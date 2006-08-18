Strategy Tester Report
CCI-Trailer

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2006.08.16 11:35 - 2007.04.20 23:55
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMMSettings="[Set Money Management Settings Below]"; MM=true; Lots=0.1; MaxLots=100; Risk=10; PairsTraded=0; TradeSettings="[Set Trade Settings below]"; TakeProfit=100; StopLoss=500; TrailingStop=15;
Bars in test44702Ticks modelled616201Modelling quality86.54%
Initial deposit1000.00
Total net profit1171.11Gross profit1364.11Gross loss-193.00
Profit factor7.07Expected payoff24.92
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown105.00 (4.61%)Relative drawdown4.61% (105.00)
Total trades47Short positions (won %)1 (100.00%)Long positions (won %)46 (91.30%)
Profit trades (% of total)43 (91.49%)Loss trades (% of total)4 (8.51%)
Largestprofit trade191.26loss trade-105.00
Averageprofit trade31.72loss trade-48.25
Maximumconsecutive wins (profit in money)20 (476.73)consecutive losses (loss in money)2 (-51.18)
Maximalconsecutive profit (count of wins)741.12 (18)consecutive loss (count of losses)-105.00 (1)
Averageconsecutive wins14consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.08.18 02:04sell10.101.28271.33271.2727
22006.08.18 14:18modify10.101.28271.28260.0000
32006.08.18 14:22modify10.101.28271.28250.0000
42006.08.18 14:23modify10.101.28271.28240.0000
52006.08.18 14:23modify10.101.28271.28220.0000
62006.08.18 14:24modify10.101.28271.28230.0000
72006.08.18 14:24modify10.101.28271.28240.0000
82006.08.18 14:25modify10.101.28271.28220.0000
92006.08.18 14:25modify10.101.28271.28230.0000
102006.08.18 14:25modify10.101.28271.28240.0000
112006.08.18 14:25modify10.101.28271.28230.0000
122006.08.18 14:26modify10.101.28271.28240.0000
132006.08.18 14:26modify10.101.28271.28220.0000
142006.08.18 14:26modify10.101.28271.28210.0000
152006.08.18 14:27modify10.101.28271.28220.0000
162006.08.18 14:27modify10.101.28271.28210.0000
172006.08.18 14:27modify10.101.28271.28200.0000
182006.08.18 14:27modify10.101.28271.28190.0000
192006.08.18 14:27modify10.101.28271.28200.0000
202006.08.18 14:28modify10.101.28271.28180.0000
212006.08.18 14:28modify10.101.28271.28160.0000
222006.08.18 14:28modify10.101.28271.28170.0000
232006.08.18 14:28modify10.101.28271.28180.0000
242006.08.18 14:29modify10.101.28271.28170.0000
252006.08.18 14:29modify10.101.28271.28180.0000
262006.08.18 14:30modify10.101.28271.28200.0000
272006.08.18 14:30modify10.101.28271.28220.0000
282006.08.18 14:30modify10.101.28271.28230.0000
292006.08.18 14:30modify10.101.28271.28220.0000
302006.08.18 14:31modify10.101.28271.28230.0000
312006.08.18 14:31modify10.101.28271.28240.0000
322006.08.18 14:31modify10.101.28271.28220.0000
332006.08.18 14:31modify10.101.28271.28200.0000
342006.08.18 14:31modify10.101.28271.28210.0000
352006.08.18 14:31modify10.101.28271.28200.0000
362006.08.18 14:32modify10.101.28271.28210.0000
372006.08.18 14:32modify10.101.28271.28200.0000
382006.08.18 14:32modify10.101.28271.28180.0000
392006.08.18 14:32modify10.101.28271.28190.0000
402006.08.18 14:33modify10.101.28271.28170.0000
412006.08.18 14:33modify10.101.28271.28160.0000
422006.08.18 14:33modify10.101.28271.28140.0000
432006.08.18 14:33modify10.101.28271.28150.0000
442006.08.18 14:33modify10.101.28271.28160.0000
452006.08.18 14:33modify10.101.28271.28150.0000
462006.08.18 14:34modify10.101.28271.28160.0000
472006.08.18 14:34modify10.101.28271.28150.0000
482006.08.18 14:34modify10.101.28271.28170.0000
492006.08.18 14:34modify10.101.28271.28200.0000
502006.08.18 14:35modify10.101.28271.28220.0000
512006.08.18 14:35modify10.101.28271.28230.0000
522006.08.18 14:35modify10.101.28271.28240.0000
532006.08.18 14:35modify10.101.28271.28230.0000
542006.08.18 14:36modify10.101.28271.28240.0000
552006.08.18 14:36modify10.101.28271.28230.0000
562006.08.18 14:36modify10.101.28271.28240.0000
572006.08.18 14:37modify10.101.28271.28230.0000
582006.08.18 14:37modify10.101.28271.28220.0000
592006.08.18 14:37modify10.101.28271.28210.0000
602006.08.18 14:37modify10.101.28271.28220.0000
612006.08.18 14:38modify10.101.28271.28210.0000
622006.08.18 14:38modify10.101.28271.28200.0000
632006.08.18 14:38modify10.101.28271.28210.0000
642006.08.18 14:39modify10.101.28271.28200.0000
652006.08.18 14:39modify10.101.28271.28210.0000
662006.08.18 14:39modify10.101.28271.28220.0000
672006.08.18 14:40modify10.101.28271.28200.0000
682006.08.18 14:40modify10.101.28271.28160.0000
692006.08.18 14:40modify10.101.28271.28170.0000
702006.08.18 14:40modify10.101.28271.28160.0000
712006.08.18 14:41modify10.101.28271.28150.0000
722006.08.18 14:41modify10.101.28271.28170.0000
732006.08.18 14:41modify10.101.28271.28180.0000
742006.08.18 14:41modify10.101.28271.28190.0000
752006.08.18 14:42modify10.101.28271.28180.0000
762006.08.18 14:42modify10.101.28271.28190.0000
772006.08.18 14:42modify10.101.28271.28200.0000
782006.08.18 14:42modify10.101.28271.28190.0000
792006.08.18 14:43modify10.101.28271.28200.0000
802006.08.18 14:43modify10.101.28271.28220.0000
812006.08.18 14:43modify10.101.28271.28210.0000
822006.08.18 14:43modify10.101.28271.28220.0000
832006.08.18 14:44modify10.101.28271.28210.0000
842006.08.18 14:44modify10.101.28271.28200.0000
852006.08.18 14:45modify10.101.28271.28180.0000
862006.08.18 14:45modify10.101.28271.28190.0000
872006.08.18 14:45modify10.101.28271.28180.0000
882006.08.18 14:45modify10.101.28271.28190.0000
892006.08.18 14:45modify10.101.28271.28180.0000
902006.08.18 14:45modify10.101.28271.28190.0000
912006.08.18 14:45modify10.101.28271.28180.0000
922006.08.18 14:46modify10.101.28271.28190.0000
932006.08.18 14:46modify10.101.28271.28200.0000
942006.08.18 14:46modify10.101.28271.28190.0000
952006.08.18 14:46modify10.101.28271.28180.0000
962006.08.18 14:46modify10.101.28271.28170.0000
972006.08.18 14:46modify10.101.28271.28180.0000
982006.08.18 14:46modify10.101.28271.28170.0000
992006.08.18 14:47modify10.101.28271.28180.0000
1002006.08.18 14:47modify10.101.28271.28170.0000
1012006.08.18 14:47modify10.101.28271.28150.0000
1022006.08.18 14:47modify10.101.28271.28140.0000
1032006.08.18 14:47modify10.101.28271.28150.0000
1042006.08.18 14:47modify10.101.28271.28140.0000
1052006.08.18 14:47modify10.101.28271.28150.0000
1062006.08.18 14:48modify10.101.28271.28140.0000
1072006.08.18 14:48modify10.101.28271.28130.0000
1082006.08.18 14:48modify10.101.28271.28120.0000
1092006.08.18 14:48modify10.101.28271.28110.0000
1102006.08.18 14:48modify10.101.28271.28120.0000
1112006.08.18 14:48modify10.101.28271.28130.0000
