00
|1.3020
|1.3152
|1.2925
|-676.87
|53100.64
|1085
|2005.01.26 18:00
|buy
|543
|1.00
|1.3075
|1.2942
|1.3115
|1086
|2005.01.27 09:51
|t/p
|543
|1.00
|1.3115
|1.2942
|1.3115
|393.39
|53494.03
|1087
|2005.01.27 18:00
|sell
|544
|1.00
|1.3041
|1.3241
|1.3014
|1088
|2005.01.28 17:16
|t/p
|544
|1.00
|1.3014
|1.3241
|1.3014
|270.78
|53764.81
|1089
|2005.01.28 18:00
|buy
|545
|1.00
|1.3015
|1.2882
|1.3055
|1090
|2005.01.28 23:47
|t/p
|545
|1.00
|1.3055
|1.2882
|1.3055
|400.00
|54164.81
|1091
|2005.01.31 18:00
|buy
|546
|1.00
|1.3040
|1.2907
|1.3080
|1092
|2005.02.02 04:18
|t/p
|546
|1.00
|1.3080
|1.2907
|1.3080
|395.59
|54560.40
|1093
|2005.02.02 18:00
|sell
|547
|1.00
|1.3033
|1.3233
|1.3006
|1094
|2005.02.03 14:47
|t/p
|547
|1.00
|1.3006
|1.3233
|1.3006
|272.35
|54832.75
|1095
|2005.02.03 18:00
|sell
|548
|1.00
|1.2957
|1.3157
|1.2930
|1096
|2005.02.04 15:52
|t/p
|548
|1.00
|1.2930
|1.3157
|1.2930
|270.78
|55103.53
|1097
|2005.02.04 18:00
|sell
|549
|1.00
|1.2946
|1.3146
|1.2919
|1098
|2005.02.04 19:04
|t/p
|549
|1.00
|1.2919
|1.3146
|1.2919
|270.00
|55373.53
|1099
|2005.02.08 18:00
|sell
|550
|1.00
|1.2774
|1.2974
|1.2747
|1100
|2005.02.09 15:51
|t/p
|550
|1.00
|1.2747
|1.2974
|1.2747
|270.78
|55644.31
|1101
|2005.02.09 18:00
|sell
|551
|1.00
|1.2789
|1.2989
|1.2762
|1102
|2005.02.10 15:32
|t/p
|551
|1.00
|1.2762
|1.2989
|1.2762
|272.35
|55916.66
|1103
|2005.02.10 18:00
|sell
|552
|1.00
|1.2890
|1.3090
|1.2863
|1104
|2005.02.11 03:20
|t/p
|552
|1.00
|1.2863
|1.3090
|1.2863
|270.78
|56187.44
|1105
|2005.02.15 18:00
|buy
|553
|1.00
|1.2970
|1.2837
|1.3010
|1106
|2005.02.15 19:48
|t/p
|553
|1.00
|1.3010
|1.2837
|1.3010
|400.00
|56587.44
|1107
|2005.02.16 18:00
|buy
|554
|1.00
|1.2988
|1.2855
|1.3028
|1108
|2005.02.16 20:08
|t/p
|554
|1.00
|1.3028
|1.2855
|1.3028
|400.00
|56987.44
|1109
|2005.02.17 18:00
|sell
|555
|1.00
|1.3062
|1.3262
|1.3035
|1110
|2005.02.18 13:41
|t/p
|555
|1.00
|1.3035
|1.3262
|1.3035
|270.78
|57258.22
|1111
|2005.02.18 18:00
|sell
|556
|1.00
|1.3067
|1.3267
|1.3040
|1112
|2005.02.21 05:44
|t/p
|556
|1.00
|1.3040
|1.3267
|1.3040
|270.78
|57529.00
|1113
|2005.02.21 18:00
|sell
|557
|1.00
|1.3068
|1.3268
|1.3041
|1114
|2005.02.22 21:57
|s/l
|557
|1.00
|1.3268
|1.3268
|1.3041
|-1999.22
|55529.78
|1115
|2005.02.23 18:00
|buy
|558
|1.00
|1.3196
|1.3063
|1.3236
|1116
|2005.02.23 21:19
|t/p
|558
|1.00
|1.3236
|1.3063
|1.3236
|400.00
|55929.78
|1117
|2005.02.24 18:00
|sell
|559
|1.00
|1.3200
|1.3400
|1.3173
|1118
|2005.02.25 12:34
|t/p
|559
|1.00
|1.3173
|1.3400
|1.3173
|270.78
|56200.57
|1119
|2005.02.25 18:00
|sell
|560
|1.00
|1.3191
|1.3391
|1.3164
|1120
|2005.03.02 02:54
|t/p
|560
|1.00
|1.3164
|1.3391
|1.3164
|272.35
|56472.91
|1121
|2005.03.02 18:00
|sell
|561
|1.00
|1.3115
|1.3315
|1.3088
|1122
|2005.03.08 12:00
|close
|561
|1.00
|1.3239
|1.3315
|1.3088
|-1235.31
|55237.60
|1123
|2005.03.09 18:00
|sell
|562
|1.00
|1.3363
|1.3563
|1.3336
|1124
|2005.03.15 12:00
|close
|562
|1.00
|1.3360
|1.3563
|1.3336
|34.69
|55272.30
|1125
|2005.03.15 18:00
|buy
|563
|1.00
|1.3318
|1.3185
|1.3358
|1126
|2005.03.16 10:02
|t/p
|563
|1.00
|1.3358
|1.3185
|1.3358
|397.80
|55670.09
|1127
|2005.03.16 18:00
|buy
|564
|1.00
|1.3434
|1.3301
|1.3474
|1128
|2005.03.18 14:25
|s/l
|564
|1.00
|1.3301
|1.3301
|1.3474
|-1338.82
|54331.27
|1129
|2005.03.18 18:00
|sell
|565
|1.00
|1.3284
|1.3484
|1.3257
|1130
|2005.03.21 04:13
|t/p
|565
|1.00
|1.3257
|1.3484
|1.3257
|270.78
|54602.05
|1131
|2005.03.21 18:00
|sell
|566
|1.00
|1.3182
|1.3382
|1.3155
|1132
|2005.03.21 18:45
|t/p
|566
|1.00
|1.3155
|1.3382
|1.3155
|270.00
|54872.05
|1133
|2005.03.22 18:00
|buy
|567
|1.00
|1.3206
|1.3073
|1.3246
|1134
|2005.03.22 21:57
|s/l
|567
|1.00
|1.3073
|1.3073
|1.3246
|-1330.00
|53542.05
|1135
|2005.03.23 18:01
|sell
|568
|1.00
|1.3013
|1.3213
|1.2986
|1136
|2005.03.23 19:11
|t/p
|568
|1.00
|1.2986
|1.3213
|1.2986
|270.00
|53812.05
|1137
|2005.03.24 18:00
|sell
|569
|1.00
|1.2965
|1.3165
|1.2938
|1138
|2005.03.24 20:37
|t/p
|569
|1.00
|1.2938
|1.3165
|1.2938
|270.00
|54082.05
|1139
|2005.03.25 18:00
|sell
|570
|1.00
|1.2952
|1.3152
|1.2925
|1140
|2005.03.28 04:01
|t/p
|570
|1.00
|1.2925
|1.3152
|1.2925
|270.78
|54352.84
|1141
|2005.03.28 18:00
|buy
|571
|1.00
|1.2880
|1.2747
|1.2920
|1142
|2005.03.29 03:54
|t/p
|571
|1.00
|1.2920
|1.2747
|1.2920
|397.80
|54750.63
|1143
|2005.03.30 18:00
|sell
|572
|1.00
|1.2964
|1.3164
|1.2937
|1144
|2005.03.30 19:16
|t/p
|572
|1.00
|1.2937
|1.3164
|1.2937
|270.00
|55020.63
|1145
|2005.03.31 18:00
|buy
|573
|1.00
|1.2969
|1.2836
|1.3009
|1146
|2005.04.01 15:31
|t/p
|573
|1.00
|1.3009
|1.2836
|1.3009
|397.80
|55418.43
|1147
|2005.04.01 18:00
|buy
|574
|1.00
|1.2890
|1.2757
|1.2930
|1148
|2005.04.07 08:39
|t/p
|574
|1.00
|1.2930
|1.2757
|1.2930
|386.77
|55805.20
|1149
|2005.04.12 18:00
|sell
|575
|1.00
|1.2873
|1.3073
|1.2846
|1150
|2005.04.14 11:42
|t/p
|575
|1.00
|1.2846
|1.3073
|1.2846
|273.13
|56078.33
|1151
|2005.04.14 18:00
|sell
|576
|1.00
|1.2815
|1.3015
|1.2788
|1152
|2005.04.15 06:28
|t/p
|576
|1.00
|1.2788
|1.3015
|1.2788
|270.78
|56349.11
|1153
|2005.04.15 18:00
|buy
|577
|1.00
|1.2929
|1.2796
|1.2969
|1154
|2005.04.18 09:31
|t/p
|577
|1.00
|1.2969
|1.2796
|1.2969
|397.80
|56746.90
|1155
|2005.04.21 18:00
|sell
|578
|1.00
|1.3088
|1.3288
|1.3061
|1156
|2005.04.21 18:04
|t/p
|578
|1.00
|1.3061
|1.3288
|1.3061
|270.00
|57016.90
|1157
|2005.04.22 18:00
|buy
|579
|1.00
|1.3070
|1.2937
|1.3110
|1158
|2005.04.27 08:00
|s/l
|579
|1.00
|1.2937
|1.2937
|1.3110
|-1336.61
|55680.29
|1159
|2005.04.27 18:00
|buy
|580
|1.00
|1.2941
|1.2808
|1.2981
|1160
|2005.04.29 08:50
|t/p
|580
|1.00
|1.2981
|1.2808
|1.2981
|391.18
|56071.47
|1161
|2005.04.29 18:00
|sell
|581
|1.00
|1.2922
|1.3122
|1.2895
|1162
|2005.04.29 18:38
|t/p
|581
|1.00
|1.2895
|1.3122
|1.2895
|270.00
|56341.47
|1163
|2005.05.03 18:00
|buy
|582
|1.00
|1.2890
|1.2757
|1.2930
|1164
|2005.05.04 03:38
|t/p
|582
|1.00
|1.2930
|1.2757
|1.2930
|397.80
|56739.27
|1165
|2005.05.04 18:00
|buy
|583
|1.00
|1.2940
|1.2807
|1.2980
|1166
|2005.05.05 09:48
|t/p
|583
|1.00
|1.2980
|1.2807
|1.2980
|393.39
|57132.65
|1167
|2005.05.05 18:00
|sell
|584
|1.00
|1.2936
|1.3136
|1.2909
|1168
|2005.05.06 14:31
|t/p
|584
|1.00
|1.2909
|1.3136
|1.2909
|270.78
|57403.43
|1169
|2005.05.06 18:00
|sell
|585
|1.00
|1.2832
|1.3032
|1.2805
|1170
|2005.05.09 03:19
|t/p
|585
|1.00
|1.2805
|1.3032
|1.2805
|270.78
|57674.22
|1171
|2005.05.10 18:00
|buy
|586
|1.00
|1.2879
|1.2746
|1.2919
|1172
|2005.05.12 09:26
