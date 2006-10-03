|Symbol
|GBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
|Period
|Daily (D1) 2004.11.03 00:00 - 2006.11.03 00:00 (2006.10.03 - 2006.11.03)
|Model
|Control points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
|Parameters
|Level=2; TakeProfit=500; Lots=0.1; TrailingStop=10; InitialStop=20; slip=0; lp=300; sp=30;
|Bars in test
|1631
|Ticks modelled
|19344
|Modelling quality
|50.00%
|Initial deposit
|300.00
|Total net profit
|2509.85
|Gross profit
|3581.98
|Gross loss
|-1072.12
|Profit factor
|3.34
|Expected payoff
|13.94
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|73.32 (3.85%)
|Relative drawdown
|6.41% (28.00)
|Total trades
|180
|Short positions (won %)
|0 (0.00%)
|Long positions (won %)
|180 (69.44%)
|Profit trades (% of total)
|125 (69.44%)
|Loss trades (% of total)
|55 (30.56%)
|Largest
|profit trade
|115.00
|loss trade
|-20.95
|Average
|profit trade
|28.66
|loss trade
|-19.49
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|10 (230.05)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-40.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|230.05 (10)
|consecutive loss (count of losses)
|-40.00 (2)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.10.03 00:00
|buy
|1
|0.10
|1.8868
|1.8848
|1.9368
|2
|2006.10.03 09:20
|modify
|1
|0.10
|1.8868
|1.8884
|1.9368
|3
|2006.10.03 11:59
|s/l
|1
|0.10
|1.8884
|1.8884
|1.9368
|16.00
|316.00
|4
|2006.10.03 11:59
|buy
|2
|0.10
|1.8879
|1.8859
|1.9379
|5
|2006.10.03 14:40
|modify
|2
|0.10
|1.8879
|1.8885
|1.9379
|6
|2006.10.03 16:40
|s/l
|2
|0.10
|1.8885
|1.8885
|1.9379
|6.00
|322.00
|7
|2006.10.03 16:40
|buy
|3
|0.10
|1.8876
|1.8856
|1.9376
|8
|2006.10.03 18:00
|modify
|3
|0.10
|1.8876
|1.8883
|1.9376
|9
|2006.10.03 18:40
|modify
|3
|0.10
|1.8876
|1.8885
|1.9376
|10
|2006.10.03 19:59
|s/l
|3
|0.10
|1.8885
|1.8885
|1.9376
|9.00
|331.00
|11
|2006.10.03 19:59
|buy
|4
|0.10
|1.8875
|1.8855
|1.9375
|12
|2006.10.04 00:40
|s/l
|4
|0.10
|1.8855
|1.8855
|1.9375
|-20.32
|310.68
|13
|2006.10.04 00:40
|buy
|5
|0.10
|1.8847
|1.8827
|1.9347
|14
|2006.10.04 02:00
|modify
|5
|0.10
|1.8847
|1.8868
|1.9347
|15
|2006.10.04 02:40
|s/l
|5
|0.10
|1.8868
|1.8868
|1.9347
|21.00
|331.68
|16
|2006.10.04 02:40
|buy
|6
|0.10
|1.8839
|1.8819
|1.9339
|17
|2006.10.04 05:20
|modify
|6
|0.10
|1.8839
|1.8846
|1.9339
|18
|2006.10.04 06:00
|s/l
|6
|0.10
|1.8846
|1.8846
|1.9339
|7.00
|338.68
|19
|2006.10.04 06:00
|buy
|7
|0.10
|1.8833
|1.8813
|1.9333
|20
|2006.10.04 08:40
|modify
|7
|0.10
|1.8833
|1.8872
|1.9333
|21
|2006.10.04 09:20
|s/l
|7
|0.10
|1.8872
|1.8872
|1.9333
|39.00
|377.68
|22
|2006.10.04 09:20
|buy
|8
|0.10
|1.8859
|1.8839
|1.9359
|23
|2006.10.04 10:40
|s/l
|8
|0.10
|1.8839
|1.8839
|1.9359
|-20.00
|357.68
|24
|2006.10.04 10:40
|buy
|9
|0.10
|1.8813
|1.8793
|1.9313
|25
|2006.10.04 12:40
|modify
|9
|0.10
|1.8813
|1.8817
|1.9313
|26
|2006.10.04 13:20
|modify
|9
|0.10
|1.8813
|1.8819
|1.9313
|27
|2006.10.04 14:00
|s/l
|9
|0.10
|1.8819
|1.8819
|1.9313
|6.00
|363.68
|28
|2006.10.04 14:00
|buy
|10
|0.10
|1.8795
|1.8775
|1.9295
|29
|2006.10.04 15:59
|modify
|10
|0.10
|1.8795
|1.8817
|1.9295
|30
|2006.10.04 16:40
|modify
|10
|0.10
|1.8795
|1.8840
|1.9295
|31
|2006.10.04 17:20
|s/l
|10
|0.10
|1.8840
|1.8840
|1.9295
|45.00
|408.68
|32
|2006.10.04 17:20
|buy
|11
|0.10
|1.8840
|1.8820
|1.9340
|33
|2006.10.04 20:40
|modify
|11
|0.10
|1.8840
|1.8856
|1.9340
|34
|2006.10.04 22:00
|s/l
|11
|0.10
|1.8856
|1.8856
|1.9340
|16.00
|424.68
|35
|2006.10.04 22:00
|buy
|12
|0.10
|1.8846
|1.8826
|1.9346
|36
|2006.10.04 23:59
|modify
|12
|0.10
|1.8846
|1.8856
|1.9346
|37
|2006.10.05 01:20
|s/l
|12
|0.10
|1.8856
|1.8856
|1.9346
|9.05
|433.73
|38
|2006.10.05 01:20
|buy
|13
|0.10
|1.8854
|1.8834
|1.9354
|39
|2006.10.05 02:40
|modify
|13
|0.10
|1.8854
|1.8857
|1.9354
|40
|2006.10.05 03:59
|s/l
|13
|0.10
|1.8857
|1.8857
|1.9354
|3.00
|436.73
|41
|2006.10.05 03:59
|buy
|14
|0.10
|1.8861
|1.8841
|1.9361
|42
|2006.10.05 08:40
|s/l
|14
|0.10
|1.8841
|1.8841
|1.9361
|-20.00
|416.73
|43
|2006.10.05 08:40
|buy
|15
|0.10
|1.8843
|1.8823
|1.9343
|44
|2006.10.05 10:00
|modify
|15
|0.10
|1.8843
|1.8855
|1.9343
|45
|2006.10.05 11:59
|s/l
|15
|0.10
|1.8855
|1.8855
|1.9343
|12.00
|428.73
|46
|2006.10.05 11:59
|buy
|16
|0.10
|1.8852
|1.8832
|1.9352
|47
|2006.10.05 12:40
|s/l
|16
|0.10
|1.8832
|1.8832
|1.9352
|-20.00
|408.73
|48
|2006.10.05 12:40
|buy
|17
|0.10
|1.8758
|1.8738
|1.9258
|49
|2006.10.05 13:20
|modify
|17
|0.10
|1.8758
|1.8857
|1.9258
|50
|2006.10.05 14:00
|s/l
|17
|0.10
|1.8857
|1.8857
|1.9258
|99.00
|507.73
|51
|2006.10.05 14:00
|buy
|18
|0.10
|1.8819
|1.8799
|1.9319
|52
|2006.10.05 15:59
|s/l
|18
|0.10
|1.8799
|1.8799
|1.9319
|-20.00
|487.73
|53
|2006.10.05 15:59
|buy
|19
|0.10
|1.8762
|1.8742
|1.9262
|54
|2006.10.05 16:40
|modify
|19
|0.10
|1.8762
|1.8784
|1.9262
|55
|2006.10.05 17:20
|s/l
|19
|0.10
|1.8784
|1.8784
|1.9262
|22.00
|509.73
|56
|2006.10.05 17:20
|buy
|20
|0.10
|1.8775
|1.8755
|1.9275
|57
