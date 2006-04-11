|Symbol
|GBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2006.04.10 00:00 - 2007.02.27 16:00 (2006.01.02 - 2007.02.28)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=50; Lots=0.1; TrailingStop=30; MACDOpenLevel=3; MACDCloseLevel=2; MATrendPeriod=26;
|Bars in test
|1483
|Ticks modelled
|1264676
|Modelling quality
|83.94%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|1299.98
|Gross profit
|1444.68
|Gross loss
|-144.70
|Profit factor
|9.98
|Expected payoff
|28.26
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|144.43 (1.42%)
|Relative drawdown
|1.42% (144.43)
|Total trades
|46
|Short positions (won %)
|24 (100.00%)
|Long positions (won %)
|22 (90.91%)
|Profit trades (% of total)
|44 (95.65%)
|Loss trades (% of total)
|2 (4.35%)
|Largest
|profit trade
|50.32
|loss trade
|-144.43
|Average
|profit trade
|32.83
|loss trade
|-72.35
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|38 (1274.95)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-144.43)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1274.95 (38)
|consecutive loss (count of losses)
|-144.43 (1)
|Average
|consecutive wins
|22
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.04.11 15:43
|buy
|1
|0.10
|1.7475
|0.0000
|1.7525
|2
|2006.04.12 02:12
|modify
|1
|0.10
|1.7475
|1.7476
|1.7525
|3
|2006.04.12 02:12
|modify
|1
|0.10
|1.7475
|1.7479
|1.7525
|4
|2006.04.12 02:16
|modify
|1
|0.10
|1.7475
|1.7481
|1.7525
|5
|2006.04.12 02:16
|modify
|1
|0.10
|1.7475
|1.7481
|1.7525
|6
|2006.04.12 02:16
|modify
|1
|0.10
|1.7475
|1.7482
|1.7525
|7
|2006.04.12 02:16
|modify
|1
|0.10
|1.7475
|1.7483
|1.7525
|8
|2006.04.12 02:17
|modify
|1
|0.10
|1.7475
|1.7484
|1.7525
|9
|2006.04.12 02:24
|modify
|1
|0.10
|1.7475
|1.7484
|1.7525
|10
|2006.04.12 02:24
|modify
|1
|0.10
|1.7475
|1.7485
|1.7525
|11
|2006.04.12 02:44
|modify
|1
|0.10
|1.7475
|1.7486
|1.7525
|12
|2006.04.12 02:46
|modify
|1
|0.10
|1.7475
|1.7487
|1.7525
|13
|2006.04.12 08:13
|s/l
|1
|0.10
|1.7487
|1.7487
|1.7525
|11.73
|10011.73
|14
|2006.05.17 16:31
|sell
|2
|0.10
|1.8834
|0.0000
|1.8784
|15
|2006.05.17 16:34
|modify
|2
|0.10
|1.8834
|1.8834
|1.8784
|16
|2006.05.17 16:41
|s/l
|2
|0.10
|1.8834
|1.8834
|1.8784
|0.00
|10011.73
|17
|2006.05.17 16:41
|sell
|3
|0.10
|1.8830
|0.0000
|1.8780
|18
|2006.05.17 20:24
|modify
|3
|0.10
|1.8830
|1.8829
|1.8780
|19
|2006.05.17 20:25
|modify
|3
|0.10
|1.8830
|1.8825
|1.8780
|20
|2006.05.17 20:25
|modify
|3
|0.10
|1.8830
|1.8824
|1.8780
|21
|2006.05.17 20:25
|modify
|3
|0.10
|1.8830
|1.8822
|1.8780
|22
|2006.05.17 20:25
|modify
|3
|0.10
|1.8830
|1.8821
|1.8780
|23
|2006.05.17 20:25
|modify
|3
|0.10
|1.8830
|1.8820
|1.8780
|24
|2006.05.17 20:25
|modify
|3
|0.10
|1.8830
|1.8819
|1.8780
|25
|2006.05.17 20:25
|modify
|3
|0.10
|1.8830
|1.8818
|1.8780
|26
|2006.05.17 20:25
|modify
|3
|0.10
|1.8830
|1.8816
|1.8780
|27
|2006.05.17 20:25
|modify
|3
|0.10
|1.8830
|1.8814
|1.8780
|28
|2006.05.17 20:34
|modify
|3
|0.10
|1.8830
|1.8813
|1.8780
|29
|2006.05.17 20:34
|t/p
|3
|0.10
|1.8780
|1.8813
|1.8780
|50.00
|10061.73
|30
|2006.05.19 09:02
|sell
|4
|0.10
|1.8861
|0.0000
|1.8811
|31
|2006.05.19 09:28
|modify
|4
|0.10
|1.8861
|1.8861
|1.8811
|32
|2006.05.19 09:29
|modify
|4
|0.10
|1.8861
|1.8860
|1.8811
|33
|2006.05.19 09:29
|modify
|4
|0.10
|1.8861
|1.8858
|1.8811
|34
|2006.05.19 09:29
|modify
|4
|0.10
|1.8861
|1.8857
|1.8811
|35
|2006.05.19 09:30
|modify
|4
|0.10
|1.8861
|1.8857
|1.8811
|36
|2006.05.19 09:30
|modify
|4
|0.10
|1.8861
|1.8856
|1.8811
|37
|2006.05.19 09:31
|modify
|4
|0.10
|1.8861
|1.8856
|1.8811
|38
|2006.05.19 09:31
|modify
|4
|0.10
|1.8861
|1.8855
|1.8811
|39
|2006.05.19 09:31
|modify
|4
|0.10
|1.8861
|1.8853
|1.8811
|40
|2006.05.19 09:31
|modify
|4
|0.10
|1.8861
|1.8852
|1.8811
|41
|2006.05.19 09:31
|modify
|4
|0.10
|1.8861
|1.8850
|1.8811
|42
|2006.05.19 09:31
|modify
|4
|0.10
|1.8861
|1.8846
|1.8811
|43
|2006.05.19 09:32
|modify
|4
|0.10
|1.8861
|1.8844
|1.8811
|44
|2006.05.19 09:40
|modify
|4
|0.10
|1.8861
|1.8844
|1.8811
|45
|2006.05.19 09:40
|modify
|4
|0.10
|1.8861
|1.8842
|1.8811
|46
|2006.05.19 09:40
|t/p
|4
|0.10
|1.8811
|1.8842
|1.8811
|50.00
|10111.73
|47
|2006.05.19 09:40
|sell
|5
|0.10
|1.8805
|0.0000
|1.8755
|48
|2006.05.19 10:18
|modify
|5
|0.10
|1.8805
|1.8803
|1.8755
|49
|2006.05.19 10:18
|modify
|5
|0.10
|1.8805
|1.8802
|1.8755
|50
|2006.05.19 10:18
|modify
|5
|0.10
|1.8805
|1.8801
|1.8755
|51
|2006.05.19 10:18
|modify
|5
|0.10
|1.8805
|1.8799
|1.8755
|52
|2006.05.19 10:18
|modify
|5
|0.10
|1.8805
|1.8798
|1.8755
|53
|2006.05.19 10:18
|modify
|5
|0.10
|1.8805
|1.8796
|1.8755
|54
|2006.05.19 10:18
|modify
|5
|0.10
|1.8805
|1.8795
|1.8755
|55
|2006.05.19 10:19
|modify
|5
|0.10
|1.8805
|1.8793
|1.8755
|56
|2006.05.19 10:19
|modify
