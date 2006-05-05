Strategy Tester Report
DayTrading5

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2006.05.05 00:40 - 2006.10.12 00:00 (2005.01.01 - 2006.10.12)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
Parameterslots=0.1; trailingStop=15; takeProfit=20; stopLoss=30; slippage=3; UseHourTrade=true; FromHourTrade=7; ToHourTrade=21; nameEA="Daytrading"; magicEA=19000;
Bars in test32568Ticks modelled615939Modelling quality89.72%
Initial deposit500.00
Total net profit820.09Gross profit1305.90Gross loss-485.81
Profit factor2.69Expected payoff5.86
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown134.76 (9.26%)Relative drawdown9.26% (134.76)
Total trades140Short positions (won %)73 (90.41%)Long positions (won %)67 (73.13%)
Profit trades (% of total)115 (82.14%)Loss trades (% of total)25 (17.86%)
Largestprofit trade16.08loss trade-24.69
Averageprofit trade11.36loss trade-19.43
Maximumconsecutive wins (profit in money)24 (243.91)consecutive losses (loss in money)2 (-47.33)
Maximalconsecutive profit (count of wins)264.49 (23)consecutive loss (count of losses)-47.33 (2)
Averageconsecutive wins6consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.05.05 11:43buy10.101.26901.26601.2710
22006.05.05 14:30t/p10.101.27101.26601.271015.73515.73
32006.05.08 08:55buy20.101.27361.27061.2756
42006.05.08 09:12modify20.101.27361.27371.2756
52006.05.08 09:18modify20.101.27361.27391.2756
62006.05.08 09:25modify20.101.27361.27401.2756
72006.05.08 09:25t/p20.101.27561.27401.275615.68531.41
82006.05.09 16:44sell30.101.27621.27921.2742
92006.05.09 17:59modify30.101.27621.27621.2742
102006.05.09 17:59modify30.101.27621.27611.2742
112006.05.09 17:59modify30.101.27621.27611.2742
122006.05.09 18:29s/l30.101.27611.27611.27420.78532.19
132006.05.09 19:53buy40.101.27611.27311.2781
142006.05.10 08:45modify40.101.27611.27611.2781
152006.05.10 08:46modify40.101.27611.27611.2781
162006.05.10 08:48modify40.101.27611.27621.2781
172006.05.10 08:48modify40.101.27611.27621.2781
182006.05.10 08:48modify40.101.27611.27631.2781
192006.05.10 08:49modify40.101.27611.27641.2781
202006.05.10 08:50modify40.101.27611.27641.2781
212006.05.10 08:50modify40.101.27611.27651.2781
222006.05.10 08:50t/p40.101.27811.27651.278115.34547.53
232006.05.10 11:26buy50.101.27831.27531.2803
242006.05.10 12:23modify50.101.27831.27831.2803
252006.05.10 12:24modify50.101.27831.27841.2803
262006.05.10 12:41close50.101.27961.27841.280310.16557.69
272006.05.10 12:41sell60.101.27961.28261.2776
282006.05.10 14:11modify60.101.27961.27961.2776
292006.05.10 14:11modify60.101.27961.27961.2776
302006.05.10 14:12modify60.101.27961.27951.2776
312006.05.10 14:12modify60.101.27961.27951.2776
322006.05.10 14:13modify60.101.27961.27941.2776
332006.05.10 14:15modify60.101.27961.27941.2776
342006.05.10 14:16modify60.101.27961.27931.2776
352006.05.10 14:16modify60.101.27961.27931.2776
362006.05.10 14:18modify60.101.27961.27921.2776
372006.05.10 14:18modify60.101.27961.27921.2776
382006.05.10 14:18modify60.101.27961.27911.2776
392006.05.10 14:36s/l60.101.27911.27911.27763.91561.60
402006.05.10 20:17sell70.101.27861.28161.2766
412006.05.10 20:17modify70.101.27861.27831.2766
422006.05.10 20:18t/p70.101.27661.27831.276615.68577.28
432006.05.10 20:18sell80.101.27871.28171.2767
442006.05.10 20:18modify80.101.27871.27831.2767
452006.05.10 20:18s/l80.101.27831.27831.27673.13580.41
462006.05.10 20:18sell90.101.27871.28171.2767
