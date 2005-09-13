Strategy Tester Report
YourExpertAdvisor(46)

SimbolGBPJPY (Great Britan vs Japanise Yen)
Periode4 Jam (H4) 2005.08.26 20:00 - 2007.05.04 00:00 (2004.12.01 - 2007.05.04)
ModelSetiap Tick (Berdasarkan Frame terkecil dari setiap fraksi interpolasi)
ParameterMagicNumber=0; SignalMail=false; EachTickMode=true; Lots=7; Slippage=3; StopLossMode=false; StopLoss=30; TakeProfitMode=true; TakeProfit=150; TrailingStopMode=true; TrailingStop=100;
Bar yang digunakan2741Model Tick5775610Kualitas Model54.62%
Deposit Awal10000.00
Total Net Laba179440.57Total Laba179440.57Total Rugi0.00
Faktor ProfitPayOff yang diharapkan7801.76
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown0.00 (0.00%)Relative drawdown0.00% (0.00)
Total transaksi23Posisi Sell (menang %)0 (0.00%)Posisi Beli (menang %)23 (100.00%)
Laba Transaksi (% dari total)23 (100.00%)Rugi Transaksi (% dari total)0 (0.00%)
Paling BesarTransaksi Laba13480.25Transaksi Rugi0.00
Rata-RataTransaksi Laba7801.76Transaksi Rugi0.00
MaximumLaba konsekutif (Laba berdasarkan uang)23 (179440.57)Rugi konsekutif (Rugi berdasarkan uang)0 (0.00)
MaximumLaba konsekutif (Hitung dari kemenangan)179440.57 (23)Rugi konsekutif (hitung dari kekalahan)0.00 (0)
Rata-RataLaba konsekutif23Rugi konsekutif0
Graph
#WaktuTipeOrderLotsHargaStop LossTake ProfitLabaBalance
12005.09.12 15:37buy17.00200.330.00201.83
22005.09.13 11:16modify17.00200.33200.34201.83
32005.09.13 11:16modify17.00200.33200.35201.83
42005.09.13 11:17modify17.00200.33200.36201.83
52005.09.13 11:17modify17.00200.33200.37201.83
62005.09.13 11:17modify17.00200.33200.38201.83
72005.09.13 11:17modify17.00200.33200.39201.83
82005.09.13 11:17modify17.00200.33200.40201.83
92005.09.13 11:17modify17.00200.33200.41201.83
102005.09.13 11:17modify17.00200.33200.42201.83
112005.09.13 11:18modify17.00200.33200.43201.83
122005.09.13 11:18modify17.00200.33200.44201.83
132005.09.13 11:18modify17.00200.33200.45201.83
142005.09.13 11:18modify17.00200.33200.46201.83
152005.09.13 11:18modify17.00200.33200.47201.83
162005.09.13 11:26modify17.00200.33200.48201.83
172005.09.13 11:26modify17.00200.33200.49201.83
182005.09.13 11:26modify17.00200.33200.50201.83
192005.09.13 11:26modify17.00200.33200.51201.83
202005.09.13 11:26modify17.00200.33200.52201.83
212005.09.13 11:26modify17.00200.33200.53201.83
222005.09.13 11:27modify17.00200.33200.54201.83
232005.09.13 11:27modify17.00200.33200.55201.83
242005.09.13 11:27modify17.00200.33200.56201.83
252005.09.13 11:27modify17.00200.33200.57201.83
262005.09.13 11:27modify17.00200.33200.58201.83
272005.09.13 11:27modify17.00200.33200.59201.83
282005.09.13 11:28modify17.00200.33200.60201.83
292005.09.13 11:28modify17.00200.33200.61201.83
302005.09.13 11:28modify17.00200.33200.62201.83
312005.09.13 11:28modify17.00200.33200.63201.83
322005.09.13 11:35modify17.00200.33200.64201.83
332005.09.13 11:36modify17.00200.33200.65201.83
342005.09.13 11:36modify17.00200.33200.66201.83
352005.09.13 11:36modify17.00200.33200.67201.83
362005.09.13 11:36modify17.00200.33200.68201.83
372005.09.13 11:36modify17.00200.33200.69201.83
382005.09.13 11:37modify17.00200.33200.70201.83
392005.09.13 11:37modify17.00200.33200.71201.83
402005.09.13 11:37modify17.00200.33200.72201.83
412005.09.13 11:37modify17.00200.33200.73201.83
422005.09.13 11:37modify17.00200.33200.74201.83
432005.09.13 11:37modify17.00200.33200.75201.83
442005.09.13 11:38modify17.00200.33200.76201.83
452005.09.13 11:38modify17.00200.33200.77201.83
462005.09.13 11:38modify17.00200.33200.78201.83
472005.09.13 11:38modify17.00200.33200.79201.83
482005.09.13 12:26modify17.00200.33200.80201.83
492005.09.13 12:26modify17.00200.33200.81201.83
502005.09.13 12:26modify17.00200.33200.82201.83
512005.09.13 12:26t/p17.00201.83200.82201.838807.0718807.07
522005.09.15 12:28buy27.00199.800.00201.30
532005.09.16 13:28modify27.00199.80199.81201.30
542005.09.16 13:28modify27.00199.80199.82201.30
552005.09.16 13:28modify27.00199.80199.83201.30
562005.09.16 13:36modify27.00199.80199.84201.30
572005.09.16 13:36modify27.00199.80199.85201.30
582005.09.16 13:36modify27.00199.80199.86201.30
592005.09.16 13:36modify27.00199.80199.87201.30
602005.09.16 13:37modify27.00199.80199.88201.30
612005.09.16 13:37modify27.00199.80199.89201.30
622005.09.16 13:37modify27.00199.80199.90201.30
632005.09.16 13:37modify27.00199.80199.91201.30
642005.09.16 13:38modify27.00199.80199.92201.30
652005.09.16 13:38modify27.00199.80199.93201.30
662005.09.16 13:38modify27.00199.80199.94201.30
672005.09.16 13:38modify27.00199.80199.95201.30
682005.09.16 13:38modify27.00199.80199.96201.30
692005.09.16 19:37modify27.00199.80199.97201.30
702005.09.16 19:38modify27.00199.80199.98201.30
712005.09.16 19:38modify27.00199.80199.99201.30
722005.09.16 19:39modify27.00199.80200.00201.30
732005.09.16 19:39modify27.00199.80200.01201.30
742005.09.16 20:28modify27.00199.80200.02201.30
752005.09.16 20:29modify27.00199.80200.03201.30
762005.09.16 20:36modify27.00199.80200.04201.30
772005.09.16 20:37modify27.00199.80200.05201.30
782005.09.16 20:37modify27.00199.80200.06201.30
792005.09.16 20:38modify27.00199.80200.07201.30
802005.09.16 20:39modify27.00199.80200.08201.30
812005.09.16 21:07modify27.00199.80200.09201.30
822005.09.16 21:08modify27.00199.80200.10201.30
832005.09.16 21:16modify27.00199.80200.11201.30
842005.09.16 21:17modify27.00199.80200.12201.30
852005.09.16 21:17modify27.00199.80200.13201.30
862005.09.16 21:17modify27.00199.80200.14201.30
872005.09.16 21:17modify27.00199.80200.15201.30
882005.09.16 21:17modify27.00199.80200.16201.30
892005.09.16 21:18modify27.00199.80200.17201.30
902005.09.16 21:18modify27.00199.80200.18201.30
912005.09.16 21:18modify27.00199.80200.19201.30
922005.09.16 21:18modify27.00199.80200.20201.30
932005.09.16 21:18modify27.00199.80200.21201.30
942005.09.16 21:19modify27.00199.80200.22201.30
952005.09.16 21:19modify27.00199.80200.23201.30
962005.09.16 21:26modify27.00199.80200.24201.30
972005.09.16 21:26modify27.00199.80200.25201.30
982005.09.16 21:26modify27.00199.80200.26201.30
992005.09.16 21:27modify27.00199.80200.27201.30
1002005.09.16 21:27modify27.00199.80200.28201.30
1012005.09.16 21:27modify27.00199.80200.29201.30
1022005.09.16 21:27t/p27.00201.30200.29201.308807.0727614.15
1032005.09.23 12:18buy37.00199.240.00200.74
1042005.09.27 18:37modify37.00199.24199.25200.74