|5
|0.10
|1.8805
|1.8791
|1.8755
|57
|2006.05.19 10:19
|modify
|5
|0.10
|1.8805
|1.8789
|1.8755
|58
|2006.05.19 10:19
|modify
|5
|0.10
|1.8805
|1.8787
|1.8755
|59
|2006.05.19 10:19
|modify
|5
|0.10
|1.8805
|1.8785
|1.8755
|60
|2006.05.19 10:19
|t/p
|5
|0.10
|1.8755
|1.8785
|1.8755
|50.00
|10161.73
|61
|2006.05.19 10:19
|sell
|6
|0.10
|1.8749
|0.0000
|1.8699
|62
|2006.05.19 11:51
|modify
|6
|0.10
|1.8749
|1.8749
|1.8699
|63
|2006.05.19 11:51
|modify
|6
|0.10
|1.8749
|1.8748
|1.8699
|64
|2006.05.19 11:51
|modify
|6
|0.10
|1.8749
|1.8748
|1.8699
|65
|2006.05.19 11:57
|modify
|6
|0.10
|1.8749
|1.8747
|1.8699
|66
|2006.05.19 12:03
|modify
|6
|0.10
|1.8749
|1.8746
|1.8699
|67
|2006.05.19 12:03
|modify
|6
|0.10
|1.8749
|1.8745
|1.8699
|68
|2006.05.19 12:03
|modify
|6
|0.10
|1.8749
|1.8744
|1.8699
|69
|2006.05.19 12:03
|modify
|6
|0.10
|1.8749
|1.8743
|1.8699
|70
|2006.05.19 12:03
|modify
|6
|0.10
|1.8749
|1.8741
|1.8699
|71
|2006.05.19 12:12
|s/l
|6
|0.10
|1.8741
|1.8741
|1.8699
|8.00
|10169.73
|72
|2006.05.22 20:00
|buy
|7
|0.10
|1.8859
|0.0000
|1.8909
|73
|2006.05.31 20:02
|close
|7
|0.10
|1.8717
|0.0000
|1.8909
|-144.43
|10025.30
|74
|2006.05.31 20:02
|sell
|8
|0.10
|1.8716
|0.0000
|1.8666
|75
|2006.06.01 02:31
|modify
|8
|0.10
|1.8716
|1.8716
|1.8666
|76
|2006.06.01 02:32
|modify
|8
|0.10
|1.8716
|1.8715
|1.8666
|77
|2006.06.01 02:32
|modify
|8
|0.10
|1.8716
|1.8715
|1.8666
|78
|2006.06.01 02:32
|modify
|8
|0.10
|1.8716
|1.8714
|1.8666
|79
|2006.06.01 02:32
|modify
|8
|0.10
|1.8716
|1.8713
|1.8666
|80
|2006.06.01 02:32
|modify
|8
|0.10
|1.8716
|1.8712
|1.8666
|81
|2006.06.01 02:32
|modify
|8
|0.10
|1.8716
|1.8712
|1.8666
|82
|2006.06.01 02:33
|modify
|8
|0.10
|1.8716
|1.8709
|1.8666
|83
|2006.06.01 02:34
|modify
|8
|0.10
|1.8716
|1.8708
|1.8666
|84
|2006.06.01 02:34
|modify
|8
|0.10
|1.8716
|1.8708
|1.8666
|85
|2006.06.01 02:34
|modify
|8
|0.10
|1.8716
|1.8707
|1.8666
|86
|2006.06.01 02:34
|modify
|8
|0.10
|1.8716
|1.8706
|1.8666
|87
|2006.06.01 02:34
|modify
|8
|0.10
|1.8716
|1.8704
|1.8666
|88
|2006.06.01 02:34
|modify
|8
|0.10
|1.8716
|1.8703
|1.8666
|89
|2006.06.01 02:34
|modify
|8
|0.10
|1.8716
|1.8702
|1.8666
|90
|2006.06.01 02:34
|modify
|8
|0.10
|1.8716
|1.8701
|1.8666
|91
|2006.06.01 02:34
|modify
|8
|0.10
|1.8716
|1.8698
|1.8666
|92
|2006.06.01 02:47
|modify
|8
|0.10
|1.8716
|1.8697
|1.8666
|93
|2006.06.01 03:03
|t/p
|8
|0.10
|1.8666
|1.8697
|1.8666
|50.12
|10075.42
|94
|2006.06.02 14:30
|buy
|9
|0.10
|1.8726
|0.0000
|1.8776
|95
|2006.06.02 14:32
|modify
|9
|0.10
|1.8726
|1.8727
|1.8776
|96
|2006.06.02 14:32
|modify
|9
|0.10
|1.8726
|1.8729
|1.8776
|97
|2006.06.02 14:32
|modify
|9
|0.10
|1.8726
|1.8730
|1.8776
|98
|2006.06.02 14:32
|modify
|9
|0.10
|1.8726
|1.8732
|1.8776
|99
|2006.06.02 14:32
|modify
|9
|0.10
|1.8726
|1.8734
|1.8776
|100
|2006.06.02 14:32
|modify
|9
|0.10
|1.8726
|1.8735
|1.8776
|101
|2006.06.02 14:32
|modify
|9
|0.10
|1.8726
|1.8737
|1.8776
|102
|2006.06.02 14:32
|modify
|9
|0.10
|1.8726
|1.8739
|1.8776
|103
|2006.06.02 14:32
|modify
|9
|0.10
|1.8726
|1.8740
|1.8776
|104
|2006.06.02 14:32
|modify
|9
|0.10
|1.8726
|1.8742
|1.8776
|105
|2006.06.02 14:32
|modify
|9
|0.10
|1.8726
|1.8744
|1.8776
|106
|2006.06.02 14:32
|t/p
|9
|0.10
|1.8776
|1.8744
|1.8776
|50.00
|10125.42
|107
|2006.06.02 14:32
|buy
|10
|0.10
|1.8780
|0.0000
|1.8830
|108
|2006.06.02 14:43
|modify
|10
|0.10
|1.8780
|1.8780
|1.8830
|109
|2006.06.02 14:43
|modify
|10
|0.10
|1.8780
|1.8781
|1.8830
|110
|2006.06.02 14:43
|modify
|10
|0.10
|1.8780
|1.8782
|1.8830
|111
|2006.06.02 14:43
|modify
|10
|0.10
|1.8780
|1.8783
|1.8830
|112
|2006.06.02 14:43
|modify
|10
|0.10
|1.8780
|1.8784
|1.8830
|113
|2006.06.02 14:43
|modify
|10
|0.10
|1.8780
|1.8785
|1.8830
|114
|2006.06.02 14:43
|modify
|10
|0.10
|1.8780
|1.8786
|1.8830
|115
|2006.06.02 14:43
|modify
|10
|0.10
|1.8780
|1.8787
|1.8830
|116
|2006.06.02 14:43
|modify
|10
|0.10
|1.8780
|1.8788
|1.8830
|117
|2006.06.02 14:43
|modify
|10
|0.10
|1.8780
|1.8789
|1.8830
|118
|2006.06.02 14:43
|modify
|10
|0.10
|1.8780
|1.8790
|1.8830
|119
|2006.06.02 14:43
|modify
|10
|0.10
|1.8780
|1.8791
|1.8830
|120
|2006.06.02 14:43
|modify
|10
|0.10
|1.8780
|1.8792
|1.8830
|121
|2006.06.02 14:43
|modify
|10
|0.10
|1.8780
|1.8793
|1.8830
|122
|2006.06.02 14:44
|modify
|10
|0.10
|1.8780
|1.8794
|1.8830
|123
|2006.06.02 14:45
|modify
|10
|0.10
|1.8780
|1.8795
|1.8830
|124
|2006.06.02 14:45
|modify
|10
|0.10
|1.8780
|1.8796
|1.8830
|125
|2006.06.02 14:45
|modify
|10
|0.10
|1.8780
|1.8797
|1.8830
|126
|2006.06.02 14:45
|modify
|10
|0.10
|1.8780
|1.8799
|1.8830
|127
|2006.06.02 14:45
|t/p
|10
|0.10
|1.8830
|1.8799
|1.8830
|50.00
|10175.42
|128
|2006.06.02 14:45
|buy
|11
|0.10
|1.8834
|0.0000
|1.8884
|129
|2006.06.05 09:31
|modify
|11
|0.10
|1.8834
|1.8834
|1.8884
|130
|2006.06.05 09:31
|modify
|11
|0.10
|1.8834
|1.8835
