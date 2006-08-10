Strategy Tester Report
ScalpElliotgoldv22

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar (1 lot=125000euro))
Period15 Minutes (M15) 2006.08.08 10:45 - 2007.04.06 22:45
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
Bars in test16431Ticks modelled581266Modelling quality 89.62%
Initial deposit10000.00
Total net profit110053.75Gross profit167990.63Gross loss-57936.88
Profit factor2.90Expected payoff655.08
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown8252.50 (7.73%)Relative drawdown14.42% (7836.25)
Total trades168Short positions (won %)76 (59.21%)Long positions (won %)92 (64.13%)
Profit trades (% of total)104 (61.90%)Loss trades (% of total)64 (38.10%)
Largestprofit trade8825.00loss trade-2520.00
Averageprofit trade1615.29loss trade-905.26
Maximumconsecutive wins (profit in money)14 (15489.38)consecutive losses (loss in money)5 (-8252.50)
Maximalconsecutive profit (count of wins)19615.63 (10)consecutive loss (count of losses)-8252.50 (5)
Averageconsecutive wins4consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.08.08 13:37buy11.001.28510.00001.2951
22006.08.08 15:39buy22.001.28310.00001.2931
32006.08.08 21:09modify22.001.28311.28511.3011
42006.08.08 21:09modify22.001.28311.28531.3013
52006.08.08 21:09modify22.001.28311.28551.3015
62006.08.08 21:09modify22.001.28311.28581.3018
72006.08.08 21:10modify22.001.28311.28601.3020
82006.08.08 21:18modify22.001.28311.28611.3021
92006.08.08 21:20s/l22.001.28611.28611.3021670.0010670.00
102006.08.08 21:20close11.001.28610.00001.295185.0010755.00
112006.08.08 21:24sell31.001.28150.00001.2715
122006.08.08 21:28sell42.001.28350.00001.2735
132006.08.08 21:39sell54.001.28550.00001.2755
142006.08.09 01:46modify54.001.28551.28351.2675
152006.08.09 01:47modify54.001.28551.28341.2674
162006.08.09 01:47modify54.001.28551.28331.2673
172006.08.09 01:49modify54.001.28551.28321.2672
182006.08.09 01:49modify54.001.28551.28301.2670
192006.08.09 01:49modify54.001.28551.28291.2669
202006.08.09 01:49modify54.001.28551.28281.2668
212006.08.09 01:49modify54.001.28551.28261.2666
222006.08.09 01:50modify54.001.28551.28251.2665
232006.08.09 01:51modify54.001.28551.28231.2663
242006.08.09 01:51modify54.001.28551.28221.2662
252006.08.09 01:51modify54.001.28551.28211.2661
262006.08.09 01:51modify54.001.28551.28191.2659
272006.08.09 01:51modify54.001.28551.28181.2658
282006.08.09 01:52modify54.001.28551.28171.2657
292006.08.09 01:52modify54.001.28551.28151.2655
302006.08.09 01:52modify54.001.28551.28141.2654
312006.08.09 01:52modify54.001.28551.28121.2652
322006.08.09 01:52modify54.001.28551.28111.2651
332006.08.09 01:52modify42.001.28351.28121.2652
342006.08.09 01:52modify42.001.28351.28111.2651
352006.08.09 01:54modify54.001.28551.28091.2649
362006.08.09 01:54modify54.001.28551.28081.2648
372006.08.09 01:54modify54.001.28551.28061.2646
382006.08.09 01:54modify54.001.28551.28041.2644
392006.08.09 01:54modify54.001.28551.28021.2642
402006.08.09 01:54modify54.001.28551.28011.2641
412006.08.09 01:54modify54.001.28551.27991.2639
422006.08.09 01:54modify54.001.28551.27971.2637
432006.08.09 01:54modify54.001.28551.27961.2636
442006.08.09 01:55modify54.001.28551.27941.2634
452006.08.09 01:55modify42.001.28351.27951.2635
462006.08.09 02:39s/l42.001.27951.27951.2635930.0011685.00
472006.08.09 02:39s/l54.001.27941.27941.26342910.0014595.00
482006.08.09 02:39close31.001.27950.00001.2715215.0014810.00
492006.08.09 13:45buy61.001.28950.00001.2995
502006.08.09 16:24buy72.001.28740.00001.2974
512006.08.09 23:09buy84.001.28540.00001.2954
522006.08.10 10:07modify84.001.28541.28741.3034
532006.08.10 10:07modify84.001.28541.28751.3035
542006.08.10 10:09modify84.001.28541.28761.3036
552006.08.10 10:09modify84.001.28541.28771.3037
562006.08.10 10:09modify84.001.28541.28781.3038
572006.08.10 10:09modify84.001.28541.28791.3039
582006.08.10 10:10modify84.001.28541.28801.3040
592006.08.10 10:24s/l84.001.28801.28801.30401012.5015822.50
602006.08.10 10:24close72.001.28790.00001.2974-18.7515803.75
612006.08.10 10:24close61.001.28780.00001.2995-284.3815519.38
622006.08.10 10:36sell91.001.28770.00001.2777
632006.08.10 15:39modify91.001.28771.28571.2697
642006.08.10 15:39modify91.001.28771.28561.2696
652006.08.10 15:39modify91.001.28771.28551.2695
662006.08.10 15:39modify91.001.28771.28541.2694
672006.08.10 15:39modify91.001.28771.28521.2692
682006.08.10 15:40modify91.001.28771.28511.2691
692006.08.10 16:40modify91.001.28771.28501.2690
702006.08.10 16:55modify91.001.28771.28491.2689
712006.08.10 17:06modify91.001.28771.28481.2688
722006.08.10 17:06modify91.001.28771.28471.2687
732006.08.10 17:07modify91.001.28771.28461.2686
742006.08.10 17:07modify91.001.28771.28451.2685
752006.08.10 17:07modify91.001.28771.28441.2684
762006.08.10 17:09modify91.001.28771.28431.2683
772006.08.10 17:09modify91.001.28771.28421.2682
782006.08.10 17:09modify91.001.28771.28411.2681
792006.08.10 17:09modify91.001.28771.28401.2680
802006.08.10 17:09modify91.001.28771.28391.2679
812006.08.10 17:09modify91.001.28771.28381.2678
822006.08.10 17:09modify91.001.28771.28371.2677
832006.08.10 17:10modify91.001.28771.28361.2676
842006.08.10 17:15modify91.001.28771.28351.2675
852006.08.10 17:16modify91.001.28771.28341.2674
862006.08.10 17:17modify91.001.28771.28331.2673
872006.08.10 17:19modify91.001.28771.28321.2672
882006.08.10 17:19modify91.001.28771.28311.2671
892006.08.10 17:19modify91.001.28771.28301.2670
902006.08.10 17:19modify91.001.28771.28291.2669
912006.08.10 17:19modify91.001.28771.28281.2668
922006.08.10 17:20modify91.001.28771.28271.2667
932006.08.10 17:21modify91.001.28771.28261.2666
942006.08.10 17:21modify91.001.28771.28251.2665
952006.08.10 17:22modify91.001.28771.28241.2664
962006.08.10 17:22modify91.001.28771.28231.2663
972006.08.10 17:22modify91.001.28771.28221.2662
982006.08.10 17:22modify91.001.28771.28211.2661
992006.08.10 17:22modify91.001.28771.28201.2660
1002006.08.10 17:24modify91.001.28771.28191.2659
1012006.08.10 17:24modify91.001.28771.28181.2658
1022006.08.10 17:24modify91.001.28771.28171.2657
1032006.08.10 17:24modify91.001.28771.28161.2656
1042006.08.10 17:24modify91.001.28771.28151.2655
1052006.08.10 17:24modify91.001.28771.28141.2654
1062006.08.10 17:24modify91.001.28771.28131.2653
1072006.08.10 17:24modify91.001.28771.28121.2652
1082006.08.10 17:24modify91.001.28771.28111.2651
1092006.08.10 17:24modify91.001.28771.28101.2650
1102006.08.10 17:25modify91.001.28771.28091.2649
1112006.08.10 17:36modify91.001.28771.28081.2648
1122006.08.10 17:36modify91.001.28771.28071.2647
1132006.08.10 17:36modify91.001.28771.28051.2645
1142006.08.10 17:36modify91.001.28771.28041.2644
1152006.08.10 17:37modify91.001.28771.28031.2643
1162006.08.10 17:37modify91.001.28771.28021.2642
1172006.08.10 17:37modify91.001.28771.28011.2641
1182006.08.10 17:37modify91.001.28771.28001.2640
1192006.08.10 17:39modify91.001.28771.27991.2639
1202006.08.10 17:39modify91.001.28771.27981.2638
1212006.08.10 17:39modify91.001.28771.27961.2636
1222006.08.10 17:39modify91.001.28771.27951.2635
1232006.08.10 17:39modify91.001.28771.27941.2634
1242006.08.10 17:39modify91.001.28771.27921.2632
1252006.08.10 17:39modify91.001.28771.27911.2631
1262006.08.10 17:39modify91.001.28771.27901.2630
1272006.08.10 17:39modify91.001.28771.27881.2628
1282006.08.10 17:40modify91.001.28771.27871.2627
1292006.08.10 18:15modify91.001.28771.27861.2626
1302006.08.10 18:15modify91.001.28771.27851.2625
1312006.08.10 18:15modify91.001.28771.27831.2623
1322006.08.10 18:16modify91.001.28771.27821.2622
1332006.08.10 18:16modify91.001.28771.27811.2621
1342006.08.10 18:18modify91.001.28771.27801.2620
1352006.08.10 18:18modify91.001.28771.27791.2619
1362006.08.10 18:18modify91.001.28771.27781.2618
1372006.08.10 18:24s/l91.001.27781.27781.26181197.5016716.88
1382006.08.11 01:07buy101.001.27960.00001.2896
1392006.08.11 04:24buy112.001.27750.00001.2875
1402006.08.11 09:24buy124.001.27550.00001.2855
1412006.08.11 15:39buy138.001.27350.00001.2835
1422006.08.15 16:09modify138.001.27351.27561.2916
1432006.08.15 16:09modify138.001.27351.27571.2917
1442006.08.15 16:09modify138.001.27351.27581.2918
1452006.08.15 16:09modify138.001.27351.27591.2919
1462006.08.15 16:09modify138.001.27351.27601.2920
1472006.08.15 16:09modify138.001.27351.27611.2921
1482006.08.15 16:09modify138.001.27351.27621.2922
1492006.08.15 16:09modify138.001.27351.27631.2923
1502006.08.15 16:10modify138.001.27351.27641.2924
1512006.08.15 16:37modify138.001.27351.27651.2925
1522006.08.15 16:39modify138.001.27351.27661.2926
1532006.08.15 16:39modify138.001.27351.27671.2927
1542006.08.15 16:39modify138.001.27351.27681.2928
1552006.08.15 16:39modify138.001.27351.27691.2929
1562006.08.15 16:40modify138.001.27351.27701.2930
1572006.08.15 16:45modify138.001.27351.27711.2931
1582006.08.15 16:48modify138.001.27351.27721.2932
1592006.08.16 14:07s/l138.001.27721.27721.29323125.0019841.88
1602006.08.16 14:07close124.001.27720.00001.2855562.5020404.38
1612006.08.16 14:07close112.001.27730.00001.2875-193.7520210.63
1622006.08.16 14:07close101.001.27720.00001.2896-371.8819838.75
1632006.08.16 14:45buy141.001.27890.00001.2889
1642006.08.16 15:39modify141.001.27891.28091.2969
1652006.08.16 15:39modify141.001.27891.28101.2970
1662006.08.16 15:39modify141.001.27891.28111.2971
1672006.08.16 15:40modify141.001.27891.28121.2972
1682006.08.16 15:45modify141.001.27891.28131.2973
1692006.08.16 15:45modify141.001.27891.28141.2974
1702006.08.16 15:46modify141.001.27891.28151.2975
1712006.08.16 15:48modify141.001.27891.28161.2976
1722006.08.16 16:01modify141.001.27891.28171.2977
1732006.08.16 16:01modify141.001.27891.28181.2978
1742006.08.16 16:03modify141.001.27891.28191.2979
1752006.08.16 16:19modify141.001.27891.28201.2980
1762006.08.16 16:20modify141.001.27891.28211.2981
1772006.08.16 16:21modify141.001.27891.28221.2982
1782006.08.16 16:21modify141.001.27891.28231.2983
1792006.08.16 16:22modify141.001.27891.28241.2984
1802006.08.16 16:22modify141.001.27891.28251.2985
1812006.08.16 16:22modify141.001.27891.28261.2986
1822006.08.16 16:22modify141.001.27891.28271.2987
1832006.08.16 16:24modify141.001.27891.28281.2988
1842006.08.16 16:24modify141.001.27891.28291.2989
1852006.08.16 16:24modify141.001.27891.28301.2990
1862006.08.16 16:24modify141.001.27891.28311.2991
1872006.08.16 16:24modify141.001.27891.28321.2992
1882006.08.16 16:25modify141.001.27891.28331.2993
1892006.08.17 10:22modify141.001.27891.28341.2994
1902006.08.17 10:22modify141.001.27891.28351.2995
1912006.08.17 10:24modify141.001.27891.28361.2996
1922006.08.17 10:24modify141.001.27891.28381.2998
1932006.08.17 10:24modify141.001.27891.28391.2999
1942006.08.17 10:25modify141.001.27891.28401.3000
1952006.08.17 10:39modify141.001.27891.28411.3001
1962006.08.17 10:39modify141.001.27891.28421.3002
1972006.08.17 10:40modify141.001.27891.28431.3003
1982006.08.17 11:40modify141.001.27891.28441.3004
1992006.08.17 14:40modify141.001.27891.28451.3005
2002006.08.17 14:49modify141.001.27891.28461.3006
2012006.08.17 14:49modify141.001.27891.28471.3007
2022006.08.17 14:50modify141.001.27891.28481.3008
2032006.08.17 14:51modify141.001.27891.28491.3009
2042006.08.17 14:52modify141.001.27891.28501.3010
2052006.08.17 14:52modify141.001.27891.28511.3011
2062006.08.17 14:54modify141.001.27891.28521.3012
2072006.08.17 14:54modify141.001.27891.28531.3013
2082006.08.17 14:55modify141.001.27891.28541.3014
2092006.08.17 19:21s/l141.001.28541.28541.3014740.6320579.38
2102006.08.17 19:21sell151.001.28540.00001.2754
2112006.08.18 14:24modify151.001.28541.28331.2673
2122006.08.18 14:24modify151.001.28541.28321.2672
2132006.08.18 14:25modify151.001.28541.28301.2670
2142006.08.18 14:30modify151.001.28541.28291.2669
2152006.08.18 14:30modify151.001.28541.28281.2668
2162006.08.18 14:33modify151.001.28541.28271.2667
2172006.08.18 14:52modify151.001.28541.28261.2666
2182006.08.18 14:54modify151.001.28541.28251.2665
2192006.08.18 14:54modify151.001.28541.28241.2664
2202006.08.18 14:54modify151.001.28541.28231.2663
2212006.08.18 14:55modify151.001.28541.28221.2662
2222006.08.18 15:24modify151.001.28541.28201.2660
2232006.08.18 15:24modify151.001.28541.28191.2659
2242006.08.18 15:24modify151.001.28541.28181.2658
2252006.08.18 15:25modify151.001.28541.28171.2657
2262006.08.18 15:30modify151.001.28541.28151.2655
2272006.08.18 15:30modify151.001.28541.28141.2654
2282006.08.18 15:31modify151.001.28541.28131.2653
2292006.08.18 15:31modify151.001.28541.28121.2652
2302006.08.18 15:33modify151.001.28541.28111.2651
2312006.08.18 16:07s/l151.001.28111.28111.2651502.5021081.88
2322006.08.18 18:30sell161.001.28070.00001.2707
2332006.08.18 22:31sell172.001.28270.00001.2727
2342006.08.21 04:00sell184.001.28470.00001.2747
2352006.08.21 04:25sell198.001.28670.00001.2767
2362006.08.22 14:54modify198.001.28671.28451.2685
2372006.08.22 14:54modify198.001.28671.28441.2684
2382006.08.22 14:54modify198.001.28671.28421.2682
2392006.08.22 14:54modify198.001.28671.28411.2681
2402006.08.22 14:55modify198.001.28671.28391.2679
2412006.08.22 15:01modify198.001.28671.28381.2678
2422006.08.22 15:03modify198.001.28671.28371.2677
2432006.08.22 16:07modify198.001.28671.28361.2676
2442006.08.22 16:07modify198.001.28671.28351.2675
2452006.08.22 16:09modify198.001.28671.28341.2674
2462006.08.22 16:09modify198.001.28671.28331.2673
2472006.08.22 16:09modify198.001.28671.28321.2672
2482006.08.22 16:09modify198.001.28671.28301.2670
2492006.08.22 16:10modify198.001.28671.28291.2669
2502006.08.22 17:24modify198.001.28671.28281.2668
2512006.08.22 17:24modify198.001.28671.28271.2667
2522006.08.22 17:25modify198.001.28671.28261.2666
2532006.08.22 17:25modify184.001.28471.28261.2666
2542006.08.22 20:25modify198.001.28671.28241.2664
2552006.08.22 20:25modify184.001.28471.28251.2665
2562006.08.22 20:30modify198.001.28671.28231.2663
2572006.08.22 20:30modify198.001.28671.28221.2662
2582006.08.22 20:30modify184.001.28471.28231.2663
2592006.08.22 20:30modify198.001.28671.28211.2661
2602006.08.22 20:31modify184.001.28471.28221.2662
2612006.08.22 20:33modify198.001.28671.28201.2660
2622006.08.22 20:33modify184.001.28471.28211.2661
2632006.08.22 20:54modify198.001.28671.28191.2659
2642006.08.22 20:54modify198.001.28671.28181.2658
2652006.08.22 20:54modify198.001.28671.28171.2657
2662006.08.22 20:55modify198.001.28671.28161.2656
2672006.08.22 20:55modify184.001.28471.28171.2657
2682006.08.22 21:09modify198.001.28671.28151.2655
2692006.08.22 21:10modify198.001.28671.28141.2654
2702006.08.22 21:10modify184.001.28471.28151.2655
2712006.08.23 10:20s/l184.001.28151.28151.26551480.0022561.88
2722006.08.23 10:20s/l198.001.28141.28141.26545060.0027621.88
2732006.08.23 10:20close172.001.28150.00001.2727250.0027871.88
2742006.08.23 10:20close161.001.28140.00001.2707-112.5027759.38
2752006.08.23 16:00buy201.001.28230.00001.2923