472006.05.10 20:18modify90.101.27871.27861.2767
482006.05.10 20:18modify90.101.27871.27831.2767
492006.05.10 20:18t/p90.101.27671.27831.276715.67596.08
502006.05.10 20:18sell100.101.28021.28321.2782
512006.05.10 20:19modify100.101.28021.28011.2782
522006.05.10 20:19t/p100.101.27821.28011.278215.65611.73
532006.05.10 20:19sell110.101.27991.28291.2779
542006.05.10 20:19modify110.101.27991.27961.2779
552006.05.10 20:19t/p110.101.27791.27961.277915.66627.39
562006.05.10 20:19sell120.101.28001.28301.2780
572006.05.10 20:22t/p120.101.27801.28301.278015.65643.04
582006.05.15 08:02sell130.101.29261.29561.2906
592006.05.15 08:28modify130.101.29261.29261.2906
602006.05.15 08:28modify130.101.29261.29231.2906
612006.05.15 08:28modify130.101.29261.29231.2906
622006.05.15 08:29modify130.101.29261.29221.2906
632006.05.15 08:29modify130.101.29261.29211.2906
642006.05.15 08:30t/p130.101.29061.29211.290615.50658.54
652006.05.16 21:03sell140.101.28591.28891.2839
662006.05.17 03:02t/p140.101.28391.28891.283915.74674.27
672006.05.23 20:59sell150.101.28691.28991.2849
682006.05.23 21:55modify150.101.28691.28681.2849
692006.05.23 21:55modify150.101.28691.28661.2849
702006.05.23 21:56t/p150.101.28491.28661.284915.57689.84
712006.05.24 14:30buy160.101.28551.28251.2875
722006.05.24 14:30modify160.101.28551.28581.2875
732006.05.24 14:31modify160.101.28551.28591.2875
742006.05.24 14:33s/l160.101.28591.28591.28753.11692.95
752006.05.29 12:22sell170.101.27651.27951.2745
762006.05.29 16:08close170.101.27581.27951.27455.49698.44
772006.05.29 16:08buy180.101.27581.27281.2778
782006.05.30 04:40t/p180.101.27781.27281.277815.34713.78
792006.05.31 08:16buy190.101.28771.28471.2897
802006.05.31 08:46modify190.101.28771.28781.2897
812006.05.31 08:47modify190.101.28771.28781.2897
822006.05.31 08:47modify190.101.28771.28801.2897
832006.05.31 08:51modify190.101.28771.28801.2897
842006.05.31 08:51t/p190.101.28971.28801.289715.50729.28
852006.05.31 19:10buy200.101.28341.28041.2854
862006.05.31 20:00close200.101.28351.28041.28540.78730.06
872006.05.31 20:00sell210.101.28351.28651.2815
882006.05.31 20:33modify210.101.28351.28351.2815
892006.05.31 20:33modify210.101.28351.28331.2815
902006.05.31 20:33modify210.101.28351.28321.2815
912006.05.31 20:36modify210.101.28351.28311.2815
922006.05.31 20:36modify210.101.28351.28301.2815
932006.05.31 20:55t/p210.101.28151.28301.281515.61745.67
942006.06.01 08:04sell220.101.27751.28051.2755
952006.06.01 09:14modify220.101.27751.27751.2755
962006.06.01 09:14modify220.101.27751.27741.2755
972006.06.01 09:15modify220.101.27751.27731.2755
982006.06.01 09:15modify220.101.27751.27731.2755
992006.06.01 09:15modify220.101.27751.27721.2755
1002006.06.01 09:15t/p220.101.27551.27721.275515.68761.35
1012006.06.01 13:35buy230.101.27491.27191.2769
1022006.06.01 16:01modify230.101.27491.27511.2769
1032006.06.01 16:01modify230.101.27491.27531.2769
1042006.06.01 16:01s/l230.101.27531.27531.27693.14764.49
1052006.06.02 20:24sell240.101.29261.29561.2906
1062006.06.05 08:12s/l240.101.29561.29561.2906-23.00741.49
1072006.06.05 20:15sell250.101.29581.29881.2938
1082006.06.05 20:33modify250.101.29581.29561.2938
1092006.06.05 20:33modify250.101.29581.29551.2938
1102006.06.05 20:33modify250.101.29581.29551.2938
1112006.06.05 20:34t/p250.101.29381.29551.293815.46756.95
1122006.06.08 13:46sell260.101.27671.27971.2747
1132006.06.08 13:48modify260.101.27671.27651.2747
1142006.06.08 13:48modify260.101.27671.27651.2747
1152006.06.08 13:49s/l260.101.27651.27651.27471.57758.52
