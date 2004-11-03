|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2004.11.01 05:00 - 2006.10.13 22:00 (1970.01.01 - 2006.10.15)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Expert_Name="Parabolic SAR"; TimeFrame=60; BackBars=1; SL=64; TP=127; TrailStop=42; Slippage=3; UseMM=true; Lots=0.1; Risk=35; UseGMTTimeFilter=true; TradeHourFrom=7; TradeHourTo=18; UseSound=true;
|Bars in test
|12238
|Ticks modelled
|1601051
|Modelling quality
|89.27%
|Initial deposit
|100000.00
|Total net profit
|989057.85
|Gross profit
|2166929.25
|Gross loss
|-1177871.39
|Profit factor
|1.84
|Expected payoff
|16214.06
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|182749.80 (26.87%)
|Relative drawdown
|38.17% (127135.38)
|Total trades
|61
|Short positions (won %)
|32 (68.75%)
|Long positions (won %)
|29 (72.41%)
|Profit trades (% of total)
|43 (70.49%)
|Loss trades (% of total)
|18 (29.51%)
|Largest
|profit trade
|128186.08
|loss trade
|-68572.82
|Average
|profit trade
|50393.70
|loss trade
|-65437.30
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|7 (439815.71)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-130813.92)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|439815.71 (7)
|consecutive loss (count of losses)
|-130813.92 (2)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.11.03 14:00
|buy
|1
|35.00
|1.2755
|1.2689
|1.2882
|2
|2004.11.03 14:52
|modify
|1
|35.00
|1.2755
|1.2755
|1.2882
|3
|2004.11.03 14:52
|modify
|1
|35.00
|1.2755
|1.2757
|1.2882
|4
|2004.11.03 14:52
|modify
|1
|35.00
|1.2755
|1.2759
|1.2882
|5
|2004.11.03 15:11
|modify
|1
|35.00
|1.2755
|1.2761
|1.2882
|6
|2004.11.03 15:19
|modify
|1
|35.00
|1.2755
|1.2763
|1.2882
|7
|2004.11.03 15:19
|modify
|1
|35.00
|1.2755
|1.2765
|1.2882
|8
|2004.11.03 16:22
|modify
|1
|35.00
|1.2755
|1.2767
|1.2882
|9
|2004.11.04 07:00
|modify
|1
|35.00
|1.2755
|1.2782
|1.2882
|10
|2004.11.04 07:18
|modify
|1
|35.00
|1.2755
|1.2782
|1.2882
|11
|2004.11.04 07:19
|modify
|1
|35.00
|1.2755
|1.2784
|1.2882
|12
|2004.11.04 07:20
|modify
|1
|35.00
|1.2755
|1.2785
|1.2882
|13
|2004.11.04 07:20
|modify
|1
|35.00
|1.2755
|1.2785
|1.2882
|14
|2004.11.04 08:00
|modify
|1
|35.00
|1.2755
|1.2786
|1.2882
|15
|2004.11.04 08:00
|modify
|1
|35.00
|1.2755
|1.2789
|1.2882
|16
|2004.11.04 08:00
|modify
|1
|35.00
|1.2755
|1.2790
|1.2882
|17
|2004.11.04 08:01
|modify
|1
|35.00
|1.2755
|1.2791
|1.2882
|18
|2004.11.04 08:01
|modify
|1
|35.00
|1.2755
|1.2791
|1.2882
|19
|2004.11.04 08:59
|modify
|1
|35.00
|1.2755
|1.2792
|1.2882
|20
|2004.11.04 09:00
|modify
|1
|35.00
|1.2755
|1.2793
|1.2882
|21
|2004.11.04 12:00
|modify
|1
|35.00
|1.2755
|1.2801
|1.2882
|22
|2004.11.04 12:00
|modify
|1
|35.00
|1.2755
|1.2805
|1.2882
|23
|2004.11.04 12:01
|modify
|1
|35.00
|1.2755
|1.2810
|1.2882
|24
|2004.11.04 12:01
|modify
|1
|35.00
|1.2755
|1.2812
|1.2882
|25
|2004.11.04 12:01
|modify
|1
|35.00
|1.2755
|1.2814
|1.2882
|26
|2004.11.04 13:03
|modify
|1
|35.00
|1.2755
|1.2814
|1.2882
|27
|2004.11.04 13:04
|modify
|1
|35.00
|1.2755
|1.2817
|1.2882
|28
|2004.11.04 13:04
|modify
|1
|35.00
|1.2755
|1.2818
|1.2882
|29
|2004.11.04 13:07
|modify
|1
|35.00
|1.2755
|1.2819
|1.2882
|30
|2004.11.04 13:07
|modify
|1
|35.00
|1.2755
|1.2820
|1.2882
|31
|2004.11.04 13:08
|modify
|1
|35.00
|1.2755
|1.2821
|1.2882
|32
|2004.11.04 13:08
|modify
|1
|35.00
|1.2755
|1.2822
|1.2882
|33
|2004.11.04 13:08
|modify
|1
|35.00
|1.2755
|1.2822
|1.2882
|34
|2004.11.04 13:13
|modify
|1
|35.00
|1.2755
|1.2823
|1.2882
|35
|2004.11.04 13:13
|modify
|1
|35.00
|1.2755
|1.2824
|1.2882
|36
|2004.11.04 13:14
|modify
|1
|35.00
|1.2755
|1.2824
|1.2882
|37
|2004.11.04 13:37
|modify
|1
|35.00
|1.2755
|1.2827
|1.2882
|38
|2004.11.04 13:37
|modify
|1
|35.00
|1.2755
|1.2828
|1.2882
|39
|2004.11.04 13:51
|modify
|1
|35.00
|1.2755
|1.2830
|1.2882
|40
|2004.11.04 14:14
|modify
|1
|35.00
|1.2755
|1.2830
|1.2882
|41
|2004.11.04 14:19
|modify
|1
|35.00
|1.2755
|1.2831
|1.2882
|42
|2004.11.04 14:19
|modify
|1
|35.00
|1.2755
|1.2831
|1.2882
|43
|2004.11.04 14:43
|modify
|1
|35.00
|1.2755
|1.2832
|1.2882
|44
|2004.11.04 14:43
|modify
|1
|35.00
|1.2755
|1.2833
|1.2882
|45
|2004.11.04 14:52
|modify
|1
|35.00
|1.2755
|1.2834
|1.2882
|46
|2004.11.04 15:00
|modify
|1
|35.00
|1.2755
|1.2837
|1.2882
|47
|2004.11.04 15:00
|modify
|1
|35.00
|1.2755
|1.2837
|1.2882
|48
|2004.11.04 15:00
|modify
|1
|35.00
|1.2755
|1.2838
|1.2882
|49
|2004.11.04 15:00
|modify
|1
|35.00
|1.2755
|1.2839
|1.2882
|50
|2004.11.04 15:00
|t/p
|1
|35.00
|1.2882
|1.2839
|1.2882
|43549.51
|143549.51
|51
|2004.11.10 18:00
|sell
|2
|50.24
|1.2918
|1.2984
|1.2791
|52
|2004.11.11 12:00
|modify
|2
|50.24
|1.2918
|1.2916
|1.2791
|53
|2004.11.11 12:00
|modify
|2
|50.24
|1.2918
|1.2915
|1.2791
|54
|2004.11.11 12:07
|modify
|2
|50.24
|1.2918
|1.2912
|1.2791
|55
|2004.11.11 12:19
|modify
|2
|50.24
|1.2918
|1.2912
|1.2791
|56
|2004.11.11 12:19
|modify
|2
|50.24
|1.2918
|1.2911
|1.2791
|57
|2004.11.11 13:10
|modify
|2
|50.24
|1.2918
|1.2908
|1.2791
|58
|2004.11.11 16:02
|s/l
|2
|50.24
|1.2908
|1.2908
|1.2791
|5917.83
|149467.34
|59
|2004.11.16 12:00
|buy
|3
|52.31
|1.2976
|1.2910
|1.3103
|60
|2004.11.17 11:00
|modify
|3
|52.31
|1.2976
|1.2981
|1.3103
|61
|2004.11.17 11:00
|modify
|3
|52.31
|1.2976
|1.2982
|1.3103
|62
|2004.11.17 11:00
|modify
|3
|52.31
|1.2976
|1.2982
|1.3103
|63
|2004.11.17 11:01
|modify
|3
|52.31
|1.2976
|1.2986
|1.3103
|64
|2004.11.17 11:03
|modify
|3
|52.31
|1.2976
|1.2988
|1.3103
|65
|2004.11.17 11:04
|modify
|3
|52.31
|1.2976
|1.2990
|1.3103
|66
|2004.11.17 11:07
|modify
|3
|52.31
|1.2976
|1.2992
|1.3103
|67
|2004.11.17 11:27
|modify
|3
|52.31
|1.2976
|1.2993
|1.3103
|68
|2004.11.17 11:27
|modify
|3
|52.31
|1.2976
|1.2994
|1.3103
|69
|2004.11.17 11:27
|modify
|3
|52.31
|1.2976
|1.2994
|1.3103
|70
|2004.11.17 11:31
|modify
|3
|52.31
|1.2976
|1.2995
|1.3103
|71
|2004.11.17 11:31
|modify
|3
|52.31
|1.2976
|1.2995
|1.3103
|72
|2004.11.17 11:33
|modify
|3
|52.31
|1.2976
|1.2996
|1.3103
|73
|2004.11.17 12:02
|modify
|3
|52.31
|1.2976
|1.2997
|1.3103
|74
|2004.11.18 08:00
|modify
|3
|52.31
|1.2976
|1.3014
|1.3103
|75
|2004.11.18 08:00
|modify
|3
|52.31
|1.2976
|1.3015
|1.3103
|76
|2004.11.18 08:27
|modify
|3
|52.31
|1.2976
|1.3016
|1.3103
|77
|2004.11.18 08:45
|modify
|3
|52.31
|1.2976
|1.3017
|1.3103
|78
|2004.11.18 08:45
|modify
|3
|52.31
|1.2976
|1.3018
|1.3103
|79
|2004.11.18 08:45
|modify
|3
|52.31
|1.2976
|1.3018
|1.3103
|80
|2004.11.18 09:18
|modify
|3
|52.31
|1.2976
|1.3020
|1.3103
|81
|2004.11.18 09:22
|modify
|3
|52.31
|1.2976
|1.3021
|1.3103
|82
|2004.11.18 09:22
|modify
|3
|52.31
|1.2976
|1.3022
|1.3103
|83
|2004.11.18 09:22
|modify
|3
|52.31
|1.2976
|1.3023
|1.3103
|84
|2004.11.18 10:00
|modify
|3
|52.31
|1.2976
|1.3028
|1.3103
|85
|2004.11.18 14:00
|s/l
|3
|52.31
|1.3028
|1.3028
|1.3103
|25406.96
|174874.30
|86
|2004.11.23 13:00
|buy
|4
|61.20
|1.3053
|1.2987
|1.3180
|87
|2004.11.23 17:00
|modify
|4
|61.20
|1.3053
|1.3053
|1.3180
|88
|2004.11.23 17:01
|modify
|4
|61.20
|1.3053
|1.3055
|1.3180
|89
|2004.11.23 17:02
|modify
|4
|61.20
|1.3053
|1.3056
|1.3180
|90
|2004.11.23 17:11
|modify
|4
|61.20
|1.3053
|1.3058
|1.3180
|91
|2004.11.23 17:11
|modify
|4
|61.20
|1.3053
|1.3062
|1.3180
|92
|2004.11.24 08:01
|modify
|4
|61.20
|1.3053
|1.3062
|1.3180
|93
|2004.11.24 08:07
|modify
|4
|61.20
|1.3053
|1.3064
|1.3180
|94
|2004.11.24 08:08
|modify
|4
|61.20
|1.3053
|1.3066
|1.3180
|95
|2004.11.24 09:11
|modify
|4
|61.20
|1.3053
|1.3068
|1.3180
|96
|2004.11.24 09:11
|modify
|4
|61.20
|1.3053
|1.3068
|1.3180
|97
|2004.11.24 09:13
|modify
|4
|61.20
|1.3053
|1.3070
|1.3180
|98
|2004.11.24 10:00
|modify
|4
|61.20
|1.3053
|1.3087
|1.3180
|99
|2004.11.24 10:00
|modify
|4
|61.20
|1.3053
|1.3087
|1.3180
|100
|2004.11.24 10:00
|modify
|4
|61.20
|1.3053
|1.3088
|1.3180
|101
|2004.11.24 10:00
|modify
|4
|61.20
|1.3053
|1.3089
|1.3180
|102
|2004.11.24 10:03
