Strategy Tester Report
#WSS-PILOT-1e

SymbolGBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2007.01.02 09:00 - 2007.01.18 00:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMagicNum=66666666; UniqueKey=9192837; TIME_SETTING="---ACTION TIME SETTING---"; StartHour="00:00"; EndHour="17:00"; MONEY_SETTING="---ORDER SETTING/AUTO MONEY MANAGEMENT---"; UseAutoMoneyManagement=false; AutoLots=0.1; Lots_Ammount=0.1; Minimum_Lots=0.1; Maximum_Lots=10; ORDER_SETTING="---ORDER SETTING---"; StopLossMax=50; TakeProfit=999; BreakEvenPoint=20; ATRTrailingStop=0;
Bars in test31972Ticks modelled100694Modelling quality90.00%
Initial deposit1000.00
Total net profit14396.64Gross profit26490.64Gross loss-12094.00
Profit factor2.19Expected payoff15.17
Absolute drawdown51.00Maximal drawdown334.00 (3.24%)Relative drawdown20.00% (301.00)
Total trades949Short positions (won %)463 (71.92%)Long positions (won %)486 (69.75%)
Profit trades (% of total)672 (70.81%)Loss trades (% of total)277 (29.19%)
Largestprofit trade240.00loss trade-50.00
Averageprofit trade39.42loss trade-43.66
Maximumconsecutive wins (profit in money)14 (344.00)consecutive losses (loss in money)4 (-194.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)764.00 (11)consecutive loss (count of losses)-194.00 (4)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.06.21 00:29buy stop10.101.84041.83541.9403
22004.06.21 00:29sell stop20.101.83641.84141.7365
32004.06.21 03:29buy10.101.84041.83541.9403
42004.06.21 08:59s/l10.101.83541.83541.9403-50.00950.00
52004.06.21 08:59sell20.101.83641.84141.7365
62004.06.21 09:29modify20.101.83641.83591.7365
72004.06.21 18:29close20.101.83151.83591.736549.00999.00
82004.06.22 00:29buy stop30.101.83351.82851.9334
92004.06.22 00:29sell stop40.101.82951.83451.7296
102004.06.22 01:29buy30.101.83351.82851.9334
112004.06.22 07:29sell40.101.82951.83451.7296
122004.06.22 07:59s/l30.101.82851.82851.9334-50.00949.00
132004.06.22 08:59modify40.101.82951.82901.7296
142004.06.22 17:29close40.101.82011.82901.729694.001043.00
152004.06.23 00:29buy stop50.101.82341.81841.9233
162004.06.23 00:29sell stop60.101.81941.82441.7195
172004.06.23 04:29buy50.101.82341.81841.9233
182004.06.23 08:29modify50.101.82341.82391.9233
192004.06.23 09:29s/l50.101.82391.82391.92335.001048.00
202004.06.23 10:59sell60.101.81941.82441.7195
212004.06.23 11:29modify60.101.81941.81891.7195
222004.06.23 15:29s/l60.101.81891.81891.71955.001053.00
232004.06.24 00:29buy stop70.101.81901.81401.9189
242004.06.24 00:29sell stop80.101.81501.82001.7151
252004.06.24 02:29sell80.101.81501.82001.7151
262004.06.24 03:29modify80.101.81501.81451.7151
272004.06.24 07:59s/l80.101.81451.81451.71515.001058.00
282004.06.24 10:29buy70.101.81901.81401.9189
292004.06.24 12:29s/l70.101.81401.81401.9189-50.001008.00
302004.06.25 00:29buy stop90.101.82741.82241.9273
312004.06.25 00:29sell stop100.101.82341.82841.7235
322004.06.25 00:59sell100.101.82341.82841.7235
332004.06.25 09:59modify100.101.82341.82291.7235
342004.06.25 13:29s/l100.101.82291.82291.72355.001013.00
352004.06.25 17:29delete90.101.82741.82241.9273
362004.06.28 00:29sell stop110.101.82371.82871.7238
372004.06.28 00:59buy stop120.101.82771.82271.9276
382004.06.28 02:29sell110.101.82371.82871.7238
392004.06.28 08:29modify110.101.82371.82321.7238
402004.06.28 09:29s/l110.101.82321.82321.72385.001018.00
412004.06.28 12:29buy120.101.82771.82271.9276
422004.06.28 14:59modify120.101.82771.82821.9276
432004.06.28 17:29close120.101.83001.82821.927623.001041.00
442004.06.29 00:29buy stop130.101.83171.82671.9316
452004.06.29 00:29sell stop140.101.82771.83271.7278
462004.06.29 02:29sell140.101.82771.83271.7278
472004.06.29 08:59modify140.101.82771.82721.7278
482004.06.29 17:29delete130.101.83171.82671.9316
492004.06.29 17:59close140.101.80931.82721.7278184.001225.00
502004.06.30 00:29buy stop150.101.80921.80421.9091
512004.06.30 00:29sell stop160.101.80521.81021.7053
522004.06.30 03:59buy150.101.80921.80421.9091
532004.06.30 08:29s/l150.101.80421.80421.9091-50.001175.00
542004.06.30 08:29sell160.101.80521.81021.7053
552004.06.30 08:59modify160.101.80521.80471.7053
562004.06.30 09:29s/l160.101.80471.80471.70535.001180.00
572004.07.01 00:29buy stop170.101.82141.81641.9213
582004.07.01 00:29sell stop180.101.81741.82241.7175
592004.07.01 01:59buy170.101.82141.81641.9213
602004.07.01 03:29sell180.101.81741.82241.7175
612004.07.01 04:29s/l170.101.81641.81641.9213-50.001130.00
622004.07.01 10:29modify180.101.81741.81691.7175
632004.07.01 12:29s/l180.101.81691.81691.71755.001135.00
642004.07.02 00:29buy stop190.101.82251.81751.9224
652004.07.02 00:29sell stop200.101.81851.82351.7186
662004.07.02 02:29sell200.101.81851.82351.7186
672004.07.02 14:59s/l200.101.82351.82351.7186-50.001085.00
682004.07.02 14:59buy190.101.82251.81751.9224
692004.07.02 15:29modify190.101.82251.82301.9224
702004.07.02 17:29close190.101.82971.82301.922472.001157.00
712004.07.05 00:29sell stop210.101.82951.83451.7296
722004.07.05 16:29sell210.101.82951.83451.7296
732004.07.05 17:29close210.101.82771.83451.729618.001175.00
742004.07.06 00:29buy stop220.101.83001.82501.9299
752004.07.06 00:29sell stop230.101.82601.83101.7261
762004.07.06 00:59buy220.101.83001.82501.9299
772004.07.06 06:59modify220.101.83001.83051.9299
782004.07.06 17:29close220.101.84001.83051.9299100.001275.00
792004.07.06 17:59delete230.101.82601.83101.7261
802004.07.07 00:29buy stop240.101.84251.83751.9424
812004.07.07 00:29sell stop250.101.83851.84351.7386
822004.07.07 01:59buy240.101.84251.83751.9424
832004.07.07 06:29modify240.101.84251.84301.9424
842004.07.07 06:59s/l240.101.84301.84301.94245.001280.00
852004.07.07 17:29delete250.101.83851.84351.7386
862004.07.08 00:29buy stop260.101.85711.85211.9570
872004.07.08 00:29sell stop270.101.85311.85811.7532
882004.07.08 08:59sell270.101.85311.85811.7532
892004.07.08 09:59modify270.101.85311.85261.7532
902004.07.08 14:59s/l270.101.85261.85261.75325.001285.00
912004.07.08 16:59buy260.101.85711.85211.9570
922004.07.08 17:29close260.101.85601.85211.9570-11.001274.00
932004.07.09 00:29buy stop280.101.85171.84671.9516
942004.07.09 00:29sell stop290.101.84771.85271.7478
952004.07.09 01:29buy280.101.85171.84671.9516
962004.07.09 03:29modify280.101.85171.85221.9516
972004.07.09 10:29s/l280.101.85221.85221.95165.001279.00
982004.07.09 17:29delete290.101.84771.85271.7478
992004.07.12 00:29buy stop300.101.86161.85661.9615
1002004.07.12 00:29sell stop310.101.85761.86261.7577
1012004.07.12 00:59buy300.101.86161.85661.9615
1022004.07.12 03:29sell310.101.85761.86261.7577
1032004.07.12 10:29s/l310.101.86261.86261.7577-50.001229.00
1042004.07.12 10:59modify300.101.86161.86211.9615
1052004.07.12 13:29s/l300.101.86211.86211.96155.001234.00
1062004.07.13 00:29buy stop320.101.86341.85841.9633
1072004.07.13 00:29sell stop330.101.85941.86441.7595
1082004.07.13 02:59sell330.101.85941.86441.7595
1092004.07.13 07:59modify330.101.85941.85891.7595
1102004.07.13 12:59s/l330.101.85891.85891.75955.001239.00
1112004.07.13 17:29delete320.101.86341.85841.9633
1122004.07.14 00:29buy stop340.101.85901.85401.9589
1132004.07.14 00:29sell stop350.101.85501.86001.7551
1142004.07.14 10:29buy340.101.85901.85401.9589
1152004.07.14 11:59sell350.101.85501.86001.7551
1162004.07.14 14:29s/l350.101.86001.86001.7551-50.001189.00
1172004.07.14 17:29close340.101.85521.85401.9589-38.001151.00
1182004.07.15 00:29buy stop360.101.85861.85361.9585
1192004.07.15 00:29sell stop370.101.85461.85961.7547
1202004.07.15 02:59sell370.101.85461.85961.7547
1212004.07.15 07:29modify370.101.85461.85411.7547
1222004.07.15 14:29s/l370.101.85411.85411.75475.001156.00
1232004.07.15 17:29delete360.101.85861.85361.9585
1242004.07.16 00:29buy stop380.101.85511.85011.9550
1252004.07.16 00:29sell stop390.101.85111.85611.7512
1262004.07.16 02:29sell390.101.85111.85611.7512
1272004.07.16 02:59modify390.101.85111.85061.7512
1282004.07.16 03:29s/l390.101.85061.85061.75125.001161.00
1292004.07.16 11:29buy380.101.85511.85011.9550
1302004.07.16 12:29modify380.101.85511.85561.9550
1312004.07.16 12:59s/l380.101.85561.85561.95505.001166.00
1322004.07.19 00:29buy stop400.101.87621.87121.9761
1332004.07.19 00:29sell stop410.101.87221.87721.7723
1342004.07.19 01:29buy400.101.87621.87121.9761
1352004.07.19 09:59sell410.101.87221.87721.7723
1362004.07.19 10:59s/l400.101.87121.87121.9761-50.001116.00
1372004.07.19 11:29modify410.101.87221.87171.7723
1382004.07.19 13:29s/l410.101.87171.87171.77235.001121.00
1392004.07.20 00:29buy stop420.101.87001.86501.9699
1402004.07.20 00:29sell stop430.101.86601.87101.7661
1412004.07.20 02:29sell430.101.86601.87101.7661
1422004.07.20 04:29modify430.101.86601.86551.7661
1432004.07.20 04:59s/l430.101.86551.86551.76615.001126.00
1442004.07.20 17:29delete420.101.87001.86501.9699
1452004.07.21 00:29buy stop440.101.85411.84911.9540
1462004.07.21 00:29sell stop450.101.85011.85511.7502
1472004.07.21 01:59sell450.101.85011.85511.7502
1482004.07.21 09:59buy440.101.85411.84911.9540
1492004.07.21 11:59s/l440.101.84911.84911.9540-50.001076.00
1502004.07.21 12:29modify450.101.85011.84961.7502
1512004.07.21 17:29close450.101.83481.84961.7502153.001229.00
1522004.07.22 00:29buy stop460.101.84371.83871.9436
1532004.07.22 13:59buy460.101.84371.83871.9436
1542004.07.22 15:59modify460.101.84371.84421.9436
1552004.07.22 17:29close460.101.84661.84421.943629.001258.00
1562004.07.23 00:29buy stop470.101.84671.84171.9466
1572004.07.23 00:29sell stop480.101.84271.84771.7428
1582004.07.23 02:59sell480.101.84271.84771.7428
1592004.07.23 10:29modify480.101.84271.84221.7428
1602004.07.23 17:29delete470.101.84671.84171.9466
1612004.07.23 17:59close480.101.83241.84221.7428103.001361.00
1622004.07.26 00:29buy stop490.101.83411.82911.9340
1632004.07.26 00:29sell stop500.101.83011.83511.7302
1642004.07.26 01:29buy490.101.83411.82911.9340
1652004.07.26 05:29modify490.101.83411.83461.9340
1662004.07.26 17:29close490.101.83791.83461.934038.001399.00
1672004.07.26 17:59delete500.101.83011.83511.7302
1682004.07.27 00:29buy stop510.101.84331.83831.9432
1692004.07.27 00:29sell stop520.101.83931.84431.7394
1702004.07.27 03:59buy510.101.84331.83831.9432
1712004.07.27 14:59s/l510.101.83831.83831.9432-50.001349.00
1722004.07.27 14:59sell520.101.83931.84431.7394
1732004.07.27 15:59modify520.101.83931.83881.7394
1742004.07.27 17:29close520.101.82371.83881.7394156.001505.00
1752004.07.28 00:29buy stop530.101.82381.81881.9237
1762004.07.28 00:29sell stop540.101.81981.82481.7199
1772004.07.28 03:59buy530.101.82381.81881.9237
1782004.07.28 10:59s/l530.101.81881.81881.9237-50.001455.00
1792004.07.28 10:59sell540.101.81981.82481.7199
1802004.07.28 11:29modify540.101.81981.81931.7199
1812004.07.28 14:59s/l540.101.81931.81931.71995.001460.00
1822004.07.29 00:29buy stop550.101.82651.82151.9264
1832004.07.29 00:29sell stop560.101.82251.82751.7226
1842004.07.29 06:59sell560.101.82251.82751.7226
1852004.07.29 08:29s/l560.101.82751.82751.7226-50.001410.00
1862004.07.29 08:29buy550.101.82651.82151.9264
1872004.07.29 08:59modify550.101.82651.82701.9264
1882004.07.29 09:29s/l550.101.82701.82701.92645.001415.00
1892004.07.30 00:29buy stop570.101.81931.81431.9192
1902004.07.30 00:29sell stop580.101.81531.82031.7154
1912004.07.30 08:29sell580.101.81531.82031.7154
1922004.07.30 14:59s/l580.101.82031.82031.7154-50.001365.00
1932004.07.30 14:59buy570.101.81931.81431.9192
1942004.07.30 15:29modify570.101.81931.81981.9192
1952004.07.30 16:59s/l570.101.81981.81981.91925.001370.00
1962004.08.02 00:29buy stop590.101.82491.81991.9248
1972004.08.02 00:29sell stop600.101.82091.82591.7210
1982004.08.02 02:59sell600.101.82091.82591.7210
1992004.08.02 09:59s/l600.101.82591.82591.7210-50.001320.00
2002004.08.02 09:59buy590.101.82491.81991.9248
2012004.08.02 10:29modify590.101.82491.82541.9248
2022004.08.02 17:29close590.101.82681.82541.924819.001339.00
2032004.08.03 00:29buy stop610.101.82631.82131.9262
2042004.08.03 00:29sell stop620.101.82231.82731.7224
2052004.08.03 02:29buy610.101.82631.82131.9262
2062004.08.03 08:59sell620.101.82231.82731.7224
2072004.08.03 09:59s/l610.101.82131.82131.9262-50.001289.00
2082004.08.03 10:29modify620.101.82231.82181.7224
2092004.08.03 15:29s/l620.101.82181.82181.72245.001294.00
2102004.08.04 00:29buy stop630.101.82601.82101.9259
2112004.08.04 00:29sell stop640.101.82201.82701.7221
2122004.08.04 05:29sell640.101.82201.82701.7221
2132004.08.04 09:29modify640.101.82201.82151.7221
2142004.08.04 09:59s/l640.101.82151.82151.72215.001299.00
2152004.08.04 17:29delete630.101.82601.82101.9259
2162004.08.05 00:29buy stop650.101.82741.82241.9273
2172004.08.05 00:29sell stop660.101.82341.82841.7235
2182004.08.05 08:59buy650.101.82741.82241.9273
2192004.08.05 13:29s/l650.101.82241.82241.9273-50.001249.00
2202004.08.05 13:29sell660.101.82341.82841.7235
2212004.08.05 13:59modify660.101.82341.82291.7235
2222004.08.05 16:29s/l660.101.82291.82291.72355.001254.00
2232004.08.06 00:29buy stop670.101.82541.82041.9253
2242004.08.06 00:29sell stop680.101.82141.82641.7215
2252004.08.06 07:29buy670.101.82541.82041.9253
2262004.08.06 13:29sell680.101.82141.82641.7215
2272004.08.06 14:59s/l680.101.82641.82641.7215-50.001204.00
2282004.08.06 15:29modify670.101.82541.82591.9253
2292004.08.06 17:29close670.101.84501.82591.9253196.001400.00
2302004.08.09 00:29buy stop690.101.84521.84021.9451
2312004.08.09 00:29sell stop700.101.84121.84621.7413
2322004.08.09 10:29sell700.101.84121.84621.7413
2332004.08.09 16:59modify700.101.84121.84071.7413
2342004.08.09 17:29delete690.101.84521.84021.9451
2352004.08.09 17:59s/l700.101.84071.84071.74135.001405.00
2362004.08.10 00:29buy stop710.101.84241.83741.9423
2372004.08.10 00:29sell stop720.101.83841.84341.7385
2382004.08.10 10:59sell720.101.83841.84341.7385
2392004.08.10 11:29modify720.101.83841.83791.7385
2402004.08.10 16:29s/l720.101.83791.83791.73855.001410.00
2412004.08.10 17:29delete710.101.84241.83741.9423
2422004.08.11 00:29buy stop730.101.82801.82301.9279
2432004.08.11 00:29sell stop740.101.82401.82901.7241
2442004.08.11 01:59buy730.101.82801.82301.9279
2452004.08.11 17:29close730.101.82791.82301.9279-1.001409.00
2462004.08.11 17:59delete740.101.82401.82901.7241
2472004.08.12 00:29buy stop750.101.83201.82701.9319
2482004.08.12 00:29sell stop760.101.82801.83301.7281
2492004.08.12 01:59buy750.101.83201.82701.9319
2502004.08.12 15:59s/l750.101.82701.82701.9319-50.001359.00
2512004.08.12 15:59sell760.101.82801.83301.7281
2522004.08.12 16:29modify760.101.82801.82751.7281
2532004.08.12 17:29close760.101.82161.82751.728164.001423.00
2542004.08.13 00:29buy stop770.101.82431.81931.9242
2552004.08.13 00:29sell stop780.101.82031.82531.7204
2562004.08.13 05:29sell780.101.82031.82531.7204
2572004.08.13 08:59modify780.101.82031.81981.7204
2582004.08.13 13:29s/l780.101.81981.81981.72045.001428.00
2592004.08.13 14:29buy770.101.82431.81931.9242
2602004.08.13 15:29modify770.101.82431.82481.9242
2612004.08.13 17:29close770.101.84071.82481.9242164.001592.00
2622004.08.16 00:29buy stop790.101.84571.84071.9456
2632004.08.16 00:29sell stop800.101.84171.84671.7418
2642004.08.16 07:29sell800.101.84171.84671.7418
2652004.08.16 17:29delete790.101.84571.84071.9456
2662004.08.16 18:29close800.101.84031.84671.741814.001606.00
2672004.08.17 00:29buy stop810.101.84191.83691.9418
2682004.08.17 00:29sell stop820.101.83791.84291.7380
2692004.08.17 09:59sell820.101.83791.84291.7380
2702004.08.17 15:29modify820.101.83791.83741.7380
2712004.08.17 17:29delete810.101.84191.83691.9418
2722004.08.17 17:59close820.101.82891.83741.738090.001696.00
2732004.08.18 00:29buy stop830.101.82911.82411.9290
2742004.08.18 00:29sell stop840.101.82511.83011.7252
2752004.08.18 01:59buy830.101.82911.82411.9290
2762004.08.18 14:59s/l830.101.82411.82411.9290-50.001646.00
2772004.08.18 14:59sell840.101.82511.83011.7252
2782004.08.18 15:29modify840.101.82511.82461.7252
2792004.08.18 17:29close840.101.82251.82461.725226.001672.00
2802004.08.19 00:29buy stop850.101.82541.82041.9253
2812004.08.19 00:29sell stop860.101.82141.82641.7215
2822004.08.19 11:29buy850.101.82541.82041.9253
2832004.08.19 12:29modify850.101.82541.82591.9253
2842004.08.19 17:29close850.101.83171.82591.925363.001735.00
2852004.08.19 17:59delete860.101.82141.82641.7215
2862004.08.20 00:29buy stop870.101.83341.82841.9333
2872004.08.20 00:29sell stop880.101.82941.83441.7295
2882004.08.20 04:29buy870.101.83341.82841.9333
2892004.08.20 11:59s/l870.101.82841.82841.9333-50.001685.00
2902004.08.20 11:59sell880.101.82941.83441.7295
2912004.08.20 12:29modify880.101.82941.82891.7295
2922004.08.20 17:29close880.101.82251.82891.729569.001754.00
2932004.08.23 00:29buy stop890.101.82141.81641.9213
2942004.08.23 00:29sell stop900.101.81741.82241.7175
2952004.08.23 00:59sell900.101.81741.82241.7175
2962004.08.23 02:59modify900.101.81741.81691.7175
2972004.08.23 05:59s/l900.101.81691.81691.71755.001759.00
2982004.08.23 17:29delete890.101.82141.81641.9213
2992004.08.24 00:29buy stop910.101.80871.80371.9086
3002004.08.24 00:29sell stop920.101.80471.80971.7048
3012004.08.24 00:59buy910.101.80871.80371.9086
3022004.08.24 14:29s/l910.101.80371.80371.9086-50.001709.00
3032004.08.24 14:29sell920.101.80471.80971.7048
3042004.08.24 14:59modify920.101.80471.80421.7048
3052004.08.24 18:29close920.101.79231.80421.7048124.001833.00
3062004.08.25 00:29buy stop930.101.79431.78931.8942
3072004.08.25 00:29sell stop940.101.79031.79531.6904
3082004.08.25 05:29buy930.101.79431.78931.8942
3092004.08.25 10:29modify930.101.79431.79481.8942
3102004.08.26 10:59s/l930.101.79481.79481.89424.641837.64
3112004.08.26 17:29delete940.101.79031.79531.6904
3122004.08.27 00:29buy stop950.101.79851.79351.8984
3132004.08.27 00:29sell stop960.101.79451.79951.6946
3142004.08.27 05:59buy950.101.79851.79351.8984
3152004.08.27 08:29modify950.101.79851.79901.8984
3162004.08.27 10:29s/l950.101.79901.79901.89845.001842.64
3172004.08.27 16:29sell960.101.79451.79951.6946
3182004.08.27 17:29close960.101.79351.79951.694610.001852.64
3192004.08.30 00:29buy stop970.101.79211.78711.8920
3202004.08.30 00:29sell stop980.101.78811.79311.6882
3212004.08.30 06:59sell980.101.78811.79311.6882
3222004.08.30 07:29modify980.101.78811.78761.6882
3232004.08.30 08:29s/l980.101.78761.78761.68825.001857.64
3242004.08.30 14:29buy970.101.79211.78711.8920
3252004.08.30 17:29close970.101.79261.78711.89205.001862.64
3262004.08.31 00:29buy stop990.101.79671.79171.8966
3272004.08.31 00:29sell stop1000.101.79271.79771.6928
3282004.08.31 03:29buy990.101.79671.79171.8966
3292004.08.31 05:29modify990.101.79671.79721.8966
3302004.08.31 08:59s/l990.101.79721.79721.89665.001867.64
3312004.08.31 12:59sell1000.101.79271.79771.6928
3322004.08.31 16:29s/l1000.101.79771.79771.6928-50.001817.64
3332004.09.01 00:29buy stop1010.101.80421.79921.9041
3342004.09.01 00:29sell stop1020.101.80021.80521.7003
3352004.09.01 08:29sell1020.101.80021.80521.7003
3362004.09.01 08:59modify1020.101.80021.79971.7003
3372004.09.01 17:29delete1010.101.80421.79921.9041
3382004.09.01 17:59close1020.101.79421.79971.700360.001877.64
3392004.09.02 00:29buy stop1030.101.79621.79121.8961
3402004.09.02 00:29sell stop1040.101.79221.79721.6923
3412004.09.02 07:29sell1040.101.79221.79721.6923
3422004.09.02 10:29buy1030.101.79621.79121.8961
3432004.09.02 14:59s/l1030.101.79121.79121.8961-50.001827.64
3442004.09.02 15:29modify1040.101.79221.79171.6923
3452004.09.02 17:29close1040.101.79161.79171.69236.001833.64
3462004.09.03 00:29sell stop1050.101.78611.79111.6862
3472004.09.03 14:59sell1050.101.78611.79111.6862
3482004.09.03 15:29modify1050.101.78611.78561.6862
3492004.09.03 17:29close1050.101.77651.78561.686296.001929.64
3502004.09.06 00:29buy stop1060.101.77711.77211.8770
3512004.09.06 00:29sell stop1070.101.77311.77811.6732
3522004.09.06 08:59buy1060.101.77711.77211.8770
3532004.09.06 12:29modify1060.101.77711.77761.8770
3542004.09.06 17:29close1060.101.77971.77761.877026.001955.64
3552004.09.06 17:59delete1070.101.77311.77811.6732
3562004.09.07 00:29buy stop1080.101.78201.77701.8819
3572004.09.07 00:29sell stop1090.101.77801.78301.6781
3582004.09.07 04:29buy1080.101.78201.77701.8819
3592004.09.07 08:59modify1080.101.78201.78251.8819
3602004.09.07 09:29s/l1080.101.78251.78251.88195.001960.64
3612004.09.07 12:59sell1090.101.77801.78301.6781
3622004.09.07 13:29modify1090.101.77801.77751.6781
3632004.09.07 17:29close1090.101.77291.77751.678151.002011.64
3642004.09.08 00:29buy stop1100.101.77541.77041.8753
3652004.09.08 00:29sell stop1110.101.77141.77641.6715
3662004.09.08 02:29buy1100.101.77541.77041.8753
3672004.09.08 17:29close1100.101.78851.77041.8753131.002142.64
3682004.09.08 17:59delete1110.101.77141.77641.6715
3692004.09.09 00:29buy stop1120.101.78841.78341.8883
3702004.09.09 00:29sell stop1130.101.78441.78941.6845
3712004.09.09 11:29sell1130.101.78441.78941.6845
3722004.09.09 16:29modify1130.101.78441.78391.6845
3732004.09.09 17:29delete1120.101.78841.78341.8883
3742004.09.09 17:59s/l1130.101.78391.78391.68455.002147.64
3752004.09.10 00:29sell stop1140.101.78651.79151.6866
3762004.09.10 00:59buy stop1150.101.79051.78551.8904
3772004.09.10 02:29sell1140.101.78651.79151.6866
3782004.09.10 06:59s/l1140.101.79151.79151.6866-50.002097.64
3792004.09.10 06:59buy1150.101.79051.78551.8904
3802004.09.10 15:29modify1150.101.79051.79101.8904
3812004.09.10 17:29close1150.101.79971.79101.890492.002189.64
3822004.09.13 00:29buy stop1160.101.80031.79531.9002
3832004.09.13 00:29sell stop1170.101.79631.80131.6964
3842004.09.13 07:59sell1170.101.79631.80131.6964
3852004.09.13 12:59buy1160.101.80031.79531.9002
3862004.09.13 17:29close1160.101.79611.79531.9002-42.002147.64
3872004.09.13 17:59close1170.101.79591.80131.69644.002151.64
3882004.09.14 00:29buy stop1180.101.79861.79361.8985
3892004.09.14 00:29sell stop1190.101.79461.79961.6947
3902004.09.14 03:29buy1180.101.79861.79361.8985
3912004.09.14 09:59modify1180.101.79861.79911.8985
3922004.09.14 10:59s/l1180.101.79911.79911.89855.002156.64
3932004.09.14 17:29delete1190.101.79461.79961.6947
3942004.09.15 00:29buy stop1200.101.79751.79251.8974
3952004.09.15 00:29sell stop1210.101.79351.79851.6936
3962004.09.15 00:59buy1200.101.79751.79251.8974
3972004.09.15 05:29sell1210.101.79351.79851.6936
3982004.09.15 08:59s/l1200.101.79251.79251.8974-50.002106.64
3992004.09.15 12:29modify1210.101.79351.79301.6936
4002004.09.15 17:29close1210.101.77771.79301.6936158.002264.64
4012004.09.16 00:29buy stop1220.101.77791.77291.8778
4022004.09.16 00:29sell stop1230.101.77391.77891.6740
4032004.09.16 02:59buy1220.101.77791.77291.8778
4042004.09.16 10:29modify1220.101.77791.77841.8778
4052004.09.16 17:29close1220.101.79211.77841.8778142.002406.64
4062004.09.16 17:59delete1230.101.77391.77891.6740
4072004.09.17 00:29buy stop1240.101.79471.78971.8946
4082004.09.17 00:29sell stop1250.101.79071.79571.6908
4092004.09.17 08:29buy1240.101.79471.78971.8946
4102004.09.17 17:29close1240.101.79151.78971.8946-32.002374.64
4112004.09.17 17:59delete1250.101.79071.79571.6908
4122004.09.20 00:29buy stop1260.101.79391.78891.8938
4132004.09.20 00:29sell stop1270.101.78991.79491.6900
4142004.09.20 03:29sell1270.101.78991.79491.6900
4152004.09.20 10:59modify1270.101.78991.78941.6900
4162004.09.20 17:29delete1260.101.79391.78891.8938
4172004.09.20 17:59close1270.101.78851.78941.690014.002388.64
4182004.09.21 00:29buy stop1280.101.78791.78291.8878
4192004.09.21 00:29sell stop1290.101.78391.78891.6840
4202004.09.21 11:29buy1280.101.78791.78291.8878
4212004.09.21 12:29modify1280.101.78791.78841.8878
4222004.09.21 17:29close1280.101.79441.78841.887865.002453.64
4232004.09.21 17:59delete1290.101.78391.78891.6840
4242004.09.22 00:29buy stop1300.101.79871.79371.8986
4252004.09.22 00:29sell stop1310.101.79471.79971.6948
4262004.09.22 08:59buy1300.101.79871.79371.8986
4272004.09.22 10:59s/l1300.101.79371.79371.8986-50.002403.64
4282004.09.22 10:59sell1310.101.79471.79971.6948
4292004.09.22 12:59modify1310.101.79471.79421.6948
4302004.09.22 17:29s/l1310.101.79421.79421.69485.002408.64
4312004.09.23 00:29buy stop1320.101.79501.79001.8949
4322004.09.23 00:29sell stop1330.101.79101.79601.6911
4332004.09.23 07:29buy1320.101.79501.79001.8949
4342004.09.23 09:59modify1320.101.79501.79551.8949
4352004.09.23 17:29close1320.101.79921.79551.894942.002450.64
4362004.09.23 17:59delete1330.101.79101.79601.6911
4372004.09.24 00:29buy stop1340.101.79821.79321.8981
4382004.09.24 00:29sell stop1350.101.79421.79921.6943
4392004.09.24 10:29buy1340.101.79821.79321.8981
4402004.09.24 11:59modify1340.101.79821.79871.8981
4412004.09.24 17:29close1340.101.80241.79871.898142.002492.64
4422004.09.24 17:59delete1350.101.79421.79921.6943
4432004.09.27 00:29buy stop1360.101.80801.80301.9079
4442004.09.27 00:29sell stop1370.101.80401.80901.7041
4452004.09.27 12:59sell1370.101.80401.80901.7041
4462004.09.27 17:29delete1360.101.80801.80301.9079
4472004.09.27 17:59close1370.101.80831.80901.7041-43.002449.64
4482004.09.28 00:29buy stop1380.101.81121.80621.9111
4492004.09.28 00:29sell stop1390.101.80721.81221.7073
4502004.09.28 00:59buy1380.101.81121.80621.9111
4512004.09.28 12:29modify1380.101.81121.81171.9111
4522004.09.28 16:59s/l1380.101.81171.81171.91115.002454.64
4532004.09.28 17:29delete1390.101.80721.81221.7073
4542004.09.29 00:29buy stop1400.101.81521.81021.9151
4552004.09.29 00:29sell stop1410.101.81121.81621.7113
4562004.09.29 08:29sell1410.101.81121.81621.7113
4572004.09.29 11:29modify1410.101.81121.81071.7113
4582004.09.29 17:29delete1400.101.81521.81021.9151
4592004.09.29 17:59close1410.101.79801.81071.7113132.002586.64
4602004.09.30 00:29buy stop1420.101.80171.79671.9016
4612004.09.30 00:29sell stop1430.101.79771.80271.6978
4622004.09.30 08:59sell1430.101.79771.80271.6978
4632004.09.30 13:59s/l1430.101.80271.80271.6978-50.002536.64
4642004.09.30 13:59buy1420.101.80171.79671.9016
4652004.09.30 14:29modify1420.101.80171.80221.9016
4662004.09.30 17:29close1420.101.80981.80221.901681.002617.64
4672004.10.01 00:29buy stop1440.101.81371.80871.9136
4682004.10.01 00:29sell stop1450.101.80971.81471.7098
4692004.10.01 05:29sell1450.101.80971.81471.7098
4702004.10.01 10:59modify1450.101.80971.80921.7098
4712004.10.01 17:29delete1440.101.81371.80871.9136
4722004.10.01 17:59close1450.101.79821.80921.7098115.002732.64
4732004.10.04 00:29buy stop1460.101.79921.79421.8991
4742004.10.04 00:29sell stop1470.101.79521.80021.6953
4752004.10.04 02:29sell1470.101.79521.80021.6953
4762004.10.04 03:29modify1470.101.79521.79471.6953
4772004.10.04 07:59s/l1470.101.79471.79471.69535.002737.64
4782004.10.04 17:29delete1460.101.79921.79421.8991
4792004.10.05 00:29buy stop1480.101.78581.78081.8857
4802004.10.05 00:29sell stop1490.101.78181.78681.6819
4812004.10.05 06:29buy1480.101.78581.78081.8857
4822004.10.05 13:29s/l1480.101.78081.78081.8857-50.002687.64
4832004.10.05 13:29sell1490.101.78181.78681.6819
4842004.10.05 17:29close1490.101.78201.78681.6819-2.002685.64
4852004.10.06 00:29buy stop1500.101.78371.77871.8836
4862004.10.06 00:29sell stop1510.101.77971.78471.6798
4872004.10.06 01:29buy1500.101.78371.77871.8836
4882004.10.06 09:59modify1500.101.78371.78421.8836
4892004.10.06 10:59s/l1500.101.78421.78421.88365.002690.64
4902004.10.06 11:29sell1510.101.77971.78471.6798
4912004.10.06 11:59modify1510.101.77971.77921.6798
4922004.10.06 12:29s/l1510.101.77921.77921.67985.002695.64
4932004.10.07 00:29buy stop1520.101.78151.77651.8814
4942004.10.07 00:29sell stop1530.101.77751.78251.6776
4952004.10.07 06:29buy1520.101.78151.77651.8814
4962004.10.07 15:59modify1520.101.78151.78201.8814
4972004.10.07 16:29s/l1520.101.78201.78201.88145.002700.64
4982004.10.07 17:29delete1530.101.77751.78251.6776
4992004.10.08 00:29buy stop1540.101.78421.77921.8841
5002004.10.08 00:29sell stop1550.101.78021.78521.6803
5012004.10.08 08:29buy1540.101.78421.77921.8841
5022004.10.08 09:59modify1540.101.78421.78471.8841
5032004.10.08 14:29s/l1540.101.78471.78471.88415.002705.64
5042004.10.08 17:29delete1550.101.78021.78521.6803
5052004.10.11 00:29buy stop1560.101.79631.79131.8962
5062004.10.11 00:29sell stop1570.101.79231.79731.6924
5072004.10.11 15:59buy1560.101.79631.79131.8962
5082004.10.11 17:29close1560.101.79671.79131.89624.002709.64
5092004.10.11 17:59delete1570.101.79231.79731.6924
5102004.10.12 00:29buy stop1580.101.80011.79511.9000
5112004.10.12 00:29sell stop1590.101.79611.80111.6962
5122004.10.12 02:29sell1590.101.79611.80111.6962
5132004.10.12 08:29modify1590.101.79611.79561.6962
5142004.10.12 17:29delete1580.101.80011.79511.9000
5152004.10.12 17:59close1590.101.78811.79561.696280.002789.64
5162004.10.13 00:29buy stop1600.101.79311.78811.8930
5172004.10.13 00:29sell stop1610.101.78911.79411.6892
5182004.10.13 13:59sell1610.101.78911.79411.6892
5192004.10.13 14:59modify1610.101.78911.78861.6892