1162006.06.08 13:49sell270.101.27641.27941.2744
1172006.06.08 13:49t/p270.101.27441.27941.274415.69774.21
1182006.06.09 14:30sell280.101.26541.26841.2634
1192006.06.09 14:30modify280.101.26541.26531.2634
1202006.06.09 14:30s/l280.101.26531.26531.26340.79775.00
1212006.06.09 14:30sell290.101.26651.26951.2645
1222006.06.09 14:30modify290.101.26651.26631.2645
1232006.06.09 14:30t/p290.101.26451.26631.264515.85790.85
1242006.06.09 14:30sell300.101.26471.26771.2627
1252006.06.09 14:30t/p300.101.26271.26771.262715.85806.70
1262006.06.09 14:31sell310.101.26651.26951.2645
1272006.06.09 14:31t/p310.101.26451.26951.264515.84822.54
1282006.06.09 14:31sell320.101.26431.26731.2623
1292006.06.09 14:31t/p320.101.26231.26731.262315.84838.38
1302006.06.09 14:31sell330.101.26651.26951.2645
1312006.06.09 14:31t/p330.101.26451.26951.264515.86854.24
1322006.06.12 14:04buy340.101.25801.25501.2600
1332006.06.12 15:26modify340.101.25801.25801.2600
1342006.06.12 15:26modify340.101.25801.25811.2600
1352006.06.12 15:26modify340.101.25801.25821.2600
1362006.06.12 15:28modify340.101.25801.25831.2600
1372006.06.12 15:28modify340.101.25801.25841.2600
1382006.06.12 15:28t/p340.101.26001.25841.260015.87870.11
1392006.06.12 19:57buy350.101.25981.25681.2618
1402006.06.12 20:38modify350.101.25981.25991.2618
1412006.06.12 20:42modify350.101.25981.26001.2618
1422006.06.12 20:43modify350.101.25981.26011.2618
1432006.06.12 20:44modify350.101.25981.26021.2618
1442006.06.12 21:22s/l350.101.26021.26021.26183.17873.28
1452006.06.13 07:15buy360.101.25781.25481.2598
1462006.06.13 11:00close360.101.25781.25481.25980.00873.28
1472006.06.13 11:00sell370.101.25791.26091.2559
1482006.06.13 14:30close370.101.25721.26091.25595.57878.85
1492006.06.13 14:30buy380.101.25691.25391.2589
1502006.06.13 15:03modify380.101.25691.25701.2589
1512006.06.13 15:03modify380.101.25691.25711.2589
1522006.06.13 15:03modify380.101.25691.25721.2589
1532006.06.13 15:03modify380.101.25691.25731.2589
1542006.06.13 15:04modify380.101.25691.25731.2589
1552006.06.13 15:11s/l380.101.25731.25731.25893.18882.03
1562006.06.13 16:08sell390.101.25941.26241.2574
1572006.06.13 16:22modify390.101.25941.25941.2574
1582006.06.13 16:23modify390.101.25941.25921.2574
1592006.06.13 16:23modify390.101.25941.25911.2574
1602006.06.13 16:23t/p390.101.25741.25911.257415.90897.93
1612006.06.14 14:30sell400.101.25611.25911.2541
1622006.06.14 14:31modify400.101.25611.25601.2541
1632006.06.14 14:31modify400.101.25611.25581.2541
1642006.06.14 14:31modify400.101.25611.25571.2541
1652006.06.14 14:31s/l400.101.25571.25571.25413.18901.11
1662006.06.14 14:31sell410.101.25581.25881.2538
1672006.06.14 14:31modify410.101.25581.25571.2538
1682006.06.14 14:31s/l410.101.25571.25571.25380.80901.91
1692006.06.14 14:31sell420.101.25711.26011.2551
1702006.06.14 14:31t/p420.101.25511.26011.255115.93917.84
1712006.06.14 14:33sell430.101.25581.25881.2538
1722006.06.14 14:34modify430.101.25581.25581.2538
1732006.06.14 14:34modify430.101.25581.25571.2538
1742006.06.14 14:34s/l430.101.25571.25571.25380.80918.64
1752006.06.14 14:34sell440.101.25681.25981.2548
1762006.06.14 14:48modify440.101.25681.25671.2548
1772006.06.14 14:48modify440.101.25681.25661.2548
1782006.06.14 14:48modify440.101.25681.25661.2548
1792006.06.14 14:49modify440.101.25681.25651.2548
1802006.06.14 14:49t/p440.101.25481.25651.254815.95934.59
1812006.06.15 14:31sell450.101.26211.26511.2601
1822006.06.15 14:33modify450.101.26211.26201.2601
1832006.06.15 14:33modify450.101.26211.26191.2601
