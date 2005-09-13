|Simbol
|GBPJPY (Great Britan vs Japanise Yen)
|Periode
|4 Jam (H4) 2005.08.26 20:00 - 2007.05.04 00:00 (2004.12.01 - 2007.05.04)
|Model
|Setiap Tick (Berdasarkan Frame terkecil dari setiap fraksi interpolasi)
|Parameter
|MagicNumber=0; SignalMail=false; EachTickMode=true; Lots=7; Slippage=3; StopLossMode=false; StopLoss=30; TakeProfitMode=true; TakeProfit=150; TrailingStopMode=true; TrailingStop=100;
|Bar yang digunakan
|2741
|Model Tick
|5775610
|Kualitas Model
|54.62%
|Deposit Awal
|10000.00
|Total Net Laba
|179440.57
|Total Laba
|179440.57
|Total Rugi
|0.00
|Faktor Profit
|PayOff yang diharapkan
|7801.76
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|0.00 (0.00%)
|Relative drawdown
|0.00% (0.00)
|Total transaksi
|23
|Posisi Sell (menang %)
|0 (0.00%)
|Posisi Beli (menang %)
|23 (100.00%)
|Laba Transaksi (% dari total)
|23 (100.00%)
|Rugi Transaksi (% dari total)
|0 (0.00%)
|Paling Besar
|Transaksi Laba
|13480.25
|Transaksi Rugi
|0.00
|Rata-Rata
|Transaksi Laba
|7801.76
|Transaksi Rugi
|0.00
|Maximum
|Laba konsekutif (Laba berdasarkan uang)
|23 (179440.57)
|Rugi konsekutif (Rugi berdasarkan uang)
|0 (0.00)
|Maximum
|Laba konsekutif (Hitung dari kemenangan)
|179440.57 (23)
|Rugi konsekutif (hitung dari kekalahan)
|0.00 (0)
|Rata-Rata
|Laba konsekutif
|23
|Rugi konsekutif
|0
|#
|Waktu
|Tipe
|Order
|Lots
|Harga
|Stop Loss
|Take Profit
|Laba
|Balance
|1
|2005.09.12 15:37
|buy
|1
|7.00
|200.33
|0.00
|201.83
|2
|2005.09.13 11:16
|modify
|1
|7.00
|200.33
|200.34
|201.83
|3
|2005.09.13 11:16
|modify
|1
|7.00
|200.33
|200.35
|201.83
|4
|2005.09.13 11:17
|modify
|1
|7.00
|200.33
|200.36
|201.83
|5
|2005.09.13 11:17
|modify
|1
|7.00
|200.33
|200.37
|201.83
|6
|2005.09.13 11:17
|modify
|1
|7.00
|200.33
|200.38
|201.83
|7
|2005.09.13 11:17
|modify
|1
|7.00
|200.33
|200.39
|201.83
|8
|2005.09.13 11:17
|modify
|1
|7.00
|200.33
|200.40
|201.83
|9
|2005.09.13 11:17
|modify
|1
|7.00
|200.33
|200.41
|201.83
|10
|2005.09.13 11:17
|modify
|1
|7.00
|200.33
|200.42
|201.83
|11
|2005.09.13 11:18
|modify
|1
|7.00
|200.33
|200.43
|201.83
|12
|2005.09.13 11:18
|modify
|1
|7.00
|200.33
|200.44
|201.83
|13
|2005.09.13 11:18
|modify
|1
|7.00
|200.33
|200.45
|201.83
|14
|2005.09.13 11:18
|modify
|1
|7.00
|200.33
|200.46
|201.83
|15
|2005.09.13 11:18
|modify
|1
|7.00
|200.33
|200.47
|201.83
|16
|2005.09.13 11:26
|modify
|1
|7.00
|200.33
|200.48
|201.83
|17
|2005.09.13 11:26
|modify
|1
|7.00
|200.33
|200.49
|201.83
|18
|2005.09.13 11:26
|modify
|1
|7.00
|200.33
|200.50
|201.83
|19
|2005.09.13 11:26
|modify
|1
|7.00
|200.33
|200.51
|201.83
|20
|2005.09.13 11:26
|modify
|1
|7.00
|200.33
|200.52
|201.83
|21
|2005.09.13 11:26
|modify
|1
|7.00
|200.33
|200.53
|201.83
|22
|2005.09.13 11:27
|modify
|1
|7.00
|200.33
|200.54
|201.83
|23
|2005.09.13 11:27
|modify
|1
|7.00
|200.33
|200.55
|201.83
|24
|2005.09.13 11:27
|modify
|1
|7.00
|200.33
|200.56
|201.83
|25
|2005.09.13 11:27
|modify
|1
|7.00
|200.33
|200.57
|201.83
|26
|2005.09.13 11:27
|modify
|1
|7.00
|200.33
|200.58
|201.83
|27
|2005.09.13 11:27
|modify
|1
|7.00
|200.33
|200.59
|201.83
|28
|2005.09.13 11:28
|modify
|1
|7.00
|200.33
|200.60
|201.83
|29
|2005.09.13 11:28
|modify
|1
|7.00
|200.33
|200.61
|201.83
|30
|2005.09.13 11:28
|modify
|1
|7.00
|200.33
|200.62
|201.83
|31
|2005.09.13 11:28
|modify
|1
|7.00
|200.33
|200.63
|201.83
|32
|2005.09.13 11:35
|modify
|1
|7.00
|200.33
|200.64
|201.83
|33
|2005.09.13 11:36
|modify
|1
|7.00
|200.33
|200.65
|201.83
|34
|2005.09.13 11:36
|modify
|1
|7.00
|200.33
|200.66
|201.83
|35
|2005.09.13 11:36
|modify
|1
|7.00
|200.33
|200.67
|201.83
|36
|2005.09.13 11:36
|modify
|1
|7.00
|200.33
|200.68
|201.83
|37
|2005.09.13 11:36
|modify
|1
|7.00
|200.33
|200.69
|201.83
|38
|2005.09.13 11:37
|modify
|1
|7.00
|200.33
|200.70
|201.83
|39
|2005.09.13 11:37
|modify
|1
|7.00
|200.33
|200.71
|201.83
|40
|2005.09.13 11:37
|modify
|1
|7.00
|200.33
|200.72
|201.83
|41
|2005.09.13 11:37
|modify
|1
|7.00
|200.33
|200.73
|201.83
|42
|2005.09.13 11:37
|modify
|1
|7.00
|200.33
|200.74
|201.83
|43
|2005.09.13 11:37
|modify
|1
|7.00
|200.33
|200.75
|201.83
|44
|2005.09.13 11:38
|modify
|1
|7.00
|200.33
|200.76
|201.83
|45
|2005.09.13 11:38
|modify
|1
|7.00
|200.33
|200.77
|201.83
|46
|2005.09.13 11:38
|modify
|1
|7.00
|200.33
|200.78
|201.83
|47
|2005.09.13 11:38
|modify
|1
|7.00
|200.33
|200.79
|201.83
|48
|2005.09.13 12:26
|modify
|1
|7.00
|200.33
|200.80
|201.83
|49
|2005.09.13 12:26
|modify
|1
|7.00
|200.33
|200.81
|201.83
|50
|2005.09.13 12:26
|modify
|1
|7.00
|200.33
|200.82
|201.83
|51
|2005.09.13 12:26
|t/p
|1
|7.00
|201.83
|200.82
|201.83
|8807.07
|18807.07
|52
|2005.09.15 12:28
|buy
|2
|7.00
|199.80
|0.00
|201.30
|53
|2005.09.16 13:28
|modify
|2
|7.00
|199.80
|199.81
|201.30
|54
|2005.09.16 13:28
|modify
|2
|7.00
|199.80
|199.82
|201.30
|55
|2005.09.16 13:28
|modify
|2
|7.00
|199.80
|199.83
|201.30
|56
|2005.09.16 13:36
|modify
|2
|7.00
|199.80
|199.84
|201.30
|57
|2005.09.16 13:36
|modify
|2
|7.00
|199.80
|199.85
|201.30
|58
|2005.09.16 13:36
|modify
|2
|7.00
|199.80
|199.86
|201.30
|59
|2005.09.16 13:36
|modify
|2
|7.00
|199.80
|199.87
|201.30
|60
|2005.09.16 13:37
|modify
|2
|7.00
|199.80
|199.88
|201.30
|61
|2005.09.16 13:37
|modify
|2
|7.00
|199.80
|199.89
|201.30
|62
|2005.09.16 13:37
|modify
|2
|7.00
|199.80
|199.90
|201.30
|63
|2005.09.16 13:37
|modify
|2
|7.00
|199.80
|199.91
|201.30
|64
|2005.09.16 13:38
|modify
|2
|7.00
|199.80
|199.92
|201.30
|65
|2005.09.16 13:38
|modify
|2
|7.00
|199.80
|199.93
|201.30
|66
|2005.09.16 13:38
|modify
|2
|7.00
|199.80
|199.94
|201.30
|67
|2005.09.16 13:38
|modify
|2
|7.00
|199.80
|199.95
|201.30
|68
|2005.09.16 13:38
|modify
|2
|7.00
|199.80
|199.96
|201.30
|69
|2005.09.16 19:37
|modify
|2
|7.00
|199.80
|199.97
|201.30
|70
|2005.09.16 19:38
|modify
|2
|7.00
|199.80
|199.98
|201.30
|71
|2005.09.16 19:38
|modify
|2
|7.00
|199.80
|199.99
|201.30
|72
|2005.09.16 19:39
|modify
|2
|7.00
|199.80
|200.00
|201.30
|73
|2005.09.16 19:39
|modify
|2
|7.00
|199.80
|200.01
|201.30
|74
|2005.09.16 20:28
|modify
|2
|7.00
|199.80
|200.02
|201.30
|75
|2005.09.16 20:29
|modify
|2
|7.00
|199.80
|200.03
|201.30
|76
|2005.09.16 20:36
|modify
|2
|7.00
|199.80
|200.04
|201.30
|77
|2005.09.16 20:37
|modify
|2
|7.00
|199.80
|200.05
|201.30
|78
|2005.09.16 20:37
|modify
|2
|7.00
|199.80
|200.06
|201.30
|79
|2005.09.16 20:38
|modify
|2
|7.00
|199.80
|200.07
|201.30
|80
|2005.09.16 20:39
|modify
|2
|7.00
|199.80
|200.08
|201.30
|81
|2005.09.16 21:07
|modify
|2
|7.00
|199.80
|200.09
|201.30
|82
|2005.09.16 21:08
|modify
|2
|7.00
|199.80
|200.10
|201.30
|83
|2005.09.16 21:16
|modify
|2
|7.00
|199.80
|200.11
|201.30
|84
|2005.09.16 21:17
|modify
|2
|7.00
|199.80
|200.12
|201.30
|85
|2005.09.16 21:17
|modify
|2
|7.00
|199.80
|200.13
|201.30
|86
|2005.09.16 21:17
|modify
|2
|7.00
|199.80
|200.14
|201.30
|87
|2005.09.16 21:17
|modify
|2
|7.00
|199.80
|200.15
|201.30
|88
|2005.09.16 21:17
|modify
|2
|7.00
|199.80
|200.16
|201.30
|89
|2005.09.16 21:18
|modify
|2
|7.00
|199.80
|200.17
|201.30
|90
|2005.09.16 21:18
|modify
|2
|7.00
|199.80
|200.18
|201.30
|91
|2005.09.16 21:18
|modify
|2
|7.00
|199.80
|200.19
|201.30
|92
|2005.09.16 21:18
|modify
|2
|7.00
|199.80
|200.20
|201.30
|93
|2005.09.16 21:18
|modify
|2
|7.00
|199.80
|200.21
|201.30
|94
|2005.09.16 21:19
|modify
|2
|7.00
|199.80
|200.22
|201.30
|95
|2005.09.16 21:19
|modify
|2
|7.00
|199.80
|200.23
|201.30
|96
|2005.09.16 21:26
|modify
|2
|7.00
|199.80
|200.24
|201.30
|97
|2005.09.16 21:26
|modify
|2
|7.00
|199.80
|200.25
|201.30
|98
|2005.09.16 21:26
|modify
|2
|7.00
|199.80
|200.26
|201.30
|99
|2005.09.16 21:27
|modify
|2
|7.00
|199.80
|200.27
|201.30
|100
|2005.09.16 21:27
|modify
|2
|7.00
|199.80
|200.28
|201.30
|101
|2005.09.16 21:27
|modify
|2
|7.00
|199.80
|200.29
|201.30
|102
|2005.09.16 21:27
|t/p
|2
|7.00
|201.30
|200.29
|201.30
|8807.07
|27614.15
|103
|2005.09.23 12:18
|buy
|3
|7.00
|199.24
|0.00
|200.74
|104
|2005.09.27 18:37
|modify
|3
|7.00
|199.24
|199.25
|200.74
|105
|2005.09.27 18:37
|modify
|3
|7.00
|199.24
|199.26
|200.74
|106
|2005.09.27 18:38
|modify
|3
|7.00
|199.24
|199.27
|200.74
|107
|2005.09.27 18:38
|modify
|3
|7.00
|199.24
|199.28
|200.74
|108
|2005.09.27 19:00
|modify
|3
|7.00
|199.24
|199.29
|200.74
|109
