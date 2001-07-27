Strategy Tester Report
StochEA

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period4 Hours (H4) 2001.04.25 16:00 - 2007.02.13 12:00
ModelControl points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
ParametersBarsLimit=0; MagicNumber=0; SignalMail=false; EachTickMode=false; Lots=1; Slippage=3; StopLossMode=true; StopLoss=95; TakeProfitMode=true; TakeProfit=100; TrailingStopMode=true; TrailingStop=3; EnterWorth=0; EnterSignal=0.7; AutoLots=false;
Bars in test9182Ticks modelled148815Modelling quality36.25%
Initial deposit8500.00
Total net profit161655.20Gross profit220596.00Gross loss-58940.80
Profit factor3.74Expected payoff97.91
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown2501.60 (1.55%)Relative drawdown6.87% (950.00)
Total trades1651Short positions (won %)1348 (89.84%)Long positions (won %)303 (88.78%)
Profit trades (% of total)1480 (89.64%)Loss trades (% of total)171 (10.36%)
Largestprofit trade1000.00loss trade-950.00
Averageprofit trade149.05loss trade-344.68
Maximumconsecutive wins (profit in money)51 (7363.80)consecutive losses (loss in money)3 (-1860.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)12490.00 (38)consecutive loss (count of losses)-1860.00 (3)
Averageconsecutive wins9consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12001.04.26 04:00sell11.000.89670.90620.8867
22001.04.26 05:40modify11.000.89670.89590.8867
32001.04.26 06:00s/l11.000.89590.89590.886780.008580.00
42001.04.26 08:00sell21.000.89680.90630.8868
52001.04.26 09:00modify21.000.89680.89650.8868
62001.04.26 09:20modify21.000.89680.89500.8868
72001.04.26 09:40s/l21.000.89500.89500.8868180.008760.00
82001.04.30 08:00buy31.000.89220.88270.9022
92001.04.30 09:20modify31.000.89220.89230.9022
102001.04.30 09:40s/l31.000.89230.89230.902210.008770.00
112001.04.30 12:00buy41.000.88960.88010.8996
122001.04.30 12:40modify41.000.88960.88960.8996
132001.04.30 13:00modify41.000.88960.88980.8996
142001.04.30 13:20s/l41.000.88980.88980.899620.008790.00
152001.05.02 12:00sell51.000.89190.90140.8819
162001.05.02 12:20modify51.000.89190.89010.8819
172001.05.02 12:40s/l51.000.89010.89010.8819180.008970.00
182001.05.02 16:00sell61.000.89030.89980.8803
192001.05.02 17:20modify61.000.89030.88970.8803
202001.05.02 17:40s/l61.000.88970.88970.880360.009030.00
212001.05.02 20:00sell71.000.89280.90230.8828
222001.05.03 00:00swap close71.000.89410.90230.8828-130.008900.00
232001.05.03 00:00swap open81.000.8942140.90230.8828
242001.05.03 00:40modify81.000.8942140.89420.8828
252001.05.03 01:00s/l81.000.89420.89420.88281.408901.40
262001.05.04 12:00buy91.000.89240.88290.9024
272001.05.04 12:20modify91.000.89240.89530.9024
282001.05.04 12:40modify91.000.89240.89690.9024
292001.05.04 13:00modify91.000.89240.90070.9024
302001.05.04 13:20s/l91.000.90070.90070.9024830.009731.40
312001.05.10 16:00sell101.000.88170.89120.8717
322001.05.10 16:40modify101.000.88170.88070.8717
332001.05.10 17:00modify101.000.88170.88010.8717
342001.05.10 17:20modify101.000.88170.87860.8717
352001.05.10 17:40s/l101.000.87860.87860.8717310.0010041.40
362001.05.16 04:00sell111.000.87730.88680.8673
372001.05.16 04:40modify111.000.87730.87520.8673
382001.05.16 05:00modify111.000.87730.87490.8673
392001.05.16 05:40modify111.000.87730.87470.8673
402001.05.16 06:00s/l111.000.87470.87470.8673260.0010301.40
412001.05.16 08:00sell121.000.87660.88610.8666
422001.05.16 08:40modify121.000.87660.87610.8666
432001.05.16 09:00s/l121.000.87610.87610.866650.0010351.40
442001.05.18 00:00buy131.000.88310.87360.8931
452001.05.18 05:00modify131.000.88310.88340.8931
462001.05.18 05:20s/l131.000.88340.88340.893130.0010381.40
472001.05.21 12:00sell141.000.87610.88560.8661
482001.05.21 13:40modify141.000.87610.87500.8661
492001.05.21 14:00modify141.000.87610.87460.8661
502001.05.21 14:20s/l141.000.87460.87460.8661150.0010531.40
512001.05.25 00:00sell151.000.85730.86680.8473
522001.05.25 02:00modify151.000.85730.85710.8473
532001.05.25 02:20s/l151.000.85710.85710.847320.0010551.40
542001.05.25 04:00sell161.000.85740.86690.8474
552001.05.25 05:40modify161.000.85740.85710.8474
562001.05.25 06:00s/l161.000.85710.85710.847430.0010581.40
572001.05.25 08:00sell171.000.85930.86880.8493
582001.05.25 09:00modify171.000.85930.85660.8493
592001.05.25 09:20modify171.000.85930.85410.8493
602001.05.25 09:40s/l171.000.85410.85410.8493520.0011101.40
612001.05.28 12:00sell181.000.85920.86870.8492
622001.05.28 13:00modify181.000.85920.85890.8492
632001.05.28 13:20s/l181.000.85890.85890.849230.0011131.40
642001.05.29 04:00sell191.000.85900.86850.8490
652001.05.29 04:20modify191.000.85900.85610.8490
662001.05.29 04:40s/l191.000.85610.85610.8490290.0011421.40
672001.05.30 16:00sell201.000.85700.86650.8470
682001.05.30 17:40modify201.000.85700.85680.8470
692001.05.30 18:00s/l201.000.85680.85680.847020.0011441.40
702001.05.30 20:00sell211.000.85740.86690.8474
712001.05.30 20:40modify211.000.85740.85650.8474
722001.05.30 21:20modify211.000.85740.85540.8474
732001.05.30 21:40s/l211.000.85540.85540.8474200.0011641.40
742001.05.31 00:00sell221.000.85530.86480.8453
752001.05.31 01:00modify221.000.85530.85520.8453
762001.05.31 01:20s/l221.000.85520.85520.845310.0011651.40
772001.05.31 04:00sell231.000.85560.86510.8456
782001.05.31 04:20modify231.000.85560.85420.8456
792001.05.31 04:40modify231.000.85560.85120.8456
802001.05.31 05:00s/l231.000.85120.85120.8456440.0012091.40
812001.06.04 20:00sell241.000.84520.85470.8352
822001.06.04 20:20modify241.000.84520.84440.8352
832001.06.04 21:40s/l241.000.84440.84440.835280.0012171.40
842001.06.06 12:00sell251.000.85330.86280.8433
852001.06.06 12:20modify251.000.85330.85120.8433
862001.06.06 12:40s/l251.000.85120.85120.8433210.0012381.40
872001.06.06 16:00sell261.000.85080.86030.8408
882001.06.06 16:20modify261.000.85080.84610.8408
892001.06.06 16:40modify261.000.85080.84490.8408
902001.06.06 17:00s/l261.000.84490.84490.8408590.0012971.40
912001.06.08 08:00sell271.000.84830.85780.8383
922001.06.08 08:40modify271.000.84830.84800.8383
932001.06.08 09:00modify271.000.84830.84640.8383
942001.06.08 09:20modify271.000.84830.84630.8383
952001.06.08 09:40s/l271.000.84630.84630.8383200.0013171.40
962001.06.12 12:00buy281.000.84710.83760.8571
972001.06.12 12:20modify281.000.84710.84960.8571
982001.06.12 13:40s/l281.000.84960.84960.8571250.0013421.40
992001.06.12 16:00buy291.000.84920.83970.8592
1002001.06.12 16:20modify291.000.84920.85020.8592
1012001.06.12 17:20s/l291.000.85020.85020.8592100.0013521.40
1022001.06.14 12:00sell301.000.85200.86150.8420
1032001.06.14 12:20modify301.000.85200.84900.8420
1042001.06.14 12:40s/l301.000.84900.84900.8420300.0013821.40
1052001.06.14 16:00sell311.000.85310.86260.8431
1062001.06.14 17:40s/l311.000.86260.86260.8431-950.0012871.40
1072001.06.18 08:00buy321.000.86400.85450.8740
1082001.06.18 10:00modify321.000.86400.86440.8740
1092001.06.18 10:20s/l321.000.86440.86440.874040.0012911.40
1102001.06.18 12:00buy331.000.85960.85010.8696
1112001.06.18 13:40modify331.000.85960.86390.8696
1122001.06.18 14:00s/l331.000.86390.86390.8696430.0013341.40
1132001.06.19 04:00buy341.000.86000.85050.8700
1142001.06.19 04:20modify341.000.86000.86010.8700
1152001.06.19 04:40s/l341.000.86010.86010.870010.0013351.40
1162001.06.21 16:00sell351.000.85250.86200.8425
1172001.06.21 17:40modify351.000.85250.85180.8425
1182001.06.21 18:00s/l351.000.85180.85180.842570.0013421.40
1192001.06.21 20:00sell361.000.85520.86470.8452
1202001.06.21 20:20modify361.000.85520.85470.8452
1212001.06.21 20:40s/l361.000.85470.85470.845250.0013471.40
1222001.06.25 16:00sell371.000.86010.86960.8501
1232001.06.25 20:20modify371.000.86010.85910.8501
1242001.06.25 20:40s/l371.000.85910.85910.8501100.0013571.40
1252001.06.26 00:00sell381.000.85920.86870.8492
1262001.06.26 00:40modify381.000.85920.85870.8492
1272001.06.26 01:00s/l381.000.85870.85870.849250.0013621.40
1282001.06.26 04:00sell391.000.86020.86970.8502
1292001.06.26 12:00close391.000.86310.86970.8502-290.0013331.40
1302001.06.26 20:00sell401.000.86240.87190.8524
1312001.06.26 20:20modify401.000.86240.86220.8524
1322001.06.26 20:40s/l401.000.86220.86220.852420.0013351.40
1332001.06.27 12:00sell411.000.86410.87360.8541
1342001.06.27 12:20modify411.000.86410.86370.8541
1352001.06.27 12:40modify411.000.86410.86080.8541
1362001.06.27 13:00s/l411.000.86080.86080.8541330.0013681.40
1372001.06.27 16:00sell421.000.86090.87040.8509
1382001.06.27 16:20modify421.000.86090.85910.8509
1392001.06.27 16:40s/l421.000.85910.85910.8509180.0013861.40
1402001.07.02 08:00sell431.000.84730.85680.8373
1412001.07.02 08:40modify431.000.84730.84450.8373
1422001.07.02 09:00modify431.000.84730.84440.8373
1432001.07.02 09:20s/l431.000.84440.84440.8373290.0014151.40
1442001.07.09 12:00sell441.000.84540.85490.8354
1452001.07.09 12:20modify441.000.84540.84500.8354
1462001.07.09 12:40s/l441.000.84500.84500.835440.0014191.40
1472001.07.09 16:00sell451.000.84610.85560.8361
1482001.07.09 17:00modify451.000.84610.84570.8361
1492001.07.09 17:20s/l451.000.84570.84570.836140.0014231.40
1502001.07.11 00:00sell461.000.85510.86460.8451
1512001.07.11 00:40modify461.000.85510.85480.8451
1522001.07.11 01:40s/l461.000.85480.85480.845130.0014261.40
1532001.07.11 04:00sell471.000.85540.86490.8454
1542001.07.11 04:20modify471.000.85540.85360.8454
1552001.07.11 05:20s/l471.000.85360.85360.8454180.0014441.40
1562001.07.11 08:00sell481.000.85500.86450.8450
1572001.07.11 08:20modify481.000.85500.85420.8450
1582001.07.11 08:40s/l481.000.85420.85420.845080.0014521.40
1592001.07.13 00:00buy491.000.85400.84450.8640
1602001.07.13 08:20modify491.000.85400.85620.8640
1612001.07.13 08:40s/l491.000.85620.85620.8640220.0014741.40
1622001.07.13 12:00buy501.000.85540.84590.8654
1632001.07.13 12:20modify501.000.85540.85620.8654
1642001.07.13 12:40s/l501.000.85620.85620.865480.0014821.40
1652001.07.13 16:00buy511.000.85240.84290.8624
1662001.07.13 16:20modify511.000.85240.85350.8624
1672001.07.13 17:00s/l511.000.85350.85350.8624110.0014931.40
1682001.07.13 20:00buy521.000.85340.84390.8634
1692001.07.13 20:40modify521.000.85340.85520.8634
1702001.07.13 21:00s/l521.000.85520.85520.8634180.0015111.40
1712001.07.16 04:00buy531.000.85470.84520.8647
1722001.07.16 04:20modify531.000.85470.85580.8647
1732001.07.16 04:40s/l531.000.85580.85580.8647110.0015221.40
1742001.07.16 16:00sell541.000.85550.86500.8455
1752001.07.16 16:40modify541.000.85550.85470.8455
1762001.07.16 17:00s/l541.000.85470.85470.845580.0015301.40
1772001.07.18 12:00sell551.000.85880.86830.8488
1782001.07.18 12:40modify551.000.85880.85870.8488
1792001.07.18 13:00s/l551.000.85870.85870.848810.0015311.40
1802001.07.18 16:00sell561.000.86450.87400.8545
1812001.07.18 17:00modify561.000.86450.86320.8545
1822001.07.18 18:00s/l561.000.86320.86320.8545130.0015441.40
1832001.07.23 16:00buy571.000.86750.85800.8775
1842001.07.23 16:20modify571.000.86750.86790.8775
1852001.07.23 16:40modify571.000.86750.86830.8775
1862001.07.23 17:20modify571.000.86750.86940.8775
1872001.07.23 17:40modify571.000.86750.87020.8775
1882001.07.23 18:00s/l571.000.87020.87020.8775270.0015711.40
1892001.07.23 20:00buy581.000.86980.86030.8798
1902001.07.23 21:20modify581.000.86980.87010.8798
1912001.07.23 21:40s/l581.000.87010.87010.879830.0015741.40
1922001.07.24 00:00buy591.000.86960.86010.8796
1932001.07.24 00:40modify591.000.86960.86970.8796
1942001.07.24 01:00modify591.000.86960.87010.8796
1952001.07.24 01:40s/l591.000.87010.87010.879650.0015791.40
1962001.07.27 04:00buy601.000.87800.86850.8880
1972001.07.27 04:40modify601.000.87800.87950.8880
1982001.07.27 05:20modify601.000.87800.87970.8880
1992001.07.27 05:40modify601.000.87800.87980.8880
2002001.07.27 06:00modify601.000.87800.88000.8880
2012001.07.27 06:20s/l601.000.88000.88000.8880200.0015991.40
2022001.07.27 08:00buy611.000.87910.86960.8891
2032001.07.27 09:20modify611.000.87910.87930.8891
2042001.07.27 09:40modify611.000.87910.87970.8891
2052001.07.27 10:00s/l611.000.87970.87970.889160.0016051.40
2062001.07.27 12:00buy621.000.87670.86720.8867
2072001.07.27 12:20modify621.000.87670.87930.8867
2082001.07.27 12:40modify621.000.87670.88000.8867
2092001.07.27 13:00modify621.000.87670.88030.8867
2102001.07.27 13:20modify621.000.87670.88070.8867
2112001.07.27 13:40s/l621.000.88070.88070.8867400.0016451.40
2122001.07.30 00:00buy631.000.87810.86860.8881
2132001.07.30 08:00close631.000.87470.86860.8881-340.0016111.40
2142001.07.31 20:00sell641.000.87430.88380.8643
2152001.07.31 22:00modify641.000.87430.87420.8643
2162001.07.31 22:20s/l641.000.87420.87420.864310.0016121.40
2172001.08.01 00:00sell651.000.87640.88590.8664
2182001.08.01 01:40modify651.000.87640.87630.8664
2192001.08.01 02:00s/l651.000.87630.87630.866410.0016131.40
2202001.08.01 04:00sell661.000.87660.88610.8666
2212001.08.01 05:00modify661.000.87660.87660.8666
2222001.08.01 05:20modify661.000.87660.87630.8666
2232001.08.01 05:40s/l661.000.87630.87630.866630.0016161.40
2242001.08.06 20:00buy671.000.88210.87260.8921
2252001.08.06 21:40modify671.000.88210.88230.8921
2262001.08.06 22:00modify671.000.88210.88270.8921
2272001.08.06 22:20s/l671.000.88270.88270.892160.0016221.40
2282001.08.07 00:00buy681.000.88160.87210.8916
2292001.08.07 01:40modify681.000.88160.88160.8916
2302001.08.07 02:00s/l681.000.88160.88160.89160.0016221.40
2312001.08.08 00:00buy691.000.87770.86820.8877
2322001.08.08 01:20modify691.000.87770.87800.8877
2332001.08.08 02:00s/l691.000.87800.87800.887730.0016251.40
2342001.08.08 04:00buy701.000.87700.86750.8870
2352001.08.08 04:20modify701.000.87700.87750.8870
2362001.08.08 04:40s/l701.000.87750.87750.887050.0016301.40
2372001.08.08 08:00buy711.000.87780.86830.8878
2382001.08.08 08:40modify711.000.87780.87780.8878
2392001.08.08 09:00s/l711.000.87780.87780.88780.0016301.40
2402001.08.09 16:00sell721.000.88490.89440.8749
2412001.08.09 17:20modify721.000.88490.88490.8749
2422001.08.09 17:40s/l721.000.88490.88490.87490.0016301.40
2432001.08.14 16:00buy731.000.89710.88760.9071
2442001.08.14 17:00modify731.000.89710.89760.9071
2452001.08.14 17:20modify731.000.89710.90170.9071
2462001.08.14 17:40modify731.000.89710.90380.9071
2472001.08.14 18:00s/l731.000.90380.90380.9071670.0016971.40
2482001.08.14 20:00buy741.000.90240.89290.9124
2492001.08.14 21:00modify741.000.90240.90300.9124
2502001.08.14 21:20modify741.000.90240.90360.9124
2512001.08.14 21:40s/l741.000.90360.90360.9124120.0017091.40
2522001.08.16 16:00sell751.000.91080.92030.9008
2532001.08.16 16:20modify751.000.91080.90970.9008
2542001.08.16 16:40s/l751.000.90970.90970.9008110.0017201.40
2552001.08.16 20:00sell761.000.91570.92520.9057
2562001.08.16 20:40modify761.000.91570.91140.9057
2572001.08.16 21:40s/l761.000.91140.91140.9057430.0017631.40
2582001.08.20 12:00sell771.000.91460.92410.9046
2592001.08.20 12:40modify771.000.91460.91230.9046
2602001.08.20 13:00s/l771.000.91230.91230.9046230.0017861.40
2612001.08.20 16:00sell781.000.91220.92170.9022
2622001.08.20 16:20modify781.000.91220.91130.9022
2632001.08.20 16:40s/l781.000.91130.91130.902290.0017951.40
2642001.08.22 20:00sell791.000.91630.92580.9063
2652001.08.22 20:20modify791.000.91630.91300.9063
2662001.08.22 20:40modify791.000.91630.91280.9063
2672001.08.22 21:00s/l791.000.91280.91280.9063350.0018301.40
2682001.08.23 00:00sell801.000.91290.92240.9029
2692001.08.23 08:20modify801.000.91290.91180.9029
2702001.08.23 08:40modify801.000.91290.91090.9029
2712001.08.23 09:00s/l801.000.91090.91090.9029200.0018501.40
2722001.08.24 12:00sell811.000.91370.92320.9037
2732001.08.24 12:40modify811.000.91370.91210.9037
2742001.08.24 13:00s/l811.000.91210.91210.9037160.0018661.40
2752001.08.24 16:00sell821.000.91400.92350.9040
2762001.08.24 16:20modify821.000.91400.91100.9040
2772001.08.24 16:40s/l821.000.91100.91100.9040300.0018961.40
2782001.08.24 20:00sell831.000.91270.92220.9027
2792001.08.24 21:00modify831.000.91270.91110.9027
2802001.08.24 21:20s/l831.000.91110.91110.9027160.0019121.40
2812001.08.27 08:00sell841.000.91060.92010.9006
2822001.08.27 11:20modify841.000.91060.90980.9006
2832001.08.27 11:59s/l841.000.90980.90980.900680.0019201.40
2842001.08.28 20:00buy851.000.91030.90080.9203
2852001.08.28 21:00modify851.000.91030.91310.9203
2862001.08.28 21:20s/l851.000.91310.91310.9203280.0019481.40
2872001.08.29 00:00buy861.000.91300.90350.9230
2882001.08.29 00:40modify861.000.91300.91310.9230
2892001.08.29 01:00s/l861.000.91310.91310.923010.0019491.40
2902001.08.29 16:00sell871.000.91040.91990.9004
2912001.08.29 17:00modify871.000.91040.90980.9004
2922001.08.29 17:20modify871.000.91040.90890.9004
2932001.08.29 18:00s/l871.000.90890.90890.9004150.0019641.40
2942001.08.31 12:00sell881.000.91690.92640.9069
2952001.08.31 12:20modify881.000.91690.91440.9069
2962001.08.31 12:40modify881.000.91690.91430.9069
2972001.08.31 13:00modify881.000.91690.91370.9069
2982001.08.31 13:40s/l881.000.91370.91370.9069320.0019961.40
2992001.08.31 16:00sell891.000.91520.92470.9052
3002001.08.31 16:20modify891.000.91520.90820.9052
3012001.08.31 16:40modify891.000.91520.90700.9052
3022001.08.31 17:00s/l891.000.90700.90700.9052820.0020781.40
3032001.08.31 20:00sell901.000.91150.92100.9015
3042001.08.31 20:20modify901.000.91150.91110.9015
3052001.08.31 21:00s/l901.000.91110.91110.901540.0020821.40
3062001.09.07 08:00sell911.000.89460.90410.8846
3072001.09.07 08:20modify911.000.89460.89380.8846
3082001.09.07 08:40s/l911.000.89380.89380.884680.0020901.40
3092001.09.07 12:00sell921.000.89470.90420.8847
3102001.09.07 12:40modify921.000.89470.89410.8847
3112001.09.07 13:00s/l921.000.89410.89410.884760.0020961.40
3122001.09.07 16:00sell931.000.90200.91150.8920
3132001.09.07 16:20modify931.000.90200.90030.8920
3142001.09.07 16:40s/l931.000.90030.90030.8920170.0021131.40
3152001.09.10 12:00sell941.000.90410.91360.8941
3162001.09.10 12:40modify941.000.90410.90140.8941
3172001.09.10 13:00modify941.000.90410.90100.8941
3182001.09.10 13:20modify941.000.90410.90090.8941
3192001.09.10 14:00s/l941.000.90090.90090.8941320.0021451.40
3202001.09.10 16:00sell951.000.90110.91060.8911
3212001.09.10 16:20modify951.000.90110.89860.8911
3222001.09.10 16:40modify951.000.90110.89840.8911
3232001.09.10 17:00modify951.000.90110.89830.8911
3242001.09.10 17:40s/l951.000.89830.89830.8911280.0021731.40
3252001.09.12 12:00sell961.000.90690.91640.8969
3262001.09.12 12:20modify961.000.90690.90570.8969
3272001.09.12 12:40modify961.000.90690.90540.8969
3282001.09.12 13:00s/l961.000.90540.90540.8969150.0021881.40
3292001.09.12 16:00sell971.000.90700.91650.8970
3302001.09.12 16:20modify971.000.90700.90500.8970
3312001.09.12 17:20modify971.000.90700.90460.8970
3322001.09.12 17:40s/l971.000.90460.90460.8970240.0022121.40
3332001.09.12 20:00sell981.000.90700.91650.8970
3342001.09.12 20:20modify981.000.90700.90670.8970
3352001.09.12 20:40modify981.000.90700.90650.8970
3362001.09.12 21:00modify981.000.90700.90630.8970
3372001.09.12 21:20s/l981.000.90630.90630.897070.0022191.40
3382001.09.14 08:00sell991.000.90970.91920.8997
3392001.09.14 12:00close991.000.91690.91920.8997-720.0021471.40
3402001.09.17 00:00sell1001.000.92370.93320.9137
3412001.09.17 00:20modify1001.000.92370.92340.9137
3422001.09.17 01:20s/l1001.000.92340.92340.913730.0021501.40
3432001.09.17 16:00sell1011.000.92720.93670.9172
3442001.09.17 16:20modify1011.000.92720.91830.9172
3452001.09.17 16:40modify1011.000.92720.91780.9172
3462001.09.17 17:00modify1011.000.92720.91760.9172
3472001.09.17 17:20s/l1011.000.91760.91760.9172960.0022461.40
3482001.09.17 20:00sell1021.000.92450.93400.9145
3492001.09.17 20:20modify1021.000.92450.92360.9145
3502001.09.17 20:40modify1021.000.92450.92350.9145
3512001.09.17 21:00s/l1021.000.92350.92350.9145100.0022561.40
3522001.09.18 00:00sell1031.000.92490.93440.9149
3532001.09.18 00:20modify1031.000.92490.92220.9149
3542001.09.18 00:40s/l1031.000.92220.92220.9149270.0022831.40
3552001.09.18 04:00sell1041.000.92240.93190.9124
3562001.09.18 04:20modify1041.000.92240.91910.9124
3572001.09.18 04:40s/l1041.000.91910.91910.9124330.0023161.40
3582001.09.18 08:00sell1051.000.92240.93190.9124
3592001.09.18 08:20modify1051.000.92240.91940.9124
3602001.09.18 08:40s/l1051.000.91940.91940.9124300.0023461.40
3612001.09.18 16:00sell1061.000.92120.93070.9112
3622001.09.18 16:20modify1061.000.92120.92090.9112
3632001.09.18 16:40s/l1061.000.92090.92090.911230.0023491.40
3642001.09.18 20:00sell1071.000.92340.93290.9134
3652001.09.19 00:00swap close1071.000.92730.93290.9134-390.0023101.40
3662001.09.19 00:00swap open1081.000.9273380.93290.9134
3672001.09.19 00:00close1081.000.92730.93290.91343.8023105.20
3682001.09.19 12:00sell1091.000.92500.93450.9150
3692001.09.19 13:20modify1091.000.92500.92480.9150
3702001.09.19 13:40s/l1091.000.92480.92480.915020.0023125.20
3712001.09.20 16:00buy1101.000.92760.91810.9376
3722001.09.20 18:00modify1101.000.92760.92860.9376
3732001.09.20 18:20s/l1101.000.92860.92860.9376100.0023225.20
3742001.09.26 12:00sell1111.000.92240.93190.9124
3752001.09.26 12:20modify1111.000.92240.92000.9124
3762001.09.26 12:40s/l1111.000.92000.92000.9124240.0023465.20
3772001.09.26 16:00sell1121.000.92060.93010.9106
3782001.09.26 16:40modify1121.000.92060.92040.9106
3792001.09.26 17:00modify1121.000.92060.92030.9106
3802001.09.26 17:20s/l1121.000.92030.92030.910630.0023495.20
3812001.09.26 20:00sell1131.000.92240.93190.9124
3822001.09.26 20:20modify1131.000.92240.92220.9124
3832001.09.26 20:40modify1131.000.92240.92210.9124
3842001.09.26 21:00s/l1131.000.92210.92210.912430.0023525.20
3852001.09.27 08:00sell1141.000.91900.92850.9090
3862001.09.27 10:20modify1141.000.91900.91800.9090
3872001.09.27 10:40s/l1141.000.91800.91800.9090100.0023625.20
3882001.10.02 08:00sell1151.000.91720.92670.9072
3892001.10.02 08:20modify1151.000.91720.91680.9072
3902001.10.02 08:40modify1151.000.91720.91460.9072
3912001.10.02 09:00s/l1151.000.91460.91460.9072260.0023885.20
3922001.10.02 12:00sell1161.000.91500.92450.9050
3932001.10.02 12:20modify1161.000.91500.91370.9050
3942001.10.02 12:40s/l1161.000.91370.91370.9050130.0024015.20
3952001.10.02 16:00sell1171.000.91870.92820.9087
3962001.10.02 16:20modify1171.000.91870.91610.9087
3972001.10.02 16:40modify1171.000.91870.91480.9087
3982001.10.02 17:00s/l1171.000.91480.91480.9087390.0024405.20
3992001.10.02 20:00sell1181.000.91630.92580.9063
4002001.10.02 20:20modify1181.000.91630.91550.9063
4012001.10.02 21:00s/l1181.000.91550.91550.906380.0024485.20
4022001.10.03 16:00sell1191.000.92190.93140.9119
4032001.10.03 16:20modify1191.000.92190.91700.9119
4042001.10.03 16:40modify1191.000.92190.91600.9119
4052001.10.03 17:00s/l1191.000.91600.91600.9119590.0025075.20
4062001.10.03 20:00sell1201.000.91530.92480.9053
4072001.10.03 20:20modify1201.000.91530.91370.9053
4082001.10.03 20:40s/l1201.000.91370.91370.9053160.0025235.20
4092001.10.04 00:00sell1211.000.91410.92360.9041
4102001.10.04 00:40modify1211.000.91410.91370.9041
4112001.10.04 01:00s/l1211.000.91370.91370.904140.0025275.20
4122001.10.05 12:00sell1221.000.91620.92570.9062
4132001.10.05 12:40modify1221.000.91620.91600.9062
4142001.10.05 13:20s/l1221.000.91600.91600.906220.0025295.20
4152001.10.05 16:00sell1231.000.91730.92680.9073
4162001.10.05 16:20modify1231.000.91730.91630.9073
4172001.10.05 17:00s/l1231.000.91630.91630.9073100.0025395.20
4182001.10.09 16:00sell1241.000.91930.92880.9093
4192001.10.09 16:20modify1241.000.91930.91440.9093
4202001.10.09 16:40s/l1241.000.91440.91440.9093490.0025885.20
4212001.10.15 12:00sell1251.000.91060.92010.9006
4222001.10.15 12:20modify1251.000.91060.90810.9006
4232001.10.15 12:40s/l1251.000.90810.90810.9006250.0026135.20
4242001.10.15 16:00sell1261.000.90910.91860.8991
4252001.10.15 16:20modify1261.000.90910.90700.8991
4262001.10.15 16:40modify1261.000.90910.90680.8991
4272001.10.15 17:20s/l1261.000.90680.90680.8991230.0026365.20
4282001.10.19 04:00sell1271.000.90260.91210.8926
4292001.10.19 05:00modify1271.000.90260.90250.8926
4302001.10.19 05:20s/l1271.000.90250.90250.892610.0026375.20
4312001.10.19 08:00sell1281.000.90270.91220.8927
4322001.10.19 08:40modify1281.000.90270.89840.8927
4332001.10.19 09:00s/l1281.000.89840.89840.8927430.0026805.20
4342001.10.25 00:00sell1291.000.89380.90330.8838
4352001.10.25 00:40modify1291.000.89380.89310.8838
4362001.10.25 01:00s/l1291.000.89310.89310.883870.0026875.20
4372001.10.25 08:00sell1301.000.89250.90200.8825
4382001.10.25 08:20modify1301.000.89250.89190.8825
4392001.10.25 08:40modify1301.000.89250.89070.8825
4402001.10.25 09:20s/l1301.000.89070.89070.8825180.0027055.20
4412001.10.25 12:00sell1311.000.89070.90020.8807
4422001.10.25 12:20modify1311.000.89070.88810.8807
4432001.10.25 12:40s/l1311.000.88810.88810.8807260.0027315.20
4442001.10.29 00:00buy1321.000.89260.88310.9026
4452001.10.29 01:00modify1321.000.89260.89340.9026
4462001.10.29 01:20modify1321.000.89260.89370.9026
4472001.10.29 01:40s/l1321.000.89370.89370.9026110.0027425.20
4482001.10.29 04:00buy1331.000.89360.88410.9036
4492001.10.29 04:40modify1331.000.89360.89450.9036
4502001.10.29 05:00modify1331.000.89360.89490.9036
4512001.10.29 05:20s/l1331.000.89490.89490.9036130.0027555.20
4522001.10.30 08:00sell1341.000.90500.91450.8950
4532001.10.30 08:20modify1341.000.90500.90390.8950
4542001.10.30 09:40s/l1341.000.90390.90390.8950110.0027665.20
4552001.10.30 12:00sell1351.000.90570.91520.8957
4562001.10.30 12:20modify1351.000.90570.90550.8957
4572001.10.30 12:40modify1351.000.90570.90540.8957
4582001.10.30 13:00s/l1351.000.90540.90540.895730.0027695.20
4592001.10.30 16:00sell1361.000.90770.91720.8977
4602001.10.30 16:20modify1361.000.90770.90460.8977
4612001.10.30 16:40s/l1361.000.90460.90460.8977310.0028005.20
4622001.10.30 20:00sell1371.000.90480.91430.8948
4632001.10.30 20:20modify1371.000.90480.90450.8948
4642001.10.30 21:00s/l1371.000.90450.90450.894830.0028035.20
4652001.10.31 00:00sell1381.000.90470.91420.8947
4662001.10.31 08:20modify1381.000.90470.90460.8947
4672001.10.31 08:40s/l1381.000.90460.90460.894710.0028045.20
4682001.11.07 08:00buy1391.000.90120.89170.9112
4692001.11.07 08:20modify1391.000.90120.90300.9112
4702001.11.07 09:00modify1391.000.90120.90380.9112
4712001.11.07 09:20s/l1391.000.90380.90380.9112260.0028305.20
4722001.11.07 20:00sell1401.000.89550.90500.8855
4732001.11.07 22:00modify1401.000.89550.89520.8855
4742001.11.07 22:20s/l1401.000.89520.89520.885530.0028335.20
4752001.11.08 00:00sell1411.000.89770.90720.8877
4762001.11.08 00:20modify1411.000.89770.89770.8877
4772001.11.08 01:00modify1411.000.89770.89750.8877
4782001.11.08 01:20s/l1411.000.89750.89750.887720.0028355.20
4792001.11.12 12:00sell1421.000.89280.90230.8828
4802001.11.12 13:20modify1421.000.89280.89160.8828
4812001.11.12 13:40s/l1421.000.89160.89160.8828120.0028475.20
4822001.11.14 00:00buy1431.000.88160.87210.8916
4832001.11.14 01:00modify1431.000.88160.88180.8916
4842001.11.14 01:20s/l1431.000.88180.88180.891620.0028495.20
4852001.11.14 04:00buy1441.000.88180.87230.8918
4862001.11.14 04:20modify1441.000.88180.88210.8918
4872001.11.14 04:40modify1441.000.88180.88290.8918
4882001.11.14 05:00s/l1441.000.88290.88290.8918110.0028605.20
4892001.11.14 08:00buy1451.000.88230.87280.8923
4902001.11.14 08:20modify1451.000.88230.88230.8923
4912001.11.14 08:40s/l1451.000.88230.88230.89230.0028605.20
4922001.11.14 12:00buy1461.000.87960.87010.8896
4932001.11.14 12:20modify1461.000.87960.88110.8896
4942001.11.14 12:40s/l1461.000.88110.88110.8896150.0028755.20
4952001.11.14 16:00buy1471.000.88080.87130.8908
4962001.11.14 16:20modify1471.000.88080.88430.8908
4972001.11.14 16:40s/l1471.000.88430.88430.8908350.0029105.20
4982001.11.14 20:00buy1481.000.88370.87420.8937
4992001.11.14 20:20modify1481.000.88370.88390.8937
5002001.11.14 21:00s/l1481.000.88390.88390.893720.0029125.20
5012001.11.15 12:00sell1491.000.88240.89190.8724
5022001.11.15 13:40modify1491.000.88240.88070.8724
5032001.11.15 14:00s/l1491.000.88070.88070.8724170.0029295.20
5042001.11.15 16:00sell1501.000.88240.89190.8724
5052001.11.15 16:20modify1501.000.88240.88210.8724
5062001.11.15 17:00s/l1501.000.88210.88210.872430.0029325.20
5072001.11.21 00:00sell1511.000.88300.89250.8730
5082001.11.21 01:00modify1511.000.88300.88250.8730
5092001.11.21 01:40modify1511.000.88300.88140.8730
5102001.11.21 02:00s/l1511.000.88140.88140.8730160.0029485.20
5112001.11.21 04:00sell1521.000.88180.89130.8718
5122001.11.21 04:20modify1521.000.88180.88180.8718
5132001.11.21 04:40modify1521.000.88180.88110.8718
5142001.11.21 05:00s/l1521.000.88110.88110.871870.0029555.20
5152001.11.21 08:00sell1531.000.88120.89070.8712
5162001.11.21 08:20modify1531.000.88120.87970.8712
5172001.11.21 08:40s/l1531.000.87970.87970.8712150.0029705.20
5182001.11.23 16:00sell1541.000.87930.88880.8693
5192001.11.23 16:20modify1541.000.87930.87560.8693
5202001.11.23 16:40modify1541.000.87930.87510.8693
5212001.11.23 17:00modify1541.000.87930.87390.8693
5222001.11.23 17:20s/l1541.000.87390.87390.8693540.0030245.20
5232001.11.23 20:00sell1551.000.87830.88780.8683
5242001.11.23 20:20modify1551.000.87830.87790.8683
5252001.11.23 20:40modify1551.000.87830.87760.8683
5262001.11.23 21:00s/l1551.000.87760.87760.868370.0030315.20
5272001.11.26 00:00sell1561.000.87810.88760.8681
5282001.11.26 00:20modify1561.000.87810.87810.8681
5292001.11.26 00:40s/l1561.000.87810.87810.86810.0030315.20
5302001.11.26 16:00sell1571.000.88010.88960.8701
5312001.11.26 16:20modify1571.000.88010.87890.8701
5322001.11.26 16:40s/l1571.000.87890.87890.8701120.0030435.20
5332001.11.26 20:00sell1581.000.88040.88990.8704
5342001.11.26 21:40modify1581.000.88040.88010.8704
5352001.11.26 22:20s/l1581.000.88010.88010.870430.0030465.20
5362001.11.27 00:00sell1591.000.88050.89000.8705
5372001.11.27 04:00close1591.000.88260.89000.8705-210.0030255.20
5382001.11.27 12:00sell1601.000.87930.88880.8693
5392001.11.27 12:20modify1601.000.87930.87730.8693
5402001.11.27 13:00s/l1601.000.87730.87730.8693200.0030455.20
5412001.11.28 12:00sell1611.000.88310.89260.8731
5422001.11.28 14:00modify1611.000.88310.88280.8731
5432001.11.28 14:20s/l1611.000.88280.88280.873130.0030485.20
5442001.11.28 16:00sell1621.000.88570.89520.8757
5452001.11.28 16:20modify1621.000.88570.88530.8757
5462001.11.28 16:40s/l1621.000.88530.88530.875740.0030525.20
5472001.11.28 20:00sell1631.000.88700.89650.8770
5482001.11.28 21:20modify1631.000.88700.88680.8770
5492001.11.28 21:40s/l1631.000.88680.88680.877020.0030545.20
5502001.11.29 08:00sell1641.000.88720.89670.8772
5512001.11.29 08:20modify1641.000.88720.88590.8772
5522001.11.29 08:40s/l1641.000.88590.88590.8772130.0030675.20
5532001.11.29 12:00sell1651.000.88950.89900.8795
5542001.11.29 12:20modify1651.000.88950.88830.8795
5552001.11.29 12:40s/l1651.000.88830.88830.8795120.0030795.20
5562001.11.29 16:00sell1661.000.88960.89910.8796
5572001.11.29 16:20modify1661.000.88960.88610.8796
5582001.11.29 17:00s/l1661.000.88610.88610.8796350.0031145.20
5592001.11.29 20:00sell1671.000.88740.89690.8774
5602001.11.29 21:00modify1671.000.88740.88730.8774
5612001.11.29 21:20s/l1671.000.88730.88730.877410.0031155.20
5622001.11.30 00:00sell1681.000.88730.89680.8773
5632001.11.30 00:40modify1681.000.88730.88590.8773
5642001.11.30 01:00s/l1681.000.88590.88590.8773140.0031295.20
5652001.12.03 08:00sell1691.000.89500.90450.8850
5662001.12.03 08:20modify1691.000.89500.89400.8850
5672001.12.03 09:00modify1691.000.89500.89260.8850
5682001.12.03 09:20modify1691.000.89500.89210.8850
5692001.12.03 09:40s/l1691.000.89210.89210.8850290.0031585.20
5702001.12.03 12:00sell1701.000.89320.90270.8832
5712001.12.03 12:40modify1701.000.89320.89210.8832
5722001.12.03 13:00modify1701.000.89320.89180.8832
5732001.12.03 13:40s/l1701.000.89180.89180.8832140.0031725.20
5742001.12.06 16:00buy1711.000.89120.88170.9012
5752001.12.06 16:20modify1711.000.89120.89290.9012
5762001.12.06 16:40s/l1711.000.89290.89290.9012170.0031895.20
5772001.12.07 08:00sell1721.000.89340.90290.8834
5782001.12.07 08:40modify1721.000.89340.89180.8834
5792001.12.07 09:00s/l1721.000.89180.89180.8834160.0032055.20
5802001.12.07 12:00sell1731.000.89200.90150.8820
5812001.12.07 12:20modify1731.000.89200.89000.8820
5822001.12.07 12:40s/l1731.000.89000.89000.8820200.0032255.20
5832001.12.11 16:00sell1741.000.89040.89990.8804
5842001.12.11 16:40modify1741.000.89040.89030.8804
5852001.12.11 17:00s/l1741.000.89030.89030.880410.0032265.20
5862001.12.11 20:00sell1751.000.89070.90020.8807
5872001.12.11 21:20modify1751.000.89070.89060.8807
5882001.12.11 21:40s/l1751.000.89060.89060.880710.0032275.20
5892001.12.12 00:00sell1761.000.89250.90200.8825
5902001.12.12 01:00modify1761.000.89250.89240.8825
5912001.12.12 01:20s/l1761.000.89240.89240.882510.0032285.20
5922001.12.12 16:00sell1771.000.89440.90390.8844
5932001.12.12 16:20modify1771.000.89440.89430.8844
5942001.12.12 16:40s/l1771.000.89430.89430.884410.0032295.20
5952001.12.12 20:00sell1781.000.89870.90820.8887
5962001.12.12 21:00modify1781.000.89870.89820.8887
5972001.12.12 21:20modify1781.000.89870.89780.8887
5982001.12.12 22:00s/l1781.000.89780.89780.888790.0032385.20
5992001.12.13 12:00sell1791.000.89760.90710.8876
6002001.12.13 12:20modify1791.000.89760.89750.8876
6012001.12.13 12:40s/l1791.000.89750.89750.887610.0032395.20
6022001.12.13 16:00sell1801.000.89820.90770.8882
6032001.12.13 16:20modify1801.000.89820.89240.8882
6042001.12.13 16:40s/l1801.000.89240.89240.8882580.0032975.20
6052001.12.13 20:00sell1811.000.89460.90410.8846
6062001.12.13 20:20modify1811.000.89460.89250.8846
6072001.12.13 20:40s/l1811.000.89250.89250.8846210.0033185.20
6082001.12.17 04:00sell1821.000.90330.91280.8933
6092001.12.17 04:20modify1821.000.90330.90320.8933
6102001.12.17 05:00modify1821.000.90330.90250.8933
6112001.12.17 05:20modify1821.000.90330.90200.8933
6122001.12.17 05:40s/l1821.000.90200.90200.8933130.0033315.20
6132001.12.17 08:00sell1831.000.90220.91170.8922
6142001.12.17 20:20modify1831.000.90220.90200.8922
6152001.12.17 20:40s/l1831.000.90200.90200.892220.0033335.20
6162001.12.20 08:00sell1841.000.89890.90840.8889
6172001.12.20 10:00modify1841.000.89890.89660.8889
6182001.12.20 10:20s/l1841.000.89660.89660.8889230.0033565.20
6192001.12.28 04:00sell1851.000.88360.89310.8736
6202001.12.28 04:20modify1851.000.88360.88360.8736
6212001.12.28 04:40modify1851.000.88360.88320.8736
6222001.12.28 05:40s/l1851.000.88320.88320.873640.0033605.20
6232001.12.28 08:00sell1861.000.88350.89300.8735
6242001.12.28 08:20modify1861.000.88350.88160.8735
6252001.12.28 09:00s/l1861.000.88160.88160.8735190.0033795.20
6262001.12.28 20:00buy1871.000.88350.87400.8935
6272001.12.28 20:20modify1871.000.88350.88360.8935
6282001.12.28 20:40s/l1871.000.88360.88360.893510.0033805.20
6292001.12.31 12:00sell1881.000.88490.89440.8749
6302001.12.31 14:00modify1881.000.88490.88460.8749
6312001.12.31 14:20s/l1881.000.88460.88460.874930.0033835.20
6322002.01.01 20:00buy1891.000.89060.88110.9006
6332002.01.02 00:00swap close1891.000.88940.88110.9006-120.0033715.20
6342002.01.02 00:00swap open1901.000.889480.88110.9006
6352002.01.02 01:00modify1901.000.889480.89150.9006
6362002.01.02 01:20modify1901.000.889480.89170.9006
6372002.01.02 01:40s/l1901.000.89170.89170.9006222.0033937.20
6382002.01.03 00:00sell1911.000.90340.91290.8934
6392002.01.03 04:40modify1911.000.90340.90320.8934
6402002.01.03 05:00s/l1911.000.90320.90320.893420.0033957.20
6412002.01.03 08:00sell1921.000.90380.91330.8938
6422002.01.03 08:20modify1921.000.90380.90030.8938
6432002.01.03 08:40s/l1921.000.90030.90030.8938350.0034307.20
6442002.01.03 12:00sell1931.000.90400.91350.8940
6452002.01.03 12:20modify1931.000.90400.90130.8940
6462002.01.03 12:40modify1931.000.90400.90060.8940
6472002.01.03 13:00s/l1931.000.90060.90060.8940340.0034647.20
6482002.01.03 16:00sell1941.000.90060.91010.8906
6492002.01.03 16:20modify1941.000.90060.89780.8906
6502002.01.03 16:40s/l1941.000.89780.89780.8906280.0034927.20
6512002.01.09 12:00sell1951.000.89260.90210.8826
6522002.01.09 13:00modify1951.000.89260.89070.8826
6532002.01.09 13:40modify1951.000.89260.88800.8826
6542002.01.09 14:00s/l1951.000.88800.88800.8826460.0035387.20
6552002.01.10 20:00sell1961.000.89150.90100.8815
6562002.01.10 21:20modify1961.000.89150.89140.8815
6572002.01.10 21:40s/l1961.000.89140.89140.881510.0035397.20
6582002.01.11 00:00sell1971.000.89160.90110.8816
6592002.01.11 01:00modify1971.000.89160.89130.8816
6602002.01.11 01:20s/l1971.000.89130.89130.881630.0035427.20
6612002.01.14 12:00sell1981.000.89220.90170.8822
6622002.01.14 12:40modify1981.000.89220.89180.8822
6632002.01.14 13:00s/l1981.000.89180.89180.882240.0035467.20
6642002.01.14 16:00sell1991.000.89310.90260.8831
6652002.01.14 16:20modify1991.000.89310.89300.8831
6662002.01.14 16:40s/l1991.000.89300.89300.883110.0035477.20
6672002.01.14 20:00sell2001.000.89340.90290.8834
6682002.01.14 21:40modify2001.000.89340.89330.8834
6692002.01.14 22:00s/l2001.000.89330.89330.883410.0035487.20
6702002.01.15 00:00sell2011.000.89410.90360.8841
