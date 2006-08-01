|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2006.06.26 18:25 - 2006.09.29 12:25 (2006.08.01 - 2006.09.29)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Bars in test
|18874
|Ticks modelled
|241589
|Modelling quality
|88.24%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|710.00
|Gross profit
|1076.00
|Gross loss
|-366.00
|Profit factor
|2.94
|Expected payoff
|101.43
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|366.00 (3.30%)
|Relative drawdown
|3.30% (366.00)
|Total trades
|7
|Short positions (won %)
|7 (85.71%)
|Long positions (won %)
|0 (0.00%)
|Profit trades (% of total)
|6 (85.71%)
|Loss trades (% of total)
|1 (14.29%)
|Largest
|profit trade
|504.00
|loss trade
|-366.00
|Average
|profit trade
|179.33
|loss trade
|-366.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (1076.00)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-366.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1076.00 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-366.00 (1)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.08.01 00:54
|sell
|1
|1.00
|1.2769
|0.0000
|1.2669
|2
|2006.08.01 07:58
|modify
|1
|1.00
|1.2769
|1.2768
|1.2669
|3
|2006.08.01 08:02
|modify
|1
|1.00
|1.2769
|1.2765
|1.2669
|4
|2006.08.01 08:06
|modify
|1
|1.00
|1.2769
|1.2763
|1.2669
|5
|2006.08.01 08:42
|modify
|1
|1.00
|1.2769
|1.2761
|1.2669
|6
|2006.08.01 08:43
|modify
|1
|1.00
|1.2769
|1.2759
|1.2669
|7
|2006.08.01 09:45
|modify
|1
|1.00
|1.2769
|1.2757
|1.2669
|8
|2006.08.01 09:47
|modify
|1
|1.00
|1.2769
|1.2756
|1.2669
|9
|2006.08.01 13:36
|s/l
|1
|1.00
|1.2756
|1.2756
|1.2669
|130.00
|10130.00
|10
|2006.08.01 13:36
|sell
|2
|1.00
|1.2754
|0.0000
|1.2654
|11
|2006.08.11 15:31
|modify
|2
|1.00
|1.2754
|1.2752
|1.2654
|12
|2006.08.11 15:33
|modify
|2
|1.00
|1.2754
|1.2751
|1.2654
|13
|2006.08.11 15:33
|modify
|2
|1.00
|1.2754
|1.2750
|1.2654
|14
|2006.08.11 16:46
|s/l
|2
|1.00
|1.2750
|1.2750
|1.2654
|64.00
|10194.00
|15
|2006.08.11 16:46
|sell
|3
|1.00
|1.2749
|0.0000
|1.2649
|16
|2006.08.14 15:06
|modify
|3
|1.00
|1.2749
|1.2748
|1.2649
|17
|2006.08.14 15:18
|modify
|3
|1.00
|1.2749
|1.2747
|1.2649
|18
|2006.08.14 15:20
|modify
|3
|1.00
|1.2749
|1.2746
|1.2649
|19
|2006.08.14 15:20
|modify
|3
|1.00
|1.2749
|1.2745
|1.2649
|20
|2006.08.14 15:20
|modify
|3
|1.00
|1.2749
|1.2744
|1.2649
|21
|2006.08.14 15:20
|modify
|3
|1.00
|1.2749
|1.2743
|1.2649
|22
|2006.08.14 16:32
|s/l
|3
|1.00
|1.2743
|1.2743
|1.2649
|62.00
|10256.00
|23
|2006.08.14 16:32
|sell
|4
|1.00
|1.2744
|0.0000
|1.2644
|24
|2006.08.15 04:50
|modify
|4
|1.00
|1.2744
|1.2744
|1.2644
|25
|2006.08.15 04:50
|modify
|4
|1.00
|1.2744
|1.2741
|1.2644
|26
|2006.08.15 04:50
|modify
|4
|1.00
|1.2744
|1.2737
|1.2644
|27
