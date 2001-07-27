|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2001.04.25 16:00 - 2007.02.13 12:00
|Model
|Control points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
|Parameters
|BarsLimit=0; MagicNumber=0; SignalMail=false; EachTickMode=false; Lots=1; Slippage=3; StopLossMode=true; StopLoss=95; TakeProfitMode=true; TakeProfit=100; TrailingStopMode=true; TrailingStop=3; EnterWorth=0; EnterSignal=0.7; AutoLots=false;
|Bars in test
|9182
|Ticks modelled
|148815
|Modelling quality
|36.25%
|Initial deposit
|8500.00
|Total net profit
|161655.20
|Gross profit
|220596.00
|Gross loss
|-58940.80
|Profit factor
|3.74
|Expected payoff
|97.91
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|2501.60 (1.55%)
|Relative drawdown
|6.87% (950.00)
|Total trades
|1651
|Short positions (won %)
|1348 (89.84%)
|Long positions (won %)
|303 (88.78%)
|Profit trades (% of total)
|1480 (89.64%)
|Loss trades (% of total)
|171 (10.36%)
|Largest
|profit trade
|1000.00
|loss trade
|-950.00
|Average
|profit trade
|149.05
|loss trade
|-344.68
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|51 (7363.80)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-1860.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|12490.00 (38)
|consecutive loss (count of losses)
|-1860.00 (3)
|Average
|consecutive wins
|9
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2001.04.26 04:00
|sell
|1
|1.00
|0.8967
|0.9062
|0.8867
|2
|2001.04.26 05:40
|modify
|1
|1.00
|0.8967
|0.8959
|0.8867
|3
|2001.04.26 06:00
|s/l
|1
|1.00
|0.8959
|0.8959
|0.8867
|80.00
|8580.00
|4
|2001.04.26 08:00
|sell
|2
|1.00
|0.8968
|0.9063
|0.8868
|5
|2001.04.26 09:00
|modify
|2
|1.00
|0.8968
|0.8965
|0.8868
|6
|2001.04.26 09:20
|modify
|2
|1.00
|0.8968
|0.8950
|0.8868
|7
|2001.04.26 09:40
|s/l
|2
|1.00
|0.8950
|0.8950
|0.8868
|180.00
|8760.00
|8
|2001.04.30 08:00
|buy
|3
|1.00
|0.8922
|0.8827
|0.9022
|9
|2001.04.30 09:20
|modify
|3
|1.00
|0.8922
|0.8923
|0.9022
|10
|2001.04.30 09:40
|s/l
|3
|1.00
|0.8923
|0.8923
|0.9022
|10.00
|8770.00
|11
|2001.04.30 12:00
|buy
|4
|1.00
|0.8896
|0.8801
|0.8996
|12
|2001.04.30 12:40
|modify
|4
|1.00
|0.8896
|0.8896
|0.8996
|13
|2001.04.30 13:00
|modify
|4
|1.00
|0.8896
|0.8898
|0.8996
|14
|2001.04.30 13:20
|s/l
|4
|1.00
|0.8898
|0.8898
|0.8996
|20.00
|8790.00
|15
|2001.05.02 12:00
|sell
|5
|1.00
|0.8919
|0.9014
|0.8819
|16
|2001.05.02 12:20
|modify
|5
|1.00
|0.8919
|0.8901
|0.8819
|17
|2001.05.02 12:40
|s/l
|5
|1.00
|0.8901
|0.8901
|0.8819
|180.00
|8970.00
|18
|2001.05.02 16:00
|sell
|6
|1.00
|0.8903
|0.8998
|0.8803
|19
|2001.05.02 17:20
|modify
|6
|1.00
|0.8903
|0.8897
|0.8803
|20
|2001.05.02 17:40
|s/l
|6
|1.00
|0.8897
|0.8897
|0.8803
|60.00
|9030.00
|21
|2001.05.02 20:00
|sell
|7
|1.00
|0.8928
|0.9023
|0.8828
|22
|2001.05.03 00:00
|swap close
|7
|1.00
|0.8941
|0.9023
|0.8828
|-130.00
|8900.00
|23
|2001.05.03 00:00
|swap open
|8
|1.00
|0.894214
|0.9023
|0.8828
|24
|2001.05.03 00:40
|modify
|8
|1.00
|0.894214
|0.8942
|0.8828
|25
|2001.05.03 01:00
|s/l
|8
|1.00
|0.8942
|0.8942
|0.8828
|1.40
|8901.40
|26
|2001.05.04 12:00
|buy
|9
|1.00
|0.8924
|0.8829
|0.9024
|27
|2001.05.04 12:20
|modify
|9
|1.00
|0.8924
|0.8953
|0.9024
|28
|2001.05.04 12:40
|modify
|9
|1.00
|0.8924
|0.8969
|0.9024
|29
|2001.05.04 13:00
|modify
|9
|1.00
|0.8924
|0.9007
|0.9024
|30
|2001.05.04 13:20
|s/l
|9
|1.00
|0.9007
|0.9007
|0.9024
|830.00
|9731.40
|31
|2001.05.10 16:00
|sell
|10
|1.00
|0.8817
|0.8912
|0.8717
|32
|2001.05.10 16:40
|modify
|10
|1.00
|0.8817
|0.8807
|0.8717
|33
|2001.05.10 17:00
|modify
|10
|1.00
|0.8817
|0.8801
|0.8717
|34
|2001.05.10 17:20
|modify
|10
|1.00
|0.8817
|0.8786
|0.8717
|35
|2001.05.10 17:40
|s/l
|10
|1.00
|0.8786
|0.8786
|0.8717
|310.00
|10041.40
|36
|2001.05.16 04:00
|sell
|11
|1.00
|0.8773
|0.8868
|0.8673
|37
|2001.05.16 04:40
|modify
|11
|1.00
|0.8773
|0.8752
|0.8673
|38
|2001.05.16 05:00
|modify
|11
|1.00
|0.8773
|0.8749
|0.8673
|39
|2001.05.16 05:40
|modify
|11
|1.00
|0.8773
|0.8747
|0.8673
|40
|2001.05.16 06:00
|s/l
|11
|1.00
|0.8747
|0.8747
|0.8673
|260.00
|10301.40
|41
|2001.05.16 08:00
|sell
|12
|1.00
|0.8766
|0.8861
|0.8666
|42
|2001.05.16 08:40
|modify
|12
|1.00
|0.8766
|0.8761
|0.8666
|43
|2001.05.16 09:00
|s/l
|12
|1.00
|0.8761
|0.8761
|0.8666
|50.00
|10351.40
|44
|2001.05.18 00:00
|buy
|13
|1.00
|0.8831
|0.8736
|0.8931
|45
|2001.05.18 05:00
|modify
|13
|1.00
|0.8831
|0.8834
|0.8931
|46
|2001.05.18 05:20
|s/l
|13
|1.00
|0.8834
|0.8834
|0.8931
|30.00
|10381.40
|47
|2001.05.21 12:00
|sell
|14
|1.00
|0.8761
|0.8856
|0.8661
|48
|2001.05.21 13:40
|modify
|14
|1.00
|0.8761
|0.8750
|0.8661
|49
|2001.05.21 14:00
|modify
|14
|1.00
|0.8761
|0.8746
|0.8661
|50
|2001.05.21 14:20
|s/l
|14
|1.00
|0.8746
|0.8746
|0.8661
|150.00
|10531.40
|51
|2001.05.25 00:00
|sell
|15
|1.00
|0.8573
|0.8668
|0.8473
|52
|2001.05.25 02:00
|modify
|15
|1.00
|0.8573
|0.8571
|0.8473
|53
|2001.05.25 02:20
|s/l
|15
|1.00
|0.8571
|0.8571
|0.8473
|20.00
|10551.40
|54
|2001.05.25 04:00
|sell
|16
|1.00
|0.8574
|0.8669
|0.8474
|55
|2001.05.25 05:40
|modify
|16
|1.00
|0.8574
|0.8571
|0.8474
|56
|2001.05.25 06:00
|s/l
|16
|1.00
|0.8571
|0.8571
|0.8474
|30.00
|10581.40
|57
|2001.05.25 08:00
|sell
|17
|1.00
|0.8593
|0.8688
|0.8493
|58
|2001.05.25 09:00
|modify
|17
|1.00
|0.8593
|0.8566
|0.8493
|59
|2001.05.25 09:20
|modify
|17
|1.00
|0.8593
|0.8541
|0.8493
|60
|2001.05.25 09:40
|s/l
|17
|1.00
|0.8541
|0.8541
|0.8493
|520.00
|11101.40
|61
|2001.05.28 12:00
|sell
|18
|1.00
|0.8592
|0.8687
|0.8492
|62
|2001.05.28 13:00
|modify
|18
|1.00
|0.8592
|0.8589
|0.8492
|63
|2001.05.28 13:20
|s/l
|18
|1.00
|0.8589
|0.8589
|0.8492
|30.00
|11131.40
|64
|2001.05.29 04:00
|sell
|19
|1.00
|0.8590
|0.8685
|0.8490
|65
|2001.05.29 04:20
|modify
|19
|1.00
|0.8590
|0.8561
|0.8490
|66
|2001.05.29 04:40
|s/l
|19
|1.00
|0.8561
|0.8561
|0.8490
|290.00
|11421.40
|67
|2001.05.30 16:00
|sell
|20
|1.00
|0.8570
|0.8665
|0.8470
|68
|2001.05.30 17:40
|modify
|20
|1.00
|0.8570
|0.8568
|0.8470
|69
|2001.05.30 18:00
|s/l
|20
|1.00
|0.8568
|0.8568
|0.8470
|20.00
|11441.40
|70
|2001.05.30 20:00
|sell
|21
|1.00
|0.8574
|0.8669
|0.8474
|71
|2001.05.30 20:40
|modify
|21
|1.00
|0.8574
|0.8565
|0.8474
|72
|2001.05.30 21:20
|modify
|21
|1.00
|0.8574
|0.8554
|0.8474
|73
|2001.05.30 21:40
|s/l
|21
|1.00
|0.8554
|0.8554
|0.8474
|200.00
|11641.40
|74
|2001.05.31 00:00
|sell
|22
|1.00
|0.8553
|0.8648
|0.8453
|75
|2001.05.31 01:00
|modify
|22
|1.00
|0.8553
|0.8552
|0.8453
|76
|2001.05.31 01:20
|s/l
|22
|1.00
|0.8552
|0.8552
|0.8453
|10.00
|11651.40
|77
|2001.05.31 04:00
|sell
|23
|1.00
|0.8556
|0.8651
|0.8456
|78
|2001.05.31 04:20
|modify
|23
|1.00
|0.8556
|0.8542
|0.8456
|79
|2001.05.31 04:40
|modify
|23
|1.00
|0.8556
|0.8512
|0.8456
|80
|2001.05.31 05:00
|s/l
|23
|1.00
|0.8512
|0.8512
|0.8456
|440.00
|12091.40
|81
|2001.06.04 20:00
|sell
|24
|1.00
|0.8452
|0.8547
|0.8352
|82
|2001.06.04 20:20
|modify
|24
|1.00
|0.8452
|0.8444
|0.8352
|83
|2001.06.04 21:40
|s/l
|24
|1.00
|0.8444
|0.8444
|0.8352
|80.00
|12171.40
|84
|2001.06.06 12:00
|sell
|25
|1.00
|0.8533
|0.8628
|0.8433
|85
|2001.06.06 12:20
|modify
|25
|1.00
|0.8533
|0.8512
|0.8433
|86
|2001.06.06 12:40
|s/l
|25
|1.00
|0.8512
|0.8512
|0.8433
|210.00
|12381.40
|87
|2001.06.06 16:00
|sell
|26
|1.00
|0.8508
|0.8603
|0.8408
|88
|2001.06.06 16:20
|modify
|26
|1.00
|0.8508
|0.8461
|0.8408
|89
|2001.06.06 16:40
|modify
|26
|1.00
|0.8508
|0.8449
|0.8408
|90
|2001.06.06 17:00
|s/l
|26
|1.00
|0.8449
|0.8449
|0.8408
|590.00
|12971.40
|91
|2001.06.08 08:00
|sell
|27
|1.00
|0.8483
|0.8578
|0.8383
|92
|2001.06.08 08:40
|modify
|27
|1.00
|0.8483
|0.8480
|0.8383
|93
|2001.06.08 09:00
|modify
|27
|1.00
|0.8483
|0.8464
|0.8383
|94
|2001.06.08 09:20
|modify
|27
|1.00
|0.8483
|0.8463
|0.8383
|95
|2001.06.08 09:40
|s/l
|27
|1.00
|0.8463
|0.8463
|0.8383
|200.00
|13171.40
|96
|2001.06.12 12:00
|buy
|28
|1.00
|0.8471
|0.8376
|0.8571
|97
|2001.06.12 12:20
|modify
|28
|1.00
|0.8471
|0.8496
|0.8571
|98
|2001.06.12 13:40
|s/l
|28
|1.00
|0.8496
|0.8496
|0.8571
|250.00
|13421.40
|99
|2001.06.12 16:00
|buy
|29
|1.00
|0.8492
|0.8397
|0.8592
|100
|2001.06.12 16:20
|modify
|29
|1.00
|0.8492
|0.8502
|0.8592
|101
|2001.06.12 17:20
|s/l
|29
|1.00
|0.8502
|0.8502
|0.8592
|100.00
|13521.40
|102
|2001.06.14 12:00
|sell
|30
|1.00
|0.8520
|0.8615
|0.8420
|103
|2001.06.14 12:20
|modify
|30
|1.00
|0.8520
|0.8490
|0.8420
|104
|2001.06.14 12:40
|s/l
|30
|1.00
|0.8490
|0.8490
|0.8420
|300.00
|13821.40
|105
|2001.06.14 16:00
|sell
|31
|1.00
|0.8531
|0.8626
|0.8431
|106
|2001.06.14 17:40
|s/l
|31
|1.00
|0.8626
|0.8626
|0.8431
|-950.00
|12871.40
|107
|2001.06.18 08:00
|buy
|32
|1.00
|0.8640
|0.8545
|0.8740
|108
|2001.06.18 10:00
|modify
|32
|1.00
|0.8640
|0.8644
|0.8740
|109
|2001.06.18 10:20
|s/l
|32
|1.00
|0.8644
|0.8644
|0.8740
|40.00
|12911.40
|110
|2001.06.18 12:00
|buy
|33
|1.00
|0.8596
|0.8501
|0.8696
|111
|2001.06.18 13:40
|modify
|33
|1.00
|0.8596
|0.8639
|0.8696
|112
|2001.06.18 14:00
|s/l
|33
|1.00
|0.8639
|0.8639
|0.8696
|430.00
|13341.40
|113
|2001.06.19 04:00
|buy
|34
|1.00
|0.8600
|0.8505
|0.8700
|114
|2001.06.19 04:20
|modify
|34
|1.00
|0.8600
|0.8601
|0.8700
|115
|2001.06.19 04:40
|s/l
|34
|1.00
|0.8601
|0.8601
|0.8700
|10.00
|13351.40
|116
|2001.06.21 16:00
|sell
|35
|1.00
|0.8525
|0.8620
|0.8425
|117
|2001.06.21 17:40
|modify
|35
|1.00
|0.8525
|0.8518
|0.8425
|118
|2001.06.21 18:00
|s/l
|35
|1.00
|0.8518
|0.8518
|0.8425
|70.00
|13421.40
|119
|2001.06.21 20:00
|sell
|36
|1.00
|0.8552
|0.8647
|0.8452
|120
|2001.06.21 20:20
|modify
|36
|1.00
|0.8552
|0.8547
|0.8452
|121
|2001.06.21 20:40
|s/l
|36
|1.00
|0.8547
|0.8547
|0.8452
|50.00
|13471.40
|122
|2001.06.25 16:00
|sell
|37
|1.00
|0.8601
|0.8696
|0.8501
|123
|2001.06.25 20:20
|modify
|37
|1.00
|0.8601
|0.8591
|0.8501
|124
|2001.06.25 20:40
|s/l
|37
|1.00
|0.8591
|0.8591
|0.8501
|100.00
|13571.40
|125
|2001.06.26 00:00
|sell
|38
|1.00
|0.8592
|0.8687
|0.8492
|126
|2001.06.26 00:40
|modify
|38
|1.00
|0.8592
|0.8587
|0.8492
|127
|2001.06.26 01:00
|s/l
|38
|1.00
|0.8587
|0.8587
|0.8492
|50.00
|13621.40
|128
|2001.06.26 04:00
|sell
|39
|1.00
|0.8602
|0.8697
|0.8502
|129
|2001.06.26 12:00
|close
|39
|1.00
|0.8631
|0.8697
|0.8502
|-290.00
|13331.40
|130
|2001.06.26 20:00
|sell
|40
|1.00
|0.8624
|0.8719
|0.8524
|131
|2001.06.26 20:20
|modify
|40
|1.00
|0.8624
|0.8622
|0.8524
|132
|2001.06.26 20:40
|s/l
|40
|1.00
|0.8622
|0.8622
|0.8524
|20.00
|13351.40
|133
|2001.06.27 12:00
|sell
|41
|1.00
|0.8641
|0.8736
|0.8541
|134
|2001.06.27 12:20
|modify
|41
|1.00
|0.8641
|0.8637
|0.8541
|135
|2001.06.27 12:40
|modify
|41
|1.00
|0.8641
|0.8608
|0.8541
|136
|2001.06.27 13:00
|s/l
|41
|1.00
|0.8608
|0.8608
|0.8541
|330.00
|13681.40
|137
|2001.06.27 16:00
|sell
|42
|1.00
|0.8609
|0.8704
|0.8509
|138
|2001.06.27 16:20
|modify
|42
|1.00
|0.8609
|0.8591
|0.8509
|139
|2001.06.27 16:40
|s/l
|42
|1.00
|0.8591
|0.8591
|0.8509
|180.00
|13861.40
|140
|2001.07.02 08:00
|sell
|43
|1.00
|0.8473
|0.8568
|0.8373
|141
|2001.07.02 08:40
|modify
|43
|1.00
|0.8473
|0.8445
|0.8373
|142
|2001.07.02 09:00
|modify
|43
|1.00
|0.8473
|0.8444
|0.8373
|143
|2001.07.02 09:20
|s/l
|43
|1.00
|0.8444
|0.8444
|0.8373
|290.00
|14151.40
|144
|2001.07.09 12:00
|sell
|44
|1.00
|0.8454
|0.8549
|0.8354
|145
|2001.07.09 12:20
|modify
|44
|1.00
|0.8454
|0.8450
|0.8354
|146
|2001.07.09 12:40
|s/l
|44
|1.00
|0.8450
|0.8450
|0.8354
|40.00
|14191.40
|147
|2001.07.09 16:00
|sell
|45
|1.00
|0.8461
|0.8556
|0.8361
|148
|2001.07.09 17:00
|modify
|45
|1.00
|0.8461
|0.8457
|0.8361
|149
|2001.07.09 17:20
|s/l
|45
|1.00
|0.8457
|0.8457
|0.8361
|40.00
|14231.40
|150
|2001.07.11 00:00
|sell
|46
|1.00
|0.8551
|0.8646
|0.8451
|151
|2001.07.11 00:40
|modify
|46
|1.00
|0.8551
|0.8548
|0.8451
|152
|2001.07.11 01:40
|s/l
|46
|1.00
|0.8548
|0.8548
|0.8451
|30.00
|14261.40
|153
|2001.07.11 04:00
|sell
|47
|1.00
|0.8554
|0.8649
|0.8454
|154
|2001.07.11 04:20
|modify
|47
|1.00
|0.8554
|0.8536
|0.8454
|155
|2001.07.11 05:20
|s/l
|47
|1.00
|0.8536
|0.8536
|0.8454
|180.00
|14441.40
|156
|2001.07.11 08:00
|sell
|48
|1.00
|0.8550
|0.8645
|0.8450
|157
|2001.07.11 08:20
|modify
|48
|1.00
|0.8550
|0.8542
|0.8450
|158
|2001.07.11 08:40
|s/l
|48
|1.00
|0.8542
|0.8542
|0.8450
|80.00
|14521.40
|159
|2001.07.13 00:00
|buy
|49
|1.00
|0.8540
|0.8445
|0.8640
|160
|2001.07.13 08:20
|modify
|49
|1.00
|0.8540
|0.8562
|0.8640
|161
|2001.07.13 08:40
|s/l
|49
|1.00
|0.8562
|0.8562
|0.8640
|220.00
|14741.40
|162
|2001.07.13 12:00
|buy
|50
|1.00
|0.8554
|0.8459
|0.8654
|163
|2001.07.13 12:20
|modify
|50
|1.00
|0.8554
|0.8562
|0.8654
|164
|2001.07.13 12:40
|s/l
|50
|1.00
|0.8562
|0.8562
|0.8654
|80.00
|14821.40
|165
|2001.07.13 16:00
|buy
|51
|1.00
|0.8524
|0.8429
|0.8624
|166
|2001.07.13 16:20
|modify
|51
|1.00
|0.8524
|0.8535
|0.8624
|167
|2001.07.13 17:00
|s/l
|51
|1.00
|0.8535
|0.8535
|0.8624
|110.00
|14931.40
|168
|2001.07.13 20:00
|buy
|52
|1.00
|0.8534
|0.8439
|0.8634
|169
|2001.07.13 20:40
|modify
|52
|1.00
|0.8534
|0.8552
|0.8634
|170
|2001.07.13 21:00
|s/l
|52
|1.00
|0.8552
|0.8552
|0.8634
|180.00
|15111.40
|171
|2001.07.16 04:00
|buy
|53
|1.00
|0.8547
|0.8452
|0.8647
|172
|2001.07.16 04:20
|modify
|53
|1.00
|0.8547
|0.8558
|0.8647
|173
|2001.07.16 04:40
|s/l
|53
|1.00
|0.8558
|0.8558
|0.8647
|110.00
|15221.40
|174
|2001.07.16 16:00
|sell
|54
|1.00
|0.8555
|0.8650
|0.8455
|175
|2001.07.16 16:40
|modify
|54
|1.00
|0.8555
|0.8547
|0.8455
|176
|2001.07.16 17:00
|s/l
|54
|1.00
|0.8547
|0.8547
|0.8455
|80.00
|15301.40
|177
|2001.07.18 12:00
|sell
|55
|1.00
|0.8588
|0.8683
|0.8488
|178
|2001.07.18 12:40
|modify
|55
|1.00
|0.8588
|0.8587
|0.8488
|179
|2001.07.18 13:00
|s/l
|55
|1.00
|0.8587
|0.8587
|0.8488
|10.00
|15311.40
|180
|2001.07.18 16:00
|sell
|56
|1.00
|0.8645
|0.8740
|0.8545
|181
|2001.07.18 17:00
|modify
|56
|1.00
|0.8645
|0.8632
|0.8545
|182
|2001.07.18 18:00
|s/l
|56
|1.00
|0.8632
|0.8632
|0.8545
|130.00
|15441.40
|183
|2001.07.23 16:00
|buy
|57
|1.00
|0.8675
|0.8580
|0.8775
|184
|2001.07.23 16:20
|modify
|57
|1.00
|0.8675
|0.8679
|0.8775
|185
|2001.07.23 16:40
|modify
|57
|1.00
|0.8675
|0.8683
|0.8775
|186
|2001.07.23 17:20
|modify
|57
|1.00
|0.8675
|0.8694
|0.8775
|187
|2001.07.23 17:40
|modify
|57
|1.00
|0.8675
|0.8702
|0.8775
|188
|2001.07.23 18:00
|s/l
|57
|1.00
|0.8702
|0.8702
|0.8775
|270.00
|15711.40
|189
|2001.07.23 20:00
|buy
|58
|1.00
|0.8698
|0.8603
|0.8798
|190
|2001.07.23 21:20
|modify
|58
|1.00
|0.8698
|0.8701
|0.8798
|191
|2001.07.23 21:40
|s/l
|58
|1.00
|0.8701
|0.8701
|0.8798
|30.00
|15741.40
|192
|2001.07.24 00:00
|buy
|59
|1.00
|0.8696
|0.8601
|0.8796
|193
|2001.07.24 00:40
|modify
|59
|1.00
|0.8696
|0.8697
|0.8796
|194
|2001.07.24 01:00
|modify
|59
|1.00
|0.8696
|0.8701
|0.8796
|195
|2001.07.24 01:40
|s/l
|59
|1.00
|0.8701
|0.8701
|0.8796
|50.00
|15791.40
|196
|2001.07.27 04:00
|buy
|60
|1.00
|0.8780
|0.8685
|0.8880
|197
|2001.07.27 04:40
|modify
|60
|1.00
|0.8780
|0.8795
|0.8880
|198
|2001.07.27 05:20
|modify
|60
|1.00
|0.8780
|0.8797
|0.8880
|199
|2001.07.27 05:40
|modify
|60
|1.00
|0.8780
|0.8798
|0.8880
|200
|2001.07.27 06:00
|modify
|60
|1.00
|0.8780
|0.8800
|0.8880
|201
|2001.07.27 06:20
|s/l
|60
|1.00
|0.8800
|0.8800
|0.8880
|200.00
|15991.40
|202
|2001.07.27 08:00
|buy
|61
|1.00
|0.8791
|0.8696
|0.8891
|203
|2001.07.27 09:20
|modify
|61
|1.00
|0.8791
|0.8793
|0.8891
|204
|2001.07.27 09:40
|modify
|61
|1.00
|0.8791
|0.8797
|0.8891
|205
|2001.07.27 10:00
|s/l
|61
|1.00
|0.8797
|0.8797
|0.8891
|60.00
|16051.40
|206
|2001.07.27 12:00
|buy
|62
|1.00
|0.8767
|0.8672
|0.8867
|207
|2001.07.27 12:20
|modify
|62
|1.00
|0.8767
|0.8793
|0.8867
|208
|2001.07.27 12:40
|modify
|62
|1.00
|0.8767
|0.8800
|0.8867
|209
|2001.07.27 13:00
|modify
|62
|1.00
|0.8767
|0.8803
|0.8867
|210
|2001.07.27 13:20
|modify
|62
|1.00
|0.8767
|0.8807
|0.8867
|211
|2001.07.27 13:40
|s/l
|62
|1.00
|0.8807
|0.8807
|0.8867
|400.00
|16451.40
|212
|2001.07.30 00:00
|buy
|63
|1.00
|0.8781
|0.8686
|0.8881
|213
|2001.07.30 08:00
|close
|63
|1.00
|0.8747
|0.8686
|0.8881
|-340.00
|16111.40
|214
|2001.07.31 20:00
|sell
|64
|1.00
|0.8743
|0.8838
|0.8643
|215
|2001.07.31 22:00
|modify
|64
|1.00
|0.8743
|0.8742
|0.8643
|216
|2001.07.31 22:20
|s/l
|64
|1.00
|0.8742
|0.8742
|0.8643
|10.00
|16121.40
|217
|2001.08.01 00:00
|sell
|65
|1.00
|0.8764
|0.8859
|0.8664
|218
|2001.08.01 01:40
|modify
|65
|1.00
|0.8764
|0.8763
|0.8664
|219
|2001.08.01 02:00
|s/l
|65
|1.00
|0.8763
|0.8763
|0.8664
|10.00
|16131.40
|220
|2001.08.01 04:00
|sell
|66
|1.00
|0.8766
|0.8861
|0.8666
|221
|2001.08.01 05:00
|modify
|66
|1.00
|0.8766
|0.8766
|0.8666
|222
|2001.08.01 05:20
|modify
|66
|1.00
|0.8766
|0.8763
|0.8666
|223
|2001.08.01 05:40
|s/l
|66
|1.00
|0.8763
|0.8763
|0.8666
|30.00
|16161.40
|224
|2001.08.06 20:00
|buy
|67
|1.00
|0.8821
|0.8726
|0.8921
|225
|2001.08.06 21:40
|modify
|67
|1.00
|0.8821
|0.8823
|0.8921
|226
|2001.08.06 22:00
|modify
|67
|1.00
|0.8821
|0.8827
|0.8921
|227
|2001.08.06 22:20
|s/l
|67
|1.00
|0.8827
|0.8827
|0.8921
|60.00
|16221.40
|228
|2001.08.07 00:00
|buy
|68
|1.00
|0.8816
|0.8721
|0.8916
|229
|2001.08.07 01:40
|modify
|68
|1.00
|0.8816
|0.8816
|0.8916
|230
|2001.08.07 02:00
|s/l
|68
|1.00
|0.8816
|0.8816
|0.8916
|0.00
|16221.40
|231
|2001.08.08 00:00
|buy
|69
|1.00
|0.8777
|0.8682
|0.8877
|232
|2001.08.08 01:20
|modify
|69
|1.00
|0.8777
|0.8780
|0.8877
|233
|2001.08.08 02:00
|s/l
|69
|1.00
|0.8780
|0.8780
|0.8877
|30.00
|16251.40
|234
|2001.08.08 04:00
|buy
|70
|1.00
|0.8770
|0.8675
|0.8870
|235
|2001.08.08 04:20
|modify
|70
|1.00
|0.8770
|0.8775
|0.8870
|236
|2001.08.08 04:40
|s/l
|70
|1.00
|0.8775
|0.8775
|0.8870
|50.00
|16301.40
|237
|2001.08.08 08:00
|buy
|71
|1.00
|0.8778
|0.8683
|0.8878
|238
|2001.08.08 08:40
|modify
|71
|1.00
|0.8778
|0.8778
|0.8878
|239
|2001.08.08 09:00
|s/l
|71
|1.00
|0.8778
|0.8778
|0.8878
|0.00
|16301.40
|240
|2001.08.09 16:00
|sell
|72
|1.00
|0.8849
|0.8944
|0.8749
|241
|2001.08.09 17:20
|modify
|72
|1.00
|0.8849
|0.8849
|0.8749
|242
|2001.08.09 17:40
|s/l
|72
|1.00
|0.8849
|0.8849
|0.8749
|0.00
|16301.40
|243
|2001.08.14 16:00
|buy
|73
|1.00
|0.8971
|0.8876
|0.9071
|244
|2001.08.14 17:00
|modify
|73
|1.00
|0.8971
|0.8976
|0.9071
|245
|2001.08.14 17:20
|modify
|73
|1.00
|0.8971
|0.9017
|0.9071
|246
|2001.08.14 17:40
|modify
|73
|1.00
|0.8971
|0.9038
|0.9071
|247
|2001.08.14 18:00
|s/l
|73
|1.00
|0.9038
|0.9038
|0.9071
|670.00
|16971.40
|248
|2001.08.14 20:00
|buy
|74
|1.00
|0.9024
|0.8929
|0.9124
|249
|2001.08.14 21:00
|modify
|74
|1.00
|0.9024
|0.9030
|0.9124
|250
|2001.08.14 21:20
|modify
|74
|1.00
|0.9024
|0.9036
|0.9124
|251
|2001.08.14 21:40
|s/l
|74
|1.00
|0.9036
|0.9036
|0.9124
|120.00
|17091.40
|252
|2001.08.16 16:00
|sell
|75
|1.00
|0.9108
|0.9203
|0.9008
|253
|2001.08.16 16:20
|modify
|75
|1.00
|0.9108
|0.9097
|0.9008
|254
|2001.08.16 16:40
|s/l
|75
|1.00
|0.9097
|0.9097
|0.9008
|110.00
|17201.40
|255
|2001.08.16 20:00
|sell
|76
|1.00
|0.9157
|0.9252
|0.9057
|256
|2001.08.16 20:40
|modify
|76
|1.00
|0.9157
|0.9114
|0.9057
|257
|2001.08.16 21:40
|s/l
|76
|1.00
|0.9114
|0.9114
|0.9057
|430.00
|17631.40
|258
|2001.08.20 12:00
|sell
|77
|1.00
|0.9146
|0.9241
|0.9046
|259
|2001.08.20 12:40
|modify
|77
|1.00
|0.9146
|0.9123
|0.9046
|260
|2001.08.20 13:00
|s/l
|77
|1.00
|0.9123
|0.9123
|0.9046
|230.00
|17861.40
|261
|2001.08.20 16:00
|sell
|78
|1.00
|0.9122
|0.9217
|0.9022
|262
|2001.08.20 16:20
|modify
|78
|1.00
|0.9122
|0.9113
|0.9022
|263
|2001.08.20 16:40
|s/l
|78
|1.00
|0.9113
|0.9113
|0.9022
|90.00
|17951.40
|264
|2001.08.22 20:00
|sell
|79
|1.00
|0.9163
|0.9258
|0.9063
|265
|2001.08.22 20:20
|modify
|79
|1.00
|0.9163
|0.9130
|0.9063
|266
|2001.08.22 20:40
|modify
|79
|1.00
|0.9163
|0.9128
|0.9063
|267
|2001.08.22 21:00
|s/l
|79
|1.00
|0.9128
|0.9128
|0.9063
|350.00
|18301.40
|268
|2001.08.23 00:00
|sell
|80
|1.00
|0.9129
|0.9224
|0.9029
|269
|2001.08.23 08:20
|modify
|80
|1.00
|0.9129
|0.9118
|0.9029
|270
|2001.08.23 08:40
|modify
|80
|1.00
|0.9129
|0.9109
|0.9029
|271
|2001.08.23 09:00
|s/l
|80
|1.00
|0.9109
|0.9109
|0.9029
|200.00
|18501.40
|272
|2001.08.24 12:00
|sell
|81
|1.00
|0.9137
|0.9232
|0.9037
|273
|2001.08.24 12:40
|modify
|81
|1.00
|0.9137
|0.9121
|0.9037
|274
|2001.08.24 13:00
|s/l
|81
|1.00
|0.9121
|0.9121
|0.9037
|160.00
|18661.40
|275
|2001.08.24 16:00
|sell
|82
|1.00
|0.9140
|0.9235
|0.9040
|276
|2001.08.24 16:20
|modify
|82
|1.00
|0.9140
|0.9110
|0.9040
|277
|2001.08.24 16:40
|s/l
|82
|1.00
|0.9110
|0.9110
|0.9040
|300.00
|18961.40
|278
|2001.08.24 20:00
|sell
|83
|1.00
|0.9127
|0.9222
|0.9027
|279
|2001.08.24 21:00
|modify
|83
|1.00
|0.9127
|0.9111
|0.9027
|280
|2001.08.24 21:20
|s/l
|83
|1.00
|0.9111
|0.9111
|0.9027
|160.00
|19121.40
|281
|2001.08.27 08:00
|sell
|84
|1.00
|0.9106
|0.9201
|0.9006
|282
|2001.08.27 11:20
|modify
|84
|1.00
|0.9106
|0.9098
|0.9006
|283
|2001.08.27 11:59
|s/l
|84
|1.00
|0.9098
|0.9098
|0.9006
|80.00
|19201.40
|284
|2001.08.28 20:00
|buy
|85
|1.00
|0.9103
|0.9008
|0.9203
|285
|2001.08.28 21:00
|modify
|85
|1.00
|0.9103
|0.9131
|0.9203
|286
|2001.08.28 21:20
|s/l
|85
|1.00
|0.9131
|0.9131
|0.9203
|280.00
|19481.40
|287
|2001.08.29 00:00
|buy
|86
|1.00
|0.9130
|0.9035
|0.9230
|288
|2001.08.29 00:40
|modify
|86
|1.00
|0.9130
|0.9131
|0.9230
|289
|2001.08.29 01:00
|s/l
|86
|1.00
|0.9131
|0.9131
|0.9230
|10.00
|19491.40
|290
|2001.08.29 16:00
|sell
|87
|1.00
|0.9104
|0.9199
|0.9004
|291
|2001.08.29 17:00
|modify
|87
|1.00
|0.9104
|0.9098
|0.9004
|292
|2001.08.29 17:20
|modify
|87
|1.00
|0.9104
|0.9089
|0.9004
|293
|2001.08.29 18:00
|s/l
|87
|1.00
|0.9089
|0.9089
|0.9004
|150.00
|19641.40
|294
|2001.08.31 12:00
|sell
|88
|1.00
|0.9169
|0.9264
|0.9069
|295
|2001.08.31 12:20
|modify
|88
|1.00
|0.9169
|0.9144
|0.9069
|296
|2001.08.31 12:40
|modify
|88
|1.00
|0.9169
|0.9143
|0.9069
|297
|2001.08.31 13:00
|modify
|88
|1.00
|0.9169
|0.9137
|0.9069
|298
|2001.08.31 13:40
|s/l
|88
|1.00
|0.9137
|0.9137
|0.9069
|320.00
|19961.40
|299
|2001.08.31 16:00
|sell
|89
|1.00
|0.9152
|0.9247
|0.9052
|300
|2001.08.31 16:20
|modify
|89
|1.00
|0.9152
|0.9082
|0.9052
|301
|2001.08.31 16:40
|modify
|89
|1.00
|0.9152
|0.9070
|0.9052
|302
|2001.08.31 17:00
|s/l
|89
|1.00
|0.9070
|0.9070
|0.9052
|820.00
|20781.40
|303
|2001.08.31 20:00
|sell
|90
|1.00
|0.9115
|0.9210
|0.9015
|304
|2001.08.31 20:20
|modify
|90
|1.00
|0.9115
|0.9111
|0.9015
|305
|2001.08.31 21:00
|s/l
|90
|1.00
|0.9111
|0.9111
|0.9015
|40.00
|20821.40
|306
|2001.09.07 08:00
|sell
|91
|1.00
|0.8946
|0.9041
|0.8846
|307
|2001.09.07 08:20
|modify
|91
|1.00
|0.8946
|0.8938
|0.8846
|308
|2001.09.07 08:40
|s/l
|91
|1.00
|0.8938
|0.8938
|0.8846
|80.00
|20901.40
|309
|2001.09.07 12:00
|sell
|92
|1.00
|0.8947
|0.9042
|0.8847
|310
|2001.09.07 12:40
|modify
|92
|1.00
|0.8947
|0.8941
|0.8847
|311
|2001.09.07 13:00
|s/l
|92
|1.00
|0.8941
|0.8941
|0.8847
|60.00
|20961.40
|312
|2001.09.07 16:00
|sell
|93
|1.00
|0.9020
|0.9115
|0.8920
|313
|2001.09.07 16:20
|modify
|93
|1.00
|0.9020
|0.9003
|0.8920
|314
|2001.09.07 16:40
|s/l
|93
|1.00
|0.9003
|0.9003
|0.8920
|170.00
|21131.40
|315
|2001.09.10 12:00
|sell
|94
|1.00
|0.9041
|0.9136
|0.8941
|316
|2001.09.10 12:40
|modify
|94
|1.00
|0.9041
|0.9014
|0.8941
|317
|2001.09.10 13:00
|modify
|94
|1.00
|0.9041
|0.9010
|0.8941
|318
|2001.09.10 13:20
|modify
|94
|1.00
|0.9041
|0.9009
|0.8941
|319
|2001.09.10 14:00
|s/l
|94
|1.00
|0.9009
|0.9009
|0.8941
|320.00
|21451.40
|320
|2001.09.10 16:00
|sell
|95
|1.00
|0.9011
|0.9106
|0.8911
|321
|2001.09.10 16:20
|modify
|95
|1.00
|0.9011
|0.8986
|0.8911
|322
|2001.09.10 16:40
|modify
|95
|1.00
|0.9011
|0.8984
|0.8911
|323
|2001.09.10 17:00
|modify
|95
|1.00
|0.9011
|0.8983
|0.8911
|324
|2001.09.10 17:40
|s/l
|95
|1.00
|0.8983
|0.8983
|0.8911
|280.00
|21731.40
|325
|2001.09.12 12:00
|sell
|96
|1.00
|0.9069
|0.9164
|0.8969
|326
|2001.09.12 12:20
|modify
|96
|1.00
|0.9069
|0.9057
|0.8969
|327
|2001.09.12 12:40
|modify
|96
|1.00
|0.9069
|0.9054
|0.8969
|328
|2001.09.12 13:00
|s/l
|96
|1.00
|0.9054
|0.9054
|0.8969
|150.00
|21881.40
|329
|2001.09.12 16:00
|sell
|97
|1.00
|0.9070
|0.9165
|0.8970
|330
|2001.09.12 16:20
|modify
|97
|1.00
|0.9070
|0.9050
|0.8970
|331
|2001.09.12 17:20
|modify
|97
|1.00
|0.9070
|0.9046
|0.8970
|332
|2001.09.12 17:40
|s/l
|97
|1.00
|0.9046
|0.9046
|0.8970
|240.00
|22121.40
|333
|2001.09.12 20:00
|sell
|98
|1.00
|0.9070
|0.9165
|0.8970
|334
|2001.09.12 20:20
|modify
|98
|1.00
|0.9070
|0.9067
|0.8970
|335
|2001.09.12 20:40
|modify
|98
|1.00
|0.9070
|0.9065
|0.8970
|336
|2001.09.12 21:00
|modify
|98
|1.00
|0.9070
|0.9063
|0.8970
|337
|2001.09.12 21:20
|s/l
|98
|1.00
|0.9063
|0.9063
|0.8970
|70.00
|22191.40
|338
|2001.09.14 08:00
|sell
|99
|1.00
|0.9097
|0.9192
|0.8997
|339
|2001.09.14 12:00
|close
|99
|1.00
|0.9169
|0.9192
|0.8997
|-720.00
|21471.40
|340
|2001.09.17 00:00
|sell
|100
|1.00
|0.9237
|0.9332
|0.9137
|341
|2001.09.17 00:20
|modify
|100
|1.00
|0.9237
|0.9234
|0.9137
|342
|2001.09.17 01:20
|s/l
|100
|1.00
|0.9234
|0.9234
|0.9137
|30.00
|21501.40
|343
|2001.09.17 16:00
|sell
|101
|1.00
|0.9272
|0.9367
|0.9172
|344
|2001.09.17 16:20
|modify
|101
|1.00
|0.9272
|0.9183
|0.9172
|345
|2001.09.17 16:40
|modify
|101
|1.00
|0.9272
|0.9178
|0.9172
|346
|2001.09.17 17:00
|modify
|101
|1.00
|0.9272
|0.9176
|0.9172
|347
|2001.09.17 17:20
|s/l
|101
|1.00
|0.9176
|0.9176
|0.9172
|960.00
|22461.40
|348
|2001.09.17 20:00
|sell
|102
|1.00
|0.9245
|0.9340
|0.9145
|349
|2001.09.17 20:20
|modify
|102
|1.00
|0.9245
|0.9236
|0.9145
|350
|2001.09.17 20:40
|modify
|102
|1.00
|0.9245
|0.9235
|0.9145
|351
|2001.09.17 21:00
|s/l
|102
|1.00
|0.9235
|0.9235
|0.9145
|100.00
|22561.40
|352
|2001.09.18 00:00
|sell
|103
|1.00
|0.9249
|0.9344
|0.9149
|353
|2001.09.18 00:20
|modify
|103
|1.00
|0.9249
|0.9222
|0.9149
|354
|2001.09.18 00:40
|s/l
|103
|1.00
|0.9222
|0.9222
|0.9149
|270.00
|22831.40
|355
|2001.09.18 04:00
|sell
|104
|1.00
|0.9224
|0.9319
|0.9124
|356
|2001.09.18 04:20
|modify
|104
|1.00
|0.9224
|0.9191
|0.9124
|357
|2001.09.18 04:40
|s/l
|104
|1.00
|0.9191
|0.9191
|0.9124
|330.00
|23161.40
|358
|2001.09.18 08:00
|sell
|105
|1.00
|0.9224
|0.9319
|0.9124
|359
|2001.09.18 08:20
|modify
|105
|1.00
|0.9224
|0.9194
|0.9124
|360
|2001.09.18 08:40
|s/l
|105
|1.00
|0.9194
|0.9194
|0.9124
|300.00
|23461.40
|361
|2001.09.18 16:00
|sell
|106
|1.00
|0.9212
|0.9307
|0.9112
|362
|2001.09.18 16:20
|modify
|106
|1.00
|0.9212
|0.9209
|0.9112
|363
|2001.09.18 16:40
|s/l
|106
|1.00
|0.9209
|0.9209
|0.9112
|30.00
|23491.40
|364
|2001.09.18 20:00
|sell
|107
|1.00
|0.9234
|0.9329
|0.9134
|365
|2001.09.19 00:00
|swap close
|107
|1.00
|0.9273
|0.9329
|0.9134
|-390.00
|23101.40
|366
|2001.09.19 00:00
|swap open
|108
|1.00
|0.927338
|0.9329
|0.9134
|367
|2001.09.19 00:00
|close
|108
|1.00
|0.9273
|0.9329
|0.9134
|3.80
|23105.20
|368
|2001.09.19 12:00
|sell
|109
|1.00
|0.9250
|0.9345
|0.9150
|369
|2001.09.19 13:20
|modify
|109
|1.00
|0.9250
|0.9248
|0.9150
|370
|2001.09.19 13:40
|s/l
|109
|1.00
|0.9248
|0.9248
|0.9150
|20.00
|23125.20
|371
|2001.09.20 16:00
|buy
|110
|1.00
|0.9276
|0.9181
|0.9376
|372
|2001.09.20 18:00
|modify
|110
|1.00
|0.9276
|0.9286
|0.9376
|373
|2001.09.20 18:20
|s/l
|110
|1.00
|0.9286
|0.9286
|0.9376
|100.00
|23225.20
|374
|2001.09.26 12:00
|sell
|111
|1.00
|0.9224
|0.9319
|0.9124
|375
|2001.09.26 12:20
|modify
|111
|1.00
|0.9224
|0.9200
|0.9124
|376
|2001.09.26 12:40
|s/l
|111
|1.00
|0.9200
|0.9200
|0.9124
|240.00
|23465.20
|377
|2001.09.26 16:00
|sell
|112
|1.00
|0.9206
|0.9301
|0.9106
|378
|2001.09.26 16:40
|modify
|112
|1.00
|0.9206
|0.9204
|0.9106
|379
|2001.09.26 17:00
|modify
|112
|1.00
|0.9206
|0.9203
|0.9106
|380
|2001.09.26 17:20
|s/l
|112
|1.00
|0.9203
|0.9203
|0.9106
|30.00
|23495.20
|381
|2001.09.26 20:00
|sell
|113
|1.00
|0.9224
|0.9319
|0.9124
|382
|2001.09.26 20:20
|modify
|113
|1.00
|0.9224
|0.9222
|0.9124
|383
|2001.09.26 20:40
|modify
|113
|1.00
|0.9224
|0.9221
|0.9124
|384
|2001.09.26 21:00
|s/l
|113
|1.00
|0.9221
|0.9221
|0.9124
|30.00
|23525.20
|385
|2001.09.27 08:00
|sell
|114
|1.00
|0.9190
|0.9285
|0.9090
|386
|2001.09.27 10:20
|modify
|114
|1.00
|0.9190
|0.9180
|0.9090
|387
|2001.09.27 10:40
|s/l
|114
|1.00
|0.9180
|0.9180
|0.9090
|100.00
|23625.20
|388
|2001.10.02 08:00
|sell
|115
|1.00
|0.9172
|0.9267
|0.9072
|389
|2001.10.02 08:20
|modify
|115
|1.00
|0.9172
|0.9168
|0.9072
|390
|2001.10.02 08:40
|modify
|115
|1.00
|0.9172
|0.9146
|0.9072
|391
|2001.10.02 09:00
|s/l
|115
|1.00
|0.9146
|0.9146
|0.9072
|260.00
|23885.20
|392
|2001.10.02 12:00
|sell
|116
|1.00
|0.9150
|0.9245
|0.9050
|393
|2001.10.02 12:20
|modify
|116
|1.00
|0.9150
|0.9137
|0.9050
|394
|2001.10.02 12:40
|s/l
|116
|1.00
|0.9137
|0.9137
|0.9050
|130.00
|24015.20
|395
|2001.10.02 16:00
|sell
|117
|1.00
|0.9187
|0.9282
|0.9087
|396
|2001.10.02 16:20
|modify
|117
|1.00
|0.9187
|0.9161
|0.9087
|397
|2001.10.02 16:40
|modify
|117
|1.00
|0.9187
|0.9148
|0.9087
|398
|2001.10.02 17:00
|s/l
|117
|1.00
|0.9148
|0.9148
|0.9087
|390.00
|24405.20
|399
|2001.10.02 20:00
|sell
|118
|1.00
|0.9163
|0.9258
|0.9063
|400
|2001.10.02 20:20
|modify
|118
|1.00
|0.9163
|0.9155
|0.9063
|401
|2001.10.02 21:00
|s/l
|118
|1.00
|0.9155
|0.9155
|0.9063
|80.00
|24485.20
|402
|2001.10.03 16:00
|sell
|119
|1.00
|0.9219
|0.9314
|0.9119
|403
|2001.10.03 16:20
|modify
|119
|1.00
|0.9219
|0.9170
|0.9119
|404
|2001.10.03 16:40
|modify
|119
|1.00
|0.9219
|0.9160
|0.9119
|405
|2001.10.03 17:00
|s/l
|119
|1.00
|0.9160
|0.9160
|0.9119
|590.00
|25075.20
|406
|2001.10.03 20:00
|sell
|120
|1.00
|0.9153
|0.9248
|0.9053
|407
|2001.10.03 20:20
|modify
|120
|1.00
|0.9153
|0.9137
|0.9053
|408
|2001.10.03 20:40
|s/l
|120
|1.00
|0.9137
|0.9137
|0.9053
|160.00
|25235.20
|409
|2001.10.04 00:00
|sell
|121
|1.00
|0.9141
|0.9236
|0.9041
|410
|2001.10.04 00:40
|modify
|121
|1.00
|0.9141
|0.9137
|0.9041
|411
|2001.10.04 01:00
|s/l
|121
|1.00
|0.9137
|0.9137
|0.9041
|40.00
|25275.20
|412
|2001.10.05 12:00
|sell
|122
|1.00
|0.9162
|0.9257
|0.9062
|413
|2001.10.05 12:40
|modify
|122
|1.00
|0.9162
|0.9160
|0.9062
|414
|2001.10.05 13:20
|s/l
|122
|1.00
|0.9160
|0.9160
|0.9062
|20.00
|25295.20
|415
|2001.10.05 16:00
|sell
|123
|1.00
|0.9173
|0.9268
|0.9073
|416
|2001.10.05 16:20
|modify
|123
|1.00
|0.9173
|0.9163
|0.9073
|417
|2001.10.05 17:00
|s/l
|123
|1.00
|0.9163
|0.9163
|0.9073
|100.00
|25395.20
|418
|2001.10.09 16:00
|sell
|124
|1.00
|0.9193
|0.9288
|0.9093
|419
|2001.10.09 16:20
|modify
|124
|1.00
|0.9193
|0.9144
|0.9093
|420
|2001.10.09 16:40
|s/l
|124
|1.00
|0.9144
|0.9144
|0.9093
|490.00
|25885.20
|421
|2001.10.15 12:00
|sell
|125
|1.00
|0.9106
|0.9201
|0.9006
|422
|2001.10.15 12:20
|modify
|125
|1.00
|0.9106
|0.9081
|0.9006
|423
|2001.10.15 12:40
|s/l
|125
|1.00
|0.9081
|0.9081
|0.9006
|250.00
|26135.20
|424
|2001.10.15 16:00
|sell
|126
|1.00
|0.9091
|0.9186
|0.8991
|425
|2001.10.15 16:20
|modify
|126
|1.00
|0.9091
|0.9070
|0.8991
|426
|2001.10.15 16:40
|modify
|126
|1.00
|0.9091
|0.9068
|0.8991
|427
|2001.10.15 17:20
|s/l
|126
|1.00
|0.9068
|0.9068
|0.8991
|230.00
|26365.20
|428
|2001.10.19 04:00
|sell
|127
|1.00
|0.9026
|0.9121
|0.8926
|429
|2001.10.19 05:00
|modify
|127
|1.00
|0.9026
|0.9025
|0.8926
|430
|2001.10.19 05:20
|s/l
|127
|1.00
|0.9025
|0.9025
|0.8926
|10.00
|26375.20
|431
|2001.10.19 08:00
|sell
|128
|1.00
|0.9027
|0.9122
|0.8927
|432
|2001.10.19 08:40
|modify
|128
|1.00
|0.9027
|0.8984
|0.8927
|433
|2001.10.19 09:00
|s/l
|128
|1.00
|0.8984
|0.8984
|0.8927
|430.00
|26805.20
|434
|2001.10.25 00:00
|sell
|129
|1.00
|0.8938
|0.9033
|0.8838
|435
|2001.10.25 00:40
|modify
|129
|1.00
|0.8938
|0.8931
|0.8838
|436
|2001.10.25 01:00
|s/l
|129
|1.00
|0.8931
|0.8931
|0.8838
|70.00
|26875.20
|437
|2001.10.25 08:00
|sell
|130
|1.00
|0.8925
|0.9020
|0.8825
|438
|2001.10.25 08:20
|modify
|130
|1.00
|0.8925
|0.8919
|0.8825
|439
|2001.10.25 08:40
|modify
|130
|1.00
|0.8925
|0.8907
|0.8825
|440
|2001.10.25 09:20
|s/l
|130
|1.00
|0.8907
|0.8907
|0.8825
|180.00
|27055.20
|441
|2001.10.25 12:00
|sell
|131
|1.00
|0.8907
|0.9002
|0.8807
|442
|2001.10.25 12:20
|modify
|131
|1.00
|0.8907
|0.8881
|0.8807
|443
|2001.10.25 12:40
|s/l
|131
|1.00
|0.8881
|0.8881
|0.8807
|260.00
|27315.20
|444
|2001.10.29 00:00
|buy
|132
|1.00
|0.8926
|0.8831
|0.9026
|445
|2001.10.29 01:00
|modify
|132
|1.00
|0.8926
|0.8934
|0.9026
|446
|2001.10.29 01:20
|modify
|132
|1.00
|0.8926
|0.8937
|0.9026
|447
|2001.10.29 01:40
|s/l
|132
|1.00
|0.8937
|0.8937
|0.9026
|110.00
|27425.20
|448
|2001.10.29 04:00
|buy
|133
|1.00
|0.8936
|0.8841
|0.9036
|449
|2001.10.29 04:40
|modify
|133
|1.00
|0.8936
|0.8945
|0.9036
|450
|2001.10.29 05:00
|modify
|133
|1.00
|0.8936
|0.8949
|0.9036
|451
|2001.10.29 05:20
|s/l
|133
|1.00
|0.8949
|0.8949
|0.9036
|130.00
|27555.20
|452
|2001.10.30 08:00
|sell
|134
|1.00
|0.9050
|0.9145
|0.8950
|453
|2001.10.30 08:20
|modify
|134
|1.00
|0.9050
|0.9039
|0.8950
|454
|2001.10.30 09:40
|s/l
|134
|1.00
|0.9039
|0.9039
|0.8950
|110.00
|27665.20
|455
|2001.10.30 12:00
|sell
|135
|1.00
|0.9057
|0.9152
|0.8957
|456
|2001.10.30 12:20
|modify
|135
|1.00
|0.9057
|0.9055
|0.8957
|457
|2001.10.30 12:40
|modify
|135
|1.00
|0.9057
|0.9054
|0.8957
|458
|2001.10.30 13:00
|s/l
|135
|1.00
|0.9054
|0.9054
|0.8957
|30.00
|27695.20
|459
|2001.10.30 16:00
|sell
|136
|1.00
|0.9077
|0.9172
|0.8977
|460
|2001.10.30 16:20
|modify
|136
|1.00
|0.9077
|0.9046
|0.8977
|461
|2001.10.30 16:40
|s/l
|136
|1.00
|0.9046
|0.9046
|0.8977
|310.00
|28005.20
|462
|2001.10.30 20:00
|sell
|137
|1.00
|0.9048
|0.9143
|0.8948
|463
|2001.10.30 20:20
|modify
|137
|1.00
|0.9048
|0.9045
|0.8948
|464
|2001.10.30 21:00
|s/l
|137
|1.00
|0.9045
|0.9045
|0.8948
|30.00
|28035.20
|465
|2001.10.31 00:00
|sell
|138
|1.00
|0.9047
|0.9142
|0.8947
|466
|2001.10.31 08:20
|modify
|138
|1.00
|0.9047
|0.9046
|0.8947
|467
|2001.10.31 08:40
|s/l
|138
|1.00
|0.9046
|0.9046
|0.8947
|10.00
|28045.20
|468
|2001.11.07 08:00
|buy
|139
|1.00
|0.9012
|0.8917
|0.9112
|469
|2001.11.07 08:20
|modify
|139
|1.00
|0.9012
|0.9030
|0.9112
|470
|2001.11.07 09:00
|modify
|139
|1.00
|0.9012
|0.9038
|0.9112
|471
|2001.11.07 09:20
|s/l
|139
|1.00
|0.9038
|0.9038
|0.9112
|260.00
|28305.20
|472
|2001.11.07 20:00
|sell
|140
|1.00
|0.8955
|0.9050
|0.8855
|473
|2001.11.07 22:00
|modify
|140
|1.00
|0.8955
|0.8952
|0.8855
|474
|2001.11.07 22:20
|s/l
|140
|1.00
|0.8952
|0.8952
|0.8855
|30.00
|28335.20
|475
|2001.11.08 00:00
|sell
|141
|1.00
|0.8977
|0.9072
|0.8877
|476
|2001.11.08 00:20
|modify
|141
|1.00
|0.8977
|0.8977
|0.8877
|477
|2001.11.08 01:00
|modify
|141
|1.00
|0.8977
|0.8975
|0.8877
|478
|2001.11.08 01:20
|s/l
|141
|1.00
|0.8975
|0.8975
|0.8877
|20.00
|28355.20
|479
|2001.11.12 12:00
|sell
|142
|1.00
|0.8928
|0.9023
|0.8828
|480
|2001.11.12 13:20
|modify
|142
|1.00
|0.8928
|0.8916
|0.8828
|481
|2001.11.12 13:40
|s/l
|142
|1.00
|0.8916
|0.8916
|0.8828
|120.00
|28475.20
|482
|2001.11.14 00:00
|buy
|143
|1.00
|0.8816
|0.8721
|0.8916
|483
|2001.11.14 01:00
|modify
|143
|1.00
|0.8816
|0.8818
|0.8916
|484
|2001.11.14 01:20
|s/l
|143
|1.00
|0.8818
|0.8818
|0.8916
|20.00
|28495.20
|485
|2001.11.14 04:00
|buy
|144
|1.00
|0.8818
|0.8723
|0.8918
|486
|2001.11.14 04:20
|modify
|144
|1.00
|0.8818
|0.8821
|0.8918
|487
|2001.11.14 04:40
|modify
|144
|1.00
|0.8818
|0.8829
|0.8918
|488
|2001.11.14 05:00
|s/l
|144
|1.00
|0.8829
|0.8829
|0.8918
|110.00
|28605.20
|489
|2001.11.14 08:00
|buy
|145
|1.00
|0.8823
|0.8728
|0.8923
|490
|2001.11.14 08:20
|modify
|145
|1.00
|0.8823
|0.8823
|0.8923
|491
|2001.11.14 08:40
|s/l
|145
|1.00
|0.8823
|0.8823
|0.8923
|0.00
|28605.20
|492
|2001.11.14 12:00
|buy
|146
|1.00
|0.8796
|0.8701
|0.8896
|493
|2001.11.14 12:20
|modify
|146
|1.00
|0.8796
|0.8811
|0.8896
|494
|2001.11.14 12:40
|s/l
|146
|1.00
|0.8811
|0.8811
|0.8896
|150.00
|28755.20
|495
|2001.11.14 16:00
|buy
|147
|1.00
|0.8808
|0.8713
|0.8908
|496
|2001.11.14 16:20
|modify
|147
|1.00
|0.8808
|0.8843
|0.8908
|497
|2001.11.14 16:40
|s/l
|147
|1.00
|0.8843
|0.8843
|0.8908
|350.00
|29105.20
|498
|2001.11.14 20:00
|buy
|148
|1.00
|0.8837
|0.8742
|0.8937
|499
|2001.11.14 20:20
|modify
|148
|1.00
|0.8837
|0.8839
|0.8937
|500
|2001.11.14 21:00
|s/l
|148
|1.00
|0.8839
|0.8839
|0.8937
|20.00
|29125.20
|501
|2001.11.15 12:00
|sell
|149
|1.00
|0.8824
|0.8919
|0.8724
|502
|2001.11.15 13:40
|modify
|149
|1.00
|0.8824
|0.8807
|0.8724
|503
|2001.11.15 14:00
|s/l
|149
|1.00
|0.8807
|0.8807
|0.8724
|170.00
|29295.20
|504
|2001.11.15 16:00
|sell
|150
|1.00
|0.8824
|0.8919
|0.8724
|505
|2001.11.15 16:20
|modify
|150
|1.00
|0.8824
|0.8821
|0.8724
|506
|2001.11.15 17:00
|s/l
|150
|1.00
|0.8821
|0.8821
|0.8724
|30.00
|29325.20
|507
|2001.11.21 00:00
|sell
|151
|1.00
|0.8830
|0.8925
|0.8730
|508
|2001.11.21 01:00
|modify
|151
|1.00
|0.8830
|0.8825
|0.8730
|509
|2001.11.21 01:40
|modify
|151
|1.00
|0.8830
|0.8814
|0.8730
|510
|2001.11.21 02:00
|s/l
|151
|1.00
|0.8814
|0.8814
|0.8730
|160.00
|29485.20
|511
|2001.11.21 04:00
|sell
|152
|1.00
|0.8818
|0.8913
|0.8718
|512
|2001.11.21 04:20
|modify
|152
|1.00
|0.8818
|0.8818
|0.8718
|513
|2001.11.21 04:40
|modify
|152
|1.00
|0.8818
|0.8811
|0.8718
|514
|2001.11.21 05:00
|s/l
|152
|1.00
|0.8811
|0.8811
|0.8718
|70.00
|29555.20
|515
|2001.11.21 08:00
|sell
|153
|1.00
|0.8812
|0.8907
|0.8712
|516
|2001.11.21 08:20
|modify
|153
|1.00
|0.8812
|0.8797
|0.8712
|517
|2001.11.21 08:40
|s/l
|153
|1.00
|0.8797
|0.8797
|0.8712
|150.00
|29705.20
|518
|2001.11.23 16:00
|sell
|154
|1.00
|0.8793
|0.8888
|0.8693
|519
|2001.11.23 16:20
|modify
|154
|1.00
|0.8793
|0.8756
|0.8693
|520
|2001.11.23 16:40
|modify
|154
|1.00
|0.8793
|0.8751
|0.8693
|521
|2001.11.23 17:00
|modify
|154
|1.00
|0.8793
|0.8739
|0.8693
|522
|2001.11.23 17:20
|s/l
|154
|1.00
|0.8739
|0.8739
|0.8693
|540.00
|30245.20
|523
|2001.11.23 20:00
|sell
|155
|1.00
|0.8783
|0.8878
|0.8683
|524
|2001.11.23 20:20
|modify
|155
|1.00
|0.8783
|0.8779
|0.8683
|525
|2001.11.23 20:40
|modify
|155
|1.00
|0.8783
|0.8776
|0.8683
|526
|2001.11.23 21:00
|s/l
|155
|1.00
|0.8776
|0.8776
|0.8683
|70.00
|30315.20
|527
|2001.11.26 00:00
|sell
|156
|1.00
|0.8781
|0.8876
|0.8681
|528
|2001.11.26 00:20
|modify
|156
|1.00
|0.8781
|0.8781
|0.8681
|529
|2001.11.26 00:40
|s/l
|156
|1.00
|0.8781
|0.8781
|0.8681
|0.00
|30315.20
|530
|2001.11.26 16:00
|sell
|157
|1.00
|0.8801
|0.8896
|0.8701
|531
|2001.11.26 16:20
|modify
|157
|1.00
|0.8801
|0.8789
|0.8701
|532
|2001.11.26 16:40
|s/l
|157
|1.00
|0.8789
|0.8789
|0.8701
|120.00
|30435.20
|533
|2001.11.26 20:00
|sell
|158
|1.00
|0.8804
|0.8899
|0.8704
|534
|2001.11.26 21:40
|modify
|158
|1.00
|0.8804
|0.8801
|0.8704
|535
|2001.11.26 22:20
|s/l
|158
|1.00
|0.8801
|0.8801
|0.8704
|30.00
|30465.20
|536
|2001.11.27 00:00
|sell
|159
|1.00
|0.8805
|0.8900
|0.8705
|537
|2001.11.27 04:00
|close
|159
|1.00
|0.8826
|0.8900
|0.8705
|-210.00
|30255.20
|538
|2001.11.27 12:00
|sell
|160
|1.00
|0.8793
|0.8888
|0.8693
|539
|2001.11.27 12:20
|modify
|160
|1.00
|0.8793
|0.8773
|0.8693
|540
|2001.11.27 13:00
|s/l
|160
|1.00
|0.8773
|0.8773
|0.8693
|200.00
|30455.20
|541
|2001.11.28 12:00
|sell
|161
|1.00
|0.8831
|0.8926
|0.8731
|542
|2001.11.28 14:00
|modify
|161
|1.00
|0.8831
|0.8828
|0.8731
|543
|2001.11.28 14:20
|s/l
|161
|1.00
|0.8828
|0.8828
|0.8731
|30.00
|30485.20
|544
|2001.11.28 16:00
|sell
|162
|1.00
|0.8857
|0.8952
|0.8757
|545
|2001.11.28 16:20
|modify
|162
|1.00
|0.8857
|0.8853
|0.8757
|546
|2001.11.28 16:40
|s/l
|162
|1.00
|0.8853
|0.8853
|0.8757
|40.00
|30525.20
|547
|2001.11.28 20:00
|sell
|163
|1.00
|0.8870
|0.8965
|0.8770
|548
|2001.11.28 21:20
|modify
|163
|1.00
|0.8870
|0.8868
|0.8770
|549
|2001.11.28 21:40
|s/l
|163
|1.00
|0.8868
|0.8868
|0.8770
|20.00
|30545.20
|550
|2001.11.29 08:00
|sell
|164
|1.00
|0.8872
|0.8967
|0.8772
|551
|2001.11.29 08:20
|modify
|164
|1.00
|0.8872
|0.8859
|0.8772
|552
|2001.11.29 08:40
|s/l
|164
|1.00
|0.8859
|0.8859
|0.8772
|130.00
|30675.20
|553
|2001.11.29 12:00
|sell
|165
|1.00
|0.8895
|0.8990
|0.8795
|554
|2001.11.29 12:20
|modify
|165
|1.00
|0.8895
|0.8883
|0.8795
|555
|2001.11.29 12:40
|s/l
|165
|1.00
|0.8883
|0.8883
|0.8795
|120.00
|30795.20
|556
|2001.11.29 16:00
|sell
|166
|1.00
|0.8896
|0.8991
|0.8796
|557
|2001.11.29 16:20
|modify
|166
|1.00
|0.8896
|0.8861
|0.8796
|558
|2001.11.29 17:00
|s/l
|166
|1.00
|0.8861
|0.8861
|0.8796
|350.00
|31145.20
|559
|2001.11.29 20:00
|sell
|167
|1.00
|0.8874
|0.8969
|0.8774
|560
|2001.11.29 21:00
|modify
|167
|1.00
|0.8874
|0.8873
|0.8774
|561
|2001.11.29 21:20
|s/l
|167
|1.00
|0.8873
|0.8873
|0.8774
|10.00
|31155.20
|562
|2001.11.30 00:00
|sell
|168
|1.00
|0.8873
|0.8968
|0.8773
|563
|2001.11.30 00:40
|modify
|168
|1.00
|0.8873
|0.8859
|0.8773
|564
|2001.11.30 01:00
|s/l
|168
|1.00
|0.8859
|0.8859
|0.8773
|140.00
|31295.20
|565
|2001.12.03 08:00
|sell
|169
|1.00
|0.8950
|0.9045
|0.8850
|566
|2001.12.03 08:20
|modify
|169
|1.00
|0.8950
|0.8940
|0.8850
|567
|2001.12.03 09:00
|modify
|169
|1.00
|0.8950
|0.8926
|0.8850
|568
|2001.12.03 09:20
|modify
|169
|1.00
|0.8950
|0.8921
|0.8850
|569
|2001.12.03 09:40
|s/l
|169
|1.00
|0.8921
|0.8921
|0.8850
|290.00
|31585.20
|570
|2001.12.03 12:00
|sell
|170
|1.00
|0.8932
|0.9027
|0.8832
|571
|2001.12.03 12:40
|modify
|170
|1.00
|0.8932
|0.8921
|0.8832
|572
|2001.12.03 13:00
|modify
|170
|1.00
|0.8932
|0.8918
|0.8832
|573
|2001.12.03 13:40
|s/l
|170
|1.00
|0.8918
|0.8918
|0.8832
|140.00
|31725.20
|574
|2001.12.06 16:00
|buy
|171
|1.00
|0.8912
|0.8817
|0.9012
|575
|2001.12.06 16:20
|modify
|171
|1.00
|0.8912
|0.8929
|0.9012
|576
|2001.12.06 16:40
|s/l
|171
|1.00
|0.8929
|0.8929
|0.9012
|170.00
|31895.20
|577
|2001.12.07 08:00
|sell
|172
|1.00
|0.8934
|0.9029
|0.8834
|578
|2001.12.07 08:40
|modify
|172
|1.00
|0.8934
|0.8918
|0.8834
|579
|2001.12.07 09:00
|s/l
|172
|1.00
|0.8918
|0.8918
|0.8834
|160.00
|32055.20
|580
|2001.12.07 12:00
|sell
|173
|1.00
|0.8920
|0.9015
|0.8820
|581
|2001.12.07 12:20
|modify
|173
|1.00
|0.8920
|0.8900
|0.8820
|582
|2001.12.07 12:40
|s/l
|173
|1.00
|0.8900
|0.8900
|0.8820
|200.00
|32255.20
|583
|2001.12.11 16:00
|sell
|174
|1.00
|0.8904
|0.8999
|0.8804
|584
|2001.12.11 16:40
|modify
|174
|1.00
|0.8904
|0.8903
|0.8804
|585
|2001.12.11 17:00
|s/l
|174
|1.00
|0.8903
|0.8903
|0.8804
|10.00
|32265.20
|586
|2001.12.11 20:00
|sell
|175
|1.00
|0.8907
|0.9002
|0.8807
|587
|2001.12.11 21:20
|modify
|175
|1.00
|0.8907
|0.8906
|0.8807
|588
|2001.12.11 21:40
|s/l
|175
|1.00
|0.8906
|0.8906
|0.8807
|10.00
|32275.20
|589
|2001.12.12 00:00
|sell
|176
|1.00
|0.8925
|0.9020
|0.8825
|590
|2001.12.12 01:00
|modify
|176
|1.00
|0.8925
|0.8924
|0.8825
|591
|2001.12.12 01:20
|s/l
|176
|1.00
|0.8924
|0.8924
|0.8825
|10.00
|32285.20
|592
|2001.12.12 16:00
|sell
|177
|1.00
|0.8944
|0.9039
|0.8844
|593
|2001.12.12 16:20
|modify
|177
|1.00
|0.8944
|0.8943
|0.8844
|594
|2001.12.12 16:40
|s/l
|177
|1.00
|0.8943
|0.8943
|0.8844
|10.00
|32295.20
|595
|2001.12.12 20:00
|sell
|178
|1.00
|0.8987
|0.9082
|0.8887
|596
|2001.12.12 21:00
|modify
|178
|1.00
|0.8987
|0.8982
|0.8887
|597
|2001.12.12 21:20
|modify
|178
|1.00
|0.8987
|0.8978
|0.8887
|598
|2001.12.12 22:00
|s/l
|178
|1.00
|0.8978
|0.8978
|0.8887
|90.00
|32385.20
|599
|2001.12.13 12:00
|sell
|179
|1.00
|0.8976
|0.9071
|0.8876
|600
|2001.12.13 12:20
|modify
|179
|1.00
|0.8976
|0.8975
|0.8876
|601
|2001.12.13 12:40
|s/l
|179
|1.00
|0.8975
|0.8975
|0.8876
|10.00
|32395.20
|602
|2001.12.13 16:00
|sell
|180
|1.00
|0.8982
|0.9077
|0.8882
|603
|2001.12.13 16:20
|modify
|180
|1.00
|0.8982
|0.8924
|0.8882
|604
|2001.12.13 16:40
|s/l
|180
|1.00
|0.8924
|0.8924
|0.8882
|580.00
|32975.20
|605
|2001.12.13 20:00
|sell
|181
|1.00
|0.8946
|0.9041
|0.8846
|606
|2001.12.13 20:20
|modify
|181
|1.00
|0.8946
|0.8925
|0.8846
|607
|2001.12.13 20:40
|s/l
|181
|1.00
|0.8925
|0.8925
|0.8846
|210.00
|33185.20
|608
|2001.12.17 04:00
|sell
|182
|1.00
|0.9033
|0.9128
|0.8933
|609
|2001.12.17 04:20
|modify
|182
|1.00
|0.9033
|0.9032
|0.8933
|610
|2001.12.17 05:00
|modify
|182
|1.00
|0.9033
|0.9025
|0.8933
|611
|2001.12.17 05:20
|modify
|182
|1.00
|0.9033
|0.9020
|0.8933
|612
|2001.12.17 05:40
|s/l
|182
|1.00
|0.9020
|0.9020
|0.8933
|130.00
|33315.20
|613
|2001.12.17 08:00
|sell
|183
|1.00
|0.9022
|0.9117
|0.8922
|614
|2001.12.17 20:20
|modify
|183
|1.00
|0.9022
|0.9020
|0.8922
|615
|2001.12.17 20:40
|s/l
|183
|1.00
|0.9020
|0.9020
|0.8922
|20.00
|33335.20
|616
|2001.12.20 08:00
|sell
|184
|1.00
|0.8989
|0.9084
|0.8889
|617
|2001.12.20 10:00
|modify
|184
|1.00
|0.8989
|0.8966
|0.8889
|618
|2001.12.20 10:20
|s/l
|184
|1.00
|0.8966
|0.8966
|0.8889
|230.00
|33565.20
|619
|2001.12.28 04:00
|sell
|185
|1.00
|0.8836
|0.8931
|0.8736
|620
|2001.12.28 04:20
|modify
|185
|1.00
|0.8836
|0.8836
|0.8736
|621
|2001.12.28 04:40
|modify
|185
|1.00
|0.8836
|0.8832
|0.8736
|622
|2001.12.28 05:40
|s/l
|185
|1.00
|0.8832
|0.8832
|0.8736
|40.00
|33605.20
|623
|2001.12.28 08:00
|sell
|186
|1.00
|0.8835
|0.8930
|0.8735
|624
|2001.12.28 08:20
|modify
|186
|1.00
|0.8835
|0.8816
|0.8735
|625
|2001.12.28 09:00
|s/l
|186
|1.00
|0.8816
|0.8816
|0.8735
|190.00
|33795.20
|626
|2001.12.28 20:00
|buy
|187
|1.00
|0.8835
|0.8740
|0.8935
|627
|2001.12.28 20:20
|modify
|187
|1.00
|0.8835
|0.8836
|0.8935
|628
|2001.12.28 20:40
|s/l
|187
|1.00
|0.8836
|0.8836
|0.8935
|10.00
|33805.20
|629
|2001.12.31 12:00
|sell
|188
|1.00
|0.8849
|0.8944
|0.8749
|630
|2001.12.31 14:00
|modify
|188
|1.00
|0.8849
|0.8846
|0.8749
|631
|2001.12.31 14:20
|s/l
|188
|1.00
|0.8846
|0.8846
|0.8749
|30.00
|33835.20
|632
|2002.01.01 20:00
|buy
|189
|1.00
|0.8906
|0.8811
|0.9006
|633
|2002.01.02 00:00
|swap close
|189
|1.00
|0.8894
|0.8811
|0.9006
|-120.00
|33715.20
|634
|2002.01.02 00:00
|swap open
|190
|1.00
|0.88948
|0.8811
|0.9006
|635
|2002.01.02 01:00
|modify
|190
|1.00
|0.88948
|0.8915
|0.9006
|636
|2002.01.02 01:20
|modify
|190
|1.00
|0.88948
|0.8917
|0.9006
|637
|2002.01.02 01:40
|s/l
|190
|1.00
|0.8917
|0.8917
|0.9006
|222.00
|33937.20
|638
|2002.01.03 00:00
|sell
|191
|1.00
|0.9034
|0.9129
|0.8934
|639
|2002.01.03 04:40
|modify
|191
|1.00
|0.9034
|0.9032
|0.8934
|640
|2002.01.03 05:00
|s/l
|191
|1.00
|0.9032
|0.9032
|0.8934
|20.00
|33957.20
|641
|2002.01.03 08:00
|sell
|192
|1.00
|0.9038
|0.9133
|0.8938
|642
|2002.01.03 08:20
|modify
|192
|1.00
|0.9038
|0.9003
|0.8938
|643
|2002.01.03 08:40
|s/l
|192
|1.00
|0.9003
|0.9003
|0.8938
|350.00
|34307.20
|644
|2002.01.03 12:00
|sell
|193
|1.00
|0.9040
|0.9135
|0.8940
|645
|2002.01.03 12:20
|modify
|193
|1.00
|0.9040
|0.9013
|0.8940
|646
|2002.01.03 12:40
|modify
|193
|1.00
|0.9040
|0.9006
|0.8940
|647
|2002.01.03 13:00
|s/l
|193
|1.00
|0.9006
|0.9006
|0.8940
|340.00
|34647.20
|648
|2002.01.03 16:00
|sell
|194
|1.00
|0.9006
|0.9101
|0.8906
|649
|2002.01.03 16:20
|modify
|194
|1.00
|0.9006
|0.8978
|0.8906
|650
|2002.01.03 16:40
|s/l
|194
|1.00
|0.8978
|0.8978
|0.8906
|280.00
|34927.20
|651
|2002.01.09 12:00
|sell
|195
|1.00
|0.8926
|0.9021
|0.8826
|652
|2002.01.09 13:00
|modify
|195
|1.00
|0.8926
|0.8907
|0.8826
|653
|2002.01.09 13:40
|modify
|195
|1.00
|0.8926
|0.8880
|0.8826
|654
|2002.01.09 14:00
|s/l
|195
|1.00
|0.8880
|0.8880
|0.8826
|460.00
|35387.20
|655
|2002.01.10 20:00
|sell
|196
|1.00
|0.8915
|0.9010
|0.8815
|656
|2002.01.10 21:20
|modify
|196
|1.00
|0.8915
|0.8914
|0.8815
|657
|2002.01.10 21:40
|s/l
|196
|1.00
|0.8914
|0.8914
|0.8815
|10.00
|35397.20
|658
|2002.01.11 00:00
|sell
|197
|1.00
|0.8916
|0.9011
|0.8816
|659
|2002.01.11 01:00
|modify
|197
|1.00
|0.8916
|0.8913
|0.8816
|660
|2002.01.11 01:20
|s/l
|197
|1.00
|0.8913
|0.8913
|0.8816
|30.00
|35427.20
|661
|2002.01.14 12:00
|sell
|198
|1.00
|0.8922
|0.9017
|0.8822
|662
|2002.01.14 12:40
|modify
|198
|1.00
|0.8922
|0.8918
|0.8822
|663
|2002.01.14 13:00
|s/l
|198
|1.00
|0.8918
|0.8918
|0.8822
|40.00
|35467.20
|664
|2002.01.14 16:00
|sell
|199
|1.00
|0.8931
|0.9026
|0.8831
|665
|2002.01.14 16:20
|modify
|199
|1.00
|0.8931
|0.8930
|0.8831
|666
|2002.01.14 16:40
|s/l
|199
|1.00
|0.8930
|0.8930
|0.8831
|10.00
|35477.20
|667
|2002.01.14 20:00
|sell
|200
|1.00
|0.8934
|0.9029
|0.8834
|668
|2002.01.14 21:40
|modify
|200
|1.00
|0.8934
|0.8933
|0.8834
|669
|2002.01.14 22:00
|s/l
|200
|1.00
|0.8933
|0.8933
|0.8834
|10.00
|35487.20
|670
|2002.01.15 00:00
|sell
|201
|1.00