6712002.01.15 00:20modify2011.000.89410.89350.8841
6722002.01.15 01:20modify2011.000.89410.89340.8841
6732002.01.15 01:40s/l2011.000.89340.89340.884170.0035557.20
6742002.01.15 08:00sell2021.000.89270.90220.8827
6752002.01.15 08:40modify2021.000.89270.89070.8827
6762002.01.15 09:00s/l2021.000.89070.89070.8827200.0035757.20
6772002.01.21 12:00sell2031.000.88440.89390.8744
6782002.01.21 12:20modify2031.000.88440.88410.8744
6792002.01.21 13:00modify2031.000.88440.88390.8744
6802002.01.21 13:40s/l2031.000.88390.88390.874450.0035807.20
6812002.01.21 16:00sell2041.000.88390.89340.8739
6822002.01.21 16:20modify2041.000.88390.88330.8739
6832002.01.21 16:40modify2041.000.88390.88310.8739
6842002.01.21 17:20s/l2041.000.88310.88310.873980.0035887.20
6852002.01.23 12:00sell2051.000.88670.89620.8767
6862002.01.23 12:20modify2051.000.88670.88480.8767
6872002.01.23 13:00modify2051.000.88670.88460.8767
6882002.01.23 13:20modify2051.000.88670.88430.8767
6892002.01.23 13:40s/l2051.000.88430.88430.8767240.0036127.20
6902002.01.23 16:00sell2061.000.88500.89450.8750
6912002.01.23 16:20modify2061.000.88500.87940.8750
6922002.01.23 16:40modify2061.000.88500.87850.8750
6932002.01.23 17:00modify2061.000.88500.87770.8750
6942002.01.23 17:20s/l2061.000.87770.87770.8750730.0036857.20
6952002.01.30 08:00sell2071.000.86420.87370.8542
6962002.01.30 08:20modify2071.000.86420.86410.8542
6972002.01.30 09:00s/l2071.000.86410.86410.854210.0036867.20
6982002.01.30 12:00sell2081.000.86500.87450.8550
6992002.01.30 12:40modify2081.000.86500.86100.8550
7002002.01.30 13:00modify2081.000.86500.86080.8550
7012002.01.30 13:20modify2081.000.86500.86060.8550
7022002.01.30 13:40modify2081.000.86500.86030.8550
7032002.01.30 14:00s/l2081.000.86030.86030.8550470.0037337.20
7042002.02.05 08:00sell2091.000.86970.87920.8597
7052002.02.05 08:40modify2091.000.86970.86950.8597
7062002.02.05 09:40s/l2091.000.86950.86950.859720.0037357.20
7072002.02.05 12:00sell2101.000.87040.87990.8604
7082002.02.05 12:20modify2101.000.87040.86820.8604
7092002.02.05 13:20s/l2101.000.86820.86820.8604220.0037577.20
7102002.02.05 16:00sell2111.000.87060.88010.8606
7112002.02.05 17:00modify2111.000.87060.86560.8606
7122002.02.05 17:20s/l2111.000.86560.86560.8606500.0038077.20
7132002.02.05 20:00sell2121.000.86560.87510.8556
7142002.02.06 00:00swap close2121.000.86760.87510.8556-200.0037877.20
7152002.02.06 00:00swap open2131.000.8676380.87510.8556
7162002.02.06 00:20modify2131.000.8676380.86720.8556
7172002.02.06 01:00s/l2131.000.86720.86720.855643.8037921.00
7182002.02.07 20:00buy2141.000.87130.86180.8813
7192002.02.07 21:40modify2141.000.87130.87170.8813
7202002.02.07 22:00s/l2141.000.87170.87170.881340.0037961.00
7212002.02.08 16:00sell2151.000.87310.88260.8631
7222002.02.08 16:20modify2151.000.87310.87260.8631
7232002.02.08 17:00modify2151.000.87310.87220.8631
7242002.02.08 17:40s/l2151.000.87220.87220.863190.0038051.00
7252002.02.08 20:00sell2161.000.87340.88290.8634
7262002.02.08 20:20modify2161.000.87340.87280.8634
7272002.02.08 20:40modify2161.000.87340.87240.8634
7282002.02.08 21:20s/l2161.000.87240.87240.8634100.0038151.00
7292002.02.11 00:00sell2171.000.87070.88020.8607
7302002.02.11 12:00close2171.000.87730.88020.8607-660.0037491.00
7312002.02.12 00:00sell2181.000.87660.88610.8666
7322002.02.12 00:20modify2181.000.87660.87650.8666
7332002.02.12 01:00s/l2181.000.87650.87650.866610.0037501.00
7342002.02.12 04:00sell2191.000.87720.88670.8672
7352002.02.12 04:40modify2191.000.87720.87660.8672
7362002.02.12 06:00modify2191.000.87720.87650.8672
7372002.02.12 06:20s/l2191.000.87650.87650.867270.0037571.00
7382002.02.15 12:00sell2201.000.87080.88030.8608
7392002.02.15 12:40modify2201.000.87080.87010.8608
7402002.02.15 13:00s/l2201.000.87010.87010.860870.0037641.00
7412002.02.15 16:00sell2211.000.87260.88210.8626
7422002.02.15 16:20modify2211.000.87260.87200.8626
7432002.02.15 16:40s/l2211.000.87200.87200.862660.0037701.00
7442002.02.15 20:00sell2221.000.87200.88150.8620
7452002.02.18 00:00swap close2221.000.87360.88150.8620-160.0037541.00
7462002.02.18 00:00swap open2231.000.8736380.88150.8620
7472002.02.18 00:00close2231.000.87360.88150.86203.8037544.80
7482002.02.18 12:00sell2241.000.87230.88180.8623
7492002.02.18 13:40modify2241.000.87230.87060.8623
7502002.02.18 14:00s/l2241.000.87060.87060.8623170.0037714.80
7512002.02.20 12:00sell2251.000.87570.88520.8657
7522002.02.20 12:20modify2251.000.87570.87370.8657
7532002.02.20 12:40modify2251.000.87570.87350.8657
7542002.02.20 13:00modify2251.000.87570.87300.8657
7552002.02.20 13:20s/l2251.000.87300.87300.8657270.0037984.80
7562002.02.20 16:00sell2261.000.87270.88220.8627
7572002.02.20 16:20modify2261.000.87270.87140.8627
7582002.02.20 16:40modify2261.000.87270.87090.8627
7592002.02.20 17:00s/l2261.000.87090.87090.8627180.0038164.80
7602002.02.25 04:00sell2271.000.87480.88430.8648
7612002.02.25 04:40modify2271.000.87480.87460.8648
7622002.02.25 05:00modify2271.000.87480.87440.8648
7632002.02.25 05:20s/l2271.000.87440.87440.864840.0038204.80
7642002.02.25 08:00sell2281.000.87460.88410.8646
7652002.02.25 08:20modify2281.000.87460.87430.8646
7662002.02.25 08:40modify2281.000.87460.87410.8646
7672002.02.25 09:00s/l2281.000.87410.87410.864650.0038254.80
7682002.02.28 12:00sell2291.000.86530.87480.8553
7692002.02.28 12:20modify2291.000.86530.86370.8553
7702002.02.28 12:40s/l2291.000.86370.86370.8553160.0038414.80
7712002.02.28 16:00sell2301.000.86420.87370.8542
7722002.02.28 16:20modify2301.000.86420.86330.8542
7732002.02.28 16:40s/l2301.000.86330.86330.854290.0038504.80
7742002.03.04 08:00buy2311.000.86630.85680.8763
7752002.03.04 12:40modify2311.000.86630.86820.8763
7762002.03.04 13:00s/l2311.000.86820.86820.8763190.0038694.80
7772002.03.05 08:00sell2321.000.86920.87870.8592
7782002.03.05 08:40modify2321.000.86920.86860.8592
7792002.03.05 09:20s/l2321.000.86860.86860.859260.0038754.80
7802002.03.05 12:00sell2331.000.86870.87820.8587
7812002.03.05 12:20modify2331.000.86870.86690.8587
7822002.03.05 12:40s/l2331.000.86690.86690.8587180.0038934.80
7832002.03.07 12:00sell2341.000.87730.88680.8673
7842002.03.07 12:20modify2341.000.87730.87440.8673
7852002.03.07 12:40s/l2341.000.87440.87440.8673290.0039224.80
7862002.03.07 16:00sell2351.000.87890.88840.8689
7872002.03.07 16:40modify2351.000.87890.87770.8689
7882002.03.07 17:20s/l2351.000.87770.87770.8689120.0039344.80
7892002.03.11 08:00buy2361.000.87540.86590.8854
7902002.03.11 08:40modify2361.000.87540.87590.8854
7912002.03.11 09:00s/l2361.000.87590.87590.885450.0039394.80
7922002.03.11 12:00buy2371.000.87500.86550.8850
7932002.03.11 12:20modify2371.000.87500.87660.8850
7942002.03.11 12:40s/l2371.000.87660.87660.8850160.0039554.80
7952002.03.12 04:00sell2381.000.87430.88380.8643
7962002.03.12 08:40modify2381.000.87430.87240.8643
7972002.03.12 09:00s/l2381.000.87240.87240.8643190.0039744.80
7982002.03.12 20:00buy2391.000.87590.86640.8859
7992002.03.12 20:40modify2391.000.87590.87620.8859
8002002.03.12 21:40modify2391.000.87590.87680.8859
8012002.03.12 22:00s/l2391.000.87680.87680.885990.0039834.80
8022002.03.13 00:00buy2401.000.87590.86640.8859
8032002.03.13 12:00close2401.000.87410.86640.8859-180.0039654.80
8042002.03.13 16:00sell2411.000.87630.88580.8663
8052002.03.13 17:20modify2411.000.87630.87600.8663
8062002.03.13 17:40modify2411.000.87630.87540.8663
8072002.03.13 18:00s/l2411.000.87540.87540.866390.0039744.80
8082002.03.14 08:00sell2421.000.87800.88750.8680
8092002.03.14 08:20modify2421.000.87800.87770.8680
8102002.03.14 08:40s/l2421.000.87770.87770.868030.0039774.80
8112002.03.15 04:00sell2431.000.88370.89320.8737
8122002.03.15 04:20modify2431.000.88370.88310.8737
8132002.03.15 04:40s/l2431.000.88310.88310.873760.0039834.80
8142002.03.15 08:00sell2441.000.88280.89230.8728
8152002.03.15 09:00modify2441.000.88280.88250.8728
8162002.03.15 09:20s/l2441.000.88250.88250.872830.0039864.80
8172002.03.15 12:00sell2451.000.88420.89370.8742
8182002.03.15 12:20modify2451.000.88420.88210.8742
8192002.03.15 12:40modify2451.000.88420.88120.8742
8202002.03.15 13:00s/l2451.000.88120.88120.8742300.0040164.80
8212002.03.15 16:00sell2461.000.88490.89440.8749
8222002.03.15 16:20modify2461.000.88490.88180.8749
8232002.03.15 16:40s/l2461.000.88180.88180.8749310.0040474.80
8242002.03.15 20:00sell2471.000.88240.89190.8724
8252002.03.15 20:20modify2471.000.88240.88230.8724
8262002.03.15 21:00s/l2471.000.88230.88230.872410.0040484.80
8272002.03.18 00:00sell2481.000.88100.89050.8710
8282002.03.18 00:20modify2481.000.88100.88000.8710
8292002.03.18 00:40s/l2481.000.88000.88000.8710100.0040584.80
8302002.03.19 16:00sell2491.000.88220.89170.8722
8312002.03.19 16:40modify2491.000.88220.88160.8722
8322002.03.19 17:00modify2491.000.88220.88100.8722
8332002.03.19 17:20modify2491.000.88220.88090.8722
8342002.03.19 17:40modify2491.000.88220.88010.8722
8352002.03.19 18:00s/l2491.000.88010.88010.8722210.0040794.80
8362002.03.19 20:00sell2501.000.88160.89110.8716
8372002.03.20 00:00swap close2501.000.88220.89110.8716-60.0040734.80
8382002.03.20 00:00swap open2511.000.8822380.89110.8716
8392002.03.20 00:20modify2511.000.8822380.88120.8716
8402002.03.20 00:40modify2511.000.8822380.88110.8716
8412002.03.20 01:00modify2511.000.8822380.88070.8716
8422002.03.20 01:20s/l2511.000.88070.88070.8716153.8040888.60
8432002.03.20 16:00buy2521.000.88370.87420.8937
8442002.03.20 16:20modify2521.000.88370.88520.8937
8452002.03.20 16:40modify2521.000.88370.88530.8937
8462002.03.20 17:00s/l2521.000.88530.88530.8937160.0041048.60
8472002.03.21 12:00sell2531.000.88430.89380.8743
8482002.03.21 12:20modify2531.000.88430.88240.8743
8492002.03.21 12:40s/l2531.000.88240.88240.8743190.0041238.60
8502002.03.21 16:00sell2541.000.88110.89060.8711
8512002.03.22 00:00swap close2541.000.88310.89060.8711-200.0041038.60
8522002.03.22 00:00swap open2551.000.8831380.89060.8711
8532002.03.22 00:20modify2551.000.8831380.88240.8711
8542002.03.22 00:40modify2551.000.8831380.88210.8711
8552002.03.22 01:20s/l2551.000.88210.88210.8711103.8041142.40
8562002.03.26 16:00buy2561.000.87830.86880.8883
8572002.03.27 00:00swap close2561.000.87680.86880.8883-150.0040992.40
8582002.03.27 00:00swap open2571.000.876880.86880.8883
8592002.03.27 00:40modify2571.000.876880.87700.8883
8602002.03.27 01:00s/l2571.000.87700.87700.888312.0041004.40
8612002.03.27 04:00sell2581.000.87570.88520.8657
8622002.03.27 06:20modify2581.000.87570.87560.8657
8632002.03.27 06:40s/l2581.000.87560.87560.865710.0041014.40
8642002.03.29 20:00sell2591.000.87160.88110.8616
8652002.03.29 21:00modify2591.000.87160.87160.8616
8662002.03.29 21:20s/l2591.000.87160.87160.86160.0041014.40
8672002.04.01 00:00sell2601.000.87150.88100.8615
8682002.04.01 04:00close2601.000.87350.88100.8615-200.0040814.40
8692002.04.02 04:00sell2611.000.87940.88890.8694
8702002.04.02 04:20modify2611.000.87940.87930.8694
8712002.04.02 05:00modify2611.000.87940.87910.8694
8722002.04.02 05:40s/l2611.000.87910.87910.869430.0040844.40
8732002.04.02 08:00sell2621.000.87960.88910.8696
8742002.04.02 08:40modify2621.000.87960.87770.8696
8752002.04.02 09:20s/l2621.000.87770.87770.8696190.0041034.40
8762002.04.02 12:00sell2631.000.87820.88770.8682
8772002.04.02 12:20modify2631.000.87820.87770.8682
8782002.04.02 13:00s/l2631.000.87770.87770.868250.0041084.40
8792002.04.04 04:00sell2641.000.88070.89020.8707
8802002.04.04 09:20modify2641.000.88070.88050.8707
8812002.04.04 09:40s/l2641.000.88050.88050.870720.0041104.40
8822002.04.04 20:00sell2651.000.87850.88800.8685
8832002.04.04 20:20modify2651.000.87850.87680.8685
8842002.04.04 21:00s/l2651.000.87680.87680.8685170.0041274.40
8852002.04.08 00:00sell2661.000.87900.88850.8690
8862002.04.08 01:40modify2661.000.87900.87820.8690
8872002.04.08 02:40s/l2661.000.87820.87820.869080.0041354.40
8882002.04.10 12:00sell2671.000.88060.89010.8706
8892002.04.10 12:20modify2671.000.88060.87980.8706
8902002.04.10 12:40modify2671.000.88060.87970.8706
8912002.04.10 13:20modify2671.000.88060.87950.8706
8922002.04.10 13:40s/l2671.000.87950.87950.8706110.0041464.40
8932002.04.10 16:00sell2681.000.88000.88950.8700
8942002.04.10 16:20modify2681.000.88000.87930.8700
8952002.04.10 17:00modify2681.000.88000.87910.8700
8962002.04.10 17:20s/l2681.000.87910.87910.870090.0041554.40
8972002.04.12 04:00sell2691.000.88170.89120.8717
8982002.04.12 04:20modify2691.000.88170.88170.8717
8992002.04.12 04:40modify2691.000.88170.88120.8717
9002002.04.12 05:20s/l2691.000.88120.88120.871750.0041604.40
9012002.04.15 16:00sell2701.000.87970.88920.8697
9022002.04.15 21:20modify2701.000.87970.87950.8697
9032002.04.15 21:40s/l2701.000.87950.87950.869720.0041624.40
9042002.04.18 08:00sell2711.000.89000.89950.8800
9052002.04.18 08:20modify2711.000.89000.88930.8800
9062002.04.18 08:40s/l2711.000.88930.88930.880070.0041694.40
9072002.04.18 12:00sell2721.000.88930.89880.8793
9082002.04.18 12:20modify2721.000.88930.88870.8793
9092002.04.18 12:40modify2721.000.88930.88850.8793
9102002.04.18 13:00s/l2721.000.88850.88850.879380.0041774.40
9112002.04.18 16:00sell2731.000.89110.90060.8811
9122002.04.18 16:20modify2731.000.89110.88620.8811
9132002.04.18 16:40s/l2731.000.88620.88620.8811490.0042264.40
9142002.04.18 20:00sell2741.000.88920.89870.8792
9152002.04.19 00:00swap close2741.000.89100.89870.8792-180.0042084.40
9162002.04.19 00:00swap open2751.000.8910380.89870.8792
9172002.04.19 00:00close2751.000.89100.89870.87923.8042088.20
9182002.04.19 16:00sell2761.000.88840.89790.8784
9192002.04.22 00:00swap close2761.000.88970.89790.8784-130.0041958.20
9202002.04.22 00:00swap open2771.000.8897380.89790.8784
9212002.04.22 00:00close2771.000.88970.89790.87843.8041962.00
9222002.04.22 08:00sell2781.000.88960.89910.8796
9232002.04.22 08:40modify2781.000.88960.88900.8796
9242002.04.22 09:00s/l2781.000.88900.88900.879660.0042022.00
9252002.04.22 12:00sell2791.000.88900.89850.8790
9262002.04.22 12:20modify2791.000.88900.88780.8790
9272002.04.22 12:40s/l2791.000.88780.88780.8790120.0042142.00
9282002.04.24 04:00sell2801.000.88800.89750.8780
9292002.04.24 06:00modify2801.000.88800.88780.8780
9302002.04.24 06:20modify2801.000.88800.88770.8780
9312002.04.24 06:40s/l2801.000.88770.88770.878030.0042172.00
9322002.04.24 08:00sell2811.000.88860.89810.8786
9332002.04.24 09:40modify2811.000.88860.88800.8786
9342002.04.24 10:00modify2811.000.88860.88790.8786
9352002.04.24 10:20s/l2811.000.88790.88790.878670.0042242.00
9362002.04.25 08:00sell2821.000.89270.90220.8827
9372002.04.25 12:00close2821.000.89810.90220.8827-540.0041702.00
9382002.04.29 16:00sell2831.000.90130.91080.8913
9392002.04.29 17:20modify2831.000.90130.90130.8913
9402002.04.29 17:40s/l2831.000.90130.90130.89130.0041702.00
9412002.04.29 20:00sell2841.000.90210.91160.8921
9422002.04.30 00:00swap close2841.000.90350.91160.8921-140.0041562.00
9432002.04.30 00:00swap open2851.000.9035380.91160.8921
9442002.04.30 00:40modify2851.000.9035380.90280.8921
9452002.04.30 01:20s/l2851.000.90280.90280.892173.8041635.80
9462002.04.30 12:00sell2861.000.90080.91030.8908
9472002.04.30 12:20modify2861.000.90080.90070.8908
9482002.04.30 13:00s/l2861.000.90070.90070.890810.0041645.80
9492002.05.02 12:00sell2871.000.90550.91500.8955
9502002.05.02 12:20modify2871.000.90550.90330.8955
9512002.05.02 12:40modify2871.000.90550.90320.8955
9522002.05.02 13:00modify2871.000.90550.90300.8955
9532002.05.02 13:40s/l2871.000.90300.90300.8955250.0041895.80
9542002.05.02 16:00sell2881.000.90440.91390.8944
9552002.05.02 16:20modify2881.000.90440.90230.8944
9562002.05.02 16:40modify2881.000.90440.90210.8944
9572002.05.02 17:00s/l2881.000.90210.90210.8944230.0042125.80
9582002.05.06 08:00sell2891.000.91550.92500.9055
9592002.05.06 08:20modify2891.000.91550.91490.9055
9602002.05.06 08:40modify2891.000.91550.91450.9055
9612002.05.06 10:00s/l2891.000.91450.91450.9055100.0042225.80
9622002.05.06 12:00sell2901.000.91500.92450.9050
9632002.05.06 12:20modify2901.000.91500.91400.9050
9642002.05.06 13:40s/l2901.000.91400.91400.9050100.0042325.80
9652002.05.06 16:00sell2911.000.91490.92440.9049
9662002.05.07 00:00swap close2911.000.91840.92440.9049-350.0041975.80
9672002.05.07 00:00swap open2921.000.9184380.92440.9049
9682002.05.07 00:00close2921.000.91840.92440.90493.8041979.60
9692002.05.07 12:00sell2931.000.91550.92500.9055
9702002.05.07 12:20modify2931.000.91550.91500.9055
9712002.05.07 13:00modify2931.000.91550.91350.9055
9722002.05.07 13:20modify2931.000.91550.91300.9055
9732002.05.07 13:40modify2931.000.91550.91210.9055
9742002.05.07 14:00modify2931.000.91550.91190.9055
9752002.05.07 14:20s/l2931.000.91190.91190.9055360.0042339.60
9762002.05.07 16:00sell2941.000.91220.92170.9022
9772002.05.07 17:20modify2941.000.91220.91200.9022
9782002.05.07 17:40modify2941.000.91220.91190.9022
9792002.05.07 18:00s/l2941.000.91190.91190.902230.0042369.60
9802002.05.10 16:00sell2951.000.91280.92230.9028
9812002.05.10 16:20modify2951.000.91280.91170.9028
9822002.05.10 16:40modify2951.000.91280.91160.9028
9832002.05.10 17:00s/l2951.000.91160.91160.9028120.0042489.60
9842002.05.10 20:00sell2961.000.91290.92240.9029
9852002.05.10 20:20modify2961.000.91290.91270.9029
9862002.05.10 20:40s/l2961.000.91270.91270.902920.0042509.60
9872002.05.13 16:00sell2971.000.91170.92120.9017
9882002.05.13 16:20modify2971.000.91170.90990.9017
9892002.05.13 16:40s/l2971.000.90990.90990.9017180.0042689.60
9902002.05.13 20:00sell2981.000.91140.92090.9014
9912002.05.13 20:20modify2981.000.91140.91120.9014
9922002.05.13 20:40s/l2981.000.91120.91120.901420.0042709.60
9932002.05.16 12:00sell2991.000.91060.92010.9006
9942002.05.16 13:00modify2991.000.91060.91040.9006
9952002.05.16 13:20s/l2991.000.91040.91040.900620.0042729.60
9962002.05.16 16:00sell3001.000.91270.92220.9027
9972002.05.16 16:20modify3001.000.91270.90990.9027
9982002.05.16 16:40modify3001.000.91270.90890.9027
9992002.05.16 17:00s/l3001.000.90890.90890.9027380.0043109.60
10002002.05.16 20:00sell3011.000.91260.92210.9026
10012002.05.16 20:20modify3011.000.91260.91130.9026
10022002.05.16 21:00s/l3011.000.91130.91130.9026130.0043239.60
10032002.05.17 16:00sell3021.000.91690.92640.9069
10042002.05.17 17:20modify3021.000.91690.91680.9069
10052002.05.17 17:40s/l3021.000.91680.91680.906910.0043249.60
10062002.05.21 20:00buy3031.000.92090.91140.9309
10072002.05.22 00:00swap close3031.000.91940.91140.9309-150.0043099.60
10082002.05.22 00:00swap open3041.000.919480.91140.9309
10092002.05.22 04:20modify3041.000.919480.92250.9309
10102002.05.22 04:40s/l3041.000.92250.92250.9309302.0043401.60
10112002.05.23 04:00sell3051.000.92530.93480.9153
10122002.05.23 04:20modify3051.000.92530.92510.9153
10132002.05.23 04:40modify3051.000.92530.92460.9153
10142002.05.23 05:00s/l3051.000.92460.92460.915370.0043471.60
10152002.05.23 08:00sell3061.000.92510.93460.9151
10162002.05.23 08:20modify3061.000.92510.92360.9151
10172002.05.23 08:40s/l3061.000.92360.92360.9151150.0043621.60
10182002.05.29 04:00sell3071.000.92870.93820.9187
10192002.05.29 04:20modify3071.000.92870.92840.9187
10202002.05.29 04:40modify3071.000.92870.92810.9187
10212002.05.29 06:20s/l3071.000.92810.92810.918760.0043681.60
10222002.05.29 08:00sell3081.000.92880.93830.9188
10232002.05.29 08:20modify3081.000.92880.92750.9188
10242002.05.29 08:40s/l3081.000.92750.92750.9188130.0043811.60
10252002.05.30 12:00sell3091.000.93710.94660.9271
10262002.05.30 12:20modify3091.000.93710.93570.9271
10272002.05.30 12:40modify3091.000.93710.93520.9271
10282002.05.30 13:40s/l3091.000.93520.93520.9271190.0044001.60
10292002.05.30 16:00sell3101.000.93940.94890.9294
10302002.05.30 16:20modify3101.000.93940.93680.9294
10312002.05.30 17:20s/l3101.000.93680.93680.9294260.0044261.60
10322002.05.31 00:00sell3111.000.93660.94610.9266
10332002.05.31 00:20modify3111.000.93660.93650.9266
10342002.05.31 00:40s/l3111.000.93650.93650.926610.0044271.60
10352002.05.31 04:00sell3121.000.93670.94620.9267
10362002.05.31 04:20modify3121.000.93670.93580.9267
10372002.05.31 04:40s/l3121.000.93580.93580.926790.0044361.60
10382002.05.31 08:00sell3131.000.93860.94810.9286
10392002.05.31 08:20modify3131.000.93860.93670.9286
10402002.05.31 08:40s/l3131.000.93670.93670.9286190.0044551.60
10412002.06.04 16:00sell3141.000.94320.95270.9332
10422002.06.04 16:20modify3141.000.94320.94270.9332
10432002.06.04 17:00modify3141.000.94320.94200.9332
10442002.06.04 17:20s/l3141.000.94200.94200.9332120.0044671.60
10452002.06.04 20:00sell3151.000.94240.95190.9324
10462002.06.04 20:40modify3151.000.94240.93920.9324
10472002.06.04 21:00s/l3151.000.93920.93920.9324320.0044991.60
10482002.06.05 00:00sell3161.000.93930.94880.9293
10492002.06.05 00:20modify3161.000.93930.93920.9293
10502002.06.05 01:00s/l3161.000.93920.93920.929310.0045001.60
10512002.06.05 20:00buy3171.000.93970.93020.9497
10522002.06.05 21:00modify3171.000.93970.94010.9497
10532002.06.05 21:40s/l3171.000.94010.94010.949740.0045041.60
10542002.06.06 00:00buy3181.000.93950.93000.9495
10552002.06.06 00:40modify3181.000.93950.94010.9495
10562002.06.06 01:20s/l3181.000.94010.94010.949560.0045101.60
10572002.06.07 12:00sell3191.000.94480.95430.9348
10582002.06.07 12:40modify3191.000.94480.94460.9348
10592002.06.07 13:00modify3191.000.94480.94440.9348
10602002.06.07 13:20modify3191.000.94480.94330.9348
10612002.06.07 13:40s/l3191.000.94330.94330.9348150.0045251.60
10622002.06.07 16:00sell3201.000.94630.95580.9363
10632002.06.07 16:20modify3201.000.94630.94420.9363
10642002.06.07 16:40modify3201.000.94630.94410.9363
10652002.06.07 17:00modify3201.000.94630.94330.9363
10662002.06.07 17:20s/l3201.000.94330.94330.9363300.0045551.60
10672002.06.07 20:00sell3211.000.94470.95420.9347
10682002.06.07 20:20modify3211.000.94470.94350.9347
10692002.06.07 20:40modify3211.000.94470.94300.9347
10702002.06.07 21:00s/l3211.000.94300.94300.9347170.0045721.60
10712002.06.10 12:00buy3221.000.94570.93620.9557
10722002.06.10 12:20modify3221.000.94570.94630.9557
10732002.06.10 12:40modify3221.000.94570.94780.9557
10742002.06.10 13:00modify3221.000.94570.94810.9557
10752002.06.10 13:20s/l3221.000.94810.94810.9557240.0045961.60
10762002.06.12 12:00sell3231.000.94860.95810.9386
10772002.06.12 12:20modify3231.000.94860.94520.9386
10782002.06.12 12:40s/l3231.000.94520.94520.9386340.0046301.60
10792002.06.12 16:00sell3241.000.94680.95630.9368
10802002.06.12 16:20modify3241.000.94680.94530.9368
10812002.06.12 16:40modify3241.000.94680.94520.9368
10822002.06.12 17:20s/l3241.000.94520.94520.9368160.0046461.60
10832002.06.17 00:00sell3251.000.94510.95460.9351
10842002.06.17 00:40modify3251.000.94510.94450.9351
10852002.06.17 01:00s/l3251.000.94450.94450.935160.0046521.60
10862002.06.19 20:00sell3261.000.95600.96550.9460
10872002.06.19 20:20modify3261.000.95600.95590.9460
10882002.06.19 20:40s/l3261.000.95590.95590.946010.0046531.60
10892002.06.20 00:00sell3271.000.95780.96730.9478
10902002.06.20 00:20modify3271.000.95780.95620.9478
10912002.06.20 00:40modify3271.000.95780.95610.9478
10922002.06.20 01:00s/l3271.000.95610.95610.9478170.0046701.60
10932002.06.20 04:00sell3281.000.95650.96600.9465
10942002.06.20 08:00close3281.000.95830.96600.9465-180.0046521.60
10952002.06.20 12:00sell3291.000.95750.96700.9475
10962002.06.20 16:00close3291.000.96210.96700.9475-460.0046061.60
10972002.06.24 08:00sell3301.000.97080.98030.9608
10982002.06.24 08:20modify3301.000.97080.97070.9608
10992002.06.24 08:40s/l3301.000.97070.97070.960810.0046071.60
11002002.06.24 12:00sell3311.000.97840.98790.9684
11012002.06.24 12:20modify3311.000.97840.97720.9684
11022002.06.24 12:40s/l3311.000.97720.97720.9684120.0046191.60
11032002.06.24 16:00sell3321.000.97870.98820.9687
11042002.06.24 16:20modify3321.000.97870.97360.9687
11052002.06.24 16:40s/l3321.000.97360.97360.9687510.0046701.60
11062002.06.24 20:00sell3331.000.97330.98280.9633
11072002.06.24 20:20modify3331.000.97330.96970.9633
11082002.06.24 21:00modify3331.000.97330.96920.9633
11092002.06.24 21:20s/l3331.000.96920.96920.9633410.0047111.60
11102002.06.25 00:00sell3341.000.97050.98000.9605
11112002.06.25 00:20modify3341.000.97050.96710.9605
11122002.06.25 00:40modify3341.000.97050.96650.9605
11132002.06.25 01:00s/l3341.000.96650.96650.9605400.0047511.60
11142002.06.26 16:00sell3351.000.98880.99830.9788
11152002.06.26 16:20modify3351.000.98880.98340.9788
11162002.06.26 16:40modify3351.000.98880.98190.9788
11172002.06.26 17:00s/l3351.000.98190.98190.9788690.0048201.60
11182002.06.26 20:00sell3361.000.98720.99670.9772
11192002.06.26 20:20modify3361.000.98720.97920.9772
11202002.06.26 20:40s/l3361.000.97920.97920.9772800.0049001.60
11212002.06.27 00:00sell3371.000.98230.99180.9723
11222002.06.27 12:00close3371.000.98490.99180.9723-260.0048741.60
11232002.06.28 16:00sell3381.000.99271.00220.9827
11242002.06.28 16:20modify3381.000.99270.98440.9827
11252002.06.28 16:40s/l3381.000.98440.98440.9827830.0049571.60
11262002.06.28 20:00sell3391.000.99010.99960.9801
11272002.07.01 00:00swap close3391.000.99150.99960.9801-140.0049431.60
11282002.07.01 00:00swap open3401.000.9915380.99960.9801
11292002.07.01 00:40modify3401.000.9915380.99150.9801
11302002.07.01 01:20s/l3401.000.99150.99150.98013.8049435.40
11312002.07.01 16:00sell3411.000.98900.99850.9790
11322002.07.01 16:20modify3411.000.98900.98650.9790
11332002.07.01 17:20s/l3411.000.98650.98650.9790250.0049685.40
11342002.07.08 20:00sell3421.000.98640.99590.9764
11352002.07.08 21:00modify3421.000.98640.98610.9764
11362002.07.08 21:20s/l3421.000.98610.98610.976430.0049715.40
11372002.07.11 20:00buy3431.000.99130.98181.0013
11382002.07.11 21:00modify3431.000.99130.99181.0013
11392002.07.11 21:20s/l3431.000.99180.99181.001350.0049765.40
11402002.07.12 00:00buy3441.000.98820.97870.9982
11412002.07.12 04:20modify3441.000.98820.98890.9982
11422002.07.12 04:40s/l3441.000.98890.98890.998270.0049835.40
11432002.07.12 16:00buy3451.000.99080.98131.0008
11442002.07.12 18:00modify3451.000.99080.99121.0008
11452002.07.12 18:20s/l3451.000.99120.99121.000840.0049875.40
11462002.07.16 00:00sell3461.001.00351.01300.9935
11472002.07.16 00:20modify3461.001.00351.00350.9935
11482002.07.16 01:00s/l3461.001.00351.00350.99350.0049875.40
11492002.07.16 04:00sell3471.001.00761.01710.9976
11502002.07.16 04:20modify3471.001.00761.00690.9976
11512002.07.16 04:40s/l3471.001.00691.00690.997670.0049945.40
11522002.07.16 08:00sell3481.001.00681.01630.9968
11532002.07.16 08:20modify3481.001.00681.00540.9968
11542002.07.16 08:40modify3481.001.00681.00500.9968
11552002.07.16 09:00s/l3481.001.00501.00500.9968180.0050125.40
11562002.07.18 08:00buy3491.001.00820.99871.0182
11572002.07.18 12:00close3491.001.00540.99871.0182-280.0049845.40
11582002.07.19 16:00sell3501.001.01441.02391.0044
11592002.07.19 16:20modify3501.001.01441.01321.0044
11602002.07.19 16:40modify3501.001.01441.01281.0044
11612002.07.19 17:00s/l3501.001.01281.01281.0044160.0050005.40
11622002.07.19 20:00sell3511.001.01361.02311.0036
11632002.07.19 20:20modify3511.001.01361.01071.0036
11642002.07.19 20:40s/l3511.001.01071.01071.0036290.0050295.40
11652002.07.25 20:00sell3521.001.00101.01050.9910
11662002.07.25 20:20modify3521.001.00101.00070.9910
11672002.07.25 20:40s/l3521.001.00071.00070.991030.0050325.40
11682002.07.26 00:00sell3531.001.00371.01320.9937
11692002.07.26 00:40modify3531.001.00371.00270.9937
11702002.07.26 01:00s/l3531.001.00271.00270.9937100.0050425.40
11712002.07.26 04:00sell3541.001.00361.01310.9936
11722002.07.26 04:20modify3541.001.00360.99930.9936
11732002.07.26 04:40s/l3541.000.99930.99930.9936430.0050855.40
11742002.07.26 08:00sell3551.001.00041.00990.9904
11752002.07.26 08:20modify3551.001.00040.99970.9904
11762002.07.26 08:40s/l3551.000.99970.99970.990470.0050925.40
11772002.07.26 12:00sell3561.001.00031.00980.9903
11782002.07.26 12:20modify3561.001.00030.99380.9903
11792002.07.26 12:40modify3561.001.00030.99260.9903
11802002.07.26 13:00s/l3561.000.99260.99260.9903770.0051695.40
11812002.07.31 00:00sell3571.000.98310.99260.9731
11822002.07.31 01:20modify3571.000.98310.98290.9731
11832002.07.31 01:40s/l3571.000.98290.98290.973120.0051715.40
11842002.08.02 16:00sell3581.000.98550.99500.9755
11852002.08.02 17:20modify3581.000.98550.98440.9755
11862002.08.02 18:00s/l3581.000.98440.98440.9755110.0051825.40
11872002.08.02 20:00sell3591.000.98670.99620.9767
11882002.08.02 21:00modify3591.000.98670.98660.9767
11892002.08.02 21:40s/l3591.000.98660.98660.976710.0051835.40
11902002.08.05 12:00buy3601.000.98650.97700.9965
11912002.08.05 13:40modify3601.000.98650.98710.9965
11922002.08.05 14:00s/l3601.000.98710.98710.996560.0051895.40
11932002.08.05 16:00buy3611.000.98730.97780.9973
11942002.08.05 17:20modify3611.000.98730.98760.9973
11952002.08.05 17:40s/l3611.000.98760.98760.997330.0051925.40
11962002.08.08 08:00sell3621.000.97490.98440.9649
11972002.08.08 08:20modify3621.000.97490.97130.9649
11982002.08.08 08:40modify3621.000.97490.96920.9649
11992002.08.08 09:00s/l3621.000.96920.96920.9649570.0052495.40
12002002.08.08 12:00sell3631.000.97070.98020.9607
12012002.08.08 12:20modify3631.000.97070.96700.9607
12022002.08.08 12:40s/l3631.000.96700.96700.9607370.0052865.40
12032002.08.09 08:00buy3641.000.96950.96000.9795
12042002.08.09 08:20modify3641.000.96950.97060.9795
12052002.08.09 09:00modify3641.000.96950.97380.9795
12062002.08.09 09:20s/l3641.000.97380.97380.9795430.0053295.40
12072002.08.09 12:00buy3651.000.97350.96400.9835
12082002.08.09 12:40modify3651.000.97350.97370.9835
12092002.08.09 13:00s/l3651.000.97370.97370.983520.0053315.40
12102002.08.12 08:00buy3661.000.97470.96520.9847
12112002.08.12 10:00modify3661.000.97470.97600.9847
12122002.08.12 10:20s/l3661.000.97600.97600.9847130.0053445.40
12132002.08.13 04:00sell3671.000.97760.98710.9676
12142002.08.13 08:20modify3671.000.97760.97660.9676
12152002.08.13 09:00s/l3671.000.97660.97660.9676100.0053545.40
12162002.08.13 12:00sell3681.000.97950.98900.9695
12172002.08.13 12:20modify3681.000.97950.97470.9695
12182002.08.13 12:40s/l3681.000.97470.97470.9695480.0054025.40
12192002.08.13 16:00sell3691.000.97680.98630.9668
12202002.08.13 20:00close3691.000.98070.98630.9668-390.0053635.40
12212002.08.14 16:00sell3701.000.98620.99570.9762
12222002.08.14 16:20modify3701.000.98620.98340.9762
12232002.08.14 16:40modify3701.000.98620.98280.9762
12242002.08.14 17:00s/l3701.000.98280.98280.9762340.0053975.40
12252002.08.14 20:00sell3711.000.98290.99240.9729
12262002.08.14 20:20modify3711.000.98290.97700.9729
12272002.08.14 20:40s/l3711.000.97700.97700.9729590.0054565.40
12282002.08.16 08:00sell3721.000.98110.99060.9711
12292002.08.16 09:00modify3721.000.98110.97920.9711
12302002.08.16 09:20s/l3721.000.97920.97920.9711190.0054755.40
12312002.08.16 12:00sell3731.000.98160.99110.9716
12322002.08.16 13:40modify3731.000.98160.98140.9716
12332002.08.16 14:00s/l3731.000.98140.98140.971620.0054775.40
12342002.08.19 12:00sell3741.000.98260.99210.9726
12352002.08.19 12:20modify3741.000.98260.98170.9726
12362002.08.19 12:40modify3741.000.98260.97990.9726
12372002.08.19 13:00modify3741.000.98260.97790.9726
12382002.08.19 13:20s/l3741.000.97790.97790.9726470.0055245.40
12392002.08.21 16:00sell3751.000.97740.98690.9674
12402002.08.22 00:00swap close3751.000.98030.98690.9674-290.0054955.40
12412002.08.22 00:00swap open3761.000.9804140.98690.9674
12422002.08.22 00:20modify3761.000.9804140.97880.9674
12432002.08.22 00:40s/l3761.000.97880.97880.9674161.4055116.80
12442002.08.26 08:00sell3771.000.97090.98040.9609
12452002.08.26 09:00modify3771.000.97090.96970.9609
12462002.08.26 09:20modify3771.000.97090.96890.9609
12472002.08.26 10:00s/l3771.000.96890.96890.9609200.0055316.80
12482002.08.26 12:00sell3781.000.97110.98060.9611
12492002.08.26 12:40modify3781.000.97110.97050.9611
12502002.08.26 13:00modify3781.000.97110.96930.9611
12512002.08.26 13:40s/l3781.000.96930.96930.9611180.0055496.80
12522002.08.27 16:00sell3791.000.97510.98460.9651
12532002.08.27 20:00close3791.000.98320.98460.9651-810.0054686.80
12542002.08.29 08:00buy3801.000.98330.97380.9933
12552002.08.29 09:00modify3801.000.98330.98670.9933
12562002.08.29 09:20s/l3801.000.98670.98670.9933340.0055026.80
12572002.08.30 00:00sell3811.000.98380.99330.9738
12582002.08.30 01:40modify3811.000.98380.98350.9738
12592002.08.30 02:20s/l3811.000.98350.98350.973830.0055056.80
12602002.08.30 04:00sell3821.000.98440.99390.9744
12612002.08.30 05:20modify3821.000.98440.98430.9744
12622002.08.30 06:00s/l3821.000.98430.98430.974410.0055066.80
12632002.08.30 20:00sell3831.000.98140.99090.9714
12642002.08.30 20:20modify3831.000.98140.98120.9714
12652002.08.30 20:40s/l3831.000.98120.98120.971420.0055086.80
12662002.09.03 08:00sell3841.000.98500.99450.9750
12672002.09.03 09:40modify3841.000.98500.98490.9750
12682002.09.03 10:00s/l3841.000.98490.98490.975010.0055096.80
12692002.09.05 08:00buy3851.000.99490.98541.0049
12702002.09.05 08:40modify3851.000.99490.99781.0049
12712002.09.05 09:00modify3851.000.99490.99921.0049
12722002.09.05 09:40s/l3851.000.99920.99921.0049430.0055526.80
12732002.09.05 12:00buy3861.000.99730.98781.0073
12742002.09.05 12:40modify3861.000.99730.99821.0073
12752002.09.05 13:20s/l3861.000.99820.99821.007390.0055616.80
12762002.09.05 20:00sell3871.000.99281.00230.9828
12772002.09.05 21:00modify3871.000.99280.99280.9828
12782002.09.05 21:20modify3871.000.99280.99210.9828
12792002.09.05 21:40modify3871.000.99280.99170.9828
12802002.09.05 22:00modify3871.000.99280.99150.9828
12812002.09.05 22:40s/l3871.000.99150.99150.9828130.0055746.80
12822002.09.12 12:00sell3881.000.97650.98600.9665
12832002.09.12 12:20modify3881.000.97650.97600.9665
12842002.09.12 12:40s/l3881.000.97600.97600.966550.0055796.80
12852002.09.12 16:00sell3891.000.97540.98490.9654
12862002.09.12 17:40modify3891.000.97540.97500.9654
12872002.09.12 18:00s/l3891.000.97500.97500.965440.0055836.80
12882002.09.16 16:00buy3901.000.97080.96130.9808
12892002.09.16 16:20modify3901.000.97080.97240.9808
12902002.09.16 16:40modify3901.000.97080.97250.9808
12912002.09.16 17:00modify3901.000.97080.97270.9808
12922002.09.16 17:40modify3901.000.97080.97290.9808
12932002.09.16 18:00s/l3901.000.97290.97290.9808210.0056046.80
12942002.09.16 20:00buy3911.000.97120.96170.9812
12952002.09.16 20:40modify3911.000.97120.97130.9812
12962002.09.16 21:00s/l3911.000.97130.97130.981210.0056056.80
12972002.09.17 00:00buy3921.000.96910.95960.9791
12982002.09.17 04:00close3921.000.96570.95960.9791-340.0055716.80
12992002.09.17 16:00buy3931.000.96810.95860.9781
13002002.09.17 16:20modify3931.000.96810.97060.9781
13012002.09.17 16:40s/l3931.000.97060.97060.9781250.0055966.80
13022002.09.17 20:00buy3941.000.96980.96030.9798
13032002.09.17 20:20modify3941.000.96980.97370.9798
13042002.09.17 20:40modify3941.000.96980.97480.9798
13052002.09.17 21:00s/l3941.000.97480.97480.9798500.0056466.80
13062002.09.20 08:00sell3951.000.98440.99390.9744
13072002.09.20 08:20modify3951.000.98440.98150.9744
13082002.09.20 08:40s/l3951.000.98150.98150.9744290.0056756.80
13092002.09.20 12:00sell3961.000.98230.99180.9723
13102002.09.20 12:20modify3961.000.98230.97940.9723
13112002.09.20 12:40modify3961.000.98230.97920.9723
13122002.09.20 13:00s/l3961.000.97920.97920.9723310.0057066.80
13132002.09.23 20:00sell3971.000.97700.98650.9670
13142002.09.23 21:40modify3971.000.97700.97680.9670
13152002.09.23 22:20s/l3971.000.97680.97680.967020.0057086.80
13162002.09.24 16:00buy3981.000.98330.97380.9933
13172002.09.24 17:20modify3981.000.98330.98380.9933
13182002.09.24 17:40s/l3981.000.98380.98380.993350.0057136.80
13192002.09.25 12:00sell3991.000.98010.98960.9701
13202002.09.25 12:20modify3991.000.98010.97640.9701
13212002.09.25 12:40s/l3991.000.97640.97640.9701370.0057506.80
13222002.10.01 00:00sell4001.000.98660.99610.9766
13232002.10.01 00:20modify4001.000.98660.98640.9766
13242002.10.01 01:00modify4001.000.98660.98610.9766
13252002.10.01 01:20s/l4001.000.98610.98610.976650.0057556.80
13262002.10.01 04:00sell4011.000.98780.99730.9778
13272002.10.01 04:20modify4011.000.98780.98730.9778
13282002.10.01 04:40modify4011.000.98780.98690.9778
13292002.10.01 05:00s/l4011.000.98690.98690.977890.0057646.80
13302002.10.01 08:00sell4021.000.98790.99740.9779
13312002.10.01 08:20modify4021.000.98790.98720.9779
13322002.10.01 08:40s/l4021.000.98720.98720.977970.0057716.80
13332002.10.01 12:00sell4031.000.98730.99680.9773
13342002.10.01 12:20modify4031.000.98730.98560.9773
13352002.10.01 12:40s/l4031.000.98560.98560.9773170.0057886.80
13362002.10.01 16:00sell4041.000.98570.99520.9757
13372002.10.01 16:20modify4041.000.98570.98400.9757
13382002.10.01 16:40s/l4041.000.98400.98400.9757170.0058056.80
13392002.10.03 12:00sell4051.000.98830.99780.9783
13402002.10.03 16:20modify4051.000.98830.98640.9783
13412002.10.03 16:40modify4051.000.98830.98610.9783
13422002.10.03 17:00s/l4051.000.98610.98610.9783220.0058276.80
13432002.10.03 20:00sell4061.000.98730.99680.9773
13442002.10.03 20:20modify4061.000.98730.98640.9773
13452002.10.03 21:00s/l4061.000.98640.98640.977390.0058366.80
13462002.10.04 00:00sell4071.000.98740.99690.9774
13472002.10.04 00:20modify4071.000.98740.98650.9774