5202004.10.13 17:29s/l1610.101.78861.78861.68925.002794.64
5212004.10.13 17:29delete1600.101.79311.78811.8930
5222004.10.14 00:29buy stop1620.101.79511.79011.8950
5232004.10.14 00:29sell stop1630.101.79111.79611.6912
5242004.10.14 06:29buy1620.101.79511.79011.8950
5252004.10.14 09:29modify1620.101.79511.79561.8950
5262004.10.14 16:29s/l1620.101.79561.79561.89505.002799.64
5272004.10.14 17:29delete1630.101.79111.79611.6912
5282004.10.15 00:29buy stop1640.101.79791.79291.8978
5292004.10.15 00:29sell stop1650.101.79391.79891.6940
5302004.10.15 06:59buy1640.101.79791.79291.8978
5312004.10.15 14:29modify1640.101.79791.79841.8978
5322004.10.15 17:29close1640.101.80551.79841.897876.002875.64
5332004.10.15 17:59delete1650.101.79391.79891.6940
5342004.10.18 00:29buy stop1660.101.80551.80051.9054
5352004.10.18 00:29sell stop1670.101.80151.80651.7016
5362004.10.18 13:29sell1670.101.80151.80651.7016
5372004.10.18 15:29buy1660.101.80551.80051.9054
5382004.10.18 17:29s/l1660.101.80051.80051.9054-50.002825.64
5392004.10.18 17:29close1670.101.80001.80651.701615.002840.64
5402004.10.19 00:29buy stop1680.101.79981.79481.8997
5412004.10.19 00:29sell stop1690.101.79581.80081.6959
5422004.10.19 03:29sell1690.101.79581.80081.6959
5432004.10.19 09:29modify1690.101.79581.79531.6959
5442004.10.19 11:29s/l1690.101.79531.79531.69595.002845.64
5452004.10.19 11:59buy1680.101.79981.79481.8997
5462004.10.19 13:29modify1680.101.79981.80031.8997
5472004.10.19 17:29close1680.101.80361.80031.899738.002883.64
5482004.10.20 00:29buy stop1700.101.80561.80061.9055
5492004.10.20 00:29sell stop1710.101.80161.80661.7017
5502004.10.20 02:59sell1710.101.80161.80661.7017
5512004.10.20 09:29s/l1710.101.80661.80661.7017-50.002833.64
5522004.10.20 09:29buy1700.101.80561.80061.9055
5532004.10.20 09:59modify1700.101.80561.80611.9055
5542004.10.20 17:29close1700.101.81751.80611.9055119.002952.64
5552004.10.21 00:29buy stop1720.101.81891.81391.9188
5562004.10.21 00:29sell stop1730.101.81491.81991.7150
5572004.10.21 02:29buy1720.101.81891.81391.9188
5582004.10.21 10:29modify1720.101.81891.81941.9188
5592004.10.21 17:29close1720.101.82751.81941.918886.003038.64
5602004.10.21 17:59delete1730.101.81491.81991.7150
5612004.10.22 00:29buy stop1740.101.82911.82411.9290
5622004.10.22 00:29sell stop1750.101.82511.83011.7252
5632004.10.22 03:59buy1740.101.82911.82411.9290
5642004.10.22 08:59modify1740.101.82911.82961.9290
5652004.10.22 09:29s/l1740.101.82961.82961.92905.003043.64
5662004.10.22 10:59sell1750.101.82511.83011.7252
5672004.10.22 11:59modify1750.101.82511.82461.7252
5682004.10.22 12:59s/l1750.101.82461.82461.72525.003048.64
5692004.10.25 00:29buy stop1760.101.83191.82691.9318
5702004.10.25 00:29sell stop1770.101.82791.83291.7280
5712004.10.25 01:29buy1760.101.83191.82691.9318
5722004.10.25 02:29modify1760.101.83191.83241.9318
5732004.10.25 17:29close1760.101.84001.83241.931881.003129.64
5742004.10.25 17:59delete1770.101.82791.83291.7280
5752004.10.26 00:29buy stop1780.101.84361.83861.9435
5762004.10.26 00:29sell stop1790.101.83961.84461.7397
5772004.10.26 02:29sell1790.101.83961.84461.7397
5782004.10.26 04:59s/l1790.101.84461.84461.7397-50.003079.64
5792004.10.26 04:59buy1780.101.84361.83861.9435
5802004.10.26 10:29s/l1780.101.83861.83861.9435-50.003029.64
5812004.10.27 00:29buy stop1800.101.83541.83041.9353
5822004.10.27 00:29sell stop1810.101.83141.83641.7315
5832004.10.27 00:59buy1800.101.83541.83041.9353
5842004.10.27 07:59modify1800.101.83541.83591.9353
5852004.10.27 10:59s/l1800.101.83591.83591.93535.003034.64
5862004.10.27 17:29delete1810.101.83141.83641.7315
5872004.10.28 00:29sell stop1820.101.82421.82921.7243
5882004.10.28 12:59sell1820.101.82421.82921.7243
5892004.10.28 13:29modify1820.101.82421.82371.7243
5902004.10.28 13:59s/l1820.101.82371.82371.72435.003039.64
5912004.10.29 00:29buy stop1830.101.83181.82681.9317
5922004.10.29 00:29sell stop1840.101.82781.83281.7279
5932004.10.29 01:59buy1830.101.83181.82681.9317
5942004.10.29 17:29close1830.101.83501.82681.931732.003071.64
5952004.10.29 17:59delete1840.101.82781.83281.7279
5962004.11.01 00:29buy stop1850.101.84101.83601.9409
5972004.11.01 00:29sell stop1860.101.83701.84201.7371
5982004.11.01 00:59buy1850.101.84101.83601.9409
5992004.11.01 02:29sell1860.101.83701.84201.7371
6002004.11.01 02:59s/l1850.101.83601.83601.9409-50.003021.64
6012004.11.01 06:29modify1860.101.83701.83651.7371
6022004.11.01 17:29close1860.101.83121.83651.737158.003079.64
6032004.11.02 00:29buy stop1870.101.83541.83041.9353
6042004.11.02 00:29sell stop1880.101.83141.83641.7315
6052004.11.02 08:29sell1880.101.83141.83641.7315
6062004.11.02 12:59buy1870.101.83541.83041.9353
6072004.11.02 13:29s/l1880.101.83641.83641.7315-50.003029.64
6082004.11.02 14:59modify1870.101.83541.83591.9353
6092004.11.02 17:29close1870.101.83771.83591.935323.003052.64
6102004.11.03 00:29buy stop1890.101.84341.83841.9433
6112004.11.03 13:29buy1890.101.84341.83841.9433
6122004.11.03 14:59modify1890.101.84341.84391.9433
6132004.11.03 17:29close1890.101.84561.84391.943322.003074.64
6142004.11.04 00:29buy stop1900.101.85061.84561.9505
6152004.11.04 00:29sell stop1910.101.84661.85161.7467
6162004.11.04 09:29sell1910.101.84661.85161.7467
6172004.11.04 10:29modify1910.101.84661.84611.7467
6182004.11.04 11:59s/l1910.101.84611.84611.74675.003079.64
6192004.11.04 17:29delete1900.101.85061.84561.9505
6202004.11.05 00:29buy stop1920.101.84611.84111.9460
6212004.11.05 00:29sell stop1930.101.84211.84711.7422
6222004.11.05 08:59sell1930.101.84211.84711.7422
6232004.11.05 11:29modify1930.101.84211.84161.7422
6242004.11.05 11:59s/l1930.101.84161.84161.74225.003084.64
6252004.11.05 16:29buy1920.101.84611.84111.9460
6262004.11.05 17:29close1920.101.85371.84111.946076.003160.64
6272004.11.08 00:29buy stop1940.101.85841.85341.9583
6282004.11.08 00:29sell stop1950.101.85441.85941.7545
6292004.11.08 01:59sell1950.101.85441.85941.7545
6302004.11.08 10:59s/l1950.101.85941.85941.7545-50.003110.64
6312004.11.08 10:59buy1940.101.85841.85341.9583
6322004.11.08 11:29modify1940.101.85841.85891.9583
6332004.11.08 12:59s/l1940.101.85891.85891.95835.003115.64
6342004.11.09 00:29buy stop1960.101.85791.85291.9578
6352004.11.09 00:29sell stop1970.101.85391.85891.7540
6362004.11.09 01:59sell1970.101.85391.85891.7540
6372004.11.09 17:29s/l1970.101.85891.85891.7540-50.003065.64
6382004.11.09 17:29buy1960.101.85791.85291.9578
6392004.11.09 17:29close1960.101.85901.85291.957811.003076.64
6402004.11.10 00:29buy stop1980.101.85821.85321.9581
6412004.11.10 00:29sell stop1990.101.85421.85921.7543
6422004.11.10 01:29sell1990.101.85421.85921.7543
6432004.11.10 10:59s/l1990.101.85921.85921.7543-50.003026.64
6442004.11.10 10:59buy1980.101.85821.85321.9581
6452004.11.10 15:29s/l1980.101.85321.85321.9581-50.002976.64
6462004.11.11 00:29buy stop2000.101.84841.84341.9483
6472004.11.11 00:29sell stop2010.101.84441.84941.7445
6482004.11.11 09:59sell2010.101.84441.84941.7445
6492004.11.11 12:29modify2010.101.84441.84391.7445
6502004.11.11 17:29delete2000.101.84841.84341.9483
6512004.11.11 17:59close2010.101.84261.84391.744518.002994.64
6522004.11.12 00:29sell stop2020.101.84061.84561.7407
6532004.11.12 00:59buy stop2030.101.84461.83961.9445
6542004.11.12 02:29buy2030.101.84461.83961.9445
6552004.11.12 03:29modify2030.101.84461.84511.9445
6562004.11.12 03:59s/l2030.101.84511.84511.94455.002999.64
6572004.11.12 17:29delete2020.101.84061.84561.7407
6582004.11.15 00:29buy stop2040.101.85701.85201.9569
6592004.11.15 00:29sell stop2050.101.85301.85801.7531
6602004.11.15 01:29buy2040.101.85701.85201.9569
6612004.11.15 12:59sell2050.101.85301.85801.7531
6622004.11.15 16:29s/l2040.101.85201.85201.9569-50.002949.64
6632004.11.15 17:29close2050.101.84931.85801.753137.002986.64
6642004.11.16 00:29buy stop2060.101.84991.84491.9498
6652004.11.16 00:29sell stop2070.101.84591.85091.7460
6662004.11.16 02:29sell2070.101.84591.85091.7460
6672004.11.16 10:29buy2060.101.84991.84491.9498
6682004.11.16 10:59s/l2070.101.85091.85091.7460-50.002936.64
6692004.11.16 11:29modify2060.101.84991.85041.9498
6702004.11.16 15:29s/l2060.101.85041.85041.94985.002941.64
6712004.11.17 00:29buy stop2080.101.85591.85091.9558
6722004.11.17 00:29sell stop2090.101.85191.85691.7520
6732004.11.17 01:59sell2090.101.85191.85691.7520
6742004.11.17 09:29buy2080.101.85591.85091.9558
6752004.11.17 09:59s/l2090.101.85691.85691.7520-50.002891.64
6762004.11.17 11:29modify2080.101.85591.85641.9558
6772004.11.17 13:29s/l2080.101.85641.85641.95585.002896.64
6782004.11.18 00:29buy stop2100.101.86121.85621.9611
6792004.11.18 00:29sell stop2110.101.85721.86221.7573
6802004.11.18 07:29buy2100.101.86121.85621.9611
6812004.11.18 10:59sell2110.101.85721.86221.7573
6822004.11.18 13:29s/l2100.101.85621.85621.9611-50.002846.64
6832004.11.18 13:59modify2110.101.85721.85671.7573
6842004.11.18 17:29close2110.101.85201.85671.757352.002898.64
6852004.11.19 00:29sell stop2120.101.84561.85061.7457
6862004.11.19 00:59buy stop2130.101.84961.84461.9495
6872004.11.19 03:59buy2130.101.84961.84461.9495
6882004.11.19 06:29modify2130.101.84961.85011.9495
6892004.11.19 08:59s/l2130.101.85011.85011.94955.002903.64
6902004.11.19 17:29delete2120.101.84561.85061.7457
6912004.11.22 00:29buy stop2140.101.86001.85501.9599
6922004.11.22 00:29sell stop2150.101.85601.86101.7561
6932004.11.22 03:59sell2150.101.85601.86101.7561
6942004.11.22 09:59modify2150.101.85601.85551.7561
6952004.11.22 12:29s/l2150.101.85551.85551.75615.002908.64
6962004.11.22 17:29delete2140.101.86001.85501.9599
6972004.11.23 00:29buy stop2160.101.86211.85711.9620
6982004.11.23 00:29sell stop2170.101.85811.86311.7582
6992004.11.23 01:59sell2170.101.85811.86311.7582
7002004.11.23 02:29modify2170.101.85811.85761.7582
7012004.11.23 11:29s/l2170.101.85761.85761.75825.002913.64
7022004.11.23 11:29buy2160.101.86211.85711.9620
7032004.11.23 12:29modify2160.101.86211.86261.9620
7042004.11.23 17:29close2160.101.86901.86261.962069.002982.64
7052004.11.24 00:29buy stop2180.101.87031.86531.9702
7062004.11.24 00:29sell stop2190.101.86631.87131.7664
7072004.11.24 07:59buy2180.101.87031.86531.9702
7082004.11.24 10:29modify2180.101.87031.87081.9702
7092004.11.24 17:29close2180.101.88151.87081.9702112.003094.64
7102004.11.24 17:59delete2190.101.86631.87131.7664
7112004.11.25 00:29buy stop2200.101.88391.87891.9838
7122004.11.25 00:29sell stop2210.101.87991.88491.7800
7132004.11.25 01:29sell2210.101.87991.88491.7800
7142004.11.25 09:29s/l2210.101.88491.88491.7800-50.003044.64
7152004.11.25 09:29buy2200.101.88391.87891.9838
7162004.11.25 10:29modify2200.101.88391.88441.9838
7172004.11.25 17:29close2200.101.88771.88441.983838.003082.64
7182004.11.26 00:29buy stop2220.101.89501.89001.9949
7192004.11.26 00:29sell stop2230.101.89101.89601.7911
7202004.11.26 05:29buy2220.101.89501.89001.9949
7212004.11.26 06:29modify2220.101.89501.89551.9949
7222004.11.26 09:29s/l2220.101.89551.89551.99495.003087.64
7232004.11.26 09:29sell2230.101.89101.89601.7911
7242004.11.26 09:59modify2230.101.89101.89051.7911
7252004.11.26 10:59s/l2230.101.89051.89051.79115.003092.64
7262004.11.29 00:29buy stop2240.101.89361.88861.9935
7272004.11.29 00:29sell stop2250.101.88961.89461.7897
7282004.11.29 02:29sell2250.101.88961.89461.7897
7292004.11.29 06:29buy2240.101.89361.88861.9935
7302004.11.29 09:29s/l2240.101.88861.88861.9935-50.003042.64
7312004.11.29 10:29modify2250.101.88961.88911.7897
7322004.11.29 12:59s/l2250.101.88911.88911.78975.003047.64
7332004.11.30 00:29buy stop2260.101.89571.89071.9956
7342004.11.30 00:29sell stop2270.101.89171.89671.7918
7352004.11.30 01:59sell2270.101.89171.89671.7918
7362004.11.30 02:59modify2270.101.89171.89121.7918
7372004.11.30 08:29s/l2270.101.89121.89121.79185.003052.64
7382004.11.30 11:29buy2260.101.89571.89071.9956
7392004.11.30 11:59modify2260.101.89571.89621.9956
7402004.11.30 17:29close2260.101.91001.89621.9956143.003195.64
7412004.12.01 00:29buy stop2280.101.91091.90592.0108
7422004.12.01 00:29sell stop2290.101.90691.91191.8070
7432004.12.01 01:29buy2280.101.91091.90592.0108
7442004.12.01 07:29modify2280.101.91091.91142.0108
7452004.12.01 17:29close2280.101.92821.91142.0108173.003368.64
7462004.12.01 17:59delete2290.101.90691.91191.8070
7472004.12.02 00:29buy stop2300.101.93581.93082.0357
7482004.12.02 00:29sell stop2310.101.93181.93681.8319
7492004.12.02 08:59buy2300.101.93581.93082.0357
7502004.12.02 09:29modify2300.101.93581.93632.0357
7512004.12.02 11:29s/l2300.101.93631.93632.03575.003373.64
7522004.12.02 11:59sell2310.101.93181.93681.8319
7532004.12.02 15:29s/l2310.101.93681.93681.8319-50.003323.64
7542004.12.03 00:29buy stop2320.101.92591.92092.0258
7552004.12.03 00:29sell stop2330.101.92191.92691.8220
7562004.12.03 01:59sell2330.101.92191.92691.8220
7572004.12.03 13:29buy2320.101.92591.92092.0258
7582004.12.03 13:59s/l2330.101.92691.92691.8220-50.003273.64
7592004.12.03 14:59modify2320.101.92591.92642.0258
7602004.12.03 17:29close2320.101.93701.92642.0258111.003384.64
7612004.12.06 00:29buy stop2340.101.94451.93952.0444
7622004.12.06 00:29sell stop2350.101.94051.94551.8406
7632004.12.06 02:29sell2350.101.94051.94551.8406
7642004.12.06 17:29delete2340.101.94451.93952.0444
7652004.12.06 17:59close2350.101.94251.94551.8406-20.003364.64
7662004.12.07 00:29buy stop2360.101.94031.93532.0402
7672004.12.07 04:29buy2360.101.94031.93532.0402
7682004.12.07 06:59modify2360.101.94031.94082.0402
7692004.12.07 17:29close2360.101.94421.94082.040239.003403.64
7702004.12.08 00:29buy stop2370.101.94661.94162.0465
7712004.12.08 00:29sell stop2380.101.94261.94761.8427
7722004.12.08 02:29sell2380.101.94261.94761.8427
7732004.12.08 05:59modify2380.101.94261.94211.8427
7742004.12.08 17:29delete2370.101.94661.94162.0465
7752004.12.08 17:59close2380.101.92931.94211.8427133.003536.64
7762004.12.09 00:29buy stop2390.101.94021.93522.0401
7772004.12.09 00:29sell stop2400.101.93621.94121.8363
7782004.12.09 01:59sell2400.101.93621.94121.8363
7792004.12.09 02:59modify2400.101.93621.93571.8363
7802004.12.09 17:29delete2390.101.94021.93522.0401
7812004.12.09 17:59close2400.101.91731.93571.8363189.003725.64
7822004.12.10 00:29buy stop2410.101.92731.92232.0272
7832004.12.10 00:29sell stop2420.101.92331.92831.8234
7842004.12.10 00:59sell2420.101.92331.92831.8234
7852004.12.10 01:59modify2420.101.92331.92281.8234
7862004.12.10 17:29delete2410.101.92731.92232.0272
7872004.12.10 17:59close2420.101.91321.92281.8234101.003826.64
7882004.12.13 00:29sell stop2430.101.90761.91261.8077
7892004.12.13 17:29delete2430.101.90761.91261.8077
7902004.12.14 00:29buy stop2440.101.92651.92152.0264
7912004.12.14 00:29sell stop2450.101.92251.92751.8226
7922004.12.14 01:29sell2450.101.92251.92751.8226
7932004.12.14 03:59modify2450.101.92251.92201.8226
7942004.12.14 07:29s/l2450.101.92201.92201.82265.003831.64
7952004.12.14 12:59buy2440.101.92651.92152.0264
7962004.12.14 17:29close2440.101.92341.92152.0264-31.003800.64
7972004.12.15 00:29buy stop2460.101.92871.92372.0286
7982004.12.15 00:29sell stop2470.101.92471.92971.8248
7992004.12.15 02:59sell2470.101.92471.92971.8248
8002004.12.15 03:59modify2470.101.92471.92421.8248
8012004.12.15 04:59s/l2470.101.92421.92421.82485.003805.64
8022004.12.15 08:29buy2460.101.92871.92372.0286
8032004.12.15 11:59modify2460.101.92871.92922.0286
8042004.12.15 17:29close2460.101.94421.92922.0286155.003960.64
8052004.12.16 00:29buy stop2480.101.94381.93882.0437
8062004.12.16 00:29sell stop2490.101.93981.94481.8399
8072004.12.16 10:59buy2480.101.94381.93882.0437
8082004.12.16 11:29modify2480.101.94381.94432.0437
8092004.12.16 15:29s/l2480.101.94431.94432.04375.003965.64
8102004.12.16 15:29sell2490.101.93981.94481.8399
8112004.12.16 16:59modify2490.101.93981.93931.8399
8122004.12.16 17:29close2490.101.93561.93931.839942.004007.64
8132004.12.17 00:29buy stop2500.101.93451.92952.0344
8142004.12.17 00:29sell stop2510.101.93051.93551.8306
8152004.12.17 05:59buy2500.101.93451.92952.0344
8162004.12.17 10:29modify2500.101.93451.93502.0344
8172004.12.17 12:59s/l2500.101.93501.93502.03445.004012.64
8182004.12.17 17:29delete2510.101.93051.93551.8306
8192004.12.20 00:29buy stop2520.101.94581.94082.0457
8202004.12.20 09:29buy2520.101.94581.94082.0457
8212004.12.20 10:59modify2520.101.94581.94632.0457
8222004.12.20 11:29s/l2520.101.94631.94632.04575.004017.64
8232004.12.21 00:29buy stop2530.101.94861.94362.0485
8242004.12.21 00:29sell stop2540.101.94461.94961.8447
8252004.12.21 05:29sell2540.101.94461.94961.8447
8262004.12.21 09:29modify2540.101.94461.94411.8447
8272004.12.21 17:29delete2530.101.94861.94362.0485
8282004.12.21 17:59close2540.101.92641.94411.8447182.004199.64
8292004.12.22 00:29buy stop2550.101.93001.92502.0299
8302004.12.22 00:29sell stop2560.101.92601.93101.8261
8312004.12.22 10:59sell2560.101.92601.93101.8261
8322004.12.22 11:59modify2560.101.92601.92551.8261
8332004.12.22 17:29delete2550.101.93001.92502.0299
8342004.12.22 17:59close2560.101.91271.92551.8261133.004332.64
8352004.12.23 00:29buy stop2570.101.91791.91292.0178
8362004.12.23 00:29sell stop2580.101.91391.91891.8140
8372004.12.23 04:59buy2570.101.91791.91292.0178
8382004.12.23 08:29modify2570.101.91791.91842.0178
8392004.12.23 12:29s/l2570.101.91841.91842.01785.004337.64
8402004.12.23 17:29delete2580.101.91391.91891.8140
8412004.12.24 00:29buy stop2590.101.92511.92012.0250
8422004.12.24 00:29sell stop2600.101.92111.92611.8212
8432004.12.24 01:59sell2600.101.92111.92611.8212
8442004.12.24 10:29s/l2600.101.92611.92611.8212-50.004287.64
8452004.12.24 10:29buy2590.101.92511.92012.0250
8462004.12.24 10:59modify2590.101.92511.92562.0250
8472004.12.24 13:29s/l2590.101.92561.92562.02505.004292.64
8482004.12.27 00:29buy stop2610.101.92501.92002.0249
8492004.12.27 00:29sell stop2620.101.92101.92601.8211
8502004.12.27 02:29sell2620.101.92101.92601.8211
8512004.12.27 05:29buy2610.101.92501.92002.0249
8522004.12.27 16:29s/l2620.101.92601.92601.8211-50.004242.64
8532004.12.27 17:29close2610.101.93551.92002.0249105.004347.64
8542004.12.28 00:29buy stop2630.101.93521.93022.0351
8552004.12.28 00:29sell stop2640.101.93121.93621.8313
8562004.12.28 08:29buy2630.101.93521.93022.0351
8572004.12.28 11:29modify2630.101.93521.93572.0351
8582004.12.28 15:59s/l2630.101.93571.93572.03515.004352.64
8592004.12.28 16:59sell2640.101.93121.93621.8313
8602004.12.28 17:29close2640.101.93091.93621.83133.004355.64
8612004.12.29 00:29buy stop2650.101.93001.92502.0299
8622004.12.29 00:29sell stop2660.101.92601.93101.8261
8632004.12.29 01:29sell2660.101.92601.93101.8261
8642004.12.29 05:59buy2650.101.93001.92502.0299
8652004.12.29 06:29s/l2660.101.93101.93101.8261-50.004305.64
8662004.12.29 06:59modify2650.101.93001.93052.0299
8672004.12.29 09:59s/l2650.101.93051.93052.02995.004310.64
8682004.12.30 00:29buy stop2670.101.92001.91502.0199
8692004.12.30 00:29sell stop2680.101.91601.92101.8161
8702004.12.30 01:29sell2680.101.91601.92101.8161
8712004.12.30 04:29s/l2680.101.92101.92101.8161-50.004260.64
8722004.12.30 04:29buy2670.101.92001.91502.0199
8732004.12.30 05:59modify2670.101.92001.92052.0199
8742004.12.30 06:29s/l2670.101.92051.92052.01995.004265.64
8752004.12.31 00:29buy stop2690.101.92621.92122.0261
8762004.12.31 00:29sell stop2700.101.92221.92721.8223
8772004.12.31 05:59buy2690.101.92621.92122.0261
8782004.12.31 07:59modify2690.101.92621.92672.0261
8792004.12.31 08:29s/l2690.101.92671.92672.02615.004270.64
8802004.12.31 16:59sell2700.101.92221.92721.8223
8812004.12.31 17:29close2700.101.92051.92721.822317.004287.64
8822005.01.03 00:29buy stop2710.101.92051.91552.0204
8832005.01.03 00:29sell stop2720.101.91651.92151.8166
8842005.01.03 02:29sell2720.101.91651.92151.8166
8852005.01.03 04:29modify2720.101.91651.91601.8166
8862005.01.03 17:29delete2710.101.92051.91552.0204
8872005.01.03 17:59close2720.101.90571.91601.8166108.004395.64
8882005.01.04 00:29buy stop2730.101.90701.90202.0069
8892005.01.04 00:29sell stop2740.101.90301.90801.8031
8902005.01.04 03:59buy2730.101.90701.90202.0069
8912005.01.04 07:59sell2740.101.90301.90801.8031
8922005.01.04 09:59s/l2730.101.90201.90202.0069-50.004345.64
8932005.01.04 10:29modify2740.101.90301.90251.8031
8942005.01.04 17:29close2740.101.88151.90251.8031215.004560.64
8952005.01.05 00:29buy stop2750.101.88381.87881.9837
8962005.01.05 00:29sell stop2760.101.87981.88481.7799
8972005.01.05 01:29buy2750.101.88381.87881.9837
8982005.01.05 08:59sell2760.101.87981.88481.7799
8992005.01.05 10:29s/l2750.101.87881.87881.9837-50.004510.64
9002005.01.05 11:29modify2760.101.87981.87931.7799
9012005.01.05 14:59s/l2760.101.87931.87931.77995.004515.64
9022005.01.06 00:29buy stop2770.101.88641.88141.9863
9032005.01.06 00:29sell stop2780.101.88241.88741.7825
9042005.01.06 06:29sell2780.101.88241.88741.7825
9052005.01.06 08:29modify2780.101.88241.88191.7825
9062005.01.06 17:29delete2770.101.88641.88141.9863
9072005.01.06 17:59close2780.101.87561.88191.782568.004583.64
9082005.01.07 00:29buy stop2790.101.87861.87361.9785
9092005.01.07 00:29sell stop2800.101.87461.87961.7747
9102005.01.07 05:59buy2790.101.87861.87361.9785
9112005.01.07 10:59modify2790.101.87861.87911.9785
9122005.01.07 13:59s/l2790.101.87911.87911.97855.004588.64
9132005.01.07 16:29sell2800.101.87461.87961.7747
9142005.01.07 16:59modify2800.101.87461.87411.7747
9152005.01.07 17:29close2800.101.87101.87411.774736.004624.64
9162005.01.10 00:29buy stop2810.101.87221.86721.9721
9172005.01.10 00:29sell stop2820.101.86821.87321.7683
9182005.01.10 04:29buy2810.101.87221.86721.9721
9192005.01.10 04:59modify2810.101.87221.87271.9721
9202005.01.10 06:59s/l2810.101.87271.87271.97215.004629.64
9212005.01.10 17:29delete2820.101.86821.87321.7683
9222005.01.11 00:29buy stop2830.101.87931.87431.9792
9232005.01.11 00:29sell stop2840.101.87531.88031.7754
9242005.01.11 03:29buy2830.101.87931.87431.9792
9252005.01.11 06:59modify2830.101.87931.87981.9792
9262005.01.11 07:59s/l2830.101.87981.87981.97925.004634.64
9272005.01.11 17:29delete2840.101.87531.88031.7754
9282005.01.12 00:29buy stop2850.101.88041.87541.9803
9292005.01.12 00:29sell stop2860.101.87641.88141.7765
9302005.01.12 01:29sell2860.101.87641.88141.7765
9312005.01.12 09:59modify2860.101.87641.87591.7765
9322005.01.12 13:29s/l2860.101.87591.87591.77655.004639.64
9332005.01.12 14:59buy2850.101.88041.87541.9803
9342005.01.12 15:29modify2850.101.88041.88091.9803
9352005.01.12 17:29close2850.101.89141.88091.9803110.004749.64
9362005.01.13 00:29buy stop2870.101.89211.88711.9920
9372005.01.13 00:29sell stop2880.101.88811.89311.7882
9382005.01.13 08:29buy2870.101.89211.88711.9920
9392005.01.13 10:29sell2880.101.88811.89311.7882
9402005.01.13 11:59s/l2870.101.88711.88711.9920-50.004699.64
9412005.01.13 12:29modify2880.101.88811.88761.7882
9422005.01.13 17:29close2880.101.88341.88761.788247.004746.64
9432005.01.14 00:29buy stop2890.101.88311.87811.9830
9442005.01.14 00:29sell stop2900.101.87911.88411.7792
9452005.01.14 02:59sell2900.101.87911.88411.7792
9462005.01.14 03:29modify2900.101.87911.87861.7792
9472005.01.14 17:29delete2890.101.88311.87811.9830
9482005.01.14 17:59close2900.101.87041.87861.779287.004833.64
9492005.01.17 00:29buy stop2910.101.87221.86721.9721
9502005.01.17 00:29sell stop2920.101.86821.87321.7683
9512005.01.17 04:29buy2910.101.87221.86721.9721
9522005.01.17 12:29sell2920.101.86821.87321.7683
9532005.01.17 12:59s/l2910.101.86721.86721.9721-50.004783.64
9542005.01.17 13:59modify2920.101.86821.86771.7683
9552005.01.17 17:29close2920.101.86051.86771.768377.004860.64
9562005.01.18 00:29buy stop2930.101.85951.85451.9594
9572005.01.18 00:29sell stop2940.101.85551.86051.7556
9582005.01.18 03:29sell2940.101.85551.86051.7556
9592005.01.18 10:59s/l2940.101.86051.86051.7556-50.004810.64
9602005.01.18 10:59buy2930.101.85951.85451.9594
9612005.01.18 11:29modify2930.101.85951.86001.9594
9622005.01.18 17:29close2930.101.86751.86001.959480.004890.64
9632005.01.19 00:29buy stop2950.101.86711.86211.9670
9642005.01.19 00:29sell stop2960.101.86311.86811.7632
9652005.01.19 00:59sell2960.101.86311.86811.7632
9662005.01.19 02:29buy2950.101.86711.86211.9670
9672005.01.19 08:59s/l2960.101.86811.86811.7632-50.004840.64
9682005.01.19 09:29modify2950.101.86711.86761.9670
9692005.01.19 17:29close2950.101.87461.86761.967075.004915.64
9702005.01.20 00:29buy stop2970.101.87201.86701.9719
9712005.01.20 00:29sell stop2980.101.86801.87301.7681
9722005.01.20 03:59buy2970.101.87201.86701.9719
9732005.01.20 09:29sell2980.101.86801.87301.7681
9742005.01.20 09:59s/l2970.101.86701.86701.9719-50.004865.64
9752005.01.20 09:59modify2980.101.86801.86751.7681
9762005.01.20 11:59s/l2980.101.86751.86751.76815.004870.64
9772005.01.21 00:29buy stop2990.101.87411.86911.9740
9782005.01.21 00:29sell stop3000.101.87011.87511.7702
9792005.01.21 01:29sell3000.101.87011.87511.7702
9802005.01.21 03:29modify3000.101.87011.86961.7702
9812005.01.21 04:59s/l3000.101.86961.86961.77025.004875.64
9822005.01.21 17:29delete2990.101.87411.86911.9740
9832005.01.24 00:29buy stop3010.101.88021.87521.9801
9842005.01.24 00:29sell stop3020.101.87621.88121.7763
9852005.01.24 02:29sell3020.101.87621.88121.7763
9862005.01.24 08:59s/l3020.101.88121.88121.7763-50.004825.64
9872005.01.24 08:59buy3010.101.88021.87521.9801
9882005.01.24 09:59modify3010.101.88021.88071.9801
9892005.01.24 12:29s/l3010.101.88071.88071.98015.004830.64
9902005.01.25 00:29buy stop3030.101.88041.87541.9803
9912005.01.25 00:29sell stop3040.101.87641.88141.7765
9922005.01.25 03:59buy3030.101.88041.87541.9803
9932005.01.25 07:59sell3040.101.87641.88141.7765
9942005.01.25 13:59s/l3030.101.87541.87541.9803-50.004780.64
9952005.01.25 14:29modify3040.101.87641.87591.7765
9962005.01.25 17:29close3040.101.86511.87591.7765113.004893.64
9972005.01.26 00:29buy stop3050.101.86611.86111.9660
9982005.01.26 00:29sell stop3060.101.86211.86711.7622
9992005.01.26 01:29buy3050.101.86611.86111.9660
10002005.01.26 04:59modify3050.101.86611.86661.9660
10012005.01.26 17:29close3050.101.88111.86661.9660150.005043.64
10022005.01.26 17:59delete3060.101.86211.86711.7622
10032005.01.27 00:29buy stop3070.101.88371.87871.9836
10042005.01.27 00:29sell stop3080.101.87971.88471.7798
10052005.01.27 08:29buy3070.101.88371.87871.9836
10062005.01.27 16:59modify3070.101.88371.88421.9836
10072005.01.27 17:29close3070.101.88721.88421.983635.005078.64
10082005.01.27 17:59delete3080.101.87971.88471.7798
10092005.01.28 00:29buy stop3090.101.89131.88631.9912
10102005.01.28 00:29sell stop3100.101.88731.89231.7874
10112005.01.28 02:59sell3100.101.88731.89231.7874
10122005.01.28 11:29modify3100.101.88731.88681.7874
10132005.01.28 11:59s/l3100.101.88681.88681.78745.005083.64
10142005.01.28 17:29delete3090.101.89131.88631.9912
10152005.01.31 00:29buy stop3110.101.88711.88211.9870
10162005.01.31 00:29sell stop3120.101.88311.88811.7832
10172005.01.31 01:29buy3110.101.88711.88211.9870
10182005.01.31 09:59sell3120.101.88311.88811.7832
10192005.01.31 10:29s/l3110.101.88211.88211.9870-50.005033.64
10202005.01.31 11:59modify3120.101.88311.88261.7832
10212005.01.31 12:59s/l3120.101.88261.88261.78325.005038.64
10222005.02.01 00:29buy stop3130.101.88561.88061.9855
10232005.02.01 00:29sell stop3140.101.88161.88661.7817
10242005.02.01 02:59buy3130.101.88561.88061.9855
10252005.02.01 09:29sell3140.101.88161.88661.7817
10262005.02.01 10:59s/l3130.101.88061.88061.9855-50.004988.64
10272005.02.01 11:29modify3140.101.88161.88111.7817
10282005.02.01 12:29s/l3140.101.88111.88111.78175.004993.64
10292005.02.02 00:29buy stop3150.101.88501.88001.9849
10302005.02.02 00:29sell stop3160.101.88101.88601.7811
10312005.02.02 02:59buy3150.101.88501.88001.9849
10322005.02.02 12:59modify3150.101.88501.88551.9849
10332005.02.02 16:29s/l3150.101.88551.88551.98495.004998.64
10342005.02.02 17:29delete3160.101.88101.88601.7811
10352005.02.03 00:29buy stop3170.101.88811.88311.9880
10362005.02.03 00:29sell stop3180.101.88411.88911.7842
10372005.02.03 01:59sell3180.101.88411.88911.7842
10382005.02.03 11:29buy3170.101.88811.88311.9880
10392005.02.03 11:59s/l3180.101.88911.88911.7842-50.004948.64
10402005.02.03 11:59modify3170.101.88811.88861.9880
10412005.02.03 12:29s/l3170.101.88861.88861.98805.004953.64
10422005.02.04 00:29buy stop3190.101.88351.87851.9834
10432005.02.04 00:29sell stop3200.101.87951.88451.7796
10442005.02.04 11:59buy3190.101.88351.87851.9834
10452005.02.04 16:59modify3190.101.88351.88401.9834
10462005.02.04 17:29close3190.101.88511.88401.983416.004969.64
10472005.02.04 17:59delete3200.101.87951.88451.7796
10482005.02.07 00:29buy stop3210.101.87371.86871.9736
10492005.02.07 00:29sell stop3220.101.86971.87471.7698
10502005.02.07 02:29buy3210.101.87371.86871.9736
10512005.02.07 10:29sell3220.101.86971.87471.7698
10522005.02.07 15:29s/l3210.101.86871.86871.9736-50.004919.64