|0.8941
|0.9036
|0.8841
|671
|2002.01.15 00:20
|modify
|201
|1.00
|0.8941
|0.8935
|0.8841
|672
|2002.01.15 01:20
|modify
|201
|1.00
|0.8941
|0.8934
|0.8841
|673
|2002.01.15 01:40
|s/l
|201
|1.00
|0.8934
|0.8934
|0.8841
|70.00
|35557.20
|674
|2002.01.15 08:00
|sell
|202
|1.00
|0.8927
|0.9022
|0.8827
|675
|2002.01.15 08:40
|modify
|202
|1.00
|0.8927
|0.8907
|0.8827
|676
|2002.01.15 09:00
|s/l
|202
|1.00
|0.8907
|0.8907
|0.8827
|200.00
|35757.20
|677
|2002.01.21 12:00
|sell
|203
|1.00
|0.8844
|0.8939
|0.8744
|678
|2002.01.21 12:20
|modify
|203
|1.00
|0.8844
|0.8841
|0.8744
|679
|2002.01.21 13:00
|modify
|203
|1.00
|0.8844
|0.8839
|0.8744
|680
|2002.01.21 13:40
|s/l
|203
|1.00
|0.8839
|0.8839
|0.8744
|50.00
|35807.20
|681
|2002.01.21 16:00
|sell
|204
|1.00
|0.8839
|0.8934
|0.8739
|682
|2002.01.21 16:20
|modify
|204
|1.00
|0.8839
|0.8833
|0.8739
|683
|2002.01.21 16:40
|modify
|204
|1.00
|0.8839
|0.8831
|0.8739
|684
|2002.01.21 17:20
|s/l
|204
|1.00
|0.8831
|0.8831
|0.8739
|80.00
|35887.20
|685
|2002.01.23 12:00
|sell
|205
|1.00
|0.8867
|0.8962
|0.8767
|686
|2002.01.23 12:20
|modify
|205
|1.00
|0.8867
|0.8848
|0.8767
|687
|2002.01.23 13:00
|modify
|205
|1.00
|0.8867
|0.8846
|0.8767
|688
|2002.01.23 13:20
|modify
|205
|1.00
|0.8867
|0.8843
|0.8767
|689
|2002.01.23 13:40
|s/l
|205
|1.00
|0.8843
|0.8843
|0.8767
|240.00
|36127.20
|690
|2002.01.23 16:00
|sell
|206
|1.00
|0.8850
|0.8945
|0.8750
|691
|2002.01.23 16:20
|modify
|206
|1.00
|0.8850
|0.8794
|0.8750
|692
|2002.01.23 16:40
|modify
|206
|1.00
|0.8850
|0.8785
|0.8750
|693
|2002.01.23 17:00
|modify
|206
|1.00
|0.8850
|0.8777
|0.8750
|694
|2002.01.23 17:20
|s/l
|206
|1.00
|0.8777
|0.8777
|0.8750
|730.00
|36857.20
|695
|2002.01.30 08:00
|sell
|207
|1.00
|0.8642
|0.8737
|0.8542
|696
|2002.01.30 08:20
|modify
|207
|1.00
|0.8642
|0.8641
|0.8542
|697
|2002.01.30 09:00
|s/l
|207
|1.00
|0.8641
|0.8641
|0.8542
|10.00
|36867.20
|698
|2002.01.30 12:00
|sell
|208
|1.00
|0.8650
|0.8745
|0.8550
|699
|2002.01.30 12:40
|modify
|208
|1.00
|0.8650
|0.8610
|0.8550
|700
|2002.01.30 13:00
|modify
|208
|1.00
|0.8650
|0.8608
|0.8550
|701
|2002.01.30 13:20
|modify
|208
|1.00
|0.8650
|0.8606
|0.8550
|702
|2002.01.30 13:40
|modify
|208
|1.00
|0.8650
|0.8603
|0.8550
|703
|2002.01.30 14:00
|s/l
|208
|1.00
|0.8603
|0.8603
|0.8550
|470.00
|37337.20
|704
|2002.02.05 08:00
|sell
|209
|1.00
|0.8697
|0.8792
|0.8597
|705
|2002.02.05 08:40
|modify
|209
|1.00
|0.8697
|0.8695
|0.8597
|706
|2002.02.05 09:40
|s/l
|209
|1.00
|0.8695
|0.8695
|0.8597
|20.00
|37357.20
|707
|2002.02.05 12:00
|sell
|210
|1.00
|0.8704
|0.8799
|0.8604
|708
|2002.02.05 12:20
|modify
|210
|1.00
|0.8704
|0.8682
|0.8604
|709
|2002.02.05 13:20
|s/l
|210
|1.00
|0.8682
|0.8682
|0.8604
|220.00
|37577.20
|710
|2002.02.05 16:00
|sell
|211
|1.00
|0.8706
|0.8801
|0.8606
|711
|2002.02.05 17:00
|modify
|211
|1.00
|0.8706
|0.8656
|0.8606
|712
|2002.02.05 17:20
|s/l
|211
|1.00
|0.8656
|0.8656
|0.8606
|500.00
|38077.20
|713
|2002.02.05 20:00
|sell
|212
|1.00
|0.8656
|0.8751
|0.8556
|714
|2002.02.06 00:00
|swap close
|212
|1.00
|0.8676
|0.8751
|0.8556
|-200.00
|37877.20
|715
|2002.02.06 00:00
|swap open
|213
|1.00
|0.867638
|0.8751
|0.8556
|716
|2002.02.06 00:20
|modify
|213
|1.00
|0.867638
|0.8672
|0.8556
|717
|2002.02.06 01:00
|s/l
|213
|1.00
|0.8672
|0.8672
|0.8556
|43.80
|37921.00
|718
|2002.02.07 20:00
|buy
|214
|1.00
|0.8713
|0.8618
|0.8813
|719
|2002.02.07 21:40
|modify
|214
|1.00
|0.8713
|0.8717
|0.8813
|720
|2002.02.07 22:00
|s/l
|214
|1.00
|0.8717
|0.8717
|0.8813
|40.00
|37961.00
|721
|2002.02.08 16:00
|sell
|215
|1.00
|0.8731
|0.8826
|0.8631
|722
|2002.02.08 16:20
|modify
|215
|1.00
|0.8731
|0.8726
|0.8631
|723
|2002.02.08 17:00
|modify
|215
|1.00
|0.8731
|0.8722
|0.8631
|724
|2002.02.08 17:40
|s/l
|215
|1.00
|0.8722
|0.8722
|0.8631
|90.00
|38051.00
|725
|2002.02.08 20:00
|sell
|216
|1.00
|0.8734
|0.8829
|0.8634
|726
|2002.02.08 20:20
|modify
|216
|1.00
|0.8734
|0.8728
|0.8634
|727
|2002.02.08 20:40
|modify
|216
|1.00
|0.8734
|0.8724
|0.8634
|728
|2002.02.08 21:20
|s/l
|216
|1.00
|0.8724
|0.8724
|0.8634
|100.00
|38151.00
|729
|2002.02.11 00:00
|sell
|217
|1.00
|0.8707
|0.8802
|0.8607
|730
|2002.02.11 12:00
|close
|217
|1.00
|0.8773
|0.8802
|0.8607
|-660.00
|37491.00
|731
|2002.02.12 00:00
|sell
|218
|1.00
|0.8766
|0.8861
|0.8666
|732
|2002.02.12 00:20
|modify
|218
|1.00
|0.8766
|0.8765
|0.8666
|733
|2002.02.12 01:00
|s/l
|218
|1.00
|0.8765
|0.8765
|0.8666
|10.00
|37501.00
|734
|2002.02.12 04:00
|sell
|219
|1.00
|0.8772
|0.8867
|0.8672
|735
|2002.02.12 04:40
|modify
|219
|1.00
|0.8772
|0.8766
|0.8672
|736
|2002.02.12 06:00
|modify
|219
|1.00
|0.8772
|0.8765
|0.8672
|737
|2002.02.12 06:20
|s/l
|219
|1.00
|0.8765
|0.8765
|0.8672
|70.00
|37571.00
|738
|2002.02.15 12:00
|sell
|220
|1.00
|0.8708
|0.8803
|0.8608
|739
|2002.02.15 12:40
|modify
|220
|1.00
|0.8708
|0.8701
|0.8608
|740
|2002.02.15 13:00
|s/l
|220
|1.00
|0.8701
|0.8701
|0.8608
|70.00
|37641.00
|741
|2002.02.15 16:00
|sell
|221
|1.00
|0.8726
|0.8821
|0.8626
|742
|2002.02.15 16:20
|modify
|221
|1.00
|0.8726
|0.8720
|0.8626
|743
|2002.02.15 16:40
|s/l
|221
|1.00
|0.8720
|0.8720
|0.8626
|60.00
|37701.00
|744
|2002.02.15 20:00
|sell
|222
|1.00
|0.8720
|0.8815
|0.8620
|745
|2002.02.18 00:00
|swap close
|222
|1.00
|0.8736
|0.8815
|0.8620
|-160.00
|37541.00
|746
|2002.02.18 00:00
|swap open
|223
|1.00
|0.873638
|0.8815
|0.8620
|747
|2002.02.18 00:00
|close
|223
|1.00
|0.8736
|0.8815
|0.8620
|3.80
|37544.80
|748
|2002.02.18 12:00
|sell
|224
|1.00
|0.8723
|0.8818
|0.8623
|749
|2002.02.18 13:40
|modify
|224
|1.00
|0.8723
|0.8706
|0.8623
|750
|2002.02.18 14:00
|s/l
|224
|1.00
|0.8706
|0.8706
|0.8623
|170.00
|37714.80
|751
|2002.02.20 12:00
|sell
|225
|1.00
|0.8757
|0.8852
|0.8657
|752
|2002.02.20 12:20
|modify
|225
|1.00
|0.8757
|0.8737
|0.8657
|753
|2002.02.20 12:40
|modify
|225
|1.00
|0.8757
|0.8735
|0.8657
|754
|2002.02.20 13:00
|modify
|225
|1.00
|0.8757
|0.8730
|0.8657
|755
|2002.02.20 13:20
|s/l
|225
|1.00
|0.8730
|0.8730
|0.8657
|270.00
|37984.80
|756
|2002.02.20 16:00
|sell
|226
|1.00
|0.8727
|0.8822
|0.8627
|757
|2002.02.20 16:20
|modify
|226
|1.00
|0.8727
|0.8714
|0.8627
|758
|2002.02.20 16:40
|modify
|226
|1.00
|0.8727
|0.8709
|0.8627
|759
|2002.02.20 17:00
|s/l
|226
|1.00
|0.8709
|0.8709
|0.8627
|180.00
|38164.80
|760
|2002.02.25 04:00
|sell
|227
|1.00
|0.8748
|0.8843
|0.8648
|761
|2002.02.25 04:40
|modify
|227
|1.00
|0.8748
|0.8746
|0.8648
|762
|2002.02.25 05:00
|modify
|227
|1.00
|0.8748
|0.8744
|0.8648
|763
|2002.02.25 05:20
|s/l
|227
|1.00
|0.8744
|0.8744
|0.8648
|40.00
|38204.80
|764
|2002.02.25 08:00
|sell
|228
|1.00
|0.8746
|0.8841
|0.8646
|765
|2002.02.25 08:20
|modify
|228
|1.00
|0.8746
|0.8743
|0.8646
|766
|2002.02.25 08:40
|modify
|228
|1.00
|0.8746
|0.8741
|0.8646
|767
|2002.02.25 09:00
|s/l
|228
|1.00
|0.8741
|0.8741
|0.8646
|50.00
|38254.80
|768
|2002.02.28 12:00
|sell
|229
|1.00
|0.8653
|0.8748
|0.8553
|769
|2002.02.28 12:20
|modify
|229
|1.00
|0.8653
|0.8637
|0.8553
|770
|2002.02.28 12:40
|s/l
|229
|1.00
|0.8637
|0.8637
|0.8553
|160.00
|38414.80
|771
|2002.02.28 16:00
|sell
|230
|1.00
|0.8642
|0.8737
|0.8542
|772
|2002.02.28 16:20
|modify
|230
|1.00
|0.8642
|0.8633
|0.8542
|773
|2002.02.28 16:40
|s/l
|230
|1.00
|0.8633
|0.8633
|0.8542
|90.00
|38504.80
|774
|2002.03.04 08:00
|buy
|231
|1.00
|0.8663
|0.8568
|0.8763
|775
|2002.03.04 12:40
|modify
|231
|1.00
|0.8663
|0.8682
|0.8763
|776
|2002.03.04 13:00
|s/l
|231
|1.00
|0.8682
|0.8682
|0.8763
|190.00
|38694.80
|777
|2002.03.05 08:00
|sell
|232
|1.00
|0.8692
|0.8787
|0.8592
|778
|2002.03.05 08:40
|modify
|232
|1.00
|0.8692
|0.8686
|0.8592
|779
|2002.03.05 09:20
|s/l
|232
|1.00
|0.8686
|0.8686
|0.8592
|60.00
|38754.80
|780
|2002.03.05 12:00
|sell
|233
|1.00
|0.8687
|0.8782
|0.8587
|781
|2002.03.05 12:20
|modify
|233
|1.00
|0.8687
|0.8669
|0.8587
|782
|2002.03.05 12:40
|s/l
|233
|1.00
|0.8669
|0.8669
|0.8587
|180.00
|38934.80
|783
|2002.03.07 12:00
|sell
|234
|1.00
|0.8773
|0.8868
|0.8673
|784
|2002.03.07 12:20
|modify
|234
|1.00
|0.8773
|0.8744
|0.8673
|785
|2002.03.07 12:40
|s/l
|234
|1.00
|0.8744
|0.8744
|0.8673
|290.00
|39224.80
|786
|2002.03.07 16:00
|sell
|235
|1.00
|0.8789
|0.8884
|0.8689
|787
|2002.03.07 16:40
|modify
|235
|1.00
|0.8789
|0.8777
|0.8689
|788
|2002.03.07 17:20
|s/l
|235
|1.00
|0.8777
|0.8777
|0.8689
|120.00
|39344.80
|789
|2002.03.11 08:00
|buy
|236
|1.00
|0.8754
|0.8659
|0.8854
|790
|2002.03.11 08:40
|modify
|236
|1.00
|0.8754
|0.8759
|0.8854
|791
|2002.03.11 09:00
|s/l
|236
|1.00
|0.8759
|0.8759
|0.8854
|50.00
|39394.80
|792
|2002.03.11 12:00
|buy
|237
|1.00
|0.8750
|0.8655
|0.8850
|793
|2002.03.11 12:20
|modify
|237
|1.00
|0.8750
|0.8766
|0.8850
|794
|2002.03.11 12:40
|s/l
|237
|1.00
|0.8766
|0.8766
|0.8850
|160.00
|39554.80
|795
|2002.03.12 04:00
|sell
|238
|1.00
|0.8743
|0.8838
|0.8643
|796
|2002.03.12 08:40
|modify
|238
|1.00
|0.8743
|0.8724
|0.8643
|797
|2002.03.12 09:00
|s/l
|238
|1.00
|0.8724
|0.8724
|0.8643
|190.00
|39744.80
|798
|2002.03.12 20:00
|buy
|239
|1.00
|0.8759
|0.8664
|0.8859
|799
|2002.03.12 20:40
|modify
|239
|1.00
|0.8759
|0.8762
|0.8859
|800
|2002.03.12 21:40
|modify
|239
|1.00
|0.8759
|0.8768
|0.8859
|801
|2002.03.12 22:00
|s/l
|239
|1.00
|0.8768
|0.8768
|0.8859
|90.00
|39834.80
|802
|2002.03.13 00:00
|buy
|240
|1.00
|0.8759
|0.8664
|0.8859
|803
|2002.03.13 12:00
|close
|240
|1.00
|0.8741
|0.8664
|0.8859
|-180.00
|39654.80
|804
|2002.03.13 16:00
|sell
|241
|1.00
|0.8763
|0.8858
|0.8663
|805
|2002.03.13 17:20
|modify
|241
|1.00
|0.8763
|0.8760
|0.8663
|806
|2002.03.13 17:40
|modify
|241
|1.00
|0.8763
|0.8754
|0.8663
|807
|2002.03.13 18:00
|s/l
|241
|1.00
|0.8754
|0.8754
|0.8663
|90.00
|39744.80
|808
|2002.03.14 08:00
|sell
|242
|1.00
|0.8780
|0.8875
|0.8680
|809
|2002.03.14 08:20
|modify
|242
|1.00
|0.8780
|0.8777
|0.8680
|810
|2002.03.14 08:40
|s/l
|242
|1.00
|0.8777
|0.8777
|0.8680
|30.00
|39774.80
|811
|2002.03.15 04:00
|sell
|243
|1.00
|0.8837
|0.8932
|0.8737
|812
|2002.03.15 04:20
|modify
|243
|1.00
|0.8837
|0.8831
|0.8737
|813
|2002.03.15 04:40
|s/l
|243
|1.00
|0.8831
|0.8831
|0.8737
|60.00
|39834.80
|814
|2002.03.15 08:00
|sell
|244
|1.00
|0.8828
|0.8923
|0.8728
|815
|2002.03.15 09:00
|modify
|244
|1.00
|0.8828
|0.8825
|0.8728
|816
|2002.03.15 09:20
|s/l
|244
|1.00
|0.8825
|0.8825
|0.8728
|30.00
|39864.80
|817
|2002.03.15 12:00
|sell
|245
|1.00
|0.8842
|0.8937
|0.8742
|818
|2002.03.15 12:20
|modify
|245
|1.00
|0.8842
|0.8821
|0.8742
|819
|2002.03.15 12:40
|modify
|245
|1.00
|0.8842
|0.8812
|0.8742
|820
|2002.03.15 13:00
|s/l
|245
|1.00
|0.8812
|0.8812
|0.8742
|300.00
|40164.80
|821
|2002.03.15 16:00
|sell
|246
|1.00
|0.8849
|0.8944
|0.8749
|822
|2002.03.15 16:20
|modify
|246
|1.00
|0.8849
|0.8818
|0.8749
|823
|2002.03.15 16:40
|s/l
|246
|1.00
|0.8818
|0.8818
|0.8749
|310.00
|40474.80
|824
|2002.03.15 20:00
|sell
|247
|1.00
|0.8824
|0.8919
|0.8724
|825
|2002.03.15 20:20
|modify
|247
|1.00
|0.8824
|0.8823
|0.8724
|826
|2002.03.15 21:00
|s/l
|247
|1.00
|0.8823
|0.8823
|0.8724
|10.00
|40484.80
|827
|2002.03.18 00:00
|sell
|248
|1.00
|0.8810
|0.8905
|0.8710
|828
|2002.03.18 00:20
|modify
|248
|1.00
|0.8810
|0.8800
|0.8710
|829
|2002.03.18 00:40
|s/l
|248
|1.00
|0.8800
|0.8800
|0.8710
|100.00
|40584.80
|830
|2002.03.19 16:00
|sell
|249
|1.00
|0.8822
|0.8917
|0.8722
|831
|2002.03.19 16:40
|modify
|249
|1.00
|0.8822
|0.8816
|0.8722
|832
|2002.03.19 17:00
|modify
|249
|1.00
|0.8822
|0.8810
|0.8722
|833
|2002.03.19 17:20
|modify
|249
|1.00
|0.8822
|0.8809
|0.8722
|834
|2002.03.19 17:40
|modify
|249
|1.00
|0.8822
|0.8801
|0.8722
|835
|2002.03.19 18:00
|s/l
|249
|1.00
|0.8801
|0.8801
|0.8722
|210.00
|40794.80
|836
|2002.03.19 20:00
|sell
|250
|1.00
|0.8816
|0.8911
|0.8716
|837
|2002.03.20 00:00
|swap close
|250
|1.00
|0.8822
|0.8911
|0.8716
|-60.00
|40734.80
|838
|2002.03.20 00:00
|swap open
|251
|1.00
|0.882238
|0.8911
|0.8716
|839
|2002.03.20 00:20
|modify
|251
|1.00
|0.882238
|0.8812
|0.8716
|840
|2002.03.20 00:40
|modify
|251
|1.00
|0.882238
|0.8811
|0.8716
|841
|2002.03.20 01:00
|modify
|251
|1.00
|0.882238
|0.8807
|0.8716
|842
|2002.03.20 01:20
|s/l
|251
|1.00
|0.8807
|0.8807
|0.8716
|153.80
|40888.60
|843
|2002.03.20 16:00
|buy
|252
|1.00
|0.8837
|0.8742
|0.8937
|844
|2002.03.20 16:20
|modify
|252
|1.00
|0.8837
|0.8852
|0.8937
|845
|2002.03.20 16:40
|modify
|252
|1.00
|0.8837
|0.8853
|0.8937
|846
|2002.03.20 17:00
|s/l
|252
|1.00
|0.8853
|0.8853
|0.8937
|160.00
|41048.60
|847
|2002.03.21 12:00
|sell
|253
|1.00
|0.8843
|0.8938
|0.8743
|848
|2002.03.21 12:20
|modify
|253
|1.00
|0.8843
|0.8824
|0.8743
|849
|2002.03.21 12:40
|s/l
|253
|1.00
|0.8824
|0.8824
|0.8743
|190.00
|41238.60
|850
|2002.03.21 16:00
|sell
|254
|1.00
|0.8811
|0.8906
|0.8711
|851
|2002.03.22 00:00
|swap close
|254
|1.00
|0.8831
|0.8906
|0.8711
|-200.00
|41038.60
|852
|2002.03.22 00:00
|swap open
|255
|1.00
|0.883138
|0.8906
|0.8711
|853
|2002.03.22 00:20
|modify
|255
|1.00
|0.883138
|0.8824
|0.8711
|854
|2002.03.22 00:40
|modify
|255
|1.00
|0.883138
|0.8821
|0.8711
|855
|2002.03.22 01:20
|s/l
|255
|1.00
|0.8821
|0.8821
|0.8711
|103.80
|41142.40
|856
|2002.03.26 16:00
|buy
|256
|1.00
|0.8783
|0.8688
|0.8883
|857
|2002.03.27 00:00
|swap close
|256
|1.00
|0.8768
|0.8688
|0.8883
|-150.00
|40992.40
|858
|2002.03.27 00:00
|swap open
|257
|1.00
|0.87688
|0.8688
|0.8883
|859
|2002.03.27 00:40
|modify
|257
|1.00
|0.87688
|0.8770
|0.8883
|860
|2002.03.27 01:00
|s/l
|257
|1.00
|0.8770
|0.8770
|0.8883
|12.00
|41004.40
|861
|2002.03.27 04:00
|sell
|258
|1.00
|0.8757
|0.8852
|0.8657
|862
|2002.03.27 06:20
|modify
|258
|1.00
|0.8757
|0.8756
|0.8657
|863
|2002.03.27 06:40
|s/l
|258
|1.00
|0.8756
|0.8756
|0.8657
|10.00
|41014.40
|864
|2002.03.29 20:00
|sell
|259
|1.00
|0.8716
|0.8811
|0.8616
|865
|2002.03.29 21:00
|modify
|259
|1.00
|0.8716
|0.8716
|0.8616
|866
|2002.03.29 21:20
|s/l
|259
|1.00
|0.8716
|0.8716
|0.8616
|0.00
|41014.40
|867
|2002.04.01 00:00
|sell
|260
|1.00
|0.8715
|0.8810
|0.8615
|868
|2002.04.01 04:00
|close
|260
|1.00
|0.8735
|0.8810
|0.8615
|-200.00
|40814.40
|869
|2002.04.02 04:00
|sell
|261
|1.00
|0.8794
|0.8889
|0.8694
|870
|2002.04.02 04:20
|modify
|261
|1.00
|0.8794
|0.8793
|0.8694
|871
|2002.04.02 05:00
|modify
|261
|1.00
|0.8794
|0.8791
|0.8694
|872
|2002.04.02 05:40
|s/l
|261
|1.00
|0.8791
|0.8791
|0.8694
|30.00
|40844.40
|873
|2002.04.02 08:00
|sell
|262
|1.00
|0.8796
|0.8891
|0.8696
|874
|2002.04.02 08:40
|modify
|262
|1.00
|0.8796
|0.8777
|0.8696
|875
|2002.04.02 09:20
|s/l
|262
|1.00
|0.8777
|0.8777
|0.8696
|190.00
|41034.40
|876
|2002.04.02 12:00
|sell
|263
|1.00
|0.8782
|0.8877
|0.8682
|877
|2002.04.02 12:20
|modify
|263
|1.00
|0.8782
|0.8777
|0.8682
|878
|2002.04.02 13:00
|s/l
|263
|1.00
|0.8777
|0.8777
|0.8682
|50.00
|41084.40
|879
|2002.04.04 04:00
|sell
|264
|1.00
|0.8807
|0.8902
|0.8707
|880
|2002.04.04 09:20
|modify
|264
|1.00
|0.8807
|0.8805
|0.8707
|881
|2002.04.04 09:40
|s/l
|264
|1.00
|0.8805
|0.8805
|0.8707
|20.00
|41104.40
|882
|2002.04.04 20:00
|sell
|265
|1.00
|0.8785
|0.8880
|0.8685
|883
|2002.04.04 20:20
|modify
|265
|1.00
|0.8785
|0.8768
|0.8685
|884
|2002.04.04 21:00
|s/l
|265
|1.00
|0.8768
|0.8768
|0.8685
|170.00
|41274.40
|885
|2002.04.08 00:00
|sell
|266
|1.00
|0.8790
|0.8885
|0.8690
|886
|2002.04.08 01:40
|modify
|266
|1.00
|0.8790
|0.8782
|0.8690
|887
|2002.04.08 02:40
|s/l
|266
|1.00
|0.8782
|0.8782
|0.8690
|80.00
|41354.40
|888
|2002.04.10 12:00
|sell
|267
|1.00
|0.8806
|0.8901
|0.8706
|889
|2002.04.10 12:20
|modify
|267
|1.00
|0.8806
|0.8798
|0.8706
|890
|2002.04.10 12:40
|modify
|267
|1.00
|0.8806
|0.8797
|0.8706
|891
|2002.04.10 13:20
|modify
|267
|1.00
|0.8806
|0.8795
|0.8706
|892
|2002.04.10 13:40
|s/l
|267
|1.00
|0.8795
|0.8795
|0.8706
|110.00
|41464.40
|893
|2002.04.10 16:00
|sell
|268
|1.00
|0.8800
|0.8895
|0.8700
|894
|2002.04.10 16:20
|modify
|268
|1.00
|0.8800
|0.8793
|0.8700
|895
|2002.04.10 17:00
|modify
|268
|1.00
|0.8800
|0.8791
|0.8700
|896
|2002.04.10 17:20
|s/l
|268
|1.00
|0.8791
|0.8791
|0.8700
|90.00
|41554.40
|897
|2002.04.12 04:00
|sell
|269
|1.00
|0.8817
|0.8912
|0.8717
|898
|2002.04.12 04:20
|modify
|269
|1.00
|0.8817
|0.8817
|0.8717
|899
|2002.04.12 04:40
|modify
|269
|1.00
|0.8817
|0.8812
|0.8717
|900
|2002.04.12 05:20
|s/l
|269
|1.00
|0.8812
|0.8812
|0.8717
|50.00
|41604.40
|901
|2002.04.15 16:00
|sell
|270
|1.00
|0.8797
|0.8892
|0.8697
|902
|2002.04.15 21:20
|modify
|270
|1.00
|0.8797
|0.8795
|0.8697
|903
|2002.04.15 21:40
|s/l
|270
|1.00
|0.8795
|0.8795
|0.8697
|20.00
|41624.40
|904
|2002.04.18 08:00
|sell
|271
|1.00
|0.8900
|0.8995
|0.8800
|905
|2002.04.18 08:20
|modify
|271
|1.00
|0.8900
|0.8893
|0.8800
|906
|2002.04.18 08:40
|s/l
|271
|1.00
|0.8893
|0.8893
|0.8800
|70.00
|41694.40
|907
|2002.04.18 12:00
|sell
|272
|1.00
|0.8893
|0.8988
|0.8793
|908
|2002.04.18 12:20
|modify
|272
|1.00
|0.8893
|0.8887
|0.8793
|909
|2002.04.18 12:40
|modify
|272
|1.00
|0.8893
|0.8885
|0.8793
|910
|2002.04.18 13:00
|s/l
|272
|1.00
|0.8885
|0.8885
|0.8793
|80.00
|41774.40
|911
|2002.04.18 16:00
|sell
|273
|1.00
|0.8911
|0.9006
|0.8811
|912
|2002.04.18 16:20
|modify
|273
|1.00
|0.8911
|0.8862
|0.8811
|913
|2002.04.18 16:40
|s/l
|273
|1.00
|0.8862
|0.8862
|0.8811
|490.00
|42264.40
|914
|2002.04.18 20:00
|sell
|274
|1.00
|0.8892
|0.8987
|0.8792
|915
|2002.04.19 00:00
|swap close
|274
|1.00
|0.8910
|0.8987
|0.8792
|-180.00
|42084.40
|916
|2002.04.19 00:00
|swap open
|275
|1.00
|0.891038
|0.8987
|0.8792
|917
|2002.04.19 00:00
|close
|275
|1.00
|0.8910
|0.8987
|0.8792
|3.80
|42088.20
|918
|2002.04.19 16:00
|sell
|276
|1.00
|0.8884
|0.8979
|0.8784
|919
|2002.04.22 00:00
|swap close
|276
|1.00
|0.8897
|0.8979
|0.8784
|-130.00
|41958.20
|920
|2002.04.22 00:00
|swap open
|277
|1.00
|0.889738
|0.8979
|0.8784
|921
|2002.04.22 00:00
|close
|277
|1.00
|0.8897
|0.8979
|0.8784
|3.80
|41962.00
|922
|2002.04.22 08:00
|sell
|278
|1.00
|0.8896
|0.8991
|0.8796
|923
|2002.04.22 08:40
|modify
|278
|1.00
|0.8896
|0.8890
|0.8796
|924
|2002.04.22 09:00
|s/l
|278
|1.00
|0.8890
|0.8890
|0.8796
|60.00
|42022.00
|925
|2002.04.22 12:00
|sell
|279
|1.00
|0.8890
|0.8985
|0.8790
|926
|2002.04.22 12:20
|modify
|279
|1.00
|0.8890
|0.8878
|0.8790
|927
|2002.04.22 12:40
|s/l
|279
|1.00
|0.8878
|0.8878
|0.8790
|120.00
|42142.00
|928
|2002.04.24 04:00
|sell
|280
|1.00
|0.8880
|0.8975
|0.8780
|929
|2002.04.24 06:00
|modify
|280
|1.00
|0.8880
|0.8878
|0.8780
|930
|2002.04.24 06:20
|modify
|280
|1.00
|0.8880
|0.8877
|0.8780
|931
|2002.04.24 06:40
|s/l
|280
|1.00
|0.8877
|0.8877
|0.8780
|30.00
|42172.00
|932
|2002.04.24 08:00
|sell
|281
|1.00
|0.8886
|0.8981
|0.8786
|933
|2002.04.24 09:40
|modify
|281
|1.00
|0.8886
|0.8880
|0.8786
|934
|2002.04.24 10:00
|modify
|281
|1.00
|0.8886
|0.8879
|0.8786
|935
|2002.04.24 10:20
|s/l
|281
|1.00
|0.8879
|0.8879
|0.8786
|70.00
|42242.00
|936
|2002.04.25 08:00
|sell
|282
|1.00
|0.8927
|0.9022
|0.8827
|937
|2002.04.25 12:00
|close
|282
|1.00
|0.8981
|0.9022
|0.8827
|-540.00
|41702.00
|938
|2002.04.29 16:00
|sell
|283
|1.00
|0.9013
|0.9108
|0.8913
|939
|2002.04.29 17:20
|modify
|283
|1.00
|0.9013
|0.9013
|0.8913
|940
|2002.04.29 17:40
|s/l
|283
|1.00
|0.9013
|0.9013
|0.8913
|0.00
|41702.00
|941
|2002.04.29 20:00
|sell
|284
|1.00
|0.9021
|0.9116
|0.8921
|942
|2002.04.30 00:00
|swap close
|284
|1.00
|0.9035
|0.9116
|0.8921
|-140.00
|41562.00
|943
|2002.04.30 00:00
|swap open
|285
|1.00
|0.903538
|0.9116
|0.8921
|944
|2002.04.30 00:40
|modify
|285
|1.00
|0.903538
|0.9028
|0.8921
|945
|2002.04.30 01:20
|s/l
|285
|1.00
|0.9028
|0.9028
|0.8921
|73.80
|41635.80
|946
|2002.04.30 12:00
|sell
|286
|1.00
|0.9008
|0.9103
|0.8908
|947
|2002.04.30 12:20
|modify
|286
|1.00
|0.9008
|0.9007
|0.8908
|948
|2002.04.30 13:00
|s/l
|286
|1.00
|0.9007
|0.9007
|0.8908
|10.00
|41645.80
|949
|2002.05.02 12:00
|sell
|287
|1.00
|0.9055
|0.9150
|0.8955
|950
|2002.05.02 12:20
|modify
|287
|1.00
|0.9055
|0.9033
|0.8955
|951
|2002.05.02 12:40
|modify
|287
|1.00
|0.9055
|0.9032
|0.8955
|952
|2002.05.02 13:00
|modify
|287
|1.00
|0.9055
|0.9030
|0.8955
|953
|2002.05.02 13:40
|s/l
|287
|1.00
|0.9030
|0.9030
|0.8955
|250.00
|41895.80
|954
|2002.05.02 16:00
|sell
|288
|1.00
|0.9044
|0.9139
|0.8944
|955
|2002.05.02 16:20
|modify
|288
|1.00
|0.9044
|0.9023
|0.8944
|956
|2002.05.02 16:40
|modify
|288
|1.00
|0.9044
|0.9021
|0.8944
|957
|2002.05.02 17:00
|s/l
|288
|1.00
|0.9021
|0.9021
|0.8944
|230.00
|42125.80
|958
|2002.05.06 08:00
|sell
|289
|1.00
|0.9155
|0.9250
|0.9055
|959
|2002.05.06 08:20
|modify
|289
|1.00
|0.9155
|0.9149
|0.9055
|960
|2002.05.06 08:40
|modify
|289
|1.00
|0.9155
|0.9145
|0.9055
|961
|2002.05.06 10:00
|s/l
|289
|1.00
|0.9145
|0.9145
|0.9055
|100.00
|42225.80
|962
|2002.05.06 12:00
|sell
|290
|1.00
|0.9150
|0.9245
|0.9050
|963
|2002.05.06 12:20
|modify
|290
|1.00
|0.9150
|0.9140
|0.9050
|964
|2002.05.06 13:40
|s/l
|290
|1.00
|0.9140
|0.9140
|0.9050
|100.00
|42325.80
|965
|2002.05.06 16:00
|sell
|291
|1.00
|0.9149
|0.9244
|0.9049
|966
|2002.05.07 00:00
|swap close
|291
|1.00
|0.9184
|0.9244
|0.9049
|-350.00
|41975.80
|967
|2002.05.07 00:00
|swap open
|292
|1.00
|0.918438
|0.9244
|0.9049
|968
|2002.05.07 00:00
|close
|292
|1.00
|0.9184
|0.9244
|0.9049
|3.80
|41979.60
|969
|2002.05.07 12:00
|sell
|293
|1.00
|0.9155
|0.9250
|0.9055
|970
|2002.05.07 12:20
|modify
|293
|1.00
|0.9155
|0.9150
|0.9055
|971
|2002.05.07 13:00
|modify
|293
|1.00
|0.9155
|0.9135
|0.9055
|972
|2002.05.07 13:20
|modify
|293
|1.00
|0.9155
|0.9130
|0.9055
|973
|2002.05.07 13:40
|modify
|293
|1.00
|0.9155
|0.9121
|0.9055
|974
|2002.05.07 14:00
|modify
|293
|1.00
|0.9155
|0.9119
|0.9055
|975
|2002.05.07 14:20
|s/l
|293
|1.00
|0.9119
|0.9119
|0.9055
|360.00
|42339.60
|976
|2002.05.07 16:00
|sell
|294
|1.00
|0.9122
|0.9217
|0.9022
|977
|2002.05.07 17:20
|modify
|294
|1.00
|0.9122
|0.9120
|0.9022
|978
|2002.05.07 17:40
|modify
|294
|1.00
|0.9122
|0.9119
|0.9022
|979
|2002.05.07 18:00
|s/l
|294
|1.00
|0.9119
|0.9119
|0.9022
|30.00
|42369.60
|980
|2002.05.10 16:00
|sell
|295
|1.00
|0.9128
|0.9223
|0.9028
|981
|2002.05.10 16:20
|modify
|295
|1.00
|0.9128
|0.9117
|0.9028
|982
|2002.05.10 16:40
|modify
|295
|1.00
|0.9128
|0.9116
|0.9028
|983
|2002.05.10 17:00
|s/l
|295
|1.00
|0.9116
|0.9116
|0.9028
|120.00
|42489.60
|984
|2002.05.10 20:00
|sell
|296
|1.00
|0.9129
|0.9224
|0.9029
|985
|2002.05.10 20:20
|modify
|296
|1.00
|0.9129
|0.9127
|0.9029
|986
|2002.05.10 20:40
|s/l
|296
|1.00
|0.9127
|0.9127
|0.9029
|20.00
|42509.60
|987
|2002.05.13 16:00
|sell
|297
|1.00
|0.9117
|0.9212
|0.9017
|988
|2002.05.13 16:20
|modify
|297
|1.00
|0.9117
|0.9099
|0.9017
|989
|2002.05.13 16:40
|s/l
|297
|1.00
|0.9099
|0.9099
|0.9017
|180.00
|42689.60
|990
|2002.05.13 20:00
|sell
|298
|1.00
|0.9114
|0.9209
|0.9014
|991
|2002.05.13 20:20
|modify
|298
|1.00
|0.9114
|0.9112
|0.9014
|992
|2002.05.13 20:40
|s/l
|298
|1.00
|0.9112
|0.9112
|0.9014
|20.00
|42709.60
|993
|2002.05.16 12:00
|sell
|299
|1.00
|0.9106
|0.9201
|0.9006
|994
|2002.05.16 13:00
|modify
|299
|1.00
|0.9106
|0.9104
|0.9006
|995
|2002.05.16 13:20
|s/l
|299
|1.00
|0.9104
|0.9104
|0.9006
|20.00
|42729.60
|996
|2002.05.16 16:00
|sell
|300
|1.00
|0.9127
|0.9222
|0.9027
|997
|2002.05.16 16:20
|modify
|300
|1.00
|0.9127
|0.9099
|0.9027
|998
|2002.05.16 16:40
|modify
|300
|1.00
|0.9127
|0.9089
|0.9027
|999
|2002.05.16 17:00
|s/l
|300
|1.00
|0.9089
|0.9089
|0.9027
|380.00
|43109.60
|1000
|2002.05.16 20:00
|sell
|301
|1.00
|0.9126
|0.9221
|0.9026
|1001
|2002.05.16 20:20
|modify
|301
|1.00
|0.9126
|0.9113
|0.9026
|1002
|2002.05.16 21:00
|s/l
|301
|1.00
|0.9113
|0.9113
|0.9026
|130.00
|43239.60
|1003
|2002.05.17 16:00
|sell
|302
|1.00
|0.9169
|0.9264
|0.9069
|1004
|2002.05.17 17:20
|modify
|302
|1.00
|0.9169
|0.9168
|0.9069
|1005
|2002.05.17 17:40
|s/l
|302
|1.00
|0.9168
|0.9168
|0.9069
|10.00
|43249.60
|1006
|2002.05.21 20:00
|buy
|303
|1.00
|0.9209
|0.9114
|0.9309
|1007
|2002.05.22 00:00
|swap close
|303
|1.00
|0.9194
|0.9114
|0.9309
|-150.00
|43099.60
|1008
|2002.05.22 00:00
|swap open
|304
|1.00
|0.91948
|0.9114
|0.9309
|1009
|2002.05.22 04:20
|modify
|304
|1.00
|0.91948
|0.9225
|0.9309
|1010
|2002.05.22 04:40
|s/l
|304
|1.00
|0.9225
|0.9225
|0.9309
|302.00
|43401.60
|1011
|2002.05.23 04:00
|sell
|305
|1.00
|0.9253
|0.9348
|0.9153
|1012
|2002.05.23 04:20
|modify
|305
|1.00
|0.9253
|0.9251
|0.9153
|1013
|2002.05.23 04:40
|modify
|305
|1.00
|0.9253
|0.9246
|0.9153
|1014
|2002.05.23 05:00
|s/l
|305
|1.00
|0.9246
|0.9246
|0.9153
|70.00
|43471.60
|1015
|2002.05.23 08:00
|sell
|306
|1.00
|0.9251
|0.9346
|0.9151
|1016
|2002.05.23 08:20
|modify
|306
|1.00
|0.9251
|0.9236
|0.9151
|1017
|2002.05.23 08:40
|s/l
|306
|1.00
|0.9236
|0.9236
|0.9151
|150.00
|43621.60
|1018
|2002.05.29 04:00
|sell
|307
|1.00
|0.9287
|0.9382
|0.9187
|1019
|2002.05.29 04:20
|modify
|307
|1.00
|0.9287
|0.9284
|0.9187
|1020
|2002.05.29 04:40
|modify
|307
|1.00
|0.9287
|0.9281
|0.9187
|1021
|2002.05.29 06:20
|s/l
|307
|1.00
|0.9281
|0.9281
|0.9187
|60.00
|43681.60
|1022
|2002.05.29 08:00
|sell
|308
|1.00
|0.9288
|0.9383
|0.9188
|1023
|2002.05.29 08:20
|modify
|308
|1.00
|0.9288
|0.9275
|0.9188
|1024
|2002.05.29 08:40
|s/l
|308
|1.00
|0.9275
|0.9275
|0.9188
|130.00
|43811.60
|1025
|2002.05.30 12:00
|sell
|309
|1.00
|0.9371
|0.9466
|0.9271
|1026
|2002.05.30 12:20
|modify
|309
|1.00
|0.9371
|0.9357
|0.9271
|1027
|2002.05.30 12:40
|modify
|309
|1.00
|0.9371
|0.9352
|0.9271
|1028
|2002.05.30 13:40
|s/l
|309
|1.00
|0.9352
|0.9352
|0.9271
|190.00
|44001.60
|1029
|2002.05.30 16:00
|sell
|310
|1.00
|0.9394
|0.9489
|0.9294
|1030
|2002.05.30 16:20
|modify
|310
|1.00
|0.9394
|0.9368
|0.9294
|1031
|2002.05.30 17:20
|s/l
|310
|1.00
|0.9368
|0.9368
|0.9294
|260.00
|44261.60
|1032
|2002.05.31 00:00
|sell
|311
|1.00
|0.9366
|0.9461
|0.9266
|1033
|2002.05.31 00:20
|modify
|311
|1.00
|0.9366
|0.9365
|0.9266
|1034
|2002.05.31 00:40
|s/l
|311
|1.00
|0.9365
|0.9365
|0.9266
|10.00
|44271.60
|1035
|2002.05.31 04:00
|sell
|312
|1.00
|0.9367
|0.9462
|0.9267
|1036
|2002.05.31 04:20
|modify
|312
|1.00
|0.9367
|0.9358
|0.9267
|1037
|2002.05.31 04:40
|s/l
|312
|1.00
|0.9358
|0.9358
|0.9267
|90.00
|44361.60
|1038
|2002.05.31 08:00
|sell
|313
|1.00
|0.9386
|0.9481
|0.9286
|1039
|2002.05.31 08:20
|modify
|313
|1.00
|0.9386
|0.9367
|0.9286
|1040
|2002.05.31 08:40
|s/l
|313
|1.00
|0.9367
|0.9367
|0.9286
|190.00
|44551.60
|1041
|2002.06.04 16:00
|sell
|314
|1.00
|0.9432
|0.9527
|0.9332
|1042
|2002.06.04 16:20
|modify
|314
|1.00
|0.9432
|0.9427
|0.9332
|1043
|2002.06.04 17:00
|modify
|314
|1.00
|0.9432
|0.9420
|0.9332
|1044
|2002.06.04 17:20
|s/l
|314
|1.00
|0.9420
|0.9420
|0.9332
|120.00
|44671.60
|1045
|2002.06.04 20:00
|sell
|315
|1.00
|0.9424
|0.9519
|0.9324
|1046
|2002.06.04 20:40
|modify
|315
|1.00
|0.9424
|0.9392
|0.9324
|1047
|2002.06.04 21:00
|s/l
|315
|1.00
|0.9392
|0.9392
|0.9324
|320.00
|44991.60
|1048
|2002.06.05 00:00
|sell
|316
|1.00
|0.9393
|0.9488
|0.9293
|1049
|2002.06.05 00:20
|modify
|316
|1.00
|0.9393
|0.9392
|0.9293
|1050
|2002.06.05 01:00
|s/l
|316
|1.00
|0.9392
|0.9392
|0.9293
|10.00
|45001.60
|1051
|2002.06.05 20:00
|buy
|317
|1.00
|0.9397
|0.9302
|0.9497
|1052
|2002.06.05 21:00
|modify
|317
|1.00
|0.9397
|0.9401
|0.9497
|1053
|2002.06.05 21:40
|s/l
|317
|1.00
|0.9401
|0.9401
|0.9497
|40.00
|45041.60
|1054
|2002.06.06 00:00
|buy
|318
|1.00
|0.9395
|0.9300
|0.9495
|1055
|2002.06.06 00:40
|modify
|318
|1.00
|0.9395
|0.9401
|0.9495
|1056
|2002.06.06 01:20
|s/l
|318
|1.00
|0.9401
|0.9401
|0.9495
|60.00
|45101.60
|1057
|2002.06.07 12:00
|sell
|319
|1.00
|0.9448
|0.9543
|0.9348
|1058
|2002.06.07 12:40
|modify
|319
|1.00
|0.9448
|0.9446
|0.9348
|1059
|2002.06.07 13:00
|modify
|319
|1.00
|0.9448
|0.9444
|0.9348
|1060
|2002.06.07 13:20
|modify
|319
|1.00
|0.9448
|0.9433
|0.9348
|1061
|2002.06.07 13:40
|s/l
|319
|1.00
|0.9433
|0.9433
|0.9348
|150.00
|45251.60
|1062
|2002.06.07 16:00
|sell
|320
|1.00
|0.9463
|0.9558
|0.9363
|1063
|2002.06.07 16:20
|modify
|320
|1.00
|0.9463
|0.9442
|0.9363
|1064
|2002.06.07 16:40
|modify
|320
|1.00
|0.9463
|0.9441
|0.9363
|1065
|2002.06.07 17:00
|modify
|320
|1.00
|0.9463
|0.9433
|0.9363
|1066
|2002.06.07 17:20
|s/l
|320
|1.00
|0.9433
|0.9433
|0.9363
|300.00
|45551.60
|1067
|2002.06.07 20:00
|sell
|321
|1.00
|0.9447
|0.9542
|0.9347
|1068
|2002.06.07 20:20
|modify
|321
|1.00
|0.9447
|0.9435
|0.9347
|1069
|2002.06.07 20:40
|modify
|321
|1.00
|0.9447
|0.9430
|0.9347
|1070
|2002.06.07 21:00
|s/l
|321
|1.00
|0.9430
|0.9430
|0.9347
|170.00
|45721.60
|1071
|2002.06.10 12:00
|buy
|322
|1.00
|0.9457
|0.9362
|0.9557
|1072
|2002.06.10 12:20
|modify
|322
|1.00
|0.9457
|0.9463
|0.9557
|1073
|2002.06.10 12:40
|modify
|322
|1.00
|0.9457
|0.9478
|0.9557
|1074
|2002.06.10 13:00
|modify
|322
|1.00
|0.9457
|0.9481
|0.9557
|1075
|2002.06.10 13:20
|s/l
|322
|1.00
|0.9481
|0.9481
|0.9557
|240.00
|45961.60
|1076
|2002.06.12 12:00
|sell
|323
|1.00
|0.9486
|0.9581
|0.9386
|1077
|2002.06.12 12:20
|modify
|323
|1.00
|0.9486
|0.9452
|0.9386
|1078
|2002.06.12 12:40
|s/l
|323
|1.00
|0.9452
|0.9452
|0.9386
|340.00
|46301.60
|1079
|2002.06.12 16:00
|sell
|324
|1.00
|0.9468
|0.9563
|0.9368
|1080
|2002.06.12 16:20
|modify
|324
|1.00
|0.9468
|0.9453
|0.9368
|1081
|2002.06.12 16:40
|modify
|324
|1.00
|0.9468
|0.9452
|0.9368
|1082
|2002.06.12 17:20
|s/l
|324
|1.00
|0.9452
|0.9452
|0.9368
|160.00
|46461.60
|1083
|2002.06.17 00:00
|sell
|325
|1.00
|0.9451
|0.9546
|0.9351
|1084
|2002.06.17 00:40
|modify
|325
|1.00
|0.9451
|0.9445
|0.9351
|1085
|2002.06.17 01:00
|s/l
|325
|1.00
|0.9445
|0.9445
|0.9351
|60.00
|46521.60
|1086
|2002.06.19 20:00
|sell
|326
|1.00
|0.9560
|0.9655
|0.9460
|1087
|2002.06.19 20:20
|modify
|326
|1.00
|0.9560
|0.9559
|0.9460
|1088
|2002.06.19 20:40
|s/l
|326
|1.00
|0.9559
|0.9559
|0.9460
|10.00
|46531.60
|1089
|2002.06.20 00:00
|sell
|327
|1.00
|0.9578
|0.9673
|0.9478
|1090
|2002.06.20 00:20
|modify
|327
|1.00
|0.9578
|0.9562
|0.9478
|1091
|2002.06.20 00:40
|modify
|327
|1.00
|0.9578
|0.9561
|0.9478
|1092
|2002.06.20 01:00
|s/l
|327
|1.00
|0.9561
|0.9561
|0.9478
|170.00
|46701.60
|1093
|2002.06.20 04:00
|sell
|328
|1.00
|0.9565
|0.9660
|0.9465
|1094
|2002.06.20 08:00
|close
|328
|1.00
|0.9583
|0.9660
|0.9465
|-180.00
|46521.60
|1095
|2002.06.20 12:00
|sell
|329
|1.00
|0.9575
|0.9670
|0.9475
|1096
|2002.06.20 16:00
|close
|329
|1.00
|0.9621
|0.9670
|0.9475
|-460.00
|46061.60
|1097
|2002.06.24 08:00
|sell
|330
|1.00
|0.9708
|0.9803
|0.9608
|1098
|2002.06.24 08:20
|modify
|330
|1.00
|0.9708
|0.9707
|0.9608
|1099
|2002.06.24 08:40
|s/l
|330
|1.00
|0.9707
|0.9707
|0.9608
|10.00
|46071.60
|1100
|2002.06.24 12:00
|sell
|331
|1.00
|0.9784
|0.9879
|0.9684
|1101
|2002.06.24 12:20
|modify
|331
|1.00
|0.9784
|0.9772
|0.9684
|1102
|2002.06.24 12:40
|s/l
|331
|1.00
|0.9772
|0.9772
|0.9684
|120.00
|46191.60
|1103
|2002.06.24 16:00
|sell
|332
|1.00
|0.9787
|0.9882
|0.9687
|1104
|2002.06.24 16:20
|modify
|332
|1.00
|0.9787
|0.9736
|0.9687
|1105
|2002.06.24 16:40
|s/l
|332
|1.00
|0.9736
|0.9736
|0.9687
|510.00
|46701.60
|1106
|2002.06.24 20:00
|sell
|333
|1.00
|0.9733
|0.9828
|0.9633
|1107
|2002.06.24 20:20
|modify
|333
|1.00
|0.9733
|0.9697
|0.9633
|1108
|2002.06.24 21:00
|modify
|333
|1.00
|0.9733
|0.9692
|0.9633
|1109
|2002.06.24 21:20
|s/l
|333
|1.00
|0.9692
|0.9692
|0.9633
|410.00
|47111.60
|1110
|2002.06.25 00:00
|sell
|334
|1.00
|0.9705
|0.9800
|0.9605
|1111
|2002.06.25 00:20
|modify
|334
|1.00
|0.9705
|0.9671
|0.9605
|1112
|2002.06.25 00:40
|modify
|334
|1.00
|0.9705
|0.9665
|0.9605
|1113
|2002.06.25 01:00
|s/l
|334
|1.00
|0.9665
|0.9665
|0.9605
|400.00
|47511.60
|1114
|2002.06.26 16:00
|sell
|335
|1.00
|0.9888
|0.9983
|0.9788
|1115
|2002.06.26 16:20
|modify
|335
|1.00
|0.9888
|0.9834
|0.9788
|1116
|2002.06.26 16:40
|modify
|335
|1.00
|0.9888
|0.9819
|0.9788
|1117
|2002.06.26 17:00
|s/l
|335
|1.00
|0.9819
|0.9819
|0.9788
|690.00
|48201.60
|1118
|2002.06.26 20:00
|sell
|336
|1.00
|0.9872
|0.9967
|0.9772
|1119
|2002.06.26 20:20
|modify
|336
|1.00
|0.9872
|0.9792
|0.9772
|1120
|2002.06.26 20:40
|s/l
|336
|1.00
|0.9792
|0.9792
|0.9772
|800.00
|49001.60
|1121
|2002.06.27 00:00
|sell
|337
|1.00
|0.9823
|0.9918
|0.9723
|1122
|2002.06.27 12:00
|close
|337
|1.00
|0.9849
|0.9918
|0.9723
|-260.00
|48741.60
|1123
|2002.06.28 16:00
|sell
|338
|1.00
|0.9927
|1.0022
|0.9827
|1124
|2002.06.28 16:20
|modify
|338
|1.00
|0.9927
|0.9844
|0.9827
|1125
|2002.06.28 16:40
|s/l
|338
|1.00
|0.9844
|0.9844
|0.9827
|830.00
|49571.60
|1126
|2002.06.28 20:00
|sell
|339
|1.00
|0.9901
|0.9996
|0.9801
|1127
|2002.07.01 00:00
|swap close
|339
|1.00
|0.9915
|0.9996
|0.9801
|-140.00
|49431.60
|1128
|2002.07.01 00:00
|swap open
|340
|1.00
|0.991538
|0.9996
|0.9801
|1129
|2002.07.01 00:40
|modify
|340
|1.00
|0.991538
|0.9915
|0.9801
|1130
|2002.07.01 01:20
|s/l
|340
|1.00
|0.9915
|0.9915
|0.9801
|3.80
|49435.40
|1131
|2002.07.01 16:00
|sell
|341
|1.00
|0.9890
|0.9985
|0.9790
|1132
|2002.07.01 16:20
|modify
|341
|1.00
|0.9890
|0.9865
|0.9790
|1133
|2002.07.01 17:20
|s/l
|341
|1.00
|0.9865
|0.9865
|0.9790
|250.00
|49685.40
|1134
|2002.07.08 20:00
|sell
|342
|1.00
|0.9864
|0.9959
|0.9764
|1135
|2002.07.08 21:00
|modify
|342
|1.00
|0.9864
|0.9861
|0.9764
|1136
|2002.07.08 21:20
|s/l
|342
|1.00
|0.9861
|0.9861
|0.9764
|30.00
|49715.40
|1137
|2002.07.11 20:00
|buy
|343
|1.00
|0.9913
|0.9818
|1.0013
|1138
|2002.07.11 21:00
|modify
|343
|1.00
|0.9913
|0.9918
|1.0013
|1139
|2002.07.11 21:20
|s/l
|343
|1.00
|0.9918
|0.9918
|1.0013
|50.00
|49765.40
|1140
|2002.07.12 00:00
|buy
|344
|1.00
|0.9882
|0.9787
|0.9982
|1141
|2002.07.12 04:20
|modify
|344
|1.00
|0.9882
|0.9889
|0.9982
|1142
|2002.07.12 04:40
|s/l
|344
|1.00
|0.9889
|0.9889
|0.9982
|70.00
|49835.40
|1143
|2002.07.12 16:00
|buy
|345
|1.00
|0.9908
|0.9813
|1.0008
|1144
|2002.07.12 18:00
|modify
|345
|1.00
|0.9908
|0.9912
|1.0008
|1145
|2002.07.12 18:20
|s/l
|345
|1.00
|0.9912
|0.9912
|1.0008
|40.00
|49875.40
|1146
|2002.07.16 00:00
|sell
|346
|1.00
|1.0035
|1.0130
|0.9935
|1147
|2002.07.16 00:20
|modify
|346
|1.00
|1.0035
|1.0035
|0.9935
|1148
|2002.07.16 01:00
|s/l
|346
|1.00
|1.0035
|1.0035
|0.9935
|0.00
|49875.40
|1149
|2002.07.16 04:00
|sell
|347
|1.00
|1.0076
|1.0171
|0.9976
|1150
|2002.07.16 04:20
|modify
|347
|1.00
|1.0076
|1.0069
|0.9976
|1151
|2002.07.16 04:40
|s/l
|347
|1.00
|1.0069
|1.0069
|0.9976
|70.00
|49945.40
|1152
|2002.07.16 08:00
|sell
|348
|1.00
|1.0068
|1.0163
|0.9968
|1153
|2002.07.16 08:20
|modify
|348
|1.00
|1.0068
|1.0054
|0.9968
|1154
|2002.07.16 08:40
|modify
|348
|1.00
|1.0068
|1.0050
|0.9968
|1155
|2002.07.16 09:00
|s/l
|348
|1.00
|1.0050
|1.0050
|0.9968
|180.00
|50125.40
|1156
|2002.07.18 08:00
|buy
|349
|1.00
|1.0082
|0.9987
|1.0182
|1157
|2002.07.18 12:00
|close
|349
|1.00
|1.0054
|0.9987
|1.0182
|-280.00
|49845.40
|1158
|2002.07.19 16:00
|sell
|350
|1.00
|1.0144
|1.0239
|1.0044
|1159
|2002.07.19 16:20
|modify
|350
|1.00
|1.0144
|1.0132
|1.0044
|1160
|2002.07.19 16:40
|modify
|350
|1.00
|1.0144
|1.0128
|1.0044
|1161
|2002.07.19 17:00
|s/l
|350
|1.00
|1.0128
|1.0128
|1.0044
|160.00
|50005.40
|1162
|2002.07.19 20:00
|sell
|351
|1.00
|1.0136
|1.0231
|1.0036
|1163
|2002.07.19 20:20
|modify
|351
|1.00
|1.0136
|1.0107
|1.0036
|1164
|2002.07.19 20:40
|s/l
|351
|1.00
|1.0107
|1.0107
|1.0036
|290.00
|50295.40
|1165
|2002.07.25 20:00
|sell
|352
|1.00
|1.0010
|1.0105
|0.9910
|1166
|2002.07.25 20:20
|modify
|352
|1.00
|1.0010
|1.0007
|0.9910
|1167
|2002.07.25 20:40
|s/l
|352
|1.00
|1.0007
|1.0007
|0.9910
|30.00
|50325.40
|1168
|2002.07.26 00:00
|sell
|353
|1.00
|1.0037
|1.0132
|0.9937
|1169
|2002.07.26 00:40
|modify
|353
|1.00
|1.0037
|1.0027
|0.9937
|1170
|2002.07.26 01:00
|s/l
|353
|1.00
|1.0027
|1.0027
|0.9937
|100.00
|50425.40
|1171
|2002.07.26 04:00
|sell
|354
|1.00
|1.0036
|1.0131
|0.9936
|1172
|2002.07.26 04:20
|modify
|354
|1.00
|1.0036
|0.9993
|0.9936
|1173
|2002.07.26 04:40
|s/l
|354
|1.00
|0.9993
|0.9993
|0.9936
|430.00
|50855.40
|1174
|2002.07.26 08:00
|sell
|355
|1.00
|1.0004
|1.0099
|0.9904
|1175
|2002.07.26 08:20
|modify
|355
|1.00
|1.0004
|0.9997
|0.9904
|1176
|2002.07.26 08:40
|s/l
|355
|1.00
|0.9997
|0.9997
|0.9904
|70.00
|50925.40
|1177
|2002.07.26 12:00
|sell
|356
|1.00
|1.0003
|1.0098
|0.9903
|1178
|2002.07.26 12:20
|modify
|356
|1.00
|1.0003
|0.9938
|0.9903
|1179
|2002.07.26 12:40
|modify
|356
|1.00
|1.0003
|0.9926
|0.9903
|1180
|2002.07.26 13:00
|s/l
|356
|1.00
|0.9926
|0.9926
|0.9903
|770.00
|51695.40
|1181
|2002.07.31 00:00
|sell
|357
|1.00
|0.9831
|0.9926
|0.9731
|1182
|2002.07.31 01:20
|modify
|357
|1.00
|0.9831
|0.9829
|0.9731
|1183
|2002.07.31 01:40
|s/l
|357
|1.00
|0.9829
|0.9829
|0.9731
|20.00
|51715.40
|1184
|2002.08.02 16:00
|sell
|358
|1.00
|0.9855
|0.9950
|0.9755
|1185
|2002.08.02 17:20
|modify
|358
|1.00
|0.9855
|0.9844
|0.9755
|1186
|2002.08.02 18:00
|s/l
|358
|1.00
|0.9844
|0.9844
|0.9755
|110.00
|51825.40
|1187
|2002.08.02 20:00
|sell
|359
|1.00
|0.9867
|0.9962
|0.9767
|1188
|2002.08.02 21:00
|modify
|359
|1.00
|0.9867
|0.9866
|0.9767
|1189
|2002.08.02 21:40
|s/l
|359
|1.00
|0.9866
|0.9866
|0.9767
|10.00
|51835.40
|1190
|2002.08.05 12:00
|buy
|360
|1.00
|0.9865
|0.9770
|0.9965
|1191
|2002.08.05 13:40
|modify
|360
|1.00
|0.9865
|0.9871
|0.9965
|1192
|2002.08.05 14:00
|s/l
|360
|1.00
|0.9871
|0.9871
|0.9965
|60.00
|51895.40
|1193
|2002.08.05 16:00
|buy
|361
|1.00
|0.9873
|0.9778
|0.9973
|1194
|2002.08.05 17:20
|modify
|361
|1.00
|0.9873
|0.9876
|0.9973
|1195
|2002.08.05 17:40
|s/l
|361
|1.00
|0.9876
|0.9876
|0.9973
|30.00
|51925.40
|1196
|2002.08.08 08:00
|sell
|362
|1.00
|0.9749
|0.9844
|0.9649
|1197
|2002.08.08 08:20
|modify
|362
|1.00
|0.9749
|0.9713
|0.9649
|1198
|2002.08.08 08:40
|modify
|362
|1.00
|0.9749
|0.9692
|0.9649
|1199
|2002.08.08 09:00
|s/l
|362
|1.00
|0.9692
|0.9692
|0.9649
|570.00
|52495.40
|1200
|2002.08.08 12:00
|sell
|363
|1.00
|0.9707
|0.9802
|0.9607
|1201
|2002.08.08 12:20
|modify
|363
|1.00
|0.9707
|0.9670
|0.9607
|1202
|2002.08.08 12:40
|s/l
|363
|1.00
|0.9670
|0.9670
|0.9607
|370.00
|52865.40
|1203
|2002.08.09 08:00
|buy
|364
|1.00
|0.9695
|0.9600
|0.9795
|1204
|2002.08.09 08:20
|modify
|364
|1.00
|0.9695
|0.9706
|0.9795
|1205
|2002.08.09 09:00
|modify
|364
|1.00
|0.9695
|0.9738
|0.9795
|1206
|2002.08.09 09:20
|s/l
|364
|1.00
|0.9738
|0.9738
|0.9795
|430.00
|53295.40
|1207
|2002.08.09 12:00
|buy
|365
|1.00
|0.9735
|0.9640
|0.9835
|1208
|2002.08.09 12:40
|modify
|365
|1.00
|0.9735
|0.9737
|0.9835
|1209
|2002.08.09 13:00
|s/l
|365
|1.00
|0.9737
|0.9737
|0.9835
|20.00
|53315.40
|1210
|2002.08.12 08:00
|buy
|366
|1.00
|0.9747
|0.9652
|0.9847
|1211
|2002.08.12 10:00
|modify
|366
|1.00
|0.9747
|0.9760
|0.9847
|1212
|2002.08.12 10:20
|s/l
|366
|1.00
|0.9760
|0.9760
|0.9847
|130.00
|53445.40
|1213
|2002.08.13 04:00
|sell
|367
|1.00
|0.9776
|0.9871
|0.9676
|1214
|2002.08.13 08:20
|modify
|367
|1.00
|0.9776
|0.9766
|0.9676
|1215
|2002.08.13 09:00
|s/l
|367
|1.00
|0.9766
|0.9766
|0.9676
|100.00
|53545.40
|1216
|2002.08.13 12:00
|sell
|368
|1.00
|0.9795
|0.9890
|0.9695
|1217
|2002.08.13 12:20
|modify
|368
|1.00
|0.9795
|0.9747
|0.9695
|1218
|2002.08.13 12:40
|s/l
|368
|1.00
|0.9747
|0.9747
|0.9695
|480.00
|54025.40
|1219
|2002.08.13 16:00
|sell
|369
|1.00
|0.9768
|0.9863
|0.9668
|1220
|2002.08.13 20:00
|close
|369
|1.00
|0.9807
|0.9863
|0.9668
|-390.00
|53635.40
|1221
|2002.08.14 16:00
|sell
|370
|1.00
|0.9862
|0.9957
|0.9762
|1222
|2002.08.14 16:20
|modify
|370
|1.00
|0.9862
|0.9834
|0.9762
|1223
|2002.08.14 16:40
|modify
|370
|1.00
|0.9862
|0.9828
|0.9762
|1224
|2002.08.14 17:00
|s/l
|370
|1.00
|0.9828
|0.9828
|0.9762
|340.00
|53975.40
|1225
|2002.08.14 20:00
|sell
|371
|1.00
|0.9829
|0.9924
|0.9729
|1226
|2002.08.14 20:20
|modify
|371
|1.00
|0.9829
|0.9770
|0.9729
|1227
|2002.08.14 20:40
|s/l
|371
|1.00
|0.9770
|0.9770
|0.9729
|590.00
|54565.40
|1228
|2002.08.16 08:00
|sell
|372
|1.00
|0.9811
|0.9906
|0.9711
|1229
|2002.08.16 09:00
|modify
|372
|1.00
|0.9811
|0.9792
|0.9711
|1230
|2002.08.16 09:20
|s/l
|372
|1.00
|0.9792
|0.9792
|0.9711
|190.00
|54755.40
|1231
|2002.08.16 12:00
|sell
|373
|1.00
|0.9816
|0.9911
|0.9716
|1232
|2002.08.16 13:40
|modify
|373
|1.00
|0.9816
|0.9814
|0.9716
|1233
|2002.08.16 14:00
|s/l
|373
|1.00
|0.9814
|0.9814
|0.9716
|20.00
|54775.40
|1234
|2002.08.19 12:00
|sell
|374
|1.00
|0.9826
|0.9921
|0.9726
|1235
|2002.08.19 12:20
|modify
|374
|1.00
|0.9826
|0.9817
|0.9726
|1236
|2002.08.19 12:40
|modify
|374
|1.00
|0.9826
|0.9799
|0.9726
|1237
|2002.08.19 13:00
|modify
|374
|1.00
|0.9826
|0.9779
|0.9726
|1238
|2002.08.19 13:20
|s/l
|374
|1.00
|0.9779
|0.9779
|0.9726
|470.00
|55245.40
|1239
|2002.08.21 16:00
|sell
|375
|1.00
|0.9774
|0.9869
|0.9674
|1240
|2002.08.22 00:00
|swap close
|375
|1.00
|0.9803
|0.9869
|0.9674
|-290.00
|54955.40
|1241
|2002.08.22 00:00
|swap open
|376
|1.00
|0.980414
|0.9869
|0.9674
|1242
|2002.08.22 00:20
|modify
|376
|1.00
|0.980414
|0.9788
|0.9674
|1243
|2002.08.22 00:40
|s/l
|376
|1.00
|0.9788
|0.9788
|0.9674
|161.40
|55116.80
|1244
|2002.08.26 08:00
|sell
|377
|1.00
|0.9709
|0.9804
|0.9609
|1245
|2002.08.26 09:00
|modify
|377
|1.00
|0.9709
|0.9697
|0.9609
|1246
|2002.08.26 09:20
|modify
|377
|1.00
|0.9709
|0.9689
|0.9609
|1247
|2002.08.26 10:00
|s/l
|377
|1.00
|0.9689
|0.9689
|0.9609
|200.00
|55316.80
|1248
|2002.08.26 12:00
|sell
|378
|1.00
|0.9711
|0.9806
|0.9611
|1249
|2002.08.26 12:40
|modify
|378
|1.00
|0.9711
|0.9705
|0.9611
|1250
|2002.08.26 13:00
|modify
|378
|1.00
|0.9711
|0.9693
|0.9611
|1251
|2002.08.26 13:40
|s/l
|378
|1.00
|0.9693
|0.9693
|0.9611
|180.00
|55496.80
|1252
|2002.08.27 16:00
|sell
|379
|1.00
|0.9751
|0.9846
|0.9651
|1253
|2002.08.27 20:00
|close
|379
|1.00
|0.9832
|0.9846
|0.9651
|-810.00
|54686.80
|1254
|2002.08.29 08:00
|buy
|380
|1.00
|0.9833
|0.9738
|0.9933
|1255
|2002.08.29 09:00
|modify
|380
|1.00
|0.9833
|0.9867
|0.9933
|1256
|2002.08.29 09:20
|s/l
|380
|1.00
|0.9867
|0.9867
|0.9933
|340.00
|55026.80
|1257
|2002.08.30 00:00
|sell
|381
|1.00
|0.9838
|0.9933
|0.9738
|1258
|2002.08.30 01:40
|modify
|381
|1.00
|0.9838
|0.9835
|0.9738
|1259
|2002.08.30 02:20
|s/l
|381
|1.00
|0.9835
|0.9835
|0.9738
|30.00
|55056.80
|1260
|2002.08.30 04:00
|sell
|382
|1.00
|0.9844
|0.9939
|0.9744
|1261
|2002.08.30 05:20
|modify
|382
|1.00
|0.9844
|0.9843
|0.9744
|1262
|2002.08.30 06:00
|s/l
|382
|1.00
|0.9843
|0.9843
|0.9744
|10.00
|55066.80
|1263
|2002.08.30 20:00
|sell
|383
|1.00
|0.9814
|0.9909
|0.9714
|1264
|2002.08.30 20:20
|modify
|383
|1.00
|0.9814
|0.9812
|0.9714
|1265
|2002.08.30 20:40
|s/l
|383
|1.00
|0.9812
|0.9812
|0.9714
|20.00
|55086.80
|1266
|2002.09.03 08:00
|sell
|384
|1.00
|0.9850
|0.9945
|0.9750
|1267
|2002.09.03 09:40
|modify
|384
|1.00
|0.9850
|0.9849
|0.9750
|1268
|2002.09.03 10:00
|s/l
|384
|1.00
|0.9849
|0.9849
|0.9750
|10.00
|55096.80
|1269
|2002.09.05 08:00
|buy
|385
|1.00
|0.9949
|0.9854
|1.0049
|1270
|2002.09.05 08:40
|modify
|385
|1.00
|0.9949
|0.9978
|1.0049
|1271
|2002.09.05 09:00
|modify
|385
|1.00
|0.9949
|0.9992
|1.0049
|1272
|2002.09.05 09:40
|s/l
|385
|1.00
|0.9992
|0.9992
|1.0049
|430.00
|55526.80
|1273
|2002.09.05 12:00
|buy
|386
|1.00
|0.9973
|0.9878
|1.0073
|1274
|2002.09.05 12:40
|modify
|386
|1.00
|0.9973
|0.9982
|1.0073
|1275
|2002.09.05 13:20
|s/l
|386
|1.00
|0.9982
|0.9982
|1.0073
|90.00
|55616.80
|1276
|2002.09.05 20:00
|sell
|387
|1.00
|0.9928
|1.0023
|0.9828
|1277
|2002.09.05 21:00
|modify
|387
|1.00
|0.9928
|0.9928
|0.9828
|1278
|2002.09.05 21:20
|modify
|387
|1.00
|0.9928
|0.9921
|0.9828
|1279
|2002.09.05 21:40
|modify
|387
|1.00
|0.9928
|0.9917
|0.9828
|1280
|2002.09.05 22:00
|modify
|387
|1.00
|0.9928
|0.9915
|0.9828
|1281
|2002.09.05 22:40
|s/l
|387
|1.00
|0.9915
|0.9915
|0.9828
|130.00
|55746.80
|1282
|2002.09.12 12:00
|sell
|388
|1.00
|0.9765
|0.9860
|0.9665
|1283
|2002.09.12 12:20
|modify
|388
|1.00
|0.9765
|0.9760
|0.9665
|1284
|2002.09.12 12:40
|s/l
|388
|1.00
|0.9760
|0.9760
|0.9665
|50.00
|55796.80
|1285
|2002.09.12 16:00
|sell
|389
|1.00
|0.9754
|0.9849
|0.9654
|1286
|2002.09.12 17:40
|modify
|389
|1.00
|0.9754
|0.9750
|0.9654
|1287
|2002.09.12 18:00
|s/l
|389
|1.00
|0.9750
|0.9750
|0.9654
|40.00
|55836.80
|1288
|2002.09.16 16:00
|buy
|390
|1.00
|0.9708
|0.9613
|0.9808
|1289
|2002.09.16 16:20
|modify
|390
|1.00
|0.9708
|0.9724
|0.9808
|1290
|2002.09.16 16:40
|modify
|390
|1.00
|0.9708
|0.9725
|0.9808
|1291
|2002.09.16 17:00
|modify
|390
|1.00
|0.9708
|0.9727
|0.9808
|1292
|2002.09.16 17:40
|modify
|390
|1.00
|0.9708
|0.9729
|0.9808
|1293
|2002.09.16 18:00
|s/l
|390
|1.00
|0.9729
|0.9729
|0.9808
|210.00
|56046.80
|1294
|2002.09.16 20:00
|buy
|391
|1.00
|0.9712
|0.9617
|0.9812
|1295
|2002.09.16 20:40
|modify
|391
|1.00
|0.9712
|0.9713
|0.9812
|1296
|2002.09.16 21:00
|s/l
|391
|1.00
|0.9713
|0.9713
|0.9812
|10.00
|56056.80
|1297
|2002.09.17 00:00
|buy
|392
|1.00
|0.9691
|0.9596
|0.9791
|1298
|2002.09.17 04:00
|close
|392
|1.00
|0.9657
|0.9596
|0.9791
|-340.00
|55716.80
|1299
|2002.09.17 16:00
|buy
|393
|1.00
|0.9681
|0.9586
|0.9781
|1300
|2002.09.17 16:20
|modify
|393
|1.00
|0.9681
|0.9706
|0.9781
|1301
|2002.09.17 16:40
|s/l
|393
|1.00
|0.9706
|0.9706
|0.9781
|250.00
|55966.80
|1302
|2002.09.17 20:00
|buy
|394
|1.00
|0.9698
|0.9603
|0.9798
|1303
|2002.09.17 20:20
|modify
|394
|1.00
|0.9698
|0.9737
|0.9798
|1304
|2002.09.17 20:40
|modify
|394
|1.00
|0.9698
|0.9748
|0.9798
|1305
|2002.09.17 21:00
|s/l
|394
|1.00
|0.9748
|0.9748
|0.9798
|500.00
|56466.80
|1306
|2002.09.20 08:00
|sell
|395
|1.00
|0.9844
|0.9939
|0.9744
|1307
|2002.09.20 08:20
|modify
|395
|1.00
|0.9844
|0.9815
|0.9744
|1308
|2002.09.20 08:40
|s/l
|395
|1.00
|0.9815
|0.9815
|0.9744
|290.00
|56756.80
|1309
|2002.09.20 12:00
|sell
|396
|1.00
|0.9823
|0.9918
|0.9723
|1310
|2002.09.20 12:20
|modify
|396
|1.00
|0.9823
|0.9794
|0.9723
|1311
|2002.09.20 12:40
|modify
|396
|1.00
|0.9823
|0.9792
|0.9723
|1312
|2002.09.20 13:00
|s/l
|396
|1.00
|0.9792
|0.9792
|0.9723
|310.00
|57066.80
|1313
|2002.09.23 20:00
|sell
|397
|1.00
|0.9770
|0.9865
|0.9670
|1314
|2002.09.23 21:40
|modify
|397
|1.00
|0.9770
|0.9768
|0.9670
|1315
|2002.09.23 22:20
|s/l
|397
|1.00
|0.9768
|0.9768
|0.9670
|20.00
|57086.80
|1316
|2002.09.24 16:00
|buy
|398
|1.00
|0.9833
|0.9738
|0.9933
|1317
|2002.09.24 17:20
|modify
|398
|1.00
|0.9833
|0.9838
|0.9933
|1318
|2002.09.24 17:40
|s/l
|398
|1.00
|0.9838
|0.9838
|0.9933
|50.00
|57136.80
|1319
|2002.09.25 12:00
|sell
|399
|1.00
|0.9801
|0.9896
|0.9701
|1320
|2002.09.25 12:20
|modify
|399
|1.00
|0.9801
|0.9764
|0.9701
|1321
|2002.09.25 12:40
|s/l
|399
|1.00
|0.9764
|0.9764
|0.9701
|370.00
|57506.80
|1322
|2002.10.01 00:00
|sell
|400
|1.00
|0.9866
|0.9961
|0.9766
|1323
|2002.10.01 00:20
|modify
|400
|1.00
|0.9866
|0.9864
|0.9766
|1324
|2002.10.01 01:00
|modify
|400
|1.00
|0.9866
|0.9861
|0.9766
|1325
|2002.10.01 01:20
|s/l
|400
|1.00
|0.9861
|0.9861
|0.9766
|50.00
|57556.80
|1326
|2002.10.01 04:00
|sell
|401
|1.00
|0.9878
|0.9973
|0.9778
|1327
|2002.10.01 04:20
|modify
|401
|1.00
|0.9878
|0.9873
|0.9778
|1328
|2002.10.01 04:40
|modify
|401
|1.00
|0.9878
|0.9869
|0.9778
|1329
|2002.10.01 05:00
|s/l
|401
|1.00
|0.9869
|0.9869
|0.9778
|90.00
|57646.80
|1330
|2002.10.01 08:00
|sell
|402
|1.00
|0.9879
|0.9974
|0.9779
|1331
|2002.10.01 08:20
|modify
|402
|1.00
|0.9879
|0.9872
|0.9779
|1332
|2002.10.01 08:40
|s/l
|402
|1.00
|0.9872
|0.9872
|0.9779
|70.00
|57716.80
|1333
|2002.10.01 12:00
|sell
|403
|1.00
|0.9873
|0.9968
|0.9773
|1334
|2002.10.01 12:20
|modify
|403
|1.00
|0.9873
|0.9856
|0.9773
|1335
|2002.10.01 12:40
|s/l
|403
|1.00
|0.9856
|0.9856
|0.9773
|170.00
|57886.80
|1336
|2002.10.01 16:00
|sell
|404
|1.00
|0.9857
|0.9952
|0.9757
|1337
|2002.10.01 16:20
|modify
|404
|1.00
|0.9857
|0.9840
|0.9757
|1338
|2002.10.01 16:40
|s/l
|404
|1.00
|0.9840
|0.9840
|0.9757
|170.00
|58056.80
|1339
|2002.10.03 12:00
|sell
|405
|1.00
|0.9883
|0.9978
|0.9783
|1340
|2002.10.03 16:20
|modify
|405
|1.00
|0.9883
|0.9864
|0.9783
|1341
|2002.10.03 16:40
|modify
|405
|1.00
|0.9883
|0.9861
|0.9783
|1342
|2002.10.03 17:00
|s/l
|405
|1.00
|0.9861
|0.9861
|0.9783
|220.00
|58276.80
|1343
|2002.10.03 20:00
|sell
|406
|1.00
|0.9873
|0.9968
|0.9773
|1344
|2002.10.03 20:20
|modify
|406
|1.00
|0.9873
|0.9864
|0.9773
|1345
|2002.10.03 21:00
|s/l
|406
|1.00
|0.9864
|0.9864
