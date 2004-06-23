|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2007.01.02 09:00 - 2007.01.18 00:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MagicNum=66666666; UniqueKey=9192837; TIME_SETTING="---ACTION TIME SETTING---"; StartHour="00:00"; EndHour="17:00"; MONEY_SETTING="---ORDER SETTING/AUTO MONEY MANAGEMENT---"; UseAutoMoneyManagement=false; AutoLots=0.1; Lots_Ammount=0.1; Minimum_Lots=0.1; Maximum_Lots=10; ORDER_SETTING="---ORDER SETTING---"; StopLossMax=50; TakeProfit=999; BreakEvenPoint=20; ATRTrailingStop=0;
|Bars in test
|31972
|Ticks modelled
|100694
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|14396.64
|Gross profit
|26490.64
|Gross loss
|-12094.00
|Profit factor
|2.19
|Expected payoff
|15.17
|Absolute drawdown
|51.00
|Maximal drawdown
|334.00 (3.24%)
|Relative drawdown
|20.00% (301.00)
|Total trades
|949
|Short positions (won %)
|463 (71.92%)
|Long positions (won %)
|486 (69.75%)
|Profit trades (% of total)
|672 (70.81%)
|Loss trades (% of total)
|277 (29.19%)
|Largest
|profit trade
|240.00
|loss trade
|-50.00
|Average
|profit trade
|39.42
|loss trade
|-43.66
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|14 (344.00)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-194.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|764.00 (11)
|consecutive loss (count of losses)
|-194.00 (4)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.06.21 00:29
|buy stop
|1
|0.10
|1.8404
|1.8354
|1.9403
|2
|2004.06.21 00:29
|sell stop
|2
|0.10
|1.8364
|1.8414
|1.7365
|3
|2004.06.21 03:29
|buy
|1
|0.10
|1.8404
|1.8354
|1.9403
|4
|2004.06.21 08:59
|s/l
|1
|0.10
|1.8354
|1.8354
|1.9403
|-50.00
|950.00
|5
|2004.06.21 08:59
|sell
|2
|0.10
|1.8364
|1.8414
|1.7365
|6
|2004.06.21 09:29
|modify
|2
|0.10
|1.8364
|1.8359
|1.7365
|7
|2004.06.21 18:29
|close
|2
|0.10
|1.8315
|1.8359
|1.7365
|49.00
|999.00
|8
|2004.06.22 00:29
|buy stop
|3
|0.10
|1.8335
|1.8285
|1.9334
|9
|2004.06.22 00:29
|sell stop
|4
|0.10
|1.8295
|1.8345
|1.7296
|10
|2004.06.22 01:29
|buy
|3
|0.10
|1.8335
|1.8285
|1.9334
|11
|2004.06.22 07:29
|sell
|4
|0.10
|1.8295
|1.8345
|1.7296
|12
|2004.06.22 07:59
|s/l
|3
|0.10
|1.8285
|1.8285
|1.9334
|-50.00
|949.00
|13
|2004.06.22 08:59
|modify
|4
|0.10
|1.8295
|1.8290
|1.7296
|14
|2004.06.22 17:29
|close
|4
|0.10
|1.8201
|1.8290
|1.7296
|94.00
|1043.00
|15
|2004.06.23 00:29
|buy stop
|5
|0.10
|1.8234
|1.8184
|1.9233
|16
|2004.06.23 00:29
|sell stop
|6
|0.10
|1.8194
|1.8244
|1.7195
|17
|2004.06.23 04:29
|buy
|5
|0.10
|1.8234
|1.8184
|1.9233
|18
|2004.06.23 08:29
|modify
|5
|0.10
|1.8234
|1.8239
|1.9233
|19
|2004.06.23 09:29
|s/l
|5
|0.10
|1.8239
|1.8239
|1.9233
|5.00
|1048.00
|20
|2004.06.23 10:59
|sell
|6
|0.10
|1.8194
|1.8244
|1.7195
|21
|2004.06.23 11:29
|modify
|6
|0.10
|1.8194
|1.8189
|1.7195
|22
|2004.06.23 15:29
|s/l
|6
|0.10
|1.8189
|1.8189
|1.7195
|5.00
|1053.00
|23
|2004.06.24 00:29
|buy stop
|7
|0.10
|1.8190
|1.8140
|1.9189
|24
|2004.06.24 00:29
|sell stop
|8
|0.10
|1.8150
|1.8200
|1.7151
|25
|2004.06.24 02:29
|sell
|8
|0.10
|1.8150
|1.8200
|1.7151
|26
|2004.06.24 03:29
|modify
|8
|0.10
|1.8150
|1.8145
|1.7151
|27
|2004.06.24 07:59
|s/l
|8
|0.10
|1.8145
|1.8145
|1.7151
|5.00
|1058.00
|28
|2004.06.24 10:29
|buy
|7
|0.10
|1.8190
|1.8140
|1.9189
|29
|2004.06.24 12:29
|s/l
|7
|0.10
|1.8140
|1.8140
|1.9189
|-50.00
|1008.00
|30
|2004.06.25 00:29
|buy stop
|9
|0.10
|1.8274
|1.8224
|1.9273
|31
|2004.06.25 00:29
|sell stop
|10
|0.10
|1.8234
|1.8284
|1.7235
|32
|2004.06.25 00:59
|sell
|10
|0.10
|1.8234
|1.8284
|1.7235
|33
|2004.06.25 09:59
|modify
|10
|0.10
|1.8234
|1.8229
|1.7235
|34
|2004.06.25 13:29
|s/l
|10
|0.10
|1.8229
|1.8229
|1.7235
|5.00
|1013.00
|35
|2004.06.25 17:29
|delete
|9
|0.10
|1.8274
|1.8224
|1.9273
|36
|2004.06.28 00:29
|sell stop
|11
|0.10
|1.8237
|1.8287
|1.7238
|37
|2004.06.28 00:59
|buy stop
|12
|0.10
|1.8277
|1.8227
|1.9276
|38
|2004.06.28 02:29
|sell
|11
|0.10
|1.8237
|1.8287
|1.7238
|39
|2004.06.28 08:29
|modify
|11
|0.10
|1.8237
|1.8232
|1.7238
|40
|2004.06.28 09:29
|s/l
|11
|0.10
|1.8232
|1.8232
|1.7238
|5.00
|1018.00
|41
|2004.06.28 12:29
|buy
|12
|0.10
|1.8277
|1.8227
|1.9276
|42
|2004.06.28 14:59
|modify
|12
|0.10
|1.8277
|1.8282
|1.9276
|43
|2004.06.28 17:29
|close
|12
|0.10
|1.8300
|1.8282
|1.9276
|23.00
|1041.00
|44
|2004.06.29 00:29
|buy stop
|13
|0.10
|1.8317
|1.8267
|1.9316
|45
|2004.06.29 00:29
|sell stop
|14
|0.10
|1.8277
|1.8327
|1.7278
|46
|2004.06.29 02:29
|sell
|14
|0.10
|1.8277
|1.8327
|1.7278
|47
|2004.06.29 08:59
|modify
|14
|0.10
|1.8277
|1.8272
|1.7278
|48
|2004.06.29 17:29
|delete
|13
|0.10
|1.8317
|1.8267
|1.9316
|49
|2004.06.29 17:59
|close
|14
|0.10
|1.8093
|1.8272
|1.7278
|184.00
|1225.00
|50
|2004.06.30 00:29
|buy stop
|15
|0.10
|1.8092
|1.8042
|1.9091
|51
|2004.06.30 00:29
|sell stop
|16
|0.10
|1.8052
|1.8102
|1.7053
|52
|2004.06.30 03:59
|buy
|15
|0.10
|1.8092
|1.8042
|1.9091
|53
|2004.06.30 08:29
|s/l
|15
|0.10
|1.8042
|1.8042
|1.9091
|-50.00
|1175.00
|54
|2004.06.30 08:29
|sell
|16
|0.10
|1.8052
|1.8102
|1.7053
|55
|2004.06.30 08:59
|modify
|16
|0.10
|1.8052
|1.8047
|1.7053
|56
|2004.06.30 09:29
|s/l
|16
|0.10
|1.8047
|1.8047
|1.7053
|5.00
|1180.00
|57
|2004.07.01 00:29
|buy stop
|17
|0.10
|1.8214
|1.8164
|1.9213
|58
|2004.07.01 00:29
|sell stop
|18
|0.10
|1.8174
|1.8224
|1.7175
|59
|2004.07.01 01:59
|buy
|17
|0.10
|1.8214
|1.8164
|1.9213
|60
|2004.07.01 03:29
|sell
|18
|0.10
|1.8174
|1.8224
|1.7175
|61
|2004.07.01 04:29
|s/l
|17
|0.10
|1.8164
|1.8164
|1.9213
|-50.00
|1130.00
|62
|2004.07.01 10:29
|modify
|18
|0.10
|1.8174
|1.8169
|1.7175
|63
|2004.07.01 12:29
|s/l
|18
|0.10
|1.8169
|1.8169
|1.7175
|5.00
|1135.00
|64
|2004.07.02 00:29
|buy stop
|19
|0.10
|1.8225
|1.8175
|1.9224
|65
|2004.07.02 00:29
|sell stop
|20
|0.10
|1.8185
|1.8235
|1.7186
|66
|2004.07.02 02:29
|sell
|20
|0.10
|1.8185
|1.8235
|1.7186
|67
|2004.07.02 14:59
|s/l
|20
|0.10
|1.8235
|1.8235
|1.7186
|-50.00
|1085.00
|68
|2004.07.02 14:59
|buy
|19
|0.10
|1.8225
|1.8175
|1.9224
|69
|2004.07.02 15:29
|modify
|19
|0.10
|1.8225
|1.8230
|1.9224
|70
|2004.07.02 17:29
|close
|19
|0.10
|1.8297
|1.8230
|1.9224
|72.00
|1157.00
|71
|2004.07.05 00:29
|sell stop
|21
|0.10
|1.8295
|1.8345
|1.7296
|72
|2004.07.05 16:29
|sell
|21
|0.10
|1.8295
|1.8345
|1.7296
|73
|2004.07.05 17:29
|close
|21
|0.10
|1.8277
|1.8345
|1.7296
|18.00
|1175.00
|74
|2004.07.06 00:29
|buy stop
|22
|0.10
|1.8300
|1.8250
|1.9299
|75
|2004.07.06 00:29
|sell stop
|23
|0.10
|1.8260
|1.8310
|1.7261
|76
|2004.07.06 00:59
|buy
|22
|0.10
|1.8300
|1.8250
|1.9299
|77
|2004.07.06 06:59
|modify
|22
|0.10
|1.8300
|1.8305
|1.9299
|78
|2004.07.06 17:29
|close
|22
|0.10
|1.8400
|1.8305
|1.9299
|100.00
|1275.00
|79
|2004.07.06 17:59
|delete
|23
|0.10
|1.8260
|1.8310
|1.7261
|80
|2004.07.07 00:29
|buy stop
|24
|0.10
|1.8425
|1.8375
|1.9424
|81
|2004.07.07 00:29
|sell stop
|25
|0.10
|1.8385
|1.8435
|1.7386
|82
|2004.07.07 01:59
|buy
|24
|0.10
|1.8425
|1.8375
|1.9424
|83
|2004.07.07 06:29
|modify
|24
|0.10
|1.8425
|1.8430
|1.9424
|84
|2004.07.07 06:59
|s/l
|24
|0.10
|1.8430
|1.8430
|1.9424
|5.00
|1280.00
|85
|2004.07.07 17:29
|delete
|25
|0.10
|1.8385
|1.8435
|1.7386
|86
|2004.07.08 00:29
|buy stop
|26
|0.10
|1.8571
|1.8521
|1.9570
|87
|2004.07.08 00:29
|sell stop
|27
|0.10
|1.8531
|1.8581
|1.7532
|88
|2004.07.08 08:59
|sell
|27
|0.10
|1.8531
|1.8581
|1.7532
|89
|2004.07.08 09:59
|modify
|27
|0.10
|1.8531
|1.8526
|1.7532
|90
|2004.07.08 14:59
|s/l
|27
|0.10
|1.8526
|1.8526
|1.7532
|5.00
|1285.00
|91
|2004.07.08 16:59
|buy
|26
|0.10
|1.8571
|1.8521
|1.9570
|92
|2004.07.08 17:29
|close
|26
|0.10
|1.8560
|1.8521
|1.9570
|-11.00
|1274.00
|93
|2004.07.09 00:29
|buy stop
|28
|0.10
|1.8517
|1.8467
|1.9516
|94
|2004.07.09 00:29
|sell stop
|29
|0.10
|1.8477
|1.8527
|1.7478
|95
|2004.07.09 01:29
|buy
|28
|0.10
|1.8517
|1.8467
|1.9516
|96
|2004.07.09 03:29
|modify
|28
|0.10
|1.8517
|1.8522
|1.9516
|97
|2004.07.09 10:29
|s/l
|28
|0.10
|1.8522
|1.8522
|1.9516
|5.00
|1279.00
|98
|2004.07.09 17:29
|delete
|29
|0.10
|1.8477
|1.8527
|1.7478
|99
|2004.07.12 00:29
|buy stop
|30
|0.10
|1.8616
|1.8566
|1.9615
|100
|2004.07.12 00:29
|sell stop
|31
|0.10
|1.8576
|1.8626
|1.7577
|101
|2004.07.12 00:59
|buy
|30
|0.10
|1.8616
|1.8566
|1.9615
|102
|2004.07.12 03:29
|sell
|31
|0.10
|1.8576
|1.8626
|1.7577
|103
|2004.07.12 10:29
|s/l
|31
|0.10
|1.8626
|1.8626
|1.7577
|-50.00
|1229.00
|104
|2004.07.12 10:59
|modify
|30
|0.10
|1.8616
|1.8621
|1.9615
|105
|2004.07.12 13:29
|s/l
|30
|0.10
|1.8621
|1.8621
|1.9615
|5.00
|1234.00
|106
|2004.07.13 00:29
|buy stop
|32
|0.10
|1.8634
|1.8584
|1.9633
|107
|2004.07.13 00:29
|sell stop
|33
|0.10
|1.8594
|1.8644
|1.7595
|108
|2004.07.13 02:59
|sell
|33
|0.10
|1.8594
|1.8644
|1.7595
|109
|2004.07.13 07:59
|modify
|33
|0.10
|1.8594
|1.8589
|1.7595
|110
|2004.07.13 12:59
|s/l
|33
|0.10
|1.8589
|1.8589
|1.7595
|5.00
|1239.00
|111
|2004.07.13 17:29
|delete
|32
|0.10
|1.8634
|1.8584
|1.9633
|112
|2004.07.14 00:29
|buy stop
|34
|0.10
|1.8590
|1.8540
|1.9589
|113
|2004.07.14 00:29
|sell stop
|35
|0.10
|1.8550
|1.8600
|1.7551
|114
|2004.07.14 10:29
|buy
|34
|0.10
|1.8590
|1.8540
|1.9589
|115
|2004.07.14 11:59
|sell
|35
|0.10
|1.8550
|1.8600
|1.7551
|116
|2004.07.14 14:29
|s/l
|35
|0.10
|1.8600
|1.8600
|1.7551
|-50.00
|1189.00
|117
|2004.07.14 17:29
|close
|34
|0.10
|1.8552
|1.8540
|1.9589
|-38.00
|1151.00
|118
|2004.07.15 00:29
|buy stop
|36
|0.10
|1.8586
|1.8536
|1.9585
|119
|2004.07.15 00:29
|sell stop
|37
|0.10
|1.8546
|1.8596
|1.7547
|120
|2004.07.15 02:59
|sell
|37
|0.10
|1.8546
|1.8596
|1.7547
|121
|2004.07.15 07:29
|modify
|37
|0.10
|1.8546
|1.8541
|1.7547
|122
|2004.07.15 14:29
|s/l
|37
|0.10
|1.8541
|1.8541
|1.7547
|5.00
|1156.00
|123
|2004.07.15 17:29
|delete
|36
|0.10
|1.8586
|1.8536
|1.9585
|124
|2004.07.16 00:29
|buy stop
|38
|0.10
|1.8551
|1.8501
|1.9550
|125
|2004.07.16 00:29
|sell stop
|39
|0.10
|1.8511
|1.8561
|1.7512
|126
|2004.07.16 02:29
|sell
|39
|0.10
|1.8511
|1.8561
|1.7512
|127
|2004.07.16 02:59
|modify
|39
|0.10
|1.8511
|1.8506
|1.7512
|128
|2004.07.16 03:29
|s/l
|39
|0.10
|1.8506
|1.8506
|1.7512
|5.00
|1161.00
|129
|2004.07.16 11:29
|buy
|38
|0.10
|1.8551
|1.8501
|1.9550
|130
|2004.07.16 12:29
|modify
|38
|0.10
|1.8551
|1.8556
|1.9550
|131
|2004.07.16 12:59
|s/l
|38
|0.10
|1.8556
|1.8556
|1.9550
|5.00
|1166.00
|132
|2004.07.19 00:29
|buy stop
|40
|0.10
|1.8762
|1.8712
|1.9761
|133
|2004.07.19 00:29
|sell stop
|41
|0.10
|1.8722
|1.8772
|1.7723
|134
|2004.07.19 01:29
|buy
|40
|0.10
|1.8762
|1.8712
|1.9761
|135
|2004.07.19 09:59
|sell
|41
|0.10
|1.8722
|1.8772
|1.7723
|136
|2004.07.19 10:59
|s/l
|40
|0.10
|1.8712
|1.8712
|1.9761
|-50.00
|1116.00
|137
|2004.07.19 11:29
|modify
|41
|0.10
|1.8722
|1.8717
|1.7723
|138
|2004.07.19 13:29
|s/l
|41
|0.10
|1.8717
|1.8717
|1.7723
|5.00
|1121.00
|139
|2004.07.20 00:29
|buy stop
|42
|0.10
|1.8700
|1.8650
|1.9699
|140
|2004.07.20 00:29
|sell stop
|43
|0.10
|1.8660
|1.8710
|1.7661
|141
|2004.07.20 02:29
|sell
|43
|0.10
|1.8660
|1.8710
|1.7661
|142
|2004.07.20 04:29
|modify
|43
|0.10
|1.8660
|1.8655
|1.7661
|143
|2004.07.20 04:59
|s/l
|43
|0.10
|1.8655
|1.8655
|1.7661
|5.00
|1126.00
|144
|2004.07.20 17:29
|delete
|42
|0.10
|1.8700
|1.8650
|1.9699
|145
|2004.07.21 00:29
|buy stop
|44
|0.10
|1.8541
|1.8491
|1.9540
|146
|2004.07.21 00:29
|sell stop
|45
|0.10
|1.8501
|1.8551
|1.7502
|147
|2004.07.21 01:59
|sell
|45
|0.10
|1.8501
|1.8551
|1.7502
|148
|2004.07.21 09:59
|buy
|44
|0.10
|1.8541
|1.8491
|1.9540
|149
|2004.07.21 11:59
|s/l
|44
|0.10
|1.8491
|1.8491
|1.9540
|-50.00
|1076.00
|150
|2004.07.21 12:29
|modify
|45
|0.10
|1.8501
|1.8496
|1.7502
|151
|2004.07.21 17:29
|close
|45
|0.10
|1.8348
|1.8496
|1.7502
|153.00
|1229.00
|152
|2004.07.22 00:29
|buy stop
|46
|0.10
|1.8437
|1.8387
|1.9436
|153
|2004.07.22 13:59
|buy
|46
|0.10
|1.8437
|1.8387
|1.9436
|154
|2004.07.22 15:59
|modify
|46
|0.10
|1.8437
|1.8442
|1.9436
|155
|2004.07.22 17:29
|close
|46
|0.10
|1.8466
|1.8442
|1.9436
|29.00
|1258.00
|156
|2004.07.23 00:29
|buy stop
|47
|0.10
|1.8467
|1.8417
|1.9466
|157
|2004.07.23 00:29
|sell stop
|48
|0.10
|1.8427
|1.8477
|1.7428
|158
|2004.07.23 02:59
|sell
|48
|0.10
|1.8427
|1.8477
|1.7428
|159
|2004.07.23 10:29
|modify
|48
|0.10
|1.8427
|1.8422
|1.7428
|160
|2004.07.23 17:29
|delete
|47
|0.10
|1.8467
|1.8417
|1.9466
|161
|2004.07.23 17:59
|close
|48
|0.10
|1.8324
|1.8422
|1.7428
|103.00
|1361.00
|162
|2004.07.26 00:29
|buy stop
|49
|0.10
|1.8341
|1.8291
|1.9340
|163
|2004.07.26 00:29
|sell stop
|50
|0.10
|1.8301
|1.8351
|1.7302
|164
|2004.07.26 01:29
|buy
|49
|0.10
|1.8341
|1.8291
|1.9340
|165
|2004.07.26 05:29
|modify
|49
|0.10
|1.8341
|1.8346
|1.9340
|166
|2004.07.26 17:29
|close
|49
|0.10
|1.8379
|1.8346
|1.9340
|38.00
|1399.00
|167
|2004.07.26 17:59
|delete
|50
|0.10
|1.8301
|1.8351
|1.7302
|168
|2004.07.27 00:29
|buy stop
|51
|0.10
|1.8433
|1.8383
|1.9432
|169
|2004.07.27 00:29
|sell stop
|52
|0.10
|1.8393
|1.8443
|1.7394
|170
|2004.07.27 03:59
|buy
|51
|0.10
|1.8433
|1.8383
|1.9432
|171
|2004.07.27 14:59
|s/l
|51
|0.10
|1.8383
|1.8383
|1.9432
|-50.00
|1349.00
|172
|2004.07.27 14:59
|sell
|52
|0.10
|1.8393
|1.8443
|1.7394
|173
|2004.07.27 15:59
|modify
|52
|0.10
|1.8393
|1.8388
|1.7394
|174
|2004.07.27 17:29
|close
|52
|0.10
|1.8237
|1.8388
|1.7394
|156.00
|1505.00
|175
|2004.07.28 00:29
|buy stop
|53
|0.10
|1.8238
|1.8188
|1.9237
|176
|2004.07.28 00:29
|sell stop
|54
|0.10
|1.8198
|1.8248
|1.7199
|177
|2004.07.28 03:59
|buy
|53
|0.10
|1.8238
|1.8188
|1.9237
|178
|2004.07.28 10:59
|s/l
|53
|0.10
|1.8188
|1.8188
|1.9237
|-50.00
|1455.00
|179
|2004.07.28 10:59
|sell
|54
|0.10
|1.8198
|1.8248
|1.7199
|180
|2004.07.28 11:29
|modify
|54
|0.10
|1.8198
|1.8193
|1.7199
|181
|2004.07.28 14:59
|s/l
|54
|0.10
|1.8193
|1.8193
|1.7199
|5.00
|1460.00
|182
|2004.07.29 00:29
|buy stop
|55
|0.10
|1.8265
|1.8215
|1.9264
|183
|2004.07.29 00:29
|sell stop
|56
|0.10
|1.8225
|1.8275
|1.7226
|184
|2004.07.29 06:59
|sell
|56
|0.10
|1.8225
|1.8275
|1.7226
|185
|2004.07.29 08:29
|s/l
|56
|0.10
|1.8275
|1.8275
|1.7226
|-50.00
|1410.00
|186
|2004.07.29 08:29
|buy
|55
|0.10
|1.8265
|1.8215
|1.9264
|187
|2004.07.29 08:59
|modify
|55
|0.10
|1.8265
|1.8270
|1.9264
|188
|2004.07.29 09:29
|s/l
|55
|0.10
|1.8270
|1.8270
|1.9264
|5.00
|1415.00
|189
|2004.07.30 00:29
|buy stop
|57
|0.10
|1.8193
|1.8143
|1.9192
|190
|2004.07.30 00:29
|sell stop
|58
|0.10
|1.8153
|1.8203
|1.7154
|191
|2004.07.30 08:29
|sell
|58
|0.10
|1.8153
|1.8203
|1.7154
|192
|2004.07.30 14:59
|s/l
|58
|0.10
|1.8203
|1.8203
|1.7154
|-50.00
|1365.00
|193
|2004.07.30 14:59
|buy
|57
|0.10
|1.8193
|1.8143
|1.9192
|194
|2004.07.30 15:29
|modify
|57
|0.10
|1.8193
|1.8198
|1.9192
|195
|2004.07.30 16:59
|s/l
|57
|0.10
|1.8198
|1.8198
|1.9192
|5.00
|1370.00
|196
|2004.08.02 00:29
|buy stop
|59
|0.10
|1.8249
|1.8199
|1.9248
|197
|2004.08.02 00:29
|sell stop
|60
|0.10
|1.8209
|1.8259
|1.7210
|198
|2004.08.02 02:59
|sell
|60
|0.10
|1.8209
|1.8259
|1.7210
|199
|2004.08.02 09:59
|s/l
|60
|0.10
|1.8259
|1.8259
|1.7210
|-50.00
|1320.00
|200
|2004.08.02 09:59
|buy
|59
|0.10
|1.8249
|1.8199
|1.9248
|201
|2004.08.02 10:29
|modify
|59
|0.10
|1.8249
|1.8254
|1.9248
|202
|2004.08.02 17:29
|close
|59
|0.10
|1.8268
|1.8254
|1.9248
|19.00
|1339.00
|203
|2004.08.03 00:29
|buy stop
|61
|0.10
|1.8263
|1.8213
|1.9262
|204
|2004.08.03 00:29
|sell stop
|62
|0.10
|1.8223
|1.8273
|1.7224
|205
|2004.08.03 02:29
|buy
|61
|0.10
|1.8263
|1.8213
|1.9262
|206
|2004.08.03 08:59
|sell
|62
|0.10
|1.8223
|1.8273
|1.7224
|207
|2004.08.03 09:59
|s/l
|61
|0.10
|1.8213
|1.8213
|1.9262
|-50.00
|1289.00
|208
|2004.08.03 10:29
|modify
|62
|0.10
|1.8223
|1.8218
|1.7224
|209
|2004.08.03 15:29
|s/l
|62
|0.10
|1.8218
|1.8218
|1.7224
|5.00
|1294.00
|210
|2004.08.04 00:29
|buy stop
|63
|0.10
|1.8260
|1.8210
|1.9259
|211
|2004.08.04 00:29
|sell stop
|64
|0.10
|1.8220
|1.8270
|1.7221
|212
|2004.08.04 05:29
|sell
|64
|0.10
|1.8220
|1.8270
|1.7221
|213
|2004.08.04 09:29
|modify
|64
|0.10
|1.8220
|1.8215
|1.7221
|214
|2004.08.04 09:59
|s/l
|64
|0.10
|1.8215
|1.8215
|1.7221
|5.00
|1299.00
|215
|2004.08.04 17:29
|delete
|63
|0.10
|1.8260
|1.8210
|1.9259
|216
|2004.08.05 00:29
|buy stop
|65
|0.10
|1.8274
|1.8224
|1.9273
|217
|2004.08.05 00:29
|sell stop
|66
|0.10
|1.8234
|1.8284
|1.7235
|218
|2004.08.05 08:59
|buy
|65
|0.10
|1.8274
|1.8224
|1.9273
|219
|2004.08.05 13:29
|s/l
|65
|0.10
|1.8224
|1.8224
|1.9273
|-50.00
|1249.00
|220
|2004.08.05 13:29
|sell
|66
|0.10
|1.8234
|1.8284
|1.7235
|221
|2004.08.05 13:59
|modify
|66
|0.10
|1.8234
|1.8229
|1.7235
|222
|2004.08.05 16:29
|s/l
|66
|0.10
|1.8229
|1.8229
|1.7235
|5.00
|1254.00
|223
|2004.08.06 00:29
|buy stop
|67
|0.10
|1.8254
|1.8204
|1.9253
|224
|2004.08.06 00:29
|sell stop
|68
|0.10
|1.8214
|1.8264
|1.7215
|225
|2004.08.06 07:29
|buy
|67
|0.10
|1.8254
|1.8204
|1.9253
|226
|2004.08.06 13:29
|sell
|68
|0.10
|1.8214
|1.8264
|1.7215
|227
|2004.08.06 14:59
|s/l
|68
|0.10
|1.8264
|1.8264
|1.7215
|-50.00
|1204.00
|228
|2004.08.06 15:29
|modify
|67
|0.10
|1.8254
|1.8259
|1.9253
|229
|2004.08.06 17:29
|close
|67
|0.10
|1.8450
|1.8259
|1.9253
|196.00
|1400.00
|230
|2004.08.09 00:29
|buy stop
|69
|0.10
|1.8452
|1.8402
|1.9451
|231
|2004.08.09 00:29
|sell stop
|70
|0.10
|1.8412
|1.8462
|1.7413
|232
|2004.08.09 10:29
|sell
|70
|0.10
|1.8412
|1.8462
|1.7413
|233
|2004.08.09 16:59
|modify
|70
|0.10
|1.8412
|1.8407
|1.7413
|234
|2004.08.09 17:29
|delete
|69
|0.10
|1.8452
|1.8402
|1.9451
|235
|2004.08.09 17:59
|s/l
|70
|0.10
|1.8407
|1.8407
|1.7413
|5.00
|1405.00
|236
|2004.08.10 00:29
|buy stop
|71
|0.10
|1.8424
|1.8374
|1.9423
|237
|2004.08.10 00:29
|sell stop
|72
|0.10
|1.8384
|1.8434
|1.7385
|238
|2004.08.10 10:59
|sell
|72
|0.10
|1.8384
|1.8434
|1.7385
|239
|2004.08.10 11:29
|modify
|72
|0.10
|1.8384
|1.8379
|1.7385
|240
|2004.08.10 16:29
|s/l
|72
|0.10
|1.8379
|1.8379
|1.7385
|5.00
|1410.00
|241
|2004.08.10 17:29
|delete
|71
|0.10
|1.8424
|1.8374
|1.9423
|242
|2004.08.11 00:29
|buy stop
|73
|0.10
|1.8280
|1.8230
|1.9279
|243
|2004.08.11 00:29
|sell stop
|74
|0.10
|1.8240
|1.8290
|1.7241
|244
|2004.08.11 01:59
|buy
|73
|0.10
|1.8280
|1.8230
|1.9279
|245
|2004.08.11 17:29
|close
|73
|0.10
|1.8279
|1.8230
|1.9279
|-1.00
|1409.00
|246
|2004.08.11 17:59
|delete
|74
|0.10
|1.8240
|1.8290
|1.7241
|247
|2004.08.12 00:29
|buy stop
|75
|0.10
|1.8320
|1.8270
|1.9319
|248
|2004.08.12 00:29
|sell stop
|76
|0.10
|1.8280
|1.8330
|1.7281
|249
|2004.08.12 01:59
|buy
|75
|0.10
|1.8320
|1.8270
|1.9319
|250
|2004.08.12 15:59
|s/l
|75
|0.10
|1.8270
|1.8270
|1.9319
|-50.00
|1359.00
|251
|2004.08.12 15:59
|sell
|76
|0.10
|1.8280
|1.8330
|1.7281
|252
|2004.08.12 16:29
|modify
|76
|0.10
|1.8280
|1.8275
|1.7281
|253
|2004.08.12 17:29
|close
|76
|0.10
|1.8216
|1.8275
|1.7281
|64.00
|1423.00
|254
|2004.08.13 00:29
|buy stop
|77
|0.10
|1.8243
|1.8193
|1.9242
|255
|2004.08.13 00:29
|sell stop
|78
|0.10
|1.8203
|1.8253
|1.7204
|256
|2004.08.13 05:29
|sell
|78
|0.10
|1.8203
|1.8253
|1.7204
|257
|2004.08.13 08:59
|modify
|78
|0.10
|1.8203
|1.8198
|1.7204
|258
|2004.08.13 13:29
|s/l
|78
|0.10
|1.8198
|1.8198
|1.7204
|5.00
|1428.00
|259
|2004.08.13 14:29
|buy
|77
|0.10
|1.8243
|1.8193
|1.9242
|260
|2004.08.13 15:29
|modify
|77
|0.10
|1.8243
|1.8248
|1.9242
|261
|2004.08.13 17:29
|close
|77
|0.10
|1.8407
|1.8248
|1.9242
|164.00
|1592.00
|262
|2004.08.16 00:29
|buy stop
|79
|0.10
|1.8457
|1.8407
|1.9456
|263
|2004.08.16 00:29
|sell stop
|80
|0.10
|1.8417
|1.8467
|1.7418
|264
|2004.08.16 07:29
|sell
|80
|0.10
|1.8417
|1.8467
|1.7418
|265
|2004.08.16 17:29
|delete
|79
|0.10
|1.8457
|1.8407
|1.9456
|266
|2004.08.16 18:29
|close
|80
|0.10
|1.8403
|1.8467
|1.7418
|14.00
|1606.00
|267
|2004.08.17 00:29
|buy stop
|81
|0.10
|1.8419
|1.8369
|1.9418
|268
|2004.08.17 00:29
|sell stop
|82
|0.10
|1.8379
|1.8429
|1.7380
|269
|2004.08.17 09:59
|sell
|82
|0.10
|1.8379
|1.8429
|1.7380
|270
|2004.08.17 15:29
|modify
|82
|0.10
|1.8379
|1.8374
|1.7380
|271
|2004.08.17 17:29
|delete
|81
|0.10
|1.8419
|1.8369
|1.9418
|272
|2004.08.17 17:59
|close
|82
|0.10
|1.8289
|1.8374
|1.7380
|90.00
|1696.00
|273
|2004.08.18 00:29
|buy stop
|83
|0.10
|1.8291
|1.8241
|1.9290
|274
|2004.08.18 00:29
|sell stop
|84
|0.10
|1.8251
|1.8301
|1.7252
|275
|2004.08.18 01:59
|buy
|83
|0.10
|1.8291
|1.8241
|1.9290
|276
|2004.08.18 14:59
|s/l
|83
|0.10
|1.8241
|1.8241
|1.9290
|-50.00
|1646.00
|277
|2004.08.18 14:59
|sell
|84
|0.10
|1.8251
|1.8301
|1.7252
|278
|2004.08.18 15:29
|modify
|84
|0.10
|1.8251
|1.8246
|1.7252
|279
|2004.08.18 17:29
|close
|84
|0.10
|1.8225
|1.8246
|1.7252
|26.00
|1672.00
|280
|2004.08.19 00:29
|buy stop
|85
|0.10
|1.8254
|1.8204
|1.9253
|281
|2004.08.19 00:29
|sell stop
|86
|0.10
|1.8214
|1.8264
|1.7215
|282
|2004.08.19 11:29
|buy
|85
|0.10
|1.8254
|1.8204
|1.9253
|283
|2004.08.19 12:29
|modify
|85
|0.10
|1.8254
|1.8259
|1.9253
|284
|2004.08.19 17:29
|close
|85
|0.10
|1.8317
|1.8259
|1.9253
|63.00
|1735.00
|285
|2004.08.19 17:59
|delete
|86
|0.10
|1.8214
|1.8264
|1.7215
|286
|2004.08.20 00:29
|buy stop
|87
|0.10
|1.8334
|1.8284
|1.9333
|287
|2004.08.20 00:29
|sell stop
|88
|0.10
|1.8294
|1.8344
|1.7295
|288
|2004.08.20 04:29
|buy
|87
|0.10
|1.8334
|1.8284
|1.9333
|289
|2004.08.20 11:59
|s/l
|87
|0.10
|1.8284
|1.8284
|1.9333
|-50.00
|1685.00
|290
|2004.08.20 11:59
|sell
|88
|0.10
|1.8294
|1.8344
|1.7295
|291
|2004.08.20 12:29
|modify
|88
|0.10
|1.8294
|1.8289
|1.7295
|292
|2004.08.20 17:29
|close
|88
|0.10
|1.8225
|1.8289
|1.7295
|69.00
|1754.00
|293
|2004.08.23 00:29
|buy stop
|89
|0.10
|1.8214
|1.8164
|1.9213
|294
|2004.08.23 00:29
|sell stop
|90
|0.10
|1.8174
|1.8224
|1.7175
|295
|2004.08.23 00:59
|sell
|90
|0.10
|1.8174
|1.8224
|1.7175
|296
|2004.08.23 02:59
|modify
|90
|0.10
|1.8174
|1.8169
|1.7175
|297
|2004.08.23 05:59
|s/l
|90
|0.10
|1.8169
|1.8169
|1.7175
|5.00
|1759.00
|298
|2004.08.23 17:29
|delete
|89
|0.10
|1.8214
|1.8164
|1.9213
|299
|2004.08.24 00:29
|buy stop
|91
|0.10
|1.8087
|1.8037
|1.9086
|300
|2004.08.24 00:29
|sell stop
|92
|0.10
|1.8047
|1.8097
|1.7048
|301
|2004.08.24 00:59
|buy
|91
|0.10
|1.8087
|1.8037
|1.9086
|302
|2004.08.24 14:29
|s/l
|91
|0.10
|1.8037
|1.8037
|1.9086
|-50.00
|1709.00
|303
|2004.08.24 14:29
|sell
|92
|0.10
|1.8047
|1.8097
|1.7048
|304
|2004.08.24 14:59
|modify
|92
|0.10
|1.8047
|1.8042
|1.7048
|305
|2004.08.24 18:29
|close
|92
|0.10
|1.7923
|1.8042
|1.7048
|124.00
|1833.00
|306
|2004.08.25 00:29
|buy stop
|93
|0.10
|1.7943
|1.7893
|1.8942
|307
|2004.08.25 00:29
|sell stop
|94
|0.10
|1.7903
|1.7953
|1.6904
|308
|2004.08.25 05:29
|buy
|93
|0.10
|1.7943
|1.7893
|1.8942
|309
|2004.08.25 10:29
|modify
|93
|0.10
|1.7943
|1.7948
|1.8942
|310
|2004.08.26 10:59
|s/l
|93
|0.10
|1.7948
|1.7948
|1.8942
|4.64
|1837.64
|311
|2004.08.26 17:29
|delete
|94
|0.10
|1.7903
|1.7953
|1.6904
|312
|2004.08.27 00:29
|buy stop
|95
|0.10
|1.7985
|1.7935
|1.8984
|313
|2004.08.27 00:29
|sell stop
|96
|0.10
|1.7945
|1.7995
|1.6946
|314
|2004.08.27 05:59
|buy
|95
|0.10
|1.7985
|1.7935
|1.8984
|315
|2004.08.27 08:29
|modify
|95
|0.10
|1.7985
|1.7990
|1.8984
|316
|2004.08.27 10:29
|s/l
|95
|0.10
|1.7990
|1.7990
|1.8984
|5.00
|1842.64
|317
|2004.08.27 16:29
|sell
|96
|0.10
|1.7945
|1.7995
|1.6946
|318
|2004.08.27 17:29
|close
|96
|0.10
|1.7935
|1.7995
|1.6946
|10.00
|1852.64
|319
|2004.08.30 00:29
|buy stop
|97
|0.10
|1.7921
|1.7871
|1.8920
|320
|2004.08.30 00:29
|sell stop
|98
|0.10
|1.7881
|1.7931
|1.6882
|321
|2004.08.30 06:59
|sell
|98
|0.10
|1.7881
|1.7931
|1.6882
|322
|2004.08.30 07:29
|modify
|98
|0.10
|1.7881
|1.7876
|1.6882
|323
|2004.08.30 08:29
|s/l
|98
|0.10
|1.7876
|1.7876
|1.6882
|5.00
|1857.64
|324
|2004.08.30 14:29
|buy
|97
|0.10
|1.7921
|1.7871
|1.8920
|325
|2004.08.30 17:29
|close
|97
|0.10
|1.7926
|1.7871
|1.8920
|5.00
|1862.64
|326
|2004.08.31 00:29
|buy stop
|99
|0.10
|1.7967
|1.7917
|1.8966
|327
|2004.08.31 00:29
|sell stop
|100
|0.10
|1.7927
|1.7977
|1.6928
|328
|2004.08.31 03:29
|buy
|99
|0.10
|1.7967
|1.7917
|1.8966
|329
|2004.08.31 05:29
|modify
|99
|0.10
|1.7967
|1.7972
|1.8966
|330
|2004.08.31 08:59
|s/l
|99
|0.10
|1.7972
|1.7972
|1.8966
|5.00
|1867.64
|331
|2004.08.31 12:59
|sell
|100
|0.10
|1.7927
|1.7977
|1.6928
|332
|2004.08.31 16:29
|s/l
|100
|0.10
|1.7977
|1.7977
|1.6928
|-50.00
|1817.64
|333
|2004.09.01 00:29
|buy stop
|101
|0.10
|1.8042
|1.7992
|1.9041
|334
|2004.09.01 00:29
|sell stop
|102
|0.10
|1.8002
|1.8052
|1.7003
|335
|2004.09.01 08:29
|sell
|102
|0.10
|1.8002
|1.8052
|1.7003
|336
|2004.09.01 08:59
|modify
|102
|0.10
|1.8002
|1.7997
|1.7003
|337
|2004.09.01 17:29
|delete
|101
|0.10
|1.8042
|1.7992
|1.9041
|338
|2004.09.01 17:59
|close
|102
|0.10
|1.7942
|1.7997
|1.7003
|60.00
|1877.64
|339
|2004.09.02 00:29
|buy stop
|103
|0.10
|1.7962
|1.7912
|1.8961
|340
|2004.09.02 00:29
|sell stop
|104
|0.10
|1.7922
|1.7972
|1.6923
|341
|2004.09.02 07:29
|sell
|104
|0.10
|1.7922
|1.7972
|1.6923
|342
|2004.09.02 10:29
|buy
|103
|0.10
|1.7962
|1.7912
|1.8961
|343
|2004.09.02 14:59
|s/l
|103
|0.10
|1.7912
|1.7912
|1.8961
|-50.00
|1827.64
|344
|2004.09.02 15:29
|modify
|104
|0.10
|1.7922
|1.7917
|1.6923
|345
|2004.09.02 17:29
|close
|104
|0.10
|1.7916
|1.7917
|1.6923
|6.00
|1833.64
|346
|2004.09.03 00:29
|sell stop
|105
|0.10
|1.7861
|1.7911
|1.6862
|347
|2004.09.03 14:59
|sell
|105
|0.10
|1.7861
|1.7911
|1.6862
|348
|2004.09.03 15:29
|modify
|105
|0.10
|1.7861
|1.7856
|1.6862
|349
|2004.09.03 17:29
|close
|105
|0.10
|1.7765
|1.7856
|1.6862
|96.00
|1929.64
|350
|2004.09.06 00:29
|buy stop
|106
|0.10
|1.7771
|1.7721
|1.8770
|351
|2004.09.06 00:29
|sell stop
|107
|0.10
|1.7731
|1.7781
|1.6732
|352
|2004.09.06 08:59
|buy
|106
|0.10
|1.7771
|1.7721
|1.8770
|353
|2004.09.06 12:29
|modify
|106
|0.10
|1.7771
|1.7776
|1.8770
|354
|2004.09.06 17:29
|close
|106
|0.10
|1.7797
|1.7776
|1.8770
|26.00
|1955.64
|355
|2004.09.06 17:59
|delete
|107
|0.10
|1.7731
|1.7781
|1.6732
|356
|2004.09.07 00:29
|buy stop
|108
|0.10
|1.7820
|1.7770
|1.8819
|357
|2004.09.07 00:29
|sell stop
|109
|0.10
|1.7780
|1.7830
|1.6781
|358
|2004.09.07 04:29
|buy
|108
|0.10
|1.7820
|1.7770
|1.8819
|359
|2004.09.07 08:59
|modify
|108
|0.10
|1.7820
|1.7825
|1.8819
|360
|2004.09.07 09:29
|s/l
|108
|0.10
|1.7825
|1.7825
|1.8819
|5.00
|1960.64
|361
|2004.09.07 12:59
|sell
|109
|0.10
|1.7780
|1.7830
|1.6781
|362
|2004.09.07 13:29
|modify
|109
|0.10
|1.7780
|1.7775
|1.6781
|363
|2004.09.07 17:29
|close
|109
|0.10
|1.7729
|1.7775
|1.6781
|51.00
|2011.64
|364
|2004.09.08 00:29
|buy stop
|110
|0.10
|1.7754
|1.7704
|1.8753
|365
|2004.09.08 00:29
|sell stop
|111
|0.10
|1.7714
|1.7764
|1.6715
|366
|2004.09.08 02:29
|buy
|110
|0.10
|1.7754
|1.7704
|1.8753
|367
|2004.09.08 17:29
|close
|110
|0.10
|1.7885
|1.7704
|1.8753
|131.00
|2142.64
|368
|2004.09.08 17:59
|delete
|111
|0.10
|1.7714
|1.7764
|1.6715
|369
|2004.09.09 00:29
|buy stop
|112
|0.10
|1.7884
|1.7834
|1.8883
|370
|2004.09.09 00:29
|sell stop
|113
|0.10
|1.7844
|1.7894
|1.6845
|371
|2004.09.09 11:29
|sell
|113
|0.10
|1.7844
|1.7894
|1.6845
|372
|2004.09.09 16:29
|modify
|113
|0.10
|1.7844
|1.7839
|1.6845
|373
|2004.09.09 17:29
|delete
|112
|0.10
|1.7884
|1.7834
|1.8883
|374
|2004.09.09 17:59
|s/l
|113
|0.10
|1.7839
|1.7839
|1.6845
|5.00
|2147.64
|375
|2004.09.10 00:29
|sell stop
|114
|0.10
|1.7865
|1.7915
|1.6866
|376
|2004.09.10 00:59
|buy stop
|115
|0.10
|1.7905
|1.7855
|1.8904
|377
|2004.09.10 02:29
|sell
|114
|0.10
|1.7865
|1.7915
|1.6866
|378
|2004.09.10 06:59
|s/l
|114
|0.10
|1.7915
|1.7915
|1.6866
|-50.00
|2097.64
|379
|2004.09.10 06:59
|buy
|115
|0.10
|1.7905
|1.7855
|1.8904
|380
|2004.09.10 15:29
|modify
|115
|0.10
|1.7905
|1.7910
|1.8904
|381
|2004.09.10 17:29
|close
|115
|0.10
|1.7997
|1.7910
|1.8904
|92.00
|2189.64
|382
|2004.09.13 00:29
|buy stop
|116
|0.10
|1.8003
|1.7953
|1.9002
|383
|2004.09.13 00:29
|sell stop
|117
|0.10
|1.7963
|1.8013
|1.6964
|384
|2004.09.13 07:59
|sell
|117
|0.10
|1.7963
|1.8013
|1.6964
|385
|2004.09.13 12:59
|buy
|116
|0.10
|1.8003
|1.7953
|1.9002
|386
|2004.09.13 17:29
|close
|116
|0.10
|1.7961
|1.7953
|1.9002
|-42.00
|2147.64
|387
|2004.09.13 17:59
|close
|117
|0.10
|1.7959
|1.8013
|1.6964
|4.00
|2151.64
|388
|2004.09.14 00:29
|buy stop
|118
|0.10
|1.7986
|1.7936
|1.8985
|389
|2004.09.14 00:29
|sell stop
|119
|0.10
|1.7946
|1.7996
|1.6947
|390
|2004.09.14 03:29
|buy
|118
|0.10
|1.7986
|1.7936
|1.8985
|391
|2004.09.14 09:59
|modify
|118
|0.10
|1.7986
|1.7991
|1.8985
|392
|2004.09.14 10:59
|s/l
|118
|0.10
|1.7991
|1.7991
|1.8985
|5.00
|2156.64
|393
|2004.09.14 17:29
|delete
|119
|0.10
|1.7946
|1.7996
|1.6947
|394
|2004.09.15 00:29
|buy stop
|120
|0.10
|1.7975
|1.7925
|1.8974
|395
|2004.09.15 00:29
|sell stop
|121
|0.10
|1.7935
|1.7985
|1.6936
|396
|2004.09.15 00:59
|buy
|120
|0.10
|1.7975
|1.7925
|1.8974
|397
|2004.09.15 05:29
|sell
|121
|0.10
|1.7935
|1.7985
|1.6936
|398
|2004.09.15 08:59
|s/l
|120
|0.10
|1.7925
|1.7925
|1.8974
|-50.00
|2106.64
|399
|2004.09.15 12:29
|modify
|121
|0.10
|1.7935
|1.7930
|1.6936
|400
|2004.09.15 17:29
|close
|121
|0.10
|1.7777
|1.7930
|1.6936
|158.00
|2264.64
|401
|2004.09.16 00:29
|buy stop
|122
|0.10
|1.7779
|1.7729
|1.8778
|402
|2004.09.16 00:29
|sell stop
|123
|0.10
|1.7739
|1.7789
|1.6740
|403
|2004.09.16 02:59
|buy
|122
|0.10
|1.7779
|1.7729
|1.8778
|404
|2004.09.16 10:29
|modify
|122
|0.10
|1.7779
|1.7784
|1.8778
|405
|2004.09.16 17:29
|close
|122
|0.10
|1.7921
|1.7784
|1.8778
|142.00
|2406.64
|406
|2004.09.16 17:59
|delete
|123
|0.10
|1.7739
|1.7789
|1.6740
|407
|2004.09.17 00:29
|buy stop
|124
|0.10
|1.7947
|1.7897
|1.8946
|408
|2004.09.17 00:29
|sell stop
|125
|0.10
|1.7907
|1.7957
|1.6908
|409
|2004.09.17 08:29
|buy
|124
|0.10
|1.7947
|1.7897
|1.8946
|410
|2004.09.17 17:29
|close
|124
|0.10
|1.7915
|1.7897
|1.8946
|-32.00
|2374.64
|411
|2004.09.17 17:59
|delete
|125
|0.10
|1.7907
|1.7957
|1.6908
|412
|2004.09.20 00:29
|buy stop
|126
|0.10
|1.7939
|1.7889
|1.8938
|413
|2004.09.20 00:29
|sell stop
|127
|0.10
|1.7899
|1.7949
|1.6900
|414
|2004.09.20 03:29
|sell
|127
|0.10
|1.7899
|1.7949
|1.6900
|415
|2004.09.20 10:59
|modify
|127
|0.10
|1.7899
|1.7894
|1.6900
|416
|2004.09.20 17:29
|delete
|126
|0.10
|1.7939
|1.7889
|1.8938
|417
|2004.09.20 17:59
|close
|127
|0.10
|1.7885
|1.7894
|1.6900
|14.00
|2388.64
|418
|2004.09.21 00:29
|buy stop
|128
|0.10
|1.7879
|1.7829
|1.8878
|419
|2004.09.21 00:29
|sell stop
|129
|0.10
|1.7839
|1.7889
|1.6840
|420
|2004.09.21 11:29
|buy
|128
|0.10
|1.7879
|1.7829
|1.8878
|421
|2004.09.21 12:29
|modify
|128
|0.10
|1.7879
|1.7884
|1.8878
|422
|2004.09.21 17:29
|close
|128
|0.10
|1.7944
|1.7884
|1.8878
|65.00
|2453.64
|423
|2004.09.21 17:59
|delete
|129
|0.10
|1.7839
|1.7889
|1.6840
|424
|2004.09.22 00:29
|buy stop
|130
|0.10
|1.7987
|1.7937
|1.8986
|425
|2004.09.22 00:29
|sell stop
|131
|0.10
|1.7947
|1.7997
|1.6948
|426
|2004.09.22 08:59
|buy
|130
|0.10
|1.7987
|1.7937
|1.8986
|427
|2004.09.22 10:59
|s/l
|130
|0.10
|1.7937
|1.7937
|1.8986
|-50.00
|2403.64
|428
|2004.09.22 10:59
|sell
|131
|0.10
|1.7947
|1.7997
|1.6948
|429
|2004.09.22 12:59
|modify
|131
|0.10
|1.7947
|1.7942
|1.6948
|430
|2004.09.22 17:29
|s/l
|131
|0.10
|1.7942
|1.7942
|1.6948
|5.00
|2408.64
|431
|2004.09.23 00:29
|buy stop
|132
|0.10
|1.7950
|1.7900
|1.8949
|432
|2004.09.23 00:29
|sell stop
|133
|0.10
|1.7910
|1.7960
|1.6911
|433
|2004.09.23 07:29
|buy
|132
|0.10
|1.7950
|1.7900
|1.8949
|434
|2004.09.23 09:59
|modify
|132
|0.10
|1.7950
|1.7955
|1.8949
|435
|2004.09.23 17:29
|close
|132
|0.10
|1.7992
|1.7955
|1.8949
|42.00
|2450.64
|436
|2004.09.23 17:59
|delete
|133
|0.10
|1.7910
|1.7960
|1.6911
|437
|2004.09.24 00:29
|buy stop
|134
|0.10
|1.7982
|1.7932
|1.8981
|438
|2004.09.24 00:29
|sell stop
|135
|0.10
|1.7942
|1.7992
|1.6943
|439
|2004.09.24 10:29
|buy
|134
|0.10
|1.7982
|1.7932
|1.8981
|440
|2004.09.24 11:59
|modify
|134
|0.10
|1.7982
|1.7987
|1.8981
|441
|2004.09.24 17:29
|close
|134
|0.10
|1.8024
|1.7987
|1.8981
|42.00
|2492.64
|442
|2004.09.24 17:59
|delete
|135
|0.10
|1.7942
|1.7992
|1.6943
|443
|2004.09.27 00:29
|buy stop
|136
|0.10
|1.8080
|1.8030
|1.9079
|444
|2004.09.27 00:29
|sell stop
|137
|0.10
|1.8040
|1.8090
|1.7041
|445
|2004.09.27 12:59
|sell
|137
|0.10
|1.8040
|1.8090
|1.7041
|446
|2004.09.27 17:29
|delete
|136
|0.10
|1.8080
|1.8030
|1.9079
|447
|2004.09.27 17:59
|close
|137
|0.10
|1.8083
|1.8090
|1.7041
|-43.00
|2449.64
|448
|2004.09.28 00:29
|buy stop
|138
|0.10
|1.8112
|1.8062
|1.9111
|449
|2004.09.28 00:29
|sell stop
|139
|0.10
|1.8072
|1.8122
|1.7073
|450
|2004.09.28 00:59
|buy
|138
|0.10
|1.8112
|1.8062
|1.9111
|451
|2004.09.28 12:29
|modify
|138
|0.10
|1.8112
|1.8117
|1.9111
|452
|2004.09.28 16:59
|s/l
|138
|0.10
|1.8117
|1.8117
|1.9111
|5.00
|2454.64
|453
|2004.09.28 17:29
|delete
|139
|0.10
|1.8072
|1.8122
|1.7073
|454
|2004.09.29 00:29
|buy stop
|140
|0.10
|1.8152
|1.8102
|1.9151
|455
|2004.09.29 00:29
|sell stop
|141
|0.10
|1.8112
|1.8162
|1.7113
|456
|2004.09.29 08:29
|sell
|141
|0.10
|1.8112
|1.8162
|1.7113
|457
|2004.09.29 11:29
|modify
|141
|0.10
|1.8112
|1.8107
|1.7113
|458
|2004.09.29 17:29
|delete
|140
|0.10
|1.8152
|1.8102
|1.9151
|459
|2004.09.29 17:59
|close
|141
|0.10
|1.7980
|1.8107
|1.7113
|132.00
|2586.64
|460
|2004.09.30 00:29
|buy stop
|142
|0.10
|1.8017
|1.7967
|1.9016
|461
|2004.09.30 00:29
|sell stop
|143
|0.10
|1.7977
|1.8027
|1.6978
|462
|2004.09.30 08:59
|sell
|143
|0.10
|1.7977
|1.8027
|1.6978
|463
|2004.09.30 13:59
|s/l
|143
|0.10
|1.8027
|1.8027
|1.6978
|-50.00
|2536.64
|464
|2004.09.30 13:59
|buy
|142
|0.10
|1.8017
|1.7967
|1.9016
|465
|2004.09.30 14:29
|modify
|142
|0.10
|1.8017
|1.8022
|1.9016
|466
|2004.09.30 17:29
|close
|142
|0.10
|1.8098
|1.8022
|1.9016
|81.00
|2617.64
|467
|2004.10.01 00:29
|buy stop
|144
|0.10
|1.8137
|1.8087
|1.9136
|468
|2004.10.01 00:29
|sell stop
|145
|0.10
|1.8097
|1.8147
|1.7098
|469
|2004.10.01 05:29
|sell
|145
|0.10
|1.8097
|1.8147
|1.7098
|470
|2004.10.01 10:59
|modify
|145
|0.10
|1.8097
|1.8092
|1.7098
|471
|2004.10.01 17:29
|delete
|144
|0.10
|1.8137
|1.8087
|1.9136
|472
|2004.10.01 17:59
|close
|145
|0.10
|1.7982
|1.8092
|1.7098
|115.00
|2732.64
|473
|2004.10.04 00:29
|buy stop
|146
|0.10
|1.7992
|1.7942
|1.8991
|474
|2004.10.04 00:29
|sell stop
|147
|0.10
|1.7952
|1.8002
|1.6953
|475
|2004.10.04 02:29
|sell
|147
|0.10
|1.7952
|1.8002
|1.6953
|476
|2004.10.04 03:29
|modify
|147
|0.10
|1.7952
|1.7947
|1.6953
|477
|2004.10.04 07:59
|s/l
|147
|0.10
|1.7947
|1.7947
|1.6953
|5.00
|2737.64
|478
|2004.10.04 17:29
|delete
|146
|0.10
|1.7992
|1.7942
|1.8991
|479
|2004.10.05 00:29
|buy stop
|148
|0.10
|1.7858
|1.7808
|1.8857
|480
|2004.10.05 00:29
|sell stop
|149
|0.10
|1.7818
|1.7868
|1.6819
|481
|2004.10.05 06:29
|buy
|148
|0.10
|1.7858
|1.7808
|1.8857
|482
|2004.10.05 13:29
|s/l
|148
|0.10
|1.7808
|1.7808
|1.8857
|-50.00
|2687.64
|483
|2004.10.05 13:29
|sell
|149
|0.10
|1.7818
|1.7868
|1.6819
|484
|2004.10.05 17:29
|close
|149
|0.10
|1.7820
|1.7868
|1.6819
|-2.00
|2685.64
|485
|2004.10.06 00:29
|buy stop
|150
|0.10
|1.7837
|1.7787
|1.8836
|486
|2004.10.06 00:29
|sell stop
|151
|0.10
|1.7797
|1.7847
|1.6798
|487
|2004.10.06 01:29
|buy
|150
|0.10
|1.7837
|1.7787
|1.8836
|488
|2004.10.06 09:59
|modify
|150
|0.10
|1.7837
|1.7842
|1.8836
|489
|2004.10.06 10:59
|s/l
|150
|0.10
|1.7842
|1.7842
|1.8836
|5.00
|2690.64
|490
|2004.10.06 11:29
|sell
|151
|0.10
|1.7797
|1.7847
|1.6798
|491
|2004.10.06 11:59
|modify
|151
|0.10
|1.7797
|1.7792
|1.6798
|492
|2004.10.06 12:29
|s/l
|151
|0.10
|1.7792
|1.7792
|1.6798
|5.00
|2695.64
|493
|2004.10.07 00:29
|buy stop
|152
|0.10
|1.7815
|1.7765
|1.8814
|494
|2004.10.07 00:29
|sell stop
|153
|0.10
|1.7775
|1.7825
|1.6776
|495
|2004.10.07 06:29
|buy
|152
|0.10
|1.7815
|1.7765
|1.8814
|496
|2004.10.07 15:59
|modify
|152
|0.10
|1.7815
|1.7820
|1.8814
|497
|2004.10.07 16:29
|s/l
|152
|0.10
|1.7820
|1.7820
|1.8814
|5.00
|2700.64
|498
|2004.10.07 17:29
|delete
|153
|0.10
|1.7775
|1.7825
|1.6776
|499
|2004.10.08 00:29
|buy stop
|154
|0.10
|1.7842
|1.7792
|1.8841
|500
|2004.10.08 00:29
|sell stop
|155
|0.10
|1.7802
|1.7852
|1.6803
|501
|2004.10.08 08:29
|buy
|154
|0.10
|1.7842
|1.7792
|1.8841
|502
|2004.10.08 09:59
|modify
|154
|0.10
|1.7842
|1.7847
|1.8841
|503
|2004.10.08 14:29
|s/l
|154
|0.10
|1.7847
|1.7847
|1.8841
|5.00
|2705.64
|504
|2004.10.08 17:29
|delete
|155
|0.10
|1.7802
|1.7852
|1.6803
|505
|2004.10.11 00:29
|buy stop
|156
|0.10
|1.7963
|1.7913
|1.8962
|506
|2004.10.11 00:29
|sell stop
|157
|0.10
|1.7923
|1.7973
|1.6924
|507
|2004.10.11 15:59
|buy
|156
|0.10
|1.7963
|1.7913
|1.8962
|508
|2004.10.11 17:29
|close
|156
|0.10
|1.7967
|1.7913
|1.8962
|4.00
|2709.64
|509
|2004.10.11 17:59
|delete
|157
|0.10
|1.7923
|1.7973
|1.6924
|510
|2004.10.12 00:29
|buy stop
|158
|0.10
|1.8001
|1.7951
|1.9000
|511
|2004.10.12 00:29
|sell stop
|159
|0.10
|1.7961
|1.8011
|1.6962
|512
|2004.10.12 02:29
|sell
|159
|0.10
|1.7961
|1.8011
|1.6962
|513
|2004.10.12 08:29
|modify
|159
|0.10
|1.7961
|1.7956
|1.6962
|514
|2004.10.12 17:29
|delete
|158
|0.10
|1.8001
|1.7951
|1.9000
|515
|2004.10.12 17:59
|close
|159
|0.10
|1.7881
|1.7956
|1.6962
|80.00
|2789.64
|516
|2004.10.13 00:29
|buy stop
|160
|0.10
|1.7931
|1.7881
|1.8930
|517
|2004.10.13 00:29
|sell stop
|161
|0.10
|1.7891
|1.7941
|1.6892
|518
|2004.10.13 13:59