13482002.10.04 01:20s/l4071.000.98650.98650.977490.0058456.80
13492002.10.08 12:00sell4081.000.98080.99030.9708
13502002.10.08 12:40modify4081.000.98080.97800.9708
13512002.10.08 13:00modify4081.000.98080.97760.9708
13522002.10.08 13:40s/l4081.000.97760.97760.9708320.0058776.80
13532002.10.08 16:00sell4091.000.97930.98880.9693
13542002.10.08 16:20modify4091.000.97930.97740.9693
13552002.10.08 16:40modify4091.000.97930.97700.9693
13562002.10.08 17:20s/l4091.000.97700.97700.9693230.0059006.80
13572002.10.10 08:00sell4101.000.98900.99850.9790
13582002.10.10 08:40modify4101.000.98900.98820.9790
13592002.10.10 09:00s/l4101.000.98820.98820.979080.0059086.80
13602002.10.10 12:00sell4111.000.99030.99980.9803
13612002.10.10 12:20modify4111.000.99030.98600.9803
13622002.10.10 12:40s/l4111.000.98600.98600.9803430.0059516.80
13632002.10.10 16:00sell4121.000.98840.99790.9784
13642002.10.10 16:20modify4121.000.98840.98530.9784
13652002.10.10 17:20s/l4121.000.98530.98530.9784310.0059826.80
13662002.10.10 20:00sell4131.000.98660.99610.9766
13672002.10.10 20:20modify4131.000.98660.98510.9766
13682002.10.10 21:20s/l4131.000.98510.98510.9766150.0059976.80
13692002.10.14 16:00sell4141.000.98700.99650.9770
13702002.10.14 17:40modify4141.000.98700.98580.9770
13712002.10.14 18:00s/l4141.000.98580.98580.9770120.0060096.80
13722002.10.14 20:00sell4151.000.98660.99610.9766
13732002.10.14 21:20modify4151.000.98660.98610.9766
13742002.10.14 21:40s/l4151.000.98610.98610.976650.0060146.80
13752002.10.15 12:00sell4161.000.98390.99340.9739
13762002.10.15 12:20modify4161.000.98390.98050.9739
13772002.10.15 12:40s/l4161.000.98050.98050.9739340.0060486.80
13782002.10.24 20:00buy4171.000.97640.96690.9864
13792002.10.24 20:20modify4171.000.97640.97730.9864
13802002.10.24 20:40modify4171.000.97640.97840.9864
13812002.10.24 21:00s/l4171.000.97840.97840.9864200.0060686.80
13822002.10.25 00:00buy4181.000.97790.96840.9879
13832002.10.25 00:20modify4181.000.97790.97870.9879
13842002.10.25 00:40s/l4181.000.97870.97870.987980.0060766.80
13852002.10.25 12:00sell4191.000.97720.98670.9672
13862002.10.25 13:20modify4191.000.97720.97660.9672
13872002.10.25 14:00modify4191.000.97720.97620.9672
13882002.10.25 14:20s/l4191.000.97620.97620.9672100.0060866.80
13892002.10.25 16:00sell4201.000.97710.98660.9671
13902002.10.25 16:20modify4201.000.97710.97700.9671
13912002.10.25 17:00modify4201.000.97710.97630.9671
13922002.10.25 17:40modify4201.000.97710.97590.9671
13932002.10.25 18:00s/l4201.000.97590.97590.9671120.0060986.80
13942002.10.28 16:00buy4211.000.97810.96860.9881
13952002.10.28 16:20modify4211.000.97810.98320.9881
13962002.10.28 16:40modify4211.000.97810.98470.9881
13972002.10.28 17:20s/l4211.000.98470.98470.9881660.0061646.80
13982002.10.29 12:00sell4221.000.98430.99380.9743
13992002.10.29 12:20modify4221.000.98430.98290.9743
14002002.10.29 12:40modify4221.000.98430.98240.9743
14012002.10.29 13:00modify4221.000.98430.98230.9743
14022002.10.29 13:20modify4221.000.98430.98120.9743
14032002.10.29 13:40s/l4221.000.98120.98120.9743310.0061956.80
14042002.10.29 16:00sell4231.000.98180.99130.9718
14052002.10.30 00:00swap close4231.000.98320.99130.9718-140.0061816.80
14062002.10.30 00:00swap open4241.000.9832380.99130.9718
14072002.10.30 00:20modify4241.000.9832380.98200.9718
14082002.10.30 00:40s/l4241.000.98200.98200.9718123.8061940.60
14092002.11.01 04:00sell4251.000.98910.99860.9791
14102002.11.01 14:00s/l4251.000.99860.99860.9791-950.0060990.60
14112002.11.04 20:00buy4261.000.99710.98761.0071
14122002.11.04 21:20modify4261.000.99710.99871.0071
14132002.11.04 21:40s/l4261.000.99870.99871.0071160.0061150.60
14142002.11.06 16:00buy4271.000.99640.98691.0064
14152002.11.06 17:40modify4271.000.99640.99811.0064
14162002.11.06 18:00s/l4271.000.99810.99811.0064170.0061320.60
14172002.11.06 20:00buy4281.000.99680.98731.0068
14182002.11.06 20:20modify4281.000.99680.99841.0068
14192002.11.06 20:40s/l4281.000.99840.99841.0068160.0061480.60
14202002.11.07 12:00sell4291.001.00191.01140.9919
14212002.11.07 12:40modify4291.001.00191.00140.9919
14222002.11.07 13:00modify4291.001.00191.00130.9919
14232002.11.07 13:20modify4291.001.00191.00020.9919
14242002.11.07 13:40modify4291.001.00190.99940.9919
14252002.11.07 14:00modify4291.001.00190.99920.9919
14262002.11.07 14:20s/l4291.000.99920.99920.9919270.0061750.60
14272002.11.07 16:00sell4301.001.00421.01370.9942
14282002.11.07 20:00close4301.001.00891.01370.9942-470.0061280.60
14292002.11.11 04:00sell4311.001.01261.02211.0026
14302002.11.11 08:20modify4311.001.01261.01241.0026
14312002.11.11 08:40modify4311.001.01261.01201.0026
14322002.11.11 09:00s/l4311.001.01201.01201.002660.0061340.60
14332002.11.11 12:00buy4321.001.01631.00681.0263
14342002.11.11 14:20modify4321.001.01631.01711.0263
14352002.11.11 14:40s/l4321.001.01711.01711.026380.0061420.60
14362002.11.13 12:00sell4331.001.00721.01670.9972
14372002.11.13 12:20modify4331.001.00721.00680.9972
14382002.11.13 12:40modify4331.001.00721.00610.9972
14392002.11.13 13:00modify4331.001.00721.00490.9972
14402002.11.13 13:20s/l4331.001.00491.00490.9972230.0061650.60
14412002.11.17 00:00sell4341.001.00371.01320.9937
14422002.11.18 00:00swap close4341.001.01031.01320.9937-660.0060990.60
14432002.11.18 00:00swap open4351.001.0103381.01320.9937
14442002.11.18 00:40modify4351.001.0103381.00950.9937
14452002.11.18 01:00modify4351.001.0103381.00910.9937
14462002.11.18 02:00modify4351.001.0103381.00900.9937
14472002.11.18 02:20s/l4351.001.00901.00900.9937133.8061124.40
14482002.11.19 20:00sell4361.001.00271.01220.9927
14492002.11.20 00:00swap close4361.001.00361.01220.9927-90.0061034.40
14502002.11.20 00:00swap open4371.001.0036381.01220.9927
14512002.11.20 03:20modify4371.001.0036381.00290.9927
14522002.11.20 03:59s/l4371.001.00291.00290.992773.8061108.20
14532002.11.22 16:00sell4381.001.00191.01140.9919
14542002.11.22 16:20modify4381.001.00190.99910.9919
14552002.11.22 17:00modify4381.001.00190.99790.9919
14562002.11.22 17:20s/l4381.000.99790.99790.9919400.0061508.20
14572002.11.27 12:00sell4391.000.99261.00210.9826
14582002.11.27 12:40modify4391.000.99260.99240.9826
14592002.11.27 13:00modify4391.000.99260.99170.9826
14602002.11.27 13:20s/l4391.000.99170.99170.982690.0061598.20
14612002.11.27 16:00sell4401.000.99111.00060.9811
14622002.11.27 16:20modify4401.000.99110.99010.9811
14632002.11.27 16:40modify4401.000.99110.98930.9811
14642002.11.27 17:00s/l4401.000.98930.98930.9811180.0061778.20
14652002.11.29 00:00sell4411.000.99361.00310.9836
14662002.11.29 01:00modify4411.000.99360.99360.9836
14672002.11.29 01:20modify4411.000.99360.99320.9836
14682002.11.29 01:40s/l4411.000.99320.99320.983640.0061818.20
14692002.11.29 04:00sell4421.000.99331.00280.9833
14702002.11.29 05:00modify4421.000.99330.99310.9833
14712002.11.29 05:20s/l4421.000.99310.99310.983320.0061838.20
14722002.12.02 04:00sell4431.000.99251.00200.9825
14732002.12.02 04:20modify4431.000.99250.99250.9825
14742002.12.02 04:40s/l4431.000.99250.99250.98250.0061838.20
14752002.12.02 08:00sell4441.000.99251.00200.9825
14762002.12.02 09:20modify4441.000.99250.99240.9825
14772002.12.02 09:40s/l4441.000.99240.99240.982510.0061848.20
14782002.12.02 20:00buy4451.000.99710.98761.0071
14792002.12.02 20:40modify4451.000.99710.99781.0071
14802002.12.02 21:40modify4451.000.99710.99811.0071
14812002.12.02 22:00modify4451.000.99710.99821.0071
14822002.12.02 22:20s/l4451.000.99820.99821.0071110.0061958.20
14832002.12.03 00:00buy4461.000.99720.98771.0072
14842002.12.03 01:00modify4461.000.99720.99721.0072
14852002.12.03 01:40modify4461.000.99720.99731.0072
14862002.12.03 02:20s/l4461.000.99730.99731.007210.0061968.20
14872002.12.05 00:00sell4471.001.00171.01120.9917
14882002.12.05 00:20modify4471.001.00170.99980.9917
14892002.12.05 01:00s/l4471.000.99980.99980.9917190.0062158.20
14902002.12.05 04:00sell4481.000.99941.00890.9894
14912002.12.05 05:20modify4481.000.99940.99930.9894
14922002.12.05 05:40s/l4481.000.99930.99930.989410.0062168.20
14932002.12.05 08:00sell4491.000.99981.00930.9898
14942002.12.05 09:00modify4491.000.99980.99970.9898
14952002.12.05 09:20s/l4491.000.99970.99970.989810.0062178.20
14962002.12.09 12:00sell4501.001.00991.01940.9999
14972002.12.09 12:20modify4501.001.00991.00770.9999
14982002.12.09 12:40s/l4501.001.00771.00770.9999220.0062398.20
14992002.12.09 16:00sell4511.001.00761.01710.9976
15002002.12.09 16:20modify4511.001.00761.00720.9976
15012002.12.09 16:40s/l4511.001.00721.00720.997640.0062438.20
15022002.12.09 20:00sell4521.001.00991.01940.9999
15032002.12.09 20:20modify4521.001.00991.00980.9999
15042002.12.09 21:00modify4521.001.00991.00970.9999
15052002.12.09 21:20s/l4521.001.00971.00970.999920.0062458.20
15062002.12.10 12:00sell4531.001.01281.02231.0028
15072002.12.10 12:20modify4531.001.01281.01061.0028
15082002.12.10 12:40s/l4531.001.01061.01061.0028220.0062678.20
15092002.12.10 16:00sell4541.001.00991.01940.9999
15102002.12.10 16:20modify4541.001.00991.00930.9999
15112002.12.10 16:40s/l4541.001.00931.00930.999960.0062738.20
15122002.12.10 20:00sell4551.001.00891.01840.9989
15132002.12.10 21:20modify4551.001.00891.00780.9989
15142002.12.10 21:40s/l4551.001.00781.00780.9989110.0062848.20
15152002.12.12 04:00sell4561.001.00861.01810.9986
15162002.12.12 05:20modify4561.001.00861.00850.9986
15172002.12.12 06:00s/l4561.001.00851.00850.998610.0062858.20
15182002.12.13 08:00sell4571.001.01771.02721.0077
15192002.12.16 00:00swap close4571.001.02371.02721.0077-600.0062258.20
15202002.12.16 00:00swap open4581.001.0237381.02721.0077
15212002.12.16 00:00close4581.001.02371.02721.00773.8062262.00
15222002.12.16 12:00sell4591.001.02171.03121.0117
15232002.12.16 12:40modify4591.001.02171.02161.0117
15242002.12.16 13:00modify4591.001.02171.02121.0117
15252002.12.16 13:20s/l4591.001.02121.02121.011750.0062312.00
15262002.12.16 16:00sell4601.001.02161.03111.0116
15272002.12.16 16:20modify4601.001.02161.02051.0116
15282002.12.16 16:40modify4601.001.02161.01991.0116
15292002.12.16 17:00s/l4601.001.01991.01991.0116170.0062482.00
15302002.12.16 20:00sell4611.001.02351.03301.0135
15312002.12.16 20:20modify4611.001.02351.02221.0135
15322002.12.16 20:40s/l4611.001.02221.02221.0135130.0062612.00
15332002.12.17 20:00sell4621.001.02781.03731.0178
15342002.12.17 20:20modify4621.001.02781.02701.0178
15352002.12.17 20:40s/l4621.001.02701.02701.017880.0062692.00
15362002.12.18 00:00sell4631.001.02691.03641.0169
15372002.12.18 00:40modify4631.001.02691.02651.0169
15382002.12.18 01:00modify4631.001.02691.02641.0169
15392002.12.18 01:20s/l4631.001.02641.02641.016950.0062742.00
15402002.12.18 04:00sell4641.001.02751.03701.0175
15412002.12.18 04:20modify4641.001.02751.02681.0175
15422002.12.18 04:40modify4641.001.02751.02671.0175
15432002.12.18 05:00s/l4641.001.02671.02671.017580.0062822.00
15442002.12.19 00:00buy4651.001.02891.01941.0389
15452002.12.19 12:00close4651.001.02741.01941.0389-150.0062672.00
15462002.12.19 20:00buy4661.001.02641.01691.0364
15472002.12.19 20:20modify4661.001.02641.02721.0364
15482002.12.19 20:40s/l4661.001.02721.02721.036480.0062752.00
15492002.12.23 00:00sell4671.001.02631.03581.0163
15502002.12.23 12:00close4671.001.03101.03581.0163-470.0062282.00
15512002.12.23 16:00sell4681.001.02821.03771.0182
15522002.12.23 16:20modify4681.001.02821.02361.0182
15532002.12.23 16:40modify4681.001.02821.02211.0182
15542002.12.23 17:00s/l4681.001.02211.02211.0182610.0062892.00
15552002.12.23 20:00sell4691.001.02561.03511.0156
15562002.12.24 00:00swap close4691.001.02661.03511.0156-100.0062792.00
15572002.12.24 00:00swap open4701.001.0266381.03511.0156
15582002.12.24 00:20modify4701.001.0266381.02621.0156
15592002.12.24 01:20s/l4701.001.02621.02621.015643.8062835.80
15602002.12.25 04:00sell4711.001.03051.04001.0205
15612002.12.25 12:00close4711.001.03231.04001.0205-180.0062655.80
15622002.12.25 20:00sell4721.001.03221.04171.0222
15632002.12.25 20:40modify4721.001.03221.03181.0222
15642002.12.25 21:00s/l4721.001.03181.03181.022240.0062695.80
15652002.12.26 12:00sell4731.001.03531.04481.0253
15662002.12.26 12:40modify4731.001.03531.03321.0253
15672002.12.26 13:00s/l4731.001.03321.03321.0253210.0062905.80
15682002.12.26 16:00sell4741.001.03441.04391.0244
15692002.12.26 16:20modify4741.001.03441.03381.0244
15702002.12.26 17:00s/l4741.001.03381.03381.024460.0062965.80
15712002.12.27 12:00sell4751.001.03751.04701.0275
15722002.12.27 12:20modify4751.001.03751.03681.0275
15732002.12.27 12:40s/l4751.001.03681.03681.027570.0063035.80
15742002.12.27 16:00sell4761.001.03891.04841.0289
15752002.12.27 16:20modify4761.001.03891.03861.0289
15762002.12.27 16:40s/l4761.001.03861.03861.028930.0063065.80
15772002.12.27 20:00sell4771.001.04171.05121.0317
15782002.12.30 00:00swap close4771.001.04221.05121.0317-50.0063015.80
15792002.12.30 00:00swap open4781.001.0422381.05121.0317
15802002.12.30 00:00close4781.001.04221.05121.03173.8063019.60
15812002.12.30 12:00sell4791.001.04251.05201.0325
15822002.12.30 12:20modify4791.001.04251.04191.0325
15832002.12.30 12:40s/l4791.001.04191.04191.032560.0063079.60
15842002.12.30 16:00sell4801.001.04441.05391.0344
15852002.12.30 16:20modify4801.001.04441.04281.0344
15862002.12.30 16:40s/l4801.001.04281.04281.0344160.0063239.60
15872003.01.02 12:00buy4811.001.04821.03871.0582
15882003.01.02 17:20s/l4811.001.03871.03871.0582-950.0062289.60
15892003.01.06 16:00sell4821.001.04711.05661.0371
15902003.01.06 16:20modify4821.001.04711.04631.0371
15912003.01.06 16:40s/l4821.001.04631.04631.037180.0062369.60
15922003.01.07 00:00sell4831.001.04461.05411.0346
15932003.01.07 00:20modify4831.001.04461.04361.0346
15942003.01.07 00:40s/l4831.001.04361.04361.0346100.0062469.60
15952003.01.07 04:00sell4841.001.04381.05331.0338
15962003.01.07 04:20modify4841.001.04381.04361.0338
15972003.01.07 05:00s/l4841.001.04361.04361.033820.0062489.60
15982003.01.08 20:00buy4851.001.04941.03991.0594
15992003.01.08 20:20modify4851.001.04941.04971.0594
16002003.01.08 20:40modify4851.001.04941.05001.0594
16012003.01.08 21:00s/l4851.001.05001.05001.059460.0062549.60
16022003.01.09 16:00sell4861.001.04841.05791.0384
16032003.01.09 16:20modify4861.001.04841.04741.0384
16042003.01.09 17:00s/l4861.001.04741.04741.0384100.0062649.60
16052003.01.09 20:00sell4871.001.04921.05871.0392
16062003.01.09 20:40modify4871.001.04921.04911.0392
16072003.01.09 21:00modify4871.001.04921.04881.0392
16082003.01.09 21:20modify4871.001.04921.04851.0392
16092003.01.09 21:40s/l4871.001.04851.04851.039270.0062719.60
16102003.01.13 08:00sell4881.001.05621.06571.0462
16112003.01.13 08:20modify4881.001.05621.05331.0462
16122003.01.13 08:40s/l4881.001.05331.05331.0462290.0063009.60
16132003.01.13 12:00sell4891.001.05391.06341.0439
16142003.01.13 12:20modify4891.001.05391.05371.0439
16152003.01.13 12:40modify4891.001.05391.05351.0439
16162003.01.13 13:00modify4891.001.05391.05341.0439
16172003.01.13 13:20s/l4891.001.05341.05341.043950.0063059.60
16182003.01.13 16:00sell4901.001.05451.06401.0445
16192003.01.13 16:20modify4901.001.05451.05301.0445
16202003.01.13 16:40modify4901.001.05451.05291.0445
16212003.01.13 17:00s/l4901.001.05291.05291.0445160.0063219.60
16222003.01.15 16:00buy4911.001.05751.04801.0675
16232003.01.15 17:20modify4911.001.05751.05921.0675
16242003.01.15 17:40s/l4911.001.05921.05921.0675170.0063389.60
16252003.01.15 20:00buy4921.001.05631.04681.0663
16262003.01.15 21:00modify4921.001.05631.05671.0663
16272003.01.15 21:20s/l4921.001.05671.05671.066340.0063429.60
16282003.01.16 04:00sell4931.001.05541.06491.0454
16292003.01.16 06:20modify4931.001.05541.05491.0454
16302003.01.16 06:40s/l4931.001.05491.05491.045450.0063479.60
16312003.01.16 08:00sell4941.001.05721.06671.0472
16322003.01.16 09:40modify4941.001.05721.05691.0472
16332003.01.16 10:00modify4941.001.05721.05581.0472
16342003.01.16 10:20s/l4941.001.05581.05581.0472140.0063619.60
16352003.01.17 16:00sell4951.001.06521.07471.0552
16362003.01.17 16:20modify4951.001.06521.06431.0552
16372003.01.17 16:40modify4951.001.06521.06421.0552
16382003.01.17 17:00s/l4951.001.06421.06421.0552100.0063719.60
16392003.01.17 20:00sell4961.001.06581.07531.0558
16402003.01.17 20:20modify4961.001.06581.06541.0558
16412003.01.17 20:40s/l4961.001.06541.06541.055840.0063759.60
16422003.01.20 00:00sell4971.001.06571.07521.0557
16432003.01.20 00:20modify4971.001.06571.06411.0557
16442003.01.20 00:40modify4971.001.06571.06381.0557
16452003.01.20 01:00modify4971.001.06571.06371.0557
16462003.01.20 01:20s/l4971.001.06371.06371.0557200.0063959.60
16472003.01.20 04:00sell4981.001.06401.07351.0540
16482003.01.20 04:40modify4981.001.06401.06391.0540
16492003.01.20 05:00s/l4981.001.06391.06391.054010.0063969.60
16502003.01.20 08:00sell4991.001.06421.07371.0542
16512003.01.20 08:20modify4991.001.06421.06391.0542
16522003.01.20 08:40s/l4991.001.06391.06391.054230.0063999.60
16532003.01.21 04:00sell5001.001.06561.07511.0556
16542003.01.21 04:20modify5001.001.06561.06491.0556
16552003.01.21 04:40s/l5001.001.06491.06491.055670.0064069.60
16562003.01.21 08:00sell5011.001.06381.07331.0538
16572003.01.21 09:20modify5011.001.06381.06371.0538
16582003.01.21 09:40s/l5011.001.06371.06371.053810.0064079.60
16592003.01.21 20:00buy5021.001.07291.06341.0829
16602003.01.21 21:40modify5021.001.07291.07351.0829
16612003.01.21 22:00modify5021.001.07291.07361.0829
16622003.01.21 22:20s/l5021.001.07361.07361.082970.0064149.60
16632003.01.22 12:00sell5031.001.07091.08041.0609
16642003.01.22 13:00modify5031.001.07091.06971.0609
16652003.01.22 13:20modify5031.001.07091.06891.0609
16662003.01.22 13:40s/l5031.001.06891.06891.0609200.0064349.60
16672003.01.22 16:00sell5041.001.07111.08061.0611
16682003.01.22 16:40modify5041.001.07111.07001.0611
16692003.01.22 17:00modify5041.001.07111.06921.0611
16702003.01.22 17:20s/l5041.001.06921.06921.0611190.0064539.60
16712003.01.22 20:00sell5051.001.07261.08211.0626
16722003.01.22 20:20modify5051.001.07261.07231.0626
16732003.01.22 20:40modify5051.001.07261.07171.0626
16742003.01.22 21:20s/l5051.001.07171.07171.062690.0064629.60
16752003.01.23 08:00sell5061.001.07241.08191.0624
16762003.01.23 08:20modify5061.001.07241.07171.0624
16772003.01.23 08:40s/l5061.001.07171.07171.062470.0064699.60
16782003.01.23 12:00sell5071.001.07531.08481.0653
16792003.01.23 14:00modify5071.001.07531.07421.0653
16802003.01.23 14:20s/l5071.001.07421.07421.0653110.0064809.60
16812003.01.24 00:00sell5081.001.07431.08381.0643
16822003.01.24 12:00close5081.001.07711.08381.0643-280.0064529.60
16832003.01.27 08:00sell5091.001.08331.09281.0733
16842003.01.27 08:40modify5091.001.08331.08291.0733
16852003.01.27 09:00modify5091.001.08331.08231.0733
16862003.01.27 09:20s/l5091.001.08231.08231.0733100.0064629.60
16872003.01.31 00:00buy5101.001.08241.07291.0924
16882003.01.31 00:40modify5101.001.08241.08311.0924
16892003.01.31 01:20s/l5101.001.08311.08311.092470.0064699.60
16902003.01.31 16:00sell5111.001.07621.08571.0662
16912003.01.31 17:20modify5111.001.07621.07291.0662
16922003.01.31 17:40modify5111.001.07621.07281.0662
16932003.01.31 18:00s/l5111.001.07281.07281.0662340.0065039.60
16942003.02.04 20:00sell5121.001.08731.09681.0773
16952003.02.04 21:00modify5121.001.08731.08721.0773
16962003.02.04 21:40s/l5121.001.08721.08721.077310.0065049.60
16972003.02.05 04:00sell5131.001.08841.09791.0784
16982003.02.05 04:20modify5131.001.08841.08821.0784
16992003.02.05 04:40s/l5131.001.08821.08821.078420.0065069.60
17002003.02.05 08:00sell5141.001.09241.10191.0824
17012003.02.05 08:20modify5141.001.09241.09111.0824
17022003.02.05 08:40s/l5141.001.09111.09111.0824130.0065199.60
17032003.02.05 12:00sell5151.001.09161.10111.0816
17042003.02.05 12:20modify5151.001.09161.08441.0816
17052003.02.05 12:40s/l5151.001.08441.08441.0816720.0065919.60
17062003.02.05 16:00sell5161.001.08581.09531.0758
17072003.02.05 16:20t/p5161.001.07581.09531.07581000.0066919.60
17082003.02.05 20:00sell5171.001.07831.08781.0683
17092003.02.05 20:20modify5171.001.07831.07821.0683
17102003.02.05 20:40s/l5171.001.07821.07821.068310.0066929.60
17112003.02.07 04:00sell5181.001.08191.09141.0719
17122003.02.07 05:00modify5181.001.08191.07961.0719
17132003.02.07 06:00modify5181.001.08191.07941.0719
17142003.02.07 06:20s/l5181.001.07941.07941.0719250.0067179.60
17152003.02.10 08:00sell5191.001.08101.09051.0710
17162003.02.10 09:40modify5191.001.08101.08071.0710
17172003.02.10 10:00modify5191.001.08101.07981.0710
17182003.02.10 10:20s/l5191.001.07981.07981.0710120.0067299.60
17192003.02.10 12:00sell5201.001.08141.09091.0714
17202003.02.10 13:00modify5201.001.08141.08031.0714
17212003.02.10 13:20modify5201.001.08141.07851.0714
17222003.02.10 13:40modify5201.001.08141.07741.0714
17232003.02.10 14:00s/l5201.001.07741.07741.0714400.0067699.60
17242003.02.12 16:00sell5211.001.07241.08191.0624
17252003.02.12 17:20modify5211.001.07241.07161.0624
17262003.02.12 17:40modify5211.001.07241.07081.0624
17272003.02.12 18:00s/l5211.001.07081.07081.0624160.0067859.60
17282003.02.14 08:00sell5221.001.08441.09391.0744
17292003.02.14 08:20modify5221.001.08441.08121.0744
17302003.02.14 08:40modify5221.001.08441.08051.0744
17312003.02.14 09:20s/l5221.001.08051.08051.0744390.0068249.60
17322003.02.14 12:00sell5231.001.08061.09011.0706
17332003.02.14 12:20modify5231.001.08061.07791.0706
17342003.02.14 13:00s/l5231.001.07791.07791.0706270.0068519.60
17352003.02.14 16:00sell5241.001.08001.08951.0700
17362003.02.14 16:20modify5241.001.08001.07671.0700
17372003.02.14 16:40s/l5241.001.07671.07671.0700330.0068849.60
17382003.02.18 16:00sell5251.001.07111.08061.0611
17392003.02.18 16:40modify5251.001.07111.06991.0611
17402003.02.18 17:00modify5251.001.07111.06951.0611
17412003.02.18 17:20modify5251.001.07111.06891.0611
17422003.02.18 17:40s/l5251.001.06891.06891.0611220.0069069.60
17432003.02.20 08:00sell5261.001.07661.08611.0666
17442003.02.20 08:20modify5261.001.07661.07631.0666
17452003.02.20 09:00modify5261.001.07661.07541.0666
17462003.02.20 09:20s/l5261.001.07541.07541.0666120.0069189.60
17472003.02.20 12:00sell5271.001.07701.08651.0670
17482003.02.20 12:40modify5271.001.07701.07571.0670
17492003.02.20 13:00s/l5271.001.07571.07571.0670130.0069319.60
17502003.02.21 08:00sell5281.001.08231.09181.0723
17512003.02.21 08:20modify5281.001.08231.08141.0723
17522003.02.21 08:40s/l5281.001.08141.08141.072390.0069409.60
17532003.02.21 12:00sell5291.001.08371.09321.0737
17542003.02.21 12:20modify5291.001.08371.08231.0737
17552003.02.21 12:40modify5291.001.08371.08161.0737
17562003.02.21 13:00s/l5291.001.08161.08161.0737210.0069619.60
17572003.02.21 16:00sell5301.001.08171.09121.0717
17582003.02.21 16:20modify5301.001.08171.07681.0717
17592003.02.21 16:40s/l5301.001.07681.07681.0717490.0070109.60
17602003.02.24 12:00buy5311.001.07631.06681.0863
17612003.02.24 12:20modify5311.001.07631.07681.0863
17622003.02.24 12:40s/l5311.001.07681.07681.086350.0070159.60
17632003.02.24 16:00buy5321.001.07591.06641.0859
17642003.02.24 16:20modify5321.001.07591.07981.0859
17652003.02.24 16:40modify5321.001.07591.08001.0859
17662003.02.24 17:20modify5321.001.07591.08061.0859
17672003.02.24 17:40s/l5321.001.08061.08061.0859470.0070629.60
17682003.02.25 12:00sell5331.001.08041.08991.0704
17692003.02.25 12:20modify5331.001.08041.07901.0704
17702003.02.25 12:40s/l5331.001.07901.07901.0704140.0070769.60
17712003.02.25 16:00sell5341.001.08021.08971.0702
17722003.02.25 16:20modify5341.001.08021.07991.0702
17732003.02.25 16:40modify5341.001.08021.07591.0702
17742003.02.25 17:00modify5341.001.08021.07471.0702
17752003.02.25 17:20s/l5341.001.07471.07471.0702550.0071319.60
17762003.02.25 20:00sell5351.001.07831.08781.0683
17772003.02.25 20:20modify5351.001.07831.07611.0683
17782003.02.25 20:40modify5351.001.07831.07561.0683
17792003.02.25 21:20s/l5351.001.07561.07561.0683270.0071589.60
17802003.02.26 00:00sell5361.001.07561.08511.0656
17812003.02.26 00:20modify5361.001.07561.07461.0656
17822003.02.26 01:00s/l5361.001.07461.07461.0656100.0071689.60
17832003.02.27 16:00sell5371.001.07761.08711.0676
17842003.02.27 16:20modify5371.001.07761.07431.0676
17852003.02.27 16:40modify5371.001.07761.07391.0676
17862003.02.27 17:00s/l5371.001.07391.07391.0676370.0072059.60
17872003.02.27 20:00sell5381.001.07611.08561.0661
17882003.02.27 20:20modify5381.001.07611.07401.0661
17892003.02.27 21:20s/l5381.001.07401.07401.0661210.0072269.60
17902003.03.02 20:00sell5391.001.07771.08721.0677
17912003.03.02 21:20modify5391.001.07771.07771.0677
17922003.03.02 22:20s/l5391.001.07771.07771.06770.0072269.60
17932003.03.03 00:00sell5401.001.07781.08731.0678
17942003.03.03 01:00modify5401.001.07781.07721.0678
17952003.03.03 01:40s/l5401.001.07721.07721.067860.0072329.60
17962003.03.04 12:00sell5411.001.09071.10021.0807
17972003.03.04 12:20modify5411.001.09071.08981.0807
17982003.03.04 13:40s/l5411.001.08981.08981.080790.0072419.60
17992003.03.04 16:00sell5421.001.09261.10211.0826
18002003.03.04 16:20modify5421.001.09261.08851.0826
18012003.03.04 16:40modify5421.001.09261.08831.0826
18022003.03.04 17:20s/l5421.001.08831.08831.0826430.0072849.60
18032003.03.04 20:00sell5431.001.09051.10001.0805
18042003.03.04 20:20modify5431.001.09051.08791.0805
18052003.03.04 21:00s/l5431.001.08791.08791.0805260.0073109.60
18062003.03.06 20:00buy5441.001.09841.08891.1084
18072003.03.06 23:20modify5441.001.09841.09861.1084
18082003.03.06 23:59s/l5441.001.09861.09861.108420.0073129.60
18092003.03.07 20:00sell5451.001.10061.11011.0906
18102003.03.07 21:00modify5451.001.10061.10051.0906
18112003.03.07 21:40s/l5451.001.10051.10051.090610.0073139.60
18122003.03.09 16:00sell5461.001.10061.11011.0906
18132003.03.10 00:00swap close5461.001.10091.11011.0906-30.0073109.60
18142003.03.10 00:00swap open5471.001.1009381.11011.0906
18152003.03.10 01:00modify5471.001.1009381.10091.0906
18162003.03.10 01:40s/l5471.001.10091.10091.09063.8073113.40
18172003.03.10 20:00sell5481.001.10401.11351.0940
18182003.03.10 21:00modify5481.001.10401.10351.0940
18192003.03.10 21:40s/l5481.001.10351.10351.094050.0073163.40
18202003.03.11 00:00sell5491.001.10501.11451.0950
18212003.03.11 00:40modify5491.001.10501.10441.0950
18222003.03.11 01:20s/l5491.001.10441.10441.095060.0073223.40
18232003.03.11 04:00sell5501.001.10481.11431.0948
18242003.03.11 04:20modify5501.001.10481.10211.0948
18252003.03.11 05:00s/l5501.001.10211.10211.0948270.0073493.40
18262003.03.12 12:00buy5511.001.10471.09521.1147
18272003.03.12 13:40modify5511.001.10471.10571.1147
18282003.03.12 14:00s/l5511.001.10571.10571.1147100.0073593.40
18292003.03.12 16:00buy5521.001.10191.09241.1119
18302003.03.12 16:20modify5521.001.10191.10281.1119
18312003.03.12 17:00s/l5521.001.10281.10281.111990.0073683.40
18322003.03.17 16:00sell5531.001.07751.08701.0675
18332003.03.17 16:20modify5531.001.07751.07131.0675
18342003.03.17 16:40s/l5531.001.07131.07131.0675620.0074303.40
18352003.03.19 12:00sell5541.001.06421.07371.0542
18362003.03.19 12:20modify5541.001.06421.06211.0542
18372003.03.19 12:40modify5541.001.06421.06121.0542
18382003.03.19 13:00s/l5541.001.06121.06121.0542300.0074603.40
18392003.03.19 16:00sell5551.001.06001.06951.0500
18402003.03.19 16:20modify5551.001.06001.05901.0500
18412003.03.19 16:40s/l5551.001.05901.05901.0500100.0074703.40
18422003.03.20 08:00buy5561.001.06241.05291.0724
18432003.03.20 08:20modify5561.001.06241.06421.0724
18442003.03.20 08:40s/l5561.001.06421.06421.0724180.0074883.40
18452003.03.20 20:00sell5571.001.06101.07051.0510
18462003.03.20 21:40modify5571.001.06101.05991.0510
18472003.03.20 22:20s/l5571.001.05991.05991.0510110.0074993.40
18482003.03.21 00:00sell5581.001.06181.07131.0518
18492003.03.21 01:00modify5581.001.06181.06071.0518
18502003.03.21 01:20modify5581.001.06181.05891.0518
18512003.03.21 02:00s/l5581.001.05891.05891.0518290.0075283.40
18522003.03.25 00:00sell5591.001.06501.07451.0550
18532003.03.25 01:20modify5591.001.06501.06491.0550
18542003.03.25 01:40modify5591.001.06501.06471.0550
18552003.03.25 02:00s/l5591.001.06471.06471.055030.0075313.40
18562003.03.25 04:00sell5601.001.06631.07581.0563
18572003.03.25 08:00close5601.001.07061.07581.0563-430.0074883.40
18582003.03.25 20:00sell5611.001.06441.07391.0544
18592003.03.25 20:20modify5611.001.06441.06361.0544
18602003.03.25 20:40s/l5611.001.06361.06361.054480.0074963.40
18612003.03.26 00:00sell5621.001.06581.07531.0558
18622003.03.26 00:20modify5621.001.06581.06441.0558
18632003.03.26 00:40s/l5621.001.06441.06441.0558140.0075103.40
18642003.03.26 16:00buy5631.001.06821.05871.0782
18652003.03.26 17:00modify5631.001.06821.06951.0782
18662003.03.26 17:20modify5631.001.06821.06961.0782
18672003.03.26 17:40s/l5631.001.06961.06961.0782140.0075243.40
18682003.03.27 16:00sell5641.001.07171.08121.0617
18692003.03.27 16:20modify5641.001.07171.06871.0617
18702003.03.27 16:40modify5641.001.07171.06821.0617
18712003.03.27 17:20modify5641.001.07171.06791.0617
18722003.03.27 17:40s/l5641.001.06791.06791.0617380.0075623.40
18732003.03.27 20:00sell5651.001.06841.07791.0584
18742003.03.28 00:00swap close5651.001.06951.07791.0584-110.0075513.40
18752003.03.28 00:00swap open5661.001.0695381.07791.0584
18762003.03.28 00:40modify5661.001.0695381.06731.0584
18772003.03.28 01:00s/l5661.001.06731.06731.0584223.8075737.20
18782003.03.28 12:00buy5671.001.07421.06471.0842
18792003.03.28 13:00modify5671.001.07421.07611.0842
18802003.03.28 13:20s/l5671.001.07611.07611.0842190.0075927.20
18812003.04.02 08:00sell5681.001.08811.09761.0781
18822003.04.02 08:20modify5681.001.08811.08181.0781
18832003.04.02 08:40s/l5681.001.08181.08181.0781630.0076557.20
18842003.04.07 20:00buy5691.001.06261.05311.0726
18852003.04.07 20:20modify5691.001.06261.07041.0726
18862003.04.07 20:40s/l5691.001.07041.07041.0726780.0077337.20
18872003.04.08 00:00buy5701.001.06911.05961.0791
18882003.04.08 00:20modify5701.001.06911.06931.0791
18892003.04.08 00:40s/l5701.001.06931.06931.079120.0077357.20
18902003.04.09 16:00sell5711.001.07201.08151.0620
18912003.04.09 16:20modify5711.001.07201.07161.0620
18922003.04.09 16:40modify5711.001.07201.06791.0620
18932003.04.09 17:00s/l5711.001.06791.06791.0620410.0077767.20
18942003.04.09 20:00sell5721.001.07701.08651.0670
18952003.04.09 20:20modify5721.001.07701.07571.0670
18962003.04.09 20:40s/l5721.001.07571.07571.0670130.0077897.20
18972003.04.10 00:00sell5731.001.07701.08651.0670
18982003.04.10 01:00modify5731.001.07701.07691.0670
18992003.04.10 01:40s/l5731.001.07691.07691.067010.0077907.20
19002003.04.10 12:00sell5741.001.07781.08731.0678
19012003.04.10 12:20modify5741.001.07781.07651.0678
19022003.04.10 12:40s/l5741.001.07651.07651.0678130.0078037.20
19032003.04.10 16:00sell5751.001.07811.08761.0681
19042003.04.10 17:40modify5751.001.07811.07801.0681
19052003.04.10 18:00s/l5751.001.07801.07801.068110.0078047.20
19062003.04.10 20:00sell5761.001.07781.08731.0678
19072003.04.10 21:20modify5761.001.07781.07761.0678
19082003.04.10 21:40s/l5761.001.07761.07761.067820.0078067.20
19092003.04.15 00:00sell5771.001.07701.08651.0670
19102003.04.15 04:40modify5771.001.07701.07571.0670
19112003.04.15 05:00s/l5771.001.07571.07571.0670130.0078197.20
19122003.04.15 08:00sell5781.001.07531.08481.0653
19132003.04.15 08:20modify5781.001.07531.07411.0653
19142003.04.15 08:40s/l5781.001.07411.07411.0653120.0078317.20
19152003.04.16 08:00sell5791.001.08151.09101.0715
19162003.04.16 09:40modify5791.001.08151.08091.0715
19172003.04.16 10:00s/l5791.001.08091.08091.071560.0078377.20
19182003.04.16 12:00sell5801.001.08271.09221.0727
19192003.04.16 13:20modify5801.001.08271.08241.0727
19202003.04.16 13:40s/l5801.001.08241.08241.072730.0078407.20
19212003.04.17 08:00sell5811.001.09431.10381.0843
19222003.04.17 08:20modify5811.001.09431.09151.0843
19232003.04.17 08:40s/l5811.001.09151.09151.0843280.0078687.20
19242003.04.17 12:00sell5821.001.09181.10131.0818
19252003.04.17 12:20modify5821.001.09181.09161.0818
19262003.04.17 12:40modify5821.001.09181.09111.0818
19272003.04.17 13:00modify5821.001.09181.09061.0818
19282003.04.17 13:20s/l5821.001.09061.09061.0818120.0078807.20
19292003.04.17 16:00sell5831.001.09371.10321.0837
19302003.04.17 16:20modify5831.001.09371.08791.0837
19312003.04.17 16:40modify5831.001.09371.08711.0837
19322003.04.17 17:00s/l5831.001.08711.08711.0837660.0079467.20
19332003.04.23 00:00sell5841.001.09721.10671.0872
19342003.04.23 00:20modify5841.001.09721.09691.0872
19352003.04.23 01:00modify5841.001.09721.09591.0872
19362003.04.23 01:40s/l5841.001.09591.09591.0872130.0079597.20
19372003.04.23 04:00sell5851.001.09611.10561.0861
19382003.04.23 04:40modify5851.001.09611.09581.0861
19392003.04.23 05:20s/l5851.001.09581.09581.086130.0079627.20
19402003.04.23 08:00sell5861.001.09761.10711.0876
19412003.04.23 08:20modify5861.001.09761.09391.0876
19422003.04.23 09:00s/l5861.001.09391.09391.0876370.0079997.20
19432003.04.23 12:00sell5871.001.09621.10571.0862
19442003.04.23 12:40modify5871.001.09621.09271.0862
19452003.04.23 13:00modify5871.001.09621.09261.0862
19462003.04.23 13:20s/l5871.001.09261.09261.0862360.0080357.20
19472003.04.23 16:00sell5881.001.09381.10331.0838
19482003.04.23 16:20modify5881.001.09381.09351.0838
19492003.04.23 16:40modify5881.001.09381.09341.0838
19502003.04.23 17:00s/l5881.001.09341.09341.083840.0080397.20
19512003.04.29 12:00buy5891.001.09881.08931.1088
19522003.04.29 13:20modify5891.001.09881.09901.1088
19532003.04.29 13:40s/l5891.001.09901.09901.108820.0080417.20
19542003.04.29 16:00buy5901.001.09651.08701.1065
19552003.04.29 16:20modify5901.001.09651.10071.1065
19562003.04.29 16:40modify5901.001.09651.10471.1065
19572003.04.29 17:00modify5901.001.09651.10581.1065
19582003.04.29 17:20s/l5901.001.10581.10581.1065930.0081347.20
19592003.05.01 12:00sell5911.001.11761.12711.1076
19602003.05.01 12:20modify5911.001.11761.11611.1076
19612003.05.01 12:40s/l5911.001.11611.11611.1076150.0081497.20
19622003.05.01 16:00sell5921.001.11951.12901.1095
19632003.05.01 19:00s/l5921.001.12901.12901.1095-950.0080547.20
19642003.05.01 20:00sell5931.001.12311.13261.1131
19652003.05.01 20:20modify5931.001.12311.12221.1131
19662003.05.01 21:20s/l5931.001.12221.12221.113190.0080637.20
19672003.05.02 00:00sell5941.001.12381.13331.1138
19682003.05.02 00:20modify5941.001.12381.12331.1138
19692003.05.02 00:40modify5941.001.12381.12321.1138
19702003.05.02 01:20s/l5941.001.12321.12321.113860.0080697.20
19712003.05.02 04:00sell5951.001.12411.13361.1141
19722003.05.02 04:20modify5951.001.12411.12341.1141
19732003.05.02 05:00s/l5951.001.12341.12341.114170.0080767.20
19742003.05.02 08:00sell5961.001.12351.13301.1135
19752003.05.02 08:20modify5961.001.12351.12091.1135
19762003.05.02 08:40s/l5961.001.12091.12091.1135260.0081027.20
19772003.05.02 12:00sell5971.001.12391.13341.1139
19782003.05.02 12:20modify5971.001.12391.11961.1139
19792003.05.02 12:40s/l5971.001.11961.11961.1139430.0081457.20
19802003.05.02 20:00sell5981.001.12191.13141.1119
19812003.05.05 00:00swap close5981.001.12301.13141.1119-110.0081347.20
19822003.05.05 00:00swap open5991.001.1230381.13141.1119
19832003.05.05 00:20modify5991.001.1230381.12231.1119
19842003.05.05 00:40modify5991.001.1230381.12161.1119
19852003.05.05 01:00s/l5991.001.12161.12161.1119143.8081491.00
19862003.05.05 04:00sell6001.001.12161.13111.1116
19872003.05.05 04:20modify6001.001.12161.12141.1116
19882003.05.05 04:40s/l6001.001.12141.12141.111620.0081511.00
19892003.05.06 08:00sell6011.001.12851.13801.1185
19902003.05.06 12:00close6011.001.13411.13801.1185-560.0080951.00
19912003.05.06 16:00sell6021.001.13301.14251.1230
19922003.05.06 16:20modify6021.001.13301.13251.1230
19932003.05.06 16:40modify6021.001.13301.13191.1230
19942003.05.06 17:00modify6021.001.13301.13161.1230
19952003.05.06 17:20s/l6021.001.13161.13161.1230140.0081091.00
19962003.05.08 12:00buy6031.001.13561.12611.1456
19972003.05.08 12:20modify6031.001.13561.13941.1456
19982003.05.08 12:40t/p6031.001.14561.13941.14561000.0082091.00
19992003.05.08 16:00buy6041.001.14741.13791.1574
20002003.05.08 16:20modify6041.001.14741.15071.1574
20012003.05.08 16:40s/l6041.001.15071.15071.1574330.0082421.00
20022003.05.09 08:00sell6051.001.14961.15911.1396
20032003.05.09 08:40modify6051.001.14961.14931.1396
20042003.05.09 09:00modify6051.001.14961.14881.1396
20052003.05.09 09:20modify6051.001.14961.14821.1396
20062003.05.09 09:40modify6051.001.14961.14811.1396
20072003.05.09 10:00s/l6051.001.14811.14811.1396150.0082571.00
20082003.05.09 12:00sell6061.001.14921.15871.1392
20092003.05.09 12:20modify6061.001.14921.14561.1392
20102003.05.09 12:40modify6061.001.14921.14511.1392
20112003.05.09 13:00modify6061.001.14921.14441.1392
20122003.05.09 13:20modify6061.001.14921.14431.1392
20132003.05.09 13:40s/l6061.001.14431.14431.1392490.0083061.00
20142003.05.09 16:00sell6071.001.14821.15771.1382
20152003.05.09 16:20modify6071.001.14821.14791.1382
20162003.05.09 16:40modify6071.001.14821.14741.1382
20172003.05.09 17:00modify6071.001.14821.14731.1382
20182003.05.09 17:20s/l6071.001.14731.14731.138290.0083151.00
20192003.05.09 20:00sell6081.001.14901.15851.1390