|modify
|4
|61.20
|1.3053
|1.3092
|1.3180
|103
|2004.11.24 10:15
|modify
|4
|61.20
|1.3053
|1.3093
|1.3180
|104
|2004.11.24 10:16
|modify
|4
|61.20
|1.3053
|1.3094
|1.3180
|105
|2004.11.24 10:17
|modify
|4
|61.20
|1.3053
|1.3095
|1.3180
|106
|2004.11.24 10:18
|modify
|4
|61.20
|1.3053
|1.3096
|1.3180
|107
|2004.11.24 11:00
|modify
|4
|61.20
|1.3053
|1.3103
|1.3180
|108
|2004.11.24 11:00
|modify
|4
|61.20
|1.3053
|1.3104
|1.3180
|109
|2004.11.24 11:00
|modify
|4
|61.20
|1.3053
|1.3104
|1.3180
|110
|2004.11.24 11:03
|modify
|4
|61.20
|1.3053
|1.3105
|1.3180
|111
|2004.11.24 11:03
|modify
|4
|61.20
|1.3053
|1.3106
|1.3180
|112
|2004.11.24 11:34
|modify
|4
|61.20
|1.3053
|1.3107
|1.3180
|113
|2004.11.24 11:34
|modify
|4
|61.20
|1.3053
|1.3108
|1.3180
|114
|2004.11.24 11:34
|modify
|4
|61.20
|1.3053
|1.3108
|1.3180
|115
|2004.11.24 11:35
|modify
|4
|61.20
|1.3053
|1.3110
|1.3180
|116
|2004.11.24 11:35
|modify
|4
|61.20
|1.3053
|1.3113
|1.3180
|117
|2004.11.24 11:35
|modify
|4
|61.20
|1.3053
|1.3114
|1.3180
|118
|2004.11.24 11:35
|modify
|4
|61.20
|1.3053
|1.3115
|1.3180
|119
|2004.11.24 11:38
|modify
|4
|61.20
|1.3053
|1.3116
|1.3180
|120
|2004.11.24 12:01
|modify
|4
|61.20
|1.3053
|1.3117
|1.3180
|121
|2004.11.24 12:03
|modify
|4
|61.20
|1.3053
|1.3119
|1.3180
|122
|2004.11.24 12:12
|modify
|4
|61.20
|1.3053
|1.3120
|1.3180
|123
|2004.11.24 12:13
|modify
|4
|61.20
|1.3053
|1.3121
|1.3180
|124
|2004.11.24 12:13
|modify
|4
|61.20
|1.3053
|1.3122
|1.3180
|125
|2004.11.24 12:13
|modify
|4
|61.20
|1.3053
|1.3123
|1.3180
|126
|2004.11.24 12:13
|modify
|4
|61.20
|1.3053
|1.3125
|1.3180
|127
|2004.11.24 15:57
|modify
|4
|61.20
|1.3053
|1.3126
|1.3180
|128
|2004.11.24 16:06
|modify
|4
|61.20
|1.3053
|1.3127
|1.3180
|129
|2004.11.24 22:40
|t/p
|4
|61.20
|1.3180
|1.3127
|1.3180
|77199.15
|252073.44
|130
|2004.11.30 14:00
|buy
|5
|88.22
|1.3301
|1.3235
|1.3428
|131
|2004.12.02 07:00
|modify
|5
|88.22
|1.3301
|1.3321
|1.3428
|132
|2004.12.02 07:21
|modify
|5
|88.22
|1.3301
|1.3322
|1.3428
|133
|2004.12.02 07:21
|modify
|5
|88.22
|1.3301
|1.3323
|1.3428
|134
|2004.12.02 08:23
|modify
|5
|88.22
|1.3301
|1.3323
|1.3428
|135
|2004.12.02 08:25
|modify
|5
|88.22
|1.3301
|1.3326
|1.3428
|136
|2004.12.02 08:42
|modify
|5
|88.22
|1.3301
|1.3327
|1.3428
|137
|2004.12.02 08:43
|modify
|5
|88.22
|1.3301
|1.3327
|1.3428
|138
|2004.12.02 09:00
|modify
|5
|88.22
|1.3301
|1.3330
|1.3428
|139
|2004.12.02 09:00
|modify
|5
|88.22
|1.3301
|1.3331
|1.3428
|140
|2004.12.02 09:00
|modify
|5
|88.22
|1.3301
|1.3332
|1.3428
|141
|2004.12.02 09:01
|modify
|5
|88.22
|1.3301
|1.3333
|1.3428
|142
|2004.12.02 09:01
|modify
|5
|88.22
|1.3301
|1.3335
|1.3428
|143
|2004.12.02 09:01
|modify
|5
|88.22
|1.3301
|1.3337
|1.3428
|144
|2004.12.02 12:00
|s/l
|5
|88.22
|1.3337
|1.3337
|1.3428
|28733.26
|280806.71
|145
|2004.12.29 17:00
|sell
|6
|98.28
|1.3599
|1.3665
|1.3472
|146
|2004.12.31 18:00
|modify
|6
|98.28
|1.3599
|1.3574
|1.3472
|147
|2004.12.31 18:00
|modify
|6
|98.28
|1.3599
|1.3573
|1.3472
|148
|2004.12.31 18:00
|modify
|6
|98.28
|1.3599
|1.3572
|1.3472
|149
|2004.12.31 18:16
|modify
|6
|98.28
|1.3599
|1.3571
|1.3472
|150
|2004.12.31 20:30
|s/l
|6
|98.28
|1.3571
|1.3571
|1.3472
|29849.80
|310656.51
|151
|2005.01.12 16:00
|buy
|7
|100.00
|1.3223
|1.3157
|1.3350
|152
|2005.01.12 16:00
|modify
|7
|100.00
|1.3223
|1.3224
|1.3350
|153
|2005.01.12 16:00
|modify
|7
|100.00
|1.3223
|1.3225
|1.3350
|154
|2005.01.12 16:00
|modify
|7
|100.00
|1.3223
|1.3226
|1.3350
|155
|2005.01.12 16:00
|modify
|7
|100.00
|1.3223
|1.3227
|1.3350
|156
|2005.01.12 17:00
|modify
|7
|100.00
|1.3223
|1.3239
|1.3350
|157
|2005.01.12 17:00
|modify
|7
|100.00
|1.3223
|1.3241
|1.3350
|158
|2005.01.12 17:01
|modify
|7
|100.00
|1.3223
|1.3241
|1.3350
|159
|2005.01.12 17:05
|modify
|7
|100.00
|1.3223
|1.3242
|1.3350
|160
|2005.01.12 17:05
|modify
|7
|100.00
|1.3223
|1.3242
|1.3350
|161
|2005.01.12 17:09
|modify
|7
|100.00
|1.3223
|1.3243
|1.3350
|162
|2005.01.12 17:09
|modify
|7
|100.00
|1.3223
|1.3243
|1.3350
|163
|2005.01.12 17:10
|modify
|7
|100.00
|1.3223
|1.3244
|1.3350
|164
|2005.01.12 17:11
|modify
|7
|100.00
|1.3223
|1.3245
|1.3350
|165
|2005.01.12 17:14
|modify
|7
|100.00
|1.3223
|1.3246
|1.3350
|166
|2005.01.12 17:14
|modify
|7
|100.00
|1.3223
|1.3247
|1.3350
|167
|2005.01.12 17:14
|modify
|7
|100.00
|1.3223
|1.3248
|1.3350
|168
|2005.01.13 04:00
|s/l
|7
|100.00
|1.3248
|1.3248
|1.3350
|22427.14
|333083.66
|169
|2005.01.19 11:00
|buy
|8
|100.00
|1.3098
|1.3032
|1.3225
|170
|2005.01.19 17:00
|s/l
|8
|100.00
|1.3032
|1.3032
|1.3225
|-66000.00
|267083.66
|171
|2005.02.10 18:00
|buy
|9
|93.47
|1.2893
|1.2827
|1.3020
|172
|2005.02.14 07:00
|modify
|9
|93.47
|1.2893
|1.2893
|1.3020
|173
|2005.02.14 07:02
|modify
|9
|93.47
|1.2893
|1.2894
|1.3020
|174
|2005.02.14 07:38
|modify
|9
|93.47
|1.2893
|1.2896
|1.3020
|175
|2005.02.14 08:54
|modify
|9
|93.47
|1.2893
|1.2896
|1.3020
|176
|2005.02.14 08:54
|modify
|9
|93.47
|1.2893
|1.2897
|1.3020
|177
|2005.02.14 08:56
|modify
|9
|93.47
|1.2893
|1.2898
|1.3020
|178
|2005.02.14 09:00
|modify
|9
|93.47
|1.2893
|1.2898
|1.3020
|179
|2005.02.14 09:00
|modify
|9
|93.47
|1.2893
|1.2899
|1.3020
|180
|2005.02.14 09:00
|modify
|9
|93.47
|1.2893
|1.2899
|1.3020
|181
|2005.02.14 09:01
|modify
|9
|93.47
|1.2893
|1.2899
|1.3020
|182
|2005.02.14 09:01
|modify
|9
|93.47
|1.2893
|1.2900
|1.3020
|183
|2005.02.14 09:04
|modify
|9
|93.47
|1.2893
|1.2901
|1.3020
|184
|2005.02.14 09:04
|modify
|9
|93.47
|1.2893
|1.2901
|1.3020
|185
|2005.02.14 09:15
|modify
|9
|93.47
|1.2893
|1.2902
|1.3020
|186
|2005.02.14 09:15
|modify
|9
|93.47
|1.2893
|1.2903
|1.3020
|187
|2005.02.14 10:00
|modify
|9
|93.47
|1.2893
|1.2926
|1.3020
|188
|2005.02.14 10:00
|modify
|9
|93.47
|1.2893
|1.2927
|1.3020
|189
|2005.02.14 10:00
|modify
|9
|93.47
|1.2893
|1.2928
|1.3020
|190
|2005.02.14 10:00
|modify
|9
|93.47
|1.2893
|1.2929
|1.3020
|191
|2005.02.14 10:00
|modify
|9
|93.47
|1.2893
|1.2929
|1.3020
|192
|2005.02.14 10:04
|modify
|9
|93.47
|1.2893
|1.2930
|1.3020
|193
|2005.02.14 10:04
|modify
|9
|93.47
|1.2893
|1.2931
|1.3020
|194
|2005.02.14 10:04
|modify
|9
|93.47
|1.2893
|1.2934
|1.3020
|195
|2005.02.14 10:04
|modify
|9
|93.47
|1.2893
|1.2934
|1.3020
|196
|2005.02.14 11:00
|modify
|9
|93.47
|1.2893
|1.2943
|1.3020
|197
|2005.02.14 11:00
|modify
|9
|93.47
|1.2893
|1.2944
|1.3020
|198
|2005.02.14 11:02
|modify
|9
|93.47
|1.2893
|1.2945
|1.3020
|199
|2005.02.14 11:59
|modify
|9
|93.47
|1.2893
|1.2948
|1.3020
|200
|2005.02.14 16:18
|s/l
|9
|93.47
|1.2948
|1.2948
|1.3020
|49805.29
|316888.95
|201
|2005.02.16 18:00
|sell
|10
|100.00
|1.2984
|1.3050
|1.2857
|202
|2005.02.17 08:40
|s/l
|10
|100.00
|1.3050
|1.3050
|1.2857
|-64220.88
|252668.06
|203
|2005.02.24 18:00
|sell
|11
|88.43
|1.3201
|1.3267
|1.3074
|204
|2005.02.25 12:07
|modify
|11
|88.43
|1.3201
|1.3200
|1.3074
|205
|2005.02.25 12:40
|modify
|11
|88.43
|1.3201
|1.3200
|1.3074
|206
|2005.02.25 12:40
|modify
|11
|88.43
|1.3201
|1.3199
|1.3074
|207
|2005.02.25 12:40
|modify
|11
|88.43
|1.3201
|1.3198
|1.3074
|208
|2005.02.25 12:44
|modify
|11
|88.43
|1.3201
|1.3196
|1.3074
|209
|2005.02.25 12:45
|modify
|11
|88.43
|1.3201
|1.3196
|1.3074
|210
|2005.02.25 12:49
|modify
|11
|88.43
|1.3201
|1.3195
|1.3074
|211
|2005.02.25 12:49
|modify
|11
|88.43
|1.3201
|1.3193
|1.3074
|212
|2005.02.25 15:00
|s/l
|11
|88.43
|1.3193
|1.3193
|1.3074
|7598.82
|260266.89
|213
|2005.03.14 11:00
|sell
|12
|91.09
|1.3405
|1.3471
|1.3278
|214
|2005.03.14 18:00
|modify
|12
|91.09
|1.3405
|1.3392
|1.3278
|215
|2005.03.14 18:00
|modify
|12
|91.09
|1.3405
|1.3391
|1.3278
|216
|2005.03.14 18:15
|modify
|12
|91.09
|1.3405
|1.3390
|1.3278
|217
|2005.03.14 18:16
|modify
|12
|91.09
|1.3405
|1.3388
|1.3278
|218
|2005.03.14 18:18
|modify
|12
|91.09
|1.3405
|1.3386
|1.3278
|219
|2005.03.14 18:19
|modify
|12
|91.09
|1.3405
|1.3386
|1.3278
|220
|2005.03.14 18:20
|modify
|12
|91.09
|1.3405
|1.3385
|1.3278
|221
|2005.03.14 18:20
