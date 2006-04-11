Strategy Tester Report
MACD Sample

SymbolGBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
Period4 Hours (H4) 2006.04.10 00:00 - 2007.02.27 16:00 (2006.01.02 - 2007.02.28)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=50; Lots=0.1; TrailingStop=30; MACDOpenLevel=3; MACDCloseLevel=2; MATrendPeriod=26;
Bars in test1483Ticks modelled1264676Modelling quality83.94%
Initial deposit10000.00
Total net profit1299.98Gross profit1444.68Gross loss-144.70
Profit factor9.98Expected payoff28.26
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown144.43 (1.42%)Relative drawdown1.42% (144.43)
Total trades46Short positions (won %)24 (100.00%)Long positions (won %)22 (90.91%)
Profit trades (% of total)44 (95.65%)Loss trades (% of total)2 (4.35%)
Largestprofit trade50.32loss trade-144.43
Averageprofit trade32.83loss trade-72.35
Maximumconsecutive wins (profit in money)38 (1274.95)consecutive losses (loss in money)1 (-144.43)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1274.95 (38)consecutive loss (count of losses)-144.43 (1)
Averageconsecutive wins22consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.04.11 15:43buy10.101.74750.00001.7525
22006.04.12 02:12modify10.101.74751.74761.7525
32006.04.12 02:12modify10.101.74751.74791.7525
42006.04.12 02:16modify10.101.74751.74811.7525
52006.04.12 02:16modify10.101.74751.74811.7525
62006.04.12 02:16modify10.101.74751.74821.7525
72006.04.12 02:16modify10.101.74751.74831.7525
82006.04.12 02:17modify10.101.74751.74841.7525
92006.04.12 02:24modify10.101.74751.74841.7525
102006.04.12 02:24modify10.101.74751.74851.7525
112006.04.12 02:44modify10.101.74751.74861.7525
122006.04.12 02:46modify10.101.74751.74871.7525
132006.04.12 08:13s/l10.101.74871.74871.752511.7310011.73
142006.05.17 16:31sell20.101.88340.00001.8784
152006.05.17 16:34modify20.101.88341.88341.8784
162006.05.17 16:41s/l20.101.88341.88341.87840.0010011.73
172006.05.17 16:41sell30.101.88300.00001.8780
182006.05.17 20:24modify30.101.88301.88291.8780
192006.05.17 20:25modify30.101.88301.88251.8780
202006.05.17 20:25modify30.101.88301.88241.8780
212006.05.17 20:25modify30.101.88301.88221.8780
222006.05.17 20:25modify30.101.88301.88211.8780
232006.05.17 20:25modify30.101.88301.88201.8780
242006.05.17 20:25modify30.101.88301.88191.8780
252006.05.17 20:25modify30.101.88301.88181.8780
262006.05.17 20:25modify30.101.88301.88161.8780
272006.05.17 20:25modify30.101.88301.88141.8780
282006.05.17 20:34modify30.101.88301.88131.8780
292006.05.17 20:34t/p30.101.87801.88131.878050.0010061.73
302006.05.19 09:02sell40.101.88610.00001.8811
312006.05.19 09:28modify40.101.88611.88611.8811
322006.05.19 09:29modify40.101.88611.88601.8811
332006.05.19 09:29modify40.101.88611.88581.8811
342006.05.19 09:29modify40.101.88611.88571.8811
352006.05.19 09:30modify40.101.88611.88571.8811
362006.05.19 09:30modify40.101.88611.88561.8811
372006.05.19 09:31modify40.101.88611.88561.8811
382006.05.19 09:31modify40.101.88611.88551.8811
392006.05.19 09:31modify40.101.88611.88531.8811
402006.05.19 09:31modify40.101.88611.88521.8811
412006.05.19 09:31modify40.101.88611.88501.8811
422006.05.19 09:31modify40.101.88611.88461.8811
432006.05.19 09:32modify40.101.88611.88441.8811
442006.05.19 09:40modify40.101.88611.88441.8811
452006.05.19 09:40modify40.101.88611.88421.8811
462006.05.19 09:40t/p40.101.88111.88421.881150.0010111.73
472006.05.19 09:40sell50.101.88050.00001.8755
482006.05.19 10:18modify50.101.88051.88031.8755
492006.05.19 10:18modify50.101.88051.88021.8755
502006.05.19 10:18modify50.101.88051.88011.8755
512006.05.19 10:18modify50.101.88051.87991.8755
522006.05.19 10:18modify50.101.88051.87981.8755