|sell
|161
|0.10
|1.7891
|1.7941
|1.6892
|519
|2004.10.13 14:59
|modify
|161
|0.10
|1.7891
|1.7886
|1.6892
|520
|2004.10.13 17:29
|s/l
|161
|0.10
|1.7886
|1.7886
|1.6892
|5.00
|2794.64
|521
|2004.10.13 17:29
|delete
|160
|0.10
|1.7931
|1.7881
|1.8930
|522
|2004.10.14 00:29
|buy stop
|162
|0.10
|1.7951
|1.7901
|1.8950
|523
|2004.10.14 00:29
|sell stop
|163
|0.10
|1.7911
|1.7961
|1.6912
|524
|2004.10.14 06:29
|buy
|162
|0.10
|1.7951
|1.7901
|1.8950
|525
|2004.10.14 09:29
|modify
|162
|0.10
|1.7951
|1.7956
|1.8950
|526
|2004.10.14 16:29
|s/l
|162
|0.10
|1.7956
|1.7956
|1.8950
|5.00
|2799.64
|527
|2004.10.14 17:29
|delete
|163
|0.10
|1.7911
|1.7961
|1.6912
|528
|2004.10.15 00:29
|buy stop
|164
|0.10
|1.7979
|1.7929
|1.8978
|529
|2004.10.15 00:29
|sell stop
|165
|0.10
|1.7939
|1.7989
|1.6940
|530
|2004.10.15 06:59
|buy
|164
|0.10
|1.7979
|1.7929
|1.8978
|531
|2004.10.15 14:29
|modify
|164
|0.10
|1.7979
|1.7984
|1.8978
|532
|2004.10.15 17:29
|close
|164
|0.10
|1.8055
|1.7984
|1.8978
|76.00
|2875.64
|533
|2004.10.15 17:59
|delete
|165
|0.10
|1.7939
|1.7989
|1.6940
|534
|2004.10.18 00:29
|buy stop
|166
|0.10
|1.8055
|1.8005
|1.9054
|535
|2004.10.18 00:29
|sell stop
|167
|0.10
|1.8015
|1.8065
|1.7016
|536
|2004.10.18 13:29
|sell
|167
|0.10
|1.8015
|1.8065
|1.7016
|537
|2004.10.18 15:29
|buy
|166
|0.10
|1.8055
|1.8005
|1.9054
|538
|2004.10.18 17:29
|s/l
|166
|0.10
|1.8005
|1.8005
|1.9054
|-50.00
|2825.64
|539
|2004.10.18 17:29
|close
|167
|0.10
|1.8000
|1.8065
|1.7016
|15.00
|2840.64
|540
|2004.10.19 00:29
|buy stop
|168
|0.10
|1.7998
|1.7948
|1.8997
|541
|2004.10.19 00:29
|sell stop
|169
|0.10
|1.7958
|1.8008
|1.6959
|542
|2004.10.19 03:29
|sell
|169
|0.10
|1.7958
|1.8008
|1.6959
|543
|2004.10.19 09:29
|modify
|169
|0.10
|1.7958
|1.7953
|1.6959
|544
|2004.10.19 11:29
|s/l
|169
|0.10
|1.7953
|1.7953
|1.6959
|5.00
|2845.64
|545
|2004.10.19 11:59
|buy
|168
|0.10
|1.7998
|1.7948
|1.8997
|546
|2004.10.19 13:29
|modify
|168
|0.10
|1.7998
|1.8003
|1.8997
|547
|2004.10.19 17:29
|close
|168
|0.10
|1.8036
|1.8003
|1.8997
|38.00
|2883.64
|548
|2004.10.20 00:29
|buy stop
|170
|0.10
|1.8056
|1.8006
|1.9055
|549
|2004.10.20 00:29
|sell stop
|171
|0.10
|1.8016
|1.8066
|1.7017
|550
|2004.10.20 02:59
|sell
|171
|0.10
|1.8016
|1.8066
|1.7017
|551
|2004.10.20 09:29
|s/l
|171
|0.10
|1.8066
|1.8066
|1.7017
|-50.00
|2833.64
|552
|2004.10.20 09:29
|buy
|170
|0.10
|1.8056
|1.8006
|1.9055
|553
|2004.10.20 09:59
|modify
|170
|0.10
|1.8056
|1.8061
|1.9055
|554
|2004.10.20 17:29
|close
|170
|0.10
|1.8175
|1.8061
|1.9055
|119.00
|2952.64
|555
|2004.10.21 00:29
|buy stop
|172
|0.10
|1.8189
|1.8139
|1.9188
|556
|2004.10.21 00:29
|sell stop
|173
|0.10
|1.8149
|1.8199
|1.7150
|557
|2004.10.21 02:29
|buy
|172
|0.10
|1.8189
|1.8139
|1.9188
|558
|2004.10.21 10:29
|modify
|172
|0.10
|1.8189
|1.8194
|1.9188
|559
|2004.10.21 17:29
|close
|172
|0.10
|1.8275
|1.8194
|1.9188
|86.00
|3038.64
|560
|2004.10.21 17:59
|delete
|173
|0.10
|1.8149
|1.8199
|1.7150
|561
|2004.10.22 00:29
|buy stop
|174
|0.10
|1.8291
|1.8241
|1.9290
|562
|2004.10.22 00:29
|sell stop
|175
|0.10
|1.8251
|1.8301
|1.7252
|563
|2004.10.22 03:59
|buy
|174
|0.10
|1.8291
|1.8241
|1.9290
|564
|2004.10.22 08:59
|modify
|174
|0.10
|1.8291
|1.8296
|1.9290
|565
|2004.10.22 09:29
|s/l
|174
|0.10
|1.8296
|1.8296
|1.9290
|5.00
|3043.64
|566
|2004.10.22 10:59
|sell
|175
|0.10
|1.8251
|1.8301
|1.7252
|567
|2004.10.22 11:59
|modify
|175
|0.10
|1.8251
|1.8246
|1.7252
|568
|2004.10.22 12:59
|s/l
|175
|0.10
|1.8246
|1.8246
|1.7252
|5.00
|3048.64
|569
|2004.10.25 00:29
|buy stop
|176
|0.10
|1.8319
|1.8269
|1.9318
|570
|2004.10.25 00:29
|sell stop
|177
|0.10
|1.8279
|1.8329
|1.7280
|571
|2004.10.25 01:29
|buy
|176
|0.10
|1.8319
|1.8269
|1.9318
|572
|2004.10.25 02:29
|modify
|176
|0.10
|1.8319
|1.8324
|1.9318
|573
|2004.10.25 17:29
|close
|176
|0.10
|1.8400
|1.8324
|1.9318
|81.00
|3129.64
|574
|2004.10.25 17:59
|delete
|177
|0.10
|1.8279
|1.8329
|1.7280
|575
|2004.10.26 00:29
|buy stop
|178
|0.10
|1.8436
|1.8386
|1.9435
|576
|2004.10.26 00:29
|sell stop
|179
|0.10
|1.8396
|1.8446
|1.7397
|577
|2004.10.26 02:29
|sell
|179
|0.10
|1.8396
|1.8446
|1.7397
|578
|2004.10.26 04:59
|s/l
|179
|0.10
|1.8446
|1.8446
|1.7397
|-50.00
|3079.64
|579
|2004.10.26 04:59
|buy
|178
|0.10
|1.8436
|1.8386
|1.9435
|580
|2004.10.26 10:29
|s/l
|178
|0.10
|1.8386
|1.8386
|1.9435
|-50.00
|3029.64
|581
|2004.10.27 00:29
|buy stop
|180
|0.10
|1.8354
|1.8304
|1.9353
|582
|2004.10.27 00:29
|sell stop
|181
|0.10
|1.8314
|1.8364
|1.7315
|583
|2004.10.27 00:59
|buy
|180
|0.10
|1.8354
|1.8304
|1.9353
|584
|2004.10.27 07:59
|modify
|180
|0.10
|1.8354
|1.8359
|1.9353
|585
|2004.10.27 10:59
|s/l
|180
|0.10
|1.8359
|1.8359
|1.9353
|5.00
|3034.64
|586
|2004.10.27 17:29
|delete
|181
|0.10
|1.8314
|1.8364
|1.7315
|587
|2004.10.28 00:29
|sell stop
|182
|0.10
|1.8242
|1.8292
|1.7243
|588
|2004.10.28 12:59
|sell
|182
|0.10
|1.8242
|1.8292
|1.7243
|589
|2004.10.28 13:29
|modify
|182
|0.10
|1.8242
|1.8237
|1.7243
|590
|2004.10.28 13:59
|s/l
|182
|0.10
|1.8237
|1.8237
|1.7243
|5.00
|3039.64
|591
|2004.10.29 00:29
|buy stop
|183
|0.10
|1.8318
|1.8268
|1.9317
|592
|2004.10.29 00:29
|sell stop
|184
|0.10
|1.8278
|1.8328
|1.7279
|593
|2004.10.29 01:59
|buy
|183
|0.10
|1.8318
|1.8268
|1.9317
|594
|2004.10.29 17:29
|close
|183
|0.10
|1.8350
|1.8268
|1.9317
|32.00
|3071.64
|595
|2004.10.29 17:59
|delete
|184
|0.10
|1.8278
|1.8328
|1.7279
|596
|2004.11.01 00:29
|buy stop
|185
|0.10
|1.8410
|1.8360
|1.9409
|597
|2004.11.01 00:29
|sell stop
|186
|0.10
|1.8370
|1.8420
|1.7371
|598
|2004.11.01 00:59
|buy
|185
|0.10
|1.8410
|1.8360
|1.9409
|599
|2004.11.01 02:29
|sell
|186
|0.10
|1.8370
|1.8420
|1.7371
|600
|2004.11.01 02:59
|s/l
|185
|0.10
|1.8360
|1.8360
|1.9409
|-50.00
|3021.64
|601
|2004.11.01 06:29
|modify
|186
|0.10
|1.8370
|1.8365
|1.7371
|602
|2004.11.01 17:29
|close
|186
|0.10
|1.8312
|1.8365
|1.7371
|58.00
|3079.64
|603
|2004.11.02 00:29
|buy stop
|187
|0.10
|1.8354
|1.8304
|1.9353
|604
|2004.11.02 00:29
|sell stop
|188
|0.10
|1.8314
|1.8364
|1.7315
|605
|2004.11.02 08:29
|sell
|188
|0.10
|1.8314
|1.8364
|1.7315
|606
|2004.11.02 12:59
|buy
|187
|0.10
|1.8354
|1.8304
|1.9353
|607
|2004.11.02 13:29
|s/l
|188
|0.10
|1.8364
|1.8364
|1.7315
|-50.00
|3029.64
|608
|2004.11.02 14:59
|modify
|187
|0.10
|1.8354
|1.8359
|1.9353
|609
|2004.11.02 17:29
|close
|187
|0.10
|1.8377
|1.8359
|1.9353
|23.00
|3052.64
|610
|2004.11.03 00:29
|buy stop
|189
|0.10
|1.8434
|1.8384
|1.9433
|611
|2004.11.03 13:29
|buy
|189
|0.10
|1.8434
|1.8384
|1.9433
|612
|2004.11.03 14:59
|modify
|189
|0.10
|1.8434
|1.8439
|1.9433
|613
|2004.11.03 17:29
|close
|189
|0.10
|1.8456
|1.8439
|1.9433
|22.00
|3074.64
|614
|2004.11.04 00:29
|buy stop
|190
|0.10
|1.8506
|1.8456
|1.9505
|615
|2004.11.04 00:29
|sell stop
|191
|0.10
|1.8466
|1.8516
|1.7467
|616
|2004.11.04 09:29
|sell
|191
|0.10
|1.8466
|1.8516
|1.7467
|617
|2004.11.04 10:29
|modify
|191
|0.10
|1.8466
|1.8461
|1.7467
|618
|2004.11.04 11:59
|s/l
|191
|0.10
|1.8461
|1.8461
|1.7467
|5.00
|3079.64
|619
|2004.11.04 17:29
|delete
|190
|0.10
|1.8506
|1.8456
|1.9505
|620
|2004.11.05 00:29
|buy stop
|192
|0.10
|1.8461
|1.8411
|1.9460
|621
|2004.11.05 00:29
|sell stop
|193
|0.10
|1.8421
|1.8471
|1.7422
|622
|2004.11.05 08:59
|sell
|193
|0.10
|1.8421
|1.8471
|1.7422
|623
|2004.11.05 11:29
|modify
|193
|0.10
|1.8421
|1.8416
|1.7422
|624
|2004.11.05 11:59
|s/l
|193
|0.10
|1.8416
|1.8416
|1.7422
|5.00
|3084.64
|625
|2004.11.05 16:29
|buy
|192
|0.10
|1.8461
|1.8411
|1.9460
|626
|2004.11.05 17:29
|close
|192
|0.10
|1.8537
|1.8411
|1.9460
|76.00
|3160.64
|627
|2004.11.08 00:29
|buy stop
|194
|0.10
|1.8584
|1.8534
|1.9583
|628
|2004.11.08 00:29
|sell stop
|195
|0.10
|1.8544
|1.8594
|1.7545
|629
|2004.11.08 01:59
|sell
|195
|0.10
|1.8544
|1.8594
|1.7545
|630
|2004.11.08 10:59
|s/l
|195
|0.10
|1.8594
|1.8594
|1.7545
|-50.00
|3110.64
|631
|2004.11.08 10:59
|buy
|194
|0.10
|1.8584
|1.8534
|1.9583
|632
|2004.11.08 11:29
|modify
|194
|0.10
|1.8584
|1.8589
|1.9583
|633
|2004.11.08 12:59
|s/l
|194
|0.10
|1.8589
|1.8589
|1.9583
|5.00
|3115.64
|634
|2004.11.09 00:29
|buy stop
|196
|0.10
|1.8579
|1.8529
|1.9578
|635
|2004.11.09 00:29
|sell stop
|197
|0.10
|1.8539
|1.8589
|1.7540
|636
|2004.11.09 01:59
|sell
|197
|0.10
|1.8539
|1.8589
|1.7540
|637
|2004.11.09 17:29
|s/l
|197
|0.10
|1.8589
|1.8589
|1.7540
|-50.00
|3065.64
|638
|2004.11.09 17:29
|buy
|196
|0.10
|1.8579
|1.8529
|1.9578
|639
|2004.11.09 17:29
|close
|196
|0.10
|1.8590
|1.8529
|1.9578
|11.00
|3076.64
|640
|2004.11.10 00:29
|buy stop
|198
|0.10
|1.8582
|1.8532
|1.9581
|641
|2004.11.10 00:29
|sell stop
|199
|0.10
|1.8542
|1.8592
|1.7543
|642
|2004.11.10 01:29
|sell
|199
|0.10
|1.8542
|1.8592
|1.7543
|643
|2004.11.10 10:59
|s/l
|199
|0.10
|1.8592
|1.8592
|1.7543
|-50.00
|3026.64
|644
|2004.11.10 10:59
|buy
|198
|0.10
|1.8582
|1.8532
|1.9581
|645
|2004.11.10 15:29
|s/l
|198
|0.10
|1.8532
|1.8532
|1.9581
|-50.00
|2976.64
|646
|2004.11.11 00:29
|buy stop
|200
|0.10
|1.8484
|1.8434
|1.9483
|647
|2004.11.11 00:29
|sell stop
|201
|0.10
|1.8444
|1.8494
|1.7445
|648
|2004.11.11 09:59
|sell
|201
|0.10
|1.8444
|1.8494
|1.7445
|649
|2004.11.11 12:29
|modify
|201
|0.10
|1.8444
|1.8439
|1.7445
|650
|2004.11.11 17:29
|delete
|200
|0.10
|1.8484
|1.8434
|1.9483
|651
|2004.11.11 17:59
|close
|201
|0.10
|1.8426
|1.8439
|1.7445
|18.00
|2994.64
|652
|2004.11.12 00:29
|sell stop
|202
|0.10
|1.8406
|1.8456
|1.7407
|653
|2004.11.12 00:59
|buy stop
|203
|0.10
|1.8446
|1.8396
|1.9445
|654
|2004.11.12 02:29
|buy
|203
|0.10
|1.8446
|1.8396
|1.9445
|655
|2004.11.12 03:29
|modify
|203
|0.10
|1.8446
|1.8451
|1.9445
|656
|2004.11.12 03:59
|s/l
|203
|0.10
|1.8451
|1.8451
|1.9445
|5.00
|2999.64
|657
|2004.11.12 17:29
|delete
|202
|0.10
|1.8406
|1.8456
|1.7407
|658
|2004.11.15 00:29
|buy stop
|204
|0.10
|1.8570
|1.8520
|1.9569
|659
|2004.11.15 00:29
|sell stop
|205
|0.10
|1.8530
|1.8580
|1.7531
|660
|2004.11.15 01:29
|buy
|204
|0.10
|1.8570
|1.8520
|1.9569
|661
|2004.11.15 12:59
|sell
|205
|0.10
|1.8530
|1.8580
|1.7531
|662
|2004.11.15 16:29
|s/l
|204
|0.10
|1.8520
|1.8520
|1.9569
|-50.00
|2949.64
|663
|2004.11.15 17:29
|close
|205
|0.10
|1.8493
|1.8580
|1.7531
|37.00
|2986.64
|664
|2004.11.16 00:29
|buy stop
|206
|0.10
|1.8499
|1.8449
|1.9498
|665
|2004.11.16 00:29
|sell stop
|207
|0.10
|1.8459
|1.8509
|1.7460
|666
|2004.11.16 02:29
|sell
|207
|0.10
|1.8459
|1.8509
|1.7460
|667
|2004.11.16 10:29
|buy
|206
|0.10
|1.8499
|1.8449
|1.9498
|668
|2004.11.16 10:59
|s/l
|207
|0.10
|1.8509
|1.8509
|1.7460
|-50.00
|2936.64
|669
|2004.11.16 11:29
|modify
|206
|0.10
|1.8499
|1.8504
|1.9498
|670
|2004.11.16 15:29
|s/l
|206
|0.10
|1.8504
|1.8504
|1.9498
|5.00
|2941.64
|671
|2004.11.17 00:29
|buy stop
|208
|0.10
|1.8559
|1.8509
|1.9558
|672
|2004.11.17 00:29
|sell stop
|209
|0.10
|1.8519
|1.8569
|1.7520
|673
|2004.11.17 01:59
|sell
|209
|0.10
|1.8519
|1.8569
|1.7520
|674
|2004.11.17 09:29
|buy
|208
|0.10
|1.8559
|1.8509
|1.9558
|675
|2004.11.17 09:59
|s/l
|209
|0.10
|1.8569
|1.8569
|1.7520
|-50.00
|2891.64
|676
|2004.11.17 11:29
|modify
|208
|0.10
|1.8559
|1.8564
|1.9558
|677
|2004.11.17 13:29
|s/l
|208
|0.10
|1.8564
|1.8564
|1.9558
|5.00
|2896.64
|678
|2004.11.18 00:29
|buy stop
|210
|0.10
|1.8612
|1.8562
|1.9611
|679
|2004.11.18 00:29
|sell stop
|211
|0.10
|1.8572
|1.8622
|1.7573
|680
|2004.11.18 07:29
|buy
|210
|0.10
|1.8612
|1.8562
|1.9611
|681
|2004.11.18 10:59
|sell
|211
|0.10
|1.8572
|1.8622
|1.7573
|682
|2004.11.18 13:29
|s/l
|210
|0.10
|1.8562
|1.8562
|1.9611
|-50.00
|2846.64
|683
|2004.11.18 13:59
|modify
|211
|0.10
|1.8572
|1.8567
|1.7573
|684
|2004.11.18 17:29
|close
|211
|0.10
|1.8520
|1.8567
|1.7573
|52.00
|2898.64
|685
|2004.11.19 00:29
|sell stop
|212
|0.10
|1.8456
|1.8506
|1.7457
|686
|2004.11.19 00:59
|buy stop
|213
|0.10
|1.8496
|1.8446
|1.9495
|687
|2004.11.19 03:59
|buy
|213
|0.10
|1.8496
|1.8446
|1.9495
|688
|2004.11.19 06:29
|modify
|213
|0.10
|1.8496
|1.8501
|1.9495
|689
|2004.11.19 08:59
|s/l
|213
|0.10
|1.8501
|1.8501
|1.9495
|5.00
|2903.64
|690
|2004.11.19 17:29
|delete
|212
|0.10
|1.8456
|1.8506
|1.7457
|691
|2004.11.22 00:29
|buy stop
|214
|0.10
|1.8600
|1.8550
|1.9599
|692
|2004.11.22 00:29
|sell stop
|215
|0.10
|1.8560
|1.8610
|1.7561
|693
|2004.11.22 03:59
|sell
|215
|0.10
|1.8560
|1.8610
|1.7561
|694
|2004.11.22 09:59
|modify
|215
|0.10
|1.8560
|1.8555
|1.7561
|695
|2004.11.22 12:29
|s/l
|215
|0.10
|1.8555
|1.8555
|1.7561
|5.00
|2908.64
|696
|2004.11.22 17:29
|delete
|214
|0.10
|1.8600
|1.8550
|1.9599
|697
|2004.11.23 00:29
|buy stop
|216
|0.10
|1.8621
|1.8571
|1.9620
|698
|2004.11.23 00:29
|sell stop
|217
|0.10
|1.8581
|1.8631
|1.7582
|699
|2004.11.23 01:59
|sell
|217
|0.10
|1.8581
|1.8631
|1.7582
|700
|2004.11.23 02:29
|modify
|217
|0.10
|1.8581
|1.8576
|1.7582
|701
|2004.11.23 11:29
|s/l
|217
|0.10
|1.8576
|1.8576
|1.7582
|5.00
|2913.64
|702
|2004.11.23 11:29
|buy
|216
|0.10
|1.8621
|1.8571
|1.9620
|703
|2004.11.23 12:29
|modify
|216
|0.10
|1.8621
|1.8626
|1.9620
|704
|2004.11.23 17:29
|close
|216
|0.10
|1.8690
|1.8626
|1.9620
|69.00
|2982.64
|705
|2004.11.24 00:29
|buy stop
|218
|0.10
|1.8703
|1.8653
|1.9702
|706
|2004.11.24 00:29
|sell stop
|219
|0.10
|1.8663
|1.8713
|1.7664
|707
|2004.11.24 07:59
|buy
|218
|0.10
|1.8703
|1.8653
|1.9702
|708
|2004.11.24 10:29
|modify
|218
|0.10
|1.8703
|1.8708
|1.9702
|709
|2004.11.24 17:29
|close
|218
|0.10
|1.8815
|1.8708
|1.9702
|112.00
|3094.64
|710
|2004.11.24 17:59
|delete
|219
|0.10
|1.8663
|1.8713
|1.7664
|711
|2004.11.25 00:29
|buy stop
|220
|0.10
|1.8839
|1.8789
|1.9838
|712
|2004.11.25 00:29
|sell stop
|221
|0.10
|1.8799
|1.8849
|1.7800
|713
|2004.11.25 01:29
|sell
|221
|0.10
|1.8799
|1.8849
|1.7800
|714
|2004.11.25 09:29
|s/l
|221
|0.10
|1.8849
|1.8849
|1.7800
|-50.00
|3044.64
|715
|2004.11.25 09:29
|buy
|220
|0.10
|1.8839
|1.8789
|1.9838
|716
|2004.11.25 10:29
|modify
|220
|0.10
|1.8839
|1.8844
|1.9838
|717
|2004.11.25 17:29
|close
|220
|0.10
|1.8877
|1.8844
|1.9838
|38.00
|3082.64
|718
|2004.11.26 00:29
|buy stop
|222
|0.10
|1.8950
|1.8900
|1.9949
|719
|2004.11.26 00:29
|sell stop
|223
|0.10
|1.8910
|1.8960
|1.7911
|720
|2004.11.26 05:29
|buy
|222
|0.10
|1.8950
|1.8900
|1.9949
|721
|2004.11.26 06:29
|modify
|222
|0.10
|1.8950
|1.8955
|1.9949
|722
|2004.11.26 09:29
|s/l
|222
|0.10
|1.8955
|1.8955
|1.9949
|5.00
|3087.64
|723
|2004.11.26 09:29
|sell
|223
|0.10
|1.8910
|1.8960
|1.7911
|724
|2004.11.26 09:59
|modify
|223
|0.10
|1.8910
|1.8905
|1.7911
|725
|2004.11.26 10:59
|s/l
|223
|0.10
|1.8905
|1.8905
|1.7911
|5.00
|3092.64
|726
|2004.11.29 00:29
|buy stop
|224
|0.10
|1.8936
|1.8886
|1.9935
|727
|2004.11.29 00:29
|sell stop
|225
|0.10
|1.8896
|1.8946
|1.7897
|728
|2004.11.29 02:29
|sell
|225
|0.10
|1.8896
|1.8946
|1.7897
|729
|2004.11.29 06:29
|buy
|224
|0.10
|1.8936
|1.8886
|1.9935
|730
|2004.11.29 09:29
|s/l
|224
|0.10
|1.8886
|1.8886
|1.9935
|-50.00
|3042.64
|731
|2004.11.29 10:29
|modify
|225
|0.10
|1.8896
|1.8891
|1.7897
|732
|2004.11.29 12:59
|s/l
|225
|0.10
|1.8891
|1.8891
|1.7897
|5.00
|3047.64
|733
|2004.11.30 00:29
|buy stop
|226
|0.10
|1.8957
|1.8907
|1.9956
|734
|2004.11.30 00:29
|sell stop
|227
|0.10
|1.8917
|1.8967
|1.7918
|735
|2004.11.30 01:59
|sell
|227
|0.10
|1.8917
|1.8967
|1.7918
|736
|2004.11.30 02:59
|modify
|227
|0.10
|1.8917
|1.8912
|1.7918
|737
|2004.11.30 08:29
|s/l
|227
|0.10
|1.8912
|1.8912
|1.7918
|5.00
|3052.64
|738
|2004.11.30 11:29
|buy
|226
|0.10
|1.8957
|1.8907
|1.9956
|739
|2004.11.30 11:59
|modify
|226
|0.10
|1.8957
|1.8962
|1.9956
|740
|2004.11.30 17:29
|close
|226
|0.10
|1.9100
|1.8962
|1.9956
|143.00
|3195.64
|741
|2004.12.01 00:29
|buy stop
|228
|0.10
|1.9109
|1.9059
|2.0108
|742
|2004.12.01 00:29
|sell stop
|229
|0.10
|1.9069
|1.9119
|1.8070
|743
|2004.12.01 01:29
|buy
|228
|0.10
|1.9109
|1.9059
|2.0108
|744
|2004.12.01 07:29
|modify
|228
|0.10
|1.9109
|1.9114
|2.0108
|745
|2004.12.01 17:29
|close
|228
|0.10
|1.9282
|1.9114
|2.0108
|173.00
|3368.64
|746
|2004.12.01 17:59
|delete
|229
|0.10
|1.9069
|1.9119
|1.8070
|747
|2004.12.02 00:29
|buy stop
|230
|0.10
|1.9358
|1.9308
|2.0357
|748
|2004.12.02 00:29
|sell stop
|231
|0.10
|1.9318
|1.9368
|1.8319
|749
|2004.12.02 08:59
|buy
|230
|0.10
|1.9358
|1.9308
|2.0357
|750
|2004.12.02 09:29
|modify
|230
|0.10
|1.9358
|1.9363
|2.0357
|751
|2004.12.02 11:29
|s/l
|230
|0.10
|1.9363
|1.9363
|2.0357
|5.00
|3373.64
|752
|2004.12.02 11:59
|sell
|231
|0.10
|1.9318
|1.9368
|1.8319
|753
|2004.12.02 15:29
|s/l
|231
|0.10
|1.9368
|1.9368
|1.8319
|-50.00
|3323.64
|754
|2004.12.03 00:29
|buy stop
|232
|0.10
|1.9259
|1.9209
|2.0258
|755
|2004.12.03 00:29
|sell stop
|233
|0.10
|1.9219
|1.9269
|1.8220
|756
|2004.12.03 01:59
|sell
|233
|0.10
|1.9219
|1.9269
|1.8220
|757
|2004.12.03 13:29
|buy
|232
|0.10
|1.9259
|1.9209
|2.0258
|758
|2004.12.03 13:59
|s/l
|233
|0.10
|1.9269
|1.9269
|1.8220
|-50.00
|3273.64
|759
|2004.12.03 14:59
|modify
|232
|0.10
|1.9259
|1.9264
|2.0258
|760
|2004.12.03 17:29
|close
|232
|0.10
|1.9370
|1.9264
|2.0258
|111.00
|3384.64
|761
|2004.12.06 00:29
|buy stop
|234
|0.10
|1.9445
|1.9395
|2.0444
|762
|2004.12.06 00:29
|sell stop
|235
|0.10
|1.9405
|1.9455
|1.8406
|763
|2004.12.06 02:29
|sell
|235
|0.10
|1.9405
|1.9455
|1.8406
|764
|2004.12.06 17:29
|delete
|234
|0.10
|1.9445
|1.9395
|2.0444
|765
|2004.12.06 17:59
|close
|235
|0.10
|1.9425
|1.9455
|1.8406
|-20.00
|3364.64
|766
|2004.12.07 00:29
|buy stop
|236
|0.10
|1.9403
|1.9353
|2.0402
|767
|2004.12.07 04:29
|buy
|236
|0.10
|1.9403
|1.9353
|2.0402
|768
|2004.12.07 06:59
|modify
|236
|0.10
|1.9403
|1.9408
|2.0402
|769
|2004.12.07 17:29
|close
|236
|0.10
|1.9442
|1.9408
|2.0402
|39.00
|3403.64
|770
|2004.12.08 00:29
|buy stop
|237
|0.10
|1.9466
|1.9416
|2.0465
|771
|2004.12.08 00:29
|sell stop
|238
|0.10
|1.9426
|1.9476
|1.8427
|772
|2004.12.08 02:29
|sell
|238
|0.10
|1.9426
|1.9476
|1.8427
|773
|2004.12.08 05:59
|modify
|238
|0.10
|1.9426
|1.9421
|1.8427
|774
|2004.12.08 17:29
|delete
|237
|0.10
|1.9466
|1.9416
|2.0465
|775
|2004.12.08 17:59
|close
|238
|0.10
|1.9293
|1.9421
|1.8427
|133.00
|3536.64
|776
|2004.12.09 00:29
|buy stop
|239
|0.10
|1.9402
|1.9352
|2.0401
|777
|2004.12.09 00:29
|sell stop
|240
|0.10
|1.9362
|1.9412
|1.8363
|778
|2004.12.09 01:59
|sell
|240
|0.10
|1.9362
|1.9412
|1.8363
|779
|2004.12.09 02:59
|modify
|240
|0.10
|1.9362
|1.9357
|1.8363
|780
|2004.12.09 17:29
|delete
|239
|0.10
|1.9402
|1.9352
|2.0401
|781
|2004.12.09 17:59
|close
|240
|0.10
|1.9173
|1.9357
|1.8363
|189.00
|3725.64
|782
|2004.12.10 00:29
|buy stop
|241
|0.10
|1.9273
|1.9223
|2.0272
|783
|2004.12.10 00:29
|sell stop
|242
|0.10
|1.9233
|1.9283
|1.8234
|784
|2004.12.10 00:59
|sell
|242
|0.10
|1.9233
|1.9283
|1.8234
|785
|2004.12.10 01:59
|modify
|242
|0.10
|1.9233
|1.9228
|1.8234
|786
|2004.12.10 17:29
|delete
|241
|0.10
|1.9273
|1.9223
|2.0272
|787
|2004.12.10 17:59
|close
|242
|0.10
|1.9132
|1.9228
|1.8234
|101.00
|3826.64
|788
|2004.12.13 00:29
|sell stop
|243
|0.10
|1.9076
|1.9126
|1.8077
|789
|2004.12.13 17:29
|delete
|243
|0.10
|1.9076
|1.9126
|1.8077
|790
|2004.12.14 00:29
|buy stop
|244
|0.10
|1.9265
|1.9215
|2.0264
|791
|2004.12.14 00:29
|sell stop
|245
|0.10
|1.9225
|1.9275
|1.8226
|792
|2004.12.14 01:29
|sell
|245
|0.10
|1.9225
|1.9275
|1.8226
|793
|2004.12.14 03:59
|modify
|245
|0.10
|1.9225
|1.9220
|1.8226
|794
|2004.12.14 07:29
|s/l
|245
|0.10
|1.9220
|1.9220
|1.8226
|5.00
|3831.64
|795
|2004.12.14 12:59
|buy
|244
|0.10
|1.9265
|1.9215
|2.0264
|796
|2004.12.14 17:29
|close
|244
|0.10
|1.9234
|1.9215
|2.0264
|-31.00
|3800.64
|797
|2004.12.15 00:29
|buy stop
|246
|0.10
|1.9287
|1.9237
|2.0286
|798
|2004.12.15 00:29
|sell stop
|247
|0.10
|1.9247
|1.9297
|1.8248
|799
|2004.12.15 02:59
|sell
|247
|0.10
|1.9247
|1.9297
|1.8248
|800
|2004.12.15 03:59
|modify
|247
|0.10
|1.9247
|1.9242
|1.8248
|801
|2004.12.15 04:59
|s/l
|247
|0.10
|1.9242
|1.9242
|1.8248
|5.00
|3805.64
|802
|2004.12.15 08:29
|buy
|246
|0.10
|1.9287
|1.9237
|2.0286
|803
|2004.12.15 11:59
|modify
|246
|0.10
|1.9287
|1.9292
|2.0286
|804
|2004.12.15 17:29
|close
|246
|0.10
|1.9442
|1.9292
|2.0286
|155.00
|3960.64
|805
|2004.12.16 00:29
|buy stop
|248
|0.10
|1.9438
|1.9388
|2.0437
|806
|2004.12.16 00:29
|sell stop
|249
|0.10
|1.9398
|1.9448
|1.8399
|807
|2004.12.16 10:59
|buy
|248
|0.10
|1.9438
|1.9388
|2.0437
|808
|2004.12.16 11:29
|modify
|248
|0.10
|1.9438
|1.9443
|2.0437
|809
|2004.12.16 15:29
|s/l
|248
|0.10
|1.9443
|1.9443
|2.0437
|5.00
|3965.64
|810
|2004.12.16 15:29
|sell
|249
|0.10
|1.9398
|1.9448
|1.8399
|811
|2004.12.16 16:59
|modify
|249
|0.10
|1.9398
|1.9393
|1.8399
|812
|2004.12.16 17:29
|close
|249
|0.10
|1.9356
|1.9393
|1.8399
|42.00
|4007.64
|813
|2004.12.17 00:29
|buy stop
|250
|0.10
|1.9345
|1.9295
|2.0344
|814
|2004.12.17 00:29
|sell stop
|251
|0.10
|1.9305
|1.9355
|1.8306
|815
|2004.12.17 05:59
|buy
|250
|0.10
|1.9345
|1.9295
|2.0344
|816
|2004.12.17 10:29
|modify
|250
|0.10
|1.9345
|1.9350
|2.0344
|817
|2004.12.17 12:59
|s/l
|250
|0.10
|1.9350
|1.9350
|2.0344
|5.00
|4012.64
|818
|2004.12.17 17:29
|delete
|251
|0.10
|1.9305
|1.9355
|1.8306
|819
|2004.12.20 00:29
|buy stop
|252
|0.10
|1.9458
|1.9408
|2.0457
|820
|2004.12.20 09:29
|buy
|252
|0.10
|1.9458
|1.9408
|2.0457
|821
|2004.12.20 10:59
|modify
|252
|0.10
|1.9458
|1.9463
|2.0457
|822
|2004.12.20 11:29
|s/l
|252
|0.10
|1.9463
|1.9463
|2.0457
|5.00
|4017.64
|823
|2004.12.21 00:29
|buy stop
|253
|0.10
|1.9486
|1.9436
|2.0485
|824
|2004.12.21 00:29
|sell stop
|254
|0.10
|1.9446
|1.9496
|1.8447
|825
|2004.12.21 05:29
|sell
|254
|0.10
|1.9446
|1.9496
|1.8447
|826
|2004.12.21 09:29
|modify
|254
|0.10
|1.9446
|1.9441
|1.8447
|827
|2004.12.21 17:29
|delete
|253
|0.10
|1.9486
|1.9436
|2.0485
|828
|2004.12.21 17:59
|close
|254
|0.10
|1.9264
|1.9441
|1.8447
|182.00
|4199.64
|829
|2004.12.22 00:29
|buy stop
|255
|0.10
|1.9300
|1.9250
|2.0299
|830
|2004.12.22 00:29
|sell stop
|256
|0.10
|1.9260
|1.9310
|1.8261
|831
|2004.12.22 10:59
|sell
|256
|0.10
|1.9260
|1.9310
|1.8261
|832
|2004.12.22 11:59
|modify
|256
|0.10
|1.9260
|1.9255
|1.8261
|833
|2004.12.22 17:29
|delete
|255
|0.10
|1.9300
|1.9250
|2.0299
|834
|2004.12.22 17:59
|close
|256
|0.10
|1.9127
|1.9255
|1.8261
|133.00
|4332.64
|835
|2004.12.23 00:29
|buy stop
|257
|0.10
|1.9179
|1.9129
|2.0178
|836
|2004.12.23 00:29
|sell stop
|258
|0.10
|1.9139
|1.9189
|1.8140
|837
|2004.12.23 04:59
|buy
|257
|0.10
|1.9179
|1.9129
|2.0178
|838
|2004.12.23 08:29
|modify
|257
|0.10
|1.9179
|1.9184
|2.0178
|839
|2004.12.23 12:29
|s/l
|257
|0.10
|1.9184
|1.9184
|2.0178
|5.00
|4337.64
|840
|2004.12.23 17:29
|delete
|258
|0.10
|1.9139
|1.9189
|1.8140
|841
|2004.12.24 00:29
|buy stop
|259
|0.10
|1.9251
|1.9201
|2.0250
|842
|2004.12.24 00:29
|sell stop
|260
|0.10
|1.9211
|1.9261
|1.8212
|843
|2004.12.24 01:59
|sell
|260
|0.10
|1.9211
|1.9261
|1.8212
|844
|2004.12.24 10:29
|s/l
|260
|0.10
|1.9261
|1.9261
|1.8212
|-50.00
|4287.64
|845
|2004.12.24 10:29
|buy
|259
|0.10
|1.9251
|1.9201
|2.0250
|846
|2004.12.24 10:59
|modify
|259
|0.10
|1.9251
|1.9256
|2.0250
|847
|2004.12.24 13:29
|s/l
|259
|0.10
|1.9256
|1.9256
|2.0250
|5.00
|4292.64
|848
|2004.12.27 00:29
|buy stop
|261
|0.10
|1.9250
|1.9200
|2.0249
|849
|2004.12.27 00:29
|sell stop
|262
|0.10
|1.9210
|1.9260
|1.8211
|850
|2004.12.27 02:29
|sell
|262
|0.10
|1.9210
|1.9260
|1.8211
|851
|2004.12.27 05:29
|buy
|261
|0.10
|1.9250
|1.9200
|2.0249
|852
|2004.12.27 16:29
|s/l
|262
|0.10
|1.9260
|1.9260
|1.8211
|-50.00
|4242.64
|853
|2004.12.27 17:29
|close
|261
|0.10
|1.9355
|1.9200
|2.0249
|105.00
|4347.64
|854
|2004.12.28 00:29
|buy stop
|263
|0.10
|1.9352
|1.9302
|2.0351
|855
|2004.12.28 00:29
|sell stop
|264
|0.10
|1.9312
|1.9362
|1.8313
|856
|2004.12.28 08:29
|buy
|263
|0.10
|1.9352
|1.9302
|2.0351
|857
|2004.12.28 11:29
|modify
|263
|0.10
|1.9352
|1.9357
|2.0351
|858
|2004.12.28 15:59
|s/l
|263
|0.10
|1.9357
|1.9357
|2.0351
|5.00
|4352.64
|859
|2004.12.28 16:59
|sell
|264
|0.10
|1.9312
|1.9362
|1.8313
|860
|2004.12.28 17:29
|close
|264
|0.10
|1.9309
|1.9362
|1.8313
|3.00
|4355.64
|861
|2004.12.29 00:29
|buy stop
|265
|0.10
|1.9300
|1.9250
|2.0299
|862
|2004.12.29 00:29
|sell stop
|266
|0.10
|1.9260
|1.9310
|1.8261
|863
|2004.12.29 01:29
|sell
|266
|0.10
|1.9260
|1.9310
|1.8261
|864
|2004.12.29 05:59
|buy
|265
|0.10
|1.9300
|1.9250
|2.0299
|865
|2004.12.29 06:29
|s/l
|266
|0.10
|1.9310
|1.9310
|1.8261
|-50.00
|4305.64
|866
|2004.12.29 06:59
|modify
|265
|0.10
|1.9300
|1.9305
|2.0299
|867
|2004.12.29 09:59
|s/l
|265
|0.10
|1.9305
|1.9305
|2.0299
|5.00
|4310.64
|868
|2004.12.30 00:29
|buy stop
|267
|0.10
|1.9200
|1.9150
|2.0199
|869
|2004.12.30 00:29
|sell stop
|268
|0.10
|1.9160
|1.9210
|1.8161
|870
|2004.12.30 01:29
|sell
|268
|0.10
|1.9160
|1.9210
|1.8161
|871
|2004.12.30 04:29
|s/l
|268
|0.10
|1.9210
|1.9210
|1.8161
|-50.00
|4260.64
|872
|2004.12.30 04:29
|buy
|267
|0.10
|1.9200
|1.9150
|2.0199
|873
|2004.12.30 05:59
|modify
|267
|0.10
|1.9200
|1.9205
|2.0199
|874
|2004.12.30 06:29
|s/l
|267
|0.10
|1.9205
|1.9205
|2.0199
|5.00
|4265.64
|875
|2004.12.31 00:29
|buy stop
|269
|0.10
|1.9262
|1.9212
|2.0261
|876
|2004.12.31 00:29
|sell stop
|270
|0.10
|1.9222
|1.9272
|1.8223
|877
|2004.12.31 05:59
|buy
|269
|0.10
|1.9262
|1.9212
|2.0261
|878
|2004.12.31 07:59
|modify
|269
|0.10
|1.9262
|1.9267
|2.0261
|879
|2004.12.31 08:29
|s/l
|269
|0.10
|1.9267
|1.9267
|2.0261
|5.00
|4270.64
|880
|2004.12.31 16:59
|sell
|270
|0.10
|1.9222
|1.9272
|1.8223
|881
|2004.12.31 17:29
|close
|270
|0.10
|1.9205
|1.9272
|1.8223
|17.00
|4287.64
|882
|2005.01.03 00:29
|buy stop
|271
|0.10
|1.9205
|1.9155
|2.0204
|883
|2005.01.03 00:29
|sell stop
|272
|0.10
|1.9165
|1.9215
|1.8166
|884
|2005.01.03 02:29
|sell
|272
|0.10
|1.9165
|1.9215
|1.8166
|885
|2005.01.03 04:29
|modify
|272
|0.10
|1.9165
|1.9160
|1.8166
|886
|2005.01.03 17:29
|delete
|271
|0.10
|1.9205
|1.9155
|2.0204
|887
|2005.01.03 17:59
|close
|272
|0.10
|1.9057
|1.9160
|1.8166
|108.00
|4395.64
|888
|2005.01.04 00:29
|buy stop
|273
|0.10
|1.9070
|1.9020
|2.0069
|889
|2005.01.04 00:29
|sell stop
|274
|0.10
|1.9030
|1.9080
|1.8031
|890
|2005.01.04 03:59
|buy
|273
|0.10
|1.9070
|1.9020
|2.0069
|891
|2005.01.04 07:59
|sell
|274
|0.10
|1.9030
|1.9080
|1.8031
|892
|2005.01.04 09:59
|s/l
|273
|0.10
|1.9020
|1.9020
|2.0069
|-50.00
|4345.64
|893
|2005.01.04 10:29
|modify
|274
|0.10
|1.9030
|1.9025
|1.8031
|894
|2005.01.04 17:29
|close
|274
|0.10
|1.8815
|1.9025
|1.8031
|215.00
|4560.64
|895
|2005.01.05 00:29
|buy stop
|275
|0.10
|1.8838
|1.8788
|1.9837
|896
|2005.01.05 00:29
|sell stop
|276
|0.10
|1.8798
|1.8848
|1.7799
|897
|2005.01.05 01:29
|buy
|275
|0.10
|1.8838
|1.8788
|1.9837
|898
|2005.01.05 08:59
|sell
|276
|0.10
|1.8798
|1.8848
|1.7799
|899
|2005.01.05 10:29
|s/l
|275
|0.10
|1.8788
|1.8788
|1.9837
|-50.00
|4510.64
|900
|2005.01.05 11:29
|modify
|276
|0.10
|1.8798
|1.8793
|1.7799
|901
|2005.01.05 14:59
|s/l
|276
|0.10
|1.8793
|1.8793
|1.7799
|5.00
|4515.64
|902
|2005.01.06 00:29
|buy stop
|277
|0.10
|1.8864
|1.8814
|1.9863
|903
|2005.01.06 00:29
|sell stop
|278
|0.10
|1.8824
|1.8874
|1.7825
|904
|2005.01.06 06:29
|sell
|278
|0.10
|1.8824
|1.8874
|1.7825
|905
|2005.01.06 08:29
|modify
|278
|0.10
|1.8824
|1.8819
|1.7825
|906
|2005.01.06 17:29
|delete
|277
|0.10
|1.8864
|1.8814
|1.9863
|907
|2005.01.06 17:59
|close
|278
|0.10
|1.8756
|1.8819
|1.7825
|68.00
|4583.64
|908
|2005.01.07 00:29
|buy stop
|279
|0.10
|1.8786
|1.8736
|1.9785
|909
|2005.01.07 00:29
|sell stop
|280
|0.10
|1.8746
|1.8796
|1.7747
|910
|2005.01.07 05:59
|buy
|279
|0.10
|1.8786
|1.8736
|1.9785
|911
|2005.01.07 10:59
|modify
|279
|0.10
|1.8786
|1.8791
|1.9785
|912
|2005.01.07 13:59
|s/l
|279
|0.10
|1.8791
|1.8791
|1.9785
|5.00
|4588.64
|913
|2005.01.07 16:29
|sell
|280
|0.10
|1.8746
|1.8796
|1.7747
|914
|2005.01.07 16:59
|modify
|280
|0.10
|1.8746
|1.8741
|1.7747
|915
|2005.01.07 17:29
|close
|280
|0.10
|1.8710
|1.8741
|1.7747
|36.00
|4624.64
|916
|2005.01.10 00:29
|buy stop
|281
|0.10
|1.8722
|1.8672
|1.9721
|917
|2005.01.10 00:29
|sell stop
|282
|0.10
|1.8682
|1.8732
|1.7683
|918
|2005.01.10 04:29
|buy
|281
|0.10
|1.8722
|1.8672
|1.9721
|919
|2005.01.10 04:59
|modify
|281
|0.10
|1.8722
|1.8727
|1.9721
|920
|2005.01.10 06:59
|s/l
|281
|0.10
|1.8727
|1.8727
|1.9721
|5.00
|4629.64
|921
|2005.01.10 17:29
|delete
|282
|0.10
|1.8682
|1.8732
|1.7683
|922
|2005.01.11 00:29
|buy stop
|283
|0.10
|1.8793
|1.8743
|1.9792
|923
|2005.01.11 00:29
|sell stop
|284
|0.10
|1.8753
|1.8803
|1.7754
|924
|2005.01.11 03:29
|buy
|283
|0.10
|1.8793
|1.8743
|1.9792
|925
|2005.01.11 06:59
|modify
|283
|0.10
|1.8793
|1.8798
|1.9792
|926
|2005.01.11 07:59
|s/l
|283
|0.10
|1.8798
|1.8798
|1.9792
|5.00
|4634.64
|927
|2005.01.11 17:29
|delete
|284
|0.10
|1.8753
|1.8803
|1.7754
|928
|2005.01.12 00:29
|buy stop
|285
|0.10
|1.8804
|1.8754
|1.9803
|929
|2005.01.12 00:29
|sell stop
|286
|0.10
|1.8764
|1.8814
|1.7765
|930
|2005.01.12 01:29
|sell
|286
|0.10
|1.8764
|1.8814
|1.7765
|931
|2005.01.12 09:59
|modify
|286
|0.10
|1.8764
|1.8759
|1.7765
|932
|2005.01.12 13:29
|s/l
|286
|0.10
|1.8759
|1.8759
|1.7765
|5.00
|4639.64
|933
|2005.01.12 14:59
|buy
|285
|0.10
|1.8804
|1.8754
|1.9803
|934
|2005.01.12 15:29
|modify
|285
|0.10
|1.8804
|1.8809
|1.9803
|935
|2005.01.12 17:29
|close
|285
|0.10
|1.8914
|1.8809
|1.9803
|110.00
|4749.64
|936
|2005.01.13 00:29
|buy stop
|287
|0.10
|1.8921
|1.8871
|1.9920
|937
|2005.01.13 00:29
|sell stop
|288
|0.10
|1.8881
|1.8931
|1.7882
|938
|2005.01.13 08:29
|buy
|287
|0.10
|1.8921
|1.8871
|1.9920
|939
|2005.01.13 10:29
|sell
|288
|0.10
|1.8881
|1.8931
|1.7882
|940
|2005.01.13 11:59
|s/l
|287
|0.10
|1.8871
|1.8871
|1.9920
|-50.00
|4699.64
|941
|2005.01.13 12:29
|modify
|288
|0.10
|1.8881
|1.8876
|1.7882
|942
|2005.01.13 17:29
|close
|288
|0.10
|1.8834
|1.8876
|1.7882
|47.00
|4746.64
|943
|2005.01.14 00:29
|buy stop
|289
|0.10
|1.8831
|1.8781
|1.9830
|944
|2005.01.14 00:29
|sell stop
|290
|0.10
|1.8791
|1.8841
|1.7792
|945
|2005.01.14 02:59
|sell
|290
|0.10
|1.8791
|1.8841
|1.7792
|946
|2005.01.14 03:29
|modify
|290
|0.10
|1.8791
|1.8786
|1.7792
|947
|2005.01.14 17:29
|delete
|289
|0.10
|1.8831
|1.8781
|1.9830
|948
|2005.01.14 17:59
|close
|290
|0.10
|1.8704
|1.8786
|1.7792
|87.00
|4833.64
|949
|2005.01.17 00:29
|buy stop
|291
|0.10
|1.8722
|1.8672
|1.9721
|950
|2005.01.17 00:29
|sell stop
|292
|0.10
|1.8682
|1.8732
|1.7683
|951
|2005.01.17 04:29
|buy
|291
|0.10
|1.8722
|1.8672
|1.9721
|952
|2005.01.17 12:29
|sell
|292
|0.10
|1.8682
|1.8732
|1.7683
|953
|2005.01.17 12:59
|s/l
|291
|0.10
|1.8672
|1.8672
|1.9721
|-50.00
|4783.64
|954
|2005.01.17 13:59
|modify
|292
|0.10
|1.8682
|1.8677
|1.7683
|955
|2005.01.17 17:29
|close
|292
|0.10
|1.8605
|1.8677
|1.7683
|77.00
|4860.64
|956
|2005.01.18 00:29
|buy stop
|293
|0.10
|1.8595
|1.8545
|1.9594
|957
|2005.01.18 00:29
|sell stop
|294
|0.10
|1.8555
|1.8605
|1.7556
|958
|2005.01.18 03:29
|sell
|294
|0.10
|1.8555
|1.8605
|1.7556
|959
|2005.01.18 10:59
|s/l
|294
|0.10
|1.8605
|1.8605
|1.7556
|-50.00
|4810.64
|960
|2005.01.18 10:59
|buy
|293
|0.10
|1.8595
|1.8545
|1.9594
|961
|2005.01.18 11:29
|modify
|293
|0.10
|1.8595
|1.8600
|1.9594
|962
|2005.01.18 17:29
|close
|293
|0.10
|1.8675
|1.8600
|1.9594
|80.00
|4890.64
|963
|2005.01.19 00:29
|buy stop
|295
|0.10
|1.8671
|1.8621
|1.9670
|964
|2005.01.19 00:29
|sell stop
|296
|0.10
|1.8631
|1.8681
|1.7632
|965
|2005.01.19 00:59
|sell
|296
|0.10
|1.8631
|1.8681
|1.7632
|966
|2005.01.19 02:29
|buy
|295
|0.10
|1.8671
|1.8621
|1.9670
|967
|2005.01.19 08:59
|s/l
|296
|0.10
|1.8681
|1.8681
|1.7632
|-50.00
|4840.64
|968
|2005.01.19 09:29
|modify
|295
|0.10
|1.8671
|1.8676
|1.9670
|969
|2005.01.19 17:29
|close
|295
|0.10
|1.8746
|1.8676
|1.9670
|75.00
|4915.64
|970
|2005.01.20 00:29
|buy stop
|297
|0.10
|1.8720
|1.8670
|1.9719
|971
|2005.01.20 00:29
|sell stop
|298
|0.10
|1.8680
|1.8730
|1.7681
|972
|2005.01.20 03:59
|buy
|297
|0.10
|1.8720
|1.8670
|1.9719
|973
|2005.01.20 09:29
|sell
|298
|0.10
|1.8680
|1.8730
|1.7681
|974
|2005.01.20 09:59
|s/l
|297
|0.10
|1.8670
|1.8670
|1.9719
|-50.00
|4865.64
|975
|2005.01.20 09:59
|modify
|298
|0.10
|1.8680
|1.8675
|1.7681
|976
|2005.01.20 11:59
|s/l
|298
|0.10
|1.8675
|1.8675
|1.7681
|5.00
|4870.64
|977
|2005.01.21 00:29
|buy stop
|299
|0.10
|1.8741
|1.8691
|1.9740
|978
|2005.01.21 00:29
|sell stop
|300
|0.10
|1.8701
|1.8751
|1.7702
|979
|2005.01.21 01:29
|sell
|300
|0.10
|1.8701
|1.8751
|1.7702
|980
|2005.01.21 03:29
|modify
|300
|0.10
|1.8701
|1.8696
|1.7702
|981
|2005.01.21 04:59
|s/l
|300
|0.10
|1.8696
|1.8696
|1.7702
|5.00
|4875.64
|982
|2005.01.21 17:29
|delete
|299
|0.10
|1.8741
|1.8691
|1.9740
|983
|2005.01.24 00:29
|buy stop
|301
|0.10
|1.8802
|1.8752
|1.9801
|984
|2005.01.24 00:29
|sell stop
|302
|0.10
|1.8762
|1.8812
|1.7763
|985
|2005.01.24 02:29
|sell
|302
|0.10
|1.8762
|1.8812
|1.7763
|986
|2005.01.24 08:59
|s/l
|302
|0.10
|1.8812
|1.8812
|1.7763
|-50.00
|4825.64
|987
|2005.01.24 08:59
|buy
|301
|0.10
|1.8802
|1.8752
|1.9801
|988
|2005.01.24 09:59
|modify
|301
|0.10
|1.8802
|1.8807
|1.9801
|989
|2005.01.24 12:29
|s/l
|301
|0.10
|1.8807
|1.8807
|1.9801
|5.00
|4830.64
|990
|2005.01.25 00:29
|buy stop
|303
|0.10
|1.8804
|1.8754
|1.9803
|991
|2005.01.25 00:29
|sell stop
|304
|0.10
|1.8764
|1.8814
|1.7765
|992
|2005.01.25 03:59
|buy
|303
|0.10
|1.8804
|1.8754
|1.9803
|993
|2005.01.25 07:59
|sell
|304
|0.10
|1.8764
|1.8814
|1.7765
|994
|2005.01.25 13:59
|s/l
|303
|0.10
|1.8754
|1.8754
|1.9803
|-50.00
|4780.64
|995
|2005.01.25 14:29
|modify
|304
|0.10
|1.8764
|1.8759
|1.7765
|996
|2005.01.25 17:29
|close
|304
|0.10
|1.8651
|1.8759
|1.7765
|113.00
|4893.64
|997
|2005.01.26 00:29
|buy stop
|305
|0.10
|1.8661
|1.8611
|1.9660
|998
|2005.01.26 00:29
|sell stop
|306
|0.10
|1.8621
|1.8671
|1.7622
|999
|2005.01.26 01:29
|buy
|305
|0.10
|1.8661
|1.8611
|1.9660
|1000
|2005.01.26 04:59
|modify
|305
|0.10
|1.8661
|1.8666
|1.9660
|1001
|2005.01.26 17:29
|close
|305
|0.10
|1.8811
|1.8666
|1.9660
|150.00
|5043.64
|1002
|2005.01.26 17:59
|delete
|306
|0.10
|1.8621
|1.8671
|1.7622
|1003
|2005.01.27 00:29
|buy stop
|307
|0.10
|1.8837
|1.8787
|1.9836
|1004
|2005.01.27 00:29
|sell stop
|308
|0.10
|1.8797
|1.8847
|1.7798
|1005
|2005.01.27 08:29
|buy
|307
|0.10
|1.8837
|1.8787
|1.9836
|1006
|2005.01.27 16:59
|modify
|307
|0.10
|1.8837
|1.8842
|1.9836
|1007
|2005.01.27 17:29
|close
|307
|0.10
|1.8872
|1.8842
|1.9836
|35.00
|5078.64
|1008
|2005.01.27 17:59
|delete
|308
|0.10
|1.8797
|1.8847
|1.7798
|1009
|2005.01.28 00:29
|buy stop
|309
|0.10
|1.8913
|1.8863
|1.9912
|1010
|2005.01.28 00:29
|sell stop
|310
|0.10
|1.8873
|1.8923
|1.7874
|1011
|2005.01.28 02:59
|sell
|310
|0.10
|1.8873
|1.8923
|1.7874
|1012
|2005.01.28 11:29
|modify
|310
|0.10
|1.8873
|1.8868
|1.7874
|1013
|2005.01.28 11:59
|s/l
|310
|0.10
|1.8868
|1.8868
|1.7874
|5.00
|5083.64
|1014
|2005.01.28 17:29
|delete
|309
|0.10
|1.8913
|1.8863
|1.9912
|1015
|2005.01.31 00:29
|buy stop
|311
|0.10
|1.8871
|1.8821
|1.9870
|1016
|2005.01.31 00:29
|sell stop
|312
|0.10
|1.8831
|1.8881
|1.7832
|1017
|2005.01.31 01:29
|buy
|311
|0.10
|1.8871
|1.8821
|1.9870
|1018
|2005.01.31 09:59
|sell
|312
|0.10
|1.8831
|1.8881
|1.7832
|1019
|2005.01.31 10:29
|s/l
|311
|0.10
|1.8821
|1.8821
|1.9870
|-50.00
|5033.64
|1020
|2005.01.31 11:59
|modify
|312
|0.10
|1.8831
|1.8826
|1.7832
|1021
|2005.01.31 12:59
|s/l
|312
|0.10
|1.8826
|1.8826
|1.7832
|5.00
|5038.64
|1022
|2005.02.01 00:29
|buy stop
|313
|0.10
|1.8856
|1.8806
|1.9855
|1023
|2005.02.01 00:29
|sell stop
|314
|0.10
|1.8816
|1.8866
|1.7817
|1024
|2005.02.01 02:59
|buy
|313
|0.10
|1.8856
|1.8806
|1.9855
|1025
|2005.02.01 09:29
|sell
|314
|0.10
|1.8816
|1.8866
|1.7817
|1026
|2005.02.01 10:59
|s/l
|313
|0.10
|1.8806
|1.8806
|1.9855
|-50.00
|4988.64
|1027
|2005.02.01 11:29
|modify
|314
|0.10
|1.8816
|1.8811
|1.7817
|1028
|2005.02.01 12:29
|s/l
|314
|0.10
|1.8811
|1.8811
|1.7817
|5.00
|4993.64
|1029
|2005.02.02 00:29
|buy stop
|315
|0.10
|1.8850
|1.8800
|1.9849
|1030
|2005.02.02 00:29
|sell stop
|316
|0.10
|1.8810
|1.8860
|1.7811
|1031
|2005.02.02 02:59
|buy
|315
|0.10
|1.8850
|1.8800
|1.9849
|1032
|2005.02.02 12:59
|modify
|315
|0.10
|1.8850
|1.8855
|1.9849
|1033
|2005.02.02 16:29
|s/l
|315
|0.10
|1.8855
|1.8855
|1.9849
|5.00
|4998.64
|1034
|2005.02.02 17:29
|delete
|316
|0.10
|1.8810
|1.8860
|1.7811
|1035
|2005.02.03 00:29
|buy stop
|317
|0.10
|1.8881
|1.8831
|1.9880
|1036
|2005.02.03 00:29
|sell stop
|318
|0.10
|1.8841
|1.8891
|1.7842
|1037
|2005.02.03 01:59
|sell
|318
|0.10
|1.8841
|1.8891
|1.7842
|1038
|2005.02.03 11:29
|buy
|317
|0.10
|1.8881
|1.8831
|1.9880
|1039
|2005.02.03 11:59
|s/l
|318
|0.10
|1.8891
|1.8891
|1.7842
|-50.00
|4948.64
|1040
|2005.02.03 11:59
|modify
|317
|0.10
|1.8881
|1.8886
|1.9880
|1041
|2005.02.03 12:29
|s/l
|317
|0.10
|1.8886
|1.8886
|1.9880
|5.00
|4953.64
|1042
|2005.02.04 00:29
|buy stop
|319
|0.10
|1.8835
|1.8785
|1.9834
|1043
|2005.02.04 00:29
|sell stop
|320
|0.10
|1.8795
|1.8845
|1.7796
|1044
|2005.02.04 11:59
|buy
|319
|0.10
|1.8835
|1.8785
|1.9834
|1045
|2005.02.04 16:59
|modify
|319
|0.10
|1.8835
|1.8840
|1.9834
|1046
|2005.02.04 17:29
|close
|319
|0.10
|1.8851
|1.8840
|1.9834
|16.00
|4969.64
|1047
|2005.02.04 17:59
|delete
|320
|0.10
|1.8795
|1.8845
|1.7796
|1048
|2005.02.07 00:29
|buy stop
|321
|0.10
|1.8737
|1.8687
|1.9736
|1049
