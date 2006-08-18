|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2006.08.16 11:35 - 2007.04.20 23:55
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MMSettings="[Set Money Management Settings Below]"; MM=true; Lots=0.1; MaxLots=100; Risk=10; PairsTraded=0; TradeSettings="[Set Trade Settings below]"; TakeProfit=100; StopLoss=500; TrailingStop=15;
|Bars in test
|44702
|Ticks modelled
|616201
|Modelling quality
|86.54%
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|1171.11
|Gross profit
|1364.11
|Gross loss
|-193.00
|Profit factor
|7.07
|Expected payoff
|24.92
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|105.00 (4.61%)
|Relative drawdown
|4.61% (105.00)
|Total trades
|47
|Short positions (won %)
|1 (100.00%)
|Long positions (won %)
|46 (91.30%)
|Profit trades (% of total)
|43 (91.49%)
|Loss trades (% of total)
|4 (8.51%)
|Largest
|profit trade
|191.26
|loss trade
|-105.00
|Average
|profit trade
|31.72
|loss trade
|-48.25
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|20 (476.73)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-51.18)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|741.12 (18)
|consecutive loss (count of losses)
|-105.00 (1)
|Average
|consecutive wins
|14
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.08.18 02:04
|sell
|1
|0.10
|1.2827
|1.3327
|1.2727
|2
|2006.08.18 14:18
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2826
|0.0000
|3
|2006.08.18 14:22
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2825
|0.0000
|4
|2006.08.18 14:23
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2824
|0.0000
|5
|2006.08.18 14:23
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2822
|0.0000
|6
|2006.08.18 14:24
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2823
|0.0000
|7
|2006.08.18 14:24
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2824
|0.0000
|8
|2006.08.18 14:25
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2822
|0.0000
|9
|2006.08.18 14:25
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2823
|0.0000
|10
|2006.08.18 14:25
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2824
|0.0000
|11
|2006.08.18 14:25
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2823
|0.0000
|12
|2006.08.18 14:26
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2824
|0.0000
|13
|2006.08.18 14:26
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2822
|0.0000
|14
|2006.08.18 14:26
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2821
|0.0000
|15
|2006.08.18 14:27
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2822
|0.0000
|16
|2006.08.18 14:27
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2821
|0.0000
|17
|2006.08.18 14:27
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2820
|0.0000
|18
|2006.08.18 14:27
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2819
|0.0000
|19
|2006.08.18 14:27
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2820
|0.0000
|20
|2006.08.18 14:28
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2818
|0.0000
|21
|2006.08.18 14:28
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2816
|0.0000
|22
|2006.08.18 14:28
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2817
|0.0000
|23
|2006.08.18 14:28
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2818
|0.0000
|24
|2006.08.18 14:29
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2817
|0.0000
|25
|2006.08.18 14:29
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2818
|0.0000
|26
|2006.08.18 14:30
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2820
|0.0000
|27
|2006.08.18 14:30
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2822
|0.0000
|28
|2006.08.18 14:30
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2823
|0.0000
|29
|2006.08.18 14:30
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2822
|0.0000
|30
|2006.08.18 14:31
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2823
|0.0000
|31
|2006.08.18 14:31
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2824
|0.0000
|32
|2006.08.18 14:31
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2822
|0.0000
|33
|2006.08.18 14:31
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2820
|0.0000
|34
|2006.08.18 14:31
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2821
|0.0000
|35
|2006.08.18 14:31
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2820
|0.0000
|36
|2006.08.18 14:32
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2821
|0.0000
|37
|2006.08.18 14:32
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2820
|0.0000
|38
|2006.08.18 14:32
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2818
|0.0000
|39
|2006.08.18 14:32
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2819
|0.0000
|40
|2006.08.18 14:33
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2817
|0.0000
|41
|2006.08.18 14:33
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2816
|0.0000
|42
|2006.08.18 14:33
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2814
|0.0000
|43
|2006.08.18 14:33
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2815
|0.0000
|44
|2006.08.18 14:33
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2816
|0.0000
|45
|2006.08.18 14:33
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2815
|0.0000
|46
|2006.08.18 14:34
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2816
|0.0000
|47
|2006.08.18 14:34
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2815
|0.0000
|48
|2006.08.18 14:34
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2817
|0.0000
|49
|2006.08.18 14:34
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2820
|0.0000
|50
|2006.08.18 14:35
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2822
|0.0000
|51
|2006.08.18 14:35
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2823
|0.0000
|52
|2006.08.18 14:35
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2824
|0.0000
|53
|2006.08.18 14:35
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2823
|0.0000
|54
|2006.08.18 14:36
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2824
|0.0000
|55
|2006.08.18 14:36
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2823
|0.0000
|56
|2006.08.18 14:36
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2824
|0.0000
|57
|2006.08.18 14:37
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2823
|0.0000
|58
|2006.08.18 14:37
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2822
|0.0000
|59
|2006.08.18 14:37
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2821
|0.0000
|60
|2006.08.18 14:37
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2822
|0.0000
|61
|2006.08.18 14:38
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2821
|0.0000
|62
|2006.08.18 14:38
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2820
|0.0000
|63
|2006.08.18 14:38
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2821
|0.0000
|64
|2006.08.18 14:39
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2820
|0.0000
|65
|2006.08.18 14:39
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2821
|0.0000
|66
|2006.08.18 14:39
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2822
|0.0000
|67
|2006.08.18 14:40
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2820
|0.0000
|68
|2006.08.18 14:40
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2816
|0.0000
|69
|2006.08.18 14:40
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2817
|0.0000
|70
|2006.08.18 14:40
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2816
|0.0000
|71
|2006.08.18 14:41
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2815
|0.0000
|72
|2006.08.18 14:41
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2817
|0.0000
|73
|2006.08.18 14:41
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2818
|0.0000
|74
|2006.08.18 14:41
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2819
|0.0000
|75
|2006.08.18 14:42
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2818
|0.0000
|76
|2006.08.18 14:42
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2819
|0.0000
|77
|2006.08.18 14:42
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2820
|0.0000
|78
|2006.08.18 14:42
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2819
|0.0000
|79
|2006.08.18 14:43
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2820
|0.0000
|80
|2006.08.18 14:43
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2822
|0.0000
|81
|2006.08.18 14:43
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2821
|0.0000
|82
|2006.08.18 14:43
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2822
|0.0000
|83
|2006.08.18 14:44
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2821
|0.0000
|84
|2006.08.18 14:44
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2820
|0.0000
|85
|2006.08.18 14:45
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2818
|0.0000
|86
|2006.08.18 14:45
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2819
|0.0000
|87
|2006.08.18 14:45
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2818
|0.0000
|88
|2006.08.18 14:45
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2819
|0.0000
|89
|2006.08.18 14:45
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2818
|0.0000
|90
|2006.08.18 14:45
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2819
|0.0000
|91
|2006.08.18 14:45
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2818
|0.0000
|92
|2006.08.18 14:46
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2819
|0.0000
|93
|2006.08.18 14:46
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2820
|0.0000
|94
|2006.08.18 14:46
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2819
|0.0000
|95
|2006.08.18 14:46
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2818
|0.0000
|96
|2006.08.18 14:46
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2817
|0.0000
|97
|2006.08.18 14:46
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2818
|0.0000
|98
|2006.08.18 14:46
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2817
|0.0000
|99
|2006.08.18 14:47
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2818
|0.0000
|100
|2006.08.18 14:47
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2817
|0.0000
|101
|2006.08.18 14:47
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2815
|0.0000
|102
|2006.08.18 14:47