1052005.09.27 18:37modify37.00199.24199.26200.74
1062005.09.27 18:38modify37.00199.24199.27200.74
1072005.09.27 18:38modify37.00199.24199.28200.74
1082005.09.27 19:00modify37.00199.24199.29200.74
1092005.09.27 19:00modify37.00199.24199.30200.74
1102005.09.27 19:00modify37.00199.24199.31200.74
1112005.09.27 19:01modify37.00199.24199.32200.74
1122005.09.27 19:01modify37.00199.24199.33200.74
1132005.09.27 19:01modify37.00199.24199.34200.74
1142005.09.27 19:01modify37.00199.24199.35200.74
1152005.09.27 19:02modify37.00199.24199.36200.74
1162005.09.27 19:02modify37.00199.24199.37200.74
1172005.09.27 19:02modify37.00199.24199.38200.74
1182005.09.27 19:03modify37.00199.24199.39200.74
1192005.09.27 19:03modify37.00199.24199.40200.74
1202005.09.27 19:03modify37.00199.24199.41200.74
1212005.09.27 19:03modify37.00199.24199.42200.74
1222005.09.27 19:04modify37.00199.24199.43200.74
1232005.09.27 19:04modify37.00199.24199.44200.74
1242005.09.27 19:12modify37.00199.24199.45200.74
1252005.09.27 19:13modify37.00199.24199.46200.74
1262005.09.28 16:38s/l37.00199.46199.46200.741487.8029101.95
1272005.10.11 11:13buy47.00199.260.00200.76
1282005.10.12 14:17modify47.00199.26199.27200.76
1292005.10.12 14:18modify47.00199.26199.28200.76
1302005.10.12 14:18modify47.00199.26199.29200.76
1312005.10.12 14:18modify47.00199.26199.30200.76
1322005.10.12 14:18modify47.00199.26199.31200.76
1332005.10.12 14:18modify47.00199.26199.32200.76
1342005.10.12 14:26modify47.00199.26199.33200.76
1352005.10.12 14:26modify47.00199.26199.34200.76
1362005.10.12 14:26modify47.00199.26199.35200.76
1372005.10.12 14:27modify47.00199.26199.36200.76
1382005.10.12 14:27modify47.00199.26199.37200.76
1392005.10.12 14:27modify47.00199.26199.38200.76
1402005.10.12 14:28modify47.00199.26199.39200.76
1412005.10.12 14:28modify47.00199.26199.40200.76
1422005.10.12 14:28modify47.00199.26199.41200.76
1432005.10.12 14:28modify47.00199.26199.42200.76
1442005.10.12 14:36modify47.00199.26199.43200.76
1452005.10.12 14:36modify47.00199.26199.44200.76
1462005.10.12 14:36modify47.00199.26199.45200.76
1472005.10.12 14:36modify47.00199.26199.46200.76
1482005.10.12 14:37modify47.00199.26199.47200.76
1492005.10.12 14:37modify47.00199.26199.48200.76
1502005.10.12 14:37modify47.00199.26199.49200.76
1512005.10.12 14:38modify47.00199.26199.50200.76
1522005.10.12 14:38modify47.00199.26199.51200.76
1532005.10.12 14:38modify47.00199.26199.52200.76
1542005.10.12 15:38modify47.00199.26199.53200.76
1552005.10.12 15:38modify47.00199.26199.54200.76
1562005.10.12 15:39modify47.00199.26199.55200.76
1572005.10.12 19:13modify47.00199.26199.56200.76
1582005.10.13 03:00modify47.00199.26199.57200.76
1592005.10.13 03:01modify47.00199.26199.58200.76
1602005.10.13 03:02modify47.00199.26199.59200.76
1612005.10.13 03:03modify47.00199.26199.60200.76
1622005.10.13 03:04modify47.00199.26199.61200.76
1632005.10.13 03:13modify47.00199.26199.62200.76
1642005.10.13 03:14modify47.00199.26199.63200.76
1652005.10.13 11:39modify47.00199.26199.64200.76
1662005.10.13 11:39modify47.00199.26199.65200.76
1672005.10.13 12:02modify47.00199.26199.66200.76
1682005.10.13 12:03modify47.00199.26199.67200.76
1692005.10.13 12:03modify47.00199.26199.68200.76
1702005.10.13 12:03modify47.00199.26199.69200.76
1712005.10.13 12:04modify47.00199.26199.70200.76
1722005.10.13 12:12modify47.00199.26199.71200.76
1732005.10.13 12:13modify47.00199.26199.72200.76
1742005.10.13 13:27modify47.00199.26199.73200.76
1752005.10.13 13:27modify47.00199.26199.74200.76
1762005.10.13 13:27modify47.00199.26199.75200.76
1772005.10.13 13:28t/p47.00200.76199.75200.769013.2438115.19
1782005.11.08 17:36buy57.00204.120.00205.62
1792005.11.10 01:26modify57.00204.12204.13205.62
1802005.11.10 01:26modify57.00204.12204.14205.62
1812005.11.10 01:26modify57.00204.12204.15205.62
1822005.11.10 01:27modify57.00204.12204.16205.62
1832005.11.10 01:27modify57.00204.12204.17205.62
1842005.11.10 01:27modify57.00204.12204.18205.62
1852005.11.10 01:28modify57.00204.12204.19205.62
1862005.11.10 01:28modify57.00204.12204.20205.62
1872005.11.10 01:28modify57.00204.12204.21205.62
1882005.11.10 01:29modify57.00204.12204.22205.62
1892005.11.10 01:29modify57.00204.12204.23205.62
1902005.11.10 01:29modify57.00204.12204.24205.62
1912005.11.10 01:30modify57.00204.12204.25205.62
1922005.11.10 01:36modify57.00204.12204.26205.62
1932005.11.10 01:36modify57.00204.12204.27205.62
1942005.11.10 01:36modify57.00204.12204.28205.62
1952005.11.10 01:37modify57.00204.12204.29205.62
1962005.11.10 01:37modify57.00204.12204.30205.62
1972005.11.10 01:37modify57.00204.12204.31205.62
1982005.11.10 01:37modify57.00204.12204.32205.62
1992005.11.10 01:38modify57.00204.12204.33205.62
2002005.11.10 01:38modify57.00204.12204.34205.62
2012005.11.10 01:38modify57.00204.12204.35205.62
2022005.11.10 01:39modify57.00204.12204.36205.62
2032005.11.10 01:39modify57.00204.12204.37205.62
2042005.11.10 01:40modify57.00204.12204.38205.62
2052005.11.10 10:36modify57.00204.12204.39205.62
2062005.11.10 10:37modify57.00204.12204.40205.62
2072005.11.10 10:37modify57.00204.12204.41205.62
2082005.11.10 10:37modify57.00204.12204.42205.62
2092005.11.10 10:37modify57.00204.12204.43205.62
2102005.11.10 10:37modify57.00204.12204.44205.62
2112005.11.10 10:38modify57.00204.12204.45205.62
2122005.11.10 10:38modify57.00204.12204.46205.62
2132005.11.10 10:38modify57.00204.12204.47205.62
2142005.11.10 10:38modify57.00204.12204.48205.62
2152005.11.10 10:39modify57.00204.12204.49205.62
2162005.11.10 11:39modify57.00204.12204.50205.62
2172005.11.10 12:18modify57.00204.12204.51205.62
2182005.11.10 12:18modify57.00204.12204.52205.62
2192005.11.10 12:19modify57.00204.12204.53205.62
2202005.11.10 12:19modify57.00204.12204.54205.62
2212005.11.10 12:19modify57.00204.12204.55205.62
2222005.11.10 12:26modify57.00204.12204.56205.62
2232005.11.10 12:26modify57.00204.12204.57205.62
2242005.11.10 12:27modify57.00204.12204.58205.62
2252005.11.10 12:27modify57.00204.12204.59205.62
2262005.11.10 12:28modify57.00204.12204.60205.62
2272005.11.10 12:28modify57.00204.12204.61205.62
2282005.11.10 12:29t/p57.00205.62204.61205.629013.2447128.43
2292005.11.17 10:39buy67.00203.820.00205.32
2302005.11.21 05:37modify67.00203.82203.83205.32
2312005.11.21 05:37modify67.00203.82203.84205.32
2322005.11.21 05:38modify67.00203.82203.85205.32
2332005.11.21 05:39modify67.00203.82203.86205.32
2342005.11.21 06:36modify67.00203.82203.87205.32
