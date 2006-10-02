|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2006.10.02 00:00 - 2006.10.11 00:00 (2006.09.30 - 2006.10.11)
|Model
|Control points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
|Parameters
|StartOfDay=0; EndOfDay=18; Lots=0.1; ChannelWidth=0.5;
|Bars in test
|57419
|Ticks modelled
|66522
|Modelling quality
|50.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|59.50
|Gross profit
|184.80
|Gross loss
|-125.30
|Profit factor
|1.47
|Expected payoff
|6.61
|Absolute drawdown
|40.60
|Maximal drawdown
|44.80 (0.45%)
|Relative drawdown
|0.45% (44.80)
|Total trades
|9
|Short positions (won %)
|6 (33.33%)
|Long positions (won %)
|3 (66.67%)
|Profit trades (% of total)
|4 (44.44%)
|Loss trades (% of total)
|5 (55.56%)
|Largest
|profit trade
|80.50
|loss trade
|-41.30
|Average
|profit trade
|46.20
|loss trade
|-25.06
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|1 (80.50)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-22.40)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|80.50 (1)
|consecutive loss (count of losses)
|-41.30 (1)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.10.02 04:00
|sell
|1
|0.10
|1.8687
|1.8752
|0.0000
|2
|2006.10.02 09:42
|modify
|1
|0.10
|1.8687
|1.8745
|0.0000
|3
|2006.10.02 10:37
|s/l
|1
|0.10
|1.8745
|1.8745
|0.0000
|-40.60
|9959.40
|4
|2006.10.02 10:37
|buy
|2
|0.10
|1.8745
|1.8680
|0.0000
|5
|2006.10.02 10:48
|modify
|2
|0.10
|1.8745
|1.8681
|0.0000
|6
|2006.10.02 11:05
|modify
|2
|0.10
|1.8745
|1.8682
|0.0000
|7
|2006.10.02 11:06
|modify
|2
|0.10
|1.8745
|1.8685
|0.0000
|8
|2006.10.02 15:21
|modify
|2
|0.10
|1.8745
|1.8692
|0.0000
|9
|2006.10.02 15:28
|modify
|2
|0.10
|1.8745
|1.8702
|0.0000
|10
|2006.10.02 15:32
|modify
|2
|0.10
|1.8745
|1.8708
|0.0000
|11
|2006.10.02 15:34
|modify
|2
|0.10
|1.8745
|1.8713
|0.0000
|12
|2006.10.02 15:35
|modify
|2
|0.10
|1.8745
|1.8714
|0.0000
|13
|2006.10.02 15:36
|modify
|2
|0.10
|1.8745
|1.8721
|0.0000
|14
|2006.10.02 15:37
|modify
|2
|0.10
|1.8745
|1.8725
|0.0000
|15
|2006.10.02 15:38
|modify
|2
|0.10
|1.8745
|1.8728
|0.0000
|16
|2006.10.02 15:46
|modify
|2
|0.10
|1.8745
|1.8734
|0.0000
|17
|2006.10.02 15:47
|modify
|2
|0.10
|1.8745
|1.8751
|0.0000
|18
|2006.10.02 15:48
|modify
|2
|0.10
|1.8745
|1.8756
|0.0000
|19
|2006.10.02 15:51
|modify
|2
|0.10
|1.8745
|1.8765
|0.0000
|20
|2006.10.02 15:52
|modify
|2
|0.10
|1.8745
|1.8769
|0.0000
|21
|2006.10.02 15:53
|modify
|2
|0.10
|1.8745
|1.8779
|0.0000
|22
|2006.10.02 16:20
|modify
|2
|0.10
|1.8745
|1.8787
|0.0000
|23
|2006.10.02 16:23
|modify
|2
|0.10
|1.8745
|1.8798
|0.0000
|24
|2006.10.02 17:15
|modify
|2
|0.10
|1.8745
|1.8804
|0.0000
|25
|2006.10.02 17:18
|modify
|2
|0.10
|1.8745
|1.8806
|0.0000
|26
|2006.10.02 17:33
|modify
|2
|0.10
|1.8745
|1.8809
|0.0000
|27
|2006.10.02 18:00
|close
|2
|0.10
|1.8860
|1.8809
|0.0000
|80.50
|10039.90
|28
|2006.10.04 10:46
|sell
|3
|0.10
|1.8826
|1.8880
|0.0000
|29
|2006.10.04 10:47
|modify
|3
|0.10
|1.8826
|1.8878
|0.0000
|30
|2006.10.04 10:48
|modify
|3
|0.10
|1.8826
|1.8877
|0.0000
|31
|2006.10.04 10:59
|modify
|3
|0.10
|1.8826
|1.8872
|0.0000
|32
|2006.10.04 11:02
|modify
|3
|0.10
|1.8826
|1.8870
|0.0000
|33
|2006.10.04 11:03
|modify
|3
|0.10
|1.8826
|1.8869
|0.0000
|34
|2006.10.04 11:16
|modify
|3
|0.10
|1.8826
|1.8868
|0.0000
|35
|2006.10.04 12:20
|modify
|3
|0.10
|1.8826
|1.8867
|0.0000
|36
|2006.10.04 12:23
|modify
