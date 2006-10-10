Straighthold Investment Group, Inc.
|Account: 1000066525
|Name: DarkMaster
|Currency: USD
|2006 October 16, 07:02
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1459188
|2006.10.10 13:20
|balance
|Deposit
|1 000 000.00
|1459310
|2006.10.10 13:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2565
|0.0000
|1.2545
|2006.10.11 08:59
|1.2545
|0.00
|0.00
|-0.87
|-20.00
|1459314
|2006.10.10 13:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2567
|0.0000
|1.2557
|2006.10.11 09:07
|1.2542
|0.00
|0.00
|-0.87
|-25.00
|1459316
|2006.10.10 14:01
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2557
|0.0000
|1.2557
|2006.10.11 09:07
|1.2541
|0.00
|0.00
|-1.74
|-32.00
|1459317
|2006.10.10 14:08
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2547
|0.0000
|1.2557
|2006.10.11 09:08
|1.2541
|0.00
|0.00
|-3.48
|-24.00
|1459311
|2006.10.10 14:15
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2545
|0.0000
|1.2545
|2006.10.11 08:59
|1.2545
|0.00
|0.00
|-1.74
|0.00
|1459804
|2006.10.10 14:15
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2505
|0.0000
|1.2525
|2006.10.11 09:01
|1.2545
|cancelled
|1459580
|2006.10.10 14:17
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2537
|0.0000
|1.2557
|2006.10.11 09:08
|1.2540
|0.00
|0.00
|-6.96
|24.00
|1459902
|2006.10.10 14:18
|buy limit
|3.20
|eurusd
|1.2517
|0.0000
|1.2537
|2006.10.11 09:20
|1.2543
|cancelled
|1459979
|2006.10.10 14:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2538
|0.0000
|1.2558
|2006.10.11 09:08
|1.2540
|0.00
|0.00
|-0.87
|2.00
|1459992
|2006.10.10 14:20
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2518
|0.0000
|1.2538
|2006.10.11 09:20
|1.2543
|cancelled
|1460049
|2006.10.10 14:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2542
|0.0000
|1.2552
|2006.10.11 09:08
|1.2540
|0.00
|0.00
|-0.87
|-2.00
|1460054
|2006.10.10 14:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2540
|0.0000
|1.2550
|2006.10.11 09:08
|1.2540
|0.00
|0.00
|-0.87
|0.00
|1460058
|2006.10.10 14:25
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2520
|0.0000
|1.2540
|2006.10.11 09:20
|1.2543
|cancelled
|1460060
|2006.10.10 14:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2539
|0.0000
|1.2559
|2006.10.11 09:09
|1.2539
|0.00
|0.00
|-0.87
|0.00
|1460065
|2006.10.10 14:25
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2519
|0.0000
|1.2539
|2006.10.11 09:20
|1.2543
|cancelled
|1460102
|2006.10.10 14:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2537
|0.0000
|1.2567
|2006.10.11 09:09
|1.2539
|0.00
|0.00
|-0.87
|2.00
|1460104
|2006.10.10 14:30
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2507
|0.0000
|1.2537
|2006.10.11 09:20
|1.2543
|cancelled
|1460108
|2006.10.10 14:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2537
|0.0000
|1.2557
|2006.10.11 09:09
|1.2538
|0.00
|0.00
|-0.87
|1.00
|1460112
|2006.10.10 14:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2535
|0.0000
|1.2555
|2006.10.11 09:09
|1.2539
|0.00
|0.00
|-0.87
|4.00
|1460117
|2006.10.10 14:30
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2515
|0.0000
|1.2535
|2006.10.11 09:20
|1.2543
|cancelled
|1460119
|2006.10.10 14:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2535
|0.0000
|1.2565
|2006.10.11 09:09
|1.2539
|0.00
|0.00
|-0.87
|4.00
|1460121
|2006.10.10 14:30
|buy limit
|0.20
|eurusd
|1.2520
|0.0000
|1.2550
|2006.10.11 09:20
|1.2543
|cancelled
|1460123
|2006.10.10 14:30
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2505
|0.0000
|1.2535
|2006.10.11 09:19
|1.2543
|cancelled
|1460131
|2006.10.10 14:31
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2517
|0.0000
|1.2537
|2006.10.11 09:19
|1.2543
|cancelled
|1460163
|2006.10.10 14:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2537
|0.0000
|1.2557
|2006.10.11 09:13
|1.2541
|0.00
|0.00
|-0.87
|4.00
|1460169
|2006.10.10 14:35
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2517
|0.0000
|1.2537
|2006.10.11 09:19
|1.2542
|cancelled
|1460056
|2006.10.10 14:48
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2530
|0.0000
|1.2550
|2006.10.11 09:08
|1.2540
|0.00
|0.00
|-1.74
|20.00
|1460305
|2006.10.10 14:48
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2510
|0.0000
|1.2530
|2006.10.11 09:19
|1.2543
|cancelled
|1460549
|2006.10.10 15:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2538
|0.0000
|1.2568
|2006.10.11 09:13
|1.2541
|0.00
|0.00
|-0.87
|3.00
|1460552
|2006.10.10 15:09
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2508
|0.0000
|1.2538
|2006.10.11 09:19
|1.2543
|cancelled
|1460564
|2006.10.10 15:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2540
|0.0000
|1.2550
|2006.10.11 09:16
|1.2541
|0.00
|0.00
|-0.87
|1.00
|1460592
|2006.10.10 15:13
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2520
|0.0000
|1.2540
|2006.10.11 09:19
|1.2543
|cancelled
|1460623
|2006.10.10 15:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2539
|0.0000
|1.2549
|2006.10.11 09:16
|1.2541
|0.00
|0.00
|-0.87
|2.00
|1460627
|2006.10.10 15:15
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2519
|0.0000
|1.2539
|2006.10.11 09:19
|1.2543
|cancelled
|1460760
|2006.10.10 15:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2541
|0.0000
|1.2571
|2006.10.11 09:16
|1.2541
|0.00
|0.00
|-0.87
|0.00
|1460768
|2006.10.10 15:30
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2511
|0.0000
|1.2541
|2006.10.11 09:19
|1.2543
|cancelled
|1460773
|2006.10.10 15:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2542
|0.0000
|1.2572
|2006.10.11 09:14
|1.2540
|0.00
|0.00
|-0.87
|-2.00
|1460781
|2006.10.10 15:30
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2512
|0.0000
|1.2542
|2006.10.11 09:19
|1.2543
|cancelled
|1460799
|2006.10.10 15:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2545
|0.0000
|1.2585
|2006.10.11 09:14
|1.2539
|0.00
|0.00
|-0.87
|-6.00
|1460806
|2006.10.10 15:31
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2505
|0.0000
|1.2545
|2006.10.11 09:19
|1.2543
|cancelled
|1461035
|2006.10.10 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2541
|0.0000
|1.2561
|2006.10.11 09:13
|1.2538
|0.00
|0.00
|-0.87
|-3.00
|1461045
|2006.10.10 16:00
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2501
|0.0000
|1.2541
|2006.10.11 09:19
|1.2543
|cancelled
|1461047
|2006.10.10 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2540
|0.0000
|1.2580
|2006.10.11 09:13
|1.2539
|0.00
|0.00
|-0.87
|-1.00
|1461049
|2006.10.10 16:00
|buy limit
|0.20
|eurusd
|1.2520
|0.0000
|1.2560
|2006.10.11 09:19
|1.2543
|cancelled
|1461051
|2006.10.10 16:00
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2500
|0.0000
|1.2540
|2006.10.11 09:18
|1.2542
|cancelled
|1460751
|2006.10.10 16:11
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2532
|0.0000
|1.2552
|2006.10.11 09:16
|1.2541
|0.00
|0.00
|-1.74
|18.00
|1461171
|2006.10.10 16:11
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2512
|0.0000
|1.2532
|2006.10.11 09:18
|1.2542
|cancelled
|1460590
|2006.10.10 16:16
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2530
|0.0000
|1.2550
|2006.10.11 09:16
|1.2541
|0.00
|0.00
|-1.74
|22.00
|1461211
|2006.10.10 16:16
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2510
|0.0000
|1.2530
|2006.10.11 09:18
|1.2542
|cancelled
|1460062
|2006.10.10 16:37
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2529
|0.0000
|1.2549
|2006.10.11 09:09
|1.2539
|0.00
|0.00
|-1.74
|20.00
|1460624
|2006.10.10 16:37
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2529
|0.0000
|1.2549
|2006.10.11 09:16
|1.2541
|0.00
|0.00
|-1.74
|24.00
|1459989
|2006.10.10 16:37
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2528
|0.0000
|1.2548
|2006.10.11 09:08
|1.2540
|0.00
|0.00
|-1.74
|24.00
|1460775
|2006.10.10 16:37
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2527
|0.0000
|1.2557
|2006.10.11 09:14
|1.2539
|0.00
|0.00
|-1.74
|24.00
|1460166