|2005.09.27 19:00
|modify
|3
|7.00
|199.24
|199.30
|200.74
|110
|2005.09.27 19:00
|modify
|3
|7.00
|199.24
|199.31
|200.74
|111
|2005.09.27 19:01
|modify
|3
|7.00
|199.24
|199.32
|200.74
|112
|2005.09.27 19:01
|modify
|3
|7.00
|199.24
|199.33
|200.74
|113
|2005.09.27 19:01
|modify
|3
|7.00
|199.24
|199.34
|200.74
|114
|2005.09.27 19:01
|modify
|3
|7.00
|199.24
|199.35
|200.74
|115
|2005.09.27 19:02
|modify
|3
|7.00
|199.24
|199.36
|200.74
|116
|2005.09.27 19:02
|modify
|3
|7.00
|199.24
|199.37
|200.74
|117
|2005.09.27 19:02
|modify
|3
|7.00
|199.24
|199.38
|200.74
|118
|2005.09.27 19:03
|modify
|3
|7.00
|199.24
|199.39
|200.74
|119
|2005.09.27 19:03
|modify
|3
|7.00
|199.24
|199.40
|200.74
|120
|2005.09.27 19:03
|modify
|3
|7.00
|199.24
|199.41
|200.74
|121
|2005.09.27 19:03
|modify
|3
|7.00
|199.24
|199.42
|200.74
|122
|2005.09.27 19:04
|modify
|3
|7.00
|199.24
|199.43
|200.74
|123
|2005.09.27 19:04
|modify
|3
|7.00
|199.24
|199.44
|200.74
|124
|2005.09.27 19:12
|modify
|3
|7.00
|199.24
|199.45
|200.74
|125
|2005.09.27 19:13
|modify
|3
|7.00
|199.24
|199.46
|200.74
|126
|2005.09.28 16:38
|s/l
|3
|7.00
|199.46
|199.46
|200.74
|1487.80
|29101.95
|127
|2005.10.11 11:13
|buy
|4
|7.00
|199.26
|0.00
|200.76
|128
|2005.10.12 14:17
|modify
|4
|7.00
|199.26
|199.27
|200.76
|129
|2005.10.12 14:18
|modify
|4
|7.00
|199.26
|199.28
|200.76
|130
|2005.10.12 14:18
|modify
|4
|7.00
|199.26
|199.29
|200.76
|131
|2005.10.12 14:18
|modify
|4
|7.00
|199.26
|199.30
|200.76
|132
|2005.10.12 14:18
|modify
|4
|7.00
|199.26
|199.31
|200.76
|133
|2005.10.12 14:18
|modify
|4
|7.00
|199.26
|199.32
|200.76
|134
|2005.10.12 14:26
|modify
|4
|7.00
|199.26
|199.33
|200.76
|135
|2005.10.12 14:26
|modify
|4
|7.00
|199.26
|199.34
|200.76
|136
|2005.10.12 14:26
|modify
|4
|7.00
|199.26
|199.35
|200.76
|137
|2005.10.12 14:27
|modify
|4
|7.00
|199.26
|199.36
|200.76
|138
|2005.10.12 14:27
|modify
|4
|7.00
|199.26
|199.37
|200.76
|139
|2005.10.12 14:27
|modify
|4
|7.00
|199.26
|199.38
|200.76
|140
|2005.10.12 14:28
|modify
|4
|7.00
|199.26
|199.39
|200.76
|141
|2005.10.12 14:28
|modify
|4
|7.00
|199.26
|199.40
|200.76
|142
|2005.10.12 14:28
|modify
|4
|7.00
|199.26
|199.41
|200.76
|143
|2005.10.12 14:28
|modify
|4
|7.00
|199.26
|199.42
|200.76
|144
|2005.10.12 14:36
|modify
|4
|7.00
|199.26
|199.43
|200.76
|145
|2005.10.12 14:36
|modify
|4
|7.00
|199.26
|199.44
|200.76
|146
|2005.10.12 14:36
|modify
|4
|7.00
|199.26
|199.45
|200.76
|147
|2005.10.12 14:36
|modify
|4
|7.00
|199.26
|199.46
|200.76
|148
|2005.10.12 14:37
|modify
|4
|7.00
|199.26
|199.47
|200.76
|149
|2005.10.12 14:37
|modify
|4
|7.00
|199.26
|199.48
|200.76
|150
|2005.10.12 14:37
|modify
|4
|7.00
|199.26
|199.49
|200.76
|151
|2005.10.12 14:38
|modify
|4
|7.00
|199.26
|199.50
|200.76
|152
|2005.10.12 14:38
|modify
|4
|7.00
|199.26
|199.51
|200.76
|153
|2005.10.12 14:38
|modify
|4
|7.00
|199.26
|199.52
|200.76
|154
|2005.10.12 15:38
|modify
|4
|7.00
|199.26
|199.53
|200.76
|155
|2005.10.12 15:38
|modify
|4
|7.00
|199.26
|199.54
|200.76
|156
|2005.10.12 15:39
|modify
|4
|7.00
|199.26
|199.55
|200.76
|157
|2005.10.12 19:13
|modify
|4
|7.00
|199.26
|199.56
|200.76
|158
|2005.10.13 03:00
|modify
|4
|7.00
|199.26
|199.57
|200.76
|159
|2005.10.13 03:01
|modify
|4
|7.00
|199.26
|199.58
|200.76
|160
|2005.10.13 03:02
|modify
|4
|7.00
|199.26
|199.59
|200.76
|161
|2005.10.13 03:03
|modify
|4
|7.00
|199.26
|199.60
|200.76
|162
|2005.10.13 03:04
|modify
|4
|7.00
|199.26
|199.61
|200.76
|163
|2005.10.13 03:13
|modify
|4
|7.00
|199.26
|199.62
|200.76
|164
|2005.10.13 03:14
|modify
|4
|7.00
|199.26
|199.63
|200.76
|165
|2005.10.13 11:39
|modify
|4
|7.00
|199.26
|199.64
|200.76
|166
|2005.10.13 11:39
|modify
|4
|7.00
|199.26
|199.65
|200.76
|167
|2005.10.13 12:02
|modify
|4
|7.00
|199.26
|199.66
|200.76
|168
|2005.10.13 12:03
|modify
|4
|7.00
|199.26
|199.67
|200.76
|169
|2005.10.13 12:03
|modify
|4
|7.00
|199.26
|199.68
|200.76
|170
|2005.10.13 12:03
|modify
|4
|7.00
|199.26
|199.69
|200.76
|171
|2005.10.13 12:04
|modify
|4
|7.00
|199.26
|199.70
|200.76
|172
|2005.10.13 12:12
|modify
|4
|7.00
|199.26
|199.71
|200.76
|173
|2005.10.13 12:13
|modify
|4
|7.00
|199.26
|199.72
|200.76
|174
|2005.10.13 13:27
|modify
|4
|7.00
|199.26
|199.73
|200.76
|175
|2005.10.13 13:27
|modify
|4
|7.00
|199.26
|199.74
|200.76
|176
|2005.10.13 13:27
|modify
|4
|7.00
|199.26
|199.75
|200.76
|177
|2005.10.13 13:28
|t/p
|4
|7.00
|200.76
|199.75
|200.76
|9013.24
|38115.19
|178
|2005.11.08 17:36
|buy
|5
|7.00
|204.12
|0.00
|205.62
|179
|2005.11.10 01:26
|modify
|5
|7.00
|204.12
|204.13
|205.62
|180
|2005.11.10 01:26
|modify
|5
|7.00
|204.12
|204.14
|205.62
|181
|2005.11.10 01:26
|modify
|5
|7.00
|204.12
|204.15
|205.62
|182
|2005.11.10 01:27
|modify
|5
|7.00
|204.12
|204.16
|205.62
|183
|2005.11.10 01:27
|modify
|5
|7.00
|204.12
|204.17
|205.62
|184
|2005.11.10 01:27
|modify
|5
|7.00
|204.12
|204.18
|205.62
|185
|2005.11.10 01:28
|modify
|5
|7.00
|204.12
|204.19
|205.62
|186
|2005.11.10 01:28
|modify
|5
|7.00
|204.12
|204.20
|205.62
|187
|2005.11.10 01:28
|modify
|5
|7.00
|204.12
|204.21
|205.62
|188
|2005.11.10 01:29
|modify
|5
|7.00
|204.12
|204.22
|205.62
|189
|2005.11.10 01:29
|modify
|5
|7.00
|204.12
|204.23
|205.62
|190
|2005.11.10 01:29
|modify
|5
|7.00
|204.12
|204.24
|205.62
|191
|2005.11.10 01:30
|modify
|5
|7.00
|204.12
|204.25
|205.62
|192
|2005.11.10 01:36
|modify
|5
|7.00
|204.12
|204.26
|205.62
|193
|2005.11.10 01:36
|modify
|5
|7.00
|204.12
|204.27
|205.62
|194
|2005.11.10 01:36
|modify
|5
|7.00
|204.12
|204.28
|205.62
|195
|2005.11.10 01:37
|modify
|5
|7.00
|204.12
|204.29
|205.62
|196
|2005.11.10 01:37
|modify
|5
|7.00
|204.12
|204.30
|205.62
|197
|2005.11.10 01:37
|modify
|5
|7.00
|204.12
|204.31
|205.62
|198
|2005.11.10 01:37
|modify
|5
|7.00
|204.12
|204.32
|205.62
|199
|2005.11.10 01:38
|modify
|5
|7.00
|204.12
|204.33
|205.62
|200
|2005.11.10 01:38
|modify
|5
|7.00
|204.12
|204.34
|205.62
|201
|2005.11.10 01:38
|modify
|5
|7.00
|204.12
|204.35
|205.62
|202
|2005.11.10 01:39
|modify
|5
|7.00
|204.12
|204.36
|205.62
|203
|2005.11.10 01:39
|modify
|5
|7.00
|204.12
|204.37
|205.62
|204
|2005.11.10 01:40
|modify
|5
|7.00
|204.12
|204.38
|205.62
|205
|2005.11.10 10:36
|modify
|5
|7.00
|204.12
|204.39
|205.62
|206
|2005.11.10 10:37
|modify
|5
|7.00
|204.12
|204.40
|205.62
|207
|2005.11.10 10:37
|modify
|5
|7.00
|204.12
|204.41
|205.62
|208
|2005.11.10 10:37
|modify
|5
|7.00
|204.12
|204.42
|205.62
|209
|2005.11.10 10:37
|modify
|5
|7.00
|204.12
|204.43
|205.62
|210
|2005.11.10 10:37
|modify
|5
|7.00
|204.12
|204.44
|205.62
|211
|2005.11.10 10:38
|modify
|5
|7.00
|204.12
|204.45
|205.62
|212
|2005.11.10 10:38
|modify
|5
|7.00
|204.12
|204.46
|205.62
|213
|2005.11.10 10:38
|modify
|5
|7.00
|204.12
|204.47
|205.62
|214
|2005.11.10 10:38
|modify
|5
|7.00
|204.12
|204.48
|205.62
|215
|2005.11.10 10:39
|modify
|5
|7.00
|204.12
|204.49
|205.62
|216
|2005.11.10 11:39
|modify
|5
|7.00
|204.12
|204.50
|205.62
|217
|2005.11.10 12:18
|modify
|5
|7.00
|204.12
|204.51
|205.62
|218
|2005.11.10 12:18
|modify
|5
|7.00
|204.12
|204.52
|205.62
|219
|2005.11.10 12:19
|modify
|5
|7.00
|204.12
|204.53
|205.62
|220
|2005.11.10 12:19
|modify
|5
|7.00
|204.12
|204.54
|205.62
|221
|2005.11.10 12:19
|modify
|5
|7.00
|204.12
|204.55
|205.62
|222
|2005.11.10 12:26
|modify
|5
|7.00
|204.12
|204.56
|205.62
|223
|2005.11.10 12:26
|modify
|5
|7.00
|204.12
|204.57
|205.62
|224
|2005.11.10 12:27
|modify
|5
|7.00
|204.12
|204.58
|205.62
|225
|2005.11.10 12:27
|modify
|5
|7.00
|204.12
|204.59
|205.62
|226
|2005.11.10 12:28
|modify
|5
|7.00
|204.12
|204.60
|205.62
|227
|2005.11.10 12:28
|modify
|5
|7.00
|204.12
|204.61
|205.62
|228
|2005.11.10 12:29
|t/p
|5
|7.00
|205.62
|204.61
|205.62
|9013.24
|47128.43
|229
|2005.11.17 10:39
|buy
|6
|7.00
|203.82
|0.00
|205.32
|230
|2005.11.21 05:37
|modify
|6
|7.00
|203.82
|203.83
|205.32
|231
|2005.11.21 05:37
|modify
|6
|7.00
|203.82
|203.84
|205.32
|232
|2005.11.21 05:38
|modify
|6
|7.00
|203.82
|203.85
|205.32
|233
|2005.11.21 05:39
|modify
|6
|7.00
|203.82
|203.86
|205.32
|234
|2005.11.21 06:36
|modify
|6
|7.00
|203.82
|203.87
|205.32
|235
|2005.11.21 06:37
|modify
|6
|7.00
|203.82
|203.88
|205.32
|236
|2005.11.21 06:37
|modify
|6
|7.00
|203.82
|203.89
|205.32
|237
|2005.11.21 06:38
|modify
|6
|7.00
|203.82
|203.90
|205.32
|238
|2005.11.21 06:38
|modify