2762006.08.23 17:36buy212.001.28030.00001.2903
2772006.08.23 18:07buy224.001.27830.00001.2883
2782006.08.24 04:09buy238.001.27630.00001.2863
2792006.08.24 11:09modify238.001.27631.27831.2943
2802006.08.24 11:09modify238.001.27631.27841.2944
2812006.08.24 11:10modify238.001.27631.27861.2946
2822006.08.24 11:21modify238.001.27631.27871.2947
2832006.08.24 11:22modify238.001.27631.27881.2948
2842006.08.24 11:24modify238.001.27631.27891.2949
2852006.08.24 11:24modify238.001.27631.27901.2950
2862006.08.24 11:25modify238.001.27631.27911.2951
2872006.08.24 11:49modify238.001.27631.27921.2952
2882006.08.24 11:49modify238.001.27631.27931.2953
2892006.08.24 11:49modify238.001.27631.27941.2954
2902006.08.24 11:50modify238.001.27631.27951.2955
2912006.08.24 11:51modify238.001.27631.27961.2956
2922006.08.24 11:51modify238.001.27631.27971.2957
2932006.08.24 11:52modify238.001.27631.27981.2958
2942006.08.24 11:52modify238.001.27631.27991.2959
2952006.08.24 11:52modify238.001.27631.28001.2960
2962006.08.24 11:54modify238.001.27631.28011.2961
2972006.08.24 11:54modify238.001.27631.28021.2962
2982006.08.24 11:54modify238.001.27631.28031.2963
2992006.08.24 11:54modify238.001.27631.28041.2964
3002006.08.24 11:54modify238.001.27631.28051.2965
3012006.08.24 11:55modify238.001.27631.28061.2966
3022006.08.24 11:55modify224.001.27831.28051.2965
3032006.08.24 15:31modify238.001.27631.28071.2967
3042006.08.24 15:31modify224.001.27831.28061.2966
3052006.08.24 15:33modify238.001.27631.28081.2968
3062006.08.24 15:33modify224.001.27831.28071.2967
3072006.08.24 15:33modify238.001.27631.28091.2969
3082006.08.24 15:33modify224.001.27831.28081.2968
3092006.08.24 15:33modify238.001.27631.28101.2970
3102006.08.24 15:33modify224.001.27831.28091.2969
3112006.08.24 15:39s/l238.001.28101.28101.29704380.0032139.38
3122006.08.24 15:39close224.001.28101.28091.29691062.5033201.88
3132006.08.24 15:39close212.001.28090.00001.29036.2533208.13
3142006.08.24 15:39close201.001.28080.00001.2923-259.3832948.75
3152006.08.25 01:30sell241.001.27520.00001.2652
3162006.08.25 05:51sell252.001.27720.00001.2672
3172006.08.28 06:24sell264.001.27930.00001.2693
3182006.08.28 10:25sell278.001.28130.00001.2713
3192006.08.29 10:10sell2816.001.28330.00001.2733
3202006.08.29 11:54close2816.001.28160.00001.27332760.0035708.75
3212006.08.29 11:54close278.001.28150.00001.2713-480.0035228.75
3222006.08.29 11:55close264.001.28140.00001.2693-1190.0034038.75
3232006.08.29 11:55close252.001.28150.00001.2672-1135.0032903.75
3242006.08.29 11:55close241.001.28140.00001.2652-805.0032098.75
3252006.08.29 15:16sell291.001.28010.00001.2701
3262006.08.29 17:55modify291.001.28011.27811.2621
3272006.08.29 21:06s/l291.001.27811.27811.2621210.0032308.75
3282006.08.30 03:30buy301.001.28420.00001.2942
3292006.08.30 05:25buy312.001.28210.00001.2921
3302006.08.31 15:39modify312.001.28211.28421.3002
3312006.08.31 15:39modify312.001.28211.28431.3003
3322006.08.31 15:39modify312.001.28211.28441.3004
3332006.08.31 15:39modify312.001.28211.28451.3005
3342006.08.31 15:39modify312.001.28211.28461.3006
3352006.08.31 15:40modify312.001.28211.28471.3007
3362006.08.31 16:34s/l312.001.28471.28471.3007506.2532815.00
3372006.08.31 16:34close301.001.28470.00001.2942-9.3832805.63
3382006.08.31 16:34sell321.001.28460.00001.2746
3392006.08.31 17:30modify321.001.28461.28251.2665
3402006.08.31 17:31modify321.001.28461.28241.2664
3412006.08.31 17:31modify321.001.28461.28231.2663
3422006.08.31 17:33modify321.001.28461.28221.2662
3432006.08.31 18:52modify321.001.28461.28211.2661
3442006.08.31 18:52modify321.001.28461.28201.2660
3452006.08.31 18:54modify321.001.28461.28191.2659
3462006.08.31 18:54modify321.001.28461.28181.2658
3472006.08.31 18:54modify321.001.28461.28171.2657
3482006.08.31 18:54modify321.001.28461.28161.2656
3492006.08.31 18:55modify321.001.28461.28151.2655
3502006.08.31 22:00s/l321.001.28151.28151.2655347.5033153.13
3512006.09.01 02:35buy331.001.28090.00001.2909
3522006.09.01 15:36buy342.001.27890.00001.2889
3532006.09.01 15:39buy354.001.27690.00001.2869
3542006.09.01 18:49modify354.001.27691.27891.2949
3552006.09.01 18:49modify354.001.27691.27901.2950
3562006.09.01 18:49modify354.001.27691.27921.2952
3572006.09.01 18:50modify354.001.27691.27931.2953
3582006.09.01 18:51modify354.001.27691.27941.2954
3592006.09.01 18:52modify354.001.27691.27951.2955
3602006.09.01 18:52modify354.001.27691.27961.2956
3612006.09.01 18:52modify354.001.27691.27971.2957
3622006.09.01 18:52modify354.001.27691.27981.2958
3632006.09.01 18:54modify354.001.27691.27991.2959
3642006.09.01 18:54modify354.001.27691.28011.2961
3652006.09.01 18:54modify354.001.27691.28021.2962
3662006.09.01 18:54modify354.001.27691.28031.2963
3672006.09.01 18:55modify354.001.27691.28041.2964
3682006.09.01 19:04modify354.001.27691.28051.2965
3692006.09.01 19:04modify354.001.27691.28061.2966
3702006.09.01 19:05modify354.001.27691.28071.2967
3712006.09.01 19:06modify354.001.27691.28081.2968
3722006.09.01 19:07modify354.001.27691.28091.2969
3732006.09.01 19:07modify354.001.27691.28101.2970
3742006.09.01 19:07modify354.001.27691.28111.2971
3752006.09.01 19:07modify342.001.27891.28101.2970
3762006.09.01 19:09modify354.001.27691.28121.2972
3772006.09.01 19:09modify354.001.27691.28131.2973
3782006.09.01 19:09modify354.001.27691.28141.2974
3792006.09.01 19:10modify354.001.27691.28151.2975
3802006.09.01 19:10modify342.001.27891.28141.2974
3812006.09.01 19:10modify342.001.27891.28151.2975
3822006.09.04 01:55modify354.001.27691.28161.2976
3832006.09.04 01:59modify342.001.27891.28161.2976
3842006.09.04 02:00modify354.001.27691.28181.2978
3852006.09.04 02:00modify354.001.27691.28191.2979
3862006.09.04 02:00modify354.001.27691.28201.2980
3872006.09.04 02:00modify354.001.27691.28211.2981
3882006.09.04 02:01modify354.001.27691.28221.2982
3892006.09.04 02:01modify354.001.27691.28231.2983
3902006.09.04 02:01modify354.001.27691.28241.2984
3912006.09.04 02:01modify342.001.27891.28231.2983
3922006.09.04 02:37modify354.001.27691.28251.2985
3932006.09.04 02:37modify342.001.27891.28241.2984
3942006.09.04 02:39modify354.001.27691.28261.2986
3952006.09.04 02:39modify342.001.27891.28251.2985
3962006.09.04 04:07modify354.001.27691.28271.2987
3972006.09.04 04:07modify342.001.27891.28261.2986
3982006.09.04 04:09modify354.001.27691.28281.2988
3992006.09.04 04:09modify342.001.27891.28271.2987
4002006.09.04 04:10modify354.001.27691.28291.2989
4012006.09.04 04:10modify342.001.27891.28281.2988
4022006.09.04 04:20modify354.001.27691.28301.2990
4032006.09.04 04:20modify342.001.27891.28291.2989
4042006.09.04 04:22modify354.001.27691.28311.2991
4052006.09.04 04:22modify354.001.27691.28321.2992
4062006.09.04 04:23modify342.001.27891.28311.2991
4072006.09.04 04:25modify354.001.27691.28331.2993
4082006.09.04 04:25modify342.001.27891.28321.2992
4092006.09.04 04:25modify342.001.27891.28331.2993
4102006.09.04 04:26modify331.001.28091.28321.2992
4112006.09.04 04:26modify331.001.28091.28331.2993
4122006.09.04 07:53modify354.001.27691.28341.2994
4132006.09.04 07:54modify342.001.27891.28341.2994
4142006.09.04 07:55modify354.001.27691.28351.2995
4152006.09.04 07:56modify331.001.28091.28341.2994
4162006.09.04 07:56modify342.001.27891.28351.2995
4172006.09.04 13:25modify331.001.28091.28351.2995
4182006.09.04 17:25modify354.001.27691.28361.2996
4192006.09.04 17:26modify342.001.27891.28361.2996
4202006.09.04 17:27modify331.001.28091.28361.2996
4212006.09.04 19:55modify354.001.27691.28371.2997
4222006.09.05 00:00modify354.001.27691.28411.3001
4232006.09.05 00:03modify354.001.27691.28421.3002
4242006.09.05 00:05modify342.001.27891.28411.3001
4252006.09.05 00:05modify342.001.27891.28421.3002
4262006.09.05 00:06modify331.001.28091.28411.3001
4272006.09.05 00:06modify331.001.28091.28421.3002
4282006.09.05 03:22s/l331.001.28421.28421.3002351.2533504.38
4292006.09.05 03:22s/l342.001.28421.28421.30021202.5034706.88
4302006.09.05 03:22s/l354.001.28421.28421.30023405.0038111.88
4312006.09.05 05:55sell361.001.28310.00001.2731
4322006.09.06 15:33modify361.001.28311.28101.2650
4332006.09.06 16:39modify361.001.28311.28091.2649
4342006.09.06 16:39modify361.001.28311.28081.2648
4352006.09.06 16:39modify361.001.28311.28061.2646
4362006.09.06 16:40modify361.001.28311.28041.2644
4372006.09.06 16:45modify361.001.28311.28031.2643
4382006.09.06 16:48modify361.001.28311.28021.2642
4392006.09.06 19:54modify361.001.28311.28011.2641
4402006.09.06 21:07s/l361.001.28011.28011.2641340.0038451.88
4412006.09.07 01:30buy371.001.28110.00001.2911
4422006.09.07 11:40buy382.001.27910.00001.2891
4432006.09.07 13:36buy394.001.27710.00001.2871
4442006.09.07 14:05buy408.001.27510.00001.2851
4452006.09.07 14:09buy4116.001.27300.00001.2830
4462006.09.07 18:54close4116.001.27490.00001.28303160.0041611.88
4472006.09.07 18:54close408.001.27500.00001.2851-420.0041191.88
4482006.09.07 18:54close394.001.27510.00001.2871-1160.0040031.88
4492006.09.07 18:54close382.001.27520.00001.2891-1055.0038976.88
4502006.09.07 18:55close371.001.27530.00001.2911-765.0038211.88
4512006.09.08 02:00sell421.001.27250.00001.2625
4522006.09.08 15:39modify421.001.27251.27041.2544
4532006.09.08 15:39modify421.001.27251.27021.2542
4542006.09.08 15:39modify421.001.27251.27011.2541
4552006.09.08 15:39modify421.001.27251.26991.2539
4562006.09.08 15:40modify421.001.27251.26971.2537
4572006.09.08 16:01modify421.001.27251.26961.2536
4582006.09.08 16:03modify421.001.27251.26951.2535
4592006.09.08 17:09modify421.001.27251.26941.2534
4602006.09.08 17:10modify421.001.27251.26931.2533
4612006.09.08 17:15modify421.001.27251.26911.2531
4622006.09.08 17:15modify421.001.27251.26901.2530
4632006.09.08 17:15modify421.001.27251.26891.2529
4642006.09.08 17:15modify421.001.27251.26881.2528
4652006.09.08 17:15modify421.001.27251.26871.2527
4662006.09.08 17:15modify421.001.27251.26861.2526
4672006.09.08 17:16modify421.001.27251.26851.2525
4682006.09.08 17:16modify421.001.27251.26841.2524
4692006.09.08 17:18modify421.001.27251.26831.2523
4702006.09.08 17:18modify421.001.27251.26821.2522
4712006.09.11 04:10modify421.001.27251.26811.2521
4722006.09.11 04:15modify421.001.27251.26801.2520
4732006.09.11 04:16modify421.001.27251.26791.2519
4742006.09.11 04:18modify421.001.27251.26781.2518
4752006.09.11 07:50s/l421.001.26781.26781.2518552.5038764.38
4762006.09.11 11:04buy431.001.26950.00001.2795
4772006.09.12 17:10buy442.001.26750.00001.2775
4782006.09.14 14:35modify442.001.26751.26961.2856
4792006.09.14 14:37modify442.001.26751.26971.2857
4802006.09.14 14:39modify442.001.26751.26981.2858
4812006.09.14 14:40modify442.001.26751.26991.2859
4822006.09.14 14:45modify442.001.26751.27001.2860
4832006.09.14 14:46modify442.001.26751.27011.2861
4842006.09.14 15:33modify442.001.26751.27021.2862
4852006.09.14 15:33modify442.001.26751.27031.2863
4862006.09.14 15:39s/l442.001.27031.27031.2863535.0039299.38
4872006.09.14 15:39close431.001.27030.00001.27956.8839306.25
4882006.09.14 15:39sell451.001.26950.00001.2595
4892006.09.14 16:39sell462.001.27150.00001.2615
4902006.09.14 17:51sell474.001.27360.00001.2636
4912006.09.15 12:55modify474.001.27361.27161.2556
4922006.09.15 13:09modify474.001.27361.27151.2555
4932006.09.15 13:10modify474.001.27361.27141.2554
4942006.09.15 13:15modify474.001.27361.27131.2553
4952006.09.15 13:18modify474.001.27361.27121.2552
4962006.09.15 13:55modify474.001.27361.27101.2550
4972006.09.15 14:15modify474.001.27361.27091.2549
4982006.09.15 14:15modify474.001.27361.27081.2548
4992006.09.15 14:16modify474.001.27361.27071.2547
5002006.09.15 14:18modify474.001.27361.27061.2546
5012006.09.15 14:52modify474.001.27361.27051.2545
5022006.09.15 14:54modify474.001.27361.27041.2544
5032006.09.15 14:54modify474.001.27361.27031.2543
5042006.09.15 14:54modify474.001.27361.27021.2542
5052006.09.15 14:54modify474.001.27361.27011.2541
5062006.09.15 14:54modify474.001.27361.26991.2539
5072006.09.15 14:55modify474.001.27361.26981.2538
5082006.09.15 15:24modify474.001.27361.26971.2537
5092006.09.15 15:25modify474.001.27361.26961.2536
5102006.09.15 15:39modify474.001.27361.26951.2535
5112006.09.15 15:39modify474.001.27361.26941.2534
5122006.09.15 15:40modify474.001.27361.26931.2533
5132006.09.15 15:40modify462.001.27151.26941.2534
5142006.09.15 15:45modify474.001.27361.26911.2531
5152006.09.15 15:45modify462.001.27151.26921.2532
5162006.09.15 15:45modify462.001.27151.26911.2531
5172006.09.15 16:34modify474.001.27361.26901.2530
5182006.09.15 16:34modify474.001.27361.26881.2528
5192006.09.15 16:35modify474.001.27361.26871.2527
5202006.09.15 16:35modify462.001.27151.26881.2528
5212006.09.15 16:35modify462.001.27151.26871.2527
5222006.09.15 16:36modify474.001.27361.26861.2526
5232006.09.15 16:36modify474.001.27361.26851.2525
5242006.09.15 16:36modify474.001.27361.26841.2524
5252006.09.15 16:36modify474.001.27361.26831.2523
5262006.09.15 16:37modify474.001.27361.26821.2522
5272006.09.15 16:37modify474.001.27361.26811.2521
5282006.09.15 16:37modify474.001.27361.26791.2519
5292006.09.15 16:37modify474.001.27361.26781.2518
5302006.09.15 16:37modify474.001.27361.26771.2517
5312006.09.15 16:37modify462.001.27151.26781.2518
5322006.09.15 16:39modify474.001.27361.26751.2515
5332006.09.15 16:39modify474.001.27361.26741.2514
5342006.09.15 16:39modify474.001.27361.26721.2512
5352006.09.15 16:39modify474.001.27361.26711.2511
5362006.09.15 16:39modify474.001.27361.26691.2509
5372006.09.15 16:39modify474.001.27361.26681.2508
5382006.09.15 16:39modify474.001.27361.26661.2506
5392006.09.15 16:39modify474.001.27361.26651.2505
5402006.09.15 16:40modify474.001.27361.26631.2503
5412006.09.15 16:40modify462.001.27151.26641.2504
5422006.09.15 16:40modify451.001.26951.26651.2505
5432006.09.15 16:44modify451.001.26951.26641.2504
5442006.09.15 16:45modify474.001.27361.26621.2502
5452006.09.15 16:46modify462.001.27151.26631.2503
5462006.09.15 16:48modify474.001.27361.26611.2501
5472006.09.15 16:48modify462.001.27151.26621.2502
5482006.09.15 16:49modify451.001.26951.26631.2503
5492006.09.15 22:20s/l474.001.26611.26611.25013610.0042916.25
5502006.09.15 22:20close462.001.26611.26621.25021280.0044196.25
5512006.09.15 22:21close451.001.26601.26631.2503402.5044598.75
5522006.09.18 00:00sell481.001.26400.00001.2540
5532006.09.18 07:38sell492.001.26600.00001.2560
5542006.09.18 10:00sell504.001.26800.00001.2580
5552006.09.18 21:45sell518.001.27000.00001.2600
5562006.09.19 05:16sell5216.001.27200.00001.2620
5572006.09.19 09:24close5216.001.27020.00001.26202960.0047558.75
5582006.09.19 09:25close518.001.27010.00001.2600-380.0047178.75
5592006.09.19 09:25close504.001.27020.00001.2580-1240.0045938.75
5602006.09.19 09:26close492.001.27030.00001.2560-1145.0044793.75
5612006.09.19 09:26close481.001.27020.00001.2540-810.0043983.75
5622006.09.20 01:46buy531.001.26780.00001.2778
5632006.09.21 10:39modify531.001.26781.26991.2859
5642006.09.21 10:39modify531.001.26781.27001.2860
5652006.09.21 10:39modify531.001.26781.27021.2862