20202003.05.09 20:40modify6081.001.14901.14871.1390
20212003.05.09 21:20s/l6081.001.14871.14871.139030.0083181.00
20222003.05.12 16:00sell6091.001.15851.16801.1485
20232003.05.12 16:20modify6091.001.15851.15421.1485
20242003.05.12 16:40s/l6091.001.15421.15421.1485430.0083611.00
20252003.05.12 20:00sell6101.001.15631.16581.1463
20262003.05.12 20:20modify6101.001.15631.15521.1463
20272003.05.12 20:40modify6101.001.15631.15391.1463
20282003.05.12 21:00modify6101.001.15631.15361.1463
20292003.05.12 21:20modify6101.001.15631.15301.1463
20302003.05.12 22:00s/l6101.001.15301.15301.1463330.0083941.00
20312003.05.13 00:00sell6111.001.15671.16621.1467
20322003.05.13 00:20modify6111.001.15671.14861.1467
20332003.05.13 00:40modify6111.001.15671.14791.1467
20342003.05.13 01:00t/p6111.001.14671.14791.14671000.0084941.00
20352003.05.14 08:00sell6121.001.15041.15991.1404
20362003.05.14 09:20modify6121.001.15041.14801.1404
20372003.05.14 09:40s/l6121.001.14801.14801.1404240.0085181.00
20382003.05.15 12:00buy6131.001.14801.13851.1580
20392003.05.15 12:20modify6131.001.14801.14821.1580
20402003.05.15 12:40modify6131.001.14801.14871.1580
20412003.05.15 13:00s/l6131.001.14871.14871.158070.0085251.00
20422003.05.15 16:00buy6141.001.14661.13711.1566
20432003.05.15 16:20modify6141.001.14661.14751.1566
20442003.05.15 16:40s/l6141.001.14751.14751.156690.0085341.00
20452003.05.15 20:00buy6151.001.13961.13011.1496
20462003.05.15 20:20modify6151.001.13961.13971.1496
20472003.05.15 21:00s/l6151.001.13971.13971.149610.0085351.00
20482003.05.19 12:00sell6161.001.17131.18081.1613
20492003.05.19 12:20modify6161.001.17131.16371.1613
20502003.05.19 12:40modify6161.001.17131.16341.1613
20512003.05.19 13:00s/l6161.001.16341.16341.1613790.0086141.00
20522003.05.19 16:00sell6171.001.16871.17821.1587
20532003.05.19 16:20modify6171.001.16871.16421.1587
20542003.05.19 16:40s/l6171.001.16421.16421.1587450.0086591.00
20552003.05.19 20:00sell6181.001.16631.17581.1563
20562003.05.19 20:20modify6181.001.16631.16261.1563
20572003.05.19 20:40modify6181.001.16631.16251.1563
20582003.05.19 21:00s/l6181.001.16251.16251.1563380.0086971.00
20592003.05.20 00:00sell6191.001.16501.17451.1550
20602003.05.20 00:20modify6191.001.16501.16301.1550
20612003.05.20 00:40s/l6191.001.16301.16301.1550200.0087171.00
20622003.05.22 12:00buy6201.001.16821.15871.1782
20632003.05.22 12:20modify6201.001.16821.17061.1782
20642003.05.22 12:40modify6201.001.16821.17191.1782
20652003.05.22 13:00modify6201.001.16821.17221.1782
20662003.05.22 13:20s/l6201.001.17221.17221.1782400.0087571.00
20672003.05.22 16:00buy6211.001.16901.15951.1790
20682003.05.22 16:20modify6211.001.16901.17081.1790
20692003.05.22 16:40modify6211.001.16901.17101.1790
20702003.05.22 17:00s/l6211.001.17101.17101.1790200.0087771.00
20712003.05.26 08:00sell6221.001.18231.19181.1723
20722003.05.26 08:20modify6221.001.18231.18071.1723
20732003.05.26 09:40modify6221.001.18231.18051.1723
20742003.05.26 10:00s/l6221.001.18051.18051.1723180.0087951.00
20752003.05.26 12:00sell6231.001.18161.19111.1716
20762003.05.26 13:20modify6231.001.18161.18131.1716
20772003.05.26 13:40s/l6231.001.18131.18131.171630.0087981.00
20782003.05.26 16:00sell6241.001.18471.19421.1747
20792003.05.26 16:20modify6241.001.18471.18411.1747
20802003.05.26 16:40modify6241.001.18471.18391.1747
20812003.05.26 17:00modify6241.001.18471.18361.1747
20822003.05.26 17:20s/l6241.001.18361.18361.1747110.0088091.00
20832003.05.27 08:00sell6251.001.18371.19321.1737
20842003.05.27 08:20modify6251.001.18371.18281.1737
20852003.05.27 08:40s/l6251.001.18281.18281.173790.0088181.00
20862003.05.27 12:00sell6261.001.19041.19991.1804
20872003.05.27 13:00modify6261.001.19041.18961.1804
20882003.05.27 13:20s/l6261.001.18961.18961.180480.0088261.00
20892003.05.27 16:00sell6271.001.19091.20041.1809
20902003.05.27 16:20modify6271.001.19091.18811.1809
20912003.05.27 16:40modify6271.001.19091.18531.1809
20922003.05.27 17:00s/l6271.001.18531.18531.1809560.0088821.00
20932003.05.28 00:00sell6281.001.18141.19091.1714
20942003.05.28 08:20modify6281.001.18141.17931.1714
20952003.05.28 08:40s/l6281.001.17931.17931.1714210.0089031.00
20962003.05.29 16:00buy6291.001.17731.16781.1873
20972003.05.29 16:20t/p6291.001.18731.16781.18731000.0090031.00
20982003.05.30 12:00sell6301.001.18441.19391.1744
20992003.05.30 12:20modify6301.001.18441.18131.1744
21002003.05.30 12:40modify6301.001.18441.18101.1744
21012003.05.30 13:00modify6301.001.18441.18051.1744
21022003.05.30 13:20s/l6301.001.18051.18051.1744390.0090421.00
21032003.05.30 16:00sell6311.001.18101.19051.1710
21042003.05.30 16:20modify6311.001.18101.17621.1710
21052003.05.30 16:40modify6311.001.18101.17561.1710
21062003.05.30 17:00s/l6311.001.17561.17561.1710540.0090961.00
21072003.06.03 12:00sell6321.001.17321.18271.1632
21082003.06.03 13:00modify6321.001.17321.17271.1632
21092003.06.03 13:20s/l6321.001.17271.17271.163250.0091011.00
21102003.06.03 16:00sell6331.001.17381.18331.1638
21112003.06.03 16:40modify6331.001.17381.17151.1638
21122003.06.03 17:00s/l6331.001.17151.17151.1638230.0091241.00
21132003.06.03 20:00sell6341.001.17481.18431.1648
21142003.06.03 20:20modify6341.001.17481.17441.1648
21152003.06.03 20:40s/l6341.001.17441.17441.164840.0091281.00
21162003.06.04 08:00sell6351.001.17111.18061.1611
21172003.06.04 08:20modify6351.001.17111.17031.1611
21182003.06.04 08:40s/l6351.001.17031.17031.161180.0091361.00
21192003.06.06 08:00sell6361.001.18441.19391.1744
21202003.06.06 08:40modify6361.001.18441.18431.1744
21212003.06.06 09:00modify6361.001.18441.18251.1744
21222003.06.06 09:20modify6361.001.18441.18241.1744
21232003.06.06 09:40s/l6361.001.18241.18241.1744200.0091561.00
21242003.06.06 12:00sell6371.001.18471.19421.1747
21252003.06.06 12:20t/p6371.001.17471.19421.17471000.0092561.00
21262003.06.11 08:00buy6381.001.17141.16191.1814
21272003.06.11 08:20modify6381.001.17141.17341.1814
21282003.06.11 08:40s/l6381.001.17341.17341.1814200.0092761.00
21292003.06.11 12:00buy6391.001.17141.16191.1814
21302003.06.11 12:20modify6391.001.17141.17821.1814
21312003.06.11 12:40s/l6391.001.17821.17821.1814680.0093441.00
21322003.06.12 04:00sell6401.001.17491.18441.1649
21332003.06.12 08:00close6401.001.17731.18441.1649-240.0093201.00
21342003.06.12 12:00sell6411.001.17481.18431.1648
21352003.06.12 12:20modify6411.001.17481.17191.1648
21362003.06.12 13:00modify6411.001.17481.17101.1648
21372003.06.12 13:20s/l6411.001.17101.17101.1648380.0093581.00
21382003.06.16 12:00sell6421.001.18941.19891.1794
21392003.06.16 12:20modify6421.001.18941.18471.1794
21402003.06.16 13:00modify6421.001.18941.18461.1794
21412003.06.16 13:20s/l6421.001.18461.18461.1794480.0094061.00
21422003.06.16 16:00sell6431.001.18581.19531.1758
21432003.06.16 16:20modify6431.001.18581.18301.1758
21442003.06.16 16:40modify6431.001.18581.18281.1758
21452003.06.16 17:00s/l6431.001.18281.18281.1758300.0094361.00
21462003.06.20 12:00sell6441.001.16961.17911.1596
21472003.06.20 12:20modify6441.001.16961.16751.1596
21482003.06.20 13:00modify6441.001.16961.16601.1596
21492003.06.20 13:20modify6441.001.16961.16361.1596
21502003.06.20 13:40s/l6441.001.16361.16361.1596600.0094961.00
21512003.06.20 16:00sell6451.001.16541.17491.1554
21522003.06.20 16:20modify6451.001.16541.16171.1554
21532003.06.20 16:40modify6451.001.16541.15931.1554
21542003.06.20 17:00t/p6451.001.15541.15931.15541000.0095961.00
21552003.06.24 16:00sell6461.001.15441.16391.1444
21562003.06.24 16:40modify6461.001.15441.15281.1444
21572003.06.24 17:00s/l6461.001.15281.15281.1444160.0096121.00
21582003.06.26 00:00sell6471.001.15341.16291.1434
21592003.06.26 01:20modify6471.001.15341.15221.1434
21602003.06.26 01:40s/l6471.001.15221.15221.1434120.0096241.00
21612003.06.26 04:00sell6481.001.15411.16361.1441
21622003.06.26 04:40modify6481.001.15411.15361.1441
21632003.06.26 05:00modify6481.001.15411.15191.1441
21642003.06.26 05:20s/l6481.001.15191.15191.1441220.0096461.00
21652003.07.02 00:00sell6491.001.15681.16631.1468
21662003.07.02 00:20modify6491.001.15681.15501.1468
21672003.07.02 00:40modify6491.001.15681.15471.1468
21682003.07.02 01:00s/l6491.001.15471.15471.1468210.0096671.00
21692003.07.02 04:00sell6501.001.15471.16421.1447
21702003.07.02 04:20modify6501.001.15471.15461.1447
21712003.07.02 04:40s/l6501.001.15461.15461.144710.0096681.00
21722003.07.02 08:00sell6511.001.15571.16521.1457
21732003.07.02 08:20modify6511.001.15571.15311.1457
21742003.07.02 08:40s/l6511.001.15311.15311.1457260.0096941.00
21752003.07.03 16:00buy6521.001.15261.14311.1626
21762003.07.03 16:20modify6521.001.15261.15331.1626
21772003.07.03 16:40s/l6521.001.15331.15331.162670.0097011.00
21782003.07.03 20:00buy6531.001.14881.13931.1588
21792003.07.03 20:20modify6531.001.14881.15021.1588
21802003.07.03 20:40modify6531.001.14881.15051.1588
21812003.07.03 21:00s/l6531.001.15051.15051.1588170.0097181.00
21822003.07.04 00:00buy6541.001.15031.14081.1603
21832003.07.04 04:00close6541.001.14691.14081.1603-340.0096841.00
21842003.07.07 08:00sell6551.001.14641.15591.1364
21852003.07.07 08:40modify6551.001.14641.14091.1364
21862003.07.07 09:00s/l6551.001.14091.14091.1364550.0097391.00
21872003.07.09 20:00sell6561.001.13391.14341.1239
21882003.07.09 21:00modify6561.001.13391.13361.1239
21892003.07.09 21:20s/l6561.001.13361.13361.123930.0097421.00
21902003.07.10 00:00sell6571.001.13511.14461.1251
21912003.07.10 00:40modify6571.001.13511.13201.1251
21922003.07.10 01:00s/l6571.001.13201.13201.1251310.0097731.00
21932003.07.10 12:00sell6581.001.13301.14251.1230
21942003.07.10 12:20modify6581.001.13301.13251.1230
21952003.07.10 12:40s/l6581.001.13251.13251.123050.0097781.00
21962003.07.10 16:00sell6591.001.13361.14311.1236
21972003.07.10 20:00close6591.001.13871.14311.1236-510.0097271.00
21982003.07.11 04:00sell6601.001.13171.14121.1217
21992003.07.11 04:20modify6601.001.13171.13081.1217
22002003.07.11 05:00modify6601.001.13171.13071.1217
22012003.07.11 05:40s/l6601.001.13071.13071.1217100.0097371.00
22022003.07.11 08:00sell6611.001.13251.14201.1225
22032003.07.11 11:20modify6611.001.13251.13201.1225
22042003.07.11 11:59s/l6611.001.13201.13201.122550.0097421.00
22052003.07.15 20:00sell6621.001.11641.12591.1064
22062003.07.15 21:00modify6621.001.11641.11631.1064
22072003.07.15 21:20s/l6621.001.11631.11631.106410.0097431.00
22082003.07.17 12:00sell6631.001.12271.13221.1127
22092003.07.17 12:20modify6631.001.12271.11841.1127
22102003.07.17 12:40s/l6631.001.11841.11841.1127430.0097861.00
22112003.07.17 16:00sell6641.001.11631.12581.1063
22122003.07.17 16:40modify6641.001.11631.11611.1063
22132003.07.17 17:20s/l6641.001.11611.11611.106320.0097881.00
22142003.07.18 12:00sell6651.001.12061.13011.1106
22152003.07.18 12:20modify6651.001.12061.12011.1106
22162003.07.18 12:40s/l6651.001.12011.12011.110650.0097931.00
22172003.07.18 20:00buy6661.001.12971.12021.1397
22182003.07.21 00:00swap close6661.001.12501.12021.1397-470.0097461.00
22192003.07.21 00:00swap open6671.001.125081.12021.1397
22202003.07.21 00:40modify6671.001.125081.12661.1397
22212003.07.21 01:00s/l6671.001.12661.12661.1397152.0097613.00
22222003.07.22 04:00sell6681.001.13131.14081.1213
22232003.07.22 16:00close6681.001.13561.14081.1213-430.0097183.00
22242003.07.22 20:00sell6691.001.13251.14201.1225
22252003.07.22 20:20modify6691.001.13251.13251.1225
22262003.07.22 20:40modify6691.001.13251.13211.1225
22272003.07.22 21:20s/l6691.001.13211.13211.122540.0097223.00
22282003.07.23 00:00sell6701.001.13301.14251.1230
22292003.07.23 00:20modify6701.001.13301.13211.1230
22302003.07.23 01:00s/l6701.001.13211.13211.123090.0097313.00
22312003.07.24 08:00sell6711.001.14821.15771.1382
22322003.07.24 08:40modify6711.001.14821.14761.1382
22332003.07.24 09:20s/l6711.001.14761.14761.138260.0097373.00
22342003.07.24 12:00sell6721.001.14861.15811.1386
22352003.07.24 12:20modify6721.001.14861.14281.1386
22362003.07.24 13:00s/l6721.001.14281.14281.1386580.0097953.00
22372003.07.24 16:00sell6731.001.14561.15511.1356
22382003.07.24 16:20modify6731.001.14561.14341.1356
22392003.07.24 16:40s/l6731.001.14341.14341.1356220.0098173.00
22402003.07.24 20:00sell6741.001.14581.15531.1358
22412003.07.24 20:20modify6741.001.14581.14461.1358
22422003.07.24 20:40s/l6741.001.14461.14461.1358120.0098293.00
22432003.07.25 00:00sell6751.001.14751.15701.1375
22442003.07.25 00:20modify6751.001.14751.14611.1375
22452003.07.25 00:40s/l6751.001.14611.14611.1375140.0098433.00
22462003.07.28 00:00sell6761.001.14971.15921.1397
22472003.07.28 00:20modify6761.001.14971.14901.1397
22482003.07.28 00:40s/l6761.001.14901.14901.139770.0098503.00
22492003.07.28 04:00sell6771.001.14751.15701.1375
22502003.07.28 04:40modify6771.001.14751.14711.1375
22512003.07.28 05:20s/l6771.001.14711.14711.137540.0098543.00
22522003.07.29 12:00sell6781.001.14941.15891.1394
22532003.07.29 13:00modify6781.001.14941.14601.1394
22542003.07.29 13:40modify6781.001.14941.14581.1394
22552003.07.29 14:00s/l6781.001.14581.14581.1394360.0098903.00
22562003.07.29 16:00sell6791.001.14861.15811.1386
22572003.07.29 16:40modify6791.001.14861.14681.1386
22582003.07.29 17:00s/l6791.001.14681.14681.1386180.0099083.00
22592003.08.05 04:00sell6801.001.13531.14481.1253
22602003.08.05 08:20modify6801.001.13531.13341.1253
22612003.08.05 08:40s/l6801.001.13341.13341.1253190.0099273.00
22622003.08.05 12:00sell6811.001.13321.14271.1232
22632003.08.05 12:20modify6811.001.13321.13151.1232
22642003.08.05 12:40s/l6811.001.13151.13151.1232170.0099443.00
22652003.08.05 16:00sell6821.001.13321.14271.1232
22662003.08.05 16:20modify6821.001.13321.13171.1232
22672003.08.05 16:40modify6821.001.13321.13111.1232
22682003.08.05 17:00s/l6821.001.13111.13111.1232210.0099653.00
22692003.08.07 12:00buy6831.001.13661.12711.1466
22702003.08.07 12:40modify6831.001.13661.13961.1466
22712003.08.07 13:00modify6831.001.13661.14011.1466
22722003.08.07 13:20modify6831.001.13661.14071.1466
22732003.08.07 13:40s/l6831.001.14071.14071.1466410.00100063.00
22742003.08.07 16:00buy6841.001.13911.12961.1491
22752003.08.07 16:20modify6841.001.13911.14071.1491
22762003.08.07 16:40modify6841.001.13911.14111.1491
22772003.08.07 17:00modify6841.001.13911.14161.1491
22782003.08.07 17:20s/l6841.001.14161.14161.1491250.00100313.00
22792003.08.12 12:00sell6851.001.13261.14211.1226
22802003.08.12 12:20modify6851.001.13261.13071.1226
22812003.08.12 12:40s/l6851.001.13071.13071.1226190.00100503.00
22822003.08.14 12:00sell6861.001.13131.14081.1213
22832003.08.14 12:40modify6861.001.13131.12841.1213
22842003.08.14 13:00modify6861.001.13131.12681.1213
22852003.08.14 13:20modify6861.001.13131.12551.1213
22862003.08.14 14:00s/l6861.001.12551.12551.1213580.00101083.00
22872003.08.14 16:00sell6871.001.12851.13801.1185
22882003.08.14 16:20modify6871.001.12851.12601.1185
22892003.08.14 16:40modify6871.001.12851.12441.1185
22902003.08.14 17:00modify6871.001.12851.12311.1185
22912003.08.14 17:40s/l6871.001.12311.12311.1185540.00101623.00
22922003.08.26 00:00sell6881.001.08481.09431.0748
22932003.08.26 01:00modify6881.001.08481.08031.0748
22942003.08.26 01:20s/l6881.001.08031.08031.0748450.00102073.00
22952003.08.27 08:00sell6891.001.08691.09641.0769
22962003.08.27 10:00modify6891.001.08691.08631.0769
22972003.08.27 10:20modify6891.001.08691.08581.0769
22982003.08.27 10:40s/l6891.001.08581.08581.0769110.00102183.00
22992003.08.28 00:00sell6901.001.08731.09681.0773
23002003.08.28 00:20modify6901.001.08731.08621.0773
23012003.08.28 00:40modify6901.001.08731.08511.0773
23022003.08.28 01:00modify6901.001.08731.08481.0773
23032003.08.28 01:20s/l6901.001.08481.08481.0773250.00102433.00
23042003.08.28 04:00sell6911.001.08611.09561.0761
23052003.08.28 04:20modify6911.001.08611.08481.0761
23062003.08.28 04:40modify6911.001.08611.08461.0761
23072003.08.28 05:00s/l6911.001.08461.08461.0761150.00102583.00
23082003.08.29 08:00sell6921.001.08781.09731.0778
23092003.08.29 10:00modify6921.001.08781.08771.0778
23102003.08.29 10:20s/l6921.001.08771.08771.077810.00102593.00
23112003.08.29 12:00sell6931.001.09091.10041.0809
23122003.08.29 13:20modify6931.001.09091.08971.0809
23132003.08.29 13:40modify6931.001.09091.08921.0809
23142003.08.29 14:00s/l6931.001.08921.08921.0809170.00102763.00
23152003.09.03 12:00buy6941.001.08191.07241.0919
23162003.09.03 12:20modify6941.001.08191.08201.0919
23172003.09.03 13:00s/l6941.001.08201.08201.091910.00102773.00
23182003.09.03 16:00buy6951.001.08151.07201.0915
23192003.09.03 16:20modify6951.001.08151.08701.0915
23202003.09.03 16:40s/l6951.001.08701.08701.0915550.00103323.00
23212003.09.05 12:00sell6961.001.09471.10421.0847
23222003.09.05 12:40modify6961.001.09471.09401.0847
23232003.09.05 13:00modify6961.001.09471.09221.0847
23242003.09.05 13:20s/l6961.001.09221.09221.0847250.00103573.00
23252003.09.05 16:00sell6971.001.10341.11291.0934
23262003.09.05 16:20modify6971.001.10341.10331.0934
23272003.09.05 16:40modify6971.001.10341.10211.0934
23282003.09.05 17:00s/l6971.001.10211.10211.0934130.00103703.00
23292003.09.09 12:00buy6981.001.11181.10231.1218
23302003.09.09 12:20modify6981.001.11181.11571.1218
23312003.09.09 12:40modify6981.001.11181.11791.1218
23322003.09.09 13:00s/l6981.001.11791.11791.1218610.00104313.00
23332003.09.10 08:00sell6991.001.12211.13161.1121
23342003.09.10 08:20modify6991.001.12211.11891.1121
23352003.09.10 08:40s/l6991.001.11891.11891.1121320.00104633.00
23362003.09.10 12:00sell7001.001.12091.13041.1109
23372003.09.10 12:20modify7001.001.12091.11771.1109
23382003.09.10 13:00modify7001.001.12091.11681.1109
23392003.09.10 13:20s/l7001.001.11681.11681.1109410.00105043.00
23402003.09.10 16:00sell7011.001.12141.13091.1114
23412003.09.10 16:40modify7011.001.12141.11791.1114
23422003.09.10 17:00s/l7011.001.11791.11791.1114350.00105393.00
23432003.09.10 20:00sell7021.001.12181.13131.1118
23442003.09.10 20:20modify7021.001.12181.12071.1118
23452003.09.10 20:40s/l7021.001.12071.12071.1118110.00105503.00
23462003.09.11 04:00sell7031.001.11941.12891.1094
23472003.09.11 08:00close7031.001.12291.12891.1094-350.00105153.00
23482003.09.11 12:00sell7041.001.12251.13201.1125
23492003.09.11 13:40modify7041.001.12251.12051.1125
23502003.09.11 14:00s/l7041.001.12051.12051.1125200.00105353.00
23512003.09.11 16:00sell7051.001.11761.12711.1076
23522003.09.11 18:40modify7051.001.11761.11591.1076
23532003.09.11 19:00s/l7051.001.11591.11591.1076170.00105523.00
23542003.09.12 16:00buy7061.001.13111.12161.1411
23552003.09.12 16:20modify7061.001.13111.13141.1411
23562003.09.12 16:40s/l7061.001.13141.13141.141130.00105553.00
23572003.09.15 08:00sell7071.001.12701.13651.1170
23582003.09.15 08:20modify7071.001.12701.12591.1170
23592003.09.15 08:40s/l7071.001.12591.12591.1170110.00105663.00
23602003.09.15 12:00sell7081.001.12591.13541.1159
23612003.09.15 20:00close7081.001.13051.13541.1159-460.00105203.00
23622003.09.16 08:00sell7091.001.13061.14011.1206
23632003.09.16 08:20modify7091.001.13061.13031.1206
23642003.09.16 08:40s/l7091.001.13031.13031.120630.00105233.00
23652003.09.16 12:00sell7101.001.12471.13421.1147
23662003.09.16 12:40modify7101.001.12471.12381.1147
23672003.09.16 13:00modify7101.001.12471.12331.1147
23682003.09.16 13:20modify7101.001.12471.12241.1147
23692003.09.16 13:40modify7101.001.12471.12151.1147
23702003.09.16 14:00s/l7101.001.12151.12151.1147320.00105553.00
23712003.09.16 16:00sell7111.001.12401.13351.1140
23722003.09.16 16:20modify7111.001.12401.12281.1140
23732003.09.16 16:40modify7111.001.12401.12181.1140
23742003.09.16 17:00modify7111.001.12401.11991.1140
23752003.09.16 17:20modify7111.001.12401.11801.1140
23762003.09.16 17:40s/l7111.001.11801.11801.1140600.00106153.00
23772003.09.18 08:00sell7121.001.12711.13661.1171
23782003.09.18 09:20modify7121.001.12711.12681.1171
23792003.09.18 09:40modify7121.001.12711.12651.1171
23802003.09.18 10:00s/l7121.001.12651.12651.117160.00106213.00
23812003.09.18 12:00sell7131.001.12651.13601.1165
23822003.09.18 13:20modify7131.001.12651.12611.1165
23832003.09.18 13:40s/l7131.001.12611.12611.116540.00106253.00
23842003.09.18 16:00sell7141.001.13051.14001.1205
23852003.09.18 16:20modify7141.001.13051.12451.1205
23862003.09.18 16:40modify7141.001.13051.12401.1205
23872003.09.18 17:00modify7141.001.13051.12331.1205
23882003.09.18 17:20s/l7141.001.12331.12331.1205720.00106973.00
23892003.09.19 12:00buy7151.001.13011.12061.1401
23902003.09.19 12:20modify7151.001.13011.13031.1401
23912003.09.19 12:40modify7151.001.13011.13121.1401
23922003.09.19 13:00s/l7151.001.13121.13121.1401110.00107083.00
23932003.09.24 12:00buy7161.001.14751.13801.1575
23942003.09.24 13:40modify7161.001.14751.14821.1575
23952003.09.24 14:20s/l7161.001.14821.14821.157570.00107153.00
23962003.09.24 16:00buy7171.001.14521.13571.1552
23972003.09.24 16:20modify7171.001.14521.14651.1552
23982003.09.24 16:40modify7171.001.14521.14771.1552
23992003.09.24 17:00modify7171.001.14521.14811.1552
24002003.09.24 17:20modify7171.001.14521.14931.1552
24012003.09.24 18:00s/l7171.001.14931.14931.1552410.00107563.00
24022003.09.26 16:00buy7181.001.14831.13881.1583
24032003.09.26 17:20modify7181.001.14831.14831.1583
24042003.09.26 17:40modify7181.001.14831.14901.1583
24052003.09.26 18:20s/l7181.001.14901.14901.158370.00107633.00
24062003.09.26 20:00buy7191.001.14771.13821.1577
24072003.09.26 21:20modify7191.001.14771.14781.1577
24082003.09.26 22:00s/l7191.001.14781.14781.157710.00107643.00
24092003.09.29 00:00buy7201.001.14631.13681.1563
24102003.09.29 01:00modify7201.001.14631.14671.1563
24112003.09.29 01:40s/l7201.001.14671.14671.156340.00107683.00
24122003.09.30 20:00sell7211.001.16531.17481.1553
24132003.09.30 20:20modify7211.001.16531.16401.1553
24142003.09.30 21:00modify7211.001.16531.16371.1553
24152003.09.30 21:20s/l7211.001.16371.16371.1553160.00107843.00
24162003.10.01 00:00sell7221.001.16541.17491.1554
24172003.10.01 00:20modify7221.001.16541.16521.1554
24182003.10.01 00:40modify7221.001.16541.16471.1554
24192003.10.01 01:00s/l7221.001.16471.16471.155470.00107913.00
24202003.10.01 04:00sell7231.001.16771.17721.1577
24212003.10.01 04:20modify7231.001.16771.16741.1577
24222003.10.01 05:00s/l7231.001.16741.16741.157730.00107943.00
24232003.10.01 08:00sell7241.001.16731.17681.1573
24242003.10.01 08:20modify7241.001.16731.16591.1573
24252003.10.01 08:40s/l7241.001.16591.16591.1573140.00108083.00
24262003.10.02 12:00sell7251.001.16941.17891.1594
24272003.10.02 12:40modify7251.001.16941.16681.1594
24282003.10.02 13:00s/l7251.001.16681.16681.1594260.00108343.00
24292003.10.02 16:00sell7261.001.16891.17841.1589
24302003.10.02 16:20modify7261.001.16891.16781.1589
24312003.10.02 16:40s/l7261.001.16781.16781.1589110.00108453.00
24322003.10.07 16:00sell7271.001.17801.18751.1680
24332003.10.07 16:20modify7271.001.17801.17551.1680
24342003.10.07 16:40modify7271.001.17801.17501.1680
24352003.10.07 17:20s/l7271.001.17501.17501.1680300.00108753.00
24362003.10.07 20:00sell7281.001.17741.18691.1674
24372003.10.07 20:20modify7281.001.17741.17611.1674
24382003.10.07 21:00s/l7281.001.17611.17611.1674130.00108883.00
24392003.10.08 00:00sell7291.001.17741.18691.1674
24402003.10.08 00:20modify7291.001.17741.17701.1674
24412003.10.08 00:40s/l7291.001.17701.17701.167440.00108923.00
24422003.10.08 04:00sell7301.001.17801.18751.1680
24432003.10.08 12:20modify7301.001.17801.17761.1680
24442003.10.08 12:40s/l7301.001.17761.17761.168040.00108963.00
24452003.10.08 16:00sell7311.001.18131.19081.1713
24462003.10.08 16:20modify7311.001.18131.17881.1713
24472003.10.08 16:40modify7311.001.18131.17851.1713
24482003.10.08 17:00s/l7311.001.17851.17851.1713280.00109243.00
24492003.10.08 20:00sell7321.001.18051.19001.1705
24502003.10.08 20:20modify7321.001.18051.18011.1705
24512003.10.08 20:40s/l7321.001.18011.18011.170540.00109283.00
24522003.10.09 12:00sell7331.001.18221.19171.1722
24532003.10.09 12:20t/p7331.001.17221.19171.17221000.00110283.00
24542003.10.09 16:00sell7341.001.17401.18351.1640
24552003.10.09 16:20modify7341.001.17401.16901.1640
24562003.10.09 16:40s/l7341.001.16901.16901.1640500.00110783.00
24572003.10.13 04:00sell7351.001.18031.18981.1703
24582003.10.13 04:40modify7351.001.18031.17951.1703
24592003.10.13 05:00modify7351.001.18031.17841.1703
24602003.10.13 05:20s/l7351.001.17841.17841.1703190.00110973.00
24612003.10.13 08:00sell7361.001.17821.18771.1682
24622003.10.13 08:20modify7361.001.17821.17081.1682
24632003.10.13 08:40t/p7361.001.16821.17081.16821000.00111973.00
24642003.10.15 08:00sell7371.001.17281.18231.1628
24652003.10.15 08:40modify7371.001.17281.17271.1628
24662003.10.15 09:00s/l7371.001.17271.17271.162810.00111983.00
24672003.10.15 12:00sell7381.001.16921.17871.1592
24682003.10.15 12:20modify7381.001.16921.16611.1592
24692003.10.15 12:40s/l7381.001.16611.16611.1592310.00112293.00
24702003.10.17 00:00sell7391.001.16001.16951.1500
24712003.10.17 00:40modify7391.001.16001.15991.1500
24722003.10.17 01:00modify7391.001.16001.15841.1500
24732003.10.17 01:20modify7391.001.16001.15801.1500
24742003.10.17 01:40modify7391.001.16001.15781.1500
24752003.10.17 02:20s/l7391.001.15781.15781.1500220.00112513.00
24762003.10.20 08:00sell7401.001.16261.17211.1526
24772003.10.20 12:40modify7401.001.16261.16231.1526
24782003.10.20 13:00modify7401.001.16261.16211.1526
24792003.10.20 13:20modify7401.001.16261.16181.1526
24802003.10.20 13:40s/l7401.001.16181.16181.152680.00112593.00
24812003.10.22 04:00sell7411.001.16631.17581.1563
24822003.10.22 08:00close7411.001.16871.17581.1563-240.00112353.00
24832003.10.22 12:00sell7421.001.16861.17811.1586
24842003.10.22 12:40modify7421.001.16861.16751.1586
24852003.10.22 13:00s/l7421.001.16751.16751.1586110.00112463.00
24862003.10.24 04:00buy7431.001.18221.17271.1922
24872003.10.24 05:40modify7431.001.18221.18241.1922
24882003.10.24 06:00modify7431.001.18221.18251.1922
24892003.10.24 06:20s/l7431.001.18251.18251.192230.00112493.00
24902003.10.27 16:00buy7441.001.17511.16561.1851
24912003.10.27 16:20modify7441.001.17511.17541.1851
24922003.10.27 16:40modify7441.001.17511.17711.1851
24932003.10.27 17:00modify7441.001.17511.17731.1851
24942003.10.27 17:20s/l7441.001.17731.17731.1851220.00112713.00
24952003.10.27 20:00buy7451.001.17511.16561.1851
24962003.10.27 20:20modify7451.001.17511.17561.1851
24972003.10.27 20:40modify7451.001.17511.17571.1851
24982003.10.27 21:00s/l7451.001.17571.17571.185160.00112773.00
24992003.11.05 08:00sell7461.001.14911.15861.1391
25002003.11.05 08:40modify7461.001.14911.14511.1391
25012003.11.05 09:00s/l7461.001.14511.14511.1391400.00113173.00
25022003.11.10 12:00sell7471.001.14831.15781.1383
25032003.11.10 12:20modify7471.001.14831.14721.1383
25042003.11.10 12:40modify7471.001.14831.14711.1383
25052003.11.10 13:00s/l7471.001.14711.14711.1383120.00113293.00
25062003.11.10 16:00sell7481.001.14911.15861.1391
25072003.11.10 20:20modify7481.001.14911.14751.1391
25082003.11.10 20:40modify7481.001.14911.14741.1391
25092003.11.10 21:20modify7481.001.14911.14711.1391
25102003.11.10 21:40s/l7481.001.14711.14711.1391200.00113493.00
25112003.11.13 00:00sell7491.001.16311.17261.1531
25122003.11.13 12:00close7491.001.16961.17261.1531-650.00112843.00
25132003.11.18 08:00buy7501.001.17681.16731.1868
25142003.11.18 09:20modify7501.001.17681.17801.1868
25152003.11.18 09:40s/l7501.001.17801.17801.1868120.00112963.00
25162003.11.18 12:00buy7511.001.17691.16741.1869
25172003.11.18 13:00modify7511.001.17691.17941.1869
25182003.11.18 13:20s/l7511.001.17941.17941.1869250.00113213.00
25192003.11.19 12:00sell7521.001.19171.20121.1817
25202003.11.19 12:20modify7521.001.19171.19091.1817
25212003.11.19 12:40modify7521.001.19171.19071.1817
25222003.11.19 13:00s/l7521.001.19071.19071.1817100.00113313.00
25232003.11.19 16:00sell7531.001.19341.20291.1834
25242003.11.19 16:20modify7531.001.19341.18931.1834
25252003.11.19 16:40s/l7531.001.18931.18931.1834410.00113723.00
25262003.11.19 20:00sell7541.001.18991.19941.1799
25272003.11.19 20:20modify7541.001.18991.18801.1799
25282003.11.19 21:00modify7541.001.18991.18771.1799
25292003.11.19 21:20s/l7541.001.18771.18771.1799220.00113943.00
25302003.11.20 20:00sell7551.001.19041.19991.1804
25312003.11.20 22:00modify7551.001.19041.19001.1804
25322003.11.20 22:20s/l7551.001.19001.19001.180440.00113983.00
25332003.11.21 16:00buy7561.001.19201.18251.2020
25342003.11.21 16:40modify7561.001.19201.19301.2020
25352003.11.21 17:00modify7561.001.19201.19391.2020
25362003.11.21 17:20s/l7561.001.19391.19391.2020190.00114173.00
25372003.11.25 08:00buy7571.001.17981.17031.1898
25382003.11.25 09:00modify7571.001.17981.18181.1898
25392003.11.25 09:40s/l7571.001.18181.18181.1898200.00114373.00
25402003.11.25 12:00buy7581.001.17671.16721.1867
25412003.11.25 12:40modify7581.001.17671.18121.1867
25422003.11.25 13:20s/l7581.001.18121.18121.1867450.00114823.00
25432003.11.25 16:00buy7591.001.18021.17071.1902
25442003.11.25 16:20modify7591.001.18021.18171.1902
25452003.11.25 17:20s/l7591.001.18171.18171.1902150.00114973.00
25462003.11.25 20:00buy7601.001.18021.17071.1902
25472003.11.26 00:00swap close7601.001.17951.17071.1902-70.00114903.00
25482003.11.26 00:00swap open7611.001.179581.17071.1902
25492003.11.26 00:20modify7611.001.179581.18031.1902
25502003.11.26 00:40s/l7611.001.18031.18031.190272.00114975.00
25512003.11.27 08:00sell7621.001.19211.20161.1821
25522003.11.27 08:40modify7621.001.19211.19001.1821
25532003.11.27 09:00modify7621.001.19211.18991.1821
25542003.11.27 09:40s/l7621.001.18991.18991.1821220.00115195.00
25552003.11.27 12:00sell7631.001.19141.20091.1814
25562003.11.27 12:20modify7631.001.19141.18951.1814
25572003.11.27 12:40modify7631.001.19141.18941.1814
25582003.11.27 13:20s/l7631.001.18941.18941.1814200.00115395.00
25592003.11.27 16:00sell7641.001.19001.19951.1800
25602003.11.27 16:20modify7641.001.19001.18901.1800
25612003.11.27 17:00s/l7641.001.18901.18901.1800100.00115495.00
25622003.12.01 04:00sell7651.001.20311.21261.1931
25632003.12.01 04:20modify7651.001.20311.19871.1931
25642003.12.01 04:40modify7651.001.20311.19781.1931
25652003.12.01 05:20s/l7651.001.19781.19781.1931530.00116025.00
25662003.12.01 08:00sell7661.001.19851.20801.1885
25672003.12.01 08:20modify7661.001.19851.19771.1885
25682003.12.01 09:20s/l7661.001.19771.19771.188580.00116105.00
25692003.12.01 12:00sell7671.001.20101.21051.1910
25702003.12.01 12:20modify7671.001.20101.19981.1910
25712003.12.01 12:40s/l7671.001.19981.19981.1910120.00116225.00
25722003.12.01 16:00sell7681.001.20041.20991.1904
25732003.12.01 16:20modify7681.001.20041.19421.1904
25742003.12.01 17:00s/l7681.001.19421.19421.1904620.00116845.00
25752003.12.01 20:00sell7691.001.19861.20811.1886
25762003.12.01 20:20modify7691.001.19861.19661.1886
25772003.12.01 21:00s/l7691.001.19661.19661.1886200.00117045.00
25782003.12.12 00:00buy7701.001.22321.21371.2332
25792003.12.12 01:00modify7701.001.22321.22331.2332
25802003.12.12 01:40s/l7701.001.22331.22331.233210.00117055.00
25812003.12.19 12:00sell7711.001.24051.25001.2305
25822003.12.19 16:20modify7711.001.24051.23921.2305
25832003.12.19 17:00s/l7711.001.23921.23921.2305130.00117185.00
25842003.12.23 00:00sell7721.001.24031.24981.2303
25852003.12.23 01:20modify7721.001.24031.24011.2303
25862003.12.23 01:40modify7721.001.24031.23941.2303
25872003.12.23 02:00s/l7721.001.23941.23941.230390.00117275.00
25882003.12.23 04:00sell7731.001.24051.25001.2305
25892003.12.23 05:20modify7731.001.24051.24011.2305
25902003.12.23 06:00s/l7731.001.24011.24011.230540.00117315.00
25912003.12.25 04:00sell7741.001.24511.25461.2351
25922003.12.25 04:20modify7741.001.24511.24491.2351
25932003.12.25 05:00modify7741.001.24511.24481.2351
25942003.12.25 05:20s/l7741.001.24481.24481.235130.00117345.00
25952003.12.25 08:00sell7751.001.24521.25471.2352
25962003.12.25 08:40modify7751.001.24521.24451.2352
25972003.12.25 09:00s/l7751.001.24451.24451.235270.00117415.00
25982003.12.25 12:00sell7761.001.24491.25441.2349
25992003.12.25 20:20modify7761.001.24491.24391.2349
26002003.12.25 20:40s/l7761.001.24391.24391.2349100.00117515.00
26012003.12.26 12:00sell7771.001.24501.25451.2350
26022003.12.26 12:40modify7771.001.24501.24491.2350
26032003.12.26 13:00s/l7771.001.24491.24491.235010.00117525.00
26042003.12.26 16:00sell7781.001.24551.25501.2355
26052003.12.26 16:20modify7781.001.24551.24291.2355
26062003.12.26 16:40s/l7781.001.24291.24291.2355260.00117785.00
26072003.12.30 00:00sell7791.001.24901.25851.2390
26082003.12.30 00:40modify7791.001.24901.24891.2390
26092003.12.30 01:40modify7791.001.24901.24841.2390
26102003.12.30 02:00s/l7791.001.24841.24841.239060.00117845.00
26112003.12.30 08:00sell7801.001.24971.25921.2397
26122003.12.30 09:00modify7801.001.24971.24931.2397
26132003.12.30 09:20s/l7801.001.24931.24931.239740.00117885.00
26142003.12.31 16:00sell7811.001.26211.27161.2521
26152003.12.31 16:20t/p7811.001.25211.27161.25211000.00118885.00
26162003.12.31 20:00sell7821.001.25591.26541.2459
26172004.01.01 00:00swap close7821.001.26001.26541.2459-410.00118475.00
26182004.01.01 00:00swap open7831.001.2601141.26541.2459
26192004.01.01 00:40modify7831.001.2601141.25921.2459
26202004.01.01 01:20s/l7831.001.25921.25921.245991.40118566.40
26212004.01.01 04:00sell7841.001.25971.26921.2497
26222004.01.01 04:20modify7841.001.25971.25921.2497
26232004.01.01 05:00s/l7841.001.25921.25921.249750.00118616.40
26242004.01.02 12:00sell7851.001.26211.27161.2521
26252004.01.02 12:20modify7851.001.26211.25991.2521
26262004.01.02 12:40s/l7851.001.25991.25991.2521220.00118836.40
26272004.01.02 20:00sell7861.001.25941.26891.2494
26282004.01.02 21:20modify7861.001.25941.25901.2494
26292004.01.02 21:40s/l7861.001.25901.25901.249440.00118876.40
26302004.01.05 00:00sell7871.001.26091.27041.2509
26312004.01.05 08:00close7871.001.26691.27041.2509-600.00118276.40
26322004.01.05 16:00sell7881.001.26681.27631.2568
26332004.01.05 16:40modify7881.001.26681.26591.2568
26342004.01.05 17:00s/l7881.001.26591.26591.256890.00118366.40
26352004.01.05 20:00sell7891.001.26681.27631.2568
26362004.01.05 20:20modify7891.001.26681.26611.2568
26372004.01.05 20:40s/l7891.001.26611.26611.256870.00118436.40
26382004.01.06 00:00sell7901.001.26771.27721.2577
26392004.01.06 00:20modify7901.001.26771.26701.2577
26402004.01.06 00:40s/l7901.001.26701.26701.257770.00118506.40
26412004.01.06 20:00sell7911.001.27641.28591.2664
26422004.01.06 20:20modify7911.001.27641.27281.2664
26432004.01.06 21:40s/l7911.001.27281.27281.2664360.00118866.40
26442004.01.07 00:00sell7921.001.27291.28241.2629
26452004.01.07 00:20modify7921.001.27291.26921.2629
26462004.01.07 01:40s/l7921.001.26921.26921.2629370.00119236.40
26472004.01.07 04:00sell7931.001.27081.28031.2608
26482004.01.07 08:20modify7931.001.27081.26521.2608
26492004.01.07 08:40modify7931.001.27081.26511.2608
26502004.01.07 09:00s/l7931.001.26511.26511.2608570.00119806.40
26512004.01.09 12:00sell7941.001.27451.28401.2645
26522004.01.09 13:00modify7941.001.27451.27381.2645
26532004.01.09 13:20s/l7941.001.27381.27381.264570.00119876.40
26542004.01.09 16:00sell7951.001.28281.29231.2728
26552004.01.09 16:40modify7951.001.28281.28181.2728
26562004.01.09 17:00s/l7951.001.28181.28181.2728100.00119976.40
26572004.01.12 04:00sell7961.001.28391.29341.2739
26582004.01.12 12:20modify7961.001.28391.27971.2739
26592004.01.12 12:40s/l7961.001.27971.27971.2739420.00120396.40
26602004.01.12 16:00sell7971.001.28031.28981.2703
26612004.01.12 16:20modify7971.001.28031.27781.2703
26622004.01.12 16:40modify7971.001.28031.27731.2703
26632004.01.12 17:00modify7971.001.28031.27591.2703
26642004.01.12 17:20s/l7971.001.27591.27591.2703440.00120836.40
26652004.01.14 04:00sell7981.001.27441.28391.2644
26662004.01.14 04:40modify7981.001.27441.27371.2644
26672004.01.14 05:00modify7981.001.27441.27271.2644
26682004.01.14 05:20modify7981.001.27441.27231.2644
26692004.01.14 05:40s/l7981.001.27231.27231.2644210.00121046.40
26702004.01.19 08:00buy7991.001.24151.23201.2515
26712004.01.19 08:20modify7991.001.24151.24221.2515
26722004.01.19 08:40s/l7991.001.24221.24221.251570.00121116.40
26732004.01.19 12:00buy8001.001.23721.22771.2472
26742004.01.19 12:20modify8001.001.23721.24071.2472
26752004.01.19 13:00modify8001.001.23721.24121.2472
26762004.01.19 13:40s/l8001.001.24121.24121.2472400.00121516.40
26772004.01.19 16:00buy8011.001.23781.22831.2478
26782004.01.19 16:40modify8011.001.23781.23881.2478
26792004.01.19 17:20s/l8011.001.23881.23881.2478100.00121616.40
26802004.01.21 12:00sell8021.001.26281.27231.2528
26812004.01.21 12:20modify8021.001.26281.25811.2528
26822004.01.21 12:40modify8021.001.26281.25801.2528
26832004.01.21 13:00s/l8021.001.25801.25801.2528480.00122096.40
26842004.01.21 16:00sell8031.001.25851.26801.2485
26852004.01.21 16:20modify8031.001.25851.25821.2485
26862004.01.21 16:40s/l8031.001.25821.25821.248530.00122126.40
26872004.01.21 20:00sell8041.001.26421.27371.2542
26882004.01.21 20:20modify8041.001.26421.26271.2542
26892004.01.21 21:00s/l8041.001.26271.26271.2542150.00122276.40
26902004.01.22 00:00sell8051.001.26381.27331.2538