|2006.08.15 04:50
|modify
|4
|1.00
|1.2744
|1.2735
|1.2644
|28
|2006.08.15 04:50
|modify
|4
|1.00
|1.2744
|1.2731
|1.2644
|29
|2006.08.15 06:19
|s/l
|4
|1.00
|1.2731
|1.2731
|1.2644
|132.00
|10388.00
|30
|2006.08.15 06:19
|sell
|5
|1.00
|1.2730
|0.0000
|1.2630
|31
|2006.09.08 15:36
|modify
|5
|1.00
|1.2730
|1.2729
|1.2630
|32
|2006.09.08 15:37
|modify
|5
|1.00
|1.2730
|1.2727
|1.2630
|33
|2006.09.08 15:37
|modify
|5
|1.00
|1.2730
|1.2726
|1.2630
|34
|2006.09.08 15:37
|modify
|5
|1.00
|1.2730
|1.2725
|1.2630
|35
|2006.09.08 15:37
|modify
|5
|1.00
|1.2730
|1.2724
|1.2630
|36
|2006.09.08 15:37
|modify
|5
|1.00
|1.2730
|1.2723
|1.2630
|37
|2006.09.08 15:37
|modify
|5
|1.00
|1.2730
|1.2720
|1.2630
|38
|2006.09.08 15:37
|modify
|5
|1.00
|1.2730
|1.2716
|1.2630
|39
|2006.09.08 15:38
|modify
|5
|1.00
|1.2730
|1.2713
|1.2630
|40
|2006.09.08 15:38
|modify
|5
|1.00
|1.2730
|1.2710
|1.2630
|41
|2006.09.08 15:38
|modify
|5
|1.00
|1.2730
|1.2706
|1.2630
|42
|2006.09.08 15:42
|modify
|5
|1.00
|1.2730
|1.2703
|1.2630
|43
|2006.09.08 15:43
|modify
|5
|1.00
|1.2730
|1.2701
|1.2630
|44
|2006.09.08 15:49
|modify
|5
|1.00
|1.2730
|1.2700
|1.2630
|45
|2006.09.08 16:09
|modify
|5
|1.00
|1.2730
|1.2698
|1.2630
|46
|2006.09.08 17:15
|modify
|5
|1.00
|1.2730
|1.2696
|1.2630
|47
|2006.09.08 17:16
|modify
|5
|1.00
|1.2730
|1.2695
|1.2630
|48
|2006.09.08 17:22
|modify
|5
|1.00
|1.2730
|1.2693
|1.2630
|49
|2006.09.08 17:24
|modify
|5
|1.00
|1.2730
|1.2692
|1.2630
|50
|2006.09.08 17:27
|modify
|5
|1.00
|1.2730
|1.2689
|1.2630
|51
|2006.09.08 17:29
|modify
|5
|1.00
|1.2730
|1.2688
|1.2630
|52
|2006.09.11 04:14
|modify
|5
|1.00
|1.2730
|1.2687
|1.2630
|53
|2006.09.11 04:24
|modify
|5
|1.00
|1.2730
|1.2685
|1.2630
|54
|2006.09.11 07:58
|s/l
|5
|1.00
|1.2685
|1.2685
|1.2630
|504.00
|10892.00
|55
|2006.09.11 07:58
|sell
|6
|1.00
|1.2683
|0.0000
|1.2583
|56
|2006.09.15 16:33
|modify
|6
|1.00
|1.2683
|1.2682
|1.2583
|57
|2006.09.15 16:33
|modify
|6
|1.00
|1.2683
|1.2678
|1.2583
|58
|2006.09.15 16:37
|modify
|6
|1.00
|1.2683
|1.2677
|1.2583
|59
|2006.09.15 16:40
|modify
|6
|1.00
|1.2683
|1.2676
|1.2583
|60
|2006.09.15 16:40
|modify
|6
|1.00
|1.2683
|1.2675
|1.2583
|61
|2006.09.15 16:41
|modify
|6
|1.00
|1.2683
|1.2674
|1.2583
|62
|2006.09.15 16:43
|modify
|6
|1.00
|1.2683
|1.2673
|1.2583
|63
|2006.09.15 16:43
|modify
|6
|1.00
|1.2683
|1.2672
|1.2583
|64
|2006.09.15 16:43
|modify
|6
|1.00
|1.2683
|1.2671
|1.2583
|65
|2006.09.15 16:44
|modify
|6
|1.00
|1.2683
|1.2668
|1.2583
|66
|2006.09.15 16:54
|modify
|6
|1.00
|1.2683
|1.2667
|1.2583
|67
|2006.09.15 16:54
|modify
|6
|1.00
|1.2683
|1.2666
|1.2583
|68
|2006.09.18 09:07
|s/l
|6
|1.00
|1.2666
|1.2666
|1.2583
|184.00
|11076.00
|69
|2006.09.18 09:07
|sell
|7
|1.00
|1.2664
|0.0000
|1.2564
|70
|2006.09.28 23:59
|close at stop
|7
|1.00
|1.2703
|0.0000
|1.2564
|-366.00
|10710.00