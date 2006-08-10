|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar (1 lot=125000euro))
|Period
|15 Minutes (M15) 2006.08.08 10:45 - 2007.04.06 22:45
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Bars in test
|16431
|Ticks modelled
|581266
|Modelling quality
|89.62%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|110053.75
|Gross profit
|167990.63
|Gross loss
|-57936.88
|Profit factor
|2.90
|Expected payoff
|655.08
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|8252.50 (7.73%)
|Relative drawdown
|14.42% (7836.25)
|Total trades
|168
|Short positions (won %)
|76 (59.21%)
|Long positions (won %)
|92 (64.13%)
|Profit trades (% of total)
|104 (61.90%)
|Loss trades (% of total)
|64 (38.10%)
|Largest
|profit trade
|8825.00
|loss trade
|-2520.00
|Average
|profit trade
|1615.29
|loss trade
|-905.26
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|14 (15489.38)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-8252.50)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|19615.63 (10)
|consecutive loss (count of losses)
|-8252.50 (5)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.08.08 13:37
|buy
|1
|1.00
|1.2851
|0.0000
|1.2951
|2
|2006.08.08 15:39
|buy
|2
|2.00
|1.2831
|0.0000
|1.2931
|3
|2006.08.08 21:09
|modify
|2
|2.00
|1.2831
|1.2851
|1.3011
|4
|2006.08.08 21:09
|modify
|2
|2.00
|1.2831
|1.2853
|1.3013
|5
|2006.08.08 21:09
|modify
|2
|2.00
|1.2831
|1.2855
|1.3015
|6
|2006.08.08 21:09
|modify
|2
|2.00
|1.2831
|1.2858
|1.3018
|7
|2006.08.08 21:10
|modify
|2
|2.00
|1.2831
|1.2860
|1.3020
|8
|2006.08.08 21:18
|modify
|2
|2.00
|1.2831
|1.2861
|1.3021
|9
|2006.08.08 21:20
|s/l
|2
|2.00
|1.2861
|1.2861
|1.3021
|670.00
|10670.00
|10
|2006.08.08 21:20
|close
|1
|1.00
|1.2861
|0.0000
|1.2951
|85.00
|10755.00
|11
|2006.08.08 21:24
|sell
|3
|1.00
|1.2815
|0.0000
|1.2715
|12
|2006.08.08 21:28
|sell
|4
|2.00
|1.2835
|0.0000
|1.2735
|13
|2006.08.08 21:39
|sell
|5
|4.00
|1.2855
|0.0000
|1.2755
|14
|2006.08.09 01:46
|modify
|5
|4.00
|1.2855
|1.2835
|1.2675
|15
|2006.08.09 01:47
|modify
|5
|4.00
|1.2855
|1.2834
|1.2674
|16
|2006.08.09 01:47
|modify
|5
|4.00
|1.2855
|1.2833
|1.2673
|17
|2006.08.09 01:49
|modify
|5
|4.00
|1.2855
|1.2832
|1.2672
|18
|2006.08.09 01:49
|modify
|5
|4.00
|1.2855
|1.2830
|1.2670
|19
|2006.08.09 01:49
|modify
|5
|4.00
|1.2855
|1.2829
|1.2669
|20
|2006.08.09 01:49
|modify
|5
|4.00
|1.2855
|1.2828
|1.2668
|21
|2006.08.09 01:49
|modify
|5
|4.00
|1.2855
|1.2826
|1.2666
|22
|2006.08.09 01:50
|modify
|5
|4.00
|1.2855
|1.2825
|1.2665
|23
|2006.08.09 01:51
|modify
|5
|4.00
|1.2855
|1.2823
|1.2663
|24
|2006.08.09 01:51
|modify
|5
|4.00
|1.2855
|1.2822
|1.2662
|25
|2006.08.09 01:51
|modify
|5
|4.00
|1.2855
|1.2821
|1.2661
|26
|2006.08.09 01:51
|modify
|5
|4.00
|1.2855
|1.2819
|1.2659
|27
|2006.08.09 01:51
|modify
|5
|4.00
|1.2855
|1.2818
|1.2658
|28
|2006.08.09 01:52
|modify
|5
|4.00
|1.2855
|1.2817
|1.2657
|29
|2006.08.09 01:52
|modify
|5
|4.00
|1.2855
|1.2815
|1.2655
|30
|2006.08.09 01:52
|modify
|5
|4.00
|1.2855
|1.2814
|1.2654
|31
|2006.08.09 01:52
|modify
|5
|4.00
|1.2855
|1.2812
|1.2652
|32
|2006.08.09 01:52
|modify
|5
|4.00
|1.2855
|1.2811
|1.2651
|33
|2006.08.09 01:52
|modify
|4
|2.00
|1.2835
|1.2812
|1.2652
|34
|2006.08.09 01:52
|modify
|4
|2.00
|1.2835
|1.2811
|1.2651
|35
|2006.08.09 01:54
|modify
|5
|4.00
|1.2855
|1.2809
|1.2649
|36
|2006.08.09 01:54
|modify
|5
|4.00
|1.2855
|1.2808
|1.2648
|37
|2006.08.09 01:54
|modify
|5
|4.00
|1.2855
|1.2806
|1.2646
|38
|2006.08.09 01:54
|modify
|5
|4.00
|1.2855
|1.2804
|1.2644
|39
|2006.08.09 01:54
|modify
|5
|4.00
|1.2855
|1.2802
|1.2642
|40
|2006.08.09 01:54
|modify
|5
|4.00
|1.2855
|1.2801
|1.2641
|41
|2006.08.09 01:54
|modify
|5
|4.00
|1.2855
|1.2799
|1.2639
|42
|2006.08.09 01:54
|modify
|5
|4.00
|1.2855
|1.2797
|1.2637
|43
|2006.08.09 01:54
|modify
|5
|4.00
|1.2855
|1.2796
|1.2636
|44
|2006.08.09 01:55
|modify
|5
|4.00
|1.2855
|1.2794
|1.2634
|45
|2006.08.09 01:55
|modify
|4
|2.00
|1.2835
|1.2795
|1.2635
|46
|2006.08.09 02:39
|s/l
|4
|2.00
|1.2795
|1.2795
|1.2635
|930.00
|11685.00
|47
|2006.08.09 02:39
|s/l
|5
|4.00
|1.2794
|1.2794
|1.2634
|2910.00
|14595.00
|48
|2006.08.09 02:39
|close
|3
|1.00
|1.2795
|0.0000
|1.2715
|215.00
|14810.00
|49
|2006.08.09 13:45
|buy
|6
|1.00
|1.2895
|0.0000
|1.2995
|50
|2006.08.09 16:24
|buy
|7
|2.00
|1.2874
|0.0000
|1.2974
|51
|2006.08.09 23:09
|buy
|8
|4.00
|1.2854
|0.0000
|1.2954
|52
|2006.08.10 10:07
|modify
|8
|4.00
|1.2854
|1.2874
|1.3034
|53
|2006.08.10 10:07
|modify
|8
|4.00
|1.2854
|1.2875
|1.3035
|54
|2006.08.10 10:09
|modify
|8
|4.00
|1.2854
|1.2876
|1.3036
|55
|2006.08.10 10:09
|modify
|8
|4.00
|1.2854
|1.2877
|1.3037
|56
|2006.08.10 10:09
|modify
|8
|4.00
|1.2854
|1.2878
|1.3038
|57
|2006.08.10 10:09
|modify
|8
|4.00
|1.2854
|1.2879
|1.3039
|58
|2006.08.10 10:10
|modify
|8
|4.00
|1.2854
|1.2880
|1.3040
|59
|2006.08.10 10:24
|s/l
|8
|4.00
|1.2880
|1.2880
|1.3040
|1012.50
|15822.50
|60
|2006.08.10 10:24
|close
|7
|2.00
|1.2879
|0.0000
|1.2974
|-18.75
|15803.75
|61
|2006.08.10 10:24
|close
|6
|1.00
|1.2878
|0.0000
|1.2995
|-284.38
|15519.38
|62
|2006.08.10 10:36
|sell
|9
|1.00
|1.2877
|0.0000
|1.2777
|63
|2006.08.10 15:39
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2857
|1.2697
|64
|2006.08.10 15:39
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2856
|1.2696
|65
|2006.08.10 15:39
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2855
|1.2695
|66
|2006.08.10 15:39
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2854
|1.2694
|67
|2006.08.10 15:39
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2852
|1.2692
|68
|2006.08.10 15:40
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2851
|1.2691
|69
|2006.08.10 16:40
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2850
|1.2690
|70
|2006.08.10 16:55
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2849
|1.2689
|71
|2006.08.10 17:06
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2848
|1.2688
|72
|2006.08.10 17:06
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2847
|1.2687
|73
|2006.08.10 17:07
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2846
|1.2686
|74
|2006.08.10 17:07
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2845
|1.2685
|75
|2006.08.10 17:07
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2844
|1.2684
|76
|2006.08.10 17:09
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2843
|1.2683
|77
|2006.08.10 17:09
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2842
|1.2682
|78
|2006.08.10 17:09
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2841
|1.2681
|79
|2006.08.10 17:09
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2840
|1.2680
|80
|2006.08.10 17:09
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2839
|1.2679
|81
|2006.08.10 17:09
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2838
|1.2678
|82
|2006.08.10 17:09
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2837
|1.2677
|83
|2006.08.10 17:10
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2836
|1.2676
|84
|2006.08.10 17:15
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2835
|1.2675
|85
|2006.08.10 17:16
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2834
|1.2674
|86
|2006.08.10 17:17
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2833
|1.2673
|87
|2006.08.10 17:19
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2832
|1.2672
|88
|2006.08.10 17:19
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2831
|1.2671
|89
|2006.08.10 17:19
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2830
|1.2670
|90
|2006.08.10 17:19
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2829
|1.2669
|91
|2006.08.10 17:19
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2828
|1.2668
|92
|2006.08.10 17:20
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2827
|1.2667
|93
|2006.08.10 17:21
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2826
|1.2666
|94
|2006.08.10 17:21
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2825
|1.2665
|95
|2006.08.10 17:22
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2824
|1.2664
|96
|2006.08.10 17:22
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2823
|1.2663
|97
|2006.08.10 17:22
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2822
|1.2662
|98
|2006.08.10 17:22
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2821
|1.2661
|99
|2006.08.10 17:22
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2820
|1.2660
|100
|2006.08.10 17:24
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2819
|1.2659
|101
|2006.08.10 17:24
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2818
|1.2658
|102
|2006.08.10 17:24
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2817
|1.2657
|103
|2006.08.10 17:24
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2816
|1.2656
|104
|2006.08.10 17:24
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2815
|1.2655
|105
|2006.08.10 17:24
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2814
|1.2654
|106
|2006.08.10 17:24
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2813
|1.2653
|107
|2006.08.10 17:24
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2812
|1.2652
|108
|2006.08.10 17:24
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2811
|1.2651
|109
|2006.08.10 17:24
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2810
|1.2650
|110
|2006.08.10 17:25
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2809
|1.2649
|111
|2006.08.10 17:36
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2808
|1.2648
|112
|2006.08.10 17:36
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2807
|1.2647
|113
|2006.08.10 17:36
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2805
|1.2645
|114
|2006.08.10 17:36
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2804
|1.2644
|115
|2006.08.10 17:37
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2803
|1.2643
|116
|2006.08.10 17:37
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2802
|1.2642
|117
|2006.08.10 17:37
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2801
|1.2641
|118
|2006.08.10 17:37
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2800
|1.2640
|119
|2006.08.10 17:39
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2799
|1.2639
|120
|2006.08.10 17:39
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2798
|1.2638
|121
|2006.08.10 17:39
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2796
|1.2636
|122
|2006.08.10 17:39
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2795
|1.2635
|123
|2006.08.10 17:39
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2794
|1.2634
|124
|2006.08.10 17:39
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2792
|1.2632
|125
|2006.08.10 17:39
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2791
|1.2631
|126
|2006.08.10 17:39
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2790
|1.2630
|127
|2006.08.10 17:39
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2788
|1.2628
|128
|2006.08.10 17:40
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2787
|1.2627
|129
|2006.08.10 18:15
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2786
|1.2626
|130
|2006.08.10 18:15
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2785
|1.2625
|131
|2006.08.10 18:15
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2783
|1.2623
|132
|2006.08.10 18:16
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2782
|1.2622
|133
|2006.08.10 18:16
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2781
|1.2621
|134
|2006.08.10 18:18
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2780
|1.2620
|135
|2006.08.10 18:18
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2779
|1.2619
|136
|2006.08.10 18:18
|modify
|9
|1.00
|1.2877
|1.2778
|1.2618
|137
|2006.08.10 18:24
|s/l
|9
|1.00
|1.2778
|1.2778
|1.2618
|1197.50
|16716.88
|138
|2006.08.11 01:07
|buy
|10
|1.00
|1.2796
|0.0000
|1.2896
|139
|2006.08.11 04:24
|buy
|11
|2.00
|1.2775
|0.0000
|1.2875
|140
|2006.08.11 09:24
|buy
|12
|4.00
|1.2755
|0.0000
|1.2855
|141
|2006.08.11 15:39
|buy
|13
|8.00
|1.2735
|0.0000
|1.2835
|142
|2006.08.15 16:09
|modify
|13
|8.00
|1.2735
|1.2756
|1.2916
|143
|2006.08.15 16:09
|modify
|13
|8.00
|1.2735
|1.2757
|1.2917
|144
|2006.08.15 16:09
|modify
|13
|8.00
|1.2735
|1.2758
|1.2918
|145
|2006.08.15 16:09
|modify
|13
|8.00
|1.2735
|1.2759
|1.2919
|146
|2006.08.15 16:09
|modify
|13
|8.00
|1.2735
|1.2760
|1.2920
|147
|2006.08.15 16:09
|modify
|13
|8.00
|1.2735
|1.2761
|1.2921
|148
|2006.08.15 16:09
|modify
|13
|8.00
|1.2735
|1.2762
|1.2922
|149
|2006.08.15 16:09
|modify
|13
|8.00
|1.2735
|1.2763
|1.2923
|150
|2006.08.15 16:10
|modify
|13
|8.00
|1.2735
|1.2764
|1.2924
|151
|2006.08.15 16:37
|modify
|13
|8.00
|1.2735
|1.2765
|1.2925
|152
|2006.08.15 16:39
|modify
|13
|8.00
|1.2735
|1.2766
|1.2926
|153
|2006.08.15 16:39
|modify
|13
|8.00
|1.2735
|1.2767
|1.2927
|154
|2006.08.15 16:39
|modify
|13
|8.00
|1.2735
|1.2768
|1.2928
|155
|2006.08.15 16:39
|modify
|13
|8.00
|1.2735
|1.2769
|1.2929
|156
|2006.08.15 16:40
|modify
|13
|8.00
|1.2735
|1.2770
|1.2930
|157
|2006.08.15 16:45
|modify
|13
|8.00
|1.2735
|1.2771
|1.2931
|158
|2006.08.15 16:48
|modify
|13
|8.00
|1.2735
|1.2772
|1.2932
|159
|2006.08.16 14:07
|s/l
|13
|8.00
|1.2772
|1.2772
|1.2932
|3125.00
|19841.88
|160
|2006.08.16 14:07
|close
|12
|4.00
|1.2772
|0.0000
|1.2855
|562.50
|20404.38
|161
|2006.08.16 14:07
|close
|11
|2.00
|1.2773
|0.0000
|1.2875
|-193.75
|20210.63
|162
|2006.08.16 14:07
|close
|10
|1.00
|1.2772
|0.0000
|1.2896
|-371.88
|19838.75
|163
|2006.08.16 14:45
|buy
|14
|1.00
|1.2789
|0.0000
|1.2889
|164
|2006.08.16 15:39
|modify
|14
|1.00
|1.2789
|1.2809
|1.2969
|165
|2006.08.16 15:39
|modify
|14
|1.00
|1.2789
|1.2810
|1.2970
|166
|2006.08.16 15:39
|modify
|14
|1.00
|1.2789
|1.2811
|1.2971
|167
|2006.08.16 15:40
|modify
|14
|1.00
|1.2789
|1.2812
|1.2972
|168
|2006.08.16 15:45
|modify
|14
|1.00
|1.2789
|1.2813
|1.2973
|169
|2006.08.16 15:45
|modify
|14
|1.00
|1.2789
|1.2814
|1.2974
|170
|2006.08.16 15:46
|modify
|14
|1.00
|1.2789
|1.2815
|1.2975
|171
|2006.08.16 15:48
|modify
|14
|1.00
|1.2789
|1.2816
|1.2976
|172
|2006.08.16 16:01
|modify
|14
|1.00
|1.2789
|1.2817
|1.2977
|173
|2006.08.16 16:01
|modify
|14
|1.00
|1.2789
|1.2818
|1.2978
|174
|2006.08.16 16:03
|modify
|14
|1.00
|1.2789
|1.2819
|1.2979
|175
|2006.08.16 16:19
|modify
|14
|1.00
|1.2789
|1.2820
|1.2980
|176
|2006.08.16 16:20
|modify
|14
|1.00
|1.2789
|1.2821
|1.2981
|177
|2006.08.16 16:21
|modify
|14
|1.00
|1.2789
|1.2822
|1.2982
|178
|2006.08.16 16:21
|modify
|14
|1.00
|1.2789
|1.2823
|1.2983
|179
|2006.08.16 16:22
|modify
|14
|1.00
|1.2789
|1.2824
|1.2984
|180
|2006.08.16 16:22
|modify
|14
|1.00
|1.2789
|1.2825
|1.2985
|181
|2006.08.16 16:22
|modify
|14
|1.00
|1.2789
|1.2826
|1.2986
|182
|2006.08.16 16:22
|modify
|14
|1.00
|1.2789
|1.2827
|1.2987
|183
|2006.08.16 16:24
|modify
|14
|1.00
|1.2789
|1.2828
|1.2988
|184
|2006.08.16 16:24
|modify
|14
|1.00
|1.2789
|1.2829
|1.2989
|185
|2006.08.16 16:24
|modify
|14
|1.00
|1.2789
|1.2830
|1.2990
|186
|2006.08.16 16:24
|modify
|14
|1.00
|1.2789
|1.2831
|1.2991
|187
|2006.08.16 16:24
|modify
|14
|1.00
|1.2789
|1.2832
|1.2992
|188
|2006.08.16 16:25
|modify
|14
|1.00
|1.2789
|1.2833
|1.2993
|189
|2006.08.17 10:22
|modify
|14
|1.00
|1.2789
|1.2834
|1.2994
|190
|2006.08.17 10:22
|modify
|14
|1.00
|1.2789
|1.2835
|1.2995
|191
|2006.08.17 10:24
|modify
|14
|1.00
|1.2789
|1.2836
|1.2996
|192
|2006.08.17 10:24
|modify
|14
|1.00
|1.2789
|1.2838
|1.2998
|193
|2006.08.17 10:24
|modify
|14
|1.00
|1.2789
|1.2839
|1.2999
|194
|2006.08.17 10:25
|modify
|14
|1.00
|1.2789
|1.2840
|1.3000
|195
|2006.08.17 10:39
|modify
|14
|1.00
|1.2789
|1.2841
|1.3001
|196
|2006.08.17 10:39
|modify
|14
|1.00
|1.2789
|1.2842
|1.3002
|197
|2006.08.17 10:40
|modify
|14
|1.00
|1.2789
|1.2843
|1.3003
|198
|2006.08.17 11:40
|modify
|14
|1.00
|1.2789
|1.2844
|1.3004
|199
|2006.08.17 14:40
|modify
|14
|1.00
|1.2789
|1.2845
|1.3005
|200
|2006.08.17 14:49
|modify
|14
|1.00
|1.2789
|1.2846
|1.3006
|201
|2006.08.17 14:49
|modify
|14
|1.00
|1.2789
|1.2847
|1.3007
|202
|2006.08.17 14:50
|modify
|14
|1.00
|1.2789
|1.2848
|1.3008
|203
|2006.08.17 14:51
|modify
|14
|1.00
|1.2789
|1.2849
|1.3009
|204
|2006.08.17 14:52
|modify
|14
|1.00
|1.2789
|1.2850
|1.3010
|205
|2006.08.17 14:52
|modify
|14
|1.00
|1.2789
|1.2851
|1.3011
|206
|2006.08.17 14:54
|modify
|14
|1.00
|1.2789
|1.2852
|1.3012
|207
|2006.08.17 14:54
|modify
|14
|1.00
|1.2789
|1.2853
|1.3013
|208
|2006.08.17 14:55
|modify
|14
|1.00
|1.2789
|1.2854
|1.3014
|209
|2006.08.17 19:21
|s/l
|14
|1.00
|1.2854
|1.2854
|1.3014
|740.63
|20579.38
|210
|2006.08.17 19:21
|sell
|15
|1.00
|1.2854
|0.0000
|1.2754
|211
|2006.08.18 14:24
|modify
|15
|1.00
|1.2854
|1.2833
|1.2673
|212
|2006.08.18 14:24
|modify
|15
|1.00
|1.2854
|1.2832
|1.2672
|213
|2006.08.18 14:25
|modify
|15
|1.00
|1.2854
|1.2830
|1.2670
|214
|2006.08.18 14:30
|modify
|15
|1.00
|1.2854
|1.2829
|1.2669
|215
|2006.08.18 14:30
|modify
|15
|1.00
|1.2854
|1.2828
|1.2668
|216
|2006.08.18 14:33
|modify
|15
|1.00
|1.2854
|1.2827
|1.2667
|217
|2006.08.18 14:52
|modify
|15
|1.00
|1.2854
|1.2826
|1.2666
|218
|2006.08.18 14:54
|modify
|15
|1.00
|1.2854
|1.2825
|1.2665
|219
|2006.08.18 14:54
|modify
|15
|1.00
|1.2854
|1.2824
|1.2664
|220
|2006.08.18 14:54
|modify
|15
|1.00
|1.2854
|1.2823
|1.2663
|221
|2006.08.18 14:55
|modify
|15
|1.00
|1.2854
|1.2822
|1.2662
|222
|2006.08.18 15:24
|modify
|15
|1.00
|1.2854
|1.2820
|1.2660
|223
|2006.08.18 15:24
|modify
|15
|1.00
|1.2854
|1.2819
|1.2659
|224
|2006.08.18 15:24
|modify
|15
|1.00
|1.2854
|1.2818
|1.2658
|225
|2006.08.18 15:25
|modify
|15
|1.00
|1.2854
|1.2817
|1.2657
|226
|2006.08.18 15:30
|modify
|15
|1.00
|1.2854
|1.2815
|1.2655
|227
|2006.08.18 15:30
|modify
|15
|1.00
|1.2854
|1.2814
|1.2654
|228
|2006.08.18 15:31
|modify
|15
|1.00
|1.2854
|1.2813
|1.2653
|229
|2006.08.18 15:31
|modify
|15
|1.00
|1.2854
|1.2812
|1.2652
|230
|2006.08.18 15:33
|modify
|15
|1.00
|1.2854
|1.2811
|1.2651
|231
|2006.08.18 16:07
|s/l
|15
|1.00
|1.2811
|1.2811
|1.2651
|502.50
|21081.88
|232
|2006.08.18 18:30
|sell
|16
|1.00
|1.2807
|0.0000
|1.2707
|233
|2006.08.18 22:31
|sell
|17
|2.00
|1.2827
|0.0000
|1.2727
|234
|2006.08.21 04:00
|sell
|18
|4.00
|1.2847
|0.0000
|1.2747
|235
|2006.08.21 04:25
|sell
|19
|8.00
|1.2867
|0.0000
|1.2767
|236
|2006.08.22 14:54
|modify
|19
|8.00
|1.2867
|1.2845
|1.2685
|237
|2006.08.22 14:54
|modify
|19
|8.00
|1.2867
|1.2844
|1.2684
|238
|2006.08.22 14:54
|modify
|19
|8.00
|1.2867
|1.2842
|1.2682
|239
|2006.08.22 14:54
|modify
|19
|8.00
|1.2867
|1.2841
|1.2681
|240
|2006.08.22 14:55
|modify
|19
|8.00
|1.2867
|1.2839
|1.2679
|241
|2006.08.22 15:01
|modify
|19
|8.00
|1.2867
|1.2838
|1.2678
|242
|2006.08.22 15:03
|modify
|19
|8.00
|1.2867
|1.2837
|1.2677
|243
|2006.08.22 16:07
|modify
|19
|8.00
|1.2867
|1.2836
|1.2676
|244
|2006.08.22 16:07
|modify
|19
|8.00
|1.2867
|1.2835
|1.2675
|245
|2006.08.22 16:09
|modify
|19
|8.00
|1.2867
|1.2834
|1.2674
|246
|2006.08.22 16:09
|modify
|19
|8.00
|1.2867
|1.2833
|1.2673
|247
|2006.08.22 16:09
|modify
|19
|8.00
|1.2867
|1.2832
|1.2672
|248
|2006.08.22 16:09
|modify
|19
|8.00
|1.2867
|1.2830
|1.2670
|249
|2006.08.22 16:10
|modify
|19
|8.00
|1.2867
|1.2829
|1.2669
|250
|2006.08.22 17:24
|modify
|19
|8.00
|1.2867
|1.2828
|1.2668
|251
|2006.08.22 17:24
|modify
|19
|8.00
|1.2867
|1.2827
|1.2667
|252
|2006.08.22 17:25
|modify
|19
|8.00
|1.2867
|1.2826
|1.2666
|253
|2006.08.22 17:25
|modify
|18
|4.00
|1.2847
|1.2826
|1.2666
|254
|2006.08.22 20:25
|modify
|19
|8.00
|1.2867
|1.2824
|1.2664
|255
|2006.08.22 20:25
|modify
|18
|4.00
|1.2847
|1.2825
|1.2665
|256
|2006.08.22 20:30
|modify
|19
|8.00
|1.2867
|1.2823
|1.2663
|257
|2006.08.22 20:30
|modify
|19
|8.00
|1.2867
|1.2822
|1.2662
|258
|2006.08.22 20:30
|modify
|18
|4.00
|1.2847
|1.2823
|1.2663
|259
|2006.08.22 20:30
|modify
|19
|8.00
|1.2867
|1.2821
|1.2661
|260
|2006.08.22 20:31
|modify
|18
|4.00
|1.2847
|1.2822
|1.2662
|261
|2006.08.22 20:33
|modify
|19
|8.00
|1.2867
|1.2820
|1.2660
|262
|2006.08.22 20:33
|modify
|18
|4.00
|1.2847
|1.2821
|1.2661
|263
|2006.08.22 20:54
|modify
|19
|8.00
|1.2867
|1.2819
|1.2659
|264
|2006.08.22 20:54
|modify
|19
|8.00
|1.2867
|1.2818
|1.2658
|265
|2006.08.22 20:54
|modify
|19
|8.00
|1.2867
|1.2817
|1.2657
|266
|2006.08.22 20:55
|modify
|19
|8.00
|1.2867
|1.2816
|1.2656
|267
|2006.08.22 20:55
|modify
|18
|4.00
|1.2847
|1.2817
|1.2657
|268
|2006.08.22 21:09
|modify
|19
|8.00
|1.2867
|1.2815
|1.2655
|269
|2006.08.22 21:10
|modify
|19
|8.00
|1.2867
|1.2814
|1.2654
|270
|2006.08.22 21:10
|modify
|18
|4.00
|1.2847
|1.2815
|1.2655
|271
|2006.08.23 10:20
|s/l
|18
|4.00
|1.2815
|1.2815
|1.2655
|1480.00
|22561.88
|272
|2006.08.23 10:20
|s/l
|19
|8.00
|1.2814
|1.2814
|1.2654
|5060.00
|27621.88
|273
|2006.08.23 10:20
|close
|17
|2.00
|1.2815
|0.0000
|1.2727
|250.00
|27871.88
|274
|2006.08.23 10:20
|close
|16
|1.00
|1.2814
|0.0000
|1.2707
|-112.50
|27759.38
|275
|2006.08.23 16:00
|buy
|20
|1.00
|1.2823
|0.0000
|1.2923
|276
|2006.08.23 17:36
|buy
|21
|2.00
|1.2803
|0.0000
|1.2903
|277
|2006.08.23 18:07
|buy
|22
|4.00
|1.2783
|0.0000
|1.2883
|278
|2006.08.24 04:09
|buy
|23
|8.00
|1.2763
|0.0000
|1.2863
|279
|2006.08.24 11:09
|modify
|23
|8.00
|1.2763
|1.2783
|1.2943
|280
|2006.08.24 11:09
|modify
|23
|8.00
|1.2763
|1.2784
|1.2944
|281
|2006.08.24 11:10
|modify
|23
|8.00
|1.2763
|1.2786
|1.2946
|282
|2006.08.24 11:21
|modify
|23
|8.00
|1.2763
|1.2787
|1.2947
|283
|2006.08.24 11:22
|modify
|23
|8.00
|1.2763
|1.2788