|modify
|12
|91.09
|1.3405
|1.3384
|1.3278
|222
|2005.03.14 18:22
|modify
|12
|91.09
|1.3405
|1.3384
|1.3278
|223
|2005.03.14 18:22
|modify
|12
|91.09
|1.3405
|1.3383
|1.3278
|224
|2005.03.14 18:22
|modify
|12
|91.09
|1.3405
|1.3383
|1.3278
|225
|2005.03.14 18:23
|modify
|12
|91.09
|1.3405
|1.3382
|1.3278
|226
|2005.03.14 18:23
|modify
|12
|91.09
|1.3405
|1.3382
|1.3278
|227
|2005.03.15 12:00
|s/l
|12
|91.09
|1.3382
|1.3382
|1.3278
|21490.90
|281757.79
|228
|2005.03.31 14:00
|buy
|13
|98.61
|1.2963
|1.2897
|1.3090
|229
|2005.03.31 16:16
|modify
|13
|98.61
|1.2963
|1.2964
|1.3090
|230
|2005.03.31 16:16
|modify
|13
|98.61
|1.2963
|1.2965
|1.3090
|231
|2005.03.31 16:26
|modify
|13
|98.61
|1.2963
|1.2969
|1.3090
|232
|2005.03.31 16:26
|modify
|13
|98.61
|1.2963
|1.2969
|1.3090
|233
|2005.03.31 16:27
|modify
|13
|98.61
|1.2963
|1.2970
|1.3090
|234
|2005.03.31 16:27
|modify
|13
|98.61
|1.2963
|1.2973
|1.3090
|235
|2005.03.31 16:27
|modify
|13
|98.61
|1.2963
|1.2973
|1.3090
|236
|2005.03.31 16:30
|modify
|13
|98.61
|1.2963
|1.2974
|1.3090
|237
|2005.03.31 16:30
|modify
|13
|98.61
|1.2963
|1.2975
|1.3090
|238
|2005.03.31 17:08
|s/l
|13
|98.61
|1.2975
|1.2975
|1.3090
|11833.20
|293590.99
|239
|2005.04.27 17:00
|buy
|14
|100.00
|1.2978
|1.2912
|1.3105
|240
|2005.04.28 13:12
|s/l
|14
|100.00
|1.2912
|1.2912
|1.3105
|-68572.82
|225018.17
|241
|2005.05.11 16:00
|sell
|15
|78.75
|1.2803
|1.2869
|1.2676
|242
|2005.05.12 09:00
|modify
|15
|78.75
|1.2803
|1.2802
|1.2676
|243
|2005.05.12 09:00
|modify
|15
|78.75
|1.2803
|1.2801
|1.2676
|244
|2005.05.12 09:00
|modify
|15
|78.75
|1.2803
|1.2800
|1.2676
|245
|2005.05.12 09:00
|modify
|15
|78.75
|1.2803
|1.2799
|1.2676
|246
|2005.05.12 09:00
|modify
|15
|78.75
|1.2803
|1.2797
|1.2676
|247
|2005.05.12 09:00
|modify
|15
|78.75
|1.2803
|1.2796
|1.2676
|248
|2005.05.12 09:00
|modify
|15
|78.75
|1.2803
|1.2796
|1.2676
|249
|2005.05.12 09:20
|modify
|15
|78.75
|1.2803
|1.2795
|1.2676
|250
|2005.05.12 09:22
|modify
|15
|78.75
|1.2803
|1.2794
|1.2676
|251
|2005.05.12 09:22
|modify
|15
|78.75
|1.2803
|1.2793
|1.2676
|252
|2005.05.12 15:00
|modify
|15
|78.75
|1.2803
|1.2763
|1.2676
|253
|2005.05.12 15:00
|modify
|15
|78.75
|1.2803
|1.2761
|1.2676
|254
|2005.05.12 15:00
|modify
|15
|78.75
|1.2803
|1.2755
|1.2676
|255
|2005.05.12 15:02
|modify
|15
|78.75
|1.2803
|1.2752
|1.2676
|256
|2005.05.12 15:03
|modify
|15
|78.75
|1.2803
|1.2748
|1.2676
|257
|2005.05.12 16:00
|modify
|15
|78.75
|1.2803
|1.2748
|1.2676
|258
|2005.05.13 00:50
|t/p
|15
|78.75
|1.2676
|1.2748
|1.2676
|101880.57
|326898.74
|259
|2005.05.26 09:00
|sell
|16
|100.00
|1.2553
|1.2619
|1.2426
|260
|2005.05.26 18:00
|modify
|16
|100.00
|1.2553
|1.2553
|1.2426
|261
|2005.05.26 18:03
|modify
|16
|100.00
|1.2553
|1.2551
|1.2426
|262
|2005.05.26 18:10
|modify
|16
|100.00
|1.2553
|1.2550
|1.2426
|263
|2005.05.26 18:10
|modify
|16
|100.00
|1.2553
|1.2550
|1.2426
|264
|2005.05.26 18:11
|modify
|16
|100.00
|1.2553
|1.2549
|1.2426
|265
|2005.05.26 18:57
|modify
|16
|100.00
|1.2553
|1.2548
|1.2426
|266
|2005.05.27 14:12
|s/l
|16
|100.00
|1.2548
|1.2548
|1.2426
|5592.38
|332491.12
|267
|2005.06.14 17:00
|sell
|17
|100.00
|1.2041
|1.2107
|1.1914
|268
|2005.06.15 16:00
|s/l
|17
|100.00
|1.2107
|1.2107
|1.1914
|-65406.96
|267084.16
|269
|2005.06.16 18:00
|sell
|18
|93.47
|1.2085
|1.2151
|1.1958
|270
|2005.06.17 13:00
|s/l
|18
|93.47
|1.2151
|1.2151
|1.1958
|-61135.89
|205948.27
|271
|2005.08.03 12:00
|buy
|19
|72.08
|1.2247
|1.2181
|1.2374
|272
|2005.08.03 12:00
|modify
|19
|72.08
|1.2247
|1.2264
|1.2374
|273
|2005.08.03 12:00
|modify
|19
|72.08
|1.2247
|1.2268
|1.2374
|274
|2005.08.03 12:01
|modify
|19
|72.08
|1.2247
|1.2268
|1.2374
|275
|2005.08.03 12:02
|modify
|19
|72.08
|1.2247
|1.2274
|1.2374
|276
|2005.08.03 12:07
|modify
|19
|72.08
|1.2247
|1.2275
|1.2374
|277
|2005.08.03 12:08
|modify
|19
|72.08
|1.2247
|1.2275
|1.2374
|278
|2005.08.03 12:37
|modify
|19
|72.08
|1.2247
|1.2276
|1.2374
|279
|2005.08.03 12:39
|modify
|19
|72.08
|1.2247
|1.2276
|1.2374
|280
|2005.08.03 17:04
|modify
|19
|72.08
|1.2247
|1.2277
|1.2374
|281
|2005.08.03 17:04
|modify
|19
|72.08
|1.2247
|1.2278
|1.2374
|282
|2005.08.03 17:05
|modify
|19
|72.08
|1.2247
|1.2284
|1.2374
|283
|2005.08.03 18:00
|modify
|19
|72.08
|1.2247
|1.2290
|1.2374
|284
|2005.08.03 18:00
|modify
|19
|72.08
|1.2247
|1.2291
|1.2374
|285
|2005.08.03 18:00
|modify
|19
|72.08
|1.2247
|1.2292
|1.2374
|286
|2005.08.03 18:01
|modify
|19
|72.08
|1.2247
|1.2293
|1.2374
|287
|2005.08.03 18:08
|modify
|19
|72.08
|1.2247
|1.2294
|1.2374
|288
|2005.08.03 18:09
|modify
|19
|72.08
|1.2247
|1.2295
|1.2374
|289
|2005.08.03 18:10
|modify
|19
|72.08
|1.2247
|1.2296
|1.2374
|290
|2005.08.03 18:13
|modify
|19
|72.08
|1.2247
|1.2297
|1.2374
|291
|2005.08.03 18:14
|modify
|19
|72.08
|1.2247
|1.2299
|1.2374
|292
|2005.08.04 17:00
|modify
|19
|72.08
|1.2247
|1.2323
|1.2374
|293
|2005.08.04 17:00
|modify
|19
|72.08
|1.2247
|1.2324
|1.2374
|294
|2005.08.04 17:00
|modify
|19
|72.08
|1.2247
|1.2325
|1.2374
|295
|2005.08.04 17:00
|modify
|19
|72.08
|1.2247
|1.2326
|1.2374
|296
|2005.08.04 17:00
|modify
|19
|72.08
|1.2247
|1.2328
|1.2374
|297
|2005.08.04 17:02
|modify
|19
|72.08
|1.2247
|1.2328
|1.2374
|298
|2005.08.04 17:02
|modify
|19
|72.08
|1.2247
|1.2329
|1.2374
|299
|2005.08.04 17:02
|modify
|19
|72.08
|1.2247
|1.2330
|1.2374
|300
|2005.08.04 17:05
|modify
|19
|72.08
|1.2247
|1.2330
|1.2374
|301
|2005.08.04 17:05
|modify
|19
|72.08
|1.2247
|1.2331
|1.2374
|302
|2005.08.04 17:07
|modify
|19
|72.08
|1.2247
|1.2331
|1.2374
|303
|2005.08.04 17:07
|t/p
|19
|72.08
|1.2374
|1.2331
|1.2374
|89687.11
|295635.39
|304
|2005.08.09 17:00
|sell
|20
|100.00
|1.2337
|1.2403
|1.2210
|305
|2005.08.10 12:00
|s/l
|20
|100.00
|1.2403
|1.2403
|1.2210
|-65406.96
|230228.42
|306
|2005.08.24 16:00
|buy
|21
|80.57
|1.2249
|1.2183
|1.2376
|307
|2005.08.25 07:00
|modify
|21
|80.57
|1.2249
|1.2262
|1.2376
|308
|2005.08.25 07:01
|modify
|21
|80.57
|1.2249
|1.2262
|1.2376
|309
|2005.08.25 07:02
|modify
|21
|80.57
|1.2249
|1.2264
|1.2376
|310
|2005.08.25 07:04
|modify
|21
|80.57
|1.2249
|1.2265
|1.2376
|311
|2005.08.25 07:06
|modify
|21
|80.57
|1.2249
|1.2266
|1.2376
|312
|2005.08.25 07:07
|modify
|21
|80.57
|1.2249
|1.2267
|1.2376
|313
|2005.08.25 08:12
|modify
|21
|80.57
|1.2249
|1.2267
|1.2376
|314
|2005.08.25 08:12
|modify
|21
|80.57
|1.2249
|1.2269
|1.2376
|315
|2005.08.25 08:13
|modify
|21
|80.57
|1.2249
|1.2269
|1.2376
|316
|2005.08.25 08:45
|modify
|21
|80.57
|1.2249
|1.2270
|1.2376
|317
|2005.08.25 08:49
|modify
|21
|80.57
|1.2249
|1.2270
|1.2376
|318
|2005.08.25 09:59
|modify
|21
|80.57
|1.2249
|1.2271
|1.2376
|319
|2005.08.25 15:00
|s/l
|21
|80.57
|1.2271
|1.2271
|1.2376
|15652.48
|245880.91
|320
|2005.08.29 16:00
|sell
|22
|86.05
|1.2290
|1.2356
|1.2163
|321
|2005.08.29 18:59
|modify
|22
|86.05
|1.2290
|1.2284
|1.2163
|322
|2005.08.30 07:00
|modify
|22
|86.05
|1.2290
|1.2252
|1.2163
|323
|2005.08.30 07:02
|modify
|22
|86.05
|1.2290
|1.2251
|1.2163
|324
|2005.08.30 07:02
|modify
|22
|86.05
|1.2290
|1.2250
|1.2163
|325
|2005.08.30 07:04
|modify
|22
|86.05
|1.2290
|1.2248
|1.2163
|326
|2005.08.30 07:04
|modify
|22
|86.05
|1.2290
|1.2248
|1.2163
|327
|2005.08.30 12:00
|modify
|22
|86.05
|1.2290
|1.2243
|1.2163
|328
|2005.08.30 12:00
|modify
|22
|86.05
|1.2290
|1.2242
|1.2163
|329
|2005.08.30 12:00
|modify
|22
|86.05
|1.2290
|1.2241
|1.2163
|330
|2005.08.30 12:00
|modify
|22
|86.05
|1.2290
|1.2241
|1.2163
|331
|2005.08.30 12:02
|modify
|22
|86.05
|1.2290
|1.2240
|1.2163
|332
|2005.08.30 13:00
|modify
|22
|86.05
|1.2290
|1.2228
|1.2163
|333
|2005.08.30 13:00
|modify
|22
|86.05
|1.2290
|1.2227
|1.2163
|334
|2005.08.30 14:03
|modify
|22
|86.05
|1.2290
|1.2225
|1.2163
|335
|2005.08.30 14:04
|modify
|22
|86.05
|1.2290
|1.2224
|1.2163
|336
|2005.08.30 15:00
|modify
|22
|86.05
|1.2290
|1.2223
|1.2163
|337
|2005.08.30 15:01
|modify
|22
|86.05
|1.2290
|1.2223
|1.2163
|338
|2005.08.30 15:04
|modify
|22
