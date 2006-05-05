|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2006.05.05 00:40 - 2006.10.12 00:00 (2005.01.01 - 2006.10.12)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|lots=0.1; trailingStop=15; takeProfit=20; stopLoss=30; slippage=3; UseHourTrade=true; FromHourTrade=7; ToHourTrade=21; nameEA="Daytrading"; magicEA=19000;
|Bars in test
|32568
|Ticks modelled
|615939
|Modelling quality
|89.72%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|820.09
|Gross profit
|1305.90
|Gross loss
|-485.81
|Profit factor
|2.69
|Expected payoff
|5.86
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|134.76 (9.26%)
|Relative drawdown
|9.26% (134.76)
|Total trades
|140
|Short positions (won %)
|73 (90.41%)
|Long positions (won %)
|67 (73.13%)
|Profit trades (% of total)
|115 (82.14%)
|Loss trades (% of total)
|25 (17.86%)
|Largest
|profit trade
|16.08
|loss trade
|-24.69
|Average
|profit trade
|11.36
|loss trade
|-19.43
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|24 (243.91)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-47.33)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|264.49 (23)
|consecutive loss (count of losses)
|-47.33 (2)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.05.05 11:43
|buy
|1
|0.10
|1.2690
|1.2660
|1.2710
|2
|2006.05.05 14:30
|t/p
|1
|0.10
|1.2710
|1.2660
|1.2710
|15.73
|515.73
|3
|2006.05.08 08:55
|buy
|2
|0.10
|1.2736
|1.2706
|1.2756
|4
|2006.05.08 09:12
|modify
|2
|0.10
|1.2736
|1.2737
|1.2756
|5
|2006.05.08 09:18
|modify
|2
|0.10
|1.2736
|1.2739
|1.2756
|6
|2006.05.08 09:25
|modify
|2
|0.10
|1.2736
|1.2740
|1.2756
|7
|2006.05.08 09:25
|t/p
|2
|0.10
|1.2756
|1.2740
|1.2756
|15.68
|531.41
|8
|2006.05.09 16:44
|sell
|3
|0.10
|1.2762
|1.2792
|1.2742
|9
|2006.05.09 17:59
|modify
|3
|0.10
|1.2762
|1.2762
|1.2742
|10
|2006.05.09 17:59
|modify
|3
|0.10
|1.2762
|1.2761
|1.2742
|11
|2006.05.09 17:59
|modify
|3
|0.10
|1.2762
|1.2761
|1.2742
|12
|2006.05.09 18:29
|s/l
|3
|0.10
|1.2761
|1.2761
|1.2742
|0.78
|532.19
|13
|2006.05.09 19:53
|buy
|4
|0.10
|1.2761
|1.2731
|1.2781
|14
|2006.05.10 08:45
|modify
|4
|0.10
|1.2761
|1.2761
|1.2781
|15
|2006.05.10 08:46
|modify
|4
|0.10
|1.2761
|1.2761
|1.2781
|16
|2006.05.10 08:48
|modify
|4
|0.10
|1.2761
|1.2762
|1.2781
|17
|2006.05.10 08:48
|modify
|4
|0.10
|1.2761
|1.2762
|1.2781
|18
|2006.05.10 08:48
|modify
|4
|0.10
|1.2761
|1.2763
|1.2781
|19
|2006.05.10 08:49
|modify
|4
|0.10
|1.2761
|1.2764
|1.2781
|20
|2006.05.10 08:50
|modify
|4
|0.10
|1.2761
|1.2764
|1.2781
|21
|2006.05.10 08:50
|modify
|4
|0.10
|1.2761
|1.2765
|1.2781
|22
|2006.05.10 08:50
|t/p
|4
|0.10
|1.2781
|1.2765
|1.2781
|15.34
|547.53
|23
|2006.05.10 11:26
|buy
|5
|0.10
|1.2783
|1.2753
|1.2803
|24
|2006.05.10 12:23
|modify
|5
|0.10
|1.2783
|1.2783
|1.2803
|25
|2006.05.10 12:24
|modify
|5
|0.10
|1.2783
|1.2784
|1.2803
|26
|2006.05.10 12:41
|close
|5
|0.10
|1.2796
|1.2784
|1.2803
|10.16
|557.69
|27
|2006.05.10 12:41
|sell
|6
|0.10
|1.2796
|1.2826
|1.2776
|28
|2006.05.10 14:11
|modify
|6
|0.10
|1.2796
|1.2796
|1.2776
|29
|2006.05.10 14:11
|modify
|6
|0.10
|1.2796
|1.2796
|1.2776
|30
|2006.05.10 14:12
|modify
|6
|0.10
|1.2796
|1.2795
|1.2776
|31
|2006.05.10 14:12
|modify
|6
|0.10
|1.2796
|1.2795
|1.2776
|32
|2006.05.10 14:13
|modify
|6
|0.10
|1.2796
|1.2794
|1.2776
|33
|2006.05.10 14:15
|modify
|6
|0.10
|1.2796
|1.2794
|1.2776
|34
|2006.05.10 14:16
|modify
|6
|0.10
|1.2796
|1.2793
|1.2776
|35
|2006.05.10 14:16
|modify
|6
|0.10
|1.2796
|1.2793
|1.2776
|36
|2006.05.10 14:18
|modify
|6
|0.10
|1.2796
|1.2792
|1.2776
|37
|2006.05.10 14:18
|modify
|6
|0.10
|1.2796
|1.2792
|1.2776
|38
|2006.05.10 14:18
|modify
|6
|0.10
|1.2796
|1.2791
|1.2776
|39
|2006.05.10 14:36
|s/l
|6
|0.10
|1.2791
|1.2791
|1.2776
|3.91
|561.60
|40
|2006.05.10 20:17
|sell
|7
|0.10
|1.2786
|1.2816
|1.2766
|41
|2006.05.10 20:17
|modify
|7
|0.10
|1.2786
|1.2783
|1.2766
|42
|2006.05.10 20:18
|t/p
|7
|0.10
|1.2766
|1.2783
|1.2766
|15.68
|577.28
|43
|2006.05.10 20:18
|sell
|8
|0.10
|1.2787
|1.2817
|1.2767
|44
|2006.05.10 20:18
|modify
|8
|0.10
|1.2787
|1.2783
|1.2767
|45
|2006.05.10 20:18
|s/l
|8
|0.10
|1.2783
|1.2783
|1.2767
|3.13
|580.41
|46
|2006.05.10 20:18
|sell
|9
|0.10
|1.2787
|1.2817
|1.2767
|47
|2006.05.10 20:18
|modify
|9
|0.10
|1.2787
|1.2786
|1.2767
|48
|2006.05.10 20:18
|modify
|9
|0.10
|1.2787
|1.2783
|1.2767
|49
|2006.05.10 20:18
|t/p
|9
|0.10
|1.2767
|1.2783
|1.2767
|15.67
|596.08
|50
|2006.05.10 20:18
|sell
|10
|0.10
|1.2802
|1.2832
|1.2782
|51
|2006.05.10 20:19