2352005.11.21 06:37modify67.00203.82203.88205.32
2362005.11.21 06:37modify67.00203.82203.89205.32
2372005.11.21 06:38modify67.00203.82203.90205.32
2382005.11.21 06:38modify67.00203.82203.91205.32
2392005.11.21 06:39modify67.00203.82203.92205.32
2402005.11.21 07:26modify67.00203.82203.93205.32
2412005.11.21 07:27modify67.00203.82203.94205.32
2422005.11.21 07:28modify67.00203.82203.95205.32
2432005.11.21 07:29modify67.00203.82203.96205.32
2442005.11.21 07:36modify67.00203.82203.97205.32
2452005.11.21 07:37modify67.00203.82203.98205.32
2462005.11.21 07:38modify67.00203.82203.99205.32
2472005.11.21 07:38modify67.00203.82204.00205.32
2482005.11.21 07:39modify67.00203.82204.01205.32
2492005.11.21 08:00modify67.00203.82204.02205.32
2502005.11.21 08:00modify67.00203.82204.03205.32
2512005.11.21 08:12modify67.00203.82204.04205.32
2522005.11.21 08:13modify67.00203.82204.05205.32
2532005.11.21 08:14modify67.00203.82204.06205.32
2542005.11.21 17:28s/l67.00204.06204.06205.321535.5948664.02
2552005.12.14 16:17buy77.00208.790.00210.29
2562006.02.01 18:03modify77.00208.79208.80210.29
2572006.02.01 18:03modify77.00208.79208.81210.29
2582006.02.01 18:03modify77.00208.79208.82210.29
2592006.02.01 18:04modify77.00208.79208.83210.29
2602006.02.01 18:04modify77.00208.79208.84210.29
2612006.02.01 18:04modify77.00208.79208.85210.29
2622006.02.01 18:04modify77.00208.79208.86210.29
2632006.02.01 18:12modify77.00208.79208.87210.29
2642006.02.01 18:12modify77.00208.79208.88210.29
2652006.02.01 18:13modify77.00208.79208.89210.29
2662006.02.01 18:13modify77.00208.79208.90210.29
2672006.02.02 03:39modify77.00208.79208.91210.29
2682006.02.02 03:39modify77.00208.79208.92210.29
2692006.02.02 04:13modify77.00208.79208.93210.29
2702006.02.02 07:26modify77.00208.79208.94210.29
2712006.02.02 07:26modify77.00208.79208.95210.29
2722006.02.02 07:26modify77.00208.79208.96210.29
2732006.02.02 07:26modify77.00208.79208.97210.29
2742006.02.02 07:27modify77.00208.79208.98210.29
2752006.02.02 07:27modify77.00208.79208.99210.29
2762006.02.02 07:27modify77.00208.79209.00210.29
2772006.02.02 07:27modify77.00208.79209.01210.29
2782006.02.02 07:28modify77.00208.79209.02210.29
2792006.02.02 07:28modify77.00208.79209.03210.29
2802006.02.02 07:28modify77.00208.79209.04210.29
2812006.02.02 07:36modify77.00208.79209.05210.29
2822006.02.02 07:36modify77.00208.79209.06210.29
2832006.02.02 07:36modify77.00208.79209.07210.29
2842006.02.02 07:36modify77.00208.79209.08210.29
2852006.02.02 07:37modify77.00208.79209.09210.29
2862006.02.02 07:37modify77.00208.79209.10210.29
2872006.02.02 07:37modify77.00208.79209.11210.29
2882006.02.02 07:37modify77.00208.79209.12210.29
2892006.02.02 07:38modify77.00208.79209.13210.29
2902006.02.02 07:38modify77.00208.79209.14210.29
2912006.02.02 07:38modify77.00208.79209.15210.29
2922006.02.02 09:29modify77.00208.79209.16210.29
2932006.02.02 09:36modify77.00208.79209.17210.29
2942006.02.02 09:36modify77.00208.79209.18210.29
2952006.02.02 09:36modify77.00208.79209.19210.29
2962006.02.02 09:37modify77.00208.79209.20210.29
2972006.02.02 09:37modify77.00208.79209.21210.29
2982006.02.02 09:38modify77.00208.79209.22210.29
2992006.02.02 09:38modify77.00208.79209.23210.29
3002006.02.02 09:38modify77.00208.79209.24210.29
3012006.02.02 09:39modify77.00208.79209.25210.29
3022006.02.02 10:38modify77.00208.79209.26210.29
3032006.02.02 10:38modify77.00208.79209.27210.29
3042006.02.02 10:38modify77.00208.79209.28210.29
3052006.02.02 10:39t/p77.00210.29209.28210.2912311.9660975.97
3062006.02.07 10:36buy87.00206.810.00208.31
3072006.04.13 11:36modify87.00206.81206.82208.31
3082006.04.13 11:37modify87.00206.81206.83208.31
3092006.04.13 11:37modify87.00206.81206.84208.31
3102006.04.13 11:38modify87.00206.81206.85208.31
3112006.04.13 11:38modify87.00206.81206.86208.31
3122006.04.13 11:39modify87.00206.81206.87208.31
3132006.04.13 14:38modify87.00206.81206.88208.31
3142006.04.13 14:38modify87.00206.81206.89208.31
3152006.04.13 14:39modify87.00206.81206.90208.31
3162006.04.13 15:01modify87.00206.81206.91208.31
3172006.04.13 15:02modify87.00206.81206.92208.31
3182006.04.13 15:03modify87.00206.81206.93208.31
3192006.04.13 15:03modify87.00206.81206.94208.31
3202006.04.13 15:12modify87.00206.81206.95208.31
3212006.04.13 15:13modify87.00206.81206.96208.31
3222006.04.17 00:38modify87.00206.81206.97208.31
3232006.04.17 00:39modify87.00206.81206.98208.31
3242006.04.17 05:38modify87.00206.81206.99208.31
3252006.04.17 05:39modify87.00206.81207.00208.31
3262006.04.17 13:27modify87.00206.81207.01208.31
3272006.04.17 13:28modify87.00206.81207.02208.31
3282006.04.17 13:29modify87.00206.81207.03208.31
3292006.04.17 13:36modify87.00206.81207.04208.31
3302006.04.17 13:37modify87.00206.81207.05208.31
3312006.04.17 13:37modify87.00206.81207.06208.31
3322006.04.17 13:38modify87.00206.81207.07208.31
3332006.04.17 14:18modify87.00206.81207.08208.31
3342006.04.17 14:18modify87.00206.81207.09208.31
3352006.04.17 14:18modify87.00206.81207.10208.31
3362006.04.17 14:19modify87.00206.81207.11208.31
3372006.04.17 14:19modify87.00206.81207.12208.31
3382006.04.17 14:19modify87.00206.81207.13208.31
3392006.04.17 14:26modify87.00206.81207.14208.31
3402006.04.17 14:26modify87.00206.81207.15208.31
3412006.04.17 14:26modify87.00206.81207.16208.31
3422006.04.17 14:26modify87.00206.81207.17208.31
3432006.04.17 14:27modify87.00206.81207.18208.31
3442006.04.17 14:27modify87.00206.81207.19208.31
3452006.04.17 14:27modify87.00206.81207.20208.31
3462006.04.17 14:27modify87.00206.81207.21208.31
3472006.04.17 14:28modify87.00206.81207.22208.31
3482006.04.17 14:28modify87.00206.81207.23208.31
3492006.04.17 14:28modify87.00206.81207.24208.31
3502006.04.17 14:28modify87.00206.81207.25208.31
3512006.04.17 14:28modify87.00206.81207.26208.31
3522006.04.17 14:29modify87.00206.81207.27208.31
3532006.04.17 14:36modify87.00206.81207.28208.31
3542006.04.17 14:36modify87.00206.81207.29208.31
3552006.04.17 14:36modify87.00206.81207.30208.31
3562006.04.17 14:36t/p87.00208.31207.30208.3113480.2574456.23
3572006.04.24 00:00buy97.00206.870.00208.37
3582006.05.02 10:28modify97.00206.87206.88208.37
3592006.05.02 10:29modify97.00206.87206.89208.37
3602006.05.02 10:29modify97.00206.87206.90208.37
3612006.05.02 10:29modify97.00206.87206.91208.37
3622006.05.02 10:29modify97.00206.87206.92208.37
3632006.05.02 10:36modify97.00206.87206.93208.37
3642006.05.02 10:36modify97.00206.87206.94208.37
3652006.05.02 10:36modify97.00206.87206.95208.37