26912004.01.22 04:00close8051.001.26691.27331.2538-310.00121966.40
26922004.01.22 16:00sell8061.001.26931.27881.2593
26932004.01.22 16:20modify8061.001.26931.26921.2593
26942004.01.22 16:40modify8061.001.26931.26831.2593
26952004.01.22 17:00s/l8061.001.26831.26831.2593100.00122066.40
26962004.01.22 20:00sell8071.001.27061.28011.2606
26972004.01.22 20:20modify8071.001.27061.27041.2606
26982004.01.22 20:40s/l8071.001.27041.27041.260620.00122086.40
26992004.01.23 00:00sell8081.001.27291.28241.2629
27002004.01.23 00:20modify8081.001.27291.27161.2629
27012004.01.23 00:40s/l8081.001.27161.27161.2629130.00122216.40
27022004.01.23 16:00sell8091.001.26931.27881.2593
27032004.01.23 16:20t/p8091.001.25931.27881.25931000.00123216.40
27042004.01.23 20:00sell8101.001.25861.26811.2486
27052004.01.23 20:40modify8101.001.25861.25821.2486
27062004.01.23 21:00s/l8101.001.25821.25821.248640.00123256.40
27072004.01.28 08:00sell8111.001.26031.26981.2503
27082004.01.28 08:40modify8111.001.26031.26021.2503
27092004.01.28 09:00modify8111.001.26031.25971.2503
27102004.01.28 09:40modify8111.001.26031.25951.2503
27112004.01.28 10:00s/l8111.001.25951.25951.250380.00123336.40
27122004.01.28 12:00sell8121.001.26091.27041.2509
27132004.01.28 12:20modify8121.001.26091.25571.2509
27142004.01.28 12:40modify8121.001.26091.25521.2509
27152004.01.28 13:20modify8121.001.26091.25481.2509
27162004.01.28 13:40s/l8121.001.25481.25481.2509610.00123946.40
27172004.01.28 16:00sell8131.001.25891.26841.2489
27182004.01.28 16:20modify8131.001.25891.25581.2489
27192004.01.28 17:00modify8131.001.25891.25541.2489
27202004.01.28 17:20s/l8131.001.25541.25541.2489350.00124296.40
27212004.01.29 12:00buy8141.001.25081.24131.2608
27222004.01.29 12:20modify8141.001.25081.25131.2608
27232004.01.29 12:40modify8141.001.25081.25191.2608
27242004.01.29 13:00s/l8141.001.25191.25191.2608110.00124406.40
27252004.01.29 16:00buy8151.001.24591.23641.2559
27262004.01.29 16:20modify8151.001.24591.24611.2559
27272004.01.29 16:40s/l8151.001.24611.24611.255920.00124426.40
27282004.01.29 20:00buy8161.001.23871.22921.2487
27292004.01.29 20:20modify8161.001.23871.24151.2487
27302004.01.29 20:40s/l8161.001.24151.24151.2487280.00124706.40
27312004.01.30 08:00buy8171.001.24111.23161.2511
27322004.01.30 08:20modify8171.001.24111.24161.2511
27332004.01.30 08:40modify8171.001.24111.24321.2511
27342004.01.30 09:00s/l8171.001.24321.24321.2511210.00124916.40
27352004.01.30 12:00buy8181.001.24061.23111.2506
27362004.01.30 12:20modify8181.001.24061.24931.2506
27372004.01.30 12:40s/l8181.001.24931.24931.2506870.00125786.40
27382004.01.30 16:00buy8191.001.24121.23171.2512
27392004.01.30 16:40modify8191.001.24121.24511.2512
27402004.01.30 17:00modify8191.001.24121.24591.2512
27412004.01.30 17:20modify8191.001.24121.24861.2512
27422004.01.30 17:40s/l8191.001.24861.24861.2512740.00126526.40
27432004.02.02 12:00sell8201.001.24551.25501.2355
27442004.02.02 12:20modify8201.001.24551.24421.2355
27452004.02.02 13:20s/l8201.001.24421.24421.2355130.00126656.40
27462004.02.02 16:00sell8211.001.24511.25461.2351
27472004.02.02 16:40modify8211.001.24511.24011.2351
27482004.02.02 17:20modify8211.001.24511.23951.2351
27492004.02.02 17:40s/l8211.001.23951.23951.2351560.00127216.40
27502004.02.03 20:00sell8221.001.25281.26231.2428
27512004.02.04 00:00swap close8221.001.25481.26231.2428-200.00127016.40
27522004.02.04 00:00swap open8231.001.2548381.26231.2428
27532004.02.04 00:40modify8231.001.2548381.25261.2428
27542004.02.04 01:00modify8231.001.2548381.25251.2428
27552004.02.04 01:20modify8231.001.2548381.25131.2428
27562004.02.04 01:40s/l8231.001.25131.25131.2428353.80127370.20
27572004.02.04 04:00sell8241.001.25131.26081.2413
27582004.02.04 05:00modify8241.001.25131.25131.2413
27592004.02.04 05:20s/l8241.001.25131.25131.24130.00127370.20
27602004.02.05 20:00sell8251.001.25631.26581.2463
27612004.02.05 20:20modify8251.001.25631.25381.2463
27622004.02.05 20:40s/l8251.001.25381.25381.2463250.00127620.20
27632004.02.06 00:00sell8261.001.25561.26511.2456
27642004.02.06 00:40modify8261.001.25561.25561.2456
27652004.02.06 01:00modify8261.001.25561.25461.2456
27662004.02.06 01:20s/l8261.001.25461.25461.2456100.00127720.20
27672004.02.06 16:00buy8271.001.27161.26211.2816
27682004.02.06 17:40modify8271.001.27161.27241.2816
27692004.02.06 18:00s/l8271.001.27241.27241.281680.00127800.20
27702004.02.09 16:00sell8281.001.27061.28011.2606
27712004.02.09 16:20modify8281.001.27061.26651.2606
27722004.02.09 16:40modify8281.001.27061.26621.2606
27732004.02.09 17:00modify8281.001.27061.26611.2606
27742004.02.09 17:20modify8281.001.27061.26571.2606
27752004.02.09 17:40s/l8281.001.26571.26571.2606490.00128290.20
27762004.02.09 20:00sell8291.001.26851.27801.2585
27772004.02.09 20:40modify8291.001.26851.26801.2585
27782004.02.09 21:00modify8291.001.26851.26781.2585
27792004.02.09 21:20s/l8291.001.26781.26781.258570.00128360.20
27802004.02.10 00:00sell8301.001.26971.27921.2597
27812004.02.10 00:20modify8301.001.26971.26901.2597
27822004.02.10 00:40modify8301.001.26971.26871.2597
27832004.02.10 01:00s/l8301.001.26871.26871.2597100.00128460.20
27842004.02.10 04:00sell8311.001.27221.28171.2622
27852004.02.10 08:00close8311.001.27501.28171.2622-280.00128180.20
27862004.02.10 16:00sell8321.001.27341.28291.2634
27872004.02.10 16:20modify8321.001.27341.27031.2634
27882004.02.10 16:40s/l8321.001.27031.27031.2634310.00128490.20
27892004.02.10 20:00sell8331.001.27041.27991.2604
27902004.02.10 20:20modify8331.001.27041.26951.2604
27912004.02.10 20:40s/l8331.001.26951.26951.260490.00128580.20
27922004.02.12 12:00sell8341.001.28221.29171.2722
27932004.02.12 12:20modify8341.001.28221.28001.2722
27942004.02.12 12:40modify8341.001.28221.27941.2722
27952004.02.12 13:20s/l8341.001.27941.27941.2722280.00128860.20
27962004.02.12 16:00sell8351.001.28061.29011.2706
27972004.02.12 16:20modify8351.001.28061.27981.2706
27982004.02.12 16:40s/l8351.001.27981.27981.270680.00128940.20
27992004.02.12 20:00sell8361.001.28071.29021.2707
28002004.02.12 20:20modify8361.001.28071.27991.2707
28012004.02.12 21:00modify8361.001.28071.27981.2707
28022004.02.12 21:20modify8361.001.28071.27961.2707
28032004.02.12 21:40s/l8361.001.27961.27961.2707110.00129050.20
28042004.02.13 00:00sell8371.001.28191.29141.2719
28052004.02.13 00:20modify8371.001.28191.28021.2719
28062004.02.13 00:40modify8371.001.28191.27991.2719
28072004.02.13 01:00modify8371.001.28191.27971.2719
28082004.02.13 01:20s/l8371.001.27971.27971.2719220.00129270.20
28092004.02.13 20:00sell8381.001.27461.28411.2646
28102004.02.13 21:00modify8381.001.27461.27441.2646
28112004.02.13 21:20modify8381.001.27461.27391.2646
28122004.02.13 22:00s/l8381.001.27391.27391.264670.00129340.20
28132004.02.17 08:00sell8391.001.27671.28621.2667
28142004.02.17 08:20s/l8391.001.28621.28621.2667-950.00128390.20
28152004.02.19 12:00buy8401.001.27171.26221.2817
28162004.02.19 13:20modify8401.001.27171.27331.2817
28172004.02.19 13:40s/l8401.001.27331.27331.2817160.00128550.20
28182004.02.19 16:00buy8411.001.26741.25791.2774
28192004.02.19 16:20modify8411.001.26741.27071.2774
28202004.02.19 17:00modify8411.001.26741.27311.2774
28212004.02.19 17:20s/l8411.001.27311.27311.2774570.00129120.20
28222004.02.19 20:00buy8421.001.27071.26121.2807
28232004.02.19 20:20modify8421.001.27071.27271.2807
28242004.02.19 20:40modify8421.001.27071.27451.2807
28252004.02.19 21:00s/l8421.001.27451.27451.2807380.00129500.20
28262004.02.20 00:00buy8431.001.27421.26471.2842
28272004.02.20 00:20modify8431.001.27421.27671.2842
28282004.02.20 00:40s/l8431.001.27671.27671.2842250.00129750.20
28292004.02.20 12:00sell8441.001.26681.27631.2568
28302004.02.20 12:40modify8441.001.26681.26471.2568
28312004.02.20 13:00s/l8441.001.26471.26471.2568210.00129960.20
28322004.02.24 04:00sell8451.001.25301.26251.2430
28332004.02.24 05:40modify8451.001.25301.25271.2430
28342004.02.24 06:00s/l8451.001.25271.25271.243030.00129990.20
28352004.02.26 12:00buy8461.001.24511.23561.2551
28362004.02.26 12:20modify8461.001.24511.24801.2551
28372004.02.26 12:40s/l8461.001.24801.24801.2551290.00130280.20
28382004.02.26 16:00buy8471.001.24661.23711.2566
28392004.02.26 16:40modify8471.001.24661.24681.2566
28402004.02.26 17:00modify8471.001.24661.24691.2566
28412004.02.26 17:20s/l8471.001.24691.24691.256630.00130310.20
28422004.02.26 20:00buy8481.001.24441.23491.2544
28432004.02.26 20:20modify8481.001.24441.24451.2544
28442004.02.26 20:40modify8481.001.24441.24461.2544
28452004.02.26 21:00s/l8481.001.24461.24461.254420.00130330.20
28462004.02.27 00:00buy8491.001.24431.23481.2543
28472004.02.27 00:20modify8491.001.24431.24541.2543
28482004.02.27 00:40s/l8491.001.24541.24541.2543110.00130440.20
28492004.02.27 04:00buy8501.001.24511.23561.2551
28502004.02.27 04:20modify8501.001.24511.24561.2551
28512004.02.27 04:40s/l8501.001.24561.24561.255150.00130490.20
28522004.03.01 12:00sell8511.001.24701.25651.2370
28532004.03.01 13:40modify8511.001.24701.24671.2370
28542004.03.01 14:00s/l8511.001.24671.24671.237030.00130520.20
28552004.03.01 16:00sell8521.001.25001.25951.2400
28562004.03.01 16:20modify8521.001.25001.24561.2400
28572004.03.01 16:40s/l8521.001.24561.24561.2400440.00130960.20
28582004.03.04 12:00sell8531.001.21721.22671.2072
28592004.03.04 13:40modify8531.001.21721.21391.2072
28602004.03.04 14:20s/l8531.001.21391.21391.2072330.00131290.20
28612004.03.08 04:00sell8541.001.23651.24601.2265
28622004.03.08 04:20modify8541.001.23651.23621.2265
28632004.03.08 04:40modify8541.001.23651.23611.2265
28642004.03.08 05:00s/l8541.001.23611.23611.226540.00131330.20
28652004.03.08 08:00sell8551.001.23761.24711.2276
28662004.03.08 08:20modify8551.001.23761.23461.2276
28672004.03.08 08:40s/l8551.001.23461.23461.2276300.00131630.20
28682004.03.08 12:00sell8561.001.23731.24681.2273
28692004.03.08 12:20modify8561.001.23731.23491.2273
28702004.03.08 13:00s/l8561.001.23491.23491.2273240.00131870.20
28712004.03.09 12:00sell8571.001.23691.24641.2269
28722004.03.09 12:20modify8571.001.23691.23661.2269
28732004.03.09 13:00modify8571.001.23691.23581.2269
28742004.03.09 13:20s/l8571.001.23581.23581.2269110.00131980.20
28752004.03.09 16:00sell8581.001.24041.24991.2304
28762004.03.09 16:40modify8581.001.24041.23761.2304
28772004.03.09 17:00s/l8581.001.23761.23761.2304280.00132260.20
28782004.03.09 20:00sell8591.001.23771.24721.2277
28792004.03.09 20:20t/p8591.001.22771.24721.22771000.00133260.20
28802004.03.12 08:00sell8601.001.22791.23741.2179
28812004.03.12 08:20modify8601.001.22791.22671.2179
28822004.03.12 08:40modify8601.001.22791.22561.2179
28832004.03.12 09:20modify8601.001.22791.22491.2179
28842004.03.12 09:40s/l8601.001.22491.22491.2179300.00133560.20
28852004.03.15 20:00sell8611.001.22501.23451.2150
28862004.03.15 21:40modify8611.001.22501.22481.2150
28872004.03.15 22:00s/l8611.001.22481.22481.215020.00133580.20
28882004.03.16 20:00sell8621.001.22771.23721.2177
28892004.03.16 20:20modify8621.001.22771.22371.2177
28902004.03.16 20:40s/l8621.001.22371.22371.2177400.00133980.20
28912004.03.17 00:00sell8631.001.22711.23661.2171
28922004.03.17 00:20modify8631.001.22711.22451.2171
28932004.03.17 00:40s/l8631.001.22451.22451.2171260.00134240.20
28942004.03.19 04:00sell8641.001.23841.24791.2284
28952004.03.19 08:20modify8641.001.23841.23391.2284
28962004.03.19 08:40s/l8641.001.23391.23391.2284450.00134690.20
28972004.03.19 12:00sell8651.001.23651.24601.2265
28982004.03.19 12:20modify8651.001.23651.23361.2265
28992004.03.19 12:40modify8651.001.23651.23301.2265
29002004.03.19 13:00s/l8651.001.23301.23301.2265350.00135040.20
29012004.03.19 16:00sell8661.001.23491.24441.2249
29022004.03.19 16:20modify8661.001.23491.22601.2249
29032004.03.19 16:40s/l8661.001.22601.22601.2249890.00135930.20
29042004.03.22 12:00buy8671.001.23571.22621.2457
29052004.03.22 12:20modify8671.001.23571.23741.2457
29062004.03.22 12:40modify8671.001.23571.23751.2457
29072004.03.22 13:40s/l8671.001.23751.23751.2457180.00136110.20
29082004.03.23 04:00sell8681.001.23401.24351.2240
29092004.03.23 08:40modify8681.001.23401.23341.2240
29102004.03.23 09:00s/l8681.001.23341.23341.224060.00136170.20
29112004.03.26 12:00buy8691.001.21921.20971.2292
29122004.03.26 12:20modify8691.001.21921.22101.2292
29132004.03.26 12:40s/l8691.001.22101.22101.2292180.00136350.20
29142004.03.29 12:00buy8701.001.21371.20421.2237
29152004.03.29 12:20modify8701.001.21371.21491.2237
29162004.03.29 12:40s/l8701.001.21491.21491.2237120.00136470.20
29172004.03.30 16:00sell8711.001.21921.22871.2092
29182004.03.30 16:20modify8711.001.21921.21871.2092
29192004.03.30 16:40modify8711.001.21921.21641.2092
29202004.03.30 17:00s/l8711.001.21641.21641.2092280.00136750.20
29212004.03.30 20:00sell8721.001.21901.22851.2090
29222004.03.30 20:20modify8721.001.21901.21681.2090
29232004.03.30 20:40s/l8721.001.21681.21681.2090220.00136970.20
29242004.03.31 00:00sell8731.001.21711.22661.2071
29252004.03.31 08:00close8731.001.22381.22661.2071-670.00136300.20
29262004.04.01 08:00sell8741.001.22691.23641.2169
29272004.04.01 09:00modify8741.001.22691.22611.2169
29282004.04.01 09:20s/l8741.001.22611.22611.216980.00136380.20
29292004.04.01 12:00sell8751.001.23291.24241.2229
29302004.04.01 12:20modify8751.001.23291.23211.2229
29312004.04.01 12:40modify8751.001.23291.23111.2229
29322004.04.01 13:00s/l8751.001.23111.23111.2229180.00136560.20
29332004.04.05 16:00buy8761.001.20231.19281.2123
29342004.04.05 16:20modify8761.001.20231.20331.2123
29352004.04.05 17:20s/l8761.001.20331.20331.2123100.00136660.20
29362004.04.05 20:00buy8771.001.20081.19131.2108
29372004.04.05 20:40modify8771.001.20081.20231.2108
29382004.04.05 21:00s/l8771.001.20231.20231.2108150.00136810.20
29392004.04.07 08:00sell8781.001.20681.21631.1968
29402004.04.07 08:20modify8781.001.20681.20641.1968
29412004.04.07 08:40modify8781.001.20681.20561.1968
29422004.04.07 09:00modify8781.001.20681.20551.1968
29432004.04.07 09:20modify8781.001.20681.20541.1968
29442004.04.07 10:00s/l8781.001.20541.20541.1968140.00136950.20
29452004.04.07 12:00sell8791.001.20901.21851.1990
29462004.04.07 12:20modify8791.001.20901.20841.1990
29472004.04.07 12:40modify8791.001.20901.20821.1990
29482004.04.07 13:00modify8791.001.20901.20811.1990
29492004.04.07 13:40s/l8791.001.20811.20811.199090.00137040.20
29502004.04.09 08:00buy8801.001.20851.19901.2185
29512004.04.09 08:20modify8801.001.20851.20861.2185
29522004.04.09 08:40modify8801.001.20851.21021.2185
29532004.04.09 09:00s/l8801.001.21021.21021.2185170.00137210.20
29542004.04.09 12:00buy8811.001.21071.20121.2207
29552004.04.12 00:00swap close8811.001.20861.20121.2207-210.00137000.20
29562004.04.12 00:00swap open8821.001.208681.20121.2207
29572004.04.12 00:00close8821.001.20861.20121.2207-8.00136992.20
29582004.04.14 20:00buy8831.001.19471.18521.2047
29592004.04.14 20:20modify8831.001.19471.19721.2047
29602004.04.14 20:40modify8831.001.19471.19731.2047
29612004.04.14 21:00s/l8831.001.19731.19731.2047260.00137252.20
29622004.04.15 00:00buy8841.001.19561.18611.2056
29632004.04.15 00:20modify8841.001.19561.19671.2056
29642004.04.15 00:40s/l8841.001.19671.19671.2056110.00137362.20
29652004.04.15 12:00sell8851.001.19111.20061.1811
29662004.04.15 13:20modify8851.001.19111.19111.1811
29672004.04.15 13:40modify8851.001.19111.19061.1811
29682004.04.15 14:00modify8851.001.19111.18981.1811
29692004.04.15 14:20s/l8851.001.18981.18981.1811130.00137492.20
29702004.04.16 12:00sell8861.001.19631.20581.1863
29712004.04.16 13:20modify8861.001.19631.19611.1863
29722004.04.16 13:40modify8861.001.19631.19281.1863
29732004.04.16 14:00s/l8861.001.19281.19281.1863350.00137842.20
29742004.04.16 16:00sell8871.001.20021.20971.1902
29752004.04.16 17:20modify8871.001.20021.19921.1902
29762004.04.16 17:40s/l8871.001.19921.19921.1902100.00137942.20
29772004.04.16 20:00sell8881.001.20071.21021.1907
29782004.04.16 20:20modify8881.001.20071.20041.1907
29792004.04.16 20:40modify8881.001.20071.20011.1907
29802004.04.16 21:00modify8881.001.20071.19921.1907
29812004.04.16 21:20s/l8881.001.19921.19921.1907150.00138092.20
29822004.04.19 04:00sell8891.001.20241.21191.1924
29832004.04.19 04:20modify8891.001.20241.20131.1924
29842004.04.19 04:40s/l8891.001.20131.20131.1924110.00138202.20
29852004.04.19 20:00sell8901.001.20181.21131.1918
29862004.04.19 20:20modify8901.001.20181.20121.1918
29872004.04.19 20:40s/l8901.001.20121.20121.191860.00138262.20
29882004.04.23 04:00sell8911.001.18921.19871.1792
29892004.04.23 06:00modify8911.001.18921.18911.1792
29902004.04.23 06:20s/l8911.001.18911.18911.179210.00138272.20
29912004.04.23 12:00sell8921.001.19031.19981.1803
29922004.04.23 12:20modify8921.001.19031.18421.1803
29932004.04.23 12:40modify8921.001.19031.18301.1803
29942004.04.23 13:00s/l8921.001.18301.18301.1803730.00139002.20
29952004.04.23 16:00sell8931.001.18361.19311.1736
29962004.04.23 16:20modify8931.001.18361.18051.1736
29972004.04.23 17:00modify8931.001.18361.18021.1736
29982004.04.23 17:20s/l8931.001.18021.18021.1736340.00139342.20
29992004.04.26 12:00buy8941.001.18361.17411.1936
30002004.04.26 12:20modify8941.001.18361.18531.1936
30012004.04.26 12:40modify8941.001.18361.18731.1936
30022004.04.26 13:00s/l8941.001.18731.18731.1936370.00139712.20
30032004.04.26 16:00buy8951.001.18631.17681.1963
30042004.04.26 16:20modify8951.001.18631.18691.1963
30052004.04.26 16:40s/l8951.001.18691.18691.196360.00139772.20
30062004.04.27 04:00sell8961.001.18541.19491.1754
30072004.04.27 04:40modify8961.001.18541.18481.1754
30082004.04.27 05:00modify8961.001.18541.18471.1754
30092004.04.27 05:40modify8961.001.18541.18371.1754
30102004.04.27 06:20s/l8961.001.18371.18371.1754170.00139942.20
30112004.04.27 08:00sell8971.001.18471.19421.1747
30122004.04.27 09:20modify8971.001.18471.18461.1747
30132004.04.27 09:40s/l8971.001.18461.18461.174710.00139952.20
30142004.04.27 12:00sell8981.001.18941.19891.1794
30152004.04.27 13:00modify8981.001.18941.18651.1794
30162004.04.27 13:40s/l8981.001.18651.18651.1794290.00140242.20
30172004.04.28 08:00sell8991.001.18991.19941.1799
30182004.04.28 08:20modify8991.001.18991.18911.1799
30192004.04.28 08:40modify8991.001.18991.18901.1799
30202004.04.28 09:20modify8991.001.18991.18861.1799
30212004.04.28 09:40modify8991.001.18991.18801.1799
30222004.04.28 10:00s/l8991.001.18801.18801.1799190.00140432.20
30232004.04.28 12:00sell9001.001.19101.20051.1810
30242004.04.28 12:20modify9001.001.19101.18811.1810
30252004.04.28 13:00modify9001.001.19101.18771.1810
30262004.04.28 13:20modify9001.001.19101.18721.1810
30272004.04.28 13:40s/l9001.001.18721.18721.1810380.00140812.20
30282004.04.30 12:00sell9011.001.19491.20441.1849
30292004.04.30 12:20modify9011.001.19491.19391.1849
30302004.04.30 12:40s/l9011.001.19391.19391.1849100.00140912.20
30312004.05.04 08:00buy9021.001.19511.18561.2051
30322004.05.04 08:20t/p9021.001.20511.18561.20511000.00141912.20
30332004.05.07 12:00buy9031.001.20801.19851.2180
30342004.05.07 12:20modify9031.001.20801.21291.2180
30352004.05.07 12:40s/l9031.001.21291.21291.2180490.00142402.20
30362004.05.12 12:00sell9041.001.18741.19691.1774
30372004.05.12 14:00modify9041.001.18741.18501.1774
30382004.05.12 14:20s/l9041.001.18501.18501.1774240.00142642.20
30392004.05.14 04:00buy9051.001.18191.17241.1919
30402004.05.14 04:40modify9051.001.18191.18281.1919
30412004.05.14 05:00s/l9051.001.18281.18281.191990.00142732.20
30422004.05.14 08:00buy9061.001.18361.17411.1936
30432004.05.14 08:20modify9061.001.18361.18381.1936
30442004.05.14 08:40s/l9061.001.18381.18381.193620.00142752.20
30452004.05.14 12:00buy9071.001.18021.17071.1902
30462004.05.14 12:20modify9071.001.18021.18951.1902
30472004.05.14 12:40s/l9071.001.18951.18951.1902930.00143682.20
30482004.05.17 20:00sell9081.001.20081.21031.1908
30492004.05.17 21:00modify9081.001.20081.20071.1908
30502004.05.17 21:20s/l9081.001.20071.20071.190810.00143692.20
30512004.05.18 00:00sell9091.001.20201.21151.1920
30522004.05.18 00:20modify9091.001.20201.19861.1920
30532004.05.18 00:40modify9091.001.20201.19791.1920
30542004.05.18 01:00s/l9091.001.19791.19791.1920410.00144102.20
30552004.05.18 04:00sell9101.001.19791.20741.1879
30562004.05.18 04:20modify9101.001.19791.19751.1879
30572004.05.18 04:40s/l9101.001.19751.19751.187940.00144142.20
30582004.05.20 04:00sell9111.001.19921.20871.1892
30592004.05.20 04:20modify9111.001.19921.19661.1892
30602004.05.20 05:00modify9111.001.19921.19501.1892
30612004.05.20 05:20modify9111.001.19921.19441.1892
30622004.05.20 06:00s/l9111.001.19441.19441.1892480.00144622.20
30632004.05.21 00:00buy9121.001.19641.18691.2064
30642004.05.21 00:20modify9121.001.19641.19681.2064
30652004.05.21 00:40modify9121.001.19641.19721.2064
30662004.05.21 01:00modify9121.001.19641.19741.2064
30672004.05.21 01:40modify9121.001.19641.19751.2064
30682004.05.21 02:00s/l9121.001.19751.19751.2064110.00144732.20
30692004.05.21 04:00buy9131.001.19711.18761.2071
30702004.05.21 04:20modify9131.001.19711.20041.2071
30712004.05.21 05:00modify9131.001.19711.20081.2071
30722004.05.21 05:20modify9131.001.19711.20111.2071
30732004.05.21 05:40s/l9131.001.20111.20111.2071400.00145132.20
30742004.05.21 20:00sell9141.001.20171.21121.1917
30752004.05.21 20:40modify9141.001.20171.20031.1917
30762004.05.21 21:20modify9141.001.20171.19951.1917
30772004.05.21 21:40modify9141.001.20171.19811.1917
30782004.05.21 22:00s/l9141.001.19811.19811.1917360.00145492.20
30792004.05.24 00:00sell9151.001.19971.20921.1897
30802004.05.24 00:20modify9151.001.19971.19781.1897
30812004.05.24 01:00modify9151.001.19971.19701.1897
30822004.05.24 01:20modify9151.001.19971.19561.1897
30832004.05.24 01:40s/l9151.001.19561.19561.1897410.00145902.20
30842004.05.26 04:00sell9161.001.21101.22051.2010
30852004.05.26 04:20modify9161.001.21101.20871.2010
30862004.05.26 05:00s/l9161.001.20871.20871.2010230.00146132.20
30872004.05.26 08:00sell9171.001.21111.22061.2011
30882004.05.26 08:20modify9171.001.21111.21101.2011
30892004.05.26 08:40s/l9171.001.21101.21101.201110.00146142.20
30902004.05.26 12:00sell9181.001.21251.22201.2025
30912004.05.26 12:20modify9181.001.21251.21021.2025
30922004.05.26 12:40modify9181.001.21251.20991.2025
30932004.05.26 13:00s/l9181.001.20991.20991.2025260.00146402.20
30942004.05.26 16:00sell9191.001.21031.21981.2003
30952004.05.26 16:20modify9191.001.21031.20831.2003
30962004.05.26 16:40s/l9191.001.20831.20831.2003200.00146602.20
30972004.05.26 20:00sell9201.001.21181.22131.2018
30982004.05.26 20:20modify9201.001.21181.21041.2018
30992004.05.26 20:40s/l9201.001.21041.21041.2018140.00146742.20
31002004.05.27 00:00sell9211.001.21131.22081.2013
31012004.05.27 00:20modify9211.001.21131.20921.2013
31022004.05.27 00:40s/l9211.001.20921.20921.2013210.00146952.20
31032004.05.28 08:00sell9221.001.22911.23861.2191
31042004.05.28 08:10modify9221.001.22911.22891.2191
31052004.05.28 08:20modify9221.001.22911.22781.2191
31062004.05.28 08:30s/l9221.001.22781.22781.2191130.00147082.20
31072004.05.28 12:00sell9231.001.22571.23521.2157
31082004.05.28 12:40modify9231.001.22571.22491.2157
31092004.05.28 13:00s/l9231.001.22491.22491.215780.00147162.20
31102004.05.28 16:00sell9241.001.22501.23451.2150
31112004.05.28 16:10modify9241.001.22501.22361.2150
31122004.05.28 16:20modify9241.001.22501.22251.2150
31132004.05.28 16:30modify9241.001.22501.22081.2150
31142004.05.28 16:40s/l9241.001.22081.22081.2150420.00147582.20
31152004.05.28 20:00sell9251.001.22111.23061.2111
31162004.05.31 00:00swap close9251.001.22421.23061.2111-310.00147272.20
31172004.05.31 00:00swap open9261.001.2242381.23061.2111
31182004.05.31 00:30modify9261.001.2242381.22301.2111
31192004.05.31 00:59s/l9261.001.22301.22301.2111123.80147396.00
31202004.06.01 08:00buy9271.001.22231.21281.2323
31212004.06.01 08:20modify9271.001.22231.22341.2323
31222004.06.01 08:30modify9271.001.22231.22421.2323
31232004.06.01 08:40modify9271.001.22231.22591.2323
31242004.06.01 09:00s/l9271.001.22591.22591.2323360.00147756.00
31252004.06.02 20:00sell9281.001.22101.23051.2110
31262004.06.03 00:00swap close9281.001.22121.23051.2110-20.00147736.00
31272004.06.03 00:00swap open9291.001.2213141.23051.2110
31282004.06.03 00:10modify9291.001.2213141.22121.2110
31292004.06.03 00:20s/l9291.001.22121.22121.211011.40147747.40
31302004.06.07 16:00sell9301.001.23221.24171.2222
31312004.06.07 16:10modify9301.001.23221.23141.2222
31322004.06.07 16:20s/l9301.001.23141.23141.222280.00147827.40
31332004.06.07 20:00sell9311.001.23301.24251.2230
31342004.06.07 20:20modify9311.001.23301.23161.2230
31352004.06.07 20:30s/l9311.001.23161.23161.2230140.00147967.40
31362004.06.08 00:00sell9321.001.23191.24141.2219
31372004.06.08 00:20modify9321.001.23191.23181.2219
31382004.06.08 00:40s/l9321.001.23181.23181.221910.00147977.40
31392004.06.08 04:00sell9331.001.22881.23831.2188
31402004.06.08 12:00close9331.001.23391.23831.2188-510.00147467.40
31412004.06.08 16:00sell9341.001.22621.23571.2162
31422004.06.08 16:30modify9341.001.22621.22591.2162
31432004.06.08 16:40s/l9341.001.22591.22591.216230.00147497.40
31442004.06.11 08:00sell9351.001.20091.21041.1909
31452004.06.11 08:40modify9351.001.20091.19831.1909
31462004.06.11 08:59s/l9351.001.19831.19831.1909260.00147757.40
31472004.06.14 12:00buy9361.001.20211.19261.2121
31482004.06.14 12:10modify9361.001.20211.20221.2121
31492004.06.14 12:20s/l9361.001.20221.20221.212110.00147767.40
31502004.06.16 12:00sell9371.001.20771.21721.1977
31512004.06.16 12:40modify9371.001.20771.20591.1977
31522004.06.16 13:00s/l9371.001.20591.20591.1977180.00147947.40
31532004.06.18 04:00sell9381.001.20241.21191.1924
31542004.06.18 04:20modify9381.001.20241.20161.1924
31552004.06.18 04:30s/l9381.001.20161.20161.192480.00148027.40
31562004.06.18 16:00buy9391.001.21101.20151.2210
31572004.06.18 16:30modify9391.001.21101.21201.2210
31582004.06.18 16:40modify9391.001.21101.21341.2210
31592004.06.18 16:59s/l9391.001.21341.21341.2210240.00148267.40
31602004.06.21 12:00sell9401.001.20981.21931.1998
31612004.06.21 12:30modify9401.001.20981.20861.1998
31622004.06.21 12:40s/l9401.001.20861.20861.1998120.00148387.40
31632004.06.21 16:00sell9411.001.20861.21811.1986
31642004.06.21 16:20modify9411.001.20861.20851.1986
31652004.06.21 16:30s/l9411.001.20851.20851.198610.00148397.40
31662004.06.22 12:00sell9421.001.20771.21721.1977
31672004.06.22 12:20modify9421.001.20771.20711.1977
31682004.06.22 12:30s/l9421.001.20711.20711.197760.00148457.40
31692004.06.23 12:00sell9431.001.21221.22171.2022
31702004.06.23 12:10modify9431.001.21221.21091.2022
31712004.06.23 12:20s/l9431.001.21091.21091.2022130.00148587.40
31722004.06.23 16:00sell9441.001.20841.21791.1984
31732004.06.23 16:20modify9441.001.20841.20681.1984
31742004.06.23 16:30s/l9441.001.20681.20681.1984160.00148747.40
31752004.06.25 08:00sell9451.001.21651.22601.2065
31762004.06.25 08:10modify9451.001.21651.21491.2065
31772004.06.25 08:30s/l9451.001.21491.21491.2065160.00148907.40
31782004.06.25 12:00sell9461.001.21271.22221.2027
31792004.06.25 12:30modify9461.001.21271.21251.2027
31802004.06.25 12:40s/l9461.001.21251.21251.202720.00148927.40
31812004.06.25 16:00sell9471.001.21451.22401.2045
31822004.06.25 16:10modify9471.001.21451.21331.2045
31832004.06.25 16:30s/l9471.001.21331.21331.2045120.00149047.40
31842004.06.28 08:00sell9481.001.21431.22381.2043
31852004.06.28 08:10modify9481.001.21431.21361.2043
31862004.06.28 08:20modify9481.001.21431.21261.2043
31872004.06.28 08:30s/l9481.001.21261.21261.2043170.00149217.40
31882004.06.28 12:00sell9491.001.21671.22621.2067
31892004.06.28 12:20modify9491.001.21671.21661.2067
31902004.06.28 12:30s/l9491.001.21661.21661.206710.00149227.40
31912004.06.30 12:00buy9501.001.21401.20451.2240
31922004.06.30 12:30modify9501.001.21401.21421.2240
31932004.06.30 12:40modify9501.001.21401.21661.2240
31942004.06.30 13:00s/l9501.001.21661.21661.2240260.00149487.40
31952004.07.01 08:00sell9511.001.21771.22721.2077
31962004.07.01 08:20modify9511.001.21771.21721.2077
31972004.07.01 08:30modify9511.001.21771.21621.2077
31982004.07.01 08:40s/l9511.001.21621.21621.2077150.00149637.40
31992004.07.01 12:00sell9521.001.21771.22721.2077
32002004.07.01 13:10modify9521.001.21771.21731.2077
32012004.07.01 13:20modify9521.001.21771.21641.2077
32022004.07.01 13:30modify9521.001.21771.21501.2077
32032004.07.01 13:40s/l9521.001.21501.21501.2077270.00149907.40
32042004.07.01 16:00sell9531.001.21781.22731.2078
32052004.07.01 16:30modify9531.001.21781.21511.2078
32062004.07.01 16:40s/l9531.001.21511.21511.2078270.00150177.40
32072004.07.02 00:00sell9541.001.21561.22511.2056
32082004.07.02 02:30modify9541.001.21561.21501.2056
32092004.07.02 02:40s/l9541.001.21501.21501.205660.00150237.40
32102004.07.02 04:00sell9551.001.21581.22531.2058
32112004.07.02 09:40modify9551.001.21581.21571.2058
32122004.07.02 10:00s/l9551.001.21571.21571.205810.00150247.40
32132004.07.06 04:00buy9561.001.22911.21961.2391
32142004.07.06 04:30modify9561.001.22911.22951.2391
32152004.07.06 04:40s/l9561.001.22951.22951.239140.00150287.40
32162004.07.06 08:00buy9571.001.23201.22251.2420
32172004.07.06 12:00close9571.001.22761.22251.2420-440.00149847.40
32182004.07.07 00:00buy9581.001.22901.21951.2390
32192004.07.07 01:10modify9581.001.22901.23021.2390
32202004.07.07 01:20s/l9581.001.23021.23021.2390120.00149967.40
32212004.07.08 00:00sell9591.001.23661.24611.2266
32222004.07.08 02:10modify9591.001.23661.23651.2266
32232004.07.08 02:20s/l9591.001.23651.23651.226610.00149977.40
32242004.07.08 04:00sell9601.001.23581.24531.2258
32252004.07.08 04:10modify9601.001.23581.23541.2258
32262004.07.08 04:30s/l9601.001.23541.23541.225840.00150017.40
32272004.07.08 08:00sell9611.001.23701.24651.2270
32282004.07.08 08:20modify9611.001.23701.23551.2270
32292004.07.08 08:40s/l9611.001.23551.23551.2270150.00150167.40
32302004.07.09 12:00sell9621.001.23821.24771.2282
32312004.07.09 14:30modify9621.001.23821.23741.2282
32322004.07.09 14:40s/l9621.001.23741.23741.228280.00150247.40
32332004.07.09 16:00sell9631.001.23841.24791.2284
32342004.07.09 16:10modify9631.001.23841.23771.2284
32352004.07.09 16:20s/l9631.001.23771.23771.228470.00150317.40
32362004.07.09 20:00sell9641.001.24061.25011.2306
32372004.07.12 00:00swap close9641.001.24151.25011.2306-90.00150227.40
32382004.07.12 00:00swap open9651.001.2415381.25011.2306
32392004.07.12 00:00close9651.001.24151.25011.23063.80150231.20
32402004.07.12 08:00sell9661.001.23951.24901.2295
32412004.07.12 13:10modify9661.001.23951.23931.2295
32422004.07.12 13:20s/l9661.001.23931.23931.229520.00150251.20
32432004.07.12 16:00sell9671.001.23941.24891.2294
32442004.07.13 00:00swap close9671.001.24121.24891.2294-180.00150071.20
32452004.07.13 00:00swap open9681.001.2412381.24891.2294
32462004.07.13 00:20modify9681.001.2412381.24051.2294
32472004.07.13 00:30s/l9681.001.24051.24051.229473.80150145.00
32482004.07.15 04:00sell9691.001.23761.24711.2276
32492004.07.15 06:30modify9691.001.23761.23641.2276
32502004.07.15 06:40s/l9691.001.23641.23641.2276120.00150265.00
32512004.07.19 12:00sell9701.001.24171.25121.2317
32522004.07.19 12:40modify9701.001.24171.24151.2317
32532004.07.19 13:10s/l9701.001.24151.24151.231720.00150285.00
32542004.07.19 16:00sell9711.001.24241.25191.2324
32552004.07.19 16:20modify9711.001.24241.24221.2324
32562004.07.19 16:30s/l9711.001.24221.24221.232420.00150305.00
32572004.07.19 20:00sell9721.001.24411.25361.2341
32582004.07.19 20:10modify9721.001.24411.24381.2341
32592004.07.19 20:20modify9721.001.24411.24351.2341
32602004.07.19 20:30s/l9721.001.24351.24351.234160.00150365.00
32612004.07.20 12:00sell9731.001.24161.25111.2316
32622004.07.20 12:20modify9731.001.24161.24061.2316
32632004.07.20 12:30s/l9731.001.24061.24061.2316100.00150465.00
32642004.07.22 00:00buy9741.001.22801.21851.2380
32652004.07.22 15:20modify9741.001.22801.22881.2380
32662004.07.22 15:30s/l9741.001.22881.22881.238080.00150545.00
32672004.07.23 00:00sell9751.001.22541.23491.2154
32682004.07.23 00:20modify9751.001.22541.22521.2154
32692004.07.23 00:30s/l9751.001.22521.22521.215420.00150565.00
32702004.07.27 00:00sell9761.001.21461.22411.2046
32712004.07.27 00:10modify9761.001.21461.21381.2046
32722004.07.27 00:30s/l9761.001.21381.21381.204680.00150645.00
32732004.07.27 04:00sell9771.001.21501.22451.2050
32742004.07.27 04:20modify9771.001.21501.21471.2050
32752004.07.27 04:30modify9771.001.21501.21401.2050
32762004.07.27 04:40s/l9771.001.21401.21401.2050100.00150745.00
32772004.07.27 08:00sell9781.001.21331.22281.2033
32782004.07.27 08:40modify9781.001.21331.21261.2033
32792004.07.27 08:59s/l9781.001.21261.21261.203370.00150815.00
32802004.07.28 12:00buy9791.001.20311.19361.2131
32812004.07.28 12:30modify9791.001.20311.20341.2131
32822004.07.28 12:40s/l9791.001.20341.20341.213130.00150845.00
32832004.07.29 12:00sell9801.001.20241.21191.1924
32842004.07.29 13:30modify9801.001.20241.20171.1924
32852004.07.29 13:59s/l9801.001.20171.20171.192470.00150915.00
32862004.07.29 16:00sell9811.001.20311.21261.1931
32872004.07.29 16:10modify9811.001.20311.20271.1931
32882004.07.29 16:20s/l9811.001.20271.20271.193140.00150955.00
32892004.07.30 16:00buy9821.001.20971.20021.2197
32902004.07.30 16:40modify9821.001.20971.21141.2197
32912004.07.30 17:00s/l9821.001.21141.21141.2197170.00151125.00
32922004.08.04 04:00sell9831.001.20491.21441.1949
32932004.08.04 04:10modify9831.001.20491.20301.1949
32942004.08.04 04:20s/l9831.001.20301.20301.1949190.00151315.00
32952004.08.04 08:00sell9841.001.20281.21231.1928
32962004.08.04 08:20modify9841.001.20281.20221.1928
32972004.08.04 08:30modify9841.001.20281.20211.1928
32982004.08.04 08:40modify9841.001.20281.20201.1928
32992004.08.04 08:59s/l9841.001.20201.20201.192880.00151395.00
33002004.08.04 20:00buy9851.001.20421.19471.2142
33012004.08.04 20:30modify9851.001.20421.20451.2142
33022004.08.04 21:00s/l9851.001.20451.20451.214230.00151425.00
33032004.08.05 00:00buy9861.001.20531.19581.2153
33042004.08.05 00:40modify9861.001.20531.20581.2153
33052004.08.05 01:00s/l9861.001.20581.20581.215350.00151475.00
33062004.08.05 16:00sell9871.001.20321.21271.1932
33072004.08.06 00:00swap close9871.001.20601.21271.1932-280.00151195.00
33082004.08.06 00:00swap open9881.001.2060381.21271.1932
33092004.08.06 00:30modify9881.001.2060381.20591.1932
33102004.08.06 00:40modify9881.001.2060381.20501.1932
33112004.08.06 00:59s/l9881.001.20501.20501.1932103.80151298.80
33122004.08.06 12:00sell9891.001.20571.21521.1957
33132004.08.06 12:40modify9891.001.20571.20541.1957
33142004.08.06 13:00s/l9891.001.20541.20541.195730.00151328.80
33152004.08.11 20:00buy9901.001.22201.21251.2320
33162004.08.11 23:10modify9901.001.22201.22251.2320
33172004.08.11 23:20s/l9901.001.22251.22251.232050.00151378.80
33182004.08.12 00:00buy9911.001.22261.21311.2326
33192004.08.12 00:10modify9911.001.22261.22261.2326
33202004.08.12 00:20s/l9911.001.22261.22261.23260.00151378.80
33212004.08.12 04:00buy9921.001.22361.21411.2336
33222004.08.12 06:30modify9921.001.22361.22391.2336
33232004.08.12 06:59s/l9921.001.22391.22391.233630.00151408.80
33242004.08.12 16:00sell9931.001.22341.23291.2134
33252004.08.12 16:40modify9931.001.22341.22231.2134
33262004.08.12 17:00s/l9931.001.22231.22231.2134110.00151518.80
33272004.08.12 20:00sell9941.001.22461.23411.2146
33282004.08.12 20:30modify9941.001.22461.22411.2146
33292004.08.12 20:40s/l9941.001.22411.22411.214650.00151568.80
33302004.08.13 16:00buy9951.001.23261.22311.2426
33312004.08.13 16:40modify9951.001.23261.23621.2426
33322004.08.13 16:59s/l9951.001.23621.23621.2426360.00151928.80
33332004.08.16 12:00sell9961.001.23401.24351.2240
33342004.08.16 13:40modify9961.001.23401.23361.2240
33352004.08.16 14:00s/l9961.001.23361.23361.224040.00151968.80
33362004.08.17 12:00sell9971.001.23421.24371.2242
33372004.08.17 12:40modify9971.001.23421.23361.2242
33382004.08.17 12:59s/l9971.001.23361.23361.224260.00152028.80
33392004.08.19 16:00sell9981.001.23551.24501.2255
33402004.08.19 16:40modify9981.001.23551.23511.2255
33412004.08.19 16:59s/l9981.001.23511.23511.225540.00152068.80
33422004.08.20 00:00sell9991.001.23691.24641.2269
33432004.08.20 00:40modify9991.001.23691.23691.2269
33442004.08.20 01:00s/l9991.001.23691.23691.22690.00152068.80
33452004.08.20 12:00sell10001.001.23401.24351.2240
33462004.08.20 12:20modify10001.001.23401.23361.2240
33472004.08.20 12:30s/l10001.001.23361.23361.224040.00152108.80
33482004.08.26 20:00buy10011.001.21071.20121.2207
33492004.08.26 20:20modify10011.001.21071.21111.2207
33502004.08.26 20:30s/l10011.001.21111.21111.220740.00152148.80
33512004.08.27 00:00buy10021.001.21071.20121.2207
33522004.08.27 01:10modify10021.001.21071.21091.2207
33532004.08.27 01:30s/l10021.001.21091.21091.220720.00152168.80
33542004.08.27 16:00sell10031.001.20481.21431.1948
33552004.08.27 16:40modify10031.001.20481.20321.1948
33562004.08.27 16:59s/l10031.001.20321.20321.1948160.00152328.80
33572004.08.30 12:00buy10041.001.20511.19561.2151
33582004.08.30 14:30modify10041.001.20511.20601.2151
33592004.08.30 14:40s/l10041.001.20601.20601.215190.00152418.80