|1.2948
|284
|2006.08.24 11:24
|modify
|23
|8.00
|1.2763
|1.2789
|1.2949
|285
|2006.08.24 11:24
|modify
|23
|8.00
|1.2763
|1.2790
|1.2950
|286
|2006.08.24 11:25
|modify
|23
|8.00
|1.2763
|1.2791
|1.2951
|287
|2006.08.24 11:49
|modify
|23
|8.00
|1.2763
|1.2792
|1.2952
|288
|2006.08.24 11:49
|modify
|23
|8.00
|1.2763
|1.2793
|1.2953
|289
|2006.08.24 11:49
|modify
|23
|8.00
|1.2763
|1.2794
|1.2954
|290
|2006.08.24 11:50
|modify
|23
|8.00
|1.2763
|1.2795
|1.2955
|291
|2006.08.24 11:51
|modify
|23
|8.00
|1.2763
|1.2796
|1.2956
|292
|2006.08.24 11:51
|modify
|23
|8.00
|1.2763
|1.2797
|1.2957
|293
|2006.08.24 11:52
|modify
|23
|8.00
|1.2763
|1.2798
|1.2958
|294
|2006.08.24 11:52
|modify
|23
|8.00
|1.2763
|1.2799
|1.2959
|295
|2006.08.24 11:52
|modify
|23
|8.00
|1.2763
|1.2800
|1.2960
|296
|2006.08.24 11:54
|modify
|23
|8.00
|1.2763
|1.2801
|1.2961
|297
|2006.08.24 11:54
|modify
|23
|8.00
|1.2763
|1.2802
|1.2962
|298
|2006.08.24 11:54
|modify
|23
|8.00
|1.2763
|1.2803
|1.2963
|299
|2006.08.24 11:54
|modify
|23
|8.00
|1.2763
|1.2804
|1.2964
|300
|2006.08.24 11:54
|modify
|23
|8.00
|1.2763
|1.2805
|1.2965
|301
|2006.08.24 11:55
|modify
|23
|8.00
|1.2763
|1.2806
|1.2966
|302
|2006.08.24 11:55
|modify
|22
|4.00
|1.2783
|1.2805
|1.2965
|303
|2006.08.24 15:31
|modify
|23
|8.00
|1.2763
|1.2807
|1.2967
|304
|2006.08.24 15:31
|modify
|22
|4.00
|1.2783
|1.2806
|1.2966
|305
|2006.08.24 15:33
|modify
|23
|8.00
|1.2763
|1.2808
|1.2968
|306
|2006.08.24 15:33
|modify
|22
|4.00
|1.2783
|1.2807
|1.2967
|307
|2006.08.24 15:33
|modify
|23
|8.00
|1.2763
|1.2809
|1.2969
|308
|2006.08.24 15:33
|modify
|22
|4.00
|1.2783
|1.2808
|1.2968
|309
|2006.08.24 15:33
|modify
|23
|8.00
|1.2763
|1.2810
|1.2970
|310
|2006.08.24 15:33
|modify
|22
|4.00
|1.2783
|1.2809
|1.2969
|311
|2006.08.24 15:39
|s/l
|23
|8.00
|1.2810
|1.2810
|1.2970
|4380.00
|32139.38
|312
|2006.08.24 15:39
|close
|22
|4.00
|1.2810
|1.2809
|1.2969
|1062.50
|33201.88
|313
|2006.08.24 15:39
|close
|21
|2.00
|1.2809
|0.0000
|1.2903
|6.25
|33208.13
|314
|2006.08.24 15:39
|close
|20
|1.00
|1.2808
|0.0000
|1.2923
|-259.38
|32948.75
|315
|2006.08.25 01:30
|sell
|24
|1.00
|1.2752
|0.0000
|1.2652
|316
|2006.08.25 05:51
|sell
|25
|2.00
|1.2772
|0.0000
|1.2672
|317
|2006.08.28 06:24
|sell
|26
|4.00
|1.2793
|0.0000
|1.2693
|318
|2006.08.28 10:25
|sell
|27
|8.00
|1.2813
|0.0000
|1.2713
|319
|2006.08.29 10:10
|sell
|28
|16.00
|1.2833
|0.0000
|1.2733
|320
|2006.08.29 11:54
|close
|28
|16.00
|1.2816
|0.0000
|1.2733
|2760.00
|35708.75
|321
|2006.08.29 11:54
|close
|27
|8.00
|1.2815
|0.0000
|1.2713
|-480.00
|35228.75
|322
|2006.08.29 11:55
|close
|26
|4.00
|1.2814
|0.0000
|1.2693
|-1190.00
|34038.75
|323
|2006.08.29 11:55
|close
|25
|2.00
|1.2815
|0.0000
|1.2672
|-1135.00
|32903.75
|324
|2006.08.29 11:55
|close
|24
|1.00
|1.2814
|0.0000
|1.2652
|-805.00
|32098.75
|325
|2006.08.29 15:16
|sell
|29
|1.00
|1.2801
|0.0000
|1.2701
|326
|2006.08.29 17:55
|modify
|29
|1.00
|1.2801
|1.2781
|1.2621
|327
|2006.08.29 21:06
|s/l
|29
|1.00
|1.2781
|1.2781
|1.2621
|210.00
|32308.75
|328
|2006.08.30 03:30
|buy
|30
|1.00
|1.2842
|0.0000
|1.2942
|329
|2006.08.30 05:25
|buy
|31
|2.00
|1.2821
|0.0000
|1.2921
|330
|2006.08.31 15:39
|modify
|31
|2.00
|1.2821
|1.2842
|1.3002
|331
|2006.08.31 15:39
|modify
|31
|2.00
|1.2821
|1.2843
|1.3003
|332
|2006.08.31 15:39
|modify
|31
|2.00
|1.2821
|1.2844
|1.3004
|333
|2006.08.31 15:39
|modify
|31
|2.00
|1.2821
|1.2845
|1.3005
|334
|2006.08.31 15:39
|modify
|31
|2.00
|1.2821
|1.2846
|1.3006
|335
|2006.08.31 15:40
|modify
|31
|2.00
|1.2821
|1.2847
|1.3007
|336
|2006.08.31 16:34
|s/l
|31
|2.00
|1.2847
|1.2847
|1.3007
|506.25
|32815.00
|337
|2006.08.31 16:34
|close
|30
|1.00
|1.2847
|0.0000
|1.2942
|-9.38
|32805.63
|338
|2006.08.31 16:34
|sell
|32
|1.00
|1.2846
|0.0000
|1.2746
|339
|2006.08.31 17:30
|modify
|32
|1.00
|1.2846
|1.2825
|1.2665
|340
|2006.08.31 17:31
|modify
|32
|1.00
|1.2846
|1.2824
|1.2664
|341
|2006.08.31 17:31
|modify
|32
|1.00
|1.2846
|1.2823
|1.2663
|342
|2006.08.31 17:33
|modify
|32
|1.00
|1.2846
|1.2822
|1.2662
|343
|2006.08.31 18:52
|modify
|32
|1.00
|1.2846
|1.2821
|1.2661
|344
|2006.08.31 18:52
|modify
|32
|1.00
|1.2846
|1.2820
|1.2660
|345
|2006.08.31 18:54
|modify
|32
|1.00
|1.2846
|1.2819
|1.2659
|346
|2006.08.31 18:54
|modify
|32
|1.00
|1.2846
|1.2818
|1.2658
|347
|2006.08.31 18:54
|modify
|32
|1.00
|1.2846
|1.2817
|1.2657
|348
|2006.08.31 18:54
|modify
|32
|1.00
|1.2846
|1.2816
|1.2656
|349
|2006.08.31 18:55
|modify
|32
|1.00
|1.2846
|1.2815
|1.2655
|350
|2006.08.31 22:00
|s/l
|32
|1.00
|1.2815
|1.2815
|1.2655
|347.50
|33153.13
|351
|2006.09.01 02:35
|buy
|33
|1.00
|1.2809
|0.0000
|1.2909
|352
|2006.09.01 15:36
|buy
|34
|2.00
|1.2789
|0.0000
|1.2889
|353
|2006.09.01 15:39
|buy
|35
|4.00
|1.2769
|0.0000
|1.2869
|354
|2006.09.01 18:49
|modify
|35
|4.00
|1.2769
|1.2789
|1.2949
|355
|2006.09.01 18:49
|modify
|35
|4.00
|1.2769
|1.2790
|1.2950
|356
|2006.09.01 18:49
|modify
|35
|4.00
|1.2769
|1.2792
|1.2952
|357
|2006.09.01 18:50
|modify
|35
|4.00
|1.2769
|1.2793
|1.2953
|358
|2006.09.01 18:51
|modify
|35
|4.00
|1.2769
|1.2794
|1.2954
|359
|2006.09.01 18:52
|modify
|35
|4.00
|1.2769
|1.2795
|1.2955
|360
|2006.09.01 18:52
|modify
|35
|4.00
|1.2769
|1.2796
|1.2956
|361
|2006.09.01 18:52
|modify
|35
|4.00
|1.2769
|1.2797
|1.2957
|362
|2006.09.01 18:52
|modify
|35
|4.00
|1.2769
|1.2798
|1.2958
|363
|2006.09.01 18:54
|modify
|35
|4.00
|1.2769
|1.2799
|1.2959
|364
|2006.09.01 18:54
|modify
|35
|4.00
|1.2769
|1.2801
|1.2961
|365
|2006.09.01 18:54
|modify
|35
|4.00
|1.2769
|1.2802
|1.2962
|366
|2006.09.01 18:54
|modify
|35
|4.00
|1.2769
|1.2803
|1.2963
|367
|2006.09.01 18:55
|modify
|35
|4.00
|1.2769
|1.2804
|1.2964
|368
|2006.09.01 19:04
|modify
|35
|4.00
|1.2769
|1.2805
|1.2965
|369
|2006.09.01 19:04
|modify
|35
|4.00
|1.2769
|1.2806
|1.2966
|370
|2006.09.01 19:05
|modify
|35
|4.00
|1.2769
|1.2807
|1.2967
|371
|2006.09.01 19:06
|modify
|35
|4.00
|1.2769
|1.2808
|1.2968
|372
|2006.09.01 19:07
|modify
|35
|4.00
|1.2769
|1.2809
|1.2969
|373
|2006.09.01 19:07
|modify
|35
|4.00
|1.2769
|1.2810
|1.2970
|374
|2006.09.01 19:07
|modify
|35
|4.00
|1.2769
|1.2811
|1.2971
|375
|2006.09.01 19:07
|modify
|34
|2.00
|1.2789
|1.2810
|1.2970
|376
|2006.09.01 19:09
|modify
|35
|4.00
|1.2769
|1.2812
|1.2972
|377
|2006.09.01 19:09
|modify
|35
|4.00
|1.2769
|1.2813
|1.2973
|378
|2006.09.01 19:09
|modify
|35
|4.00
|1.2769
|1.2814
|1.2974
|379
|2006.09.01 19:10
|modify
|35
|4.00
|1.2769
|1.2815
|1.2975
|380
|2006.09.01 19:10
|modify
|34
|2.00
|1.2789
|1.2814
|1.2974
|381
|2006.09.01 19:10
|modify
|34
|2.00
|1.2789
|1.2815
|1.2975
|382
|2006.09.04 01:55
|modify
|35
|4.00
|1.2769
|1.2816
|1.2976
|383
|2006.09.04 01:59
|modify
|34
|2.00
|1.2789
|1.2816
|1.2976
|384
|2006.09.04 02:00
|modify
|35
|4.00
|1.2769
|1.2818
|1.2978
|385
|2006.09.04 02:00
|modify
|35
|4.00
|1.2769
|1.2819
|1.2979
|386
|2006.09.04 02:00
|modify
|35
|4.00
|1.2769
|1.2820
|1.2980
|387
|2006.09.04 02:00
|modify
|35
|4.00
|1.2769
|1.2821
|1.2981
|388
|2006.09.04 02:01
|modify
|35
|4.00
|1.2769
|1.2822
|1.2982
|389
|2006.09.04 02:01
|modify
|35
|4.00
|1.2769
|1.2823
|1.2983
|390
|2006.09.04 02:01
|modify
|35
|4.00
|1.2769
|1.2824
|1.2984
|391
|2006.09.04 02:01
|modify
|34
|2.00
|1.2789
|1.2823
|1.2983
|392
|2006.09.04 02:37
|modify
|35
|4.00
|1.2769
|1.2825
|1.2985
|393
|2006.09.04 02:37
|modify
|34
|2.00
|1.2789
|1.2824
|1.2984
|394
|2006.09.04 02:39
|modify
|35
|4.00
|1.2769
|1.2826
|1.2986
|395
|2006.09.04 02:39
|modify
|34
|2.00
|1.2789
|1.2825
|1.2985
|396
|2006.09.04 04:07
|modify
|35
|4.00
|1.2769
|1.2827
|1.2987
|397
|2006.09.04 04:07
|modify
|34
|2.00
|1.2789
|1.2826
|1.2986
|398
|2006.09.04 04:09
|modify
|35
|4.00
|1.2769
|1.2828
|1.2988
|399
|2006.09.04 04:09
|modify
|34
|2.00
|1.2789
|1.2827
|1.2987
|400
|2006.09.04 04:10
|modify
|35
|4.00
|1.2769
|1.2829
|1.2989
|401
|2006.09.04 04:10
|modify
|34
|2.00
|1.2789
|1.2828
|1.2988
|402
|2006.09.04 04:20
|modify
|35
|4.00
|1.2769
|1.2830
|1.2990
|403
|2006.09.04 04:20
|modify
|34
|2.00
|1.2789
|1.2829
|1.2989
|404
|2006.09.04 04:22
|modify
|35
|4.00
|1.2769
|1.2831
|1.2991
|405
|2006.09.04 04:22
|modify
|35
|4.00
|1.2769
|1.2832
|1.2992
|406
|2006.09.04 04:23
|modify
|34
|2.00
|1.2789
|1.2831
|1.2991
|407
|2006.09.04 04:25
|modify
|35
|4.00
|1.2769
|1.2833
|1.2993
|408
|2006.09.04 04:25
|modify
|34
|2.00
|1.2789
|1.2832
|1.2992
|409
|2006.09.04 04:25
|modify
|34
|2.00
|1.2789
|1.2833
|1.2993
|410
|2006.09.04 04:26
|modify
|33
|1.00
|1.2809
|1.2832
|1.2992
|411
|2006.09.04 04:26
|modify
|33
|1.00
|1.2809
|1.2833
|1.2993
|412
|2006.09.04 07:53
|modify
|35
|4.00
|1.2769
|1.2834
|1.2994
|413
|2006.09.04 07:54
|modify
|34
|2.00
|1.2789
|1.2834
|1.2994
|414
|2006.09.04 07:55
|modify
|35
|4.00
|1.2769
|1.2835
|1.2995
|415
|2006.09.04 07:56
|modify
|33
|1.00
|1.2809
|1.2834
|1.2994
|416
|2006.09.04 07:56
|modify
|34
|2.00
|1.2789
|1.2835
|1.2995
|417
|2006.09.04 13:25
|modify
|33
|1.00
|1.2809
|1.2835
|1.2995
|418
|2006.09.04 17:25
|modify
|35
|4.00
|1.2769
|1.2836
|1.2996
|419
|2006.09.04 17:26
|modify
|34
|2.00
|1.2789
|1.2836
|1.2996
|420
|2006.09.04 17:27
|modify
|33
|1.00
|1.2809
|1.2836
|1.2996
|421
|2006.09.04 19:55
|modify
|35
|4.00
|1.2769
|1.2837
|1.2997
|422
|2006.09.05 00:00
|modify
|35
|4.00
|1.2769
|1.2841
|1.3001
|423
|2006.09.05 00:03
|modify
|35
|4.00
|1.2769
|1.2842
|1.3002
|424
|2006.09.05 00:05
|modify
|34
|2.00
|1.2789
|1.2841
|1.3001
|425
|2006.09.05 00:05
|modify
|34
|2.00
|1.2789
|1.2842
|1.3002
|426
|2006.09.05 00:06
|modify
|33
|1.00
|1.2809
|1.2841
|1.3001
|427
|2006.09.05 00:06
|modify
|33
|1.00
|1.2809
|1.2842
|1.3002
|428
|2006.09.05 03:22
|s/l
|33
|1.00
|1.2842
|1.2842
|1.3002
|351.25
|33504.38
|429
|2006.09.05 03:22
|s/l
|34
|2.00
|1.2842
|1.2842
|1.3002
|1202.50
|34706.88
|430
|2006.09.05 03:22
|s/l
|35
|4.00
|1.2842
|1.2842
|1.3002
|3405.00
|38111.88
|431
|2006.09.05 05:55
|sell
|36
|1.00
|1.2831
|0.0000
|1.2731
|432
|2006.09.06 15:33
|modify
|36
|1.00
|1.2831
|1.2810
|1.2650
|433
|2006.09.06 16:39
|modify
|36
|1.00
|1.2831
|1.2809
|1.2649
|434
|2006.09.06 16:39
|modify
|36
|1.00
|1.2831
|1.2808
|1.2648
|435
|2006.09.06 16:39
|modify
|36
|1.00
|1.2831
|1.2806
|1.2646
|436
|2006.09.06 16:40
|modify
|36
|1.00
|1.2831
|1.2804
|1.2644
|437
|2006.09.06 16:45
|modify
|36
|1.00
|1.2831
|1.2803
|1.2643
|438
|2006.09.06 16:48
|modify
|36
|1.00
|1.2831
|1.2802
|1.2642
|439
|2006.09.06 19:54
|modify
|36
|1.00
|1.2831
|1.2801
|1.2641
|440
|2006.09.06 21:07
|s/l
|36
|1.00
|1.2801
|1.2801
|1.2641
|340.00
|38451.88
|441
|2006.09.07 01:30
|buy
|37
|1.00
|1.2811
|0.0000
|1.2911
|442
|2006.09.07 11:40
|buy
|38
|2.00
|1.2791
|0.0000
|1.2891
|443
|2006.09.07 13:36
|buy
|39
|4.00
|1.2771
|0.0000
|1.2871
|444
|2006.09.07 14:05
|buy
|40
|8.00
|1.2751
|0.0000
|1.2851
|445
|2006.09.07 14:09
|buy
|41
|16.00
|1.2730
|0.0000
|1.2830
|446
|2006.09.07 18:54
|close
|41
|16.00
|1.2749
|0.0000
|1.2830
|3160.00
|41611.88
|447
|2006.09.07 18:54
|close
|40
|8.00
|1.2750
|0.0000
|1.2851
|-420.00
|41191.88
|448
|2006.09.07 18:54
|close
|39
|4.00
|1.2751
|0.0000
|1.2871
|-1160.00
|40031.88
|449
|2006.09.07 18:54
|close
|38
|2.00
|1.2752
|0.0000
|1.2891
|-1055.00
|38976.88
|450
|2006.09.07 18:55
|close
|37
|1.00
|1.2753
|0.0000
|1.2911
|-765.00
|38211.88
|451
|2006.09.08 02:00
|sell
|42
|1.00
|1.2725
|0.0000
|1.2625
|452
|2006.09.08 15:39
|modify
|42
|1.00
|1.2725
|1.2704
|1.2544
|453
|2006.09.08 15:39
|modify
|42
|1.00
|1.2725
|1.2702
|1.2542
|454
|2006.09.08 15:39
|modify
|42
|1.00
|1.2725
|1.2701
|1.2541
|455
|2006.09.08 15:39
|modify
|42
|1.00
|1.2725
|1.2699
|1.2539
|456
|2006.09.08 15:40
|modify
|42
|1.00
|1.2725
|1.2697
|1.2537
|457
|2006.09.08 16:01
|modify
|42
|1.00
|1.2725
|1.2696
|1.2536
|458
|2006.09.08 16:03
|modify
|42
|1.00
|1.2725
|1.2695
|1.2535
|459
|2006.09.08 17:09
|modify
|42
|1.00
|1.2725
|1.2694
|1.2534
|460
|2006.09.08 17:10
|modify
|42
|1.00
|1.2725
|1.2693
|1.2533
|461
|2006.09.08 17:15
|modify
|42
|1.00
|1.2725
|1.2691
|1.2531
|462
|2006.09.08 17:15
|modify
|42
|1.00
|1.2725
|1.2690
|1.2530
|463
|2006.09.08 17:15
|modify
|42
|1.00
|1.2725
|1.2689
|1.2529
|464
|2006.09.08 17:15
|modify
|42
|1.00
|1.2725
|1.2688
|1.2528
|465
|2006.09.08 17:15
|modify
|42
|1.00
|1.2725
|1.2687
|1.2527
|466
|2006.09.08 17:15
|modify
|42
|1.00
|1.2725
|1.2686
|1.2526
|467
|2006.09.08 17:16
|modify
|42
|1.00
|1.2725
|1.2685
|1.2525
|468
|2006.09.08 17:16
|modify
|42
|1.00
|1.2725
|1.2684
|1.2524
|469
|2006.09.08 17:18
|modify
|42
|1.00
|1.2725
|1.2683
|1.2523
|470
|2006.09.08 17:18
|modify
|42
|1.00
|1.2725
|1.2682
|1.2522
|471
|2006.09.11 04:10
|modify
|42
|1.00
|1.2725
|1.2681
|1.2521
|472
|2006.09.11 04:15
|modify
|42
|1.00
|1.2725
|1.2680
|1.2520
|473
|2006.09.11 04:16
|modify
|42
|1.00
|1.2725
|1.2679
|1.2519
|474
|2006.09.11 04:18
|modify
|42
|1.00
|1.2725
|1.2678
|1.2518
|475
|2006.09.11 07:50
|s/l
|42
|1.00
|1.2678
|1.2678
|1.2518
|552.50
|38764.38
|476
|2006.09.11 11:04
|buy
|43
|1.00
|1.2695
|0.0000
|1.2795
|477
|2006.09.12 17:10
|buy
|44
|2.00
|1.2675
|0.0000
|1.2775
|478
|2006.09.14 14:35
|modify
|44
|2.00
|1.2675
|1.2696
|1.2856
|479
|2006.09.14 14:37
|modify
|44
|2.00
|1.2675
|1.2697
|1.2857
|480
|2006.09.14 14:39
|modify
|44
|2.00
|1.2675
|1.2698
|1.2858
|481
|2006.09.14 14:40
|modify
|44
|2.00
|1.2675
|1.2699
|1.2859
|482
|2006.09.14 14:45
|modify
|44
|2.00
|1.2675
|1.2700
|1.2860
|483
|2006.09.14 14:46
|modify
|44
|2.00
|1.2675
|1.2701
|1.2861
|484
|2006.09.14 15:33
|modify
|44
|2.00
|1.2675
|1.2702
|1.2862
|485
|2006.09.14 15:33
|modify
|44
|2.00
|1.2675
|1.2703
|1.2863
|486
|2006.09.14 15:39
|s/l
|44
|2.00
|1.2703
|1.2703
|1.2863
|535.00
|39299.38
|487
|2006.09.14 15:39
|close
|43
|1.00
|1.2703
|0.0000
|1.2795
|6.88
|39306.25
|488
|2006.09.14 15:39
|sell
|45
|1.00
|1.2695
|0.0000
|1.2595
|489
|2006.09.14 16:39
|sell
|46
|2.00
|1.2715
|0.0000
|1.2615
|490
|2006.09.14 17:51
|sell
|47
|4.00
|1.2736
|0.0000
|1.2636
|491
|2006.09.15 12:55
|modify
|47
|4.00
|1.2736
|1.2716
|1.2556
|492
|2006.09.15 13:09
|modify
|47
|4.00
|1.2736
|1.2715
|1.2555
|493
|2006.09.15 13:10
|modify
|47
|4.00
|1.2736
|1.2714
|1.2554
|494
|2006.09.15 13:15
|modify
|47
|4.00
|1.2736
|1.2713
|1.2553
|495
|2006.09.15 13:18
|modify
|47
|4.00
|1.2736
|1.2712
|1.2552
|496
|2006.09.15 13:55
|modify
|47
|4.00
|1.2736
|1.2710
|1.2550
|497
|2006.09.15 14:15
|modify
|47
|4.00
|1.2736
|1.2709
|1.2549
|498
|2006.09.15 14:15
|modify
|47
|4.00
|1.2736
|1.2708
|1.2548
|499
|2006.09.15 14:16
|modify
|47
|4.00
|1.2736
|1.2707
|1.2547
|500
|2006.09.15 14:18
|modify
|47
|4.00
|1.2736
|1.2706
|1.2546
|501
|2006.09.15 14:52
|modify
|47
|4.00
|1.2736
|1.2705
|1.2545
|502
|2006.09.15 14:54
|modify
|47
|4.00
|1.2736
|1.2704
|1.2544
|503
|2006.09.15 14:54
|modify
|47
|4.00
|1.2736
|1.2703
|1.2543
|504
|2006.09.15 14:54
|modify
|47
|4.00
|1.2736
|1.2702
|1.2542
|505
|2006.09.15 14:54
|modify
|47
|4.00
|1.2736
|1.2701
|1.2541
|506
|2006.09.15 14:54
|modify
|47
|4.00
|1.2736
|1.2699
|1.2539
|507
|2006.09.15 14:55
|modify
|47
|4.00
|1.2736
|1.2698
|1.2538
|508
|2006.09.15 15:24
|modify
|47
|4.00
|1.2736
|1.2697
|1.2537
|509
|2006.09.15 15:25
|modify
|47
|4.00
|1.2736
|1.2696
|1.2536
|510
|2006.09.15 15:39
|modify
|47
|4.00
|1.2736
|1.2695
|1.2535
|511
|2006.09.15 15:39
|modify
|47
|4.00
|1.2736
|1.2694
|1.2534
|512
|2006.09.15 15:40
|modify
|47
|4.00
|1.2736
|1.2693
|1.2533
|513
|2006.09.15 15:40
|modify
|46
|2.00
|1.2715
|1.2694
|1.2534
|514
|2006.09.15 15:45
|modify
|47
|4.00
|1.2736
|1.2691
|1.2531
|515
|2006.09.15 15:45
|modify
|46
|2.00
|1.2715
|1.2692
|1.2532
|516
|2006.09.15 15:45
|modify
|46
|2.00
|1.2715
|1.2691
|1.2531
|517
|2006.09.15 16:34
|modify
|47
|4.00
|1.2736
|1.2690
|1.2530
|518
|2006.09.15 16:34
|modify
|47
|4.00
|1.2736
|1.2688
|1.2528
|519
|2006.09.15 16:35
|modify
|47
|4.00
|1.2736
|1.2687
|1.2527
|520
|2006.09.15 16:35
|modify
|46
|2.00
|1.2715
|1.2688
|1.2528
|521
|2006.09.15 16:35
|modify
|46
|2.00
|1.2715
|1.2687
|1.2527
|522
|2006.09.15 16:36
|modify
|47
|4.00
|1.2736
|1.2686
|1.2526
|523
|2006.09.15 16:36
|modify
|47
|4.00
|1.2736
|1.2685
|1.2525
|524
|2006.09.15 16:36
|modify
|47
|4.00
|1.2736
|1.2684
|1.2524
|525
|2006.09.15 16:36
|modify
|47
|4.00
|1.2736
|1.2683
|1.2523
|526
|2006.09.15 16:37
|modify
|47
|4.00
|1.2736
|1.2682
|1.2522
|527
|2006.09.15 16:37
|modify
|47
|4.00
|1.2736
|1.2681
|1.2521
|528
|2006.09.15 16:37
|modify
|47
|4.00
|1.2736
|1.2679
|1.2519
|529
|2006.09.15 16:37
|modify
|47
|4.00
|1.2736
|1.2678
|1.2518
|530
|2006.09.15 16:37
|modify
|47
|4.00
|1.2736
|1.2677
|1.2517
|531
|2006.09.15 16:37
|modify
|46
|2.00
|1.2715
|1.2678
|1.2518
|532
|2006.09.15 16:39
|modify
|47
|4.00
|1.2736
|1.2675
|1.2515
|533
|2006.09.15 16:39
|modify
|47
|4.00
|1.2736
|1.2674
|1.2514
|534
|2006.09.15 16:39
|modify
|47
|4.00
|1.2736
|1.2672
|1.2512
|535
|2006.09.15 16:39
|modify
|47
|4.00
|1.2736
|1.2671
|1.2511
|536
|2006.09.15 16:39
|modify
|47
|4.00
|1.2736
|1.2669
|1.2509
|537
|2006.09.15 16:39
|modify
|47
|4.00
|1.2736
|1.2668
|1.2508
|538
|2006.09.15 16:39
|modify
|47
|4.00
|1.2736
|1.2666
|1.2506
|539
|2006.09.15 16:39
|modify
|47
|4.00
|1.2736
|1.2665
|1.2505
|540
|2006.09.15 16:40
|modify
|47
|4.00
|1.2736
|1.2663
|1.2503
|541
|2006.09.15 16:40
|modify
|46
|2.00
|1.2715
|1.2664
|1.2504
|542
|2006.09.15 16:40
|modify
|45
|1.00
|1.2695
|1.2665
|1.2505
|543
|2006.09.15 16:44
|modify
|45
|1.00
|1.2695
|1.2664
|1.2504
|544
|2006.09.15 16:45
|modify
|47
|4.00
|1.2736
|1.2662
|1.2502
|545
|2006.09.15 16:46
|modify
|46
|2.00
|1.2715
|1.2663
|1.2503
|546
|2006.09.15 16:48
|modify
|47
|4.00
|1.2736
|1.2661
|1.2501
|547
|2006.09.15 16:48
|modify
|46
|2.00
|1.2715
|1.2662
|1.2502
|548
|2006.09.15 16:49
|modify
|45
|1.00
|1.2695
|1.2663
|1.2503
|549
|2006.09.15 22:20
|s/l
|47
|4.00
|1.2661
|1.2661
|1.2501
|3610.00
|42916.25
|550
|2006.09.15 22:20
|close
|46
|2.00
|1.2661
|1.2662
|1.2502
|1280.00
|44196.25
|551
|2006.09.15 22:21
|close
|45
|1.00
|1.2660
|1.2663
|1.2503
|402.50
|44598.75
|552
|2006.09.18 00:00
|sell
|48
|1.00
|1.2640
|0.0000
|1.2540
|553
|2006.09.18 07:38
|sell
|49
|2.00
|1.2660
|0.0000
|1.2560
|554
|2006.09.18 10:00
|sell
|50
|4.00
|1.2680
|0.0000
|1.2580
|555
|2006.09.18 21:45
|sell
|51
|8.00
|1.2700
|0.0000
|1.2600
|556
|2006.09.19 05:16
|sell
|52
|16.00
|1.2720
|0.0000
|1.2620
|557
|2006.09.19 09:24
|close
|52
|16.00
|1.2702
|0.0000
|1.2620
|2960.00
|47558.75
|558
|2006.09.19 09:25
|close
|51
|8.00
|1.2701
|0.0000
|1.2600
|-380.00
|47178.75
|559
|2006.09.19 09:25
|close
|50
|4.00
|1.2702
|0.0000
|1.2580
|-1240.00
|45938.75
|560
|2006.09.19 09:26
|close
|49
|2.00
|1.2703
|0.0000
|1.2560
|-1145.00
|44793.75
|561
|2006.09.19 09:26
|close
|48
|1.00
|1.2702
|0.0000
|1.2540
|-810.00
|43983.75
|562
|2006.09.20 01:46
|buy
|53
|1.00
|1.2678
|0.0000
|1.2778
|563
|2006.09.21 10:39
|modify
|53
|1.00
|1.2678
|1.2699
|1.2859
|564
|2006.09.21 10:39
|modify
|53
|1.00
|1.2678
|1.2700
|1.2860
|565
|2006.09.21 10:39
|modify
|53
|1.00
|1.2678
|1.2702
|1.2862
|566
|2006.09.21 10:40
|modify
|53
|1.00
|1.2678
|1.2703
|1.2863
|567
|2006.09.21 13:35
|modify
|53
|1.00
|1.2678
|1.2704
|1.2864
|568
|2006.09.21 13:36
|modify
|53
|1.00
|1.2678
|1.2705
|1.2865
|569
|2006.09.21 13:37
|modify
|53
|1.00
|1.2678
|1.2706
|1.2866
|570
|2006.09.21 13:37
|modify
|53
|1.00
|1.2678
|1.2707
|1.2867
|571
|2006.09.21 13:37
|modify
|53
|1.00
|1.2678
|1.2708
|1.2868
|572
|2006.09.21 13:39
|modify
|53
|1.00
|1.2678
|1.2709
|1.2869
|573
|2006.09.21 13:39
|modify
|53
|1.00
|1.2678
|1.2710
|1.2870
|574
|2006.09.21 13:39
|modify
|53
|1.00
|1.2678
|1.2711
|1.2871
|575
|2006.09.21 13:39
|modify
|53
|1.00
|1.2678
|1.2712
|1.2872
|576
|2006.09.21 13:40
|modify
|53
|1.00
|1.2678
|1.2713
|1.2873
|577
|2006.09.21 17:24
|s/l
|53
|1.00
|1.2713
|1.2713
|1.2873
|365.63
|44349.38
|578
|2006.09.21 19:00
|buy
|54
|1.00
|1.2731
|0.0000
|1.2831
|579
|2006.09.21 19:22
|modify
|54
|1.00
|1.2731
|1.2751
|1.2911
|580
|2006.09.21 19:22
|modify
|54
|1.00
|1.2731
|1.2752
|1.2912
|581
|2006.09.21 19:22
|modify
|54
|1.00
|1.2731
|1.2753
|1.2913
|582
|2006.09.21 19:24
|modify
|54
|1.00
|1.2731
|1.2754
|1.2914
|583
|2006.09.21 19:24
|modify
|54
|1.00
|1.2731
|1.2755
|1.2915
|584
|2006.09.21 19:24
|modify
|54
|1.00
|1.2731
|1.2756
|1.2916
|585
|2006.09.21 19:25
|modify
|54
|1.00
|1.2731
|1.2757
|1.2917
|586
|2006.09.21 22:06
|modify
|54
|1.00
|1.2731
|1.2758
|1.2918
|587
|2006.09.21 22:07
|modify
|54
|1.00
|1.2731
|1.2759
|1.2919
|588
|2006.09.21 22:07
|modify
|54
|1.00
|1.2731
|1.2760
|1.2920
|589
|2006.09.21 22:09
|modify
|54
|1.00
|1.2731
|1.2762
|1.2922
|590
|2006.09.21 22:10
|modify
|54
|1.00
|1.2731
|1.2763
|1.2923
|591
|2006.09.21 22:16
|modify
|54
|1.00
|1.2731
|1.2764
|1.2924
|592
|2006.09.21 22:39
|modify
|54
|1.00
|1.2731
|1.2765
|1.2925
|593
|2006.09.21 22:39
|modify
|54
|1.00
|1.2731
|1.2766
|1.2926
|594
|2006.09.22 09:15
|modify
|54
|1.00
|1.2731
|1.2767
|1.2927
|595
|2006.09.22 09:16
|modify
|54
|1.00
|1.2731
|1.2768
|1.2928
|596
|2006.09.22 09:16
|modify
|54
|1.00
|1.2731
|1.2769
|1.2929
|597
|2006.09.22 09:18
|modify
|54
|1.00
|1.2731
|1.2770
|1.2930
|598
|2006.09.22 10:04
|modify
|54
|1.00
|1.2731
|1.2771
|1.2931
|599
|2006.09.22 10:05
|modify
|54
|1.00
|1.2731
|1.2772
|1.2932
|600
|2006.09.22 10:06
|modify
|54
|1.00
|1.2731
|1.2773
|1.2933
|601
|2006.09.22 10:07
|modify
|54
|1.00
|1.2731
|1.2774
|1.2934
|602
|2006.09.22 10:07
|modify
|54
|1.00
|1.2731
|1.2775
|1.2935
|603
|2006.09.22 10:07
|modify
|54
|1.00
|1.2731
|1.2776
|1.2936
|604
|2006.09.22 10:09
|modify
|54
|1.00
|1.2731
|1.2777
|1.2937
|605
|2006.09.22 10:09
|modify
|54
|1.00
|1.2731