|6
|7.00
|203.82
|203.91
|205.32
|239
|2005.11.21 06:39
|modify
|6
|7.00
|203.82
|203.92
|205.32
|240
|2005.11.21 07:26
|modify
|6
|7.00
|203.82
|203.93
|205.32
|241
|2005.11.21 07:27
|modify
|6
|7.00
|203.82
|203.94
|205.32
|242
|2005.11.21 07:28
|modify
|6
|7.00
|203.82
|203.95
|205.32
|243
|2005.11.21 07:29
|modify
|6
|7.00
|203.82
|203.96
|205.32
|244
|2005.11.21 07:36
|modify
|6
|7.00
|203.82
|203.97
|205.32
|245
|2005.11.21 07:37
|modify
|6
|7.00
|203.82
|203.98
|205.32
|246
|2005.11.21 07:38
|modify
|6
|7.00
|203.82
|203.99
|205.32
|247
|2005.11.21 07:38
|modify
|6
|7.00
|203.82
|204.00
|205.32
|248
|2005.11.21 07:39
|modify
|6
|7.00
|203.82
|204.01
|205.32
|249
|2005.11.21 08:00
|modify
|6
|7.00
|203.82
|204.02
|205.32
|250
|2005.11.21 08:00
|modify
|6
|7.00
|203.82
|204.03
|205.32
|251
|2005.11.21 08:12
|modify
|6
|7.00
|203.82
|204.04
|205.32
|252
|2005.11.21 08:13
|modify
|6
|7.00
|203.82
|204.05
|205.32
|253
|2005.11.21 08:14
|modify
|6
|7.00
|203.82
|204.06
|205.32
|254
|2005.11.21 17:28
|s/l
|6
|7.00
|204.06
|204.06
|205.32
|1535.59
|48664.02
|255
|2005.12.14 16:17
|buy
|7
|7.00
|208.79
|0.00
|210.29
|256
|2006.02.01 18:03
|modify
|7
|7.00
|208.79
|208.80
|210.29
|257
|2006.02.01 18:03
|modify
|7
|7.00
|208.79
|208.81
|210.29
|258
|2006.02.01 18:03
|modify
|7
|7.00
|208.79
|208.82
|210.29
|259
|2006.02.01 18:04
|modify
|7
|7.00
|208.79
|208.83
|210.29
|260
|2006.02.01 18:04
|modify
|7
|7.00
|208.79
|208.84
|210.29
|261
|2006.02.01 18:04
|modify
|7
|7.00
|208.79
|208.85
|210.29
|262
|2006.02.01 18:04
|modify
|7
|7.00
|208.79
|208.86
|210.29
|263
|2006.02.01 18:12
|modify
|7
|7.00
|208.79
|208.87
|210.29
|264
|2006.02.01 18:12
|modify
|7
|7.00
|208.79
|208.88
|210.29
|265
|2006.02.01 18:13
|modify
|7
|7.00
|208.79
|208.89
|210.29
|266
|2006.02.01 18:13
|modify
|7
|7.00
|208.79
|208.90
|210.29
|267
|2006.02.02 03:39
|modify
|7
|7.00
|208.79
|208.91
|210.29
|268
|2006.02.02 03:39
|modify
|7
|7.00
|208.79
|208.92
|210.29
|269
|2006.02.02 04:13
|modify
|7
|7.00
|208.79
|208.93
|210.29
|270
|2006.02.02 07:26
|modify
|7
|7.00
|208.79
|208.94
|210.29
|271
|2006.02.02 07:26
|modify
|7
|7.00
|208.79
|208.95
|210.29
|272
|2006.02.02 07:26
|modify
|7
|7.00
|208.79
|208.96
|210.29
|273
|2006.02.02 07:26
|modify
|7
|7.00
|208.79
|208.97
|210.29
|274
|2006.02.02 07:27
|modify
|7
|7.00
|208.79
|208.98
|210.29
|275
|2006.02.02 07:27
|modify
|7
|7.00
|208.79
|208.99
|210.29
|276
|2006.02.02 07:27
|modify
|7
|7.00
|208.79
|209.00
|210.29
|277
|2006.02.02 07:27
|modify
|7
|7.00
|208.79
|209.01
|210.29
|278
|2006.02.02 07:28
|modify
|7
|7.00
|208.79
|209.02
|210.29
|279
|2006.02.02 07:28
|modify
|7
|7.00
|208.79
|209.03
|210.29
|280
|2006.02.02 07:28
|modify
|7
|7.00
|208.79
|209.04
|210.29
|281
|2006.02.02 07:36
|modify
|7
|7.00
|208.79
|209.05
|210.29
|282
|2006.02.02 07:36
|modify
|7
|7.00
|208.79
|209.06
|210.29
|283
|2006.02.02 07:36
|modify
|7
|7.00
|208.79
|209.07
|210.29
|284
|2006.02.02 07:36
|modify
|7
|7.00
|208.79
|209.08
|210.29
|285
|2006.02.02 07:37
|modify
|7
|7.00
|208.79
|209.09
|210.29
|286
|2006.02.02 07:37
|modify
|7
|7.00
|208.79
|209.10
|210.29
|287
|2006.02.02 07:37
|modify
|7
|7.00
|208.79
|209.11
|210.29
|288
|2006.02.02 07:37
|modify
|7
|7.00
|208.79
|209.12
|210.29
|289
|2006.02.02 07:38
|modify
|7
|7.00
|208.79
|209.13
|210.29
|290
|2006.02.02 07:38
|modify
|7
|7.00
|208.79
|209.14
|210.29
|291
|2006.02.02 07:38
|modify
|7
|7.00
|208.79
|209.15
|210.29
|292
|2006.02.02 09:29
|modify
|7
|7.00
|208.79
|209.16
|210.29
|293
|2006.02.02 09:36
|modify
|7
|7.00
|208.79
|209.17
|210.29
|294
|2006.02.02 09:36
|modify
|7
|7.00
|208.79
|209.18
|210.29
|295
|2006.02.02 09:36
|modify
|7
|7.00
|208.79
|209.19
|210.29
|296
|2006.02.02 09:37
|modify
|7
|7.00
|208.79
|209.20
|210.29
|297
|2006.02.02 09:37
|modify
|7
|7.00
|208.79
|209.21
|210.29
|298
|2006.02.02 09:38
|modify
|7
|7.00
|208.79
|209.22
|210.29
|299
|2006.02.02 09:38
|modify
|7
|7.00
|208.79
|209.23
|210.29
|300
|2006.02.02 09:38
|modify
|7
|7.00
|208.79
|209.24
|210.29
|301
|2006.02.02 09:39
|modify
|7
|7.00
|208.79
|209.25
|210.29
|302
|2006.02.02 10:38
|modify
|7
|7.00
|208.79
|209.26
|210.29
|303
|2006.02.02 10:38
|modify
|7
|7.00
|208.79
|209.27
|210.29
|304
|2006.02.02 10:38
|modify
|7
|7.00
|208.79
|209.28
|210.29
|305
|2006.02.02 10:39
|t/p
|7
|7.00
|210.29
|209.28
|210.29
|12311.96
|60975.97
|306
|2006.02.07 10:36
|buy
|8
|7.00
|206.81
|0.00
|208.31
|307
|2006.04.13 11:36
|modify
|8
|7.00
|206.81
|206.82
|208.31
|308
|2006.04.13 11:37
|modify
|8
|7.00
|206.81
|206.83
|208.31
|309
|2006.04.13 11:37
|modify
|8
|7.00
|206.81
|206.84
|208.31
|310
|2006.04.13 11:38
|modify
|8
|7.00
|206.81
|206.85
|208.31
|311
|2006.04.13 11:38
|modify
|8
|7.00
|206.81
|206.86
|208.31
|312
|2006.04.13 11:39
|modify
|8
|7.00
|206.81
|206.87
|208.31
|313
|2006.04.13 14:38
|modify
|8
|7.00
|206.81
|206.88
|208.31
|314
|2006.04.13 14:38
|modify
|8
|7.00
|206.81
|206.89
|208.31
|315
|2006.04.13 14:39
|modify
|8
|7.00
|206.81
|206.90
|208.31
|316
|2006.04.13 15:01
|modify
|8
|7.00
|206.81
|206.91
|208.31
|317
|2006.04.13 15:02
|modify
|8
|7.00
|206.81
|206.92
|208.31
|318
|2006.04.13 15:03
|modify
|8
|7.00
|206.81
|206.93
|208.31
|319
|2006.04.13 15:03
|modify
|8
|7.00
|206.81
|206.94
|208.31
|320
|2006.04.13 15:12
|modify
|8
|7.00
|206.81
|206.95
|208.31
|321
|2006.04.13 15:13
|modify
|8
|7.00
|206.81
|206.96
|208.31
|322
|2006.04.17 00:38
|modify
|8
|7.00
|206.81
|206.97
|208.31
|323
|2006.04.17 00:39
|modify
|8
|7.00
|206.81
|206.98
|208.31
|324
|2006.04.17 05:38
|modify
|8
|7.00
|206.81
|206.99
|208.31
|325
|2006.04.17 05:39
|modify
|8
|7.00
|206.81
|207.00
|208.31
|326
|2006.04.17 13:27
|modify
|8
|7.00
|206.81
|207.01
|208.31
|327
|2006.04.17 13:28
|modify
|8
|7.00
|206.81
|207.02
|208.31
|328
|2006.04.17 13:29
|modify
|8
|7.00
|206.81
|207.03
|208.31
|329
|2006.04.17 13:36
|modify
|8
|7.00
|206.81
|207.04
|208.31
|330
|2006.04.17 13:37
|modify
|8
|7.00
|206.81
|207.05
|208.31
|331
|2006.04.17 13:37
|modify
|8
|7.00
|206.81
|207.06
|208.31
|332
|2006.04.17 13:38
|modify
|8
|7.00
|206.81
|207.07
|208.31
|333
|2006.04.17 14:18
|modify
|8
|7.00
|206.81
|207.08
|208.31
|334
|2006.04.17 14:18
|modify
|8
|7.00
|206.81
|207.09
|208.31
|335
|2006.04.17 14:18
|modify
|8
|7.00
|206.81
|207.10
|208.31
|336
|2006.04.17 14:19
|modify
|8
|7.00
|206.81
|207.11
|208.31
|337
|2006.04.17 14:19
|modify
|8
|7.00
|206.81
|207.12
|208.31
|338
|2006.04.17 14:19
|modify
|8
|7.00
|206.81
|207.13
|208.31
|339
|2006.04.17 14:26
|modify
|8
|7.00
|206.81
|207.14
|208.31
|340
|2006.04.17 14:26
|modify
|8
|7.00
|206.81
|207.15
|208.31
|341
|2006.04.17 14:26
|modify
|8
|7.00
|206.81
|207.16
|208.31
|342
|2006.04.17 14:26
|modify
|8
|7.00
|206.81
|207.17
|208.31
|343
|2006.04.17 14:27
|modify
|8
|7.00
|206.81
|207.18
|208.31
|344
|2006.04.17 14:27
|modify
|8
|7.00
|206.81
|207.19
|208.31
|345
|2006.04.17 14:27
|modify
|8
|7.00
|206.81
|207.20
|208.31
|346
|2006.04.17 14:27
|modify
|8
|7.00
|206.81
|207.21
|208.31
|347
|2006.04.17 14:28
|modify
|8
|7.00
|206.81
|207.22
|208.31
|348
|2006.04.17 14:28
|modify
|8
|7.00
|206.81
|207.23
|208.31
|349
|2006.04.17 14:28
|modify
|8
|7.00
|206.81
|207.24
|208.31
|350
|2006.04.17 14:28
|modify
|8
|7.00
|206.81
|207.25
|208.31
|351
|2006.04.17 14:28
|modify
|8
|7.00
|206.81
|207.26
|208.31
|352
|2006.04.17 14:29
|modify
|8
|7.00
|206.81
|207.27
|208.31
|353
|2006.04.17 14:36
|modify
|8
|7.00
|206.81
|207.28
|208.31
|354
|2006.04.17 14:36
|modify
|8
|7.00
|206.81
|207.29
|208.31
|355
|2006.04.17 14:36
|modify
|8
|7.00
|206.81
|207.30
|208.31
|356
|2006.04.17 14:36
|t/p
|8
|7.00
|208.31
|207.30
|208.31
|13480.25
|74456.23
|357
|2006.04.24 00:00
|buy
|9
|7.00
|206.87
|0.00
|208.37
|358
|2006.05.02 10:28
|modify
|9
|7.00
|206.87
|206.88
|208.37
|359
|2006.05.02 10:29
|modify
|9
|7.00
|206.87
|206.89
|208.37
|360
|2006.05.02 10:29
|modify
|9
|7.00
|206.87
|206.90
|208.37
|361
|2006.05.02 10:29
|modify
|9
|7.00
|206.87
|206.91
|208.37
|362
|2006.05.02 10:29
|modify
|9
|7.00
|206.87
|206.92
|208.37
|363
|2006.05.02 10:36
|modify
|9
|7.00
|206.87
|206.93
|208.37
|364
|2006.05.02 10:36
|modify
|9
|7.00
|206.87
|206.94
|208.37
|365
|2006.05.02 10:36
|modify
|9
|7.00
|206.87
|206.95
|208.37
|366
|2006.05.02 10:36
|modify
|9
|7.00
|206.87
|206.96
|208.37
|367
|2006.05.02 10:37
|modify
|9
|7.00
|206.87
|206.97