1122006.08.18 14:48modify10.101.28271.28120.0000
1132006.08.18 14:49modify10.101.28271.28130.0000
1142006.08.18 14:49modify10.101.28271.28120.0000
1152006.08.18 14:49modify10.101.28271.28130.0000
1162006.08.18 14:50modify10.101.28271.28140.0000
1172006.08.18 14:50modify10.101.28271.28120.0000
1182006.08.18 14:50modify10.101.28271.28090.0000
1192006.08.18 14:50modify10.101.28271.28070.0000
1202006.08.18 14:50modify10.101.28271.28080.0000
1212006.08.18 14:50modify10.101.28271.28070.0000
1222006.08.18 14:50modify10.101.28271.28080.0000
1232006.08.18 14:50modify10.101.28271.28070.0000
1242006.08.18 14:50modify10.101.28271.28060.0000
1252006.08.18 14:51modify10.101.28271.28070.0000
1262006.08.18 14:51modify10.101.28271.28060.0000
1272006.08.18 14:51modify10.101.28271.28070.0000
1282006.08.18 14:51modify10.101.28271.28080.0000
1292006.08.18 14:51modify10.101.28271.28090.0000
1302006.08.18 14:51modify10.101.28271.28100.0000
1312006.08.18 14:51modify10.101.28271.28090.0000
1322006.08.18 14:51modify10.101.28271.28100.0000
1332006.08.18 14:52modify10.101.28271.28090.0000
1342006.08.18 14:52modify10.101.28271.28100.0000
1352006.08.18 14:52modify10.101.28271.28110.0000
1362006.08.18 14:52modify10.101.28271.28120.0000
1372006.08.18 14:52modify10.101.28271.28110.0000
1382006.08.18 14:52modify10.101.28271.28120.0000
1392006.08.18 14:52modify10.101.28271.28110.0000
1402006.08.18 14:53modify10.101.28271.28120.0000
1412006.08.18 14:53modify10.101.28271.28130.0000
1422006.08.18 14:53modify10.101.28271.28140.0000
1432006.08.18 14:53modify10.101.28271.28130.0000
1442006.08.18 14:53modify10.101.28271.28140.0000
1452006.08.18 14:53modify10.101.28271.28130.0000
1462006.08.18 14:53modify10.101.28271.28140.0000
1472006.08.18 14:54modify10.101.28271.28130.0000
1482006.08.18 14:54modify10.101.28271.28120.0000
1492006.08.18 14:54modify10.101.28271.28130.0000
1502006.08.18 14:54modify10.101.28271.28110.0000
1512006.08.18 14:54modify10.101.28271.28140.0000
1522006.08.18 14:55modify10.101.28271.28150.0000
1532006.08.18 14:55modify10.101.28271.28140.0000
1542006.08.18 14:55modify10.101.28271.28150.0000
1552006.08.18 14:56modify10.101.28271.28140.0000
1562006.08.18 14:56modify10.101.28271.28150.0000
1572006.08.18 14:56modify10.101.28271.28160.0000
1582006.08.18 14:57modify10.101.28271.28150.0000
1592006.08.18 14:57modify10.101.28271.28160.0000
1602006.08.18 14:57modify10.101.28271.28170.0000
1612006.08.18 14:58modify10.101.28271.28180.0000
1622006.08.18 14:58modify10.101.28271.28170.0000
1632006.08.18 14:59modify10.101.28271.28180.0000
1642006.08.18 14:59modify10.101.28271.28170.0000
1652006.08.18 14:59modify10.101.28271.28180.0000
1662006.08.18 15:00modify10.101.28271.28170.0000
1672006.08.18 15:00modify10.101.28271.28180.0000
1682006.08.18 15:00modify10.101.28271.28170.0000
1692006.08.18 15:00modify10.101.28271.28180.0000
1702006.08.18 15:01modify10.101.28271.28170.0000
1712006.08.18 15:01modify10.101.28271.28180.0000
1722006.08.18 15:01modify10.101.28271.28170.0000
1732006.08.18 15:01modify10.101.28271.28180.0000
1742006.08.18 15:02modify10.101.28271.28170.0000
1752006.08.18 15:02modify10.101.28271.28160.0000
1762006.08.18 15:02modify10.101.28271.28150.0000
1772006.08.18 15:02modify10.101.28271.28160.0000
1782006.08.18 15:03modify10.101.28271.28150.0000
1792006.08.18 15:03modify10.101.28271.28140.0000
1802006.08.18 15:03modify10.101.28271.28150.0000
1812006.08.18 15:03modify10.101.28271.28140.0000
1822006.08.18 15:03modify10.101.28271.28150.0000
1832006.08.18 15:04modify10.101.28271.28140.0000
1842006.08.18 15:04modify10.101.28271.28150.0000
1852006.08.18 15:04modify10.101.28271.28140.0000
1862006.08.18 15:05modify10.101.28271.28150.0000
1872006.08.18 15:05modify10.101.28271.28140.0000
1882006.08.18 15:05modify10.101.28271.28130.0000
1892006.08.18 15:05modify10.101.28271.28140.0000
1902006.08.18 15:05modify10.101.28271.28130.0000
1912006.08.18 15:05modify10.101.28271.28140.0000
1922006.08.18 15:06modify10.101.28271.28130.0000
1932006.08.18 15:06modify10.101.28271.28140.0000
1942006.08.18 15:06modify10.101.28271.28130.0000
1952006.08.18 15:06modify10.101.28271.28140.0000
1962006.08.18 15:06modify10.101.28271.28150.0000
1972006.08.18 15:07modify10.101.28271.28140.0000
1982006.08.18 15:07modify10.101.28271.28150.0000
1992006.08.18 15:07modify10.101.28271.28140.0000
2002006.08.18 15:07modify10.101.28271.28150.0000
2012006.08.18 15:07modify10.101.28271.28160.0000
2022006.08.18 15:07modify10.101.28271.28150.0000
2032006.08.18 15:08modify10.101.28271.28160.0000
2042006.08.18 15:08modify10.101.28271.28150.0000
2052006.08.18 15:08modify10.101.28271.28160.0000
2062006.08.18 15:08modify10.101.28271.28150.0000
2072006.08.18 15:08modify10.101.28271.28160.0000
2082006.08.18 15:09modify10.101.28271.28150.0000
2092006.08.18 15:09modify10.101.28271.28160.0000
2102006.08.18 15:09modify10.101.28271.28150.0000
2112006.08.18 15:09modify10.101.28271.28140.0000
2122006.08.18 15:10modify10.101.28271.28120.0000
2132006.08.18 15:10modify10.101.28271.28130.0000
2142006.08.18 15:10modify10.101.28271.28120.0000
2152006.08.18 15:10modify10.101.28271.28130.0000
2162006.08.18 15:10modify10.101.28271.28120.0000
2172006.08.18 15:10modify10.101.28271.28110.0000
2182006.08.18 15:11modify10.101.28271.28120.0000
2192006.08.18 15:11modify10.101.28271.28110.0000
2202006.08.18 15:11modify10.101.28271.28120.0000
2212006.08.18 15:11modify10.101.28271.28140.0000
2222006.08.18 15:11modify10.101.28271.28150.0000
2232006.08.18 15:11modify10.101.28271.28140.0000
2242006.08.18 15:11modify10.101.28271.28150.0000
2252006.08.18 15:12modify10.101.28271.28140.0000
2262006.08.18 15:12modify10.101.28271.28150.0000
2272006.08.18 15:12modify10.101.28271.28160.0000
2282006.08.18 15:12modify10.101.28271.28170.0000
2292006.08.18 15:12modify10.101.28271.28160.0000
2302006.08.18 15:12modify10.101.28271.28170.0000
2312006.08.18 15:12modify10.101.28271.28160.0000
2322006.08.18 15:13modify10.101.28271.28170.0000
2332006.08.18 15:13modify10.101.28271.28180.0000
2342006.08.18 15:13modify10.101.28271.28190.0000
2352006.08.18 15:13modify10.101.28271.28180.0000
2362006.08.18 15:13modify10.101.28271.28190.0000
2372006.08.18 15:13modify10.101.28271.28180.0000
2382006.08.18 15:13modify10.101.28271.28190.0000
2392006.08.18 15:14modify10.101.28271.28180.0000
2402006.08.18 15:14modify10.101.28271.28170.0000
2412006.08.18 15:14modify10.101.28271.28180.0000
2422006.08.18 15:15modify10.101.28271.28170.0000
2432006.08.18 15:15modify10.101.28271.28180.0000
2442006.08.18 15:15modify10.101.28271.28190.0000
2452006.08.18 15:15modify10.101.28271.28180.0000
2462006.08.18 15:15modify10.101.28271.28190.0000
