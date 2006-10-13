|商品
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|时间周期
|30 分钟图 2005.06.07 12:30 - 2006.10.13 19:30 (2006.10.13 - 2006.10.17)
|模式
|每个 tick (根据所有可利用最少期限的每一个Tick的分数维插值法)
|参数
|StopLoss=1000; TakeProfit=4000; Slippage=0; MaxLots=1; CloseAndStop=false; EURUSDPipValue=10; GBPUSDPipValue=10; USDCHFPipValue=10; USDJPYPipValue=9.715; TrendTF=240; WorkTF=30;
|Bars in test
|16620
|Ticks modelled
|751640
|Modelling quality
|89.46%
|初期存款
|10000.00
|总净盈利
|1841.00
|总获利
|2000.00
|总损失
|-159.00
|利润比率
|12.58
|Expected payoff
|31.74
|绝对亏损
|12.00
|最多下降 %
|72.00 (0.65%)
|Relative drawdown
|0.65% (72.00)
|交易订单总计
|58
|Short positions (won %)
|31 (87.10%)
|Long positions (won %)
|27 (81.48%)
|获利交易(占总百分比)
|49 (84.48%)
|亏损交易(占总百分比)
|9 (15.52%)
|Largest
|最大获利的交易
|196.00
|最大亏损的交易
|-72.00
|Average
|最大获利的交易
|40.82
|最大亏损的交易
|-17.67
|最大值
|最大连续获利金额
|12 (471.00)
|最大连续亏损金额
|2 (-23.00)
|最大的
|最大连续获利次数
|471.00 (12)
|最大连续亏损次数
|-72.00 (1)
|Average
|最大连续获利
|6
|最大连续亏损
|1
|#
|时间
|类型
|定单
|手数
|价格
|止损
|获利
|获利
|余额
|1
|2006.10.13 01:13
|sell
|1
|0.40
|1.8599
|1.9599
|1.4599
|2
|2006.10.13 01:13
|sell
|2
|0.40
|1.8605
|1.9605
|1.4605
|3
|2006.10.13 01:13
|sell
|3
|0.40
|1.8621
|1.9621
|1.4621
|4
|2006.10.13 01:13
|sell
|4
|0.40
|1.8599
|1.9599
|1.4599
|5
|2006.10.13 01:15
|sell
|5
|0.40
|1.8605
|1.9605
|1.4605
|6
|2006.10.13 01:16
|sell
|6
|0.40
|1.8614
|1.9614
|1.4614
|7
|2006.10.13 01:16
|sell
|7
|0.40
|1.8623
|1.9623
|1.4623
|8
|2006.10.13 01:20
|sell
|8
|0.40
|1.8609
|1.9609
|1.4609
|9
|2006.10.13 01:20
|sell
|9
|0.40
|1.8616
|1.9616
|1.4616
|10
|2006.10.13 01:20
|sell
|10
|0.40
|1.8622
|1.9622
|1.4622
|11
|2006.10.13 01:21
|sell
|11
|0.40
|1.8608
|1.9608
|1.4608
|12
|2006.10.13 01:33
|sell
|12
|0.40
|1.8614
|1.9614
|1.4614
|13
|2006.10.13 01:44
|sell
|13
|0.40
|1.8600
|1.9600
|1.4600
|14
|2006.10.13 02:07
|sell
|14
|0.40
|1.8606
|1.9606
|1.4606
|15
|2006.10.13 02:07
|sell
|15
|0.10
|1.8606
|1.9606
|1.4606
|16
|2006.10.13 02:43
|sell
|16
|0.40
|1.8612
|1.9612
|1.4612
|17
|2006.10.13 02:43
|sell
|17
|0.10
|1.8612
|1.9612
|1.4612
|18
|2006.10.13 02:49
|sell
|18
|0.40
|1.8618
|1.9618
|1.4618
|19
|2006.10.13 02:49
|sell
|19
|0.10
|1.8618
|1.9618
|1.4618
|20
|2006.10.13 03:19
|sell
|20
|0.40
|1.8624
|1.9624
|1.4624
|21
