Strategy Tester Report
Fractal_Zig_Zag

SymbolGBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
PeriodDaily (D1) 2004.11.03 00:00 - 2006.11.03 00:00 (2006.10.03 - 2006.11.03)
ModelControl points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
ParametersLevel=2; TakeProfit=500; Lots=0.1; TrailingStop=10; InitialStop=20; slip=0; lp=300; sp=30;
Bars in test1631Ticks modelled19344Modelling quality50.00%
Initial deposit300.00
Total net profit2509.85Gross profit3581.98Gross loss-1072.12
Profit factor3.34Expected payoff13.94
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown73.32 (3.85%)Relative drawdown6.41% (28.00)
Total trades180Short positions (won %)0 (0.00%)Long positions (won %)180 (69.44%)
Profit trades (% of total)125 (69.44%)Loss trades (% of total)55 (30.56%)
Largestprofit trade115.00loss trade-20.95
Averageprofit trade28.66loss trade-19.49
Maximumconsecutive wins (profit in money)10 (230.05)consecutive losses (loss in money)2 (-40.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)230.05 (10)consecutive loss (count of losses)-40.00 (2)
Averageconsecutive wins2consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.10.03 00:00buy10.101.88681.88481.9368
22006.10.03 09:20modify10.101.88681.88841.9368
32006.10.03 11:59s/l10.101.88841.88841.936816.00316.00
42006.10.03 11:59buy20.101.88791.88591.9379
52006.10.03 14:40modify20.101.88791.88851.9379
62006.10.03 16:40s/l20.101.88851.88851.93796.00322.00
72006.10.03 16:40buy30.101.88761.88561.9376
82006.10.03 18:00modify30.101.88761.88831.9376
92006.10.03 18:40modify30.101.88761.88851.9376
102006.10.03 19:59s/l30.101.88851.88851.93769.00331.00
112006.10.03 19:59buy40.101.88751.88551.9375
122006.10.04 00:40s/l40.101.88551.88551.9375-20.32310.68
132006.10.04 00:40buy50.101.88471.88271.9347
142006.10.04 02:00modify50.101.88471.88681.9347
152006.10.04 02:40s/l50.101.88681.88681.934721.00331.68
162006.10.04 02:40buy60.101.88391.88191.9339
172006.10.04 05:20modify60.101.88391.88461.9339
182006.10.04 06:00s/l60.101.88461.88461.93397.00338.68
192006.10.04 06:00buy70.101.88331.88131.9333
202006.10.04 08:40modify70.101.88331.88721.9333
212006.10.04 09:20s/l70.101.88721.88721.933339.00377.68
222006.10.04 09:20buy80.101.88591.88391.9359
232006.10.04 10:40s/l80.101.88391.88391.9359-20.00357.68
242006.10.04 10:40buy90.101.88131.87931.9313
252006.10.04 12:40modify90.101.88131.88171.9313
262006.10.04 13:20modify90.101.88131.88191.9313
272006.10.04 14:00s/l90.101.88191.88191.93136.00363.68
282006.10.04 14:00buy100.101.87951.87751.9295
292006.10.04 15:59modify100.101.87951.88171.9295
302006.10.04 16:40modify100.101.87951.88401.9295
312006.10.04 17:20s/l100.101.88401.88401.929545.00408.68
322006.10.04 17:20buy110.101.88401.88201.9340
332006.10.04 20:40modify110.101.88401.88561.9340
342006.10.04 22:00s/l110.101.88561.88561.934016.00424.68
352006.10.04 22:00buy120.101.88461.88261.9346
362006.10.04 23:59modify120.101.88461.88561.9346
372006.10.05 01:20s/l120.101.88561.88561.93469.05433.73
382006.10.05 01:20buy130.101.88541.88341.9354
392006.10.05 02:40modify130.101.88541.88571.9354
402006.10.05 03:59s/l130.101.88571.88571.93543.00436.73
412006.10.05 03:59buy140.101.88611.88411.9361
422006.10.05 08:40s/l140.101.88411.88411.9361-20.00416.73
432006.10.05 08:40buy150.101.88431.88231.9343
442006.10.05 10:00modify150.101.88431.88551.9343
452006.10.05 11:59s/l150.101.88551.88551.934312.00428.73
462006.10.05 11:59buy160.101.88521.88321.9352
472006.10.05 12:40s/l160.101.88321.88321.9352-20.00408.73
482006.10.05 12:40buy170.101.87581.87381.9258
492006.10.05 13:20modify170.101.87581.88571.9258
502006.10.05 14:00s/l170.101.88571.88571.925899.00507.73
512006.10.05 14:00buy180.101.88191.87991.9319
522006.10.05 15:59s/l180.101.87991.87991.9319-20.00487.73
532006.10.05 15:59buy190.101.87621.87421.9262
542006.10.05 16:40modify190.101.87621.87841.9262