1842006.06.15 14:33modify450.101.26211.26171.2601
1852006.06.15 14:33s/l450.101.26171.26171.26013.17937.76
1862006.06.15 14:33sell460.101.26171.26471.2597
1872006.06.15 14:33t/p460.101.25971.26471.259715.88953.64
1882006.06.16 08:17sell470.101.26451.26751.2625
1892006.06.16 15:53modify470.101.26451.26451.2625
1902006.06.16 15:54modify470.101.26451.26441.2625
1912006.06.16 15:54modify470.101.26451.26431.2625
1922006.06.16 15:55modify470.101.26451.26421.2625
1932006.06.16 15:55modify470.101.26451.26421.2625
1942006.06.16 15:55modify470.101.26451.26411.2625
1952006.06.16 15:55t/p470.101.26251.26411.262515.85969.49
1962006.06.19 08:17sell480.101.25901.26201.2570
1972006.06.19 14:27modify480.101.25901.25891.2570
1982006.06.19 14:27modify480.101.25901.25881.2570
1992006.06.19 14:31modify480.101.25901.25871.2570
2002006.06.19 14:32modify480.101.25901.25861.2570
2012006.06.19 14:35modify480.101.25901.25861.2570
2022006.06.19 14:35t/p480.101.25701.25861.257015.91985.40
2032006.06.19 16:37sell490.101.25611.25911.2541
2042006.06.20 07:33s/l490.101.25911.25911.2541-23.67961.72
2052006.06.20 11:40buy500.101.25701.25401.2590
2062006.06.20 13:22close500.101.25661.25401.2590-3.18958.54
2072006.06.20 13:22sell510.101.25651.25951.2545
2082006.06.20 14:12modify510.101.25651.25651.2545
2092006.06.20 14:12modify510.101.25651.25641.2545
2102006.06.20 14:12modify510.101.25651.25621.2545
2112006.06.20 14:12modify510.101.25651.25611.2545
2122006.06.20 14:30t/p510.101.25451.25611.254515.94974.48
2132006.06.21 16:56buy520.101.26431.26131.2663
2142006.06.21 17:56modify520.101.26431.26441.2663
2152006.06.21 17:56modify520.101.26431.26451.2663
2162006.06.21 17:57modify520.101.26431.26461.2663
2172006.06.21 17:57modify520.101.26431.26471.2663
2182006.06.21 17:58modify520.101.26431.26471.2663
2192006.06.21 17:58modify520.101.26431.26481.2663
2202006.06.21 17:59t/p520.101.26631.26481.266315.79990.27
2212006.06.21 21:52buy530.101.26641.26341.2684
2222006.06.22 09:53s/l530.101.26341.26341.2684-24.69965.58
2232006.06.22 18:37sell540.101.25811.26111.2561
2242006.06.23 10:03modify540.101.25811.25811.2561
2252006.06.23 10:10modify540.101.25811.25801.2561
2262006.06.23 10:10modify540.101.25811.25781.2561
2272006.06.23 10:10modify540.101.25811.25781.2561
2282006.06.23 10:11modify540.101.25811.25771.2561
2292006.06.23 10:12t/p540.101.25611.25771.256116.08981.66
2302006.06.23 17:39buy550.101.25241.24941.2544
2312006.06.26 09:05modify550.101.25241.25251.2544
2322006.06.26 09:05modify550.101.25241.25261.2544
2332006.06.26 09:05modify550.101.25241.25261.2544
2342006.06.26 09:06modify550.101.25241.25281.2544
2352006.06.26 09:06modify550.101.25241.25281.2544
2362006.06.26 09:06t/p550.101.25441.25281.254415.63997.28
2372006.06.26 21:24buy560.101.25821.25521.2602
2382006.06.27 01:56t/p560.101.26021.25521.260215.561012.84
2392006.06.28 07:05buy570.101.25751.25451.2595
2402006.06.28 16:23s/l570.101.25451.25451.2595-23.93988.91
2412006.06.28 16:23sell580.101.25551.25851.2535
2422006.06.28 16:24modify580.101.25551.25541.2535
2432006.06.28 16:24modify580.101.25551.25521.2535
2442006.06.28 16:25modify580.101.25551.25501.2535
2452006.06.28 16:25modify580.101.25551.25501.2535
2462006.06.28 16:26t/p580.101.25351.25501.253515.951004.86
2472006.06.29 20:17buy590.101.25311.25011.2551
2482006.06.29 20:17t/p590.101.25511.25011.255115.891020.75
2492006.06.29 20:17buy600.101.25311.25011.2551
2502006.06.29 20:17t/p600.101.25511.25011.255115.911036.66
2512006.06.30 08:03sell610.101.27211.27511.2701
2522006.06.30 08:17modify610.101.27211.27201.2701
