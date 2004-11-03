Strategy Tester Report
ParabolicSarTest

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period1 Hour (H1) 2004.11.01 05:00 - 2006.10.13 22:00 (1970.01.01 - 2006.10.15)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersExpert_Name="Parabolic SAR"; TimeFrame=60; BackBars=1; SL=64; TP=127; TrailStop=42; Slippage=3; UseMM=true; Lots=0.1; Risk=35; UseGMTTimeFilter=true; TradeHourFrom=7; TradeHourTo=18; UseSound=true;
Bars in test12238Ticks modelled1601051Modelling quality89.27%
Initial deposit100000.00
Total net profit989057.85Gross profit2166929.25Gross loss-1177871.39
Profit factor1.84Expected payoff16214.06
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown182749.80 (26.87%)Relative drawdown38.17% (127135.38)
Total trades61Short positions (won %)32 (68.75%)Long positions (won %)29 (72.41%)
Profit trades (% of total)43 (70.49%)Loss trades (% of total)18 (29.51%)
Largestprofit trade128186.08loss trade-68572.82
Averageprofit trade50393.70loss trade-65437.30
Maximumconsecutive wins (profit in money)7 (439815.71)consecutive losses (loss in money)2 (-130813.92)
Maximalconsecutive profit (count of wins)439815.71 (7)consecutive loss (count of losses)-130813.92 (2)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.11.03 14:00buy135.001.27551.26891.2882
22004.11.03 14:52modify135.001.27551.27551.2882
32004.11.03 14:52modify135.001.27551.27571.2882
42004.11.03 14:52modify135.001.27551.27591.2882
52004.11.03 15:11modify135.001.27551.27611.2882
62004.11.03 15:19modify135.001.27551.27631.2882
72004.11.03 15:19modify135.001.27551.27651.2882
82004.11.03 16:22modify135.001.27551.27671.2882
92004.11.04 07:00modify135.001.27551.27821.2882
102004.11.04 07:18modify135.001.27551.27821.2882
112004.11.04 07:19modify135.001.27551.27841.2882
122004.11.04 07:20modify135.001.27551.27851.2882
132004.11.04 07:20modify135.001.27551.27851.2882
142004.11.04 08:00modify135.001.27551.27861.2882
152004.11.04 08:00modify135.001.27551.27891.2882
162004.11.04 08:00modify135.001.27551.27901.2882
172004.11.04 08:01modify135.001.27551.27911.2882
182004.11.04 08:01modify135.001.27551.27911.2882
192004.11.04 08:59modify135.001.27551.27921.2882
202004.11.04 09:00modify135.001.27551.27931.2882
212004.11.04 12:00modify135.001.27551.28011.2882
222004.11.04 12:00modify135.001.27551.28051.2882
232004.11.04 12:01modify135.001.27551.28101.2882
242004.11.04 12:01modify135.001.27551.28121.2882
252004.11.04 12:01modify135.001.27551.28141.2882
262004.11.04 13:03modify135.001.27551.28141.2882
272004.11.04 13:04modify135.001.27551.28171.2882
282004.11.04 13:04modify135.001.27551.28181.2882
292004.11.04 13:07modify135.001.27551.28191.2882
302004.11.04 13:07modify135.001.27551.28201.2882
312004.11.04 13:08modify135.001.27551.28211.2882
322004.11.04 13:08modify135.001.27551.28221.2882
332004.11.04 13:08modify135.001.27551.28221.2882
342004.11.04 13:13modify135.001.27551.28231.2882
352004.11.04 13:13modify135.001.27551.28241.2882
362004.11.04 13:14modify135.001.27551.28241.2882
372004.11.04 13:37modify135.001.27551.28271.2882
382004.11.04 13:37modify135.001.27551.28281.2882
392004.11.04 13:51modify135.001.27551.28301.2882
402004.11.04 14:14modify135.001.27551.28301.2882
412004.11.04 14:19modify135.001.27551.28311.2882
422004.11.04 14:19modify135.001.27551.28311.2882
432004.11.04 14:43modify135.001.27551.28321.2882
442004.11.04 14:43modify135.001.27551.28331.2882
452004.11.04 14:52modify135.001.27551.28341.2882
462004.11.04 15:00modify135.001.27551.28371.2882
472004.11.04 15:00modify135.001.27551.28371.2882
482004.11.04 15:00modify135.001.27551.28381.2882
492004.11.04 15:00modify135.001.27551.28391.2882
502004.11.04 15:00t/p135.001.28821.28391.288243549.51143549.51
512004.11.10 18:00sell250.241.29181.29841.2791
522004.11.11 12:00modify250.241.29181.29161.2791
532004.11.11 12:00modify250.241.29181.29151.2791
542004.11.11 12:07modify250.241.29181.29121.2791
552004.11.11 12:19modify250.241.29181.29121.2791
562004.11.11 12:19modify250.241.29181.29111.2791
572004.11.11 13:10modify250.241.29181.29081.2791
582004.11.11 16:02s/l250.241.29081.29081.27915917.83149467.34
592004.11.16 12:00buy352.311.29761.29101.3103
602004.11.17 11:00modify352.311.29761.29811.3103
612004.11.17 11:00modify352.311.29761.29821.3103
622004.11.17 11:00modify352.311.29761.29821.3103
632004.11.17 11:01modify352.311.29761.29861.3103
642004.11.17 11:03modify352.311.29761.29881.3103
652004.11.17 11:04modify352.311.29761.29901.3103
662004.11.17 11:07modify352.311.29761.29921.3103
672004.11.17 11:27modify352.311.29761.29931.3103
682004.11.17 11:27modify352.311.29761.29941.3103
692004.11.17 11:27modify352.311.29761.29941.3103
702004.11.17 11:31modify352.311.29761.29951.3103
712004.11.17 11:31modify352.311.29761.29951.3103
722004.11.17 11:33modify352.311.29761.29961.3103
732004.11.17 12:02modify352.311.29761.29971.3103
742004.11.18 08:00modify352.311.29761.30141.3103
752004.11.18 08:00modify352.311.29761.30151.3103
762004.11.18 08:27modify352.311.29761.30161.3103
772004.11.18 08:45modify352.311.29761.30171.3103
782004.11.18 08:45modify352.311.29761.30181.3103
792004.11.18 08:45modify352.311.29761.30181.3103
802004.11.18 09:18modify352.311.29761.30201.3103
812004.11.18 09:22modify352.311.29761.30211.3103
822004.11.18 09:22modify352.311.29761.30221.3103
832004.11.18 09:22modify352.311.29761.30231.3103
842004.11.18 10:00modify352.311.29761.30281.3103
852004.11.18 14:00s/l352.311.30281.30281.310325406.96174874.30
862004.11.23 13:00buy461.201.30531.29871.3180
872004.11.23 17:00modify461.201.30531.30531.3180
882004.11.23 17:01modify461.201.30531.30551.3180
892004.11.23 17:02modify461.201.30531.30561.3180
902004.11.23 17:11modify461.201.30531.30581.3180
912004.11.23 17:11modify461.201.30531.30621.3180
922004.11.24 08:01modify461.201.30531.30621.3180
932004.11.24 08:07modify461.201.30531.30641.3180
942004.11.24 08:08modify461.201.30531.30661.3180
952004.11.24 09:11modify461.201.30531.30681.3180