|2006.10.05 18:40
|s/l
|20
|0.10
|1.8755
|1.8755
|1.9275
|-20.00
|489.73
|58
|2006.10.05 18:40
|buy
|21
|0.10
|1.8753
|1.8733
|1.9253
|59
|2006.10.05 19:59
|modify
|21
|0.10
|1.8753
|1.8773
|1.9253
|60
|2006.10.05 20:00
|modify
|21
|0.10
|1.8753
|1.8774
|1.9253
|61
|2006.10.05 21:20
|modify
|21
|0.10
|1.8753
|1.8786
|1.9253
|62
|2006.10.05 22:40
|s/l
|21
|0.10
|1.8786
|1.8786
|1.9253
|33.00
|522.73
|63
|2006.10.05 22:40
|buy
|22
|0.10
|1.8785
|1.8765
|1.9285
|64
|2006.10.06 02:00
|s/l
|22
|0.10
|1.8765
|1.8765
|1.9285
|-20.32
|502.41
|65
|2006.10.06 02:00
|buy
|23
|0.10
|1.8759
|1.8739
|1.9259
|66
|2006.10.06 03:59
|modify
|23
|0.10
|1.8759
|1.8759
|1.9259
|67
|2006.10.06 04:40
|modify
|23
|0.10
|1.8759
|1.8776
|1.9259
|68
|2006.10.06 05:20
|s/l
|23
|0.10
|1.8776
|1.8776
|1.9259
|17.00
|519.41
|69
|2006.10.06 05:20
|buy
|24
|0.10
|1.8767
|1.8747
|1.9267
|70
|2006.10.06 08:40
|s/l
|24
|0.10
|1.8747
|1.8747
|1.9267
|-20.00
|499.41
|71
|2006.10.06 08:40
|buy
|25
|0.10
|1.8733
|1.8713
|1.9233
|72
|2006.10.06 09:20
|modify
|25
|0.10
|1.8733
|1.8761
|1.9233
|73
|2006.10.06 10:00
|modify
|25
|0.10
|1.8733
|1.8764
|1.9233
|74
|2006.10.06 10:40
|s/l
|25
|0.10
|1.8764
|1.8764
|1.9233
|31.00
|530.41
|75
|2006.10.06 10:40
|buy
|26
|0.10
|1.8751
|1.8731
|1.9251
|76
|2006.10.06 11:59
|modify
|26
|0.10
|1.8751
|1.8752
|1.9251
|77
|2006.10.06 12:00
|modify
|26
|0.10
|1.8751
|1.8753
|1.9251
|78
|2006.10.06 12:40
|modify
|26
|0.10
|1.8751
|1.8845
|1.9251
|79
|2006.10.06 13:20
|modify
|26
|0.10
|1.8751
|1.8866
|1.9251
|80
|2006.10.06 14:00
|s/l
|26
|0.10
|1.8866
|1.8866
|1.9251
|115.00
|645.41
|81
|2006.10.06 14:00
|buy
|27
|0.10
|1.8716
|1.8696
|1.9216
|82
|2006.10.06 14:40
|modify
|27
|0.10
|1.8716
|1.8733
|1.9216
|83
|2006.10.06 15:59
|s/l
|27
|0.10
|1.8733
|1.8733
|1.9216
|17.00
|662.41
|84
|2006.10.06 15:59
|buy
|28
|0.10
|1.8716
|1.8696
|1.9216
|85
|2006.10.06 17:20
|s/l
|28
|0.10
|1.8696
|1.8696
|1.9216
|-20.00
|642.41
|86
|2006.10.06 17:20
|buy
|29
|0.10
|1.8690
|1.8670
|1.9190
|87
|2006.10.06 19:59
|modify
|29
|0.10
|1.8690
|1.8697
|1.9190
|88
|2006.10.06 20:00
|modify
|29
|0.10
|1.8690
|1.8698
|1.9190
|89
|2006.10.06 20:40
|modify
|29
|0.10
|1.8690
|1.8704
|1.9190
|90
|2006.10.06 21:20
|modify
|29
|0.10
|1.8690
|1.8705
|1.9190
|91
|2006.10.06 22:40
|s/l
|29
|0.10
|1.8705
|1.8705
|1.9190
|15.00
|657.41
|92
|2006.10.06 22:40
|buy
|30
|0.10
|1.8707
|1.8687
|1.9207
|93
|2006.10.08 23:59
|s/l
|30
|0.10
|1.8687
|1.8687
|1.9207
|-20.00
|637.41
|94
|2006.10.08 23:59
|buy
|31
|0.10
|1.8691
|1.8671
|1.9191
|95
|2006.10.09 00:40
|modify
|31
|0.10
|1.8691
|1.8701
|1.9191
|96
|2006.10.09 01:20
|s/l
|31
|0.10
|1.8701
|1.8701
|1.9191
|9.68
|647.10
|97
|2006.10.09 01:20
|buy
|32
|0.10
|1.8693
|1.8673
|1.9193
|98
|2006.10.09 03:59
|modify
|32
|0.10
|1.8693
|1.8696
|1.9193
|99
|2006.10.09 04:00
|modify
|32
|0.10
|1.8693
|1.8697
|1.9193
|100
|2006.10.09 04:40
|modify
|32
|0.10
|1.8693
|1.8701
|1.9193
|101
|2006.10.09 06:40
|s/l
|32
|0.10
|1.8701
|1.8701
|1.9193
|8.00
|655.10
|102
|2006.10.09 06:40
|buy
|33
|0.10
|1.8692
|1.8672
|1.9192
|103
|2006.10.09 08:40
|modify
|33
|0.10
|1.8692
|1.8699
|1.9192
|104
|2006.10.09 10:00
|s/l
|33
|0.10
|1.8699
|1.8699
|1.9192
|7.00
|662.10
|105
|2006.10.09 10:00
|buy
|34
|0.10
|1.8661
|1.8641
|1.9161
|106
|2006.10.09 10:40
|modify
|34
|0.10
|1.8661
|1.8697
|1.9161
|107
|2006.10.09 11:59
|s/l
|34
|0.10
|1.8697
|1.8697
|1.9161
|36.00
|698.10
|108
|2006.10.09 11:59
|buy
|35
|0.10
|1.8675
|1.8655
|1.9175
|109
|2006.10.09 13:20
|s/l
|35
|0.10
|1.8655
|1.8655
|1.9175
|-20.00
|678.10
|110
|2006.10.09 13:20
|buy
|36
|0.10
|1.8637
|1.8617
|1.9137
|111
|2006.10.09 14:00
|modify
|36
|0.10
|1.8637
|1.8671
|1.9137
|112
|2006.10.09 14:40
|s/l
|36
|0.10
|1.8671
|1.8671
|1.9137
|34.00
|712.10
|113
|2006.10.09 14:40
|buy
|37
|0.10
|1.8671
|1.8651
|1.9171
|114
|2006.10.09 15:59
|s/l
|37
|0.10
|1.8651
|1.8651
|1.9171
|-20.00
|692.10
|115
|2006.10.09 15:59
|buy
|38
|0.10
|1.8644
|1.8624
|1.9144
|116
|2006.10.09 17:20
|modify
|38
|0.10
|1.8644
|1.8659
|1.9144
|117
|2006.10.09 18:40
|s/l
|38
|0.10
|1.8659
|1.8659
|1.9144
|15.00
|707.10
|118
|2006.10.09 18:40
|buy
|39
|0.10
|1.8639
|1.8619
|1.9139
|119
|2006.10.09 19:59
|modify
|39
|0.10
|1.8639
|1.8659
|1.9139
|120
|2006.10.09 20:40
|modify
|39
|0.10
|1.8639
|1.8667
|1.9139
|121
|2006.10.09 22:00
|s/l
|39
|0.10
|1.8667
|1.8667
|1.9139
|28.00
|735.10
|122
|2006.10.09 22:00
|buy
|40
|0.10
|1.8669
|1.8649
|1.9169
|123
|2006.10.10 05:20
|s/l
|40
|0.10
|1.8649
|1.8649
|1.9169
|-20.32
|714.78
|124
|2006.10.10 05:20
|buy
|41
|0.10
|1.8652
|1.8632
|1.9152
|125
|2006.10.10 06:00
|modify
|41
|0.10
|1.8652
|1.8660
|1.9152
|126
|2006.10.10 07:59
|s/l
|41
|0.10
|1.8660
|1.8660
|1.9152
|8.00
|722.78
|127
|2006.10.10 07:59
|buy
|42
|0.10
|1.8662
|1.8642
|1.9162
|128
|2006.10.10 08:40
|s/l
|42
|0.10
|1.8642
|1.8642
|1.9162
|-20.00
|702.78
|129
|2006.10.10 08:40
|buy
|43
|0.10
|1.8580
|1.8560
|1.9080
|130
|2006.10.10 09:20
|modify
|43
|0.10
|1.8580
|1.8691
|1.9080
|131
|2006.10.10 10:40
|s/l
|43
|0.10
|1.8691
|1.8691