|modify
|10
|0.10
|1.2802
|1.2801
|1.2782
|52
|2006.05.10 20:19
|t/p
|10
|0.10
|1.2782
|1.2801
|1.2782
|15.65
|611.73
|53
|2006.05.10 20:19
|sell
|11
|0.10
|1.2799
|1.2829
|1.2779
|54
|2006.05.10 20:19
|modify
|11
|0.10
|1.2799
|1.2796
|1.2779
|55
|2006.05.10 20:19
|t/p
|11
|0.10
|1.2779
|1.2796
|1.2779
|15.66
|627.39
|56
|2006.05.10 20:19
|sell
|12
|0.10
|1.2800
|1.2830
|1.2780
|57
|2006.05.10 20:22
|t/p
|12
|0.10
|1.2780
|1.2830
|1.2780
|15.65
|643.04
|58
|2006.05.15 08:02
|sell
|13
|0.10
|1.2926
|1.2956
|1.2906
|59
|2006.05.15 08:28
|modify
|13
|0.10
|1.2926
|1.2926
|1.2906
|60
|2006.05.15 08:28
|modify
|13
|0.10
|1.2926
|1.2923
|1.2906
|61
|2006.05.15 08:28
|modify
|13
|0.10
|1.2926
|1.2923
|1.2906
|62
|2006.05.15 08:29
|modify
|13
|0.10
|1.2926
|1.2922
|1.2906
|63
|2006.05.15 08:29
|modify
|13
|0.10
|1.2926
|1.2921
|1.2906
|64
|2006.05.15 08:30
|t/p
|13
|0.10
|1.2906
|1.2921
|1.2906
|15.50
|658.54
|65
|2006.05.16 21:03
|sell
|14
|0.10
|1.2859
|1.2889
|1.2839
|66
|2006.05.17 03:02
|t/p
|14
|0.10
|1.2839
|1.2889
|1.2839
|15.74
|674.27
|67
|2006.05.23 20:59
|sell
|15
|0.10
|1.2869
|1.2899
|1.2849
|68
|2006.05.23 21:55
|modify
|15
|0.10
|1.2869
|1.2868
|1.2849
|69
|2006.05.23 21:55
|modify
|15
|0.10
|1.2869
|1.2866
|1.2849
|70
|2006.05.23 21:56
|t/p
|15
|0.10
|1.2849
|1.2866
|1.2849
|15.57
|689.84
|71
|2006.05.24 14:30
|buy
|16
|0.10
|1.2855
|1.2825
|1.2875
|72
|2006.05.24 14:30
|modify
|16
|0.10
|1.2855
|1.2858
|1.2875
|73
|2006.05.24 14:31
|modify
|16
|0.10
|1.2855
|1.2859
|1.2875
|74
|2006.05.24 14:33
|s/l
|16
|0.10
|1.2859
|1.2859
|1.2875
|3.11
|692.95
|75
|2006.05.29 12:22
|sell
|17
|0.10
|1.2765
|1.2795
|1.2745
|76
|2006.05.29 16:08
|close
|17
|0.10
|1.2758
|1.2795
|1.2745
|5.49
|698.44
|77
|2006.05.29 16:08
|buy
|18
|0.10
|1.2758
|1.2728
|1.2778
|78
|2006.05.30 04:40
|t/p
|18
|0.10
|1.2778
|1.2728
|1.2778
|15.34
|713.78
|79
|2006.05.31 08:16
|buy
|19
|0.10
|1.2877
|1.2847
|1.2897
|80
|2006.05.31 08:46
|modify
|19
|0.10
|1.2877
|1.2878
|1.2897
|81
|2006.05.31 08:47
|modify
|19
|0.10
|1.2877
|1.2878
|1.2897
|82
|2006.05.31 08:47
|modify
|19
|0.10
|1.2877
|1.2880
|1.2897
|83
|2006.05.31 08:51
|modify
|19
|0.10
|1.2877
|1.2880
|1.2897
|84
|2006.05.31 08:51
|t/p
|19
|0.10
|1.2897
|1.2880
|1.2897
|15.50
|729.28
|85
|2006.05.31 19:10
|buy
|20
|0.10
|1.2834
|1.2804
|1.2854
|86
|2006.05.31 20:00
|close
|20
|0.10
|1.2835
|1.2804
|1.2854
|0.78
|730.06
|87
|2006.05.31 20:00
|sell
|21
|0.10
|1.2835
|1.2865
|1.2815
|88
|2006.05.31 20:33
|modify
|21
|0.10
|1.2835
|1.2835
|1.2815
|89
|2006.05.31 20:33
|modify
|21
|0.10
|1.2835
|1.2833
|1.2815
|90
|2006.05.31 20:33
|modify
|21
|0.10
|1.2835
|1.2832
|1.2815
|91
|2006.05.31 20:36
|modify
|21
|0.10
|1.2835
|1.2831
|1.2815
|92
|2006.05.31 20:36
|modify
|21
|0.10
|1.2835
|1.2830
|1.2815
|93
|2006.05.31 20:55
|t/p
|21
|0.10
|1.2815
|1.2830
|1.2815
|15.61
|745.67
|94
|2006.06.01 08:04
|sell
|22
|0.10
|1.2775
|1.2805
|1.2755
|95
|2006.06.01 09:14
|modify
|22
|0.10
|1.2775
|1.2775
|1.2755
|96
|2006.06.01 09:14
|modify
|22
|0.10
|1.2775
|1.2774
|1.2755
|97
|2006.06.01 09:15
|modify
|22
|0.10
|1.2775
|1.2773
|1.2755
|98
|2006.06.01 09:15
|modify
|22
|0.10
|1.2775
|1.2773
|1.2755
|99
|2006.06.01 09:15
|modify
|22
|0.10
|1.2775
|1.2772
|1.2755
|100
|2006.06.01 09:15
|t/p
|22
|0.10
|1.2755
|1.2772
|1.2755
|15.68
|761.35
|101
|2006.06.01 13:35
|buy
|23
|0.10
|1.2749
|1.2719
|1.2769
|102
|2006.06.01 16:01
|modify
|23
|0.10
|1.2749
|1.2751
|1.2769
|103
|2006.06.01 16:01
|modify
|23
|0.10
|1.2749
|1.2753
|1.2769
|104
|2006.06.01 16:01
|s/l
|23
|0.10
|1.2753
|1.2753
|1.2769
|3.14
|764.49
|105
|2006.06.02 20:24
|sell
|24
|0.10
|1.2926
|1.2956
|1.2906
|106
|2006.06.05 08:12
|s/l
|24
|0.10
|1.2956
|1.2956
|1.2906
|-23.00
|741.49
|107
|2006.06.05 20:15
|sell
|25
|0.10
|1.2958
|1.2988
|1.2938
|108
|2006.06.05 20:33
|modify
|25
|0.10
|1.2958
|1.2956
|1.2938
|109
|2006.06.05 20:33
|modify
|25
|0.10
|1.2958
|1.2955
|1.2938
|110
|2006.06.05 20:33
|modify
|25
|0.10
|1.2958
|1.2955
|1.2938
|111
|2006.06.05 20:34
|t/p
|25
|0.10
|1.2938
|1.2955
|1.2938
|15.46
|756.95
|112
|2006.06.08 13:46
|sell
|26
|0.10
|1.2767
|1.2797
|1.2747
|113
|2006.06.08 13:48
|modify
|26
|0.10
|1.2767
|1.2765
|1.2747
|114
|2006.06.08 13:48
|modify
|26
|0.10
|1.2767
|1.2765
|1.2747
|115
|2006.06.08 13:49
|s/l
|26
|0.10
|1.2765
|1.2765
|1.2747
|1.57
|758.52
|116
|2006.06.08 13:49
|sell
|27
|0.10
|1.2764
|1.2794
|1.2744
|117
|2006.06.08 13:49
|t/p
|27
|0.10
|1.2744
|1.2794
|1.2744
|15.69
|774.21
|118
|2006.06.09 14:30
|sell
|28
|0.10
|1.2654
|1.2684
|1.2634
|119
|2006.06.09 14:30
|modify