|2006.10.13 04:02
|sell
|21
|0.10
|1.8610
|1.9610
|1.4610
|22
|2006.10.13 04:15
|sell
|22
|0.10
|1.8616
|1.9616
|1.4616
|23
|2006.10.13 06:40
|close
|1
|0.40
|1.8602
|1.9599
|1.4599
|-12.00
|9988.00
|24
|2006.10.13 06:40
|close
|3
|0.40
|1.8602
|1.9621
|1.4621
|76.00
|10064.00
|25
|2006.10.13 06:40
|close
|5
|0.40
|1.8602
|1.9605
|1.4605
|12.00
|10076.00
|26
|2006.10.13 06:40
|close
|7
|0.40
|1.8602
|1.9623
|1.4623
|84.00
|10160.00
|27
|2006.10.13 06:40
|close
|9
|0.40
|1.8602
|1.9616
|1.4616
|56.00
|10216.00
|28
|2006.10.13 06:40
|close
|11
|0.40
|1.8602
|1.9608
|1.4608
|24.00
|10240.00
|29
|2006.10.13 06:40
|close
|13
|0.40
|1.8602
|1.9600
|1.4600
|-8.00
|10232.00
|30
|2006.10.13 06:40
|close
|15
|0.10
|1.8602
|1.9606
|1.4606
|4.00
|10236.00
|31
|2006.10.13 06:40
|close
|17
|0.10
|1.8602
|1.9612
|1.4612
|10.00
|10246.00
|32
|2006.10.13 06:40
|close
|19
|0.10
|1.8602
|1.9618
|1.4618
|16.00
|10262.00
|33
|2006.10.13 06:40
|close
|21
|0.10
|1.8602
|1.9610
|1.4610
|8.00
|10270.00
|34
|2006.10.13 06:40
|buy
|23
|0.10
|1.8602
|1.7602
|2.2602
|35
|2006.10.13 06:53
|close
|23
|0.10
|1.8624
|1.7602
|2.2602
|22.00
|10292.00
|36
|2006.10.13 06:53
|sell
|24
|0.40
|1.8624
|1.9624
|1.4624
|37
|2006.10.13 06:56
|sell
|25
|0.40
|1.8630
|1.9630
|1.4630
|38
|2006.10.13 08:07
|close
|2
|0.40
|1.8606
|1.9605
|1.4605
|-4.00
|10288.00
|39
|2006.10.13 08:07
|close
|6
|0.40
|1.8606
|1.9614
|1.4614
|32.00
|10320.00
|40
|2006.10.13 08:07
|close
|10
|0.40
|1.8606
|1.9622
|1.4622
|64.00
|10384.00
|41
|2006.10.13 08:07
|close
|14
|0.40
|1.8606
|1.9606
|1.4606
|0.00
|10384.00
|42
|2006.10.13 08:07
|close
|18
|0.40
|1.8606
|1.9618
|1.4618
|48.00
|10432.00
|43
|2006.10.13 08:07
|close
|22
|0.10
|1.8606
|1.9616
|1.4616
|10.00
|10442.00
|44
|2006.10.13 08:07
|close
|25
|0.40
|1.8606
|1.9630
|1.4630
|96.00
|10538.00
|45
|2006.10.13 08:07
|buy
|26
|0.10
|1.8606
|1.7606
|2.2606
|46
|2006.10.13 08:07
|close
|4
|0.40
|1.8607
|1.9599
|1.4599
|-32.00
|10506.00
|47
|2006.10.13 08:07
|close
|12
|0.40
|1.8607
|1.9614
|1.4614
|28.00
|10534.00
|48
|2006.10.13 08:07
|close
|20
|0.40
|1.8607
|1.9624
|1.4624
|68.00
|10602.00
|49
|2006.10.13 09:47
|close
|8
|0.40
|1.8609
|1.9609
|1.4609
|0.00
|10602.00
|50
|2006.10.13 09:47
|close
|24
|0.40
|1.8609
|1.9624
|1.4624
|60.00
|10662.00
|51
|2006.10.13 09:47
|close
|16
|0.40
|1.8609
|1.9612
|1.4612