|s/l
|586
|1.00
|1.2746
|1.2746
|1.2919
|-1338.82
|56335.40
|1173
|2005.05.12 18:00
|sell
|587
|1.00
|1.2708
|1.2908
|1.2681
|1174
|2005.05.12 23:04
|t/p
|587
|1.00
|1.2681
|1.2908
|1.2681
|270.00
|56605.40
|1175
|2005.05.13 18:00
|sell
|588
|1.00
|1.2644
|1.2844
|1.2617
|1176
|2005.05.13 21:13
|t/p
|588
|1.00
|1.2617
|1.2844
|1.2617
|270.00
|56875.40
|1177
|2005.05.16 18:00
|buy
|589
|1.00
|1.2632
|1.2499
|1.2672
|1178
|2005.05.18 17:47
|t/p
|589
|1.00
|1.2672
|1.2499
|1.2672
|395.59
|57270.99
|1179
|2005.05.19 18:00
|sell
|590
|1.00
|1.2627
|1.2827
|1.2600
|1180
|2005.05.20 14:41
|t/p
|590
|1.00
|1.2600
|1.2827
|1.2600
|270.78
|57541.77
|1181
|2005.05.20 18:00
|sell
|591
|1.00
|1.2550
|1.2750
|1.2523
|1182
|2005.05.26 12:00
|close
|591
|1.00
|1.2555
|1.2750
|1.2523
|-45.31
|57496.46
|1183
|2005.05.26 18:00
|sell
|592
|1.00
|1.2517
|1.2717
|1.2490
|1184
|2005.05.30 13:04
|t/p
|592
|1.00
|1.2490
|1.2717
|1.2490
|271.56
|57768.03
|1185
|2005.05.30 18:00
|sell
|593
|1.00
|1.2472
|1.2672
|1.2445
|1186
|2005.05.31 03:08
|t/p
|593
|1.00
|1.2445
|1.2672
|1.2445
|270.78
|58038.81
|1187
|2005.05.31 18:00
|sell
|594
|1.00
|1.2349
|1.2549
|1.2322
|1188
|2005.05.31 19:14
|t/p
|594
|1.00
|1.2322
|1.2549
|1.2322
|270.00
|58308.81
|1189
|2005.06.01 18:00
|sell
|595
|1.00
|1.2231
|1.2431
|1.2204
|1190
|2005.06.01 21:45
|t/p
|595
|1.00
|1.2204
|1.2431
|1.2204
|270.00
|58578.81
|1191
|2005.06.02 18:00
|sell
|596
|1.00
|1.2265
|1.2465
|1.2238
|1192
|2005.06.03 08:10
|t/p
|596
|1.00
|1.2238
|1.2465
|1.2238
|270.78
|58849.59
|1193
|2005.06.07 18:00
|sell
|597
|1.00
|1.2275
|1.2475
|1.2248
|1194
|2005.06.08 19:29
|t/p
|597
|1.00
|1.2248
|1.2475
|1.2248
|270.78
|59120.37
|1195
|2005.06.10 18:00
|sell
|598
|1.00
|1.2128
|1.2328
|1.2101
|1196
|2005.06.13 03:03
|t/p
|598
|1.00
|1.2101
|1.2328
|1.2101
|270.78
|59391.15
|1197
|2005.06.13 18:00
|sell
|599
|1.00
|1.2037
|1.2237
|1.2010
|1198
|2005.06.17 16:43
|s/l
|599
|1.00
|1.2237
|1.2237
|1.2010
|-1995.31
|57395.85
|1199
|2005.06.17 18:00
|buy
|600
|1.00
|1.2241
|1.2108
|1.2281
|1200
|2005.06.17 20:14
|t/p
|600
|1.00
|1.2281
|1.2108
|1.2281
|400.00
|57795.85
|1201
|2005.06.20 18:00
|sell
|601
|1.00
|1.2139
|1.2339
|1.2112
|1202
|2005.06.21 09:45
|t/p
|601
|1.00
|1.2112
|1.2339
|1.2112
|270.78
|58066.63
|1203
|2005.06.21 18:00
|buy
|602
|1.00
|1.2140
|1.2007
|1.2180
|1204
|2005.06.21 20:31
|t/p
|602
|1.00
|1.2180
|1.2007
|1.2180
|400.00
|58466.63
|1205
|2005.06.22 18:00
|sell
|603
|1.00
|1.2130
|1.2330
|1.2103
|1206
|2005.06.22 18:19
|t/p
|603
|1.00
|1.2103
|1.2330
|1.2103
|270.00
|58736.63
|1207
|2005.06.23 18:00
|sell
|604
|1.00
|1.2052
|1.2252
|1.2025
|1208
|2005.06.23 20:48
|t/p
|604
|1.00
|1.2025
|1.2252
|1.2025
|270.00
|59006.63
|1209
|2005.06.24 18:00
|buy
|605
|1.00
|1.2087
|1.1954
|1.2127
|1210
|2005.06.27 01:20
|t/p
|605
|1.00
|1.2127
|1.1954
|1.2127
|397.80
|59404.42
|1211
|2005.06.28 18:00
|sell
|606
|1.00
|1.2075
|1.2275
|1.2048
|1212
|2005.06.29 08:15
|t/p
|606
|1.00
|1.2048
|1.2275
|1.2048
|270.78
|59675.20
|1213
|2005.06.29 18:00
|sell
|607
|1.00
|1.2098
|1.2298
|1.2071
|1214
|2005.06.29 21:20
|t/p
|607
|1.00
|1.2071
|1.2298
|1.2071
|270.00
|59945.20
|1215
|2005.07.01 18:00
|buy
|608
|1.00
|1.1958
|1.1825
|1.1998
|1216
|2005.07.07 11:25
|t/p
|608
|1.00
|1.1998
|1.1825
|1.1998
|386.77
|60331.98
|1217
|2005.07.07 18:00
|sell
|609
|1.00
|1.1932
|1.2132
|1.1905
|1218
|2005.07.08 09:14
|t/p
|609
|1.00
|1.1905
|1.2132
|1.1905
|270.78
|60602.76
|1219
|2005.07.08 18:00
|buy
|610
|1.00
|1.1935
|1.1802
|1.1975
|1220
|2005.07.08 23:22
|t/p
|610
|1.00
|1.1975
|1.1802
|1.1975
|400.00
|61002.76
|1221
|2005.07.12 18:00
|buy
|611
|1.00
|1.2206
|1.2073
|1.2246
|1222
|2005.07.12 19:59
|t/p
|611
|1.00
|1.2246
|1.2073
|1.2246
|400.00
|61402.76
|1223
|2005.07.13 18:00
|sell
|612
|1.00
|1.2090
|1.2290
|1.2063
|1224
|2005.07.14 03:58
|t/p
|612
|1.00
|1.2063
|1.2290
|1.2063
|272.35
|61675.10
|1225
|2005.07.14 18:00
|buy
|613
|1.00
|1.2092
|1.1959
|1.2132
|1226
|2005.07.15 08:27
|t/p
|613
|1.00
|1.2132
|1.1959
|1.2132
|397.80
|62072.90
|1227
|2005.07.15 18:00
|sell
|614
|1.00
|1.2038
|1.2238
|1.2011
|1228
|2005.07.19 07:26
|t/p
|614
|1.00
|1.2011
|1.2238
|1.2011
|271.56
|62344.46
|1229
|2005.07.19 18:00
|sell
|615
|1.00
|1.1997
|1.2197
|1.1970
|1230
|2005.07.21 03:04
|s/l
|615
|1.00
|1.2197
|1.2197
|1.1970
|-1996.87
|60347.59
|1231
|2005.07.21 18:00
|sell
|616
|1.00
|1.2112
|1.2312
|1.2085
|1232
|2005.07.22 17:51
|t/p
|616
|1.00
|1.2085
|1.2312
|1.2085
|270.78
|60618.37
|1233
|2005.07.22 18:00
|sell
|617
|1.00
|1.2069
|1.2269
|1.2042
|1234
|2005.07.25 00:03
|t/p
|617
|1.00
|1.2042
|1.2269
|1.2042
|270.78
|60889.16
|1235
|2005.07.26 18:00
|sell
|618
|1.00
|1.2000
|1.2200
|1.1973
|1236
|2005.07.27 14:31
|t/p
|618
|1.00
|1.1973
|1.2200
|1.1973
|270.78
|61159.94
|1237
|2005.07.27 18:00
|buy
|619
|1.00
|1.2056
|1.1923
|1.2096
|1238
|2005.07.28 13:16
|t/p
|619
|1.00
|1.2096
|1.1923
|1.2096
|393.39
|61553.32
|1239
|2005.07.28 18:00
|buy
|620
|1.00
|1.2122
|1.1989
|1.2162
|1240
|2005.07.29 16:45
|t/p
|620
|1.00
|1.2162
|1.1989
|1.2162
|397.80
|61951.12
|1241
|2005.07.29 18:00
|buy
|621
|1.00
|1.2132
|1.1999
|1.2172
|1242
|2005.08.01 04:37
|t/p
|621
|1.00
|1.2172
|1.1999
|1.2172
|397.80
|62348.91
|1243
|2005.08.03 18:00
|buy
|622
|1.00
|1.2340
|1.2207
|1.2380
|1244
|2005.08.04 03:25
|t/p
|622
|1.00
|1.2380
|1.2207
|1.2380
|393.39
|62742.30
|1245
|2005.08.04 18:00
|buy
|623
|1.00
|1.2384
|1.2251
|1.2424
|1246
|2005.08.10 11:29
|t/p
|623
|1.00
|1.2424
|1.2251
|1.2424
|391.18
|63133.48
|1247
|2005.08.11 18:00
|buy
|624
|1.00
|1.2435
|1.2302
|1.2475
|1248
|2005.08.11 22:14
|t/p
|624
|1.00
|1.2475
|1.2302
|1.2475
|400.00
|63533.48
|1249
|2005.08.12 18:00
|sell
|625
|1.00
|1.2426
|1.2626
|1.2399
|1250
|2005.08.15 07:40
|t/p
|625
|1.00
|1.2399
|1.2626
|1.2399
|270.78
|63804.26
|1251
|2005.08.15 18:00
|sell
|626
|1.00
|1.2360
|1.2560
|1.2333
|1252
|2005.08.16 03:01
|t/p
|626
|1.00
|1.2333
|1.2560
|1.2333
|270.78
|64075.04
|1253
|2005.08.18 18:00
|sell
|627
|1.00
|1.2175
|1.2375
|1.2148
|1254
|2005.08.19 09:21
|t/p
|627
|1.00
|1.2148
|1.2375
|1.2148
|270.78
|64345.83
|1255
|2005.08.19 18:00
|buy
|628
|1.00
|1.2149
|1.2016
|1.2189
|1256
|2005.08.22 04:42
|t/p
|628
|1.00
|1.2189
|1.2016
|1.2189
|397.80
|64743.62
|1257
|2005.08.22 18:00
|buy
|629
|1.00
|1.2236
|1.2103
|1.2276
|1258
|2005.08.24 15:05
|t/p
|629
|1.00
|1.2276
|1.2103
|1.2276
|395.59
|65139.21
|1259
|2005.08.24 18:00
|buy
|630
|1.00
|1.2243
|1.2110
|1.2283