|2005.02.07 00:29
|sell stop
|322
|0.10
|1.8697
|1.8747
|1.7698
|1050
|2005.02.07 02:29
|buy
|321
|0.10
|1.8737
|1.8687
|1.9736
|1051
|2005.02.07 10:29
|sell
|322
|0.10
|1.8697
|1.8747
|1.7698
|1052
|2005.02.07 15:29
|s/l
|321
|0.10
|1.8687
|1.8687
|1.9736
|-50.00
|4919.64
|1053
|2005.02.07 16:29
|modify
|322
|0.10
|1.8697
|1.8692
|1.7698
|1054
|2005.02.07 17:29
|close
|322
|0.10
|1.8640
|1.8692
|1.7698
|57.00
|4976.64
|1055
|2005.02.08 00:29
|buy stop
|323
|0.10
|1.8574
|1.8524
|1.9573
|1056
|2005.02.08 00:29
|sell stop
|324
|0.10
|1.8534
|1.8584
|1.7535
|1057
|2005.02.08 00:59
|buy
|323
|0.10
|1.8574
|1.8524
|1.9573
|1058
|2005.02.08 02:29
|modify
|323
|0.10
|1.8574
|1.8579
|1.9573
|1059
|2005.02.08 02:59
|s/l
|323
|0.10
|1.8579
|1.8579
|1.9573
|5.00
|4981.64
|1060
|2005.02.08 11:59
|sell
|324
|0.10
|1.8534
|1.8584
|1.7535
|1061
|2005.02.08 17:29
|close
|324
|0.10
|1.8575
|1.8584
|1.7535
|-41.00
|4940.64
|1062
|2005.02.09 00:29
|buy stop
|325
|0.10
|1.8553
|1.8503
|1.9552
|1063
|2005.02.09 00:29
|sell stop
|326
|0.10
|1.8513
|1.8563
|1.7514
|1064
|2005.02.09 06:59
|buy
|325
|0.10
|1.8553
|1.8503
|1.9552
|1065
|2005.02.09 07:29
|modify
|325
|0.10
|1.8553
|1.8558
|1.9552
|1066
|2005.02.09 15:29
|s/l
|325
|0.10
|1.8558
|1.8558
|1.9552
|5.00
|4945.64
|1067
|2005.02.09 17:29
|delete
|326
|0.10
|1.8513
|1.8563
|1.7514
|1068
|2005.02.10 00:29
|buy stop
|327
|0.10
|1.8604
|1.8554
|1.9603
|1069
|2005.02.10 00:29
|sell stop
|328
|0.10
|1.8564
|1.8614
|1.7565
|1070
|2005.02.10 01:29
|buy
|327
|0.10
|1.8604
|1.8554
|1.9603
|1071
|2005.02.10 14:59
|sell
|328
|0.10
|1.8564
|1.8614
|1.7565
|1072
|2005.02.10 15:59
|s/l
|328
|0.10
|1.8614
|1.8614
|1.7565
|-50.00
|4895.64
|1073
|2005.02.10 16:29
|modify
|327
|0.10
|1.8604
|1.8609
|1.9603
|1074
|2005.02.10 17:29
|close
|327
|0.10
|1.8706
|1.8609
|1.9603
|102.00
|4997.64
|1075
|2005.02.11 00:29
|buy stop
|329
|0.10
|1.8703
|1.8653
|1.9702
|1076
|2005.02.11 00:29
|sell stop
|330
|0.10
|1.8663
|1.8713
|1.7664
|1077
|2005.02.11 08:59
|buy
|329
|0.10
|1.8703
|1.8653
|1.9702
|1078
|2005.02.11 11:59
|sell
|330
|0.10
|1.8663
|1.8713
|1.7664
|1079
|2005.02.11 13:29
|s/l
|329
|0.10
|1.8653
|1.8653
|1.9702
|-50.00
|4947.64
|1080
|2005.02.11 13:59
|modify
|330
|0.10
|1.8663
|1.8658
|1.7664
|1081
|2005.02.11 14:59
|s/l
|330
|0.10
|1.8658
|1.8658
|1.7664
|5.00
|4952.64
|1082
|2005.02.14 00:29
|buy stop
|331
|0.10
|1.8713
|1.8663
|1.9712
|1083
|2005.02.14 00:29
|sell stop
|332
|0.10
|1.8673
|1.8723
|1.7674
|1084
|2005.02.14 01:59
|buy
|331
|0.10
|1.8713
|1.8663
|1.9712
|1085
|2005.02.14 02:59
|modify
|331
|0.10
|1.8713
|1.8718
|1.9712
|1086
|2005.02.14 17:29
|close
|331
|0.10
|1.8895
|1.8718
|1.9712
|182.00
|5134.64
|1087
|2005.02.14 17:59
|delete
|332
|0.10
|1.8673
|1.8723
|1.7674
|1088
|2005.02.15 00:29
|buy stop
|333
|0.10
|1.8890
|1.8840
|1.9889
|1089
|2005.02.15 00:29
|sell stop
|334
|0.10
|1.8850
|1.8900
|1.7851
|1090
|2005.02.15 07:59
|buy
|333
|0.10
|1.8890
|1.8840
|1.9889
|1091
|2005.02.15 14:59
|modify
|333
|0.10
|1.8890
|1.8895
|1.9889
|1092
|2005.02.15 15:29
|s/l
|333
|0.10
|1.8895
|1.8895
|1.9889
|5.00
|5139.64
|1093
|2005.02.15 17:29
|delete
|334
|0.10
|1.8850
|1.8900
|1.7851
|1094
|2005.02.16 00:29
|buy stop
|335
|0.10
|1.8972
|1.8922
|1.9971
|1095
|2005.02.16 00:29
|sell stop
|336
|0.10
|1.8932
|1.8982
|1.7933
|1096
|2005.02.16 02:59
|sell
|336
|0.10
|1.8932
|1.8982
|1.7933
|1097
|2005.02.16 12:29
|modify
|336
|0.10
|1.8932
|1.8927
|1.7933
|1098
|2005.02.16 17:29
|delete
|335
|0.10
|1.8972
|1.8922
|1.9971
|1099
|2005.02.16 17:59
|close
|336
|0.10
|1.8781
|1.8927
|1.7933
|151.00
|5290.64
|1100
|2005.02.17 00:29
|buy stop
|337
|0.10
|1.8862
|1.8812
|1.9861
|1101
|2005.02.17 00:29
|sell stop
|338
|0.10
|1.8822
|1.8872
|1.7823
|1102
|2005.02.17 08:59
|buy
|337
|0.10
|1.8862
|1.8812
|1.9861
|1103
|2005.02.17 09:59
|modify
|337
|0.10
|1.8862
|1.8867
|1.9861
|1104
|2005.02.17 14:59
|s/l
|337
|0.10
|1.8867
|1.8867
|1.9861
|5.00
|5295.64
|1105
|2005.02.17 17:29
|delete
|338
|0.10
|1.8822
|1.8872
|1.7823
|1106
|2005.02.18 00:29
|buy stop
|339
|0.10
|1.8970
|1.8920
|1.9969
|1107
|2005.02.18 00:29
|sell stop
|340
|0.10
|1.8930
|1.8980
|1.7931
|1108
|2005.02.18 01:59
|sell
|340
|0.10
|1.8930
|1.8980
|1.7931
|1109
|2005.02.18 17:29
|delete
|339
|0.10
|1.8970
|1.8920
|1.9969
|1110
|2005.02.18 17:59
|close
|340
|0.10
|1.8941
|1.8980
|1.7931
|-11.00
|5284.64
|1111
|2005.02.21 00:29
|buy stop
|341
|0.10
|1.8953
|1.8903
|1.9952
|1112
|2005.02.21 00:29
|sell stop
|342
|0.10
|1.8913
|1.8963
|1.7914
|1113
|2005.02.21 02:59
|sell
|342
|0.10
|1.8913
|1.8963
|1.7914
|1114
|2005.02.21 09:29
|s/l
|342
|0.10
|1.8963
|1.8963
|1.7914
|-50.00
|5234.64
|1115
|2005.02.21 09:29
|buy
|341
|0.10
|1.8953
|1.8903
|1.9952
|1116
|2005.02.21 09:59
|modify
|341
|0.10
|1.8953
|1.8958
|1.9952
|1117
|2005.02.21 11:59
|s/l
|341
|0.10
|1.8958
|1.8958
|1.9952
|5.00
|5239.64
|1118
|2005.02.22 00:29
|buy stop
|343
|0.10
|1.8982
|1.8932
|1.9981
|1119
|2005.02.22 00:29
|sell stop
|344
|0.10
|1.8942
|1.8992
|1.7943
|1120
|2005.02.22 03:59
|buy
|343
|0.10
|1.8982
|1.8932
|1.9981
|1121
|2005.02.22 04:59
|modify
|343
|0.10
|1.8982
|1.8987
|1.9981
|1122
|2005.02.22 17:29
|close
|343
|0.10
|1.9089
|1.8987
|1.9981
|107.00
|5346.64
|1123
|2005.02.22 17:59
|delete
|344
|0.10
|1.8942
|1.8992
|1.7943
|1124
|2005.02.23 00:29
|buy stop
|345
|0.10
|1.9124
|1.9074
|2.0123
|1125
|2005.02.23 00:29
|sell stop
|346
|0.10
|1.9084
|1.9134
|1.8085
|1126
|2005.02.23 01:59
|sell
|346
|0.10
|1.9084
|1.9134
|1.8085
|1127
|2005.02.23 02:59
|modify
|346
|0.10
|1.9084
|1.9079
|1.8085
|1128
|2005.02.23 03:29
|s/l
|346
|0.10
|1.9079
|1.9079
|1.8085
|5.00
|5351.64
|1129
|2005.02.23 14:59
|buy
|345
|0.10
|1.9124
|1.9074
|2.0123
|1130
|2005.02.23 16:59
|s/l
|345
|0.10
|1.9074
|1.9074
|2.0123
|-50.00
|5301.64
|1131
|2005.02.24 00:29
|buy stop
|347
|0.10
|1.9092
|1.9042
|2.0091
|1132
|2005.02.24 00:29
|sell stop
|348
|0.10
|1.9052
|1.9102
|1.8053
|1133
|2005.02.24 03:29
|buy
|347
|0.10
|1.9092
|1.9042
|2.0091
|1134
|2005.02.24 10:29
|s/l
|347
|0.10
|1.9042
|1.9042
|2.0091
|-50.00
|5251.64
|1135
|2005.02.24 10:29
|sell
|348
|0.10
|1.9052
|1.9102
|1.8053
|1136
|2005.02.24 10:59
|modify
|348
|0.10
|1.9052
|1.9047
|1.8053
|1137
|2005.02.24 11:29
|s/l
|348
|0.10
|1.9047
|1.9047
|1.8053
|5.00
|5256.64
|1138
|2005.02.25 00:29
|buy stop
|349
|0.10
|1.9107
|1.9057
|2.0106
|1139
|2005.02.25 00:29
|sell stop
|350
|0.10
|1.9067
|1.9117
|1.8068
|1140
|2005.02.25 01:59
|buy
|349
|0.10
|1.9107
|1.9057
|2.0106
|1141
|2005.02.25 15:29
|modify
|349
|0.10
|1.9107
|1.9112
|2.0106
|1142
|2005.02.25 17:29
|close
|349
|0.10
|1.9150
|1.9112
|2.0106
|43.00
|5299.64
|1143
|2005.02.25 17:59
|delete
|350
|0.10
|1.9067
|1.9117
|1.8068
|1144
|2005.02.28 00:29
|buy stop
|351
|0.10
|1.9189
|1.9139
|2.0188
|1145
|2005.02.28 00:29
|sell stop
|352
|0.10
|1.9149
|1.9199
|1.8150
|1146
|2005.02.28 00:59
|buy
|351
|0.10
|1.9189
|1.9139
|2.0188
|1147
|2005.02.28 02:29
|modify
|351
|0.10
|1.9189
|1.9194
|2.0188
|1148
|2005.02.28 17:29
|close
|351
|0.10
|1.9251
|1.9194
|2.0188
|62.00
|5361.64
|1149
|2005.02.28 17:59
|delete
|352
|0.10
|1.9149
|1.9199
|1.8150
|1150
|2005.03.01 00:29
|buy stop
|353
|0.10
|1.9222
|1.9172
|2.0221
|1151
|2005.03.01 00:29
|sell stop
|354
|0.10
|1.9182
|1.9232
|1.8183
|1152
|2005.03.01 02:59
|sell
|354
|0.10
|1.9182
|1.9232
|1.8183
|1153
|2005.03.01 17:29
|delete
|353
|0.10
|1.9222
|1.9172
|2.0221
|1154
|2005.03.01 17:59
|close
|354
|0.10
|1.9213
|1.9232
|1.8183
|-31.00
|5330.64
|1155
|2005.03.02 00:29
|buy stop
|355
|0.10
|1.9223
|1.9173
|2.0222
|1156
|2005.03.02 17:29
|delete
|355
|0.10
|1.9223
|1.9173
|2.0222
|1157
|2005.03.03 00:29
|buy stop
|356
|0.10
|1.9154
|1.9104
|2.0153
|1158
|2005.03.03 00:29
|sell stop
|357
|0.10
|1.9114
|1.9164
|1.8115
|1159
|2005.03.03 06:59
|sell
|357
|0.10
|1.9114
|1.9164
|1.8115
|1160
|2005.03.03 10:59
|modify
|357
|0.10
|1.9114
|1.9109
|1.8115
|1161
|2005.03.03 12:29
|s/l
|357
|0.10
|1.9109
|1.9109
|1.8115
|5.00
|5335.64
|1162
|2005.03.03 17:29
|delete
|356
|0.10
|1.9154
|1.9104
|2.0153
|1163
|2005.03.04 00:29
|buy stop
|358
|0.10
|1.9088
|1.9038
|2.0087
|1164
|2005.03.04 00:29
|sell stop
|359
|0.10
|1.9048
|1.9098
|1.8049
|1165
|2005.03.04 14:59
|buy
|358
|0.10
|1.9088
|1.9038
|2.0087
|1166
|2005.03.04 15:29
|modify
|358
|0.10
|1.9088
|1.9093
|2.0087
|1167
|2005.03.04 17:29
|close
|358
|0.10
|1.9245
|1.9093
|2.0087
|157.00
|5492.64
|1168
|2005.03.04 17:59
|delete
|359
|0.10
|1.9048
|1.9098
|1.8049
|1169
|2005.03.07 00:29
|sell stop
|360
|0.10
|1.9208
|1.9258
|1.8209
|1170
|2005.03.07 00:59
|buy stop
|361
|0.10
|1.9248
|1.9198
|2.0247
|1171
|2005.03.07 08:29
|sell
|360
|0.10
|1.9208
|1.9258
|1.8209
|1172
|2005.03.07 10:59
|modify
|360
|0.10
|1.9208
|1.9203
|1.8209
|1173
|2005.03.07 17:29
|close
|360
|0.10
|1.9148
|1.9203
|1.8209
|60.00
|5552.64
|1174
|2005.03.07 17:59
|delete
|361
|0.10
|1.9248
|1.9198
|2.0247
|1175
|2005.03.08 00:29
|buy stop
|362
|0.10
|1.9171
|1.9121
|2.0170
|1176
|2005.03.08 00:29
|sell stop
|363
|0.10
|1.9131
|1.9181
|1.8132
|1177
|2005.03.08 09:29
|buy
|362
|0.10
|1.9171
|1.9121
|2.0170
|1178
|2005.03.08 09:59
|modify
|362
|0.10
|1.9171
|1.9176
|2.0170
|1179
|2005.03.08 17:29
|close
|362
|0.10
|1.9314
|1.9176
|2.0170
|143.00
|5695.64
|1180
|2005.03.08 17:59
|delete
|363
|0.10
|1.9131
|1.9181
|1.8132
|1181
|2005.03.09 00:29
|buy stop
|364
|0.10
|1.9313
|1.9263
|2.0312
|1182
|2005.03.09 00:29
|sell stop
|365
|0.10
|1.9273
|1.9323
|1.8274
|1183
|2005.03.09 02:29
|sell
|365
|0.10
|1.9273
|1.9323
|1.8274
|1184
|2005.03.09 09:29
|buy
|364
|0.10
|1.9313
|1.9263
|2.0312
|1185
|2005.03.09 13:29
|s/l
|364
|0.10
|1.9263
|1.9263
|2.0312
|-50.00
|5645.64
|1186
|2005.03.09 14:29
|modify
|365
|0.10
|1.9273
|1.9268
|1.8274
|1187
|2005.03.09 17:29
|close
|365
|0.10
|1.9227
|1.9268
|1.8274
|46.00
|5691.64
|1188
|2005.03.10 00:29
|buy stop
|366
|0.10
|1.9264
|1.9214
|2.0263
|1189
|2005.03.10 00:29
|sell stop
|367
|0.10
|1.9224
|1.9274
|1.8225
|1190
|2005.03.10 00:59
|sell
|367
|0.10
|1.9224
|1.9274
|1.8225
|1191
|2005.03.10 02:59
|buy
|366
|0.10
|1.9264
|1.9214
|2.0263
|1192
|2005.03.10 03:29
|s/l
|367
|0.10
|1.9274
|1.9274
|1.8225
|-50.00
|5641.64
|1193
|2005.03.10 04:29
|modify
|366
|0.10
|1.9264
|1.9269
|2.0263
|1194
|2005.03.10 11:59
|s/l
|366
|0.10
|1.9269
|1.9269
|2.0263
|5.00
|5646.64
|1195
|2005.03.11 00:29
|sell stop
|368
|0.10
|1.9196
|1.9246
|1.8197
|1196
|2005.03.11 09:59
|sell
|368
|0.10
|1.9196
|1.9246
|1.8197
|1197
|2005.03.11 10:59
|modify
|368
|0.10
|1.9196
|1.9191
|1.8197
|1198
|2005.03.11 11:59
|s/l
|368
|0.10
|1.9191
|1.9191
|1.8197
|5.00
|5651.64
|1199
|2005.03.14 00:29
|buy stop
|369
|0.10
|1.9284
|1.9234
|2.0283
|1200
|2005.03.14 00:29
|sell stop
|370
|0.10
|1.9244
|1.9294
|1.8245
|1201
|2005.03.14 02:29
|sell
|370
|0.10
|1.9244
|1.9294
|1.8245
|1202
|2005.03.14 08:59
|modify
|370
|0.10
|1.9244
|1.9239
|1.8245
|1203
|2005.03.14 17:29
|delete
|369
|0.10
|1.9284
|1.9234
|2.0283
|1204
|2005.03.14 17:59
|close
|370
|0.10
|1.9115
|1.9239
|1.8245
|129.00
|5780.64
|1205
|2005.03.15 00:29
|buy stop
|371
|0.10
|1.9148
|1.9098
|2.0147
|1206
|2005.03.15 00:29
|sell stop
|372
|0.10
|1.9108
|1.9158
|1.8109
|1207
|2005.03.15 02:59
|buy
|371
|0.10
|1.9148
|1.9098
|2.0147
|1208
|2005.03.15 12:29
|modify
|371
|0.10
|1.9148
|1.9153
|2.0147
|1209
|2005.03.15 17:29
|s/l
|371
|0.10
|1.9153
|1.9153
|2.0147
|5.00
|5785.64
|1210
|2005.03.15 17:29
|delete
|372
|0.10
|1.9108
|1.9158
|1.8109
|1211
|2005.03.16 00:29
|buy stop
|373
|0.10
|1.9145
|1.9095
|2.0144
|1212
|2005.03.16 00:29
|sell stop
|374
|0.10
|1.9105
|1.9155
|1.8106
|1213
|2005.03.16 07:59
|buy
|373
|0.10
|1.9145
|1.9095
|2.0144
|1214
|2005.03.16 08:59
|modify
|373
|0.10
|1.9145
|1.9150
|2.0144
|1215
|2005.03.16 17:29
|close
|373
|0.10
|1.9261
|1.9150
|2.0144
|116.00
|5901.64
|1216
|2005.03.16 17:59
|delete
|374
|0.10
|1.9105
|1.9155
|1.8106
|1217
|2005.03.17 00:29
|buy stop
|375
|0.10
|1.9293
|1.9243
|2.0292
|1218
|2005.03.17 00:29
|sell stop
|376
|0.10
|1.9253
|1.9303
|1.8254
|1219
|2005.03.17 01:59
|sell
|376
|0.10
|1.9253
|1.9303
|1.8254
|1220
|2005.03.17 06:59
|modify
|376
|0.10
|1.9253
|1.9248
|1.8254
|1221
|2005.03.17 07:29
|s/l
|376
|0.10
|1.9248
|1.9248
|1.8254
|5.00
|5906.64
|1222
|2005.03.17 17:29
|delete
|375
|0.10
|1.9293
|1.9243
|2.0292
|1223
|2005.03.18 00:29
|buy stop
|377
|0.10
|1.9267
|1.9217
|2.0266
|1224
|2005.03.18 00:29
|sell stop
|378
|0.10
|1.9227
|1.9277
|1.8228
|1225
|2005.03.18 03:59
|sell
|378
|0.10
|1.9227
|1.9277
|1.8228
|1226
|2005.03.18 07:29
|modify
|378
|0.10
|1.9227
|1.9222
|1.8228
|1227
|2005.03.18 17:29
|delete
|377
|0.10
|1.9267
|1.9217
|2.0266
|1228
|2005.03.18 17:59
|close
|378
|0.10
|1.9192
|1.9222
|1.8228
|35.00
|5941.64
|1229
|2005.03.21 00:29
|buy stop
|379
|0.10
|1.9216
|1.9166
|2.0215
|1230
|2005.03.21 00:29
|sell stop
|380
|0.10
|1.9176
|1.9226
|1.8177
|1231
|2005.03.21 02:29
|sell
|380
|0.10
|1.9176
|1.9226
|1.8177
|1232
|2005.03.21 03:59
|modify
|380
|0.10
|1.9176
|1.9171
|1.8177
|1233
|2005.03.21 17:29
|delete
|379
|0.10
|1.9216
|1.9166
|2.0215
|1234
|2005.03.21 17:59
|close
|380
|0.10
|1.8977
|1.9171
|1.8177
|199.00
|6140.64
|1235
|2005.03.22 00:29
|buy stop
|381
|0.10
|1.8984
|1.8934
|1.9983
|1236
|2005.03.22 00:29
|sell stop
|382
|0.10
|1.8944
|1.8994
|1.7945
|1237
|2005.03.22 09:29
|buy
|381
|0.10
|1.8984
|1.8934
|1.9983
|1238
|2005.03.22 10:59
|modify
|381
|0.10
|1.8984
|1.8989
|1.9983
|1239
|2005.03.22 11:29
|s/l
|381
|0.10
|1.8989
|1.8989
|1.9983
|5.00
|6145.64
|1240
|2005.03.22 17:29
|delete
|382
|0.10
|1.8944
|1.8994
|1.7945
|1241
|2005.03.23 00:29
|buy stop
|383
|0.10
|1.8876
|1.8826
|1.9875
|1242
|2005.03.23 00:29
|sell stop
|384
|0.10
|1.8836
|1.8886
|1.7837
|1243
|2005.03.23 08:29
|buy
|383
|0.10
|1.8876
|1.8826
|1.9875
|1244
|2005.03.23 10:29
|s/l
|383
|0.10
|1.8826
|1.8826
|1.9875
|-50.00
|6095.64
|1245
|2005.03.23 10:29
|sell
|384
|0.10
|1.8836
|1.8886
|1.7837
|1246
|2005.03.23 10:59
|modify
|384
|0.10
|1.8836
|1.8831
|1.7837
|1247
|2005.03.23 17:29
|close
|384
|0.10
|1.8732
|1.8831
|1.7837
|104.00
|6199.64
|1248
|2005.03.24 00:29
|buy stop
|385
|0.10
|1.8712
|1.8662
|1.9711
|1249
|2005.03.24 00:29
|sell stop
|386
|0.10
|1.8672
|1.8722
|1.7673
|1250
|2005.03.24 04:29
|buy
|385
|0.10
|1.8712
|1.8662
|1.9711
|1251
|2005.03.24 17:29
|close
|385
|0.10
|1.8706
|1.8662
|1.9711
|-6.00
|6193.64
|1252
|2005.03.24 17:59
|delete
|386
|0.10
|1.8672
|1.8722
|1.7673
|1253
|2005.03.25 00:29
|buy stop
|387
|0.10
|1.8708
|1.8658
|1.9707
|1254
|2005.03.25 00:29
|sell stop
|388
|0.10
|1.8668
|1.8718
|1.7669
|1255
|2005.03.25 09:59
|buy
|387
|0.10
|1.8708
|1.8658
|1.9707
|1256
|2005.03.25 17:29
|close
|387
|0.10
|1.8689
|1.8658
|1.9707
|-19.00
|6174.64
|1257
|2005.03.25 17:59
|delete
|388
|0.10
|1.8668
|1.8718
|1.7669
|1258
|2005.03.28 00:29
|buy stop
|389
|0.10
|1.8721
|1.8671
|1.9720
|1259
|2005.03.28 00:29
|sell stop
|390
|0.10
|1.8681
|1.8731
|1.7682
|1260
|2005.03.28 02:59
|sell
|390
|0.10
|1.8681
|1.8731
|1.7682
|1261
|2005.03.28 03:59
|modify
|390
|0.10
|1.8681
|1.8676
|1.7682
|1262
|2005.03.28 17:29
|delete
|389
|0.10
|1.8721
|1.8671
|1.9720
|1263
|2005.03.28 17:59
|close
|390
|0.10
|1.8640
|1.8676
|1.7682
|41.00
|6215.64
|1264
|2005.03.29 00:29
|buy stop
|391
|0.10
|1.8687
|1.8637
|1.9686
|1265
|2005.03.29 00:29
|sell stop
|392
|0.10
|1.8647
|1.8697
|1.7648
|1266
|2005.03.29 04:59
|buy
|391
|0.10
|1.8687
|1.8637
|1.9686
|1267
|2005.03.29 09:29
|modify
|391
|0.10
|1.8687
|1.8692
|1.9686
|1268
|2005.03.29 17:29
|close
|391
|0.10
|1.8740
|1.8692
|1.9686
|53.00
|6268.64
|1269
|2005.03.29 17:59
|delete
|392
|0.10
|1.8647
|1.8697
|1.7648
|1270
|2005.03.30 00:29
|sell stop
|393
|0.10
|1.8719
|1.8769
|1.7720
|1271
|2005.03.30 17:29
|delete
|393
|0.10
|1.8719
|1.8769
|1.7720
|1272
|2005.03.31 00:29
|buy stop
|394
|0.10
|1.8804
|1.8754
|1.9803
|1273
|2005.03.31 00:29
|sell stop
|395
|0.10
|1.8764
|1.8814
|1.7765
|1274
|2005.03.31 00:59
|sell
|395
|0.10
|1.8764
|1.8814
|1.7765
|1275
|2005.03.31 02:59
|buy
|394
|0.10
|1.8804
|1.8754
|1.9803
|1276
|2005.03.31 11:59
|s/l
|395
|0.10
|1.8814
|1.8814
|1.7765
|-50.00
|6218.64
|1277
|2005.03.31 13:29
|modify
|394
|0.10
|1.8804
|1.8809
|1.9803
|1278
|2005.03.31 17:29
|close
|394
|0.10
|1.8874
|1.8809
|1.9803
|70.00
|6288.64
|1279
|2005.04.01 00:29
|buy stop
|396
|0.10
|1.8920
|1.8870
|1.9919
|1280
|2005.04.01 00:29
|sell stop
|397
|0.10
|1.8880
|1.8930
|1.7881
|1281
|2005.04.01 01:59
|sell
|397
|0.10
|1.8880
|1.8930
|1.7881
|1282
|2005.04.01 05:59
|modify
|397
|0.10
|1.8880
|1.8875
|1.7881
|1283
|2005.04.01 08:29
|s/l
|397
|0.10
|1.8875
|1.8875
|1.7881
|5.00
|6293.64
|1284
|2005.04.01 15:59
|buy
|396
|0.10
|1.8920
|1.8870
|1.9919
|1285
|2005.04.01 17:29
|s/l
|396
|0.10
|1.8870
|1.8870
|1.9919
|-50.00
|6243.64
|1286
|2005.04.04 00:29
|buy stop
|398
|0.10
|1.8794
|1.8744
|1.9793
|1287
|2005.04.04 00:29
|sell stop
|399
|0.10
|1.8754
|1.8804
|1.7755
|1288
|2005.04.04 02:59
|buy
|398
|0.10
|1.8794
|1.8744
|1.9793
|1289
|2005.04.04 09:59
|s/l
|398
|0.10
|1.8744
|1.8744
|1.9793
|-50.00
|6193.64
|1290
|2005.04.04 09:59
|sell
|399
|0.10
|1.8754
|1.8804
|1.7755
|1291
|2005.04.04 15:59
|modify
|399
|0.10
|1.8754
|1.8749
|1.7755
|1292
|2005.04.04 17:29
|close
|399
|0.10
|1.8723
|1.8749
|1.7755
|31.00
|6224.64
|1293
|2005.04.05 00:29
|buy stop
|400
|0.10
|1.8778
|1.8728
|1.9777
|1294
|2005.04.05 00:29
|sell stop
|401
|0.10
|1.8738
|1.8788
|1.7739
|1295
|2005.04.05 08:59
|sell
|401
|0.10
|1.8738
|1.8788
|1.7739
|1296
|2005.04.05 15:29
|buy
|400
|0.10
|1.8778
|1.8728
|1.9777
|1297
|2005.04.05 17:29
|close
|400
|0.10
|1.8771
|1.8728
|1.9777
|-7.00
|6217.64
|1298
|2005.04.05 17:59
|close
|401
|0.10
|1.8773
|1.8788
|1.7739
|-35.00
|6182.64
|1299
|2005.04.06 00:29
|buy stop
|402
|0.10
|1.8816
|1.8766
|1.9815
|1300
|2005.04.06 00:29
|sell stop
|403
|0.10
|1.8776
|1.8826
|1.7777
|1301
|2005.04.06 04:59
|buy
|402
|0.10
|1.8816
|1.8766
|1.9815
|1302
|2005.04.06 09:29
|modify
|402
|0.10
|1.8816
|1.8821
|1.9815
|1303
|2005.04.06 10:29
|s/l
|402
|0.10
|1.8821
|1.8821
|1.9815
|5.00
|6187.64
|1304
|2005.04.06 14:29
|sell
|403
|0.10
|1.8776
|1.8826
|1.7777
|1305
|2005.04.06 14:59
|modify
|403
|0.10
|1.8776
|1.8771
|1.7777
|1306
|2005.04.06 15:29
|s/l
|403
|0.10
|1.8771
|1.8771
|1.7777
|5.00
|6192.64
|1307
|2005.04.07 00:29
|buy stop
|404
|0.10
|1.8824
|1.8774
|1.9823
|1308
|2005.04.07 00:29
|sell stop
|405
|0.10
|1.8784
|1.8834
|1.7785
|1309
|2005.04.07 04:29
|buy
|404
|0.10
|1.8824
|1.8774
|1.9823
|1310
|2005.04.07 09:29
|modify
|404
|0.10
|1.8824
|1.8829
|1.9823
|1311
|2005.04.07 10:59
|s/l
|404
|0.10
|1.8829
|1.8829
|1.9823
|5.00
|6197.64
|1312
|2005.04.07 11:29
|sell
|405
|0.10
|1.8784
|1.8834
|1.7785
|1313
|2005.04.07 17:29
|close
|405
|0.10
|1.8780
|1.8834
|1.7785
|4.00
|6201.64
|1314
|2005.04.08 00:29
|buy stop
|406
|0.10
|1.8724
|1.8674
|1.9723
|1315
|2005.04.08 00:29
|sell stop
|407
|0.10
|1.8684
|1.8734
|1.7685
|1316
|2005.04.08 02:29
|sell
|407
|0.10
|1.8684
|1.8734
|1.7685
|1317
|2005.04.08 16:59
|s/l
|407
|0.10
|1.8734
|1.8734
|1.7685
|-50.00
|6151.64
|1318
|2005.04.08 16:59
|buy
|406
|0.10
|1.8724
|1.8674
|1.9723
|1319
|2005.04.08 17:29
|close
|406
|0.10
|1.8776
|1.8674
|1.9723
|52.00
|6203.64
|1320
|2005.04.11 00:29
|buy stop
|408
|0.10
|1.8863
|1.8813
|1.9862
|1321
|2005.04.11 00:29
|sell stop
|409
|0.10
|1.8823
|1.8873
|1.7824
|1322
|2005.04.11 01:29
|sell
|409
|0.10
|1.8823
|1.8873
|1.7824
|1323
|2005.04.11 09:59
|buy
|408
|0.10
|1.8863
|1.8813
|1.9862
|1324
|2005.04.11 10:29
|s/l
|409
|0.10
|1.8873
|1.8873
|1.7824
|-50.00
|6153.64
|1325
|2005.04.11 10:59
|modify
|408
|0.10
|1.8863
|1.8868
|1.9862
|1326
|2005.04.11 17:29
|close
|408
|0.10
|1.8910
|1.8868
|1.9862
|47.00
|6200.64
|1327
|2005.04.12 00:29
|buy stop
|410
|0.10
|1.8925
|1.8875
|1.9924
|1328
|2005.04.12 00:29
|sell stop
|411
|0.10
|1.8885
|1.8935
|1.7886
|1329
|2005.04.12 08:29
|buy
|410
|0.10
|1.8925
|1.8875
|1.9924
|1330
|2005.04.12 14:29
|modify
|410
|0.10
|1.8925
|1.8930
|1.9924
|1331
|2005.04.12 14:59
|s/l
|410
|0.10
|1.8930
|1.8930
|1.9924
|5.00
|6205.64
|1332
|2005.04.12 15:29
|sell
|411
|0.10
|1.8885
|1.8935
|1.7886
|1333
|2005.04.12 15:59
|modify
|411
|0.10
|1.8885
|1.8880
|1.7886
|1334
|2005.04.12 17:29
|close
|411
|0.10
|1.8868
|1.8880
|1.7886
|17.00
|6222.64
|1335
|2005.04.13 00:29
|buy stop
|412
|0.10
|1.8938
|1.8888
|1.9937
|1336
|2005.04.13 00:29
|sell stop
|413
|0.10
|1.8898
|1.8948
|1.7899
|1337
|2005.04.13 01:59
|sell
|413
|0.10
|1.8898
|1.8948
|1.7899
|1338
|2005.04.13 08:29
|buy
|412
|0.10
|1.8938
|1.8888
|1.9937
|1339
|2005.04.13 14:59
|s/l
|412
|0.10
|1.8888
|1.8888
|1.9937
|-50.00
|6172.64
|1340
|2005.04.13 17:29
|close
|413
|0.10
|1.8935
|1.8948
|1.7899
|-37.00
|6135.64
|1341
|2005.04.14 00:29
|buy stop
|414
|0.10
|1.8966
|1.8916
|1.9965
|1342
|2005.04.14 00:29
|sell stop
|415
|0.10
|1.8926
|1.8976
|1.7927
|1343
|2005.04.14 03:29
|sell
|415
|0.10
|1.8926
|1.8976
|1.7927
|1344
|2005.04.14 04:59
|modify
|415
|0.10
|1.8926
|1.8921
|1.7927
|1345
|2005.04.14 17:29
|delete
|414
|0.10
|1.8966
|1.8916
|1.9965
|1346
|2005.04.14 17:59
|close
|415
|0.10
|1.8807
|1.8921
|1.7927
|119.00
|6254.64
|1347
|2005.04.15 00:29
|buy stop
|416
|0.10
|1.8816
|1.8766
|1.9815
|1348
|2005.04.15 00:29
|sell stop
|417
|0.10
|1.8776
|1.8826
|1.7777
|1349
|2005.04.15 03:29
|buy
|416
|0.10
|1.8816
|1.8766
|1.9815
|1350
|2005.04.15 11:29
|modify
|416
|0.10
|1.8816
|1.8821
|1.9815
|1351
|2005.04.15 11:59
|s/l
|416
|0.10
|1.8821
|1.8821
|1.9815
|5.00
|6259.64
|1352
|2005.04.15 17:29
|delete
|417
|0.10
|1.8776
|1.8826
|1.7777
|1353
|2005.04.18 00:29
|buy stop
|418
|0.10
|1.8956
|1.8906
|1.9955
|1354
|2005.04.18 00:29
|sell stop
|419
|0.10
|1.8916
|1.8966
|1.7917
|1355
|2005.04.18 02:59
|sell
|419
|0.10
|1.8916
|1.8966
|1.7917
|1356
|2005.04.18 03:59
|modify
|419
|0.10
|1.8916
|1.8911
|1.7917
|1357
|2005.04.18 08:59
|s/l
|419
|0.10
|1.8911
|1.8911
|1.7917
|5.00
|6264.64
|1358
|2005.04.18 09:59
|buy
|418
|0.10
|1.8956
|1.8906
|1.9955
|1359
|2005.04.18 11:29
|modify
|418
|0.10
|1.8956
|1.8961
|1.9955
|1360
|2005.04.18 17:29
|close
|418
|0.10
|1.9038
|1.8961
|1.9955
|82.00
|6346.64
|1361
|2005.04.19 00:29
|buy stop
|420
|0.10
|1.9062
|1.9012
|2.0061
|1362
|2005.04.19 00:29
|sell stop
|421
|0.10
|1.9022
|1.9072
|1.8023
|1363
|2005.04.19 01:59
|sell
|421
|0.10
|1.9022
|1.9072
|1.8023
|1364
|2005.04.19 09:29
|s/l
|421
|0.10
|1.9072
|1.9072
|1.8023
|-50.00
|6296.64
|1365
|2005.04.19 09:29
|buy
|420
|0.10
|1.9062
|1.9012
|2.0061
|1366
|2005.04.19 09:59
|modify
|420
|0.10
|1.9062
|1.9067
|2.0061
|1367
|2005.04.19 10:59
|s/l
|420
|0.10
|1.9067
|1.9067
|2.0061
|5.00
|6301.64
|1368
|2005.04.20 00:29
|buy stop
|422
|0.10
|1.9187
|1.9137
|2.0186
|1369
|2005.04.20 00:29
|sell stop
|423
|0.10
|1.9147
|1.9197
|1.8148
|1370
|2005.04.20 04:59
|buy
|422
|0.10
|1.9187
|1.9137
|2.0186
|1371
|2005.04.20 10:59
|sell
|423
|0.10
|1.9147
|1.9197
|1.8148
|1372
|2005.04.20 11:29
|s/l
|422
|0.10
|1.9137
|1.9137
|2.0186
|-50.00
|6251.64
|1373
|2005.04.20 12:29
|modify
|423
|0.10
|1.9147
|1.9142
|1.8148
|1374
|2005.04.20 13:29
|s/l
|423
|0.10
|1.9142
|1.9142
|1.8148
|5.00
|6256.64
|1375
|2005.04.21 00:29
|buy stop
|424
|0.10
|1.9214
|1.9164
|2.0213
|1376
|2005.04.21 00:29
|sell stop
|425
|0.10
|1.9174
|1.9224
|1.8175
|1377
|2005.04.21 09:29
|sell
|425
|0.10
|1.9174
|1.9224
|1.8175
|1378
|2005.04.21 11:29
|modify
|425
|0.10
|1.9174
|1.9169
|1.8175
|1379
|2005.04.21 17:29
|delete
|424
|0.10
|1.9214
|1.9164
|2.0213
|1380
|2005.04.21 17:59
|close
|425
|0.10
|1.9105
|1.9169
|1.8175
|69.00
|6325.64
|1381
|2005.04.22 00:29
|buy stop
|426
|0.10
|1.9093
|1.9043
|2.0092
|1382
|2005.04.22 00:29
|sell stop
|427
|0.10
|1.9053
|1.9103
|1.8054
|1383
|2005.04.22 07:59
|buy
|426
|0.10
|1.9093
|1.9043
|2.0092
|1384
|2005.04.22 10:29
|modify
|426
|0.10
|1.9093
|1.9098
|2.0092
|1385
|2005.04.22 10:59
|s/l
|426
|0.10
|1.9098
|1.9098
|2.0092
|5.00
|6330.64
|1386
|2005.04.22 17:29
|delete
|427
|0.10
|1.9053
|1.9103
|1.8054
|1387
|2005.04.25 00:29
|buy stop
|428
|0.10
|1.9187
|1.9137
|2.0186
|1388
|2005.04.25 00:29
|sell stop
|429
|0.10
|1.9147
|1.9197
|1.8148
|1389
|2005.04.25 01:59
|sell
|429
|0.10
|1.9147
|1.9197
|1.8148
|1390
|2005.04.25 02:59
|modify
|429
|0.10
|1.9147
|1.9142
|1.8148
|1391
|2005.04.25 09:29
|s/l
|429
|0.10
|1.9142
|1.9142
|1.8148
|5.00
|6335.64
|1392
|2005.04.25 17:29
|delete
|428
|0.10
|1.9187
|1.9137
|2.0186
|1393
|2005.04.26 00:29
|buy stop
|430
|0.10
|1.9132
|1.9082
|2.0131
|1394
|2005.04.26 00:29
|sell stop
|431
|0.10
|1.9092
|1.9142
|1.8093
|1395
|2005.04.26 08:59
|sell
|431
|0.10
|1.9092
|1.9142
|1.8093
|1396
|2005.04.26 09:59
|modify
|431
|0.10
|1.9092
|1.9087
|1.8093
|1397
|2005.04.26 17:29
|delete
|430
|0.10
|1.9132
|1.9082
|2.0131
|1398
|2005.04.26 17:59
|close
|431
|0.10
|1.9042
|1.9087
|1.8093
|50.00
|6385.64
|1399
|2005.04.27 00:29
|buy stop
|432
|0.10
|1.9073
|1.9023
|2.0072
|1400
|2005.04.27 00:29
|sell stop
|433
|0.10
|1.9033
|1.9083
|1.8034
|1401
|2005.04.27 07:59
|sell
|433
|0.10
|1.9033
|1.9083
|1.8034
|1402
|2005.04.27 09:29
|modify
|433
|0.10
|1.9033
|1.9028
|1.8034
|1403
|2005.04.27 14:59
|s/l
|433
|0.10
|1.9028
|1.9028
|1.8034
|5.00
|6390.64
|1404
|2005.04.27 14:59
|buy
|432
|0.10
|1.9073
|1.9023
|2.0072
|1405
|2005.04.27 15:59
|modify
|432
|0.10
|1.9073
|1.9078
|2.0072
|1406
|2005.04.27 16:59
|s/l
|432
|0.10
|1.9078
|1.9078
|2.0072
|5.00
|6395.64
|1407
|2005.04.28 00:29
|buy stop
|434
|0.10
|1.9054
|1.9004
|2.0053
|1408
|2005.04.28 00:29
|sell stop
|435
|0.10
|1.9014
|1.9064
|1.8015
|1409
|2005.04.28 02:29
|buy
|434
|0.10
|1.9054
|1.9004
|2.0053
|1410
|2005.04.28 15:29
|modify
|434
|0.10
|1.9054
|1.9059
|2.0053
|1411
|2005.04.28 17:29
|close
|434
|0.10
|1.9074
|1.9059
|2.0053
|20.00
|6415.64
|1412
|2005.04.28 17:59
|delete
|435
|0.10
|1.9014
|1.9064
|1.8015
|1413
|2005.04.29 00:29
|buy stop
|436
|0.10
|1.9092
|1.9042
|2.0091
|1414
|2005.04.29 00:29
|sell stop
|437
|0.10
|1.9052
|1.9102
|1.8053
|1415
|2005.04.29 02:59
|buy
|436
|0.10
|1.9092
|1.9042
|2.0091
|1416
|2005.04.29 07:29
|modify
|436
|0.10
|1.9092
|1.9097
|2.0091
|1417
|2005.04.29 15:59
|s/l
|436
|0.10
|1.9097
|1.9097
|2.0091
|5.00
|6420.64
|1418
|2005.04.29 17:29
|delete
|437
|0.10
|1.9052
|1.9102
|1.8053
|1419
|2005.05.02 00:29
|buy stop
|438
|0.10
|1.9085
|1.9035
|2.0084
|1420
|2005.05.02 00:29
|sell stop
|439
|0.10
|1.9045
|1.9095
|1.8046
|1421
|2005.05.02 01:59
|sell
|439
|0.10
|1.9045
|1.9095
|1.8046
|1422
|2005.05.02 14:59
|modify
|439
|0.10
|1.9045
|1.9040
|1.8046
|1423
|2005.05.02 17:29
|delete
|438
|0.10
|1.9085
|1.9035
|2.0084
|1424
|2005.05.02 17:59
|close
|439
|0.10
|1.8960
|1.9040
|1.8046
|85.00
|6505.64
|1425
|2005.05.03 00:29
|buy stop
|440
|0.10
|1.8970
|1.8920
|1.9969
|1426
|2005.05.03 00:29
|sell stop
|441
|0.10
|1.8930
|1.8980
|1.7931
|1427
|2005.05.03 02:29
|sell
|441
|0.10
|1.8930
|1.8980
|1.7931
|1428
|2005.05.03 13:29
|modify
|441
|0.10
|1.8930
|1.8925
|1.7931
|1429
|2005.05.03 15:29
|s/l
|441
|0.10
|1.8925
|1.8925
|1.7931
|5.00
|6510.64
|1430
|2005.05.03 17:29
|delete
|440
|0.10
|1.8970
|1.8920
|1.9969
|1431
|2005.05.04 00:29
|buy stop
|442
|0.10
|1.8944
|1.8894
|1.9943
|1432
|2005.05.04 00:29
|sell stop
|443
|0.10
|1.8904
|1.8954
|1.7905
|1433
|2005.05.04 03:29
|buy
|442
|0.10
|1.8944
|1.8894
|1.9943
|1434
|2005.05.04 04:29
|modify
|442
|0.10
|1.8944
|1.8949
|1.9943
|1435
|2005.05.04 17:29
|close
|442
|0.10
|1.8998
|1.8949
|1.9943
|54.00
|6564.64
|1436
|2005.05.04 17:59
|delete
|443
|0.10
|1.8904
|1.8954
|1.7905
|1437
|2005.05.05 00:29
|buy stop
|444
|0.10
|1.9043
|1.8993
|2.0042
|1438
|2005.05.05 00:29
|sell stop
|445
|0.10
|1.9003
|1.9053
|1.8004
|1439
|2005.05.05 02:29
|sell
|445
|0.10
|1.9003
|1.9053
|1.8004
|1440
|2005.05.05 07:59
|buy
|444
|0.10
|1.9043
|1.8993
|2.0042
|1441
|2005.05.05 08:29
|s/l
|445
|0.10
|1.9053
|1.9053
|1.8004
|-50.00
|6514.64
|1442
|2005.05.05 17:29
|close
|444
|0.10
|1.9044
|1.8993
|2.0042
|1.00
|6515.64
|1443
|2005.05.06 00:29
|buy stop
|446
|0.10
|1.9050
|1.9000
|2.0049
|1444
|2005.05.06 00:29
|sell stop
|447
|0.10
|1.9010
|1.9060
|1.8011
|1445
|2005.05.06 01:59
|sell
|447
|0.10
|1.9010
|1.9060
|1.8011
|1446
|2005.05.06 09:59
|modify
|447
|0.10
|1.9010
|1.9005
|1.8011
|1447
|2005.05.06 17:29
|delete
|446
|0.10
|1.9050
|1.9000
|2.0049
|1448
|2005.05.06 17:59
|close
|447
|0.10
|1.8922
|1.9005
|1.8011
|88.00
|6603.64
|1449
|2005.05.09 00:29
|buy stop
|448
|0.10
|1.8924
|1.8874
|1.9923
|1450
|2005.05.09 00:29
|sell stop
|449
|0.10
|1.8884
|1.8934
|1.7885
|1451
|2005.05.09 03:29
|sell
|449
|0.10
|1.8884
|1.8934
|1.7885
|1452
|2005.05.09 05:29
|modify
|449
|0.10
|1.8884
|1.8879
|1.7885
|1453
|2005.05.09 07:29
|s/l
|449
|0.10
|1.8879
|1.8879
|1.7885
|5.00
|6608.64
|1454
|2005.05.09 17:29
|delete
|448
|0.10
|1.8924
|1.8874
|1.9923
|1455
|2005.05.10 00:29
|buy stop
|450
|0.10
|1.8871
|1.8821
|1.9870
|1456
|2005.05.10 00:29
|sell stop
|451
|0.10
|1.8831
|1.8881
|1.7832
|1457
|2005.05.10 01:29
|sell
|451
|0.10
|1.8831
|1.8881
|1.7832
|1458
|2005.05.10 08:59
|modify
|451
|0.10
|1.8831
|1.8826
|1.7832
|1459
|2005.05.10 12:59
|s/l
|451
|0.10
|1.8826
|1.8826
|1.7832
|5.00
|6613.64
|1460
|2005.05.10 17:29
|delete
|450
|0.10
|1.8871
|1.8821
|1.9870
|1461
|2005.05.11 00:29
|buy stop
|452
|0.10
|1.8841
|1.8791
|1.9840
|1462
|2005.05.11 00:29
|sell stop
|453
|0.10
|1.8801
|1.8851
|1.7802
|1463
|2005.05.11 00:59
|buy
|452
|0.10
|1.8841
|1.8791
|1.9840
|1464
|2005.05.11 09:29
|modify
|452
|0.10
|1.8841
|1.8846
|1.9840
|1465
|2005.05.11 11:59
|s/l
|452
|0.10
|1.8846
|1.8846
|1.9840
|5.00
|6618.64
|1466
|2005.05.11 14:59
|sell
|453
|0.10
|1.8801
|1.8851
|1.7802
|1467
|2005.05.11 15:29
|modify
|453
|0.10
|1.8801
|1.8796
|1.7802
|1468
|2005.05.11 17:29
|close
|453
|0.10
|1.8754
|1.8796
|1.7802
|47.00
|6665.64
|1469
|2005.05.12 00:29
|buy stop
|454
|0.10
|1.8739
|1.8689
|1.9738
|1470
|2005.05.12 00:29
|sell stop
|455
|0.10
|1.8699
|1.8749
|1.7700
|1471
|2005.05.12 08:59
|sell
|455
|0.10
|1.8699
|1.8749
|1.7700
|1472
|2005.05.12 09:29
|modify
|455
|0.10
|1.8699
|1.8694
|1.7700
|1473
|2005.05.12 17:29
|delete
|454
|0.10
|1.8739
|1.8689
|1.9738
|1474
|2005.05.12 17:59
|close
|455
|0.10
|1.8651
|1.8694
|1.7700
|48.00
|6713.64
|1475
|2005.05.13 00:29
|buy stop
|456
|0.10
|1.8660
|1.8610
|1.9659
|1476
|2005.05.13 00:29
|sell stop
|457
|0.10
|1.8620
|1.8670
|1.7621
|1477
|2005.05.13 09:29
|sell
|457
|0.10
|1.8620
|1.8670
|1.7621
|1478
|2005.05.13 11:29
|modify
|457
|0.10
|1.8620
|1.8615
|1.7621
|1479
|2005.05.13 17:29
|delete
|456
|0.10
|1.8660
|1.8610
|1.9659
|1480
|2005.05.13 17:59
|close
|457
|0.10
|1.8531
|1.8615
|1.7621
|89.00
|6802.64
|1481
|2005.05.16 00:29
|buy stop
|458
|0.10
|1.8526
|1.8476
|1.9525
|1482
|2005.05.16 00:29
|sell stop
|459
|0.10
|1.8486
|1.8536
|1.7487
|1483
|2005.05.16 00:59
|sell
|459
|0.10
|1.8486
|1.8536
|1.7487
|1484
|2005.05.16 08:59
|modify
|459
|0.10
|1.8486
|1.8481
|1.7487
|1485
|2005.05.16 17:29
|delete
|458
|0.10
|1.8526
|1.8476
|1.9525
|1486
|2005.05.16 17:59
|close
|459
|0.10
|1.8369
|1.8481
|1.7487
|117.00
|6919.64
|1487
|2005.05.17 00:29
|buy stop
|460
|0.10
|1.8395
|1.8345
|1.9394
|1488
|2005.05.17 00:29
|sell stop
|461
|0.10
|1.8355
|1.8405
|1.7356
|1489
|2005.05.17 02:29
|sell
|461
|0.10
|1.8355
|1.8405
|1.7356
|1490
|2005.05.17 07:29
|s/l
|461
|0.10
|1.8405
|1.8405
|1.7356
|-50.00
|6869.64
|1491
|2005.05.17 07:29
|buy
|460
|0.10
|1.8395
|1.8345
|1.9394
|1492
|2005.05.17 11:59
|modify
|460
|0.10
|1.8395
|1.8400
|1.9394
|1493
|2005.05.17 12:59
|s/l
|460
|0.10
|1.8400
|1.8400
|1.9394
|5.00
|6874.64
|1494
|2005.05.18 00:29
|buy stop
|462
|0.10
|1.8370
|1.8320
|1.9369
|1495
|2005.05.18 00:29
|sell stop
|463
|0.10
|1.8330
|1.8380
|1.7331
|1496
|2005.05.18 01:29
|sell
|463
|0.10
|1.8330
|1.8380
|1.7331
|1497
|2005.05.18 02:59
|modify
|463
|0.10
|1.8330
|1.8325
|1.7331
|1498
|2005.05.18 05:59
|s/l
|463
|0.10
|1.8325
|1.8325
|1.7331
|5.00
|6879.64
|1499
|2005.05.18 14:59
|buy
|462
|0.10
|1.8370
|1.8320
|1.9369
|1500
|2005.05.18 17:29
|close
|462
|0.10
|1.8361
|1.8320
|1.9369
|-9.00
|6870.64
|1501
|2005.05.19 00:29
|buy stop
|464
|0.10
|1.8406
|1.8356
|1.9405
|1502
|2005.05.19 00:29
|sell stop
|465
|0.10
|1.8366
|1.8416
|1.7367
|1503
|2005.05.19 04:29
|buy
|464
|0.10
|1.8406
|1.8356
|1.9405
|1504
|2005.05.19 14:59
|sell
|465
|0.10
|1.8366
|1.8416
|1.7367
|1505
|2005.05.19 15:29
|s/l
|464
|0.10
|1.8356
|1.8356
|1.9405
|-50.00
|6820.64
|1506
|2005.05.19 17:29
|close
|465
|0.10
|1.8369
|1.8416
|1.7367
|-3.00
|6817.64
|1507
|2005.05.20 00:29
|buy stop
|466
|0.10
|1.8370
|1.8320
|1.9369
|1508
|2005.05.20 00:29
|sell stop
|467
|0.10
|1.8330
|1.8380
|1.7331
|1509
|2005.05.20 05:29
|buy
|466
|0.10
|1.8370
|1.8320
|1.9369
|1510
|2005.05.20 14:59
|s/l
|466
|0.10
|1.8320
|1.8320
|1.9369
|-50.00
|6767.64
|1511
|2005.05.20 14:59
|sell
|467
|0.10
|1.8330
|1.8380
|1.7331
|1512
|2005.05.20 15:29
|modify
|467
|0.10
|1.8330
|1.8325
|1.7331
|1513
|2005.05.20 17:29
|close
|467
|0.10
|1.8247
|1.8325
|1.7331
|83.00
|6850.64
|1514
|2005.05.23 00:29
|buy stop
|468
|0.10
|1.8269
|1.8219
|1.9268
|1515
|2005.05.23 00:29
|sell stop
|469
|0.10
|1.8229
|1.8279
|1.7230
|1516
|2005.05.23 03:29
|buy
|468
|0.10
|1.8269
|1.8219
|1.9268
|1517
|2005.05.23 10:29
|modify
|468
|0.10
|1.8269
|1.8274
|1.9268
|1518
|2005.05.23 10:59
|s/l
|468
|0.10
|1.8274
|1.8274
|1.9268
|5.00
|6855.64
|1519
|2005.05.23 17:29
|delete
|469
|0.10
|1.8229
|1.8279
|1.7230
|1520
|2005.05.24 00:29
|buy stop
|470
|0.10
|1.8311
|1.8261
|1.9310
|1521
|2005.05.24 00:29
|sell stop
|471
|0.10
|1.8271
|1.8321
|1.7272
|1522
|2005.05.24 08:29
|buy
|470
|0.10
|1.8311
|1.8261
|1.9310
|1523
|2005.05.24 12:59
|modify
|470
|0.10
|1.8311
|1.8316
|1.9310
|1524
|2005.05.24 15:59
|s/l
|470
|0.10
|1.8316
|1.8316
|1.9310
|5.00
|6860.64
|1525
|2005.05.24 17:29
|delete
|471
|0.10
|1.8271
|1.8321
|1.7272
|1526
|2005.05.25 00:29
|buy stop
|472
|0.10
|1.8297
|1.8247
|1.9296
|1527
|2005.05.25 00:29
|sell stop
|473
|0.10
|1.8257
|1.8307
|1.7258
|1528
|2005.05.25 04:29
|buy
|472
|0.10
|1.8297
|1.8247
|1.9296
|1529
|2005.05.25 15:59
|modify
|472
|0.10
|1.8297
|1.8302
|1.9296
|1530
|2005.05.25 16:59
|s/l
|472
|0.10
|1.8302
|1.8302
|1.9296
|5.00
|6865.64
|1531
|2005.05.25 17:29
|delete
|473
|0.10
|1.8257
|1.8307
|1.7258
|1532
|2005.05.26 00:29
|buy stop
|474
|0.10
|1.8339
|1.8289
|1.9338
|1533
|2005.05.26 00:29
|sell stop
|475
|0.10
|1.8299
|1.8349
|1.7300
|1534
|2005.05.26 06:59
|sell
|475
|0.10
|1.8299
|1.8349
|1.7300
|1535
|2005.05.26 07:59
|modify
|475
|0.10
|1.8299
|1.8294
|1.7300
|1536
|2005.05.26 17:29
|delete
|474
|0.10
|1.8339
|1.8289
|1.9338
|1537
|2005.05.26 17:59
|close
|475
|0.10
|1.8205
|1.8294
|1.7300
|94.00
|6959.64
|1538
|2005.05.27 00:29
|buy stop
|476
|0.10
|1.8225
|1.8175
|1.9224
|1539
|2005.05.27 00:29
|sell stop
|477
|0.10
|1.8185
|1.8235
|1.7186
|1540
|2005.05.27 03:29
|buy
|476
|0.10
|1.8225
|1.8175
|1.9224
|1541
|2005.05.27 10:59
|modify
|476
|0.10
|1.8225
|1.8230
|1.9224
|1542
|2005.05.27 11:59
|s/l
|476
|0.10
|1.8230
|1.8230
|1.9224
|5.00
|6964.64
|1543
|2005.05.27 17:29
|delete
|477
|0.10
|1.8185
|1.8235
|1.7186
|1544
|2005.05.30 00:29
|buy stop
|478
|0.10
|1.8259
|1.8209
|1.9258
|1545
|2005.05.30 00:29
|sell stop
|479
|0.10
|1.8219
|1.8269
|1.7220
|1546
|2005.05.30 01:29
|sell
|479
|0.10
|1.8219
|1.8269
|1.7220
|1547
|2005.05.30 17:29
|delete
|478
|0.10
|1.8259
|1.8209
|1.9258
|1548
|2005.05.30 17:59
|close
|479
|0.10
|1.8234
|1.8269
|1.7220
|-15.00
|6949.64
|1549
|2005.05.31 00:29
|buy stop
|480
|0.10
|1.8252
|1.8202
|1.9251
|1550
|2005.05.31 00:29
|sell stop
|481
|0.10
|1.8212
|1.8262
|1.7213
|1551
|2005.05.31 02:29
|sell
|481
|0.10
|1.8212
|1.8262
|1.7213
|1552
|2005.05.31 03:59
|modify
|481
|0.10
|1.8212
|1.8207
|1.7213
|1553
|2005.05.31 14:29
|s/l
|481
|0.10
|1.8207
|1.8207
|1.7213
|5.00
|6954.64
|1554
|2005.05.31 16:29
|buy
|480
|0.10
|1.8252
|1.8202
|1.9251
|1555
|2005.05.31 17:29
|close
|480
|0.10
|1.8230
|1.8202
|1.9251
|-22.00
|6932.64
|1556
|2005.06.01 00:29
|buy stop
|482
|0.10
|1.8191
|1.8141
|1.9190
|1557
|2005.06.01 00:29
|sell stop
|483
|0.10
|1.8151
|1.8201
|1.7152
|1558
|2005.06.01 02:59
|buy
|482
|0.10
|1.8191
|1.8141
|1.9190
|1559
|2005.06.01 04:29
|modify
|482
|0.10
|1.8191
|1.8196
|1.9190
|1560
|2005.06.01 07:59
|s/l
|482
|0.10
|1.8196
|1.8196
|1.9190
|5.00
|6937.64
|1561
|2005.06.01 11:29
|sell
|483
|0.10
|1.8151
|1.8201
|1.7152
|1562
|2005.06.01 12:29
|modify
|483
|0.10
|1.8151
|1.8146
|1.7152
|1563
|2005.06.01 15:59
|s/l
|483
|0.10
|1.8146
|1.8146
|1.7152
|5.00
|6942.64
|1564
|2005.06.02 00:29
|buy stop
|484
|0.10
|1.8133
|1.8083
|1.9132
|1565
|2005.06.02 00:29
|sell stop
|485
|0.10
|1.8093
|1.8143
|1.7094
|1566
|2005.06.02 08:29
|buy
|484
|0.10
|1.8133
|1.8083
|1.9132
|1567
|2005.06.02 09:29
|modify
|484
|0.10
|1.8133
|1.8138
|1.9132
|1568
|2005.06.02 15:29
|s/l
|484
|0.10
|1.8138
|1.8138
|1.9132
|5.00
|6947.64
|1569
|2005.06.02 17:29
|delete
|485
|0.10
|1.8093
|1.8143
|1.7094
|1570
|2005.06.03 00:29
|buy stop
|486
|0.10
|1.8179
|1.8129
|1.9178
|1571
|2005.06.03 00:29
|sell stop
|487
|0.10
|1.8139
|1.8189
|1.7140
|1572
|2005.06.03 02:59
|buy
|486
|0.10
|1.8179
|1.8129
|1.9178
|1573
|2005.06.03 17:29
|s/l
|486
|0.10
|1.8129
|1.8129
|1.9178
|-50.00
|6897.64
|1574
|2005.06.03 17:29