|12.00
|10674.00
|52
|2006.10.13 11:30
|close
|26
|0.10
|1.8603
|1.7606
|2.2606
|-3.00
|10671.00
|53
|2006.10.13 11:30
|sell
|27
|0.10
|1.8603
|1.9603
|1.4603
|54
|2006.10.13 11:38
|sell
|28
|0.10
|1.8610
|1.9610
|1.4610
|55
|2006.10.13 11:52
|sell
|29
|0.10
|1.8616
|1.9616
|1.4616
|56
|2006.10.13 12:30
|sell
|30
|0.40
|1.8627
|1.9627
|1.4627
|57
|2006.10.13 12:30
|sell
|31
|0.40
|1.8635
|1.9635
|1.4635
|58
|2006.10.13 12:32
|close
|27
|0.10
|1.8590
|1.9603
|1.4603
|13.00
|10684.00
|59
|2006.10.13 12:32
|close
|29
|0.10
|1.8590
|1.9616
|1.4616
|26.00
|10710.00
|60
|2006.10.13 12:32
|close
|31
|0.40
|1.8590
|1.9635
|1.4635
|180.00
|10890.00
|61
|2006.10.13 12:32
|buy
|32
|0.40
|1.8590
|1.7590
|2.2590
|62
|2006.10.13 12:32
|close
|28
|0.10
|1.8589
|1.9610
|1.4610
|21.00
|10911.00
|63
|2006.10.13 12:32
|close
|30
|0.40
|1.8578
|1.9627
|1.4627
|196.00
|11107.00
|64
|2006.10.13 12:32
|buy
|33
|0.40
|1.8578
|1.7578
|2.2578
|65
|2006.10.13 13:00
|buy
|34
|0.40
|1.8570
|1.7570
|2.2570
|66
|2006.10.13 13:47
|buy
|35
|0.40
|1.8564
|1.7564
|2.2564
|67
|2006.10.13 13:47
|buy
|36
|0.40
|1.8557
|1.7557
|2.2557
|68
|2006.10.13 14:00
|buy
|37
|0.10
|1.8576
|1.7576
|2.2576
|69
|2006.10.13 14:00
|buy
|38
|0.40
|1.8570
|1.7570
|2.2570
|70
|2006.10.13 14:00
|buy
|39
|0.10
|1.8570
|1.7570
|2.2570
|71
|2006.10.13 14:00
|buy
|40
|0.40
|1.8563
|1.7563
|2.2563
|72
|2006.10.13 14:00
|buy
|41
|0.10
|1.8563
|1.7563
|2.2563
|73
|2006.10.13 14:00
|buy
|42
|0.10
|1.8577
|1.7577
|2.2577
|74
|2006.10.13 14:01
|buy
|43
|0.40
|1.8560
|1.7560
|2.2560
|75
|2006.10.13 14:01
|buy
|44
|0.10
|1.8560
|1.7560
|2.2560
|76
|2006.10.13 14:02
|buy
|45
|0.40
|1.8554
|1.7554
|2.2554
|77
|2006.10.13 14:02
|buy
|46
|0.10
|1.8554
|1.7554
|2.2554
|78
|2006.10.13 14:03
|buy
|47
|0.40
|1.8547
|1.7547
|2.2547
|79
|2006.10.13 14:03
|buy
|48
|0.10
|1.8547
|1.7547
|2.2547
|80
|2006.10.13 14:31
|buy
|49
|0.40
|1.8563
|1.7563
|2.2563
|81
|2006.10.13 14:32
|buy
|50
|0.40
|1.8556
|1.7556
|2.2556
|82
|2006.10.13 14:34
|buy
|51
|0.40
|1.8550
|1.7550
|2.2550
|83
|2006.10.13 15:09
|buy
|52
|0.40
|1.8544
|1.7544
|2.2544
|84
|2006.10.13 15:09
|buy
|53
|0.10
|1.8544
|1.7544
|2.2544
|85
|2006.10.13 15:30
|buy
|54
|0.10
|1.8558
|1.7558
|2.2558
|86
|2006.10.13 15:40
|buy
|55
|0.10
|1.8552
|1.7552
|2.2552
|87
|2006.10.13 16:08
|buy
|56
|0.10
|1.8566
|1.7566