2472006.08.18 15:15modify10.101.28271.28180.0000
2482006.08.18 15:16modify10.101.28271.28190.0000
2492006.08.18 15:16modify10.101.28271.28200.0000
2502006.08.18 15:16modify10.101.28271.28190.0000
2512006.08.18 15:16modify10.101.28271.28180.0000
2522006.08.18 15:16modify10.101.28271.28170.0000
2532006.08.18 15:16modify10.101.28271.28180.0000
2542006.08.18 15:16modify10.101.28271.28170.0000
2552006.08.18 15:17modify10.101.28271.28180.0000
2562006.08.18 15:17modify10.101.28271.28170.0000
2572006.08.18 15:17modify10.101.28271.28150.0000
2582006.08.18 15:17modify10.101.28271.28140.0000
2592006.08.18 15:17modify10.101.28271.28150.0000
2602006.08.18 15:17modify10.101.28271.28140.0000
2612006.08.18 15:17modify10.101.28271.28150.0000
2622006.08.18 15:18modify10.101.28271.28140.0000
2632006.08.18 15:18modify10.101.28271.28130.0000
2642006.08.18 15:18modify10.101.28271.28120.0000
2652006.08.18 15:18modify10.101.28271.28110.0000
2662006.08.18 15:18modify10.101.28271.28120.0000
2672006.08.18 15:18modify10.101.28271.28130.0000
2682006.08.18 15:18modify10.101.28271.28120.0000
2692006.08.18 15:19modify10.101.28271.28130.0000
2702006.08.18 15:19modify10.101.28271.28120.0000
2712006.08.18 15:19modify10.101.28271.28130.0000
2722006.08.18 15:19modify10.101.28271.28120.0000
2732006.08.18 15:20modify10.101.28271.28110.0000
2742006.08.18 15:20modify10.101.28271.28100.0000
2752006.08.18 15:20modify10.101.28271.28090.0000
2762006.08.18 15:20modify10.101.28271.28100.0000
2772006.08.18 15:20modify10.101.28271.28090.0000
2782006.08.18 15:21modify10.101.28271.28100.0000
2792006.08.18 15:21modify10.101.28271.28110.0000
2802006.08.18 15:21modify10.101.28271.28100.0000
2812006.08.18 15:21modify10.101.28271.28090.0000
2822006.08.18 15:21modify10.101.28271.28080.0000
2832006.08.18 15:21modify10.101.28271.28090.0000
2842006.08.18 15:21modify10.101.28271.28080.0000
2852006.08.18 15:22modify10.101.28271.28090.0000
2862006.08.18 15:22modify10.101.28271.28080.0000
2872006.08.18 15:22modify10.101.28271.28060.0000
2882006.08.18 15:22modify10.101.28271.28050.0000
2892006.08.18 15:22modify10.101.28271.28060.0000
2902006.08.18 15:22modify10.101.28271.28050.0000
2912006.08.18 15:22modify10.101.28271.28060.0000
2922006.08.18 15:23modify10.101.28271.28050.0000
2932006.08.18 15:23modify10.101.28271.28030.0000
2942006.08.18 15:23modify10.101.28271.28020.0000
2952006.08.18 15:23modify10.101.28271.28030.0000
2962006.08.18 15:23modify10.101.28271.28040.0000
2972006.08.18 15:23modify10.101.28271.28030.0000
2982006.08.18 15:24modify10.101.28271.28040.0000
2992006.08.18 15:24modify10.101.28271.28030.0000
3002006.08.18 15:24modify10.101.28271.28040.0000
3012006.08.18 15:24modify10.101.28271.28080.0000
3022006.08.18 15:25modify10.101.28271.28090.0000
3032006.08.18 15:25modify10.101.28271.28080.0000
3042006.08.18 15:25modify10.101.28271.28090.0000
3052006.08.18 15:25modify10.101.28271.28080.0000
3062006.08.18 15:26modify10.101.28271.28090.0000
3072006.08.18 15:26modify10.101.28271.28080.0000
3082006.08.18 15:26modify10.101.28271.28070.0000
3092006.08.18 15:26modify10.101.28271.28060.0000
3102006.08.18 15:27modify10.101.28271.28070.0000
3112006.08.18 15:27modify10.101.28271.28060.0000
3122006.08.18 15:27modify10.101.28271.28050.0000
3132006.08.18 15:27modify10.101.28271.28060.0000
3142006.08.18 15:27modify10.101.28271.28050.0000
3152006.08.18 15:28modify10.101.28271.28030.0000
3162006.08.18 15:28modify10.101.28271.28020.0000
3172006.08.18 15:28modify10.101.28271.28030.0000
3182006.08.18 15:28modify10.101.28271.28020.0000
3192006.08.18 15:28modify10.101.28271.28030.0000
3202006.08.18 15:28modify10.101.28271.28040.0000
3212006.08.18 15:29modify10.101.28271.28030.0000
3222006.08.18 15:29modify10.101.28271.28040.0000
3232006.08.18 15:29modify10.101.28271.28020.0000
3242006.08.18 15:30modify10.101.28271.28010.0000
3252006.08.18 15:30modify10.101.28271.28000.0000
3262006.08.18 15:30modify10.101.28271.27990.0000
3272006.08.18 15:30modify10.101.28271.27980.0000
3282006.08.18 15:30modify10.101.28271.27990.0000
3292006.08.18 15:30modify10.101.28271.27980.0000
3302006.08.18 15:30modify10.101.28271.27990.0000
3312006.08.18 15:30modify10.101.28271.27980.0000
3322006.08.18 15:31modify10.101.28271.27990.0000
3332006.08.18 15:31modify10.101.28271.27980.0000
3342006.08.18 15:31modify10.101.28271.27990.0000
3352006.08.18 15:31modify10.101.28271.28000.0000
3362006.08.18 15:31modify10.101.28271.27990.0000
3372006.08.18 15:31modify10.101.28271.28000.0000
3382006.08.18 15:32modify10.101.28271.27990.0000
3392006.08.18 15:32modify10.101.28271.28000.0000
3402006.08.18 15:32modify10.101.28271.28010.0000
3412006.08.18 15:32modify10.101.28271.28020.0000
3422006.08.18 15:32modify10.101.28271.28010.0000
3432006.08.18 15:33modify10.101.28271.28020.0000
3442006.08.18 15:33modify10.101.28271.28010.0000
3452006.08.18 15:33modify10.101.28271.28020.0000
3462006.08.18 15:33modify10.101.28271.28010.0000
3472006.08.18 15:33modify10.101.28271.28020.0000
3482006.08.18 15:33modify10.101.28271.28010.0000
3492006.08.18 15:33modify10.101.28271.28020.0000
3502006.08.18 15:34modify10.101.28271.28010.0000
3512006.08.18 15:34modify10.101.28271.28020.0000
3522006.08.18 15:34modify10.101.28271.28010.0000
3532006.08.18 15:34modify10.101.28271.28020.0000
3542006.08.18 15:35modify10.101.28271.28010.0000
3552006.08.18 15:35modify10.101.28271.28020.0000
3562006.08.18 15:35modify10.101.28271.28010.0000
3572006.08.18 15:35modify10.101.28271.28020.0000
3582006.08.18 15:36modify10.101.28271.28010.0000
3592006.08.18 15:36modify10.101.28271.28020.0000
3602006.08.18 15:36modify10.101.28271.28030.0000
3612006.08.18 15:37modify10.101.28271.28020.0000
3622006.08.18 15:37modify10.101.28271.28030.0000
3632006.08.18 15:37modify10.101.28271.28040.0000
3642006.08.18 15:37modify10.101.28271.28050.0000
3652006.08.18 15:37modify10.101.28271.28040.0000
3662006.08.18 15:38modify10.101.28271.28050.0000
3672006.08.18 15:38modify10.101.28271.28040.0000
3682006.08.18 15:39modify10.101.28271.28050.0000
3692006.08.18 15:39modify10.101.28271.28040.0000
3702006.08.18 15:39modify10.101.28271.28050.0000
3712006.08.18 15:40modify10.101.28271.28060.0000
3722006.08.18 15:40modify10.101.28271.28050.0000
3732006.08.18 15:40modify10.101.28271.28060.0000
3742006.08.18 15:40modify10.101.28271.28050.0000
3752006.08.18 15:40modify10.101.28271.28060.0000
3762006.08.18 15:41modify10.101.28271.28050.0000
3772006.08.18 15:41modify10.101.28271.28060.0000
3782006.08.18 15:41modify10.101.28271.28050.0000
3792006.08.18 15:41modify10.101.28271.28060.0000
3802006.08.18 15:41modify10.101.28271.28070.0000