|sell
|487
|0.10
|1.8139
|1.8189
|1.7140
|1575
|2005.06.03 17:29
|close
|487
|0.10
|1.8133
|1.8189
|1.7140
|6.00
|6903.64
|1576
|2005.06.06 00:29
|buy stop
|488
|0.10
|1.8149
|1.8099
|1.9148
|1577
|2005.06.06 00:29
|sell stop
|489
|0.10
|1.8109
|1.8159
|1.7110
|1578
|2005.06.06 04:59
|buy
|488
|0.10
|1.8149
|1.8099
|1.9148
|1579
|2005.06.06 05:59
|modify
|488
|0.10
|1.8149
|1.8154
|1.9148
|1580
|2005.06.06 08:29
|s/l
|488
|0.10
|1.8154
|1.8154
|1.9148
|5.00
|6908.64
|1581
|2005.06.06 17:29
|delete
|489
|0.10
|1.8109
|1.8159
|1.7110
|1582
|2005.06.07 00:29
|buy stop
|490
|0.10
|1.8259
|1.8209
|1.9258
|1583
|2005.06.07 00:29
|sell stop
|491
|0.10
|1.8219
|1.8269
|1.7220
|1584
|2005.06.07 01:29
|sell
|491
|0.10
|1.8219
|1.8269
|1.7220
|1585
|2005.06.07 08:29
|s/l
|491
|0.10
|1.8269
|1.8269
|1.7220
|-50.00
|6858.64
|1586
|2005.06.07 08:29
|buy
|490
|0.10
|1.8259
|1.8209
|1.9258
|1587
|2005.06.07 08:59
|modify
|490
|0.10
|1.8259
|1.8264
|1.9258
|1588
|2005.06.07 17:29
|close
|490
|0.10
|1.8295
|1.8264
|1.9258
|36.00
|6894.64
|1589
|2005.06.08 00:29
|buy stop
|492
|0.10
|1.8368
|1.8318
|1.9367
|1590
|2005.06.08 00:29
|sell stop
|493
|0.10
|1.8328
|1.8378
|1.7329
|1591
|2005.06.08 00:59
|sell
|493
|0.10
|1.8328
|1.8378
|1.7329
|1592
|2005.06.08 03:29
|buy
|492
|0.10
|1.8368
|1.8318
|1.9367
|1593
|2005.06.08 07:29
|s/l
|493
|0.10
|1.8378
|1.8378
|1.7329
|-50.00
|6844.64
|1594
|2005.06.08 15:59
|modify
|492
|0.10
|1.8368
|1.8373
|1.9367
|1595
|2005.06.08 17:29
|close
|492
|0.10
|1.8384
|1.8373
|1.9367
|16.00
|6860.64
|1596
|2005.06.09 00:29
|buy stop
|494
|0.10
|1.8256
|1.8206
|1.9255
|1597
|2005.06.09 00:29
|sell stop
|495
|0.10
|1.8216
|1.8266
|1.7217
|1598
|2005.06.09 02:29
|buy
|494
|0.10
|1.8256
|1.8206
|1.9255
|1599
|2005.06.09 04:29
|modify
|494
|0.10
|1.8256
|1.8261
|1.9255
|1600
|2005.06.09 07:29
|s/l
|494
|0.10
|1.8261
|1.8261
|1.9255
|5.00
|6865.64
|1601
|2005.06.09 16:29
|sell
|495
|0.10
|1.8216
|1.8266
|1.7217
|1602
|2005.06.09 16:59
|modify
|495
|0.10
|1.8216
|1.8211
|1.7217
|1603
|2005.06.09 17:29
|close
|495
|0.10
|1.8201
|1.8211
|1.7217
|15.00
|6880.64
|1604
|2005.06.10 00:29
|buy stop
|496
|0.10
|1.8225
|1.8175
|1.9224
|1605
|2005.06.10 00:29
|sell stop
|497
|0.10
|1.8185
|1.8235
|1.7186
|1606
|2005.06.10 02:29
|buy
|496
|0.10
|1.8225
|1.8175
|1.9224
|1607
|2005.06.10 11:59
|modify
|496
|0.10
|1.8225
|1.8230
|1.9224
|1608
|2005.06.10 14:59
|s/l
|496
|0.10
|1.8230
|1.8230
|1.9224
|5.00
|6885.64
|1609
|2005.06.10 16:29
|sell
|497
|0.10
|1.8185
|1.8235
|1.7186
|1610
|2005.06.10 16:59
|modify
|497
|0.10
|1.8185
|1.8180
|1.7186
|1611
|2005.06.10 17:29
|close
|497
|0.10
|1.8127
|1.8180
|1.7186
|58.00
|6943.64
|1612
|2005.06.13 00:29
|buy stop
|498
|0.10
|1.8141
|1.8091
|1.9140
|1613
|2005.06.13 00:29
|sell stop
|499
|0.10
|1.8101
|1.8151
|1.7102
|1614
|2005.06.13 03:29
|sell
|499
|0.10
|1.8101
|1.8151
|1.7102
|1615
|2005.06.13 03:59
|modify
|499
|0.10
|1.8101
|1.8096
|1.7102
|1616
|2005.06.13 04:29
|s/l
|499
|0.10
|1.8096
|1.8096
|1.7102
|5.00
|6948.64
|1617
|2005.06.13 17:29
|delete
|498
|0.10
|1.8141
|1.8091
|1.9140
|1618
|2005.06.14 00:29
|buy stop
|500
|0.10
|1.8093
|1.8043
|1.9092
|1619
|2005.06.14 00:29
|sell stop
|501
|0.10
|1.8053
|1.8103
|1.7054
|1620
|2005.06.14 01:59
|sell
|501
|0.10
|1.8053
|1.8103
|1.7054
|1621
|2005.06.14 09:29
|buy
|500
|0.10
|1.8093
|1.8043
|1.9092
|1622
|2005.06.14 11:29
|s/l
|501
|0.10
|1.8103
|1.8103
|1.7054
|-50.00
|6898.64
|1623
|2005.06.14 13:29
|modify
|500
|0.10
|1.8093
|1.8098
|1.9092
|1624
|2005.06.14 13:59
|s/l
|500
|0.10
|1.8098
|1.8098
|1.9092
|5.00
|6903.64
|1625
|2005.06.15 00:29
|buy stop
|502
|0.10
|1.8082
|1.8032
|1.9081
|1626
|2005.06.15 00:29
|sell stop
|503
|0.10
|1.8042
|1.8092
|1.7043
|1627
|2005.06.15 07:59
|buy
|502
|0.10
|1.8082
|1.8032
|1.9081
|1628
|2005.06.15 14:59
|modify
|502
|0.10
|1.8082
|1.8087
|1.9081
|1629
|2005.06.15 17:29
|close
|502
|0.10
|1.8190
|1.8087
|1.9081
|108.00
|7011.64
|1630
|2005.06.15 17:59
|delete
|503
|0.10
|1.8042
|1.8092
|1.7043
|1631
|2005.06.16 00:29
|buy stop
|504
|0.10
|1.8248
|1.8198
|1.9247
|1632
|2005.06.16 00:29
|sell stop
|505
|0.10
|1.8208
|1.8258
|1.7209
|1633
|2005.06.16 02:29
|sell
|505
|0.10
|1.8208
|1.8258
|1.7209
|1634
|2005.06.16 06:29
|modify
|505
|0.10
|1.8208
|1.8203
|1.7209
|1635
|2005.06.16 08:29
|s/l
|505
|0.10
|1.8203
|1.8203
|1.7209
|5.00
|7016.64
|1636
|2005.06.16 14:59
|buy
|504
|0.10
|1.8248
|1.8198
|1.9247
|1637
|2005.06.16 15:29
|modify
|504
|0.10
|1.8248
|1.8253
|1.9247
|1638
|2005.06.16 15:59
|s/l
|504
|0.10
|1.8253
|1.8253
|1.9247
|5.00
|7021.64
|1639
|2005.06.17 00:29
|buy stop
|506
|0.10
|1.8248
|1.8198
|1.9247
|1640
|2005.06.17 00:29
|sell stop
|507
|0.10
|1.8208
|1.8258
|1.7209
|1641
|2005.06.17 01:59
|sell
|507
|0.10
|1.8208
|1.8258
|1.7209
|1642
|2005.06.17 09:59
|buy
|506
|0.10
|1.8248
|1.8198
|1.9247
|1643
|2005.06.17 12:29
|s/l
|507
|0.10
|1.8258
|1.8258
|1.7209
|-50.00
|6971.64
|1644
|2005.06.17 13:29
|modify
|506
|0.10
|1.8248
|1.8253
|1.9247
|1645
|2005.06.17 13:59
|s/l
|506
|0.10
|1.8253
|1.8253
|1.9247
|5.00
|6976.64
|1646
|2005.06.20 00:29
|buy stop
|508
|0.10
|1.8261
|1.8211
|1.9260
|1647
|2005.06.20 00:29
|sell stop
|509
|0.10
|1.8221
|1.8271
|1.7222
|1648
|2005.06.20 02:29
|buy
|508
|0.10
|1.8261
|1.8211
|1.9260
|1649
|2005.06.20 11:59
|modify
|508
|0.10
|1.8261
|1.8266
|1.9260
|1650
|2005.06.20 12:29
|s/l
|508
|0.10
|1.8266
|1.8266
|1.9260
|5.00
|6981.64
|1651
|2005.06.20 17:29
|delete
|509
|0.10
|1.8221
|1.8271
|1.7222
|1652
|2005.06.21 00:29
|buy stop
|510
|0.10
|1.8271
|1.8221
|1.9270
|1653
|2005.06.21 00:29
|sell stop
|511
|0.10
|1.8231
|1.8281
|1.7232
|1654
|2005.06.21 00:59
|sell
|511
|0.10
|1.8231
|1.8281
|1.7232
|1655
|2005.06.21 02:29
|modify
|511
|0.10
|1.8231
|1.8226
|1.7232
|1656
|2005.06.21 03:59
|s/l
|511
|0.10
|1.8226
|1.8226
|1.7232
|5.00
|6986.64
|1657
|2005.06.21 17:29
|delete
|510
|0.10
|1.8271
|1.8221
|1.9270
|1658
|2005.06.22 00:29
|buy stop
|512
|0.10
|1.8301
|1.8251
|1.9300
|1659
|2005.06.22 00:29
|sell stop
|513
|0.10
|1.8261
|1.8311
|1.7262
|1660
|2005.06.22 08:59
|buy
|512
|0.10
|1.8301
|1.8251
|1.9300
|1661
|2005.06.22 10:59
|s/l
|512
|0.10
|1.8251
|1.8251
|1.9300
|-50.00
|6936.64
|1662
|2005.06.22 10:59
|sell
|513
|0.10
|1.8261
|1.8311
|1.7262
|1663
|2005.06.22 11:29
|modify
|513
|0.10
|1.8261
|1.8256
|1.7262
|1664
|2005.06.22 17:29
|close
|513
|0.10
|1.8224
|1.8256
|1.7262
|37.00
|6973.64
|1665
|2005.06.23 00:29
|buy stop
|514
|0.10
|1.8236
|1.8186
|1.9235
|1666
|2005.06.23 00:29
|sell stop
|515
|0.10
|1.8196
|1.8246
|1.7197
|1667
|2005.06.23 07:59
|sell
|515
|0.10
|1.8196
|1.8246
|1.7197
|1668
|2005.06.23 15:59
|modify
|515
|0.10
|1.8196
|1.8191
|1.7197
|1669
|2005.06.23 16:59
|s/l
|515
|0.10
|1.8191
|1.8191
|1.7197
|5.00
|6978.64
|1670
|2005.06.23 17:29
|delete
|514
|0.10
|1.8236
|1.8186
|1.9235
|1671
|2005.06.24 00:29
|buy stop
|516
|0.10
|1.8168
|1.8118
|1.9167
|1672
|2005.06.24 00:29
|sell stop
|517
|0.10
|1.8128
|1.8178
|1.7129
|1673
|2005.06.24 08:29
|buy
|516
|0.10
|1.8168
|1.8118
|1.9167
|1674
|2005.06.24 09:59
|modify
|516
|0.10
|1.8168
|1.8173
|1.9167
|1675
|2005.06.24 10:59
|s/l
|516
|0.10
|1.8173
|1.8173
|1.9167
|5.00
|6983.64
|1676
|2005.06.24 17:29
|delete
|517
|0.10
|1.8128
|1.8178
|1.7129
|1677
|2005.06.27 00:29
|buy stop
|518
|0.10
|1.8249
|1.8199
|1.9248
|1678
|2005.06.27 00:29
|sell stop
|519
|0.10
|1.8209
|1.8259
|1.7210
|1679
|2005.06.27 08:29
|buy
|518
|0.10
|1.8249
|1.8199
|1.9248
|1680
|2005.06.27 09:29
|modify
|518
|0.10
|1.8249
|1.8254
|1.9248
|1681
|2005.06.27 17:29
|close
|518
|0.10
|1.8258
|1.8254
|1.9248
|9.00
|6992.64
|1682
|2005.06.27 17:59
|delete
|519
|0.10
|1.8209
|1.8259
|1.7210
|1683
|2005.06.28 00:29
|buy stop
|520
|0.10
|1.8309
|1.8259
|1.9308
|1684
|2005.06.28 00:29
|sell stop
|521
|0.10
|1.8269
|1.8319
|1.7270
|1685
|2005.06.28 04:29
|sell
|521
|0.10
|1.8269
|1.8319
|1.7270
|1686
|2005.06.28 08:59
|modify
|521
|0.10
|1.8269
|1.8264
|1.7270
|1687
|2005.06.28 17:29
|delete
|520
|0.10
|1.8309
|1.8259
|1.9308
|1688
|2005.06.28 17:59
|close
|521
|0.10
|1.8159
|1.8264
|1.7270
|110.00
|7102.64
|1689
|2005.06.29 00:29
|buy stop
|522
|0.10
|1.8187
|1.8137
|1.9186
|1690
|2005.06.29 00:29
|sell stop
|523
|0.10
|1.8147
|1.8197
|1.7148
|1691
|2005.06.29 09:59
|sell
|523
|0.10
|1.8147
|1.8197
|1.7148
|1692
|2005.06.29 10:29
|modify
|523
|0.10
|1.8147
|1.8142
|1.7148
|1693
|2005.06.29 10:59
|s/l
|523
|0.10
|1.8142
|1.8142
|1.7148
|5.00
|7107.64
|1694
|2005.06.29 17:29
|delete
|522
|0.10
|1.8187
|1.8137
|1.9186
|1695
|2005.06.30 00:29
|buy stop
|524
|0.10
|1.8084
|1.8034
|1.9083
|1696
|2005.06.30 00:29
|sell stop
|525
|0.10
|1.8044
|1.8094
|1.7045
|1697
|2005.06.30 08:29
|buy
|524
|0.10
|1.8084
|1.8034
|1.9083
|1698
|2005.06.30 09:59
|sell
|525
|0.10
|1.8044
|1.8094
|1.7045
|1699
|2005.06.30 10:59
|s/l
|524
|0.10
|1.8034
|1.8034
|1.9083
|-50.00
|7057.64
|1700
|2005.06.30 11:29
|modify
|525
|0.10
|1.8044
|1.8039
|1.7045
|1701
|2005.06.30 17:29
|close
|525
|0.10
|1.7936
|1.8039
|1.7045
|108.00
|7165.64
|1702
|2005.07.01 00:29
|buy stop
|526
|0.10
|1.7922
|1.7872
|1.8921
|1703
|2005.07.01 00:29
|sell stop
|527
|0.10
|1.7882
|1.7932
|1.6883
|1704
|2005.07.01 06:59
|sell
|527
|0.10
|1.7882
|1.7932
|1.6883
|1705
|2005.07.01 07:29
|modify
|527
|0.10
|1.7882
|1.7877
|1.6883
|1706
|2005.07.01 17:29
|delete
|526
|0.10
|1.7922
|1.7872
|1.8921
|1707
|2005.07.01 17:59
|close
|527
|0.10
|1.7710
|1.7877
|1.6883
|172.00
|7337.64
|1708
|2005.07.04 00:29
|buy stop
|528
|0.10
|1.7619
|1.7569
|1.8618
|1709
|2005.07.04 00:29
|sell stop
|529
|0.10
|1.7579
|1.7629
|1.6580
|1710
|2005.07.04 01:29
|buy
|528
|0.10
|1.7619
|1.7569
|1.8618
|1711
|2005.07.04 17:29
|close
|528
|0.10
|1.7601
|1.7569
|1.8618
|-18.00
|7319.64
|1712
|2005.07.04 17:59
|delete
|529
|0.10
|1.7579
|1.7629
|1.6580
|1713
|2005.07.05 00:29
|buy stop
|530
|0.10
|1.7602
|1.7552
|1.8601
|1714
|2005.07.05 00:29
|sell stop
|531
|0.10
|1.7562
|1.7612
|1.6563
|1715
|2005.07.05 00:59
|buy
|530
|0.10
|1.7602
|1.7552
|1.8601
|1716
|2005.07.05 08:29
|sell
|531
|0.10
|1.7562
|1.7612
|1.6563
|1717
|2005.07.05 08:59
|s/l
|530
|0.10
|1.7552
|1.7552
|1.8601
|-50.00
|7269.64
|1718
|2005.07.05 09:29
|modify
|531
|0.10
|1.7562
|1.7557
|1.6563
|1719
|2005.07.05 10:29
|s/l
|531
|0.10
|1.7557
|1.7557
|1.6563
|5.00
|7274.64
|1720
|2005.07.06 00:29
|buy stop
|532
|0.10
|1.7585
|1.7535
|1.8584
|1721
|2005.07.06 00:29
|sell stop
|533
|0.10
|1.7545
|1.7595
|1.6546
|1722
|2005.07.06 07:59
|buy
|532
|0.10
|1.7585
|1.7535
|1.8584
|1723
|2005.07.06 08:29
|modify
|532
|0.10
|1.7585
|1.7590
|1.8584
|1724
|2005.07.06 08:59
|s/l
|532
|0.10
|1.7590
|1.7590
|1.8584
|5.00
|7279.64
|1725
|2005.07.06 11:29
|sell
|533
|0.10
|1.7545
|1.7595
|1.6546
|1726
|2005.07.06 17:29
|close
|533
|0.10
|1.7575
|1.7595
|1.6546
|-30.00
|7249.64
|1727
|2005.07.07 00:29
|buy stop
|534
|0.10
|1.7543
|1.7493
|1.8542
|1728
|2005.07.07 00:29
|sell stop
|535
|0.10
|1.7503
|1.7553
|1.6504
|1729
|2005.07.07 04:59
|sell
|535
|0.10
|1.7503
|1.7553
|1.6504
|1730
|2005.07.07 11:59
|modify
|535
|0.10
|1.7503
|1.7498
|1.6504
|1731
|2005.07.07 17:29
|delete
|534
|0.10
|1.7543
|1.7493
|1.8542
|1732
|2005.07.07 17:59
|close
|535
|0.10
|1.7420
|1.7498
|1.6504
|83.00
|7332.64
|1733
|2005.07.08 00:29
|buy stop
|536
|0.10
|1.7455
|1.7405
|1.8454
|1734
|2005.07.08 00:29
|sell stop
|537
|0.10
|1.7415
|1.7465
|1.6416
|1735
|2005.07.08 01:29
|sell
|537
|0.10
|1.7415
|1.7465
|1.6416
|1736
|2005.07.08 09:59
|modify
|537
|0.10
|1.7415
|1.7410
|1.6416
|1737
|2005.07.08 15:59
|s/l
|537
|0.10
|1.7410
|1.7410
|1.6416
|5.00
|7337.64
|1738
|2005.07.08 17:29
|delete
|536
|0.10
|1.7455
|1.7405
|1.8454
|1739
|2005.07.11 00:29
|buy stop
|538
|0.10
|1.7389
|1.7339
|1.8388
|1740
|2005.07.11 00:29
|sell stop
|539
|0.10
|1.7349
|1.7399
|1.6350
|1741
|2005.07.11 01:29
|buy
|538
|0.10
|1.7389
|1.7339
|1.8388
|1742
|2005.07.11 04:59
|modify
|538
|0.10
|1.7389
|1.7394
|1.8388
|1743
|2005.07.11 17:29
|close
|538
|0.10
|1.7570
|1.7394
|1.8388
|181.00
|7518.64
|1744
|2005.07.11 17:59
|delete
|539
|0.10
|1.7349
|1.7399
|1.6350
|1745
|2005.07.12 00:29
|buy stop
|540
|0.10
|1.7594
|1.7544
|1.8593
|1746
|2005.07.12 00:29
|sell stop
|541
|0.10
|1.7554
|1.7604
|1.6555
|1747
|2005.07.12 01:59
|sell
|541
|0.10
|1.7554
|1.7604
|1.6555
|1748
|2005.07.12 03:59
|s/l
|541
|0.10
|1.7604
|1.7604
|1.6555
|-50.00
|7468.64
|1749
|2005.07.12 03:59
|buy
|540
|0.10
|1.7594
|1.7544
|1.8593
|1750
|2005.07.12 04:29
|modify
|540
|0.10
|1.7594
|1.7599
|1.8593
|1751
|2005.07.12 17:29
|close
|540
|0.10
|1.7730
|1.7599
|1.8593
|136.00
|7604.64
|1752
|2005.07.13 00:29
|buy stop
|542
|0.10
|1.7802
|1.7752
|1.8801
|1753
|2005.07.13 00:29
|sell stop
|543
|0.10
|1.7762
|1.7812
|1.6763
|1754
|2005.07.13 01:59
|sell
|543
|0.10
|1.7762
|1.7812
|1.6763
|1755
|2005.07.13 02:59
|modify
|543
|0.10
|1.7762
|1.7757
|1.6763
|1756
|2005.07.13 17:29
|delete
|542
|0.10
|1.7802
|1.7752
|1.8801
|1757
|2005.07.13 17:59
|close
|543
|0.10
|1.7556
|1.7757
|1.6763
|206.00
|7810.64
|1758
|2005.07.14 00:29
|buy stop
|544
|0.10
|1.7654
|1.7604
|1.8653
|1759
|2005.07.14 00:29
|sell stop
|545
|0.10
|1.7614
|1.7664
|1.6615
|1760
|2005.07.14 01:29
|sell
|545
|0.10
|1.7614
|1.7664
|1.6615
|1761
|2005.07.14 02:59
|modify
|545
|0.10
|1.7614
|1.7609
|1.6615
|1762
|2005.07.14 03:29
|s/l
|545
|0.10
|1.7609
|1.7609
|1.6615
|5.00
|7815.64
|1763
|2005.07.14 17:29
|delete
|544
|0.10
|1.7654
|1.7604
|1.8653
|1764
|2005.07.15 00:29
|buy stop
|546
|0.10
|1.7589
|1.7539
|1.8588
|1765
|2005.07.15 00:29
|sell stop
|547
|0.10
|1.7549
|1.7599
|1.6550
|1766
|2005.07.15 05:59
|buy
|546
|0.10
|1.7589
|1.7539
|1.8588
|1767
|2005.07.15 06:29
|modify
|546
|0.10
|1.7589
|1.7594
|1.8588
|1768
|2005.07.15 12:29
|s/l
|546
|0.10
|1.7594
|1.7594
|1.8588
|5.00
|7820.64
|1769
|2005.07.15 14:59
|sell
|547
|0.10
|1.7549
|1.7599
|1.6550
|1770
|2005.07.15 17:29
|close
|547
|0.10
|1.7546
|1.7599
|1.6550
|3.00
|7823.64
|1771
|2005.07.18 00:29
|buy stop
|548
|0.10
|1.7522
|1.7472
|1.8521
|1772
|2005.07.18 00:29
|sell stop
|549
|0.10
|1.7482
|1.7532
|1.6483
|1773
|2005.07.18 01:59
|buy
|548
|0.10
|1.7522
|1.7472
|1.8521
|1774
|2005.07.18 05:29
|modify
|548
|0.10
|1.7522
|1.7527
|1.8521
|1775
|2005.07.18 08:59
|s/l
|548
|0.10
|1.7527
|1.7527
|1.8521
|5.00
|7828.64
|1776
|2005.07.18 10:29
|sell
|549
|0.10
|1.7482
|1.7532
|1.6483
|1777
|2005.07.18 13:29
|modify
|549
|0.10
|1.7482
|1.7477
|1.6483
|1778
|2005.07.18 15:29
|s/l
|549
|0.10
|1.7477
|1.7477
|1.6483
|5.00
|7833.64
|1779
|2005.07.19 00:29
|buy stop
|550
|0.10
|1.7498
|1.7448
|1.8497
|1780
|2005.07.19 00:29
|sell stop
|551
|0.10
|1.7458
|1.7508
|1.6459
|1781
|2005.07.19 06:29
|sell
|551
|0.10
|1.7458
|1.7508
|1.6459
|1782
|2005.07.19 07:29
|modify
|551
|0.10
|1.7458
|1.7453
|1.6459
|1783
|2005.07.19 17:29
|delete
|550
|0.10
|1.7498
|1.7448
|1.8497
|1784
|2005.07.19 17:59
|close
|551
|0.10
|1.7363
|1.7453
|1.6459
|95.00
|7928.64
|1785
|2005.07.20 00:29
|buy stop
|552
|0.10
|1.7419
|1.7369
|1.8418
|1786
|2005.07.20 10:29
|buy
|552
|0.10
|1.7419
|1.7369
|1.8418
|1787
|2005.07.20 10:59
|s/l
|552
|0.10
|1.7369
|1.7369
|1.8418
|-50.00
|7878.64
|1788
|2005.07.21 00:29
|buy stop
|553
|0.10
|1.7429
|1.7379
|1.8428
|1789
|2005.07.21 00:29
|sell stop
|554
|0.10
|1.7389
|1.7439
|1.6390
|1790
|2005.07.21 02:29
|buy
|553
|0.10
|1.7429
|1.7379
|1.8428
|1791
|2005.07.21 03:29
|modify
|553
|0.10
|1.7429
|1.7434
|1.8428
|1792
|2005.07.21 04:59
|s/l
|553
|0.10
|1.7434
|1.7434
|1.8428
|5.00
|7883.64
|1793
|2005.07.21 17:29
|delete
|554
|0.10
|1.7389
|1.7439
|1.6390
|1794
|2005.07.22 00:29
|buy stop
|555
|0.10
|1.7543
|1.7493
|1.8542
|1795
|2005.07.22 00:29
|sell stop
|556
|0.10
|1.7503
|1.7553
|1.6504
|1796
|2005.07.22 08:29
|buy
|555
|0.10
|1.7543
|1.7493
|1.8542
|1797
|2005.07.22 12:59
|s/l
|555
|0.10
|1.7493
|1.7493
|1.8542
|-50.00
|7833.64
|1798
|2005.07.22 12:59
|sell
|556
|0.10
|1.7503
|1.7553
|1.6504
|1799
|2005.07.22 14:59
|modify
|556
|0.10
|1.7503
|1.7498
|1.6504
|1800
|2005.07.22 17:29
|close
|556
|0.10
|1.7431
|1.7498
|1.6504
|72.00
|7905.64
|1801
|2005.07.25 00:29
|buy stop
|557
|0.10
|1.7396
|1.7346
|1.8395
|1802
|2005.07.25 00:29
|sell stop
|558
|0.10
|1.7356
|1.7406
|1.6357
|1803
|2005.07.25 08:59
|sell
|558
|0.10
|1.7356
|1.7406
|1.6357
|1804
|2005.07.25 09:29
|modify
|558
|0.10
|1.7356
|1.7351
|1.6357
|1805
|2005.07.25 09:59
|s/l
|558
|0.10
|1.7351
|1.7351
|1.6357
|5.00
|7910.64
|1806
|2005.07.25 11:59
|buy
|557
|0.10
|1.7396
|1.7346
|1.8395
|1807
|2005.07.25 16:59
|modify
|557
|0.10
|1.7396
|1.7401
|1.8395
|1808
|2005.07.25 17:29
|close
|557
|0.10
|1.7432
|1.7401
|1.8395
|36.00
|7946.64
|1809
|2005.07.26 00:29
|buy stop
|559
|0.10
|1.7489
|1.7439
|1.8488
|1810
|2005.07.26 00:29
|sell stop
|560
|0.10
|1.7449
|1.7499
|1.6450
|1811
|2005.07.26 01:29
|sell
|560
|0.10
|1.7449
|1.7499
|1.6450
|1812
|2005.07.26 05:29
|modify
|560
|0.10
|1.7449
|1.7444
|1.6450
|1813
|2005.07.26 08:29
|s/l
|560
|0.10
|1.7444
|1.7444
|1.6450
|5.00
|7951.64
|1814
|2005.07.26 17:29
|delete
|559
|0.10
|1.7489
|1.7439
|1.8488
|1815
|2005.07.27 00:29
|buy stop
|561
|0.10
|1.7394
|1.7344
|1.8393
|1816
|2005.07.27 00:29
|sell stop
|562
|0.10
|1.7354
|1.7404
|1.6355
|1817
|2005.07.27 09:29
|sell
|562
|0.10
|1.7354
|1.7404
|1.6355
|1818
|2005.07.27 14:59
|s/l
|562
|0.10
|1.7404
|1.7404
|1.6355
|-50.00
|7901.64
|1819
|2005.07.27 14:59
|buy
|561
|0.10
|1.7394
|1.7344
|1.8393
|1820
|2005.07.27 15:29
|modify
|561
|0.10
|1.7394
|1.7399
|1.8393
|1821
|2005.07.27 17:29
|close
|561
|0.10
|1.7439
|1.7399
|1.8393
|45.00
|7946.64
|1822
|2005.07.28 00:29
|buy stop
|563
|0.10
|1.7453
|1.7403
|1.8452
|1823
|2005.07.28 00:29
|sell stop
|564
|0.10
|1.7413
|1.7463
|1.6414
|1824
|2005.07.28 09:29
|sell
|564
|0.10
|1.7413
|1.7463
|1.6414
|1825
|2005.07.28 12:59
|s/l
|564
|0.10
|1.7463
|1.7463
|1.6414
|-50.00
|7896.64
|1826
|2005.07.28 12:59
|buy
|563
|0.10
|1.7453
|1.7403
|1.8452
|1827
|2005.07.28 13:59
|modify
|563
|0.10
|1.7453
|1.7458
|1.8452
|1828
|2005.07.28 17:29
|close
|563
|0.10
|1.7544
|1.7458
|1.8452
|91.00
|7987.64
|1829
|2005.07.29 00:29
|buy stop
|565
|0.10
|1.7573
|1.7523
|1.8572
|1830
|2005.07.29 00:29
|sell stop
|566
|0.10
|1.7533
|1.7583
|1.6534
|1831
|2005.07.29 10:59
|sell
|566
|0.10
|1.7533
|1.7583
|1.6534
|1832
|2005.07.29 14:59
|buy
|565
|0.10
|1.7573
|1.7523
|1.8572
|1833
|2005.07.29 15:29
|s/l
|566
|0.10
|1.7583
|1.7583
|1.6534
|-50.00
|7937.64
|1834
|2005.07.29 15:29
|modify
|565
|0.10
|1.7573
|1.7578
|1.8572
|1835
|2005.07.29 15:59
|s/l
|565
|0.10
|1.7578
|1.7578
|1.8572
|5.00
|7942.64
|1836
|2005.08.01 00:29
|buy stop
|567
|0.10
|1.7577
|1.7527
|1.8576
|1837
|2005.08.01 00:29
|sell stop
|568
|0.10
|1.7537
|1.7587
|1.6538
|1838
|2005.08.01 03:59
|buy
|567
|0.10
|1.7577
|1.7527
|1.8576
|1839
|2005.08.01 05:29
|modify
|567
|0.10
|1.7577
|1.7582
|1.8576
|1840
|2005.08.01 17:29
|close
|567
|0.10
|1.7685
|1.7582
|1.8576
|108.00
|8050.64
|1841
|2005.08.01 17:59
|delete
|568
|0.10
|1.7537
|1.7587
|1.6538
|1842
|2005.08.02 00:29
|buy stop
|569
|0.10
|1.7690
|1.7640
|1.8689
|1843
|2005.08.02 00:29
|sell stop
|570
|0.10
|1.7650
|1.7700
|1.6651
|1844
|2005.08.02 02:29
|buy
|569
|0.10
|1.7690
|1.7640
|1.8689
|1845
|2005.08.02 04:29
|modify
|569
|0.10
|1.7690
|1.7695
|1.8689
|1846
|2005.08.02 04:59
|s/l
|569
|0.10
|1.7695
|1.7695
|1.8689
|5.00
|8055.64
|1847
|2005.08.02 17:29
|delete
|570
|0.10
|1.7650
|1.7700
|1.6651
|1848
|2005.08.03 00:29
|buy stop
|571
|0.10
|1.7732
|1.7682
|1.8731
|1849
|2005.08.03 00:29
|sell stop
|572
|0.10
|1.7692
|1.7742
|1.6693
|1850
|2005.08.03 02:59
|sell
|572
|0.10
|1.7692
|1.7742
|1.6693
|1851
|2005.08.03 04:29
|modify
|572
|0.10
|1.7692
|1.7687
|1.6693
|1852
|2005.08.03 08:29
|s/l
|572
|0.10
|1.7687
|1.7687
|1.6693
|5.00
|8060.64
|1853
|2005.08.03 10:59
|buy
|571
|0.10
|1.7732
|1.7682
|1.8731
|1854
|2005.08.03 11:59
|modify
|571
|0.10
|1.7732
|1.7737
|1.8731
|1855
|2005.08.03 17:29
|close
|571
|0.10
|1.7784
|1.7737
|1.8731
|52.00
|8112.64
|1856
|2005.08.04 00:29
|buy stop
|573
|0.10
|1.7796
|1.7746
|1.8795
|1857
|2005.08.04 00:29
|sell stop
|574
|0.10
|1.7756
|1.7806
|1.6757
|1858
|2005.08.04 02:59
|buy
|573
|0.10
|1.7796
|1.7746
|1.8795
|1859
|2005.08.04 09:29
|s/l
|573
|0.10
|1.7746
|1.7746
|1.8795
|-50.00
|8062.64
|1860
|2005.08.04 09:29
|sell
|574
|0.10
|1.7756
|1.7806
|1.6757
|1861
|2005.08.04 10:29
|modify
|574
|0.10
|1.7756
|1.7751
|1.6757
|1862
|2005.08.04 11:29
|s/l
|574
|0.10
|1.7751
|1.7751
|1.6757
|5.00
|8067.64
|1863
|2005.08.05 00:29
|buy stop
|575
|0.10
|1.7829
|1.7779
|1.8828
|1864
|2005.08.05 00:29
|sell stop
|576
|0.10
|1.7789
|1.7839
|1.6790
|1865
|2005.08.05 05:29
|sell
|576
|0.10
|1.7789
|1.7839
|1.6790
|1866
|2005.08.05 07:29
|modify
|576
|0.10
|1.7789
|1.7784
|1.6790
|1867
|2005.08.05 09:29
|s/l
|576
|0.10
|1.7784
|1.7784
|1.6790
|5.00
|8072.64
|1868
|2005.08.05 17:29
|delete
|575
|0.10
|1.7829
|1.7779
|1.8828
|1869
|2005.08.08 00:29
|buy stop
|577
|0.10
|1.7783
|1.7733
|1.8782
|1870
|2005.08.08 00:29
|sell stop
|578
|0.10
|1.7743
|1.7793
|1.6744
|1871
|2005.08.08 03:59
|sell
|578
|0.10
|1.7743
|1.7793
|1.6744
|1872
|2005.08.08 09:59
|s/l
|578
|0.10
|1.7793
|1.7793
|1.6744
|-50.00
|8022.64
|1873
|2005.08.08 09:59
|buy
|577
|0.10
|1.7783
|1.7733
|1.8782
|1874
|2005.08.08 11:29
|modify
|577
|0.10
|1.7783
|1.7788
|1.8782
|1875
|2005.08.08 17:29
|close
|577
|0.10
|1.7866
|1.7788
|1.8782
|83.00
|8105.64
|1876
|2005.08.09 00:29
|buy stop
|579
|0.10
|1.7863
|1.7813
|1.8862
|1877
|2005.08.09 00:29
|sell stop
|580
|0.10
|1.7823
|1.7873
|1.6824
|1878
|2005.08.09 02:59
|buy
|579
|0.10
|1.7863
|1.7813
|1.8862
|1879
|2005.08.09 03:59
|modify
|579
|0.10
|1.7863
|1.7868
|1.8862
|1880
|2005.08.09 05:29
|s/l
|579
|0.10
|1.7868
|1.7868
|1.8862
|5.00
|8110.64
|1881
|2005.08.09 10:29
|sell
|580
|0.10
|1.7823
|1.7873
|1.6824
|1882
|2005.08.09 17:29
|close
|580
|0.10
|1.7845
|1.7873
|1.6824
|-22.00
|8088.64
|1883
|2005.08.10 00:29
|buy stop
|581
|0.10
|1.7894
|1.7844
|1.8893
|1884
|2005.08.10 00:29
|sell stop
|582
|0.10
|1.7854
|1.7904
|1.6855
|1885
|2005.08.10 07:29
|buy
|581
|0.10
|1.7894
|1.7844
|1.8893
|1886
|2005.08.10 11:29
|modify
|581
|0.10
|1.7894
|1.7899
|1.8893
|1887
|2005.08.10 17:29
|close
|581
|0.10
|1.7925
|1.7899
|1.8893
|31.00
|8119.64
|1888
|2005.08.10 17:59
|delete
|582
|0.10
|1.7854
|1.7904
|1.6855
|1889
|2005.08.11 00:29
|buy stop
|583
|0.10
|1.7985
|1.7935
|1.8984
|1890
|2005.08.11 00:29
|sell stop
|584
|0.10
|1.7945
|1.7995
|1.6946
|1891
|2005.08.11 03:29
|buy
|583
|0.10
|1.7985
|1.7935
|1.8984
|1892
|2005.08.11 09:59
|modify
|583
|0.10
|1.7985
|1.7990
|1.8984
|1893
|2005.08.11 17:29
|close
|583
|0.10
|1.8074
|1.7990
|1.8984
|89.00
|8208.64
|1894
|2005.08.11 17:59
|delete
|584
|0.10
|1.7945
|1.7995
|1.6946
|1895
|2005.08.12 00:29
|sell stop
|585
|0.10
|1.8086
|1.8136
|1.7087
|1896
|2005.08.12 06:59
|sell
|585
|0.10
|1.8086
|1.8136
|1.7087
|1897
|2005.08.12 09:59
|s/l
|585
|0.10
|1.8136
|1.8136
|1.7087
|-50.00
|8158.64
|1898
|2005.08.15 00:29
|buy stop
|586
|0.10
|1.8178
|1.8128
|1.9177
|1899
|2005.08.15 00:29
|sell stop
|587
|0.10
|1.8138
|1.8188
|1.7139
|1900
|2005.08.15 02:59
|sell
|587
|0.10
|1.8138
|1.8188
|1.7139
|1901
|2005.08.15 04:29
|modify
|587
|0.10
|1.8138
|1.8133
|1.7139
|1902
|2005.08.15 06:29
|s/l
|587
|0.10
|1.8133
|1.8133
|1.7139
|5.00
|8163.64
|1903
|2005.08.15 17:29
|delete
|586
|0.10
|1.8178
|1.8128
|1.9177
|1904
|2005.08.16 00:29
|buy stop
|588
|0.10
|1.8128
|1.8078
|1.9127
|1905
|2005.08.16 00:29
|sell stop
|589
|0.10
|1.8088
|1.8138
|1.7089
|1906
|2005.08.16 01:59
|sell
|589
|0.10
|1.8088
|1.8138
|1.7089
|1907
|2005.08.16 03:59
|modify
|589
|0.10
|1.8088
|1.8083
|1.7089
|1908
|2005.08.16 08:29
|s/l
|589
|0.10
|1.8083
|1.8083
|1.7089
|5.00
|8168.64
|1909
|2005.08.16 09:29
|buy
|588
|0.10
|1.8128
|1.8078
|1.9127
|1910
|2005.08.16 13:29
|s/l
|588
|0.10
|1.8078
|1.8078
|1.9127
|-50.00
|8118.64
|1911
|2005.08.17 00:29
|buy stop
|590
|0.10
|1.8116
|1.8066
|1.9115
|1912
|2005.08.17 00:29
|sell stop
|591
|0.10
|1.8076
|1.8126
|1.7077
|1913
|2005.08.17 01:29
|buy
|590
|0.10
|1.8116
|1.8066
|1.9115
|1914
|2005.08.17 05:29
|sell
|591
|0.10
|1.8076
|1.8126
|1.7077
|1915
|2005.08.17 07:59
|s/l
|590
|0.10
|1.8066
|1.8066
|1.9115
|-50.00
|8068.64
|1916
|2005.08.17 08:59
|modify
|591
|0.10
|1.8076
|1.8071
|1.7077
|1917
|2005.08.17 12:29
|s/l
|591
|0.10
|1.8071
|1.8071
|1.7077
|5.00
|8073.64
|1918
|2005.08.18 00:29
|buy stop
|592
|0.10
|1.8080
|1.8030
|1.9079
|1919
|2005.08.18 00:29
|sell stop
|593
|0.10
|1.8040
|1.8090
|1.7041
|1920
|2005.08.18 01:59
|sell
|593
|0.10
|1.8040
|1.8090
|1.7041
|1921
|2005.08.18 14:29
|modify
|593
|0.10
|1.8040
|1.8035
|1.7041
|1922
|2005.08.18 17:29
|delete
|592
|0.10
|1.8080
|1.8030
|1.9079
|1923
|2005.08.18 17:59
|close
|593
|0.10
|1.7954
|1.8035
|1.7041
|86.00
|8159.64
|1924
|2005.08.19 00:29
|buy stop
|594
|0.10
|1.7954
|1.7904
|1.8953
|1925
|2005.08.19 00:29
|sell stop
|595
|0.10
|1.7914
|1.7964
|1.6915
|1926
|2005.08.19 08:59
|sell
|595
|0.10
|1.7914
|1.7964
|1.6915
|1927
|2005.08.19 11:29
|s/l
|595
|0.10
|1.7964
|1.7964
|1.6915
|-50.00
|8109.64
|1928
|2005.08.19 11:29
|buy
|594
|0.10
|1.7954
|1.7904
|1.8953
|1929
|2005.08.19 17:29
|close
|594
|0.10
|1.7921
|1.7904
|1.8953
|-33.00
|8076.64
|1930
|2005.08.22 00:29
|buy stop
|596
|0.10
|1.7981
|1.7931
|1.8980
|1931
|2005.08.22 00:29
|sell stop
|597
|0.10
|1.7941
|1.7991
|1.6942
|1932
|2005.08.22 04:29
|buy
|596
|0.10
|1.7981
|1.7931
|1.8980
|1933
|2005.08.22 13:59
|modify
|596
|0.10
|1.7981
|1.7986
|1.8980
|1934
|2005.08.22 17:29
|close
|596
|0.10
|1.8026
|1.7986
|1.8980
|45.00
|8121.64
|1935
|2005.08.22 17:59
|delete
|597
|0.10
|1.7941
|1.7991
|1.6942
|1936
|2005.08.23 00:29
|buy stop
|598
|0.10
|1.8023
|1.7973
|1.9022
|1937
|2005.08.23 00:29
|sell stop
|599
|0.10
|1.7983
|1.8033
|1.6984
|1938
|2005.08.23 07:59
|sell
|599
|0.10
|1.7983
|1.8033
|1.6984
|1939
|2005.08.23 17:29
|delete
|598
|0.10
|1.8023
|1.7973
|1.9022
|1940
|2005.08.23 17:59
|close
|599
|0.10
|1.8003
|1.8033
|1.6984
|-20.00
|8101.64
|1941
|2005.08.24 00:29
|buy stop
|600
|0.10
|1.8025
|1.7975
|1.9024
|1942
|2005.08.24 00:29
|sell stop
|601
|0.10
|1.7985
|1.8035
|1.6986
|1943
|2005.08.24 03:59
|sell
|601
|0.10
|1.7985
|1.8035
|1.6986
|1944
|2005.08.24 04:59
|modify
|601
|0.10
|1.7985
|1.7980
|1.6986
|1945
|2005.08.24 14:59
|s/l
|601
|0.10
|1.7980
|1.7980
|1.6986
|5.00
|8106.64
|1946
|2005.08.24 15:29
|buy
|600
|0.10
|1.8025
|1.7975
|1.9024
|1947
|2005.08.24 17:29
|s/l
|600
|0.10
|1.7975
|1.7975
|1.9024
|-50.00
|8056.64
|1948
|2005.08.25 00:29
|buy stop
|602
|0.10
|1.8021
|1.7971
|1.9020
|1949
|2005.08.25 00:29
|sell stop
|603
|0.10
|1.7981
|1.8031
|1.6982
|1950
|2005.08.25 03:29
|buy
|602
|0.10
|1.8021
|1.7971
|1.9020
|1951
|2005.08.25 04:59
|modify
|602
|0.10
|1.8021
|1.8026
|1.9020
|1952
|2005.08.25 12:59
|s/l
|602
|0.10
|1.8026
|1.8026
|1.9020
|5.00
|8061.64
|1953
|2005.08.25 17:29
|delete
|603
|0.10
|1.7981
|1.8031
|1.6982
|1954
|2005.08.26 00:29
|buy stop
|604
|0.10
|1.8042
|1.7992
|1.9041
|1955
|2005.08.26 00:29
|sell stop
|605
|0.10
|1.8002
|1.8052
|1.7003
|1956
|2005.08.26 01:59
|sell
|605
|0.10
|1.8002
|1.8052
|1.7003
|1957
|2005.08.26 08:59
|buy
|604
|0.10
|1.8042
|1.7992
|1.9041
|1958
|2005.08.26 09:29
|s/l
|605
|0.10
|1.8052
|1.8052
|1.7003
|-50.00
|8011.64
|1959
|2005.08.26 10:29
|modify
|604
|0.10
|1.8042
|1.8047
|1.9041
|1960
|2005.08.26 12:59
|s/l
|604
|0.10
|1.8047
|1.8047
|1.9041
|5.00
|8016.64
|1961
|2005.08.29 00:29
|sell stop
|606
|0.10
|1.7996
|1.8046
|1.6997
|1962
|2005.08.29 17:29
|delete
|606
|0.10
|1.7996
|1.8046
|1.6997
|1963
|2005.08.30 00:29
|buy stop
|607
|0.10
|1.7974
|1.7924
|1.8973
|1964
|2005.08.30 00:29
|sell stop
|608
|0.10
|1.7934
|1.7984
|1.6935
|1965
|2005.08.30 04:29
|sell
|608
|0.10
|1.7934
|1.7984
|1.6935
|1966
|2005.08.30 10:59
|modify
|608
|0.10
|1.7934
|1.7929
|1.6935
|1967
|2005.08.30 17:29
|delete
|607
|0.10
|1.7974
|1.7924
|1.8973
|1968
|2005.08.30 17:59
|close
|608
|0.10
|1.7841
|1.7929
|1.6935
|93.00
|8109.64
|1969
|2005.08.31 00:29
|buy stop
|609
|0.10
|1.7874
|1.7824
|1.8873
|1970
|2005.08.31 00:29
|sell stop
|610
|0.10
|1.7834
|1.7884
|1.6835
|1971
|2005.08.31 03:59
|buy
|609
|0.10
|1.7874
|1.7824
|1.8873
|1972
|2005.08.31 12:59
|sell
|610
|0.10
|1.7834
|1.7884
|1.6835
|1973
|2005.08.31 14:59
|s/l
|610
|0.10
|1.7884
|1.7884
|1.6835
|-50.00
|8059.64
|1974
|2005.08.31 15:59
|modify
|609
|0.10
|1.7874
|1.7879
|1.8873
|1975
|2005.08.31 17:29
|close
|609
|0.10
|1.7988
|1.7879
|1.8873
|114.00
|8173.64
|1976
|2005.09.01 00:29
|buy stop
|611
|0.10
|1.8056
|1.8006
|1.9055
|1977
|2005.09.01 00:29
|sell stop
|612
|0.10
|1.8016
|1.8066
|1.7017
|1978
|2005.09.01 04:59
|sell
|612
|0.10
|1.8016
|1.8066
|1.7017
|1979
|2005.09.01 10:29
|s/l
|612
|0.10
|1.8066
|1.8066
|1.7017
|-50.00
|8123.64
|1980
|2005.09.01 10:29
|buy
|611
|0.10
|1.8056
|1.8006
|1.9055
|1981
|2005.09.01 11:29
|modify
|611
|0.10
|1.8056
|1.8061
|1.9055
|1982
|2005.09.01 17:29
|close
|611
|0.10
|1.8289
|1.8061
|1.9055
|233.00
|8356.64
|1983
|2005.09.02 00:29
|buy stop
|613
|0.10
|1.8355
|1.8305
|1.9354
|1984
|2005.09.02 00:29
|sell stop
|614
|0.10
|1.8315
|1.8365
|1.7316
|1985
|2005.09.02 02:29
|sell
|614
|0.10
|1.8315
|1.8365
|1.7316
|1986
|2005.09.02 08:59
|buy
|613
|0.10
|1.8355
|1.8305
|1.9354
|1987
|2005.09.02 09:59
|s/l
|614
|0.10
|1.8365
|1.8365
|1.7316
|-50.00
|8306.64
|1988
|2005.09.02 10:29
|modify
|613
|0.10
|1.8355
|1.8360
|1.9354
|1989
|2005.09.02 14:59
|s/l
|613
|0.10
|1.8360
|1.8360
|1.9354
|5.00
|8311.64
|1990
|2005.09.05 00:29
|buy stop
|615
|0.10
|1.8417
|1.8367
|1.9416
|1991
|2005.09.05 00:29
|sell stop
|616
|0.10
|1.8377
|1.8427
|1.7378
|1992
|2005.09.05 01:29
|sell
|616
|0.10
|1.8377
|1.8427
|1.7378
|1993
|2005.09.05 03:29
|buy
|615
|0.10
|1.8417
|1.8367
|1.9416
|1994
|2005.09.05 03:59
|s/l
|616
|0.10
|1.8427
|1.8427
|1.7378
|-50.00
|8261.64
|1995
|2005.09.05 04:29
|modify
|615
|0.10
|1.8417
|1.8422
|1.9416
|1996
|2005.09.05 17:29
|s/l
|615
|0.10
|1.8422
|1.8422
|1.9416
|5.00
|8266.64
|1997
|2005.09.06 00:29
|buy stop
|617
|0.10
|1.8456
|1.8406
|1.9455
|1998
|2005.09.06 00:29
|sell stop
|618
|0.10
|1.8416
|1.8466
|1.7417
|1999
|2005.09.06 01:29
|sell
|618
|0.10
|1.8416
|1.8466
|1.7417
|2000
|2005.09.06 09:29
|modify
|618
|0.10
|1.8416
|1.8411
|1.7417
|2001
|2005.09.06 10:59
|s/l
|618
|0.10
|1.8411
|1.8411
|1.7417
|5.00
|8271.64
|2002
|2005.09.06 14:29
|buy
|617
|0.10
|1.8456
|1.8406
|1.9455
|2003
|2005.09.06 17:29
|close
|617
|0.10
|1.8426
|1.8406
|1.9455
|-30.00
|8241.64
|2004
|2005.09.07 00:29
|buy stop
|619
|0.10
|1.8433
|1.8383
|1.9432
|2005
|2005.09.07 00:29
|sell stop
|620
|0.10
|1.8393
|1.8443
|1.7394
|2006
|2005.09.07 02:29
|sell
|620
|0.10
|1.8393
|1.8443
|1.7394
|2007
|2005.09.07 04:59
|modify
|620
|0.10
|1.8393
|1.8388
|1.7394
|2008
|2005.09.07 05:59
|s/l
|620
|0.10
|1.8388
|1.8388
|1.7394
|5.00
|8246.64
|2009
|2005.09.07 08:59
|buy
|619
|0.10
|1.8433
|1.8383
|1.9432
|2010
|2005.09.07 09:59
|modify
|619
|0.10
|1.8433
|1.8438
|1.9432
|2011
|2005.09.07 10:29
|s/l
|619
|0.10
|1.8438
|1.8438
|1.9432
|5.00
|8251.64
|2012
|2005.09.08 00:29
|buy stop
|621
|0.10
|1.8381
|1.8331
|1.9380
|2013
|2005.09.08 00:29
|sell stop
|622
|0.10
|1.8341
|1.8391
|1.7342
|2014
|2005.09.08 02:59
|sell
|622
|0.10
|1.8341
|1.8391
|1.7342
|2015
|2005.09.08 08:59
|buy
|621
|0.10
|1.8381
|1.8331
|1.9380
|2016
|2005.09.08 14:59
|s/l
|622
|0.10
|1.8391
|1.8391
|1.7342
|-50.00
|8201.64
|2017
|2005.09.08 15:29
|modify
|621
|0.10
|1.8381
|1.8386
|1.9380
|2018
|2005.09.08 17:29
|close
|621
|0.10
|1.8398
|1.8386
|1.9380
|17.00
|8218.64
|2019
|2005.09.09 00:29
|buy stop
|623
|0.10
|1.8376
|1.8326
|1.9375
|2020
|2005.09.09 00:29
|sell stop
|624
|0.10
|1.8336
|1.8386
|1.7337
|2021
|2005.09.09 01:59
|buy
|623
|0.10
|1.8376
|1.8326
|1.9375
|2022
|2005.09.09 04:59
|modify
|623
|0.10
|1.8376
|1.8381
|1.9375
|2023
|2005.09.09 05:59
|s/l
|623
|0.10
|1.8381
|1.8381
|1.9375
|5.00
|8223.64
|2024
|2005.09.09 12:59
|sell
|624
|0.10
|1.8336
|1.8386
|1.7337
|2025
|2005.09.09 14:29
|s/l
|624
|0.10
|1.8386
|1.8386
|1.7337
|-50.00
|8173.64
|2026
|2005.09.12 00:29
|buy stop
|625
|0.10
|1.8433
|1.8383
|1.9432
|2027
|2005.09.12 00:29
|sell stop
|626
|0.10
|1.8393
|1.8443
|1.7394
|2028
|2005.09.12 04:29
|sell
|626
|0.10
|1.8393
|1.8443
|1.7394
|2029
|2005.09.12 04:59
|modify
|626
|0.10
|1.8393
|1.8388
|1.7394
|2030
|2005.09.12 17:29
|delete
|625
|0.10
|1.8433
|1.8383
|1.9432
|2031
|2005.09.12 17:59
|close
|626
|0.10
|1.8234
|1.8388
|1.7394
|159.00
|8332.64
|2032
|2005.09.13 00:29
|buy stop
|627
|0.10
|1.8210
|1.8160
|1.9209
|2033
|2005.09.13 00:29
|sell stop
|628
|0.10
|1.8170
|1.8220
|1.7171
|2034
|2005.09.13 00:59
|buy
|627
|0.10
|1.8210
|1.8160
|1.9209
|2035
|2005.09.13 13:29
|modify
|627
|0.10
|1.8210
|1.8215
|1.9209
|2036
|2005.09.13 17:29
|close
|627
|0.10
|1.8218
|1.8215
|1.9209
|8.00
|8340.64
|2037
|2005.09.13 17:59
|delete
|628
|0.10
|1.8170
|1.8220
|1.7171
|2038
|2005.09.14 00:29
|buy stop
|629
|0.10
|1.8240
|1.8190
|1.9239
|2039
|2005.09.14 00:29
|sell stop
|630
|0.10
|1.8200
|1.8250
|1.7201
|2040
|2005.09.14 03:29
|buy
|629
|0.10
|1.8240
|1.8190
|1.9239
|2041
|2005.09.14 03:59
|modify
|629
|0.10
|1.8240
|1.8245
|1.9239
|2042
|2005.09.14 08:59
|s/l
|629
|0.10
|1.8245
|1.8245
|1.9239
|5.00
|8345.64
|2043
|2005.09.14 17:29
|delete
|630
|0.10
|1.8200
|1.8250
|1.7201
|2044
|2005.09.15 00:29
|buy stop
|631
|0.10
|1.8246
|1.8196
|1.9245
|2045
|2005.09.15 00:29
|sell stop
|632
|0.10
|1.8206
|1.8256
|1.7207
|2046
|2005.09.15 03:29
|sell
|632
|0.10
|1.8206
|1.8256
|1.7207
|2047
|2005.09.15 04:59
|modify
|632
|0.10
|1.8206
|1.8201
|1.7207
|2048
|2005.09.15 17:29
|delete
|631
|0.10
|1.8246
|1.8196
|1.9245
|2049
|2005.09.15 17:59
|close
|632
|0.10
|1.8070
|1.8201
|1.7207
|136.00
|8481.64
|2050
|2005.09.16 00:29
|buy stop
|633
|0.10
|1.8080
|1.8030
|1.9079
|2051
|2005.09.16 00:29
|sell stop
|634
|0.10
|1.8040
|1.8090
|1.7041
|2052
|2005.09.16 04:59
|buy
|633
|0.10
|1.8080
|1.8030
|1.9079
|2053
|2005.09.16 06:59
|modify
|633
|0.10
|1.8080
|1.8085
|1.9079
|2054
|2005.09.16 15:29
|s/l
|633
|0.10
|1.8085
|1.8085
|1.9079
|5.00
|8486.64
|2055
|2005.09.16 15:59
|sell
|634
|0.10
|1.8040
|1.8090
|1.7041
|2056
|2005.09.16 17:29
|close
|634
|0.10
|1.8049
|1.8090
|1.7041
|-9.00
|8477.64
|2057
|2005.09.19 00:29
|buy stop
|635
|0.10
|1.8055
|1.8005
|1.9054
|2058
|2005.09.19 00:29
|sell stop
|636
|0.10
|1.8015
|1.8065
|1.7016
|2059
|2005.09.19 00:59
|sell
|636
|0.10
|1.8015
|1.8065
|1.7016
|2060
|2005.09.19 08:59
|modify
|636
|0.10
|1.8015
|1.8010
|1.7016
|2061
|2005.09.19 09:29
|s/l
|636
|0.10
|1.8010
|1.8010
|1.7016
|5.00
|8482.64
|2062
|2005.09.19 13:59
|buy
|635
|0.10
|1.8055
|1.8005
|1.9054
|2063
|2005.09.19 17:29
|close
|635
|0.10
|1.8043
|1.8005
|1.9054
|-12.00
|8470.64
|2064
|2005.09.20 00:29
|buy stop
|637
|0.10
|1.8040
|1.7990
|1.9039
|2065
|2005.09.20 00:29
|sell stop
|638
|0.10
|1.8000
|1.8050
|1.7001
|2066
|2005.09.20 04:59
|buy
|637
|0.10
|1.8040
|1.7990
|1.9039
|2067
|2005.09.20 09:29
|modify
|637
|0.10
|1.8040
|1.8045
|1.9039
|2068
|2005.09.20 10:59
|s/l
|637
|0.10
|1.8045
|1.8045
|1.9039
|5.00
|8475.64
|2069
|2005.09.20 17:29
|delete
|638
|0.10
|1.8000
|1.8050
|1.7001
|2070
|2005.09.21 00:29
|buy stop
|639
|0.10
|1.8011
|1.7961
|1.9010
|2071
|2005.09.21 00:29
|sell stop
|640
|0.10
|1.7971
|1.8021
|1.6972
|2072
|2005.09.21 01:29
|sell
|640
|0.10
|1.7971
|1.8021
|1.6972
|2073
|2005.09.21 05:29
|s/l
|640
|0.10
|1.8021
|1.8021
|1.6972
|-50.00
|8425.64
|2074
|2005.09.21 05:29
|buy
|639
|0.10
|1.8011
|1.7961
|1.9010
|2075
|2005.09.21 07:29
|modify
|639
|0.10
|1.8011
|1.8016
|1.9010
|2076
|2005.09.21 17:29
|close
|639
|0.10
|1.8100
|1.8016
|1.9010
|89.00
|8514.64
|2077
|2005.09.22 00:29
|buy stop
|641
|0.10
|1.8133
|1.8083
|1.9132
|2078
|2005.09.22 00:29
|sell stop
|642
|0.10
|1.8093
|1.8143
|1.7094
|2079
|2005.09.22 02:29
|buy
|641
|0.10
|1.8133
|1.8083
|1.9132
|2080
|2005.09.22 03:29
|sell
|642
|0.10
|1.8093
|1.8143
|1.7094
|2081
|2005.09.22 03:59
|s/l
|641
|0.10
|1.8083
|1.8083
|1.9132
|-50.00
|8464.64
|2082
|2005.09.22 04:29
|modify
|642
|0.10
|1.8093
|1.8088
|1.7094
|2083
|2005.09.22 08:29
|s/l
|642
|0.10
|1.8088
|1.8088
|1.7094
|5.00
|8469.64
|2084
|2005.09.23 00:29
|buy stop
|643
|0.10
|1.7920
|1.7870
|1.8919
|2085
|2005.09.23 00:29
|sell stop
|644
|0.10
|1.7880
|1.7930
|1.6881
|2086
|2005.09.23 01:29
|buy
|643
|0.10
|1.7920
|1.7870
|1.8919
|2087
|2005.09.23 08:59
|s/l
|643
|0.10
|1.7870
|1.7870
|1.8919
|-50.00
|8419.64
|2088
|2005.09.23 08:59
|sell
|644
|0.10
|1.7880
|1.7930
|1.6881
|2089
|2005.09.23 09:59
|modify
|644
|0.10
|1.7880
|1.7875
|1.6881
|2090
|2005.09.23 13:29
|s/l
|644
|0.10
|1.7875
|1.7875
|1.6881
|5.00
|8424.64
|2091
|2005.09.26 00:29
|buy stop
|645
|0.10
|1.7741
|1.7691
|1.8740
|2092
|2005.09.26 00:29
|sell stop
|646
|0.10
|1.7701
|1.7751
|1.6702
|2093
|2005.09.26 05:59
|buy
|645
|0.10
|1.7741
|1.7691
|1.8740
|2094
|2005.09.26 17:29
|close
|645
|0.10
|1.7748
|1.7691
|1.8740
|7.00
|8431.64
|2095
|2005.09.26 17:59
|delete
|646
|0.10
|1.7701
|1.7751
|1.6702
|2096
|2005.09.27 00:29
|buy stop
|647
|0.10
|1.7804
|1.7754
|1.8803
|2097
|2005.09.27 00:29
|sell stop
|648
|0.10
|1.7764
|1.7814
|1.6765
|2098
|2005.09.27 03:29
|sell
|648
|0.10
|1.7764
|1.7814