|0.9773
|90.00
|58366.80
|1346
|2002.10.04 00:00
|sell
|407
|1.00
|0.9874
|0.9969
|0.9774
|1347
|2002.10.04 00:20
|modify
|407
|1.00
|0.9874
|0.9865
|0.9774
|1348
|2002.10.04 01:20
|s/l
|407
|1.00
|0.9865
|0.9865
|0.9774
|90.00
|58456.80
|1349
|2002.10.08 12:00
|sell
|408
|1.00
|0.9808
|0.9903
|0.9708
|1350
|2002.10.08 12:40
|modify
|408
|1.00
|0.9808
|0.9780
|0.9708
|1351
|2002.10.08 13:00
|modify
|408
|1.00
|0.9808
|0.9776
|0.9708
|1352
|2002.10.08 13:40
|s/l
|408
|1.00
|0.9776
|0.9776
|0.9708
|320.00
|58776.80
|1353
|2002.10.08 16:00
|sell
|409
|1.00
|0.9793
|0.9888
|0.9693
|1354
|2002.10.08 16:20
|modify
|409
|1.00
|0.9793
|0.9774
|0.9693
|1355
|2002.10.08 16:40
|modify
|409
|1.00
|0.9793
|0.9770
|0.9693
|1356
|2002.10.08 17:20
|s/l
|409
|1.00
|0.9770
|0.9770
|0.9693
|230.00
|59006.80
|1357
|2002.10.10 08:00
|sell
|410
|1.00
|0.9890
|0.9985
|0.9790
|1358
|2002.10.10 08:40
|modify
|410
|1.00
|0.9890
|0.9882
|0.9790
|1359
|2002.10.10 09:00
|s/l
|410
|1.00
|0.9882
|0.9882
|0.9790
|80.00
|59086.80
|1360
|2002.10.10 12:00
|sell
|411
|1.00
|0.9903
|0.9998
|0.9803
|1361
|2002.10.10 12:20
|modify
|411
|1.00
|0.9903
|0.9860
|0.9803
|1362
|2002.10.10 12:40
|s/l
|411
|1.00
|0.9860
|0.9860
|0.9803
|430.00
|59516.80
|1363
|2002.10.10 16:00
|sell
|412
|1.00
|0.9884
|0.9979
|0.9784
|1364
|2002.10.10 16:20
|modify
|412
|1.00
|0.9884
|0.9853
|0.9784
|1365
|2002.10.10 17:20
|s/l
|412
|1.00
|0.9853
|0.9853
|0.9784
|310.00
|59826.80
|1366
|2002.10.10 20:00
|sell
|413
|1.00
|0.9866
|0.9961
|0.9766
|1367
|2002.10.10 20:20
|modify
|413
|1.00
|0.9866
|0.9851
|0.9766
|1368
|2002.10.10 21:20
|s/l
|413
|1.00
|0.9851
|0.9851
|0.9766
|150.00
|59976.80
|1369
|2002.10.14 16:00
|sell
|414
|1.00
|0.9870
|0.9965
|0.9770
|1370
|2002.10.14 17:40
|modify
|414
|1.00
|0.9870
|0.9858
|0.9770
|1371
|2002.10.14 18:00
|s/l
|414
|1.00
|0.9858
|0.9858
|0.9770
|120.00
|60096.80
|1372
|2002.10.14 20:00
|sell
|415
|1.00
|0.9866
|0.9961
|0.9766
|1373
|2002.10.14 21:20
|modify
|415
|1.00
|0.9866
|0.9861
|0.9766
|1374
|2002.10.14 21:40
|s/l
|415
|1.00
|0.9861
|0.9861
|0.9766
|50.00
|60146.80
|1375
|2002.10.15 12:00
|sell
|416
|1.00
|0.9839
|0.9934
|0.9739
|1376
|2002.10.15 12:20
|modify
|416
|1.00
|0.9839
|0.9805
|0.9739
|1377
|2002.10.15 12:40
|s/l
|416
|1.00
|0.9805
|0.9805
|0.9739
|340.00
|60486.80
|1378
|2002.10.24 20:00
|buy
|417
|1.00
|0.9764
|0.9669
|0.9864
|1379
|2002.10.24 20:20
|modify
|417
|1.00
|0.9764
|0.9773
|0.9864
|1380
|2002.10.24 20:40
|modify
|417
|1.00
|0.9764
|0.9784
|0.9864
|1381
|2002.10.24 21:00
|s/l
|417
|1.00
|0.9784
|0.9784
|0.9864
|200.00
|60686.80
|1382
|2002.10.25 00:00
|buy
|418
|1.00
|0.9779
|0.9684
|0.9879
|1383
|2002.10.25 00:20
|modify
|418
|1.00
|0.9779
|0.9787
|0.9879
|1384
|2002.10.25 00:40
|s/l
|418
|1.00
|0.9787
|0.9787
|0.9879
|80.00
|60766.80
|1385
|2002.10.25 12:00
|sell
|419
|1.00
|0.9772
|0.9867
|0.9672
|1386
|2002.10.25 13:20
|modify
|419
|1.00
|0.9772
|0.9766
|0.9672
|1387
|2002.10.25 14:00
|modify
|419
|1.00
|0.9772
|0.9762
|0.9672
|1388
|2002.10.25 14:20
|s/l
|419
|1.00
|0.9762
|0.9762
|0.9672
|100.00
|60866.80
|1389
|2002.10.25 16:00
|sell
|420
|1.00
|0.9771
|0.9866
|0.9671
|1390
|2002.10.25 16:20
|modify
|420
|1.00
|0.9771
|0.9770
|0.9671
|1391
|2002.10.25 17:00
|modify
|420
|1.00
|0.9771
|0.9763
|0.9671
|1392
|2002.10.25 17:40
|modify
|420
|1.00
|0.9771
|0.9759
|0.9671
|1393
|2002.10.25 18:00
|s/l
|420
|1.00
|0.9759
|0.9759
|0.9671
|120.00
|60986.80
|1394
|2002.10.28 16:00
|buy
|421
|1.00
|0.9781
|0.9686
|0.9881
|1395
|2002.10.28 16:20
|modify
|421
|1.00
|0.9781
|0.9832
|0.9881
|1396
|2002.10.28 16:40
|modify
|421
|1.00
|0.9781
|0.9847
|0.9881
|1397
|2002.10.28 17:20
|s/l
|421
|1.00
|0.9847
|0.9847
|0.9881
|660.00
|61646.80
|1398
|2002.10.29 12:00
|sell
|422
|1.00
|0.9843
|0.9938
|0.9743
|1399
|2002.10.29 12:20
|modify
|422
|1.00
|0.9843
|0.9829
|0.9743
|1400
|2002.10.29 12:40
|modify
|422
|1.00
|0.9843
|0.9824
|0.9743
|1401
|2002.10.29 13:00
|modify
|422
|1.00
|0.9843
|0.9823
|0.9743
|1402
|2002.10.29 13:20
|modify
|422
|1.00
|0.9843
|0.9812
|0.9743
|1403
|2002.10.29 13:40
|s/l
|422
|1.00
|0.9812
|0.9812
|0.9743
|310.00
|61956.80
|1404
|2002.10.29 16:00
|sell
|423
|1.00
|0.9818
|0.9913
|0.9718
|1405
|2002.10.30 00:00
|swap close
|423
|1.00
|0.9832
|0.9913
|0.9718
|-140.00
|61816.80
|1406
|2002.10.30 00:00
|swap open
|424
|1.00
|0.983238
|0.9913
|0.9718
|1407
|2002.10.30 00:20
|modify
|424
|1.00
|0.983238
|0.9820
|0.9718
|1408
|2002.10.30 00:40
|s/l
|424
|1.00
|0.9820
|0.9820
|0.9718
|123.80
|61940.60
|1409
|2002.11.01 04:00
|sell
|425
|1.00
|0.9891
|0.9986
|0.9791
|1410
|2002.11.01 14:00
|s/l
|425
|1.00
|0.9986
|0.9986
|0.9791
|-950.00
|60990.60
|1411
|2002.11.04 20:00
|buy
|426
|1.00
|0.9971
|0.9876
|1.0071
|1412
|2002.11.04 21:20
|modify
|426
|1.00
|0.9971
|0.9987
|1.0071
|1413
|2002.11.04 21:40
|s/l
|426
|1.00
|0.9987
|0.9987
|1.0071
|160.00
|61150.60
|1414
|2002.11.06 16:00
|buy
|427
|1.00
|0.9964
|0.9869
|1.0064
|1415
|2002.11.06 17:40
|modify
|427
|1.00
|0.9964
|0.9981
|1.0064
|1416
|2002.11.06 18:00
|s/l
|427
|1.00
|0.9981
|0.9981
|1.0064
|170.00
|61320.60
|1417
|2002.11.06 20:00
|buy
|428
|1.00
|0.9968
|0.9873
|1.0068
|1418
|2002.11.06 20:20
|modify
|428
|1.00
|0.9968
|0.9984
|1.0068
|1419
|2002.11.06 20:40
|s/l
|428
|1.00
|0.9984
|0.9984
|1.0068
|160.00
|61480.60
|1420
|2002.11.07 12:00
|sell
|429
|1.00
|1.0019
|1.0114
|0.9919
|1421
|2002.11.07 12:40
|modify
|429
|1.00
|1.0019
|1.0014
|0.9919
|1422
|2002.11.07 13:00
|modify
|429
|1.00
|1.0019
|1.0013
|0.9919
|1423
|2002.11.07 13:20
|modify
|429
|1.00
|1.0019
|1.0002
|0.9919
|1424
|2002.11.07 13:40
|modify
|429
|1.00
|1.0019
|0.9994
|0.9919
|1425
|2002.11.07 14:00
|modify
|429
|1.00
|1.0019
|0.9992
|0.9919
|1426
|2002.11.07 14:20
|s/l
|429
|1.00
|0.9992
|0.9992
|0.9919
|270.00
|61750.60
|1427
|2002.11.07 16:00
|sell
|430
|1.00
|1.0042
|1.0137
|0.9942
|1428
|2002.11.07 20:00
|close
|430
|1.00
|1.0089
|1.0137
|0.9942
|-470.00
|61280.60
|1429
|2002.11.11 04:00
|sell
|431
|1.00
|1.0126
|1.0221
|1.0026
|1430
|2002.11.11 08:20
|modify
|431
|1.00
|1.0126
|1.0124
|1.0026
|1431
|2002.11.11 08:40
|modify
|431
|1.00
|1.0126
|1.0120
|1.0026
|1432
|2002.11.11 09:00
|s/l
|431
|1.00
|1.0120
|1.0120
|1.0026
|60.00
|61340.60
|1433
|2002.11.11 12:00
|buy
|432
|1.00
|1.0163
|1.0068
|1.0263
|1434
|2002.11.11 14:20
|modify
|432
|1.00
|1.0163
|1.0171
|1.0263
|1435
|2002.11.11 14:40
|s/l
|432
|1.00
|1.0171
|1.0171
|1.0263
|80.00
|61420.60
|1436
|2002.11.13 12:00
|sell
|433
|1.00
|1.0072
|1.0167
|0.9972
|1437
|2002.11.13 12:20
|modify
|433
|1.00
|1.0072
|1.0068
|0.9972
|1438
|2002.11.13 12:40
|modify
|433
|1.00
|1.0072
|1.0061
|0.9972
|1439
|2002.11.13 13:00
|modify
|433
|1.00
|1.0072
|1.0049
|0.9972
|1440
|2002.11.13 13:20
|s/l
|433
|1.00
|1.0049
|1.0049
|0.9972
|230.00
|61650.60
|1441
|2002.11.17 00:00
|sell
|434
|1.00
|1.0037
|1.0132
|0.9937
|1442
|2002.11.18 00:00
|swap close
|434
|1.00
|1.0103
|1.0132
|0.9937
|-660.00
|60990.60
|1443
|2002.11.18 00:00
|swap open
|435
|1.00
|1.010338
|1.0132
|0.9937
|1444
|2002.11.18 00:40
|modify
|435
|1.00
|1.010338
|1.0095
|0.9937
|1445
|2002.11.18 01:00
|modify
|435
|1.00
|1.010338
|1.0091
|0.9937
|1446
|2002.11.18 02:00
|modify
|435
|1.00
|1.010338
|1.0090
|0.9937
|1447
|2002.11.18 02:20
|s/l
|435
|1.00
|1.0090
|1.0090
|0.9937
|133.80
|61124.40
|1448
|2002.11.19 20:00
|sell
|436
|1.00
|1.0027
|1.0122
|0.9927
|1449
|2002.11.20 00:00
|swap close
|436
|1.00
|1.0036
|1.0122
|0.9927
|-90.00
|61034.40
|1450
|2002.11.20 00:00
|swap open
|437
|1.00
|1.003638
|1.0122
|0.9927
|1451
|2002.11.20 03:20
|modify
|437
|1.00
|1.003638
|1.0029
|0.9927
|1452
|2002.11.20 03:59
|s/l
|437
|1.00
|1.0029
|1.0029
|0.9927
|73.80
|61108.20
|1453
|2002.11.22 16:00
|sell
|438
|1.00
|1.0019
|1.0114
|0.9919
|1454
|2002.11.22 16:20
|modify
|438
|1.00
|1.0019
|0.9991
|0.9919
|1455
|2002.11.22 17:00
|modify
|438
|1.00
|1.0019
|0.9979
|0.9919
|1456
|2002.11.22 17:20
|s/l
|438
|1.00
|0.9979
|0.9979
|0.9919
|400.00
|61508.20
|1457
|2002.11.27 12:00
|sell
|439
|1.00
|0.9926
|1.0021
|0.9826
|1458
|2002.11.27 12:40
|modify
|439
|1.00
|0.9926
|0.9924
|0.9826
|1459
|2002.11.27 13:00
|modify
|439
|1.00
|0.9926
|0.9917
|0.9826
|1460
|2002.11.27 13:20
|s/l
|439
|1.00
|0.9917
|0.9917
|0.9826
|90.00
|61598.20
|1461
|2002.11.27 16:00
|sell
|440
|1.00
|0.9911
|1.0006
|0.9811
|1462
|2002.11.27 16:20
|modify
|440
|1.00
|0.9911
|0.9901
|0.9811
|1463
|2002.11.27 16:40
|modify
|440
|1.00
|0.9911
|0.9893
|0.9811
|1464
|2002.11.27 17:00
|s/l
|440
|1.00
|0.9893
|0.9893
|0.9811
|180.00
|61778.20
|1465
|2002.11.29 00:00
|sell
|441
|1.00
|0.9936
|1.0031
|0.9836
|1466
|2002.11.29 01:00
|modify
|441
|1.00
|0.9936
|0.9936
|0.9836
|1467
|2002.11.29 01:20
|modify
|441
|1.00
|0.9936
|0.9932
|0.9836
|1468
|2002.11.29 01:40
|s/l
|441
|1.00
|0.9932
|0.9932
|0.9836
|40.00
|61818.20
|1469
|2002.11.29 04:00
|sell
|442
|1.00
|0.9933
|1.0028
|0.9833
|1470
|2002.11.29 05:00
|modify
|442
|1.00
|0.9933
|0.9931
|0.9833
|1471
|2002.11.29 05:20
|s/l
|442
|1.00
|0.9931
|0.9931
|0.9833
|20.00
|61838.20
|1472
|2002.12.02 04:00
|sell
|443
|1.00
|0.9925
|1.0020
|0.9825
|1473
|2002.12.02 04:20
|modify
|443
|1.00
|0.9925
|0.9925
|0.9825
|1474
|2002.12.02 04:40
|s/l
|443
|1.00
|0.9925
|0.9925
|0.9825
|0.00
|61838.20
|1475
|2002.12.02 08:00
|sell
|444
|1.00
|0.9925
|1.0020
|0.9825
|1476
|2002.12.02 09:20
|modify
|444
|1.00
|0.9925
|0.9924
|0.9825
|1477
|2002.12.02 09:40
|s/l
|444
|1.00
|0.9924
|0.9924
|0.9825
|10.00
|61848.20
|1478
|2002.12.02 20:00
|buy
|445
|1.00
|0.9971
|0.9876
|1.0071
|1479
|2002.12.02 20:40
|modify
|445
|1.00
|0.9971
|0.9978
|1.0071
|1480
|2002.12.02 21:40
|modify
|445
|1.00
|0.9971
|0.9981
|1.0071
|1481
|2002.12.02 22:00
|modify
|445
|1.00
|0.9971
|0.9982
|1.0071
|1482
|2002.12.02 22:20
|s/l
|445
|1.00
|0.9982
|0.9982
|1.0071
|110.00
|61958.20
|1483
|2002.12.03 00:00
|buy
|446
|1.00
|0.9972
|0.9877
|1.0072
|1484
|2002.12.03 01:00
|modify
|446
|1.00
|0.9972
|0.9972
|1.0072
|1485
|2002.12.03 01:40
|modify
|446
|1.00
|0.9972
|0.9973
|1.0072
|1486
|2002.12.03 02:20
|s/l
|446
|1.00
|0.9973
|0.9973
|1.0072
|10.00
|61968.20
|1487
|2002.12.05 00:00
|sell
|447
|1.00
|1.0017
|1.0112
|0.9917
|1488
|2002.12.05 00:20
|modify
|447
|1.00
|1.0017
|0.9998
|0.9917
|1489
|2002.12.05 01:00
|s/l
|447
|1.00
|0.9998
|0.9998
|0.9917
|190.00
|62158.20
|1490
|2002.12.05 04:00
|sell
|448
|1.00
|0.9994
|1.0089
|0.9894
|1491
|2002.12.05 05:20
|modify
|448
|1.00
|0.9994
|0.9993
|0.9894
|1492
|2002.12.05 05:40
|s/l
|448
|1.00
|0.9993
|0.9993
|0.9894
|10.00
|62168.20
|1493
|2002.12.05 08:00
|sell
|449
|1.00
|0.9998
|1.0093
|0.9898
|1494
|2002.12.05 09:00
|modify
|449
|1.00
|0.9998
|0.9997
|0.9898
|1495
|2002.12.05 09:20
|s/l
|449
|1.00
|0.9997
|0.9997
|0.9898
|10.00
|62178.20
|1496
|2002.12.09 12:00
|sell
|450
|1.00
|1.0099
|1.0194
|0.9999
|1497
|2002.12.09 12:20
|modify
|450
|1.00
|1.0099
|1.0077
|0.9999
|1498
|2002.12.09 12:40
|s/l
|450
|1.00
|1.0077
|1.0077
|0.9999
|220.00
|62398.20
|1499
|2002.12.09 16:00
|sell
|451
|1.00
|1.0076
|1.0171
|0.9976
|1500
|2002.12.09 16:20
|modify
|451
|1.00
|1.0076
|1.0072
|0.9976
|1501
|2002.12.09 16:40
|s/l
|451
|1.00
|1.0072
|1.0072
|0.9976
|40.00
|62438.20
|1502
|2002.12.09 20:00
|sell
|452
|1.00
|1.0099
|1.0194
|0.9999
|1503
|2002.12.09 20:20
|modify
|452
|1.00
|1.0099
|1.0098
|0.9999
|1504
|2002.12.09 21:00
|modify
|452
|1.00
|1.0099
|1.0097
|0.9999
|1505
|2002.12.09 21:20
|s/l
|452
|1.00
|1.0097
|1.0097
|0.9999
|20.00
|62458.20
|1506
|2002.12.10 12:00
|sell
|453
|1.00
|1.0128
|1.0223
|1.0028
|1507
|2002.12.10 12:20
|modify
|453
|1.00
|1.0128
|1.0106
|1.0028
|1508
|2002.12.10 12:40
|s/l
|453
|1.00
|1.0106
|1.0106
|1.0028
|220.00
|62678.20
|1509
|2002.12.10 16:00
|sell
|454
|1.00
|1.0099
|1.0194
|0.9999
|1510
|2002.12.10 16:20
|modify
|454
|1.00
|1.0099
|1.0093
|0.9999
|1511
|2002.12.10 16:40
|s/l
|454
|1.00
|1.0093
|1.0093
|0.9999
|60.00
|62738.20
|1512
|2002.12.10 20:00
|sell
|455
|1.00
|1.0089
|1.0184
|0.9989
|1513
|2002.12.10 21:20
|modify
|455
|1.00
|1.0089
|1.0078
|0.9989
|1514
|2002.12.10 21:40
|s/l
|455
|1.00
|1.0078
|1.0078
|0.9989
|110.00
|62848.20
|1515
|2002.12.12 04:00
|sell
|456
|1.00
|1.0086
|1.0181
|0.9986
|1516
|2002.12.12 05:20
|modify
|456
|1.00
|1.0086
|1.0085
|0.9986
|1517
|2002.12.12 06:00
|s/l
|456
|1.00
|1.0085
|1.0085
|0.9986
|10.00
|62858.20
|1518
|2002.12.13 08:00
|sell
|457
|1.00
|1.0177
|1.0272
|1.0077
|1519
|2002.12.16 00:00
|swap close
|457
|1.00
|1.0237
|1.0272
|1.0077
|-600.00
|62258.20
|1520
|2002.12.16 00:00
|swap open
|458
|1.00
|1.023738
|1.0272
|1.0077
|1521
|2002.12.16 00:00
|close
|458
|1.00
|1.0237
|1.0272
|1.0077
|3.80
|62262.00
|1522
|2002.12.16 12:00
|sell
|459
|1.00
|1.0217
|1.0312
|1.0117
|1523
|2002.12.16 12:40
|modify
|459
|1.00
|1.0217
|1.0216
|1.0117
|1524
|2002.12.16 13:00
|modify
|459
|1.00
|1.0217
|1.0212
|1.0117
|1525
|2002.12.16 13:20
|s/l
|459
|1.00
|1.0212
|1.0212
|1.0117
|50.00
|62312.00
|1526
|2002.12.16 16:00
|sell
|460
|1.00
|1.0216
|1.0311
|1.0116
|1527
|2002.12.16 16:20
|modify
|460
|1.00
|1.0216
|1.0205
|1.0116
|1528
|2002.12.16 16:40
|modify
|460
|1.00
|1.0216
|1.0199
|1.0116
|1529
|2002.12.16 17:00
|s/l
|460
|1.00
|1.0199
|1.0199
|1.0116
|170.00
|62482.00
|1530
|2002.12.16 20:00
|sell
|461
|1.00
|1.0235
|1.0330
|1.0135
|1531
|2002.12.16 20:20
|modify
|461
|1.00
|1.0235
|1.0222
|1.0135
|1532
|2002.12.16 20:40
|s/l
|461
|1.00
|1.0222
|1.0222
|1.0135
|130.00
|62612.00
|1533
|2002.12.17 20:00
|sell
|462
|1.00
|1.0278
|1.0373
|1.0178
|1534
|2002.12.17 20:20
|modify
|462
|1.00
|1.0278
|1.0270
|1.0178
|1535
|2002.12.17 20:40
|s/l
|462
|1.00
|1.0270
|1.0270
|1.0178
|80.00
|62692.00
|1536
|2002.12.18 00:00
|sell
|463
|1.00
|1.0269
|1.0364
|1.0169
|1537
|2002.12.18 00:40
|modify
|463
|1.00
|1.0269
|1.0265
|1.0169
|1538
|2002.12.18 01:00
|modify
|463
|1.00
|1.0269
|1.0264
|1.0169
|1539
|2002.12.18 01:20
|s/l
|463
|1.00
|1.0264
|1.0264
|1.0169
|50.00
|62742.00
|1540
|2002.12.18 04:00
|sell
|464
|1.00
|1.0275
|1.0370
|1.0175
|1541
|2002.12.18 04:20
|modify
|464
|1.00
|1.0275
|1.0268
|1.0175
|1542
|2002.12.18 04:40
|modify
|464
|1.00
|1.0275
|1.0267
|1.0175
|1543
|2002.12.18 05:00
|s/l
|464
|1.00
|1.0267
|1.0267
|1.0175
|80.00
|62822.00
|1544
|2002.12.19 00:00
|buy
|465
|1.00
|1.0289
|1.0194
|1.0389
|1545
|2002.12.19 12:00
|close
|465
|1.00
|1.0274
|1.0194
|1.0389
|-150.00
|62672.00
|1546
|2002.12.19 20:00
|buy
|466
|1.00
|1.0264
|1.0169
|1.0364
|1547
|2002.12.19 20:20
|modify
|466
|1.00
|1.0264
|1.0272
|1.0364
|1548
|2002.12.19 20:40
|s/l
|466
|1.00
|1.0272
|1.0272
|1.0364
|80.00
|62752.00
|1549
|2002.12.23 00:00
|sell
|467
|1.00
|1.0263
|1.0358
|1.0163
|1550
|2002.12.23 12:00
|close
|467
|1.00
|1.0310
|1.0358
|1.0163
|-470.00
|62282.00
|1551
|2002.12.23 16:00
|sell
|468
|1.00
|1.0282
|1.0377
|1.0182
|1552
|2002.12.23 16:20
|modify
|468
|1.00
|1.0282
|1.0236
|1.0182
|1553
|2002.12.23 16:40
|modify
|468
|1.00
|1.0282
|1.0221
|1.0182
|1554
|2002.12.23 17:00
|s/l
|468
|1.00
|1.0221
|1.0221
|1.0182
|610.00
|62892.00
|1555
|2002.12.23 20:00
|sell
|469
|1.00
|1.0256
|1.0351
|1.0156
|1556
|2002.12.24 00:00
|swap close
|469
|1.00
|1.0266
|1.0351
|1.0156
|-100.00
|62792.00
|1557
|2002.12.24 00:00
|swap open
|470
|1.00
|1.026638
|1.0351
|1.0156
|1558
|2002.12.24 00:20
|modify
|470
|1.00
|1.026638
|1.0262
|1.0156
|1559
|2002.12.24 01:20
|s/l
|470
|1.00
|1.0262
|1.0262
|1.0156
|43.80
|62835.80
|1560
|2002.12.25 04:00
|sell
|471
|1.00
|1.0305
|1.0400
|1.0205
|1561
|2002.12.25 12:00
|close
|471
|1.00
|1.0323
|1.0400
|1.0205
|-180.00
|62655.80
|1562
|2002.12.25 20:00
|sell
|472
|1.00
|1.0322
|1.0417
|1.0222
|1563
|2002.12.25 20:40
|modify
|472
|1.00
|1.0322
|1.0318
|1.0222
|1564
|2002.12.25 21:00
|s/l
|472
|1.00
|1.0318
|1.0318
|1.0222
|40.00
|62695.80
|1565
|2002.12.26 12:00
|sell
|473
|1.00
|1.0353
|1.0448
|1.0253
|1566
|2002.12.26 12:40
|modify
|473
|1.00
|1.0353
|1.0332
|1.0253
|1567
|2002.12.26 13:00
|s/l
|473
|1.00
|1.0332
|1.0332
|1.0253
|210.00
|62905.80
|1568
|2002.12.26 16:00
|sell
|474
|1.00
|1.0344
|1.0439
|1.0244
|1569
|2002.12.26 16:20
|modify
|474
|1.00
|1.0344
|1.0338
|1.0244
|1570
|2002.12.26 17:00
|s/l
|474
|1.00
|1.0338
|1.0338
|1.0244
|60.00
|62965.80
|1571
|2002.12.27 12:00
|sell
|475
|1.00
|1.0375
|1.0470
|1.0275
|1572
|2002.12.27 12:20
|modify
|475
|1.00
|1.0375
|1.0368
|1.0275
|1573
|2002.12.27 12:40
|s/l
|475
|1.00
|1.0368
|1.0368
|1.0275
|70.00
|63035.80
|1574
|2002.12.27 16:00
|sell
|476
|1.00
|1.0389
|1.0484
|1.0289
|1575
|2002.12.27 16:20
|modify
|476
|1.00
|1.0389
|1.0386
|1.0289
|1576
|2002.12.27 16:40
|s/l
|476
|1.00
|1.0386
|1.0386
|1.0289
|30.00
|63065.80
|1577
|2002.12.27 20:00
|sell
|477
|1.00
|1.0417
|1.0512
|1.0317
|1578
|2002.12.30 00:00
|swap close
|477
|1.00
|1.0422
|1.0512
|1.0317
|-50.00
|63015.80
|1579
|2002.12.30 00:00
|swap open
|478
|1.00
|1.042238
|1.0512
|1.0317
|1580
|2002.12.30 00:00
|close
|478
|1.00
|1.0422
|1.0512
|1.0317
|3.80
|63019.60
|1581
|2002.12.30 12:00
|sell
|479
|1.00
|1.0425
|1.0520
|1.0325
|1582
|2002.12.30 12:20
|modify
|479
|1.00
|1.0425
|1.0419
|1.0325
|1583
|2002.12.30 12:40
|s/l
|479
|1.00
|1.0419
|1.0419
|1.0325
|60.00
|63079.60
|1584
|2002.12.30 16:00
|sell
|480
|1.00
|1.0444
|1.0539
|1.0344
|1585
|2002.12.30 16:20
|modify
|480
|1.00
|1.0444
|1.0428
|1.0344
|1586
|2002.12.30 16:40
|s/l
|480
|1.00
|1.0428
|1.0428
|1.0344
|160.00
|63239.60
|1587
|2003.01.02 12:00
|buy
|481
|1.00
|1.0482
|1.0387
|1.0582
|1588
|2003.01.02 17:20
|s/l
|481
|1.00
|1.0387
|1.0387
|1.0582
|-950.00
|62289.60
|1589
|2003.01.06 16:00
|sell
|482
|1.00
|1.0471
|1.0566
|1.0371
|1590
|2003.01.06 16:20
|modify
|482
|1.00
|1.0471
|1.0463
|1.0371
|1591
|2003.01.06 16:40
|s/l
|482
|1.00
|1.0463
|1.0463
|1.0371
|80.00
|62369.60
|1592
|2003.01.07 00:00
|sell
|483
|1.00
|1.0446
|1.0541
|1.0346
|1593
|2003.01.07 00:20
|modify
|483
|1.00
|1.0446
|1.0436
|1.0346
|1594
|2003.01.07 00:40
|s/l
|483
|1.00
|1.0436
|1.0436
|1.0346
|100.00
|62469.60
|1595
|2003.01.07 04:00
|sell
|484
|1.00
|1.0438
|1.0533
|1.0338
|1596
|2003.01.07 04:20
|modify
|484
|1.00
|1.0438
|1.0436
|1.0338
|1597
|2003.01.07 05:00
|s/l
|484
|1.00
|1.0436
|1.0436
|1.0338
|20.00
|62489.60
|1598
|2003.01.08 20:00
|buy
|485
|1.00
|1.0494
|1.0399
|1.0594
|1599
|2003.01.08 20:20
|modify
|485
|1.00
|1.0494
|1.0497
|1.0594
|1600
|2003.01.08 20:40
|modify
|485
|1.00
|1.0494
|1.0500
|1.0594
|1601
|2003.01.08 21:00
|s/l
|485
|1.00
|1.0500
|1.0500
|1.0594
|60.00
|62549.60
|1602
|2003.01.09 16:00
|sell
|486
|1.00
|1.0484
|1.0579
|1.0384
|1603
|2003.01.09 16:20
|modify
|486
|1.00
|1.0484
|1.0474
|1.0384
|1604
|2003.01.09 17:00
|s/l
|486
|1.00
|1.0474
|1.0474
|1.0384
|100.00
|62649.60
|1605
|2003.01.09 20:00
|sell
|487
|1.00
|1.0492
|1.0587
|1.0392
|1606
|2003.01.09 20:40
|modify
|487
|1.00
|1.0492
|1.0491
|1.0392
|1607
|2003.01.09 21:00
|modify
|487
|1.00
|1.0492
|1.0488
|1.0392
|1608
|2003.01.09 21:20
|modify
|487
|1.00
|1.0492
|1.0485
|1.0392
|1609
|2003.01.09 21:40
|s/l
|487
|1.00
|1.0485
|1.0485
|1.0392
|70.00
|62719.60
|1610
|2003.01.13 08:00
|sell
|488
|1.00
|1.0562
|1.0657
|1.0462
|1611
|2003.01.13 08:20
|modify
|488
|1.00
|1.0562
|1.0533
|1.0462
|1612
|2003.01.13 08:40
|s/l
|488
|1.00
|1.0533
|1.0533
|1.0462
|290.00
|63009.60
|1613
|2003.01.13 12:00
|sell
|489
|1.00
|1.0539
|1.0634
|1.0439
|1614
|2003.01.13 12:20
|modify
|489
|1.00
|1.0539
|1.0537
|1.0439
|1615
|2003.01.13 12:40
|modify
|489
|1.00
|1.0539
|1.0535
|1.0439
|1616
|2003.01.13 13:00
|modify
|489
|1.00
|1.0539
|1.0534
|1.0439
|1617
|2003.01.13 13:20
|s/l
|489
|1.00
|1.0534
|1.0534
|1.0439
|50.00
|63059.60
|1618
|2003.01.13 16:00
|sell
|490
|1.00
|1.0545
|1.0640
|1.0445
|1619
|2003.01.13 16:20
|modify
|490
|1.00
|1.0545
|1.0530
|1.0445
|1620
|2003.01.13 16:40
|modify
|490
|1.00
|1.0545
|1.0529
|1.0445
|1621
|2003.01.13 17:00
|s/l
|490
|1.00
|1.0529
|1.0529
|1.0445
|160.00
|63219.60
|1622
|2003.01.15 16:00
|buy
|491
|1.00
|1.0575
|1.0480
|1.0675
|1623
|2003.01.15 17:20
|modify
|491
|1.00
|1.0575
|1.0592
|1.0675
|1624
|2003.01.15 17:40
|s/l
|491
|1.00
|1.0592
|1.0592
|1.0675
|170.00
|63389.60
|1625
|2003.01.15 20:00
|buy
|492
|1.00
|1.0563
|1.0468
|1.0663
|1626
|2003.01.15 21:00
|modify
|492
|1.00
|1.0563
|1.0567
|1.0663
|1627
|2003.01.15 21:20
|s/l
|492
|1.00
|1.0567
|1.0567
|1.0663
|40.00
|63429.60
|1628
|2003.01.16 04:00
|sell
|493
|1.00
|1.0554
|1.0649
|1.0454
|1629
|2003.01.16 06:20
|modify
|493
|1.00
|1.0554
|1.0549
|1.0454
|1630
|2003.01.16 06:40
|s/l
|493
|1.00
|1.0549
|1.0549
|1.0454
|50.00
|63479.60
|1631
|2003.01.16 08:00
|sell
|494
|1.00
|1.0572
|1.0667
|1.0472
|1632
|2003.01.16 09:40
|modify
|494
|1.00
|1.0572
|1.0569
|1.0472
|1633
|2003.01.16 10:00
|modify
|494
|1.00
|1.0572
|1.0558
|1.0472
|1634
|2003.01.16 10:20
|s/l
|494
|1.00
|1.0558
|1.0558
|1.0472
|140.00
|63619.60
|1635
|2003.01.17 16:00
|sell
|495
|1.00
|1.0652
|1.0747
|1.0552
|1636
|2003.01.17 16:20
|modify
|495
|1.00
|1.0652
|1.0643
|1.0552
|1637
|2003.01.17 16:40
|modify
|495
|1.00
|1.0652
|1.0642
|1.0552
|1638
|2003.01.17 17:00
|s/l
|495
|1.00
|1.0642
|1.0642
|1.0552
|100.00
|63719.60
|1639
|2003.01.17 20:00
|sell
|496
|1.00
|1.0658
|1.0753
|1.0558
|1640
|2003.01.17 20:20
|modify
|496
|1.00
|1.0658
|1.0654
|1.0558
|1641
|2003.01.17 20:40
|s/l
|496
|1.00
|1.0654
|1.0654
|1.0558
|40.00
|63759.60
|1642
|2003.01.20 00:00
|sell
|497
|1.00
|1.0657
|1.0752
|1.0557
|1643
|2003.01.20 00:20
|modify
|497
|1.00
|1.0657
|1.0641
|1.0557
|1644
|2003.01.20 00:40
|modify
|497
|1.00
|1.0657
|1.0638
|1.0557
|1645
|2003.01.20 01:00
|modify
|497
|1.00
|1.0657
|1.0637
|1.0557
|1646
|2003.01.20 01:20
|s/l
|497
|1.00
|1.0637
|1.0637
|1.0557
|200.00
|63959.60
|1647
|2003.01.20 04:00
|sell
|498
|1.00
|1.0640
|1.0735
|1.0540
|1648
|2003.01.20 04:40
|modify
|498
|1.00
|1.0640
|1.0639
|1.0540
|1649
|2003.01.20 05:00
|s/l
|498
|1.00
|1.0639
|1.0639
|1.0540
|10.00
|63969.60
|1650
|2003.01.20 08:00
|sell
|499
|1.00
|1.0642
|1.0737
|1.0542
|1651
|2003.01.20 08:20
|modify
|499
|1.00
|1.0642
|1.0639
|1.0542
|1652
|2003.01.20 08:40
|s/l
|499
|1.00
|1.0639
|1.0639
|1.0542
|30.00
|63999.60
|1653
|2003.01.21 04:00
|sell
|500
|1.00
|1.0656
|1.0751
|1.0556
|1654
|2003.01.21 04:20
|modify
|500
|1.00
|1.0656
|1.0649
|1.0556
|1655
|2003.01.21 04:40
|s/l
|500
|1.00
|1.0649
|1.0649
|1.0556
|70.00
|64069.60
|1656
|2003.01.21 08:00
|sell
|501
|1.00
|1.0638
|1.0733
|1.0538
|1657
|2003.01.21 09:20
|modify
|501
|1.00
|1.0638
|1.0637
|1.0538
|1658
|2003.01.21 09:40
|s/l
|501
|1.00
|1.0637
|1.0637
|1.0538
|10.00
|64079.60
|1659
|2003.01.21 20:00
|buy
|502
|1.00
|1.0729
|1.0634
|1.0829
|1660
|2003.01.21 21:40
|modify
|502
|1.00
|1.0729
|1.0735
|1.0829
|1661
|2003.01.21 22:00
|modify
|502
|1.00
|1.0729
|1.0736
|1.0829
|1662
|2003.01.21 22:20
|s/l
|502
|1.00
|1.0736
|1.0736
|1.0829
|70.00
|64149.60
|1663
|2003.01.22 12:00
|sell
|503
|1.00
|1.0709
|1.0804
|1.0609
|1664
|2003.01.22 13:00
|modify
|503
|1.00
|1.0709
|1.0697
|1.0609
|1665
|2003.01.22 13:20
|modify
|503
|1.00
|1.0709
|1.0689
|1.0609
|1666
|2003.01.22 13:40
|s/l
|503
|1.00
|1.0689
|1.0689
|1.0609
|200.00
|64349.60
|1667
|2003.01.22 16:00
|sell
|504
|1.00
|1.0711
|1.0806
|1.0611
|1668
|2003.01.22 16:40
|modify
|504
|1.00
|1.0711
|1.0700
|1.0611
|1669
|2003.01.22 17:00
|modify
|504
|1.00
|1.0711
|1.0692
|1.0611
|1670
|2003.01.22 17:20
|s/l
|504
|1.00
|1.0692
|1.0692
|1.0611
|190.00
|64539.60
|1671
|2003.01.22 20:00
|sell
|505
|1.00
|1.0726
|1.0821
|1.0626
|1672
|2003.01.22 20:20
|modify
|505
|1.00
|1.0726
|1.0723
|1.0626
|1673
|2003.01.22 20:40
|modify
|505
|1.00
|1.0726
|1.0717
|1.0626
|1674
|2003.01.22 21:20
|s/l
|505
|1.00
|1.0717
|1.0717
|1.0626
|90.00
|64629.60
|1675
|2003.01.23 08:00
|sell
|506
|1.00
|1.0724
|1.0819
|1.0624
|1676
|2003.01.23 08:20
|modify
|506
|1.00
|1.0724
|1.0717
|1.0624
|1677
|2003.01.23 08:40
|s/l
|506
|1.00
|1.0717
|1.0717
|1.0624
|70.00
|64699.60
|1678
|2003.01.23 12:00
|sell
|507
|1.00
|1.0753
|1.0848
|1.0653
|1679
|2003.01.23 14:00
|modify
|507
|1.00
|1.0753
|1.0742
|1.0653
|1680
|2003.01.23 14:20
|s/l
|507
|1.00
|1.0742
|1.0742
|1.0653
|110.00
|64809.60
|1681
|2003.01.24 00:00
|sell
|508
|1.00
|1.0743
|1.0838
|1.0643
|1682
|2003.01.24 12:00
|close
|508
|1.00
|1.0771
|1.0838
|1.0643
|-280.00
|64529.60
|1683
|2003.01.27 08:00
|sell
|509
|1.00
|1.0833
|1.0928
|1.0733
|1684
|2003.01.27 08:40
|modify
|509
|1.00
|1.0833
|1.0829
|1.0733
|1685
|2003.01.27 09:00
|modify
|509
|1.00
|1.0833
|1.0823
|1.0733
|1686
|2003.01.27 09:20
|s/l
|509
|1.00
|1.0823
|1.0823
|1.0733
|100.00
|64629.60
|1687
|2003.01.31 00:00
|buy
|510
|1.00
|1.0824
|1.0729
|1.0924
|1688
|2003.01.31 00:40
|modify
|510
|1.00
|1.0824
|1.0831
|1.0924
|1689
|2003.01.31 01:20
|s/l
|510
|1.00
|1.0831
|1.0831
|1.0924
|70.00
|64699.60
|1690
|2003.01.31 16:00
|sell
|511
|1.00
|1.0762
|1.0857
|1.0662
|1691
|2003.01.31 17:20
|modify
|511
|1.00
|1.0762
|1.0729
|1.0662
|1692
|2003.01.31 17:40
|modify
|511
|1.00
|1.0762
|1.0728
|1.0662
|1693
|2003.01.31 18:00
|s/l
|511
|1.00
|1.0728
|1.0728
|1.0662
|340.00
|65039.60
|1694
|2003.02.04 20:00
|sell
|512
|1.00
|1.0873
|1.0968
|1.0773
|1695
|2003.02.04 21:00
|modify
|512
|1.00
|1.0873
|1.0872
|1.0773
|1696
|2003.02.04 21:40
|s/l
|512
|1.00
|1.0872
|1.0872
|1.0773
|10.00
|65049.60
|1697
|2003.02.05 04:00
|sell
|513
|1.00
|1.0884
|1.0979
|1.0784
|1698
|2003.02.05 04:20
|modify
|513
|1.00
|1.0884
|1.0882
|1.0784
|1699
|2003.02.05 04:40
|s/l
|513
|1.00
|1.0882
|1.0882
|1.0784
|20.00
|65069.60
|1700
|2003.02.05 08:00
|sell
|514
|1.00
|1.0924
|1.1019
|1.0824
|1701
|2003.02.05 08:20
|modify
|514
|1.00
|1.0924
|1.0911
|1.0824
|1702
|2003.02.05 08:40
|s/l
|514
|1.00
|1.0911
|1.0911
|1.0824
|130.00
|65199.60
|1703
|2003.02.05 12:00
|sell
|515
|1.00
|1.0916
|1.1011
|1.0816
|1704
|2003.02.05 12:20
|modify
|515
|1.00
|1.0916
|1.0844
|1.0816
|1705
|2003.02.05 12:40
|s/l
|515
|1.00
|1.0844
|1.0844
|1.0816
|720.00
|65919.60
|1706
|2003.02.05 16:00
|sell
|516
|1.00
|1.0858
|1.0953
|1.0758
|1707
|2003.02.05 16:20
|t/p
|516
|1.00
|1.0758
|1.0953
|1.0758
|1000.00
|66919.60
|1708
|2003.02.05 20:00
|sell
|517
|1.00
|1.0783
|1.0878
|1.0683
|1709
|2003.02.05 20:20
|modify
|517
|1.00
|1.0783
|1.0782
|1.0683
|1710
|2003.02.05 20:40
|s/l
|517
|1.00
|1.0782
|1.0782
|1.0683
|10.00
|66929.60
|1711
|2003.02.07 04:00
|sell
|518
|1.00
|1.0819
|1.0914
|1.0719
|1712
|2003.02.07 05:00
|modify
|518
|1.00
|1.0819
|1.0796
|1.0719
|1713
|2003.02.07 06:00
|modify
|518
|1.00
|1.0819
|1.0794
|1.0719
|1714
|2003.02.07 06:20
|s/l
|518
|1.00
|1.0794
|1.0794
|1.0719
|250.00
|67179.60
|1715
|2003.02.10 08:00
|sell
|519
|1.00
|1.0810
|1.0905
|1.0710
|1716
|2003.02.10 09:40
|modify
|519
|1.00
|1.0810
|1.0807
|1.0710
|1717
|2003.02.10 10:00
|modify
|519
|1.00
|1.0810
|1.0798
|1.0710
|1718
|2003.02.10 10:20
|s/l
|519
|1.00
|1.0798
|1.0798
|1.0710
|120.00
|67299.60
|1719
|2003.02.10 12:00
|sell
|520
|1.00
|1.0814
|1.0909
|1.0714
|1720
|2003.02.10 13:00
|modify
|520
|1.00
|1.0814
|1.0803
|1.0714
|1721
|2003.02.10 13:20
|modify
|520
|1.00
|1.0814
|1.0785
|1.0714
|1722
|2003.02.10 13:40
|modify
|520
|1.00
|1.0814
|1.0774
|1.0714
|1723
|2003.02.10 14:00
|s/l
|520
|1.00
|1.0774
|1.0774
|1.0714
|400.00
|67699.60
|1724
|2003.02.12 16:00
|sell
|521
|1.00
|1.0724
|1.0819
|1.0624
|1725
|2003.02.12 17:20
|modify
|521
|1.00
|1.0724
|1.0716
|1.0624
|1726
|2003.02.12 17:40
|modify
|521
|1.00
|1.0724
|1.0708
|1.0624
|1727
|2003.02.12 18:00
|s/l
|521
|1.00
|1.0708
|1.0708
|1.0624
|160.00
|67859.60
|1728
|2003.02.14 08:00
|sell
|522
|1.00
|1.0844
|1.0939
|1.0744
|1729
|2003.02.14 08:20
|modify
|522
|1.00
|1.0844
|1.0812
|1.0744
|1730
|2003.02.14 08:40
|modify
|522
|1.00
|1.0844
|1.0805
|1.0744
|1731
|2003.02.14 09:20
|s/l
|522
|1.00
|1.0805
|1.0805
|1.0744
|390.00
|68249.60
|1732
|2003.02.14 12:00
|sell
|523
|1.00
|1.0806
|1.0901
|1.0706
|1733
|2003.02.14 12:20
|modify
|523
|1.00
|1.0806
|1.0779
|1.0706
|1734
|2003.02.14 13:00
|s/l
|523
|1.00
|1.0779
|1.0779
|1.0706
|270.00
|68519.60
|1735
|2003.02.14 16:00
|sell
|524
|1.00
|1.0800
|1.0895
|1.0700
|1736
|2003.02.14 16:20
|modify
|524
|1.00
|1.0800
|1.0767
|1.0700
|1737
|2003.02.14 16:40
|s/l
|524
|1.00
|1.0767
|1.0767
|1.0700
|330.00
|68849.60
|1738
|2003.02.18 16:00
|sell
|525
|1.00
|1.0711
|1.0806
|1.0611
|1739
|2003.02.18 16:40
|modify
|525
|1.00
|1.0711
|1.0699
|1.0611
|1740
|2003.02.18 17:00
|modify
|525
|1.00
|1.0711
|1.0695
|1.0611
|1741
|2003.02.18 17:20
|modify
|525
|1.00
|1.0711
|1.0689
|1.0611
|1742
|2003.02.18 17:40
|s/l
|525
|1.00
|1.0689
|1.0689
|1.0611
|220.00
|69069.60
|1743
|2003.02.20 08:00
|sell
|526
|1.00
|1.0766
|1.0861
|1.0666
|1744
|2003.02.20 08:20
|modify
|526
|1.00
|1.0766
|1.0763
|1.0666
|1745
|2003.02.20 09:00
|modify
|526
|1.00
|1.0766
|1.0754
|1.0666
|1746
|2003.02.20 09:20
|s/l
|526
|1.00
|1.0754
|1.0754
|1.0666
|120.00
|69189.60
|1747
|2003.02.20 12:00
|sell
|527
|1.00
|1.0770
|1.0865
|1.0670
|1748
|2003.02.20 12:40
|modify
|527
|1.00
|1.0770
|1.0757
|1.0670
|1749
|2003.02.20 13:00
|s/l
|527
|1.00
|1.0757
|1.0757
|1.0670
|130.00
|69319.60
|1750
|2003.02.21 08:00
|sell
|528
|1.00
|1.0823
|1.0918
|1.0723
|1751
|2003.02.21 08:20
|modify
|528
|1.00
|1.0823
|1.0814
|1.0723
|1752
|2003.02.21 08:40
|s/l
|528
|1.00
|1.0814
|1.0814
|1.0723
|90.00
|69409.60
|1753
|2003.02.21 12:00
|sell
|529
|1.00
|1.0837
|1.0932
|1.0737
|1754
|2003.02.21 12:20
|modify
|529
|1.00
|1.0837
|1.0823
|1.0737
|1755
|2003.02.21 12:40
|modify
|529
|1.00
|1.0837
|1.0816
|1.0737
|1756
|2003.02.21 13:00
|s/l
|529
|1.00
|1.0816
|1.0816
|1.0737
|210.00
|69619.60
|1757
|2003.02.21 16:00
|sell
|530
|1.00
|1.0817
|1.0912
|1.0717
|1758
|2003.02.21 16:20
|modify
|530
|1.00
|1.0817
|1.0768
|1.0717
|1759
|2003.02.21 16:40
|s/l
|530
|1.00
|1.0768
|1.0768
|1.0717
|490.00
|70109.60
|1760
|2003.02.24 12:00
|buy
|531
|1.00
|1.0763
|1.0668
|1.0863
|1761
|2003.02.24 12:20
|modify
|531
|1.00
|1.0763
|1.0768
|1.0863
|1762
|2003.02.24 12:40
|s/l
|531
|1.00
|1.0768
|1.0768
|1.0863
|50.00
|70159.60
|1763
|2003.02.24 16:00
|buy
|532
|1.00
|1.0759
|1.0664
|1.0859
|1764
|2003.02.24 16:20
|modify
|532
|1.00
|1.0759
|1.0798
|1.0859
|1765
|2003.02.24 16:40
|modify
|532
|1.00
|1.0759
|1.0800
|1.0859
|1766
|2003.02.24 17:20
|modify
|532
|1.00
|1.0759
|1.0806
|1.0859
|1767
|2003.02.24 17:40
|s/l
|532
|1.00
|1.0806
|1.0806
|1.0859
|470.00
|70629.60
|1768
|2003.02.25 12:00
|sell
|533
|1.00
|1.0804
|1.0899
|1.0704
|1769
|2003.02.25 12:20
|modify
|533
|1.00
|1.0804
|1.0790
|1.0704
|1770
|2003.02.25 12:40
|s/l
|533
|1.00
|1.0790
|1.0790
|1.0704
|140.00
|70769.60
|1771
|2003.02.25 16:00
|sell
|534
|1.00
|1.0802
|1.0897
|1.0702
|1772
|2003.02.25 16:20
|modify
|534
|1.00
|1.0802
|1.0799
|1.0702
|1773
|2003.02.25 16:40
|modify
|534
|1.00
|1.0802
|1.0759
|1.0702
|1774
|2003.02.25 17:00
|modify
|534
|1.00
|1.0802
|1.0747
|1.0702
|1775
|2003.02.25 17:20
|s/l
|534
|1.00
|1.0747
|1.0747
|1.0702
|550.00
|71319.60
|1776
|2003.02.25 20:00
|sell
|535
|1.00
|1.0783
|1.0878
|1.0683
|1777
|2003.02.25 20:20
|modify
|535
|1.00
|1.0783
|1.0761
|1.0683
|1778
|2003.02.25 20:40
|modify
|535
|1.00
|1.0783
|1.0756
|1.0683
|1779
|2003.02.25 21:20
|s/l
|535
|1.00
|1.0756
|1.0756
|1.0683
|270.00
|71589.60
|1780
|2003.02.26 00:00
|sell
|536
|1.00
|1.0756
|1.0851
|1.0656
|1781
|2003.02.26 00:20
|modify
|536
|1.00
|1.0756
|1.0746
|1.0656
|1782
|2003.02.26 01:00
|s/l
|536
|1.00
|1.0746
|1.0746
|1.0656
|100.00
|71689.60
|1783
|2003.02.27 16:00
|sell
|537
|1.00
|1.0776
|1.0871
|1.0676
|1784
|2003.02.27 16:20
|modify
|537
|1.00
|1.0776
|1.0743
|1.0676
|1785
|2003.02.27 16:40
|modify
|537
|1.00
|1.0776
|1.0739
|1.0676
|1786
|2003.02.27 17:00
|s/l
|537
|1.00
|1.0739
|1.0739
|1.0676
|370.00
|72059.60
|1787
|2003.02.27 20:00
|sell
|538
|1.00
|1.0761
|1.0856
|1.0661
|1788
|2003.02.27 20:20
|modify
|538
|1.00
|1.0761
|1.0740
|1.0661
|1789
|2003.02.27 21:20
|s/l
|538
|1.00
|1.0740
|1.0740
|1.0661
|210.00
|72269.60
|1790
|2003.03.02 20:00
|sell
|539
|1.00
|1.0777
|1.0872
|1.0677
|1791
|2003.03.02 21:20
|modify
|539
|1.00
|1.0777
|1.0777
|1.0677
|1792
|2003.03.02 22:20
|s/l
|539
|1.00
|1.0777
|1.0777
|1.0677
|0.00
|72269.60
|1793
|2003.03.03 00:00
|sell
|540
|1.00
|1.0778
|1.0873
|1.0678
|1794
|2003.03.03 01:00
|modify
|540
|1.00
|1.0778
|1.0772
|1.0678
|1795
|2003.03.03 01:40
|s/l
|540
|1.00
|1.0772
|1.0772
|1.0678
|60.00
|72329.60
|1796
|2003.03.04 12:00
|sell
|541
|1.00
|1.0907
|1.1002
|1.0807
|1797
|2003.03.04 12:20
|modify
|541
|1.00
|1.0907
|1.0898
|1.0807
|1798
|2003.03.04 13:40
|s/l
|541
|1.00
|1.0898
|1.0898
|1.0807
|90.00
|72419.60
|1799
|2003.03.04 16:00
|sell
|542
|1.00
|1.0926
|1.1021
|1.0826
|1800
|2003.03.04 16:20
|modify
|542
|1.00
|1.0926
|1.0885
|1.0826
|1801
|2003.03.04 16:40
|modify
|542
|1.00
|1.0926
|1.0883
|1.0826
|1802
|2003.03.04 17:20
|s/l
|542
|1.00
|1.0883
|1.0883
|1.0826
|430.00
|72849.60
|1803
|2003.03.04 20:00
|sell
|543
|1.00
|1.0905
|1.1000
|1.0805
|1804
|2003.03.04 20:20
|modify
|543
|1.00
|1.0905
|1.0879
|1.0805
|1805
|2003.03.04 21:00
|s/l
|543
|1.00
|1.0879
|1.0879
|1.0805
|260.00
|73109.60
|1806
|2003.03.06 20:00
|buy
|544
|1.00
|1.0984
|1.0889
|1.1084
|1807
|2003.03.06 23:20
|modify
|544
|1.00
|1.0984
|1.0986
|1.1084
|1808
|2003.03.06 23:59
|s/l
|544
|1.00
|1.0986
|1.0986
|1.1084
|20.00
|73129.60
|1809
|2003.03.07 20:00
|sell
|545
|1.00
|1.1006
|1.1101
|1.0906
|1810
|2003.03.07 21:00
|modify
|545
|1.00
|1.1006
|1.1005
|1.0906
|1811
|2003.03.07 21:40
|s/l
|545
|1.00
|1.1005
|1.1005
|1.0906
|10.00
|73139.60
|1812
|2003.03.09 16:00
|sell
|546
|1.00
|1.1006
|1.1101
|1.0906
|1813
|2003.03.10 00:00
|swap close
|546
|1.00
|1.1009
|1.1101
|1.0906
|-30.00
|73109.60
|1814
|2003.03.10 00:00
|swap open
|547
|1.00
|1.100938
|1.1101
|1.0906
|1815
|2003.03.10 01:00
|modify
|547
|1.00
|1.100938
|1.1009
|1.0906
|1816
|2003.03.10 01:40
|s/l
|547
|1.00
|1.1009
|1.1009
|1.0906
|3.80
|73113.40
|1817
|2003.03.10 20:00
|sell
|548
|1.00
|1.1040
|1.1135
|1.0940
|1818
|2003.03.10 21:00
|modify
|548
|1.00
|1.1040
|1.1035
|1.0940
|1819
|2003.03.10 21:40
|s/l
|548
|1.00
|1.1035
|1.1035
|1.0940
|50.00
|73163.40
|1820
|2003.03.11 00:00
|sell
|549
|1.00
|1.1050
|1.1145
|1.0950
|1821
|2003.03.11 00:40
|modify
|549
|1.00
|1.1050
|1.1044
|1.0950
|1822
|2003.03.11 01:20
|s/l
|549
|1.00
|1.1044
|1.1044
|1.0950
|60.00
|73223.40
|1823
|2003.03.11 04:00
|sell
|550
|1.00
|1.1048
|1.1143
|1.0948
|1824
|2003.03.11 04:20
|modify
|550
|1.00
|1.1048
|1.1021
|1.0948
|1825
|2003.03.11 05:00
|s/l
|550
|1.00
|1.1021
|1.1021
|1.0948
|270.00
|73493.40
|1826
|2003.03.12 12:00
|buy
|551
|1.00
|1.1047
|1.0952
|1.1147
|1827
|2003.03.12 13:40
|modify
|551
|1.00
|1.1047
|1.1057
|1.1147
|1828
|2003.03.12 14:00
|s/l
|551
|1.00
|1.1057
|1.1057
|1.1147
|100.00
|73593.40
|1829
|2003.03.12 16:00
|buy
|552
|1.00
|1.1019
|1.0924
|1.1119
|1830
|2003.03.12 16:20
|modify
|552
|1.00
|1.1019
|1.1028
|1.1119
|1831
|2003.03.12 17:00
|s/l
|552
|1.00
|1.1028
|1.1028
|1.1119
|90.00
|73683.40
|1832
|2003.03.17 16:00
|sell
|553
|1.00
|1.0775
|1.0870
|1.0675
|1833
|2003.03.17 16:20
|modify
|553
|1.00
|1.0775
|1.0713
|1.0675
|1834
|2003.03.17 16:40
|s/l
|553
|1.00
|1.0713
|1.0713
|1.0675
|620.00
|74303.40
|1835
|2003.03.19 12:00
|sell
|554
|1.00
|1.0642
|1.0737
|1.0542
|1836
|2003.03.19 12:20
|modify
|554
|1.00
|1.0642
|1.0621
|1.0542
|1837
|2003.03.19 12:40
|modify
|554
|1.00
|1.0642
|1.0612
|1.0542
|1838
|2003.03.19 13:00
|s/l
|554
|1.00
|1.0612
|1.0612
|1.0542
|300.00
|74603.40
|1839
|2003.03.19 16:00
|sell
|555
|1.00
|1.0600
|1.0695
|1.0500
|1840
|2003.03.19 16:20
|modify
|555
|1.00
|1.0600
|1.0590
|1.0500
|1841
|2003.03.19 16:40
|s/l
|555
|1.00
|1.0590
|1.0590
|1.0500
|100.00
|74703.40
|1842
|2003.03.20 08:00
|buy
|556
|1.00
|1.0624
|1.0529
|1.0724
|1843
|2003.03.20 08:20
|modify
|556
|1.00
|1.0624
|1.0642
|1.0724
|1844
|2003.03.20 08:40
|s/l
|556
|1.00
|1.0642
|1.0642
|1.0724
|180.00
|74883.40
|1845
|2003.03.20 20:00
|sell
|557
|1.00
|1.0610
|1.0705
|1.0510
|1846
|2003.03.20 21:40
|modify
|557
|1.00
|1.0610
|1.0599
|1.0510
|1847
|2003.03.20 22:20
|s/l
|557
|1.00
|1.0599
|1.0599
|1.0510
|110.00
|74993.40
|1848
|2003.03.21 00:00
|sell
|558
|1.00
|1.0618
|1.0713
|1.0518
|1849
|2003.03.21 01:00
|modify
|558
|1.00
|1.0618
|1.0607
|1.0518
|1850
|2003.03.21 01:20
|modify
|558
|1.00
|1.0618
|1.0589
|1.0518
|1851
|2003.03.21 02:00
|s/l
|558
|1.00
|1.0589
|1.0589
|1.0518
|290.00
|75283.40
|1852
|2003.03.25 00:00
|sell
|559
|1.00
|1.0650
|1.0745
|1.0550
|1853
|2003.03.25 01:20
|modify
|559
|1.00
|1.0650
|1.0649
|1.0550
|1854
|2003.03.25 01:40
|modify
|559
|1.00
|1.0650
|1.0647
|1.0550
|1855
|2003.03.25 02:00
|s/l
|559
|1.00
|1.0647
|1.0647
|1.0550
|30.00
|75313.40
|1856
|2003.03.25 04:00
|sell
|560
|1.00
|1.0663
|1.0758
|1.0563
|1857
|2003.03.25 08:00
|close
|560
|1.00
|1.0706
|1.0758
|1.0563
|-430.00
|74883.40
|1858
|2003.03.25 20:00
|sell
|561
|1.00
|1.0644
|1.0739
|1.0544
|1859
|2003.03.25 20:20
|modify
|561
|1.00
|1.0644
|1.0636
|1.0544
|1860
|2003.03.25 20:40
|s/l
|561
|1.00
|1.0636
|1.0636
|1.0544
|80.00
|74963.40
|1861
|2003.03.26 00:00
|sell
|562
|1.00
|1.0658
|1.0753
|1.0558
|1862
|2003.03.26 00:20
|modify
|562
|1.00
|1.0658
|1.0644
|1.0558
|1863
|2003.03.26 00:40
|s/l
|562
|1.00
|1.0644
|1.0644
|1.0558
|140.00
|75103.40
|1864
|2003.03.26 16:00
|buy
|563
|1.00
|1.0682
|1.0587
|1.0782
|1865
|2003.03.26 17:00
|modify
|563
|1.00
|1.0682
|1.0695
|1.0782
|1866
|2003.03.26 17:20
|modify
|563
|1.00
|1.0682
|1.0696
|1.0782
|1867
|2003.03.26 17:40
|s/l
|563
|1.00
|1.0696
|1.0696
|1.0782
|140.00
|75243.40
|1868
|2003.03.27 16:00
|sell
|564
|1.00
|1.0717
|1.0812
|1.0617
|1869
|2003.03.27 16:20
|modify
|564
|1.00
|1.0717
|1.0687
|1.0617
|1870
|2003.03.27 16:40
|modify
|564
|1.00
|1.0717
|1.0682
|1.0617
|1871
|2003.03.27 17:20
|modify
|564
|1.00
|1.0717
|1.0679
|1.0617
|1872
|2003.03.27 17:40
|s/l
|564
|1.00
|1.0679
|1.0679
|1.0617
|380.00
|75623.40
|1873
|2003.03.27 20:00
|sell
|565
|1.00
|1.0684
|1.0779
|1.0584
|1874
|2003.03.28 00:00
|swap close
|565
|1.00
|1.0695
|1.0779
|1.0584
|-110.00
|75513.40
|1875
|2003.03.28 00:00
|swap open
|566
|1.00
|1.069538
|1.0779
|1.0584
|1876
|2003.03.28 00:40
|modify
|566
|1.00
|1.069538
|1.0673
|1.0584
|1877
|2003.03.28 01:00
|s/l
|566
|1.00
|1.0673
|1.0673
|1.0584
|223.80
|75737.20
|1878
|2003.03.28 12:00
|buy
|567
|1.00
|1.0742
|1.0647
|1.0842
|1879
|2003.03.28 13:00
|modify
|567
|1.00
|1.0742
|1.0761
|1.0842
|1880
|2003.03.28 13:20
|s/l
|567
|1.00
|1.0761
|1.0761
|1.0842
|190.00
|75927.20
|1881
|2003.04.02 08:00
|sell
|568
|1.00
|1.0881
|1.0976
|1.0781
|1882
|2003.04.02 08:20
|modify
|568
|1.00
|1.0881
|1.0818
|1.0781
|1883
|2003.04.02 08:40
|s/l
|568
|1.00
|1.0818
|1.0818
|1.0781
|630.00
|76557.20
|1884
|2003.04.07 20:00
|buy
|569
|1.00
|1.0626
|1.0531
|1.0726
|1885
|2003.04.07 20:20
|modify
|569
|1.00
|1.0626
|1.0704
|1.0726
|1886
|2003.04.07 20:40
|s/l
|569
|1.00
|1.0704
|1.0704
|1.0726
|780.00
|77337.20
|1887
|2003.04.08 00:00
|buy
|570
|1.00
|1.0691
|1.0596
|1.0791
|1888
|2003.04.08 00:20
|modify
|570
|1.00
|1.0691
|1.0693
|1.0791
|1889
|2003.04.08 00:40
|s/l
|570
|1.00
|1.0693
|1.0693
|1.0791
|20.00
|77357.20
|1890
|2003.04.09 16:00
|sell
|571
|1.00
|1.0720
|1.0815
|1.0620
|1891
|2003.04.09 16:20
|modify
|571
|1.00
|1.0720
|1.0716
|1.0620
|1892
|2003.04.09 16:40
|modify
|571
|1.00
|1.0720
|1.0679
|1.0620
|1893
|2003.04.09 17:00
|s/l
|571
|1.00
|1.0679
|1.0679
|1.0620
|410.00
|77767.20
|1894
|2003.04.09 20:00
|sell
|572
|1.00
|1.0770
|1.0865
|1.0670
|1895
|2003.04.09 20:20
|modify
|572
|1.00
|1.0770
|1.0757
|1.0670
|1896
|2003.04.09 20:40
|s/l
|572
|1.00
|1.0757
|1.0757
|1.0670
|130.00
|77897.20
|1897
|2003.04.10 00:00
|sell
|573
|1.00
|1.0770
|1.0865
|1.0670
|1898
|2003.04.10 01:00
|modify
|573
|1.00
|1.0770
|1.0769
|1.0670
|1899
|2003.04.10 01:40
|s/l
|573
|1.00
|1.0769
|1.0769
|1.0670
|10.00
|77907.20
|1900
|2003.04.10 12:00
|sell
|574
|1.00
|1.0778
|1.0873
|1.0678
|1901
|2003.04.10 12:20
|modify
|574
|1.00
|1.0778
|1.0765
|1.0678
|1902
|2003.04.10 12:40
|s/l
|574
|1.00
|1.0765
|1.0765
|1.0678
|130.00
|78037.20
|1903
|2003.04.10 16:00
|sell
|575
|1.00
|1.0781
|1.0876
|1.0681
|1904
|2003.04.10 17:40
|modify
|575
|1.00
|1.0781
|1.0780
|1.0681
|1905
|2003.04.10 18:00
|s/l
|575
|1.00
|1.0780
|1.0780
|1.0681
|10.00
|78047.20
|1906
|2003.04.10 20:00
|sell
|576
|1.00
|1.0778
|1.0873
|1.0678
|1907
|2003.04.10 21:20
|modify
|576
|1.00
|1.0778
|1.0776
|1.0678
|1908
|2003.04.10 21:40
|s/l
|576
|1.00
|1.0776
|1.0776
|1.0678
|20.00
|78067.20
|1909
|2003.04.15 00:00
|sell
|577
|1.00
|1.0770
|1.0865
|1.0670
|1910
|2003.04.15 04:40
|modify
|577
|1.00
|1.0770
|1.0757
|1.0670
|1911
|2003.04.15 05:00
|s/l
|577
|1.00
|1.0757
|1.0757
|1.0670
|130.00
|78197.20
|1912
|2003.04.15 08:00
|sell
|578
|1.00
|1.0753
|1.0848
|1.0653
|1913
|2003.04.15 08:20
|modify
|578
|1.00
|1.0753
|1.0741
|1.0653
|1914
|2003.04.15 08:40
|s/l
|578
|1.00
|1.0741
|1.0741
|1.0653
|120.00
|78317.20
|1915
|2003.04.16 08:00
|sell
|579
|1.00
|1.0815
|1.0910
|1.0715
|1916
|2003.04.16 09:40
|modify
|579
|1.00
|1.0815
|1.0809
|1.0715
|1917
|2003.04.16 10:00
|s/l
|579
|1.00
|1.0809
|1.0809
|1.0715
|60.00
|78377.20
|1918
|2003.04.16 12:00
|sell
|580
|1.00
|1.0827
|1.0922
|1.0727
|1919
|2003.04.16 13:20
|modify
|580
|1.00
|1.0827
|1.0824
|1.0727
|1920
|2003.04.16 13:40
|s/l
|580
|1.00
|1.0824
|1.0824
|1.0727
|30.00
|78407.20
|1921
|2003.04.17 08:00
|sell
|581
|1.00
|1.0943
|1.1038
|1.0843
|1922
|2003.04.17 08:20
|modify
|581
|1.00
|1.0943
|1.0915
|1.0843
|1923
|2003.04.17 08:40
|s/l
|581
|1.00
|1.0915
|1.0915
|1.0843
|280.00
|78687.20
|1924
|2003.04.17 12:00
|sell
|582
|1.00
|1.0918
|1.1013
|1.0818
|1925
|2003.04.17 12:20
|modify
|582
|1.00
|1.0918
|1.0916
|1.0818
|1926
|2003.04.17 12:40
|modify
|582
|1.00
|1.0918
|1.0911
|1.0818
|1927
|2003.04.17 13:00
|modify
|582
|1.00
|1.0918
|1.0906
|1.0818
|1928
|2003.04.17 13:20
|s/l
|582
|1.00
|1.0906
|1.0906
|1.0818
|120.00
|78807.20
|1929
|2003.04.17 16:00
|sell
|583
|1.00
|1.0937
|1.1032
|1.0837
|1930
|2003.04.17 16:20
|modify
|583
|1.00
|1.0937
|1.0879
|1.0837
|1931
|2003.04.17 16:40
|modify
|583
|1.00
|1.0937
|1.0871
|1.0837
|1932
|2003.04.17 17:00
|s/l
|583
|1.00
|1.0871
|1.0871
|1.0837
|660.00
|79467.20
|1933
|2003.04.23 00:00
|sell
|584
|1.00
|1.0972
|1.1067
|1.0872
|1934
|2003.04.23 00:20
|modify
|584
|1.00
|1.0972
|1.0969
|1.0872
|1935
|2003.04.23 01:00
|modify
|584
|1.00
|1.0972
|1.0959
|1.0872
|1936
|2003.04.23 01:40
|s/l
|584
|1.00
|1.0959
|1.0959
|1.0872
|130.00
|79597.20
|1937
|2003.04.23 04:00
|sell
|585
|1.00
|1.0961
|1.1056
|1.0861
|1938
|2003.04.23 04:40
|modify
|585
|1.00
|1.0961
|1.0958
|1.0861
|1939
|2003.04.23 05:20
|s/l
|585
|1.00
|1.0958
|1.0958
|1.0861
|30.00
|79627.20
|1940
|2003.04.23 08:00
|sell
|586
|1.00
|1.0976
|1.1071
|1.0876
|1941
|2003.04.23 08:20
|modify
|586
|1.00
|1.0976
|1.0939
|1.0876
|1942
|2003.04.23 09:00
|s/l
|586
|1.00
|1.0939
|1.0939
|1.0876
|370.00
|79997.20
|1943
|2003.04.23 12:00
|sell
|587
|1.00
|1.0962
|1.1057
|1.0862
|1944
|2003.04.23 12:40
|modify
|587
|1.00
|1.0962
|1.0927
|1.0862
|1945
|2003.04.23 13:00
|modify
|587
|1.00
|1.0962
|1.0926
|1.0862
|1946
|2003.04.23 13:20
|s/l
|587
|1.00
|1.0926
|1.0926
|1.0862
|360.00
|80357.20
|1947
|2003.04.23 16:00
|sell
|588
|1.00
|1.0938
|1.1033
|1.0838
|1948
|2003.04.23 16:20
|modify
|588
|1.00
|1.0938
|1.0935
|1.0838
|1949
|2003.04.23 16:40
|modify
|588
|1.00
|1.0938
|1.0934
|1.0838
|1950
|2003.04.23 17:00
|s/l
|588
|1.00
|1.0934
|1.0934
|1.0838
|40.00
|80397.20
|1951
|2003.04.29 12:00
|buy
|589
|1.00
|1.0988
|1.0893
|1.1088
|1952
|2003.04.29 13:20
|modify
|589
|1.00
|1.0988
|1.0990
|1.1088
|1953
|2003.04.29 13:40
|s/l
|589
|1.00
|1.0990
|1.0990
|1.1088
|20.00
|80417.20
|1954
|2003.04.29 16:00
|buy
|590
|1.00
|1.0965
|1.0870
|1.1065
|1955
|2003.04.29 16:20
|modify
|590
|1.00
|1.0965
|1.1007
|1.1065
|1956
|2003.04.29 16:40
|modify
|590
|1.00
|1.0965
|1.1047
|1.1065
|1957
|2003.04.29 17:00
|modify
|590
|1.00
|1.0965
|1.1058
|1.1065
|1958
|2003.04.29 17:20
|s/l
|590
|1.00
|1.1058
|1.1058
|1.1065
|930.00
|81347.20
|1959
|2003.05.01 12:00
|sell
|591
|1.00
|1.1176
|1.1271
|1.1076
|1960
|2003.05.01 12:20
|modify
|591
|1.00
|1.1176
|1.1161
|1.1076
|1961
|2003.05.01 12:40
|s/l
|591
|1.00
|1.1161
|1.1161
|1.1076
|150.00
|81497.20
|1962
|2003.05.01 16:00
|sell
|592
|1.00
|1.1195
|1.1290
|1.1095
|1963
|2003.05.01 19:00
|s/l
|592
|1.00
|1.1290
|1.1290
|1.1095
|-950.00
|80547.20
|1964
|2003.05.01 20:00
|sell
|593
|1.00
|1.1231
|1.1326
|1.1131
|1965
|2003.05.01 20:20
|modify
|593
|1.00
|1.1231
|1.1222
|1.1131
|1966
|2003.05.01 21:20
|s/l
|593
|1.00
|1.1222
|1.1222
|1.1131
|90.00
|80637.20
|1967
|2003.05.02 00:00
|sell
|594
|1.00
|1.1238
|1.1333
|1.1138
|1968
|2003.05.02 00:20
|modify
|594
|1.00
|1.1238
|1.1233
|1.1138
|1969
|2003.05.02 00:40
|modify
|594
|1.00
|1.1238
|1.1232
|1.1138
|1970
|2003.05.02 01:20
|s/l
|594
|1.00
|1.1232
|1.1232
|1.1138
|60.00
|80697.20
|1971
|2003.05.02 04:00
|sell
|595
|1.00
|1.1241
|1.1336
|1.1141
|1972
|2003.05.02 04:20
|modify
|595
|1.00
|1.1241
|1.1234
|1.1141
|1973
|2003.05.02 05:00
|s/l
|595
|1.00
|1.1234
|1.1234
|1.1141
|70.00
|80767.20
|1974
|2003.05.02 08:00
|sell
|596
|1.00
|1.1235
|1.1330
|1.1135
|1975
|2003.05.02 08:20
|modify
|596
|1.00
|1.1235
|1.1209
|1.1135
|1976
|2003.05.02 08:40
|s/l
|596
|1.00
|1.1209
|1.1209
|1.1135
|260.00
|81027.20
|1977
|2003.05.02 12:00
|sell
|597
|1.00
|1.1239
|1.1334
|1.1139
|1978
|2003.05.02 12:20
|modify
|597
|1.00
|1.1239
|1.1196
|1.1139
|1979
|2003.05.02 12:40
|s/l
|597
|1.00
|1.1196
|1.1196
|1.1139
|430.00
|81457.20
|1980
|2003.05.02 20:00
|sell
|598
|1.00
|1.1219
|1.1314
|1.1119
|1981
|2003.05.05 00:00
|swap close
|598
|1.00
|1.1230
|1.1314
|1.1119
|-110.00
|81347.20
|1982
|2003.05.05 00:00
|swap open
|599
|1.00
|1.123038
|1.1314
|1.1119
|1983
|2003.05.05 00:20
|modify
|599
|1.00
|1.123038
|1.1223
|1.1119
|1984
|2003.05.05 00:40
|modify
|599
|1.00
|1.123038
|1.1216
|1.1119
|1985
|2003.05.05 01:00
|s/l
|599
|1.00
|1.1216
|1.1216
|1.1119
|143.80
|81491.00
|1986
|2003.05.05 04:00
|sell
|600
|1.00
|1.1216
|1.1311
|1.1116
|1987
|2003.05.05 04:20
|modify
|600
|1.00
|1.1216
|1.1214
|1.1116
|1988
|2003.05.05 04:40
|s/l
|600
|1.00
|1.1214
|1.1214
|1.1116
|20.00
|81511.00
|1989
|2003.05.06 08:00
|sell
|601
|1.00
|1.1285
|1.1380
|1.1185
|1990
|2003.05.06 12:00
|close
|601
|1.00
|1.1341
|1.1380
|1.1185
|-560.00
|80951.00
|1991
|2003.05.06 16:00
|sell
|602
|1.00
|1.1330
|1.1425
|1.1230
|1992
|2003.05.06 16:20
|modify
|602
|1.00
|1.1330
|1.1325
|1.1230
|1993
|2003.05.06 16:40
|modify
|602
|1.00
|1.1330
|1.1319
|1.1230
|1994
|2003.05.06 17:00
|modify
|602
|1.00
|1.1330
|1.1316
|1.1230
|1995
|2003.05.06 17:20
|s/l
|602
|1.00
|1.1316
|1.1316
|1.1230
|140.00
|81091.00
|1996
|2003.05.08 12:00
|buy
|603
|1.00
|1.1356
|1.1261
|1.1456
|1997
|2003.05.08 12:20
|modify
|603
|1.00
|1.1356
|1.1394
|1.1456
|1998
|2003.05.08 12:40
|t/p
|603
|1.00
|1.1456
|1.1394
|1.1456
|1000.00
|82091.00
|1999
|2003.05.08 16:00
|buy
|604
|1.00
|1.1474
|1.1379
|1.1574
|2000
|2003.05.08 16:20
|modify
|604
|1.00
|1.1474
|1.1507
|1.1574
|2001
|2003.05.08 16:40
|s/l
|604
|1.00
|1.1507
|1.1507
|1.1574
|330.00
|82421.00
|2002
|2003.05.09 08:00
|sell
|605
|1.00
|1.1496
|1.1591
|1.1396
|2003
|2003.05.09 08:40
|modify
|605
|1.00
|1.1496
|1.1493
|1.1396
|2004
|2003.05.09 09:00
|modify
|605
|1.00
|1.1496
|1.1488
|1.1396
|2005
|2003.05.09 09:20
|modify
|605
|1.00
|1.1496
|1.1482
|1.1396
|2006
|2003.05.09 09:40
|modify
|605
|1.00
|1.1496
|1.1481
|1.1396
|2007
|2003.05.09 10:00
|s/l
|605
|1.00
|1.1481
|1.1481
|1.1396
|150.00
|82571.00
|2008
|2003.05.09 12:00
|sell
|606
|1.00
|1.1492
|1.1587
|1.1392
|2009
|2003.05.09 12:20
|modify
|606
|1.00
|1.1492
|1.1456
|1.1392
|2010
|2003.05.09 12:40
|modify
|606
|1.00
|1.1492
|1.1451
|1.1392
|2011
|2003.05.09 13:00
|modify
|606
|1.00
|1.1492
|1.1444
|1.1392
|2012
|2003.05.09 13:20
|modify
|606
|1.00
|1.1492
|1.1443
|1.1392
|2013
|2003.05.09 13:40
|s/l
|606
|1.00
|1.1443
|1.1443
|1.1392
|490.00
|83061.00
|2014
|2003.05.09 16:00
|sell
|607
|1.00
|1.1482
|1.1577
|1.1382
|2015
|2003.05.09 16:20
|modify
|607
|1.00
|1.1482
|1.1479
|1.1382
|2016
|2003.05.09 16:40
|modify
|607
|1.00
|1.1482
|1.1474
|1.1382
|2017
|2003.05.09 17:00
|modify
|607
|1.00