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2814
|0.0000
|103
|2006.08.18 14:47
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2815
|0.0000
|104
|2006.08.18 14:47
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2814
|0.0000
|105
|2006.08.18 14:47
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2815
|0.0000
|106
|2006.08.18 14:48
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2814
|0.0000
|107
|2006.08.18 14:48
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2813
|0.0000
|108
|2006.08.18 14:48
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2812
|0.0000
|109
|2006.08.18 14:48
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2811
|0.0000
|110
|2006.08.18 14:48
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2812
|0.0000
|111
|2006.08.18 14:48
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2813
|0.0000
|112
|2006.08.18 14:48
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2812
|0.0000
|113
|2006.08.18 14:49
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2813
|0.0000
|114
|2006.08.18 14:49
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2812
|0.0000
|115
|2006.08.18 14:49
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2813
|0.0000
|116
|2006.08.18 14:50
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2814
|0.0000
|117
|2006.08.18 14:50
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2812
|0.0000
|118
|2006.08.18 14:50
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2809
|0.0000
|119
|2006.08.18 14:50
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2807
|0.0000
|120
|2006.08.18 14:50
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2808
|0.0000
|121
|2006.08.18 14:50
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2807
|0.0000
|122
|2006.08.18 14:50
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2808
|0.0000
|123
|2006.08.18 14:50
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2807
|0.0000
|124
|2006.08.18 14:50
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2806
|0.0000
|125
|2006.08.18 14:51
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2807
|0.0000
|126
|2006.08.18 14:51
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2806
|0.0000
|127
|2006.08.18 14:51
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2807
|0.0000
|128
|2006.08.18 14:51
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2808
|0.0000
|129
|2006.08.18 14:51
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2809
|0.0000
|130
|2006.08.18 14:51
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2810
|0.0000
|131
|2006.08.18 14:51
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2809
|0.0000
|132
|2006.08.18 14:51
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2810
|0.0000
|133
|2006.08.18 14:52
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2809
|0.0000
|134
|2006.08.18 14:52
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2810
|0.0000
|135
|2006.08.18 14:52
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2811
|0.0000
|136
|2006.08.18 14:52
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2812
|0.0000
|137
|2006.08.18 14:52
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2811
|0.0000
|138
|2006.08.18 14:52
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2812
|0.0000
|139
|2006.08.18 14:52
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2811
|0.0000
|140
|2006.08.18 14:53
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2812
|0.0000
|141
|2006.08.18 14:53
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2813
|0.0000
|142
|2006.08.18 14:53
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2814
|0.0000
|143
|2006.08.18 14:53
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2813
|0.0000
|144
|2006.08.18 14:53
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2814
|0.0000
|145
|2006.08.18 14:53
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2813
|0.0000
|146
|2006.08.18 14:53
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2814
|0.0000
|147
|2006.08.18 14:54
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2813
|0.0000
|148
|2006.08.18 14:54
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2812
|0.0000
|149
|2006.08.18 14:54
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2813
|0.0000
|150
|2006.08.18 14:54
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2811
|0.0000
|151
|2006.08.18 14:54
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2814
|0.0000
|152
|2006.08.18 14:55
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2815
|0.0000
|153
|2006.08.18 14:55
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2814
|0.0000
|154
|2006.08.18 14:55
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2815
|0.0000
|155
|2006.08.18 14:56
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2814
|0.0000
|156
|2006.08.18 14:56
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2815
|0.0000
|157
|2006.08.18 14:56
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2816
|0.0000
|158
|2006.08.18 14:57
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2815
|0.0000
|159
|2006.08.18 14:57
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2816
|0.0000
|160
|2006.08.18 14:57
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2817
|0.0000
|161
|2006.08.18 14:58
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2818
|0.0000
|162
|2006.08.18 14:58
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2817
|0.0000
|163
|2006.08.18 14:59
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2818
|0.0000
|164
|2006.08.18 14:59
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2817
|0.0000
|165
|2006.08.18 14:59
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2818
|0.0000
|166
|2006.08.18 15:00
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2817
|0.0000
|167
|2006.08.18 15:00
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2818
|0.0000
|168
|2006.08.18 15:00
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2817
|0.0000
|169
|2006.08.18 15:00
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2818
|0.0000
|170
|2006.08.18 15:01
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2817
|0.0000
|171
|2006.08.18 15:01
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2818
|0.0000
|172
|2006.08.18 15:01
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2817
|0.0000
|173
|2006.08.18 15:01
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2818
|0.0000
|174
|2006.08.18 15:02
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2817
|0.0000
|175
|2006.08.18 15:02
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2816
|0.0000
|176
|2006.08.18 15:02
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2815
|0.0000
|177
|2006.08.18 15:02
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2816
|0.0000
|178
|2006.08.18 15:03
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2815
|0.0000
|179
|2006.08.18 15:03
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2814
|0.0000
|180
|2006.08.18 15:03
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2815
|0.0000
|181
|2006.08.18 15:03
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2814
|0.0000
|182
|2006.08.18 15:03
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2815
|0.0000
|183
|2006.08.18 15:04
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2814
|0.0000
|184
|2006.08.18 15:04
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2815
|0.0000
|185
|2006.08.18 15:04
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2814
|0.0000
|186
|2006.08.18 15:05
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2815
|0.0000
|187
|2006.08.18 15:05
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2814
|0.0000
|188
|2006.08.18 15:05
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2813
|0.0000
|189
|2006.08.18 15:05
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2814
|0.0000
|190
|2006.08.18 15:05
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2813
|0.0000
|191
|2006.08.18 15:05
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2814
|0.0000
|192
|2006.08.18 15:06
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2813
|0.0000
|193
|2006.08.18 15:06
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2814
|0.0000
|194
|2006.08.18 15:06
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2813
|0.0000
|195
|2006.08.18 15:06
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2814
|0.0000
|196
|2006.08.18 15:06
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2815
|0.0000
|197
|2006.08.18 15:07
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2814
|0.0000
|198
|2006.08.18 15:07
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2815
|0.0000
|199
|2006.08.18 15:07
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2814
|0.0000
|200
|2006.08.18 15:07
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2815
|0.0000
|201
|2006.08.18 15:07
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2816
|0.0000
|202
|2006.08.18 15:07
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2815
|0.0000
|203
|2006.08.18 15:08
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2816
|0.0000
|204
|2006.08.18 15:08
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2815
|0.0000
|205
|2006.08.18 15:08
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2816
|0.0000
|206
|2006.08.18 15:08
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2815
|0.0000
|207
|2006.08.18 15:08
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2816
|0.0000
|208
|2006.08.18 15:09
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2815
|0.0000
|209
|2006.08.18 15:09
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2816
|0.0000
|210
|2006.08.18 15:09
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2815
|0.0000
|211
|2006.08.18 15:09
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2814
|0.0000
|212
|2006.08.18 15:10
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2812
|0.0000
|213
|2006.08.18 15:10
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2813
|0.0000
|214
|2006.08.18 15:10
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2812
|0.0000
|215
|2006.08.18 15:10
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2813
|0.0000
|216
|2006.08.18 15:10
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2812
|0.0000
|217
|2006.08.18 15:10
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2811