5662006.09.21 10:40modify531.001.26781.27031.2863
5672006.09.21 13:35modify531.001.26781.27041.2864
5682006.09.21 13:36modify531.001.26781.27051.2865
5692006.09.21 13:37modify531.001.26781.27061.2866
5702006.09.21 13:37modify531.001.26781.27071.2867
5712006.09.21 13:37modify531.001.26781.27081.2868
5722006.09.21 13:39modify531.001.26781.27091.2869
5732006.09.21 13:39modify531.001.26781.27101.2870
5742006.09.21 13:39modify531.001.26781.27111.2871
5752006.09.21 13:39modify531.001.26781.27121.2872
5762006.09.21 13:40modify531.001.26781.27131.2873
5772006.09.21 17:24s/l531.001.27131.27131.2873365.6344349.38
5782006.09.21 19:00buy541.001.27310.00001.2831
5792006.09.21 19:22modify541.001.27311.27511.2911
5802006.09.21 19:22modify541.001.27311.27521.2912
5812006.09.21 19:22modify541.001.27311.27531.2913
5822006.09.21 19:24modify541.001.27311.27541.2914
5832006.09.21 19:24modify541.001.27311.27551.2915
5842006.09.21 19:24modify541.001.27311.27561.2916
5852006.09.21 19:25modify541.001.27311.27571.2917
5862006.09.21 22:06modify541.001.27311.27581.2918
5872006.09.21 22:07modify541.001.27311.27591.2919
5882006.09.21 22:07modify541.001.27311.27601.2920
5892006.09.21 22:09modify541.001.27311.27621.2922
5902006.09.21 22:10modify541.001.27311.27631.2923
5912006.09.21 22:16modify541.001.27311.27641.2924
5922006.09.21 22:39modify541.001.27311.27651.2925
5932006.09.21 22:39modify541.001.27311.27661.2926
5942006.09.22 09:15modify541.001.27311.27671.2927
5952006.09.22 09:16modify541.001.27311.27681.2928
5962006.09.22 09:16modify541.001.27311.27691.2929
5972006.09.22 09:18modify541.001.27311.27701.2930
5982006.09.22 10:04modify541.001.27311.27711.2931
5992006.09.22 10:05modify541.001.27311.27721.2932
6002006.09.22 10:06modify541.001.27311.27731.2933
6012006.09.22 10:07modify541.001.27311.27741.2934
6022006.09.22 10:07modify541.001.27311.27751.2935
6032006.09.22 10:07modify541.001.27311.27761.2936
6042006.09.22 10:09modify541.001.27311.27771.2937
6052006.09.22 10:09modify541.001.27311.27781.2938
6062006.09.22 10:09modify541.001.27311.27791.2939
6072006.09.22 10:10modify541.001.27311.27801.2940
6082006.09.22 10:21modify541.001.27311.27811.2941
6092006.09.22 10:21modify541.001.27311.27821.2942
6102006.09.22 10:22modify541.001.27311.27831.2943
6112006.09.22 10:22modify541.001.27311.27841.2944
6122006.09.22 10:22modify541.001.27311.27851.2945
6132006.09.22 10:24modify541.001.27311.27861.2946
6142006.09.22 10:24modify541.001.27311.27871.2947
6152006.09.22 10:24modify541.001.27311.27881.2948
6162006.09.22 10:24modify541.001.27311.27891.2949
6172006.09.22 10:24modify541.001.27311.27901.2950
6182006.09.22 10:25modify541.001.27311.27911.2951
6192006.09.22 11:22modify541.001.27311.27921.2952
6202006.09.22 11:22modify541.001.27311.27931.2953
6212006.09.22 11:24modify541.001.27311.27941.2954
6222006.09.22 11:24modify541.001.27311.27951.2955
6232006.09.22 11:24modify541.001.27311.27961.2956
6242006.09.22 11:25modify541.001.27311.27971.2957
6252006.09.22 16:55s/l541.001.27971.27971.2957774.3845123.75
6262006.09.22 20:32sell551.001.27880.00001.2688
6272006.09.25 07:07sell562.001.28080.00001.2708
6282006.09.25 16:31modify562.001.28081.27871.2627
6292006.09.25 16:33modify562.001.28081.27861.2626
6302006.09.25 17:07modify562.001.28081.27851.2625
6312006.09.25 17:07modify562.001.28081.27841.2624
6322006.09.25 17:07modify562.001.28081.27831.2623
6332006.09.25 17:07modify562.001.28081.27821.2622
6342006.09.25 17:09modify562.001.28081.27811.2621
6352006.09.25 17:09modify562.001.28081.27801.2620
6362006.09.25 17:09modify562.001.28081.27791.2619
6372006.09.25 17:09modify562.001.28081.27781.2618
6382006.09.25 17:09modify562.001.28081.27771.2617
6392006.09.25 17:09modify562.001.28081.27761.2616
6402006.09.25 17:09modify562.001.28081.27751.2615
6412006.09.25 17:09modify562.001.28081.27741.2614
6422006.09.25 17:09modify562.001.28081.27731.2613
6432006.09.25 17:10modify562.001.28081.27721.2612
6442006.09.25 17:37modify562.001.28081.27711.2611
6452006.09.25 17:37modify562.001.28081.27701.2610
6462006.09.25 17:37modify562.001.28081.27691.2609
6472006.09.25 17:39modify562.001.28081.27681.2608
6482006.09.25 17:39modify562.001.28081.27671.2607
6492006.09.25 17:39modify562.001.28081.27661.2606
6502006.09.25 17:39modify562.001.28081.27651.2605
6512006.09.25 17:39modify562.001.28081.27641.2604
6522006.09.25 17:40modify562.001.28081.27631.2603
6532006.09.25 17:40modify551.001.27881.27641.2604
6542006.09.25 21:55s/l562.001.27631.27631.26031045.0046168.75
6552006.09.25 21:55close551.001.27631.27641.2604277.5046446.25
6562006.09.25 23:22sell571.001.27480.00001.2648
6572006.09.26 13:04modify571.001.27481.27271.2567
6582006.09.26 13:06modify571.001.27481.27261.2566
6592006.09.26 13:08modify571.001.27481.27251.2565
6602006.09.26 13:09modify571.001.27481.27241.2564
6612006.09.26 13:09modify571.001.27481.27231.2563
6622006.09.26 14:00modify571.001.27481.27221.2562
6632006.09.26 14:06modify571.001.27481.27211.2561
6642006.09.26 14:07modify571.001.27481.27201.2560
6652006.09.26 14:07modify571.001.27481.27191.2559
6662006.09.26 14:09modify571.001.27481.27181.2558
6672006.09.26 14:09modify571.001.27481.27171.2557
6682006.09.26 14:09modify571.001.27481.27161.2556
6692006.09.26 14:10modify571.001.27481.27151.2555
6702006.09.26 17:06modify571.001.27481.27141.2554
6712006.09.26 17:06modify571.001.27481.27131.2553
6722006.09.26 17:06modify571.001.27481.27121.2552
6732006.09.26 17:07modify571.001.27481.27111.2551
6742006.09.26 17:07modify571.001.27481.27101.2550
6752006.09.26 17:07modify571.001.27481.27091.2549
6762006.09.26 17:07modify571.001.27481.27081.2548
6772006.09.26 17:09modify571.001.27481.27071.2547
6782006.09.26 17:09modify571.001.27481.27061.2546
6792006.09.26 17:09modify571.001.27481.27051.2545
6802006.09.26 17:09modify571.001.27481.27041.2544
6812006.09.26 17:09modify571.001.27481.27031.2543
6822006.09.26 17:09modify571.001.27481.27021.2542
6832006.09.26 17:09modify571.001.27481.27011.2541
6842006.09.26 17:10modify571.001.27481.27001.2540
6852006.09.26 17:15modify571.001.27481.26991.2539
6862006.09.26 17:18modify571.001.27481.26981.2538
6872006.09.26 17:46modify571.001.27481.26961.2536
6882006.09.26 17:46modify571.001.27481.26951.2535
6892006.09.26 17:48modify571.001.27481.26941.2534
6902006.09.26 18:54s/l571.001.26941.26941.2534640.0047086.25
6912006.09.27 05:00buy581.001.26970.00001.2797
6922006.09.27 09:09buy592.001.26760.00001.2776
6932006.09.28 08:06modify592.001.26761.26971.2857
6942006.09.28 08:07modify592.001.26761.26981.2858
6952006.09.28 08:09modify592.001.26761.26991.2859
6962006.09.28 08:10modify592.001.26761.27001.2860
6972006.09.28 15:24s/l592.001.27001.27001.2860456.2547542.50
6982006.09.28 15:24close581.001.27000.00001.2797-34.3847508.13
6992006.09.28 15:25sell601.001.26990.00001.2599
7002006.09.29 15:39modify601.001.26991.26791.2519
7012006.09.29 15:39modify601.001.26991.26781.2518
7022006.09.29 15:39modify601.001.26991.26771.2517
7032006.09.29 15:39modify601.001.26991.26761.2516
7042006.09.29 15:39modify601.001.26991.26751.2515
7052006.09.29 15:39modify601.001.26991.26741.2514
7062006.09.29 15:40modify601.001.26991.26731.2513
7072006.09.29 15:46modify601.001.26991.26721.2512
7082006.09.29 15:46modify601.001.26991.26711.2511
7092006.09.29 15:48modify601.001.26991.26701.2510
7102006.09.29 15:48modify601.001.26991.26691.2509
7112006.09.29 16:45s/l601.001.26691.26691.2509340.0047848.13
7122006.09.29 17:03sell611.001.26460.00001.2546
7132006.09.29 17:10sell622.001.26660.00001.2566
7142006.09.29 18:21sell634.001.26860.00001.2586
7152006.09.29 18:33sell648.001.27060.00001.2606
7162006.10.02 16:39sell6516.001.27260.00001.2626
7172006.10.02 16:54sell6632.001.27460.00001.2646
7182006.10.03 15:24close6632.001.27270.00001.26466480.0054328.13
7192006.10.03 15:25close6516.001.27260.00001.2626-560.0053768.13
7202006.10.03 15:25close648.001.27270.00001.2606-2340.0051428.13
7212006.10.03 15:25close634.001.27260.00001.2586-2120.0049308.13
7222006.10.03 15:25close622.001.27270.00001.2566-1585.0047723.13
7232006.10.03 15:26close611.001.27280.00001.2546-1055.0046668.13
7242006.10.03 16:47sell671.001.27260.00001.2626
7252006.10.04 13:39modify671.001.27261.27051.2545
7262006.10.04 13:40modify671.001.27261.27041.2544
7272006.10.04 13:54modify671.001.27261.27031.2543
7282006.10.04 13:55modify671.001.27261.27021.2542
7292006.10.04 14:09modify671.001.27261.27011.2541
7302006.10.04 14:09modify671.001.27261.27001.2540
7312006.10.04 19:39s/l671.001.27001.27001.2540290.0046958.13
7322006.10.04 19:39buy681.001.27000.00001.2800
7332006.10.05 16:54buy692.001.26800.00001.2780
7342006.10.06 15:37buy704.001.26600.00001.2760
7352006.10.06 15:39buy718.001.26380.00001.2738
7362006.10.06 15:40buy7216.001.26170.00001.2717
7372006.10.06 15:42close7216.001.26360.00001.27173160.0050118.13
7382006.10.06 15:43close718.001.26370.00001.2738-420.0049698.13
7392006.10.06 15:43close704.001.26380.00001.2760-1260.0048438.13
7402006.10.06 15:43close692.001.26390.00001.2780-1126.2547311.88
7412006.10.06 15:43close681.001.26410.00001.2800-820.0046491.88
7422006.10.09 00:55sell731.001.25880.00001.2488
7432006.10.09 12:25sell742.001.26080.00001.2508
7442006.10.10 12:09modify742.001.26081.25871.2427
7452006.10.10 12:10modify742.001.26081.25861.2426
7462006.10.10 14:05modify742.001.26081.25851.2425
7472006.10.10 14:06modify742.001.26081.25841.2424
7482006.10.10 14:06modify742.001.26081.25831.2423
7492006.10.10 14:07modify742.001.26081.25821.2422
7502006.10.10 14:07modify742.001.26081.25811.2421
7512006.10.10 14:09modify742.001.26081.25801.2420
7522006.10.10 14:09modify742.001.26081.25791.2419
7532006.10.10 14:09modify742.001.26081.25781.2418
7542006.10.10 14:09modify742.001.26081.25771.2417
7552006.10.10 14:10modify742.001.26081.25761.2416
7562006.10.10 14:19modify742.001.26081.25751.2415
7572006.10.10 14:20modify742.001.26081.25741.2414
7582006.10.10 14:21modify742.001.26081.25731.2413
7592006.10.10 14:22modify742.001.26081.25721.2412
7602006.10.10 14:22modify742.001.26081.25711.2411
7612006.10.10 14:22modify742.001.26081.25701.2410
7622006.10.10 14:24modify742.001.26081.25691.2409
7632006.10.10 14:24modify742.001.26081.25681.2408
7642006.10.10 14:24modify742.001.26081.25671.2407
7652006.10.10 14:24modify742.001.26081.25661.2406
7662006.10.10 14:24modify742.001.26081.25651.2405
7672006.10.10 14:25modify742.001.26081.25641.2404
7682006.10.10 14:25modify731.001.25881.25651.2405
7692006.10.10 14:25modify731.001.25881.25641.2404
7702006.10.10 14:39modify742.001.26081.25631.2403
7712006.10.10 14:40modify731.001.25881.25631.2403
7722006.10.10 14:49modify742.001.26081.25621.2402
7732006.10.10 14:49modify742.001.26081.25611.2401
7742006.10.10 14:49modify731.001.25881.25621.2402
7752006.10.10 14:51modify742.001.26081.25601.2400
7762006.10.10 14:52modify731.001.25881.25611.2401
7772006.10.10 14:53modify742.001.26081.25591.2399
7782006.10.10 14:54modify731.001.25881.25601.2400
7792006.10.10 14:54modify742.001.26081.25581.2398
7802006.10.10 14:54modify731.001.25881.25591.2399
7812006.10.10 14:54modify742.001.26081.25571.2397
7822006.10.10 14:54modify731.001.25881.25581.2398
7832006.10.10 16:37modify742.001.26081.25561.2396
7842006.10.10 16:37modify742.001.26081.25551.2395
7852006.10.10 16:37modify731.001.25881.25561.2396
7862006.10.10 16:39modify742.001.26081.25541.2394
7872006.10.10 16:39modify742.001.26081.25521.2392
7882006.10.10 16:39modify742.001.26081.25511.2391
7892006.10.10 16:39modify742.001.26081.25501.2390
7902006.10.10 16:40modify742.001.26081.25491.2389
7912006.10.10 16:40modify731.001.25881.25501.2390
7922006.10.10 16:40modify731.001.25881.25491.2389
7932006.10.11 10:24s/l731.001.25491.25491.2389457.5046949.38
7942006.10.11 10:24s/l742.001.25491.25491.23891415.0048364.38
7952006.10.11 10:24buy751.001.25490.00001.2649
7962006.10.11 21:09buy762.001.25290.00001.2629
7972006.10.11 21:34buy774.001.25090.00001.2609
7982006.10.12 10:09modify774.001.25091.25291.2689
7992006.10.12 10:10modify774.001.25091.25301.2690
8002006.10.12 10:39modify774.001.25091.25311.2691
8012006.10.12 10:39modify774.001.25091.25321.2692
8022006.10.12 10:39modify774.001.25091.25331.2693
8032006.10.12 10:40modify774.001.25091.25341.2694
8042006.10.12 13:40s/l774.001.25341.25341.2694962.5049326.88
8052006.10.12 13:40close762.001.25340.00001.2629-18.7549308.13
8062006.10.12 13:40close751.001.25350.00001.2649-246.8849061.25
8072006.10.12 15:39buy781.001.25500.00001.2650
8082006.10.12 15:54buy792.001.25300.00001.2630
8092006.10.13 17:07buy804.001.25100.00001.2610
8102006.10.13 17:39buy818.001.24900.00001.2590
8112006.10.17 03:36modify818.001.24901.25101.2670
8122006.10.17 03:37modify818.001.24901.25111.2671
8132006.10.17 03:39modify818.001.24901.25121.2672
8142006.10.17 03:40modify818.001.24901.25131.2673
8152006.10.17 15:30s/l818.001.25131.25131.26731810.0050871.25
8162006.10.17 15:30close804.001.25130.00001.2610-95.0050776.25
8172006.10.17 15:30close792.001.25120.00001.2630-593.7550182.50
8182006.10.17 15:30close781.001.25110.00001.2650-559.3849623.13
8192006.10.17 15:39buy821.001.25300.00001.2630
8202006.10.18 16:09buy832.001.25100.00001.2610
8212006.10.19 10:40modify832.001.25101.25301.2690
8222006.10.19 11:54modify832.001.25101.25311.2691
8232006.10.19 11:54modify832.001.25101.25321.2692
8242006.10.19 11:54modify832.001.25101.25331.2693
8252006.10.19 11:55modify832.001.25101.25341.2694
8262006.10.19 12:00modify832.001.25101.25351.2695
8272006.10.19 12:00modify832.001.25101.25361.2696
8282006.10.19 12:00modify832.001.25101.25381.2698
8292006.10.19 12:00modify832.001.25101.25391.2699
8302006.10.19 12:01modify832.001.25101.25411.2701
8312006.10.19 12:01modify832.001.25101.25421.2702
8322006.10.19 12:03modify832.001.25101.25431.2703
8332006.10.19 12:52modify832.001.25101.25441.2704
8342006.10.19 16:24modify832.001.25101.25451.2705
8352006.10.19 16:24modify832.001.25101.25461.2706
8362006.10.19 16:24modify832.001.25101.25471.2707
8372006.10.19 16:24modify832.001.25101.25481.2708
8382006.10.19 16:25modify832.001.25101.25491.2709
8392006.10.19 16:37modify832.001.25101.25501.2710
8402006.10.19 16:39modify832.001.25101.25511.2711
8412006.10.19 16:39modify832.001.25101.25521.2712
8422006.10.19 16:40modify832.001.25101.25531.2713
8432006.10.19 16:40modify821.001.25301.25521.2712
8442006.10.19 16:40modify821.001.25301.25531.2713
8452006.10.19 16:45modify832.001.25101.25541.2714
8462006.10.19 16:45modify832.001.25101.25551.2715
8472006.10.19 16:45modify832.001.25101.25561.2716
8482006.10.19 16:45modify832.001.25101.25581.2718
8492006.10.19 16:45modify832.001.25101.25591.2719
8502006.10.19 16:46modify832.001.25101.25601.2720
8512006.10.19 16:46modify832.001.25101.25611.2721
8522006.10.19 16:46modify821.001.25301.25601.2720
8532006.10.19 16:48modify832.001.25101.25621.2722
8542006.10.19 16:48modify821.001.25301.25611.2721
8552006.10.19 17:36modify832.001.25101.25631.2723
8562006.10.19 17:37modify832.001.25101.25641.2724