|86.05
|1.2290
|1.2222
|1.2163
|339
|2005.08.30 15:04
|modify
|22
|86.05
|1.2290
|1.2222
|1.2163
|340
|2005.08.30 15:05
|modify
|22
|86.05
|1.2290
|1.2220
|1.2163
|341
|2005.08.30 15:06
|modify
|22
|86.05
|1.2290
|1.2219
|1.2163
|342
|2005.08.30 15:06
|modify
|22
|86.05
|1.2290
|1.2217
|1.2163
|343
|2005.08.30 15:06
|modify
|22
|86.05
|1.2290
|1.2216
|1.2163
|344
|2005.08.30 16:02
|modify
|22
|86.05
|1.2290
|1.2216
|1.2163
|345
|2005.08.30 21:00
|s/l
|22
|86.05
|1.2216
|1.2216
|1.2163
|64187.31
|310068.22
|346
|2005.08.31 18:00
|buy
|23
|100.00
|1.2296
|1.2230
|1.2423
|347
|2005.09.01 08:04
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2297
|1.2423
|348
|2005.09.01 08:05
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2299
|1.2423
|349
|2005.09.01 09:33
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2299
|1.2423
|350
|2005.09.01 09:33
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2300
|1.2423
|351
|2005.09.01 09:33
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2301
|1.2423
|352
|2005.09.01 09:33
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2302
|1.2423
|353
|2005.09.01 09:34
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2302
|1.2423
|354
|2005.09.01 09:34
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2303
|1.2423
|355
|2005.09.01 09:34
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2304
|1.2423
|356
|2005.09.01 09:40
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2305
|1.2423
|357
|2005.09.01 09:57
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2305
|1.2423
|358
|2005.09.01 09:57
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2306
|1.2423
|359
|2005.09.01 09:57
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2306
|1.2423
|360
|2005.09.01 10:20
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2306
|1.2423
|361
|2005.09.01 10:20
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2311
|1.2423
|362
|2005.09.01 10:20
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2313
|1.2423
|363
|2005.09.01 10:21
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2320
|1.2423
|364
|2005.09.01 10:21
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2324
|1.2423
|365
|2005.09.01 10:21
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2324
|1.2423
|366
|2005.09.01 10:21
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2332
|1.2423
|367
|2005.09.01 10:52
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2333
|1.2423
|368
|2005.09.01 10:52
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2334
|1.2423
|369
|2005.09.01 12:27
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2334
|1.2423
|370
|2005.09.01 12:27
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2336
|1.2423
|371
|2005.09.01 12:27
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2338
|1.2423
|372
|2005.09.01 12:28
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2338
|1.2423
|373
|2005.09.01 12:28
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2339
|1.2423
|374
|2005.09.01 12:28
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2340
|1.2423
|375
|2005.09.01 12:34
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2341
|1.2423
|376
|2005.09.01 12:34
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2341
|1.2423
|377
|2005.09.01 12:35
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2341
|1.2423
|378
|2005.09.01 12:35
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2342
|1.2423
|379
|2005.09.01 12:35
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2344
|1.2423
|380
|2005.09.01 12:35
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2345
|1.2423
|381
|2005.09.01 12:36
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2345
|1.2423
|382
|2005.09.01 12:36
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2348
|1.2423
|383
|2005.09.01 12:36
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2349
|1.2423
|384
|2005.09.01 12:39
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2349
|1.2423
|385
|2005.09.01 12:59
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2351
|1.2423
|386
|2005.09.01 13:01
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2353
|1.2423
|387
|2005.09.01 13:02
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2353
|1.2423
|388
|2005.09.01 13:03
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2354
|1.2423
|389
|2005.09.01 13:06
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2354
|1.2423
|390
|2005.09.01 13:06
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2356
|1.2423
|391
|2005.09.01 13:07
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2357
|1.2423
|392
|2005.09.01 13:08
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2358
|1.2423
|393
|2005.09.01 13:08
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2359
|1.2423
|394
|2005.09.01 14:41
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2362
|1.2423
|395
|2005.09.01 14:41
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2367
|1.2423
|396
|2005.09.01 14:41
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2369
|1.2423
|397
|2005.09.01 14:42
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2369
|1.2423
|398
|2005.09.01 14:42
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2372
|1.2423
|399
|2005.09.01 14:42
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2373
|1.2423
|400
|2005.09.01 14:42
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2375
|1.2423
|401
|2005.09.01 16:00
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2377
|1.2423
|402
|2005.09.01 16:00
|modify
|23
|100.00
|1.2296
|1.2377
|1.2423
|403
|2005.09.01 16:03
|t/p
|23
|100.00
|1.2423
|1.2377
|1.2423
|124427.18
|434495.40
|404
|2005.09.07 11:00
|buy
|24
|100.00
|1.2522
|1.2456
|1.2649
|405
|2005.09.07 13:00
|s/l
|24
|100.00
|1.2456
|1.2456
|1.2649
|-66000.00
|368495.40
|406
|2005.09.07 15:00
|sell
|25
|100.00
|1.2448
|1.2514
|1.2321
|407
|2005.09.08 17:01
|modify
|25
|100.00
|1.2448
|1.2448
|1.2321
|408
|2005.09.08 17:08
|modify
|25
|100.00
|1.2448
|1.2447
|1.2321
|409
|2005.09.08 17:08
|modify
|25
|100.00
|1.2448
|1.2444
|1.2321
|410
|2005.09.08 17:08
|modify
|25
|100.00
|1.2448
|1.2439
|1.2321
|411
|2005.09.08 17:09
|modify
|25
|100.00
|1.2448
|1.2436
|1.2321
|412
|2005.09.08 17:10
|modify
|25
|100.00
|1.2448
|1.2435
|1.2321
|413
|2005.09.08 17:12
|modify
|25
|100.00
|1.2448
|1.2434
|1.2321
|414
|2005.09.08 17:13
|modify
|25
|100.00
|1.2448
|1.2433
|1.2321
|415
|2005.09.09 07:00
|s/l
|25
|100.00
|1.2433
|1.2433
|1.2321
|17372.15
|385867.56
|416
|2005.09.29 17:00
|sell
|26
|100.00
|1.2028
|1.2094
|1.1901
|417
|2005.10.03 07:00
|modify
|26
|100.00
|1.2028
|1.1989
|1.1901
|418
|2005.10.03 07:02
|modify
|26
|100.00
|1.2028
|1.1989
|1.1901
|419
|2005.10.03 11:00
|modify
|26
|100.00
|1.2028
|1.1969
|1.1901
|420
|2005.10.03 11:03
|modify
|26
|100.00
|1.2028
|1.1968
|1.1901
|421
|2005.10.03 14:29
|modify
|26
|100.00
|1.2028
|1.1968
|1.1901
|422
|2005.10.03 16:00
|modify
|26
|100.00
|1.2028
|1.1966
|1.1901
|423
|2005.10.03 17:00
|modify
|26
|100.00
|1.2028
|1.1954
|1.1901
|424
|2005.10.03 17:00
|modify
|26
|100.00
|1.2028
|1.1953
|1.1901
|425
|2005.10.03 17:00
|modify
|26
|100.00
|1.2028
|1.1952
|1.1901
|426
|2005.10.03 17:12
|modify
|26
|100.00
|1.2028
|1.1950
|1.1901
|427
|2005.10.03 17:12
|modify
|26
|100.00
|1.2028
|1.1949
|1.1901
|428
|2005.10.04 09:51
|modify
|26
|100.00
|1.2028
|1.1949
|1.1901
|429
|2005.10.05 07:00
|s/l
|26
|100.00
|1.1949
|1.1949
|1.1901
|81372.15
|467239.71
|430
|2005.10.10 15:00
|sell
|27
|100.00
|1.2097
|1.2163
|1.1970
|431
|2005.10.10 17:00
|modify
|27
|100.00
|1.2097
|1.2085
|1.1970
|432
|2005.10.11 07:00
|modify
|27
|100.00
|1.2097
|1.2077
|1.1970
|433
|2005.10.11 07:04
|modify
|27
|100.00
|1.2097
|1.2077
|1.1970
|434
|2005.10.11 07:04
|modify
|27
|100.00
|1.2097
|1.2076
|1.1970
|435
|2005.10.11 07:05
|modify
|27
|100.00
|1.2097
|1.2075
|1.1970
|436
|2005.10.11 07:13
|modify
|27
|100.00
|1.2097
|1.2073
|1.1970
|437
|2005.10.11 07:13
|modify