10532005.02.07 16:29modify3220.101.86971.86921.7698
10542005.02.07 17:29close3220.101.86401.86921.769857.004976.64
10552005.02.08 00:29buy stop3230.101.85741.85241.9573
10562005.02.08 00:29sell stop3240.101.85341.85841.7535
10572005.02.08 00:59buy3230.101.85741.85241.9573
10582005.02.08 02:29modify3230.101.85741.85791.9573
10592005.02.08 02:59s/l3230.101.85791.85791.95735.004981.64
10602005.02.08 11:59sell3240.101.85341.85841.7535
10612005.02.08 17:29close3240.101.85751.85841.7535-41.004940.64
10622005.02.09 00:29buy stop3250.101.85531.85031.9552
10632005.02.09 00:29sell stop3260.101.85131.85631.7514
10642005.02.09 06:59buy3250.101.85531.85031.9552
10652005.02.09 07:29modify3250.101.85531.85581.9552
10662005.02.09 15:29s/l3250.101.85581.85581.95525.004945.64
10672005.02.09 17:29delete3260.101.85131.85631.7514
10682005.02.10 00:29buy stop3270.101.86041.85541.9603
10692005.02.10 00:29sell stop3280.101.85641.86141.7565
10702005.02.10 01:29buy3270.101.86041.85541.9603
10712005.02.10 14:59sell3280.101.85641.86141.7565
10722005.02.10 15:59s/l3280.101.86141.86141.7565-50.004895.64
10732005.02.10 16:29modify3270.101.86041.86091.9603
10742005.02.10 17:29close3270.101.87061.86091.9603102.004997.64
10752005.02.11 00:29buy stop3290.101.87031.86531.9702
10762005.02.11 00:29sell stop3300.101.86631.87131.7664
10772005.02.11 08:59buy3290.101.87031.86531.9702
10782005.02.11 11:59sell3300.101.86631.87131.7664
10792005.02.11 13:29s/l3290.101.86531.86531.9702-50.004947.64
10802005.02.11 13:59modify3300.101.86631.86581.7664
10812005.02.11 14:59s/l3300.101.86581.86581.76645.004952.64
10822005.02.14 00:29buy stop3310.101.87131.86631.9712
10832005.02.14 00:29sell stop3320.101.86731.87231.7674
10842005.02.14 01:59buy3310.101.87131.86631.9712
10852005.02.14 02:59modify3310.101.87131.87181.9712
10862005.02.14 17:29close3310.101.88951.87181.9712182.005134.64
10872005.02.14 17:59delete3320.101.86731.87231.7674
10882005.02.15 00:29buy stop3330.101.88901.88401.9889
10892005.02.15 00:29sell stop3340.101.88501.89001.7851
10902005.02.15 07:59buy3330.101.88901.88401.9889
10912005.02.15 14:59modify3330.101.88901.88951.9889
10922005.02.15 15:29s/l3330.101.88951.88951.98895.005139.64
10932005.02.15 17:29delete3340.101.88501.89001.7851
10942005.02.16 00:29buy stop3350.101.89721.89221.9971
10952005.02.16 00:29sell stop3360.101.89321.89821.7933
10962005.02.16 02:59sell3360.101.89321.89821.7933
10972005.02.16 12:29modify3360.101.89321.89271.7933
10982005.02.16 17:29delete3350.101.89721.89221.9971
10992005.02.16 17:59close3360.101.87811.89271.7933151.005290.64
11002005.02.17 00:29buy stop3370.101.88621.88121.9861
11012005.02.17 00:29sell stop3380.101.88221.88721.7823
11022005.02.17 08:59buy3370.101.88621.88121.9861
11032005.02.17 09:59modify3370.101.88621.88671.9861
11042005.02.17 14:59s/l3370.101.88671.88671.98615.005295.64
11052005.02.17 17:29delete3380.101.88221.88721.7823
11062005.02.18 00:29buy stop3390.101.89701.89201.9969
11072005.02.18 00:29sell stop3400.101.89301.89801.7931
11082005.02.18 01:59sell3400.101.89301.89801.7931
11092005.02.18 17:29delete3390.101.89701.89201.9969
11102005.02.18 17:59close3400.101.89411.89801.7931-11.005284.64
11112005.02.21 00:29buy stop3410.101.89531.89031.9952
11122005.02.21 00:29sell stop3420.101.89131.89631.7914
11132005.02.21 02:59sell3420.101.89131.89631.7914
11142005.02.21 09:29s/l3420.101.89631.89631.7914-50.005234.64
11152005.02.21 09:29buy3410.101.89531.89031.9952
11162005.02.21 09:59modify3410.101.89531.89581.9952
11172005.02.21 11:59s/l3410.101.89581.89581.99525.005239.64
11182005.02.22 00:29buy stop3430.101.89821.89321.9981
11192005.02.22 00:29sell stop3440.101.89421.89921.7943
11202005.02.22 03:59buy3430.101.89821.89321.9981
11212005.02.22 04:59modify3430.101.89821.89871.9981
11222005.02.22 17:29close3430.101.90891.89871.9981107.005346.64
11232005.02.22 17:59delete3440.101.89421.89921.7943
11242005.02.23 00:29buy stop3450.101.91241.90742.0123
11252005.02.23 00:29sell stop3460.101.90841.91341.8085
11262005.02.23 01:59sell3460.101.90841.91341.8085
11272005.02.23 02:59modify3460.101.90841.90791.8085
11282005.02.23 03:29s/l3460.101.90791.90791.80855.005351.64
11292005.02.23 14:59buy3450.101.91241.90742.0123
11302005.02.23 16:59s/l3450.101.90741.90742.0123-50.005301.64
11312005.02.24 00:29buy stop3470.101.90921.90422.0091
11322005.02.24 00:29sell stop3480.101.90521.91021.8053
11332005.02.24 03:29buy3470.101.90921.90422.0091
11342005.02.24 10:29s/l3470.101.90421.90422.0091-50.005251.64
11352005.02.24 10:29sell3480.101.90521.91021.8053
11362005.02.24 10:59modify3480.101.90521.90471.8053
11372005.02.24 11:29s/l3480.101.90471.90471.80535.005256.64
11382005.02.25 00:29buy stop3490.101.91071.90572.0106
11392005.02.25 00:29sell stop3500.101.90671.91171.8068
11402005.02.25 01:59buy3490.101.91071.90572.0106
11412005.02.25 15:29modify3490.101.91071.91122.0106
11422005.02.25 17:29close3490.101.91501.91122.010643.005299.64
11432005.02.25 17:59delete3500.101.90671.91171.8068
11442005.02.28 00:29buy stop3510.101.91891.91392.0188
11452005.02.28 00:29sell stop3520.101.91491.91991.8150
11462005.02.28 00:59buy3510.101.91891.91392.0188
11472005.02.28 02:29modify3510.101.91891.91942.0188
11482005.02.28 17:29close3510.101.92511.91942.018862.005361.64
11492005.02.28 17:59delete3520.101.91491.91991.8150
11502005.03.01 00:29buy stop3530.101.92221.91722.0221
11512005.03.01 00:29sell stop3540.101.91821.92321.8183
11522005.03.01 02:59sell3540.101.91821.92321.8183
11532005.03.01 17:29delete3530.101.92221.91722.0221
11542005.03.01 17:59close3540.101.92131.92321.8183-31.005330.64
11552005.03.02 00:29buy stop3550.101.92231.91732.0222
11562005.03.02 17:29delete3550.101.92231.91732.0222
11572005.03.03 00:29buy stop3560.101.91541.91042.0153
11582005.03.03 00:29sell stop3570.101.91141.91641.8115
11592005.03.03 06:59sell3570.101.91141.91641.8115
11602005.03.03 10:59modify3570.101.91141.91091.8115
11612005.03.03 12:29s/l3570.101.91091.91091.81155.005335.64
11622005.03.03 17:29delete3560.101.91541.91042.0153
11632005.03.04 00:29buy stop3580.101.90881.90382.0087
11642005.03.04 00:29sell stop3590.101.90481.90981.8049
11652005.03.04 14:59buy3580.101.90881.90382.0087
11662005.03.04 15:29modify3580.101.90881.90932.0087
11672005.03.04 17:29close3580.101.92451.90932.0087157.005492.64
11682005.03.04 17:59delete3590.101.90481.90981.8049
11692005.03.07 00:29sell stop3600.101.92081.92581.8209
11702005.03.07 00:59buy stop3610.101.92481.91982.0247
11712005.03.07 08:29sell3600.101.92081.92581.8209
11722005.03.07 10:59modify3600.101.92081.92031.8209
11732005.03.07 17:29close3600.101.91481.92031.820960.005552.64
11742005.03.07 17:59delete3610.101.92481.91982.0247
11752005.03.08 00:29buy stop3620.101.91711.91212.0170
11762005.03.08 00:29sell stop3630.101.91311.91811.8132
11772005.03.08 09:29buy3620.101.91711.91212.0170
11782005.03.08 09:59modify3620.101.91711.91762.0170
11792005.03.08 17:29close3620.101.93141.91762.0170143.005695.64
11802005.03.08 17:59delete3630.101.91311.91811.8132
11812005.03.09 00:29buy stop3640.101.93131.92632.0312
11822005.03.09 00:29sell stop3650.101.92731.93231.8274
11832005.03.09 02:29sell3650.101.92731.93231.8274
11842005.03.09 09:29buy3640.101.93131.92632.0312
11852005.03.09 13:29s/l3640.101.92631.92632.0312-50.005645.64
11862005.03.09 14:29modify3650.101.92731.92681.8274
11872005.03.09 17:29close3650.101.92271.92681.827446.005691.64
11882005.03.10 00:29buy stop3660.101.92641.92142.0263
11892005.03.10 00:29sell stop3670.101.92241.92741.8225
11902005.03.10 00:59sell3670.101.92241.92741.8225
11912005.03.10 02:59buy3660.101.92641.92142.0263
11922005.03.10 03:29s/l3670.101.92741.92741.8225-50.005641.64
11932005.03.10 04:29modify3660.101.92641.92692.0263
11942005.03.10 11:59s/l3660.101.92691.92692.02635.005646.64
11952005.03.11 00:29sell stop3680.101.91961.92461.8197
11962005.03.11 09:59sell3680.101.91961.92461.8197
11972005.03.11 10:59modify3680.101.91961.91911.8197
11982005.03.11 11:59s/l3680.101.91911.91911.81975.005651.64
11992005.03.14 00:29buy stop3690.101.92841.92342.0283
12002005.03.14 00:29sell stop3700.101.92441.92941.8245
12012005.03.14 02:29sell3700.101.92441.92941.8245
12022005.03.14 08:59modify3700.101.92441.92391.8245
12032005.03.14 17:29delete3690.101.92841.92342.0283
12042005.03.14 17:59close3700.101.91151.92391.8245129.005780.64
12052005.03.15 00:29buy stop3710.101.91481.90982.0147
12062005.03.15 00:29sell stop3720.101.91081.91581.8109
12072005.03.15 02:59buy3710.101.91481.90982.0147
12082005.03.15 12:29modify3710.101.91481.91532.0147
12092005.03.15 17:29s/l3710.101.91531.91532.01475.005785.64
12102005.03.15 17:29delete3720.101.91081.91581.8109
12112005.03.16 00:29buy stop3730.101.91451.90952.0144
12122005.03.16 00:29sell stop3740.101.91051.91551.8106
12132005.03.16 07:59buy3730.101.91451.90952.0144
12142005.03.16 08:59modify3730.101.91451.91502.0144
12152005.03.16 17:29close3730.101.92611.91502.0144116.005901.64
12162005.03.16 17:59delete3740.101.91051.91551.8106
12172005.03.17 00:29buy stop3750.101.92931.92432.0292
12182005.03.17 00:29sell stop3760.101.92531.93031.8254
12192005.03.17 01:59sell3760.101.92531.93031.8254
12202005.03.17 06:59modify3760.101.92531.92481.8254
12212005.03.17 07:29s/l3760.101.92481.92481.82545.005906.64
12222005.03.17 17:29delete3750.101.92931.92432.0292
12232005.03.18 00:29buy stop3770.101.92671.92172.0266
12242005.03.18 00:29sell stop3780.101.92271.92771.8228
12252005.03.18 03:59sell3780.101.92271.92771.8228
12262005.03.18 07:29modify3780.101.92271.92221.8228
12272005.03.18 17:29delete3770.101.92671.92172.0266
12282005.03.18 17:59close3780.101.91921.92221.822835.005941.64
12292005.03.21 00:29buy stop3790.101.92161.91662.0215
12302005.03.21 00:29sell stop3800.101.91761.92261.8177
12312005.03.21 02:29sell3800.101.91761.92261.8177
12322005.03.21 03:59modify3800.101.91761.91711.8177
12332005.03.21 17:29delete3790.101.92161.91662.0215
12342005.03.21 17:59close3800.101.89771.91711.8177199.006140.64
12352005.03.22 00:29buy stop3810.101.89841.89341.9983
12362005.03.22 00:29sell stop3820.101.89441.89941.7945
12372005.03.22 09:29buy3810.101.89841.89341.9983
12382005.03.22 10:59modify3810.101.89841.89891.9983
12392005.03.22 11:29s/l3810.101.89891.89891.99835.006145.64
12402005.03.22 17:29delete3820.101.89441.89941.7945
12412005.03.23 00:29buy stop3830.101.88761.88261.9875
12422005.03.23 00:29sell stop3840.101.88361.88861.7837
12432005.03.23 08:29buy3830.101.88761.88261.9875
12442005.03.23 10:29s/l3830.101.88261.88261.9875-50.006095.64
12452005.03.23 10:29sell3840.101.88361.88861.7837
12462005.03.23 10:59modify3840.101.88361.88311.7837
12472005.03.23 17:29close3840.101.87321.88311.7837104.006199.64
12482005.03.24 00:29buy stop3850.101.87121.86621.9711
12492005.03.24 00:29sell stop3860.101.86721.87221.7673
12502005.03.24 04:29buy3850.101.87121.86621.9711
12512005.03.24 17:29close3850.101.87061.86621.9711-6.006193.64
12522005.03.24 17:59delete3860.101.86721.87221.7673
12532005.03.25 00:29buy stop3870.101.87081.86581.9707
12542005.03.25 00:29sell stop3880.101.86681.87181.7669
12552005.03.25 09:59buy3870.101.87081.86581.9707
12562005.03.25 17:29close3870.101.86891.86581.9707-19.006174.64
12572005.03.25 17:59delete3880.101.86681.87181.7669
12582005.03.28 00:29buy stop3890.101.87211.86711.9720
12592005.03.28 00:29sell stop3900.101.86811.87311.7682
12602005.03.28 02:59sell3900.101.86811.87311.7682
12612005.03.28 03:59modify3900.101.86811.86761.7682
12622005.03.28 17:29delete3890.101.87211.86711.9720
12632005.03.28 17:59close3900.101.86401.86761.768241.006215.64
12642005.03.29 00:29buy stop3910.101.86871.86371.9686
12652005.03.29 00:29sell stop3920.101.86471.86971.7648
12662005.03.29 04:59buy3910.101.86871.86371.9686
12672005.03.29 09:29modify3910.101.86871.86921.9686
12682005.03.29 17:29close3910.101.87401.86921.968653.006268.64
12692005.03.29 17:59delete3920.101.86471.86971.7648
12702005.03.30 00:29sell stop3930.101.87191.87691.7720
12712005.03.30 17:29delete3930.101.87191.87691.7720
12722005.03.31 00:29buy stop3940.101.88041.87541.9803
12732005.03.31 00:29sell stop3950.101.87641.88141.7765
12742005.03.31 00:59sell3950.101.87641.88141.7765
12752005.03.31 02:59buy3940.101.88041.87541.9803
12762005.03.31 11:59s/l3950.101.88141.88141.7765-50.006218.64
12772005.03.31 13:29modify3940.101.88041.88091.9803
12782005.03.31 17:29close3940.101.88741.88091.980370.006288.64
12792005.04.01 00:29buy stop3960.101.89201.88701.9919
12802005.04.01 00:29sell stop3970.101.88801.89301.7881
12812005.04.01 01:59sell3970.101.88801.89301.7881
12822005.04.01 05:59modify3970.101.88801.88751.7881
12832005.04.01 08:29s/l3970.101.88751.88751.78815.006293.64
12842005.04.01 15:59buy3960.101.89201.88701.9919
12852005.04.01 17:29s/l3960.101.88701.88701.9919-50.006243.64
12862005.04.04 00:29buy stop3980.101.87941.87441.9793
12872005.04.04 00:29sell stop3990.101.87541.88041.7755
12882005.04.04 02:59buy3980.101.87941.87441.9793
12892005.04.04 09:59s/l3980.101.87441.87441.9793-50.006193.64
12902005.04.04 09:59sell3990.101.87541.88041.7755
12912005.04.04 15:59modify3990.101.87541.87491.7755
12922005.04.04 17:29close3990.101.87231.87491.775531.006224.64
12932005.04.05 00:29buy stop4000.101.87781.87281.9777
12942005.04.05 00:29sell stop4010.101.87381.87881.7739
12952005.04.05 08:59sell4010.101.87381.87881.7739
12962005.04.05 15:29buy4000.101.87781.87281.9777
12972005.04.05 17:29close4000.101.87711.87281.9777-7.006217.64
12982005.04.05 17:59close4010.101.87731.87881.7739-35.006182.64
12992005.04.06 00:29buy stop4020.101.88161.87661.9815
13002005.04.06 00:29sell stop4030.101.87761.88261.7777
13012005.04.06 04:59buy4020.101.88161.87661.9815
13022005.04.06 09:29modify4020.101.88161.88211.9815
13032005.04.06 10:29s/l4020.101.88211.88211.98155.006187.64
13042005.04.06 14:29sell4030.101.87761.88261.7777
13052005.04.06 14:59modify4030.101.87761.87711.7777
13062005.04.06 15:29s/l4030.101.87711.87711.77775.006192.64
13072005.04.07 00:29buy stop4040.101.88241.87741.9823
13082005.04.07 00:29sell stop4050.101.87841.88341.7785
13092005.04.07 04:29buy4040.101.88241.87741.9823
13102005.04.07 09:29modify4040.101.88241.88291.9823
13112005.04.07 10:59s/l4040.101.88291.88291.98235.006197.64
13122005.04.07 11:29sell4050.101.87841.88341.7785
13132005.04.07 17:29close4050.101.87801.88341.77854.006201.64
13142005.04.08 00:29buy stop4060.101.87241.86741.9723
13152005.04.08 00:29sell stop4070.101.86841.87341.7685
13162005.04.08 02:29sell4070.101.86841.87341.7685
13172005.04.08 16:59s/l4070.101.87341.87341.7685-50.006151.64
13182005.04.08 16:59buy4060.101.87241.86741.9723
13192005.04.08 17:29close4060.101.87761.86741.972352.006203.64
13202005.04.11 00:29buy stop4080.101.88631.88131.9862
13212005.04.11 00:29sell stop4090.101.88231.88731.7824
13222005.04.11 01:29sell4090.101.88231.88731.7824
13232005.04.11 09:59buy4080.101.88631.88131.9862
13242005.04.11 10:29s/l4090.101.88731.88731.7824-50.006153.64
13252005.04.11 10:59modify4080.101.88631.88681.9862
13262005.04.11 17:29close4080.101.89101.88681.986247.006200.64
13272005.04.12 00:29buy stop4100.101.89251.88751.9924
13282005.04.12 00:29sell stop4110.101.88851.89351.7886
13292005.04.12 08:29buy4100.101.89251.88751.9924
13302005.04.12 14:29modify4100.101.89251.89301.9924
13312005.04.12 14:59s/l4100.101.89301.89301.99245.006205.64
13322005.04.12 15:29sell4110.101.88851.89351.7886
13332005.04.12 15:59modify4110.101.88851.88801.7886
13342005.04.12 17:29close4110.101.88681.88801.788617.006222.64
13352005.04.13 00:29buy stop4120.101.89381.88881.9937
13362005.04.13 00:29sell stop4130.101.88981.89481.7899
13372005.04.13 01:59sell4130.101.88981.89481.7899
13382005.04.13 08:29buy4120.101.89381.88881.9937
13392005.04.13 14:59s/l4120.101.88881.88881.9937-50.006172.64
13402005.04.13 17:29close4130.101.89351.89481.7899-37.006135.64
13412005.04.14 00:29buy stop4140.101.89661.89161.9965
13422005.04.14 00:29sell stop4150.101.89261.89761.7927
13432005.04.14 03:29sell4150.101.89261.89761.7927
13442005.04.14 04:59modify4150.101.89261.89211.7927
13452005.04.14 17:29delete4140.101.89661.89161.9965
13462005.04.14 17:59close4150.101.88071.89211.7927119.006254.64
13472005.04.15 00:29buy stop4160.101.88161.87661.9815
13482005.04.15 00:29sell stop4170.101.87761.88261.7777
13492005.04.15 03:29buy4160.101.88161.87661.9815
13502005.04.15 11:29modify4160.101.88161.88211.9815
13512005.04.15 11:59s/l4160.101.88211.88211.98155.006259.64
13522005.04.15 17:29delete4170.101.87761.88261.7777
13532005.04.18 00:29buy stop4180.101.89561.89061.9955
13542005.04.18 00:29sell stop4190.101.89161.89661.7917
13552005.04.18 02:59sell4190.101.89161.89661.7917
13562005.04.18 03:59modify4190.101.89161.89111.7917
13572005.04.18 08:59s/l4190.101.89111.89111.79175.006264.64
13582005.04.18 09:59buy4180.101.89561.89061.9955
13592005.04.18 11:29modify4180.101.89561.89611.9955
13602005.04.18 17:29close4180.101.90381.89611.995582.006346.64
13612005.04.19 00:29buy stop4200.101.90621.90122.0061
13622005.04.19 00:29sell stop4210.101.90221.90721.8023
13632005.04.19 01:59sell4210.101.90221.90721.8023
13642005.04.19 09:29s/l4210.101.90721.90721.8023-50.006296.64
13652005.04.19 09:29buy4200.101.90621.90122.0061
13662005.04.19 09:59modify4200.101.90621.90672.0061
13672005.04.19 10:59s/l4200.101.90671.90672.00615.006301.64
13682005.04.20 00:29buy stop4220.101.91871.91372.0186
13692005.04.20 00:29sell stop4230.101.91471.91971.8148
13702005.04.20 04:59buy4220.101.91871.91372.0186
13712005.04.20 10:59sell4230.101.91471.91971.8148
13722005.04.20 11:29s/l4220.101.91371.91372.0186-50.006251.64
13732005.04.20 12:29modify4230.101.91471.91421.8148
13742005.04.20 13:29s/l4230.101.91421.91421.81485.006256.64
13752005.04.21 00:29buy stop4240.101.92141.91642.0213
13762005.04.21 00:29sell stop4250.101.91741.92241.8175
13772005.04.21 09:29sell4250.101.91741.92241.8175
13782005.04.21 11:29modify4250.101.91741.91691.8175
13792005.04.21 17:29delete4240.101.92141.91642.0213
13802005.04.21 17:59close4250.101.91051.91691.817569.006325.64
13812005.04.22 00:29buy stop4260.101.90931.90432.0092
13822005.04.22 00:29sell stop4270.101.90531.91031.8054
13832005.04.22 07:59buy4260.101.90931.90432.0092
13842005.04.22 10:29modify4260.101.90931.90982.0092
13852005.04.22 10:59s/l4260.101.90981.90982.00925.006330.64
13862005.04.22 17:29delete4270.101.90531.91031.8054
13872005.04.25 00:29buy stop4280.101.91871.91372.0186
13882005.04.25 00:29sell stop4290.101.91471.91971.8148
13892005.04.25 01:59sell4290.101.91471.91971.8148
13902005.04.25 02:59modify4290.101.91471.91421.8148
13912005.04.25 09:29s/l4290.101.91421.91421.81485.006335.64
13922005.04.25 17:29delete4280.101.91871.91372.0186
13932005.04.26 00:29buy stop4300.101.91321.90822.0131
13942005.04.26 00:29sell stop4310.101.90921.91421.8093
13952005.04.26 08:59sell4310.101.90921.91421.8093
13962005.04.26 09:59modify4310.101.90921.90871.8093
13972005.04.26 17:29delete4300.101.91321.90822.0131
13982005.04.26 17:59close4310.101.90421.90871.809350.006385.64
13992005.04.27 00:29buy stop4320.101.90731.90232.0072
14002005.04.27 00:29sell stop4330.101.90331.90831.8034
14012005.04.27 07:59sell4330.101.90331.90831.8034
14022005.04.27 09:29modify4330.101.90331.90281.8034
14032005.04.27 14:59s/l4330.101.90281.90281.80345.006390.64
14042005.04.27 14:59buy4320.101.90731.90232.0072
14052005.04.27 15:59modify4320.101.90731.90782.0072
14062005.04.27 16:59s/l4320.101.90781.90782.00725.006395.64
14072005.04.28 00:29buy stop4340.101.90541.90042.0053
14082005.04.28 00:29sell stop4350.101.90141.90641.8015
14092005.04.28 02:29buy4340.101.90541.90042.0053
14102005.04.28 15:29modify4340.101.90541.90592.0053
14112005.04.28 17:29close4340.101.90741.90592.005320.006415.64
14122005.04.28 17:59delete4350.101.90141.90641.8015
14132005.04.29 00:29buy stop4360.101.90921.90422.0091
14142005.04.29 00:29sell stop4370.101.90521.91021.8053
14152005.04.29 02:59buy4360.101.90921.90422.0091
14162005.04.29 07:29modify4360.101.90921.90972.0091
14172005.04.29 15:59s/l4360.101.90971.90972.00915.006420.64
14182005.04.29 17:29delete4370.101.90521.91021.8053
14192005.05.02 00:29buy stop4380.101.90851.90352.0084
14202005.05.02 00:29sell stop4390.101.90451.90951.8046
14212005.05.02 01:59sell4390.101.90451.90951.8046
14222005.05.02 14:59modify4390.101.90451.90401.8046
14232005.05.02 17:29delete4380.101.90851.90352.0084
14242005.05.02 17:59close4390.101.89601.90401.804685.006505.64
14252005.05.03 00:29buy stop4400.101.89701.89201.9969
14262005.05.03 00:29sell stop4410.101.89301.89801.7931
14272005.05.03 02:29sell4410.101.89301.89801.7931
14282005.05.03 13:29modify4410.101.89301.89251.7931
14292005.05.03 15:29s/l4410.101.89251.89251.79315.006510.64
14302005.05.03 17:29delete4400.101.89701.89201.9969
14312005.05.04 00:29buy stop4420.101.89441.88941.9943
14322005.05.04 00:29sell stop4430.101.89041.89541.7905
14332005.05.04 03:29buy4420.101.89441.88941.9943
14342005.05.04 04:29modify4420.101.89441.89491.9943
14352005.05.04 17:29close4420.101.89981.89491.994354.006564.64
14362005.05.04 17:59delete4430.101.89041.89541.7905
14372005.05.05 00:29buy stop4440.101.90431.89932.0042
14382005.05.05 00:29sell stop4450.101.90031.90531.8004
14392005.05.05 02:29sell4450.101.90031.90531.8004
14402005.05.05 07:59buy4440.101.90431.89932.0042
14412005.05.05 08:29s/l4450.101.90531.90531.8004-50.006514.64
14422005.05.05 17:29close4440.101.90441.89932.00421.006515.64
14432005.05.06 00:29buy stop4460.101.90501.90002.0049
14442005.05.06 00:29sell stop4470.101.90101.90601.8011
14452005.05.06 01:59sell4470.101.90101.90601.8011
14462005.05.06 09:59modify4470.101.90101.90051.8011
14472005.05.06 17:29delete4460.101.90501.90002.0049
14482005.05.06 17:59close4470.101.89221.90051.801188.006603.64
14492005.05.09 00:29buy stop4480.101.89241.88741.9923
14502005.05.09 00:29sell stop4490.101.88841.89341.7885
14512005.05.09 03:29sell4490.101.88841.89341.7885
14522005.05.09 05:29modify4490.101.88841.88791.7885
14532005.05.09 07:29s/l4490.101.88791.88791.78855.006608.64
14542005.05.09 17:29delete4480.101.89241.88741.9923
14552005.05.10 00:29buy stop4500.101.88711.88211.9870
14562005.05.10 00:29sell stop4510.101.88311.88811.7832
14572005.05.10 01:29sell4510.101.88311.88811.7832
14582005.05.10 08:59modify4510.101.88311.88261.7832
14592005.05.10 12:59s/l4510.101.88261.88261.78325.006613.64
14602005.05.10 17:29delete4500.101.88711.88211.9870
14612005.05.11 00:29buy stop4520.101.88411.87911.9840
14622005.05.11 00:29sell stop4530.101.88011.88511.7802
14632005.05.11 00:59buy4520.101.88411.87911.9840
14642005.05.11 09:29modify4520.101.88411.88461.9840
14652005.05.11 11:59s/l4520.101.88461.88461.98405.006618.64
14662005.05.11 14:59sell4530.101.88011.88511.7802
14672005.05.11 15:29modify4530.101.88011.87961.7802
14682005.05.11 17:29close4530.101.87541.87961.780247.006665.64
14692005.05.12 00:29buy stop4540.101.87391.86891.9738
14702005.05.12 00:29sell stop4550.101.86991.87491.7700
14712005.05.12 08:59sell4550.101.86991.87491.7700
14722005.05.12 09:29modify4550.101.86991.86941.7700
14732005.05.12 17:29delete4540.101.87391.86891.9738
14742005.05.12 17:59close4550.101.86511.86941.770048.006713.64
14752005.05.13 00:29buy stop4560.101.86601.86101.9659
14762005.05.13 00:29sell stop4570.101.86201.86701.7621
14772005.05.13 09:29sell4570.101.86201.86701.7621
14782005.05.13 11:29modify4570.101.86201.86151.7621
14792005.05.13 17:29delete4560.101.86601.86101.9659
14802005.05.13 17:59close4570.101.85311.86151.762189.006802.64
14812005.05.16 00:29buy stop4580.101.85261.84761.9525
14822005.05.16 00:29sell stop4590.101.84861.85361.7487
14832005.05.16 00:59sell4590.101.84861.85361.7487
14842005.05.16 08:59modify4590.101.84861.84811.7487
14852005.05.16 17:29delete4580.101.85261.84761.9525
14862005.05.16 17:59close4590.101.83691.84811.7487117.006919.64
14872005.05.17 00:29buy stop4600.101.83951.83451.9394
14882005.05.17 00:29sell stop4610.101.83551.84051.7356
14892005.05.17 02:29sell4610.101.83551.84051.7356
14902005.05.17 07:29s/l4610.101.84051.84051.7356-50.006869.64
14912005.05.17 07:29buy4600.101.83951.83451.9394
14922005.05.17 11:59modify4600.101.83951.84001.9394
14932005.05.17 12:59s/l4600.101.84001.84001.93945.006874.64
14942005.05.18 00:29buy stop4620.101.83701.83201.9369
14952005.05.18 00:29sell stop4630.101.83301.83801.7331
14962005.05.18 01:29sell4630.101.83301.83801.7331
14972005.05.18 02:59modify4630.101.83301.83251.7331
14982005.05.18 05:59s/l4630.101.83251.83251.73315.006879.64
14992005.05.18 14:59buy4620.101.83701.83201.9369
15002005.05.18 17:29close4620.101.83611.83201.9369-9.006870.64
15012005.05.19 00:29buy stop4640.101.84061.83561.9405
15022005.05.19 00:29sell stop4650.101.83661.84161.7367
15032005.05.19 04:29buy4640.101.84061.83561.9405
15042005.05.19 14:59sell4650.101.83661.84161.7367
15052005.05.19 15:29s/l4640.101.83561.83561.9405-50.006820.64
15062005.05.19 17:29close4650.101.83691.84161.7367-3.006817.64
15072005.05.20 00:29buy stop4660.101.83701.83201.9369
15082005.05.20 00:29sell stop4670.101.83301.83801.7331
15092005.05.20 05:29buy4660.101.83701.83201.9369
15102005.05.20 14:59s/l4660.101.83201.83201.9369-50.006767.64
15112005.05.20 14:59sell4670.101.83301.83801.7331
15122005.05.20 15:29modify4670.101.83301.83251.7331
15132005.05.20 17:29close4670.101.82471.83251.733183.006850.64
15142005.05.23 00:29buy stop4680.101.82691.82191.9268
15152005.05.23 00:29sell stop4690.101.82291.82791.7230
15162005.05.23 03:29buy4680.101.82691.82191.9268
15172005.05.23 10:29modify4680.101.82691.82741.9268
15182005.05.23 10:59s/l4680.101.82741.82741.92685.006855.64
15192005.05.23 17:29delete4690.101.82291.82791.7230
15202005.05.24 00:29buy stop4700.101.83111.82611.9310
15212005.05.24 00:29sell stop4710.101.82711.83211.7272
15222005.05.24 08:29buy4700.101.83111.82611.9310
15232005.05.24 12:59modify4700.101.83111.83161.9310
15242005.05.24 15:59s/l4700.101.83161.83161.93105.006860.64
15252005.05.24 17:29delete4710.101.82711.83211.7272
15262005.05.25 00:29buy stop4720.101.82971.82471.9296
15272005.05.25 00:29sell stop4730.101.82571.83071.7258
15282005.05.25 04:29buy4720.101.82971.82471.9296
15292005.05.25 15:59modify4720.101.82971.83021.9296
15302005.05.25 16:59s/l4720.101.83021.83021.92965.006865.64
15312005.05.25 17:29delete4730.101.82571.83071.7258
15322005.05.26 00:29buy stop4740.101.83391.82891.9338
15332005.05.26 00:29sell stop4750.101.82991.83491.7300
15342005.05.26 06:59sell4750.101.82991.83491.7300
15352005.05.26 07:59modify4750.101.82991.82941.7300
15362005.05.26 17:29delete4740.101.83391.82891.9338
15372005.05.26 17:59close4750.101.82051.82941.730094.006959.64
15382005.05.27 00:29buy stop4760.101.82251.81751.9224
15392005.05.27 00:29sell stop4770.101.81851.82351.7186
15402005.05.27 03:29buy4760.101.82251.81751.9224
15412005.05.27 10:59modify4760.101.82251.82301.9224
15422005.05.27 11:59s/l4760.101.82301.82301.92245.006964.64
15432005.05.27 17:29delete4770.101.81851.82351.7186
15442005.05.30 00:29buy stop4780.101.82591.82091.9258
15452005.05.30 00:29sell stop4790.101.82191.82691.7220
15462005.05.30 01:29sell4790.101.82191.82691.7220
15472005.05.30 17:29delete4780.101.82591.82091.9258
15482005.05.30 17:59close4790.101.82341.82691.7220-15.006949.64
15492005.05.31 00:29buy stop4800.101.82521.82021.9251
15502005.05.31 00:29sell stop4810.101.82121.82621.7213
15512005.05.31 02:29sell4810.101.82121.82621.7213
15522005.05.31 03:59modify4810.101.82121.82071.7213
15532005.05.31 14:29s/l4810.101.82071.82071.72135.006954.64
15542005.05.31 16:29buy4800.101.82521.82021.9251
15552005.05.31 17:29close4800.101.82301.82021.9251-22.006932.64
15562005.06.01 00:29buy stop4820.101.81911.81411.9190
15572005.06.01 00:29sell stop4830.101.81511.82011.7152
15582005.06.01 02:59buy4820.101.81911.81411.9190
15592005.06.01 04:29modify4820.101.81911.81961.9190
15602005.06.01 07:59s/l4820.101.81961.81961.91905.006937.64
15612005.06.01 11:29sell4830.101.81511.82011.7152
15622005.06.01 12:29modify4830.101.81511.81461.7152
15632005.06.01 15:59s/l4830.101.81461.81461.71525.006942.64
15642005.06.02 00:29buy stop4840.101.81331.80831.9132
15652005.06.02 00:29sell stop4850.101.80931.81431.7094
15662005.06.02 08:29buy4840.101.81331.80831.9132
15672005.06.02 09:29modify4840.101.81331.81381.9132
15682005.06.02 15:29s/l4840.101.81381.81381.91325.006947.64
15692005.06.02 17:29delete4850.101.80931.81431.7094
15702005.06.03 00:29buy stop4860.101.81791.81291.9178
15712005.06.03 00:29sell stop4870.101.81391.81891.7140
15722005.06.03 02:59buy4860.101.81791.81291.9178
15732005.06.03 17:29s/l4860.101.81291.81291.9178-50.006897.64
15742005.06.03 17:29sell4870.101.81391.81891.7140
15752005.06.03 17:29close4870.101.81331.81891.71406.006903.64
15762005.06.06 00:29buy stop4880.101.81491.80991.9148
15772005.06.06 00:29sell stop4890.101.81091.81591.7110