|1260
|2005.08.25 02:56
|t/p
|630
|1.00
|1.2283
|1.2110
|1.2283
|393.39
|65532.60
|1261
|2005.08.25 18:00
|sell
|631
|1.00
|1.2309
|1.2509
|1.2282
|1262
|2005.08.26 01:32
|t/p
|631
|1.00
|1.2282
|1.2509
|1.2282
|270.78
|65803.38
|1263
|2005.08.29 18:00
|sell
|632
|1.00
|1.2244
|1.2444
|1.2217
|1264
|2005.08.29 18:32
|t/p
|632
|1.00
|1.2217
|1.2444
|1.2217
|270.00
|66073.38
|1265
|2005.08.30 18:00
|sell
|633
|1.00
|1.2205
|1.2405
|1.2178
|1266
|2005.09.01 13:03
|s/l
|633
|1.00
|1.2405
|1.2405
|1.2178
|-1996.87
|64076.51
|1267
|2005.09.01 18:00
|buy
|634
|1.00
|1.2455
|1.2322
|1.2495
|1268
|2005.09.01 20:22
|t/p
|634
|1.00
|1.2495
|1.2322
|1.2495
|400.00
|64476.51
|1269
|2005.09.02 18:00
|sell
|635
|1.00
|1.2539
|1.2739
|1.2512
|1270
|2005.09.06 01:44
|t/p
|635
|1.00
|1.2512
|1.2739
|1.2512
|271.56
|64748.07
|1271
|2005.09.06 18:00
|buy
|636
|1.00
|1.2488
|1.2355
|1.2528
|1272
|2005.09.07 09:00
|t/p
|636
|1.00
|1.2528
|1.2355
|1.2528
|397.80
|65145.87
|1273
|2005.09.07 18:00
|sell
|637
|1.00
|1.2449
|1.2649
|1.2422
|1274
|2005.09.07 20:18
|t/p
|637
|1.00
|1.2422
|1.2649
|1.2422
|270.00
|65415.87
|1275
|2005.09.08 18:00
|buy
|638
|1.00
|1.2404
|1.2271
|1.2444
|1276
|2005.09.09 08:15
|t/p
|638
|1.00
|1.2444
|1.2271
|1.2444
|397.80
|65813.66
|1277
|2005.09.09 18:00
|sell
|639
|1.00
|1.2423
|1.2623
|1.2396
|1278
|2005.09.12 02:46
|t/p
|639
|1.00
|1.2396
|1.2623
|1.2396
|270.78
|66084.45
|1279
|2005.09.12 18:00
|sell
|640
|1.00
|1.2289
|1.2489
|1.2262
|1280
|2005.09.13 12:01
|t/p
|640
|1.00
|1.2262
|1.2489
|1.2262
|270.78
|66355.23
|1281
|2005.09.14 18:00
|buy
|641
|1.00
|1.2287
|1.2154
|1.2327
|1282
|2005.09.19 00:10
|s/l
|641
|1.00
|1.2154
|1.2154
|1.2327
|-1341.02
|65014.20
|1283
|2005.09.20 18:00
|buy
|642
|1.00
|1.2179
|1.2046
|1.2219
|1284
|2005.09.21 07:31
|t/p
|642
|1.00
|1.2219
|1.2046
|1.2219
|397.80
|65412.00
|1285
|2005.09.22 18:00
|sell
|643
|1.00
|1.2153
|1.2353
|1.2126
|1286
|2005.09.23 08:58
|t/p
|643
|1.00
|1.2126
|1.2353
|1.2126
|270.78
|65682.78
|1287
|2005.09.23 18:00
|sell
|644
|1.00
|1.2076
|1.2276
|1.2049
|1288
|2005.09.23 21:03
|t/p
|644
|1.00
|1.2049
|1.2276
|1.2049
|270.00
|65952.78
|1289
|2005.09.26 18:00
|sell
|645
|1.00
|1.2059
|1.2259
|1.2032
|1290
|2005.09.27 03:49
|t/p
|645
|1.00
|1.2032
|1.2259
|1.2032
|270.78
|66223.56
|1291
|2005.09.27 18:00
|sell
|646
|1.00
|1.2011
|1.2211
|1.1984
|1292
|2005.09.27 18:39
|t/p
|646
|1.00
|1.1984
|1.2211
|1.1984
|270.00
|66493.56
|1293
|2005.09.29 18:00
|sell
|647
|1.00
|1.2020
|1.2220
|1.1993
|1294
|2005.10.03 02:33
|t/p
|647
|1.00
|1.1993
|1.2220
|1.1993
|271.56
|66765.13
|1295
|2005.10.03 18:00
|buy
|648
|1.00
|1.1913
|1.1780
|1.1953
|1296
|2005.10.05 06:22
|t/p
|648
|1.00
|1.1953
|1.1780
|1.1953
|395.59
|67160.72
|1297
|2005.10.05 18:00
|sell
|649
|1.00
|1.1987
|1.2187
|1.1960
|1298
|2005.10.05 18:27
|t/p
|649
|1.00
|1.1960
|1.2187
|1.1960
|270.00
|67430.72
|1299
|2005.10.06 18:00
|buy
|650
|1.00
|1.2134
|1.2001
|1.2174
|1300
|2005.10.06 19:46
|t/p
|650
|1.00
|1.2174
|1.2001
|1.2174
|400.00
|67830.72
|1301
|2005.10.07 18:00
|sell
|651
|1.00
|1.2112
|1.2312
|1.2085
|1302
|2005.10.10 14:06
|t/p
|651
|1.00
|1.2085
|1.2312
|1.2085
|270.78
|68101.50
|1303
|2005.10.10 18:00
|sell
|652
|1.00
|1.2056
|1.2256
|1.2029
|1304
|2005.10.11 02:57
|t/p
|652
|1.00
|1.2029
|1.2256
|1.2029
|270.78
|68372.28
|1305
|2005.10.11 18:00
|sell
|653
|1.00
|1.2016
|1.2216
|1.1989
|1306
|2005.10.11 18:47
|t/p
|653
|1.00
|1.1989
|1.2216
|1.1989
|270.00
|68642.28
|1307
|2005.10.12 18:00
|buy
|654
|1.00
|1.2041
|1.1908
|1.2081
|1308
|2005.10.14 16:50
|t/p
|654
|1.00
|1.2081
|1.1908
|1.2081
|391.18
|69033.46
|1309
|2005.10.14 18:00
|sell
|655
|1.00
|1.2075
|1.2275
|1.2048
|1310
|2005.10.17 11:44
|t/p
|655
|1.00
|1.2048
|1.2275
|1.2048
|270.78
|69304.24
|1311
|2005.10.17 18:00
|sell
|656
|1.00
|1.2040
|1.2240
|1.2013
|1312
|2005.10.18 00:38
|t/p
|656
|1.00
|1.2013
|1.2240
|1.2013
|270.78
|69575.03
|1313
|2005.10.18 18:00
|sell
|657
|1.00
|1.1946
|1.2146
|1.1919
|1314
|2005.10.19 08:36
|t/p
|657
|1.00
|1.1919
|1.2146
|1.1919
|270.78
|69845.81
|1315
|2005.10.19 18:00
|buy
|658
|1.00
|1.1987
|1.1854
|1.2027
|1316
|2005.10.21 01:42
|t/p
|658
|1.00
|1.2027
|1.1854
|1.2027
|391.18
|70236.99
|1317
|2005.10.24 18:00
|buy
|659
|1.00
|1.2000
|1.1867
|1.2040
|1318
|2005.10.25 12:52
|t/p
|659
|1.00
|1.2040
|1.1867
|1.2040
|397.80
|70634.78
|1319
|2005.10.25 18:00
|buy
|660
|1.00
|1.2100
|1.1967
|1.2140
|1320
|2005.10.27 11:10
|t/p
|660
|1.00
|1.2140
|1.1967
|1.2140
|391.18
|71025.97
|1321
|2005.10.27 18:00
|buy
|661
|1.00
|1.2147
|1.2014
|1.2187
|1322
|2005.10.31 15:24
|s/l
|661
|1.00
|1.2014
|1.2014
|1.2187
|-1334.41
|69691.56
|1323
|2005.10.31 18:00
|sell
|662
|1.00
|1.1977
|1.2177
|1.1950
|1324
|2005.11.03 19:44
|t/p
|662
|1.00
|1.1950
|1.2177
|1.1950
|273.91
|69965.47
|1325
|2005.11.04 18:00
|buy
|663
|1.00
|1.1812
|1.1679
|1.1852
|1326
|2005.11.10 12:00
|close
|663
|1.00
|1.1778
|1.1679
|1.1852
|-353.23
|69612.24
|1327
|2005.11.10 18:00
|sell
|664
|1.00
|1.1748
|1.1948
|1.1721
|1328
|2005.11.10 21:43
|t/p
|664
|1.00
|1.1721
|1.1948
|1.1721
|270.00
|69882.24
|1329
|2005.11.14 18:00
|sell
|665
|1.00
|1.1705
|1.1905
|1.1678
|1330
|2005.11.14 18:38
|t/p
|665
|1.00
|1.1678
|1.1905
|1.1678
|270.00
|70152.24
|1331
|2005.11.15 18:00
|sell
|666
|1.00
|1.1674
|1.1874
|1.1647
|1332
|2005.11.16 16:47
|t/p
|666
|1.00
|1.1647
|1.1874
|1.1647
|270.78
|70423.02
|1333
|2005.11.16 18:00
|sell
|667
|1.00
|1.1664
|1.1864
|1.1637
|1334
|2005.11.22 12:00
|close
|667
|1.00
|1.1695
|1.1864
|1.1637
|-305.31
|70117.71
|1335
|2005.11.23 18:00
|sell
|668
|1.00
|1.1789
|1.1989
|1.1762
|1336
|2005.11.25 04:07
|t/p
|668
|1.00
|1.1762
|1.1989
|1.1762
|273.13
|70390.84
|1337
|2005.11.25 18:00
|buy
|669
|1.00
|1.1732
|1.1599
|1.1772
|1338
|2005.11.28 17:32
|t/p
|669
|1.00
|1.1772
|1.1599
|1.1772
|397.80
|70788.64
|1339
|2005.11.28 18:00
|buy
|670
|1.00
|1.1791
|1.1658
|1.1831
|1340
|2005.11.28 20:14
|t/p
|670
|1.00
|1.1831
|1.1658
|1.1831
|400.00
|71188.64
|1341
|2005.11.29 18:00
|sell
|671
|1.00
|1.1762
|1.1962
|1.1735
|1342
|2005.12.01 15:17
|t/p
|671
|1.00
|1.1735
|1.1962
|1.1735
|273.13
|71461.76
|1343
|2005.12.01 18:00
|sell
|672
|1.00
|1.1712
|1.1912
|1.1685
|1344
|2005.12.02 15:35
|t/p
|672
|1.00
|1.1685
|1.1912
|1.1685
|270.78
|71732.55
|1345
|2005.12.02 18:00
|buy
|673
|1.00
|1.1695
|1.1562
|1.1735
|1346
|2005.12.05 13:13
|t/p
|673
|1.00
|1.1735
|1.1562
|1.1735
|397.80
|72130.34
|1347
|2005.12.05 18:00
|buy
|674
|1.00
|1.1765