|1.1482
|1.1473
|1.1382
|2018
|2003.05.09 17:20
|s/l
|607
|1.00
|1.1473
|1.1473
|1.1382
|90.00
|83151.00
|2019
|2003.05.09 20:00
|sell
|608
|1.00
|1.1490
|1.1585
|1.1390
|2020
|2003.05.09 20:40
|modify
|608
|1.00
|1.1490
|1.1487
|1.1390
|2021
|2003.05.09 21:20
|s/l
|608
|1.00
|1.1487
|1.1487
|1.1390
|30.00
|83181.00
|2022
|2003.05.12 16:00
|sell
|609
|1.00
|1.1585
|1.1680
|1.1485
|2023
|2003.05.12 16:20
|modify
|609
|1.00
|1.1585
|1.1542
|1.1485
|2024
|2003.05.12 16:40
|s/l
|609
|1.00
|1.1542
|1.1542
|1.1485
|430.00
|83611.00
|2025
|2003.05.12 20:00
|sell
|610
|1.00
|1.1563
|1.1658
|1.1463
|2026
|2003.05.12 20:20
|modify
|610
|1.00
|1.1563
|1.1552
|1.1463
|2027
|2003.05.12 20:40
|modify
|610
|1.00
|1.1563
|1.1539
|1.1463
|2028
|2003.05.12 21:00
|modify
|610
|1.00
|1.1563
|1.1536
|1.1463
|2029
|2003.05.12 21:20
|modify
|610
|1.00
|1.1563
|1.1530
|1.1463
|2030
|2003.05.12 22:00
|s/l
|610
|1.00
|1.1530
|1.1530
|1.1463
|330.00
|83941.00
|2031
|2003.05.13 00:00
|sell
|611
|1.00
|1.1567
|1.1662
|1.1467
|2032
|2003.05.13 00:20
|modify
|611
|1.00
|1.1567
|1.1486
|1.1467
|2033
|2003.05.13 00:40
|modify
|611
|1.00
|1.1567
|1.1479
|1.1467
|2034
|2003.05.13 01:00
|t/p
|611
|1.00
|1.1467
|1.1479
|1.1467
|1000.00
|84941.00
|2035
|2003.05.14 08:00
|sell
|612
|1.00
|1.1504
|1.1599
|1.1404
|2036
|2003.05.14 09:20
|modify
|612
|1.00
|1.1504
|1.1480
|1.1404
|2037
|2003.05.14 09:40
|s/l
|612
|1.00
|1.1480
|1.1480
|1.1404
|240.00
|85181.00
|2038
|2003.05.15 12:00
|buy
|613
|1.00
|1.1480
|1.1385
|1.1580
|2039
|2003.05.15 12:20
|modify
|613
|1.00
|1.1480
|1.1482
|1.1580
|2040
|2003.05.15 12:40
|modify
|613
|1.00
|1.1480
|1.1487
|1.1580
|2041
|2003.05.15 13:00
|s/l
|613
|1.00
|1.1487
|1.1487
|1.1580
|70.00
|85251.00
|2042
|2003.05.15 16:00
|buy
|614
|1.00
|1.1466
|1.1371
|1.1566
|2043
|2003.05.15 16:20
|modify
|614
|1.00
|1.1466
|1.1475
|1.1566
|2044
|2003.05.15 16:40
|s/l
|614
|1.00
|1.1475
|1.1475
|1.1566
|90.00
|85341.00
|2045
|2003.05.15 20:00
|buy
|615
|1.00
|1.1396
|1.1301
|1.1496
|2046
|2003.05.15 20:20
|modify
|615
|1.00
|1.1396
|1.1397
|1.1496
|2047
|2003.05.15 21:00
|s/l
|615
|1.00
|1.1397
|1.1397
|1.1496
|10.00
|85351.00
|2048
|2003.05.19 12:00
|sell
|616
|1.00
|1.1713
|1.1808
|1.1613
|2049
|2003.05.19 12:20
|modify
|616
|1.00
|1.1713
|1.1637
|1.1613
|2050
|2003.05.19 12:40
|modify
|616
|1.00
|1.1713
|1.1634
|1.1613
|2051
|2003.05.19 13:00
|s/l
|616
|1.00
|1.1634
|1.1634
|1.1613
|790.00
|86141.00
|2052
|2003.05.19 16:00
|sell
|617
|1.00
|1.1687
|1.1782
|1.1587
|2053
|2003.05.19 16:20
|modify
|617
|1.00
|1.1687
|1.1642
|1.1587
|2054
|2003.05.19 16:40
|s/l
|617
|1.00
|1.1642
|1.1642
|1.1587
|450.00
|86591.00
|2055
|2003.05.19 20:00
|sell
|618
|1.00
|1.1663
|1.1758
|1.1563
|2056
|2003.05.19 20:20
|modify
|618
|1.00
|1.1663
|1.1626
|1.1563
|2057
|2003.05.19 20:40
|modify
|618
|1.00
|1.1663
|1.1625
|1.1563
|2058
|2003.05.19 21:00
|s/l
|618
|1.00
|1.1625
|1.1625
|1.1563
|380.00
|86971.00
|2059
|2003.05.20 00:00
|sell
|619
|1.00
|1.1650
|1.1745
|1.1550
|2060
|2003.05.20 00:20
|modify
|619
|1.00
|1.1650
|1.1630
|1.1550
|2061
|2003.05.20 00:40
|s/l
|619
|1.00
|1.1630
|1.1630
|1.1550
|200.00
|87171.00
|2062
|2003.05.22 12:00
|buy
|620
|1.00
|1.1682
|1.1587
|1.1782
|2063
|2003.05.22 12:20
|modify
|620
|1.00
|1.1682
|1.1706
|1.1782
|2064
|2003.05.22 12:40
|modify
|620
|1.00
|1.1682
|1.1719
|1.1782
|2065
|2003.05.22 13:00
|modify
|620
|1.00
|1.1682
|1.1722
|1.1782
|2066
|2003.05.22 13:20
|s/l
|620
|1.00
|1.1722
|1.1722
|1.1782
|400.00
|87571.00
|2067
|2003.05.22 16:00
|buy
|621
|1.00
|1.1690
|1.1595
|1.1790
|2068
|2003.05.22 16:20
|modify
|621
|1.00
|1.1690
|1.1708
|1.1790
|2069
|2003.05.22 16:40
|modify
|621
|1.00
|1.1690
|1.1710
|1.1790
|2070
|2003.05.22 17:00
|s/l
|621
|1.00
|1.1710
|1.1710
|1.1790
|200.00
|87771.00
|2071
|2003.05.26 08:00
|sell
|622
|1.00
|1.1823
|1.1918
|1.1723
|2072
|2003.05.26 08:20
|modify
|622
|1.00
|1.1823
|1.1807
|1.1723
|2073
|2003.05.26 09:40
|modify
|622
|1.00
|1.1823
|1.1805
|1.1723
|2074
|2003.05.26 10:00
|s/l
|622
|1.00
|1.1805
|1.1805
|1.1723
|180.00
|87951.00
|2075
|2003.05.26 12:00
|sell
|623
|1.00
|1.1816
|1.1911
|1.1716
|2076
|2003.05.26 13:20
|modify
|623
|1.00
|1.1816
|1.1813
|1.1716
|2077
|2003.05.26 13:40
|s/l
|623
|1.00
|1.1813
|1.1813
|1.1716
|30.00
|87981.00
|2078
|2003.05.26 16:00
|sell
|624
|1.00
|1.1847
|1.1942
|1.1747
|2079
|2003.05.26 16:20
|modify
|624
|1.00
|1.1847
|1.1841
|1.1747
|2080
|2003.05.26 16:40
|modify
|624
|1.00
|1.1847
|1.1839
|1.1747
|2081
|2003.05.26 17:00
|modify
|624
|1.00
|1.1847
|1.1836
|1.1747
|2082
|2003.05.26 17:20
|s/l
|624
|1.00
|1.1836
|1.1836
|1.1747
|110.00
|88091.00
|2083
|2003.05.27 08:00
|sell
|625
|1.00
|1.1837
|1.1932
|1.1737
|2084
|2003.05.27 08:20
|modify
|625
|1.00
|1.1837
|1.1828
|1.1737
|2085
|2003.05.27 08:40
|s/l
|625
|1.00
|1.1828
|1.1828
|1.1737
|90.00
|88181.00
|2086
|2003.05.27 12:00
|sell
|626
|1.00
|1.1904
|1.1999
|1.1804
|2087
|2003.05.27 13:00
|modify
|626
|1.00
|1.1904
|1.1896
|1.1804
|2088
|2003.05.27 13:20
|s/l
|626
|1.00
|1.1896
|1.1896
|1.1804
|80.00
|88261.00
|2089
|2003.05.27 16:00
|sell
|627
|1.00
|1.1909
|1.2004
|1.1809
|2090
|2003.05.27 16:20
|modify
|627
|1.00
|1.1909
|1.1881
|1.1809
|2091
|2003.05.27 16:40
|modify
|627
|1.00
|1.1909
|1.1853
|1.1809
|2092
|2003.05.27 17:00
|s/l
|627
|1.00
|1.1853
|1.1853
|1.1809
|560.00
|88821.00
|2093
|2003.05.28 00:00
|sell
|628
|1.00
|1.1814
|1.1909
|1.1714
|2094
|2003.05.28 08:20
|modify
|628
|1.00
|1.1814
|1.1793
|1.1714
|2095
|2003.05.28 08:40
|s/l
|628
|1.00
|1.1793
|1.1793
|1.1714
|210.00
|89031.00
|2096
|2003.05.29 16:00
|buy
|629
|1.00
|1.1773
|1.1678
|1.1873
|2097
|2003.05.29 16:20
|t/p
|629
|1.00
|1.1873
|1.1678
|1.1873
|1000.00
|90031.00
|2098
|2003.05.30 12:00
|sell
|630
|1.00
|1.1844
|1.1939
|1.1744
|2099
|2003.05.30 12:20
|modify
|630
|1.00
|1.1844
|1.1813
|1.1744
|2100
|2003.05.30 12:40
|modify
|630
|1.00
|1.1844
|1.1810
|1.1744
|2101
|2003.05.30 13:00
|modify
|630
|1.00
|1.1844
|1.1805
|1.1744
|2102
|2003.05.30 13:20
|s/l
|630
|1.00
|1.1805
|1.1805
|1.1744
|390.00
|90421.00
|2103
|2003.05.30 16:00
|sell
|631
|1.00
|1.1810
|1.1905
|1.1710
|2104
|2003.05.30 16:20
|modify
|631
|1.00
|1.1810
|1.1762
|1.1710
|2105
|2003.05.30 16:40
|modify
|631
|1.00
|1.1810
|1.1756
|1.1710
|2106
|2003.05.30 17:00
|s/l
|631
|1.00
|1.1756
|1.1756
|1.1710
|540.00
|90961.00
|2107
|2003.06.03 12:00
|sell
|632
|1.00
|1.1732
|1.1827
|1.1632
|2108
|2003.06.03 13:00
|modify
|632
|1.00
|1.1732
|1.1727
|1.1632
|2109
|2003.06.03 13:20
|s/l
|632
|1.00
|1.1727
|1.1727
|1.1632
|50.00
|91011.00
|2110
|2003.06.03 16:00
|sell
|633
|1.00
|1.1738
|1.1833
|1.1638
|2111
|2003.06.03 16:40
|modify
|633
|1.00
|1.1738
|1.1715
|1.1638
|2112
|2003.06.03 17:00
|s/l
|633
|1.00
|1.1715
|1.1715
|1.1638
|230.00
|91241.00
|2113
|2003.06.03 20:00
|sell
|634
|1.00
|1.1748
|1.1843
|1.1648
|2114
|2003.06.03 20:20
|modify
|634
|1.00
|1.1748
|1.1744
|1.1648
|2115
|2003.06.03 20:40
|s/l
|634
|1.00
|1.1744
|1.1744
|1.1648
|40.00
|91281.00
|2116
|2003.06.04 08:00
|sell
|635
|1.00
|1.1711
|1.1806
|1.1611
|2117
|2003.06.04 08:20
|modify
|635
|1.00
|1.1711
|1.1703
|1.1611
|2118
|2003.06.04 08:40
|s/l
|635
|1.00
|1.1703
|1.1703
|1.1611
|80.00
|91361.00
|2119
|2003.06.06 08:00
|sell
|636
|1.00
|1.1844
|1.1939
|1.1744
|2120
|2003.06.06 08:40
|modify
|636
|1.00
|1.1844
|1.1843
|1.1744
|2121
|2003.06.06 09:00
|modify
|636
|1.00
|1.1844
|1.1825
|1.1744
|2122
|2003.06.06 09:20
|modify
|636
|1.00
|1.1844
|1.1824
|1.1744
|2123
|2003.06.06 09:40
|s/l
|636
|1.00
|1.1824
|1.1824
|1.1744
|200.00
|91561.00
|2124
|2003.06.06 12:00
|sell
|637
|1.00
|1.1847
|1.1942
|1.1747
|2125
|2003.06.06 12:20
|t/p
|637
|1.00
|1.1747
|1.1942
|1.1747
|1000.00
|92561.00
|2126
|2003.06.11 08:00
|buy
|638
|1.00
|1.1714
|1.1619
|1.1814
|2127
|2003.06.11 08:20
|modify
|638
|1.00
|1.1714
|1.1734
|1.1814
|2128
|2003.06.11 08:40
|s/l
|638
|1.00
|1.1734
|1.1734
|1.1814
|200.00
|92761.00
|2129
|2003.06.11 12:00
|buy
|639
|1.00
|1.1714
|1.1619
|1.1814
|2130
|2003.06.11 12:20
|modify
|639
|1.00
|1.1714
|1.1782
|1.1814
|2131
|2003.06.11 12:40
|s/l
|639
|1.00
|1.1782
|1.1782
|1.1814
|680.00
|93441.00
|2132
|2003.06.12 04:00
|sell
|640
|1.00
|1.1749
|1.1844
|1.1649
|2133
|2003.06.12 08:00
|close
|640
|1.00
|1.1773
|1.1844
|1.1649
|-240.00
|93201.00
|2134
|2003.06.12 12:00
|sell
|641
|1.00
|1.1748
|1.1843
|1.1648
|2135
|2003.06.12 12:20
|modify
|641
|1.00
|1.1748
|1.1719
|1.1648
|2136
|2003.06.12 13:00
|modify
|641
|1.00
|1.1748
|1.1710
|1.1648
|2137
|2003.06.12 13:20
|s/l
|641
|1.00
|1.1710
|1.1710
|1.1648
|380.00
|93581.00
|2138
|2003.06.16 12:00
|sell
|642
|1.00
|1.1894
|1.1989
|1.1794
|2139
|2003.06.16 12:20
|modify
|642
|1.00
|1.1894
|1.1847
|1.1794
|2140
|2003.06.16 13:00
|modify
|642
|1.00
|1.1894
|1.1846
|1.1794
|2141
|2003.06.16 13:20
|s/l
|642
|1.00
|1.1846
|1.1846
|1.1794
|480.00
|94061.00
|2142
|2003.06.16 16:00
|sell
|643
|1.00
|1.1858
|1.1953
|1.1758
|2143
|2003.06.16 16:20
|modify
|643
|1.00
|1.1858
|1.1830
|1.1758
|2144
|2003.06.16 16:40
|modify
|643
|1.00
|1.1858
|1.1828
|1.1758
|2145
|2003.06.16 17:00
|s/l
|643
|1.00
|1.1828
|1.1828
|1.1758
|300.00
|94361.00
|2146
|2003.06.20 12:00
|sell
|644
|1.00
|1.1696
|1.1791
|1.1596
|2147
|2003.06.20 12:20
|modify
|644
|1.00
|1.1696
|1.1675
|1.1596
|2148
|2003.06.20 13:00
|modify
|644
|1.00
|1.1696
|1.1660
|1.1596
|2149
|2003.06.20 13:20
|modify
|644
|1.00
|1.1696
|1.1636
|1.1596
|2150
|2003.06.20 13:40
|s/l
|644
|1.00
|1.1636
|1.1636
|1.1596
|600.00
|94961.00
|2151
|2003.06.20 16:00
|sell
|645
|1.00
|1.1654
|1.1749
|1.1554
|2152
|2003.06.20 16:20
|modify
|645
|1.00
|1.1654
|1.1617
|1.1554
|2153
|2003.06.20 16:40
|modify
|645
|1.00
|1.1654
|1.1593
|1.1554
|2154
|2003.06.20 17:00
|t/p
|645
|1.00
|1.1554
|1.1593
|1.1554
|1000.00
|95961.00
|2155
|2003.06.24 16:00
|sell
|646
|1.00
|1.1544
|1.1639
|1.1444
|2156
|2003.06.24 16:40
|modify
|646
|1.00
|1.1544
|1.1528
|1.1444
|2157
|2003.06.24 17:00
|s/l
|646
|1.00
|1.1528
|1.1528
|1.1444
|160.00
|96121.00
|2158
|2003.06.26 00:00
|sell
|647
|1.00
|1.1534
|1.1629
|1.1434
|2159
|2003.06.26 01:20
|modify
|647
|1.00
|1.1534
|1.1522
|1.1434
|2160
|2003.06.26 01:40
|s/l
|647
|1.00
|1.1522
|1.1522
|1.1434
|120.00
|96241.00
|2161
|2003.06.26 04:00
|sell
|648
|1.00
|1.1541
|1.1636
|1.1441
|2162
|2003.06.26 04:40
|modify
|648
|1.00
|1.1541
|1.1536
|1.1441
|2163
|2003.06.26 05:00
|modify
|648
|1.00
|1.1541
|1.1519
|1.1441
|2164
|2003.06.26 05:20
|s/l
|648
|1.00
|1.1519
|1.1519
|1.1441
|220.00
|96461.00
|2165
|2003.07.02 00:00
|sell
|649
|1.00
|1.1568
|1.1663
|1.1468
|2166
|2003.07.02 00:20
|modify
|649
|1.00
|1.1568
|1.1550
|1.1468
|2167
|2003.07.02 00:40
|modify
|649
|1.00
|1.1568
|1.1547
|1.1468
|2168
|2003.07.02 01:00
|s/l
|649
|1.00
|1.1547
|1.1547
|1.1468
|210.00
|96671.00
|2169
|2003.07.02 04:00
|sell
|650
|1.00
|1.1547
|1.1642
|1.1447
|2170
|2003.07.02 04:20
|modify
|650
|1.00
|1.1547
|1.1546
|1.1447
|2171
|2003.07.02 04:40
|s/l
|650
|1.00
|1.1546
|1.1546
|1.1447
|10.00
|96681.00
|2172
|2003.07.02 08:00
|sell
|651
|1.00
|1.1557
|1.1652
|1.1457
|2173
|2003.07.02 08:20
|modify
|651
|1.00
|1.1557
|1.1531
|1.1457
|2174
|2003.07.02 08:40
|s/l
|651
|1.00
|1.1531
|1.1531
|1.1457
|260.00
|96941.00
|2175
|2003.07.03 16:00
|buy
|652
|1.00
|1.1526
|1.1431
|1.1626
|2176
|2003.07.03 16:20
|modify
|652
|1.00
|1.1526
|1.1533
|1.1626
|2177
|2003.07.03 16:40
|s/l
|652
|1.00
|1.1533
|1.1533
|1.1626
|70.00
|97011.00
|2178
|2003.07.03 20:00
|buy
|653
|1.00
|1.1488
|1.1393
|1.1588
|2179
|2003.07.03 20:20
|modify
|653
|1.00
|1.1488
|1.1502
|1.1588
|2180
|2003.07.03 20:40
|modify
|653
|1.00
|1.1488
|1.1505
|1.1588
|2181
|2003.07.03 21:00
|s/l
|653
|1.00
|1.1505
|1.1505
|1.1588
|170.00
|97181.00
|2182
|2003.07.04 00:00
|buy
|654
|1.00
|1.1503
|1.1408
|1.1603
|2183
|2003.07.04 04:00
|close
|654
|1.00
|1.1469
|1.1408
|1.1603
|-340.00
|96841.00
|2184
|2003.07.07 08:00
|sell
|655
|1.00
|1.1464
|1.1559
|1.1364
|2185
|2003.07.07 08:40
|modify
|655
|1.00
|1.1464
|1.1409
|1.1364
|2186
|2003.07.07 09:00
|s/l
|655
|1.00
|1.1409
|1.1409
|1.1364
|550.00
|97391.00
|2187
|2003.07.09 20:00
|sell
|656
|1.00
|1.1339
|1.1434
|1.1239
|2188
|2003.07.09 21:00
|modify
|656
|1.00
|1.1339
|1.1336
|1.1239
|2189
|2003.07.09 21:20
|s/l
|656
|1.00
|1.1336
|1.1336
|1.1239
|30.00
|97421.00
|2190
|2003.07.10 00:00
|sell
|657
|1.00
|1.1351
|1.1446
|1.1251
|2191
|2003.07.10 00:40
|modify
|657
|1.00
|1.1351
|1.1320
|1.1251
|2192
|2003.07.10 01:00
|s/l
|657
|1.00
|1.1320
|1.1320
|1.1251
|310.00
|97731.00
|2193
|2003.07.10 12:00
|sell
|658
|1.00
|1.1330
|1.1425
|1.1230
|2194
|2003.07.10 12:20
|modify
|658
|1.00
|1.1330
|1.1325
|1.1230
|2195
|2003.07.10 12:40
|s/l
|658
|1.00
|1.1325
|1.1325
|1.1230
|50.00
|97781.00
|2196
|2003.07.10 16:00
|sell
|659
|1.00
|1.1336
|1.1431
|1.1236
|2197
|2003.07.10 20:00
|close
|659
|1.00
|1.1387
|1.1431
|1.1236
|-510.00
|97271.00
|2198
|2003.07.11 04:00
|sell
|660
|1.00
|1.1317
|1.1412
|1.1217
|2199
|2003.07.11 04:20
|modify
|660
|1.00
|1.1317
|1.1308
|1.1217
|2200
|2003.07.11 05:00
|modify
|660
|1.00
|1.1317
|1.1307
|1.1217
|2201
|2003.07.11 05:40
|s/l
|660
|1.00
|1.1307
|1.1307
|1.1217
|100.00
|97371.00
|2202
|2003.07.11 08:00
|sell
|661
|1.00
|1.1325
|1.1420
|1.1225
|2203
|2003.07.11 11:20
|modify
|661
|1.00
|1.1325
|1.1320
|1.1225
|2204
|2003.07.11 11:59
|s/l
|661
|1.00
|1.1320
|1.1320
|1.1225
|50.00
|97421.00
|2205
|2003.07.15 20:00
|sell
|662
|1.00
|1.1164
|1.1259
|1.1064
|2206
|2003.07.15 21:00
|modify
|662
|1.00
|1.1164
|1.1163
|1.1064
|2207
|2003.07.15 21:20
|s/l
|662
|1.00
|1.1163
|1.1163
|1.1064
|10.00
|97431.00
|2208
|2003.07.17 12:00
|sell
|663
|1.00
|1.1227
|1.1322
|1.1127
|2209
|2003.07.17 12:20
|modify
|663
|1.00
|1.1227
|1.1184
|1.1127
|2210
|2003.07.17 12:40
|s/l
|663
|1.00
|1.1184
|1.1184
|1.1127
|430.00
|97861.00
|2211
|2003.07.17 16:00
|sell
|664
|1.00
|1.1163
|1.1258
|1.1063
|2212
|2003.07.17 16:40
|modify
|664
|1.00
|1.1163
|1.1161
|1.1063
|2213
|2003.07.17 17:20
|s/l
|664
|1.00
|1.1161
|1.1161
|1.1063
|20.00
|97881.00
|2214
|2003.07.18 12:00
|sell
|665
|1.00
|1.1206
|1.1301
|1.1106
|2215
|2003.07.18 12:20
|modify
|665
|1.00
|1.1206
|1.1201
|1.1106
|2216
|2003.07.18 12:40
|s/l
|665
|1.00
|1.1201
|1.1201
|1.1106
|50.00
|97931.00
|2217
|2003.07.18 20:00
|buy
|666
|1.00
|1.1297
|1.1202
|1.1397
|2218
|2003.07.21 00:00
|swap close
|666
|1.00
|1.1250
|1.1202
|1.1397
|-470.00
|97461.00
|2219
|2003.07.21 00:00
|swap open
|667
|1.00
|1.12508
|1.1202
|1.1397
|2220
|2003.07.21 00:40
|modify
|667
|1.00
|1.12508
|1.1266
|1.1397
|2221
|2003.07.21 01:00
|s/l
|667
|1.00
|1.1266
|1.1266
|1.1397
|152.00
|97613.00
|2222
|2003.07.22 04:00
|sell
|668
|1.00
|1.1313
|1.1408
|1.1213
|2223
|2003.07.22 16:00
|close
|668
|1.00
|1.1356
|1.1408
|1.1213
|-430.00
|97183.00
|2224
|2003.07.22 20:00
|sell
|669
|1.00
|1.1325
|1.1420
|1.1225
|2225
|2003.07.22 20:20
|modify
|669
|1.00
|1.1325
|1.1325
|1.1225
|2226
|2003.07.22 20:40
|modify
|669
|1.00
|1.1325
|1.1321
|1.1225
|2227
|2003.07.22 21:20
|s/l
|669
|1.00
|1.1321
|1.1321
|1.1225
|40.00
|97223.00
|2228
|2003.07.23 00:00
|sell
|670
|1.00
|1.1330
|1.1425
|1.1230
|2229
|2003.07.23 00:20
|modify
|670
|1.00
|1.1330
|1.1321
|1.1230
|2230
|2003.07.23 01:00
|s/l
|670
|1.00
|1.1321
|1.1321
|1.1230
|90.00
|97313.00
|2231
|2003.07.24 08:00
|sell
|671
|1.00
|1.1482
|1.1577
|1.1382
|2232
|2003.07.24 08:40
|modify
|671
|1.00
|1.1482
|1.1476
|1.1382
|2233
|2003.07.24 09:20
|s/l
|671
|1.00
|1.1476
|1.1476
|1.1382
|60.00
|97373.00
|2234
|2003.07.24 12:00
|sell
|672
|1.00
|1.1486
|1.1581
|1.1386
|2235
|2003.07.24 12:20
|modify
|672
|1.00
|1.1486
|1.1428
|1.1386
|2236
|2003.07.24 13:00
|s/l
|672
|1.00
|1.1428
|1.1428
|1.1386
|580.00
|97953.00
|2237
|2003.07.24 16:00
|sell
|673
|1.00
|1.1456
|1.1551
|1.1356
|2238
|2003.07.24 16:20
|modify
|673
|1.00
|1.1456
|1.1434
|1.1356
|2239
|2003.07.24 16:40
|s/l
|673
|1.00
|1.1434
|1.1434
|1.1356
|220.00
|98173.00
|2240
|2003.07.24 20:00
|sell
|674
|1.00
|1.1458
|1.1553
|1.1358
|2241
|2003.07.24 20:20
|modify
|674
|1.00
|1.1458
|1.1446
|1.1358
|2242
|2003.07.24 20:40
|s/l
|674
|1.00
|1.1446
|1.1446
|1.1358
|120.00
|98293.00
|2243
|2003.07.25 00:00
|sell
|675
|1.00
|1.1475
|1.1570
|1.1375
|2244
|2003.07.25 00:20
|modify
|675
|1.00
|1.1475
|1.1461
|1.1375
|2245
|2003.07.25 00:40
|s/l
|675
|1.00
|1.1461
|1.1461
|1.1375
|140.00
|98433.00
|2246
|2003.07.28 00:00
|sell
|676
|1.00
|1.1497
|1.1592
|1.1397
|2247
|2003.07.28 00:20
|modify
|676
|1.00
|1.1497
|1.1490
|1.1397
|2248
|2003.07.28 00:40
|s/l
|676
|1.00
|1.1490
|1.1490
|1.1397
|70.00
|98503.00
|2249
|2003.07.28 04:00
|sell
|677
|1.00
|1.1475
|1.1570
|1.1375
|2250
|2003.07.28 04:40
|modify
|677
|1.00
|1.1475
|1.1471
|1.1375
|2251
|2003.07.28 05:20
|s/l
|677
|1.00
|1.1471
|1.1471
|1.1375
|40.00
|98543.00
|2252
|2003.07.29 12:00
|sell
|678
|1.00
|1.1494
|1.1589
|1.1394
|2253
|2003.07.29 13:00
|modify
|678
|1.00
|1.1494
|1.1460
|1.1394
|2254
|2003.07.29 13:40
|modify
|678
|1.00
|1.1494
|1.1458
|1.1394
|2255
|2003.07.29 14:00
|s/l
|678
|1.00
|1.1458
|1.1458
|1.1394
|360.00
|98903.00
|2256
|2003.07.29 16:00
|sell
|679
|1.00
|1.1486
|1.1581
|1.1386
|2257
|2003.07.29 16:40
|modify
|679
|1.00
|1.1486
|1.1468
|1.1386
|2258
|2003.07.29 17:00
|s/l
|679
|1.00
|1.1468
|1.1468
|1.1386
|180.00
|99083.00
|2259
|2003.08.05 04:00
|sell
|680
|1.00
|1.1353
|1.1448
|1.1253
|2260
|2003.08.05 08:20
|modify
|680
|1.00
|1.1353
|1.1334
|1.1253
|2261
|2003.08.05 08:40
|s/l
|680
|1.00
|1.1334
|1.1334
|1.1253
|190.00
|99273.00
|2262
|2003.08.05 12:00
|sell
|681
|1.00
|1.1332
|1.1427
|1.1232
|2263
|2003.08.05 12:20
|modify
|681
|1.00
|1.1332
|1.1315
|1.1232
|2264
|2003.08.05 12:40
|s/l
|681
|1.00
|1.1315
|1.1315
|1.1232
|170.00
|99443.00
|2265
|2003.08.05 16:00
|sell
|682
|1.00
|1.1332
|1.1427
|1.1232
|2266
|2003.08.05 16:20
|modify
|682
|1.00
|1.1332
|1.1317
|1.1232
|2267
|2003.08.05 16:40
|modify
|682
|1.00
|1.1332
|1.1311
|1.1232
|2268
|2003.08.05 17:00
|s/l
|682
|1.00
|1.1311
|1.1311
|1.1232
|210.00
|99653.00
|2269
|2003.08.07 12:00
|buy
|683
|1.00
|1.1366
|1.1271
|1.1466
|2270
|2003.08.07 12:40
|modify
|683
|1.00
|1.1366
|1.1396
|1.1466
|2271
|2003.08.07 13:00
|modify
|683
|1.00
|1.1366
|1.1401
|1.1466
|2272
|2003.08.07 13:20
|modify
|683
|1.00
|1.1366
|1.1407
|1.1466
|2273
|2003.08.07 13:40
|s/l
|683
|1.00
|1.1407
|1.1407
|1.1466
|410.00
|100063.00
|2274
|2003.08.07 16:00
|buy
|684
|1.00
|1.1391
|1.1296
|1.1491
|2275
|2003.08.07 16:20
|modify
|684
|1.00
|1.1391
|1.1407
|1.1491
|2276
|2003.08.07 16:40
|modify
|684
|1.00
|1.1391
|1.1411
|1.1491
|2277
|2003.08.07 17:00
|modify
|684
|1.00
|1.1391
|1.1416
|1.1491
|2278
|2003.08.07 17:20
|s/l
|684
|1.00
|1.1416
|1.1416
|1.1491
|250.00
|100313.00
|2279
|2003.08.12 12:00
|sell
|685
|1.00
|1.1326
|1.1421
|1.1226
|2280
|2003.08.12 12:20
|modify
|685
|1.00
|1.1326
|1.1307
|1.1226
|2281
|2003.08.12 12:40
|s/l
|685
|1.00
|1.1307
|1.1307
|1.1226
|190.00
|100503.00
|2282
|2003.08.14 12:00
|sell
|686
|1.00
|1.1313
|1.1408
|1.1213
|2283
|2003.08.14 12:40
|modify
|686
|1.00
|1.1313
|1.1284
|1.1213
|2284
|2003.08.14 13:00
|modify
|686
|1.00
|1.1313
|1.1268
|1.1213
|2285
|2003.08.14 13:20
|modify
|686
|1.00
|1.1313
|1.1255
|1.1213
|2286
|2003.08.14 14:00
|s/l
|686
|1.00
|1.1255
|1.1255
|1.1213
|580.00
|101083.00
|2287
|2003.08.14 16:00
|sell
|687
|1.00
|1.1285
|1.1380
|1.1185
|2288
|2003.08.14 16:20
|modify
|687
|1.00
|1.1285
|1.1260
|1.1185
|2289
|2003.08.14 16:40
|modify
|687
|1.00
|1.1285
|1.1244
|1.1185
|2290
|2003.08.14 17:00
|modify
|687
|1.00
|1.1285
|1.1231
|1.1185
|2291
|2003.08.14 17:40
|s/l
|687
|1.00
|1.1231
|1.1231
|1.1185
|540.00
|101623.00
|2292
|2003.08.26 00:00
|sell
|688
|1.00
|1.0848
|1.0943
|1.0748
|2293
|2003.08.26 01:00
|modify
|688
|1.00
|1.0848
|1.0803
|1.0748
|2294
|2003.08.26 01:20
|s/l
|688
|1.00
|1.0803
|1.0803
|1.0748
|450.00
|102073.00
|2295
|2003.08.27 08:00
|sell
|689
|1.00
|1.0869
|1.0964
|1.0769
|2296
|2003.08.27 10:00
|modify
|689
|1.00
|1.0869
|1.0863
|1.0769
|2297
|2003.08.27 10:20
|modify
|689
|1.00
|1.0869
|1.0858
|1.0769
|2298
|2003.08.27 10:40
|s/l
|689
|1.00
|1.0858
|1.0858
|1.0769
|110.00
|102183.00
|2299
|2003.08.28 00:00
|sell
|690
|1.00
|1.0873
|1.0968
|1.0773
|2300
|2003.08.28 00:20
|modify
|690
|1.00
|1.0873
|1.0862
|1.0773
|2301
|2003.08.28 00:40
|modify
|690
|1.00
|1.0873
|1.0851
|1.0773
|2302
|2003.08.28 01:00
|modify
|690
|1.00
|1.0873
|1.0848
|1.0773
|2303
|2003.08.28 01:20
|s/l
|690
|1.00
|1.0848
|1.0848
|1.0773
|250.00
|102433.00
|2304
|2003.08.28 04:00
|sell
|691
|1.00
|1.0861
|1.0956
|1.0761
|2305
|2003.08.28 04:20
|modify
|691
|1.00
|1.0861
|1.0848
|1.0761
|2306
|2003.08.28 04:40
|modify
|691
|1.00
|1.0861
|1.0846
|1.0761
|2307
|2003.08.28 05:00
|s/l
|691
|1.00
|1.0846
|1.0846
|1.0761
|150.00
|102583.00
|2308
|2003.08.29 08:00
|sell
|692
|1.00
|1.0878
|1.0973
|1.0778
|2309
|2003.08.29 10:00
|modify
|692
|1.00
|1.0878
|1.0877
|1.0778
|2310
|2003.08.29 10:20
|s/l
|692
|1.00
|1.0877
|1.0877
|1.0778
|10.00
|102593.00
|2311
|2003.08.29 12:00
|sell
|693
|1.00
|1.0909
|1.1004
|1.0809
|2312
|2003.08.29 13:20
|modify
|693
|1.00
|1.0909
|1.0897
|1.0809
|2313
|2003.08.29 13:40
|modify
|693
|1.00
|1.0909
|1.0892
|1.0809
|2314
|2003.08.29 14:00
|s/l
|693
|1.00
|1.0892
|1.0892
|1.0809
|170.00
|102763.00
|2315
|2003.09.03 12:00
|buy
|694
|1.00
|1.0819
|1.0724
|1.0919
|2316
|2003.09.03 12:20
|modify
|694
|1.00
|1.0819
|1.0820
|1.0919
|2317
|2003.09.03 13:00
|s/l
|694
|1.00
|1.0820
|1.0820
|1.0919
|10.00
|102773.00
|2318
|2003.09.03 16:00
|buy
|695
|1.00
|1.0815
|1.0720
|1.0915
|2319
|2003.09.03 16:20
|modify
|695
|1.00
|1.0815
|1.0870
|1.0915
|2320
|2003.09.03 16:40
|s/l
|695
|1.00
|1.0870
|1.0870
|1.0915
|550.00
|103323.00
|2321
|2003.09.05 12:00
|sell
|696
|1.00
|1.0947
|1.1042
|1.0847
|2322
|2003.09.05 12:40
|modify
|696
|1.00
|1.0947
|1.0940
|1.0847
|2323
|2003.09.05 13:00
|modify
|696
|1.00
|1.0947
|1.0922
|1.0847
|2324
|2003.09.05 13:20
|s/l
|696
|1.00
|1.0922
|1.0922
|1.0847
|250.00
|103573.00
|2325
|2003.09.05 16:00
|sell
|697
|1.00
|1.1034
|1.1129
|1.0934
|2326
|2003.09.05 16:20
|modify
|697
|1.00
|1.1034
|1.1033
|1.0934
|2327
|2003.09.05 16:40
|modify
|697
|1.00
|1.1034
|1.1021
|1.0934
|2328
|2003.09.05 17:00
|s/l
|697
|1.00
|1.1021
|1.1021
|1.0934
|130.00
|103703.00
|2329
|2003.09.09 12:00
|buy
|698
|1.00
|1.1118
|1.1023
|1.1218
|2330
|2003.09.09 12:20
|modify
|698
|1.00
|1.1118
|1.1157
|1.1218
|2331
|2003.09.09 12:40
|modify
|698
|1.00
|1.1118
|1.1179
|1.1218
|2332
|2003.09.09 13:00
|s/l
|698
|1.00
|1.1179
|1.1179
|1.1218
|610.00
|104313.00
|2333
|2003.09.10 08:00
|sell
|699
|1.00
|1.1221
|1.1316
|1.1121
|2334
|2003.09.10 08:20
|modify
|699
|1.00
|1.1221
|1.1189
|1.1121
|2335
|2003.09.10 08:40
|s/l
|699
|1.00
|1.1189
|1.1189
|1.1121
|320.00
|104633.00
|2336
|2003.09.10 12:00
|sell
|700
|1.00
|1.1209
|1.1304
|1.1109
|2337
|2003.09.10 12:20
|modify
|700
|1.00
|1.1209
|1.1177
|1.1109
|2338
|2003.09.10 13:00
|modify
|700
|1.00
|1.1209
|1.1168
|1.1109
|2339
|2003.09.10 13:20
|s/l
|700
|1.00
|1.1168
|1.1168
|1.1109
|410.00
|105043.00
|2340
|2003.09.10 16:00
|sell
|701
|1.00
|1.1214
|1.1309
|1.1114
|2341
|2003.09.10 16:40
|modify
|701
|1.00
|1.1214
|1.1179
|1.1114
|2342
|2003.09.10 17:00
|s/l
|701
|1.00
|1.1179
|1.1179
|1.1114
|350.00
|105393.00
|2343
|2003.09.10 20:00
|sell
|702
|1.00
|1.1218
|1.1313
|1.1118
|2344
|2003.09.10 20:20
|modify
|702
|1.00
|1.1218
|1.1207
|1.1118
|2345
|2003.09.10 20:40
|s/l
|702
|1.00
|1.1207
|1.1207
|1.1118
|110.00
|105503.00
|2346
|2003.09.11 04:00
|sell
|703
|1.00
|1.1194
|1.1289
|1.1094
|2347
|2003.09.11 08:00
|close
|703
|1.00
|1.1229
|1.1289
|1.1094
|-350.00
|105153.00
|2348
|2003.09.11 12:00
|sell
|704
|1.00
|1.1225
|1.1320
|1.1125
|2349
|2003.09.11 13:40
|modify
|704
|1.00
|1.1225
|1.1205
|1.1125
|2350
|2003.09.11 14:00
|s/l
|704
|1.00
|1.1205
|1.1205
|1.1125
|200.00
|105353.00
|2351
|2003.09.11 16:00
|sell
|705
|1.00
|1.1176
|1.1271
|1.1076
|2352
|2003.09.11 18:40
|modify
|705
|1.00
|1.1176
|1.1159
|1.1076
|2353
|2003.09.11 19:00
|s/l
|705
|1.00
|1.1159
|1.1159
|1.1076
|170.00
|105523.00
|2354
|2003.09.12 16:00
|buy
|706
|1.00
|1.1311
|1.1216
|1.1411
|2355
|2003.09.12 16:20
|modify
|706
|1.00
|1.1311
|1.1314
|1.1411
|2356
|2003.09.12 16:40
|s/l
|706
|1.00
|1.1314
|1.1314
|1.1411
|30.00
|105553.00
|2357
|2003.09.15 08:00
|sell
|707
|1.00
|1.1270
|1.1365
|1.1170
|2358
|2003.09.15 08:20
|modify
|707
|1.00
|1.1270
|1.1259
|1.1170
|2359
|2003.09.15 08:40
|s/l
|707
|1.00
|1.1259
|1.1259
|1.1170
|110.00
|105663.00
|2360
|2003.09.15 12:00
|sell
|708
|1.00
|1.1259
|1.1354
|1.1159
|2361
|2003.09.15 20:00
|close
|708
|1.00
|1.1305
|1.1354
|1.1159
|-460.00
|105203.00
|2362
|2003.09.16 08:00
|sell
|709
|1.00
|1.1306
|1.1401
|1.1206
|2363
|2003.09.16 08:20
|modify
|709
|1.00
|1.1306
|1.1303
|1.1206
|2364
|2003.09.16 08:40
|s/l
|709
|1.00
|1.1303
|1.1303
|1.1206
|30.00
|105233.00
|2365
|2003.09.16 12:00
|sell
|710
|1.00
|1.1247
|1.1342
|1.1147
|2366
|2003.09.16 12:40
|modify
|710
|1.00
|1.1247
|1.1238
|1.1147
|2367
|2003.09.16 13:00
|modify
|710
|1.00
|1.1247
|1.1233
|1.1147
|2368
|2003.09.16 13:20
|modify
|710
|1.00
|1.1247
|1.1224
|1.1147
|2369
|2003.09.16 13:40
|modify
|710
|1.00
|1.1247
|1.1215
|1.1147
|2370
|2003.09.16 14:00
|s/l
|710
|1.00
|1.1215
|1.1215
|1.1147
|320.00
|105553.00
|2371
|2003.09.16 16:00
|sell
|711
|1.00
|1.1240
|1.1335
|1.1140
|2372
|2003.09.16 16:20
|modify
|711
|1.00
|1.1240
|1.1228
|1.1140
|2373
|2003.09.16 16:40
|modify
|711
|1.00
|1.1240
|1.1218
|1.1140
|2374
|2003.09.16 17:00
|modify
|711
|1.00
|1.1240
|1.1199
|1.1140
|2375
|2003.09.16 17:20
|modify
|711
|1.00
|1.1240
|1.1180
|1.1140
|2376
|2003.09.16 17:40
|s/l
|711
|1.00
|1.1180
|1.1180
|1.1140
|600.00
|106153.00
|2377
|2003.09.18 08:00
|sell
|712
|1.00
|1.1271
|1.1366
|1.1171
|2378
|2003.09.18 09:20
|modify
|712
|1.00
|1.1271
|1.1268
|1.1171
|2379
|2003.09.18 09:40
|modify
|712
|1.00
|1.1271
|1.1265
|1.1171
|2380
|2003.09.18 10:00
|s/l
|712
|1.00
|1.1265
|1.1265
|1.1171
|60.00
|106213.00
|2381
|2003.09.18 12:00
|sell
|713
|1.00
|1.1265
|1.1360
|1.1165
|2382
|2003.09.18 13:20
|modify
|713
|1.00
|1.1265
|1.1261
|1.1165
|2383
|2003.09.18 13:40
|s/l
|713
|1.00
|1.1261
|1.1261
|1.1165
|40.00
|106253.00
|2384
|2003.09.18 16:00
|sell
|714
|1.00
|1.1305
|1.1400
|1.1205
|2385
|2003.09.18 16:20
|modify
|714
|1.00
|1.1305
|1.1245
|1.1205
|2386
|2003.09.18 16:40
|modify
|714
|1.00
|1.1305
|1.1240
|1.1205
|2387
|2003.09.18 17:00
|modify
|714
|1.00
|1.1305
|1.1233
|1.1205
|2388
|2003.09.18 17:20
|s/l
|714
|1.00
|1.1233
|1.1233
|1.1205
|720.00
|106973.00
|2389
|2003.09.19 12:00
|buy
|715
|1.00
|1.1301
|1.1206
|1.1401
|2390
|2003.09.19 12:20
|modify
|715
|1.00
|1.1301
|1.1303
|1.1401
|2391
|2003.09.19 12:40
|modify
|715
|1.00
|1.1301
|1.1312
|1.1401
|2392
|2003.09.19 13:00
|s/l
|715
|1.00
|1.1312
|1.1312
|1.1401
|110.00
|107083.00
|2393
|2003.09.24 12:00
|buy
|716
|1.00
|1.1475
|1.1380
|1.1575
|2394
|2003.09.24 13:40
|modify
|716
|1.00
|1.1475
|1.1482
|1.1575
|2395
|2003.09.24 14:20
|s/l
|716
|1.00
|1.1482
|1.1482
|1.1575
|70.00
|107153.00
|2396
|2003.09.24 16:00
|buy
|717
|1.00
|1.1452
|1.1357
|1.1552
|2397
|2003.09.24 16:20
|modify
|717
|1.00
|1.1452
|1.1465
|1.1552
|2398
|2003.09.24 16:40
|modify
|717
|1.00
|1.1452
|1.1477
|1.1552
|2399
|2003.09.24 17:00
|modify
|717
|1.00
|1.1452
|1.1481
|1.1552
|2400
|2003.09.24 17:20
|modify
|717
|1.00
|1.1452
|1.1493
|1.1552
|2401
|2003.09.24 18:00
|s/l
|717
|1.00
|1.1493
|1.1493
|1.1552
|410.00
|107563.00
|2402
|2003.09.26 16:00
|buy
|718
|1.00
|1.1483
|1.1388
|1.1583
|2403
|2003.09.26 17:20
|modify
|718
|1.00
|1.1483
|1.1483
|1.1583
|2404
|2003.09.26 17:40
|modify
|718
|1.00
|1.1483
|1.1490
|1.1583
|2405
|2003.09.26 18:20
|s/l
|718
|1.00
|1.1490
|1.1490
|1.1583
|70.00
|107633.00
|2406
|2003.09.26 20:00
|buy
|719
|1.00
|1.1477
|1.1382
|1.1577
|2407
|2003.09.26 21:20
|modify
|719
|1.00
|1.1477
|1.1478
|1.1577
|2408
|2003.09.26 22:00
|s/l
|719
|1.00
|1.1478
|1.1478
|1.1577
|10.00
|107643.00
|2409
|2003.09.29 00:00
|buy
|720
|1.00
|1.1463
|1.1368
|1.1563
|2410
|2003.09.29 01:00
|modify
|720
|1.00
|1.1463
|1.1467
|1.1563
|2411
|2003.09.29 01:40
|s/l
|720
|1.00
|1.1467
|1.1467
|1.1563
|40.00
|107683.00
|2412
|2003.09.30 20:00
|sell
|721
|1.00
|1.1653
|1.1748
|1.1553
|2413
|2003.09.30 20:20
|modify
|721
|1.00
|1.1653
|1.1640
|1.1553
|2414
|2003.09.30 21:00
|modify
|721
|1.00
|1.1653
|1.1637
|1.1553
|2415
|2003.09.30 21:20
|s/l
|721
|1.00
|1.1637
|1.1637
|1.1553
|160.00
|107843.00
|2416
|2003.10.01 00:00
|sell
|722
|1.00
|1.1654
|1.1749
|1.1554
|2417
|2003.10.01 00:20
|modify
|722
|1.00
|1.1654
|1.1652
|1.1554
|2418
|2003.10.01 00:40
|modify
|722
|1.00
|1.1654
|1.1647
|1.1554
|2419
|2003.10.01 01:00
|s/l
|722
|1.00
|1.1647
|1.1647
|1.1554
|70.00
|107913.00
|2420
|2003.10.01 04:00
|sell
|723
|1.00
|1.1677
|1.1772
|1.1577
|2421
|2003.10.01 04:20
|modify
|723
|1.00
|1.1677
|1.1674
|1.1577
|2422
|2003.10.01 05:00
|s/l
|723
|1.00
|1.1674
|1.1674
|1.1577
|30.00
|107943.00
|2423
|2003.10.01 08:00
|sell
|724
|1.00
|1.1673
|1.1768
|1.1573
|2424
|2003.10.01 08:20
|modify
|724
|1.00
|1.1673
|1.1659
|1.1573
|2425
|2003.10.01 08:40
|s/l
|724
|1.00
|1.1659
|1.1659
|1.1573
|140.00
|108083.00
|2426
|2003.10.02 12:00
|sell
|725
|1.00
|1.1694
|1.1789
|1.1594
|2427
|2003.10.02 12:40
|modify
|725
|1.00
|1.1694
|1.1668
|1.1594
|2428
|2003.10.02 13:00
|s/l
|725
|1.00
|1.1668
|1.1668
|1.1594
|260.00
|108343.00
|2429
|2003.10.02 16:00
|sell
|726
|1.00
|1.1689
|1.1784
|1.1589
|2430
|2003.10.02 16:20
|modify
|726
|1.00
|1.1689
|1.1678
|1.1589
|2431
|2003.10.02 16:40
|s/l
|726
|1.00
|1.1678
|1.1678
|1.1589
|110.00
|108453.00
|2432
|2003.10.07 16:00
|sell
|727
|1.00
|1.1780
|1.1875
|1.1680
|2433
|2003.10.07 16:20
|modify
|727
|1.00
|1.1780
|1.1755
|1.1680
|2434
|2003.10.07 16:40
|modify
|727
|1.00
|1.1780
|1.1750
|1.1680
|2435
|2003.10.07 17:20
|s/l
|727
|1.00
|1.1750
|1.1750
|1.1680
|300.00
|108753.00
|2436
|2003.10.07 20:00
|sell
|728
|1.00
|1.1774
|1.1869
|1.1674
|2437
|2003.10.07 20:20
|modify
|728
|1.00
|1.1774
|1.1761
|1.1674
|2438
|2003.10.07 21:00
|s/l
|728
|1.00
|1.1761
|1.1761
|1.1674
|130.00
|108883.00
|2439
|2003.10.08 00:00
|sell
|729
|1.00
|1.1774
|1.1869
|1.1674
|2440
|2003.10.08 00:20
|modify
|729
|1.00
|1.1774
|1.1770
|1.1674
|2441
|2003.10.08 00:40
|s/l
|729
|1.00
|1.1770
|1.1770
|1.1674
|40.00
|108923.00
|2442
|2003.10.08 04:00
|sell
|730
|1.00
|1.1780
|1.1875
|1.1680
|2443
|2003.10.08 12:20
|modify
|730
|1.00
|1.1780
|1.1776
|1.1680
|2444
|2003.10.08 12:40
|s/l
|730
|1.00
|1.1776
|1.1776
|1.1680
|40.00
|108963.00
|2445
|2003.10.08 16:00
|sell
|731
|1.00
|1.1813
|1.1908
|1.1713
|2446
|2003.10.08 16:20
|modify
|731
|1.00
|1.1813
|1.1788
|1.1713
|2447
|2003.10.08 16:40
|modify
|731
|1.00
|1.1813
|1.1785
|1.1713
|2448
|2003.10.08 17:00
|s/l
|731
|1.00
|1.1785
|1.1785
|1.1713
|280.00
|109243.00
|2449
|2003.10.08 20:00
|sell
|732
|1.00
|1.1805
|1.1900
|1.1705
|2450
|2003.10.08 20:20
|modify
|732
|1.00
|1.1805
|1.1801
|1.1705
|2451
|2003.10.08 20:40
|s/l
|732
|1.00
|1.1801
|1.1801
|1.1705
|40.00
|109283.00
|2452
|2003.10.09 12:00
|sell
|733
|1.00
|1.1822
|1.1917
|1.1722
|2453
|2003.10.09 12:20
|t/p
|733
|1.00
|1.1722
|1.1917
|1.1722
|1000.00
|110283.00
|2454
|2003.10.09 16:00
|sell
|734
|1.00
|1.1740
|1.1835
|1.1640
|2455
|2003.10.09 16:20
|modify
|734
|1.00
|1.1740
|1.1690
|1.1640
|2456
|2003.10.09 16:40
|s/l
|734
|1.00
|1.1690
|1.1690
|1.1640
|500.00
|110783.00
|2457
|2003.10.13 04:00
|sell
|735
|1.00
|1.1803
|1.1898
|1.1703
|2458
|2003.10.13 04:40
|modify
|735
|1.00
|1.1803
|1.1795
|1.1703
|2459
|2003.10.13 05:00
|modify
|735
|1.00
|1.1803
|1.1784
|1.1703
|2460
|2003.10.13 05:20
|s/l
|735
|1.00
|1.1784
|1.1784
|1.1703
|190.00
|110973.00
|2461
|2003.10.13 08:00
|sell
|736
|1.00
|1.1782
|1.1877
|1.1682
|2462
|2003.10.13 08:20
|modify
|736
|1.00
|1.1782
|1.1708
|1.1682
|2463
|2003.10.13 08:40
|t/p
|736
|1.00
|1.1682
|1.1708
|1.1682
|1000.00
|111973.00
|2464
|2003.10.15 08:00
|sell
|737
|1.00
|1.1728
|1.1823
|1.1628
|2465
|2003.10.15 08:40
|modify
|737
|1.00
|1.1728
|1.1727
|1.1628
|2466
|2003.10.15 09:00
|s/l
|737
|1.00
|1.1727
|1.1727
|1.1628
|10.00
|111983.00
|2467
|2003.10.15 12:00
|sell
|738
|1.00
|1.1692
|1.1787
|1.1592
|2468
|2003.10.15 12:20
|modify
|738
|1.00
|1.1692
|1.1661
|1.1592
|2469
|2003.10.15 12:40
|s/l
|738
|1.00
|1.1661
|1.1661
|1.1592
|310.00
|112293.00
|2470
|2003.10.17 00:00
|sell
|739
|1.00
|1.1600
|1.1695
|1.1500
|2471
|2003.10.17 00:40
|modify
|739
|1.00
|1.1600
|1.1599
|1.1500
|2472
|2003.10.17 01:00
|modify
|739
|1.00
|1.1600
|1.1584
|1.1500
|2473
|2003.10.17 01:20
|modify
|739
|1.00
|1.1600
|1.1580
|1.1500
|2474
|2003.10.17 01:40
|modify
|739
|1.00
|1.1600
|1.1578
|1.1500
|2475
|2003.10.17 02:20
|s/l
|739
|1.00
|1.1578
|1.1578
|1.1500
|220.00
|112513.00
|2476
|2003.10.20 08:00
|sell
|740
|1.00
|1.1626
|1.1721
|1.1526
|2477
|2003.10.20 12:40
|modify
|740
|1.00
|1.1626
|1.1623
|1.1526
|2478
|2003.10.20 13:00
|modify
|740
|1.00
|1.1626
|1.1621
|1.1526
|2479
|2003.10.20 13:20
|modify
|740
|1.00
|1.1626
|1.1618
|1.1526
|2480
|2003.10.20 13:40
|s/l
|740
|1.00
|1.1618
|1.1618
|1.1526
|80.00
|112593.00
|2481
|2003.10.22 04:00
|sell
|741
|1.00
|1.1663
|1.1758
|1.1563
|2482
|2003.10.22 08:00
|close
|741
|1.00
|1.1687
|1.1758
|1.1563
|-240.00
|112353.00
|2483
|2003.10.22 12:00
|sell
|742
|1.00
|1.1686
|1.1781
|1.1586
|2484
|2003.10.22 12:40
|modify
|742
|1.00
|1.1686
|1.1675
|1.1586
|2485
|2003.10.22 13:00
|s/l
|742
|1.00
|1.1675
|1.1675
|1.1586
|110.00
|112463.00
|2486
|2003.10.24 04:00
|buy
|743
|1.00
|1.1822
|1.1727
|1.1922
|2487
|2003.10.24 05:40
|modify
|743
|1.00
|1.1822
|1.1824
|1.1922
|2488
|2003.10.24 06:00
|modify
|743
|1.00
|1.1822
|1.1825
|1.1922
|2489
|2003.10.24 06:20
|s/l
|743
|1.00
|1.1825
|1.1825
|1.1922
|30.00
|112493.00
|2490
|2003.10.27 16:00
|buy
|744
|1.00
|1.1751
|1.1656
|1.1851
|2491
|2003.10.27 16:20
|modify
|744
|1.00
|1.1751
|1.1754
|1.1851
|2492
|2003.10.27 16:40
|modify
|744
|1.00
|1.1751
|1.1771
|1.1851
|2493
|2003.10.27 17:00
|modify
|744
|1.00
|1.1751
|1.1773
|1.1851
|2494
|2003.10.27 17:20
|s/l
|744
|1.00
|1.1773
|1.1773
|1.1851
|220.00
|112713.00
|2495
|2003.10.27 20:00
|buy
|745
|1.00
|1.1751
|1.1656
|1.1851
|2496
|2003.10.27 20:20
|modify
|745
|1.00
|1.1751
|1.1756
|1.1851
|2497
|2003.10.27 20:40
|modify
|745
|1.00
|1.1751
|1.1757
|1.1851
|2498
|2003.10.27 21:00
|s/l
|745
|1.00
|1.1757
|1.1757
|1.1851
|60.00
|112773.00
|2499
|2003.11.05 08:00
|sell
|746
|1.00
|1.1491
|1.1586
|1.1391
|2500
|2003.11.05 08:40
|modify
|746
|1.00
|1.1491
|1.1451
|1.1391
|2501
|2003.11.05 09:00
|s/l
|746
|1.00
|1.1451
|1.1451
|1.1391
|400.00
|113173.00
|2502
|2003.11.10 12:00
|sell
|747
|1.00
|1.1483
|1.1578
|1.1383
|2503
|2003.11.10 12:20
|modify
|747
|1.00
|1.1483
|1.1472
|1.1383
|2504
|2003.11.10 12:40
|modify
|747
|1.00
|1.1483
|1.1471
|1.1383
|2505
|2003.11.10 13:00
|s/l
|747
|1.00
|1.1471
|1.1471
|1.1383
|120.00
|113293.00
|2506
|2003.11.10 16:00
|sell
|748
|1.00
|1.1491
|1.1586
|1.1391
|2507
|2003.11.10 20:20
|modify
|748
|1.00
|1.1491
|1.1475
|1.1391
|2508
|2003.11.10 20:40
|modify
|748
|1.00
|1.1491
|1.1474
|1.1391
|2509
|2003.11.10 21:20
|modify
|748
|1.00
|1.1491
|1.1471
|1.1391
|2510
|2003.11.10 21:40
|s/l
|748
|1.00
|1.1471
|1.1471
|1.1391
|200.00
|113493.00
|2511
|2003.11.13 00:00
|sell
|749
|1.00
|1.1631
|1.1726
|1.1531
|2512
|2003.11.13 12:00
|close
|749
|1.00
|1.1696
|1.1726
|1.1531
|-650.00
|112843.00
|2513
|2003.11.18 08:00
|buy
|750
|1.00
|1.1768
|1.1673
|1.1868
|2514
|2003.11.18 09:20
|modify
|750
|1.00
|1.1768
|1.1780
|1.1868
|2515
|2003.11.18 09:40
|s/l
|750
|1.00
|1.1780
|1.1780
|1.1868
|120.00
|112963.00
|2516
|2003.11.18 12:00
|buy
|751
|1.00
|1.1769
|1.1674
|1.1869
|2517
|2003.11.18 13:00
|modify
|751
|1.00
|1.1769
|1.1794
|1.1869
|2518
|2003.11.18 13:20
|s/l
|751
|1.00
|1.1794
|1.1794
|1.1869
|250.00
|113213.00
|2519
|2003.11.19 12:00
|sell
|752
|1.00
|1.1917
|1.2012
|1.1817
|2520
|2003.11.19 12:20
|modify
|752
|1.00
|1.1917
|1.1909
|1.1817
|2521
|2003.11.19 12:40
|modify
|752
|1.00
|1.1917
|1.1907
|1.1817
|2522
|2003.11.19 13:00
|s/l
|752
|1.00
|1.1907
|1.1907
|1.1817
|100.00
|113313.00
|2523
|2003.11.19 16:00
|sell
|753
|1.00
|1.1934
|1.2029
|1.1834
|2524
|2003.11.19 16:20
|modify
|753
|1.00
|1.1934
|1.1893
|1.1834
|2525
|2003.11.19 16:40
|s/l
|753
|1.00
|1.1893
|1.1893
|1.1834
|410.00
|113723.00
|2526
|2003.11.19 20:00
|sell
|754
|1.00
|1.1899
|1.1994
|1.1799
|2527
|2003.11.19 20:20
|modify
|754
|1.00
|1.1899
|1.1880
|1.1799
|2528
|2003.11.19 21:00
|modify
|754
|1.00
|1.1899
|1.1877
|1.1799
|2529
|2003.11.19 21:20
|s/l
|754
|1.00
|1.1877
|1.1877
|1.1799
|220.00
|113943.00
|2530
|2003.11.20 20:00
|sell
|755
|1.00
|1.1904
|1.1999
|1.1804
|2531
|2003.11.20 22:00
|modify
|755
|1.00
|1.1904
|1.1900
|1.1804
|2532
|2003.11.20 22:20
|s/l
|755
|1.00
|1.1900
|1.1900
|1.1804
|40.00
|113983.00
|2533
|2003.11.21 16:00
|buy
|756
|1.00
|1.1920
|1.1825
|1.2020
|2534
|2003.11.21 16:40
|modify
|756
|1.00
|1.1920
|1.1930
|1.2020
|2535
|2003.11.21 17:00
|modify
|756
|1.00
|1.1920
|1.1939
|1.2020
|2536
|2003.11.21 17:20
|s/l
|756
|1.00
|1.1939
|1.1939
|1.2020
|190.00
|114173.00
|2537
|2003.11.25 08:00
|buy
|757
|1.00
|1.1798
|1.1703
|1.1898
|2538
|2003.11.25 09:00
|modify
|757
|1.00
|1.1798
|1.1818
|1.1898
|2539
|2003.11.25 09:40
|s/l
|757
|1.00
|1.1818
|1.1818
|1.1898
|200.00
|114373.00
|2540
|2003.11.25 12:00
|buy
|758
|1.00
|1.1767
|1.1672
|1.1867
|2541
|2003.11.25 12:40
|modify
|758
|1.00
|1.1767
|1.1812
|1.1867
|2542
|2003.11.25 13:20
|s/l
|758
|1.00
|1.1812
|1.1812
|1.1867
|450.00
|114823.00
|2543
|2003.11.25 16:00
|buy
|759
|1.00
|1.1802
|1.1707
|1.1902
|2544
|2003.11.25 16:20
|modify
|759
|1.00
|1.1802
|1.1817
|1.1902
|2545
|2003.11.25 17:20
|s/l
|759
|1.00
|1.1817
|1.1817
|1.1902
|150.00
|114973.00
|2546
|2003.11.25 20:00
|buy
|760
|1.00
|1.1802
|1.1707
|1.1902
|2547
|2003.11.26 00:00
|swap close
|760
|1.00
|1.1795
|1.1707
|1.1902
|-70.00
|114903.00
|2548
|2003.11.26 00:00
|swap open
|761
|1.00
|1.17958
|1.1707
|1.1902
|2549
|2003.11.26 00:20
|modify
|761
|1.00
|1.17958
|1.1803
|1.1902
|2550
|2003.11.26 00:40
|s/l
|761
|1.00
|1.1803
|1.1803
|1.1902
|72.00
|114975.00
|2551
|2003.11.27 08:00
|sell
|762
|1.00
|1.1921
|1.2016
|1.1821
|2552
|2003.11.27 08:40
|modify
|762
|1.00
|1.1921
|1.1900
|1.1821
|2553
|2003.11.27 09:00
|modify
|762
|1.00
|1.1921
|1.1899
|1.1821
|2554
|2003.11.27 09:40
|s/l
|762
|1.00
|1.1899
|1.1899
|1.1821
|220.00
|115195.00
|2555
|2003.11.27 12:00
|sell
|763
|1.00
|1.1914
|1.2009
|1.1814
|2556
|2003.11.27 12:20
|modify
|763
|1.00
|1.1914
|1.1895
|1.1814
|2557
|2003.11.27 12:40
|modify
|763
|1.00
|1.1914
|1.1894
|1.1814
|2558
|2003.11.27 13:20
|s/l
|763
|1.00
|1.1894
|1.1894
|1.1814
|200.00
|115395.00
|2559
|2003.11.27 16:00
|sell
|764
|1.00
|1.1900
|1.1995
|1.1800
|2560
|2003.11.27 16:20
|modify
|764
|1.00
|1.1900
|1.1890
|1.1800
|2561
|2003.11.27 17:00
|s/l
|764
|1.00
|1.1890
|1.1890
|1.1800
|100.00
|115495.00
|2562
|2003.12.01 04:00
|sell
|765
|1.00
|1.2031
|1.2126
|1.1931
|2563
|2003.12.01 04:20
|modify
|765
|1.00
|1.2031
|1.1987
|1.1931
|2564
|2003.12.01 04:40
|modify
|765
|1.00
|1.2031
|1.1978
|1.1931
|2565
|2003.12.01 05:20
|s/l
|765
|1.00
|1.1978
|1.1978
|1.1931
|530.00
|116025.00
|2566
|2003.12.01 08:00
|sell
|766
|1.00
|1.1985
|1.2080
|1.1885
|2567
|2003.12.01 08:20
|modify
|766
|1.00
|1.1985
|1.1977
|1.1885
|2568
|2003.12.01 09:20
|s/l
|766
|1.00
|1.1977
|1.1977
|1.1885
|80.00
|116105.00
|2569
|2003.12.01 12:00
|sell
|767
|1.00
|1.2010
|1.2105
|1.1910
|2570
|2003.12.01 12:20
|modify
|767
|1.00
|1.2010
|1.1998
|1.1910
|2571
|2003.12.01 12:40
|s/l
|767
|1.00
|1.1998
|1.1998
|1.1910
|120.00
|116225.00
|2572
|2003.12.01 16:00
|sell
|768
|1.00
|1.2004
|1.2099
|1.1904
|2573
|2003.12.01 16:20
|modify
|768
|1.00
|1.2004
|1.1942
|1.1904
|2574
|2003.12.01 17:00
|s/l
|768
|1.00
|1.1942
|1.1942
|1.1904
|620.00
|116845.00
|2575
|2003.12.01 20:00
|sell
|769
|1.00
|1.1986
|1.2081
|1.1886
|2576
|2003.12.01 20:20
|modify
|769
|1.00
|1.1986
|1.1966
|1.1886
|2577
|2003.12.01 21:00
|s/l
|769
|1.00
|1.1966
|1.1966
|1.1886
|200.00
|117045.00
|2578
|2003.12.12 00:00
|buy
|770
|1.00
|1.2232
|1.2137
|1.2332
|2579
|2003.12.12 01:00
|modify
|770
|1.00
|1.2232
|1.2233
|1.2332
|2580
|2003.12.12 01:40
|s/l
|770
|1.00
|1.2233
|1.2233
|1.2332
|10.00
|117055.00
|2581
|2003.12.19 12:00
|sell
|771
|1.00
|1.2405
|1.2500
|1.2305
|2582
|2003.12.19 16:20
|modify
|771
|1.00
|1.2405
|1.2392
|1.2305
|2583
|2003.12.19 17:00
|s/l
|771
|1.00
|1.2392
|1.2392
|1.2305
|130.00
|117185.00
|2584
|2003.12.23 00:00
|sell
|772
|1.00
|1.2403
|1.2498
|1.2303
|2585
|2003.12.23 01:20
|modify
|772
|1.00
|1.2403
|1.2401
|1.2303
|2586
|2003.12.23 01:40
|modify
|772
|1.00
|1.2403
|1.2394
|1.2303
|2587
|2003.12.23 02:00
|s/l
|772
|1.00
|1.2394
|1.2394
|1.2303
|90.00
|117275.00
|2588
|2003.12.23 04:00
|sell
|773
|1.00
|1.2405
|1.2500
|1.2305
|2589
|2003.12.23 05:20
|modify
|773
|1.00
|1.2405
|1.2401
|1.2305
|2590
|2003.12.23 06:00
|s/l
|773
|1.00
|1.2401
|1.2401
|1.2305
|40.00
|117315.00
|2591
|2003.12.25 04:00
|sell
|774
|1.00
|1.2451
|1.2546
|1.2351
|2592
|2003.12.25 04:20
|modify
|774
|1.00
|1.2451
|1.2449
|1.2351
|2593
|2003.12.25 05:00
|modify
|774
|1.00
|1.2451
|1.2448
|1.2351
|2594
|2003.12.25 05:20
|s/l
|774
|1.00
|1.2448
|1.2448
|1.2351
|30.00
|117345.00
|2595
|2003.12.25 08:00
|sell
|775
|1.00
|1.2452
|1.2547
|1.2352
|2596
|2003.12.25 08:40
|modify
|775
|1.00
|1.2452
|1.2445
|1.2352
|2597
|2003.12.25 09:00
|s/l
|775
|1.00
|1.2445
|1.2445
|1.2352
|70.00
|117415.00
|2598
|2003.12.25 12:00
|sell
|776
|1.00
|1.2449
|1.2544
|1.2349
|2599
|2003.12.25 20:20
|modify
|776
|1.00
|1.2449
|1.2439
|1.2349
|2600
|2003.12.25 20:40
|s/l
|776
|1.00
|1.2439
|1.2439
|1.2349
|100.00
|117515.00
|2601
|2003.12.26 12:00
|sell
|777
|1.00
|1.2450
|1.2545
|1.2350
|2602
|2003.12.26 12:40
|modify
|777
|1.00
|1.2450
|1.2449
|1.2350
|2603
|2003.12.26 13:00
|s/l
|777
|1.00
|1.2449
|1.2449
|1.2350
|10.00
|117525.00
|2604
|2003.12.26 16:00
|sell
|778
|1.00
|1.2455
|1.2550
|1.2355
|2605
|2003.12.26 16:20
|modify
|778
|1.00
|1.2455
|1.2429
|1.2355
|2606
|2003.12.26 16:40
|s/l
|778
|1.00
|1.2429
|1.2429
|1.2355
|260.00
|117785.00
|2607
|2003.12.30 00:00
|sell
|779
|1.00
|1.2490
|1.2585
|1.2390
|2608
|2003.12.30 00:40
|modify
|779
|1.00
|1.2490
|1.2489
|1.2390
|2609
|2003.12.30 01:40
|modify
|779
|1.00
|1.2490
|1.2484
|1.2390
|2610
|2003.12.30 02:00
|s/l
|779
|1.00
|1.2484
|1.2484
|1.2390
|60.00
|117845.00
|2611
|2003.12.30 08:00
|sell
|780
|1.00
|1.2497
|1.2592
|1.2397
|2612
|2003.12.30 09:00
|modify
|780
|1.00
|1.2497
|1.2493
|1.2397
|2613
|2003.12.30 09:20
|s/l
|780
|1.00
|1.2493
|1.2493
|1.2397
|40.00
|117885.00
|2614
|2003.12.31 16:00
|sell
|781
|1.00
|1.2621
|1.2716
|1.2521
|2615
|2003.12.31 16:20
|t/p
|781
|1.00
|1.2521
|1.2716
|1.2521
|1000.00
|118885.00
|2616
|2003.12.31 20:00
|sell
|782
|1.00
|1.2559
|1.2654
|1.2459
|2617
|2004.01.01 00:00
|swap close
|782
|1.00
|1.2600
|1.2654
|1.2459
|-410.00
|118475.00
|2618
|2004.01.01 00:00
|swap open
|783
|1.00
|1.260114
|1.2654
|1.2459
|2619
|2004.01.01 00:40
|modify
|783
|1.00
|1.260114
|1.2592
|1.2459
|2620
|2004.01.01 01:20
|s/l
|783
|1.00
|1.2592
|1.2592
|1.2459
|91.40
|118566.40
|2621
|2004.01.01 04:00
|sell
|784
|1.00
|1.2597
|1.2692
|1.2497
|2622
|2004.01.01 04:20
|modify
|784
|1.00
|1.2597
|1.2592
|1.2497
|2623
|2004.01.01 05:00
|s/l
|784
|1.00
|1.2592
|1.2592
|1.2497
|50.00
|118616.40
|2624
|2004.01.02 12:00
|sell
|785
|1.00
|1.2621
|1.2716
|1.2521
|2625
|2004.01.02 12:20
|modify
|785
|1.00
|1.2621
|1.2599
|1.2521
|2626
|2004.01.02 12:40
|s/l
|785
|1.00
|1.2599
|1.2599
|1.2521
|220.00
|118836.40
|2627
|2004.01.02 20:00
|sell
|786
|1.00
|1.2594
|1.2689
|1.2494
|2628
|2004.01.02 21:20
|modify
|786
|1.00
|1.2594
|1.2590
|1.2494
|2629
|2004.01.02 21:40
|s/l
|786
|1.00
|1.2590
|1.2590
|1.2494
|40.00
|118876.40
|2630
|2004.01.05 00:00
|sell
|787
|1.00
|1.2609
|1.2704
|1.2509
|2631
|2004.01.05 08:00
|close
|787
|1.00
|1.2669
|1.2704
|1.2509
|-600.00
|118276.40
|2632
|2004.01.05 16:00
|sell
|788
|1.00
|1.2668
|1.2763
|1.2568
|2633
|2004.01.05 16:40
|modify
|788
|1.00
|1.2668
|1.2659
|1.2568
|2634
|2004.01.05 17:00
|s/l
|788
|1.00
|1.2659
|1.2659
|1.2568
|90.00
|118366.40
|2635
|2004.01.05 20:00
|sell
|789
|1.00
|1.2668
|1.2763
|1.2568
|2636
|2004.01.05 20:20
|modify
|789
|1.00
|1.2668
|1.2661
|1.2568
|2637
|2004.01.05 20:40
|s/l
|789
|1.00
|1.2661
|1.2661
|1.2568
|70.00
|118436.40
|2638
|2004.01.06 00:00
|sell
|790
|1.00
|1.2677
|1.2772
|1.2577
|2639
|2004.01.06 00:20
|modify
|790
|1.00
|1.2677
|1.2670
|1.2577
|2640
|2004.01.06 00:40
|s/l
|790
|1.00
|1.2670
|1.2670
|1.2577
|70.00
|118506.40
|2641
|2004.01.06 20:00
|sell
|791
|1.00
|1.2764
|1.2859
|1.2664
|2642
|2004.01.06 20:20
|modify
|791
|1.00
|1.2764
|1.2728
|1.2664
|2643
|2004.01.06 21:40
|s/l
|791
|1.00
|1.2728
|1.2728
|1.2664
|360.00
|118866.40
|2644
|2004.01.07 00:00
|sell
|792
|1.00
|1.2729
|1.2824
|1.2629
|2645
|2004.01.07 00:20
|modify
|792
|1.00
|1.2729
|1.2692
|1.2629
|2646
|2004.01.07 01:40
|s/l
|792
|1.00
|1.2692
|1.2692
|1.2629
|370.00
|119236.40
|2647
|2004.01.07 04:00
|sell
|793
|1.00
|1.2708
|1.2803
|1.2608
|2648
|2004.01.07 08:20
|modify
|793
|1.00
|1.2708
|1.2652
|1.2608
|2649
|2004.01.07 08:40
|modify
|793
|1.00
|1.2708
|1.2651
|1.2608
|2650
|2004.01.07 09:00
|s/l
|793
|1.00
|1.2651
|1.2651
|1.2608
|570.00
|119806.40
|2651
|2004.01.09 12:00
|sell
|794
|1.00
|1.2745
|1.2840
|1.2645
|2652
|2004.01.09 13:00
|modify
|794
|1.00
|1.2745
|1.2738
|1.2645
|2653
|2004.01.09 13:20
|s/l
|794
|1.00
|1.2738
|1.2738
|1.2645
|70.00
|119876.40
|2654
|2004.01.09 16:00
|sell
|795
|1.00
|1.2828
|1.2923
|1.2728
|2655
|2004.01.09 16:40
|modify
|795
|1.00
|1.2828
|1.2818
|1.2728
|2656
|2004.01.09 17:00
|s/l
|795
|1.00
|1.2818
|1.2818
|1.2728
|100.00
|119976.40
|2657
|2004.01.12 04:00
|sell
|796
|1.00
|1.2839
|1.2934
|1.2739
|2658
|2004.01.12 12:20
|modify
|796
|1.00
|1.2839
|1.2797
|1.2739
|2659
|2004.01.12 12:40
|s/l
|796
|1.00
|1.2797
|1.2797
|1.2739
|420.00
|120396.40
|2660
|2004.01.12 16:00
|sell
|797
|1.00
|1.2803
|1.2898
|1.2703
|2661
|2004.01.12 16:20
|modify
|797
|1.00
|1.2803
|1.2778
|1.2703
|2662
|2004.01.12 16:40
|modify
|797
|1.00
|1.2803
|1.2773
|1.2703
|2663
|2004.01.12 17:00
|modify
|797
|1.00
|1.2803
|1.2759
|1.2703
|2664
|2004.01.12 17:20
|s/l
|797
|1.00
|1.2759
|1.2759
|1.2703
|440.00
|120836.40
|2665
|2004.01.14 04:00
|sell
|798
|1.00
|1.2744
|1.2839
|1.2644
|2666
|2004.01.14 04:40
|modify
|798
|1.00
|1.2744
|1.2737
|1.2644
|2667
|2004.01.14 05:00
|modify
|798
|1.00
|1.2744
|1.2727
|1.2644
|2668
|2004.01.14 05:20
|modify
|798
|1.00
|1.2744
|1.2723
|1.2644
|2669
|2004.01.14 05:40
|s/l
|798
|1.00
|1.2723
|1.2723
|1.2644
|210.00
|121046.40
|2670
|2004.01.19 08:00
|buy
|799
|1.00
|1.2415
|1.2320
|1.2515
|2671
|2004.01.19 08:20
|modify
|799
|1.00
|1.2415
|1.2422
|1.2515
|2672
|2004.01.19 08:40
|s/l
|799
|1.00
|1.2422
|1.2422
|1.2515
|70.00
|121116.40
|2673
|2004.01.19 12:00
|buy
|800
|1.00
|1.2372
|1.2277
|1.2472
|2674
|2004.01.19 12:20
|modify
|800
|1.00
|1.2372
|1.2407
|1.2472
|2675
|2004.01.19 13:00
|modify
|800
|1.00
|1.2372
|1.2412
|1.2472
|2676
|2004.01.19 13:40
|s/l
|800
|1.00
|1.2412
|1.2412
|1.2472
|400.00
|121516.40
|2677
|2004.01.19 16:00
|buy
|801
|1.00
|1.2378
|1.2283
|1.2478
|2678
|2004.01.19 16:40
|modify
|801
|1.00
|1.2378
|1.2388
|1.2478
|2679
|2004.01.19 17:20
|s/l
|801
|1.00
|1.2388
|1.2388
|1.2478
|100.00
|121616.40
|2680
|2004.01.21 12:00
|sell
|802
|1.00
|1.2628
|1.2723
|1.2528
|2681
|2004.01.21 12:20
|modify
|802
|1.00
|1.2628
|1.2581
|1.2528
|2682
|2004.01.21 12:40
|modify
|802
|1.00
|1.2628
|1.2580
|1.2528
|2683
|2004.01.21 13:00
|s/l
|802
|1.00
|1.2580
|1.2580
|1.2528
|480.00
|122096.40
|2684
|2004.01.21 16:00
|sell
|803
|1.00
|1.2585
|1.2680
|1.2485
|2685
|2004.01.21 16:20
|modify
|803
|1.00
|1.2585
|1.2582
|1.2485
|2686
|2004.01.21 16:40
|s/l
|803
|1.00
|1.2582
|1.2582
|1.2485
|30.00
|122126.40
|2687
|2004.01.21 20:00
|sell
|804
|1.00
|1.2642
|1.2737
|1.2542
|2688
|2004.01.21 20:20
|modify
|804
|1.00
|1.2642
|1.2627
|1.2542
|2689
|2004.01.21 21:00
|s/l
|804
|1.00
|1.2627