3662006.05.02 10:36modify97.00206.87206.96208.37
3672006.05.02 10:37modify97.00206.87206.97208.37
3682006.05.02 10:37modify97.00206.87206.98208.37
3692006.05.02 10:37modify97.00206.87206.99208.37
3702006.05.02 10:37modify97.00206.87207.00208.37
3712006.05.02 10:38modify97.00206.87207.01208.37
3722006.05.02 10:38modify97.00206.87207.02208.37
3732006.05.02 10:38modify97.00206.87207.03208.37
3742006.05.02 10:38modify97.00206.87207.04208.37
3752006.05.02 10:38modify97.00206.87207.05208.37
3762006.05.02 10:39modify97.00206.87207.06208.37
3772006.05.02 10:39modify97.00206.87207.07208.37
3782006.05.02 10:39modify97.00206.87207.08208.37
3792006.05.02 10:39modify97.00206.87207.09208.37
3802006.05.02 11:27modify97.00206.87207.10208.37
3812006.05.02 11:27modify97.00206.87207.11208.37
3822006.05.02 11:27modify97.00206.87207.12208.37
3832006.05.02 11:27modify97.00206.87207.13208.37
3842006.05.02 11:27modify97.00206.87207.14208.37
3852006.05.02 11:28modify97.00206.87207.15208.37
3862006.05.02 11:28modify97.00206.87207.16208.37
3872006.05.02 11:28modify97.00206.87207.17208.37
3882006.05.02 11:35modify97.00206.87207.18208.37
3892006.05.02 11:35modify97.00206.87207.19208.37
3902006.05.02 11:36modify97.00206.87207.20208.37
3912006.05.02 11:36modify97.00206.87207.21208.37
3922006.05.02 11:36modify97.00206.87207.22208.37
3932006.05.02 11:36modify97.00206.87207.23208.37
3942006.05.02 11:36modify97.00206.87207.24208.37
3952006.05.02 11:36modify97.00206.87207.25208.37
3962006.05.02 11:36modify97.00206.87207.26208.37
3972006.05.02 11:36modify97.00206.87207.27208.37
3982006.05.02 11:37modify97.00206.87207.28208.37
3992006.05.02 11:37modify97.00206.87207.29208.37
4002006.05.02 11:37modify97.00206.87207.30208.37
4012006.05.02 11:37modify97.00206.87207.31208.37
4022006.05.02 11:37modify97.00206.87207.32208.37
4032006.05.02 11:37modify97.00206.87207.33208.37
4042006.05.02 11:37modify97.00206.87207.34208.37
4052006.05.02 11:37modify97.00206.87207.35208.37
4062006.05.02 11:38modify97.00206.87207.36208.37
4072006.05.02 11:38t/p97.00208.37207.36208.379288.1483744.36
4082006.05.10 12:28buy107.00206.090.00207.59
4092006.05.11 12:17modify107.00206.09206.10207.59
4102006.05.11 12:17modify107.00206.09206.11207.59
4112006.05.11 12:17modify107.00206.09206.12207.59
4122006.05.11 12:18modify107.00206.09206.13207.59
4132006.05.11 12:18modify107.00206.09206.14207.59
4142006.05.11 12:18modify107.00206.09206.15207.59
4152006.05.11 12:18modify107.00206.09206.16207.59
4162006.05.11 12:18modify107.00206.09206.17207.59
4172006.05.11 12:18modify107.00206.09206.18207.59
4182006.05.11 12:19modify107.00206.09206.19207.59
4192006.05.11 12:19modify107.00206.09206.20207.59
4202006.05.11 12:19modify107.00206.09206.21207.59
4212006.05.11 12:19modify107.00206.09206.22207.59
4222006.05.11 12:26modify107.00206.09206.23207.59
4232006.05.11 12:26modify107.00206.09206.24207.59
4242006.05.11 12:26modify107.00206.09206.25207.59
4252006.05.11 12:26modify107.00206.09206.26207.59
4262006.05.11 12:27modify107.00206.09206.27207.59
4272006.05.11 12:27modify107.00206.09206.28207.59
4282006.05.11 12:27modify107.00206.09206.29207.59
4292006.05.11 12:27modify107.00206.09206.30207.59
4302006.05.11 12:27modify107.00206.09206.31207.59
4312006.05.11 12:28modify107.00206.09206.32207.59
4322006.05.11 12:28modify107.00206.09206.33207.59
4332006.05.11 12:28modify107.00206.09206.34207.59
4342006.05.11 12:28modify107.00206.09206.35207.59
4352006.05.11 12:28modify107.00206.09206.36207.59
4362006.05.11 12:29modify107.00206.09206.37207.59
4372006.05.11 12:29modify107.00206.09206.38207.59
4382006.05.11 12:29modify107.00206.09206.39207.59
4392006.05.11 12:36modify107.00206.09206.40207.59
4402006.05.11 12:36modify107.00206.09206.41207.59
4412006.05.11 12:36modify107.00206.09206.42207.59
4422006.05.11 12:37modify107.00206.09206.43207.59
4432006.05.11 12:37modify107.00206.09206.44207.59
4442006.05.11 12:37modify107.00206.09206.45207.59
4452006.05.11 12:37modify107.00206.09206.46207.59
4462006.05.11 12:37modify107.00206.09206.47207.59
4472006.05.11 12:38modify107.00206.09206.48207.59
4482006.05.11 12:38modify107.00206.09206.49207.59
4492006.05.11 12:38modify107.00206.09206.50207.59
4502006.05.11 12:38modify107.00206.09206.51207.59
4512006.05.11 12:38modify107.00206.09206.52207.59
4522006.05.11 12:39modify107.00206.09206.53207.59
4532006.05.11 12:39modify107.00206.09206.54207.59
4542006.05.11 12:39modify107.00206.09206.55207.59
4552006.05.11 13:01modify107.00206.09206.56207.59
4562006.05.11 13:01modify107.00206.09206.57207.59
4572006.05.11 13:02modify107.00206.09206.58207.59
4582006.05.11 13:02t/p107.00207.59206.58207.598944.5292688.88
4592006.06.29 16:38buy117.00210.630.00212.13
4602006.06.30 18:36modify117.00210.63210.64212.13
4612006.06.30 18:36modify117.00210.63210.65212.13
4622006.06.30 18:36modify117.00210.63210.66212.13
4632006.06.30 18:36modify117.00210.63210.67212.13
4642006.06.30 18:37modify117.00210.63210.68212.13
4652006.06.30 18:37modify117.00210.63210.69212.13
4662006.06.30 18:37modify117.00210.63210.70212.13
4672006.06.30 18:37modify117.00210.63210.71212.13
4682006.06.30 18:37modify117.00210.63210.72212.13
4692006.06.30 18:37modify117.00210.63210.73212.13
4702006.06.30 18:38modify117.00210.63210.74212.13
4712006.06.30 18:38modify117.00210.63210.75212.13
4722006.06.30 18:38modify117.00210.63210.76212.13
4732006.07.03 02:39s/l117.00210.76210.76212.13894.7793583.65
4742006.07.10 06:28buy127.00210.430.00211.93
4752006.07.12 10:36modify127.00210.43210.44211.93
4762006.07.12 10:36modify127.00210.43210.45211.93
4772006.07.12 10:36modify127.00210.43210.46211.93
4782006.07.12 10:36modify127.00210.43210.47211.93
4792006.07.12 10:37modify127.00210.43210.48211.93
4802006.07.12 10:37modify127.00210.43210.49211.93
4812006.07.12 10:37modify127.00210.43210.50211.93
4822006.07.12 10:37modify127.00210.43210.51211.93
4832006.07.12 10:37modify127.00210.43210.52211.93
4842006.07.12 10:37modify127.00210.43210.53211.93
4852006.07.12 10:38modify127.00210.43210.54211.93
4862006.07.12 10:38modify127.00210.43210.55211.93
4872006.07.12 10:38modify127.00210.43210.56211.93
4882006.07.12 10:38modify127.00210.43210.57211.93
4892006.07.12 11:01modify127.00210.43210.58211.93
4902006.07.12 11:01modify127.00210.43210.59211.93
4912006.07.12 11:01modify127.00210.43210.60211.93
4922006.07.12 11:02modify127.00210.43210.61211.93
4932006.07.12 11:02modify127.00210.43210.62211.93