|1.8884
|131
|2006.06.05 09:31
|modify
|11
|0.10
|1.8834
|1.8836
|1.8884
|132
|2006.06.05 09:32
|modify
|11
|0.10
|1.8834
|1.8837
|1.8884
|133
|2006.06.05 09:32
|modify
|11
|0.10
|1.8834
|1.8838
|1.8884
|134
|2006.06.05 09:32
|modify
|11
|0.10
|1.8834
|1.8839
|1.8884
|135
|2006.06.05 09:32
|modify
|11
|0.10
|1.8834
|1.8841
|1.8884
|136
|2006.06.05 09:32
|modify
|11
|0.10
|1.8834
|1.8842
|1.8884
|137
|2006.06.05 09:32
|modify
|11
|0.10
|1.8834
|1.8843
|1.8884
|138
|2006.06.05 09:32
|modify
|11
|0.10
|1.8834
|1.8844
|1.8884
|139
|2006.06.05 09:32
|modify
|11
|0.10
|1.8834
|1.8846
|1.8884
|140
|2006.06.05 09:32
|modify
|11
|0.10
|1.8834
|1.8847
|1.8884
|141
|2006.06.05 09:47
|s/l
|11
|0.10
|1.8847
|1.8847
|1.8884
|12.73
|10188.15
|142
|2006.06.06 00:00
|sell
|12
|0.10
|1.8723
|0.0000
|1.8673
|143
|2006.06.06 12:24
|modify
|12
|0.10
|1.8723
|1.8721
|1.8673
|144
|2006.06.06 12:24
|modify
|12
|0.10
|1.8723
|1.8719
|1.8673
|145
|2006.06.06 12:24
|modify
|12
|0.10
|1.8723
|1.8716
|1.8673
|146
|2006.06.06 12:25
|modify
|12
|0.10
|1.8723
|1.8715
|1.8673
|147
|2006.06.06 12:25
|modify
|12
|0.10
|1.8723
|1.8714
|1.8673
|148
|2006.06.06 12:25
|modify
|12
|0.10
|1.8723
|1.8712
|1.8673
|149
|2006.06.06 12:25
|modify
|12
|0.10
|1.8723
|1.8711
|1.8673
|150
|2006.06.06 12:25
|modify
|12
|0.10
|1.8723
|1.8710
|1.8673
|151
|2006.06.06 12:25
|modify
|12
|0.10
|1.8723
|1.8708
|1.8673
|152
|2006.06.06 12:40
|s/l
|12
|0.10
|1.8708
|1.8708
|1.8673
|15.00
|10203.15
|153
|2006.06.19 03:16
|sell
|13
|0.10
|1.8440
|0.0000
|1.8390
|154
|2006.06.19 15:35
|modify
|13
|0.10
|1.8440
|1.8439
|1.8390
|155
|2006.06.19 15:35
|modify
|13
|0.10
|1.8440
|1.8438
|1.8390
|156
|2006.06.19 16:03
|modify
|13
|0.10
|1.8440
|1.8437
|1.8390
|157
|2006.06.19 16:03
|modify
|13
|0.10
|1.8440
|1.8436
|1.8390
|158
|2006.06.19 16:03
|modify
|13
|0.10
|1.8440
|1.8435
|1.8390
|159
|2006.06.19 16:07
|modify
|13
|0.10
|1.8440
|1.8435
|1.8390
|160
|2006.06.19 16:07
|modify
|13
|0.10
|1.8440
|1.8434
|1.8390
|161
|2006.06.19 16:07
|modify
|13
|0.10
|1.8440
|1.8432
|1.8390
|162
|2006.06.19 16:07
|modify
|13
|0.10
|1.8440
|1.8431
|1.8390
|163
|2006.06.19 16:07
|modify
|13
|0.10
|1.8440
|1.8429
|1.8390
|164
|2006.06.19 16:09
|modify
|13
|0.10
|1.8440
|1.8427
|1.8390
|165
|2006.06.19 16:10
|modify
|13
|0.10
|1.8440
|1.8425
|1.8390
|166
|2006.06.19 16:10
|modify
|13
|0.10
|1.8440
|1.8424
|1.8390
|167
|2006.06.19 16:10
|modify
|13
|0.10
|1.8440
|1.8423
|1.8390
|168
|2006.06.19 16:10
|modify
|13
|0.10
|1.8440
|1.8422
|1.8390
|169
|2006.06.19 16:10
|modify
|13
|0.10
|1.8440
|1.8422
|1.8390
|170
|2006.06.19 16:37
|modify
|13
|0.10
|1.8440
|1.8421
|1.8390
|171
|2006.06.19 16:37
|t/p
|13
|0.10
|1.8390
|1.8421
|1.8390
|50.00
|10253.15
|172
|2006.06.21 01:14
|buy
|14
|0.10
|1.8447
|0.0000
|1.8497
|173
|2006.06.30 16:52
|modify
|14
|0.10
|1.8447
|1.8448
|1.8497
|174
|2006.06.30 16:52
|modify
|14
|0.10
|1.8447
|1.8449
|1.8497
|175
|2006.06.30 16:53
|modify
|14
|0.10
|1.8447
|1.8451
|1.8497
|176
|2006.06.30 16:53
|modify
|14
|0.10
|1.8447
|1.8453
|1.8497
|177
|2006.06.30 16:55
|modify
|14
|0.10
|1.8447
|1.8453
|1.8497
|178
|2006.06.30 16:55
|modify
|14
|0.10
|1.8447
|1.8454
|1.8497
|179
|2006.06.30 16:55
|modify
|14
|0.10
|1.8447
|1.8455
|1.8497
|180
|2006.06.30 16:56
|modify
|14
|0.10
|1.8447
|1.8456
|1.8497
|181
|2006.06.30 16:56
|modify
|14
|0.10
|1.8447
|1.8457
|1.8497
|182
|2006.06.30 16:56
|modify
|14
|0.10
|1.8447
|1.8458
|1.8497
|183
|2006.06.30 16:57
|modify
|14
|0.10
|1.8447
|1.8458
|1.8497
|184
|2006.06.30 16:57
|modify
|14
|0.10
|1.8447
|1.8459
|1.8497
|185
|2006.06.30 16:57
|modify
|14
|0.10
|1.8447
|1.8460
|1.8497
|186
|2006.06.30 16:57
|modify
|14
|0.10
|1.8447
|1.8461
|1.8497
|187
|2006.06.30 16:57
|modify
|14
|0.10
|1.8447
|1.8462
|1.8497
|188
|2006.06.30 16:57
|modify
|14
|0.10
|1.8447
|1.8463
|1.8497
|189
|2006.06.30 16:58
|modify
|14
|0.10
|1.8447
|1.8464
|1.8497
|190
|2006.06.30 16:58
|modify
|14
|0.10
|1.8447
|1.8466
|1.8497
|191
|2006.06.30 16:59
|modify
|14
|0.10
|1.8447
|1.8466
|1.8497
|192
|2006.06.30 16:59
|modify
|14
|0.10
|1.8447
|1.8467
|1.8497
|193
|2006.06.30 18:26
|s/l
|14
|0.10
|1.8467
|1.8467
|1.8497
|17.03
|10270.18
|194
|2006.07.10 16:00
|sell
|15
|0.10
|1.8372
|0.0000
|1.8322
|195
|2006.07.12 14:31
|modify
|15
|0.10
|1.8372
|1.8370
|1.8322
|196
|2006.07.12 14:31
|modify
|15
|0.10
|1.8372
|1.8368
|1.8322
|197
|2006.07.12 14:31
|modify
|15
|0.10
|1.8372
|1.8367
|1.8322
|198
|2006.07.12 14:31
|modify
|15
|0.10
|1.8372
|1.8365
|1.8322
|199
|2006.07.12 14:31
|modify
|15
|0.10
|1.8372
|1.8363
|1.8322
|200
|2006.07.12 14:32
|modify
|15
|0.10
|1.8372
|1.8363
|1.8322
|201
|2006.07.12 14:32
|modify
|15
|0.10
|1.8372
|1.8362
|1.8322
|202
|2006.07.12 14:32
|modify
|15
|0.10
|1.8372
|1.8361
|1.8322
|203
|2006.07.12 14:32
|modify
|15
|0.10
|1.8372
|1.8360
|1.8322
|204
|2006.07.12 14:32