|1.6765
|2099
|2005.09.27 03:59
|modify
|648
|0.10
|1.7764
|1.7759
|1.6765
|2100
|2005.09.27 17:29
|delete
|647
|0.10
|1.7804
|1.7754
|1.8803
|2101
|2005.09.27 17:59
|close
|648
|0.10
|1.7679
|1.7759
|1.6765
|85.00
|8516.64
|2102
|2005.09.28 00:29
|buy stop
|649
|0.10
|1.7693
|1.7643
|1.8692
|2103
|2005.09.28 00:29
|sell stop
|650
|0.10
|1.7653
|1.7703
|1.6654
|2104
|2005.09.28 02:29
|buy
|649
|0.10
|1.7693
|1.7643
|1.8692
|2105
|2005.09.28 07:29
|modify
|649
|0.10
|1.7693
|1.7698
|1.8692
|2106
|2005.09.28 10:29
|s/l
|649
|0.10
|1.7698
|1.7698
|1.8692
|5.00
|8521.64
|2107
|2005.09.28 12:29
|sell
|650
|0.10
|1.7653
|1.7703
|1.6654
|2108
|2005.09.28 16:59
|modify
|650
|0.10
|1.7653
|1.7648
|1.6654
|2109
|2005.09.28 17:29
|close
|650
|0.10
|1.7620
|1.7648
|1.6654
|33.00
|8554.64
|2110
|2005.09.29 00:29
|buy stop
|651
|0.10
|1.7703
|1.7653
|1.8702
|2111
|2005.09.29 00:29
|sell stop
|652
|0.10
|1.7663
|1.7713
|1.6664
|2112
|2005.09.29 09:29
|sell
|652
|0.10
|1.7663
|1.7713
|1.6664
|2113
|2005.09.29 15:29
|modify
|652
|0.10
|1.7663
|1.7658
|1.6664
|2114
|2005.09.29 17:29
|delete
|651
|0.10
|1.7703
|1.7653
|1.8702
|2115
|2005.09.29 17:59
|close
|652
|0.10
|1.7622
|1.7658
|1.6664
|41.00
|8595.64
|2116
|2005.09.30 00:29
|buy stop
|653
|0.10
|1.7629
|1.7579
|1.8628
|2117
|2005.09.30 00:29
|sell stop
|654
|0.10
|1.7589
|1.7639
|1.6590
|2118
|2005.09.30 00:59
|sell
|654
|0.10
|1.7589
|1.7639
|1.6590
|2119
|2005.09.30 11:59
|buy
|653
|0.10
|1.7629
|1.7579
|1.8628
|2120
|2005.09.30 12:29
|s/l
|654
|0.10
|1.7639
|1.7639
|1.6590
|-50.00
|8545.64
|2121
|2005.09.30 12:59
|modify
|653
|0.10
|1.7629
|1.7634
|1.8628
|2122
|2005.09.30 17:29
|close
|653
|0.10
|1.7696
|1.7634
|1.8628
|67.00
|8612.64
|2123
|2005.10.03 00:29
|buy stop
|655
|0.10
|1.7640
|1.7590
|1.8639
|2124
|2005.10.03 00:29
|sell stop
|656
|0.10
|1.7600
|1.7650
|1.6601
|2125
|2005.10.03 02:59
|sell
|656
|0.10
|1.7600
|1.7650
|1.6601
|2126
|2005.10.03 03:29
|modify
|656
|0.10
|1.7600
|1.7595
|1.6601
|2127
|2005.10.03 17:29
|delete
|655
|0.10
|1.7640
|1.7590
|1.8639
|2128
|2005.10.03 17:59
|close
|656
|0.10
|1.7557
|1.7595
|1.6601
|43.00
|8655.64
|2129
|2005.10.04 00:29
|buy stop
|657
|0.10
|1.7566
|1.7516
|1.8565
|2130
|2005.10.04 00:29
|sell stop
|658
|0.10
|1.7526
|1.7576
|1.6527
|2131
|2005.10.04 00:59
|sell
|658
|0.10
|1.7526
|1.7576
|1.6527
|2132
|2005.10.04 05:29
|s/l
|658
|0.10
|1.7576
|1.7576
|1.6527
|-50.00
|8605.64
|2133
|2005.10.04 05:29
|buy
|657
|0.10
|1.7566
|1.7516
|1.8565
|2134
|2005.10.04 14:29
|modify
|657
|0.10
|1.7566
|1.7571
|1.8565
|2135
|2005.10.04 17:29
|close
|657
|0.10
|1.7603
|1.7571
|1.8565
|37.00
|8642.64
|2136
|2005.10.05 00:29
|buy stop
|659
|0.10
|1.7610
|1.7560
|1.8609
|2137
|2005.10.05 00:29
|sell stop
|660
|0.10
|1.7570
|1.7620
|1.6571
|2138
|2005.10.05 03:59
|buy
|659
|0.10
|1.7610
|1.7560
|1.8609
|2139
|2005.10.05 05:59
|modify
|659
|0.10
|1.7610
|1.7615
|1.8609
|2140
|2005.10.05 14:59
|s/l
|659
|0.10
|1.7615
|1.7615
|1.8609
|5.00
|8647.64
|2141
|2005.10.05 17:29
|delete
|660
|0.10
|1.7570
|1.7620
|1.6571
|2142
|2005.10.06 00:29
|buy stop
|661
|0.10
|1.7690
|1.7640
|1.8689
|2143
|2005.10.06 00:29
|sell stop
|662
|0.10
|1.7650
|1.7700
|1.6651
|2144
|2005.10.06 02:29
|buy
|661
|0.10
|1.7690
|1.7640
|1.8689
|2145
|2005.10.06 02:59
|modify
|661
|0.10
|1.7690
|1.7695
|1.8689
|2146
|2005.10.06 10:59
|s/l
|661
|0.10
|1.7695
|1.7695
|1.8689
|5.00
|8652.64
|2147
|2005.10.06 17:29
|delete
|662
|0.10
|1.7650
|1.7700
|1.6651
|2148
|2005.10.07 00:29
|buy stop
|663
|0.10
|1.7808
|1.7758
|1.8807
|2149
|2005.10.07 00:29
|sell stop
|664
|0.10
|1.7768
|1.7818
|1.6769
|2150
|2005.10.07 01:59
|sell
|664
|0.10
|1.7768
|1.7818
|1.6769
|2151
|2005.10.07 08:59
|modify
|664
|0.10
|1.7768
|1.7763
|1.6769
|2152
|2005.10.07 17:29
|delete
|663
|0.10
|1.7808
|1.7758
|1.8807
|2153
|2005.10.07 17:59
|close
|664
|0.10
|1.7601
|1.7763
|1.6769
|167.00
|8819.64
|2154
|2005.10.10 00:29
|buy stop
|665
|0.10
|1.7620
|1.7570
|1.8619
|2155
|2005.10.10 00:29
|sell stop
|666
|0.10
|1.7580
|1.7630
|1.6581
|2156
|2005.10.10 01:29
|sell
|666
|0.10
|1.7580
|1.7630
|1.6581
|2157
|2005.10.10 08:29
|buy
|665
|0.10
|1.7620
|1.7570
|1.8619
|2158
|2005.10.10 09:59
|s/l
|666
|0.10
|1.7630
|1.7630
|1.6581
|-50.00
|8769.64
|2159
|2005.10.10 14:29
|s/l
|665
|0.10
|1.7570
|1.7570
|1.8619
|-50.00
|8719.64
|2160
|2005.10.11 00:29
|buy stop
|667
|0.10
|1.7575
|1.7525
|1.8574
|2161
|2005.10.11 00:29
|sell stop
|668
|0.10
|1.7535
|1.7585
|1.6536
|2162
|2005.10.11 02:29
|sell
|668
|0.10
|1.7535
|1.7585
|1.6536
|2163
|2005.10.11 03:29
|modify
|668
|0.10
|1.7535
|1.7530
|1.6536
|2164
|2005.10.11 10:59
|s/l
|668
|0.10
|1.7530
|1.7530
|1.6536
|5.00
|8724.64
|2165
|2005.10.11 17:29
|delete
|667
|0.10
|1.7575
|1.7525
|1.8574
|2166
|2005.10.12 00:29
|buy stop
|669
|0.10
|1.7471
|1.7421
|1.8470
|2167
|2005.10.12 00:29
|sell stop
|670
|0.10
|1.7431
|1.7481
|1.6432
|2168
|2005.10.12 01:59
|sell
|670
|0.10
|1.7431
|1.7481
|1.6432
|2169
|2005.10.12 08:59
|modify
|670
|0.10
|1.7431
|1.7426
|1.6432
|2170
|2005.10.12 10:29
|s/l
|670
|0.10
|1.7426
|1.7426
|1.6432
|5.00
|8729.64
|2171
|2005.10.12 11:29
|buy
|669
|0.10
|1.7471
|1.7421
|1.8470
|2172
|2005.10.12 13:59
|modify
|669
|0.10
|1.7471
|1.7476
|1.8470
|2173
|2005.10.12 17:29
|close
|669
|0.10
|1.7542
|1.7476
|1.8470
|71.00
|8800.64
|2174
|2005.10.13 00:29
|buy stop
|671
|0.10
|1.7543
|1.7493
|1.8542
|2175
|2005.10.13 00:29
|sell stop
|672
|0.10
|1.7503
|1.7553
|1.6504
|2176
|2005.10.13 02:59
|sell
|672
|0.10
|1.7503
|1.7553
|1.6504
|2177
|2005.10.13 03:59
|modify
|672
|0.10
|1.7503
|1.7498
|1.6504
|2178
|2005.10.13 13:59
|s/l
|672
|0.10
|1.7498
|1.7498
|1.6504
|5.00
|8805.64
|2179
|2005.10.13 17:29
|delete
|671
|0.10
|1.7543
|1.7493
|1.8542
|2180
|2005.10.14 00:29
|buy stop
|673
|0.10
|1.7585
|1.7535
|1.8584
|2181
|2005.10.14 00:29
|sell stop
|674
|0.10
|1.7545
|1.7595
|1.6546
|2182
|2005.10.14 00:59
|sell
|674
|0.10
|1.7545
|1.7595
|1.6546
|2183
|2005.10.14 02:59
|modify
|674
|0.10
|1.7545
|1.7540
|1.6546
|2184
|2005.10.14 04:29
|s/l
|674
|0.10
|1.7540
|1.7540
|1.6546
|5.00
|8810.64
|2185
|2005.10.14 16:29
|buy
|673
|0.10
|1.7585
|1.7535
|1.8584
|2186
|2005.10.14 16:59
|modify
|673
|0.10
|1.7585
|1.7590
|1.8584
|2187
|2005.10.14 17:29
|close
|673
|0.10
|1.7675
|1.7590
|1.8584
|90.00
|8900.64
|2188
|2005.10.17 00:29
|buy stop
|675
|0.10
|1.7697
|1.7647
|1.8696
|2189
|2005.10.17 02:29
|buy
|675
|0.10
|1.7697
|1.7647
|1.8696
|2190
|2005.10.17 05:29
|modify
|675
|0.10
|1.7697
|1.7702
|1.8696
|2191
|2005.10.17 06:29
|s/l
|675
|0.10
|1.7702
|1.7702
|1.8696
|5.00
|8905.64
|2192
|2005.10.18 00:29
|buy stop
|676
|0.10
|1.7554
|1.7504
|1.8553
|2193
|2005.10.18 00:29
|sell stop
|677
|0.10
|1.7514
|1.7564
|1.6515
|2194
|2005.10.18 02:29
|sell
|677
|0.10
|1.7514
|1.7564
|1.6515
|2195
|2005.10.18 10:59
|modify
|677
|0.10
|1.7514
|1.7509
|1.6515
|2196
|2005.10.18 17:29
|delete
|676
|0.10
|1.7554
|1.7504
|1.8553
|2197
|2005.10.18 17:59
|close
|677
|0.10
|1.7500
|1.7509
|1.6515
|14.00
|8919.64
|2198
|2005.10.19 00:29
|buy stop
|678
|0.10
|1.7530
|1.7480
|1.8529
|2199
|2005.10.19 00:29
|sell stop
|679
|0.10
|1.7490
|1.7540
|1.6491
|2200
|2005.10.19 00:59
|sell
|679
|0.10
|1.7490
|1.7540
|1.6491
|2201
|2005.10.19 02:29
|modify
|679
|0.10
|1.7490
|1.7485
|1.6491
|2202
|2005.10.19 07:59
|s/l
|679
|0.10
|1.7485
|1.7485
|1.6491
|5.00
|8924.64
|2203
|2005.10.19 11:29
|buy
|678
|0.10
|1.7530
|1.7480
|1.8529
|2204
|2005.10.19 11:59
|modify
|678
|0.10
|1.7530
|1.7535
|1.8529
|2205
|2005.10.19 17:29
|close
|678
|0.10
|1.7634
|1.7535
|1.8529
|104.00
|9028.64
|2206
|2005.10.20 00:29
|buy stop
|680
|0.10
|1.7661
|1.7611
|1.8660
|2207
|2005.10.20 00:29
|sell stop
|681
|0.10
|1.7621
|1.7671
|1.6622
|2208
|2005.10.20 02:29
|sell
|681
|0.10
|1.7621
|1.7671
|1.6622
|2209
|2005.10.20 05:59
|modify
|681
|0.10
|1.7621
|1.7616
|1.6622
|2210
|2005.10.20 06:59
|s/l
|681
|0.10
|1.7616
|1.7616
|1.6622
|5.00
|9033.64
|2211
|2005.10.20 10:59
|buy
|680
|0.10
|1.7661
|1.7611
|1.8660
|2212
|2005.10.20 11:59
|modify
|680
|0.10
|1.7661
|1.7666
|1.8660
|2213
|2005.10.20 12:29
|s/l
|680
|0.10
|1.7666
|1.7666
|1.8660
|5.00
|9038.64
|2214
|2005.10.21 00:29
|buy stop
|682
|0.10
|1.7760
|1.7710
|1.8759
|2215
|2005.10.21 00:29
|sell stop
|683
|0.10
|1.7720
|1.7770
|1.6721
|2216
|2005.10.21 01:59
|buy
|682
|0.10
|1.7760
|1.7710
|1.8759
|2217
|2005.10.21 02:59
|modify
|682
|0.10
|1.7760
|1.7765
|1.8759
|2218
|2005.10.21 04:29
|s/l
|682
|0.10
|1.7765
|1.7765
|1.8759
|5.00
|9043.64
|2219
|2005.10.21 17:29
|sell
|683
|0.10
|1.7720
|1.7770
|1.6721
|2220
|2005.10.21 17:29
|close
|683
|0.10
|1.7700
|1.7770
|1.6721
|20.00
|9063.64
|2221
|2005.10.24 00:29
|buy stop
|684
|0.10
|1.7678
|1.7628
|1.8677
|2222
|2005.10.24 00:29
|sell stop
|685
|0.10
|1.7638
|1.7688
|1.6639
|2223
|2005.10.24 01:29
|buy
|684
|0.10
|1.7678
|1.7628
|1.8677
|2224
|2005.10.24 17:29
|close
|684
|0.10
|1.7677
|1.7628
|1.8677
|-1.00
|9062.64
|2225
|2005.10.24 17:59
|delete
|685
|0.10
|1.7638
|1.7688
|1.6639
|2226
|2005.10.25 00:29
|buy stop
|686
|0.10
|1.7712
|1.7662
|1.8711
|2227
|2005.10.25 00:29
|sell stop
|687
|0.10
|1.7672
|1.7722
|1.6673
|2228
|2005.10.25 01:29
|sell
|687
|0.10
|1.7672
|1.7722
|1.6673
|2229
|2005.10.25 02:59
|modify
|687
|0.10
|1.7672
|1.7667
|1.6673
|2230
|2005.10.25 03:59
|s/l
|687
|0.10
|1.7667
|1.7667
|1.6673
|5.00
|9067.64
|2231
|2005.10.25 10:29
|buy
|686
|0.10
|1.7712
|1.7662
|1.8711
|2232
|2005.10.25 10:59
|modify
|686
|0.10
|1.7712
|1.7717
|1.8711
|2233
|2005.10.25 17:29
|close
|686
|0.10
|1.7854
|1.7717
|1.8711
|142.00
|9209.64
|2234
|2005.10.26 00:29
|buy stop
|688
|0.10
|1.7859
|1.7809
|1.8858
|2235
|2005.10.26 00:29
|sell stop
|689
|0.10
|1.7819
|1.7869
|1.6820
|2236
|2005.10.26 08:29
|buy
|688
|0.10
|1.7859
|1.7809
|1.8858
|2237
|2005.10.26 09:29
|s/l
|688
|0.10
|1.7809
|1.7809
|1.8858
|-50.00
|9159.64
|2238
|2005.10.26 09:29
|sell
|689
|0.10
|1.7819
|1.7869
|1.6820
|2239
|2005.10.26 09:59
|modify
|689
|0.10
|1.7819
|1.7814
|1.6820
|2240
|2005.10.26 17:29
|close
|689
|0.10
|1.7774
|1.7814
|1.6820
|45.00
|9204.64
|2241
|2005.10.27 00:29
|buy stop
|690
|0.10
|1.7772
|1.7722
|1.8771
|2242
|2005.10.27 00:29
|sell stop
|691
|0.10
|1.7732
|1.7782
|1.6733
|2243
|2005.10.27 02:29
|buy
|690
|0.10
|1.7772
|1.7722
|1.8771
|2244
|2005.10.27 02:59
|modify
|690
|0.10
|1.7772
|1.7777
|1.8771
|2245
|2005.10.27 17:29
|close
|690
|0.10
|1.7828
|1.7777
|1.8771
|56.00
|9260.64
|2246
|2005.10.27 17:59
|delete
|691
|0.10
|1.7732
|1.7782
|1.6733
|2247
|2005.10.28 00:29
|buy stop
|692
|0.10
|1.7850
|1.7800
|1.8849
|2248
|2005.10.28 00:29
|sell stop
|693
|0.10
|1.7810
|1.7860
|1.6811
|2249
|2005.10.28 09:29
|buy
|692
|0.10
|1.7850
|1.7800
|1.8849
|2250
|2005.10.28 14:59
|s/l
|692
|0.10
|1.7800
|1.7800
|1.8849
|-50.00
|9210.64
|2251
|2005.10.28 14:59
|sell
|693
|0.10
|1.7810
|1.7860
|1.6811
|2252
|2005.10.28 15:29
|modify
|693
|0.10
|1.7810
|1.7805
|1.6811
|2253
|2005.10.28 15:59
|s/l
|693
|0.10
|1.7805
|1.7805
|1.6811
|5.00
|9215.64
|2254
|2005.10.31 00:29
|buy stop
|694
|0.10
|1.7760
|1.7710
|1.8759
|2255
|2005.10.31 00:29
|sell stop
|695
|0.10
|1.7720
|1.7770
|1.6721
|2256
|2005.10.31 02:59
|buy
|694
|0.10
|1.7760
|1.7710
|1.8759
|2257
|2005.10.31 09:29
|modify
|694
|0.10
|1.7760
|1.7765
|1.8759
|2258
|2005.10.31 14:29
|s/l
|694
|0.10
|1.7765
|1.7765
|1.8759
|5.00
|9220.64
|2259
|2005.10.31 16:29
|sell
|695
|0.10
|1.7720
|1.7770
|1.6721
|2260
|2005.10.31 17:29
|close
|695
|0.10
|1.7691
|1.7770
|1.6721
|29.00
|9249.64
|2261
|2005.11.01 00:29
|buy stop
|696
|0.10
|1.7699
|1.7649
|1.8698
|2262
|2005.11.01 00:29
|sell stop
|697
|0.10
|1.7659
|1.7709
|1.6660
|2263
|2005.11.01 08:29
|buy
|696
|0.10
|1.7699
|1.7649
|1.8698
|2264
|2005.11.01 15:59
|s/l
|696
|0.10
|1.7649
|1.7649
|1.8698
|-50.00
|9199.64
|2265
|2005.11.01 15:59
|sell
|697
|0.10
|1.7659
|1.7709
|1.6660
|2266
|2005.11.01 16:59
|modify
|697
|0.10
|1.7659
|1.7654
|1.6660
|2267
|2005.11.01 17:29
|close
|697
|0.10
|1.7630
|1.7654
|1.6660
|29.00
|9228.64
|2268
|2005.11.02 00:29
|buy stop
|698
|0.10
|1.7686
|1.7636
|1.8685
|2269
|2005.11.02 14:59
|buy
|698
|0.10
|1.7686
|1.7636
|1.8685
|2270
|2005.11.02 15:59
|modify
|698
|0.10
|1.7686
|1.7691
|1.8685
|2271
|2005.11.02 17:29
|close
|698
|0.10
|1.7754
|1.7691
|1.8685
|68.00
|9296.64
|2272
|2005.11.03 00:29
|buy stop
|699
|0.10
|1.7785
|1.7735
|1.8784
|2273
|2005.11.03 00:29
|sell stop
|700
|0.10
|1.7745
|1.7795
|1.6746
|2274
|2005.11.03 01:29
|sell
|700
|0.10
|1.7745
|1.7795
|1.6746
|2275
|2005.11.03 17:29
|delete
|699
|0.10
|1.7785
|1.7735
|1.8784
|2276
|2005.11.03 17:59
|close
|700
|0.10
|1.7719
|1.7795
|1.6746
|26.00
|9322.64
|2277
|2005.11.04 00:29
|buy stop
|701
|0.10
|1.7722
|1.7672
|1.8721
|2278
|2005.11.04 00:29
|sell stop
|702
|0.10
|1.7682
|1.7732
|1.6683
|2279
|2005.11.04 04:59
|sell
|702
|0.10
|1.7682
|1.7732
|1.6683
|2280
|2005.11.04 11:29
|modify
|702
|0.10
|1.7682
|1.7677
|1.6683
|2281
|2005.11.04 14:59
|s/l
|702
|0.10
|1.7677
|1.7677
|1.6683
|5.00
|9327.64
|2282
|2005.11.04 17:29
|delete
|701
|0.10
|1.7722
|1.7672
|1.8721
|2283
|2005.11.07 00:29
|sell stop
|703
|0.10
|1.7441
|1.7491
|1.6442
|2284
|2005.11.07 14:29
|sell
|703
|0.10
|1.7441
|1.7491
|1.6442
|2285
|2005.11.07 15:29
|modify
|703
|0.10
|1.7441
|1.7436
|1.6442
|2286
|2005.11.07 16:29
|s/l
|703
|0.10
|1.7436
|1.7436
|1.6442
|5.00
|9332.64
|2287
|2005.11.08 00:29
|buy stop
|704
|0.10
|1.7442
|1.7392
|1.8441
|2288
|2005.11.08 00:29
|sell stop
|705
|0.10
|1.7402
|1.7452
|1.6403
|2289
|2005.11.08 02:29
|sell
|705
|0.10
|1.7402
|1.7452
|1.6403
|2290
|2005.11.08 02:59
|modify
|705
|0.10
|1.7402
|1.7397
|1.6403
|2291
|2005.11.08 15:59
|s/l
|705
|0.10
|1.7397
|1.7397
|1.6403
|5.00
|9337.64
|2292
|2005.11.08 17:29
|delete
|704
|0.10
|1.7442
|1.7392
|1.8441
|2293
|2005.11.09 00:29
|buy stop
|706
|0.10
|1.7459
|1.7409
|1.8458
|2294
|2005.11.09 00:29
|sell stop
|707
|0.10
|1.7419
|1.7469
|1.6420
|2295
|2005.11.09 01:29
|sell
|707
|0.10
|1.7419
|1.7469
|1.6420
|2296
|2005.11.09 11:29
|modify
|707
|0.10
|1.7419
|1.7414
|1.6420
|2297
|2005.11.09 14:59
|s/l
|707
|0.10
|1.7414
|1.7414
|1.6420
|5.00
|9342.64
|2298
|2005.11.09 17:29
|delete
|706
|0.10
|1.7459
|1.7409
|1.8458
|2299
|2005.11.10 00:29
|buy stop
|708
|0.10
|1.7455
|1.7405
|1.8454
|2300
|2005.11.10 00:29
|sell stop
|709
|0.10
|1.7415
|1.7465
|1.6416
|2301
|2005.11.10 05:29
|sell
|709
|0.10
|1.7415
|1.7465
|1.6416
|2302
|2005.11.10 09:59
|s/l
|709
|0.10
|1.7465
|1.7465
|1.6416
|-50.00
|9292.64
|2303
|2005.11.10 09:59
|buy
|708
|0.10
|1.7455
|1.7405
|1.8454
|2304
|2005.11.10 11:59
|modify
|708
|0.10
|1.7455
|1.7460
|1.8454
|2305
|2005.11.10 15:59
|s/l
|708
|0.10
|1.7460
|1.7460
|1.8454
|5.00
|9297.64
|2306
|2005.11.11 00:29
|buy stop
|710
|0.10
|1.7431
|1.7381
|1.8430
|2307
|2005.11.11 00:29
|sell stop
|711
|0.10
|1.7391
|1.7441
|1.6392
|2308
|2005.11.11 04:59
|buy
|710
|0.10
|1.7431
|1.7381
|1.8430
|2309
|2005.11.11 10:29
|sell
|711
|0.10
|1.7391
|1.7441
|1.6392
|2310
|2005.11.11 13:29
|s/l
|710
|0.10
|1.7381
|1.7381
|1.8430
|-50.00
|9247.64
|2311
|2005.11.11 17:29
|close
|711
|0.10
|1.7395
|1.7441
|1.6392
|-4.00
|9243.64
|2312
|2005.11.14 00:29
|buy stop
|712
|0.10
|1.7442
|1.7392
|1.8441
|2313
|2005.11.14 00:29
|sell stop
|713
|0.10
|1.7402
|1.7452
|1.6403
|2314
|2005.11.14 05:29
|buy
|712
|0.10
|1.7442
|1.7392
|1.8441
|2315
|2005.11.14 10:29
|modify
|712
|0.10
|1.7442
|1.7447
|1.8441
|2316
|2005.11.14 12:59
|s/l
|712
|0.10
|1.7447
|1.7447
|1.8441
|5.00
|9248.64
|2317
|2005.11.14 14:29
|sell
|713
|0.10
|1.7402
|1.7452
|1.6403
|2318
|2005.11.14 14:59
|modify
|713
|0.10
|1.7402
|1.7397
|1.6403
|2319
|2005.11.14 17:29
|close
|713
|0.10
|1.7369
|1.7397
|1.6403
|33.00
|9281.64
|2320
|2005.11.15 00:29
|buy stop
|714
|0.10
|1.7394
|1.7344
|1.8393
|2321
|2005.11.15 00:29
|sell stop
|715
|0.10
|1.7354
|1.7404
|1.6355
|2322
|2005.11.15 01:59
|buy
|714
|0.10
|1.7394
|1.7344
|1.8393
|2323
|2005.11.15 11:29
|s/l
|714
|0.10
|1.7344
|1.7344
|1.8393
|-50.00
|9231.64
|2324
|2005.11.15 11:29
|sell
|715
|0.10
|1.7354
|1.7404
|1.6355
|2325
|2005.11.15 11:59
|modify
|715
|0.10
|1.7354
|1.7349
|1.6355
|2326
|2005.11.15 14:29
|s/l
|715
|0.10
|1.7349
|1.7349
|1.6355
|5.00
|9236.64
|2327
|2005.11.16 00:29
|buy stop
|716
|0.10
|1.7371
|1.7321
|1.8370
|2328
|2005.11.16 00:29
|sell stop
|717
|0.10
|1.7331
|1.7381
|1.6332
|2329
|2005.11.16 11:29
|sell
|717
|0.10
|1.7331
|1.7381
|1.6332
|2330
|2005.11.16 11:59
|modify
|717
|0.10
|1.7331
|1.7326
|1.6332
|2331
|2005.11.16 17:29
|delete
|716
|0.10
|1.7371
|1.7321
|1.8370
|2332
|2005.11.16 17:59
|close
|717
|0.10
|1.7167
|1.7326
|1.6332
|164.00
|9400.64
|2333
|2005.11.17 00:29
|buy stop
|718
|0.10
|1.7198
|1.7148
|1.8197
|2334
|2005.11.17 00:29
|sell stop
|719
|0.10
|1.7158
|1.7208
|1.6159
|2335
|2005.11.17 10:29
|buy
|718
|0.10
|1.7198
|1.7148
|1.8197
|2336
|2005.11.17 17:29
|close
|718
|0.10
|1.7195
|1.7148
|1.8197
|-3.00
|9397.64
|2337
|2005.11.17 17:59
|delete
|719
|0.10
|1.7158
|1.7208
|1.6159
|2338
|2005.11.18 00:29
|buy stop
|720
|0.10
|1.7207
|1.7157
|1.8206
|2339
|2005.11.18 00:29
|sell stop
|721
|0.10
|1.7167
|1.7217
|1.6168
|2340
|2005.11.18 04:59
|sell
|721
|0.10
|1.7167
|1.7217
|1.6168
|2341
|2005.11.18 09:29
|modify
|721
|0.10
|1.7167
|1.7162
|1.6168
|2342
|2005.11.18 15:29
|s/l
|721
|0.10
|1.7162
|1.7162
|1.6168
|5.00
|9402.64
|2343
|2005.11.18 17:29
|delete
|720
|0.10
|1.7207
|1.7157
|1.8206
|2344
|2005.11.21 00:29
|buy stop
|722
|0.10
|1.7189
|1.7139
|1.8188
|2345
|2005.11.21 00:29
|sell stop
|723
|0.10
|1.7149
|1.7199
|1.6150
|2346
|2005.11.21 02:59
|sell
|723
|0.10
|1.7149
|1.7199
|1.6150
|2347
|2005.11.21 08:29
|buy
|722
|0.10
|1.7189
|1.7139
|1.8188
|2348
|2005.11.21 09:29
|s/l
|723
|0.10
|1.7199
|1.7199
|1.6150
|-50.00
|9352.64
|2349
|2005.11.21 10:59
|modify
|722
|0.10
|1.7189
|1.7194
|1.8188
|2350
|2005.11.21 12:59
|s/l
|722
|0.10
|1.7194
|1.7194
|1.8188
|5.00
|9357.64
|2351
|2005.11.22 00:29
|buy stop
|724
|0.10
|1.7171
|1.7121
|1.8170
|2352
|2005.11.22 00:29
|sell stop
|725
|0.10
|1.7131
|1.7181
|1.6132
|2353
|2005.11.22 01:29
|buy
|724
|0.10
|1.7171
|1.7121
|1.8170
|2354
|2005.11.22 09:59
|sell
|725
|0.10
|1.7131
|1.7181
|1.6132
|2355
|2005.11.22 10:59
|s/l
|724
|0.10
|1.7121
|1.7121
|1.8170
|-50.00
|9307.64
|2356
|2005.11.22 14:29
|modify
|725
|0.10
|1.7131
|1.7126
|1.6132
|2357
|2005.11.22 17:29
|s/l
|725
|0.10
|1.7126
|1.7126
|1.6132
|5.00
|9312.64
|2358
|2005.11.23 00:29
|buy stop
|726
|0.10
|1.7242
|1.7192
|1.8241
|2359
|2005.11.23 00:29
|sell stop
|727
|0.10
|1.7202
|1.7252
|1.6203
|2360
|2005.11.23 01:29
|sell
|727
|0.10
|1.7202
|1.7252
|1.6203
|2361
|2005.11.23 02:29
|modify
|727
|0.10
|1.7202
|1.7197
|1.6203
|2362
|2005.11.23 02:59
|s/l
|727
|0.10
|1.7197
|1.7197
|1.6203
|5.00
|9317.64
|2363
|2005.11.23 07:29
|buy
|726
|0.10
|1.7242
|1.7192
|1.8241
|2364
|2005.11.23 17:29
|close
|726
|0.10
|1.7206
|1.7192
|1.8241
|-36.00
|9281.64
|2365
|2005.11.24 00:29
|buy stop
|728
|0.10
|1.7250
|1.7200
|1.8249
|2366
|2005.11.24 00:29
|sell stop
|729
|0.10
|1.7210
|1.7260
|1.6211
|2367
|2005.11.24 07:59
|sell
|729
|0.10
|1.7210
|1.7260
|1.6211
|2368
|2005.11.24 10:29
|buy
|728
|0.10
|1.7250
|1.7200
|1.8249
|2369
|2005.11.24 11:29
|s/l
|729
|0.10
|1.7260
|1.7260
|1.6211
|-50.00
|9231.64
|2370
|2005.11.24 17:29
|close
|728
|0.10
|1.7226
|1.7200
|1.8249
|-24.00
|9207.64
|2371
|2005.11.25 00:29
|buy stop
|730
|0.10
|1.7240
|1.7190
|1.8239
|2372
|2005.11.25 00:29
|sell stop
|731
|0.10
|1.7200
|1.7250
|1.6201
|2373
|2005.11.25 08:59
|sell
|731
|0.10
|1.7200
|1.7250
|1.6201
|2374
|2005.11.25 11:29
|modify
|731
|0.10
|1.7200
|1.7195
|1.6201
|2375
|2005.11.25 11:59
|s/l
|731
|0.10
|1.7195
|1.7195
|1.6201
|5.00
|9212.64
|2376
|2005.11.25 17:29
|delete
|730
|0.10
|1.7240
|1.7190
|1.8239
|2377
|2005.11.28 00:29
|buy stop
|732
|0.10
|1.7146
|1.7096
|1.8145
|2378
|2005.11.28 00:29
|sell stop
|733
|0.10
|1.7106
|1.7156
|1.6107
|2379
|2005.11.28 00:59
|buy
|732
|0.10
|1.7146
|1.7096
|1.8145
|2380
|2005.11.28 08:29
|s/l
|732
|0.10
|1.7096
|1.7096
|1.8145
|-50.00
|9162.64
|2381
|2005.11.28 08:29
|sell
|733
|0.10
|1.7106
|1.7156
|1.6107
|2382
|2005.11.28 09:29
|modify
|733
|0.10
|1.7106
|1.7101
|1.6107
|2383
|2005.11.28 10:59
|s/l
|733
|0.10
|1.7101
|1.7101
|1.6107
|5.00
|9167.64
|2384
|2005.11.29 00:29
|buy stop
|734
|0.10
|1.7306
|1.7256
|1.8305
|2385
|2005.11.29 00:29
|sell stop
|735
|0.10
|1.7266
|1.7316
|1.6267
|2386
|2005.11.29 02:29
|sell
|735
|0.10
|1.7266
|1.7316
|1.6267
|2387
|2005.11.29 03:29
|modify
|735
|0.10
|1.7266
|1.7261
|1.6267
|2388
|2005.11.29 09:29
|s/l
|735
|0.10
|1.7261
|1.7261
|1.6267
|5.00
|9172.64
|2389
|2005.11.29 17:29
|delete
|734
|0.10
|1.7306
|1.7256
|1.8305
|2390
|2005.11.30 00:29
|buy stop
|736
|0.10
|1.7185
|1.7135
|1.8184
|2391
|2005.11.30 00:29
|sell stop
|737
|0.10
|1.7145
|1.7195
|1.6146
|2392
|2005.11.30 03:59
|buy
|736
|0.10
|1.7185
|1.7135
|1.8184
|2393
|2005.11.30 07:29
|modify
|736
|0.10
|1.7185
|1.7190
|1.8184
|2394
|2005.11.30 17:29
|close
|736
|0.10
|1.7313
|1.7190
|1.8184
|128.00
|9300.64
|2395
|2005.11.30 17:59
|delete
|737
|0.10
|1.7145
|1.7195
|1.6146
|2396
|2005.12.01 00:29
|buy stop
|738
|0.10
|1.7308
|1.7258
|1.8307
|2397
|2005.12.01 00:29
|sell stop
|739
|0.10
|1.7268
|1.7318
|1.6269
|2398
|2005.12.01 09:29
|buy
|738
|0.10
|1.7308
|1.7258
|1.8307
|2399
|2005.12.01 17:29
|close
|738
|0.10
|1.7302
|1.7258
|1.8307
|-6.00
|9294.64
|2400
|2005.12.01 17:59
|delete
|739
|0.10
|1.7268
|1.7318
|1.6269
|2401
|2005.12.02 00:29
|buy stop
|740
|0.10
|1.7339
|1.7289
|1.8338
|2402
|2005.12.02 00:29
|sell stop
|741
|0.10
|1.7299
|1.7349
|1.6300
|2403
|2005.12.02 02:59
|sell
|741
|0.10
|1.7299
|1.7349
|1.6300
|2404
|2005.12.02 09:29
|modify
|741
|0.10
|1.7299
|1.7294
|1.6300
|2405
|2005.12.02 14:59
|s/l
|741
|0.10
|1.7294
|1.7294
|1.6300
|5.00
|9299.64
|2406
|2005.12.02 14:59
|buy
|740
|0.10
|1.7339
|1.7289
|1.8338
|2407
|2005.12.02 15:59
|s/l
|740
|0.10
|1.7289
|1.7289
|1.8338
|-50.00
|9249.64
|2408
|2005.12.05 00:29
|buy stop
|742
|0.10
|1.7333
|1.7283
|1.8332
|2409
|2005.12.05 00:29
|sell stop
|743
|0.10
|1.7293
|1.7343
|1.6294
|2410
|2005.12.05 12:29
|buy
|742
|0.10
|1.7333
|1.7283
|1.8332
|2411
|2005.12.05 13:29
|modify
|742
|0.10
|1.7333
|1.7338
|1.8332
|2412
|2005.12.05 17:29
|close
|742
|0.10
|1.7380
|1.7338
|1.8332
|47.00
|9296.64
|2413
|2005.12.05 17:59
|delete
|743
|0.10
|1.7293
|1.7343
|1.6294
|2414
|2005.12.06 00:29
|buy stop
|744
|0.10
|1.7440
|1.7390
|1.8439
|2415
|2005.12.06 00:29
|sell stop
|745
|0.10
|1.7400
|1.7450
|1.6401
|2416
|2005.12.06 09:29
|buy
|744
|0.10
|1.7440
|1.7390
|1.8439
|2417
|2005.12.06 10:59
|s/l
|744
|0.10
|1.7390
|1.7390
|1.8439
|-50.00
|9246.64
|2418
|2005.12.06 10:59
|sell
|745
|0.10
|1.7400
|1.7450
|1.6401
|2419
|2005.12.06 11:29
|modify
|745
|0.10
|1.7400
|1.7395
|1.6401
|2420
|2005.12.06 17:29
|s/l
|745
|0.10
|1.7395
|1.7395
|1.6401
|5.00
|9251.64
|2421
|2005.12.07 00:29
|sell stop
|746
|0.10
|1.7381
|1.7431
|1.6382
|2422
|2005.12.07 02:59
|sell
|746
|0.10
|1.7381
|1.7431
|1.6382
|2423
|2005.12.07 08:59
|modify
|746
|0.10
|1.7381
|1.7376
|1.6382
|2424
|2005.12.07 17:29
|close
|746
|0.10
|1.7348
|1.7376
|1.6382
|33.00
|9284.64
|2425
|2005.12.08 00:29
|buy stop
|747
|0.10
|1.7356
|1.7306
|1.8355
|2426
|2005.12.08 00:29
|sell stop
|748
|0.10
|1.7316
|1.7366
|1.6317
|2427
|2005.12.08 02:59
|buy
|747
|0.10
|1.7356
|1.7306
|1.8355
|2428
|2005.12.08 09:59
|modify
|747
|0.10
|1.7356
|1.7361
|1.8355
|2429
|2005.12.08 17:29
|close
|747
|0.10
|1.7532
|1.7361
|1.8355
|176.00
|9460.64
|2430
|2005.12.08 17:59
|delete
|748
|0.10
|1.7316
|1.7366
|1.6317
|2431
|2005.12.09 00:29
|buy stop
|749
|0.10
|1.7543
|1.7493
|1.8542
|2432
|2005.12.09 00:29
|sell stop
|750
|0.10
|1.7503
|1.7553
|1.6504
|2433
|2005.12.09 02:29
|sell
|750
|0.10
|1.7503
|1.7553
|1.6504
|2434
|2005.12.09 09:59
|modify
|750
|0.10
|1.7503
|1.7498
|1.6504
|2435
|2005.12.09 11:59
|s/l
|750
|0.10
|1.7498
|1.7498
|1.6504
|5.00
|9465.64
|2436
|2005.12.09 16:29
|buy
|749
|0.10
|1.7543
|1.7493
|1.8542
|2437
|2005.12.09 17:29
|close
|749
|0.10
|1.7550
|1.7493
|1.8542
|7.00
|9472.64
|2438
|2005.12.12 00:29
|buy stop
|751
|0.10
|1.7525
|1.7475
|1.8524
|2439
|2005.12.12 00:29
|sell stop
|752
|0.10
|1.7485
|1.7535
|1.6486
|2440
|2005.12.12 01:29
|buy
|751
|0.10
|1.7525
|1.7475
|1.8524
|2441
|2005.12.12 02:59
|modify
|751
|0.10
|1.7525
|1.7530
|1.8524
|2442
|2005.12.12 17:29
|close
|751
|0.10
|1.7742
|1.7530
|1.8524
|217.00
|9689.64
|2443
|2005.12.12 17:59
|delete
|752
|0.10
|1.7485
|1.7535
|1.6486
|2444
|2005.12.13 00:29
|buy stop
|753
|0.10
|1.7770
|1.7720
|1.8769
|2445
|2005.12.13 00:29
|sell stop
|754
|0.10
|1.7730
|1.7780
|1.6731
|2446
|2005.12.13 02:59
|buy
|753
|0.10
|1.7770
|1.7720
|1.8769
|2447
|2005.12.13 06:29
|sell
|754
|0.10
|1.7730
|1.7780
|1.6731
|2448
|2005.12.13 09:59
|s/l
|753
|0.10
|1.7720
|1.7720
|1.8769
|-50.00
|9639.64
|2449
|2005.12.13 10:29
|modify
|754
|0.10
|1.7730
|1.7725
|1.6731
|2450
|2005.12.13 17:29
|close
|754
|0.10
|1.7693
|1.7725
|1.6731
|37.00
|9676.64
|2451
|2005.12.14 00:29
|buy stop
|755
|0.10
|1.7714
|1.7664
|1.8713
|2452
|2005.12.14 00:29
|sell stop
|756
|0.10
|1.7674
|1.7724
|1.6675
|2453
|2005.12.14 02:29
|buy
|755
|0.10
|1.7714
|1.7664
|1.8713
|2454
|2005.12.14 03:59
|modify
|755
|0.10
|1.7714
|1.7719
|1.8713
|2455
|2005.12.14 10:59
|s/l
|755
|0.10
|1.7719
|1.7719
|1.8713
|5.00
|9681.64
|2456
|2005.12.14 17:29
|delete
|756
|0.10
|1.7674
|1.7724
|1.6675
|2457
|2005.12.15 00:29
|buy stop
|757
|0.10
|1.7745
|1.7695
|1.8744
|2458
|2005.12.15 00:29
|sell stop
|758
|0.10
|1.7705
|1.7755
|1.6706
|2459
|2005.12.15 06:29
|sell
|758
|0.10
|1.7705
|1.7755
|1.6706
|2460
|2005.12.15 16:29
|modify
|758
|0.10
|1.7705
|1.7700
|1.6706
|2461
|2005.12.15 17:29
|delete
|757
|0.10
|1.7745
|1.7695
|1.8744
|2462
|2005.12.15 17:59
|close
|758
|0.10
|1.7650
|1.7700
|1.6706
|55.00
|9736.64
|2463
|2005.12.16 00:29
|buy stop
|759
|0.10
|1.7667
|1.7617
|1.8666
|2464
|2005.12.16 00:29
|sell stop
|760
|0.10
|1.7627
|1.7677
|1.6628
|2465
|2005.12.16 09:29
|buy
|759
|0.10
|1.7667
|1.7617
|1.8666
|2466
|2005.12.16 09:59
|modify
|759
|0.10
|1.7667
|1.7672
|1.8666
|2467
|2005.12.16 17:29
|close
|759
|0.10
|1.7710
|1.7672
|1.8666
|43.00
|9779.64
|2468
|2005.12.16 17:59
|delete
|760
|0.10
|1.7627
|1.7677
|1.6628
|2469
|2005.12.19 00:29
|sell stop
|761
|0.10
|1.7673
|1.7723
|1.6674
|2470
|2005.12.19 09:59
|sell
|761
|0.10
|1.7673
|1.7723
|1.6674
|2471
|2005.12.19 11:29
|modify
|761
|0.10
|1.7673
|1.7668
|1.6674
|2472
|2005.12.19 17:29
|close
|761
|0.10
|1.7632
|1.7668
|1.6674
|41.00
|9820.64
|2473
|2005.12.20 00:29
|buy stop
|762
|0.10
|1.7643
|1.7593
|1.8642
|2474
|2005.12.20 00:29
|sell stop
|763
|0.10
|1.7603
|1.7653
|1.6604
|2475
|2005.12.20 02:29
|sell
|763
|0.10
|1.7603
|1.7653
|1.6604
|2476
|2005.12.20 11:29
|s/l
|763
|0.10
|1.7653
|1.7653
|1.6604
|-50.00
|9770.64
|2477
|2005.12.20 11:29
|buy
|762
|0.10
|1.7643
|1.7593
|1.8642
|2478
|2005.12.20 12:29
|modify
|762
|0.10
|1.7643
|1.7648
|1.8642
|2479
|2005.12.20 13:59
|s/l
|762
|0.10
|1.7648
|1.7648
|1.8642
|5.00
|9775.64
|2480
|2005.12.21 00:29
|sell stop
|764
|0.10
|1.7520
|1.7570
|1.6521
|2481
|2005.12.21 10:59
|sell
|764
|0.10
|1.7520
|1.7570
|1.6521
|2482
|2005.12.21 13:29
|modify
|764
|0.10
|1.7520
|1.7515
|1.6521
|2483
|2005.12.21 17:29
|close
|764
|0.10
|1.7398
|1.7515
|1.6521
|122.00
|9897.64
|2484
|2005.12.22 00:29
|buy stop
|765
|0.10
|1.7471
|1.7421
|1.8470
|2485
|2005.12.22 00:29
|sell stop
|766
|0.10
|1.7431
|1.7481
|1.6432
|2486
|2005.12.22 08:29
|sell
|766
|0.10
|1.7431
|1.7481
|1.6432
|2487
|2005.12.22 10:29
|modify
|766
|0.10
|1.7431
|1.7426
|1.6432
|2488
|2005.12.22 16:29
|s/l
|766
|0.10
|1.7426
|1.7426
|1.6432
|5.00
|9902.64
|2489
|2005.12.22 17:29
|delete
|765
|0.10
|1.7471
|1.7421
|1.8470
|2490
|2005.12.23 00:29
|buy stop
|767
|0.10
|1.7395
|1.7345
|1.8394
|2491
|2005.12.23 00:29
|sell stop
|768
|0.10
|1.7355
|1.7405
|1.6356
|2492
|2005.12.23 03:59
|buy
|767
|0.10
|1.7395
|1.7345
|1.8394
|2493
|2005.12.23 12:59
|s/l
|767
|0.10
|1.7345
|1.7345
|1.8394
|-50.00
|9852.64
|2494
|2005.12.23 12:59
|sell
|768
|0.10
|1.7355
|1.7405
|1.6356
|2495
|2005.12.23 15:29
|modify
|768
|0.10
|1.7355
|1.7350
|1.6356
|2496
|2005.12.23 17:29
|close
|768
|0.10
|1.7326
|1.7350
|1.6356
|29.00
|9881.64
|2497
|2005.12.26 00:29
|buy stop
|769
|0.10
|1.7350
|1.7300
|1.8349
|2498
|2005.12.26 00:29
|sell stop
|770
|0.10
|1.7310
|1.7360
|1.6311
|2499
|2005.12.26 03:59
|buy
|769
|0.10
|1.7350
|1.7300
|1.8349
|2500
|2005.12.26 17:29
|close
|769
|0.10
|1.7325
|1.7300
|1.8349
|-25.00
|9856.64
|2501
|2005.12.26 17:59
|delete
|770
|0.10
|1.7310
|1.7360
|1.6311
|2502
|2005.12.27 00:29
|buy stop
|771
|0.10
|1.7349
|1.7299
|1.8348
|2503
|2005.12.27 00:29
|sell stop
|772
|0.10
|1.7309
|1.7359
|1.6310
|2504
|2005.12.27 01:29
|sell
|772
|0.10
|1.7309
|1.7359
|1.6310
|2505
|2005.12.27 10:29
|buy
|771
|0.10
|1.7349
|1.7299
|1.8348
|2506
|2005.12.27 11:59
|s/l
|772
|0.10
|1.7359
|1.7359
|1.6310
|-50.00
|9806.64
|2507
|2005.12.27 12:59
|modify
|771
|0.10
|1.7349
|1.7354
|1.8348
|2508
|2005.12.27 14:29
|s/l
|771
|0.10
|1.7354
|1.7354
|1.8348
|5.00
|9811.64
|2509
|2005.12.28 00:29
|buy stop
|773
|0.10
|1.7290
|1.7240
|1.8289
|2510
|2005.12.28 00:29
|sell stop
|774
|0.10
|1.7250
|1.7300
|1.6251
|2511
|2005.12.28 00:59
|buy
|773
|0.10
|1.7290
|1.7240
|1.8289
|2512
|2005.12.28 07:59
|modify
|773
|0.10
|1.7290
|1.7295
|1.8289
|2513
|2005.12.28 16:29
|s/l
|773
|0.10
|1.7295
|1.7295
|1.8289
|5.00
|9816.64
|2514
|2005.12.28 17:29
|delete
|774
|0.10
|1.7250
|1.7300
|1.6251
|2515
|2005.12.29 00:29
|buy stop
|775
|0.10
|1.7201
|1.7151
|1.8200
|2516
|2005.12.29 00:29
|sell stop
|776
|0.10
|1.7161
|1.7211
|1.6162
|2517
|2005.12.29 01:29
|buy
|775
|0.10
|1.7201
|1.7151
|1.8200
|2518
|2005.12.29 05:59
|modify
|775
|0.10
|1.7201
|1.7206
|1.8200
|2519
|2005.12.29 10:29
|s/l
|775
|0.10
|1.7206
|1.7206
|1.8200
|5.00
|9821.64
|2520
|2005.12.29 17:29
|delete
|776
|0.10
|1.7161
|1.7211
|1.6162
|2521
|2005.12.30 00:29
|buy stop
|777
|0.10
|1.7263
|1.7213
|1.8262
|2522
|2005.12.30 00:29
|sell stop
|778
|0.10
|1.7223
|1.7273
|1.6224
|2523
|2005.12.30 04:59
|buy
|777
|0.10
|1.7263
|1.7213
|1.8262
|2524
|2005.12.30 08:29
|modify
|777
|0.10
|1.7263
|1.7268
|1.8262
|2525
|2005.12.30 08:59
|s/l
|777
|0.10
|1.7268
|1.7268
|1.8262
|5.00
|9826.64
|2526
|2005.12.30 12:59
|sell
|778
|0.10
|1.7223
|1.7273
|1.6224
|2527
|2005.12.30 15:29
|modify
|778
|0.10
|1.7223
|1.7218
|1.6224
|2528
|2005.12.30 17:29
|close
|778
|0.10
|1.7185
|1.7218
|1.6224
|38.00
|9864.64
|2529
|2006.01.02 00:59
|buy stop
|779
|0.10
|1.7237
|1.7187
|1.8236
|2530
|2006.01.02 00:59
|sell stop
|780
|0.10
|1.7197
|1.7247
|1.6198
|2531
|2006.01.02 09:29
|buy
|779
|0.10
|1.7237
|1.7187
|1.8236
|2532
|2006.01.02 17:29
|close
|779
|0.10
|1.7223
|1.7187
|1.8236
|-14.00
|9850.64
|2533
|2006.01.02 17:59
|delete
|780
|0.10
|1.7197
|1.7247
|1.6198
|2534
|2006.01.03 00:29
|buy stop
|781
|0.10
|1.7215
|1.7165
|1.8214
|2535
|2006.01.03 00:29
|sell stop
|782
|0.10
|1.7175
|1.7225
|1.6176
|2536
|2006.01.03 01:29
|buy
|781
|0.10
|1.7215
|1.7165
|1.8214
|2537
|2006.01.03 03:29
|modify
|781
|0.10
|1.7215
|1.7220
|1.8214
|2538
|2006.01.03 17:29
|close
|781
|0.10
|1.7389
|1.7220
|1.8214
|174.00
|10024.64
|2539
|2006.01.03 17:59
|delete
|782
|0.10
|1.7175
|1.7225
|1.6176
|2540
|2006.01.04 00:29
|buy stop
|783
|0.10
|1.7484
|1.7434
|1.8483
|2541
|2006.01.04 00:29
|sell stop
|784
|0.10
|1.7444
|1.7494
|1.6445
|2542
|2006.01.04 00:59
|buy
|783
|0.10
|1.7484
|1.7434
|1.8483
|2543
|2006.01.04 03:59
|modify
|783
|0.10
|1.7484
|1.7489
|1.8483
|2544
|2006.01.04 08:59
|s/l
|783
|0.10
|1.7489
|1.7489
|1.8483
|5.00
|10029.64
|2545
|2006.01.04 17:29
|delete
|784
|0.10
|1.7444
|1.7494
|1.6445
|2546
|2006.01.05 00:29
|buy stop
|785
|0.10
|1.7578
|1.7528
|1.8577
|2547
|2006.01.05 00:29
|sell stop
|786
|0.10
|1.7538
|1.7588
|1.6539
|2548
|2006.01.05 01:29
|buy
|785
|0.10
|1.7578
|1.7528
|1.8577
|2549
|2006.01.05 09:59
|s/l
|785
|0.10
|1.7528
|1.7528
|1.8577
|-50.00
|9979.64
|2550
|2006.01.05 09:59
|sell
|786
|0.10
|1.7538
|1.7588
|1.6539
|2551
|2006.01.05 10:29
|modify
|786
|0.10
|1.7538
|1.7533
|1.6539
|2552
|2006.01.05 10:59
|s/l
|786
|0.10
|1.7533
|1.7533
|1.6539
|5.00
|9984.64
|2553
|2006.01.06 00:29
|buy stop
|787
|0.10
|1.7565
|1.7515
|1.8564
|2554
|2006.01.06 00:29
|sell stop
|788
|0.10
|1.7525
|1.7575
|1.6526
|2555
|2006.01.06 09:29
|sell
|788
|0.10
|1.7525
|1.7575
|1.6526
|2556
|2006.01.06 10:59
|buy
|787
|0.10
|1.7565
|1.7515
|1.8564
|2557
|2006.01.06 14:59
|s/l
|788
|0.10
|1.7575
|1.7575
|1.6526
|-50.00
|9934.64
|2558
|2006.01.06 15:29
|modify
|787
|0.10
|1.7565
|1.7570
|1.8564
|2559
|2006.01.06 17:29
|close
|787
|0.10
|1.7691
|1.7570
|1.8564
|126.00
|10060.64
|2560
|2006.01.09 00:29
|buy stop
|789
|0.10
|1.7701
|1.7651
|1.8700
|2561
|2006.01.09 00:29
|sell stop
|790
|0.10
|1.7661
|1.7711
|1.6662
|2562
|2006.01.09 01:59
|buy
|789
|0.10
|1.7701
|1.7651
|1.8700
|2563
|2006.01.09 06:29
|modify
|789
|0.10
|1.7701
|1.7706
|1.8700
|2564
|2006.01.09 07:59
|s/l
|789
|0.10
|1.7706
|1.7706
|1.8700
|5.00
|10065.64
|2565
|2006.01.09 09:59
|sell
|790
|0.10
|1.7661
|1.7711
|1.6662
|2566
|2006.01.09 16:59
|modify
|790
|0.10
|1.7661
|1.7656
|1.6662
|2567
|2006.01.09 17:29
|close
|790
|0.10
|1.7650
|1.7656
|1.6662
|11.00
|10076.64
|2568
|2006.01.10 00:29
|buy stop
|791
|0.10
|1.7673
|1.7623
|1.8672
|2569
|2006.01.10 00:29
|sell stop
|792
|0.10
|1.7633
|1.7683
|1.6634
|2570
|2006.01.10 08:29
|sell
|792
|0.10
|1.7633
|1.7683
|1.6634
|2571
|2006.01.10 09:29
|buy
|791
|0.10
|1.7673
|1.7623
|1.8672
|2572
|2006.01.10 11:59
|s/l
|792
|0.10
|1.7683
|1.7683
|1.6634
|-50.00
|10026.64
|2573
|2006.01.10 11:59
|modify
|791
|0.10
|1.7673
|1.7678
|1.8672
|2574
|2006.01.10 12:29
|s/l
|791
|0.10
|1.7678
|1.7678
|1.8672
|5.00
|10031.64
|2575
|2006.01.11 00:29
|sell stop
|793
|0.10
|1.7613
|1.7663
|1.6614
|2576
|2006.01.11 00:59
|buy stop
|794
|0.10
|1.7653
|1.7603
|1.8652
|2577
|2006.01.11 06:59
|sell
|793
|0.10
|1.7613
|1.7663
|1.6614
|2578
|2006.01.11 10:29
|modify
|793
|0.10
|1.7613
|1.7608
|1.6614
|2579
|2006.01.11 15:59
|s/l
|793
|0.10
|1.7608
|1.7608
|1.6614
|5.00
|10036.64
|2580
|2006.01.11 17:29
|delete
|794
|0.10
|1.7653
|1.7603
|1.8652
|2581
|2006.01.12 00:29
|buy stop
|795
|0.10
|1.7680
|1.7630
|1.8679
|2582
|2006.01.12 00:29
|sell stop
|796
|0.10
|1.7640
|1.7690
|1.6641
|2583
|2006.01.12 07:59
|buy
|795
|0.10
|1.7680
|1.7630
|1.8679
|2584
|2006.01.12 11:29
|modify
|795
|0.10
|1.7680
|1.7685
|1.8679
|2585
|2006.01.12 12:59
|s/l
|795
|0.10
|1.7685
|1.7685
|1.8679
|5.00
|10041.64
|2586
|2006.01.12 15:29
|sell
|796
|0.10
|1.7640
|1.7690
|1.6641
|2587
|2006.01.12 15:59
|modify
|796
|0.10
|1.7640
|1.7635
|1.6641
|2588
|2006.01.12 17:29
|close
|796
|0.10
|1.7615
|1.7635
|1.6641
|25.00
|10066.64
|2589
|2006.01.13 00:29
|buy stop
|797
|0.10
|1.7624
|1.7574
|1.8623
|2590
|2006.01.13 00:29
|sell stop
|798
|0.10
|1.7584
|1.7634
|1.6585
|2591
|2006.01.13 07:59
|buy
|797
|0.10
|1.7624
|1.7574
|1.8623
|2592
|2006.01.13 08:59
|modify
|797
|0.10
|1.7624
|1.7629
|1.8623
|2593
|2006.01.13 17:29
|close
|797
|0.10
|1.7716
|1.7629
|1.8623
|92.00
|10158.64
|2594
|2006.01.13 17:59
|delete
|798
|0.10
|1.7584
|1.7634
|1.6585
|2595
|2006.01.16 00:29
|buy stop
|799
|0.10
|1.7787
|1.7737
|1.8786
|2596
|2006.01.16 00:29
|sell stop
|800
|0.10
|1.7747
|1.7797
|1.6748
|2597
|2006.01.16 01:59
|buy
|799
|0.10
|1.7787
|1.7737
|1.8786
|2598
|2006.01.16 07:59
|sell
|800
|0.10
|1.7747
|1.7797
|1.6748
|2599
|2006.01.16 10:59
|s/l
|799
|0.10
|1.7737
|1.7737
|1.8786
|-50.00
|10108.64
|2600
|2006.01.16 11:59
|modify
|800
|0.10
|1.7747
|1.7742
|1.6748
|2601
|2006.01.16 17:29
|close
|800
|0.10
|1.7670
|1.7742
|1.6748
|77.00
|10185.64
|2602
|2006.01.17 00:29
|buy stop
|801
|0.10
|1.7685
|1.7635
|1.8684
|2603
|2006.01.17 00:29
|sell stop
|802
|0.10
|1.7645
|1.7695
|1.6646
|2604
|2006.01.17 02:29
|sell
|802
|0.10
|1.7645
|1.7695
|1.6646
|2605
|2006.01.17 08:29
|buy
|801
|0.10
|1.7685
|1.7635
|1.8684
|2606
|2006.01.17 10:59
|s/l
|801
|0.10
|1.7635
|1.7635
|1.8684
|-50.00
|10135.64
|2607
|2006.01.17 11:29
|modify
|802
|0.10
|1.7645
|1.7640
|1.6646
|2608
|2006.01.17 17:29
|s/l
|802
|0.10
|1.7640
|1.7640
|1.6646
|5.00
|10140.64
|2609
|2006.01.18 00:29
|buy stop
|803
|0.10
|1.7703
|1.7653
|1.8702
|2610
|2006.01.18 00:29
|sell stop
|804
|0.10
|1.7663
|1.7713
|1.6664
|2611
|2006.01.18 01:29
|sell
|804
|0.10
|1.7663
|1.7713
|1.6664
|2612
|2006.01.18 03:59
|modify
|804
|0.10
|1.7663
|1.7658
|1.6664
|2613
|2006.01.18 08:59
|s/l
|804
|0.10
|1.7658
|1.7658
|1.6664
|5.00
|10145.64
|2614
|2006.01.18 17:29
|delete
|803
|0.10
|1.7703
|1.7653
|1.8702
|2615
|2006.01.19 00:29
|buy stop
|805
|0.10
|1.7651
|1.7601
|1.8650
|2616
|2006.01.19 00:29
|sell stop
|806
|0.10
|1.7611
|1.7661
|1.6612
|2617
|2006.01.19 01:29
|sell
|806
|0.10
|1.7611
|1.7661
|1.6612
|2618
|2006.01.19 08:59
|modify
|806
|0.10
|1.7611
|1.7606
|1.6612
|2619
|2006.01.19 16:59
|s/l
|806
|0.10
|1.7606
|1.7606
|1.6612
|5.00
|10150.64
|2620
|2006.01.19 17:29
|delete
|805
|0.10
|1.7651
|1.7601
|1.8650
|2621
|2006.01.20 00:29
|buy stop
|807
|0.10
|1.7592
|1.7542
|1.8591
|2622
|2006.01.20 00:29
|sell stop
|808
|0.10
|1.7552
|1.7602
|1.6553
|2623
|2006.01.20 07:29