33602004.08.30 16:00buy10051.001.20341.19391.2134
33612004.08.30 16:10modify10051.001.20341.20441.2134
33622004.08.30 16:20s/l10051.001.20441.20441.2134100.00152518.80
33632004.09.01 12:00sell10061.001.21611.22561.2061
33642004.09.01 16:10modify10061.001.21611.21481.2061
33652004.09.01 16:20s/l10061.001.21481.21481.2061130.00152648.80
33662004.09.01 20:00sell10071.001.21901.22851.2090
33672004.09.01 20:20modify10071.001.21901.21901.2090
33682004.09.01 20:30s/l10071.001.21901.21901.20900.00152648.80
33692004.09.02 04:00sell10081.001.21951.22901.2095
33702004.09.02 04:40modify10081.001.21951.21881.2095
33712004.09.02 05:00s/l10081.001.21881.21881.209570.00152718.80
33722004.09.02 08:00sell10091.001.21761.22711.2076
33732004.09.02 11:30modify10091.001.21761.21721.2076
33742004.09.02 11:40s/l10091.001.21721.21721.207640.00152758.80
33752004.09.02 12:00sell10101.001.21711.22661.2071
33762004.09.02 12:20modify10101.001.21711.21631.2071
33772004.09.02 12:30s/l10101.001.21631.21631.207180.00152838.80
33782004.09.07 20:00sell10111.001.20881.21831.1988
33792004.09.08 00:00swap close10111.001.21101.21831.1988-220.00152618.80
33802004.09.08 00:00swap open10121.001.2110381.21831.1988
33812004.09.08 00:10modify10121.001.2110381.21001.1988
33822004.09.08 00:20s/l10121.001.21001.21001.1988103.80152722.60
33832004.09.08 08:00sell10131.001.20711.21661.1971
33842004.09.08 08:40modify10131.001.20711.20701.1971
33852004.09.08 09:00s/l10131.001.20701.20701.197110.00152732.60
33862004.09.08 12:00sell10141.001.20731.21681.1973
33872004.09.08 12:10modify10141.001.20731.20491.1973
33882004.09.08 12:40s/l10141.001.20491.20491.1973240.00152972.60
33892004.09.08 20:00buy10151.001.21751.20801.2275
33902004.09.08 20:20modify10151.001.21751.21831.2275
33912004.09.08 20:30modify10151.001.21751.21901.2275
33922004.09.08 20:40modify10151.001.21751.21911.2275
33932004.09.08 20:59s/l10151.001.21911.21911.2275160.00153132.60
33942004.09.10 12:00sell10161.001.22141.23091.2114
33952004.09.10 12:30modify10161.001.22141.22121.2114
33962004.09.10 12:40modify10161.001.22141.22091.2114
33972004.09.10 12:59s/l10161.001.22091.22091.211450.00153182.60
33982004.09.10 16:00sell10171.001.22851.23801.2185
33992004.09.10 16:10modify10171.001.22851.22781.2185
34002004.09.10 16:20modify10171.001.22851.22771.2185
34012004.09.10 16:30s/l10171.001.22771.22771.218580.00153262.60
34022004.09.13 04:00sell10181.001.22611.23561.2161
34032004.09.13 08:10modify10181.001.22611.22601.2161
34042004.09.13 08:20s/l10181.001.22601.22601.216110.00153272.60
34052004.09.14 12:00sell10191.001.22371.23321.2137
34062004.09.14 12:10modify10191.001.22371.22361.2137
34072004.09.14 12:20s/l10191.001.22361.22361.213710.00153282.60
34082004.09.14 16:00sell10201.001.22661.23611.2166
34092004.09.14 18:10modify10201.001.22661.22571.2166
34102004.09.14 18:20s/l10201.001.22571.22571.216690.00153372.60
34112004.09.17 16:00sell10211.001.21951.22901.2095
34122004.09.17 16:10modify10211.001.21951.21831.2095
34132004.09.17 16:30s/l10211.001.21831.21831.2095120.00153492.60
34142004.09.17 20:00sell10221.001.21811.22761.2081
34152004.09.17 20:20modify10221.001.21811.21761.2081
34162004.09.17 20:40s/l10221.001.21761.21761.208150.00153542.60
34172004.09.22 08:00sell10231.001.23171.24121.2217
34182004.09.22 08:40modify10231.001.23171.23151.2217
34192004.09.22 09:00s/l10231.001.23151.23151.221720.00153562.60
34202004.09.22 12:00sell10241.001.23131.24081.2213
34212004.09.22 12:10modify10241.001.23131.23001.2213
34222004.09.22 12:20s/l10241.001.23001.23001.2213130.00153692.60
34232004.09.22 16:00sell10251.001.22501.23451.2150
34242004.09.22 16:20modify10251.001.22501.22391.2150
34252004.09.22 16:30modify10251.001.22501.22371.2150
34262004.09.22 16:40modify10251.001.22501.22281.2150
34272004.09.22 16:59s/l10251.001.22281.22281.2150220.00153912.60
34282004.09.22 20:00sell10261.001.22541.23491.2154
34292004.09.22 20:20modify10261.001.22541.22531.2154
34302004.09.22 20:30s/l10261.001.22531.22531.215410.00153922.60
34312004.09.24 00:00sell10271.001.22651.23601.2165
34322004.09.24 00:20modify10271.001.22651.22581.2165
34332004.09.24 00:59s/l10271.001.22581.22581.216570.00153992.60
34342004.09.24 04:00sell10281.001.22601.23551.2160
34352004.09.24 14:30s/l10281.001.23551.23551.2160-950.00153042.60
34362004.09.28 08:00sell10291.001.22911.23861.2191
34372004.09.28 08:40modify10291.001.22911.22851.2191
34382004.09.28 09:00s/l10291.001.22851.22851.219160.00153102.60
34392004.09.28 12:00sell10301.001.23041.23991.2204
34402004.09.28 16:00close10301.001.23361.23991.2204-320.00152782.60
34412004.09.29 00:00sell10311.001.23251.24201.2225
34422004.09.29 00:10modify10311.001.23251.23191.2225
34432004.09.29 00:20s/l10311.001.23191.23191.222560.00152842.60
34442004.09.29 04:00sell10321.001.23161.24111.2216
34452004.09.29 09:30modify10321.001.23161.23141.2216
34462004.09.29 09:40s/l10321.001.23141.23141.221620.00152862.60
34472004.09.29 12:00sell10331.001.23151.24101.2215
34482004.09.29 12:20modify10331.001.23151.23101.2215
34492004.09.29 12:30modify10331.001.23151.23061.2215
34502004.09.29 12:40s/l10331.001.23061.23061.221590.00152952.60
34512004.09.29 16:00sell10341.001.23231.24181.2223
34522004.09.29 16:10modify10341.001.23231.23221.2223
34532004.09.29 16:20modify10341.001.23231.23151.2223
34542004.09.29 16:30s/l10341.001.23151.23151.222380.00153032.60
34552004.10.01 08:00sell10351.001.24221.25171.2322
34562004.10.01 08:40modify10351.001.24221.24171.2322
34572004.10.01 09:00s/l10351.001.24171.24171.232250.00153082.60
34582004.10.01 12:00sell10361.001.24011.24961.2301
34592004.10.01 12:30modify10361.001.24011.23941.2301
34602004.10.01 12:40s/l10361.001.23941.23941.230170.00153152.60
34612004.10.01 16:00sell10371.001.24011.24961.2301
34622004.10.01 16:20modify10371.001.24011.23961.2301
34632004.10.01 16:30s/l10371.001.23961.23961.230150.00153202.60
34642004.10.06 08:00sell10381.001.23231.24181.2223
34652004.10.06 08:10modify10381.001.23231.23121.2223
34662004.10.06 08:20s/l10381.001.23121.23121.2223110.00153312.60
34672004.10.06 12:00sell10391.001.22731.23681.2173
34682004.10.06 14:30modify10391.001.22731.22621.2173
34692004.10.06 14:40s/l10391.001.22621.22621.2173110.00153422.60
34702004.10.07 12:00sell10401.001.22851.23801.2185
34712004.10.07 16:00close10401.001.23001.23801.2185-150.00153272.60
34722004.10.11 08:00sell10411.001.24051.25001.2305
34732004.10.11 08:30modify10411.001.24051.24031.2305
34742004.10.11 08:40s/l10411.001.24031.24031.230520.00153292.60
34752004.10.11 12:00sell10421.001.24031.24981.2303
34762004.10.11 12:40modify10421.001.24031.23981.2303
34772004.10.11 13:00s/l10421.001.23981.23981.230350.00153342.60
34782004.10.11 16:00sell10431.001.23881.24831.2288
34792004.10.11 16:40modify10431.001.23881.23801.2288
34802004.10.11 16:59s/l10431.001.23801.23801.228880.00153422.60
34812004.10.13 20:00buy10441.001.23411.22461.2441
34822004.10.13 20:20modify10441.001.23411.23431.2441
34832004.10.13 20:40modify10441.001.23411.23481.2441
34842004.10.13 20:59s/l10441.001.23481.23481.244170.00153492.60
34852004.10.14 00:00buy10451.001.23431.22481.2443
34862004.10.14 05:10modify10451.001.23431.23541.2443
34872004.10.14 05:20s/l10451.001.23541.23541.2443110.00153602.60
34882004.10.18 20:00sell10461.001.24981.25931.2398
34892004.10.18 23:20modify10461.001.24981.24911.2398
34902004.10.18 23:30s/l10461.001.24911.24911.239870.00153672.60
34912004.10.19 00:00sell10471.001.24921.25871.2392
34922004.10.19 00:10modify10471.001.24921.24901.2392
34932004.10.19 00:20s/l10471.001.24901.24901.239220.00153692.60
34942004.10.19 12:00buy10481.001.25141.24191.2614
34952004.10.19 14:30modify10481.001.25141.25221.2614
34962004.10.19 14:40s/l10481.001.25221.25221.261480.00153772.60
34972004.10.20 08:00sell10491.001.25001.25951.2400
34982004.10.20 10:40s/l10491.001.25951.25951.2400-950.00152822.60
34992004.10.22 20:00buy10501.001.26421.25471.2742
35002004.10.22 20:20modify10501.001.26421.26441.2742
35012004.10.22 20:30modify10501.001.26421.26511.2742
35022004.10.22 20:40s/l10501.001.26511.26511.274290.00152912.60
35032004.10.25 16:00sell10511.001.27821.28771.2682
35042004.10.25 16:20modify10511.001.27821.27801.2682
35052004.10.25 16:30modify10511.001.27821.27741.2682
35062004.10.25 16:40modify10511.001.27821.27711.2682
35072004.10.25 16:59s/l10511.001.27711.27711.2682110.00153022.60
35082004.10.25 20:00sell10521.001.28031.28981.2703
35092004.10.25 20:10modify10521.001.28031.28021.2703
35102004.10.25 20:20modify10521.001.28031.27971.2703
35112004.10.25 20:30s/l10521.001.27971.27971.270360.00153082.60
35122004.10.26 00:00sell10531.001.28031.28981.2703
35132004.10.26 01:10modify10531.001.28031.27901.2703
35142004.10.26 01:20s/l10531.001.27901.27901.2703130.00153212.60
35152004.10.26 08:00sell10541.001.27971.28921.2697
35162004.10.26 08:10modify10541.001.27971.27921.2697
35172004.10.26 08:20s/l10541.001.27921.27921.269750.00153262.60
35182004.10.26 12:00sell10551.001.27971.28921.2697
35192004.10.26 12:40modify10551.001.27971.27901.2697
35202004.10.26 12:59s/l10551.001.27901.27901.269770.00153332.60
35212004.10.26 16:00sell10561.001.28031.28981.2703
35222004.10.26 16:10modify10561.001.28031.27821.2703
35232004.10.26 16:20s/l10561.001.27821.27821.2703210.00153542.60
35242004.10.29 12:00sell10571.001.27501.28451.2650
35252004.10.29 12:10modify10571.001.27501.27481.2650
35262004.10.29 12:20s/l10571.001.27481.27481.265020.00153562.60
35272004.10.29 16:00sell10581.001.27351.28301.2635
35282004.10.29 16:10modify10581.001.27351.27251.2635
35292004.10.29 16:20s/l10581.001.27251.27251.2635100.00153662.60
35302004.11.02 00:00buy10591.001.27581.26631.2858
35312004.11.02 08:00close10591.001.27231.26631.2858-350.00153312.60
35322004.11.03 00:00buy10601.001.27451.26501.2845
35332004.11.03 13:10modify10601.001.27451.27621.2845
35342004.11.03 13:20s/l10601.001.27621.27621.2845170.00153482.60
35352004.11.08 12:00sell10611.001.29581.30531.2858
35362004.11.08 12:20modify10611.001.29581.29551.2858
35372004.11.08 12:30s/l10611.001.29551.29551.285830.00153512.60
35382004.11.08 16:00sell10621.001.29311.30261.2831
35392004.11.08 16:40modify10621.001.29311.29291.2831
35402004.11.08 16:59s/l10621.001.29291.29291.283120.00153532.60
35412004.11.08 20:00sell10631.001.29271.30221.2827
35422004.11.08 20:10modify10631.001.29271.29181.2827
35432004.11.08 20:20s/l10631.001.29181.29181.282790.00153622.60
35442004.11.12 12:00sell10641.001.29221.30171.2822
35452004.11.12 12:10modify10641.001.29221.29201.2822
35462004.11.12 12:20s/l10641.001.29201.29201.282220.00153642.60
35472004.11.12 16:00sell10651.001.29061.30011.2806
35482004.11.12 20:00close10651.001.29811.30011.2806-750.00152892.60
35492004.11.16 08:00buy10661.001.29391.28441.3039
35502004.11.16 08:10modify10661.001.29391.29411.3039
35512004.11.16 08:20s/l10661.001.29411.29411.303920.00152912.60
35522004.11.16 12:00buy10671.001.29791.28841.3079
35532004.11.16 14:30modify10671.001.29791.29851.3079
35542004.11.16 14:40s/l10671.001.29851.29851.307960.00152972.60
35552004.11.17 00:00sell10681.001.29591.30541.2859
35562004.11.17 01:40modify10681.001.29591.29571.2859
35572004.11.17 02:00s/l10681.001.29571.29571.285920.00152992.60
35582004.11.19 12:00buy10691.001.30181.29231.3118
35592004.11.19 12:10modify10691.001.30181.30191.3118
35602004.11.19 12:20s/l10691.001.30191.30191.311810.00153002.60
35612004.11.22 04:00sell10701.001.30251.31201.2925
35622004.11.22 09:10modify10701.001.30251.30151.2925
35632004.11.22 09:20s/l10701.001.30151.30151.2925100.00153102.60
35642004.11.23 04:00sell10711.001.29841.30791.2884
35652004.11.23 12:30s/l10711.001.30791.30791.2884-950.00152152.60
35662004.11.24 08:00sell10721.001.31041.31991.3004
35672004.11.24 08:20modify10721.001.31041.31001.3004
35682004.11.24 08:30s/l10721.001.31001.31001.300440.00152192.60
35692004.12.03 12:00buy10731.001.32861.31911.3386
35702004.12.03 12:40modify10731.001.32861.32891.3386
35712004.12.03 12:59s/l10731.001.32891.32891.338630.00152222.60
35722004.12.07 20:00sell10741.001.34241.35191.3324
35732004.12.07 20:20modify10741.001.34241.34231.3324
35742004.12.07 20:30s/l10741.001.34231.34231.332410.00152232.60
35752004.12.08 20:00buy10751.001.33061.32111.3406
35762004.12.08 20:40modify10751.001.33061.33361.3406
35772004.12.08 20:59s/l10751.001.33361.33361.3406300.00152532.60
35782004.12.09 00:00buy10761.001.33561.32611.3456
35792004.12.09 00:40modify10761.001.33561.33571.3456
35802004.12.09 01:00s/l10761.001.33571.33571.345610.00152542.60
35812004.12.09 12:00sell10771.001.33001.33951.3200
35822004.12.09 12:10modify10771.001.33001.32831.3200
35832004.12.09 12:20s/l10771.001.32831.32831.3200170.00152712.60
35842004.12.13 16:00sell10781.001.32741.33691.3174
35852004.12.13 16:20modify10781.001.32741.32601.3174
35862004.12.13 16:30s/l10781.001.32601.32601.3174140.00152852.60
35872004.12.14 08:00sell10791.001.33061.34011.3206
35882004.12.14 08:10modify10791.001.33061.33041.3206
35892004.12.14 08:20s/l10791.001.33041.33041.320620.00152872.60
35902004.12.14 12:00sell10801.001.33131.34081.3213
35912004.12.14 12:10modify10801.001.33131.33101.3213
35922004.12.14 12:20s/l10801.001.33101.33101.321330.00152902.60
35932004.12.14 16:00sell10811.001.33061.34011.3206
35942004.12.14 16:10modify10811.001.33061.33001.3206
35952004.12.14 16:20s/l10811.001.33001.33001.320660.00152962.60
35962004.12.14 20:00sell10821.001.32941.33891.3194
35972004.12.14 20:30modify10821.001.32941.32801.3194
35982004.12.14 20:40s/l10821.001.32801.32801.3194140.00153102.60
35992004.12.15 00:00sell10831.001.32911.33861.3191
36002004.12.15 01:40modify10831.001.32911.32901.3191
36012004.12.15 02:00s/l10831.001.32901.32901.319110.00153112.60
36022004.12.16 04:00sell10841.001.34111.35061.3311
36032004.12.16 04:10modify10841.001.34111.34081.3311
36042004.12.16 04:30s/l10841.001.34081.34081.331130.00153142.60
36052004.12.16 08:00sell10851.001.34201.35151.3320
36062004.12.16 08:30modify10851.001.34201.34191.3320
36072004.12.16 08:40s/l10851.001.34191.34191.332010.00153152.60
36082004.12.16 12:00sell10861.001.33941.34891.3294
36092004.12.16 12:30modify10861.001.33941.33751.3294
36102004.12.16 12:40s/l10861.001.33751.33751.3294190.00153342.60
36112004.12.21 04:00sell10871.001.33931.34881.3293
36122004.12.21 05:10modify10871.001.33931.33891.3293
36132004.12.21 05:20s/l10871.001.33891.33891.329340.00153382.60
36142004.12.21 08:00sell10881.001.33931.34881.3293
36152004.12.21 08:10modify10881.001.33931.33911.3293
36162004.12.21 08:20s/l10881.001.33911.33911.329320.00153402.60
36172004.12.21 12:00sell10891.001.34001.34951.3300
36182004.12.21 12:30modify10891.001.34001.34001.3300
36192004.12.21 12:40s/l10891.001.34001.34001.33000.00153402.60
36202004.12.21 16:00sell10901.001.33841.34791.3284
36212004.12.21 16:40modify10901.001.33841.33611.3284
36222004.12.21 17:00s/l10901.001.33611.33611.3284230.00153632.60
36232004.12.21 20:00sell10911.001.33761.34711.3276
36242004.12.21 20:20modify10911.001.33761.33631.3276
36252004.12.21 20:30s/l10911.001.33631.33631.3276130.00153762.60
36262004.12.22 00:00sell10921.001.33641.34591.3264
36272004.12.22 00:20modify10921.001.33641.33611.3264
36282004.12.22 00:30s/l10921.001.33611.33611.326430.00153792.60
36292004.12.24 04:00sell10931.001.35071.36021.3407
36302004.12.24 04:40modify10931.001.35071.35051.3407
36312004.12.24 04:59s/l10931.001.35051.35051.340720.00153812.60
36322004.12.24 08:00sell10941.001.34941.35891.3394
36332004.12.24 20:00close10941.001.35371.35891.3394-430.00153382.60
36342004.12.27 00:00sell10951.001.35261.36211.3426
36352004.12.27 01:40modify10951.001.35261.35251.3426
36362004.12.27 01:59s/l10951.001.35251.35251.342610.00153392.60
36372004.12.27 04:00sell10961.001.35301.36251.3430
36382004.12.27 09:10modify10961.001.35301.35291.3430
36392004.12.27 09:20s/l10961.001.35291.35291.343010.00153402.60
36402004.12.27 12:00sell10971.001.35291.36241.3429
36412004.12.27 16:00close10971.001.35521.36241.3429-230.00153172.60
36422004.12.28 08:00sell10981.001.36091.37041.3509
36432004.12.28 16:00close10981.001.36371.37041.3509-280.00152892.60
36442004.12.28 20:00sell10991.001.36021.36971.3502
36452004.12.29 00:00swap close10991.001.36161.36971.3502-140.00152752.60
36462004.12.29 00:00swap open11001.001.3616381.36971.3502
36472004.12.29 00:10modify11001.001.3616381.35981.3502
36482004.12.29 00:20s/l11001.001.35981.35981.3502183.80152936.40
36492004.12.29 04:00sell11011.001.35911.36861.3491
36502004.12.29 04:30modify11011.001.35911.35811.3491
36512004.12.29 04:59s/l11011.001.35811.35811.3491100.00153036.40
36522005.01.03 12:00buy11021.001.35361.34411.3636
36532005.01.03 12:40modify11021.001.35361.35381.3636
36542005.01.03 13:00s/l11021.001.35381.35381.363620.00153056.40
36552005.01.03 16:00buy11031.001.34921.33971.3592
36562005.01.03 16:10modify11031.001.34921.35021.3592
36572005.01.03 16:20s/l11031.001.35021.35021.3592100.00153156.40
36582005.01.03 20:00buy11041.001.34791.33841.3579
36592005.01.03 20:10modify11041.001.34791.34961.3579
36602005.01.03 20:20s/l11041.001.34961.34961.3579170.00153326.40
36612005.01.11 20:00sell11051.001.31331.32281.3033
36622005.01.11 20:40modify11051.001.31331.31221.3033
36632005.01.11 20:59s/l11051.001.31221.31221.3033110.00153436.40
36642005.01.12 00:00sell11061.001.31171.32121.3017
36652005.01.12 00:20modify11061.001.31171.31171.3017
36662005.01.12 00:30modify11061.001.31171.31111.3017
36672005.01.12 00:40modify11061.001.31171.31071.3017
36682005.01.12 00:59s/l11061.001.31071.31071.3017100.00153536.40
36692005.01.14 16:00buy11071.001.31091.30141.3209
36702005.01.14 16:10modify11071.001.31091.31351.3209
36712005.01.14 16:20s/l11071.001.31351.31351.3209260.00153796.40
36722005.01.14 20:00buy11081.001.30961.30011.3196
36732005.01.14 20:10modify11081.001.30961.31061.3196
36742005.01.14 20:20s/l11081.001.31061.31061.3196100.00153896.40
36752005.01.17 00:00buy11091.001.31111.30161.3211
36762005.01.17 04:10modify11091.001.31111.31131.3211
36772005.01.17 04:20s/l11091.001.31131.31131.321120.00153916.40
36782005.01.17 08:00buy11101.001.31151.30201.3215
36792005.01.17 08:20modify11101.001.31151.31221.3215
36802005.01.17 08:30s/l11101.001.31221.31221.321570.00153986.40
36812005.01.24 16:00sell11111.001.30681.31631.2968
36822005.01.24 16:20modify11111.001.30681.30631.2968
36832005.01.24 16:30modify11111.001.30681.30421.2968
36842005.01.24 16:40s/l11111.001.30421.30421.2968260.00154246.40
36852005.01.24 20:00sell11121.001.30391.31341.2939
36862005.01.24 20:30modify11121.001.30391.30391.2939
36872005.01.24 20:40s/l11121.001.30391.30391.29390.00154246.40
36882005.01.25 00:00sell11131.001.30431.31381.2943
36892005.01.25 00:10modify11131.001.30431.30361.2943
36902005.01.25 00:20s/l11131.001.30361.30361.294370.00154316.40
36912005.01.27 08:00sell11141.001.30851.31801.2985
36922005.01.27 09:10modify11141.001.30851.30741.2985
36932005.01.27 09:20s/l11141.001.30741.30741.2985110.00154426.40
36942005.01.27 12:00sell11151.001.30431.31381.2943
36952005.01.27 13:20modify11151.001.30431.30381.2943
36962005.01.27 13:30modify11151.001.30431.30361.2943
36972005.01.27 13:40modify11151.001.30431.30261.2943
36982005.01.27 13:59s/l11151.001.30261.30261.2943170.00154596.40
36992005.01.31 08:00sell11161.001.30191.31141.2919
37002005.01.31 08:20modify11161.001.30191.30151.2919
37012005.01.31 08:30s/l11161.001.30151.30151.291940.00154636.40
37022005.02.01 12:00sell11171.001.30321.31271.2932
37032005.02.01 13:10modify11171.001.30321.30301.2932
37042005.02.01 13:20s/l11171.001.30301.30301.293220.00154656.40
37052005.02.01 16:00sell11181.001.30141.31091.2914
37062005.02.01 16:40modify11181.001.30141.30051.2914
37072005.02.01 16:59s/l11181.001.30051.30051.291490.00154746.40
37082005.02.02 16:00sell11191.001.30511.31461.2951
37092005.02.02 16:30modify11191.001.30511.30491.2951
37102005.02.02 16:40modify11191.001.30511.30321.2951
37112005.02.02 16:59s/l11191.001.30321.30321.2951190.00154936.40
37122005.02.02 20:00sell11201.001.30321.31271.2932
37132005.02.02 20:20modify11201.001.30321.30311.2932
37142005.02.02 20:40modify11201.001.30321.30201.2932
37152005.02.02 20:59s/l11201.001.30201.30201.2932120.00155056.40
37162005.02.10 12:00sell11211.001.27861.28811.2686
37172005.02.10 12:40modify11211.001.27861.27851.2686
37182005.02.10 12:59s/l11211.001.27851.27851.268610.00155066.40
37192005.02.25 16:00buy11221.001.31891.30941.3289
37202005.02.25 16:40modify11221.001.31891.32001.3289
37212005.02.25 16:59s/l11221.001.32001.32001.3289110.00155176.40
37222005.02.25 20:00buy11231.001.32291.31341.3329
37232005.02.25 20:40modify11231.001.32291.32431.3329
37242005.02.25 20:59s/l11231.001.32431.32431.3329140.00155316.40
37252005.02.28 16:00sell11241.001.32511.33461.3151
37262005.02.28 16:20modify11241.001.32511.32421.3151
37272005.02.28 16:30s/l11241.001.32421.32421.315190.00155406.40
37282005.02.28 20:00sell11251.001.32491.33441.3149
37292005.02.28 20:10modify11251.001.32491.32401.3149
37302005.02.28 20:20s/l11251.001.32401.32401.314990.00155496.40
37312005.03.07 08:00sell11261.001.32371.33321.3137
37322005.03.07 08:10modify11261.001.32371.32311.3137
37332005.03.07 08:20s/l11261.001.32311.32311.313760.00155556.40
37342005.03.07 12:00sell11271.001.32071.33021.3107
37352005.03.07 13:40modify11271.001.32071.31971.3107
37362005.03.07 13:59s/l11271.001.31971.31971.3107100.00155656.40
37372005.03.09 08:00sell11281.001.33441.34391.3244
37382005.03.09 08:40modify11281.001.33441.33391.3244
37392005.03.09 08:59s/l11281.001.33391.33391.324450.00155706.40
37402005.03.09 12:00sell11291.001.33731.34681.3273
37412005.03.09 13:10modify11291.001.33731.33551.3273
37422005.03.09 13:20s/l11291.001.33551.33551.3273180.00155886.40
37432005.03.09 16:00sell11301.001.33541.34491.3254
37442005.03.09 16:40modify11301.001.33541.33501.3254
37452005.03.09 16:59s/l11301.001.33501.33501.325440.00155926.40
37462005.03.11 20:00buy11311.001.34651.33701.3565
37472005.03.14 00:00swap close11311.001.34641.33701.3565-10.00155916.40
37482005.03.14 00:00swap open11321.001.346481.33701.3565
37492005.03.14 00:10modify11321.001.346481.34731.3565
37502005.03.14 00:20modify11321.001.346481.34741.3565
37512005.03.14 00:30s/l11321.001.34741.34741.356592.00156008.40
37522005.03.14 08:00sell11331.001.34321.35271.3332
37532005.03.14 08:40modify11331.001.34321.34221.3332
37542005.03.14 09:00s/l11331.001.34221.34221.3332100.00156108.40
37552005.03.17 08:00sell11341.001.34131.35081.3313
37562005.03.17 08:40modify11341.001.34131.34001.3313
37572005.03.17 09:10s/l11341.001.34001.34001.3313130.00156238.40
37582005.03.17 12:00sell11351.001.33691.34641.3269
37592005.03.17 14:30modify11351.001.33691.33471.3269
37602005.03.17 14:40s/l11351.001.33471.33471.3269220.00156458.40
37612005.03.23 00:00sell11361.001.30851.31801.2985
37622005.03.23 00:40modify11361.001.30851.30771.2985
37632005.03.23 00:59s/l11361.001.30771.30771.298580.00156538.40
37642005.03.29 16:00sell11371.001.29131.30081.2813
37652005.03.29 16:20modify11371.001.29131.29121.2813
37662005.03.29 16:30modify11371.001.29131.29031.2813
37672005.03.29 16:40s/l11371.001.29031.29031.2813100.00156638.40
37682005.03.29 20:00sell11381.001.29131.30081.2813
37692005.03.30 00:00swap close11381.001.29241.30081.2813-110.00156528.40
37702005.03.30 00:00swap open11391.001.2924381.30081.2813
37712005.03.30 02:20modify11391.001.2924381.29241.2813
37722005.03.30 02:30s/l11391.001.29241.29241.28133.80156532.20
37732005.03.30 20:00sell11401.001.29651.30601.2865
37742005.03.30 20:30modify11401.001.29651.29501.2865
37752005.03.30 21:00s/l11401.001.29501.29501.2865150.00156682.20
37762005.03.31 00:00sell11411.001.29171.30121.2817
37772005.03.31 00:40modify11411.001.29171.29171.2817
37782005.03.31 00:59s/l11411.001.29171.29171.28170.00156682.20
37792005.04.01 16:00buy11421.001.30171.29221.3117
37802005.04.01 17:10s/l11421.001.29221.29221.3117-950.00155732.20
37812005.04.06 16:00sell11431.001.28661.29611.2766
37822005.04.06 16:40modify11431.001.28661.28481.2766
37832005.04.06 16:59s/l11431.001.28481.28481.2766180.00155912.20
37842005.04.06 20:00sell11441.001.28891.29841.2789
37852005.04.06 20:10modify11441.001.28891.28871.2789
37862005.04.06 20:20modify11441.001.28891.28801.2789
37872005.04.06 20:30s/l11441.001.28801.28801.278990.00156002.20
37882005.04.07 00:00sell11451.001.28731.29681.2773
37892005.04.07 00:20modify11451.001.28731.28721.2773
37902005.04.07 00:30modify11451.001.28731.28671.2773
37912005.04.07 01:00s/l11451.001.28671.28671.277360.00156062.20
37922005.04.07 20:00sell11461.001.28601.29551.2760
37932005.04.07 20:40modify11461.001.28601.28511.2760
37942005.04.07 21:00s/l11461.001.28511.28511.276090.00156152.20
37952005.04.11 16:00sell11471.001.29651.30601.2865
37962005.04.11 16:20modify11471.001.29651.29511.2865
37972005.04.11 16:30s/l11471.001.29511.29511.2865140.00156292.20
37982005.04.12 00:00sell11481.001.29741.30691.2874
37992005.04.12 00:40modify11481.001.29741.29721.2874
38002005.04.12 00:59s/l11481.001.29721.29721.287420.00156312.20
38012005.04.12 04:00sell11491.001.29841.30791.2884
38022005.04.12 05:10modify11491.001.29841.29811.2884
38032005.04.12 05:20s/l11491.001.29811.29811.288430.00156342.20
38042005.04.12 08:00sell11501.001.29761.30711.2876
38052005.04.12 12:10modify11501.001.29761.29751.2876
38062005.04.12 12:30s/l11501.001.29751.29751.287610.00156352.20
38072005.04.18 08:00sell11511.001.28911.29861.2791
38082005.04.18 08:20modify11511.001.28911.28891.2791
38092005.04.18 08:40s/l11511.001.28891.28891.279120.00156372.20
38102005.04.18 12:00sell11521.001.29881.30831.2888
38112005.04.18 12:10modify11521.001.29881.29811.2888
38122005.04.18 12:20s/l11521.001.29811.29811.288870.00156442.20
38132005.04.19 08:00sell11531.001.30221.31171.2922
38142005.04.19 08:20modify11531.001.30221.30151.2922
38152005.04.19 08:40s/l11531.001.30151.30151.292270.00156512.20
38162005.04.19 12:00sell11541.001.30031.30981.2903
38172005.04.19 12:40modify11541.001.30031.29901.2903
38182005.04.19 12:59s/l11541.001.29901.29901.2903130.00156642.20
38192005.04.19 16:00sell11551.001.30031.30981.2903
38202005.04.20 00:00swap close11551.001.30601.30981.2903-570.00156072.20
38212005.04.20 00:00swap open11561.001.3060381.30981.2903
38222005.04.20 00:00close11561.001.30601.30981.29033.80156076.00
38232005.04.20 16:00sell11571.001.30361.31311.2936
38242005.04.21 00:00swap close11571.001.30901.31311.2936-540.00155536.00
38252005.04.21 00:00swap open11581.001.3091141.31311.2936
38262005.04.21 00:00close11581.001.30901.31311.293611.40155547.40
38272005.04.21 16:00sell11591.001.30721.31671.2972
38282005.04.21 18:10modify11591.001.30721.30291.2972
38292005.04.21 18:20s/l11591.001.30291.30291.2972430.00155977.40
38302005.04.21 20:00sell11601.001.30451.31401.2945
38312005.04.22 00:00swap close11601.001.30521.31401.2945-70.00155907.40
38322005.04.22 00:00swap open11611.001.3052381.31401.2945
38332005.04.22 00:10modify11611.001.3052381.30481.2945
38342005.04.22 00:20s/l11611.001.30481.30481.294543.80155951.20
38352005.04.27 16:00buy11621.001.29771.28821.3077
38362005.04.27 16:40modify11621.001.29771.29791.3077
38372005.04.27 16:59s/l11621.001.29791.29791.307720.00155971.20
38382005.04.27 20:00buy11631.001.29491.28541.3049
38392005.04.28 00:00swap close11631.001.29221.28541.3049-270.00155701.20
38402005.04.28 00:00swap open11641.001.292441.28541.3049
38412005.04.28 01:10modify11641.001.292441.29281.3049
38422005.04.28 01:30s/l11641.001.29281.29281.304936.00155737.20
38432005.04.28 16:00buy11651.001.29181.28231.3018
38442005.04.28 16:10modify11651.001.29181.29231.3018
38452005.04.28 16:20modify11651.001.29181.29261.3018
38462005.04.28 16:30s/l11651.001.29261.29261.301880.00155817.20
38472005.05.04 20:00sell11661.001.29371.30321.2837
38482005.05.05 00:00swap close11661.001.29531.30321.2837-160.00155657.20
38492005.05.05 00:00swap open11671.001.2954141.30321.2837
38502005.05.05 00:20modify11671.001.2954141.29491.2837
38512005.05.05 00:30s/l11671.001.29491.29491.283751.40155708.60
38522005.05.05 04:00sell11681.001.29341.30291.2834
38532005.05.05 17:40modify11681.001.29341.29301.2834
38542005.05.05 17:59s/l11681.001.29301.29301.283440.00155748.60
38552005.05.05 20:00sell11691.001.29401.30351.2840
38562005.05.06 00:00swap close11691.001.29571.30351.2840-170.00155578.60
38572005.05.06 00:00swap open11701.001.2957381.30351.2840
38582005.05.06 00:10modify11701.001.2957381.29541.2840
38592005.05.06 00:40s/l11701.001.29541.29541.284033.80155612.40
38602005.05.10 08:00sell11711.001.28431.29381.2743
38612005.05.10 08:10modify11711.001.28431.28291.2743
38622005.05.10 08:20s/l11711.001.28291.28291.2743140.00155752.40
38632005.05.10 12:00sell11721.001.28451.29401.2745
38642005.05.10 12:30modify11721.001.28451.28431.2745
38652005.05.10 12:40s/l11721.001.28431.28431.274520.00155772.40
38662005.05.11 08:00sell11731.001.28701.29651.2770
38672005.05.11 10:20modify11731.001.28701.28641.2770
38682005.05.11 10:30s/l11731.001.28641.28641.277060.00155832.40
38692005.05.11 12:00sell11741.001.28811.29761.2781
38702005.05.11 14:20modify11741.001.28811.28211.2781
38712005.05.11 14:30modify11741.001.28811.27951.2781
38722005.05.11 14:40s/l11741.001.27951.27951.2781860.00156692.40
38732005.05.17 04:00sell11751.001.26151.27101.2515
38742005.05.17 14:10modify11751.001.26151.26141.2515
38752005.05.17 14:20s/l11751.001.26141.26141.251510.00156702.40
38762005.05.17 20:00sell11761.001.26431.27381.2543
38772005.05.17 20:10modify11761.001.26431.26241.2543
38782005.05.17 20:20modify11761.001.26431.26211.2543
38792005.05.17 20:30s/l11761.001.26211.26211.2543220.00156922.40
38802005.05.18 00:00sell11771.001.26061.27011.2506
38812005.05.18 00:20modify11771.001.26061.26051.2506
38822005.05.18 00:30modify11771.001.26061.25991.2506
38832005.05.18 00:59s/l11771.001.25991.25991.250670.00156992.40
38842005.05.19 12:00sell11781.001.26531.27481.2553
38852005.05.19 12:30modify11781.001.26531.26531.2553
38862005.05.19 12:40modify11781.001.26531.26471.2553
38872005.05.19 12:59s/l11781.001.26471.26471.255360.00157052.40
38882005.05.24 04:00sell11791.001.25581.26531.2458
38892005.05.24 16:00close11791.001.26001.26531.2458-420.00156632.40
38902005.05.26 08:00sell11801.001.25541.26491.2454
38912005.05.26 08:40modify11801.001.25541.25401.2454
38922005.05.26 09:00s/l11801.001.25401.25401.2454140.00156772.40
38932005.05.30 08:00sell11811.001.25271.26221.2427
38942005.05.30 08:40modify11811.001.25271.25251.2427
38952005.05.30 09:00s/l11811.001.25251.25251.242720.00156792.40
38962005.06.03 16:00sell11821.001.22811.23761.2181
38972005.06.03 16:10modify11821.001.22811.22721.2181
38982005.06.03 16:20modify11821.001.22811.22701.2181
38992005.06.03 16:30s/l11821.001.22701.22701.2181110.00156902.40
39002005.06.03 20:00sell11831.001.22131.23081.2113
39012005.06.06 00:00swap close11831.001.22301.23081.2113-170.00156732.40
39022005.06.06 00:00swap open11841.001.2230381.23081.2113
39032005.06.06 00:20modify11841.001.2230381.22261.2113
39042005.06.06 00:30s/l11841.001.22261.22261.211343.80156776.20
39052005.06.07 04:00sell11851.001.22481.23431.2148
39062005.06.07 12:00close11851.001.23141.23431.2148-660.00156116.20
39072005.06.08 04:00buy11861.001.22991.22041.2399
39082005.06.08 04:40modify11861.001.22991.23031.2399
39092005.06.08 04:59s/l11861.001.23031.23031.239940.00156156.20
39102005.06.08 20:00sell11871.001.22391.23341.2139
39112005.06.08 20:40modify11871.001.22391.22101.2139
39122005.06.08 20:59s/l11871.001.22101.22101.2139290.00156446.20
39132005.06.09 00:00sell11881.001.22351.23301.2135
39142005.06.09 07:40modify11881.001.22351.22281.2135
39152005.06.09 07:59s/l11881.001.22281.22281.213570.00156516.20
39162005.06.10 12:00sell11891.001.22331.23281.2133
39172005.06.10 12:30modify11891.001.22331.22301.2133
39182005.06.10 12:40s/l11891.001.22301.22301.213330.00156546.20
39192005.06.14 12:00sell11901.001.21151.22101.2015
39202005.06.14 14:30modify11901.001.21151.21041.2015
39212005.06.14 14:40s/l11901.001.21041.21041.2015110.00156656.20
39222005.06.16 08:00sell11911.001.20791.21741.1979
39232005.06.16 08:30modify11911.001.20791.20771.1979
39242005.06.16 08:40s/l11911.001.20771.20771.197920.00156676.20
39252005.06.16 12:00sell11921.001.21171.22121.2017
39262005.06.16 13:10modify11921.001.21171.21091.2017
39272005.06.16 13:20modify11921.001.21171.21081.2017
39282005.06.16 13:30s/l11921.001.21081.21081.201790.00156766.20
39292005.06.16 16:00sell11931.001.20831.21781.1983
39302005.06.16 16:10modify11931.001.20831.20611.1983
39312005.06.16 16:30s/l11931.001.20611.20611.1983220.00156986.20
39322005.06.20 08:00sell11941.001.22031.22981.2103
39332005.06.20 08:40modify11941.001.22031.22001.2103
39342005.06.20 08:59s/l11941.001.22001.22001.210330.00157016.20
39352005.06.20 12:00sell11951.001.22181.23131.2118
39362005.06.20 13:30modify11951.001.22181.22101.2118
39372005.06.20 14:00s/l11951.001.22101.22101.211880.00157096.20
39382005.06.20 16:00sell11961.001.21511.22461.2051
39392005.06.20 16:40modify11961.001.21511.21291.2051
39402005.06.20 16:59s/l11961.001.21291.21291.2051220.00157316.20
39412005.06.22 12:00sell11971.001.21441.22391.2044
39422005.06.22 12:10modify11971.001.21441.21251.2044
39432005.06.22 12:20s/l11971.001.21251.21251.2044190.00157506.20
39442005.06.27 16:00sell11981.001.21631.22581.2063
39452005.06.27 16:10modify11981.001.21631.21571.2063
39462005.06.27 16:20s/l11981.001.21571.21571.206360.00157566.20
39472005.06.27 20:00sell11991.001.21591.22541.2059
39482005.06.27 20:30modify11991.001.21591.21561.2059
39492005.06.27 20:40s/l11991.001.21561.21561.205930.00157596.20
39502005.06.28 00:00sell12001.001.21701.22651.2070
39512005.06.28 00:10modify12001.001.21701.21691.2070
39522005.06.28 00:20modify12001.001.21701.21621.2070
39532005.06.28 00:30s/l12001.001.21621.21621.207080.00157676.20
39542005.06.28 04:00sell12011.001.21721.22671.2072
39552005.06.28 04:20modify12011.001.21721.21671.2072
39562005.06.28 04:40s/l12011.001.21671.21671.207250.00157726.20
39572005.06.28 08:00sell12021.001.21551.22501.2055
39582005.06.28 08:20modify12021.001.21551.21491.2055
39592005.06.28 08:40modify12021.001.21551.21251.2055
39602005.06.28 09:00s/l12021.001.21251.21251.2055300.00158026.20
39612005.06.28 12:00sell12031.001.20981.21931.1998
39622005.06.28 13:40modify12031.001.20981.20961.1998
39632005.06.28 14:10s/l12031.001.20961.20961.199820.00158046.20
39642005.06.30 12:00sell12041.001.20541.21491.1954
39652005.06.30 12:30modify12041.001.20541.20481.1954
39662005.06.30 12:40s/l12041.001.20481.20481.195460.00158106.20
39672005.06.30 16:00sell12051.001.20811.21761.1981
39682005.06.30 20:10modify12051.001.20811.20681.1981
39692005.06.30 20:20s/l12051.001.20681.20681.1981130.00158236.20
39702005.07.01 12:00buy12061.001.20971.20021.2197
39712005.07.01 16:00close12061.001.20621.20021.2197-350.00157886.20
39722005.07.06 12:00sell12071.001.19051.20001.1805
39732005.07.06 12:20modify12071.001.19051.19041.1805
39742005.07.06 12:30s/l12071.001.19041.19041.180510.00157896.20
39752005.07.06 16:00sell12081.001.19301.20251.1830
39762005.07.06 16:10modify12081.001.19301.19271.1830
39772005.07.06 16:20modify12081.001.19301.19151.1830
39782005.07.06 16:30s/l12081.001.19151.19151.1830150.00158046.20
39792005.07.06 20:00sell12091.001.19211.20161.1821
39802005.07.06 20:30modify12091.001.19211.19191.1821
39812005.07.06 20:40s/l12091.001.19191.19191.182120.00158066.20
39822005.07.07 12:00sell12101.001.19911.20861.1891
39832005.07.07 12:10modify12101.001.19911.19821.1891
39842005.07.07 12:20s/l12101.001.19821.19821.189190.00158156.20
39852005.07.07 16:00sell12111.001.19421.20371.1842
39862005.07.07 16:40modify12111.001.19421.19271.1842
39872005.07.07 16:59s/l12111.001.19271.19271.1842150.00158306.20
39882005.07.08 16:00buy12121.001.19581.18631.2058
39892005.07.08 16:40modify12121.001.19581.19841.2058
39902005.07.08 17:00s/l12121.001.19841.19841.2058260.00158566.20
39912005.07.08 20:00buy12131.001.19411.18461.2041
39922005.07.08 20:10modify12131.001.19411.19591.2041
39932005.07.08 20:30s/l12131.001.19591.19591.2041180.00158746.20
39942005.07.13 04:00sell12141.001.22121.23071.2112
39952005.07.13 04:30modify12141.001.22121.22091.2112
39962005.07.13 04:40modify12141.001.22121.22081.2112
39972005.07.13 04:59s/l12141.001.22081.22081.211240.00158786.20
39982005.07.13 08:00sell12151.001.22051.23001.2105
39992005.07.13 08:20modify12151.001.22051.22021.2105
40002005.07.13 08:30s/l12151.001.22021.22021.210530.00158816.20
40012005.07.13 12:00sell12161.001.21781.22731.2078
40022005.07.13 13:40modify12161.001.21781.21771.2078
40032005.07.13 13:59s/l12161.001.21771.21771.207810.00158826.20
40042005.07.18 20:00sell12171.001.20621.21571.1962
40052005.07.18 20:20modify12171.001.20621.20521.1962
40062005.07.18 20:30s/l12171.001.20521.20521.1962100.00158926.20
40072005.07.19 20:00buy12181.001.20401.19451.2140
40082005.07.19 20:40modify12181.001.20401.20451.2140
40092005.07.19 20:59s/l12181.001.20451.20451.214050.00158976.20
40102005.07.20 00:00buy12191.001.20311.19361.2131
40112005.07.20 02:10modify12191.001.20311.20551.2131
40122005.07.20 02:20s/l12191.001.20551.20551.2131240.00159216.20