|1.1632
|1.1805
|1348
|2005.12.05 19:33
|t/p
|674
|1.00
|1.1805
|1.1632
|1.1805
|400.00
|72530.34
|1349
|2005.12.07 18:00
|sell
|675
|1.00
|1.1722
|1.1922
|1.1695
|1350
|2005.12.12 14:53
|s/l
|675
|1.00
|1.1922
|1.1922
|1.1695
|-1996.09
|70534.25
|1351
|2005.12.12 18:00
|buy
|676
|1.00
|1.1955
|1.1822
|1.1995
|1352
|2005.12.14 03:48
|t/p
|676
|1.00
|1.1995
|1.1822
|1.1995
|395.59
|70929.84
|1353
|2005.12.16 18:00
|sell
|677
|1.00
|1.2001
|1.2201
|1.1974
|1354
|2005.12.20 06:35
|t/p
|677
|1.00
|1.1974
|1.2201
|1.1974
|271.56
|71201.41
|1355
|2005.12.20 18:00
|sell
|678
|1.00
|1.1890
|1.2090
|1.1863
|1356
|2005.12.20 18:46
|t/p
|678
|1.00
|1.1863
|1.2090
|1.1863
|270.00
|71471.41
|1357
|2005.12.21 18:00
|sell
|679
|1.00
|1.1813
|1.2013
|1.1786
|1358
|2005.12.27 12:00
|close
|679
|1.00
|1.1867
|1.2013
|1.1786
|-535.31
|70936.10
|1359
|2005.12.27 18:00
|sell
|680
|1.00
|1.1862
|1.2062
|1.1835
|1360
|2005.12.27 21:46
|t/p
|680
|1.00
|1.1835
|1.2062
|1.1835
|270.00
|71206.10
|1361
|2005.12.29 18:00
|sell
|681
|1.00
|1.1844
|1.2044
|1.1817
|1362
|2005.12.30 14:31
|t/p
|681
|1.00
|1.1817
|1.2044
|1.1817
|270.78
|71476.88
|1363
|2005.12.30 18:00
|sell
|682
|1.00
|1.1791
|1.1991
|1.1764
|1364
|2006.01.03 20:35
|s/l
|682
|1.00
|1.1991
|1.1991
|1.1764
|-1998.44
|69478.44
|1365
|2006.01.04 18:00
|buy
|683
|1.00
|1.2087
|1.1954
|1.2127
|1366
|2006.01.04 19:30
|t/p
|683
|1.00
|1.2127
|1.1954
|1.2127
|400.00
|69878.44
|1367
|2006.01.05 18:00
|sell
|684
|1.00
|1.2091
|1.2291
|1.2064
|1368
|2006.01.09 18:17
|t/p
|684
|1.00
|1.2064
|1.2291
|1.2064
|271.56
|70150.01
|1369
|2006.01.10 18:00
|sell
|685
|1.00
|1.2068
|1.2268
|1.2041
|1370
|2006.01.12 16:28
|t/p
|685
|1.00
|1.2041
|1.2268
|1.2041
|273.13
|70423.14
|1371
|2006.01.12 18:00
|sell
|686
|1.00
|1.2039
|1.2239
|1.2012
|1372
|2006.01.18 12:00
|close
|686
|1.00
|1.2120
|1.2239
|1.2012
|-806.87
|69616.26
|1373
|2006.01.19 18:00
|sell
|687
|1.00
|1.2121
|1.2321
|1.2094
|1374
|2006.01.19 20:36
|t/p
|687
|1.00
|1.2094
|1.2321
|1.2094
|270.00
|69886.26
|1375
|2006.01.20 18:00
|buy
|688
|1.00
|1.2093
|1.1960
|1.2133
|1376
|2006.01.20 20:53
|t/p
|688
|1.00
|1.2133
|1.1960
|1.2133
|400.00
|70286.26
|1377
|2006.01.23 18:00
|buy
|689
|1.00
|1.2286
|1.2153
|1.2326
|1378
|2006.01.27 17:46
|s/l
|689
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2326
|-1343.23
|68943.04
|1379
|2006.01.31 18:00
|buy
|690
|1.00
|1.2143
|1.2010
|1.2183
|1380
|2006.01.31 19:19
|t/p
|690
|1.00
|1.2183
|1.2010
|1.2183
|400.00
|69343.04
|1381
|2006.02.01 18:00
|sell
|691
|1.00
|1.2098
|1.2298
|1.2071
|1382
|2006.02.01 19:37
|t/p
|691
|1.00
|1.2071
|1.2298
|1.2071
|270.00
|69613.04
|1383
|2006.02.02 18:00
|sell
|692
|1.00
|1.2091
|1.2291
|1.2064
|1384
|2006.02.03 13:11
|t/p
|692
|1.00
|1.2064
|1.2291
|1.2064
|270.78
|69883.82
|1385
|2006.02.03 18:00
|sell
|693
|1.00
|1.2003
|1.2203
|1.1976
|1386
|2006.02.06 13:28
|t/p
|693
|1.00
|1.1976
|1.2203
|1.1976
|270.78
|70154.60
|1387
|2006.02.06 18:00
|sell
|694
|1.00
|1.1982
|1.2182
|1.1955
|1388
|2006.02.06 19:14
|t/p
|694
|1.00
|1.1955
|1.2182
|1.1955
|270.00
|70424.60
|1389
|2006.02.10 18:00
|buy
|695
|1.00
|1.1912
|1.1779
|1.1952
|1390
|2006.02.15 17:20
|t/p
|695
|1.00
|1.1952
|1.1779
|1.1952
|393.39
|70817.99
|1391
|2006.02.22 18:00
|sell
|696
|1.00
|1.1878
|1.2078
|1.1851
|1392
|2006.02.27 01:20
|t/p
|696
|1.00
|1.1851
|1.2078
|1.1851
|273.91
|71091.90
|1393
|2006.02.28 18:00
|buy
|697
|1.00
|1.1925
|1.1792
|1.1965
|1394
|2006.03.01 15:33
|t/p
|697
|1.00
|1.1965
|1.1792
|1.1965
|397.80
|71489.69
|1395
|2006.03.01 18:00
|buy
|698
|1.00
|1.1926
|1.1793
|1.1966
|1396
|2006.03.02 15:47
|t/p
|698
|1.00
|1.1966
|1.1793
|1.1966
|393.39
|71883.08
|1397
|2006.03.03 18:00
|buy
|699
|1.00
|1.2019
|1.1886
|1.2059
|1398
|2006.03.06 01:14
|t/p
|699
|1.00
|1.2059
|1.1886
|1.2059
|397.80
|72280.87
|1399
|2006.03.06 18:00
|sell
|700
|1.00
|1.2014
|1.2214
|1.1987
|1400
|2006.03.07 02:47
|t/p
|700
|1.00
|1.1987
|1.2214
|1.1987
|270.78
|72551.65
|1401
|2006.03.07 18:00
|sell
|701
|1.00
|1.1884
|1.2084
|1.1857
|1402
|2006.03.13 12:00
|close
|701
|1.00
|1.1933
|1.2084
|1.1857
|-485.31
|72066.35
|1403
|2006.03.14 18:00
|sell
|702
|1.00
|1.2021
|1.2221
|1.1994
|1404
|2006.03.20 12:00
|close
|702
|1.00
|1.2184
|1.2221
|1.1994
|-1625.31
|70441.04
|1405
|2006.03.22 18:00
|buy
|703
|1.00
|1.2095
|1.1962
|1.2135
|1406
|2006.03.23 21:06
|s/l
|703
|1.00
|1.1962
|1.1962
|1.2135
|-1336.61
|69104.42
|1407
|2006.03.27 18:00
|sell
|704
|1.00
|1.2033
|1.2233
|1.2006
|1408
|2006.03.27 19:32
|t/p
|704
|1.00
|1.2006
|1.2233
|1.2006
|270.00
|69374.42
|1409
|2006.03.28 18:00
|buy
|705
|1.00
|1.2089
|1.1956
|1.2129
|1410
|2006.03.30 17:32
|t/p
|705
|1.00
|1.2129
|1.1956
|1.2129
|391.18
|69765.60
|1411
|2006.03.30 18:00
|buy
|706
|1.00
|1.2144
|1.2011
|1.2184
|1412
|2006.04.04 11:42
|t/p
|706
|1.00
|1.2184
|1.2011
|1.2184
|393.39
|70158.99
|1413
|2006.04.04 18:00
|buy
|707
|1.00
|1.2259
|1.2126
|1.2299
|1414
|2006.04.05 14:37
|t/p
|707
|1.00
|1.2299
|1.2126
|1.2299
|397.80
|70556.79
|1415
|2006.04.05 18:00
|buy
|708
|1.00
|1.2273
|1.2140
|1.2313
|1416
|2006.04.06 09:25
|t/p
|708
|1.00
|1.2313
|1.2140
|1.2313
|393.39
|70950.17
|1417
|2006.04.06 18:00
|sell
|709
|1.00
|1.2217
|1.2417
|1.2190
|1418
|2006.04.07 03:29
|t/p
|709
|1.00
|1.2190
|1.2417
|1.2190
|270.78
|71220.95
|1419
|2006.04.07 18:00
|sell
|710
|1.00
|1.2105
|1.2305
|1.2078
|1420
|2006.04.10 19:01
|t/p
|710
|1.00
|1.2078
|1.2305
|1.2078
|270.78
|71491.74
|1421
|2006.04.12 18:00
|sell
|711
|1.00
|1.2105
|1.2305
|1.2078
|1422
|2006.04.13 15:07
|t/p
|711
|1.00
|1.2078
|1.2305
|1.2078
|272.35
|71764.08
|1423
|2006.04.13 18:00
|sell
|712
|1.00
|1.2105
|1.2305
|1.2078
|1424
|2006.04.18 15:01
|s/l
|712
|1.00
|1.2305
|1.2305
|1.2078
|-1997.65
|69766.43
|1425
|2006.04.18 18:00
|buy
|713
|1.00
|1.2280
|1.2147
|1.2320
|1426
|2006.04.18 20:04
|t/p
|713
|1.00
|1.2320
|1.2147
|1.2320
|400.00
|70166.43
|1427
|2006.04.19 18:00
|sell
|714
|1.00
|1.2341
|1.2541
|1.2314
|1428
|2006.04.20 16:04
|t/p
|714
|1.00
|1.2314
|1.2541
|1.2314
|272.35
|70438.77
|1429
|2006.04.20 18:00
|sell
|715
|1.00
|1.2327
|1.2527
|1.2300
|1430
|2006.04.21 00:44
|t/p
|715
|1.00
|1.2300
|1.2527
|1.2300
|270.78
|70709.56
|1431
|2006.04.21 18:00
|sell
|716
|1.00
|1.2347
|1.2547
|1.2320
|1432
|2006.04.21 19:03
|t/p
|716
|1.00
|1.2320
|1.2547
|1.2320
|270.00
|70979.56
|1433
|2006.04.24 18:00
|sell
|717
|1.00
|1.2373
|1.2573
|1.2346
|1434
|2006.04.28 15:43
|s/l
|717
|1.00
|1.2573
|1.2573
|1.2346
|-1995.31