552006.10.05 17:20s/l190.101.87841.87841.926222.00509.73
562006.10.05 17:20buy200.101.87751.87551.9275
572006.10.05 18:40s/l200.101.87551.87551.9275-20.00489.73
582006.10.05 18:40buy210.101.87531.87331.9253
592006.10.05 19:59modify210.101.87531.87731.9253
602006.10.05 20:00modify210.101.87531.87741.9253
612006.10.05 21:20modify210.101.87531.87861.9253
622006.10.05 22:40s/l210.101.87861.87861.925333.00522.73
632006.10.05 22:40buy220.101.87851.87651.9285
642006.10.06 02:00s/l220.101.87651.87651.9285-20.32502.41
652006.10.06 02:00buy230.101.87591.87391.9259
662006.10.06 03:59modify230.101.87591.87591.9259
672006.10.06 04:40modify230.101.87591.87761.9259
682006.10.06 05:20s/l230.101.87761.87761.925917.00519.41
692006.10.06 05:20buy240.101.87671.87471.9267
702006.10.06 08:40s/l240.101.87471.87471.9267-20.00499.41
712006.10.06 08:40buy250.101.87331.87131.9233
722006.10.06 09:20modify250.101.87331.87611.9233
732006.10.06 10:00modify250.101.87331.87641.9233
742006.10.06 10:40s/l250.101.87641.87641.923331.00530.41
752006.10.06 10:40buy260.101.87511.87311.9251
762006.10.06 11:59modify260.101.87511.87521.9251
772006.10.06 12:00modify260.101.87511.87531.9251
782006.10.06 12:40modify260.101.87511.88451.9251
792006.10.06 13:20modify260.101.87511.88661.9251
802006.10.06 14:00s/l260.101.88661.88661.9251115.00645.41
812006.10.06 14:00buy270.101.87161.86961.9216
822006.10.06 14:40modify270.101.87161.87331.9216
832006.10.06 15:59s/l270.101.87331.87331.921617.00662.41
842006.10.06 15:59buy280.101.87161.86961.9216
852006.10.06 17:20s/l280.101.86961.86961.9216-20.00642.41
862006.10.06 17:20buy290.101.86901.86701.9190
872006.10.06 19:59modify290.101.86901.86971.9190
882006.10.06 20:00modify290.101.86901.86981.9190
892006.10.06 20:40modify290.101.86901.87041.9190
902006.10.06 21:20modify290.101.86901.87051.9190
912006.10.06 22:40s/l290.101.87051.87051.919015.00657.41
922006.10.06 22:40buy300.101.87071.86871.9207
932006.10.08 23:59s/l300.101.86871.86871.9207-20.00637.41
942006.10.08 23:59buy310.101.86911.86711.9191
952006.10.09 00:40modify310.101.86911.87011.9191
962006.10.09 01:20s/l310.101.87011.87011.91919.68647.10
972006.10.09 01:20buy320.101.86931.86731.9193
982006.10.09 03:59modify320.101.86931.86961.9193
992006.10.09 04:00modify320.101.86931.86971.9193
1002006.10.09 04:40modify320.101.86931.87011.9193
1012006.10.09 06:40s/l320.101.87011.87011.91938.00655.10
1022006.10.09 06:40buy330.101.86921.86721.9192
1032006.10.09 08:40modify330.101.86921.86991.9192
1042006.10.09 10:00s/l330.101.86991.86991.91927.00662.10
1052006.10.09 10:00buy340.101.86611.86411.9161
1062006.10.09 10:40modify340.101.86611.86971.9161
1072006.10.09 11:59s/l340.101.86971.86971.916136.00698.10
1082006.10.09 11:59buy350.101.86751.86551.9175
1092006.10.09 13:20s/l350.101.86551.86551.9175-20.00678.10
1102006.10.09 13:20buy360.101.86371.86171.9137
1112006.10.09 14:00modify360.101.86371.86711.9137
1122006.10.09 14:40s/l360.101.86711.86711.913734.00712.10
1132006.10.09 14:40buy370.101.86711.86511.9171
1142006.10.09 15:59s/l370.101.86511.86511.9171-20.00692.10
1152006.10.09 15:59buy380.101.86441.86241.9144
1162006.10.09 17:20modify380.101.86441.86591.9144
1172006.10.09 18:40s/l380.101.86591.86591.914415.00707.10
1182006.10.09 18:40buy390.101.86391.86191.9139
1192006.10.09 19:59modify390.101.86391.86591.9139
1202006.10.09 20:40modify390.101.86391.86671.9139
1212006.10.09 22:00s/l390.101.86671.86671.913928.00735.10
1222006.10.09 22:00buy400.101.86691.86491.9169
1232006.10.10 05:20s/l400.101.86491.86491.9169-20.32714.78
1242006.10.10 05:20buy410.101.86521.86321.9152
1252006.10.10 06:00modify410.101.86521.86601.9152
1262006.10.10 07:59s/l410.101.86601.86601.91528.00722.78
1272006.10.10 07:59buy420.101.86621.86421.9162
1282006.10.10 08:40s/l420.101.86421.86421.9162-20.00702.78
1292006.10.10 08:40buy430.101.85801.85601.9080