|28
|0.10
|1.2654
|1.2653
|1.2634
|120
|2006.06.09 14:30
|s/l
|28
|0.10
|1.2653
|1.2653
|1.2634
|0.79
|775.00
|121
|2006.06.09 14:30
|sell
|29
|0.10
|1.2665
|1.2695
|1.2645
|122
|2006.06.09 14:30
|modify
|29
|0.10
|1.2665
|1.2663
|1.2645
|123
|2006.06.09 14:30
|t/p
|29
|0.10
|1.2645
|1.2663
|1.2645
|15.85
|790.85
|124
|2006.06.09 14:30
|sell
|30
|0.10
|1.2647
|1.2677
|1.2627
|125
|2006.06.09 14:30
|t/p
|30
|0.10
|1.2627
|1.2677
|1.2627
|15.85
|806.70
|126
|2006.06.09 14:31
|sell
|31
|0.10
|1.2665
|1.2695
|1.2645
|127
|2006.06.09 14:31
|t/p
|31
|0.10
|1.2645
|1.2695
|1.2645
|15.84
|822.54
|128
|2006.06.09 14:31
|sell
|32
|0.10
|1.2643
|1.2673
|1.2623
|129
|2006.06.09 14:31
|t/p
|32
|0.10
|1.2623
|1.2673
|1.2623
|15.84
|838.38
|130
|2006.06.09 14:31
|sell
|33
|0.10
|1.2665
|1.2695
|1.2645
|131
|2006.06.09 14:31
|t/p
|33
|0.10
|1.2645
|1.2695
|1.2645
|15.86
|854.24
|132
|2006.06.12 14:04
|buy
|34
|0.10
|1.2580
|1.2550
|1.2600
|133
|2006.06.12 15:26
|modify
|34
|0.10
|1.2580
|1.2580
|1.2600
|134
|2006.06.12 15:26
|modify
|34
|0.10
|1.2580
|1.2581
|1.2600
|135
|2006.06.12 15:26
|modify
|34
|0.10
|1.2580
|1.2582
|1.2600
|136
|2006.06.12 15:28
|modify
|34
|0.10
|1.2580
|1.2583
|1.2600
|137
|2006.06.12 15:28
|modify
|34
|0.10
|1.2580
|1.2584
|1.2600
|138
|2006.06.12 15:28
|t/p
|34
|0.10
|1.2600
|1.2584
|1.2600
|15.87
|870.11
|139
|2006.06.12 19:57
|buy
|35
|0.10
|1.2598
|1.2568
|1.2618
|140
|2006.06.12 20:38
|modify
|35
|0.10
|1.2598
|1.2599
|1.2618
|141
|2006.06.12 20:42
|modify
|35
|0.10
|1.2598
|1.2600
|1.2618
|142
|2006.06.12 20:43
|modify
|35
|0.10
|1.2598
|1.2601
|1.2618
|143
|2006.06.12 20:44
|modify
|35
|0.10
|1.2598
|1.2602
|1.2618
|144
|2006.06.12 21:22
|s/l
|35
|0.10
|1.2602
|1.2602
|1.2618
|3.17
|873.28
|145
|2006.06.13 07:15
|buy
|36
|0.10
|1.2578
|1.2548
|1.2598
|146
|2006.06.13 11:00
|close
|36
|0.10
|1.2578
|1.2548
|1.2598
|0.00
|873.28
|147
|2006.06.13 11:00
|sell
|37
|0.10
|1.2579
|1.2609
|1.2559
|148
|2006.06.13 14:30
|close
|37
|0.10
|1.2572
|1.2609
|1.2559
|5.57
|878.85
|149
|2006.06.13 14:30
|buy
|38
|0.10
|1.2569
|1.2539
|1.2589
|150
|2006.06.13 15:03
|modify
|38
|0.10
|1.2569
|1.2570
|1.2589
|151
|2006.06.13 15:03
|modify
|38
|0.10
|1.2569
|1.2571
|1.2589
|152
|2006.06.13 15:03
|modify
|38
|0.10
|1.2569
|1.2572
|1.2589
|153
|2006.06.13 15:03
|modify
|38
|0.10
|1.2569
|1.2573
|1.2589
|154
|2006.06.13 15:04
|modify
|38
|0.10
|1.2569
|1.2573
|1.2589
|155
|2006.06.13 15:11
|s/l
|38
|0.10
|1.2573
|1.2573
|1.2589
|3.18
|882.03
|156
|2006.06.13 16:08
|sell
|39
|0.10
|1.2594
|1.2624
|1.2574
|157
|2006.06.13 16:22
|modify
|39
|0.10
|1.2594
|1.2594
|1.2574
|158
|2006.06.13 16:23
|modify
|39
|0.10
|1.2594
|1.2592
|1.2574
|159
|2006.06.13 16:23
|modify
|39
|0.10
|1.2594
|1.2591
|1.2574
|160
|2006.06.13 16:23
|t/p
|39
|0.10
|1.2574
|1.2591
|1.2574
|15.90
|897.93
|161
|2006.06.14 14:30
|sell
|40
|0.10
|1.2561
|1.2591
|1.2541
|162
|2006.06.14 14:31
|modify
|40
|0.10
|1.2561
|1.2560
|1.2541
|163
|2006.06.14 14:31
|modify
|40
|0.10
|1.2561
|1.2558
|1.2541
|164
|2006.06.14 14:31
|modify
|40
|0.10
|1.2561
|1.2557
|1.2541
|165
|2006.06.14 14:31
|s/l
|40
|0.10
|1.2557
|1.2557
|1.2541
|3.18
|901.11
|166
|2006.06.14 14:31
|sell
|41
|0.10
|1.2558
|1.2588
|1.2538
|167
|2006.06.14 14:31
|modify
|41
|0.10
|1.2558
|1.2557
|1.2538
|168
|2006.06.14 14:31
|s/l
|41
|0.10
|1.2557
|1.2557
|1.2538
|0.80
|901.91
|169
|2006.06.14 14:31
|sell
|42
|0.10
|1.2571
|1.2601
|1.2551
|170
|2006.06.14 14:31
|t/p
|42
|0.10
|1.2551
|1.2601
|1.2551
|15.93
|917.84
|171
|2006.06.14 14:33
|sell
|43
|0.10
|1.2558
|1.2588
|1.2538
|172
|2006.06.14 14:34
|modify
|43
|0.10
|1.2558
|1.2558
|1.2538
|173
|2006.06.14 14:34
|modify
|43
|0.10
|1.2558
|1.2557
|1.2538
|174
|2006.06.14 14:34
|s/l
|43
|0.10
|1.2557
|1.2557
|1.2538
|0.80
|918.64
|175
|2006.06.14 14:34
|sell
|44
|0.10
|1.2568
|1.2598
|1.2548
|176
|2006.06.14 14:48
|modify
|44
|0.10
|1.2568
|1.2567
|1.2548
|177
|2006.06.14 14:48
|modify
|44
|0.10
|1.2568
|1.2566
|1.2548
|178
|2006.06.14 14:48
|modify
|44
|0.10
|1.2568
|1.2566
|1.2548
|179
|2006.06.14 14:49
|modify
|44
|0.10
|1.2568
|1.2565
|1.2548
|180
|2006.06.14 14:49
|t/p
|44
|0.10
|1.2548
|1.2565
|1.2548
|15.95
|934.59
|181
|2006.06.15 14:31
|sell
|45
|0.10
|1.2621
|1.2651
|1.2601
|182
|2006.06.15 14:33
|modify
|45
|0.10
|1.2621
|1.2620
|1.2601
|183
|2006.06.15 14:33
|modify
|45
|0.10
|1.2621
|1.2619
|1.2601
|184
|2006.06.15 14:33
|modify
|45
|0.10
|1.2621
|1.2617
|1.2601
|185
|2006.06.15 14:33
|s/l
|45
|0.10
|1.2617
|1.2617
|1.2601
|3.17
|937.76
|186
|2006.06.15 14:33
|sell
|46
|0.10
|1.2617
|1.2647