|68984.25
|1435
|2006.04.28 18:00
|buy
|718
|1.00
|1.2627
|1.2494
|1.2667
|1436
|2006.05.01 14:57
|t/p
|718
|1.00
|1.2667
|1.2494
|1.2667
|397.80
|69382.04
|1437
|2006.05.01 18:00
|buy
|719
|1.00
|1.2608
|1.2475
|1.2648
|1438
|2006.05.02 11:58
|t/p
|719
|1.00
|1.2648
|1.2475
|1.2648
|397.80
|69779.84
|1439
|2006.05.02 18:00
|buy
|720
|1.00
|1.2646
|1.2513
|1.2686
|1440
|2006.05.04 16:21
|t/p
|720
|1.00
|1.2686
|1.2513
|1.2686
|391.18
|70171.02
|1441
|2006.05.04 18:00
|buy
|721
|1.00
|1.2681
|1.2548
|1.2721
|1442
|2006.05.04 20:14
|t/p
|721
|1.00
|1.2721
|1.2548
|1.2721
|400.00
|70571.02
|1443
|2006.05.05 18:00
|buy
|722
|1.00
|1.2731
|1.2598
|1.2771
|1444
|2006.05.08 10:27
|t/p
|722
|1.00
|1.2771
|1.2598
|1.2771
|397.80
|70968.81
|1445
|2006.05.08 18:00
|sell
|723
|1.00
|1.2721
|1.2921
|1.2694
|1446
|2006.05.08 20:07
|t/p
|723
|1.00
|1.2694
|1.2921
|1.2694
|270.00
|71238.81
|1447
|2006.05.09 18:00
|buy
|724
|1.00
|1.2752
|1.2619
|1.2792
|1448
|2006.05.10 08:54
|t/p
|724
|1.00
|1.2792
|1.2619
|1.2792
|397.80
|71636.61
|1449
|2006.05.11 18:00
|buy
|725
|1.00
|1.2854
|1.2721
|1.2894
|1450
|2006.05.12 09:27
|t/p
|725
|1.00
|1.2894
|1.2721
|1.2894
|397.80
|72034.41
|1451
|2006.05.15 18:00
|sell
|726
|1.00
|1.2826
|1.3026
|1.2799
|1452
|2006.05.15 18:45
|t/p
|726
|1.00
|1.2799
|1.3026
|1.2799
|270.00
|72304.41
|1453
|2006.05.16 18:00
|buy
|727
|1.00
|1.2819
|1.2686
|1.2859
|1454
|2006.05.16 20:29
|t/p
|727
|1.00
|1.2859
|1.2686
|1.2859
|400.00
|72704.41
|1455
|2006.05.17 18:00
|sell
|728
|1.00
|1.2721
|1.2921
|1.2694
|1456
|2006.05.19 17:15
|t/p
|728
|1.00
|1.2694
|1.2921
|1.2694
|273.13
|72977.53
|1457
|2006.05.19 18:00
|sell
|729
|1.00
|1.2751
|1.2951
|1.2724
|1458
|2006.05.22 07:46
|t/p
|729
|1.00
|1.2724
|1.2951
|1.2724
|270.78
|73248.32
|1459
|2006.05.22 18:00
|buy
|730
|1.00
|1.2852
|1.2719
|1.2892
|1460
|2006.05.24 14:46
|t/p
|730
|1.00
|1.2892
|1.2719
|1.2892
|395.59
|73643.91
|1461
|2006.05.24 18:00
|sell
|731
|1.00
|1.2752
|1.2952
|1.2725
|1462
|2006.05.26 16:19
|t/p
|731
|1.00
|1.2725
|1.2952
|1.2725
|273.13
|73917.03
|1463
|2006.05.26 18:00
|sell
|732
|1.00
|1.2737
|1.2937
|1.2710
|1464
|2006.06.01 12:00
|close
|732
|1.00
|1.2778
|1.2937
|1.2710
|-405.31
|73511.73
|1465
|2006.06.01 18:00
|sell
|733
|1.00
|1.2820
|1.3020
|1.2793
|1466
|2006.06.01 21:27
|t/p
|733
|1.00
|1.2793
|1.3020
|1.2793
|270.00
|73781.73
|1467
|2006.06.02 18:00
|buy
|734
|1.00
|1.2913
|1.2780
|1.2953
|1468
|2006.06.05 08:08
|t/p
|734
|1.00
|1.2953
|1.2780
|1.2953
|397.80
|74179.52
|1469
|2006.06.05 18:00
|sell
|735
|1.00
|1.2953
|1.3153
|1.2926
|1470
|2006.06.05 20:44
|t/p
|735
|1.00
|1.2926
|1.3153
|1.2926
|270.00
|74449.52
|1471
|2006.06.06 18:00
|sell
|736
|1.00
|1.2821
|1.3021
|1.2794
|1472
|2006.06.07 08:32
|t/p
|736
|1.00
|1.2794
|1.3021
|1.2794
|270.78
|74720.30
|1473
|2006.06.07 18:00
|sell
|737
|1.00
|1.2797
|1.2997
|1.2770
|1474
|2006.06.08 08:37
|t/p
|737
|1.00
|1.2770
|1.2997
|1.2770
|272.35
|74992.65
|1475
|2006.06.08 18:00
|sell
|738
|1.00
|1.2649
|1.2849
|1.2622
|1476
|2006.06.09 14:31
|t/p
|738
|1.00
|1.2622
|1.2849
|1.2622
|270.78
|75263.43
|1477
|2006.06.09 18:00
|buy
|739
|1.00
|1.2636
|1.2503
|1.2676
|1478
|2006.06.15 12:00
|close
|739
|1.00
|1.2618
|1.2503
|1.2676
|-193.23
|75070.20
|1479
|2006.06.15 18:00
|buy
|740
|1.00
|1.2617
|1.2484
|1.2657
|1480
|2006.06.16 08:13
|t/p
|740
|1.00
|1.2657
|1.2484
|1.2657
|397.80
|75468.00
|1481
|2006.06.16 18:00
|sell
|741
|1.00
|1.2624
|1.2824
|1.2597
|1482
|2006.06.19 03:06
|t/p
|741
|1.00
|1.2597
|1.2824
|1.2597
|270.78
|75738.78
|1483
|2006.06.19 18:00
|sell
|742
|1.00
|1.2574
|1.2774
|1.2547
|1484
|2006.06.20 14:13
|t/p
|742
|1.00
|1.2547
|1.2774
|1.2547
|270.78
|76009.56
|1485
|2006.06.21 18:00
|buy
|743
|1.00
|1.2669
|1.2536
|1.2709
|1486
|2006.06.23 12:16
|s/l
|743
|1.00
|1.2536
|1.2536
|1.2709
|-1338.82
|74670.74
|1487
|2006.06.23 18:00
|sell
|744
|1.00
|1.2522
|1.2722
|1.2495
|1488
|2006.06.29 12:00
|close
|744
|1.00
|1.2531
|1.2722
|1.2495
|-85.31
|74585.44
|1489
|2006.06.30 18:00
|buy
|745
|1.00
|1.2779
|1.2646
|1.2819
|1490
|2006.07.03 16:16
|t/p
|745
|1.00
|1.2819
|1.2646
|1.2819
|397.80
|74983.23
|1491
|2006.07.04 18:00
|sell
|746
|1.00
|1.2796
|1.2996
|1.2769
|1492
|2006.07.05 09:16
|t/p
|746
|1.00
|1.2769
|1.2996
|1.2769
|270.78
|75254.01
|1493
|2006.07.05 18:00
|sell
|747
|1.00
|1.2725
|1.2925
|1.2698
|1494
|2006.07.11 12:00
|close
|747
|1.00
|1.2737
|1.2925
|1.2698
|-115.31
|75138.70
|1495
|2006.07.12 18:00
|sell
|748
|1.00
|1.2704
|1.2904
|1.2677
|1496
|2006.07.13 17:19
|t/p
|748
|1.00
|1.2677
|1.2904
|1.2677
|272.35
|75411.05
|1497
|2006.07.13 18:00
|sell
|749
|1.00
|1.2672
|1.2872
|1.2645
|1498
|2006.07.14 15:51
|t/p
|749
|1.00
|1.2645
|1.2872
|1.2645
|270.78
|75681.83
|1499
|2006.07.14 18:00
|sell
|750
|1.00
|1.2641
|1.2841
|1.2614
|1500
|2006.07.17 10:01
|t/p
|750
|1.00
|1.2614
|1.2841
|1.2614
|270.78
|75952.61
|1501
|2006.07.17 18:00
|sell
|751
|1.00
|1.2529
|1.2729
|1.2502
|1502
|2006.07.18 11:05
|t/p
|751
|1.00
|1.2502
|1.2729
|1.2502
|270.78
|76223.40
|1503
|2006.07.18 18:00
|sell
|752
|1.00
|1.2498
|1.2698
|1.2471
|1504
|2006.07.19 14:31
|t/p
|752
|1.00
|1.2471
|1.2698
|1.2471
|270.78
|76494.18
|1505
|2006.07.19 18:00
|sell
|753
|1.00
|1.2558
|1.2758
|1.2531
|1506
|2006.07.25 12:00
|close
|753
|1.00
|1.2646
|1.2758
|1.2531
|-875.31
|75618.87
|1507
|2006.07.25 18:00
|buy
|754
|1.00
|1.2581
|1.2448
|1.2621
|1508
|2006.07.26 16:33
|t/p
|754
|1.00
|1.2621
|1.2448
|1.2621
|397.80
|76016.67
|1509
|2006.07.26 18:00
|buy
|755
|1.00
|1.2630
|1.2497
|1.2670
|1510
|2006.07.26 20:02
|t/p
|755
|1.00
|1.2670
|1.2497
|1.2670
|400.00
|76416.67
|1511
|2006.07.27 18:00
|buy
|756
|1.00
|1.2733
|1.2600
|1.2773
|1512
|2006.07.28 23:29
|t/p
|756
|1.00
|1.2773
|1.2600
|1.2773
|397.80
|76814.46
|1513
|2006.07.31 18:00
|buy
|757
|1.00
|1.2766
|1.2633
|1.2806
|1514
|2006.08.01 18:10
|t/p
|757
|1.00
|1.2806
|1.2633
|1.2806
|397.80
|77212.26
|1515
|2006.08.01 18:10
|buy
|758
|1.00
|1.2808
|1.2675
|1.2848
|1516
|2006.08.04 14:31
|t/p
|758
|1.00
|1.2848
|1.2675
|1.2848
|388.98
|77601.23
|1517
|2006.08.04 18:00
|buy
|759
|1.00
|1.2894
|1.2761
|1.2934
|1518
|2006.08.10 12:00
|close
|759
|1.00
|1.2865
|1.2761
|1.2934
|-303.23
|77298.00
|1519
|2006.08.10 18:00
|sell
|760
|1.00
|1.2764
|1.2964
|1.2737
|1520
|2006.08.11 14:31
|t/p
|760
|1.00
|1.2737
|1.2964
|1.2737
|270.78
|77568.79
|1521
|2006.08.11 18:00
|sell
|761
|1.00
|1.2759
|1.2959
|1.2732
|1522
|2006.08.11 18:59
|t/p
|761
|1.00
|1.2732