|3
|0.10
|1.8826
|1.8865
|0.0000
|37
|2006.10.04 12:31
|modify
|3
|0.10
|1.8826
|1.8861
|0.0000
|38
|2006.10.04 12:33
|modify
|3
|0.10
|1.8826
|1.8849
|0.0000
|39
|2006.10.04 12:43
|modify
|3
|0.10
|1.8826
|1.8849
|0.0000
|40
|2006.10.04 12:53
|modify
|3
|0.10
|1.8826
|1.8845
|0.0000
|41
|2006.10.04 13:10
|modify
|3
|0.10
|1.8826
|1.8843
|0.0000
|42
|2006.10.04 13:18
|modify
|3
|0.10
|1.8826
|1.8842
|0.0000
|43
|2006.10.04 16:03
|s/l
|3
|0.10
|1.8842
|1.8842
|0.0000
|-11.20
|10028.70
|44
|2006.10.04 16:03
|buy
|4
|0.10
|1.8852
|1.8798
|0.0000
|45
|2006.10.04 18:00
|close
|4
|0.10
|1.8836
|1.8798
|0.0000
|-11.20
|10017.50
|46
|2006.10.05 14:16
|sell
|5
|0.10
|1.8807
|1.8867
|0.0000
|47
|2006.10.05 14:32
|modify
|5
|0.10
|1.8807
|1.8865
|0.0000
|48
|2006.10.05 14:33
|modify
|5
|0.10
|1.8807
|1.8854
|0.0000
|49
|2006.10.05 14:43
|modify
|5
|0.10
|1.8807
|1.8850
|0.0000
|50
|2006.10.05 14:55
|modify
|5
|0.10
|1.8807
|1.8848
|0.0000
|51
|2006.10.05 15:37
|modify
|5
|0.10
|1.8807
|1.8845
|0.0000
|52
|2006.10.05 15:38
|modify
|5
|0.10
|1.8807
|1.8836
|0.0000
|53
|2006.10.05 15:43
|modify
|5
|0.10
|1.8807
|1.8835
|0.0000
|54
|2006.10.05 15:46
|modify
|5
|0.10
|1.8807
|1.8834
|0.0000
|55
|2006.10.05 15:47
|modify
|5
|0.10
|1.8807
|1.8832
|0.0000
|56
|2006.10.05 15:48
|modify
|5
|0.10
|1.8807
|1.8823
|0.0000
|57
|2006.10.05 15:53
|modify
|5
|0.10
|1.8807
|1.8818
|0.0000
|58
|2006.10.05 16:11
|modify
|5
|0.10
|1.8807
|1.8814
|0.0000
|59
|2006.10.05 18:00
|close
|5
|0.10
|1.8773
|1.8814
|0.0000
|23.80
|10041.30
|60
|2006.10.06 09:01
|sell
|6
|0.10
|1.8733
|1.8792
|0.0000
|61
|2006.10.06 13:50
|s/l
|6
|0.10
|1.8792
|1.8792
|0.0000
|-41.30
|10000.00
|62
|2006.10.06 13:50
|buy
|7
|0.10
|1.8794
|1.8735
|0.0000
|63
|2006.10.06 13:58
|modify
|7
|0.10
|1.8794
|1.8743
|0.0000
|64
|2006.10.06 14:06
|modify
|7
|0.10
|1.8794
|1.8753
|0.0000
|65
|2006.10.06 14:07
|modify
|7
|0.10
|1.8794
|1.8762
|0.0000
|66
|2006.10.06 14:22
|modify
|7
|0.10
|1.8794
|1.8764
|0.0000
|67
|2006.10.06 14:26
|modify
|7
|0.10
|1.8794
|1.8766
|0.0000
|68
|2006.10.06 14:30
|modify
|7
|0.10
|1.8794
|1.8819
|0.0000
|69
|2006.10.06 14:32
|s/l
|7
|0.10
|1.8819
|1.8819
|0.0000
|17.50
|10017.50
|70
|2006.10.09 15:56
|sell
|8
|0.10
|1.8634
|1.8708
|0.0000
|71
|2006.10.09 18:00
|close
|8
|0.10
|1.8664
|1.8708
|0.0000
|-21.00
|9996.50
|72
|2006.10.10 10:08
|sell
|9
|0.10
|1.8643
|1.8698
|0.0000
|73
|2006.10.10 10:18
|modify
|9
|0.10
|1.8643
|1.8693
|0.0000
|74
|2006.10.10 10:22
|modify
|9
|0.10
|1.8643
|1.8677
|0.0000
|75
|2006.10.10 10:23
|modify
|9
|0.10
|1.8643
|1.8676
|0.0000
|76
|2006.10.10 10:32
|modify
|9
|0.10
|1.8643
|1.8668
|0.0000
|77
|2006.10.10 10:33
|modify
|9
|0.10
|1.8643
|1.8637
|0.0000
|78
|2006.10.10 13:00
|modify
|9
|0.10
|1.8643
|1.8637
|0.0000
|79
|2006.10.10 13:08
|modify
|9
|0.10
|1.8643
|1.8635
|0.0000
|80
|2006.10.10 13:13
|modify
|9
|0.10
|1.8643
|1.8631
|0.0000
|81
|2006.10.10 13:16
|modify
|9
|0.10
|1.8643
|1.8627
|0.0000
|82
|2006.10.10 13:17
|modify
|9
|0.10
|1.8643
|1.8619
|0.0000
|83
|2006.10.10 13:18
|modify
|9
|0.10
|1.8643
|1.8610
|0.0000
|84
|2006.10.10 13:47
|modify
|9
|0.10
|1.8643
|1.8609
|0.0000
|85
|2006.10.10 15:00
|modify
|9
|0.10
|1.8643
|1.8602
|0.0000
|86
|2006.10.10 15:13
|modify
|9
|0.10
|1.8643
|1.8601
|0.0000
|87
|2006.10.10 15:35
|modify
|9
|0.10
|1.8643
|1.8588
|0.0000
|88
|2006.10.10 15:52
|modify
|9
|0.10
|1.8643
|1.8586
|0.0000
|89
|2006.10.10 18:00
|close
|9
|0.10
|1.8553
|1.8586
|0.0000
|63.00
|10059.50