4942006.07.12 11:02modify127.00210.43210.63211.93
4952006.07.12 11:02modify127.00210.43210.64211.93
4962006.07.12 11:02modify127.00210.43210.65211.93
4972006.07.12 11:03modify127.00210.43210.66211.93
4982006.07.12 11:03modify127.00210.43210.67211.93
4992006.07.12 11:03modify127.00210.43210.68211.93
5002006.07.12 11:03modify127.00210.43210.69211.93
5012006.07.12 11:04modify127.00210.43210.70211.93
5022006.07.12 11:04modify127.00210.43210.71211.93
5032006.07.12 11:04modify127.00210.43210.72211.93
5042006.07.12 11:12modify127.00210.43210.73211.93
5052006.07.12 11:13modify127.00210.43210.74211.93
5062006.07.12 11:13modify127.00210.43210.75211.93
5072006.07.12 11:13modify127.00210.43210.76211.93
5082006.07.12 11:14modify127.00210.43210.77211.93
5092006.07.12 12:37modify127.00210.43210.78211.93
5102006.07.12 12:37modify127.00210.43210.79211.93
5112006.07.12 12:37modify127.00210.43210.80211.93
5122006.07.12 12:37modify127.00210.43210.81211.93
5132006.07.12 12:38modify127.00210.43210.82211.93
5142006.07.12 12:38modify127.00210.43210.83211.93
5152006.07.12 12:38modify127.00210.43210.84211.93
5162006.07.12 13:01modify127.00210.43210.85211.93
5172006.07.12 13:02modify127.00210.43210.86211.93
5182006.07.12 13:02modify127.00210.43210.87211.93
5192006.07.12 13:02modify127.00210.43210.88211.93
5202006.07.12 13:03modify127.00210.43210.89211.93
5212006.07.12 13:03modify127.00210.43210.90211.93
5222006.07.12 13:03modify127.00210.43210.91211.93
5232006.07.12 13:04modify127.00210.43210.92211.93
5242006.07.12 13:04t/p127.00211.93210.92211.938875.80102459.44
5252006.07.28 18:37buy137.00213.870.00215.37
5262006.08.01 17:19modify137.00213.87213.88215.37
5272006.08.01 17:26modify137.00213.87213.89215.37
5282006.08.01 17:26modify137.00213.87213.90215.37
5292006.08.01 17:26modify137.00213.87213.91215.37
5302006.08.01 17:26modify137.00213.87213.92215.37
5312006.08.01 17:27modify137.00213.87213.93215.37
5322006.08.01 17:27modify137.00213.87213.94215.37
5332006.08.01 17:27modify137.00213.87213.95215.37
5342006.08.01 17:27modify137.00213.87213.96215.37
5352006.08.01 17:27modify137.00213.87213.97215.37
5362006.08.01 17:28modify137.00213.87213.98215.37
5372006.08.01 17:28modify137.00213.87213.99215.37
5382006.08.01 17:28modify137.00213.87214.00215.37
5392006.08.01 17:28modify137.00213.87214.01215.37
5402006.08.01 17:28modify137.00213.87214.02215.37
5412006.08.01 17:29modify137.00213.87214.03215.37
5422006.08.01 17:29modify137.00213.87214.04215.37
5432006.08.01 17:36modify137.00213.87214.05215.37
5442006.08.01 17:36modify137.00213.87214.06215.37
5452006.08.01 17:36modify137.00213.87214.07215.37
5462006.08.01 17:36modify137.00213.87214.08215.37
5472006.08.01 17:37modify137.00213.87214.09215.37
5482006.08.01 17:37modify137.00213.87214.10215.37
5492006.08.01 17:37modify137.00213.87214.11215.37
5502006.08.01 17:37modify137.00213.87214.12215.37
5512006.08.01 17:37modify137.00213.87214.13215.37
5522006.08.01 17:38modify137.00213.87214.14215.37
5532006.08.01 17:38modify137.00213.87214.15215.37
5542006.08.01 17:38modify137.00213.87214.16215.37
5552006.08.01 17:38modify137.00213.87214.17215.37
5562006.08.01 17:38modify137.00213.87214.18215.37
5572006.08.01 17:39modify137.00213.87214.19215.37
5582006.08.01 17:39modify137.00213.87214.20215.37
5592006.08.01 18:38modify137.00213.87214.21215.37
5602006.08.01 18:38modify137.00213.87214.22215.37
5612006.08.01 18:38modify137.00213.87214.23215.37
5622006.08.01 18:39modify137.00213.87214.24215.37
5632006.08.01 18:39modify137.00213.87214.25215.37
5642006.08.02 15:36modify137.00213.87214.26215.37
5652006.08.02 15:36modify137.00213.87214.27215.37
5662006.08.02 15:36modify137.00213.87214.28215.37
5672006.08.02 15:37modify137.00213.87214.29215.37
5682006.08.02 15:37modify137.00213.87214.30215.37
5692006.08.02 15:37modify137.00213.87214.31215.37
5702006.08.02 15:38modify137.00213.87214.32215.37
5712006.08.02 15:38modify137.00213.87214.33215.37
5722006.08.02 15:38modify137.00213.87214.34215.37
5732006.08.02 15:39modify137.00213.87214.35215.37
5742006.08.02 16:14modify137.00213.87214.36215.37
5752006.08.03 03:39t/p137.00215.37214.36215.379150.69111610.13
5762006.08.18 12:18buy147.00218.290.00219.79
5772006.08.21 14:36modify147.00218.29218.30219.79
5782006.08.21 14:36modify147.00218.29218.31219.79
5792006.08.21 14:37modify147.00218.29218.32219.79
5802006.08.21 14:37modify147.00218.29218.33219.79
5812006.08.21 14:37modify147.00218.29218.34219.79
5822006.08.21 14:38modify147.00218.29218.35219.79
5832006.08.21 14:38modify147.00218.29218.36219.79
5842006.08.21 14:38modify147.00218.29218.37219.79
5852006.08.21 14:39modify147.00218.29218.38219.79
5862006.08.21 14:39modify147.00218.29218.39219.79
5872006.08.21 14:39modify147.00218.29218.40219.79
5882006.08.21 15:26modify147.00218.29218.41219.79
5892006.08.21 15:26modify147.00218.29218.42219.79
5902006.08.21 15:26modify147.00218.29218.43219.79
5912006.08.21 15:26modify147.00218.29218.44219.79
5922006.08.21 15:27modify147.00218.29218.45219.79
5932006.08.21 15:27modify147.00218.29218.46219.79
5942006.08.21 15:27modify147.00218.29218.47219.79
5952006.08.21 15:27modify147.00218.29218.48219.79
5962006.08.21 15:28modify147.00218.29218.49219.79
5972006.08.21 15:28modify147.00218.29218.50219.79
5982006.08.21 15:28modify147.00218.29218.51219.79
5992006.08.21 15:28modify147.00218.29218.52219.79
6002006.08.21 15:29modify147.00218.29218.53219.79
6012006.08.21 15:29modify147.00218.29218.54219.79
6022006.08.21 15:36modify147.00218.29218.55219.79
6032006.08.21 15:36modify147.00218.29218.56219.79
6042006.08.21 15:36modify147.00218.29218.57219.79
6052006.08.21 15:37modify147.00218.29218.58219.79
6062006.08.21 15:37modify147.00218.29218.59219.79
6072006.08.21 15:37modify147.00218.29218.60219.79
6082006.08.21 15:37modify147.00218.29218.61219.79
6092006.08.21 15:38modify147.00218.29218.62219.79
6102006.08.21 15:38modify147.00218.29218.63219.79
6112006.08.21 15:38modify147.00218.29218.64219.79
6122006.08.21 15:38modify147.00218.29218.65219.79
6132006.08.21 15:38modify147.00218.29218.66219.79
6142006.08.21 15:39modify147.00218.29218.67219.79
6152006.08.21 15:39modify147.00218.29218.68219.79
6162006.08.21 17:36modify147.00218.29218.69219.79
6172006.08.21 17:36modify147.00218.29218.70219.79
6182006.08.21 17:36modify147.00218.29218.71219.79
6192006.08.21 17:37modify147.00218.29218.72219.79
6202006.08.21 17:37modify147.00218.29218.73219.79
6212006.08.21 17:37modify147.00218.29218.74219.79