|1.9080
|111.00
|813.78
|132
|2006.10.10 10:40
|buy
|44
|0.10
|1.8692
|1.8672
|1.9192
|133
|2006.10.10 11:59
|s/l
|44
|0.10
|1.8672
|1.8672
|1.9192
|-20.00
|793.78
|134
|2006.10.10 11:59
|buy
|45
|0.10
|1.8601
|1.8581
|1.9101
|135
|2006.10.10 14:40
|s/l
|45
|0.10
|1.8581
|1.8581
|1.9101
|-20.00
|773.78
|136
|2006.10.10 14:40
|buy
|46
|0.10
|1.8528
|1.8508
|1.9028
|137
|2006.10.10 17:20
|modify
|46
|0.10
|1.8528
|1.8548
|1.9028
|138
|2006.10.10 18:40
|s/l
|46
|0.10
|1.8548
|1.8548
|1.9028
|20.00
|793.78
|139
|2006.10.10 18:40
|buy
|47
|0.10
|1.8531
|1.8511
|1.9031
|140
|2006.10.10 19:59
|modify
|47
|0.10
|1.8531
|1.8536
|1.9031
|141
|2006.10.10 20:00
|modify
|47
|0.10
|1.8531
|1.8537
|1.9031
|142
|2006.10.10 20:40
|modify
|47
|0.10
|1.8531
|1.8546
|1.9031
|143
|2006.10.10 22:00
|s/l
|47
|0.10
|1.8546
|1.8546
|1.9031
|15.00
|808.78
|144
|2006.10.10 22:00
|buy
|48
|0.10
|1.8546
|1.8526
|1.9046
|145
|2006.10.11 08:40
|s/l
|48
|0.10
|1.8526
|1.8526
|1.9046
|-20.32
|788.46
|146
|2006.10.11 08:40
|buy
|49
|0.10
|1.8519
|1.8499
|1.9019
|147
|2006.10.11 09:20
|modify
|49
|0.10
|1.8519
|1.8568
|1.9019
|148
|2006.10.11 10:00
|s/l
|49
|0.10
|1.8568
|1.8568
|1.9019
|49.00
|837.46
|149
|2006.10.11 10:00
|buy
|50
|0.10
|1.8525
|1.8505
|1.9025
|150
|2006.10.11 10:40
|modify
|50
|0.10
|1.8525
|1.8556
|1.9025
|151
|2006.10.11 11:59
|modify
|50
|0.10
|1.8525
|1.8558
|1.9025
|152
|2006.10.11 13:20
|s/l
|50
|0.10
|1.8558
|1.8558
|1.9025
|33.00
|870.46
|153
|2006.10.11 13:20
|buy
|51
|0.10
|1.8534
|1.8514
|1.9034
|154
|2006.10.11 14:00
|modify
|51
|0.10
|1.8534
|1.8543
|1.9034
|155
|2006.10.11 14:40
|modify
|51
|0.10
|1.8534
|1.8577
|1.9034
|156
|2006.10.11 15:59
|s/l
|51
|0.10
|1.8577
|1.8577
|1.9034
|43.00
|913.46
|157
|2006.10.11 15:59
|buy
|52
|0.10
|1.8554
|1.8534
|1.9054
|158
|2006.10.11 18:00
|modify
|52
|0.10
|1.8554
|1.8555
|1.9054
|159
|2006.10.11 18:40
|modify
|52
|0.10
|1.8554
|1.8569
|1.9054
|160
|2006.10.11 19:59
|s/l
|52
|0.10
|1.8569
|1.8569
|1.9054
|15.00
|928.46
|161
|2006.10.11 19:59
|buy
|53
|0.10
|1.8573
|1.8553
|1.9073
|162
|2006.10.11 20:40
|s/l
|53
|0.10
|1.8553
|1.8553
|1.9073
|-20.00
|908.46
|163
|2006.10.11 20:40
|buy
|54
|0.10
|1.8519
|1.8499
|1.9019
|164
|2006.10.11 21:20
|modify
|54
|0.10
|1.8519
|1.8529
|1.9019
|165
|2006.10.11 22:00
|modify
|54
|0.10
|1.8519
|1.8558
|1.9019
|166
|2006.10.11 22:40
|s/l
|54
|0.10
|1.8558
|1.8558
|1.9019
|39.00
|947.46
|167
|2006.10.11 22:40
|buy
|55
|0.10
|1.8532
|1.8512
|1.9032
|168
|2006.10.12 00:00
|modify
|55
|0.10
|1.8532
|1.8532
|1.9032
|169
|2006.10.12 00:40
|modify
|55
|0.10
|1.8532
|1.8535
|1.9032
|170
|2006.10.12 01:20
|modify
|55
|0.10
|1.8532
|1.8552
|1.9032
|171
|2006.10.12 02:00
|s/l
|55
|0.10
|1.8552
|1.8552
|1.9032
|19.05
|966.51
|172
|2006.10.12 02:00
|buy
|56
|0.10
|1.8542
|1.8522
|1.9042
|173
|2006.10.12 03:59
|modify
|56
|0.10
|1.8542
|1.8553
|1.9042
|174
|2006.10.12 04:00
|modify
|56
|0.10
|1.8542
|1.8554
|1.9042
|175
|2006.10.12 04:40
|modify
|56
|0.10
|1.8542
|1.8562
|1.9042
|176
|2006.10.12 05:20
|s/l
|56
|0.10
|1.8562
|1.8562
|1.9042
|20.00
|986.51
|177
|2006.10.12 05:20
|buy
|57
|0.10
|1.8561
|1.8541
|1.9061
|178
|2006.10.12 06:00
|modify
|57
|0.10
|1.8561
|1.8563
|1.9061
|179
|2006.10.12 06:40
|s/l
|57
|0.10
|1.8563
|1.8563
|1.9061
|2.00
|988.51
|180
|2006.10.12 06:40
|buy
|58
|0.10
|1.8553
|1.8533
|1.9053
|181
|2006.10.12 07:59
|modify
|58
|0.10
|1.8553
|1.8555
|1.9053
|182
|2006.10.12 08:40
|modify
|58
|0.10
|1.8553
|1.8562
|1.9053
|183
|2006.10.12 09:20
|modify
|58
|0.10
|1.8553
|1.8601
|1.9053
|184
|2006.10.12 10:00
|s/l
|58
|0.10
|1.8601
|1.8601
|1.9053
|48.00
|1036.51
|185
|2006.10.12 10:00
|buy
|59
|0.10
|1.8557
|1.8537
|1.9057
|186
|2006.10.12 10:40
|modify
|59
|0.10
|1.8557
|1.8589
|1.9057
|187
|2006.10.12 11:59
|s/l
|59
|0.10
|1.8589
|1.8589
|1.9057
|32.00
|1068.51
|188
|2006.10.12 11:59
|buy
|60
|0.10
|1.8583
|1.8563
|1.9083
|189
|2006.10.12 13:20
|s/l
|60
|0.10
|1.8563
|1.8563
|1.9083
|-20.00
|1048.51
|190
|2006.10.12 13:20
|buy
|61
|0.10
|1.8539
|1.8519
|1.9039
|191
|2006.10.12 14:00
|modify
|61
|0.10
|1.8539
|1.8565
|1.9039
|192
|2006.10.12 14:40
|modify
|61
|0.10
|1.8539
|1.8568
|1.9039
|193
|2006.10.12 15:59
|s/l
|61
|0.10
|1.8568
|1.8568
|1.9039
|29.00
|1077.51
|194
|2006.10.12 15:59
|buy
|62
|0.10
|1.8563
|1.8543
|1.9063
|195
|2006.10.12 18:40
|modify
|62
|0.10
|1.8563
|1.8564
|1.9063
|196
|2006.10.12 22:00
|modify
|62
|0.10
|1.8563
|1.8584
|1.9063
|197
|2006.10.12 22:40
|s/l
|62
|0.10
|1.8584
|1.8584
|1.9063
|21.00
|1098.51
|198
|2006.10.12 22:40
|buy
|63
|0.10
|1.8566
|1.8546
|1.9066
|199
|2006.10.12 23:59
|modify
|63
|0.10
|1.8566
|1.8578
|1.9066
|200
|2006.10.13 00:00
|modify
|63
|0.10
|1.8566
|1.8580
|1.9066
|201
|2006.10.13 00:40
|modify
|63
|0.10
|1.8566
|1.8582
|1.9066
|202
|2006.10.13 01:20
|modify
|63
|0.10
|1.8566
|1.8612
|1.9066
|203
|2006.10.13 02:00
|s/l
|63
|0.10
|1.8612
|1.8612
|1.9066
|45.68
|1144.19
|204
|2006.10.13 02:00
|buy
|64
|0.10
|1.8583
|1.8563
|1.9083
|205
|2006.10.13 02:40
|modify
|64
|0.10
|1.8583
|1.8599
|1.9083