2532006.06.30 08:17modify610.101.27211.27181.2701
2542006.06.30 08:19modify610.101.27211.27171.2701
2552006.06.30 08:40t/p610.101.27011.27171.270115.751052.41
2562006.06.30 13:39buy620.101.27151.26851.2735
2572006.06.30 14:31t/p620.101.27351.26851.273515.701068.11
2582006.06.30 19:43sell630.101.27831.28131.2763
2592006.07.03 08:09close630.101.27841.28131.2763-0.621067.48
2602006.07.03 08:09buy640.101.27841.27541.2804
2612006.07.03 12:38modify640.101.27841.27851.2804
2622006.07.03 12:38modify640.101.27841.27861.2804
2632006.07.03 12:52modify640.101.27841.27871.2804
2642006.07.03 12:52modify640.101.27841.27881.2804
2652006.07.03 12:52modify640.101.27841.27881.2804
2662006.07.03 13:21t/p640.101.28041.27881.280415.621083.10
2672006.07.04 07:14sell650.101.28071.28371.2787
2682006.07.04 14:21modify650.101.28071.28051.2787
2692006.07.04 15:15s/l650.101.28051.28051.27871.561084.66
2702006.07.04 17:34buy660.101.27981.27681.2818
2712006.07.05 07:14modify660.101.27981.27991.2818
2722006.07.05 07:16modify660.101.27981.27991.2818
2732006.07.05 07:16modify660.101.27981.28001.2818
2742006.07.05 07:19modify660.101.27981.28001.2818
2752006.07.05 07:19modify660.101.27981.28011.2818
2762006.07.05 07:27modify660.101.27981.28021.2818
2772006.07.05 07:32modify660.101.27981.28031.2818
2782006.07.05 07:32t/p660.101.28181.28031.281815.291099.95
2792006.07.05 10:07buy670.101.27601.27301.2780
2802006.07.05 12:54modify670.101.27601.27601.2780
2812006.07.05 12:54modify670.101.27601.27621.2780
2822006.07.05 12:55modify670.101.27601.27641.2780
2832006.07.05 13:14t/p670.101.27801.27641.278015.651115.60
2842006.07.05 14:15sell680.101.27871.28171.2767
2852006.07.05 14:16t/p680.101.27671.28171.276715.671131.27
2862006.07.05 14:16sell690.101.27921.28221.2772
2872006.07.05 14:16modify690.101.27921.27901.2772
2882006.07.05 14:17modify690.101.27921.27901.2772
2892006.07.05 14:18modify690.101.27921.27891.2772
2902006.07.05 14:18modify690.101.27921.27881.2772
2912006.07.05 14:18t/p690.101.27721.27881.277215.671146.94
2922006.07.05 21:29buy700.101.27361.27061.2756
2932006.07.06 13:46close700.101.27321.27061.2756-4.081142.85
2942006.07.06 13:46sell710.101.27321.27621.2712
2952006.07.06 14:33s/l710.101.27621.27621.2712-23.511119.34
2962006.07.07 07:00buy720.101.27731.27431.2793
2972006.07.07 11:38modify720.101.27731.27731.2793
2982006.07.07 11:38modify720.101.27731.27741.2793
2992006.07.07 11:39modify720.101.27731.27761.2793
3002006.07.07 11:43s/l720.101.27761.27761.27932.351121.69
3012006.07.10 13:46buy730.101.27571.27271.2777
3022006.07.10 14:53s/l730.101.27271.27271.2777-23.571098.12
3032006.07.12 08:55sell740.101.27711.28011.2751
3042006.07.12 09:56modify740.101.27711.27701.2751
3052006.07.12 10:00modify740.101.27711.27691.2751
3062006.07.12 10:00modify740.101.27711.27681.2751
3072006.07.12 10:32modify740.101.27711.27671.2751
3082006.07.12 10:32t/p740.101.27511.27671.275115.691113.81
3092006.07.12 14:30sell750.101.27221.27521.2702
3102006.07.12 14:31t/p750.101.27021.27521.270215.751129.56
3112006.07.12 14:31sell760.101.27121.27421.2692
3122006.07.12 14:31modify760.101.27121.27121.2692
3132006.07.12 14:31s/l760.101.27121.27121.26920.001129.56
3142006.07.12 14:31sell770.101.27231.27531.2703
3152006.07.12 14:31t/p770.101.27031.27531.270315.751145.31
3162006.07.12 14:31sell780.101.27171.27471.2697
3172006.07.12 14:31t/p780.101.26971.27471.269715.771161.08
3182006.07.12 14:31sell790.101.27071.27371.2687
3192006.07.12 14:31modify790.101.27071.27061.2687