962004.11.24 09:11modify461.201.30531.30681.3180
972004.11.24 09:13modify461.201.30531.30701.3180
982004.11.24 10:00modify461.201.30531.30871.3180
992004.11.24 10:00modify461.201.30531.30871.3180
1002004.11.24 10:00modify461.201.30531.30881.3180
1012004.11.24 10:00modify461.201.30531.30891.3180
1022004.11.24 10:03modify461.201.30531.30921.3180
1032004.11.24 10:15modify461.201.30531.30931.3180
1042004.11.24 10:16modify461.201.30531.30941.3180
1052004.11.24 10:17modify461.201.30531.30951.3180
1062004.11.24 10:18modify461.201.30531.30961.3180
1072004.11.24 11:00modify461.201.30531.31031.3180
1082004.11.24 11:00modify461.201.30531.31041.3180
1092004.11.24 11:00modify461.201.30531.31041.3180
1102004.11.24 11:03modify461.201.30531.31051.3180
1112004.11.24 11:03modify461.201.30531.31061.3180
1122004.11.24 11:34modify461.201.30531.31071.3180
1132004.11.24 11:34modify461.201.30531.31081.3180
1142004.11.24 11:34modify461.201.30531.31081.3180
1152004.11.24 11:35modify461.201.30531.31101.3180
1162004.11.24 11:35modify461.201.30531.31131.3180
1172004.11.24 11:35modify461.201.30531.31141.3180
1182004.11.24 11:35modify461.201.30531.31151.3180
1192004.11.24 11:38modify461.201.30531.31161.3180
1202004.11.24 12:01modify461.201.30531.31171.3180
1212004.11.24 12:03modify461.201.30531.31191.3180
1222004.11.24 12:12modify461.201.30531.31201.3180
1232004.11.24 12:13modify461.201.30531.31211.3180
1242004.11.24 12:13modify461.201.30531.31221.3180
1252004.11.24 12:13modify461.201.30531.31231.3180
1262004.11.24 12:13modify461.201.30531.31251.3180
1272004.11.24 15:57modify461.201.30531.31261.3180
1282004.11.24 16:06modify461.201.30531.31271.3180
1292004.11.24 22:40t/p461.201.31801.31271.318077199.15252073.44
1302004.11.30 14:00buy588.221.33011.32351.3428
1312004.12.02 07:00modify588.221.33011.33211.3428
1322004.12.02 07:21modify588.221.33011.33221.3428
1332004.12.02 07:21modify588.221.33011.33231.3428
1342004.12.02 08:23modify588.221.33011.33231.3428
1352004.12.02 08:25modify588.221.33011.33261.3428
1362004.12.02 08:42modify588.221.33011.33271.3428
1372004.12.02 08:43modify588.221.33011.33271.3428
1382004.12.02 09:00modify588.221.33011.33301.3428
1392004.12.02 09:00modify588.221.33011.33311.3428
1402004.12.02 09:00modify588.221.33011.33321.3428
1412004.12.02 09:01modify588.221.33011.33331.3428
1422004.12.02 09:01modify588.221.33011.33351.3428
1432004.12.02 09:01modify588.221.33011.33371.3428
1442004.12.02 12:00s/l588.221.33371.33371.342828733.26280806.71
1452004.12.29 17:00sell698.281.35991.36651.3472
1462004.12.31 18:00modify698.281.35991.35741.3472
1472004.12.31 18:00modify698.281.35991.35731.3472
1482004.12.31 18:00modify698.281.35991.35721.3472
1492004.12.31 18:16modify698.281.35991.35711.3472
1502004.12.31 20:30s/l698.281.35711.35711.347229849.80310656.51
1512005.01.12 16:00buy7100.001.32231.31571.3350
1522005.01.12 16:00modify7100.001.32231.32241.3350
1532005.01.12 16:00modify7100.001.32231.32251.3350
1542005.01.12 16:00modify7100.001.32231.32261.3350
1552005.01.12 16:00modify7100.001.32231.32271.3350
1562005.01.12 17:00modify7100.001.32231.32391.3350
1572005.01.12 17:00modify7100.001.32231.32411.3350
1582005.01.12 17:01modify7100.001.32231.32411.3350
1592005.01.12 17:05modify7100.001.32231.32421.3350
1602005.01.12 17:05modify7100.001.32231.32421.3350
1612005.01.12 17:09modify7100.001.32231.32431.3350
1622005.01.12 17:09modify7100.001.32231.32431.3350
1632005.01.12 17:10modify7100.001.32231.32441.3350
1642005.01.12 17:11modify7100.001.32231.32451.3350
1652005.01.12 17:14modify7100.001.32231.32461.3350
1662005.01.12 17:14modify7100.001.32231.32471.3350
1672005.01.12 17:14modify7100.001.32231.32481.3350
1682005.01.13 04:00s/l7100.001.32481.32481.335022427.14333083.66
1692005.01.19 11:00buy8100.001.30981.30321.3225
1702005.01.19 17:00s/l8100.001.30321.30321.3225-66000.00267083.66
1712005.02.10 18:00buy993.471.28931.28271.3020
1722005.02.14 07:00modify993.471.28931.28931.3020
1732005.02.14 07:02modify993.471.28931.28941.3020
1742005.02.14 07:38modify993.471.28931.28961.3020
1752005.02.14 08:54modify993.471.28931.28961.3020
1762005.02.14 08:54modify993.471.28931.28971.3020
1772005.02.14 08:56modify993.471.28931.28981.3020
1782005.02.14 09:00modify993.471.28931.28981.3020
1792005.02.14 09:00modify993.471.28931.28991.3020
1802005.02.14 09:00modify993.471.28931.28991.3020
1812005.02.14 09:01modify993.471.28931.28991.3020
1822005.02.14 09:01modify993.471.28931.29001.3020
1832005.02.14 09:04modify993.471.28931.29011.3020
1842005.02.14 09:04modify993.471.28931.29011.3020
1852005.02.14 09:15modify993.471.28931.29021.3020
1862005.02.14 09:15modify993.471.28931.29031.3020
1872005.02.14 10:00modify993.471.28931.29261.3020
1882005.02.14 10:00modify993.471.28931.29271.3020
1892005.02.14 10:00modify993.471.28931.29281.3020
1902005.02.14 10:00modify993.471.28931.29291.3020
1912005.02.14 10:00modify993.471.28931.29291.3020
1922005.02.14 10:04modify993.471.28931.29301.3020
1932005.02.14 10:04modify993.471.28931.29311.3020
1942005.02.14 10:04modify993.471.28931.29341.3020
1952005.02.14 10:04modify993.471.28931.29341.3020
1962005.02.14 11:00modify993.471.28931.29431.3020
1972005.02.14 11:00modify993.471.28931.29441.3020
1982005.02.14 11:02modify993.471.28931.29451.3020
1992005.02.14 11:59modify993.471.28931.29481.3020
2002005.02.14 16:18s/l993.471.29481.29481.302049805.29316888.95
2012005.02.16 18:00sell10100.001.29841.30501.2857
2022005.02.17 08:40s/l10100.001.30501.30501.2857-64220.88252668.06
2032005.02.24 18:00sell1188.431.32011.32671.3074
2042005.02.25 12:07modify1188.431.32011.32001.3074
2052005.02.25 12:40modify1188.431.32011.32001.3074
2062005.02.25 12:40modify1188.431.32011.31991.3074
2072005.02.25 12:40modify1188.431.32011.31981.3074
2082005.02.25 12:44modify1188.431.32011.31961.3074
2092005.02.25 12:45modify1188.431.32011.31961.3074
2102005.02.25 12:49modify1188.431.32011.31951.3074
2112005.02.25 12:49modify1188.431.32011.31931.3074
2122005.02.25 15:00s/l1188.431.31931.31931.30747598.82260266.89
2132005.03.14 11:00sell1291.091.34051.34711.3278