|modify
|15
|0.10
|1.8372
|1.8359
|1.8322
|205
|2006.07.12 14:32
|modify
|15
|0.10
|1.8372
|1.8358
|1.8322
|206
|2006.07.12 14:32
|modify
|15
|0.10
|1.8372
|1.8357
|1.8322
|207
|2006.07.12 14:33
|s/l
|15
|0.10
|1.8357
|1.8357
|1.8322
|15.08
|10285.26
|208
|2006.07.12 14:33
|sell
|16
|0.10
|1.8358
|0.0000
|1.8308
|209
|2006.07.12 16:04
|modify
|16
|0.10
|1.8358
|1.8357
|1.8308
|210
|2006.07.12 16:04
|modify
|16
|0.10
|1.8358
|1.8356
|1.8308
|211
|2006.07.12 16:04
|modify
|16
|0.10
|1.8358
|1.8355
|1.8308
|212
|2006.07.12 16:04
|modify
|16
|0.10
|1.8358
|1.8354
|1.8308
|213
|2006.07.12 16:07
|modify
|16
|0.10
|1.8358
|1.8354
|1.8308
|214
|2006.07.12 16:07
|modify
|16
|0.10
|1.8358
|1.8353
|1.8308
|215
|2006.07.12 16:07
|modify
|16
|0.10
|1.8358
|1.8351
|1.8308
|216
|2006.07.12 16:07
|modify
|16
|0.10
|1.8358
|1.8350
|1.8308
|217
|2006.07.12 16:07
|modify
|16
|0.10
|1.8358
|1.8348
|1.8308
|218
|2006.07.12 16:07
|modify
|16
|0.10
|1.8358
|1.8346
|1.8308
|219
|2006.07.12 16:07
|modify
|16
|0.10
|1.8358
|1.8344
|1.8308
|220
|2006.07.12 16:07
|modify
|16
|0.10
|1.8358
|1.8342
|1.8308
|221
|2006.07.12 17:36
|s/l
|16
|0.10
|1.8342
|1.8342
|1.8308
|16.00
|10301.26
|222
|2006.07.13 16:00
|buy
|17
|0.10
|1.8439
|0.0000
|1.8489
|223
|2006.07.20 10:30
|modify
|17
|0.10
|1.8439
|1.8441
|1.8489
|224
|2006.07.20 10:30
|modify
|17
|0.10
|1.8439
|1.8443
|1.8489
|225
|2006.07.20 10:30
|modify
|17
|0.10
|1.8439
|1.8445
|1.8489
|226
|2006.07.20 12:36
|modify
|17
|0.10
|1.8439
|1.8446
|1.8489
|227
|2006.07.20 12:37
|modify
|17
|0.10
|1.8439
|1.8447
|1.8489
|228
|2006.07.20 12:41
|modify
|17
|0.10
|1.8439
|1.8448
|1.8489
|229
|2006.07.20 12:41
|modify
|17
|0.10
|1.8439
|1.8449
|1.8489
|230
|2006.07.20 12:41
|modify
|17
|0.10
|1.8439
|1.8450
|1.8489
|231
|2006.07.20 12:41
|modify
|17
|0.10
|1.8439
|1.8451
|1.8489
|232
|2006.07.20 12:41
|modify
|17
|0.10
|1.8439
|1.8452
|1.8489
|233
|2006.07.20 12:48
|modify
|17
|0.10
|1.8439
|1.8453
|1.8489
|234
|2006.07.20 12:55
|modify
|17
|0.10
|1.8439
|1.8454
|1.8489
|235
|2006.07.20 12:55
|modify
|17
|0.10
|1.8439
|1.8454
|1.8489
|236
|2006.07.20 12:55
|modify
|17
|0.10
|1.8439
|1.8455
|1.8489
|237
|2006.07.20 12:55
|modify
|17
|0.10
|1.8439
|1.8456
|1.8489
|238
|2006.07.20 12:55
|modify
|17
|0.10
|1.8439
|1.8457
|1.8489
|239
|2006.07.20 12:56
|modify
|17
|0.10
|1.8439
|1.8458
|1.8489
|240
|2006.07.20 12:57
|modify
|17
|0.10
|1.8439
|1.8458
|1.8489
|241
|2006.07.20 12:57
|t/p
|17
|0.10
|1.8489
|1.8458
|1.8489
|48.11
|10349.37
|242
|2006.08.15 14:30
|buy
|18
|0.10
|1.8938
|0.0000
|1.8988
|243
|2006.08.15 16:01
|modify
|18
|0.10
|1.8938
|1.8938
|1.8988
|244
|2006.08.15 18:14
|s/l
|18
|0.10
|1.8938
|1.8938
|1.8988
|0.00
|10349.37
|245
|2006.08.21 09:16
|buy
|19
|0.10
|1.8898
|0.0000
|1.8948
|246
|2006.08.21 09:45
|modify
|19
|0.10
|1.8898
|1.8898
|1.8948
|247
|2006.08.21 09:45
|modify
|19
|0.10
|1.8898
|1.8899
|1.8948
|248
|2006.08.21 09:45
|modify
|19
|0.10
|1.8898
|1.8900
|1.8948
|249
|2006.08.21 09:45
|modify
|19
|0.10
|1.8898
|1.8901
|1.8948
|250
|2006.08.21 09:45
|modify
|19
|0.10
|1.8898
|1.8902
|1.8948
|251
|2006.08.21 09:46
|modify
|19
|0.10
|1.8898
|1.8903
|1.8948
|252
|2006.08.21 09:46
|modify
|19
|0.10
|1.8898
|1.8903
|1.8948
|253
|2006.08.21 09:49
|modify
|19
|0.10
|1.8898
|1.8904
|1.8948
|254
|2006.08.21 09:49
|modify
|19
|0.10
|1.8898
|1.8905
|1.8948
|255
|2006.08.21 09:49
|modify
|19
|0.10
|1.8898
|1.8906
|1.8948
|256
|2006.08.21 09:50
|modify
|19
|0.10
|1.8898
|1.8906
|1.8948
|257
|2006.08.21 09:50
|modify
|19
|0.10
|1.8898
|1.8907
|1.8948
|258
|2006.08.21 09:50
|modify
|19
|0.10
|1.8898
|1.8910
|1.8948
|259
|2006.08.21 09:50
|modify
|19
|0.10
|1.8898
|1.8911
|1.8948
|260
|2006.08.21 09:50
|modify
|19
|0.10
|1.8898
|1.8913
|1.8948
|261
|2006.08.21 09:50
|modify
|19
|0.10
|1.8898
|1.8914
|1.8948
|262
|2006.08.21 09:50
|modify
|19
|0.10
|1.8898
|1.8916
|1.8948
|263
|2006.08.21 09:51
|modify
|19
|0.10
|1.8898
|1.8918
|1.8948
|264
|2006.08.21 09:51
|t/p
|19
|0.10
|1.8948
|1.8918
|1.8948
|50.00
|10399.37
|265
|2006.08.21 09:51
|buy
|20
|0.10
|1.8953
|0.0000
|1.9003
|266
|2006.08.21 16:05
|modify
|20
|0.10
|1.8953
|1.8953
|1.9003
|267
|2006.08.21 16:06
|modify
|20
|0.10
|1.8953
|1.8954
|1.9003
|268
|2006.08.21 16:06
|modify
|20
|0.10
|1.8953
|1.8955
|1.9003
|269
|2006.08.21 16:06
|modify
|20
|0.10
|1.8953
|1.8957
|1.9003
|270
|2006.08.21 16:06
|modify
|20
|0.10
|1.8953
|1.8959
|1.9003
|271
|2006.08.21 16:06
|modify
|20
|0.10
|1.8953
|1.8961
|1.9003
|272
|2006.08.21 16:07
|modify
|20
|0.10
|1.8953
|1.8961
|1.9003
|273
|2006.08.21 16:07
|modify
|20
|0.10
|1.8953
|1.8962
|1.9003
|274
|2006.08.21 16:07
|modify
|20
|0.10
|1.8953
|1.8964
|1.9003
|275
|2006.08.21 16:08
|modify
|20
|0.10
|1.8953
|1.8965
|1.9003
|276
|2006.08.21 17:14
|s/l
|20
|0.10
|1.8965
|1.8965
|1.9003
|12.00
|10411.37
|277
|2006.08.23 12:42