|2006.10.10 16:37
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2527
|0.0000
|1.2547
|2006.10.11 09:13
|1.2541
|0.00
|0.00
|-1.74
|28.00
|1460130
|2006.10.10 16:37
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2527
|0.0000
|1.2547
|2006.10.11 09:10
|1.2538
|0.00
|0.00
|-1.74
|22.00
|1459708
|2006.10.10 16:37
|buy
|1.60
|eurusd
|1.2527
|0.0000
|1.2547
|2006.10.11 09:08
|1.2540
|0.00
|0.00
|-13.92
|208.00
|1461352
|2006.10.10 16:37
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2509
|0.0000
|1.2529
|2006.10.11 09:18
|1.2542
|cancelled
|1461359
|2006.10.10 16:37
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2508
|0.0000
|1.2528
|2006.10.11 09:18
|1.2542
|cancelled
|1461367
|2006.10.10 16:37
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2497
|0.0000
|1.2527
|2006.10.11 09:18
|1.2542
|cancelled
|1461371
|2006.10.10 16:37
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2507
|0.0000
|1.2527
|2006.10.11 09:18
|1.2542
|cancelled
|1461372
|2006.10.10 16:37
|buy limit
|6.40
|eurusd
|1.2507
|0.0000
|1.2527
|2006.10.11 09:18
|1.2543
|cancelled
|1460765
|2006.10.10 16:37
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2526
|0.0000
|1.2556
|2006.10.11 09:14
|1.2540
|0.00
|0.00
|-1.74
|28.00
|1461373
|2006.10.10 16:37
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2507
|0.0000
|1.2527
|2006.10.11 09:18
|1.2543
|cancelled
|1459312
|2006.10.10 16:37
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2525
|0.0000
|1.2545
|2006.10.11 08:59
|1.2545
|0.00
|0.00
|-3.48
|80.00
|1460802
|2006.10.10 16:37
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2525
|0.0000
|1.2565
|2006.10.11 09:14
|1.2539
|0.00
|0.00
|-1.74
|28.00
|1460114
|2006.10.10 16:37
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2525
|0.0000
|1.2545
|2006.10.11 08:59
|1.2545
|0.00
|0.00
|-1.74
|40.00
|1460550
|2006.10.10 16:38
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2523
|0.0000
|1.2553
|2006.10.11 09:13
|1.2541
|0.00
|0.00
|-1.74
|36.00
|1460103
|2006.10.10 16:38
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2522
|0.0000
|1.2552
|2006.10.11 09:09
|1.2538
|0.00
|0.00
|-1.74
|32.00
|1460754
|2006.10.10 16:38
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2522
|0.0000
|1.2542
|2006.10.10 19:45
|1.2542
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1461389
|2006.10.10 16:38
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2496
|0.0000
|1.2526
|2006.10.11 09:17
|1.2544
|cancelled
|1461408
|2006.10.10 16:38
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2492
|0.0000
|1.2522
|2006.10.11 09:17
|1.2544
|cancelled
|1461413
|2006.10.10 16:38
|buy limit
|1.60
|eurusd
|1.2485
|0.0000
|1.2505
|2006.10.11 09:01
|1.2545
|cancelled
|1461416
|2006.10.10 16:38
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2485
|0.0000
|1.2525
|2006.10.11 09:17
|1.2544
|cancelled
|1461421
|2006.10.10 16:38
|buy limit
|12.80
|eurusd
|1.2497
|0.0000
|1.2517
|2006.10.11 09:17
|1.2543
|cancelled
|1461425
|2006.10.10 16:38
|buy limit
|1.60
|eurusd
|1.2502
|0.0000
|1.2522
|2006.10.11 09:17
|1.2544
|cancelled
|1461428
|2006.10.10 16:38
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2493
|0.0000
|1.2523
|2006.10.11 09:17
|1.2543
|cancelled
|1461432
|2006.10.10 16:38
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2505
|0.0000
|1.2525
|2006.10.11 09:17
|1.2543
|cancelled
|1461039
|2006.10.10 16:39
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2521
|0.0000
|1.2561
|2006.10.11 09:13
|1.2539
|0.00
|0.00
|-1.74
|36.00
|1461477
|2006.10.10 16:42
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2481
|0.0000
|1.2521
|2006.10.11 09:17
|1.2543
|cancelled
|1462055
|2006.10.10 17:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2540
|0.0000
|1.2580
|2006.10.11 09:13
|1.2540
|0.00
|0.00
|-0.87
|0.00
|1462060
|2006.10.10 17:54
|buy limit
|0.20
|eurusd
|1.2520
|0.0000
|1.2560
|2006.10.11 09:17
|1.2544
|cancelled
|1462062
|2006.10.10 17:54
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2500
|0.0000
|1.2540
|2006.10.11 09:17
|1.2544
|cancelled
|1469437
|2006.10.11 14:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2546
|0.0000
|1.2516
|2006.10.11 21:21
|1.2516
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1469439
|2006.10.11 14:22
|sell limit
|0.20
|eurusd
|1.2561
|0.0000
|1.2531
|2006.10.11 21:22
|1.2513
|cancelled
|1469441
|2006.10.11 14:22
|sell limit
|0.40
|eurusd
|1.2576
|0.0000
|1.2546
|2006.10.11 21:22
|1.2515
|cancelled
|1469504
|2006.10.11 14:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2547
|0.0000
|1.2507
|2006.10.11 21:31
|1.2507
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1469506
|2006.10.11 14:29
|sell limit
|0.20
|eurusd
|1.2567
|0.0000
|1.2527
|2006.10.11 21:32
|1.2503
|cancelled
|1469508
|2006.10.11 14:29
|sell limit
|0.40
|eurusd
|1.2587
|0.0000
|1.2547
|2006.10.11 21:32
|1.2503
|cancelled
|1469681
|2006.10.11 15:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2546
|0.0000
|1.2506
|2006.10.11 21:31
|1.2506
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1469687
|2006.10.11 15:00
|sell limit
|0.20
|eurusd
|1.2566
|0.0000
|1.2526
|2006.10.11 21:32
|1.2503
|cancelled
|1469689
|2006.10.11 15:00
|sell limit
|0.40
|eurusd
|1.2586
|0.0000
|1.2546
|2006.10.11 21:32
|1.2503
|cancelled
|1470009
|2006.10.11 15:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2543
|0.0000
|1.2533
|2006.10.11 21:52
|1.2533
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|1470450
|2006.10.11 15:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2540
|0.0000
|1.2530
|2006.10.11 21:52
|1.2530
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|1470938
|2006.10.11 15:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2548
|0.0000
|1.2528
|2006.10.11 21:51
|1.2528
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|1470940
|2006.10.11 16:39
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2538
|0.0000
|1.2538
|2006.10.11 21:52
|1.2538
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1470012
|2006.10.11 21:04
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2533
|0.0000
|1.2533
|2006.10.11 21:52
|1.2533
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1470455
|2006.10.11 21:04
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2530
|0.0000
|1.2530
|2006.10.11 21:52
|1.2530
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1473661
|2006.10.11 21:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2534
|0.0000
|1.2524
|2006.10.11 21:51
|1.2524
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|1473671
|2006.10.11 21:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2537
|0.0000
|1.2527
|2006.10.11 21:51
|1.2527
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|1473683
|2006.10.11 21:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2536
|0.0000
|1.2526
|2006.10.11 21:51
|1.2526
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|1470942
|2006.10.11 21:17
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2528
|0.0000
|1.2528
|2006.10.11 21:51
|1.2528
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1473687
|2006.10.11 21:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2526
|0.0000
|1.2526
|2006.10.11 21:51
|1.2526
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1473673
|2006.10.11 21:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2527
|0.0000
|1.2527
|2006.10.11 21:51
|1.2527
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1473663
|2006.10.11 21:18
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2524
|0.0000
|1.2524
|2006.10.11 21:51
|1.2524
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1470014
|2006.10.11 21:18
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2523
|0.0000
|1.2543
|2006.10.12 10:04
|1.2543
|0.00
|0.00
|-10.44
|80.00
|1470458
|2006.10.11 21:20
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2520
|0.0000
|1.2530
|2006.10.11 21:52
|1.2530
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1471632
|2006.10.11 21:20
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2518