2142005.03.14 18:00modify1291.091.34051.33921.3278
2152005.03.14 18:00modify1291.091.34051.33911.3278
2162005.03.14 18:15modify1291.091.34051.33901.3278
2172005.03.14 18:16modify1291.091.34051.33881.3278
2182005.03.14 18:18modify1291.091.34051.33861.3278
2192005.03.14 18:19modify1291.091.34051.33861.3278
2202005.03.14 18:20modify1291.091.34051.33851.3278
2212005.03.14 18:20modify1291.091.34051.33841.3278
2222005.03.14 18:22modify1291.091.34051.33841.3278
2232005.03.14 18:22modify1291.091.34051.33831.3278
2242005.03.14 18:22modify1291.091.34051.33831.3278
2252005.03.14 18:23modify1291.091.34051.33821.3278
2262005.03.14 18:23modify1291.091.34051.33821.3278
2272005.03.15 12:00s/l1291.091.33821.33821.327821490.90281757.79
2282005.03.31 14:00buy1398.611.29631.28971.3090
2292005.03.31 16:16modify1398.611.29631.29641.3090
2302005.03.31 16:16modify1398.611.29631.29651.3090
2312005.03.31 16:26modify1398.611.29631.29691.3090
2322005.03.31 16:26modify1398.611.29631.29691.3090
2332005.03.31 16:27modify1398.611.29631.29701.3090
2342005.03.31 16:27modify1398.611.29631.29731.3090
2352005.03.31 16:27modify1398.611.29631.29731.3090
2362005.03.31 16:30modify1398.611.29631.29741.3090
2372005.03.31 16:30modify1398.611.29631.29751.3090
2382005.03.31 17:08s/l1398.611.29751.29751.309011833.20293590.99
2392005.04.27 17:00buy14100.001.29781.29121.3105
2402005.04.28 13:12s/l14100.001.29121.29121.3105-68572.82225018.17
2412005.05.11 16:00sell1578.751.28031.28691.2676
2422005.05.12 09:00modify1578.751.28031.28021.2676
2432005.05.12 09:00modify1578.751.28031.28011.2676
2442005.05.12 09:00modify1578.751.28031.28001.2676
2452005.05.12 09:00modify1578.751.28031.27991.2676
2462005.05.12 09:00modify1578.751.28031.27971.2676
2472005.05.12 09:00modify1578.751.28031.27961.2676
2482005.05.12 09:00modify1578.751.28031.27961.2676
2492005.05.12 09:20modify1578.751.28031.27951.2676
2502005.05.12 09:22modify1578.751.28031.27941.2676
2512005.05.12 09:22modify1578.751.28031.27931.2676
2522005.05.12 15:00modify1578.751.28031.27631.2676
2532005.05.12 15:00modify1578.751.28031.27611.2676
2542005.05.12 15:00modify1578.751.28031.27551.2676
2552005.05.12 15:02modify1578.751.28031.27521.2676
2562005.05.12 15:03modify1578.751.28031.27481.2676
2572005.05.12 16:00modify1578.751.28031.27481.2676
2582005.05.13 00:50t/p1578.751.26761.27481.2676101880.57326898.74
2592005.05.26 09:00sell16100.001.25531.26191.2426
2602005.05.26 18:00modify16100.001.25531.25531.2426
2612005.05.26 18:03modify16100.001.25531.25511.2426
2622005.05.26 18:10modify16100.001.25531.25501.2426
2632005.05.26 18:10modify16100.001.25531.25501.2426
2642005.05.26 18:11modify16100.001.25531.25491.2426
2652005.05.26 18:57modify16100.001.25531.25481.2426
2662005.05.27 14:12s/l16100.001.25481.25481.24265592.38332491.12
2672005.06.14 17:00sell17100.001.20411.21071.1914
2682005.06.15 16:00s/l17100.001.21071.21071.1914-65406.96267084.16
2692005.06.16 18:00sell1893.471.20851.21511.1958
2702005.06.17 13:00s/l1893.471.21511.21511.1958-61135.89205948.27
2712005.08.03 12:00buy1972.081.22471.21811.2374
2722005.08.03 12:00modify1972.081.22471.22641.2374
2732005.08.03 12:00modify1972.081.22471.22681.2374
2742005.08.03 12:01modify1972.081.22471.22681.2374
2752005.08.03 12:02modify1972.081.22471.22741.2374
2762005.08.03 12:07modify1972.081.22471.22751.2374
2772005.08.03 12:08modify1972.081.22471.22751.2374
2782005.08.03 12:37modify1972.081.22471.22761.2374
2792005.08.03 12:39modify1972.081.22471.22761.2374
2802005.08.03 17:04modify1972.081.22471.22771.2374
2812005.08.03 17:04modify1972.081.22471.22781.2374
2822005.08.03 17:05modify1972.081.22471.22841.2374
2832005.08.03 18:00modify1972.081.22471.22901.2374
2842005.08.03 18:00modify1972.081.22471.22911.2374
2852005.08.03 18:00modify1972.081.22471.22921.2374
2862005.08.03 18:01modify1972.081.22471.22931.2374
2872005.08.03 18:08modify1972.081.22471.22941.2374
2882005.08.03 18:09modify1972.081.22471.22951.2374
2892005.08.03 18:10modify1972.081.22471.22961.2374
2902005.08.03 18:13modify1972.081.22471.22971.2374
2912005.08.03 18:14modify1972.081.22471.22991.2374
2922005.08.04 17:00modify1972.081.22471.23231.2374
2932005.08.04 17:00modify1972.081.22471.23241.2374
2942005.08.04 17:00modify1972.081.22471.23251.2374
2952005.08.04 17:00modify1972.081.22471.23261.2374
2962005.08.04 17:00modify1972.081.22471.23281.2374
2972005.08.04 17:02modify1972.081.22471.23281.2374
2982005.08.04 17:02modify1972.081.22471.23291.2374
2992005.08.04 17:02modify1972.081.22471.23301.2374
3002005.08.04 17:05modify1972.081.22471.23301.2374
3012005.08.04 17:05modify1972.081.22471.23311.2374
3022005.08.04 17:07modify1972.081.22471.23311.2374
3032005.08.04 17:07t/p1972.081.23741.23311.237489687.11295635.39
3042005.08.09 17:00sell20100.001.23371.24031.2210
3052005.08.10 12:00s/l20100.001.24031.24031.2210-65406.96230228.42
3062005.08.24 16:00buy2180.571.22491.21831.2376
3072005.08.25 07:00modify2180.571.22491.22621.2376
3082005.08.25 07:01modify2180.571.22491.22621.2376
3092005.08.25 07:02modify2180.571.22491.22641.2376
3102005.08.25 07:04modify2180.571.22491.22651.2376
3112005.08.25 07:06modify2180.571.22491.22661.2376
3122005.08.25 07:07modify2180.571.22491.22671.2376
3132005.08.25 08:12modify2180.571.22491.22671.2376
3142005.08.25 08:12modify2180.571.22491.22691.2376
3152005.08.25 08:13modify2180.571.22491.22691.2376
3162005.08.25 08:45modify2180.571.22491.22701.2376
3172005.08.25 08:49modify2180.571.22491.22701.2376
3182005.08.25 09:59modify2180.571.22491.22711.2376
3192005.08.25 15:00s/l2180.571.22711.22711.237615652.48245880.91
3202005.08.29 16:00sell2286.051.22901.23561.2163
3212005.08.29 18:59modify2286.051.22901.22841.2163
3222005.08.30 07:00modify2286.051.22901.22521.2163
3232005.08.30 07:02modify2286.051.22901.22511.2163
3242005.08.30 07:02modify2286.051.22901.22501.2163
3252005.08.30 07:04modify2286.051.22901.22481.2163
3262005.08.30 07:04modify2286.051.22901.22481.2163
3272005.08.30 12:00modify2286.051.22901.22431.2163
3282005.08.30 12:00modify2286.051.22901.22421.2163
3292005.08.30 12:00modify2286.051.22901.22411.2163