40132005.07.21 08:00sell12201.001.21531.22481.2053
40142005.07.21 08:20modify12201.001.21531.21391.2053
40152005.07.21 08:30s/l12201.001.21391.21391.2053140.00159356.20
40162005.07.21 12:00sell12211.001.21591.22541.2059
40172005.07.21 12:10modify12211.001.21591.21411.2059
40182005.07.21 12:20s/l12211.001.21411.21411.2059180.00159536.20
40192005.07.21 16:00sell12221.001.21491.22441.2049
40202005.07.21 16:10modify12221.001.21491.21241.2049
40212005.07.21 16:20modify12221.001.21491.21081.2049
40222005.07.21 16:30s/l12221.001.21081.21081.2049410.00159946.20
40232005.07.21 20:00sell12231.001.22051.23001.2105
40242005.07.21 20:20modify12231.001.22051.21781.2105
40252005.07.21 20:30modify12231.001.22051.21701.2105
40262005.07.21 20:40s/l12231.001.21701.21701.2105350.00160296.20
40272005.07.22 00:00sell12241.001.21621.22571.2062
40282005.07.22 00:20modify12241.001.21621.21501.2062
40292005.07.22 00:30s/l12241.001.21501.21501.2062120.00160416.20
40302005.07.22 08:00sell12251.001.21721.22671.2072
40312005.07.22 11:20modify12251.001.21721.21691.2072
40322005.07.22 11:30s/l12251.001.21691.21691.207230.00160446.20
40332005.07.28 08:00sell12261.001.20621.21571.1962
40342005.07.28 08:20modify12261.001.20621.20531.1962
40352005.07.28 08:40s/l12261.001.20531.20531.196290.00160536.20
40362005.07.28 12:00sell12271.001.20561.21511.1956
40372005.07.28 12:30modify12271.001.20561.20471.1956
40382005.07.28 12:40s/l12271.001.20471.20471.195690.00160626.20
40392005.07.28 16:00sell12281.001.20771.21721.1977
40402005.07.28 16:10modify12281.001.20771.20671.1977
40412005.07.28 16:20s/l12281.001.20671.20671.1977100.00160726.20
40422005.08.03 12:00buy12291.001.23111.22161.2411
40432005.08.03 12:40modify12291.001.23111.23181.2411
40442005.08.03 12:59s/l12291.001.23181.23181.241170.00160796.20
40452005.08.04 08:00sell12301.001.23341.24291.2234
40462005.08.04 08:30modify12301.001.23341.23251.2234
40472005.08.04 08:40modify12301.001.23341.23241.2234
40482005.08.04 09:00s/l12301.001.23241.23241.2234100.00160896.20
40492005.08.04 12:00sell12311.001.23151.24101.2215
40502005.08.04 14:10modify12311.001.23151.23141.2215
40512005.08.04 14:20modify12311.001.23151.23111.2215
40522005.08.04 14:59s/l12311.001.23111.23111.221540.00160936.20
40532005.08.05 12:00sell12321.001.23721.24671.2272
40542005.08.05 12:10modify12321.001.23721.23631.2272
40552005.08.05 12:20s/l12321.001.23631.23631.227290.00161026.20
40562005.08.05 16:00sell12331.001.23381.24331.2238
40572005.08.05 17:10modify12331.001.23381.23371.2238
40582005.08.05 17:20s/l12331.001.23371.23371.223810.00161036.20
40592005.08.09 00:00sell12341.001.23491.24441.2249
40602005.08.09 08:00close12341.001.24101.24441.2249-610.00160426.20
40612005.08.09 16:00sell12351.001.23341.24291.2234
40622005.08.10 00:00swap close12351.001.23811.24291.2234-470.00159956.20
40632005.08.10 00:00swap open12361.001.2381381.24291.2234
40642005.08.10 00:10modify12361.001.2381381.23771.2234
40652005.08.10 00:20s/l12361.001.23771.23771.223443.80160000.00
40662005.08.10 20:00sell12371.001.23541.24491.2254
40672005.08.11 00:00swap close12371.001.23911.24491.2254-370.00159630.00
40682005.08.11 00:00swap open12381.001.2392141.24491.2254
40692005.08.11 00:10modify12381.001.2392141.23851.2254
40702005.08.11 00:20s/l12381.001.23851.23851.225471.40159701.40
40712005.08.12 12:00sell12391.001.24721.25671.2372
40722005.08.12 12:10modify12391.001.24721.24681.2372
40732005.08.12 12:20s/l12391.001.24681.24681.237240.00159741.40
40742005.08.12 16:00sell12401.001.24301.25251.2330
40752005.08.12 16:40modify12401.001.24301.24211.2330
40762005.08.12 16:59s/l12401.001.24211.24211.233090.00159831.40
40772005.08.12 20:00sell12411.001.24361.25311.2336
40782005.08.15 00:00swap close12411.001.24571.25311.2336-210.00159621.40
40792005.08.15 00:00swap open12421.001.2457381.25311.2336
40802005.08.15 00:10modify12421.001.2457381.24541.2336
40812005.08.15 00:20s/l12421.001.24541.24541.233633.80159655.20
40822005.08.15 04:00sell12431.001.24061.25011.2306
40832005.08.15 07:20modify12431.001.24061.23901.2306
40842005.08.15 07:40s/l12431.001.23901.23901.2306160.00159815.20
40852005.08.17 08:00sell12441.001.23141.24091.2214
40862005.08.17 08:20modify12441.001.23141.23101.2214
40872005.08.17 08:30modify12441.001.23141.23071.2214
40882005.08.17 08:40modify12441.001.23141.22891.2214
40892005.08.17 08:59s/l12441.001.22891.22891.2214250.00160065.20
40902005.08.23 04:00sell12451.001.22061.23011.2106
40912005.08.23 05:40modify12451.001.22061.22051.2106
40922005.08.23 05:59s/l12451.001.22051.22051.210610.00160075.20
40932005.08.23 08:00sell12461.001.22021.22971.2102
40942005.08.23 17:30modify12461.001.22021.22001.2102
40952005.08.23 17:40s/l12461.001.22001.22001.210220.00160095.20
40962005.08.24 04:00sell12471.001.21951.22901.2095
40972005.08.24 06:30modify12471.001.21951.21801.2095
40982005.08.24 06:40s/l12471.001.21801.21801.2095150.00160245.20
40992005.08.24 16:00buy12481.001.22761.21811.2376
41002005.08.25 00:00swap close12481.001.22681.21811.2376-80.00160165.20
41012005.08.25 00:00swap open12491.001.227041.21811.2376
41022005.08.25 02:10modify12491.001.227041.22851.2376
41032005.08.25 02:20s/l12491.001.22851.22851.2376146.00160311.20
41042005.08.26 20:00sell12501.001.22991.23941.2199
41052005.08.26 20:10modify12501.001.22991.22791.2199
41062005.08.26 20:20s/l12501.001.22791.22791.2199200.00160511.20
41072005.08.31 12:00sell12511.001.22041.22991.2104
41082005.08.31 12:10modify12511.001.22041.21941.2104
41092005.08.31 12:20s/l12511.001.21941.21941.2104100.00160611.20
41102005.08.31 16:00sell12521.001.22261.23211.2126
41112005.08.31 17:30s/l12521.001.23211.23211.2126-950.00159661.20
41122005.09.06 08:00buy12531.001.25121.24171.2612
41132005.09.06 12:00close12531.001.24661.24171.2612-460.00159201.20
41142005.09.06 16:00buy12541.001.25051.24101.2605
41152005.09.07 00:00swap close12541.001.24601.24101.2605-450.00158751.20
41162005.09.07 00:00swap open12551.001.246081.24101.2605
41172005.09.07 03:20modify12551.001.246081.24641.2605
41182005.09.07 03:30s/l12551.001.24641.24641.260532.00158783.20
41192005.09.14 16:00sell12561.001.23031.23981.2203
41202005.09.14 17:10modify12561.001.23031.22781.2203
41212005.09.14 17:20s/l12561.001.22781.22781.2203250.00159033.20
41222005.09.16 16:00sell12571.001.22131.23081.2113
41232005.09.16 16:30modify12571.001.22131.22131.2113
41242005.09.16 16:40modify12571.001.22131.22041.2113
41252005.09.16 16:59s/l12571.001.22041.22041.211390.00159123.20
41262005.09.21 08:00buy12581.001.21901.20951.2290
41272005.09.21 08:30modify12581.001.21901.21911.2290
41282005.09.21 08:40modify12581.001.21901.22041.2290
41292005.09.21 08:59s/l12581.001.22041.22041.2290140.00159263.20
41302005.09.21 12:00buy12591.001.22041.21091.2304
41312005.09.21 12:20modify12591.001.22041.22071.2304
41322005.09.21 12:30s/l12591.001.22071.22071.230430.00159293.20
41332005.09.22 04:00sell12601.001.22021.22971.2102
41342005.09.22 04:10modify12601.001.22021.21981.2102
41352005.09.22 04:20s/l12601.001.21981.21981.210240.00159333.20
41362005.09.22 08:00sell12611.001.22131.23081.2113
41372005.09.22 08:40modify12611.001.22131.22061.2113
41382005.09.22 08:59s/l12611.001.22061.22061.211370.00159403.20
41392005.09.28 16:00sell12621.001.20241.21191.1924
41402005.09.28 16:10modify12621.001.20241.20101.1924
41412005.09.28 16:20s/l12621.001.20101.20101.1924140.00159543.20
41422005.09.28 20:00sell12631.001.20331.21281.1933
41432005.09.28 20:20modify12631.001.20331.20271.1933
41442005.09.28 20:40s/l12631.001.20271.20271.193360.00159603.20
41452005.09.29 12:00sell12641.001.20541.21491.1954
41462005.09.29 12:40modify12641.001.20541.20531.1954
41472005.09.29 12:59s/l12641.001.20531.20531.195410.00159613.20
41482005.09.29 16:00sell12651.001.20261.21211.1926
41492005.09.29 16:40modify12651.001.20261.20111.1926
41502005.09.29 16:59s/l12651.001.20111.20111.1926150.00159763.20
41512005.09.29 20:00sell12661.001.20461.21411.1946
41522005.09.29 20:20modify12661.001.20461.20371.1946
41532005.09.29 20:30s/l12661.001.20371.20371.194690.00159853.20
41542005.09.30 00:00sell12671.001.20321.21271.1932
41552005.09.30 00:20modify12671.001.20321.20301.1932
41562005.09.30 00:30s/l12671.001.20301.20301.193220.00159873.20
41572005.09.30 16:00sell12681.001.20281.21231.1928
41582005.09.30 19:10modify12681.001.20281.20151.1928
41592005.09.30 19:40s/l12681.001.20151.20151.1928130.00160003.20
41602005.10.05 00:00sell12691.001.19171.20121.1817
41612005.10.05 12:00close12691.001.19581.20121.1817-410.00159593.20
41622005.10.05 16:00sell12701.001.19381.20331.1838
41632005.10.06 00:00swap close12701.001.20131.20331.1838-750.00158843.20
41642005.10.06 00:00swap open12711.001.2014141.20331.1838
41652005.10.06 00:00close12711.001.20131.20331.183811.40158854.60
41662005.10.07 04:00sell12721.001.21701.22651.2070
41672005.10.07 04:30modify12721.001.21701.21701.2070
41682005.10.07 04:59s/l12721.001.21701.21701.20700.00158854.60
41692005.10.07 08:00sell12731.001.21611.22561.2061
41702005.10.07 09:40modify12731.001.21611.21551.2061
41712005.10.07 09:59s/l12731.001.21551.21551.206160.00158914.60
41722005.10.07 12:00sell12741.001.21491.22441.2049
41732005.10.07 13:40modify12741.001.21491.21491.2049
41742005.10.07 14:10modify12741.001.21491.21411.2049
41752005.10.07 14:20s/l12741.001.21411.21411.204980.00158994.60
41762005.10.13 04:00sell12751.001.19881.20831.1888
41772005.10.13 04:40modify12751.001.19881.19741.1888
41782005.10.13 04:59s/l12751.001.19741.19741.1888140.00159134.60
41792005.10.13 20:00buy12761.001.19981.19031.2098
41802005.10.13 20:59modify12761.001.19981.20161.2098
41812005.10.13 21:10s/l12761.001.20161.20161.2098180.00159314.60
41822005.10.14 00:00buy12771.001.20271.19321.2127
41832005.10.14 05:10modify12771.001.20271.20311.2127
41842005.10.14 05:20s/l12771.001.20311.20311.212740.00159354.60
41852005.10.14 12:00sell12781.001.20021.20971.1902
41862005.10.14 12:10modify12781.001.20021.19891.1902
41872005.10.14 12:20s/l12781.001.19891.19891.1902130.00159484.60
41882005.10.14 16:00sell12791.001.20011.20961.1901
41892005.10.14 19:30s/l12791.001.20961.20961.1901-950.00158534.60
41902005.10.18 20:00buy12801.001.19641.18691.2064
41912005.10.19 00:00swap close12801.001.19651.18691.206410.00158544.60
41922005.10.19 00:00swap open12811.001.196581.18691.2064
41932005.10.19 12:10modify12811.001.196581.19711.2064
41942005.10.19 12:20s/l12811.001.19711.19711.206452.00158596.60
41952005.10.20 08:00sell12821.001.19701.20651.1870
41962005.10.20 08:30modify12821.001.19701.19661.1870
41972005.10.20 08:40s/l12821.001.19661.19661.187040.00158636.60
41982005.10.20 12:00sell12831.001.19711.20661.1871
41992005.10.20 12:10modify12831.001.19711.19691.1871
42002005.10.20 12:20s/l12831.001.19691.19691.187120.00158656.60
42012005.10.20 16:00sell12841.001.19791.20741.1879
42022005.10.20 16:20modify12841.001.19791.19721.1879
42032005.10.20 16:30modify12841.001.19791.19711.1879
42042005.10.20 16:40s/l12841.001.19711.19711.187980.00158736.60
42052005.10.21 12:00sell12851.001.20281.21231.1928
42062005.10.21 12:10modify12851.001.20281.20131.1928
42072005.10.21 12:20s/l12851.001.20131.20131.1928150.00158886.60
42082005.10.21 16:00sell12861.001.20341.21291.1934
42092005.10.21 16:20modify12861.001.20341.20241.1934
42102005.10.21 16:30modify12861.001.20341.20151.1934
42112005.10.21 16:40s/l12861.001.20151.20151.1934190.00159076.60
42122005.10.27 04:00buy12871.001.20921.19971.2192
42132005.10.27 04:40modify12871.001.20921.20931.2192
42142005.10.27 05:10modify12871.001.20921.20961.2192
42152005.10.27 05:20s/l12871.001.20961.20961.219240.00159116.60
42162005.10.27 08:00buy12881.001.20991.20041.2199
42172005.10.27 08:40modify12881.001.20991.21021.2199
42182005.10.27 08:59s/l12881.001.21021.21021.219930.00159146.60
42192005.10.28 00:00sell12891.001.21381.22331.2038
42202005.10.28 01:40modify12891.001.21381.21351.2038
42212005.10.28 01:59s/l12891.001.21351.21351.203830.00159176.60
42222005.10.28 04:00sell12901.001.21341.22291.2034
42232005.10.28 14:20modify12901.001.21341.21091.2034
42242005.10.28 14:30modify12901.001.21341.21061.2034
42252005.10.28 14:40modify12901.001.21341.21001.2034
42262005.10.28 14:59s/l12901.001.21001.21001.2034340.00159516.60
42272005.11.02 12:00sell12911.001.20101.21051.1910
42282005.11.02 12:30modify12911.001.20101.19911.1910
42292005.11.02 12:40s/l12911.001.19911.19911.1910190.00159706.60
42302005.11.02 16:00sell12921.001.20311.21261.1931
42312005.11.02 16:30modify12921.001.20311.20251.1931
42322005.11.02 16:40s/l12921.001.20251.20251.193160.00159766.60
42332005.11.03 08:00sell12931.001.20561.21511.1956
42342005.11.03 08:10modify12931.001.20561.20541.1956
42352005.11.03 08:20s/l12931.001.20541.20541.195620.00159786.60
42362005.11.03 12:00sell12941.001.20521.21471.1952
42372005.11.03 12:40modify12941.001.20521.20491.1952
42382005.11.03 12:59s/l12941.001.20491.20491.195230.00159816.60
42392005.11.09 08:00sell12951.001.17701.18651.1670
42402005.11.09 08:10modify12951.001.17701.17681.1670
42412005.11.09 08:30s/l12951.001.17681.17681.167020.00159836.60
42422005.11.09 20:00buy12961.001.17691.16741.1869
42432005.11.09 20:30modify12961.001.17691.17721.1869
42442005.11.09 20:40s/l12961.001.17721.17721.186930.00159866.60
42452005.11.10 00:00buy12971.001.17671.16721.1867
42462005.11.10 00:20modify12971.001.17671.17731.1867
42472005.11.10 00:40s/l12971.001.17731.17731.186760.00159926.60
42482005.11.10 16:00sell12981.001.17391.18341.1639
42492005.11.10 16:40modify12981.001.17391.17291.1639
42502005.11.10 16:59s/l12981.001.17291.17291.1639100.00160026.60
42512005.11.14 12:00sell12991.001.17481.18431.1648
42522005.11.14 12:20modify12991.001.17481.17341.1648
42532005.11.14 12:30s/l12991.001.17341.17341.1648140.00160166.60
42542005.11.14 16:00sell13001.001.17011.17961.1601
42552005.11.14 16:30modify13001.001.17011.16981.1601
42562005.11.14 16:40modify13001.001.17011.16951.1601
42572005.11.14 16:59s/l13001.001.16951.16951.160160.00160226.60
42582005.11.14 20:00sell13011.001.16941.17891.1594
42592005.11.14 20:30modify13011.001.16941.16921.1594
42602005.11.14 20:40s/l13011.001.16921.16921.159420.00160246.60
42612005.11.16 12:00sell13021.001.16781.17731.1578
42622005.11.16 12:10modify13021.001.16781.16771.1578
42632005.11.16 12:20s/l13021.001.16771.16771.157810.00160256.60
42642005.11.18 08:00sell13031.001.17161.18111.1616
42652005.11.18 08:30modify13031.001.17161.17151.1616
42662005.11.18 08:40s/l13031.001.17151.17151.161610.00160266.60
42672005.11.18 12:00sell13041.001.16771.17721.1577
42682005.11.18 14:20modify13041.001.16771.16721.1577
42692005.11.18 14:40s/l13041.001.16721.16721.157750.00160316.60
42702005.11.18 16:00sell13051.001.17651.18601.1665
42712005.11.18 16:20modify13051.001.17651.16981.1665
42722005.11.18 16:30s/l13051.001.16981.16981.1665670.00160986.60
42732005.11.21 20:00sell13061.001.17251.18201.1625
42742005.11.21 21:30modify13061.001.17251.17251.1625
42752005.11.21 21:40modify13061.001.17251.17241.1625
42762005.11.21 21:59s/l13061.001.17241.17241.162510.00160996.60
42772005.11.22 00:00sell13071.001.17241.18191.1624
42782005.11.22 09:10modify13071.001.17241.17141.1624
42792005.11.22 09:20s/l13071.001.17141.17141.1624100.00161096.60
42802005.11.23 12:00sell13081.001.17951.18901.1695
42812005.11.23 12:30modify13081.001.17951.17861.1695
42822005.11.23 12:40modify13081.001.17951.17671.1695
42832005.11.23 12:59s/l13081.001.17671.17671.1695280.00161376.60
42842005.11.23 16:00sell13091.001.18001.18951.1700
42852005.11.23 16:20modify13091.001.18001.17781.1700
42862005.11.23 16:30s/l13091.001.17781.17781.1700220.00161596.60
42872005.11.23 20:00sell13101.001.17961.18911.1696
42882005.11.24 00:00swap close13101.001.18141.18911.1696-180.00161416.60
42892005.11.24 00:00swap open13111.001.1815141.18911.1696
42902005.11.24 00:10modify13111.001.1815141.18071.1696
42912005.11.24 00:20s/l13111.001.18071.18071.169681.40161498.00
42922005.11.24 12:00sell13121.001.18011.18961.1701
42932005.11.24 12:10modify13121.001.18011.17991.1701
42942005.11.24 12:20s/l13121.001.17991.17991.170120.00161518.00
42952005.11.29 08:00sell13131.001.18231.19181.1723
42962005.11.29 08:10modify13131.001.18231.18181.1723
42972005.11.29 08:20s/l13131.001.18181.18181.172350.00161568.00
42982005.11.29 12:00sell13141.001.18151.19101.1715
42992005.11.29 13:40modify13141.001.18151.18091.1715
43002005.11.29 14:30modify13141.001.18151.17581.1715
43012005.11.29 14:40s/l13141.001.17581.17581.1715570.00162138.00
43022005.11.30 16:00sell13151.001.17671.18621.1667
43032005.11.30 16:40modify13151.001.17671.17651.1667
43042005.11.30 16:59s/l13151.001.17651.17651.166720.00162158.00
43052005.11.30 20:00sell13161.001.17861.18811.1686
43062005.12.01 00:00swap close13161.001.17911.18811.1686-50.00162108.00
43072005.12.01 00:00swap open13171.001.1792141.18811.1686
43082005.12.01 00:00close13171.001.17911.18811.168611.40162119.40
43092005.12.01 08:00sell13181.001.17761.18711.1676
43102005.12.01 08:40modify13181.001.17761.17741.1676
43112005.12.01 08:59s/l13181.001.17741.17741.167620.00162139.40
43122005.12.01 12:00sell13191.001.17801.18751.1680
43132005.12.01 12:20modify13191.001.17801.17671.1680
43142005.12.01 12:30s/l13191.001.17671.17671.1680130.00162269.40
43152005.12.06 08:00sell13201.001.17851.18801.1685
43162005.12.06 08:10modify13201.001.17851.17801.1685
43172005.12.06 08:20modify13201.001.17851.17771.1685
43182005.12.06 08:30s/l13201.001.17771.17771.168580.00162349.40
43192005.12.06 12:00sell13211.001.17701.18651.1670
43202005.12.06 15:20modify13211.001.17701.17601.1670
43212005.12.06 15:30s/l13211.001.17601.17601.1670100.00162449.40
43222005.12.09 08:00sell13221.001.18011.18961.1701
43232005.12.09 08:10modify13221.001.18011.17851.1701
43242005.12.09 08:20s/l13221.001.17851.17851.1701160.00162609.40
43252005.12.09 12:00sell13231.001.17931.18881.1693
43262005.12.09 14:10modify13231.001.17931.17901.1693
43272005.12.09 14:30s/l13231.001.17901.17901.169330.00162639.40
43282005.12.13 04:00sell13241.001.19631.20581.1863
43292005.12.13 05:10modify13241.001.19631.19571.1863
43302005.12.13 05:30s/l13241.001.19571.19571.186360.00162699.40
43312005.12.13 08:00sell13251.001.19541.20491.1854
43322005.12.13 09:20modify13251.001.19541.19351.1854
43332005.12.13 09:30modify13251.001.19541.19251.1854
43342005.12.13 09:40s/l13251.001.19251.19251.1854290.00162989.40
43352005.12.13 12:00sell13261.001.19201.20151.1820
43362005.12.13 12:40modify13261.001.19201.19151.1820
43372005.12.13 12:59s/l13261.001.19151.19151.182050.00163039.40
43382005.12.13 16:00sell13271.001.19311.20261.1831
43392005.12.13 16:20modify13271.001.19311.19311.1831
43402005.12.13 16:30s/l13271.001.19311.19311.18310.00163039.40
43412005.12.15 12:00buy13281.001.20191.19241.2119
43422005.12.15 12:40modify13281.001.20191.20211.2119
43432005.12.15 12:59s/l13281.001.20211.20211.211920.00163059.40
43442005.12.15 16:00buy13291.001.19811.18861.2081
43452005.12.15 17:10modify13291.001.19811.19821.2081
43462005.12.15 17:20s/l13291.001.19821.19821.208110.00163069.40
43472005.12.19 12:00sell13301.001.20051.21001.1905
43482005.12.19 13:20modify13301.001.20051.19901.1905
43492005.12.19 13:30s/l13301.001.19901.19901.1905150.00163219.40
43502005.12.19 16:00sell13311.001.19921.20871.1892
43512005.12.19 17:20modify13311.001.19921.19911.1892
43522005.12.19 17:40s/l13311.001.19911.19911.189210.00163229.40
43532005.12.23 08:00sell13321.001.18681.19631.1768
43542005.12.23 12:10modify13321.001.18681.18481.1768
43552005.12.23 12:20s/l13321.001.18481.18481.1768200.00163429.40
43562005.12.28 20:00sell13331.001.18261.19211.1726
43572005.12.28 20:30modify13331.001.18261.18241.1726
43582005.12.28 20:40modify13331.001.18261.18171.1726
43592005.12.28 20:59s/l13331.001.18171.18171.172690.00163519.40
43602005.12.29 00:00sell13341.001.18321.19271.1732
43612005.12.29 12:00close13341.001.18501.19271.1732-180.00163339.40
43622006.01.02 16:00sell13351.001.18221.19171.1722
43632006.01.02 17:30modify13351.001.18221.18131.1722
43642006.01.02 17:40modify13351.001.18221.18051.1722
43652006.01.02 17:59s/l13351.001.18051.18051.1722170.00163509.40
43662006.01.03 04:00buy13361.001.18731.17781.1973
43672006.01.03 05:30modify13361.001.18731.18751.1973
43682006.01.03 05:40modify13361.001.18731.18761.1973
43692006.01.03 06:10s/l13361.001.18761.18761.197330.00163539.40
43702006.01.06 00:00buy13371.001.21021.20071.2202
43712006.01.06 00:40modify13371.001.21021.21031.2202
43722006.01.06 00:59s/l13371.001.21031.21031.220210.00163549.40
43732006.01.06 04:00buy13381.001.20921.19971.2192
43742006.01.06 08:00close13381.001.20881.19971.2192-40.00163509.40
43752006.01.06 16:00buy13391.001.21561.20611.2256
43762006.01.06 16:40modify13391.001.21561.21631.2256
43772006.01.06 16:59s/l13391.001.21631.21631.225670.00163579.40
43782006.01.06 20:00buy13401.001.21511.20561.2251
43792006.01.06 20:10modify13401.001.21511.21561.2251
43802006.01.06 20:20s/l13401.001.21561.21561.225150.00163629.40
43812006.01.09 08:00sell13411.001.21241.22191.2024
43822006.01.09 08:20modify13411.001.21241.21081.2024
43832006.01.09 08:30s/l13411.001.21081.21081.2024160.00163789.40
43842006.01.12 12:00sell13421.001.21471.22421.2047
43852006.01.12 12:30modify13421.001.21471.21401.2047
43862006.01.12 12:40s/l13421.001.21401.21401.204770.00163859.40
43872006.01.12 16:00sell13431.001.20281.21231.1928
43882006.01.12 16:40modify13431.001.20281.20111.1928
43892006.01.12 16:59s/l13431.001.20111.20111.1928170.00164029.40
43902006.01.16 12:00sell13441.001.21431.22381.2043
43912006.01.16 12:10modify13441.001.21431.21351.2043
43922006.01.16 12:20s/l13441.001.21351.21351.204380.00164109.40
43932006.01.16 16:00sell13451.001.21121.22071.2012
43942006.01.17 00:00swap close13451.001.21171.22071.2012-50.00164059.40
43952006.01.17 00:00swap open13461.001.2117381.22071.2012
43962006.01.17 00:10modify13461.001.2117381.21171.2012
43972006.01.17 00:20modify13461.001.2117381.21111.2012
43982006.01.17 00:30s/l13461.001.21111.21111.201263.80164123.20
43992006.01.18 12:00sell13471.001.21231.22181.2023
44002006.01.18 12:10modify13471.001.21231.21221.2023
44012006.01.18 12:20s/l13471.001.21221.21221.202310.00164133.20
44022006.01.18 20:00sell13481.001.20951.21901.1995
44032006.01.18 20:30modify13481.001.20951.20901.1995
44042006.01.18 20:59s/l13481.001.20901.20901.199550.00164183.20
44052006.01.19 00:00sell13491.001.21171.22121.2017
44062006.01.19 00:10modify13491.001.21171.21081.2017
44072006.01.19 00:20s/l13491.001.21081.21081.201790.00164273.20
44082006.01.24 00:00sell13501.001.22951.23901.2195
44092006.01.24 01:40modify13501.001.22951.22901.2195
44102006.01.24 01:59s/l13501.001.22901.22901.219550.00164323.20
44112006.01.24 04:00sell13511.001.22831.23781.2183
44122006.01.24 09:20modify13511.001.22831.22731.2183
44132006.01.24 09:30s/l13511.001.22731.22731.2183100.00164423.20
44142006.01.24 12:00sell13521.001.22751.23701.2175
44152006.01.24 12:30modify13521.001.22751.22671.2175
44162006.01.24 12:40s/l13521.001.22671.22671.217580.00164503.20
44172006.01.27 16:00buy13531.001.22241.21291.2324
44182006.01.27 16:20s/l13531.001.21291.21291.2324-950.00163553.20
44192006.02.01 04:00sell13541.001.21501.22451.2050
44202006.02.01 04:30modify13541.001.21501.21501.2050
44212006.02.01 04:40s/l13541.001.21501.21501.20500.00163553.20
44222006.02.01 08:00sell13551.001.21511.22461.2051
44232006.02.01 08:10modify13551.001.21511.21511.2051
44242006.02.01 08:20modify13551.001.21511.21421.2051
44252006.02.01 08:30s/l13551.001.21421.21421.205190.00163643.20
44262006.02.01 12:00sell13561.001.21091.22041.2009
44272006.02.01 12:20modify13561.001.21091.21041.2009
44282006.02.01 12:30s/l13561.001.21041.21041.200950.00163693.20
44292006.02.03 08:00sell13571.001.20881.21831.1988
44302006.02.03 08:30modify13571.001.20881.20861.1988
44312006.02.03 08:40modify13571.001.20881.20731.1988
44322006.02.03 08:59s/l13571.001.20731.20731.1988150.00163843.20
44332006.02.03 12:00sell13581.001.20691.21641.1969
44342006.02.03 12:30modify13581.001.20691.20641.1969
44352006.02.03 12:40modify13581.001.20691.20611.1969
44362006.02.03 12:59s/l13581.001.20611.20611.196980.00163923.20
44372006.02.08 12:00sell13591.001.19731.20681.1873
44382006.02.08 12:20modify13591.001.19731.19721.1873
44392006.02.08 12:30modify13591.001.19731.19701.1873
44402006.02.08 12:40s/l13591.001.19701.19701.187330.00163953.20
44412006.02.08 16:00sell13601.001.19551.20501.1855
44422006.02.08 16:30modify13601.001.19551.19471.1855
44432006.02.08 16:40s/l13601.001.19471.19471.185580.00164033.20
44442006.02.09 16:00sell13611.001.19661.20611.1866
44452006.02.09 16:10modify13611.001.19661.19611.1866
44462006.02.09 16:20s/l13611.001.19611.19611.186650.00164083.20
44472006.02.09 20:00sell13621.001.19661.20611.1866
44482006.02.10 00:00swap close13621.001.19881.20611.1866-220.00163863.20
44492006.02.10 00:00swap open13631.001.1988381.20611.1866
44502006.02.10 01:10modify13631.001.1988381.19701.1866
44512006.02.10 01:20s/l13631.001.19701.19701.1866183.80164047.00
44522006.02.13 16:00buy13641.001.18941.17991.1994
44532006.02.13 16:10modify13641.001.18941.19091.1994
44542006.02.13 16:20s/l13641.001.19091.19091.1994150.00164197.00
44552006.02.13 20:00buy13651.001.19101.18151.2010
44562006.02.14 00:00swap close13651.001.18991.18151.2010-110.00164087.00
44572006.02.14 00:00swap open13661.001.189981.18151.2010
44582006.02.14 00:10modify13661.001.189981.19121.2010
44592006.02.14 00:30s/l13661.001.19121.19121.2010122.00164209.00
44602006.02.14 16:00sell13671.001.18801.19751.1780
44612006.02.14 16:40modify13671.001.18801.18751.1780
44622006.02.14 17:10s/l13671.001.18751.18751.178050.00164259.00
44632006.02.14 20:00sell13681.001.19021.19971.1802
44642006.02.15 00:00swap close13681.001.19151.19971.1802-130.00164129.00
44652006.02.15 00:00swap open13691.001.1915381.19971.1802
44662006.02.15 00:00close13691.001.19151.19971.18023.80164132.80
44672006.02.15 16:00sell13701.001.19301.20251.1830
44682006.02.15 16:30modify13701.001.19301.18851.1830
44692006.02.15 16:40s/l13701.001.18851.18851.1830450.00164582.80
44702006.02.15 20:00sell13711.001.18781.19731.1778
44712006.02.16 00:00swap close13711.001.18951.19731.1778-170.00164412.80
44722006.02.16 00:00swap open13721.001.1896141.19731.1778
44732006.02.16 00:10modify13721.001.1896141.18881.1778
44742006.02.16 00:30s/l13721.001.18881.18881.177881.40164494.20
44752006.02.17 08:00sell13731.001.18831.19781.1783
44762006.02.17 09:10modify13731.001.18831.18781.1783
44772006.02.17 09:20s/l13731.001.18781.18781.178350.00164544.20
44782006.02.21 20:00buy13741.001.19181.18231.2018
44792006.02.21 20:30modify13741.001.19181.19221.2018
44802006.02.21 20:40modify13741.001.19181.19261.2018
44812006.02.21 20:59s/l13741.001.19261.19261.201880.00164624.20
44822006.02.22 00:00buy13751.001.19101.18151.2010
44832006.02.22 00:10modify13751.001.19101.19131.2010
44842006.02.22 00:20modify13751.001.19101.19141.2010
44852006.02.22 00:40s/l13751.001.19141.19141.201040.00164664.20
44862006.02.22 12:00sell13761.001.18761.19711.1776
44872006.02.22 14:30modify13761.001.18761.18681.1776
44882006.02.22 14:40modify13761.001.18761.18671.1776
44892006.02.22 14:59s/l13761.001.18671.18671.177690.00164754.20
44902006.02.23 16:00sell13771.001.19191.20141.1819
44912006.02.23 16:20modify13771.001.19191.19091.1819
44922006.02.23 16:30s/l13771.001.19091.19091.1819100.00164854.20
44932006.02.23 20:00sell13781.001.19271.20221.1827
44942006.02.23 20:10modify13781.001.19271.19271.1827
44952006.02.23 20:20modify13781.001.19271.19241.1827
44962006.02.23 20:30s/l13781.001.19241.19241.182730.00164884.20
44972006.02.24 00:00sell13791.001.19181.20131.1818
44982006.02.24 01:30modify13791.001.19181.19171.1818
44992006.02.24 01:40s/l13791.001.19171.19171.181810.00164894.20
45002006.03.01 08:00sell13801.001.19291.20241.1829
45012006.03.01 16:20modify13801.001.19291.19271.1829
45022006.03.01 16:30s/l13801.001.19271.19271.182920.00164914.20
45032006.03.01 20:00sell13811.001.19151.20101.1815
45042006.03.01 20:30modify13811.001.19151.19091.1815
45052006.03.01 20:40s/l13811.001.19091.19091.181560.00164974.20
45062006.03.02 00:00sell13821.001.19211.20161.1821
45072006.03.02 01:10modify13821.001.19211.19201.1821
45082006.03.02 01:20modify13821.001.19211.19181.1821
45092006.03.02 01:30s/l13821.001.19181.19181.182130.00165004.20
45102006.03.03 08:00sell13831.001.20201.21151.1920
45112006.03.03 08:10modify13831.001.20201.20191.1920
45122006.03.03 08:30s/l13831.001.20191.20191.192010.00165014.20
45132006.03.03 12:00sell13841.001.20141.21091.1914
45142006.03.03 12:40modify13841.001.20141.20131.1914
45152006.03.03 12:59s/l13841.001.20131.20131.191410.00165024.20
45162006.03.03 16:00sell13851.001.20481.21431.1948
45172006.03.03 16:20modify13851.001.20481.20001.1948
45182006.03.03 16:30s/l13851.001.20001.20001.1948480.00165504.20
45192006.03.03 20:00sell13861.001.20281.21231.1928
45202006.03.03 20:20modify13861.001.20281.20261.1928
45212006.03.03 20:30s/l13861.001.20261.20261.192820.00165524.20
45222006.03.06 12:00sell13871.001.20291.21241.1929
45232006.03.06 13:20modify13871.001.20291.20291.1929
45242006.03.06 13:40modify13871.001.20291.20201.1929
45252006.03.06 13:59s/l13871.001.20201.20201.192990.00165614.20
45262006.03.06 16:00sell13881.001.20321.21271.1932
45272006.03.06 16:30modify13881.001.20321.20221.1932
45282006.03.06 16:40modify13881.001.20321.20121.1932
45292006.03.06 17:10s/l13881.001.20121.20121.1932200.00165814.20
45302006.03.09 12:00sell13891.001.19321.20271.1832
45312006.03.09 12:10modify13891.001.19321.19311.1832
45322006.03.09 12:20s/l13891.001.19311.19311.183210.00165824.20
45332006.03.13 16:00sell13901.001.19211.20161.1821
45342006.03.14 00:00swap close13901.001.19611.20161.1821-400.00165424.20
45352006.03.14 00:00swap open13911.001.1961381.20161.1821
45362006.03.14 04:00close13911.001.19651.20161.1821-36.20165388.00
45372006.03.14 12:00sell13921.001.19501.20451.1850
45382006.03.14 12:10modify13921.001.19501.19451.1850
45392006.03.14 12:20s/l13921.001.19451.19451.185050.00165438.00
45402006.03.14 16:00sell13931.001.19841.20791.1884
45412006.03.14 20:00close13931.001.20181.20791.1884-340.00165098.00
45422006.03.15 12:00sell13941.001.20271.21221.1927
45432006.03.15 12:40modify13941.001.20271.20261.1927
45442006.03.15 12:59s/l13941.001.20261.20261.192710.00165108.00
45452006.03.15 16:00sell13951.001.20401.21351.1940
45462006.03.15 16:40modify13951.001.20401.20341.1940
45472006.03.15 16:59s/l13951.001.20341.20341.194060.00165168.00
45482006.03.15 20:00sell13961.001.20491.21441.1949
45492006.03.16 00:00swap close13961.001.20681.21441.1949-190.00164978.00
45502006.03.16 00:00swap open13971.001.2069141.21441.1949
45512006.03.16 00:00close13971.001.20681.21441.194911.40164989.40
45522006.03.16 08:00sell13981.001.20461.21411.1946
45532006.03.16 08:40modify13981.001.20461.20411.1946
45542006.03.16 08:59s/l13981.001.20411.20411.194650.00165039.40
45552006.03.16 12:00sell13991.001.20751.21701.1975
45562006.03.16 12:10modify13991.001.20751.20711.1975
45572006.03.16 12:20s/l13991.001.20711.20711.197540.00165079.40
45582006.03.21 16:00buy14001.001.21191.20241.2219
45592006.03.21 20:00close14001.001.20931.20241.2219-260.00164819.40
45602006.03.27 12:00sell14011.001.20231.21181.1923
45612006.03.27 18:20modify14011.001.20231.20101.1923
45622006.03.27 18:30s/l14011.001.20101.20101.1923130.00164949.40
45632006.03.28 12:00buy14021.001.20641.19691.2164
45642006.03.28 13:30modify14021.001.20641.20751.2164
45652006.03.28 14:30modify14021.001.20641.20881.2164
45662006.03.28 14:40s/l14021.001.20881.20881.2164240.00165189.40
45672006.03.29 00:00sell14031.001.19991.20941.1899
45682006.03.29 02:30modify14031.001.19991.19981.1899
45692006.03.29 02:40s/l14031.001.19981.19981.189910.00165199.40
45702006.03.30 20:00sell14041.001.21211.22161.2021
45712006.03.31 00:00swap close14041.001.21671.22161.2021-460.00164739.40
45722006.03.31 00:00swap open14051.001.2167381.22161.2021
45732006.03.31 00:00close14051.001.21671.22161.20213.80164743.20
45742006.03.31 12:00sell14061.001.21071.22021.2007
45752006.03.31 12:30modify14061.001.21071.21051.2007
45762006.03.31 12:40modify14061.001.21071.20891.2007
45772006.03.31 12:59s/l14061.001.20891.20891.2007180.00164923.20
45782006.03.31 16:00sell14071.001.21051.22001.2005
45792006.03.31 16:20modify14071.001.21051.21041.2005
45802006.03.31 16:30s/l14071.001.21041.21041.200510.00164933.20
45812006.04.03 20:00buy14081.001.21341.20391.2234
45822006.04.03 20:20modify14081.001.21341.21401.2234
45832006.04.03 20:30modify14081.001.21341.21421.2234
45842006.04.03 20:40modify14081.001.21341.21431.2234
45852006.04.03 20:59s/l14081.001.21431.21431.223490.00165023.20
45862006.04.06 04:00sell14091.001.22791.23741.2179
45872006.04.06 14:10modify14091.001.22791.22131.2179
45882006.04.06 14:20s/l14091.001.22131.22131.2179660.00165683.20
45892006.04.06 16:00sell14101.001.22141.23091.2114
45902006.04.06 16:40modify14101.001.22141.22011.2114
45912006.04.06 16:59s/l14101.001.22011.22011.2114130.00165813.20
45922006.04.12 08:00sell14111.001.21481.22431.2048
45932006.04.12 08:10modify14111.001.21481.21461.2048
45942006.04.12 08:30s/l14111.001.21461.21461.204820.00165833.20
45952006.04.12 12:00sell14121.001.21471.22421.2047
45962006.04.12 12:20modify14121.001.21471.21431.2047
45972006.04.12 12:30modify14121.001.21471.21421.2047
45982006.04.12 12:40s/l14121.001.21421.21421.204750.00165883.20
45992006.04.12 16:00sell14131.001.21151.22101.2015
46002006.04.12 16:40modify14131.001.21151.21131.2015
46012006.04.12 17:10s/l14131.001.21131.21131.201520.00165903.20
46022006.04.12 20:00sell14141.001.21011.21961.2001
46032006.04.13 00:00swap close14141.001.21061.21961.2001-50.00165853.20
46042006.04.13 00:00swap open14151.001.2107141.21961.2001
46052006.04.13 00:10modify14151.001.2107141.21051.2001
46062006.04.13 00:20s/l14151.001.21051.21051.200121.40165874.60
46072006.04.14 16:00sell14161.001.21061.22011.2006
46082006.04.17 00:00swap close14161.001.21231.22011.2006-170.00165704.60
46092006.04.17 00:00swap open14171.001.2123381.22011.2006
46102006.04.17 00:00close14171.001.21231.22011.20063.80165708.40
46112006.04.17 16:00sell14181.001.22331.23281.2133
46122006.04.17 20:00close14181.001.22841.23281.2133-510.00165198.40
46132006.04.18 08:00sell14191.001.22551.23501.2155
46142006.04.18 08:10modify14191.001.22551.22511.2155
46152006.04.18 08:20s/l14191.001.22511.22511.215540.00165238.40
46162006.04.18 12:00sell14201.001.22551.23501.2155
46172006.04.18 14:10modify14201.001.22551.22541.2155
46182006.04.18 14:20s/l14201.001.22541.22541.215510.00165248.40
46192006.04.19 12:00sell14211.001.23461.24411.2246
46202006.04.19 12:10modify14211.001.23461.23411.2246
46212006.04.19 12:20s/l14211.001.23411.23411.224650.00165298.40
46222006.04.19 16:00sell14221.001.23181.24131.2218
46232006.04.20 00:00swap close14221.001.23791.24131.2218-610.00164688.40
46242006.04.20 00:00swap open14231.001.2380141.24131.2218
46252006.04.20 00:00close14231.001.23791.24131.221811.40164699.80
46262006.04.20 08:00sell14241.001.23521.24471.2252
46272006.04.20 08:30modify14241.001.23521.23421.2252
46282006.04.20 08:40modify14241.001.23521.23381.2252
46292006.04.20 08:59s/l14241.001.23381.23381.2252140.00164839.80
46302006.04.20 12:00sell14251.001.23461.24411.2246
46312006.04.20 12:20modify14251.001.23461.23251.2246
46322006.04.20 12:30s/l14251.001.23251.23251.2246210.00165049.80
46332006.04.24 08:00sell14261.001.23591.24541.2259
46342006.04.24 14:40modify14261.001.23591.23581.2259
46352006.04.24 14:59s/l14261.001.23581.23581.225910.00165059.80
46362006.04.24 16:00sell14271.001.23461.24411.2246
46372006.04.24 16:40modify14271.001.23461.23371.2246
46382006.04.24 16:59s/l14271.001.23371.23371.224690.00165149.80
46392006.04.24 20:00sell14281.001.24011.24961.2301
46402006.04.24 21:10modify14281.001.24011.24001.2301
46412006.04.24 21:20s/l14281.001.24001.24001.230110.00165159.80
46422006.04.25 00:00sell14291.001.23831.24781.2283
46432006.04.25 01:30modify14291.001.23831.23821.2283
46442006.04.25 01:40modify14291.001.23831.23791.2283
46452006.04.25 01:59s/l14291.001.23791.23791.228340.00165199.80
46462006.04.25 08:00sell14301.001.23841.24791.2284
46472006.04.25 08:20modify14301.001.23841.23771.2284
46482006.04.25 08:30s/l14301.001.23771.23771.228470.00165269.80
46492006.04.25 12:00sell14311.001.23851.24801.2285
46502006.04.25 12:10modify14311.001.23851.23841.2285
46512006.04.25 12:20modify14311.001.23851.23791.2285
46522006.04.25 12:30s/l14311.001.23791.23791.228560.00165329.80
46532006.04.25 16:00sell14321.001.24131.25081.2313
46542006.04.25 16:10modify14321.001.24131.23731.2313
46552006.04.25 16:20modify14321.001.24131.23721.2313
46562006.04.25 16:30s/l14321.001.23721.23721.2313410.00165739.80
46572006.04.26 12:00sell14331.001.24171.25121.2317
46582006.04.26 12:30modify14331.001.24171.24101.2317
46592006.04.26 13:00s/l14331.001.24101.24101.231770.00165809.80
46602006.04.26 20:00sell14341.001.24391.25341.2339
46612006.04.27 00:00swap close14341.001.24491.25341.2339-100.00165709.80
46622006.04.27 00:00swap open14351.001.2450141.25341.2339