532006.05.19 10:18modify50.101.88051.87961.8755
542006.05.19 10:18modify50.101.88051.87951.8755
552006.05.19 10:19modify50.101.88051.87931.8755
562006.05.19 10:19modify50.101.88051.87911.8755
572006.05.19 10:19modify50.101.88051.87891.8755
582006.05.19 10:19modify50.101.88051.87871.8755
592006.05.19 10:19modify50.101.88051.87851.8755
602006.05.19 10:19t/p50.101.87551.87851.875550.0010161.73
612006.05.19 10:19sell60.101.87490.00001.8699
622006.05.19 11:51modify60.101.87491.87491.8699
632006.05.19 11:51modify60.101.87491.87481.8699
642006.05.19 11:51modify60.101.87491.87481.8699
652006.05.19 11:57modify60.101.87491.87471.8699
662006.05.19 12:03modify60.101.87491.87461.8699
672006.05.19 12:03modify60.101.87491.87451.8699
682006.05.19 12:03modify60.101.87491.87441.8699
692006.05.19 12:03modify60.101.87491.87431.8699
702006.05.19 12:03modify60.101.87491.87411.8699
712006.05.19 12:12s/l60.101.87411.87411.86998.0010169.73
722006.05.22 20:00buy70.101.88590.00001.8909
732006.05.31 20:02close70.101.87170.00001.8909-144.4310025.30
742006.05.31 20:02sell80.101.87160.00001.8666
752006.06.01 02:31modify80.101.87161.87161.8666
762006.06.01 02:32modify80.101.87161.87151.8666
772006.06.01 02:32modify80.101.87161.87151.8666
782006.06.01 02:32modify80.101.87161.87141.8666
792006.06.01 02:32modify80.101.87161.87131.8666
802006.06.01 02:32modify80.101.87161.87121.8666
812006.06.01 02:32modify80.101.87161.87121.8666
822006.06.01 02:33modify80.101.87161.87091.8666
832006.06.01 02:34modify80.101.87161.87081.8666
842006.06.01 02:34modify80.101.87161.87081.8666
852006.06.01 02:34modify80.101.87161.87071.8666
862006.06.01 02:34modify80.101.87161.87061.8666
872006.06.01 02:34modify80.101.87161.87041.8666
882006.06.01 02:34modify80.101.87161.87031.8666
892006.06.01 02:34modify80.101.87161.87021.8666
902006.06.01 02:34modify80.101.87161.87011.8666
912006.06.01 02:34modify80.101.87161.86981.8666
922006.06.01 02:47modify80.101.87161.86971.8666
932006.06.01 03:03t/p80.101.86661.86971.866650.1210075.42
942006.06.02 14:30buy90.101.87260.00001.8776
952006.06.02 14:32modify90.101.87261.87271.8776
962006.06.02 14:32modify90.101.87261.87291.8776
972006.06.02 14:32modify90.101.87261.87301.8776
982006.06.02 14:32modify90.101.87261.87321.8776
992006.06.02 14:32modify90.101.87261.87341.8776
1002006.06.02 14:32modify90.101.87261.87351.8776
1012006.06.02 14:32modify90.101.87261.87371.8776
1022006.06.02 14:32modify90.101.87261.87391.8776
1032006.06.02 14:32modify90.101.87261.87401.8776
1042006.06.02 14:32modify90.101.87261.87421.8776
1052006.06.02 14:32modify90.101.87261.87441.8776
1062006.06.02 14:32t/p90.101.87761.87441.877650.0010125.42
1072006.06.02 14:32buy100.101.87800.00001.8830
1082006.06.02 14:43modify100.101.87801.87801.8830
1092006.06.02 14:43modify100.101.87801.87811.8830
1102006.06.02 14:43modify100.101.87801.87821.8830
1112006.06.02 14:43modify100.101.87801.87831.8830
1122006.06.02 14:43modify100.101.87801.87841.8830
1132006.06.02 14:43modify100.101.87801.87851.8830
1142006.06.02 14:43modify100.101.87801.87861.8830
1152006.06.02 14:43modify100.101.87801.87871.8830
1162006.06.02 14:43modify100.101.87801.87881.8830
1172006.06.02 14:43modify100.101.87801.87891.8830
1182006.06.02 14:43modify100.101.87801.87901.8830
1192006.06.02 14:43modify100.101.87801.87911.8830
1202006.06.02 14:43modify100.101.87801.87921.8830
1212006.06.02 14:43modify100.101.87801.87931.8830
1222006.06.02 14:44modify100.101.87801.87941.8830
1232006.06.02 14:45modify100.101.87801.87951.8830
1242006.06.02 14:45modify100.101.87801.87961.8830
1252006.06.02 14:45modify100.101.87801.87971.8830
1262006.06.02 14:45modify100.101.87801.87991.8830
1272006.06.02 14:45t/p100.101.88301.87991.883050.0010175.42