|0.0000
|1.2528
|2006.10.11 21:51
|1.2528
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1473933
|2006.10.11 21:20
|buy limit
|1.60
|eurusd
|1.2503
|0.0000
|1.2523
|2006.10.13 05:27
|1.2569
|cancelled
|1473947
|2006.10.11 21:20
|buy limit
|1.60
|eurusd
|1.2500
|0.0000
|1.2520
|2006.10.11 21:53
|1.2519
|cancelled
|1473676
|2006.10.11 21:21
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2517
|0.0000
|1.2527
|2006.10.11 21:51
|1.2527
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1473689
|2006.10.11 21:21
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2516
|0.0000
|1.2526
|2006.10.11 21:51
|1.2526
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1474009
|2006.10.11 21:22
|buy limit
|3.20
|eurusd
|1.2498
|0.0000
|1.2518
|2006.10.11 21:53
|1.2521
|cancelled
|1474013
|2006.10.11 21:22
|buy limit
|1.60
|eurusd
|1.2497
|0.0000
|1.2517
|2006.10.11 21:52
|1.2530
|cancelled
|1473666
|2006.10.11 21:23
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2514
|0.0000
|1.2524
|2006.10.11 21:51
|1.2524
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1473438
|2006.10.11 21:23
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2513
|0.0000
|1.2533
|2006.10.11 21:52
|1.2533
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1473451
|2006.10.11 21:30
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2510
|0.0000
|1.2530
|2006.10.11 21:52
|1.2530
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1474225
|2006.10.11 21:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2511
|0.0000
|1.2531
|2006.10.11 21:52
|1.2531
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1474262
|2006.10.11 21:30
|buy limit
|0.20
|eurusd
|1.2501
|0.0000
|1.2521
|2006.10.11 21:52
|1.2530
|cancelled
|1474265
|2006.10.11 21:30
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2491
|0.0000
|1.2511
|2006.10.11 21:52
|1.2531
|cancelled
|1474275
|2006.10.11 21:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2511
|0.0000
|1.2531
|2006.10.11 21:52
|1.2531
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1474277
|2006.10.11 21:30
|buy limit
|0.20
|eurusd
|1.2501
|0.0000
|1.2521
|2006.10.11 21:52
|1.2524
|cancelled
|1474280
|2006.10.11 21:30
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2491
|0.0000
|1.2511
|2006.10.11 21:53
|1.2520
|cancelled
|1473811
|2006.10.11 21:31
|buy
|1.60
|eurusd
|1.2508
|0.0000
|1.2528
|2006.10.11 21:51
|1.2528
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|1473808
|2006.10.11 21:31
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2507
|0.0000
|1.2527
|2006.10.11 21:51
|1.2527
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1474319
|2006.10.11 21:31
|buy limit
|3.20
|eurusd
|1.2498
|0.0000
|1.2518
|2006.10.11 21:52
|1.2537
|cancelled
|1474321
|2006.10.11 21:31
|buy limit
|6.40
|eurusd
|1.2488
|0.0000
|1.2508
|2006.10.11 21:52
|1.2534
|cancelled
|1473804
|2006.10.11 21:31
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2506
|0.0000
|1.2526
|2006.10.11 21:51
|1.2526
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1474330
|2006.10.11 21:32
|buy limit
|3.20
|eurusd
|1.2487
|0.0000
|1.2507
|2006.10.11 21:52
|1.2529
|cancelled
|1474332
|2006.10.11 21:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2503
|0.0000
|1.2523
|2006.10.12 14:35
|1.2523
|0.00
|0.00
|1.89
|-20.00
|1473847
|2006.10.11 21:32
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2504
|0.0000
|1.2524
|2006.10.11 21:51
|1.2524
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1474360
|2006.10.11 21:33
|buy limit
|1.60
|eurusd
|1.2494
|0.0000
|1.2514
|2006.10.11 21:52
|1.2536
|cancelled
|1474362
|2006.10.11 21:33
|buy limit
|3.20
|eurusd
|1.2484
|0.0000
|1.2504
|2006.10.11 21:52
|1.2541
|cancelled
|1474334
|2006.10.11 21:51
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2523
|0.0000
|1.2523
|2006.10.12 14:35
|1.2523
|0.00
|0.00
|3.78
|0.00
|1474762
|2006.10.11 21:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2532
|0.0000
|1.2552
|2006.10.12 10:09
|1.2552
|0.00
|0.00
|-2.61
|20.00
|1474777
|2006.10.11 21:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2530
|0.0000
|1.2540
|2006.10.12 10:04
|1.2540
|0.00
|0.00
|-2.61
|10.00
|1474852
|2006.10.11 21:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2522
|0.0000
|1.2532
|2006.10.12 05:52
|1.2532
|0.00
|0.00
|-2.61
|10.00
|1474859
|2006.10.11 21:53
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2502
|0.0000
|1.2522
|2006.10.12 05:53
|1.2534
|cancelled
|1474977
|2006.10.11 22:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2518
|0.0000
|1.2538
|2006.10.12 09:31
|1.2538
|0.00
|0.00
|-2.61
|20.00
|1474985
|2006.10.11 22:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2518
|0.0000
|1.2548
|2006.10.12 10:05
|1.2548
|0.00
|0.00
|-2.61
|30.00
|1474987
|2006.10.11 22:00
|buy limit
|0.20
|eurusd
|1.2503
|0.0000
|1.2533
|2006.10.12 10:05
|1.2548
|cancelled
|1474989
|2006.10.11 22:00
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2488
|0.0000
|1.2518
|2006.10.12 10:05
|1.2548
|cancelled
|1474997
|2006.10.11 22:00
|buy limit
|0.20
|eurusd
|1.2508
|0.0000
|1.2528
|2006.10.12 09:31
|1.2542
|cancelled
|1474999
|2006.10.11 22:00
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2498
|0.0000
|1.2518
|2006.10.12 09:31
|1.2541
|cancelled
|1475001
|2006.10.11 22:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2520
|0.0000
|1.2550
|2006.10.12 10:09
|1.2550
|0.00
|0.00
|-2.61
|30.00
|1475004
|2006.10.11 22:00
|buy limit
|0.20
|eurusd
|1.2505
|0.0000
|1.2535
|2006.10.12 10:10
|1.2556
|cancelled
|1475006
|2006.10.11 22:00
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2490
|0.0000
|1.2520
|2006.10.12 10:10
|1.2556
|cancelled
|1475016
|2006.10.11 22:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2518
|0.0000
|1.2548
|2006.10.12 10:05
|1.2548
|0.00
|0.00
|-2.61
|30.00
|1475018
|2006.10.11 22:01
|buy limit
|0.20
|eurusd
|1.2503
|0.0000
|1.2533
|2006.10.12 10:06
|1.2550
|cancelled
|1475024
|2006.10.11 22:01
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2488
|0.0000
|1.2518
|2006.10.12 10:06
|1.2550
|cancelled
|1475052
|2006.10.11 22:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2523
|0.0000
|1.2533
|2006.10.12 06:07
|1.2533
|0.00
|0.00
|-2.61
|10.00
|1475057
|2006.10.11 22:04
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2503
|0.0000
|1.2523
|2006.10.12 06:07
|1.2535
|cancelled
|1475082
|2006.10.11 22:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2526
|0.0000
|1.2556
|2006.10.12 10:09
|1.2556
|0.00
|0.00
|-2.61
|30.00
|1475085
|2006.10.11 22:08
|buy limit
|0.20
|eurusd
|1.2511
|0.0000
|1.2541
|2006.10.12 10:10
|1.2557
|cancelled
|1475090
|2006.10.11 22:08
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2496
|0.0000
|1.2526
|2006.10.12 10:10
|1.2557
|cancelled
|1475230
|2006.10.11 22:31
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2510
|0.0000
|1.2530
|2006.10.12 10:04
|1.2545
|cancelled
|1475268
|2006.10.11 22:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2522
|0.0000
|1.2542
|2006.10.12 12:29
|1.2542
|0.00
|0.00
|1.89
|-20.00
|1475227
|2006.10.11 22:51
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2520
|0.0000
|1.2540
|2006.10.12 10:04
|1.2540
|0.00
|0.00
|-5.22
|40.00
|1475376
|2006.10.11 22:52
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2500
|0.0000
|1.2520
|2006.10.12 10:04
|1.2545
|cancelled
|1475420
|2006.10.11 23:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2524
|0.0000
|1.2544
|2006.10.12 10:04
|1.2544
|0.00
|0.00
|-2.61
|20.00
|1475423
|2006.10.11 23:00
|buy limit
|0.20
|eurusd
|1.2504
|0.0000
|1.2524
|2006.10.12 10:04
|1.2548
|cancelled
|1475428
|2006.10.11 23:00
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2484
|0.0000
|1.2504
|2006.10.12 10:05
|1.2549
|cancelled
|1475054
|2006.10.11 23:18
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2513
|0.0000
|1.2533
|2006.10.12 06:07
|1.2533
|0.00
|0.00
|-5.22
|40.00
|1474857
|2006.10.11 23:18
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2512