|1.2627
|1.2542
|150.00
|122276.40
|2690
|2004.01.22 00:00
|sell
|805
|1.00
|1.2638
|1.2733
|1.2538
|2691
|2004.01.22 04:00
|close
|805
|1.00
|1.2669
|1.2733
|1.2538
|-310.00
|121966.40
|2692
|2004.01.22 16:00
|sell
|806
|1.00
|1.2693
|1.2788
|1.2593
|2693
|2004.01.22 16:20
|modify
|806
|1.00
|1.2693
|1.2692
|1.2593
|2694
|2004.01.22 16:40
|modify
|806
|1.00
|1.2693
|1.2683
|1.2593
|2695
|2004.01.22 17:00
|s/l
|806
|1.00
|1.2683
|1.2683
|1.2593
|100.00
|122066.40
|2696
|2004.01.22 20:00
|sell
|807
|1.00
|1.2706
|1.2801
|1.2606
|2697
|2004.01.22 20:20
|modify
|807
|1.00
|1.2706
|1.2704
|1.2606
|2698
|2004.01.22 20:40
|s/l
|807
|1.00
|1.2704
|1.2704
|1.2606
|20.00
|122086.40
|2699
|2004.01.23 00:00
|sell
|808
|1.00
|1.2729
|1.2824
|1.2629
|2700
|2004.01.23 00:20
|modify
|808
|1.00
|1.2729
|1.2716
|1.2629
|2701
|2004.01.23 00:40
|s/l
|808
|1.00
|1.2716
|1.2716
|1.2629
|130.00
|122216.40
|2702
|2004.01.23 16:00
|sell
|809
|1.00
|1.2693
|1.2788
|1.2593
|2703
|2004.01.23 16:20
|t/p
|809
|1.00
|1.2593
|1.2788
|1.2593
|1000.00
|123216.40
|2704
|2004.01.23 20:00
|sell
|810
|1.00
|1.2586
|1.2681
|1.2486
|2705
|2004.01.23 20:40
|modify
|810
|1.00
|1.2586
|1.2582
|1.2486
|2706
|2004.01.23 21:00
|s/l
|810
|1.00
|1.2582
|1.2582
|1.2486
|40.00
|123256.40
|2707
|2004.01.28 08:00
|sell
|811
|1.00
|1.2603
|1.2698
|1.2503
|2708
|2004.01.28 08:40
|modify
|811
|1.00
|1.2603
|1.2602
|1.2503
|2709
|2004.01.28 09:00
|modify
|811
|1.00
|1.2603
|1.2597
|1.2503
|2710
|2004.01.28 09:40
|modify
|811
|1.00
|1.2603
|1.2595
|1.2503
|2711
|2004.01.28 10:00
|s/l
|811
|1.00
|1.2595
|1.2595
|1.2503
|80.00
|123336.40
|2712
|2004.01.28 12:00
|sell
|812
|1.00
|1.2609
|1.2704
|1.2509
|2713
|2004.01.28 12:20
|modify
|812
|1.00
|1.2609
|1.2557
|1.2509
|2714
|2004.01.28 12:40
|modify
|812
|1.00
|1.2609
|1.2552
|1.2509
|2715
|2004.01.28 13:20
|modify
|812
|1.00
|1.2609
|1.2548
|1.2509
|2716
|2004.01.28 13:40
|s/l
|812
|1.00
|1.2548
|1.2548
|1.2509
|610.00
|123946.40
|2717
|2004.01.28 16:00
|sell
|813
|1.00
|1.2589
|1.2684
|1.2489
|2718
|2004.01.28 16:20
|modify
|813
|1.00
|1.2589
|1.2558
|1.2489
|2719
|2004.01.28 17:00
|modify
|813
|1.00
|1.2589
|1.2554
|1.2489
|2720
|2004.01.28 17:20
|s/l
|813
|1.00
|1.2554
|1.2554
|1.2489
|350.00
|124296.40
|2721
|2004.01.29 12:00
|buy
|814
|1.00
|1.2508
|1.2413
|1.2608
|2722
|2004.01.29 12:20
|modify
|814
|1.00
|1.2508
|1.2513
|1.2608
|2723
|2004.01.29 12:40
|modify
|814
|1.00
|1.2508
|1.2519
|1.2608
|2724
|2004.01.29 13:00
|s/l
|814
|1.00
|1.2519
|1.2519
|1.2608
|110.00
|124406.40
|2725
|2004.01.29 16:00
|buy
|815
|1.00
|1.2459
|1.2364
|1.2559
|2726
|2004.01.29 16:20
|modify
|815
|1.00
|1.2459
|1.2461
|1.2559
|2727
|2004.01.29 16:40
|s/l
|815
|1.00
|1.2461
|1.2461
|1.2559
|20.00
|124426.40
|2728
|2004.01.29 20:00
|buy
|816
|1.00
|1.2387
|1.2292
|1.2487
|2729
|2004.01.29 20:20
|modify
|816
|1.00
|1.2387
|1.2415
|1.2487
|2730
|2004.01.29 20:40
|s/l
|816
|1.00
|1.2415
|1.2415
|1.2487
|280.00
|124706.40
|2731
|2004.01.30 08:00
|buy
|817
|1.00
|1.2411
|1.2316
|1.2511
|2732
|2004.01.30 08:20
|modify
|817
|1.00
|1.2411
|1.2416
|1.2511
|2733
|2004.01.30 08:40
|modify
|817
|1.00
|1.2411
|1.2432
|1.2511
|2734
|2004.01.30 09:00
|s/l
|817
|1.00
|1.2432
|1.2432
|1.2511
|210.00
|124916.40
|2735
|2004.01.30 12:00
|buy
|818
|1.00
|1.2406
|1.2311
|1.2506
|2736
|2004.01.30 12:20
|modify
|818
|1.00
|1.2406
|1.2493
|1.2506
|2737
|2004.01.30 12:40
|s/l
|818
|1.00
|1.2493
|1.2493
|1.2506
|870.00
|125786.40
|2738
|2004.01.30 16:00
|buy
|819
|1.00
|1.2412
|1.2317
|1.2512
|2739
|2004.01.30 16:40
|modify
|819
|1.00
|1.2412
|1.2451
|1.2512
|2740
|2004.01.30 17:00
|modify
|819
|1.00
|1.2412
|1.2459
|1.2512
|2741
|2004.01.30 17:20
|modify
|819
|1.00
|1.2412
|1.2486
|1.2512
|2742
|2004.01.30 17:40
|s/l
|819
|1.00
|1.2486
|1.2486
|1.2512
|740.00
|126526.40
|2743
|2004.02.02 12:00
|sell
|820
|1.00
|1.2455
|1.2550
|1.2355
|2744
|2004.02.02 12:20
|modify
|820
|1.00
|1.2455
|1.2442
|1.2355
|2745
|2004.02.02 13:20
|s/l
|820
|1.00
|1.2442
|1.2442
|1.2355
|130.00
|126656.40
|2746
|2004.02.02 16:00
|sell
|821
|1.00
|1.2451
|1.2546
|1.2351
|2747
|2004.02.02 16:40
|modify
|821
|1.00
|1.2451
|1.2401
|1.2351
|2748
|2004.02.02 17:20
|modify
|821
|1.00
|1.2451
|1.2395
|1.2351
|2749
|2004.02.02 17:40
|s/l
|821
|1.00
|1.2395
|1.2395
|1.2351
|560.00
|127216.40
|2750
|2004.02.03 20:00
|sell
|822
|1.00
|1.2528
|1.2623
|1.2428
|2751
|2004.02.04 00:00
|swap close
|822
|1.00
|1.2548
|1.2623
|1.2428
|-200.00
|127016.40
|2752
|2004.02.04 00:00
|swap open
|823
|1.00
|1.254838
|1.2623
|1.2428
|2753
|2004.02.04 00:40
|modify
|823
|1.00
|1.254838
|1.2526
|1.2428
|2754
|2004.02.04 01:00
|modify
|823
|1.00
|1.254838
|1.2525
|1.2428
|2755
|2004.02.04 01:20
|modify
|823
|1.00
|1.254838
|1.2513
|1.2428
|2756
|2004.02.04 01:40
|s/l
|823
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2428
|353.80
|127370.20
|2757
|2004.02.04 04:00
|sell
|824
|1.00
|1.2513
|1.2608
|1.2413
|2758
|2004.02.04 05:00
|modify
|824
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2413
|2759
|2004.02.04 05:20
|s/l
|824
|1.00
|1.2513
|1.2513
|1.2413
|0.00
|127370.20
|2760
|2004.02.05 20:00
|sell
|825
|1.00
|1.2563
|1.2658
|1.2463
|2761
|2004.02.05 20:20
|modify
|825
|1.00
|1.2563
|1.2538
|1.2463
|2762
|2004.02.05 20:40
|s/l
|825
|1.00
|1.2538
|1.2538
|1.2463
|250.00
|127620.20
|2763
|2004.02.06 00:00
|sell
|826
|1.00
|1.2556
|1.2651
|1.2456
|2764
|2004.02.06 00:40
|modify
|826
|1.00
|1.2556
|1.2556
|1.2456
|2765
|2004.02.06 01:00
|modify
|826
|1.00
|1.2556
|1.2546
|1.2456
|2766
|2004.02.06 01:20
|s/l
|826
|1.00
|1.2546
|1.2546
|1.2456
|100.00
|127720.20
|2767
|2004.02.06 16:00
|buy
|827
|1.00
|1.2716
|1.2621
|1.2816
|2768
|2004.02.06 17:40
|modify
|827
|1.00
|1.2716
|1.2724
|1.2816
|2769
|2004.02.06 18:00
|s/l
|827
|1.00
|1.2724
|1.2724
|1.2816
|80.00
|127800.20
|2770
|2004.02.09 16:00
|sell
|828
|1.00
|1.2706
|1.2801
|1.2606
|2771
|2004.02.09 16:20
|modify
|828
|1.00
|1.2706
|1.2665
|1.2606
|2772
|2004.02.09 16:40
|modify
|828
|1.00
|1.2706
|1.2662
|1.2606
|2773
|2004.02.09 17:00
|modify
|828
|1.00
|1.2706
|1.2661
|1.2606
|2774
|2004.02.09 17:20
|modify
|828
|1.00
|1.2706
|1.2657
|1.2606
|2775
|2004.02.09 17:40
|s/l
|828
|1.00
|1.2657
|1.2657
|1.2606
|490.00
|128290.20
|2776
|2004.02.09 20:00
|sell
|829
|1.00
|1.2685
|1.2780
|1.2585
|2777
|2004.02.09 20:40
|modify
|829
|1.00
|1.2685
|1.2680
|1.2585
|2778
|2004.02.09 21:00
|modify
|829
|1.00
|1.2685
|1.2678
|1.2585
|2779
|2004.02.09 21:20
|s/l
|829
|1.00
|1.2678
|1.2678
|1.2585
|70.00
|128360.20
|2780
|2004.02.10 00:00
|sell
|830
|1.00
|1.2697
|1.2792
|1.2597
|2781
|2004.02.10 00:20
|modify
|830
|1.00
|1.2697
|1.2690
|1.2597
|2782
|2004.02.10 00:40
|modify
|830
|1.00
|1.2697
|1.2687
|1.2597
|2783
|2004.02.10 01:00
|s/l
|830
|1.00
|1.2687
|1.2687
|1.2597
|100.00
|128460.20
|2784
|2004.02.10 04:00
|sell
|831
|1.00
|1.2722
|1.2817
|1.2622
|2785
|2004.02.10 08:00
|close
|831
|1.00
|1.2750
|1.2817
|1.2622
|-280.00
|128180.20
|2786
|2004.02.10 16:00
|sell
|832
|1.00
|1.2734
|1.2829
|1.2634
|2787
|2004.02.10 16:20
|modify
|832
|1.00
|1.2734
|1.2703
|1.2634
|2788
|2004.02.10 16:40
|s/l
|832
|1.00
|1.2703
|1.2703
|1.2634
|310.00
|128490.20
|2789
|2004.02.10 20:00
|sell
|833
|1.00
|1.2704
|1.2799
|1.2604
|2790
|2004.02.10 20:20
|modify
|833
|1.00
|1.2704
|1.2695
|1.2604
|2791
|2004.02.10 20:40
|s/l
|833
|1.00
|1.2695
|1.2695
|1.2604
|90.00
|128580.20
|2792
|2004.02.12 12:00
|sell
|834
|1.00
|1.2822
|1.2917
|1.2722
|2793
|2004.02.12 12:20
|modify
|834
|1.00
|1.2822
|1.2800
|1.2722
|2794
|2004.02.12 12:40
|modify
|834
|1.00
|1.2822
|1.2794
|1.2722
|2795
|2004.02.12 13:20
|s/l
|834
|1.00
|1.2794
|1.2794
|1.2722
|280.00
|128860.20
|2796
|2004.02.12 16:00
|sell
|835
|1.00
|1.2806
|1.2901
|1.2706
|2797
|2004.02.12 16:20
|modify
|835
|1.00
|1.2806
|1.2798
|1.2706
|2798
|2004.02.12 16:40
|s/l
|835
|1.00
|1.2798
|1.2798
|1.2706
|80.00
|128940.20
|2799
|2004.02.12 20:00
|sell
|836
|1.00
|1.2807
|1.2902
|1.2707
|2800
|2004.02.12 20:20
|modify
|836
|1.00
|1.2807
|1.2799
|1.2707
|2801
|2004.02.12 21:00
|modify
|836
|1.00
|1.2807
|1.2798
|1.2707
|2802
|2004.02.12 21:20
|modify
|836
|1.00
|1.2807
|1.2796
|1.2707
|2803
|2004.02.12 21:40
|s/l
|836
|1.00
|1.2796
|1.2796
|1.2707
|110.00
|129050.20
|2804
|2004.02.13 00:00
|sell
|837
|1.00
|1.2819
|1.2914
|1.2719
|2805
|2004.02.13 00:20
|modify
|837
|1.00
|1.2819
|1.2802
|1.2719
|2806
|2004.02.13 00:40
|modify
|837
|1.00
|1.2819
|1.2799
|1.2719
|2807
|2004.02.13 01:00
|modify
|837
|1.00
|1.2819
|1.2797
|1.2719
|2808
|2004.02.13 01:20
|s/l
|837
|1.00
|1.2797
|1.2797
|1.2719
|220.00
|129270.20
|2809
|2004.02.13 20:00
|sell
|838
|1.00
|1.2746
|1.2841
|1.2646
|2810
|2004.02.13 21:00
|modify
|838
|1.00
|1.2746
|1.2744
|1.2646
|2811
|2004.02.13 21:20
|modify
|838
|1.00
|1.2746
|1.2739
|1.2646
|2812
|2004.02.13 22:00
|s/l
|838
|1.00
|1.2739
|1.2739
|1.2646
|70.00
|129340.20
|2813
|2004.02.17 08:00
|sell
|839
|1.00
|1.2767
|1.2862
|1.2667
|2814
|2004.02.17 08:20
|s/l
|839
|1.00
|1.2862
|1.2862
|1.2667
|-950.00
|128390.20
|2815
|2004.02.19 12:00
|buy
|840
|1.00
|1.2717
|1.2622
|1.2817
|2816
|2004.02.19 13:20
|modify
|840
|1.00
|1.2717
|1.2733
|1.2817
|2817
|2004.02.19 13:40
|s/l
|840
|1.00
|1.2733
|1.2733
|1.2817
|160.00
|128550.20
|2818
|2004.02.19 16:00
|buy
|841
|1.00
|1.2674
|1.2579
|1.2774
|2819
|2004.02.19 16:20
|modify
|841
|1.00
|1.2674
|1.2707
|1.2774
|2820
|2004.02.19 17:00
|modify
|841
|1.00
|1.2674
|1.2731
|1.2774
|2821
|2004.02.19 17:20
|s/l
|841
|1.00
|1.2731
|1.2731
|1.2774
|570.00
|129120.20
|2822
|2004.02.19 20:00
|buy
|842
|1.00
|1.2707
|1.2612
|1.2807
|2823
|2004.02.19 20:20
|modify
|842
|1.00
|1.2707
|1.2727
|1.2807
|2824
|2004.02.19 20:40
|modify
|842
|1.00
|1.2707
|1.2745
|1.2807
|2825
|2004.02.19 21:00
|s/l
|842
|1.00
|1.2745
|1.2745
|1.2807
|380.00
|129500.20
|2826
|2004.02.20 00:00
|buy
|843
|1.00
|1.2742
|1.2647
|1.2842
|2827
|2004.02.20 00:20
|modify
|843
|1.00
|1.2742
|1.2767
|1.2842
|2828
|2004.02.20 00:40
|s/l
|843
|1.00
|1.2767
|1.2767
|1.2842
|250.00
|129750.20
|2829
|2004.02.20 12:00
|sell
|844
|1.00
|1.2668
|1.2763
|1.2568
|2830
|2004.02.20 12:40
|modify
|844
|1.00
|1.2668
|1.2647
|1.2568
|2831
|2004.02.20 13:00
|s/l
|844
|1.00
|1.2647
|1.2647
|1.2568
|210.00
|129960.20
|2832
|2004.02.24 04:00
|sell
|845
|1.00
|1.2530
|1.2625
|1.2430
|2833
|2004.02.24 05:40
|modify
|845
|1.00
|1.2530
|1.2527
|1.2430
|2834
|2004.02.24 06:00
|s/l
|845
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2430
|30.00
|129990.20
|2835
|2004.02.26 12:00
|buy
|846
|1.00
|1.2451
|1.2356
|1.2551
|2836
|2004.02.26 12:20
|modify
|846
|1.00
|1.2451
|1.2480
|1.2551
|2837
|2004.02.26 12:40
|s/l
|846
|1.00
|1.2480
|1.2480
|1.2551
|290.00
|130280.20
|2838
|2004.02.26 16:00
|buy
|847
|1.00
|1.2466
|1.2371
|1.2566
|2839
|2004.02.26 16:40
|modify
|847
|1.00
|1.2466
|1.2468
|1.2566
|2840
|2004.02.26 17:00
|modify
|847
|1.00
|1.2466
|1.2469
|1.2566
|2841
|2004.02.26 17:20
|s/l
|847
|1.00
|1.2469
|1.2469
|1.2566
|30.00
|130310.20
|2842
|2004.02.26 20:00
|buy
|848
|1.00
|1.2444
|1.2349
|1.2544
|2843
|2004.02.26 20:20
|modify
|848
|1.00
|1.2444
|1.2445
|1.2544
|2844
|2004.02.26 20:40
|modify
|848
|1.00
|1.2444
|1.2446
|1.2544
|2845
|2004.02.26 21:00
|s/l
|848
|1.00
|1.2446
|1.2446
|1.2544
|20.00
|130330.20
|2846
|2004.02.27 00:00
|buy
|849
|1.00
|1.2443
|1.2348
|1.2543
|2847
|2004.02.27 00:20
|modify
|849
|1.00
|1.2443
|1.2454
|1.2543
|2848
|2004.02.27 00:40
|s/l
|849
|1.00
|1.2454
|1.2454
|1.2543
|110.00
|130440.20
|2849
|2004.02.27 04:00
|buy
|850
|1.00
|1.2451
|1.2356
|1.2551
|2850
|2004.02.27 04:20
|modify
|850
|1.00
|1.2451
|1.2456
|1.2551
|2851
|2004.02.27 04:40
|s/l
|850
|1.00
|1.2456
|1.2456
|1.2551
|50.00
|130490.20
|2852
|2004.03.01 12:00
|sell
|851
|1.00
|1.2470
|1.2565
|1.2370
|2853
|2004.03.01 13:40
|modify
|851
|1.00
|1.2470
|1.2467
|1.2370
|2854
|2004.03.01 14:00
|s/l
|851
|1.00
|1.2467
|1.2467
|1.2370
|30.00
|130520.20
|2855
|2004.03.01 16:00
|sell
|852
|1.00
|1.2500
|1.2595
|1.2400
|2856
|2004.03.01 16:20
|modify
|852
|1.00
|1.2500
|1.2456
|1.2400
|2857
|2004.03.01 16:40
|s/l
|852
|1.00
|1.2456
|1.2456
|1.2400
|440.00
|130960.20
|2858
|2004.03.04 12:00
|sell
|853
|1.00
|1.2172
|1.2267
|1.2072
|2859
|2004.03.04 13:40
|modify
|853
|1.00
|1.2172
|1.2139
|1.2072
|2860
|2004.03.04 14:20
|s/l
|853
|1.00
|1.2139
|1.2139
|1.2072
|330.00
|131290.20
|2861
|2004.03.08 04:00
|sell
|854
|1.00
|1.2365
|1.2460
|1.2265
|2862
|2004.03.08 04:20
|modify
|854
|1.00
|1.2365
|1.2362
|1.2265
|2863
|2004.03.08 04:40
|modify
|854
|1.00
|1.2365
|1.2361
|1.2265
|2864
|2004.03.08 05:00
|s/l
|854
|1.00
|1.2361
|1.2361
|1.2265
|40.00
|131330.20
|2865
|2004.03.08 08:00
|sell
|855
|1.00
|1.2376
|1.2471
|1.2276
|2866
|2004.03.08 08:20
|modify
|855
|1.00
|1.2376
|1.2346
|1.2276
|2867
|2004.03.08 08:40
|s/l
|855
|1.00
|1.2346
|1.2346
|1.2276
|300.00
|131630.20
|2868
|2004.03.08 12:00
|sell
|856
|1.00
|1.2373
|1.2468
|1.2273
|2869
|2004.03.08 12:20
|modify
|856
|1.00
|1.2373
|1.2349
|1.2273
|2870
|2004.03.08 13:00
|s/l
|856
|1.00
|1.2349
|1.2349
|1.2273
|240.00
|131870.20
|2871
|2004.03.09 12:00
|sell
|857
|1.00
|1.2369
|1.2464
|1.2269
|2872
|2004.03.09 12:20
|modify
|857
|1.00
|1.2369
|1.2366
|1.2269
|2873
|2004.03.09 13:00
|modify
|857
|1.00
|1.2369
|1.2358
|1.2269
|2874
|2004.03.09 13:20
|s/l
|857
|1.00
|1.2358
|1.2358
|1.2269
|110.00
|131980.20
|2875
|2004.03.09 16:00
|sell
|858
|1.00
|1.2404
|1.2499
|1.2304
|2876
|2004.03.09 16:40
|modify
|858
|1.00
|1.2404
|1.2376
|1.2304
|2877
|2004.03.09 17:00
|s/l
|858
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2304
|280.00
|132260.20
|2878
|2004.03.09 20:00
|sell
|859
|1.00
|1.2377
|1.2472
|1.2277
|2879
|2004.03.09 20:20
|t/p
|859
|1.00
|1.2277
|1.2472
|1.2277
|1000.00
|133260.20
|2880
|2004.03.12 08:00
|sell
|860
|1.00
|1.2279
|1.2374
|1.2179
|2881
|2004.03.12 08:20
|modify
|860
|1.00
|1.2279
|1.2267
|1.2179
|2882
|2004.03.12 08:40
|modify
|860
|1.00
|1.2279
|1.2256
|1.2179
|2883
|2004.03.12 09:20
|modify
|860
|1.00
|1.2279
|1.2249
|1.2179
|2884
|2004.03.12 09:40
|s/l
|860
|1.00
|1.2249
|1.2249
|1.2179
|300.00
|133560.20
|2885
|2004.03.15 20:00
|sell
|861
|1.00
|1.2250
|1.2345
|1.2150
|2886
|2004.03.15 21:40
|modify
|861
|1.00
|1.2250
|1.2248
|1.2150
|2887
|2004.03.15 22:00
|s/l
|861
|1.00
|1.2248
|1.2248
|1.2150
|20.00
|133580.20
|2888
|2004.03.16 20:00
|sell
|862
|1.00
|1.2277
|1.2372
|1.2177
|2889
|2004.03.16 20:20
|modify
|862
|1.00
|1.2277
|1.2237
|1.2177
|2890
|2004.03.16 20:40
|s/l
|862
|1.00
|1.2237
|1.2237
|1.2177
|400.00
|133980.20
|2891
|2004.03.17 00:00
|sell
|863
|1.00
|1.2271
|1.2366
|1.2171
|2892
|2004.03.17 00:20
|modify
|863
|1.00
|1.2271
|1.2245
|1.2171
|2893
|2004.03.17 00:40
|s/l
|863
|1.00
|1.2245
|1.2245
|1.2171
|260.00
|134240.20
|2894
|2004.03.19 04:00
|sell
|864
|1.00
|1.2384
|1.2479
|1.2284
|2895
|2004.03.19 08:20
|modify
|864
|1.00
|1.2384
|1.2339
|1.2284
|2896
|2004.03.19 08:40
|s/l
|864
|1.00
|1.2339
|1.2339
|1.2284
|450.00
|134690.20
|2897
|2004.03.19 12:00
|sell
|865
|1.00
|1.2365
|1.2460
|1.2265
|2898
|2004.03.19 12:20
|modify
|865
|1.00
|1.2365
|1.2336
|1.2265
|2899
|2004.03.19 12:40
|modify
|865
|1.00
|1.2365
|1.2330
|1.2265
|2900
|2004.03.19 13:00
|s/l
|865
|1.00
|1.2330
|1.2330
|1.2265
|350.00
|135040.20
|2901
|2004.03.19 16:00
|sell
|866
|1.00
|1.2349
|1.2444
|1.2249
|2902
|2004.03.19 16:20
|modify
|866
|1.00
|1.2349
|1.2260
|1.2249
|2903
|2004.03.19 16:40
|s/l
|866
|1.00
|1.2260
|1.2260
|1.2249
|890.00
|135930.20
|2904
|2004.03.22 12:00
|buy
|867
|1.00
|1.2357
|1.2262
|1.2457
|2905
|2004.03.22 12:20
|modify
|867
|1.00
|1.2357
|1.2374
|1.2457
|2906
|2004.03.22 12:40
|modify
|867
|1.00
|1.2357
|1.2375
|1.2457
|2907
|2004.03.22 13:40
|s/l
|867
|1.00
|1.2375
|1.2375
|1.2457
|180.00
|136110.20
|2908
|2004.03.23 04:00
|sell
|868
|1.00
|1.2340
|1.2435
|1.2240
|2909
|2004.03.23 08:40
|modify
|868
|1.00
|1.2340
|1.2334
|1.2240
|2910
|2004.03.23 09:00
|s/l
|868
|1.00
|1.2334
|1.2334
|1.2240
|60.00
|136170.20
|2911
|2004.03.26 12:00
|buy
|869
|1.00
|1.2192
|1.2097
|1.2292
|2912
|2004.03.26 12:20
|modify
|869
|1.00
|1.2192
|1.2210
|1.2292
|2913
|2004.03.26 12:40
|s/l
|869
|1.00
|1.2210
|1.2210
|1.2292
|180.00
|136350.20
|2914
|2004.03.29 12:00
|buy
|870
|1.00
|1.2137
|1.2042
|1.2237
|2915
|2004.03.29 12:20
|modify
|870
|1.00
|1.2137
|1.2149
|1.2237
|2916
|2004.03.29 12:40
|s/l
|870
|1.00
|1.2149
|1.2149
|1.2237
|120.00
|136470.20
|2917
|2004.03.30 16:00
|sell
|871
|1.00
|1.2192
|1.2287
|1.2092
|2918
|2004.03.30 16:20
|modify
|871
|1.00
|1.2192
|1.2187
|1.2092
|2919
|2004.03.30 16:40
|modify
|871
|1.00
|1.2192
|1.2164
|1.2092
|2920
|2004.03.30 17:00
|s/l
|871
|1.00
|1.2164
|1.2164
|1.2092
|280.00
|136750.20
|2921
|2004.03.30 20:00
|sell
|872
|1.00
|1.2190
|1.2285
|1.2090
|2922
|2004.03.30 20:20
|modify
|872
|1.00
|1.2190
|1.2168
|1.2090
|2923
|2004.03.30 20:40
|s/l
|872
|1.00
|1.2168
|1.2168
|1.2090
|220.00
|136970.20
|2924
|2004.03.31 00:00
|sell
|873
|1.00
|1.2171
|1.2266
|1.2071
|2925
|2004.03.31 08:00
|close
|873
|1.00
|1.2238
|1.2266
|1.2071
|-670.00
|136300.20
|2926
|2004.04.01 08:00
|sell
|874
|1.00
|1.2269
|1.2364
|1.2169
|2927
|2004.04.01 09:00
|modify
|874
|1.00
|1.2269
|1.2261
|1.2169
|2928
|2004.04.01 09:20
|s/l
|874
|1.00
|1.2261
|1.2261
|1.2169
|80.00
|136380.20
|2929
|2004.04.01 12:00
|sell
|875
|1.00
|1.2329
|1.2424
|1.2229
|2930
|2004.04.01 12:20
|modify
|875
|1.00
|1.2329
|1.2321
|1.2229
|2931
|2004.04.01 12:40
|modify
|875
|1.00
|1.2329
|1.2311
|1.2229
|2932
|2004.04.01 13:00
|s/l
|875
|1.00
|1.2311
|1.2311
|1.2229
|180.00
|136560.20
|2933
|2004.04.05 16:00
|buy
|876
|1.00
|1.2023
|1.1928
|1.2123
|2934
|2004.04.05 16:20
|modify
|876
|1.00
|1.2023
|1.2033
|1.2123
|2935
|2004.04.05 17:20
|s/l
|876
|1.00
|1.2033
|1.2033
|1.2123
|100.00
|136660.20
|2936
|2004.04.05 20:00
|buy
|877
|1.00
|1.2008
|1.1913
|1.2108
|2937
|2004.04.05 20:40
|modify
|877
|1.00
|1.2008
|1.2023
|1.2108
|2938
|2004.04.05 21:00
|s/l
|877
|1.00
|1.2023
|1.2023
|1.2108
|150.00
|136810.20
|2939
|2004.04.07 08:00
|sell
|878
|1.00
|1.2068
|1.2163
|1.1968
|2940
|2004.04.07 08:20
|modify
|878
|1.00
|1.2068
|1.2064
|1.1968
|2941
|2004.04.07 08:40
|modify
|878
|1.00
|1.2068
|1.2056
|1.1968
|2942
|2004.04.07 09:00
|modify
|878
|1.00
|1.2068
|1.2055
|1.1968
|2943
|2004.04.07 09:20
|modify
|878
|1.00
|1.2068
|1.2054
|1.1968
|2944
|2004.04.07 10:00
|s/l
|878
|1.00
|1.2054
|1.2054
|1.1968
|140.00
|136950.20
|2945
|2004.04.07 12:00
|sell
|879
|1.00
|1.2090
|1.2185
|1.1990
|2946
|2004.04.07 12:20
|modify
|879
|1.00
|1.2090
|1.2084
|1.1990
|2947
|2004.04.07 12:40
|modify
|879
|1.00
|1.2090
|1.2082
|1.1990
|2948
|2004.04.07 13:00
|modify
|879
|1.00
|1.2090
|1.2081
|1.1990
|2949
|2004.04.07 13:40
|s/l
|879
|1.00
|1.2081
|1.2081
|1.1990
|90.00
|137040.20
|2950
|2004.04.09 08:00
|buy
|880
|1.00
|1.2085
|1.1990
|1.2185
|2951
|2004.04.09 08:20
|modify
|880
|1.00
|1.2085
|1.2086
|1.2185
|2952
|2004.04.09 08:40
|modify
|880
|1.00
|1.2085
|1.2102
|1.2185
|2953
|2004.04.09 09:00
|s/l
|880
|1.00
|1.2102
|1.2102
|1.2185
|170.00
|137210.20
|2954
|2004.04.09 12:00
|buy
|881
|1.00
|1.2107
|1.2012
|1.2207
|2955
|2004.04.12 00:00
|swap close
|881
|1.00
|1.2086
|1.2012
|1.2207
|-210.00
|137000.20
|2956
|2004.04.12 00:00
|swap open
|882
|1.00
|1.20868
|1.2012
|1.2207
|2957
|2004.04.12 00:00
|close
|882
|1.00
|1.2086
|1.2012
|1.2207
|-8.00
|136992.20
|2958
|2004.04.14 20:00
|buy
|883
|1.00
|1.1947
|1.1852
|1.2047
|2959
|2004.04.14 20:20
|modify
|883
|1.00
|1.1947
|1.1972
|1.2047
|2960
|2004.04.14 20:40
|modify
|883
|1.00
|1.1947
|1.1973
|1.2047
|2961
|2004.04.14 21:00
|s/l
|883
|1.00
|1.1973
|1.1973
|1.2047
|260.00
|137252.20
|2962
|2004.04.15 00:00
|buy
|884
|1.00
|1.1956
|1.1861
|1.2056
|2963
|2004.04.15 00:20
|modify
|884
|1.00
|1.1956
|1.1967
|1.2056
|2964
|2004.04.15 00:40
|s/l
|884
|1.00
|1.1967
|1.1967
|1.2056
|110.00
|137362.20
|2965
|2004.04.15 12:00
|sell
|885
|1.00
|1.1911
|1.2006
|1.1811
|2966
|2004.04.15 13:20
|modify
|885
|1.00
|1.1911
|1.1911
|1.1811
|2967
|2004.04.15 13:40
|modify
|885
|1.00
|1.1911
|1.1906
|1.1811
|2968
|2004.04.15 14:00
|modify
|885
|1.00
|1.1911
|1.1898
|1.1811
|2969
|2004.04.15 14:20
|s/l
|885
|1.00
|1.1898
|1.1898
|1.1811
|130.00
|137492.20
|2970
|2004.04.16 12:00
|sell
|886
|1.00
|1.1963
|1.2058
|1.1863
|2971
|2004.04.16 13:20
|modify
|886
|1.00
|1.1963
|1.1961
|1.1863
|2972
|2004.04.16 13:40
|modify
|886
|1.00
|1.1963
|1.1928
|1.1863
|2973
|2004.04.16 14:00
|s/l
|886
|1.00
|1.1928
|1.1928
|1.1863
|350.00
|137842.20
|2974
|2004.04.16 16:00
|sell
|887
|1.00
|1.2002
|1.2097
|1.1902
|2975
|2004.04.16 17:20
|modify
|887
|1.00
|1.2002
|1.1992
|1.1902
|2976
|2004.04.16 17:40
|s/l
|887
|1.00
|1.1992
|1.1992
|1.1902
|100.00
|137942.20
|2977
|2004.04.16 20:00
|sell
|888
|1.00
|1.2007
|1.2102
|1.1907
|2978
|2004.04.16 20:20
|modify
|888
|1.00
|1.2007
|1.2004
|1.1907
|2979
|2004.04.16 20:40
|modify
|888
|1.00
|1.2007
|1.2001
|1.1907
|2980
|2004.04.16 21:00
|modify
|888
|1.00
|1.2007
|1.1992
|1.1907
|2981
|2004.04.16 21:20
|s/l
|888
|1.00
|1.1992
|1.1992
|1.1907
|150.00
|138092.20
|2982
|2004.04.19 04:00
|sell
|889
|1.00
|1.2024
|1.2119
|1.1924
|2983
|2004.04.19 04:20
|modify
|889
|1.00
|1.2024
|1.2013
|1.1924
|2984
|2004.04.19 04:40
|s/l
|889
|1.00
|1.2013
|1.2013
|1.1924
|110.00
|138202.20
|2985
|2004.04.19 20:00
|sell
|890
|1.00
|1.2018
|1.2113
|1.1918
|2986
|2004.04.19 20:20
|modify
|890
|1.00
|1.2018
|1.2012
|1.1918
|2987
|2004.04.19 20:40
|s/l
|890
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.1918
|60.00
|138262.20
|2988
|2004.04.23 04:00
|sell
|891
|1.00
|1.1892
|1.1987
|1.1792
|2989
|2004.04.23 06:00
|modify
|891
|1.00
|1.1892
|1.1891
|1.1792
|2990
|2004.04.23 06:20
|s/l
|891
|1.00
|1.1891
|1.1891
|1.1792
|10.00
|138272.20
|2991
|2004.04.23 12:00
|sell
|892
|1.00
|1.1903
|1.1998
|1.1803
|2992
|2004.04.23 12:20
|modify
|892
|1.00
|1.1903
|1.1842
|1.1803
|2993
|2004.04.23 12:40
|modify
|892
|1.00
|1.1903
|1.1830
|1.1803
|2994
|2004.04.23 13:00
|s/l
|892
|1.00
|1.1830
|1.1830
|1.1803
|730.00
|139002.20
|2995
|2004.04.23 16:00
|sell
|893
|1.00
|1.1836
|1.1931
|1.1736
|2996
|2004.04.23 16:20
|modify
|893
|1.00
|1.1836
|1.1805
|1.1736
|2997
|2004.04.23 17:00
|modify
|893
|1.00
|1.1836
|1.1802
|1.1736
|2998
|2004.04.23 17:20
|s/l
|893
|1.00
|1.1802
|1.1802
|1.1736
|340.00
|139342.20
|2999
|2004.04.26 12:00
|buy
|894
|1.00
|1.1836
|1.1741
|1.1936
|3000
|2004.04.26 12:20
|modify
|894
|1.00
|1.1836
|1.1853
|1.1936
|3001
|2004.04.26 12:40
|modify
|894
|1.00
|1.1836
|1.1873
|1.1936
|3002
|2004.04.26 13:00
|s/l
|894
|1.00
|1.1873
|1.1873
|1.1936
|370.00
|139712.20
|3003
|2004.04.26 16:00
|buy
|895
|1.00
|1.1863
|1.1768
|1.1963
|3004
|2004.04.26 16:20
|modify
|895
|1.00
|1.1863
|1.1869
|1.1963
|3005
|2004.04.26 16:40
|s/l
|895
|1.00
|1.1869
|1.1869
|1.1963
|60.00
|139772.20
|3006
|2004.04.27 04:00
|sell
|896
|1.00
|1.1854
|1.1949
|1.1754
|3007
|2004.04.27 04:40
|modify
|896
|1.00
|1.1854
|1.1848
|1.1754
|3008
|2004.04.27 05:00
|modify
|896
|1.00
|1.1854
|1.1847
|1.1754
|3009
|2004.04.27 05:40
|modify
|896
|1.00
|1.1854
|1.1837
|1.1754
|3010
|2004.04.27 06:20
|s/l
|896
|1.00
|1.1837
|1.1837
|1.1754
|170.00
|139942.20
|3011
|2004.04.27 08:00
|sell
|897
|1.00
|1.1847
|1.1942
|1.1747
|3012
|2004.04.27 09:20
|modify
|897
|1.00
|1.1847
|1.1846
|1.1747
|3013
|2004.04.27 09:40
|s/l
|897
|1.00
|1.1846
|1.1846
|1.1747
|10.00
|139952.20
|3014
|2004.04.27 12:00
|sell
|898
|1.00
|1.1894
|1.1989
|1.1794
|3015
|2004.04.27 13:00
|modify
|898
|1.00
|1.1894
|1.1865
|1.1794
|3016
|2004.04.27 13:40
|s/l
|898
|1.00
|1.1865
|1.1865
|1.1794
|290.00
|140242.20
|3017
|2004.04.28 08:00
|sell
|899
|1.00
|1.1899
|1.1994
|1.1799
|3018
|2004.04.28 08:20
|modify
|899
|1.00
|1.1899
|1.1891
|1.1799
|3019
|2004.04.28 08:40
|modify
|899
|1.00
|1.1899
|1.1890
|1.1799
|3020
|2004.04.28 09:20
|modify
|899
|1.00
|1.1899
|1.1886
|1.1799
|3021
|2004.04.28 09:40
|modify
|899
|1.00
|1.1899
|1.1880
|1.1799
|3022
|2004.04.28 10:00
|s/l
|899
|1.00
|1.1880
|1.1880
|1.1799
|190.00
|140432.20
|3023
|2004.04.28 12:00
|sell
|900
|1.00
|1.1910
|1.2005
|1.1810
|3024
|2004.04.28 12:20
|modify
|900
|1.00
|1.1910
|1.1881
|1.1810
|3025
|2004.04.28 13:00
|modify
|900
|1.00
|1.1910
|1.1877
|1.1810
|3026
|2004.04.28 13:20
|modify
|900
|1.00
|1.1910
|1.1872
|1.1810
|3027
|2004.04.28 13:40
|s/l
|900
|1.00
|1.1872
|1.1872
|1.1810
|380.00
|140812.20
|3028
|2004.04.30 12:00
|sell
|901
|1.00
|1.1949
|1.2044
|1.1849
|3029
|2004.04.30 12:20
|modify
|901
|1.00
|1.1949
|1.1939
|1.1849
|3030
|2004.04.30 12:40
|s/l
|901
|1.00
|1.1939
|1.1939
|1.1849
|100.00
|140912.20
|3031
|2004.05.04 08:00
|buy
|902
|1.00
|1.1951
|1.1856
|1.2051
|3032
|2004.05.04 08:20
|t/p
|902
|1.00
|1.2051
|1.1856
|1.2051
|1000.00
|141912.20
|3033
|2004.05.07 12:00
|buy
|903
|1.00
|1.2080
|1.1985
|1.2180
|3034
|2004.05.07 12:20
|modify
|903
|1.00
|1.2080
|1.2129
|1.2180
|3035
|2004.05.07 12:40
|s/l
|903
|1.00
|1.2129
|1.2129
|1.2180
|490.00
|142402.20
|3036
|2004.05.12 12:00
|sell
|904
|1.00
|1.1874
|1.1969
|1.1774
|3037
|2004.05.12 14:00
|modify
|904
|1.00
|1.1874
|1.1850
|1.1774
|3038
|2004.05.12 14:20
|s/l
|904
|1.00
|1.1850
|1.1850
|1.1774
|240.00
|142642.20
|3039
|2004.05.14 04:00
|buy
|905
|1.00
|1.1819
|1.1724
|1.1919
|3040
|2004.05.14 04:40
|modify
|905
|1.00
|1.1819
|1.1828
|1.1919
|3041
|2004.05.14 05:00
|s/l
|905
|1.00
|1.1828
|1.1828
|1.1919
|90.00
|142732.20
|3042
|2004.05.14 08:00
|buy
|906
|1.00
|1.1836
|1.1741
|1.1936
|3043
|2004.05.14 08:20
|modify
|906
|1.00
|1.1836
|1.1838
|1.1936
|3044
|2004.05.14 08:40
|s/l
|906
|1.00
|1.1838
|1.1838
|1.1936
|20.00
|142752.20
|3045
|2004.05.14 12:00
|buy
|907
|1.00
|1.1802
|1.1707
|1.1902
|3046
|2004.05.14 12:20
|modify
|907
|1.00
|1.1802
|1.1895
|1.1902
|3047
|2004.05.14 12:40
|s/l
|907
|1.00
|1.1895
|1.1895
|1.1902
|930.00
|143682.20
|3048
|2004.05.17 20:00
|sell
|908
|1.00
|1.2008
|1.2103
|1.1908
|3049
|2004.05.17 21:00
|modify
|908
|1.00
|1.2008
|1.2007
|1.1908
|3050
|2004.05.17 21:20
|s/l
|908
|1.00
|1.2007
|1.2007
|1.1908
|10.00
|143692.20
|3051
|2004.05.18 00:00
|sell
|909
|1.00
|1.2020
|1.2115
|1.1920
|3052
|2004.05.18 00:20
|modify
|909
|1.00
|1.2020
|1.1986
|1.1920
|3053
|2004.05.18 00:40
|modify
|909
|1.00
|1.2020
|1.1979
|1.1920
|3054
|2004.05.18 01:00
|s/l
|909
|1.00
|1.1979
|1.1979
|1.1920
|410.00
|144102.20
|3055
|2004.05.18 04:00
|sell
|910
|1.00
|1.1979
|1.2074
|1.1879
|3056
|2004.05.18 04:20
|modify
|910
|1.00
|1.1979
|1.1975
|1.1879
|3057
|2004.05.18 04:40
|s/l
|910
|1.00
|1.1975
|1.1975
|1.1879
|40.00
|144142.20
|3058
|2004.05.20 04:00
|sell
|911
|1.00
|1.1992
|1.2087
|1.1892
|3059
|2004.05.20 04:20
|modify
|911
|1.00
|1.1992
|1.1966
|1.1892
|3060
|2004.05.20 05:00
|modify
|911
|1.00
|1.1992
|1.1950
|1.1892
|3061
|2004.05.20 05:20
|modify
|911
|1.00
|1.1992
|1.1944
|1.1892
|3062
|2004.05.20 06:00
|s/l
|911
|1.00
|1.1944
|1.1944
|1.1892
|480.00
|144622.20
|3063
|2004.05.21 00:00
|buy
|912
|1.00
|1.1964
|1.1869
|1.2064
|3064
|2004.05.21 00:20
|modify
|912
|1.00
|1.1964
|1.1968
|1.2064
|3065
|2004.05.21 00:40
|modify
|912
|1.00
|1.1964
|1.1972
|1.2064
|3066
|2004.05.21 01:00
|modify
|912
|1.00
|1.1964
|1.1974
|1.2064
|3067
|2004.05.21 01:40
|modify
|912
|1.00
|1.1964
|1.1975
|1.2064
|3068
|2004.05.21 02:00
|s/l
|912
|1.00
|1.1975
|1.1975
|1.2064
|110.00
|144732.20
|3069
|2004.05.21 04:00
|buy
|913
|1.00
|1.1971
|1.1876
|1.2071
|3070
|2004.05.21 04:20
|modify
|913
|1.00
|1.1971
|1.2004
|1.2071
|3071
|2004.05.21 05:00
|modify
|913
|1.00
|1.1971
|1.2008
|1.2071
|3072
|2004.05.21 05:20
|modify
|913
|1.00
|1.1971
|1.2011
|1.2071
|3073
|2004.05.21 05:40
|s/l
|913
|1.00
|1.2011
|1.2011
|1.2071
|400.00
|145132.20
|3074
|2004.05.21 20:00
|sell
|914
|1.00
|1.2017
|1.2112
|1.1917
|3075
|2004.05.21 20:40
|modify
|914
|1.00
|1.2017
|1.2003
|1.1917
|3076
|2004.05.21 21:20
|modify
|914
|1.00
|1.2017
|1.1995
|1.1917
|3077
|2004.05.21 21:40
|modify
|914
|1.00
|1.2017
|1.1981
|1.1917
|3078
|2004.05.21 22:00
|s/l
|914
|1.00
|1.1981
|1.1981
|1.1917
|360.00
|145492.20
|3079
|2004.05.24 00:00
|sell
|915
|1.00
|1.1997
|1.2092
|1.1897
|3080
|2004.05.24 00:20
|modify
|915
|1.00
|1.1997
|1.1978
|1.1897
|3081
|2004.05.24 01:00
|modify
|915
|1.00
|1.1997
|1.1970
|1.1897
|3082
|2004.05.24 01:20
|modify
|915
|1.00
|1.1997
|1.1956
|1.1897
|3083
|2004.05.24 01:40
|s/l
|915
|1.00
|1.1956
|1.1956
|1.1897
|410.00
|145902.20
|3084
|2004.05.26 04:00
|sell
|916
|1.00
|1.2110
|1.2205
|1.2010
|3085
|2004.05.26 04:20
|modify
|916
|1.00
|1.2110
|1.2087
|1.2010
|3086
|2004.05.26 05:00
|s/l
|916
|1.00
|1.2087
|1.2087
|1.2010
|230.00
|146132.20
|3087
|2004.05.26 08:00
|sell
|917
|1.00
|1.2111
|1.2206
|1.2011
|3088
|2004.05.26 08:20
|modify
|917
|1.00
|1.2111
|1.2110
|1.2011
|3089
|2004.05.26 08:40
|s/l
|917
|1.00
|1.2110
|1.2110
|1.2011
|10.00
|146142.20
|3090
|2004.05.26 12:00
|sell
|918
|1.00
|1.2125
|1.2220
|1.2025
|3091
|2004.05.26 12:20
|modify
|918
|1.00
|1.2125
|1.2102
|1.2025
|3092
|2004.05.26 12:40
|modify
|918
|1.00
|1.2125
|1.2099
|1.2025
|3093
|2004.05.26 13:00
|s/l
|918
|1.00
|1.2099
|1.2099
|1.2025
|260.00
|146402.20
|3094
|2004.05.26 16:00
|sell
|919
|1.00
|1.2103
|1.2198
|1.2003
|3095
|2004.05.26 16:20
|modify
|919
|1.00
|1.2103
|1.2083
|1.2003
|3096
|2004.05.26 16:40
|s/l
|919
|1.00
|1.2083
|1.2083
|1.2003
|200.00
|146602.20
|3097
|2004.05.26 20:00
|sell
|920
|1.00
|1.2118
|1.2213
|1.2018
|3098
|2004.05.26 20:20
|modify
|920
|1.00
|1.2118
|1.2104
|1.2018
|3099
|2004.05.26 20:40
|s/l
|920
|1.00
|1.2104
|1.2104
|1.2018
|140.00
|146742.20
|3100
|2004.05.27 00:00
|sell
|921
|1.00
|1.2113
|1.2208
|1.2013
|3101
|2004.05.27 00:20
|modify
|921
|1.00
|1.2113
|1.2092
|1.2013
|3102
|2004.05.27 00:40
|s/l
|921
|1.00
|1.2092
|1.2092
|1.2013
|210.00
|146952.20
|3103
|2004.05.28 08:00
|sell
|922
|1.00
|1.2291
|1.2386
|1.2191
|3104
|2004.05.28 08:10
|modify
|922
|1.00
|1.2291
|1.2289
|1.2191
|3105
|2004.05.28 08:20
|modify
|922
|1.00
|1.2291
|1.2278
|1.2191
|3106
|2004.05.28 08:30
|s/l
|922
|1.00
|1.2278
|1.2278
|1.2191
|130.00
|147082.20
|3107
|2004.05.28 12:00
|sell
|923
|1.00
|1.2257
|1.2352
|1.2157
|3108
|2004.05.28 12:40
|modify
|923
|1.00
|1.2257
|1.2249
|1.2157
|3109
|2004.05.28 13:00
|s/l
|923
|1.00
|1.2249
|1.2249
|1.2157
|80.00
|147162.20
|3110
|2004.05.28 16:00
|sell
|924
|1.00
|1.2250
|1.2345
|1.2150
|3111
|2004.05.28 16:10
|modify
|924
|1.00
|1.2250
|1.2236
|1.2150
|3112
|2004.05.28 16:20
|modify
|924
|1.00
|1.2250
|1.2225
|1.2150
|3113
|2004.05.28 16:30
|modify
|924
|1.00
|1.2250
|1.2208
|1.2150
|3114
|2004.05.28 16:40
|s/l
|924
|1.00
|1.2208
|1.2208
|1.2150
|420.00
|147582.20
|3115
|2004.05.28 20:00
|sell
|925
|1.00
|1.2211
|1.2306
|1.2111
|3116
|2004.05.31 00:00
|swap close
|925
|1.00
|1.2242
|1.2306
|1.2111
|-310.00
|147272.20
|3117
|2004.05.31 00:00
|swap open
|926
|1.00
|1.224238
|1.2306
|1.2111
|3118
|2004.05.31 00:30
|modify
|926
|1.00
|1.224238
|1.2230
|1.2111
|3119
|2004.05.31 00:59
|s/l
|926
|1.00
|1.2230
|1.2230
|1.2111
|123.80
|147396.00
|3120
|2004.06.01 08:00
|buy
|927
|1.00
|1.2223
|1.2128
|1.2323
|3121
|2004.06.01 08:20
|modify
|927
|1.00
|1.2223
|1.2234
|1.2323
|3122
|2004.06.01 08:30
|modify
|927
|1.00
|1.2223
|1.2242
|1.2323
|3123
|2004.06.01 08:40
|modify
|927
|1.00
|1.2223
|1.2259
|1.2323
|3124
|2004.06.01 09:00
|s/l
|927
|1.00
|1.2259
|1.2259
|1.2323
|360.00
|147756.00
|3125
|2004.06.02 20:00
|sell
|928
|1.00
|1.2210
|1.2305
|1.2110
|3126
|2004.06.03 00:00
|swap close
|928
|1.00
|1.2212
|1.2305
|1.2110
|-20.00
|147736.00
|3127
|2004.06.03 00:00
|swap open
|929
|1.00
|1.221314
|1.2305
|1.2110
|3128
|2004.06.03 00:10
|modify
|929
|1.00
|1.221314
|1.2212
|1.2110
|3129
|2004.06.03 00:20
|s/l
|929
|1.00
|1.2212
|1.2212
|1.2110
|11.40
|147747.40
|3130
|2004.06.07 16:00
|sell
|930
|1.00
|1.2322
|1.2417
|1.2222
|3131
|2004.06.07 16:10
|modify
|930
|1.00
|1.2322
|1.2314
|1.2222
|3132
|2004.06.07 16:20
|s/l
|930
|1.00
|1.2314
|1.2314
|1.2222
|80.00
|147827.40
|3133
|2004.06.07 20:00
|sell
|931
|1.00
|1.2330
|1.2425
|1.2230
|3134
|2004.06.07 20:20
|modify
|931
|1.00
|1.2330
|1.2316
|1.2230
|3135
|2004.06.07 20:30
|s/l
|931
|1.00
|1.2316
|1.2316
|1.2230
|140.00
|147967.40
|3136
|2004.06.08 00:00
|sell
|932
|1.00
|1.2319
|1.2414
|1.2219
|3137
|2004.06.08 00:20
|modify
|932
|1.00
|1.2319
|1.2318
|1.2219
|3138
|2004.06.08 00:40
|s/l
|932
|1.00
|1.2318
|1.2318
|1.2219
|10.00
|147977.40
|3139
|2004.06.08 04:00
|sell
|933
|1.00
|1.2288
|1.2383
|1.2188
|3140
|2004.06.08 12:00
|close
|933
|1.00
|1.2339
|1.2383
|1.2188
|-510.00
|147467.40
|3141
|2004.06.08 16:00
|sell
|934
|1.00
|1.2262
|1.2357
|1.2162
|3142
|2004.06.08 16:30
|modify
|934
|1.00
|1.2262
|1.2259
|1.2162
|3143
|2004.06.08 16:40
|s/l
|934
|1.00
|1.2259
|1.2259
|1.2162
|30.00
|147497.40
|3144
|2004.06.11 08:00
|sell
|935
|1.00
|1.2009
|1.2104
|1.1909
|3145
|2004.06.11 08:40
|modify
|935
|1.00
|1.2009
|1.1983
|1.1909
|3146
|2004.06.11 08:59
|s/l
|935
|1.00
|1.1983
|1.1983
|1.1909
|260.00
|147757.40
|3147
|2004.06.14 12:00
|buy
|936
|1.00
|1.2021
|1.1926
|1.2121
|3148
|2004.06.14 12:10
|modify
|936
|1.00
|1.2021
|1.2022
|1.2121
|3149
|2004.06.14 12:20
|s/l
|936
|1.00
|1.2022
|1.2022
|1.2121
|10.00
|147767.40
|3150
|2004.06.16 12:00
|sell
|937
|1.00
|1.2077
|1.2172
|1.1977
|3151
|2004.06.16 12:40
|modify
|937
|1.00
|1.2077
|1.2059
|1.1977
|3152
|2004.06.16 13:00
|s/l
|937
|1.00
|1.2059
|1.2059
|1.1977
|180.00
|147947.40
|3153
|2004.06.18 04:00
|sell
|938
|1.00
|1.2024
|1.2119
|1.1924
|3154
|2004.06.18 04:20
|modify
|938
|1.00
|1.2024
|1.2016
|1.1924
|3155
|2004.06.18 04:30
|s/l
|938
|1.00
|1.2016
|1.2016
|1.1924
|80.00
|148027.40
|3156
|2004.06.18 16:00
|buy
|939
|1.00
|1.2110
|1.2015
|1.2210
|3157
|2004.06.18 16:30
|modify
|939
|1.00
|1.2110
|1.2120
|1.2210
|3158
|2004.06.18 16:40
|modify
|939
|1.00
|1.2110
|1.2134
|1.2210
|3159
|2004.06.18 16:59
|s/l
|939
|1.00
|1.2134
|1.2134
|1.2210
|240.00
|148267.40
|3160
|2004.06.21 12:00
|sell
|940
|1.00
|1.2098
|1.2193
|1.1998
|3161
|2004.06.21 12:30
|modify
|940
|1.00
|1.2098
|1.2086
|1.1998
|3162
|2004.06.21 12:40
|s/l
|940
|1.00
|1.2086
|1.2086
|1.1998
|120.00
|148387.40
|3163
|2004.06.21 16:00
|sell
|941
|1.00
|1.2086
|1.2181
|1.1986
|3164
|2004.06.21 16:20
|modify
|941
|1.00
|1.2086
|1.2085
|1.1986
|3165
|2004.06.21 16:30
|s/l
|941
|1.00
|1.2085
|1.2085
|1.1986
|10.00
|148397.40
|3166
|2004.06.22 12:00
|sell
|942
|1.00
|1.2077
|1.2172
|1.1977
|3167
|2004.06.22 12:20
|modify
|942
|1.00
|1.2077
|1.2071
|1.1977
|3168
|2004.06.22 12:30
|s/l
|942
|1.00
|1.2071
|1.2071
|1.1977
|60.00
|148457.40
|3169
|2004.06.23 12:00
|sell
|943
|1.00
|1.2122
|1.2217
|1.2022
|3170
|2004.06.23 12:10
|modify
|943
|1.00
|1.2122
|1.2109
|1.2022
|3171
|2004.06.23 12:20
|s/l
|943
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.2022
|130.00
|148587.40
|3172
|2004.06.23 16:00
|sell
|944
|1.00
|1.2084
|1.2179
|1.1984
|3173
|2004.06.23 16:20
|modify
|944
|1.00
|1.2084
|1.2068
|1.1984
|3174
|2004.06.23 16:30
|s/l
|944
|1.00
|1.2068
|1.2068
|1.1984
|160.00
|148747.40
|3175
|2004.06.25 08:00
|sell
|945
|1.00
|1.2165
|1.2260
|1.2065
|3176
|2004.06.25 08:10
|modify
|945
|1.00
|1.2165
|1.2149
|1.2065
|3177
|2004.06.25 08:30
|s/l
|945
|1.00
|1.2149
|1.2149
|1.2065
|160.00
|148907.40
|3178
|2004.06.25 12:00
|sell
|946
|1.00
|1.2127
|1.2222
|1.2027
|3179
|2004.06.25 12:30
|modify
|946
|1.00
|1.2127
|1.2125
|1.2027
|3180
|2004.06.25 12:40
|s/l
|946
|1.00
|1.2125
|1.2125
|1.2027
|20.00
|148927.40
|3181
|2004.06.25 16:00
|sell
|947
|1.00
|1.2145
|1.2240
|1.2045
|3182
|2004.06.25 16:10
|modify
|947
|1.00
|1.2145
|1.2133
|1.2045
|3183
|2004.06.25 16:30
|s/l
|947
|1.00
|1.2133
|1.2133
|1.2045
|120.00
|149047.40
|3184
|2004.06.28 08:00
|sell
|948
|1.00
|1.2143
|1.2238
|1.2043
|3185
|2004.06.28 08:10
|modify
|948
|1.00
|1.2143
|1.2136
|1.2043
|3186
|2004.06.28 08:20
|modify
|948
|1.00
|1.2143
|1.2126
|1.2043
|3187
|2004.06.28 08:30
|s/l
|948
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2043
|170.00
|149217.40
|3188
|2004.06.28 12:00
|sell
|949
|1.00
|1.2167
|1.2262
|1.2067
|3189
|2004.06.28 12:20
|modify
|949
|1.00
|1.2167
|1.2166
|1.2067
|3190
|2004.06.28 12:30
|s/l
|949
|1.00
|1.2166
|1.2166
|1.2067
|10.00
|149227.40
|3191
|2004.06.30 12:00
|buy
|950
|1.00
|1.2140
|1.2045
|1.2240
|3192
|2004.06.30 12:30
|modify
|950
|1.00
|1.2140
|1.2142
|1.2240
|3193
|2004.06.30 12:40
|modify
|950
|1.00
|1.2140
|1.2166
|1.2240
|3194
|2004.06.30 13:00
|s/l
|950
|1.00
|1.2166
|1.2166
|1.2240
|260.00
|149487.40
|3195
|2004.07.01 08:00
|sell
|951
|1.00
|1.2177
|1.2272
|1.2077
|3196
|2004.07.01 08:20
|modify
|951
|1.00
|1.2177
|1.2172
|1.2077
|3197
|2004.07.01 08:30
|modify
|951
|1.00
|1.2177
|1.2162
|1.2077
|3198
|2004.07.01 08:40
|s/l
|951
|1.00
|1.2162
|1.2162
|1.2077
|150.00
|149637.40
|3199
|2004.07.01 12:00
|sell
|952
|1.00
|1.2177
|1.2272
|1.2077
|3200
|2004.07.01 13:10
|modify
|952
|1.00
|1.2177
|1.2173
|1.2077
|3201
|2004.07.01 13:20
|modify
|952
|1.00
|1.2177
|1.2164
|1.2077
|3202
|2004.07.01 13:30
|modify
|952
|1.00
|1.2177
|1.2150
|1.2077
|3203
|2004.07.01 13:40
|s/l
|952
|1.00
|1.2150
|1.2150
|1.2077
|270.00
|149907.40
|3204
|2004.07.01 16:00
|sell
|953
|1.00
|1.2178
|1.2273
|1.2078
|3205
|2004.07.01 16:30
|modify
|953
|1.00
|1.2178
|1.2151
|1.2078
|3206
|2004.07.01 16:40
|s/l
|953
|1.00
|1.2151
|1.2151
|1.2078
|270.00
|150177.40
|3207
|2004.07.02 00:00
|sell
|954
|1.00
|1.2156
|1.2251
|1.2056
|3208
|2004.07.02 02:30
|modify
|954
|1.00
|1.2156
|1.2150
|1.2056
|3209
|2004.07.02 02:40
|s/l
|954
|1.00
|1.2150
|1.2150
|1.2056
|60.00
|150237.40
|3210
|2004.07.02 04:00
|sell
|955
|1.00
|1.2158
|1.2253
|1.2058
|3211
|2004.07.02 09:40
|modify
|955
|1.00
|1.2158
|1.2157
|1.2058
|3212
|2004.07.02 10:00
|s/l
|955
|1.00
|1.2157
|1.2157
|1.2058
|10.00
|150247.40
|3213
|2004.07.06 04:00
|buy
|956
|1.00
|1.2291
|1.2196
|1.2391
|3214
|2004.07.06 04:30
|modify
|956
|1.00
|1.2291
|1.2295
|1.2391
|3215
|2004.07.06 04:40
|s/l
|956
|1.00
|1.2295
|1.2295
|1.2391
|40.00
|150287.40
|3216
|2004.07.06 08:00
|buy
|957
|1.00
|1.2320
|1.2225
|1.2420
|3217
|2004.07.06 12:00
|close
|957
|1.00
|1.2276
|1.2225
|1.2420
|-440.00
|149847.40
|3218
|2004.07.07 00:00
|buy
|958
|1.00
|1.2290
|1.2195
|1.2390
|3219
|2004.07.07 01:10
|modify
|958
|1.00
|1.2290
|1.2302
|1.2390
|3220
|2004.07.07 01:20
|s/l
|958
|1.00
|1.2302
|1.2302
|1.2390
|120.00
|149967.40
|3221
|2004.07.08 00:00
|sell
|959
|1.00
|1.2366
|1.2461
|1.2266
|3222
|2004.07.08 02:10
|modify
|959
|1.00
|1.2366
|1.2365
|1.2266
|3223
|2004.07.08 02:20
|s/l
|959
|1.00
|1.2365
|1.2365
|1.2266
|10.00
|149977.40
|3224
|2004.07.08 04:00
|sell
|960
|1.00
|1.2358
|1.2453
|1.2258
|3225
|2004.07.08 04:10
|modify
|960
|1.00
|1.2358
|1.2354
|1.2258
|3226
|2004.07.08 04:30
|s/l
|960
|1.00
|1.2354
|1.2354
|1.2258
|40.00
|150017.40
|3227
|2004.07.08 08:00
|sell
|961
|1.00
|1.2370
|1.2465
|1.2270
|3228
|2004.07.08 08:20
|modify
|961
|1.00
|1.2370
|1.2355
|1.2270
|3229
|2004.07.08 08:40
|s/l
|961
|1.00
|1.2355
|1.2355
|1.2270
|150.00
|150167.40
|3230
|2004.07.09 12:00
|sell
|962
|1.00
|1.2382
|1.2477
|1.2282
|3231
|2004.07.09 14:30
|modify
|962
|1.00
|1.2382
|1.2374
|1.2282
|3232
|2004.07.09 14:40
|s/l
|962
|1.00
|1.2374
|1.2374
|1.2282
|80.00
|150247.40
|3233
|2004.07.09 16:00
|sell
|963
|1.00
|1.2384
|1.2479
|1.2284
|3234
|2004.07.09 16:10
|modify
|963
|1.00
|1.2384
|1.2377
|1.2284
|3235
|2004.07.09 16:20
|s/l
|963
|1.00
|1.2377
|1.2377
|1.2284
|70.00
|150317.40
|3236
|2004.07.09 20:00
|sell
|964
|1.00
|1.2406
|1.2501
|1.2306
|3237
|2004.07.12 00:00
|swap close
|964
|1.00
|1.2415
|1.2501
|1.2306
|-90.00
|150227.40
|3238
|2004.07.12 00:00
|swap open
|965
|1.00
|1.241538
|1.2501
|1.2306
|3239
|2004.07.12 00:00
|close
|965
|1.00
|1.2415
|1.2501
|1.2306
|3.80
|150231.20
|3240
|2004.07.12 08:00
|sell
|966
|1.00
|1.2395
|1.2490
|1.2295
|3241
|2004.07.12 13:10
|modify
|966
|1.00
|1.2395
|1.2393
|1.2295
|3242
|2004.07.12 13:20
|s/l
|966
|1.00
|1.2393
|1.2393
|1.2295
|20.00
|150251.20
|3243
|2004.07.12 16:00
|sell
|967
|1.00
|1.2394
|1.2489
|1.2294
|3244
|2004.07.13 00:00
|swap close
|967
|1.00
|1.2412
|1.2489
|1.2294
|-180.00
|150071.20
|3245
|2004.07.13 00:00
|swap open
|968
|1.00
|1.241238
|1.2489
|1.2294
|3246
|2004.07.13 00:20
|modify
|968
|1.00
|1.241238
|1.2405
|1.2294
|3247
|2004.07.13 00:30
|s/l
|968
|1.00
|1.2405
|1.2405
|1.2294
|73.80
|150145.00
|3248
|2004.07.15 04:00
|sell
|969
|1.00
|1.2376
|1.2471
|1.2276
|3249
|2004.07.15 06:30
|modify
|969
|1.00
|1.2376
|1.2364
|1.2276
|3250
|2004.07.15 06:40
|s/l
|969
|1.00
|1.2364
|1.2364
|1.2276
|120.00
|150265.00
|3251
|2004.07.19 12:00
|sell
|970
|1.00
|1.2417
|1.2512
|1.2317
|3252
|2004.07.19 12:40
|modify
|970
|1.00
|1.2417
|1.2415
|1.2317
|3253
|2004.07.19 13:10
|s/l
|970
|1.00
|1.2415
|1.2415
|1.2317
|20.00
|150285.00
|3254
|2004.07.19 16:00
|sell
|971
|1.00
|1.2424
|1.2519
|1.2324
|3255
|2004.07.19 16:20
|modify
|971
|1.00
|1.2424
|1.2422
|1.2324
|3256
|2004.07.19 16:30
|s/l
|971
|1.00
|1.2422
|1.2422
|1.2324
|20.00
|150305.00
|3257
|2004.07.19 20:00
|sell
|972
|1.00
|1.2441
|1.2536
|1.2341
|3258
|2004.07.19 20:10
|modify
|972
|1.00
|1.2441
|1.2438
|1.2341
|3259
|2004.07.19 20:20
|modify
|972
|1.00
|1.2441
|1.2435
|1.2341
|3260
|2004.07.19 20:30
|s/l
|972
|1.00
|1.2435
|1.2435
|1.2341
|60.00
|150365.00
|3261
|2004.07.20 12:00
|sell
|973
|1.00
|1.2416
|1.2511
|1.2316
|3262
|2004.07.20 12:20
|modify
|973
|1.00
|1.2416
|1.2406
|1.2316
|3263
|2004.07.20 12:30
|s/l
|973
|1.00
|1.2406
|1.2406
|1.2316
|100.00
|150465.00
|3264
|2004.07.22 00:00
|buy
|974
|1.00
|1.2280
|1.2185
|1.2380
|3265
|2004.07.22 15:20
|modify
|974
|1.00
|1.2280
|1.2288
|1.2380
|3266
|2004.07.22 15:30
|s/l
|974
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2380
|80.00
|150545.00
|3267
|2004.07.23 00:00
|sell
|975
|1.00
|1.2254
|1.2349
|1.2154
|3268
|2004.07.23 00:20
|modify
|975
|1.00
|1.2254
|1.2252
|1.2154
|3269
|2004.07.23 00:30
|s/l
|975
|1.00
|1.2252
|1.2252
|1.2154
|20.00
|150565.00
|3270
|2004.07.27 00:00
|sell
|976
|1.00
|1.2146
|1.2241
|1.2046
|3271
|2004.07.27 00:10
|modify
|976
|1.00
|1.2146
|1.2138
|1.2046
|3272
|2004.07.27 00:30
|s/l
|976
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2046
|80.00
|150645.00
|3273
|2004.07.27 04:00
|sell
|977
|1.00
|1.2150
|1.2245
|1.2050
|3274
|2004.07.27 04:20
|modify
|977
|1.00
|1.2150
|1.2147
|1.2050
|3275
|2004.07.27 04:30
|modify
|977
|1.00
|1.2150
|1.2140
|1.2050
|3276
|2004.07.27 04:40
|s/l
|977
|1.00
|1.2140
|1.2140
|1.2050
|100.00
|150745.00
|3277
|2004.07.27 08:00
|sell
|978
|1.00
|1.2133
|1.2228
|1.2033
|3278
|2004.07.27 08:40
|modify
|978
|1.00
|1.2133
|1.2126
|1.2033
|3279
|2004.07.27 08:59
|s/l
|978
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2033
|70.00
|150815.00
|3280
|2004.07.28 12:00
|buy
|979
|1.00
|1.2031
|1.1936
|1.2131
|3281
|2004.07.28 12:30
|modify
|979
|1.00
|1.2031
|1.2034
|1.2131
|3282
|2004.07.28 12:40
|s/l
|979
|1.00
|1.2034
|1.2034
|1.2131
|30.00
|150845.00
|3283
|2004.07.29 12:00
|sell
|980
|1.00
|1.2024
|1.2119
|1.1924
|3284
|2004.07.29 13:30
|modify
|980
|1.00
|1.2024
|1.2017
|1.1924
|3285
|2004.07.29 13:59
|s/l
|980
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.1924
|70.00
|150915.00
|3286
|2004.07.29 16:00
|sell
|981
|1.00
|1.2031
|1.2126
|1.1931
|3287
|2004.07.29 16:10
|modify
|981
|1.00
|1.2031
|1.2027
|1.1931
|3288
|2004.07.29 16:20
|s/l
|981
|1.00
|1.2027
|1.2027
|1.1931
|40.00
|150955.00
|3289
|2004.07.30 16:00
|buy
|982
|1.00
|1.2097
|1.2002
|1.2197
|3290
|2004.07.30 16:40
|modify
|982
|1.00
|1.2097
|1.2114
|1.2197
|3291
|2004.07.30 17:00
|s/l
|982
|1.00
|1.2114
|1.2114
|1.2197
|170.00
|151125.00
|3292
|2004.08.04 04:00
|sell
|983
|1.00
|1.2049
|1.2144
|1.1949
|3293
|2004.08.04 04:10
|modify
|983
|1.00
|1.2049
|1.2030
|1.1949
|3294
|2004.08.04 04:20
|s/l
|983
|1.00
|1.2030
|1.2030
|1.1949
|190.00
|151315.00
|3295
|2004.08.04 08:00
|sell
|984
|1.00
|1.2028
|1.2123
|1.1928
|3296
|2004.08.04 08:20
|modify
|984
|1.00
|1.2028
|1.2022
|1.1928
|3297
|2004.08.04 08:30
|modify
|984
|1.00
|1.2028
|1.2021
|1.1928
|3298
|2004.08.04 08:40
|modify
|984
|1.00
|1.2028
|1.2020
|1.1928
|3299
|2004.08.04 08:59
|s/l
|984
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.1928
|80.00
|151395.00
|3300
|2004.08.04 20:00
|buy
|985
|1.00
|1.2042
|1.1947
|1.2142
|3301
|2004.08.04 20:30
|modify
|985
|1.00
|1.2042
|1.2045
|1.2142
|3302
|2004.08.04 21:00
|s/l
|985
|1.00
|1.2045
|1.2045
|1.2142
|30.00
|151425.00
|3303
|2004.08.05 00:00
|buy
|986
|1.00
|1.2053
|1.1958
|1.2153
|3304
|2004.08.05 00:40
|modify
|986
|1.00
|1.2053
|1.2058
|1.2153
|3305
|2004.08.05 01:00
|s/l
|986
|1.00
|1.2058
|1.2058
|1.2153
|50.00
|151475.00
|3306
|2004.08.05 16:00
|sell
|987
|1.00
|1.2032
|1.2127
|1.1932
|3307
|2004.08.06 00:00
|swap close
|987
|1.00
|1.2060
|1.2127
|1.1932
|-280.00
|151195.00
|3308
|2004.08.06 00:00
|swap open
|988
|1.00
|1.206038
|1.2127
|1.1932
|3309
|2004.08.06 00:30
|modify
|988
|1.00
|1.206038
|1.2059
|1.1932
|3310
|2004.08.06 00:40
|modify
|988
|1.00
|1.206038
|1.2050
|1.1932
|3311
|2004.08.06 00:59
|s/l
|988
|1.00
|1.2050
|1.2050
|1.1932
|103.80
|151298.80
|3312
|2004.08.06 12:00
|sell
|989
|1.00
|1.2057
|1.2152
|1.1957
|3313
|2004.08.06 12:40
|modify
|989
|1.00
|1.2057
|1.2054
|1.1957
|3314
|2004.08.06 13:00
|s/l
|989
|1.00
|1.2054
|1.2054
|1.1957
|30.00
|151328.80
|3315
|2004.08.11 20:00
|buy
|990
|1.00
|1.2220
|1.2125
|1.2320
|3316
|2004.08.11 23:10
|modify
|990
|1.00
|1.2220
|1.2225
|1.2320
|3317
|2004.08.11 23:20
|s/l
|990
|1.00
|1.2225
|1.2225
|1.2320
|50.00
|151378.80
|3318
|2004.08.12 00:00
|buy
|991
|1.00
|1.2226
|1.2131
|1.2326
|3319
|2004.08.12 00:10
|modify
|991
|1.00
|1.2226
|1.2226
|1.2326
|3320
|2004.08.12 00:20
|s/l
|991
|1.00
|1.2226
|1.2226
|1.2326
|0.00
|151378.80
|3321
|2004.08.12 04:00
|buy
|992
|1.00
|1.2236
|1.2141
|1.2336
|3322
|2004.08.12 06:30
|modify
|992
|1.00
|1.2236
|1.2239
|1.2336
|3323
|2004.08.12 06:59
|s/l
|992
|1.00
|1.2239
|1.2239
|1.2336
|30.00
|151408.80
|3324
|2004.08.12 16:00
|sell
|993
|1.00
|1.2234
|1.2329
|1.2134
|3325
|2004.08.12 16:40
|modify
|993
|1.00
|1.2234
|1.2223
|1.2134
|3326
|2004.08.12 17:00
|s/l
|993
|1.00
|1.2223
|1.2223
|1.2134
|110.00
|151518.80
|3327
|2004.08.12 20:00
|sell
|994
|1.00
|1.2246
|1.2341
|1.2146
|3328
|2004.08.12 20:30
|modify
|994
|1.00
|1.2246
|1.2241
|1.2146
|3329
|2004.08.12 20:40
|s/l
|994
|1.00
|1.2241
|1.2241
|1.2146
|50.00
|151568.80
|3330
|2004.08.13 16:00
|buy
|995
|1.00
|1.2326
|1.2231
|1.2426
|3331
|2004.08.13 16:40
|modify
|995
|1.00
|1.2326
|1.2362
|1.2426
|3332
|2004.08.13 16:59
|s/l
|995
|1.00
|1.2362
|1.2362
|1.2426
|360.00
|151928.80
|3333
|2004.08.16 12:00
|sell
|996
|1.00
|1.2340
|1.2435
|1.2240
|3334
|2004.08.16 13:40
|modify
|996
|1.00
|1.2340
|1.2336
|1.2240
|3335
|2004.08.16 14:00
|s/l
|996
|1.00
|1.2336
|1.2336
|1.2240
|40.00
|151968.80
|3336
|2004.08.17 12:00
|sell
|997
|1.00
|1.2342
|1.2437
|1.2242
|3337
|2004.08.17 12:40
|modify
|997
|1.00
|1.2342
|1.2336
|1.2242
|3338
|2004.08.17 12:59
|s/l
|997
|1.00
|1.2336
|1.2336
|1.2242
|60.00
|152028.80
|3339
|2004.08.19 16:00
|sell
|998
|1.00
|1.2355
|1.2450
|1.2255
|3340
|2004.08.19 16:40
|modify
|998
|1.00
|1.2355
|1.2351
|1.2255
|3341
|2004.08.19 16:59
|s/l
|998
|1.00
|1.2351
|1.2351
|1.2255
|40.00
|152068.80
|3342
|2004.08.20 00:00
|sell
|999
|1.00
|1.2369
|1.2464
|1.2269
|3343
|2004.08.20 00:40
|modify
|999
|1.00
|1.2369
|1.2369
|1.2269
|3344
|2004.08.20 01:00
|s/l
|999
|1.00
|1.2369
|1.2369
|1.2269
|0.00
|152068.80
|3345
|2004.08.20 12:00
|sell
|1000
|1.00
|1.2340
|1.2435
|1.2240
|3346
|2004.08.20 12:20
|modify
|1000
|1.00
|1.2340
|1.2336
|1.2240
|3347
|2004.08.20 12:30
|s/l
|1000
|1.00
|1.2336
|1.2336
|1.2240
|40.00
|152108.80
|3348
|2004.08.26 20:00
|buy
|1001
|1.00
|1.2107
|1.2012
|1.2207
|3349
|2004.08.26 20:20
|modify
|1001
|1.00
|1.2107
|1.2111
|1.2207
|3350
|2004.08.26 20:30
|s/l
|1001
|1.00
|1.2111
|1.2111
|1.2207
|40.00
|152148.80
|3351
|2004.08.27 00:00
|buy
|1002
|1.00
|1.2107
|1.2012
|1.2207
|3352
|2004.08.27 01:10
|modify
|1002
|1.00
|1.2107
|1.2109
|1.2207
|3353
|2004.08.27 01:30
|s/l
|1002
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.2207
|20.00
|152168.80
|3354