|sell
|808
|0.10
|1.7552
|1.7602
|1.6553
|2624
|2006.01.20 11:29
|buy
|807
|0.10
|1.7592
|1.7542
|1.8591
|2625
|2006.01.20 12:29
|s/l
|808
|0.10
|1.7602
|1.7602
|1.6553
|-50.00
|10100.64
|2626
|2006.01.20 13:59
|modify
|807
|0.10
|1.7592
|1.7597
|1.8591
|2627
|2006.01.20 17:29
|close
|807
|0.10
|1.7647
|1.7597
|1.8591
|55.00
|10155.64
|2628
|2006.01.23 00:29
|buy stop
|809
|0.10
|1.7733
|1.7683
|1.8732
|2629
|2006.01.23 00:29
|sell stop
|810
|0.10
|1.7693
|1.7743
|1.6694
|2630
|2006.01.23 01:59
|buy
|809
|0.10
|1.7733
|1.7683
|1.8732
|2631
|2006.01.23 02:29
|modify
|809
|0.10
|1.7733
|1.7738
|1.8732
|2632
|2006.01.23 17:29
|close
|809
|0.10
|1.7845
|1.7738
|1.8732
|112.00
|10267.64
|2633
|2006.01.23 17:59
|delete
|810
|0.10
|1.7693
|1.7743
|1.6694
|2634
|2006.01.24 00:29
|buy stop
|811
|0.10
|1.7886
|1.7836
|1.8885
|2635
|2006.01.24 00:29
|sell stop
|812
|0.10
|1.7846
|1.7896
|1.6847
|2636
|2006.01.24 04:59
|sell
|812
|0.10
|1.7846
|1.7896
|1.6847
|2637
|2006.01.24 09:59
|modify
|812
|0.10
|1.7846
|1.7841
|1.6847
|2638
|2006.01.24 10:59
|s/l
|812
|0.10
|1.7841
|1.7841
|1.6847
|5.00
|10272.64
|2639
|2006.01.24 17:29
|delete
|811
|0.10
|1.7886
|1.7836
|1.8885
|2640
|2006.01.25 00:29
|buy stop
|813
|0.10
|1.7852
|1.7802
|1.8851
|2641
|2006.01.25 00:29
|sell stop
|814
|0.10
|1.7812
|1.7862
|1.6813
|2642
|2006.01.25 10:29
|buy
|813
|0.10
|1.7852
|1.7802
|1.8851
|2643
|2006.01.25 10:59
|modify
|813
|0.10
|1.7852
|1.7857
|1.8851
|2644
|2006.01.25 17:29
|close
|813
|0.10
|1.7889
|1.7857
|1.8851
|37.00
|10309.64
|2645
|2006.01.25 17:59
|delete
|814
|0.10
|1.7812
|1.7862
|1.6813
|2646
|2006.01.26 00:29
|buy stop
|815
|0.10
|1.7851
|1.7801
|1.8850
|2647
|2006.01.26 00:29
|sell stop
|816
|0.10
|1.7811
|1.7861
|1.6812
|2648
|2006.01.26 01:29
|buy
|815
|0.10
|1.7851
|1.7801
|1.8850
|2649
|2006.01.26 09:29
|modify
|815
|0.10
|1.7851
|1.7856
|1.8850
|2650
|2006.01.26 11:59
|s/l
|815
|0.10
|1.7856
|1.7856
|1.8850
|5.00
|10314.64
|2651
|2006.01.26 17:29
|delete
|816
|0.10
|1.7811
|1.7861
|1.6812
|2652
|2006.01.27 00:29
|buy stop
|817
|0.10
|1.7814
|1.7764
|1.8813
|2653
|2006.01.27 00:29
|sell stop
|818
|0.10
|1.7774
|1.7824
|1.6775
|2654
|2006.01.27 00:59
|buy
|817
|0.10
|1.7814
|1.7764
|1.8813
|2655
|2006.01.27 12:59
|s/l
|817
|0.10
|1.7764
|1.7764
|1.8813
|-50.00
|10264.64
|2656
|2006.01.27 12:59
|sell
|818
|0.10
|1.7774
|1.7824
|1.6775
|2657
|2006.01.27 14:59
|s/l
|818
|0.10
|1.7824
|1.7824
|1.6775
|-50.00
|10214.64
|2658
|2006.01.30 00:29
|buy stop
|819
|0.10
|1.7710
|1.7660
|1.8709
|2659
|2006.01.30 00:29
|sell stop
|820
|0.10
|1.7670
|1.7720
|1.6671
|2660
|2006.01.30 01:59
|buy
|819
|0.10
|1.7710
|1.7660
|1.8709
|2661
|2006.01.30 04:29
|sell
|820
|0.10
|1.7670
|1.7720
|1.6671
|2662
|2006.01.30 04:59
|s/l
|819
|0.10
|1.7660
|1.7660
|1.8709
|-50.00
|10164.64
|2663
|2006.01.30 09:59
|modify
|820
|0.10
|1.7670
|1.7665
|1.6671
|2664
|2006.01.30 14:59
|s/l
|820
|0.10
|1.7665
|1.7665
|1.6671
|5.00
|10169.64
|2665
|2006.01.31 00:29
|buy stop
|821
|0.10
|1.7705
|1.7655
|1.8704
|2666
|2006.01.31 00:29
|sell stop
|822
|0.10
|1.7665
|1.7715
|1.6666
|2667
|2006.01.31 08:59
|buy
|821
|0.10
|1.7705
|1.7655
|1.8704
|2668
|2006.01.31 09:59
|modify
|821
|0.10
|1.7705
|1.7710
|1.8704
|2669
|2006.01.31 14:29
|s/l
|821
|0.10
|1.7710
|1.7710
|1.8704
|5.00
|10174.64
|2670
|2006.01.31 17:29
|delete
|822
|0.10
|1.7665
|1.7715
|1.6666
|2671
|2006.02.01 00:29
|buy stop
|823
|0.10
|1.7802
|1.7752
|1.8801
|2672
|2006.02.01 00:29
|sell stop
|824
|0.10
|1.7762
|1.7812
|1.6763
|2673
|2006.02.01 06:29
|buy
|823
|0.10
|1.7802
|1.7752
|1.8801
|2674
|2006.02.01 12:29
|sell
|824
|0.10
|1.7762
|1.7812
|1.6763
|2675
|2006.02.01 14:59
|s/l
|823
|0.10
|1.7752
|1.7752
|1.8801
|-50.00
|10124.64
|2676
|2006.02.01 17:29
|close
|824
|0.10
|1.7806
|1.7812
|1.6763
|-44.00
|10080.64
|2677
|2006.02.02 00:29
|buy stop
|825
|0.10
|1.7766
|1.7716
|1.8765
|2678
|2006.02.02 00:29
|sell stop
|826
|0.10
|1.7726
|1.7776
|1.6727
|2679
|2006.02.02 01:29
|buy
|825
|0.10
|1.7766
|1.7716
|1.8765
|2680
|2006.02.02 06:59
|sell
|826
|0.10
|1.7726
|1.7776
|1.6727
|2681
|2006.02.02 07:29
|s/l
|825
|0.10
|1.7716
|1.7716
|1.8765
|-50.00
|10030.64
|2682
|2006.02.02 16:29
|s/l
|826
|0.10
|1.7776
|1.7776
|1.6727
|-50.00
|9980.64
|2683
|2006.02.03 00:29
|buy stop
|827
|0.10
|1.7820
|1.7770
|1.8819
|2684
|2006.02.03 00:29
|sell stop
|828
|0.10
|1.7780
|1.7830
|1.6781
|2685
|2006.02.03 08:29
|sell
|828
|0.10
|1.7780
|1.7830
|1.6781
|2686
|2006.02.03 11:29
|modify
|828
|0.10
|1.7780
|1.7775
|1.6781
|2687
|2006.02.03 11:59
|s/l
|828
|0.10
|1.7775
|1.7775
|1.6781
|5.00
|9985.64
|2688
|2006.02.03 17:29
|delete
|827
|0.10
|1.7820
|1.7770
|1.8819
|2689
|2006.02.06 00:29
|buy stop
|829
|0.10
|1.7646
|1.7596
|1.8645
|2690
|2006.02.06 00:29
|sell stop
|830
|0.10
|1.7606
|1.7656
|1.6607
|2691
|2006.02.06 03:59
|sell
|830
|0.10
|1.7606
|1.7656
|1.6607
|2692
|2006.02.06 08:59
|modify
|830
|0.10
|1.7606
|1.7601
|1.6607
|2693
|2006.02.06 17:29
|delete
|829
|0.10
|1.7646
|1.7596
|1.8645
|2694
|2006.02.06 17:59
|close
|830
|0.10
|1.7464
|1.7601
|1.6607
|142.00
|10127.64
|2695
|2006.02.07 00:29
|buy stop
|831
|0.10
|1.7498
|1.7448
|1.8497
|2696
|2006.02.07 00:29
|sell stop
|832
|0.10
|1.7458
|1.7508
|1.6459
|2697
|2006.02.07 04:29
|buy
|831
|0.10
|1.7498
|1.7448
|1.8497
|2698
|2006.02.07 13:59
|sell
|832
|0.10
|1.7458
|1.7508
|1.6459
|2699
|2006.02.07 16:29
|s/l
|831
|0.10
|1.7448
|1.7448
|1.8497
|-50.00
|10077.64
|2700
|2006.02.07 16:59
|modify
|832
|0.10
|1.7458
|1.7453
|1.6459
|2701
|2006.02.07 17:29
|close
|832
|0.10
|1.7433
|1.7453
|1.6459
|25.00
|10102.64
|2702
|2006.02.08 00:29
|buy stop
|833
|0.10
|1.7486
|1.7436
|1.8485
|2703
|2006.02.08 00:29
|sell stop
|834
|0.10
|1.7446
|1.7496
|1.6447
|2704
|2006.02.08 01:59
|sell
|834
|0.10
|1.7446
|1.7496
|1.6447
|2705
|2006.02.08 10:29
|modify
|834
|0.10
|1.7446
|1.7441
|1.6447
|2706
|2006.02.08 17:29
|delete
|833
|0.10
|1.7486
|1.7436
|1.8485
|2707
|2006.02.08 17:59
|close
|834
|0.10
|1.7408
|1.7441
|1.6447
|38.00
|10140.64
|2708
|2006.02.09 00:29
|buy stop
|835
|0.10
|1.7428
|1.7378
|1.8427
|2709
|2006.02.09 00:29
|sell stop
|836
|0.10
|1.7388
|1.7438
|1.6389
|2710
|2006.02.09 01:59
|buy
|835
|0.10
|1.7428
|1.7378
|1.8427
|2711
|2006.02.09 02:59
|modify
|835
|0.10
|1.7428
|1.7433
|1.8427
|2712
|2006.02.09 03:59
|s/l
|835
|0.10
|1.7433
|1.7433
|1.8427
|5.00
|10145.64
|2713
|2006.02.09 10:59
|sell
|836
|0.10
|1.7388
|1.7438
|1.6389
|2714
|2006.02.09 17:29
|close
|836
|0.10
|1.7417
|1.7438
|1.6389
|-29.00
|10116.64
|2715
|2006.02.10 00:29
|buy stop
|837
|0.10
|1.7442
|1.7392
|1.8441
|2716
|2006.02.10 00:29
|sell stop
|838
|0.10
|1.7402
|1.7452
|1.6403
|2717
|2006.02.10 00:59
|buy
|837
|0.10
|1.7442
|1.7392
|1.8441
|2718
|2006.02.10 06:59
|modify
|837
|0.10
|1.7442
|1.7447
|1.8441
|2719
|2006.02.10 09:29
|s/l
|837
|0.10
|1.7447
|1.7447
|1.8441
|5.00
|10121.64
|2720
|2006.02.10 17:29
|delete
|838
|0.10
|1.7402
|1.7452
|1.6403
|2721
|2006.02.13 00:29
|buy stop
|839
|0.10
|1.7454
|1.7404
|1.8453
|2722
|2006.02.13 00:29
|sell stop
|840
|0.10
|1.7414
|1.7464
|1.6415
|2723
|2006.02.13 09:59
|sell
|840
|0.10
|1.7414
|1.7464
|1.6415
|2724
|2006.02.13 10:59
|modify
|840
|0.10
|1.7414
|1.7409
|1.6415
|2725
|2006.02.13 16:29
|s/l
|840
|0.10
|1.7409
|1.7409
|1.6415
|5.00
|10126.64
|2726
|2006.02.13 17:29
|delete
|839
|0.10
|1.7454
|1.7404
|1.8453
|2727
|2006.02.14 00:29
|sell stop
|841
|0.10
|1.7394
|1.7444
|1.6395
|2728
|2006.02.14 10:59
|sell
|841
|0.10
|1.7394
|1.7444
|1.6395
|2729
|2006.02.14 11:59
|modify
|841
|0.10
|1.7394
|1.7389
|1.6395
|2730
|2006.02.14 17:29
|close
|841
|0.10
|1.7338
|1.7389
|1.6395
|56.00
|10182.64
|2731
|2006.02.15 00:29
|buy stop
|842
|0.10
|1.7372
|1.7322
|1.8371
|2732
|2006.02.15 00:29
|sell stop
|843
|0.10
|1.7332
|1.7382
|1.6333
|2733
|2006.02.15 02:59
|buy
|842
|0.10
|1.7372
|1.7322
|1.8371
|2734
|2006.02.15 12:59
|modify
|842
|0.10
|1.7372
|1.7377
|1.8371
|2735
|2006.02.15 17:29
|close
|842
|0.10
|1.7412
|1.7377
|1.8371
|40.00
|10222.64
|2736
|2006.02.15 17:59
|delete
|843
|0.10
|1.7332
|1.7382
|1.6333
|2737
|2006.02.16 00:29
|buy stop
|844
|0.10
|1.7427
|1.7377
|1.8426
|2738
|2006.02.16 00:29
|sell stop
|845
|0.10
|1.7387
|1.7437
|1.6388
|2739
|2006.02.16 07:59
|sell
|845
|0.10
|1.7387
|1.7437
|1.6388
|2740
|2006.02.16 10:29
|modify
|845
|0.10
|1.7387
|1.7382
|1.6388
|2741
|2006.02.16 17:29
|delete
|844
|0.10
|1.7427
|1.7377
|1.8426
|2742
|2006.02.16 17:59
|close
|845
|0.10
|1.7356
|1.7382
|1.6388
|31.00
|10253.64
|2743
|2006.02.17 00:29
|buy stop
|846
|0.10
|1.7408
|1.7358
|1.8407
|2744
|2006.02.17 00:29
|sell stop
|847
|0.10
|1.7368
|1.7418
|1.6369
|2745
|2006.02.17 02:29
|sell
|847
|0.10
|1.7368
|1.7418
|1.6369
|2746
|2006.02.17 05:29
|modify
|847
|0.10
|1.7368
|1.7363
|1.6369
|2747
|2006.02.17 06:59
|s/l
|847
|0.10
|1.7363
|1.7363
|1.6369
|5.00
|10258.64
|2748
|2006.02.17 16:29
|buy
|846
|0.10
|1.7408
|1.7358
|1.8407
|2749
|2006.02.17 17:29
|close
|846
|0.10
|1.7408
|1.7358
|1.8407
|0.00
|10258.64
|2750
|2006.02.20 00:29
|buy stop
|848
|0.10
|1.7434
|1.7384
|1.8433
|2751
|2006.02.20 00:29
|sell stop
|849
|0.10
|1.7394
|1.7444
|1.6395
|2752
|2006.02.20 01:59
|buy
|848
|0.10
|1.7434
|1.7384
|1.8433
|2753
|2006.02.20 04:29
|modify
|848
|0.10
|1.7434
|1.7439
|1.8433
|2754
|2006.02.20 08:29
|s/l
|848
|0.10
|1.7439
|1.7439
|1.8433
|5.00
|10263.64
|2755
|2006.02.20 17:29
|delete
|849
|0.10
|1.7394
|1.7444
|1.6395
|2756
|2006.02.21 00:29
|buy stop
|850
|0.10
|1.7463
|1.7413
|1.8462
|2757
|2006.02.21 00:29
|sell stop
|851
|0.10
|1.7423
|1.7473
|1.6424
|2758
|2006.02.21 13:59
|buy
|850
|0.10
|1.7463
|1.7413
|1.8462
|2759
|2006.02.21 17:29
|close
|850
|0.10
|1.7438
|1.7413
|1.8462
|-25.00
|10238.64
|2760
|2006.02.21 17:59
|delete
|851
|0.10
|1.7423
|1.7473
|1.6424
|2761
|2006.02.22 00:29
|buy stop
|852
|0.10
|1.7467
|1.7417
|1.8466
|2762
|2006.02.22 00:29
|sell stop
|853
|0.10
|1.7427
|1.7477
|1.6428
|2763
|2006.02.22 03:59
|buy
|852
|0.10
|1.7467
|1.7417
|1.8466
|2764
|2006.02.22 10:29
|s/l
|852
|0.10
|1.7417
|1.7417
|1.8466
|-50.00
|10188.64
|2765
|2006.02.22 10:29
|sell
|853
|0.10
|1.7427
|1.7477
|1.6428
|2766
|2006.02.22 12:29
|modify
|853
|0.10
|1.7427
|1.7422
|1.6428
|2767
|2006.02.22 17:29
|close
|853
|0.10
|1.7419
|1.7422
|1.6428
|8.00
|10196.64
|2768
|2006.02.23 00:29
|buy stop
|854
|0.10
|1.7455
|1.7405
|1.8454
|2769
|2006.02.23 00:29
|sell stop
|855
|0.10
|1.7415
|1.7465
|1.6416
|2770
|2006.02.23 08:29
|buy
|854
|0.10
|1.7455
|1.7405
|1.8454
|2771
|2006.02.23 10:59
|modify
|854
|0.10
|1.7455
|1.7460
|1.8454
|2772
|2006.02.23 17:29
|close
|854
|0.10
|1.7516
|1.7460
|1.8454
|61.00
|10257.64
|2773
|2006.02.23 17:59
|delete
|855
|0.10
|1.7415
|1.7465
|1.6416
|2774
|2006.02.24 00:29
|buy stop
|856
|0.10
|1.7538
|1.7488
|1.8537
|2775
|2006.02.24 00:29
|sell stop
|857
|0.10
|1.7498
|1.7548
|1.6499
|2776
|2006.02.24 09:29
|sell
|857
|0.10
|1.7498
|1.7548
|1.6499
|2777
|2006.02.24 12:29
|modify
|857
|0.10
|1.7498
|1.7493
|1.6499
|2778
|2006.02.24 12:59
|s/l
|857
|0.10
|1.7493
|1.7493
|1.6499
|5.00
|10262.64
|2779
|2006.02.24 17:29
|delete
|856
|0.10
|1.7538
|1.7488
|1.8537
|2780
|2006.02.27 00:29
|buy stop
|858
|0.10
|1.7454
|1.7404
|1.8453
|2781
|2006.02.27 17:29
|delete
|858
|0.10
|1.7454
|1.7404
|1.8453
|2782
|2006.02.28 00:29
|buy stop
|859
|0.10
|1.7416
|1.7366
|1.8415
|2783
|2006.02.28 00:29
|sell stop
|860
|0.10
|1.7376
|1.7426
|1.6377
|2784
|2006.02.28 10:29
|buy
|859
|0.10
|1.7416
|1.7366
|1.8415
|2785
|2006.02.28 11:59
|modify
|859
|0.10
|1.7416
|1.7421
|1.8415
|2786
|2006.02.28 17:29
|close
|859
|0.10
|1.7539
|1.7421
|1.8415
|123.00
|10385.64
|2787
|2006.02.28 17:59
|delete
|860
|0.10
|1.7376
|1.7426
|1.6377
|2788
|2006.03.01 00:29
|buy stop
|861
|0.10
|1.7557
|1.7507
|1.8556
|2789
|2006.03.01 00:29
|sell stop
|862
|0.10
|1.7517
|1.7567
|1.6518
|2790
|2006.03.01 10:59
|buy
|861
|0.10
|1.7557
|1.7507
|1.8556
|2791
|2006.03.01 15:29
|modify
|861
|0.10
|1.7557
|1.7562
|1.8556
|2792
|2006.03.01 16:29
|s/l
|861
|0.10
|1.7562
|1.7562
|1.8556
|5.00
|10390.64
|2793
|2006.03.01 17:29
|delete
|862
|0.10
|1.7517
|1.7567
|1.6518
|2794
|2006.03.02 00:29
|buy stop
|863
|0.10
|1.7520
|1.7470
|1.8519
|2795
|2006.03.02 00:29
|sell stop
|864
|0.10
|1.7480
|1.7530
|1.6481
|2796
|2006.03.02 11:59
|sell
|864
|0.10
|1.7480
|1.7530
|1.6481
|2797
|2006.03.02 14:29
|modify
|864
|0.10
|1.7480
|1.7475
|1.6481
|2798
|2006.03.02 16:29
|s/l
|864
|0.10
|1.7475
|1.7475
|1.6481
|5.00
|10395.64
|2799
|2006.03.02 17:29
|delete
|863
|0.10
|1.7520
|1.7470
|1.8519
|2800
|2006.03.03 00:29
|buy stop
|865
|0.10
|1.7551
|1.7501
|1.8550
|2801
|2006.03.03 00:29
|sell stop
|866
|0.10
|1.7511
|1.7561
|1.6512
|2802
|2006.03.03 01:59
|sell
|866
|0.10
|1.7511
|1.7561
|1.6512
|2803
|2006.03.03 12:29
|buy
|865
|0.10
|1.7551
|1.7501
|1.8550
|2804
|2006.03.03 14:29
|s/l
|866
|0.10
|1.7561
|1.7561
|1.6512
|-50.00
|10345.64
|2805
|2006.03.03 14:59
|modify
|865
|0.10
|1.7551
|1.7556
|1.8550
|2806
|2006.03.03 16:29
|s/l
|865
|0.10
|1.7556
|1.7556
|1.8550
|5.00
|10350.64
|2807
|2006.03.06 00:29
|sell stop
|867
|0.10
|1.7544
|1.7594
|1.6545
|2808
|2006.03.06 13:29
|sell
|867
|0.10
|1.7544
|1.7594
|1.6545
|2809
|2006.03.06 16:59
|modify
|867
|0.10
|1.7544
|1.7539
|1.6545
|2810
|2006.03.06 17:29
|close
|867
|0.10
|1.7503
|1.7539
|1.6545
|41.00
|10391.64
|2811
|2006.03.07 00:29
|buy stop
|868
|0.10
|1.7504
|1.7454
|1.8503
|2812
|2006.03.07 00:29
|sell stop
|869
|0.10
|1.7464
|1.7514
|1.6465
|2813
|2006.03.07 05:59
|sell
|869
|0.10
|1.7464
|1.7514
|1.6465
|2814
|2006.03.07 09:29
|modify
|869
|0.10
|1.7464
|1.7459
|1.6465
|2815
|2006.03.07 17:29
|delete
|868
|0.10
|1.7504
|1.7454
|1.8503
|2816
|2006.03.07 17:59
|close
|869
|0.10
|1.7364
|1.7459
|1.6465
|100.00
|10491.64
|2817
|2006.03.08 00:29
|buy stop
|870
|0.10
|1.7373
|1.7323
|1.8372
|2818
|2006.03.08 00:29
|sell stop
|871
|0.10
|1.7333
|1.7383
|1.6334
|2819
|2006.03.08 02:59
|buy
|870
|0.10
|1.7373
|1.7323
|1.8372
|2820
|2006.03.08 08:59
|modify
|870
|0.10
|1.7373
|1.7378
|1.8372
|2821
|2006.03.08 14:29
|s/l
|870
|0.10
|1.7378
|1.7378
|1.8372
|5.00
|10496.64
|2822
|2006.03.08 17:29
|delete
|871
|0.10
|1.7333
|1.7383
|1.6334
|2823
|2006.03.09 00:29
|buy stop
|872
|0.10
|1.7401
|1.7351
|1.8400
|2824
|2006.03.09 00:29
|sell stop
|873
|0.10
|1.7361
|1.7411
|1.6362
|2825
|2006.03.09 04:29
|sell
|873
|0.10
|1.7361
|1.7411
|1.6362
|2826
|2006.03.09 17:29
|delete
|872
|0.10
|1.7401
|1.7351
|1.8400
|2827
|2006.03.09 17:59
|close
|873
|0.10
|1.7367
|1.7411
|1.6362
|-6.00
|10490.64
|2828
|2006.03.10 00:29
|buy stop
|874
|0.10
|1.7378
|1.7328
|1.8377
|2829
|2006.03.10 00:29
|sell stop
|875
|0.10
|1.7338
|1.7388
|1.6339
|2830
|2006.03.10 09:59
|buy
|874
|0.10
|1.7378
|1.7328
|1.8377
|2831
|2006.03.10 14:59
|s/l
|874
|0.10
|1.7328
|1.7328
|1.8377
|-50.00
|10440.64
|2832
|2006.03.10 14:59
|sell
|875
|0.10
|1.7338
|1.7388
|1.6339
|2833
|2006.03.10 15:29
|modify
|875
|0.10
|1.7338
|1.7333
|1.6339
|2834
|2006.03.10 17:29
|close
|875
|0.10
|1.7264
|1.7333
|1.6339
|74.00
|10514.64
|2835
|2006.03.13 00:29
|buy stop
|876
|0.10
|1.7279
|1.7229
|1.8278
|2836
|2006.03.13 00:29
|sell stop
|877
|0.10
|1.7239
|1.7289
|1.6240
|2837
|2006.03.13 01:29
|buy
|876
|0.10
|1.7279
|1.7229
|1.8278
|2838
|2006.03.13 09:59
|sell
|877
|0.10
|1.7239
|1.7289
|1.6240
|2839
|2006.03.13 16:29
|s/l
|877
|0.10
|1.7289
|1.7289
|1.6240
|-50.00
|10464.64
|2840
|2006.03.13 16:59
|modify
|876
|0.10
|1.7279
|1.7284
|1.8278
|2841
|2006.03.13 17:29
|close
|876
|0.10
|1.7316
|1.7284
|1.8278
|37.00
|10501.64
|2842
|2006.03.14 00:29
|sell stop
|878
|0.10
|1.7312
|1.7362
|1.6313
|2843
|2006.03.14 17:29
|delete
|878
|0.10
|1.7312
|1.7362
|1.6313
|2844
|2006.03.15 00:29
|buy stop
|879
|0.10
|1.7477
|1.7427
|1.8476
|2845
|2006.03.15 00:29
|sell stop
|880
|0.10
|1.7437
|1.7487
|1.6438
|2846
|2006.03.15 10:59
|sell
|880
|0.10
|1.7437
|1.7487
|1.6438
|2847
|2006.03.15 15:29
|s/l
|880
|0.10
|1.7487
|1.7487
|1.6438
|-50.00
|10451.64
|2848
|2006.03.15 15:29
|buy
|879
|0.10
|1.7477
|1.7427
|1.8476
|2849
|2006.03.15 17:29
|close
|879
|0.10
|1.7452
|1.7427
|1.8476
|-25.00
|10426.64
|2850
|2006.03.16 00:29
|buy stop
|881
|0.10
|1.7498
|1.7448
|1.8497
|2851
|2006.03.16 00:29
|sell stop
|882
|0.10
|1.7458
|1.7508
|1.6459
|2852
|2006.03.16 05:59
|sell
|882
|0.10
|1.7458
|1.7508
|1.6459
|2853
|2006.03.16 14:59
|s/l
|882
|0.10
|1.7508
|1.7508
|1.6459
|-50.00
|10376.64
|2854
|2006.03.16 14:59
|buy
|881
|0.10
|1.7498
|1.7448
|1.8497
|2855
|2006.03.16 15:29
|modify
|881
|0.10
|1.7498
|1.7503
|1.8497
|2856
|2006.03.16 17:29
|close
|881
|0.10
|1.7546
|1.7503
|1.8497
|48.00
|10424.64
|2857
|2006.03.17 00:29
|buy stop
|883
|0.10
|1.7587
|1.7537
|1.8586
|2858
|2006.03.17 00:29
|sell stop
|884
|0.10
|1.7547
|1.7597
|1.6548
|2859
|2006.03.17 03:29
|sell
|884
|0.10
|1.7547
|1.7597
|1.6548
|2860
|2006.03.17 16:59
|modify
|884
|0.10
|1.7547
|1.7542
|1.6548
|2861
|2006.03.17 17:29
|s/l
|884
|0.10
|1.7542
|1.7542
|1.6548
|5.00
|10429.64
|2862
|2006.03.17 17:29
|delete
|883
|0.10
|1.7587
|1.7537
|1.8586
|2863
|2006.03.20 00:29
|buy stop
|885
|0.10
|1.7575
|1.7525
|1.8574
|2864
|2006.03.20 00:29
|sell stop
|886
|0.10
|1.7535
|1.7585
|1.6536
|2865
|2006.03.20 08:59
|buy
|885
|0.10
|1.7575
|1.7525
|1.8574
|2866
|2006.03.20 12:59
|sell
|886
|0.10
|1.7535
|1.7585
|1.6536
|2867
|2006.03.20 17:29
|close
|885
|0.10
|1.7554
|1.7525
|1.8574
|-21.00
|10408.64
|2868
|2006.03.20 17:59
|close
|886
|0.10
|1.7565
|1.7585
|1.6536
|-30.00
|10378.64
|2869
|2006.03.21 00:29
|buy stop
|887
|0.10
|1.7577
|1.7527
|1.8576
|2870
|2006.03.21 00:29
|sell stop
|888
|0.10
|1.7537
|1.7587
|1.6538
|2871
|2006.03.21 01:29
|sell
|888
|0.10
|1.7537
|1.7587
|1.6538
|2872
|2006.03.21 09:29
|modify
|888
|0.10
|1.7537
|1.7532
|1.6538
|2873
|2006.03.21 17:29
|delete
|887
|0.10
|1.7577
|1.7527
|1.8576
|2874
|2006.03.21 17:59
|close
|888
|0.10
|1.7460
|1.7532
|1.6538
|77.00
|10455.64
|2875
|2006.03.22 00:29
|buy stop
|889
|0.10
|1.7507
|1.7457
|1.8506
|2876
|2006.03.22 00:29
|sell stop
|890
|0.10
|1.7467
|1.7517
|1.6468
|2877
|2006.03.22 02:29
|sell
|890
|0.10
|1.7467
|1.7517
|1.6468
|2878
|2006.03.22 17:29
|delete
|889
|0.10
|1.7507
|1.7457
|1.8506
|2879
|2006.03.22 17:59
|close
|890
|0.10
|1.7485
|1.7517
|1.6468
|-18.00
|10437.64
|2880
|2006.03.23 00:29
|buy stop
|891
|0.10
|1.7487
|1.7437
|1.8486
|2881
|2006.03.23 00:29
|sell stop
|892
|0.10
|1.7447
|1.7497
|1.6448
|2882
|2006.03.23 01:59
|sell
|892
|0.10
|1.7447
|1.7497
|1.6448
|2883
|2006.03.23 12:59
|modify
|892
|0.10
|1.7447
|1.7442
|1.6448
|2884
|2006.03.23 14:29
|s/l
|892
|0.10
|1.7442
|1.7442
|1.6448
|5.00
|10442.64
|2885
|2006.03.23 17:29
|delete
|891
|0.10
|1.7487
|1.7437
|1.8486
|2886
|2006.03.24 00:29
|buy stop
|893
|0.10
|1.7357
|1.7307
|1.8356
|2887
|2006.03.24 00:29
|sell stop
|894
|0.10
|1.7317
|1.7367
|1.6318
|2888
|2006.03.24 03:29
|buy
|893
|0.10
|1.7357
|1.7307
|1.8356
|2889
|2006.03.24 08:59
|sell
|894
|0.10
|1.7317
|1.7367
|1.6318
|2890
|2006.03.24 15:29
|s/l
|894
|0.10
|1.7367
|1.7367
|1.6318
|-50.00
|10392.64
|2891
|2006.03.24 16:59
|modify
|893
|0.10
|1.7357
|1.7362
|1.8356
|2892
|2006.03.24 17:29
|close
|893
|0.10
|1.7415
|1.7362
|1.8356
|58.00
|10450.64
|2893
|2006.03.27 00:29
|buy stop
|895
|0.10
|1.7444
|1.7394
|1.8443
|2894
|2006.03.27 00:29
|sell stop
|896
|0.10
|1.7404
|1.7454
|1.6405
|2895
|2006.03.27 03:29
|buy
|895
|0.10
|1.7444
|1.7394
|1.8443
|2896
|2006.03.27 05:59
|modify
|895
|0.10
|1.7444
|1.7449
|1.8443
|2897
|2006.03.27 17:29
|close
|895
|0.10
|1.7483
|1.7449
|1.8443
|39.00
|10489.64
|2898
|2006.03.27 17:59
|delete
|896
|0.10
|1.7404
|1.7454
|1.6405
|2899
|2006.03.28 00:29
|buy stop
|897
|0.10
|1.7484
|1.7434
|1.8483
|2900
|2006.03.28 00:29
|sell stop
|898
|0.10
|1.7444
|1.7494
|1.6445
|2901
|2006.03.28 02:29
|buy
|897
|0.10
|1.7484
|1.7434
|1.8483
|2902
|2006.03.28 14:59
|modify
|897
|0.10
|1.7484
|1.7489
|1.8483
|2903
|2006.03.28 17:29
|close
|897
|0.10
|1.7490
|1.7489
|1.8483
|6.00
|10495.64
|2904
|2006.03.28 17:59
|delete
|898
|0.10
|1.7444
|1.7494
|1.6445
|2905
|2006.03.29 00:29
|buy stop
|899
|0.10
|1.7447
|1.7397
|1.8446
|2906
|2006.03.29 00:29
|sell stop
|900
|0.10
|1.7407
|1.7457
|1.6408
|2907
|2006.03.29 09:59
|sell
|900
|0.10
|1.7407
|1.7457
|1.6408
|2908
|2006.03.29 10:29
|modify
|900
|0.10
|1.7407
|1.7402
|1.6408
|2909
|2006.03.29 17:29
|delete
|899
|0.10
|1.7447
|1.7397
|1.8446
|2910
|2006.03.29 17:59
|close
|900
|0.10
|1.7347
|1.7402
|1.6408
|60.00
|10555.64
|2911
|2006.03.30 00:29
|buy stop
|901
|0.10
|1.7355
|1.7305
|1.8354
|2912
|2006.03.30 00:29
|sell stop
|902
|0.10
|1.7315
|1.7365
|1.6316
|2913
|2006.03.30 01:29
|buy
|901
|0.10
|1.7355
|1.7305
|1.8354
|2914
|2006.03.30 03:59
|modify
|901
|0.10
|1.7355
|1.7360
|1.8354
|2915
|2006.03.30 17:29
|close
|901
|0.10
|1.7444
|1.7360
|1.8354
|89.00
|10644.64
|2916
|2006.03.30 17:59
|delete
|902
|0.10
|1.7315
|1.7365
|1.6316
|2917
|2006.03.31 00:29
|buy stop
|903
|0.10
|1.7486
|1.7436
|1.8485
|2918
|2006.03.31 00:29
|sell stop
|904
|0.10
|1.7446
|1.7496
|1.6447
|2919
|2006.03.31 02:29
|sell
|904
|0.10
|1.7446
|1.7496
|1.6447
|2920
|2006.03.31 09:29
|modify
|904
|0.10
|1.7446
|1.7441
|1.6447
|2921
|2006.03.31 17:29
|delete
|903
|0.10
|1.7486
|1.7436
|1.8485
|2922
|2006.03.31 17:59
|close
|904
|0.10
|1.7380
|1.7441
|1.6447
|66.00
|10710.64
|2923
|2006.04.03 00:29
|buy stop
|905
|0.10
|1.7392
|1.7342
|1.8391
|2924
|2006.04.03 00:29
|sell stop
|906
|0.10
|1.7352
|1.7402
|1.6353
|2925
|2006.04.03 02:59
|sell
|906
|0.10
|1.7352
|1.7402
|1.6353
|2926
|2006.04.03 05:59
|modify
|906
|0.10
|1.7352
|1.7347
|1.6353
|2927
|2006.04.03 16:59
|s/l
|906
|0.10
|1.7347
|1.7347
|1.6353
|5.00
|10715.64
|2928
|2006.04.03 17:29
|buy
|905
|0.10
|1.7392
|1.7342
|1.8391
|2929
|2006.04.03 17:29
|close
|905
|0.10
|1.7394
|1.7342
|1.8391
|2.00
|10717.64
|2930
|2006.04.04 00:29
|buy stop
|907
|0.10
|1.7415
|1.7365
|1.8414
|2931
|2006.04.04 00:29
|sell stop
|908
|0.10
|1.7375
|1.7425
|1.6376
|2932
|2006.04.04 05:29
|sell
|908
|0.10
|1.7375
|1.7425
|1.6376
|2933
|2006.04.04 09:29
|buy
|907
|0.10
|1.7415
|1.7365
|1.8414
|2934
|2006.04.04 09:59
|s/l
|908
|0.10
|1.7425
|1.7425
|1.6376
|-50.00
|10667.64
|2935
|2006.04.04 10:29
|modify
|907
|0.10
|1.7415
|1.7420
|1.8414
|2936
|2006.04.04 17:29
|close
|907
|0.10
|1.7561
|1.7420
|1.8414
|146.00
|10813.64
|2937
|2006.04.05 00:29
|buy stop
|909
|0.10
|1.7572
|1.7522
|1.8571
|2938
|2006.04.05 00:29
|sell stop
|910
|0.10
|1.7532
|1.7582
|1.6533
|2939
|2006.04.05 04:29
|buy
|909
|0.10
|1.7572
|1.7522
|1.8571
|2940
|2006.04.05 08:29
|modify
|909
|0.10
|1.7572
|1.7577
|1.8571
|2941
|2006.04.05 10:59
|s/l
|909
|0.10
|1.7577
|1.7577
|1.8571
|5.00
|10818.64
|2942
|2006.04.05 11:29
|sell
|910
|0.10
|1.7532
|1.7582
|1.6533
|2943
|2006.04.05 14:59
|modify
|910
|0.10
|1.7532
|1.7527
|1.6533
|2944
|2006.04.05 17:29
|close
|910
|0.10
|1.7505
|1.7527
|1.6533
|27.00
|10845.64
|2945
|2006.04.06 00:29
|buy stop
|911
|0.10
|1.7559
|1.7509
|1.8558
|2946
|2006.04.06 00:29
|sell stop
|912
|0.10
|1.7519
|1.7569
|1.6520
|2947
|2006.04.06 01:59
|sell
|912
|0.10
|1.7519
|1.7569
|1.6520
|2948
|2006.04.06 10:59
|s/l
|912
|0.10
|1.7569
|1.7569
|1.6520
|-50.00
|10795.64
|2949
|2006.04.06 10:59
|buy
|911
|0.10
|1.7559
|1.7509
|1.8558
|2950
|2006.04.06 11:59
|modify
|911
|0.10
|1.7559
|1.7564
|1.8558
|2951
|2006.04.06 12:29
|s/l
|911
|0.10
|1.7564
|1.7564
|1.8558
|5.00
|10800.64
|2952
|2006.04.07 00:29
|buy stop
|913
|0.10
|1.7533
|1.7483
|1.8532
|2953
|2006.04.07 00:29
|sell stop
|914
|0.10
|1.7493
|1.7543
|1.6494
|2954
|2006.04.07 13:29
|sell
|914
|0.10
|1.7493
|1.7543
|1.6494
|2955
|2006.04.07 15:59
|modify
|914
|0.10
|1.7493
|1.7488
|1.6494
|2956
|2006.04.07 17:29
|delete
|913
|0.10
|1.7533
|1.7483
|1.8532
|2957
|2006.04.07 17:59
|close
|914
|0.10
|1.7408
|1.7488
|1.6494
|85.00
|10885.64
|2958
|2006.04.10 00:29
|buy stop
|915
|0.10
|1.7447
|1.7397
|1.8446
|2959
|2006.04.10 00:29
|sell stop
|916
|0.10
|1.7407
|1.7457
|1.6408
|2960
|2006.04.10 02:59
|buy
|915
|0.10
|1.7447
|1.7397
|1.8446
|2961
|2006.04.10 12:29
|modify
|915
|0.10
|1.7447
|1.7452
|1.8446
|2962
|2006.04.10 12:59
|s/l
|915
|0.10
|1.7452
|1.7452
|1.8446
|5.00
|10890.64
|2963
|2006.04.10 17:29
|delete
|916
|0.10
|1.7407
|1.7457
|1.6408
|2964
|2006.04.11 00:29
|buy stop
|917
|0.10
|1.7457
|1.7407
|1.8456
|2965
|2006.04.11 00:29
|sell stop
|918
|0.10
|1.7417
|1.7467
|1.6418
|2966
|2006.04.11 12:29
|sell
|918
|0.10
|1.7417
|1.7467
|1.6418
|2967
|2006.04.11 15:59
|s/l
|918
|0.10
|1.7467
|1.7467
|1.6418
|-50.00
|10840.64
|2968
|2006.04.11 15:59
|buy
|917
|0.10
|1.7457
|1.7407
|1.8456
|2969
|2006.04.11 16:29
|modify
|917
|0.10
|1.7457
|1.7462
|1.8456
|2970
|2006.04.11 17:29
|s/l
|917
|0.10
|1.7462
|1.7462
|1.8456
|5.00
|10845.64
|2971
|2006.04.12 00:29
|buy stop
|919
|0.10
|1.7504
|1.7454
|1.8503
|2972
|2006.04.12 00:29
|sell stop
|920
|0.10
|1.7464
|1.7514
|1.6465
|2973
|2006.04.12 02:29
|buy
|919
|0.10
|1.7504
|1.7454
|1.8503
|2974
|2006.04.12 09:59
|modify
|919
|0.10
|1.7504
|1.7509
|1.8503
|2975
|2006.04.12 14:59
|s/l
|919
|0.10
|1.7509
|1.7509
|1.8503
|5.00
|10850.64
|2976
|2006.04.12 17:29
|delete
|920
|0.10
|1.7464
|1.7514
|1.6465
|2977
|2006.04.13 00:29
|buy stop
|921
|0.10
|1.7523
|1.7473
|1.8522
|2978
|2006.04.13 00:29
|sell stop
|922
|0.10
|1.7483
|1.7533
|1.6484
|2979
|2006.04.13 06:29
|buy
|921
|0.10
|1.7523
|1.7473
|1.8522
|2980
|2006.04.13 09:29
|modify
|921
|0.10
|1.7523
|1.7528
|1.8522
|2981
|2006.04.13 12:29
|s/l
|921
|0.10
|1.7528
|1.7528
|1.8522
|5.00
|10855.64
|2982
|2006.04.13 17:29
|delete
|922
|0.10
|1.7483
|1.7533
|1.6484
|2983
|2006.04.14 00:29
|buy stop
|923
|0.10
|1.7544
|1.7494
|1.8543
|2984
|2006.04.14 00:29
|sell stop
|924
|0.10
|1.7504
|1.7554
|1.6505
|2985
|2006.04.14 17:29
|delete
|923
|0.10
|1.7544
|1.7494
|1.8543
|2986
|2006.04.14 17:59
|delete
|924
|0.10
|1.7504
|1.7554
|1.6505
|2987
|2006.04.17 00:29
|sell stop
|925
|0.10
|1.7488
|1.7538
|1.6489
|2988
|2006.04.17 17:29
|delete
|925
|0.10
|1.7488
|1.7538
|1.6489
|2989
|2006.04.18 00:29
|buy stop
|926
|0.10
|1.7726
|1.7676
|1.8725
|2990
|2006.04.18 00:29
|sell stop
|927
|0.10
|1.7686
|1.7736
|1.6687
|2991
|2006.04.18 03:29
|buy
|926
|0.10
|1.7726
|1.7676
|1.8725
|2992
|2006.04.18 10:59
|sell
|927
|0.10
|1.7686
|1.7736
|1.6687
|2993
|2006.04.18 14:59
|s/l
|927
|0.10
|1.7736
|1.7736
|1.6687
|-50.00
|10805.64
|2994
|2006.04.18 15:29
|modify
|926
|0.10
|1.7726
|1.7731
|1.8725
|2995
|2006.04.18 17:29
|close
|926
|0.10
|1.7758
|1.7731
|1.8725
|32.00
|10837.64
|2996
|2006.04.19 00:29
|buy stop
|928
|0.10
|1.7855
|1.7805
|1.8854
|2997
|2006.04.19 00:29
|sell stop
|929
|0.10
|1.7815
|1.7865
|1.6816
|2998
|2006.04.19 05:29
|sell
|929
|0.10
|1.7815
|1.7865
|1.6816
|2999
|2006.04.19 11:29
|s/l
|929
|0.10
|1.7865
|1.7865
|1.6816
|-50.00
|10787.64
|3000
|2006.04.19 11:29
|buy
|928
|0.10
|1.7855
|1.7805
|1.8854
|3001
|2006.04.19 16:59
|modify
|928
|0.10
|1.7855
|1.7860
|1.8854
|3002
|2006.04.19 17:29
|close
|928
|0.10
|1.7893
|1.7860
|1.8854
|38.00
|10825.64
|3003
|2006.04.20 00:29
|buy stop
|930
|0.10
|1.7944
|1.7894
|1.8943
|3004
|2006.04.20 00:29
|sell stop
|931
|0.10
|1.7904
|1.7954
|1.6905
|3005
|2006.04.20 02:29
|sell
|931
|0.10
|1.7904
|1.7954
|1.6905
|3006
|2006.04.20 05:59
|modify
|931
|0.10
|1.7904
|1.7899
|1.6905
|3007
|2006.04.20 17:29
|delete
|930
|0.10
|1.7944
|1.7894
|1.8943
|3008
|2006.04.20 17:59
|close
|931
|0.10
|1.7802
|1.7899
|1.6905
|102.00
|10927.64
|3009
|2006.04.21 00:29
|buy stop
|932
|0.10
|1.7802
|1.7752
|1.8801
|3010
|2006.04.21 00:29
|sell stop
|933
|0.10
|1.7762
|1.7812
|1.6763
|3011
|2006.04.21 10:29
|buy
|932
|0.10
|1.7802
|1.7752
|1.8801
|3012
|2006.04.21 10:59
|modify
|932
|0.10
|1.7802
|1.7807
|1.8801
|3013
|2006.04.21 11:59
|s/l
|932
|0.10
|1.7807
|1.7807
|1.8801
|5.00
|10932.64
|3014
|2006.04.21 17:29
|delete
|933
|0.10
|1.7762
|1.7812
|1.6763
|3015
|2006.04.24 00:29
|buy stop
|934
|0.10
|1.7888
|1.7838
|1.8887
|3016
|2006.04.24 00:29
|sell stop
|935
|0.10
|1.7848
|1.7898
|1.6849
|3017
|2006.04.24 08:59
|buy
|934
|0.10
|1.7888
|1.7838
|1.8887
|3018
|2006.04.24 10:29
|modify
|934
|0.10
|1.7888
|1.7893
|1.8887
|3019
|2006.04.24 11:29
|s/l
|934
|0.10
|1.7893
|1.7893
|1.8887
|5.00
|10937.64
|3020
|2006.04.24 15:29
|sell
|935
|0.10
|1.7848
|1.7898
|1.6849
|3021
|2006.04.24 16:59
|modify
|935
|0.10
|1.7848
|1.7843
|1.6849
|3022
|2006.04.24 17:29
|close
|935
|0.10
|1.7834
|1.7843
|1.6849
|14.00
|10951.64
|3023
|2006.04.25 00:29
|buy stop
|936
|0.10
|1.7882
|1.7832
|1.8881
|3024
|2006.04.25 00:29
|sell stop
|937
|0.10
|1.7842
|1.7892
|1.6843
|3025
|2006.04.25 12:29
|sell
|937
|0.10
|1.7842
|1.7892
|1.6843
|3026
|2006.04.25 14:29
|s/l
|937
|0.10
|1.7892
|1.7892
|1.6843
|-50.00
|10901.64
|3027
|2006.04.25 14:29
|buy
|936
|0.10
|1.7882
|1.7832
|1.8881
|3028
|2006.04.25 14:59
|modify
|936
|0.10
|1.7882
|1.7887
|1.8881
|3029
|2006.04.25 16:29
|s/l
|936
|0.10
|1.7887
|1.7887
|1.8881
|5.00
|10906.64
|3030
|2006.04.26 00:29
|buy stop
|938
|0.10
|1.7894
|1.7844
|1.8893
|3031
|2006.04.26 00:29
|sell stop
|939
|0.10
|1.7854
|1.7904
|1.6855
|3032
|2006.04.26 09:29
|sell
|939
|0.10
|1.7854
|1.7904
|1.6855
|3033
|2006.04.26 10:29
|modify
|939
|0.10
|1.7854
|1.7849
|1.6855
|3034
|2006.04.26 11:59
|s/l
|939
|0.10
|1.7849
|1.7849
|1.6855
|5.00
|10911.64
|3035
|2006.04.26 17:29
|delete
|938
|0.10
|1.7894
|1.7844
|1.8893
|3036
|2006.04.27 00:29
|buy stop
|940
|0.10
|1.7864
|1.7814
|1.8863
|3037
|2006.04.27 00:29
|sell stop
|941
|0.10
|1.7824
|1.7874
|1.6825
|3038
|2006.04.27 14:59
|buy
|940
|0.10
|1.7864
|1.7814
|1.8863
|3039
|2006.04.27 16:29
|modify
|940
|0.10
|1.7864
|1.7869
|1.8863
|3040
|2006.04.27 17:29
|close
|940
|0.10
|1.8003
|1.7869
|1.8863
|139.00
|11050.64
|3041
|2006.04.27 17:59
|delete
|941
|0.10
|1.7824
|1.7874
|1.6825
|3042
|2006.04.28 00:29
|buy stop
|942
|0.10
|1.8032
|1.7982
|1.9031
|3043
|2006.04.28 00:29
|sell stop
|943
|0.10
|1.7992
|1.8042
|1.6993
|3044
|2006.04.28 08:29
|buy
|942
|0.10
|1.8032
|1.7982
|1.9031
|3045
|2006.04.28 11:29
|modify
|942
|0.10
|1.8032
|1.8037
|1.9031
|3046
|2006.04.28 17:29
|close
|942
|0.10
|1.8218
|1.8037
|1.9031
|186.00
|11236.64
|3047
|2006.04.28 17:59
|delete
|943
|0.10
|1.7992
|1.8042
|1.6993
|3048
|2006.05.01 00:29
|buy stop
|944
|0.10
|1.8256
|1.8206
|1.9255
|3049
|2006.05.01 00:29
|sell stop
|945
|0.10
|1.8216
|1.8266
|1.7217
|3050
|2006.05.01 05:29
|buy
|944
|0.10
|1.8256
|1.8206
|1.9255
|3051
|2006.05.01 06:59
|modify
|944
|0.10
|1.8256
|1.8261
|1.9255
|3052
|2006.05.01 08:59
|s/l
|944
|0.10
|1.8261
|1.8261
|1.9255
|5.00
|11241.64
|3053
|2006.05.01 17:29
|delete
|945
|0.10
|1.8216
|1.8266
|1.7217
|3054
|2006.05.02 00:29
|buy stop
|946
|0.10
|1.8261
|1.8211
|1.9260
|3055
|2006.05.02 00:29
|sell stop
|947
|0.10
|1.8221
|1.8271
|1.7222
|3056
|2006.05.02 08:59
|sell
|947
|0.10
|1.8221
|1.8271
|1.7222
|3057
|2006.05.02 09:59
|s/l
|947
|0.10
|1.8271
|1.8271
|1.7222
|-50.00
|11191.64
|3058
|2006.05.02 09:59
|buy
|946
|0.10
|1.8261
|1.8211
|1.9260
|3059
|2006.05.02 10:29
|modify
|946
|0.10
|1.8261
|1.8266
|1.9260
|3060
|2006.05.02 17:29
|close
|946
|0.10
|1.8390
|1.8266
|1.9260
|129.00
|11320.64
|3061
|2006.05.03 00:29
|buy stop
|948
|0.10
|1.8416
|1.8366
|1.9415
|3062
|2006.05.03 00:29
|sell stop
|949
|0.10
|1.8376
|1.8426
|1.7377
|3063
|2006.05.03 01:59
|sell
|949
|0.10
|1.8376
|1.8426
|1.7377
|3064
|2006.05.03 04:29
|buy
|948
|0.10
|1.8416
|1.8366
|1.9415
|3065
|2006.05.03 04:59
|s/l
|949
|0.10
|1.8426
|1.8426
|1.7377
|-50.00
|11270.64
|3066
|2006.05.03 05:29
|modify
|948
|0.10
|1.8416
|1.8421
|1.9415
|3067
|2006.05.03 06:29
|s/l
|948
|0.10
|1.8421
|1.8421
|1.9415
|5.00
|11275.64
|3068
|2006.05.04 00:29
|buy stop
|950
|0.10
|1.8443
|1.8393
|1.9442
|3069
|2006.05.04 00:29
|sell stop
|951
|0.10
|1.8403
|1.8453
|1.7404
|3070
|2006.05.04 00:59
|sell
|951
|0.10
|1.8403
|1.8453
|1.7404
|3071
|2006.05.04 06:29
|modify
|951
|0.10
|1.8403
|1.8398
|1.7404
|3072
|2006.05.04 12:29
|s/l
|951
|0.10
|1.8398
|1.8398
|1.7404
|5.00
|11280.64
|3073
|2006.05.04 15:59
|buy
|950
|0.10
|1.8443
|1.8393
|1.9442
|3074
|2006.05.04 16:59
|modify
|950
|0.10
|1.8443
|1.8448
|1.9442
|3075
|2006.05.04 17:29
|close
|950
|0.10
|1.8492
|1.8448
|1.9442
|49.00
|11329.64
|3076
|2006.05.05 00:29
|buy stop
|952
|0.10
|1.8545
|1.8495
|1.9544
|3077
|2006.05.05 00:29
|sell stop
|953
|0.10
|1.8505
|1.8555
|1.7506
|3078
|2006.05.05 02:59
|sell
|953
|0.10
|1.8505
|1.8555
|1.7506
|3079
|2006.05.05 12:29
|modify
|953
|0.10
|1.8505
|1.8500
|1.7506
|3080
|2006.05.05 13:29
|s/l
|953
|0.10
|1.8500
|1.8500
|1.7506
|5.00
|11334.64
|3081
|2006.05.05 14:59
|buy
|952
|0.10
|1.8545
|1.8495
|1.9544
|3082
|2006.05.05 15:29
|modify
|952
|0.10
|1.8545
|1.8550
|1.9544
|3083
|2006.05.05 17:29
|close
|952
|0.10
|1.8590
|1.8550
|1.9544
|45.00
|11379.64
|3084
|2006.05.08 00:29
|buy stop
|954
|0.10
|1.8648
|1.8598
|1.9647
|3085
|2006.05.08 10:29
|buy
|954
|0.10
|1.8648
|1.8598
|1.9647
|3086
|2006.05.08 10:59
|modify
|954
|0.10
|1.8648
|1.8653
|1.9647
|3087
|2006.05.08 12:29
|s/l
|954
|0.10
|1.8653
|1.8653
|1.9647
|5.00
|11384.64
|3088
|2006.05.09 00:29
|buy stop
|955
|0.10
|1.8597
|1.8547
|1.9596
|3089
|2006.05.09 00:29
|sell stop
|956
|0.10
|1.8557
|1.8607
|1.7558
|3090
|2006.05.09 04:29
|sell
|956
|0.10
|1.8557
|1.8607
|1.7558
|3091
|2006.05.09 09:59
|modify
|956
|0.10
|1.8557
|1.8552
|1.7558
|3092
|2006.05.09 10:59
|s/l
|956
|0.10
|1.8552
|1.8552
|1.7558
|5.00
|11389.64
|3093
|2006.05.09 14:59
|buy
|955
|0.10
|1.8597
|1.8547
|1.9596
|3094
|2006.05.09 15:59
|modify
|955
|0.10
|1.8597
|1.8602
|1.9596
|3095
|2006.05.09 17:29
|close
|955
|0.10
|1.8643
|1.8602
|1.9596
|46.00
|11435.64
|3096
|2006.05.10 00:29
|buy stop
|957
|0.10
|1.8691
|1.8641
|1.9690
|3097
|2006.05.10 00:29
|sell stop
|958
|0.10
|1.8651
|1.8701
|1.7652
|3098
|2006.05.10 08:59
|buy
|957
|0.10
|1.8691
|1.8641
|1.9690
|3099
|2006.05.10 09:29
|modify
|957
|0.10
|1.8691
|1.8696
|1.9690
|3100
|2006.05.10 10:29
|s/l
|957
|0.10
|1.8696
|1.8696
|1.9690
|5.00
|11440.64
|3101
|2006.05.10 10:29
|sell
|958
|0.10
|1.8651
|1.8701
|1.7652
|3102
|2006.05.10 12:29
|modify
|958
|0.10
|1.8651
|1.8646
|1.7652
|3103
|2006.05.10 16:29
|s/l
|958
|0.10
|1.8646
|1.8646
|1.7652
|5.00
|11445.64
|3104
|2006.05.11 00:29
|buy stop
|959
|0.10
|1.8663
|1.8613
|1.9662
|3105
|2006.05.11 00:29
|sell stop
|960
|0.10
|1.8623
|1.8673
|1.7624
|3106
|2006.05.11 01:29
|sell
|960
|0.10
|1.8623
|1.8673
|1.7624
|3107
|2006.05.11 02:29
|modify
|960
|0.10
|1.8623
|1.8618
|1.7624
|3108
|2006.05.11 11:29
|s/l
|960
|0.10
|1.8618
|1.8618
|1.7624
|5.00
|11450.64
|3109
|2006.05.11 12:29
|buy
|959
|0.10
|1.8663
|1.8613
|1.9662
|3110
|2006.05.11 15:29
|modify
|959
|0.10
|1.8663
|1.8668
|1.9662
|3111
|2006.05.11 17:29
|close
|959
|0.10
|1.8794
|1.8668
|1.9662
|131.00
|11581.64
|3112
|2006.05.12 00:29
|buy stop
|961
|0.10
|1.8843
|1.8793
|1.9842
|3113
|2006.05.12 00:29
|sell stop
|962
|0.10
|1.8803
|1.8853
|1.7804
|3114
|2006.05.12 00:59
|buy
|961
|0.10
|1.8843
|1.8793
|1.9842
|3115
|2006.05.12 08:29
|modify
|961
|0.10
|1.8843
|1.8848
|1.9842
|3116
|2006.05.12 17:29
|close
|961
|0.10
|1.8902
|1.8848
|1.9842
|59.00
|11640.64
|3117
|2006.05.12 17:59
|delete
|962
|0.10
|1.8803
|1.8853
|1.7804
|3118
|2006.05.15 00:29
|sell stop
|963
|0.10
|1.8944
|1.8994
|1.7945
|3119
|2006.05.15 08:29
|sell
|963
|0.10
|1.8944
|1.8994
|1.7945
|3120
|2006.05.15 09:29
|modify
|963
|0.10
|1.8944
|1.8939
|1.7945
|3121
|2006.05.15 17:29
|close
|963
|0.10
|1.8849
|1.8939
|1.7945
|95.00
|11735.64
|3122
|2006.05.16 00:29
|buy stop
|964
|0.10
|1.8809
|1.8759
|1.9808
|3123
|2006.05.16 00:29
|sell stop
|965
|0.10
|1.8769
|1.8819
|1.7770
|3124
|2006.05.16 00:59
|sell
|965
|0.10
|1.8769
|1.8819
|1.7770
|3125
|2006.05.16 03:59
|buy
|964
|0.10
|1.8809
|1.8759
|1.9808
|3126
|2006.05.16 04:29
|s/l
|965
|0.10
|1.8819
|1.8819
|1.7770
|-50.00
|11685.64
|3127
|2006.05.16 05:59
|modify
|964
|0.10
|1.8809
|1.8814
|1.9808
|3128
|2006.05.16 08:29
|s/l
|964
|0.10
|1.8814
|1.8814
|1.9808
|5.00
|11690.64
|3129
|2006.05.17 00:29
|buy stop
|966
|0.10
|1.8903
|1.8853
|1.9902
|3130
|2006.05.17 00:29
|sell stop
|967
|0.10
|1.8863
|1.8913
|1.7864
|3131
|2006.05.17 01:59
|sell
|967
|0.10
|1.8863
|1.8913
|1.7864
|3132
|2006.05.17 05:29
|s/l
|967
|0.10
|1.8913
|1.8913
|1.7864
|-50.00
|11640.64
|3133
|2006.05.17 05:29
|buy
|966
|0.10
|1.8903
|1.8853
|1.9902
|3134
|2006.05.17 06:29
|modify
|966
|0.10
|1.8903
|1.8908
|1.9902
|3135
|2006.05.17 16:29
|s/l
|966
|0.10
|1.8908
|1.8908
|1.9902
|5.00
|11645.64
|3136
|2006.05.18 00:29
|sell stop
|968
|0.10
|1.8778
|1.8828
|1.7779
|3137
|2006.05.18 17:29
|delete
|968
|0.10
|1.8778
|1.8828
|1.7779
|3138
|2006.05.19 00:29
|buy stop
|969
|0.10
|1.8971
|1.8921
|1.9970
|3139
|2006.05.19 00:29
|sell stop
|970
|0.10
|1.8931
|1.8981
|1.7932
|3140
|2006.05.19 00:59
|sell
|970
|0.10
|1.8931
|1.8981
|1.7932
|3141
|2006.05.19 06:29
|modify
|970
|0.10
|1.8931
|1.8926
|1.7932
|3142
|2006.05.19 17:29
|delete
|969
|0.10
|1.8971
|1.8921
|1.9970
|3143
|2006.05.19 17:59
|close
|970
|0.10
|1.8762
|1.8926
|1.7932
|169.00
|11814.64
|3144
|2006.05.22 00:29
|buy stop
|971
|0.10
|1.8788
|1.8738
|1.9787
|3145
|2006.05.22 00:29
|sell stop
|972
|0.10
|1.8748
|1.8798
|1.7749
|3146
|2006.05.22 02:29
|sell
|972
|0.10
|1.8748
|1.8798
|1.7749