3812006.08.18 15:42modify10.101.28271.28060.0000
3822006.08.18 15:42modify10.101.28271.28070.0000
3832006.08.18 15:42modify10.101.28271.28060.0000
3842006.08.18 15:42modify10.101.28271.28070.0000
3852006.08.18 15:42modify10.101.28271.28080.0000
3862006.08.18 15:42modify10.101.28271.28070.0000
3872006.08.18 15:43modify10.101.28271.28080.0000
3882006.08.18 15:43modify10.101.28271.28070.0000
3892006.08.18 15:43modify10.101.28271.28080.0000
3902006.08.18 15:43modify10.101.28271.28070.0000
3912006.08.18 15:43modify10.101.28271.28080.0000
3922006.08.18 15:44modify10.101.28271.28070.0000
3932006.08.18 15:44modify10.101.28271.28080.0000
3942006.08.18 15:44modify10.101.28271.28070.0000
3952006.08.18 15:44modify10.101.28271.28080.0000
3962006.08.18 15:45modify10.101.28271.28060.0000
3972006.08.18 15:45modify10.101.28271.28050.0000
3982006.08.18 15:46modify10.101.28271.28060.0000
3992006.08.18 15:46modify10.101.28271.28050.0000
4002006.08.18 15:46modify10.101.28271.28040.0000
4012006.08.18 15:47modify10.101.28271.28050.0000
4022006.08.18 15:47modify10.101.28271.28040.0000
4032006.08.18 15:47modify10.101.28271.28030.0000
4042006.08.18 15:47modify10.101.28271.28040.0000
4052006.08.18 15:47modify10.101.28271.28030.0000
4062006.08.18 15:48modify10.101.28271.28010.0000
4072006.08.18 15:48modify10.101.28271.28020.0000
4082006.08.18 15:49modify10.101.28271.28010.0000
4092006.08.18 15:49modify10.101.28271.28020.0000
4102006.08.18 15:49modify10.101.28271.28010.0000
4112006.08.18 15:50modify10.101.28271.28020.0000
4122006.08.18 15:50modify10.101.28271.28030.0000
4132006.08.18 15:50modify10.101.28271.28020.0000
4142006.08.18 15:50modify10.101.28271.28030.0000
4152006.08.18 15:50modify10.101.28271.28020.0000
4162006.08.18 15:50modify10.101.28271.28010.0000
4172006.08.18 15:51modify10.101.28271.28020.0000
4182006.08.18 15:51modify10.101.28271.28010.0000
4192006.08.18 15:51modify10.101.28271.28020.0000
4202006.08.18 15:51modify10.101.28271.28030.0000
4212006.08.18 15:51modify10.101.28271.28040.0000
4222006.08.18 15:51modify10.101.28271.28050.0000
4232006.08.18 15:52modify10.101.28271.28040.0000
4242006.08.18 15:52modify10.101.28271.28050.0000
4252006.08.18 15:52modify10.101.28271.28060.0000
4262006.08.18 15:52modify10.101.28271.28050.0000
4272006.08.18 15:52modify10.101.28271.28060.0000
4282006.08.18 15:52modify10.101.28271.28050.0000
4292006.08.18 15:53modify10.101.28271.28060.0000
4302006.08.18 15:53modify10.101.28271.28070.0000
4312006.08.18 15:53modify10.101.28271.28080.0000
4322006.08.18 15:53modify10.101.28271.28070.0000
4332006.08.18 15:53modify10.101.28271.28080.0000
4342006.08.18 15:53modify10.101.28271.28070.0000
4352006.08.18 15:53modify10.101.28271.28080.0000
4362006.08.18 15:54modify10.101.28271.28070.0000
4372006.08.18 15:54modify10.101.28271.28060.0000
4382006.08.18 15:54modify10.101.28271.28080.0000
4392006.08.18 15:55modify10.101.28271.28090.0000
4402006.08.18 15:55modify10.101.28271.28100.0000
4412006.08.18 15:55modify10.101.28271.28090.0000
4422006.08.18 15:55modify10.101.28271.28100.0000
4432006.08.18 15:55modify10.101.28271.28090.0000
4442006.08.18 15:55modify10.101.28271.28100.0000
4452006.08.18 15:56modify10.101.28271.28090.0000
4462006.08.18 15:56modify10.101.28271.28080.0000
4472006.08.18 15:56modify10.101.28271.28090.0000
4482006.08.18 15:56modify10.101.28271.28110.0000
4492006.08.18 15:56modify10.101.28271.28120.0000
4502006.08.18 15:57modify10.101.28271.28110.0000
4512006.08.18 15:57modify10.101.28271.28120.0000
4522006.08.18 15:57modify10.101.28271.28140.0000
4532006.08.18 15:57modify10.101.28271.28150.0000
4542006.08.18 15:57modify10.101.28271.28140.0000
4552006.08.18 15:58modify10.101.28271.28150.0000
4562006.08.18 15:58modify10.101.28271.28160.0000
4572006.08.18 15:58modify10.101.28271.28170.0000
4582006.08.18 15:58modify10.101.28271.28160.0000
4592006.08.18 15:58modify10.101.28271.28150.0000
4602006.08.18 15:58modify10.101.28271.28160.0000
4612006.08.18 15:59modify10.101.28271.28150.0000
4622006.08.18 15:59modify10.101.28271.28160.0000
4632006.08.18 15:59modify10.101.28271.28150.0000
4642006.08.18 15:59modify10.101.28271.28160.0000
4652006.08.18 16:00modify10.101.28271.28170.0000
4662006.08.18 16:00modify10.101.28271.28180.0000
4672006.08.18 16:00modify10.101.28271.28170.0000
4682006.08.18 16:00modify10.101.28271.28180.0000
4692006.08.18 16:00modify10.101.28271.28170.0000
4702006.08.18 16:00modify10.101.28271.28180.0000
4712006.08.18 16:00modify10.101.28271.28170.0000
4722006.08.18 16:00modify10.101.28271.28190.0000
4732006.08.18 16:00modify10.101.28271.28180.0000
4742006.08.18 16:00modify10.101.28271.28190.0000
4752006.08.18 16:01modify10.101.28271.28180.0000
4762006.08.18 16:01modify10.101.28271.28170.0000
4772006.08.18 16:01modify10.101.28271.28160.0000
4782006.08.18 16:01modify10.101.28271.28170.0000
4792006.08.18 16:01modify10.101.28271.28190.0000
4802006.08.18 16:01modify10.101.28271.28200.0000
4812006.08.18 16:01modify10.101.28271.28220.0000
4822006.08.18 16:01modify10.101.28271.28230.0000
4832006.08.18 16:01modify10.101.28271.28220.0000
4842006.08.18 16:01modify10.101.28271.28230.0000
4852006.08.18 16:01modify10.101.28271.28210.0000
4862006.08.18 16:02modify10.101.28271.28220.0000
4872006.08.18 16:02modify10.101.28271.28210.0000
4882006.08.18 16:02modify10.101.28271.28220.0000
4892006.08.18 16:02modify10.101.28271.28230.0000
4902006.08.18 16:02modify10.101.28271.28240.0000
4912006.08.18 16:02modify10.101.28271.28250.0000
4922006.08.18 16:02modify10.101.28271.28260.0000
4932006.08.18 16:08modify10.101.28271.28250.0000
4942006.08.18 16:08modify10.101.28271.28230.0000
4952006.08.18 16:08modify10.101.28271.28240.0000
4962006.08.18 16:08modify10.101.28271.28250.0000
4972006.08.18 16:08modify10.101.28271.28240.0000
4982006.08.18 16:09modify10.101.28271.28250.0000
4992006.08.18 16:09modify10.101.28271.28240.0000
5002006.08.18 16:09modify10.101.28271.28250.0000
5012006.08.18 16:09modify10.101.28271.28260.0000
5022006.08.18 16:12modify10.101.28271.28250.0000
5032006.08.18 16:12modify10.101.28271.28260.0000
5042006.08.18 16:13modify10.101.28271.28230.0000
5052006.08.18 16:14modify10.101.28271.28240.0000
5062006.08.18 16:14modify10.101.28271.28230.0000
5072006.08.18 16:15modify10.101.28271.28220.0000
5082006.08.18 16:16modify10.101.28271.28230.0000
5092006.08.18 16:17modify10.101.28271.28210.0000
5102006.08.18 16:17modify10.101.28271.28200.0000
5112006.08.18 16:17modify10.101.28271.28190.0000
5122006.08.18 16:17modify10.101.28271.28200.0000
5132006.08.18 16:18modify10.101.28271.28170.0000
5142006.08.18 16:19modify10.101.28271.28180.0000
5152006.08.18 16:19modify10.101.28271.28190.0000