|2004.08.27 16:00
|sell
|1003
|1.00
|1.2048
|1.2143
|1.1948
|3355
|2004.08.27 16:40
|modify
|1003
|1.00
|1.2048
|1.2032
|1.1948
|3356
|2004.08.27 16:59
|s/l
|1003
|1.00
|1.2032
|1.2032
|1.1948
|160.00
|152328.80
|3357
|2004.08.30 12:00
|buy
|1004
|1.00
|1.2051
|1.1956
|1.2151
|3358
|2004.08.30 14:30
|modify
|1004
|1.00
|1.2051
|1.2060
|1.2151
|3359
|2004.08.30 14:40
|s/l
|1004
|1.00
|1.2060
|1.2060
|1.2151
|90.00
|152418.80
|3360
|2004.08.30 16:00
|buy
|1005
|1.00
|1.2034
|1.1939
|1.2134
|3361
|2004.08.30 16:10
|modify
|1005
|1.00
|1.2034
|1.2044
|1.2134
|3362
|2004.08.30 16:20
|s/l
|1005
|1.00
|1.2044
|1.2044
|1.2134
|100.00
|152518.80
|3363
|2004.09.01 12:00
|sell
|1006
|1.00
|1.2161
|1.2256
|1.2061
|3364
|2004.09.01 16:10
|modify
|1006
|1.00
|1.2161
|1.2148
|1.2061
|3365
|2004.09.01 16:20
|s/l
|1006
|1.00
|1.2148
|1.2148
|1.2061
|130.00
|152648.80
|3366
|2004.09.01 20:00
|sell
|1007
|1.00
|1.2190
|1.2285
|1.2090
|3367
|2004.09.01 20:20
|modify
|1007
|1.00
|1.2190
|1.2190
|1.2090
|3368
|2004.09.01 20:30
|s/l
|1007
|1.00
|1.2190
|1.2190
|1.2090
|0.00
|152648.80
|3369
|2004.09.02 04:00
|sell
|1008
|1.00
|1.2195
|1.2290
|1.2095
|3370
|2004.09.02 04:40
|modify
|1008
|1.00
|1.2195
|1.2188
|1.2095
|3371
|2004.09.02 05:00
|s/l
|1008
|1.00
|1.2188
|1.2188
|1.2095
|70.00
|152718.80
|3372
|2004.09.02 08:00
|sell
|1009
|1.00
|1.2176
|1.2271
|1.2076
|3373
|2004.09.02 11:30
|modify
|1009
|1.00
|1.2176
|1.2172
|1.2076
|3374
|2004.09.02 11:40
|s/l
|1009
|1.00
|1.2172
|1.2172
|1.2076
|40.00
|152758.80
|3375
|2004.09.02 12:00
|sell
|1010
|1.00
|1.2171
|1.2266
|1.2071
|3376
|2004.09.02 12:20
|modify
|1010
|1.00
|1.2171
|1.2163
|1.2071
|3377
|2004.09.02 12:30
|s/l
|1010
|1.00
|1.2163
|1.2163
|1.2071
|80.00
|152838.80
|3378
|2004.09.07 20:00
|sell
|1011
|1.00
|1.2088
|1.2183
|1.1988
|3379
|2004.09.08 00:00
|swap close
|1011
|1.00
|1.2110
|1.2183
|1.1988
|-220.00
|152618.80
|3380
|2004.09.08 00:00
|swap open
|1012
|1.00
|1.211038
|1.2183
|1.1988
|3381
|2004.09.08 00:10
|modify
|1012
|1.00
|1.211038
|1.2100
|1.1988
|3382
|2004.09.08 00:20
|s/l
|1012
|1.00
|1.2100
|1.2100
|1.1988
|103.80
|152722.60
|3383
|2004.09.08 08:00
|sell
|1013
|1.00
|1.2071
|1.2166
|1.1971
|3384
|2004.09.08 08:40
|modify
|1013
|1.00
|1.2071
|1.2070
|1.1971
|3385
|2004.09.08 09:00
|s/l
|1013
|1.00
|1.2070
|1.2070
|1.1971
|10.00
|152732.60
|3386
|2004.09.08 12:00
|sell
|1014
|1.00
|1.2073
|1.2168
|1.1973
|3387
|2004.09.08 12:10
|modify
|1014
|1.00
|1.2073
|1.2049
|1.1973
|3388
|2004.09.08 12:40
|s/l
|1014
|1.00
|1.2049
|1.2049
|1.1973
|240.00
|152972.60
|3389
|2004.09.08 20:00
|buy
|1015
|1.00
|1.2175
|1.2080
|1.2275
|3390
|2004.09.08 20:20
|modify
|1015
|1.00
|1.2175
|1.2183
|1.2275
|3391
|2004.09.08 20:30
|modify
|1015
|1.00
|1.2175
|1.2190
|1.2275
|3392
|2004.09.08 20:40
|modify
|1015
|1.00
|1.2175
|1.2191
|1.2275
|3393
|2004.09.08 20:59
|s/l
|1015
|1.00
|1.2191
|1.2191
|1.2275
|160.00
|153132.60
|3394
|2004.09.10 12:00
|sell
|1016
|1.00
|1.2214
|1.2309
|1.2114
|3395
|2004.09.10 12:30
|modify
|1016
|1.00
|1.2214
|1.2212
|1.2114
|3396
|2004.09.10 12:40
|modify
|1016
|1.00
|1.2214
|1.2209
|1.2114
|3397
|2004.09.10 12:59
|s/l
|1016
|1.00
|1.2209
|1.2209
|1.2114
|50.00
|153182.60
|3398
|2004.09.10 16:00
|sell
|1017
|1.00
|1.2285
|1.2380
|1.2185
|3399
|2004.09.10 16:10
|modify
|1017
|1.00
|1.2285
|1.2278
|1.2185
|3400
|2004.09.10 16:20
|modify
|1017
|1.00
|1.2285
|1.2277
|1.2185
|3401
|2004.09.10 16:30
|s/l
|1017
|1.00
|1.2277
|1.2277
|1.2185
|80.00
|153262.60
|3402
|2004.09.13 04:00
|sell
|1018
|1.00
|1.2261
|1.2356
|1.2161
|3403
|2004.09.13 08:10
|modify
|1018
|1.00
|1.2261
|1.2260
|1.2161
|3404
|2004.09.13 08:20
|s/l
|1018
|1.00
|1.2260
|1.2260
|1.2161
|10.00
|153272.60
|3405
|2004.09.14 12:00
|sell
|1019
|1.00
|1.2237
|1.2332
|1.2137
|3406
|2004.09.14 12:10
|modify
|1019
|1.00
|1.2237
|1.2236
|1.2137
|3407
|2004.09.14 12:20
|s/l
|1019
|1.00
|1.2236
|1.2236
|1.2137
|10.00
|153282.60
|3408
|2004.09.14 16:00
|sell
|1020
|1.00
|1.2266
|1.2361
|1.2166
|3409
|2004.09.14 18:10
|modify
|1020
|1.00
|1.2266
|1.2257
|1.2166
|3410
|2004.09.14 18:20
|s/l
|1020
|1.00
|1.2257
|1.2257
|1.2166
|90.00
|153372.60
|3411
|2004.09.17 16:00
|sell
|1021
|1.00
|1.2195
|1.2290
|1.2095
|3412
|2004.09.17 16:10
|modify
|1021
|1.00
|1.2195
|1.2183
|1.2095
|3413
|2004.09.17 16:30
|s/l
|1021
|1.00
|1.2183
|1.2183
|1.2095
|120.00
|153492.60
|3414
|2004.09.17 20:00
|sell
|1022
|1.00
|1.2181
|1.2276
|1.2081
|3415
|2004.09.17 20:20
|modify
|1022
|1.00
|1.2181
|1.2176
|1.2081
|3416
|2004.09.17 20:40
|s/l
|1022
|1.00
|1.2176
|1.2176
|1.2081
|50.00
|153542.60
|3417
|2004.09.22 08:00
|sell
|1023
|1.00
|1.2317
|1.2412
|1.2217
|3418
|2004.09.22 08:40
|modify
|1023
|1.00
|1.2317
|1.2315
|1.2217
|3419
|2004.09.22 09:00
|s/l
|1023
|1.00
|1.2315
|1.2315
|1.2217
|20.00
|153562.60
|3420
|2004.09.22 12:00
|sell
|1024
|1.00
|1.2313
|1.2408
|1.2213
|3421
|2004.09.22 12:10
|modify
|1024
|1.00
|1.2313
|1.2300
|1.2213
|3422
|2004.09.22 12:20
|s/l
|1024
|1.00
|1.2300
|1.2300
|1.2213
|130.00
|153692.60
|3423
|2004.09.22 16:00
|sell
|1025
|1.00
|1.2250
|1.2345
|1.2150
|3424
|2004.09.22 16:20
|modify
|1025
|1.00
|1.2250
|1.2239
|1.2150
|3425
|2004.09.22 16:30
|modify
|1025
|1.00
|1.2250
|1.2237
|1.2150
|3426
|2004.09.22 16:40
|modify
|1025
|1.00
|1.2250
|1.2228
|1.2150
|3427
|2004.09.22 16:59
|s/l
|1025
|1.00
|1.2228
|1.2228
|1.2150
|220.00
|153912.60
|3428
|2004.09.22 20:00
|sell
|1026
|1.00
|1.2254
|1.2349
|1.2154
|3429
|2004.09.22 20:20
|modify
|1026
|1.00
|1.2254
|1.2253
|1.2154
|3430
|2004.09.22 20:30
|s/l
|1026
|1.00
|1.2253
|1.2253
|1.2154
|10.00
|153922.60
|3431
|2004.09.24 00:00
|sell
|1027
|1.00
|1.2265
|1.2360
|1.2165
|3432
|2004.09.24 00:20
|modify
|1027
|1.00
|1.2265
|1.2258
|1.2165
|3433
|2004.09.24 00:59
|s/l
|1027
|1.00
|1.2258
|1.2258
|1.2165
|70.00
|153992.60
|3434
|2004.09.24 04:00
|sell
|1028
|1.00
|1.2260
|1.2355
|1.2160
|3435
|2004.09.24 14:30
|s/l
|1028
|1.00
|1.2355
|1.2355
|1.2160
|-950.00
|153042.60
|3436
|2004.09.28 08:00
|sell
|1029
|1.00
|1.2291
|1.2386
|1.2191
|3437
|2004.09.28 08:40
|modify
|1029
|1.00
|1.2291
|1.2285
|1.2191
|3438
|2004.09.28 09:00
|s/l
|1029
|1.00
|1.2285
|1.2285
|1.2191
|60.00
|153102.60
|3439
|2004.09.28 12:00
|sell
|1030
|1.00
|1.2304
|1.2399
|1.2204
|3440
|2004.09.28 16:00
|close
|1030
|1.00
|1.2336
|1.2399
|1.2204
|-320.00
|152782.60
|3441
|2004.09.29 00:00
|sell
|1031
|1.00
|1.2325
|1.2420
|1.2225
|3442
|2004.09.29 00:10
|modify
|1031
|1.00
|1.2325
|1.2319
|1.2225
|3443
|2004.09.29 00:20
|s/l
|1031
|1.00
|1.2319
|1.2319
|1.2225
|60.00
|152842.60
|3444
|2004.09.29 04:00
|sell
|1032
|1.00
|1.2316
|1.2411
|1.2216
|3445
|2004.09.29 09:30
|modify
|1032
|1.00
|1.2316
|1.2314
|1.2216
|3446
|2004.09.29 09:40
|s/l
|1032
|1.00
|1.2314
|1.2314
|1.2216
|20.00
|152862.60
|3447
|2004.09.29 12:00
|sell
|1033
|1.00
|1.2315
|1.2410
|1.2215
|3448
|2004.09.29 12:20
|modify
|1033
|1.00
|1.2315
|1.2310
|1.2215
|3449
|2004.09.29 12:30
|modify
|1033
|1.00
|1.2315
|1.2306
|1.2215
|3450
|2004.09.29 12:40
|s/l
|1033
|1.00
|1.2306
|1.2306
|1.2215
|90.00
|152952.60
|3451
|2004.09.29 16:00
|sell
|1034
|1.00
|1.2323
|1.2418
|1.2223
|3452
|2004.09.29 16:10
|modify
|1034
|1.00
|1.2323
|1.2322
|1.2223
|3453
|2004.09.29 16:20
|modify
|1034
|1.00
|1.2323
|1.2315
|1.2223
|3454
|2004.09.29 16:30
|s/l
|1034
|1.00
|1.2315
|1.2315
|1.2223
|80.00
|153032.60
|3455
|2004.10.01 08:00
|sell
|1035
|1.00
|1.2422
|1.2517
|1.2322
|3456
|2004.10.01 08:40
|modify
|1035
|1.00
|1.2422
|1.2417
|1.2322
|3457
|2004.10.01 09:00
|s/l
|1035
|1.00
|1.2417
|1.2417
|1.2322
|50.00
|153082.60
|3458
|2004.10.01 12:00
|sell
|1036
|1.00
|1.2401
|1.2496
|1.2301
|3459
|2004.10.01 12:30
|modify
|1036
|1.00
|1.2401
|1.2394
|1.2301
|3460
|2004.10.01 12:40
|s/l
|1036
|1.00
|1.2394
|1.2394
|1.2301
|70.00
|153152.60
|3461
|2004.10.01 16:00
|sell
|1037
|1.00
|1.2401
|1.2496
|1.2301
|3462
|2004.10.01 16:20
|modify
|1037
|1.00
|1.2401
|1.2396
|1.2301
|3463
|2004.10.01 16:30
|s/l
|1037
|1.00
|1.2396
|1.2396
|1.2301
|50.00
|153202.60
|3464
|2004.10.06 08:00
|sell
|1038
|1.00
|1.2323
|1.2418
|1.2223
|3465
|2004.10.06 08:10
|modify
|1038
|1.00
|1.2323
|1.2312
|1.2223
|3466
|2004.10.06 08:20
|s/l
|1038
|1.00
|1.2312
|1.2312
|1.2223
|110.00
|153312.60
|3467
|2004.10.06 12:00
|sell
|1039
|1.00
|1.2273
|1.2368
|1.2173
|3468
|2004.10.06 14:30
|modify
|1039
|1.00
|1.2273
|1.2262
|1.2173
|3469
|2004.10.06 14:40
|s/l
|1039
|1.00
|1.2262
|1.2262
|1.2173
|110.00
|153422.60
|3470
|2004.10.07 12:00
|sell
|1040
|1.00
|1.2285
|1.2380
|1.2185
|3471
|2004.10.07 16:00
|close
|1040
|1.00
|1.2300
|1.2380
|1.2185
|-150.00
|153272.60
|3472
|2004.10.11 08:00
|sell
|1041
|1.00
|1.2405
|1.2500
|1.2305
|3473
|2004.10.11 08:30
|modify
|1041
|1.00
|1.2405
|1.2403
|1.2305
|3474
|2004.10.11 08:40
|s/l
|1041
|1.00
|1.2403
|1.2403
|1.2305
|20.00
|153292.60
|3475
|2004.10.11 12:00
|sell
|1042
|1.00
|1.2403
|1.2498
|1.2303
|3476
|2004.10.11 12:40
|modify
|1042
|1.00
|1.2403
|1.2398
|1.2303
|3477
|2004.10.11 13:00
|s/l
|1042
|1.00
|1.2398
|1.2398
|1.2303
|50.00
|153342.60
|3478
|2004.10.11 16:00
|sell
|1043
|1.00
|1.2388
|1.2483
|1.2288
|3479
|2004.10.11 16:40
|modify
|1043
|1.00
|1.2388
|1.2380
|1.2288
|3480
|2004.10.11 16:59
|s/l
|1043
|1.00
|1.2380
|1.2380
|1.2288
|80.00
|153422.60
|3481
|2004.10.13 20:00
|buy
|1044
|1.00
|1.2341
|1.2246
|1.2441
|3482
|2004.10.13 20:20
|modify
|1044
|1.00
|1.2341
|1.2343
|1.2441
|3483
|2004.10.13 20:40
|modify
|1044
|1.00
|1.2341
|1.2348
|1.2441
|3484
|2004.10.13 20:59
|s/l
|1044
|1.00
|1.2348
|1.2348
|1.2441
|70.00
|153492.60
|3485
|2004.10.14 00:00
|buy
|1045
|1.00
|1.2343
|1.2248
|1.2443
|3486
|2004.10.14 05:10
|modify
|1045
|1.00
|1.2343
|1.2354
|1.2443
|3487
|2004.10.14 05:20
|s/l
|1045
|1.00
|1.2354
|1.2354
|1.2443
|110.00
|153602.60
|3488
|2004.10.18 20:00
|sell
|1046
|1.00
|1.2498
|1.2593
|1.2398
|3489
|2004.10.18 23:20
|modify
|1046
|1.00
|1.2498
|1.2491
|1.2398
|3490
|2004.10.18 23:30
|s/l
|1046
|1.00
|1.2491
|1.2491
|1.2398
|70.00
|153672.60
|3491
|2004.10.19 00:00
|sell
|1047
|1.00
|1.2492
|1.2587
|1.2392
|3492
|2004.10.19 00:10
|modify
|1047
|1.00
|1.2492
|1.2490
|1.2392
|3493
|2004.10.19 00:20
|s/l
|1047
|1.00
|1.2490
|1.2490
|1.2392
|20.00
|153692.60
|3494
|2004.10.19 12:00
|buy
|1048
|1.00
|1.2514
|1.2419
|1.2614
|3495
|2004.10.19 14:30
|modify
|1048
|1.00
|1.2514
|1.2522
|1.2614
|3496
|2004.10.19 14:40
|s/l
|1048
|1.00
|1.2522
|1.2522
|1.2614
|80.00
|153772.60
|3497
|2004.10.20 08:00
|sell
|1049
|1.00
|1.2500
|1.2595
|1.2400
|3498
|2004.10.20 10:40
|s/l
|1049
|1.00
|1.2595
|1.2595
|1.2400
|-950.00
|152822.60
|3499
|2004.10.22 20:00
|buy
|1050
|1.00
|1.2642
|1.2547
|1.2742
|3500
|2004.10.22 20:20
|modify
|1050
|1.00
|1.2642
|1.2644
|1.2742
|3501
|2004.10.22 20:30
|modify
|1050
|1.00
|1.2642
|1.2651
|1.2742
|3502
|2004.10.22 20:40
|s/l
|1050
|1.00
|1.2651
|1.2651
|1.2742
|90.00
|152912.60
|3503
|2004.10.25 16:00
|sell
|1051
|1.00
|1.2782
|1.2877
|1.2682
|3504
|2004.10.25 16:20
|modify
|1051
|1.00
|1.2782
|1.2780
|1.2682
|3505
|2004.10.25 16:30
|modify
|1051
|1.00
|1.2782
|1.2774
|1.2682
|3506
|2004.10.25 16:40
|modify
|1051
|1.00
|1.2782
|1.2771
|1.2682
|3507
|2004.10.25 16:59
|s/l
|1051
|1.00
|1.2771
|1.2771
|1.2682
|110.00
|153022.60
|3508
|2004.10.25 20:00
|sell
|1052
|1.00
|1.2803
|1.2898
|1.2703
|3509
|2004.10.25 20:10
|modify
|1052
|1.00
|1.2803
|1.2802
|1.2703
|3510
|2004.10.25 20:20
|modify
|1052
|1.00
|1.2803
|1.2797
|1.2703
|3511
|2004.10.25 20:30
|s/l
|1052
|1.00
|1.2797
|1.2797
|1.2703
|60.00
|153082.60
|3512
|2004.10.26 00:00
|sell
|1053
|1.00
|1.2803
|1.2898
|1.2703
|3513
|2004.10.26 01:10
|modify
|1053
|1.00
|1.2803
|1.2790
|1.2703
|3514
|2004.10.26 01:20
|s/l
|1053
|1.00
|1.2790
|1.2790
|1.2703
|130.00
|153212.60
|3515
|2004.10.26 08:00
|sell
|1054
|1.00
|1.2797
|1.2892
|1.2697
|3516
|2004.10.26 08:10
|modify
|1054
|1.00
|1.2797
|1.2792
|1.2697
|3517
|2004.10.26 08:20
|s/l
|1054
|1.00
|1.2792
|1.2792
|1.2697
|50.00
|153262.60
|3518
|2004.10.26 12:00
|sell
|1055
|1.00
|1.2797
|1.2892
|1.2697
|3519
|2004.10.26 12:40
|modify
|1055
|1.00
|1.2797
|1.2790
|1.2697
|3520
|2004.10.26 12:59
|s/l
|1055
|1.00
|1.2790
|1.2790
|1.2697
|70.00
|153332.60
|3521
|2004.10.26 16:00
|sell
|1056
|1.00
|1.2803
|1.2898
|1.2703
|3522
|2004.10.26 16:10
|modify
|1056
|1.00
|1.2803
|1.2782
|1.2703
|3523
|2004.10.26 16:20
|s/l
|1056
|1.00
|1.2782
|1.2782
|1.2703
|210.00
|153542.60
|3524
|2004.10.29 12:00
|sell
|1057
|1.00
|1.2750
|1.2845
|1.2650
|3525
|2004.10.29 12:10
|modify
|1057
|1.00
|1.2750
|1.2748
|1.2650
|3526
|2004.10.29 12:20
|s/l
|1057
|1.00
|1.2748
|1.2748
|1.2650
|20.00
|153562.60
|3527
|2004.10.29 16:00
|sell
|1058
|1.00
|1.2735
|1.2830
|1.2635
|3528
|2004.10.29 16:10
|modify
|1058
|1.00
|1.2735
|1.2725
|1.2635
|3529
|2004.10.29 16:20
|s/l
|1058
|1.00
|1.2725
|1.2725
|1.2635
|100.00
|153662.60
|3530
|2004.11.02 00:00
|buy
|1059
|1.00
|1.2758
|1.2663
|1.2858
|3531
|2004.11.02 08:00
|close
|1059
|1.00
|1.2723
|1.2663
|1.2858
|-350.00
|153312.60
|3532
|2004.11.03 00:00
|buy
|1060
|1.00
|1.2745
|1.2650
|1.2845
|3533
|2004.11.03 13:10
|modify
|1060
|1.00
|1.2745
|1.2762
|1.2845
|3534
|2004.11.03 13:20
|s/l
|1060
|1.00
|1.2762
|1.2762
|1.2845
|170.00
|153482.60
|3535
|2004.11.08 12:00
|sell
|1061
|1.00
|1.2958
|1.3053
|1.2858
|3536
|2004.11.08 12:20
|modify
|1061
|1.00
|1.2958
|1.2955
|1.2858
|3537
|2004.11.08 12:30
|s/l
|1061
|1.00
|1.2955
|1.2955
|1.2858
|30.00
|153512.60
|3538
|2004.11.08 16:00
|sell
|1062
|1.00
|1.2931
|1.3026
|1.2831
|3539
|2004.11.08 16:40
|modify
|1062
|1.00
|1.2931
|1.2929
|1.2831
|3540
|2004.11.08 16:59
|s/l
|1062
|1.00
|1.2929
|1.2929
|1.2831
|20.00
|153532.60
|3541
|2004.11.08 20:00
|sell
|1063
|1.00
|1.2927
|1.3022
|1.2827
|3542
|2004.11.08 20:10
|modify
|1063
|1.00
|1.2927
|1.2918
|1.2827
|3543
|2004.11.08 20:20
|s/l
|1063
|1.00
|1.2918
|1.2918
|1.2827
|90.00
|153622.60
|3544
|2004.11.12 12:00
|sell
|1064
|1.00
|1.2922
|1.3017
|1.2822
|3545
|2004.11.12 12:10
|modify
|1064
|1.00
|1.2922
|1.2920
|1.2822
|3546
|2004.11.12 12:20
|s/l
|1064
|1.00
|1.2920
|1.2920
|1.2822
|20.00
|153642.60
|3547
|2004.11.12 16:00
|sell
|1065
|1.00
|1.2906
|1.3001
|1.2806
|3548
|2004.11.12 20:00
|close
|1065
|1.00
|1.2981
|1.3001
|1.2806
|-750.00
|152892.60
|3549
|2004.11.16 08:00
|buy
|1066
|1.00
|1.2939
|1.2844
|1.3039
|3550
|2004.11.16 08:10
|modify
|1066
|1.00
|1.2939
|1.2941
|1.3039
|3551
|2004.11.16 08:20
|s/l
|1066
|1.00
|1.2941
|1.2941
|1.3039
|20.00
|152912.60
|3552
|2004.11.16 12:00
|buy
|1067
|1.00
|1.2979
|1.2884
|1.3079
|3553
|2004.11.16 14:30
|modify
|1067
|1.00
|1.2979
|1.2985
|1.3079
|3554
|2004.11.16 14:40
|s/l
|1067
|1.00
|1.2985
|1.2985
|1.3079
|60.00
|152972.60
|3555
|2004.11.17 00:00
|sell
|1068
|1.00
|1.2959
|1.3054
|1.2859
|3556
|2004.11.17 01:40
|modify
|1068
|1.00
|1.2959
|1.2957
|1.2859
|3557
|2004.11.17 02:00
|s/l
|1068
|1.00
|1.2957
|1.2957
|1.2859
|20.00
|152992.60
|3558
|2004.11.19 12:00
|buy
|1069
|1.00
|1.3018
|1.2923
|1.3118
|3559
|2004.11.19 12:10
|modify
|1069
|1.00
|1.3018
|1.3019
|1.3118
|3560
|2004.11.19 12:20
|s/l
|1069
|1.00
|1.3019
|1.3019
|1.3118
|10.00
|153002.60
|3561
|2004.11.22 04:00
|sell
|1070
|1.00
|1.3025
|1.3120
|1.2925
|3562
|2004.11.22 09:10
|modify
|1070
|1.00
|1.3025
|1.3015
|1.2925
|3563
|2004.11.22 09:20
|s/l
|1070
|1.00
|1.3015
|1.3015
|1.2925
|100.00
|153102.60
|3564
|2004.11.23 04:00
|sell
|1071
|1.00
|1.2984
|1.3079
|1.2884
|3565
|2004.11.23 12:30
|s/l
|1071
|1.00
|1.3079
|1.3079
|1.2884
|-950.00
|152152.60
|3566
|2004.11.24 08:00
|sell
|1072
|1.00
|1.3104
|1.3199
|1.3004
|3567
|2004.11.24 08:20
|modify
|1072
|1.00
|1.3104
|1.3100
|1.3004
|3568
|2004.11.24 08:30
|s/l
|1072
|1.00
|1.3100
|1.3100
|1.3004
|40.00
|152192.60
|3569
|2004.12.03 12:00
|buy
|1073
|1.00
|1.3286
|1.3191
|1.3386
|3570
|2004.12.03 12:40
|modify
|1073
|1.00
|1.3286
|1.3289
|1.3386
|3571
|2004.12.03 12:59
|s/l
|1073
|1.00
|1.3289
|1.3289
|1.3386
|30.00
|152222.60
|3572
|2004.12.07 20:00
|sell
|1074
|1.00
|1.3424
|1.3519
|1.3324
|3573
|2004.12.07 20:20
|modify
|1074
|1.00
|1.3424
|1.3423
|1.3324
|3574
|2004.12.07 20:30
|s/l
|1074
|1.00
|1.3423
|1.3423
|1.3324
|10.00
|152232.60
|3575
|2004.12.08 20:00
|buy
|1075
|1.00
|1.3306
|1.3211
|1.3406
|3576
|2004.12.08 20:40
|modify
|1075
|1.00
|1.3306
|1.3336
|1.3406
|3577
|2004.12.08 20:59
|s/l
|1075
|1.00
|1.3336
|1.3336
|1.3406
|300.00
|152532.60
|3578
|2004.12.09 00:00
|buy
|1076
|1.00
|1.3356
|1.3261
|1.3456
|3579
|2004.12.09 00:40
|modify
|1076
|1.00
|1.3356
|1.3357
|1.3456
|3580
|2004.12.09 01:00
|s/l
|1076
|1.00
|1.3357
|1.3357
|1.3456
|10.00
|152542.60
|3581
|2004.12.09 12:00
|sell
|1077
|1.00
|1.3300
|1.3395
|1.3200
|3582
|2004.12.09 12:10
|modify
|1077
|1.00
|1.3300
|1.3283
|1.3200
|3583
|2004.12.09 12:20
|s/l
|1077
|1.00
|1.3283
|1.3283
|1.3200
|170.00
|152712.60
|3584
|2004.12.13 16:00
|sell
|1078
|1.00
|1.3274
|1.3369
|1.3174
|3585
|2004.12.13 16:20
|modify
|1078
|1.00
|1.3274
|1.3260
|1.3174
|3586
|2004.12.13 16:30
|s/l
|1078
|1.00
|1.3260
|1.3260
|1.3174
|140.00
|152852.60
|3587
|2004.12.14 08:00
|sell
|1079
|1.00
|1.3306
|1.3401
|1.3206
|3588
|2004.12.14 08:10
|modify
|1079
|1.00
|1.3306
|1.3304
|1.3206
|3589
|2004.12.14 08:20
|s/l
|1079
|1.00
|1.3304
|1.3304
|1.3206
|20.00
|152872.60
|3590
|2004.12.14 12:00
|sell
|1080
|1.00
|1.3313
|1.3408
|1.3213
|3591
|2004.12.14 12:10
|modify
|1080
|1.00
|1.3313
|1.3310
|1.3213
|3592
|2004.12.14 12:20
|s/l
|1080
|1.00
|1.3310
|1.3310
|1.3213
|30.00
|152902.60
|3593
|2004.12.14 16:00
|sell
|1081
|1.00
|1.3306
|1.3401
|1.3206
|3594
|2004.12.14 16:10
|modify
|1081
|1.00
|1.3306
|1.3300
|1.3206
|3595
|2004.12.14 16:20
|s/l
|1081
|1.00
|1.3300
|1.3300
|1.3206
|60.00
|152962.60
|3596
|2004.12.14 20:00
|sell
|1082
|1.00
|1.3294
|1.3389
|1.3194
|3597
|2004.12.14 20:30
|modify
|1082
|1.00
|1.3294
|1.3280
|1.3194
|3598
|2004.12.14 20:40
|s/l
|1082
|1.00
|1.3280
|1.3280
|1.3194
|140.00
|153102.60
|3599
|2004.12.15 00:00
|sell
|1083
|1.00
|1.3291
|1.3386
|1.3191
|3600
|2004.12.15 01:40
|modify
|1083
|1.00
|1.3291
|1.3290
|1.3191
|3601
|2004.12.15 02:00
|s/l
|1083
|1.00
|1.3290
|1.3290
|1.3191
|10.00
|153112.60
|3602
|2004.12.16 04:00
|sell
|1084
|1.00
|1.3411
|1.3506
|1.3311
|3603
|2004.12.16 04:10
|modify
|1084
|1.00
|1.3411
|1.3408
|1.3311
|3604
|2004.12.16 04:30
|s/l
|1084
|1.00
|1.3408
|1.3408
|1.3311
|30.00
|153142.60
|3605
|2004.12.16 08:00
|sell
|1085
|1.00
|1.3420
|1.3515
|1.3320
|3606
|2004.12.16 08:30
|modify
|1085
|1.00
|1.3420
|1.3419
|1.3320
|3607
|2004.12.16 08:40
|s/l
|1085
|1.00
|1.3419
|1.3419
|1.3320
|10.00
|153152.60
|3608
|2004.12.16 12:00
|sell
|1086
|1.00
|1.3394
|1.3489
|1.3294
|3609
|2004.12.16 12:30
|modify
|1086
|1.00
|1.3394
|1.3375
|1.3294
|3610
|2004.12.16 12:40
|s/l
|1086
|1.00
|1.3375
|1.3375
|1.3294
|190.00
|153342.60
|3611
|2004.12.21 04:00
|sell
|1087
|1.00
|1.3393
|1.3488
|1.3293
|3612
|2004.12.21 05:10
|modify
|1087
|1.00
|1.3393
|1.3389
|1.3293
|3613
|2004.12.21 05:20
|s/l
|1087
|1.00
|1.3389
|1.3389
|1.3293
|40.00
|153382.60
|3614
|2004.12.21 08:00
|sell
|1088
|1.00
|1.3393
|1.3488
|1.3293
|3615
|2004.12.21 08:10
|modify
|1088
|1.00
|1.3393
|1.3391
|1.3293
|3616
|2004.12.21 08:20
|s/l
|1088
|1.00
|1.3391
|1.3391
|1.3293
|20.00
|153402.60
|3617
|2004.12.21 12:00
|sell
|1089
|1.00
|1.3400
|1.3495
|1.3300
|3618
|2004.12.21 12:30
|modify
|1089
|1.00
|1.3400
|1.3400
|1.3300
|3619
|2004.12.21 12:40
|s/l
|1089
|1.00
|1.3400
|1.3400
|1.3300
|0.00
|153402.60
|3620
|2004.12.21 16:00
|sell
|1090
|1.00
|1.3384
|1.3479
|1.3284
|3621
|2004.12.21 16:40
|modify
|1090
|1.00
|1.3384
|1.3361
|1.3284
|3622
|2004.12.21 17:00
|s/l
|1090
|1.00
|1.3361
|1.3361
|1.3284
|230.00
|153632.60
|3623
|2004.12.21 20:00
|sell
|1091
|1.00
|1.3376
|1.3471
|1.3276
|3624
|2004.12.21 20:20
|modify
|1091
|1.00
|1.3376
|1.3363
|1.3276
|3625
|2004.12.21 20:30
|s/l
|1091
|1.00
|1.3363
|1.3363
|1.3276
|130.00
|153762.60
|3626
|2004.12.22 00:00
|sell
|1092
|1.00
|1.3364
|1.3459
|1.3264
|3627
|2004.12.22 00:20
|modify
|1092
|1.00
|1.3364
|1.3361
|1.3264
|3628
|2004.12.22 00:30
|s/l
|1092
|1.00
|1.3361
|1.3361
|1.3264
|30.00
|153792.60
|3629
|2004.12.24 04:00
|sell
|1093
|1.00
|1.3507
|1.3602
|1.3407
|3630
|2004.12.24 04:40
|modify
|1093
|1.00
|1.3507
|1.3505
|1.3407
|3631
|2004.12.24 04:59
|s/l
|1093
|1.00
|1.3505
|1.3505
|1.3407
|20.00
|153812.60
|3632
|2004.12.24 08:00
|sell
|1094
|1.00
|1.3494
|1.3589
|1.3394
|3633
|2004.12.24 20:00
|close
|1094
|1.00
|1.3537
|1.3589
|1.3394
|-430.00
|153382.60
|3634
|2004.12.27 00:00
|sell
|1095
|1.00
|1.3526
|1.3621
|1.3426
|3635
|2004.12.27 01:40
|modify
|1095
|1.00
|1.3526
|1.3525
|1.3426
|3636
|2004.12.27 01:59
|s/l
|1095
|1.00
|1.3525
|1.3525
|1.3426
|10.00
|153392.60
|3637
|2004.12.27 04:00
|sell
|1096
|1.00
|1.3530
|1.3625
|1.3430
|3638
|2004.12.27 09:10
|modify
|1096
|1.00
|1.3530
|1.3529
|1.3430
|3639
|2004.12.27 09:20
|s/l
|1096
|1.00
|1.3529
|1.3529
|1.3430
|10.00
|153402.60
|3640
|2004.12.27 12:00
|sell
|1097
|1.00
|1.3529
|1.3624
|1.3429
|3641
|2004.12.27 16:00
|close
|1097
|1.00
|1.3552
|1.3624
|1.3429
|-230.00
|153172.60
|3642
|2004.12.28 08:00
|sell
|1098
|1.00
|1.3609
|1.3704
|1.3509
|3643
|2004.12.28 16:00
|close
|1098
|1.00
|1.3637
|1.3704
|1.3509
|-280.00
|152892.60
|3644
|2004.12.28 20:00
|sell
|1099
|1.00
|1.3602
|1.3697
|1.3502
|3645
|2004.12.29 00:00
|swap close
|1099
|1.00
|1.3616
|1.3697
|1.3502
|-140.00
|152752.60
|3646
|2004.12.29 00:00
|swap open
|1100
|1.00
|1.361638
|1.3697
|1.3502
|3647
|2004.12.29 00:10
|modify
|1100
|1.00
|1.361638
|1.3598
|1.3502
|3648
|2004.12.29 00:20
|s/l
|1100
|1.00
|1.3598
|1.3598
|1.3502
|183.80
|152936.40
|3649
|2004.12.29 04:00
|sell
|1101
|1.00
|1.3591
|1.3686
|1.3491
|3650
|2004.12.29 04:30
|modify
|1101
|1.00
|1.3591
|1.3581
|1.3491
|3651
|2004.12.29 04:59
|s/l
|1101
|1.00
|1.3581
|1.3581
|1.3491
|100.00
|153036.40
|3652
|2005.01.03 12:00
|buy
|1102
|1.00
|1.3536
|1.3441
|1.3636
|3653
|2005.01.03 12:40
|modify
|1102
|1.00
|1.3536
|1.3538
|1.3636
|3654
|2005.01.03 13:00
|s/l
|1102
|1.00
|1.3538
|1.3538
|1.3636
|20.00
|153056.40
|3655
|2005.01.03 16:00
|buy
|1103
|1.00
|1.3492
|1.3397
|1.3592
|3656
|2005.01.03 16:10
|modify
|1103
|1.00
|1.3492
|1.3502
|1.3592
|3657
|2005.01.03 16:20
|s/l
|1103
|1.00
|1.3502
|1.3502
|1.3592
|100.00
|153156.40
|3658
|2005.01.03 20:00
|buy
|1104
|1.00
|1.3479
|1.3384
|1.3579
|3659
|2005.01.03 20:10
|modify
|1104
|1.00
|1.3479
|1.3496
|1.3579
|3660
|2005.01.03 20:20
|s/l
|1104
|1.00
|1.3496
|1.3496
|1.3579
|170.00
|153326.40
|3661
|2005.01.11 20:00
|sell
|1105
|1.00
|1.3133
|1.3228
|1.3033
|3662
|2005.01.11 20:40
|modify
|1105
|1.00
|1.3133
|1.3122
|1.3033
|3663
|2005.01.11 20:59
|s/l
|1105
|1.00
|1.3122
|1.3122
|1.3033
|110.00
|153436.40
|3664
|2005.01.12 00:00
|sell
|1106
|1.00
|1.3117
|1.3212
|1.3017
|3665
|2005.01.12 00:20
|modify
|1106
|1.00
|1.3117
|1.3117
|1.3017
|3666
|2005.01.12 00:30
|modify
|1106
|1.00
|1.3117
|1.3111
|1.3017
|3667
|2005.01.12 00:40
|modify
|1106
|1.00
|1.3117
|1.3107
|1.3017
|3668
|2005.01.12 00:59
|s/l
|1106
|1.00
|1.3107
|1.3107
|1.3017
|100.00
|153536.40
|3669
|2005.01.14 16:00
|buy
|1107
|1.00
|1.3109
|1.3014
|1.3209
|3670
|2005.01.14 16:10
|modify
|1107
|1.00
|1.3109
|1.3135
|1.3209
|3671
|2005.01.14 16:20
|s/l
|1107
|1.00
|1.3135
|1.3135
|1.3209
|260.00
|153796.40
|3672
|2005.01.14 20:00
|buy
|1108
|1.00
|1.3096
|1.3001
|1.3196
|3673
|2005.01.14 20:10
|modify
|1108
|1.00
|1.3096
|1.3106
|1.3196
|3674
|2005.01.14 20:20
|s/l
|1108
|1.00
|1.3106
|1.3106
|1.3196
|100.00
|153896.40
|3675
|2005.01.17 00:00
|buy
|1109
|1.00
|1.3111
|1.3016
|1.3211
|3676
|2005.01.17 04:10
|modify
|1109
|1.00
|1.3111
|1.3113
|1.3211
|3677
|2005.01.17 04:20
|s/l
|1109
|1.00
|1.3113
|1.3113
|1.3211
|20.00
|153916.40
|3678
|2005.01.17 08:00
|buy
|1110
|1.00
|1.3115
|1.3020
|1.3215
|3679
|2005.01.17 08:20
|modify
|1110
|1.00
|1.3115
|1.3122
|1.3215
|3680
|2005.01.17 08:30
|s/l
|1110
|1.00
|1.3122
|1.3122
|1.3215
|70.00
|153986.40
|3681
|2005.01.24 16:00
|sell
|1111
|1.00
|1.3068
|1.3163
|1.2968
|3682
|2005.01.24 16:20
|modify
|1111
|1.00
|1.3068
|1.3063
|1.2968
|3683
|2005.01.24 16:30
|modify
|1111
|1.00
|1.3068
|1.3042
|1.2968
|3684
|2005.01.24 16:40
|s/l
|1111
|1.00
|1.3042
|1.3042
|1.2968
|260.00
|154246.40
|3685
|2005.01.24 20:00
|sell
|1112
|1.00
|1.3039
|1.3134
|1.2939
|3686
|2005.01.24 20:30
|modify
|1112
|1.00
|1.3039
|1.3039
|1.2939
|3687
|2005.01.24 20:40
|s/l
|1112
|1.00
|1.3039
|1.3039
|1.2939
|0.00
|154246.40
|3688
|2005.01.25 00:00
|sell
|1113
|1.00
|1.3043
|1.3138
|1.2943
|3689
|2005.01.25 00:10
|modify
|1113
|1.00
|1.3043
|1.3036
|1.2943
|3690
|2005.01.25 00:20
|s/l
|1113
|1.00
|1.3036
|1.3036
|1.2943
|70.00
|154316.40
|3691
|2005.01.27 08:00
|sell
|1114
|1.00
|1.3085
|1.3180
|1.2985
|3692
|2005.01.27 09:10
|modify
|1114
|1.00
|1.3085
|1.3074
|1.2985
|3693
|2005.01.27 09:20
|s/l
|1114
|1.00
|1.3074
|1.3074
|1.2985
|110.00
|154426.40
|3694
|2005.01.27 12:00
|sell
|1115
|1.00
|1.3043
|1.3138
|1.2943
|3695
|2005.01.27 13:20
|modify
|1115
|1.00
|1.3043
|1.3038
|1.2943
|3696
|2005.01.27 13:30
|modify
|1115
|1.00
|1.3043
|1.3036
|1.2943
|3697
|2005.01.27 13:40
|modify
|1115
|1.00
|1.3043
|1.3026
|1.2943
|3698
|2005.01.27 13:59
|s/l
|1115
|1.00
|1.3026
|1.3026
|1.2943
|170.00
|154596.40
|3699
|2005.01.31 08:00
|sell
|1116
|1.00
|1.3019
|1.3114
|1.2919
|3700
|2005.01.31 08:20
|modify
|1116
|1.00
|1.3019
|1.3015
|1.2919
|3701
|2005.01.31 08:30
|s/l
|1116
|1.00
|1.3015
|1.3015
|1.2919
|40.00
|154636.40
|3702
|2005.02.01 12:00
|sell
|1117
|1.00
|1.3032
|1.3127
|1.2932
|3703
|2005.02.01 13:10
|modify
|1117
|1.00
|1.3032
|1.3030
|1.2932
|3704
|2005.02.01 13:20
|s/l
|1117
|1.00
|1.3030
|1.3030
|1.2932
|20.00
|154656.40
|3705
|2005.02.01 16:00
|sell
|1118
|1.00
|1.3014
|1.3109
|1.2914
|3706
|2005.02.01 16:40
|modify
|1118
|1.00
|1.3014
|1.3005
|1.2914
|3707
|2005.02.01 16:59
|s/l
|1118
|1.00
|1.3005
|1.3005
|1.2914
|90.00
|154746.40
|3708
|2005.02.02 16:00
|sell
|1119
|1.00
|1.3051
|1.3146
|1.2951
|3709
|2005.02.02 16:30
|modify
|1119
|1.00
|1.3051
|1.3049
|1.2951
|3710
|2005.02.02 16:40
|modify
|1119
|1.00
|1.3051
|1.3032
|1.2951
|3711
|2005.02.02 16:59
|s/l
|1119
|1.00
|1.3032
|1.3032
|1.2951
|190.00
|154936.40
|3712
|2005.02.02 20:00
|sell
|1120
|1.00
|1.3032
|1.3127
|1.2932
|3713
|2005.02.02 20:20
|modify
|1120
|1.00
|1.3032
|1.3031
|1.2932
|3714
|2005.02.02 20:40
|modify
|1120
|1.00
|1.3032
|1.3020
|1.2932
|3715
|2005.02.02 20:59
|s/l
|1120
|1.00
|1.3020
|1.3020
|1.2932
|120.00
|155056.40
|3716
|2005.02.10 12:00
|sell
|1121
|1.00
|1.2786
|1.2881
|1.2686
|3717
|2005.02.10 12:40
|modify
|1121
|1.00
|1.2786
|1.2785
|1.2686
|3718
|2005.02.10 12:59
|s/l
|1121
|1.00
|1.2785
|1.2785
|1.2686
|10.00
|155066.40
|3719
|2005.02.25 16:00
|buy
|1122
|1.00
|1.3189
|1.3094
|1.3289
|3720
|2005.02.25 16:40
|modify
|1122
|1.00
|1.3189
|1.3200
|1.3289
|3721
|2005.02.25 16:59
|s/l
|1122
|1.00
|1.3200
|1.3200
|1.3289
|110.00
|155176.40
|3722
|2005.02.25 20:00
|buy
|1123
|1.00
|1.3229
|1.3134
|1.3329
|3723
|2005.02.25 20:40
|modify
|1123
|1.00
|1.3229
|1.3243
|1.3329
|3724
|2005.02.25 20:59
|s/l
|1123
|1.00
|1.3243
|1.3243
|1.3329
|140.00
|155316.40
|3725
|2005.02.28 16:00
|sell
|1124
|1.00
|1.3251
|1.3346
|1.3151
|3726
|2005.02.28 16:20
|modify
|1124
|1.00
|1.3251
|1.3242
|1.3151
|3727
|2005.02.28 16:30
|s/l
|1124
|1.00
|1.3242
|1.3242
|1.3151
|90.00
|155406.40
|3728
|2005.02.28 20:00
|sell
|1125
|1.00
|1.3249
|1.3344
|1.3149
|3729
|2005.02.28 20:10
|modify
|1125
|1.00
|1.3249
|1.3240
|1.3149
|3730
|2005.02.28 20:20
|s/l
|1125
|1.00
|1.3240
|1.3240
|1.3149
|90.00
|155496.40
|3731
|2005.03.07 08:00
|sell
|1126
|1.00
|1.3237
|1.3332
|1.3137
|3732
|2005.03.07 08:10
|modify
|1126
|1.00
|1.3237
|1.3231
|1.3137
|3733
|2005.03.07 08:20
|s/l
|1126
|1.00
|1.3231
|1.3231
|1.3137
|60.00
|155556.40
|3734
|2005.03.07 12:00
|sell
|1127
|1.00
|1.3207
|1.3302
|1.3107
|3735
|2005.03.07 13:40
|modify
|1127
|1.00
|1.3207
|1.3197
|1.3107
|3736
|2005.03.07 13:59
|s/l
|1127
|1.00
|1.3197
|1.3197
|1.3107
|100.00
|155656.40
|3737
|2005.03.09 08:00
|sell
|1128
|1.00
|1.3344
|1.3439
|1.3244
|3738
|2005.03.09 08:40
|modify
|1128
|1.00
|1.3344
|1.3339
|1.3244
|3739
|2005.03.09 08:59
|s/l
|1128
|1.00
|1.3339
|1.3339
|1.3244
|50.00
|155706.40
|3740
|2005.03.09 12:00
|sell
|1129
|1.00
|1.3373
|1.3468
|1.3273
|3741
|2005.03.09 13:10
|modify
|1129
|1.00
|1.3373
|1.3355
|1.3273
|3742
|2005.03.09 13:20
|s/l
|1129
|1.00
|1.3355
|1.3355
|1.3273
|180.00
|155886.40
|3743
|2005.03.09 16:00
|sell
|1130
|1.00
|1.3354
|1.3449
|1.3254
|3744
|2005.03.09 16:40
|modify
|1130
|1.00
|1.3354
|1.3350
|1.3254
|3745
|2005.03.09 16:59
|s/l
|1130
|1.00
|1.3350
|1.3350
|1.3254
|40.00
|155926.40
|3746
|2005.03.11 20:00
|buy
|1131
|1.00
|1.3465
|1.3370
|1.3565
|3747
|2005.03.14 00:00
|swap close
|1131
|1.00
|1.3464
|1.3370
|1.3565
|-10.00
|155916.40
|3748
|2005.03.14 00:00
|swap open
|1132
|1.00
|1.34648
|1.3370
|1.3565
|3749
|2005.03.14 00:10
|modify
|1132
|1.00
|1.34648
|1.3473
|1.3565
|3750
|2005.03.14 00:20
|modify
|1132
|1.00
|1.34648
|1.3474
|1.3565
|3751
|2005.03.14 00:30
|s/l
|1132
|1.00
|1.3474
|1.3474
|1.3565
|92.00
|156008.40
|3752
|2005.03.14 08:00
|sell
|1133
|1.00
|1.3432
|1.3527
|1.3332
|3753
|2005.03.14 08:40
|modify
|1133
|1.00
|1.3432
|1.3422
|1.3332
|3754
|2005.03.14 09:00
|s/l
|1133
|1.00
|1.3422
|1.3422
|1.3332
|100.00
|156108.40
|3755
|2005.03.17 08:00
|sell
|1134
|1.00
|1.3413
|1.3508
|1.3313
|3756
|2005.03.17 08:40
|modify
|1134
|1.00
|1.3413
|1.3400
|1.3313
|3757
|2005.03.17 09:10
|s/l
|1134
|1.00
|1.3400
|1.3400
|1.3313
|130.00
|156238.40
|3758
|2005.03.17 12:00
|sell
|1135
|1.00
|1.3369
|1.3464
|1.3269
|3759
|2005.03.17 14:30
|modify
|1135
|1.00
|1.3369
|1.3347
|1.3269
|3760
|2005.03.17 14:40
|s/l
|1135
|1.00
|1.3347
|1.3347
|1.3269
|220.00
|156458.40
|3761
|2005.03.23 00:00
|sell
|1136
|1.00
|1.3085
|1.3180
|1.2985
|3762
|2005.03.23 00:40
|modify
|1136
|1.00
|1.3085
|1.3077
|1.2985
|3763
|2005.03.23 00:59
|s/l
|1136
|1.00
|1.3077
|1.3077
|1.2985
|80.00
|156538.40
|3764
|2005.03.29 16:00
|sell
|1137
|1.00
|1.2913
|1.3008
|1.2813
|3765
|2005.03.29 16:20
|modify
|1137
|1.00
|1.2913
|1.2912
|1.2813
|3766
|2005.03.29 16:30
|modify
|1137
|1.00
|1.2913
|1.2903
|1.2813
|3767
|2005.03.29 16:40
|s/l
|1137
|1.00
|1.2903
|1.2903
|1.2813
|100.00
|156638.40
|3768
|2005.03.29 20:00
|sell
|1138
|1.00
|1.2913
|1.3008
|1.2813
|3769
|2005.03.30 00:00
|swap close
|1138
|1.00
|1.2924
|1.3008
|1.2813
|-110.00
|156528.40
|3770
|2005.03.30 00:00
|swap open
|1139
|1.00
|1.292438
|1.3008
|1.2813
|3771
|2005.03.30 02:20
|modify
|1139
|1.00
|1.292438
|1.2924
|1.2813
|3772
|2005.03.30 02:30
|s/l
|1139
|1.00
|1.2924
|1.2924
|1.2813
|3.80
|156532.20
|3773
|2005.03.30 20:00
|sell
|1140
|1.00
|1.2965
|1.3060
|1.2865
|3774
|2005.03.30 20:30
|modify
|1140
|1.00
|1.2965
|1.2950
|1.2865
|3775
|2005.03.30 21:00
|s/l
|1140
|1.00
|1.2950
|1.2950
|1.2865
|150.00
|156682.20
|3776
|2005.03.31 00:00
|sell
|1141
|1.00
|1.2917
|1.3012
|1.2817
|3777
|2005.03.31 00:40
|modify
|1141
|1.00
|1.2917
|1.2917
|1.2817
|3778
|2005.03.31 00:59
|s/l
|1141
|1.00
|1.2917
|1.2917
|1.2817
|0.00
|156682.20
|3779
|2005.04.01 16:00
|buy
|1142
|1.00
|1.3017
|1.2922
|1.3117
|3780
|2005.04.01 17:10
|s/l
|1142
|1.00
|1.2922
|1.2922
|1.3117
|-950.00
|155732.20
|3781
|2005.04.06 16:00
|sell
|1143
|1.00
|1.2866
|1.2961
|1.2766
|3782
|2005.04.06 16:40
|modify
|1143
|1.00
|1.2866
|1.2848
|1.2766
|3783
|2005.04.06 16:59
|s/l
|1143
|1.00
|1.2848
|1.2848
|1.2766
|180.00
|155912.20
|3784
|2005.04.06 20:00
|sell
|1144
|1.00
|1.2889
|1.2984
|1.2789
|3785
|2005.04.06 20:10
|modify
|1144
|1.00
|1.2889
|1.2887
|1.2789
|3786
|2005.04.06 20:20
|modify
|1144
|1.00
|1.2889
|1.2880
|1.2789
|3787
|2005.04.06 20:30
|s/l
|1144
|1.00
|1.2880
|1.2880
|1.2789
|90.00
|156002.20
|3788
|2005.04.07 00:00
|sell
|1145
|1.00
|1.2873
|1.2968
|1.2773
|3789
|2005.04.07 00:20
|modify
|1145
|1.00
|1.2873
|1.2872
|1.2773
|3790
|2005.04.07 00:30
|modify
|1145
|1.00
|1.2873
|1.2867
|1.2773
|3791
|2005.04.07 01:00
|s/l
|1145
|1.00
|1.2867
|1.2867
|1.2773
|60.00
|156062.20
|3792
|2005.04.07 20:00
|sell
|1146
|1.00
|1.2860
|1.2955
|1.2760
|3793
|2005.04.07 20:40
|modify
|1146
|1.00
|1.2860
|1.2851
|1.2760
|3794
|2005.04.07 21:00
|s/l
|1146
|1.00
|1.2851
|1.2851
|1.2760
|90.00
|156152.20
|3795
|2005.04.11 16:00
|sell
|1147
|1.00
|1.2965
|1.3060
|1.2865
|3796
|2005.04.11 16:20
|modify
|1147
|1.00
|1.2965
|1.2951
|1.2865
|3797
|2005.04.11 16:30
|s/l
|1147
|1.00
|1.2951
|1.2951
|1.2865
|140.00
|156292.20
|3798
|2005.04.12 00:00
|sell
|1148
|1.00
|1.2974
|1.3069
|1.2874
|3799
|2005.04.12 00:40
|modify
|1148
|1.00
|1.2974
|1.2972
|1.2874
|3800
|2005.04.12 00:59
|s/l
|1148
|1.00
|1.2972
|1.2972
|1.2874
|20.00
|156312.20
|3801
|2005.04.12 04:00
|sell
|1149
|1.00
|1.2984
|1.3079
|1.2884
|3802
|2005.04.12 05:10
|modify
|1149
|1.00
|1.2984
|1.2981
|1.2884
|3803
|2005.04.12 05:20
|s/l
|1149
|1.00
|1.2981
|1.2981
|1.2884
|30.00
|156342.20
|3804
|2005.04.12 08:00
|sell
|1150
|1.00
|1.2976
|1.3071
|1.2876
|3805
|2005.04.12 12:10
|modify
|1150
|1.00
|1.2976
|1.2975
|1.2876
|3806
|2005.04.12 12:30
|s/l
|1150
|1.00
|1.2975
|1.2975
|1.2876
|10.00
|156352.20
|3807
|2005.04.18 08:00
|sell
|1151
|1.00
|1.2891
|1.2986
|1.2791
|3808
|2005.04.18 08:20
|modify
|1151
|1.00
|1.2891
|1.2889
|1.2791
|3809
|2005.04.18 08:40
|s/l
|1151
|1.00
|1.2889
|1.2889
|1.2791
|20.00
|156372.20
|3810
|2005.04.18 12:00
|sell
|1152
|1.00
|1.2988
|1.3083
|1.2888
|3811
|2005.04.18 12:10
|modify
|1152
|1.00
|1.2988
|1.2981
|1.2888
|3812
|2005.04.18 12:20
|s/l
|1152
|1.00
|1.2981
|1.2981
|1.2888
|70.00
|156442.20
|3813
|2005.04.19 08:00
|sell
|1153
|1.00
|1.3022
|1.3117
|1.2922
|3814
|2005.04.19 08:20
|modify
|1153
|1.00
|1.3022
|1.3015
|1.2922
|3815
|2005.04.19 08:40
|s/l
|1153
|1.00
|1.3015
|1.3015
|1.2922
|70.00
|156512.20
|3816
|2005.04.19 12:00
|sell
|1154
|1.00
|1.3003
|1.3098
|1.2903
|3817
|2005.04.19 12:40
|modify
|1154
|1.00
|1.3003
|1.2990
|1.2903
|3818
|2005.04.19 12:59
|s/l
|1154
|1.00
|1.2990
|1.2990
|1.2903
|130.00
|156642.20
|3819
|2005.04.19 16:00
|sell
|1155
|1.00
|1.3003
|1.3098
|1.2903
|3820
|2005.04.20 00:00
|swap close
|1155
|1.00
|1.3060
|1.3098
|1.2903
|-570.00
|156072.20
|3821
|2005.04.20 00:00
|swap open
|1156
|1.00
|1.306038
|1.3098
|1.2903
|3822
|2005.04.20 00:00
|close
|1156
|1.00
|1.3060
|1.3098
|1.2903
|3.80
|156076.00
|3823
|2005.04.20 16:00
|sell
|1157
|1.00
|1.3036
|1.3131
|1.2936
|3824
|2005.04.21 00:00
|swap close
|1157
|1.00
|1.3090
|1.3131
|1.2936
|-540.00
|155536.00
|3825
|2005.04.21 00:00
|swap open
|1158
|1.00
|1.309114
|1.3131
|1.2936
|3826
|2005.04.21 00:00
|close
|1158
|1.00
|1.3090
|1.3131
|1.2936
|11.40
|155547.40
|3827
|2005.04.21 16:00
|sell
|1159
|1.00
|1.3072
|1.3167
|1.2972
|3828
|2005.04.21 18:10
|modify
|1159
|1.00
|1.3072
|1.3029
|1.2972
|3829
|2005.04.21 18:20
|s/l
|1159
|1.00
|1.3029
|1.3029
|1.2972
|430.00
|155977.40
|3830
|2005.04.21 20:00
|sell
|1160
|1.00
|1.3045
|1.3140
|1.2945
|3831
|2005.04.22 00:00
|swap close
|1160
|1.00
|1.3052
|1.3140
|1.2945
|-70.00
|155907.40
|3832
|2005.04.22 00:00
|swap open
|1161
|1.00
|1.305238
|1.3140
|1.2945
|3833
|2005.04.22 00:10
|modify
|1161
|1.00
|1.305238
|1.3048
|1.2945
|3834
|2005.04.22 00:20
|s/l
|1161
|1.00
|1.3048
|1.3048
|1.2945
|43.80
|155951.20
|3835
|2005.04.27 16:00
|buy
|1162
|1.00
|1.2977
|1.2882
|1.3077
|3836
|2005.04.27 16:40
|modify
|1162
|1.00
|1.2977
|1.2979
|1.3077
|3837
|2005.04.27 16:59
|s/l
|1162
|1.00
|1.2979
|1.2979
|1.3077
|20.00
|155971.20
|3838
|2005.04.27 20:00
|buy
|1163
|1.00
|1.2949
|1.2854
|1.3049
|3839
|2005.04.28 00:00
|swap close
|1163
|1.00
|1.2922
|1.2854
|1.3049
|-270.00
|155701.20
|3840
|2005.04.28 00:00
|swap open
|1164
|1.00
|1.29244
|1.2854
|1.3049
|3841
|2005.04.28 01:10
|modify
|1164
|1.00
|1.29244
|1.2928
|1.3049
|3842
|2005.04.28 01:30
|s/l
|1164
|1.00
|1.2928
|1.2928
|1.3049
|36.00
|155737.20
|3843
|2005.04.28 16:00
|buy
|1165
|1.00
|1.2918
|1.2823
|1.3018
|3844
|2005.04.28 16:10
|modify
|1165
|1.00
|1.2918
|1.2923
|1.3018
|3845
|2005.04.28 16:20
|modify
|1165
|1.00
|1.2918
|1.2926
|1.3018
|3846
|2005.04.28 16:30
|s/l
|1165
|1.00
|1.2926
|1.2926
|1.3018
|80.00
|155817.20
|3847
|2005.05.04 20:00
|sell
|1166
|1.00
|1.2937
|1.3032
|1.2837
|3848
|2005.05.05 00:00
|swap close
|1166
|1.00
|1.2953
|1.3032
|1.2837
|-160.00
|155657.20
|3849
|2005.05.05 00:00
|swap open
|1167
|1.00
|1.295414
|1.3032
|1.2837
|3850
|2005.05.05 00:20
|modify
|1167
|1.00
|1.295414
|1.2949
|1.2837
|3851
|2005.05.05 00:30
|s/l
|1167
|1.00
|1.2949
|1.2949
|1.2837
|51.40
|155708.60
|3852
|2005.05.05 04:00
|sell
|1168
|1.00
|1.2934
|1.3029
|1.2834
|3853
|2005.05.05 17:40
|modify
|1168
|1.00
|1.2934
|1.2930
|1.2834
|3854
|2005.05.05 17:59
|s/l
|1168
|1.00
|1.2930
|1.2930
|1.2834
|40.00
|155748.60
|3855
|2005.05.05 20:00
|sell
|1169
|1.00
|1.2940
|1.3035
|1.2840
|3856
|2005.05.06 00:00
|swap close
|1169
|1.00
|1.2957
|1.3035
|1.2840
|-170.00
|155578.60
|3857
|2005.05.06 00:00
|swap open
|1170
|1.00
|1.295738
|1.3035
|1.2840
|3858
|2005.05.06 00:10
|modify
|1170
|1.00
|1.295738
|1.2954
|1.2840
|3859
|2005.05.06 00:40
|s/l
|1170
|1.00
|1.2954
|1.2954
|1.2840
|33.80
|155612.40
|3860
|2005.05.10 08:00
|sell
|1171
|1.00
|1.2843
|1.2938
|1.2743
|3861
|2005.05.10 08:10
|modify
|1171
|1.00
|1.2843
|1.2829
|1.2743
|3862
|2005.05.10 08:20
|s/l
|1171
|1.00
|1.2829
|1.2829
|1.2743
|140.00
|155752.40
|3863
|2005.05.10 12:00
|sell
|1172
|1.00
|1.2845
|1.2940
|1.2745
|3864
|2005.05.10 12:30
|modify
|1172
|1.00
|1.2845
|1.2843
|1.2745
|3865
|2005.05.10 12:40
|s/l
|1172
|1.00
|1.2843
|1.2843
|1.2745
|20.00
|155772.40
|3866
|2005.05.11 08:00
|sell
|1173
|1.00
|1.2870
|1.2965
|1.2770
|3867
|2005.05.11 10:20
|modify
|1173
|1.00
|1.2870
|1.2864
|1.2770
|3868
|2005.05.11 10:30
|s/l
|1173
|1.00
|1.2864
|1.2864
|1.2770
|60.00
|155832.40
|3869
|2005.05.11 12:00
|sell
|1174
|1.00
|1.2881
|1.2976
|1.2781
|3870
|2005.05.11 14:20
|modify
|1174
|1.00
|1.2881
|1.2821
|1.2781
|3871
|2005.05.11 14:30
|modify
|1174
|1.00
|1.2881
|1.2795
|1.2781
|3872
|2005.05.11 14:40
|s/l
|1174
|1.00
|1.2795
|1.2795
|1.2781
|860.00
|156692.40
|3873
|2005.05.17 04:00
|sell
|1175
|1.00
|1.2615
|1.2710
|1.2515
|3874
|2005.05.17 14:10
|modify
|1175
|1.00
|1.2615
|1.2614
|1.2515
|3875
|2005.05.17 14:20
|s/l
|1175
|1.00
|1.2614
|1.2614
|1.2515
|10.00
|156702.40
|3876
|2005.05.17 20:00
|sell
|1176
|1.00
|1.2643
|1.2738
|1.2543
|3877
|2005.05.17 20:10
|modify
|1176
|1.00
|1.2643
|1.2624
|1.2543
|3878
|2005.05.17 20:20
|modify
|1176
|1.00
|1.2643
|1.2621
|1.2543
|3879
|2005.05.17 20:30
|s/l
|1176
|1.00
|1.2621
|1.2621
|1.2543
|220.00
|156922.40
|3880
|2005.05.18 00:00
|sell
|1177
|1.00
|1.2606
|1.2701
|1.2506
|3881
|2005.05.18 00:20
|modify
|1177
|1.00
|1.2606
|1.2605
|1.2506
|3882
|2005.05.18 00:30
|modify
|1177
|1.00
|1.2606
|1.2599
|1.2506
|3883
|2005.05.18 00:59
|s/l
|1177
|1.00
|1.2599
|1.2599
|1.2506
|70.00
|156992.40
|3884
|2005.05.19 12:00
|sell
|1178
|1.00
|1.2653
|1.2748
|1.2553
|3885
|2005.05.19 12:30
|modify
|1178
|1.00
|1.2653
|1.2653
|1.2553
|3886
|2005.05.19 12:40
|modify
|1178
|1.00
|1.2653
|1.2647
|1.2553
|3887
|2005.05.19 12:59
|s/l
|1178
|1.00
|1.2647
|1.2647
|1.2553
|60.00
|157052.40
|3888
|2005.05.24 04:00
|sell
|1179
|1.00
|1.2558
|1.2653
|1.2458
|3889
|2005.05.24 16:00
|close
|1179
|1.00
|1.2600
|1.2653
|1.2458
|-420.00
|156632.40
|3890
|2005.05.26 08:00
|sell
|1180
|1.00
|1.2554
|1.2649
|1.2454
|3891
|2005.05.26 08:40
|modify
|1180
|1.00
|1.2554
|1.2540
|1.2454
|3892
|2005.05.26 09:00
|s/l
|1180
|1.00
|1.2540
|1.2540
|1.2454
|140.00
|156772.40
|3893
|2005.05.30 08:00
|sell
|1181
|1.00
|1.2527
|1.2622
|1.2427
|3894
|2005.05.30 08:40
|modify
|1181
|1.00
|1.2527
|1.2525
|1.2427
|3895
|2005.05.30 09:00
|s/l
|1181
|1.00
|1.2525
|1.2525
|1.2427
|20.00
|156792.40
|3896
|2005.06.03 16:00
|sell
|1182
|1.00
|1.2281
|1.2376
|1.2181
|3897
|2005.06.03 16:10
|modify
|1182
|1.00
|1.2281
|1.2272
|1.2181
|3898
|2005.06.03 16:20
|modify
|1182
|1.00
|1.2281
|1.2270
|1.2181
|3899
|2005.06.03 16:30
|s/l
|1182
|1.00
|1.2270
|1.2270
|1.2181
|110.00
|156902.40
|3900
|2005.06.03 20:00
|sell
|1183
|1.00
|1.2213
|1.2308
|1.2113
|3901
|2005.06.06 00:00
|swap close
|1183
|1.00
|1.2230
|1.2308
|1.2113
|-170.00
|156732.40
|3902
|2005.06.06 00:00
|swap open
|1184
|1.00
|1.223038
|1.2308
|1.2113
|3903
|2005.06.06 00:20
|modify
|1184
|1.00
|1.223038
|1.2226
|1.2113
|3904
|2005.06.06 00:30
|s/l
|1184
|1.00
|1.2226
|1.2226
|1.2113
|43.80
|156776.20
|3905
|2005.06.07 04:00
|sell
|1185
|1.00
|1.2248
|1.2343
|1.2148
|3906
|2005.06.07 12:00
|close
|1185
|1.00
|1.2314
|1.2343
|1.2148
|-660.00
|156116.20
|3907
|2005.06.08 04:00
|buy
|1186
|1.00
|1.2299
|1.2204
|1.2399
|3908
|2005.06.08 04:40
|modify
|1186
|1.00
|1.2299
|1.2303
|1.2399
|3909
|2005.06.08 04:59
|s/l
|1186
|1.00
|1.2303
|1.2303
|1.2399
|40.00
|156156.20
|3910
|2005.06.08 20:00
|sell
|1187
|1.00
|1.2239
|1.2334
|1.2139
|3911
|2005.06.08 20:40
|modify
|1187
|1.00
|1.2239
|1.2210
|1.2139
|3912
|2005.06.08 20:59
|s/l
|1187
|1.00
|1.2210
|1.2210
|1.2139
|290.00
|156446.20
|3913
|2005.06.09 00:00
|sell
|1188
|1.00
|1.2235
|1.2330
|1.2135
|3914
|2005.06.09 07:40
|modify
|1188
|1.00
|1.2235
|1.2228
|1.2135
|3915
|2005.06.09 07:59
|s/l
|1188
|1.00
|1.2228
|1.2228
|1.2135
|70.00
|156516.20
|3916
|2005.06.10 12:00
|sell
|1189
|1.00
|1.2233
|1.2328
|1.2133
|3917
|2005.06.10 12:30
|modify
|1189
|1.00
|1.2233
|1.2230
|1.2133
|3918
|2005.06.10 12:40
|s/l
|1189
|1.00
|1.2230
|1.2230
|1.2133
|30.00
|156546.20
|3919
|2005.06.14 12:00
|sell
|1190
|1.00
|1.2115
|1.2210
|1.2015
|3920
|2005.06.14 14:30
|modify
|1190
|1.00
|1.2115
|1.2104
|1.2015
|3921
|2005.06.14 14:40
|s/l
|1190
|1.00
|1.2104
|1.2104
|1.2015
|110.00
|156656.20
|3922
|2005.06.16 08:00
|sell
|1191
|1.00
|1.2079
|1.2174
|1.1979
|3923
|2005.06.16 08:30
|modify
|1191
|1.00
|1.2079
|1.2077
|1.1979
|3924
|2005.06.16 08:40
|s/l
|1191
|1.00
|1.2077
|1.2077
|1.1979
|20.00
|156676.20
|3925
|2005.06.16 12:00
|sell
|1192
|1.00
|1.2117
|1.2212
|1.2017
|3926
|2005.06.16 13:10
|modify
|1192
|1.00
|1.2117
|1.2109
|1.2017
|3927
|2005.06.16 13:20
|modify
|1192
|1.00
|1.2117
|1.2108
|1.2017
|3928
|2005.06.16 13:30
|s/l
|1192
|1.00
|1.2108
|1.2108
|1.2017
|90.00
|156766.20
|3929
|2005.06.16 16:00
|sell
|1193
|1.00
|1.2083
|1.2178
|1.1983
|3930
|2005.06.16 16:10
|modify
|1193
|1.00
|1.2083
|1.2061
|1.1983
|3931
|2005.06.16 16:30
|s/l
|1193
|1.00
|1.2061
|1.2061
|1.1983
|220.00
|156986.20
|3932
|2005.06.20 08:00
|sell
|1194
|1.00
|1.2203
|1.2298
|1.2103
|3933
|2005.06.20 08:40
|modify
|1194
|1.00
|1.2203
|1.2200
|1.2103
|3934
|2005.06.20 08:59
|s/l
|1194
|1.00
|1.2200
|1.2200
|1.2103
|30.00
|157016.20
|3935
|2005.06.20 12:00
|sell
|1195
|1.00
|1.2218
|1.2313
|1.2118
|3936
|2005.06.20 13:30
|modify
|1195
|1.00
|1.2218
|1.2210
|1.2118
|3937
|2005.06.20 14:00
|s/l
|1195
|1.00
|1.2210
|1.2210
|1.2118
|80.00
|157096.20
|3938
|2005.06.20 16:00
|sell
|1196
|1.00
|1.2151
|1.2246
|1.2051
|3939
|2005.06.20 16:40
|modify
|1196
|1.00
|1.2151
|1.2129
|1.2051
|3940
|2005.06.20 16:59
|s/l
|1196
|1.00
|1.2129
|1.2129
|1.2051
|220.00
|157316.20
|3941
|2005.06.22 12:00
|sell
|1197
|1.00
|1.2144
|1.2239
|1.2044
|3942
|2005.06.22 12:10
|modify
|1197
|1.00
|1.2144
|1.2125
|1.2044
|3943
|2005.06.22 12:20
|s/l
|1197
|1.00
|1.2125
|1.2125
|1.2044
|190.00
|157506.20
|3944
|2005.06.27 16:00
|sell
|1198
|1.00
|1.2163
|1.2258
|1.2063
|3945
|2005.06.27 16:10
|modify
|1198
|1.00
|1.2163
|1.2157
|1.2063
|3946
|2005.06.27 16:20
|s/l
|1198
|1.00
|1.2157
|1.2157
|1.2063
|60.00
|157566.20
|3947
|2005.06.27 20:00
|sell
|1199
|1.00
|1.2159
|1.2254
|1.2059
|3948
|2005.06.27 20:30
|modify
|1199
|1.00
|1.2159
|1.2156
|1.2059
|3949
|2005.06.27 20:40
|s/l
|1199
|1.00
|1.2156
|1.2156
|1.2059
|30.00
|157596.20
|3950
|2005.06.28 00:00
|sell
|1200
|1.00
|1.2170
|1.2265
|1.2070
|3951
|2005.06.28 00:10
|modify
|1200
|1.00
|1.2170
|1.2169
|1.2070
|3952
|2005.06.28 00:20
|modify
|1200
|1.00
|1.2170
|1.2162
|1.2070
|3953
|2005.06.28 00:30
|s/l
|1200
|1.00
|1.2162
|1.2162
|1.2070
|80.00
|157676.20
|3954
|2005.06.28 04:00
|sell
|1201
|1.00
|1.2172
|1.2267
|1.2072
|3955
|2005.06.28 04:20
|modify
|1201
|1.00
|1.2172
|1.2167
|1.2072
|3956
|2005.06.28 04:40
|s/l
|1201
|1.00
|1.2167
|1.2167
|1.2072
|50.00
|157726.20
|3957
|2005.06.28 08:00
|sell
|1202
|1.00
|1.2155
|1.2250
|1.2055
|3958
|2005.06.28 08:20
|modify
|1202
|1.00
|1.2155
|1.2149
|1.2055
|3959
|2005.06.28 08:40
|modify
|1202
|1.00
|1.2155
|1.2125
|1.2055
|3960
|2005.06.28 09:00
|s/l
|1202
|1.00
|1.2125
|1.2125
|1.2055
|300.00
|158026.20
|3961
|2005.06.28 12:00
|sell
|1203
|1.00
|1.2098
|1.2193
|1.1998
|3962
|2005.06.28 13:40
|modify
|1203
|1.00
|1.2098
|1.2096
|1.1998
|3963
|2005.06.28 14:10
|s/l
|1203
|1.00
|1.2096
|1.2096
|1.1998
|20.00
|158046.20
|3964
|2005.06.30 12:00
|sell
|1204
|1.00
|1.2054
|1.2149
|1.1954
|3965
|2005.06.30 12:30
|modify
|1204
|1.00
|1.2054
|1.2048
|1.1954
|3966
|2005.06.30 12:40
|s/l
|1204
|1.00
|1.2048
|1.2048
|1.1954
|60.00
|158106.20
|3967
|2005.06.30 16:00
|sell
|1205
|1.00
|1.2081
|1.2176
|1.1981
|3968
|2005.06.30 20:10
|modify
|1205
|1.00
|1.2081
|1.2068
|1.1981
|3969
|2005.06.30 20:20
|s/l
|1205
|1.00
|1.2068
|1.2068
|1.1981
|130.00
|158236.20
|3970
|2005.07.01 12:00
|buy
|1206
|1.00
|1.2097
|1.2002
|1.2197
|3971
|2005.07.01 16:00
|close
|1206
|1.00
|1.2062
|1.2002
|1.2197
|-350.00
|157886.20
|3972
|2005.07.06 12:00
|sell
|1207
|1.00
|1.1905
|1.2000
|1.1805
|3973
|2005.07.06 12:20
|modify
|1207
|1.00
|1.1905
|1.1904
|1.1805
|3974
|2005.07.06 12:30
|s/l
|1207
|1.00
|1.1904
|1.1904
|1.1805
|10.00
|157896.20
|3975
|2005.07.06 16:00
|sell
|1208
|1.00
|1.1930
|1.2025
|1.1830
|3976
|2005.07.06 16:10
|modify
|1208
|1.00
|1.1930
|1.1927
|1.1830
|3977
|2005.07.06 16:20
|modify
|1208
|1.00
|1.1930
|1.1915
|1.1830
|3978
|2005.07.06 16:30
|s/l
|1208
|1.00
|1.1915
|1.1915
|1.1830
|150.00
|158046.20
|3979
|2005.07.06 20:00
|sell
|1209
|1.00
|1.1921
|1.2016
|1.1821
|3980
|2005.07.06 20:30
|modify
|1209
|1.00
|1.1921
|1.1919
|1.1821
|3981
|2005.07.06 20:40
|s/l
|1209
|1.00
|1.1919
|1.1919
|1.1821
|20.00
|158066.20
|3982
|2005.07.07 12:00
|sell
|1210
|1.00
|1.1991
|1.2086
|1.1891
|3983
|2005.07.07 12:10
|modify
|1210
|1.00
|1.1991
|1.1982
|1.1891
|3984
|2005.07.07 12:20
|s/l
|1210
|1.00
|1.1982
|1.1982
|1.1891
|90.00
|158156.20
|3985
|2005.07.07 16:00
|sell
|1211
|1.00
|1.1942
|1.2037
|1.1842
|3986
|2005.07.07 16:40
|modify
|1211
|1.00
|1.1942
|1.1927
|1.1842
|3987
|2005.07.07 16:59
|s/l
|1211
|1.00
|1.1927
|1.1927
|1.1842
|150.00
|158306.20
|3988
|2005.07.08 16:00
|buy
|1212
|1.00
|1.1958
|1.1863
|1.2058
|3989
|2005.07.08 16:40
|modify
|1212
|1.00
|1.1958
|1.1984
|1.2058
|3990
|2005.07.08 17:00
|s/l
|1212
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.2058
|260.00
|158566.20
|3991
|2005.07.08 20:00
|buy
|1213
|1.00
|1.1941
|1.1846
|1.2041
|3992
|2005.07.08 20:10
|modify
|1213
|1.00
|1.1941
|1.1959
|1.2041
|3993
|2005.07.08 20:30
|s/l
|1213
|1.00
|1.1959
|1.1959
|1.2041
|180.00
|158746.20
|3994
|2005.07.13 04:00
|sell
|1214
|1.00
|1.2212
|1.2307
|1.2112
|3995
|2005.07.13 04:30
|modify
|1214
|1.00
|1.2212
|1.2209
|1.2112
|3996
|2005.07.13 04:40
|modify
|1214
|1.00
|1.2212
|1.2208
|1.2112
|3997
|2005.07.13 04:59
|s/l
|1214
|1.00
|1.2208
|1.2208
|1.2112
|40.00
|158786.20
|3998
|2005.07.13 08:00
|sell
|1215
|1.00
|1.2205
|1.2300
|1.2105
|3999
|2005.07.13 08:20
|modify
|1215
|1.00
|1.2205
|1.2202
|1.2105
|4000
|2005.07.13 08:30
|s/l
|1215
|1.00
|1.2202
|1.2202
|1.2105
|30.00
|158816.20
|4001
|2005.07.13 12:00
|sell
|1216
|1.00
|1.2178
|1.2273
|1.2078
|4002
|2005.07.13 13:40
|modify
|1216
|1.00
|1.2178
|1.2177
|1.2078
|4003
|2005.07.13 13:59
|s/l
|1216
|1.00
|1.2177
|1.2177
|1.2078
|10.00
|158826.20
|4004
|2005.07.18 20:00
|sell
|1217
|1.00
|1.2062
|1.2157
|1.1962
|4005
|2005.07.18 20:20
|modify
|1217
|1.00
|1.2062
|1.2052
|1.1962
|4006
|2005.07.18 20:30
|s/l
|1217
|1.00
|1.2052
|1.2052
|1.1962
|100.00
|158926.20
|4007
|2005.07.19 20:00
|buy
|1218
|1.00
|1.2040
|1.1945
|1.2140
|4008
|2005.07.19 20:40
|modify
|1218
|1.00
|1.2040
|1.2045
|1.2140
|4009
|2005.07.19 20:59
|s/l
|1218
|1.00
|1.2045
|1.2045