15782005.06.06 04:59buy4880.101.81491.80991.9148
15792005.06.06 05:59modify4880.101.81491.81541.9148
15802005.06.06 08:29s/l4880.101.81541.81541.91485.006908.64
15812005.06.06 17:29delete4890.101.81091.81591.7110
15822005.06.07 00:29buy stop4900.101.82591.82091.9258
15832005.06.07 00:29sell stop4910.101.82191.82691.7220
15842005.06.07 01:29sell4910.101.82191.82691.7220
15852005.06.07 08:29s/l4910.101.82691.82691.7220-50.006858.64
15862005.06.07 08:29buy4900.101.82591.82091.9258
15872005.06.07 08:59modify4900.101.82591.82641.9258
15882005.06.07 17:29close4900.101.82951.82641.925836.006894.64
15892005.06.08 00:29buy stop4920.101.83681.83181.9367
15902005.06.08 00:29sell stop4930.101.83281.83781.7329
15912005.06.08 00:59sell4930.101.83281.83781.7329
15922005.06.08 03:29buy4920.101.83681.83181.9367
15932005.06.08 07:29s/l4930.101.83781.83781.7329-50.006844.64
15942005.06.08 15:59modify4920.101.83681.83731.9367
15952005.06.08 17:29close4920.101.83841.83731.936716.006860.64
15962005.06.09 00:29buy stop4940.101.82561.82061.9255
15972005.06.09 00:29sell stop4950.101.82161.82661.7217
15982005.06.09 02:29buy4940.101.82561.82061.9255
15992005.06.09 04:29modify4940.101.82561.82611.9255
16002005.06.09 07:29s/l4940.101.82611.82611.92555.006865.64
16012005.06.09 16:29sell4950.101.82161.82661.7217
16022005.06.09 16:59modify4950.101.82161.82111.7217
16032005.06.09 17:29close4950.101.82011.82111.721715.006880.64
16042005.06.10 00:29buy stop4960.101.82251.81751.9224
16052005.06.10 00:29sell stop4970.101.81851.82351.7186
16062005.06.10 02:29buy4960.101.82251.81751.9224
16072005.06.10 11:59modify4960.101.82251.82301.9224
16082005.06.10 14:59s/l4960.101.82301.82301.92245.006885.64
16092005.06.10 16:29sell4970.101.81851.82351.7186
16102005.06.10 16:59modify4970.101.81851.81801.7186
16112005.06.10 17:29close4970.101.81271.81801.718658.006943.64
16122005.06.13 00:29buy stop4980.101.81411.80911.9140
16132005.06.13 00:29sell stop4990.101.81011.81511.7102
16142005.06.13 03:29sell4990.101.81011.81511.7102
16152005.06.13 03:59modify4990.101.81011.80961.7102
16162005.06.13 04:29s/l4990.101.80961.80961.71025.006948.64
16172005.06.13 17:29delete4980.101.81411.80911.9140
16182005.06.14 00:29buy stop5000.101.80931.80431.9092
16192005.06.14 00:29sell stop5010.101.80531.81031.7054
16202005.06.14 01:59sell5010.101.80531.81031.7054
16212005.06.14 09:29buy5000.101.80931.80431.9092
16222005.06.14 11:29s/l5010.101.81031.81031.7054-50.006898.64
16232005.06.14 13:29modify5000.101.80931.80981.9092
16242005.06.14 13:59s/l5000.101.80981.80981.90925.006903.64
16252005.06.15 00:29buy stop5020.101.80821.80321.9081
16262005.06.15 00:29sell stop5030.101.80421.80921.7043
16272005.06.15 07:59buy5020.101.80821.80321.9081
16282005.06.15 14:59modify5020.101.80821.80871.9081
16292005.06.15 17:29close5020.101.81901.80871.9081108.007011.64
16302005.06.15 17:59delete5030.101.80421.80921.7043
16312005.06.16 00:29buy stop5040.101.82481.81981.9247
16322005.06.16 00:29sell stop5050.101.82081.82581.7209
16332005.06.16 02:29sell5050.101.82081.82581.7209
16342005.06.16 06:29modify5050.101.82081.82031.7209
16352005.06.16 08:29s/l5050.101.82031.82031.72095.007016.64
16362005.06.16 14:59buy5040.101.82481.81981.9247
16372005.06.16 15:29modify5040.101.82481.82531.9247
16382005.06.16 15:59s/l5040.101.82531.82531.92475.007021.64
16392005.06.17 00:29buy stop5060.101.82481.81981.9247
16402005.06.17 00:29sell stop5070.101.82081.82581.7209
16412005.06.17 01:59sell5070.101.82081.82581.7209
16422005.06.17 09:59buy5060.101.82481.81981.9247
16432005.06.17 12:29s/l5070.101.82581.82581.7209-50.006971.64
16442005.06.17 13:29modify5060.101.82481.82531.9247
16452005.06.17 13:59s/l5060.101.82531.82531.92475.006976.64
16462005.06.20 00:29buy stop5080.101.82611.82111.9260
16472005.06.20 00:29sell stop5090.101.82211.82711.7222
16482005.06.20 02:29buy5080.101.82611.82111.9260
16492005.06.20 11:59modify5080.101.82611.82661.9260
16502005.06.20 12:29s/l5080.101.82661.82661.92605.006981.64
16512005.06.20 17:29delete5090.101.82211.82711.7222
16522005.06.21 00:29buy stop5100.101.82711.82211.9270
16532005.06.21 00:29sell stop5110.101.82311.82811.7232
16542005.06.21 00:59sell5110.101.82311.82811.7232
16552005.06.21 02:29modify5110.101.82311.82261.7232
16562005.06.21 03:59s/l5110.101.82261.82261.72325.006986.64
16572005.06.21 17:29delete5100.101.82711.82211.9270
16582005.06.22 00:29buy stop5120.101.83011.82511.9300
16592005.06.22 00:29sell stop5130.101.82611.83111.7262
16602005.06.22 08:59buy5120.101.83011.82511.9300
16612005.06.22 10:59s/l5120.101.82511.82511.9300-50.006936.64
16622005.06.22 10:59sell5130.101.82611.83111.7262
16632005.06.22 11:29modify5130.101.82611.82561.7262
16642005.06.22 17:29close5130.101.82241.82561.726237.006973.64
16652005.06.23 00:29buy stop5140.101.82361.81861.9235
16662005.06.23 00:29sell stop5150.101.81961.82461.7197
16672005.06.23 07:59sell5150.101.81961.82461.7197
16682005.06.23 15:59modify5150.101.81961.81911.7197
16692005.06.23 16:59s/l5150.101.81911.81911.71975.006978.64
16702005.06.23 17:29delete5140.101.82361.81861.9235
16712005.06.24 00:29buy stop5160.101.81681.81181.9167
16722005.06.24 00:29sell stop5170.101.81281.81781.7129
16732005.06.24 08:29buy5160.101.81681.81181.9167
16742005.06.24 09:59modify5160.101.81681.81731.9167
16752005.06.24 10:59s/l5160.101.81731.81731.91675.006983.64
16762005.06.24 17:29delete5170.101.81281.81781.7129
16772005.06.27 00:29buy stop5180.101.82491.81991.9248
16782005.06.27 00:29sell stop5190.101.82091.82591.7210
16792005.06.27 08:29buy5180.101.82491.81991.9248
16802005.06.27 09:29modify5180.101.82491.82541.9248
16812005.06.27 17:29close5180.101.82581.82541.92489.006992.64
16822005.06.27 17:59delete5190.101.82091.82591.7210
16832005.06.28 00:29buy stop5200.101.83091.82591.9308
16842005.06.28 00:29sell stop5210.101.82691.83191.7270
16852005.06.28 04:29sell5210.101.82691.83191.7270
16862005.06.28 08:59modify5210.101.82691.82641.7270
16872005.06.28 17:29delete5200.101.83091.82591.9308
16882005.06.28 17:59close5210.101.81591.82641.7270110.007102.64
16892005.06.29 00:29buy stop5220.101.81871.81371.9186
16902005.06.29 00:29sell stop5230.101.81471.81971.7148
16912005.06.29 09:59sell5230.101.81471.81971.7148
16922005.06.29 10:29modify5230.101.81471.81421.7148
16932005.06.29 10:59s/l5230.101.81421.81421.71485.007107.64
16942005.06.29 17:29delete5220.101.81871.81371.9186
16952005.06.30 00:29buy stop5240.101.80841.80341.9083
16962005.06.30 00:29sell stop5250.101.80441.80941.7045
16972005.06.30 08:29buy5240.101.80841.80341.9083
16982005.06.30 09:59sell5250.101.80441.80941.7045
16992005.06.30 10:59s/l5240.101.80341.80341.9083-50.007057.64
17002005.06.30 11:29modify5250.101.80441.80391.7045
17012005.06.30 17:29close5250.101.79361.80391.7045108.007165.64
17022005.07.01 00:29buy stop5260.101.79221.78721.8921
17032005.07.01 00:29sell stop5270.101.78821.79321.6883
17042005.07.01 06:59sell5270.101.78821.79321.6883
17052005.07.01 07:29modify5270.101.78821.78771.6883
17062005.07.01 17:29delete5260.101.79221.78721.8921
17072005.07.01 17:59close5270.101.77101.78771.6883172.007337.64
17082005.07.04 00:29buy stop5280.101.76191.75691.8618
17092005.07.04 00:29sell stop5290.101.75791.76291.6580
17102005.07.04 01:29buy5280.101.76191.75691.8618
17112005.07.04 17:29close5280.101.76011.75691.8618-18.007319.64
17122005.07.04 17:59delete5290.101.75791.76291.6580
17132005.07.05 00:29buy stop5300.101.76021.75521.8601
17142005.07.05 00:29sell stop5310.101.75621.76121.6563
17152005.07.05 00:59buy5300.101.76021.75521.8601
17162005.07.05 08:29sell5310.101.75621.76121.6563
17172005.07.05 08:59s/l5300.101.75521.75521.8601-50.007269.64
17182005.07.05 09:29modify5310.101.75621.75571.6563
17192005.07.05 10:29s/l5310.101.75571.75571.65635.007274.64
17202005.07.06 00:29buy stop5320.101.75851.75351.8584
17212005.07.06 00:29sell stop5330.101.75451.75951.6546
17222005.07.06 07:59buy5320.101.75851.75351.8584
17232005.07.06 08:29modify5320.101.75851.75901.8584
17242005.07.06 08:59s/l5320.101.75901.75901.85845.007279.64
17252005.07.06 11:29sell5330.101.75451.75951.6546
17262005.07.06 17:29close5330.101.75751.75951.6546-30.007249.64
17272005.07.07 00:29buy stop5340.101.75431.74931.8542
17282005.07.07 00:29sell stop5350.101.75031.75531.6504
17292005.07.07 04:59sell5350.101.75031.75531.6504
17302005.07.07 11:59modify5350.101.75031.74981.6504
17312005.07.07 17:29delete5340.101.75431.74931.8542
17322005.07.07 17:59close5350.101.74201.74981.650483.007332.64
17332005.07.08 00:29buy stop5360.101.74551.74051.8454
17342005.07.08 00:29sell stop5370.101.74151.74651.6416
17352005.07.08 01:29sell5370.101.74151.74651.6416
17362005.07.08 09:59modify5370.101.74151.74101.6416
17372005.07.08 15:59s/l5370.101.74101.74101.64165.007337.64
17382005.07.08 17:29delete5360.101.74551.74051.8454
17392005.07.11 00:29buy stop5380.101.73891.73391.8388
17402005.07.11 00:29sell stop5390.101.73491.73991.6350
17412005.07.11 01:29buy5380.101.73891.73391.8388
17422005.07.11 04:59modify5380.101.73891.73941.8388
17432005.07.11 17:29close5380.101.75701.73941.8388181.007518.64
17442005.07.11 17:59delete5390.101.73491.73991.6350
17452005.07.12 00:29buy stop5400.101.75941.75441.8593
17462005.07.12 00:29sell stop5410.101.75541.76041.6555
17472005.07.12 01:59sell5410.101.75541.76041.6555
17482005.07.12 03:59s/l5410.101.76041.76041.6555-50.007468.64
17492005.07.12 03:59buy5400.101.75941.75441.8593
17502005.07.12 04:29modify5400.101.75941.75991.8593
17512005.07.12 17:29close5400.101.77301.75991.8593136.007604.64
17522005.07.13 00:29buy stop5420.101.78021.77521.8801
17532005.07.13 00:29sell stop5430.101.77621.78121.6763
17542005.07.13 01:59sell5430.101.77621.78121.6763
17552005.07.13 02:59modify5430.101.77621.77571.6763
17562005.07.13 17:29delete5420.101.78021.77521.8801
17572005.07.13 17:59close5430.101.75561.77571.6763206.007810.64
17582005.07.14 00:29buy stop5440.101.76541.76041.8653
17592005.07.14 00:29sell stop5450.101.76141.76641.6615
17602005.07.14 01:29sell5450.101.76141.76641.6615
17612005.07.14 02:59modify5450.101.76141.76091.6615
17622005.07.14 03:29s/l5450.101.76091.76091.66155.007815.64
17632005.07.14 17:29delete5440.101.76541.76041.8653
17642005.07.15 00:29buy stop5460.101.75891.75391.8588
17652005.07.15 00:29sell stop5470.101.75491.75991.6550
17662005.07.15 05:59buy5460.101.75891.75391.8588
17672005.07.15 06:29modify5460.101.75891.75941.8588
17682005.07.15 12:29s/l5460.101.75941.75941.85885.007820.64
17692005.07.15 14:59sell5470.101.75491.75991.6550
17702005.07.15 17:29close5470.101.75461.75991.65503.007823.64
17712005.07.18 00:29buy stop5480.101.75221.74721.8521
17722005.07.18 00:29sell stop5490.101.74821.75321.6483
17732005.07.18 01:59buy5480.101.75221.74721.8521
17742005.07.18 05:29modify5480.101.75221.75271.8521
17752005.07.18 08:59s/l5480.101.75271.75271.85215.007828.64
17762005.07.18 10:29sell5490.101.74821.75321.6483
17772005.07.18 13:29modify5490.101.74821.74771.6483
17782005.07.18 15:29s/l5490.101.74771.74771.64835.007833.64
17792005.07.19 00:29buy stop5500.101.74981.74481.8497
17802005.07.19 00:29sell stop5510.101.74581.75081.6459
17812005.07.19 06:29sell5510.101.74581.75081.6459
17822005.07.19 07:29modify5510.101.74581.74531.6459
17832005.07.19 17:29delete5500.101.74981.74481.8497
17842005.07.19 17:59close5510.101.73631.74531.645995.007928.64
17852005.07.20 00:29buy stop5520.101.74191.73691.8418
17862005.07.20 10:29buy5520.101.74191.73691.8418
17872005.07.20 10:59s/l5520.101.73691.73691.8418-50.007878.64
17882005.07.21 00:29buy stop5530.101.74291.73791.8428
17892005.07.21 00:29sell stop5540.101.73891.74391.6390
17902005.07.21 02:29buy5530.101.74291.73791.8428
17912005.07.21 03:29modify5530.101.74291.74341.8428
17922005.07.21 04:59s/l5530.101.74341.74341.84285.007883.64
17932005.07.21 17:29delete5540.101.73891.74391.6390
17942005.07.22 00:29buy stop5550.101.75431.74931.8542
17952005.07.22 00:29sell stop5560.101.75031.75531.6504
17962005.07.22 08:29buy5550.101.75431.74931.8542
17972005.07.22 12:59s/l5550.101.74931.74931.8542-50.007833.64
17982005.07.22 12:59sell5560.101.75031.75531.6504
17992005.07.22 14:59modify5560.101.75031.74981.6504
18002005.07.22 17:29close5560.101.74311.74981.650472.007905.64
18012005.07.25 00:29buy stop5570.101.73961.73461.8395
18022005.07.25 00:29sell stop5580.101.73561.74061.6357
18032005.07.25 08:59sell5580.101.73561.74061.6357
18042005.07.25 09:29modify5580.101.73561.73511.6357
18052005.07.25 09:59s/l5580.101.73511.73511.63575.007910.64
18062005.07.25 11:59buy5570.101.73961.73461.8395
18072005.07.25 16:59modify5570.101.73961.74011.8395
18082005.07.25 17:29close5570.101.74321.74011.839536.007946.64
18092005.07.26 00:29buy stop5590.101.74891.74391.8488
18102005.07.26 00:29sell stop5600.101.74491.74991.6450
18112005.07.26 01:29sell5600.101.74491.74991.6450
18122005.07.26 05:29modify5600.101.74491.74441.6450
18132005.07.26 08:29s/l5600.101.74441.74441.64505.007951.64
18142005.07.26 17:29delete5590.101.74891.74391.8488
18152005.07.27 00:29buy stop5610.101.73941.73441.8393
18162005.07.27 00:29sell stop5620.101.73541.74041.6355
18172005.07.27 09:29sell5620.101.73541.74041.6355
18182005.07.27 14:59s/l5620.101.74041.74041.6355-50.007901.64
18192005.07.27 14:59buy5610.101.73941.73441.8393
18202005.07.27 15:29modify5610.101.73941.73991.8393
18212005.07.27 17:29close5610.101.74391.73991.839345.007946.64
18222005.07.28 00:29buy stop5630.101.74531.74031.8452
18232005.07.28 00:29sell stop5640.101.74131.74631.6414
18242005.07.28 09:29sell5640.101.74131.74631.6414
18252005.07.28 12:59s/l5640.101.74631.74631.6414-50.007896.64
18262005.07.28 12:59buy5630.101.74531.74031.8452
18272005.07.28 13:59modify5630.101.74531.74581.8452
18282005.07.28 17:29close5630.101.75441.74581.845291.007987.64
18292005.07.29 00:29buy stop5650.101.75731.75231.8572
18302005.07.29 00:29sell stop5660.101.75331.75831.6534
18312005.07.29 10:59sell5660.101.75331.75831.6534
18322005.07.29 14:59buy5650.101.75731.75231.8572
18332005.07.29 15:29s/l5660.101.75831.75831.6534-50.007937.64
18342005.07.29 15:29modify5650.101.75731.75781.8572
18352005.07.29 15:59s/l5650.101.75781.75781.85725.007942.64
18362005.08.01 00:29buy stop5670.101.75771.75271.8576
18372005.08.01 00:29sell stop5680.101.75371.75871.6538
18382005.08.01 03:59buy5670.101.75771.75271.8576
18392005.08.01 05:29modify5670.101.75771.75821.8576
18402005.08.01 17:29close5670.101.76851.75821.8576108.008050.64
18412005.08.01 17:59delete5680.101.75371.75871.6538
18422005.08.02 00:29buy stop5690.101.76901.76401.8689
18432005.08.02 00:29sell stop5700.101.76501.77001.6651
18442005.08.02 02:29buy5690.101.76901.76401.8689
18452005.08.02 04:29modify5690.101.76901.76951.8689
18462005.08.02 04:59s/l5690.101.76951.76951.86895.008055.64
18472005.08.02 17:29delete5700.101.76501.77001.6651
18482005.08.03 00:29buy stop5710.101.77321.76821.8731
18492005.08.03 00:29sell stop5720.101.76921.77421.6693
18502005.08.03 02:59sell5720.101.76921.77421.6693
18512005.08.03 04:29modify5720.101.76921.76871.6693
18522005.08.03 08:29s/l5720.101.76871.76871.66935.008060.64
18532005.08.03 10:59buy5710.101.77321.76821.8731
18542005.08.03 11:59modify5710.101.77321.77371.8731
18552005.08.03 17:29close5710.101.77841.77371.873152.008112.64
18562005.08.04 00:29buy stop5730.101.77961.77461.8795
18572005.08.04 00:29sell stop5740.101.77561.78061.6757
18582005.08.04 02:59buy5730.101.77961.77461.8795
18592005.08.04 09:29s/l5730.101.77461.77461.8795-50.008062.64
18602005.08.04 09:29sell5740.101.77561.78061.6757
18612005.08.04 10:29modify5740.101.77561.77511.6757
18622005.08.04 11:29s/l5740.101.77511.77511.67575.008067.64
18632005.08.05 00:29buy stop5750.101.78291.77791.8828
18642005.08.05 00:29sell stop5760.101.77891.78391.6790
18652005.08.05 05:29sell5760.101.77891.78391.6790
18662005.08.05 07:29modify5760.101.77891.77841.6790
18672005.08.05 09:29s/l5760.101.77841.77841.67905.008072.64
18682005.08.05 17:29delete5750.101.78291.77791.8828
18692005.08.08 00:29buy stop5770.101.77831.77331.8782
18702005.08.08 00:29sell stop5780.101.77431.77931.6744
18712005.08.08 03:59sell5780.101.77431.77931.6744
18722005.08.08 09:59s/l5780.101.77931.77931.6744-50.008022.64
18732005.08.08 09:59buy5770.101.77831.77331.8782
18742005.08.08 11:29modify5770.101.77831.77881.8782
18752005.08.08 17:29close5770.101.78661.77881.878283.008105.64
18762005.08.09 00:29buy stop5790.101.78631.78131.8862
18772005.08.09 00:29sell stop5800.101.78231.78731.6824
18782005.08.09 02:59buy5790.101.78631.78131.8862
18792005.08.09 03:59modify5790.101.78631.78681.8862
18802005.08.09 05:29s/l5790.101.78681.78681.88625.008110.64
18812005.08.09 10:29sell5800.101.78231.78731.6824
18822005.08.09 17:29close5800.101.78451.78731.6824-22.008088.64
18832005.08.10 00:29buy stop5810.101.78941.78441.8893
18842005.08.10 00:29sell stop5820.101.78541.79041.6855
18852005.08.10 07:29buy5810.101.78941.78441.8893
18862005.08.10 11:29modify5810.101.78941.78991.8893
18872005.08.10 17:29close5810.101.79251.78991.889331.008119.64
18882005.08.10 17:59delete5820.101.78541.79041.6855
18892005.08.11 00:29buy stop5830.101.79851.79351.8984
18902005.08.11 00:29sell stop5840.101.79451.79951.6946
18912005.08.11 03:29buy5830.101.79851.79351.8984
18922005.08.11 09:59modify5830.101.79851.79901.8984
18932005.08.11 17:29close5830.101.80741.79901.898489.008208.64
18942005.08.11 17:59delete5840.101.79451.79951.6946
18952005.08.12 00:29sell stop5850.101.80861.81361.7087
18962005.08.12 06:59sell5850.101.80861.81361.7087
18972005.08.12 09:59s/l5850.101.81361.81361.7087-50.008158.64
18982005.08.15 00:29buy stop5860.101.81781.81281.9177
18992005.08.15 00:29sell stop5870.101.81381.81881.7139
19002005.08.15 02:59sell5870.101.81381.81881.7139
19012005.08.15 04:29modify5870.101.81381.81331.7139
19022005.08.15 06:29s/l5870.101.81331.81331.71395.008163.64
19032005.08.15 17:29delete5860.101.81781.81281.9177
19042005.08.16 00:29buy stop5880.101.81281.80781.9127
19052005.08.16 00:29sell stop5890.101.80881.81381.7089
19062005.08.16 01:59sell5890.101.80881.81381.7089
19072005.08.16 03:59modify5890.101.80881.80831.7089
19082005.08.16 08:29s/l5890.101.80831.80831.70895.008168.64
19092005.08.16 09:29buy5880.101.81281.80781.9127
19102005.08.16 13:29s/l5880.101.80781.80781.9127-50.008118.64
19112005.08.17 00:29buy stop5900.101.81161.80661.9115
19122005.08.17 00:29sell stop5910.101.80761.81261.7077
19132005.08.17 01:29buy5900.101.81161.80661.9115
19142005.08.17 05:29sell5910.101.80761.81261.7077
19152005.08.17 07:59s/l5900.101.80661.80661.9115-50.008068.64
19162005.08.17 08:59modify5910.101.80761.80711.7077
19172005.08.17 12:29s/l5910.101.80711.80711.70775.008073.64
19182005.08.18 00:29buy stop5920.101.80801.80301.9079
19192005.08.18 00:29sell stop5930.101.80401.80901.7041
19202005.08.18 01:59sell5930.101.80401.80901.7041
19212005.08.18 14:29modify5930.101.80401.80351.7041
19222005.08.18 17:29delete5920.101.80801.80301.9079
19232005.08.18 17:59close5930.101.79541.80351.704186.008159.64
19242005.08.19 00:29buy stop5940.101.79541.79041.8953
19252005.08.19 00:29sell stop5950.101.79141.79641.6915
19262005.08.19 08:59sell5950.101.79141.79641.6915
19272005.08.19 11:29s/l5950.101.79641.79641.6915-50.008109.64
19282005.08.19 11:29buy5940.101.79541.79041.8953
19292005.08.19 17:29close5940.101.79211.79041.8953-33.008076.64
19302005.08.22 00:29buy stop5960.101.79811.79311.8980
19312005.08.22 00:29sell stop5970.101.79411.79911.6942
19322005.08.22 04:29buy5960.101.79811.79311.8980
19332005.08.22 13:59modify5960.101.79811.79861.8980
19342005.08.22 17:29close5960.101.80261.79861.898045.008121.64
19352005.08.22 17:59delete5970.101.79411.79911.6942
19362005.08.23 00:29buy stop5980.101.80231.79731.9022
19372005.08.23 00:29sell stop5990.101.79831.80331.6984
19382005.08.23 07:59sell5990.101.79831.80331.6984
19392005.08.23 17:29delete5980.101.80231.79731.9022
19402005.08.23 17:59close5990.101.80031.80331.6984-20.008101.64
19412005.08.24 00:29buy stop6000.101.80251.79751.9024
19422005.08.24 00:29sell stop6010.101.79851.80351.6986
19432005.08.24 03:59sell6010.101.79851.80351.6986
19442005.08.24 04:59modify6010.101.79851.79801.6986
19452005.08.24 14:59s/l6010.101.79801.79801.69865.008106.64
19462005.08.24 15:29buy6000.101.80251.79751.9024
19472005.08.24 17:29s/l6000.101.79751.79751.9024-50.008056.64
19482005.08.25 00:29buy stop6020.101.80211.79711.9020
19492005.08.25 00:29sell stop6030.101.79811.80311.6982
19502005.08.25 03:29buy6020.101.80211.79711.9020
19512005.08.25 04:59modify6020.101.80211.80261.9020
19522005.08.25 12:59s/l6020.101.80261.80261.90205.008061.64
19532005.08.25 17:29delete6030.101.79811.80311.6982
19542005.08.26 00:29buy stop6040.101.80421.79921.9041
19552005.08.26 00:29sell stop6050.101.80021.80521.7003
19562005.08.26 01:59sell6050.101.80021.80521.7003
19572005.08.26 08:59buy6040.101.80421.79921.9041
19582005.08.26 09:29s/l6050.101.80521.80521.7003-50.008011.64
19592005.08.26 10:29modify6040.101.80421.80471.9041
19602005.08.26 12:59s/l6040.101.80471.80471.90415.008016.64
19612005.08.29 00:29sell stop6060.101.79961.80461.6997
19622005.08.29 17:29delete6060.101.79961.80461.6997
19632005.08.30 00:29buy stop6070.101.79741.79241.8973
19642005.08.30 00:29sell stop6080.101.79341.79841.6935
19652005.08.30 04:29sell6080.101.79341.79841.6935
19662005.08.30 10:59modify6080.101.79341.79291.6935
19672005.08.30 17:29delete6070.101.79741.79241.8973
19682005.08.30 17:59close6080.101.78411.79291.693593.008109.64
19692005.08.31 00:29buy stop6090.101.78741.78241.8873
19702005.08.31 00:29sell stop6100.101.78341.78841.6835
19712005.08.31 03:59buy6090.101.78741.78241.8873
19722005.08.31 12:59sell6100.101.78341.78841.6835
19732005.08.31 14:59s/l6100.101.78841.78841.6835-50.008059.64
19742005.08.31 15:59modify6090.101.78741.78791.8873
19752005.08.31 17:29close6090.101.79881.78791.8873114.008173.64
19762005.09.01 00:29buy stop6110.101.80561.80061.9055
19772005.09.01 00:29sell stop6120.101.80161.80661.7017
19782005.09.01 04:59sell6120.101.80161.80661.7017
19792005.09.01 10:29s/l6120.101.80661.80661.7017-50.008123.64
19802005.09.01 10:29buy6110.101.80561.80061.9055
19812005.09.01 11:29modify6110.101.80561.80611.9055
19822005.09.01 17:29close6110.101.82891.80611.9055233.008356.64
19832005.09.02 00:29buy stop6130.101.83551.83051.9354
19842005.09.02 00:29sell stop6140.101.83151.83651.7316
19852005.09.02 02:29sell6140.101.83151.83651.7316
19862005.09.02 08:59buy6130.101.83551.83051.9354
19872005.09.02 09:59s/l6140.101.83651.83651.7316-50.008306.64
19882005.09.02 10:29modify6130.101.83551.83601.9354
19892005.09.02 14:59s/l6130.101.83601.83601.93545.008311.64
19902005.09.05 00:29buy stop6150.101.84171.83671.9416
19912005.09.05 00:29sell stop6160.101.83771.84271.7378
19922005.09.05 01:29sell6160.101.83771.84271.7378
19932005.09.05 03:29buy6150.101.84171.83671.9416
19942005.09.05 03:59s/l6160.101.84271.84271.7378-50.008261.64
19952005.09.05 04:29modify6150.101.84171.84221.9416
19962005.09.05 17:29s/l6150.101.84221.84221.94165.008266.64
19972005.09.06 00:29buy stop6170.101.84561.84061.9455
19982005.09.06 00:29sell stop6180.101.84161.84661.7417
19992005.09.06 01:29sell6180.101.84161.84661.7417
20002005.09.06 09:29modify6180.101.84161.84111.7417
20012005.09.06 10:59s/l6180.101.84111.84111.74175.008271.64
20022005.09.06 14:29buy6170.101.84561.84061.9455
20032005.09.06 17:29close6170.101.84261.84061.9455-30.008241.64
20042005.09.07 00:29buy stop6190.101.84331.83831.9432
20052005.09.07 00:29sell stop6200.101.83931.84431.7394
20062005.09.07 02:29sell6200.101.83931.84431.7394
20072005.09.07 04:59modify6200.101.83931.83881.7394
20082005.09.07 05:59s/l6200.101.83881.83881.73945.008246.64
20092005.09.07 08:59buy6190.101.84331.83831.9432
20102005.09.07 09:59modify6190.101.84331.84381.9432
20112005.09.07 10:29s/l6190.101.84381.84381.94325.008251.64
20122005.09.08 00:29buy stop6210.101.83811.83311.9380
20132005.09.08 00:29sell stop6220.101.83411.83911.7342
20142005.09.08 02:59sell6220.101.83411.83911.7342
20152005.09.08 08:59buy6210.101.83811.83311.9380
20162005.09.08 14:59s/l6220.101.83911.83911.7342-50.008201.64
20172005.09.08 15:29modify6210.101.83811.83861.9380
20182005.09.08 17:29close6210.101.83981.83861.938017.008218.64
20192005.09.09 00:29buy stop6230.101.83761.83261.9375
20202005.09.09 00:29sell stop6240.101.83361.83861.7337
20212005.09.09 01:59buy6230.101.83761.83261.9375
20222005.09.09 04:59modify6230.101.83761.83811.9375
20232005.09.09 05:59s/l6230.101.83811.83811.93755.008223.64
20242005.09.09 12:59sell6240.101.83361.83861.7337
20252005.09.09 14:29s/l6240.101.83861.83861.7337-50.008173.64
20262005.09.12 00:29buy stop6250.101.84331.83831.9432
20272005.09.12 00:29sell stop6260.101.83931.84431.7394
20282005.09.12 04:29sell6260.101.83931.84431.7394
20292005.09.12 04:59modify6260.101.83931.83881.7394
20302005.09.12 17:29delete6250.101.84331.83831.9432
20312005.09.12 17:59close6260.101.82341.83881.7394159.008332.64
20322005.09.13 00:29buy stop6270.101.82101.81601.9209
20332005.09.13 00:29sell stop6280.101.81701.82201.7171
20342005.09.13 00:59buy6270.101.82101.81601.9209
20352005.09.13 13:29modify6270.101.82101.82151.9209
20362005.09.13 17:29close6270.101.82181.82151.92098.008340.64
20372005.09.13 17:59delete6280.101.81701.82201.7171
20382005.09.14 00:29buy stop6290.101.82401.81901.9239
20392005.09.14 00:29sell stop6300.101.82001.82501.7201
20402005.09.14 03:29buy6290.101.82401.81901.9239
20412005.09.14 03:59modify6290.101.82401.82451.9239
20422005.09.14 08:59s/l6290.101.82451.82451.92395.008345.64
20432005.09.14 17:29delete6300.101.82001.82501.7201
20442005.09.15 00:29buy stop6310.101.82461.81961.9245
20452005.09.15 00:29sell stop6320.101.82061.82561.7207
20462005.09.15 03:29sell6320.101.82061.82561.7207
20472005.09.15 04:59modify6320.101.82061.82011.7207
20482005.09.15 17:29delete6310.101.82461.81961.9245
20492005.09.15 17:59close6320.101.80701.82011.7207136.008481.64
20502005.09.16 00:29buy stop6330.101.80801.80301.9079
20512005.09.16 00:29sell stop6340.101.80401.80901.7041
20522005.09.16 04:59buy6330.101.80801.80301.9079
20532005.09.16 06:59modify6330.101.80801.80851.9079
20542005.09.16 15:29s/l6330.101.80851.80851.90795.008486.64
20552005.09.16 15:59sell6340.101.80401.80901.7041
20562005.09.16 17:29close6340.101.80491.80901.7041-9.008477.64
20572005.09.19 00:29buy stop6350.101.80551.80051.9054
20582005.09.19 00:29sell stop6360.101.80151.80651.7016
20592005.09.19 00:59sell6360.101.80151.80651.7016
20602005.09.19 08:59modify6360.101.80151.80101.7016
20612005.09.19 09:29s/l6360.101.80101.80101.70165.008482.64
20622005.09.19 13:59buy6350.101.80551.80051.9054
20632005.09.19 17:29close6350.101.80431.80051.9054-12.008470.64
20642005.09.20 00:29buy stop6370.101.80401.79901.9039
20652005.09.20 00:29sell stop6380.101.80001.80501.7001
20662005.09.20 04:59buy6370.101.80401.79901.9039
20672005.09.20 09:29modify6370.101.80401.80451.9039
20682005.09.20 10:59s/l6370.101.80451.80451.90395.008475.64
20692005.09.20 17:29delete6380.101.80001.80501.7001
20702005.09.21 00:29buy stop6390.101.80111.79611.9010
20712005.09.21 00:29sell stop6400.101.79711.80211.6972
20722005.09.21 01:29sell6400.101.79711.80211.6972
20732005.09.21 05:29s/l6400.101.80211.80211.6972-50.008425.64
20742005.09.21 05:29buy6390.101.80111.79611.9010
20752005.09.21 07:29modify6390.101.80111.80161.9010
20762005.09.21 17:29close6390.101.81001.80161.901089.008514.64
20772005.09.22 00:29buy stop6410.101.81331.80831.9132
20782005.09.22 00:29sell stop6420.101.80931.81431.7094
20792005.09.22 02:29buy6410.101.81331.80831.9132
20802005.09.22 03:29sell6420.101.80931.81431.7094
20812005.09.22 03:59s/l6410.101.80831.80831.9132-50.008464.64
20822005.09.22 04:29modify6420.101.80931.80881.7094
20832005.09.22 08:29s/l6420.101.80881.80881.70945.008469.64
20842005.09.23 00:29buy stop6430.101.79201.78701.8919
20852005.09.23 00:29sell stop6440.101.78801.79301.6881
20862005.09.23 01:29buy6430.101.79201.78701.8919
20872005.09.23 08:59s/l6430.101.78701.78701.8919-50.008419.64
20882005.09.23 08:59sell6440.101.78801.79301.6881
20892005.09.23 09:59modify6440.101.78801.78751.6881
20902005.09.23 13:29s/l6440.101.78751.78751.68815.008424.64
20912005.09.26 00:29buy stop6450.101.77411.76911.8740
20922005.09.26 00:29sell stop6460.101.77011.77511.6702
20932005.09.26 05:59buy6450.101.77411.76911.8740
20942005.09.26 17:29close6450.101.77481.76911.87407.008431.64
20952005.09.26 17:59delete6460.101.77011.77511.6702
20962005.09.27 00:29buy stop6470.101.78041.77541.8803
20972005.09.27 00:29sell stop6480.101.77641.78141.6765
20982005.09.27 03:29sell6480.101.77641.78141.6765
20992005.09.27 03:59modify6480.101.77641.77591.6765
21002005.09.27 17:29delete6470.101.78041.77541.8803
21012005.09.27 17:59close6480.101.76791.77591.676585.008516.64
21022005.09.28 00:29buy stop6490.101.76931.76431.8692