8572006.10.19 17:37modify832.001.25101.25651.2725
8582006.10.19 17:37modify832.001.25101.25661.2726
8592006.10.19 17:37modify821.001.25301.25651.2725
8602006.10.19 17:39modify832.001.25101.25671.2727
8612006.10.19 17:39modify832.001.25101.25681.2728
8622006.10.19 17:39modify832.001.25101.25691.2729
8632006.10.19 17:39modify832.001.25101.25711.2731
8642006.10.19 17:40modify832.001.25101.25721.2732
8652006.10.19 17:40modify821.001.25301.25711.2731
8662006.10.19 17:46modify821.001.25301.25721.2732
8672006.10.19 19:06modify832.001.25101.25731.2733
8682006.10.19 19:06modify832.001.25101.25741.2734
8692006.10.19 19:07modify832.001.25101.25751.2735
8702006.10.19 19:07modify832.001.25101.25761.2736
8712006.10.19 19:07modify832.001.25101.25771.2737
8722006.10.19 19:07modify821.001.25301.25761.2736
8732006.10.19 19:07modify821.001.25301.25771.2737
8742006.10.19 19:09modify832.001.25101.25781.2738
8752006.10.19 19:09modify832.001.25101.25791.2739
8762006.10.19 19:09modify832.001.25101.25801.2740
8772006.10.19 19:09modify832.001.25101.25811.2741
8782006.10.19 19:10modify832.001.25101.25821.2742
8792006.10.19 19:10modify821.001.25301.25811.2741
8802006.10.19 20:05modify832.001.25101.25831.2743
8812006.10.19 20:05modify821.001.25301.25821.2742
8822006.10.19 20:06modify832.001.25101.25841.2744
8832006.10.19 20:07modify832.001.25101.25851.2745
8842006.10.19 20:07modify832.001.25101.25861.2746
8852006.10.19 20:07modify832.001.25101.25871.2747
8862006.10.19 20:07modify832.001.25101.25881.2748
8872006.10.19 20:07modify821.001.25301.25871.2747
8882006.10.19 20:09modify832.001.25101.25891.2749
8892006.10.19 20:09modify832.001.25101.25901.2750
8902006.10.19 20:09modify832.001.25101.25911.2751
8912006.10.19 20:09modify832.001.25101.25921.2752
8922006.10.19 20:10modify832.001.25101.25931.2753
8932006.10.19 20:10modify821.001.25301.25921.2752
8942006.10.19 20:10modify821.001.25301.25931.2753
8952006.10.19 20:52modify832.001.25101.25941.2754
8962006.10.19 20:53modify821.001.25301.25941.2754
8972006.10.19 20:54modify832.001.25101.25961.2756
8982006.10.19 20:55modify832.001.25101.25971.2757
8992006.10.19 20:55modify821.001.25301.25961.2756
9002006.10.19 20:55modify821.001.25301.25971.2757
9012006.10.19 21:07modify832.001.25101.25981.2758
9022006.10.19 21:07modify832.001.25101.25991.2759
9032006.10.19 21:07modify821.001.25301.25981.2758
9042006.10.19 21:07modify821.001.25301.25991.2759
9052006.10.19 21:09modify832.001.25101.26001.2760
9062006.10.19 21:09modify832.001.25101.26011.2761
9072006.10.19 21:09modify832.001.25101.26021.2762
9082006.10.19 21:10modify832.001.25101.26031.2763
9092006.10.19 21:10modify821.001.25301.26021.2762
9102006.10.19 21:22modify832.001.25101.26041.2764
9112006.10.19 21:22modify832.001.25101.26051.2765
9122006.10.19 21:22modify821.001.25301.26041.2764
9132006.10.19 21:24modify832.001.25101.26061.2766
9142006.10.19 21:24modify832.001.25101.26071.2767
9152006.10.19 21:25modify832.001.25101.26081.2768
9162006.10.19 21:25modify821.001.25301.26071.2767
9172006.10.20 12:52s/l832.001.26081.26081.27682285.0051908.13
9182006.10.20 12:52close821.001.26081.26071.2767881.8852790.00
9192006.10.20 12:52sell841.001.26090.00001.2509
9202006.10.20 16:01sell852.001.26290.00001.2529
9212006.10.23 11:52modify852.001.26291.26081.2448
9222006.10.23 11:54modify852.001.26291.26071.2447
9232006.10.23 11:54modify852.001.26291.26061.2446
9242006.10.23 11:55modify852.001.26291.26051.2445
9252006.10.23 12:04modify852.001.26291.26041.2444
9262006.10.23 12:04modify852.001.26291.26031.2443
9272006.10.23 12:05modify852.001.26291.26021.2442
9282006.10.23 12:06modify852.001.26291.26011.2441
9292006.10.23 12:07modify852.001.26291.26001.2440
9302006.10.23 12:07modify852.001.26291.25991.2439
9312006.10.23 12:07modify852.001.26291.25981.2438
9322006.10.23 12:09modify852.001.26291.25961.2436
9332006.10.23 12:09modify852.001.26291.25951.2435
9342006.10.23 12:09modify852.001.26291.25931.2433
9352006.10.23 12:10modify852.001.26291.25921.2432
9362006.10.23 12:24modify852.001.26291.25911.2431
9372006.10.23 12:25modify852.001.26291.25901.2430
9382006.10.23 12:30modify852.001.26291.25881.2428
9392006.10.23 12:32modify841.001.26091.25881.2428
9402006.10.23 12:52modify852.001.26291.25871.2427
9412006.10.23 12:53modify841.001.26091.25871.2427
9422006.10.23 12:54modify852.001.26291.25861.2426
9432006.10.23 12:54modify852.001.26291.25841.2424
9442006.10.23 12:54modify852.001.26291.25831.2423
9452006.10.23 12:55modify852.001.26291.25821.2422
9462006.10.23 12:55modify841.001.26091.25831.2423
9472006.10.23 13:00modify852.001.26291.25811.2421
9482006.10.23 13:00modify841.001.26091.25821.2422
9492006.10.23 13:21modify852.001.26291.25801.2420
9502006.10.23 13:21modify841.001.26091.25811.2421
9512006.10.23 13:22modify852.001.26291.25791.2419
9522006.10.23 13:22modify841.001.26091.25801.2420
9532006.10.23 13:24modify852.001.26291.25781.2418
9542006.10.23 13:24modify852.001.26291.25771.2417
9552006.10.23 13:24modify852.001.26291.25761.2416
9562006.10.23 13:25modify852.001.26291.25751.2415
9572006.10.23 13:25modify841.001.26091.25761.2416
9582006.10.23 15:52modify852.001.26291.25741.2414
9592006.10.23 15:52modify841.001.26091.25751.2415
9602006.10.23 15:54modify852.001.26291.25731.2413
9612006.10.23 15:54modify852.001.26291.25721.2412
9622006.10.23 15:54modify852.001.26291.25711.2411
9632006.10.23 15:54modify852.001.26291.25701.2410
9642006.10.23 15:55modify852.001.26291.25691.2409
9652006.10.23 15:55modify841.001.26091.25701.2410
9662006.10.23 15:55modify841.001.26091.25691.2409
9672006.10.23 16:25modify852.001.26291.25671.2407
9682006.10.23 16:25modify841.001.26091.25681.2408
9692006.10.23 16:25modify841.001.26091.25671.2407
9702006.10.24 08:52modify852.001.26291.25661.2406
9712006.10.24 08:52modify852.001.26291.25651.2405
9722006.10.24 08:52modify841.001.26091.25661.2406
9732006.10.24 08:53modify841.001.26091.25651.2405
9742006.10.24 08:54modify852.001.26291.25641.2404
9752006.10.24 08:54modify852.001.26291.25631.2403
9762006.10.24 08:55modify852.001.26291.25621.2402
9772006.10.24 08:55modify841.001.26091.25631.2403
9782006.10.24 09:00modify852.001.26291.25611.2401
9792006.10.24 09:00modify841.001.26091.25621.2402
9802006.10.24 09:24modify852.001.26291.25601.2400
9812006.10.24 09:25modify852.001.26291.25591.2399
9822006.10.24 09:25modify841.001.26091.25601.2400
9832006.10.24 10:37modify852.001.26291.25581.2398
9842006.10.24 10:37modify841.001.26091.25591.2399
9852006.10.24 10:39modify852.001.26291.25571.2397
9862006.10.24 10:39modify841.001.26091.25581.2398
9872006.10.24 10:40modify852.001.26291.25561.2396
9882006.10.24 10:40modify841.001.26091.25571.2397
9892006.10.24 18:09s/l852.001.25561.25561.23961765.0054555.00
9902006.10.24 18:09close841.001.25561.25571.2397632.5055187.50
9912006.10.25 10:45buy861.001.25670.00001.2667
9922006.10.25 21:25modify861.001.25671.25871.2747
9932006.10.25 21:31s/l861.001.25871.25871.2747210.0055397.50
9942006.10.25 21:31buy871.001.25890.00001.2689
9952006.10.26 06:10modify871.001.25891.26091.2769
9962006.10.26 09:52modify871.001.25891.26101.2770
9972006.10.26 09:54modify871.001.25891.26111.2771
9982006.10.26 09:54modify871.001.25891.26131.2773
9992006.10.26 09:55modify871.001.25891.26141.2774
10002006.10.26 10:00modify871.001.25891.26161.2776
10012006.10.26 10:04modify871.001.25891.26171.2777
10022006.10.26 10:04modify871.001.25891.26181.2778
10032006.10.26 10:04modify871.001.25891.26191.2779
10042006.10.26 10:05modify871.001.25891.26201.2780
10052006.10.26 10:06modify871.001.25891.26211.2781
10062006.10.26 10:06modify871.001.25891.26221.2782
10072006.10.26 10:07modify871.001.25891.26231.2783
10082006.10.26 10:09modify871.001.25891.26241.2784
10092006.10.26 10:09modify871.001.25891.26251.2785
10102006.10.26 10:09modify871.001.25891.26261.2786
10112006.10.26 10:09modify871.001.25891.26271.2787
10122006.10.26 10:22modify871.001.25891.26281.2788
10132006.10.26 10:22modify871.001.25891.26291.2789
10142006.10.26 10:24modify871.001.25891.26301.2790
10152006.10.26 10:24modify871.001.25891.26311.2791
10162006.10.26 10:24modify871.001.25891.26321.2792
10172006.10.26 10:25modify871.001.25891.26331.2793
10182006.10.26 11:22modify871.001.25891.26341.2794
10192006.10.26 11:22modify871.001.25891.26351.2795
10202006.10.26 11:24modify871.001.25891.26361.2796
10212006.10.26 11:24modify871.001.25891.26371.2797
10222006.10.26 11:24modify871.001.25891.26381.2798
10232006.10.26 11:25modify871.001.25891.26391.2799
10242006.10.26 15:39modify871.001.25891.26401.2800
10252006.10.26 15:40modify871.001.25891.26411.2801
10262006.10.26 17:37modify871.001.25891.26421.2802
10272006.10.26 17:39modify871.001.25891.26431.2803
10282006.10.26 17:39modify871.001.25891.26441.2804
10292006.10.26 17:40modify871.001.25891.26451.2805
10302006.10.26 19:19modify871.001.25891.26461.2806
10312006.10.26 19:20modify871.001.25891.26481.2808
10322006.10.26 19:21modify871.001.25891.26491.2809
10332006.10.26 19:21modify871.001.25891.26501.2810
10342006.10.26 19:21modify871.001.25891.26511.2811
10352006.10.26 19:22modify871.001.25891.26521.2812
10362006.10.26 19:22modify871.001.25891.26541.2814
10372006.10.26 19:22modify871.001.25891.26551.2815
10382006.10.26 19:24modify871.001.25891.26561.2816
10392006.10.26 19:24modify871.001.25891.26571.2817
10402006.10.26 19:24modify871.001.25891.26581.2818
10412006.10.26 19:24modify871.001.25891.26591.2819
10422006.10.26 19:24modify871.001.25891.26611.2821
10432006.10.26 19:25modify871.001.25891.26621.2822
10442006.10.26 19:39modify871.001.25891.26631.2823
10452006.10.26 19:39modify871.001.25891.26641.2824
10462006.10.26 19:40modify871.001.25891.26651.2825
10472006.10.26 19:52modify871.001.25891.26661.2826
10482006.10.26 19:54modify871.001.25891.26671.2827
10492006.10.26 20:45modify871.001.25891.26681.2828
10502006.10.26 20:46modify871.001.25891.26691.2829
10512006.10.27 03:50modify871.001.25891.26701.2830
10522006.10.27 03:51modify871.001.25891.26711.2831
10532006.10.27 03:52modify871.001.25891.26721.2832
10542006.10.27 03:52modify871.001.25891.26731.2833
10552006.10.27 03:54modify871.001.25891.26741.2834
10562006.10.27 03:54modify871.001.25891.26751.2835
10572006.10.27 03:54modify871.001.25891.26761.2836
10582006.10.27 03:55modify871.001.25891.26771.2837
10592006.10.27 04:07modify871.001.25891.26781.2838
10602006.10.27 04:09modify871.001.25891.26791.2839
10612006.10.27 04:09modify871.001.25891.26801.2840
10622006.10.27 04:09modify871.001.25891.26811.2841
10632006.10.27 04:10modify871.001.25891.26821.2842
10642006.10.27 09:24s/l871.001.26821.26821.28421080.0056477.50
10652006.10.27 12:15sell881.001.26690.00001.2569
10662006.10.27 15:24sell892.001.26890.00001.2589
10672006.10.27 15:36sell904.001.27090.00001.2609
10682006.10.27 16:06sell918.001.27290.00001.2629
10692006.10.31 17:07sell9216.001.27490.00001.2649
10702006.10.31 17:24sell9332.001.27690.00001.2669
10712006.11.01 09:50close9332.001.27500.00001.26696480.0062957.50
10722006.11.01 09:50close9216.001.27510.00001.2649-960.0061997.50
10732006.11.01 09:50close918.001.27500.00001.2629-2300.0059697.50
10742006.11.01 09:51close904.001.27510.00001.2609-2200.0057497.50
10752006.11.01 09:51close892.001.27500.00001.2589-1575.0055922.50
10762006.11.01 09:52close881.001.27480.00001.2569-1012.5054910.00
10772006.11.01 11:01buy941.001.27590.00001.2859
10782006.11.02 03:15buy952.001.27390.00001.2839
10792006.11.03 15:39buy964.001.27190.00001.2819
10802006.11.03 15:39buy978.001.26990.00001.2799
10812006.11.07 06:22modify978.001.26991.27201.2880
10822006.11.07 06:22modify978.001.26991.27211.2881
10832006.11.07 06:22modify978.001.26991.27221.2882
10842006.11.07 06:24modify978.001.26991.27231.2883
10852006.11.07 06:24modify978.001.26991.27241.2884
10862006.11.07 06:24modify978.001.26991.27251.2885
10872006.11.07 06:25modify978.001.26991.27261.2886
10882006.11.07 06:34modify978.001.26991.27271.2887
10892006.11.07 06:34modify978.001.26991.27281.2888
10902006.11.07 06:35modify978.001.26991.27291.2889
10912006.11.07 06:36modify978.001.26991.27301.2890
10922006.11.07 06:36modify978.001.26991.27311.2891
10932006.11.07 06:37modify978.001.26991.27321.2892
10942006.11.07 06:37modify978.001.26991.27331.2893
10952006.11.07 06:39modify978.001.26991.27341.2894
10962006.11.07 06:39modify978.001.26991.27351.2895
10972006.11.07 06:40modify978.001.26991.27361.2896
10982006.11.07 07:05modify978.001.26991.27371.2897
10992006.11.07 07:07modify978.001.26991.27381.2898
11002006.11.07 07:07modify978.001.26991.27391.2899
11012006.11.07 07:10modify978.001.26991.27401.2900
11022006.11.07 07:10modify964.001.27191.27401.2900
11032006.11.07 15:35modify978.001.26991.27411.2901
11042006.11.07 15:35modify964.001.27191.27411.2901
11052006.11.07 15:36modify978.001.26991.27421.2902
11062006.11.07 15:37modify978.001.26991.27431.2903
11072006.11.07 15:37modify978.001.26991.27441.2904
11082006.11.07 15:37modify964.001.27191.27431.2903
11092006.11.07 15:39modify978.001.26991.27451.2905
11102006.11.07 15:39modify978.001.26991.27461.2906
11112006.11.07 15:40modify978.001.26991.27471.2907
11122006.11.07 15:40modify964.001.27191.27461.2906
11132006.11.07 15:50modify978.001.26991.27481.2908
11142006.11.07 15:50modify964.001.27191.27471.2907
11152006.11.07 15:51modify978.001.26991.27491.2909
11162006.11.07 15:52modify964.001.27191.27481.2908
11172006.11.07 15:52modify978.001.26991.27501.2910
11182006.11.07 15:52modify964.001.27191.27491.2909
11192006.11.07 15:54modify978.001.26991.27511.2911
11202006.11.07 15:54modify978.001.26991.27521.2912
11212006.11.07 15:55modify978.001.26991.27531.2913
11222006.11.07 15:55modify964.001.27191.27521.2912
11232006.11.07 15:55modify964.001.27191.27531.2913
11242006.11.07 16:04modify978.001.26991.27541.2914
11252006.11.07 16:04modify978.001.26991.27551.2915
11262006.11.07 16:05modify978.001.26991.27561.2916
11272006.11.07 16:05modify964.001.27191.27551.2915
11282006.11.07 16:05modify964.001.27191.27561.2916
11292006.11.07 16:06modify978.001.26991.27571.2917
11302006.11.07 16:07modify978.001.26991.27581.2918
11312006.11.07 16:07modify964.001.27191.27571.2917
11322006.11.07 16:07modify978.001.26991.27591.2919
11332006.11.07 16:07modify964.001.27191.27581.2918
11342006.11.07 16:07modify964.001.27191.27591.2919
11352006.11.07 16:09modify978.001.26991.27601.2920
11362006.11.07 16:09modify978.001.26991.27611.2921
11372006.11.07 16:10modify978.001.26991.27621.2922
11382006.11.07 16:10modify964.001.27191.27611.2921
11392006.11.07 16:10modify964.001.27191.27621.2922
11402006.11.07 16:10modify952.001.27391.27611.2921
11412006.11.07 16:20modify952.001.27391.27621.2922
11422006.11.07 16:21modify978.001.26991.27631.2923
11432006.11.07 16:21modify978.001.26991.27641.2924
11442006.11.07 16:21modify964.001.27191.27631.2923
11452006.11.07 16:22modify978.001.26991.27651.2925
11462006.11.07 16:22modify964.001.27191.27641.2924
11472006.11.07 16:24modify978.001.26991.27661.2926
11482006.11.07 16:24modify964.001.27191.27651.2925