|1.2778
|1.2938
|606
|2006.09.22 10:09
|modify
|54
|1.00
|1.2731
|1.2779
|1.2939
|607
|2006.09.22 10:10
|modify
|54
|1.00
|1.2731
|1.2780
|1.2940
|608
|2006.09.22 10:21
|modify
|54
|1.00
|1.2731
|1.2781
|1.2941
|609
|2006.09.22 10:21
|modify
|54
|1.00
|1.2731
|1.2782
|1.2942
|610
|2006.09.22 10:22
|modify
|54
|1.00
|1.2731
|1.2783
|1.2943
|611
|2006.09.22 10:22
|modify
|54
|1.00
|1.2731
|1.2784
|1.2944
|612
|2006.09.22 10:22
|modify
|54
|1.00
|1.2731
|1.2785
|1.2945
|613
|2006.09.22 10:24
|modify
|54
|1.00
|1.2731
|1.2786
|1.2946
|614
|2006.09.22 10:24
|modify
|54
|1.00
|1.2731
|1.2787
|1.2947
|615
|2006.09.22 10:24
|modify
|54
|1.00
|1.2731
|1.2788
|1.2948
|616
|2006.09.22 10:24
|modify
|54
|1.00
|1.2731
|1.2789
|1.2949
|617
|2006.09.22 10:24
|modify
|54
|1.00
|1.2731
|1.2790
|1.2950
|618
|2006.09.22 10:25
|modify
|54
|1.00
|1.2731
|1.2791
|1.2951
|619
|2006.09.22 11:22
|modify
|54
|1.00
|1.2731
|1.2792
|1.2952
|620
|2006.09.22 11:22
|modify
|54
|1.00
|1.2731
|1.2793
|1.2953
|621
|2006.09.22 11:24
|modify
|54
|1.00
|1.2731
|1.2794
|1.2954
|622
|2006.09.22 11:24
|modify
|54
|1.00
|1.2731
|1.2795
|1.2955
|623
|2006.09.22 11:24
|modify
|54
|1.00
|1.2731
|1.2796
|1.2956
|624
|2006.09.22 11:25
|modify
|54
|1.00
|1.2731
|1.2797
|1.2957
|625
|2006.09.22 16:55
|s/l
|54
|1.00
|1.2797
|1.2797
|1.2957
|774.38
|45123.75
|626
|2006.09.22 20:32
|sell
|55
|1.00
|1.2788
|0.0000
|1.2688
|627
|2006.09.25 07:07
|sell
|56
|2.00
|1.2808
|0.0000
|1.2708
|628
|2006.09.25 16:31
|modify
|56
|2.00
|1.2808
|1.2787
|1.2627
|629
|2006.09.25 16:33
|modify
|56
|2.00
|1.2808
|1.2786
|1.2626
|630
|2006.09.25 17:07
|modify
|56
|2.00
|1.2808
|1.2785
|1.2625
|631
|2006.09.25 17:07
|modify
|56
|2.00
|1.2808
|1.2784
|1.2624
|632
|2006.09.25 17:07
|modify
|56
|2.00
|1.2808
|1.2783
|1.2623
|633
|2006.09.25 17:07
|modify
|56
|2.00
|1.2808
|1.2782
|1.2622
|634
|2006.09.25 17:09
|modify
|56
|2.00
|1.2808
|1.2781
|1.2621
|635
|2006.09.25 17:09
|modify
|56
|2.00
|1.2808
|1.2780
|1.2620
|636
|2006.09.25 17:09
|modify
|56
|2.00
|1.2808
|1.2779
|1.2619
|637
|2006.09.25 17:09
|modify
|56
|2.00
|1.2808
|1.2778
|1.2618
|638
|2006.09.25 17:09
|modify
|56
|2.00
|1.2808
|1.2777
|1.2617
|639
|2006.09.25 17:09
|modify
|56
|2.00
|1.2808
|1.2776
|1.2616
|640
|2006.09.25 17:09
|modify
|56
|2.00
|1.2808
|1.2775
|1.2615
|641
|2006.09.25 17:09
|modify
|56
|2.00
|1.2808
|1.2774
|1.2614
|642
|2006.09.25 17:09
|modify
|56
|2.00
|1.2808
|1.2773
|1.2613
|643
|2006.09.25 17:10
|modify
|56
|2.00
|1.2808
|1.2772
|1.2612
|644
|2006.09.25 17:37
|modify
|56
|2.00
|1.2808
|1.2771
|1.2611
|645
|2006.09.25 17:37
|modify
|56
|2.00
|1.2808
|1.2770
|1.2610
|646
|2006.09.25 17:37
|modify
|56
|2.00
|1.2808
|1.2769
|1.2609
|647
|2006.09.25 17:39
|modify
|56
|2.00
|1.2808
|1.2768
|1.2608
|648
|2006.09.25 17:39
|modify
|56
|2.00
|1.2808
|1.2767
|1.2607
|649
|2006.09.25 17:39
|modify
|56
|2.00
|1.2808
|1.2766
|1.2606
|650
|2006.09.25 17:39
|modify
|56
|2.00
|1.2808
|1.2765
|1.2605
|651
|2006.09.25 17:39
|modify
|56
|2.00
|1.2808
|1.2764
|1.2604
|652
|2006.09.25 17:40
|modify
|56
|2.00
|1.2808
|1.2763
|1.2603
|653
|2006.09.25 17:40
|modify
|55
|1.00
|1.2788
|1.2764
|1.2604
|654
|2006.09.25 21:55
|s/l
|56
|2.00
|1.2763
|1.2763
|1.2603
|1045.00
|46168.75
|655
|2006.09.25 21:55
|close
|55
|1.00
|1.2763
|1.2764
|1.2604
|277.50
|46446.25
|656
|2006.09.25 23:22
|sell
|57
|1.00
|1.2748
|0.0000
|1.2648
|657
|2006.09.26 13:04
|modify
|57
|1.00
|1.2748
|1.2727
|1.2567
|658
|2006.09.26 13:06
|modify
|57
|1.00
|1.2748
|1.2726
|1.2566
|659
|2006.09.26 13:08
|modify
|57
|1.00
|1.2748
|1.2725
|1.2565
|660
|2006.09.26 13:09
|modify
|57
|1.00
|1.2748
|1.2724
|1.2564
|661
|2006.09.26 13:09
|modify
|57
|1.00
|1.2748
|1.2723
|1.2563
|662
|2006.09.26 14:00
|modify
|57
|1.00
|1.2748
|1.2722
|1.2562
|663
|2006.09.26 14:06
|modify
|57
|1.00
|1.2748
|1.2721
|1.2561
|664
|2006.09.26 14:07
|modify
|57
|1.00
|1.2748
|1.2720
|1.2560
|665
|2006.09.26 14:07
|modify
|57
|1.00
|1.2748
|1.2719
|1.2559
|666
|2006.09.26 14:09
|modify
|57
|1.00
|1.2748
|1.2718
|1.2558
|667
|2006.09.26 14:09
|modify
|57
|1.00
|1.2748
|1.2717
|1.2557
|668
|2006.09.26 14:09
|modify
|57
|1.00
|1.2748
|1.2716
|1.2556
|669
|2006.09.26 14:10
|modify
|57
|1.00
|1.2748
|1.2715
|1.2555
|670
|2006.09.26 17:06
|modify
|57
|1.00
|1.2748
|1.2714
|1.2554
|671
|2006.09.26 17:06
|modify
|57
|1.00
|1.2748
|1.2713
|1.2553
|672
|2006.09.26 17:06
|modify
|57
|1.00
|1.2748
|1.2712
|1.2552
|673
|2006.09.26 17:07
|modify
|57
|1.00
|1.2748
|1.2711
|1.2551
|674
|2006.09.26 17:07
|modify
|57
|1.00
|1.2748
|1.2710
|1.2550
|675
|2006.09.26 17:07
|modify
|57
|1.00
|1.2748
|1.2709
|1.2549
|676
|2006.09.26 17:07
|modify
|57
|1.00
|1.2748
|1.2708
|1.2548
|677
|2006.09.26 17:09
|modify
|57
|1.00
|1.2748
|1.2707
|1.2547
|678
|2006.09.26 17:09
|modify
|57
|1.00
|1.2748
|1.2706
|1.2546
|679
|2006.09.26 17:09
|modify
|57
|1.00
|1.2748
|1.2705
|1.2545
|680
|2006.09.26 17:09
|modify
|57
|1.00
|1.2748
|1.2704
|1.2544
|681
|2006.09.26 17:09
|modify
|57
|1.00
|1.2748
|1.2703
|1.2543
|682
|2006.09.26 17:09
|modify
|57
|1.00
|1.2748
|1.2702
|1.2542
|683
|2006.09.26 17:09
|modify
|57
|1.00
|1.2748
|1.2701
|1.2541
|684
|2006.09.26 17:10
|modify
|57
|1.00
|1.2748
|1.2700
|1.2540
|685
|2006.09.26 17:15
|modify
|57
|1.00
|1.2748
|1.2699
|1.2539
|686
|2006.09.26 17:18
|modify
|57
|1.00
|1.2748
|1.2698
|1.2538
|687
|2006.09.26 17:46
|modify
|57
|1.00
|1.2748
|1.2696
|1.2536
|688
|2006.09.26 17:46
|modify
|57
|1.00
|1.2748
|1.2695
|1.2535
|689
|2006.09.26 17:48
|modify
|57
|1.00
|1.2748
|1.2694
|1.2534
|690
|2006.09.26 18:54
|s/l
|57
|1.00
|1.2694
|1.2694
|1.2534
|640.00
|47086.25
|691
|2006.09.27 05:00
|buy
|58
|1.00
|1.2697
|0.0000
|1.2797
|692
|2006.09.27 09:09
|buy
|59
|2.00
|1.2676
|0.0000
|1.2776
|693
|2006.09.28 08:06
|modify
|59
|2.00
|1.2676
|1.2697
|1.2857
|694
|2006.09.28 08:07
|modify
|59
|2.00
|1.2676
|1.2698
|1.2858
|695
|2006.09.28 08:09
|modify
|59
|2.00
|1.2676
|1.2699
|1.2859
|696
|2006.09.28 08:10
|modify
|59
|2.00
|1.2676
|1.2700
|1.2860
|697
|2006.09.28 15:24
|s/l
|59
|2.00
|1.2700
|1.2700
|1.2860
|456.25
|47542.50
|698
|2006.09.28 15:24
|close
|58
|1.00
|1.2700
|0.0000
|1.2797
|-34.38
|47508.13
|699
|2006.09.28 15:25
|sell
|60
|1.00
|1.2699
|0.0000
|1.2599
|700
|2006.09.29 15:39
|modify
|60
|1.00
|1.2699
|1.2679
|1.2519
|701
|2006.09.29 15:39
|modify
|60
|1.00
|1.2699
|1.2678
|1.2518
|702
|2006.09.29 15:39
|modify
|60
|1.00
|1.2699
|1.2677
|1.2517
|703
|2006.09.29 15:39
|modify
|60
|1.00
|1.2699
|1.2676
|1.2516
|704
|2006.09.29 15:39
|modify
|60
|1.00
|1.2699
|1.2675
|1.2515
|705
|2006.09.29 15:39
|modify
|60
|1.00
|1.2699
|1.2674
|1.2514
|706
|2006.09.29 15:40
|modify
|60
|1.00
|1.2699
|1.2673
|1.2513
|707
|2006.09.29 15:46
|modify
|60
|1.00
|1.2699
|1.2672
|1.2512
|708
|2006.09.29 15:46
|modify
|60
|1.00
|1.2699
|1.2671
|1.2511
|709
|2006.09.29 15:48
|modify
|60
|1.00
|1.2699
|1.2670
|1.2510
|710
|2006.09.29 15:48
|modify
|60
|1.00
|1.2699
|1.2669
|1.2509
|711
|2006.09.29 16:45
|s/l
|60
|1.00
|1.2669
|1.2669
|1.2509
|340.00
|47848.13
|712
|2006.09.29 17:03
|sell
|61
|1.00
|1.2646
|0.0000
|1.2546
|713
|2006.09.29 17:10
|sell
|62
|2.00
|1.2666
|0.0000
|1.2566
|714
|2006.09.29 18:21
|sell
|63
|4.00
|1.2686
|0.0000
|1.2586
|715
|2006.09.29 18:33
|sell
|64
|8.00
|1.2706
|0.0000
|1.2606
|716
|2006.10.02 16:39
|sell
|65
|16.00
|1.2726
|0.0000
|1.2626
|717
|2006.10.02 16:54
|sell
|66
|32.00
|1.2746
|0.0000
|1.2646
|718
|2006.10.03 15:24
|close
|66
|32.00
|1.2727
|0.0000
|1.2646
|6480.00
|54328.13
|719
|2006.10.03 15:25
|close
|65
|16.00
|1.2726
|0.0000
|1.2626
|-560.00
|53768.13
|720
|2006.10.03 15:25
|close
|64
|8.00
|1.2727
|0.0000
|1.2606
|-2340.00
|51428.13
|721
|2006.10.03 15:25
|close
|63
|4.00
|1.2726
|0.0000
|1.2586
|-2120.00
|49308.13
|722
|2006.10.03 15:25
|close
|62
|2.00
|1.2727
|0.0000
|1.2566
|-1585.00
|47723.13
|723
|2006.10.03 15:26
|close
|61
|1.00
|1.2728
|0.0000
|1.2546
|-1055.00
|46668.13
|724
|2006.10.03 16:47
|sell
|67
|1.00
|1.2726
|0.0000
|1.2626
|725
|2006.10.04 13:39
|modify
|67
|1.00
|1.2726
|1.2705
|1.2545
|726
|2006.10.04 13:40
|modify
|67
|1.00
|1.2726
|1.2704
|1.2544
|727
|2006.10.04 13:54
|modify
|67
|1.00
|1.2726
|1.2703
|1.2543
|728
|2006.10.04 13:55
|modify
|67
|1.00
|1.2726
|1.2702
|1.2542
|729
|2006.10.04 14:09
|modify
|67
|1.00
|1.2726
|1.2701
|1.2541
|730
|2006.10.04 14:09
|modify
|67
|1.00
|1.2726
|1.2700
|1.2540
|731
|2006.10.04 19:39
|s/l
|67
|1.00
|1.2700
|1.2700
|1.2540
|290.00
|46958.13
|732
|2006.10.04 19:39
|buy
|68
|1.00
|1.2700
|0.0000
|1.2800
|733
|2006.10.05 16:54
|buy
|69
|2.00
|1.2680
|0.0000
|1.2780
|734
|2006.10.06 15:37
|buy
|70
|4.00
|1.2660
|0.0000
|1.2760
|735
|2006.10.06 15:39
|buy
|71
|8.00
|1.2638
|0.0000
|1.2738
|736
|2006.10.06 15:40
|buy
|72
|16.00
|1.2617
|0.0000
|1.2717
|737
|2006.10.06 15:42
|close
|72
|16.00
|1.2636
|0.0000
|1.2717
|3160.00
|50118.13
|738
|2006.10.06 15:43
|close
|71
|8.00
|1.2637
|0.0000
|1.2738
|-420.00
|49698.13
|739
|2006.10.06 15:43
|close
|70
|4.00
|1.2638
|0.0000
|1.2760
|-1260.00
|48438.13
|740
|2006.10.06 15:43
|close
|69
|2.00
|1.2639
|0.0000
|1.2780
|-1126.25
|47311.88
|741
|2006.10.06 15:43
|close
|68
|1.00
|1.2641
|0.0000
|1.2800
|-820.00
|46491.88
|742
|2006.10.09 00:55
|sell
|73
|1.00
|1.2588
|0.0000
|1.2488
|743
|2006.10.09 12:25
|sell
|74
|2.00
|1.2608
|0.0000
|1.2508
|744
|2006.10.10 12:09
|modify
|74
|2.00
|1.2608
|1.2587
|1.2427
|745
|2006.10.10 12:10
|modify
|74
|2.00
|1.2608
|1.2586
|1.2426
|746
|2006.10.10 14:05
|modify
|74
|2.00
|1.2608
|1.2585
|1.2425
|747
|2006.10.10 14:06
|modify
|74
|2.00
|1.2608
|1.2584
|1.2424
|748
|2006.10.10 14:06
|modify
|74
|2.00
|1.2608
|1.2583
|1.2423
|749
|2006.10.10 14:07
|modify
|74
|2.00
|1.2608
|1.2582
|1.2422
|750
|2006.10.10 14:07
|modify
|74
|2.00
|1.2608
|1.2581
|1.2421
|751
|2006.10.10 14:09
|modify
|74
|2.00
|1.2608
|1.2580
|1.2420
|752
|2006.10.10 14:09
|modify
|74
|2.00
|1.2608
|1.2579
|1.2419
|753
|2006.10.10 14:09
|modify
|74
|2.00
|1.2608
|1.2578
|1.2418
|754
|2006.10.10 14:09
|modify
|74
|2.00
|1.2608
|1.2577
|1.2417
|755
|2006.10.10 14:10
|modify
|74
|2.00
|1.2608
|1.2576
|1.2416
|756
|2006.10.10 14:19
|modify
|74
|2.00
|1.2608
|1.2575
|1.2415
|757
|2006.10.10 14:20
|modify
|74
|2.00
|1.2608
|1.2574
|1.2414
|758
|2006.10.10 14:21
|modify
|74
|2.00
|1.2608
|1.2573
|1.2413
|759
|2006.10.10 14:22
|modify
|74
|2.00
|1.2608
|1.2572
|1.2412
|760
|2006.10.10 14:22
|modify
|74
|2.00
|1.2608
|1.2571
|1.2411
|761
|2006.10.10 14:22
|modify
|74
|2.00
|1.2608
|1.2570
|1.2410
|762
|2006.10.10 14:24
|modify
|74
|2.00
|1.2608
|1.2569
|1.2409
|763
|2006.10.10 14:24
|modify
|74
|2.00
|1.2608
|1.2568
|1.2408
|764
|2006.10.10 14:24
|modify
|74
|2.00
|1.2608
|1.2567
|1.2407
|765
|2006.10.10 14:24
|modify
|74
|2.00
|1.2608
|1.2566
|1.2406
|766
|2006.10.10 14:24
|modify
|74
|2.00
|1.2608
|1.2565
|1.2405
|767
|2006.10.10 14:25
|modify
|74
|2.00
|1.2608
|1.2564
|1.2404
|768
|2006.10.10 14:25
|modify
|73
|1.00
|1.2588
|1.2565
|1.2405
|769
|2006.10.10 14:25
|modify
|73
|1.00
|1.2588
|1.2564
|1.2404
|770
|2006.10.10 14:39
|modify
|74
|2.00
|1.2608
|1.2563
|1.2403
|771
|2006.10.10 14:40
|modify
|73
|1.00
|1.2588
|1.2563
|1.2403
|772
|2006.10.10 14:49
|modify
|74
|2.00
|1.2608
|1.2562
|1.2402
|773
|2006.10.10 14:49
|modify
|74
|2.00
|1.2608
|1.2561
|1.2401
|774
|2006.10.10 14:49
|modify
|73
|1.00
|1.2588
|1.2562
|1.2402
|775
|2006.10.10 14:51
|modify
|74
|2.00
|1.2608
|1.2560
|1.2400
|776
|2006.10.10 14:52
|modify
|73
|1.00
|1.2588
|1.2561
|1.2401
|777
|2006.10.10 14:53
|modify
|74
|2.00
|1.2608
|1.2559
|1.2399
|778
|2006.10.10 14:54
|modify
|73
|1.00
|1.2588
|1.2560
|1.2400
|779
|2006.10.10 14:54
|modify
|74
|2.00
|1.2608
|1.2558
|1.2398
|780
|2006.10.10 14:54
|modify
|73
|1.00
|1.2588
|1.2559
|1.2399
|781
|2006.10.10 14:54
|modify
|74
|2.00
|1.2608
|1.2557
|1.2397
|782
|2006.10.10 14:54
|modify
|73
|1.00
|1.2588
|1.2558
|1.2398
|783
|2006.10.10 16:37
|modify
|74
|2.00
|1.2608
|1.2556
|1.2396
|784
|2006.10.10 16:37
|modify
|74
|2.00
|1.2608
|1.2555
|1.2395
|785
|2006.10.10 16:37
|modify
|73
|1.00
|1.2588
|1.2556
|1.2396
|786
|2006.10.10 16:39
|modify
|74
|2.00
|1.2608
|1.2554
|1.2394
|787
|2006.10.10 16:39
|modify
|74
|2.00
|1.2608
|1.2552
|1.2392
|788
|2006.10.10 16:39
|modify
|74
|2.00
|1.2608
|1.2551
|1.2391
|789
|2006.10.10 16:39
|modify
|74
|2.00
|1.2608
|1.2550
|1.2390
|790
|2006.10.10 16:40
|modify
|74
|2.00
|1.2608
|1.2549
|1.2389
|791
|2006.10.10 16:40
|modify
|73
|1.00
|1.2588
|1.2550
|1.2390
|792
|2006.10.10 16:40
|modify
|73
|1.00
|1.2588
|1.2549
|1.2389
|793
|2006.10.11 10:24
|s/l
|73
|1.00
|1.2549
|1.2549
|1.2389
|457.50
|46949.38
|794
|2006.10.11 10:24
|s/l
|74
|2.00
|1.2549
|1.2549
|1.2389
|1415.00
|48364.38
|795
|2006.10.11 10:24
|buy
|75
|1.00
|1.2549
|0.0000
|1.2649
|796
|2006.10.11 21:09
|buy
|76
|2.00
|1.2529
|0.0000
|1.2629
|797
|2006.10.11 21:34
|buy
|77
|4.00
|1.2509
|0.0000
|1.2609
|798
|2006.10.12 10:09
|modify
|77
|4.00
|1.2509
|1.2529
|1.2689
|799
|2006.10.12 10:10
|modify
|77
|4.00
|1.2509
|1.2530
|1.2690
|800
|2006.10.12 10:39
|modify
|77
|4.00
|1.2509
|1.2531
|1.2691
|801
|2006.10.12 10:39
|modify
|77
|4.00
|1.2509
|1.2532
|1.2692
|802
|2006.10.12 10:39
|modify
|77
|4.00
|1.2509
|1.2533
|1.2693
|803
|2006.10.12 10:40
|modify
|77
|4.00
|1.2509
|1.2534
|1.2694
|804
|2006.10.12 13:40
|s/l
|77
|4.00
|1.2534
|1.2534
|1.2694
|962.50
|49326.88
|805
|2006.10.12 13:40
|close
|76
|2.00
|1.2534
|0.0000
|1.2629
|-18.75
|49308.13
|806
|2006.10.12 13:40
|close
|75
|1.00
|1.2535
|0.0000
|1.2649
|-246.88
|49061.25
|807
|2006.10.12 15:39
|buy
|78
|1.00
|1.2550
|0.0000
|1.2650
|808
|2006.10.12 15:54
|buy
|79
|2.00
|1.2530
|0.0000
|1.2630
|809
|2006.10.13 17:07
|buy
|80
|4.00
|1.2510
|0.0000
|1.2610
|810
|2006.10.13 17:39
|buy
|81
|8.00
|1.2490
|0.0000
|1.2590
|811
|2006.10.17 03:36
|modify
|81
|8.00
|1.2490
|1.2510
|1.2670
|812
|2006.10.17 03:37
|modify
|81
|8.00
|1.2490
|1.2511
|1.2671
|813
|2006.10.17 03:39
|modify
|81
|8.00
|1.2490
|1.2512
|1.2672
|814
|2006.10.17 03:40
|modify
|81
|8.00
|1.2490
|1.2513
|1.2673
|815
|2006.10.17 15:30
|s/l
|81
|8.00
|1.2513
|1.2513
|1.2673
|1810.00
|50871.25
|816
|2006.10.17 15:30
|close
|80
|4.00
|1.2513
|0.0000
|1.2610
|-95.00
|50776.25
|817
|2006.10.17 15:30
|close
|79
|2.00
|1.2512
|0.0000
|1.2630
|-593.75
|50182.50
|818
|2006.10.17 15:30
|close
|78
|1.00
|1.2511
|0.0000
|1.2650
|-559.38
|49623.13
|819
|2006.10.17 15:39
|buy
|82
|1.00
|1.2530
|0.0000
|1.2630
|820
|2006.10.18 16:09
|buy
|83
|2.00
|1.2510
|0.0000
|1.2610
|821
|2006.10.19 10:40
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2530
|1.2690
|822
|2006.10.19 11:54
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2531
|1.2691
|823
|2006.10.19 11:54
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2532
|1.2692
|824
|2006.10.19 11:54
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2533
|1.2693
|825
|2006.10.19 11:55
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2534
|1.2694
|826
|2006.10.19 12:00
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2535
|1.2695
|827
|2006.10.19 12:00
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2536
|1.2696
|828
|2006.10.19 12:00
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2538
|1.2698
|829
|2006.10.19 12:00
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2539
|1.2699
|830
|2006.10.19 12:01
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2541
|1.2701
|831
|2006.10.19 12:01
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2542
|1.2702
|832
|2006.10.19 12:03
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2543
|1.2703
|833
|2006.10.19 12:52
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2544
|1.2704
|834
|2006.10.19 16:24
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2545
|1.2705
|835
|2006.10.19 16:24
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2546
|1.2706
|836
|2006.10.19 16:24
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2547
|1.2707
|837
|2006.10.19 16:24
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2548
|1.2708
|838
|2006.10.19 16:25
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2549
|1.2709
|839
|2006.10.19 16:37
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2550
|1.2710
|840
|2006.10.19 16:39
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2551
|1.2711
|841
|2006.10.19 16:39
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2552
|1.2712
|842
|2006.10.19 16:40
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2553
|1.2713
|843
|2006.10.19 16:40
|modify
|82
|1.00
|1.2530
|1.2552
|1.2712
|844
|2006.10.19 16:40
|modify
|82
|1.00
|1.2530
|1.2553
|1.2713
|845
|2006.10.19 16:45
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2554
|1.2714
|846
|2006.10.19 16:45
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2555
|1.2715
|847
|2006.10.19 16:45
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2556
|1.2716
|848
|2006.10.19 16:45
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2558
|1.2718
|849
|2006.10.19 16:45
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2559
|1.2719
|850
|2006.10.19 16:46
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2560
|1.2720
|851
|2006.10.19 16:46
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2561
|1.2721
|852
|2006.10.19 16:46
|modify
|82
|1.00
|1.2530
|1.2560
|1.2720
|853
|2006.10.19 16:48
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2562
|1.2722
|854
|2006.10.19 16:48
|modify
|82
|1.00
|1.2530
|1.2561
|1.2721
|855
|2006.10.19 17:36
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2563
|1.2723
|856
|2006.10.19 17:37
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2564
|1.2724
|857
|2006.10.19 17:37
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2565
|1.2725
|858
|2006.10.19 17:37
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2566
|1.2726
|859
|2006.10.19 17:37
|modify
|82
|1.00
|1.2530
|1.2565
|1.2725
|860
|2006.10.19 17:39
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2567
|1.2727
|861
|2006.10.19 17:39
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2568
|1.2728
|862
|2006.10.19 17:39
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2569
|1.2729
|863
|2006.10.19 17:39
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2571
|1.2731
|864
|2006.10.19 17:40
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2572
|1.2732
|865
|2006.10.19 17:40
|modify
|82
|1.00
|1.2530
|1.2571
|1.2731
|866
|2006.10.19 17:46
|modify
|82
|1.00
|1.2530
|1.2572
|1.2732
|867
|2006.10.19 19:06
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2573
|1.2733
|868
|2006.10.19 19:06
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2574
|1.2734
|869
|2006.10.19 19:07
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2575
|1.2735
|870
|2006.10.19 19:07
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2576
|1.2736
|871
|2006.10.19 19:07
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2577
|1.2737
|872
|2006.10.19 19:07
|modify
|82
|1.00
|1.2530
|1.2576
|1.2736
|873
|2006.10.19 19:07
|modify
|82
|1.00
|1.2530
|1.2577
|1.2737
|874
|2006.10.19 19:09
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2578
|1.2738
|875
|2006.10.19 19:09
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2579
|1.2739
|876
|2006.10.19 19:09
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2580
|1.2740
|877
|2006.10.19 19:09
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2581
|1.2741
|878
|2006.10.19 19:10
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2582
|1.2742
|879
|2006.10.19 19:10
|modify
|82
|1.00
|1.2530
|1.2581
|1.2741
|880
|2006.10.19 20:05
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2583
|1.2743
|881
|2006.10.19 20:05
|modify
|82
|1.00
|1.2530
|1.2582
|1.2742
|882
|2006.10.19 20:06
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2584
|1.2744
|883
|2006.10.19 20:07
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2585
|1.2745
|884
|2006.10.19 20:07
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2586
|1.2746
|885
|2006.10.19 20:07
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2587
|1.2747
|886
|2006.10.19 20:07
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2588
|1.2748
|887
|2006.10.19 20:07
|modify
|82
|1.00
|1.2530
|1.2587
|1.2747
|888
|2006.10.19 20:09
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2589
|1.2749
|889
|2006.10.19 20:09
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2590
|1.2750
|890
|2006.10.19 20:09
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2591
|1.2751
|891
|2006.10.19 20:09
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2592
|1.2752
|892
|2006.10.19 20:10
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2593
|1.2753
|893
|2006.10.19 20:10
|modify
|82
|1.00
|1.2530
|1.2592
|1.2752
|894
|2006.10.19 20:10
|modify
|82
|1.00
|1.2530
|1.2593
|1.2753
|895
|2006.10.19 20:52
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2594
|1.2754
|896
|2006.10.19 20:53
|modify
|82
|1.00
|1.2530
|1.2594
|1.2754
|897
|2006.10.19 20:54
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2596
|1.2756
|898
|2006.10.19 20:55
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2597
|1.2757
|899
|2006.10.19 20:55
|modify
|82
|1.00
|1.2530
|1.2596
|1.2756
|900
|2006.10.19 20:55
|modify
|82
|1.00
|1.2530
|1.2597
|1.2757
|901
|2006.10.19 21:07
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2598
|1.2758
|902
|2006.10.19 21:07
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2599
|1.2759
|903
|2006.10.19 21:07
|modify
|82
|1.00
|1.2530
|1.2598
|1.2758
|904
|2006.10.19 21:07
|modify
|82
|1.00
|1.2530
|1.2599
|1.2759