21032005.09.28 00:29sell stop6500.101.76531.77031.6654
21042005.09.28 02:29buy6490.101.76931.76431.8692
21052005.09.28 07:29modify6490.101.76931.76981.8692
21062005.09.28 10:29s/l6490.101.76981.76981.86925.008521.64
21072005.09.28 12:29sell6500.101.76531.77031.6654
21082005.09.28 16:59modify6500.101.76531.76481.6654
21092005.09.28 17:29close6500.101.76201.76481.665433.008554.64
21102005.09.29 00:29buy stop6510.101.77031.76531.8702
21112005.09.29 00:29sell stop6520.101.76631.77131.6664
21122005.09.29 09:29sell6520.101.76631.77131.6664
21132005.09.29 15:29modify6520.101.76631.76581.6664
21142005.09.29 17:29delete6510.101.77031.76531.8702
21152005.09.29 17:59close6520.101.76221.76581.666441.008595.64
21162005.09.30 00:29buy stop6530.101.76291.75791.8628
21172005.09.30 00:29sell stop6540.101.75891.76391.6590
21182005.09.30 00:59sell6540.101.75891.76391.6590
21192005.09.30 11:59buy6530.101.76291.75791.8628
21202005.09.30 12:29s/l6540.101.76391.76391.6590-50.008545.64
21212005.09.30 12:59modify6530.101.76291.76341.8628
21222005.09.30 17:29close6530.101.76961.76341.862867.008612.64
21232005.10.03 00:29buy stop6550.101.76401.75901.8639
21242005.10.03 00:29sell stop6560.101.76001.76501.6601
21252005.10.03 02:59sell6560.101.76001.76501.6601
21262005.10.03 03:29modify6560.101.76001.75951.6601
21272005.10.03 17:29delete6550.101.76401.75901.8639
21282005.10.03 17:59close6560.101.75571.75951.660143.008655.64
21292005.10.04 00:29buy stop6570.101.75661.75161.8565
21302005.10.04 00:29sell stop6580.101.75261.75761.6527
21312005.10.04 00:59sell6580.101.75261.75761.6527
21322005.10.04 05:29s/l6580.101.75761.75761.6527-50.008605.64
21332005.10.04 05:29buy6570.101.75661.75161.8565
21342005.10.04 14:29modify6570.101.75661.75711.8565
21352005.10.04 17:29close6570.101.76031.75711.856537.008642.64
21362005.10.05 00:29buy stop6590.101.76101.75601.8609
21372005.10.05 00:29sell stop6600.101.75701.76201.6571
21382005.10.05 03:59buy6590.101.76101.75601.8609
21392005.10.05 05:59modify6590.101.76101.76151.8609
21402005.10.05 14:59s/l6590.101.76151.76151.86095.008647.64
21412005.10.05 17:29delete6600.101.75701.76201.6571
21422005.10.06 00:29buy stop6610.101.76901.76401.8689
21432005.10.06 00:29sell stop6620.101.76501.77001.6651
21442005.10.06 02:29buy6610.101.76901.76401.8689
21452005.10.06 02:59modify6610.101.76901.76951.8689
21462005.10.06 10:59s/l6610.101.76951.76951.86895.008652.64
21472005.10.06 17:29delete6620.101.76501.77001.6651
21482005.10.07 00:29buy stop6630.101.78081.77581.8807
21492005.10.07 00:29sell stop6640.101.77681.78181.6769
21502005.10.07 01:59sell6640.101.77681.78181.6769
21512005.10.07 08:59modify6640.101.77681.77631.6769
21522005.10.07 17:29delete6630.101.78081.77581.8807
21532005.10.07 17:59close6640.101.76011.77631.6769167.008819.64
21542005.10.10 00:29buy stop6650.101.76201.75701.8619
21552005.10.10 00:29sell stop6660.101.75801.76301.6581
21562005.10.10 01:29sell6660.101.75801.76301.6581
21572005.10.10 08:29buy6650.101.76201.75701.8619
21582005.10.10 09:59s/l6660.101.76301.76301.6581-50.008769.64
21592005.10.10 14:29s/l6650.101.75701.75701.8619-50.008719.64
21602005.10.11 00:29buy stop6670.101.75751.75251.8574
21612005.10.11 00:29sell stop6680.101.75351.75851.6536
21622005.10.11 02:29sell6680.101.75351.75851.6536
21632005.10.11 03:29modify6680.101.75351.75301.6536
21642005.10.11 10:59s/l6680.101.75301.75301.65365.008724.64
21652005.10.11 17:29delete6670.101.75751.75251.8574
21662005.10.12 00:29buy stop6690.101.74711.74211.8470
21672005.10.12 00:29sell stop6700.101.74311.74811.6432
21682005.10.12 01:59sell6700.101.74311.74811.6432
21692005.10.12 08:59modify6700.101.74311.74261.6432
21702005.10.12 10:29s/l6700.101.74261.74261.64325.008729.64
21712005.10.12 11:29buy6690.101.74711.74211.8470
21722005.10.12 13:59modify6690.101.74711.74761.8470
21732005.10.12 17:29close6690.101.75421.74761.847071.008800.64
21742005.10.13 00:29buy stop6710.101.75431.74931.8542
21752005.10.13 00:29sell stop6720.101.75031.75531.6504
21762005.10.13 02:59sell6720.101.75031.75531.6504
21772005.10.13 03:59modify6720.101.75031.74981.6504
21782005.10.13 13:59s/l6720.101.74981.74981.65045.008805.64
21792005.10.13 17:29delete6710.101.75431.74931.8542
21802005.10.14 00:29buy stop6730.101.75851.75351.8584
21812005.10.14 00:29sell stop6740.101.75451.75951.6546
21822005.10.14 00:59sell6740.101.75451.75951.6546
21832005.10.14 02:59modify6740.101.75451.75401.6546
21842005.10.14 04:29s/l6740.101.75401.75401.65465.008810.64
21852005.10.14 16:29buy6730.101.75851.75351.8584
21862005.10.14 16:59modify6730.101.75851.75901.8584
21872005.10.14 17:29close6730.101.76751.75901.858490.008900.64
21882005.10.17 00:29buy stop6750.101.76971.76471.8696
21892005.10.17 02:29buy6750.101.76971.76471.8696
21902005.10.17 05:29modify6750.101.76971.77021.8696
21912005.10.17 06:29s/l6750.101.77021.77021.86965.008905.64
21922005.10.18 00:29buy stop6760.101.75541.75041.8553
21932005.10.18 00:29sell stop6770.101.75141.75641.6515
21942005.10.18 02:29sell6770.101.75141.75641.6515
21952005.10.18 10:59modify6770.101.75141.75091.6515
21962005.10.18 17:29delete6760.101.75541.75041.8553
21972005.10.18 17:59close6770.101.75001.75091.651514.008919.64
21982005.10.19 00:29buy stop6780.101.75301.74801.8529
21992005.10.19 00:29sell stop6790.101.74901.75401.6491
22002005.10.19 00:59sell6790.101.74901.75401.6491
22012005.10.19 02:29modify6790.101.74901.74851.6491
22022005.10.19 07:59s/l6790.101.74851.74851.64915.008924.64
22032005.10.19 11:29buy6780.101.75301.74801.8529
22042005.10.19 11:59modify6780.101.75301.75351.8529
22052005.10.19 17:29close6780.101.76341.75351.8529104.009028.64
22062005.10.20 00:29buy stop6800.101.76611.76111.8660
22072005.10.20 00:29sell stop6810.101.76211.76711.6622
22082005.10.20 02:29sell6810.101.76211.76711.6622
22092005.10.20 05:59modify6810.101.76211.76161.6622
22102005.10.20 06:59s/l6810.101.76161.76161.66225.009033.64
22112005.10.20 10:59buy6800.101.76611.76111.8660
22122005.10.20 11:59modify6800.101.76611.76661.8660
22132005.10.20 12:29s/l6800.101.76661.76661.86605.009038.64
22142005.10.21 00:29buy stop6820.101.77601.77101.8759
22152005.10.21 00:29sell stop6830.101.77201.77701.6721
22162005.10.21 01:59buy6820.101.77601.77101.8759
22172005.10.21 02:59modify6820.101.77601.77651.8759
22182005.10.21 04:29s/l6820.101.77651.77651.87595.009043.64
22192005.10.21 17:29sell6830.101.77201.77701.6721
22202005.10.21 17:29close6830.101.77001.77701.672120.009063.64
22212005.10.24 00:29buy stop6840.101.76781.76281.8677
22222005.10.24 00:29sell stop6850.101.76381.76881.6639
22232005.10.24 01:29buy6840.101.76781.76281.8677
22242005.10.24 17:29close6840.101.76771.76281.8677-1.009062.64
22252005.10.24 17:59delete6850.101.76381.76881.6639
22262005.10.25 00:29buy stop6860.101.77121.76621.8711
22272005.10.25 00:29sell stop6870.101.76721.77221.6673
22282005.10.25 01:29sell6870.101.76721.77221.6673
22292005.10.25 02:59modify6870.101.76721.76671.6673
22302005.10.25 03:59s/l6870.101.76671.76671.66735.009067.64
22312005.10.25 10:29buy6860.101.77121.76621.8711
22322005.10.25 10:59modify6860.101.77121.77171.8711
22332005.10.25 17:29close6860.101.78541.77171.8711142.009209.64
22342005.10.26 00:29buy stop6880.101.78591.78091.8858
22352005.10.26 00:29sell stop6890.101.78191.78691.6820
22362005.10.26 08:29buy6880.101.78591.78091.8858
22372005.10.26 09:29s/l6880.101.78091.78091.8858-50.009159.64
22382005.10.26 09:29sell6890.101.78191.78691.6820
22392005.10.26 09:59modify6890.101.78191.78141.6820
22402005.10.26 17:29close6890.101.77741.78141.682045.009204.64
22412005.10.27 00:29buy stop6900.101.77721.77221.8771
22422005.10.27 00:29sell stop6910.101.77321.77821.6733
22432005.10.27 02:29buy6900.101.77721.77221.8771
22442005.10.27 02:59modify6900.101.77721.77771.8771
22452005.10.27 17:29close6900.101.78281.77771.877156.009260.64
22462005.10.27 17:59delete6910.101.77321.77821.6733
22472005.10.28 00:29buy stop6920.101.78501.78001.8849
22482005.10.28 00:29sell stop6930.101.78101.78601.6811
22492005.10.28 09:29buy6920.101.78501.78001.8849
22502005.10.28 14:59s/l6920.101.78001.78001.8849-50.009210.64
22512005.10.28 14:59sell6930.101.78101.78601.6811
22522005.10.28 15:29modify6930.101.78101.78051.6811
22532005.10.28 15:59s/l6930.101.78051.78051.68115.009215.64
22542005.10.31 00:29buy stop6940.101.77601.77101.8759
22552005.10.31 00:29sell stop6950.101.77201.77701.6721
22562005.10.31 02:59buy6940.101.77601.77101.8759
22572005.10.31 09:29modify6940.101.77601.77651.8759
22582005.10.31 14:29s/l6940.101.77651.77651.87595.009220.64
22592005.10.31 16:29sell6950.101.77201.77701.6721
22602005.10.31 17:29close6950.101.76911.77701.672129.009249.64
22612005.11.01 00:29buy stop6960.101.76991.76491.8698
22622005.11.01 00:29sell stop6970.101.76591.77091.6660
22632005.11.01 08:29buy6960.101.76991.76491.8698
22642005.11.01 15:59s/l6960.101.76491.76491.8698-50.009199.64
22652005.11.01 15:59sell6970.101.76591.77091.6660
22662005.11.01 16:59modify6970.101.76591.76541.6660
22672005.11.01 17:29close6970.101.76301.76541.666029.009228.64
22682005.11.02 00:29buy stop6980.101.76861.76361.8685
22692005.11.02 14:59buy6980.101.76861.76361.8685
22702005.11.02 15:59modify6980.101.76861.76911.8685
22712005.11.02 17:29close6980.101.77541.76911.868568.009296.64
22722005.11.03 00:29buy stop6990.101.77851.77351.8784
22732005.11.03 00:29sell stop7000.101.77451.77951.6746
22742005.11.03 01:29sell7000.101.77451.77951.6746
22752005.11.03 17:29delete6990.101.77851.77351.8784
22762005.11.03 17:59close7000.101.77191.77951.674626.009322.64
22772005.11.04 00:29buy stop7010.101.77221.76721.8721
22782005.11.04 00:29sell stop7020.101.76821.77321.6683
22792005.11.04 04:59sell7020.101.76821.77321.6683
22802005.11.04 11:29modify7020.101.76821.76771.6683
22812005.11.04 14:59s/l7020.101.76771.76771.66835.009327.64
22822005.11.04 17:29delete7010.101.77221.76721.8721
22832005.11.07 00:29sell stop7030.101.74411.74911.6442
22842005.11.07 14:29sell7030.101.74411.74911.6442
22852005.11.07 15:29modify7030.101.74411.74361.6442
22862005.11.07 16:29s/l7030.101.74361.74361.64425.009332.64
22872005.11.08 00:29buy stop7040.101.74421.73921.8441
22882005.11.08 00:29sell stop7050.101.74021.74521.6403
22892005.11.08 02:29sell7050.101.74021.74521.6403
22902005.11.08 02:59modify7050.101.74021.73971.6403
22912005.11.08 15:59s/l7050.101.73971.73971.64035.009337.64
22922005.11.08 17:29delete7040.101.74421.73921.8441
22932005.11.09 00:29buy stop7060.101.74591.74091.8458
22942005.11.09 00:29sell stop7070.101.74191.74691.6420
22952005.11.09 01:29sell7070.101.74191.74691.6420
22962005.11.09 11:29modify7070.101.74191.74141.6420
22972005.11.09 14:59s/l7070.101.74141.74141.64205.009342.64
22982005.11.09 17:29delete7060.101.74591.74091.8458
22992005.11.10 00:29buy stop7080.101.74551.74051.8454
23002005.11.10 00:29sell stop7090.101.74151.74651.6416
23012005.11.10 05:29sell7090.101.74151.74651.6416
23022005.11.10 09:59s/l7090.101.74651.74651.6416-50.009292.64
23032005.11.10 09:59buy7080.101.74551.74051.8454
23042005.11.10 11:59modify7080.101.74551.74601.8454
23052005.11.10 15:59s/l7080.101.74601.74601.84545.009297.64
23062005.11.11 00:29buy stop7100.101.74311.73811.8430
23072005.11.11 00:29sell stop7110.101.73911.74411.6392
23082005.11.11 04:59buy7100.101.74311.73811.8430
23092005.11.11 10:29sell7110.101.73911.74411.6392
23102005.11.11 13:29s/l7100.101.73811.73811.8430-50.009247.64
23112005.11.11 17:29close7110.101.73951.74411.6392-4.009243.64
23122005.11.14 00:29buy stop7120.101.74421.73921.8441
23132005.11.14 00:29sell stop7130.101.74021.74521.6403
23142005.11.14 05:29buy7120.101.74421.73921.8441
23152005.11.14 10:29modify7120.101.74421.74471.8441
23162005.11.14 12:59s/l7120.101.74471.74471.84415.009248.64
23172005.11.14 14:29sell7130.101.74021.74521.6403
23182005.11.14 14:59modify7130.101.74021.73971.6403
23192005.11.14 17:29close7130.101.73691.73971.640333.009281.64
23202005.11.15 00:29buy stop7140.101.73941.73441.8393
23212005.11.15 00:29sell stop7150.101.73541.74041.6355
23222005.11.15 01:59buy7140.101.73941.73441.8393
23232005.11.15 11:29s/l7140.101.73441.73441.8393-50.009231.64
23242005.11.15 11:29sell7150.101.73541.74041.6355
23252005.11.15 11:59modify7150.101.73541.73491.6355
23262005.11.15 14:29s/l7150.101.73491.73491.63555.009236.64
23272005.11.16 00:29buy stop7160.101.73711.73211.8370
23282005.11.16 00:29sell stop7170.101.73311.73811.6332
23292005.11.16 11:29sell7170.101.73311.73811.6332
23302005.11.16 11:59modify7170.101.73311.73261.6332
23312005.11.16 17:29delete7160.101.73711.73211.8370
23322005.11.16 17:59close7170.101.71671.73261.6332164.009400.64
23332005.11.17 00:29buy stop7180.101.71981.71481.8197
23342005.11.17 00:29sell stop7190.101.71581.72081.6159
23352005.11.17 10:29buy7180.101.71981.71481.8197
23362005.11.17 17:29close7180.101.71951.71481.8197-3.009397.64
23372005.11.17 17:59delete7190.101.71581.72081.6159
23382005.11.18 00:29buy stop7200.101.72071.71571.8206
23392005.11.18 00:29sell stop7210.101.71671.72171.6168
23402005.11.18 04:59sell7210.101.71671.72171.6168
23412005.11.18 09:29modify7210.101.71671.71621.6168
23422005.11.18 15:29s/l7210.101.71621.71621.61685.009402.64
23432005.11.18 17:29delete7200.101.72071.71571.8206
23442005.11.21 00:29buy stop7220.101.71891.71391.8188
23452005.11.21 00:29sell stop7230.101.71491.71991.6150
23462005.11.21 02:59sell7230.101.71491.71991.6150
23472005.11.21 08:29buy7220.101.71891.71391.8188
23482005.11.21 09:29s/l7230.101.71991.71991.6150-50.009352.64
23492005.11.21 10:59modify7220.101.71891.71941.8188
23502005.11.21 12:59s/l7220.101.71941.71941.81885.009357.64
23512005.11.22 00:29buy stop7240.101.71711.71211.8170
23522005.11.22 00:29sell stop7250.101.71311.71811.6132
23532005.11.22 01:29buy7240.101.71711.71211.8170
23542005.11.22 09:59sell7250.101.71311.71811.6132
23552005.11.22 10:59s/l7240.101.71211.71211.8170-50.009307.64
23562005.11.22 14:29modify7250.101.71311.71261.6132
23572005.11.22 17:29s/l7250.101.71261.71261.61325.009312.64
23582005.11.23 00:29buy stop7260.101.72421.71921.8241
23592005.11.23 00:29sell stop7270.101.72021.72521.6203
23602005.11.23 01:29sell7270.101.72021.72521.6203
23612005.11.23 02:29modify7270.101.72021.71971.6203
23622005.11.23 02:59s/l7270.101.71971.71971.62035.009317.64
23632005.11.23 07:29buy7260.101.72421.71921.8241
23642005.11.23 17:29close7260.101.72061.71921.8241-36.009281.64
23652005.11.24 00:29buy stop7280.101.72501.72001.8249
23662005.11.24 00:29sell stop7290.101.72101.72601.6211
23672005.11.24 07:59sell7290.101.72101.72601.6211
23682005.11.24 10:29buy7280.101.72501.72001.8249
23692005.11.24 11:29s/l7290.101.72601.72601.6211-50.009231.64
23702005.11.24 17:29close7280.101.72261.72001.8249-24.009207.64
23712005.11.25 00:29buy stop7300.101.72401.71901.8239
23722005.11.25 00:29sell stop7310.101.72001.72501.6201
23732005.11.25 08:59sell7310.101.72001.72501.6201
23742005.11.25 11:29modify7310.101.72001.71951.6201
23752005.11.25 11:59s/l7310.101.71951.71951.62015.009212.64
23762005.11.25 17:29delete7300.101.72401.71901.8239
23772005.11.28 00:29buy stop7320.101.71461.70961.8145
23782005.11.28 00:29sell stop7330.101.71061.71561.6107
23792005.11.28 00:59buy7320.101.71461.70961.8145
23802005.11.28 08:29s/l7320.101.70961.70961.8145-50.009162.64
23812005.11.28 08:29sell7330.101.71061.71561.6107
23822005.11.28 09:29modify7330.101.71061.71011.6107
23832005.11.28 10:59s/l7330.101.71011.71011.61075.009167.64
23842005.11.29 00:29buy stop7340.101.73061.72561.8305
23852005.11.29 00:29sell stop7350.101.72661.73161.6267
23862005.11.29 02:29sell7350.101.72661.73161.6267
23872005.11.29 03:29modify7350.101.72661.72611.6267
23882005.11.29 09:29s/l7350.101.72611.72611.62675.009172.64
23892005.11.29 17:29delete7340.101.73061.72561.8305
23902005.11.30 00:29buy stop7360.101.71851.71351.8184
23912005.11.30 00:29sell stop7370.101.71451.71951.6146
23922005.11.30 03:59buy7360.101.71851.71351.8184
23932005.11.30 07:29modify7360.101.71851.71901.8184
23942005.11.30 17:29close7360.101.73131.71901.8184128.009300.64
23952005.11.30 17:59delete7370.101.71451.71951.6146
23962005.12.01 00:29buy stop7380.101.73081.72581.8307
23972005.12.01 00:29sell stop7390.101.72681.73181.6269
23982005.12.01 09:29buy7380.101.73081.72581.8307
23992005.12.01 17:29close7380.101.73021.72581.8307-6.009294.64
24002005.12.01 17:59delete7390.101.72681.73181.6269
24012005.12.02 00:29buy stop7400.101.73391.72891.8338
24022005.12.02 00:29sell stop7410.101.72991.73491.6300
24032005.12.02 02:59sell7410.101.72991.73491.6300
24042005.12.02 09:29modify7410.101.72991.72941.6300
24052005.12.02 14:59s/l7410.101.72941.72941.63005.009299.64
24062005.12.02 14:59buy7400.101.73391.72891.8338
24072005.12.02 15:59s/l7400.101.72891.72891.8338-50.009249.64
24082005.12.05 00:29buy stop7420.101.73331.72831.8332
24092005.12.05 00:29sell stop7430.101.72931.73431.6294
24102005.12.05 12:29buy7420.101.73331.72831.8332
24112005.12.05 13:29modify7420.101.73331.73381.8332
24122005.12.05 17:29close7420.101.73801.73381.833247.009296.64
24132005.12.05 17:59delete7430.101.72931.73431.6294
24142005.12.06 00:29buy stop7440.101.74401.73901.8439
24152005.12.06 00:29sell stop7450.101.74001.74501.6401
24162005.12.06 09:29buy7440.101.74401.73901.8439
24172005.12.06 10:59s/l7440.101.73901.73901.8439-50.009246.64
24182005.12.06 10:59sell7450.101.74001.74501.6401
24192005.12.06 11:29modify7450.101.74001.73951.6401
24202005.12.06 17:29s/l7450.101.73951.73951.64015.009251.64
24212005.12.07 00:29sell stop7460.101.73811.74311.6382
24222005.12.07 02:59sell7460.101.73811.74311.6382
24232005.12.07 08:59modify7460.101.73811.73761.6382
24242005.12.07 17:29close7460.101.73481.73761.638233.009284.64
24252005.12.08 00:29buy stop7470.101.73561.73061.8355
24262005.12.08 00:29sell stop7480.101.73161.73661.6317
24272005.12.08 02:59buy7470.101.73561.73061.8355
24282005.12.08 09:59modify7470.101.73561.73611.8355
24292005.12.08 17:29close7470.101.75321.73611.8355176.009460.64
24302005.12.08 17:59delete7480.101.73161.73661.6317
24312005.12.09 00:29buy stop7490.101.75431.74931.8542
24322005.12.09 00:29sell stop7500.101.75031.75531.6504
24332005.12.09 02:29sell7500.101.75031.75531.6504
24342005.12.09 09:59modify7500.101.75031.74981.6504
24352005.12.09 11:59s/l7500.101.74981.74981.65045.009465.64
24362005.12.09 16:29buy7490.101.75431.74931.8542
24372005.12.09 17:29close7490.101.75501.74931.85427.009472.64
24382005.12.12 00:29buy stop7510.101.75251.74751.8524
24392005.12.12 00:29sell stop7520.101.74851.75351.6486
24402005.12.12 01:29buy7510.101.75251.74751.8524
24412005.12.12 02:59modify7510.101.75251.75301.8524
24422005.12.12 17:29close7510.101.77421.75301.8524217.009689.64
24432005.12.12 17:59delete7520.101.74851.75351.6486
24442005.12.13 00:29buy stop7530.101.77701.77201.8769
24452005.12.13 00:29sell stop7540.101.77301.77801.6731
24462005.12.13 02:59buy7530.101.77701.77201.8769
24472005.12.13 06:29sell7540.101.77301.77801.6731
24482005.12.13 09:59s/l7530.101.77201.77201.8769-50.009639.64
24492005.12.13 10:29modify7540.101.77301.77251.6731
24502005.12.13 17:29close7540.101.76931.77251.673137.009676.64
24512005.12.14 00:29buy stop7550.101.77141.76641.8713
24522005.12.14 00:29sell stop7560.101.76741.77241.6675
24532005.12.14 02:29buy7550.101.77141.76641.8713
24542005.12.14 03:59modify7550.101.77141.77191.8713
24552005.12.14 10:59s/l7550.101.77191.77191.87135.009681.64
24562005.12.14 17:29delete7560.101.76741.77241.6675
24572005.12.15 00:29buy stop7570.101.77451.76951.8744
24582005.12.15 00:29sell stop7580.101.77051.77551.6706
24592005.12.15 06:29sell7580.101.77051.77551.6706
24602005.12.15 16:29modify7580.101.77051.77001.6706
24612005.12.15 17:29delete7570.101.77451.76951.8744
24622005.12.15 17:59close7580.101.76501.77001.670655.009736.64
24632005.12.16 00:29buy stop7590.101.76671.76171.8666
24642005.12.16 00:29sell stop7600.101.76271.76771.6628
24652005.12.16 09:29buy7590.101.76671.76171.8666
24662005.12.16 09:59modify7590.101.76671.76721.8666
24672005.12.16 17:29close7590.101.77101.76721.866643.009779.64
24682005.12.16 17:59delete7600.101.76271.76771.6628
24692005.12.19 00:29sell stop7610.101.76731.77231.6674
24702005.12.19 09:59sell7610.101.76731.77231.6674
24712005.12.19 11:29modify7610.101.76731.76681.6674
24722005.12.19 17:29close7610.101.76321.76681.667441.009820.64
24732005.12.20 00:29buy stop7620.101.76431.75931.8642
24742005.12.20 00:29sell stop7630.101.76031.76531.6604
24752005.12.20 02:29sell7630.101.76031.76531.6604
24762005.12.20 11:29s/l7630.101.76531.76531.6604-50.009770.64
24772005.12.20 11:29buy7620.101.76431.75931.8642
24782005.12.20 12:29modify7620.101.76431.76481.8642
24792005.12.20 13:59s/l7620.101.76481.76481.86425.009775.64
24802005.12.21 00:29sell stop7640.101.75201.75701.6521
24812005.12.21 10:59sell7640.101.75201.75701.6521
24822005.12.21 13:29modify7640.101.75201.75151.6521
24832005.12.21 17:29close7640.101.73981.75151.6521122.009897.64
24842005.12.22 00:29buy stop7650.101.74711.74211.8470
24852005.12.22 00:29sell stop7660.101.74311.74811.6432
24862005.12.22 08:29sell7660.101.74311.74811.6432
24872005.12.22 10:29modify7660.101.74311.74261.6432
24882005.12.22 16:29s/l7660.101.74261.74261.64325.009902.64
24892005.12.22 17:29delete7650.101.74711.74211.8470
24902005.12.23 00:29buy stop7670.101.73951.73451.8394
24912005.12.23 00:29sell stop7680.101.73551.74051.6356
24922005.12.23 03:59buy7670.101.73951.73451.8394
24932005.12.23 12:59s/l7670.101.73451.73451.8394-50.009852.64
24942005.12.23 12:59sell7680.101.73551.74051.6356
24952005.12.23 15:29modify7680.101.73551.73501.6356
24962005.12.23 17:29close7680.101.73261.73501.635629.009881.64
24972005.12.26 00:29buy stop7690.101.73501.73001.8349
24982005.12.26 00:29sell stop7700.101.73101.73601.6311
24992005.12.26 03:59buy7690.101.73501.73001.8349
25002005.12.26 17:29close7690.101.73251.73001.8349-25.009856.64
25012005.12.26 17:59delete7700.101.73101.73601.6311
25022005.12.27 00:29buy stop7710.101.73491.72991.8348
25032005.12.27 00:29sell stop7720.101.73091.73591.6310
25042005.12.27 01:29sell7720.101.73091.73591.6310
25052005.12.27 10:29buy7710.101.73491.72991.8348
25062005.12.27 11:59s/l7720.101.73591.73591.6310-50.009806.64
25072005.12.27 12:59modify7710.101.73491.73541.8348
25082005.12.27 14:29s/l7710.101.73541.73541.83485.009811.64
25092005.12.28 00:29buy stop7730.101.72901.72401.8289
25102005.12.28 00:29sell stop7740.101.72501.73001.6251
25112005.12.28 00:59buy7730.101.72901.72401.8289
25122005.12.28 07:59modify7730.101.72901.72951.8289
25132005.12.28 16:29s/l7730.101.72951.72951.82895.009816.64
25142005.12.28 17:29delete7740.101.72501.73001.6251
25152005.12.29 00:29buy stop7750.101.72011.71511.8200
25162005.12.29 00:29sell stop7760.101.71611.72111.6162
25172005.12.29 01:29buy7750.101.72011.71511.8200
25182005.12.29 05:59modify7750.101.72011.72061.8200
25192005.12.29 10:29s/l7750.101.72061.72061.82005.009821.64
25202005.12.29 17:29delete7760.101.71611.72111.6162
25212005.12.30 00:29buy stop7770.101.72631.72131.8262
25222005.12.30 00:29sell stop7780.101.72231.72731.6224
25232005.12.30 04:59buy7770.101.72631.72131.8262
25242005.12.30 08:29modify7770.101.72631.72681.8262
25252005.12.30 08:59s/l7770.101.72681.72681.82625.009826.64
25262005.12.30 12:59sell7780.101.72231.72731.6224
25272005.12.30 15:29modify7780.101.72231.72181.6224
25282005.12.30 17:29close7780.101.71851.72181.622438.009864.64
25292006.01.02 00:59buy stop7790.101.72371.71871.8236
25302006.01.02 00:59sell stop7800.101.71971.72471.6198
25312006.01.02 09:29buy7790.101.72371.71871.8236
25322006.01.02 17:29close7790.101.72231.71871.8236-14.009850.64
25332006.01.02 17:59delete7800.101.71971.72471.6198
25342006.01.03 00:29buy stop7810.101.72151.71651.8214
25352006.01.03 00:29sell stop7820.101.71751.72251.6176
25362006.01.03 01:29buy7810.101.72151.71651.8214
25372006.01.03 03:29modify7810.101.72151.72201.8214
25382006.01.03 17:29close7810.101.73891.72201.8214174.0010024.64
25392006.01.03 17:59delete7820.101.71751.72251.6176
25402006.01.04 00:29buy stop7830.101.74841.74341.8483
25412006.01.04 00:29sell stop7840.101.74441.74941.6445
25422006.01.04 00:59buy7830.101.74841.74341.8483
25432006.01.04 03:59modify7830.101.74841.74891.8483
25442006.01.04 08:59s/l7830.101.74891.74891.84835.0010029.64
25452006.01.04 17:29delete7840.101.74441.74941.6445
25462006.01.05 00:29buy stop7850.101.75781.75281.8577
25472006.01.05 00:29sell stop7860.101.75381.75881.6539
25482006.01.05 01:29buy7850.101.75781.75281.8577
25492006.01.05 09:59s/l7850.101.75281.75281.8577-50.009979.64
25502006.01.05 09:59sell7860.101.75381.75881.6539
25512006.01.05 10:29modify7860.101.75381.75331.6539
25522006.01.05 10:59s/l7860.101.75331.75331.65395.009984.64
25532006.01.06 00:29buy stop7870.101.75651.75151.8564
25542006.01.06 00:29sell stop7880.101.75251.75751.6526
25552006.01.06 09:29sell7880.101.75251.75751.6526
25562006.01.06 10:59buy7870.101.75651.75151.8564
25572006.01.06 14:59s/l7880.101.75751.75751.6526-50.009934.64
25582006.01.06 15:29modify7870.101.75651.75701.8564
25592006.01.06 17:29close7870.101.76911.75701.8564126.0010060.64
25602006.01.09 00:29buy stop7890.101.77011.76511.8700
25612006.01.09 00:29sell stop7900.101.76611.77111.6662
25622006.01.09 01:59buy7890.101.77011.76511.8700
25632006.01.09 06:29modify7890.101.77011.77061.8700
25642006.01.09 07:59s/l7890.101.77061.77061.87005.0010065.64
25652006.01.09 09:59sell7900.101.76611.77111.6662
25662006.01.09 16:59modify7900.101.76611.76561.6662
25672006.01.09 17:29close7900.101.76501.76561.666211.0010076.64
25682006.01.10 00:29buy stop7910.101.76731.76231.8672
25692006.01.10 00:29sell stop7920.101.76331.76831.6634
25702006.01.10 08:29sell7920.101.76331.76831.6634
25712006.01.10 09:29buy7910.101.76731.76231.8672
25722006.01.10 11:59s/l7920.101.76831.76831.6634-50.0010026.64
25732006.01.10 11:59modify7910.101.76731.76781.8672
25742006.01.10 12:29s/l7910.101.76781.76781.86725.0010031.64
25752006.01.11 00:29sell stop7930.101.76131.76631.6614
25762006.01.11 00:59buy stop7940.101.76531.76031.8652
25772006.01.11 06:59sell7930.101.76131.76631.6614
25782006.01.11 10:29modify7930.101.76131.76081.6614
25792006.01.11 15:59s/l7930.101.76081.76081.66145.0010036.64
25802006.01.11 17:29delete7940.101.76531.76031.8652
25812006.01.12 00:29buy stop7950.101.76801.76301.8679
25822006.01.12 00:29sell stop7960.101.76401.76901.6641
25832006.01.12 07:59buy7950.101.76801.76301.8679
25842006.01.12 11:29modify7950.101.76801.76851.8679
25852006.01.12 12:59s/l7950.101.76851.76851.86795.0010041.64
25862006.01.12 15:29sell7960.101.76401.76901.6641
25872006.01.12 15:59modify7960.101.76401.76351.6641
25882006.01.12 17:29close7960.101.76151.76351.664125.0010066.64
25892006.01.13 00:29buy stop7970.101.76241.75741.8623
25902006.01.13 00:29sell stop7980.101.75841.76341.6585
25912006.01.13 07:59buy7970.101.76241.75741.8623
25922006.01.13 08:59modify7970.101.76241.76291.8623
25932006.01.13 17:29close7970.101.77161.76291.862392.0010158.64
25942006.01.13 17:59delete7980.101.75841.76341.6585
25952006.01.16 00:29buy stop7990.101.77871.77371.8786
25962006.01.16 00:29sell stop8000.101.77471.77971.6748
25972006.01.16 01:59buy7990.101.77871.77371.8786
25982006.01.16 07:59sell8000.101.77471.77971.6748
25992006.01.16 10:59s/l7990.101.77371.77371.8786-50.0010108.64
26002006.01.16 11:59modify8000.101.77471.77421.6748
26012006.01.16 17:29close8000.101.76701.77421.674877.0010185.64
26022006.01.17 00:29buy stop8010.101.76851.76351.8684
26032006.01.17 00:29sell stop8020.101.76451.76951.6646
26042006.01.17 02:29sell8020.101.76451.76951.6646
26052006.01.17 08:29buy8010.101.76851.76351.8684
26062006.01.17 10:59s/l8010.101.76351.76351.8684-50.0010135.64
26072006.01.17 11:29modify8020.101.76451.76401.6646
26082006.01.17 17:29s/l8020.101.76401.76401.66465.0010140.64
26092006.01.18 00:29buy stop8030.101.77031.76531.8702
26102006.01.18 00:29sell stop8040.101.76631.77131.6664
26112006.01.18 01:29sell8040.101.76631.77131.6664
26122006.01.18 03:59modify8040.101.76631.76581.6664
26132006.01.18 08:59s/l8040.101.76581.76581.66645.0010145.64
26142006.01.18 17:29delete8030.101.77031.76531.8702
26152006.01.19 00:29buy stop8050.101.76511.76011.8650
26162006.01.19 00:29sell stop8060.101.76111.76611.6612
26172006.01.19 01:29sell8060.101.76111.76611.6612
26182006.01.19 08:59modify8060.101.76111.76061.6612
26192006.01.19 16:59s/l8060.101.76061.76061.66125.0010150.64
26202006.01.19 17:29delete8050.101.76511.76011.8650
26212006.01.20 00:29buy stop8070.101.75921.75421.8591
26222006.01.20 00:29sell stop8080.101.75521.76021.6553
26232006.01.20 07:29sell8080.101.75521.76021.6553
26242006.01.20 11:29buy8070.101.75921.75421.8591
26252006.01.20 12:29s/l8080.101.76021.76021.6553-50.0010100.64
26262006.01.20 13:59modify8070.101.75921.75971.8591
26272006.01.20 17:29close8070.101.76471.75971.859155.0010155.64