11492006.11.07 16:24modify978.001.26991.27671.2927
11502006.11.07 16:24modify964.001.27191.27661.2926
11512006.11.07 16:24modify978.001.26991.27681.2928
11522006.11.07 16:24modify964.001.27191.27671.2927
11532006.11.07 16:25modify952.001.27391.27661.2926
11542006.11.07 16:34modify978.001.26991.27691.2929
11552006.11.07 16:35modify978.001.26991.27701.2930
11562006.11.07 16:35modify964.001.27191.27691.2929
11572006.11.07 16:35modify952.001.27391.27681.2928
11582006.11.07 16:36modify978.001.26991.27711.2931
11592006.11.07 16:36modify978.001.26991.27721.2932
11602006.11.07 16:37modify978.001.26991.27731.2933
11612006.11.07 16:37modify978.001.26991.27741.2934
11622006.11.07 16:37modify978.001.26991.27751.2935
11632006.11.07 16:37modify964.001.27191.27741.2934
11642006.11.07 16:37modify964.001.27191.27751.2935
11652006.11.07 16:37modify952.001.27391.27741.2934
11662006.11.07 16:38modify952.001.27391.27751.2935
11672006.11.07 16:39modify978.001.26991.27761.2936
11682006.11.07 16:39modify978.001.26991.27771.2937
11692006.11.07 16:39modify978.001.26991.27781.2938
11702006.11.07 16:39modify978.001.26991.27791.2939
11712006.11.07 16:40modify978.001.26991.27801.2940
11722006.11.07 16:40modify964.001.27191.27791.2939
11732006.11.07 16:40modify964.001.27191.27801.2940
11742006.11.07 16:40modify952.001.27391.27791.2939
11752006.11.07 16:45modify952.001.27391.27801.2940
11762006.11.07 16:45modify978.001.26991.27811.2941
11772006.11.07 16:45modify978.001.26991.27821.2942
11782006.11.07 16:45modify978.001.26991.27831.2943
11792006.11.07 16:46modify978.001.26991.27841.2944
11802006.11.07 16:46modify978.001.26991.27851.2945
11812006.11.07 16:46modify964.001.27191.27841.2944
11822006.11.07 16:48modify978.001.26991.27861.2946
11832006.11.07 16:48modify964.001.27191.27851.2945
11842006.11.07 16:49modify952.001.27391.27841.2944
11852006.11.07 16:49modify941.001.27591.27831.2943
11862006.11.07 17:16modify978.001.26991.27871.2947
11872006.11.07 17:16modify964.001.27191.27861.2946
11882006.11.07 17:19modify952.001.27391.27851.2945
11892006.11.07 17:19modify941.001.27591.27841.2944
11902006.11.07 21:24s/l964.001.27861.27861.29463105.0058015.00
11912006.11.07 21:24s/l978.001.27871.27871.29478310.0066325.00
11922006.11.07 21:24close952.001.27861.27851.29451031.2567356.25
11932006.11.07 21:25close941.001.27851.27841.2944221.2567577.50
11942006.11.08 02:30sell981.001.27730.00001.2673
11952006.11.08 11:07sell992.001.27930.00001.2693
11962006.11.09 18:21sell1004.001.28130.00001.2713
11972006.11.09 18:36sell1018.001.28330.00001.2733
11982006.11.10 04:05sell10216.001.28530.00001.2753
11992006.11.10 10:49sell10332.001.28730.00001.2773
12002006.11.10 17:09close10332.001.28540.00001.27736320.0073897.50
12012006.11.10 17:09close10216.001.28530.00001.2753-640.0073257.50
12022006.11.10 17:09close1018.001.28520.00001.2733-2180.0071077.50
12032006.11.10 17:09close1004.001.28510.00001.2713-2040.0069037.50
12042006.11.10 17:10close992.001.28500.00001.2693-1465.0067572.50
12052006.11.10 17:10close981.001.28510.00001.2673-995.0066577.50
12062006.11.10 19:52sell1041.001.28530.00001.2753
12072006.11.13 03:24sell1052.001.28730.00001.2773
12082006.11.13 16:25modify1052.001.28731.28531.2693
12092006.11.13 16:51modify1052.001.28731.28521.2692
12102006.11.13 16:52modify1052.001.28731.28511.2691
12112006.11.13 16:52modify1052.001.28731.28501.2690
12122006.11.13 16:52modify1052.001.28731.28491.2689
12132006.11.13 16:54modify1052.001.28731.28481.2688
12142006.11.13 16:54modify1052.001.28731.28471.2687
12152006.11.13 16:54modify1052.001.28731.28461.2686
12162006.11.13 16:55modify1052.001.28731.28451.2685
12172006.11.13 17:07modify1052.001.28731.28441.2684
12182006.11.13 17:07modify1052.001.28731.28431.2683
12192006.11.13 17:07modify1052.001.28731.28421.2682
12202006.11.13 17:09modify1052.001.28731.28411.2681
12212006.11.13 17:09modify1052.001.28731.28391.2679
12222006.11.13 17:09modify1052.001.28731.28381.2678
12232006.11.13 17:09modify1052.001.28731.28371.2677
12242006.11.13 17:10modify1052.001.28731.28361.2676
12252006.11.13 17:22modify1052.001.28731.28351.2675
12262006.11.13 17:24modify1052.001.28731.28341.2674
12272006.11.13 17:24modify1052.001.28731.28331.2673
12282006.11.13 17:25modify1052.001.28731.28321.2672
12292006.11.13 17:25modify1041.001.28531.28331.2673
12302006.11.13 17:25modify1041.001.28531.28321.2672
12312006.11.13 17:30modify1052.001.28731.28311.2671
12322006.11.13 17:31modify1052.001.28731.28301.2670
12332006.11.13 17:31modify1041.001.28531.28311.2671
12342006.11.13 17:32modify1041.001.28531.28301.2670
12352006.11.13 17:33modify1052.001.28731.28291.2669
12362006.11.13 19:45modify1041.001.28531.28291.2669
12372006.11.13 19:45modify1052.001.28731.28281.2668
12382006.11.13 19:46modify1052.001.28731.28271.2667
12392006.11.13 19:46modify1041.001.28531.28281.2668
12402006.11.13 19:46modify1041.001.28531.28271.2667
12412006.11.13 19:48modify1052.001.28731.28261.2666
12422006.11.14 06:45s/l1041.001.28271.28271.2667295.0066872.50
12432006.11.14 06:45s/l1052.001.28261.28261.26661105.0067977.50
12442006.11.14 10:00buy1061.001.28310.00001.2931
12452006.11.14 17:07buy1072.001.28110.00001.2911
12462006.11.14 17:10buy1084.001.27910.00001.2891
12472006.11.17 07:37buy1098.001.27710.00001.2871
12482006.11.17 17:07modify1098.001.27711.27911.2951
12492006.11.17 17:07modify1098.001.27711.27921.2952
12502006.11.17 17:07modify1098.001.27711.27931.2953
12512006.11.17 17:09modify1098.001.27711.27941.2954
12522006.11.17 17:09modify1098.001.27711.27961.2956
12532006.11.17 17:09modify1098.001.27711.27971.2957
12542006.11.17 17:09modify1098.001.27711.27981.2958
12552006.11.17 17:09modify1098.001.27711.27991.2959
12562006.11.17 17:10modify1098.001.27711.28001.2960
12572006.11.17 17:21modify1098.001.27711.28011.2961
12582006.11.17 17:21modify1098.001.27711.28021.2962
12592006.11.17 17:22modify1098.001.27711.28031.2963
12602006.11.17 17:22modify1098.001.27711.28041.2964
12612006.11.17 17:22modify1098.001.27711.28051.2965
12622006.11.17 17:24modify1098.001.27711.28061.2966
12632006.11.17 17:24modify1098.001.27711.28071.2967
12642006.11.17 17:24modify1098.001.27711.28081.2968
12652006.11.17 17:24modify1098.001.27711.28091.2969
12662006.11.17 17:25modify1098.001.27711.28101.2970
12672006.11.17 17:39modify1098.001.27711.28111.2971
12682006.11.17 17:40modify1098.001.27711.28121.2972
12692006.11.17 17:40modify1084.001.27911.28111.2971
12702006.11.17 21:55s/l1098.001.28121.28121.29723780.0071757.50
12712006.11.17 21:55close1084.001.28121.28111.2971677.5072435.00
12722006.11.17 21:56close1072.001.28130.00001.2911-136.2572298.75
12732006.11.17 21:56close1061.001.28120.00001.2931-330.6371968.13
12742006.11.17 23:15buy1101.001.28280.00001.2928
12752006.11.20 18:54buy1112.001.28080.00001.2908
12762006.11.22 04:24modify1112.001.28081.28281.2988
12772006.11.22 04:25modify1112.001.28081.28291.2989
12782006.11.22 05:50modify1112.001.28081.28301.2990
12792006.11.22 05:52modify1112.001.28081.28311.2991
12802006.11.22 06:00modify1112.001.28081.28331.2993
12812006.11.22 06:00modify1112.001.28081.28341.2994
12822006.11.22 06:01modify1112.001.28081.28361.2996
12832006.11.22 06:01modify1112.001.28081.28371.2997
12842006.11.22 06:45modify1112.001.28081.28391.2999
12852006.11.22 09:39modify1112.001.28081.28401.3000
12862006.11.22 09:40modify1112.001.28081.28411.3001
12872006.11.22 10:33modify1112.001.28081.28421.3002
12882006.11.22 13:52modify1112.001.28081.28431.3003
12892006.11.22 13:54modify1112.001.28081.28441.3004
12902006.11.22 13:54modify1112.001.28081.28451.3005
12912006.11.22 14:05modify1112.001.28081.28461.3006
12922006.11.22 14:05modify1112.001.28081.28471.3007
12932006.11.22 14:07modify1112.001.28081.28481.3008
12942006.11.22 14:09modify1112.001.28081.28491.3009
12952006.11.22 14:10modify1112.001.28081.28501.3010
12962006.11.22 14:10modify1101.001.28281.28491.3009
12972006.11.22 14:17modify1112.001.28081.28511.3011
12982006.11.22 14:18modify1101.001.28281.28501.3010
12992006.11.22 14:19modify1112.001.28081.28521.3012
13002006.11.22 14:19modify1112.001.28081.28531.3013
13012006.11.22 14:20modify1112.001.28081.28541.3014
13022006.11.22 14:20modify1101.001.28281.28531.3013
13032006.11.22 14:20modify1101.001.28281.28541.3014
13042006.11.22 14:21modify1112.001.28081.28551.3015
13052006.11.22 14:22modify1112.001.28081.28571.3017
13062006.11.22 14:22modify1112.001.28081.28581.3018
13072006.11.22 14:22modify1101.001.28281.28571.3017
13082006.11.22 14:23modify1101.001.28281.28581.3018
13092006.11.22 14:24modify1112.001.28081.28591.3019
13102006.11.22 14:24modify1112.001.28081.28601.3020
13112006.11.22 14:24modify1112.001.28081.28611.3021
13122006.11.22 14:25modify1112.001.28081.28621.3022
13132006.11.22 14:25modify1101.001.28281.28611.3021
13142006.11.22 14:40modify1101.001.28281.28621.3022
13152006.11.22 15:19modify1112.001.28081.28631.3023
13162006.11.22 15:19modify1112.001.28081.28641.3024
13172006.11.22 15:19modify1112.001.28081.28661.3026
13182006.11.22 15:20modify1112.001.28081.28671.3027
13192006.11.22 15:20modify1101.001.28281.28661.3026
13202006.11.22 15:21modify1112.001.28081.28681.3028
13212006.11.22 15:21modify1112.001.28081.28691.3029
13222006.11.22 15:21modify1112.001.28081.28711.3031
13232006.11.22 15:22modify1112.001.28081.28721.3032
13242006.11.22 15:22modify1112.001.28081.28731.3033
13252006.11.22 15:22modify1112.001.28081.28741.3034
13262006.11.22 15:22modify1112.001.28081.28751.3035
13272006.11.22 15:22modify1101.001.28281.28741.3034
13282006.11.22 15:22modify1101.001.28281.28751.3035
13292006.11.22 15:24modify1112.001.28081.28761.3036
13302006.11.22 15:24modify1112.001.28081.28771.3037
13312006.11.22 15:24modify1112.001.28081.28781.3038
13322006.11.22 15:24modify1112.001.28081.28791.3039
13332006.11.22 15:24modify1112.001.28081.28811.3041
13342006.11.22 15:24modify1112.001.28081.28821.3042
13352006.11.22 15:25modify1112.001.28081.28831.3043
13362006.11.22 15:25modify1101.001.28281.28821.3042
13372006.11.22 15:30modify1101.001.28281.28831.3043
13382006.11.22 15:30modify1112.001.28081.28841.3044
13392006.11.22 15:30modify1112.001.28081.28851.3045
13402006.11.22 15:30modify1112.001.28081.28871.3047
13412006.11.22 15:30modify1112.001.28081.28881.3048
13422006.11.22 15:30modify1112.001.28081.28891.3049
13432006.11.22 15:31modify1112.001.28081.28911.3051
13442006.11.22 15:31modify1112.001.28081.28921.3052
13452006.11.22 15:31modify1101.001.28281.28911.3051
13462006.11.22 15:33modify1112.001.28081.28931.3053
13472006.11.22 15:33modify1112.001.28081.28941.3054
13482006.11.22 15:33modify1101.001.28281.28931.3053
13492006.11.22 16:45modify1101.001.28281.28941.3054
13502006.11.22 16:46modify1112.001.28081.28951.3055
13512006.11.22 16:46modify1101.001.28281.28951.3055
13522006.11.22 16:48modify1112.001.28081.28961.3056
13532006.11.22 17:04modify1101.001.28281.28961.3056
13542006.11.22 17:04modify1112.001.28081.28971.3057
13552006.11.22 17:04modify1112.001.28081.28981.3058
13562006.11.22 17:04modify1112.001.28081.28991.3059
13572006.11.22 17:05modify1112.001.28081.29001.3060
13582006.11.22 17:05modify1101.001.28281.28991.3059
13592006.11.22 17:05modify1101.001.28281.29001.3060
13602006.11.22 17:06modify1112.001.28081.29011.3061
13612006.11.22 17:06modify1112.001.28081.29021.3062
13622006.11.22 17:07modify1112.001.28081.29031.3063
13632006.11.22 17:07modify1112.001.28081.29041.3064
13642006.11.22 17:07modify1112.001.28081.29051.3065
13652006.11.22 17:07modify1101.001.28281.29041.3064
13662006.11.22 17:09modify1112.001.28081.29061.3066
13672006.11.22 17:09modify1112.001.28081.29071.3067
13682006.11.22 17:09modify1112.001.28081.29081.3068
13692006.11.22 17:09modify1112.001.28081.29091.3069
13702006.11.22 17:09modify1112.001.28081.29101.3070
13712006.11.22 17:10modify1112.001.28081.29111.3071
13722006.11.22 17:10modify1101.001.28281.29101.3070
13732006.11.22 17:19modify1112.001.28081.29121.3072
13742006.11.22 17:19modify1112.001.28081.29131.3073
13752006.11.22 17:20modify1112.001.28081.29141.3074
13762006.11.22 17:20modify1101.001.28281.29131.3073
13772006.11.22 17:20modify1101.001.28281.29141.3074
13782006.11.22 17:21modify1112.001.28081.29151.3075
13792006.11.22 17:21modify1112.001.28081.29161.3076
13802006.11.22 17:22modify1112.001.28081.29171.3077
13812006.11.22 17:22modify1112.001.28081.29181.3078
13822006.11.22 17:22modify1112.001.28081.29191.3079
13832006.11.22 17:22modify1101.001.28281.29181.3078
13842006.11.22 17:22modify1101.001.28281.29191.3079
13852006.11.22 17:24modify1112.001.28081.29201.3080
13862006.11.22 17:24modify1112.001.28081.29211.3081
13872006.11.22 17:24modify1112.001.28081.29221.3082
13882006.11.22 17:24modify1112.001.28081.29231.3083
13892006.11.22 17:24modify1112.001.28081.29241.3084
13902006.11.22 17:25modify1112.001.28081.29251.3085
13912006.11.22 17:25modify1101.001.28281.29241.3084
13922006.11.22 19:36s/l1112.001.29251.29251.30852802.5074770.63
13932006.11.22 19:36close1101.001.29251.29241.30841140.6375911.25
13942006.11.22 21:31buy1121.001.29400.00001.3040
13952006.11.24 10:24modify1121.001.29401.29611.3121
13962006.11.24 10:24modify1121.001.29401.29621.3122
13972006.11.24 10:24modify1121.001.29401.29631.3123
13982006.11.24 10:24modify1121.001.29401.29641.3124
13992006.11.24 10:25modify1121.001.29401.29651.3125
14002006.11.24 10:30modify1121.001.29401.29661.3126
14012006.11.24 10:30modify1121.001.29401.29671.3127
14022006.11.24 10:30modify1121.001.29401.29681.3128
14032006.11.24 10:30modify1121.001.29401.29691.3129
14042006.11.24 10:30modify1121.001.29401.29701.3130
14052006.11.24 10:30modify1121.001.29401.29711.3131
14062006.11.24 10:30modify1121.001.29401.29721.3132
14072006.11.24 10:30modify1121.001.29401.29731.3133
14082006.11.24 10:31modify1121.001.29401.29741.3134
14092006.11.24 10:31modify1121.001.29401.29751.3135
14102006.11.24 10:31modify1121.001.29401.29761.3136
14112006.11.24 10:31modify1121.001.29401.29771.3137
14122006.11.24 10:32modify1121.001.29401.29781.3138
14132006.11.24 10:32modify1121.001.29401.29791.3139
14142006.11.24 10:32modify1121.001.29401.29801.3140
14152006.11.24 10:34modify1121.001.29401.29811.3141
14162006.11.24 10:34modify1121.001.29401.29831.3143
14172006.11.24 10:34modify1121.001.29401.29841.3144
14182006.11.24 10:34modify1121.001.29401.29861.3146
14192006.11.24 10:34modify1121.001.29401.29871.3147
14202006.11.24 10:34modify1121.001.29401.29891.3149
14212006.11.24 10:34modify1121.001.29401.29901.3150
14222006.11.24 10:34modify1121.001.29401.29921.3152
14232006.11.24 10:34modify1121.001.29401.29931.3153
14242006.11.24 10:34modify1121.001.29401.29951.3155
14252006.11.24 10:34modify1121.001.29401.29961.3156
14262006.11.24 10:34modify1121.001.29401.29981.3158
14272006.11.24 10:34modify1121.001.29401.29991.3159
14282006.11.24 10:35modify1121.001.29401.30011.3161
14292006.11.24 10:36modify1121.001.29401.30021.3162
14302006.11.24 10:36modify1121.001.29401.30031.3163
14312006.11.24 10:36modify1121.001.29401.30051.3165