|buy
|21
|0.10
|1.8918
|0.0000
|1.8968
|278
|2006.08.23 14:55
|modify
|21
|0.10
|1.8918
|1.8918
|1.8968
|279
|2006.08.23 14:55
|modify
|21
|0.10
|1.8918
|1.8920
|1.8968
|280
|2006.08.23 14:56
|modify
|21
|0.10
|1.8918
|1.8921
|1.8968
|281
|2006.08.23 14:56
|modify
|21
|0.10
|1.8918
|1.8921
|1.8968
|282
|2006.08.23 14:56
|modify
|21
|0.10
|1.8918
|1.8922
|1.8968
|283
|2006.08.23 14:56
|modify
|21
|0.10
|1.8918
|1.8923
|1.8968
|284
|2006.08.23 16:00
|modify
|21
|0.10
|1.8918
|1.8937
|1.8968
|285
|2006.08.23 16:00
|t/p
|21
|0.10
|1.8968
|1.8937
|1.8968
|50.00
|10461.37
|286
|2006.08.28 05:29
|buy
|22
|0.10
|1.8916
|0.0000
|1.8966
|287
|2006.08.28 09:26
|modify
|22
|0.10
|1.8916
|1.8917
|1.8966
|288
|2006.08.28 09:26
|modify
|22
|0.10
|1.8916
|1.8919
|1.8966
|289
|2006.08.28 09:26
|modify
|22
|0.10
|1.8916
|1.8920
|1.8966
|290
|2006.08.28 09:26
|modify
|22
|0.10
|1.8916
|1.8921
|1.8966
|291
|2006.08.28 09:26
|modify
|22
|0.10
|1.8916
|1.8922
|1.8966
|292
|2006.08.28 09:26
|modify
|22
|0.10
|1.8916
|1.8923
|1.8966
|293
|2006.08.28 09:26
|modify
|22
|0.10
|1.8916
|1.8924
|1.8966
|294
|2006.08.28 09:26
|modify
|22
|0.10
|1.8916
|1.8926
|1.8966
|295
|2006.08.28 09:29
|modify
|22
|0.10
|1.8916
|1.8926
|1.8966
|296
|2006.08.28 09:29
|modify
|22
|0.10
|1.8916
|1.8928
|1.8966
|297
|2006.08.28 09:30
|modify
|22
|0.10
|1.8916
|1.8930
|1.8966
|298
|2006.08.28 15:47
|modify
|22
|0.10
|1.8916
|1.8930
|1.8966
|299
|2006.08.28 15:48
|t/p
|22
|0.10
|1.8966
|1.8930
|1.8966
|50.00
|10511.37
|300
|2006.08.29 20:00
|sell
|23
|0.10
|1.8907
|0.0000
|1.8857
|301
|2006.09.06 12:17
|modify
|23
|0.10
|1.8907
|1.8907
|1.8857
|302
|2006.09.06 12:17
|modify
|23
|0.10
|1.8907
|1.8906
|1.8857
|303
|2006.09.06 12:44
|modify
|23
|0.10
|1.8907
|1.8905
|1.8857
|304
|2006.09.06 12:44
|modify
|23
|0.10
|1.8907
|1.8904
|1.8857
|305
|2006.09.06 12:44
|modify
|23
|0.10
|1.8907
|1.8903
|1.8857
|306
|2006.09.06 12:44
|modify
|23
|0.10
|1.8907
|1.8902
|1.8857
|307
|2006.09.06 12:45
|modify
|23
|0.10
|1.8907
|1.8901
|1.8857
|308
|2006.09.06 12:48
|modify
|23
|0.10
|1.8907
|1.8901
|1.8857
|309
|2006.09.06 12:48
|modify
|23
|0.10
|1.8907
|1.8900
|1.8857
|310
|2006.09.06 12:48
|modify
|23
|0.10
|1.8907
|1.8899
|1.8857
|311
|2006.09.06 12:48
|modify
|23
|0.10
|1.8907
|1.8898
|1.8857
|312
|2006.09.06 12:48
|modify
|23
|0.10
|1.8907
|1.8897
|1.8857
|313
|2006.09.06 13:14
|modify
|23
|0.10
|1.8907
|1.8896
|1.8857
|314
|2006.09.06 13:14
|modify
|23
|0.10
|1.8907
|1.8895
|1.8857
|315
|2006.09.06 13:14
|modify
|23
|0.10
|1.8907
|1.8894
|1.8857
|316
|2006.09.06 13:14
|modify
|23
|0.10
|1.8907
|1.8892
|1.8857
|317
|2006.09.06 13:15
|modify
|23
|0.10
|1.8907
|1.8891
|1.8857
|318
|2006.09.06 13:15
|modify
|23
|0.10
|1.8907
|1.8890
|1.8857
|319
|2006.09.06 13:15
|modify
|23
|0.10
|1.8907
|1.8889
|1.8857
|320
|2006.09.06 13:15
|modify
|23
|0.10
|1.8907
|1.8887
|1.8857
|321
|2006.09.06 13:16
|t/p
|23
|0.10
|1.8857
|1.8887
|1.8857
|50.32
|10561.69
|322
|2006.09.15 16:13
|sell
|24
|0.10
|1.8762
|0.0000
|1.8712
|323
|2006.09.28 16:46
|modify
|24
|0.10
|1.8762
|1.8761
|1.8712
|324
|2006.09.28 16:46
|modify
|24
|0.10
|1.8762
|1.8760
|1.8712
|325
|2006.09.28 16:47
|modify
|24
|0.10
|1.8762
|1.8759
|1.8712
|326
|2006.09.28 16:47
|modify
|24
|0.10
|1.8762
|1.8757
|1.8712
|327
|2006.09.28 16:48
|modify
|24
|0.10
|1.8762
|1.8757
|1.8712
|328
|2006.09.28 18:41
|s/l
|24
|0.10
|1.8757
|1.8757
|1.8712
|5.52
|10567.21
|329
|2006.10.02 15:47
|buy
|25
|0.10
|1.8810
|0.0000
|1.8860
|330
|2006.10.02 16:21
|modify
|25
|0.10
|1.8810
|1.8810
|1.8860
|331
|2006.10.02 16:21
|modify
|25
|0.10
|1.8810
|1.8811
|1.8860
|332
|2006.10.02 16:21
|modify
|25
|0.10
|1.8810
|1.8812
|1.8860
|333
|2006.10.02 16:21
|modify
|25
|0.10
|1.8810
|1.8813
|1.8860
|334
|2006.10.02 16:21
|modify
|25
|0.10
|1.8810
|1.8814
|1.8860
|335
|2006.10.02 16:21
|modify
|25
|0.10
|1.8810
|1.8815
|1.8860
|336
|2006.10.02 16:22
|modify
|25
|0.10
|1.8810
|1.8816
|1.8860
|337
|2006.10.02 16:22
|modify
|25
|0.10
|1.8810
|1.8818
|1.8860
|338
|2006.10.02 16:22
|modify
|25
|0.10
|1.8810
|1.8820
|1.8860
|339
|2006.10.02 16:23
|modify
|25
|0.10
|1.8810
|1.8821
|1.8860
|340
|2006.10.02 16:23
|modify
|25
|0.10
|1.8810
|1.8822
|1.8860
|341
|2006.10.02 16:23
|modify
|25
|0.10
|1.8810
|1.8823
|1.8860
|342
|2006.10.02 16:23
|modify
|25
|0.10
|1.8810
|1.8824
|1.8860
|343
|2006.10.02 16:23
|modify
|25
|0.10
|1.8810
|1.8825
|1.8860
|344
|2006.10.02 16:23
|modify
|25
|0.10
|1.8810
|1.8827
|1.8860
|345
|2006.10.02 16:23
|modify
|25
|0.10
|1.8810
|1.8828
|1.8860
|346
|2006.10.02 16:23
|modify
|25
|0.10
|1.8810
|1.8829
|1.8860
|347
|2006.10.02 16:23
|t/p
|25
|0.10
|1.8860
|1.8829
|1.8860
|50.00
|10617.21
|348
|2006.10.05 13:02
|sell
|26
|0.10
|1.8829
|0.0000
|1.8779
|349
|2006.10.05 14:31
|modify
|26
|0.10
|1.8829
|1.8828
|1.8779
|350
|2006.10.05 14:32
|modify