5162006.08.18 16:20modify10.101.28271.28170.0000
5172006.08.18 16:20modify10.101.28271.28180.0000
5182006.08.18 16:21modify10.101.28271.28170.0000
5192006.08.18 16:21modify10.101.28271.28190.0000
5202006.08.18 16:22modify10.101.28271.28180.0000
5212006.08.18 16:23modify10.101.28271.28200.0000
5222006.08.18 16:23modify10.101.28271.28210.0000
5232006.08.18 16:24modify10.101.28271.28200.0000
5242006.08.18 16:24modify10.101.28271.28210.0000
5252006.08.18 16:30modify10.101.28271.28230.0000
5262006.08.18 16:30modify10.101.28271.28240.0000
5272006.08.18 16:30modify10.101.28271.28230.0000
5282006.08.18 16:30modify10.101.28271.28240.0000
5292006.08.18 16:30modify10.101.28271.28250.0000
5302006.08.18 16:30modify10.101.28271.28240.0000
5312006.08.18 16:30modify10.101.28271.28250.0000
5322006.08.18 16:30modify10.101.28271.28240.0000
5332006.08.18 16:31modify10.101.28271.28250.0000
5342006.08.18 16:31modify10.101.28271.28230.0000
5352006.08.18 16:31modify10.101.28271.28250.0000
5362006.08.18 16:31modify10.101.28271.28260.0000
5372006.08.18 16:47s/l10.101.28261.28260.00001.001001.00
5382006.08.18 16:55buy20.201.28451.23451.2945
5392006.08.21 04:16modify20.201.28451.28460.0000
5402006.08.21 04:17modify20.201.28451.28470.0000
5412006.08.21 04:17modify20.201.28451.28480.0000
5422006.08.21 04:18modify20.201.28451.28490.0000
5432006.08.21 04:18modify20.201.28451.28500.0000
5442006.08.21 04:22modify20.201.28451.28510.0000
5452006.08.21 04:22modify20.201.28451.28530.0000
5462006.08.21 04:23modify20.201.28451.28540.0000
5472006.08.21 04:23modify20.201.28451.28550.0000
5482006.08.21 04:45modify20.201.28451.28560.0000
5492006.08.21 04:48modify20.201.28451.28570.0000
5502006.08.21 04:48modify20.201.28451.28580.0000
5512006.08.21 04:50modify20.201.28451.28590.0000
5522006.08.21 04:50modify20.201.28451.28600.0000
5532006.08.21 04:51modify20.201.28451.28610.0000
5542006.08.21 04:52modify20.201.28451.28620.0000
5552006.08.21 04:52modify20.201.28451.28630.0000
5562006.08.21 04:53modify20.201.28451.28640.0000
5572006.08.21 05:03modify20.201.28451.28650.0000
5582006.08.21 05:12modify20.201.28451.28660.0000
5592006.08.21 05:13modify20.201.28451.28670.0000
5602006.08.21 05:15modify20.201.28451.28690.0000
5612006.08.21 05:40s/l20.201.28691.28690.000047.261048.26
5622006.08.21 05:40buy30.201.28711.23711.2971
5632006.08.21 09:58modify30.201.28711.28720.0000
5642006.08.21 09:58modify30.201.28711.28730.0000
5652006.08.21 10:00modify30.201.28711.28750.0000
5662006.08.21 10:21modify30.201.28711.28760.0000
5672006.08.21 10:21modify30.201.28711.28770.0000
5682006.08.21 10:22modify30.201.28711.28780.0000
5692006.08.21 10:22modify30.201.28711.28790.0000
5702006.08.21 10:23modify30.201.28711.28800.0000
5712006.08.21 10:23modify30.201.28711.28810.0000
5722006.08.21 10:25modify30.201.28711.28820.0000
5732006.08.21 10:33modify30.201.28711.28830.0000
5742006.08.21 11:03modify30.201.28711.28840.0000
5752006.08.21 11:06modify30.201.28711.28850.0000
5762006.08.21 11:07modify30.201.28711.28860.0000
5772006.08.21 11:07modify30.201.28711.28870.0000
5782006.08.21 11:08modify30.201.28711.28880.0000
5792006.08.21 11:08modify30.201.28711.28890.0000
5802006.08.21 11:08modify30.201.28711.28900.0000
5812006.08.21 11:25s/l30.201.28901.28900.000038.001086.26
5822006.08.21 11:25buy40.201.28911.23911.2991
5832006.08.21 15:07modify40.201.28911.28930.0000
5842006.08.21 15:07modify40.201.28911.28940.0000
5852006.08.21 15:07modify40.201.28911.28960.0000
5862006.08.21 15:08modify40.201.28911.28970.0000
5872006.08.21 15:08modify40.201.28911.28980.0000
5882006.08.21 15:08modify40.201.28911.29000.0000
5892006.08.21 15:08modify40.201.28911.29010.0000
5902006.08.21 15:11modify40.201.28911.29020.0000
5912006.08.21 15:12modify40.201.28911.29030.0000
5922006.08.21 15:12modify40.201.28911.29040.0000
5932006.08.21 15:12modify40.201.28911.29050.0000
5942006.08.21 15:13modify40.201.28911.29060.0000
5952006.08.21 15:13modify40.201.28911.29070.0000
5962006.08.21 15:13modify40.201.28911.29080.0000
5972006.08.21 15:13modify40.201.28911.29090.0000
5982006.08.21 15:18s/l40.201.29091.29090.000036.001122.26
5992006.08.21 15:18buy50.201.29111.24111.3011
6002006.08.21 16:58modify50.201.29111.29120.0000
6012006.08.21 16:58modify50.201.29111.29130.0000
6022006.08.21 17:01modify50.201.29111.29140.0000
6032006.08.21 17:01modify50.201.29111.29150.0000
6042006.08.21 17:02modify50.201.29111.29160.0000
6052006.08.21 17:03modify50.201.29111.29170.0000
6062006.08.21 17:03modify50.201.29111.29180.0000
6072006.08.21 17:07modify50.201.29111.29190.0000
6082006.08.21 17:07modify50.201.29111.29200.0000
6092006.08.21 17:08modify50.201.29111.29210.0000
6102006.08.21 17:08modify50.201.29111.29220.0000
6112006.08.21 17:08modify50.201.29111.29230.0000
6122006.08.21 17:18s/l50.201.29231.29230.000024.001146.26
6132006.08.21 17:18buy60.201.29241.24241.3024
6142006.11.22 17:10modify60.201.29241.29260.0000
6152006.11.22 17:10modify60.201.29241.29270.0000
6162006.11.22 17:24modify60.201.29241.29290.0000
6172006.11.22 17:24modify60.201.29241.29310.0000
6182006.11.22 17:25modify60.201.29241.29320.0000
6192006.11.22 17:25modify60.201.29241.29340.0000
6202006.11.22 17:25modify60.201.29241.29350.0000
6212006.11.22 17:25modify60.201.29241.29360.0000
6222006.11.22 17:25modify60.201.29241.29370.0000
6232006.11.22 17:25modify60.201.29241.29380.0000
6242006.11.22 17:26modify60.201.29241.29390.0000
6252006.11.22 17:26modify60.201.29241.29400.0000
6262006.11.22 17:37s/l60.201.29401.29400.0000-36.821109.44
6272006.11.22 17:37buy70.201.29421.24421.3042
6282006.11.23 11:07modify70.201.29421.29430.0000
6292006.11.23 11:08modify70.201.29421.29450.0000
6302006.11.23 11:09modify70.201.29421.29460.0000
6312006.11.23 11:09modify70.201.29421.29470.0000
6322006.11.23 11:09modify70.201.29421.29480.0000
6332006.11.23 11:09modify70.201.29421.29490.0000
6342006.11.23 11:09modify70.201.29421.29500.0000
6352006.11.23 11:09modify70.201.29421.29510.0000
6362006.11.23 11:09modify70.201.29421.29520.0000
6372006.11.23 11:09modify70.201.29421.29530.0000
6382006.11.23 11:10modify70.201.29421.29560.0000
6392006.11.23 11:11modify70.201.29421.29570.0000
6402006.11.23 11:11modify70.201.29421.29580.0000
6412006.11.23 11:49modify70.201.29421.29590.0000
6422006.11.23 12:17s/l70.201.29591.29590.000031.781141.22
6432006.11.23 12:17buy80.201.29611.24611.3061
6442006.11.24 10:25modify80.201.29611.29650.0000
6452006.11.24 10:25modify80.201.29611.29660.0000
6462006.11.24 10:25modify80.201.29611.29670.0000
6472006.11.24 10:25modify80.201.29611.29680.0000
6482006.11.24 10:25modify80.201.29611.29690.0000
6492006.11.24 10:25modify80.201.29611.29700.0000