|0.0000
|218
|2006.08.18 15:11
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2812
|0.0000
|219
|2006.08.18 15:11
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2811
|0.0000
|220
|2006.08.18 15:11
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2812
|0.0000
|221
|2006.08.18 15:11
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2814
|0.0000
|222
|2006.08.18 15:11
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2815
|0.0000
|223
|2006.08.18 15:11
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2814
|0.0000
|224
|2006.08.18 15:11
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2815
|0.0000
|225
|2006.08.18 15:12
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2814
|0.0000
|226
|2006.08.18 15:12
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2815
|0.0000
|227
|2006.08.18 15:12
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2816
|0.0000
|228
|2006.08.18 15:12
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2817
|0.0000
|229
|2006.08.18 15:12
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2816
|0.0000
|230
|2006.08.18 15:12
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2817
|0.0000
|231
|2006.08.18 15:12
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2816
|0.0000
|232
|2006.08.18 15:13
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2817
|0.0000
|233
|2006.08.18 15:13
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2818
|0.0000
|234
|2006.08.18 15:13
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2819
|0.0000
|235
|2006.08.18 15:13
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2818
|0.0000
|236
|2006.08.18 15:13
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2819
|0.0000
|237
|2006.08.18 15:13
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2818
|0.0000
|238
|2006.08.18 15:13
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2819
|0.0000
|239
|2006.08.18 15:14
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2818
|0.0000
|240
|2006.08.18 15:14
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2817
|0.0000
|241
|2006.08.18 15:14
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2818
|0.0000
|242
|2006.08.18 15:15
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2817
|0.0000
|243
|2006.08.18 15:15
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2818
|0.0000
|244
|2006.08.18 15:15
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2819
|0.0000
|245
|2006.08.18 15:15
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2818
|0.0000
|246
|2006.08.18 15:15
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2819
|0.0000
|247
|2006.08.18 15:15
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2818
|0.0000
|248
|2006.08.18 15:16
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2819
|0.0000
|249
|2006.08.18 15:16
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2820
|0.0000
|250
|2006.08.18 15:16
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2819
|0.0000
|251
|2006.08.18 15:16
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2818
|0.0000
|252
|2006.08.18 15:16
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2817
|0.0000
|253
|2006.08.18 15:16
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2818
|0.0000
|254
|2006.08.18 15:16
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2817
|0.0000
|255
|2006.08.18 15:17
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2818
|0.0000
|256
|2006.08.18 15:17
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2817
|0.0000
|257
|2006.08.18 15:17
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2815
|0.0000
|258
|2006.08.18 15:17
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2814
|0.0000
|259
|2006.08.18 15:17
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2815
|0.0000
|260
|2006.08.18 15:17
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2814
|0.0000
|261
|2006.08.18 15:17
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2815
|0.0000
|262
|2006.08.18 15:18
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2814
|0.0000
|263
|2006.08.18 15:18
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2813
|0.0000
|264
|2006.08.18 15:18
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2812
|0.0000
|265
|2006.08.18 15:18
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2811
|0.0000
|266
|2006.08.18 15:18
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2812
|0.0000
|267
|2006.08.18 15:18
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2813
|0.0000
|268
|2006.08.18 15:18
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2812
|0.0000
|269
|2006.08.18 15:19
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2813
|0.0000
|270
|2006.08.18 15:19
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2812
|0.0000
|271
|2006.08.18 15:19
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2813
|0.0000
|272
|2006.08.18 15:19
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2812
|0.0000
|273
|2006.08.18 15:20
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2811
|0.0000
|274
|2006.08.18 15:20
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2810
|0.0000
|275
|2006.08.18 15:20
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2809
|0.0000
|276
|2006.08.18 15:20
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2810
|0.0000
|277
|2006.08.18 15:20
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2809
|0.0000
|278
|2006.08.18 15:21
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2810
|0.0000
|279
|2006.08.18 15:21
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2811
|0.0000
|280
|2006.08.18 15:21
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2810
|0.0000
|281
|2006.08.18 15:21
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2809
|0.0000
|282
|2006.08.18 15:21
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2808
|0.0000
|283
|2006.08.18 15:21
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2809
|0.0000
|284
|2006.08.18 15:21
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2808
|0.0000
|285
|2006.08.18 15:22
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2809
|0.0000
|286
|2006.08.18 15:22
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2808
|0.0000
|287
|2006.08.18 15:22
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2806
|0.0000
|288
|2006.08.18 15:22
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2805
|0.0000
|289
|2006.08.18 15:22
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2806
|0.0000
|290
|2006.08.18 15:22
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2805
|0.0000
|291
|2006.08.18 15:22
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2806
|0.0000
|292
|2006.08.18 15:23
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2805
|0.0000
|293
|2006.08.18 15:23
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2803
|0.0000
|294
|2006.08.18 15:23
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2802
|0.0000
|295
|2006.08.18 15:23
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2803
|0.0000
|296
|2006.08.18 15:23
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2804
|0.0000
|297
|2006.08.18 15:23
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2803
|0.0000
|298
|2006.08.18 15:24
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2804
|0.0000
|299
|2006.08.18 15:24
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2803
|0.0000
|300
|2006.08.18 15:24
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2804
|0.0000
|301
|2006.08.18 15:24
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2808
|0.0000
|302
|2006.08.18 15:25
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2809
|0.0000
|303
|2006.08.18 15:25
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2808
|0.0000
|304
|2006.08.18 15:25
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2809
|0.0000
|305
|2006.08.18 15:25
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2808
|0.0000
|306
|2006.08.18 15:26
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2809
|0.0000
|307
|2006.08.18 15:26
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2808
|0.0000
|308
|2006.08.18 15:26
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2807
|0.0000
|309
|2006.08.18 15:26
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2806
|0.0000
|310
|2006.08.18 15:27
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2807
|0.0000
|311
|2006.08.18 15:27
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2806
|0.0000
|312
|2006.08.18 15:27
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2805
|0.0000
|313
|2006.08.18 15:27
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2806
|0.0000
|314
|2006.08.18 15:27
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2805
|0.0000
|315
|2006.08.18 15:28
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2803
|0.0000
|316
|2006.08.18 15:28
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2802
|0.0000
|317
|2006.08.18 15:28
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2803
|0.0000
|318
|2006.08.18 15:28
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2802
|0.0000
|319
|2006.08.18 15:28
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2803
|0.0000
|320
|2006.08.18 15:28
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2804
|0.0000
|321
|2006.08.18 15:29
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2803
|0.0000
|322
|2006.08.18 15:29
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2804
|0.0000
|323
|2006.08.18 15:29
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2802
|0.0000
|324
|2006.08.18 15:30
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2801
|0.0000
|325
|2006.08.18 15:30
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2800
|0.0000
|326
|2006.08.18 15:30
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2799
|0.0000
|327
|2006.08.18 15:30
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2798
|0.0000
|328
|2006.08.18 15:30
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2799
|0.0000
|329
|2006.08.18 15:30
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2798
|0.0000
|330
|2006.08.18 15:30
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2799
|0.0000
|331
|2006.08.18 15:30
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2798
|0.0000
|332
|2006.08.18 15:31
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2799