|26
|0.10
|1.8829
|1.8827
|1.8779
|351
|2006.10.05 14:32
|modify
|26
|0.10
|1.8829
|1.8825
|1.8779
|352
|2006.10.05 14:35
|modify
|26
|0.10
|1.8829
|1.8824
|1.8779
|353
|2006.10.05 14:40
|modify
|26
|0.10
|1.8829
|1.8823
|1.8779
|354
|2006.10.05 14:41
|modify
|26
|0.10
|1.8829
|1.8823
|1.8779
|355
|2006.10.05 14:41
|modify
|26
|0.10
|1.8829
|1.8822
|1.8779
|356
|2006.10.05 14:41
|modify
|26
|0.10
|1.8829
|1.8820
|1.8779
|357
|2006.10.05 14:59
|modify
|26
|0.10
|1.8829
|1.8819
|1.8779
|358
|2006.10.05 16:00
|t/p
|26
|0.10
|1.8779
|1.8819
|1.8779
|50.00
|10667.21
|359
|2006.11.08 16:00
|sell
|27
|0.10
|1.9016
|0.0000
|1.8966
|360
|2006.11.09 14:43
|modify
|27
|0.10
|1.9016
|1.9015
|1.8966
|361
|2006.11.09 14:44
|modify
|27
|0.10
|1.9016
|1.9015
|1.8966
|362
|2006.11.09 14:44
|modify
|27
|0.10
|1.9016
|1.9014
|1.8966
|363
|2006.11.09 14:44
|modify
|27
|0.10
|1.9016
|1.9013
|1.8966
|364
|2006.11.09 14:44
|modify
|27
|0.10
|1.9016
|1.9012
|1.8966
|365
|2006.11.09 14:44
|modify
|27
|0.10
|1.9016
|1.9011
|1.8966
|366
|2006.11.09 14:48
|modify
|27
|0.10
|1.9016
|1.9010
|1.8966
|367
|2006.11.09 14:48
|modify
|27
|0.10
|1.9016
|1.9009
|1.8966
|368
|2006.11.09 14:48
|modify
|27
|0.10
|1.9016
|1.9007
|1.8966
|369
|2006.11.09 16:00
|s/l
|27
|0.10
|1.9007
|1.9007
|1.8966
|9.12
|10676.33
|370
|2006.11.13 12:00
|sell
|28
|0.10
|1.9067
|0.0000
|1.9017
|371
|2006.11.13 14:45
|modify
|28
|0.10
|1.9067
|1.9067
|1.9017
|372
|2006.11.13 14:45
|modify
|28
|0.10
|1.9067
|1.9066
|1.9017
|373
|2006.11.13 14:46
|modify
|28
|0.10
|1.9067
|1.9066
|1.9017
|374
|2006.11.13 16:00
|modify
|28
|0.10
|1.9067
|1.9055
|1.9017
|375
|2006.11.13 16:00
|modify
|28
|0.10
|1.9067
|1.9054
|1.9017
|376
|2006.11.13 16:00
|modify
|28
|0.10
|1.9067
|1.9053
|1.9017
|377
|2006.11.13 16:00
|modify
|28
|0.10
|1.9067
|1.9052
|1.9017
|378
|2006.11.13 16:00
|modify
|28
|0.10
|1.9067
|1.9051
|1.9017
|379
|2006.11.13 16:05
|modify
|28
|0.10
|1.9067
|1.9050
|1.9017
|380
|2006.11.13 16:05
|modify
|28
|0.10
|1.9067
|1.9050
|1.9017
|381
|2006.11.13 16:05
|modify
|28
|0.10
|1.9067
|1.9049
|1.9017
|382
|2006.11.13 16:05
|modify
|28
|0.10
|1.9067
|1.9048
|1.9017
|383
|2006.11.13 16:05
|t/p
|28
|0.10
|1.9017
|1.9048
|1.9017
|50.00
|10726.33
|384
|2006.12.12 00:15
|buy
|29
|0.10
|1.9606
|0.0000
|1.9656
|385
|2006.12.12 10:30
|modify
|29
|0.10
|1.9606
|1.9606
|1.9656
|386
|2006.12.12 10:30
|modify
|29
|0.10
|1.9606
|1.9607
|1.9656
|387
|2006.12.12 10:30
|modify
|29
|0.10
|1.9606
|1.9608
|1.9656
|388
|2006.12.12 10:30
|modify
|29
|0.10
|1.9606
|1.9609
|1.9656
|389
|2006.12.12 10:30
|modify
|29
|0.10
|1.9606
|1.9610
|1.9656
|390
|2006.12.12 10:30
|modify
|29
|0.10
|1.9606
|1.9611
|1.9656
|391
|2006.12.12 10:49
|modify
|29
|0.10
|1.9606
|1.9612
|1.9656
|392
|2006.12.12 10:49
|modify
|29
|0.10
|1.9606
|1.9614
|1.9656
|393
|2006.12.12 10:49
|modify
|29
|0.10
|1.9606
|1.9615
|1.9656
|394
|2006.12.12 10:49
|modify
|29
|0.10
|1.9606
|1.9617
|1.9656
|395
|2006.12.12 11:03
|modify
|29
|0.10
|1.9606
|1.9617
|1.9656
|396
|2006.12.12 12:00
|s/l
|29
|0.10
|1.9617
|1.9617
|1.9656
|11.00
|10737.33
|397
|2006.12.19 09:30
|buy
|30
|0.10
|1.9595
|0.0000
|1.9645
|398
|2006.12.19 10:00
|modify
|30
|0.10
|1.9595
|1.9596
|1.9645
|399
|2006.12.19 10:00
|modify
|30
|0.10
|1.9595
|1.9596
|1.9645
|400
|2006.12.19 10:00
|modify
|30
|0.10
|1.9595
|1.9597
|1.9645
|401
|2006.12.19 10:00
|modify
|30
|0.10
|1.9595
|1.9598
|1.9645
|402
|2006.12.19 10:00
|modify
|30
|0.10
|1.9595
|1.9599
|1.9645
|403
|2006.12.19 10:00
|modify
|30
|0.10
|1.9595
|1.9601
|1.9645
|404
|2006.12.19 10:00
|modify
|30
|0.10
|1.9595
|1.9602
|1.9645
|405
|2006.12.19 10:00
|modify
|30
|0.10
|1.9595
|1.9603
|1.9645
|406
|2006.12.19 10:00
|modify
|30
|0.10
|1.9595
|1.9605
|1.9645
|407
|2006.12.19 10:00
|modify
|30
|0.10
|1.9595
|1.9606
|1.9645
|408
|2006.12.19 10:01
|modify
|30
|0.10
|1.9595
|1.9607
|1.9645
|409
|2006.12.19 10:01
|modify
|30
|0.10
|1.9595
|1.9608
|1.9645
|410
|2006.12.19 10:01
|modify
|30
|0.10
|1.9595
|1.9609
|1.9645
|411
|2006.12.19 10:01
|modify
|30
|0.10
|1.9595
|1.9612
|1.9645
|412
|2006.12.19 10:01
|modify
|30
|0.10
|1.9595
|1.9613
|1.9645
|413
|2006.12.19 10:01
|t/p
|30
|0.10
|1.9645
|1.9613
|1.9645
|50.00
|10787.33
|414
|2006.12.19 10:01
|buy
|31
|0.10
|1.9650
|0.0000
|1.9700
|415
|2006.12.19 19:32
|modify
|31
|0.10
|1.9650
|1.9655
|1.9700
|416
|2006.12.19 19:33
|modify
|31
|0.10
|1.9650
|1.9660
|1.9700
|417
|2006.12.19 19:39
|modify
|31
|0.10
|1.9650
|1.9663
|1.9700
|418
|2006.12.19 19:53
|modify
|31
|0.10
|1.9650
|1.9664
|1.9700
|419
|2006.12.19 20:00
|modify
|31
|0.10
|1.9650
|1.9666
|1.9700
|420
|2006.12.19 20:00
|modify
|31
|0.10
|1.9650
|1.9666
|1.9700
|421
|2006.12.19 20:00
|modify
|31
|0.10
|1.9650
|1.9668
|1.9700
|422
|2006.12.19 20:00
|modify
|31
|0.10
|1.9650
|1.9669
|1.9700
|423
|2006.12.19 20:00
|t/p
|31
|0.10
|1.9700