|27
|100.00
|1.2097
|1.2073
|1.1970
|438
|2005.10.11 08:00
|modify
|27
|100.00
|1.2097
|1.2070
|1.1970
|439
|2005.10.11 08:01
|modify
|27
|100.00
|1.2097
|1.2069
|1.1970
|440
|2005.10.11 08:02
|modify
|27
|100.00
|1.2097
|1.2068
|1.1970
|441
|2005.10.11 08:02
|modify
|27
|100.00
|1.2097
|1.2067
|1.1970
|442
|2005.10.11 09:00
|modify
|27
|100.00
|1.2097
|1.2062
|1.1970
|443
|2005.10.11 09:00
|modify
|27
|100.00
|1.2097
|1.2060
|1.1970
|444
|2005.10.11 15:00
|modify
|27
|100.00
|1.2097
|1.2059
|1.1970
|445
|2005.10.11 15:02
|modify
|27
|100.00
|1.2097
|1.2058
|1.1970
|446
|2005.10.11 15:03
|modify
|27
|100.00
|1.2097
|1.2057
|1.1970
|447
|2005.10.11 15:04
|modify
|27
|100.00
|1.2097
|1.2057
|1.1970
|448
|2005.10.11 15:18
|modify
|27
|100.00
|1.2097
|1.2056
|1.1970
|449
|2005.10.11 15:20
|modify
|27
|100.00
|1.2097
|1.2056
|1.1970
|450
|2005.10.11 15:30
|modify
|27
|100.00
|1.2097
|1.2055
|1.1970
|451
|2005.10.11 16:00
|modify
|27
|100.00
|1.2097
|1.2043
|1.1970
|452
|2005.10.11 16:00
|modify
|27
|100.00
|1.2097
|1.2043
|1.1970
|453
|2005.10.11 16:00
|modify
|27
|100.00
|1.2097
|1.2042
|1.1970
|454
|2005.10.11 17:00
|modify
|27
|100.00
|1.2097
|1.2034
|1.1970
|455
|2005.10.12 02:00
|t/p
|27
|100.00
|1.1970
|1.2034
|1.1970
|128186.08
|595425.79
|456
|2005.10.25 12:00
|buy
|28
|100.00
|1.2026
|1.1960
|1.2153
|457
|2005.10.25 16:00
|modify
|28
|100.00
|1.2026
|1.2026
|1.2153
|458
|2005.10.25 16:00
|modify
|28
|100.00
|1.2026
|1.2027
|1.2153
|459
|2005.10.25 16:00
|modify
|28
|100.00
|1.2026
|1.2028
|1.2153
|460
|2005.10.25 16:01
|modify
|28
|100.00
|1.2026
|1.2031
|1.2153
|461
|2005.10.25 17:00
|modify
|28
|100.00
|1.2026
|1.2057
|1.2153
|462
|2005.10.25 17:16
|modify
|28
|100.00
|1.2026
|1.2058
|1.2153
|463
|2005.10.25 17:16
|modify
|28
|100.00
|1.2026
|1.2059
|1.2153
|464
|2005.10.25 17:16
|modify
|28
|100.00
|1.2026
|1.2061
|1.2153
|465
|2005.10.25 17:49
|modify
|28
|100.00
|1.2026
|1.2061
|1.2153
|466
|2005.10.26 07:00
|modify
|28
|100.00
|1.2026
|1.2063
|1.2153
|467
|2005.10.26 07:42
|modify
|28
|100.00
|1.2026
|1.2063
|1.2153
|468
|2005.10.26 07:50
|modify
|28
|100.00
|1.2026
|1.2065
|1.2153
|469
|2005.10.26 07:54
|modify
|28
|100.00
|1.2026
|1.2066
|1.2153
|470
|2005.10.26 08:09
|modify
|28
|100.00
|1.2026
|1.2067
|1.2153
|471
|2005.10.26 08:10
|modify
|28
|100.00
|1.2026
|1.2068
|1.2153
|472
|2005.10.26 08:10
|modify
|28
|100.00
|1.2026
|1.2070
|1.2153
|473
|2005.10.26 08:13
|modify
|28
|100.00
|1.2026
|1.2072
|1.2153
|474
|2005.10.26 08:41
|modify
|28
|100.00
|1.2026
|1.2073
|1.2153
|475
|2005.10.26 10:00
|s/l
|28
|100.00
|1.2073
|1.2073
|1.2153
|46142.39
|641568.18
|476
|2005.11.03 16:00
|sell
|29
|100.00
|1.2012
|1.2078
|1.1885
|477
|2005.11.03 18:00
|modify
|29
|100.00
|1.2012
|1.2012
|1.1885
|478
|2005.11.03 18:00
|modify
|29
|100.00
|1.2012
|1.2011
|1.1885
|479
|2005.11.04 07:00
|modify
|29
|100.00
|1.2012
|1.1978
|1.1885
|480
|2005.11.04 07:00
|modify
|29
|100.00
|1.2012
|1.1976
|1.1885
|481
|2005.11.04 07:00
|modify
|29
|100.00
|1.2012
|1.1974
|1.1885
|482
|2005.11.04 15:00
|s/l
|29
|100.00
|1.1974
|1.1974
|1.1885
|38593.04
|680161.22
|483
|2005.11.10 12:00
|buy
|30
|100.00
|1.1780
|1.1714
|1.1907
|484
|2005.11.10 21:00
|s/l
|30
|100.00
|1.1714
|1.1714
|1.1907
|-66000.00
|614161.22
|485
|2005.11.14 16:00
|sell
|31
|100.00
|1.1703
|1.1769
|1.1576
|486
|2005.11.15 13:00
|modify
|31
|100.00
|1.1703
|1.1699
|1.1576
|487
|2005.11.15 13:00
|modify
|31
|100.00
|1.1703
|1.1698
|1.1576
|488
|2005.11.15 13:00
|modify
|31
|100.00
|1.1703
|1.1697
|1.1576
|489
|2005.11.15 13:01
|modify
|31
|100.00
|1.1703
|1.1697
|1.1576
|490
|2005.11.15 14:31
|modify
|31
|100.00
|1.1703
|1.1695
|1.1576
|491
|2005.11.15 16:26
|s/l
|31
|100.00
|1.1695
|1.1695
|1.1576
|8593.26
|622754.48
|492
|2005.12.05 14:00
|buy
|32
|100.00
|1.1747
|1.1681
|1.1874
|493
|2005.12.05 18:09
|modify
|32
|100.00
|1.1747
|1.1748
|1.1874
|494
|2005.12.06 07:00
|modify
|32
|100.00
|1.1747
|1.1749
|1.1874
|495
|2005.12.06 07:02
|modify
|32
|100.00
|1.1747
|1.1750
|1.1874
|496
|2005.12.06 07:59
|modify
|32
|100.00
|1.1747
|1.1751
|1.1874
|497
|2005.12.06 15:18
|modify
|32
|100.00
|1.1747
|1.1753
|1.1874
|498
|2005.12.07 09:00
|s/l
|32
|100.00
|1.1753
|1.1753
|1.1874
|4284.79
|627039.27
|499
|2005.12.07 10:00
|sell
|33
|100.00
|1.1752
|1.1818
|1.1625
|500
|2005.12.08 17:00
|s/l
|33
|100.00
|1.1818
|1.1818
|1.1625
|-64220.88
|562818.38
|501
|2005.12.15 18:00
|sell
|34
|100.00
|1.1949
|1.2015
|1.1822
|502
|2005.12.16 17:25
|s/l
|34
|100.00
|1.2015
|1.2015
|1.1822
|-65406.96
|497411.42
|503
|2005.12.19 16:00
|sell
|35
|100.00
|1.1987
|1.2053
|1.1860
|504
|2005.12.20 15:00
|modify
|35
|100.00
|1.1987
|1.1975
|1.1860
|505
|2005.12.20 15:00
|modify
|35
|100.00
|1.1987
|1.1974
|1.1860
|506
|2005.12.20 15:00
|modify
|35
|100.00
|1.1987
|1.1973
|1.1860
|507
|2005.12.20 15:00
|modify
|35
|100.00
|1.1987
|1.1973
|1.1860
|508
|2005.12.20 15:01
|modify
|35
|100.00
|1.1987
|1.1972
|1.1860
|509
|2005.12.20 15:02
|modify
|35
|100.00
|1.1987
|1.1971
|1.1860
|510
|2005.12.20 15:02
|modify
|35
|100.00
|1.1987
|1.1971
|1.1860
|511
|2005.12.20 15:04
|modify
|35
|100.00
|1.1987
|1.1970
|1.1860
|512
|2005.12.20 15:25
|modify
|35
|100.00
|1.1987
|1.1970
|1.1860
|513
|2005.12.20 15:25
|modify
|35
|100.00
|1.1987
|1.1968
|1.1860
|514
|2005.12.20 15:25
|modify
|35
|100.00
|1.1987
|1.1967
|1.1860
|515
|2005.12.20 16:00
|modify
|35
|100.00
|1.1987
|1.1953
|1.1860
|516
|2005.12.20 16:00
|modify
|35
|100.00
|1.1987
|1.1952
|1.1860
|517
|2005.12.20 17:00
|modify
|35
|100.00
|1.1987
|1.1931
|1.1860
|518
|2005.12.20 17:02
|modify
|35
|100.00
|1.1987
|1.1930
|1.1860
|519
|2005.12.20 17:11
|modify
|35
|100.00
|1.1987
|1.1929
|1.1860
|520
|2005.12.20 17:12
|modify
|35
|100.00
|1.1987
|1.1925
|1.1860
|521
|2005.12.20 18:00
|t/p
|35
|100.00
|1.1860
|1.1925
|1.1860
|127593.04
|625004.46
|522
|2005.12.22 18:00
|buy
|36
|100.00
|1.1866
|1.1800
|1.1993
|523
|2005.12.28 09:00
|modify
|36
|100.00
|1.1866
|1.1879
|1.1993
|524
|2005.12.28 09:00
|modify
|36
|100.00
|1.1866
|1.1880
|1.1993
|525
|2005.12.28 09:00
|modify
|36
|100.00
|1.1866
|1.1880
|1.1993
|526
|2005.12.28 09:02
|modify
|36
|100.00
|1.1866
|1.1882
|1.1993
|527
|2005.12.28 09:02
|modify
|36
|100.00
|1.1866
|1.1883
|1.1993
|528
|2005.12.28 09:02
|modify
|36
|100.00
|1.1866
|1.1883
|1.1993
|529
|2005.12.28 09:06
|modify
|36
|100.00
|1.1866
|1.1884
|1.1993
|530
|2005.12.28 09:07
|modify
|36
|100.00
|1.1866
|1.1886
|1.1993
|531
|2005.12.28 18:00
|s/l
|36
|100.00
|1.1886
|1.1886
|1.1993
|16570.03
|641574.49
|532
|2006.01.03 09:00
|buy
|37
|100.00
|1.1878
|1.1812
|1.2005
|533
|2006.01.03 16:00
|modify
|37
|100.00
|1.1878
|1.1892
|1.2005
|534
|2006.01.03 16:00
|modify
|37
|100.00
|1.1878
|1.1892
|1.2005
|535
|2006.01.03 16:03
|modify
|37
|100.00
|1.1878
|1.1893
|1.2005
|536
|2006.01.03 17:00
|modify
|37
|100.00
|1.1878
|1.1934
|1.2005
|537
|2006.01.03 17:27
|modify
|37
|100.00
|1.1878
|1.1935
|1.2005
|538
|2006.01.03 17:27
|modify
|37
|100.00
|1.1878
|1.1936
|1.2005
|539
|2006.01.03 17:31
|modify
|37
|100.00
|1.1878
|1.1937
|1.2005
|540
|2006.01.03 17:51
|modify
|37
|100.00
|1.1878
|1.1938
|1.2005
|541
|2006.01.03 17:51
|modify
|37
|100.00
|1.1878
|1.1938
|1.2005
|542
|2006.01.03 17:51
|modify
|37
|100.00
|1.1878
|1.1939
|1.2005
|543
|2006.01.03 17:56
|modify
|37
|100.00
|1.1878
|1.1941
|1.2005
|544
|2006.01.03 21:00
|t/p
|37
|100.00
|1.2005
|1.1941
|1.2005
|127000.00
|768574.49
|545
|2006.01.09 11:00
|sell
|38
|100.00
|1.2089
|1.2155
|1.1962
|546
|2006.01.10 08:37
|modify
|38
|100.00
|1.2089
|1.2088
|1.1962
|547
|2006.01.10 12:00
|s/l
|38
|100.00
|1.2088
|1.2088
|1.1962
|1593.04
|770167.53
|548
|2006.01.12 16:00
|sell
|39
|100.00
|1.2079
|1.2145
|1.1952
|549
|2006.01.12 16:00
|modify
|39
|100.00
|1.2079
|1.2072
|1.1952
|550
|2006.01.12 16:00
|modify
|39
|100.00
|1.2079
|1.2071
|1.1952
|551
|2006.01.12 16:00
|modify
|39
|100.00
|1.2079
|1.2070
|1.1952
|552
|2006.01.12 16:00
|modify
|39
|100.00