|1.2140
|50.00
|158976.20
|4010
|2005.07.20 00:00
|buy
|1219
|1.00
|1.2031
|1.1936
|1.2131
|4011
|2005.07.20 02:10
|modify
|1219
|1.00
|1.2031
|1.2055
|1.2131
|4012
|2005.07.20 02:20
|s/l
|1219
|1.00
|1.2055
|1.2055
|1.2131
|240.00
|159216.20
|4013
|2005.07.21 08:00
|sell
|1220
|1.00
|1.2153
|1.2248
|1.2053
|4014
|2005.07.21 08:20
|modify
|1220
|1.00
|1.2153
|1.2139
|1.2053
|4015
|2005.07.21 08:30
|s/l
|1220
|1.00
|1.2139
|1.2139
|1.2053
|140.00
|159356.20
|4016
|2005.07.21 12:00
|sell
|1221
|1.00
|1.2159
|1.2254
|1.2059
|4017
|2005.07.21 12:10
|modify
|1221
|1.00
|1.2159
|1.2141
|1.2059
|4018
|2005.07.21 12:20
|s/l
|1221
|1.00
|1.2141
|1.2141
|1.2059
|180.00
|159536.20
|4019
|2005.07.21 16:00
|sell
|1222
|1.00
|1.2149
|1.2244
|1.2049
|4020
|2005.07.21 16:10
|modify
|1222
|1.00
|1.2149
|1.2124
|1.2049
|4021
|2005.07.21 16:20
|modify
|1222
|1.00
|1.2149
|1.2108
|1.2049
|4022
|2005.07.21 16:30
|s/l
|1222
|1.00
|1.2108
|1.2108
|1.2049
|410.00
|159946.20
|4023
|2005.07.21 20:00
|sell
|1223
|1.00
|1.2205
|1.2300
|1.2105
|4024
|2005.07.21 20:20
|modify
|1223
|1.00
|1.2205
|1.2178
|1.2105
|4025
|2005.07.21 20:30
|modify
|1223
|1.00
|1.2205
|1.2170
|1.2105
|4026
|2005.07.21 20:40
|s/l
|1223
|1.00
|1.2170
|1.2170
|1.2105
|350.00
|160296.20
|4027
|2005.07.22 00:00
|sell
|1224
|1.00
|1.2162
|1.2257
|1.2062
|4028
|2005.07.22 00:20
|modify
|1224
|1.00
|1.2162
|1.2150
|1.2062
|4029
|2005.07.22 00:30
|s/l
|1224
|1.00
|1.2150
|1.2150
|1.2062
|120.00
|160416.20
|4030
|2005.07.22 08:00
|sell
|1225
|1.00
|1.2172
|1.2267
|1.2072
|4031
|2005.07.22 11:20
|modify
|1225
|1.00
|1.2172
|1.2169
|1.2072
|4032
|2005.07.22 11:30
|s/l
|1225
|1.00
|1.2169
|1.2169
|1.2072
|30.00
|160446.20
|4033
|2005.07.28 08:00
|sell
|1226
|1.00
|1.2062
|1.2157
|1.1962
|4034
|2005.07.28 08:20
|modify
|1226
|1.00
|1.2062
|1.2053
|1.1962
|4035
|2005.07.28 08:40
|s/l
|1226
|1.00
|1.2053
|1.2053
|1.1962
|90.00
|160536.20
|4036
|2005.07.28 12:00
|sell
|1227
|1.00
|1.2056
|1.2151
|1.1956
|4037
|2005.07.28 12:30
|modify
|1227
|1.00
|1.2056
|1.2047
|1.1956
|4038
|2005.07.28 12:40
|s/l
|1227
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.1956
|90.00
|160626.20
|4039
|2005.07.28 16:00
|sell
|1228
|1.00
|1.2077
|1.2172
|1.1977
|4040
|2005.07.28 16:10
|modify
|1228
|1.00
|1.2077
|1.2067
|1.1977
|4041
|2005.07.28 16:20
|s/l
|1228
|1.00
|1.2067
|1.2067
|1.1977
|100.00
|160726.20
|4042
|2005.08.03 12:00
|buy
|1229
|1.00
|1.2311
|1.2216
|1.2411
|4043
|2005.08.03 12:40
|modify
|1229
|1.00
|1.2311
|1.2318
|1.2411
|4044
|2005.08.03 12:59
|s/l
|1229
|1.00
|1.2318
|1.2318
|1.2411
|70.00
|160796.20
|4045
|2005.08.04 08:00
|sell
|1230
|1.00
|1.2334
|1.2429
|1.2234
|4046
|2005.08.04 08:30
|modify
|1230
|1.00
|1.2334
|1.2325
|1.2234
|4047
|2005.08.04 08:40
|modify
|1230
|1.00
|1.2334
|1.2324
|1.2234
|4048
|2005.08.04 09:00
|s/l
|1230
|1.00
|1.2324
|1.2324
|1.2234
|100.00
|160896.20
|4049
|2005.08.04 12:00
|sell
|1231
|1.00
|1.2315
|1.2410
|1.2215
|4050
|2005.08.04 14:10
|modify
|1231
|1.00
|1.2315
|1.2314
|1.2215
|4051
|2005.08.04 14:20
|modify
|1231
|1.00
|1.2315
|1.2311
|1.2215
|4052
|2005.08.04 14:59
|s/l
|1231
|1.00
|1.2311
|1.2311
|1.2215
|40.00
|160936.20
|4053
|2005.08.05 12:00
|sell
|1232
|1.00
|1.2372
|1.2467
|1.2272
|4054
|2005.08.05 12:10
|modify
|1232
|1.00
|1.2372
|1.2363
|1.2272
|4055
|2005.08.05 12:20
|s/l
|1232
|1.00
|1.2363
|1.2363
|1.2272
|90.00
|161026.20
|4056
|2005.08.05 16:00
|sell
|1233
|1.00
|1.2338
|1.2433
|1.2238
|4057
|2005.08.05 17:10
|modify
|1233
|1.00
|1.2338
|1.2337
|1.2238
|4058
|2005.08.05 17:20
|s/l
|1233
|1.00
|1.2337
|1.2337
|1.2238
|10.00
|161036.20
|4059
|2005.08.09 00:00
|sell
|1234
|1.00
|1.2349
|1.2444
|1.2249
|4060
|2005.08.09 08:00
|close
|1234
|1.00
|1.2410
|1.2444
|1.2249
|-610.00
|160426.20
|4061
|2005.08.09 16:00
|sell
|1235
|1.00
|1.2334
|1.2429
|1.2234
|4062
|2005.08.10 00:00
|swap close
|1235
|1.00
|1.2381
|1.2429
|1.2234
|-470.00
|159956.20
|4063
|2005.08.10 00:00
|swap open
|1236
|1.00
|1.238138
|1.2429
|1.2234
|4064
|2005.08.10 00:10
|modify
|1236
|1.00
|1.238138
|1.2377
|1.2234
|4065
|2005.08.10 00:20
|s/l
|1236
|1.00
|1.2377
|1.2377
|1.2234
|43.80
|160000.00
|4066
|2005.08.10 20:00
|sell
|1237
|1.00
|1.2354
|1.2449
|1.2254
|4067
|2005.08.11 00:00
|swap close
|1237
|1.00
|1.2391
|1.2449
|1.2254
|-370.00
|159630.00
|4068
|2005.08.11 00:00
|swap open
|1238
|1.00
|1.239214
|1.2449
|1.2254
|4069
|2005.08.11 00:10
|modify
|1238
|1.00
|1.239214
|1.2385
|1.2254
|4070
|2005.08.11 00:20
|s/l
|1238
|1.00
|1.2385
|1.2385
|1.2254
|71.40
|159701.40
|4071
|2005.08.12 12:00
|sell
|1239
|1.00
|1.2472
|1.2567
|1.2372
|4072
|2005.08.12 12:10
|modify
|1239
|1.00
|1.2472
|1.2468
|1.2372
|4073
|2005.08.12 12:20
|s/l
|1239
|1.00
|1.2468
|1.2468
|1.2372
|40.00
|159741.40
|4074
|2005.08.12 16:00
|sell
|1240
|1.00
|1.2430
|1.2525
|1.2330
|4075
|2005.08.12 16:40
|modify
|1240
|1.00
|1.2430
|1.2421
|1.2330
|4076
|2005.08.12 16:59
|s/l
|1240
|1.00
|1.2421
|1.2421
|1.2330
|90.00
|159831.40
|4077
|2005.08.12 20:00
|sell
|1241
|1.00
|1.2436
|1.2531
|1.2336
|4078
|2005.08.15 00:00
|swap close
|1241
|1.00
|1.2457
|1.2531
|1.2336
|-210.00
|159621.40
|4079
|2005.08.15 00:00
|swap open
|1242
|1.00
|1.245738
|1.2531
|1.2336
|4080
|2005.08.15 00:10
|modify
|1242
|1.00
|1.245738
|1.2454
|1.2336
|4081
|2005.08.15 00:20
|s/l
|1242
|1.00
|1.2454
|1.2454
|1.2336
|33.80
|159655.20
|4082
|2005.08.15 04:00
|sell
|1243
|1.00
|1.2406
|1.2501
|1.2306
|4083
|2005.08.15 07:20
|modify
|1243
|1.00
|1.2406
|1.2390
|1.2306
|4084
|2005.08.15 07:40
|s/l
|1243
|1.00
|1.2390
|1.2390
|1.2306
|160.00
|159815.20
|4085
|2005.08.17 08:00
|sell
|1244
|1.00
|1.2314
|1.2409
|1.2214
|4086
|2005.08.17 08:20
|modify
|1244
|1.00
|1.2314
|1.2310
|1.2214
|4087
|2005.08.17 08:30
|modify
|1244
|1.00
|1.2314
|1.2307
|1.2214
|4088
|2005.08.17 08:40
|modify
|1244
|1.00
|1.2314
|1.2289
|1.2214
|4089
|2005.08.17 08:59
|s/l
|1244
|1.00
|1.2289
|1.2289
|1.2214
|250.00
|160065.20
|4090
|2005.08.23 04:00
|sell
|1245
|1.00
|1.2206
|1.2301
|1.2106
|4091
|2005.08.23 05:40
|modify
|1245
|1.00
|1.2206
|1.2205
|1.2106
|4092
|2005.08.23 05:59
|s/l
|1245
|1.00
|1.2205
|1.2205
|1.2106
|10.00
|160075.20
|4093
|2005.08.23 08:00
|sell
|1246
|1.00
|1.2202
|1.2297
|1.2102
|4094
|2005.08.23 17:30
|modify
|1246
|1.00
|1.2202
|1.2200
|1.2102
|4095
|2005.08.23 17:40
|s/l
|1246
|1.00
|1.2200
|1.2200
|1.2102
|20.00
|160095.20
|4096
|2005.08.24 04:00
|sell
|1247
|1.00
|1.2195
|1.2290
|1.2095
|4097
|2005.08.24 06:30
|modify
|1247
|1.00
|1.2195
|1.2180
|1.2095
|4098
|2005.08.24 06:40
|s/l
|1247
|1.00
|1.2180
|1.2180
|1.2095
|150.00
|160245.20
|4099
|2005.08.24 16:00
|buy
|1248
|1.00
|1.2276
|1.2181
|1.2376
|4100
|2005.08.25 00:00
|swap close
|1248
|1.00
|1.2268
|1.2181
|1.2376
|-80.00
|160165.20
|4101
|2005.08.25 00:00
|swap open
|1249
|1.00
|1.22704
|1.2181
|1.2376
|4102
|2005.08.25 02:10
|modify
|1249
|1.00
|1.22704
|1.2285
|1.2376
|4103
|2005.08.25 02:20
|s/l
|1249
|1.00
|1.2285
|1.2285
|1.2376
|146.00
|160311.20
|4104
|2005.08.26 20:00
|sell
|1250
|1.00
|1.2299
|1.2394
|1.2199
|4105
|2005.08.26 20:10
|modify
|1250
|1.00
|1.2299
|1.2279
|1.2199
|4106
|2005.08.26 20:20
|s/l
|1250
|1.00
|1.2279
|1.2279
|1.2199
|200.00
|160511.20
|4107
|2005.08.31 12:00
|sell
|1251
|1.00
|1.2204
|1.2299
|1.2104
|4108
|2005.08.31 12:10
|modify
|1251
|1.00
|1.2204
|1.2194
|1.2104
|4109
|2005.08.31 12:20
|s/l
|1251
|1.00
|1.2194
|1.2194
|1.2104
|100.00
|160611.20
|4110
|2005.08.31 16:00
|sell
|1252
|1.00
|1.2226
|1.2321
|1.2126
|4111
|2005.08.31 17:30
|s/l
|1252
|1.00
|1.2321
|1.2321
|1.2126
|-950.00
|159661.20
|4112
|2005.09.06 08:00
|buy
|1253
|1.00
|1.2512
|1.2417
|1.2612
|4113
|2005.09.06 12:00
|close
|1253
|1.00
|1.2466
|1.2417
|1.2612
|-460.00
|159201.20
|4114
|2005.09.06 16:00
|buy
|1254
|1.00
|1.2505
|1.2410
|1.2605
|4115
|2005.09.07 00:00
|swap close
|1254
|1.00
|1.2460
|1.2410
|1.2605
|-450.00
|158751.20
|4116
|2005.09.07 00:00
|swap open
|1255
|1.00
|1.24608
|1.2410
|1.2605
|4117
|2005.09.07 03:20
|modify
|1255
|1.00
|1.24608
|1.2464
|1.2605
|4118
|2005.09.07 03:30
|s/l
|1255
|1.00
|1.2464
|1.2464
|1.2605
|32.00
|158783.20
|4119
|2005.09.14 16:00
|sell
|1256
|1.00
|1.2303
|1.2398
|1.2203
|4120
|2005.09.14 17:10
|modify
|1256
|1.00
|1.2303
|1.2278
|1.2203
|4121
|2005.09.14 17:20
|s/l
|1256
|1.00
|1.2278
|1.2278
|1.2203
|250.00
|159033.20
|4122
|2005.09.16 16:00
|sell
|1257
|1.00
|1.2213
|1.2308
|1.2113
|4123
|2005.09.16 16:30
|modify
|1257
|1.00
|1.2213
|1.2213
|1.2113
|4124
|2005.09.16 16:40
|modify
|1257
|1.00
|1.2213
|1.2204
|1.2113
|4125
|2005.09.16 16:59
|s/l
|1257
|1.00
|1.2204
|1.2204
|1.2113
|90.00
|159123.20
|4126
|2005.09.21 08:00
|buy
|1258
|1.00
|1.2190
|1.2095
|1.2290
|4127
|2005.09.21 08:30
|modify
|1258
|1.00
|1.2190
|1.2191
|1.2290
|4128
|2005.09.21 08:40
|modify
|1258
|1.00
|1.2190
|1.2204
|1.2290
|4129
|2005.09.21 08:59
|s/l
|1258
|1.00
|1.2204
|1.2204
|1.2290
|140.00
|159263.20
|4130
|2005.09.21 12:00
|buy
|1259
|1.00
|1.2204
|1.2109
|1.2304
|4131
|2005.09.21 12:20
|modify
|1259
|1.00
|1.2204
|1.2207
|1.2304
|4132
|2005.09.21 12:30
|s/l
|1259
|1.00
|1.2207
|1.2207
|1.2304
|30.00
|159293.20
|4133
|2005.09.22 04:00
|sell
|1260
|1.00
|1.2202
|1.2297
|1.2102
|4134
|2005.09.22 04:10
|modify
|1260
|1.00
|1.2202
|1.2198
|1.2102
|4135
|2005.09.22 04:20
|s/l
|1260
|1.00
|1.2198
|1.2198
|1.2102
|40.00
|159333.20
|4136
|2005.09.22 08:00
|sell
|1261
|1.00
|1.2213
|1.2308
|1.2113
|4137
|2005.09.22 08:40
|modify
|1261
|1.00
|1.2213
|1.2206
|1.2113
|4138
|2005.09.22 08:59
|s/l
|1261
|1.00
|1.2206
|1.2206
|1.2113
|70.00
|159403.20
|4139
|2005.09.28 16:00
|sell
|1262
|1.00
|1.2024
|1.2119
|1.1924
|4140
|2005.09.28 16:10
|modify
|1262
|1.00
|1.2024
|1.2010
|1.1924
|4141
|2005.09.28 16:20
|s/l
|1262
|1.00
|1.2010
|1.2010
|1.1924
|140.00
|159543.20
|4142
|2005.09.28 20:00
|sell
|1263
|1.00
|1.2033
|1.2128
|1.1933
|4143
|2005.09.28 20:20
|modify
|1263
|1.00
|1.2033
|1.2027
|1.1933
|4144
|2005.09.28 20:40
|s/l
|1263
|1.00
|1.2027
|1.2027
|1.1933
|60.00
|159603.20
|4145
|2005.09.29 12:00
|sell
|1264
|1.00
|1.2054
|1.2149
|1.1954
|4146
|2005.09.29 12:40
|modify
|1264
|1.00
|1.2054
|1.2053
|1.1954
|4147
|2005.09.29 12:59
|s/l
|1264
|1.00
|1.2053
|1.2053
|1.1954
|10.00
|159613.20
|4148
|2005.09.29 16:00
|sell
|1265
|1.00
|1.2026
|1.2121
|1.1926
|4149
|2005.09.29 16:40
|modify
|1265
|1.00
|1.2026
|1.2011
|1.1926
|4150
|2005.09.29 16:59
|s/l
|1265
|1.00
|1.2011
|1.2011
|1.1926
|150.00
|159763.20
|4151
|2005.09.29 20:00
|sell
|1266
|1.00
|1.2046
|1.2141
|1.1946
|4152
|2005.09.29 20:20
|modify
|1266
|1.00
|1.2046
|1.2037
|1.1946
|4153
|2005.09.29 20:30
|s/l
|1266
|1.00
|1.2037
|1.2037
|1.1946
|90.00
|159853.20
|4154
|2005.09.30 00:00
|sell
|1267
|1.00
|1.2032
|1.2127
|1.1932
|4155
|2005.09.30 00:20
|modify
|1267
|1.00
|1.2032
|1.2030
|1.1932
|4156
|2005.09.30 00:30
|s/l
|1267
|1.00
|1.2030
|1.2030
|1.1932
|20.00
|159873.20
|4157
|2005.09.30 16:00
|sell
|1268
|1.00
|1.2028
|1.2123
|1.1928
|4158
|2005.09.30 19:10
|modify
|1268
|1.00
|1.2028
|1.2015
|1.1928
|4159
|2005.09.30 19:40
|s/l
|1268
|1.00
|1.2015
|1.2015
|1.1928
|130.00
|160003.20
|4160
|2005.10.05 00:00
|sell
|1269
|1.00
|1.1917
|1.2012
|1.1817
|4161
|2005.10.05 12:00
|close
|1269
|1.00
|1.1958
|1.2012
|1.1817
|-410.00
|159593.20
|4162
|2005.10.05 16:00
|sell
|1270
|1.00
|1.1938
|1.2033
|1.1838
|4163
|2005.10.06 00:00
|swap close
|1270
|1.00
|1.2013
|1.2033
|1.1838
|-750.00
|158843.20
|4164
|2005.10.06 00:00
|swap open
|1271
|1.00
|1.201414
|1.2033
|1.1838
|4165
|2005.10.06 00:00
|close
|1271
|1.00
|1.2013
|1.2033
|1.1838
|11.40
|158854.60
|4166
|2005.10.07 04:00
|sell
|1272
|1.00
|1.2170
|1.2265
|1.2070
|4167
|2005.10.07 04:30
|modify
|1272
|1.00
|1.2170
|1.2170
|1.2070
|4168
|2005.10.07 04:59
|s/l
|1272
|1.00
|1.2170
|1.2170
|1.2070
|0.00
|158854.60
|4169
|2005.10.07 08:00
|sell
|1273
|1.00
|1.2161
|1.2256
|1.2061
|4170
|2005.10.07 09:40
|modify
|1273
|1.00
|1.2161
|1.2155
|1.2061
|4171
|2005.10.07 09:59
|s/l
|1273
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2061
|60.00
|158914.60
|4172
|2005.10.07 12:00
|sell
|1274
|1.00
|1.2149
|1.2244
|1.2049
|4173
|2005.10.07 13:40
|modify
|1274
|1.00
|1.2149
|1.2149
|1.2049
|4174
|2005.10.07 14:10
|modify
|1274
|1.00
|1.2149
|1.2141
|1.2049
|4175
|2005.10.07 14:20
|s/l
|1274
|1.00
|1.2141
|1.2141
|1.2049
|80.00
|158994.60
|4176
|2005.10.13 04:00
|sell
|1275
|1.00
|1.1988
|1.2083
|1.1888
|4177
|2005.10.13 04:40
|modify
|1275
|1.00
|1.1988
|1.1974
|1.1888
|4178
|2005.10.13 04:59
|s/l
|1275
|1.00
|1.1974
|1.1974
|1.1888
|140.00
|159134.60
|4179
|2005.10.13 20:00
|buy
|1276
|1.00
|1.1998
|1.1903
|1.2098
|4180
|2005.10.13 20:59
|modify
|1276
|1.00
|1.1998
|1.2016
|1.2098
|4181
|2005.10.13 21:10
|s/l
|1276
|1.00
|1.2016
|1.2016
|1.2098
|180.00
|159314.60
|4182
|2005.10.14 00:00
|buy
|1277
|1.00
|1.2027
|1.1932
|1.2127
|4183
|2005.10.14 05:10
|modify
|1277
|1.00
|1.2027
|1.2031
|1.2127
|4184
|2005.10.14 05:20
|s/l
|1277
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.2127
|40.00
|159354.60
|4185
|2005.10.14 12:00
|sell
|1278
|1.00
|1.2002
|1.2097
|1.1902
|4186
|2005.10.14 12:10
|modify
|1278
|1.00
|1.2002
|1.1989
|1.1902
|4187
|2005.10.14 12:20
|s/l
|1278
|1.00
|1.1989
|1.1989
|1.1902
|130.00
|159484.60
|4188
|2005.10.14 16:00
|sell
|1279
|1.00
|1.2001
|1.2096
|1.1901
|4189
|2005.10.14 19:30
|s/l
|1279
|1.00
|1.2096
|1.2096
|1.1901
|-950.00
|158534.60
|4190
|2005.10.18 20:00
|buy
|1280
|1.00
|1.1964
|1.1869
|1.2064
|4191
|2005.10.19 00:00
|swap close
|1280
|1.00
|1.1965
|1.1869
|1.2064
|10.00
|158544.60
|4192
|2005.10.19 00:00
|swap open
|1281
|1.00
|1.19658
|1.1869
|1.2064
|4193
|2005.10.19 12:10
|modify
|1281
|1.00
|1.19658
|1.1971
|1.2064
|4194
|2005.10.19 12:20
|s/l
|1281
|1.00
|1.1971
|1.1971
|1.2064
|52.00
|158596.60
|4195
|2005.10.20 08:00
|sell
|1282
|1.00
|1.1970
|1.2065
|1.1870
|4196
|2005.10.20 08:30
|modify
|1282
|1.00
|1.1970
|1.1966
|1.1870
|4197
|2005.10.20 08:40
|s/l
|1282
|1.00
|1.1966
|1.1966
|1.1870
|40.00
|158636.60
|4198
|2005.10.20 12:00
|sell
|1283
|1.00
|1.1971
|1.2066
|1.1871
|4199
|2005.10.20 12:10
|modify
|1283
|1.00
|1.1971
|1.1969
|1.1871
|4200
|2005.10.20 12:20
|s/l
|1283
|1.00
|1.1969
|1.1969
|1.1871
|20.00
|158656.60
|4201
|2005.10.20 16:00
|sell
|1284
|1.00
|1.1979
|1.2074
|1.1879
|4202
|2005.10.20 16:20
|modify
|1284
|1.00
|1.1979
|1.1972
|1.1879
|4203
|2005.10.20 16:30
|modify
|1284
|1.00
|1.1979
|1.1971
|1.1879
|4204
|2005.10.20 16:40
|s/l
|1284
|1.00
|1.1971
|1.1971
|1.1879
|80.00
|158736.60
|4205
|2005.10.21 12:00
|sell
|1285
|1.00
|1.2028
|1.2123
|1.1928
|4206
|2005.10.21 12:10
|modify
|1285
|1.00
|1.2028
|1.2013
|1.1928
|4207
|2005.10.21 12:20
|s/l
|1285
|1.00
|1.2013
|1.2013
|1.1928
|150.00
|158886.60
|4208
|2005.10.21 16:00
|sell
|1286
|1.00
|1.2034
|1.2129
|1.1934
|4209
|2005.10.21 16:20
|modify
|1286
|1.00
|1.2034
|1.2024
|1.1934
|4210
|2005.10.21 16:30
|modify
|1286
|1.00
|1.2034
|1.2015
|1.1934
|4211
|2005.10.21 16:40
|s/l
|1286
|1.00
|1.2015
|1.2015
|1.1934
|190.00
|159076.60
|4212
|2005.10.27 04:00
|buy
|1287
|1.00
|1.2092
|1.1997
|1.2192
|4213
|2005.10.27 04:40
|modify
|1287
|1.00
|1.2092
|1.2093
|1.2192
|4214
|2005.10.27 05:10
|modify
|1287
|1.00
|1.2092
|1.2096
|1.2192
|4215
|2005.10.27 05:20
|s/l
|1287
|1.00
|1.2096
|1.2096
|1.2192
|40.00
|159116.60
|4216
|2005.10.27 08:00
|buy
|1288
|1.00
|1.2099
|1.2004
|1.2199
|4217
|2005.10.27 08:40
|modify
|1288
|1.00
|1.2099
|1.2102
|1.2199
|4218
|2005.10.27 08:59
|s/l
|1288
|1.00
|1.2102
|1.2102
|1.2199
|30.00
|159146.60
|4219
|2005.10.28 00:00
|sell
|1289
|1.00
|1.2138
|1.2233
|1.2038
|4220
|2005.10.28 01:40
|modify
|1289
|1.00
|1.2138
|1.2135
|1.2038
|4221
|2005.10.28 01:59
|s/l
|1289
|1.00
|1.2135
|1.2135
|1.2038
|30.00
|159176.60
|4222
|2005.10.28 04:00
|sell
|1290
|1.00
|1.2134
|1.2229
|1.2034
|4223
|2005.10.28 14:20
|modify
|1290
|1.00
|1.2134
|1.2109
|1.2034
|4224
|2005.10.28 14:30
|modify
|1290
|1.00
|1.2134
|1.2106
|1.2034
|4225
|2005.10.28 14:40
|modify
|1290
|1.00
|1.2134
|1.2100
|1.2034
|4226
|2005.10.28 14:59
|s/l
|1290
|1.00
|1.2100
|1.2100
|1.2034
|340.00
|159516.60
|4227
|2005.11.02 12:00
|sell
|1291
|1.00
|1.2010
|1.2105
|1.1910
|4228
|2005.11.02 12:30
|modify
|1291
|1.00
|1.2010
|1.1991
|1.1910
|4229
|2005.11.02 12:40
|s/l
|1291
|1.00
|1.1991
|1.1991
|1.1910
|190.00
|159706.60
|4230
|2005.11.02 16:00
|sell
|1292
|1.00
|1.2031
|1.2126
|1.1931
|4231
|2005.11.02 16:30
|modify
|1292
|1.00
|1.2031
|1.2025
|1.1931
|4232
|2005.11.02 16:40
|s/l
|1292
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.1931
|60.00
|159766.60
|4233
|2005.11.03 08:00
|sell
|1293
|1.00
|1.2056
|1.2151
|1.1956
|4234
|2005.11.03 08:10
|modify
|1293
|1.00
|1.2056
|1.2054
|1.1956
|4235
|2005.11.03 08:20
|s/l
|1293
|1.00
|1.2054
|1.2054
|1.1956
|20.00
|159786.60
|4236
|2005.11.03 12:00
|sell
|1294
|1.00
|1.2052
|1.2147
|1.1952
|4237
|2005.11.03 12:40
|modify
|1294
|1.00
|1.2052
|1.2049
|1.1952
|4238
|2005.11.03 12:59
|s/l
|1294
|1.00
|1.2049
|1.2049
|1.1952
|30.00
|159816.60
|4239
|2005.11.09 08:00
|sell
|1295
|1.00
|1.1770
|1.1865
|1.1670
|4240
|2005.11.09 08:10
|modify
|1295
|1.00
|1.1770
|1.1768
|1.1670
|4241
|2005.11.09 08:30
|s/l
|1295
|1.00
|1.1768
|1.1768
|1.1670
|20.00
|159836.60
|4242
|2005.11.09 20:00
|buy
|1296
|1.00
|1.1769
|1.1674
|1.1869
|4243
|2005.11.09 20:30
|modify
|1296
|1.00
|1.1769
|1.1772
|1.1869
|4244
|2005.11.09 20:40
|s/l
|1296
|1.00
|1.1772
|1.1772
|1.1869
|30.00
|159866.60
|4245
|2005.11.10 00:00
|buy
|1297
|1.00
|1.1767
|1.1672
|1.1867
|4246
|2005.11.10 00:20
|modify
|1297
|1.00
|1.1767
|1.1773
|1.1867
|4247
|2005.11.10 00:40
|s/l
|1297
|1.00
|1.1773
|1.1773
|1.1867
|60.00
|159926.60
|4248
|2005.11.10 16:00
|sell
|1298
|1.00
|1.1739
|1.1834
|1.1639
|4249
|2005.11.10 16:40
|modify
|1298
|1.00
|1.1739
|1.1729
|1.1639
|4250
|2005.11.10 16:59
|s/l
|1298
|1.00
|1.1729
|1.1729
|1.1639
|100.00
|160026.60
|4251
|2005.11.14 12:00
|sell
|1299
|1.00
|1.1748
|1.1843
|1.1648
|4252
|2005.11.14 12:20
|modify
|1299
|1.00
|1.1748
|1.1734
|1.1648
|4253
|2005.11.14 12:30
|s/l
|1299
|1.00
|1.1734
|1.1734
|1.1648
|140.00
|160166.60
|4254
|2005.11.14 16:00
|sell
|1300
|1.00
|1.1701
|1.1796
|1.1601
|4255
|2005.11.14 16:30
|modify
|1300
|1.00
|1.1701
|1.1698
|1.1601
|4256
|2005.11.14 16:40
|modify
|1300
|1.00
|1.1701
|1.1695
|1.1601
|4257
|2005.11.14 16:59
|s/l
|1300
|1.00
|1.1695
|1.1695
|1.1601
|60.00
|160226.60
|4258
|2005.11.14 20:00
|sell
|1301
|1.00
|1.1694
|1.1789
|1.1594
|4259
|2005.11.14 20:30
|modify
|1301
|1.00
|1.1694
|1.1692
|1.1594
|4260
|2005.11.14 20:40
|s/l
|1301
|1.00
|1.1692
|1.1692
|1.1594
|20.00
|160246.60
|4261
|2005.11.16 12:00
|sell
|1302
|1.00
|1.1678
|1.1773
|1.1578
|4262
|2005.11.16 12:10
|modify
|1302
|1.00
|1.1678
|1.1677
|1.1578
|4263
|2005.11.16 12:20
|s/l
|1302
|1.00
|1.1677
|1.1677
|1.1578
|10.00
|160256.60
|4264
|2005.11.18 08:00
|sell
|1303
|1.00
|1.1716
|1.1811
|1.1616
|4265
|2005.11.18 08:30
|modify
|1303
|1.00
|1.1716
|1.1715
|1.1616
|4266
|2005.11.18 08:40
|s/l
|1303
|1.00
|1.1715
|1.1715
|1.1616
|10.00
|160266.60
|4267
|2005.11.18 12:00
|sell
|1304
|1.00
|1.1677
|1.1772
|1.1577
|4268
|2005.11.18 14:20
|modify
|1304
|1.00
|1.1677
|1.1672
|1.1577
|4269
|2005.11.18 14:40
|s/l
|1304
|1.00
|1.1672
|1.1672
|1.1577
|50.00
|160316.60
|4270
|2005.11.18 16:00
|sell
|1305
|1.00
|1.1765
|1.1860
|1.1665
|4271
|2005.11.18 16:20
|modify
|1305
|1.00
|1.1765
|1.1698
|1.1665
|4272
|2005.11.18 16:30
|s/l
|1305
|1.00
|1.1698
|1.1698
|1.1665
|670.00
|160986.60
|4273
|2005.11.21 20:00
|sell
|1306
|1.00
|1.1725
|1.1820
|1.1625
|4274
|2005.11.21 21:30
|modify
|1306
|1.00
|1.1725
|1.1725
|1.1625
|4275
|2005.11.21 21:40
|modify
|1306
|1.00
|1.1725
|1.1724
|1.1625
|4276
|2005.11.21 21:59
|s/l
|1306
|1.00
|1.1724
|1.1724
|1.1625
|10.00
|160996.60
|4277
|2005.11.22 00:00
|sell
|1307
|1.00
|1.1724
|1.1819
|1.1624
|4278
|2005.11.22 09:10
|modify
|1307
|1.00
|1.1724
|1.1714
|1.1624
|4279
|2005.11.22 09:20
|s/l
|1307
|1.00
|1.1714
|1.1714
|1.1624
|100.00
|161096.60
|4280
|2005.11.23 12:00
|sell
|1308
|1.00
|1.1795
|1.1890
|1.1695
|4281
|2005.11.23 12:30
|modify
|1308
|1.00
|1.1795
|1.1786
|1.1695
|4282
|2005.11.23 12:40
|modify
|1308
|1.00
|1.1795
|1.1767
|1.1695
|4283
|2005.11.23 12:59
|s/l
|1308
|1.00
|1.1767
|1.1767
|1.1695
|280.00
|161376.60
|4284
|2005.11.23 16:00
|sell
|1309
|1.00
|1.1800
|1.1895
|1.1700
|4285
|2005.11.23 16:20
|modify
|1309
|1.00
|1.1800
|1.1778
|1.1700
|4286
|2005.11.23 16:30
|s/l
|1309
|1.00
|1.1778
|1.1778
|1.1700
|220.00
|161596.60
|4287
|2005.11.23 20:00
|sell
|1310
|1.00
|1.1796
|1.1891
|1.1696
|4288
|2005.11.24 00:00
|swap close
|1310
|1.00
|1.1814
|1.1891
|1.1696
|-180.00
|161416.60
|4289
|2005.11.24 00:00
|swap open
|1311
|1.00
|1.181514
|1.1891
|1.1696
|4290
|2005.11.24 00:10
|modify
|1311
|1.00
|1.181514
|1.1807
|1.1696
|4291
|2005.11.24 00:20
|s/l
|1311
|1.00
|1.1807
|1.1807
|1.1696
|81.40
|161498.00
|4292
|2005.11.24 12:00
|sell
|1312
|1.00
|1.1801
|1.1896
|1.1701
|4293
|2005.11.24 12:10
|modify
|1312
|1.00
|1.1801
|1.1799
|1.1701
|4294
|2005.11.24 12:20
|s/l
|1312
|1.00
|1.1799
|1.1799
|1.1701
|20.00
|161518.00
|4295
|2005.11.29 08:00
|sell
|1313
|1.00
|1.1823
|1.1918
|1.1723
|4296
|2005.11.29 08:10
|modify
|1313
|1.00
|1.1823
|1.1818
|1.1723
|4297
|2005.11.29 08:20
|s/l
|1313
|1.00
|1.1818
|1.1818
|1.1723
|50.00
|161568.00
|4298
|2005.11.29 12:00
|sell
|1314
|1.00
|1.1815
|1.1910
|1.1715
|4299
|2005.11.29 13:40
|modify
|1314
|1.00
|1.1815
|1.1809
|1.1715
|4300
|2005.11.29 14:30
|modify
|1314
|1.00
|1.1815
|1.1758
|1.1715
|4301
|2005.11.29 14:40
|s/l
|1314
|1.00
|1.1758
|1.1758
|1.1715
|570.00
|162138.00
|4302
|2005.11.30 16:00
|sell
|1315
|1.00
|1.1767
|1.1862
|1.1667
|4303
|2005.11.30 16:40
|modify
|1315
|1.00
|1.1767
|1.1765
|1.1667
|4304
|2005.11.30 16:59
|s/l
|1315
|1.00
|1.1765
|1.1765
|1.1667
|20.00
|162158.00
|4305
|2005.11.30 20:00
|sell
|1316
|1.00
|1.1786
|1.1881
|1.1686
|4306
|2005.12.01 00:00
|swap close
|1316
|1.00
|1.1791
|1.1881
|1.1686
|-50.00
|162108.00
|4307
|2005.12.01 00:00
|swap open
|1317
|1.00
|1.179214
|1.1881
|1.1686
|4308
|2005.12.01 00:00
|close
|1317
|1.00
|1.1791
|1.1881
|1.1686
|11.40
|162119.40
|4309
|2005.12.01 08:00
|sell
|1318
|1.00
|1.1776
|1.1871
|1.1676
|4310
|2005.12.01 08:40
|modify
|1318
|1.00
|1.1776
|1.1774
|1.1676
|4311
|2005.12.01 08:59
|s/l
|1318
|1.00
|1.1774
|1.1774
|1.1676
|20.00
|162139.40
|4312
|2005.12.01 12:00
|sell
|1319
|1.00
|1.1780
|1.1875
|1.1680
|4313
|2005.12.01 12:20
|modify
|1319
|1.00
|1.1780
|1.1767
|1.1680
|4314
|2005.12.01 12:30
|s/l
|1319
|1.00
|1.1767
|1.1767
|1.1680
|130.00
|162269.40
|4315
|2005.12.06 08:00
|sell
|1320
|1.00
|1.1785
|1.1880
|1.1685
|4316
|2005.12.06 08:10
|modify
|1320
|1.00
|1.1785
|1.1780
|1.1685
|4317
|2005.12.06 08:20
|modify
|1320
|1.00
|1.1785
|1.1777
|1.1685
|4318
|2005.12.06 08:30
|s/l
|1320
|1.00
|1.1777
|1.1777
|1.1685
|80.00
|162349.40
|4319
|2005.12.06 12:00
|sell
|1321
|1.00
|1.1770
|1.1865
|1.1670
|4320
|2005.12.06 15:20
|modify
|1321
|1.00
|1.1770
|1.1760
|1.1670
|4321
|2005.12.06 15:30
|s/l
|1321
|1.00
|1.1760
|1.1760
|1.1670
|100.00
|162449.40
|4322
|2005.12.09 08:00
|sell
|1322
|1.00
|1.1801
|1.1896
|1.1701
|4323
|2005.12.09 08:10
|modify
|1322
|1.00
|1.1801
|1.1785
|1.1701
|4324
|2005.12.09 08:20
|s/l
|1322
|1.00
|1.1785
|1.1785
|1.1701
|160.00
|162609.40
|4325
|2005.12.09 12:00
|sell
|1323
|1.00
|1.1793
|1.1888
|1.1693
|4326
|2005.12.09 14:10
|modify
|1323
|1.00
|1.1793
|1.1790
|1.1693
|4327
|2005.12.09 14:30
|s/l
|1323
|1.00
|1.1790
|1.1790
|1.1693
|30.00
|162639.40
|4328
|2005.12.13 04:00
|sell
|1324
|1.00
|1.1963
|1.2058
|1.1863
|4329
|2005.12.13 05:10
|modify
|1324
|1.00
|1.1963
|1.1957
|1.1863
|4330
|2005.12.13 05:30
|s/l
|1324
|1.00
|1.1957
|1.1957
|1.1863
|60.00
|162699.40
|4331
|2005.12.13 08:00
|sell
|1325
|1.00
|1.1954
|1.2049
|1.1854
|4332
|2005.12.13 09:20
|modify
|1325
|1.00
|1.1954
|1.1935
|1.1854
|4333
|2005.12.13 09:30
|modify
|1325
|1.00
|1.1954
|1.1925
|1.1854
|4334
|2005.12.13 09:40
|s/l
|1325
|1.00
|1.1925
|1.1925
|1.1854
|290.00
|162989.40
|4335
|2005.12.13 12:00
|sell
|1326
|1.00
|1.1920
|1.2015
|1.1820
|4336
|2005.12.13 12:40
|modify
|1326
|1.00
|1.1920
|1.1915
|1.1820
|4337
|2005.12.13 12:59
|s/l
|1326
|1.00
|1.1915
|1.1915
|1.1820
|50.00
|163039.40
|4338
|2005.12.13 16:00
|sell
|1327
|1.00
|1.1931
|1.2026
|1.1831
|4339
|2005.12.13 16:20
|modify
|1327
|1.00
|1.1931
|1.1931
|1.1831
|4340
|2005.12.13 16:30
|s/l
|1327
|1.00
|1.1931
|1.1931
|1.1831
|0.00
|163039.40
|4341
|2005.12.15 12:00
|buy
|1328
|1.00
|1.2019
|1.1924
|1.2119
|4342
|2005.12.15 12:40
|modify
|1328
|1.00
|1.2019
|1.2021
|1.2119
|4343
|2005.12.15 12:59
|s/l
|1328
|1.00
|1.2021
|1.2021
|1.2119
|20.00
|163059.40
|4344
|2005.12.15 16:00
|buy
|1329
|1.00
|1.1981
|1.1886
|1.2081
|4345
|2005.12.15 17:10
|modify
|1329
|1.00
|1.1981
|1.1982
|1.2081
|4346
|2005.12.15 17:20
|s/l
|1329
|1.00
|1.1982
|1.1982
|1.2081
|10.00
|163069.40
|4347
|2005.12.19 12:00
|sell
|1330
|1.00
|1.2005
|1.2100
|1.1905
|4348
|2005.12.19 13:20
|modify
|1330
|1.00
|1.2005
|1.1990
|1.1905
|4349
|2005.12.19 13:30
|s/l
|1330
|1.00
|1.1990
|1.1990
|1.1905
|150.00
|163219.40
|4350
|2005.12.19 16:00
|sell
|1331
|1.00
|1.1992
|1.2087
|1.1892
|4351
|2005.12.19 17:20
|modify
|1331
|1.00
|1.1992
|1.1991
|1.1892
|4352
|2005.12.19 17:40
|s/l
|1331
|1.00
|1.1991
|1.1991
|1.1892
|10.00
|163229.40
|4353
|2005.12.23 08:00
|sell
|1332
|1.00
|1.1868
|1.1963
|1.1768
|4354
|2005.12.23 12:10
|modify
|1332
|1.00
|1.1868
|1.1848
|1.1768
|4355
|2005.12.23 12:20
|s/l
|1332
|1.00
|1.1848
|1.1848
|1.1768
|200.00
|163429.40
|4356
|2005.12.28 20:00
|sell
|1333
|1.00
|1.1826
|1.1921
|1.1726
|4357
|2005.12.28 20:30
|modify
|1333
|1.00
|1.1826
|1.1824
|1.1726
|4358
|2005.12.28 20:40
|modify
|1333
|1.00
|1.1826
|1.1817
|1.1726
|4359
|2005.12.28 20:59
|s/l
|1333
|1.00
|1.1817
|1.1817
|1.1726
|90.00
|163519.40
|4360
|2005.12.29 00:00
|sell
|1334
|1.00
|1.1832
|1.1927
|1.1732
|4361
|2005.12.29 12:00
|close
|1334
|1.00
|1.1850
|1.1927
|1.1732
|-180.00
|163339.40
|4362
|2006.01.02 16:00
|sell
|1335
|1.00
|1.1822
|1.1917
|1.1722
|4363
|2006.01.02 17:30
|modify
|1335
|1.00
|1.1822
|1.1813
|1.1722
|4364
|2006.01.02 17:40
|modify
|1335
|1.00
|1.1822
|1.1805
|1.1722
|4365
|2006.01.02 17:59
|s/l
|1335
|1.00
|1.1805
|1.1805
|1.1722
|170.00
|163509.40
|4366
|2006.01.03 04:00
|buy
|1336
|1.00
|1.1873
|1.1778
|1.1973
|4367
|2006.01.03 05:30
|modify
|1336
|1.00
|1.1873
|1.1875
|1.1973
|4368
|2006.01.03 05:40
|modify
|1336
|1.00
|1.1873
|1.1876
|1.1973
|4369
|2006.01.03 06:10
|s/l
|1336
|1.00
|1.1876
|1.1876
|1.1973
|30.00
|163539.40
|4370
|2006.01.06 00:00
|buy
|1337
|1.00
|1.2102
|1.2007
|1.2202
|4371
|2006.01.06 00:40
|modify
|1337
|1.00
|1.2102
|1.2103
|1.2202
|4372
|2006.01.06 00:59
|s/l
|1337
|1.00
|1.2103
|1.2103
|1.2202
|10.00
|163549.40
|4373
|2006.01.06 04:00
|buy
|1338
|1.00
|1.2092
|1.1997
|1.2192
|4374
|2006.01.06 08:00
|close
|1338
|1.00
|1.2088
|1.1997
|1.2192
|-40.00
|163509.40
|4375
|2006.01.06 16:00
|buy
|1339
|1.00
|1.2156
|1.2061
|1.2256
|4376
|2006.01.06 16:40
|modify
|1339
|1.00
|1.2156
|1.2163
|1.2256
|4377
|2006.01.06 16:59
|s/l
|1339
|1.00
|1.2163
|1.2163
|1.2256
|70.00
|163579.40
|4378
|2006.01.06 20:00
|buy
|1340
|1.00
|1.2151
|1.2056
|1.2251
|4379
|2006.01.06 20:10
|modify
|1340
|1.00
|1.2151
|1.2156
|1.2251
|4380
|2006.01.06 20:20
|s/l
|1340
|1.00
|1.2156
|1.2156
|1.2251
|50.00
|163629.40
|4381
|2006.01.09 08:00
|sell
|1341
|1.00
|1.2124
|1.2219
|1.2024
|4382
|2006.01.09 08:20
|modify
|1341
|1.00
|1.2124
|1.2108
|1.2024
|4383
|2006.01.09 08:30
|s/l
|1341
|1.00
|1.2108
|1.2108
|1.2024
|160.00
|163789.40
|4384
|2006.01.12 12:00
|sell
|1342
|1.00
|1.2147
|1.2242
|1.2047
|4385
|2006.01.12 12:30
|modify
|1342
|1.00
|1.2147
|1.2140
|1.2047
|4386
|2006.01.12 12:40
|s/l
|1342
|1.00
|1.2140
|1.2140
|1.2047
|70.00
|163859.40
|4387
|2006.01.12 16:00
|sell
|1343
|1.00
|1.2028
|1.2123
|1.1928
|4388
|2006.01.12 16:40
|modify
|1343
|1.00
|1.2028
|1.2011
|1.1928
|4389
|2006.01.12 16:59
|s/l
|1343
|1.00
|1.2011
|1.2011
|1.1928
|170.00
|164029.40
|4390
|2006.01.16 12:00
|sell
|1344
|1.00
|1.2143
|1.2238
|1.2043
|4391
|2006.01.16 12:10
|modify
|1344
|1.00
|1.2143
|1.2135
|1.2043
|4392
|2006.01.16 12:20
|s/l
|1344
|1.00
|1.2135
|1.2135
|1.2043
|80.00
|164109.40
|4393
|2006.01.16 16:00
|sell
|1345
|1.00
|1.2112
|1.2207
|1.2012
|4394
|2006.01.17 00:00
|swap close
|1345
|1.00
|1.2117
|1.2207
|1.2012
|-50.00
|164059.40
|4395
|2006.01.17 00:00
|swap open
|1346
|1.00
|1.211738
|1.2207
|1.2012
|4396
|2006.01.17 00:10
|modify
|1346
|1.00
|1.211738
|1.2117
|1.2012
|4397
|2006.01.17 00:20
|modify
|1346
|1.00
|1.211738
|1.2111
|1.2012
|4398
|2006.01.17 00:30
|s/l
|1346
|1.00
|1.2111
|1.2111
|1.2012
|63.80
|164123.20
|4399
|2006.01.18 12:00
|sell
|1347
|1.00
|1.2123
|1.2218
|1.2023
|4400
|2006.01.18 12:10
|modify
|1347
|1.00
|1.2123
|1.2122
|1.2023
|4401
|2006.01.18 12:20
|s/l
|1347
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.2023
|10.00
|164133.20
|4402
|2006.01.18 20:00
|sell
|1348
|1.00
|1.2095
|1.2190
|1.1995
|4403
|2006.01.18 20:30
|modify
|1348
|1.00
|1.2095
|1.2090
|1.1995
|4404
|2006.01.18 20:59
|s/l
|1348
|1.00
|1.2090
|1.2090
|1.1995
|50.00
|164183.20
|4405
|2006.01.19 00:00
|sell
|1349
|1.00
|1.2117
|1.2212
|1.2017
|4406
|2006.01.19 00:10
|modify
|1349
|1.00
|1.2117
|1.2108
|1.2017
|4407
|2006.01.19 00:20
|s/l
|1349
|1.00
|1.2108
|1.2108
|1.2017
|90.00
|164273.20
|4408
|2006.01.24 00:00
|sell
|1350
|1.00
|1.2295
|1.2390
|1.2195
|4409
|2006.01.24 01:40
|modify
|1350
|1.00
|1.2295
|1.2290
|1.2195
|4410
|2006.01.24 01:59
|s/l
|1350
|1.00
|1.2290
|1.2290
|1.2195
|50.00
|164323.20
|4411
|2006.01.24 04:00
|sell
|1351
|1.00
|1.2283
|1.2378
|1.2183
|4412
|2006.01.24 09:20
|modify
|1351
|1.00
|1.2283
|1.2273
|1.2183
|4413
|2006.01.24 09:30
|s/l
|1351
|1.00
|1.2273
|1.2273
|1.2183
|100.00
|164423.20
|4414
|2006.01.24 12:00
|sell
|1352
|1.00
|1.2275
|1.2370
|1.2175
|4415
|2006.01.24 12:30
|modify
|1352
|1.00
|1.2275
|1.2267
|1.2175
|4416
|2006.01.24 12:40
|s/l
|1352
|1.00
|1.2267
|1.2267
|1.2175
|80.00
|164503.20
|4417
|2006.01.27 16:00
|buy
|1353
|1.00
|1.2224
|1.2129
|1.2324
|4418
|2006.01.27 16:20
|s/l
|1353
|1.00
|1.2129
|1.2129
|1.2324
|-950.00
|163553.20
|4419
|2006.02.01 04:00
|sell
|1354
|1.00
|1.2150
|1.2245
|1.2050
|4420
|2006.02.01 04:30
|modify
|1354
|1.00
|1.2150
|1.2150
|1.2050
|4421
|2006.02.01 04:40
|s/l
|1354
|1.00
|1.2150
|1.2150
|1.2050
|0.00
|163553.20
|4422
|2006.02.01 08:00
|sell
|1355
|1.00
|1.2151
|1.2246
|1.2051
|4423
|2006.02.01 08:10
|modify
|1355
|1.00
|1.2151
|1.2151
|1.2051
|4424
|2006.02.01 08:20
|modify
|1355
|1.00
|1.2151
|1.2142
|1.2051
|4425
|2006.02.01 08:30
|s/l
|1355
|1.00
|1.2142
|1.2142
|1.2051
|90.00
|163643.20
|4426
|2006.02.01 12:00
|sell
|1356
|1.00
|1.2109
|1.2204
|1.2009
|4427
|2006.02.01 12:20
|modify
|1356
|1.00
|1.2109
|1.2104
|1.2009
|4428
|2006.02.01 12:30
|s/l
|1356
|1.00
|1.2104
|1.2104
|1.2009
|50.00
|163693.20
|4429
|2006.02.03 08:00
|sell
|1357
|1.00
|1.2088
|1.2183
|1.1988
|4430
|2006.02.03 08:30
|modify
|1357
|1.00
|1.2088
|1.2086
|1.1988
|4431
|2006.02.03 08:40
|modify
|1357
|1.00
|1.2088
|1.2073
|1.1988
|4432
|2006.02.03 08:59
|s/l
|1357
|1.00
|1.2073
|1.2073
|1.1988
|150.00
|163843.20
|4433
|2006.02.03 12:00
|sell
|1358
|1.00
|1.2069
|1.2164
|1.1969
|4434
|2006.02.03 12:30
|modify
|1358
|1.00
|1.2069
|1.2064
|1.1969
|4435
|2006.02.03 12:40
|modify
|1358
|1.00
|1.2069
|1.2061
|1.1969
|4436
|2006.02.03 12:59
|s/l
|1358
|1.00
|1.2061
|1.2061
|1.1969
|80.00
|163923.20
|4437
|2006.02.08 12:00
|sell
|1359
|1.00
|1.1973
|1.2068
|1.1873
|4438
|2006.02.08 12:20
|modify
|1359
|1.00
|1.1973
|1.1972
|1.1873
|4439
|2006.02.08 12:30
|modify
|1359
|1.00
|1.1973
|1.1970
|1.1873
|4440
|2006.02.08 12:40
|s/l
|1359
|1.00
|1.1970
|1.1970
|1.1873
|30.00
|163953.20
|4441
|2006.02.08 16:00
|sell
|1360
|1.00
|1.1955
|1.2050
|1.1855
|4442
|2006.02.08 16:30
|modify
|1360
|1.00
|1.1955
|1.1947
|1.1855
|4443
|2006.02.08 16:40
|s/l
|1360
|1.00
|1.1947
|1.1947
|1.1855
|80.00
|164033.20
|4444
|2006.02.09 16:00
|sell
|1361
|1.00
|1.1966
|1.2061
|1.1866
|4445
|2006.02.09 16:10
|modify
|1361
|1.00
|1.1966
|1.1961
|1.1866
|4446
|2006.02.09 16:20
|s/l
|1361
|1.00
|1.1961
|1.1961
|1.1866
|50.00
|164083.20
|4447
|2006.02.09 20:00
|sell
|1362
|1.00
|1.1966
|1.2061
|1.1866
|4448
|2006.02.10 00:00
|swap close
|1362
|1.00
|1.1988
|1.2061
|1.1866
|-220.00
|163863.20
|4449
|2006.02.10 00:00
|swap open
|1363
|1.00
|1.198838
|1.2061
|1.1866
|4450
|2006.02.10 01:10
|modify
|1363
|1.00
|1.198838
|1.1970
|1.1866
|4451
|2006.02.10 01:20
|s/l
|1363
|1.00
|1.1970
|1.1970
|1.1866
|183.80
|164047.00
|4452
|2006.02.13 16:00
|buy
|1364
|1.00
|1.1894
|1.1799
|1.1994
|4453
|2006.02.13 16:10
|modify
|1364
|1.00
|1.1894
|1.1909
|1.1994
|4454
|2006.02.13 16:20
|s/l
|1364
|1.00
|1.1909
|1.1909
|1.1994
|150.00
|164197.00
|4455
|2006.02.13 20:00
|buy
|1365
|1.00
|1.1910
|1.1815
|1.2010
|4456
|2006.02.14 00:00
|swap close
|1365
|1.00
|1.1899
|1.1815
|1.2010
|-110.00
|164087.00
|4457
|2006.02.14 00:00
|swap open
|1366
|1.00
|1.18998
|1.1815
|1.2010
|4458
|2006.02.14 00:10
|modify
|1366
|1.00
|1.18998
|1.1912
|1.2010
|4459
|2006.02.14 00:30
|s/l
|1366
|1.00
|1.1912
|1.1912
|1.2010
|122.00
|164209.00
|4460
|2006.02.14 16:00
|sell
|1367
|1.00
|1.1880
|1.1975
|1.1780
|4461
|2006.02.14 16:40
|modify
|1367
|1.00
|1.1880
|1.1875
|1.1780
|4462
|2006.02.14 17:10
|s/l
|1367
|1.00
|1.1875
|1.1875
|1.1780
|50.00
|164259.00
|4463
|2006.02.14 20:00
|sell
|1368
|1.00
|1.1902
|1.1997
|1.1802
|4464
|2006.02.15 00:00
|swap close
|1368
|1.00
|1.1915
|1.1997
|1.1802
|-130.00
|164129.00
|4465
|2006.02.15 00:00
|swap open
|1369
|1.00
|1.191538
|1.1997
|1.1802
|4466
|2006.02.15 00:00
|close
|1369
|1.00
|1.1915
|1.1997
|1.1802
|3.80
|164132.80
|4467
|2006.02.15 16:00
|sell
|1370
|1.00
|1.1930
|1.2025
|1.1830
|4468
|2006.02.15 16:30
|modify
|1370
|1.00
|1.1930
|1.1885
|1.1830
|4469
|2006.02.15 16:40
|s/l
|1370
|1.00
|1.1885
|1.1885
|1.1830
|450.00
|164582.80
|4470
|2006.02.15 20:00
|sell
|1371
|1.00
|1.1878
|1.1973
|1.1778
|4471
|2006.02.16 00:00
|swap close
|1371
|1.00
|1.1895
|1.1973
|1.1778
|-170.00
|164412.80
|4472
|2006.02.16 00:00
|swap open
|1372
|1.00
|1.189614
|1.1973
|1.1778
|4473
|2006.02.16 00:10
|modify
|1372
|1.00
|1.189614
|1.1888
|1.1778
|4474
|2006.02.16 00:30
|s/l
|1372
|1.00
|1.1888
|1.1888
|1.1778
|81.40
|164494.20
|4475
|2006.02.17 08:00
|sell
|1373
|1.00
|1.1883
|1.1978
|1.1783
|4476
|2006.02.17 09:10
|modify
|1373
|1.00
|1.1883
|1.1878
|1.1783
|4477
|2006.02.17 09:20
|s/l
|1373
|1.00
|1.1878
|1.1878
|1.1783
|50.00
|164544.20
|4478
|2006.02.21 20:00
|buy
|1374
|1.00
|1.1918
|1.1823
|1.2018
|4479
|2006.02.21 20:30
|modify
|1374
|1.00
|1.1918
|1.1922
|1.2018
|4480
|2006.02.21 20:40
|modify
|1374
|1.00
|1.1918
|1.1926
|1.2018
|4481
|2006.02.21 20:59
|s/l
|1374
|1.00
|1.1926
|1.1926
|1.2018
|80.00
|164624.20
|4482
|2006.02.22 00:00
|buy
|1375
|1.00
|1.1910
|1.1815
|1.2010
|4483
|2006.02.22 00:10
|modify
|1375
|1.00
|1.1910
|1.1913
|1.2010
|4484
|2006.02.22 00:20
|modify
|1375
|1.00
|1.1910
|1.1914
|1.2010
|4485
|2006.02.22 00:40
|s/l
|1375
|1.00
|1.1914
|1.1914
|1.2010
|40.00
|164664.20
|4486
|2006.02.22 12:00
|sell
|1376
|1.00
|1.1876
|1.1971
|1.1776
|4487
|2006.02.22 14:30
|modify
|1376
|1.00
|1.1876
|1.1868
|1.1776
|4488
|2006.02.22 14:40
|modify
|1376
|1.00
|1.1876
|1.1867
|1.1776
|4489
|2006.02.22 14:59
|s/l
|1376
|1.00
|1.1867
|1.1867
|1.1776
|90.00
|164754.20
|4490
|2006.02.23 16:00
|sell
|1377
|1.00
|1.1919
|1.2014
|1.1819
|4491
|2006.02.23 16:20
|modify
|1377
|1.00
|1.1919
|1.1909
|1.1819
|4492
|2006.02.23 16:30
|s/l
|1377
|1.00
|1.1909
|1.1909
|1.1819
|100.00
|164854.20
|4493
|2006.02.23 20:00
|sell
|1378
|1.00
|1.1927
|1.2022
|1.1827
|4494
|2006.02.23 20:10
|modify
|1378
|1.00
|1.1927
|1.1927
|1.1827
|4495
|2006.02.23 20:20
|modify
|1378
|1.00
|1.1927
|1.1924
|1.1827
|4496
|2006.02.23 20:30
|s/l
|1378
|1.00
|1.1924
|1.1924
|1.1827
|30.00
|164884.20
|4497
|2006.02.24 00:00
|sell
|1379
|1.00
|1.1918
|1.2013
|1.1818
|4498
|2006.02.24 01:30
|modify
|1379
|1.00
|1.1918
|1.1917
|1.1818
|4499
|2006.02.24 01:40
|s/l
|1379
|1.00
|1.1917
|1.1917
|1.1818
|10.00
|164894.20
|4500
|2006.03.01 08:00
|sell
|1380
|1.00
|1.1929
|1.2024
|1.1829
|4501
|2006.03.01 16:20
|modify
|1380
|1.00
|1.1929
|1.1927
|1.1829
|4502
|2006.03.01 16:30
|s/l
|1380
|1.00
|1.1927
|1.1927
|1.1829
|20.00
|164914.20
|4503
|2006.03.01 20:00
|sell
|1381
|1.00
|1.1915
|1.2010
|1.1815
|4504
|2006.03.01 20:30
|modify
|1381
|1.00
|1.1915
|1.1909
|1.1815
|4505
|2006.03.01 20:40
|s/l
|1381
|1.00
|1.1909
|1.1909
|1.1815
|60.00
|164974.20
|4506
|2006.03.02 00:00
|sell
|1382
|1.00
|1.1921
|1.2016
|1.1821
|4507
|2006.03.02 01:10
|modify
|1382
|1.00
|1.1921
|1.1920
|1.1821
|4508
|2006.03.02 01:20
|modify
|1382
|1.00
|1.1921
|1.1918
|1.1821
|4509
|2006.03.02 01:30
|s/l
|1382
|1.00
|1.1918
|1.1918
|1.1821
|30.00
|165004.20
|4510
|2006.03.03 08:00
|sell
|1383
|1.00
|1.2020
|1.2115
|1.1920
|4511
|2006.03.03 08:10
|modify
|1383
|1.00
|1.2020
|1.2019
|1.1920
|4512
|2006.03.03 08:30
|s/l
|1383
|1.00
|1.2019
|1.2019
|1.1920
|10.00
|165014.20
|4513
|2006.03.03 12:00
|sell
|1384
|1.00
|1.2014
|1.2109
|1.1914
|4514
|2006.03.03 12:40
|modify
|1384
|1.00
|1.2014
|1.2013
|1.1914
|4515
|2006.03.03 12:59
|s/l
|1384
|1.00
|1.2013
|1.2013
|1.1914
|10.00
|165024.20
|4516
|2006.03.03 16:00
|sell
|1385
|1.00
|1.2048
|1.2143
|1.1948
|4517
|2006.03.03 16:20
|modify
|1385
|1.00
|1.2048
|1.2000
|1.1948
|4518
|2006.03.03 16:30
|s/l
|1385
|1.00
|1.2000
|1.2000
|1.1948
|480.00
|165504.20
|4519
|2006.03.03 20:00
|sell
|1386
|1.00
|1.2028
|1.2123
|1.1928
|4520
|2006.03.03 20:20
|modify
|1386
|1.00
|1.2028
|1.2026
|1.1928
|4521
|2006.03.03 20:30
|s/l
|1386
|1.00
|1.2026
|1.2026
|1.1928
|20.00
|165524.20
|4522
|2006.03.06 12:00
|sell
|1387
|1.00
|1.2029
|1.2124
|1.1929
|4523
|2006.03.06 13:20
|modify
|1387
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.1929
|4524
|2006.03.06 13:40
|modify
|1387
|1.00
|1.2029
|1.2020
|1.1929
|4525
|2006.03.06 13:59
|s/l
|1387
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.1929
|90.00
|165614.20
|4526
|2006.03.06 16:00
|sell
|1388
|1.00
|1.2032
|1.2127
|1.1932
|4527
|2006.03.06 16:30
|modify
|1388
|1.00
|1.2032
|1.2022
|1.1932
|4528
|2006.03.06 16:40
|modify
|1388
|1.00
|1.2032
|1.2012
|1.1932
|4529
|2006.03.06 17:10
|s/l
|1388
|1.00
|1.2012
|1.2012
|1.1932
|200.00
|165814.20
|4530
|2006.03.09 12:00
|sell
|1389
|1.00
|1.1932
|1.2027
|1.1832
|4531
|2006.03.09 12:10
|modify
|1389
|1.00
|1.1932
|1.1931
|1.1832
|4532
|2006.03.09 12:20
|s/l
|1389
|1.00
|1.1931
|1.1931
|1.1832
|10.00
|165824.20
|4533
|2006.03.13 16:00
|sell
|1390
|1.00
|1.1921
|1.2016
|1.1821
|4534
|2006.03.14 00:00
|swap close
|1390
|1.00
|1.1961
|1.2016
|1.1821
|-400.00
|165424.20
|4535
|2006.03.14 00:00
|swap open
|1391
|1.00
|1.196138
|1.2016
|1.1821
|4536
|2006.03.14 04:00
|close
|1391
|1.00
|1.1965
|1.2016
|1.1821
|-36.20
|165388.00
|4537
|2006.03.14 12:00
|sell
|1392
|1.00
|1.1950
|1.2045
|1.1850
|4538
|2006.03.14 12:10
|modify
|1392
|1.00
|1.1950
|1.1945
|1.1850
|4539
|2006.03.14 12:20
|s/l
|1392
|1.00
|1.1945
|1.1945
|1.1850
|50.00
|165438.00
|4540
|2006.03.14 16:00
|sell
|1393
|1.00
|1.1984
|1.2079
|1.1884
|4541
|2006.03.14 20:00
|close
|1393
|1.00
|1.2018
|1.2079
|1.1884
|-340.00
|165098.00
|4542
|2006.03.15 12:00
|sell
|1394
|1.00
|1.2027
|1.2122
|1.1927
|4543
|2006.03.15 12:40
|modify
|1394
|1.00
|1.2027
|1.2026
|1.1927
|4544
|2006.03.15 12:59
|s/l
|1394
|1.00
|1.2026
|1.2026
|1.1927
|10.00
|165108.00
|4545
|2006.03.15 16:00
|sell
|1395
|1.00
|1.2040
|1.2135
|1.1940
|4546
|2006.03.15 16:40
|modify
|1395
|1.00
|1.2040
|1.2034
|1.1940
|4547
|2006.03.15 16:59
|s/l
|1395
|1.00
|1.2034
|1.2034
|1.1940
|60.00
|165168.00
|4548
|2006.03.15 20:00
|sell
|1396
|1.00
|1.2049
|1.2144
|1.1949
|4549
|2006.03.16 00:00
|swap close
|1396
|1.00
|1.2068
|1.2144
|1.1949
|-190.00
|164978.00
|4550
|2006.03.16 00:00
|swap open
|1397
|1.00
|1.206914
|1.2144
|1.1949
|4551
|2006.03.16 00:00
|close
|1397
|1.00
|1.2068
|1.2144
|1.1949
|11.40
|164989.40
|4552
|2006.03.16 08:00
|sell
|1398
|1.00
|1.2046
|1.2141
|1.1946
|4553
|2006.03.16 08:40
|modify
|1398
|1.00
|1.2046
|1.2041
|1.1946
|4554
|2006.03.16 08:59
|s/l
|1398
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.1946
|50.00
|165039.40
|4555
|2006.03.16 12:00
|sell
|1399
|1.00
|1.2075
|1.2170
|1.1975
|4556
|2006.03.16 12:10
|modify
|1399
|1.00
|1.2075
|1.2071
|1.1975
|4557
|2006.03.16 12:20
|s/l
|1399
|1.00
|1.2071
|1.2071
|1.1975
|40.00
|165079.40
|4558
|2006.03.21 16:00
|buy
|1400
|1.00
|1.2119
|1.2024
|1.2219
|4559
|2006.03.21 20:00
|close
|1400
|1.00
|1.2093
|1.2024
|1.2219
|-260.00
|164819.40
|4560
|2006.03.27 12:00
|sell
|1401
|1.00
|1.2023
|1.2118
|1.1923
|4561
|2006.03.27 18:20
|modify
|1401
|1.00
|1.2023
|1.2010
|1.1923
|4562
|2006.03.27 18:30
|s/l
|1401
|1.00
|1.2010
|1.2010
|1.1923
|130.00
|164949.40
|4563
|2006.03.28 12:00
|buy
|1402
|1.00
|1.2064
|1.1969
|1.2164
|4564
|2006.03.28 13:30
|modify
|1402
|1.00
|1.2064
|1.2075
|1.2164
|4565
|2006.03.28 14:30
|modify
|1402
|1.00
|1.2064
|1.2088
|1.2164
|4566
|2006.03.28 14:40
|s/l
|1402
|1.00
|1.2088
|1.2088
|1.2164
|240.00
|165189.40
|4567
|2006.03.29 00:00
|sell
|1403
|1.00
|1.1999
|1.2094
|1.1899
|4568
|2006.03.29 02:30
|modify
|1403
|1.00
|1.1999
|1.1998
|1.1899
|4569
|2006.03.29 02:40
|s/l
|1403
|1.00
|1.1998
|1.1998
|1.1899
|10.00
|165199.40
|4570
|2006.03.30 20:00
|sell
|1404
|1.00
|1.2121
|1.2216
|1.2021
|4571
|2006.03.31 00:00
|swap close
|1404
|1.00
|1.2167
|1.2216
|1.2021
|-460.00
|164739.40
|4572
|2006.03.31 00:00
|swap open
|1405
|1.00
|1.216738
|1.2216
|1.2021
|4573
|2006.03.31 00:00
|close
|1405
|1.00
|1.2167
|1.2216
|1.2021
|3.80
|164743.20
|4574
|2006.03.31 12:00
|sell
|1406
|1.00
|1.2107
|1.2202
|1.2007
|4575
|2006.03.31 12:30
|modify
|1406
|1.00
|1.2107
|1.2105
|1.2007
|4576
|2006.03.31 12:40
|modify
|1406
|1.00
|1.2107
|1.2089
|1.2007
|4577
|2006.03.31 12:59
|s/l
|1406
|1.00
|1.2089
|1.2089
|1.2007
|180.00
|164923.20
|4578
|2006.03.31 16:00
|sell
|1407
|1.00
|1.2105
|1.2200
|1.2005
|4579
|2006.03.31 16:20
|modify
|1407
|1.00
|1.2105
|1.2104
|1.2005
|4580
|2006.03.31 16:30
|s/l
|1407
|1.00
|1.2104
|1.2104
|1.2005
|10.00
|164933.20
|4581
|2006.04.03 20:00
|buy
|1408
|1.00
|1.2134
|1.2039
|1.2234
|4582
|2006.04.03 20:20
|modify
|1408
|1.00
|1.2134
|1.2140
|1.2234
|4583
|2006.04.03 20:30
|modify
|1408
|1.00
|1.2134
|1.2142
|1.2234
|4584
|2006.04.03 20:40
|modify
|1408
|1.00
|1.2134
|1.2143
|1.2234
|4585
|2006.04.03 20:59
|s/l
|1408
|1.00
|1.2143
|1.2143
|1.2234
|90.00
|165023.20
|4586
|2006.04.06 04:00
|sell
|1409
|1.00
|1.2279
|1.2374
|1.2179
|4587
|2006.04.06 14:10
|modify
|1409
|1.00
|1.2279
|1.2213
|1.2179
|4588
|2006.04.06 14:20
|s/l
|1409
|1.00
|1.2213
|1.2213
|1.2179
|660.00
|165683.20
|4589
|2006.04.06 16:00
|sell
|1410
|1.00
|1.2214
|1.2309
|1.2114
|4590
|2006.04.06 16:40
|modify
|1410
|1.00
|1.2214
|1.2201
|1.2114
|4591
|2006.04.06 16:59
|s/l
|1410
|1.00
|1.2201
|1.2201
|1.2114
|130.00
|165813.20
|4592
|2006.04.12 08:00
|sell
|1411
|1.00
|1.2148
|1.2243
|1.2048
|4593
|2006.04.12 08:10
|modify
|1411
|1.00
|1.2148
|1.2146
|1.2048
|4594
|2006.04.12 08:30
|s/l
|1411
|1.00
|1.2146
|1.2146
|1.2048
|20.00
|165833.20
|4595
|2006.04.12 12:00
|sell
|1412
|1.00
|1.2147
|1.2242
|1.2047
|4596
|2006.04.12 12:20
|modify
|1412
|1.00
|1.2147
|1.2143
|1.2047
|4597
|2006.04.12 12:30
|modify
|1412
|1.00
|1.2147
|1.2142
|1.2047
|4598
|2006.04.12 12:40
|s/l
|1412
|1.00
|1.2142
|1.2142
|1.2047
|50.00
|165883.20
|4599
|2006.04.12 16:00
|sell
|1413
|1.00
|1.2115
|1.2210
|1.2015
|4600
|2006.04.12 16:40
|modify
|1413
|1.00
|1.2115
|1.2113
|1.2015
|4601
|2006.04.12 17:10
|s/l
|1413
|1.00
|1.2113
|1.2113
|1.2015
|20.00
|165903.20
|4602
|2006.04.12 20:00
|sell
|1414
|1.00
|1.2101
|1.2196
|1.2001
|4603
|2006.04.13 00:00
|swap close
|1414
|1.00
|1.2106
|1.2196
|1.2001
|-50.00
|165853.20
|4604
|2006.04.13 00:00
|swap open
|1415
|1.00
|1.210714
|1.2196
|1.2001
|4605
|2006.04.13 00:10
|modify
|1415
|1.00
|1.210714
|1.2105
|1.2001
|4606
|2006.04.13 00:20
|s/l
|1415
|1.00
|1.2105
|1.2105
|1.2001
|21.40
|165874.60
|4607
|2006.04.14 16:00
|sell
|1416
|1.00
|1.2106
|1.2201
|1.2006
|4608
|2006.04.17 00:00
|swap close
|1416
|1.00
|1.2123
|1.2201
|1.2006
|-170.00
|165704.60
|4609
|2006.04.17 00:00
|swap open
|1417
|1.00
|1.212338
|1.2201
|1.2006
|4610
|2006.04.17 00:00
|close
|1417
|1.00
|1.2123
|1.2201
|1.2006
|3.80
|165708.40
|4611
|2006.04.17 16:00
|sell
|1418
|1.00
|1.2233
|1.2328
|1.2133
|4612
|2006.04.17 20:00
|close
|1418
|1.00
|1.2284
|1.2328
|1.2133
|-510.00
|165198.40
|4613
|2006.04.18 08:00
|sell
|1419
|1.00
|1.2255
|1.2350
|1.2155
|4614
|2006.04.18 08:10
|modify
|1419
|1.00
|1.2255
|1.2251
|1.2155
|4615
|2006.04.18 08:20
|s/l
|1419
|1.00
|1.2251
|1.2251
|1.2155
|40.00
|165238.40
|4616
|2006.04.18 12:00
|sell
|1420
|1.00
|1.2255
|1.2350
|1.2155
|4617
|2006.04.18 14:10
|modify
|1420
|1.00
|1.2255
|1.2254
|1.2155
|4618
|2006.04.18 14:20
|s/l
|1420
|1.00
|1.2254
|1.2254
|1.2155
|10.00
|165248.40
|4619
|2006.04.19 12:00
|sell
|1421
|1.00
|1.2346
|1.2441
|1.2246
|4620
|2006.04.19 12:10
|modify
|1421
|1.00
|1.2346
|1.2341
|1.2246
|4621
|2006.04.19 12:20
|s/l
|1421
|1.00
|1.2341
|1.2341
|1.2246
|50.00
|165298.40
|4622
|2006.04.19 16:00
|sell
|1422
|1.00
|1.2318
|1.2413
|1.2218
|4623
|2006.04.20 00:00
|swap close
|1422
|1.00
|1.2379
|1.2413
|1.2218
|-610.00
|164688.40
|4624
|2006.04.20 00:00
|swap open
|1423
|1.00
|1.238014
|1.2413
|1.2218
|4625
|2006.04.20 00:00
|close
|1423
|1.00
|1.2379
|1.2413
|1.2218
|11.40
|164699.80
|4626
|2006.04.20 08:00
|sell
|1424
|1.00
|1.2352
|1.2447
|1.2252
|4627
|2006.04.20 08:30
|modify
|1424
|1.00
|1.2352
|1.2342
|1.2252
|4628
|2006.04.20 08:40
|modify
|1424
|1.00
|1.2352
|1.2338
|1.2252
|4629
|2006.04.20 08:59
|s/l
|1424
|1.00
|1.2338
|1.2338
|1.2252
|140.00
|164839.80
|4630
|2006.04.20 12:00
|sell
|1425
|1.00
|1.2346
|1.2441
|1.2246
|4631
|2006.04.20 12:20
|modify
|1425
|1.00
|1.2346
|1.2325
|1.2246
|4632
|2006.04.20 12:30
|s/l
|1425
|1.00
|1.2325
|1.2325
|1.2246
|210.00
|165049.80
|4633
|2006.04.24 08:00
|sell
|1426
|1.00
|1.2359
|1.2454
|1.2259
|4634
|2006.04.24 14:40
|modify
|1426
|1.00
|1.2359
|1.2358
|1.2259
|4635
|2006.04.24 14:59
|s/l
|1426
|1.00
|1.2358
|1.2358
|1.2259
|10.00
|165059.80
|4636
|2006.04.24 16:00
|sell
|1427
|1.00
|1.2346
|1.2441
|1.2246
|4637
|2006.04.24 16:40
|modify
|1427
|1.00
|1.2346
|1.2337
|1.2246
|4638
|2006.04.24 16:59
|s/l
|1427
|1.00
|1.2337
|1.2337
|1.2246
|90.00
|165149.80
|4639
|2006.04.24 20:00
|sell
|1428
|1.00
|1.2401
|1.2496
|1.2301
|4640
|2006.04.24 21:10
|modify
|1428
|1.00
|1.2401
|1.2400
|1.2301
|4641
|2006.04.24 21:20
|s/l
|1428
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2301
|10.00
|165159.80
|4642
|2006.04.25 00:00
|sell
|1429
|1.00
|1.2383
|1.2478
|1.2283
|4643
|2006.04.25 01:30
|modify
|1429
|1.00
|1.2383
|1.2382
|1.2283
|4644
|2006.04.25 01:40
|modify
|1429
|1.00
|1.2383
|1.2379
|1.2283
|4645
|2006.04.25 01:59
|s/l
|1429
|1.00
|1.2379
|1.2379
|1.2283
|40.00
|165199.80
|4646
|2006.04.25 08:00
|sell
|1430
|1.00
|1.2384
|1.2479
|1.2284
|4647
|2006.04.25 08:20
|modify
|1430
|1.00
|1.2384
|1.2377
|1.2284
|4648
|2006.04.25 08:30
|s/l
|1430
|1.00
|1.2377
|1.2377
|1.2284
|70.00
|165269.80
|4649
|2006.04.25 12:00
|sell
|1431
|1.00
|1.2385
|1.2480
|1.2285
|4650
|2006.04.25 12:10
|modify
|1431
|1.00
|1.2385
|1.2384
|1.2285
|4651
|2006.04.25 12:20
|modify
|1431
|1.00
|1.2385
|1.2379
|1.2285
|4652
|2006.04.25 12:30
|s/l
|1431
|1.00
|1.2379
|1.2379
|1.2285
|60.00
|165329.80
|4653
|2006.04.25 16:00
|sell
|1432
|1.00
|1.2413
|1.2508
|1.2313
|4654
|2006.04.25 16:10
|modify
|1432
|1.00
|1.2413
|1.2373
|1.2313
|4655
|2006.04.25 16:20
|modify
|1432
|1.00
|1.2413
|1.2372
|1.2313
|4656
|2006.04.25 16:30
|s/l
|1432
|1.00
|1.2372
|1.2372
|1.2313
|410.00
|165739.80
|4657
|2006.04.26 12:00
|sell
|1433
|1.00
|1.2417
|1.2512
|1.2317
|4658
|2006.04.26 12:30
|modify
|1433
|1.00
|1.2417
|1.2410
|1.2317
|4659
|2006.04.26 13:00
|s/l
|1433
|1.00
|1.2410
|1.2410
|1.2317
|70.00
|165809.80