|0.0000
|1.2532
|2006.10.12 05:52
|1.2532
|0.00
|0.00
|-5.22
|40.00
|1475577
|2006.10.11 23:18
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2493
|0.0000
|1.2513
|2006.10.12 06:07
|1.2535
|cancelled
|1475579
|2006.10.11 23:18
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2492
|0.0000
|1.2512
|2006.10.12 05:53
|1.2534
|cancelled
|1475592
|2006.10.11 23:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2515
|0.0000
|1.2535
|2006.10.12 06:09
|1.2535
|0.00
|0.00
|-2.61
|20.00
|1475594
|2006.10.11 23:20
|buy limit
|0.20
|eurusd
|1.2505
|0.0000
|1.2525
|2006.10.12 06:09
|1.2538
|cancelled
|1475595
|2006.10.11 23:20
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2495
|0.0000
|1.2515
|2006.10.12 06:09
|1.2537
|cancelled
|1475998
|2006.10.12 00:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2521
|0.0000
|1.2551
|2006.10.12 10:09
|1.2551
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1476000
|2006.10.12 00:37
|buy limit
|0.20
|eurusd
|1.2506
|0.0000
|1.2536
|2006.10.12 10:10
|1.2557
|cancelled
|1476002
|2006.10.12 00:37
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2491
|0.0000
|1.2521
|2006.10.12 10:10
|1.2557
|cancelled
|1476134
|2006.10.12 01:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2520
|0.0000
|1.2550
|2006.10.13 06:46
|1.2576
|0.00
|0.00
|0.63
|-56.00
|1476136
|2006.10.12 05:27
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2530
|0.0000
|1.2550
|2006.10.13 06:46
|1.2576
|0.00
|0.00
|1.26
|-92.00
|1476711
|2006.10.12 05:27
|buy limit
|0.20
|eurusd
|1.2522
|0.0000
|1.2542
|2006.10.12 10:10
|1.2557
|cancelled
|1476712
|2006.10.12 05:27
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2512
|0.0000
|1.2532
|2006.10.12 10:10
|1.2556
|cancelled
|1476714
|2006.10.12 05:27
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2502
|0.0000
|1.2522
|2006.10.12 10:10
|1.2557
|cancelled
|1476718
|2006.10.12 05:29
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2502
|0.0000
|1.2522
|2006.10.13 05:16
|1.2569
|cancelled
|1476724
|2006.10.12 05:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2527
|0.0000
|1.2537
|2006.10.12 13:35
|1.2537
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|1475273
|2006.10.12 05:52
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2532
|0.0000
|1.2542
|2006.10.12 12:29
|1.2542
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|1476811
|2006.10.12 06:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2530
|0.0000
|1.2540
|2006.10.12 13:34
|1.2540
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|1476727
|2006.10.12 06:09
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2537
|0.0000
|1.2537
|2006.10.12 13:35
|1.2537
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1476950
|2006.10.12 06:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2528
|0.0000
|1.2538
|2006.10.12 13:34
|1.2538
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|1477706
|2006.10.12 09:31
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2538
|0.0000
|1.2538
|2006.10.12 13:34
|1.2538
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1476812
|2006.10.12 10:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2540
|0.0000
|1.2540
|2006.10.12 13:34
|1.2540
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1476138
|2006.10.12 10:04
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2540
|0.0000
|1.2550
|2006.10.13 06:46
|1.2576
|0.00
|0.00
|2.52
|-144.00
|1475277
|2006.10.12 10:04
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2542
|0.0000
|1.2542
|2006.10.12 12:29
|1.2542
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1474335
|2006.10.12 10:04
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2543
|0.0000
|1.2523
|2006.10.12 14:35
|1.2523
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1478182
|2006.10.12 10:04
|sell limit
|1.60
|eurusd
|1.2583
|0.0000
|1.2543
|2006.10.12 14:35
|1.2521
|cancelled
|1476728
|2006.10.12 10:05
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2547
|0.0000
|1.2537
|2006.10.12 13:35
|1.2537
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1477709
|2006.10.12 10:05
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2548
|0.0000
|1.2538
|2006.10.12 13:34
|1.2538
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1478213
|2006.10.12 10:05
|sell limit
|1.60
|eurusd
|1.2567
|0.0000
|1.2547
|2006.10.12 13:35
|1.2535
|cancelled
|1478219
|2006.10.12 10:05
|sell limit
|1.60
|eurusd
|1.2568
|0.0000
|1.2548
|2006.10.12 13:35
|1.2535
|cancelled
|1478234
|2006.10.12 10:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2545
|0.0000
|1.2530
|2006.10.12 14:30
|1.2530
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|1478236
|2006.10.12 10:05
|sell limit
|0.40
|eurusd
|1.2575
|0.0000
|1.2545
|2006.10.12 14:30
|1.2526
|cancelled
|1476813
|2006.10.12 10:09
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2550
|0.0000
|1.2540
|2006.10.12 13:34
|1.2540
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1476790
|2006.10.12 10:09
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2552
|0.0000
|1.2542
|2006.10.12 12:29
|1.2542
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1476863
|2006.10.12 10:09
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2557
|0.0000
|1.2537
|2006.10.12 13:35
|1.2537
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1478307
|2006.10.12 10:10
|sell limit
|3.20
|eurusd
|1.2572
|0.0000
|1.2552
|2006.10.12 12:29
|1.2540
|cancelled
|1478311
|2006.10.12 10:10
|sell limit
|3.20
|eurusd
|1.2577
|0.0000
|1.2557
|2006.10.12 13:35
|1.2535
|cancelled
|1478322
|2006.10.12 10:10
|buy limit
|1.60
|eurusd
|1.2492
|0.0000
|1.2512
|2006.10.13 05:16
|1.2569
|cancelled
|1477915
|2006.10.12 10:11
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2558
|0.0000
|1.2538
|2006.10.12 13:34
|1.2538
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1478178
|2006.10.12 10:11
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2560
|0.0000
|1.2540
|2006.10.12 13:34
|1.2540
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1478235
|2006.10.12 10:11
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2560
|0.0000
|1.2530
|2006.10.12 14:30
|1.2530
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|1478175
|2006.10.12 10:11
|sell
|1.60
|eurusd
|1.2562
|0.0000
|1.2542
|2006.10.12 12:29
|1.2542
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|1478345
|2006.10.12 10:11
|sell limit
|3.20
|eurusd
|1.2578
|0.0000
|1.2558
|2006.10.12 13:36
|1.2534
|cancelled
|1478350
|2006.10.12 10:11
|sell limit
|6.40
|eurusd
|1.2582
|0.0000
|1.2562
|2006.10.12 12:29
|1.2540
|cancelled
|1478396
|2006.10.12 10:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2556
|0.0000
|1.2536
|2006.10.12 13:40
|1.2536
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1478398
|2006.10.12 10:15
|sell limit
|0.20
|eurusd
|1.2566
|0.0000
|1.2546
|2006.10.12 13:40
|1.2533
|cancelled
|1478400
|2006.10.12 10:15
|sell limit
|0.40
|eurusd
|1.2576
|0.0000
|1.2556
|2006.10.12 13:40
|1.2533
|cancelled
|1478410
|2006.10.12 10:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2553
|0.0000
|1.2543
|2006.10.12 12:28
|1.2543
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1478415
|2006.10.12 10:16
|sell limit
|0.40
|eurusd
|1.2573
|0.0000
|1.2553
|2006.10.12 12:28
|1.2541
|cancelled
|1478450
|2006.10.12 10:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2553
|0.0000
|1.2543
|2006.10.12 12:28
|1.2543
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1478455
|2006.10.12 10:20
|sell limit
|0.40
|eurusd
|1.2573
|0.0000
|1.2553
|2006.10.12 12:28
|1.2541
|cancelled
|1478557
|2006.10.12 10:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2551
|0.0000
|1.2541
|2006.10.12 13:34
|1.2541
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1478565
|2006.10.12 10:30
|sell limit
|0.40
|eurusd
|1.2571
|0.0000
|1.2551
|2006.10.12 13:35
|1.2535
|cancelled
|1478564
|2006.10.12 10:36
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2561
|0.0000
|1.2541
|2006.10.12 13:34