|1.2079
|1.2068
|1.1952
|553
|2006.01.12 16:02
|modify
|39
|100.00
|1.2079
|1.2067
|1.1952
|554
|2006.01.12 16:02
|modify
|39
|100.00
|1.2079
|1.2066
|1.1952
|555
|2006.01.12 16:02
|modify
|39
|100.00
|1.2079
|1.2065
|1.1952
|556
|2006.01.12 16:02
|modify
|39
|100.00
|1.2079
|1.2063
|1.1952
|557
|2006.01.12 16:04
|modify
|39
|100.00
|1.2079
|1.2063
|1.1952
|558
|2006.01.12 16:04
|modify
|39
|100.00
|1.2079
|1.2061
|1.1952
|559
|2006.01.12 16:05
|modify
|39
|100.00
|1.2079
|1.2060
|1.1952
|560
|2006.01.12 16:05
|modify
|39
|100.00
|1.2079
|1.2058
|1.1952
|561
|2006.01.12 16:05
|modify
|39
|100.00
|1.2079
|1.2058
|1.1952
|562
|2006.01.13 08:00
|s/l
|39
|100.00
|1.2058
|1.2058
|1.1952
|21593.04
|791760.57
|563
|2006.01.25 18:00
|sell
|40
|100.00
|1.2263
|1.2329
|1.2136
|564
|2006.01.27 07:00
|modify
|40
|100.00
|1.2263
|1.2258
|1.2136
|565
|2006.01.27 07:01
|modify
|40
|100.00
|1.2263
|1.2243
|1.2136
|566
|2006.01.27 07:02
|modify
|40
|100.00
|1.2263
|1.2242
|1.2136
|567
|2006.01.27 07:03
|modify
|40
|100.00
|1.2263
|1.2240
|1.2136
|568
|2006.01.27 07:03
|modify
|40
|100.00
|1.2263
|1.2239
|1.2136
|569
|2006.01.27 12:00
|modify
|40
|100.00
|1.2263
|1.2226
|1.2136
|570
|2006.01.27 13:00
|modify
|40
|100.00
|1.2263
|1.2218
|1.2136
|571
|2006.01.27 13:00
|modify
|40
|100.00
|1.2263
|1.2218
|1.2136
|572
|2006.01.27 13:00
|modify
|40
|100.00
|1.2263
|1.2217
|1.2136
|573
|2006.01.27 13:00
|modify
|40
|100.00
|1.2263
|1.2216
|1.2136
|574
|2006.01.27 13:00
|modify
|40
|100.00
|1.2263
|1.2215
|1.2136
|575
|2006.01.27 15:00
|s/l
|40
|100.00
|1.2215
|1.2215
|1.2136
|50371.91
|842132.48
|576
|2006.03.28 11:00
|buy
|41
|100.00
|1.2068
|1.2002
|1.2195
|577
|2006.03.28 21:43
|s/l
|41
|100.00
|1.2002
|1.2002
|1.2195
|-66000.00
|776132.48
|578
|2006.04.06 16:00
|sell
|42
|100.00
|1.2242
|1.2308
|1.2115
|579
|2006.04.07 08:38
|modify
|42
|100.00
|1.2242
|1.2241
|1.2115
|580
|2006.04.07 09:00
|modify
|42
|100.00
|1.2242
|1.2237
|1.2115
|581
|2006.04.07 09:00
|modify
|42
|100.00
|1.2242
|1.2236
|1.2115
|582
|2006.04.07 09:01
|modify
|42
|100.00
|1.2242
|1.2233
|1.2115
|583
|2006.04.07 10:00
|modify
|42
|100.00
|1.2242
|1.2230
|1.2115
|584
|2006.04.07 10:00
|modify
|42
|100.00
|1.2242
|1.2228
|1.2115
|585
|2006.04.07 10:00
|modify
|42
|100.00
|1.2242
|1.2226
|1.2115
|586
|2006.04.07 13:00
|modify
|42
|100.00
|1.2242
|1.2225
|1.2115
|587
|2006.04.07 14:00
|modify
|42
|100.00
|1.2242
|1.2220
|1.2115
|588
|2006.04.07 14:02
|modify
|42
|100.00
|1.2242
|1.2219
|1.2115
|589
|2006.04.07 15:13
|modify
|42
|100.00
|1.2242
|1.2219
|1.2115
|590
|2006.04.07 15:13
|modify
|42
|100.00
|1.2242
|1.2218
|1.2115
|591
|2006.04.07 15:13
|modify
|42
|100.00
|1.2242
|1.2218
|1.2115
|592
|2006.04.07 15:13
|modify
|42
|100.00
|1.2242
|1.2217
|1.2115
|593
|2006.04.07 15:20
|modify
|42
|100.00
|1.2242
|1.2215
|1.2115
|594
|2006.04.07 16:00
|modify
|42
|100.00
|1.2242
|1.2200
|1.2115
|595
|2006.04.07 16:00
|modify
|42
|100.00
|1.2242
|1.2196
|1.2115
|596
|2006.04.07 16:00
|modify
|42
|100.00
|1.2242
|1.2195
|1.2115
|597
|2006.04.07 16:02
|modify
|42
|100.00
|1.2242
|1.2195
|1.2115
|598
|2006.04.07 16:03
|modify
|42
|100.00
|1.2242
|1.2193
|1.2115
|599
|2006.04.07 16:03
|modify
|42
|100.00
|1.2242
|1.2193
|1.2115
|600
|2006.04.07 16:04
|modify
|42
|100.00
|1.2242
|1.2191
|1.2115
|601
|2006.04.07 16:05
|modify
|42
|100.00
|1.2242
|1.2190
|1.2115
|602
|2006.04.07 16:05
|modify
|42
|100.00
|1.2242
|1.2189
|1.2115
|603
|2006.04.07 16:05
|modify
|42
|100.00
|1.2242
|1.2188
|1.2115
|604
|2006.04.07 16:59
|modify
|42
|100.00
|1.2242
|1.2187
|1.2115
|605
|2006.04.07 17:00
|modify
|42
|100.00
|1.2242
|1.2158
|1.2115
|606
|2006.04.07 17:00
|t/p
|42
|100.00
|1.2115
|1.2158
|1.2115
|127593.04
|903725.52
|607
|2006.04.27 18:00
|buy
|43
|100.00
|1.2541
|1.2475
|1.2668
|608
|2006.04.28 17:00
|modify
|43
|100.00
|1.2541
|1.2549
|1.2668
|609
|2006.04.28 17:00
|modify
|43
|100.00
|1.2541
|1.2550
|1.2668
|610
|2006.04.28 17:00
|modify
|43
|100.00
|1.2541
|1.2551
|1.2668
|611
|2006.04.28 17:00
|modify
|43
|100.00
|1.2541
|1.2552
|1.2668
|612
|2006.04.28 17:02
|modify
|43
|100.00
|1.2541
|1.2553
|1.2668
|613
|2006.04.28 17:02
|modify
|43
|100.00
|1.2541
|1.2554
|1.2668
|614
|2006.04.28 17:03
|modify
|43
|100.00
|1.2541
|1.2555
|1.2668
|615
|2006.04.28 17:03
|modify
|43
|100.00
|1.2541
|1.2555
|1.2668
|616
|2006.04.28 17:05
|modify
|43
|100.00
|1.2541
|1.2556
|1.2668
|617
|2006.04.28 18:00
|modify
|43
|100.00
|1.2541
|1.2580
|1.2668
|618
|2006.04.28 18:00
|modify
|43
|100.00
|1.2541
|1.2582
|1.2668
|619
|2006.04.28 18:00
|modify
|43
|100.00
|1.2541
|1.2583
|1.2668
|620
|2006.04.28 18:00
|modify
|43
|100.00
|1.2541
|1.2584
|1.2668
|621
|2006.04.28 18:01
|modify
|43
|100.00
|1.2541
|1.2585
|1.2668
|622
|2006.04.28 18:02
|modify
|43
|100.00
|1.2541
|1.2586
|1.2668
|623
|2006.04.28 18:02
|modify
|43
|100.00
|1.2541
|1.2587
|1.2668
|624
|2006.04.28 18:02
|modify
|43
|100.00
|1.2541
|1.2588
|1.2668
|625
|2006.04.28 18:09
|modify
|43
|100.00
|1.2541
|1.2590
|1.2668
|626
|2006.04.28 18:13
|modify
|43
|100.00
|1.2541
|1.2592
|1.2668
|627
|2006.05.01 07:54
|modify
|43
|100.00
|1.2541
|1.2593
|1.2668
|628
|2006.05.01 08:04
|modify
|43
|100.00
|1.2541
|1.2594
|1.2668
|629
|2006.05.01 08:31
|modify
|43
|100.00
|1.2541
|1.2594
|1.2668
|630
|2006.05.01 08:47
|modify
|43
|100.00
|1.2541
|1.2595
|1.2668
|631
|2006.05.01 08:48
|modify
|43
|100.00
|1.2541
|1.2597
|1.2668
|632
|2006.05.01 15:00
|modify
|43
|100.00
|1.2541
|1.2622
|1.2668
|633
|2006.05.01 15:00
|modify
|43
|100.00
|1.2541
|1.2623
|1.2668
|634
|2006.05.01 15:00
|modify
|43
|100.00
|1.2541
|1.2624
|1.2668
|635
|2006.05.01 15:00
|modify
|43
|100.00
|1.2541
|1.2625
|1.2668
|636
|2006.05.01 15:00
|modify
|43
|100.00
|1.2541
|1.2625
|1.2668
|637
|2006.05.01 15:01
|t/p
|43
|100.00
|1.2668
|1.2625
|1.2668
|125284.79
|1029010.31
|638
|2006.05.02 14:00
|buy
|44
|100.00
|1.2641
|1.2575
|1.2768
|639
|2006.05.04 17:00
|modify
|44
|100.00
|1.2641
|1.2641
|1.2768
|640
|2006.05.04 17:00
|modify
|44
|100.00
|1.2641
|1.2642
|1.2768
|641
|2006.05.04 17:00
|modify
|44
|100.00
|1.2641
|1.2644
|1.2768
|642
|2006.05.04 17:00
|modify
|44
|100.00
|1.2641
|1.2645
|1.2768
|643
|2006.05.04 17:02
|modify
|44
|100.00
|1.2641
|1.2646
|1.2768
|644
|2006.05.04 17:09
|modify
|44
|100.00
|1.2641
|1.2648
|1.2768
|645
|2006.05.04 17:09
|modify
|44
|100.00
|1.2641
|1.2651
|1.2768
|646
|2006.05.04 17:09
|modify
|44
|100.00
|1.2641
|1.2653
|1.2768
|647
|2006.05.05 07:00
|modify
|44
|100.00
|1.2641
|1.2656
|1.2768
|648
|2006.05.05 07:00
|modify
|44
|100.00
|1.2641
|1.2658
|1.2768
|649
|2006.05.05 07:04
|modify
|44
|100.00
|1.2641
|1.2659
|1.2768
|650
|2006.05.05 07:15
|modify
|44
|100.00
|1.2641
|1.2660
|1.2768
|651
|2006.05.05 07:15
|modify
|44
|100.00
|1.2641
|1.2661
|1.2768
|652
|2006.05.05 07:20
|modify
|44
|100.00
|1.2641
|1.2662
|1.2768
|653
|2006.05.05 10:59
|modify
|44
|100.00
|1.2641
|1.2664
|1.2768
|654
|2006.05.05 15:00
|modify
|44
|100.00
|1.2641
|1.2670
|1.2768
|655
|2006.05.05 15:00
|modify
|44
|100.00
|1.2641
|1.2696
|1.2768
|656
|2006.05.05 15:00
|modify
|44
|100.00
|1.2641
|1.2697
|1.2768
|657
|2006.05.05 15:00
|modify
|44
|100.00
|1.2641
|1.2698
|1.2768
|658
|2006.05.05 15:00
|modify
|44
|100.00
|1.2641
|1.2700
|1.2768
|659
|2006.05.05 15:00
|modify
|44
|100.00
|1.2641
|1.2702
|1.2768
|660
|2006.05.05 15:00
|modify
|44
|100.00
|1.2641
|1.2703
|1.2768
|661
|2006.05.05 15:00
|modify
|44
|100.00
|1.2641
|1.2704
|1.2768
|662
|2006.05.05 15:00
|modify
|44
|100.00
|1.2641
|1.2704
|1.2768
|663
|2006.05.05 15:04
|modify
|44
|100.00
|1.2641
|1.2705
|1.2768
|664
|2006.05.05 15:04
|modify
|44
|100.00
|1.2641
|1.2706
|1.2768
|665
|2006.05.05 15:04
|modify
|44
|100.00
|1.2641
|1.2706
|1.2768
|666
|2006.05.05 15:05
|modify
|44
|100.00
|1.2641
|1.2707
|1.2768
|667
|2006.05.05 15:05
|modify
|44
|100.00
|1.2641
|1.2707
|1.2768
|668
|2006.05.05 15:06
|modify
|44
|100.00
|1.2641
|1.2708
|1.2768
|669
|2006.05.05 15:08
|modify