3302005.08.30 12:00modify2286.051.22901.22411.2163
3312005.08.30 12:02modify2286.051.22901.22401.2163
3322005.08.30 13:00modify2286.051.22901.22281.2163
3332005.08.30 13:00modify2286.051.22901.22271.2163
3342005.08.30 14:03modify2286.051.22901.22251.2163
3352005.08.30 14:04modify2286.051.22901.22241.2163
3362005.08.30 15:00modify2286.051.22901.22231.2163
3372005.08.30 15:01modify2286.051.22901.22231.2163
3382005.08.30 15:04modify2286.051.22901.22221.2163
3392005.08.30 15:04modify2286.051.22901.22221.2163
3402005.08.30 15:05modify2286.051.22901.22201.2163
3412005.08.30 15:06modify2286.051.22901.22191.2163
3422005.08.30 15:06modify2286.051.22901.22171.2163
3432005.08.30 15:06modify2286.051.22901.22161.2163
3442005.08.30 16:02modify2286.051.22901.22161.2163
3452005.08.30 21:00s/l2286.051.22161.22161.216364187.31310068.22
3462005.08.31 18:00buy23100.001.22961.22301.2423
3472005.09.01 08:04modify23100.001.22961.22971.2423
3482005.09.01 08:05modify23100.001.22961.22991.2423
3492005.09.01 09:33modify23100.001.22961.22991.2423
3502005.09.01 09:33modify23100.001.22961.23001.2423
3512005.09.01 09:33modify23100.001.22961.23011.2423
3522005.09.01 09:33modify23100.001.22961.23021.2423
3532005.09.01 09:34modify23100.001.22961.23021.2423
3542005.09.01 09:34modify23100.001.22961.23031.2423
3552005.09.01 09:34modify23100.001.22961.23041.2423
3562005.09.01 09:40modify23100.001.22961.23051.2423
3572005.09.01 09:57modify23100.001.22961.23051.2423
3582005.09.01 09:57modify23100.001.22961.23061.2423
3592005.09.01 09:57modify23100.001.22961.23061.2423
3602005.09.01 10:20modify23100.001.22961.23061.2423
3612005.09.01 10:20modify23100.001.22961.23111.2423
3622005.09.01 10:20modify23100.001.22961.23131.2423
3632005.09.01 10:21modify23100.001.22961.23201.2423
3642005.09.01 10:21modify23100.001.22961.23241.2423
3652005.09.01 10:21modify23100.001.22961.23241.2423
3662005.09.01 10:21modify23100.001.22961.23321.2423
3672005.09.01 10:52modify23100.001.22961.23331.2423
3682005.09.01 10:52modify23100.001.22961.23341.2423
3692005.09.01 12:27modify23100.001.22961.23341.2423
3702005.09.01 12:27modify23100.001.22961.23361.2423
3712005.09.01 12:27modify23100.001.22961.23381.2423
3722005.09.01 12:28modify23100.001.22961.23381.2423
3732005.09.01 12:28modify23100.001.22961.23391.2423
3742005.09.01 12:28modify23100.001.22961.23401.2423
3752005.09.01 12:34modify23100.001.22961.23411.2423
3762005.09.01 12:34modify23100.001.22961.23411.2423
3772005.09.01 12:35modify23100.001.22961.23411.2423
3782005.09.01 12:35modify23100.001.22961.23421.2423
3792005.09.01 12:35modify23100.001.22961.23441.2423
3802005.09.01 12:35modify23100.001.22961.23451.2423
3812005.09.01 12:36modify23100.001.22961.23451.2423
3822005.09.01 12:36modify23100.001.22961.23481.2423
3832005.09.01 12:36modify23100.001.22961.23491.2423
3842005.09.01 12:39modify23100.001.22961.23491.2423
3852005.09.01 12:59modify23100.001.22961.23511.2423
3862005.09.01 13:01modify23100.001.22961.23531.2423
3872005.09.01 13:02modify23100.001.22961.23531.2423
3882005.09.01 13:03modify23100.001.22961.23541.2423
3892005.09.01 13:06modify23100.001.22961.23541.2423
3902005.09.01 13:06modify23100.001.22961.23561.2423
3912005.09.01 13:07modify23100.001.22961.23571.2423
3922005.09.01 13:08modify23100.001.22961.23581.2423
3932005.09.01 13:08modify23100.001.22961.23591.2423
3942005.09.01 14:41modify23100.001.22961.23621.2423
3952005.09.01 14:41modify23100.001.22961.23671.2423
3962005.09.01 14:41modify23100.001.22961.23691.2423
3972005.09.01 14:42modify23100.001.22961.23691.2423
3982005.09.01 14:42modify23100.001.22961.23721.2423
3992005.09.01 14:42modify23100.001.22961.23731.2423
4002005.09.01 14:42modify23100.001.22961.23751.2423
4012005.09.01 16:00modify23100.001.22961.23771.2423
4022005.09.01 16:00modify23100.001.22961.23771.2423
4032005.09.01 16:03t/p23100.001.24231.23771.2423124427.18434495.40
4042005.09.07 11:00buy24100.001.25221.24561.2649
4052005.09.07 13:00s/l24100.001.24561.24561.2649-66000.00368495.40
4062005.09.07 15:00sell25100.001.24481.25141.2321
4072005.09.08 17:01modify25100.001.24481.24481.2321
4082005.09.08 17:08modify25100.001.24481.24471.2321
4092005.09.08 17:08modify25100.001.24481.24441.2321
4102005.09.08 17:08modify25100.001.24481.24391.2321
4112005.09.08 17:09modify25100.001.24481.24361.2321
4122005.09.08 17:10modify25100.001.24481.24351.2321
4132005.09.08 17:12modify25100.001.24481.24341.2321
4142005.09.08 17:13modify25100.001.24481.24331.2321
4152005.09.09 07:00s/l25100.001.24331.24331.232117372.15385867.56
4162005.09.29 17:00sell26100.001.20281.20941.1901
4172005.10.03 07:00modify26100.001.20281.19891.1901
4182005.10.03 07:02modify26100.001.20281.19891.1901
4192005.10.03 11:00modify26100.001.20281.19691.1901
4202005.10.03 11:03modify26100.001.20281.19681.1901
4212005.10.03 14:29modify26100.001.20281.19681.1901
4222005.10.03 16:00modify26100.001.20281.19661.1901
4232005.10.03 17:00modify26100.001.20281.19541.1901
4242005.10.03 17:00modify26100.001.20281.19531.1901
4252005.10.03 17:00modify26100.001.20281.19521.1901
4262005.10.03 17:12modify26100.001.20281.19501.1901
4272005.10.03 17:12modify26100.001.20281.19491.1901
4282005.10.04 09:51modify26100.001.20281.19491.1901
4292005.10.05 07:00s/l26100.001.19491.19491.190181372.15467239.71
4302005.10.10 15:00sell27100.001.20971.21631.1970
4312005.10.10 17:00modify27100.001.20971.20851.1970
4322005.10.11 07:00modify27100.001.20971.20771.1970
4332005.10.11 07:04modify27100.001.20971.20771.1970
4342005.10.11 07:04modify27100.001.20971.20761.1970
4352005.10.11 07:05modify27100.001.20971.20751.1970
4362005.10.11 07:13modify27100.001.20971.20731.1970
4372005.10.11 07:13modify27100.001.20971.20731.1970
4382005.10.11 08:00modify27100.001.20971.20701.1970
4392005.10.11 08:01modify27100.001.20971.20691.1970
4402005.10.11 08:02modify27100.001.20971.20681.1970
4412005.10.11 08:02modify27100.001.20971.20671.1970
4422005.10.11 09:00modify27100.001.20971.20621.1970
4432005.10.11 09:00modify27100.001.20971.20601.1970
4442005.10.11 15:00modify27100.001.20971.20591.1970