14322006.11.24 10:36modify1121.001.29401.30061.3166
14332006.11.24 10:36modify1121.001.29401.30071.3167
14342006.11.24 10:36modify1121.001.29401.30081.3168
14352006.11.24 10:36modify1121.001.29401.30091.3169
14362006.11.24 10:36modify1121.001.29401.30101.3170
14372006.11.24 10:37modify1121.001.29401.30121.3172
14382006.11.24 10:37modify1121.001.29401.30131.3173
14392006.11.24 10:37modify1121.001.29401.30141.3174
14402006.11.24 10:37modify1121.001.29401.30151.3175
14412006.11.24 10:37modify1121.001.29401.30161.3176
14422006.11.24 10:37modify1121.001.29401.30171.3177
14432006.11.24 10:37modify1121.001.29401.30191.3179
14442006.11.24 10:37modify1121.001.29401.30201.3180
14452006.11.24 10:37modify1121.001.29401.30211.3181
14462006.11.24 10:39modify1121.001.29401.30231.3183
14472006.11.24 10:39modify1121.001.29401.30241.3184
14482006.11.24 10:39modify1121.001.29401.30251.3185
14492006.11.24 10:39modify1121.001.29401.30261.3186
14502006.11.24 10:39modify1121.001.29401.30271.3187
14512006.11.24 10:39modify1121.001.29401.30291.3189
14522006.11.24 10:39modify1121.001.29401.30301.3190
14532006.11.24 10:39modify1121.001.29401.30311.3191
14542006.11.24 10:39modify1121.001.29401.30321.3192
14552006.11.24 10:39modify1121.001.29401.30331.3193
14562006.11.24 10:39modify1121.001.29401.30351.3195
14572006.11.24 10:39modify1121.001.29401.30361.3196
14582006.11.24 10:39modify1121.001.29401.30371.3197
14592006.11.24 10:39modify1121.001.29401.30381.3198
14602006.11.24 10:39modify1121.001.29401.30401.3200
14612006.11.24 10:39modify1121.001.29401.30411.3201
14622006.11.24 10:40modify1121.001.29401.30421.3202
14632006.11.24 10:45modify1121.001.29401.30431.3203
14642006.11.24 10:45modify1121.001.29401.30441.3204
14652006.11.24 10:45modify1121.001.29401.30451.3205
14662006.11.24 10:45modify1121.001.29401.30461.3206
14672006.11.24 10:45modify1121.001.29401.30471.3207
14682006.11.24 10:46modify1121.001.29401.30491.3209
14692006.11.24 10:46modify1121.001.29401.30501.3210
14702006.11.24 10:46modify1121.001.29401.30511.3211
14712006.11.24 10:46modify1121.001.29401.30521.3212
14722006.11.24 10:48modify1121.001.29401.30531.3213
14732006.11.24 10:48modify1121.001.29401.30541.3214
14742006.11.24 11:33s/l1121.001.30541.30541.32141342.5077253.75
14752006.11.27 00:00buy1131.001.31660.00001.3266
14762006.11.27 00:30buy1142.001.31460.00001.3246
14772006.11.27 03:03buy1154.001.31260.00001.3226
14782006.11.27 10:24buy1168.001.31050.00001.3205
14792006.11.28 10:09modify1168.001.31051.31261.3286
14802006.11.28 10:09modify1168.001.31051.31271.3287
14812006.11.28 10:09modify1168.001.31051.31281.3288
14822006.11.28 10:09modify1168.001.31051.31291.3289
14832006.11.28 10:09modify1168.001.31051.31301.3290
14842006.11.28 10:09modify1168.001.31051.31311.3291
14852006.11.28 10:10modify1168.001.31051.31321.3292
14862006.11.28 10:52s/l1168.001.31321.31321.32922295.0079548.75
14872006.11.28 10:52close1154.001.31320.00001.322697.5079646.25
14882006.11.28 10:52close1142.001.31310.00001.3246-476.2579170.00
14892006.11.28 10:52close1131.001.31320.00001.3266-475.6378694.38
14902006.11.28 13:10buy1171.001.31540.00001.3254
14912006.11.28 13:55buy1182.001.31340.00001.3234
14922006.11.28 20:22modify1182.001.31341.31541.3314
14932006.11.28 20:22modify1182.001.31341.31551.3315
14942006.11.28 20:22modify1182.001.31341.31561.3316
14952006.11.28 20:22modify1182.001.31341.31571.3317
14962006.11.28 20:24modify1182.001.31341.31581.3318
14972006.11.28 20:24modify1182.001.31341.31591.3319
14982006.11.28 20:24modify1182.001.31341.31601.3320
14992006.11.28 20:24modify1182.001.31341.31611.3321
15002006.11.28 20:24modify1182.001.31341.31621.3322
15012006.11.28 20:24modify1182.001.31341.31631.3323
15022006.11.28 20:24modify1182.001.31341.31641.3324
15032006.11.28 20:25modify1182.001.31341.31651.3325
15042006.11.28 20:31modify1182.001.31341.31671.3327
15052006.11.28 20:31modify1182.001.31341.31691.3329
15062006.11.28 20:33modify1182.001.31341.31701.3330
15072006.11.28 20:33modify1182.001.31341.31711.3331
15082006.11.28 20:33modify1182.001.31341.31721.3332
15092006.11.28 20:40s/l1182.001.31721.31721.3332870.0079564.38
15102006.11.28 20:40close1171.001.31720.00001.3254185.0079749.38
15112006.11.29 02:20buy1191.001.32090.00001.3309
15122006.11.29 04:45buy1202.001.31890.00001.3289
15132006.11.29 10:09buy1214.001.31690.00001.3269
15142006.11.29 13:48buy1228.001.31490.00001.3249
15152006.11.30 11:22modify1228.001.31491.31691.3329
15162006.11.30 11:22modify1228.001.31491.31701.3330
15172006.11.30 11:24modify1228.001.31491.31711.3331
15182006.11.30 11:24modify1228.001.31491.31721.3332
15192006.11.30 11:24modify1228.001.31491.31731.3333
15202006.11.30 11:24modify1228.001.31491.31741.3334
15212006.11.30 11:24modify1228.001.31491.31751.3335
15222006.11.30 11:25modify1228.001.31491.31761.3336
15232006.11.30 14:46modify1228.001.31491.31771.3337
15242006.11.30 14:48modify1228.001.31491.31781.3338
15252006.11.30 15:31modify1228.001.31491.31791.3339
15262006.11.30 15:31modify1228.001.31491.31801.3340
15272006.11.30 15:32modify1228.001.31491.31811.3341
15282006.11.30 15:33modify1228.001.31491.31821.3342
15292006.11.30 15:33modify1228.001.31491.31831.3343
15302006.11.30 16:54modify1228.001.31491.31851.3345
15312006.11.30 16:54modify1228.001.31491.31861.3346
15322006.11.30 16:54modify1228.001.31491.31871.3347
15332006.11.30 16:54modify1228.001.31491.31881.3348
15342006.11.30 16:55modify1228.001.31491.31891.3349
15352006.11.30 17:04modify1228.001.31491.31901.3350
15362006.11.30 17:05modify1228.001.31491.31911.3351
15372006.11.30 17:05modify1214.001.31691.31901.3350
15382006.11.30 17:06modify1228.001.31491.31921.3352
15392006.11.30 17:06modify1228.001.31491.31931.3353
15402006.11.30 17:06modify1228.001.31491.31941.3354
15412006.11.30 17:06modify1228.001.31491.31951.3355
15422006.11.30 17:07modify1228.001.31491.31961.3356
15432006.11.30 17:07modify1228.001.31491.31971.3357
15442006.11.30 17:07modify1228.001.31491.31981.3358
15452006.11.30 17:07modify1228.001.31491.31991.3359
15462006.11.30 17:07modify1228.001.31491.32001.3360
15472006.11.30 17:07modify1228.001.31491.32011.3361
15482006.11.30 17:07modify1228.001.31491.32021.3362
15492006.11.30 17:07modify1214.001.31691.32011.3361
15502006.11.30 17:07modify1214.001.31691.32021.3362
15512006.11.30 17:09modify1228.001.31491.32031.3363
15522006.11.30 17:09modify1228.001.31491.32041.3364
15532006.11.30 17:09modify1228.001.31491.32051.3365
15542006.11.30 17:09modify1228.001.31491.32061.3366
15552006.11.30 17:09modify1228.001.31491.32071.3367
15562006.11.30 17:09modify1228.001.31491.32081.3368
15572006.11.30 17:09modify1228.001.31491.32091.3369
15582006.11.30 17:09modify1228.001.31491.32101.3370
15592006.11.30 17:09modify1228.001.31491.32111.3371
15602006.11.30 17:10modify1228.001.31491.32121.3372
15612006.11.30 17:10modify1214.001.31691.32111.3371
15622006.11.30 17:10modify1202.001.31891.32101.3370
15632006.11.30 17:15modify1228.001.31491.32131.3373
15642006.11.30 17:15modify1214.001.31691.32121.3372
15652006.11.30 17:18modify1228.001.31491.32141.3374
15662006.11.30 17:18modify1214.001.31691.32131.3373
15672006.11.30 17:19modify1202.001.31891.32121.3372
15682006.11.30 17:37modify1228.001.31491.32151.3375
15692006.11.30 17:37modify1228.001.31491.32161.3376
15702006.11.30 17:37modify1214.001.31691.32151.3375
15712006.11.30 17:37modify1214.001.31691.32161.3376
15722006.11.30 17:38modify1202.001.31891.32151.3375
15732006.11.30 17:38modify1202.001.31891.32161.3376
15742006.11.30 17:39modify1228.001.31491.32171.3377
15752006.11.30 17:40modify1228.001.31491.32181.3378
15762006.11.30 17:40modify1214.001.31691.32171.3377
15772006.11.30 17:40modify1214.001.31691.32181.3378
15782006.11.30 17:40modify1202.001.31891.32171.3377
15792006.11.30 17:49modify1202.001.31891.32181.3378
15802006.11.30 17:49modify1228.001.31491.32191.3379
15812006.11.30 17:50modify1228.001.31491.32201.3380
15822006.11.30 17:50modify1214.001.31691.32191.3379
15832006.11.30 17:50modify1214.001.31691.32201.3380
15842006.11.30 17:50modify1202.001.31891.32191.3379
15852006.11.30 17:50modify1202.001.31891.32201.3380
15862006.11.30 17:51modify1228.001.31491.32211.3381
15872006.11.30 17:52modify1228.001.31491.32221.3382
15882006.11.30 17:52modify1228.001.31491.32231.3383
15892006.11.30 17:52modify1228.001.31491.32241.3384
15902006.11.30 17:52modify1214.001.31691.32231.3383
15912006.11.30 17:52modify1214.001.31691.32241.3384
15922006.11.30 17:52modify1202.001.31891.32231.3383
15932006.11.30 17:53modify1202.001.31891.32241.3384
15942006.11.30 17:54modify1228.001.31491.32251.3385
15952006.11.30 17:54modify1228.001.31491.32261.3386
15962006.11.30 17:54modify1228.001.31491.32271.3387
15972006.11.30 17:54modify1228.001.31491.32281.3388
15982006.11.30 17:55modify1228.001.31491.32291.3389
15992006.11.30 17:55modify1214.001.31691.32281.3388
16002006.11.30 17:55modify1202.001.31891.32271.3387
16012006.11.30 18:09modify1228.001.31491.32301.3390
16022006.11.30 18:09modify1228.001.31491.32311.3391
16032006.11.30 18:09modify1228.001.31491.32321.3392
16042006.11.30 18:10modify1228.001.31491.32331.3393
16052006.11.30 18:10modify1214.001.31691.32321.3392
16062006.11.30 18:10modify1202.001.31891.32311.3391
16072006.11.30 18:11modify1191.001.32091.32301.3390
16082006.11.30 18:21modify1228.001.31491.32341.3394
16092006.11.30 18:21modify1228.001.31491.32351.3395
16102006.11.30 18:22modify1228.001.31491.32361.3396
16112006.11.30 18:22modify1228.001.31491.32371.3397
16122006.11.30 18:22modify1228.001.31491.32381.3398
16132006.11.30 18:22modify1214.001.31691.32371.3397
16142006.11.30 18:22modify1214.001.31691.32381.3398
16152006.11.30 18:22modify1202.001.31891.32371.3397
16162006.11.30 18:23modify1202.001.31891.32381.3398
16172006.11.30 18:23modify1191.001.32091.32361.3396
16182006.11.30 18:23modify1191.001.32091.32371.3397
16192006.11.30 18:24modify1191.001.32091.32381.3398
16202006.11.30 18:24modify1228.001.31491.32391.3399
16212006.11.30 18:24modify1228.001.31491.32401.3400
16222006.11.30 18:24modify1228.001.31491.32411.3401
16232006.11.30 18:24modify1228.001.31491.32421.3402
16242006.11.30 18:25modify1228.001.31491.32431.3403
16252006.11.30 18:25modify1214.001.31691.32421.3402
16262006.11.30 18:25modify1214.001.31691.32431.3403
16272006.11.30 18:25modify1202.001.31891.32411.3401
16282006.11.30 18:25modify1202.001.31891.32421.3402
16292006.11.30 18:25modify1191.001.32091.32411.3401
16302006.11.30 21:24s/l1214.001.32431.32431.34033412.5083161.88
16312006.11.30 21:24s/l1228.001.32431.32431.34038825.0091986.88
16322006.11.30 21:24close1202.001.32431.32421.34021206.2593193.13
16332006.11.30 21:24close1191.001.32421.32411.3401340.6393533.75
16342006.12.01 01:54buy1231.001.32470.00001.3347
16352006.12.01 11:54buy1242.001.32260.00001.3326
16362006.12.01 16:24modify1242.001.32261.32471.3407
16372006.12.01 16:24modify1242.001.32261.32481.3408
16382006.12.01 16:24modify1242.001.32261.32491.3409
16392006.12.01 16:24modify1242.001.32261.32501.3410
16402006.12.01 16:24modify1242.001.32261.32511.3411
16412006.12.01 16:25modify1242.001.32261.32521.3412
16422006.12.01 17:04modify1242.001.32261.32531.3413
16432006.12.01 17:04modify1242.001.32261.32541.3414
16442006.12.01 17:04modify1242.001.32261.32551.3415
16452006.12.01 17:04modify1242.001.32261.32561.3416
16462006.12.01 17:04modify1242.001.32261.32571.3417
16472006.12.01 17:04modify1242.001.32261.32581.3418
16482006.12.01 17:04modify1242.001.32261.32601.3420
16492006.12.01 17:04modify1242.001.32261.32611.3421
16502006.12.01 17:04modify1242.001.32261.32621.3422
16512006.12.01 17:04modify1242.001.32261.32631.3423
16522006.12.01 17:05modify1242.001.32261.32641.3424
16532006.12.01 17:06modify1242.001.32261.32651.3425
16542006.12.01 17:06modify1242.001.32261.32661.3426
16552006.12.01 17:06modify1242.001.32261.32671.3427
16562006.12.01 17:06modify1242.001.32261.32681.3428
16572006.12.01 17:06modify1242.001.32261.32691.3429
16582006.12.01 17:06modify1242.001.32261.32701.3430
16592006.12.01 17:07modify1242.001.32261.32711.3431
16602006.12.01 17:07modify1242.001.32261.32721.3432
16612006.12.01 17:07modify1242.001.32261.32731.3433
16622006.12.01 17:07modify1242.001.32261.32741.3434
16632006.12.01 17:07modify1242.001.32261.32751.3435
16642006.12.01 17:07modify1242.001.32261.32761.3436
16652006.12.01 17:07modify1242.001.32261.32771.3437
16662006.12.01 17:07modify1231.001.32471.32761.3436
16672006.12.01 17:07modify1231.001.32471.32771.3437
16682006.12.01 17:09modify1242.001.32261.32781.3438
16692006.12.01 17:09modify1242.001.32261.32791.3439
16702006.12.01 17:09modify1242.001.32261.32801.3440
16712006.12.01 17:09modify1242.001.32261.32811.3441
16722006.12.01 17:09modify1242.001.32261.32821.3442
16732006.12.01 17:09modify1242.001.32261.32831.3443
16742006.12.01 17:09modify1242.001.32261.32841.3444
16752006.12.01 17:09modify1242.001.32261.32851.3445
16762006.12.01 17:09modify1242.001.32261.32861.3446
16772006.12.01 17:09modify1242.001.32261.32871.3447
16782006.12.01 17:09modify1242.001.32261.32881.3448
16792006.12.01 17:10modify1242.001.32261.32891.3449
16802006.12.01 17:10modify1231.001.32471.32881.3448
16812006.12.01 17:22modify1242.001.32261.32901.3450
16822006.12.01 17:22modify1242.001.32261.32911.3451
16832006.12.01 17:22modify1242.001.32261.32921.3452
16842006.12.01 17:22modify1242.001.32261.32931.3453
16852006.12.01 17:22modify1231.001.32471.32921.3452
16862006.12.01 17:24modify1242.001.32261.32941.3454
16872006.12.01 17:24modify1242.001.32261.32951.3455
16882006.12.01 17:24modify1242.001.32261.32961.3456
16892006.12.01 17:24modify1242.001.32261.32971.3457
16902006.12.01 17:24modify1242.001.32261.32981.3458
16912006.12.01 17:24modify1242.001.32261.32991.3459
16922006.12.01 17:24modify1242.001.32261.33001.3460
16932006.12.01 17:24modify1242.001.32261.33011.3461
16942006.12.01 17:25modify1242.001.32261.33021.3462
16952006.12.01 17:25modify1231.001.32471.33011.3461
16962006.12.01 17:25modify1231.001.32471.33021.3462
16972006.12.01 17:36modify1242.001.32261.33031.3463
16982006.12.01 17:36modify1242.001.32261.33041.3464
16992006.12.01 17:37modify1242.001.32261.33051.3465
17002006.12.01 17:37modify1242.001.32261.33061.3466
17012006.12.01 17:37modify1242.001.32261.33071.3467
17022006.12.01 17:37modify1242.001.32261.33081.3468
17032006.12.01 17:37modify1242.001.32261.33091.3469
17042006.12.01 17:37modify1231.001.32471.33081.3468
17052006.12.01 17:39modify1242.001.32261.33101.3470
17062006.12.01 17:39modify1242.001.32261.33111.3471
17072006.12.01 17:39modify1242.001.32261.33121.3472
17082006.12.01 17:39modify1242.001.32261.33131.3473
17092006.12.01 17:39modify1242.001.32261.33141.3474
17102006.12.01 17:39modify1242.001.32261.33151.3475
17112006.12.01 17:39modify1242.001.32261.33161.3476
17122006.12.01 17:40modify1242.001.32261.33171.3477
17132006.12.01 17:40modify1231.001.32471.33161.3476
17142006.12.01 17:40modify1231.001.32471.33171.3477