|0.0000
|333
|2006.08.18 15:31
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2798
|0.0000
|334
|2006.08.18 15:31
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2799
|0.0000
|335
|2006.08.18 15:31
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2800
|0.0000
|336
|2006.08.18 15:31
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2799
|0.0000
|337
|2006.08.18 15:31
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2800
|0.0000
|338
|2006.08.18 15:32
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2799
|0.0000
|339
|2006.08.18 15:32
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2800
|0.0000
|340
|2006.08.18 15:32
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2801
|0.0000
|341
|2006.08.18 15:32
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2802
|0.0000
|342
|2006.08.18 15:32
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2801
|0.0000
|343
|2006.08.18 15:33
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2802
|0.0000
|344
|2006.08.18 15:33
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2801
|0.0000
|345
|2006.08.18 15:33
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2802
|0.0000
|346
|2006.08.18 15:33
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2801
|0.0000
|347
|2006.08.18 15:33
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2802
|0.0000
|348
|2006.08.18 15:33
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2801
|0.0000
|349
|2006.08.18 15:33
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2802
|0.0000
|350
|2006.08.18 15:34
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2801
|0.0000
|351
|2006.08.18 15:34
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2802
|0.0000
|352
|2006.08.18 15:34
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2801
|0.0000
|353
|2006.08.18 15:34
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2802
|0.0000
|354
|2006.08.18 15:35
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2801
|0.0000
|355
|2006.08.18 15:35
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2802
|0.0000
|356
|2006.08.18 15:35
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2801
|0.0000
|357
|2006.08.18 15:35
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2802
|0.0000
|358
|2006.08.18 15:36
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2801
|0.0000
|359
|2006.08.18 15:36
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2802
|0.0000
|360
|2006.08.18 15:36
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2803
|0.0000
|361
|2006.08.18 15:37
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2802
|0.0000
|362
|2006.08.18 15:37
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2803
|0.0000
|363
|2006.08.18 15:37
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2804
|0.0000
|364
|2006.08.18 15:37
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2805
|0.0000
|365
|2006.08.18 15:37
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2804
|0.0000
|366
|2006.08.18 15:38
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2805
|0.0000
|367
|2006.08.18 15:38
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2804
|0.0000
|368
|2006.08.18 15:39
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2805
|0.0000
|369
|2006.08.18 15:39
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2804
|0.0000
|370
|2006.08.18 15:39
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2805
|0.0000
|371
|2006.08.18 15:40
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2806
|0.0000
|372
|2006.08.18 15:40
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2805
|0.0000
|373
|2006.08.18 15:40
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2806
|0.0000
|374
|2006.08.18 15:40
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2805
|0.0000
|375
|2006.08.18 15:40
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2806
|0.0000
|376
|2006.08.18 15:41
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2805
|0.0000
|377
|2006.08.18 15:41
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2806
|0.0000
|378
|2006.08.18 15:41
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2805
|0.0000
|379
|2006.08.18 15:41
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2806
|0.0000
|380
|2006.08.18 15:41
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2807
|0.0000
|381
|2006.08.18 15:42
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2806
|0.0000
|382
|2006.08.18 15:42
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2807
|0.0000
|383
|2006.08.18 15:42
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2806
|0.0000
|384
|2006.08.18 15:42
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2807
|0.0000
|385
|2006.08.18 15:42
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2808
|0.0000
|386
|2006.08.18 15:42
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2807
|0.0000
|387
|2006.08.18 15:43
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2808
|0.0000
|388
|2006.08.18 15:43
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2807
|0.0000
|389
|2006.08.18 15:43
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2808
|0.0000
|390
|2006.08.18 15:43
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2807
|0.0000
|391
|2006.08.18 15:43
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2808
|0.0000
|392
|2006.08.18 15:44
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2807
|0.0000
|393
|2006.08.18 15:44
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2808
|0.0000
|394
|2006.08.18 15:44
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2807
|0.0000
|395
|2006.08.18 15:44
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2808
|0.0000
|396
|2006.08.18 15:45
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2806
|0.0000
|397
|2006.08.18 15:45
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2805
|0.0000
|398
|2006.08.18 15:46
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2806
|0.0000
|399
|2006.08.18 15:46
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2805
|0.0000
|400
|2006.08.18 15:46
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2804
|0.0000
|401
|2006.08.18 15:47
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2805
|0.0000
|402
|2006.08.18 15:47
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2804
|0.0000
|403
|2006.08.18 15:47
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2803
|0.0000
|404
|2006.08.18 15:47
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2804
|0.0000
|405
|2006.08.18 15:47
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2803
|0.0000
|406
|2006.08.18 15:48
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2801
|0.0000
|407
|2006.08.18 15:48
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2802
|0.0000
|408
|2006.08.18 15:49
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2801
|0.0000
|409
|2006.08.18 15:49
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2802
|0.0000
|410
|2006.08.18 15:49
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2801
|0.0000
|411
|2006.08.18 15:50
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2802
|0.0000
|412
|2006.08.18 15:50
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2803
|0.0000
|413
|2006.08.18 15:50
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2802
|0.0000
|414
|2006.08.18 15:50
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2803
|0.0000
|415
|2006.08.18 15:50
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2802
|0.0000
|416
|2006.08.18 15:50
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2801
|0.0000
|417
|2006.08.18 15:51
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2802
|0.0000
|418
|2006.08.18 15:51
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2801
|0.0000
|419
|2006.08.18 15:51
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2802
|0.0000
|420
|2006.08.18 15:51
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2803
|0.0000
|421
|2006.08.18 15:51
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2804
|0.0000
|422
|2006.08.18 15:51
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2805
|0.0000
|423
|2006.08.18 15:52
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2804
|0.0000
|424
|2006.08.18 15:52
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2805
|0.0000
|425
|2006.08.18 15:52
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2806
|0.0000
|426
|2006.08.18 15:52
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2805
|0.0000
|427
|2006.08.18 15:52
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2806
|0.0000
|428
|2006.08.18 15:52
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2805
|0.0000
|429
|2006.08.18 15:53
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2806
|0.0000
|430
|2006.08.18 15:53
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2807
|0.0000
|431
|2006.08.18 15:53
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2808
|0.0000
|432
|2006.08.18 15:53
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2807
|0.0000
|433
|2006.08.18 15:53
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2808
|0.0000
|434
|2006.08.18 15:53
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2807
|0.0000
|435
|2006.08.18 15:53
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2808
|0.0000
|436
|2006.08.18 15:54
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2807
|0.0000
|437
|2006.08.18 15:54
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2806
|0.0000
|438
|2006.08.18 15:54
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2808
|0.0000
|439
|2006.08.18 15:55
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2809
|0.0000
|440
|2006.08.18 15:55
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2810
|0.0000
|441
|2006.08.18 15:55
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2809
|0.0000
|442
|2006.08.18 15:55
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2810
|0.0000
|443
|2006.08.18 15:55
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2809
|0.0000
|444
|2006.08.18 15:55
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2810
|0.0000
|445
|2006.08.18 15:56
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2809
|0.0000
|446
|2006.08.18 15:56
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2808
|0.0000
|447
|2006.08.18 15:56
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2809
|0.0000
|448