|44
|100.00
|1.2641
|1.2708
|1.2768
|670
|2006.05.05 15:08
|modify
|44
|100.00
|1.2641
|1.2713
|1.2768
|671
|2006.05.05 15:08
|modify
|44
|100.00
|1.2641
|1.2714
|1.2768
|672
|2006.05.05 15:08
|modify
|44
|100.00
|1.2641
|1.2714
|1.2768
|673
|2006.05.05 15:10
|modify
|44
|100.00
|1.2641
|1.2716
|1.2768
|674
|2006.05.05 15:10
|modify
|44
|100.00
|1.2641
|1.2717
|1.2768
|675
|2006.05.05 15:10
|modify
|44
|100.00
|1.2641
|1.2718
|1.2768
|676
|2006.05.05 15:10
|modify
|44
|100.00
|1.2641
|1.2719
|1.2768
|677
|2006.05.05 15:10
|modify
|44
|100.00
|1.2641
|1.2720
|1.2768
|678
|2006.05.05 15:29
|modify
|44
|100.00
|1.2641
|1.2721
|1.2768
|679
|2006.05.05 15:30
|modify
|44
|100.00
|1.2641
|1.2721
|1.2768
|680
|2006.05.05 15:30
|modify
|44
|100.00
|1.2641
|1.2723
|1.2768
|681
|2006.05.08 03:02
|s/l
|44
|100.00
|1.2723
|1.2723
|1.2768
|76854.37
|1105864.68
|682
|2006.05.09 18:00
|buy
|45
|100.00
|1.2763
|1.2697
|1.2890
|683
|2006.05.10 17:29
|modify
|45
|100.00
|1.2763
|1.2765
|1.2890
|684
|2006.05.10 17:30
|modify
|45
|100.00
|1.2763
|1.2765
|1.2890
|685
|2006.05.10 17:31
|modify
|45
|100.00
|1.2763
|1.2766
|1.2890
|686
|2006.05.10 17:32
|modify
|45
|100.00
|1.2763
|1.2767
|1.2890
|687
|2006.05.10 17:32
|modify
|45
|100.00
|1.2763
|1.2768
|1.2890
|688
|2006.05.10 17:33
|modify
|45
|100.00
|1.2763
|1.2769
|1.2890
|689
|2006.05.10 17:33
|modify
|45
|100.00
|1.2763
|1.2771
|1.2890
|690
|2006.05.10 17:33
|modify
|45
|100.00
|1.2763
|1.2772
|1.2890
|691
|2006.05.11 01:02
|s/l
|45
|100.00
|1.2772
|1.2772
|1.2890
|5569.23
|1111433.91
|692
|2006.05.11 18:00
|buy
|46
|100.00
|1.2824
|1.2758
|1.2951
|693
|2006.05.12 08:00
|modify
|46
|100.00
|1.2824
|1.2828
|1.2951
|694
|2006.05.12 08:00
|modify
|46
|100.00
|1.2824
|1.2829
|1.2951
|695
|2006.05.12 08:00
|modify
|46
|100.00
|1.2824
|1.2830
|1.2951
|696
|2006.05.12 08:00
|modify
|46
|100.00
|1.2824
|1.2831
|1.2951
|697
|2006.05.12 08:18
|modify
|46
|100.00
|1.2824
|1.2831
|1.2951
|698
|2006.05.12 08:18
|modify
|46
|100.00
|1.2824
|1.2832
|1.2951
|699
|2006.05.12 08:19
|modify
|46
|100.00
|1.2824
|1.2833
|1.2951
|700
|2006.05.12 08:19
|modify
|46
|100.00
|1.2824
|1.2834
|1.2951
|701
|2006.05.12 08:19
|modify
|46
|100.00
|1.2824
|1.2835
|1.2951
|702
|2006.05.12 09:04
|modify
|46
|100.00
|1.2824
|1.2835
|1.2951
|703
|2006.05.12 09:08
|modify
|46
|100.00
|1.2824
|1.2838
|1.2951
|704
|2006.05.12 09:08
|modify
|46
|100.00
|1.2824
|1.2839
|1.2951
|705
|2006.05.12 09:08
|modify
|46
|100.00
|1.2824
|1.2840
|1.2951
|706
|2006.05.12 09:19
|modify
|46
|100.00
|1.2824
|1.2842
|1.2951
|707
|2006.05.12 09:20
|modify
|46
|100.00
|1.2824
|1.2844
|1.2951
|708
|2006.05.12 10:03
|modify
|46
|100.00
|1.2824
|1.2845
|1.2951
|709
|2006.05.12 10:03
|modify
|46
|100.00
|1.2824
|1.2846
|1.2951
|710
|2006.05.12 10:07
|modify
|46
|100.00
|1.2824
|1.2847
|1.2951
|711
|2006.05.12 10:15
|modify
|46
|100.00
|1.2824
|1.2849
|1.2951
|712
|2006.05.12 10:15
|modify
|46
|100.00
|1.2824
|1.2850
|1.2951
|713
|2006.05.12 10:15
|modify
|46
|100.00
|1.2824
|1.2851
|1.2951
|714
|2006.05.12 10:15
|modify
|46
|100.00
|1.2824
|1.2852
|1.2951
|715
|2006.05.12 10:15
|modify
|46
|100.00
|1.2824
|1.2852
|1.2951
|716
|2006.05.12 10:19
|modify
|46
|100.00
|1.2824
|1.2853
|1.2951
|717
|2006.05.12 10:19
|modify
|46
|100.00
|1.2824
|1.2857
|1.2951
|718
|2006.05.12 10:20
|modify
|46
|100.00
|1.2824
|1.2857
|1.2951
|719
|2006.05.12 10:20
|modify
|46
|100.00
|1.2824
|1.2860
|1.2951
|720
|2006.05.12 10:20
|modify
|46
|100.00
|1.2824
|1.2860
|1.2951
|721
|2006.05.12 10:21
|modify
|46
|100.00
|1.2824
|1.2861
|1.2951
|722
|2006.05.12 10:21
|modify
|46
|100.00
|1.2824
|1.2862
|1.2951
|723
|2006.05.12 11:34
|modify
|46
|100.00
|1.2824
|1.2863
|1.2951
|724
|2006.05.12 11:34
|modify
|46
|100.00
|1.2824
|1.2864
|1.2951
|725
|2006.05.12 11:34
|modify
|46
|100.00
|1.2824
|1.2865
|1.2951
|726
|2006.05.12 12:00
|modify
|46
|100.00
|1.2824
|1.2878
|1.2951
|727
|2006.05.12 12:01
|modify
|46
|100.00
|1.2824
|1.2880
|1.2951
|728
|2006.05.12 12:01
|modify
|46
|100.00
|1.2824
|1.2881
|1.2951
|729
|2006.05.12 12:05
|modify
|46
|100.00
|1.2824
|1.2883
|1.2951
|730
|2006.05.12 12:06
|modify
|46
|100.00
|1.2824
|1.2886
|1.2951
|731
|2006.05.12 12:06
|modify
|46
|100.00
|1.2824
|1.2889
|1.2951
|732
|2006.05.12 12:06
|modify
|46
|100.00
|1.2824
|1.2890
|1.2951
|733
|2006.05.12 12:06
|modify
|46
|100.00
|1.2824
|1.2890
|1.2951
|734
|2006.05.12 12:07
|modify
|46
|100.00
|1.2824
|1.2891
|1.2951
|735
|2006.05.12 12:07
|modify
|46
|100.00
|1.2824
|1.2892
|1.2951
|736
|2006.05.12 12:07
|modify
|46
|100.00
|1.2824
|1.2892
|1.2951
|737
|2006.05.12 12:07
|modify
|46
|100.00
|1.2824
|1.2893
|1.2951
|738
|2006.05.12 15:03
|s/l
|46
|100.00
|1.2893
|1.2893
|1.2951
|68142.39
|1179576.30
|739
|2006.05.15 12:00
|sell
|47
|100.00
|1.2843
|1.2909
|1.2716
|740
|2006.05.16 08:25
|modify
|47
|100.00
|1.2843
|1.2841
|1.2716
|741
|2006.05.16 08:25
|modify
|47
|100.00
|1.2843
|1.2841
|1.2716
|742
|2006.05.16 08:25
|modify
|47
|100.00
|1.2843
|1.2839
|1.2716
|743
|2006.05.16 08:26
|modify
|47
|100.00
|1.2843
|1.2835
|1.2716
|744
|2006.05.16 08:26
|modify
|47
|100.00
|1.2843
|1.2834
|1.2716
|745
|2006.05.16 08:29
|modify
|47
|100.00
|1.2843
|1.2833
|1.2716
|746
|2006.05.16 09:50
|s/l
|47
|100.00
|1.2833
|1.2833
|1.2716
|10592.77
|1190169.07
|747
|2006.05.17 18:00
|sell
|48
|100.00
|1.2787
|1.2853
|1.2660
|748
|2006.05.17 18:00
|modify
|48
|100.00
|1.2787
|1.2766
|1.2660
|749
|2006.05.17 18:00
|modify
|48
|100.00
|1.2787
|1.2765
|1.2660
|750
|2006.05.17 18:00
|modify
|48
|100.00
|1.2787
|1.2764
|1.2660
|751
|2006.05.17 18:01
|modify
|48
|100.00
|1.2787
|1.2763
|1.2660
|752
|2006.05.18 03:40
|s/l
|48
|100.00
|1.2763
|1.2763
|1.2660
|25779.12
|1215948.18
|753
|2006.05.24 12:00
|buy
|49
|100.00
|1.2855
|1.2789
|1.2982
|754
|2006.05.24 17:00
|s/l
|49
|100.00
|1.2789
|1.2789
|1.2982
|-66000.00
|1149948.18
|755
|2006.05.24 18:00
|sell
|50
|100.00
|1.2762
|1.2828
|1.2635
|756
|2006.05.26 00:59
|s/l
|50
|100.00
|1.2828
|1.2828
|1.2635
|-63627.85
|1086320.34
|757
|2006.06.06 14:00
|sell
|51
|100.00
|1.2875
|1.2941
|1.2748
|758
|2006.06.06 15:31
|modify
|51
|100.00
|1.2875
|1.2875
|1.2748
|759
|2006.06.06 15:54
|modify
|51
|100.00
|1.2875
|1.2874
|1.2748
|760
|2006.06.06 16:05
|modify
|51
|100.00
|1.2875
|1.2874
|1.2748
|761
|2006.06.06 16:09
|modify
|51
|100.00
|1.2875
|1.2872
|1.2748
|762
|2006.06.06 16:13
|modify
|51
|100.00
|1.2875
|1.2871
|1.2748
|763
|2006.06.06 16:13
|modify
|51
|100.00
|1.2875
|1.2870
|1.2748
|764
|2006.06.06 16:42
|modify
|51
|100.00
|1.2875
|1.2870
|1.2748
|765
|2006.06.06 16:42
|modify
|51
|100.00
|1.2875
|1.2867
|1.2748
|766
|2006.06.06 16:42
|modify
|51
|100.00
|1.2875
|1.2864
|1.2748
|767
|2006.06.06 16:42
|modify
|51
|100.00
|1.2875
|1.2863
|1.2748
|768
|2006.06.06 17:00
|modify
|51
|100.00
|1.2875
|1.2859
|1.2748
|769
|2006.06.06 17:00
|modify
|51
|100.00
|1.2875
|1.2856
|1.2748
|770
|2006.06.06 17:00
|modify
|51
|100.00
|1.2875
|1.2853
|1.2748
|771
|2006.06.06 17:00
|modify
|51
|100.00
|1.2875
|1.2853
|1.2748
|772
|2006.06.07 09:00
|modify
|51
|100.00
|1.2875
|1.2832
|1.2748
|773
|2006.06.07 10:00
|modify
|51
|100.00
|1.2875
|1.2832
|1.2748
|774
|2006.06.07 14:00
|modify
|51
|100.00
|1.2875
|1.2821
|1.2748
|775
|2006.06.07 14:00
|modify
|51
|100.00
|1.2875
|1.2820
|1.2748
|776
|2006.06.07 14:02
|modify
|51
|100.00
|1.2875
|1.2820
|1.2748
|777
|2006.06.07 16:00
|modify
|51
|100.00
|1.2875
|1.2817
|1.2748
|778
|2006.06.07 16:00
|modify
|51
|100.00
|1.2875
|1.2816
|1.2748
|779
|2006.06.07 16:01
|modify
|51
|100.00
|1.2875
|1.2813
|1.2748
|780
|2006.06.07 16:02
|modify
|51
|100.00
|1.2875
|1.2812
|1.2748
|781
|2006.06.07 16:02
|modify
|51
|100.00
|1.2875
|1.2811
|1.2748
|782
|2006.06.07 16:02
|modify
|51
|100.00
|1.2875
|1.2810
|1.2748
|783
|2006.06.07 18:02
|s/l
|51
|100.00
|1.2810
|1.2810
|1.2748
|65593.04
|1151913.38
|784
|2006.07.05 11:00
|sell
|52
|100.00
|1.2756
|1.2822
|1.2629
|785
|2006.07.07 15:00
|s/l
|52