1282006.06.02 14:45buy110.101.88340.00001.8884
1292006.06.05 09:31modify110.101.88341.88341.8884
1302006.06.05 09:31modify110.101.88341.88351.8884
1312006.06.05 09:31modify110.101.88341.88361.8884
1322006.06.05 09:32modify110.101.88341.88371.8884
1332006.06.05 09:32modify110.101.88341.88381.8884
1342006.06.05 09:32modify110.101.88341.88391.8884
1352006.06.05 09:32modify110.101.88341.88411.8884
1362006.06.05 09:32modify110.101.88341.88421.8884
1372006.06.05 09:32modify110.101.88341.88431.8884
1382006.06.05 09:32modify110.101.88341.88441.8884
1392006.06.05 09:32modify110.101.88341.88461.8884
1402006.06.05 09:32modify110.101.88341.88471.8884
1412006.06.05 09:47s/l110.101.88471.88471.888412.7310188.15
1422006.06.06 00:00sell120.101.87230.00001.8673
1432006.06.06 12:24modify120.101.87231.87211.8673
1442006.06.06 12:24modify120.101.87231.87191.8673
1452006.06.06 12:24modify120.101.87231.87161.8673
1462006.06.06 12:25modify120.101.87231.87151.8673
1472006.06.06 12:25modify120.101.87231.87141.8673
1482006.06.06 12:25modify120.101.87231.87121.8673
1492006.06.06 12:25modify120.101.87231.87111.8673
1502006.06.06 12:25modify120.101.87231.87101.8673
1512006.06.06 12:25modify120.101.87231.87081.8673
1522006.06.06 12:40s/l120.101.87081.87081.867315.0010203.15
1532006.06.19 03:16sell130.101.84400.00001.8390
1542006.06.19 15:35modify130.101.84401.84391.8390
1552006.06.19 15:35modify130.101.84401.84381.8390
1562006.06.19 16:03modify130.101.84401.84371.8390
1572006.06.19 16:03modify130.101.84401.84361.8390
1582006.06.19 16:03modify130.101.84401.84351.8390
1592006.06.19 16:07modify130.101.84401.84351.8390
1602006.06.19 16:07modify130.101.84401.84341.8390
1612006.06.19 16:07modify130.101.84401.84321.8390
1622006.06.19 16:07modify130.101.84401.84311.8390
1632006.06.19 16:07modify130.101.84401.84291.8390
1642006.06.19 16:09modify130.101.84401.84271.8390
1652006.06.19 16:10modify130.101.84401.84251.8390
1662006.06.19 16:10modify130.101.84401.84241.8390
1672006.06.19 16:10modify130.101.84401.84231.8390
1682006.06.19 16:10modify130.101.84401.84221.8390
1692006.06.19 16:10modify130.101.84401.84221.8390
1702006.06.19 16:37modify130.101.84401.84211.8390
1712006.06.19 16:37t/p130.101.83901.84211.839050.0010253.15
1722006.06.21 01:14buy140.101.84470.00001.8497
1732006.06.30 16:52modify140.101.84471.84481.8497
1742006.06.30 16:52modify140.101.84471.84491.8497
1752006.06.30 16:53modify140.101.84471.84511.8497
1762006.06.30 16:53modify140.101.84471.84531.8497
1772006.06.30 16:55modify140.101.84471.84531.8497
1782006.06.30 16:55modify140.101.84471.84541.8497
1792006.06.30 16:55modify140.101.84471.84551.8497
1802006.06.30 16:56modify140.101.84471.84561.8497
1812006.06.30 16:56modify140.101.84471.84571.8497
1822006.06.30 16:56modify140.101.84471.84581.8497
1832006.06.30 16:57modify140.101.84471.84581.8497
1842006.06.30 16:57modify140.101.84471.84591.8497
1852006.06.30 16:57modify140.101.84471.84601.8497
1862006.06.30 16:57modify140.101.84471.84611.8497
1872006.06.30 16:57modify140.101.84471.84621.8497
1882006.06.30 16:57modify140.101.84471.84631.8497
1892006.06.30 16:58modify140.101.84471.84641.8497
1902006.06.30 16:58modify140.101.84471.84661.8497
1912006.06.30 16:59modify140.101.84471.84661.8497
1922006.06.30 16:59modify140.101.84471.84671.8497
1932006.06.30 18:26s/l140.101.84671.84671.849717.0310270.18
1942006.07.10 16:00sell150.101.83720.00001.8322
1952006.07.12 14:31modify150.101.83721.83701.8322
1962006.07.12 14:31modify150.101.83721.83681.8322
1972006.07.12 14:31modify150.101.83721.83671.8322
1982006.07.12 14:31modify150.101.83721.83651.8322
1992006.07.12 14:31modify150.101.83721.83631.8322
2002006.07.12 14:32modify150.101.83721.83631.8322
2012006.07.12 14:32modify150.101.83721.83621.8322