|1.2541
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1478625
|2006.10.12 10:36
|sell limit
|0.80
|eurusd
|1.2581
|0.0000
|1.2561
|2006.10.12 13:35
|1.2535
|cancelled
|1478414
|2006.10.12 10:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2563
|0.0000
|1.2543
|2006.10.12 12:28
|1.2543
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1478453
|2006.10.12 10:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2563
|0.0000
|1.2543
|2006.10.12 12:28
|1.2543
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1474677
|2006.10.12 10:37
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2563
|0.0000
|1.2523
|2006.10.12 14:35
|1.2523
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|1478651
|2006.10.12 10:37
|sell limit
|3.20
|eurusd
|1.2603
|0.0000
|1.2563
|2006.10.12 12:28
|1.2541
|cancelled
|1478654
|2006.10.12 10:37
|sell limit
|6.40
|eurusd
|1.2613
|0.0000
|1.2593
|2006.10.12 12:28
|1.2541
|cancelled
|1478655
|2006.10.12 10:37
|sell limit
|0.80
|eurusd
|1.2583
|0.0000
|1.2563
|2006.10.12 12:28
|1.2542
|cancelled
|1478704
|2006.10.12 10:40
|sell limit
|0.80
|eurusd
|1.2583
|0.0000
|1.2563
|2006.10.12 12:28
|1.2542
|cancelled
|1478935
|2006.10.12 11:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2556
|0.0000
|1.2526
|2006.10.12 14:31
|1.2526
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1478938
|2006.10.12 11:00
|sell limit
|0.20
|eurusd
|1.2571
|0.0000
|1.2541
|2006.10.12 14:31
|1.2522
|cancelled
|1478941
|2006.10.12 11:00
|sell limit
|0.40
|eurusd
|1.2586
|0.0000
|1.2556
|2006.10.12 14:31
|1.2522
|cancelled
|1479054
|2006.10.12 11:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2553
|0.0000
|1.2523
|2006.10.12 14:35
|1.2523
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1479058
|2006.10.12 11:07
|sell limit
|0.20
|eurusd
|1.2568
|0.0000
|1.2538
|2006.10.12 14:35
|1.2520
|cancelled
|1479060
|2006.10.12 11:07
|sell limit
|0.40
|eurusd
|1.2583
|0.0000
|1.2553
|2006.10.12 14:35
|1.2521
|cancelled
|1479146
|2006.10.12 11:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2548
|0.0000
|1.2533
|2006.10.13 15:33
|1.2533
|0.00
|0.00
|0.63
|15.00
|1479149
|2006.10.12 11:20
|sell limit
|0.40
|eurusd
|1.2578
|0.0000
|1.2548
|2006.10.13 15:34
|1.2530
|cancelled
|1479262
|2006.10.12 11:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2545
|0.0000
|1.2545
|2006.10.13 14:06
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.63
|0.00
|1479527
|2006.10.12 12:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2556
|0.0000
|1.2536
|2006.10.12 13:40
|1.2536
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1479531
|2006.10.12 12:00
|sell limit
|0.20
|eurusd
|1.2576
|0.0000
|1.2556
|2006.10.12 13:40
|1.2534
|cancelled
|1479533
|2006.10.12 12:00
|sell limit
|0.40
|eurusd
|1.2596
|0.0000
|1.2576
|2006.10.12 13:40
|1.2534
|cancelled
|1479982
|2006.10.12 12:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2548
|0.0000
|1.2548
|2006.10.12 15:30
|1.2548
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1479989
|2006.10.12 13:34
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2538
|0.0000
|1.2558
|2006.10.12 23:29
|1.2558
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1480468
|2006.10.12 13:35
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2518
|0.0000
|1.2538
|2006.10.12 23:29
|1.2561
|cancelled
|1480588
|2006.10.12 13:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2537
|0.0000
|1.2547
|2006.10.12 15:30
|1.2547
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1480590
|2006.10.12 13:48
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2517
|0.0000
|1.2537
|2006.10.12 15:30
|1.2542
|cancelled
|1480661
|2006.10.12 14:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2538
|0.0000
|1.2548
|2006.10.12 15:30
|1.2548
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1480665
|2006.10.12 14:00
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2518
|0.0000
|1.2538
|2006.10.12 15:30
|1.2534
|cancelled
|1480780
|2006.10.12 14:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2546
|0.0000
|1.2546
|2006.10.12 15:30
|1.2546
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1480793
|2006.10.12 14:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2536
|0.0000
|1.2546
|2006.10.12 15:30
|1.2546
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1480887
|2006.10.12 14:30
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2516
|0.0000
|1.2536
|2006.10.12 15:30
|1.2545
|cancelled
|1480663
|2006.10.12 14:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2528
|0.0000
|1.2548
|2006.10.12 15:30
|1.2548
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1479992
|2006.10.12 14:30
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2528
|0.0000
|1.2548
|2006.10.12 15:30
|1.2548
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1480589
|2006.10.12 14:31
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2527
|0.0000
|1.2547
|2006.10.12 15:30
|1.2547
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1480941
|2006.10.12 14:31
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2508
|0.0000
|1.2528
|2006.10.12 15:30
|1.2531
|cancelled
|1480944
|2006.10.12 14:31
|buy limit
|1.60
|eurusd
|1.2508
|0.0000
|1.2528
|2006.10.12 23:29
|1.2561
|cancelled
|1480794
|2006.10.12 14:31
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2526
|0.0000
|1.2546
|2006.10.12 15:30
|1.2546
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1480956
|2006.10.12 14:31
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2507
|0.0000
|1.2527
|2006.10.12 15:30
|1.2543
|cancelled
|1480962
|2006.10.12 14:31
|buy limit
|1.60
|eurusd
|1.2506
|0.0000
|1.2526
|2006.10.12 15:30
|1.2539
|cancelled
|1481145
|2006.10.12 14:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2527
|0.0000
|1.2547
|2006.10.12 15:30
|1.2547
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1481147
|2006.10.12 14:45
|buy limit
|0.20
|eurusd
|1.2517
|0.0000
|1.2537
|2006.10.12 15:30
|1.2539
|cancelled
|1481150
|2006.10.12 14:45
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2507
|0.0000
|1.2527
|2006.10.12 15:30
|1.2537
|cancelled
|1481297
|2006.10.12 15:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2534
|0.0000
|1.2564
|2006.10.13 01:03
|1.2564
|0.00
|0.00
|-0.87
|30.00
|1481300
|2006.10.12 15:01
|buy limit
|0.20
|eurusd
|1.2519
|0.0000
|1.2549
|2006.10.13 01:03
|1.2566
|cancelled
|1481302
|2006.10.12 15:01
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2504
|0.0000
|1.2534
|2006.10.13 01:03
|1.2566
|cancelled
|1482342
|2006.10.12 16:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2527
|0.0000
|1.2547
|2006.10.12 20:36
|1.2547
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1482344
|2006.10.12 16:10
|buy limit
|0.20
|eurusd
|1.2517
|0.0000
|1.2537
|2006.10.12 20:36
|1.2549
|cancelled
|1482346
|2006.10.12 16:10
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2507
|0.0000
|1.2527
|2006.10.12 20:36
|1.2549
|cancelled
|1482519
|2006.10.12 16:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2537
|0.0000
|1.2557
|2006.10.12 23:29
|1.2557
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1482521
|2006.10.12 16:30
|buy limit
|0.20
|eurusd
|1.2527
|0.0000
|1.2547
|2006.10.12 23:29
|1.2560
|cancelled
|1482524
|2006.10.12 16:30
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2517
|0.0000
|1.2537
|2006.10.12 23:29
|1.2560
|cancelled
|1484659
|2006.10.12 22:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2548
|0.0000
|1.2533
|2006.10.13 15:33
|1.2533
|0.00
|0.00
|0.63
|15.00
|1484663
|2006.10.12 22:00
|sell limit
|0.40
|eurusd
|1.2578
|0.0000
|1.2548
|2006.10.13 15:33
|1.2532
|cancelled
|1484665
|2006.10.12 22:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2547
|0.0000
|1.2532
|2006.10.13 15:33
|1.2532
|0.00
|0.00
|0.63
|15.00
|1484669
|2006.10.12 22:01
|sell limit
|0.40
|eurusd
|1.2577
|0.0000
|1.2547
|2006.10.13 15:34
|1.2530
|cancelled
|1484734
|2006.10.12 22:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2551
|0.0000
|1.2551