26282006.01.23 00:29buy stop8090.101.77331.76831.8732
26292006.01.23 00:29sell stop8100.101.76931.77431.6694
26302006.01.23 01:59buy8090.101.77331.76831.8732
26312006.01.23 02:29modify8090.101.77331.77381.8732
26322006.01.23 17:29close8090.101.78451.77381.8732112.0010267.64
26332006.01.23 17:59delete8100.101.76931.77431.6694
26342006.01.24 00:29buy stop8110.101.78861.78361.8885
26352006.01.24 00:29sell stop8120.101.78461.78961.6847
26362006.01.24 04:59sell8120.101.78461.78961.6847
26372006.01.24 09:59modify8120.101.78461.78411.6847
26382006.01.24 10:59s/l8120.101.78411.78411.68475.0010272.64
26392006.01.24 17:29delete8110.101.78861.78361.8885
26402006.01.25 00:29buy stop8130.101.78521.78021.8851
26412006.01.25 00:29sell stop8140.101.78121.78621.6813
26422006.01.25 10:29buy8130.101.78521.78021.8851
26432006.01.25 10:59modify8130.101.78521.78571.8851
26442006.01.25 17:29close8130.101.78891.78571.885137.0010309.64
26452006.01.25 17:59delete8140.101.78121.78621.6813
26462006.01.26 00:29buy stop8150.101.78511.78011.8850
26472006.01.26 00:29sell stop8160.101.78111.78611.6812
26482006.01.26 01:29buy8150.101.78511.78011.8850
26492006.01.26 09:29modify8150.101.78511.78561.8850
26502006.01.26 11:59s/l8150.101.78561.78561.88505.0010314.64
26512006.01.26 17:29delete8160.101.78111.78611.6812
26522006.01.27 00:29buy stop8170.101.78141.77641.8813
26532006.01.27 00:29sell stop8180.101.77741.78241.6775
26542006.01.27 00:59buy8170.101.78141.77641.8813
26552006.01.27 12:59s/l8170.101.77641.77641.8813-50.0010264.64
26562006.01.27 12:59sell8180.101.77741.78241.6775
26572006.01.27 14:59s/l8180.101.78241.78241.6775-50.0010214.64
26582006.01.30 00:29buy stop8190.101.77101.76601.8709
26592006.01.30 00:29sell stop8200.101.76701.77201.6671
26602006.01.30 01:59buy8190.101.77101.76601.8709
26612006.01.30 04:29sell8200.101.76701.77201.6671
26622006.01.30 04:59s/l8190.101.76601.76601.8709-50.0010164.64
26632006.01.30 09:59modify8200.101.76701.76651.6671
26642006.01.30 14:59s/l8200.101.76651.76651.66715.0010169.64
26652006.01.31 00:29buy stop8210.101.77051.76551.8704
26662006.01.31 00:29sell stop8220.101.76651.77151.6666
26672006.01.31 08:59buy8210.101.77051.76551.8704
26682006.01.31 09:59modify8210.101.77051.77101.8704
26692006.01.31 14:29s/l8210.101.77101.77101.87045.0010174.64
26702006.01.31 17:29delete8220.101.76651.77151.6666
26712006.02.01 00:29buy stop8230.101.78021.77521.8801
26722006.02.01 00:29sell stop8240.101.77621.78121.6763
26732006.02.01 06:29buy8230.101.78021.77521.8801
26742006.02.01 12:29sell8240.101.77621.78121.6763
26752006.02.01 14:59s/l8230.101.77521.77521.8801-50.0010124.64
26762006.02.01 17:29close8240.101.78061.78121.6763-44.0010080.64
26772006.02.02 00:29buy stop8250.101.77661.77161.8765
26782006.02.02 00:29sell stop8260.101.77261.77761.6727
26792006.02.02 01:29buy8250.101.77661.77161.8765
26802006.02.02 06:59sell8260.101.77261.77761.6727
26812006.02.02 07:29s/l8250.101.77161.77161.8765-50.0010030.64
26822006.02.02 16:29s/l8260.101.77761.77761.6727-50.009980.64
26832006.02.03 00:29buy stop8270.101.78201.77701.8819
26842006.02.03 00:29sell stop8280.101.77801.78301.6781
26852006.02.03 08:29sell8280.101.77801.78301.6781
26862006.02.03 11:29modify8280.101.77801.77751.6781
26872006.02.03 11:59s/l8280.101.77751.77751.67815.009985.64
26882006.02.03 17:29delete8270.101.78201.77701.8819
26892006.02.06 00:29buy stop8290.101.76461.75961.8645
26902006.02.06 00:29sell stop8300.101.76061.76561.6607
26912006.02.06 03:59sell8300.101.76061.76561.6607
26922006.02.06 08:59modify8300.101.76061.76011.6607
26932006.02.06 17:29delete8290.101.76461.75961.8645
26942006.02.06 17:59close8300.101.74641.76011.6607142.0010127.64
26952006.02.07 00:29buy stop8310.101.74981.74481.8497
26962006.02.07 00:29sell stop8320.101.74581.75081.6459
26972006.02.07 04:29buy8310.101.74981.74481.8497
26982006.02.07 13:59sell8320.101.74581.75081.6459
26992006.02.07 16:29s/l8310.101.74481.74481.8497-50.0010077.64
27002006.02.07 16:59modify8320.101.74581.74531.6459
27012006.02.07 17:29close8320.101.74331.74531.645925.0010102.64
27022006.02.08 00:29buy stop8330.101.74861.74361.8485
27032006.02.08 00:29sell stop8340.101.74461.74961.6447
27042006.02.08 01:59sell8340.101.74461.74961.6447
27052006.02.08 10:29modify8340.101.74461.74411.6447
27062006.02.08 17:29delete8330.101.74861.74361.8485
27072006.02.08 17:59close8340.101.74081.74411.644738.0010140.64
27082006.02.09 00:29buy stop8350.101.74281.73781.8427
27092006.02.09 00:29sell stop8360.101.73881.74381.6389
27102006.02.09 01:59buy8350.101.74281.73781.8427
27112006.02.09 02:59modify8350.101.74281.74331.8427
27122006.02.09 03:59s/l8350.101.74331.74331.84275.0010145.64
27132006.02.09 10:59sell8360.101.73881.74381.6389
27142006.02.09 17:29close8360.101.74171.74381.6389-29.0010116.64
27152006.02.10 00:29buy stop8370.101.74421.73921.8441
27162006.02.10 00:29sell stop8380.101.74021.74521.6403
27172006.02.10 00:59buy8370.101.74421.73921.8441
27182006.02.10 06:59modify8370.101.74421.74471.8441
27192006.02.10 09:29s/l8370.101.74471.74471.84415.0010121.64
27202006.02.10 17:29delete8380.101.74021.74521.6403
27212006.02.13 00:29buy stop8390.101.74541.74041.8453
27222006.02.13 00:29sell stop8400.101.74141.74641.6415
27232006.02.13 09:59sell8400.101.74141.74641.6415
27242006.02.13 10:59modify8400.101.74141.74091.6415
27252006.02.13 16:29s/l8400.101.74091.74091.64155.0010126.64
27262006.02.13 17:29delete8390.101.74541.74041.8453
27272006.02.14 00:29sell stop8410.101.73941.74441.6395
27282006.02.14 10:59sell8410.101.73941.74441.6395
27292006.02.14 11:59modify8410.101.73941.73891.6395
27302006.02.14 17:29close8410.101.73381.73891.639556.0010182.64
27312006.02.15 00:29buy stop8420.101.73721.73221.8371
27322006.02.15 00:29sell stop8430.101.73321.73821.6333
27332006.02.15 02:59buy8420.101.73721.73221.8371
27342006.02.15 12:59modify8420.101.73721.73771.8371
27352006.02.15 17:29close8420.101.74121.73771.837140.0010222.64
27362006.02.15 17:59delete8430.101.73321.73821.6333
27372006.02.16 00:29buy stop8440.101.74271.73771.8426
27382006.02.16 00:29sell stop8450.101.73871.74371.6388
27392006.02.16 07:59sell8450.101.73871.74371.6388
27402006.02.16 10:29modify8450.101.73871.73821.6388
27412006.02.16 17:29delete8440.101.74271.73771.8426
27422006.02.16 17:59close8450.101.73561.73821.638831.0010253.64
27432006.02.17 00:29buy stop8460.101.74081.73581.8407
27442006.02.17 00:29sell stop8470.101.73681.74181.6369
27452006.02.17 02:29sell8470.101.73681.74181.6369
27462006.02.17 05:29modify8470.101.73681.73631.6369
27472006.02.17 06:59s/l8470.101.73631.73631.63695.0010258.64
27482006.02.17 16:29buy8460.101.74081.73581.8407
27492006.02.17 17:29close8460.101.74081.73581.84070.0010258.64
27502006.02.20 00:29buy stop8480.101.74341.73841.8433
27512006.02.20 00:29sell stop8490.101.73941.74441.6395
27522006.02.20 01:59buy8480.101.74341.73841.8433
27532006.02.20 04:29modify8480.101.74341.74391.8433
27542006.02.20 08:29s/l8480.101.74391.74391.84335.0010263.64
27552006.02.20 17:29delete8490.101.73941.74441.6395
27562006.02.21 00:29buy stop8500.101.74631.74131.8462
27572006.02.21 00:29sell stop8510.101.74231.74731.6424
27582006.02.21 13:59buy8500.101.74631.74131.8462
27592006.02.21 17:29close8500.101.74381.74131.8462-25.0010238.64
27602006.02.21 17:59delete8510.101.74231.74731.6424
27612006.02.22 00:29buy stop8520.101.74671.74171.8466
27622006.02.22 00:29sell stop8530.101.74271.74771.6428
27632006.02.22 03:59buy8520.101.74671.74171.8466
27642006.02.22 10:29s/l8520.101.74171.74171.8466-50.0010188.64
27652006.02.22 10:29sell8530.101.74271.74771.6428
27662006.02.22 12:29modify8530.101.74271.74221.6428
27672006.02.22 17:29close8530.101.74191.74221.64288.0010196.64
27682006.02.23 00:29buy stop8540.101.74551.74051.8454
27692006.02.23 00:29sell stop8550.101.74151.74651.6416
27702006.02.23 08:29buy8540.101.74551.74051.8454
27712006.02.23 10:59modify8540.101.74551.74601.8454
27722006.02.23 17:29close8540.101.75161.74601.845461.0010257.64
27732006.02.23 17:59delete8550.101.74151.74651.6416
27742006.02.24 00:29buy stop8560.101.75381.74881.8537
27752006.02.24 00:29sell stop8570.101.74981.75481.6499
27762006.02.24 09:29sell8570.101.74981.75481.6499
27772006.02.24 12:29modify8570.101.74981.74931.6499
27782006.02.24 12:59s/l8570.101.74931.74931.64995.0010262.64
27792006.02.24 17:29delete8560.101.75381.74881.8537
27802006.02.27 00:29buy stop8580.101.74541.74041.8453
27812006.02.27 17:29delete8580.101.74541.74041.8453
27822006.02.28 00:29buy stop8590.101.74161.73661.8415
27832006.02.28 00:29sell stop8600.101.73761.74261.6377
27842006.02.28 10:29buy8590.101.74161.73661.8415
27852006.02.28 11:59modify8590.101.74161.74211.8415
27862006.02.28 17:29close8590.101.75391.74211.8415123.0010385.64
27872006.02.28 17:59delete8600.101.73761.74261.6377
27882006.03.01 00:29buy stop8610.101.75571.75071.8556
27892006.03.01 00:29sell stop8620.101.75171.75671.6518
27902006.03.01 10:59buy8610.101.75571.75071.8556
27912006.03.01 15:29modify8610.101.75571.75621.8556
27922006.03.01 16:29s/l8610.101.75621.75621.85565.0010390.64
27932006.03.01 17:29delete8620.101.75171.75671.6518
27942006.03.02 00:29buy stop8630.101.75201.74701.8519
27952006.03.02 00:29sell stop8640.101.74801.75301.6481
27962006.03.02 11:59sell8640.101.74801.75301.6481
27972006.03.02 14:29modify8640.101.74801.74751.6481
27982006.03.02 16:29s/l8640.101.74751.74751.64815.0010395.64
27992006.03.02 17:29delete8630.101.75201.74701.8519
28002006.03.03 00:29buy stop8650.101.75511.75011.8550
28012006.03.03 00:29sell stop8660.101.75111.75611.6512
28022006.03.03 01:59sell8660.101.75111.75611.6512
28032006.03.03 12:29buy8650.101.75511.75011.8550
28042006.03.03 14:29s/l8660.101.75611.75611.6512-50.0010345.64
28052006.03.03 14:59modify8650.101.75511.75561.8550
28062006.03.03 16:29s/l8650.101.75561.75561.85505.0010350.64
28072006.03.06 00:29sell stop8670.101.75441.75941.6545
28082006.03.06 13:29sell8670.101.75441.75941.6545
28092006.03.06 16:59modify8670.101.75441.75391.6545
28102006.03.06 17:29close8670.101.75031.75391.654541.0010391.64
28112006.03.07 00:29buy stop8680.101.75041.74541.8503
28122006.03.07 00:29sell stop8690.101.74641.75141.6465
28132006.03.07 05:59sell8690.101.74641.75141.6465
28142006.03.07 09:29modify8690.101.74641.74591.6465
28152006.03.07 17:29delete8680.101.75041.74541.8503
28162006.03.07 17:59close8690.101.73641.74591.6465100.0010491.64
28172006.03.08 00:29buy stop8700.101.73731.73231.8372
28182006.03.08 00:29sell stop8710.101.73331.73831.6334
28192006.03.08 02:59buy8700.101.73731.73231.8372
28202006.03.08 08:59modify8700.101.73731.73781.8372
28212006.03.08 14:29s/l8700.101.73781.73781.83725.0010496.64
28222006.03.08 17:29delete8710.101.73331.73831.6334
28232006.03.09 00:29buy stop8720.101.74011.73511.8400
28242006.03.09 00:29sell stop8730.101.73611.74111.6362
28252006.03.09 04:29sell8730.101.73611.74111.6362
28262006.03.09 17:29delete8720.101.74011.73511.8400
28272006.03.09 17:59close8730.101.73671.74111.6362-6.0010490.64
28282006.03.10 00:29buy stop8740.101.73781.73281.8377
28292006.03.10 00:29sell stop8750.101.73381.73881.6339
28302006.03.10 09:59buy8740.101.73781.73281.8377
28312006.03.10 14:59s/l8740.101.73281.73281.8377-50.0010440.64
28322006.03.10 14:59sell8750.101.73381.73881.6339
28332006.03.10 15:29modify8750.101.73381.73331.6339
28342006.03.10 17:29close8750.101.72641.73331.633974.0010514.64
28352006.03.13 00:29buy stop8760.101.72791.72291.8278
28362006.03.13 00:29sell stop8770.101.72391.72891.6240
28372006.03.13 01:29buy8760.101.72791.72291.8278
28382006.03.13 09:59sell8770.101.72391.72891.6240
28392006.03.13 16:29s/l8770.101.72891.72891.6240-50.0010464.64
28402006.03.13 16:59modify8760.101.72791.72841.8278
28412006.03.13 17:29close8760.101.73161.72841.827837.0010501.64
28422006.03.14 00:29sell stop8780.101.73121.73621.6313
28432006.03.14 17:29delete8780.101.73121.73621.6313
28442006.03.15 00:29buy stop8790.101.74771.74271.8476
28452006.03.15 00:29sell stop8800.101.74371.74871.6438
28462006.03.15 10:59sell8800.101.74371.74871.6438
28472006.03.15 15:29s/l8800.101.74871.74871.6438-50.0010451.64
28482006.03.15 15:29buy8790.101.74771.74271.8476
28492006.03.15 17:29close8790.101.74521.74271.8476-25.0010426.64
28502006.03.16 00:29buy stop8810.101.74981.74481.8497
28512006.03.16 00:29sell stop8820.101.74581.75081.6459
28522006.03.16 05:59sell8820.101.74581.75081.6459
28532006.03.16 14:59s/l8820.101.75081.75081.6459-50.0010376.64
28542006.03.16 14:59buy8810.101.74981.74481.8497
28552006.03.16 15:29modify8810.101.74981.75031.8497
28562006.03.16 17:29close8810.101.75461.75031.849748.0010424.64
28572006.03.17 00:29buy stop8830.101.75871.75371.8586
28582006.03.17 00:29sell stop8840.101.75471.75971.6548
28592006.03.17 03:29sell8840.101.75471.75971.6548
28602006.03.17 16:59modify8840.101.75471.75421.6548
28612006.03.17 17:29s/l8840.101.75421.75421.65485.0010429.64
28622006.03.17 17:29delete8830.101.75871.75371.8586
28632006.03.20 00:29buy stop8850.101.75751.75251.8574
28642006.03.20 00:29sell stop8860.101.75351.75851.6536
28652006.03.20 08:59buy8850.101.75751.75251.8574
28662006.03.20 12:59sell8860.101.75351.75851.6536
28672006.03.20 17:29close8850.101.75541.75251.8574-21.0010408.64
28682006.03.20 17:59close8860.101.75651.75851.6536-30.0010378.64
28692006.03.21 00:29buy stop8870.101.75771.75271.8576
28702006.03.21 00:29sell stop8880.101.75371.75871.6538
28712006.03.21 01:29sell8880.101.75371.75871.6538
28722006.03.21 09:29modify8880.101.75371.75321.6538
28732006.03.21 17:29delete8870.101.75771.75271.8576
28742006.03.21 17:59close8880.101.74601.75321.653877.0010455.64
28752006.03.22 00:29buy stop8890.101.75071.74571.8506
28762006.03.22 00:29sell stop8900.101.74671.75171.6468
28772006.03.22 02:29sell8900.101.74671.75171.6468
28782006.03.22 17:29delete8890.101.75071.74571.8506
28792006.03.22 17:59close8900.101.74851.75171.6468-18.0010437.64
28802006.03.23 00:29buy stop8910.101.74871.74371.8486
28812006.03.23 00:29sell stop8920.101.74471.74971.6448
28822006.03.23 01:59sell8920.101.74471.74971.6448
28832006.03.23 12:59modify8920.101.74471.74421.6448
28842006.03.23 14:29s/l8920.101.74421.74421.64485.0010442.64
28852006.03.23 17:29delete8910.101.74871.74371.8486
28862006.03.24 00:29buy stop8930.101.73571.73071.8356
28872006.03.24 00:29sell stop8940.101.73171.73671.6318
28882006.03.24 03:29buy8930.101.73571.73071.8356
28892006.03.24 08:59sell8940.101.73171.73671.6318
28902006.03.24 15:29s/l8940.101.73671.73671.6318-50.0010392.64
28912006.03.24 16:59modify8930.101.73571.73621.8356
28922006.03.24 17:29close8930.101.74151.73621.835658.0010450.64
28932006.03.27 00:29buy stop8950.101.74441.73941.8443
28942006.03.27 00:29sell stop8960.101.74041.74541.6405
28952006.03.27 03:29buy8950.101.74441.73941.8443
28962006.03.27 05:59modify8950.101.74441.74491.8443
28972006.03.27 17:29close8950.101.74831.74491.844339.0010489.64
28982006.03.27 17:59delete8960.101.74041.74541.6405
28992006.03.28 00:29buy stop8970.101.74841.74341.8483
29002006.03.28 00:29sell stop8980.101.74441.74941.6445
29012006.03.28 02:29buy8970.101.74841.74341.8483
29022006.03.28 14:59modify8970.101.74841.74891.8483
29032006.03.28 17:29close8970.101.74901.74891.84836.0010495.64
29042006.03.28 17:59delete8980.101.74441.74941.6445
29052006.03.29 00:29buy stop8990.101.74471.73971.8446
29062006.03.29 00:29sell stop9000.101.74071.74571.6408
29072006.03.29 09:59sell9000.101.74071.74571.6408
29082006.03.29 10:29modify9000.101.74071.74021.6408
29092006.03.29 17:29delete8990.101.74471.73971.8446
29102006.03.29 17:59close9000.101.73471.74021.640860.0010555.64
29112006.03.30 00:29buy stop9010.101.73551.73051.8354
29122006.03.30 00:29sell stop9020.101.73151.73651.6316
29132006.03.30 01:29buy9010.101.73551.73051.8354
29142006.03.30 03:59modify9010.101.73551.73601.8354
29152006.03.30 17:29close9010.101.74441.73601.835489.0010644.64
29162006.03.30 17:59delete9020.101.73151.73651.6316
29172006.03.31 00:29buy stop9030.101.74861.74361.8485
29182006.03.31 00:29sell stop9040.101.74461.74961.6447
29192006.03.31 02:29sell9040.101.74461.74961.6447
29202006.03.31 09:29modify9040.101.74461.74411.6447
29212006.03.31 17:29delete9030.101.74861.74361.8485
29222006.03.31 17:59close9040.101.73801.74411.644766.0010710.64
29232006.04.03 00:29buy stop9050.101.73921.73421.8391
29242006.04.03 00:29sell stop9060.101.73521.74021.6353
29252006.04.03 02:59sell9060.101.73521.74021.6353
29262006.04.03 05:59modify9060.101.73521.73471.6353
29272006.04.03 16:59s/l9060.101.73471.73471.63535.0010715.64
29282006.04.03 17:29buy9050.101.73921.73421.8391
29292006.04.03 17:29close9050.101.73941.73421.83912.0010717.64
29302006.04.04 00:29buy stop9070.101.74151.73651.8414
29312006.04.04 00:29sell stop9080.101.73751.74251.6376
29322006.04.04 05:29sell9080.101.73751.74251.6376
29332006.04.04 09:29buy9070.101.74151.73651.8414
29342006.04.04 09:59s/l9080.101.74251.74251.6376-50.0010667.64
29352006.04.04 10:29modify9070.101.74151.74201.8414
29362006.04.04 17:29close9070.101.75611.74201.8414146.0010813.64
29372006.04.05 00:29buy stop9090.101.75721.75221.8571
29382006.04.05 00:29sell stop9100.101.75321.75821.6533
29392006.04.05 04:29buy9090.101.75721.75221.8571
29402006.04.05 08:29modify9090.101.75721.75771.8571
29412006.04.05 10:59s/l9090.101.75771.75771.85715.0010818.64
29422006.04.05 11:29sell9100.101.75321.75821.6533
29432006.04.05 14:59modify9100.101.75321.75271.6533
29442006.04.05 17:29close9100.101.75051.75271.653327.0010845.64
29452006.04.06 00:29buy stop9110.101.75591.75091.8558
29462006.04.06 00:29sell stop9120.101.75191.75691.6520
29472006.04.06 01:59sell9120.101.75191.75691.6520
29482006.04.06 10:59s/l9120.101.75691.75691.6520-50.0010795.64
29492006.04.06 10:59buy9110.101.75591.75091.8558
29502006.04.06 11:59modify9110.101.75591.75641.8558
29512006.04.06 12:29s/l9110.101.75641.75641.85585.0010800.64
29522006.04.07 00:29buy stop9130.101.75331.74831.8532
29532006.04.07 00:29sell stop9140.101.74931.75431.6494
29542006.04.07 13:29sell9140.101.74931.75431.6494
29552006.04.07 15:59modify9140.101.74931.74881.6494
29562006.04.07 17:29delete9130.101.75331.74831.8532
29572006.04.07 17:59close9140.101.74081.74881.649485.0010885.64
29582006.04.10 00:29buy stop9150.101.74471.73971.8446
29592006.04.10 00:29sell stop9160.101.74071.74571.6408
29602006.04.10 02:59buy9150.101.74471.73971.8446
29612006.04.10 12:29modify9150.101.74471.74521.8446
29622006.04.10 12:59s/l9150.101.74521.74521.84465.0010890.64
29632006.04.10 17:29delete9160.101.74071.74571.6408
29642006.04.11 00:29buy stop9170.101.74571.74071.8456
29652006.04.11 00:29sell stop9180.101.74171.74671.6418
29662006.04.11 12:29sell9180.101.74171.74671.6418
29672006.04.11 15:59s/l9180.101.74671.74671.6418-50.0010840.64
29682006.04.11 15:59buy9170.101.74571.74071.8456
29692006.04.11 16:29modify9170.101.74571.74621.8456
29702006.04.11 17:29s/l9170.101.74621.74621.84565.0010845.64
29712006.04.12 00:29buy stop9190.101.75041.74541.8503
29722006.04.12 00:29sell stop9200.101.74641.75141.6465
29732006.04.12 02:29buy9190.101.75041.74541.8503
29742006.04.12 09:59modify9190.101.75041.75091.8503
29752006.04.12 14:59s/l9190.101.75091.75091.85035.0010850.64
29762006.04.12 17:29delete9200.101.74641.75141.6465
29772006.04.13 00:29buy stop9210.101.75231.74731.8522
29782006.04.13 00:29sell stop9220.101.74831.75331.6484
29792006.04.13 06:29buy9210.101.75231.74731.8522
29802006.04.13 09:29modify9210.101.75231.75281.8522
29812006.04.13 12:29s/l9210.101.75281.75281.85225.0010855.64
29822006.04.13 17:29delete9220.101.74831.75331.6484
29832006.04.14 00:29buy stop9230.101.75441.74941.8543
29842006.04.14 00:29sell stop9240.101.75041.75541.6505
29852006.04.14 17:29delete9230.101.75441.74941.8543
29862006.04.14 17:59delete9240.101.75041.75541.6505
29872006.04.17 00:29sell stop9250.101.74881.75381.6489
29882006.04.17 17:29delete9250.101.74881.75381.6489
29892006.04.18 00:29buy stop9260.101.77261.76761.8725
29902006.04.18 00:29sell stop9270.101.76861.77361.6687
29912006.04.18 03:29buy9260.101.77261.76761.8725
29922006.04.18 10:59sell9270.101.76861.77361.6687
29932006.04.18 14:59s/l9270.101.77361.77361.6687-50.0010805.64
29942006.04.18 15:29modify9260.101.77261.77311.8725
29952006.04.18 17:29close9260.101.77581.77311.872532.0010837.64
29962006.04.19 00:29buy stop9280.101.78551.78051.8854
29972006.04.19 00:29sell stop9290.101.78151.78651.6816
29982006.04.19 05:29sell9290.101.78151.78651.6816
29992006.04.19 11:29s/l9290.101.78651.78651.6816-50.0010787.64
30002006.04.19 11:29buy9280.101.78551.78051.8854
30012006.04.19 16:59modify9280.101.78551.78601.8854
30022006.04.19 17:29close9280.101.78931.78601.885438.0010825.64
30032006.04.20 00:29buy stop9300.101.79441.78941.8943
30042006.04.20 00:29sell stop9310.101.79041.79541.6905
30052006.04.20 02:29sell9310.101.79041.79541.6905
30062006.04.20 05:59modify9310.101.79041.78991.6905
30072006.04.20 17:29delete9300.101.79441.78941.8943
30082006.04.20 17:59close9310.101.78021.78991.6905102.0010927.64
30092006.04.21 00:29buy stop9320.101.78021.77521.8801
30102006.04.21 00:29sell stop9330.101.77621.78121.6763
30112006.04.21 10:29buy9320.101.78021.77521.8801
30122006.04.21 10:59modify9320.101.78021.78071.8801
30132006.04.21 11:59s/l9320.101.78071.78071.88015.0010932.64
30142006.04.21 17:29delete9330.101.77621.78121.6763
30152006.04.24 00:29buy stop9340.101.78881.78381.8887
30162006.04.24 00:29sell stop9350.101.78481.78981.6849
30172006.04.24 08:59buy9340.101.78881.78381.8887
30182006.04.24 10:29modify9340.101.78881.78931.8887
30192006.04.24 11:29s/l9340.101.78931.78931.88875.0010937.64
30202006.04.24 15:29sell9350.101.78481.78981.6849
30212006.04.24 16:59modify9350.101.78481.78431.6849
30222006.04.24 17:29close9350.101.78341.78431.684914.0010951.64
30232006.04.25 00:29buy stop9360.101.78821.78321.8881
30242006.04.25 00:29sell stop9370.101.78421.78921.6843
30252006.04.25 12:29sell9370.101.78421.78921.6843
30262006.04.25 14:29s/l9370.101.78921.78921.6843-50.0010901.64
30272006.04.25 14:29buy9360.101.78821.78321.8881
30282006.04.25 14:59modify9360.101.78821.78871.8881
30292006.04.25 16:29s/l9360.101.78871.78871.88815.0010906.64
30302006.04.26 00:29buy stop9380.101.78941.78441.8893
30312006.04.26 00:29sell stop9390.101.78541.79041.6855
30322006.04.26 09:29sell9390.101.78541.79041.6855
30332006.04.26 10:29modify9390.101.78541.78491.6855
30342006.04.26 11:59s/l9390.101.78491.78491.68555.0010911.64
30352006.04.26 17:29delete9380.101.78941.78441.8893
30362006.04.27 00:29buy stop9400.101.78641.78141.8863
30372006.04.27 00:29sell stop9410.101.78241.78741.6825
30382006.04.27 14:59buy9400.101.78641.78141.8863
30392006.04.27 16:29modify9400.101.78641.78691.8863
30402006.04.27 17:29close9400.101.80031.78691.8863139.0011050.64
30412006.04.27 17:59delete9410.101.78241.78741.6825
30422006.04.28 00:29buy stop9420.101.80321.79821.9031
30432006.04.28 00:29sell stop9430.101.79921.80421.6993
30442006.04.28 08:29buy9420.101.80321.79821.9031
30452006.04.28 11:29modify9420.101.80321.80371.9031
30462006.04.28 17:29close9420.101.82181.80371.9031186.0011236.64
30472006.04.28 17:59delete9430.101.79921.80421.6993
30482006.05.01 00:29buy stop9440.101.82561.82061.9255
30492006.05.01 00:29sell stop9450.101.82161.82661.7217
30502006.05.01 05:29buy9440.101.82561.82061.9255
30512006.05.01 06:59modify9440.101.82561.82611.9255
30522006.05.01 08:59s/l9440.101.82611.82611.92555.0011241.64
30532006.05.01 17:29delete9450.101.82161.82661.7217
30542006.05.02 00:29buy stop9460.101.82611.82111.9260
30552006.05.02 00:29sell stop9470.101.82211.82711.7222
30562006.05.02 08:59sell9470.101.82211.82711.7222
30572006.05.02 09:59s/l9470.101.82711.82711.7222-50.0011191.64
30582006.05.02 09:59buy9460.101.82611.82111.9260
30592006.05.02 10:29modify9460.101.82611.82661.9260
30602006.05.02 17:29close9460.101.83901.82661.9260129.0011320.64
30612006.05.03 00:29buy stop9480.101.84161.83661.9415
30622006.05.03 00:29sell stop9490.101.83761.84261.7377
30632006.05.03 01:59sell9490.101.83761.84261.7377
30642006.05.03 04:29buy9480.101.84161.83661.9415
30652006.05.03 04:59s/l9490.101.84261.84261.7377-50.0011270.64
30662006.05.03 05:29modify9480.101.84161.84211.9415
30672006.05.03 06:29s/l9480.101.84211.84211.94155.0011275.64
30682006.05.04 00:29buy stop9500.101.84431.83931.9442
30692006.05.04 00:29sell stop9510.101.84031.84531.7404
30702006.05.04 00:59sell9510.101.84031.84531.7404
30712006.05.04 06:29modify9510.101.84031.83981.7404
30722006.05.04 12:29s/l9510.101.83981.83981.74045.0011280.64
30732006.05.04 15:59buy9500.101.84431.83931.9442
30742006.05.04 16:59modify9500.101.84431.84481.9442
30752006.05.04 17:29close9500.101.84921.84481.944249.0011329.64
30762006.05.05 00:29buy stop9520.101.85451.84951.9544
30772006.05.05 00:29sell stop9530.101.85051.85551.7506
30782006.05.05 02:59sell9530.101.85051.85551.7506
30792006.05.05 12:29modify9530.101.85051.85001.7506
30802006.05.05 13:29s/l9530.101.85001.85001.75065.0011334.64
30812006.05.05 14:59buy9520.101.85451.84951.9544
30822006.05.05 15:29modify9520.101.85451.85501.9544
30832006.05.05 17:29close9520.101.85901.85501.954445.0011379.64
30842006.05.08 00:29buy stop9540.101.86481.85981.9647
30852006.05.08 10:29buy9540.101.86481.85981.9647
30862006.05.08 10:59modify9540.101.86481.86531.9647
30872006.05.08 12:29s/l9540.101.86531.86531.96475.0011384.64
30882006.05.09 00:29buy stop9550.101.85971.85471.9596
30892006.05.09 00:29sell stop9560.101.85571.86071.7558
30902006.05.09 04:29sell9560.101.85571.86071.7558
30912006.05.09 09:59modify9560.101.85571.85521.7558
30922006.05.09 10:59s/l9560.101.85521.85521.75585.0011389.64
30932006.05.09 14:59buy9550.101.85971.85471.9596
30942006.05.09 15:59modify9550.101.85971.86021.9596
30952006.05.09 17:29close9550.101.86431.86021.959646.0011435.64
30962006.05.10 00:29buy stop9570.101.86911.86411.9690
30972006.05.10 00:29sell stop9580.101.86511.87011.7652
30982006.05.10 08:59buy9570.101.86911.86411.9690
30992006.05.10 09:29modify9570.101.86911.86961.9690
31002006.05.10 10:29s/l9570.101.86961.86961.96905.0011440.64
31012006.05.10 10:29sell9580.101.86511.87011.7652
31022006.05.10 12:29modify9580.101.86511.86461.7652
31032006.05.10 16:29s/l9580.101.86461.86461.76525.0011445.64
31042006.05.11 00:29buy stop9590.101.86631.86131.9662
31052006.05.11 00:29sell stop9600.101.86231.86731.7624
31062006.05.11 01:29sell9600.101.86231.86731.7624
31072006.05.11 02:29modify9600.101.86231.86181.7624
31082006.05.11 11:29s/l9600.101.86181.86181.76245.0011450.64
31092006.05.11 12:29buy9590.101.86631.86131.9662
31102006.05.11 15:29modify9590.101.86631.86681.9662
31112006.05.11 17:29close9590.101.87941.86681.9662131.0011581.64
31122006.05.12 00:29buy stop9610.101.88431.87931.9842
31132006.05.12 00:29sell stop9620.101.88031.88531.7804
31142006.05.12 00:59buy9610.101.88431.87931.9842
31152006.05.12 08:29modify9610.101.88431.88481.9842
31162006.05.12 17:29close9610.101.89021.88481.984259.0011640.64
31172006.05.12 17:59delete9620.101.88031.88531.7804
31182006.05.15 00:29sell stop9630.101.89441.89941.7945
31192006.05.15 08:29sell9630.101.89441.89941.7945
31202006.05.15 09:29modify9630.101.89441.89391.7945
31212006.05.15 17:29close9630.101.88491.89391.794595.0011735.64
31222006.05.16 00:29buy stop9640.101.88091.87591.9808
31232006.05.16 00:29sell stop9650.101.87691.88191.7770
31242006.05.16 00:59sell9650.101.87691.88191.7770
31252006.05.16 03:59buy9640.101.88091.87591.9808
31262006.05.16 04:29s/l9650.101.88191.88191.7770-50.0011685.64
31272006.05.16 05:59modify9640.101.88091.88141.9808
31282006.05.16 08:29s/l9640.101.88141.88141.98085.0011690.64
31292006.05.17 00:29buy stop9660.101.89031.88531.9902
31302006.05.17 00:29sell stop9670.101.88631.89131.7864
31312006.05.17 01:59sell9670.101.88631.89131.7864
31322006.05.17 05:29s/l9670.101.89131.89131.7864-50.0011640.64
31332006.05.17 05:29buy9660.101.89031.88531.9902
31342006.05.17 06:29modify9660.101.89031.89081.9902
31352006.05.17 16:29s/l9660.101.89081.89081.99025.0011645.64
31362006.05.18 00:29sell stop9680.101.87781.88281.7779
31372006.05.18 17:29delete9680.101.87781.88281.7779
31382006.05.19 00:29buy stop9690.101.89711.89211.9970
31392006.05.19 00:29sell stop9700.101.89311.89811.7932
31402006.05.19 00:59sell9700.101.89311.89811.7932
31412006.05.19 06:29modify9700.101.89311.89261.7932
31422006.05.19 17:29delete9690.101.89711.89211.9970
31432006.05.19 17:59close9700.101.87621.89261.7932169.0011814.64
31442006.05.22 00:29buy stop9710.101.87881.87381.9787
31452006.05.22 00:29sell stop9720.101.87481.87981.7749
31462006.05.22 02:29sell9720.101.87481.87981.7749
31472006.05.22 03:59modify9720.101.87481.87431.7749
31482006.05.22 10:29s/l9720.101.87431.87431.77495.0011819.64
31492006.05.22 16:29buy9710.101.87881.87381.9787
31502006.05.22 16:59modify9710.101.87881.87931.9787
31512006.05.22 17:29close9710.101.88481.87931.978760.0011879.64