2022006.07.12 14:32modify150.101.83721.83611.8322
2032006.07.12 14:32modify150.101.83721.83601.8322
2042006.07.12 14:32modify150.101.83721.83591.8322
2052006.07.12 14:32modify150.101.83721.83581.8322
2062006.07.12 14:32modify150.101.83721.83571.8322
2072006.07.12 14:33s/l150.101.83571.83571.832215.0810285.26
2082006.07.12 14:33sell160.101.83580.00001.8308
2092006.07.12 16:04modify160.101.83581.83571.8308
2102006.07.12 16:04modify160.101.83581.83561.8308
2112006.07.12 16:04modify160.101.83581.83551.8308
2122006.07.12 16:04modify160.101.83581.83541.8308
2132006.07.12 16:07modify160.101.83581.83541.8308
2142006.07.12 16:07modify160.101.83581.83531.8308
2152006.07.12 16:07modify160.101.83581.83511.8308
2162006.07.12 16:07modify160.101.83581.83501.8308
2172006.07.12 16:07modify160.101.83581.83481.8308
2182006.07.12 16:07modify160.101.83581.83461.8308
2192006.07.12 16:07modify160.101.83581.83441.8308
2202006.07.12 16:07modify160.101.83581.83421.8308
2212006.07.12 17:36s/l160.101.83421.83421.830816.0010301.26
2222006.07.13 16:00buy170.101.84390.00001.8489
2232006.07.20 10:30modify170.101.84391.84411.8489
2242006.07.20 10:30modify170.101.84391.84431.8489
2252006.07.20 10:30modify170.101.84391.84451.8489
2262006.07.20 12:36modify170.101.84391.84461.8489
2272006.07.20 12:37modify170.101.84391.84471.8489
2282006.07.20 12:41modify170.101.84391.84481.8489
2292006.07.20 12:41modify170.101.84391.84491.8489
2302006.07.20 12:41modify170.101.84391.84501.8489
2312006.07.20 12:41modify170.101.84391.84511.8489
2322006.07.20 12:41modify170.101.84391.84521.8489
2332006.07.20 12:48modify170.101.84391.84531.8489
2342006.07.20 12:55modify170.101.84391.84541.8489
2352006.07.20 12:55modify170.101.84391.84541.8489
2362006.07.20 12:55modify170.101.84391.84551.8489
2372006.07.20 12:55modify170.101.84391.84561.8489
2382006.07.20 12:55modify170.101.84391.84571.8489
2392006.07.20 12:56modify170.101.84391.84581.8489
2402006.07.20 12:57modify170.101.84391.84581.8489
2412006.07.20 12:57t/p170.101.84891.84581.848948.1110349.37
2422006.08.15 14:30buy180.101.89380.00001.8988
2432006.08.15 16:01modify180.101.89381.89381.8988
2442006.08.15 18:14s/l180.101.89381.89381.89880.0010349.37
2452006.08.21 09:16buy190.101.88980.00001.8948
2462006.08.21 09:45modify190.101.88981.88981.8948
2472006.08.21 09:45modify190.101.88981.88991.8948
2482006.08.21 09:45modify190.101.88981.89001.8948
2492006.08.21 09:45modify190.101.88981.89011.8948
2502006.08.21 09:45modify190.101.88981.89021.8948
2512006.08.21 09:46modify190.101.88981.89031.8948
2522006.08.21 09:46modify190.101.88981.89031.8948
2532006.08.21 09:49modify190.101.88981.89041.8948
2542006.08.21 09:49modify190.101.88981.89051.8948
2552006.08.21 09:49modify190.101.88981.89061.8948
2562006.08.21 09:50modify190.101.88981.89061.8948
2572006.08.21 09:50modify190.101.88981.89071.8948
2582006.08.21 09:50modify190.101.88981.89101.8948
2592006.08.21 09:50modify190.101.88981.89111.8948
2602006.08.21 09:50modify190.101.88981.89131.8948
2612006.08.21 09:50modify190.101.88981.89141.8948
2622006.08.21 09:50modify190.101.88981.89161.8948
2632006.08.21 09:51modify190.101.88981.89181.8948
2642006.08.21 09:51t/p190.101.89481.89181.894850.0010399.37
2652006.08.21 09:51buy200.101.89530.00001.9003
2662006.08.21 16:05modify200.101.89531.89531.9003
2672006.08.21 16:06modify200.101.89531.89541.9003
2682006.08.21 16:06modify200.101.89531.89551.9003
2692006.08.21 16:06modify200.101.89531.89571.9003
2702006.08.21 16:06modify200.101.89531.89591.9003
2712006.08.21 16:06modify200.101.89531.89611.9003
2722006.08.21 16:07modify200.101.89531.89611.9003
2732006.08.21 16:07modify200.101.89531.89621.9003
2742006.08.21 16:07modify200.101.89531.89641.9003