|2006.10.13 13:37
|1.2551
|0.00
|0.00
|0.63
|0.00
|1485142
|2006.10.12 23:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2557
|0.0000
|1.2547
|2006.10.13 13:55
|1.2547
|0.00
|0.00
|0.63
|10.00
|1485147
|2006.10.12 23:32
|sell limit
|0.40
|eurusd
|1.2577
|0.0000
|1.2557
|2006.10.13 13:55
|1.2544
|cancelled
|1485210
|2006.10.12 23:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2556
|0.0000
|1.2546
|2006.10.13 13:55
|1.2546
|0.00
|0.00
|0.63
|10.00
|1485212
|2006.10.12 23:47
|sell limit
|0.40
|eurusd
|1.2576
|0.0000
|1.2556
|2006.10.13 13:56
|1.2543
|cancelled
|1485235
|2006.10.12 23:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2555
|0.0000
|1.2555
|2006.10.13 12:56
|1.2555
|0.00
|0.00
|0.63
|0.00
|1479265
|2006.10.13 01:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2560
|0.0000
|1.2545
|2006.10.13 14:06
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1484804
|2006.10.13 01:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2561
|0.0000
|1.2551
|2006.10.13 13:37
|1.2551
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1485503
|2006.10.13 01:00
|sell limit
|0.80
|eurusd
|1.2581
|0.0000
|1.2561
|2006.10.13 13:37
|1.2549
|cancelled
|1485504
|2006.10.13 01:00
|sell limit
|0.80
|eurusd
|1.2590
|0.0000
|1.2560
|2006.10.13 14:06
|1.2542
|cancelled
|1484667
|2006.10.13 01:02
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2562
|0.0000
|1.2532
|2006.10.13 15:33
|1.2532
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|1484660
|2006.10.13 01:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2563
|0.0000
|1.2533
|2006.10.13 15:33
|1.2533
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|1479148
|2006.10.13 01:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2563
|0.0000
|1.2533
|2006.10.13 15:33
|1.2533
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|1485519
|2006.10.13 01:03
|sell limit
|0.80
|eurusd
|1.2592
|0.0000
|1.2562
|2006.10.13 15:34
|1.2529
|cancelled
|1485523
|2006.10.13 01:03
|sell limit
|0.80
|eurusd
|1.2593
|0.0000
|1.2563
|2006.10.13 15:34
|1.2530
|cancelled
|1485526
|2006.10.13 01:03
|sell limit
|0.80
|eurusd
|1.2593
|0.0000
|1.2563
|2006.10.13 15:33
|1.2533
|cancelled
|1485241
|2006.10.13 01:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2565
|0.0000
|1.2555
|2006.10.13 12:56
|1.2555
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1485540
|2006.10.13 01:06
|sell limit
|0.80
|eurusd
|1.2585
|0.0000
|1.2565
|2006.10.13 12:56
|1.2551
|cancelled
|1485211
|2006.10.13 01:08
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2566
|0.0000
|1.2546
|2006.10.13 13:55
|1.2546
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1485557
|2006.10.13 01:08
|sell limit
|0.80
|eurusd
|1.2586
|0.0000
|1.2566
|2006.10.13 13:56
|1.2544
|cancelled
|1485145
|2006.10.13 04:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2567
|0.0000
|1.2547
|2006.10.13 13:55
|1.2547
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1485917
|2006.10.13 04:13
|sell limit
|0.80
|eurusd
|1.2587
|0.0000
|1.2567
|2006.10.13 13:55
|1.2544
|cancelled
|1478291
|2006.10.13 04:16
|sell
|1.60
|eurusd
|1.2570
|0.0000
|1.2550
|2006.10.13 05:17
|1.2569
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1484806
|2006.10.13 04:17
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2571
|0.0000
|1.2551
|2006.10.13 13:37
|1.2551
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1485980
|2006.10.13 04:17
|sell limit
|1.60
|eurusd
|1.2591
|0.0000
|1.2571
|2006.10.13 13:37
|1.2549
|cancelled
|1486081
|2006.10.13 04:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2562
|0.0000
|1.2552
|2006.10.13 13:01
|1.2552
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1486084
|2006.10.13 04:25
|sell limit
|0.40
|eurusd
|1.2582
|0.0000
|1.2562
|2006.10.13 13:01
|1.2550
|cancelled
|1486082
|2006.10.13 04:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2572
|0.0000
|1.2552
|2006.10.13 13:01
|1.2552
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1486123
|2006.10.13 04:33
|sell limit
|0.80
|eurusd
|1.2592
|0.0000
|1.2572
|2006.10.13 13:01
|1.2550
|cancelled
|1485242
|2006.10.13 04:33
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2575
|0.0000
|1.2555
|2006.10.13 12:56
|1.2555
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1479269
|2006.10.13 04:33
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2575
|0.0000
|1.2545
|2006.10.13 14:06
|1.2545
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|1486135
|2006.10.13 04:34
|sell limit
|1.60
|eurusd
|1.2605
|0.0000
|1.2575
|2006.10.13 14:06
|1.2541
|cancelled
|1486137
|2006.10.13 04:34
|sell limit
|1.60
|eurusd
|1.2595
|0.0000
|1.2575
|2006.10.13 12:56
|1.2551
|cancelled
|1486208
|2006.10.13 05:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2565
|0.0000
|1.2525
|2006.10.13 15:37
|1.2525
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1486210
|2006.10.13 05:00
|sell limit
|0.20
|eurusd
|1.2585
|0.0000
|1.2545
|2006.10.13 15:38
|1.2513
|cancelled
|1486213
|2006.10.13 05:00
|sell limit
|0.40
|eurusd
|1.2605
|0.0000
|1.2565
|2006.10.13 15:38
|1.2514
|cancelled
|1486216
|2006.10.13 05:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2564
|0.0000
|1.2544
|2006.10.13 14:06
|1.2544
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1486218
|2006.10.13 05:00
|sell limit
|0.20
|eurusd
|1.2584
|0.0000
|1.2564
|2006.10.13 14:06
|1.2542
|cancelled
|1486220
|2006.10.13 05:01
|sell limit
|0.40
|eurusd
|1.2604
|0.0000
|1.2584
|2006.10.13 14:06
|1.2543
|cancelled
|1486360
|2006.10.13 05:50
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2570
|0.0000
|1.2550
|2006.10.13 06:47
|1.2576
|0.00
|0.00
|0.00
|-240.00
|1486458
|2006.10.13 06:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2573
|0.0000
|1.2553
|2006.10.13 12:56
|1.2553
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1486460
|2006.10.13 06:16
|sell limit
|0.20
|eurusd
|1.2583
|0.0000
|1.2563
|2006.10.13 12:56
|1.2552
|cancelled
|1486462
|2006.10.13 06:16
|sell limit
|0.40
|eurusd
|1.2593
|0.0000
|1.2573
|2006.10.13 12:56
|1.2551
|cancelled
|1486471
|2006.10.13 06:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2571
|0.0000
|1.2551
|2006.10.13 13:37
|1.2551
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1486473
|2006.10.13 06:19
|sell limit
|0.20
|eurusd
|1.2581
|0.0000
|1.2561
|2006.10.13 13:37
|1.2550
|cancelled
|1486476
|2006.10.13 06:19
|sell limit
|0.40
|eurusd
|1.2591
|0.0000
|1.2571
|2006.10.13 13:37
|1.2550
|cancelled
|1486629
|2006.10.13 07:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2570
|0.0000
|1.2540
|2006.10.13 15:32
|1.2540
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1486630
|2006.10.13 07:01
|sell limit
|0.20
|eurusd
|1.2585
|0.0000
|1.2555
|2006.10.13 15:32
|1.2536
|cancelled
|1486631
|2006.10.13 07:01
|sell limit
|0.40
|eurusd
|1.2600
|0.0000
|1.2570
|2006.10.13 15:32
|1.2539
|cancelled
|1486742
|2006.10.13 07:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2565
|0.0000
|1.2525
|2006.10.13 15:37
|1.2525
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1486745
|2006.10.13 07:42
|sell limit
|0.20
|eurusd
|1.2585
|0.0000
|1.2545
|2006.10.13 15:37
|1.2515
|cancelled
|1486747
|2006.10.13 07:42
|sell limit
|0.40
|eurusd
|1.2605
|0.0000
|1.2565
|2006.10.13 15:38
|1.2513
|cancelled
|1488990
|2006.10.13 14:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2548
|0.0000
|1.2568
|2006.10.13 15:30
|1.2568
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1488997
|2006.10.13 14:00
|buy limit
|0.20
|eurusd
|1.2538
|0.0000
|1.2558
|2006.10.13 15:30
|1.2559
|cancelled
|1488999
|2006.10.13 14:00
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2528
|0.0000
|1.2548
|2006.10.13 15:30
|1.2559
|cancelled
|1489001
|2006.10.13 14:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2549
|0.0000
|1.2569
|2006.10.13 15:30
|1.2569
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1489002
|2006.10.13 14:00
|buy limit
|0.20
|eurusd
|1.2539
|0.0000
|1.2559
|2006.10.13 15:30
|1.2565
|cancelled
|1489003