31522006.05.23 00:29buy stop9730.101.88691.88191.9868
31532006.05.23 00:29sell stop9740.101.88291.88791.7830
31542006.05.23 06:59buy9730.101.88691.88191.9868
31552006.05.23 09:59s/l9730.101.88191.88191.9868-50.0011829.64
31562006.05.23 09:59sell9740.101.88291.88791.7830
31572006.05.23 15:59modify9740.101.88291.88241.7830
31582006.05.23 16:59s/l9740.101.88241.88241.78305.0011834.64
31592006.05.24 00:29buy stop9750.101.87821.87321.9781
31602006.05.24 00:29sell stop9760.101.87421.87921.7743
31612006.05.24 01:29buy9750.101.87821.87321.9781
31622006.05.24 04:59modify9750.101.87821.87871.9781
31632006.05.24 06:29s/l9750.101.87871.87871.97815.0011839.64
31642006.05.24 16:29sell9760.101.87421.87921.7743
31652006.05.24 16:59modify9760.101.87421.87371.7743
31662006.05.24 17:29close9760.101.86661.87371.774376.0011915.64
31672006.05.25 00:29buy stop9770.101.87051.86551.9704
31682006.05.25 00:29sell stop9780.101.86651.87151.7666
31692006.05.25 00:59buy9770.101.87051.86551.9704
31702006.05.25 11:29modify9770.101.87051.87101.9704
31712006.05.25 11:59s/l9770.101.87101.87101.97045.0011920.64
31722006.05.25 17:29delete9780.101.86651.87151.7666
31732006.05.26 00:29buy stop9790.101.87931.87431.9792
31742006.05.26 00:29sell stop9800.101.87531.88031.7754
31752006.05.26 01:29sell9800.101.87531.88031.7754
31762006.05.26 03:29modify9800.101.87531.87481.7754
31772006.05.26 17:29delete9790.101.87931.87431.9792
31782006.05.26 17:59close9800.101.85691.87481.7754184.0012104.64
31792006.05.29 00:29buy stop9810.101.85891.85391.9588
31802006.05.29 00:29sell stop9820.101.85491.85991.7550
31812006.05.29 01:59buy9810.101.85891.85391.9588
31822006.05.29 07:59modify9810.101.85891.85941.9588
31832006.05.29 16:59s/l9810.101.85941.85941.95885.0012109.64
31842006.05.29 17:29delete9820.101.85491.85991.7550
31852006.05.30 00:29buy stop9830.101.86061.85561.9605
31862006.05.30 00:29sell stop9840.101.85661.86161.7567
31872006.05.30 03:59buy9830.101.86061.85561.9605
31882006.05.30 05:29modify9830.101.86061.86111.9605
31892006.05.30 17:29close9830.101.88461.86111.9605240.0012349.64
31902006.05.30 17:59delete9840.101.85661.86161.7567
31912006.05.31 00:29buy stop9850.101.88531.88031.9852
31922006.05.31 00:29sell stop9860.101.88131.88631.7814
31932006.05.31 00:59sell9860.101.88131.88631.7814
31942006.05.31 10:59modify9860.101.88131.88081.7814
31952006.05.31 17:29delete9850.101.88531.88031.9852
31962006.05.31 17:59close9860.101.87341.88081.781479.0012428.64
31972006.06.01 00:29buy stop9870.101.87361.86861.9735
31982006.06.01 00:29sell stop9880.101.86961.87461.7697
31992006.06.01 02:29sell9880.101.86961.87461.7697
32002006.06.01 03:29modify9880.101.86961.86911.7697
32012006.06.01 17:29delete9870.101.87361.86861.9735
32022006.06.01 17:59close9880.101.86891.86911.76977.0012435.64
32032006.06.02 00:29buy stop9890.101.86821.86321.9681
32042006.06.02 00:29sell stop9900.101.86421.86921.7643
32052006.06.02 08:29sell9900.101.86421.86921.7643
32062006.06.02 09:59modify9900.101.86421.86371.7643
32072006.06.02 10:29s/l9900.101.86371.86371.76435.0012440.64
32082006.06.02 14:59buy9890.101.86821.86321.9681
32092006.06.02 15:29modify9890.101.86821.86871.9681
32102006.06.02 17:29close9890.101.88351.86871.9681153.0012593.64
32112006.06.05 00:29buy stop9910.101.88501.88001.9849
32122006.06.05 00:29sell stop9920.101.88101.88601.7811
32132006.06.05 08:29buy9910.101.88501.88001.9849
32142006.06.05 14:59s/l9910.101.88001.88001.9849-50.0012543.64
32152006.06.05 14:59sell9920.101.88101.88601.7811
32162006.06.05 15:59modify9920.101.88101.88051.7811
32172006.06.05 17:29close9920.101.87751.88051.781135.0012578.64
32182006.06.06 00:29buy stop9930.101.87401.86901.9739
32192006.06.06 00:29sell stop9940.101.87001.87501.7701
32202006.06.06 08:59buy9930.101.87401.86901.9739
32212006.06.06 09:29modify9930.101.87401.87451.9739
32222006.06.06 10:29s/l9930.101.87451.87451.97395.0012583.64
32232006.06.06 12:29sell9940.101.87001.87501.7701
32242006.06.06 14:29modify9940.101.87001.86951.7701
32252006.06.06 17:29close9940.101.86041.86951.770196.0012679.64
32262006.06.07 00:29buy stop9950.101.86241.85741.9623
32272006.06.07 00:29sell stop9960.101.85841.86341.7585
32282006.06.07 03:29buy9950.101.86241.85741.9623
32292006.06.07 08:59s/l9950.101.85741.85741.9623-50.0012629.64
32302006.06.07 08:59sell9960.101.85841.86341.7585
32312006.06.07 12:29s/l9960.101.86341.86341.7585-50.0012579.64
32322006.06.08 00:29buy stop9970.101.85911.85411.9590
32332006.06.08 00:29sell stop9980.101.85511.86011.7552
32342006.06.08 03:29sell9980.101.85511.86011.7552
32352006.06.08 09:29modify9980.101.85511.85461.7552
32362006.06.08 17:29delete9970.101.85911.85411.9590
32372006.06.08 17:59close9980.101.84251.85461.7552126.0012705.64
32382006.06.09 00:29buy stop9990.101.84551.84051.9454
32392006.06.09 00:29sell stop10000.101.84151.84651.7416
32402006.06.09 14:59sell10000.101.84151.84651.7416
32412006.06.09 15:29buy9990.101.84551.84051.9454
32422006.06.09 17:29close9990.101.84291.84051.9454-26.0012679.64
32432006.06.09 17:59close10000.101.84271.84651.7416-12.0012667.64
32442006.06.12 00:29buy stop10010.101.84161.83661.9415
32452006.06.12 00:29sell stop10020.101.83761.84261.7377
32462006.06.12 03:59buy10010.101.84161.83661.9415
32472006.06.12 09:29modify10010.101.84161.84211.9415
32482006.06.12 09:59s/l10010.101.84211.84211.94155.0012672.64
32492006.06.12 17:29delete10020.101.83761.84261.7377
32502006.06.13 00:29buy stop10030.101.84411.83911.9440
32512006.06.13 00:29sell stop10040.101.84011.84511.7402
32522006.06.13 06:29sell10040.101.84011.84511.7402
32532006.06.13 17:29delete10030.101.84411.83911.9440
32542006.06.13 17:59close10040.101.83991.84511.74022.0012674.64
32552006.06.14 00:29buy stop10050.101.83611.83111.9360
32562006.06.14 00:29sell stop10060.101.83211.83711.7322
32572006.06.14 06:59buy10050.101.83611.83111.9360
32582006.06.14 08:59modify10050.101.83611.83661.9360
32592006.06.14 14:59s/l10050.101.83661.83661.93605.0012679.64
32602006.06.14 17:29delete10060.101.83211.83711.7322
32612006.06.15 00:29sell stop10070.101.84121.84621.7413
32622006.06.15 17:29delete10070.101.84121.84621.7413
32632006.06.16 00:29buy stop10080.101.85061.84561.9505
32642006.06.16 00:29sell stop10090.101.84661.85161.7467
32652006.06.16 01:29buy10080.101.85061.84561.9505
32662006.06.16 03:29modify10080.101.85061.85111.9505
32672006.06.16 15:29s/l10080.101.85111.85111.95055.0012684.64
32682006.06.16 17:29delete10090.101.84661.85161.7467
32692006.06.19 00:29buy stop10100.101.85361.84861.9535
32702006.06.19 00:29sell stop10110.101.84961.85461.7497
32712006.06.19 02:59sell10110.101.84961.85461.7497
32722006.06.19 03:29modify10110.101.84961.84911.7497
32732006.06.19 17:29delete10100.101.85361.84861.9535
32742006.06.19 17:59close10110.101.84021.84911.749794.0012778.64
32752006.06.20 00:29buy stop10120.101.84221.83721.9421
32762006.06.20 00:29sell stop10130.101.83821.84321.7383
32772006.06.20 07:29buy10120.101.84221.83721.9421
32782006.06.20 08:29modify10120.101.84221.84271.9421
32792006.06.20 11:29s/l10120.101.84271.84271.94215.0012783.64
32802006.06.20 17:29delete10130.101.83821.84321.7383
32812006.06.21 00:29buy stop10140.101.84421.83921.9441
32822006.06.21 00:29sell stop10150.101.84021.84521.7403
32832006.06.21 01:29buy10140.101.84421.83921.9441
32842006.06.21 04:59modify10140.101.84421.84471.9441
32852006.06.21 10:59s/l10140.101.84471.84471.94415.0012788.64
32862006.06.21 17:29delete10150.101.84021.84521.7403
32872006.06.22 00:29buy stop10160.101.84761.84261.9475
32882006.06.22 00:29sell stop10170.101.84361.84861.7437
32892006.06.22 09:29sell10170.101.84361.84861.7437
32902006.06.22 10:29modify10170.101.84361.84311.7437
32912006.06.22 17:29delete10160.101.84761.84261.9475
32922006.06.22 17:59close10170.101.82991.84311.7437137.0012925.64
32932006.06.23 00:29buy stop10180.101.82991.82491.9298
32942006.06.23 00:29sell stop10190.101.82591.83091.7260
32952006.06.23 08:29buy10180.101.82991.82491.9298
32962006.06.23 10:59s/l10180.101.82491.82491.9298-50.0012875.64
32972006.06.23 10:59sell10190.101.82591.83091.7260
32982006.06.23 11:59modify10190.101.82591.82541.7260
32992006.06.23 17:29close10190.101.81951.82541.726064.0012939.64
33002006.06.26 00:29buy stop10200.101.82051.81551.9204
33012006.06.26 00:29sell stop10210.101.81651.82151.7166
33022006.06.26 09:29buy10200.101.82051.81551.9204
33032006.06.26 09:59modify10200.101.82051.82101.9204
33042006.06.26 10:59s/l10200.101.82101.82101.92045.0012944.64
33052006.06.26 17:29delete10210.101.81651.82151.7166
33062006.06.27 00:29buy stop10220.101.82511.82011.9250
33072006.06.27 00:29sell stop10230.101.82111.82611.7212
33082006.06.27 01:59buy10220.101.82511.82011.9250
33092006.06.27 12:29sell10230.101.82111.82611.7212
33102006.06.27 13:29s/l10220.101.82011.82011.9250-50.0012894.64
33112006.06.27 17:29close10230.101.82471.82611.7212-36.0012858.64
33122006.06.28 00:29buy stop10240.101.82291.81791.9228
33132006.06.28 00:29sell stop10250.101.81891.82391.7190
33142006.06.28 02:29buy10240.101.82291.81791.9228
33152006.06.28 09:29s/l10240.101.81791.81791.9228-50.0012808.64
33162006.06.28 09:29sell10250.101.81891.82391.7190
33172006.06.28 16:59modify10250.101.81891.81841.7190
33182006.06.28 17:29close10250.101.81751.81841.719014.0012822.64
33192006.06.29 00:29buy stop10260.101.82011.81511.9200
33202006.06.29 00:29sell stop10270.101.81611.82111.7162
33212006.06.29 03:59sell10270.101.81611.82111.7162
33222006.06.29 12:29modify10270.101.81611.81561.7162
33232006.06.29 17:29delete10260.101.82011.81511.9200
33242006.06.29 17:59close10270.101.81081.81561.716253.0012875.64
33252006.06.30 00:29buy stop10280.101.82931.82431.9292
33262006.06.30 00:29sell stop10290.101.82531.83031.7254
33272006.06.30 03:29buy10280.101.82931.82431.9292
33282006.06.30 04:29modify10280.101.82931.82981.9292
33292006.06.30 17:29close10280.101.84801.82981.9292187.0013062.64
33302006.06.30 17:59delete10290.101.82531.83031.7254
33312006.07.03 00:29buy stop10300.101.84931.84431.9492
33322006.07.03 00:29sell stop10310.101.84531.85031.7454
33332006.07.03 03:29sell10310.101.84531.85031.7454
33342006.07.03 12:59modify10310.101.84531.84481.7454
33352006.07.03 13:29s/l10310.101.84481.84481.74545.0013067.64
33362006.07.03 17:29delete10300.101.84931.84431.9492
33372006.07.04 00:29buy stop10320.101.84351.83851.9434
33382006.07.04 00:29sell stop10330.101.83951.84451.7396
33392006.07.04 02:59buy10320.101.84351.83851.9434
33402006.07.04 08:59modify10320.101.84351.84401.9434
33412006.07.04 09:29s/l10320.101.84401.84401.94345.0013072.64
33422006.07.04 17:29delete10330.101.83951.84451.7396
33432006.07.05 00:29buy stop10340.101.84611.84111.9460
33442006.07.05 00:29sell stop10350.101.84211.84711.7422
33452006.07.05 06:59buy10340.101.84611.84111.9460
33462006.07.05 09:59sell10350.101.84211.84711.7422
33472006.07.05 13:29s/l10350.101.84711.84711.7422-50.0013022.64
33482006.07.05 14:29s/l10340.101.84111.84111.9460-50.0012972.64
33492006.07.06 00:29sell stop10360.101.83231.83731.7324
33502006.07.06 00:59buy stop10370.101.83631.83131.9362
33512006.07.06 08:29buy10370.101.83631.83131.9362
33522006.07.06 15:29modify10370.101.83631.83681.9362
33532006.07.06 16:59s/l10370.101.83681.83681.93625.0012977.64
33542006.07.06 17:29delete10360.101.83231.83731.7324
33552006.07.07 00:29buy stop10380.101.83921.83421.9391
33562006.07.07 00:29sell stop10390.101.83521.84021.7353
33572006.07.07 11:29buy10380.101.83921.83421.9391
33582006.07.07 12:29modify10380.101.83921.83971.9391
33592006.07.07 17:29close10380.101.85111.83971.9391119.0013096.64
33602006.07.07 17:59delete10390.101.83521.84021.7353
33612006.07.10 00:29buy stop10400.101.85211.84711.9520
33622006.07.10 00:29sell stop10410.101.84811.85311.7482
33632006.07.10 02:29sell10410.101.84811.85311.7482
33642006.07.10 09:29buy10400.101.85211.84711.9520
33652006.07.10 11:29s/l10400.101.84711.84711.9520-50.0013046.64
33662006.07.10 11:59modify10410.101.84811.84761.7482
33672006.07.10 17:29close10410.101.84111.84761.748270.0013116.64
33682006.07.11 00:29buy stop10420.101.84401.83901.9439
33692006.07.11 00:29sell stop10430.101.84001.84501.7401
33702006.07.11 02:29buy10420.101.84401.83901.9439
33712006.07.11 08:59s/l10420.101.83901.83901.9439-50.0013066.64
33722006.07.11 08:59sell10430.101.84001.84501.7401
33732006.07.11 12:29modify10430.101.84001.83951.7401
33742006.07.11 13:29s/l10430.101.83951.83951.74015.0013071.64
33752006.07.12 00:29buy stop10440.101.84631.84131.9462
33762006.07.12 00:29sell stop10450.101.84231.84731.7424
33772006.07.12 08:29buy10440.101.84631.84131.9462
33782006.07.12 13:29s/l10440.101.84131.84131.9462-50.0013021.64
33792006.07.12 13:29sell10450.101.84231.84731.7424
33802006.07.12 13:59modify10450.101.84231.84181.7424
33812006.07.12 17:29close10450.101.83361.84181.742487.0013108.64
33822006.07.13 00:29buy stop10460.101.83601.83101.9359
33832006.07.13 00:29sell stop10470.101.83201.83701.7321
33842006.07.13 03:59buy10460.101.83601.83101.9359
33852006.07.13 10:29modify10460.101.83601.83651.9359
33862006.07.13 17:29close10460.101.84011.83651.935941.0013149.64
33872006.07.13 17:59delete10470.101.83201.83701.7321
33882006.07.14 00:29buy stop10480.101.84551.84051.9454
33892006.07.14 00:29sell stop10490.101.84151.84651.7416
33902006.07.14 02:59sell10490.101.84151.84651.7416
33912006.07.14 08:59modify10490.101.84151.84101.7416
33922006.07.14 09:59s/l10490.101.84101.84101.74165.0013154.64
33932006.07.14 17:29delete10480.101.84551.84051.9454
33942006.07.17 00:29buy stop10500.101.83971.83471.9396
33952006.07.17 00:29sell stop10510.101.83571.84071.7358
33962006.07.17 06:59sell10510.101.83571.84071.7358
33972006.07.17 10:29modify10510.101.83571.83521.7358
33982006.07.17 17:29delete10500.101.83971.83471.9396
33992006.07.17 17:59close10510.101.82041.83521.7358153.0013307.64
34002006.07.18 00:29buy stop10520.101.82161.81661.9215
34012006.07.18 00:29sell stop10530.101.81761.82261.7177
34022006.07.18 09:29buy10520.101.82161.81661.9215
34032006.07.18 11:29modify10520.101.82161.82211.9215
34042006.07.18 17:29close10520.101.82651.82211.921549.0013356.64
34052006.07.18 17:59delete10530.101.81761.82261.7177
34062006.07.19 00:29buy stop10540.101.82841.82341.9283
34072006.07.19 00:29sell stop10550.101.82441.82941.7245
34082006.07.19 02:29sell10550.101.82441.82941.7245
34092006.07.19 10:29buy10540.101.82841.82341.9283
34102006.07.19 16:29s/l10550.101.82941.82941.7245-50.0013306.64
34112006.07.19 16:59modify10540.101.82841.82891.9283
34122006.07.19 17:29close10540.101.83751.82891.928391.0013397.64
34132006.07.20 00:29buy stop10560.101.84401.83901.9439
34142006.07.20 00:29sell stop10570.101.84001.84501.7401
34152006.07.20 03:29buy10560.101.84401.83901.9439
34162006.07.20 03:59modify10560.101.84401.84451.9439
34172006.07.20 06:59s/l10560.101.84451.84451.94395.0013402.64
34182006.07.20 17:29delete10570.101.84001.84501.7401
34192006.07.21 00:29buy stop10580.101.85031.84531.9502
34202006.07.21 00:29sell stop10590.101.84631.85131.7464
34212006.07.21 08:59buy10580.101.85031.84531.9502
34222006.07.21 09:59modify10580.101.85031.85081.9502
34232006.07.21 17:29close10580.101.85821.85081.950279.0013481.64
34242006.07.21 17:59delete10590.101.84631.85131.7464
34252006.07.24 00:29buy stop10600.101.86111.85611.9610
34262006.07.24 00:29sell stop10610.101.85711.86211.7572
34272006.07.24 02:29sell10610.101.85711.86211.7572
34282006.07.24 03:29modify10610.101.85711.85661.7572
34292006.07.24 17:29delete10600.101.86111.85611.9610
34302006.07.24 17:59close10610.101.84941.85661.757277.0013558.64
34312006.07.25 00:29buy stop10620.101.85331.84831.9532
34322006.07.25 00:29sell stop10630.101.84931.85431.7494
34332006.07.25 00:59sell10630.101.84931.85431.7494
34342006.07.25 02:59modify10630.101.84931.84881.7494
34352006.07.25 07:29s/l10630.101.84881.84881.74945.0013563.64
34362006.07.25 17:29delete10620.101.85331.84831.9532
34372006.07.26 00:29buy stop10640.101.84221.83721.9421
34382006.07.26 00:29sell stop10650.101.83821.84321.7383
34392006.07.26 07:29buy10640.101.84221.83721.9421
34402006.07.26 16:59modify10640.101.84221.84271.9421
34412006.07.26 17:29close10640.101.84551.84271.942133.0013596.64
34422006.07.26 17:59delete10650.101.83821.84321.7383
34432006.07.27 00:29buy stop10660.101.85611.85111.9560
34442006.07.27 00:29sell stop10670.101.85211.85711.7522
34452006.07.27 07:59buy10660.101.85611.85111.9560
34462006.07.27 09:59modify10660.101.85611.85661.9560
34472006.07.27 17:29close10660.101.86221.85661.956061.0013657.64
34482006.07.27 17:59delete10670.101.85211.85711.7522
34492006.07.28 00:29buy stop10680.101.86001.85501.9599
34502006.07.28 00:29sell stop10690.101.85601.86101.7561
34512006.07.28 02:59sell10690.101.85601.86101.7561
34522006.07.28 11:59s/l10690.101.86101.86101.7561-50.0013607.64
34532006.07.28 11:59buy10680.101.86001.85501.9599
34542006.07.28 14:29s/l10680.101.85501.85501.9599-50.0013557.64
34552006.07.31 00:29buy stop10700.101.86451.85951.9644
34562006.07.31 00:29sell stop10710.101.86051.86551.7606
34572006.07.31 01:59buy10700.101.86451.85951.9644
34582006.07.31 14:29modify10700.101.86451.86501.9644
34592006.07.31 17:29close10700.101.86811.86501.964436.0013593.64
34602006.07.31 17:59delete10710.101.86051.86551.7606
34612006.08.01 00:29buy stop10720.101.86961.86461.9695
34622006.08.01 00:29sell stop10730.101.86561.87061.7657
34632006.08.01 03:59sell10730.101.86561.87061.7657
34642006.08.01 07:59modify10730.101.86561.86511.7657
34652006.08.01 09:59s/l10730.101.86511.86511.76575.0013598.64
34662006.08.01 17:29delete10720.101.86961.86461.9695
34672006.08.02 00:29buy stop10740.101.87801.87301.9779
34682006.08.02 00:29sell stop10750.101.87401.87901.7741
34692006.08.02 05:29buy10740.101.87801.87301.9779
34702006.08.02 11:29sell10750.101.87401.87901.7741
34712006.08.02 17:29close10740.101.87701.87301.9779-10.0013588.64
34722006.08.02 17:59close10750.101.87821.87901.7741-42.0013546.64
34732006.08.03 00:29buy stop10760.101.87911.87411.9790
34742006.08.03 00:29sell stop10770.101.87511.88011.7752
34752006.08.03 06:29sell10770.101.87511.88011.7752
34762006.08.03 10:59modify10770.101.87511.87461.7752
34772006.08.03 13:29s/l10770.101.87461.87461.77525.0013551.64
34782006.08.03 13:29buy10760.101.87911.87411.9790
34792006.08.03 13:59modify10760.101.87911.87961.9790
34802006.08.03 17:29close10760.101.88661.87961.979075.0013626.64
34812006.08.04 00:29buy stop10780.101.88981.88481.9897
34822006.08.04 00:29sell stop10790.101.88581.89081.7859
34832006.08.04 06:29sell10790.101.88581.89081.7859
34842006.08.04 10:29buy10780.101.88981.88481.9897
34852006.08.04 10:59s/l10790.101.89081.89081.7859-50.0013576.64
34862006.08.04 11:59modify10780.101.88981.89031.9897
34872006.08.04 12:59s/l10780.101.89031.89031.98975.0013581.64
34882006.08.07 00:29buy stop10800.101.90931.90432.0092
34892006.08.07 00:29sell stop10810.101.90531.91031.8054
34902006.08.07 08:59sell10810.101.90531.91031.8054
34912006.08.07 12:29buy10800.101.90931.90432.0092
34922006.08.07 14:59s/l10810.101.91031.91031.8054-50.0013531.64
34932006.08.07 17:29close10800.101.90941.90432.00921.0013532.64
34942006.08.08 00:29buy stop10820.101.90601.90102.0059
34952006.08.08 00:29sell stop10830.101.90201.90701.8021
34962006.08.08 02:59buy10820.101.90601.90102.0059
34972006.08.08 16:59modify10820.101.90601.90652.0059
34982006.08.08 17:29s/l10820.101.90651.90652.00595.0013537.64
34992006.08.08 17:29delete10830.101.90201.90701.8021
35002006.08.09 00:29buy stop10840.101.90821.90322.0081
35012006.08.09 10:29buy10840.101.90821.90322.0081
35022006.08.09 17:29close10840.101.90801.90322.0081-2.0013535.64
35032006.08.10 00:29buy stop10850.101.90671.90172.0066
35042006.08.10 00:29sell stop10860.101.90271.90771.8028
35052006.08.10 05:29buy10850.101.90671.90172.0066
35062006.08.10 09:59s/l10850.101.90171.90172.0066-50.0013485.64
35072006.08.10 09:59sell10860.101.90271.90771.8028
35082006.08.10 10:29modify10860.101.90271.90221.8028
35092006.08.10 11:29s/l10860.101.90221.90221.80285.0013490.64
35102006.08.11 00:29buy stop10870.101.89571.89071.9956
35112006.08.11 00:29sell stop10880.101.89171.89671.7918
35122006.08.11 08:29sell10880.101.89171.89671.7918
35132006.08.11 10:29s/l10880.101.89671.89671.7918-50.0013440.64
35142006.08.11 10:29buy10870.101.89571.89071.9956
35152006.08.11 10:59modify10870.101.89571.89621.9956
35162006.08.11 11:29s/l10870.101.89621.89621.99565.0013445.64
35172006.08.14 00:29sell stop10890.101.88761.89261.7877
35182006.08.14 10:59sell10890.101.88761.89261.7877
35192006.08.14 16:29s/l10890.101.89261.89261.7877-50.0013395.64
35202006.08.15 00:29buy stop10900.101.89061.88561.9905
35212006.08.15 00:29sell stop10910.101.88661.89161.7867
35222006.08.15 02:29buy10900.101.89061.88561.9905
35232006.08.15 07:59modify10900.101.89061.89111.9905
35242006.08.15 08:29s/l10900.101.89111.89111.99055.0013400.64
35252006.08.15 17:29delete10910.101.88661.89161.7867
35262006.08.16 00:29buy stop10920.101.89561.89061.9955
35272006.08.16 00:29sell stop10930.101.89161.89661.7917
35282006.08.16 10:29sell10930.101.89161.89661.7917
35292006.08.16 11:29modify10930.101.89161.89111.7917
35302006.08.16 11:59s/l10930.101.89111.89111.79175.0013405.64
35312006.08.16 14:59buy10920.101.89561.89061.9955
35322006.08.16 15:29modify10920.101.89561.89611.9955
35332006.08.16 17:29close10920.101.89981.89611.995542.0013447.64
35342006.08.17 00:29buy stop10940.101.89831.89331.9982
35352006.08.17 00:29sell stop10950.101.89431.89931.7944
35362006.08.17 08:29buy10940.101.89831.89331.9982
35372006.08.17 16:29s/l10940.101.89331.89331.9982-50.0013397.64
35382006.08.17 16:29sell10950.101.89431.89931.7944
35392006.08.17 17:29close10950.101.89431.89931.79440.0013397.64
35402006.08.18 00:29buy stop10960.101.88741.88241.9873
35412006.08.18 00:29sell stop10970.101.88341.88841.7835
35422006.08.18 09:29sell10970.101.88341.88841.7835
35432006.08.18 13:59modify10970.101.88341.88291.7835
35442006.08.18 15:59s/l10970.101.88291.88291.78355.0013402.64
35452006.08.18 17:29delete10960.101.88741.88241.9873
35462006.08.21 00:29buy stop10980.101.88331.87831.9832
35472006.08.21 00:29sell stop10990.101.87931.88431.7794
35482006.08.21 02:59buy10980.101.88331.87831.9832
35492006.08.21 04:29modify10980.101.88331.88381.9832
35502006.08.21 17:29close10980.101.89561.88381.9832123.0013525.64
35512006.08.21 17:59delete10990.101.87931.88431.7794
35522006.08.22 00:29buy stop11000.101.89431.88931.9942
35532006.08.22 00:59sell stop11010.101.89031.89531.7904
35542006.08.22 04:29sell11010.101.89031.89531.7904
35552006.08.22 08:59buy11000.101.89431.88931.9942
35562006.08.22 13:59s/l11000.101.88931.88931.9942-50.0013475.64
35572006.08.22 16:59modify11010.101.89031.88981.7904
35582006.08.22 17:29close11010.101.88921.88981.790411.0013486.64
35592006.08.23 00:29buy stop11020.101.88971.88471.9896
35602006.08.23 00:29sell stop11030.101.88571.89071.7858
35612006.08.23 09:29buy11020.101.88971.88471.9896
35622006.08.23 10:29modify11020.101.88971.89021.9896
35632006.08.23 17:29close11020.101.89161.89021.989619.0013505.64
35642006.08.23 17:59delete11030.101.88571.89071.7858
35652006.08.24 00:29buy stop11040.101.89491.88991.9948
35662006.08.24 00:29sell stop11050.101.89091.89591.7910
35672006.08.24 03:29sell11050.101.89091.89591.7910
35682006.08.24 13:59buy11040.101.89491.88991.9948
35692006.08.24 17:29close11040.101.89121.88991.9948-37.0013468.64
35702006.08.24 17:59close11050.101.88861.89591.791023.0013491.64
35712006.08.25 00:29buy stop11060.101.88931.88431.9892
35722006.08.25 00:29sell stop11070.101.88531.89031.7854
35732006.08.25 08:29sell11070.101.88531.89031.7854
35742006.08.25 12:29buy11060.101.88931.88431.9892
35752006.08.25 17:29s/l11070.101.89031.89031.7854-50.0013441.64
35762006.08.25 17:29close11060.101.89001.88431.98927.0013448.64
35772006.08.28 00:29buy stop11080.101.88941.88441.9893
35782006.08.28 00:29sell stop11090.101.88541.89041.7855
35792006.08.28 05:29buy11080.101.88941.88441.9893
35802006.08.28 06:29modify11080.101.88941.88991.9893
35812006.08.28 17:29close11080.101.89641.88991.989370.0013518.64
35822006.08.28 17:59delete11090.101.88541.89041.7855
35832006.08.29 00:29buy stop11100.101.89541.89041.9953
35842006.08.29 00:29sell stop11110.101.89141.89641.7915
35852006.08.29 02:29buy11100.101.89541.89041.9953
35862006.08.29 04:59modify11100.101.89541.89591.9953
35872006.08.29 16:29s/l11100.101.89591.89591.99535.0013523.64
35882006.08.29 17:29delete11110.101.89141.89641.7915
35892006.08.30 00:29buy stop11120.101.90121.89622.0011
35902006.08.30 00:29sell stop11130.101.89721.90221.7973
35912006.08.30 08:59buy11120.101.90121.89622.0011
35922006.08.30 15:29modify11120.101.90121.90172.0011
35932006.08.30 17:29close11120.101.90401.90172.001128.0013551.64
35942006.08.30 17:59delete11130.101.89721.90221.7973
35952006.08.31 00:29buy stop11140.101.90561.90062.0055
35962006.08.31 00:29sell stop11150.101.90161.90661.8017
35972006.08.31 08:29buy11140.101.90561.90062.0055
35982006.08.31 09:29modify11140.101.90561.90612.0055
35992006.08.31 15:59s/l11140.101.90611.90612.00555.0013556.64
36002006.08.31 16:29sell11150.101.90161.90661.8017
36012006.08.31 17:29close11150.101.90361.90661.8017-20.0013536.64
36022006.09.01 00:29buy stop11160.101.90561.90062.0055
36032006.09.01 00:29sell stop11170.101.90161.90661.8017
36042006.09.01 14:59sell11170.101.90161.90661.8017
36052006.09.01 15:29modify11170.101.90161.90111.8017
36062006.09.01 16:59s/l11170.101.90111.90111.80175.0013541.64
36072006.09.01 17:29delete11160.101.90561.90062.0055
36082006.09.04 00:29buy stop11180.101.90841.90342.0083
36092006.09.04 00:29sell stop11190.101.90441.90941.8045
36102006.09.04 10:59sell11190.101.90441.90941.8045
36112006.09.04 17:29delete11180.101.90841.90342.0083
36122006.09.04 17:59close11190.101.90551.90941.8045-11.0013530.64
36132006.09.05 00:29buy stop11200.101.90761.90262.0075
36142006.09.05 00:29sell stop11210.101.90361.90861.8037
36152006.09.05 02:59sell11210.101.90361.90861.8037
36162006.09.05 09:29modify11210.101.90361.90311.8037
36172006.09.05 17:29delete11200.101.90761.90262.0075
36182006.09.05 17:59close11210.101.89281.90311.8037108.0013638.64
36192006.09.06 00:29buy stop11220.101.89551.89051.9954
36202006.09.06 00:29sell stop11230.101.89151.89651.7916
36212006.09.06 10:59sell11230.101.89151.89651.7916
36222006.09.06 11:59modify11230.101.89151.89101.7916
36232006.09.06 17:29delete11220.101.89551.89051.9954
36242006.09.06 17:59close11230.101.88101.89101.7916105.0013743.64
36252006.09.07 00:29buy stop11240.101.88721.88221.9871
36262006.09.07 00:29sell stop11250.101.88321.88821.7833
36272006.09.07 08:29sell11250.101.88321.88821.7833
36282006.09.07 13:29modify11250.101.88321.88271.7833
36292006.09.07 17:29delete11240.101.88721.88221.9871
36302006.09.07 17:59close11250.101.87541.88271.783378.0013821.64
36312006.09.08 00:29buy stop11260.101.87821.87321.9781
36322006.09.08 00:29sell stop11270.101.87421.87921.7743
36332006.09.08 02:59sell11270.101.87421.87921.7743
36342006.09.08 10:29modify11270.101.87421.87371.7743
36352006.09.08 17:29delete11260.101.87821.87321.9781
36362006.09.08 17:59close11270.101.86591.87371.774383.0013904.64
36372006.09.11 00:29buy stop11280.101.86721.86221.9671
36382006.09.11 00:29sell stop11290.101.86321.86821.7633
36392006.09.11 01:59buy11280.101.86721.86221.9671
36402006.09.11 16:29s/l11280.101.86221.86221.9671-50.0013854.64
36412006.09.11 16:29sell11290.101.86321.86821.7633
36422006.09.11 17:29close11290.101.86281.86821.76334.0013858.64
36432006.09.12 00:29buy stop11300.101.86641.86141.9663
36442006.09.12 00:29sell stop11310.101.86241.86741.7625
36452006.09.12 01:59buy11300.101.86641.86141.9663
36462006.09.12 06:59modify11300.101.86641.86691.9663
36472006.09.12 17:29close11300.101.87461.86691.966382.0013940.64
36482006.09.12 17:59delete11310.101.86241.86741.7625
36492006.09.13 00:29buy stop11320.101.87581.87081.9757
36502006.09.13 00:29sell stop11330.101.87181.87681.7719
36512006.09.13 02:29sell11330.101.87181.87681.7719
36522006.09.13 10:29buy11320.101.87581.87081.9757
36532006.09.13 17:29close11320.101.87451.87081.9757-13.0013927.64
36542006.09.13 17:59close11330.101.87661.87681.7719-48.0013879.64
36552006.09.14 00:29buy stop11340.101.87931.87431.9792
36562006.09.14 00:29sell stop11350.101.87531.88031.7754
36572006.09.14 10:59buy11340.101.87931.87431.9792
36582006.09.14 12:29modify11340.101.87931.87981.9792
36592006.09.14 17:29close11340.101.88921.87981.979299.0013978.64
36602006.09.14 17:59delete11350.101.87531.88031.7754
36612006.09.15 00:29buy stop11360.101.88831.88331.9882
36622006.09.15 00:29sell stop11370.101.88431.88931.7844
36632006.09.15 10:29sell11370.101.88431.88931.7844
36642006.09.15 12:29modify11370.101.88431.88381.7844
36652006.09.15 17:29delete11360.101.88831.88331.9882
36662006.09.15 17:59close11370.101.87791.88381.784464.0014042.64