4452005.10.11 15:02modify27100.001.20971.20581.1970
4462005.10.11 15:03modify27100.001.20971.20571.1970
4472005.10.11 15:04modify27100.001.20971.20571.1970
4482005.10.11 15:18modify27100.001.20971.20561.1970
4492005.10.11 15:20modify27100.001.20971.20561.1970
4502005.10.11 15:30modify27100.001.20971.20551.1970
4512005.10.11 16:00modify27100.001.20971.20431.1970
4522005.10.11 16:00modify27100.001.20971.20431.1970
4532005.10.11 16:00modify27100.001.20971.20421.1970
4542005.10.11 17:00modify27100.001.20971.20341.1970
4552005.10.12 02:00t/p27100.001.19701.20341.1970128186.08595425.79
4562005.10.25 12:00buy28100.001.20261.19601.2153
4572005.10.25 16:00modify28100.001.20261.20261.2153
4582005.10.25 16:00modify28100.001.20261.20271.2153
4592005.10.25 16:00modify28100.001.20261.20281.2153
4602005.10.25 16:01modify28100.001.20261.20311.2153
4612005.10.25 17:00modify28100.001.20261.20571.2153
4622005.10.25 17:16modify28100.001.20261.20581.2153
4632005.10.25 17:16modify28100.001.20261.20591.2153
4642005.10.25 17:16modify28100.001.20261.20611.2153
4652005.10.25 17:49modify28100.001.20261.20611.2153
4662005.10.26 07:00modify28100.001.20261.20631.2153
4672005.10.26 07:42modify28100.001.20261.20631.2153
4682005.10.26 07:50modify28100.001.20261.20651.2153
4692005.10.26 07:54modify28100.001.20261.20661.2153
4702005.10.26 08:09modify28100.001.20261.20671.2153
4712005.10.26 08:10modify28100.001.20261.20681.2153
4722005.10.26 08:10modify28100.001.20261.20701.2153
4732005.10.26 08:13modify28100.001.20261.20721.2153
4742005.10.26 08:41modify28100.001.20261.20731.2153
4752005.10.26 10:00s/l28100.001.20731.20731.215346142.39641568.18
4762005.11.03 16:00sell29100.001.20121.20781.1885
4772005.11.03 18:00modify29100.001.20121.20121.1885
4782005.11.03 18:00modify29100.001.20121.20111.1885
4792005.11.04 07:00modify29100.001.20121.19781.1885
4802005.11.04 07:00modify29100.001.20121.19761.1885
4812005.11.04 07:00modify29100.001.20121.19741.1885
4822005.11.04 15:00s/l29100.001.19741.19741.188538593.04680161.22
4832005.11.10 12:00buy30100.001.17801.17141.1907
4842005.11.10 21:00s/l30100.001.17141.17141.1907-66000.00614161.22
4852005.11.14 16:00sell31100.001.17031.17691.1576
4862005.11.15 13:00modify31100.001.17031.16991.1576
4872005.11.15 13:00modify31100.001.17031.16981.1576
4882005.11.15 13:00modify31100.001.17031.16971.1576
4892005.11.15 13:01modify31100.001.17031.16971.1576
4902005.11.15 14:31modify31100.001.17031.16951.1576
4912005.11.15 16:26s/l31100.001.16951.16951.15768593.26622754.48
4922005.12.05 14:00buy32100.001.17471.16811.1874
4932005.12.05 18:09modify32100.001.17471.17481.1874
4942005.12.06 07:00modify32100.001.17471.17491.1874
4952005.12.06 07:02modify32100.001.17471.17501.1874
4962005.12.06 07:59modify32100.001.17471.17511.1874
4972005.12.06 15:18modify32100.001.17471.17531.1874
4982005.12.07 09:00s/l32100.001.17531.17531.18744284.79627039.27
4992005.12.07 10:00sell33100.001.17521.18181.1625
5002005.12.08 17:00s/l33100.001.18181.18181.1625-64220.88562818.38
5012005.12.15 18:00sell34100.001.19491.20151.1822
5022005.12.16 17:25s/l34100.001.20151.20151.1822-65406.96497411.42
5032005.12.19 16:00sell35100.001.19871.20531.1860
5042005.12.20 15:00modify35100.001.19871.19751.1860
5052005.12.20 15:00modify35100.001.19871.19741.1860
5062005.12.20 15:00modify35100.001.19871.19731.1860
5072005.12.20 15:00modify35100.001.19871.19731.1860
5082005.12.20 15:01modify35100.001.19871.19721.1860
5092005.12.20 15:02modify35100.001.19871.19711.1860
5102005.12.20 15:02modify35100.001.19871.19711.1860
5112005.12.20 15:04modify35100.001.19871.19701.1860
5122005.12.20 15:25modify35100.001.19871.19701.1860
5132005.12.20 15:25modify35100.001.19871.19681.1860
5142005.12.20 15:25modify35100.001.19871.19671.1860
5152005.12.20 16:00modify35100.001.19871.19531.1860
5162005.12.20 16:00modify35100.001.19871.19521.1860
5172005.12.20 17:00modify35100.001.19871.19311.1860
5182005.12.20 17:02modify35100.001.19871.19301.1860
5192005.12.20 17:11modify35100.001.19871.19291.1860
5202005.12.20 17:12modify35100.001.19871.19251.1860
5212005.12.20 18:00t/p35100.001.18601.19251.1860127593.04625004.46
5222005.12.22 18:00buy36100.001.18661.18001.1993
5232005.12.28 09:00modify36100.001.18661.18791.1993
5242005.12.28 09:00modify36100.001.18661.18801.1993
5252005.12.28 09:00modify36100.001.18661.18801.1993
5262005.12.28 09:02modify36100.001.18661.18821.1993
5272005.12.28 09:02modify36100.001.18661.18831.1993
5282005.12.28 09:02modify36100.001.18661.18831.1993
5292005.12.28 09:06modify36100.001.18661.18841.1993
5302005.12.28 09:07modify36100.001.18661.18861.1993
5312005.12.28 18:00s/l36100.001.18861.18861.199316570.03641574.49
5322006.01.03 09:00buy37100.001.18781.18121.2005
5332006.01.03 16:00modify37100.001.18781.18921.2005
5342006.01.03 16:00modify37100.001.18781.18921.2005
5352006.01.03 16:03modify37100.001.18781.18931.2005
5362006.01.03 17:00modify37100.001.18781.19341.2005
5372006.01.03 17:27modify37100.001.18781.19351.2005
5382006.01.03 17:27modify37100.001.18781.19361.2005
5392006.01.03 17:31modify37100.001.18781.19371.2005
5402006.01.03 17:51modify37100.001.18781.19381.2005
5412006.01.03 17:51modify37100.001.18781.19381.2005
5422006.01.03 17:51modify37100.001.18781.19391.2005
5432006.01.03 17:56modify37100.001.18781.19411.2005
5442006.01.03 21:00t/p37100.001.20051.19411.2005127000.00768574.49
5452006.01.09 11:00sell38100.001.20891.21551.1962
5462006.01.10 08:37modify38100.001.20891.20881.1962
5472006.01.10 12:00s/l38100.001.20881.20881.19621593.04770167.53
5482006.01.12 16:00sell39100.001.20791.21451.1952
5492006.01.12 16:00modify39100.001.20791.20721.1952
5502006.01.12 16:00modify39100.001.20791.20711.1952
5512006.01.12 16:00modify39100.001.20791.20701.1952
5522006.01.12 16:00modify39100.001.20791.20681.1952
5532006.01.12 16:02modify39100.001.20791.20671.1952
5542006.01.12 16:02modify39100.001.20791.20661.1952
5552006.01.12 16:02modify39100.001.20791.20651.1952
5562006.01.12 16:02modify39100.001.20791.20631.1952
5572006.01.12 16:04modify39100.001.20791.20631.1952
5582006.01.12 16:04modify39100.001.20791.20611.1952