1302006.10.10 09:20modify430.101.85801.86911.9080
1312006.10.10 10:40s/l430.101.86911.86911.9080111.00813.78
1322006.10.10 10:40buy440.101.86921.86721.9192
1332006.10.10 11:59s/l440.101.86721.86721.9192-20.00793.78
1342006.10.10 11:59buy450.101.86011.85811.9101
1352006.10.10 14:40s/l450.101.85811.85811.9101-20.00773.78
1362006.10.10 14:40buy460.101.85281.85081.9028
1372006.10.10 17:20modify460.101.85281.85481.9028
1382006.10.10 18:40s/l460.101.85481.85481.902820.00793.78
1392006.10.10 18:40buy470.101.85311.85111.9031
1402006.10.10 19:59modify470.101.85311.85361.9031
1412006.10.10 20:00modify470.101.85311.85371.9031
1422006.10.10 20:40modify470.101.85311.85461.9031
1432006.10.10 22:00s/l470.101.85461.85461.903115.00808.78
1442006.10.10 22:00buy480.101.85461.85261.9046
1452006.10.11 08:40s/l480.101.85261.85261.9046-20.32788.46
1462006.10.11 08:40buy490.101.85191.84991.9019
1472006.10.11 09:20modify490.101.85191.85681.9019
1482006.10.11 10:00s/l490.101.85681.85681.901949.00837.46
1492006.10.11 10:00buy500.101.85251.85051.9025
1502006.10.11 10:40modify500.101.85251.85561.9025
1512006.10.11 11:59modify500.101.85251.85581.9025
1522006.10.11 13:20s/l500.101.85581.85581.902533.00870.46
1532006.10.11 13:20buy510.101.85341.85141.9034
1542006.10.11 14:00modify510.101.85341.85431.9034
1552006.10.11 14:40modify510.101.85341.85771.9034
1562006.10.11 15:59s/l510.101.85771.85771.903443.00913.46
1572006.10.11 15:59buy520.101.85541.85341.9054
1582006.10.11 18:00modify520.101.85541.85551.9054
1592006.10.11 18:40modify520.101.85541.85691.9054
1602006.10.11 19:59s/l520.101.85691.85691.905415.00928.46
1612006.10.11 19:59buy530.101.85731.85531.9073
1622006.10.11 20:40s/l530.101.85531.85531.9073-20.00908.46
1632006.10.11 20:40buy540.101.85191.84991.9019
1642006.10.11 21:20modify540.101.85191.85291.9019
1652006.10.11 22:00modify540.101.85191.85581.9019
1662006.10.11 22:40s/l540.101.85581.85581.901939.00947.46
1672006.10.11 22:40buy550.101.85321.85121.9032
1682006.10.12 00:00modify550.101.85321.85321.9032
1692006.10.12 00:40modify550.101.85321.85351.9032
1702006.10.12 01:20modify550.101.85321.85521.9032
1712006.10.12 02:00s/l550.101.85521.85521.903219.05966.51
1722006.10.12 02:00buy560.101.85421.85221.9042
1732006.10.12 03:59modify560.101.85421.85531.9042
1742006.10.12 04:00modify560.101.85421.85541.9042
1752006.10.12 04:40modify560.101.85421.85621.9042
1762006.10.12 05:20s/l560.101.85621.85621.904220.00986.51
1772006.10.12 05:20buy570.101.85611.85411.9061
1782006.10.12 06:00modify570.101.85611.85631.9061
1792006.10.12 06:40s/l570.101.85631.85631.90612.00988.51
1802006.10.12 06:40buy580.101.85531.85331.9053
1812006.10.12 07:59modify580.101.85531.85551.9053
1822006.10.12 08:40modify580.101.85531.85621.9053
1832006.10.12 09:20modify580.101.85531.86011.9053
1842006.10.12 10:00s/l580.101.86011.86011.905348.001036.51
1852006.10.12 10:00buy590.101.85571.85371.9057
1862006.10.12 10:40modify590.101.85571.85891.9057
1872006.10.12 11:59s/l590.101.85891.85891.905732.001068.51
1882006.10.12 11:59buy600.101.85831.85631.9083
1892006.10.12 13:20s/l600.101.85631.85631.9083-20.001048.51
1902006.10.12 13:20buy610.101.85391.85191.9039
1912006.10.12 14:00modify610.101.85391.85651.9039
1922006.10.12 14:40modify610.101.85391.85681.9039
1932006.10.12 15:59s/l610.101.85681.85681.903929.001077.51
1942006.10.12 15:59buy620.101.85631.85431.9063
1952006.10.12 18:40modify620.101.85631.85641.9063
1962006.10.12 22:00modify620.101.85631.85841.9063
1972006.10.12 22:40s/l620.101.85841.85841.906321.001098.51
1982006.10.12 22:40buy630.101.85661.85461.9066
1992006.10.12 23:59modify630.101.85661.85781.9066
2002006.10.13 00:00modify630.101.85661.85801.9066
2012006.10.13 00:40modify630.101.85661.85821.9066
2022006.10.13 01:20modify630.101.85661.86121.9066
2032006.10.13 02:00s/l630.101.86121.86121.906645.681144.19
2042006.10.13 02:00buy640.101.85831.85631.9083