2752006.08.21 16:08modify200.101.89531.89651.9003
2762006.08.21 17:14s/l200.101.89651.89651.900312.0010411.37
2772006.08.23 12:42buy210.101.89180.00001.8968
2782006.08.23 14:55modify210.101.89181.89181.8968
2792006.08.23 14:55modify210.101.89181.89201.8968
2802006.08.23 14:56modify210.101.89181.89211.8968
2812006.08.23 14:56modify210.101.89181.89211.8968
2822006.08.23 14:56modify210.101.89181.89221.8968
2832006.08.23 14:56modify210.101.89181.89231.8968
2842006.08.23 16:00modify210.101.89181.89371.8968
2852006.08.23 16:00t/p210.101.89681.89371.896850.0010461.37
2862006.08.28 05:29buy220.101.89160.00001.8966
2872006.08.28 09:26modify220.101.89161.89171.8966
2882006.08.28 09:26modify220.101.89161.89191.8966
2892006.08.28 09:26modify220.101.89161.89201.8966
2902006.08.28 09:26modify220.101.89161.89211.8966
2912006.08.28 09:26modify220.101.89161.89221.8966
2922006.08.28 09:26modify220.101.89161.89231.8966
2932006.08.28 09:26modify220.101.89161.89241.8966
2942006.08.28 09:26modify220.101.89161.89261.8966
2952006.08.28 09:29modify220.101.89161.89261.8966
2962006.08.28 09:29modify220.101.89161.89281.8966
2972006.08.28 09:30modify220.101.89161.89301.8966
2982006.08.28 15:47modify220.101.89161.89301.8966
2992006.08.28 15:48t/p220.101.89661.89301.896650.0010511.37
3002006.08.29 20:00sell230.101.89070.00001.8857
3012006.09.06 12:17modify230.101.89071.89071.8857
3022006.09.06 12:17modify230.101.89071.89061.8857
3032006.09.06 12:44modify230.101.89071.89051.8857
3042006.09.06 12:44modify230.101.89071.89041.8857
3052006.09.06 12:44modify230.101.89071.89031.8857
3062006.09.06 12:44modify230.101.89071.89021.8857
3072006.09.06 12:45modify230.101.89071.89011.8857
3082006.09.06 12:48modify230.101.89071.89011.8857
3092006.09.06 12:48modify230.101.89071.89001.8857
3102006.09.06 12:48modify230.101.89071.88991.8857
3112006.09.06 12:48modify230.101.89071.88981.8857
3122006.09.06 12:48modify230.101.89071.88971.8857
3132006.09.06 13:14modify230.101.89071.88961.8857
3142006.09.06 13:14modify230.101.89071.88951.8857
3152006.09.06 13:14modify230.101.89071.88941.8857
3162006.09.06 13:14modify230.101.89071.88921.8857
3172006.09.06 13:15modify230.101.89071.88911.8857
3182006.09.06 13:15modify230.101.89071.88901.8857
3192006.09.06 13:15modify230.101.89071.88891.8857
3202006.09.06 13:15modify230.101.89071.88871.8857
3212006.09.06 13:16t/p230.101.88571.88871.885750.3210561.69
3222006.09.15 16:13sell240.101.87620.00001.8712
3232006.09.28 16:46modify240.101.87621.87611.8712
3242006.09.28 16:46modify240.101.87621.87601.8712
3252006.09.28 16:47modify240.101.87621.87591.8712
3262006.09.28 16:47modify240.101.87621.87571.8712
3272006.09.28 16:48modify240.101.87621.87571.8712
3282006.09.28 18:41s/l240.101.87571.87571.87125.5210567.21
3292006.10.02 15:47buy250.101.88100.00001.8860
3302006.10.02 16:21modify250.101.88101.88101.8860
3312006.10.02 16:21modify250.101.88101.88111.8860
3322006.10.02 16:21modify250.101.88101.88121.8860
3332006.10.02 16:21modify250.101.88101.88131.8860
3342006.10.02 16:21modify250.101.88101.88141.8860
3352006.10.02 16:21modify250.101.88101.88151.8860
3362006.10.02 16:22modify250.101.88101.88161.8860
3372006.10.02 16:22modify250.101.88101.88181.8860
3382006.10.02 16:22modify250.101.88101.88201.8860
3392006.10.02 16:23modify250.101.88101.88211.8860
3402006.10.02 16:23modify250.101.88101.88221.8860
3412006.10.02 16:23modify250.101.88101.88231.8860
3422006.10.02 16:23modify250.101.88101.88241.8860
3432006.10.02 16:23modify250.101.88101.88251.8860
3442006.10.02 16:23modify250.101.88101.88271.8860
3452006.10.02 16:23modify250.101.88101.88281.8860
3462006.10.02 16:23modify250.101.88101.88291.8860
3472006.10.02 16:23t/p250.101.88601.88291.886050.0010617.21
3482006.10.05 13:02sell260.101.88290.00001.8779