|1.2959
|1.2732
|270.00
|77838.79
|1523
|2006.08.15 18:00
|buy
|762
|1.00
|1.2789
|1.2656
|1.2829
|1524
|2006.08.16 14:31
|t/p
|762
|1.00
|1.2829
|1.2656
|1.2829
|397.80
|78236.58
|1525
|2006.08.16 18:00
|buy
|763
|1.00
|1.2866
|1.2733
|1.2906
|1526
|2006.08.21 09:51
|t/p
|763
|1.00
|1.2906
|1.2733
|1.2906
|388.98
|78625.56
|1527
|2006.08.21 18:00
|buy
|764
|1.00
|1.2915
|1.2782
|1.2955
|1528
|2006.08.22 20:14
|s/l
|764
|1.00
|1.2782
|1.2782
|1.2955
|-1332.20
|77293.35
|1529
|2006.08.23 18:00
|buy
|765
|1.00
|1.2797
|1.2664
|1.2837
|1530
|2006.08.24 10:50
|t/p
|765
|1.00
|1.2837
|1.2664
|1.2837
|393.39
|77686.74
|1531
|2006.08.25 18:00
|sell
|766
|1.00
|1.2767
|1.2967
|1.2740
|1532
|2006.08.31 12:00
|close
|766
|1.00
|1.2851
|1.2967
|1.2740
|-835.31
|76851.43
|1533
|2006.09.01 18:00
|sell
|767
|1.00
|1.2833
|1.3033
|1.2806
|1534
|2006.09.05 14:02
|t/p
|767
|1.00
|1.2806
|1.3033
|1.2806
|271.56
|77123.00
|1535
|2006.09.05 18:00
|sell
|768
|1.00
|1.2812
|1.3012
|1.2785
|1536
|2006.09.06 14:31
|t/p
|768
|1.00
|1.2785
|1.3012
|1.2785
|270.78
|77393.78
|1537
|2006.09.06 18:00
|sell
|769
|1.00
|1.2786
|1.2986
|1.2759
|1538
|2006.09.07 12:38
|t/p
|769
|1.00
|1.2759
|1.2986
|1.2759
|272.35
|77666.12
|1539
|2006.09.07 18:00
|sell
|770
|1.00
|1.2729
|1.2929
|1.2702
|1540
|2006.09.08 09:37
|t/p
|770
|1.00
|1.2702
|1.2929
|1.2702
|270.78
|77936.91
|1541
|2006.09.08 18:00
|sell
|771
|1.00
|1.2671
|1.2871
|1.2644
|1542
|2006.09.14 12:00
|close
|771
|1.00
|1.2697
|1.2871
|1.2644
|-255.31
|77681.60
|1543
|2006.09.14 18:00
|buy
|772
|1.00
|1.2739
|1.2606
|1.2779
|1544
|2006.09.20 12:00
|close
|772
|1.00
|1.2677
|1.2606
|1.2779
|-628.82
|77052.78
|1545
|2006.09.21 18:00
|buy
|773
|1.00
|1.2727
|1.2594
|1.2767
|1546
|2006.09.21 18:04
|t/p
|773
|1.00
|1.2767
|1.2594
|1.2767
|400.00
|77452.78
|1547
|2006.09.22 18:00
|sell
|774
|1.00
|1.2797
|1.2997
|1.2770
|1548
|2006.09.25 11:02
|t/p
|774
|1.00
|1.2770
|1.2997
|1.2770
|270.78
|77723.56
|1549
|2006.09.25 18:00
|sell
|775
|1.00
|1.2748
|1.2948
|1.2721
|1550
|2006.09.26 10:49
|t/p
|775
|1.00
|1.2721
|1.2948
|1.2721
|270.78
|77994.34
|1551
|2006.09.26 18:00
|sell
|776
|1.00
|1.2686
|1.2886
|1.2659
|1552
|2006.09.29 10:06
|t/p
|776
|1.00
|1.2659
|1.2886
|1.2659
|273.91
|78268.25
|1553
|2006.09.29 18:00
|sell
|777
|1.00
|1.2687
|1.2887
|1.2660
|1554
|2006.10.05 12:00
|close
|777
|1.00
|1.2712
|1.2887
|1.2660
|-245.31
|78022.95
|1555
|2006.10.05 18:00
|sell
|778
|1.00
|1.2686
|1.2886
|1.2659
|1556
|2006.10.06 14:32
|t/p
|778
|1.00
|1.2659
|1.2886
|1.2659
|270.78
|78293.73
|1557
|2006.10.06 18:00
|sell
|779
|1.00
|1.2598
|1.2798
|1.2571
|1558
|2006.10.10 10:22
|t/p
|779
|1.00
|1.2571
|1.2798
|1.2571
|271.56
|78565.29
|1559
|2006.10.10 18:00
|sell
|780
|1.00
|1.2540
|1.2740
|1.2513
|1560
|2006.10.11 20:23
|t/p
|780
|1.00
|1.2513
|1.2740
|1.2513
|270.78
|78836.07
|1561
|2006.10.12 18:00
|sell
|781
|1.00
|1.2536
|1.2736
|1.2509
|1562
|2006.10.13 16:02
|t/p
|781
|1.00
|1.2509
|1.2736
|1.2509
|270.78
|79106.86
|1563
|2006.10.13 18:00
|sell
|782
|1.00
|1.2499
|1.2699
|1.2472
|1564
|2006.10.19 12:00
|close
|782
|1.00
|1.2574
|1.2699
|1.2472
|-745.31
|78361.55
|1565
|2006.10.19 18:00
|buy
|783
|1.00
|1.2595
|1.2462
|1.2635
|1566
|2006.10.19 20:20
|t/p
|783
|1.00
|1.2635
|1.2462
|1.2635
|400.00
|78761.55
|1567
|2006.10.20 18:00
|sell
|784
|1.00
|1.2610
|1.2810
|1.2583
|1568
|2006.10.23 10:44
|t/p
|784
|1.00
|1.2583
|1.2810
|1.2583
|270.78
|79032.33
|1569
|2006.10.23 18:01
|sell
|785
|1.00
|1.2544
|1.2744
|1.2517
|1570
|2006.10.27 16:10
|s/l
|785
|1.00
|1.2744
|1.2744
|1.2517
|-1995.31
|77037.02
|1571
|2006.10.27 18:00
|buy
|786
|1.00
|1.2722
|1.2589
|1.2762
|1572
|2006.10.31 17:12
|t/p
|786
|1.00
|1.2762
|1.2589
|1.2762
|395.59
|77432.61
|1573
|2006.11.03 18:00
|sell
|787
|1.00
|1.2702
|1.2902
|1.2675
|1574
|2006.11.09 12:00
|close
|787
|1.00
|1.2778
|1.2902
|1.2675
|-755.31
|76677.30
|1575
|2006.11.09 18:00
|sell
|788
|1.00
|1.2791
|1.2991
|1.2764
|1576
|2006.11.15 12:00
|close
|788
|1.00
|1.2814
|1.2991
|1.2764
|-226.87
|76450.43
|1577
|2006.11.15 18:00
|sell
|789
|1.00
|1.2805
|1.3005
|1.2778
|1578
|2006.11.17 06:15
|t/p
|789
|1.00
|1.2778
|1.3005
|1.2778
|273.13
|76723.56
|1579
|2006.11.21 18:00
|sell
|790
|1.00
|1.2826
|1.3026
|1.2799
|1580
|2006.11.24 10:31
|s/l
|790
|1.00
|1.3026
|1.3026
|1.2799
|-1996.09
|74727.47
|1581
|2006.11.24 18:00
|buy
|791
|1.00
|1.3093
|1.2960
|1.3133
|1582
|2006.11.27 01:01
|t/p
|791
|1.00
|1.3133
|1.2960
|1.3133
|397.80
|75125.27
|1583
|2006.11.28 18:00
|buy
|792
|1.00
|1.3152
|1.3019
|1.3192
|1584
|2006.11.28 20:17
|t/p
|792
|1.00
|1.3192
|1.3019
|1.3192
|400.00
|75525.27
|1585
|2006.11.29 18:00
|sell
|793
|1.00
|1.3152
|1.3352
|1.3125
|1586
|2006.12.04 01:00
|s/l
|793
|1.00
|1.3352
|1.3352
|1.3125
|-1996.09
|73529.18
|1587
|2006.12.05 18:00
|buy
|794
|1.00
|1.3307
|1.3174
|1.3347
|1588
|2006.12.08 15:53
|t/p
|794
|1.00
|1.3347
|1.3174
|1.3347
|388.98
|73918.15
|1589
|2006.12.08 18:00
|buy
|795
|1.00
|1.3317
|1.3184
|1.3357
|1590
|2006.12.11 01:00
|s/l
|795
|1.00
|1.3184
|1.3184
|1.3357
|-1332.20
|72585.95
|1591
|2006.12.13 18:00
|sell
|796
|1.00
|1.3221
|1.3421
|1.3194
|1592
|2006.12.13 20:05
|t/p
|796
|1.00
|1.3194
|1.3421
|1.3194
|270.00
|72855.95
|1593
|2006.12.14 18:00
|sell
|797
|1.00
|1.3169
|1.3369
|1.3142
|1594
|2006.12.14 21:44
|t/p
|797
|1.00
|1.3142
|1.3369
|1.3142
|270.00
|73125.95
|1595
|2006.12.15 18:00
|buy
|798
|1.00
|1.3091
|1.2958
|1.3131
|1596
|2006.12.19 10:08
|t/p
|798
|1.00
|1.3131
|1.2958
|1.3131
|395.59
|73521.54
|1597
|2006.12.20 18:00
|sell
|799
|1.00
|1.3184
|1.3384
|1.3157
|1598
|2006.12.21 15:37
|t/p
|799
|1.00
|1.3157
|1.3384
|1.3157
|272.35
|73793.88
|1599
|2006.12.21 18:00
|sell
|800
|1.00
|1.3163
|1.3363
|1.3136
|1600
|2006.12.22 18:48
|t/p
|800
|1.00
|1.3136
|1.3363
|1.3136
|270.78
|74064.67
|1601
|2006.12.22 18:48
|sell
|801
|1.00
|1.3134
|1.3334
|1.3107
|1602
|2006.12.26 19:52
|t/p
|801
|1.00
|1.3107
|1.3334
|1.3107
|271.56
|74336.23
|1603
|2006.12.28 18:00
|buy
|802
|1.00
|1.3143
|1.3010
|1.3183
|1604
|2006.12.29 09:14
|t/p
|802
|1.00
|1.3183
|1.3010
|1.3183
|397.80
|74734.03
|1605
|2006.12.29 18:00
|buy
|803
|1.00
|1.3186
|1.3053
|1.3226
|1606
|2007.01.02 02:26
|t/p
|803
|1.00
|1.3226
|1.3053
|1.3226
|395.59
|75129.62
|1607
|2007.01.02 18:00
|buy
|804
|1.00
|1.3278
|1.3145
|1.3318
|1608
|2007.01.04 10:14
|s/l
|804
|1.00
|1.3145
|1.3145
|1.3318
|-1338.82
|73790.80
|1609
|2007.01.04 18:00
|sell
|805
|1.00
|1.3087
|1.3287
|1.3060
|1610