2052006.10.13 02:40modify640.101.85831.85991.9083
2062006.10.13 04:40modify640.101.85831.86081.9083
2072006.10.13 05:20s/l640.101.86081.86081.908325.001169.19
2082006.10.13 05:20buy650.101.86071.85871.9107
2092006.10.13 06:40modify650.101.86071.86151.9107
2102006.10.13 07:59s/l650.101.86151.86151.91078.001177.19
2112006.10.13 07:59buy660.101.86131.85931.9113
2122006.10.13 10:40modify660.101.86131.86221.9113
2132006.10.13 11:59s/l660.101.86221.86221.91139.001186.19
2142006.10.13 11:59buy670.101.86121.85921.9112
2152006.10.13 12:40s/l670.101.85921.85921.9112-20.001166.19
2162006.10.13 12:40buy680.101.85551.85351.9055
2172006.10.13 13:20modify680.101.85551.85781.9055
2182006.10.13 14:00modify680.101.85551.86141.9055
2192006.10.13 14:40modify680.101.85551.86291.9055
2202006.10.13 15:59s/l680.101.86291.86291.905574.001240.19
2212006.10.13 15:59buy690.101.85721.85521.9072
2222006.10.13 16:40s/l690.101.85521.85521.9072-20.001220.19
2232006.10.13 16:40buy700.101.85361.85161.9036
2242006.10.13 17:20modify700.101.85361.85551.9036
2252006.10.13 18:00modify700.101.85361.85681.9036
2262006.10.13 22:40s/l700.101.85681.85681.903632.001252.19
2272006.10.13 22:40buy710.101.85601.85401.9060
2282006.10.16 01:20s/l710.101.85401.85401.9060-20.321231.88
2292006.10.16 01:20buy720.101.85351.85151.9035
2302006.10.16 04:40modify720.101.85351.85451.9035
2312006.10.16 05:20modify720.101.85351.85501.9035
2322006.10.16 06:00s/l720.101.85501.85501.903515.001246.88
2332006.10.16 06:00buy730.101.85491.85291.9049
2342006.10.16 06:40s/l730.101.85291.85291.9049-20.001226.88
2352006.10.16 06:40buy740.101.85261.85061.9026
2362006.10.16 07:59modify740.101.85261.85381.9026
2372006.10.16 08:40modify740.101.85261.86111.9026
2382006.10.16 09:20s/l740.101.86111.86111.902685.001311.88
2392006.10.16 09:20buy750.101.86041.85841.9104
2402006.10.16 10:00s/l750.101.85841.85841.9104-20.001291.88
2412006.10.16 10:00buy760.101.85741.85541.9074
2422006.10.16 10:40s/l760.101.85541.85541.9074-20.001271.88
2432006.10.16 10:40buy770.101.85461.85261.9046
2442006.10.16 11:59modify770.101.85461.86001.9046
2452006.10.16 12:40modify770.101.85461.86351.9046
2462006.10.16 13:20s/l770.101.86351.86351.904689.001360.88
2472006.10.16 13:20buy780.101.86161.85961.9116
2482006.10.16 14:00s/l780.101.85961.85961.9116-20.001340.88
2492006.10.16 14:00buy790.101.85831.85631.9083
2502006.10.16 14:40modify790.101.85831.85991.9083
2512006.10.16 15:59modify790.101.85831.86231.9083
2522006.10.16 16:40s/l790.101.86231.86231.908340.001380.88
2532006.10.16 16:40buy800.101.86021.85821.9102
2542006.10.16 18:40modify800.101.86021.86231.9102
2552006.10.16 19:59s/l800.101.86231.86231.910221.001401.88
2562006.10.16 19:59buy810.101.86031.85831.9103
2572006.10.16 22:00modify810.101.86031.86091.9103
2582006.10.16 22:40modify810.101.86031.86161.9103
2592006.10.17 00:40s/l810.101.86161.86161.910312.681414.56
2602006.10.17 00:40buy820.101.86131.85931.9113
2612006.10.17 01:20modify820.101.86131.86221.9113
2622006.10.17 02:00modify820.101.86131.86301.9113
2632006.10.17 02:40s/l820.101.86301.86301.911317.001431.56
2642006.10.17 02:40buy830.101.86321.86121.9132
2652006.10.17 08:40modify830.101.86321.86661.9132
2662006.10.17 09:20s/l830.101.86661.86661.913234.001465.56
2672006.10.17 09:20buy840.101.86111.85911.9111
2682006.10.17 10:40modify840.101.86111.86391.9111
2692006.10.17 11:59modify840.101.86111.86541.9111
2702006.10.17 12:00modify840.101.86111.86551.9111
2712006.10.17 12:40s/l840.101.86551.86551.911144.001509.56
2722006.10.17 12:40buy850.101.86591.86391.9159
2732006.10.17 14:00modify850.101.86591.86861.9159
2742006.10.17 14:40modify850.101.86591.87011.9159
2752006.10.17 16:00s/l850.101.87011.87011.915942.001551.56
2762006.10.17 16:00buy860.101.87051.86851.9205
2772006.10.17 18:40modify860.101.87051.87241.9205
2782006.10.17 19:59s/l860.101.87241.87241.920519.001570.56
