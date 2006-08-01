Strategy Tester Report
ForcePivot

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2006.06.26 18:25 - 2006.09.29 12:25 (2006.08.01 - 2006.09.29)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
Bars in test18874Ticks modelled241589Modelling quality88.24%
Initial deposit10000.00
Total net profit710.00Gross profit1076.00Gross loss-366.00
Profit factor2.94Expected payoff101.43
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown366.00 (3.30%)Relative drawdown3.30% (366.00)
Total trades7Short positions (won %)7 (85.71%)Long positions (won %)0 (0.00%)
Profit trades (% of total)6 (85.71%)Loss trades (% of total)1 (14.29%)
Largestprofit trade504.00loss trade-366.00
Averageprofit trade179.33loss trade-366.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (1076.00)consecutive losses (loss in money)1 (-366.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1076.00 (6)consecutive loss (count of losses)-366.00 (1)
Averageconsecutive wins6consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.08.01 00:54sell11.001.27690.00001.2669
22006.08.01 07:58modify11.001.27691.27681.2669
32006.08.01 08:02modify11.001.27691.27651.2669
42006.08.01 08:06modify11.001.27691.27631.2669
52006.08.01 08:42modify11.001.27691.27611.2669
62006.08.01 08:43modify11.001.27691.27591.2669
72006.08.01 09:45modify11.001.27691.27571.2669
82006.08.01 09:47modify11.001.27691.27561.2669
92006.08.01 13:36s/l11.001.27561.27561.2669130.0010130.00
102006.08.01 13:36sell21.001.27540.00001.2654
112006.08.11 15:31modify21.001.27541.27521.2654
122006.08.11 15:33modify21.001.27541.27511.2654
132006.08.11 15:33modify21.001.27541.27501.2654
142006.08.11 16:46s/l21.001.27501.27501.265464.0010194.00
152006.08.11 16:46sell31.001.27490.00001.2649
162006.08.14 15:06modify31.001.27491.27481.2649
172006.08.14 15:18modify31.001.27491.27471.2649
182006.08.14 15:20modify31.001.27491.27461.2649
192006.08.14 15:20modify31.001.27491.27451.2649
202006.08.14 15:20modify31.001.27491.27441.2649
212006.08.14 15:20modify31.001.27491.27431.2649
222006.08.14 16:32s/l31.001.27431.27431.264962.0010256.00
232006.08.14 16:32sell41.001.27440.00001.2644
242006.08.15 04:50modify41.001.27441.27441.2644
252006.08.15 04:50modify41.001.27441.27411.2644
262006.08.15 04:50modify41.001.27441.27371.2644
272006.08.15 04:50modify41.001.27441.27351.2644
282006.08.15 04:50modify41.001.27441.27311.2644
292006.08.15 06:19s/l41.001.27311.27311.2644132.0010388.00
302006.08.15 06:19sell51.001.27300.00001.2630
312006.09.08 15:36modify51.001.27301.27291.2630
322006.09.08 15:37modify51.001.27301.27271.2630
332006.09.08 15:37modify51.001.27301.27261.2630
342006.09.08 15:37modify51.001.27301.27251.2630
352006.09.08 15:37modify51.001.27301.27241.2630
362006.09.08 15:37modify51.001.27301.27231.2630
372006.09.08 15:37modify51.001.27301.27201.2630
382006.09.08 15:37modify51.001.27301.27161.2630
392006.09.08 15:38modify51.001.27301.27131.2630
402006.09.08 15:38modify51.001.27301.27101.2630
412006.09.08 15:38modify51.001.27301.27061.2630
422006.09.08 15:42modify51.001.27301.27031.2630
432006.09.08 15:43modify51.001.27301.27011.2630
442006.09.08 15:49modify51.001.27301.27001.2630
452006.09.08 16:09modify51.001.27301.26981.2630
462006.09.08 17:15modify51.001.27301.26961.2630
472006.09.08 17:16modify51.001.27301.26951.2630
482006.09.08 17:22modify51.001.27301.26931.2630
492006.09.08 17:24modify51.001.27301.26921.2630
502006.09.08 17:27modify51.001.27301.26891.2630
512006.09.08 17:29modify51.001.27301.26881.2630
522006.09.11 04:14modify51.001.27301.26871.2630
532006.09.11 04:24modify51.001.27301.26851.2630
542006.09.11 07:58s/l51.001.26851.26851.2630504.0010892.00
552006.09.11 07:58sell61.001.26830.00001.2583
562006.09.15 16:33modify61.001.26831.26821.2583
572006.09.15 16:33modify61.001.26831.26781.2583
582006.09.15 16:37modify61.001.26831.26771.2583
592006.09.15 16:40modify61.001.26831.26761.2583
602006.09.15 16:40modify61.001.26831.26751.2583
612006.09.15 16:41modify61.001.26831.26741.2583
622006.09.15 16:43modify61.001.26831.26731.2583
632006.09.15 16:43modify61.001.26831.26721.2583
642006.09.15 16:43modify61.001.26831.26711.2583
652006.09.15 16:44modify61.001.26831.26681.2583
662006.09.15 16:54modify61.001.26831.26671.2583
672006.09.15 16:54modify61.001.26831.26661.2583
682006.09.18 09:07s/l61.001.26661.26661.2583184.0011076.00
692006.09.18 09:07sell71.001.26640.00001.2564
702006.09.28 23:59close at stop71.001.27030.00001.2564-366.0010710.00