|1.9669
|1.9700
|50.00
|10837.33
|424
|2006.12.21 12:29
|sell
|32
|0.10
|1.9630
|0.0000
|1.9580
|425
|2006.12.21 14:20
|modify
|32
|0.10
|1.9630
|1.9630
|1.9580
|426
|2006.12.21 14:21
|modify
|32
|0.10
|1.9630
|1.9629
|1.9580
|427
|2006.12.21 14:21
|modify
|32
|0.10
|1.9630
|1.9629
|1.9580
|428
|2006.12.21 14:36
|modify
|32
|0.10
|1.9630
|1.9627
|1.9580
|429
|2006.12.21 14:36
|modify
|32
|0.10
|1.9630
|1.9626
|1.9580
|430
|2006.12.21 14:36
|modify
|32
|0.10
|1.9630
|1.9625
|1.9580
|431
|2006.12.21 14:36
|modify
|32
|0.10
|1.9630
|1.9624
|1.9580
|432
|2006.12.21 14:36
|modify
|32
|0.10
|1.9630
|1.9622
|1.9580
|433
|2006.12.21 14:36
|modify
|32
|0.10
|1.9630
|1.9621
|1.9580
|434
|2006.12.21 14:37
|modify
|32
|0.10
|1.9630
|1.9620
|1.9580
|435
|2006.12.21 14:37
|modify
|32
|0.10
|1.9630
|1.9619
|1.9580
|436
|2006.12.21 14:37
|modify
|32
|0.10
|1.9630
|1.9618
|1.9580
|437
|2006.12.21 14:37
|modify
|32
|0.10
|1.9630
|1.9617
|1.9580
|438
|2006.12.21 14:37
|modify
|32
|0.10
|1.9630
|1.9616
|1.9580
|439
|2006.12.21 16:00
|modify
|32
|0.10
|1.9630
|1.9613
|1.9580
|440
|2006.12.21 16:00
|modify
|32
|0.10
|1.9630
|1.9612
|1.9580
|441
|2006.12.21 16:01
|t/p
|32
|0.10
|1.9580
|1.9612
|1.9580
|50.00
|10887.33
|442
|2007.01.03 16:00
|sell
|33
|0.10
|1.9584
|0.0000
|1.9534
|443
|2007.01.03 16:00
|modify
|33
|0.10
|1.9584
|1.9582
|1.9534
|444
|2007.01.03 16:00
|modify
|33
|0.10
|1.9584
|1.9580
|1.9534
|445
|2007.01.03 16:00
|modify
|33
|0.10
|1.9584
|1.9578
|1.9534
|446
|2007.01.03 16:00
|modify
|33
|0.10
|1.9584
|1.9576
|1.9534
|447
|2007.01.03 16:00
|modify
|33
|0.10
|1.9584
|1.9574
|1.9534
|448
|2007.01.03 16:01
|modify
|33
|0.10
|1.9584
|1.9573
|1.9534
|449
|2007.01.03 16:01
|modify
|33
|0.10
|1.9584
|1.9572
|1.9534
|450
|2007.01.03 16:01
|modify
|33
|0.10
|1.9584
|1.9572
|1.9534
|451
|2007.01.03 16:04
|modify
|33
|0.10
|1.9584
|1.9571
|1.9534
|452
|2007.01.03 16:04
|modify
|33
|0.10
|1.9584
|1.9569
|1.9534
|453
|2007.01.03 16:05
|modify
|33
|0.10
|1.9584
|1.9569
|1.9534
|454
|2007.01.03 16:05
|modify
|33
|0.10
|1.9584
|1.9568
|1.9534
|455
|2007.01.03 16:05
|modify
|33
|0.10
|1.9584
|1.9566
|1.9534
|456
|2007.01.03 16:05
|t/p
|33
|0.10
|1.9534
|1.9566
|1.9534
|50.00
|10937.33
|457
|2007.01.03 16:05
|sell
|34
|0.10
|1.9530
|0.0000
|1.9480
|458
|2007.01.03 17:24
|modify
|34
|0.10
|1.9530
|1.9530
|1.9480
|459
|2007.01.03 17:25
|modify
|34
|0.10
|1.9530
|1.9528
|1.9480
|460
|2007.01.03 17:25
|modify
|34
|0.10
|1.9530
|1.9526
|1.9480
|461
|2007.01.03 17:26
|modify
|34
|0.10
|1.9530
|1.9523
|1.9480
|462
|2007.01.03 17:26
|modify
|34
|0.10
|1.9530
|1.9523
|1.9480
|463
|2007.01.03 17:27
|modify
|34
|0.10
|1.9530
|1.9522
|1.9480
|464
|2007.01.03 17:30
|modify
|34
|0.10
|1.9530
|1.9522
|1.9480
|465
|2007.01.03 17:30
|modify
|34
|0.10
|1.9530
|1.9521
|1.9480
|466
|2007.01.03 17:31
|modify
|34
|0.10
|1.9530
|1.9519
|1.9480
|467
|2007.01.03 17:31
|modify
|34
|0.10
|1.9530
|1.9517
|1.9480
|468
|2007.01.03 20:00
|modify
|34
|0.10
|1.9530
|1.9515
|1.9480
|469
|2007.01.03 20:03
|s/l
|34
|0.10
|1.9515
|1.9515
|1.9480
|15.00
|10952.33
|470
|2007.01.11 10:36
|buy
|35
|0.10
|1.9389
|0.0000
|1.9439
|471
|2007.01.11 13:00
|modify
|35
|0.10
|1.9389
|1.9402
|1.9439
|472
|2007.01.11 13:00
|modify
|35
|0.10
|1.9389
|1.9404
|1.9439
|473
|2007.01.11 13:00
|modify
|35
|0.10
|1.9389
|1.9405
|1.9439
|474
|2007.01.11 13:00
|modify
|35
|0.10
|1.9389
|1.9407
|1.9439
|475
|2007.01.11 13:00
|modify
|35
|0.10
|1.9389
|1.9408
|1.9439
|476
|2007.01.11 13:00
|t/p
|35
|0.10
|1.9439
|1.9408
|1.9439
|50.00
|11002.33
|477
|2007.01.24 08:51
|sell
|36
|0.10
|1.9756
|0.0000
|1.9706
|478
|2007.01.24 10:16
|modify
|36
|0.10
|1.9756
|1.9756
|1.9706
|479
|2007.01.24 10:17
|modify
|36
|0.10
|1.9756
|1.9755
|1.9706
|480
|2007.01.24 10:57
|modify
|36
|0.10
|1.9756
|1.9754
|1.9706
|481
|2007.01.24 10:57
|modify
|36
|0.10
|1.9756
|1.9750
|1.9706
|482
|2007.01.24 11:15
|s/l
|36
|0.10
|1.9750
|1.9750
|1.9706
|6.00
|11008.33
|483
|2007.01.24 11:15
|sell
|37
|0.10
|1.9747
|0.0000
|1.9697
|484
|2007.01.24 11:30
|modify
|37
|0.10
|1.9747
|1.9741
|1.9697
|485
|2007.01.24 11:30
|modify
|37
|0.10
|1.9747
|1.9735
|1.9697
|486
|2007.01.24 11:30
|modify
|37
|0.10
|1.9747
|1.9728
|1.9697
|487
|2007.01.24 11:32
|s/l
|37
|0.10
|1.9728
|1.9728
|1.9697
|19.00
|11027.33
|488
|2007.01.24 11:32
|sell
|38
|0.10
|1.9724
|0.0000
|1.9674
|489
|2007.01.24 15:50
|modify
|38
|0.10
|1.9724
|1.9719
|1.9674
|490
|2007.01.24 15:52
|modify
|38
|0.10
|1.9724
|1.9718
|1.9674
|491
|2007.01.24 15:52
|modify
|38
|0.10
|1.9724
|1.9716
|1.9674
|492
|2007.01.24 15:52
|modify
|38
|0.10
|1.9724
|1.9715
|1.9674
|493
|2007.01.24 15:52
|modify
|38
|0.10
|1.9724
|1.9713
|1.9674
|494
|2007.01.24 16:00
|modify
|38
|0.10
|1.9724
|1.9712
|1.9674
|495
|2007.01.24 16:00
|modify
|38
|0.10
|1.9724
|1.9710
|1.9674
|496
|2007.01.24 16:00
|modify