5592006.01.12 16:05modify39100.001.20791.20601.1952
5602006.01.12 16:05modify39100.001.20791.20581.1952
5612006.01.12 16:05modify39100.001.20791.20581.1952
5622006.01.13 08:00s/l39100.001.20581.20581.195221593.04791760.57
5632006.01.25 18:00sell40100.001.22631.23291.2136
5642006.01.27 07:00modify40100.001.22631.22581.2136
5652006.01.27 07:01modify40100.001.22631.22431.2136
5662006.01.27 07:02modify40100.001.22631.22421.2136
5672006.01.27 07:03modify40100.001.22631.22401.2136
5682006.01.27 07:03modify40100.001.22631.22391.2136
5692006.01.27 12:00modify40100.001.22631.22261.2136
5702006.01.27 13:00modify40100.001.22631.22181.2136
5712006.01.27 13:00modify40100.001.22631.22181.2136
5722006.01.27 13:00modify40100.001.22631.22171.2136
5732006.01.27 13:00modify40100.001.22631.22161.2136
5742006.01.27 13:00modify40100.001.22631.22151.2136
5752006.01.27 15:00s/l40100.001.22151.22151.213650371.91842132.48
5762006.03.28 11:00buy41100.001.20681.20021.2195
5772006.03.28 21:43s/l41100.001.20021.20021.2195-66000.00776132.48
5782006.04.06 16:00sell42100.001.22421.23081.2115
5792006.04.07 08:38modify42100.001.22421.22411.2115
5802006.04.07 09:00modify42100.001.22421.22371.2115
5812006.04.07 09:00modify42100.001.22421.22361.2115
5822006.04.07 09:01modify42100.001.22421.22331.2115
5832006.04.07 10:00modify42100.001.22421.22301.2115
5842006.04.07 10:00modify42100.001.22421.22281.2115
5852006.04.07 10:00modify42100.001.22421.22261.2115
5862006.04.07 13:00modify42100.001.22421.22251.2115
5872006.04.07 14:00modify42100.001.22421.22201.2115
5882006.04.07 14:02modify42100.001.22421.22191.2115
5892006.04.07 15:13modify42100.001.22421.22191.2115
5902006.04.07 15:13modify42100.001.22421.22181.2115
5912006.04.07 15:13modify42100.001.22421.22181.2115
5922006.04.07 15:13modify42100.001.22421.22171.2115
5932006.04.07 15:20modify42100.001.22421.22151.2115
5942006.04.07 16:00modify42100.001.22421.22001.2115
5952006.04.07 16:00modify42100.001.22421.21961.2115
5962006.04.07 16:00modify42100.001.22421.21951.2115
5972006.04.07 16:02modify42100.001.22421.21951.2115
5982006.04.07 16:03modify42100.001.22421.21931.2115
5992006.04.07 16:03modify42100.001.22421.21931.2115
6002006.04.07 16:04modify42100.001.22421.21911.2115
6012006.04.07 16:05modify42100.001.22421.21901.2115
6022006.04.07 16:05modify42100.001.22421.21891.2115
6032006.04.07 16:05modify42100.001.22421.21881.2115
6042006.04.07 16:59modify42100.001.22421.21871.2115
6052006.04.07 17:00modify42100.001.22421.21581.2115
6062006.04.07 17:00t/p42100.001.21151.21581.2115127593.04903725.52
6072006.04.27 18:00buy43100.001.25411.24751.2668
6082006.04.28 17:00modify43100.001.25411.25491.2668
6092006.04.28 17:00modify43100.001.25411.25501.2668
6102006.04.28 17:00modify43100.001.25411.25511.2668
6112006.04.28 17:00modify43100.001.25411.25521.2668
6122006.04.28 17:02modify43100.001.25411.25531.2668
6132006.04.28 17:02modify43100.001.25411.25541.2668
6142006.04.28 17:03modify43100.001.25411.25551.2668
6152006.04.28 17:03modify43100.001.25411.25551.2668
6162006.04.28 17:05modify43100.001.25411.25561.2668
6172006.04.28 18:00modify43100.001.25411.25801.2668
6182006.04.28 18:00modify43100.001.25411.25821.2668
6192006.04.28 18:00modify43100.001.25411.25831.2668
6202006.04.28 18:00modify43100.001.25411.25841.2668
6212006.04.28 18:01modify43100.001.25411.25851.2668
6222006.04.28 18:02modify43100.001.25411.25861.2668
6232006.04.28 18:02modify43100.001.25411.25871.2668
6242006.04.28 18:02modify43100.001.25411.25881.2668
6252006.04.28 18:09modify43100.001.25411.25901.2668
6262006.04.28 18:13modify43100.001.25411.25921.2668
6272006.05.01 07:54modify43100.001.25411.25931.2668
6282006.05.01 08:04modify43100.001.25411.25941.2668
6292006.05.01 08:31modify43100.001.25411.25941.2668
6302006.05.01 08:47modify43100.001.25411.25951.2668
6312006.05.01 08:48modify43100.001.25411.25971.2668
6322006.05.01 15:00modify43100.001.25411.26221.2668
6332006.05.01 15:00modify43100.001.25411.26231.2668
6342006.05.01 15:00modify43100.001.25411.26241.2668
6352006.05.01 15:00modify43100.001.25411.26251.2668
6362006.05.01 15:00modify43100.001.25411.26251.2668
6372006.05.01 15:01t/p43100.001.26681.26251.2668125284.791029010.31
6382006.05.02 14:00buy44100.001.26411.25751.2768
6392006.05.04 17:00modify44100.001.26411.26411.2768
6402006.05.04 17:00modify44100.001.26411.26421.2768
6412006.05.04 17:00modify44100.001.26411.26441.2768
6422006.05.04 17:00modify44100.001.26411.26451.2768
6432006.05.04 17:02modify44100.001.26411.26461.2768
6442006.05.04 17:09modify44100.001.26411.26481.2768
6452006.05.04 17:09modify44100.001.26411.26511.2768
6462006.05.04 17:09modify44100.001.26411.26531.2768
6472006.05.05 07:00modify44100.001.26411.26561.2768
6482006.05.05 07:00modify44100.001.26411.26581.2768
6492006.05.05 07:04modify44100.001.26411.26591.2768
6502006.05.05 07:15modify44100.001.26411.26601.2768
6512006.05.05 07:15modify44100.001.26411.26611.2768
6522006.05.05 07:20modify44100.001.26411.26621.2768
6532006.05.05 10:59modify44100.001.26411.26641.2768
6542006.05.05 15:00modify44100.001.26411.26701.2768
6552006.05.05 15:00modify44100.001.26411.26961.2768
6562006.05.05 15:00modify44100.001.26411.26971.2768
6572006.05.05 15:00modify44100.001.26411.26981.2768
6582006.05.05 15:00modify44100.001.26411.27001.2768
6592006.05.05 15:00modify44100.001.26411.27021.2768
6602006.05.05 15:00modify44100.001.26411.27031.2768
6612006.05.05 15:00modify44100.001.26411.27041.2768
6622006.05.05 15:00modify44100.001.26411.27041.2768
6632006.05.05 15:04modify44100.001.26411.27051.2768
6642006.05.05 15:04modify44100.001.26411.27061.2768
6652006.05.05 15:04modify44100.001.26411.27061.2768
6662006.05.05 15:05modify44100.001.26411.27071.2768
6672006.05.05 15:05modify44100.001.26411.27071.2768
6682006.05.05 15:06modify44100.001.26411.27081.2768
6692006.05.05 15:08modify44100.001.26411.27081.2768
6702006.05.05 15:08modify44100.001.26411.27131.2768
6712006.05.05 15:08modify44100.001.26411.27141.2768
6722006.05.05 15:08modify44100.001.26411.27141.2768