|2006.10.13 14:00
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2529
|0.0000
|1.2549
|2006.10.13 15:30
|1.2563
|cancelled
|1489113
|2006.10.13 14:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2547
|0.0000
|1.2567
|2006.10.13 15:30
|1.2567
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1489116
|2006.10.13 14:10
|buy limit
|0.20
|eurusd
|1.2537
|0.0000
|1.2557
|2006.10.13 15:30
|1.2554
|cancelled
|1489119
|2006.10.13 14:10
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2527
|0.0000
|1.2547
|2006.10.13 15:30
|1.2556
|cancelled
|1489140
|2006.10.13 14:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2548
|0.0000
|1.2568
|2006.10.13 15:30
|1.2568
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1489149
|2006.10.13 14:17
|buy limit
|0.20
|eurusd
|1.2538
|0.0000
|1.2558
|2006.10.13 15:30
|1.2559
|cancelled
|1489154
|2006.10.13 14:17
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2528
|0.0000
|1.2548
|2006.10.13 15:30
|1.2556
|cancelled
|1489189
|2006.10.13 14:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2549
|0.0000
|1.2569
|2006.10.13 15:30
|1.2569
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1489191
|2006.10.13 14:20
|buy limit
|0.20
|eurusd
|1.2539
|0.0000
|1.2559
|2006.10.13 15:31
|1.2550
|cancelled
|1489193
|2006.10.13 14:20
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2529
|0.0000
|1.2549
|2006.10.13 15:31
|1.2549
|cancelled
|1489237
|2006.10.13 14:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2548
|0.0000
|1.2568
|2006.10.13 15:30
|1.2568
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1489239
|2006.10.13 14:30
|buy limit
|0.20
|eurusd
|1.2538
|0.0000
|1.2558
|2006.10.13 15:31
|1.2547
|cancelled
|1489241
|2006.10.13 14:30
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2528
|0.0000
|1.2548
|2006.10.13 15:31
|1.2543
|cancelled
|1489272
|2006.10.13 14:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2549
|0.0000
|1.2569
|2006.10.13 15:30
|1.2569
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1489273
|2006.10.13 14:35
|buy limit
|0.20
|eurusd
|1.2539
|0.0000
|1.2559
|2006.10.13 15:31
|1.2551
|cancelled
|1489274
|2006.10.13 14:35
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2529
|0.0000
|1.2549
|2006.10.13 15:31
|1.2549
|cancelled
|1489298
|2006.10.13 14:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2551
|0.0000
|1.2571
|2006.10.13 15:30
|1.2571
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1489774
|2006.10.13 15:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2547
|0.0000
|1.2527
|2006.10.13 15:37
|1.2527
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1489782
|2006.10.13 15:31
|sell limit
|0.20
|eurusd
|1.2557
|0.0000
|1.2537
|2006.10.13 15:37
|1.2521
|cancelled
|1489785
|2006.10.13 15:31
|sell limit
|0.40
|eurusd
|1.2567
|0.0000
|1.2547
|2006.10.13 15:37
|1.2519
|cancelled
|1490415
|2006.10.13 15:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2525
|0.0000
|1.2505
|2006.10.13 19:07
|1.2505
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|1490679
|2006.10.13 16:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2526
|0.0000
|1.2506
|2006.10.13 19:08
|1.2506
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|1490698
|2006.10.13 16:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2528
|0.0000
|1.2518
|2006.10.13 20:48
|1.2518
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|1490708
|2006.10.13 16:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2530
|0.0000
|1.2515
|2006.10.13 20:46
|1.2515
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|1490833
|2006.10.13 16:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2526
|0.0000
|1.2506
|2006.10.13 19:08
|1.2506
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|1490841
|2006.10.13 16:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2527
|0.0000
|1.2507
|2006.10.13 19:08
|1.2507
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|1490700
|2006.10.13 16:47
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2518
|0.0000
|1.2518
|2006.10.13 20:48
|1.2518
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1490843
|2006.10.13 16:47
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2517
|0.0000
|1.2507
|2006.10.13 19:08
|1.2507
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|1490836
|2006.10.13 16:47
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2516
|0.0000
|1.2506
|2006.10.13 19:08
|1.2506
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|1490683
|2006.10.13 16:47
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2516
|0.0000
|1.2506
|2006.10.13 19:08
|1.2506
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|1490416
|2006.10.13 16:47
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2515
|0.0000
|1.2505
|2006.10.13 19:07
|1.2505
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|1490710
|2006.10.13 16:47
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2515
|0.0000
|1.2515
|2006.10.13 20:46
|1.2515
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1490702
|2006.10.13 17:02
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2508
|0.0000
|1.2518
|2006.10.13 20:48
|1.2518
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1490845
|2006.10.13 17:03
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2507
|0.0000
|1.2507
|2006.10.13 19:08
|1.2507
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1490839
|2006.10.13 17:03
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2506
|0.0000
|1.2506
|2006.10.13 19:08
|1.2506
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1490685
|2006.10.13 17:03
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2506
|0.0000
|1.2506
|2006.10.13 19:08
|1.2506
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1490418
|2006.10.13 17:03
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2505
|0.0000
|1.2505
|2006.10.13 19:07
|1.2505
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1490711
|2006.10.13 17:04
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2500
|0.0000
|1.2515
|2006.10.13 20:46
|1.2515
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|1491671
|2006.10.13 17:05
|buy limit
|1.60
|eurusd
|1.2470
|0.0000
|1.2500
|2006.10.13 20:46
|1.2518
|cancelled
|1491160
|2006.10.13 17:05
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2498
|0.0000
|1.2518
|2006.10.13 20:48
|1.2518
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1491810
|2006.10.13 17:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2514
|0.0000
|1.2514
|2006.10.13 20:46
|1.2514
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1491862
|2006.10.13 17:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2508
|0.0000
|1.2508
|2006.10.13 19:08
|1.2508
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1491812
|2006.10.13 17:16
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2504
|0.0000
|1.2514
|2006.10.13 20:46
|1.2514
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1491886
|2006.10.13 17:16
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2484
|0.0000
|1.2504
|2006.10.13 20:46
|1.2517
|cancelled
|1492047
|2006.10.13 17:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2502
|0.0000
|1.2517
|2006.10.13 20:48
|1.2517
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|1492052
|2006.10.13 17:30
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2472
|0.0000
|1.2502
|2006.10.13 20:48
|1.2521
|cancelled
|1492054
|2006.10.13 17:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2504
|0.0000
|1.2514
|2006.10.13 20:46
|1.2514
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1492058
|2006.10.13 17:31
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2484
|0.0000
|1.2504
|2006.10.13 20:47
|1.2519
|cancelled
|1491864
|2006.10.13 17:34
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2498
|0.0000
|1.2508
|2006.10.13 19:08
|1.2508
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1492092
|2006.10.13 17:35
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2478
|0.0000
|1.2498
|2006.10.13 19:08
|1.2510