|905
|2006.10.19 21:09
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2600
|1.2760
|906
|2006.10.19 21:09
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2601
|1.2761
|907
|2006.10.19 21:09
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2602
|1.2762
|908
|2006.10.19 21:10
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2603
|1.2763
|909
|2006.10.19 21:10
|modify
|82
|1.00
|1.2530
|1.2602
|1.2762
|910
|2006.10.19 21:22
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2604
|1.2764
|911
|2006.10.19 21:22
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2605
|1.2765
|912
|2006.10.19 21:22
|modify
|82
|1.00
|1.2530
|1.2604
|1.2764
|913
|2006.10.19 21:24
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2606
|1.2766
|914
|2006.10.19 21:24
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2607
|1.2767
|915
|2006.10.19 21:25
|modify
|83
|2.00
|1.2510
|1.2608
|1.2768
|916
|2006.10.19 21:25
|modify
|82
|1.00
|1.2530
|1.2607
|1.2767
|917
|2006.10.20 12:52
|s/l
|83
|2.00
|1.2608
|1.2608
|1.2768
|2285.00
|51908.13
|918
|2006.10.20 12:52
|close
|82
|1.00
|1.2608
|1.2607
|1.2767
|881.88
|52790.00
|919
|2006.10.20 12:52
|sell
|84
|1.00
|1.2609
|0.0000
|1.2509
|920
|2006.10.20 16:01
|sell
|85
|2.00
|1.2629
|0.0000
|1.2529
|921
|2006.10.23 11:52
|modify
|85
|2.00
|1.2629
|1.2608
|1.2448
|922
|2006.10.23 11:54
|modify
|85
|2.00
|1.2629
|1.2607
|1.2447
|923
|2006.10.23 11:54
|modify
|85
|2.00
|1.2629
|1.2606
|1.2446
|924
|2006.10.23 11:55
|modify
|85
|2.00
|1.2629
|1.2605
|1.2445
|925
|2006.10.23 12:04
|modify
|85
|2.00
|1.2629
|1.2604
|1.2444
|926
|2006.10.23 12:04
|modify
|85
|2.00
|1.2629
|1.2603
|1.2443
|927
|2006.10.23 12:05
|modify
|85
|2.00
|1.2629
|1.2602
|1.2442
|928
|2006.10.23 12:06
|modify
|85
|2.00
|1.2629
|1.2601
|1.2441
|929
|2006.10.23 12:07
|modify
|85
|2.00
|1.2629
|1.2600
|1.2440
|930
|2006.10.23 12:07
|modify
|85
|2.00
|1.2629
|1.2599
|1.2439
|931
|2006.10.23 12:07
|modify
|85
|2.00
|1.2629
|1.2598
|1.2438
|932
|2006.10.23 12:09
|modify
|85
|2.00
|1.2629
|1.2596
|1.2436
|933
|2006.10.23 12:09
|modify
|85
|2.00
|1.2629
|1.2595
|1.2435
|934
|2006.10.23 12:09
|modify
|85
|2.00
|1.2629
|1.2593
|1.2433
|935
|2006.10.23 12:10
|modify
|85
|2.00
|1.2629
|1.2592
|1.2432
|936
|2006.10.23 12:24
|modify
|85
|2.00
|1.2629
|1.2591
|1.2431
|937
|2006.10.23 12:25
|modify
|85
|2.00
|1.2629
|1.2590
|1.2430
|938
|2006.10.23 12:30
|modify
|85
|2.00
|1.2629
|1.2588
|1.2428
|939
|2006.10.23 12:32
|modify
|84
|1.00
|1.2609
|1.2588
|1.2428
|940
|2006.10.23 12:52
|modify
|85
|2.00
|1.2629
|1.2587
|1.2427
|941
|2006.10.23 12:53
|modify
|84
|1.00
|1.2609
|1.2587
|1.2427
|942
|2006.10.23 12:54
|modify
|85
|2.00
|1.2629
|1.2586
|1.2426
|943
|2006.10.23 12:54
|modify
|85
|2.00
|1.2629
|1.2584
|1.2424
|944
|2006.10.23 12:54
|modify
|85
|2.00
|1.2629
|1.2583
|1.2423
|945
|2006.10.23 12:55
|modify
|85
|2.00
|1.2629
|1.2582
|1.2422
|946
|2006.10.23 12:55
|modify
|84
|1.00
|1.2609
|1.2583
|1.2423
|947
|2006.10.23 13:00
|modify
|85
|2.00
|1.2629
|1.2581
|1.2421
|948
|2006.10.23 13:00
|modify
|84
|1.00
|1.2609
|1.2582
|1.2422
|949
|2006.10.23 13:21
|modify
|85
|2.00
|1.2629
|1.2580
|1.2420
|950
|2006.10.23 13:21
|modify
|84
|1.00
|1.2609
|1.2581
|1.2421
|951
|2006.10.23 13:22
|modify
|85
|2.00
|1.2629
|1.2579
|1.2419
|952
|2006.10.23 13:22
|modify
|84
|1.00
|1.2609
|1.2580
|1.2420
|953
|2006.10.23 13:24
|modify
|85
|2.00
|1.2629
|1.2578
|1.2418
|954
|2006.10.23 13:24
|modify
|85
|2.00
|1.2629
|1.2577
|1.2417
|955
|2006.10.23 13:24
|modify
|85
|2.00
|1.2629
|1.2576
|1.2416
|956
|2006.10.23 13:25
|modify
|85
|2.00
|1.2629
|1.2575
|1.2415
|957
|2006.10.23 13:25
|modify
|84
|1.00
|1.2609
|1.2576
|1.2416
|958
|2006.10.23 15:52
|modify
|85
|2.00
|1.2629
|1.2574
|1.2414
|959
|2006.10.23 15:52
|modify
|84
|1.00
|1.2609
|1.2575
|1.2415
|960
|2006.10.23 15:54
|modify
|85
|2.00
|1.2629
|1.2573
|1.2413
|961
|2006.10.23 15:54
|modify
|85
|2.00
|1.2629
|1.2572
|1.2412
|962
|2006.10.23 15:54
|modify
|85
|2.00
|1.2629
|1.2571
|1.2411
|963
|2006.10.23 15:54
|modify
|85
|2.00
|1.2629
|1.2570
|1.2410
|964
|2006.10.23 15:55
|modify
|85
|2.00
|1.2629
|1.2569
|1.2409
|965
|2006.10.23 15:55
|modify
|84
|1.00
|1.2609
|1.2570
|1.2410
|966
|2006.10.23 15:55
|modify
|84
|1.00
|1.2609
|1.2569
|1.2409
|967
|2006.10.23 16:25
|modify
|85
|2.00
|1.2629
|1.2567
|1.2407
|968
|2006.10.23 16:25
|modify
|84
|1.00
|1.2609
|1.2568
|1.2408
|969
|2006.10.23 16:25
|modify
|84
|1.00
|1.2609
|1.2567
|1.2407
|970
|2006.10.24 08:52
|modify
|85
|2.00
|1.2629
|1.2566
|1.2406
|971
|2006.10.24 08:52
|modify
|85
|2.00
|1.2629
|1.2565
|1.2405
|972
|2006.10.24 08:52
|modify
|84
|1.00
|1.2609
|1.2566
|1.2406
|973
|2006.10.24 08:53
|modify
|84
|1.00
|1.2609
|1.2565
|1.2405
|974
|2006.10.24 08:54
|modify
|85
|2.00
|1.2629
|1.2564
|1.2404
|975
|2006.10.24 08:54
|modify
|85
|2.00
|1.2629
|1.2563
|1.2403
|976
|2006.10.24 08:55
|modify
|85
|2.00
|1.2629
|1.2562
|1.2402
|977
|2006.10.24 08:55
|modify
|84
|1.00
|1.2609
|1.2563
|1.2403
|978
|2006.10.24 09:00
|modify
|85
|2.00
|1.2629
|1.2561
|1.2401
|979
|2006.10.24 09:00
|modify
|84
|1.00
|1.2609
|1.2562
|1.2402
|980
|2006.10.24 09:24
|modify
|85
|2.00
|1.2629
|1.2560
|1.2400
|981
|2006.10.24 09:25
|modify
|85
|2.00
|1.2629
|1.2559
|1.2399
|982
|2006.10.24 09:25
|modify
|84
|1.00
|1.2609
|1.2560
|1.2400
|983
|2006.10.24 10:37
|modify
|85
|2.00
|1.2629
|1.2558
|1.2398
|984
|2006.10.24 10:37
|modify
|84
|1.00
|1.2609
|1.2559
|1.2399
|985
|2006.10.24 10:39
|modify
|85
|2.00
|1.2629
|1.2557
|1.2397
|986
|2006.10.24 10:39
|modify
|84
|1.00
|1.2609
|1.2558
|1.2398
|987
|2006.10.24 10:40
|modify
|85
|2.00
|1.2629
|1.2556
|1.2396
|988
|2006.10.24 10:40
|modify
|84
|1.00
|1.2609
|1.2557
|1.2397
|989
|2006.10.24 18:09
|s/l
|85
|2.00
|1.2556
|1.2556
|1.2396
|1765.00
|54555.00
|990
|2006.10.24 18:09
|close
|84
|1.00
|1.2556
|1.2557
|1.2397
|632.50
|55187.50
|991
|2006.10.25 10:45
|buy
|86
|1.00
|1.2567
|0.0000
|1.2667
|992
|2006.10.25 21:25
|modify
|86
|1.00
|1.2567
|1.2587
|1.2747
|993
|2006.10.25 21:31
|s/l
|86
|1.00
|1.2587
|1.2587
|1.2747
|210.00
|55397.50
|994
|2006.10.25 21:31
|buy
|87
|1.00
|1.2589
|0.0000
|1.2689
|995
|2006.10.26 06:10
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2609
|1.2769
|996
|2006.10.26 09:52
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2610
|1.2770
|997
|2006.10.26 09:54
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2611
|1.2771
|998
|2006.10.26 09:54
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2613
|1.2773
|999
|2006.10.26 09:55
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2614
|1.2774
|1000
|2006.10.26 10:00
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2616
|1.2776
|1001
|2006.10.26 10:04
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2617
|1.2777
|1002
|2006.10.26 10:04
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2618
|1.2778
|1003
|2006.10.26 10:04
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2619
|1.2779
|1004
|2006.10.26 10:05
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2620
|1.2780
|1005
|2006.10.26 10:06
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2621
|1.2781
|1006
|2006.10.26 10:06
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2622
|1.2782
|1007
|2006.10.26 10:07
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2623
|1.2783
|1008
|2006.10.26 10:09
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2624
|1.2784
|1009
|2006.10.26 10:09
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2625
|1.2785
|1010
|2006.10.26 10:09
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2626
|1.2786
|1011
|2006.10.26 10:09
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2627
|1.2787
|1012
|2006.10.26 10:22
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2628
|1.2788
|1013
|2006.10.26 10:22
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2629
|1.2789
|1014
|2006.10.26 10:24
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2630
|1.2790
|1015
|2006.10.26 10:24
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2631
|1.2791
|1016
|2006.10.26 10:24
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2632
|1.2792
|1017
|2006.10.26 10:25
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2633
|1.2793
|1018
|2006.10.26 11:22
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2634
|1.2794
|1019
|2006.10.26 11:22
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2635
|1.2795
|1020
|2006.10.26 11:24
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2636
|1.2796
|1021
|2006.10.26 11:24
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2637
|1.2797
|1022
|2006.10.26 11:24
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2638
|1.2798
|1023
|2006.10.26 11:25
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2639
|1.2799
|1024
|2006.10.26 15:39
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2640
|1.2800
|1025
|2006.10.26 15:40
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2641
|1.2801
|1026
|2006.10.26 17:37
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2642
|1.2802
|1027
|2006.10.26 17:39
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2643
|1.2803
|1028
|2006.10.26 17:39
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2644
|1.2804
|1029
|2006.10.26 17:40
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2645
|1.2805
|1030
|2006.10.26 19:19
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2646
|1.2806
|1031
|2006.10.26 19:20
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2648
|1.2808
|1032
|2006.10.26 19:21
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2649
|1.2809
|1033
|2006.10.26 19:21
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2650
|1.2810
|1034
|2006.10.26 19:21
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2651
|1.2811
|1035
|2006.10.26 19:22
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2652
|1.2812
|1036
|2006.10.26 19:22
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2654
|1.2814
|1037
|2006.10.26 19:22
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2655
|1.2815
|1038
|2006.10.26 19:24
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2656
|1.2816
|1039
|2006.10.26 19:24
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2657
|1.2817
|1040
|2006.10.26 19:24
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2658
|1.2818
|1041
|2006.10.26 19:24
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2659
|1.2819
|1042
|2006.10.26 19:24
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2661
|1.2821
|1043
|2006.10.26 19:25
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2662
|1.2822
|1044
|2006.10.26 19:39
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2663
|1.2823
|1045
|2006.10.26 19:39
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2664
|1.2824
|1046
|2006.10.26 19:40
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2665
|1.2825
|1047
|2006.10.26 19:52
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2666
|1.2826
|1048
|2006.10.26 19:54
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2667
|1.2827
|1049
|2006.10.26 20:45
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2668
|1.2828
|1050
|2006.10.26 20:46
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2669
|1.2829
|1051
|2006.10.27 03:50
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2670
|1.2830
|1052
|2006.10.27 03:51
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2671
|1.2831
|1053
|2006.10.27 03:52
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2672
|1.2832
|1054
|2006.10.27 03:52
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2673
|1.2833
|1055
|2006.10.27 03:54
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2674
|1.2834
|1056
|2006.10.27 03:54
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2675
|1.2835
|1057
|2006.10.27 03:54
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2676
|1.2836
|1058
|2006.10.27 03:55
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2677
|1.2837
|1059
|2006.10.27 04:07
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2678
|1.2838
|1060
|2006.10.27 04:09
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2679
|1.2839
|1061
|2006.10.27 04:09
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2680
|1.2840
|1062
|2006.10.27 04:09
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2681
|1.2841
|1063
|2006.10.27 04:10
|modify
|87
|1.00
|1.2589
|1.2682
|1.2842
|1064
|2006.10.27 09:24
|s/l
|87
|1.00
|1.2682
|1.2682
|1.2842
|1080.00
|56477.50
|1065
|2006.10.27 12:15
|sell
|88
|1.00
|1.2669
|0.0000
|1.2569
|1066
|2006.10.27 15:24
|sell
|89
|2.00
|1.2689
|0.0000
|1.2589
|1067
|2006.10.27 15:36
|sell
|90
|4.00
|1.2709
|0.0000
|1.2609
|1068
|2006.10.27 16:06
|sell
|91
|8.00
|1.2729
|0.0000
|1.2629
|1069
|2006.10.31 17:07
|sell
|92
|16.00
|1.2749
|0.0000
|1.2649
|1070
|2006.10.31 17:24
|sell
|93
|32.00
|1.2769
|0.0000
|1.2669
|1071
|2006.11.01 09:50
|close
|93
|32.00
|1.2750
|0.0000
|1.2669
|6480.00
|62957.50
|1072
|2006.11.01 09:50
|close
|92
|16.00
|1.2751
|0.0000
|1.2649
|-960.00
|61997.50
|1073
|2006.11.01 09:50
|close
|91
|8.00
|1.2750
|0.0000
|1.2629
|-2300.00
|59697.50
|1074
|2006.11.01 09:51
|close
|90
|4.00
|1.2751
|0.0000
|1.2609
|-2200.00
|57497.50
|1075
|2006.11.01 09:51
|close
|89
|2.00
|1.2750
|0.0000
|1.2589
|-1575.00
|55922.50
|1076
|2006.11.01 09:52
|close
|88
|1.00
|1.2748
|0.0000
|1.2569
|-1012.50
|54910.00
|1077
|2006.11.01 11:01
|buy
|94
|1.00
|1.2759
|0.0000
|1.2859
|1078
|2006.11.02 03:15
|buy
|95
|2.00
|1.2739
|0.0000
|1.2839
|1079
|2006.11.03 15:39
|buy
|96
|4.00
|1.2719
|0.0000
|1.2819
|1080
|2006.11.03 15:39
|buy
|97
|8.00
|1.2699
|0.0000
|1.2799
|1081
|2006.11.07 06:22
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2720
|1.2880
|1082
|2006.11.07 06:22
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2721
|1.2881
|1083
|2006.11.07 06:22
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2722
|1.2882
|1084
|2006.11.07 06:24
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2723
|1.2883
|1085
|2006.11.07 06:24
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2724
|1.2884
|1086
|2006.11.07 06:24
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2725
|1.2885
|1087
|2006.11.07 06:25
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2726
|1.2886
|1088
|2006.11.07 06:34
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2727
|1.2887
|1089
|2006.11.07 06:34
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2728
|1.2888
|1090
|2006.11.07 06:35
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2729
|1.2889
|1091
|2006.11.07 06:36
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2730
|1.2890
|1092
|2006.11.07 06:36
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2731
|1.2891
|1093
|2006.11.07 06:37
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2732
|1.2892
|1094
|2006.11.07 06:37
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2733
|1.2893
|1095
|2006.11.07 06:39
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2734
|1.2894
|1096
|2006.11.07 06:39
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2735
|1.2895
|1097
|2006.11.07 06:40
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2736
|1.2896
|1098
|2006.11.07 07:05
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2737
|1.2897
|1099
|2006.11.07 07:07
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2738
|1.2898
|1100
|2006.11.07 07:07
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2739
|1.2899
|1101
|2006.11.07 07:10
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2740
|1.2900
|1102
|2006.11.07 07:10
|modify
|96
|4.00
|1.2719
|1.2740
|1.2900
|1103
|2006.11.07 15:35
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2741
|1.2901
|1104
|2006.11.07 15:35
|modify
|96
|4.00
|1.2719
|1.2741
|1.2901
|1105
|2006.11.07 15:36
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2742
|1.2902
|1106
|2006.11.07 15:37
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2743
|1.2903
|1107
|2006.11.07 15:37
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2744
|1.2904
|1108
|2006.11.07 15:37
|modify
|96
|4.00
|1.2719
|1.2743
|1.2903
|1109
|2006.11.07 15:39
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2745
|1.2905
|1110
|2006.11.07 15:39
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2746
|1.2906
|1111
|2006.11.07 15:40
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2747
|1.2907
|1112
|2006.11.07 15:40
|modify
|96
|4.00
|1.2719
|1.2746
|1.2906
|1113
|2006.11.07 15:50
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2748
|1.2908
|1114
|2006.11.07 15:50
|modify
|96
|4.00
|1.2719
|1.2747
|1.2907
|1115
|2006.11.07 15:51
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2749
|1.2909
|1116
|2006.11.07 15:52
|modify
|96
|4.00
|1.2719
|1.2748
|1.2908
|1117
|2006.11.07 15:52
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2750
|1.2910
|1118
|2006.11.07 15:52
|modify
|96
|4.00
|1.2719
|1.2749
|1.2909
|1119
|2006.11.07 15:54
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2751
|1.2911
|1120
|2006.11.07 15:54
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2752
|1.2912
|1121
|2006.11.07 15:55
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2753
|1.2913
|1122
|2006.11.07 15:55
|modify
|96
|4.00
|1.2719
|1.2752
|1.2912
|1123
|2006.11.07 15:55
|modify
|96
|4.00
|1.2719
|1.2753
|1.2913
|1124
|2006.11.07 16:04
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2754
|1.2914
|1125
|2006.11.07 16:04
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2755
|1.2915
|1126
|2006.11.07 16:05
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2756
|1.2916
|1127
|2006.11.07 16:05
|modify
|96
|4.00
|1.2719
|1.2755
|1.2915
|1128
|2006.11.07 16:05
|modify
|96
|4.00
|1.2719
|1.2756
|1.2916
|1129
|2006.11.07 16:06
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2757
|1.2917
|1130
|2006.11.07 16:07
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2758
|1.2918
|1131
|2006.11.07 16:07
|modify
|96
|4.00
|1.2719
|1.2757
|1.2917
|1132
|2006.11.07 16:07
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2759
|1.2919
|1133
|2006.11.07 16:07
|modify
|96
|4.00
|1.2719
|1.2758
|1.2918
|1134
|2006.11.07 16:07
|modify
|96
|4.00
|1.2719
|1.2759
|1.2919
|1135
|2006.11.07 16:09
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2760
|1.2920
|1136
|2006.11.07 16:09
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2761
|1.2921
|1137
|2006.11.07 16:10
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2762
|1.2922
|1138
|2006.11.07 16:10
|modify
|96
|4.00
|1.2719
|1.2761
|1.2921
|1139
|2006.11.07 16:10
|modify
|96
|4.00
|1.2719
|1.2762
|1.2922
|1140
|2006.11.07 16:10
|modify
|95
|2.00
|1.2739
|1.2761
|1.2921
|1141
|2006.11.07 16:20
|modify
|95
|2.00
|1.2739
|1.2762
|1.2922
|1142
|2006.11.07 16:21
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2763
|1.2923
|1143
|2006.11.07 16:21
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2764
|1.2924
|1144
|2006.11.07 16:21
|modify
|96
|4.00
|1.2719
|1.2763
|1.2923
|1145
|2006.11.07 16:22
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2765
|1.2925
|1146
|2006.11.07 16:22
|modify
|96
|4.00
|1.2719
|1.2764
|1.2924
|1147
|2006.11.07 16:24
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2766
|1.2926
|1148
|2006.11.07 16:24
|modify
|96
|4.00
|1.2719
|1.2765
|1.2925
|1149
|2006.11.07 16:24
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2767
|1.2927
|1150
|2006.11.07 16:24
|modify
|96
|4.00
|1.2719
|1.2766
|1.2926
|1151
|2006.11.07 16:24
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2768
|1.2928
|1152
|2006.11.07 16:24
|modify
|96
|4.00
|1.2719
|1.2767
|1.2927
|1153
|2006.11.07 16:25
|modify
|95
|2.00
|1.2739
|1.2766
|1.2926
|1154
|2006.11.07 16:34
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2769
|1.2929
|1155
|2006.11.07 16:35
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2770
|1.2930
|1156
|2006.11.07 16:35
|modify
|96
|4.00
|1.2719
|1.2769
|1.2929
|1157
|2006.11.07 16:35
|modify
|95
|2.00
|1.2739
|1.2768
|1.2928
|1158
|2006.11.07 16:36
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2771
|1.2931
|1159
|2006.11.07 16:36
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2772
|1.2932
|1160
|2006.11.07 16:37
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2773
|1.2933
|1161
|2006.11.07 16:37
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2774
|1.2934
|1162
|2006.11.07 16:37
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2775
|1.2935
|1163
|2006.11.07 16:37
|modify
|96
|4.00
|1.2719
|1.2774
|1.2934
|1164
|2006.11.07 16:37
|modify
|96
|4.00
|1.2719
|1.2775
|1.2935
|1165
|2006.11.07 16:37
|modify
|95
|2.00
|1.2739
|1.2774
|1.2934
|1166
|2006.11.07 16:38
|modify
|95
|2.00
|1.2739
|1.2775
|1.2935
|1167
|2006.11.07 16:39
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2776
|1.2936
|1168
|2006.11.07 16:39
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2777
|1.2937
|1169
|2006.11.07 16:39
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2778
|1.2938
|1170
|2006.11.07 16:39
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2779
|1.2939
|1171
|2006.11.07 16:40
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2780
|1.2940
|1172
|2006.11.07 16:40
|modify
|96
|4.00
|1.2719
|1.2779
|1.2939
|1173
|2006.11.07 16:40
|modify
|96
|4.00
|1.2719
|1.2780
|1.2940
|1174
|2006.11.07 16:40
|modify
|95
|2.00
|1.2739
|1.2779
|1.2939
|1175
|2006.11.07 16:45
|modify
|95
|2.00
|1.2739
|1.2780
|1.2940
|1176
|2006.11.07 16:45
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2781
|1.2941
|1177
|2006.11.07 16:45
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2782