2792006.10.17 19:59buy870.101.87161.86961.9216
2802006.10.17 20:40s/l870.101.86961.86961.9216-20.001550.56
2812006.10.17 20:40buy880.101.86961.86761.9196
2822006.10.17 22:40modify880.101.86961.87061.9196
2832006.10.18 00:40s/l880.101.87061.87061.91969.681560.24
2842006.10.18 00:40buy890.101.86941.86741.9194
2852006.10.18 01:20modify890.101.86941.86951.9194
2862006.10.18 02:00modify890.101.86941.87101.9194
2872006.10.18 02:40modify890.101.86941.87141.9194
2882006.10.18 03:59s/l890.101.87141.87141.919420.001580.24
2892006.10.18 03:59buy900.101.87101.86901.9210
2902006.10.18 09:20modify900.101.87101.87231.9210
2912006.10.18 10:00modify900.101.87101.87271.9210
2922006.10.18 10:40s/l900.101.87271.87271.921017.001597.24
2932006.10.18 10:40buy910.101.87131.86931.9213
2942006.10.18 14:00s/l910.101.86931.86931.9213-20.001577.24
2952006.10.18 14:00buy920.101.86671.86471.9167
2962006.10.18 14:40modify920.101.86671.87151.9167
2972006.10.18 15:59s/l920.101.87151.87151.916748.001625.24
2982006.10.18 15:59buy930.101.86881.86681.9188
2992006.10.18 18:40s/l930.101.86681.86681.9188-20.001605.24
3002006.10.18 18:40buy940.101.86651.86451.9165
3012006.10.18 20:40modify940.101.86651.86671.9165
3022006.10.18 21:20modify940.101.86651.86731.9165
3032006.10.18 22:00s/l940.101.86731.86731.91658.001613.24
3042006.10.18 22:00buy950.101.86761.86561.9176
3052006.10.19 00:40modify950.101.86761.86851.9176
3062006.10.19 01:20s/l950.101.86851.86851.91768.051621.29
3072006.10.19 01:20buy960.101.86871.86671.9187
3082006.10.19 02:40s/l960.101.86671.86671.9187-20.001601.29
3092006.10.19 02:40buy970.101.86681.86481.9168
3102006.10.19 04:40modify970.101.86681.86751.9168
3112006.10.19 06:00s/l970.101.86751.86751.91687.001608.29
3122006.10.19 06:00buy980.101.86771.86571.9177
3132006.10.19 08:40modify980.101.86771.87191.9177
3142006.10.19 09:20s/l980.101.87191.87191.917742.001650.29
3152006.10.19 09:20buy990.101.86681.86481.9168
3162006.10.19 10:00modify990.101.86681.86751.9168
3172006.10.19 10:40modify990.101.86681.86881.9168
3182006.10.19 12:40s/l990.101.86881.86881.916820.001670.29
3192006.10.19 12:40buy1000.101.86821.86621.9182
3202006.10.19 13:20modify1000.101.86821.86921.9182
3212006.10.19 14:00modify1000.101.86821.87061.9182
3222006.10.19 14:40modify1000.101.86821.87211.9182
3232006.10.19 15:59s/l1000.101.87211.87211.918239.001709.29
3242006.10.19 15:59buy1010.101.87241.87041.9224
3252006.10.19 18:00modify1010.101.87241.87301.9224
3262006.10.19 18:40modify1010.101.87241.87841.9224
3272006.10.19 20:40s/l1010.101.87841.87841.922460.001769.29
3282006.10.19 20:40buy1020.101.87711.87511.9271
3292006.10.19 22:40modify1020.101.87711.87871.9271
3302006.10.19 23:59s/l1020.101.87871.87871.927116.001785.29
3312006.10.19 23:59buy1030.101.87751.87551.9275
3322006.10.20 08:40s/l1030.101.87551.87551.9275-20.321764.98
3332006.10.20 08:40buy1040.101.87581.87381.9258
3342006.10.20 09:20modify1040.101.87581.88131.9258
3352006.10.20 10:00s/l1040.101.88131.88131.925855.001819.98
3362006.10.20 10:00buy1050.101.88101.87901.9310
3372006.10.20 12:40modify1050.101.88101.88461.9310
3382006.10.20 13:20s/l1050.101.88461.88461.931036.001855.98
3392006.10.20 13:20buy1060.101.88081.87881.9308
3402006.10.20 15:59modify1060.101.88081.88241.9308
3412006.10.20 16:00modify1060.101.88081.88251.9308
3422006.10.20 16:40s/l1060.101.88251.88251.930817.001872.98
3432006.10.20 16:40buy1070.101.88031.87831.9303
3442006.10.20 18:40modify1070.101.88031.88331.9303
3452006.10.20 19:59s/l1070.101.88331.88331.930330.001902.98
3462006.10.20 19:59buy1080.101.88341.88141.9334
3472006.10.20 22:40modify1080.101.88341.88341.9334
3482006.10.20 23:59s/l1080.101.88341.88341.93340.001902.98
3492006.10.20 23:59buy1090.101.88371.88171.9337
3502006.10.23 00:40s/l1090.101.88171.88171.9337-20.321882.66
3512006.10.23 00:40buy1100.101.88181.87981.9318
3522006.10.23 01:20modify1100.101.88181.88201.9318