3202006.07.12 14:32modify790.101.27071.27051.2687
3212006.07.12 14:32modify790.101.27071.27041.2687
3222006.07.12 14:32s/l790.101.27041.27041.26872.361163.44
3232006.07.12 14:32sell800.101.27071.27371.2687
3242006.07.12 14:32modify800.101.27071.27041.2687
3252006.07.12 14:33s/l800.101.27041.27041.26872.361165.80
3262006.07.12 14:33sell810.101.27061.27361.2686
3272006.07.12 16:04modify810.101.27061.27051.2686
3282006.07.12 16:04modify810.101.27061.27011.2686
3292006.07.12 16:04t/p810.101.26861.27011.268615.761181.56
3302006.07.14 19:51sell820.101.26451.26751.2625
3312006.07.17 05:38t/p820.101.26251.26751.262516.001197.56
3322006.07.20 19:51buy830.101.26321.26021.2652
3332006.07.20 20:10modify830.101.26321.26321.2652
3342006.07.20 20:13modify830.101.26321.26331.2652
3352006.07.20 20:16modify830.101.26321.26351.2652
3362006.07.20 20:17modify830.101.26321.26361.2652
3372006.07.20 20:17t/p830.101.26521.26361.265215.811213.37
3382006.07.25 16:03sell840.101.26441.26741.2624
3392006.07.25 16:11modify840.101.26441.26441.2624
3402006.07.25 16:11modify840.101.26441.26421.2624
3412006.07.25 16:11modify840.101.26441.26401.2624
3422006.07.25 16:15t/p840.101.26241.26401.262415.851229.22
3432006.07.25 18:24buy850.101.25721.25421.2592
3442006.07.26 09:11modify850.101.25721.25721.2592
3452006.07.26 09:11modify850.101.25721.25721.2592
3462006.07.26 09:12modify850.101.25721.25731.2592
3472006.07.26 09:12modify850.101.25721.25741.2592
3482006.07.26 09:37s/l850.101.25741.25741.25921.291230.51
3492006.07.28 21:58buy860.101.27521.27221.2772
3502006.07.31 01:57t/p860.101.27721.27221.277215.351245.85
3512006.07.31 14:49sell870.101.27701.28001.2750
3522006.07.31 17:06modify870.101.27701.27701.2750
3532006.07.31 17:07modify870.101.27701.27691.2750
3542006.07.31 17:07modify870.101.27701.27681.2750
3552006.07.31 17:07modify870.101.27701.27671.2750
3562006.07.31 17:07modify870.101.27701.27661.2750
3572006.07.31 17:07t/p870.101.27501.27661.275015.691261.54
3582006.08.02 21:16sell880.101.28021.28321.2782
3592006.08.02 21:45modify880.101.28021.28021.2782
3602006.08.02 21:45modify880.101.28021.28001.2782
3612006.08.02 21:45modify880.101.28021.28001.2782
3622006.08.02 21:49modify880.101.28021.27991.2782
3632006.08.02 21:49t/p880.101.27821.27991.278215.651277.19
3642006.08.03 10:52buy890.101.27681.27381.2788
3652006.08.03 13:19modify890.101.27681.27681.2788
3662006.08.03 13:19modify890.101.27681.27681.2788
3672006.08.03 14:01modify890.101.27681.27701.2788
3682006.08.03 14:02t/p890.101.27881.27701.278815.641292.83
3692006.08.07 14:17buy900.101.28571.28271.2877
3702006.08.07 15:41modify900.101.28571.28581.2877
3712006.08.07 15:41modify900.101.28571.28581.2877
3722006.08.07 15:41modify900.101.28571.28591.2877
3732006.08.07 15:42modify900.101.28571.28591.2877
3742006.08.07 15:42modify900.101.28571.28601.2877
3752006.08.07 15:42modify900.101.28571.28601.2877
3762006.08.07 15:48modify900.101.28571.28611.2877
3772006.08.07 15:49t/p900.101.28771.28611.287715.531308.36
3782006.08.08 14:24buy910.101.28411.28111.2861
3792006.08.08 20:14t/p910.101.28611.28111.286115.551323.91
3802006.08.09 20:50buy920.101.28681.28381.2888
3812006.08.10 08:11modify920.101.28681.28681.2888
3822006.08.10 08:11modify920.101.28681.28691.2888
3832006.08.10 08:11modify920.101.28681.28701.2888
3842006.08.10 08:11modify920.101.28681.28721.2888
3852006.08.10 08:11t/p920.101.28881.28721.288814.581338.49
3862006.08.10 11:54sell930.101.28651.28951.2845
3872006.08.10 14:30t/p930.101.28451.28951.284515.571354.06