|1.2597
|187
|2006.06.15 14:33
|t/p
|46
|0.10
|1.2597
|1.2647
|1.2597
|15.88
|953.64
|188
|2006.06.16 08:17
|sell
|47
|0.10
|1.2645
|1.2675
|1.2625
|189
|2006.06.16 15:53
|modify
|47
|0.10
|1.2645
|1.2645
|1.2625
|190
|2006.06.16 15:54
|modify
|47
|0.10
|1.2645
|1.2644
|1.2625
|191
|2006.06.16 15:54
|modify
|47
|0.10
|1.2645
|1.2643
|1.2625
|192
|2006.06.16 15:55
|modify
|47
|0.10
|1.2645
|1.2642
|1.2625
|193
|2006.06.16 15:55
|modify
|47
|0.10
|1.2645
|1.2642
|1.2625
|194
|2006.06.16 15:55
|modify
|47
|0.10
|1.2645
|1.2641
|1.2625
|195
|2006.06.16 15:55
|t/p
|47
|0.10
|1.2625
|1.2641
|1.2625
|15.85
|969.49
|196
|2006.06.19 08:17
|sell
|48
|0.10
|1.2590
|1.2620
|1.2570
|197
|2006.06.19 14:27
|modify
|48
|0.10
|1.2590
|1.2589
|1.2570
|198
|2006.06.19 14:27
|modify
|48
|0.10
|1.2590
|1.2588
|1.2570
|199
|2006.06.19 14:31
|modify
|48
|0.10
|1.2590
|1.2587
|1.2570
|200
|2006.06.19 14:32
|modify
|48
|0.10
|1.2590
|1.2586
|1.2570
|201
|2006.06.19 14:35
|modify
|48
|0.10
|1.2590
|1.2586
|1.2570
|202
|2006.06.19 14:35
|t/p
|48
|0.10
|1.2570
|1.2586
|1.2570
|15.91
|985.40
|203
|2006.06.19 16:37
|sell
|49
|0.10
|1.2561
|1.2591
|1.2541
|204
|2006.06.20 07:33
|s/l
|49
|0.10
|1.2591
|1.2591
|1.2541
|-23.67
|961.72
|205
|2006.06.20 11:40
|buy
|50
|0.10
|1.2570
|1.2540
|1.2590
|206
|2006.06.20 13:22
|close
|50
|0.10
|1.2566
|1.2540
|1.2590
|-3.18
|958.54
|207
|2006.06.20 13:22
|sell
|51
|0.10
|1.2565
|1.2595
|1.2545
|208
|2006.06.20 14:12
|modify
|51
|0.10
|1.2565
|1.2565
|1.2545
|209
|2006.06.20 14:12
|modify
|51
|0.10
|1.2565
|1.2564
|1.2545
|210
|2006.06.20 14:12
|modify
|51
|0.10
|1.2565
|1.2562
|1.2545
|211
|2006.06.20 14:12
|modify
|51
|0.10
|1.2565
|1.2561
|1.2545
|212
|2006.06.20 14:30
|t/p
|51
|0.10
|1.2545
|1.2561
|1.2545
|15.94
|974.48
|213
|2006.06.21 16:56
|buy
|52
|0.10
|1.2643
|1.2613
|1.2663
|214
|2006.06.21 17:56
|modify
|52
|0.10
|1.2643
|1.2644
|1.2663
|215
|2006.06.21 17:56
|modify
|52
|0.10
|1.2643
|1.2645
|1.2663
|216
|2006.06.21 17:57
|modify
|52
|0.10
|1.2643
|1.2646
|1.2663
|217
|2006.06.21 17:57
|modify
|52
|0.10
|1.2643
|1.2647
|1.2663
|218
|2006.06.21 17:58
|modify
|52
|0.10
|1.2643
|1.2647
|1.2663
|219
|2006.06.21 17:58
|modify
|52
|0.10
|1.2643
|1.2648
|1.2663
|220
|2006.06.21 17:59
|t/p
|52
|0.10
|1.2663
|1.2648
|1.2663
|15.79
|990.27
|221
|2006.06.21 21:52
|buy
|53
|0.10
|1.2664
|1.2634
|1.2684
|222
|2006.06.22 09:53
|s/l
|53
|0.10
|1.2634
|1.2634
|1.2684
|-24.69
|965.58
|223
|2006.06.22 18:37
|sell
|54
|0.10
|1.2581
|1.2611
|1.2561
|224
|2006.06.23 10:03
|modify
|54
|0.10
|1.2581
|1.2581
|1.2561
|225
|2006.06.23 10:10
|modify
|54
|0.10
|1.2581
|1.2580
|1.2561
|226
|2006.06.23 10:10
|modify
|54
|0.10
|1.2581
|1.2578
|1.2561
|227
|2006.06.23 10:10
|modify
|54
|0.10
|1.2581
|1.2578
|1.2561
|228
|2006.06.23 10:11
|modify
|54
|0.10
|1.2581
|1.2577
|1.2561
|229
|2006.06.23 10:12
|t/p
|54
|0.10
|1.2561
|1.2577
|1.2561
|16.08
|981.66
|230
|2006.06.23 17:39
|buy
|55
|0.10
|1.2524
|1.2494
|1.2544
|231
|2006.06.26 09:05
|modify
|55
|0.10
|1.2524
|1.2525
|1.2544
|232
|2006.06.26 09:05
|modify
|55
|0.10
|1.2524
|1.2526
|1.2544
|233
|2006.06.26 09:05
|modify
|55
|0.10
|1.2524
|1.2526
|1.2544
|234
|2006.06.26 09:06
|modify
|55
|0.10
|1.2524
|1.2528
|1.2544
|235
|2006.06.26 09:06
|modify
|55
|0.10
|1.2524
|1.2528
|1.2544
|236
|2006.06.26 09:06
|t/p
|55
|0.10
|1.2544
|1.2528
|1.2544
|15.63
|997.28
|237
|2006.06.26 21:24
|buy
|56
|0.10
|1.2582
|1.2552
|1.2602
|238
|2006.06.27 01:56
|t/p
|56
|0.10
|1.2602
|1.2552
|1.2602
|15.56
|1012.84
|239
|2006.06.28 07:05
|buy
|57
|0.10
|1.2575
|1.2545
|1.2595
|240
|2006.06.28 16:23
|s/l
|57
|0.10
|1.2545
|1.2545
|1.2595
|-23.93
|988.91
|241
|2006.06.28 16:23
|sell
|58
|0.10
|1.2555
|1.2585
|1.2535
|242
|2006.06.28 16:24
|modify
|58
|0.10
|1.2555
|1.2554
|1.2535
|243
|2006.06.28 16:24
|modify
|58
|0.10
|1.2555
|1.2552
|1.2535
|244
|2006.06.28 16:25
|modify
|58
|0.10
|1.2555
|1.2550
|1.2535
|245
|2006.06.28 16:25
|modify
|58
|0.10
|1.2555
|1.2550
|1.2535
|246
|2006.06.28 16:26
|t/p
|58
|0.10
|1.2535
|1.2550
|1.2535
|15.95
|1004.86
|247
|2006.06.29 20:17
|buy
|59
|0.10
|1.2531
|1.2501
|1.2551
|248
|2006.06.29 20:17
|t/p
|59
|0.10
|1.2551
|1.2501
|1.2551
|15.89
|1020.75
|249
|2006.06.29 20:17
|buy
|60
|0.10
|1.2531
|1.2501
|1.2551
|250
|2006.06.29 20:17
|t/p
|60
|0.10
|1.2551
|1.2501
|1.2551
|15.91
|1036.66
|251
|2006.06.30 08:03
|sell
|61
|0.10
|1.2721
|1.2751
|1.2701
|252
|2006.06.30 08:17
|modify
|61
|0.10
|1.2721
|1.2720
|1.2701
|253
|2006.06.30 08:17
|modify
|61
|0.10
|1.2721
|1.2718
|1.2701
|254
|2006.06.30 08:19
|modify
|61
|0.10
