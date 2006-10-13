Strategy Tester Report
0_3

商品GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
时间周期30 分钟图 2005.06.07 12:30 - 2006.10.13 19:30 (2006.10.13 - 2006.10.17)
模式每个 tick (根据所有可利用最少期限的每一个Tick的分数维插值法)
参数StopLoss=1000; TakeProfit=4000; Slippage=0; MaxLots=1; CloseAndStop=false; EURUSDPipValue=10; GBPUSDPipValue=10; USDCHFPipValue=10; USDJPYPipValue=9.715; TrendTF=240; WorkTF=30;
Bars in test16620Ticks modelled751640Modelling quality89.46%
初期存款10000.00
总净盈利1841.00总获利2000.00总损失-159.00
利润比率12.58Expected payoff31.74
绝对亏损12.00最多下降 %72.00 (0.65%)Relative drawdown0.65% (72.00)
交易订单总计58Short positions (won %)31 (87.10%)Long positions (won %)27 (81.48%)
获利交易(占总百分比)49 (84.48%)亏损交易(占总百分比)9 (15.52%)
Largest最大获利的交易196.00最大亏损的交易-72.00
Average最大获利的交易40.82最大亏损的交易-17.67
最大值最大连续获利金额12 (471.00)最大连续亏损金额2 (-23.00)
最大的最大连续获利次数471.00 (12)最大连续亏损次数-72.00 (1)
Average最大连续获利6最大连续亏损1
Graph
#时间类型定单手数价格止损获利获利余额
12006.10.13 01:13sell10.401.85991.95991.4599
22006.10.13 01:13sell20.401.86051.96051.4605
32006.10.13 01:13sell30.401.86211.96211.4621
42006.10.13 01:13sell40.401.85991.95991.4599
52006.10.13 01:15sell50.401.86051.96051.4605
62006.10.13 01:16sell60.401.86141.96141.4614
72006.10.13 01:16sell70.401.86231.96231.4623
82006.10.13 01:20sell80.401.86091.96091.4609
92006.10.13 01:20sell90.401.86161.96161.4616
102006.10.13 01:20sell100.401.86221.96221.4622
112006.10.13 01:21sell110.401.86081.96081.4608
122006.10.13 01:33sell120.401.86141.96141.4614
132006.10.13 01:44sell130.401.86001.96001.4600
142006.10.13 02:07sell140.401.86061.96061.4606
152006.10.13 02:07sell150.101.86061.96061.4606
162006.10.13 02:43sell160.401.86121.96121.4612
172006.10.13 02:43sell170.101.86121.96121.4612
182006.10.13 02:49sell180.401.86181.96181.4618
192006.10.13 02:49sell190.101.86181.96181.4618
202006.10.13 03:19sell200.401.86241.96241.4624
212006.10.13 04:02sell210.101.86101.96101.4610
222006.10.13 04:15sell220.101.86161.96161.4616
232006.10.13 06:40close10.401.86021.95991.4599-12.009988.00
242006.10.13 06:40close30.401.86021.96211.462176.0010064.00
252006.10.13 06:40close50.401.86021.96051.460512.0010076.00
262006.10.13 06:40close70.401.86021.96231.462384.0010160.00
272006.10.13 06:40close90.401.86021.96161.461656.0010216.00
282006.10.13 06:40close110.401.86021.96081.460824.0010240.00
292006.10.13 06:40close130.401.86021.96001.4600-8.0010232.00
302006.10.13 06:40close150.101.86021.96061.46064.0010236.00
312006.10.13 06:40close170.101.86021.96121.461210.0010246.00
322006.10.13 06:40close190.101.86021.96181.461816.0010262.00
332006.10.13 06:40close210.101.86021.96101.46108.0010270.00
342006.10.13 06:40buy230.101.86021.76022.2602
352006.10.13 06:53close230.101.86241.76022.260222.0010292.00
362006.10.13 06:53sell240.401.86241.96241.4624
372006.10.13 06:56sell250.401.86301.96301.4630
382006.10.13 08:07close20.401.86061.96051.4605-4.0010288.00
392006.10.13 08:07close60.401.86061.96141.461432.0010320.00
402006.10.13 08:07close100.401.86061.96221.462264.0010384.00
412006.10.13 08:07close140.401.86061.96061.46060.0010384.00
422006.10.13 08:07close180.401.86061.96181.461848.0010432.00
432006.10.13 08:07close220.101.86061.96161.461610.0010442.00
442006.10.13 08:07close250.401.86061.96301.463096.0010538.00
452006.10.13 08:07buy260.101.86061.76062.2606
462006.10.13 08:07close40.401.86071.95991.4599-32.0010506.00
472006.10.13 08:07close120.401.86071.96141.461428.0010534.00
482006.10.13 08:07close200.401.86071.96241.462468.0010602.00
492006.10.13 09:47close80.401.86091.96091.46090.0010602.00
502006.10.13 09:47close240.401.86091.96241.462460.0010662.00