3882006.08.11 13:44buy940.101.27691.27391.2789
3892006.08.11 14:30s/l940.101.27391.27391.2789-23.561330.50
3902006.08.11 14:30sell950.101.27661.27961.2746
3912006.08.11 14:30t/p950.101.27461.27961.274615.691346.19
3922006.08.11 14:31sell960.101.27761.28061.2756
3932006.08.11 14:31t/p960.101.27561.28061.275615.701361.89
3942006.08.11 14:31sell970.101.27761.28061.2756
3952006.08.11 14:31t/p970.101.27561.28061.275615.721377.61
3962006.08.15 14:30buy980.101.27241.26941.2744
3972006.08.15 14:30t/p980.101.27441.26941.274415.671393.28
3982006.08.15 14:31buy990.101.27281.26981.2748
3992006.08.15 14:31t/p990.101.27481.26981.274815.661408.94
4002006.08.15 14:31buy1000.101.27241.26941.2744
4012006.08.15 14:31t/p1000.101.27441.26941.274415.671424.61
4022006.08.16 13:19buy1010.101.27791.27491.2799
4032006.08.16 14:18modify1010.101.27791.27801.2799
4042006.08.16 14:19modify1010.101.27791.27821.2799
4052006.08.16 14:30t/p1010.101.27991.27821.279915.611440.22
4062006.08.16 19:19buy1020.101.28561.28261.2876
4072006.08.17 09:32modify1020.101.28561.28571.2876
4082006.08.17 09:32modify1020.101.28561.28581.2876
4092006.08.17 09:32modify1020.101.28561.28581.2876
4102006.08.17 09:33modify1020.101.28561.28591.2876
4112006.08.17 09:34modify1020.101.28561.28601.2876
4122006.08.17 10:07s/l1020.101.28601.28601.28762.171442.38
4132006.08.17 16:02buy1030.101.28671.28371.2887
4142006.08.17 19:03s/l1030.101.28371.28371.2887-23.371419.01
4152006.08.17 20:24buy1040.101.28211.27911.2841
4162006.08.18 07:36modify1040.101.28211.28241.2841
4172006.08.18 08:05t/p1040.101.28411.28241.284115.261434.27
4182006.08.21 09:59sell1050.101.28911.29211.2871
4192006.08.21 14:09s/l1050.101.29211.29211.2871-23.221411.05
4202006.08.23 07:54sell1060.101.27921.28221.2772
4212006.08.23 09:24s/l1060.101.28221.28221.2772-23.401387.65
4222006.08.24 07:59sell1070.101.27741.28041.2754
4232006.08.24 10:00close1070.101.27681.28041.27544.701392.35
4242006.08.24 10:00buy1080.101.27691.27391.2789
4252006.08.24 10:00modify1080.101.27691.27711.2789
4262006.08.24 10:00t/p1080.101.27891.27711.278915.631407.98
4272006.08.24 10:00buy1090.101.27791.27491.2799
4282006.08.24 10:01modify1090.101.27791.27811.2799
4292006.08.24 10:01t/p1090.101.27991.27811.279915.611423.59
4302006.08.24 10:01buy1100.101.27721.27421.2792
4312006.08.24 10:01t/p1100.101.27921.27421.279215.631439.22
4322006.08.24 10:01buy1110.101.27761.27461.2796
4332006.08.24 10:01modify1110.101.27761.27791.2796
4342006.08.24 10:01t/p1110.101.27961.27791.279615.631454.85
4352006.08.24 16:05buy1120.101.28161.27861.2836
4362006.08.24 17:06s/l1120.101.27861.27861.2836-23.461431.39
4372006.08.24 18:11buy1130.101.27701.27401.2790
4382006.08.25 16:07s/l1130.101.27401.27401.2790-23.871407.51
4392006.08.30 07:29sell1140.101.28401.28701.2820
4402006.08.30 11:53modify1140.101.28401.28391.2820
4412006.08.30 11:53modify1140.101.28401.28391.2820
4422006.08.30 11:54modify1140.101.28401.28381.2820
4432006.08.30 11:54t/p1140.101.28201.28381.282015.601423.11
4442006.08.30 12:00buy1150.101.28291.27991.2849
4452006.08.30 14:34close1150.101.28231.27991.2849-4.681418.43
4462006.08.30 14:34sell1160.101.28241.28541.2804
4472006.08.31 07:15close1160.101.28231.28541.28041.251419.69
4482006.08.31 07:15buy1170.101.28231.27931.2843
4492006.08.31 08:45modify1170.101.28231.28231.2843
4502006.08.31 08:46modify1170.101.28231.28241.2843
4512006.08.31 08:46modify1170.101.28231.28261.2843
4522006.08.31 08:49modify1170.101.28231.28271.2843
4532006.08.31 08:49modify1170.101.28231.28271.2843