|1.2721
|1.2717
|1.2701
|255
|2006.06.30 08:40
|t/p
|61
|0.10
|1.2701
|1.2717
|1.2701
|15.75
|1052.41
|256
|2006.06.30 13:39
|buy
|62
|0.10
|1.2715
|1.2685
|1.2735
|257
|2006.06.30 14:31
|t/p
|62
|0.10
|1.2735
|1.2685
|1.2735
|15.70
|1068.11
|258
|2006.06.30 19:43
|sell
|63
|0.10
|1.2783
|1.2813
|1.2763
|259
|2006.07.03 08:09
|close
|63
|0.10
|1.2784
|1.2813
|1.2763
|-0.62
|1067.48
|260
|2006.07.03 08:09
|buy
|64
|0.10
|1.2784
|1.2754
|1.2804
|261
|2006.07.03 12:38
|modify
|64
|0.10
|1.2784
|1.2785
|1.2804
|262
|2006.07.03 12:38
|modify
|64
|0.10
|1.2784
|1.2786
|1.2804
|263
|2006.07.03 12:52
|modify
|64
|0.10
|1.2784
|1.2787
|1.2804
|264
|2006.07.03 12:52
|modify
|64
|0.10
|1.2784
|1.2788
|1.2804
|265
|2006.07.03 12:52
|modify
|64
|0.10
|1.2784
|1.2788
|1.2804
|266
|2006.07.03 13:21
|t/p
|64
|0.10
|1.2804
|1.2788
|1.2804
|15.62
|1083.10
|267
|2006.07.04 07:14
|sell
|65
|0.10
|1.2807
|1.2837
|1.2787
|268
|2006.07.04 14:21
|modify
|65
|0.10
|1.2807
|1.2805
|1.2787
|269
|2006.07.04 15:15
|s/l
|65
|0.10
|1.2805
|1.2805
|1.2787
|1.56
|1084.66
|270
|2006.07.04 17:34
|buy
|66
|0.10
|1.2798
|1.2768
|1.2818
|271
|2006.07.05 07:14
|modify
|66
|0.10
|1.2798
|1.2799
|1.2818
|272
|2006.07.05 07:16
|modify
|66
|0.10
|1.2798
|1.2799
|1.2818
|273
|2006.07.05 07:16
|modify
|66
|0.10
|1.2798
|1.2800
|1.2818
|274
|2006.07.05 07:19
|modify
|66
|0.10
|1.2798
|1.2800
|1.2818
|275
|2006.07.05 07:19
|modify
|66
|0.10
|1.2798
|1.2801
|1.2818
|276
|2006.07.05 07:27
|modify
|66
|0.10
|1.2798
|1.2802
|1.2818
|277
|2006.07.05 07:32
|modify
|66
|0.10
|1.2798
|1.2803
|1.2818
|278
|2006.07.05 07:32
|t/p
|66
|0.10
|1.2818
|1.2803
|1.2818
|15.29
|1099.95
|279
|2006.07.05 10:07
|buy
|67
|0.10
|1.2760
|1.2730
|1.2780
|280
|2006.07.05 12:54
|modify
|67
|0.10
|1.2760
|1.2760
|1.2780
|281
|2006.07.05 12:54
|modify
|67
|0.10
|1.2760
|1.2762
|1.2780
|282
|2006.07.05 12:55
|modify
|67
|0.10
|1.2760
|1.2764
|1.2780
|283
|2006.07.05 13:14
|t/p
|67
|0.10
|1.2780
|1.2764
|1.2780
|15.65
|1115.60
|284
|2006.07.05 14:15
|sell
|68
|0.10
|1.2787
|1.2817
|1.2767
|285
|2006.07.05 14:16
|t/p
|68
|0.10
|1.2767
|1.2817
|1.2767
|15.67
|1131.27
|286
|2006.07.05 14:16
|sell
|69
|0.10
|1.2792
|1.2822
|1.2772
|287
|2006.07.05 14:16
|modify
|69
|0.10
|1.2792
|1.2790
|1.2772
|288
|2006.07.05 14:17
|modify
|69
|0.10
|1.2792
|1.2790
|1.2772
|289
|2006.07.05 14:18
|modify
|69
|0.10
|1.2792
|1.2789
|1.2772
|290
|2006.07.05 14:18
|modify
|69
|0.10
|1.2792
|1.2788
|1.2772
|291
|2006.07.05 14:18
|t/p
|69
|0.10
|1.2772
|1.2788
|1.2772
|15.67
|1146.94
|292
|2006.07.05 21:29
|buy
|70
|0.10
|1.2736
|1.2706
|1.2756
|293
|2006.07.06 13:46
|close
|70
|0.10
|1.2732
|1.2706
|1.2756
|-4.08
|1142.85
|294
|2006.07.06 13:46
|sell
|71
|0.10
|1.2732
|1.2762
|1.2712
|295
|2006.07.06 14:33
|s/l
|71
|0.10
|1.2762
|1.2762
|1.2712
|-23.51
|1119.34
|296
|2006.07.07 07:00
|buy
|72
|0.10
|1.2773
|1.2743
|1.2793
|297
|2006.07.07 11:38
|modify
|72
|0.10
|1.2773
|1.2773
|1.2793
|298
|2006.07.07 11:38
|modify
|72
|0.10
|1.2773
|1.2774
|1.2793
|299
|2006.07.07 11:39
|modify
|72
|0.10
|1.2773
|1.2776
|1.2793
|300
|2006.07.07 11:43
|s/l
|72
|0.10
|1.2776
|1.2776
|1.2793
|2.35
|1121.69
|301
|2006.07.10 13:46
|buy
|73
|0.10
|1.2757
|1.2727
|1.2777
|302
|2006.07.10 14:53
|s/l
|73
|0.10
|1.2727
|1.2727
|1.2777
|-23.57
|1098.12
|303
|2006.07.12 08:55
|sell
|74
|0.10
|1.2771
|1.2801
|1.2751
|304
|2006.07.12 09:56
|modify
|74
|0.10
|1.2771
|1.2770
|1.2751
|305
|2006.07.12 10:00
|modify
|74
|0.10
|1.2771
|1.2769
|1.2751
|306
|2006.07.12 10:00
|modify
|74
|0.10
|1.2771
|1.2768
|1.2751
|307
|2006.07.12 10:32
|modify
|74
|0.10
|1.2771
|1.2767
|1.2751
|308
|2006.07.12 10:32
|t/p
|74
|0.10
|1.2751
|1.2767
|1.2751
|15.69
|1113.81
|309
|2006.07.12 14:30
|sell
|75
|0.10
|1.2722
|1.2752
|1.2702
|310
|2006.07.12 14:31
|t/p
|75
|0.10
|1.2702
|1.2752
|1.2702
|15.75
|1129.56
|311
|2006.07.12 14:31
|sell
|76
|0.10
|1.2712
|1.2742
|1.2692
|312
|2006.07.12 14:31
|modify
|76
|0.10
|1.2712
|1.2712
|1.2692
|313
|2006.07.12 14:31
|s/l
|76
|0.10
|1.2712
|1.2712
|1.2692
|0.00
|1129.56
|314
|2006.07.12 14:31
|sell
|77
|0.10
|1.2723
|1.2753
|1.2703
|315
|2006.07.12 14:31
|t/p
|77
|0.10
|1.2703
|1.2753
|1.2703
|15.75
|1145.31
|316
|2006.07.12 14:31
|sell
|78
|0.10
|1.2717
|1.2747
|1.2697
|317
|2006.07.12 14:31
|t/p
|78
|0.10
|1.2697
|1.2747
|1.2697
|15.77
|1161.08
|318
|2006.07.12 14:31
|sell
|79
|0.10
|1.2707
|1.2737
|1.2687
|319
|2006.07.12 14:31
|modify
|79
|0.10
|1.2707
|1.2706
|1.2687
|320
|2006.07.12 14:32
|modify
|79
|0.10
|1.2707
|1.2705
|1.2687
|321
|2006.07.12 14:32
|modify
|79
|0.10
|1.2707