|206
|2006.10.13 04:40
|modify
|64
|0.10
|1.8583
|1.8608
|1.9083
|207
|2006.10.13 05:20
|s/l
|64
|0.10
|1.8608
|1.8608
|1.9083
|25.00
|1169.19
|208
|2006.10.13 05:20
|buy
|65
|0.10
|1.8607
|1.8587
|1.9107
|209
|2006.10.13 06:40
|modify
|65
|0.10
|1.8607
|1.8615
|1.9107
|210
|2006.10.13 07:59
|s/l
|65
|0.10
|1.8615
|1.8615
|1.9107
|8.00
|1177.19
|211
|2006.10.13 07:59
|buy
|66
|0.10
|1.8613
|1.8593
|1.9113
|212
|2006.10.13 10:40
|modify
|66
|0.10
|1.8613
|1.8622
|1.9113
|213
|2006.10.13 11:59
|s/l
|66
|0.10
|1.8622
|1.8622
|1.9113
|9.00
|1186.19
|214
|2006.10.13 11:59
|buy
|67
|0.10
|1.8612
|1.8592
|1.9112
|215
|2006.10.13 12:40
|s/l
|67
|0.10
|1.8592
|1.8592
|1.9112
|-20.00
|1166.19
|216
|2006.10.13 12:40
|buy
|68
|0.10
|1.8555
|1.8535
|1.9055
|217
|2006.10.13 13:20
|modify
|68
|0.10
|1.8555
|1.8578
|1.9055
|218
|2006.10.13 14:00
|modify
|68
|0.10
|1.8555
|1.8614
|1.9055
|219
|2006.10.13 14:40
|modify
|68
|0.10
|1.8555
|1.8629
|1.9055
|220
|2006.10.13 15:59
|s/l
|68
|0.10
|1.8629
|1.8629
|1.9055
|74.00
|1240.19
|221
|2006.10.13 15:59
|buy
|69
|0.10
|1.8572
|1.8552
|1.9072
|222
|2006.10.13 16:40
|s/l
|69
|0.10
|1.8552
|1.8552
|1.9072
|-20.00
|1220.19
|223
|2006.10.13 16:40
|buy
|70
|0.10
|1.8536
|1.8516
|1.9036
|224
|2006.10.13 17:20
|modify
|70
|0.10
|1.8536
|1.8555
|1.9036
|225
|2006.10.13 18:00
|modify
|70
|0.10
|1.8536
|1.8568
|1.9036
|226
|2006.10.13 22:40
|s/l
|70
|0.10
|1.8568
|1.8568
|1.9036
|32.00
|1252.19
|227
|2006.10.13 22:40
|buy
|71
|0.10
|1.8560
|1.8540
|1.9060
|228
|2006.10.16 01:20
|s/l
|71
|0.10
|1.8540
|1.8540
|1.9060
|-20.32
|1231.88
|229
|2006.10.16 01:20
|buy
|72
|0.10
|1.8535
|1.8515
|1.9035
|230
|2006.10.16 04:40
|modify
|72
|0.10
|1.8535
|1.8545
|1.9035
|231
|2006.10.16 05:20
|modify
|72
|0.10
|1.8535
|1.8550
|1.9035
|232
|2006.10.16 06:00
|s/l
|72
|0.10
|1.8550
|1.8550
|1.9035
|15.00
|1246.88
|233
|2006.10.16 06:00
|buy
|73
|0.10
|1.8549
|1.8529
|1.9049
|234
|2006.10.16 06:40
|s/l
|73
|0.10
|1.8529
|1.8529
|1.9049
|-20.00
|1226.88
|235
|2006.10.16 06:40
|buy
|74
|0.10
|1.8526
|1.8506
|1.9026
|236
|2006.10.16 07:59
|modify
|74
|0.10
|1.8526
|1.8538
|1.9026
|237
|2006.10.16 08:40
|modify
|74
|0.10
|1.8526
|1.8611
|1.9026
|238
|2006.10.16 09:20
|s/l
|74
|0.10
|1.8611
|1.8611
|1.9026
|85.00
|1311.88
|239
|2006.10.16 09:20
|buy
|75
|0.10
|1.8604
|1.8584
|1.9104
|240
|2006.10.16 10:00
|s/l
|75
|0.10
|1.8584
|1.8584
|1.9104
|-20.00
|1291.88
|241
|2006.10.16 10:00
|buy
|76
|0.10
|1.8574
|1.8554
|1.9074
|242
|2006.10.16 10:40
|s/l
|76
|0.10
|1.8554
|1.8554
|1.9074
|-20.00
|1271.88
|243
|2006.10.16 10:40
|buy
|77
|0.10
|1.8546
|1.8526
|1.9046
|244
|2006.10.16 11:59
|modify
|77
|0.10
|1.8546
|1.8600
|1.9046
|245
|2006.10.16 12:40
|modify
|77
|0.10
|1.8546
|1.8635
|1.9046
|246
|2006.10.16 13:20
|s/l
|77
|0.10
|1.8635
|1.8635
|1.9046
|89.00
|1360.88
|247
|2006.10.16 13:20
|buy
|78
|0.10
|1.8616
|1.8596
|1.9116
|248
|2006.10.16 14:00
|s/l
|78
|0.10
|1.8596
|1.8596
|1.9116
|-20.00
|1340.88
|249
|2006.10.16 14:00
|buy
|79
|0.10
|1.8583
|1.8563
|1.9083
|250
|2006.10.16 14:40
|modify
|79
|0.10
|1.8583
|1.8599
|1.9083
|251
|2006.10.16 15:59
|modify
|79
|0.10
|1.8583
|1.8623
|1.9083
|252
|2006.10.16 16:40
|s/l
|79
|0.10
|1.8623
|1.8623
|1.9083
|40.00
|1380.88
|253
|2006.10.16 16:40
|buy
|80
|0.10
|1.8602
|1.8582
|1.9102
|254
|2006.10.16 18:40
|modify
|80
|0.10
|1.8602
|1.8623
|1.9102
|255
|2006.10.16 19:59
|s/l
|80
|0.10
|1.8623
|1.8623
|1.9102
|21.00
|1401.88
|256
|2006.10.16 19:59
|buy
|81
|0.10
|1.8603
|1.8583
|1.9103
|257
|2006.10.16 22:00
|modify
|81
|0.10
|1.8603
|1.8609
|1.9103
|258
|2006.10.16 22:40
|modify
|81
|0.10
|1.8603
|1.8616
|1.9103
|259
|2006.10.17 00:40
|s/l
|81
|0.10
|1.8616
|1.8616
|1.9103
|12.68
|1414.56
|260
|2006.10.17 00:40
|buy
|82
|0.10
|1.8613
|1.8593
|1.9113
|261
|2006.10.17 01:20
|modify
|82
|0.10
|1.8613
|1.8622
|1.9113
|262
|2006.10.17 02:00
|modify
|82
|0.10
|1.8613
|1.8630
|1.9113
|263
|2006.10.17 02:40
|s/l
|82
|0.10
|1.8630
|1.8630
|1.9113
|17.00
|1431.56
|264
|2006.10.17 02:40
|buy
|83
|0.10
|1.8632
|1.8612
|1.9132
|265
|2006.10.17 08:40
|modify
|83
|0.10
|1.8632
|1.8666
|1.9132
|266
|2006.10.17 09:20
|s/l
|83
|0.10
|1.8666
|1.8666
|1.9132
|34.00
|1465.56
|267
|2006.10.17 09:20
|buy
|84
|0.10
|1.8611
|1.8591
|1.9111
|268
|2006.10.17 10:40
|modify
|84
|0.10
|1.8611
|1.8639
|1.9111
|269
|2006.10.17 11:59
|modify
|84
|0.10
|1.8611
|1.8654
|1.9111
|270
|2006.10.17 12:00
|modify
|84
|0.10
|1.8611
|1.8655
|1.9111
|271
|2006.10.17 12:40
|s/l
|84
|0.10
|1.8655
|1.8655
|1.9111
|44.00
|1509.56
|272
|2006.10.17 12:40
|buy
|85
|0.10
|1.8659
|1.8639
|1.9159
|273
|2006.10.17 14:00
|modify
|85
|0.10
|1.8659
|1.8686
|1.9159
|274
|2006.10.17 14:40
|modify
|85
|0.10
|1.8659
|1.8701
|1.9159
|275
|2006.10.17 16:00
|s/l
|85
|0.10
|1.8701
|1.8701
|1.9159
|42.00
|1551.56
|276
|2006.10.17 16:00
|buy
|86
|0.10
|1.8705
|1.8685
|1.9205
|277
|2006.10.17 18:40
|modify
|86
|0.10
|1.8705
|1.8724
|1.9205
|278
|2006.10.17 19:59
|s/l
|86
|0.10
|1.8724
|1.8724
|1.9205
|19.00
|1570.56
|279
|2006.10.17 19:59
|buy
|87
|0.10