|1.2942
|1178
|2006.11.07 16:45
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2783
|1.2943
|1179
|2006.11.07 16:46
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2784
|1.2944
|1180
|2006.11.07 16:46
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2785
|1.2945
|1181
|2006.11.07 16:46
|modify
|96
|4.00
|1.2719
|1.2784
|1.2944
|1182
|2006.11.07 16:48
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2786
|1.2946
|1183
|2006.11.07 16:48
|modify
|96
|4.00
|1.2719
|1.2785
|1.2945
|1184
|2006.11.07 16:49
|modify
|95
|2.00
|1.2739
|1.2784
|1.2944
|1185
|2006.11.07 16:49
|modify
|94
|1.00
|1.2759
|1.2783
|1.2943
|1186
|2006.11.07 17:16
|modify
|97
|8.00
|1.2699
|1.2787
|1.2947
|1187
|2006.11.07 17:16
|modify
|96
|4.00
|1.2719
|1.2786
|1.2946
|1188
|2006.11.07 17:19
|modify
|95
|2.00
|1.2739
|1.2785
|1.2945
|1189
|2006.11.07 17:19
|modify
|94
|1.00
|1.2759
|1.2784
|1.2944
|1190
|2006.11.07 21:24
|s/l
|96
|4.00
|1.2786
|1.2786
|1.2946
|3105.00
|58015.00
|1191
|2006.11.07 21:24
|s/l
|97
|8.00
|1.2787
|1.2787
|1.2947
|8310.00
|66325.00
|1192
|2006.11.07 21:24
|close
|95
|2.00
|1.2786
|1.2785
|1.2945
|1031.25
|67356.25
|1193
|2006.11.07 21:25
|close
|94
|1.00
|1.2785
|1.2784
|1.2944
|221.25
|67577.50
|1194
|2006.11.08 02:30
|sell
|98
|1.00
|1.2773
|0.0000
|1.2673
|1195
|2006.11.08 11:07
|sell
|99
|2.00
|1.2793
|0.0000
|1.2693
|1196
|2006.11.09 18:21
|sell
|100
|4.00
|1.2813
|0.0000
|1.2713
|1197
|2006.11.09 18:36
|sell
|101
|8.00
|1.2833
|0.0000
|1.2733
|1198
|2006.11.10 04:05
|sell
|102
|16.00
|1.2853
|0.0000
|1.2753
|1199
|2006.11.10 10:49
|sell
|103
|32.00
|1.2873
|0.0000
|1.2773
|1200
|2006.11.10 17:09
|close
|103
|32.00
|1.2854
|0.0000
|1.2773
|6320.00
|73897.50
|1201
|2006.11.10 17:09
|close
|102
|16.00
|1.2853
|0.0000
|1.2753
|-640.00
|73257.50
|1202
|2006.11.10 17:09
|close
|101
|8.00
|1.2852
|0.0000
|1.2733
|-2180.00
|71077.50
|1203
|2006.11.10 17:09
|close
|100
|4.00
|1.2851
|0.0000
|1.2713
|-2040.00
|69037.50
|1204
|2006.11.10 17:10
|close
|99
|2.00
|1.2850
|0.0000
|1.2693
|-1465.00
|67572.50
|1205
|2006.11.10 17:10
|close
|98
|1.00
|1.2851
|0.0000
|1.2673
|-995.00
|66577.50
|1206
|2006.11.10 19:52
|sell
|104
|1.00
|1.2853
|0.0000
|1.2753
|1207
|2006.11.13 03:24
|sell
|105
|2.00
|1.2873
|0.0000
|1.2773
|1208
|2006.11.13 16:25
|modify
|105
|2.00
|1.2873
|1.2853
|1.2693
|1209
|2006.11.13 16:51
|modify
|105
|2.00
|1.2873
|1.2852
|1.2692
|1210
|2006.11.13 16:52
|modify
|105
|2.00
|1.2873
|1.2851
|1.2691
|1211
|2006.11.13 16:52
|modify
|105
|2.00
|1.2873
|1.2850
|1.2690
|1212
|2006.11.13 16:52
|modify
|105
|2.00
|1.2873
|1.2849
|1.2689
|1213
|2006.11.13 16:54
|modify
|105
|2.00
|1.2873
|1.2848
|1.2688
|1214
|2006.11.13 16:54
|modify
|105
|2.00
|1.2873
|1.2847
|1.2687
|1215
|2006.11.13 16:54
|modify
|105
|2.00
|1.2873
|1.2846
|1.2686
|1216
|2006.11.13 16:55
|modify
|105
|2.00
|1.2873
|1.2845
|1.2685
|1217
|2006.11.13 17:07
|modify
|105
|2.00
|1.2873
|1.2844
|1.2684
|1218
|2006.11.13 17:07
|modify
|105
|2.00
|1.2873
|1.2843
|1.2683
|1219
|2006.11.13 17:07
|modify
|105
|2.00
|1.2873
|1.2842
|1.2682
|1220
|2006.11.13 17:09
|modify
|105
|2.00
|1.2873
|1.2841
|1.2681
|1221
|2006.11.13 17:09
|modify
|105
|2.00
|1.2873
|1.2839
|1.2679
|1222
|2006.11.13 17:09
|modify
|105
|2.00
|1.2873
|1.2838
|1.2678
|1223
|2006.11.13 17:09
|modify
|105
|2.00
|1.2873
|1.2837
|1.2677
|1224
|2006.11.13 17:10
|modify
|105
|2.00
|1.2873
|1.2836
|1.2676
|1225
|2006.11.13 17:22
|modify
|105
|2.00
|1.2873
|1.2835
|1.2675
|1226
|2006.11.13 17:24
|modify
|105
|2.00
|1.2873
|1.2834
|1.2674
|1227
|2006.11.13 17:24
|modify
|105
|2.00
|1.2873
|1.2833
|1.2673
|1228
|2006.11.13 17:25
|modify
|105
|2.00
|1.2873
|1.2832
|1.2672
|1229
|2006.11.13 17:25
|modify
|104
|1.00
|1.2853
|1.2833
|1.2673
|1230
|2006.11.13 17:25
|modify
|104
|1.00
|1.2853
|1.2832
|1.2672
|1231
|2006.11.13 17:30
|modify
|105
|2.00
|1.2873
|1.2831
|1.2671
|1232
|2006.11.13 17:31
|modify
|105
|2.00
|1.2873
|1.2830
|1.2670
|1233
|2006.11.13 17:31
|modify
|104
|1.00
|1.2853
|1.2831
|1.2671
|1234
|2006.11.13 17:32
|modify
|104
|1.00
|1.2853
|1.2830
|1.2670
|1235
|2006.11.13 17:33
|modify
|105
|2.00
|1.2873
|1.2829
|1.2669
|1236
|2006.11.13 19:45
|modify
|104
|1.00
|1.2853
|1.2829
|1.2669
|1237
|2006.11.13 19:45
|modify
|105
|2.00
|1.2873
|1.2828
|1.2668
|1238
|2006.11.13 19:46
|modify
|105
|2.00
|1.2873
|1.2827
|1.2667
|1239
|2006.11.13 19:46
|modify
|104
|1.00
|1.2853
|1.2828
|1.2668
|1240
|2006.11.13 19:46
|modify
|104
|1.00
|1.2853
|1.2827
|1.2667
|1241
|2006.11.13 19:48
|modify
|105
|2.00
|1.2873
|1.2826
|1.2666
|1242
|2006.11.14 06:45
|s/l
|104
|1.00
|1.2827
|1.2827
|1.2667
|295.00
|66872.50
|1243
|2006.11.14 06:45
|s/l
|105
|2.00
|1.2826
|1.2826
|1.2666
|1105.00
|67977.50
|1244
|2006.11.14 10:00
|buy
|106
|1.00
|1.2831
|0.0000
|1.2931
|1245
|2006.11.14 17:07
|buy
|107
|2.00
|1.2811
|0.0000
|1.2911
|1246
|2006.11.14 17:10
|buy
|108
|4.00
|1.2791
|0.0000
|1.2891
|1247
|2006.11.17 07:37
|buy
|109
|8.00
|1.2771
|0.0000
|1.2871
|1248
|2006.11.17 17:07
|modify
|109
|8.00
|1.2771
|1.2791
|1.2951
|1249
|2006.11.17 17:07
|modify
|109
|8.00
|1.2771
|1.2792
|1.2952
|1250
|2006.11.17 17:07
|modify
|109
|8.00
|1.2771
|1.2793
|1.2953
|1251
|2006.11.17 17:09
|modify
|109
|8.00
|1.2771
|1.2794
|1.2954
|1252
|2006.11.17 17:09
|modify
|109
|8.00
|1.2771
|1.2796
|1.2956
|1253
|2006.11.17 17:09
|modify
|109
|8.00
|1.2771
|1.2797
|1.2957
|1254
|2006.11.17 17:09
|modify
|109
|8.00
|1.2771
|1.2798
|1.2958
|1255
|2006.11.17 17:09
|modify
|109
|8.00
|1.2771
|1.2799
|1.2959
|1256
|2006.11.17 17:10
|modify
|109
|8.00
|1.2771
|1.2800
|1.2960
|1257
|2006.11.17 17:21
|modify
|109
|8.00
|1.2771
|1.2801
|1.2961
|1258
|2006.11.17 17:21
|modify
|109
|8.00
|1.2771
|1.2802
|1.2962
|1259
|2006.11.17 17:22
|modify
|109
|8.00
|1.2771
|1.2803
|1.2963
|1260
|2006.11.17 17:22
|modify
|109
|8.00
|1.2771
|1.2804
|1.2964
|1261
|2006.11.17 17:22
|modify
|109
|8.00
|1.2771
|1.2805
|1.2965
|1262
|2006.11.17 17:24
|modify
|109
|8.00
|1.2771
|1.2806
|1.2966
|1263
|2006.11.17 17:24
|modify
|109
|8.00
|1.2771
|1.2807
|1.2967
|1264
|2006.11.17 17:24
|modify
|109
|8.00
|1.2771
|1.2808
|1.2968
|1265
|2006.11.17 17:24
|modify
|109
|8.00
|1.2771
|1.2809
|1.2969
|1266
|2006.11.17 17:25
|modify
|109
|8.00
|1.2771
|1.2810
|1.2970
|1267
|2006.11.17 17:39
|modify
|109
|8.00
|1.2771
|1.2811
|1.2971
|1268
|2006.11.17 17:40
|modify
|109
|8.00
|1.2771
|1.2812
|1.2972
|1269
|2006.11.17 17:40
|modify
|108
|4.00
|1.2791
|1.2811
|1.2971
|1270
|2006.11.17 21:55
|s/l
|109
|8.00
|1.2812
|1.2812
|1.2972
|3780.00
|71757.50
|1271
|2006.11.17 21:55
|close
|108
|4.00
|1.2812
|1.2811
|1.2971
|677.50
|72435.00
|1272
|2006.11.17 21:56
|close
|107
|2.00
|1.2813
|0.0000
|1.2911
|-136.25
|72298.75
|1273
|2006.11.17 21:56
|close
|106
|1.00
|1.2812
|0.0000
|1.2931
|-330.63
|71968.13
|1274
|2006.11.17 23:15
|buy
|110
|1.00
|1.2828
|0.0000
|1.2928
|1275
|2006.11.20 18:54
|buy
|111
|2.00
|1.2808
|0.0000
|1.2908
|1276
|2006.11.22 04:24
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2828
|1.2988
|1277
|2006.11.22 04:25
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2829
|1.2989
|1278
|2006.11.22 05:50
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2830
|1.2990
|1279
|2006.11.22 05:52
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2831
|1.2991
|1280
|2006.11.22 06:00
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2833
|1.2993
|1281
|2006.11.22 06:00
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2834
|1.2994
|1282
|2006.11.22 06:01
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2836
|1.2996
|1283
|2006.11.22 06:01
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2837
|1.2997
|1284
|2006.11.22 06:45
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2839
|1.2999
|1285
|2006.11.22 09:39
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2840
|1.3000
|1286
|2006.11.22 09:40
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2841
|1.3001
|1287
|2006.11.22 10:33
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2842
|1.3002
|1288
|2006.11.22 13:52
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2843
|1.3003
|1289
|2006.11.22 13:54
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2844
|1.3004
|1290
|2006.11.22 13:54
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2845
|1.3005
|1291
|2006.11.22 14:05
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2846
|1.3006
|1292
|2006.11.22 14:05
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2847
|1.3007
|1293
|2006.11.22 14:07
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2848
|1.3008
|1294
|2006.11.22 14:09
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2849
|1.3009
|1295
|2006.11.22 14:10
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2850
|1.3010
|1296
|2006.11.22 14:10
|modify
|110
|1.00
|1.2828
|1.2849
|1.3009
|1297
|2006.11.22 14:17
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2851
|1.3011
|1298
|2006.11.22 14:18
|modify
|110
|1.00
|1.2828
|1.2850
|1.3010
|1299
|2006.11.22 14:19
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2852
|1.3012
|1300
|2006.11.22 14:19
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2853
|1.3013
|1301
|2006.11.22 14:20
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2854
|1.3014
|1302
|2006.11.22 14:20
|modify
|110
|1.00
|1.2828
|1.2853
|1.3013
|1303
|2006.11.22 14:20
|modify
|110
|1.00
|1.2828
|1.2854
|1.3014
|1304
|2006.11.22 14:21
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2855
|1.3015
|1305
|2006.11.22 14:22
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2857
|1.3017
|1306
|2006.11.22 14:22
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2858
|1.3018
|1307
|2006.11.22 14:22
|modify
|110
|1.00
|1.2828
|1.2857
|1.3017
|1308
|2006.11.22 14:23
|modify
|110
|1.00
|1.2828
|1.2858
|1.3018
|1309
|2006.11.22 14:24
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2859
|1.3019
|1310
|2006.11.22 14:24
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2860
|1.3020
|1311
|2006.11.22 14:24
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2861
|1.3021
|1312
|2006.11.22 14:25
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2862
|1.3022
|1313
|2006.11.22 14:25
|modify
|110
|1.00
|1.2828
|1.2861
|1.3021
|1314
|2006.11.22 14:40
|modify
|110
|1.00
|1.2828
|1.2862
|1.3022
|1315
|2006.11.22 15:19
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2863
|1.3023
|1316
|2006.11.22 15:19
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2864
|1.3024
|1317
|2006.11.22 15:19
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2866
|1.3026
|1318
|2006.11.22 15:20
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2867
|1.3027
|1319
|2006.11.22 15:20
|modify
|110
|1.00
|1.2828
|1.2866
|1.3026
|1320
|2006.11.22 15:21
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2868
|1.3028
|1321
|2006.11.22 15:21
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2869
|1.3029
|1322
|2006.11.22 15:21
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2871
|1.3031
|1323
|2006.11.22 15:22
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2872
|1.3032
|1324
|2006.11.22 15:22
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2873
|1.3033
|1325
|2006.11.22 15:22
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2874
|1.3034
|1326
|2006.11.22 15:22
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2875
|1.3035
|1327
|2006.11.22 15:22
|modify
|110
|1.00
|1.2828
|1.2874
|1.3034
|1328
|2006.11.22 15:22
|modify
|110
|1.00
|1.2828
|1.2875
|1.3035
|1329
|2006.11.22 15:24
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2876
|1.3036
|1330
|2006.11.22 15:24
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2877
|1.3037
|1331
|2006.11.22 15:24
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2878
|1.3038
|1332
|2006.11.22 15:24
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2879
|1.3039
|1333
|2006.11.22 15:24
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2881
|1.3041
|1334
|2006.11.22 15:24
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2882
|1.3042
|1335
|2006.11.22 15:25
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2883
|1.3043
|1336
|2006.11.22 15:25
|modify
|110
|1.00
|1.2828
|1.2882
|1.3042
|1337
|2006.11.22 15:30
|modify
|110
|1.00
|1.2828
|1.2883
|1.3043
|1338
|2006.11.22 15:30
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2884
|1.3044
|1339
|2006.11.22 15:30
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2885
|1.3045
|1340
|2006.11.22 15:30
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2887
|1.3047
|1341
|2006.11.22 15:30
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2888
|1.3048
|1342
|2006.11.22 15:30
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2889
|1.3049
|1343
|2006.11.22 15:31
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2891
|1.3051
|1344
|2006.11.22 15:31
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2892
|1.3052
|1345
|2006.11.22 15:31
|modify
|110
|1.00
|1.2828
|1.2891
|1.3051
|1346
|2006.11.22 15:33
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2893
|1.3053
|1347
|2006.11.22 15:33
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2894
|1.3054
|1348
|2006.11.22 15:33
|modify
|110
|1.00
|1.2828
|1.2893
|1.3053
|1349
|2006.11.22 16:45
|modify
|110
|1.00
|1.2828
|1.2894
|1.3054
|1350
|2006.11.22 16:46
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2895
|1.3055
|1351
|2006.11.22 16:46
|modify
|110
|1.00
|1.2828
|1.2895
|1.3055
|1352
|2006.11.22 16:48
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2896
|1.3056
|1353
|2006.11.22 17:04
|modify
|110
|1.00
|1.2828
|1.2896
|1.3056
|1354
|2006.11.22 17:04
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2897
|1.3057
|1355
|2006.11.22 17:04
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2898
|1.3058
|1356
|2006.11.22 17:04
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2899
|1.3059
|1357
|2006.11.22 17:05
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2900
|1.3060
|1358
|2006.11.22 17:05
|modify
|110
|1.00
|1.2828
|1.2899
|1.3059
|1359
|2006.11.22 17:05
|modify
|110
|1.00
|1.2828
|1.2900
|1.3060
|1360
|2006.11.22 17:06
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2901
|1.3061
|1361
|2006.11.22 17:06
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2902
|1.3062
|1362
|2006.11.22 17:07
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2903
|1.3063
|1363
|2006.11.22 17:07
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2904
|1.3064
|1364
|2006.11.22 17:07
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2905
|1.3065
|1365
|2006.11.22 17:07
|modify
|110
|1.00
|1.2828
|1.2904
|1.3064
|1366
|2006.11.22 17:09
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2906
|1.3066
|1367
|2006.11.22 17:09
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2907
|1.3067
|1368
|2006.11.22 17:09
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2908
|1.3068
|1369
|2006.11.22 17:09
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2909
|1.3069
|1370
|2006.11.22 17:09
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2910
|1.3070
|1371
|2006.11.22 17:10
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2911
|1.3071
|1372
|2006.11.22 17:10
|modify
|110
|1.00
|1.2828
|1.2910
|1.3070
|1373
|2006.11.22 17:19
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2912
|1.3072
|1374
|2006.11.22 17:19
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2913
|1.3073
|1375
|2006.11.22 17:20
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2914
|1.3074
|1376
|2006.11.22 17:20
|modify
|110
|1.00
|1.2828
|1.2913
|1.3073
|1377
|2006.11.22 17:20
|modify
|110
|1.00
|1.2828
|1.2914
|1.3074
|1378
|2006.11.22 17:21
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2915
|1.3075
|1379
|2006.11.22 17:21
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2916
|1.3076
|1380
|2006.11.22 17:22
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2917
|1.3077
|1381
|2006.11.22 17:22
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2918
|1.3078
|1382
|2006.11.22 17:22
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2919
|1.3079
|1383
|2006.11.22 17:22
|modify
|110
|1.00
|1.2828
|1.2918
|1.3078
|1384
|2006.11.22 17:22
|modify
|110
|1.00
|1.2828
|1.2919
|1.3079
|1385
|2006.11.22 17:24
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2920
|1.3080
|1386
|2006.11.22 17:24
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2921
|1.3081
|1387
|2006.11.22 17:24
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2922
|1.3082
|1388
|2006.11.22 17:24
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2923
|1.3083
|1389
|2006.11.22 17:24
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2924
|1.3084
|1390
|2006.11.22 17:25
|modify
|111
|2.00
|1.2808
|1.2925
|1.3085
|1391
|2006.11.22 17:25
|modify
|110
|1.00
|1.2828
|1.2924
|1.3084
|1392
|2006.11.22 19:36
|s/l
|111
|2.00
|1.2925
|1.2925
|1.3085
|2802.50
|74770.63
|1393
|2006.11.22 19:36
|close
|110
|1.00
|1.2925
|1.2924
|1.3084
|1140.63
|75911.25
|1394
|2006.11.22 21:31
|buy
|112
|1.00
|1.2940
|0.0000
|1.3040
|1395
|2006.11.24 10:24
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.2961
|1.3121
|1396
|2006.11.24 10:24
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.2962
|1.3122
|1397
|2006.11.24 10:24
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.2963
|1.3123
|1398
|2006.11.24 10:24
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.2964
|1.3124
|1399
|2006.11.24 10:25
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.2965
|1.3125
|1400
|2006.11.24 10:30
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.2966
|1.3126
|1401
|2006.11.24 10:30
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.2967
|1.3127
|1402
|2006.11.24 10:30
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.2968
|1.3128
|1403
|2006.11.24 10:30
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.2969
|1.3129
|1404
|2006.11.24 10:30
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.2970
|1.3130
|1405
|2006.11.24 10:30
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.2971
|1.3131
|1406
|2006.11.24 10:30
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.2972
|1.3132
|1407
|2006.11.24 10:30
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.2973
|1.3133
|1408
|2006.11.24 10:31
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.2974
|1.3134
|1409
|2006.11.24 10:31
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.2975
|1.3135
|1410
|2006.11.24 10:31
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.2976
|1.3136
|1411
|2006.11.24 10:31
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.2977
|1.3137
|1412
|2006.11.24 10:32
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.2978
|1.3138
|1413
|2006.11.24 10:32
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.2979
|1.3139
|1414
|2006.11.24 10:32
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.2980
|1.3140
|1415
|2006.11.24 10:34
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.2981
|1.3141
|1416
|2006.11.24 10:34
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.2983
|1.3143
|1417
|2006.11.24 10:34
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.2984
|1.3144
|1418
|2006.11.24 10:34
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.2986
|1.3146
|1419
|2006.11.24 10:34
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.2987
|1.3147
|1420
|2006.11.24 10:34
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.2989
|1.3149
|1421
|2006.11.24 10:34
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.2990
|1.3150
|1422
|2006.11.24 10:34
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.2992
|1.3152
|1423
|2006.11.24 10:34
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.2993
|1.3153
|1424
|2006.11.24 10:34
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.2995
|1.3155
|1425
|2006.11.24 10:34
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.2996
|1.3156
|1426
|2006.11.24 10:34
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.2998
|1.3158
|1427
|2006.11.24 10:34
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.2999
|1.3159
|1428
|2006.11.24 10:35
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.3001
|1.3161
|1429
|2006.11.24 10:36
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.3002
|1.3162
|1430
|2006.11.24 10:36
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.3003
|1.3163
|1431
|2006.11.24 10:36
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.3005
|1.3165
|1432
|2006.11.24 10:36
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.3006
|1.3166
|1433
|2006.11.24 10:36
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.3007
|1.3167
|1434
|2006.11.24 10:36
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.3008
|1.3168
|1435
|2006.11.24 10:36
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.3009
|1.3169
|1436
|2006.11.24 10:36
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.3010
|1.3170
|1437
|2006.11.24 10:37
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.3012
|1.3172
|1438
|2006.11.24 10:37
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.3013
|1.3173
|1439
|2006.11.24 10:37
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.3014
|1.3174
|1440
|2006.11.24 10:37
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.3015
|1.3175
|1441
|2006.11.24 10:37
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.3016
|1.3176
|1442
|2006.11.24 10:37
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.3017
|1.3177
|1443
|2006.11.24 10:37
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.3019
|1.3179
|1444
|2006.11.24 10:37