|1.2704
|1.2687
|322
|2006.07.12 14:32
|s/l
|79
|0.10
|1.2704
|1.2704
|1.2687
|2.36
|1163.44
|323
|2006.07.12 14:32
|sell
|80
|0.10
|1.2707
|1.2737
|1.2687
|324
|2006.07.12 14:32
|modify
|80
|0.10
|1.2707
|1.2704
|1.2687
|325
|2006.07.12 14:33
|s/l
|80
|0.10
|1.2704
|1.2704
|1.2687
|2.36
|1165.80
|326
|2006.07.12 14:33
|sell
|81
|0.10
|1.2706
|1.2736
|1.2686
|327
|2006.07.12 16:04
|modify
|81
|0.10
|1.2706
|1.2705
|1.2686
|328
|2006.07.12 16:04
|modify
|81
|0.10
|1.2706
|1.2701
|1.2686
|329
|2006.07.12 16:04
|t/p
|81
|0.10
|1.2686
|1.2701
|1.2686
|15.76
|1181.56
|330
|2006.07.14 19:51
|sell
|82
|0.10
|1.2645
|1.2675
|1.2625
|331
|2006.07.17 05:38
|t/p
|82
|0.10
|1.2625
|1.2675
|1.2625
|16.00
|1197.56
|332
|2006.07.20 19:51
|buy
|83
|0.10
|1.2632
|1.2602
|1.2652
|333
|2006.07.20 20:10
|modify
|83
|0.10
|1.2632
|1.2632
|1.2652
|334
|2006.07.20 20:13
|modify
|83
|0.10
|1.2632
|1.2633
|1.2652
|335
|2006.07.20 20:16
|modify
|83
|0.10
|1.2632
|1.2635
|1.2652
|336
|2006.07.20 20:17
|modify
|83
|0.10
|1.2632
|1.2636
|1.2652
|337
|2006.07.20 20:17
|t/p
|83
|0.10
|1.2652
|1.2636
|1.2652
|15.81
|1213.37
|338
|2006.07.25 16:03
|sell
|84
|0.10
|1.2644
|1.2674
|1.2624
|339
|2006.07.25 16:11
|modify
|84
|0.10
|1.2644
|1.2644
|1.2624
|340
|2006.07.25 16:11
|modify
|84
|0.10
|1.2644
|1.2642
|1.2624
|341
|2006.07.25 16:11
|modify
|84
|0.10
|1.2644
|1.2640
|1.2624
|342
|2006.07.25 16:15
|t/p
|84
|0.10
|1.2624
|1.2640
|1.2624
|15.85
|1229.22
|343
|2006.07.25 18:24
|buy
|85
|0.10
|1.2572
|1.2542
|1.2592
|344
|2006.07.26 09:11
|modify
|85
|0.10
|1.2572
|1.2572
|1.2592
|345
|2006.07.26 09:11
|modify
|85
|0.10
|1.2572
|1.2572
|1.2592
|346
|2006.07.26 09:12
|modify
|85
|0.10
|1.2572
|1.2573
|1.2592
|347
|2006.07.26 09:12
|modify
|85
|0.10
|1.2572
|1.2574
|1.2592
|348
|2006.07.26 09:37
|s/l
|85
|0.10
|1.2574
|1.2574
|1.2592
|1.29
|1230.51
|349
|2006.07.28 21:58
|buy
|86
|0.10
|1.2752
|1.2722
|1.2772
|350
|2006.07.31 01:57
|t/p
|86
|0.10
|1.2772
|1.2722
|1.2772
|15.35
|1245.85
|351
|2006.07.31 14:49
|sell
|87
|0.10
|1.2770
|1.2800
|1.2750
|352
|2006.07.31 17:06
|modify
|87
|0.10
|1.2770
|1.2770
|1.2750
|353
|2006.07.31 17:07
|modify
|87
|0.10
|1.2770
|1.2769
|1.2750
|354
|2006.07.31 17:07
|modify
|87
|0.10
|1.2770
|1.2768
|1.2750
|355
|2006.07.31 17:07
|modify
|87
|0.10
|1.2770
|1.2767
|1.2750
|356
|2006.07.31 17:07
|modify
|87
|0.10
|1.2770
|1.2766
|1.2750
|357
|2006.07.31 17:07
|t/p
|87
|0.10
|1.2750
|1.2766
|1.2750
|15.69
|1261.54
|358
|2006.08.02 21:16
|sell
|88
|0.10
|1.2802
|1.2832
|1.2782
|359
|2006.08.02 21:45
|modify
|88
|0.10
|1.2802
|1.2802
|1.2782
|360
|2006.08.02 21:45
|modify
|88
|0.10
|1.2802
|1.2800
|1.2782
|361
|2006.08.02 21:45
|modify
|88
|0.10
|1.2802
|1.2800
|1.2782
|362
|2006.08.02 21:49
|modify
|88
|0.10
|1.2802
|1.2799
|1.2782
|363
|2006.08.02 21:49
|t/p
|88
|0.10
|1.2782
|1.2799
|1.2782
|15.65
|1277.19
|364
|2006.08.03 10:52
|buy
|89
|0.10
|1.2768
|1.2738
|1.2788
|365
|2006.08.03 13:19
|modify
|89
|0.10
|1.2768
|1.2768
|1.2788
|366
|2006.08.03 13:19
|modify
|89
|0.10
|1.2768
|1.2768
|1.2788
|367
|2006.08.03 14:01
|modify
|89
|0.10
|1.2768
|1.2770
|1.2788
|368
|2006.08.03 14:02
|t/p
|89
|0.10
|1.2788
|1.2770
|1.2788
|15.64
|1292.83
|369
|2006.08.07 14:17
|buy
|90
|0.10
|1.2857
|1.2827
|1.2877
|370
|2006.08.07 15:41
|modify
|90
|0.10
|1.2857
|1.2858
|1.2877
|371
|2006.08.07 15:41
|modify
|90
|0.10
|1.2857
|1.2858
|1.2877
|372
|2006.08.07 15:41
|modify
|90
|0.10
|1.2857
|1.2859
|1.2877
|373
|2006.08.07 15:42
|modify
|90
|0.10
|1.2857
|1.2859
|1.2877
|374
|2006.08.07 15:42
|modify
|90
|0.10
|1.2857
|1.2860
|1.2877
|375
|2006.08.07 15:42
|modify
|90
|0.10
|1.2857
|1.2860
|1.2877
|376
|2006.08.07 15:48
|modify
|90
|0.10
|1.2857
|1.2861
|1.2877
|377
|2006.08.07 15:49
|t/p
|90
|0.10
|1.2877
|1.2861
|1.2877
|15.53
|1308.36
|378
|2006.08.08 14:24
|buy
|91
|0.10
|1.2841
|1.2811
|1.2861
|379
|2006.08.08 20:14
|t/p
|91
|0.10
|1.2861
|1.2811
|1.2861
|15.55
|1323.91
|380
|2006.08.09 20:50
|buy
|92
|0.10
|1.2868
|1.2838
|1.2888
|381
|2006.08.10 08:11
|modify
|92
|0.10
|1.2868
|1.2868
|1.2888
|382
|2006.08.10 08:11
|modify
|92
|0.10
|1.2868
|1.2869
|1.2888
|383
|2006.08.10 08:11
|modify
|92
|0.10
|1.2868
|1.2870
|1.2888
|384
|2006.08.10 08:11
|modify
|92
|0.10
|1.2868
|1.2872
|1.2888
|385
|2006.08.10 08:11
|t/p
|92
|0.10
|1.2888
|1.2872
|1.2888
|14.58
|1338.49
|386
|2006.08.10 11:54
|sell
|93
|0.10
|1.2865
|1.2895
|1.2845
|387
|2006.08.10 14:30
|t/p
|93
|0.10
|1.2845
|1.2895
|1.2845
|15.57
|1354.06
|388
|2006.08.11 13:44
|buy
|94
|0.10
|1.2769
|1.2739
|1.2789
|389
|2006.08.11 14:30