|2.2566
|88
|2006.10.13 17:42
|close
|32
|0.40
|1.8572
|1.7590
|2.2590
|-72.00
|11035.00
|89
|2006.10.13 17:42
|close
|34
|0.40
|1.8572
|1.7570
|2.2570
|8.00
|11043.00
|90
|2006.10.13 17:42
|close
|36
|0.40
|1.8572
|1.7557
|2.2557
|60.00
|11103.00
|91
|2006.10.13 17:42
|close
|38
|0.40
|1.8572
|1.7570
|2.2570
|8.00
|11111.00
|92
|2006.10.13 17:42
|close
|40
|0.40
|1.8572
|1.7563
|2.2563
|36.00
|11147.00
|93
|2006.10.13 17:42
|close
|42
|0.10
|1.8572
|1.7577
|2.2577
|-5.00
|11142.00
|94
|2006.10.13 17:42
|close
|44
|0.10
|1.8572
|1.7560
|2.2560
|12.00
|11154.00
|95
|2006.10.13 17:42
|close
|46
|0.10
|1.8572
|1.7554
|2.2554
|18.00
|11172.00
|96
|2006.10.13 17:42
|close
|48
|0.10
|1.8572
|1.7547
|2.2547
|25.00
|11197.00
|97
|2006.10.13 17:42
|close
|50
|0.40
|1.8572
|1.7556
|2.2556
|64.00
|11261.00
|98
|2006.10.13 17:42
|close
|52
|0.40
|1.8572
|1.7544
|2.2544
|112.00
|11373.00
|99
|2006.10.13 17:42
|close
|54
|0.10
|1.8572
|1.7558
|2.2558
|14.00
|11387.00
|100
|2006.10.13 17:42
|close
|56
|0.10
|1.8572
|1.7566
|2.2566
|6.00
|11393.00
|101
|2006.10.13 17:42
|sell
|57
|0.10
|1.8572
|1.9572
|1.4572
|102
|2006.10.13 17:43
|close
|33
|0.40
|1.8573
|1.7578
|2.2578
|-20.00
|11373.00
|103
|2006.10.13 17:43
|close
|37
|0.10
|1.8573
|1.7576
|2.2576
|-3.00
|11370.00
|104
|2006.10.13 17:43
|close
|41
|0.10
|1.8573
|1.7563
|2.2563
|10.00
|11380.00
|105
|2006.10.13 17:43
|close
|45
|0.40
|1.8573
|1.7554
|2.2554
|76.00
|11456.00
|106
|2006.10.13 17:43
|close
|49
|0.40
|1.8573
|1.7563
|2.2563
|40.00
|11496.00
|107
|2006.10.13 17:43
|close
|53
|0.10
|1.8573
|1.7544
|2.2544
|29.00
|11525.00
|108
|2006.10.13 17:43
|close
|35
|0.40
|1.8572
|1.7564
|2.2564
|32.00
|11557.00
|109
|2006.10.13 17:43
|close
|43
|0.40
|1.8572
|1.7560
|2.2560
|48.00
|11605.00
|110
|2006.10.13 17:43
|close
|51
|0.40
|1.8572
|1.7550
|2.2550
|88.00
|11693.00
|111
|2006.10.13 17:43
|close
|39
|0.10
|1.8572
|1.7570
|2.2570
|2.00
|11695.00
|112
|2006.10.13 17:43
|close
|55
|0.10
|1.8572
|1.7552
|2.2552
|20.00
|11715.00
|113
|2006.10.13 17:43
|close
|47
|0.40
|1.8573
|1.7547
|2.2547
|104.00
|11819.00
|114
|2006.10.13 17:48
|sell
|58
|0.10
|1.8578
|1.9578
|1.4578
|115
|2006.10.13 19:59
|close at stop
|58
|0.10
|1.8564
|1.9578
|1.4578
|14.00
|11833.00
|116
|2006.10.13 19:59
|close at stop
|57
|0.10
|1.8564
|1.9572
|1.4572
|8.00
|11841.00