6732006.05.05 15:10modify44100.001.26411.27161.2768
6742006.05.05 15:10modify44100.001.26411.27171.2768
6752006.05.05 15:10modify44100.001.26411.27181.2768
6762006.05.05 15:10modify44100.001.26411.27191.2768
6772006.05.05 15:10modify44100.001.26411.27201.2768
6782006.05.05 15:29modify44100.001.26411.27211.2768
6792006.05.05 15:30modify44100.001.26411.27211.2768
6802006.05.05 15:30modify44100.001.26411.27231.2768
6812006.05.08 03:02s/l44100.001.27231.27231.276876854.371105864.68
6822006.05.09 18:00buy45100.001.27631.26971.2890
6832006.05.10 17:29modify45100.001.27631.27651.2890
6842006.05.10 17:30modify45100.001.27631.27651.2890
6852006.05.10 17:31modify45100.001.27631.27661.2890
6862006.05.10 17:32modify45100.001.27631.27671.2890
6872006.05.10 17:32modify45100.001.27631.27681.2890
6882006.05.10 17:33modify45100.001.27631.27691.2890
6892006.05.10 17:33modify45100.001.27631.27711.2890
6902006.05.10 17:33modify45100.001.27631.27721.2890
6912006.05.11 01:02s/l45100.001.27721.27721.28905569.231111433.91
6922006.05.11 18:00buy46100.001.28241.27581.2951
6932006.05.12 08:00modify46100.001.28241.28281.2951
6942006.05.12 08:00modify46100.001.28241.28291.2951
6952006.05.12 08:00modify46100.001.28241.28301.2951
6962006.05.12 08:00modify46100.001.28241.28311.2951
6972006.05.12 08:18modify46100.001.28241.28311.2951
6982006.05.12 08:18modify46100.001.28241.28321.2951
6992006.05.12 08:19modify46100.001.28241.28331.2951
7002006.05.12 08:19modify46100.001.28241.28341.2951
7012006.05.12 08:19modify46100.001.28241.28351.2951
7022006.05.12 09:04modify46100.001.28241.28351.2951
7032006.05.12 09:08modify46100.001.28241.28381.2951
7042006.05.12 09:08modify46100.001.28241.28391.2951
7052006.05.12 09:08modify46100.001.28241.28401.2951
7062006.05.12 09:19modify46100.001.28241.28421.2951
7072006.05.12 09:20modify46100.001.28241.28441.2951
7082006.05.12 10:03modify46100.001.28241.28451.2951
7092006.05.12 10:03modify46100.001.28241.28461.2951
7102006.05.12 10:07modify46100.001.28241.28471.2951
7112006.05.12 10:15modify46100.001.28241.28491.2951
7122006.05.12 10:15modify46100.001.28241.28501.2951
7132006.05.12 10:15modify46100.001.28241.28511.2951
7142006.05.12 10:15modify46100.001.28241.28521.2951
7152006.05.12 10:15modify46100.001.28241.28521.2951
7162006.05.12 10:19modify46100.001.28241.28531.2951
7172006.05.12 10:19modify46100.001.28241.28571.2951
7182006.05.12 10:20modify46100.001.28241.28571.2951
7192006.05.12 10:20modify46100.001.28241.28601.2951
7202006.05.12 10:20modify46100.001.28241.28601.2951
7212006.05.12 10:21modify46100.001.28241.28611.2951
7222006.05.12 10:21modify46100.001.28241.28621.2951
7232006.05.12 11:34modify46100.001.28241.28631.2951
7242006.05.12 11:34modify46100.001.28241.28641.2951
7252006.05.12 11:34modify46100.001.28241.28651.2951
7262006.05.12 12:00modify46100.001.28241.28781.2951
7272006.05.12 12:01modify46100.001.28241.28801.2951
7282006.05.12 12:01modify46100.001.28241.28811.2951
7292006.05.12 12:05modify46100.001.28241.28831.2951
7302006.05.12 12:06modify46100.001.28241.28861.2951
7312006.05.12 12:06modify46100.001.28241.28891.2951
7322006.05.12 12:06modify46100.001.28241.28901.2951
7332006.05.12 12:06modify46100.001.28241.28901.2951
7342006.05.12 12:07modify46100.001.28241.28911.2951
7352006.05.12 12:07modify46100.001.28241.28921.2951
7362006.05.12 12:07modify46100.001.28241.28921.2951
7372006.05.12 12:07modify46100.001.28241.28931.2951
7382006.05.12 15:03s/l46100.001.28931.28931.295168142.391179576.30
7392006.05.15 12:00sell47100.001.28431.29091.2716
7402006.05.16 08:25modify47100.001.28431.28411.2716
7412006.05.16 08:25modify47100.001.28431.28411.2716
7422006.05.16 08:25modify47100.001.28431.28391.2716
7432006.05.16 08:26modify47100.001.28431.28351.2716
7442006.05.16 08:26modify47100.001.28431.28341.2716
7452006.05.16 08:29modify47100.001.28431.28331.2716
7462006.05.16 09:50s/l47100.001.28331.28331.271610592.771190169.07
7472006.05.17 18:00sell48100.001.27871.28531.2660
7482006.05.17 18:00modify48100.001.27871.27661.2660
7492006.05.17 18:00modify48100.001.27871.27651.2660
7502006.05.17 18:00modify48100.001.27871.27641.2660
7512006.05.17 18:01modify48100.001.27871.27631.2660
7522006.05.18 03:40s/l48100.001.27631.27631.266025779.121215948.18
7532006.05.24 12:00buy49100.001.28551.27891.2982
7542006.05.24 17:00s/l49100.001.27891.27891.2982-66000.001149948.18
7552006.05.24 18:00sell50100.001.27621.28281.2635
7562006.05.26 00:59s/l50100.001.28281.28281.2635-63627.851086320.34
7572006.06.06 14:00sell51100.001.28751.29411.2748
7582006.06.06 15:31modify51100.001.28751.28751.2748
7592006.06.06 15:54modify51100.001.28751.28741.2748
7602006.06.06 16:05modify51100.001.28751.28741.2748
7612006.06.06 16:09modify51100.001.28751.28721.2748
7622006.06.06 16:13modify51100.001.28751.28711.2748
7632006.06.06 16:13modify51100.001.28751.28701.2748
7642006.06.06 16:42modify51100.001.28751.28701.2748
7652006.06.06 16:42modify51100.001.28751.28671.2748
7662006.06.06 16:42modify51100.001.28751.28641.2748
7672006.06.06 16:42modify51100.001.28751.28631.2748
7682006.06.06 17:00modify51100.001.28751.28591.2748
7692006.06.06 17:00modify51100.001.28751.28561.2748
7702006.06.06 17:00modify51100.001.28751.28531.2748
7712006.06.06 17:00modify51100.001.28751.28531.2748
7722006.06.07 09:00modify51100.001.28751.28321.2748
7732006.06.07 10:00modify51100.001.28751.28321.2748
7742006.06.07 14:00modify51100.001.28751.28211.2748
7752006.06.07 14:00modify51100.001.28751.28201.2748
7762006.06.07 14:02modify51100.001.28751.28201.2748
7772006.06.07 16:00modify51100.001.28751.28171.2748
7782006.06.07 16:00modify51100.001.28751.28161.2748
7792006.06.07 16:01modify51100.001.28751.28131.2748
7802006.06.07 16:02modify51100.001.28751.28121.2748
7812006.06.07 16:02modify51100.001.28751.28111.2748
7822006.06.07 16:02modify51100.001.28751.28101.2748
7832006.06.07 18:02s/l51100.001.28101.28101.274865593.041151913.38
7842006.07.05 11:00sell52100.001.27561.28221.2629
7852006.07.07 15:00s/l52100.001.28221.28221.2629-63627.851088285.53
7862006.07.19 18:00buy53100.001.25671.25011.2694