17152006.12.01 18:09s/l1231.001.33171.33171.3477835.0094368.75
17162006.12.01 18:09s/l1242.001.33171.33171.34772195.0096563.75
17172006.12.01 22:15buy1251.001.33380.00001.3438
17182006.12.04 06:05buy1262.001.33170.00001.3417
17192006.12.04 10:06buy1274.001.32970.00001.3397
17202006.12.05 15:34modify1274.001.32971.33171.3477
17212006.12.05 15:34modify1274.001.32971.33181.3478
17222006.12.05 15:34modify1274.001.32971.33191.3479
17232006.12.05 15:34modify1274.001.32971.33201.3480
17242006.12.05 15:35modify1274.001.32971.33211.3481
17252006.12.05 15:36modify1274.001.32971.33221.3482
17262006.12.05 15:36modify1274.001.32971.33231.3483
17272006.12.05 15:37modify1274.001.32971.33241.3484
17282006.12.05 15:37modify1274.001.32971.33251.3485
17292006.12.05 15:37modify1274.001.32971.33261.3486
17302006.12.05 15:39modify1274.001.32971.33271.3487
17312006.12.05 15:39modify1274.001.32971.33281.3488
17322006.12.05 15:39modify1274.001.32971.33291.3489
17332006.12.05 15:39modify1274.001.32971.33301.3490
17342006.12.05 15:40modify1274.001.32971.33311.3491
17352006.12.05 15:54s/l1274.001.33311.33311.34911497.5098061.25
17362006.12.05 15:54close1262.001.33310.00001.3417248.7598310.00
17372006.12.05 15:54close1251.001.33300.00001.3438-161.2598148.75
17382006.12.05 16:50buy1281.001.33390.00001.3439
17392006.12.05 17:06buy1292.001.33190.00001.3419
17402006.12.05 17:09buy1304.001.32980.00001.3398
17412006.12.06 11:24buy1318.001.32780.00001.3378
17422006.12.06 11:40buy13216.001.32570.00001.3357
17432006.12.06 12:49close13216.001.32750.00001.33572960.00101108.75
17442006.12.06 12:50close1318.001.32760.00001.3378-520.00100588.75
17452006.12.06 12:50close1304.001.32750.00001.3398-1352.5099236.25
17462006.12.06 12:50close1292.001.32760.00001.3419-1176.2598060.00
17472006.12.06 12:50close1281.001.32750.00001.3439-850.6397209.38
17482006.12.06 15:21sell1331.001.32650.00001.3165
17492006.12.06 16:39sell1342.001.32850.00001.3185
17502006.12.06 17:34sell1354.001.33050.00001.3205
17512006.12.08 15:30modify1354.001.33051.32851.3125
17522006.12.08 15:30modify1354.001.33051.32841.3124
17532006.12.08 15:30modify1354.001.33051.32831.3123
17542006.12.08 15:30modify1354.001.33051.32821.3122
17552006.12.08 15:30modify1354.001.33051.32811.3121
17562006.12.08 15:30modify1354.001.33051.32801.3120
17572006.12.08 15:30modify1354.001.33051.32791.3119
17582006.12.08 15:30modify1354.001.33051.32781.3118
17592006.12.08 15:30modify1354.001.33051.32771.3117
17602006.12.08 15:30modify1354.001.33051.32761.3116
17612006.12.08 15:30modify1354.001.33051.32751.3115
17622006.12.08 15:31modify1354.001.33051.32741.3114
17632006.12.08 15:31modify1354.001.33051.32731.3113
17642006.12.08 15:31modify1354.001.33051.32721.3112
17652006.12.08 15:31modify1354.001.33051.32711.3111
17662006.12.08 15:31modify1354.001.33051.32701.3110
17672006.12.08 15:33modify1354.001.33051.32691.3109
17682006.12.08 15:33modify1354.001.33051.32681.3108
17692006.12.08 15:33modify1354.001.33051.32671.3107
17702006.12.08 15:33modify1354.001.33051.32661.3106
17712006.12.08 15:37s/l1354.001.32661.32661.31061870.0099079.38
17722006.12.08 15:37close1342.001.32660.00001.3185435.0099514.38
17732006.12.08 15:37close1331.001.32670.00001.3165-45.0099469.38
17742006.12.08 15:45buy1361.001.32800.00001.3380
17752006.12.08 15:54modify1361.001.32801.33011.3461
17762006.12.08 15:54modify1361.001.32801.33021.3462
17772006.12.08 15:54modify1361.001.32801.33031.3463
17782006.12.08 15:54modify1361.001.32801.33041.3464
17792006.12.08 15:54modify1361.001.32801.33051.3465
17802006.12.08 15:54modify1361.001.32801.33061.3466
17812006.12.08 15:54modify1361.001.32801.33071.3467
17822006.12.08 15:54modify1361.001.32801.33081.3468
17832006.12.08 15:54modify1361.001.32801.33091.3469
17842006.12.08 15:54modify1361.001.32801.33101.3470
17852006.12.08 15:54modify1361.001.32801.33111.3471
17862006.12.08 15:54modify1361.001.32801.33121.3472
17872006.12.08 15:55modify1361.001.32801.33131.3473
17882006.12.08 16:24modify1361.001.32801.33141.3474
17892006.12.08 16:24modify1361.001.32801.33151.3475
17902006.12.08 16:24modify1361.001.32801.33161.3476
17912006.12.08 16:24modify1361.001.32801.33171.3477
17922006.12.08 17:00modify1361.001.32801.33181.3478
17932006.12.08 17:00modify1361.001.32801.33191.3479
17942006.12.08 17:00modify1361.001.32801.33211.3481
17952006.12.08 17:00modify1361.001.32801.33221.3482
17962006.12.08 17:00modify1361.001.32801.33231.3483
17972006.12.08 17:00modify1361.001.32801.33241.3484
17982006.12.08 17:01modify1361.001.32801.33251.3485
17992006.12.08 17:01modify1361.001.32801.33271.3487
18002006.12.08 17:01modify1361.001.32801.33281.3488
18012006.12.08 17:01modify1361.001.32801.33291.3489
18022006.12.08 17:03modify1361.001.32801.33301.3490
18032006.12.08 17:03modify1361.001.32801.33311.3491
18042006.12.08 17:03modify1361.001.32801.33321.3492
18052006.12.08 17:09s/l1361.001.33321.33321.3492610.00100079.38
18062006.12.11 02:24sell1371.001.31600.00001.3060
18072006.12.11 09:09sell1382.001.31800.00001.3080
18082006.12.11 09:49sell1394.001.32000.00001.3100
18092006.12.11 10:18sell1408.001.32200.00001.3120
18102006.12.11 19:07sell14116.001.32400.00001.3140
18112006.12.11 19:39sell14232.001.32600.00001.3160
18122006.12.11 22:25close14232.001.32400.00001.31606720.00106799.38
18132006.12.11 22:25close14116.001.32410.00001.3140-840.00105959.38
18142006.12.11 22:26close1408.001.32420.00001.3120-2520.00103439.38
18152006.12.11 22:26close1394.001.32410.00001.3100-2210.00101229.38
18162006.12.11 22:27close1382.001.32420.00001.3080-1630.0099599.38
18172006.12.11 22:27close1371.001.32410.00001.3060-1052.5098546.88
18182006.12.12 00:39buy1431.001.32510.00001.3351
18192006.12.12 09:54buy1442.001.32310.00001.3331
18202006.12.12 21:37modify1442.001.32311.32511.3411
18212006.12.12 21:37modify1442.001.32311.32521.3412
18222006.12.12 21:39modify1442.001.32311.32531.3413
18232006.12.12 21:39modify1442.001.32311.32541.3414
18242006.12.12 21:39modify1442.001.32311.32551.3415
18252006.12.12 21:39modify1442.001.32311.32561.3416
18262006.12.12 21:39modify1442.001.32311.32571.3417
18272006.12.12 21:39modify1442.001.32311.32581.3418
18282006.12.12 21:39modify1442.001.32311.32591.3419
18292006.12.12 21:40modify1442.001.32311.32601.3420
18302006.12.13 10:15s/l1442.001.32601.32601.3420623.7599170.63
18312006.12.13 10:15close1431.001.32600.00001.335161.8899232.50
18322006.12.13 14:15sell1451.001.32600.00001.3160
18332006.12.13 15:39modify1451.001.32601.32401.3080
18342006.12.13 15:39modify1451.001.32601.32391.3079
18352006.12.13 15:39modify1451.001.32601.32381.3078
18362006.12.13 15:39modify1451.001.32601.32361.3076
18372006.12.13 15:39modify1451.001.32601.32351.3075
18382006.12.13 15:39modify1451.001.32601.32331.3073
18392006.12.13 15:39modify1451.001.32601.32321.3072
18402006.12.13 15:39modify1451.001.32601.32301.3070
18412006.12.13 15:40modify1451.001.32601.32291.3069
18422006.12.13 16:39modify1451.001.32601.32281.3068
18432006.12.13 16:39modify1451.001.32601.32271.3067
18442006.12.13 16:39modify1451.001.32601.32261.3066
18452006.12.13 16:40modify1451.001.32601.32251.3065
18462006.12.13 18:04s/l1451.001.32251.32251.3065397.5099630.00
18472006.12.13 19:54sell1461.001.31990.00001.3099
18482006.12.14 08:25sell1472.001.32190.00001.3119
18492006.12.14 10:04sell1484.001.32390.00001.3139
18502006.12.14 13:52modify1484.001.32391.32191.3059
18512006.12.14 13:52modify1484.001.32391.32181.3058
18522006.12.14 13:52modify1484.001.32391.32171.3057
18532006.12.14 13:54modify1484.001.32391.32161.3056
18542006.12.14 13:54modify1484.001.32391.32151.3055
18552006.12.14 13:54modify1484.001.32391.32141.3054
18562006.12.14 13:54modify1484.001.32391.32131.3053
18572006.12.14 13:55modify1484.001.32391.32121.3052
18582006.12.14 15:24modify1484.001.32391.32111.3051
18592006.12.14 15:24modify1484.001.32391.32101.3050
18602006.12.14 15:25modify1484.001.32391.32081.3048
18612006.12.14 15:35modify1484.001.32391.32071.3047
18622006.12.14 15:36modify1484.001.32391.32061.3046
18632006.12.14 15:36modify1484.001.32391.32051.3045
18642006.12.14 15:37modify1484.001.32391.32041.3044
18652006.12.14 15:37modify1484.001.32391.32031.3043
18662006.12.14 15:37modify1484.001.32391.32021.3042
18672006.12.14 15:39modify1484.001.32391.32011.3041
18682006.12.14 15:39modify1484.001.32391.32001.3040
18692006.12.14 15:39modify1484.001.32391.31991.3039
18702006.12.14 15:39modify1484.001.32391.31981.3038
18712006.12.14 15:39modify1484.001.32391.31971.3037
18722006.12.14 15:39modify1484.001.32391.31961.3036
18732006.12.14 15:39modify1484.001.32391.31951.3035
18742006.12.14 15:40modify1484.001.32391.31941.3034
18752006.12.14 15:40modify1472.001.32191.31951.3035
18762006.12.14 15:40modify1472.001.32191.31941.3034
18772006.12.14 16:07s/l1472.001.31941.31941.3034545.00100175.00
18782006.12.14 16:07s/l1484.001.31941.31941.30342090.00102265.00
18792006.12.14 16:07close1461.001.31940.00001.309937.50102302.50
18802006.12.14 17:21sell1491.001.31650.00001.3065
18812006.12.15 11:24modify1491.001.31651.31451.2985
18822006.12.15 11:25modify1491.001.31651.31431.2983
18832006.12.15 11:30modify1491.001.31651.31421.2982
18842006.12.15 11:30modify1491.001.31651.31411.2981
18852006.12.15 11:30modify1491.001.31651.31401.2980
18862006.12.15 11:30modify1491.001.31651.31391.2979
18872006.12.15 11:30modify1491.001.31651.31381.2978
18882006.12.15 11:30modify1491.001.31651.31371.2977
18892006.12.15 11:31modify1491.001.31651.31361.2976
18902006.12.15 11:31modify1491.001.31651.31351.2975
18912006.12.15 11:33modify1491.001.31651.31341.2974
18922006.12.15 11:33modify1491.001.31651.31331.2973
18932006.12.15 11:55modify1491.001.31651.31321.2972
18942006.12.15 12:01modify1491.001.31651.31311.2971
18952006.12.15 12:03modify1491.001.31651.31301.2970
18962006.12.15 15:24s/l1491.001.31301.31301.2970402.50102705.00
18972006.12.15 17:00sell1501.001.31180.00001.3018
18982006.12.15 19:39modify1501.001.31181.30981.2938
18992006.12.15 19:39modify1501.001.31181.30971.2937
19002006.12.15 19:39modify1501.001.31181.30961.2936
19012006.12.15 19:40modify1501.001.31181.30951.2935
19022006.12.15 20:24modify1501.001.31181.30931.2933
19032006.12.15 20:24modify1501.001.31181.30921.2932
19042006.12.15 20:24modify1501.001.31181.30911.2931
19052006.12.15 20:25modify1501.001.31181.30901.2930
19062006.12.18 02:45s/l1501.001.30901.30901.2930315.00103020.00
19072006.12.18 05:05buy1511.001.30940.00001.3194
19082006.12.18 17:00buy1522.001.30740.00001.3174
19092006.12.18 17:24buy1534.001.30540.00001.3154
19102006.12.19 09:37modify1534.001.30541.30741.3234
19112006.12.19 09:39modify1534.001.30541.30751.3235
19122006.12.19 09:39modify1534.001.30541.30761.3236
19132006.12.19 09:40modify1534.001.30541.30771.3237
19142006.12.19 09:49modify1534.001.30541.30791.3239
19152006.12.19 09:50modify1534.001.30541.30801.3240
19162006.12.19 09:51modify1534.001.30541.30811.3241
19172006.12.19 09:52modify1534.001.30541.30821.3242
19182006.12.19 09:52modify1534.001.30541.30831.3243
19192006.12.19 09:52modify1534.001.30541.30841.3244
19202006.12.19 09:52modify1534.001.30541.30851.3245
19212006.12.19 09:54modify1534.001.30541.30861.3246
19222006.12.19 09:54modify1534.001.30541.30871.3247
19232006.12.19 09:54modify1534.001.30541.30881.3248
19242006.12.19 09:54modify1534.001.30541.30891.3249
19252006.12.19 09:55modify1534.001.30541.30901.3250
19262006.12.19 10:04modify1534.001.30541.30911.3251
19272006.12.19 10:04modify1534.001.30541.30921.3252
19282006.12.19 10:04modify1534.001.30541.30931.3253
19292006.12.19 10:05modify1534.001.30541.30941.3254
19302006.12.19 10:06modify1534.001.30541.30951.3255
19312006.12.19 10:06modify1534.001.30541.30961.3256
19322006.12.19 10:07modify1534.001.30541.30971.3257
19332006.12.19 10:07modify1534.001.30541.30981.3258
19342006.12.19 10:07modify1534.001.30541.30991.3259
19352006.12.19 10:07modify1534.001.30541.31001.3260
19362006.12.19 10:07modify1522.001.30741.30991.3259
19372006.12.19 10:07modify1522.001.30741.31001.3260
19382006.12.19 10:09modify1534.001.30541.31011.3261
19392006.12.19 10:09modify1534.001.30541.31021.3262
19402006.12.19 10:09modify1534.001.30541.31031.3263
19412006.12.19 10:09modify1534.001.30541.31041.3264
19422006.12.19 10:09modify1534.001.30541.31051.3265
19432006.12.19 10:09modify1534.001.30541.31061.3266
19442006.12.19 10:10modify1534.001.30541.31071.3267
19452006.12.19 10:10modify1522.001.30741.31061.3266
19462006.12.19 10:52modify1534.001.30541.31081.3268
19472006.12.19 10:52modify1534.001.30541.31091.3269
19482006.12.19 10:52modify1534.001.30541.31101.3270
19492006.12.19 10:52modify1522.001.30741.31091.3269
19502006.12.19 10:54modify1534.001.30541.31111.3271
19512006.12.19 10:54modify1534.001.30541.31121.3272
19522006.12.19 10:54modify1534.001.30541.31131.3273
19532006.12.19 10:54modify1534.001.30541.31141.3274
19542006.12.19 10:55modify1534.001.30541.31151.3275
19552006.12.19 10:55modify1522.001.30741.31141.3274
19562006.12.19 10:55modify1522.001.30741.31151.3275
19572006.12.19 10:55modify1511.001.30941.31141.3274
19582006.12.19 11:00modify1511.001.30941.31151.3275
19592006.12.19 11:00modify1534.001.30541.31161.3276
19602006.12.19 11:00modify1522.001.30741.31161.3276
19612006.12.19 11:00modify1511.001.30941.31161.3276
19622006.12.19 11:01modify1534.001.30541.31171.3277
19632006.12.19 11:01modify1522.001.30741.31171.3277
19642006.12.19 11:01modify1511.001.30941.31171.3277
19652006.12.19 11:02modify1534.001.30541.31181.3278
19662006.12.19 11:02modify1522.001.30741.31181.3278
19672006.12.19 11:02modify1511.001.30941.31181.3278
19682006.12.19 11:04modify1534.001.30541.31191.3279
19692006.12.19 11:04modify1534.001.30541.31201.3280
19702006.12.19 11:04modify1534.001.30541.31211.3281
19712006.12.19 11:04modify1534.001.30541.31221.3282
19722006.12.19 11:04modify1534.001.30541.31231.3283
19732006.12.19 11:04modify1534.001.30541.31241.3284
19742006.12.19 11:04modify1534.001.30541.31251.3285
19752006.12.19 11:04modify1534.001.30541.31261.3286
19762006.12.19 11:05modify1534.001.30541.31271.3287
19772006.12.19 11:05modify1522.001.30741.31261.3286
19782006.12.19 11:05modify1511.001.30941.31251.3285
19792006.12.19 11:06modify1534.001.30541.31281.3288
19802006.12.19 11:06modify1534.001.30541.31291.3289
19812006.12.19 11:06modify1534.001.30541.31301.3290
19822006.12.19 11:07modify1534.001.30541.31311.3291
19832006.12.19 11:07modify1534.001.30541.31321.3292
19842006.12.19 11:07modify1534.001.30541.31331.3293
19852006.12.19 11:07modify1534.001.30541.31341.3294
19862006.12.19 11:07modify1534.001.30541.31351.3295
19872006.12.19 11:07modify1522.001.30741.31341.3294
19882006.12.19 11:07modify1511.001.30941.31331.3293
19892006.12.19 11:09modify1534.001.30541.31361.3296
19902006.12.19 11:09modify1534.001.30541.31371.3297
19912006.12.19 11:09modify1534.001.30541.31381.3298
19922006.12.19 11:09modify1534.001.30541.31391.3299
19932006.12.19 11:09modify1534.001.30541.31401.3300
19942006.12.19 11:09modify1534.001.30541.31411.3301