|3147
|2006.05.22 03:59
|modify
|972
|0.10
|1.8748
|1.8743
|1.7749
|3148
|2006.05.22 10:29
|s/l
|972
|0.10
|1.8743
|1.8743
|1.7749
|5.00
|11819.64
|3149
|2006.05.22 16:29
|buy
|971
|0.10
|1.8788
|1.8738
|1.9787
|3150
|2006.05.22 16:59
|modify
|971
|0.10
|1.8788
|1.8793
|1.9787
|3151
|2006.05.22 17:29
|close
|971
|0.10
|1.8848
|1.8793
|1.9787
|60.00
|11879.64
|3152
|2006.05.23 00:29
|buy stop
|973
|0.10
|1.8869
|1.8819
|1.9868
|3153
|2006.05.23 00:29
|sell stop
|974
|0.10
|1.8829
|1.8879
|1.7830
|3154
|2006.05.23 06:59
|buy
|973
|0.10
|1.8869
|1.8819
|1.9868
|3155
|2006.05.23 09:59
|s/l
|973
|0.10
|1.8819
|1.8819
|1.9868
|-50.00
|11829.64
|3156
|2006.05.23 09:59
|sell
|974
|0.10
|1.8829
|1.8879
|1.7830
|3157
|2006.05.23 15:59
|modify
|974
|0.10
|1.8829
|1.8824
|1.7830
|3158
|2006.05.23 16:59
|s/l
|974
|0.10
|1.8824
|1.8824
|1.7830
|5.00
|11834.64
|3159
|2006.05.24 00:29
|buy stop
|975
|0.10
|1.8782
|1.8732
|1.9781
|3160
|2006.05.24 00:29
|sell stop
|976
|0.10
|1.8742
|1.8792
|1.7743
|3161
|2006.05.24 01:29
|buy
|975
|0.10
|1.8782
|1.8732
|1.9781
|3162
|2006.05.24 04:59
|modify
|975
|0.10
|1.8782
|1.8787
|1.9781
|3163
|2006.05.24 06:29
|s/l
|975
|0.10
|1.8787
|1.8787
|1.9781
|5.00
|11839.64
|3164
|2006.05.24 16:29
|sell
|976
|0.10
|1.8742
|1.8792
|1.7743
|3165
|2006.05.24 16:59
|modify
|976
|0.10
|1.8742
|1.8737
|1.7743
|3166
|2006.05.24 17:29
|close
|976
|0.10
|1.8666
|1.8737
|1.7743
|76.00
|11915.64
|3167
|2006.05.25 00:29
|buy stop
|977
|0.10
|1.8705
|1.8655
|1.9704
|3168
|2006.05.25 00:29
|sell stop
|978
|0.10
|1.8665
|1.8715
|1.7666
|3169
|2006.05.25 00:59
|buy
|977
|0.10
|1.8705
|1.8655
|1.9704
|3170
|2006.05.25 11:29
|modify
|977
|0.10
|1.8705
|1.8710
|1.9704
|3171
|2006.05.25 11:59
|s/l
|977
|0.10
|1.8710
|1.8710
|1.9704
|5.00
|11920.64
|3172
|2006.05.25 17:29
|delete
|978
|0.10
|1.8665
|1.8715
|1.7666
|3173
|2006.05.26 00:29
|buy stop
|979
|0.10
|1.8793
|1.8743
|1.9792
|3174
|2006.05.26 00:29
|sell stop
|980
|0.10
|1.8753
|1.8803
|1.7754
|3175
|2006.05.26 01:29
|sell
|980
|0.10
|1.8753
|1.8803
|1.7754
|3176
|2006.05.26 03:29
|modify
|980
|0.10
|1.8753
|1.8748
|1.7754
|3177
|2006.05.26 17:29
|delete
|979
|0.10
|1.8793
|1.8743
|1.9792
|3178
|2006.05.26 17:59
|close
|980
|0.10
|1.8569
|1.8748
|1.7754
|184.00
|12104.64
|3179
|2006.05.29 00:29
|buy stop
|981
|0.10
|1.8589
|1.8539
|1.9588
|3180
|2006.05.29 00:29
|sell stop
|982
|0.10
|1.8549
|1.8599
|1.7550
|3181
|2006.05.29 01:59
|buy
|981
|0.10
|1.8589
|1.8539
|1.9588
|3182
|2006.05.29 07:59
|modify
|981
|0.10
|1.8589
|1.8594
|1.9588
|3183
|2006.05.29 16:59
|s/l
|981
|0.10
|1.8594
|1.8594
|1.9588
|5.00
|12109.64
|3184
|2006.05.29 17:29
|delete
|982
|0.10
|1.8549
|1.8599
|1.7550
|3185
|2006.05.30 00:29
|buy stop
|983
|0.10
|1.8606
|1.8556
|1.9605
|3186
|2006.05.30 00:29
|sell stop
|984
|0.10
|1.8566
|1.8616
|1.7567
|3187
|2006.05.30 03:59
|buy
|983
|0.10
|1.8606
|1.8556
|1.9605
|3188
|2006.05.30 05:29
|modify
|983
|0.10
|1.8606
|1.8611
|1.9605
|3189
|2006.05.30 17:29
|close
|983
|0.10
|1.8846
|1.8611
|1.9605
|240.00
|12349.64
|3190
|2006.05.30 17:59
|delete
|984
|0.10
|1.8566
|1.8616
|1.7567
|3191
|2006.05.31 00:29
|buy stop
|985
|0.10
|1.8853
|1.8803
|1.9852
|3192
|2006.05.31 00:29
|sell stop
|986
|0.10
|1.8813
|1.8863
|1.7814
|3193
|2006.05.31 00:59
|sell
|986
|0.10
|1.8813
|1.8863
|1.7814
|3194
|2006.05.31 10:59
|modify
|986
|0.10
|1.8813
|1.8808
|1.7814
|3195
|2006.05.31 17:29
|delete
|985
|0.10
|1.8853
|1.8803
|1.9852
|3196
|2006.05.31 17:59
|close
|986
|0.10
|1.8734
|1.8808
|1.7814
|79.00
|12428.64
|3197
|2006.06.01 00:29
|buy stop
|987
|0.10
|1.8736
|1.8686
|1.9735
|3198
|2006.06.01 00:29
|sell stop
|988
|0.10
|1.8696
|1.8746
|1.7697
|3199
|2006.06.01 02:29
|sell
|988
|0.10
|1.8696
|1.8746
|1.7697
|3200
|2006.06.01 03:29
|modify
|988
|0.10
|1.8696
|1.8691
|1.7697
|3201
|2006.06.01 17:29
|delete
|987
|0.10
|1.8736
|1.8686
|1.9735
|3202
|2006.06.01 17:59
|close
|988
|0.10
|1.8689
|1.8691
|1.7697
|7.00
|12435.64
|3203
|2006.06.02 00:29
|buy stop
|989
|0.10
|1.8682
|1.8632
|1.9681
|3204
|2006.06.02 00:29
|sell stop
|990
|0.10
|1.8642
|1.8692
|1.7643
|3205
|2006.06.02 08:29
|sell
|990
|0.10
|1.8642
|1.8692
|1.7643
|3206
|2006.06.02 09:59
|modify
|990
|0.10
|1.8642
|1.8637
|1.7643
|3207
|2006.06.02 10:29
|s/l
|990
|0.10
|1.8637
|1.8637
|1.7643
|5.00
|12440.64
|3208
|2006.06.02 14:59
|buy
|989
|0.10
|1.8682
|1.8632
|1.9681
|3209
|2006.06.02 15:29
|modify
|989
|0.10
|1.8682
|1.8687
|1.9681
|3210
|2006.06.02 17:29
|close
|989
|0.10
|1.8835
|1.8687
|1.9681
|153.00
|12593.64
|3211
|2006.06.05 00:29
|buy stop
|991
|0.10
|1.8850
|1.8800
|1.9849
|3212
|2006.06.05 00:29
|sell stop
|992
|0.10
|1.8810
|1.8860
|1.7811
|3213
|2006.06.05 08:29
|buy
|991
|0.10
|1.8850
|1.8800
|1.9849
|3214
|2006.06.05 14:59
|s/l
|991
|0.10
|1.8800
|1.8800
|1.9849
|-50.00
|12543.64
|3215
|2006.06.05 14:59
|sell
|992
|0.10
|1.8810
|1.8860
|1.7811
|3216
|2006.06.05 15:59
|modify
|992
|0.10
|1.8810
|1.8805
|1.7811
|3217
|2006.06.05 17:29
|close
|992
|0.10
|1.8775
|1.8805
|1.7811
|35.00
|12578.64
|3218
|2006.06.06 00:29
|buy stop
|993
|0.10
|1.8740
|1.8690
|1.9739
|3219
|2006.06.06 00:29
|sell stop
|994
|0.10
|1.8700
|1.8750
|1.7701
|3220
|2006.06.06 08:59
|buy
|993
|0.10
|1.8740
|1.8690
|1.9739
|3221
|2006.06.06 09:29
|modify
|993
|0.10
|1.8740
|1.8745
|1.9739
|3222
|2006.06.06 10:29
|s/l
|993
|0.10
|1.8745
|1.8745
|1.9739
|5.00
|12583.64
|3223
|2006.06.06 12:29
|sell
|994
|0.10
|1.8700
|1.8750
|1.7701
|3224
|2006.06.06 14:29
|modify
|994
|0.10
|1.8700
|1.8695
|1.7701
|3225
|2006.06.06 17:29
|close
|994
|0.10
|1.8604
|1.8695
|1.7701
|96.00
|12679.64
|3226
|2006.06.07 00:29
|buy stop
|995
|0.10
|1.8624
|1.8574
|1.9623
|3227
|2006.06.07 00:29
|sell stop
|996
|0.10
|1.8584
|1.8634
|1.7585
|3228
|2006.06.07 03:29
|buy
|995
|0.10
|1.8624
|1.8574
|1.9623
|3229
|2006.06.07 08:59
|s/l
|995
|0.10
|1.8574
|1.8574
|1.9623
|-50.00
|12629.64
|3230
|2006.06.07 08:59
|sell
|996
|0.10
|1.8584
|1.8634
|1.7585
|3231
|2006.06.07 12:29
|s/l
|996
|0.10
|1.8634
|1.8634
|1.7585
|-50.00
|12579.64
|3232
|2006.06.08 00:29
|buy stop
|997
|0.10
|1.8591
|1.8541
|1.9590
|3233
|2006.06.08 00:29
|sell stop
|998
|0.10
|1.8551
|1.8601
|1.7552
|3234
|2006.06.08 03:29
|sell
|998
|0.10
|1.8551
|1.8601
|1.7552
|3235
|2006.06.08 09:29
|modify
|998
|0.10
|1.8551
|1.8546
|1.7552
|3236
|2006.06.08 17:29
|delete
|997
|0.10
|1.8591
|1.8541
|1.9590
|3237
|2006.06.08 17:59
|close
|998
|0.10
|1.8425
|1.8546
|1.7552
|126.00
|12705.64
|3238
|2006.06.09 00:29
|buy stop
|999
|0.10
|1.8455
|1.8405
|1.9454
|3239
|2006.06.09 00:29
|sell stop
|1000
|0.10
|1.8415
|1.8465
|1.7416
|3240
|2006.06.09 14:59
|sell
|1000
|0.10
|1.8415
|1.8465
|1.7416
|3241
|2006.06.09 15:29
|buy
|999
|0.10
|1.8455
|1.8405
|1.9454
|3242
|2006.06.09 17:29
|close
|999
|0.10
|1.8429
|1.8405
|1.9454
|-26.00
|12679.64
|3243
|2006.06.09 17:59
|close
|1000
|0.10
|1.8427
|1.8465
|1.7416
|-12.00
|12667.64
|3244
|2006.06.12 00:29
|buy stop
|1001
|0.10
|1.8416
|1.8366
|1.9415
|3245
|2006.06.12 00:29
|sell stop
|1002
|0.10
|1.8376
|1.8426
|1.7377
|3246
|2006.06.12 03:59
|buy
|1001
|0.10
|1.8416
|1.8366
|1.9415
|3247
|2006.06.12 09:29
|modify
|1001
|0.10
|1.8416
|1.8421
|1.9415
|3248
|2006.06.12 09:59
|s/l
|1001
|0.10
|1.8421
|1.8421
|1.9415
|5.00
|12672.64
|3249
|2006.06.12 17:29
|delete
|1002
|0.10
|1.8376
|1.8426
|1.7377
|3250
|2006.06.13 00:29
|buy stop
|1003
|0.10
|1.8441
|1.8391
|1.9440
|3251
|2006.06.13 00:29
|sell stop
|1004
|0.10
|1.8401
|1.8451
|1.7402
|3252
|2006.06.13 06:29
|sell
|1004
|0.10
|1.8401
|1.8451
|1.7402
|3253
|2006.06.13 17:29
|delete
|1003
|0.10
|1.8441
|1.8391
|1.9440
|3254
|2006.06.13 17:59
|close
|1004
|0.10
|1.8399
|1.8451
|1.7402
|2.00
|12674.64
|3255
|2006.06.14 00:29
|buy stop
|1005
|0.10
|1.8361
|1.8311
|1.9360
|3256
|2006.06.14 00:29
|sell stop
|1006
|0.10
|1.8321
|1.8371
|1.7322
|3257
|2006.06.14 06:59
|buy
|1005
|0.10
|1.8361
|1.8311
|1.9360
|3258
|2006.06.14 08:59
|modify
|1005
|0.10
|1.8361
|1.8366
|1.9360
|3259
|2006.06.14 14:59
|s/l
|1005
|0.10
|1.8366
|1.8366
|1.9360
|5.00
|12679.64
|3260
|2006.06.14 17:29
|delete
|1006
|0.10
|1.8321
|1.8371
|1.7322
|3261
|2006.06.15 00:29
|sell stop
|1007
|0.10
|1.8412
|1.8462
|1.7413
|3262
|2006.06.15 17:29
|delete
|1007
|0.10
|1.8412
|1.8462
|1.7413
|3263
|2006.06.16 00:29
|buy stop
|1008
|0.10
|1.8506
|1.8456
|1.9505
|3264
|2006.06.16 00:29
|sell stop
|1009
|0.10
|1.8466
|1.8516
|1.7467
|3265
|2006.06.16 01:29
|buy
|1008
|0.10
|1.8506
|1.8456
|1.9505
|3266
|2006.06.16 03:29
|modify
|1008
|0.10
|1.8506
|1.8511
|1.9505
|3267
|2006.06.16 15:29
|s/l
|1008
|0.10
|1.8511
|1.8511
|1.9505
|5.00
|12684.64
|3268
|2006.06.16 17:29
|delete
|1009
|0.10
|1.8466
|1.8516
|1.7467
|3269
|2006.06.19 00:29
|buy stop
|1010
|0.10
|1.8536
|1.8486
|1.9535
|3270
|2006.06.19 00:29
|sell stop
|1011
|0.10
|1.8496
|1.8546
|1.7497
|3271
|2006.06.19 02:59
|sell
|1011
|0.10
|1.8496
|1.8546
|1.7497
|3272
|2006.06.19 03:29
|modify
|1011
|0.10
|1.8496
|1.8491
|1.7497
|3273
|2006.06.19 17:29
|delete
|1010
|0.10
|1.8536
|1.8486
|1.9535
|3274
|2006.06.19 17:59
|close
|1011
|0.10
|1.8402
|1.8491
|1.7497
|94.00
|12778.64
|3275
|2006.06.20 00:29
|buy stop
|1012
|0.10
|1.8422
|1.8372
|1.9421
|3276
|2006.06.20 00:29
|sell stop
|1013
|0.10
|1.8382
|1.8432
|1.7383
|3277
|2006.06.20 07:29
|buy
|1012
|0.10
|1.8422
|1.8372
|1.9421
|3278
|2006.06.20 08:29
|modify
|1012
|0.10
|1.8422
|1.8427
|1.9421
|3279
|2006.06.20 11:29
|s/l
|1012
|0.10
|1.8427
|1.8427
|1.9421
|5.00
|12783.64
|3280
|2006.06.20 17:29
|delete
|1013
|0.10
|1.8382
|1.8432
|1.7383
|3281
|2006.06.21 00:29
|buy stop
|1014
|0.10
|1.8442
|1.8392
|1.9441
|3282
|2006.06.21 00:29
|sell stop
|1015
|0.10
|1.8402
|1.8452
|1.7403
|3283
|2006.06.21 01:29
|buy
|1014
|0.10
|1.8442
|1.8392
|1.9441
|3284
|2006.06.21 04:59
|modify
|1014
|0.10
|1.8442
|1.8447
|1.9441
|3285
|2006.06.21 10:59
|s/l
|1014
|0.10
|1.8447
|1.8447
|1.9441
|5.00
|12788.64
|3286
|2006.06.21 17:29
|delete
|1015
|0.10
|1.8402
|1.8452
|1.7403
|3287
|2006.06.22 00:29
|buy stop
|1016
|0.10
|1.8476
|1.8426
|1.9475
|3288
|2006.06.22 00:29
|sell stop
|1017
|0.10
|1.8436
|1.8486
|1.7437
|3289
|2006.06.22 09:29
|sell
|1017
|0.10
|1.8436
|1.8486
|1.7437
|3290
|2006.06.22 10:29
|modify
|1017
|0.10
|1.8436
|1.8431
|1.7437
|3291
|2006.06.22 17:29
|delete
|1016
|0.10
|1.8476
|1.8426
|1.9475
|3292
|2006.06.22 17:59
|close
|1017
|0.10
|1.8299
|1.8431
|1.7437
|137.00
|12925.64
|3293
|2006.06.23 00:29
|buy stop
|1018
|0.10
|1.8299
|1.8249
|1.9298
|3294
|2006.06.23 00:29
|sell stop
|1019
|0.10
|1.8259
|1.8309
|1.7260
|3295
|2006.06.23 08:29
|buy
|1018
|0.10
|1.8299
|1.8249
|1.9298
|3296
|2006.06.23 10:59
|s/l
|1018
|0.10
|1.8249
|1.8249
|1.9298
|-50.00
|12875.64
|3297
|2006.06.23 10:59
|sell
|1019
|0.10
|1.8259
|1.8309
|1.7260
|3298
|2006.06.23 11:59
|modify
|1019
|0.10
|1.8259
|1.8254
|1.7260
|3299
|2006.06.23 17:29
|close
|1019
|0.10
|1.8195
|1.8254
|1.7260
|64.00
|12939.64
|3300
|2006.06.26 00:29
|buy stop
|1020
|0.10
|1.8205
|1.8155
|1.9204
|3301
|2006.06.26 00:29
|sell stop
|1021
|0.10
|1.8165
|1.8215
|1.7166
|3302
|2006.06.26 09:29
|buy
|1020
|0.10
|1.8205
|1.8155
|1.9204
|3303
|2006.06.26 09:59
|modify
|1020
|0.10
|1.8205
|1.8210
|1.9204
|3304
|2006.06.26 10:59
|s/l
|1020
|0.10
|1.8210
|1.8210
|1.9204
|5.00
|12944.64
|3305
|2006.06.26 17:29
|delete
|1021
|0.10
|1.8165
|1.8215
|1.7166
|3306
|2006.06.27 00:29
|buy stop
|1022
|0.10
|1.8251
|1.8201
|1.9250
|3307
|2006.06.27 00:29
|sell stop
|1023
|0.10
|1.8211
|1.8261
|1.7212
|3308
|2006.06.27 01:59
|buy
|1022
|0.10
|1.8251
|1.8201
|1.9250
|3309
|2006.06.27 12:29
|sell
|1023
|0.10
|1.8211
|1.8261
|1.7212
|3310
|2006.06.27 13:29
|s/l
|1022
|0.10
|1.8201
|1.8201
|1.9250
|-50.00
|12894.64
|3311
|2006.06.27 17:29
|close
|1023
|0.10
|1.8247
|1.8261
|1.7212
|-36.00
|12858.64
|3312
|2006.06.28 00:29
|buy stop
|1024
|0.10
|1.8229
|1.8179
|1.9228
|3313
|2006.06.28 00:29
|sell stop
|1025
|0.10
|1.8189
|1.8239
|1.7190
|3314
|2006.06.28 02:29
|buy
|1024
|0.10
|1.8229
|1.8179
|1.9228
|3315
|2006.06.28 09:29
|s/l
|1024
|0.10
|1.8179
|1.8179
|1.9228
|-50.00
|12808.64
|3316
|2006.06.28 09:29
|sell
|1025
|0.10
|1.8189
|1.8239
|1.7190
|3317
|2006.06.28 16:59
|modify
|1025
|0.10
|1.8189
|1.8184
|1.7190
|3318
|2006.06.28 17:29
|close
|1025
|0.10
|1.8175
|1.8184
|1.7190
|14.00
|12822.64
|3319
|2006.06.29 00:29
|buy stop
|1026
|0.10
|1.8201
|1.8151
|1.9200
|3320
|2006.06.29 00:29
|sell stop
|1027
|0.10
|1.8161
|1.8211
|1.7162
|3321
|2006.06.29 03:59
|sell
|1027
|0.10
|1.8161
|1.8211
|1.7162
|3322
|2006.06.29 12:29
|modify
|1027
|0.10
|1.8161
|1.8156
|1.7162
|3323
|2006.06.29 17:29
|delete
|1026
|0.10
|1.8201
|1.8151
|1.9200
|3324
|2006.06.29 17:59
|close
|1027
|0.10
|1.8108
|1.8156
|1.7162
|53.00
|12875.64
|3325
|2006.06.30 00:29
|buy stop
|1028
|0.10
|1.8293
|1.8243
|1.9292
|3326
|2006.06.30 00:29
|sell stop
|1029
|0.10
|1.8253
|1.8303
|1.7254
|3327
|2006.06.30 03:29
|buy
|1028
|0.10
|1.8293
|1.8243
|1.9292
|3328
|2006.06.30 04:29
|modify
|1028
|0.10
|1.8293
|1.8298
|1.9292
|3329
|2006.06.30 17:29
|close
|1028
|0.10
|1.8480
|1.8298
|1.9292
|187.00
|13062.64
|3330
|2006.06.30 17:59
|delete
|1029
|0.10
|1.8253
|1.8303
|1.7254
|3331
|2006.07.03 00:29
|buy stop
|1030
|0.10
|1.8493
|1.8443
|1.9492
|3332
|2006.07.03 00:29
|sell stop
|1031
|0.10
|1.8453
|1.8503
|1.7454
|3333
|2006.07.03 03:29
|sell
|1031
|0.10
|1.8453
|1.8503
|1.7454
|3334
|2006.07.03 12:59
|modify
|1031
|0.10
|1.8453
|1.8448
|1.7454
|3335
|2006.07.03 13:29
|s/l
|1031
|0.10
|1.8448
|1.8448
|1.7454
|5.00
|13067.64
|3336
|2006.07.03 17:29
|delete
|1030
|0.10
|1.8493
|1.8443
|1.9492
|3337
|2006.07.04 00:29
|buy stop
|1032
|0.10
|1.8435
|1.8385
|1.9434
|3338
|2006.07.04 00:29
|sell stop
|1033
|0.10
|1.8395
|1.8445
|1.7396
|3339
|2006.07.04 02:59
|buy
|1032
|0.10
|1.8435
|1.8385
|1.9434
|3340
|2006.07.04 08:59
|modify
|1032
|0.10
|1.8435
|1.8440
|1.9434
|3341
|2006.07.04 09:29
|s/l
|1032
|0.10
|1.8440
|1.8440
|1.9434
|5.00
|13072.64
|3342
|2006.07.04 17:29
|delete
|1033
|0.10
|1.8395
|1.8445
|1.7396
|3343
|2006.07.05 00:29
|buy stop
|1034
|0.10
|1.8461
|1.8411
|1.9460
|3344
|2006.07.05 00:29
|sell stop
|1035
|0.10
|1.8421
|1.8471
|1.7422
|3345
|2006.07.05 06:59
|buy
|1034
|0.10
|1.8461
|1.8411
|1.9460
|3346
|2006.07.05 09:59
|sell
|1035
|0.10
|1.8421
|1.8471
|1.7422
|3347
|2006.07.05 13:29
|s/l
|1035
|0.10
|1.8471
|1.8471
|1.7422
|-50.00
|13022.64
|3348
|2006.07.05 14:29
|s/l
|1034
|0.10
|1.8411
|1.8411
|1.9460
|-50.00
|12972.64
|3349
|2006.07.06 00:29
|sell stop
|1036
|0.10
|1.8323
|1.8373
|1.7324
|3350
|2006.07.06 00:59
|buy stop
|1037
|0.10
|1.8363
|1.8313
|1.9362
|3351
|2006.07.06 08:29
|buy
|1037
|0.10
|1.8363
|1.8313
|1.9362
|3352
|2006.07.06 15:29
|modify
|1037
|0.10
|1.8363
|1.8368
|1.9362
|3353
|2006.07.06 16:59
|s/l
|1037
|0.10
|1.8368
|1.8368
|1.9362
|5.00
|12977.64
|3354
|2006.07.06 17:29
|delete
|1036
|0.10
|1.8323
|1.8373
|1.7324
|3355
|2006.07.07 00:29
|buy stop
|1038
|0.10
|1.8392
|1.8342
|1.9391
|3356
|2006.07.07 00:29
|sell stop
|1039
|0.10
|1.8352
|1.8402
|1.7353
|3357
|2006.07.07 11:29
|buy
|1038
|0.10
|1.8392
|1.8342
|1.9391
|3358
|2006.07.07 12:29
|modify
|1038
|0.10
|1.8392
|1.8397
|1.9391
|3359
|2006.07.07 17:29
|close
|1038
|0.10
|1.8511
|1.8397
|1.9391
|119.00
|13096.64
|3360
|2006.07.07 17:59
|delete
|1039
|0.10
|1.8352
|1.8402
|1.7353
|3361
|2006.07.10 00:29
|buy stop
|1040
|0.10
|1.8521
|1.8471
|1.9520
|3362
|2006.07.10 00:29
|sell stop
|1041
|0.10
|1.8481
|1.8531
|1.7482
|3363
|2006.07.10 02:29
|sell
|1041
|0.10
|1.8481
|1.8531
|1.7482
|3364
|2006.07.10 09:29
|buy
|1040
|0.10
|1.8521
|1.8471
|1.9520
|3365
|2006.07.10 11:29
|s/l
|1040
|0.10
|1.8471
|1.8471
|1.9520
|-50.00
|13046.64
|3366
|2006.07.10 11:59
|modify
|1041
|0.10
|1.8481
|1.8476
|1.7482
|3367
|2006.07.10 17:29
|close
|1041
|0.10
|1.8411
|1.8476
|1.7482
|70.00
|13116.64
|3368
|2006.07.11 00:29
|buy stop
|1042
|0.10
|1.8440
|1.8390
|1.9439
|3369
|2006.07.11 00:29
|sell stop
|1043
|0.10
|1.8400
|1.8450
|1.7401
|3370
|2006.07.11 02:29
|buy
|1042
|0.10
|1.8440
|1.8390
|1.9439
|3371
|2006.07.11 08:59
|s/l
|1042
|0.10
|1.8390
|1.8390
|1.9439
|-50.00
|13066.64
|3372
|2006.07.11 08:59
|sell
|1043
|0.10
|1.8400
|1.8450
|1.7401
|3373
|2006.07.11 12:29
|modify
|1043
|0.10
|1.8400
|1.8395
|1.7401
|3374
|2006.07.11 13:29
|s/l
|1043
|0.10
|1.8395
|1.8395
|1.7401
|5.00
|13071.64
|3375
|2006.07.12 00:29
|buy stop
|1044
|0.10
|1.8463
|1.8413
|1.9462
|3376
|2006.07.12 00:29
|sell stop
|1045
|0.10
|1.8423
|1.8473
|1.7424
|3377
|2006.07.12 08:29
|buy
|1044
|0.10
|1.8463
|1.8413
|1.9462
|3378
|2006.07.12 13:29
|s/l
|1044
|0.10
|1.8413
|1.8413
|1.9462
|-50.00
|13021.64
|3379
|2006.07.12 13:29
|sell
|1045
|0.10
|1.8423
|1.8473
|1.7424
|3380
|2006.07.12 13:59
|modify
|1045
|0.10
|1.8423
|1.8418
|1.7424
|3381
|2006.07.12 17:29
|close
|1045
|0.10
|1.8336
|1.8418
|1.7424
|87.00
|13108.64
|3382
|2006.07.13 00:29
|buy stop
|1046
|0.10
|1.8360
|1.8310
|1.9359
|3383
|2006.07.13 00:29
|sell stop
|1047
|0.10
|1.8320
|1.8370
|1.7321
|3384
|2006.07.13 03:59
|buy
|1046
|0.10
|1.8360
|1.8310
|1.9359
|3385
|2006.07.13 10:29
|modify
|1046
|0.10
|1.8360
|1.8365
|1.9359
|3386
|2006.07.13 17:29
|close
|1046
|0.10
|1.8401
|1.8365
|1.9359
|41.00
|13149.64
|3387
|2006.07.13 17:59
|delete
|1047
|0.10
|1.8320
|1.8370
|1.7321
|3388
|2006.07.14 00:29
|buy stop
|1048
|0.10
|1.8455
|1.8405
|1.9454
|3389
|2006.07.14 00:29
|sell stop
|1049
|0.10
|1.8415
|1.8465
|1.7416
|3390
|2006.07.14 02:59
|sell
|1049
|0.10
|1.8415
|1.8465
|1.7416
|3391
|2006.07.14 08:59
|modify
|1049
|0.10
|1.8415
|1.8410
|1.7416
|3392
|2006.07.14 09:59
|s/l
|1049
|0.10
|1.8410
|1.8410
|1.7416
|5.00
|13154.64
|3393
|2006.07.14 17:29
|delete
|1048
|0.10
|1.8455
|1.8405
|1.9454
|3394
|2006.07.17 00:29
|buy stop
|1050
|0.10
|1.8397
|1.8347
|1.9396
|3395
|2006.07.17 00:29
|sell stop
|1051
|0.10
|1.8357
|1.8407
|1.7358
|3396
|2006.07.17 06:59
|sell
|1051
|0.10
|1.8357
|1.8407
|1.7358
|3397
|2006.07.17 10:29
|modify
|1051
|0.10
|1.8357
|1.8352
|1.7358
|3398
|2006.07.17 17:29
|delete
|1050
|0.10
|1.8397
|1.8347
|1.9396
|3399
|2006.07.17 17:59
|close
|1051
|0.10
|1.8204
|1.8352
|1.7358
|153.00
|13307.64
|3400
|2006.07.18 00:29
|buy stop
|1052
|0.10
|1.8216
|1.8166
|1.9215
|3401
|2006.07.18 00:29
|sell stop
|1053
|0.10
|1.8176
|1.8226
|1.7177
|3402
|2006.07.18 09:29
|buy
|1052
|0.10
|1.8216
|1.8166
|1.9215
|3403
|2006.07.18 11:29
|modify
|1052
|0.10
|1.8216
|1.8221
|1.9215
|3404
|2006.07.18 17:29
|close
|1052
|0.10
|1.8265
|1.8221
|1.9215
|49.00
|13356.64
|3405
|2006.07.18 17:59
|delete
|1053
|0.10
|1.8176
|1.8226
|1.7177
|3406
|2006.07.19 00:29
|buy stop
|1054
|0.10
|1.8284
|1.8234
|1.9283
|3407
|2006.07.19 00:29
|sell stop
|1055
|0.10
|1.8244
|1.8294
|1.7245
|3408
|2006.07.19 02:29
|sell
|1055
|0.10
|1.8244
|1.8294
|1.7245
|3409
|2006.07.19 10:29
|buy
|1054
|0.10
|1.8284
|1.8234
|1.9283
|3410
|2006.07.19 16:29
|s/l
|1055
|0.10
|1.8294
|1.8294
|1.7245
|-50.00
|13306.64
|3411
|2006.07.19 16:59
|modify
|1054
|0.10
|1.8284
|1.8289
|1.9283
|3412
|2006.07.19 17:29
|close
|1054
|0.10
|1.8375
|1.8289
|1.9283
|91.00
|13397.64
|3413
|2006.07.20 00:29
|buy stop
|1056
|0.10
|1.8440
|1.8390
|1.9439
|3414
|2006.07.20 00:29
|sell stop
|1057
|0.10
|1.8400
|1.8450
|1.7401
|3415
|2006.07.20 03:29
|buy
|1056
|0.10
|1.8440
|1.8390
|1.9439
|3416
|2006.07.20 03:59
|modify
|1056
|0.10
|1.8440
|1.8445
|1.9439
|3417
|2006.07.20 06:59
|s/l
|1056
|0.10
|1.8445
|1.8445
|1.9439
|5.00
|13402.64
|3418
|2006.07.20 17:29
|delete
|1057
|0.10
|1.8400
|1.8450
|1.7401
|3419
|2006.07.21 00:29
|buy stop
|1058
|0.10
|1.8503
|1.8453
|1.9502
|3420
|2006.07.21 00:29
|sell stop
|1059
|0.10
|1.8463
|1.8513
|1.7464
|3421
|2006.07.21 08:59
|buy
|1058
|0.10
|1.8503
|1.8453
|1.9502
|3422
|2006.07.21 09:59
|modify
|1058
|0.10
|1.8503
|1.8508
|1.9502
|3423
|2006.07.21 17:29
|close
|1058
|0.10
|1.8582
|1.8508
|1.9502
|79.00
|13481.64
|3424
|2006.07.21 17:59
|delete
|1059
|0.10
|1.8463
|1.8513
|1.7464
|3425
|2006.07.24 00:29
|buy stop
|1060
|0.10
|1.8611
|1.8561
|1.9610
|3426
|2006.07.24 00:29
|sell stop
|1061
|0.10
|1.8571
|1.8621
|1.7572
|3427
|2006.07.24 02:29
|sell
|1061
|0.10
|1.8571
|1.8621
|1.7572
|3428
|2006.07.24 03:29
|modify
|1061
|0.10
|1.8571
|1.8566
|1.7572
|3429
|2006.07.24 17:29
|delete
|1060
|0.10
|1.8611
|1.8561
|1.9610
|3430
|2006.07.24 17:59
|close
|1061
|0.10
|1.8494
|1.8566
|1.7572
|77.00
|13558.64
|3431
|2006.07.25 00:29
|buy stop
|1062
|0.10
|1.8533
|1.8483
|1.9532
|3432
|2006.07.25 00:29
|sell stop
|1063
|0.10
|1.8493
|1.8543
|1.7494
|3433
|2006.07.25 00:59
|sell
|1063
|0.10
|1.8493
|1.8543
|1.7494
|3434
|2006.07.25 02:59
|modify
|1063
|0.10
|1.8493
|1.8488
|1.7494
|3435
|2006.07.25 07:29
|s/l
|1063
|0.10
|1.8488
|1.8488
|1.7494
|5.00
|13563.64
|3436
|2006.07.25 17:29
|delete
|1062
|0.10
|1.8533
|1.8483
|1.9532
|3437
|2006.07.26 00:29
|buy stop
|1064
|0.10
|1.8422
|1.8372
|1.9421
|3438
|2006.07.26 00:29
|sell stop
|1065
|0.10
|1.8382
|1.8432
|1.7383
|3439
|2006.07.26 07:29
|buy
|1064
|0.10
|1.8422
|1.8372
|1.9421
|3440
|2006.07.26 16:59
|modify
|1064
|0.10
|1.8422
|1.8427
|1.9421
|3441
|2006.07.26 17:29
|close
|1064
|0.10
|1.8455
|1.8427
|1.9421
|33.00
|13596.64
|3442
|2006.07.26 17:59
|delete
|1065
|0.10
|1.8382
|1.8432
|1.7383
|3443
|2006.07.27 00:29
|buy stop
|1066
|0.10
|1.8561
|1.8511
|1.9560
|3444
|2006.07.27 00:29
|sell stop
|1067
|0.10
|1.8521
|1.8571
|1.7522
|3445
|2006.07.27 07:59
|buy
|1066
|0.10
|1.8561
|1.8511
|1.9560
|3446
|2006.07.27 09:59
|modify
|1066
|0.10
|1.8561
|1.8566
|1.9560
|3447
|2006.07.27 17:29
|close
|1066
|0.10
|1.8622
|1.8566
|1.9560
|61.00
|13657.64
|3448
|2006.07.27 17:59
|delete
|1067
|0.10
|1.8521
|1.8571
|1.7522
|3449
|2006.07.28 00:29
|buy stop
|1068
|0.10
|1.8600
|1.8550
|1.9599
|3450
|2006.07.28 00:29
|sell stop
|1069
|0.10
|1.8560
|1.8610
|1.7561
|3451
|2006.07.28 02:59
|sell
|1069
|0.10
|1.8560
|1.8610
|1.7561
|3452
|2006.07.28 11:59
|s/l
|1069
|0.10
|1.8610
|1.8610
|1.7561
|-50.00
|13607.64
|3453
|2006.07.28 11:59
|buy
|1068
|0.10
|1.8600
|1.8550
|1.9599
|3454
|2006.07.28 14:29
|s/l
|1068
|0.10
|1.8550
|1.8550
|1.9599
|-50.00
|13557.64
|3455
|2006.07.31 00:29
|buy stop
|1070
|0.10
|1.8645
|1.8595
|1.9644
|3456
|2006.07.31 00:29
|sell stop
|1071
|0.10
|1.8605
|1.8655
|1.7606
|3457
|2006.07.31 01:59
|buy
|1070
|0.10
|1.8645
|1.8595
|1.9644
|3458
|2006.07.31 14:29
|modify
|1070
|0.10
|1.8645
|1.8650
|1.9644
|3459
|2006.07.31 17:29
|close
|1070
|0.10
|1.8681
|1.8650
|1.9644
|36.00
|13593.64
|3460
|2006.07.31 17:59
|delete
|1071
|0.10
|1.8605
|1.8655
|1.7606
|3461
|2006.08.01 00:29
|buy stop
|1072
|0.10
|1.8696
|1.8646
|1.9695
|3462
|2006.08.01 00:29
|sell stop
|1073
|0.10
|1.8656
|1.8706
|1.7657
|3463
|2006.08.01 03:59
|sell
|1073
|0.10
|1.8656
|1.8706
|1.7657
|3464
|2006.08.01 07:59
|modify
|1073
|0.10
|1.8656
|1.8651
|1.7657
|3465
|2006.08.01 09:59
|s/l
|1073
|0.10
|1.8651
|1.8651
|1.7657
|5.00
|13598.64
|3466
|2006.08.01 17:29
|delete
|1072
|0.10
|1.8696
|1.8646
|1.9695
|3467
|2006.08.02 00:29
|buy stop
|1074
|0.10
|1.8780
|1.8730
|1.9779
|3468
|2006.08.02 00:29
|sell stop
|1075
|0.10
|1.8740
|1.8790
|1.7741
|3469
|2006.08.02 05:29
|buy
|1074
|0.10
|1.8780
|1.8730
|1.9779
|3470
|2006.08.02 11:29
|sell
|1075
|0.10
|1.8740
|1.8790
|1.7741
|3471
|2006.08.02 17:29
|close
|1074
|0.10
|1.8770
|1.8730
|1.9779
|-10.00
|13588.64
|3472
|2006.08.02 17:59
|close
|1075
|0.10
|1.8782
|1.8790
|1.7741
|-42.00
|13546.64
|3473
|2006.08.03 00:29
|buy stop
|1076
|0.10
|1.8791
|1.8741
|1.9790
|3474
|2006.08.03 00:29
|sell stop
|1077
|0.10
|1.8751
|1.8801
|1.7752
|3475
|2006.08.03 06:29
|sell
|1077
|0.10
|1.8751
|1.8801
|1.7752
|3476
|2006.08.03 10:59
|modify
|1077
|0.10
|1.8751
|1.8746
|1.7752
|3477
|2006.08.03 13:29
|s/l
|1077
|0.10
|1.8746
|1.8746
|1.7752
|5.00
|13551.64
|3478
|2006.08.03 13:29
|buy
|1076
|0.10
|1.8791
|1.8741
|1.9790
|3479
|2006.08.03 13:59
|modify
|1076
|0.10
|1.8791
|1.8796
|1.9790
|3480
|2006.08.03 17:29
|close
|1076
|0.10
|1.8866
|1.8796
|1.9790
|75.00
|13626.64
|3481
|2006.08.04 00:29
|buy stop
|1078
|0.10
|1.8898
|1.8848
|1.9897
|3482
|2006.08.04 00:29
|sell stop
|1079
|0.10
|1.8858
|1.8908
|1.7859
|3483
|2006.08.04 06:29
|sell
|1079
|0.10
|1.8858
|1.8908
|1.7859
|3484
|2006.08.04 10:29
|buy
|1078
|0.10
|1.8898
|1.8848
|1.9897
|3485
|2006.08.04 10:59
|s/l
|1079
|0.10
|1.8908
|1.8908
|1.7859
|-50.00
|13576.64
|3486
|2006.08.04 11:59
|modify
|1078
|0.10
|1.8898
|1.8903
|1.9897
|3487
|2006.08.04 12:59
|s/l
|1078
|0.10
|1.8903
|1.8903
|1.9897
|5.00
|13581.64
|3488
|2006.08.07 00:29
|buy stop
|1080
|0.10
|1.9093
|1.9043
|2.0092
|3489
|2006.08.07 00:29
|sell stop
|1081
|0.10
|1.9053
|1.9103
|1.8054
|3490
|2006.08.07 08:59
|sell
|1081
|0.10
|1.9053
|1.9103
|1.8054
|3491
|2006.08.07 12:29
|buy
|1080
|0.10
|1.9093
|1.9043
|2.0092
|3492
|2006.08.07 14:59
|s/l
|1081
|0.10
|1.9103
|1.9103
|1.8054
|-50.00
|13531.64
|3493
|2006.08.07 17:29
|close
|1080
|0.10
|1.9094
|1.9043
|2.0092
|1.00
|13532.64
|3494
|2006.08.08 00:29
|buy stop
|1082
|0.10
|1.9060
|1.9010
|2.0059
|3495
|2006.08.08 00:29
|sell stop
|1083
|0.10
|1.9020
|1.9070
|1.8021
|3496
|2006.08.08 02:59
|buy
|1082
|0.10
|1.9060
|1.9010
|2.0059
|3497
|2006.08.08 16:59
|modify
|1082
|0.10
|1.9060
|1.9065
|2.0059
|3498
|2006.08.08 17:29
|s/l
|1082
|0.10
|1.9065
|1.9065
|2.0059
|5.00
|13537.64
|3499
|2006.08.08 17:29
|delete
|1083
|0.10
|1.9020
|1.9070
|1.8021
|3500
|2006.08.09 00:29
|buy stop
|1084
|0.10
|1.9082
|1.9032
|2.0081
|3501
|2006.08.09 10:29
|buy
|1084
|0.10
|1.9082
|1.9032
|2.0081
|3502
|2006.08.09 17:29
|close
|1084
|0.10
|1.9080
|1.9032
|2.0081
|-2.00
|13535.64
|3503
|2006.08.10 00:29
|buy stop
|1085
|0.10
|1.9067
|1.9017
|2.0066
|3504
|2006.08.10 00:29
|sell stop
|1086
|0.10
|1.9027
|1.9077
|1.8028
|3505
|2006.08.10 05:29
|buy
|1085
|0.10
|1.9067
|1.9017
|2.0066
|3506
|2006.08.10 09:59
|s/l
|1085
|0.10
|1.9017
|1.9017
|2.0066
|-50.00
|13485.64
|3507
|2006.08.10 09:59
|sell
|1086
|0.10
|1.9027
|1.9077
|1.8028
|3508
|2006.08.10 10:29
|modify
|1086
|0.10
|1.9027
|1.9022
|1.8028
|3509
|2006.08.10 11:29
|s/l
|1086
|0.10
|1.9022
|1.9022
|1.8028
|5.00
|13490.64
|3510
|2006.08.11 00:29
|buy stop
|1087
|0.10
|1.8957
|1.8907
|1.9956
|3511
|2006.08.11 00:29
|sell stop
|1088
|0.10
|1.8917
|1.8967
|1.7918
|3512
|2006.08.11 08:29
|sell
|1088
|0.10
|1.8917
|1.8967
|1.7918
|3513
|2006.08.11 10:29
|s/l
|1088
|0.10
|1.8967
|1.8967
|1.7918
|-50.00
|13440.64
|3514
|2006.08.11 10:29
|buy
|1087
|0.10
|1.8957
|1.8907
|1.9956
|3515
|2006.08.11 10:59
|modify
|1087
|0.10
|1.8957
|1.8962
|1.9956
|3516
|2006.08.11 11:29
|s/l
|1087
|0.10
|1.8962
|1.8962
|1.9956
|5.00
|13445.64
|3517
|2006.08.14 00:29
|sell stop
|1089
|0.10
|1.8876
|1.8926
|1.7877
|3518
|2006.08.14 10:59
|sell
|1089
|0.10
|1.8876
|1.8926
|1.7877
|3519
|2006.08.14 16:29
|s/l
|1089
|0.10
|1.8926
|1.8926
|1.7877
|-50.00
|13395.64
|3520
|2006.08.15 00:29
|buy stop
|1090
|0.10
|1.8906
|1.8856
|1.9905
|3521
|2006.08.15 00:29
|sell stop
|1091
|0.10
|1.8866
|1.8916
|1.7867
|3522
|2006.08.15 02:29
|buy
|1090
|0.10
|1.8906
|1.8856
|1.9905
|3523
|2006.08.15 07:59
|modify
|1090
|0.10
|1.8906
|1.8911
|1.9905
|3524
|2006.08.15 08:29
|s/l
|1090
|0.10
|1.8911
|1.8911
|1.9905
|5.00
|13400.64
|3525
|2006.08.15 17:29
|delete
|1091
|0.10
|1.8866
|1.8916
|1.7867
|3526
|2006.08.16 00:29
|buy stop
|1092
|0.10
|1.8956
|1.8906
|1.9955
|3527
|2006.08.16 00:29
|sell stop
|1093
|0.10
|1.8916
|1.8966
|1.7917
|3528
|2006.08.16 10:29
|sell
|1093
|0.10
|1.8916
|1.8966
|1.7917
|3529
|2006.08.16 11:29
|modify
|1093
|0.10
|1.8916
|1.8911
|1.7917
|3530
|2006.08.16 11:59
|s/l
|1093
|0.10
|1.8911
|1.8911
|1.7917
|5.00
|13405.64
|3531
|2006.08.16 14:59
|buy
|1092
|0.10
|1.8956
|1.8906
|1.9955
|3532
|2006.08.16 15:29
|modify
|1092
|0.10
|1.8956
|1.8961
|1.9955
|3533
|2006.08.16 17:29
|close
|1092
|0.10
|1.8998
|1.8961
|1.9955
|42.00
|13447.64
|3534
|2006.08.17 00:29
|buy stop
|1094
|0.10
|1.8983
|1.8933
|1.9982
|3535
|2006.08.17 00:29
|sell stop
|1095
|0.10
|1.8943
|1.8993
|1.7944
|3536
|2006.08.17 08:29
|buy
|1094
|0.10
|1.8983
|1.8933
|1.9982
|3537
|2006.08.17 16:29
|s/l
|1094
|0.10
|1.8933
|1.8933
|1.9982
|-50.00
|13397.64
|3538
|2006.08.17 16:29
|sell
|1095
|0.10
|1.8943
|1.8993
|1.7944
|3539
|2006.08.17 17:29
|close
|1095
|0.10
|1.8943
|1.8993
|1.7944
|0.00
|13397.64
|3540
|2006.08.18 00:29
|buy stop
|1096
|0.10
|1.8874
|1.8824
|1.9873
|3541
|2006.08.18 00:29
|sell stop
|1097
|0.10
|1.8834
|1.8884
|1.7835
|3542
|2006.08.18 09:29
|sell
|1097
|0.10
|1.8834
|1.8884
|1.7835
|3543
|2006.08.18 13:59
|modify
|1097
|0.10
|1.8834
|1.8829
|1.7835
|3544
|2006.08.18 15:59
|s/l
|1097
|0.10
|1.8829
|1.8829
|1.7835
|5.00
|13402.64
|3545
|2006.08.18 17:29
|delete
|1096
|0.10
|1.8874
|1.8824
|1.9873
|3546
|2006.08.21 00:29
|buy stop
|1098
|0.10
|1.8833
|1.8783
|1.9832
|3547
|2006.08.21 00:29
|sell stop
|1099
|0.10
|1.8793
|1.8843
|1.7794
|3548
|2006.08.21 02:59
|buy
|1098
|0.10
|1.8833
|1.8783
|1.9832
|3549
|2006.08.21 04:29
|modify
|1098
|0.10
|1.8833
|1.8838
|1.9832
|3550
|2006.08.21 17:29
|close
|1098
|0.10
|1.8956
|1.8838
|1.9832
|123.00
|13525.64
|3551
|2006.08.21 17:59
|delete
|1099
|0.10
|1.8793
|1.8843
|1.7794
|3552
|2006.08.22 00:29
|buy stop
|1100
|0.10
|1.8943
|1.8893
|1.9942
|3553
|2006.08.22 00:59
|sell stop
|1101
|0.10
|1.8903
|1.8953
|1.7904
|3554
|2006.08.22 04:29
|sell
|1101
|0.10
|1.8903
|1.8953
|1.7904
|3555
|2006.08.22 08:59
|buy
|1100
|0.10
|1.8943
|1.8893
|1.9942
|3556
|2006.08.22 13:59
|s/l
|1100
|0.10
|1.8893
|1.8893
|1.9942
|-50.00
|13475.64
|3557
|2006.08.22 16:59
|modify
|1101
|0.10
|1.8903
|1.8898
|1.7904
|3558
|2006.08.22 17:29
|close
|1101
|0.10
|1.8892
|1.8898
|1.7904
|11.00
|13486.64
|3559
|2006.08.23 00:29
|buy stop
|1102
|0.10
|1.8897
|1.8847
|1.9896
|3560
|2006.08.23 00:29
|sell stop
|1103
|0.10
|1.8857
|1.8907
|1.7858
|3561
|2006.08.23 09:29
|buy
|1102
|0.10
|1.8897
|1.8847
|1.9896
|3562
|2006.08.23 10:29
|modify
|1102
|0.10
|1.8897
|1.8902
|1.9896
|3563
|2006.08.23 17:29
|close
|1102
|0.10
|1.8916
|1.8902
|1.9896
|19.00
|13505.64
|3564
|2006.08.23 17:59
|delete
|1103
|0.10
|1.8857
|1.8907
|1.7858
|3565
|2006.08.24 00:29
|buy stop
|1104
|0.10
|1.8949
|1.8899
|1.9948
|3566
|2006.08.24 00:29
|sell stop
|1105
|0.10
|1.8909
|1.8959
|1.7910
|3567
|2006.08.24 03:29
|sell
|1105
|0.10
|1.8909
|1.8959
|1.7910
|3568
|2006.08.24 13:59
|buy
|1104
|0.10
|1.8949
|1.8899
|1.9948
|3569
|2006.08.24 17:29
|close
|1104
|0.10
|1.8912
|1.8899
|1.9948
|-37.00
|13468.64
|3570
|2006.08.24 17:59
|close
|1105
|0.10
|1.8886
|1.8959
|1.7910
|23.00
|13491.64
|3571
|2006.08.25 00:29
|buy stop
|1106
|0.10
|1.8893
|1.8843
|1.9892
|3572
|2006.08.25 00:29
|sell stop
|1107
|0.10
|1.8853
|1.8903
|1.7854
|3573
|2006.08.25 08:29
|sell
|1107
|0.10
|1.8853
|1.8903
|1.7854
|3574
|2006.08.25 12:29
|buy
|1106
|0.10
|1.8893
|1.8843
|1.9892
|3575
|2006.08.25 17:29
|s/l
|1107
|0.10
|1.8903
|1.8903
|1.7854
|-50.00
|13441.64
|3576
|2006.08.25 17:29
|close
|1106
|0.10
|1.8900
|1.8843
|1.9892
|7.00
|13448.64
|3577
|2006.08.28 00:29
|buy stop
|1108
|0.10
|1.8894
|1.8844
|1.9893
|3578
|2006.08.28 00:29
|sell stop
|1109
|0.10
|1.8854
|1.8904
|1.7855
|3579
|2006.08.28 05:29
|buy
|1108
|0.10
|1.8894
|1.8844
|1.9893
|3580
|2006.08.28 06:29
|modify
|1108
|0.10
|1.8894
|1.8899
|1.9893
|3581
|2006.08.28 17:29
|close
|1108
|0.10
|1.8964
|1.8899
|1.9893
|70.00
|13518.64
|3582
|2006.08.28 17:59
|delete
|1109
|0.10
|1.8854
|1.8904
|1.7855
|3583
|2006.08.29 00:29
|buy stop
|1110
|0.10
|1.8954
|1.8904
|1.9953
|3584
|2006.08.29 00:29
|sell stop
|1111
|0.10
|1.8914
|1.8964
|1.7915
|3585
|2006.08.29 02:29
|buy
|1110
|0.10
|1.8954
|1.8904
|1.9953
|3586
|2006.08.29 04:59
|modify
|1110
|0.10
|1.8954
|1.8959
|1.9953
|3587
|2006.08.29 16:29
|s/l
|1110
|0.10
|1.8959
|1.8959
|1.9953
|5.00
|13523.64
|3588
|2006.08.29 17:29
|delete
|1111
|0.10
|1.8914
|1.8964
|1.7915
|3589
|2006.08.30 00:29
|buy stop
|1112
|0.10
|1.9012
|1.8962
|2.0011
|3590
|2006.08.30 00:29
|sell stop
|1113
|0.10
|1.8972
|1.9022
|1.7973
|3591
|2006.08.30 08:59
|buy
|1112
|0.10
|1.9012
|1.8962
|2.0011
|3592
|2006.08.30 15:29
|modify
|1112
|0.10
|1.9012
|1.9017
|2.0011
|3593
|2006.08.30 17:29
|close
|1112
|0.10
|1.9040
|1.9017
|2.0011
|28.00
|13551.64
|3594
|2006.08.30 17:59
|delete
|1113
|0.10
|1.8972
|1.9022
|1.7973
|3595
|2006.08.31 00:29
|buy stop
|1114
|0.10
|1.9056
|1.9006
|2.0055
|3596
|2006.08.31 00:29
|sell stop
|1115
|0.10
|1.9016
|1.9066
|1.8017
|3597
|2006.08.31 08:29
|buy
|1114
|0.10
|1.9056
|1.9006
|2.0055
|3598
|2006.08.31 09:29
|modify
|1114
|0.10
|1.9056
|1.9061
|2.0055
|3599
|2006.08.31 15:59
|s/l
|1114
|0.10
|1.9061
|1.9061
|2.0055
|5.00
|13556.64
|3600
|2006.08.31 16:29
|sell
|1115
|0.10
|1.9016
|1.9066
|1.8017
|3601
|2006.08.31 17:29
|close
|1115
|0.10
|1.9036
|1.9066
|1.8017
|-20.00
|13536.64
|3602
|2006.09.01 00:29
|buy stop
|1116
|0.10
|1.9056
|1.9006
|2.0055
|3603
|2006.09.01 00:29
|sell stop
|1117
|0.10
|1.9016
|1.9066
|1.8017
|3604
|2006.09.01 14:59
|sell
|1117
|0.10
|1.9016
|1.9066
|1.8017
|3605
|2006.09.01 15:29
|modify
|1117
|0.10
|1.9016
|1.9011
|1.8017
|3606
|2006.09.01 16:59
|s/l
|1117
|0.10
|1.9011
|1.9011
|1.8017
|5.00
|13541.64
|3607
|2006.09.01 17:29
|delete
|1116
|0.10
|1.9056
|1.9006
|2.0055
|3608
|2006.09.04 00:29
|buy stop
|1118
|0.10
|1.9084
|1.9034
|2.0083
|3609
|2006.09.04 00:29
|sell stop
|1119
|0.10
|1.9044
|1.9094
|1.8045
|3610
|2006.09.04 10:59
|sell
|1119
|0.10
|1.9044
|1.9094
|1.8045
|3611
|2006.09.04 17:29
|delete
|1118
|0.10
|1.9084
|1.9034
|2.0083
|3612
|2006.09.04 17:59
|close
|1119
|0.10
|1.9055
|1.9094
|1.8045
|-11.00
|13530.64
|3613
|2006.09.05 00:29
|buy stop
|1120
|0.10
|1.9076
|1.9026
|2.0075
|3614
|2006.09.05 00:29
|sell stop
|1121
|0.10
|1.9036
|1.9086
|1.8037
|3615
|2006.09.05 02:59
|sell
|1121
|0.10
|1.9036
|1.9086
|1.8037
|3616
|2006.09.05 09:29
|modify
|1121
|0.10
|1.9036
|1.9031
|1.8037
|3617
|2006.09.05 17:29
|delete
|1120
|0.10
|1.9076
|1.9026
|2.0075
|3618
|2006.09.05 17:59
|close
|1121
|0.10
|1.8928
|1.9031
|1.8037
|108.00
|13638.64
|3619
|2006.09.06 00:29
|buy stop
|1122
|0.10
|1.8955
|1.8905
|1.9954
|3620
|2006.09.06 00:29
|sell stop
|1123
|0.10
|1.8915
|1.8965
|1.7916
|3621
|2006.09.06 10:59
|sell
|1123
|0.10
|1.8915
|1.8965
|1.7916
|3622
|2006.09.06 11:59
|modify
|1123
|0.10
|1.8915
|1.8910
|1.7916
|3623
|2006.09.06 17:29
|delete
|1122
|0.10
|1.8955
|1.8905
|1.9954
|3624
|2006.09.06 17:59
|close
|1123
|0.10
|1.8810
|1.8910
|1.7916
|105.00
|13743.64
|3625
|2006.09.07 00:29
|buy stop
|1124
|0.10
|1.8872
|1.8822
|1.9871
|3626
|2006.09.07 00:29
|sell stop
|1125
|0.10
|1.8832
|1.8882
|1.7833
|3627
|2006.09.07 08:29
|sell
|1125
|0.10
|1.8832
|1.8882
|1.7833
|3628
|2006.09.07 13:29
|modify
|1125
|0.10
|1.8832
|1.8827
|1.7833
|3629
|2006.09.07 17:29
|delete
|1124
|0.10
|1.8872
|1.8822
|1.9871
|3630
|2006.09.07 17:59
|close
|1125
|0.10
|1.8754
|1.8827
|1.7833
|78.00
|13821.64
|3631
|2006.09.08 00:29
|buy stop
|1126
|0.10
|1.8782
|1.8732
|1.9781
|3632
|2006.09.08 00:29
|sell stop
|1127
|0.10
|1.8742
|1.8792
|1.7743
|3633
|2006.09.08 02:59
|sell
|1127
|0.10
|1.8742
|1.8792
|1.7743
|3634
|2006.09.08 10:29
|modify
|1127
|0.10
|1.8742
|1.8737
|1.7743
|3635
|2006.09.08 17:29
|delete
|1126
|0.10
|1.8782
|1.8732
|1.9781
|3636
|2006.09.08 17:59
|close
|1127
|0.10
|1.8659
|1.8737
|1.7743
|83.00
|13904.64
|3637
|2006.09.11 00:29
|buy stop
|1128
|0.10
|1.8672
|1.8622
|1.9671
|3638
|2006.09.11 00:29
|sell stop
|1129
|0.10
|1.8632
|1.8682
|1.7633
|3639
|2006.09.11 01:59
|buy
|1128
|0.10
|1.8672
|1.8622
|1.9671
|3640
|2006.09.11 16:29
|s/l
|1128
|0.10
|1.8622
|1.8622
|1.9671
|-50.00
|13854.64
|3641
|2006.09.11 16:29
|sell
|1129
|0.10
|1.8632
|1.8682
|1.7633
|3642
|2006.09.11 17:29
|close
|1129
|0.10
|1.8628
|1.8682
|1.7633
|4.00
|13858.64
|3643
|2006.09.12 00:29
|buy stop
|1130
|0.10
|1.8664
|1.8614
|1.9663
|3644
|2006.09.12 00:29
|sell stop
|1131
|0.10
|1.8624
|1.8674
|1.7625
|3645
|2006.09.12 01:59
|buy
|1130
|0.10
|1.8664
|1.8614
|1.9663
|3646
|2006.09.12 06:59
|modify
|1130
|0.10
|1.8664
|1.8669
|1.9663
|3647
|2006.09.12 17:29
|close
|1130
|0.10
|1.8746
|1.8669
|1.9663
|82.00
|13940.64
|3648
|2006.09.12 17:59
|delete
|1131
|0.10
|1.8624
|1.8674
|1.7625
|3649
|2006.09.13 00:29
|buy stop
|1132
|0.10
|1.8758
|1.8708
|1.9757
|3650
|2006.09.13 00:29
|sell stop
|1133
|0.10
|1.8718
|1.8768
|1.7719
|3651
|2006.09.13 02:29
|sell
|1133
|0.10
|1.8718
|1.8768
|1.7719
|3652
|2006.09.13 10:29
|buy
|1132
|0.10
|1.8758
|1.8708
|1.9757
|3653
|2006.09.13 17:29
|close
|1132
|0.10
|1.8745
|1.8708
|1.9757
|-13.00
|13927.64
|3654
|2006.09.13 17:59
|close
|1133
|0.10
|1.8766
|1.8768
|1.7719
|-48.00
|13879.64
|3655
|2006.09.14 00:29
|buy stop
|1134
|0.10
|1.8793
|1.8743
|1.9792
|3656
|2006.09.14 00:29
|sell stop
|1135
|0.10
|1.8753
|1.8803
|1.7754
|3657
|2006.09.14 10:59
|buy
|1134
|0.10
|1.8793
|1.8743
|1.9792
|3658
|2006.09.14 12:29
|modify
|1134
|0.10
|1.8793
|1.8798
|1.9792
|3659
|2006.09.14 17:29
|close
|1134
|0.10
|1.8892
|1.8798
|1.9792
|99.00
|13978.64
|3660
|2006.09.14 17:59
|delete
|1135
|0.10
|1.8753
|1.8803
|1.7754
|3661
|2006.09.15 00:29
|buy stop
|1136
|0.10
|1.8883
|1.8833
|1.9882
|3662
|2006.09.15 00:29
|sell stop
|1137
|0.10
|1.8843
|1.8893
|1.7844
|3663
|2006.09.15 10:29
|sell
|1137
|0.10
|1.8843
|1.8893
|1.7844
|3664