6222006.08.21 17:38modify147.00218.29218.75219.79
6232006.08.21 17:38modify147.00218.29218.76219.79
6242006.08.21 17:38modify147.00218.29218.77219.79
6252006.08.21 17:38modify147.00218.29218.78219.79
6262006.08.21 17:39t/p147.00219.79218.78219.798807.07120417.21
6272006.09.05 10:28buy157.00219.910.00221.41
6282006.09.12 19:36modify157.00219.91219.92221.41
6292006.09.12 19:36modify157.00219.91219.93221.41
6302006.09.12 19:37modify157.00219.91219.94221.41
6312006.09.12 19:37modify157.00219.91219.95221.41
6322006.09.12 19:37modify157.00219.91219.96221.41
6332006.09.12 19:38modify157.00219.91219.97221.41
6342006.09.12 19:38modify157.00219.91219.98221.41
6352006.09.12 19:39modify157.00219.91219.99221.41
6362006.09.12 19:39modify157.00219.91220.00221.41
6372006.09.12 20:36modify157.00219.91220.01221.41
6382006.09.12 20:37modify157.00219.91220.02221.41
6392006.09.12 20:38modify157.00219.91220.03221.41
6402006.09.12 20:39modify157.00219.91220.04221.41
6412006.09.12 21:18modify157.00219.91220.05221.41
6422006.09.12 21:18modify157.00219.91220.06221.41
6432006.09.12 21:19modify157.00219.91220.07221.41
6442006.09.12 21:26modify157.00219.91220.08221.41
6452006.09.12 21:26modify157.00219.91220.09221.41
6462006.09.12 21:27modify157.00219.91220.10221.41
6472006.09.12 21:27modify157.00219.91220.11221.41
6482006.09.12 21:28modify157.00219.91220.12221.41
6492006.09.12 21:28modify157.00219.91220.13221.41
6502006.09.12 21:36modify157.00219.91220.14221.41
6512006.09.12 21:36modify157.00219.91220.15221.41
6522006.09.12 21:37modify157.00219.91220.16221.41
6532006.09.12 21:37modify157.00219.91220.17221.41
6542006.09.12 21:37modify157.00219.91220.18221.41
6552006.09.12 21:38modify157.00219.91220.19221.41
6562006.09.12 21:38modify157.00219.91220.20221.41
6572006.09.13 18:38s/l157.00220.20220.20221.412239.20122656.40
6582006.11.14 16:27buy167.00223.110.00224.61
6592006.11.20 17:29modify167.00223.11223.12224.61
6602006.11.20 17:36modify167.00223.11223.13224.61
6612006.11.20 17:36modify167.00223.11223.14224.61
6622006.11.20 17:37modify167.00223.11223.15224.61
6632006.11.20 17:38modify167.00223.11223.16224.61
6642006.11.20 17:38modify167.00223.11223.17224.61
6652006.11.20 17:39modify167.00223.11223.18224.61
6662006.11.21 09:37modify167.00223.11223.19224.61
6672006.11.21 09:37modify167.00223.11223.20224.61
6682006.11.21 09:38modify167.00223.11223.21224.61
6692006.11.21 09:38modify167.00223.11223.22224.61
6702006.11.21 09:39modify167.00223.11223.23224.61
6712006.11.21 13:00modify167.00223.11223.24224.61
6722006.11.21 13:12modify167.00223.11223.25224.61
6732006.11.21 13:13modify167.00223.11223.26224.61
6742006.11.22 15:36s/l167.00223.26223.26224.611423.63124080.03
6752006.11.23 11:36buy177.00222.800.00224.30
6762006.11.24 10:48modify177.00222.80222.81224.30
6772006.11.24 10:48modify177.00222.80222.82224.30
6782006.11.24 10:48modify177.00222.80222.83224.30
6792006.11.24 10:48modify177.00222.80222.84224.30
6802006.11.24 10:50modify177.00222.80222.85224.30
6812006.11.24 11:00modify177.00222.80222.86224.30
6822006.11.24 11:00modify177.00222.80222.87224.30
6832006.11.24 11:00modify177.00222.80222.88224.30
6842006.11.24 11:05modify177.00222.80222.89224.30
6852006.11.24 11:06modify177.00222.80222.90224.30
6862006.11.24 11:06modify177.00222.80222.91224.30
6872006.11.24 19:06modify177.00222.80222.92224.30
6882006.11.27 00:18modify177.00222.80222.93224.30
6892006.11.27 00:19modify177.00222.80222.94224.30
6902006.11.27 00:20modify177.00222.80222.96224.30
6912006.11.27 01:30modify177.00222.80222.97224.30
6922006.11.27 01:43modify177.00222.80222.98224.30
6932006.11.27 01:43modify177.00222.80222.99224.30
6942006.11.27 01:43modify177.00222.80223.00224.30
6952006.11.27 01:44modify177.00222.80223.01224.30
6962006.11.27 01:44modify177.00222.80223.02224.30
6972006.11.27 01:48modify177.00222.80223.03224.30
6982006.11.27 01:48modify177.00222.80223.04224.30
6992006.11.27 01:48modify177.00222.80223.05224.30
7002006.11.27 01:49modify177.00222.80223.06224.30
7012006.11.27 01:49modify177.00222.80223.07224.30
7022006.11.27 01:49modify177.00222.80223.08224.30
7032006.11.27 02:18modify177.00222.80223.09224.30
7042006.11.27 02:18modify177.00222.80223.10224.30
7052006.11.27 02:19modify177.00222.80223.11224.30
7062006.11.27 02:19modify177.00222.80223.12224.30
7072006.11.27 02:19modify177.00222.80223.13224.30
7082006.11.27 02:39modify177.00222.80223.14224.30
7092006.11.27 02:39modify177.00222.80223.15224.30
7102006.11.27 02:39modify177.00222.80223.16224.30
7112006.11.27 02:40modify177.00222.80223.17224.30
7122006.11.27 02:43modify177.00222.80223.18224.30
7132006.11.27 02:43modify177.00222.80223.19224.30
7142006.11.27 02:43modify177.00222.80223.20224.30
7152006.11.27 02:44modify177.00222.80223.21224.30
7162006.11.27 02:44modify177.00222.80223.22224.30
7172006.11.27 02:44modify177.00222.80223.23224.30
7182006.11.27 02:48modify177.00222.80223.24224.30
7192006.11.27 02:48modify177.00222.80223.25224.30
7202006.11.27 02:49modify177.00222.80223.26224.30
7212006.11.27 02:49modify177.00222.80223.27224.30
7222006.11.27 02:49modify177.00222.80223.28224.30
7232006.11.27 03:14modify177.00222.80223.29224.30
7242006.11.27 03:17t/p177.00224.30223.29224.308875.79132955.81
7252007.01.05 00:55buy187.00231.150.00232.65
7262007.01.11 10:04modify187.00231.15231.17232.65
7272007.01.11 10:05modify187.00231.15231.18232.65
7282007.01.11 10:06modify187.00231.15231.19232.65
7292007.01.11 10:06modify187.00231.15231.20232.65
7302007.01.11 10:06modify187.00231.15231.22232.65
7312007.01.11 10:06modify187.00231.15231.23232.65
7322007.01.11 10:07modify187.00231.15231.24232.65
7332007.01.11 10:07modify187.00231.15231.25232.65
7342007.01.11 10:07modify187.00231.15231.26232.65
7352007.01.11 10:07modify187.00231.15231.27232.65
7362007.01.11 10:09modify187.00231.15231.28232.65
7372007.01.11 10:09modify187.00231.15231.29232.65
7382007.01.11 10:09modify187.00231.15231.30232.65
7392007.01.11 10:09modify187.00231.15231.31232.65
7402007.01.11 10:09modify187.00231.15231.32232.65
7412007.01.11 10:09modify187.00231.15231.33232.65
7422007.01.11 10:09modify187.00231.15231.34232.65
7432007.01.11 10:10modify187.00231.15231.35232.65
7442007.01.11 10:21modify187.00231.15231.36232.65
7452007.01.11 10:21modify187.00231.15231.37232.65
7462007.01.11 10:21modify187.00231.15231.38232.65
7472007.01.11 10:21modify187.00231.15231.39232.65
7482007.01.11 10:22modify187.00231.15231.40232.65
7492007.01.11 10:22modify187.00231.15231.41232.65