3532006.10.23 03:59s/l1100.101.88201.88201.93182.001884.66
3542006.10.23 03:59buy1110.101.88191.87991.9319
3552006.10.23 08:40s/l1110.101.87991.87991.9319-20.001864.66
3562006.10.23 08:40buy1120.101.88021.87821.9302
3572006.10.23 09:20modify1120.101.88021.88041.9302
3582006.10.23 10:00s/l1120.101.88041.88041.93022.001866.66
3592006.10.23 10:00buy1130.101.87921.87721.9292
3602006.10.23 10:40s/l1130.101.87721.87721.9292-20.001846.66
3612006.10.23 10:40buy1140.101.87271.87071.9227
3622006.10.23 12:40modify1140.101.87271.87301.9227
3632006.10.23 13:20s/l1140.101.87301.87301.92273.001849.66
3642006.10.23 13:20buy1150.101.87291.87091.9229
3652006.10.23 14:00s/l1150.101.87091.87091.9229-20.001829.66
3662006.10.23 14:00buy1160.101.86921.86721.9192
3672006.10.23 16:40modify1160.101.86921.87201.9192
3682006.10.23 18:40s/l1160.101.87201.87201.919228.001857.66
3692006.10.23 18:40buy1170.101.86961.86761.9196
3702006.10.23 19:59modify1170.101.86961.87111.9196
3712006.10.23 20:00modify1170.101.86961.87121.9196
3722006.10.23 21:20modify1170.101.86961.87281.9196
3732006.10.23 22:00s/l1170.101.87281.87281.919632.001889.66
3742006.10.23 22:00buy1180.101.87301.87101.9230
3752006.10.24 05:20s/l1180.101.87101.87101.9230-20.321869.34
3762006.10.24 05:20buy1190.101.86951.86751.9195
3772006.10.24 06:00modify1190.101.86951.87041.9195
3782006.10.24 06:40modify1190.101.86951.87091.9195
3792006.10.24 07:59s/l1190.101.87091.87091.919514.001883.34
3802006.10.24 07:59buy1200.101.86961.86761.9196
3812006.10.24 08:40s/l1200.101.86761.86761.9196-20.001863.34
3822006.10.24 08:40buy1210.101.86771.86571.9177
3832006.10.24 09:20modify1210.101.86771.86931.9177
3842006.10.24 10:00modify1210.101.86771.86981.9177
3852006.10.24 10:40s/l1210.101.86981.86981.917721.001884.34
3862006.10.24 10:40buy1220.101.87001.86801.9200
3872006.10.24 12:40modify1220.101.87001.87041.9200
3882006.10.24 13:20modify1220.101.87001.87111.9200
3892006.10.24 14:00s/l1220.101.87111.87111.920011.001895.34
3902006.10.24 14:00buy1230.101.87091.86891.9209
3912006.10.24 14:40s/l1230.101.86891.86891.9209-20.001875.34
3922006.10.24 14:40buy1240.101.86751.86551.9175
3932006.10.24 15:59modify1240.101.86751.86891.9175
3942006.10.24 16:00modify1240.101.86751.86901.9175
3952006.10.24 16:40modify1240.101.86751.87571.9175
3962006.10.24 17:20s/l1240.101.87571.87571.917582.001957.34
3972006.10.24 17:20buy1250.101.87531.87331.9253
3982006.10.24 18:00s/l1250.101.87331.87331.9253-20.001937.34
3992006.10.24 18:00buy1260.101.87171.86971.9217
4002006.10.24 19:59modify1260.101.87171.87461.9217
4012006.10.24 20:40modify1260.101.87171.87481.9217
4022006.10.24 21:20s/l1260.101.87481.87481.921731.001968.34
4032006.10.24 21:20buy1270.101.87341.87141.9234
4042006.10.25 02:40modify1270.101.87341.87341.9234
4052006.10.25 04:40s/l1270.101.87341.87341.9234-0.321968.02
4062006.10.25 04:40buy1280.101.87371.87171.9237
4072006.10.25 06:00modify1280.101.87371.87431.9237
4082006.10.25 07:59s/l1280.101.87431.87431.92376.001974.02
4092006.10.25 07:59buy1290.101.87391.87191.9239
4102006.10.25 09:20modify1290.101.87391.87621.9239
4112006.10.25 10:00s/l1290.101.87621.87621.923923.001997.02
4122006.10.25 10:00buy1300.101.87551.87351.9255
4132006.10.25 11:59modify1300.101.87551.87551.9255
4142006.10.25 12:00modify1300.101.87551.87571.9255
4152006.10.25 12:40modify1300.101.87551.87761.9255
4162006.10.25 13:20s/l1300.101.87761.87761.925521.002018.02
4172006.10.25 13:20buy1310.101.87531.87331.9253
4182006.10.25 18:40modify1310.101.87531.87701.9253
4192006.10.25 19:59s/l1310.101.87701.87701.925317.002035.02
4202006.10.25 19:59buy1320.101.87611.87411.9261
4212006.10.25 22:00modify1320.101.87611.87881.9261
4222006.10.25 22:40s/l1320.101.87881.87881.926127.002062.02
4232006.10.25 22:40buy1330.101.87811.87611.9281
4242006.10.26 01:20modify1330.101.87811.87971.9281