|208.37
|368
|2006.05.02 10:37
|modify
|9
|7.00
|206.87
|206.98
|208.37
|369
|2006.05.02 10:37
|modify
|9
|7.00
|206.87
|206.99
|208.37
|370
|2006.05.02 10:37
|modify
|9
|7.00
|206.87
|207.00
|208.37
|371
|2006.05.02 10:38
|modify
|9
|7.00
|206.87
|207.01
|208.37
|372
|2006.05.02 10:38
|modify
|9
|7.00
|206.87
|207.02
|208.37
|373
|2006.05.02 10:38
|modify
|9
|7.00
|206.87
|207.03
|208.37
|374
|2006.05.02 10:38
|modify
|9
|7.00
|206.87
|207.04
|208.37
|375
|2006.05.02 10:38
|modify
|9
|7.00
|206.87
|207.05
|208.37
|376
|2006.05.02 10:39
|modify
|9
|7.00
|206.87
|207.06
|208.37
|377
|2006.05.02 10:39
|modify
|9
|7.00
|206.87
|207.07
|208.37
|378
|2006.05.02 10:39
|modify
|9
|7.00
|206.87
|207.08
|208.37
|379
|2006.05.02 10:39
|modify
|9
|7.00
|206.87
|207.09
|208.37
|380
|2006.05.02 11:27
|modify
|9
|7.00
|206.87
|207.10
|208.37
|381
|2006.05.02 11:27
|modify
|9
|7.00
|206.87
|207.11
|208.37
|382
|2006.05.02 11:27
|modify
|9
|7.00
|206.87
|207.12
|208.37
|383
|2006.05.02 11:27
|modify
|9
|7.00
|206.87
|207.13
|208.37
|384
|2006.05.02 11:27
|modify
|9
|7.00
|206.87
|207.14
|208.37
|385
|2006.05.02 11:28
|modify
|9
|7.00
|206.87
|207.15
|208.37
|386
|2006.05.02 11:28
|modify
|9
|7.00
|206.87
|207.16
|208.37
|387
|2006.05.02 11:28
|modify
|9
|7.00
|206.87
|207.17
|208.37
|388
|2006.05.02 11:35
|modify
|9
|7.00
|206.87
|207.18
|208.37
|389
|2006.05.02 11:35
|modify
|9
|7.00
|206.87
|207.19
|208.37
|390
|2006.05.02 11:36
|modify
|9
|7.00
|206.87
|207.20
|208.37
|391
|2006.05.02 11:36
|modify
|9
|7.00
|206.87
|207.21
|208.37
|392
|2006.05.02 11:36
|modify
|9
|7.00
|206.87
|207.22
|208.37
|393
|2006.05.02 11:36
|modify
|9
|7.00
|206.87
|207.23
|208.37
|394
|2006.05.02 11:36
|modify
|9
|7.00
|206.87
|207.24
|208.37
|395
|2006.05.02 11:36
|modify
|9
|7.00
|206.87
|207.25
|208.37
|396
|2006.05.02 11:36
|modify
|9
|7.00
|206.87
|207.26
|208.37
|397
|2006.05.02 11:36
|modify
|9
|7.00
|206.87
|207.27
|208.37
|398
|2006.05.02 11:37
|modify
|9
|7.00
|206.87
|207.28
|208.37
|399
|2006.05.02 11:37
|modify
|9
|7.00
|206.87
|207.29
|208.37
|400
|2006.05.02 11:37
|modify
|9
|7.00
|206.87
|207.30
|208.37
|401
|2006.05.02 11:37
|modify
|9
|7.00
|206.87
|207.31
|208.37
|402
|2006.05.02 11:37
|modify
|9
|7.00
|206.87
|207.32
|208.37
|403
|2006.05.02 11:37
|modify
|9
|7.00
|206.87
|207.33
|208.37
|404
|2006.05.02 11:37
|modify
|9
|7.00
|206.87
|207.34
|208.37
|405
|2006.05.02 11:37
|modify
|9
|7.00
|206.87
|207.35
|208.37
|406
|2006.05.02 11:38
|modify
|9
|7.00
|206.87
|207.36
|208.37
|407
|2006.05.02 11:38
|t/p
|9
|7.00
|208.37
|207.36
|208.37
|9288.14
|83744.36
|408
|2006.05.10 12:28
|buy
|10
|7.00
|206.09
|0.00
|207.59
|409
|2006.05.11 12:17
|modify
|10
|7.00
|206.09
|206.10
|207.59
|410
|2006.05.11 12:17
|modify
|10
|7.00
|206.09
|206.11
|207.59
|411
|2006.05.11 12:17
|modify
|10
|7.00
|206.09
|206.12
|207.59
|412
|2006.05.11 12:18
|modify
|10
|7.00
|206.09
|206.13
|207.59
|413
|2006.05.11 12:18
|modify
|10
|7.00
|206.09
|206.14
|207.59
|414
|2006.05.11 12:18
|modify
|10
|7.00
|206.09
|206.15
|207.59
|415
|2006.05.11 12:18
|modify
|10
|7.00
|206.09
|206.16
|207.59
|416
|2006.05.11 12:18
|modify
|10
|7.00
|206.09
|206.17
|207.59
|417
|2006.05.11 12:18
|modify
|10
|7.00
|206.09
|206.18
|207.59
|418
|2006.05.11 12:19
|modify
|10
|7.00
|206.09
|206.19
|207.59
|419
|2006.05.11 12:19
|modify
|10
|7.00
|206.09
|206.20
|207.59
|420
|2006.05.11 12:19
|modify
|10
|7.00
|206.09
|206.21
|207.59
|421
|2006.05.11 12:19
|modify
|10
|7.00
|206.09
|206.22
|207.59
|422
|2006.05.11 12:26
|modify
|10
|7.00
|206.09
|206.23
|207.59
|423
|2006.05.11 12:26
|modify
|10
|7.00
|206.09
|206.24
|207.59
|424
|2006.05.11 12:26
|modify
|10
|7.00
|206.09
|206.25
|207.59
|425
|2006.05.11 12:26
|modify
|10
|7.00
|206.09
|206.26
|207.59
|426
|2006.05.11 12:27
|modify
|10
|7.00
|206.09
|206.27
|207.59
|427
|2006.05.11 12:27
|modify
|10
|7.00
|206.09
|206.28
|207.59
|428
|2006.05.11 12:27
|modify
|10
|7.00
|206.09
|206.29
|207.59
|429
|2006.05.11 12:27
|modify
|10
|7.00
|206.09
|206.30
|207.59
|430
|2006.05.11 12:27
|modify
|10
|7.00
|206.09
|206.31
|207.59
|431
|2006.05.11 12:28
|modify
|10
|7.00
|206.09
|206.32
|207.59
|432
|2006.05.11 12:28
|modify
|10
|7.00
|206.09
|206.33
|207.59
|433
|2006.05.11 12:28
|modify
|10
|7.00
|206.09
|206.34
|207.59
|434
|2006.05.11 12:28
|modify
|10
|7.00
|206.09
|206.35
|207.59
|435
|2006.05.11 12:28
|modify
|10
|7.00
|206.09
|206.36
|207.59
|436
|2006.05.11 12:29
|modify
|10
|7.00
|206.09
|206.37
|207.59
|437
|2006.05.11 12:29
|modify
|10
|7.00
|206.09
|206.38
|207.59
|438
|2006.05.11 12:29
|modify
|10
|7.00
|206.09
|206.39
|207.59
|439
|2006.05.11 12:36
|modify
|10
|7.00
|206.09
|206.40
|207.59
|440
|2006.05.11 12:36
|modify
|10
|7.00
|206.09
|206.41
|207.59
|441
|2006.05.11 12:36
|modify
|10
|7.00
|206.09
|206.42
|207.59
|442
|2006.05.11 12:37
|modify
|10
|7.00
|206.09
|206.43
|207.59
|443
|2006.05.11 12:37
|modify
|10
|7.00
|206.09
|206.44
|207.59
|444
|2006.05.11 12:37
|modify
|10
|7.00
|206.09
|206.45
|207.59
|445
|2006.05.11 12:37
|modify
|10
|7.00
|206.09
|206.46
|207.59
|446
|2006.05.11 12:37
|modify
|10
|7.00
|206.09
|206.47
|207.59
|447
|2006.05.11 12:38
|modify
|10
|7.00
|206.09
|206.48
|207.59
|448
|2006.05.11 12:38
|modify
|10
|7.00
|206.09
|206.49
|207.59
|449
|2006.05.11 12:38
|modify
|10
|7.00
|206.09
|206.50
|207.59
|450
|2006.05.11 12:38
|modify
|10
|7.00
|206.09
|206.51
|207.59
|451
|2006.05.11 12:38
|modify
|10
|7.00
|206.09
|206.52
|207.59
|452
|2006.05.11 12:39
|modify
|10
|7.00
|206.09
|206.53
|207.59
|453
|2006.05.11 12:39
|modify
|10
|7.00
|206.09
|206.54
|207.59
|454
|2006.05.11 12:39
|modify
|10
|7.00
|206.09
|206.55
|207.59
|455
|2006.05.11 13:01
|modify
|10
|7.00
|206.09
|206.56
|207.59
|456
|2006.05.11 13:01
|modify
|10
|7.00
|206.09
|206.57
|207.59
|457
|2006.05.11 13:02
|modify
|10
|7.00
|206.09
|206.58
|207.59
|458
|2006.05.11 13:02
|t/p
|10
|7.00
|207.59
|206.58
|207.59
|8944.52
|92688.88
|459
|2006.06.29 16:38
|buy
|11
|7.00
|210.63
|0.00
|212.13
|460
|2006.06.30 18:36
|modify
|11
|7.00
|210.63
|210.64
|212.13
|461
|2006.06.30 18:36
|modify
|11
|7.00
|210.63
|210.65
|212.13
|462
|2006.06.30 18:36
|modify
|11
|7.00
|210.63
|210.66
|212.13
|463
|2006.06.30 18:36
|modify
|11
|7.00
|210.63
|210.67
|212.13
|464
|2006.06.30 18:37
|modify
|11
|7.00
|210.63
|210.68
|212.13
|465
|2006.06.30 18:37
|modify
|11
|7.00
|210.63
|210.69
|212.13
|466
|2006.06.30 18:37
|modify
|11
|7.00
|210.63
|210.70
|212.13
|467
|2006.06.30 18:37
|modify
|11
|7.00
|210.63
|210.71
|212.13
|468
|2006.06.30 18:37
|modify
|11
|7.00
|210.63
|210.72
|212.13
|469
|2006.06.30 18:37
|modify
|11
|7.00
|210.63
|210.73
|212.13
|470
|2006.06.30 18:38
|modify
|11
|7.00
|210.63
|210.74
|212.13
|471
|2006.06.30 18:38
|modify
|11
|7.00
|210.63
|210.75
|212.13
|472
|2006.06.30 18:38
|modify
|11
|7.00
|210.63
|210.76
|212.13
|473
|2006.07.03 02:39
|s/l
|11
|7.00
|210.76
|210.76
|212.13
|894.77
|93583.65
|474
|2006.07.10 06:28
|buy
|12
|7.00
|210.43
|0.00
|211.93
|475
|2006.07.12 10:36
|modify
|12
|7.00
|210.43
|210.44
|211.93
|476
|2006.07.12 10:36
|modify
|12
|7.00
|210.43
|210.45
|211.93
|477
|2006.07.12 10:36
|modify
|12
|7.00
|210.43
|210.46
|211.93
|478
|2006.07.12 10:36
|modify
|12
|7.00
|210.43
|210.47
|211.93
|479
|2006.07.12 10:37
|modify
|12
|7.00
|210.43
|210.48
|211.93
|480
|2006.07.12 10:37
|modify
|12
|7.00
|210.43
|210.49
|211.93
|481
|2006.07.12 10:37
|modify
|12
|7.00
|210.43
|210.50
|211.93
|482
|2006.07.12 10:37
|modify
|12
|7.00
|210.43
|210.51
|211.93
|483
|2006.07.12 10:37
|modify
|12
|7.00
|210.43
|210.52
|211.93
|484
|2006.07.12 10:37
|modify
|12
|7.00
|210.43
|210.53
|211.93
|485
|2006.07.12 10:38
|modify
|12
|7.00
|210.43
|210.54
|211.93
|486
|2006.07.12 10:38
|modify
|12
|7.00
|210.43
|210.55
|211.93
|487
|2006.07.12 10:38
|modify
|12
|7.00
|210.43
|210.56
|211.93
|488
|2006.07.12 10:38
|modify
|12
|7.00
|210.43
|210.57
|211.93
|489
|2006.07.12 11:01
|modify
|12
|7.00
|210.43
|210.58
|211.93
|490
|2006.07.12 11:01
|modify
|12
|7.00
|210.43
|210.59
|211.93
|491
|2006.07.12 11:01
|modify
|12
|7.00
|210.43
|210.60
|211.93
|492
|2006.07.12 11:02
|modify
|12
|7.00
|210.43
|210.61
|211.93
|493
|2006.07.12 11:02
|modify
|12
|7.00
|210.43
|210.62
|211.93
|494
|2006.07.12 11:02
|modify
|12
|7.00
|210.43
|210.63
|211.93
|495
|2006.07.12 11:02
|modify
|12
|7.00
|210.43
|210.64