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.3020
|1.3180
|1445
|2006.11.24 10:37
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.3021
|1.3181
|1446
|2006.11.24 10:39
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.3023
|1.3183
|1447
|2006.11.24 10:39
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.3024
|1.3184
|1448
|2006.11.24 10:39
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.3025
|1.3185
|1449
|2006.11.24 10:39
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.3026
|1.3186
|1450
|2006.11.24 10:39
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.3027
|1.3187
|1451
|2006.11.24 10:39
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.3029
|1.3189
|1452
|2006.11.24 10:39
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.3030
|1.3190
|1453
|2006.11.24 10:39
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.3031
|1.3191
|1454
|2006.11.24 10:39
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.3032
|1.3192
|1455
|2006.11.24 10:39
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.3033
|1.3193
|1456
|2006.11.24 10:39
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.3035
|1.3195
|1457
|2006.11.24 10:39
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.3036
|1.3196
|1458
|2006.11.24 10:39
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.3037
|1.3197
|1459
|2006.11.24 10:39
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.3038
|1.3198
|1460
|2006.11.24 10:39
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.3040
|1.3200
|1461
|2006.11.24 10:39
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.3041
|1.3201
|1462
|2006.11.24 10:40
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.3042
|1.3202
|1463
|2006.11.24 10:45
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.3043
|1.3203
|1464
|2006.11.24 10:45
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.3044
|1.3204
|1465
|2006.11.24 10:45
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.3045
|1.3205
|1466
|2006.11.24 10:45
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.3046
|1.3206
|1467
|2006.11.24 10:45
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.3047
|1.3207
|1468
|2006.11.24 10:46
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.3049
|1.3209
|1469
|2006.11.24 10:46
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.3050
|1.3210
|1470
|2006.11.24 10:46
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.3051
|1.3211
|1471
|2006.11.24 10:46
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.3052
|1.3212
|1472
|2006.11.24 10:48
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.3053
|1.3213
|1473
|2006.11.24 10:48
|modify
|112
|1.00
|1.2940
|1.3054
|1.3214
|1474
|2006.11.24 11:33
|s/l
|112
|1.00
|1.3054
|1.3054
|1.3214
|1342.50
|77253.75
|1475
|2006.11.27 00:00
|buy
|113
|1.00
|1.3166
|0.0000
|1.3266
|1476
|2006.11.27 00:30
|buy
|114
|2.00
|1.3146
|0.0000
|1.3246
|1477
|2006.11.27 03:03
|buy
|115
|4.00
|1.3126
|0.0000
|1.3226
|1478
|2006.11.27 10:24
|buy
|116
|8.00
|1.3105
|0.0000
|1.3205
|1479
|2006.11.28 10:09
|modify
|116
|8.00
|1.3105
|1.3126
|1.3286
|1480
|2006.11.28 10:09
|modify
|116
|8.00
|1.3105
|1.3127
|1.3287
|1481
|2006.11.28 10:09
|modify
|116
|8.00
|1.3105
|1.3128
|1.3288
|1482
|2006.11.28 10:09
|modify
|116
|8.00
|1.3105
|1.3129
|1.3289
|1483
|2006.11.28 10:09
|modify
|116
|8.00
|1.3105
|1.3130
|1.3290
|1484
|2006.11.28 10:09
|modify
|116
|8.00
|1.3105
|1.3131
|1.3291
|1485
|2006.11.28 10:10
|modify
|116
|8.00
|1.3105
|1.3132
|1.3292
|1486
|2006.11.28 10:52
|s/l
|116
|8.00
|1.3132
|1.3132
|1.3292
|2295.00
|79548.75
|1487
|2006.11.28 10:52
|close
|115
|4.00
|1.3132
|0.0000
|1.3226
|97.50
|79646.25
|1488
|2006.11.28 10:52
|close
|114
|2.00
|1.3131
|0.0000
|1.3246
|-476.25
|79170.00
|1489
|2006.11.28 10:52
|close
|113
|1.00
|1.3132
|0.0000
|1.3266
|-475.63
|78694.38
|1490
|2006.11.28 13:10
|buy
|117
|1.00
|1.3154
|0.0000
|1.3254
|1491
|2006.11.28 13:55
|buy
|118
|2.00
|1.3134
|0.0000
|1.3234
|1492
|2006.11.28 20:22
|modify
|118
|2.00
|1.3134
|1.3154
|1.3314
|1493
|2006.11.28 20:22
|modify
|118
|2.00
|1.3134
|1.3155
|1.3315
|1494
|2006.11.28 20:22
|modify
|118
|2.00
|1.3134
|1.3156
|1.3316
|1495
|2006.11.28 20:22
|modify
|118
|2.00
|1.3134
|1.3157
|1.3317
|1496
|2006.11.28 20:24
|modify
|118
|2.00
|1.3134
|1.3158
|1.3318
|1497
|2006.11.28 20:24
|modify
|118
|2.00
|1.3134
|1.3159
|1.3319
|1498
|2006.11.28 20:24
|modify
|118
|2.00
|1.3134
|1.3160
|1.3320
|1499
|2006.11.28 20:24
|modify
|118
|2.00
|1.3134
|1.3161
|1.3321
|1500
|2006.11.28 20:24
|modify
|118
|2.00
|1.3134
|1.3162
|1.3322
|1501
|2006.11.28 20:24
|modify
|118
|2.00
|1.3134
|1.3163
|1.3323
|1502
|2006.11.28 20:24
|modify
|118
|2.00
|1.3134
|1.3164
|1.3324
|1503
|2006.11.28 20:25
|modify
|118
|2.00
|1.3134
|1.3165
|1.3325
|1504
|2006.11.28 20:31
|modify
|118
|2.00
|1.3134
|1.3167
|1.3327
|1505
|2006.11.28 20:31
|modify
|118
|2.00
|1.3134
|1.3169
|1.3329
|1506
|2006.11.28 20:33
|modify
|118
|2.00
|1.3134
|1.3170
|1.3330
|1507
|2006.11.28 20:33
|modify
|118
|2.00
|1.3134
|1.3171
|1.3331
|1508
|2006.11.28 20:33
|modify
|118
|2.00
|1.3134
|1.3172
|1.3332
|1509
|2006.11.28 20:40
|s/l
|118
|2.00
|1.3172
|1.3172
|1.3332
|870.00
|79564.38
|1510
|2006.11.28 20:40
|close
|117
|1.00
|1.3172
|0.0000
|1.3254
|185.00
|79749.38
|1511
|2006.11.29 02:20
|buy
|119
|1.00
|1.3209
|0.0000
|1.3309
|1512
|2006.11.29 04:45
|buy
|120
|2.00
|1.3189
|0.0000
|1.3289
|1513
|2006.11.29 10:09
|buy
|121
|4.00
|1.3169
|0.0000
|1.3269
|1514
|2006.11.29 13:48
|buy
|122
|8.00
|1.3149
|0.0000
|1.3249
|1515
|2006.11.30 11:22
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3169
|1.3329
|1516
|2006.11.30 11:22
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3170
|1.3330
|1517
|2006.11.30 11:24
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3171
|1.3331
|1518
|2006.11.30 11:24
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3172
|1.3332
|1519
|2006.11.30 11:24
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3173
|1.3333
|1520
|2006.11.30 11:24
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3174
|1.3334
|1521
|2006.11.30 11:24
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3175
|1.3335
|1522
|2006.11.30 11:25
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3176
|1.3336
|1523
|2006.11.30 14:46
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3177
|1.3337
|1524
|2006.11.30 14:48
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3178
|1.3338
|1525
|2006.11.30 15:31
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3179
|1.3339
|1526
|2006.11.30 15:31
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3180
|1.3340
|1527
|2006.11.30 15:32
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3181
|1.3341
|1528
|2006.11.30 15:33
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3182
|1.3342
|1529
|2006.11.30 15:33
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3183
|1.3343
|1530
|2006.11.30 16:54
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3185
|1.3345
|1531
|2006.11.30 16:54
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3186
|1.3346
|1532
|2006.11.30 16:54
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3187
|1.3347
|1533
|2006.11.30 16:54
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3188
|1.3348
|1534
|2006.11.30 16:55
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3189
|1.3349
|1535
|2006.11.30 17:04
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3190
|1.3350
|1536
|2006.11.30 17:05
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3191
|1.3351
|1537
|2006.11.30 17:05
|modify
|121
|4.00
|1.3169
|1.3190
|1.3350
|1538
|2006.11.30 17:06
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3192
|1.3352
|1539
|2006.11.30 17:06
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3193
|1.3353
|1540
|2006.11.30 17:06
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3194
|1.3354
|1541
|2006.11.30 17:06
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3195
|1.3355
|1542
|2006.11.30 17:07
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3196
|1.3356
|1543
|2006.11.30 17:07
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3197
|1.3357
|1544
|2006.11.30 17:07
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3198
|1.3358
|1545
|2006.11.30 17:07
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3199
|1.3359
|1546
|2006.11.30 17:07
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3200
|1.3360
|1547
|2006.11.30 17:07
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3201
|1.3361
|1548
|2006.11.30 17:07
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3202
|1.3362
|1549
|2006.11.30 17:07
|modify
|121
|4.00
|1.3169
|1.3201
|1.3361
|1550
|2006.11.30 17:07
|modify
|121
|4.00
|1.3169
|1.3202
|1.3362
|1551
|2006.11.30 17:09
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3203
|1.3363
|1552
|2006.11.30 17:09
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3204
|1.3364
|1553
|2006.11.30 17:09
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3205
|1.3365
|1554
|2006.11.30 17:09
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3206
|1.3366
|1555
|2006.11.30 17:09
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3207
|1.3367
|1556
|2006.11.30 17:09
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3208
|1.3368
|1557
|2006.11.30 17:09
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3209
|1.3369
|1558
|2006.11.30 17:09
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3210
|1.3370
|1559
|2006.11.30 17:09
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3211
|1.3371
|1560
|2006.11.30 17:10
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3212
|1.3372
|1561
|2006.11.30 17:10
|modify
|121
|4.00
|1.3169
|1.3211
|1.3371
|1562
|2006.11.30 17:10
|modify
|120
|2.00
|1.3189
|1.3210
|1.3370
|1563
|2006.11.30 17:15
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3213
|1.3373
|1564
|2006.11.30 17:15
|modify
|121
|4.00
|1.3169
|1.3212
|1.3372
|1565
|2006.11.30 17:18
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3214
|1.3374
|1566
|2006.11.30 17:18
|modify
|121
|4.00
|1.3169
|1.3213
|1.3373
|1567
|2006.11.30 17:19
|modify
|120
|2.00
|1.3189
|1.3212
|1.3372
|1568
|2006.11.30 17:37
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3215
|1.3375
|1569
|2006.11.30 17:37
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3216
|1.3376
|1570
|2006.11.30 17:37
|modify
|121
|4.00
|1.3169
|1.3215
|1.3375
|1571
|2006.11.30 17:37
|modify
|121
|4.00
|1.3169
|1.3216
|1.3376
|1572
|2006.11.30 17:38
|modify
|120
|2.00
|1.3189
|1.3215
|1.3375
|1573
|2006.11.30 17:38
|modify
|120
|2.00
|1.3189
|1.3216
|1.3376
|1574
|2006.11.30 17:39
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3217
|1.3377
|1575
|2006.11.30 17:40
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3218
|1.3378
|1576
|2006.11.30 17:40
|modify
|121
|4.00
|1.3169
|1.3217
|1.3377
|1577
|2006.11.30 17:40
|modify
|121
|4.00
|1.3169
|1.3218
|1.3378
|1578
|2006.11.30 17:40
|modify
|120
|2.00
|1.3189
|1.3217
|1.3377
|1579
|2006.11.30 17:49
|modify
|120
|2.00
|1.3189
|1.3218
|1.3378
|1580
|2006.11.30 17:49
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3219
|1.3379
|1581
|2006.11.30 17:50
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3220
|1.3380
|1582
|2006.11.30 17:50
|modify
|121
|4.00
|1.3169
|1.3219
|1.3379
|1583
|2006.11.30 17:50
|modify
|121
|4.00
|1.3169
|1.3220
|1.3380
|1584
|2006.11.30 17:50
|modify
|120
|2.00
|1.3189
|1.3219
|1.3379
|1585
|2006.11.30 17:50
|modify
|120
|2.00
|1.3189
|1.3220
|1.3380
|1586
|2006.11.30 17:51
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3221
|1.3381
|1587
|2006.11.30 17:52
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3222
|1.3382
|1588
|2006.11.30 17:52
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3223
|1.3383
|1589
|2006.11.30 17:52
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3224
|1.3384
|1590
|2006.11.30 17:52
|modify
|121
|4.00
|1.3169
|1.3223
|1.3383
|1591
|2006.11.30 17:52
|modify
|121
|4.00
|1.3169
|1.3224
|1.3384
|1592
|2006.11.30 17:52
|modify
|120
|2.00
|1.3189
|1.3223
|1.3383
|1593
|2006.11.30 17:53
|modify
|120
|2.00
|1.3189
|1.3224
|1.3384
|1594
|2006.11.30 17:54
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3225
|1.3385
|1595
|2006.11.30 17:54
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3226
|1.3386
|1596
|2006.11.30 17:54
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3227
|1.3387
|1597
|2006.11.30 17:54
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3228
|1.3388
|1598
|2006.11.30 17:55
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3229
|1.3389
|1599
|2006.11.30 17:55
|modify
|121
|4.00
|1.3169
|1.3228
|1.3388
|1600
|2006.11.30 17:55
|modify
|120
|2.00
|1.3189
|1.3227
|1.3387
|1601
|2006.11.30 18:09
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3230
|1.3390
|1602
|2006.11.30 18:09
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3231
|1.3391
|1603
|2006.11.30 18:09
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3232
|1.3392
|1604
|2006.11.30 18:10
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3233
|1.3393
|1605
|2006.11.30 18:10
|modify
|121
|4.00
|1.3169
|1.3232
|1.3392
|1606
|2006.11.30 18:10
|modify
|120
|2.00
|1.3189
|1.3231
|1.3391
|1607
|2006.11.30 18:11
|modify
|119
|1.00
|1.3209
|1.3230
|1.3390
|1608
|2006.11.30 18:21
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3234
|1.3394
|1609
|2006.11.30 18:21
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3235
|1.3395
|1610
|2006.11.30 18:22
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3236
|1.3396
|1611
|2006.11.30 18:22
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3237
|1.3397
|1612
|2006.11.30 18:22
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3238
|1.3398
|1613
|2006.11.30 18:22
|modify
|121
|4.00
|1.3169
|1.3237
|1.3397
|1614
|2006.11.30 18:22
|modify
|121
|4.00
|1.3169
|1.3238
|1.3398
|1615
|2006.11.30 18:22
|modify
|120
|2.00
|1.3189
|1.3237
|1.3397
|1616
|2006.11.30 18:23
|modify
|120
|2.00
|1.3189
|1.3238
|1.3398
|1617
|2006.11.30 18:23
|modify
|119
|1.00
|1.3209
|1.3236
|1.3396
|1618
|2006.11.30 18:23
|modify
|119
|1.00
|1.3209
|1.3237
|1.3397
|1619
|2006.11.30 18:24
|modify
|119
|1.00
|1.3209
|1.3238
|1.3398
|1620
|2006.11.30 18:24
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3239
|1.3399
|1621
|2006.11.30 18:24
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3240
|1.3400
|1622
|2006.11.30 18:24
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3241
|1.3401
|1623
|2006.11.30 18:24
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3242
|1.3402
|1624
|2006.11.30 18:25
|modify
|122
|8.00
|1.3149
|1.3243
|1.3403
|1625
|2006.11.30 18:25
|modify
|121
|4.00
|1.3169
|1.3242
|1.3402
|1626
|2006.11.30 18:25
|modify
|121
|4.00
|1.3169
|1.3243
|1.3403
|1627
|2006.11.30 18:25
|modify
|120
|2.00
|1.3189
|1.3241
|1.3401
|1628
|2006.11.30 18:25
|modify
|120
|2.00
|1.3189
|1.3242
|1.3402
|1629
|2006.11.30 18:25
|modify
|119
|1.00
|1.3209
|1.3241
|1.3401
|1630
|2006.11.30 21:24
|s/l
|121
|4.00
|1.3243
|1.3243
|1.3403
|3412.50
|83161.88
|1631
|2006.11.30 21:24
|s/l
|122
|8.00
|1.3243
|1.3243
|1.3403
|8825.00
|91986.88
|1632
|2006.11.30 21:24
|close
|120
|2.00
|1.3243
|1.3242
|1.3402
|1206.25
|93193.13
|1633
|2006.11.30 21:24
|close
|119
|1.00
|1.3242
|1.3241
|1.3401
|340.63
|93533.75
|1634
|2006.12.01 01:54
|buy
|123
|1.00
|1.3247
|0.0000
|1.3347
|1635
|2006.12.01 11:54
|buy
|124
|2.00
|1.3226
|0.0000
|1.3326
|1636
|2006.12.01 16:24
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3247
|1.3407
|1637
|2006.12.01 16:24
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3248
|1.3408
|1638
|2006.12.01 16:24
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3249
|1.3409
|1639
|2006.12.01 16:24
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3250
|1.3410
|1640
|2006.12.01 16:24
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3251
|1.3411
|1641
|2006.12.01 16:25
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3252
|1.3412
|1642
|2006.12.01 17:04
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3253
|1.3413
|1643
|2006.12.01 17:04
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3254
|1.3414
|1644
|2006.12.01 17:04
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3255
|1.3415
|1645
|2006.12.01 17:04
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3256
|1.3416
|1646
|2006.12.01 17:04
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3257
|1.3417
|1647
|2006.12.01 17:04
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3258
|1.3418
|1648
|2006.12.01 17:04
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3260
|1.3420
|1649
|2006.12.01 17:04
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3261
|1.3421
|1650
|2006.12.01 17:04
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3262
|1.3422
|1651
|2006.12.01 17:04
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3263
|1.3423
|1652
|2006.12.01 17:05
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3264
|1.3424
|1653
|2006.12.01 17:06
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3265
|1.3425
|1654
|2006.12.01 17:06
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3266
|1.3426
|1655
|2006.12.01 17:06
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3267
|1.3427
|1656
|2006.12.01 17:06
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3268
|1.3428
|1657
|2006.12.01 17:06
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3269
|1.3429
|1658
|2006.12.01 17:06
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3270
|1.3430
|1659
|2006.12.01 17:07
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3271
|1.3431
|1660
|2006.12.01 17:07
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3272
|1.3432
|1661
|2006.12.01 17:07
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3273
|1.3433
|1662
|2006.12.01 17:07
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3274
|1.3434
|1663
|2006.12.01 17:07
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3275
|1.3435
|1664
|2006.12.01 17:07
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3276
|1.3436
|1665
|2006.12.01 17:07
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3277
|1.3437
|1666
|2006.12.01 17:07
|modify
|123
|1.00
|1.3247
|1.3276
|1.3436
|1667
|2006.12.01 17:07
|modify
|123
|1.00
|1.3247
|1.3277
|1.3437
|1668
|2006.12.01 17:09
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3278
|1.3438
|1669
|2006.12.01 17:09
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3279
|1.3439
|1670
|2006.12.01 17:09
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3280
|1.3440
|1671
|2006.12.01 17:09
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3281
|1.3441
|1672
|2006.12.01 17:09
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3282
|1.3442
|1673
|2006.12.01 17:09
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3283
|1.3443
|1674
|2006.12.01 17:09
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3284
|1.3444
|1675
|2006.12.01 17:09
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3285
|1.3445
|1676
|2006.12.01 17:09
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3286
|1.3446
|1677
|2006.12.01 17:09
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3287
|1.3447
|1678
|2006.12.01 17:09
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3288
|1.3448
|1679
|2006.12.01 17:10
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3289
|1.3449
|1680
|2006.12.01 17:10
|modify
|123
|1.00
|1.3247
|1.3288
|1.3448
|1681
|2006.12.01 17:22
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3290
|1.3450
|1682
|2006.12.01 17:22
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3291
|1.3451
|1683
|2006.12.01 17:22
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3292
|1.3452
|1684
|2006.12.01 17:22
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3293
|1.3453
|1685
|2006.12.01 17:22
|modify
|123
|1.00
|1.3247
|1.3292
|1.3452
|1686
|2006.12.01 17:24
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3294
|1.3454
|1687
|2006.12.01 17:24
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3295
|1.3455
|1688
|2006.12.01 17:24
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3296
|1.3456
|1689
|2006.12.01 17:24
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3297
|1.3457
|1690
|2006.12.01 17:24
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3298
|1.3458
|1691
|2006.12.01 17:24
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3299
|1.3459
|1692
|2006.12.01 17:24
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3300
|1.3460
|1693
|2006.12.01 17:24
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3301
|1.3461
|1694
|2006.12.01 17:25
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3302
|1.3462
|1695
|2006.12.01 17:25
|modify
|123
|1.00
|1.3247
|1.3301
|1.3461
|1696
|2006.12.01 17:25
|modify
|123
|1.00
|1.3247
|1.3302
|1.3462
|1697
|2006.12.01 17:36
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3303
|1.3463
|1698
|2006.12.01 17:36
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3304
|1.3464
|1699
|2006.12.01 17:37
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3305
|1.3465
|1700
|2006.12.01 17:37
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3306
|1.3466
|1701
|2006.12.01 17:37
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3307
|1.3467
|1702
|2006.12.01 17:37
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3308
|1.3468
|1703
|2006.12.01 17:37
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3309
|1.3469
|1704
|2006.12.01 17:37
|modify
|123
|1.00
|1.3247
|1.3308
|1.3468
|1705
|2006.12.01 17:39