36672006.09.18 00:29buy stop11380.101.87961.87461.9795
36682006.09.18 00:29sell stop11390.101.87561.88061.7757
36692006.09.18 02:29buy11380.101.87961.87461.9795
36702006.09.18 08:59modify11380.101.87961.88011.9795
36712006.09.18 11:29s/l11380.101.88011.88011.97955.0014047.64
36722006.09.18 11:59sell11390.101.87561.88061.7757
36732006.09.18 17:29close11390.101.87741.88061.7757-18.0014029.64
36742006.09.19 00:29buy stop11400.101.88261.87761.9825
36752006.09.19 00:29sell stop11410.101.87861.88361.7787
36762006.09.19 04:59buy11400.101.88261.87761.9825
36772006.09.19 15:29modify11400.101.88261.88311.9825
36782006.09.19 17:29close11400.101.88371.88311.982511.0014040.64
36792006.09.19 17:59delete11410.101.87861.88361.7787
36802006.09.20 00:29buy stop11420.101.88311.87811.9830
36812006.09.20 00:29sell stop11430.101.87911.88411.7792
36822006.09.20 03:29buy11420.101.88311.87811.9830
36832006.09.20 15:59modify11420.101.88311.88361.9830
36842006.09.20 17:29close11420.101.88851.88361.983054.0014094.64
36852006.09.20 17:59delete11430.101.87911.88411.7792
36862006.09.21 00:29buy stop11440.101.88891.88391.9888
36872006.09.21 00:29sell stop11450.101.88491.88991.7850
36882006.09.21 02:29buy11440.101.88891.88391.9888
36892006.09.21 03:29modify11440.101.88891.88941.9888
36902006.09.21 17:29close11440.101.89711.88941.988882.0014176.64
36912006.09.21 17:59delete11450.101.88491.88991.7850
36922006.09.22 00:29buy stop11460.101.90441.89942.0043
36932006.09.22 00:29sell stop11470.101.90041.90541.8005
36942006.09.22 09:29buy11460.101.90441.89942.0043
36952006.09.22 17:29close11460.101.90141.89942.0043-30.0014146.64
36962006.09.22 17:59delete11470.101.90041.90541.8005
36972006.09.25 00:29buy stop11480.101.90271.89772.0026
36982006.09.25 00:29sell stop11490.101.89871.90371.7988
36992006.09.25 03:59buy11480.101.90271.89772.0026
37002006.09.25 07:29modify11480.101.90271.90322.0026
37012006.09.25 09:59s/l11480.101.90321.90322.00265.0014151.64
37022006.09.25 17:29delete11490.101.89871.90371.7988
37032006.09.26 00:29buy stop11500.101.90211.89712.0020
37042006.09.26 00:29sell stop11510.101.89811.90311.7982
37052006.09.26 02:29buy11500.101.90211.89712.0020
37062006.09.26 10:29s/l11500.101.89711.89712.0020-50.0014101.64
37072006.09.26 10:29sell11510.101.89811.90311.7982
37082006.09.26 10:59modify11510.101.89811.89761.7982
37092006.09.26 17:29close11510.101.89641.89761.798217.0014118.64
37102006.09.27 00:29buy stop11520.101.89621.89121.9961
37112006.09.27 00:29sell stop11530.101.89221.89721.7923
37122006.09.27 09:59sell11530.101.89221.89721.7923
37132006.09.27 10:59modify11530.101.89221.89171.7923
37142006.09.27 13:59s/l11530.101.89171.89171.79235.0014123.64
37152006.09.27 17:29delete11520.101.89621.89121.9961
37162006.09.28 00:29buy stop11540.101.89071.88571.9906
37172006.09.28 00:29sell stop11550.101.88671.89171.7868
37182006.09.28 02:29buy11540.101.89071.88571.9906
37192006.09.28 07:29sell11550.101.88671.89171.7868
37202006.09.28 08:29s/l11540.101.88571.88571.9906-50.0014073.64
37212006.09.28 08:59modify11550.101.88671.88621.7868
37222006.09.28 17:29close11550.101.87431.88621.7868124.0014197.64
37232006.09.29 00:29buy stop11560.101.87761.87261.9775
37242006.09.29 00:29sell stop11570.101.87361.87861.7737
37252006.09.29 04:59buy11560.101.87761.87261.9775
37262006.09.29 08:29sell11570.101.87361.87861.7737
37272006.09.29 08:59s/l11560.101.87261.87261.9775-50.0014147.64
37282006.09.29 09:29modify11570.101.87361.87311.7737
37292006.09.29 17:29close11570.101.87131.87311.773723.0014170.64
37302006.10.02 00:29buy stop11580.101.87661.87161.9765
37312006.10.02 00:29sell stop11590.101.87261.87761.7727
37322006.10.02 00:59sell11590.101.87261.87761.7727
37332006.10.02 03:59modify11590.101.87261.87211.7727
37342006.10.02 08:29s/l11590.101.87211.87211.77275.0014175.64
37352006.10.02 15:59buy11580.101.87661.87161.9765
37362006.10.02 16:29modify11580.101.87661.87711.9765
37372006.10.02 17:29close11580.101.88601.87711.976594.0014269.64
37382006.10.03 00:29buy stop11600.101.88831.88331.9882
37392006.10.03 00:29sell stop11610.101.88431.88931.7844
37402006.10.03 08:59buy11600.101.88831.88331.9882
37412006.10.03 17:29close11600.101.88831.88331.98820.0014269.64
37422006.10.03 17:59delete11610.101.88431.88931.7844
37432006.10.04 00:29buy stop11620.101.88941.88441.9893
37442006.10.04 00:29sell stop11630.101.88541.89041.7855
37452006.10.04 03:59sell11630.101.88541.89041.7855
37462006.10.04 11:29modify11630.101.88541.88491.7855
37472006.10.04 16:29s/l11630.101.88491.88491.78555.0014274.64
37482006.10.04 17:29delete11620.101.88941.88441.9893
37492006.10.05 00:29buy stop11640.101.88861.88361.9885
37502006.10.05 00:29sell stop11650.101.88461.88961.7847
37512006.10.05 10:59sell11650.101.88461.88961.7847
37522006.10.05 13:59modify11650.101.88461.88411.7847
37532006.10.05 17:29delete11640.101.88861.88361.9885
37542006.10.05 17:59close11650.101.87701.88411.784776.0014350.64
37552006.10.06 00:29buy stop11660.101.88061.87561.9805
37562006.10.06 00:29sell stop11670.101.87661.88161.7767
37572006.10.06 03:29sell11670.101.87661.88161.7767
37582006.10.06 09:29modify11670.101.87661.87611.7767
37592006.10.06 11:29s/l11670.101.87611.87611.77675.0014355.64
37602006.10.06 14:29buy11660.101.88061.87561.9805
37612006.10.06 14:59s/l11660.101.87561.87561.9805-50.0014305.64
37622006.10.09 00:29buy stop11680.101.87091.86591.9708
37632006.10.09 00:29sell stop11690.101.86691.87191.7670
37642006.10.09 03:29buy11680.101.87091.86591.9708
37652006.10.09 10:59sell11690.101.86691.87191.7670
37662006.10.09 14:29s/l11680.101.86591.86591.9708-50.0014255.64
37672006.10.09 15:29modify11690.101.86691.86641.7670
37682006.10.09 17:29s/l11690.101.86641.86641.76705.0014260.64
37692006.10.10 00:29buy stop11700.101.86871.86371.9686
37702006.10.10 00:29sell stop11710.101.86471.86971.7648
37712006.10.10 08:59buy11700.101.86871.86371.9686
37722006.10.10 10:29s/l11700.101.86371.86371.9686-50.0014210.64
37732006.10.10 10:29sell11710.101.86471.86971.7648
37742006.10.10 10:59modify11710.101.86471.86421.7648
37752006.10.10 17:29close11710.101.85451.86421.7648102.0014312.64
37762006.10.11 00:29buy stop11720.101.85571.85071.9556
37772006.10.11 00:29sell stop11730.101.85171.85671.7518
37782006.10.11 09:29buy11720.101.85571.85071.9556
37792006.10.11 11:29modify11720.101.85571.85621.9556
37802006.10.11 14:29s/l11720.101.85621.85621.95565.0014317.64
37812006.10.11 17:29delete11730.101.85171.85671.7518
37822006.10.12 00:29buy stop11740.101.85661.85161.9565
37832006.10.12 00:29sell stop11750.101.85261.85761.7527
37842006.10.12 04:59buy11740.101.85661.85161.9565
37852006.10.12 09:59modify11740.101.85661.85711.9565
37862006.10.12 11:29s/l11740.101.85711.85711.95655.0014322.64
37872006.10.12 17:29delete11750.101.85261.85761.7527
37882006.10.13 00:29buy stop11760.101.86101.85601.9609
37892006.10.13 00:29sell stop11770.101.85701.86201.7571
37902006.10.13 04:29buy11760.101.86101.85601.9609
37912006.10.13 09:29modify11760.101.86101.86151.9609
37922006.10.13 10:59s/l11760.101.86151.86151.96095.0014327.64
37932006.10.13 14:59sell11770.101.85701.86201.7571
37942006.10.13 16:59modify11770.101.85701.85651.7571
37952006.10.13 17:29close11770.101.85531.85651.757117.0014344.64
37962006.10.16 00:29buy stop11780.101.85721.85221.9571
37972006.10.16 00:29sell stop11790.101.85321.85821.7533
37982006.10.16 02:59sell11790.101.85321.85821.7533
37992006.10.16 09:59s/l11790.101.85821.85821.7533-50.0014294.64
38002006.10.16 09:59buy11780.101.85721.85221.9571
38012006.10.16 10:29modify11780.101.85721.85771.9571
38022006.10.16 17:29close11780.101.86071.85771.957135.0014329.64
38032006.10.17 00:29buy stop11800.101.86401.85901.9639
38042006.10.17 00:29sell stop11810.101.86001.86501.7601
38052006.10.17 10:59buy11800.101.86401.85901.9639
38062006.10.17 11:59modify11800.101.86401.86451.9639
38072006.10.17 17:29close11800.101.87171.86451.963977.0014406.64
38082006.10.17 17:59delete11810.101.86001.86501.7601
38092006.10.18 00:29buy stop11820.101.87341.86841.9733
38102006.10.18 00:29sell stop11830.101.86941.87441.7695
38112006.10.18 09:29buy11820.101.87341.86841.9733
38122006.10.18 14:59s/l11820.101.86841.86841.9733-50.0014356.64
38132006.10.18 14:59sell11830.101.86941.87441.7695
38142006.10.18 16:29modify11830.101.86941.86891.7695
38152006.10.18 17:29close11830.101.86781.86891.769516.0014372.64
38162006.10.19 00:29buy stop11840.101.86931.86431.9692
38172006.10.19 00:29sell stop11850.101.86531.87031.7654
38182006.10.19 02:29buy11840.101.86931.86431.9692
38192006.10.19 10:29modify11840.101.86931.86981.9692
38202006.10.19 10:59s/l11840.101.86981.86981.96925.0014377.64
38212006.10.19 17:29delete11850.101.86531.87031.7654
38222006.10.20 00:29buy stop11860.101.87921.87421.9791
38232006.10.20 00:29sell stop11870.101.87521.88021.7753
38242006.10.20 10:59buy11860.101.87921.87421.9791
38252006.10.20 11:29modify11860.101.87921.87971.9791
38262006.10.20 17:29close11860.101.88201.87971.979128.0014405.64
38272006.10.20 17:59delete11870.101.87521.88021.7753
38282006.10.23 00:29buy stop11880.101.88481.87981.9847
38292006.10.23 00:29sell stop11890.101.88081.88581.7809
38302006.10.23 08:29sell11890.101.88081.88581.7809
38312006.10.23 09:59modify11890.101.88081.88031.7809
38322006.10.23 17:29delete11880.101.88481.87981.9847
38332006.10.23 17:59close11890.101.87111.88031.780997.0014502.64
38342006.10.24 00:29buy stop11900.101.87461.86961.9745
38352006.10.24 00:29sell stop11910.101.87061.87561.7707
38362006.10.24 07:59sell11910.101.87061.87561.7707
38372006.10.24 09:59modify11910.101.87061.87011.7707
38382006.10.24 13:59s/l11910.101.87011.87011.77075.0014507.64
38392006.10.24 17:29delete11900.101.87461.86961.9745
38402006.10.25 00:29buy stop11920.101.87441.86941.9743
38412006.10.25 00:29sell stop11930.101.87041.87541.7705
38422006.10.25 03:29buy11920.101.87441.86941.9743
38432006.10.25 10:29modify11920.101.87441.87491.9743
38442006.10.25 17:29close11920.101.87731.87491.974329.0014536.64
38452006.10.25 17:59delete11930.101.87041.87541.7705
38462006.10.26 00:29buy stop11940.101.87981.87481.9797
38472006.10.26 00:29sell stop11950.101.87581.88081.7759
38482006.10.26 02:29buy11940.101.87981.87481.9797
38492006.10.26 09:59modify11940.101.87981.88031.9797
38502006.10.26 17:29close11940.101.88711.88031.979773.0014609.64
38512006.10.26 17:59delete11950.101.87581.88081.7759
38522006.10.27 00:29buy stop11960.101.89171.88671.9916
38532006.10.27 00:29sell stop11970.101.88771.89271.7878
38542006.10.27 03:29buy11960.101.89171.88671.9916
38552006.10.27 09:29sell11970.101.88771.89271.7878
38562006.10.27 14:59s/l11970.101.89271.89271.7878-50.0014559.64
38572006.10.27 15:29modify11960.101.89171.89221.9916
38582006.10.27 17:29close11960.101.89641.89221.991647.0014606.64
38592006.10.31 00:29buy stop11980.101.90311.89812.0030
38602006.10.31 17:29buy11980.101.90311.89812.0030
38612006.10.31 17:29close11980.101.90681.89812.003037.0014643.64
38622006.11.01 00:29buy stop11990.101.90941.90442.0093
38632006.11.01 00:29sell stop12000.101.90541.91041.8055
38642006.11.01 12:29buy11990.101.90941.90442.0093
38652006.11.01 17:29close11990.101.91001.90442.00936.0014649.64
38662006.11.01 17:59delete12000.101.90541.91041.8055
38672006.11.02 00:29buy stop12010.101.91081.90582.0107
38682006.11.02 00:29sell stop12020.101.90681.91181.8069
38692006.11.02 02:59sell12020.101.90681.91181.8069
38702006.11.02 09:29modify12020.101.90681.90631.8069
38712006.11.02 11:29s/l12020.101.90631.90631.80695.0014654.64
38722006.11.02 17:29delete12010.101.91081.90582.0107
38732006.11.03 00:29buy stop12030.101.90981.90482.0097
38742006.11.03 00:29sell stop12040.101.90581.91081.8059
38752006.11.03 11:29buy12030.101.90981.90482.0097
38762006.11.03 14:59s/l12030.101.90481.90482.0097-50.0014604.64
38772006.11.03 14:59sell12040.101.90581.91081.8059
38782006.11.03 15:29modify12040.101.90581.90531.8059
38792006.11.03 17:29close12040.101.90101.90531.805948.0014652.64
38802006.11.06 00:29buy stop12050.101.90341.89842.0033
38812006.11.06 00:29sell stop12060.101.89941.90441.7995
38822006.11.06 09:29sell12060.101.89941.90441.7995
38832006.11.06 10:29modify12060.101.89941.89891.7995
38842006.11.06 17:29delete12050.101.90341.89842.0033
38852006.11.06 17:59close12060.101.89691.89891.799525.0014677.64
38862006.11.07 00:29buy stop12070.101.90111.89612.0010
38872006.11.07 00:29sell stop12080.101.89711.90211.7972
38882006.11.07 02:29buy12070.101.90111.89612.0010
38892006.11.07 06:29modify12070.101.90111.90162.0010
38902006.11.07 17:29close12070.101.90871.90162.001076.0014753.64
38912006.11.07 17:59delete12080.101.89711.90211.7972
38922006.11.08 00:29buy stop12090.101.90901.90402.0089
38932006.11.08 10:29buy12090.101.90901.90402.0089
38942006.11.08 15:29s/l12090.101.90401.90402.0089-50.0014703.64
38952006.11.09 00:29buy stop12100.101.90631.90132.0062
38962006.11.09 00:29sell stop12110.101.90231.90731.8024
38972006.11.09 08:59buy12100.101.90631.90132.0062
38982006.11.09 14:59s/l12100.101.90131.90132.0062-50.0014653.64
38992006.11.09 14:59sell12110.101.90231.90731.8024
39002006.11.09 15:29modify12110.101.90231.90181.8024
39012006.11.09 16:29s/l12110.101.90181.90181.80245.0014658.64
39022006.11.10 00:29buy stop12120.101.90931.90432.0092
39032006.11.10 00:29sell stop12130.101.90531.91031.8054
39042006.11.10 03:29buy12120.101.90931.90432.0092
39052006.11.10 09:59modify12120.101.90931.90982.0092
39062006.11.10 17:29close12120.101.91311.90982.009238.0014696.64
39072006.11.10 17:59delete12130.101.90531.91031.8054
39082006.11.13 00:29buy stop12140.101.91401.90902.0139
39092006.11.13 00:29sell stop12150.101.91001.91501.8101
39102006.11.13 01:59buy12140.101.91401.90902.0139
39112006.11.13 10:59s/l12140.101.90901.90902.0139-50.0014646.64
39122006.11.13 10:59sell12150.101.91001.91501.8101
39132006.11.13 11:29modify12150.101.91001.90951.8101
39142006.11.13 17:29close12150.101.90211.90951.810179.0014725.64
39152006.11.14 00:29buy stop12160.101.90381.89882.0037
39162006.11.14 00:29sell stop12170.101.89981.90481.7999
39172006.11.14 00:59buy12160.101.90381.89882.0037
39182006.11.14 10:59sell12170.101.89981.90481.7999
39192006.11.14 11:29s/l12160.101.89881.89882.0037-50.0014675.64
39202006.11.14 12:29modify12170.101.89981.89931.7999
39212006.11.14 14:59s/l12170.101.89931.89931.79995.0014680.64
39222006.11.15 00:29buy stop12180.101.89731.89231.9972
39232006.11.15 00:29sell stop12190.101.89331.89831.7934
39242006.11.15 07:29sell12190.101.89331.89831.7934
39252006.11.15 11:29modify12190.101.89331.89281.7934
39262006.11.15 17:29delete12180.101.89731.89231.9972
39272006.11.15 17:59close12190.101.88841.89281.793449.0014729.64
39282006.11.16 00:29buy stop12200.101.89131.88631.9912
39292006.11.16 00:29sell stop12210.101.88731.89231.7874
39302006.11.16 07:29sell12210.101.88731.89231.7874
39312006.11.16 17:29delete12200.101.89131.88631.9912
39322006.11.16 17:59close12210.101.88991.89231.7874-26.0014703.64
39332006.11.17 00:29buy stop12220.101.89051.88551.9904
39342006.11.17 00:29sell stop12230.101.88651.89151.7866
39352006.11.17 05:29sell12230.101.88651.89151.7866
39362006.11.17 15:59buy12220.101.89051.88551.9904
39372006.11.17 16:29s/l12230.101.89151.89151.7866-50.0014653.64
39382006.11.17 16:59modify12220.101.89051.89101.9904
39392006.11.17 17:29close12220.101.89371.89101.990432.0014685.64
39402006.11.20 00:29buy stop12240.101.89641.89141.9963
39412006.11.20 00:29sell stop12250.101.89241.89741.7925
39422006.11.20 10:59buy12240.101.89641.89141.9963
39432006.11.20 16:29modify12240.101.89641.89691.9963
39442006.11.20 17:29s/l12240.101.89691.89691.99635.0014690.64
39452006.11.20 17:29delete12250.101.89241.89741.7925
39462006.11.21 00:29buy stop12260.101.89921.89421.9991
39472006.11.21 00:29sell stop12270.101.89521.90021.7953
39482006.11.21 10:59buy12260.101.89921.89421.9991
39492006.11.21 17:29close12260.101.89801.89421.9991-12.0014678.64
39502006.11.21 17:59delete12270.101.89521.90021.7953
39512006.11.22 00:29buy stop12280.101.90151.89652.0014
39522006.11.22 00:29sell stop12290.101.89751.90251.7976
39532006.11.22 02:59buy12280.101.90151.89652.0014
39542006.11.22 09:29modify12280.101.90151.90202.0014
39552006.11.22 17:29close12280.101.91341.90202.0014119.0014797.64
39562006.11.22 17:59delete12290.101.89751.90251.7976
39572006.11.23 00:29buy stop12300.101.91651.91152.0164
39582006.11.23 00:29sell stop12310.101.91251.91751.8126
39592006.11.23 16:29buy12300.101.91651.91152.0164
39602006.11.23 17:29close12300.101.91551.91152.0164-10.0014787.64
39612006.11.23 17:59delete12310.101.91251.91751.8126
39622006.11.24 00:29buy stop12320.101.91711.91212.0170
39632006.11.24 00:29sell stop12330.101.91311.91811.8132
39642006.11.24 08:29buy12320.101.91711.91212.0170
39652006.11.24 09:59modify12320.101.91711.91762.0170
39662006.11.24 17:29close12320.101.93121.91762.0170141.0014928.64
39672006.11.24 17:59delete12330.101.91311.91811.8132
39682006.11.27 00:29buy stop12340.101.94181.93682.0417
39692006.11.27 00:29sell stop12350.101.93781.94281.8379
39702006.11.27 02:29sell12350.101.93781.94281.8379
39712006.11.27 06:59modify12350.101.93781.93731.8379
39722006.11.27 07:29s/l12350.101.93731.93731.83795.0014933.64
39732006.11.27 17:29delete12340.101.94181.93682.0417
39742006.11.28 00:29buy stop12360.101.93941.93442.0393
39752006.11.28 00:29sell stop12370.101.93541.94041.8355
39762006.11.28 03:29buy12360.101.93941.93442.0393
39772006.11.28 09:29modify12360.101.93941.93992.0393
39782006.11.28 17:29close12360.101.94601.93992.039366.0014999.64
39792006.11.28 17:59delete12370.101.93541.94041.8355
39802006.11.29 00:29buy stop12380.101.95341.94842.0533
39812006.11.29 00:29sell stop12390.101.94941.95441.8495
39822006.11.29 01:29buy12380.101.95341.94842.0533
39832006.11.29 09:29s/l12380.101.94841.94842.0533-50.0014949.64
39842006.11.29 09:29sell12390.101.94941.95441.8495
39852006.11.29 17:29close12390.101.94831.95441.849511.0014960.64
39862006.11.30 00:29buy stop12400.101.94811.94312.0480
39872006.11.30 00:29sell stop12410.101.94411.94911.8442
39882006.11.30 03:29buy12400.101.94811.94312.0480
39892006.11.30 08:29modify12400.101.94811.94862.0480
39902006.11.30 17:29close12400.101.96761.94862.0480195.0015155.64
39912006.11.30 17:59delete12410.101.94411.94911.8442
39922006.12.01 00:29buy stop12420.101.96731.96232.0672
39932006.12.01 00:29sell stop12430.101.96331.96831.8634
39942006.12.01 02:59buy12420.101.96731.96232.0672
39952006.12.01 07:59modify12420.101.96731.96782.0672
39962006.12.01 09:59s/l12420.101.96781.96782.06725.0015160.64
39972006.12.01 17:29delete12430.101.96331.96831.8634
39982006.12.04 00:29buy stop12440.101.98541.98042.0853
39992006.12.04 00:29sell stop12450.101.98141.98641.8815
40002006.12.04 01:29sell12450.101.98141.98641.8815
40012006.12.04 02:59modify12450.101.98141.98091.8815
40022006.12.04 17:29delete12440.101.98541.98042.0853
40032006.12.04 17:59close12450.101.97891.98091.881525.0015185.64
40042006.12.05 00:29buy stop12460.101.98271.97772.0826
40052006.12.05 00:29sell stop12470.101.97871.98371.8788
40062006.12.05 01:29sell12470.101.97871.98371.8788
40072006.12.05 04:59modify12470.101.97871.97821.8788
40082006.12.05 14:29s/l12470.101.97821.97821.87885.0015190.64
40092006.12.05 17:29delete12460.101.98271.97772.0826
40102006.12.06 00:29buy stop12480.101.97541.97042.0753
40112006.12.06 00:29sell stop12490.101.97141.97641.8715
40122006.12.06 08:29sell12490.101.97141.97641.8715
40132006.12.06 10:59modify12490.101.97141.97091.8715
40142006.12.06 17:29delete12480.101.97541.97042.0753
40152006.12.06 17:59close12490.101.96911.97091.871523.0015213.64
40162006.12.07 00:29buy stop12500.101.96851.96352.0684
40172006.12.07 00:29sell stop12510.101.96451.96951.8646
40182006.12.07 06:59buy12500.101.96851.96352.0684
40192006.12.07 09:29modify12500.101.96851.96902.0684
40202006.12.07 10:29s/l12500.101.96901.96902.06845.0015218.64
40212006.12.07 14:59sell12510.101.96451.96951.8646
40222006.12.07 17:29close12510.101.96391.96951.86466.0015224.64
40232006.12.08 00:29buy stop12520.101.96511.96012.0650
40242006.12.08 00:29sell stop12530.101.96111.96611.8612
40252006.12.08 08:59sell12530.101.96111.96611.8612
40262006.12.08 11:59modify12530.101.96111.96061.8612
40272006.12.08 14:59s/l12530.101.96061.96061.86125.0015229.64
40282006.12.08 14:59buy12520.101.96511.96012.0650
40292006.12.08 15:29modify12520.101.96511.96562.0650
40302006.12.08 17:29close12520.101.96571.96562.06506.0015235.64
40312006.12.11 00:29sell stop12540.101.95001.95501.8501
40322006.12.11 02:29sell12540.101.95001.95501.8501
40332006.12.11 03:29modify12540.101.95001.94951.8501
40342006.12.11 04:29s/l12540.101.94951.94951.85015.0015240.64
40352006.12.12 00:29sell stop12550.101.95571.96071.8558
40362006.12.12 17:29delete12550.101.95571.96071.8558
40372006.12.13 00:29buy stop12560.101.97321.96822.0731
40382006.12.13 00:29sell stop12570.101.96921.97421.8693
40392006.12.13 08:29sell12570.101.96921.97421.8693
40402006.12.13 15:29modify12570.101.96921.96871.8693
40412006.12.13 17:29delete12560.101.97321.96822.0731
40422006.12.13 17:59close12570.101.96651.96871.869327.0015267.64
40432006.12.14 00:29buy stop12580.101.96881.96382.0687
40442006.12.14 00:29sell stop12590.101.96481.96981.8649
40452006.12.14 08:59buy12580.101.96881.96382.0687
40462006.12.14 12:59s/l12580.101.96381.96382.0687-50.0015217.64
40472006.12.14 12:59sell12590.101.96481.96981.8649
40482006.12.14 14:59modify12590.101.96481.96431.8649
40492006.12.14 17:29close12590.101.96221.96431.864926.0015243.64
40502006.12.15 00:29buy stop12600.101.96211.95712.0620
40512006.12.15 00:29sell stop12610.101.95811.96311.8582
40522006.12.15 08:29buy12600.101.96211.95712.0620
40532006.12.15 10:59s/l12600.101.95711.95712.0620-50.0015193.64
40542006.12.15 10:59sell12610.101.95811.96311.8582
40552006.12.15 14:29s/l12610.101.96311.96311.8582-50.0015143.64
40562006.12.18 00:29buy stop12620.101.95511.95012.0550
40572006.12.18 00:29sell stop12630.101.95111.95611.8512
40582006.12.18 06:59buy12620.101.95511.95012.0550
40592006.12.18 08:29modify12620.101.95511.95562.0550
40602006.12.18 10:29s/l12620.101.95561.95562.05505.0015148.64
40612006.12.18 11:59sell12630.101.95111.95611.8512
40622006.12.18 14:59modify12630.101.95111.95061.8512
40632006.12.18 17:29close12630.101.94651.95061.851246.0015194.64
40642006.12.19 00:29buy stop12640.101.94931.94432.0492
40652006.12.19 00:29sell stop12650.101.94531.95031.8454
40662006.12.19 03:29buy12640.101.94931.94432.0492
40672006.12.19 10:29modify12640.101.94931.94982.0492
40682006.12.19 17:29close12640.101.96271.94982.0492134.0015328.64
40692006.12.19 17:59delete12650.101.94531.95031.8454
40702006.12.20 00:29buy stop12660.101.97141.96642.0713
40712006.12.20 00:29sell stop12670.101.96741.97241.8675
40722006.12.20 02:59buy12660.101.97141.96642.0713
40732006.12.20 04:29modify12660.101.97141.97192.0713
40742006.12.20 09:59s/l12660.101.97191.97192.07135.0015333.64
40752006.12.20 17:29delete12670.101.96741.97241.8675
40762006.12.21 00:29buy stop12680.101.96641.96142.0663
40772006.12.21 00:29sell stop12690.101.96241.96741.8625
40782006.12.21 01:29buy12680.101.96641.96142.0663
40792006.12.21 10:59modify12680.101.96641.96692.0663
40802006.12.21 12:59s/l12680.101.96691.96692.06635.0015338.64
40812006.12.21 14:59sell12690.101.96241.96741.8625
40822006.12.21 15:59modify12690.101.96241.96191.8625
40832006.12.21 17:29close12690.101.95931.96191.862531.0015369.64
40842006.12.22 00:29buy stop12700.101.96341.95842.0633
40852006.12.22 00:29sell stop12710.101.95941.96441.8595
40862006.12.22 06:29buy12700.101.96341.95842.0633
40872006.12.22 11:29modify12700.101.96341.96392.0633
40882006.12.22 16:29s/l12700.101.96391.96392.06335.0015374.64
40892006.12.22 17:29sell12710.101.95941.96441.8595
40902006.12.22 17:29close12710.101.95901.96441.85954.0015378.64
40912006.12.27 00:29buy stop12720.101.95551.95052.0554
40922006.12.27 00:29sell stop12730.101.95151.95651.8516
40932006.12.27 01:59buy12720.101.95551.95052.0554
40942006.12.27 04:59modify12720.101.95551.95602.0554
40952006.12.27 17:29close12720.101.95621.95602.05547.0015385.64
40962006.12.27 17:59delete12730.101.95151.95651.8516
40972006.12.28 00:29sell stop12740.101.95431.95931.8544
40982006.12.28 17:29delete12740.101.95431.95931.8544
40992006.12.29 00:29buy stop12750.101.96461.95962.0645
41002006.12.29 00:29sell stop12760.101.96061.96561.8607
41012006.12.29 07:29buy12750.101.96461.95962.0645
41022006.12.29 16:29s/l12750.101.95961.95962.0645-50.0015335.64
41032006.12.29 16:29sell12760.101.96061.96561.8607
41042006.12.29 17:29close12760.101.95851.96561.860721.0015356.64
41052007.01.03 00:00buy stop12770.101.97541.97042.0753
41062007.01.03 00:00sell stop12780.101.97141.97641.8715
41072007.01.03 05:53buy12770.101.97541.97042.0753
41082007.01.03 09:06sell12780.101.97141.97641.8715
41092007.01.03 09:21s/l12770.101.97041.97042.0753-50.0015306.64
41102007.01.03 12:30modify12780.101.97141.97091.8715
41112007.01.03 17:00close12780.101.95731.97091.8715141.0015447.64
41122007.01.04 00:00buy stop12790.101.95331.94832.0532
41132007.01.04 00:00sell stop12800.101.94931.95431.8494
41142007.01.04 05:17buy12790.101.95331.94832.0532
41152007.01.04 08:32sell12800.101.94931.95431.8494
41162007.01.04 10:07s/l12790.101.94831.94832.0532-50.0015397.64
41172007.01.04 10:30modify12800.101.94931.94881.8494
41182007.01.04 17:00close12800.101.94441.94881.849449.0015446.64
41192007.01.05 00:00buy stop12810.101.94481.93982.0447
41202007.01.05 00:00sell stop12820.101.94081.94581.8409
41212007.01.05 02:49sell12820.101.94081.94581.8409
41222007.01.05 05:30modify12820.101.94081.94031.8409
41232007.01.05 09:38s/l12820.101.94031.94031.84095.0015451.64
41242007.01.05 17:00delete12810.101.94481.93982.0447
41252007.01.08 00:00buy stop12830.101.93251.92752.0324
41262007.01.08 00:00sell stop12840.101.92851.93351.8286
41272007.01.08 02:17sell12840.101.92851.93351.8286
41282007.01.08 08:57buy12830.101.93251.92752.0324
41292007.01.08 09:19s/l12840.101.93351.93351.8286-50.0015401.64
41302007.01.08 11:00modify12830.101.93251.93302.0324
41312007.01.08 11:51s/l12830.101.93301.93302.03245.0015406.64
41322007.01.09 00:00buy stop12850.101.93991.93492.0398
41332007.01.09 00:00sell stop12860.101.93591.94091.8360
41342007.01.09 01:48buy12850.101.93991.93492.0398
41352007.01.09 02:30modify12850.101.93991.94042.0398
41362007.01.09 16:05s/l12850.101.94041.94042.03985.0015411.64
41372007.01.09 17:00delete12860.101.93591.94091.8360
41382007.01.10 00:00buy stop12870.101.94161.93662.0415
41392007.01.10 00:00sell stop12880.101.93761.94261.8377
41402007.01.10 02:10sell12880.101.93761.94261.8377
41412007.01.10 02:30modify12880.101.93761.93711.8377
41422007.01.10 03:22s/l12880.101.93711.93711.83775.0015416.64
41432007.01.10 10:03buy12870.101.94161.93662.0415
41442007.01.10 11:30s/l12870.101.93661.93662.0415-50.0015366.64
41452007.01.11 00:00buy stop12890.101.93391.92892.0338
41462007.01.11 00:00sell stop12900.101.92991.93491.8300
41472007.01.11 04:52buy12890.101.93391.92892.0338
41482007.01.11 11:30modify12890.101.93391.93442.0338
41492007.01.11 17:00close12890.101.94411.93442.0338102.0015468.64
41502007.01.11 17:00delete12900.101.92991.93491.8300
41512007.01.12 00:00buy stop12910.101.94701.94202.0469
41522007.01.12 00:00sell stop12920.101.94301.94801.8431
41532007.01.12 01:21sell12920.101.94301.94801.8431
41542007.01.12 08:33buy12910.101.94701.94202.0469
41552007.01.12 08:42s/l12920.101.94801.94801.8431-50.0015418.64
41562007.01.12 12:00modify12910.101.94701.94752.0469
41572007.01.12 12:22s/l12910.101.94751.94752.04695.0015423.64
41582007.01.15 00:00buy stop12930.101.96141.95642.0613
41592007.01.15 00:00sell stop12940.101.95741.96241.8575
41602007.01.15 02:48sell12940.101.95741.96241.8575
41612007.01.15 05:50buy12930.101.96141.95642.0613
41622007.01.15 09:48s/l12940.101.96241.96241.8575-50.0015373.64
41632007.01.15 10:30modify12930.101.96141.96192.0613
41642007.01.15 17:00close12930.101.96241.96192.061310.0015383.64
41652007.01.16 00:00buy stop12950.101.96631.96132.0662
41662007.01.16 00:00sell stop12960.101.96231.96731.8624
41672007.01.16 03:06sell12960.101.96231.96731.8624
41682007.01.16 07:44buy12950.101.96631.96132.0662
41692007.01.16 09:14s/l12960.101.96731.96731.8624-50.0015333.64
41702007.01.16 10:01modify12950.101.96631.96682.0662
41712007.01.16 10:13s/l12950.101.96681.96682.06625.0015338.64
41722007.01.17 00:00buy stop12970.101.96311.95812.0630
41732007.01.17 00:00sell stop12980.101.95911.96411.8592
41742007.01.17 08:14buy12970.101.96311.95812.0630
41752007.01.17 10:00modify12970.101.96311.96362.0630
41762007.01.17 17:00close12970.101.96891.96362.063058.0015396.64
41772007.01.17 17:00delete12980.101.95911.96411.8592
41782007.01.18 00:00buy stop12990.101.97181.96682.0717
41792007.01.18 00:00sell stop13000.101.96781.97281.8679