|211.93
|496
|2006.07.12 11:02
|modify
|12
|7.00
|210.43
|210.65
|211.93
|497
|2006.07.12 11:03
|modify
|12
|7.00
|210.43
|210.66
|211.93
|498
|2006.07.12 11:03
|modify
|12
|7.00
|210.43
|210.67
|211.93
|499
|2006.07.12 11:03
|modify
|12
|7.00
|210.43
|210.68
|211.93
|500
|2006.07.12 11:03
|modify
|12
|7.00
|210.43
|210.69
|211.93
|501
|2006.07.12 11:04
|modify
|12
|7.00
|210.43
|210.70
|211.93
|502
|2006.07.12 11:04
|modify
|12
|7.00
|210.43
|210.71
|211.93
|503
|2006.07.12 11:04
|modify
|12
|7.00
|210.43
|210.72
|211.93
|504
|2006.07.12 11:12
|modify
|12
|7.00
|210.43
|210.73
|211.93
|505
|2006.07.12 11:13
|modify
|12
|7.00
|210.43
|210.74
|211.93
|506
|2006.07.12 11:13
|modify
|12
|7.00
|210.43
|210.75
|211.93
|507
|2006.07.12 11:13
|modify
|12
|7.00
|210.43
|210.76
|211.93
|508
|2006.07.12 11:14
|modify
|12
|7.00
|210.43
|210.77
|211.93
|509
|2006.07.12 12:37
|modify
|12
|7.00
|210.43
|210.78
|211.93
|510
|2006.07.12 12:37
|modify
|12
|7.00
|210.43
|210.79
|211.93
|511
|2006.07.12 12:37
|modify
|12
|7.00
|210.43
|210.80
|211.93
|512
|2006.07.12 12:37
|modify
|12
|7.00
|210.43
|210.81
|211.93
|513
|2006.07.12 12:38
|modify
|12
|7.00
|210.43
|210.82
|211.93
|514
|2006.07.12 12:38
|modify
|12
|7.00
|210.43
|210.83
|211.93
|515
|2006.07.12 12:38
|modify
|12
|7.00
|210.43
|210.84
|211.93
|516
|2006.07.12 13:01
|modify
|12
|7.00
|210.43
|210.85
|211.93
|517
|2006.07.12 13:02
|modify
|12
|7.00
|210.43
|210.86
|211.93
|518
|2006.07.12 13:02
|modify
|12
|7.00
|210.43
|210.87
|211.93
|519
|2006.07.12 13:02
|modify
|12
|7.00
|210.43
|210.88
|211.93
|520
|2006.07.12 13:03
|modify
|12
|7.00
|210.43
|210.89
|211.93
|521
|2006.07.12 13:03
|modify
|12
|7.00
|210.43
|210.90
|211.93
|522
|2006.07.12 13:03
|modify
|12
|7.00
|210.43
|210.91
|211.93
|523
|2006.07.12 13:04
|modify
|12
|7.00
|210.43
|210.92
|211.93
|524
|2006.07.12 13:04
|t/p
|12
|7.00
|211.93
|210.92
|211.93
|8875.80
|102459.44
|525
|2006.07.28 18:37
|buy
|13
|7.00
|213.87
|0.00
|215.37
|526
|2006.08.01 17:19
|modify
|13
|7.00
|213.87
|213.88
|215.37
|527
|2006.08.01 17:26
|modify
|13
|7.00
|213.87
|213.89
|215.37
|528
|2006.08.01 17:26
|modify
|13
|7.00
|213.87
|213.90
|215.37
|529
|2006.08.01 17:26
|modify
|13
|7.00
|213.87
|213.91
|215.37
|530
|2006.08.01 17:26
|modify
|13
|7.00
|213.87
|213.92
|215.37
|531
|2006.08.01 17:27
|modify
|13
|7.00
|213.87
|213.93
|215.37
|532
|2006.08.01 17:27
|modify
|13
|7.00
|213.87
|213.94
|215.37
|533
|2006.08.01 17:27
|modify
|13
|7.00
|213.87
|213.95
|215.37
|534
|2006.08.01 17:27
|modify
|13
|7.00
|213.87
|213.96
|215.37
|535
|2006.08.01 17:27
|modify
|13
|7.00
|213.87
|213.97
|215.37
|536
|2006.08.01 17:28
|modify
|13
|7.00
|213.87
|213.98
|215.37
|537
|2006.08.01 17:28
|modify
|13
|7.00
|213.87
|213.99
|215.37
|538
|2006.08.01 17:28
|modify
|13
|7.00
|213.87
|214.00
|215.37
|539
|2006.08.01 17:28
|modify
|13
|7.00
|213.87
|214.01
|215.37
|540
|2006.08.01 17:28
|modify
|13
|7.00
|213.87
|214.02
|215.37
|541
|2006.08.01 17:29
|modify
|13
|7.00
|213.87
|214.03
|215.37
|542
|2006.08.01 17:29
|modify
|13
|7.00
|213.87
|214.04
|215.37
|543
|2006.08.01 17:36
|modify
|13
|7.00
|213.87
|214.05
|215.37
|544
|2006.08.01 17:36
|modify
|13
|7.00
|213.87
|214.06
|215.37
|545
|2006.08.01 17:36
|modify
|13
|7.00
|213.87
|214.07
|215.37
|546
|2006.08.01 17:36
|modify
|13
|7.00
|213.87
|214.08
|215.37
|547
|2006.08.01 17:37
|modify
|13
|7.00
|213.87
|214.09
|215.37
|548
|2006.08.01 17:37
|modify
|13
|7.00
|213.87
|214.10
|215.37
|549
|2006.08.01 17:37
|modify
|13
|7.00
|213.87
|214.11
|215.37
|550
|2006.08.01 17:37
|modify
|13
|7.00
|213.87
|214.12
|215.37
|551
|2006.08.01 17:37
|modify
|13
|7.00
|213.87
|214.13
|215.37
|552
|2006.08.01 17:38
|modify
|13
|7.00
|213.87
|214.14
|215.37
|553
|2006.08.01 17:38
|modify
|13
|7.00
|213.87
|214.15
|215.37
|554
|2006.08.01 17:38
|modify
|13
|7.00
|213.87
|214.16
|215.37
|555
|2006.08.01 17:38
|modify
|13
|7.00
|213.87
|214.17
|215.37
|556
|2006.08.01 17:38
|modify
|13
|7.00
|213.87
|214.18
|215.37
|557
|2006.08.01 17:39
|modify
|13
|7.00
|213.87
|214.19
|215.37
|558
|2006.08.01 17:39
|modify
|13
|7.00
|213.87
|214.20
|215.37
|559
|2006.08.01 18:38
|modify
|13
|7.00
|213.87
|214.21
|215.37
|560
|2006.08.01 18:38
|modify
|13
|7.00
|213.87
|214.22
|215.37
|561
|2006.08.01 18:38
|modify
|13
|7.00
|213.87
|214.23
|215.37
|562
|2006.08.01 18:39
|modify
|13
|7.00
|213.87
|214.24
|215.37
|563
|2006.08.01 18:39
|modify
|13
|7.00
|213.87
|214.25
|215.37
|564
|2006.08.02 15:36
|modify
|13
|7.00
|213.87
|214.26
|215.37
|565
|2006.08.02 15:36
|modify
|13
|7.00
|213.87
|214.27
|215.37
|566
|2006.08.02 15:36
|modify
|13
|7.00
|213.87
|214.28
|215.37
|567
|2006.08.02 15:37
|modify
|13
|7.00
|213.87
|214.29
|215.37
|568
|2006.08.02 15:37
|modify
|13
|7.00
|213.87
|214.30
|215.37
|569
|2006.08.02 15:37
|modify
|13
|7.00
|213.87
|214.31
|215.37
|570
|2006.08.02 15:38
|modify
|13
|7.00
|213.87
|214.32
|215.37
|571
|2006.08.02 15:38
|modify
|13
|7.00
|213.87
|214.33
|215.37
|572
|2006.08.02 15:38
|modify
|13
|7.00
|213.87
|214.34
|215.37
|573
|2006.08.02 15:39
|modify
|13
|7.00
|213.87
|214.35
|215.37
|574
|2006.08.02 16:14
|modify
|13
|7.00
|213.87
|214.36
|215.37
|575
|2006.08.03 03:39
|t/p
|13
|7.00
|215.37
|214.36
|215.37
|9150.69
|111610.13
|576
|2006.08.18 12:18
|buy
|14
|7.00
|218.29
|0.00
|219.79
|577
|2006.08.21 14:36
|modify
|14
|7.00
|218.29
|218.30
|219.79
|578
|2006.08.21 14:36
|modify
|14
|7.00
|218.29
|218.31
|219.79
|579
|2006.08.21 14:37
|modify
|14
|7.00
|218.29
|218.32
|219.79
|580
|2006.08.21 14:37
|modify
|14
|7.00
|218.29
|218.33
|219.79
|581
|2006.08.21 14:37
|modify
|14
|7.00
|218.29
|218.34
|219.79
|582
|2006.08.21 14:38
|modify
|14
|7.00
|218.29
|218.35
|219.79
|583
|2006.08.21 14:38
|modify
|14
|7.00
|218.29
|218.36
|219.79
|584
|2006.08.21 14:38
|modify
|14
|7.00
|218.29
|218.37
|219.79
|585
|2006.08.21 14:39
|modify
|14
|7.00
|218.29
|218.38
|219.79
|586
|2006.08.21 14:39
|modify
|14
|7.00
|218.29
|218.39
|219.79
|587
|2006.08.21 14:39
|modify
|14
|7.00
|218.29
|218.40
|219.79
|588
|2006.08.21 15:26
|modify
|14
|7.00
|218.29
|218.41
|219.79
|589
|2006.08.21 15:26
|modify
|14
|7.00
|218.29
|218.42
|219.79
|590
|2006.08.21 15:26
|modify
|14
|7.00
|218.29
|218.43
|219.79
|591
|2006.08.21 15:26
|modify
|14
|7.00
|218.29
|218.44
|219.79
|592
|2006.08.21 15:27
|modify
|14
|7.00
|218.29
|218.45
|219.79
|593
|2006.08.21 15:27
|modify
|14
|7.00
|218.29
|218.46
|219.79
|594
|2006.08.21 15:27
|modify
|14
|7.00
|218.29
|218.47
|219.79
|595
|2006.08.21 15:27
|modify
|14
|7.00
|218.29
|218.48
|219.79
|596
|2006.08.21 15:28
|modify
|14
|7.00
|218.29
|218.49
|219.79
|597
|2006.08.21 15:28
|modify
|14
|7.00
|218.29
|218.50
|219.79
|598
|2006.08.21 15:28
|modify
|14
|7.00
|218.29
|218.51
|219.79
|599
|2006.08.21 15:28
|modify
|14
|7.00
|218.29
|218.52
|219.79
|600
|2006.08.21 15:29
|modify
|14
|7.00
|218.29
|218.53
|219.79
|601
|2006.08.21 15:29
|modify
|14
|7.00
|218.29
|218.54
|219.79
|602
|2006.08.21 15:36
|modify
|14
|7.00
|218.29
|218.55
|219.79
|603
|2006.08.21 15:36
|modify
|14
|7.00
|218.29
|218.56
|219.79
|604
|2006.08.21 15:36
|modify
|14
|7.00
|218.29
|218.57
|219.79
|605
|2006.08.21 15:37
|modify
|14
|7.00
|218.29
|218.58
|219.79
|606
|2006.08.21 15:37
|modify
|14
|7.00
|218.29
|218.59
|219.79
|607
|2006.08.21 15:37
|modify
|14
|7.00
|218.29
|218.60
|219.79
|608
|2006.08.21 15:37
|modify
|14
|7.00
|218.29
|218.61
|219.79
|609
|2006.08.21 15:38
|modify
|14
|7.00
|218.29
|218.62
|219.79
|610
|2006.08.21 15:38
|modify
|14
|7.00
|218.29
|218.63
|219.79
|611
|2006.08.21 15:38
|modify
|14
|7.00
|218.29
|218.64
|219.79
|612
|2006.08.21 15:38
|modify
|14
|7.00
|218.29
|218.65
|219.79
|613
|2006.08.21 15:38
|modify
|14
|7.00
|218.29
|218.66
|219.79
|614
|2006.08.21 15:39
|modify
|14
|7.00
|218.29
|218.67
|219.79
|615
|2006.08.21 15:39
|modify
|14
|7.00
|218.29
|218.68
|219.79
|616
|2006.08.21 17:36
|modify
|14
|7.00
|218.29
|218.69
|219.79
|617
|2006.08.21 17:36
|modify
|14
|7.00
|218.29
|218.70
|219.79
|618
|2006.08.21 17:36
|modify
|14
|7.00
|218.29
|218.71
|219.79
|619
|2006.08.21 17:37
|modify
|14
|7.00
|218.29
|218.72
|219.79
|620
|2006.08.21 17:37
|modify
|14
|7.00
|218.29
|218.73
|219.79
|621
|2006.08.21 17:37
|modify
|14
|7.00
|218.29
|218.74
|219.79
|622
|2006.08.21 17:38
|modify
|14
|7.00
|218.29
|218.75
|219.79
|623
|2006.08.21 17:38