|4660
|2006.04.26 20:00
|sell
|1434
|1.00
|1.2439
|1.2534
|1.2339
|4661
|2006.04.27 00:00
|swap close
|1434
|1.00
|1.2449
|1.2534
|1.2339
|-100.00
|165709.80
|4662
|2006.04.27 00:00
|swap open
|1435
|1.00
|1.245014
|1.2534
|1.2339
|4663
|2006.04.27 00:00
|close
|1435
|1.00
|1.2449
|1.2534
|1.2339
|11.40
|165721.20
|4664
|2006.04.27 08:00
|sell
|1436
|1.00
|1.2452
|1.2547
|1.2352
|4665
|2006.04.27 08:40
|modify
|1436
|1.00
|1.2452
|1.2444
|1.2352
|4666
|2006.04.27 08:59
|s/l
|1436
|1.00
|1.2444
|1.2444
|1.2352
|80.00
|165801.20
|4667
|2006.04.27 12:00
|sell
|1437
|1.00
|1.2437
|1.2532
|1.2337
|4668
|2006.04.27 12:30
|modify
|1437
|1.00
|1.2437
|1.2427
|1.2337
|4669
|2006.04.27 12:40
|s/l
|1437
|1.00
|1.2427
|1.2427
|1.2337
|100.00
|165901.20
|4670
|2006.04.27 16:00
|sell
|1438
|1.00
|1.2429
|1.2524
|1.2329
|4671
|2006.04.27 16:10
|s/l
|1438
|1.00
|1.2524
|1.2524
|1.2329
|-950.00
|164951.20
|4672
|2006.05.02 12:00
|buy
|1439
|1.00
|1.2646
|1.2551
|1.2746
|4673
|2006.05.02 12:30
|modify
|1439
|1.00
|1.2646
|1.2649
|1.2746
|4674
|2006.05.02 12:40
|modify
|1439
|1.00
|1.2646
|1.2663
|1.2746
|4675
|2006.05.02 12:59
|s/l
|1439
|1.00
|1.2663
|1.2663
|1.2746
|170.00
|165121.20
|4676
|2006.05.02 16:00
|buy
|1440
|1.00
|1.2640
|1.2545
|1.2740
|4677
|2006.05.02 16:10
|modify
|1440
|1.00
|1.2640
|1.2650
|1.2740
|4678
|2006.05.02 16:20
|s/l
|1440
|1.00
|1.2650
|1.2650
|1.2740
|100.00
|165221.20
|4679
|2006.05.03 00:00
|sell
|1441
|1.00
|1.2611
|1.2706
|1.2511
|4680
|2006.05.03 01:40
|modify
|1441
|1.00
|1.2611
|1.2611
|1.2511
|4681
|2006.05.03 02:10
|s/l
|1441
|1.00
|1.2611
|1.2611
|1.2511
|0.00
|165221.20
|4682
|2006.05.03 16:00
|sell
|1442
|1.00
|1.2623
|1.2718
|1.2523
|4683
|2006.05.03 16:10
|modify
|1442
|1.00
|1.2623
|1.2595
|1.2523
|4684
|2006.05.03 16:20
|s/l
|1442
|1.00
|1.2595
|1.2595
|1.2523
|280.00
|165501.20
|4685
|2006.05.04 12:00
|sell
|1443
|1.00
|1.2594
|1.2689
|1.2494
|4686
|2006.05.04 12:40
|modify
|1443
|1.00
|1.2594
|1.2588
|1.2494
|4687
|2006.05.04 12:59
|s/l
|1443
|1.00
|1.2588
|1.2588
|1.2494
|60.00
|165561.20
|4688
|2006.05.09 12:00
|buy
|1444
|1.00
|1.2686
|1.2591
|1.2786
|4689
|2006.05.09 12:10
|modify
|1444
|1.00
|1.2686
|1.2687
|1.2786
|4690
|2006.05.09 12:20
|s/l
|1444
|1.00
|1.2687
|1.2687
|1.2786
|10.00
|165571.20
|4691
|2006.05.09 16:00
|buy
|1445
|1.00
|1.2746
|1.2651
|1.2846
|4692
|2006.05.09 16:20
|modify
|1445
|1.00
|1.2746
|1.2749
|1.2846
|4693
|2006.05.09 16:30
|modify
|1445
|1.00
|1.2746
|1.2753
|1.2846
|4694
|2006.05.09 16:40
|modify
|1445
|1.00
|1.2746
|1.2777
|1.2846
|4695
|2006.05.09 16:59
|s/l
|1445
|1.00
|1.2777
|1.2777
|1.2846
|310.00
|165881.20
|4696
|2006.05.11 16:00
|buy
|1446
|1.00
|1.2782
|1.2687
|1.2882
|4697
|2006.05.11 16:40
|modify
|1446
|1.00
|1.2782
|1.2833
|1.2882
|4698
|2006.05.11 16:59
|s/l
|1446
|1.00
|1.2833
|1.2833
|1.2882
|510.00
|166391.20
|4699
|2006.05.11 20:00
|buy
|1447
|1.00
|1.2856
|1.2761
|1.2956
|4700
|2006.05.12 00:00
|swap close
|1447
|1.00
|1.2835
|1.2761
|1.2956
|-210.00
|166181.20
|4701
|2006.05.12 00:00
|swap open
|1448
|1.00
|1.28358
|1.2761
|1.2956
|4702
|2006.05.12 00:10
|modify
|1448
|1.00
|1.28358
|1.2851
|1.2956
|4703
|2006.05.12 00:20
|s/l
|1448
|1.00
|1.2851
|1.2851
|1.2956
|152.00
|166333.20
|4704
|2006.05.12 16:00
|sell
|1449
|1.00
|1.2885
|1.2980
|1.2785
|4705
|2006.05.12 16:30
|modify
|1449
|1.00
|1.2885
|1.2876
|1.2785
|4706
|2006.05.12 16:40
|s/l
|1449
|1.00
|1.2876
|1.2876
|1.2785
|90.00
|166423.20
|4707
|2006.05.12 20:00
|sell
|1450
|1.00
|1.2893
|1.2988
|1.2793
|4708
|2006.05.15 00:00
|swap close
|1450
|1.00
|1.2948
|1.2988
|1.2793
|-550.00
|165873.20
|4709
|2006.05.15 00:00
|swap open
|1451
|1.00
|1.294838
|1.2988
|1.2793
|4710
|2006.05.15 02:10
|modify
|1451
|1.00
|1.294838
|1.2923
|1.2793
|4711
|2006.05.15 02:20
|s/l
|1451
|1.00
|1.2923
|1.2923
|1.2793
|253.80
|166127.00
|4712
|2006.05.15 12:00
|sell
|1452
|1.00
|1.2836
|1.2931
|1.2736
|4713
|2006.05.15 12:20
|modify
|1452
|1.00
|1.2836
|1.2832
|1.2736
|4714
|2006.05.15 12:30
|modify
|1452
|1.00
|1.2836
|1.2819
|1.2736
|4715
|2006.05.15 12:40
|modify
|1452
|1.00
|1.2836
|1.2806
|1.2736
|4716
|2006.05.15 12:59
|s/l
|1452
|1.00
|1.2806
|1.2806
|1.2736
|300.00
|166427.00
|4717
|2006.05.17 16:00
|sell
|1453
|1.00
|1.2832
|1.2927
|1.2732
|4718
|2006.05.17 16:20
|modify
|1453
|1.00
|1.2832
|1.2794
|1.2732
|4719
|2006.05.17 16:40
|modify
|1453
|1.00
|1.2832
|1.2758
|1.2732
|4720
|2006.05.17 16:59
|s/l
|1453
|1.00
|1.2758
|1.2758
|1.2732
|740.00
|167167.00
|4721
|2006.05.17 20:00
|sell
|1454
|1.00
|1.2717
|1.2812
|1.2617
|4722
|2006.05.17 20:30
|modify
|1454
|1.00
|1.2717
|1.2707
|1.2617
|4723
|2006.05.17 20:40
|s/l
|1454
|1.00
|1.2707
|1.2707
|1.2617
|100.00
|167267.00
|4724
|2006.05.19 08:00
|sell
|1455
|1.00
|1.2831
|1.2926
|1.2731
|4725
|2006.05.19 08:30
|modify
|1455
|1.00
|1.2831
|1.2820
|1.2731
|4726
|2006.05.19 08:40
|s/l
|1455
|1.00
|1.2820
|1.2820
|1.2731
|110.00
|167377.00
|4727
|2006.05.19 12:00
|sell
|1456
|1.00
|1.2747
|1.2842
|1.2647
|4728
|2006.05.19 12:30
|modify
|1456
|1.00
|1.2747
|1.2744
|1.2647
|4729
|2006.05.19 12:40
|modify
|1456
|1.00
|1.2747
|1.2742
|1.2647
|4730
|2006.05.19 12:59
|s/l
|1456
|1.00
|1.2742
|1.2742
|1.2647
|50.00
|167427.00
|4731
|2006.05.23 08:00
|sell
|1457
|1.00
|1.2859
|1.2954
|1.2759
|4732
|2006.05.23 08:10
|modify
|1457
|1.00
|1.2859
|1.2855
|1.2759
|4733
|2006.05.23 08:20
|modify
|1457
|1.00
|1.2859
|1.2851
|1.2759
|4734
|2006.05.23 08:30
|modify
|1457
|1.00
|1.2859
|1.2848
|1.2759
|4735
|2006.05.23 08:40
|s/l
|1457
|1.00
|1.2848
|1.2848
|1.2759
|110.00
|167537.00
|4736
|2006.05.23 12:00
|sell
|1458
|1.00
|1.2840
|1.2935
|1.2740
|4737
|2006.05.23 14:10
|modify
|1458
|1.00
|1.2840
|1.2835
|1.2740
|4738
|2006.05.23 14:20
|s/l
|1458
|1.00
|1.2835
|1.2835
|1.2740
|50.00
|167587.00
|4739
|2006.05.23 16:00
|sell
|1459
|1.00
|1.2829
|1.2924
|1.2729
|4740
|2006.05.23 16:40
|modify
|1459
|1.00
|1.2829
|1.2824
|1.2729
|4741
|2006.05.23 16:59
|s/l
|1459
|1.00
|1.2824
|1.2824
|1.2729
|50.00
|167637.00
|4742
|2006.05.23 20:00
|sell
|1460
|1.00
|1.2852
|1.2947
|1.2752
|4743
|2006.05.23 21:20
|modify
|1460
|1.00
|1.2852
|1.2850
|1.2752
|4744
|2006.05.23 21:40
|s/l
|1460
|1.00
|1.2850
|1.2850
|1.2752
|20.00
|167657.00
|4745
|2006.05.24 12:00
|buy
|1461
|1.00
|1.2858
|1.2763
|1.2958
|4746
|2006.05.24 12:20
|modify
|1461
|1.00
|1.2858
|1.2862
|1.2958
|4747
|2006.05.24 12:30
|modify
|1461
|1.00
|1.2858
|1.2868
|1.2958
|4748
|2006.05.24 12:40
|modify
|1461
|1.00
|1.2858
|1.2875
|1.2958
|4749
|2006.05.24 12:59
|s/l
|1461
|1.00
|1.2875
|1.2875
|1.2958
|170.00
|167827.00
|4750
|2006.05.24 16:00
|buy
|1462
|1.00
|1.2840
|1.2745
|1.2940
|4751
|2006.05.24 17:40
|s/l
|1462
|1.00
|1.2745
|1.2745
|1.2940
|-950.00
|166877.00
|4752
|2006.05.24 20:00
|buy
|1463
|1.00
|1.2767
|1.2672
|1.2867
|4753
|2006.05.24 20:10
|modify
|1463
|1.00
|1.2767
|1.2784
|1.2867
|4754
|2006.05.24 20:20
|s/l
|1463
|1.00
|1.2784
|1.2784
|1.2867
|170.00
|167047.00
|4755
|2006.05.26 08:00
|sell
|1464
|1.00
|1.2774
|1.2869
|1.2674
|4756
|2006.05.26 08:30
|modify
|1464
|1.00
|1.2774
|1.2774
|1.2674
|4757
|2006.05.26 08:59
|s/l
|1464
|1.00
|1.2774
|1.2774
|1.2674
|0.00
|167047.00
|4758
|2006.05.26 12:00
|sell
|1465
|1.00
|1.2813
|1.2908
|1.2713
|4759
|2006.05.26 12:10
|modify
|1465
|1.00
|1.2813
|1.2810
|1.2713
|4760
|2006.05.26 12:30
|s/l
|1465
|1.00
|1.2810
|1.2810
|1.2713
|30.00
|167077.00
|4761
|2006.05.30 00:00
|sell
|1466
|1.00
|1.2746
|1.2841
|1.2646
|4762
|2006.05.30 04:00
|close
|1466
|1.00
|1.2768
|1.2841
|1.2646
|-220.00
|166857.00
|4763
|2006.05.31 00:00
|sell
|1467
|1.00
|1.2873
|1.2968
|1.2773
|4764
|2006.05.31 00:30
|modify
|1467
|1.00
|1.2873
|1.2865
|1.2773
|4765
|2006.05.31 00:40
|s/l
|1467
|1.00
|1.2865
|1.2865
|1.2773
|80.00
|166937.00
|4766
|2006.05.31 04:00
|sell
|1468
|1.00
|1.2854
|1.2949
|1.2754
|4767
|2006.05.31 15:20
|modify
|1468
|1.00
|1.2854
|1.2850
|1.2754
|4768
|2006.05.31 15:30
|s/l
|1468
|1.00
|1.2850
|1.2850
|1.2754
|40.00
|166977.00
|4769
|2006.06.05 12:00
|sell
|1469
|1.00
|1.2962
|1.3057
|1.2862
|4770
|2006.06.05 13:10
|modify
|1469
|1.00
|1.2962
|1.2958
|1.2862
|4771
|2006.06.05 13:20
|s/l
|1469
|1.00
|1.2958
|1.2958
|1.2862
|40.00
|167017.00
|4772
|2006.06.05 16:00
|sell
|1470
|1.00
|1.2938
|1.3033
|1.2838
|4773
|2006.06.05 20:10
|modify
|1470
|1.00
|1.2938
|1.2920
|1.2838
|4774
|2006.06.05 20:20
|s/l
|1470
|1.00
|1.2920
|1.2920
|1.2838
|180.00
|167197.00
|4775
|2006.06.06 00:00
|sell
|1471
|1.00
|1.2901
|1.2996
|1.2801
|4776
|2006.06.06 00:30
|modify
|1471
|1.00
|1.2901
|1.2900
|1.2801
|4777
|2006.06.06 00:40
|modify
|1471
|1.00
|1.2901
|1.2899
|1.2801
|4778
|2006.06.06 00:59
|s/l
|1471
|1.00
|1.2899
|1.2899
|1.2801
|20.00
|167217.00
|4779
|2006.06.12 04:00
|sell
|1472
|1.00
|1.2629
|1.2724
|1.2529
|4780
|2006.06.12 04:20
|modify
|1472
|1.00
|1.2629
|1.2628
|1.2529
|4781
|2006.06.12 04:30
|modify
|1472
|1.00
|1.2629
|1.2627
|1.2529
|4782
|2006.06.12 04:40
|s/l
|1472
|1.00
|1.2627
|1.2627
|1.2529
|20.00
|167237.00
|4783
|2006.06.15 20:00
|sell
|1473
|1.00
|1.2621
|1.2716
|1.2521
|4784
|2006.06.15 20:20
|modify
|1473
|1.00
|1.2621
|1.2616
|1.2521
|4785
|2006.06.15 20:40
|modify
|1473
|1.00
|1.2621
|1.2613
|1.2521
|4786
|2006.06.15 20:59
|s/l
|1473
|1.00
|1.2613
|1.2613
|1.2521
|80.00
|167317.00
|4787
|2006.06.16 00:00
|sell
|1474
|1.00
|1.2630
|1.2725
|1.2530
|4788
|2006.06.16 08:00
|close
|1474
|1.00
|1.2648
|1.2725
|1.2530
|-180.00
|167137.00
|4789
|2006.06.16 16:00
|sell
|1475
|1.00
|1.2623
|1.2718
|1.2523
|4790
|2006.06.19 00:00
|swap close
|1475
|1.00
|1.2651
|1.2718
|1.2523
|-280.00
|166857.00
|4791
|2006.06.19 00:00
|swap open
|1476
|1.00
|1.265138
|1.2718
|1.2523
|4792
|2006.06.19 00:10
|modify
|1476
|1.00
|1.265138
|1.2639
|1.2523
|4793
|2006.06.19 00:20
|s/l
|1476
|1.00
|1.2639
|1.2639
|1.2523
|123.80
|166980.80
|4794
|2006.06.22 08:00
|sell
|1477
|1.00
|1.2663
|1.2758
|1.2563
|4795
|2006.06.22 09:10
|modify
|1477
|1.00
|1.2663
|1.2641
|1.2563
|4796
|2006.06.22 09:20
|s/l
|1477
|1.00
|1.2641
|1.2641
|1.2563
|220.00
|167200.80
|4797
|2006.06.22 12:00
|sell
|1478
|1.00
|1.2631
|1.2726
|1.2531
|4798
|2006.06.22 12:30
|modify
|1478
|1.00
|1.2631
|1.2589
|1.2531
|4799
|2006.06.22 12:59
|s/l
|1478
|1.00
|1.2589
|1.2589
|1.2531
|420.00
|167620.80
|4800
|2006.06.27 12:00
|sell
|1479
|1.00
|1.2580
|1.2675
|1.2480
|4801
|2006.06.27 12:10
|modify
|1479
|1.00
|1.2580
|1.2573
|1.2480
|4802
|2006.06.27 12:20
|s/l
|1479
|1.00
|1.2573
|1.2573
|1.2480
|70.00
|167690.80
|4803
|2006.06.27 16:00
|sell
|1480
|1.00
|1.2587
|1.2682
|1.2487
|4804
|2006.06.27 16:30
|modify
|1480
|1.00
|1.2587
|1.2584
|1.2487
|4805
|2006.06.27 16:40
|s/l
|1480
|1.00
|1.2584
|1.2584
|1.2487
|30.00
|167720.80
|4806
|2006.07.05 08:00
|buy
|1481
|1.00
|1.2826
|1.2731
|1.2926
|4807
|2006.07.05 08:40
|modify
|1481
|1.00
|1.2826
|1.2835
|1.2926
|4808
|2006.07.05 08:59
|s/l
|1481
|1.00
|1.2835
|1.2835
|1.2926
|90.00
|167810.80
|4809
|2006.07.07 12:00
|sell
|1482
|1.00
|1.2776
|1.2871
|1.2676
|4810
|2006.07.07 20:00
|close
|1482
|1.00
|1.2829
|1.2871
|1.2676
|-530.00
|167280.80
|4811
|2006.07.10 00:00
|sell
|1483
|1.00
|1.2812
|1.2907
|1.2712
|4812
|2006.07.10 00:40
|modify
|1483
|1.00
|1.2812
|1.2811
|1.2712
|4813
|2006.07.10 01:10
|s/l
|1483
|1.00
|1.2811
|1.2811
|1.2712
|10.00
|167290.80
|4814
|2006.07.10 04:00
|sell
|1484
|1.00
|1.2799
|1.2894
|1.2699
|4815
|2006.07.10 04:40
|modify
|1484
|1.00
|1.2799
|1.2791
|1.2699
|4816
|2006.07.10 04:59
|s/l
|1484
|1.00
|1.2791
|1.2791
|1.2699
|80.00
|167370.80
|4817
|2006.07.12 12:00
|sell
|1485
|1.00
|1.2735
|1.2830
|1.2635
|4818
|2006.07.12 12:30
|modify
|1485
|1.00
|1.2735
|1.2735
|1.2635
|4819
|2006.07.12 12:40
|modify
|1485
|1.00
|1.2735
|1.2732
|1.2635
|4820
|2006.07.12 12:59
|s/l
|1485
|1.00
|1.2732
|1.2732
|1.2635
|30.00
|167400.80
|4821
|2006.07.20 16:00
|sell
|1486
|1.00
|1.2637
|1.2732
|1.2537
|4822
|2006.07.20 17:10
|modify
|1486
|1.00
|1.2637
|1.2634
|1.2537
|4823
|2006.07.20 17:20
|s/l
|1486
|1.00
|1.2634
|1.2634
|1.2537
|30.00
|167430.80
|4824
|2006.07.20 20:00
|sell
|1487
|1.00
|1.2628
|1.2723
|1.2528
|4825
|2006.07.21 00:00
|swap close
|1487
|1.00
|1.2632
|1.2723
|1.2528
|-40.00
|167390.80
|4826
|2006.07.21 00:00
|swap open
|1488
|1.00
|1.263238
|1.2723
|1.2528
|4827
|2006.07.21 00:40
|modify
|1488
|1.00
|1.263238
|1.2632
|1.2528
|4828
|2006.07.21 00:59
|s/l
|1488
|1.00
|1.2632
|1.2632
|1.2528
|3.80
|167394.60
|4829
|2006.07.21 04:00
|sell
|1489
|1.00
|1.2644
|1.2739
|1.2544
|4830
|2006.07.21 07:10
|modify
|1489
|1.00
|1.2644
|1.2642
|1.2544
|4831
|2006.07.21 07:20
|s/l
|1489
|1.00
|1.2642
|1.2642
|1.2544
|20.00
|167414.60
|4832
|2006.07.21 08:00
|sell
|1490
|1.00
|1.2637
|1.2732
|1.2537
|4833
|2006.07.21 08:10
|modify
|1490
|1.00
|1.2637
|1.2634
|1.2537
|4834
|2006.07.21 08:20
|s/l
|1490
|1.00
|1.2634
|1.2634
|1.2537
|30.00
|167444.60
|4835
|2006.07.24 04:00
|sell
|1491
|1.00
|1.2651
|1.2746
|1.2551
|4836
|2006.07.24 07:20
|modify
|1491
|1.00
|1.2651
|1.2632
|1.2551
|4837
|2006.07.24 07:30
|s/l
|1491
|1.00
|1.2632
|1.2632
|1.2551
|190.00
|167634.60
|4838
|2006.07.24 08:00
|sell
|1492
|1.00
|1.2648
|1.2743
|1.2548
|4839
|2006.07.24 08:10
|modify
|1492
|1.00
|1.2648
|1.2636
|1.2548
|4840
|2006.07.24 08:20
|s/l
|1492
|1.00
|1.2636
|1.2636
|1.2548
|120.00
|167754.60
|4841
|2006.07.25 20:00
|sell
|1493
|1.00
|1.2571
|1.2666
|1.2471
|4842
|2006.07.26 00:00
|swap close
|1493
|1.00
|1.2582
|1.2666
|1.2471
|-110.00
|167644.60
|4843
|2006.07.26 00:00
|swap open
|1494
|1.00
|1.258238
|1.2666
|1.2471
|4844
|2006.07.26 00:10
|modify
|1494
|1.00
|1.258238
|1.2582
|1.2471
|4845
|2006.07.26 00:20
|s/l
|1494
|1.00
|1.2582
|1.2582
|1.2471
|3.80
|167648.40
|4846
|2006.07.27 16:00
|sell
|1495
|1.00
|1.2742
|1.2837
|1.2642
|4847
|2006.07.27 16:10
|modify
|1495
|1.00
|1.2742
|1.2732
|1.2642
|4848
|2006.07.27 16:20
|s/l
|1495
|1.00
|1.2732
|1.2732
|1.2642
|100.00
|167748.40
|4849
|2006.07.27 20:00
|sell
|1496
|1.00
|1.2702
|1.2797
|1.2602
|4850
|2006.07.27 20:30
|modify
|1496
|1.00
|1.2702
|1.2698
|1.2602
|4851
|2006.07.27 20:40
|modify
|1496
|1.00
|1.2702
|1.2687
|1.2602
|4852
|2006.07.27 20:59
|s/l
|1496
|1.00
|1.2687
|1.2687
|1.2602
|150.00
|167898.40
|4853
|2006.07.28 00:00
|sell
|1497
|1.00
|1.2697
|1.2792
|1.2597
|4854
|2006.07.28 01:10
|modify
|1497
|1.00
|1.2697
|1.2688
|1.2597
|4855
|2006.07.28 01:20
|s/l
|1497
|1.00
|1.2688
|1.2688
|1.2597
|90.00
|167988.40
|4856
|2006.07.28 16:00
|buy
|1498
|1.00
|1.2739
|1.2644
|1.2839
|4857
|2006.07.28 16:10
|modify
|1498
|1.00
|1.2739
|1.2750
|1.2839
|4858
|2006.07.28 16:20
|s/l
|1498
|1.00
|1.2750
|1.2750
|1.2839
|110.00
|168098.40
|4859
|2006.08.01 04:00
|sell
|1499
|1.00
|1.2739
|1.2834
|1.2639
|4860
|2006.08.01 06:30
|modify
|1499
|1.00
|1.2739
|1.2737
|1.2639
|4861
|2006.08.01 06:40
|s/l
|1499
|1.00
|1.2737
|1.2737
|1.2639
|20.00
|168118.40
|4862
|2006.08.02 12:00
|sell
|1500
|1.00
|1.2804
|1.2899
|1.2704
|4863
|2006.08.02 12:40
|modify
|1500
|1.00
|1.2804
|1.2802
|1.2704
|4864
|2006.08.02 12:59
|s/l
|1500
|1.00
|1.2802
|1.2802
|1.2704
|20.00
|168138.40
|4865
|2006.08.02 16:00
|sell
|1501
|1.00
|1.2802
|1.2897
|1.2702
|4866
|2006.08.02 17:20
|modify
|1501
|1.00
|1.2802
|1.2789
|1.2702
|4867
|2006.08.02 17:30
|s/l
|1501
|1.00
|1.2789
|1.2789
|1.2702
|130.00
|168268.40
|4868
|2006.08.02 20:00
|sell
|1502
|1.00
|1.2798
|1.2893
|1.2698
|4869
|2006.08.02 21:30
|modify
|1502
|1.00
|1.2798
|1.2784
|1.2698
|4870
|2006.08.02 21:59
|s/l
|1502
|1.00
|1.2784
|1.2784
|1.2698
|140.00
|168408.40
|4871
|2006.08.03 16:00
|buy
|1503
|1.00
|1.2814
|1.2719
|1.2914
|4872
|2006.08.03 16:40
|modify
|1503
|1.00
|1.2814
|1.2820
|1.2914
|4873
|2006.08.03 16:59
|s/l
|1503
|1.00
|1.2820
|1.2820
|1.2914
|60.00
|168468.40
|4874
|2006.08.03 20:00
|buy
|1504
|1.00
|1.2812
|1.2717
|1.2912
|4875
|2006.08.03 20:10
|modify
|1504
|1.00
|1.2812
|1.2813
|1.2912
|4876
|2006.08.03 20:20
|s/l
|1504
|1.00
|1.2813
|1.2813
|1.2912
|10.00
|168478.40
|4877
|2006.08.04 12:00
|sell
|1505
|1.00
|1.2781
|1.2876
|1.2681
|4878
|2006.08.04 14:10
|s/l
|1505
|1.00
|1.2876
|1.2876
|1.2681
|-950.00
|167528.40
|4879
|2006.08.08 12:00
|buy
|1506
|1.00
|1.2844
|1.2749
|1.2944
|4880
|2006.08.08 12:30
|modify
|1506
|1.00
|1.2844
|1.2848
|1.2944
|4881
|2006.08.08 12:40
|modify
|1506
|1.00
|1.2844
|1.2849
|1.2944
|4882
|2006.08.08 12:59
|s/l
|1506
|1.00
|1.2849
|1.2849
|1.2944
|50.00
|167578.40
|4883
|2006.08.08 16:00
|buy
|1507
|1.00
|1.2845
|1.2750
|1.2945
|4884
|2006.08.08 20:10
|modify
|1507
|1.00
|1.2845
|1.2888
|1.2945
|4885
|2006.08.08 20:30
|s/l
|1507
|1.00
|1.2888
|1.2888
|1.2945
|430.00
|168008.40
|4886
|2006.08.10 04:00
|sell
|1508
|1.00
|1.2877
|1.2972
|1.2777
|4887
|2006.08.10 07:10
|modify
|1508
|1.00
|1.2877
|1.2877
|1.2777
|4888
|2006.08.10 07:30
|s/l
|1508
|1.00
|1.2877
|1.2877
|1.2777
|0.00
|168008.40
|4889
|2006.08.10 08:00
|sell
|1509
|1.00
|1.2875
|1.2970
|1.2775
|4890
|2006.08.10 09:30
|modify
|1509
|1.00
|1.2875
|1.2856
|1.2775
|4891
|2006.08.10 09:40
|s/l
|1509
|1.00
|1.2856
|1.2856
|1.2775
|190.00
|168198.40
|4892
|2006.08.10 12:00
|sell
|1510
|1.00
|1.2865
|1.2960
|1.2765
|4893
|2006.08.10 12:10
|modify
|1510
|1.00
|1.2865
|1.2864
|1.2765
|4894
|2006.08.10 12:20
|s/l
|1510
|1.00
|1.2864
|1.2864
|1.2765
|10.00
|168208.40
|4895
|2006.08.16 12:00
|sell
|1511
|1.00
|1.2788
|1.2883
|1.2688
|4896
|2006.08.16 12:20
|modify
|1511
|1.00
|1.2788
|1.2784
|1.2688
|4897
|2006.08.16 12:30
|s/l
|1511
|1.00
|1.2784
|1.2784
|1.2688
|40.00
|168248.40
|4898
|2006.08.18 12:00
|buy
|1512
|1.00
|1.2827
|1.2732
|1.2927
|4899
|2006.08.18 12:10
|modify
|1512
|1.00
|1.2827
|1.2830
|1.2927
|4900
|2006.08.18 12:30
|s/l
|1512
|1.00
|1.2830
|1.2830
|1.2927
|30.00
|168278.40
|4901
|2006.08.18 16:00
|buy
|1513
|1.00
|1.2840
|1.2745
|1.2940
|4902
|2006.08.21 00:00
|swap close
|1513
|1.00
|1.2827
|1.2745
|1.2940
|-130.00
|168148.40
|4903
|2006.08.21 00:00
|swap open
|1514
|1.00
|1.28278
|1.2745
|1.2940
|4904
|2006.08.21 00:20
|modify
|1514
|1.00
|1.28278
|1.2830
|1.2940
|4905
|2006.08.21 00:30
|modify
|1514
|1.00
|1.28278
|1.2835
|1.2940
|4906
|2006.08.21 00:40
|modify
|1514
|1.00
|1.28278
|1.2837
|1.2940
|4907
|2006.08.21 00:59
|s/l
|1514
|1.00
|1.2837
|1.2837
|1.2940
|92.00
|168240.40
|4908
|2006.08.21 20:00
|sell
|1515
|1.00
|1.2905
|1.3000
|1.2805
|4909
|2006.08.21 20:30
|modify
|1515
|1.00
|1.2905
|1.2904
|1.2805
|4910
|2006.08.21 20:40
|modify
|1515
|1.00
|1.2905
|1.2899
|1.2805
|4911
|2006.08.21 20:59
|s/l
|1515
|1.00
|1.2899
|1.2899
|1.2805
|60.00
|168300.40
|4912
|2006.08.22 00:00
|sell
|1516
|1.00
|1.2886
|1.2981
|1.2786
|4913
|2006.08.22 00:20
|modify
|1516
|1.00
|1.2886
|1.2880
|1.2786
|4914
|2006.08.22 00:30
|modify
|1516
|1.00
|1.2886
|1.2862
|1.2786
|4915
|2006.08.22 00:59
|s/l
|1516
|1.00
|1.2862
|1.2862
|1.2786
|240.00
|168540.40
|4916
|2006.08.22 04:00
|sell
|1517
|1.00
|1.2865
|1.2960
|1.2765
|4917
|2006.08.22 04:20
|modify
|1517
|1.00
|1.2865
|1.2861
|1.2765
|4918
|2006.08.22 04:30
|modify
|1517
|1.00
|1.2865
|1.2859
|1.2765
|4919
|2006.08.22 04:59
|s/l
|1517
|1.00
|1.2859
|1.2859
|1.2765
|60.00
|168600.40
|4920
|2006.08.24 12:00
|buy
|1518
|1.00
|1.2827
|1.2732
|1.2927
|4921
|2006.08.24 12:40
|modify
|1518
|1.00
|1.2827
|1.2830
|1.2927
|4922
|2006.08.24 12:59
|s/l
|1518
|1.00
|1.2830
|1.2830
|1.2927
|30.00
|168630.40
|4923
|2006.08.24 16:00
|buy
|1519
|1.00
|1.2826
|1.2731
|1.2926
|4924
|2006.08.24 16:30
|modify
|1519
|1.00
|1.2826
|1.2829
|1.2926
|4925
|2006.08.24 16:59
|s/l
|1519
|1.00
|1.2829
|1.2829
|1.2926
|30.00
|168660.40
|4926
|2006.08.25 12:00
|buy
|1520
|1.00
|1.2771
|1.2676
|1.2871
|4927
|2006.08.25 12:30
|modify
|1520
|1.00
|1.2771
|1.2773
|1.2871
|4928
|2006.08.25 12:59
|s/l
|1520
|1.00
|1.2773
|1.2773
|1.2871
|20.00
|168680.40
|4929
|2006.08.25 16:00
|buy
|1521
|1.00
|1.2762
|1.2667
|1.2862
|4930
|2006.08.25 17:10
|modify
|1521
|1.00
|1.2762
|1.2780
|1.2862
|4931
|2006.08.25 17:20
|s/l
|1521
|1.00
|1.2780
|1.2780
|1.2862
|180.00
|168860.40
|4932
|2006.08.25 20:00
|buy
|1522
|1.00
|1.2759
|1.2664
|1.2859
|4933
|2006.08.28 00:00
|swap close
|1522
|1.00
|1.2758
|1.2664
|1.2859
|-10.00
|168850.40
|4934
|2006.08.28 00:00
|swap open
|1523
|1.00
|1.27588
|1.2664
|1.2859
|4935
|2006.08.28 00:30
|modify
|1523
|1.00
|1.27588
|1.2760
|1.2859
|4936
|2006.08.28 00:40
|s/l
|1523
|1.00
|1.2760
|1.2760
|1.2859
|12.00
|168862.40
|4937
|2006.08.28 04:00
|buy
|1524
|1.00
|1.2776
|1.2681
|1.2876
|4938
|2006.08.28 05:30
|modify
|1524
|1.00
|1.2776
|1.2793
|1.2876
|4939
|2006.08.28 05:40
|modify
|1524
|1.00
|1.2776
|1.2801
|1.2876
|4940
|2006.08.28 05:59
|s/l
|1524
|1.00
|1.2801
|1.2801
|1.2876
|250.00
|169112.40
|4941
|2006.08.28 20:00
|sell
|1525
|1.00
|1.2792
|1.2887
|1.2692
|4942
|2006.08.28 21:20
|modify
|1525
|1.00
|1.2792
|1.2790
|1.2692
|4943
|2006.08.28 21:30
|s/l
|1525
|1.00
|1.2790
|1.2790
|1.2692
|20.00
|169132.40
|4944
|2006.08.29 00:00
|sell
|1526
|1.00
|1.2785
|1.2880
|1.2685
|4945
|2006.08.29 08:00
|close
|1526
|1.00
|1.2823
|1.2880
|1.2685
|-380.00
|168752.40
|4946
|2006.08.29 16:00
|sell
|1527
|1.00
|1.2798
|1.2893
|1.2698
|4947
|2006.08.29 16:10
|modify
|1527
|1.00
|1.2798
|1.2787
|1.2698
|4948
|2006.08.29 16:20
|modify
|1527
|1.00
|1.2798
|1.2778
|1.2698
|4949
|2006.08.29 16:30
|s/l
|1527
|1.00
|1.2778
|1.2778
|1.2698
|200.00
|168952.40
|4950
|2006.08.30 16:00
|sell
|1528
|1.00
|1.2829
|1.2924
|1.2729
|4951
|2006.08.30 16:20
|modify
|1528
|1.00
|1.2829
|1.2825
|1.2729
|4952
|2006.08.30 16:30
|s/l
|1528
|1.00
|1.2825
|1.2825
|1.2729
|40.00
|168992.40
|4953
|2006.08.30 20:00
|sell
|1529
|1.00
|1.2827
|1.2922
|1.2727
|4954
|2006.08.30 23:10
|modify
|1529
|1.00
|1.2827
|1.2824
|1.2727
|4955
|2006.08.30 23:20
|s/l
|1529
|1.00
|1.2824
|1.2824
|1.2727
|30.00
|169022.40
|4956
|2006.08.31 08:00
|sell
|1530
|1.00
|1.2825
|1.2920
|1.2725
|4957
|2006.08.31 16:10
|modify
|1530
|1.00
|1.2825
|1.2798
|1.2725
|4958
|2006.08.31 16:20
|s/l
|1530
|1.00
|1.2798
|1.2798
|1.2725
|270.00
|169292.40
|4959
|2006.09.04 16:00
|sell
|1531
|1.00
|1.2863
|1.2958
|1.2763
|4960
|2006.09.04 17:30
|modify
|1531
|1.00
|1.2863
|1.2858
|1.2763
|4961
|2006.09.04 17:40
|s/l
|1531
|1.00
|1.2858
|1.2858
|1.2763
|50.00
|169342.40
|4962
|2006.09.05 00:00
|sell
|1532
|1.00
|1.2862
|1.2957
|1.2762
|4963
|2006.09.05 00:10
|modify
|1532
|1.00
|1.2862
|1.2860
|1.2762
|4964
|2006.09.05 00:30
|s/l
|1532
|1.00
|1.2860
|1.2860
|1.2762
|20.00
|169362.40
|4965
|2006.09.05 04:00
|sell
|1533
|1.00
|1.2848
|1.2943
|1.2748
|4966
|2006.09.05 04:40
|modify
|1533
|1.00
|1.2848
|1.2839
|1.2748
|4967
|2006.09.05 05:20
|s/l
|1533
|1.00
|1.2839
|1.2839
|1.2748
|90.00
|169452.40
|4968
|2006.09.05 08:00
|sell
|1534
|1.00
|1.2834
|1.2929
|1.2734
|4969
|2006.09.05 09:30
|modify
|1534
|1.00
|1.2834
|1.2826
|1.2734
|4970
|2006.09.05 09:40
|s/l
|1534
|1.00
|1.2826
|1.2826
|1.2734
|80.00
|169532.40
|4971
|2006.09.12 00:00
|sell
|1535
|1.00
|1.2698
|1.2793
|1.2598
|4972
|2006.09.12 00:10
|modify
|1535
|1.00
|1.2698
|1.2695
|1.2598
|4973
|2006.09.12 00:30
|s/l
|1535
|1.00
|1.2695
|1.2695
|1.2598
|30.00
|169562.40
|4974
|2006.09.12 16:00
|sell
|1536
|1.00
|1.2699
|1.2794
|1.2599
|4975
|2006.09.12 16:10
|modify
|1536
|1.00
|1.2699
|1.2680
|1.2599
|4976
|2006.09.12 16:30
|modify
|1536
|1.00
|1.2699
|1.2677
|1.2599
|4977
|2006.09.12 16:40
|s/l
|1536
|1.00
|1.2677
|1.2677
|1.2599
|220.00
|169782.40
|4978
|2006.09.15 04:00
|sell
|1537
|1.00
|1.2717
|1.2812
|1.2617
|4979
|2006.09.15 09:10
|modify
|1537
|1.00
|1.2717
|1.2713
|1.2617
|4980
|2006.09.15 09:30
|s/l
|1537
|1.00
|1.2713
|1.2713
|1.2617
|40.00
|169822.40
|4981
|2006.09.19 12:00
|sell
|1538
|1.00
|1.2653
|1.2748
|1.2553
|4982
|2006.09.20 00:00
|swap close
|1538
|1.00
|1.2673
|1.2748
|1.2553
|-200.00
|169622.40
|4983
|2006.09.20 00:00
|swap open
|1539
|1.00
|1.267338
|1.2748
|1.2553
|4984
|2006.09.20 07:10
|modify
|1539
|1.00
|1.267338
|1.2672
|1.2553
|4985
|2006.09.20 07:20
|s/l
|1539
|1.00
|1.2672
|1.2672
|1.2553
|13.80
|169636.20
|4986
|2006.09.22 12:00
|sell
|1540
|1.00
|1.2808
|1.2903
|1.2708
|4987
|2006.09.22 15:20
|modify
|1540
|1.00
|1.2808
|1.2805
|1.2708
|4988
|2006.09.22 15:30
|s/l
|1540
|1.00
|1.2805
|1.2805
|1.2708
|30.00
|169666.20
|4989
|2006.09.22 16:00
|sell
|1541
|1.00
|1.2800
|1.2895
|1.2700
|4990
|2006.09.22 17:40
|modify
|1541
|1.00
|1.2800
|1.2793
|1.2700
|4991
|2006.09.22 17:59
|s/l
|1541
|1.00
|1.2793
|1.2793
|1.2700
|70.00
|169736.20
|4992
|2006.09.22 20:00
|sell
|1542
|1.00
|1.2797
|1.2892
|1.2697
|4993
|2006.09.22 20:10
|modify
|1542
|1.00
|1.2797
|1.2795
|1.2697
|4994
|2006.09.22 20:20
|s/l
|1542
|1.00
|1.2795
|1.2795
|1.2697
|20.00
|169756.20
|4995
|2006.09.28 16:00
|sell
|1543
|1.00
|1.2699
|1.2794
|1.2599
|4996
|2006.09.28 16:40
|modify
|1543
|1.00
|1.2699
|1.2684
|1.2599
|4997
|2006.09.28 16:59
|s/l
|1543
|1.00
|1.2684
|1.2684
|1.2599
|150.00
|169906.20
|4998
|2006.09.28 20:00
|sell
|1544
|1.00
|1.2703
|1.2798
|1.2603
|4999
|2006.09.28 23:20
|modify
|1544
|1.00
|1.2703
|1.2700
|1.2603
|5000
|2006.09.28 23:30
|s/l
|1544
|1.00
|1.2700
|1.2700
|1.2603
|30.00
|169936.20
|5001
|2006.10.03 08:00
|sell
|1545
|1.00
|1.2755
|1.2850
|1.2655
|5002
|2006.10.03 09:10
|modify
|1545
|1.00
|1.2755
|1.2750
|1.2655
|5003
|2006.10.03 09:20
|s/l
|1545
|1.00
|1.2750
|1.2750
|1.2655
|50.00
|169986.20
|5004
|2006.10.03 12:00
|sell
|1546
|1.00
|1.2745
|1.2840
|1.2645
|5005
|2006.10.03 12:40
|modify
|1546
|1.00
|1.2745
|1.2744
|1.2645
|5006
|2006.10.03 12:59
|s/l
|1546
|1.00
|1.2744
|1.2744
|1.2645
|10.00
|169996.20
|5007
|2006.10.03 16:00
|sell
|1547
|1.00
|1.2733
|1.2828
|1.2633
|5008
|2006.10.03 16:40
|modify
|1547
|1.00
|1.2733
|1.2733
|1.2633
|5009
|2006.10.03 16:59
|s/l
|1547
|1.00
|1.2733
|1.2733
|1.2633
|0.00
|169996.20
|5010
|2006.10.10 00:00
|sell
|1548
|1.00
|1.2594
|1.2689
|1.2494
|5011
|2006.10.10 02:20
|modify
|1548
|1.00
|1.2594
|1.2594
|1.2494
|5012
|2006.10.10 02:30
|modify
|1548
|1.00
|1.2594
|1.2591
|1.2494
|5013
|2006.10.10 02:40
|s/l
|1548
|1.00
|1.2591
|1.2591
|1.2494
|30.00
|170026.20
|5014
|2006.10.12 00:00
|sell
|1549
|1.00
|1.2522
|1.2617
|1.2422
|5015
|2006.10.12 12:00
|close
|1549
|1.00
|1.2551
|1.2617
|1.2422
|-290.00
|169736.20
|5016
|2006.10.13 12:00
|sell
|1550
|1.00
|1.2552
|1.2647
|1.2452
|5017
|2006.10.13 12:40
|modify
|1550
|1.00
|1.2552
|1.2549
|1.2452
|5018
|2006.10.13 12:59
|s/l
|1550
|1.00
|1.2549
|1.2549
|1.2452
|30.00
|169766.20
|5019
|2006.10.13 16:00
|sell
|1551
|1.00
|1.2526
|1.2621
|1.2426
|5020
|2006.10.13 16:20
|modify
|1551
|1.00
|1.2526
|1.2524
|1.2426
|5021
|2006.10.13 16:30
|s/l
|1551
|1.00
|1.2524
|1.2524
|1.2426
|20.00
|169786.20
|5022
|2006.10.17 12:00
|sell
|1552
|1.00
|1.2530
|1.2625
|1.2430
|5023
|2006.10.17 12:20
|modify
|1552
|1.00
|1.2530
|1.2526
|1.2430
|5024
|2006.10.17 12:40
|s/l
|1552
|1.00
|1.2526
|1.2526
|1.2430
|40.00
|169826.20
|5025
|2006.10.17 16:00
|sell
|1553
|1.00
|1.2542
|1.2637
|1.2442
|5026
|2006.10.17 16:20
|modify
|1553
|1.00
|1.2542
|1.2541
|1.2442
|5027
|2006.10.17 16:30
|s/l
|1553
|1.00
|1.2541
|1.2541
|1.2442
|10.00
|169836.20
|5028
|2006.10.18 00:00
|sell
|1554
|1.00
|1.2538
|1.2633
|1.2438
|5029
|2006.10.18 14:30
|modify
|1554
|1.00
|1.2538
|1.2530
|1.2438
|5030
|2006.10.18 14:40
|modify
|1554
|1.00
|1.2538
|1.2523
|1.2438
|5031
|2006.10.18 14:59
|s/l
|1554
|1.00
|1.2523
|1.2523
|1.2438
|150.00
|169986.20
|5032
|2006.10.20 08:00
|sell
|1555
|1.00
|1.2626
|1.2721
|1.2526
|5033
|2006.10.20 08:10
|modify
|1555
|1.00
|1.2626
|1.2624
|1.2526
|5034
|2006.10.20 08:30
|s/l
|1555
|1.00
|1.2624
|1.2624
|1.2526
|20.00
|170006.20
|5035
|2006.10.20 12:00
|sell
|1556
|1.00
|1.2602
|1.2697
|1.2502
|5036
|2006.10.23 00:00
|swap close
|1556
|1.00
|1.2618
|1.2697
|1.2502
|-160.00
|169846.20
|5037
|2006.10.23 00:00
|swap open
|1557
|1.00
|1.261838
|1.2697
|1.2502
|5038
|2006.10.23 00:20
|modify
|1557
|1.00
|1.261838
|1.2616
|1.2502
|5039
|2006.10.23 00:30
|s/l
|1557
|1.00
|1.2616
|1.2616
|1.2502
|23.80
|169870.00
|5040
|2006.10.25 08:00
|sell
|1558
|1.00
|1.2564
|1.2659
|1.2464
|5041
|2006.10.25 09:40
|modify
|1558
|1.00
|1.2564
|1.2563
|1.2464
|5042
|2006.10.25 09:59
|s/l
|1558
|1.00
|1.2563
|1.2563
|1.2464
|10.00
|169880.00
|5043
|2006.10.25 16:00
|sell
|1559
|1.00
|1.2574
|1.2669
|1.2474
|5044
|2006.10.25 20:00
|close
|1559
|1.00
|1.2587
|1.2669
|1.2474
|-130.00
|169750.00
|5045
|2006.10.27 08:00
|sell
|1560
|1.00
|1.2699
|1.2794
|1.2599
|5046
|2006.10.27 08:20
|modify
|1560
|1.00
|1.2699
|1.2684
|1.2599
|5047
|2006.10.27 08:30
|s/l
|1560
|1.00
|1.2684
|1.2684
|1.2599
|150.00
|169900.00
|5048
|2006.10.27 12:00
|sell
|1561
|1.00
|1.2666
|1.2761
|1.2566
|5049
|2006.10.30 00:00
|swap close
|1561
|1.00
|1.2733
|1.2761
|1.2566
|-670.00
|169230.00
|5050
|2006.10.30 00:00
|swap open
|1562
|1.00
|1.273338
|1.2761
|1.2566
|5051
|2006.10.30 00:00
|close
|1562
|1.00
|1.2733
|1.2761
|1.2566
|3.80
|169233.80
|5052
|2006.10.30 08:00
|sell
|1563
|1.00
|1.2724
|1.2819
|1.2624
|5053
|2006.10.30 08:40
|modify
|1563
|1.00
|1.2724
|1.2717
|1.2624
|5054
|2006.10.30 08:59
|s/l
|1563
|1.00
|1.2717
|1.2717
|1.2624
|70.00
|169303.80
|5055
|2006.10.30 12:00
|sell
|1564
|1.00
|1.2721
|1.2816
|1.2621
|5056
|2006.10.30 14:20
|modify
|1564
|1.00
|1.2721
|1.2704
|1.2621
|5057
|2006.10.30 14:30
|s/l
|1564
|1.00
|1.2704
|1.2704
|1.2621
|170.00
|169473.80
|5058
|2006.10.30 16:00
|sell
|1565
|1.00
|1.2716
|1.2811
|1.2616
|5059
|2006.10.30 16:40
|modify
|1565
|1.00
|1.2716
|1.2713
|1.2616
|5060
|2006.10.30 16:59
|s/l
|1565
|1.00
|1.2713
|1.2713
|1.2616
|30.00
|169503.80
|5061
|2006.10.30 20:00
|sell
|1566
|1.00
|1.2724
|1.2819
|1.2624
|5062
|2006.10.30 23:10
|modify
|1566
|1.00
|1.2724
|1.2718
|1.2624
|5063
|2006.10.30 23:20
|s/l
|1566
|1.00
|1.2718
|1.2718
|1.2624
|60.00
|169563.80
|5064
|2006.10.31 00:00
|sell
|1567
|1.00
|1.2716
|1.2811
|1.2616
|5065
|2006.10.31 01:40
|modify
|1567
|1.00
|1.2716
|1.2710
|1.2616
|5066
|2006.10.31 01:59
|s/l
|1567
|1.00
|1.2710
|1.2710
|1.2616
|60.00
|169623.80
|5067
|2006.10.31 04:00
|sell
|1568
|1.00
|1.2718
|1.2813
|1.2618
|5068
|2006.10.31 05:20
|modify
|1568
|1.00
|1.2718
|1.2717
|1.2618
|5069
|2006.10.31 05:30
|modify
|1568
|1.00
|1.2718
|1.2716
|1.2618
|5070
|2006.10.31 05:40
|s/l
|1568
|1.00
|1.2716
|1.2716
|1.2618
|20.00
|169643.80
|5071
|2006.10.31 08:00
|sell
|1569
|1.00
|1.2716
|1.2811
|1.2616
|5072
|2006.10.31 08:20
|modify
|1569
|1.00
|1.2716
|1.2696
|1.2616
|5073
|2006.10.31 08:30
|modify
|1569
|1.00
|1.2716
|1.2683
|1.2616
|5074
|2006.10.31 08:40
|s/l
|1569
|1.00
|1.2683
|1.2683
|1.2616
|330.00
|169973.80
|5075
|2006.11.01 12:00
|sell
|1570
|1.00
|1.2755
|1.2850
|1.2655
|5076
|2006.11.01 14:20
|modify
|1570
|1.00
|1.2755
|1.2751
|1.2655
|5077
|2006.11.01 14:30
|s/l
|1570
|1.00
|1.2751
|1.2751
|1.2655
|40.00
|170013.80
|5078
|2006.11.01 16:00
|sell
|1571
|1.00
|1.2767
|1.2862
|1.2667
|5079
|2006.11.01 16:30
|modify
|1571
|1.00
|1.2767
|1.2764
|1.2667
|5080
|2006.11.01 16:40
|s/l
|1571
|1.00
|1.2764
|1.2764
|1.2667
|30.00
|170043.80
|5081
|2006.11.01 20:00
|sell
|1572
|1.00
|1.2767
|1.2862
|1.2667
|5082
|2006.11.01 21:30
|modify
|1572
|1.00
|1.2767
|1.2757
|1.2667
|5083
|2006.11.01 21:40
|s/l
|1572
|1.00
|1.2757
|1.2757
|1.2667
|100.00
|170143.80
|5084
|2006.11.02 00:00
|sell
|1573
|1.00
|1.2755
|1.2850
|1.2655
|5085
|2006.11.02 01:20
|modify
|1573
|1.00
|1.2755
|1.2749
|1.2655
|5086
|2006.11.02 01:30
|modify
|1573
|1.00
|1.2755
|1.2748
|1.2655
|5087
|2006.11.02 01:40
|modify
|1573
|1.00
|1.2755
|1.2747
|1.2655
|5088
|2006.11.02 01:59
|s/l
|1573
|1.00
|1.2747
|1.2747
|1.2655
|80.00
|170223.80
|5089
|2006.11.03 12:00
|sell
|1574
|1.00
|1.2771
|1.2866
|1.2671
|5090
|2006.11.03 14:10
|modify
|1574
|1.00
|1.2771
|1.2741
|1.2671
|5091
|2006.11.03 14:20
|s/l
|1574
|1.00
|1.2741
|1.2741
|1.2671
|300.00
|170523.80
|5092
|2006.11.03 16:00
|sell
|1575
|1.00
|1.2709
|1.2804
|1.2609
|5093
|2006.11.03 16:40
|modify
|1575
|1.00
|1.2709
|1.2687
|1.2609
|5094
|2006.11.03 16:59
|s/l
|1575
|1.00
|1.2687
|1.2687
|1.2609
|220.00
|170743.80
|5095
|2006.11.07 12:00
|sell
|1576
|1.00
|1.2755
|1.2850
|1.2655
|5096
|2006.11.08 00:00
|swap close
|1576
|1.00
|1.2786
|1.2850
|1.2655
|-310.00
|170433.80
|5097
|2006.11.08 00:00
|swap open
|1577
|1.00
|1.278638
|1.2850
|1.2655
|5098
|2006.11.08 00:20
|modify
|1577
|1.00
|1.278638
|1.2778
|1.2655
|5099
|2006.11.08 00:40
|s/l
|1577
|1.00
|1.2778
|1.2778
|1.2655
|83.80
|170517.60
|5100
|2006.11.08 04:00
|sell
|1578
|1.00
|1.2773
|1.2868
|1.2673
|5101
|2006.11.08 08:10
|modify
|1578
|1.00
|1.2773
|1.2768
|1.2673
|5102
|2006.11.08 08:20
|s/l
|1578
|1.00
|1.2768
|1.2768
|1.2673
|50.00
|170567.60
|5103
|2006.11.10 12:00
|sell
|1579
|1.00
|1.2877
|1.2972
|1.2777
|5104
|2006.11.10 12:10
|modify
|1579
|1.00
|1.2877
|1.2872
|1.2777
|5105
|2006.11.10 12:30
|s/l
|1579
|1.00
|1.2872
|1.2872
|1.2777
|50.00
|170617.60
|5106
|2006.11.10 16:00
|sell
|1580
|1.00
|1.2863
|1.2958
|1.2763
|5107
|2006.11.10 16:30
|modify
|1580
|1.00
|1.2863
|1.2855
|1.2763
|5108
|2006.11.10 16:59
|s/l
|1580
|1.00
|1.2855
|1.2855
|1.2763
|80.00
|170697.60
|5109
|2006.11.10 20:00
|sell
|1581
|1.00
|1.2854
|1.2949
|1.2754
|5110
|2006.11.10 20:40
|modify
|1581
|1.00
|1.2854
|1.2850
|1.2754
|5111
|2006.11.10 21:10
|s/l
|1581
|1.00
|1.2850
|1.2850
|1.2754
|40.00
|170737.60
|5112
|2006.11.16 12:00
|sell
|1582
|1.00
|1.2807
|1.2902
|1.2707
|5113
|2006.11.16 15:10
|modify
|1582
|1.00
|1.2807
|1.2799
|1.2707
|5114
|2006.11.16 15:20
|s/l
|1582
|1.00
|1.2799
|1.2799
|1.2707
|80.00
|170817.60
|5115
|2006.11.16 16:00
|sell
|1583
|1.00
|1.2809
|1.2904
|1.2709
|5116
|2006.11.16 16:10
|modify
|1583
|1.00
|1.2809
|1.2802
|1.2709
|5117
|2006.11.16 16:20
|s/l
|1583
|1.00
|1.2802
|1.2802
|1.2709
|70.00
|170887.60
|5118
|2006.11.20 16:00
|sell
|1584
|1.00
|1.2829
|1.2924
|1.2729
|5119
|2006.11.20 16:20
|modify
|1584
|1.00
|1.2829
|1.2820
|1.2729
|5120
|2006.11.20 16:30
|s/l
|1584
|1.00
|1.2820
|1.2820
|1.2729
|90.00
|170977.60
|5121
|2006.11.20 20:00
|sell
|1585
|1.00
|1.2806
|1.2901
|1.2706
|5122
|2006.11.21 00:00
|swap close
|1585
|1.00
|1.2818
|1.2901
|1.2706
|-120.00
|170857.60
|5123
|2006.11.21 00:00
|swap open
|1586
|1.00
|1.281838
|1.2901
|1.2706
|5124
|2006.11.21 00:10
|modify
|1586
|1.00
|1.281838
|1.2818
|1.2706
|5125
|2006.11.21 00:40
|s/l
|1586
|1.00
|1.2818
|1.2818
|1.2706
|3.80
|170861.40
|5126
|2006.11.23 04:00
|sell
|1587
|1.00
|1.2928
|1.3023
|1.2828
|5127
|2006.11.23 16:00
|close
|1587
|1.00
|1.2962
|1.3023
|1.2828
|-340.00
|170521.40
|5128
|2006.11.23 20:00
|sell
|1588
|1.00
|1.2947
|1.3042
|1.2847
|5129
|2006.11.23 21:40
|modify
|1588
|1.00
|1.2947
|1.2946
|1.2847
|5130
|2006.11.23 22:10
|s/l
|1588
|1.00
|1.2946
|1.2946
|1.2847
|10.00
|170531.40
|5131
|2006.11.24 00:00
|sell
|1589
|1.00
|1.2949
|1.3044
|1.2849
|5132
|2006.11.24 08:00
|close
|1589
|1.00
|1.2968
|1.3044
|1.2849
|-190.00
|170341.40
|5133
|2006.11.27 08:00
|sell
|1590
|1.00
|1.3128
|1.3223
|1.3028
|5134
|2006.11.27 08:40
|modify
|1590
|1.00
|1.3128
|1.3121
|1.3028
|5135
|2006.11.27 08:59
|s/l
|1590
|1.00
|1.3121
|1.3121
|1.3028
|70.00
|170411.40
|5136
|2006.11.27 12:00
|sell
|1591
|1.00
|1.3125
|1.3220
|1.3025
|5137
|2006.11.27 12:30
|modify
|1591
|1.00
|1.3125
|1.3119
|1.3025
|5138
|2006.11.27 12:40
|s/l
|1591
|1.00
|1.3119
|1.3119
|1.3025
|60.00
|170471.40
|5139
|2006.11.27 16:00
|sell
|1592
|1.00
|1.3109
|1.3204
|1.3009
|5140
|2006.11.28 00:00
|swap close
|1592
|1.00
|1.3136
|1.3204
|1.3009
|-270.00
|170201.40
|5141
|2006.11.28 00:00
|swap open
|1593
|1.00
|1.313638
|1.3204
|1.3009
|5142
|2006.11.28 00:00
|close
|1593
|1.00
|1.3136
|1.3204
|1.3009
|3.80
|170205.20
|5143
|2006.11.28 12:00
|sell
|1594
|1.00
|1.3142
|1.3237
|1.3042
|5144
|2006.11.28 12:10
|modify
|1594
|1.00
|1.3142
|1.3137
|1.3042
|5145
|2006.11.28 12:20
|s/l
|1594
|1.00
|1.3137
|1.3137
|1.3042
|50.00
|170255.20
|5146
|2006.11.28 16:00
|sell
|1595
|1.00
|1.3163
|1.3258
|1.3063
|5147
|2006.11.28 16:10
|modify
|1595
|1.00
|1.3163
|1.3147
|1.3063
|5148
|2006.11.28 16:20
|modify
|1595
|1.00
|1.3163
|1.3142
|1.3063
|5149
|2006.11.28 16:30
|s/l
|1595
|1.00
|1.3142
|1.3142
|1.3063
|210.00
|170465.20
|5150
|2006.11.29 08:00
|sell
|1596
|1.00
|1.3197
|1.3292
|1.3097
|5151
|2006.11.29 08:10
|modify
|1596
|1.00
|1.3197
|1.3180
|1.3097
|5152
|2006.11.29 08:20
|s/l
|1596
|1.00
|1.3180
|1.3180
|1.3097
|170.00
|170635.20
|5153
|2006.11.29 12:00
|sell
|1597
|1.00
|1.3159
|1.3254
|1.3059
|5154
|2006.11.29 12:30
|modify
|1597
|1.00
|1.3159
|1.3158
|1.3059
|5155
|2006.11.29 12:40
|modify
|1597
|1.00
|1.3159
|1.3153
|1.3059
|5156
|2006.11.29 12:59
|s/l
|1597
|1.00
|1.3153
|1.3153
|1.3059
|60.00
|170695.20
|5157
|2006.12.01 08:00
|sell
|1598
|1.00
|1.3264
|1.3359
|1.3164
|5158
|2006.12.01 08:30
|modify
|1598
|1.00
|1.3264
|1.3262
|1.3164
|5159
|2006.12.01 08:59
|s/l
|1598
|1.00
|1.3262
|1.3262
|1.3164
|20.00
|170715.20
|5160
|2006.12.01 12:00
|sell
|1599
|1.00
|1.3236
|1.3331
|1.3136
|5161
|2006.12.01 16:40
|s/l
|1599
|1.00
|1.3331
|1.3331
|1.3136
|-950.00
|169765.20
|5162
|2006.12.07 00:00
|buy
|1600
|1.00
|1.3283
|1.3188
|1.3383
|5163
|2006.12.07 01:10
|modify
|1600
|1.00
|1.3283
|1.3284
|1.3383
|5164
|2006.12.07 01:20
|modify
|1600
|1.00
|1.3283
|1.3286
|1.3383
|5165
|2006.12.07 01:30
|modify
|1600
|1.00
|1.3283
|1.3289
|1.3383
|5166
|2006.12.07 01:40
|s/l
|1600
|1.00
|1.3289
|1.3289
|1.3383
|60.00
|169825.20
|5167
|2006.12.07 08:00
|buy
|1601
|1.00
|1.3307
|1.3212
|1.3407
|5168
|2006.12.07 08:30
|modify
|1601
|1.00
|1.3307
|1.3320
|1.3407
|5169
|2006.12.07 08:40
|s/l
|1601
|1.00
|1.3320
|1.3320
|1.3407
|130.00
|169955.20
|5170
|2006.12.12 12:00
|sell
|1602
|1.00
|1.3237
|1.3332
|1.3137
|5171
|2006.12.12 14:10
|modify
|1602
|1.00
|1.3237
|1.3219
|1.3137
|5172
|2006.12.12 14:20
|s/l
|1602
|1.00
|1.3219
|1.3219
|1.3137
|180.00
|170135.20
|5173
|2006.12.12 16:00
|sell
|1603
|1.00
|1.3246
|1.3341
|1.3146
|5174
|2006.12.12 16:40
|modify
|1603
|1.00
|1.3246
|1.3243
|1.3146
|5175
|2006.12.12 17:00
|s/l
|1603
|1.00
|1.3243
|1.3243
|1.3146
|30.00
|170165.20
|5176
|2006.12.12 20:00
|sell
|1604
|1.00
|1.3235
|1.3330
|1.3135
|5177
|2006.12.12 20:30
|modify
|1604
|1.00
|1.3235
|1.3217
|1.3135
|5178
|2006.12.12 20:40
|s/l
|1604
|1.00
|1.3217
|1.3217
|1.3135
|180.00
|170345.20
|5179
|2006.12.14 08:00
|buy
|1605
|1.00
|1.3223
|1.3128
|1.3323
|5180
|2006.12.14 08:40
|modify
|1605
|1.00
|1.3223
|1.3233
|1.3323
|5181
|2006.12.14 08:59
|s/l
|1605
|1.00
|1.3233
|1.3233
|1.3323
|100.00
|170445.20
|5182
|2006.12.14 12:00
|buy
|1606
|1.00
|1.3226
|1.3131
|1.3326
|5183
|2006.12.14 16:00
|close
|1606
|1.00
|1.3175
|1.3131
|1.3326
|-510.00
|169935.20
|5184
|2006.12.20 08:00
|sell
|1607
|1.00
|1.3233
|1.3328
|1.3133
|5185
|2006.12.20 08:10
|modify
|1607
|1.00
|1.3233
|1.3228
|1.3133
|5186
|2006.12.20 08:20
|s/l
|1607
|1.00
|1.3228
|1.3228
|1.3133
|50.00
|169985.20
|5187
|2006.12.20 12:00
|sell
|1608
|1.00
|1.3225
|1.3320
|1.3125
|5188
|2006.12.20 12:20
|modify
|1608
|1.00
|1.3225
|1.3221
|1.3125
|5189
|2006.12.20 12:30
|s/l
|1608
|1.00
|1.3221
|1.3221
|1.3125
|40.00
|170025.20
|5190
|2006.12.20 16:00
|sell
|1609
|1.00
|1.3197
|1.3292
|1.3097
|5191
|2006.12.20 16:40
|modify
|1609
|1.00
|1.3197
|1.3184
|1.3097
|5192
|2006.12.20 16:59
|s/l
|1609
|1.00
|1.3184
|1.3184
|1.3097
|130.00
|170155.20
|5193
|2006.12.20 20:00
|sell
|1610
|1.00
|1.3169
|1.3264
|1.3069
|5194
|2006.12.21 00:00
|swap close
|1610
|1.00
|1.3179
|1.3264
|1.3069
|-100.00
|170055.20
|5195
|2006.12.21 00:00
|swap open
|1611
|1.00
|1.318014
|1.3264
|1.3069
|5196
|2006.12.21 08:00
|close
|1611
|1.00
|1.3189
|1.3264
|1.3069
|-88.60
|169966.60
|5197
|2006.12.22 16:00
|sell
|1612
|1.00
|1.3172
|1.3267
|1.3072
|5198
|2006.12.22 16:20
|modify
|1612
|1.00
|1.3172
|1.3162
|1.3072
|5199
|2006.12.22 16:40
|modify
|1612
|1.00
|1.3172
|1.3154
|1.3072
|5200
|2006.12.22 16:59
|s/l
|1612
|1.00
|1.3154
|1.3154
|1.3072
|180.00
|170146.60
|5201
|2006.12.22 20:00
|sell
|1613
|1.00
|1.3129
|1.3224
|1.3029
|5202
|2006.12.26 12:00
|swap close
|1613
|1.00
|1.3141
|1.3224
|1.3029
|-120.00
|170026.60
|5203
|2006.12.26 12:00
|swap open
|1614
|1.00
|1.314176
|1.3224
|1.3029
|5204
|2006.12.26 12:10
|modify
|1614
|1.00
|1.314176
|1.3141
|1.3029
|5205
|2006.12.26 12:40
|s/l
|1614
|1.00
|1.3141
|1.3141
|1.3029
|7.60
|170034.20
|5206
|2006.12.27 20:00
|sell
|1615
|1.00
|1.3125
|1.3220
|1.3025
|5207
|2006.12.27 21:40
|modify
|1615
|1.00
|1.3125
|1.3123
|1.3025
|5208
|2006.12.27 21:59
|s/l
|1615
|1.00
|1.3123
|1.3123
|1.3025
|20.00
|170054.20
|5209
|2006.12.29 00:00
|sell
|1616
|1.00
|1.3149
|1.3244
|1.3049
|5210
|2006.12.29 01:10
|modify
|1616
|1.00
|1.3149
|1.3146
|1.3049
|5211
|2006.12.29 01:20
|modify
|1616
|1.00
|1.3149
|1.3144
|1.3049
|5212
|2006.12.29 01:30
|s/l
|1616
|1.00
|1.3144
|1.3144
|1.3049
|50.00
|170104.20
|5213
|2007.01.03 00:00
|sell
|1617
|1.00
|1.3278
|1.3373
|1.3178
|5214
|2007.01.03 00:40
|modify
|1617
|1.00
|1.3278
|1.3275
|1.3178
|5215
|2007.01.03 00:59
|s/l
|1617
|1.00
|1.3275
|1.3275
|1.3178
|30.00
|170134.20
|5216
|2007.01.03 04:00
|sell
|1618
|1.00
|1.3284
|1.3379
|1.3184
|5217
|2007.01.03 05:10
|modify
|1618
|1.00
|1.3284
|1.3282
|1.3184
|5218
|2007.01.03 05:20
|s/l
|1618
|1.00
|1.3282
|1.3282
|1.3184
|20.00
|170154.20
|5219
|2007.01.03 08:00
|sell
|1619
|1.00
|1.3278
|1.3373
|1.3178
|5220
|2007.01.03 08:40
|modify
|1619
|1.00
|1.3278
|1.3271
|1.3178
|5221
|2007.01.03 08:59
|s/l
|1619
|1.00
|1.3271
|1.3271
|1.3178
|70.00
|170224.20
|5222
|2007.01.03 12:00
|sell
|1620
|1.00
|1.3223
|1.3318
|1.3123
|5223
|2007.01.03 16:10
|modify
|1620
|1.00
|1.3223
|1.3194
|1.3123
|5224
|2007.01.03 16:20
|modify
|1620
|1.00
|1.3223
|1.3182
|1.3123
|5225
|2007.01.03 16:30
|s/l
|1620
|1.00
|1.3182
|1.3182
|1.3123
|410.00
|170634.20
|5226
|2007.01.09 12:00
|sell
|1621
|1.00
|1.3031
|1.3126
|1.2931
|5227
|2007.01.09 12:30
|modify
|1621
|1.00
|1.3031
|1.3026
|1.2931
|5228
|2007.01.09 12:40
|s/l
|1621
|1.00
|1.3026
|1.3026
|1.2931
|50.00
|170684.20
|5229
|2007.01.09 16:00
|sell
|1622
|1.00
|1.2999
|1.3094
|1.2899
|5230
|2007.01.09 16:30
|modify
|1622
|1.00
|1.2999
|1.2993
|1.2899
|5231
|2007.01.09 16:59
|s/l
|1622
|1.00
|1.2993
|1.2993
|1.2899
|60.00
|170744.20
|5232
|2007.01.15 04:00
|sell
|1623
|1.00
|1.2925
|1.3020
|1.2825
|5233
|2007.01.15 08:00
|close
|1623
|1.00
|1.2933
|1.3020
|1.2825
|-80.00
|170664.20
|5234
|2007.01.15 12:00
|sell
|1624
|1.00
|1.2945
|1.3040
|1.2845
|5235
|2007.01.15 13:20
|modify
|1624
|1.00
|1.2945
|1.2944
|1.2845
|5236
|2007.01.15 13:30
|s/l
|1624
|1.00
|1.2944
|1.2944
|1.2845
|10.00
|170674.20
|5237
|2007.01.15 16:00
|sell
|1625
|1.00
|1.2930
|1.3025
|1.2830
|5238
|2007.01.16 00:00
|swap close
|1625
|1.00
|1.2936
|1.3025
|1.2830
|-60.00
|170614.20
|5239
|2007.01.16 00:00
|swap open
|1626
|1.00
|1.293638
|1.3025
|1.2830
|5240
|2007.01.16 01:10
|modify
|1626
|1.00
|1.293638
|1.2930
|1.2830
|5241
|2007.01.16 01:20
|s/l
|1626
|1.00
|1.2930
|1.2930
|1.2830
|63.80
|170678.00
|5242
|2007.01.16 16:00
|sell
|1627
|1.00
|1.2931
|1.3026
|1.2831
|5243
|2007.01.16 16:40
|modify
|1627
|1.00
|1.2931
|1.2923
|1.2831
|5244
|2007.01.16 16:59
|s/l
|1627
|1.00
|1.2923
|1.2923
|1.2831
|80.00
|170758.00
|5245
|2007.01.18 12:00
|sell
|1628
|1.00
|1.2941
|1.3036
|1.2841
|5246
|2007.01.18 13:20
|modify
|1628
|1.00
|1.2941
|1.2937
|1.2841
|5247
|2007.01.18 13:30
|modify
|1628
|1.00
|1.2941
|1.2930
|1.2841
|5248
|2007.01.18 13:40
|modify
|1628
|1.00
|1.2941
|1.2920
|1.2841
|5249
|2007.01.18 13:59
|s/l
|1628
|1.00
|1.2920
|1.2920
|1.2841
|210.00
|170968.00
|5250
|2007.01.18 16:00
|sell
|1629
|1.00
|1.2941
|1.3036
|1.2841
|5251
|2007.01.18 18:20
|modify
|1629
|1.00
|1.2941
|1.2938
|1.2841
|5252
|2007.01.18 18:30
|s/l
|1629
|1.00
|1.2938
|1.2938
|1.2841
|30.00
|170998.00
|5253
|2007.01.18 20:00
|sell
|1630
|1.00
|1.2950
|1.3045
|1.2850
|5254
|2007.01.19 00:00
|swap close
|1630
|1.00
|1.2964
|1.3045
|1.2850
|-140.00
|170858.00
|5255
|2007.01.19 00:00
|swap open
|1631
|1.00
|1.296438
|1.3045
|1.2850
|5256
|2007.01.19 00:00
|close
|1631
|1.00
|1.2964
|1.3045
|1.2850
|3.80
|170861.80
|5257
|2007.01.19 12:00
|sell
|1632
|1.00
|1.2959
|1.3054
|1.2859
|5258
|2007.01.19 12:40
|modify
|1632
|1.00
|1.2959
|1.2959
|1.2859
|5259
|2007.01.19 12:59
|s/l
|1632
|1.00
|1.2959
|1.2959
|1.2859
|0.00
|170861.80
|5260
|2007.01.19 16:00
|sell
|1633
|1.00
|1.2931
|1.3026
|1.2831
|5261
|2007.01.19 16:40
|modify
|1633
|1.00
|1.2931
|1.2919
|1.2831
|5262
|2007.01.19 16:59
|s/l
|1633
|1.00
|1.2919
|1.2919
|1.2831
|120.00
|170981.80
|5263
|2007.01.22 12:00
|sell
|1634
|1.00
|1.2940
|1.3035
|1.2840
|5264
|2007.01.22 13:40
|modify
|1634
|1.00
|1.2940
|1.2928
|1.2840
|5265
|2007.01.22 13:59
|s/l
|1634
|1.00
|1.2928
|1.2928
|1.2840
|120.00
|171101.80
|5266
|2007.01.22 16:00
|sell
|1635
|1.00
|1.2942
|1.3037
|1.2842
|5267
|2007.01.22 16:30
|modify
|1635
|1.00
|1.2942
|1.2936
|1.2842
|5268
|2007.01.22 16:40
|s/l
|1635
|1.00
|1.2936
|1.2936
|1.2842
|60.00
|171161.80
|5269
|2007.01.23 12:00
|buy
|1636
|1.00
|1.3009
|1.2914
|1.3109
|5270
|2007.01.23 12:20
|modify
|1636
|1.00
|1.3009
|1.3016
|1.3109
|5271
|2007.01.23 12:30
|modify
|1636
|1.00
|1.3009
|1.3019
|1.3109
|5272
|2007.01.23 12:40
|modify
|1636
|1.00
|1.3009
|1.3025
|1.3109
|5273
|2007.01.23 13:00
|s/l
|1636
|1.00
|1.3025
|1.3025
|1.3109
|160.00
|171321.80
|5274
|2007.01.25 08:00
|buy
|1637
|1.00
|1.2967
|1.2872
|1.3067
|5275
|2007.01.25 08:10
|modify
|1637
|1.00
|1.2967
|1.2978
|1.3067
|5276
|2007.01.25 08:20
|s/l
|1637
|1.00
|1.2978
|1.2978
|1.3067
|110.00
|171431.80
|5277
|2007.01.25 12:00
|buy
|1638
|1.00
|1.2993
|1.2898
|1.3093
|5278
|2007.01.26 00:00
|swap close
|1638
|1.00
|1.2925
|1.2898
|1.3093
|-680.00
|170751.80
|5279
|2007.01.26 00:00
|swap open
|1639
|1.00
|1.29258
|1.2898
|1.3093
|5280
|2007.01.26 00:00
|close
|1639
|1.00
|1.2925
|1.2898
|1.3093
|-8.00
|170743.80
|5281
|2007.01.30 12:00
|sell
|1640
|1.00
|1.2954
|1.3049
|1.2854
|5282
|2007.01.30 15:10
|modify
|1640
|1.00
|1.2954
|1.2954
|1.2854
|5283
|2007.01.30 15:40
|s/l
|1640
|1.00
|1.2954
|1.2954
|1.2854
|0.00
|170743.80
|5284
|2007.01.30 16:00
|sell
|1641
|1.00
|1.2950
|1.3045
|1.2850
|5285
|2007.01.30 17:40
|modify
|1641
|1.00
|1.2950
|1.2949
|1.2850
|5286
|2007.01.30 17:59
|s/l
|1641
|1.00
|1.2949
|1.2949
|1.2850
|10.00
|170753.80
|5287
|2007.01.30 20:00
|sell
|1642
|1.00
|1.2962
|1.3057
|1.2862
|5288
|2007.01.31 00:00
|swap close
|1642
|1.00
|1.2966
|1.3057
|1.2862
|-40.00
|170713.80
|5289
|2007.01.31 00:00
|swap open
|1643
|1.00
|1.296638
|1.3057
|1.2862
|5290
|2007.01.31 01:10
|modify
|1643
|1.00
|1.296638
|1.2961
|1.2862
|5291
|2007.01.31 01:20
|s/l
|1643
|1.00
|1.2961
|1.2961
|1.2862
|53.80
|170767.60
|5292
|2007.02.01 12:00
|sell
|1644
|1.00
|1.3012
|1.3107
|1.2912
|5293
|2007.02.02 00:00
|swap close
|1644
|1.00
|1.3024
|1.3107
|1.2912
|-120.00
|170647.60
|5294
|2007.02.02 00:00
|swap open
|1645
|1.00
|1.302438
|1.3107
|1.2912
|5295
|2007.02.02 00:20
|modify
|1645
|1.00
|1.302438
|1.3024
|1.2912
|5296
|2007.02.02 00:30
|modify
|1645
|1.00
|1.302438
|1.3020
|1.2912
|5297
|2007.02.02 00:40
|s/l
|1645
|1.00
|1.3020
|1.3020
|1.2912
|43.80
|170691.40
|5298
|2007.02.07 08:00
|sell
|1646
|1.00
|1.2975
|1.3070
|1.2875
|5299
|2007.02.07 20:00
|close
|1646
|1.00
|1.3017
|1.3070
|1.2875
|-420.00
|170271.40
|5300
|2007.02.08 12:00
|sell
|1647
|1.00
|1.2986
|1.3081
|1.2886
|5301
|2007.02.08 13:20
|modify
|1647
|1.00
|1.2986
|1.2980
|1.2886
|5302
|2007.02.08 13:30
|s/l
|1647
|1.00
|1.2980
|1.2980
|1.2886
|60.00
|170331.40
|5303
|2007.02.08 16:00
|sell
|1648
|1.00
|1.3015
|1.3110
|1.2915
|5304
|2007.02.09 00:00
|swap close
|1648
|1.00
|1.3041
|1.3110
|1.2915
|-260.00
|170071.40
|5305
|2007.02.09 00:00
|swap open
|1649
|1.00
|1.304138
|1.3110
|1.2915
|5306
|2007.02.09 00:00
|close
|1649
|1.00
|1.3041
|1.3110
|1.2915
|3.80
|170075.20
|5307
|2007.02.09 12:00
|sell
|1650
|1.00
|1.3000
|1.3095
|1.2900
|5308
|2007.02.09 12:20
|modify
|1650
|1.00
|1.3000
|1.2995
|1.2900
|5309
|2007.02.09 12:30
|s/l
|1650
|1.00
|1.2995
|1.2995
|1.2900
|50.00
|170125.20
|5310
|2007.02.12 12:00
|sell
|1651
|1.00
|1.2960
|1.3055
|1.2860
|5311
|2007.02.12 12:40
|modify
|1651
|1.00
|1.2960
|1.2957
|1.2860
|5312
|2007.02.12 12:59
|s/l
|1651
|1.00
|1.2957
|1.2957
|1.2860
|30.00
|170155.20