|38
|0.10
|1.9724
|1.9709
|1.9674
|497
|2007.01.24 16:00
|modify
|38
|0.10
|1.9724
|1.9708
|1.9674
|498
|2007.01.24 16:00
|modify
|38
|0.10
|1.9724
|1.9706
|1.9674
|499
|2007.01.24 16:01
|t/p
|38
|0.10
|1.9674
|1.9706
|1.9674
|50.00
|11077.33
|500
|2007.01.31 20:00
|buy
|39
|0.10
|1.9627
|0.0000
|1.9677
|501
|2007.01.31 21:17
|modify
|39
|0.10
|1.9627
|1.9631
|1.9677
|502
|2007.01.31 21:18
|modify
|39
|0.10
|1.9627
|1.9632
|1.9677
|503
|2007.01.31 21:18
|modify
|39
|0.10
|1.9627
|1.9633
|1.9677
|504
|2007.01.31 21:18
|modify
|39
|0.10
|1.9627
|1.9634
|1.9677
|505
|2007.01.31 21:18
|modify
|39
|0.10
|1.9627
|1.9635
|1.9677
|506
|2007.01.31 21:18
|modify
|39
|0.10
|1.9627
|1.9636
|1.9677
|507
|2007.01.31 21:22
|s/l
|39
|0.10
|1.9636
|1.9636
|1.9677
|9.00
|11086.33
|508
|2007.01.31 21:22
|buy
|40
|0.10
|1.9637
|0.0000
|1.9687
|509
|2007.02.01 12:58
|modify
|40
|0.10
|1.9637
|1.9639
|1.9687
|510
|2007.02.01 13:03
|modify
|40
|0.10
|1.9637
|1.9640
|1.9687
|511
|2007.02.01 13:03
|modify
|40
|0.10
|1.9637
|1.9641
|1.9687
|512
|2007.02.01 13:03
|modify
|40
|0.10
|1.9637
|1.9642
|1.9687
|513
|2007.02.01 13:03
|modify
|40
|0.10
|1.9637
|1.9643
|1.9687
|514
|2007.02.01 13:03
|modify
|40
|0.10
|1.9637
|1.9644
|1.9687
|515
|2007.02.01 13:04
|modify
|40
|0.10
|1.9637
|1.9647
|1.9687
|516
|2007.02.01 13:07
|modify
|40
|0.10
|1.9637
|1.9650
|1.9687
|517
|2007.02.01 13:42
|modify
|40
|0.10
|1.9637
|1.9654
|1.9687
|518
|2007.02.01 15:09
|modify
|40
|0.10
|1.9637
|1.9656
|1.9687
|519
|2007.02.01 15:09
|t/p
|40
|0.10
|1.9687
|1.9656
|1.9687
|49.19
|11135.52
|520
|2007.02.05 04:01
|sell
|41
|0.10
|1.9648
|0.0000
|1.9598
|521
|2007.02.05 11:39
|modify
|41
|0.10
|1.9648
|1.9648
|1.9598
|522
|2007.02.05 11:39
|modify
|41
|0.10
|1.9648
|1.9647
|1.9598
|523
|2007.02.05 11:39
|modify
|41
|0.10
|1.9648
|1.9646
|1.9598
|524
|2007.02.05 11:39
|modify
|41
|0.10
|1.9648
|1.9643
|1.9598
|525
|2007.02.05 11:39
|modify
|41
|0.10
|1.9648
|1.9640
|1.9598
|526
|2007.02.05 11:41
|modify
|41
|0.10
|1.9648
|1.9639
|1.9598
|527
|2007.02.05 11:41
|modify
|41
|0.10
|1.9648
|1.9638
|1.9598
|528
|2007.02.05 11:42
|modify
|41
|0.10
|1.9648
|1.9636
|1.9598
|529
|2007.02.05 11:42
|modify
|41
|0.10
|1.9648
|1.9633
|1.9598
|530
|2007.02.05 11:43
|modify
|41
|0.10
|1.9648
|1.9632
|1.9598
|531
|2007.02.05 11:43
|modify
|41
|0.10
|1.9648
|1.9631
|1.9598
|532
|2007.02.05 11:46
|t/p
|41
|0.10
|1.9598
|1.9631
|1.9598
|50.00
|11185.52
|533
|2007.02.06 12:01
|buy
|42
|0.10
|1.9653
|0.0000
|1.9703
|534
|2007.02.06 13:38
|modify
|42
|0.10
|1.9653
|1.9654
|1.9703
|535
|2007.02.06 13:38
|modify
|42
|0.10
|1.9653
|1.9657
|1.9703
|536
|2007.02.06 14:07
|modify
|42
|0.10
|1.9653
|1.9659
|1.9703
|537
|2007.02.06 14:07
|modify
|42
|0.10
|1.9653
|1.9660
|1.9703
|538
|2007.02.06 14:08
|modify
|42
|0.10
|1.9653
|1.9662
|1.9703
|539
|2007.02.06 14:08
|modify
|42
|0.10
|1.9653
|1.9665
|1.9703
|540
|2007.02.06 15:16
|modify
|42
|0.10
|1.9653
|1.9666
|1.9703
|541
|2007.02.06 15:17
|modify
|42
|0.10
|1.9653
|1.9670
|1.9703
|542
|2007.02.06 15:20
|modify
|42
|0.10
|1.9653
|1.9671
|1.9703
|543
|2007.02.06 15:20
|t/p
|42
|0.10
|1.9703
|1.9671
|1.9703
|50.00
|11235.52
|544
|2007.02.06 15:44
|buy
|43
|0.10
|1.9679
|0.0000
|1.9729
|545
|2007.02.06 20:24
|modify
|43
|0.10
|1.9679
|1.9680
|1.9729
|546
|2007.02.06 20:24
|modify
|43
|0.10
|1.9679
|1.9683
|1.9729
|547
|2007.02.06 20:29
|modify
|43
|0.10
|1.9679
|1.9685
|1.9729
|548
|2007.02.06 20:29
|modify
|43
|0.10
|1.9679
|1.9690
|1.9729
|549
|2007.02.07 02:47
|s/l
|43
|0.10
|1.9690
|1.9690
|1.9729
|10.73
|11246.25
|550
|2007.02.08 10:47
|sell
|44
|0.10
|1.9658
|0.0000
|1.9608
|551
|2007.02.08 14:19
|modify
|44
|0.10
|1.9658
|1.9653
|1.9608
|552
|2007.02.08 14:19
|modify
|44
|0.10
|1.9658
|1.9652
|1.9608
|553
|2007.02.08 14:19
|modify
|44
|0.10
|1.9658
|1.9650
|1.9608
|554
|2007.02.08 14:19
|modify
|44
|0.10
|1.9658
|1.9649
|1.9608
|555
|2007.02.08 14:19
|modify
|44
|0.10
|1.9658
|1.9648
|1.9608
|556
|2007.02.08 14:19
|modify
|44
|0.10
|1.9658
|1.9646
|1.9608
|557
|2007.02.08 14:20
|modify
|44
|0.10
|1.9658
|1.9645
|1.9608
|558
|2007.02.08 14:20
|modify
|44
|0.10
|1.9658
|1.9642
|1.9608
|559
|2007.02.08 14:20
|modify
|44
|0.10
|1.9658
|1.9640
|1.9608
|560
|2007.02.08 14:20
|t/p
|44
|0.10
|1.9608
|1.9640
|1.9608
|50.00
|11296.25
|561
|2007.02.08 14:20
|sell
|45
|0.10
|1.9604
|0.0000
|1.9554
|562
|2007.02.08 15:55
|modify
|45
|0.10
|1.9604
|1.9602
|1.9554
|563
|2007.02.08 15:55
|modify
|45
|0.10
|1.9604
|1.9601
|1.9554
|564
|2007.02.08 15:58
|modify
|45
|0.10
|1.9604
|1.9600
|1.9554
|565
|2007.02.08 16:18
|s/l
|45
|0.10
|1.9600
|1.9600
|1.9554
|4.00
|11300.25
|566
|2007.02.19 08:00
|buy
|46
|0.10
|1.9545
|0.0000
|1.9595
|567
|2007.02.20 17:56
|modify
|46
|0.10
|1.9545
|1.9545
|1.9595
|568
|2007.02.20 18:28
|s/l
|46
|0.10
|1.9545
|1.9545
|1.9595
|-0.27
|11299.98