6502006.11.24 10:25modify80.201.29611.29710.0000
6512006.11.24 10:26modify80.201.29611.29720.0000
6522006.11.24 10:26modify80.201.29611.29730.0000
6532006.11.24 10:26modify80.201.29611.29750.0000
6542006.11.24 10:26modify80.201.29611.29760.0000
6552006.11.24 10:26modify80.201.29611.29780.0000
6562006.11.24 10:26modify80.201.29611.29800.0000
6572006.11.24 10:28modify80.201.29611.29810.0000
6582006.11.24 10:30modify80.201.29611.29820.0000
6592006.11.24 10:30modify80.201.29611.29840.0000
6602006.11.24 10:30modify80.201.29611.29860.0000
6612006.11.24 10:30modify80.201.29611.29920.0000
6622006.11.24 10:30modify80.201.29611.29970.0000
6632006.11.24 10:30modify80.201.29611.30030.0000
6642006.11.24 10:31modify80.201.29611.30040.0000
6652006.11.24 10:31modify80.201.29611.30060.0000
6662006.11.24 10:31modify80.201.29611.30070.0000
6672006.11.24 10:31modify80.201.29611.30090.0000
6682006.11.24 10:32modify80.201.29611.30100.0000
6692006.11.24 10:32modify80.201.29611.30120.0000
6702006.11.24 10:32modify80.201.29611.30200.0000
6712006.11.24 10:32modify80.201.29611.30260.0000
6722006.11.24 10:32modify80.201.29611.30280.0000
6732006.11.24 10:33modify80.201.29611.30310.0000
6742006.11.24 10:33modify80.201.29611.30360.0000
6752006.11.24 10:33modify80.201.29611.30400.0000
6762006.11.24 10:33modify80.201.29611.30430.0000
6772006.11.24 10:33modify80.201.29611.30460.0000
6782006.11.24 10:33modify80.201.29611.30470.0000
6792006.11.24 10:33modify80.201.29611.30510.0000
6802006.11.24 10:33modify80.201.29611.30550.0000
6812006.11.24 10:34modify80.201.29611.30560.0000
6822006.11.24 10:34modify80.201.29611.30570.0000
6832006.11.24 10:34s/l80.201.30571.30570.0000191.261332.48
6842006.11.24 10:34buy90.201.30591.25591.3159
6852006.11.24 10:47modify90.201.30591.30600.0000
6862006.11.24 10:47modify90.201.30591.30620.0000
6872006.11.24 10:47modify90.201.30591.30640.0000
6882006.11.24 10:48modify90.201.30591.30650.0000
6892006.11.24 10:48modify90.201.30591.30660.0000
6902006.11.24 10:48modify90.201.30591.30680.0000
6912006.11.24 10:48modify90.201.30591.30710.0000
6922006.11.24 10:49s/l90.201.30711.30710.000024.001356.48
6932006.11.24 10:49buy100.201.30721.25721.3172
6942006.11.24 12:20modify100.201.30721.30750.0000
6952006.11.24 12:30modify100.201.30721.30760.0000
6962006.11.24 12:30modify100.201.30721.30780.0000
6972006.11.24 12:30modify100.201.30721.30790.0000
6982006.11.24 12:31modify100.201.30721.30870.0000
6992006.11.24 12:31modify100.201.30721.30930.0000
7002006.11.24 12:31modify100.201.30721.30940.0000
7012006.11.24 12:34s/l100.201.30941.30940.000044.001400.48
7022006.11.24 12:34buy110.201.30951.25951.3195
7032006.11.27 01:02modify110.201.30951.30980.0000
7042006.11.27 01:04modify110.201.30951.31010.0000
7052006.11.27 01:05modify110.201.30951.31100.0000
7062006.11.27 01:09modify110.201.30951.31140.0000
7072006.11.27 01:10modify110.201.30951.31160.0000
7082006.11.27 01:14modify110.201.30951.31210.0000
7092006.11.27 01:15modify110.201.30951.31280.0000
7102006.11.27 01:18modify110.201.30951.31300.0000
7112006.11.27 01:18modify110.201.30951.31330.0000
7122006.11.27 01:19modify110.201.30951.31350.0000
7132006.11.27 01:19modify110.201.30951.31360.0000
7142006.11.27 01:19modify110.201.30951.31380.0000
7152006.11.27 01:19modify110.201.30951.31400.0000
7162006.11.27 01:19modify110.201.30951.31420.0000
7172006.11.27 01:20modify110.201.30951.31440.0000
7182006.11.27 01:27modify110.201.30951.31450.0000
7192006.11.27 01:30modify110.201.30951.31460.0000
7202006.11.27 02:19s/l110.201.31461.31460.0000101.261501.74
7212006.11.27 02:19buy120.201.31481.26481.3248
7222006.11.28 15:33modify120.201.31481.31510.0000
7232006.11.28 15:33modify120.201.31481.31540.0000
7242006.11.28 15:34modify120.201.31481.31550.0000
7252006.11.28 15:34modify120.201.31481.31570.0000
7262006.11.28 15:34modify120.201.31481.31580.0000
7272006.11.28 15:34modify120.201.31481.31590.0000
7282006.11.28 15:34modify120.201.31481.31610.0000
7292006.11.28 15:35modify120.201.31481.31640.0000
7302006.11.28 15:37s/l120.201.31641.31640.000031.261533.00
7312006.11.28 15:37buy130.201.31661.26661.3266
7322006.11.28 20:16modify130.201.31661.31670.0000
7332006.11.28 20:16modify130.201.31661.31690.0000
7342006.11.28 20:16modify130.201.31661.31710.0000
7352006.11.28 20:16modify130.201.31661.31730.0000
7362006.11.28 20:16modify130.201.31661.31750.0000
7372006.11.28 20:17modify130.201.31661.31760.0000
7382006.11.28 20:17modify130.201.31661.31770.0000
7392006.11.28 20:17modify130.201.31661.31780.0000
7402006.11.28 20:17modify130.201.31661.31790.0000
7412006.11.28 20:17modify130.201.31661.31800.0000
7422006.11.28 20:19s/l130.201.31801.31800.000028.001561.00
7432006.11.28 20:19buy140.201.31821.26821.3282
7442006.11.28 20:37modify140.201.31821.31860.0000
7452006.11.28 20:37modify140.201.31821.31870.0000
7462006.11.28 20:38s/l140.201.31871.31870.000010.001571.00
7472006.11.28 20:38buy150.201.31891.26891.3289
7482006.11.28 23:03modify150.201.31891.31900.0000
7492006.11.28 23:03modify150.201.31891.31910.0000
7502006.11.28 23:04modify150.201.31891.31930.0000
7512006.11.28 23:45s/l150.201.31931.31930.00008.001579.00
7522006.11.28 23:45buy160.201.31941.26941.3294
7532006.11.29 01:52modify160.201.31941.31950.0000
7542006.11.29 01:52modify160.201.31941.31990.0000
7552006.11.29 01:53modify160.201.31941.32010.0000
7562006.11.29 01:57s/l160.201.32011.32010.000013.261592.26
7572006.11.29 01:57buy170.201.32031.27031.3303
7582006.11.30 16:57modify170.201.32031.32050.0000
7592006.11.30 16:58modify170.201.32031.32060.0000
7602006.11.30 17:02s/l170.201.32061.32060.00003.781596.04
7612006.11.30 17:02buy180.201.32081.27081.3308
7622006.11.30 17:04modify180.201.32081.32090.0000
7632006.11.30 17:04modify180.201.32081.32140.0000
7642006.11.30 17:04modify180.201.32081.32150.0000
7652006.11.30 17:04modify180.201.32081.32170.0000
7662006.11.30 17:08modify180.201.32081.32200.0000
7672006.11.30 17:08modify180.201.32081.32220.0000
7682006.11.30 17:09modify180.201.32081.32240.0000
7692006.11.30 17:09modify180.201.32081.32250.0000
7702006.11.30 17:10modify180.201.32081.32260.0000
7712006.11.30 17:14modify180.201.32081.32270.0000
7722006.11.30 17:15modify180.201.32081.32280.0000
7732006.11.30 17:30modify180.201.32081.32290.0000
7742006.11.30 17:31modify180.201.32081.32300.0000
7752006.11.30 17:33modify180.201.32081.32320.0000
7762006.11.30 17:45modify180.201.32081.32340.0000
7772006.11.30 17:45modify180.201.32081.32380.0000
7782006.11.30 17:45modify180.201.32081.32400.0000
7792006.11.30 17:45modify180.201.32081.32420.0000
7802006.11.30 17:57modify180.201.32081.32430.0000
7812006.11.30 17:57modify180.201.32081.32440.0000