3492006.10.05 14:31modify260.101.88291.88281.8779
3502006.10.05 14:32modify260.101.88291.88271.8779
3512006.10.05 14:32modify260.101.88291.88251.8779
3522006.10.05 14:35modify260.101.88291.88241.8779
3532006.10.05 14:40modify260.101.88291.88231.8779
3542006.10.05 14:41modify260.101.88291.88231.8779
3552006.10.05 14:41modify260.101.88291.88221.8779
3562006.10.05 14:41modify260.101.88291.88201.8779
3572006.10.05 14:59modify260.101.88291.88191.8779
3582006.10.05 16:00t/p260.101.87791.88191.877950.0010667.21
3592006.11.08 16:00sell270.101.90160.00001.8966
3602006.11.09 14:43modify270.101.90161.90151.8966
3612006.11.09 14:44modify270.101.90161.90151.8966
3622006.11.09 14:44modify270.101.90161.90141.8966
3632006.11.09 14:44modify270.101.90161.90131.8966
3642006.11.09 14:44modify270.101.90161.90121.8966
3652006.11.09 14:44modify270.101.90161.90111.8966
3662006.11.09 14:48modify270.101.90161.90101.8966
3672006.11.09 14:48modify270.101.90161.90091.8966
3682006.11.09 14:48modify270.101.90161.90071.8966
3692006.11.09 16:00s/l270.101.90071.90071.89669.1210676.33
3702006.11.13 12:00sell280.101.90670.00001.9017
3712006.11.13 14:45modify280.101.90671.90671.9017
3722006.11.13 14:45modify280.101.90671.90661.9017
3732006.11.13 14:46modify280.101.90671.90661.9017
3742006.11.13 16:00modify280.101.90671.90551.9017
3752006.11.13 16:00modify280.101.90671.90541.9017
3762006.11.13 16:00modify280.101.90671.90531.9017
3772006.11.13 16:00modify280.101.90671.90521.9017
3782006.11.13 16:00modify280.101.90671.90511.9017
3792006.11.13 16:05modify280.101.90671.90501.9017
3802006.11.13 16:05modify280.101.90671.90501.9017
3812006.11.13 16:05modify280.101.90671.90491.9017
3822006.11.13 16:05modify280.101.90671.90481.9017
3832006.11.13 16:05t/p280.101.90171.90481.901750.0010726.33
3842006.12.12 00:15buy290.101.96060.00001.9656
3852006.12.12 10:30modify290.101.96061.96061.9656
3862006.12.12 10:30modify290.101.96061.96071.9656
3872006.12.12 10:30modify290.101.96061.96081.9656
3882006.12.12 10:30modify290.101.96061.96091.9656
3892006.12.12 10:30modify290.101.96061.96101.9656
3902006.12.12 10:30modify290.101.96061.96111.9656
3912006.12.12 10:49modify290.101.96061.96121.9656
3922006.12.12 10:49modify290.101.96061.96141.9656
3932006.12.12 10:49modify290.101.96061.96151.9656
3942006.12.12 10:49modify290.101.96061.96171.9656
3952006.12.12 11:03modify290.101.96061.96171.9656
3962006.12.12 12:00s/l290.101.96171.96171.965611.0010737.33
3972006.12.19 09:30buy300.101.95950.00001.9645
3982006.12.19 10:00modify300.101.95951.95961.9645
3992006.12.19 10:00modify300.101.95951.95961.9645
4002006.12.19 10:00modify300.101.95951.95971.9645
4012006.12.19 10:00modify300.101.95951.95981.9645
4022006.12.19 10:00modify300.101.95951.95991.9645
4032006.12.19 10:00modify300.101.95951.96011.9645
4042006.12.19 10:00modify300.101.95951.96021.9645
4052006.12.19 10:00modify300.101.95951.96031.9645
4062006.12.19 10:00modify300.101.95951.96051.9645
4072006.12.19 10:00modify300.101.95951.96061.9645
4082006.12.19 10:01modify300.101.95951.96071.9645
4092006.12.19 10:01modify300.101.95951.96081.9645
4102006.12.19 10:01modify300.101.95951.96091.9645
4112006.12.19 10:01modify300.101.95951.96121.9645
4122006.12.19 10:01modify300.101.95951.96131.9645
4132006.12.19 10:01t/p300.101.96451.96131.964550.0010787.33
4142006.12.19 10:01buy310.101.96500.00001.9700
4152006.12.19 19:32modify310.101.96501.96551.9700
4162006.12.19 19:33modify310.101.96501.96601.9700
4172006.12.19 19:39modify310.101.96501.96631.9700
4182006.12.19 19:53modify310.101.96501.96641.9700
4192006.12.19 20:00modify310.101.96501.96661.9700
4202006.12.19 20:00modify310.101.96501.96661.9700
4212006.12.19 20:00modify310.101.96501.96681.9700
4222006.12.19 20:00modify310.101.96501.96691.9700