|1.8716
|1.8696
|1.9216
|280
|2006.10.17 20:40
|s/l
|87
|0.10
|1.8696
|1.8696
|1.9216
|-20.00
|1550.56
|281
|2006.10.17 20:40
|buy
|88
|0.10
|1.8696
|1.8676
|1.9196
|282
|2006.10.17 22:40
|modify
|88
|0.10
|1.8696
|1.8706
|1.9196
|283
|2006.10.18 00:40
|s/l
|88
|0.10
|1.8706
|1.8706
|1.9196
|9.68
|1560.24
|284
|2006.10.18 00:40
|buy
|89
|0.10
|1.8694
|1.8674
|1.9194
|285
|2006.10.18 01:20
|modify
|89
|0.10
|1.8694
|1.8695
|1.9194
|286
|2006.10.18 02:00
|modify
|89
|0.10
|1.8694
|1.8710
|1.9194
|287
|2006.10.18 02:40
|modify
|89
|0.10
|1.8694
|1.8714
|1.9194
|288
|2006.10.18 03:59
|s/l
|89
|0.10
|1.8714
|1.8714
|1.9194
|20.00
|1580.24
|289
|2006.10.18 03:59
|buy
|90
|0.10
|1.8710
|1.8690
|1.9210
|290
|2006.10.18 09:20
|modify
|90
|0.10
|1.8710
|1.8723
|1.9210
|291
|2006.10.18 10:00
|modify
|90
|0.10
|1.8710
|1.8727
|1.9210
|292
|2006.10.18 10:40
|s/l
|90
|0.10
|1.8727
|1.8727
|1.9210
|17.00
|1597.24
|293
|2006.10.18 10:40
|buy
|91
|0.10
|1.8713
|1.8693
|1.9213
|294
|2006.10.18 14:00
|s/l
|91
|0.10
|1.8693
|1.8693
|1.9213
|-20.00
|1577.24
|295
|2006.10.18 14:00
|buy
|92
|0.10
|1.8667
|1.8647
|1.9167
|296
|2006.10.18 14:40
|modify
|92
|0.10
|1.8667
|1.8715
|1.9167
|297
|2006.10.18 15:59
|s/l
|92
|0.10
|1.8715
|1.8715
|1.9167
|48.00
|1625.24
|298
|2006.10.18 15:59
|buy
|93
|0.10
|1.8688
|1.8668
|1.9188
|299
|2006.10.18 18:40
|s/l
|93
|0.10
|1.8668
|1.8668
|1.9188
|-20.00
|1605.24
|300
|2006.10.18 18:40
|buy
|94
|0.10
|1.8665
|1.8645
|1.9165
|301
|2006.10.18 20:40
|modify
|94
|0.10
|1.8665
|1.8667
|1.9165
|302
|2006.10.18 21:20
|modify
|94
|0.10
|1.8665
|1.8673
|1.9165
|303
|2006.10.18 22:00
|s/l
|94
|0.10
|1.8673
|1.8673
|1.9165
|8.00
|1613.24
|304
|2006.10.18 22:00
|buy
|95
|0.10
|1.8676
|1.8656
|1.9176
|305
|2006.10.19 00:40
|modify
|95
|0.10
|1.8676
|1.8685
|1.9176
|306
|2006.10.19 01:20
|s/l
|95
|0.10
|1.8685
|1.8685
|1.9176
|8.05
|1621.29
|307
|2006.10.19 01:20
|buy
|96
|0.10
|1.8687
|1.8667
|1.9187
|308
|2006.10.19 02:40
|s/l
|96
|0.10
|1.8667
|1.8667
|1.9187
|-20.00
|1601.29
|309
|2006.10.19 02:40
|buy
|97
|0.10
|1.8668
|1.8648
|1.9168
|310
|2006.10.19 04:40
|modify
|97
|0.10
|1.8668
|1.8675
|1.9168
|311
|2006.10.19 06:00
|s/l
|97
|0.10
|1.8675
|1.8675
|1.9168
|7.00
|1608.29
|312
|2006.10.19 06:00
|buy
|98
|0.10
|1.8677
|1.8657
|1.9177
|313
|2006.10.19 08:40
|modify
|98
|0.10
|1.8677
|1.8719
|1.9177
|314
|2006.10.19 09:20
|s/l
|98
|0.10
|1.8719
|1.8719
|1.9177
|42.00
|1650.29
|315
|2006.10.19 09:20
|buy
|99
|0.10
|1.8668
|1.8648
|1.9168
|316
|2006.10.19 10:00
|modify
|99
|0.10
|1.8668
|1.8675
|1.9168
|317
|2006.10.19 10:40
|modify
|99
|0.10
|1.8668
|1.8688
|1.9168
|318
|2006.10.19 12:40
|s/l
|99
|0.10
|1.8688
|1.8688
|1.9168
|20.00
|1670.29
|319
|2006.10.19 12:40
|buy
|100
|0.10
|1.8682
|1.8662
|1.9182
|320
|2006.10.19 13:20
|modify
|100
|0.10
|1.8682
|1.8692
|1.9182
|321
|2006.10.19 14:00
|modify
|100
|0.10
|1.8682
|1.8706
|1.9182
|322
|2006.10.19 14:40
|modify
|100
|0.10
|1.8682
|1.8721
|1.9182
|323
|2006.10.19 15:59
|s/l
|100
|0.10
|1.8721
|1.8721
|1.9182
|39.00
|1709.29
|324
|2006.10.19 15:59
|buy
|101
|0.10
|1.8724
|1.8704
|1.9224
|325
|2006.10.19 18:00
|modify
|101
|0.10
|1.8724
|1.8730
|1.9224
|326
|2006.10.19 18:40
|modify
|101
|0.10
|1.8724
|1.8784
|1.9224
|327
|2006.10.19 20:40
|s/l
|101
|0.10
|1.8784
|1.8784
|1.9224
|60.00
|1769.29
|328
|2006.10.19 20:40
|buy
|102
|0.10
|1.8771
|1.8751
|1.9271
|329
|2006.10.19 22:40
|modify
|102
|0.10
|1.8771
|1.8787
|1.9271
|330
|2006.10.19 23:59
|s/l
|102
|0.10
|1.8787
|1.8787
|1.9271
|16.00
|1785.29
|331
|2006.10.19 23:59
|buy
|103
|0.10
|1.8775
|1.8755
|1.9275
|332
|2006.10.20 08:40
|s/l
|103
|0.10
|1.8755
|1.8755
|1.9275
|-20.32
|1764.98
|333
|2006.10.20 08:40
|buy
|104
|0.10
|1.8758
|1.8738
|1.9258
|334
|2006.10.20 09:20
|modify
|104
|0.10
|1.8758
|1.8813
|1.9258
|335
|2006.10.20 10:00
|s/l
|104
|0.10
|1.8813
|1.8813
|1.9258
|55.00
|1819.98
|336
|2006.10.20 10:00
|buy
|105
|0.10
|1.8810
|1.8790
|1.9310
|337
|2006.10.20 12:40
|modify
|105
|0.10
|1.8810
|1.8846
|1.9310
|338
|2006.10.20 13:20
|s/l
|105
|0.10
|1.8846
|1.8846
|1.9310
|36.00
|1855.98
|339
|2006.10.20 13:20
|buy
|106
|0.10
|1.8808
|1.8788
|1.9308
|340
|2006.10.20 15:59
|modify
|106
|0.10
|1.8808
|1.8824
|1.9308
|341
|2006.10.20 16:00
|modify
|106
|0.10
|1.8808
|1.8825
|1.9308
|342
|2006.10.20 16:40
|s/l
|106
|0.10
|1.8825
|1.8825
|1.9308
|17.00
|1872.98
|343
|2006.10.20 16:40
|buy
|107
|0.10
|1.8803
|1.8783
|1.9303
|344
|2006.10.20 18:40
|modify
|107
|0.10
|1.8803
|1.8833
|1.9303
|345
|2006.10.20 19:59
|s/l
|107
|0.10
|1.8833
|1.8833
|1.9303
|30.00
|1902.98
|346
|2006.10.20 19:59
|buy
|108
|0.10
|1.8834
|1.8814
|1.9334
|347
|2006.10.20 22:40
|modify
|108
|0.10
|1.8834
|1.8834
|1.9334
|348
|2006.10.20 23:59
|s/l
|108
|0.10
|1.8834
|1.8834
|1.9334
|0.00
|1902.98
|349
|2006.10.20 23:59
|buy
|109
|0.10
|1.8837
|1.8817
|1.9337
|350
|2006.10.23 00:40
|s/l
|109
|0.10
|1.8817
|1.8817
|1.9337
|-20.32
|1882.66
|351
|2006.10.23 00:40
|buy
|110
|0.10
|1.8818
|1.8798
|1.9318
|352
|2006.10.23 01:20
|modify
|110
|0.10
|1.8818
|1.8820