4252006.10.26 02:00s/l1330.101.87971.87971.928115.052077.07
4262006.10.26 02:00buy1340.101.87991.87791.9299
4272006.10.26 06:40modify1340.101.87991.88051.9299
4282006.10.26 07:59s/l1340.101.88051.88051.92996.002083.07
4292006.10.26 07:59buy1350.101.88041.87841.9304
4302006.10.26 10:00modify1350.101.88041.88151.9304
4312006.10.26 10:40modify1350.101.88041.88391.9304
4322006.10.26 12:40s/l1350.101.88391.88391.930435.002118.07
4332006.10.26 12:40buy1360.101.88321.88121.9332
4342006.10.26 13:20modify1360.101.88321.88391.9332
4352006.10.26 14:00modify1360.101.88321.88611.9332
4362006.10.26 15:59s/l1360.101.88611.88611.933229.002147.07
4372006.10.26 15:59buy1370.101.88621.88421.9362
4382006.10.26 17:20modify1370.101.88621.88681.9362
4392006.10.26 18:40modify1370.101.88621.89131.9362
4402006.10.26 19:59s/l1370.101.89131.89131.936251.002198.07
4412006.10.26 19:59buy1380.101.89111.88911.9411
4422006.10.27 00:40s/l1380.101.88911.88911.9411-20.322177.76
4432006.10.27 00:40buy1390.101.88911.88711.9391
4442006.10.27 02:00modify1390.101.88911.88951.9391
4452006.10.27 02:40modify1390.101.88911.89101.9391
4462006.10.27 04:40s/l1390.101.89101.89101.939119.002196.76
4472006.10.27 04:40buy1400.101.89061.88861.9406
4482006.10.27 08:40s/l1400.101.88861.88861.9406-20.002176.76
4492006.10.27 08:40buy1410.101.88731.88531.9373
4502006.10.27 09:20modify1410.101.88731.89011.9373
4512006.10.27 10:00s/l1410.101.89011.89011.937328.002204.76
4522006.10.27 10:00buy1420.101.89051.88851.9405
4532006.10.27 11:59s/l1420.101.88851.88851.9405-20.002184.76
4542006.10.27 11:59buy1430.101.88881.88681.9388
4552006.10.27 12:40modify1430.101.88881.89601.9388
4562006.10.27 13:20s/l1430.101.89601.89601.938872.002256.76
4572006.10.27 13:20buy1440.101.88831.88631.9383
4582006.10.27 14:40modify1440.101.88831.89921.9383
4592006.10.27 15:59s/l1440.101.89921.89921.9383109.002365.76
4602006.10.27 15:59buy1450.101.89851.89651.9485
4612006.10.27 18:00modify1450.101.89851.89851.9485
4622006.10.27 18:40s/l1450.101.89851.89851.94850.002365.76
4632006.10.27 18:40buy1460.101.89611.89411.9461
4642006.10.27 19:59modify1460.101.89611.89611.9461
4652006.10.27 22:00s/l1460.101.89611.89611.94610.002365.76
4662006.10.27 22:00buy1470.101.89621.89421.9462
4672006.10.30 01:20modify1470.101.89621.89721.9462
4682006.10.30 04:40modify1470.101.89621.89781.9462
4692006.10.30 05:20s/l1470.101.89781.89781.946215.682381.44
4702006.10.30 05:20buy1480.101.89801.89601.9480
4712006.10.30 10:00s/l1480.101.89601.89601.9480-20.002361.44
4722006.10.30 10:00buy1490.101.89571.89371.9457
4732006.10.30 10:40modify1490.101.89571.89901.9457
4742006.10.30 13:20s/l1490.101.89901.89901.945733.002394.44
4752006.10.30 13:20buy1500.101.89901.89701.9490
4762006.10.30 14:00modify1500.101.89901.90121.9490
4772006.10.30 14:40modify1500.101.89901.90301.9490
4782006.10.30 15:59s/l1500.101.90301.90301.949040.002434.44
4792006.10.30 15:59buy1510.101.90241.90041.9524
4802006.10.30 20:40s/l1510.101.90041.90041.9524-20.002414.44
4812006.10.30 20:40buy1520.101.89861.89661.9486
4822006.10.30 22:00modify1520.101.89861.89891.9486
4832006.10.30 22:40modify1520.101.89861.90131.9486
4842006.10.30 23:59s/l1520.101.90131.90131.948627.002441.44
4852006.10.30 23:59buy1530.101.89901.89701.9490
4862006.10.31 02:00modify1530.101.89901.90011.9490
4872006.10.31 04:40s/l1530.101.90011.90011.949010.682452.12
4882006.10.31 04:40buy1540.101.89981.89781.9498
4892006.10.31 05:20modify1540.101.89981.89991.9498
4902006.10.31 06:40s/l1540.101.89991.89991.94981.002453.12
4912006.10.31 06:40buy1550.101.89921.89721.9492
4922006.10.31 08:40modify1550.101.89921.90151.9492
4932006.10.31 09:20s/l1550.101.90151.90151.949223.002476.12
4942006.10.31 09:20buy1560.101.90141.89941.9514
4952006.10.31 10:00s/l1560.101.89941.89941.9514-20.002456.12
4962006.10.31 10:00buy1570.101.89651.89451.9465
4972006.10.31 10:40modify1570.101.89651.89941.9465