4232006.12.19 20:00t/p310.101.97001.96691.970050.0010837.33
4242006.12.21 12:29sell320.101.96300.00001.9580
4252006.12.21 14:20modify320.101.96301.96301.9580
4262006.12.21 14:21modify320.101.96301.96291.9580
4272006.12.21 14:21modify320.101.96301.96291.9580
4282006.12.21 14:36modify320.101.96301.96271.9580
4292006.12.21 14:36modify320.101.96301.96261.9580
4302006.12.21 14:36modify320.101.96301.96251.9580
4312006.12.21 14:36modify320.101.96301.96241.9580
4322006.12.21 14:36modify320.101.96301.96221.9580
4332006.12.21 14:36modify320.101.96301.96211.9580
4342006.12.21 14:37modify320.101.96301.96201.9580
4352006.12.21 14:37modify320.101.96301.96191.9580
4362006.12.21 14:37modify320.101.96301.96181.9580
4372006.12.21 14:37modify320.101.96301.96171.9580
4382006.12.21 14:37modify320.101.96301.96161.9580
4392006.12.21 16:00modify320.101.96301.96131.9580
4402006.12.21 16:00modify320.101.96301.96121.9580
4412006.12.21 16:01t/p320.101.95801.96121.958050.0010887.33
4422007.01.03 16:00sell330.101.95840.00001.9534
4432007.01.03 16:00modify330.101.95841.95821.9534
4442007.01.03 16:00modify330.101.95841.95801.9534
4452007.01.03 16:00modify330.101.95841.95781.9534
4462007.01.03 16:00modify330.101.95841.95761.9534
4472007.01.03 16:00modify330.101.95841.95741.9534
4482007.01.03 16:01modify330.101.95841.95731.9534
4492007.01.03 16:01modify330.101.95841.95721.9534
4502007.01.03 16:01modify330.101.95841.95721.9534
4512007.01.03 16:04modify330.101.95841.95711.9534
4522007.01.03 16:04modify330.101.95841.95691.9534
4532007.01.03 16:05modify330.101.95841.95691.9534
4542007.01.03 16:05modify330.101.95841.95681.9534
4552007.01.03 16:05modify330.101.95841.95661.9534
4562007.01.03 16:05t/p330.101.95341.95661.953450.0010937.33
4572007.01.03 16:05sell340.101.95300.00001.9480
4582007.01.03 17:24modify340.101.95301.95301.9480
4592007.01.03 17:25modify340.101.95301.95281.9480
4602007.01.03 17:25modify340.101.95301.95261.9480
4612007.01.03 17:26modify340.101.95301.95231.9480
4622007.01.03 17:26modify340.101.95301.95231.9480
4632007.01.03 17:27modify340.101.95301.95221.9480
4642007.01.03 17:30modify340.101.95301.95221.9480
4652007.01.03 17:30modify340.101.95301.95211.9480
4662007.01.03 17:31modify340.101.95301.95191.9480
4672007.01.03 17:31modify340.101.95301.95171.9480
4682007.01.03 20:00modify340.101.95301.95151.9480
4692007.01.03 20:03s/l340.101.95151.95151.948015.0010952.33
4702007.01.11 10:36buy350.101.93890.00001.9439
4712007.01.11 13:00modify350.101.93891.94021.9439
4722007.01.11 13:00modify350.101.93891.94041.9439
4732007.01.11 13:00modify350.101.93891.94051.9439
4742007.01.11 13:00modify350.101.93891.94071.9439
4752007.01.11 13:00modify350.101.93891.94081.9439
4762007.01.11 13:00t/p350.101.94391.94081.943950.0011002.33
4772007.01.24 08:51sell360.101.97560.00001.9706
4782007.01.24 10:16modify360.101.97561.97561.9706
4792007.01.24 10:17modify360.101.97561.97551.9706
4802007.01.24 10:57modify360.101.97561.97541.9706
4812007.01.24 10:57modify360.101.97561.97501.9706
4822007.01.24 11:15s/l360.101.97501.97501.97066.0011008.33
4832007.01.24 11:15sell370.101.97470.00001.9697
4842007.01.24 11:30modify370.101.97471.97411.9697
4852007.01.24 11:30modify370.101.97471.97351.9697
4862007.01.24 11:30modify370.101.97471.97281.9697
4872007.01.24 11:32s/l370.101.97281.97281.969719.0011027.33
4882007.01.24 11:32sell380.101.97240.00001.9674
4892007.01.24 15:50modify380.101.97241.97191.9674
4902007.01.24 15:52modify380.101.97241.97181.9674
4912007.01.24 15:52modify380.101.97241.97161.9674
4922007.01.24 15:52modify380.101.97241.97151.9674
4932007.01.24 15:52modify380.101.97241.97131.9674
4942007.01.24 16:00modify380.101.97241.97121.9674
4952007.01.24 16:00modify380.101.97241.97101.9674