|2006.08.18 15:56
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2811
|0.0000
|449
|2006.08.18 15:56
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2812
|0.0000
|450
|2006.08.18 15:57
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2811
|0.0000
|451
|2006.08.18 15:57
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2812
|0.0000
|452
|2006.08.18 15:57
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2814
|0.0000
|453
|2006.08.18 15:57
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2815
|0.0000
|454
|2006.08.18 15:57
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2814
|0.0000
|455
|2006.08.18 15:58
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2815
|0.0000
|456
|2006.08.18 15:58
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2816
|0.0000
|457
|2006.08.18 15:58
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2817
|0.0000
|458
|2006.08.18 15:58
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2816
|0.0000
|459
|2006.08.18 15:58
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2815
|0.0000
|460
|2006.08.18 15:58
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2816
|0.0000
|461
|2006.08.18 15:59
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2815
|0.0000
|462
|2006.08.18 15:59
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2816
|0.0000
|463
|2006.08.18 15:59
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2815
|0.0000
|464
|2006.08.18 15:59
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2816
|0.0000
|465
|2006.08.18 16:00
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2817
|0.0000
|466
|2006.08.18 16:00
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2818
|0.0000
|467
|2006.08.18 16:00
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2817
|0.0000
|468
|2006.08.18 16:00
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2818
|0.0000
|469
|2006.08.18 16:00
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2817
|0.0000
|470
|2006.08.18 16:00
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2818
|0.0000
|471
|2006.08.18 16:00
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2817
|0.0000
|472
|2006.08.18 16:00
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2819
|0.0000
|473
|2006.08.18 16:00
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2818
|0.0000
|474
|2006.08.18 16:00
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2819
|0.0000
|475
|2006.08.18 16:01
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2818
|0.0000
|476
|2006.08.18 16:01
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2817
|0.0000
|477
|2006.08.18 16:01
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2816
|0.0000
|478
|2006.08.18 16:01
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2817
|0.0000
|479
|2006.08.18 16:01
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2819
|0.0000
|480
|2006.08.18 16:01
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2820
|0.0000
|481
|2006.08.18 16:01
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2822
|0.0000
|482
|2006.08.18 16:01
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2823
|0.0000
|483
|2006.08.18 16:01
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2822
|0.0000
|484
|2006.08.18 16:01
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2823
|0.0000
|485
|2006.08.18 16:01
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2821
|0.0000
|486
|2006.08.18 16:02
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2822
|0.0000
|487
|2006.08.18 16:02
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2821
|0.0000
|488
|2006.08.18 16:02
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2822
|0.0000
|489
|2006.08.18 16:02
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2823
|0.0000
|490
|2006.08.18 16:02
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2824
|0.0000
|491
|2006.08.18 16:02
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2825
|0.0000
|492
|2006.08.18 16:02
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2826
|0.0000
|493
|2006.08.18 16:08
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2825
|0.0000
|494
|2006.08.18 16:08
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2823
|0.0000
|495
|2006.08.18 16:08
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2824
|0.0000
|496
|2006.08.18 16:08
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2825
|0.0000
|497
|2006.08.18 16:08
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2824
|0.0000
|498
|2006.08.18 16:09
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2825
|0.0000
|499
|2006.08.18 16:09
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2824
|0.0000
|500
|2006.08.18 16:09
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2825
|0.0000
|501
|2006.08.18 16:09
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2826
|0.0000
|502
|2006.08.18 16:12
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2825
|0.0000
|503
|2006.08.18 16:12
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2826
|0.0000
|504
|2006.08.18 16:13
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2823
|0.0000
|505
|2006.08.18 16:14
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2824
|0.0000
|506
|2006.08.18 16:14
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2823
|0.0000
|507
|2006.08.18 16:15
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2822
|0.0000
|508
|2006.08.18 16:16
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2823
|0.0000
|509
|2006.08.18 16:17
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2821
|0.0000
|510
|2006.08.18 16:17
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2820
|0.0000
|511
|2006.08.18 16:17
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2819
|0.0000
|512
|2006.08.18 16:17
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2820
|0.0000
|513
|2006.08.18 16:18
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2817
|0.0000
|514
|2006.08.18 16:19
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2818
|0.0000
|515
|2006.08.18 16:19
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2819
|0.0000
|516
|2006.08.18 16:20
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2817
|0.0000
|517
|2006.08.18 16:20
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2818
|0.0000
|518
|2006.08.18 16:21
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2817
|0.0000
|519
|2006.08.18 16:21
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2819
|0.0000
|520
|2006.08.18 16:22
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2818
|0.0000
|521
|2006.08.18 16:23
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2820
|0.0000
|522
|2006.08.18 16:23
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2821
|0.0000
|523
|2006.08.18 16:24
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2820
|0.0000
|524
|2006.08.18 16:24
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2821
|0.0000
|525
|2006.08.18 16:30
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2823
|0.0000
|526
|2006.08.18 16:30
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2824
|0.0000
|527
|2006.08.18 16:30
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2823
|0.0000
|528
|2006.08.18 16:30
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2824
|0.0000
|529
|2006.08.18 16:30
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2825
|0.0000
|530
|2006.08.18 16:30
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2824
|0.0000
|531
|2006.08.18 16:30
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2825
|0.0000
|532
|2006.08.18 16:30
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2824
|0.0000
|533
|2006.08.18 16:31
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2825
|0.0000
|534
|2006.08.18 16:31
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2823
|0.0000
|535
|2006.08.18 16:31
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2825
|0.0000
|536
|2006.08.18 16:31
|modify
|1
|0.10
|1.2827
|1.2826
|0.0000
|537
|2006.08.18 16:47
|s/l
|1
|0.10
|1.2826
|1.2826
|0.0000
|1.00
|1001.00
|538
|2006.08.18 16:55
|buy
|2
|0.20
|1.2845
|1.2345
|1.2945
|539
|2006.08.21 04:16
|modify
|2
|0.20
|1.2845
|1.2846
|0.0000
|540
|2006.08.21 04:17
|modify
|2
|0.20
|1.2845
|1.2847
|0.0000
|541
|2006.08.21 04:17
|modify
|2
|0.20
|1.2845
|1.2848
|0.0000
|542
|2006.08.21 04:18
|modify
|2
|0.20
|1.2845
|1.2849
|0.0000
|543
|2006.08.21 04:18
|modify
|2
|0.20
|1.2845
|1.2850
|0.0000
|544
|2006.08.21 04:22
|modify
|2
|0.20
|1.2845
|1.2851
|0.0000
|545
|2006.08.21 04:22
|modify
|2
|0.20
|1.2845
|1.2853
|0.0000
|546
|2006.08.21 04:23
|modify
|2
|0.20
|1.2845
|1.2854
|0.0000
|547
|2006.08.21 04:23
|modify
|2
|0.20
|1.2845
|1.2855
|0.0000
|548
|2006.08.21 04:45
|modify
|2
|0.20
|1.2845
|1.2856
|0.0000
|549
|2006.08.21 04:48
|modify
|2
|0.20
|1.2845
|1.2857
|0.0000
|550
|2006.08.21 04:48
|modify
|2
|0.20
|1.2845
|1.2858
|0.0000
|551
|2006.08.21 04:50
|modify
|2
|0.20
|1.2845
|1.2859
|0.0000
|552
|2006.08.21 04:50
|modify
|2
|0.20
|1.2845
|1.2860
|0.0000
|553
|2006.08.21 04:51
|modify
|2
|0.20
|1.2845
|1.2861
|0.0000
|554
|2006.08.21 04:52
|modify
|2
|0.20
|1.2845
|1.2862
|0.0000
|555
|2006.08.21 04:52
|modify
|2
|0.20
|1.2845
|1.2863
|0.0000
|556
|2006.08.21 04:53
|modify
|2
|0.20
|1.2845
|1.2864
|0.0000
|557
|2006.08.21 05:03
|modify
|2
|0.20
|1.2845
|1.2865
|0.0000
|558
|2006.08.21 05:12
|modify
|2
|0.20
|1.2845
|1.2866
|0.0000
|559
|2006.08.21 05:13
|modify
|2
|0.20
|1.2845
|1.2867
|0.0000
|560
|2006.08.21 05:15
|modify
|2
|0.20
|1.2845
|1.2869
|0.0000
|561
|2006.08.21 05:40
|s/l
|2
|0.20
|1.2869
|1.2869
|0.0000
|47.26
|1048.26
|562
|2006.08.21 05:40
|buy
|3
|0.20
|1.2871
|1.2371
|1.2971
|563
|2006.08.21 09:58
|modify
|3
|0.20
|1.2871
|1.2872
|0.0000
|564
|2006.08.21 09:58
|modify
|3
|0.20
|1.2871
|1.2873
|0.0000
|565
|2006.08.21 10:00
|modify
|3
|0.20
|1.2871
|1.2875
|0.0000
|566
|2006.08.21 10:21
|modify
|3
|0.20
|1.2871
|1.2876
|0.0000
|567
|2006.08.21 10:21
|modify
|3
|0.20
|1.2871
|1.2877
|0.0000
|568
|2006.08.21 10:22
|modify
|3
|0.20
|1.2871
|1.2878
|0.0000
|569
|2006.08.21 10:22
|modify
|3
|0.20
|1.2871
|1.2879
|0.0000
|570
|2006.08.21 10:23
|modify
|3
|0.20
|1.2871
|1.2880
|0.0000
|571
|2006.08.21 10:23
|modify
|3
|0.20
|1.2871
|1.2881
|0.0000
|572
|2006.08.21 10:25
|modify
|3
|0.20
|1.2871
|1.2882
|0.0000
|573
|2006.08.21 10:33
|modify
|3
|0.20