|modify
|14
|7.00
|218.29
|218.76
|219.79
|624
|2006.08.21 17:38
|modify
|14
|7.00
|218.29
|218.77
|219.79
|625
|2006.08.21 17:38
|modify
|14
|7.00
|218.29
|218.78
|219.79
|626
|2006.08.21 17:39
|t/p
|14
|7.00
|219.79
|218.78
|219.79
|8807.07
|120417.21
|627
|2006.09.05 10:28
|buy
|15
|7.00
|219.91
|0.00
|221.41
|628
|2006.09.12 19:36
|modify
|15
|7.00
|219.91
|219.92
|221.41
|629
|2006.09.12 19:36
|modify
|15
|7.00
|219.91
|219.93
|221.41
|630
|2006.09.12 19:37
|modify
|15
|7.00
|219.91
|219.94
|221.41
|631
|2006.09.12 19:37
|modify
|15
|7.00
|219.91
|219.95
|221.41
|632
|2006.09.12 19:37
|modify
|15
|7.00
|219.91
|219.96
|221.41
|633
|2006.09.12 19:38
|modify
|15
|7.00
|219.91
|219.97
|221.41
|634
|2006.09.12 19:38
|modify
|15
|7.00
|219.91
|219.98
|221.41
|635
|2006.09.12 19:39
|modify
|15
|7.00
|219.91
|219.99
|221.41
|636
|2006.09.12 19:39
|modify
|15
|7.00
|219.91
|220.00
|221.41
|637
|2006.09.12 20:36
|modify
|15
|7.00
|219.91
|220.01
|221.41
|638
|2006.09.12 20:37
|modify
|15
|7.00
|219.91
|220.02
|221.41
|639
|2006.09.12 20:38
|modify
|15
|7.00
|219.91
|220.03
|221.41
|640
|2006.09.12 20:39
|modify
|15
|7.00
|219.91
|220.04
|221.41
|641
|2006.09.12 21:18
|modify
|15
|7.00
|219.91
|220.05
|221.41
|642
|2006.09.12 21:18
|modify
|15
|7.00
|219.91
|220.06
|221.41
|643
|2006.09.12 21:19
|modify
|15
|7.00
|219.91
|220.07
|221.41
|644
|2006.09.12 21:26
|modify
|15
|7.00
|219.91
|220.08
|221.41
|645
|2006.09.12 21:26
|modify
|15
|7.00
|219.91
|220.09
|221.41
|646
|2006.09.12 21:27
|modify
|15
|7.00
|219.91
|220.10
|221.41
|647
|2006.09.12 21:27
|modify
|15
|7.00
|219.91
|220.11
|221.41
|648
|2006.09.12 21:28
|modify
|15
|7.00
|219.91
|220.12
|221.41
|649
|2006.09.12 21:28
|modify
|15
|7.00
|219.91
|220.13
|221.41
|650
|2006.09.12 21:36
|modify
|15
|7.00
|219.91
|220.14
|221.41
|651
|2006.09.12 21:36
|modify
|15
|7.00
|219.91
|220.15
|221.41
|652
|2006.09.12 21:37
|modify
|15
|7.00
|219.91
|220.16
|221.41
|653
|2006.09.12 21:37
|modify
|15
|7.00
|219.91
|220.17
|221.41
|654
|2006.09.12 21:37
|modify
|15
|7.00
|219.91
|220.18
|221.41
|655
|2006.09.12 21:38
|modify
|15
|7.00
|219.91
|220.19
|221.41
|656
|2006.09.12 21:38
|modify
|15
|7.00
|219.91
|220.20
|221.41
|657
|2006.09.13 18:38
|s/l
|15
|7.00
|220.20
|220.20
|221.41
|2239.20
|122656.40
|658
|2006.11.14 16:27
|buy
|16
|7.00
|223.11
|0.00
|224.61
|659
|2006.11.20 17:29
|modify
|16
|7.00
|223.11
|223.12
|224.61
|660
|2006.11.20 17:36
|modify
|16
|7.00
|223.11
|223.13
|224.61
|661
|2006.11.20 17:36
|modify
|16
|7.00
|223.11
|223.14
|224.61
|662
|2006.11.20 17:37
|modify
|16
|7.00
|223.11
|223.15
|224.61
|663
|2006.11.20 17:38
|modify
|16
|7.00
|223.11
|223.16
|224.61
|664
|2006.11.20 17:38
|modify
|16
|7.00
|223.11
|223.17
|224.61
|665
|2006.11.20 17:39
|modify
|16
|7.00
|223.11
|223.18
|224.61
|666
|2006.11.21 09:37
|modify
|16
|7.00
|223.11
|223.19
|224.61
|667
|2006.11.21 09:37
|modify
|16
|7.00
|223.11
|223.20
|224.61
|668
|2006.11.21 09:38
|modify
|16
|7.00
|223.11
|223.21
|224.61
|669
|2006.11.21 09:38
|modify
|16
|7.00
|223.11
|223.22
|224.61
|670
|2006.11.21 09:39
|modify
|16
|7.00
|223.11
|223.23
|224.61
|671
|2006.11.21 13:00
|modify
|16
|7.00
|223.11
|223.24
|224.61
|672
|2006.11.21 13:12
|modify
|16
|7.00
|223.11
|223.25
|224.61
|673
|2006.11.21 13:13
|modify
|16
|7.00
|223.11
|223.26
|224.61
|674
|2006.11.22 15:36
|s/l
|16
|7.00
|223.26
|223.26
|224.61
|1423.63
|124080.03
|675
|2006.11.23 11:36
|buy
|17
|7.00
|222.80
|0.00
|224.30
|676
|2006.11.24 10:48
|modify
|17
|7.00
|222.80
|222.81
|224.30
|677
|2006.11.24 10:48
|modify
|17
|7.00
|222.80
|222.82
|224.30
|678
|2006.11.24 10:48
|modify
|17
|7.00
|222.80
|222.83
|224.30
|679
|2006.11.24 10:48
|modify
|17
|7.00
|222.80
|222.84
|224.30
|680
|2006.11.24 10:50
|modify
|17
|7.00
|222.80
|222.85
|224.30
|681
|2006.11.24 11:00
|modify
|17
|7.00
|222.80
|222.86
|224.30
|682
|2006.11.24 11:00
|modify
|17
|7.00
|222.80
|222.87
|224.30
|683
|2006.11.24 11:00
|modify
|17
|7.00
|222.80
|222.88
|224.30
|684
|2006.11.24 11:05
|modify
|17
|7.00
|222.80
|222.89
|224.30
|685
|2006.11.24 11:06
|modify
|17
|7.00
|222.80
|222.90
|224.30
|686
|2006.11.24 11:06
|modify
|17
|7.00
|222.80
|222.91
|224.30
|687
|2006.11.24 19:06
|modify
|17
|7.00
|222.80
|222.92
|224.30
|688
|2006.11.27 00:18
|modify
|17
|7.00
|222.80
|222.93
|224.30
|689
|2006.11.27 00:19
|modify
|17
|7.00
|222.80
|222.94
|224.30
|690
|2006.11.27 00:20
|modify
|17
|7.00
|222.80
|222.96
|224.30
|691
|2006.11.27 01:30
|modify
|17
|7.00
|222.80
|222.97
|224.30
|692
|2006.11.27 01:43
|modify
|17
|7.00
|222.80
|222.98
|224.30
|693
|2006.11.27 01:43
|modify
|17
|7.00
|222.80
|222.99
|224.30
|694
|2006.11.27 01:43
|modify
|17
|7.00
|222.80
|223.00
|224.30
|695
|2006.11.27 01:44
|modify
|17
|7.00
|222.80
|223.01
|224.30
|696
|2006.11.27 01:44
|modify
|17
|7.00
|222.80
|223.02
|224.30
|697
|2006.11.27 01:48
|modify
|17
|7.00
|222.80
|223.03
|224.30
|698
|2006.11.27 01:48
|modify
|17
|7.00
|222.80
|223.04
|224.30
|699
|2006.11.27 01:48
|modify
|17
|7.00
|222.80
|223.05
|224.30
|700
|2006.11.27 01:49
|modify
|17
|7.00
|222.80
|223.06
|224.30
|701
|2006.11.27 01:49
|modify
|17
|7.00
|222.80
|223.07
|224.30
|702
|2006.11.27 01:49
|modify
|17
|7.00
|222.80
|223.08
|224.30
|703
|2006.11.27 02:18
|modify
|17
|7.00
|222.80
|223.09
|224.30
|704
|2006.11.27 02:18
|modify
|17
|7.00
|222.80
|223.10
|224.30
|705
|2006.11.27 02:19
|modify
|17
|7.00
|222.80
|223.11
|224.30
|706
|2006.11.27 02:19
|modify
|17
|7.00
|222.80
|223.12
|224.30
|707
|2006.11.27 02:19
|modify
|17
|7.00
|222.80
|223.13
|224.30
|708
|2006.11.27 02:39
|modify
|17
|7.00
|222.80
|223.14
|224.30
|709
|2006.11.27 02:39
|modify
|17
|7.00
|222.80
|223.15
|224.30
|710
|2006.11.27 02:39
|modify
|17
|7.00
|222.80
|223.16
|224.30
|711
|2006.11.27 02:40
|modify
|17
|7.00
|222.80
|223.17
|224.30
|712
|2006.11.27 02:43
|modify
|17
|7.00
|222.80
|223.18
|224.30
|713
|2006.11.27 02:43
|modify
|17
|7.00
|222.80
|223.19
|224.30
|714
|2006.11.27 02:43
|modify
|17
|7.00
|222.80
|223.20
|224.30
|715
|2006.11.27 02:44
|modify
|17
|7.00
|222.80
|223.21
|224.30
|716
|2006.11.27 02:44
|modify
|17
|7.00
|222.80
|223.22
|224.30
|717
|2006.11.27 02:44
|modify
|17
|7.00
|222.80
|223.23
|224.30
|718
|2006.11.27 02:48
|modify
|17
|7.00
|222.80
|223.24
|224.30
|719
|2006.11.27 02:48
|modify
|17
|7.00
|222.80
|223.25
|224.30
|720
|2006.11.27 02:49
|modify
|17
|7.00
|222.80
|223.26
|224.30
|721
|2006.11.27 02:49
|modify
|17
|7.00
|222.80
|223.27
|224.30
|722
|2006.11.27 02:49
|modify
|17
|7.00
|222.80
|223.28
|224.30
|723
|2006.11.27 03:14
|modify
|17
|7.00
|222.80
|223.29
|224.30
|724
|2006.11.27 03:17
|t/p
|17
|7.00
|224.30
|223.29
|224.30
|8875.79
|132955.81
|725
|2007.01.05 00:55
|buy
|18
|7.00
|231.15
|0.00
|232.65
|726
|2007.01.11 10:04
|modify
|18
|7.00
|231.15
|231.17
|232.65
|727
|2007.01.11 10:05
|modify
|18
|7.00
|231.15
|231.18
|232.65
|728
|2007.01.11 10:06
|modify
|18
|7.00
|231.15
|231.19
|232.65
|729
|2007.01.11 10:06
|modify
|18
|7.00
|231.15
|231.20
|232.65
|730
|2007.01.11 10:06
|modify
|18
|7.00
|231.15
|231.22
|232.65
|731
|2007.01.11 10:06
|modify
|18
|7.00
|231.15
|231.23
|232.65
|732
|2007.01.11 10:07
|modify
|18
|7.00
|231.15
|231.24
|232.65
|733
|2007.01.11 10:07
|modify
|18
|7.00
|231.15
|231.25
|232.65
|734
|2007.01.11 10:07
|modify
|18
|7.00
|231.15
|231.26
|232.65
|735
|2007.01.11 10:07
|modify
|18
|7.00
|231.15
|231.27
|232.65
|736
|2007.01.11 10:09
|modify
|18
|7.00
|231.15
|231.28
|232.65
|737
|2007.01.11 10:09
|modify
|18
|7.00
|231.15
|231.29
|232.65
|738
|2007.01.11 10:09
|modify
|18
|7.00
|231.15
|231.30
|232.65
|739
|2007.01.11 10:09
|modify
|18
|7.00
|231.15
|231.31
|232.65
|740
|2007.01.11 10:09
|modify
|18
|7.00
|231.15
|231.32
|232.65
|741
|2007.01.11 10:09
|modify
|18
|7.00
|231.15
|231.33
|232.65
|742
|2007.01.11 10:09
|modify
|18
|7.00
|231.15
|231.34
|232.65
|743
|2007.01.11 10:10
|modify
|18
|7.00
|231.15
|231.35
|232.65
|744
|2007.01.11 10:21
|modify
|18
|7.00
|231.15
|231.36
|232.65
|745
|2007.01.11 10:21
|modify
|18
|7.00
|231.15
|231.37
|232.65
|746
|2007.01.11 10:21
|modify
|18
|7.00
|231.15
|231.38
|232.65
|747
|2007.01.11 10:21
|modify
|18
|7.00
|231.15
|231.39
|232.65
|748
|2007.01.11 10:22
|modify
|18
|7.00
|231.15
|231.40
|232.65
|749
|2007.01.11 10:22
|modify
|18
|7.00
|231.15
|231.41
|232.65
|750
|2007.01.11 10:22
|modify