|2007.01.05 15:30
|t/p
|805
|1.00
|1.3060
|1.3287
|1.3060
|270.78
|74061.58
|1611
|2007.01.05 18:00
|sell
|806
|1.00
|1.2989
|1.3189
|1.2962
|1612
|2007.01.10 02:19
|t/p
|806
|1.00
|1.2962
|1.3189
|1.2962
|272.35
|74333.93
|1613
|2007.01.11 18:00
|sell
|807
|1.00
|1.2888
|1.3088
|1.2861
|1614
|2007.01.17 12:00
|close
|807
|1.00
|1.2924
|1.3088
|1.2861
|-356.87
|73977.05
|1615
|2007.01.18 18:00
|sell
|808
|1.00
|1.2946
|1.3146
|1.2919
|1616
|2007.01.19 17:28
|t/p
|808
|1.00
|1.2919
|1.3146
|1.2919
|270.78
|74247.84
|1617
|2007.01.19 18:00
|sell
|809
|1.00
|1.2943
|1.3143
|1.2916
|1618
|2007.01.25 12:00
|close
|809
|1.00
|1.2973
|1.3143
|1.2916
|-295.31
|73952.53
|1619
|2007.01.25 18:00
|sell
|810
|1.00
|1.2975
|1.3175
|1.2948
|1620
|2007.01.25 21:03
|t/p
|810
|1.00
|1.2948
|1.3175
|1.2948
|270.00
|74222.53
|1621
|2007.02.02 18:00
|buy
|811
|1.00
|1.2975
|1.2842
|1.3015
|1622
|2007.02.07 17:59
|t/p
|811
|1.00
|1.3015
|1.2842
|1.3015
|393.39
|74615.91
|1623
|2007.02.07 18:00
|buy
|812
|1.00
|1.3015
|1.2882
|1.3055
|1624
|2007.02.13 12:00
|close
|812
|1.00
|1.2995
|1.2882
|1.3055
|-213.23
|74402.68
|1625
|2007.02.13 18:00
|buy
|813
|1.00
|1.3012
|1.2879
|1.3052
|1626
|2007.02.14 06:39
|t/p
|813
|1.00
|1.3052
|1.2879
|1.3052
|397.80
|74800.48
|1627
|2007.02.16 18:00
|sell
|814
|1.00
|1.3120
|1.3320
|1.3093
|1628
|2007.02.22 09:44
|t/p
|814
|1.00
|1.3093
|1.3320
|1.3093
|274.69
|75075.17
|1629
|2007.02.23 18:00
|buy
|815
|1.00
|1.3166
|1.3033
|1.3206
|1630
|2007.02.27 10:18
|t/p
|815
|1.00
|1.3206
|1.3033
|1.3206
|395.59
|75470.76
|1631
|2007.02.27 18:00
|buy
|816
|1.00
|1.3244
|1.3111
|1.3284
|1632
|2007.03.05 12:00
|close
|816
|1.00
|1.3133
|1.3111
|1.3284
|-1123.23
|74347.53
|1633
|2007.03.05 18:00
|sell
|817
|1.00
|1.3096
|1.3296
|1.3069
|1634
|2007.03.12 01:00
|close
|817
|1.00
|1.3119
|1.3296
|1.3069
|-224.53
|74123.01
|1635
|2007.03.12 18:00
|buy
|818
|1.00
|1.3186
|1.3053
|1.3226
|1636
|2007.03.14 16:40
|t/p
|818
|1.00
|1.3226
|1.3053
|1.3226
|395.59
|74518.60
|1637
|2007.03.15 18:01
|buy
|819
|1.00
|1.3244
|1.3111
|1.3284
|1638
|2007.03.16 02:53
|t/p
|819
|1.00
|1.3284
|1.3111
|1.3284
|397.80
|74916.39
|1639
|2007.03.16 18:00
|buy
|820
|1.00
|1.3307
|1.3174
|1.3347
|1640
|2007.03.21 20:21
|t/p
|820
|1.00
|1.3347
|1.3174
|1.3347
|393.39
|75309.78
|1641
|2007.03.23 18:00
|sell
|821
|1.00
|1.3302
|1.3502
|1.3275
|1642
|2007.03.26 01:47
|t/p
|821
|1.00
|1.3275
|1.3502
|1.3275
|270.78
|75580.56
|1643
|2007.03.28 18:00
|buy
|822
|1.00
|1.3369
|1.3236
|1.3409
|1644
|2007.04.03 12:00
|close
|822
|1.00
|1.3352
|1.3236
|1.3409
|-183.23
|75397.33
|1645
|2007.04.05 18:00
|buy
|823
|1.00
|1.3426
|1.3293
|1.3466
|1646
|2007.04.11 12:00
|close
|823
|1.00
|1.3430
|1.3293
|1.3466
|31.18
|75428.51
|1647
|2007.04.12 18:00
|buy
|824
|1.00
|1.3486
|1.3353
|1.3526
|1648
|2007.04.13 08:38
|t/p
|824
|1.00
|1.3526
|1.3353
|1.3526
|397.80
|75826.31
|1649
|2007.04.13 18:00
|buy
|825
|1.00
|1.3518
|1.3385
|1.3558
|1650
|2007.04.16 00:00
|t/p
|825
|1.00
|1.3558
|1.3385
|1.3558
|397.80
|76224.10
|1651
|2007.04.17 18:00
|buy
|826
|1.00
|1.3570
|1.3437
|1.3610
|1652
|2007.04.18 10:58
|t/p
|826
|1.00
|1.3610
|1.3437
|1.3610
|397.80
|76621.90
|1653
|2007.04.18 18:00
|sell
|827
|1.00
|1.3571
|1.3771
|1.3544
|1654
|2007.04.23 15:32
|t/p
|827
|1.00
|1.3544
|1.3771
|1.3544
|273.91
|76895.81
|1655
|2007.04.24 18:00
|buy
|828
|1.00
|1.3624
|1.3491
|1.3664
|1656
|2007.04.25 16:14
|t/p
|828
|1.00
|1.3664
|1.3491
|1.3664
|397.80
|77293.61
|1657
|2007.04.26 18:00
|sell
|829
|1.00
|1.3589
|1.3789
|1.3562
|1658
|2007.05.02 06:21
|t/p
|829
|1.00
|1.3562
|1.3789
|1.3562
|273.13
|77566.73
|1659
|2007.05.02 18:00
|buy
|830
|1.00
|1.3601
|1.3468
|1.3641
|1660
|2007.05.08 12:00
|close
|830
|1.00
|1.3573
|1.3468
|1.3641
|-293.23
|77273.50
|1661
|2007.05.08 18:00
|sell
|831
|1.00
|1.3531
|1.3731
|1.3504
|1662
|2007.05.10 15:18
|t/p
|831
|1.00
|1.3504
|1.3731
|1.3504
|273.13
|77546.63
|1663
|2007.05.10 18:00
|sell
|832
|1.00
|1.3510
|1.3710
|1.3483
|1664
|2007.05.10 18:57
|t/p
|832
|1.00
|1.3483
|1.3710
|1.3483
|270.00
|77816.63
|1665
|2007.05.11 18:00
|buy
|833
|1.00
|1.3520
|1.3387
|1.3560
|1666
|2007.05.15 08:35
|t/p
|833
|1.00
|1.3560
|1.3387
|1.3560
|395.59
|78212.22
|1667
|2007.05.16 18:00
|sell
|834
|1.00
|1.3521
|1.3721
|1.3494
|1668
|2007.05.17 14:33
|t/p
|834
|1.00
|1.3494
|1.3721
|1.3494
|272.35
|78484.57
|1669
|2007.05.17 18:00
|sell
|835
|1.00
|1.3492
|1.3692
|1.3465
|1670
|2007.05.21 12:34
|t/p
|835
|1.00
|1.3465
|1.3692
|1.3465
|271.56
|78756.13
|1671
|2007.05.21 18:00
|sell
|836
|1.00
|1.3457
|1.3657
|1.3430
|1672
|2007.05.23 09:46
|t/p
|836
|1.00
|1.3430
|1.3657
|1.3430
|271.56
|79027.70
|1673
|2007.05.23 18:00
|buy
|837
|1.00
|1.3482
|1.3349
|1.3522
|1674
|2007.05.29 12:00
|close
|837
|1.00
|1.3483
|1.3349
|1.3522
|-3.23
|79024.47
|1675
|2007.05.29 18:00
|buy
|838
|1.00
|1.3484
|1.3351
|1.3524
|1676
|2007.06.04 12:00
|close
|838
|1.00
|1.3466
|1.3351
|1.3524
|-193.23
|78831.24
|1677
|2007.06.04 18:00
|buy
|839
|1.00
|1.3490
|1.3357
|1.3530
|1678
|2007.06.05 14:07
|t/p
|839
|1.00
|1.3530
|1.3357
|1.3530
|397.80
|79229.04
|1679
|2007.06.05 18:00
|buy
|840
|1.00
|1.3527
|1.3394
|1.3567
|1680
|2007.06.08 09:21
|s/l
|840
|1.00
|1.3394
|1.3394
|1.3567
|-1341.02
|77888.01
|1681
|2007.06.08 18:02
|sell
|841
|1.00
|1.3356
|1.3556
|1.3329
|1682
|2007.06.12 15:23
|t/p
|841
|1.00
|1.3329
|1.3556
|1.3329
|271.56
|78159.58
|1683
|2007.06.12 18:00
|sell
|842
|1.00
|1.3324
|1.3524
|1.3297
|1684
|2007.06.13 02:08
|t/p
|842
|1.00
|1.3297
|1.3524
|1.3297
|270.78
|78430.36
|1685
|2007.06.13 18:00
|buy
|843
|1.00
|1.3296
|1.3163
|1.3336
|1686
|2007.06.15 14:30
|t/p
|843
|1.00
|1.3336
|1.3163
|1.3336
|391.18
|78821.54
|1687
|2007.06.15 18:00
|buy
|844
|1.00
|1.3365
|1.3232
|1.3405
|1688
|2007.06.18 11:38
|t/p
|844
|1.00
|1.3405
|1.3232
|1.3405
|397.80
|79219.33
|1689
|2007.06.21 18:00
|buy
|845
|1.00
|1.3399
|1.3266
|1.3439
|1690
|2007.06.22 13:55
|t/p
|845
|1.00
|1.3439
|1.3266
|1.3439
|397.80
|79617.13
|1691
|2007.06.22 18:00
|buy
|846
|1.00
|1.3437
|1.3304
|1.3477
|1692
|2007.06.26 14:40
|t/p
|846
|1.00
|1.3477
|1.3304
|1.3477
|395.59
|80012.72
|1693
|2007.06.26 18:00
|buy
|847
|1.00
|1.3468
|1.3335
|1.3508
|1694
|2007.06.29 12:34
|t/p
|847
|1.00
|1.3508
|1.3335
|1.3508
|388.98
|80401.70
|1695
|2007.06.29 18:00
|buy
|848
|1.00
|1.3521
|1.3388
|1.3561
|1696
|2007.07.02 09:38
|t/p
|848
|1.00
|1.3561
|1.3388
|1.3561
|397.80
|80799.49
|1697
|2007.07.02 18:00
|buy
|849
|1.00