|1.2871
|1.2883
|0.0000
|574
|2006.08.21 11:03
|modify
|3
|0.20
|1.2871
|1.2884
|0.0000
|575
|2006.08.21 11:06
|modify
|3
|0.20
|1.2871
|1.2885
|0.0000
|576
|2006.08.21 11:07
|modify
|3
|0.20
|1.2871
|1.2886
|0.0000
|577
|2006.08.21 11:07
|modify
|3
|0.20
|1.2871
|1.2887
|0.0000
|578
|2006.08.21 11:08
|modify
|3
|0.20
|1.2871
|1.2888
|0.0000
|579
|2006.08.21 11:08
|modify
|3
|0.20
|1.2871
|1.2889
|0.0000
|580
|2006.08.21 11:08
|modify
|3
|0.20
|1.2871
|1.2890
|0.0000
|581
|2006.08.21 11:25
|s/l
|3
|0.20
|1.2890
|1.2890
|0.0000
|38.00
|1086.26
|582
|2006.08.21 11:25
|buy
|4
|0.20
|1.2891
|1.2391
|1.2991
|583
|2006.08.21 15:07
|modify
|4
|0.20
|1.2891
|1.2893
|0.0000
|584
|2006.08.21 15:07
|modify
|4
|0.20
|1.2891
|1.2894
|0.0000
|585
|2006.08.21 15:07
|modify
|4
|0.20
|1.2891
|1.2896
|0.0000
|586
|2006.08.21 15:08
|modify
|4
|0.20
|1.2891
|1.2897
|0.0000
|587
|2006.08.21 15:08
|modify
|4
|0.20
|1.2891
|1.2898
|0.0000
|588
|2006.08.21 15:08
|modify
|4
|0.20
|1.2891
|1.2900
|0.0000
|589
|2006.08.21 15:08
|modify
|4
|0.20
|1.2891
|1.2901
|0.0000
|590
|2006.08.21 15:11
|modify
|4
|0.20
|1.2891
|1.2902
|0.0000
|591
|2006.08.21 15:12
|modify
|4
|0.20
|1.2891
|1.2903
|0.0000
|592
|2006.08.21 15:12
|modify
|4
|0.20
|1.2891
|1.2904
|0.0000
|593
|2006.08.21 15:12
|modify
|4
|0.20
|1.2891
|1.2905
|0.0000
|594
|2006.08.21 15:13
|modify
|4
|0.20
|1.2891
|1.2906
|0.0000
|595
|2006.08.21 15:13
|modify
|4
|0.20
|1.2891
|1.2907
|0.0000
|596
|2006.08.21 15:13
|modify
|4
|0.20
|1.2891
|1.2908
|0.0000
|597
|2006.08.21 15:13
|modify
|4
|0.20
|1.2891
|1.2909
|0.0000
|598
|2006.08.21 15:18
|s/l
|4
|0.20
|1.2909
|1.2909
|0.0000
|36.00
|1122.26
|599
|2006.08.21 15:18
|buy
|5
|0.20
|1.2911
|1.2411
|1.3011
|600
|2006.08.21 16:58
|modify
|5
|0.20
|1.2911
|1.2912
|0.0000
|601
|2006.08.21 16:58
|modify
|5
|0.20
|1.2911
|1.2913
|0.0000
|602
|2006.08.21 17:01
|modify
|5
|0.20
|1.2911
|1.2914
|0.0000
|603
|2006.08.21 17:01
|modify
|5
|0.20
|1.2911
|1.2915
|0.0000
|604
|2006.08.21 17:02
|modify
|5
|0.20
|1.2911
|1.2916
|0.0000
|605
|2006.08.21 17:03
|modify
|5
|0.20
|1.2911
|1.2917
|0.0000
|606
|2006.08.21 17:03
|modify
|5
|0.20
|1.2911
|1.2918
|0.0000
|607
|2006.08.21 17:07
|modify
|5
|0.20
|1.2911
|1.2919
|0.0000
|608
|2006.08.21 17:07
|modify
|5
|0.20
|1.2911
|1.2920
|0.0000
|609
|2006.08.21 17:08
|modify
|5
|0.20
|1.2911
|1.2921
|0.0000
|610
|2006.08.21 17:08
|modify
|5
|0.20
|1.2911
|1.2922
|0.0000
|611
|2006.08.21 17:08
|modify
|5
|0.20
|1.2911
|1.2923
|0.0000
|612
|2006.08.21 17:18
|s/l
|5
|0.20
|1.2923
|1.2923
|0.0000
|24.00
|1146.26
|613
|2006.08.21 17:18
|buy
|6
|0.20
|1.2924
|1.2424
|1.3024
|614
|2006.11.22 17:10
|modify
|6
|0.20
|1.2924
|1.2926
|0.0000
|615
|2006.11.22 17:10
|modify
|6
|0.20
|1.2924
|1.2927
|0.0000
|616
|2006.11.22 17:24
|modify
|6
|0.20
|1.2924
|1.2929
|0.0000
|617
|2006.11.22 17:24
|modify
|6
|0.20
|1.2924
|1.2931
|0.0000
|618
|2006.11.22 17:25
|modify
|6
|0.20
|1.2924
|1.2932
|0.0000
|619
|2006.11.22 17:25
|modify
|6
|0.20
|1.2924
|1.2934
|0.0000
|620
|2006.11.22 17:25
|modify
|6
|0.20
|1.2924
|1.2935
|0.0000
|621
|2006.11.22 17:25
|modify
|6
|0.20
|1.2924
|1.2936
|0.0000
|622
|2006.11.22 17:25
|modify
|6
|0.20
|1.2924
|1.2937
|0.0000
|623
|2006.11.22 17:25
|modify
|6
|0.20
|1.2924
|1.2938
|0.0000
|624
|2006.11.22 17:26
|modify
|6
|0.20
|1.2924
|1.2939
|0.0000
|625
|2006.11.22 17:26
|modify
|6
|0.20
|1.2924
|1.2940
|0.0000
|626
|2006.11.22 17:37
|s/l
|6
|0.20
|1.2940
|1.2940
|0.0000
|-36.82
|1109.44
|627
|2006.11.22 17:37
|buy
|7
|0.20
|1.2942
|1.2442
|1.3042
|628
|2006.11.23 11:07
|modify
|7
|0.20
|1.2942
|1.2943
|0.0000
|629
|2006.11.23 11:08
|modify
|7
|0.20
|1.2942
|1.2945
|0.0000
|630
|2006.11.23 11:09
|modify
|7
|0.20
|1.2942
|1.2946
|0.0000
|631
|2006.11.23 11:09
|modify
|7
|0.20
|1.2942
|1.2947
|0.0000
|632
|2006.11.23 11:09
|modify
|7
|0.20
|1.2942
|1.2948
|0.0000
|633
|2006.11.23 11:09
|modify
|7
|0.20
|1.2942
|1.2949
|0.0000
|634
|2006.11.23 11:09
|modify
|7
|0.20
|1.2942
|1.2950
|0.0000
|635
|2006.11.23 11:09
|modify
|7
|0.20
|1.2942
|1.2951
|0.0000
|636
|2006.11.23 11:09
|modify
|7
|0.20
|1.2942
|1.2952
|0.0000
|637
|2006.11.23 11:09
|modify
|7
|0.20
|1.2942
|1.2953
|0.0000
|638
|2006.11.23 11:10
|modify
|7
|0.20
|1.2942
|1.2956
|0.0000
|639
|2006.11.23 11:11
|modify
|7
|0.20
|1.2942
|1.2957
|0.0000
|640
|2006.11.23 11:11
|modify
|7
|0.20
|1.2942
|1.2958
|0.0000
|641
|2006.11.23 11:49
|modify
|7
|0.20
|1.2942
|1.2959
|0.0000
|642
|2006.11.23 12:17
|s/l
|7
|0.20
|1.2959
|1.2959
|0.0000
|31.78
|1141.22
|643
|2006.11.23 12:17
|buy
|8
|0.20
|1.2961
|1.2461
|1.3061
|644
|2006.11.24 10:25
|modify
|8
|0.20
|1.2961
|1.2965
|0.0000
|645
|2006.11.24 10:25
|modify
|8
|0.20
|1.2961
|1.2966
|0.0000
|646
|2006.11.24 10:25
|modify
|8
|0.20
|1.2961
|1.2967
|0.0000
|647
|2006.11.24 10:25
|modify
|8
|0.20
|1.2961
|1.2968
|0.0000
|648
|2006.11.24 10:25
|modify
|8
|0.20
|1.2961
|1.2969
|0.0000
|649
|2006.11.24 10:25
|modify
|8
|0.20
|1.2961
|1.2970
|0.0000
|650
|2006.11.24 10:25
|modify
|8
|0.20
|1.2961
|1.2971
|0.0000
|651
|2006.11.24 10:26
|modify
|8
|0.20
|1.2961
|1.2972
|0.0000
|652
|2006.11.24 10:26
|modify
|8
|0.20
|1.2961
|1.2973
|0.0000
|653
|2006.11.24 10:26
|modify
|8
|0.20
|1.2961
|1.2975
|0.0000
|654
|2006.11.24 10:26
|modify
|8
|0.20
|1.2961
|1.2976
|0.0000
|655
|2006.11.24 10:26
|modify
|8
|0.20
|1.2961
|1.2978
|0.0000
|656
|2006.11.24 10:26
|modify
|8
|0.20
|1.2961
|1.2980
|0.0000
|657
|2006.11.24 10:28
|modify
|8
|0.20
|1.2961
|1.2981
|0.0000
|658
|2006.11.24 10:30
|modify
|8
|0.20
|1.2961
|1.2982
|0.0000
|659
|2006.11.24 10:30
|modify
|8
|0.20
|1.2961
|1.2984
|0.0000
|660
|2006.11.24 10:30
|modify
|8
|0.20
|1.2961
|1.2986
|0.0000
|661
|2006.11.24 10:30
|modify
|8
|0.20
|1.2961
|1.2992
|0.0000
|662
|2006.11.24 10:30
|modify
|8
|0.20
|1.2961
|1.2997
|0.0000
|663
|2006.11.24 10:30
|modify
|8
|0.20
|1.2961
|1.3003
|0.0000
|664
|2006.11.24 10:31
|modify
|8
|0.20
|1.2961
|1.3004
|0.0000
|665
|2006.11.24 10:31
|modify
|8
|0.20
|1.2961
|1.3006
|0.0000
|666
|2006.11.24 10:31
|modify
|8
|0.20
|1.2961
|1.3007
|0.0000
|667
|2006.11.24 10:31
|modify
|8
|0.20
|1.2961
|1.3009
|0.0000
|668
|2006.11.24 10:32
|modify
|8
|0.20
|1.2961
|1.3010
|0.0000
|669
|2006.11.24 10:32
|modify
|8
|0.20
|1.2961
|1.3012
|0.0000
|670
|2006.11.24 10:32
|modify
|8
|0.20
|1.2961
|1.3020
|0.0000
|671
|2006.11.24 10:32
|modify
|8
|0.20
|1.2961
|1.3026
|0.0000
|672
|2006.11.24 10:32
|modify
|8
|0.20
|1.2961
|1.3028
|0.0000
|673
|2006.11.24 10:33
|modify
|8
|0.20
|1.2961
|1.3031
|0.0000
|674
|2006.11.24 10:33
|modify
|8
|0.20
|1.2961
|1.3036
|0.0000
|675
|2006.11.24 10:33
|modify
|8
|0.20
|1.2961
|1.3040
|0.0000
|676
|2006.11.24 10:33
|modify
|8
|0.20
|1.2961
|1.3043
|0.0000
|677
|2006.11.24 10:33
|modify
|8
|0.20
|1.2961
|1.3046
|0.0000
|678
|2006.11.24 10:33
|modify
|8
|0.20
|1.2961
|1.3047
|0.0000
|679
|2006.11.24 10:33
|modify
|8
|0.20
|1.2961
|1.3051
|0.0000
|680
|2006.11.24 10:33
|modify
|8
|0.20
|1.2961
|1.3055
|0.0000
|681
|2006.11.24 10:34
|modify
|8
|0.20
|1.2961
|1.3056
|0.0000
|682
|2006.11.24 10:34
|modify
|8
|0.20
|1.2961
|1.3057
|0.0000
|683
|2006.11.24 10:34
|s/l
|8
|0.20
|1.3057
|1.3057
|0.0000
|191.26
|1332.48
|684
|2006.11.24 10:34
|buy
|9
|0.20
|1.3059
|1.2559
|1.3159
|685
|2006.11.24 10:47
|modify
|9
|0.20
|1.3059
|1.3060
|0.0000
|686
|2006.11.24 10:47
|modify
|9
|0.20
|1.3059
|1.3062
|0.0000
|687
|2006.11.24 10:47
|modify
|9
|0.20
|1.3059
|1.3064
|0.0000
|688
|2006.11.24 10:48
|modify
|9
|0.20
|1.3059
|1.3065
|0.0000
|689
|2006.11.24 10:48
|modify
|9
|0.20
|1.3059
|1.3066
|0.0000
|690
|2006.11.24 10:48
|modify
|9
|0.20
|1.3059
|1.3068
|0.0000
|691
|2006.11.24 10:48
|modify
|9
|0.20
|1.3059
|1.3071
|0.0000
|692
|2006.11.24 10:49
|s/l
|9
|0.20
|1.3071
|1.3071
|0.0000
|24.00
|1356.48
|693
|2006.11.24 10:49
|buy
|10
|0.20
|1.3072
|1.2572
|1.3172
|694
|2006.11.24 12:20
|modify
|10
|0.20
|1.3072
|1.3075
|0.0000
|695
|2006.11.24 12:30
|modify
|10
|0.20
|1.3072
|1.3076
|0.0000
|696
|2006.11.24 12:30
|modify
|10
|0.20
|1.3072
|1.3078
|0.0000
|697
|2006.11.24 12:30
|modify
|10
|0.20
|1.3072
|1.3079
|0.0000
|698
|2006.11.24 12:31
|modify
|10
|0.20
|1.3072
|1.3087
|0.0000
|699
|2006.11.24 12:31
|modify
|10
|0.20
|1.3072
|1.3093
|0.0000
|700
|2006.11.24 12:31
|modify
|10
|0.20
|1.3072
|1.3094
|0.0000
|701
|2006.11.24 12:34
|s/l
|10
|0.20
|1.3094
|1.3094
|0.0000
|44.00
|1400.48
|702
|2006.11.24 12:34
|buy
|11
|0.20
|1.3095
|1.2595
|1.3195
|703
|2006.11.27 01:02
|modify
|11
|0.20
|1.3095
|1.3098
|0.0000
|704
|2006.11.27 01:04
|modify
|11
|0.20
|1.3095
|1.3101
|0.0000
|705
|2006.11.27 01:05
|modify
|11
|0.20
|1.3095
|1.3110
|0.0000
|706
|2006.11.27 01:09
|modify
|11
|0.20
|1.3095
|1.3114
|0.0000
|707
|2006.11.27 01:10
|modify
|11
|0.20
|1.3095
|1.3116
|0.0000
|708
|2006.11.27 01:14
|modify
|11
|0.20
|1.3095
|1.3121
|0.0000
|709
|2006.11.27 01:15
|modify
|11
|0.20
|1.3095
|1.3128
|0.0000
|710
|2006.11.27 01:18
|modify
|11
|0.20
|1.3095
|1.3130
|0.0000
|711
|2006.11.27 01:18
|modify
|11
|0.20
|1.3095
|1.3133
|0.0000
|712
|2006.11.27 01:19
|modify
|11
|0.20
|1.3095
|1.3135
|0.0000
|713
|2006.11.27 01:19
|modify
|11
|0.20
|1.3095
|1.3136
|0.0000
|714
|2006.11.27 01:19
|modify
|11
|0.20
|1.3095
|1.3138
|0.0000
|715
|2006.11.27 01:19
|modify
|11
|0.20
|1.3095
|1.3140
|0.0000
|716
|2006.11.27 01:19
|modify
|11
|0.20
|1.3095
|1.3142
|0.0000
|717
|2006.11.27 01:20
|modify
|11
|0.20
|1.3095
|1.3144
|0.0000
|718
|2006.11.27 01:27
|modify
|11
|0.20
|1.3095
|1.3145
|0.0000
|719
|2006.11.27 01:30
|modify
|11
|0.20
|1.3095
|1.3146
|0.0000
|720
|2006.11.27 02:19
|s/l
|11
|0.20
|1.3146
|1.3146
|0.0000
|101.26
|1501.74
|721
|2006.11.27 02:19
|buy
|12
|0.20
|1.3148
|1.2648
|1.3248
|722
|2006.11.28 15:33
|modify
|12
|0.20
|1.3148
|1.3151
|0.0000
|723
|2006.11.28 15:33
|modify
|12
|0.20
|1.3148
|1.3154
|0.0000
|724
|2006.11.28 15:34
|modify
|12
|0.20
|1.3148
|1.3155
|0.0000
|725
|2006.11.28 15:34
|modify
|12
|0.20
|1.3148
|1.3157
|0.0000
|726
|2006.11.28 15:34
|modify
|12
|0.20
|1.3148
|1.3158
|0.0000
|727
|2006.11.28 15:34
|modify
|12
|0.20
|1.3148
|1.3159
|0.0000
|728
|2006.11.28 15:34
|modify
|12
|0.20
|1.3148
|1.3161
|0.0000
|729
|2006.11.28 15:35
|modify
|12
|0.20
|1.3148
|1.3164
|0.0000
|730
|2006.11.28 15:37
|s/l
|12
|0.20
|1.3164
|1.3164
|0.0000
|31.26
|1533.00
|731
|2006.11.28 15:37
|buy
|13
|0.20