|s/l
|94
|0.10
|1.2739
|1.2739
|1.2789
|-23.56
|1330.50
|390
|2006.08.11 14:30
|sell
|95
|0.10
|1.2766
|1.2796
|1.2746
|391
|2006.08.11 14:30
|t/p
|95
|0.10
|1.2746
|1.2796
|1.2746
|15.69
|1346.19
|392
|2006.08.11 14:31
|sell
|96
|0.10
|1.2776
|1.2806
|1.2756
|393
|2006.08.11 14:31
|t/p
|96
|0.10
|1.2756
|1.2806
|1.2756
|15.70
|1361.89
|394
|2006.08.11 14:31
|sell
|97
|0.10
|1.2776
|1.2806
|1.2756
|395
|2006.08.11 14:31
|t/p
|97
|0.10
|1.2756
|1.2806
|1.2756
|15.72
|1377.61
|396
|2006.08.15 14:30
|buy
|98
|0.10
|1.2724
|1.2694
|1.2744
|397
|2006.08.15 14:30
|t/p
|98
|0.10
|1.2744
|1.2694
|1.2744
|15.67
|1393.28
|398
|2006.08.15 14:31
|buy
|99
|0.10
|1.2728
|1.2698
|1.2748
|399
|2006.08.15 14:31
|t/p
|99
|0.10
|1.2748
|1.2698
|1.2748
|15.66
|1408.94
|400
|2006.08.15 14:31
|buy
|100
|0.10
|1.2724
|1.2694
|1.2744
|401
|2006.08.15 14:31
|t/p
|100
|0.10
|1.2744
|1.2694
|1.2744
|15.67
|1424.61
|402
|2006.08.16 13:19
|buy
|101
|0.10
|1.2779
|1.2749
|1.2799
|403
|2006.08.16 14:18
|modify
|101
|0.10
|1.2779
|1.2780
|1.2799
|404
|2006.08.16 14:19
|modify
|101
|0.10
|1.2779
|1.2782
|1.2799
|405
|2006.08.16 14:30
|t/p
|101
|0.10
|1.2799
|1.2782
|1.2799
|15.61
|1440.22
|406
|2006.08.16 19:19
|buy
|102
|0.10
|1.2856
|1.2826
|1.2876
|407
|2006.08.17 09:32
|modify
|102
|0.10
|1.2856
|1.2857
|1.2876
|408
|2006.08.17 09:32
|modify
|102
|0.10
|1.2856
|1.2858
|1.2876
|409
|2006.08.17 09:32
|modify
|102
|0.10
|1.2856
|1.2858
|1.2876
|410
|2006.08.17 09:33
|modify
|102
|0.10
|1.2856
|1.2859
|1.2876
|411
|2006.08.17 09:34
|modify
|102
|0.10
|1.2856
|1.2860
|1.2876
|412
|2006.08.17 10:07
|s/l
|102
|0.10
|1.2860
|1.2860
|1.2876
|2.17
|1442.38
|413
|2006.08.17 16:02
|buy
|103
|0.10
|1.2867
|1.2837
|1.2887
|414
|2006.08.17 19:03
|s/l
|103
|0.10
|1.2837
|1.2837
|1.2887
|-23.37
|1419.01
|415
|2006.08.17 20:24
|buy
|104
|0.10
|1.2821
|1.2791
|1.2841
|416
|2006.08.18 07:36
|modify
|104
|0.10
|1.2821
|1.2824
|1.2841
|417
|2006.08.18 08:05
|t/p
|104
|0.10
|1.2841
|1.2824
|1.2841
|15.26
|1434.27
|418
|2006.08.21 09:59
|sell
|105
|0.10
|1.2891
|1.2921
|1.2871
|419
|2006.08.21 14:09
|s/l
|105
|0.10
|1.2921
|1.2921
|1.2871
|-23.22
|1411.05
|420
|2006.08.23 07:54
|sell
|106
|0.10
|1.2792
|1.2822
|1.2772
|421
|2006.08.23 09:24
|s/l
|106
|0.10
|1.2822
|1.2822
|1.2772
|-23.40
|1387.65
|422
|2006.08.24 07:59
|sell
|107
|0.10
|1.2774
|1.2804
|1.2754
|423
|2006.08.24 10:00
|close
|107
|0.10
|1.2768
|1.2804
|1.2754
|4.70
|1392.35
|424
|2006.08.24 10:00
|buy
|108
|0.10
|1.2769
|1.2739
|1.2789
|425
|2006.08.24 10:00
|modify
|108
|0.10
|1.2769
|1.2771
|1.2789
|426
|2006.08.24 10:00
|t/p
|108
|0.10
|1.2789
|1.2771
|1.2789
|15.63
|1407.98
|427
|2006.08.24 10:00
|buy
|109
|0.10
|1.2779
|1.2749
|1.2799
|428
|2006.08.24 10:01
|modify
|109
|0.10
|1.2779
|1.2781
|1.2799
|429
|2006.08.24 10:01
|t/p
|109
|0.10
|1.2799
|1.2781
|1.2799
|15.61
|1423.59
|430
|2006.08.24 10:01
|buy
|110
|0.10
|1.2772
|1.2742
|1.2792
|431
|2006.08.24 10:01
|t/p
|110
|0.10
|1.2792
|1.2742
|1.2792
|15.63
|1439.22
|432
|2006.08.24 10:01
|buy
|111
|0.10
|1.2776
|1.2746
|1.2796
|433
|2006.08.24 10:01
|modify
|111
|0.10
|1.2776
|1.2779
|1.2796
|434
|2006.08.24 10:01
|t/p
|111
|0.10
|1.2796
|1.2779
|1.2796
|15.63
|1454.85
|435
|2006.08.24 16:05
|buy
|112
|0.10
|1.2816
|1.2786
|1.2836
|436
|2006.08.24 17:06
|s/l
|112
|0.10
|1.2786
|1.2786
|1.2836
|-23.46
|1431.39
|437
|2006.08.24 18:11
|buy
|113
|0.10
|1.2770
|1.2740
|1.2790
|438
|2006.08.25 16:07
|s/l
|113
|0.10
|1.2740
|1.2740
|1.2790
|-23.87
|1407.51
|439
|2006.08.30 07:29
|sell
|114
|0.10
|1.2840
|1.2870
|1.2820
|440
|2006.08.30 11:53
|modify
|114
|0.10
|1.2840
|1.2839
|1.2820
|441
|2006.08.30 11:53
|modify
|114
|0.10
|1.2840
|1.2839
|1.2820
|442
|2006.08.30 11:54
|modify
|114
|0.10
|1.2840
|1.2838
|1.2820
|443
|2006.08.30 11:54
|t/p
|114
|0.10
|1.2820
|1.2838
|1.2820
|15.60
|1423.11
|444
|2006.08.30 12:00
|buy
|115
|0.10
|1.2829
|1.2799
|1.2849
|445
|2006.08.30 14:34
|close
|115
|0.10
|1.2823
|1.2799
|1.2849
|-4.68
|1418.43
|446
|2006.08.30 14:34
|sell
|116
|0.10
|1.2824
|1.2854
|1.2804
|447
|2006.08.31 07:15
|close
|116
|0.10
|1.2823
|1.2854
|1.2804
|1.25
|1419.69
|448
|2006.08.31 07:15
|buy
|117
|0.10
|1.2823
|1.2793
|1.2843
|449
|2006.08.31 08:45
|modify
|117
|0.10
|1.2823
|1.2823
|1.2843
|450
|2006.08.31 08:46
|modify
|117
|0.10
|1.2823
|1.2824
|1.2843
|451
|2006.08.31 08:46
|modify
|117
|0.10
|1.2823
|1.2826
|1.2843
|452
|2006.08.31 08:49
|modify
|117
|0.10
|1.2823
|1.2827
|1.2843
|453
|2006.08.31 08:49
|modify
|117
|0.10
|1.2823
|1.2827
|1.2843
|454
|2006.08.31 09:21
|t/p
|117
|0.10
|1.2843
|1.2827