7872006.07.20 07:00modify53100.001.25671.25691.2694
7882006.07.20 07:06modify53100.001.25671.25691.2694
7892006.07.20 07:11modify53100.001.25671.25701.2694
7902006.07.20 07:13modify53100.001.25671.25701.2694
7912006.07.20 13:00modify53100.001.25671.25851.2694
7922006.07.20 13:00modify53100.001.25671.25871.2694
7932006.07.20 13:00modify53100.001.25671.25881.2694
7942006.07.20 13:01modify53100.001.25671.25891.2694
7952006.07.20 13:01modify53100.001.25671.25901.2694
7962006.07.20 13:10modify53100.001.25671.25921.2694
7972006.07.20 13:10modify53100.001.25671.25931.2694
7982006.07.20 14:00modify53100.001.25671.25961.2694
7992006.07.20 14:12modify53100.001.25671.25991.2694
8002006.07.20 14:13modify53100.001.25671.25991.2694
8012006.07.20 14:13modify53100.001.25671.26021.2694
8022006.07.20 14:13modify53100.001.25671.26031.2694
8032006.07.20 17:00modify53100.001.25671.26031.2694
8042006.07.20 17:00modify53100.001.25671.26041.2694
8052006.07.20 17:00modify53100.001.25671.26061.2694
8062006.07.20 17:00modify53100.001.25671.26071.2694
8072006.07.20 17:01modify53100.001.25671.26071.2694
8082006.07.21 09:14modify53100.001.25671.26081.2694
8092006.07.21 09:14modify53100.001.25671.26081.2694
8102006.07.21 09:15modify53100.001.25671.26091.2694
8112006.07.21 09:15modify53100.001.25671.26101.2694
8122006.07.21 10:00modify53100.001.25671.26171.2694
8132006.07.21 10:00modify53100.001.25671.26171.2694
8142006.07.21 10:00modify53100.001.25671.26201.2694
8152006.07.21 10:01modify53100.001.25671.26211.2694
8162006.07.21 10:03modify53100.001.25671.26221.2694
8172006.07.21 10:04modify53100.001.25671.26231.2694
8182006.07.21 10:07modify53100.001.25671.26241.2694
8192006.07.21 10:07modify53100.001.25671.26241.2694
8202006.07.21 10:08modify53100.001.25671.26251.2694
8212006.07.21 10:08modify53100.001.25671.26261.2694
8222006.07.21 10:08modify53100.001.25671.26271.2694
8232006.07.21 10:16modify53100.001.25671.26271.2694
8242006.07.21 11:00modify53100.001.25671.26291.2694
8252006.07.21 11:00modify53100.001.25671.26301.2694
8262006.07.21 11:00modify53100.001.25671.26301.2694
8272006.07.21 13:00modify53100.001.25671.26341.2694
8282006.07.21 13:00modify53100.001.25671.26361.2694
8292006.07.21 13:00modify53100.001.25671.26371.2694
8302006.07.21 13:15modify53100.001.25671.26371.2694
8312006.07.21 14:06modify53100.001.25671.26381.2694
8322006.07.21 15:00modify53100.001.25671.26421.2694
8332006.07.21 15:05modify53100.001.25671.26431.2694
8342006.07.21 15:06modify53100.001.25671.26441.2694
8352006.07.21 15:06modify53100.001.25671.26451.2694
8362006.07.21 15:08modify53100.001.25671.26461.2694
8372006.07.21 16:57modify53100.001.25671.26461.2694
8382006.07.21 17:06modify53100.001.25671.26471.2694
8392006.07.21 21:09t/p53100.001.26941.26471.2694123569.581211855.11
8402006.08.03 16:00buy54100.001.28201.27541.2947
8412006.08.04 15:00modify54100.001.28201.28381.2947
8422006.08.04 15:02modify54100.001.28201.28391.2947
8432006.08.04 16:00modify54100.001.28201.28461.2947
8442006.08.04 16:00modify54100.001.28201.28581.2947
8452006.08.04 16:00modify54100.001.28201.28581.2947
8462006.08.04 16:00modify54100.001.28201.28591.2947
8472006.08.04 16:00modify54100.001.28201.28601.2947
8482006.08.04 16:00modify54100.001.28201.28611.2947
8492006.08.04 16:00modify54100.001.28201.28621.2947
8502006.08.04 16:00modify54100.001.28201.28621.2947
8512006.08.04 16:01modify54100.001.28201.28631.2947
8522006.08.04 16:01modify54100.001.28201.28641.2947
8532006.08.04 16:05modify54100.001.28201.28651.2947
8542006.08.07 12:00s/l54100.001.28651.28651.294743284.791255139.90
8552006.08.09 13:00buy55100.001.28781.28121.3005
8562006.08.10 17:00s/l55100.001.28121.28121.3005-68572.821186567.08
8572006.08.15 16:00buy56100.001.27741.27081.2901
8582006.08.16 15:00modify56100.001.27741.27991.2901
8592006.08.16 15:00modify56100.001.27741.28021.2901
8602006.08.16 15:00modify56100.001.27741.28031.2901
8612006.08.16 15:01modify56100.001.27741.28041.2901
8622006.08.16 16:00modify56100.001.27741.28101.2901
8632006.08.16 16:02modify56100.001.27741.28111.2901
8642006.08.16 16:02modify56100.001.27741.28121.2901
8652006.08.16 16:36modify56100.001.27741.28131.2901
8662006.08.16 18:02modify56100.001.27741.28191.2901
8672006.08.17 10:00modify56100.001.27741.28281.2901
8682006.08.17 10:00modify56100.001.27741.28281.2901
8692006.08.17 11:00modify56100.001.27741.28311.2901
8702006.08.17 11:00modify56100.001.27741.28311.2901
8712006.08.17 11:59modify56100.001.27741.28331.2901
8722006.08.17 13:19modify56100.001.27741.28331.2901
8732006.08.17 14:00modify56100.001.27741.28391.2901
8742006.08.17 14:00modify56100.001.27741.28401.2901
8752006.08.17 14:00modify56100.001.27741.28411.2901
8762006.08.17 14:00modify56100.001.27741.28421.2901
8772006.08.17 14:25modify56100.001.27741.28431.2901
8782006.08.17 14:25modify56100.001.27741.28441.2901
8792006.08.17 19:01s/l56100.001.28441.28441.290166569.261253136.34
8802006.08.29 18:00sell57100.001.27551.28211.2628
8812006.08.29 21:17s/l57100.001.28211.28211.2628-66000.001187136.34
8822006.08.31 18:00sell58100.001.27991.28651.2672
8832006.09.04 04:08s/l58100.001.28651.28651.2672-64813.921122322.42
8842006.09.07 12:00sell59100.001.27741.28401.2647
8852006.09.07 14:32modify59100.001.27741.27741.2647
8862006.09.07 14:35modify59100.001.27741.27721.2647
8872006.09.07 14:37modify59100.001.27741.27671.2647
8882006.09.07 15:29modify59100.001.27741.27661.2647
8892006.09.07 15:29modify59100.001.27741.27651.2647
8902006.09.07 15:30modify59100.001.27741.27631.2647
8912006.09.07 15:32modify59100.001.27741.27611.2647
8922006.09.07 15:34modify59100.001.27741.27601.2647
8932006.09.07 15:35modify59100.001.27741.27561.2647
8942006.09.07 15:57modify59100.001.27741.27501.2647
8952006.09.07 18:02s/l59100.001.27501.27501.264724000.001146322.42
8962006.09.14 11:00sell60100.001.26881.27541.2561
8972006.09.15 16:01modify60100.001.26881.26791.2561
8982006.09.15 16:31s/l60100.001.26791.26791.25619593.041155915.46
8992006.10.12 11:00buy61100.001.25591.24931.2686
9002006.10.13 17:05s/l61100.001.24931.24931.2686-66857.611089057.85