|2006.09.15 12:29
|modify
|1137
|0.10
|1.8843
|1.8838
|1.7844
|3665
|2006.09.15 17:29
|delete
|1136
|0.10
|1.8883
|1.8833
|1.9882
|3666
|2006.09.15 17:59
|close
|1137
|0.10
|1.8779
|1.8838
|1.7844
|64.00
|14042.64
|3667
|2006.09.18 00:29
|buy stop
|1138
|0.10
|1.8796
|1.8746
|1.9795
|3668
|2006.09.18 00:29
|sell stop
|1139
|0.10
|1.8756
|1.8806
|1.7757
|3669
|2006.09.18 02:29
|buy
|1138
|0.10
|1.8796
|1.8746
|1.9795
|3670
|2006.09.18 08:59
|modify
|1138
|0.10
|1.8796
|1.8801
|1.9795
|3671
|2006.09.18 11:29
|s/l
|1138
|0.10
|1.8801
|1.8801
|1.9795
|5.00
|14047.64
|3672
|2006.09.18 11:59
|sell
|1139
|0.10
|1.8756
|1.8806
|1.7757
|3673
|2006.09.18 17:29
|close
|1139
|0.10
|1.8774
|1.8806
|1.7757
|-18.00
|14029.64
|3674
|2006.09.19 00:29
|buy stop
|1140
|0.10
|1.8826
|1.8776
|1.9825
|3675
|2006.09.19 00:29
|sell stop
|1141
|0.10
|1.8786
|1.8836
|1.7787
|3676
|2006.09.19 04:59
|buy
|1140
|0.10
|1.8826
|1.8776
|1.9825
|3677
|2006.09.19 15:29
|modify
|1140
|0.10
|1.8826
|1.8831
|1.9825
|3678
|2006.09.19 17:29
|close
|1140
|0.10
|1.8837
|1.8831
|1.9825
|11.00
|14040.64
|3679
|2006.09.19 17:59
|delete
|1141
|0.10
|1.8786
|1.8836
|1.7787
|3680
|2006.09.20 00:29
|buy stop
|1142
|0.10
|1.8831
|1.8781
|1.9830
|3681
|2006.09.20 00:29
|sell stop
|1143
|0.10
|1.8791
|1.8841
|1.7792
|3682
|2006.09.20 03:29
|buy
|1142
|0.10
|1.8831
|1.8781
|1.9830
|3683
|2006.09.20 15:59
|modify
|1142
|0.10
|1.8831
|1.8836
|1.9830
|3684
|2006.09.20 17:29
|close
|1142
|0.10
|1.8885
|1.8836
|1.9830
|54.00
|14094.64
|3685
|2006.09.20 17:59
|delete
|1143
|0.10
|1.8791
|1.8841
|1.7792
|3686
|2006.09.21 00:29
|buy stop
|1144
|0.10
|1.8889
|1.8839
|1.9888
|3687
|2006.09.21 00:29
|sell stop
|1145
|0.10
|1.8849
|1.8899
|1.7850
|3688
|2006.09.21 02:29
|buy
|1144
|0.10
|1.8889
|1.8839
|1.9888
|3689
|2006.09.21 03:29
|modify
|1144
|0.10
|1.8889
|1.8894
|1.9888
|3690
|2006.09.21 17:29
|close
|1144
|0.10
|1.8971
|1.8894
|1.9888
|82.00
|14176.64
|3691
|2006.09.21 17:59
|delete
|1145
|0.10
|1.8849
|1.8899
|1.7850
|3692
|2006.09.22 00:29
|buy stop
|1146
|0.10
|1.9044
|1.8994
|2.0043
|3693
|2006.09.22 00:29
|sell stop
|1147
|0.10
|1.9004
|1.9054
|1.8005
|3694
|2006.09.22 09:29
|buy
|1146
|0.10
|1.9044
|1.8994
|2.0043
|3695
|2006.09.22 17:29
|close
|1146
|0.10
|1.9014
|1.8994
|2.0043
|-30.00
|14146.64
|3696
|2006.09.22 17:59
|delete
|1147
|0.10
|1.9004
|1.9054
|1.8005
|3697
|2006.09.25 00:29
|buy stop
|1148
|0.10
|1.9027
|1.8977
|2.0026
|3698
|2006.09.25 00:29
|sell stop
|1149
|0.10
|1.8987
|1.9037
|1.7988
|3699
|2006.09.25 03:59
|buy
|1148
|0.10
|1.9027
|1.8977
|2.0026
|3700
|2006.09.25 07:29
|modify
|1148
|0.10
|1.9027
|1.9032
|2.0026
|3701
|2006.09.25 09:59
|s/l
|1148
|0.10
|1.9032
|1.9032
|2.0026
|5.00
|14151.64
|3702
|2006.09.25 17:29
|delete
|1149
|0.10
|1.8987
|1.9037
|1.7988
|3703
|2006.09.26 00:29
|buy stop
|1150
|0.10
|1.9021
|1.8971
|2.0020
|3704
|2006.09.26 00:29
|sell stop
|1151
|0.10
|1.8981
|1.9031
|1.7982
|3705
|2006.09.26 02:29
|buy
|1150
|0.10
|1.9021
|1.8971
|2.0020
|3706
|2006.09.26 10:29
|s/l
|1150
|0.10
|1.8971
|1.8971
|2.0020
|-50.00
|14101.64
|3707
|2006.09.26 10:29
|sell
|1151
|0.10
|1.8981
|1.9031
|1.7982
|3708
|2006.09.26 10:59
|modify
|1151
|0.10
|1.8981
|1.8976
|1.7982
|3709
|2006.09.26 17:29
|close
|1151
|0.10
|1.8964
|1.8976
|1.7982
|17.00
|14118.64
|3710
|2006.09.27 00:29
|buy stop
|1152
|0.10
|1.8962
|1.8912
|1.9961
|3711
|2006.09.27 00:29
|sell stop
|1153
|0.10
|1.8922
|1.8972
|1.7923
|3712
|2006.09.27 09:59
|sell
|1153
|0.10
|1.8922
|1.8972
|1.7923
|3713
|2006.09.27 10:59
|modify
|1153
|0.10
|1.8922
|1.8917
|1.7923
|3714
|2006.09.27 13:59
|s/l
|1153
|0.10
|1.8917
|1.8917
|1.7923
|5.00
|14123.64
|3715
|2006.09.27 17:29
|delete
|1152
|0.10
|1.8962
|1.8912
|1.9961
|3716
|2006.09.28 00:29
|buy stop
|1154
|0.10
|1.8907
|1.8857
|1.9906
|3717
|2006.09.28 00:29
|sell stop
|1155
|0.10
|1.8867
|1.8917
|1.7868
|3718
|2006.09.28 02:29
|buy
|1154
|0.10
|1.8907
|1.8857
|1.9906
|3719
|2006.09.28 07:29
|sell
|1155
|0.10
|1.8867
|1.8917
|1.7868
|3720
|2006.09.28 08:29
|s/l
|1154
|0.10
|1.8857
|1.8857
|1.9906
|-50.00
|14073.64
|3721
|2006.09.28 08:59
|modify
|1155
|0.10
|1.8867
|1.8862
|1.7868
|3722
|2006.09.28 17:29
|close
|1155
|0.10
|1.8743
|1.8862
|1.7868
|124.00
|14197.64
|3723
|2006.09.29 00:29
|buy stop
|1156
|0.10
|1.8776
|1.8726
|1.9775
|3724
|2006.09.29 00:29
|sell stop
|1157
|0.10
|1.8736
|1.8786
|1.7737
|3725
|2006.09.29 04:59
|buy
|1156
|0.10
|1.8776
|1.8726
|1.9775
|3726
|2006.09.29 08:29
|sell
|1157
|0.10
|1.8736
|1.8786
|1.7737
|3727
|2006.09.29 08:59
|s/l
|1156
|0.10
|1.8726
|1.8726
|1.9775
|-50.00
|14147.64
|3728
|2006.09.29 09:29
|modify
|1157
|0.10
|1.8736
|1.8731
|1.7737
|3729
|2006.09.29 17:29
|close
|1157
|0.10
|1.8713
|1.8731
|1.7737
|23.00
|14170.64
|3730
|2006.10.02 00:29
|buy stop
|1158
|0.10
|1.8766
|1.8716
|1.9765
|3731
|2006.10.02 00:29
|sell stop
|1159
|0.10
|1.8726
|1.8776
|1.7727
|3732
|2006.10.02 00:59
|sell
|1159
|0.10
|1.8726
|1.8776
|1.7727
|3733
|2006.10.02 03:59
|modify
|1159
|0.10
|1.8726
|1.8721
|1.7727
|3734
|2006.10.02 08:29
|s/l
|1159
|0.10
|1.8721
|1.8721
|1.7727
|5.00
|14175.64
|3735
|2006.10.02 15:59
|buy
|1158
|0.10
|1.8766
|1.8716
|1.9765
|3736
|2006.10.02 16:29
|modify
|1158
|0.10
|1.8766
|1.8771
|1.9765
|3737
|2006.10.02 17:29
|close
|1158
|0.10
|1.8860
|1.8771
|1.9765
|94.00
|14269.64
|3738
|2006.10.03 00:29
|buy stop
|1160
|0.10
|1.8883
|1.8833
|1.9882
|3739
|2006.10.03 00:29
|sell stop
|1161
|0.10
|1.8843
|1.8893
|1.7844
|3740
|2006.10.03 08:59
|buy
|1160
|0.10
|1.8883
|1.8833
|1.9882
|3741
|2006.10.03 17:29
|close
|1160
|0.10
|1.8883
|1.8833
|1.9882
|0.00
|14269.64
|3742
|2006.10.03 17:59
|delete
|1161
|0.10
|1.8843
|1.8893
|1.7844
|3743
|2006.10.04 00:29
|buy stop
|1162
|0.10
|1.8894
|1.8844
|1.9893
|3744
|2006.10.04 00:29
|sell stop
|1163
|0.10
|1.8854
|1.8904
|1.7855
|3745
|2006.10.04 03:59
|sell
|1163
|0.10
|1.8854
|1.8904
|1.7855
|3746
|2006.10.04 11:29
|modify
|1163
|0.10
|1.8854
|1.8849
|1.7855
|3747
|2006.10.04 16:29
|s/l
|1163
|0.10
|1.8849
|1.8849
|1.7855
|5.00
|14274.64
|3748
|2006.10.04 17:29
|delete
|1162
|0.10
|1.8894
|1.8844
|1.9893
|3749
|2006.10.05 00:29
|buy stop
|1164
|0.10
|1.8886
|1.8836
|1.9885
|3750
|2006.10.05 00:29
|sell stop
|1165
|0.10
|1.8846
|1.8896
|1.7847
|3751
|2006.10.05 10:59
|sell
|1165
|0.10
|1.8846
|1.8896
|1.7847
|3752
|2006.10.05 13:59
|modify
|1165
|0.10
|1.8846
|1.8841
|1.7847
|3753
|2006.10.05 17:29
|delete
|1164
|0.10
|1.8886
|1.8836
|1.9885
|3754
|2006.10.05 17:59
|close
|1165
|0.10
|1.8770
|1.8841
|1.7847
|76.00
|14350.64
|3755
|2006.10.06 00:29
|buy stop
|1166
|0.10
|1.8806
|1.8756
|1.9805
|3756
|2006.10.06 00:29
|sell stop
|1167
|0.10
|1.8766
|1.8816
|1.7767
|3757
|2006.10.06 03:29
|sell
|1167
|0.10
|1.8766
|1.8816
|1.7767
|3758
|2006.10.06 09:29
|modify
|1167
|0.10
|1.8766
|1.8761
|1.7767
|3759
|2006.10.06 11:29
|s/l
|1167
|0.10
|1.8761
|1.8761
|1.7767
|5.00
|14355.64
|3760
|2006.10.06 14:29
|buy
|1166
|0.10
|1.8806
|1.8756
|1.9805
|3761
|2006.10.06 14:59
|s/l
|1166
|0.10
|1.8756
|1.8756
|1.9805
|-50.00
|14305.64
|3762
|2006.10.09 00:29
|buy stop
|1168
|0.10
|1.8709
|1.8659
|1.9708
|3763
|2006.10.09 00:29
|sell stop
|1169
|0.10
|1.8669
|1.8719
|1.7670
|3764
|2006.10.09 03:29
|buy
|1168
|0.10
|1.8709
|1.8659
|1.9708
|3765
|2006.10.09 10:59
|sell
|1169
|0.10
|1.8669
|1.8719
|1.7670
|3766
|2006.10.09 14:29
|s/l
|1168
|0.10
|1.8659
|1.8659
|1.9708
|-50.00
|14255.64
|3767
|2006.10.09 15:29
|modify
|1169
|0.10
|1.8669
|1.8664
|1.7670
|3768
|2006.10.09 17:29
|s/l
|1169
|0.10
|1.8664
|1.8664
|1.7670
|5.00
|14260.64
|3769
|2006.10.10 00:29
|buy stop
|1170
|0.10
|1.8687
|1.8637
|1.9686
|3770
|2006.10.10 00:29
|sell stop
|1171
|0.10
|1.8647
|1.8697
|1.7648
|3771
|2006.10.10 08:59
|buy
|1170
|0.10
|1.8687
|1.8637
|1.9686
|3772
|2006.10.10 10:29
|s/l
|1170
|0.10
|1.8637
|1.8637
|1.9686
|-50.00
|14210.64
|3773
|2006.10.10 10:29
|sell
|1171
|0.10
|1.8647
|1.8697
|1.7648
|3774
|2006.10.10 10:59
|modify
|1171
|0.10
|1.8647
|1.8642
|1.7648
|3775
|2006.10.10 17:29
|close
|1171
|0.10
|1.8545
|1.8642
|1.7648
|102.00
|14312.64
|3776
|2006.10.11 00:29
|buy stop
|1172
|0.10
|1.8557
|1.8507
|1.9556
|3777
|2006.10.11 00:29
|sell stop
|1173
|0.10
|1.8517
|1.8567
|1.7518
|3778
|2006.10.11 09:29
|buy
|1172
|0.10
|1.8557
|1.8507
|1.9556
|3779
|2006.10.11 11:29
|modify
|1172
|0.10
|1.8557
|1.8562
|1.9556
|3780
|2006.10.11 14:29
|s/l
|1172
|0.10
|1.8562
|1.8562
|1.9556
|5.00
|14317.64
|3781
|2006.10.11 17:29
|delete
|1173
|0.10
|1.8517
|1.8567
|1.7518
|3782
|2006.10.12 00:29
|buy stop
|1174
|0.10
|1.8566
|1.8516
|1.9565
|3783
|2006.10.12 00:29
|sell stop
|1175
|0.10
|1.8526
|1.8576
|1.7527
|3784
|2006.10.12 04:59
|buy
|1174
|0.10
|1.8566
|1.8516
|1.9565
|3785
|2006.10.12 09:59
|modify
|1174
|0.10
|1.8566
|1.8571
|1.9565
|3786
|2006.10.12 11:29
|s/l
|1174
|0.10
|1.8571
|1.8571
|1.9565
|5.00
|14322.64
|3787
|2006.10.12 17:29
|delete
|1175
|0.10
|1.8526
|1.8576
|1.7527
|3788
|2006.10.13 00:29
|buy stop
|1176
|0.10
|1.8610
|1.8560
|1.9609
|3789
|2006.10.13 00:29
|sell stop
|1177
|0.10
|1.8570
|1.8620
|1.7571
|3790
|2006.10.13 04:29
|buy
|1176
|0.10
|1.8610
|1.8560
|1.9609
|3791
|2006.10.13 09:29
|modify
|1176
|0.10
|1.8610
|1.8615
|1.9609
|3792
|2006.10.13 10:59
|s/l
|1176
|0.10
|1.8615
|1.8615
|1.9609
|5.00
|14327.64
|3793
|2006.10.13 14:59
|sell
|1177
|0.10
|1.8570
|1.8620
|1.7571
|3794
|2006.10.13 16:59
|modify
|1177
|0.10
|1.8570
|1.8565
|1.7571
|3795
|2006.10.13 17:29
|close
|1177
|0.10
|1.8553
|1.8565
|1.7571
|17.00
|14344.64
|3796
|2006.10.16 00:29
|buy stop
|1178
|0.10
|1.8572
|1.8522
|1.9571
|3797
|2006.10.16 00:29
|sell stop
|1179
|0.10
|1.8532
|1.8582
|1.7533
|3798
|2006.10.16 02:59
|sell
|1179
|0.10
|1.8532
|1.8582
|1.7533
|3799
|2006.10.16 09:59
|s/l
|1179
|0.10
|1.8582
|1.8582
|1.7533
|-50.00
|14294.64
|3800
|2006.10.16 09:59
|buy
|1178
|0.10
|1.8572
|1.8522
|1.9571
|3801
|2006.10.16 10:29
|modify
|1178
|0.10
|1.8572
|1.8577
|1.9571
|3802
|2006.10.16 17:29
|close
|1178
|0.10
|1.8607
|1.8577
|1.9571
|35.00
|14329.64
|3803
|2006.10.17 00:29
|buy stop
|1180
|0.10
|1.8640
|1.8590
|1.9639
|3804
|2006.10.17 00:29
|sell stop
|1181
|0.10
|1.8600
|1.8650
|1.7601
|3805
|2006.10.17 10:59
|buy
|1180
|0.10
|1.8640
|1.8590
|1.9639
|3806
|2006.10.17 11:59
|modify
|1180
|0.10
|1.8640
|1.8645
|1.9639
|3807
|2006.10.17 17:29
|close
|1180
|0.10
|1.8717
|1.8645
|1.9639
|77.00
|14406.64
|3808
|2006.10.17 17:59
|delete
|1181
|0.10
|1.8600
|1.8650
|1.7601
|3809
|2006.10.18 00:29
|buy stop
|1182
|0.10
|1.8734
|1.8684
|1.9733
|3810
|2006.10.18 00:29
|sell stop
|1183
|0.10
|1.8694
|1.8744
|1.7695
|3811
|2006.10.18 09:29
|buy
|1182
|0.10
|1.8734
|1.8684
|1.9733
|3812
|2006.10.18 14:59
|s/l
|1182
|0.10
|1.8684
|1.8684
|1.9733
|-50.00
|14356.64
|3813
|2006.10.18 14:59
|sell
|1183
|0.10
|1.8694
|1.8744
|1.7695
|3814
|2006.10.18 16:29
|modify
|1183
|0.10
|1.8694
|1.8689
|1.7695
|3815
|2006.10.18 17:29
|close
|1183
|0.10
|1.8678
|1.8689
|1.7695
|16.00
|14372.64
|3816
|2006.10.19 00:29
|buy stop
|1184
|0.10
|1.8693
|1.8643
|1.9692
|3817
|2006.10.19 00:29
|sell stop
|1185
|0.10
|1.8653
|1.8703
|1.7654
|3818
|2006.10.19 02:29
|buy
|1184
|0.10
|1.8693
|1.8643
|1.9692
|3819
|2006.10.19 10:29
|modify
|1184
|0.10
|1.8693
|1.8698
|1.9692
|3820
|2006.10.19 10:59
|s/l
|1184
|0.10
|1.8698
|1.8698
|1.9692
|5.00
|14377.64
|3821
|2006.10.19 17:29
|delete
|1185
|0.10
|1.8653
|1.8703
|1.7654
|3822
|2006.10.20 00:29
|buy stop
|1186
|0.10
|1.8792
|1.8742
|1.9791
|3823
|2006.10.20 00:29
|sell stop
|1187
|0.10
|1.8752
|1.8802
|1.7753
|3824
|2006.10.20 10:59
|buy
|1186
|0.10
|1.8792
|1.8742
|1.9791
|3825
|2006.10.20 11:29
|modify
|1186
|0.10
|1.8792
|1.8797
|1.9791
|3826
|2006.10.20 17:29
|close
|1186
|0.10
|1.8820
|1.8797
|1.9791
|28.00
|14405.64
|3827
|2006.10.20 17:59
|delete
|1187
|0.10
|1.8752
|1.8802
|1.7753
|3828
|2006.10.23 00:29
|buy stop
|1188
|0.10
|1.8848
|1.8798
|1.9847
|3829
|2006.10.23 00:29
|sell stop
|1189
|0.10
|1.8808
|1.8858
|1.7809
|3830
|2006.10.23 08:29
|sell
|1189
|0.10
|1.8808
|1.8858
|1.7809
|3831
|2006.10.23 09:59
|modify
|1189
|0.10
|1.8808
|1.8803
|1.7809
|3832
|2006.10.23 17:29
|delete
|1188
|0.10
|1.8848
|1.8798
|1.9847
|3833
|2006.10.23 17:59
|close
|1189
|0.10
|1.8711
|1.8803
|1.7809
|97.00
|14502.64
|3834
|2006.10.24 00:29
|buy stop
|1190
|0.10
|1.8746
|1.8696
|1.9745
|3835
|2006.10.24 00:29
|sell stop
|1191
|0.10
|1.8706
|1.8756
|1.7707
|3836
|2006.10.24 07:59
|sell
|1191
|0.10
|1.8706
|1.8756
|1.7707
|3837
|2006.10.24 09:59
|modify
|1191
|0.10
|1.8706
|1.8701
|1.7707
|3838
|2006.10.24 13:59
|s/l
|1191
|0.10
|1.8701
|1.8701
|1.7707
|5.00
|14507.64
|3839
|2006.10.24 17:29
|delete
|1190
|0.10
|1.8746
|1.8696
|1.9745
|3840
|2006.10.25 00:29
|buy stop
|1192
|0.10
|1.8744
|1.8694
|1.9743
|3841
|2006.10.25 00:29
|sell stop
|1193
|0.10
|1.8704
|1.8754
|1.7705
|3842
|2006.10.25 03:29
|buy
|1192
|0.10
|1.8744
|1.8694
|1.9743
|3843
|2006.10.25 10:29
|modify
|1192
|0.10
|1.8744
|1.8749
|1.9743
|3844
|2006.10.25 17:29
|close
|1192
|0.10
|1.8773
|1.8749
|1.9743
|29.00
|14536.64
|3845
|2006.10.25 17:59
|delete
|1193
|0.10
|1.8704
|1.8754
|1.7705
|3846
|2006.10.26 00:29
|buy stop
|1194
|0.10
|1.8798
|1.8748
|1.9797
|3847
|2006.10.26 00:29
|sell stop
|1195
|0.10
|1.8758
|1.8808
|1.7759
|3848
|2006.10.26 02:29
|buy
|1194
|0.10
|1.8798
|1.8748
|1.9797
|3849
|2006.10.26 09:59
|modify
|1194
|0.10
|1.8798
|1.8803
|1.9797
|3850
|2006.10.26 17:29
|close
|1194
|0.10
|1.8871
|1.8803
|1.9797
|73.00
|14609.64
|3851
|2006.10.26 17:59
|delete
|1195
|0.10
|1.8758
|1.8808
|1.7759
|3852
|2006.10.27 00:29
|buy stop
|1196
|0.10
|1.8917
|1.8867
|1.9916
|3853
|2006.10.27 00:29
|sell stop
|1197
|0.10
|1.8877
|1.8927
|1.7878
|3854
|2006.10.27 03:29
|buy
|1196
|0.10
|1.8917
|1.8867
|1.9916
|3855
|2006.10.27 09:29
|sell
|1197
|0.10
|1.8877
|1.8927
|1.7878
|3856
|2006.10.27 14:59
|s/l
|1197
|0.10
|1.8927
|1.8927
|1.7878
|-50.00
|14559.64
|3857
|2006.10.27 15:29
|modify
|1196
|0.10
|1.8917
|1.8922
|1.9916
|3858
|2006.10.27 17:29
|close
|1196
|0.10
|1.8964
|1.8922
|1.9916
|47.00
|14606.64
|3859
|2006.10.31 00:29
|buy stop
|1198
|0.10
|1.9031
|1.8981
|2.0030
|3860
|2006.10.31 17:29
|buy
|1198
|0.10
|1.9031
|1.8981
|2.0030
|3861
|2006.10.31 17:29
|close
|1198
|0.10
|1.9068
|1.8981
|2.0030
|37.00
|14643.64
|3862
|2006.11.01 00:29
|buy stop
|1199
|0.10
|1.9094
|1.9044
|2.0093
|3863
|2006.11.01 00:29
|sell stop
|1200
|0.10
|1.9054
|1.9104
|1.8055
|3864
|2006.11.01 12:29
|buy
|1199
|0.10
|1.9094
|1.9044
|2.0093
|3865
|2006.11.01 17:29
|close
|1199
|0.10
|1.9100
|1.9044
|2.0093
|6.00
|14649.64
|3866
|2006.11.01 17:59
|delete
|1200
|0.10
|1.9054
|1.9104
|1.8055
|3867
|2006.11.02 00:29
|buy stop
|1201
|0.10
|1.9108
|1.9058
|2.0107
|3868
|2006.11.02 00:29
|sell stop
|1202
|0.10
|1.9068
|1.9118
|1.8069
|3869
|2006.11.02 02:59
|sell
|1202
|0.10
|1.9068
|1.9118
|1.8069
|3870
|2006.11.02 09:29
|modify
|1202
|0.10
|1.9068
|1.9063
|1.8069
|3871
|2006.11.02 11:29
|s/l
|1202
|0.10
|1.9063
|1.9063
|1.8069
|5.00
|14654.64
|3872
|2006.11.02 17:29
|delete
|1201
|0.10
|1.9108
|1.9058
|2.0107
|3873
|2006.11.03 00:29
|buy stop
|1203
|0.10
|1.9098
|1.9048
|2.0097
|3874
|2006.11.03 00:29
|sell stop
|1204
|0.10
|1.9058
|1.9108
|1.8059
|3875
|2006.11.03 11:29
|buy
|1203
|0.10
|1.9098
|1.9048
|2.0097
|3876
|2006.11.03 14:59
|s/l
|1203
|0.10
|1.9048
|1.9048
|2.0097
|-50.00
|14604.64
|3877
|2006.11.03 14:59
|sell
|1204
|0.10
|1.9058
|1.9108
|1.8059
|3878
|2006.11.03 15:29
|modify
|1204
|0.10
|1.9058
|1.9053
|1.8059
|3879
|2006.11.03 17:29
|close
|1204
|0.10
|1.9010
|1.9053
|1.8059
|48.00
|14652.64
|3880
|2006.11.06 00:29
|buy stop
|1205
|0.10
|1.9034
|1.8984
|2.0033
|3881
|2006.11.06 00:29
|sell stop
|1206
|0.10
|1.8994
|1.9044
|1.7995
|3882
|2006.11.06 09:29
|sell
|1206
|0.10
|1.8994
|1.9044
|1.7995
|3883
|2006.11.06 10:29
|modify
|1206
|0.10
|1.8994
|1.8989
|1.7995
|3884
|2006.11.06 17:29
|delete
|1205
|0.10
|1.9034
|1.8984
|2.0033
|3885
|2006.11.06 17:59
|close
|1206
|0.10
|1.8969
|1.8989
|1.7995
|25.00
|14677.64
|3886
|2006.11.07 00:29
|buy stop
|1207
|0.10
|1.9011
|1.8961
|2.0010
|3887
|2006.11.07 00:29
|sell stop
|1208
|0.10
|1.8971
|1.9021
|1.7972
|3888
|2006.11.07 02:29
|buy
|1207
|0.10
|1.9011
|1.8961
|2.0010
|3889
|2006.11.07 06:29
|modify
|1207
|0.10
|1.9011
|1.9016
|2.0010
|3890
|2006.11.07 17:29
|close
|1207
|0.10
|1.9087
|1.9016
|2.0010
|76.00
|14753.64
|3891
|2006.11.07 17:59
|delete
|1208
|0.10
|1.8971
|1.9021
|1.7972
|3892
|2006.11.08 00:29
|buy stop
|1209
|0.10
|1.9090
|1.9040
|2.0089
|3893
|2006.11.08 10:29
|buy
|1209
|0.10
|1.9090
|1.9040
|2.0089
|3894
|2006.11.08 15:29
|s/l
|1209
|0.10
|1.9040
|1.9040
|2.0089
|-50.00
|14703.64
|3895
|2006.11.09 00:29
|buy stop
|1210
|0.10
|1.9063
|1.9013
|2.0062
|3896
|2006.11.09 00:29
|sell stop
|1211
|0.10
|1.9023
|1.9073
|1.8024
|3897
|2006.11.09 08:59
|buy
|1210
|0.10
|1.9063
|1.9013
|2.0062
|3898
|2006.11.09 14:59
|s/l
|1210
|0.10
|1.9013
|1.9013
|2.0062
|-50.00
|14653.64
|3899
|2006.11.09 14:59
|sell
|1211
|0.10
|1.9023
|1.9073
|1.8024
|3900
|2006.11.09 15:29
|modify
|1211
|0.10
|1.9023
|1.9018
|1.8024
|3901
|2006.11.09 16:29
|s/l
|1211
|0.10
|1.9018
|1.9018
|1.8024
|5.00
|14658.64
|3902
|2006.11.10 00:29
|buy stop
|1212
|0.10
|1.9093
|1.9043
|2.0092
|3903
|2006.11.10 00:29
|sell stop
|1213
|0.10
|1.9053
|1.9103
|1.8054
|3904
|2006.11.10 03:29
|buy
|1212
|0.10
|1.9093
|1.9043
|2.0092
|3905
|2006.11.10 09:59
|modify
|1212
|0.10
|1.9093
|1.9098
|2.0092
|3906
|2006.11.10 17:29
|close
|1212
|0.10
|1.9131
|1.9098
|2.0092
|38.00
|14696.64
|3907
|2006.11.10 17:59
|delete
|1213
|0.10
|1.9053
|1.9103
|1.8054
|3908
|2006.11.13 00:29
|buy stop
|1214
|0.10
|1.9140
|1.9090
|2.0139
|3909
|2006.11.13 00:29
|sell stop
|1215
|0.10
|1.9100
|1.9150
|1.8101
|3910
|2006.11.13 01:59
|buy
|1214
|0.10
|1.9140
|1.9090
|2.0139
|3911
|2006.11.13 10:59
|s/l
|1214
|0.10
|1.9090
|1.9090
|2.0139
|-50.00
|14646.64
|3912
|2006.11.13 10:59
|sell
|1215
|0.10
|1.9100
|1.9150
|1.8101
|3913
|2006.11.13 11:29
|modify
|1215
|0.10
|1.9100
|1.9095
|1.8101
|3914
|2006.11.13 17:29
|close
|1215
|0.10
|1.9021
|1.9095
|1.8101
|79.00
|14725.64
|3915
|2006.11.14 00:29
|buy stop
|1216
|0.10
|1.9038
|1.8988
|2.0037
|3916
|2006.11.14 00:29
|sell stop
|1217
|0.10
|1.8998
|1.9048
|1.7999
|3917
|2006.11.14 00:59
|buy
|1216
|0.10
|1.9038
|1.8988
|2.0037
|3918
|2006.11.14 10:59
|sell
|1217
|0.10
|1.8998
|1.9048
|1.7999
|3919
|2006.11.14 11:29
|s/l
|1216
|0.10
|1.8988
|1.8988
|2.0037
|-50.00
|14675.64
|3920
|2006.11.14 12:29
|modify
|1217
|0.10
|1.8998
|1.8993
|1.7999
|3921
|2006.11.14 14:59
|s/l
|1217
|0.10
|1.8993
|1.8993
|1.7999
|5.00
|14680.64
|3922
|2006.11.15 00:29
|buy stop
|1218
|0.10
|1.8973
|1.8923
|1.9972
|3923
|2006.11.15 00:29
|sell stop
|1219
|0.10
|1.8933
|1.8983
|1.7934
|3924
|2006.11.15 07:29
|sell
|1219
|0.10
|1.8933
|1.8983
|1.7934
|3925
|2006.11.15 11:29
|modify
|1219
|0.10
|1.8933
|1.8928
|1.7934
|3926
|2006.11.15 17:29
|delete
|1218
|0.10
|1.8973
|1.8923
|1.9972
|3927
|2006.11.15 17:59
|close
|1219
|0.10
|1.8884
|1.8928
|1.7934
|49.00
|14729.64
|3928
|2006.11.16 00:29
|buy stop
|1220
|0.10
|1.8913
|1.8863
|1.9912
|3929
|2006.11.16 00:29
|sell stop
|1221
|0.10
|1.8873
|1.8923
|1.7874
|3930
|2006.11.16 07:29
|sell
|1221
|0.10
|1.8873
|1.8923
|1.7874
|3931
|2006.11.16 17:29
|delete
|1220
|0.10
|1.8913
|1.8863
|1.9912
|3932
|2006.11.16 17:59
|close
|1221
|0.10
|1.8899
|1.8923
|1.7874
|-26.00
|14703.64
|3933
|2006.11.17 00:29
|buy stop
|1222
|0.10
|1.8905
|1.8855
|1.9904
|3934
|2006.11.17 00:29
|sell stop
|1223
|0.10
|1.8865
|1.8915
|1.7866
|3935
|2006.11.17 05:29
|sell
|1223
|0.10
|1.8865
|1.8915
|1.7866
|3936
|2006.11.17 15:59
|buy
|1222
|0.10
|1.8905
|1.8855
|1.9904
|3937
|2006.11.17 16:29
|s/l
|1223
|0.10
|1.8915
|1.8915
|1.7866
|-50.00
|14653.64
|3938
|2006.11.17 16:59
|modify
|1222
|0.10
|1.8905
|1.8910
|1.9904
|3939
|2006.11.17 17:29
|close
|1222
|0.10
|1.8937
|1.8910
|1.9904
|32.00
|14685.64
|3940
|2006.11.20 00:29
|buy stop
|1224
|0.10
|1.8964
|1.8914
|1.9963
|3941
|2006.11.20 00:29
|sell stop
|1225
|0.10
|1.8924
|1.8974
|1.7925
|3942
|2006.11.20 10:59
|buy
|1224
|0.10
|1.8964
|1.8914
|1.9963
|3943
|2006.11.20 16:29
|modify
|1224
|0.10
|1.8964
|1.8969
|1.9963
|3944
|2006.11.20 17:29
|s/l
|1224
|0.10
|1.8969
|1.8969
|1.9963
|5.00
|14690.64
|3945
|2006.11.20 17:29
|delete
|1225
|0.10
|1.8924
|1.8974
|1.7925
|3946
|2006.11.21 00:29
|buy stop
|1226
|0.10
|1.8992
|1.8942
|1.9991
|3947
|2006.11.21 00:29
|sell stop
|1227
|0.10
|1.8952
|1.9002
|1.7953
|3948
|2006.11.21 10:59
|buy
|1226
|0.10
|1.8992
|1.8942
|1.9991
|3949
|2006.11.21 17:29
|close
|1226
|0.10
|1.8980
|1.8942
|1.9991
|-12.00
|14678.64
|3950
|2006.11.21 17:59
|delete
|1227
|0.10
|1.8952
|1.9002
|1.7953
|3951
|2006.11.22 00:29
|buy stop
|1228
|0.10
|1.9015
|1.8965
|2.0014
|3952
|2006.11.22 00:29
|sell stop
|1229
|0.10
|1.8975
|1.9025
|1.7976
|3953
|2006.11.22 02:59
|buy
|1228
|0.10
|1.9015
|1.8965
|2.0014
|3954
|2006.11.22 09:29
|modify
|1228
|0.10
|1.9015
|1.9020
|2.0014
|3955
|2006.11.22 17:29
|close
|1228
|0.10
|1.9134
|1.9020
|2.0014
|119.00
|14797.64
|3956
|2006.11.22 17:59
|delete
|1229
|0.10
|1.8975
|1.9025
|1.7976
|3957
|2006.11.23 00:29
|buy stop
|1230
|0.10
|1.9165
|1.9115
|2.0164
|3958
|2006.11.23 00:29
|sell stop
|1231
|0.10
|1.9125
|1.9175
|1.8126
|3959
|2006.11.23 16:29
|buy
|1230
|0.10
|1.9165
|1.9115
|2.0164
|3960
|2006.11.23 17:29
|close
|1230
|0.10
|1.9155
|1.9115
|2.0164
|-10.00
|14787.64
|3961
|2006.11.23 17:59
|delete
|1231
|0.10
|1.9125
|1.9175
|1.8126
|3962
|2006.11.24 00:29
|buy stop
|1232
|0.10
|1.9171
|1.9121
|2.0170
|3963
|2006.11.24 00:29
|sell stop
|1233
|0.10
|1.9131
|1.9181
|1.8132
|3964
|2006.11.24 08:29
|buy
|1232
|0.10
|1.9171
|1.9121
|2.0170
|3965
|2006.11.24 09:59
|modify
|1232
|0.10
|1.9171
|1.9176
|2.0170
|3966
|2006.11.24 17:29
|close
|1232
|0.10
|1.9312
|1.9176
|2.0170
|141.00
|14928.64
|3967
|2006.11.24 17:59
|delete
|1233
|0.10
|1.9131
|1.9181
|1.8132
|3968
|2006.11.27 00:29
|buy stop
|1234
|0.10
|1.9418
|1.9368
|2.0417
|3969
|2006.11.27 00:29
|sell stop
|1235
|0.10
|1.9378
|1.9428
|1.8379
|3970
|2006.11.27 02:29
|sell
|1235
|0.10
|1.9378
|1.9428
|1.8379
|3971
|2006.11.27 06:59
|modify
|1235
|0.10
|1.9378
|1.9373
|1.8379
|3972
|2006.11.27 07:29
|s/l
|1235
|0.10
|1.9373
|1.9373
|1.8379
|5.00
|14933.64
|3973
|2006.11.27 17:29
|delete
|1234
|0.10
|1.9418
|1.9368
|2.0417
|3974
|2006.11.28 00:29
|buy stop
|1236
|0.10
|1.9394
|1.9344
|2.0393
|3975
|2006.11.28 00:29
|sell stop
|1237
|0.10
|1.9354
|1.9404
|1.8355
|3976
|2006.11.28 03:29
|buy
|1236
|0.10
|1.9394
|1.9344
|2.0393
|3977
|2006.11.28 09:29
|modify
|1236
|0.10
|1.9394
|1.9399
|2.0393
|3978
|2006.11.28 17:29
|close
|1236
|0.10
|1.9460
|1.9399
|2.0393
|66.00
|14999.64
|3979
|2006.11.28 17:59
|delete
|1237
|0.10
|1.9354
|1.9404
|1.8355
|3980
|2006.11.29 00:29
|buy stop
|1238
|0.10
|1.9534
|1.9484
|2.0533
|3981
|2006.11.29 00:29
|sell stop
|1239
|0.10
|1.9494
|1.9544
|1.8495
|3982
|2006.11.29 01:29
|buy
|1238
|0.10
|1.9534
|1.9484
|2.0533
|3983
|2006.11.29 09:29
|s/l
|1238
|0.10
|1.9484
|1.9484
|2.0533
|-50.00
|14949.64
|3984
|2006.11.29 09:29
|sell
|1239
|0.10
|1.9494
|1.9544
|1.8495
|3985
|2006.11.29 17:29
|close
|1239
|0.10
|1.9483
|1.9544
|1.8495
|11.00
|14960.64
|3986
|2006.11.30 00:29
|buy stop
|1240
|0.10
|1.9481
|1.9431
|2.0480
|3987
|2006.11.30 00:29
|sell stop
|1241
|0.10
|1.9441
|1.9491
|1.8442
|3988
|2006.11.30 03:29
|buy
|1240
|0.10
|1.9481
|1.9431
|2.0480
|3989
|2006.11.30 08:29
|modify
|1240
|0.10
|1.9481
|1.9486
|2.0480
|3990
|2006.11.30 17:29
|close
|1240
|0.10
|1.9676
|1.9486
|2.0480
|195.00
|15155.64
|3991
|2006.11.30 17:59
|delete
|1241
|0.10
|1.9441
|1.9491
|1.8442
|3992
|2006.12.01 00:29
|buy stop
|1242
|0.10
|1.9673
|1.9623
|2.0672
|3993
|2006.12.01 00:29
|sell stop
|1243
|0.10
|1.9633
|1.9683
|1.8634
|3994
|2006.12.01 02:59
|buy
|1242
|0.10
|1.9673
|1.9623
|2.0672
|3995
|2006.12.01 07:59
|modify
|1242
|0.10
|1.9673
|1.9678
|2.0672
|3996
|2006.12.01 09:59
|s/l
|1242
|0.10
|1.9678
|1.9678
|2.0672
|5.00
|15160.64
|3997
|2006.12.01 17:29
|delete
|1243
|0.10
|1.9633
|1.9683
|1.8634
|3998
|2006.12.04 00:29
|buy stop
|1244
|0.10
|1.9854
|1.9804
|2.0853
|3999
|2006.12.04 00:29
|sell stop
|1245
|0.10
|1.9814
|1.9864
|1.8815
|4000
|2006.12.04 01:29
|sell
|1245
|0.10
|1.9814
|1.9864
|1.8815
|4001
|2006.12.04 02:59
|modify
|1245
|0.10
|1.9814
|1.9809
|1.8815
|4002
|2006.12.04 17:29
|delete
|1244
|0.10
|1.9854
|1.9804
|2.0853
|4003
|2006.12.04 17:59
|close
|1245
|0.10
|1.9789
|1.9809
|1.8815
|25.00
|15185.64
|4004
|2006.12.05 00:29
|buy stop
|1246
|0.10
|1.9827
|1.9777
|2.0826
|4005
|2006.12.05 00:29
|sell stop
|1247
|0.10
|1.9787
|1.9837
|1.8788
|4006
|2006.12.05 01:29
|sell
|1247
|0.10
|1.9787
|1.9837
|1.8788
|4007
|2006.12.05 04:59
|modify
|1247
|0.10
|1.9787
|1.9782
|1.8788
|4008
|2006.12.05 14:29
|s/l
|1247
|0.10
|1.9782
|1.9782
|1.8788
|5.00
|15190.64
|4009
|2006.12.05 17:29
|delete
|1246
|0.10
|1.9827
|1.9777
|2.0826
|4010
|2006.12.06 00:29
|buy stop
|1248
|0.10
|1.9754
|1.9704
|2.0753
|4011
|2006.12.06 00:29
|sell stop
|1249
|0.10
|1.9714
|1.9764
|1.8715
|4012
|2006.12.06 08:29
|sell
|1249
|0.10
|1.9714
|1.9764
|1.8715
|4013
|2006.12.06 10:59
|modify
|1249
|0.10
|1.9714
|1.9709
|1.8715
|4014
|2006.12.06 17:29
|delete
|1248
|0.10
|1.9754
|1.9704
|2.0753
|4015
|2006.12.06 17:59
|close
|1249
|0.10
|1.9691
|1.9709
|1.8715
|23.00
|15213.64
|4016
|2006.12.07 00:29
|buy stop
|1250
|0.10
|1.9685
|1.9635
|2.0684
|4017
|2006.12.07 00:29
|sell stop
|1251
|0.10
|1.9645
|1.9695
|1.8646
|4018
|2006.12.07 06:59
|buy
|1250
|0.10
|1.9685
|1.9635
|2.0684
|4019
|2006.12.07 09:29
|modify
|1250
|0.10
|1.9685
|1.9690
|2.0684
|4020
|2006.12.07 10:29
|s/l
|1250
|0.10
|1.9690
|1.9690
|2.0684
|5.00
|15218.64
|4021
|2006.12.07 14:59
|sell
|1251
|0.10
|1.9645
|1.9695
|1.8646
|4022
|2006.12.07 17:29
|close
|1251
|0.10
|1.9639
|1.9695
|1.8646
|6.00
|15224.64
|4023
|2006.12.08 00:29
|buy stop
|1252
|0.10
|1.9651
|1.9601
|2.0650
|4024
|2006.12.08 00:29
|sell stop
|1253
|0.10
|1.9611
|1.9661
|1.8612
|4025
|2006.12.08 08:59
|sell
|1253
|0.10
|1.9611
|1.9661
|1.8612
|4026
|2006.12.08 11:59
|modify
|1253
|0.10
|1.9611
|1.9606
|1.8612
|4027
|2006.12.08 14:59
|s/l
|1253
|0.10
|1.9606
|1.9606
|1.8612
|5.00
|15229.64
|4028
|2006.12.08 14:59
|buy
|1252
|0.10
|1.9651
|1.9601
|2.0650
|4029
|2006.12.08 15:29
|modify
|1252
|0.10
|1.9651
|1.9656
|2.0650
|4030
|2006.12.08 17:29
|close
|1252
|0.10
|1.9657
|1.9656
|2.0650
|6.00
|15235.64
|4031
|2006.12.11 00:29
|sell stop
|1254
|0.10
|1.9500
|1.9550
|1.8501
|4032
|2006.12.11 02:29
|sell
|1254
|0.10
|1.9500
|1.9550
|1.8501
|4033
|2006.12.11 03:29
|modify
|1254
|0.10
|1.9500
|1.9495
|1.8501
|4034
|2006.12.11 04:29
|s/l
|1254
|0.10
|1.9495
|1.9495
|1.8501
|5.00
|15240.64
|4035
|2006.12.12 00:29
|sell stop
|1255
|0.10
|1.9557
|1.9607
|1.8558
|4036
|2006.12.12 17:29
|delete
|1255
|0.10
|1.9557
|1.9607
|1.8558
|4037
|2006.12.13 00:29
|buy stop
|1256
|0.10
|1.9732
|1.9682
|2.0731
|4038
|2006.12.13 00:29
|sell stop
|1257
|0.10
|1.9692
|1.9742
|1.8693
|4039
|2006.12.13 08:29
|sell
|1257
|0.10
|1.9692
|1.9742
|1.8693
|4040
|2006.12.13 15:29
|modify
|1257
|0.10
|1.9692
|1.9687
|1.8693
|4041
|2006.12.13 17:29
|delete
|1256
|0.10
|1.9732
|1.9682
|2.0731
|4042
|2006.12.13 17:59
|close
|1257
|0.10
|1.9665
|1.9687
|1.8693
|27.00
|15267.64
|4043
|2006.12.14 00:29
|buy stop
|1258
|0.10
|1.9688
|1.9638
|2.0687
|4044
|2006.12.14 00:29
|sell stop
|1259
|0.10
|1.9648
|1.9698
|1.8649
|4045
|2006.12.14 08:59
|buy
|1258
|0.10
|1.9688
|1.9638
|2.0687
|4046
|2006.12.14 12:59
|s/l
|1258
|0.10
|1.9638
|1.9638
|2.0687
|-50.00
|15217.64
|4047
|2006.12.14 12:59
|sell
|1259
|0.10
|1.9648
|1.9698
|1.8649
|4048
|2006.12.14 14:59
|modify
|1259
|0.10
|1.9648
|1.9643
|1.8649
|4049
|2006.12.14 17:29
|close
|1259
|0.10
|1.9622
|1.9643
|1.8649
|26.00
|15243.64
|4050
|2006.12.15 00:29
|buy stop
|1260
|0.10
|1.9621
|1.9571
|2.0620
|4051
|2006.12.15 00:29
|sell stop
|1261
|0.10
|1.9581
|1.9631
|1.8582
|4052
|2006.12.15 08:29
|buy
|1260
|0.10
|1.9621
|1.9571
|2.0620
|4053
|2006.12.15 10:59
|s/l
|1260
|0.10
|1.9571
|1.9571
|2.0620
|-50.00
|15193.64
|4054
|2006.12.15 10:59
|sell
|1261
|0.10
|1.9581
|1.9631
|1.8582
|4055
|2006.12.15 14:29
|s/l
|1261
|0.10
|1.9631
|1.9631
|1.8582
|-50.00
|15143.64
|4056
|2006.12.18 00:29
|buy stop
|1262
|0.10
|1.9551
|1.9501
|2.0550
|4057
|2006.12.18 00:29
|sell stop
|1263
|0.10
|1.9511
|1.9561
|1.8512
|4058
|2006.12.18 06:59
|buy
|1262
|0.10
|1.9551
|1.9501
|2.0550
|4059
|2006.12.18 08:29
|modify
|1262
|0.10
|1.9551
|1.9556
|2.0550
|4060
|2006.12.18 10:29
|s/l
|1262
|0.10
|1.9556
|1.9556
|2.0550
|5.00
|15148.64
|4061
|2006.12.18 11:59
|sell
|1263
|0.10
|1.9511
|1.9561
|1.8512
|4062
|2006.12.18 14:59
|modify
|1263
|0.10
|1.9511
|1.9506
|1.8512
|4063
|2006.12.18 17:29
|close
|1263
|0.10
|1.9465
|1.9506
|1.8512
|46.00
|15194.64
|4064
|2006.12.19 00:29
|buy stop
|1264
|0.10
|1.9493
|1.9443
|2.0492
|4065
|2006.12.19 00:29
|sell stop
|1265
|0.10
|1.9453
|1.9503
|1.8454
|4066
|2006.12.19 03:29
|buy
|1264
|0.10
|1.9493
|1.9443
|2.0492
|4067
|2006.12.19 10:29
|modify
|1264
|0.10
|1.9493
|1.9498
|2.0492
|4068
|2006.12.19 17:29
|close
|1264
|0.10
|1.9627
|1.9498
|2.0492
|134.00
|15328.64
|4069
|2006.12.19 17:59
|delete
|1265
|0.10
|1.9453
|1.9503
|1.8454
|4070
|2006.12.20 00:29
|buy stop
|1266
|0.10
|1.9714
|1.9664
|2.0713
|4071
|2006.12.20 00:29
|sell stop
|1267
|0.10
|1.9674
|1.9724
|1.8675
|4072
|2006.12.20 02:59
|buy
|1266
|0.10
|1.9714
|1.9664
|2.0713
|4073
|2006.12.20 04:29
|modify
|1266
|0.10
|1.9714
|1.9719
|2.0713
|4074
|2006.12.20 09:59
|s/l
|1266
|0.10
|1.9719
|1.9719
|2.0713
|5.00
|15333.64
|4075
|2006.12.20 17:29
|delete
|1267
|0.10
|1.9674
|1.9724
|1.8675
|4076
|2006.12.21 00:29
|buy stop
|1268
|0.10
|1.9664
|1.9614
|2.0663
|4077
|2006.12.21 00:29
|sell stop
|1269
|0.10
|1.9624
|1.9674
|1.8625
|4078
|2006.12.21 01:29
|buy
|1268
|0.10
|1.9664
|1.9614
|2.0663
|4079
|2006.12.21 10:59
|modify
|1268
|0.10
|1.9664
|1.9669
|2.0663
|4080
|2006.12.21 12:59
|s/l
|1268
|0.10
|1.9669
|1.9669
|2.0663
|5.00
|15338.64
|4081
|2006.12.21 14:59
|sell
|1269
|0.10
|1.9624
|1.9674
|1.8625
|4082
|2006.12.21 15:59
|modify
|1269
|0.10
|1.9624
|1.9619
|1.8625
|4083
|2006.12.21 17:29
|close
|1269
|0.10
|1.9593
|1.9619
|1.8625
|31.00
|15369.64
|4084
|2006.12.22 00:29
|buy stop
|1270
|0.10
|1.9634
|1.9584
|2.0633
|4085
|2006.12.22 00:29
|sell stop
|1271
|0.10
|1.9594
|1.9644
|1.8595
|4086
|2006.12.22 06:29
|buy
|1270
|0.10
|1.9634
|1.9584
|2.0633
|4087
|2006.12.22 11:29
|modify
|1270
|0.10
|1.9634
|1.9639
|2.0633
|4088
|2006.12.22 16:29
|s/l
|1270
|0.10
|1.9639
|1.9639
|2.0633
|5.00
|15374.64
|4089
|2006.12.22 17:29
|sell
|1271
|0.10
|1.9594
|1.9644
|1.8595
|4090
|2006.12.22 17:29
|close
|1271
|0.10
|1.9590
|1.9644
|1.8595
|4.00
|15378.64
|4091
|2006.12.27 00:29
|buy stop
|1272
|0.10
|1.9555
|1.9505
|2.0554
|4092
|2006.12.27 00:29
|sell stop
|1273
|0.10
|1.9515
|1.9565
|1.8516
|4093
|2006.12.27 01:59
|buy
|1272
|0.10
|1.9555
|1.9505
|2.0554
|4094
|2006.12.27 04:59
|modify
|1272
|0.10
|1.9555
|1.9560
|2.0554
|4095
|2006.12.27 17:29
|close
|1272
|0.10
|1.9562
|1.9560
|2.0554
|7.00
|15385.64
|4096
|2006.12.27 17:59
|delete
|1273
|0.10
|1.9515
|1.9565
|1.8516
|4097
|2006.12.28 00:29
|sell stop
|1274
|0.10
|1.9543
|1.9593
|1.8544
|4098
|2006.12.28 17:29
|delete
|1274
|0.10
|1.9543
|1.9593
|1.8544
|4099
|2006.12.29 00:29
|buy stop
|1275
|0.10
|1.9646
|1.9596
|2.0645
|4100
|2006.12.29 00:29
|sell stop
|1276
|0.10
|1.9606
|1.9656
|1.8607
|4101
|2006.12.29 07:29
|buy
|1275
|0.10
|1.9646
|1.9596
|2.0645
|4102
|2006.12.29 16:29
|s/l
|1275
|0.10
|1.9596
|1.9596
|2.0645
|-50.00
|15335.64
|4103
|2006.12.29 16:29
|sell
|1276
|0.10
|1.9606
|1.9656
|1.8607
|4104
|2006.12.29 17:29
|close
|1276
|0.10
|1.9585
|1.9656
|1.8607
|21.00
|15356.64
|4105
|2007.01.03 00:00
|buy stop
|1277
|0.10
|1.9754
|1.9704
|2.0753
|4106
|2007.01.03 00:00
|sell stop
|1278
|0.10
|1.9714
|1.9764
|1.8715
|4107
|2007.01.03 05:53
|buy
|1277
|0.10
|1.9754
|1.9704
|2.0753
|4108
|2007.01.03 09:06
|sell
|1278
|0.10
|1.9714
|1.9764
|1.8715
|4109
|2007.01.03 09:21
|s/l
|1277
|0.10
|1.9704
|1.9704
|2.0753
|-50.00
|15306.64
|4110
|2007.01.03 12:30
|modify
|1278
|0.10
|1.9714
|1.9709
|1.8715
|4111
|2007.01.03 17:00
|close
|1278
|0.10
|1.9573
|1.9709
|1.8715
|141.00
|15447.64
|4112
|2007.01.04 00:00
|buy stop
|1279
|0.10
|1.9533
|1.9483
|2.0532
|4113
|2007.01.04 00:00
|sell stop
|1280
|0.10
|1.9493
|1.9543
|1.8494
|4114
|2007.01.04 05:17
|buy
|1279
|0.10
|1.9533
|1.9483
|2.0532
|4115
|2007.01.04 08:32
|sell
|1280
|0.10
|1.9493
|1.9543
|1.8494
|4116
|2007.01.04 10:07
|s/l
|1279
|0.10
|1.9483
|1.9483
|2.0532
|-50.00
|15397.64
|4117
|2007.01.04 10:30
|modify
|1280
|0.10
|1.9493
|1.9488
|1.8494
|4118
|2007.01.04 17:00
|close
|1280
|0.10
|1.9444
|1.9488
|1.8494
|49.00
|15446.64
|4119
|2007.01.05 00:00
|buy stop
|1281
|0.10
|1.9448
|1.9398
|2.0447
|4120
|2007.01.05 00:00
|sell stop
|1282
|0.10
|1.9408
|1.9458
|1.8409
|4121
|2007.01.05 02:49
|sell
|1282
|0.10
|1.9408
|1.9458
|1.8409
|4122
|2007.01.05 05:30
|modify
|1282
|0.10
|1.9408
|1.9403
|1.8409
|4123
|2007.01.05 09:38
|s/l
|1282
|0.10
|1.9403
|1.9403
|1.8409
|5.00
|15451.64
|4124
|2007.01.05 17:00
|delete
|1281
|0.10
|1.9448
|1.9398
|2.0447
|4125
|2007.01.08 00:00
|buy stop
|1283
|0.10
|1.9325
|1.9275
|2.0324
|4126
|2007.01.08 00:00
|sell stop
|1284
|0.10
|1.9285
|1.9335
|1.8286
|4127
|2007.01.08 02:17
|sell
|1284
|0.10
|1.9285
|1.9335
|1.8286
|4128
|2007.01.08 08:57
|buy
|1283
|0.10
|1.9325
|1.9275
|2.0324
|4129
|2007.01.08 09:19
|s/l
|1284
|0.10
|1.9335
|1.9335
|1.8286
|-50.00
|15401.64
|4130
|2007.01.08 11:00
|modify
|1283
|0.10
|1.9325
|1.9330
|2.0324
|4131
|2007.01.08 11:51
|s/l
|1283
|0.10
|1.9330
|1.9330
|2.0324
|5.00
|15406.64
|4132
|2007.01.09 00:00
|buy stop
|1285
|0.10
|1.9399
|1.9349
|2.0398
|4133
|2007.01.09 00:00
|sell stop
|1286
|0.10
|1.9359
|1.9409
|1.8360
|4134
|2007.01.09 01:48
|buy
|1285
|0.10
|1.9399
|1.9349
|2.0398
|4135
|2007.01.09 02:30
|modify
|1285
|0.10
|1.9399
|1.9404
|2.0398
|4136
|2007.01.09 16:05
|s/l
|1285
|0.10
|1.9404
|1.9404
|2.0398
|5.00
|15411.64
|4137
|2007.01.09 17:00
|delete
|1286
|0.10
|1.9359
|1.9409
|1.8360
|4138
|2007.01.10 00:00
|buy stop
|1287
|0.10
|1.9416
|1.9366
|2.0415
|4139
|2007.01.10 00:00
|sell stop
|1288
|0.10
|1.9376
|1.9426
|1.8377
|4140
|2007.01.10 02:10
|sell
|1288
|0.10
|1.9376
|1.9426
|1.8377
|4141
|2007.01.10 02:30
|modify
|1288
|0.10
|1.9376
|1.9371
|1.8377
|4142
|2007.01.10 03:22
|s/l
|1288
|0.10
|1.9371
|1.9371
|1.8377
|5.00
|15416.64
|4143
|2007.01.10 10:03
|buy
|1287
|0.10
|1.9416
|1.9366
|2.0415
|4144
|2007.01.10 11:30
|s/l
|1287
|0.10
|1.9366
|1.9366
|2.0415
|-50.00
|15366.64
|4145
|2007.01.11 00:00
|buy stop
|1289
|0.10
|1.9339
|1.9289
|2.0338
|4146
|2007.01.11 00:00
|sell stop
|1290
|0.10
|1.9299
|1.9349
|1.8300
|4147
|2007.01.11 04:52
|buy
|1289
|0.10
|1.9339
|1.9289
|2.0338
|4148
|2007.01.11 11:30
|modify
|1289
|0.10
|1.9339
|1.9344
|2.0338
|4149
|2007.01.11 17:00
|close
|1289
|0.10
|1.9441
|1.9344
|2.0338
|102.00
|15468.64
|4150
|2007.01.11 17:00
|delete
|1290
|0.10
|1.9299
|1.9349
|1.8300
|4151
|2007.01.12 00:00
|buy stop
|1291
|0.10
|1.9470
|1.9420
|2.0469
|4152
|2007.01.12 00:00
|sell stop
|1292
|0.10
|1.9430
|1.9480
|1.8431
|4153
|2007.01.12 01:21
|sell
|1292
|0.10
|1.9430
|1.9480
|1.8431
|4154
|2007.01.12 08:33
|buy
|1291
|0.10
|1.9470
|1.9420
|2.0469
|4155
|2007.01.12 08:42
|s/l
|1292
|0.10
|1.9480
|1.9480
|1.8431
|-50.00
|15418.64
|4156
|2007.01.12 12:00
|modify
|1291
|0.10
|1.9470
|1.9475
|2.0469
|4157
|2007.01.12 12:22
|s/l
|1291
|0.10
|1.9475
|1.9475
|2.0469
|5.00
|15423.64
|4158
|2007.01.15 00:00
|buy stop
|1293
|0.10
|1.9614
|1.9564
|2.0613
|4159
|2007.01.15 00:00
|sell stop
|1294
|0.10
|1.9574
|1.9624
|1.8575
|4160
|2007.01.15 02:48
|sell
|1294
|0.10
|1.9574
|1.9624
|1.8575
|4161
|2007.01.15 05:50
|buy
|1293
|0.10
|1.9614
|1.9564
|2.0613
|4162
|2007.01.15 09:48
|s/l
|1294
|0.10
|1.9624
|1.9624
|1.8575
|-50.00
|15373.64
|4163
|2007.01.15 10:30
|modify
|1293
|0.10
|1.9614
|1.9619
|2.0613
|4164
|2007.01.15 17:00
|close
|1293
|0.10
|1.9624
|1.9619
|2.0613
|10.00
|15383.64
|4165
|2007.01.16 00:00
|buy stop
|1295
|0.10
|1.9663
|1.9613
|2.0662
|4166
|2007.01.16 00:00
|sell stop
|1296
|0.10
|1.9623
|1.9673
|1.8624
|4167
|2007.01.16 03:06
|sell
|1296
|0.10
|1.9623
|1.9673
|1.8624
|4168
|2007.01.16 07:44
|buy
|1295
|0.10
|1.9663
|1.9613
|2.0662
|4169
|2007.01.16 09:14
|s/l
|1296
|0.10
|1.9673
|1.9673
|1.8624
|-50.00
|15333.64
|4170
|2007.01.16 10:01
|modify
|1295
|0.10
|1.9663
|1.9668
|2.0662
|4171
|2007.01.16 10:13
|s/l
|1295
|0.10
|1.9668
|1.9668
|2.0662
|5.00
|15338.64
|4172
|2007.01.17 00:00
|buy stop
|1297
|0.10
|1.9631
|1.9581
|2.0630
|4173
|2007.01.17 00:00
|sell stop
|1298
|0.10
|1.9591
|1.9641
|1.8592
|4174
|2007.01.17 08:14
|buy
|1297
|0.10
|1.9631
|1.9581
|2.0630
|4175
|2007.01.17 10:00
|modify
|1297
|0.10
|1.9631
|1.9636
|2.0630
|4176
|2007.01.17 17:00
|close
|1297
|0.10
|1.9689
|1.9636
|2.0630
|58.00
|15396.64
|4177
|2007.01.17 17:00
|delete
|1298
|0.10
|1.9591
|1.9641
|1.8592
|4178
|2007.01.18 00:00
|buy stop
|1299
|0.10
|1.9718
|1.9668
|2.0717
|4179
|2007.01.18 00:00
|sell stop
|1300
|0.10
|1.9678
|1.9728
|1.8679