|1.3166
|1.2666
|1.3266
|732
|2006.11.28 20:16
|modify
|13
|0.20
|1.3166
|1.3167
|0.0000
|733
|2006.11.28 20:16
|modify
|13
|0.20
|1.3166
|1.3169
|0.0000
|734
|2006.11.28 20:16
|modify
|13
|0.20
|1.3166
|1.3171
|0.0000
|735
|2006.11.28 20:16
|modify
|13
|0.20
|1.3166
|1.3173
|0.0000
|736
|2006.11.28 20:16
|modify
|13
|0.20
|1.3166
|1.3175
|0.0000
|737
|2006.11.28 20:17
|modify
|13
|0.20
|1.3166
|1.3176
|0.0000
|738
|2006.11.28 20:17
|modify
|13
|0.20
|1.3166
|1.3177
|0.0000
|739
|2006.11.28 20:17
|modify
|13
|0.20
|1.3166
|1.3178
|0.0000
|740
|2006.11.28 20:17
|modify
|13
|0.20
|1.3166
|1.3179
|0.0000
|741
|2006.11.28 20:17
|modify
|13
|0.20
|1.3166
|1.3180
|0.0000
|742
|2006.11.28 20:19
|s/l
|13
|0.20
|1.3180
|1.3180
|0.0000
|28.00
|1561.00
|743
|2006.11.28 20:19
|buy
|14
|0.20
|1.3182
|1.2682
|1.3282
|744
|2006.11.28 20:37
|modify
|14
|0.20
|1.3182
|1.3186
|0.0000
|745
|2006.11.28 20:37
|modify
|14
|0.20
|1.3182
|1.3187
|0.0000
|746
|2006.11.28 20:38
|s/l
|14
|0.20
|1.3187
|1.3187
|0.0000
|10.00
|1571.00
|747
|2006.11.28 20:38
|buy
|15
|0.20
|1.3189
|1.2689
|1.3289
|748
|2006.11.28 23:03
|modify
|15
|0.20
|1.3189
|1.3190
|0.0000
|749
|2006.11.28 23:03
|modify
|15
|0.20
|1.3189
|1.3191
|0.0000
|750
|2006.11.28 23:04
|modify
|15
|0.20
|1.3189
|1.3193
|0.0000
|751
|2006.11.28 23:45
|s/l
|15
|0.20
|1.3193
|1.3193
|0.0000
|8.00
|1579.00
|752
|2006.11.28 23:45
|buy
|16
|0.20
|1.3194
|1.2694
|1.3294
|753
|2006.11.29 01:52
|modify
|16
|0.20
|1.3194
|1.3195
|0.0000
|754
|2006.11.29 01:52
|modify
|16
|0.20
|1.3194
|1.3199
|0.0000
|755
|2006.11.29 01:53
|modify
|16
|0.20
|1.3194
|1.3201
|0.0000
|756
|2006.11.29 01:57
|s/l
|16
|0.20
|1.3201
|1.3201
|0.0000
|13.26
|1592.26
|757
|2006.11.29 01:57
|buy
|17
|0.20
|1.3203
|1.2703
|1.3303
|758
|2006.11.30 16:57
|modify
|17
|0.20
|1.3203
|1.3205
|0.0000
|759
|2006.11.30 16:58
|modify
|17
|0.20
|1.3203
|1.3206
|0.0000
|760
|2006.11.30 17:02
|s/l
|17
|0.20
|1.3206
|1.3206
|0.0000
|3.78
|1596.04
|761
|2006.11.30 17:02
|buy
|18
|0.20
|1.3208
|1.2708
|1.3308
|762
|2006.11.30 17:04
|modify
|18
|0.20
|1.3208
|1.3209
|0.0000
|763
|2006.11.30 17:04
|modify
|18
|0.20
|1.3208
|1.3214
|0.0000
|764
|2006.11.30 17:04
|modify
|18
|0.20
|1.3208
|1.3215
|0.0000
|765
|2006.11.30 17:04
|modify
|18
|0.20
|1.3208
|1.3217
|0.0000
|766
|2006.11.30 17:08
|modify
|18
|0.20
|1.3208
|1.3220
|0.0000
|767
|2006.11.30 17:08
|modify
|18
|0.20
|1.3208
|1.3222
|0.0000
|768
|2006.11.30 17:09
|modify
|18
|0.20
|1.3208
|1.3224
|0.0000
|769
|2006.11.30 17:09
|modify
|18
|0.20
|1.3208
|1.3225
|0.0000
|770
|2006.11.30 17:10
|modify
|18
|0.20
|1.3208
|1.3226
|0.0000
|771
|2006.11.30 17:14
|modify
|18
|0.20
|1.3208
|1.3227
|0.0000
|772
|2006.11.30 17:15
|modify
|18
|0.20
|1.3208
|1.3228
|0.0000
|773
|2006.11.30 17:30
|modify
|18
|0.20
|1.3208
|1.3229
|0.0000
|774
|2006.11.30 17:31
|modify
|18
|0.20
|1.3208
|1.3230
|0.0000
|775
|2006.11.30 17:33
|modify
|18
|0.20
|1.3208
|1.3232
|0.0000
|776
|2006.11.30 17:45
|modify
|18
|0.20
|1.3208
|1.3234
|0.0000
|777
|2006.11.30 17:45
|modify
|18
|0.20
|1.3208
|1.3238
|0.0000
|778
|2006.11.30 17:45
|modify
|18
|0.20
|1.3208
|1.3240
|0.0000
|779
|2006.11.30 17:45
|modify
|18
|0.20
|1.3208
|1.3242
|0.0000
|780
|2006.11.30 17:57
|modify
|18
|0.20
|1.3208
|1.3243
|0.0000
|781
|2006.11.30 17:57
|modify
|18
|0.20
|1.3208
|1.3244
|0.0000
|782
|2006.11.30 18:14
|modify
|18
|0.20
|1.3208
|1.3245
|0.0000
|783
|2006.11.30 18:14
|modify
|18
|0.20
|1.3208
|1.3247
|0.0000
|784
|2006.11.30 18:14
|modify
|18
|0.20
|1.3208
|1.3248
|0.0000
|785
|2006.11.30 18:15
|modify
|18
|0.20
|1.3208
|1.3250
|0.0000
|786
|2006.11.30 18:15
|modify
|18
|0.20
|1.3208
|1.3251
|0.0000
|787
|2006.11.30 18:15
|modify
|18
|0.20
|1.3208
|1.3253
|0.0000
|788
|2006.11.30 18:17
|modify
|18
|0.20
|1.3208
|1.3257
|0.0000
|789
|2006.11.30 18:17
|modify
|18
|0.20
|1.3208
|1.3258
|0.0000
|790
|2006.11.30 18:27
|s/l
|18
|0.20
|1.3258
|1.3258
|0.0000
|100.00
|1696.04
|791
|2006.11.30 18:27
|buy
|19
|0.20
|1.3259
|1.2759
|1.3359
|792
|2006.12.01 09:46
|modify
|19
|0.20
|1.3259
|1.3260
|0.0000
|793
|2006.12.01 09:50
|modify
|19
|0.20
|1.3259
|1.3261
|0.0000
|794
|2006.12.01 09:52
|modify
|19
|0.20
|1.3259
|1.3262
|0.0000
|795
|2006.12.01 09:52
|modify
|19
|0.20
|1.3259
|1.3263
|0.0000
|796
|2006.12.01 09:53
|modify
|19
|0.20
|1.3259
|1.3264
|0.0000
|797
|2006.12.01 09:54
|modify
|19
|0.20
|1.3259
|1.3265
|0.0000
|798
|2006.12.01 09:55
|modify
|19
|0.20
|1.3259
|1.3266
|0.0000
|799
|2006.12.01 10:00
|s/l
|19
|0.20
|1.3266
|1.3266
|0.0000
|13.26
|1709.30
|800
|2006.12.01 10:00
|buy
|20
|0.20
|1.3268
|1.2768
|1.3368
|801
|2006.12.01 16:21
|modify
|20
|0.20
|1.3268
|1.3269
|0.0000
|802
|2006.12.01 16:29
|s/l
|20
|0.20
|1.3269
|1.3269
|0.0000
|2.00
|1711.30
|803
|2006.12.01 16:29
|buy
|21
|0.20
|1.3271
|1.2771
|1.3371
|804
|2006.12.01 17:00
|modify
|21
|0.20
|1.3271
|1.3277
|0.0000
|805
|2006.12.01 17:01
|modify
|21
|0.20
|1.3271
|1.3282
|0.0000
|806
|2006.12.01 17:01
|modify
|21
|0.20
|1.3271
|1.3283
|0.0000
|807
|2006.12.01 17:01
|modify
|21
|0.20
|1.3271
|1.3284
|0.0000
|808
|2006.12.01 17:01
|modify
|21
|0.20
|1.3271
|1.3286
|0.0000
|809
|2006.12.01 17:01
|modify
|21
|0.20
|1.3271
|1.3288
|0.0000
|810
|2006.12.01 17:01
|modify
|21
|0.20
|1.3271
|1.3289
|0.0000
|811
|2006.12.01 17:01
|modify
|21
|0.20
|1.3271
|1.3290
|0.0000
|812
|2006.12.01 17:01
|modify
|21
|0.20
|1.3271
|1.3291
|0.0000
|813
|2006.12.01 17:01
|modify
|21
|0.20
|1.3271
|1.3293
|0.0000
|814
|2006.12.01 17:01
|modify
|21
|0.20
|1.3271
|1.3295
|0.0000
|815
|2006.12.01 17:01
|modify
|21
|0.20
|1.3271
|1.3296
|0.0000
|816
|2006.12.01 17:01
|modify
|21
|0.20
|1.3271
|1.3298
|0.0000
|817
|2006.12.01 17:03
|s/l
|21
|0.20
|1.3298
|1.3298
|0.0000
|54.00
|1765.30
|818
|2006.12.01 17:03
|buy
|22
|0.20
|1.3300
|1.2800
|1.3400
|819
|2006.12.01 17:10
|modify
|22
|0.20
|1.3300
|1.3301
|0.0000
|820
|2006.12.01 17:10
|modify
|22
|0.20
|1.3300
|1.3302
|0.0000
|821
|2006.12.01 17:10
|modify
|22
|0.20
|1.3300
|1.3303
|0.0000
|822
|2006.12.01 17:10
|modify
|22
|0.20
|1.3300
|1.3304
|0.0000
|823
|2006.12.01 17:11
|modify
|22
|0.20
|1.3300
|1.3305
|0.0000
|824
|2006.12.01 17:14
|s/l
|22
|0.20
|1.3305
|1.3305
|0.0000
|10.00
|1775.30
|825
|2006.12.01 17:14
|buy
|23
|0.20
|1.3307
|1.2807
|1.3407
|826
|2006.12.01 17:29
|modify
|23
|0.20
|1.3307
|1.3309
|0.0000
|827
|2006.12.01 17:29
|modify
|23
|0.20
|1.3307
|1.3310
|0.0000
|828
|2006.12.01 17:29
|modify
|23
|0.20
|1.3307
|1.3311
|0.0000
|829
|2006.12.01 17:29
|modify
|23
|0.20
|1.3307
|1.3312
|0.0000
|830
|2006.12.01 17:29
|modify
|23
|0.20
|1.3307
|1.3313
|0.0000
|831
|2006.12.01 17:29
|modify
|23
|0.20
|1.3307
|1.3314
|0.0000
|832
|2006.12.01 17:29
|modify
|23
|0.20
|1.3307
|1.3316
|0.0000
|833
|2006.12.01 17:30
|modify
|23
|0.20
|1.3307
|1.3317
|0.0000
|834
|2006.12.01 17:37
|modify
|23
|0.20
|1.3307
|1.3319
|0.0000
|835
|2006.12.01 17:38
|modify
|23
|0.20
|1.3307
|1.3324
|0.0000
|836
|2006.12.01 17:38
|modify
|23
|0.20
|1.3307
|1.3327
|0.0000
|837
|2006.12.01 17:38
|modify
|23
|0.20
|1.3307
|1.3329
|0.0000
|838
|2006.12.01 17:39
|modify
|23
|0.20
|1.3307
|1.3331
|0.0000
|839
|2006.12.01 17:39
|modify
|23
|0.20
|1.3307
|1.3332
|0.0000
|840
|2006.12.01 17:59
|s/l
|23
|0.20
|1.3332
|1.3332
|0.0000
|50.00
|1825.30
|841
|2006.12.01 17:59
|buy
|24
|0.20
|1.3334
|1.2834
|1.3434
|842
|2006.12.04 01:00
|modify
|24
|0.20
|1.3334
|1.3347
|0.0000
|843
|2006.12.04 02:01
|s/l
|24
|0.20
|1.3347
|1.3347
|0.0000
|25.26
|1850.56
|844
|2006.12.04 02:01
|buy
|25
|0.20
|1.3347
|1.2847
|1.3447
|845
|2006.12.08 17:02
|modify
|25
|0.20
|1.3347
|1.3348
|0.0000
|846
|2006.12.08 17:04
|s/l
|25
|0.20
|1.3348
|1.3348
|0.0000
|-2.44
|1848.12
|847
|2006.12.08 17:04
|buy
|26
|0.20
|1.3350
|1.2850
|1.3450
|848
|2007.03.21 20:24
|modify
|26
|0.20
|1.3350
|1.3352
|0.0000
|849
|2007.03.21 20:25
|modify
|26
|0.20
|1.3350
|1.3353
|0.0000
|850
|2007.03.21 20:25
|modify
|26
|0.20
|1.3350
|1.3355
|0.0000
|851
|2007.03.21 20:25
|modify
|26
|0.20
|1.3350
|1.3356
|0.0000
|852
|2007.03.21 20:25
|modify
|26
|0.20
|1.3350
|1.3358
|0.0000
|853
|2007.03.21 20:26
|modify
|26
|0.20
|1.3350
|1.3359
|0.0000
|854
|2007.03.21 20:26
|modify
|26
|0.20
|1.3350
|1.3360
|0.0000
|855
|2007.03.21 20:26
|modify
|26
|0.20
|1.3350
|1.3362
|0.0000
|856
|2007.03.21 20:26
|modify
|26
|0.20
|1.3350
|1.3363
|0.0000
|857
|2007.03.21 20:27
|s/l
|26
|0.20
|1.3363
|1.3363
|0.0000
|-48.74
|1799.38
|858
|2007.03.21 20:27
|buy
|27
|0.20
|1.3364
|1.2864
|1.3464
|859
|2007.03.21 20:47
|modify
|27
|0.20
|1.3364
|1.3365
|0.0000
|860
|2007.03.21 20:47
|modify
|27
|0.20
|1.3364
|1.3367
|0.0000
|861
|2007.03.21 20:52
|modify
|27
|0.20
|1.3364
|1.3368
|0.0000
|862
|2007.03.21 20:52
|modify
|27
|0.20
|1.3364
|1.3369
|0.0000
|863
|2007.03.21 20:54
|modify
|27
|0.20
|1.3364
|1.3370
|0.0000
|864
|2007.03.21 21:05
|s/l
|27
|0.20
|1.3370
|1.3370
|0.0000
|12.00
|1811.38
|865
|2007.03.21 21:05
|buy
|28
|0.20
|1.3372
|1.2872
|1.3472
|866
|2007.03.21 21:50
|modify
|28
|0.20
|1.3372
|1.3373
|0.0000
|867
|2007.03.21 22:00
|modify
|28
|0.20
|1.3372
|1.3374
|0.0000
|868
|2007.03.21 22:25
|s/l
|28
|0.20
|1.3374
|1.3374
|0.0000
|4.00
|1815.38
|869
|2007.03.21 22:25
|buy
|29
|0.20
|1.3376
|1.2876
|1.3476
|870
|2007.03.22 01:14
|modify
|29
|0.20
|1.3376
|1.3377
|0.0000
|871
|2007.03.22 01:31
|modify
|29
|0.20
|1.3376
|1.3378
|0.0000
|872
|2007.03.22 01:37
|modify
|29
|0.20
|1.3376
|1.3379
|0.0000
|873
|2007.03.22 01:42
|modify
|29
|0.20
|1.3376
|1.3380
|0.0000
|874
|2007.03.22 01:42
|modify
|29
|0.20
|1.3376
|1.3381
|0.0000
|875
|2007.03.22 01:50
|modify
|29
|0.20
|1.3376
|1.3382
|0.0000
|876
|2007.03.22 01:50
|modify
|29
|0.20
|1.3376
|1.3389
|0.0000
|877
|2007.03.22 01:51
|modify
|29
|0.20
|1.3376
|1.3390
|0.0000
|878
|2007.03.22 01:51
|modify
|29
|0.20
|1.3376
|1.3391
|0.0000
|879
|2007.03.22 01:51
|modify
|29
|0.20
|1.3376
|1.3392
|0.0000
|880
|2007.03.22 01:51
|modify
|29
|0.20
|1.3376
|1.3393
|0.0000
|881
|2007.03.22 01:51
|modify
|29
|0.20
|1.3376
|1.3394
|0.0000
|882
|2007.03.22 01:54
|modify
|29
|0.20
|1.3376
|1.3395
|0.0000
|883
|2007.03.22 01:57
|s/l
|29
|0.20
|1.3395
|1.3395
|0.0000
|35.78
|1851.16
|884
|2007.03.22 01:57
|buy
|30
|0.20
|1.3397
|1.2897
|1.3497
|885
|2007.04.05 16:22
|modify
|30
|0.20
|1.3397
|1.3398
|0.0000
|886
|2007.04.05 16:22
|modify
|30
|0.20
|1.3397
|1.3400