7822006.11.30 18:14modify180.201.32081.32450.0000
7832006.11.30 18:14modify180.201.32081.32470.0000
7842006.11.30 18:14modify180.201.32081.32480.0000
7852006.11.30 18:15modify180.201.32081.32500.0000
7862006.11.30 18:15modify180.201.32081.32510.0000
7872006.11.30 18:15modify180.201.32081.32530.0000
7882006.11.30 18:17modify180.201.32081.32570.0000
7892006.11.30 18:17modify180.201.32081.32580.0000
7902006.11.30 18:27s/l180.201.32581.32580.0000100.001696.04
7912006.11.30 18:27buy190.201.32591.27591.3359
7922006.12.01 09:46modify190.201.32591.32600.0000
7932006.12.01 09:50modify190.201.32591.32610.0000
7942006.12.01 09:52modify190.201.32591.32620.0000
7952006.12.01 09:52modify190.201.32591.32630.0000
7962006.12.01 09:53modify190.201.32591.32640.0000
7972006.12.01 09:54modify190.201.32591.32650.0000
7982006.12.01 09:55modify190.201.32591.32660.0000
7992006.12.01 10:00s/l190.201.32661.32660.000013.261709.30
8002006.12.01 10:00buy200.201.32681.27681.3368
8012006.12.01 16:21modify200.201.32681.32690.0000
8022006.12.01 16:29s/l200.201.32691.32690.00002.001711.30
8032006.12.01 16:29buy210.201.32711.27711.3371
8042006.12.01 17:00modify210.201.32711.32770.0000
8052006.12.01 17:01modify210.201.32711.32820.0000
8062006.12.01 17:01modify210.201.32711.32830.0000
8072006.12.01 17:01modify210.201.32711.32840.0000
8082006.12.01 17:01modify210.201.32711.32860.0000
8092006.12.01 17:01modify210.201.32711.32880.0000
8102006.12.01 17:01modify210.201.32711.32890.0000
8112006.12.01 17:01modify210.201.32711.32900.0000
8122006.12.01 17:01modify210.201.32711.32910.0000
8132006.12.01 17:01modify210.201.32711.32930.0000
8142006.12.01 17:01modify210.201.32711.32950.0000
8152006.12.01 17:01modify210.201.32711.32960.0000
8162006.12.01 17:01modify210.201.32711.32980.0000
8172006.12.01 17:03s/l210.201.32981.32980.000054.001765.30
8182006.12.01 17:03buy220.201.33001.28001.3400
8192006.12.01 17:10modify220.201.33001.33010.0000
8202006.12.01 17:10modify220.201.33001.33020.0000
8212006.12.01 17:10modify220.201.33001.33030.0000
8222006.12.01 17:10modify220.201.33001.33040.0000
8232006.12.01 17:11modify220.201.33001.33050.0000
8242006.12.01 17:14s/l220.201.33051.33050.000010.001775.30
8252006.12.01 17:14buy230.201.33071.28071.3407
8262006.12.01 17:29modify230.201.33071.33090.0000
8272006.12.01 17:29modify230.201.33071.33100.0000
8282006.12.01 17:29modify230.201.33071.33110.0000
8292006.12.01 17:29modify230.201.33071.33120.0000
8302006.12.01 17:29modify230.201.33071.33130.0000
8312006.12.01 17:29modify230.201.33071.33140.0000
8322006.12.01 17:29modify230.201.33071.33160.0000
8332006.12.01 17:30modify230.201.33071.33170.0000
8342006.12.01 17:37modify230.201.33071.33190.0000
8352006.12.01 17:38modify230.201.33071.33240.0000
8362006.12.01 17:38modify230.201.33071.33270.0000
8372006.12.01 17:38modify230.201.33071.33290.0000
8382006.12.01 17:39modify230.201.33071.33310.0000
8392006.12.01 17:39modify230.201.33071.33320.0000
8402006.12.01 17:59s/l230.201.33321.33320.000050.001825.30
8412006.12.01 17:59buy240.201.33341.28341.3434
8422006.12.04 01:00modify240.201.33341.33470.0000
8432006.12.04 02:01s/l240.201.33471.33470.000025.261850.56
8442006.12.04 02:01buy250.201.33471.28471.3447
8452006.12.08 17:02modify250.201.33471.33480.0000
8462006.12.08 17:04s/l250.201.33481.33480.0000-2.441848.12
8472006.12.08 17:04buy260.201.33501.28501.3450
8482007.03.21 20:24modify260.201.33501.33520.0000
8492007.03.21 20:25modify260.201.33501.33530.0000
8502007.03.21 20:25modify260.201.33501.33550.0000
8512007.03.21 20:25modify260.201.33501.33560.0000
8522007.03.21 20:25modify260.201.33501.33580.0000
8532007.03.21 20:26modify260.201.33501.33590.0000
8542007.03.21 20:26modify260.201.33501.33600.0000
8552007.03.21 20:26modify260.201.33501.33620.0000
8562007.03.21 20:26modify260.201.33501.33630.0000
8572007.03.21 20:27s/l260.201.33631.33630.0000-48.741799.38
8582007.03.21 20:27buy270.201.33641.28641.3464
8592007.03.21 20:47modify270.201.33641.33650.0000
8602007.03.21 20:47modify270.201.33641.33670.0000
8612007.03.21 20:52modify270.201.33641.33680.0000
8622007.03.21 20:52modify270.201.33641.33690.0000
8632007.03.21 20:54modify270.201.33641.33700.0000
8642007.03.21 21:05s/l270.201.33701.33700.000012.001811.38
8652007.03.21 21:05buy280.201.33721.28721.3472
8662007.03.21 21:50modify280.201.33721.33730.0000
8672007.03.21 22:00modify280.201.33721.33740.0000
8682007.03.21 22:25s/l280.201.33741.33740.00004.001815.38
8692007.03.21 22:25buy290.201.33761.28761.3476
8702007.03.22 01:14modify290.201.33761.33770.0000
8712007.03.22 01:31modify290.201.33761.33780.0000
8722007.03.22 01:37modify290.201.33761.33790.0000
8732007.03.22 01:42modify290.201.33761.33800.0000
8742007.03.22 01:42modify290.201.33761.33810.0000
8752007.03.22 01:50modify290.201.33761.33820.0000
8762007.03.22 01:50modify290.201.33761.33890.0000
8772007.03.22 01:51modify290.201.33761.33900.0000
8782007.03.22 01:51modify290.201.33761.33910.0000
8792007.03.22 01:51modify290.201.33761.33920.0000
8802007.03.22 01:51modify290.201.33761.33930.0000
8812007.03.22 01:51modify290.201.33761.33940.0000
8822007.03.22 01:54modify290.201.33761.33950.0000
8832007.03.22 01:57s/l290.201.33951.33950.000035.781851.16
8842007.03.22 01:57buy300.201.33971.28971.3497
8852007.04.05 16:22modify300.201.33971.33980.0000
8862007.04.05 16:22modify300.201.33971.34000.0000
8872007.04.05 16:22modify300.201.33971.34020.0000
8882007.04.05 16:22modify300.201.33971.34040.0000
8892007.04.05 16:22modify300.201.33971.34050.0000
8902007.04.05 16:22modify300.201.33971.34070.0000
8912007.04.05 16:26modify300.201.33971.34080.0000
8922007.04.05 16:26modify300.201.33971.34090.0000
8932007.04.05 16:26modify300.201.33971.34120.0000
8942007.04.05 16:26modify300.201.33971.34130.0000
8952007.04.05 16:26modify300.201.33971.34140.0000
8962007.04.05 16:26modify300.201.33971.34150.0000
8972007.04.05 16:26modify300.201.33971.34170.0000
8982007.04.05 16:28modify300.201.33971.34180.0000
8992007.04.05 16:45modify300.201.33971.34200.0000
9002007.04.05 16:45modify300.201.33971.34230.0000
9012007.04.05 16:45modify300.201.33971.34240.0000
9022007.04.05 16:54modify300.201.33971.34250.0000
9032007.04.05 18:28s/l300.201.34251.34250.000045.641896.80
9042007.04.05 18:28buy310.201.34271.29271.3527
9052007.04.10 17:37modify310.201.34271.34290.0000
9062007.04.10 17:38modify310.201.34271.34310.0000
9072007.04.10 18:04modify310.201.34271.34320.0000
9082007.04.10 18:05modify310.201.34271.34330.0000
9092007.04.10 18:05modify310.201.34271.34340.0000
9102007.04.10 18:05modify310.201.34271.34350.0000
9112007.04.10 18:05modify310.201.34271.34360.0000