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3310
|1.3470
|1706
|2006.12.01 17:39
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3311
|1.3471
|1707
|2006.12.01 17:39
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3312
|1.3472
|1708
|2006.12.01 17:39
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3313
|1.3473
|1709
|2006.12.01 17:39
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3314
|1.3474
|1710
|2006.12.01 17:39
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3315
|1.3475
|1711
|2006.12.01 17:39
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3316
|1.3476
|1712
|2006.12.01 17:40
|modify
|124
|2.00
|1.3226
|1.3317
|1.3477
|1713
|2006.12.01 17:40
|modify
|123
|1.00
|1.3247
|1.3316
|1.3476
|1714
|2006.12.01 17:40
|modify
|123
|1.00
|1.3247
|1.3317
|1.3477
|1715
|2006.12.01 18:09
|s/l
|123
|1.00
|1.3317
|1.3317
|1.3477
|835.00
|94368.75
|1716
|2006.12.01 18:09
|s/l
|124
|2.00
|1.3317
|1.3317
|1.3477
|2195.00
|96563.75
|1717
|2006.12.01 22:15
|buy
|125
|1.00
|1.3338
|0.0000
|1.3438
|1718
|2006.12.04 06:05
|buy
|126
|2.00
|1.3317
|0.0000
|1.3417
|1719
|2006.12.04 10:06
|buy
|127
|4.00
|1.3297
|0.0000
|1.3397
|1720
|2006.12.05 15:34
|modify
|127
|4.00
|1.3297
|1.3317
|1.3477
|1721
|2006.12.05 15:34
|modify
|127
|4.00
|1.3297
|1.3318
|1.3478
|1722
|2006.12.05 15:34
|modify
|127
|4.00
|1.3297
|1.3319
|1.3479
|1723
|2006.12.05 15:34
|modify
|127
|4.00
|1.3297
|1.3320
|1.3480
|1724
|2006.12.05 15:35
|modify
|127
|4.00
|1.3297
|1.3321
|1.3481
|1725
|2006.12.05 15:36
|modify
|127
|4.00
|1.3297
|1.3322
|1.3482
|1726
|2006.12.05 15:36
|modify
|127
|4.00
|1.3297
|1.3323
|1.3483
|1727
|2006.12.05 15:37
|modify
|127
|4.00
|1.3297
|1.3324
|1.3484
|1728
|2006.12.05 15:37
|modify
|127
|4.00
|1.3297
|1.3325
|1.3485
|1729
|2006.12.05 15:37
|modify
|127
|4.00
|1.3297
|1.3326
|1.3486
|1730
|2006.12.05 15:39
|modify
|127
|4.00
|1.3297
|1.3327
|1.3487
|1731
|2006.12.05 15:39
|modify
|127
|4.00
|1.3297
|1.3328
|1.3488
|1732
|2006.12.05 15:39
|modify
|127
|4.00
|1.3297
|1.3329
|1.3489
|1733
|2006.12.05 15:39
|modify
|127
|4.00
|1.3297
|1.3330
|1.3490
|1734
|2006.12.05 15:40
|modify
|127
|4.00
|1.3297
|1.3331
|1.3491
|1735
|2006.12.05 15:54
|s/l
|127
|4.00
|1.3331
|1.3331
|1.3491
|1497.50
|98061.25
|1736
|2006.12.05 15:54
|close
|126
|2.00
|1.3331
|0.0000
|1.3417
|248.75
|98310.00
|1737
|2006.12.05 15:54
|close
|125
|1.00
|1.3330
|0.0000
|1.3438
|-161.25
|98148.75
|1738
|2006.12.05 16:50
|buy
|128
|1.00
|1.3339
|0.0000
|1.3439
|1739
|2006.12.05 17:06
|buy
|129
|2.00
|1.3319
|0.0000
|1.3419
|1740
|2006.12.05 17:09
|buy
|130
|4.00
|1.3298
|0.0000
|1.3398
|1741
|2006.12.06 11:24
|buy
|131
|8.00
|1.3278
|0.0000
|1.3378
|1742
|2006.12.06 11:40
|buy
|132
|16.00
|1.3257
|0.0000
|1.3357
|1743
|2006.12.06 12:49
|close
|132
|16.00
|1.3275
|0.0000
|1.3357
|2960.00
|101108.75
|1744
|2006.12.06 12:50
|close
|131
|8.00
|1.3276
|0.0000
|1.3378
|-520.00
|100588.75
|1745
|2006.12.06 12:50
|close
|130
|4.00
|1.3275
|0.0000
|1.3398
|-1352.50
|99236.25
|1746
|2006.12.06 12:50
|close
|129
|2.00
|1.3276
|0.0000
|1.3419
|-1176.25
|98060.00
|1747
|2006.12.06 12:50
|close
|128
|1.00
|1.3275
|0.0000
|1.3439
|-850.63
|97209.38
|1748
|2006.12.06 15:21
|sell
|133
|1.00
|1.3265
|0.0000
|1.3165
|1749
|2006.12.06 16:39
|sell
|134
|2.00
|1.3285
|0.0000
|1.3185
|1750
|2006.12.06 17:34
|sell
|135
|4.00
|1.3305
|0.0000
|1.3205
|1751
|2006.12.08 15:30
|modify
|135
|4.00
|1.3305
|1.3285
|1.3125
|1752
|2006.12.08 15:30
|modify
|135
|4.00
|1.3305
|1.3284
|1.3124
|1753
|2006.12.08 15:30
|modify
|135
|4.00
|1.3305
|1.3283
|1.3123
|1754
|2006.12.08 15:30
|modify
|135
|4.00
|1.3305
|1.3282
|1.3122
|1755
|2006.12.08 15:30
|modify
|135
|4.00
|1.3305
|1.3281
|1.3121
|1756
|2006.12.08 15:30
|modify
|135
|4.00
|1.3305
|1.3280
|1.3120
|1757
|2006.12.08 15:30
|modify
|135
|4.00
|1.3305
|1.3279
|1.3119
|1758
|2006.12.08 15:30
|modify
|135
|4.00
|1.3305
|1.3278
|1.3118
|1759
|2006.12.08 15:30
|modify
|135
|4.00
|1.3305
|1.3277
|1.3117
|1760
|2006.12.08 15:30
|modify
|135
|4.00
|1.3305
|1.3276
|1.3116
|1761
|2006.12.08 15:30
|modify
|135
|4.00
|1.3305
|1.3275
|1.3115
|1762
|2006.12.08 15:31
|modify
|135
|4.00
|1.3305
|1.3274
|1.3114
|1763
|2006.12.08 15:31
|modify
|135
|4.00
|1.3305
|1.3273
|1.3113
|1764
|2006.12.08 15:31
|modify
|135
|4.00
|1.3305
|1.3272
|1.3112
|1765
|2006.12.08 15:31
|modify
|135
|4.00
|1.3305
|1.3271
|1.3111
|1766
|2006.12.08 15:31
|modify
|135
|4.00
|1.3305
|1.3270
|1.3110
|1767
|2006.12.08 15:33
|modify
|135
|4.00
|1.3305
|1.3269
|1.3109
|1768
|2006.12.08 15:33
|modify
|135
|4.00
|1.3305
|1.3268
|1.3108
|1769
|2006.12.08 15:33
|modify
|135
|4.00
|1.3305
|1.3267
|1.3107
|1770
|2006.12.08 15:33
|modify
|135
|4.00
|1.3305
|1.3266
|1.3106
|1771
|2006.12.08 15:37
|s/l
|135
|4.00
|1.3266
|1.3266
|1.3106
|1870.00
|99079.38
|1772
|2006.12.08 15:37
|close
|134
|2.00
|1.3266
|0.0000
|1.3185
|435.00
|99514.38
|1773
|2006.12.08 15:37
|close
|133
|1.00
|1.3267
|0.0000
|1.3165
|-45.00
|99469.38
|1774
|2006.12.08 15:45
|buy
|136
|1.00
|1.3280
|0.0000
|1.3380
|1775
|2006.12.08 15:54
|modify
|136
|1.00
|1.3280
|1.3301
|1.3461
|1776
|2006.12.08 15:54
|modify
|136
|1.00
|1.3280
|1.3302
|1.3462
|1777
|2006.12.08 15:54
|modify
|136
|1.00
|1.3280
|1.3303
|1.3463
|1778
|2006.12.08 15:54
|modify
|136
|1.00
|1.3280
|1.3304
|1.3464
|1779
|2006.12.08 15:54
|modify
|136
|1.00
|1.3280
|1.3305
|1.3465
|1780
|2006.12.08 15:54
|modify
|136
|1.00
|1.3280
|1.3306
|1.3466
|1781
|2006.12.08 15:54
|modify
|136
|1.00
|1.3280
|1.3307
|1.3467
|1782
|2006.12.08 15:54
|modify
|136
|1.00
|1.3280
|1.3308
|1.3468
|1783
|2006.12.08 15:54
|modify
|136
|1.00
|1.3280
|1.3309
|1.3469
|1784
|2006.12.08 15:54
|modify
|136
|1.00
|1.3280
|1.3310
|1.3470
|1785
|2006.12.08 15:54
|modify
|136
|1.00
|1.3280
|1.3311
|1.3471
|1786
|2006.12.08 15:54
|modify
|136
|1.00
|1.3280
|1.3312
|1.3472
|1787
|2006.12.08 15:55
|modify
|136
|1.00
|1.3280
|1.3313
|1.3473
|1788
|2006.12.08 16:24
|modify
|136
|1.00
|1.3280
|1.3314
|1.3474
|1789
|2006.12.08 16:24
|modify
|136
|1.00
|1.3280
|1.3315
|1.3475
|1790
|2006.12.08 16:24
|modify
|136
|1.00
|1.3280
|1.3316
|1.3476
|1791
|2006.12.08 16:24
|modify
|136
|1.00
|1.3280
|1.3317
|1.3477
|1792
|2006.12.08 17:00
|modify
|136
|1.00
|1.3280
|1.3318
|1.3478
|1793
|2006.12.08 17:00
|modify
|136
|1.00
|1.3280
|1.3319
|1.3479
|1794
|2006.12.08 17:00
|modify
|136
|1.00
|1.3280
|1.3321
|1.3481
|1795
|2006.12.08 17:00
|modify
|136
|1.00
|1.3280
|1.3322
|1.3482
|1796
|2006.12.08 17:00
|modify
|136
|1.00
|1.3280
|1.3323
|1.3483
|1797
|2006.12.08 17:00
|modify
|136
|1.00
|1.3280
|1.3324
|1.3484
|1798
|2006.12.08 17:01
|modify
|136
|1.00
|1.3280
|1.3325
|1.3485
|1799
|2006.12.08 17:01
|modify
|136
|1.00
|1.3280
|1.3327
|1.3487
|1800
|2006.12.08 17:01
|modify
|136
|1.00
|1.3280
|1.3328
|1.3488
|1801
|2006.12.08 17:01
|modify
|136
|1.00
|1.3280
|1.3329
|1.3489
|1802
|2006.12.08 17:03
|modify
|136
|1.00
|1.3280
|1.3330
|1.3490
|1803
|2006.12.08 17:03
|modify
|136
|1.00
|1.3280
|1.3331
|1.3491
|1804
|2006.12.08 17:03
|modify
|136
|1.00
|1.3280
|1.3332
|1.3492
|1805
|2006.12.08 17:09
|s/l
|136
|1.00
|1.3332
|1.3332
|1.3492
|610.00
|100079.38
|1806
|2006.12.11 02:24
|sell
|137
|1.00
|1.3160
|0.0000
|1.3060
|1807
|2006.12.11 09:09
|sell
|138
|2.00
|1.3180
|0.0000
|1.3080
|1808
|2006.12.11 09:49
|sell
|139
|4.00
|1.3200
|0.0000
|1.3100
|1809
|2006.12.11 10:18
|sell
|140
|8.00
|1.3220
|0.0000
|1.3120
|1810
|2006.12.11 19:07
|sell
|141
|16.00
|1.3240
|0.0000
|1.3140
|1811
|2006.12.11 19:39
|sell
|142
|32.00
|1.3260
|0.0000
|1.3160
|1812
|2006.12.11 22:25
|close
|142
|32.00
|1.3240
|0.0000
|1.3160
|6720.00
|106799.38
|1813
|2006.12.11 22:25
|close
|141
|16.00
|1.3241
|0.0000
|1.3140
|-840.00
|105959.38
|1814
|2006.12.11 22:26
|close
|140
|8.00
|1.3242
|0.0000
|1.3120
|-2520.00
|103439.38
|1815
|2006.12.11 22:26
|close
|139
|4.00
|1.3241
|0.0000
|1.3100
|-2210.00
|101229.38
|1816
|2006.12.11 22:27
|close
|138
|2.00
|1.3242
|0.0000
|1.3080
|-1630.00
|99599.38
|1817
|2006.12.11 22:27
|close
|137
|1.00
|1.3241
|0.0000
|1.3060
|-1052.50
|98546.88
|1818
|2006.12.12 00:39
|buy
|143
|1.00
|1.3251
|0.0000
|1.3351
|1819
|2006.12.12 09:54
|buy
|144
|2.00
|1.3231
|0.0000
|1.3331
|1820
|2006.12.12 21:37
|modify
|144
|2.00
|1.3231
|1.3251
|1.3411
|1821
|2006.12.12 21:37
|modify
|144
|2.00
|1.3231
|1.3252
|1.3412
|1822
|2006.12.12 21:39
|modify
|144
|2.00
|1.3231
|1.3253
|1.3413
|1823
|2006.12.12 21:39
|modify
|144
|2.00
|1.3231
|1.3254
|1.3414
|1824
|2006.12.12 21:39
|modify
|144
|2.00
|1.3231
|1.3255
|1.3415
|1825
|2006.12.12 21:39
|modify
|144
|2.00
|1.3231
|1.3256
|1.3416
|1826
|2006.12.12 21:39
|modify
|144
|2.00
|1.3231
|1.3257
|1.3417
|1827
|2006.12.12 21:39
|modify
|144
|2.00
|1.3231
|1.3258
|1.3418
|1828
|2006.12.12 21:39
|modify
|144
|2.00
|1.3231
|1.3259
|1.3419
|1829
|2006.12.12 21:40
|modify
|144
|2.00
|1.3231
|1.3260
|1.3420
|1830
|2006.12.13 10:15
|s/l
|144
|2.00
|1.3260
|1.3260
|1.3420
|623.75
|99170.63
|1831
|2006.12.13 10:15
|close
|143
|1.00
|1.3260
|0.0000
|1.3351
|61.88
|99232.50
|1832
|2006.12.13 14:15
|sell
|145
|1.00
|1.3260
|0.0000
|1.3160
|1833
|2006.12.13 15:39
|modify
|145
|1.00
|1.3260
|1.3240
|1.3080
|1834
|2006.12.13 15:39
|modify
|145
|1.00
|1.3260
|1.3239
|1.3079
|1835
|2006.12.13 15:39
|modify
|145
|1.00
|1.3260
|1.3238
|1.3078
|1836
|2006.12.13 15:39
|modify
|145
|1.00
|1.3260
|1.3236
|1.3076
|1837
|2006.12.13 15:39
|modify
|145
|1.00
|1.3260
|1.3235
|1.3075
|1838
|2006.12.13 15:39
|modify
|145
|1.00
|1.3260
|1.3233
|1.3073
|1839
|2006.12.13 15:39
|modify
|145
|1.00
|1.3260
|1.3232
|1.3072
|1840
|2006.12.13 15:39
|modify
|145
|1.00
|1.3260
|1.3230
|1.3070
|1841
|2006.12.13 15:40
|modify
|145
|1.00
|1.3260
|1.3229
|1.3069
|1842
|2006.12.13 16:39
|modify
|145
|1.00
|1.3260
|1.3228
|1.3068
|1843
|2006.12.13 16:39
|modify
|145
|1.00
|1.3260
|1.3227
|1.3067
|1844
|2006.12.13 16:39
|modify
|145
|1.00
|1.3260
|1.3226
|1.3066
|1845
|2006.12.13 16:40
|modify
|145
|1.00
|1.3260
|1.3225
|1.3065
|1846
|2006.12.13 18:04
|s/l
|145
|1.00
|1.3225
|1.3225
|1.3065
|397.50
|99630.00
|1847
|2006.12.13 19:54
|sell
|146
|1.00
|1.3199
|0.0000
|1.3099
|1848
|2006.12.14 08:25
|sell
|147
|2.00
|1.3219
|0.0000
|1.3119
|1849
|2006.12.14 10:04
|sell
|148
|4.00
|1.3239
|0.0000
|1.3139
|1850
|2006.12.14 13:52
|modify
|148
|4.00
|1.3239
|1.3219
|1.3059
|1851
|2006.12.14 13:52
|modify
|148
|4.00
|1.3239
|1.3218
|1.3058
|1852
|2006.12.14 13:52
|modify
|148
|4.00
|1.3239
|1.3217
|1.3057
|1853
|2006.12.14 13:54
|modify
|148
|4.00
|1.3239
|1.3216
|1.3056
|1854
|2006.12.14 13:54
|modify
|148
|4.00
|1.3239
|1.3215
|1.3055
|1855
|2006.12.14 13:54
|modify
|148
|4.00
|1.3239
|1.3214
|1.3054
|1856
|2006.12.14 13:54
|modify
|148
|4.00
|1.3239
|1.3213
|1.3053
|1857
|2006.12.14 13:55
|modify
|148
|4.00
|1.3239
|1.3212
|1.3052
|1858
|2006.12.14 15:24
|modify
|148
|4.00
|1.3239
|1.3211
|1.3051
|1859
|2006.12.14 15:24
|modify
|148
|4.00
|1.3239
|1.3210
|1.3050
|1860
|2006.12.14 15:25
|modify
|148
|4.00
|1.3239
|1.3208
|1.3048
|1861
|2006.12.14 15:35
|modify
|148
|4.00
|1.3239
|1.3207
|1.3047
|1862
|2006.12.14 15:36
|modify
|148
|4.00
|1.3239
|1.3206
|1.3046
|1863
|2006.12.14 15:36
|modify
|148
|4.00
|1.3239
|1.3205
|1.3045
|1864
|2006.12.14 15:37
|modify
|148
|4.00
|1.3239
|1.3204
|1.3044
|1865
|2006.12.14 15:37
|modify
|148
|4.00
|1.3239
|1.3203
|1.3043
|1866
|2006.12.14 15:37
|modify
|148
|4.00
|1.3239
|1.3202
|1.3042
|1867
|2006.12.14 15:39
|modify
|148
|4.00
|1.3239
|1.3201
|1.3041
|1868
|2006.12.14 15:39
|modify
|148
|4.00
|1.3239
|1.3200
|1.3040
|1869
|2006.12.14 15:39
|modify
|148
|4.00
|1.3239
|1.3199
|1.3039
|1870
|2006.12.14 15:39
|modify
|148
|4.00
|1.3239
|1.3198
|1.3038
|1871
|2006.12.14 15:39
|modify
|148
|4.00
|1.3239
|1.3197
|1.3037
|1872
|2006.12.14 15:39
|modify
|148
|4.00
|1.3239
|1.3196
|1.3036
|1873
|2006.12.14 15:39
|modify
|148
|4.00
|1.3239
|1.3195
|1.3035
|1874
|2006.12.14 15:40
|modify
|148
|4.00
|1.3239
|1.3194
|1.3034
|1875
|2006.12.14 15:40
|modify
|147
|2.00
|1.3219
|1.3195
|1.3035
|1876
|2006.12.14 15:40
|modify
|147
|2.00
|1.3219
|1.3194
|1.3034
|1877
|2006.12.14 16:07
|s/l
|147
|2.00
|1.3194
|1.3194
|1.3034
|545.00
|100175.00
|1878
|2006.12.14 16:07
|s/l
|148
|4.00
|1.3194
|1.3194
|1.3034
|2090.00
|102265.00
|1879
|2006.12.14 16:07
|close
|146
|1.00
|1.3194
|0.0000
|1.3099
|37.50
|102302.50
|1880
|2006.12.14 17:21
|sell
|149
|1.00
|1.3165
|0.0000
|1.3065
|1881
|2006.12.15 11:24
|modify
|149
|1.00
|1.3165
|1.3145
|1.2985
|1882
|2006.12.15 11:25
|modify
|149
|1.00
|1.3165
|1.3143
|1.2983
|1883
|2006.12.15 11:30
|modify
|149
|1.00
|1.3165
|1.3142
|1.2982
|1884
|2006.12.15 11:30
|modify
|149
|1.00
|1.3165
|1.3141
|1.2981
|1885
|2006.12.15 11:30
|modify
|149
|1.00
|1.3165
|1.3140
|1.2980
|1886
|2006.12.15 11:30
|modify
|149
|1.00
|1.3165
|1.3139
|1.2979
|1887
|2006.12.15 11:30
|modify
|149
|1.00
|1.3165
|1.3138
|1.2978
|1888
|2006.12.15 11:30
|modify
|149
|1.00
|1.3165
|1.3137
|1.2977
|1889
|2006.12.15 11:31
|modify
|149
|1.00
|1.3165
|1.3136
|1.2976
|1890
|2006.12.15 11:31
|modify
|149
|1.00
|1.3165
|1.3135
|1.2975
|1891
|2006.12.15 11:33
|modify
|149
|1.00
|1.3165
|1.3134
|1.2974
|1892
|2006.12.15 11:33
|modify
|149
|1.00
|1.3165
|1.3133
|1.2973
|1893
|2006.12.15 11:55
|modify
|149
|1.00
|1.3165
|1.3132
|1.2972
|1894
|2006.12.15 12:01
|modify
|149
|1.00
|1.3165
|1.3131
|1.2971
|1895
|2006.12.15 12:03
|modify
|149
|1.00
|1.3165
|1.3130
|1.2970
|1896
|2006.12.15 15:24
|s/l
|149
|1.00
|1.3130
|1.3130
|1.2970
|402.50
|102705.00
|1897
|2006.12.15 17:00
|sell
|150
|1.00
|1.3118
|0.0000
|1.3018
|1898
|2006.12.15 19:39
|modify
|150
|1.00
|1.3118
|1.3098
|1.2938
|1899
|2006.12.15 19:39
|modify
|150
|1.00
|1.3118
|1.3097
|1.2937
|1900
|2006.12.15 19:39
|modify
|150
|1.00
|1.3118
|1.3096
|1.2936
|1901
|2006.12.15 19:40
|modify
|150
|1.00
|1.3118
|1.3095
|1.2935
|1902
|2006.12.15 20:24
|modify
|150
|1.00
|1.3118
|1.3093
|1.2933
|1903
|2006.12.15 20:24
|modify
|150
|1.00
|1.3118
|1.3092
|1.2932
|1904
|2006.12.15 20:24
|modify
|150
|1.00
|1.3118
|1.3091
|1.2931
|1905
|2006.12.15 20:25
|modify
|150
|1.00
|1.3118
|1.3090
|1.2930
|1906
|2006.12.18 02:45
|s/l
|150
|1.00
|1.3090
|1.3090
|1.2930
|315.00
|103020.00
|1907
|2006.12.18 05:05
|buy
|151
|1.00
|1.3094
|0.0000
|1.3194
|1908
|2006.12.18 17:00
|buy
|152
|2.00
|1.3074
|0.0000
|1.3174
|1909
|2006.12.18 17:24
|buy
|153
|4.00
|1.3054
|0.0000
|1.3154
|1910
|2006.12.19 09:37
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3074
|1.3234
|1911
|2006.12.19 09:39
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3075
|1.3235
|1912
|2006.12.19 09:39
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3076
|1.3236
|1913
|2006.12.19 09:40
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3077
|1.3237
|1914
|2006.12.19 09:49
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3079
|1.3239
|1915
|2006.12.19 09:50
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3080
|1.3240
|1916
|2006.12.19 09:51
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3081
|1.3241
|1917
|2006.12.19 09:52
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3082
|1.3242
|1918
|2006.12.19 09:52
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3083
|1.3243
|1919
|2006.12.19 09:52
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3084
|1.3244
|1920
|2006.12.19 09:52
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3085
|1.3245
|1921
|2006.12.19 09:54
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3086
|1.3246
|1922
|2006.12.19 09:54
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3087
|1.3247
|1923
|2006.12.19 09:54
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3088
|1.3248
|1924
|2006.12.19 09:54
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3089
|1.3249
|1925
|2006.12.19 09:55
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3090
|1.3250
|1926
|2006.12.19 10:04
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3091
|1.3251
|1927
|2006.12.19 10:04
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3092
|1.3252
|1928
|2006.12.19 10:04
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3093
|1.3253
|1929
|2006.12.19 10:05
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3094
|1.3254
|1930
|2006.12.19 10:06
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3095
|1.3255
|1931
|2006.12.19 10:06
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3096
|1.3256
|1932
|2006.12.19 10:07
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3097
|1.3257
|1933
|2006.12.19 10:07
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3098
|1.3258
|1934
|2006.12.19 10:07
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3099
|1.3259
|1935
|2006.12.19 10:07
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3100
|1.3260
|1936
|2006.12.19 10:07
|modify
|152
|2.00
|1.3074
|1.3099
|1.3259
|1937
|2006.12.19 10:07
|modify
|152
|2.00
|1.3074
|1.3100
|1.3260
|1938
|2006.12.19 10:09
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3101
|1.3261
|1939
|2006.12.19 10:09
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3102
|1.3262
|1940
|2006.12.19 10:09
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3103
|1.3263
|1941
|2006.12.19 10:09
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3104
|1.3264
|1942
|2006.12.19 10:09
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3105
|1.3265
|1943
|2006.12.19 10:09
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3106
|1.3266
|1944
|2006.12.19 10:10
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3107
|1.3267
|1945
|2006.12.19 10:10
|modify
|152
|2.00
|1.3074
|1.3106
|1.3266
|1946
|2006.12.19 10:52
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3108
|1.3268
|1947
|2006.12.19 10:52
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3109
|1.3269
|1948
|2006.12.19 10:52
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3110
|1.3270
|1949
|2006.12.19 10:52
|modify
|152
|2.00
|1.3074
|1.3109
|1.3269
|1950
|2006.12.19 10:54
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3111
|1.3271
|1951
|2006.12.19 10:54
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3112
|1.3272
|1952
|2006.12.19 10:54
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3113
|1.3273
|1953
|2006.12.19 10:54
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3114
|1.3274
|1954
|2006.12.19 10:55
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3115
|1.3275
|1955
|2006.12.19 10:55
|modify
|152
|2.00
|1.3074
|1.3114
|1.3274
|1956
|2006.12.19 10:55
|modify
|152
|2.00
|1.3074
|1.3115
|1.3275
|1957
|2006.12.19 10:55
|modify
|151
|1.00
|1.3094
|1.3114
|1.3274
|1958
|2006.12.19 11:00
|modify
|151
|1.00
|1.3094
|1.3115
|1.3275
|1959
|2006.12.19 11:00
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3116
|1.3276
|1960
|2006.12.19 11:00
|modify
|152
|2.00
|1.3074
|1.3116
|1.3276
|1961
|2006.12.19 11:00
|modify
|151
|1.00
|1.3094
|1.3116
|1.3276
|1962
|2006.12.19 11:01
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3117
|1.3277
|1963
|2006.12.19 11:01
|modify
|152
|2.00
|1.3074
|1.3117
|1.3277
|1964
|2006.12.19 11:01
|modify
|151
|1.00
|1.3094
|1.3117
|1.3277
|1965
|2006.12.19 11:02
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3118
|1.3278
|1966
|2006.12.19 11:02
|modify
|152
|2.00
|1.3074
|1.3118
|1.3278
|1967
|2006.12.19 11:02
|modify
|151
|1.00
|1.3094
|1.3118
|1.3278
|1968
|2006.12.19 11:04
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3119
|1.3279
|1969
|2006.12.19 11:04
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3120
|1.3280
|1970
|2006.12.19 11:04
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3121
|1.3281
|1971
|2006.12.19 11:04
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3122
|1.3282
|1972
|2006.12.19 11:04
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3123
|1.3283
|1973
|2006.12.19 11:04
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3124
|1.3284
|1974
|2006.12.19 11:04
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3125
|1.3285
|1975
|2006.12.19 11:04
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3126
|1.3286
|1976
|2006.12.19 11:05
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3127
|1.3287
|1977
|2006.12.19 11:05
|modify
|152
|2.00
|1.3074
|1.3126
|1.3286
|1978
|2006.12.19 11:05
|modify
|151
|1.00
|1.3094
|1.3125
|1.3285
|1979
|2006.12.19 11:06
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3128
|1.3288
|1980
|2006.12.19 11:06
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3129
|1.3289
|1981
|2006.12.19 11:06
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3130
|1.3290
|1982
|2006.12.19 11:07
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3131
|1.3291
|1983
|2006.12.19 11:07
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3132
|1.3292
|1984
|2006.12.19 11:07
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3133
|1.3293
|1985
|2006.12.19 11:07
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3134
|1.3294
|1986
|2006.12.19 11:07
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3135
|1.3295
|1987
|2006.12.19 11:07
|modify
|152
|2.00
|1.3074
|1.3134
|1.3294
|1988
|2006.12.19 11:07
|modify
|151
|1.00
|1.3094
|1.3133
|1.3293
|1989
|2006.12.19 11:09
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3136
|1.3296
|1990
|2006.12.19 11:09
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3137
|1.3297
|1991
|2006.12.19 11:09
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3138
|1.3298
|1992
|2006.12.19 11:09
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3139
|1.3299
|1993
|2006.12.19 11:09
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3140