|1.9318
|353
|2006.10.23 03:59
|s/l
|110
|0.10
|1.8820
|1.8820
|1.9318
|2.00
|1884.66
|354
|2006.10.23 03:59
|buy
|111
|0.10
|1.8819
|1.8799
|1.9319
|355
|2006.10.23 08:40
|s/l
|111
|0.10
|1.8799
|1.8799
|1.9319
|-20.00
|1864.66
|356
|2006.10.23 08:40
|buy
|112
|0.10
|1.8802
|1.8782
|1.9302
|357
|2006.10.23 09:20
|modify
|112
|0.10
|1.8802
|1.8804
|1.9302
|358
|2006.10.23 10:00
|s/l
|112
|0.10
|1.8804
|1.8804
|1.9302
|2.00
|1866.66
|359
|2006.10.23 10:00
|buy
|113
|0.10
|1.8792
|1.8772
|1.9292
|360
|2006.10.23 10:40
|s/l
|113
|0.10
|1.8772
|1.8772
|1.9292
|-20.00
|1846.66
|361
|2006.10.23 10:40
|buy
|114
|0.10
|1.8727
|1.8707
|1.9227
|362
|2006.10.23 12:40
|modify
|114
|0.10
|1.8727
|1.8730
|1.9227
|363
|2006.10.23 13:20
|s/l
|114
|0.10
|1.8730
|1.8730
|1.9227
|3.00
|1849.66
|364
|2006.10.23 13:20
|buy
|115
|0.10
|1.8729
|1.8709
|1.9229
|365
|2006.10.23 14:00
|s/l
|115
|0.10
|1.8709
|1.8709
|1.9229
|-20.00
|1829.66
|366
|2006.10.23 14:00
|buy
|116
|0.10
|1.8692
|1.8672
|1.9192
|367
|2006.10.23 16:40
|modify
|116
|0.10
|1.8692
|1.8720
|1.9192
|368
|2006.10.23 18:40
|s/l
|116
|0.10
|1.8720
|1.8720
|1.9192
|28.00
|1857.66
|369
|2006.10.23 18:40
|buy
|117
|0.10
|1.8696
|1.8676
|1.9196
|370
|2006.10.23 19:59
|modify
|117
|0.10
|1.8696
|1.8711
|1.9196
|371
|2006.10.23 20:00
|modify
|117
|0.10
|1.8696
|1.8712
|1.9196
|372
|2006.10.23 21:20
|modify
|117
|0.10
|1.8696
|1.8728
|1.9196
|373
|2006.10.23 22:00
|s/l
|117
|0.10
|1.8728
|1.8728
|1.9196
|32.00
|1889.66
|374
|2006.10.23 22:00
|buy
|118
|0.10
|1.8730
|1.8710
|1.9230
|375
|2006.10.24 05:20
|s/l
|118
|0.10
|1.8710
|1.8710
|1.9230
|-20.32
|1869.34
|376
|2006.10.24 05:20
|buy
|119
|0.10
|1.8695
|1.8675
|1.9195
|377
|2006.10.24 06:00
|modify
|119
|0.10
|1.8695
|1.8704
|1.9195
|378
|2006.10.24 06:40
|modify
|119
|0.10
|1.8695
|1.8709
|1.9195
|379
|2006.10.24 07:59
|s/l
|119
|0.10
|1.8709
|1.8709
|1.9195
|14.00
|1883.34
|380
|2006.10.24 07:59
|buy
|120
|0.10
|1.8696
|1.8676
|1.9196
|381
|2006.10.24 08:40
|s/l
|120
|0.10
|1.8676
|1.8676
|1.9196
|-20.00
|1863.34
|382
|2006.10.24 08:40
|buy
|121
|0.10
|1.8677
|1.8657
|1.9177
|383
|2006.10.24 09:20
|modify
|121
|0.10
|1.8677
|1.8693
|1.9177
|384
|2006.10.24 10:00
|modify
|121
|0.10
|1.8677
|1.8698
|1.9177
|385
|2006.10.24 10:40
|s/l
|121
|0.10
|1.8698
|1.8698
|1.9177
|21.00
|1884.34
|386
|2006.10.24 10:40
|buy
|122
|0.10
|1.8700
|1.8680
|1.9200
|387
|2006.10.24 12:40
|modify
|122
|0.10
|1.8700
|1.8704
|1.9200
|388
|2006.10.24 13:20
|modify
|122
|0.10
|1.8700
|1.8711
|1.9200
|389
|2006.10.24 14:00
|s/l
|122
|0.10
|1.8711
|1.8711
|1.9200
|11.00
|1895.34
|390
|2006.10.24 14:00
|buy
|123
|0.10
|1.8709
|1.8689
|1.9209
|391
|2006.10.24 14:40
|s/l
|123
|0.10
|1.8689
|1.8689
|1.9209
|-20.00
|1875.34
|392
|2006.10.24 14:40
|buy
|124
|0.10
|1.8675
|1.8655
|1.9175
|393
|2006.10.24 15:59
|modify
|124
|0.10
|1.8675
|1.8689
|1.9175
|394
|2006.10.24 16:00
|modify
|124
|0.10
|1.8675
|1.8690
|1.9175
|395
|2006.10.24 16:40
|modify
|124
|0.10
|1.8675
|1.8757
|1.9175
|396
|2006.10.24 17:20
|s/l
|124
|0.10
|1.8757
|1.8757
|1.9175
|82.00
|1957.34
|397
|2006.10.24 17:20
|buy
|125
|0.10
|1.8753
|1.8733
|1.9253
|398
|2006.10.24 18:00
|s/l
|125
|0.10
|1.8733
|1.8733
|1.9253
|-20.00
|1937.34
|399
|2006.10.24 18:00
|buy
|126
|0.10
|1.8717
|1.8697
|1.9217
|400
|2006.10.24 19:59
|modify
|126
|0.10
|1.8717
|1.8746
|1.9217
|401
|2006.10.24 20:40
|modify
|126
|0.10
|1.8717
|1.8748
|1.9217
|402
|2006.10.24 21:20
|s/l
|126
|0.10
|1.8748
|1.8748
|1.9217
|31.00
|1968.34
|403
|2006.10.24 21:20
|buy
|127
|0.10
|1.8734
|1.8714
|1.9234
|404
|2006.10.25 02:40
|modify
|127
|0.10
|1.8734
|1.8734
|1.9234
|405
|2006.10.25 04:40
|s/l
|127
|0.10
|1.8734
|1.8734
|1.9234
|-0.32
|1968.02
|406
|2006.10.25 04:40
|buy
|128
|0.10
|1.8737
|1.8717
|1.9237
|407
|2006.10.25 06:00
|modify
|128
|0.10
|1.8737
|1.8743
|1.9237
|408
|2006.10.25 07:59
|s/l
|128
|0.10
|1.8743
|1.8743
|1.9237
|6.00
|1974.02
|409
|2006.10.25 07:59
|buy
|129
|0.10
|1.8739
|1.8719
|1.9239
|410
|2006.10.25 09:20
|modify
|129
|0.10
|1.8739
|1.8762
|1.9239
|411
|2006.10.25 10:00
|s/l
|129
|0.10
|1.8762
|1.8762
|1.9239
|23.00
|1997.02
|412
|2006.10.25 10:00
|buy
|130
|0.10
|1.8755
|1.8735
|1.9255
|413
|2006.10.25 11:59
|modify
|130
|0.10
|1.8755
|1.8755
|1.9255
|414
|2006.10.25 12:00
|modify
|130
|0.10
|1.8755
|1.8757
|1.9255
|415
|2006.10.25 12:40
|modify
|130
|0.10
|1.8755
|1.8776
|1.9255
|416
|2006.10.25 13:20
|s/l
|130
|0.10
|1.8776
|1.8776
|1.9255
|21.00
|2018.02
|417
|2006.10.25 13:20
|buy
|131
|0.10
|1.8753
|1.8733
|1.9253
|418
|2006.10.25 18:40
|modify
|131
|0.10
|1.8753
|1.8770
|1.9253
|419
|2006.10.25 19:59
|s/l
|131
|0.10
|1.8770
|1.8770
|1.9253
|17.00
|2035.02
|420
|2006.10.25 19:59
|buy
|132
|0.10
|1.8761
|1.8741
|1.9261
|421
|2006.10.25 22:00
|modify
|132
|0.10
|1.8761
|1.8788
|1.9261
|422
|2006.10.25 22:40
|s/l
|132
|0.10
|1.8788
|1.8788
|1.9261
|27.00
|2062.02
|423
|2006.10.25 22:40
|buy
|133
|0.10
|1.8781
|1.8761
|1.9281
|424
|2006.10.26 01:20
|modify
|133
|0.10
|1.8781
|1.8797
|1.9281
|425
|2006.10.26 02:00
|s/l