512006.10.13 09:47close160.401.86091.96121.461212.0010674.00
522006.10.13 11:30close260.101.86031.76062.2606-3.0010671.00
532006.10.13 11:30sell270.101.86031.96031.4603
542006.10.13 11:38sell280.101.86101.96101.4610
552006.10.13 11:52sell290.101.86161.96161.4616
562006.10.13 12:30sell300.401.86271.96271.4627
572006.10.13 12:30sell310.401.86351.96351.4635
582006.10.13 12:32close270.101.85901.96031.460313.0010684.00
592006.10.13 12:32close290.101.85901.96161.461626.0010710.00
602006.10.13 12:32close310.401.85901.96351.4635180.0010890.00
612006.10.13 12:32buy320.401.85901.75902.2590
622006.10.13 12:32close280.101.85891.96101.461021.0010911.00
632006.10.13 12:32close300.401.85781.96271.4627196.0011107.00
642006.10.13 12:32buy330.401.85781.75782.2578
652006.10.13 13:00buy340.401.85701.75702.2570
662006.10.13 13:47buy350.401.85641.75642.2564
672006.10.13 13:47buy360.401.85571.75572.2557
682006.10.13 14:00buy370.101.85761.75762.2576
692006.10.13 14:00buy380.401.85701.75702.2570
702006.10.13 14:00buy390.101.85701.75702.2570
712006.10.13 14:00buy400.401.85631.75632.2563
722006.10.13 14:00buy410.101.85631.75632.2563
732006.10.13 14:00buy420.101.85771.75772.2577
742006.10.13 14:01buy430.401.85601.75602.2560
752006.10.13 14:01buy440.101.85601.75602.2560
762006.10.13 14:02buy450.401.85541.75542.2554
772006.10.13 14:02buy460.101.85541.75542.2554
782006.10.13 14:03buy470.401.85471.75472.2547
792006.10.13 14:03buy480.101.85471.75472.2547
802006.10.13 14:31buy490.401.85631.75632.2563
812006.10.13 14:32buy500.401.85561.75562.2556
822006.10.13 14:34buy510.401.85501.75502.2550
832006.10.13 15:09buy520.401.85441.75442.2544
842006.10.13 15:09buy530.101.85441.75442.2544
852006.10.13 15:30buy540.101.85581.75582.2558
862006.10.13 15:40buy550.101.85521.75522.2552
872006.10.13 16:08buy560.101.85661.75662.2566
882006.10.13 17:42close320.401.85721.75902.2590-72.0011035.00
892006.10.13 17:42close340.401.85721.75702.25708.0011043.00
902006.10.13 17:42close360.401.85721.75572.255760.0011103.00
912006.10.13 17:42close380.401.85721.75702.25708.0011111.00
922006.10.13 17:42close400.401.85721.75632.256336.0011147.00
932006.10.13 17:42close420.101.85721.75772.2577-5.0011142.00
942006.10.13 17:42close440.101.85721.75602.256012.0011154.00
952006.10.13 17:42close460.101.85721.75542.255418.0011172.00
962006.10.13 17:42close480.101.85721.75472.254725.0011197.00
972006.10.13 17:42close500.401.85721.75562.255664.0011261.00
982006.10.13 17:42close520.401.85721.75442.2544112.0011373.00
992006.10.13 17:42close540.101.85721.75582.255814.0011387.00
1002006.10.13 17:42close560.101.85721.75662.25666.0011393.00
1012006.10.13 17:42sell570.101.85721.95721.4572
1022006.10.13 17:43close330.401.85731.75782.2578-20.0011373.00
1032006.10.13 17:43close370.101.85731.75762.2576-3.0011370.00
1042006.10.13 17:43close410.101.85731.75632.256310.0011380.00
1052006.10.13 17:43close450.401.85731.75542.255476.0011456.00
1062006.10.13 17:43close490.401.85731.75632.256340.0011496.00
1072006.10.13 17:43close530.101.85731.75442.254429.0011525.00
1082006.10.13 17:43close350.401.85721.75642.256432.0011557.00
1092006.10.13 17:43close430.401.85721.75602.256048.0011605.00
1102006.10.13 17:43close510.401.85721.75502.255088.0011693.00
1112006.10.13 17:43close390.101.85721.75702.25702.0011695.00
1122006.10.13 17:43close550.101.85721.75522.255220.0011715.00
1132006.10.13 17:43close470.401.85731.75472.2547104.0011819.00
1142006.10.13 17:48sell580.101.85781.95781.4578
1152006.10.13 19:59close at stop580.101.85641.95781.457814.0011833.00
1162006.10.13 19:59close at stop570.101.85641.95721.45728.0011841.00