7502007.01.11 10:22modify187.00231.15231.42232.65
7512007.01.11 10:24modify187.00231.15231.43232.65
7522007.01.11 10:24modify187.00231.15231.44232.65
7532007.01.11 10:24modify187.00231.15231.45232.65
7542007.01.11 10:24modify187.00231.15231.46232.65
7552007.01.11 10:24modify187.00231.15231.47232.65
7562007.01.11 10:24modify187.00231.15231.48232.65
7572007.01.11 10:24modify187.00231.15231.49232.65
7582007.01.11 10:30modify187.00231.15231.50232.65
7592007.01.11 10:34modify187.00231.15231.51232.65
7602007.01.11 10:34modify187.00231.15231.52232.65
7612007.01.11 10:34modify187.00231.15231.53232.65
7622007.01.11 10:36modify187.00231.15231.54232.65
7632007.01.11 10:36modify187.00231.15231.55232.65
7642007.01.11 10:36modify187.00231.15231.56232.65
7652007.01.11 10:37modify187.00231.15231.57232.65
7662007.01.11 10:37modify187.00231.15231.58232.65
7672007.01.11 10:37modify187.00231.15231.59232.65
7682007.01.11 10:37modify187.00231.15231.60232.65
7692007.01.11 10:39modify187.00231.15231.61232.65
7702007.01.11 10:39modify187.00231.15231.62232.65
7712007.01.11 10:39modify187.00231.15231.63232.65
7722007.01.11 10:39modify187.00231.15231.64232.65
7732007.01.11 10:39t/p187.00232.65231.64232.659150.69142106.50
7742007.01.25 07:59buy197.00236.660.00238.16
7752007.01.25 10:26modify197.00236.66236.67238.16
7762007.01.25 10:27modify197.00236.66236.68238.16
7772007.01.25 10:27modify197.00236.66236.69238.16
7782007.01.25 10:27modify197.00236.66236.70238.16
7792007.01.25 10:28modify197.00236.66236.71238.16
7802007.01.25 10:28modify197.00236.66236.72238.16
7812007.01.25 10:28modify197.00236.66236.73238.16
7822007.01.25 10:28modify197.00236.66236.74238.16
7832007.01.25 10:29modify197.00236.66236.75238.16
7842007.01.25 10:29modify197.00236.66236.76238.16
7852007.01.25 10:29modify197.00236.66236.77238.16
7862007.01.25 10:30modify197.00236.66236.78238.16
7872007.01.25 10:30modify197.00236.66236.79238.16
7882007.01.25 10:30modify197.00236.66236.80238.16
7892007.01.25 10:30modify197.00236.66236.81238.16
7902007.01.25 10:31modify197.00236.66236.82238.16
7912007.01.25 10:31modify197.00236.66236.83238.16
7922007.01.25 10:31modify197.00236.66236.84238.16
7932007.01.25 10:32modify197.00236.66236.85238.16
7942007.01.25 10:32modify197.00236.66236.86238.16
7952007.01.25 10:32modify197.00236.66236.87238.16
7962007.01.25 10:33modify197.00236.66236.88238.16
7972007.01.25 10:33modify197.00236.66236.89238.16
7982007.01.25 10:33modify197.00236.66236.90238.16
7992007.01.25 10:33modify197.00236.66236.91238.16
8002007.01.25 10:34modify197.00236.66236.92238.16
8012007.01.25 10:34modify197.00236.66236.93238.16
8022007.01.25 10:34modify197.00236.66236.94238.16
8032007.01.25 10:35modify197.00236.66236.95238.16
8042007.01.25 10:35modify197.00236.66236.96238.16
8052007.01.25 10:35modify197.00236.66236.97238.16
8062007.01.25 10:35modify197.00236.66236.98238.16
8072007.01.25 10:36modify197.00236.66236.99238.16
8082007.01.25 10:36modify197.00236.66237.00238.16
8092007.01.25 14:23modify197.00236.66237.01238.16
8102007.01.25 14:24modify197.00236.66237.02238.16
8112007.01.25 14:24modify197.00236.66237.03238.16
8122007.01.25 14:24modify197.00236.66237.04238.16
8132007.01.25 14:25modify197.00236.66237.05238.16
8142007.01.25 14:25modify197.00236.66237.06238.16
8152007.01.25 14:25modify197.00236.66237.07238.16
8162007.01.25 14:26modify197.00236.66237.08238.16
8172007.01.25 14:26modify197.00236.66237.09238.16
8182007.01.25 14:26modify197.00236.66237.10238.16
8192007.01.25 14:27modify197.00236.66237.11238.16
8202007.01.25 14:27modify197.00236.66237.12238.16
8212007.01.25 14:27modify197.00236.66237.13238.16
8222007.01.25 14:28modify197.00236.66237.14238.16
8232007.01.25 14:28modify197.00236.66237.15238.16
8242007.01.25 14:28t/p197.00238.16237.15238.168738.35150844.85
8252007.01.31 10:36buy207.00236.980.00238.48
8262007.02.02 13:09modify207.00236.98236.99238.48
8272007.02.02 13:09modify207.00236.98237.00238.48
8282007.02.02 13:10modify207.00236.98237.01238.48
8292007.02.02 13:10modify207.00236.98237.02238.48
8302007.02.02 13:11modify207.00236.98237.03238.48
8312007.02.02 13:11modify207.00236.98237.04238.48
8322007.02.02 13:12modify207.00236.98237.05238.48
8332007.02.02 13:12modify207.00236.98237.06238.48
8342007.02.02 13:13modify207.00236.98237.07238.48
8352007.02.02 13:13modify207.00236.98237.08238.48
8362007.02.02 13:14modify207.00236.98237.09238.48
8372007.02.02 13:14modify207.00236.98237.10238.48
8382007.02.02 13:15modify207.00236.98237.11238.48
8392007.02.02 13:15modify207.00236.98237.12238.48
8402007.02.02 13:15modify207.00236.98237.13238.48
8412007.02.02 13:16modify207.00236.98237.14238.48
8422007.02.02 13:17modify207.00236.98237.15238.48
8432007.02.02 13:17modify207.00236.98237.16238.48
8442007.02.02 13:17modify207.00236.98237.17238.48
8452007.02.02 13:18modify207.00236.98237.18238.48
8462007.02.02 13:44modify207.00236.98237.19238.48
8472007.02.02 13:45modify207.00236.98237.20238.48
8482007.02.02 13:45modify207.00236.98237.21238.48
8492007.02.02 13:46modify207.00236.98237.22238.48
8502007.02.02 13:47modify207.00236.98237.23238.48
8512007.02.02 13:47modify207.00236.98237.24238.48
8522007.02.02 13:48modify207.00236.98237.25238.48
8532007.02.02 13:48modify207.00236.98237.26238.48
8542007.02.02 13:49modify207.00236.98237.27238.48
8552007.02.02 13:50modify207.00236.98237.28238.48
8562007.02.02 13:50modify207.00236.98237.29238.48
8572007.02.02 13:51modify207.00236.98237.30238.48
8582007.02.02 13:51modify207.00236.98237.31238.48
8592007.02.02 13:52modify207.00236.98237.32238.48
8602007.02.02 13:53modify207.00236.98237.33238.48
8612007.02.02 13:53modify207.00236.98237.34238.48
8622007.02.02 13:54modify207.00236.98237.35238.48
8632007.02.02 13:54modify207.00236.98237.36238.48
8642007.02.02 13:55modify207.00236.98237.37238.48
8652007.02.02 13:55modify207.00236.98237.38238.48
8662007.02.02 13:56modify207.00236.98237.39238.48
8672007.02.02 13:57modify207.00236.98237.40238.48
8682007.02.02 13:57modify207.00236.98237.41238.48
8692007.02.02 13:58modify207.00236.98237.42238.48
8702007.02.02 14:24modify207.00236.98237.43238.48
8712007.02.02 14:25modify207.00236.98237.44238.48
8722007.02.02 14:26modify207.00236.98237.45238.48
8732007.02.02 14:26modify207.00236.98237.46238.48
8742007.02.02 14:27modify207.00236.98237.47238.48
8752007.02.02 14:27t/p207.00238.48237.47238.489013.24159858.10
8762007.02.05 13:51buy217.00236.230.00237.73