|1.3300
|1994
|2006.12.19 11:09
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3141
|1.3301
|1995
|2006.12.19 11:09
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3142
|1.3302
|1996
|2006.12.19 11:10
|modify
|153
|4.00
|1.3054
|1.3143
|1.3303
|1997
|2006.12.19 11:10
|modify
|152
|2.00
|1.3074
|1.3142
|1.3302
|1998
|2006.12.19 11:10
|modify
|152
|2.00
|1.3074
|1.3143
|1.3303
|1999
|2006.12.19 11:10
|modify
|151
|1.00
|1.3094
|1.3141
|1.3301
|2000
|2006.12.19 11:10
|modify
|151
|1.00
|1.3094
|1.3142
|1.3302
|2001
|2006.12.19 11:18
|modify
|151
|1.00
|1.3094
|1.3143
|1.3303
|2002
|2006.12.19 15:36
|s/l
|151
|1.00
|1.3143
|1.3143
|1.3303
|561.88
|103581.88
|2003
|2006.12.19 15:36
|s/l
|152
|2.00
|1.3143
|1.3143
|1.3303
|1623.75
|105205.63
|2004
|2006.12.19 15:36
|s/l
|153
|4.00
|1.3143
|1.3143
|1.3303
|4247.50
|109453.13
|2005
|2006.12.19 16:45
|buy
|154
|1.00
|1.3178
|0.0000
|1.3278
|2006
|2006.12.19 17:10
|buy
|155
|2.00
|1.3158
|0.0000
|1.3258
|2007
|2006.12.19 20:39
|modify
|155
|2.00
|1.3158
|1.3179
|1.3339
|2008
|2006.12.19 20:39
|modify
|155
|2.00
|1.3158
|1.3180
|1.3340
|2009
|2006.12.19 20:39
|modify
|155
|2.00
|1.3158
|1.3181
|1.3341
|2010
|2006.12.19 20:40
|modify
|155
|2.00
|1.3158
|1.3182
|1.3342
|2011
|2006.12.19 20:54
|modify
|155
|2.00
|1.3158
|1.3183
|1.3343
|2012
|2006.12.20 02:50
|modify
|155
|2.00
|1.3158
|1.3184
|1.3344
|2013
|2006.12.20 02:51
|modify
|155
|2.00
|1.3158
|1.3185
|1.3345
|2014
|2006.12.20 02:52
|modify
|155
|2.00
|1.3158
|1.3186
|1.3346
|2015
|2006.12.20 02:52
|modify
|155
|2.00
|1.3158
|1.3187
|1.3347
|2016
|2006.12.20 02:52
|modify
|155
|2.00
|1.3158
|1.3188
|1.3348
|2017
|2006.12.20 02:54
|modify
|155
|2.00
|1.3158
|1.3189
|1.3349
|2018
|2006.12.20 02:54
|modify
|155
|2.00
|1.3158
|1.3191
|1.3351
|2019
|2006.12.20 02:54
|modify
|155
|2.00
|1.3158
|1.3192
|1.3352
|2020
|2006.12.20 02:55
|modify
|155
|2.00
|1.3158
|1.3193
|1.3353
|2021
|2006.12.20 03:00
|modify
|155
|2.00
|1.3158
|1.3194
|1.3354
|2022
|2006.12.20 03:01
|modify
|155
|2.00
|1.3158
|1.3195
|1.3355
|2023
|2006.12.20 03:24
|modify
|155
|2.00
|1.3158
|1.3196
|1.3356
|2024
|2006.12.20 03:25
|modify
|155
|2.00
|1.3158
|1.3197
|1.3357
|2025
|2006.12.20 03:45
|modify
|155
|2.00
|1.3158
|1.3199
|1.3359
|2026
|2006.12.20 03:46
|modify
|154
|1.00
|1.3178
|1.3199
|1.3359
|2027
|2006.12.20 04:50
|modify
|155
|2.00
|1.3158
|1.3200
|1.3360
|2028
|2006.12.20 04:52
|modify
|154
|1.00
|1.3178
|1.3200
|1.3360
|2029
|2006.12.20 04:52
|modify
|155
|2.00
|1.3158
|1.3201
|1.3361
|2030
|2006.12.20 04:53
|modify
|155
|2.00
|1.3158
|1.3202
|1.3362
|2031
|2006.12.20 04:53
|modify
|154
|1.00
|1.3178
|1.3201
|1.3361
|2032
|2006.12.20 04:54
|modify
|154
|1.00
|1.3178
|1.3202
|1.3362
|2033
|2006.12.20 04:55
|modify
|155
|2.00
|1.3158
|1.3203
|1.3363
|2034
|2006.12.20 04:56
|modify
|154
|1.00
|1.3178
|1.3203
|1.3363
|2035
|2006.12.20 05:07
|modify
|155
|2.00
|1.3158
|1.3204
|1.3364
|2036
|2006.12.20 05:08
|modify
|155
|2.00
|1.3158
|1.3205
|1.3365
|2037
|2006.12.20 05:08
|modify
|154
|1.00
|1.3178
|1.3204
|1.3364
|2038
|2006.12.20 05:10
|modify
|154
|1.00
|1.3178
|1.3205
|1.3365
|2039
|2006.12.20 05:37
|modify
|155
|2.00
|1.3158
|1.3206
|1.3366
|2040
|2006.12.20 05:39
|modify
|155
|2.00
|1.3158
|1.3207
|1.3367
|2041
|2006.12.20 05:40
|modify
|155
|2.00
|1.3158
|1.3208
|1.3368
|2042
|2006.12.20 05:40
|modify
|154
|1.00
|1.3178
|1.3207
|1.3367
|2043
|2006.12.20 05:52
|modify
|155
|2.00
|1.3158
|1.3209
|1.3369
|2044
|2006.12.20 05:52
|modify
|154
|1.00
|1.3178
|1.3208
|1.3368
|2045
|2006.12.20 05:55
|modify
|155
|2.00
|1.3158
|1.3210
|1.3370
|2046
|2006.12.20 05:55
|modify
|154
|1.00
|1.3178
|1.3209
|1.3369
|2047
|2006.12.20 08:39
|modify
|155
|2.00
|1.3158
|1.3211
|1.3371
|2048
|2006.12.20 08:40
|modify
|155
|2.00
|1.3158
|1.3212
|1.3372
|2049
|2006.12.20 08:40
|modify
|154
|1.00
|1.3178
|1.3211
|1.3371
|2050
|2006.12.20 09:52
|s/l
|155
|2.00
|1.3212
|1.3212
|1.3372
|1248.75
|110701.88
|2051
|2006.12.20 09:52
|close
|154
|1.00
|1.3212
|1.3211
|1.3371
|374.38
|111076.25
|2052
|2006.12.20 11:07
|buy
|156
|1.00
|1.3228
|0.0000
|1.3328
|2053
|2006.12.20 14:18
|buy
|157
|2.00
|1.3208
|0.0000
|1.3308
|2054
|2006.12.20 17:39
|buy
|158
|4.00
|1.3188
|0.0000
|1.3288
|2055
|2006.12.20 19:24
|buy
|159
|8.00
|1.3167
|0.0000
|1.3267
|2056
|2006.12.21 16:39
|buy
|160
|16.00
|1.3147
|0.0000
|1.3247
|2057
|2006.12.21 18:00
|close
|160
|16.00
|1.3165
|0.0000
|1.3247
|2960.00
|114036.25
|2058
|2006.12.21 18:00
|close
|159
|8.00
|1.3166
|0.0000
|1.3267
|-675.00
|113361.25
|2059
|2006.12.21 18:01
|close
|158
|4.00
|1.3167
|0.0000
|1.3288
|-1337.50
|112023.75
|2060
|2006.12.21 18:01
|close
|157
|2.00
|1.3166
|0.0000
|1.3308
|-1193.75
|110830.00
|2061
|2006.12.21 18:01
|close
|156
|1.00
|1.3167
|0.0000
|1.3328
|-834.38
|109995.63
|2062
|2006.12.21 20:00
|sell
|161
|1.00
|1.3157
|0.0000
|1.3057
|2063
|2006.12.21 20:16
|sell
|162
|2.00
|1.3177
|0.0000
|1.3077
|2064
|2006.12.22 09:19
|sell
|163
|4.00
|1.3197
|0.0000
|1.3097
|2065
|2006.12.22 18:36
|modify
|163
|4.00
|1.3197
|1.3177
|1.3017
|2066
|2006.12.22 18:36
|modify
|163
|4.00
|1.3197
|1.3176
|1.3016
|2067
|2006.12.22 18:37
|modify
|163
|4.00
|1.3197
|1.3175
|1.3015
|2068
|2006.12.22 18:37
|modify
|163
|4.00
|1.3197
|1.3174
|1.3014
|2069
|2006.12.22 18:37
|modify
|163
|4.00
|1.3197
|1.3173
|1.3013
|2070
|2006.12.22 18:39
|modify
|163
|4.00
|1.3197
|1.3172
|1.3012
|2071
|2006.12.22 18:39
|modify
|163
|4.00
|1.3197
|1.3171
|1.3011
|2072
|2006.12.22 18:39
|modify
|163
|4.00
|1.3197
|1.3170
|1.3010
|2073
|2006.12.22 18:39
|modify
|163
|4.00
|1.3197
|1.3169
|1.3009
|2074
|2006.12.22 18:39
|modify
|163
|4.00
|1.3197
|1.3168
|1.3008
|2075
|2006.12.22 18:39
|modify
|163
|4.00
|1.3197
|1.3167
|1.3007
|2076
|2006.12.22 18:40
|modify
|163
|4.00
|1.3197
|1.3166
|1.3006
|2077
|2006.12.22 18:49
|modify
|163
|4.00
|1.3197
|1.3165
|1.3005
|2078
|2006.12.22 18:51
|modify
|163
|4.00
|1.3197
|1.3164
|1.3004
|2079
|2006.12.22 18:52
|modify
|163
|4.00
|1.3197
|1.3163
|1.3003
|2080
|2006.12.22 18:54
|modify
|163
|4.00
|1.3197
|1.3162
|1.3002
|2081
|2006.12.22 18:54
|modify
|163
|4.00
|1.3197
|1.3161
|1.3001
|2082
|2006.12.22 18:55
|modify
|163
|4.00
|1.3197
|1.3160
|1.3000
|2083
|2006.12.22 19:00
|modify
|163
|4.00
|1.3197
|1.3158
|1.2998
|2084
|2006.12.22 19:00
|modify
|163
|4.00
|1.3197
|1.3157
|1.2997
|2085
|2006.12.22 19:00
|modify
|163
|4.00
|1.3197
|1.3156
|1.2996
|2086
|2006.12.22 19:00
|modify
|162
|2.00
|1.3177
|1.3157
|1.2997
|2087
|2006.12.22 19:01
|modify
|163
|4.00
|1.3197
|1.3155
|1.2995
|2088
|2006.12.22 19:01
|modify
|162
|2.00
|1.3177
|1.3156
|1.2996
|2089
|2006.12.22 19:01
|modify
|162
|2.00
|1.3177
|1.3155
|1.2995
|2090
|2006.12.22 19:04
|modify
|163
|4.00
|1.3197
|1.3154
|1.2994
|2091
|2006.12.22 19:04
|modify
|163
|4.00
|1.3197
|1.3153
|1.2993
|2092
|2006.12.22 19:04
|modify
|163
|4.00
|1.3197
|1.3152
|1.2992
|2093
|2006.12.22 19:05
|modify
|163
|4.00
|1.3197
|1.3151
|1.2991
|2094
|2006.12.22 19:05
|modify
|162
|2.00
|1.3177
|1.3152
|1.2992
|2095
|2006.12.22 19:05
|modify
|162
|2.00
|1.3177
|1.3151
|1.2991
|2096
|2006.12.22 19:06
|modify
|163
|4.00
|1.3197
|1.3150
|1.2990
|2097
|2006.12.22 19:06
|modify
|163
|4.00
|1.3197
|1.3149
|1.2989
|2098
|2006.12.22 19:07
|modify
|163
|4.00
|1.3197
|1.3148
|1.2988
|2099
|2006.12.22 19:07
|modify
|163
|4.00
|1.3197
|1.3147
|1.2987
|2100
|2006.12.22 19:07
|modify
|163
|4.00
|1.3197
|1.3146
|1.2986
|2101
|2006.12.22 19:07
|modify
|162
|2.00
|1.3177
|1.3147
|1.2987
|2102
|2006.12.22 19:09
|modify
|163
|4.00
|1.3197
|1.3145
|1.2985
|2103
|2006.12.22 19:09
|modify
|163
|4.00
|1.3197
|1.3144
|1.2984
|2104
|2006.12.22 19:09
|modify
|163
|4.00
|1.3197
|1.3143
|1.2983
|2105
|2006.12.22 19:09
|modify
|163
|4.00
|1.3197
|1.3142
|1.2982
|2106
|2006.12.22 19:09
|modify
|163
|4.00
|1.3197
|1.3141
|1.2981
|2107
|2006.12.22 19:09
|modify
|163
|4.00
|1.3197
|1.3140
|1.2980
|2108
|2006.12.22 19:10
|modify
|163
|4.00
|1.3197
|1.3139
|1.2979
|2109
|2006.12.22 19:10
|modify
|162
|2.00
|1.3177
|1.3140
|1.2980
|2110
|2006.12.22 21:31
|s/l
|163
|4.00
|1.3139
|1.3139
|1.2979
|2740.00
|112735.63
|2111
|2006.12.22 21:31
|close
|162
|2.00
|1.3139
|1.3140
|1.2980
|880.00
|113615.63
|2112
|2006.12.22 21:32
|close
|161
|1.00
|1.3138
|0.0000
|1.3057
|202.50
|113818.13
|2113
|2006.12.26 00:15
|sell
|164
|1.00
|1.3131
|0.0000
|1.3031
|2114
|2006.12.27 08:07
|sell
|165
|2.00
|1.3152
|0.0000
|1.3052
|2115
|2006.12.27 14:54
|sell
|166
|4.00
|1.3172
|0.0000
|1.3072
|2116
|2006.12.27 18:22
|modify
|166
|4.00
|1.3172
|1.3151
|1.2991
|2117
|2006.12.27 18:22
|modify
|166
|4.00
|1.3172
|1.3150
|1.2990
|2118
|2006.12.27 18:24
|modify
|166
|4.00
|1.3172
|1.3149
|1.2989
|2119
|2006.12.27 18:24
|modify
|166
|4.00
|1.3172
|1.3148
|1.2988
|2120
|2006.12.27 18:25
|modify
|166
|4.00
|1.3172
|1.3147
|1.2987
|2121
|2006.12.27 23:31
|modify
|166
|4.00
|1.3172
|1.3146
|1.2986
|2122
|2006.12.27 23:54
|modify
|166
|4.00
|1.3172
|1.3145
|1.2985
|2123
|2006.12.27 23:55
|modify
|166
|4.00
|1.3172
|1.3144
|1.2984
|2124
|2006.12.28 02:54
|modify
|166
|4.00
|1.3172
|1.3143
|1.2983
|2125
|2006.12.28 02:54
|modify
|166
|4.00
|1.3172
|1.3142
|1.2982
|2126
|2006.12.28 02:55
|modify
|166
|4.00
|1.3172
|1.3141
|1.2981
|2127
|2006.12.28 03:09
|modify
|166
|4.00
|1.3172
|1.3140
|1.2980
|2128
|2006.12.28 03:10
|modify
|166
|4.00
|1.3172
|1.3139
|1.2979
|2129
|2006.12.28 03:31
|modify
|166
|4.00
|1.3172
|1.3137
|1.2977
|2130
|2006.12.28 03:55
|modify
|166
|4.00
|1.3172
|1.3136
|1.2976
|2131
|2006.12.28 04:03
|modify
|166
|4.00
|1.3172
|1.3135
|1.2975
|2132
|2006.12.28 11:07
|s/l
|166
|4.00
|1.3135
|1.3135
|1.2975
|1750.00
|115568.13
|2133
|2006.12.28 11:07
|close
|165
|2.00
|1.3135
|0.0000
|1.3052
|375.00
|115943.13
|2134
|2006.12.28 11:07
|close
|164
|1.00
|1.3136
|0.0000
|1.3031
|-82.50
|115860.63
|2135
|2006.12.28 19:10
|buy
|167
|1.00
|1.3162
|0.0000
|1.3262
|2136
|2006.12.29 02:07
|buy
|168
|2.00
|1.3141
|0.0000
|1.3241
|2137
|2006.12.29 18:22
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3162
|1.3322
|2138
|2006.12.29 18:22
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3163
|1.3323
|2139
|2006.12.29 18:24
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3165
|1.3325
|2140
|2006.12.29 18:24
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3166
|1.3326
|2141
|2006.12.29 18:24
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3167
|1.3327
|2142
|2006.12.29 18:25
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3168
|1.3328
|2143
|2006.12.29 18:30
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3169
|1.3329
|2144
|2006.12.29 18:31
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3170
|1.3330
|2145
|2006.12.29 18:31
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3171
|1.3331
|2146
|2006.12.29 18:33
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3172
|1.3332
|2147
|2007.01.02 00:15
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3173
|1.3333
|2148
|2007.01.02 00:16
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3175
|1.3335
|2149
|2007.01.02 00:16
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3176
|1.3336
|2150
|2007.01.02 01:07
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3177
|1.3337
|2151
|2007.01.02 01:07
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3179
|1.3339
|2152
|2007.01.02 01:09
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3180
|1.3340
|2153
|2007.01.02 01:10
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3182
|1.3342
|2154
|2007.01.02 01:15
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3183
|1.3343
|2155
|2007.01.02 01:18
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3184
|1.3344
|2156
|2007.01.02 01:19
|modify
|167
|1.00
|1.3162
|1.3183
|1.3343
|2157
|2007.01.02 01:19
|modify
|167
|1.00
|1.3162
|1.3184
|1.3344
|2158
|2007.01.02 01:37
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3185
|1.3345
|2159
|2007.01.02 01:39
|modify
|167
|1.00
|1.3162
|1.3185
|1.3345
|2160
|2007.01.02 01:40
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3186
|1.3346
|2161
|2007.01.02 01:55
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3187
|1.3347
|2162
|2007.01.02 01:56
|modify
|167
|1.00
|1.3162
|1.3186
|1.3346
|2163
|2007.01.02 02:15
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3188
|1.3348
|2164
|2007.01.02 02:16
|modify
|167
|1.00
|1.3162
|1.3187
|1.3347
|2165
|2007.01.02 02:19
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3189
|1.3349
|2166
|2007.01.02 02:20
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3191
|1.3351
|2167
|2007.01.02 02:20
|modify
|167
|1.00
|1.3162
|1.3190
|1.3350
|2168
|2007.01.02 02:22
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3193
|1.3353
|2169
|2007.01.02 02:22
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3194
|1.3354
|2170
|2007.01.02 02:22
|modify
|167
|1.00
|1.3162
|1.3193
|1.3353
|2171
|2007.01.02 02:24
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3196
|1.3356
|2172
|2007.01.02 02:25
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3197
|1.3357
|2173
|2007.01.02 02:25
|modify
|167
|1.00
|1.3162
|1.3196
|1.3356
|2174
|2007.01.02 02:30
|modify
|167
|1.00
|1.3162
|1.3197
|1.3357
|2175
|2007.01.02 02:34
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3198
|1.3358
|2176
|2007.01.02 02:35
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3199
|1.3359
|2177
|2007.01.02 02:35
|modify
|167
|1.00
|1.3162
|1.3198
|1.3358
|2178
|2007.01.02 02:35
|modify
|167
|1.00
|1.3162
|1.3199
|1.3359
|2179
|2007.01.02 02:37
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3200
|1.3360
|2180
|2007.01.02 02:37
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3201
|1.3361
|2181
|2007.01.02 02:37
|modify
|167
|1.00
|1.3162
|1.3200
|1.3360
|2182
|2007.01.02 02:38
|modify
|167
|1.00
|1.3162
|1.3201
|1.3361
|2183
|2007.01.02 02:39
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3202
|1.3362
|2184
|2007.01.02 02:40
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3203
|1.3363
|2185
|2007.01.02 02:40
|modify
|167
|1.00
|1.3162
|1.3202
|1.3362
|2186
|2007.01.02 02:40
|modify
|167
|1.00
|1.3162
|1.3203
|1.3363
|2187
|2007.01.02 03:16
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3204
|1.3364
|2188
|2007.01.02 03:17
|modify
|167
|1.00
|1.3162
|1.3204
|1.3364
|2189
|2007.01.02 04:21
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3205
|1.3365
|2190
|2007.01.02 04:23
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3206
|1.3366
|2191
|2007.01.02 04:23
|modify
|167
|1.00
|1.3162
|1.3205
|1.3365
|2192
|2007.01.02 04:25
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3207
|1.3367
|2193
|2007.01.02 04:26
|modify
|167
|1.00
|1.3162
|1.3206
|1.3366
|2194
|2007.01.02 07:45
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3208
|1.3368
|2195
|2007.01.02 07:46
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3209
|1.3369
|2196
|2007.01.02 07:47
|modify
|167
|1.00
|1.3162
|1.3208
|1.3368
|2197
|2007.01.02 08:10
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3210
|1.3370
|2198
|2007.01.02 08:11
|modify
|167
|1.00
|1.3162
|1.3209
|1.3369
|2199
|2007.01.02 08:16
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3211
|1.3371
|2200
|2007.01.02 08:16
|modify
|167
|1.00
|1.3162
|1.3210
|1.3370
|2201
|2007.01.02 09:21
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3212
|1.3372
|2202
|2007.01.02 09:21
|modify
|167
|1.00
|1.3162
|1.3211
|1.3371
|2203
|2007.01.02 09:22
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3213
|1.3373
|2204
|2007.01.02 09:22
|modify
|167
|1.00
|1.3162
|1.3212
|1.3372
|2205
|2007.01.02 09:24
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3214
|1.3374
|2206
|2007.01.02 09:24
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3215
|1.3375
|2207
|2007.01.02 09:25
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3216
|1.3376
|2208
|2007.01.02 09:25
|modify
|167
|1.00
|1.3162
|1.3215
|1.3375
|2209
|2007.01.02 09:25
|modify
|167
|1.00
|1.3162
|1.3216
|1.3376
|2210
|2007.01.02 09:31
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3217
|1.3377
|2211
|2007.01.02 09:31
|modify
|167
|1.00
|1.3162
|1.3217
|1.3377
|2212
|2007.01.02 09:34
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3218
|1.3378
|2213
|2007.01.02 09:34
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3219
|1.3379
|2214
|2007.01.02 09:34
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3220
|1.3380
|2215
|2007.01.02 09:34
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3221
|1.3381
|2216
|2007.01.02 09:34
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3222
|1.3382
|2217
|2007.01.02 09:35
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3223
|1.3383
|2218
|2007.01.02 09:35
|modify
|167
|1.00
|1.3162
|1.3222
|1.3382
|2219
|2007.01.02 09:35
|modify
|167
|1.00
|1.3162
|1.3223
|1.3383
|2220
|2007.01.02 09:36
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3224
|1.3384
|2221
|2007.01.02 09:36
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3225
|1.3385
|2222
|2007.01.02 09:37
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3226
|1.3386
|2223
|2007.01.02 09:37
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3227
|1.3387
|2224
|2007.01.02 09:37
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3228
|1.3388
|2225
|2007.01.02 09:37
|modify
|167
|1.00
|1.3162
|1.3227
|1.3387
|2226
|2007.01.02 09:39
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3229
|1.3389
|2227
|2007.01.02 09:39
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3230
|1.3390
|2228
|2007.01.02 09:39
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3231
|1.3391
|2229
|2007.01.02 09:39
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3232
|1.3392
|2230
|2007.01.02 09:40
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3233
|1.3393
|2231
|2007.01.02 09:40
|modify
|167
|1.00
|1.3162
|1.3232
|1.3392
|2232
|2007.01.02 09:45
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3234
|1.3394
|2233
|2007.01.02 09:45
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3236
|1.3396
|2234
|2007.01.02 09:46
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3238
|1.3398
|2235
|2007.01.02 09:46
|modify
|167
|1.00
|1.3162
|1.3237
|1.3397
|2236
|2007.01.02 09:46
|modify
|167
|1.00
|1.3162
|1.3238
|1.3398
|2237
|2007.01.02 09:48
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3239
|1.3399
|2238
|2007.01.02 09:48
|modify
|167
|1.00
|1.3162
|1.3239
|1.3399
|2239
|2007.01.02 10:24
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3240
|1.3400
|2240
|2007.01.02 10:24
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3242
|1.3402
|2241
|2007.01.02 10:24
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3243
|1.3403
|2242
|2007.01.02 10:24
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3245
|1.3405
|2243
|2007.01.02 10:25
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3246
|1.3406
|2244
|2007.01.02 10:25
|modify
|167
|1.00
|1.3162
|1.3245
|1.3405
|2245
|2007.01.02 10:29
|modify
|167
|1.00
|1.3162
|1.3246
|1.3406
|2246
|2007.01.02 10:30
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3247
|1.3407
|2247
|2007.01.02 10:30
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3248
|1.3408
|2248
|2007.01.02 10:30
|modify
|167
|1.00
|1.3162
|1.3247
|1.3407
|2249
|2007.01.02 10:30
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3249
|1.3409
|2250
|2007.01.02 10:30
|modify
|167
|1.00
|1.3162
|1.3248
|1.3408
|2251
|2007.01.02 10:30
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3250
|1.3410
|2252
|2007.01.02 10:31
|modify
|167
|1.00
|1.3162
|1.3249
|1.3409
|2253
|2007.01.02 10:31
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3251
|1.3411
|2254
|2007.01.02 10:31
|modify
|167
|1.00
|1.3162
|1.3250
|1.3410
|2255
|2007.01.02 12:07
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3252
|1.3412
|2256
|2007.01.02 12:07
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3253
|1.3413
|2257
|2007.01.02 12:07
|modify
|167
|1.00
|1.3162
|1.3252
|1.3412
|2258
|2007.01.02 12:09
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3254
|1.3414
|2259
|2007.01.02 12:09
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3255
|1.3415
|2260
|2007.01.02 12:10
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3256
|1.3416
|2261
|2007.01.02 12:10
|modify
|167
|1.00
|1.3162
|1.3255
|1.3415
|2262
|2007.01.02 15:37
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3257
|1.3417
|2263
|2007.01.02 15:37
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3258
|1.3418
|2264
|2007.01.02 15:37
|modify
|167
|1.00
|1.3162
|1.3257
|1.3417
|2265
|2007.01.02 15:37
|modify
|167
|1.00
|1.3162
|1.3258
|1.3418
|2266
|2007.01.02 15:39
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3259
|1.3419
|2267
|2007.01.02 15:39
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3260
|1.3420
|2268
|2007.01.02 15:39
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3261
|1.3421
|2269
|2007.01.02 15:39
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3262
|1.3422
|2270
|2007.01.02 15:39
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3263
|1.3423
|2271
|2007.01.02 15:40
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3264
|1.3424
|2272
|2007.01.02 15:40
|modify
|167
|1.00
|1.3162
|1.3263
|1.3423
|2273
|2007.01.02 15:40
|modify
|167
|1.00
|1.3162
|1.3264
|1.3424
|2274
|2007.01.02 15:48
|modify
|168
|2.00
|1.3141
|1.3265
|1.3425
|2275
|2007.01.02 17:18
|s/l
|168
|2.00
|1.3265
|1.3265
|1.3425
|2977.50
|118838.13
|2276
|2007.01.02 17:18
|close
|167
|1.00
|1.3265
|1.3264
|1.3424
|1215.63
|120053.75