9122007.04.10 18:06modify310.201.34271.34380.0000
9132007.04.10 18:54s/l310.201.34381.34380.000019.781916.58
9142007.04.10 18:54buy320.201.34401.29401.3540
9152007.04.12 04:42modify320.201.34401.34410.0000
9162007.04.12 04:42modify320.201.34401.34420.0000
9172007.04.12 04:42modify320.201.34401.34430.0000
9182007.04.12 04:42modify320.201.34401.34460.0000
9192007.04.12 04:42modify320.201.34401.34470.0000
9202007.04.12 04:42modify320.201.34401.34490.0000
9212007.04.12 04:42modify320.201.34401.34510.0000
9222007.04.12 04:42modify320.201.34401.34530.0000
9232007.04.12 05:10s/l320.201.34531.34530.000023.041939.62
9242007.04.12 05:10buy330.201.34551.29551.3555
9252007.04.12 10:12modify330.201.34551.34560.0000
9262007.04.12 10:14modify330.201.34551.34570.0000
9272007.04.12 10:16modify330.201.34551.34580.0000
9282007.04.12 10:16modify330.201.34551.34590.0000
9292007.04.12 10:16modify330.201.34551.34600.0000
9302007.04.12 10:16modify330.201.34551.34610.0000
9312007.04.12 10:46s/l330.201.34611.34610.000012.001951.62
9322007.04.12 10:53buy340.201.34661.29661.3566
9332007.04.12 16:48modify340.201.34661.34680.0000
9342007.04.12 16:48modify340.201.34661.34690.0000
9352007.04.12 17:17modify340.201.34661.34700.0000
9362007.04.12 17:17modify340.201.34661.34710.0000
9372007.04.12 17:18modify340.201.34661.34720.0000
9382007.04.12 17:18modify340.201.34661.34730.0000
9392007.04.12 17:20modify340.201.34661.34740.0000
9402007.04.12 17:22modify340.201.34661.34750.0000
9412007.04.12 17:22modify340.201.34661.34760.0000
9422007.04.12 17:39modify340.201.34661.34790.0000
9432007.04.12 17:39modify340.201.34661.34820.0000
9442007.04.12 17:39modify340.201.34661.34850.0000
9452007.04.12 17:40modify340.201.34661.34860.0000
9462007.04.12 17:45s/l340.201.34861.34860.000040.001991.62
9472007.04.12 17:45buy350.201.34871.29871.3587
9482007.04.13 03:44modify350.201.34871.34930.0000
9492007.04.13 03:45modify350.201.34871.34980.0000
9502007.04.13 03:45modify350.201.34871.34990.0000
9512007.04.13 03:45modify350.201.34871.35000.0000
9522007.04.13 03:50s/l350.201.35001.35000.000025.262016.88
9532007.04.13 03:50buy360.301.35021.30021.3602
9542007.04.13 04:23modify360.301.35021.35030.0000
9552007.04.13 04:23modify360.301.35021.35040.0000
9562007.04.13 04:31modify360.301.35021.35050.0000
9572007.04.13 04:31modify360.301.35021.35060.0000
9582007.04.13 04:32modify360.301.35021.35070.0000
9592007.04.13 04:45s/l360.301.35071.35070.000015.002031.88
9602007.04.13 04:45buy370.301.35091.30091.3609
9612007.04.13 09:38modify370.301.35091.35100.0000
9622007.04.13 10:18modify370.301.35091.35120.0000
9632007.04.13 10:18modify370.301.35091.35150.0000
9642007.04.13 10:19modify370.301.35091.35160.0000
9652007.04.13 10:23modify370.301.35091.35170.0000
9662007.04.13 10:23modify370.301.35091.35180.0000
9672007.04.13 10:52s/l370.301.35181.35180.000027.002058.88
9682007.04.13 10:52buy380.301.35201.30201.3620
9692007.04.13 13:00modify380.301.35201.35210.0000
9702007.04.13 13:03modify380.301.35201.35220.0000
9712007.04.13 13:20modify380.301.35201.35230.0000
9722007.04.13 13:20modify380.301.35201.35250.0000
9732007.04.13 13:27modify380.301.35201.35260.0000
9742007.04.13 13:28modify380.301.35201.35270.0000
9752007.04.13 13:28modify380.301.35201.35290.0000
9762007.04.13 13:29modify380.301.35201.35300.0000
9772007.04.13 14:24modify380.301.35201.35310.0000
9782007.04.13 14:43modify380.301.35201.35320.0000
9792007.04.13 15:06s/l380.301.35321.35320.000036.002094.88
9802007.04.13 15:06buy390.301.35341.30341.3634
9812007.04.13 17:00modify390.301.35341.35360.0000
9822007.04.13 17:03s/l390.301.35361.35360.00006.002100.88
9832007.04.13 17:03buy400.301.35411.30411.3641
9842007.04.16 00:25modify400.301.35411.35420.0000
9852007.04.16 00:55modify400.301.35411.35440.0000
9862007.04.16 00:55modify400.301.35411.35480.0000
9872007.04.16 00:59modify400.301.35411.35510.0000
9882007.04.16 01:00modify400.301.35411.35520.0000
9892007.04.16 01:00modify400.301.35411.35530.0000
9902007.04.16 01:09modify400.301.35411.35550.0000
9912007.04.16 01:10modify400.301.35411.35560.0000
9922007.04.16 01:10modify400.301.35411.35570.0000
9932007.04.16 01:21modify400.301.35411.35600.0000
9942007.04.16 01:25modify400.301.35411.35610.0000
9952007.04.16 03:47s/l400.301.35611.35610.000058.892159.77
9962007.04.16 05:20buy410.301.35681.30681.3668
9972007.04.17 15:45modify410.301.35681.35690.0000
9982007.04.17 15:46modify410.301.35681.35700.0000
9992007.04.17 15:47modify410.301.35681.35720.0000
10002007.04.17 15:47modify410.301.35681.35740.0000
10012007.04.17 15:47modify410.301.35681.35760.0000
10022007.04.17 15:48modify410.301.35681.35770.0000
10032007.04.17 15:48modify410.301.35681.35780.0000
10042007.04.17 16:04s/l410.301.35781.35780.000028.892188.66
10052007.04.17 16:04buy420.301.35801.30801.3680
10062007.04.18 09:54modify420.301.35801.35820.0000
10072007.04.18 10:02modify420.301.35801.35830.0000
10082007.04.18 10:10modify420.301.35801.35840.0000
10092007.04.18 10:13modify420.301.35801.35850.0000
10102007.04.18 10:13modify420.301.35801.35860.0000
10112007.04.18 10:58s/l420.301.35861.35860.000016.892205.55
10122007.04.18 11:00buy430.301.35911.30911.3691
10132007.04.18 11:58modify430.301.35911.35940.0000
10142007.04.18 11:58modify430.301.35911.35950.0000
10152007.04.18 11:59modify430.301.35911.35960.0000
10162007.04.18 11:59modify430.301.35911.35980.0000
10172007.04.18 11:59modify430.301.35911.35990.0000
10182007.04.18 13:40s/l430.301.35991.35990.000024.002229.55
10192007.04.18 13:40buy440.301.36011.31011.3701
10202007.04.19 02:13modify440.301.36011.36020.0000
10212007.04.19 02:16modify440.301.36011.36030.0000
10222007.04.19 03:49s/l440.301.36031.36030.00002.672232.22
10232007.04.19 06:38buy450.301.36001.31001.3700
10242007.04.20 00:57modify450.301.36001.36010.0000
10252007.04.20 00:57modify450.301.36001.36040.0000
10262007.04.20 01:05modify450.301.36001.36050.0000
10272007.04.20 01:06modify450.301.36001.36060.0000
10282007.04.20 01:06modify450.301.36001.36070.0000
10292007.04.20 01:06modify450.301.36001.36080.0000
10302007.04.20 01:07modify450.301.36001.36090.0000
10312007.04.20 01:07modify450.301.36001.36100.0000
10322007.04.20 01:08modify450.301.36001.36110.0000
10332007.04.20 01:37modify450.301.36001.36130.0000
10342007.04.20 01:37modify450.301.36001.36140.0000
10352007.04.20 04:19s/l450.301.36141.36140.000040.892273.11
10362007.04.20 06:33buy460.301.36201.31201.3720
10372007.04.20 09:14modify460.301.36201.36210.0000
10382007.04.20 10:10s/l460.301.36211.36210.00003.002276.11
10392007.04.20 10:10buy470.301.36221.31221.3722
10402007.04.20 23:59close at stop470.301.35871.31221.3722-105.002171.11