46632006.04.27 00:00close14351.001.24491.25341.233911.40165721.20
46642006.04.27 08:00sell14361.001.24521.25471.2352
46652006.04.27 08:40modify14361.001.24521.24441.2352
46662006.04.27 08:59s/l14361.001.24441.24441.235280.00165801.20
46672006.04.27 12:00sell14371.001.24371.25321.2337
46682006.04.27 12:30modify14371.001.24371.24271.2337
46692006.04.27 12:40s/l14371.001.24271.24271.2337100.00165901.20
46702006.04.27 16:00sell14381.001.24291.25241.2329
46712006.04.27 16:10s/l14381.001.25241.25241.2329-950.00164951.20
46722006.05.02 12:00buy14391.001.26461.25511.2746
46732006.05.02 12:30modify14391.001.26461.26491.2746
46742006.05.02 12:40modify14391.001.26461.26631.2746
46752006.05.02 12:59s/l14391.001.26631.26631.2746170.00165121.20
46762006.05.02 16:00buy14401.001.26401.25451.2740
46772006.05.02 16:10modify14401.001.26401.26501.2740
46782006.05.02 16:20s/l14401.001.26501.26501.2740100.00165221.20
46792006.05.03 00:00sell14411.001.26111.27061.2511
46802006.05.03 01:40modify14411.001.26111.26111.2511
46812006.05.03 02:10s/l14411.001.26111.26111.25110.00165221.20
46822006.05.03 16:00sell14421.001.26231.27181.2523
46832006.05.03 16:10modify14421.001.26231.25951.2523
46842006.05.03 16:20s/l14421.001.25951.25951.2523280.00165501.20
46852006.05.04 12:00sell14431.001.25941.26891.2494
46862006.05.04 12:40modify14431.001.25941.25881.2494
46872006.05.04 12:59s/l14431.001.25881.25881.249460.00165561.20
46882006.05.09 12:00buy14441.001.26861.25911.2786
46892006.05.09 12:10modify14441.001.26861.26871.2786
46902006.05.09 12:20s/l14441.001.26871.26871.278610.00165571.20
46912006.05.09 16:00buy14451.001.27461.26511.2846
46922006.05.09 16:20modify14451.001.27461.27491.2846
46932006.05.09 16:30modify14451.001.27461.27531.2846
46942006.05.09 16:40modify14451.001.27461.27771.2846
46952006.05.09 16:59s/l14451.001.27771.27771.2846310.00165881.20
46962006.05.11 16:00buy14461.001.27821.26871.2882
46972006.05.11 16:40modify14461.001.27821.28331.2882
46982006.05.11 16:59s/l14461.001.28331.28331.2882510.00166391.20
46992006.05.11 20:00buy14471.001.28561.27611.2956
47002006.05.12 00:00swap close14471.001.28351.27611.2956-210.00166181.20
47012006.05.12 00:00swap open14481.001.283581.27611.2956
47022006.05.12 00:10modify14481.001.283581.28511.2956
47032006.05.12 00:20s/l14481.001.28511.28511.2956152.00166333.20
47042006.05.12 16:00sell14491.001.28851.29801.2785
47052006.05.12 16:30modify14491.001.28851.28761.2785
47062006.05.12 16:40s/l14491.001.28761.28761.278590.00166423.20
47072006.05.12 20:00sell14501.001.28931.29881.2793
47082006.05.15 00:00swap close14501.001.29481.29881.2793-550.00165873.20
47092006.05.15 00:00swap open14511.001.2948381.29881.2793
47102006.05.15 02:10modify14511.001.2948381.29231.2793
47112006.05.15 02:20s/l14511.001.29231.29231.2793253.80166127.00
47122006.05.15 12:00sell14521.001.28361.29311.2736
47132006.05.15 12:20modify14521.001.28361.28321.2736
47142006.05.15 12:30modify14521.001.28361.28191.2736
47152006.05.15 12:40modify14521.001.28361.28061.2736
47162006.05.15 12:59s/l14521.001.28061.28061.2736300.00166427.00
47172006.05.17 16:00sell14531.001.28321.29271.2732
47182006.05.17 16:20modify14531.001.28321.27941.2732
47192006.05.17 16:40modify14531.001.28321.27581.2732
47202006.05.17 16:59s/l14531.001.27581.27581.2732740.00167167.00
47212006.05.17 20:00sell14541.001.27171.28121.2617
47222006.05.17 20:30modify14541.001.27171.27071.2617
47232006.05.17 20:40s/l14541.001.27071.27071.2617100.00167267.00
47242006.05.19 08:00sell14551.001.28311.29261.2731
47252006.05.19 08:30modify14551.001.28311.28201.2731
47262006.05.19 08:40s/l14551.001.28201.28201.2731110.00167377.00
47272006.05.19 12:00sell14561.001.27471.28421.2647
47282006.05.19 12:30modify14561.001.27471.27441.2647
47292006.05.19 12:40modify14561.001.27471.27421.2647
47302006.05.19 12:59s/l14561.001.27421.27421.264750.00167427.00
47312006.05.23 08:00sell14571.001.28591.29541.2759
47322006.05.23 08:10modify14571.001.28591.28551.2759
47332006.05.23 08:20modify14571.001.28591.28511.2759
47342006.05.23 08:30modify14571.001.28591.28481.2759
47352006.05.23 08:40s/l14571.001.28481.28481.2759110.00167537.00
47362006.05.23 12:00sell14581.001.28401.29351.2740
47372006.05.23 14:10modify14581.001.28401.28351.2740
47382006.05.23 14:20s/l14581.001.28351.28351.274050.00167587.00
47392006.05.23 16:00sell14591.001.28291.29241.2729
47402006.05.23 16:40modify14591.001.28291.28241.2729
47412006.05.23 16:59s/l14591.001.28241.28241.272950.00167637.00
47422006.05.23 20:00sell14601.001.28521.29471.2752
47432006.05.23 21:20modify14601.001.28521.28501.2752
47442006.05.23 21:40s/l14601.001.28501.28501.275220.00167657.00
47452006.05.24 12:00buy14611.001.28581.27631.2958
47462006.05.24 12:20modify14611.001.28581.28621.2958
47472006.05.24 12:30modify14611.001.28581.28681.2958
47482006.05.24 12:40modify14611.001.28581.28751.2958
47492006.05.24 12:59s/l14611.001.28751.28751.2958170.00167827.00
47502006.05.24 16:00buy14621.001.28401.27451.2940
47512006.05.24 17:40s/l14621.001.27451.27451.2940-950.00166877.00
47522006.05.24 20:00buy14631.001.27671.26721.2867
47532006.05.24 20:10modify14631.001.27671.27841.2867
47542006.05.24 20:20s/l14631.001.27841.27841.2867170.00167047.00
47552006.05.26 08:00sell14641.001.27741.28691.2674
47562006.05.26 08:30modify14641.001.27741.27741.2674
47572006.05.26 08:59s/l14641.001.27741.27741.26740.00167047.00
47582006.05.26 12:00sell14651.001.28131.29081.2713
47592006.05.26 12:10modify14651.001.28131.28101.2713
47602006.05.26 12:30s/l14651.001.28101.28101.271330.00167077.00
47612006.05.30 00:00sell14661.001.27461.28411.2646
47622006.05.30 04:00close14661.001.27681.28411.2646-220.00166857.00
47632006.05.31 00:00sell14671.001.28731.29681.2773
47642006.05.31 00:30modify14671.001.28731.28651.2773
47652006.05.31 00:40s/l14671.001.28651.28651.277380.00166937.00
47662006.05.31 04:00sell14681.001.28541.29491.2754
47672006.05.31 15:20modify14681.001.28541.28501.2754
47682006.05.31 15:30s/l14681.001.28501.28501.275440.00166977.00
47692006.06.05 12:00sell14691.001.29621.30571.2862
47702006.06.05 13:10modify14691.001.29621.29581.2862
47712006.06.05 13:20s/l14691.001.29581.29581.286240.00167017.00
47722006.06.05 16:00sell14701.001.29381.30331.2838
47732006.06.05 20:10modify14701.001.29381.29201.2838
47742006.06.05 20:20s/l14701.001.29201.29201.2838180.00167197.00
47752006.06.06 00:00sell14711.001.29011.29961.2801
47762006.06.06 00:30modify14711.001.29011.29001.2801
47772006.06.06 00:40modify14711.001.29011.28991.2801
47782006.06.06 00:59s/l14711.001.28991.28991.280120.00167217.00
47792006.06.12 04:00sell14721.001.26291.27241.2529
47802006.06.12 04:20modify14721.001.26291.26281.2529
47812006.06.12 04:30modify14721.001.26291.26271.2529
47822006.06.12 04:40s/l14721.001.26271.26271.252920.00167237.00
47832006.06.15 20:00sell14731.001.26211.27161.2521
47842006.06.15 20:20modify14731.001.26211.26161.2521
47852006.06.15 20:40modify14731.001.26211.26131.2521
47862006.06.15 20:59s/l14731.001.26131.26131.252180.00167317.00
47872006.06.16 00:00sell14741.001.26301.27251.2530
47882006.06.16 08:00close14741.001.26481.27251.2530-180.00167137.00
47892006.06.16 16:00sell14751.001.26231.27181.2523
47902006.06.19 00:00swap close14751.001.26511.27181.2523-280.00166857.00
47912006.06.19 00:00swap open14761.001.2651381.27181.2523
47922006.06.19 00:10modify14761.001.2651381.26391.2523
47932006.06.19 00:20s/l14761.001.26391.26391.2523123.80166980.80
47942006.06.22 08:00sell14771.001.26631.27581.2563
47952006.06.22 09:10modify14771.001.26631.26411.2563
47962006.06.22 09:20s/l14771.001.26411.26411.2563220.00167200.80
47972006.06.22 12:00sell14781.001.26311.27261.2531
47982006.06.22 12:30modify14781.001.26311.25891.2531
47992006.06.22 12:59s/l14781.001.25891.25891.2531420.00167620.80
48002006.06.27 12:00sell14791.001.25801.26751.2480
48012006.06.27 12:10modify14791.001.25801.25731.2480
48022006.06.27 12:20s/l14791.001.25731.25731.248070.00167690.80
48032006.06.27 16:00sell14801.001.25871.26821.2487
48042006.06.27 16:30modify14801.001.25871.25841.2487
48052006.06.27 16:40s/l14801.001.25841.25841.248730.00167720.80
48062006.07.05 08:00buy14811.001.28261.27311.2926
48072006.07.05 08:40modify14811.001.28261.28351.2926
48082006.07.05 08:59s/l14811.001.28351.28351.292690.00167810.80
48092006.07.07 12:00sell14821.001.27761.28711.2676
48102006.07.07 20:00close14821.001.28291.28711.2676-530.00167280.80
48112006.07.10 00:00sell14831.001.28121.29071.2712
48122006.07.10 00:40modify14831.001.28121.28111.2712
48132006.07.10 01:10s/l14831.001.28111.28111.271210.00167290.80
48142006.07.10 04:00sell14841.001.27991.28941.2699
48152006.07.10 04:40modify14841.001.27991.27911.2699
48162006.07.10 04:59s/l14841.001.27911.27911.269980.00167370.80
48172006.07.12 12:00sell14851.001.27351.28301.2635
48182006.07.12 12:30modify14851.001.27351.27351.2635
48192006.07.12 12:40modify14851.001.27351.27321.2635
48202006.07.12 12:59s/l14851.001.27321.27321.263530.00167400.80
48212006.07.20 16:00sell14861.001.26371.27321.2537
48222006.07.20 17:10modify14861.001.26371.26341.2537
48232006.07.20 17:20s/l14861.001.26341.26341.253730.00167430.80
48242006.07.20 20:00sell14871.001.26281.27231.2528
48252006.07.21 00:00swap close14871.001.26321.27231.2528-40.00167390.80
48262006.07.21 00:00swap open14881.001.2632381.27231.2528
48272006.07.21 00:40modify14881.001.2632381.26321.2528
48282006.07.21 00:59s/l14881.001.26321.26321.25283.80167394.60
48292006.07.21 04:00sell14891.001.26441.27391.2544
48302006.07.21 07:10modify14891.001.26441.26421.2544
48312006.07.21 07:20s/l14891.001.26421.26421.254420.00167414.60
48322006.07.21 08:00sell14901.001.26371.27321.2537
48332006.07.21 08:10modify14901.001.26371.26341.2537
48342006.07.21 08:20s/l14901.001.26341.26341.253730.00167444.60
48352006.07.24 04:00sell14911.001.26511.27461.2551
48362006.07.24 07:20modify14911.001.26511.26321.2551
48372006.07.24 07:30s/l14911.001.26321.26321.2551190.00167634.60
48382006.07.24 08:00sell14921.001.26481.27431.2548
48392006.07.24 08:10modify14921.001.26481.26361.2548
48402006.07.24 08:20s/l14921.001.26361.26361.2548120.00167754.60
48412006.07.25 20:00sell14931.001.25711.26661.2471
48422006.07.26 00:00swap close14931.001.25821.26661.2471-110.00167644.60
48432006.07.26 00:00swap open14941.001.2582381.26661.2471
48442006.07.26 00:10modify14941.001.2582381.25821.2471
48452006.07.26 00:20s/l14941.001.25821.25821.24713.80167648.40
48462006.07.27 16:00sell14951.001.27421.28371.2642
48472006.07.27 16:10modify14951.001.27421.27321.2642
48482006.07.27 16:20s/l14951.001.27321.27321.2642100.00167748.40
48492006.07.27 20:00sell14961.001.27021.27971.2602
48502006.07.27 20:30modify14961.001.27021.26981.2602
48512006.07.27 20:40modify14961.001.27021.26871.2602
48522006.07.27 20:59s/l14961.001.26871.26871.2602150.00167898.40
48532006.07.28 00:00sell14971.001.26971.27921.2597
48542006.07.28 01:10modify14971.001.26971.26881.2597
48552006.07.28 01:20s/l14971.001.26881.26881.259790.00167988.40
48562006.07.28 16:00buy14981.001.27391.26441.2839
48572006.07.28 16:10modify14981.001.27391.27501.2839
48582006.07.28 16:20s/l14981.001.27501.27501.2839110.00168098.40
48592006.08.01 04:00sell14991.001.27391.28341.2639
48602006.08.01 06:30modify14991.001.27391.27371.2639
48612006.08.01 06:40s/l14991.001.27371.27371.263920.00168118.40
48622006.08.02 12:00sell15001.001.28041.28991.2704
48632006.08.02 12:40modify15001.001.28041.28021.2704
48642006.08.02 12:59s/l15001.001.28021.28021.270420.00168138.40
48652006.08.02 16:00sell15011.001.28021.28971.2702
48662006.08.02 17:20modify15011.001.28021.27891.2702
48672006.08.02 17:30s/l15011.001.27891.27891.2702130.00168268.40
48682006.08.02 20:00sell15021.001.27981.28931.2698
48692006.08.02 21:30modify15021.001.27981.27841.2698
48702006.08.02 21:59s/l15021.001.27841.27841.2698140.00168408.40
48712006.08.03 16:00buy15031.001.28141.27191.2914
48722006.08.03 16:40modify15031.001.28141.28201.2914
48732006.08.03 16:59s/l15031.001.28201.28201.291460.00168468.40
48742006.08.03 20:00buy15041.001.28121.27171.2912
48752006.08.03 20:10modify15041.001.28121.28131.2912
48762006.08.03 20:20s/l15041.001.28131.28131.291210.00168478.40
48772006.08.04 12:00sell15051.001.27811.28761.2681
48782006.08.04 14:10s/l15051.001.28761.28761.2681-950.00167528.40
48792006.08.08 12:00buy15061.001.28441.27491.2944
48802006.08.08 12:30modify15061.001.28441.28481.2944
48812006.08.08 12:40modify15061.001.28441.28491.2944
48822006.08.08 12:59s/l15061.001.28491.28491.294450.00167578.40
48832006.08.08 16:00buy15071.001.28451.27501.2945
48842006.08.08 20:10modify15071.001.28451.28881.2945
48852006.08.08 20:30s/l15071.001.28881.28881.2945430.00168008.40
48862006.08.10 04:00sell15081.001.28771.29721.2777
48872006.08.10 07:10modify15081.001.28771.28771.2777
48882006.08.10 07:30s/l15081.001.28771.28771.27770.00168008.40
48892006.08.10 08:00sell15091.001.28751.29701.2775
48902006.08.10 09:30modify15091.001.28751.28561.2775
48912006.08.10 09:40s/l15091.001.28561.28561.2775190.00168198.40
48922006.08.10 12:00sell15101.001.28651.29601.2765
48932006.08.10 12:10modify15101.001.28651.28641.2765
48942006.08.10 12:20s/l15101.001.28641.28641.276510.00168208.40
48952006.08.16 12:00sell15111.001.27881.28831.2688
48962006.08.16 12:20modify15111.001.27881.27841.2688
48972006.08.16 12:30s/l15111.001.27841.27841.268840.00168248.40
48982006.08.18 12:00buy15121.001.28271.27321.2927
48992006.08.18 12:10modify15121.001.28271.28301.2927
49002006.08.18 12:30s/l15121.001.28301.28301.292730.00168278.40
49012006.08.18 16:00buy15131.001.28401.27451.2940
49022006.08.21 00:00swap close15131.001.28271.27451.2940-130.00168148.40
49032006.08.21 00:00swap open15141.001.282781.27451.2940
49042006.08.21 00:20modify15141.001.282781.28301.2940
49052006.08.21 00:30modify15141.001.282781.28351.2940
49062006.08.21 00:40modify15141.001.282781.28371.2940
49072006.08.21 00:59s/l15141.001.28371.28371.294092.00168240.40
49082006.08.21 20:00sell15151.001.29051.30001.2805
49092006.08.21 20:30modify15151.001.29051.29041.2805
49102006.08.21 20:40modify15151.001.29051.28991.2805
49112006.08.21 20:59s/l15151.001.28991.28991.280560.00168300.40
49122006.08.22 00:00sell15161.001.28861.29811.2786
49132006.08.22 00:20modify15161.001.28861.28801.2786
49142006.08.22 00:30modify15161.001.28861.28621.2786
49152006.08.22 00:59s/l15161.001.28621.28621.2786240.00168540.40
49162006.08.22 04:00sell15171.001.28651.29601.2765
49172006.08.22 04:20modify15171.001.28651.28611.2765
49182006.08.22 04:30modify15171.001.28651.28591.2765
49192006.08.22 04:59s/l15171.001.28591.28591.276560.00168600.40
49202006.08.24 12:00buy15181.001.28271.27321.2927
49212006.08.24 12:40modify15181.001.28271.28301.2927
49222006.08.24 12:59s/l15181.001.28301.28301.292730.00168630.40
49232006.08.24 16:00buy15191.001.28261.27311.2926
49242006.08.24 16:30modify15191.001.28261.28291.2926
49252006.08.24 16:59s/l15191.001.28291.28291.292630.00168660.40
49262006.08.25 12:00buy15201.001.27711.26761.2871
49272006.08.25 12:30modify15201.001.27711.27731.2871
49282006.08.25 12:59s/l15201.001.27731.27731.287120.00168680.40
49292006.08.25 16:00buy15211.001.27621.26671.2862
49302006.08.25 17:10modify15211.001.27621.27801.2862
49312006.08.25 17:20s/l15211.001.27801.27801.2862180.00168860.40
49322006.08.25 20:00buy15221.001.27591.26641.2859
49332006.08.28 00:00swap close15221.001.27581.26641.2859-10.00168850.40
49342006.08.28 00:00swap open15231.001.275881.26641.2859
49352006.08.28 00:30modify15231.001.275881.27601.2859
49362006.08.28 00:40s/l15231.001.27601.27601.285912.00168862.40
49372006.08.28 04:00buy15241.001.27761.26811.2876
49382006.08.28 05:30modify15241.001.27761.27931.2876
49392006.08.28 05:40modify15241.001.27761.28011.2876
49402006.08.28 05:59s/l15241.001.28011.28011.2876250.00169112.40
49412006.08.28 20:00sell15251.001.27921.28871.2692
49422006.08.28 21:20modify15251.001.27921.27901.2692
49432006.08.28 21:30s/l15251.001.27901.27901.269220.00169132.40
49442006.08.29 00:00sell15261.001.27851.28801.2685
49452006.08.29 08:00close15261.001.28231.28801.2685-380.00168752.40
49462006.08.29 16:00sell15271.001.27981.28931.2698
49472006.08.29 16:10modify15271.001.27981.27871.2698
49482006.08.29 16:20modify15271.001.27981.27781.2698
49492006.08.29 16:30s/l15271.001.27781.27781.2698200.00168952.40
49502006.08.30 16:00sell15281.001.28291.29241.2729
49512006.08.30 16:20modify15281.001.28291.28251.2729
49522006.08.30 16:30s/l15281.001.28251.28251.272940.00168992.40
49532006.08.30 20:00sell15291.001.28271.29221.2727
49542006.08.30 23:10modify15291.001.28271.28241.2727
49552006.08.30 23:20s/l15291.001.28241.28241.272730.00169022.40
49562006.08.31 08:00sell15301.001.28251.29201.2725
49572006.08.31 16:10modify15301.001.28251.27981.2725
49582006.08.31 16:20s/l15301.001.27981.27981.2725270.00169292.40
49592006.09.04 16:00sell15311.001.28631.29581.2763
49602006.09.04 17:30modify15311.001.28631.28581.2763
49612006.09.04 17:40s/l15311.001.28581.28581.276350.00169342.40
49622006.09.05 00:00sell15321.001.28621.29571.2762
49632006.09.05 00:10modify15321.001.28621.28601.2762
49642006.09.05 00:30s/l15321.001.28601.28601.276220.00169362.40
49652006.09.05 04:00sell15331.001.28481.29431.2748
49662006.09.05 04:40modify15331.001.28481.28391.2748
49672006.09.05 05:20s/l15331.001.28391.28391.274890.00169452.40
49682006.09.05 08:00sell15341.001.28341.29291.2734
49692006.09.05 09:30modify15341.001.28341.28261.2734
49702006.09.05 09:40s/l15341.001.28261.28261.273480.00169532.40
49712006.09.12 00:00sell15351.001.26981.27931.2598
49722006.09.12 00:10modify15351.001.26981.26951.2598
49732006.09.12 00:30s/l15351.001.26951.26951.259830.00169562.40
49742006.09.12 16:00sell15361.001.26991.27941.2599
49752006.09.12 16:10modify15361.001.26991.26801.2599
49762006.09.12 16:30modify15361.001.26991.26771.2599
49772006.09.12 16:40s/l15361.001.26771.26771.2599220.00169782.40
49782006.09.15 04:00sell15371.001.27171.28121.2617
49792006.09.15 09:10modify15371.001.27171.27131.2617
49802006.09.15 09:30s/l15371.001.27131.27131.261740.00169822.40
49812006.09.19 12:00sell15381.001.26531.27481.2553
49822006.09.20 00:00swap close15381.001.26731.27481.2553-200.00169622.40
49832006.09.20 00:00swap open15391.001.2673381.27481.2553
49842006.09.20 07:10modify15391.001.2673381.26721.2553
49852006.09.20 07:20s/l15391.001.26721.26721.255313.80169636.20
49862006.09.22 12:00sell15401.001.28081.29031.2708
49872006.09.22 15:20modify15401.001.28081.28051.2708
49882006.09.22 15:30s/l15401.001.28051.28051.270830.00169666.20
49892006.09.22 16:00sell15411.001.28001.28951.2700
49902006.09.22 17:40modify15411.001.28001.27931.2700
49912006.09.22 17:59s/l15411.001.27931.27931.270070.00169736.20
49922006.09.22 20:00sell15421.001.27971.28921.2697
49932006.09.22 20:10modify15421.001.27971.27951.2697
49942006.09.22 20:20s/l15421.001.27951.27951.269720.00169756.20
49952006.09.28 16:00sell15431.001.26991.27941.2599
49962006.09.28 16:40modify15431.001.26991.26841.2599
49972006.09.28 16:59s/l15431.001.26841.26841.2599150.00169906.20
49982006.09.28 20:00sell15441.001.27031.27981.2603
49992006.09.28 23:20modify15441.001.27031.27001.2603
50002006.09.28 23:30s/l15441.001.27001.27001.260330.00169936.20
50012006.10.03 08:00sell15451.001.27551.28501.2655
50022006.10.03 09:10modify15451.001.27551.27501.2655
50032006.10.03 09:20s/l15451.001.27501.27501.265550.00169986.20
50042006.10.03 12:00sell15461.001.27451.28401.2645
50052006.10.03 12:40modify15461.001.27451.27441.2645
50062006.10.03 12:59s/l15461.001.27441.27441.264510.00169996.20
50072006.10.03 16:00sell15471.001.27331.28281.2633
50082006.10.03 16:40modify15471.001.27331.27331.2633
50092006.10.03 16:59s/l15471.001.27331.27331.26330.00169996.20
50102006.10.10 00:00sell15481.001.25941.26891.2494
50112006.10.10 02:20modify15481.001.25941.25941.2494
50122006.10.10 02:30modify15481.001.25941.25911.2494
50132006.10.10 02:40s/l15481.001.25911.25911.249430.00170026.20
50142006.10.12 00:00sell15491.001.25221.26171.2422
50152006.10.12 12:00close15491.001.25511.26171.2422-290.00169736.20
50162006.10.13 12:00sell15501.001.25521.26471.2452
50172006.10.13 12:40modify15501.001.25521.25491.2452
50182006.10.13 12:59s/l15501.001.25491.25491.245230.00169766.20
50192006.10.13 16:00sell15511.001.25261.26211.2426
50202006.10.13 16:20modify15511.001.25261.25241.2426
50212006.10.13 16:30s/l15511.001.25241.25241.242620.00169786.20
50222006.10.17 12:00sell15521.001.25301.26251.2430
50232006.10.17 12:20modify15521.001.25301.25261.2430
50242006.10.17 12:40s/l15521.001.25261.25261.243040.00169826.20
50252006.10.17 16:00sell15531.001.25421.26371.2442
50262006.10.17 16:20modify15531.001.25421.25411.2442
50272006.10.17 16:30s/l15531.001.25411.25411.244210.00169836.20
50282006.10.18 00:00sell15541.001.25381.26331.2438
50292006.10.18 14:30modify15541.001.25381.25301.2438
50302006.10.18 14:40modify15541.001.25381.25231.2438
50312006.10.18 14:59s/l15541.001.25231.25231.2438150.00169986.20
50322006.10.20 08:00sell15551.001.26261.27211.2526
50332006.10.20 08:10modify15551.001.26261.26241.2526
50342006.10.20 08:30s/l15551.001.26241.26241.252620.00170006.20
50352006.10.20 12:00sell15561.001.26021.26971.2502
50362006.10.23 00:00swap close15561.001.26181.26971.2502-160.00169846.20
50372006.10.23 00:00swap open15571.001.2618381.26971.2502
50382006.10.23 00:20modify15571.001.2618381.26161.2502
50392006.10.23 00:30s/l15571.001.26161.26161.250223.80169870.00
50402006.10.25 08:00sell15581.001.25641.26591.2464
50412006.10.25 09:40modify15581.001.25641.25631.2464
50422006.10.25 09:59s/l15581.001.25631.25631.246410.00169880.00
50432006.10.25 16:00sell15591.001.25741.26691.2474
50442006.10.25 20:00close15591.001.25871.26691.2474-130.00169750.00
50452006.10.27 08:00sell15601.001.26991.27941.2599
50462006.10.27 08:20modify15601.001.26991.26841.2599
50472006.10.27 08:30s/l15601.001.26841.26841.2599150.00169900.00
50482006.10.27 12:00sell15611.001.26661.27611.2566
50492006.10.30 00:00swap close15611.001.27331.27611.2566-670.00169230.00
50502006.10.30 00:00swap open15621.001.2733381.27611.2566
50512006.10.30 00:00close15621.001.27331.27611.25663.80169233.80
50522006.10.30 08:00sell15631.001.27241.28191.2624
50532006.10.30 08:40modify15631.001.27241.27171.2624
50542006.10.30 08:59s/l15631.001.27171.27171.262470.00169303.80
50552006.10.30 12:00sell15641.001.27211.28161.2621
50562006.10.30 14:20modify15641.001.27211.27041.2621
50572006.10.30 14:30s/l15641.001.27041.27041.2621170.00169473.80
50582006.10.30 16:00sell15651.001.27161.28111.2616
50592006.10.30 16:40modify15651.001.27161.27131.2616
50602006.10.30 16:59s/l15651.001.27131.27131.261630.00169503.80
50612006.10.30 20:00sell15661.001.27241.28191.2624
50622006.10.30 23:10modify15661.001.27241.27181.2624
50632006.10.30 23:20s/l15661.001.27181.27181.262460.00169563.80
50642006.10.31 00:00sell15671.001.27161.28111.2616
50652006.10.31 01:40modify15671.001.27161.27101.2616
50662006.10.31 01:59s/l15671.001.27101.27101.261660.00169623.80
50672006.10.31 04:00sell15681.001.27181.28131.2618
50682006.10.31 05:20modify15681.001.27181.27171.2618
50692006.10.31 05:30modify15681.001.27181.27161.2618
50702006.10.31 05:40s/l15681.001.27161.27161.261820.00169643.80
50712006.10.31 08:00sell15691.001.27161.28111.2616
50722006.10.31 08:20modify15691.001.27161.26961.2616
50732006.10.31 08:30modify15691.001.27161.26831.2616
50742006.10.31 08:40s/l15691.001.26831.26831.2616330.00169973.80
50752006.11.01 12:00sell15701.001.27551.28501.2655
50762006.11.01 14:20modify15701.001.27551.27511.2655
50772006.11.01 14:30s/l15701.001.27511.27511.265540.00170013.80
50782006.11.01 16:00sell15711.001.27671.28621.2667
50792006.11.01 16:30modify15711.001.27671.27641.2667
50802006.11.01 16:40s/l15711.001.27641.27641.266730.00170043.80
50812006.11.01 20:00sell15721.001.27671.28621.2667
50822006.11.01 21:30modify15721.001.27671.27571.2667
50832006.11.01 21:40s/l15721.001.27571.27571.2667100.00170143.80
50842006.11.02 00:00sell15731.001.27551.28501.2655
50852006.11.02 01:20modify15731.001.27551.27491.2655
50862006.11.02 01:30modify15731.001.27551.27481.2655
50872006.11.02 01:40modify15731.001.27551.27471.2655
50882006.11.02 01:59s/l15731.001.27471.27471.265580.00170223.80
50892006.11.03 12:00sell15741.001.27711.28661.2671
50902006.11.03 14:10modify15741.001.27711.27411.2671
50912006.11.03 14:20s/l15741.001.27411.27411.2671300.00170523.80
50922006.11.03 16:00sell15751.001.27091.28041.2609
50932006.11.03 16:40modify15751.001.27091.26871.2609
50942006.11.03 16:59s/l15751.001.26871.26871.2609220.00170743.80
50952006.11.07 12:00sell15761.001.27551.28501.2655
50962006.11.08 00:00swap close15761.001.27861.28501.2655-310.00170433.80
50972006.11.08 00:00swap open15771.001.2786381.28501.2655
50982006.11.08 00:20modify15771.001.2786381.27781.2655
50992006.11.08 00:40s/l15771.001.27781.27781.265583.80170517.60
51002006.11.08 04:00sell15781.001.27731.28681.2673
51012006.11.08 08:10modify15781.001.27731.27681.2673
51022006.11.08 08:20s/l15781.001.27681.27681.267350.00170567.60
51032006.11.10 12:00sell15791.001.28771.29721.2777
51042006.11.10 12:10modify15791.001.28771.28721.2777
51052006.11.10 12:30s/l15791.001.28721.28721.277750.00170617.60
51062006.11.10 16:00sell15801.001.28631.29581.2763
51072006.11.10 16:30modify15801.001.28631.28551.2763
51082006.11.10 16:59s/l15801.001.28551.28551.276380.00170697.60
51092006.11.10 20:00sell15811.001.28541.29491.2754
51102006.11.10 20:40modify15811.001.28541.28501.2754
51112006.11.10 21:10s/l15811.001.28501.28501.275440.00170737.60
51122006.11.16 12:00sell15821.001.28071.29021.2707
51132006.11.16 15:10modify15821.001.28071.27991.2707
51142006.11.16 15:20s/l15821.001.27991.27991.270780.00170817.60
51152006.11.16 16:00sell15831.001.28091.29041.2709
51162006.11.16 16:10modify15831.001.28091.28021.2709
51172006.11.16 16:20s/l15831.001.28021.28021.270970.00170887.60
51182006.11.20 16:00sell15841.001.28291.29241.2729
51192006.11.20 16:20modify15841.001.28291.28201.2729
51202006.11.20 16:30s/l15841.001.28201.28201.272990.00170977.60
51212006.11.20 20:00sell15851.001.28061.29011.2706
51222006.11.21 00:00swap close15851.001.28181.29011.2706-120.00170857.60
51232006.11.21 00:00swap open15861.001.2818381.29011.2706
51242006.11.21 00:10modify15861.001.2818381.28181.2706
51252006.11.21 00:40s/l15861.001.28181.28181.27063.80170861.40
51262006.11.23 04:00sell15871.001.29281.30231.2828
51272006.11.23 16:00close15871.001.29621.30231.2828-340.00170521.40
51282006.11.23 20:00sell15881.001.29471.30421.2847
51292006.11.23 21:40modify15881.001.29471.29461.2847
51302006.11.23 22:10s/l15881.001.29461.29461.284710.00170531.40
51312006.11.24 00:00sell15891.001.29491.30441.2849
51322006.11.24 08:00close15891.001.29681.30441.2849-190.00170341.40
51332006.11.27 08:00sell15901.001.31281.32231.3028
51342006.11.27 08:40modify15901.001.31281.31211.3028
51352006.11.27 08:59s/l15901.001.31211.31211.302870.00170411.40
51362006.11.27 12:00sell15911.001.31251.32201.3025
51372006.11.27 12:30modify15911.001.31251.31191.3025
51382006.11.27 12:40s/l15911.001.31191.31191.302560.00170471.40
51392006.11.27 16:00sell15921.001.31091.32041.3009
51402006.11.28 00:00swap close15921.001.31361.32041.3009-270.00170201.40
51412006.11.28 00:00swap open15931.001.3136381.32041.3009
51422006.11.28 00:00close15931.001.31361.32041.30093.80170205.20
51432006.11.28 12:00sell15941.001.31421.32371.3042
51442006.11.28 12:10modify15941.001.31421.31371.3042
51452006.11.28 12:20s/l15941.001.31371.31371.304250.00170255.20
51462006.11.28 16:00sell15951.001.31631.32581.3063
51472006.11.28 16:10modify15951.001.31631.31471.3063
51482006.11.28 16:20modify15951.001.31631.31421.3063
51492006.11.28 16:30s/l15951.001.31421.31421.3063210.00170465.20
51502006.11.29 08:00sell15961.001.31971.32921.3097
51512006.11.29 08:10modify15961.001.31971.31801.3097
51522006.11.29 08:20s/l15961.001.31801.31801.3097170.00170635.20
51532006.11.29 12:00sell15971.001.31591.32541.3059
51542006.11.29 12:30modify15971.001.31591.31581.3059
51552006.11.29 12:40modify15971.001.31591.31531.3059
51562006.11.29 12:59s/l15971.001.31531.31531.305960.00170695.20
51572006.12.01 08:00sell15981.001.32641.33591.3164
51582006.12.01 08:30modify15981.001.32641.32621.3164
51592006.12.01 08:59s/l15981.001.32621.32621.316420.00170715.20
51602006.12.01 12:00sell15991.001.32361.33311.3136
51612006.12.01 16:40s/l15991.001.33311.33311.3136-950.00169765.20
51622006.12.07 00:00buy16001.001.32831.31881.3383
51632006.12.07 01:10modify16001.001.32831.32841.3383
51642006.12.07 01:20modify16001.001.32831.32861.3383
51652006.12.07 01:30modify16001.001.32831.32891.3383
51662006.12.07 01:40s/l16001.001.32891.32891.338360.00169825.20
51672006.12.07 08:00buy16011.001.33071.32121.3407
51682006.12.07 08:30modify16011.001.33071.33201.3407
51692006.12.07 08:40s/l16011.001.33201.33201.3407130.00169955.20
51702006.12.12 12:00sell16021.001.32371.33321.3137
51712006.12.12 14:10modify16021.001.32371.32191.3137
51722006.12.12 14:20s/l16021.001.32191.32191.3137180.00170135.20
51732006.12.12 16:00sell16031.001.32461.33411.3146
51742006.12.12 16:40modify16031.001.32461.32431.3146
51752006.12.12 17:00s/l16031.001.32431.32431.314630.00170165.20
51762006.12.12 20:00sell16041.001.32351.33301.3135
51772006.12.12 20:30modify16041.001.32351.32171.3135
51782006.12.12 20:40s/l16041.001.32171.32171.3135180.00170345.20
51792006.12.14 08:00buy16051.001.32231.31281.3323
51802006.12.14 08:40modify16051.001.32231.32331.3323
51812006.12.14 08:59s/l16051.001.32331.32331.3323100.00170445.20
51822006.12.14 12:00buy16061.001.32261.31311.3326
51832006.12.14 16:00close16061.001.31751.31311.3326-510.00169935.20
51842006.12.20 08:00sell16071.001.32331.33281.3133
51852006.12.20 08:10modify16071.001.32331.32281.3133
51862006.12.20 08:20s/l16071.001.32281.32281.313350.00169985.20
51872006.12.20 12:00sell16081.001.32251.33201.3125
51882006.12.20 12:20modify16081.001.32251.32211.3125
51892006.12.20 12:30s/l16081.001.32211.32211.312540.00170025.20
51902006.12.20 16:00sell16091.001.31971.32921.3097
51912006.12.20 16:40modify16091.001.31971.31841.3097
51922006.12.20 16:59s/l16091.001.31841.31841.3097130.00170155.20
51932006.12.20 20:00sell16101.001.31691.32641.3069
51942006.12.21 00:00swap close16101.001.31791.32641.3069-100.00170055.20
51952006.12.21 00:00swap open16111.001.3180141.32641.3069
51962006.12.21 08:00close16111.001.31891.32641.3069-88.60169966.60
51972006.12.22 16:00sell16121.001.31721.32671.3072
51982006.12.22 16:20modify16121.001.31721.31621.3072
51992006.12.22 16:40modify16121.001.31721.31541.3072
52002006.12.22 16:59s/l16121.001.31541.31541.3072180.00170146.60
52012006.12.22 20:00sell16131.001.31291.32241.3029
52022006.12.26 12:00swap close16131.001.31411.32241.3029-120.00170026.60
52032006.12.26 12:00swap open16141.001.3141761.32241.3029
52042006.12.26 12:10modify16141.001.3141761.31411.3029
52052006.12.26 12:40s/l16141.001.31411.31411.30297.60170034.20
52062006.12.27 20:00sell16151.001.31251.32201.3025
52072006.12.27 21:40modify16151.001.31251.31231.3025
52082006.12.27 21:59s/l16151.001.31231.31231.302520.00170054.20
52092006.12.29 00:00sell16161.001.31491.32441.3049
52102006.12.29 01:10modify16161.001.31491.31461.3049
52112006.12.29 01:20modify16161.001.31491.31441.3049
52122006.12.29 01:30s/l16161.001.31441.31441.304950.00170104.20
52132007.01.03 00:00sell16171.001.32781.33731.3178
52142007.01.03 00:40modify16171.001.32781.32751.3178
52152007.01.03 00:59s/l16171.001.32751.32751.317830.00170134.20
52162007.01.03 04:00sell16181.001.32841.33791.3184
52172007.01.03 05:10modify16181.001.32841.32821.3184
52182007.01.03 05:20s/l16181.001.32821.32821.318420.00170154.20
52192007.01.03 08:00sell16191.001.32781.33731.3178
52202007.01.03 08:40modify16191.001.32781.32711.3178
52212007.01.03 08:59s/l16191.001.32711.32711.317870.00170224.20
52222007.01.03 12:00sell16201.001.32231.33181.3123
52232007.01.03 16:10modify16201.001.32231.31941.3123
52242007.01.03 16:20modify16201.001.32231.31821.3123
52252007.01.03 16:30s/l16201.001.31821.31821.3123410.00170634.20
52262007.01.09 12:00sell16211.001.30311.31261.2931
52272007.01.09 12:30modify16211.001.30311.30261.2931
52282007.01.09 12:40s/l16211.001.30261.30261.293150.00170684.20
52292007.01.09 16:00sell16221.001.29991.30941.2899
52302007.01.09 16:30modify16221.001.29991.29931.2899
52312007.01.09 16:59s/l16221.001.29931.29931.289960.00170744.20
52322007.01.15 04:00sell16231.001.29251.30201.2825
52332007.01.15 08:00close16231.001.29331.30201.2825-80.00170664.20
52342007.01.15 12:00sell16241.001.29451.30401.2845
52352007.01.15 13:20modify16241.001.29451.29441.2845
52362007.01.15 13:30s/l16241.001.29441.29441.284510.00170674.20
52372007.01.15 16:00sell16251.001.29301.30251.2830
52382007.01.16 00:00swap close16251.001.29361.30251.2830-60.00170614.20
52392007.01.16 00:00swap open16261.001.2936381.30251.2830
52402007.01.16 01:10modify16261.001.2936381.29301.2830
52412007.01.16 01:20s/l16261.001.29301.29301.283063.80170678.00
52422007.01.16 16:00sell16271.001.29311.30261.2831
52432007.01.16 16:40modify16271.001.29311.29231.2831
52442007.01.16 16:59s/l16271.001.29231.29231.283180.00170758.00
52452007.01.18 12:00sell16281.001.29411.30361.2841
52462007.01.18 13:20modify16281.001.29411.29371.2841
52472007.01.18 13:30modify16281.001.29411.29301.2841
52482007.01.18 13:40modify16281.001.29411.29201.2841
52492007.01.18 13:59s/l16281.001.29201.29201.2841210.00170968.00
52502007.01.18 16:00sell16291.001.29411.30361.2841
52512007.01.18 18:20modify16291.001.29411.29381.2841
52522007.01.18 18:30s/l16291.001.29381.29381.284130.00170998.00
52532007.01.18 20:00sell16301.001.29501.30451.2850
52542007.01.19 00:00swap close16301.001.29641.30451.2850-140.00170858.00
52552007.01.19 00:00swap open16311.001.2964381.30451.2850
52562007.01.19 00:00close16311.001.29641.30451.28503.80170861.80
52572007.01.19 12:00sell16321.001.29591.30541.2859
52582007.01.19 12:40modify16321.001.29591.29591.2859
52592007.01.19 12:59s/l16321.001.29591.29591.28590.00170861.80
52602007.01.19 16:00sell16331.001.29311.30261.2831
52612007.01.19 16:40modify16331.001.29311.29191.2831
52622007.01.19 16:59s/l16331.001.29191.29191.2831120.00170981.80
52632007.01.22 12:00sell16341.001.29401.30351.2840
52642007.01.22 13:40modify16341.001.29401.29281.2840
52652007.01.22 13:59s/l16341.001.29281.29281.2840120.00171101.80
52662007.01.22 16:00sell16351.001.29421.30371.2842
52672007.01.22 16:30modify16351.001.29421.29361.2842
52682007.01.22 16:40s/l16351.001.29361.29361.284260.00171161.80
52692007.01.23 12:00buy16361.001.30091.29141.3109
52702007.01.23 12:20modify16361.001.30091.30161.3109
52712007.01.23 12:30modify16361.001.30091.30191.3109
52722007.01.23 12:40modify16361.001.30091.30251.3109
52732007.01.23 13:00s/l16361.001.30251.30251.3109160.00171321.80
52742007.01.25 08:00buy16371.001.29671.28721.3067
52752007.01.25 08:10modify16371.001.29671.29781.3067
52762007.01.25 08:20s/l16371.001.29781.29781.3067110.00171431.80
52772007.01.25 12:00buy16381.001.29931.28981.3093
52782007.01.26 00:00swap close16381.001.29251.28981.3093-680.00170751.80
52792007.01.26 00:00swap open16391.001.292581.28981.3093
52802007.01.26 00:00close16391.001.29251.28981.3093-8.00170743.80
52812007.01.30 12:00sell16401.001.29541.30491.2854
52822007.01.30 15:10modify16401.001.29541.29541.2854
52832007.01.30 15:40s/l16401.001.29541.29541.28540.00170743.80
52842007.01.30 16:00sell16411.001.29501.30451.2850
52852007.01.30 17:40modify16411.001.29501.29491.2850
52862007.01.30 17:59s/l16411.001.29491.29491.285010.00170753.80
52872007.01.30 20:00sell16421.001.29621.30571.2862
52882007.01.31 00:00swap close16421.001.29661.30571.2862-40.00170713.80
52892007.01.31 00:00swap open16431.001.2966381.30571.2862
52902007.01.31 01:10modify16431.001.2966381.29611.2862
52912007.01.31 01:20s/l16431.001.29611.29611.286253.80170767.60
52922007.02.01 12:00sell16441.001.30121.31071.2912
52932007.02.02 00:00swap close16441.001.30241.31071.2912-120.00170647.60
52942007.02.02 00:00swap open16451.001.3024381.31071.2912
52952007.02.02 00:20modify16451.001.3024381.30241.2912
52962007.02.02 00:30modify16451.001.3024381.30201.2912
52972007.02.02 00:40s/l16451.001.30201.30201.291243.80170691.40
52982007.02.07 08:00sell16461.001.29751.30701.2875
52992007.02.07 20:00close16461.001.30171.30701.2875-420.00170271.40
53002007.02.08 12:00sell16471.001.29861.30811.2886
53012007.02.08 13:20modify16471.001.29861.29801.2886
53022007.02.08 13:30s/l16471.001.29801.29801.288660.00170331.40
53032007.02.08 16:00sell16481.001.30151.31101.2915
53042007.02.09 00:00swap close16481.001.30411.31101.2915-260.00170071.40
53052007.02.09 00:00swap open16491.001.3041381.31101.2915
53062007.02.09 00:00close16491.001.30411.31101.29153.80170075.20
53072007.02.09 12:00sell16501.001.30001.30951.2900
53082007.02.09 12:20modify16501.001.30001.29951.2900
53092007.02.09 12:30s/l16501.001.29951.29951.290050.00170125.20
53102007.02.12 12:00sell16511.001.29601.30551.2860
53112007.02.12 12:40modify16511.001.29601.29571.2860
53122007.02.12 12:59s/l16511.001.29571.29571.286030.00170155.20