|18
|7.00
|231.15
|231.42
|232.65
|751
|2007.01.11 10:24
|modify
|18
|7.00
|231.15
|231.43
|232.65
|752
|2007.01.11 10:24
|modify
|18
|7.00
|231.15
|231.44
|232.65
|753
|2007.01.11 10:24
|modify
|18
|7.00
|231.15
|231.45
|232.65
|754
|2007.01.11 10:24
|modify
|18
|7.00
|231.15
|231.46
|232.65
|755
|2007.01.11 10:24
|modify
|18
|7.00
|231.15
|231.47
|232.65
|756
|2007.01.11 10:24
|modify
|18
|7.00
|231.15
|231.48
|232.65
|757
|2007.01.11 10:24
|modify
|18
|7.00
|231.15
|231.49
|232.65
|758
|2007.01.11 10:30
|modify
|18
|7.00
|231.15
|231.50
|232.65
|759
|2007.01.11 10:34
|modify
|18
|7.00
|231.15
|231.51
|232.65
|760
|2007.01.11 10:34
|modify
|18
|7.00
|231.15
|231.52
|232.65
|761
|2007.01.11 10:34
|modify
|18
|7.00
|231.15
|231.53
|232.65
|762
|2007.01.11 10:36
|modify
|18
|7.00
|231.15
|231.54
|232.65
|763
|2007.01.11 10:36
|modify
|18
|7.00
|231.15
|231.55
|232.65
|764
|2007.01.11 10:36
|modify
|18
|7.00
|231.15
|231.56
|232.65
|765
|2007.01.11 10:37
|modify
|18
|7.00
|231.15
|231.57
|232.65
|766
|2007.01.11 10:37
|modify
|18
|7.00
|231.15
|231.58
|232.65
|767
|2007.01.11 10:37
|modify
|18
|7.00
|231.15
|231.59
|232.65
|768
|2007.01.11 10:37
|modify
|18
|7.00
|231.15
|231.60
|232.65
|769
|2007.01.11 10:39
|modify
|18
|7.00
|231.15
|231.61
|232.65
|770
|2007.01.11 10:39
|modify
|18
|7.00
|231.15
|231.62
|232.65
|771
|2007.01.11 10:39
|modify
|18
|7.00
|231.15
|231.63
|232.65
|772
|2007.01.11 10:39
|modify
|18
|7.00
|231.15
|231.64
|232.65
|773
|2007.01.11 10:39
|t/p
|18
|7.00
|232.65
|231.64
|232.65
|9150.69
|142106.50
|774
|2007.01.25 07:59
|buy
|19
|7.00
|236.66
|0.00
|238.16
|775
|2007.01.25 10:26
|modify
|19
|7.00
|236.66
|236.67
|238.16
|776
|2007.01.25 10:27
|modify
|19
|7.00
|236.66
|236.68
|238.16
|777
|2007.01.25 10:27
|modify
|19
|7.00
|236.66
|236.69
|238.16
|778
|2007.01.25 10:27
|modify
|19
|7.00
|236.66
|236.70
|238.16
|779
|2007.01.25 10:28
|modify
|19
|7.00
|236.66
|236.71
|238.16
|780
|2007.01.25 10:28
|modify
|19
|7.00
|236.66
|236.72
|238.16
|781
|2007.01.25 10:28
|modify
|19
|7.00
|236.66
|236.73
|238.16
|782
|2007.01.25 10:28
|modify
|19
|7.00
|236.66
|236.74
|238.16
|783
|2007.01.25 10:29
|modify
|19
|7.00
|236.66
|236.75
|238.16
|784
|2007.01.25 10:29
|modify
|19
|7.00
|236.66
|236.76
|238.16
|785
|2007.01.25 10:29
|modify
|19
|7.00
|236.66
|236.77
|238.16
|786
|2007.01.25 10:30
|modify
|19
|7.00
|236.66
|236.78
|238.16
|787
|2007.01.25 10:30
|modify
|19
|7.00
|236.66
|236.79
|238.16
|788
|2007.01.25 10:30
|modify
|19
|7.00
|236.66
|236.80
|238.16
|789
|2007.01.25 10:30
|modify
|19
|7.00
|236.66
|236.81
|238.16
|790
|2007.01.25 10:31
|modify
|19
|7.00
|236.66
|236.82
|238.16
|791
|2007.01.25 10:31
|modify
|19
|7.00
|236.66
|236.83
|238.16
|792
|2007.01.25 10:31
|modify
|19
|7.00
|236.66
|236.84
|238.16
|793
|2007.01.25 10:32
|modify
|19
|7.00
|236.66
|236.85
|238.16
|794
|2007.01.25 10:32
|modify
|19
|7.00
|236.66
|236.86
|238.16
|795
|2007.01.25 10:32
|modify
|19
|7.00
|236.66
|236.87
|238.16
|796
|2007.01.25 10:33
|modify
|19
|7.00
|236.66
|236.88
|238.16
|797
|2007.01.25 10:33
|modify
|19
|7.00
|236.66
|236.89
|238.16
|798
|2007.01.25 10:33
|modify
|19
|7.00
|236.66
|236.90
|238.16
|799
|2007.01.25 10:33
|modify
|19
|7.00
|236.66
|236.91
|238.16
|800
|2007.01.25 10:34
|modify
|19
|7.00
|236.66
|236.92
|238.16
|801
|2007.01.25 10:34
|modify
|19
|7.00
|236.66
|236.93
|238.16
|802
|2007.01.25 10:34
|modify
|19
|7.00
|236.66
|236.94
|238.16
|803
|2007.01.25 10:35
|modify
|19
|7.00
|236.66
|236.95
|238.16
|804
|2007.01.25 10:35
|modify
|19
|7.00
|236.66
|236.96
|238.16
|805
|2007.01.25 10:35
|modify
|19
|7.00
|236.66
|236.97
|238.16
|806
|2007.01.25 10:35
|modify
|19
|7.00
|236.66
|236.98
|238.16
|807
|2007.01.25 10:36
|modify
|19
|7.00
|236.66
|236.99
|238.16
|808
|2007.01.25 10:36
|modify
|19
|7.00
|236.66
|237.00
|238.16
|809
|2007.01.25 14:23
|modify
|19
|7.00
|236.66
|237.01
|238.16
|810
|2007.01.25 14:24
|modify
|19
|7.00
|236.66
|237.02
|238.16
|811
|2007.01.25 14:24
|modify
|19
|7.00
|236.66
|237.03
|238.16
|812
|2007.01.25 14:24
|modify
|19
|7.00
|236.66
|237.04
|238.16
|813
|2007.01.25 14:25
|modify
|19
|7.00
|236.66
|237.05
|238.16
|814
|2007.01.25 14:25
|modify
|19
|7.00
|236.66
|237.06
|238.16
|815
|2007.01.25 14:25
|modify
|19
|7.00
|236.66
|237.07
|238.16
|816
|2007.01.25 14:26
|modify
|19
|7.00
|236.66
|237.08
|238.16
|817
|2007.01.25 14:26
|modify
|19
|7.00
|236.66
|237.09
|238.16
|818
|2007.01.25 14:26
|modify
|19
|7.00
|236.66
|237.10
|238.16
|819
|2007.01.25 14:27
|modify
|19
|7.00
|236.66
|237.11
|238.16
|820
|2007.01.25 14:27
|modify
|19
|7.00
|236.66
|237.12
|238.16
|821
|2007.01.25 14:27
|modify
|19
|7.00
|236.66
|237.13
|238.16
|822
|2007.01.25 14:28
|modify
|19
|7.00
|236.66
|237.14
|238.16
|823
|2007.01.25 14:28
|modify
|19
|7.00
|236.66
|237.15
|238.16
|824
|2007.01.25 14:28
|t/p
|19
|7.00
|238.16
|237.15
|238.16
|8738.35
|150844.85
|825
|2007.01.31 10:36
|buy
|20
|7.00
|236.98
|0.00
|238.48
|826
|2007.02.02 13:09
|modify
|20
|7.00
|236.98
|236.99
|238.48
|827
|2007.02.02 13:09
|modify
|20
|7.00
|236.98
|237.00
|238.48
|828
|2007.02.02 13:10
|modify
|20
|7.00
|236.98
|237.01
|238.48
|829
|2007.02.02 13:10
|modify
|20
|7.00
|236.98
|237.02
|238.48
|830
|2007.02.02 13:11
|modify
|20
|7.00
|236.98
|237.03
|238.48
|831
|2007.02.02 13:11
|modify
|20
|7.00
|236.98
|237.04
|238.48
|832
|2007.02.02 13:12
|modify
|20
|7.00
|236.98
|237.05
|238.48
|833
|2007.02.02 13:12
|modify
|20
|7.00
|236.98
|237.06
|238.48
|834
|2007.02.02 13:13
|modify
|20
|7.00
|236.98
|237.07
|238.48
|835
|2007.02.02 13:13
|modify
|20
|7.00
|236.98
|237.08
|238.48
|836
|2007.02.02 13:14
|modify
|20
|7.00
|236.98
|237.09
|238.48
|837
|2007.02.02 13:14
|modify
|20
|7.00
|236.98
|237.10
|238.48
|838
|2007.02.02 13:15
|modify
|20
|7.00
|236.98
|237.11
|238.48
|839
|2007.02.02 13:15
|modify
|20
|7.00
|236.98
|237.12
|238.48
|840
|2007.02.02 13:15
|modify
|20
|7.00
|236.98
|237.13
|238.48
|841
|2007.02.02 13:16
|modify
|20
|7.00
|236.98
|237.14
|238.48
|842
|2007.02.02 13:17
|modify
|20
|7.00
|236.98
|237.15
|238.48
|843
|2007.02.02 13:17
|modify
|20
|7.00
|236.98
|237.16
|238.48
|844
|2007.02.02 13:17
|modify
|20
|7.00
|236.98
|237.17
|238.48
|845
|2007.02.02 13:18
|modify
|20
|7.00
|236.98
|237.18
|238.48
|846
|2007.02.02 13:44
|modify
|20
|7.00
|236.98
|237.19
|238.48
|847
|2007.02.02 13:45
|modify
|20
|7.00
|236.98
|237.20
|238.48
|848
|2007.02.02 13:45
|modify
|20
|7.00
|236.98
|237.21
|238.48
|849
|2007.02.02 13:46
|modify
|20
|7.00
|236.98
|237.22
|238.48
|850
|2007.02.02 13:47
|modify
|20
|7.00
|236.98
|237.23
|238.48
|851
|2007.02.02 13:47
|modify
|20
|7.00
|236.98
|237.24
|238.48
|852
|2007.02.02 13:48
|modify
|20
|7.00
|236.98
|237.25
|238.48
|853
|2007.02.02 13:48
|modify
|20
|7.00
|236.98
|237.26
|238.48
|854
|2007.02.02 13:49
|modify
|20
|7.00
|236.98
|237.27
|238.48
|855
|2007.02.02 13:50
|modify
|20
|7.00
|236.98
|237.28
|238.48
|856
|2007.02.02 13:50
|modify
|20
|7.00
|236.98
|237.29
|238.48
|857
|2007.02.02 13:51
|modify
|20
|7.00
|236.98
|237.30
|238.48
|858
|2007.02.02 13:51
|modify
|20
|7.00
|236.98
|237.31
|238.48
|859
|2007.02.02 13:52
|modify
|20
|7.00
|236.98
|237.32
|238.48
|860
|2007.02.02 13:53
|modify
|20
|7.00
|236.98
|237.33
|238.48
|861
|2007.02.02 13:53
|modify
|20
|7.00
|236.98
|237.34
|238.48
|862
|2007.02.02 13:54
|modify
|20
|7.00
|236.98
|237.35
|238.48
|863
|2007.02.02 13:54
|modify
|20
|7.00
|236.98
|237.36
|238.48
|864
|2007.02.02 13:55
|modify
|20
|7.00
|236.98
|237.37
|238.48
|865
|2007.02.02 13:55
|modify
|20
|7.00
|236.98
|237.38
|238.48
|866
|2007.02.02 13:56
|modify
|20
|7.00
|236.98
|237.39
|238.48
|867
|2007.02.02 13:57
|modify
|20
|7.00
|236.98
|237.40
|238.48
|868
|2007.02.02 13:57
|modify
|20
|7.00
|236.98
|237.41
|238.48
|869
|2007.02.02 13:58
|modify
|20
|7.00
|236.98
|237.42
|238.48
|870
|2007.02.02 14:24
|modify
|20
|7.00
|236.98
|237.43
|238.48
|871
|2007.02.02 14:25
|modify
|20
|7.00
|236.98
|237.44
|238.48
|872
|2007.02.02 14:26
|modify
|20
|7.00
|236.98
|237.45
|238.48
|873
|2007.02.02 14:26
|modify
|20
|7.00
|236.98
|237.46
|238.48
|874
|2007.02.02 14:27
|modify
|20
|7.00
|236.98
|237.47
|238.48
|875
|2007.02.02 14:27
|t/p
|20
|7.00
|238.48
|237.47
|238.48
|9013.24
|159858.10
|876
|2007.02.05 13:51
|buy
|21
|7.00
|236.23
|0.00
|237.73
|877
|2007.02.06 18:35
|modify
|21
|7.00
|236.23
|236.24