4982006.10.31 11:59s/l1570.101.89941.89941.946529.002485.12
4992006.10.31 11:59buy1580.101.89721.89521.9472
5002006.10.31 12:40modify1580.101.89721.90031.9472
5012006.10.31 13:20s/l1580.101.90031.90031.947231.002516.12
5022006.10.31 13:20buy1590.101.89611.89411.9461
5032006.10.31 14:00modify1590.101.89611.89971.9461
5042006.10.31 14:40s/l1590.101.89971.89971.946136.002552.12
5052006.10.31 14:40buy1600.101.89941.89741.9494
5062006.10.31 15:59modify1600.101.89941.90031.9494
5072006.10.31 16:40modify1600.101.89941.90381.9494
5082006.10.31 17:20modify1600.101.89941.90861.9494
5092006.10.31 18:00s/l1600.101.90861.90861.949492.002644.12
5102006.10.31 18:00buy1610.101.90831.90631.9583
5112006.10.31 18:40s/l1610.101.90631.90631.9583-20.002624.12
5122006.10.31 18:40buy1620.101.90141.89941.9514
5132006.10.31 19:59modify1620.101.90141.90611.9514
5142006.10.31 20:40modify1620.101.90141.90691.9514
5152006.10.31 22:00s/l1620.101.90691.90691.951455.002679.12
5162006.10.31 22:00buy1630.101.90721.90521.9572
5172006.11.01 02:40modify1630.101.90721.90751.9572
5182006.11.01 03:59s/l1630.101.90751.90751.95722.682681.80
5192006.11.01 03:59buy1640.101.90731.90531.9573
5202006.11.01 08:40s/l1640.101.90531.90531.9573-20.002661.80
5212006.11.01 08:40buy1650.101.90571.90371.9557
5222006.11.01 09:20modify1650.101.90571.90891.9557
5232006.11.01 10:00modify1650.101.90571.90931.9557
5242006.11.01 11:59s/l1650.101.90931.90931.955736.002697.80
5252006.11.01 11:59buy1660.101.90931.90731.9593
5262006.11.01 14:40s/l1660.101.90731.90731.9593-20.002677.80
5272006.11.01 14:40buy1670.101.90681.90481.9568
5282006.11.01 15:59modify1670.101.90681.90801.9568
5292006.11.01 16:40modify1670.101.90681.90821.9568
5302006.11.01 17:20s/l1670.101.90821.90821.956814.002691.80
5312006.11.01 17:20buy1680.101.90741.90541.9574
5322006.11.01 18:40modify1680.101.90741.91251.9574
5332006.11.01 19:59s/l1680.101.91251.91251.957451.002742.80
5342006.11.01 19:59buy1690.101.90951.90751.9595
5352006.11.01 20:40s/l1690.101.90751.90751.9595-20.002722.80
5362006.11.01 20:40buy1700.101.90791.90591.9579
5372006.11.01 22:00modify1700.101.90791.91071.9579
5382006.11.01 22:40modify1700.101.90791.91091.9579
5392006.11.01 23:59s/l1700.101.91091.91091.957930.002752.80
5402006.11.01 23:59buy1710.101.90811.90611.9581
5412006.11.02 00:40s/l1710.101.90611.90611.9581-20.952731.85
5422006.11.02 00:40buy1720.101.90611.90411.9561
5432006.11.02 01:20modify1720.101.90611.90771.9561
5442006.11.02 02:00modify1720.101.90611.90781.9561
5452006.11.02 02:40modify1720.101.90611.90791.9561
5462006.11.02 03:59s/l1720.101.90791.90791.956118.002749.85
5472006.11.02 03:59buy1730.101.90691.90491.9569
5482006.11.02 06:40s/l1730.101.90491.90491.9569-20.002729.85
5492006.11.02 06:40buy1740.101.90471.90271.9547
5502006.11.02 08:40modify1740.101.90471.90881.9547
5512006.11.02 09:20modify1740.101.90471.90911.9547
5522006.11.02 10:00s/l1740.101.90911.90911.954744.002773.85
5532006.11.02 10:00buy1750.101.90681.90481.9568
5542006.11.02 10:40s/l1750.101.90481.90481.9568-20.002753.85
5552006.11.02 10:40buy1760.101.90361.90161.9536
5562006.11.02 11:59modify1760.101.90361.90801.9536
5572006.11.02 12:40modify1760.101.90361.90911.9536
5582006.11.02 13:20s/l1760.101.90911.90911.953655.002808.85
5592006.11.02 13:20buy1770.101.90941.90741.9594
5602006.11.02 14:40s/l1770.101.90741.90741.9594-20.002788.85
5612006.11.02 14:40buy1780.101.90711.90511.9571
5622006.11.02 15:59modify1780.101.90711.90901.9571
5632006.11.02 16:00modify1780.101.90711.90911.9571
5642006.11.02 17:20s/l1780.101.90911.90911.957120.002808.85
5652006.11.02 17:20buy1790.101.90851.90651.9585
5662006.11.02 18:40modify1790.101.90851.90941.9585
5672006.11.02 19:59s/l1790.101.90941.90941.95859.002817.85
5682006.11.02 19:59buy1800.101.90871.90671.9587
5692006.11.02 23:59close at stop1800.101.90791.90671.9587-8.002809.85