|1.3628
|1.3495
|1.3668
|1698
|2007.07.09 00:00
|close
|849
|1.00
|1.3632
|1.3495
|1.3668
|24.57
|80824.06
|1699
|2007.07.09 18:00
|sell
|850
|1.00
|1.3623
|1.3823
|1.3596
|1700
|2007.07.10 07:03
|t/p
|850
|1.00
|1.3596
|1.3823
|1.3596
|270.78
|81094.84
|1701
|2007.07.10 18:00
|buy
|851
|1.00
|1.3714
|1.3581
|1.3754
|1702
|2007.07.10 23:50
|t/p
|851
|1.00
|1.3754
|1.3581
|1.3754
|400.00
|81494.84
|1703
|2007.07.11 18:00
|buy
|852
|1.00
|1.3756
|1.3623
|1.3796
|1704
|2007.07.12 13:02
|t/p
|852
|1.00
|1.3796
|1.3623
|1.3796
|393.39
|81888.23
|1705
|2007.07.12 18:00
|sell
|853
|1.00
|1.3773
|1.3973
|1.3746
|1706
|2007.07.18 12:00
|close
|853
|1.00
|1.3787
|1.3973
|1.3746
|-136.87
|81751.35
|1707
|2007.07.20 18:00
|buy
|854
|1.00
|1.3832
|1.3699
|1.3872
|1708
|2007.07.25 17:15
|s/l
|854
|1.00
|1.3699
|1.3699
|1.3872
|-1336.61
|80414.74
|1709
|2007.07.26 18:00
|buy
|855
|1.00
|1.3729
|1.3596
|1.3769
|1710
|2007.07.26 18:31
|t/p
|855
|1.00
|1.3769
|1.3596
|1.3769
|400.00
|80814.74
|1711
|2007.07.27 18:00
|sell
|856
|1.00
|1.3644
|1.3844
|1.3617
|1712
|2007.07.30 00:00
|t/p
|856
|1.00
|1.3617
|1.3844
|1.3617
|270.78
|81085.52
|1713
|2007.08.01 18:00
|buy
|857
|1.00
|1.3682
|1.3549
|1.3722
|1714
|2007.08.03 15:05
|t/p
|857
|1.00
|1.3722
|1.3549
|1.3722
|391.18
|81476.70
|1715
|2007.08.03 18:02
|buy
|858
|1.00
|1.3789
|1.3656
|1.3829
|1716
|2007.08.06 00:00
|t/p
|858
|1.00
|1.3829
|1.3656
|1.3829
|397.80
|81874.50
|1717
|2007.08.06 18:00
|sell
|859
|1.00
|1.3788
|1.3988
|1.3761
|1718
|2007.08.07 15:26
|t/p
|859
|1.00
|1.3761
|1.3988
|1.3761
|270.78
|82145.28
|1719
|2007.08.07 18:00
|sell
|860
|1.00
|1.3746
|1.3946
|1.3719
|1720
|2007.08.09 14:27
|t/p
|860
|1.00
|1.3719
|1.3946
|1.3719
|273.13
|82418.41
|1721
|2007.08.09 18:00
|sell
|861
|1.00
|1.3699
|1.3899
|1.3672
|1722
|2007.08.09 22:06
|t/p
|861
|1.00
|1.3672
|1.3899
|1.3672
|270.00
|82688.41
|1723
|2007.08.13 18:00
|sell
|862
|1.00
|1.3622
|1.3822
|1.3595
|1724
|2007.08.14 09:03
|t/p
|862
|1.00
|1.3595
|1.3822
|1.3595
|270.78
|82959.19
|1725
|2007.08.15 18:00
|sell
|863
|1.00
|1.3479
|1.3679
|1.3452
|1726
|2007.08.15 21:26
|t/p
|863
|1.00
|1.3452
|1.3679
|1.3452
|270.00
|83229.19
|1727
|2007.08.17 18:00
|buy
|864
|1.00
|1.3491
|1.3358
|1.3531
|1728
|2007.08.22 17:24
|t/p
|864
|1.00
|1.3531
|1.3358
|1.3531
|393.39
|83622.58
|1729
|2007.08.24 18:00
|buy
|865
|1.00
|1.3645
|1.3512
|1.3685
|1730
|2007.08.30 12:00
|close
|865
|1.00
|1.3606
|1.3512
|1.3685
|-403.23
|83219.35
|1731
|2007.08.30 18:00
|sell
|866
|1.00
|1.3646
|1.3846
|1.3619
|1732
|2007.09.03 16:56
|t/p
|866
|1.00
|1.3619
|1.3846
|1.3619
|271.56
|83490.91
|1733
|2007.09.03 18:00
|sell
|867
|1.00
|1.3611
|1.3811
|1.3584
|1734
|2007.09.04 12:16
|t/p
|867
|1.00
|1.3584
|1.3811
|1.3584
|270.78
|83761.69
|1735
|2007.09.04 18:00
|sell
|868
|1.00
|1.3604
|1.3804
|1.3577
|1736
|2007.09.05 06:40
|t/p
|868
|1.00
|1.3577
|1.3804
|1.3577
|270.78
|84032.48
|1737
|2007.09.06 18:00
|buy
|869
|1.00
|1.3697
|1.3564
|1.3737
|1738
|2007.09.07 14:30
|t/p
|869
|1.00
|1.3737
|1.3564
|1.3737
|397.80
|84430.27
|1739
|2007.09.07 18:00
|buy
|870
|1.00
|1.3771
|1.3638
|1.3811
|1740
|2007.09.10 15:16
|t/p
|870
|1.00
|1.3811
|1.3638
|1.3811
|397.80
|84828.07
|1741
|2007.09.10 18:00
|buy
|871
|1.00
|1.3794
|1.3661
|1.3834
|1742
|2007.09.11 15:27
|t/p
|871
|1.00
|1.3834
|1.3661
|1.3834
|397.80
|85225.86
|1743
|2007.09.11 18:00
|buy
|872
|1.00
|1.3838
|1.3705
|1.3878
|1744
|2007.09.12 13:12
|t/p
|872
|1.00
|1.3878
|1.3705
|1.3878
|397.80
|85623.66
|1745
|2007.09.12 18:00
|buy
|873
|1.00
|1.3903
|1.3770
|1.3943
|1746
|2007.09.18 12:00
|close
|873
|1.00
|1.3864
|1.3770
|1.3943
|-403.23
|85220.43
|1747
|2007.09.18 18:00
|buy
|874
|1.00
|1.3870
|1.3737
|1.3910
|1748
|2007.09.18 20:16
|t/p
|874
|1.00
|1.3910
|1.3737
|1.3910
|400.00
|85620.43
|1749
|2007.09.24 18:00
|sell
|875
|1.00
|1.4085
|1.4285
|1.4058
|1750
|2007.10.01 00:00
|close
|875
|1.00
|1.4279
|1.4285
|1.4058
|-1934.53
|83685.90
|1751
|2007.10.01 18:00
|sell
|876
|1.00
|1.4228
|1.4428
|1.4201
|1752
|2007.10.02 08:57
|t/p
|876
|1.00
|1.4201
|1.4428
|1.4201
|270.78
|83956.68
|1753
|2007.10.02 18:00
|sell
|877
|1.00
|1.4162
|1.4362
|1.4135
|1754
|2007.10.03 17:43
|t/p
|877
|1.00
|1.4135
|1.4362
|1.4135
|270.78
|84227.47
|1755
|2007.10.03 18:00
|buy
|878
|1.00
|1.4136
|1.4003
|1.4176
|1756
|2007.10.09 12:00
|close
|878
|1.00
|1.4026
|1.4003
|1.4176
|-1113.23
|83114.24
|1757
|2007.10.09 18:00
|buy
|879
|1.00
|1.4091
|1.3958
|1.4131
|1758
|2007.10.10 10:13
|t/p
|879
|1.00
|1.4131
|1.3958
|1.4131
|397.80
|83512.03
|1759
|2007.10.10 18:00
|buy
|880
|1.00
|1.4157
|1.4024
|1.4197
|1760
|2007.10.11 10:01
|t/p
|880
|1.00
|1.4197
|1.4024
|1.4197
|393.39
|83905.42
|1761
|2007.10.11 18:00
|sell
|881
|1.00
|1.4226
|1.4426
|1.4199
|1762
|2007.10.11 21:08
|t/p
|881
|1.00
|1.4199
|1.4426
|1.4199
|270.00
|84175.42
|1763
|2007.10.12 18:00
|sell
|882
|1.00
|1.4165
|1.4365
|1.4138
|1764
|2007.10.18 12:00
|close
|882
|1.00
|1.4253
|1.4365
|1.4138
|-875.31
|83300.11
|1765
|2007.10.18 18:00
|buy
|883
|1.00
|1.4292
|1.4159
|1.4332
|1766
|2007.10.22 01:00
|t/p
|883
|1.00
|1.4332
|1.4159
|1.4332
|395.59
|83695.70
|1767
|2007.10.22 18:00
|sell
|884
|1.00
|1.4144
|1.4344
|1.4117
|1768
|2007.10.25 15:42
|s/l
|884
|1.00
|1.4344
|1.4344
|1.4117
|-1996.09
|81699.61
|1769
|2007.10.25 18:00
|buy
|885
|1.00
|1.4308
|1.4175
|1.4348
|1770
|2007.10.26 09:29
|t/p
|885
|1.00
|1.4348
|1.4175
|1.4348
|397.80
|82097.41
|1771
|2007.10.26 18:00
|buy
|886
|1.00
|1.4387
|1.4254
|1.4427
|1772
|2007.10.29 09:39
|t/p
|886
|1.00
|1.4427
|1.4254
|1.4427
|397.80
|82495.20
|1773
|2007.10.29 18:00
|sell
|887
|1.00
|1.4401
|1.4601
|1.4374
|1774
|2007.11.05 01:00
|close
|887
|1.00
|1.4520
|1.4601
|1.4374
|-1184.53
|81310.68
|1775
|2007.11.06 18:00
|buy
|888
|1.00
|1.4552
|1.4419
|1.4592
|1776
|2007.11.07 04:27
|t/p
|888
|1.00
|1.4592
|1.4419
|1.4592
|397.80
|81708.47
|1777
|2007.11.07 18:00
|buy
|889
|1.00
|1.4665
|1.4532
|1.4705
|1778
|2007.11.09 03:10
|t/p
|889
|1.00
|1.4705
|1.4532
|1.4705
|391.18
|82099.65
|1779
|2007.11.09 18:00
|sell
|890
|1.00
|1.4677
|1.4877
|1.4650
|1780
|2007.11.09 18:36
|t/p
|890
|1.00
|1.4650
|1.4877
|1.4650
|270.00
|82369.65
|1781
|2007.11.12 18:00
|sell
|891
|1.00
|1.4536
|1.4736
|1.4509
|1782
|2007.11.19 04:34
|close
|891
|1.00
|1.4675
|1.4736
|1.4509
|-1384.53
|80985.13
|1783
|2007.11.19 18:00
|buy
|892
|1.00
|1.4657
|1.4524
|1.4697
|1784
|2007.11.19 23:59
|close at stop
|892
|1.00
|1.4665
|1.4524
|1.4697
|80.00
|81065.13