|237.73
|878
|2007.02.06 18:36
|modify
|21
|7.00
|236.23
|236.25
|237.73
|879
|2007.02.06 18:36
|modify
|21
|7.00
|236.23
|236.26
|237.73
|880
|2007.02.06 18:37
|modify
|21
|7.00
|236.23
|236.27
|237.73
|881
|2007.02.06 18:37
|modify
|21
|7.00
|236.23
|236.28
|237.73
|882
|2007.02.07 09:46
|modify
|21
|7.00
|236.23
|236.29
|237.73
|883
|2007.02.07 09:47
|modify
|21
|7.00
|236.23
|236.30
|237.73
|884
|2007.02.07 09:48
|modify
|21
|7.00
|236.23
|236.31
|237.73
|885
|2007.02.07 09:48
|modify
|21
|7.00
|236.23
|236.32
|237.73
|886
|2007.02.07 09:49
|modify
|21
|7.00
|236.23
|236.33
|237.73
|887
|2007.02.07 09:50
|modify
|21
|7.00
|236.23
|236.34
|237.73
|888
|2007.02.07 09:51
|modify
|21
|7.00
|236.23
|236.35
|237.73
|889
|2007.02.07 09:51
|modify
|21
|7.00
|236.23
|236.36
|237.73
|890
|2007.02.07 09:52
|modify
|21
|7.00
|236.23
|236.37
|237.73
|891
|2007.02.07 09:53
|modify
|21
|7.00
|236.23
|236.38
|237.73
|892
|2007.02.07 09:54
|modify
|21
|7.00
|236.23
|236.39
|237.73
|893
|2007.02.07 09:55
|modify
|21
|7.00
|236.23
|236.40
|237.73
|894
|2007.02.07 09:55
|modify
|21
|7.00
|236.23
|236.41
|237.73
|895
|2007.02.07 09:56
|modify
|21
|7.00
|236.23
|236.42
|237.73
|896
|2007.02.07 09:57
|modify
|21
|7.00
|236.23
|236.43
|237.73
|897
|2007.02.07 10:24
|modify
|21
|7.00
|236.23
|236.44
|237.73
|898
|2007.02.07 10:25
|modify
|21
|7.00
|236.23
|236.45
|237.73
|899
|2007.02.07 10:26
|modify
|21
|7.00
|236.23
|236.46
|237.73
|900
|2007.02.07 10:27
|modify
|21
|7.00
|236.23
|236.47
|237.73
|901
|2007.02.07 10:28
|modify
|21
|7.00
|236.23
|236.48
|237.73
|902
|2007.02.07 10:28
|modify
|21
|7.00
|236.23
|236.49
|237.73
|903
|2007.02.07 10:29
|modify
|21
|7.00
|236.23
|236.50
|237.73
|904
|2007.02.07 10:30
|modify
|21
|7.00
|236.23
|236.51
|237.73
|905
|2007.02.07 10:31
|modify
|21
|7.00
|236.23
|236.52
|237.73
|906
|2007.02.07 10:32
|modify
|21
|7.00
|236.23
|236.53
|237.73
|907
|2007.02.07 10:32
|modify
|21
|7.00
|236.23
|236.54
|237.73
|908
|2007.02.07 10:33
|modify
|21
|7.00
|236.23
|236.55
|237.73
|909
|2007.02.07 10:34
|modify
|21
|7.00
|236.23
|236.56
|237.73
|910
|2007.02.07 10:35
|modify
|21
|7.00
|236.23
|236.57
|237.73
|911
|2007.02.07 10:36
|modify
|21
|7.00
|236.23
|236.58
|237.73
|912
|2007.02.07 10:36
|modify
|21
|7.00
|236.23
|236.59
|237.73
|913
|2007.02.07 10:37
|modify
|21
|7.00
|236.23
|236.60
|237.73
|914
|2007.02.07 13:10
|modify
|21
|7.00
|236.23
|236.61
|237.73
|915
|2007.02.07 13:11
|modify
|21
|7.00
|236.23
|236.62
|237.73
|916
|2007.02.07 13:12
|modify
|21
|7.00
|236.23
|236.63
|237.73
|917
|2007.02.07 13:12
|modify
|21
|7.00
|236.23
|236.64
|237.73
|918
|2007.02.07 13:13
|modify
|21
|7.00
|236.23
|236.65
|237.73
|919
|2007.02.07 13:14
|modify
|21
|7.00
|236.23
|236.66
|237.73
|920
|2007.02.07 13:15
|modify
|21
|7.00
|236.23
|236.67
|237.73
|921
|2007.02.07 13:16
|modify
|21
|7.00
|236.23
|236.68
|237.73
|922
|2007.02.07 13:16
|modify
|21
|7.00
|236.23
|236.69
|237.73
|923
|2007.02.07 13:17
|modify
|21
|7.00
|236.23
|236.70
|237.73
|924
|2007.02.07 13:18
|modify
|21
|7.00
|236.23
|236.71
|237.73
|925
|2007.02.07 13:45
|modify
|21
|7.00
|236.23
|236.72
|237.73
|926
|2007.02.07 13:46
|t/p
|21
|7.00
|237.73
|236.72
|237.73
|8875.79
|168733.88
|927
|2007.02.15 17:51
|buy
|22
|7.00
|234.07
|0.00
|235.57
|928
|2007.02.20 18:33
|modify
|22
|7.00
|234.07
|234.08
|235.57
|929
|2007.02.20 18:34
|modify
|22
|7.00
|234.07
|234.09
|235.57
|930
|2007.02.20 18:34
|modify
|22
|7.00
|234.07
|234.10
|235.57
|931
|2007.02.20 18:35
|modify
|22
|7.00
|234.07
|234.11
|235.57
|932
|2007.02.20 18:36
|modify
|22
|7.00
|234.07
|234.12
|235.57
|933
|2007.02.21 01:57
|modify
|22
|7.00
|234.07
|234.13
|235.57
|934
|2007.02.21 01:58
|modify
|22
|7.00
|234.07
|234.14
|235.57
|935
|2007.02.21 01:58
|modify
|22
|7.00
|234.07
|234.15
|235.57
|936
|2007.02.21 01:59
|modify
|22
|7.00
|234.07
|234.16
|235.57
|937
|2007.02.21 02:25
|modify
|22
|7.00
|234.07
|234.17
|235.57
|938
|2007.02.21 02:25
|modify
|22
|7.00
|234.07
|234.18
|235.57
|939
|2007.02.21 02:26
|modify
|22
|7.00
|234.07
|234.19
|235.57
|940
|2007.02.21 02:26
|modify
|22
|7.00
|234.07
|234.20
|235.57
|941
|2007.02.21 02:27
|modify
|22
|7.00
|234.07
|234.21
|235.57
|942
|2007.02.21 02:27
|modify
|22
|7.00
|234.07
|234.22
|235.57
|943
|2007.02.21 02:28
|modify
|22
|7.00
|234.07
|234.23
|235.57
|944
|2007.02.21 02:29
|modify
|22
|7.00
|234.07
|234.24
|235.57
|945
|2007.02.21 02:29
|modify
|22
|7.00
|234.07
|234.25
|235.57
|946
|2007.02.21 02:30
|modify
|22
|7.00
|234.07
|234.26
|235.57
|947
|2007.02.21 02:30
|modify
|22
|7.00
|234.07
|234.27
|235.57
|948
|2007.02.21 02:31
|modify
|22
|7.00
|234.07
|234.28
|235.57
|949
|2007.02.21 02:31
|modify
|22
|7.00
|234.07
|234.29
|235.57
|950
|2007.02.21 02:32
|modify
|22
|7.00
|234.07
|234.30
|235.57
|951
|2007.02.21 02:33
|modify
|22
|7.00
|234.07
|234.31
|235.57
|952
|2007.02.21 02:33
|modify
|22
|7.00
|234.07
|234.32
|235.57
|953
|2007.02.21 02:34
|modify
|22
|7.00
|234.07
|234.33
|235.57
|954
|2007.02.21 02:34
|modify
|22
|7.00
|234.07
|234.34
|235.57
|955
|2007.02.21 02:35
|modify
|22
|7.00
|234.07
|234.35
|235.57
|956
|2007.02.21 02:35
|modify
|22
|7.00
|234.07
|234.36
|235.57
|957
|2007.02.21 02:36
|modify
|22
|7.00
|234.07
|234.37
|235.57
|958
|2007.02.21 02:36
|modify
|22
|7.00
|234.07
|234.38
|235.57
|959
|2007.02.21 02:37
|modify
|22
|7.00
|234.07
|234.39
|235.57
|960
|2007.02.21 02:38
|modify
|22
|7.00
|234.07
|234.40
|235.57
|961
|2007.02.21 02:38
|modify
|22
|7.00
|234.07
|234.41
|235.57
|962
|2007.02.21 02:39
|modify
|22
|7.00
|234.07
|234.42
|235.57
|963
|2007.02.21 04:15
|modify
|22
|7.00
|234.07
|234.43
|235.57
|964
|2007.02.21 04:15
|modify
|22
|7.00
|234.07
|234.44
|235.57
|965
|2007.02.21 04:16
|modify
|22
|7.00
|234.07
|234.45
|235.57
|966
|2007.02.21 04:16
|modify
|22
|7.00
|234.07
|234.46
|235.57
|967
|2007.02.21 04:17
|modify
|22
|7.00
|234.07
|234.47
|235.57
|968
|2007.02.21 04:17
|modify
|22
|7.00
|234.07
|234.48
|235.57
|969
|2007.02.21 04:18
|modify
|22
|7.00
|234.07
|234.49
|235.57
|970
|2007.02.21 04:18
|modify
|22
|7.00
|234.07
|234.50
|235.57
|971
|2007.02.21 04:19
|modify
|22
|7.00
|234.07
|234.51
|235.57
|972
|2007.02.21 04:50
|modify
|22
|7.00
|234.07
|234.52
|235.57
|973
|2007.02.21 04:50
|modify
|22
|7.00
|234.07
|234.53
|235.57
|974
|2007.02.21 04:51
|modify
|22
|7.00
|234.07
|234.54
|235.57
|975
|2007.02.21 04:51
|modify
|22
|7.00
|234.07
|234.55
|235.57
|976
|2007.02.21 04:52
|modify
|22
|7.00
|234.07
|234.56
|235.57
|977
|2007.02.21 04:53
|t/p
|22
|7.00
|235.57
|234.56
|235.57
|9013.24
|177747.12
|978
|2007.02.27 13:11
|buy
|23
|7.00
|234.55
|0.00
|236.05
|979
|2007.04.11 08:40
|modify
|23
|7.00
|234.55
|234.56
|236.05
|980
|2007.04.11 08:40
|modify
|23
|7.00
|234.55
|234.59
|236.05
|981
|2007.04.11 08:42
|modify
|23
|7.00
|234.55
|234.62
|236.05
|982
|2007.04.11 08:42
|modify
|23
|7.00
|234.55
|234.64
|236.05
|983
|2007.04.11 08:59
|modify
|23
|7.00
|234.55
|234.65
|236.05
|984
|2007.04.11 08:59
|modify
|23
|7.00
|234.55
|234.66
|236.05
|985
|2007.04.11 09:00
|modify
|23
|7.00
|234.55
|234.67
|236.05
|986
|2007.04.11 09:01
|modify
|23
|7.00
|234.55
|234.68
|236.05
|987
|2007.04.11 09:03
|modify
|23
|7.00
|234.55
|234.69
|236.05
|988
|2007.04.11 09:03
|modify
|23
|7.00
|234.55
|234.70
|236.05
|989
|2007.04.11 09:03
|modify
|23
|7.00
|234.55
|234.72
|236.05
|990
|2007.04.11 09:03
|modify
|23
|7.00
|234.55
|234.73
|236.05
|991
|2007.04.11 09:11
|modify
|23
|7.00
|234.55
|234.74
|236.05
|992
|2007.04.11 09:12
|modify
|23
|7.00
|234.55
|234.75
|236.05
|993
|2007.04.11 09:12
|modify
|23
|7.00
|234.55
|234.79
|236.05
|994
|2007.04.11 09:12
|modify
|23
|7.00
|234.55
|234.84
|236.05
|995
|2007.04.11 09:12
|modify
|23
|7.00
|234.55
|234.88
|236.05
|996
|2007.04.11 09:13
|modify
|23
|7.00
|234.55
|234.89
|236.05
|997
|2007.04.11 09:14
|modify
|23
|7.00
|234.55
|234.92
|236.05
|998
|2007.04.11 09:44
|modify
|23
|7.00
|234.55
|234.93
|236.05
|999
|2007.04.11 09:44
|modify
|23
|7.00
|234.55
|234.94
|236.05
|1000
|2007.04.11 09:49
|modify
|23
|7.00
|234.55
|234.96
|236.05
|1001
|2007.04.11 09:49
|modify
|23
|7.00
|234.55
|234.99
|236.05
|1002
|2007.04.11 10:14
|modify
|23
|7.00
|234.55
|235.00
|236.05
|1003
|2007.04.11 10:17
|modify
|23
|7.00
|234.55
|235.03
|236.05
|1004
|2007.04.11 10:18
|t/p
|23
|7.00
|236.05
|235.03
|236.05
|11693.45
|189440.57