4542006.08.31 09:21t/p1170.101.28431.28271.284315.571435.26
4552006.09.04 08:41buy1180.101.28531.28231.2873
4562006.09.04 12:21modify1180.101.28531.28531.2873
4572006.09.04 14:14s/l1180.101.28531.28531.28730.001435.26
4582006.09.06 08:20buy1190.101.28151.27851.2835
4592006.09.06 09:50modify1190.101.28151.28161.2835
4602006.09.06 09:52modify1190.101.28151.28171.2835
4612006.09.06 09:52modify1190.101.28151.28171.2835
4622006.09.06 10:39s/l1190.101.28171.28171.28351.561436.82
4632006.09.07 10:52buy1200.101.28041.27741.2824
4642006.09.07 11:13s/l1200.101.27741.27741.2824-23.491413.33
4652006.09.08 07:19buy1210.101.27291.26991.2749
4662006.09.08 09:36s/l1210.101.26991.26991.2749-23.621389.71
4672006.09.08 21:09sell1220.101.26741.27041.2654
4682006.09.11 03:04t/p1220.101.26541.27041.265415.971405.67
4692006.09.12 07:34sell1230.101.27181.27481.2698
4702006.09.12 14:30close1230.101.27081.27481.26987.871413.54
4712006.09.12 14:30buy1240.101.27111.26811.2731
4722006.09.12 14:31modify1240.101.27111.27111.2731
4732006.09.12 14:31t/p1240.101.27311.27111.273115.701429.24
4742006.09.12 14:31buy1250.101.27131.26831.2733
4752006.09.12 14:31modify1250.101.27131.27171.2733
4762006.09.12 14:31s/l1250.101.27171.27171.27333.141432.38
4772006.09.12 14:31buy1260.101.27151.26851.2735
4782006.09.12 14:31modify1260.101.27151.27181.2735
4792006.09.12 14:31s/l1260.101.27181.27181.27352.361434.74
4802006.09.12 14:32buy1270.101.27161.26861.2736
4812006.09.12 14:34s/l1270.101.26861.26861.2736-23.661411.08
4822006.09.12 14:34buy1280.101.27041.26741.2724
4832006.09.12 14:34modify1280.101.27041.27071.2724
4842006.09.12 14:34s/l1280.101.27071.27071.27242.361413.44
4852006.09.13 09:29sell1290.101.26941.27241.2674
4862006.09.13 09:54modify1290.101.26941.26941.2674
4872006.09.13 09:54modify1290.101.26941.26931.2674
4882006.09.13 09:54modify1290.101.26941.26921.2674
4892006.09.13 09:54modify1290.101.26941.26921.2674
4902006.09.13 10:39s/l1290.101.26921.26921.26741.581415.02
4912006.09.15 10:44buy1300.101.27101.26801.2730
4922006.09.15 13:14s/l1300.101.26801.26801.2730-23.661391.36
4932006.09.15 14:30buy1310.101.26751.26451.2695
4942006.09.15 14:36modify1310.101.26751.26761.2695
4952006.09.15 14:36modify1310.101.26751.26761.2695
4962006.09.15 14:37modify1310.101.26751.26771.2695
4972006.09.15 14:37modify1310.101.26751.26781.2695
4982006.09.15 14:43s/l1310.101.26781.26781.26952.371393.73
4992006.09.19 19:15buy1320.101.26691.26391.2689
5002006.09.20 06:36t/p1320.101.26891.26391.268915.451409.18
5012006.09.20 15:14sell1330.101.26821.27121.2662
5022006.09.20 17:30s/l1330.101.27121.27121.2662-23.601385.58
5032006.09.20 20:14sell1340.101.27021.27321.2682
5042006.09.20 20:15modify1340.101.27021.27011.2682
5052006.09.20 20:15s/l1340.101.27011.27011.26820.791386.37
5062006.09.25 14:27buy1350.101.27721.27421.2792
5072006.09.25 16:01s/l1350.101.27421.27421.2792-23.541362.83
5082006.10.03 07:19sell1360.101.27491.27791.2729
5092006.10.03 13:40close1360.101.27451.27791.27293.141365.97
5102006.10.04 10:29buy1370.101.27101.26801.2730
5112006.10.04 12:39s/l1370.101.26801.26801.2730-23.661342.31
5122006.10.04 13:37buy1380.101.26781.26481.2698
5132006.10.04 14:19close1380.101.26771.26481.2698-0.791341.52
5142006.10.05 17:14sell1390.101.26811.27111.2661
5152006.10.06 13:59modify1390.101.26811.26791.2661
5162006.10.06 14:00modify1390.101.26811.26781.2661
5172006.10.06 14:30s/l1390.101.26781.26781.26612.531344.05
5182006.10.11 13:19buy1400.101.25521.25221.2572
5192006.10.11 20:19s/l1400.101.25221.25221.2572-23.961320.09