|133
|0.10
|1.8797
|1.8797
|1.9281
|15.05
|2077.07
|426
|2006.10.26 02:00
|buy
|134
|0.10
|1.8799
|1.8779
|1.9299
|427
|2006.10.26 06:40
|modify
|134
|0.10
|1.8799
|1.8805
|1.9299
|428
|2006.10.26 07:59
|s/l
|134
|0.10
|1.8805
|1.8805
|1.9299
|6.00
|2083.07
|429
|2006.10.26 07:59
|buy
|135
|0.10
|1.8804
|1.8784
|1.9304
|430
|2006.10.26 10:00
|modify
|135
|0.10
|1.8804
|1.8815
|1.9304
|431
|2006.10.26 10:40
|modify
|135
|0.10
|1.8804
|1.8839
|1.9304
|432
|2006.10.26 12:40
|s/l
|135
|0.10
|1.8839
|1.8839
|1.9304
|35.00
|2118.07
|433
|2006.10.26 12:40
|buy
|136
|0.10
|1.8832
|1.8812
|1.9332
|434
|2006.10.26 13:20
|modify
|136
|0.10
|1.8832
|1.8839
|1.9332
|435
|2006.10.26 14:00
|modify
|136
|0.10
|1.8832
|1.8861
|1.9332
|436
|2006.10.26 15:59
|s/l
|136
|0.10
|1.8861
|1.8861
|1.9332
|29.00
|2147.07
|437
|2006.10.26 15:59
|buy
|137
|0.10
|1.8862
|1.8842
|1.9362
|438
|2006.10.26 17:20
|modify
|137
|0.10
|1.8862
|1.8868
|1.9362
|439
|2006.10.26 18:40
|modify
|137
|0.10
|1.8862
|1.8913
|1.9362
|440
|2006.10.26 19:59
|s/l
|137
|0.10
|1.8913
|1.8913
|1.9362
|51.00
|2198.07
|441
|2006.10.26 19:59
|buy
|138
|0.10
|1.8911
|1.8891
|1.9411
|442
|2006.10.27 00:40
|s/l
|138
|0.10
|1.8891
|1.8891
|1.9411
|-20.32
|2177.76
|443
|2006.10.27 00:40
|buy
|139
|0.10
|1.8891
|1.8871
|1.9391
|444
|2006.10.27 02:00
|modify
|139
|0.10
|1.8891
|1.8895
|1.9391
|445
|2006.10.27 02:40
|modify
|139
|0.10
|1.8891
|1.8910
|1.9391
|446
|2006.10.27 04:40
|s/l
|139
|0.10
|1.8910
|1.8910
|1.9391
|19.00
|2196.76
|447
|2006.10.27 04:40
|buy
|140
|0.10
|1.8906
|1.8886
|1.9406
|448
|2006.10.27 08:40
|s/l
|140
|0.10
|1.8886
|1.8886
|1.9406
|-20.00
|2176.76
|449
|2006.10.27 08:40
|buy
|141
|0.10
|1.8873
|1.8853
|1.9373
|450
|2006.10.27 09:20
|modify
|141
|0.10
|1.8873
|1.8901
|1.9373
|451
|2006.10.27 10:00
|s/l
|141
|0.10
|1.8901
|1.8901
|1.9373
|28.00
|2204.76
|452
|2006.10.27 10:00
|buy
|142
|0.10
|1.8905
|1.8885
|1.9405
|453
|2006.10.27 11:59
|s/l
|142
|0.10
|1.8885
|1.8885
|1.9405
|-20.00
|2184.76
|454
|2006.10.27 11:59
|buy
|143
|0.10
|1.8888
|1.8868
|1.9388
|455
|2006.10.27 12:40
|modify
|143
|0.10
|1.8888
|1.8960
|1.9388
|456
|2006.10.27 13:20
|s/l
|143
|0.10
|1.8960
|1.8960
|1.9388
|72.00
|2256.76
|457
|2006.10.27 13:20
|buy
|144
|0.10
|1.8883
|1.8863
|1.9383
|458
|2006.10.27 14:40
|modify
|144
|0.10
|1.8883
|1.8992
|1.9383
|459
|2006.10.27 15:59
|s/l
|144
|0.10
|1.8992
|1.8992
|1.9383
|109.00
|2365.76
|460
|2006.10.27 15:59
|buy
|145
|0.10
|1.8985
|1.8965
|1.9485
|461
|2006.10.27 18:00
|modify
|145
|0.10
|1.8985
|1.8985
|1.9485
|462
|2006.10.27 18:40
|s/l
|145
|0.10
|1.8985
|1.8985
|1.9485
|0.00
|2365.76
|463
|2006.10.27 18:40
|buy
|146
|0.10
|1.8961
|1.8941
|1.9461
|464
|2006.10.27 19:59
|modify
|146
|0.10
|1.8961
|1.8961
|1.9461
|465
|2006.10.27 22:00
|s/l
|146
|0.10
|1.8961
|1.8961
|1.9461
|0.00
|2365.76
|466
|2006.10.27 22:00
|buy
|147
|0.10
|1.8962
|1.8942
|1.9462
|467
|2006.10.30 01:20
|modify
|147
|0.10
|1.8962
|1.8972
|1.9462
|468
|2006.10.30 04:40
|modify
|147
|0.10
|1.8962
|1.8978
|1.9462
|469
|2006.10.30 05:20
|s/l
|147
|0.10
|1.8978
|1.8978
|1.9462
|15.68
|2381.44
|470
|2006.10.30 05:20
|buy
|148
|0.10
|1.8980
|1.8960
|1.9480
|471
|2006.10.30 10:00
|s/l
|148
|0.10
|1.8960
|1.8960
|1.9480
|-20.00
|2361.44
|472
|2006.10.30 10:00
|buy
|149
|0.10
|1.8957
|1.8937
|1.9457
|473
|2006.10.30 10:40
|modify
|149
|0.10
|1.8957
|1.8990
|1.9457
|474
|2006.10.30 13:20
|s/l
|149
|0.10
|1.8990
|1.8990
|1.9457
|33.00
|2394.44
|475
|2006.10.30 13:20
|buy
|150
|0.10
|1.8990
|1.8970
|1.9490
|476
|2006.10.30 14:00
|modify
|150
|0.10
|1.8990
|1.9012
|1.9490
|477
|2006.10.30 14:40
|modify
|150
|0.10
|1.8990
|1.9030
|1.9490
|478
|2006.10.30 15:59
|s/l
|150
|0.10
|1.9030
|1.9030
|1.9490
|40.00
|2434.44
|479
|2006.10.30 15:59
|buy
|151
|0.10
|1.9024
|1.9004
|1.9524
|480
|2006.10.30 20:40
|s/l
|151
|0.10
|1.9004
|1.9004
|1.9524
|-20.00
|2414.44
|481
|2006.10.30 20:40
|buy
|152
|0.10
|1.8986
|1.8966
|1.9486
|482
|2006.10.30 22:00
|modify
|152
|0.10
|1.8986
|1.8989
|1.9486
|483
|2006.10.30 22:40
|modify
|152
|0.10
|1.8986
|1.9013
|1.9486
|484
|2006.10.30 23:59
|s/l
|152
|0.10
|1.9013
|1.9013
|1.9486
|27.00
|2441.44
|485
|2006.10.30 23:59
|buy
|153
|0.10
|1.8990
|1.8970
|1.9490
|486
|2006.10.31 02:00
|modify
|153
|0.10
|1.8990
|1.9001
|1.9490
|487
|2006.10.31 04:40
|s/l
|153
|0.10
|1.9001
|1.9001
|1.9490
|10.68
|2452.12
|488
|2006.10.31 04:40
|buy
|154
|0.10
|1.8998
|1.8978
|1.9498
|489
|2006.10.31 05:20
|modify
|154
|0.10
|1.8998
|1.8999
|1.9498
|490
|2006.10.31 06:40
|s/l
|154
|0.10
|1.8999
|1.8999
|1.9498
|1.00
|2453.12
|491
|2006.10.31 06:40
|buy
|155
|0.10
|1.8992
|1.8972
|1.9492
|492
|2006.10.31 08:40
|modify
|155
|0.10
|1.8992
|1.9015
|1.9492
|493
|2006.10.31 09:20
|s/l
|155
|0.10
|1.9015
|1.9015
|1.9492
|23.00
|2476.12
|494
|2006.10.31 09:20
|buy
|156
|0.10
|1.9014
|1.8994
|1.9514
|495
|2006.10.31 10:00
|s/l
|156
|0.10
|1.8994
|1.8994
|1.9514
|-20.00
|2456.12
|496
|2006.10.31 10:00
|buy
|157
|0.10
|1.8965
|1.8945
|1.9465
|497
|2006.10.31 10:40
|modify
|157
|0.10
|1.8965