|1.2843
|15.57
|1435.26
|455
|2006.09.04 08:41
|buy
|118
|0.10
|1.2853
|1.2823
|1.2873
|456
|2006.09.04 12:21
|modify
|118
|0.10
|1.2853
|1.2853
|1.2873
|457
|2006.09.04 14:14
|s/l
|118
|0.10
|1.2853
|1.2853
|1.2873
|0.00
|1435.26
|458
|2006.09.06 08:20
|buy
|119
|0.10
|1.2815
|1.2785
|1.2835
|459
|2006.09.06 09:50
|modify
|119
|0.10
|1.2815
|1.2816
|1.2835
|460
|2006.09.06 09:52
|modify
|119
|0.10
|1.2815
|1.2817
|1.2835
|461
|2006.09.06 09:52
|modify
|119
|0.10
|1.2815
|1.2817
|1.2835
|462
|2006.09.06 10:39
|s/l
|119
|0.10
|1.2817
|1.2817
|1.2835
|1.56
|1436.82
|463
|2006.09.07 10:52
|buy
|120
|0.10
|1.2804
|1.2774
|1.2824
|464
|2006.09.07 11:13
|s/l
|120
|0.10
|1.2774
|1.2774
|1.2824
|-23.49
|1413.33
|465
|2006.09.08 07:19
|buy
|121
|0.10
|1.2729
|1.2699
|1.2749
|466
|2006.09.08 09:36
|s/l
|121
|0.10
|1.2699
|1.2699
|1.2749
|-23.62
|1389.71
|467
|2006.09.08 21:09
|sell
|122
|0.10
|1.2674
|1.2704
|1.2654
|468
|2006.09.11 03:04
|t/p
|122
|0.10
|1.2654
|1.2704
|1.2654
|15.97
|1405.67
|469
|2006.09.12 07:34
|sell
|123
|0.10
|1.2718
|1.2748
|1.2698
|470
|2006.09.12 14:30
|close
|123
|0.10
|1.2708
|1.2748
|1.2698
|7.87
|1413.54
|471
|2006.09.12 14:30
|buy
|124
|0.10
|1.2711
|1.2681
|1.2731
|472
|2006.09.12 14:31
|modify
|124
|0.10
|1.2711
|1.2711
|1.2731
|473
|2006.09.12 14:31
|t/p
|124
|0.10
|1.2731
|1.2711
|1.2731
|15.70
|1429.24
|474
|2006.09.12 14:31
|buy
|125
|0.10
|1.2713
|1.2683
|1.2733
|475
|2006.09.12 14:31
|modify
|125
|0.10
|1.2713
|1.2717
|1.2733
|476
|2006.09.12 14:31
|s/l
|125
|0.10
|1.2717
|1.2717
|1.2733
|3.14
|1432.38
|477
|2006.09.12 14:31
|buy
|126
|0.10
|1.2715
|1.2685
|1.2735
|478
|2006.09.12 14:31
|modify
|126
|0.10
|1.2715
|1.2718
|1.2735
|479
|2006.09.12 14:31
|s/l
|126
|0.10
|1.2718
|1.2718
|1.2735
|2.36
|1434.74
|480
|2006.09.12 14:32
|buy
|127
|0.10
|1.2716
|1.2686
|1.2736
|481
|2006.09.12 14:34
|s/l
|127
|0.10
|1.2686
|1.2686
|1.2736
|-23.66
|1411.08
|482
|2006.09.12 14:34
|buy
|128
|0.10
|1.2704
|1.2674
|1.2724
|483
|2006.09.12 14:34
|modify
|128
|0.10
|1.2704
|1.2707
|1.2724
|484
|2006.09.12 14:34
|s/l
|128
|0.10
|1.2707
|1.2707
|1.2724
|2.36
|1413.44
|485
|2006.09.13 09:29
|sell
|129
|0.10
|1.2694
|1.2724
|1.2674
|486
|2006.09.13 09:54
|modify
|129
|0.10
|1.2694
|1.2694
|1.2674
|487
|2006.09.13 09:54
|modify
|129
|0.10
|1.2694
|1.2693
|1.2674
|488
|2006.09.13 09:54
|modify
|129
|0.10
|1.2694
|1.2692
|1.2674
|489
|2006.09.13 09:54
|modify
|129
|0.10
|1.2694
|1.2692
|1.2674
|490
|2006.09.13 10:39
|s/l
|129
|0.10
|1.2692
|1.2692
|1.2674
|1.58
|1415.02
|491
|2006.09.15 10:44
|buy
|130
|0.10
|1.2710
|1.2680
|1.2730
|492
|2006.09.15 13:14
|s/l
|130
|0.10
|1.2680
|1.2680
|1.2730
|-23.66
|1391.36
|493
|2006.09.15 14:30
|buy
|131
|0.10
|1.2675
|1.2645
|1.2695
|494
|2006.09.15 14:36
|modify
|131
|0.10
|1.2675
|1.2676
|1.2695
|495
|2006.09.15 14:36
|modify
|131
|0.10
|1.2675
|1.2676
|1.2695
|496
|2006.09.15 14:37
|modify
|131
|0.10
|1.2675
|1.2677
|1.2695
|497
|2006.09.15 14:37
|modify
|131
|0.10
|1.2675
|1.2678
|1.2695
|498
|2006.09.15 14:43
|s/l
|131
|0.10
|1.2678
|1.2678
|1.2695
|2.37
|1393.73
|499
|2006.09.19 19:15
|buy
|132
|0.10
|1.2669
|1.2639
|1.2689
|500
|2006.09.20 06:36
|t/p
|132
|0.10
|1.2689
|1.2639
|1.2689
|15.45
|1409.18
|501
|2006.09.20 15:14
|sell
|133
|0.10
|1.2682
|1.2712
|1.2662
|502
|2006.09.20 17:30
|s/l
|133
|0.10
|1.2712
|1.2712
|1.2662
|-23.60
|1385.58
|503
|2006.09.20 20:14
|sell
|134
|0.10
|1.2702
|1.2732
|1.2682
|504
|2006.09.20 20:15
|modify
|134
|0.10
|1.2702
|1.2701
|1.2682
|505
|2006.09.20 20:15
|s/l
|134
|0.10
|1.2701
|1.2701
|1.2682
|0.79
|1386.37
|506
|2006.09.25 14:27
|buy
|135
|0.10
|1.2772
|1.2742
|1.2792
|507
|2006.09.25 16:01
|s/l
|135
|0.10
|1.2742
|1.2742
|1.2792
|-23.54
|1362.83
|508
|2006.10.03 07:19
|sell
|136
|0.10
|1.2749
|1.2779
|1.2729
|509
|2006.10.03 13:40
|close
|136
|0.10
|1.2745
|1.2779
|1.2729
|3.14
|1365.97
|510
|2006.10.04 10:29
|buy
|137
|0.10
|1.2710
|1.2680
|1.2730
|511
|2006.10.04 12:39
|s/l
|137
|0.10
|1.2680
|1.2680
|1.2730
|-23.66
|1342.31
|512
|2006.10.04 13:37
|buy
|138
|0.10
|1.2678
|1.2648
|1.2698
|513
|2006.10.04 14:19
|close
|138
|0.10
|1.2677
|1.2648
|1.2698
|-0.79
|1341.52
|514
|2006.10.05 17:14
|sell
|139
|0.10
|1.2681
|1.2711
|1.2661
|515
|2006.10.06 13:59
|modify
|139
|0.10
|1.2681
|1.2679
|1.2661
|516
|2006.10.06 14:00
|modify
|139
|0.10
|1.2681
|1.2678
|1.2661
|517
|2006.10.06 14:30
|s/l
|139
|0.10
|1.2678
|1.2678
|1.2661
|2.53
|1344.05
|518
|2006.10.11 13:19
|buy
|140
|0.10
|1.2552
|1.2522
|1.2572
|519
|2006.10.11 20:19
|s/l
|140
|0.10
|1.2522
|1.2522
|1.2572
|-23.96
|1320.09