19952006.12.19 11:09modify1534.001.30541.31421.3302
19962006.12.19 11:10modify1534.001.30541.31431.3303
19972006.12.19 11:10modify1522.001.30741.31421.3302
19982006.12.19 11:10modify1522.001.30741.31431.3303
19992006.12.19 11:10modify1511.001.30941.31411.3301
20002006.12.19 11:10modify1511.001.30941.31421.3302
20012006.12.19 11:18modify1511.001.30941.31431.3303
20022006.12.19 15:36s/l1511.001.31431.31431.3303561.88103581.88
20032006.12.19 15:36s/l1522.001.31431.31431.33031623.75105205.63
20042006.12.19 15:36s/l1534.001.31431.31431.33034247.50109453.13
20052006.12.19 16:45buy1541.001.31780.00001.3278
20062006.12.19 17:10buy1552.001.31580.00001.3258
20072006.12.19 20:39modify1552.001.31581.31791.3339
20082006.12.19 20:39modify1552.001.31581.31801.3340
20092006.12.19 20:39modify1552.001.31581.31811.3341
20102006.12.19 20:40modify1552.001.31581.31821.3342
20112006.12.19 20:54modify1552.001.31581.31831.3343
20122006.12.20 02:50modify1552.001.31581.31841.3344
20132006.12.20 02:51modify1552.001.31581.31851.3345
20142006.12.20 02:52modify1552.001.31581.31861.3346
20152006.12.20 02:52modify1552.001.31581.31871.3347
20162006.12.20 02:52modify1552.001.31581.31881.3348
20172006.12.20 02:54modify1552.001.31581.31891.3349
20182006.12.20 02:54modify1552.001.31581.31911.3351
20192006.12.20 02:54modify1552.001.31581.31921.3352
20202006.12.20 02:55modify1552.001.31581.31931.3353
20212006.12.20 03:00modify1552.001.31581.31941.3354
20222006.12.20 03:01modify1552.001.31581.31951.3355
20232006.12.20 03:24modify1552.001.31581.31961.3356
20242006.12.20 03:25modify1552.001.31581.31971.3357
20252006.12.20 03:45modify1552.001.31581.31991.3359
20262006.12.20 03:46modify1541.001.31781.31991.3359
20272006.12.20 04:50modify1552.001.31581.32001.3360
20282006.12.20 04:52modify1541.001.31781.32001.3360
20292006.12.20 04:52modify1552.001.31581.32011.3361
20302006.12.20 04:53modify1552.001.31581.32021.3362
20312006.12.20 04:53modify1541.001.31781.32011.3361
20322006.12.20 04:54modify1541.001.31781.32021.3362
20332006.12.20 04:55modify1552.001.31581.32031.3363
20342006.12.20 04:56modify1541.001.31781.32031.3363
20352006.12.20 05:07modify1552.001.31581.32041.3364
20362006.12.20 05:08modify1552.001.31581.32051.3365
20372006.12.20 05:08modify1541.001.31781.32041.3364
20382006.12.20 05:10modify1541.001.31781.32051.3365
20392006.12.20 05:37modify1552.001.31581.32061.3366
20402006.12.20 05:39modify1552.001.31581.32071.3367
20412006.12.20 05:40modify1552.001.31581.32081.3368
20422006.12.20 05:40modify1541.001.31781.32071.3367
20432006.12.20 05:52modify1552.001.31581.32091.3369
20442006.12.20 05:52modify1541.001.31781.32081.3368
20452006.12.20 05:55modify1552.001.31581.32101.3370
20462006.12.20 05:55modify1541.001.31781.32091.3369
20472006.12.20 08:39modify1552.001.31581.32111.3371
20482006.12.20 08:40modify1552.001.31581.32121.3372
20492006.12.20 08:40modify1541.001.31781.32111.3371
20502006.12.20 09:52s/l1552.001.32121.32121.33721248.75110701.88
20512006.12.20 09:52close1541.001.32121.32111.3371374.38111076.25
20522006.12.20 11:07buy1561.001.32280.00001.3328
20532006.12.20 14:18buy1572.001.32080.00001.3308
20542006.12.20 17:39buy1584.001.31880.00001.3288
20552006.12.20 19:24buy1598.001.31670.00001.3267
20562006.12.21 16:39buy16016.001.31470.00001.3247
20572006.12.21 18:00close16016.001.31650.00001.32472960.00114036.25
20582006.12.21 18:00close1598.001.31660.00001.3267-675.00113361.25
20592006.12.21 18:01close1584.001.31670.00001.3288-1337.50112023.75
20602006.12.21 18:01close1572.001.31660.00001.3308-1193.75110830.00
20612006.12.21 18:01close1561.001.31670.00001.3328-834.38109995.63
20622006.12.21 20:00sell1611.001.31570.00001.3057
20632006.12.21 20:16sell1622.001.31770.00001.3077
20642006.12.22 09:19sell1634.001.31970.00001.3097
20652006.12.22 18:36modify1634.001.31971.31771.3017
20662006.12.22 18:36modify1634.001.31971.31761.3016
20672006.12.22 18:37modify1634.001.31971.31751.3015
20682006.12.22 18:37modify1634.001.31971.31741.3014
20692006.12.22 18:37modify1634.001.31971.31731.3013
20702006.12.22 18:39modify1634.001.31971.31721.3012
20712006.12.22 18:39modify1634.001.31971.31711.3011
20722006.12.22 18:39modify1634.001.31971.31701.3010
20732006.12.22 18:39modify1634.001.31971.31691.3009
20742006.12.22 18:39modify1634.001.31971.31681.3008
20752006.12.22 18:39modify1634.001.31971.31671.3007
20762006.12.22 18:40modify1634.001.31971.31661.3006
20772006.12.22 18:49modify1634.001.31971.31651.3005
20782006.12.22 18:51modify1634.001.31971.31641.3004
20792006.12.22 18:52modify1634.001.31971.31631.3003
20802006.12.22 18:54modify1634.001.31971.31621.3002
20812006.12.22 18:54modify1634.001.31971.31611.3001
20822006.12.22 18:55modify1634.001.31971.31601.3000
20832006.12.22 19:00modify1634.001.31971.31581.2998
20842006.12.22 19:00modify1634.001.31971.31571.2997
20852006.12.22 19:00modify1634.001.31971.31561.2996
20862006.12.22 19:00modify1622.001.31771.31571.2997
20872006.12.22 19:01modify1634.001.31971.31551.2995
20882006.12.22 19:01modify1622.001.31771.31561.2996
20892006.12.22 19:01modify1622.001.31771.31551.2995
20902006.12.22 19:04modify1634.001.31971.31541.2994
20912006.12.22 19:04modify1634.001.31971.31531.2993
20922006.12.22 19:04modify1634.001.31971.31521.2992
20932006.12.22 19:05modify1634.001.31971.31511.2991
20942006.12.22 19:05modify1622.001.31771.31521.2992
20952006.12.22 19:05modify1622.001.31771.31511.2991
20962006.12.22 19:06modify1634.001.31971.31501.2990
20972006.12.22 19:06modify1634.001.31971.31491.2989
20982006.12.22 19:07modify1634.001.31971.31481.2988
20992006.12.22 19:07modify1634.001.31971.31471.2987
21002006.12.22 19:07modify1634.001.31971.31461.2986
21012006.12.22 19:07modify1622.001.31771.31471.2987
21022006.12.22 19:09modify1634.001.31971.31451.2985
21032006.12.22 19:09modify1634.001.31971.31441.2984
21042006.12.22 19:09modify1634.001.31971.31431.2983
21052006.12.22 19:09modify1634.001.31971.31421.2982
21062006.12.22 19:09modify1634.001.31971.31411.2981
21072006.12.22 19:09modify1634.001.31971.31401.2980
21082006.12.22 19:10modify1634.001.31971.31391.2979
21092006.12.22 19:10modify1622.001.31771.31401.2980
21102006.12.22 21:31s/l1634.001.31391.31391.29792740.00112735.63
21112006.12.22 21:31close1622.001.31391.31401.2980880.00113615.63
21122006.12.22 21:32close1611.001.31380.00001.3057202.50113818.13
21132006.12.26 00:15sell1641.001.31310.00001.3031
21142006.12.27 08:07sell1652.001.31520.00001.3052
21152006.12.27 14:54sell1664.001.31720.00001.3072
21162006.12.27 18:22modify1664.001.31721.31511.2991
21172006.12.27 18:22modify1664.001.31721.31501.2990
21182006.12.27 18:24modify1664.001.31721.31491.2989
21192006.12.27 18:24modify1664.001.31721.31481.2988
21202006.12.27 18:25modify1664.001.31721.31471.2987
21212006.12.27 23:31modify1664.001.31721.31461.2986
21222006.12.27 23:54modify1664.001.31721.31451.2985
21232006.12.27 23:55modify1664.001.31721.31441.2984
21242006.12.28 02:54modify1664.001.31721.31431.2983
21252006.12.28 02:54modify1664.001.31721.31421.2982
21262006.12.28 02:55modify1664.001.31721.31411.2981
21272006.12.28 03:09modify1664.001.31721.31401.2980
21282006.12.28 03:10modify1664.001.31721.31391.2979
21292006.12.28 03:31modify1664.001.31721.31371.2977
21302006.12.28 03:55modify1664.001.31721.31361.2976
21312006.12.28 04:03modify1664.001.31721.31351.2975
21322006.12.28 11:07s/l1664.001.31351.31351.29751750.00115568.13
21332006.12.28 11:07close1652.001.31350.00001.3052375.00115943.13
21342006.12.28 11:07close1641.001.31360.00001.3031-82.50115860.63
21352006.12.28 19:10buy1671.001.31620.00001.3262
21362006.12.29 02:07buy1682.001.31410.00001.3241
21372006.12.29 18:22modify1682.001.31411.31621.3322
21382006.12.29 18:22modify1682.001.31411.31631.3323
21392006.12.29 18:24modify1682.001.31411.31651.3325
21402006.12.29 18:24modify1682.001.31411.31661.3326
21412006.12.29 18:24modify1682.001.31411.31671.3327
21422006.12.29 18:25modify1682.001.31411.31681.3328
21432006.12.29 18:30modify1682.001.31411.31691.3329
21442006.12.29 18:31modify1682.001.31411.31701.3330
21452006.12.29 18:31modify1682.001.31411.31711.3331
21462006.12.29 18:33modify1682.001.31411.31721.3332
21472007.01.02 00:15modify1682.001.31411.31731.3333
21482007.01.02 00:16modify1682.001.31411.31751.3335
21492007.01.02 00:16modify1682.001.31411.31761.3336
21502007.01.02 01:07modify1682.001.31411.31771.3337
21512007.01.02 01:07modify1682.001.31411.31791.3339
21522007.01.02 01:09modify1682.001.31411.31801.3340
21532007.01.02 01:10modify1682.001.31411.31821.3342
21542007.01.02 01:15modify1682.001.31411.31831.3343
21552007.01.02 01:18modify1682.001.31411.31841.3344
21562007.01.02 01:19modify1671.001.31621.31831.3343
21572007.01.02 01:19modify1671.001.31621.31841.3344
21582007.01.02 01:37modify1682.001.31411.31851.3345
21592007.01.02 01:39modify1671.001.31621.31851.3345
21602007.01.02 01:40modify1682.001.31411.31861.3346
21612007.01.02 01:55modify1682.001.31411.31871.3347
21622007.01.02 01:56modify1671.001.31621.31861.3346
21632007.01.02 02:15modify1682.001.31411.31881.3348
21642007.01.02 02:16modify1671.001.31621.31871.3347
21652007.01.02 02:19modify1682.001.31411.31891.3349
21662007.01.02 02:20modify1682.001.31411.31911.3351
21672007.01.02 02:20modify1671.001.31621.31901.3350
21682007.01.02 02:22modify1682.001.31411.31931.3353
21692007.01.02 02:22modify1682.001.31411.31941.3354
21702007.01.02 02:22modify1671.001.31621.31931.3353
21712007.01.02 02:24modify1682.001.31411.31961.3356
21722007.01.02 02:25modify1682.001.31411.31971.3357
21732007.01.02 02:25modify1671.001.31621.31961.3356
21742007.01.02 02:30modify1671.001.31621.31971.3357
21752007.01.02 02:34modify1682.001.31411.31981.3358
21762007.01.02 02:35modify1682.001.31411.31991.3359
21772007.01.02 02:35modify1671.001.31621.31981.3358
21782007.01.02 02:35modify1671.001.31621.31991.3359
21792007.01.02 02:37modify1682.001.31411.32001.3360
21802007.01.02 02:37modify1682.001.31411.32011.3361
21812007.01.02 02:37modify1671.001.31621.32001.3360
21822007.01.02 02:38modify1671.001.31621.32011.3361
21832007.01.02 02:39modify1682.001.31411.32021.3362
21842007.01.02 02:40modify1682.001.31411.32031.3363
21852007.01.02 02:40modify1671.001.31621.32021.3362
21862007.01.02 02:40modify1671.001.31621.32031.3363
21872007.01.02 03:16modify1682.001.31411.32041.3364
21882007.01.02 03:17modify1671.001.31621.32041.3364
21892007.01.02 04:21modify1682.001.31411.32051.3365
21902007.01.02 04:23modify1682.001.31411.32061.3366
21912007.01.02 04:23modify1671.001.31621.32051.3365
21922007.01.02 04:25modify1682.001.31411.32071.3367
21932007.01.02 04:26modify1671.001.31621.32061.3366
21942007.01.02 07:45modify1682.001.31411.32081.3368
21952007.01.02 07:46modify1682.001.31411.32091.3369
21962007.01.02 07:47modify1671.001.31621.32081.3368
21972007.01.02 08:10modify1682.001.31411.32101.3370
21982007.01.02 08:11modify1671.001.31621.32091.3369
21992007.01.02 08:16modify1682.001.31411.32111.3371
22002007.01.02 08:16modify1671.001.31621.32101.3370
22012007.01.02 09:21modify1682.001.31411.32121.3372
22022007.01.02 09:21modify1671.001.31621.32111.3371
22032007.01.02 09:22modify1682.001.31411.32131.3373
22042007.01.02 09:22modify1671.001.31621.32121.3372
22052007.01.02 09:24modify1682.001.31411.32141.3374
22062007.01.02 09:24modify1682.001.31411.32151.3375
22072007.01.02 09:25modify1682.001.31411.32161.3376
22082007.01.02 09:25modify1671.001.31621.32151.3375
22092007.01.02 09:25modify1671.001.31621.32161.3376
22102007.01.02 09:31modify1682.001.31411.32171.3377
22112007.01.02 09:31modify1671.001.31621.32171.3377
22122007.01.02 09:34modify1682.001.31411.32181.3378
22132007.01.02 09:34modify1682.001.31411.32191.3379
22142007.01.02 09:34modify1682.001.31411.32201.3380
22152007.01.02 09:34modify1682.001.31411.32211.3381
22162007.01.02 09:34modify1682.001.31411.32221.3382
22172007.01.02 09:35modify1682.001.31411.32231.3383
22182007.01.02 09:35modify1671.001.31621.32221.3382
22192007.01.02 09:35modify1671.001.31621.32231.3383
22202007.01.02 09:36modify1682.001.31411.32241.3384
22212007.01.02 09:36modify1682.001.31411.32251.3385
22222007.01.02 09:37modify1682.001.31411.32261.3386
22232007.01.02 09:37modify1682.001.31411.32271.3387
22242007.01.02 09:37modify1682.001.31411.32281.3388
22252007.01.02 09:37modify1671.001.31621.32271.3387
22262007.01.02 09:39modify1682.001.31411.32291.3389
22272007.01.02 09:39modify1682.001.31411.32301.3390
22282007.01.02 09:39modify1682.001.31411.32311.3391
22292007.01.02 09:39modify1682.001.31411.32321.3392
22302007.01.02 09:40modify1682.001.31411.32331.3393
22312007.01.02 09:40modify1671.001.31621.32321.3392
22322007.01.02 09:45modify1682.001.31411.32341.3394
22332007.01.02 09:45modify1682.001.31411.32361.3396
22342007.01.02 09:46modify1682.001.31411.32381.3398
22352007.01.02 09:46modify1671.001.31621.32371.3397
22362007.01.02 09:46modify1671.001.31621.32381.3398
22372007.01.02 09:48modify1682.001.31411.32391.3399
22382007.01.02 09:48modify1671.001.31621.32391.3399
22392007.01.02 10:24modify1682.001.31411.32401.3400
22402007.01.02 10:24modify1682.001.31411.32421.3402
22412007.01.02 10:24modify1682.001.31411.32431.3403
22422007.01.02 10:24modify1682.001.31411.32451.3405
22432007.01.02 10:25modify1682.001.31411.32461.3406
22442007.01.02 10:25modify1671.001.31621.32451.3405
22452007.01.02 10:29modify1671.001.31621.32461.3406
22462007.01.02 10:30modify1682.001.31411.32471.3407
22472007.01.02 10:30modify1682.001.31411.32481.3408
22482007.01.02 10:30modify1671.001.31621.32471.3407
22492007.01.02 10:30modify1682.001.31411.32491.3409
22502007.01.02 10:30modify1671.001.31621.32481.3408
22512007.01.02 10:30modify1682.001.31411.32501.3410
22522007.01.02 10:31modify1671.001.31621.32491.3409
22532007.01.02 10:31modify1682.001.31411.32511.3411
22542007.01.02 10:31modify1671.001.31621.32501.3410
22552007.01.02 12:07modify1682.001.31411.32521.3412
22562007.01.02 12:07modify1682.001.31411.32531.3413
22572007.01.02 12:07modify1671.001.31621.32521.3412
22582007.01.02 12:09modify1682.001.31411.32541.3414
22592007.01.02 12:09modify1682.001.31411.32551.3415
22602007.01.02 12:10modify1682.001.31411.32561.3416
22612007.01.02 12:10modify1671.001.31621.32551.3415
22622007.01.02 15:37modify1682.001.31411.32571.3417
22632007.01.02 15:37modify1682.001.31411.32581.3418
22642007.01.02 15:37modify1671.001.31621.32571.3417
22652007.01.02 15:37modify1671.001.31621.32581.3418
22662007.01.02 15:39modify1682.001.31411.32591.3419
22672007.01.02 15:39modify1682.001.31411.32601.3420
22682007.01.02 15:39modify1682.001.31411.32611.3421
22692007.01.02 15:39modify1682.001.31411.32621.3422
22702007.01.02 15:39modify1682.001.31411.32631.3423
22712007.01.02 15:40modify1682.001.31411.32641.3424
22722007.01.02 15:40modify1671.001.31621.32631.3423
22732007.01.02 15:40modify1671.001.31621.32641.3424
22742007.01.02 15:48modify1682.001.31411.32651.3425
22752007.01.02 17:18s/l1682.001.32651.32651.34252977.50118838.13
22762007.01.02 17:18close1671.001.32651.32641.34241215.63120053.75