|100.00
|1.2822
|1.2822
|1.2629
|-63627.85
|1088285.53
|786
|2006.07.19 18:00
|buy
|53
|100.00
|1.2567
|1.2501
|1.2694
|787
|2006.07.20 07:00
|modify
|53
|100.00
|1.2567
|1.2569
|1.2694
|788
|2006.07.20 07:06
|modify
|53
|100.00
|1.2567
|1.2569
|1.2694
|789
|2006.07.20 07:11
|modify
|53
|100.00
|1.2567
|1.2570
|1.2694
|790
|2006.07.20 07:13
|modify
|53
|100.00
|1.2567
|1.2570
|1.2694
|791
|2006.07.20 13:00
|modify
|53
|100.00
|1.2567
|1.2585
|1.2694
|792
|2006.07.20 13:00
|modify
|53
|100.00
|1.2567
|1.2587
|1.2694
|793
|2006.07.20 13:00
|modify
|53
|100.00
|1.2567
|1.2588
|1.2694
|794
|2006.07.20 13:01
|modify
|53
|100.00
|1.2567
|1.2589
|1.2694
|795
|2006.07.20 13:01
|modify
|53
|100.00
|1.2567
|1.2590
|1.2694
|796
|2006.07.20 13:10
|modify
|53
|100.00
|1.2567
|1.2592
|1.2694
|797
|2006.07.20 13:10
|modify
|53
|100.00
|1.2567
|1.2593
|1.2694
|798
|2006.07.20 14:00
|modify
|53
|100.00
|1.2567
|1.2596
|1.2694
|799
|2006.07.20 14:12
|modify
|53
|100.00
|1.2567
|1.2599
|1.2694
|800
|2006.07.20 14:13
|modify
|53
|100.00
|1.2567
|1.2599
|1.2694
|801
|2006.07.20 14:13
|modify
|53
|100.00
|1.2567
|1.2602
|1.2694
|802
|2006.07.20 14:13
|modify
|53
|100.00
|1.2567
|1.2603
|1.2694
|803
|2006.07.20 17:00
|modify
|53
|100.00
|1.2567
|1.2603
|1.2694
|804
|2006.07.20 17:00
|modify
|53
|100.00
|1.2567
|1.2604
|1.2694
|805
|2006.07.20 17:00
|modify
|53
|100.00
|1.2567
|1.2606
|1.2694
|806
|2006.07.20 17:00
|modify
|53
|100.00
|1.2567
|1.2607
|1.2694
|807
|2006.07.20 17:01
|modify
|53
|100.00
|1.2567
|1.2607
|1.2694
|808
|2006.07.21 09:14
|modify
|53
|100.00
|1.2567
|1.2608
|1.2694
|809
|2006.07.21 09:14
|modify
|53
|100.00
|1.2567
|1.2608
|1.2694
|810
|2006.07.21 09:15
|modify
|53
|100.00
|1.2567
|1.2609
|1.2694
|811
|2006.07.21 09:15
|modify
|53
|100.00
|1.2567
|1.2610
|1.2694
|812
|2006.07.21 10:00
|modify
|53
|100.00
|1.2567
|1.2617
|1.2694
|813
|2006.07.21 10:00
|modify
|53
|100.00
|1.2567
|1.2617
|1.2694
|814
|2006.07.21 10:00
|modify
|53
|100.00
|1.2567
|1.2620
|1.2694
|815
|2006.07.21 10:01
|modify
|53
|100.00
|1.2567
|1.2621
|1.2694
|816
|2006.07.21 10:03
|modify
|53
|100.00
|1.2567
|1.2622
|1.2694
|817
|2006.07.21 10:04
|modify
|53
|100.00
|1.2567
|1.2623
|1.2694
|818
|2006.07.21 10:07
|modify
|53
|100.00
|1.2567
|1.2624
|1.2694
|819
|2006.07.21 10:07
|modify
|53
|100.00
|1.2567
|1.2624
|1.2694
|820
|2006.07.21 10:08
|modify
|53
|100.00
|1.2567
|1.2625
|1.2694
|821
|2006.07.21 10:08
|modify
|53
|100.00
|1.2567
|1.2626
|1.2694
|822
|2006.07.21 10:08
|modify
|53
|100.00
|1.2567
|1.2627
|1.2694
|823
|2006.07.21 10:16
|modify
|53
|100.00
|1.2567
|1.2627
|1.2694
|824
|2006.07.21 11:00
|modify
|53
|100.00
|1.2567
|1.2629
|1.2694
|825
|2006.07.21 11:00
|modify
|53
|100.00
|1.2567
|1.2630
|1.2694
|826
|2006.07.21 11:00
|modify
|53
|100.00
|1.2567
|1.2630
|1.2694
|827
|2006.07.21 13:00
|modify
|53
|100.00
|1.2567
|1.2634
|1.2694
|828
|2006.07.21 13:00
|modify
|53
|100.00
|1.2567
|1.2636
|1.2694
|829
|2006.07.21 13:00
|modify
|53
|100.00
|1.2567
|1.2637
|1.2694
|830
|2006.07.21 13:15
|modify
|53
|100.00
|1.2567
|1.2637
|1.2694
|831
|2006.07.21 14:06
|modify
|53
|100.00
|1.2567
|1.2638
|1.2694
|832
|2006.07.21 15:00
|modify
|53
|100.00
|1.2567
|1.2642
|1.2694
|833
|2006.07.21 15:05
|modify
|53
|100.00
|1.2567
|1.2643
|1.2694
|834
|2006.07.21 15:06
|modify
|53
|100.00
|1.2567
|1.2644
|1.2694
|835
|2006.07.21 15:06
|modify
|53
|100.00
|1.2567
|1.2645
|1.2694
|836
|2006.07.21 15:08
|modify
|53
|100.00
|1.2567
|1.2646
|1.2694
|837
|2006.07.21 16:57
|modify
|53
|100.00
|1.2567
|1.2646
|1.2694
|838
|2006.07.21 17:06
|modify
|53
|100.00
|1.2567
|1.2647
|1.2694
|839
|2006.07.21 21:09
|t/p
|53
|100.00
|1.2694
|1.2647
|1.2694
|123569.58
|1211855.11
|840
|2006.08.03 16:00
|buy
|54
|100.00
|1.2820
|1.2754
|1.2947
|841
|2006.08.04 15:00
|modify
|54
|100.00
|1.2820
|1.2838
|1.2947
|842
|2006.08.04 15:02
|modify
|54
|100.00
|1.2820
|1.2839
|1.2947
|843
|2006.08.04 16:00
|modify
|54
|100.00
|1.2820
|1.2846
|1.2947
|844
|2006.08.04 16:00
|modify
|54
|100.00
|1.2820
|1.2858
|1.2947
|845
|2006.08.04 16:00
|modify
|54
|100.00
|1.2820
|1.2858
|1.2947
|846
|2006.08.04 16:00
|modify
|54
|100.00
|1.2820
|1.2859
|1.2947
|847
|2006.08.04 16:00
|modify
|54
|100.00
|1.2820
|1.2860
|1.2947
|848
|2006.08.04 16:00
|modify
|54
|100.00
|1.2820
|1.2861
|1.2947
|849
|2006.08.04 16:00
|modify
|54
|100.00
|1.2820
|1.2862
|1.2947
|850
|2006.08.04 16:00
|modify
|54
|100.00
|1.2820
|1.2862
|1.2947
|851
|2006.08.04 16:01
|modify
|54
|100.00
|1.2820
|1.2863
|1.2947
|852
|2006.08.04 16:01
|modify
|54
|100.00
|1.2820
|1.2864
|1.2947
|853
|2006.08.04 16:05
|modify
|54
|100.00
|1.2820
|1.2865
|1.2947
|854
|2006.08.07 12:00
|s/l
|54
|100.00
|1.2865
|1.2865
|1.2947
|43284.79
|1255139.90
|855
|2006.08.09 13:00
|buy
|55
|100.00
|1.2878
|1.2812
|1.3005
|856
|2006.08.10 17:00
|s/l
|55
|100.00
|1.2812
|1.2812
|1.3005
|-68572.82
|1186567.08
|857
|2006.08.15 16:00
|buy
|56
|100.00
|1.2774
|1.2708
|1.2901
|858
|2006.08.16 15:00
|modify
|56
|100.00
|1.2774
|1.2799
|1.2901
|859
|2006.08.16 15:00
|modify
|56
|100.00
|1.2774
|1.2802
|1.2901
|860
|2006.08.16 15:00
|modify
|56
|100.00
|1.2774
|1.2803
|1.2901
|861
|2006.08.16 15:01
|modify
|56
|100.00
|1.2774
|1.2804
|1.2901
|862
|2006.08.16 16:00
|modify
|56
|100.00
|1.2774
|1.2810
|1.2901
|863
|2006.08.16 16:02
|modify
|56
|100.00
|1.2774
|1.2811
|1.2901
|864
|2006.08.16 16:02
|modify
|56
|100.00
|1.2774
|1.2812
|1.2901
|865
|2006.08.16 16:36
|modify
|56
|100.00
|1.2774
|1.2813
|1.2901
|866
|2006.08.16 18:02
|modify
|56
|100.00
|1.2774
|1.2819
|1.2901
|867
|2006.08.17 10:00
|modify
|56
|100.00
|1.2774
|1.2828
|1.2901
|868
|2006.08.17 10:00
|modify
|56
|100.00
|1.2774
|1.2828
|1.2901
|869
|2006.08.17 11:00
|modify
|56
|100.00
|1.2774
|1.2831
|1.2901
|870
|2006.08.17 11:00
|modify
|56
|100.00
|1.2774
|1.2831
|1.2901
|871
|2006.08.17 11:59
|modify
|56
|100.00
|1.2774
|1.2833
|1.2901
|872
|2006.08.17 13:19
|modify
|56
|100.00
|1.2774
|1.2833
|1.2901
|873
|2006.08.17 14:00
|modify
|56
|100.00
|1.2774
|1.2839
|1.2901
|874
|2006.08.17 14:00
|modify
|56
|100.00
|1.2774
|1.2840
|1.2901
|875
|2006.08.17 14:00
|modify
|56
|100.00
|1.2774
|1.2841
|1.2901
|876
|2006.08.17 14:00
|modify
|56
|100.00
|1.2774
|1.2842
|1.2901
|877
|2006.08.17 14:25
|modify
|56
|100.00
|1.2774
|1.2843
|1.2901
|878
|2006.08.17 14:25
|modify
|56
|100.00
|1.2774
|1.2844
|1.2901
|879
|2006.08.17 19:01
|s/l
|56
|100.00
|1.2844
|1.2844
|1.2901
|66569.26
|1253136.34
|880
|2006.08.29 18:00
|sell
|57
|100.00
|1.2755
|1.2821
|1.2628
|881
|2006.08.29 21:17
|s/l
|57
|100.00
|1.2821
|1.2821
|1.2628
|-66000.00
|1187136.34
|882
|2006.08.31 18:00
|sell
|58
|100.00
|1.2799
|1.2865
|1.2672
|883
|2006.09.04 04:08
|s/l
|58
|100.00
|1.2865
|1.2865
|1.2672
|-64813.92
|1122322.42
|884
|2006.09.07 12:00
|sell
|59
|100.00
|1.2774
|1.2840
|1.2647
|885
|2006.09.07 14:32
|modify
|59
|100.00
|1.2774
|1.2774
|1.2647
|886
|2006.09.07 14:35
|modify
|59
|100.00
|1.2774
|1.2772
|1.2647
|887
|2006.09.07 14:37
|modify
|59
|100.00
|1.2774
|1.2767
|1.2647
|888
|2006.09.07 15:29
|modify
|59
|100.00
|1.2774
|1.2766
|1.2647
|889
|2006.09.07 15:29
|modify
|59
|100.00
|1.2774
|1.2765
|1.2647
|890
|2006.09.07 15:30
|modify
|59
|100.00
|1.2774
|1.2763
|1.2647
|891
|2006.09.07 15:32
|modify
|59
|100.00
|1.2774
|1.2761
|1.2647
|892
|2006.09.07 15:34
|modify
|59
|100.00
|1.2774
|1.2760
|1.2647
|893
|2006.09.07 15:35
|modify
|59
|100.00
|1.2774
|1.2756
|1.2647
|894
|2006.09.07 15:57
|modify
|59
|100.00
|1.2774
|1.2750
|1.2647
|895
|2006.09.07 18:02
|s/l
|59
|100.00
|1.2750
|1.2750
|1.2647
|24000.00
|1146322.42
|896
|2006.09.14 11:00
|sell
|60
|100.00
|1.2688
|1.2754
|1.2561
|897
|2006.09.15 16:01
|modify
|60
|100.00
|1.2688
|1.2679
|1.2561
|898
|2006.09.15 16:31
|s/l
|60
|100.00
|1.2679
|1.2679
|1.2561
|9593.04
|1155915.46
|899
|2006.10.12 11:00
|buy
|61
|100.00
|1.2559
|1.2493
|1.2686
|900
|2006.10.13 17:05
|s/l
|61
|100.00
|1.2493
|1.2493
|1.2686
|-66857.61
|1089057.85