4962007.01.24 16:00modify380.101.97241.97091.9674
4972007.01.24 16:00modify380.101.97241.97081.9674
4982007.01.24 16:00modify380.101.97241.97061.9674
4992007.01.24 16:01t/p380.101.96741.97061.967450.0011077.33
5002007.01.31 20:00buy390.101.96270.00001.9677
5012007.01.31 21:17modify390.101.96271.96311.9677
5022007.01.31 21:18modify390.101.96271.96321.9677
5032007.01.31 21:18modify390.101.96271.96331.9677
5042007.01.31 21:18modify390.101.96271.96341.9677
5052007.01.31 21:18modify390.101.96271.96351.9677
5062007.01.31 21:18modify390.101.96271.96361.9677
5072007.01.31 21:22s/l390.101.96361.96361.96779.0011086.33
5082007.01.31 21:22buy400.101.96370.00001.9687
5092007.02.01 12:58modify400.101.96371.96391.9687
5102007.02.01 13:03modify400.101.96371.96401.9687
5112007.02.01 13:03modify400.101.96371.96411.9687
5122007.02.01 13:03modify400.101.96371.96421.9687
5132007.02.01 13:03modify400.101.96371.96431.9687
5142007.02.01 13:03modify400.101.96371.96441.9687
5152007.02.01 13:04modify400.101.96371.96471.9687
5162007.02.01 13:07modify400.101.96371.96501.9687
5172007.02.01 13:42modify400.101.96371.96541.9687
5182007.02.01 15:09modify400.101.96371.96561.9687
5192007.02.01 15:09t/p400.101.96871.96561.968749.1911135.52
5202007.02.05 04:01sell410.101.96480.00001.9598
5212007.02.05 11:39modify410.101.96481.96481.9598
5222007.02.05 11:39modify410.101.96481.96471.9598
5232007.02.05 11:39modify410.101.96481.96461.9598
5242007.02.05 11:39modify410.101.96481.96431.9598
5252007.02.05 11:39modify410.101.96481.96401.9598
5262007.02.05 11:41modify410.101.96481.96391.9598
5272007.02.05 11:41modify410.101.96481.96381.9598
5282007.02.05 11:42modify410.101.96481.96361.9598
5292007.02.05 11:42modify410.101.96481.96331.9598
5302007.02.05 11:43modify410.101.96481.96321.9598
5312007.02.05 11:43modify410.101.96481.96311.9598
5322007.02.05 11:46t/p410.101.95981.96311.959850.0011185.52
5332007.02.06 12:01buy420.101.96530.00001.9703
5342007.02.06 13:38modify420.101.96531.96541.9703
5352007.02.06 13:38modify420.101.96531.96571.9703
5362007.02.06 14:07modify420.101.96531.96591.9703
5372007.02.06 14:07modify420.101.96531.96601.9703
5382007.02.06 14:08modify420.101.96531.96621.9703
5392007.02.06 14:08modify420.101.96531.96651.9703
5402007.02.06 15:16modify420.101.96531.96661.9703
5412007.02.06 15:17modify420.101.96531.96701.9703
5422007.02.06 15:20modify420.101.96531.96711.9703
5432007.02.06 15:20t/p420.101.97031.96711.970350.0011235.52
5442007.02.06 15:44buy430.101.96790.00001.9729
5452007.02.06 20:24modify430.101.96791.96801.9729
5462007.02.06 20:24modify430.101.96791.96831.9729
5472007.02.06 20:29modify430.101.96791.96851.9729
5482007.02.06 20:29modify430.101.96791.96901.9729
5492007.02.07 02:47s/l430.101.96901.96901.972910.7311246.25
5502007.02.08 10:47sell440.101.96580.00001.9608
5512007.02.08 14:19modify440.101.96581.96531.9608
5522007.02.08 14:19modify440.101.96581.96521.9608
5532007.02.08 14:19modify440.101.96581.96501.9608
5542007.02.08 14:19modify440.101.96581.96491.9608
5552007.02.08 14:19modify440.101.96581.96481.9608
5562007.02.08 14:19modify440.101.96581.96461.9608
5572007.02.08 14:20modify440.101.96581.96451.9608
5582007.02.08 14:20modify440.101.96581.96421.9608
5592007.02.08 14:20modify440.101.96581.96401.9608
5602007.02.08 14:20t/p440.101.96081.96401.960850.0011296.25
5612007.02.08 14:20sell450.101.96040.00001.9554
5622007.02.08 15:55modify450.101.96041.96021.9554
5632007.02.08 15:55modify450.101.96041.96011.9554
5642007.02.08 15:58modify450.101.96041.96001.9554
5652007.02.08 16:18s/l450.101.96001.96001.95544.0011300.25
5662007.02.19 08:00buy460.101.95450.00001.9595
5672007.02.20 17:56modify460.101.95451.95451.9595
5682007.02.20 18:28s/l460.101.95451.95451.9595-0.2711299.98