|1.8994
|1.9465
|498
|2006.10.31 11:59
|s/l
|157
|0.10
|1.8994
|1.8994
|1.9465
|29.00
|2485.12
|499
|2006.10.31 11:59
|buy
|158
|0.10
|1.8972
|1.8952
|1.9472
|500
|2006.10.31 12:40
|modify
|158
|0.10
|1.8972
|1.9003
|1.9472
|501
|2006.10.31 13:20
|s/l
|158
|0.10
|1.9003
|1.9003
|1.9472
|31.00
|2516.12
|502
|2006.10.31 13:20
|buy
|159
|0.10
|1.8961
|1.8941
|1.9461
|503
|2006.10.31 14:00
|modify
|159
|0.10
|1.8961
|1.8997
|1.9461
|504
|2006.10.31 14:40
|s/l
|159
|0.10
|1.8997
|1.8997
|1.9461
|36.00
|2552.12
|505
|2006.10.31 14:40
|buy
|160
|0.10
|1.8994
|1.8974
|1.9494
|506
|2006.10.31 15:59
|modify
|160
|0.10
|1.8994
|1.9003
|1.9494
|507
|2006.10.31 16:40
|modify
|160
|0.10
|1.8994
|1.9038
|1.9494
|508
|2006.10.31 17:20
|modify
|160
|0.10
|1.8994
|1.9086
|1.9494
|509
|2006.10.31 18:00
|s/l
|160
|0.10
|1.9086
|1.9086
|1.9494
|92.00
|2644.12
|510
|2006.10.31 18:00
|buy
|161
|0.10
|1.9083
|1.9063
|1.9583
|511
|2006.10.31 18:40
|s/l
|161
|0.10
|1.9063
|1.9063
|1.9583
|-20.00
|2624.12
|512
|2006.10.31 18:40
|buy
|162
|0.10
|1.9014
|1.8994
|1.9514
|513
|2006.10.31 19:59
|modify
|162
|0.10
|1.9014
|1.9061
|1.9514
|514
|2006.10.31 20:40
|modify
|162
|0.10
|1.9014
|1.9069
|1.9514
|515
|2006.10.31 22:00
|s/l
|162
|0.10
|1.9069
|1.9069
|1.9514
|55.00
|2679.12
|516
|2006.10.31 22:00
|buy
|163
|0.10
|1.9072
|1.9052
|1.9572
|517
|2006.11.01 02:40
|modify
|163
|0.10
|1.9072
|1.9075
|1.9572
|518
|2006.11.01 03:59
|s/l
|163
|0.10
|1.9075
|1.9075
|1.9572
|2.68
|2681.80
|519
|2006.11.01 03:59
|buy
|164
|0.10
|1.9073
|1.9053
|1.9573
|520
|2006.11.01 08:40
|s/l
|164
|0.10
|1.9053
|1.9053
|1.9573
|-20.00
|2661.80
|521
|2006.11.01 08:40
|buy
|165
|0.10
|1.9057
|1.9037
|1.9557
|522
|2006.11.01 09:20
|modify
|165
|0.10
|1.9057
|1.9089
|1.9557
|523
|2006.11.01 10:00
|modify
|165
|0.10
|1.9057
|1.9093
|1.9557
|524
|2006.11.01 11:59
|s/l
|165
|0.10
|1.9093
|1.9093
|1.9557
|36.00
|2697.80
|525
|2006.11.01 11:59
|buy
|166
|0.10
|1.9093
|1.9073
|1.9593
|526
|2006.11.01 14:40
|s/l
|166
|0.10
|1.9073
|1.9073
|1.9593
|-20.00
|2677.80
|527
|2006.11.01 14:40
|buy
|167
|0.10
|1.9068
|1.9048
|1.9568
|528
|2006.11.01 15:59
|modify
|167
|0.10
|1.9068
|1.9080
|1.9568
|529
|2006.11.01 16:40
|modify
|167
|0.10
|1.9068
|1.9082
|1.9568
|530
|2006.11.01 17:20
|s/l
|167
|0.10
|1.9082
|1.9082
|1.9568
|14.00
|2691.80
|531
|2006.11.01 17:20
|buy
|168
|0.10
|1.9074
|1.9054
|1.9574
|532
|2006.11.01 18:40
|modify
|168
|0.10
|1.9074
|1.9125
|1.9574
|533
|2006.11.01 19:59
|s/l
|168
|0.10
|1.9125
|1.9125
|1.9574
|51.00
|2742.80
|534
|2006.11.01 19:59
|buy
|169
|0.10
|1.9095
|1.9075
|1.9595
|535
|2006.11.01 20:40
|s/l
|169
|0.10
|1.9075
|1.9075
|1.9595
|-20.00
|2722.80
|536
|2006.11.01 20:40
|buy
|170
|0.10
|1.9079
|1.9059
|1.9579
|537
|2006.11.01 22:00
|modify
|170
|0.10
|1.9079
|1.9107
|1.9579
|538
|2006.11.01 22:40
|modify
|170
|0.10
|1.9079
|1.9109
|1.9579
|539
|2006.11.01 23:59
|s/l
|170
|0.10
|1.9109
|1.9109
|1.9579
|30.00
|2752.80
|540
|2006.11.01 23:59
|buy
|171
|0.10
|1.9081
|1.9061
|1.9581
|541
|2006.11.02 00:40
|s/l
|171
|0.10
|1.9061
|1.9061
|1.9581
|-20.95
|2731.85
|542
|2006.11.02 00:40
|buy
|172
|0.10
|1.9061
|1.9041
|1.9561
|543
|2006.11.02 01:20
|modify
|172
|0.10
|1.9061
|1.9077
|1.9561
|544
|2006.11.02 02:00
|modify
|172
|0.10
|1.9061
|1.9078
|1.9561
|545
|2006.11.02 02:40
|modify
|172
|0.10
|1.9061
|1.9079
|1.9561
|546
|2006.11.02 03:59
|s/l
|172
|0.10
|1.9079
|1.9079
|1.9561
|18.00
|2749.85
|547
|2006.11.02 03:59
|buy
|173
|0.10
|1.9069
|1.9049
|1.9569
|548
|2006.11.02 06:40
|s/l
|173
|0.10
|1.9049
|1.9049
|1.9569
|-20.00
|2729.85
|549
|2006.11.02 06:40
|buy
|174
|0.10
|1.9047
|1.9027
|1.9547
|550
|2006.11.02 08:40
|modify
|174
|0.10
|1.9047
|1.9088
|1.9547
|551
|2006.11.02 09:20
|modify
|174
|0.10
|1.9047
|1.9091
|1.9547
|552
|2006.11.02 10:00
|s/l
|174
|0.10
|1.9091
|1.9091
|1.9547
|44.00
|2773.85
|553
|2006.11.02 10:00
|buy
|175
|0.10
|1.9068
|1.9048
|1.9568
|554
|2006.11.02 10:40
|s/l
|175
|0.10
|1.9048
|1.9048
|1.9568
|-20.00
|2753.85
|555
|2006.11.02 10:40
|buy
|176
|0.10
|1.9036
|1.9016
|1.9536
|556
|2006.11.02 11:59
|modify
|176
|0.10
|1.9036
|1.9080
|1.9536
|557
|2006.11.02 12:40
|modify
|176
|0.10
|1.9036
|1.9091
|1.9536
|558
|2006.11.02 13:20
|s/l
|176
|0.10
|1.9091
|1.9091
|1.9536
|55.00
|2808.85
|559
|2006.11.02 13:20
|buy
|177
|0.10
|1.9094
|1.9074
|1.9594
|560
|2006.11.02 14:40
|s/l
|177
|0.10
|1.9074
|1.9074
|1.9594
|-20.00
|2788.85
|561
|2006.11.02 14:40
|buy
|178
|0.10
|1.9071
|1.9051
|1.9571
|562
|2006.11.02 15:59
|modify
|178
|0.10
|1.9071
|1.9090
|1.9571
|563
|2006.11.02 16:00
|modify
|178
|0.10
|1.9071
|1.9091
|1.9571
|564
|2006.11.02 17:20
|s/l
|178
|0.10
|1.9091
|1.9091
|1.9571
|20.00
|2808.85
|565
|2006.11.02 17:20
|buy
|179
|0.10
|1.9085
|1.9065
|1.9585
|566
|2006.11.02 18:40
|modify
|179
|0.10
|1.9085
|1.9094
|1.9585
|567
|2006.11.02 19:59
|s/l
|179
|0.10
|1.9094
|1.9094
|1.9585
|9.00
|2817.85
|568
|2006.11.02 19:59
|buy
|180
|0.10
|1.9087
|1.9067
|1.9587
|569
|2006.11.02 23:59
|close at stop
|180
|0.10
|1.9079
|1.9067
|1.9587
|-8.00
|2809.85