|0.0000
|887
|2007.04.05 16:22
|modify
|30
|0.20
|1.3397
|1.3402
|0.0000
|888
|2007.04.05 16:22
|modify
|30
|0.20
|1.3397
|1.3404
|0.0000
|889
|2007.04.05 16:22
|modify
|30
|0.20
|1.3397
|1.3405
|0.0000
|890
|2007.04.05 16:22
|modify
|30
|0.20
|1.3397
|1.3407
|0.0000
|891
|2007.04.05 16:26
|modify
|30
|0.20
|1.3397
|1.3408
|0.0000
|892
|2007.04.05 16:26
|modify
|30
|0.20
|1.3397
|1.3409
|0.0000
|893
|2007.04.05 16:26
|modify
|30
|0.20
|1.3397
|1.3412
|0.0000
|894
|2007.04.05 16:26
|modify
|30
|0.20
|1.3397
|1.3413
|0.0000
|895
|2007.04.05 16:26
|modify
|30
|0.20
|1.3397
|1.3414
|0.0000
|896
|2007.04.05 16:26
|modify
|30
|0.20
|1.3397
|1.3415
|0.0000
|897
|2007.04.05 16:26
|modify
|30
|0.20
|1.3397
|1.3417
|0.0000
|898
|2007.04.05 16:28
|modify
|30
|0.20
|1.3397
|1.3418
|0.0000
|899
|2007.04.05 16:45
|modify
|30
|0.20
|1.3397
|1.3420
|0.0000
|900
|2007.04.05 16:45
|modify
|30
|0.20
|1.3397
|1.3423
|0.0000
|901
|2007.04.05 16:45
|modify
|30
|0.20
|1.3397
|1.3424
|0.0000
|902
|2007.04.05 16:54
|modify
|30
|0.20
|1.3397
|1.3425
|0.0000
|903
|2007.04.05 18:28
|s/l
|30
|0.20
|1.3425
|1.3425
|0.0000
|45.64
|1896.80
|904
|2007.04.05 18:28
|buy
|31
|0.20
|1.3427
|1.2927
|1.3527
|905
|2007.04.10 17:37
|modify
|31
|0.20
|1.3427
|1.3429
|0.0000
|906
|2007.04.10 17:38
|modify
|31
|0.20
|1.3427
|1.3431
|0.0000
|907
|2007.04.10 18:04
|modify
|31
|0.20
|1.3427
|1.3432
|0.0000
|908
|2007.04.10 18:05
|modify
|31
|0.20
|1.3427
|1.3433
|0.0000
|909
|2007.04.10 18:05
|modify
|31
|0.20
|1.3427
|1.3434
|0.0000
|910
|2007.04.10 18:05
|modify
|31
|0.20
|1.3427
|1.3435
|0.0000
|911
|2007.04.10 18:05
|modify
|31
|0.20
|1.3427
|1.3436
|0.0000
|912
|2007.04.10 18:06
|modify
|31
|0.20
|1.3427
|1.3438
|0.0000
|913
|2007.04.10 18:54
|s/l
|31
|0.20
|1.3438
|1.3438
|0.0000
|19.78
|1916.58
|914
|2007.04.10 18:54
|buy
|32
|0.20
|1.3440
|1.2940
|1.3540
|915
|2007.04.12 04:42
|modify
|32
|0.20
|1.3440
|1.3441
|0.0000
|916
|2007.04.12 04:42
|modify
|32
|0.20
|1.3440
|1.3442
|0.0000
|917
|2007.04.12 04:42
|modify
|32
|0.20
|1.3440
|1.3443
|0.0000
|918
|2007.04.12 04:42
|modify
|32
|0.20
|1.3440
|1.3446
|0.0000
|919
|2007.04.12 04:42
|modify
|32
|0.20
|1.3440
|1.3447
|0.0000
|920
|2007.04.12 04:42
|modify
|32
|0.20
|1.3440
|1.3449
|0.0000
|921
|2007.04.12 04:42
|modify
|32
|0.20
|1.3440
|1.3451
|0.0000
|922
|2007.04.12 04:42
|modify
|32
|0.20
|1.3440
|1.3453
|0.0000
|923
|2007.04.12 05:10
|s/l
|32
|0.20
|1.3453
|1.3453
|0.0000
|23.04
|1939.62
|924
|2007.04.12 05:10
|buy
|33
|0.20
|1.3455
|1.2955
|1.3555
|925
|2007.04.12 10:12
|modify
|33
|0.20
|1.3455
|1.3456
|0.0000
|926
|2007.04.12 10:14
|modify
|33
|0.20
|1.3455
|1.3457
|0.0000
|927
|2007.04.12 10:16
|modify
|33
|0.20
|1.3455
|1.3458
|0.0000
|928
|2007.04.12 10:16
|modify
|33
|0.20
|1.3455
|1.3459
|0.0000
|929
|2007.04.12 10:16
|modify
|33
|0.20
|1.3455
|1.3460
|0.0000
|930
|2007.04.12 10:16
|modify
|33
|0.20
|1.3455
|1.3461
|0.0000
|931
|2007.04.12 10:46
|s/l
|33
|0.20
|1.3461
|1.3461
|0.0000
|12.00
|1951.62
|932
|2007.04.12 10:53
|buy
|34
|0.20
|1.3466
|1.2966
|1.3566
|933
|2007.04.12 16:48
|modify
|34
|0.20
|1.3466
|1.3468
|0.0000
|934
|2007.04.12 16:48
|modify
|34
|0.20
|1.3466
|1.3469
|0.0000
|935
|2007.04.12 17:17
|modify
|34
|0.20
|1.3466
|1.3470
|0.0000
|936
|2007.04.12 17:17
|modify
|34
|0.20
|1.3466
|1.3471
|0.0000
|937
|2007.04.12 17:18
|modify
|34
|0.20
|1.3466
|1.3472
|0.0000
|938
|2007.04.12 17:18
|modify
|34
|0.20
|1.3466
|1.3473
|0.0000
|939
|2007.04.12 17:20
|modify
|34
|0.20
|1.3466
|1.3474
|0.0000
|940
|2007.04.12 17:22
|modify
|34
|0.20
|1.3466
|1.3475
|0.0000
|941
|2007.04.12 17:22
|modify
|34
|0.20
|1.3466
|1.3476
|0.0000
|942
|2007.04.12 17:39
|modify
|34
|0.20
|1.3466
|1.3479
|0.0000
|943
|2007.04.12 17:39
|modify
|34
|0.20
|1.3466
|1.3482
|0.0000
|944
|2007.04.12 17:39
|modify
|34
|0.20
|1.3466
|1.3485
|0.0000
|945
|2007.04.12 17:40
|modify
|34
|0.20
|1.3466
|1.3486
|0.0000
|946
|2007.04.12 17:45
|s/l
|34
|0.20
|1.3486
|1.3486
|0.0000
|40.00
|1991.62
|947
|2007.04.12 17:45
|buy
|35
|0.20
|1.3487
|1.2987
|1.3587
|948
|2007.04.13 03:44
|modify
|35
|0.20
|1.3487
|1.3493
|0.0000
|949
|2007.04.13 03:45
|modify
|35
|0.20
|1.3487
|1.3498
|0.0000
|950
|2007.04.13 03:45
|modify
|35
|0.20
|1.3487
|1.3499
|0.0000
|951
|2007.04.13 03:45
|modify
|35
|0.20
|1.3487
|1.3500
|0.0000
|952
|2007.04.13 03:50
|s/l
|35
|0.20
|1.3500
|1.3500
|0.0000
|25.26
|2016.88
|953
|2007.04.13 03:50
|buy
|36
|0.30
|1.3502
|1.3002
|1.3602
|954
|2007.04.13 04:23
|modify
|36
|0.30
|1.3502
|1.3503
|0.0000
|955
|2007.04.13 04:23
|modify
|36
|0.30
|1.3502
|1.3504
|0.0000
|956
|2007.04.13 04:31
|modify
|36
|0.30
|1.3502
|1.3505
|0.0000
|957
|2007.04.13 04:31
|modify
|36
|0.30
|1.3502
|1.3506
|0.0000
|958
|2007.04.13 04:32
|modify
|36
|0.30
|1.3502
|1.3507
|0.0000
|959
|2007.04.13 04:45
|s/l
|36
|0.30
|1.3507
|1.3507
|0.0000
|15.00
|2031.88
|960
|2007.04.13 04:45
|buy
|37
|0.30
|1.3509
|1.3009
|1.3609
|961
|2007.04.13 09:38
|modify
|37
|0.30
|1.3509
|1.3510
|0.0000
|962
|2007.04.13 10:18
|modify
|37
|0.30
|1.3509
|1.3512
|0.0000
|963
|2007.04.13 10:18
|modify
|37
|0.30
|1.3509
|1.3515
|0.0000
|964
|2007.04.13 10:19
|modify
|37
|0.30
|1.3509
|1.3516
|0.0000
|965
|2007.04.13 10:23
|modify
|37
|0.30
|1.3509
|1.3517
|0.0000
|966
|2007.04.13 10:23
|modify
|37
|0.30
|1.3509
|1.3518
|0.0000
|967
|2007.04.13 10:52
|s/l
|37
|0.30
|1.3518
|1.3518
|0.0000
|27.00
|2058.88
|968
|2007.04.13 10:52
|buy
|38
|0.30
|1.3520
|1.3020
|1.3620
|969
|2007.04.13 13:00
|modify
|38
|0.30
|1.3520
|1.3521
|0.0000
|970
|2007.04.13 13:03
|modify
|38
|0.30
|1.3520
|1.3522
|0.0000
|971
|2007.04.13 13:20
|modify
|38
|0.30
|1.3520
|1.3523
|0.0000
|972
|2007.04.13 13:20
|modify
|38
|0.30
|1.3520
|1.3525
|0.0000
|973
|2007.04.13 13:27
|modify
|38
|0.30
|1.3520
|1.3526
|0.0000
|974
|2007.04.13 13:28
|modify
|38
|0.30
|1.3520
|1.3527
|0.0000
|975
|2007.04.13 13:28
|modify
|38
|0.30
|1.3520
|1.3529
|0.0000
|976
|2007.04.13 13:29
|modify
|38
|0.30
|1.3520
|1.3530
|0.0000
|977
|2007.04.13 14:24
|modify
|38
|0.30
|1.3520
|1.3531
|0.0000
|978
|2007.04.13 14:43
|modify
|38
|0.30
|1.3520
|1.3532
|0.0000
|979
|2007.04.13 15:06
|s/l
|38
|0.30
|1.3532
|1.3532
|0.0000
|36.00
|2094.88
|980
|2007.04.13 15:06
|buy
|39
|0.30
|1.3534
|1.3034
|1.3634
|981
|2007.04.13 17:00
|modify
|39
|0.30
|1.3534
|1.3536
|0.0000
|982
|2007.04.13 17:03
|s/l
|39
|0.30
|1.3536
|1.3536
|0.0000
|6.00
|2100.88
|983
|2007.04.13 17:03
|buy
|40
|0.30
|1.3541
|1.3041
|1.3641
|984
|2007.04.16 00:25
|modify
|40
|0.30
|1.3541
|1.3542
|0.0000
|985
|2007.04.16 00:55
|modify
|40
|0.30
|1.3541
|1.3544
|0.0000
|986
|2007.04.16 00:55
|modify
|40
|0.30
|1.3541
|1.3548
|0.0000
|987
|2007.04.16 00:59
|modify
|40
|0.30
|1.3541
|1.3551
|0.0000
|988
|2007.04.16 01:00
|modify
|40
|0.30
|1.3541
|1.3552
|0.0000
|989
|2007.04.16 01:00
|modify
|40
|0.30
|1.3541
|1.3553
|0.0000
|990
|2007.04.16 01:09
|modify
|40
|0.30
|1.3541
|1.3555
|0.0000
|991
|2007.04.16 01:10
|modify
|40
|0.30
|1.3541
|1.3556
|0.0000
|992
|2007.04.16 01:10
|modify
|40
|0.30
|1.3541
|1.3557
|0.0000
|993
|2007.04.16 01:21
|modify
|40
|0.30
|1.3541
|1.3560
|0.0000
|994
|2007.04.16 01:25
|modify
|40
|0.30
|1.3541
|1.3561
|0.0000
|995
|2007.04.16 03:47
|s/l
|40
|0.30
|1.3561
|1.3561
|0.0000
|58.89
|2159.77
|996
|2007.04.16 05:20
|buy
|41
|0.30
|1.3568
|1.3068
|1.3668
|997
|2007.04.17 15:45
|modify
|41
|0.30
|1.3568
|1.3569
|0.0000
|998
|2007.04.17 15:46
|modify
|41
|0.30
|1.3568
|1.3570
|0.0000
|999
|2007.04.17 15:47
|modify
|41
|0.30
|1.3568
|1.3572
|0.0000
|1000
|2007.04.17 15:47
|modify
|41
|0.30
|1.3568
|1.3574
|0.0000
|1001
|2007.04.17 15:47
|modify
|41
|0.30
|1.3568
|1.3576
|0.0000
|1002
|2007.04.17 15:48
|modify
|41
|0.30
|1.3568
|1.3577
|0.0000
|1003
|2007.04.17 15:48
|modify
|41
|0.30
|1.3568
|1.3578
|0.0000
|1004
|2007.04.17 16:04
|s/l
|41
|0.30
|1.3578
|1.3578
|0.0000
|28.89
|2188.66
|1005
|2007.04.17 16:04
|buy
|42
|0.30
|1.3580
|1.3080
|1.3680
|1006
|2007.04.18 09:54
|modify
|42
|0.30
|1.3580
|1.3582
|0.0000
|1007
|2007.04.18 10:02
|modify
|42
|0.30
|1.3580
|1.3583
|0.0000
|1008
|2007.04.18 10:10
|modify
|42
|0.30
|1.3580
|1.3584
|0.0000
|1009
|2007.04.18 10:13
|modify
|42
|0.30
|1.3580
|1.3585
|0.0000
|1010
|2007.04.18 10:13
|modify
|42
|0.30
|1.3580
|1.3586
|0.0000
|1011
|2007.04.18 10:58
|s/l
|42
|0.30
|1.3586
|1.3586
|0.0000
|16.89
|2205.55
|1012
|2007.04.18 11:00
|buy
|43
|0.30
|1.3591
|1.3091
|1.3691
|1013
|2007.04.18 11:58
|modify
|43
|0.30
|1.3591
|1.3594
|0.0000
|1014
|2007.04.18 11:58
|modify
|43
|0.30
|1.3591
|1.3595
|0.0000
|1015
|2007.04.18 11:59
|modify
|43
|0.30
|1.3591
|1.3596
|0.0000
|1016
|2007.04.18 11:59
|modify
|43
|0.30
|1.3591
|1.3598
|0.0000
|1017
|2007.04.18 11:59
|modify
|43
|0.30
|1.3591
|1.3599
|0.0000
|1018
|2007.04.18 13:40
|s/l
|43
|0.30
|1.3599
|1.3599
|0.0000
|24.00
|2229.55
|1019
|2007.04.18 13:40
|buy
|44
|0.30
|1.3601
|1.3101
|1.3701
|1020
|2007.04.19 02:13
|modify
|44
|0.30
|1.3601
|1.3602
|0.0000
|1021
|2007.04.19 02:16
|modify
|44
|0.30
|1.3601
|1.3603
|0.0000
|1022
|2007.04.19 03:49
|s/l
|44
|0.30
|1.3603
|1.3603
|0.0000
|2.67
|2232.22
|1023
|2007.04.19 06:38
|buy
|45
|0.30
|1.3600
|1.3100
|1.3700
|1024
|2007.04.20 00:57
|modify
|45
|0.30
|1.3600
|1.3601
|0.0000
|1025
|2007.04.20 00:57
|modify
|45
|0.30
|1.3600
|1.3604
|0.0000
|1026
|2007.04.20 01:05
|modify
|45
|0.30
|1.3600
|1.3605
|0.0000
|1027
|2007.04.20 01:06
|modify
|45
|0.30
|1.3600
|1.3606
|0.0000
|1028
|2007.04.20 01:06
|modify
|45
|0.30
|1.3600
|1.3607
|0.0000
|1029
|2007.04.20 01:06
|modify
|45
|0.30
|1.3600
|1.3608
|0.0000
|1030
|2007.04.20 01:07
|modify
|45
|0.30
|1.3600
|1.3609
|0.0000
|1031
|2007.04.20 01:07
|modify
|45
|0.30
|1.3600
|1.3610
|0.0000
|1032
|2007.04.20 01:08
|modify
|45
|0.30
|1.3600
|1.3611
|0.0000
|1033
|2007.04.20 01:37
|modify
|45
|0.30
|1.3600
|1.3613
|0.0000
|1034
|2007.04.20 01:37
|modify
|45
|0.30
|1.3600
|1.3614
|0.0000
|1035
|2007.04.20 04:19
|s/l
|45
|0.30
|1.3614
|1.3614
|0.0000
|40.89
|2273.11
|1036
|2007.04.20 06:33
|buy
|46
|0.30
|1.3620
|1.3120
|1.3720
|1037
|2007.04.20 09:14
|modify
|46
|0.30
|1.3620
|1.3621
|0.0000
|1038
|2007.04.20 10:10
|s/l
|46
|0.30
|1.3621
|1.3621
|0.0000
|3.00
|2276.11
|1039
|2007.04.20 10:10
|buy
|47
|0.30
|1.3622
|1.3122
|1.3722
|1040
|2007.04.20 23:59
|close at stop
|47
|0.30
|1.3587
|1.3122
|1.3722
|-105.00
|2171.11