8772007.02.06 18:35modify217.00236.23236.24237.73
8782007.02.06 18:36modify217.00236.23236.25237.73
8792007.02.06 18:36modify217.00236.23236.26237.73
8802007.02.06 18:37modify217.00236.23236.27237.73
8812007.02.06 18:37modify217.00236.23236.28237.73
8822007.02.07 09:46modify217.00236.23236.29237.73
8832007.02.07 09:47modify217.00236.23236.30237.73
8842007.02.07 09:48modify217.00236.23236.31237.73
8852007.02.07 09:48modify217.00236.23236.32237.73
8862007.02.07 09:49modify217.00236.23236.33237.73
8872007.02.07 09:50modify217.00236.23236.34237.73
8882007.02.07 09:51modify217.00236.23236.35237.73
8892007.02.07 09:51modify217.00236.23236.36237.73
8902007.02.07 09:52modify217.00236.23236.37237.73
8912007.02.07 09:53modify217.00236.23236.38237.73
8922007.02.07 09:54modify217.00236.23236.39237.73
8932007.02.07 09:55modify217.00236.23236.40237.73
8942007.02.07 09:55modify217.00236.23236.41237.73
8952007.02.07 09:56modify217.00236.23236.42237.73
8962007.02.07 09:57modify217.00236.23236.43237.73
8972007.02.07 10:24modify217.00236.23236.44237.73
8982007.02.07 10:25modify217.00236.23236.45237.73
8992007.02.07 10:26modify217.00236.23236.46237.73
9002007.02.07 10:27modify217.00236.23236.47237.73
9012007.02.07 10:28modify217.00236.23236.48237.73
9022007.02.07 10:28modify217.00236.23236.49237.73
9032007.02.07 10:29modify217.00236.23236.50237.73
9042007.02.07 10:30modify217.00236.23236.51237.73
9052007.02.07 10:31modify217.00236.23236.52237.73
9062007.02.07 10:32modify217.00236.23236.53237.73
9072007.02.07 10:32modify217.00236.23236.54237.73
9082007.02.07 10:33modify217.00236.23236.55237.73
9092007.02.07 10:34modify217.00236.23236.56237.73
9102007.02.07 10:35modify217.00236.23236.57237.73
9112007.02.07 10:36modify217.00236.23236.58237.73
9122007.02.07 10:36modify217.00236.23236.59237.73
9132007.02.07 10:37modify217.00236.23236.60237.73
9142007.02.07 13:10modify217.00236.23236.61237.73
9152007.02.07 13:11modify217.00236.23236.62237.73
9162007.02.07 13:12modify217.00236.23236.63237.73
9172007.02.07 13:12modify217.00236.23236.64237.73
9182007.02.07 13:13modify217.00236.23236.65237.73
9192007.02.07 13:14modify217.00236.23236.66237.73
9202007.02.07 13:15modify217.00236.23236.67237.73
9212007.02.07 13:16modify217.00236.23236.68237.73
9222007.02.07 13:16modify217.00236.23236.69237.73
9232007.02.07 13:17modify217.00236.23236.70237.73
9242007.02.07 13:18modify217.00236.23236.71237.73
9252007.02.07 13:45modify217.00236.23236.72237.73
9262007.02.07 13:46t/p217.00237.73236.72237.738875.79168733.88
9272007.02.15 17:51buy227.00234.070.00235.57
9282007.02.20 18:33modify227.00234.07234.08235.57
9292007.02.20 18:34modify227.00234.07234.09235.57
9302007.02.20 18:34modify227.00234.07234.10235.57
9312007.02.20 18:35modify227.00234.07234.11235.57
9322007.02.20 18:36modify227.00234.07234.12235.57
9332007.02.21 01:57modify227.00234.07234.13235.57
9342007.02.21 01:58modify227.00234.07234.14235.57
9352007.02.21 01:58modify227.00234.07234.15235.57
9362007.02.21 01:59modify227.00234.07234.16235.57
9372007.02.21 02:25modify227.00234.07234.17235.57
9382007.02.21 02:25modify227.00234.07234.18235.57
9392007.02.21 02:26modify227.00234.07234.19235.57
9402007.02.21 02:26modify227.00234.07234.20235.57
9412007.02.21 02:27modify227.00234.07234.21235.57
9422007.02.21 02:27modify227.00234.07234.22235.57
9432007.02.21 02:28modify227.00234.07234.23235.57
9442007.02.21 02:29modify227.00234.07234.24235.57
9452007.02.21 02:29modify227.00234.07234.25235.57
9462007.02.21 02:30modify227.00234.07234.26235.57
9472007.02.21 02:30modify227.00234.07234.27235.57
9482007.02.21 02:31modify227.00234.07234.28235.57
9492007.02.21 02:31modify227.00234.07234.29235.57
9502007.02.21 02:32modify227.00234.07234.30235.57
9512007.02.21 02:33modify227.00234.07234.31235.57
9522007.02.21 02:33modify227.00234.07234.32235.57
9532007.02.21 02:34modify227.00234.07234.33235.57
9542007.02.21 02:34modify227.00234.07234.34235.57
9552007.02.21 02:35modify227.00234.07234.35235.57
9562007.02.21 02:35modify227.00234.07234.36235.57
9572007.02.21 02:36modify227.00234.07234.37235.57
9582007.02.21 02:36modify227.00234.07234.38235.57
9592007.02.21 02:37modify227.00234.07234.39235.57
9602007.02.21 02:38modify227.00234.07234.40235.57
9612007.02.21 02:38modify227.00234.07234.41235.57
9622007.02.21 02:39modify227.00234.07234.42235.57
9632007.02.21 04:15modify227.00234.07234.43235.57
9642007.02.21 04:15modify227.00234.07234.44235.57
9652007.02.21 04:16modify227.00234.07234.45235.57
9662007.02.21 04:16modify227.00234.07234.46235.57
9672007.02.21 04:17modify227.00234.07234.47235.57
9682007.02.21 04:17modify227.00234.07234.48235.57
9692007.02.21 04:18modify227.00234.07234.49235.57
9702007.02.21 04:18modify227.00234.07234.50235.57
9712007.02.21 04:19modify227.00234.07234.51235.57
9722007.02.21 04:50modify227.00234.07234.52235.57
9732007.02.21 04:50modify227.00234.07234.53235.57
9742007.02.21 04:51modify227.00234.07234.54235.57
9752007.02.21 04:51modify227.00234.07234.55235.57
9762007.02.21 04:52modify227.00234.07234.56235.57
9772007.02.21 04:53t/p227.00235.57234.56235.579013.24177747.12
9782007.02.27 13:11buy237.00234.550.00236.05
9792007.04.11 08:40modify237.00234.55234.56236.05
9802007.04.11 08:40modify237.00234.55234.59236.05
9812007.04.11 08:42modify237.00234.55234.62236.05
9822007.04.11 08:42modify237.00234.55234.64236.05
9832007.04.11 08:59modify237.00234.55234.65236.05
9842007.04.11 08:59modify237.00234.55234.66236.05
9852007.04.11 09:00modify237.00234.55234.67236.05
9862007.04.11 09:01modify237.00234.55234.68236.05
9872007.04.11 09:03modify237.00234.55234.69236.05
9882007.04.11 09:03modify237.00234.55234.70236.05
9892007.04.11 09:03modify237.00234.55234.72236.05
9902007.04.11 09:03modify237.00234.55234.73236.05
9912007.04.11 09:11modify237.00234.55234.74236.05
9922007.04.11 09:12modify237.00234.55234.75236.05
9932007.04.11 09:12modify237.00234.55234.79236.05
9942007.04.11 09:12modify237.00234.55234.84236.05
9952007.04.11 09:12modify237.00234.55234.88236.05
9962007.04.11 09:13modify237.00234.55234.89236.05
9972007.04.11 09:14modify237.00234.55234.92236.05
9982007.04.11 09:44modify237.00234.55234.93236.05
9992007.04.11 09:44modify237.00234.55234.94236.05
10002007.04.11 09:49modify237.00234.55234.96236.05
10012007.04.11 09:49modify237.00234.55234.99236.05
10022007.04.11 10:14modify237.00234.55235.00236.05
10032007.04.11 10:17modify237.00234.55235.03236.05
10042007.04.11 10:18t/p237.00236.05235.03236.0511693.45189440.57