|cancelled
|1491172
|2006.10.13 17:35
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2497
|0.0000
|1.2507
|2006.10.13 19:08
|1.2507
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1492100
|2006.10.13 17:35
|buy limit
|3.20
|eurusd
|1.2476
|0.0000
|1.2496
|2006.10.13 19:08
|1.2509
|cancelled
|1491193
|2006.10.13 17:35
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2496
|0.0000
|1.2506
|2006.10.13 19:08
|1.2506
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1491190
|2006.10.13 17:35
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2496
|0.0000
|1.2506
|2006.10.13 19:08
|1.2506
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1491189
|2006.10.13 17:37
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2495
|0.0000
|1.2505
|2006.10.13 19:08
|1.2505
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1491815
|2006.10.13 17:37
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2494
|0.0000
|1.2514
|2006.10.13 20:46
|1.2514
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1492056
|2006.10.13 17:37
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2494
|0.0000
|1.2514
|2006.10.13 20:46
|1.2514
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1491498
|2006.10.13 17:37
|buy
|6.40
|eurusd
|1.2491
|0.0000
|1.2511
|2006.10.13 20:43
|1.2511
|0.00
|0.00
|0.00
|1 280.00
|1492170
|2006.10.13 17:38
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2474
|0.0000
|1.2494
|2006.10.13 20:47
|1.2518
|cancelled
|1492176
|2006.10.13 17:38
|buy limit
|1.60
|eurusd
|1.2474
|0.0000
|1.2494
|2006.10.13 20:46
|1.2517
|cancelled
|1491866
|2006.10.13 17:39
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2488
|0.0000
|1.2508
|2006.10.13 19:08
|1.2508
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1491523
|2006.10.13 17:39
|buy
|1.60
|eurusd
|1.2488
|0.0000
|1.2508
|2006.10.13 19:08
|1.2508
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|1492221
|2006.10.13 17:39
|buy limit
|1.60
|eurusd
|1.2468
|0.0000
|1.2488
|2006.10.13 19:08
|1.2510
|cancelled
|1492050
|2006.10.13 17:40
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2487
|0.0000
|1.2517
|2006.10.13 20:48
|1.2517
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|1491594
|2006.10.13 17:40
|buy
|1.60
|eurusd
|1.2487
|0.0000
|1.2507
|2006.10.13 19:08
|1.2507
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|1492242
|2006.10.13 17:41
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2457
|0.0000
|1.2487
|2006.10.13 20:48
|1.2521
|cancelled
|1492249
|2006.10.13 17:41
|buy limit
|6.40
|eurusd
|1.2466
|0.0000
|1.2486
|2006.10.13 19:08
|1.2509
|cancelled
|1492259
|2006.10.13 17:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2493
|0.0000
|1.2513
|2006.10.13 20:43
|1.2513
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1492261
|2006.10.13 17:42
|buy limit
|0.20
|eurusd
|1.2483
|0.0000
|1.2503
|2006.10.13 20:43
|1.2515
|cancelled
|1492265
|2006.10.13 17:42
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2473
|0.0000
|1.2493
|2006.10.13 20:43
|1.2514
|cancelled
|1491614
|2006.10.13 18:16
|buy
|1.60
|eurusd
|1.2486
|0.0000
|1.2506
|2006.10.13 19:08
|1.2506
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|1491598
|2006.10.13 18:16
|buy
|1.60
|eurusd
|1.2486
|0.0000
|1.2506
|2006.10.13 19:08
|1.2506
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|1491195
|2006.10.13 18:16
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2485
|0.0000
|1.2515
|2006.10.13 20:46
|1.2515
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|1491630
|2006.10.13 18:16
|buy
|1.60
|eurusd
|1.2485
|0.0000
|1.2505
|2006.10.13 19:08
|1.2505
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|1492553
|2006.10.13 18:16
|buy limit
|3.20
|eurusd
|1.2475
|0.0000
|1.2495
|2006.10.13 19:08
|1.2507
|cancelled
|1492554
|2006.10.13 18:16
|buy limit
|6.40
|eurusd
|1.2465
|0.0000
|1.2485
|2006.10.13 19:08
|1.2507
|cancelled
|1492556
|2006.10.13 18:16
|buy limit
|3.20
|eurusd
|1.2476
|0.0000
|1.2496
|2006.10.13 19:08
|1.2511
|cancelled
|1492557
|2006.10.13 18:16
|buy limit
|6.40
|eurusd
|1.2466
|0.0000
|1.2486
|2006.10.13 19:08
|1.2511
|cancelled
|1492561
|2006.10.13 18:17
|buy limit
|3.20
|eurusd
|1.2476
|0.0000
|1.2496
|2006.10.13 19:08
|1.2509
|cancelled
|1492562
|2006.10.13 18:17
|buy limit
|6.40
|eurusd
|1.2466
|0.0000
|1.2486
|2006.10.13 19:08
|1.2509
|cancelled
|1493037
|2006.10.13 19:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2503
|0.0000
|1.2493
|2006.10.16 04:12
|1.2493
|0.00
|0.00
|0.63
|10.00
|1493101
|2006.10.13 19:37
|sell limit
|0.40
|eurusd
|1.2523
|0.0000
|1.2503
|2006.10.16 05:48
|1.2497
|cancelled
|1493099
|2006.10.13 20:43
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2513
|0.0000
|1.2493
|2006.10.16 04:12
|1.2493
|0.00
|0.00
|1.26
|40.00
|1493592
|2006.10.13 20:43
|sell limit
|0.80
|eurusd
|1.2533
|0.0000
|1.2513
|2006.10.16 05:48
|1.2497
|cancelled
|1493708
|2006.10.13 20:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2512
|0.0000
|1.2492
|2006.10.16 04:20
|1.2492
|0.00
|0.00
|0.63
|20.00
|1493799
|2006.10.13 21:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2514
|0.0000
|1.2494
|2006.10.16 04:12
|1.2494
|0.00
|0.00
|0.63
|20.00
|1493801
|2006.10.13 21:16
|sell limit
|0.20
|eurusd
|1.2524
|0.0000
|1.2504
|2006.10.16 05:48
|1.2496
|cancelled
|1493803
|2006.10.13 21:16
|sell limit
|0.40
|eurusd
|1.2534
|0.0000
|1.2514
|2006.10.16 05:48
|1.2496
|cancelled
|1493819
|2006.10.13 21:17
|sell limit
|0.20
|eurusd
|1.2522
|0.0000
|1.2502
|2006.10.16 05:47
|1.2497
|cancelled
|1493820
|2006.10.13 21:17
|sell limit
|0.40
|eurusd
|1.2532
|0.0000
|1.2512
|2006.10.16 05:47
|1.2497
|cancelled
|1493889
|2006.10.13 21:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2515
|0.0000
|1.2495
|2006.10.16 04:12
|1.2495
|0.00
|0.00
|0.63
|20.00
|1493891
|2006.10.13 21:31
|sell limit
|0.20
|eurusd
|1.2525
|0.0000
|1.2505
|2006.10.16 05:48
|1.2496
|cancelled
|1493892
|2006.10.13 21:31
|sell limit
|0.40
|eurusd
|1.2535
|0.0000
|1.2515
|2006.10.16 05:48
|1.2496
|cancelled
|
|0.00
|0.00
|-109.71
|9 176.00
|Closed P/L:
|9 066.29
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1482657
|2006.10.12 16:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2543
|0.0000
|1.2543
|
|1.2501
|0.00
|0.00
|-1.74
|-42.00
|1482660
|2006.10.13 15:37
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2523
|0.0000
|1.2543
|
|1.2501
|0.00
|0.00
|-1.74
|-44.00
|1482668
|2006.10.13 17:03
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2503
|0.0000
|1.2543
|
|1.2501
|0.00
|0.00
|-3.48
|-8.00
|1489304
|2006.10.13 15:31
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2541
|0.0000
|1.2521
|
|1.2501
|0.00
|0.00
|-1.74
|-80.00
|1489306
|2006.10.13 15:33
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2531
|0.0000
|1.2521
|
|1.2501
|0.00
|0.00
|-3.48
|-120.00
|1489823
|2006.10.13 15:37
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2521
|0.0000
|1.2521
|
|1.2501
|0.00
|0.00
|-6.96
|-160.00
|1489986
|2006.10.13 17:01
|buy
|1.60
|eurusd
|1.2511
|0.0000
|1.2521
|
|1.2501
|0.00
|0.00
|-13.92
|-160.00
|1490164
|2006.10.13 17:04
|buy
|3.20
|eurusd
|1.2501
|0.0000
|1.2521
|
|1.2501
|0.00
|0.00
|-27.84
|0.00
|1490629
|2006.10.13 16:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2524
|0.0000
|1.2524
|
|1.2501
|0.00
|0.00
|-0.87
|-23.00
|1490632
|2006.10.13 17:02
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2509
|0.0000
|1.2524
|
|1.2501
|0.00
|0.00
|-1.74
|-16.00
|1490640
|2006.10.13 17:37
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2494
|0.0000
|1.2524
|
|1.2501
|0.00
|0.00
|-3.48
|28.00
|1491414
|2006.10.13 17:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2529
|0.0000
|1.2544
|
|1.2501
|0.00
|0.00
|-0.87
|-28.00
|1491416
|2006.10.13 17:00
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2514
|0.0000
|1.2529
|
|1.2501
|0.00
|0.00
|-1.74
|-26.00
|1491421
|2006.10.13 17:04
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2499
|0.0000
|1.2529
|
|1.2501
|0.00
|0.00
|-3.48
|8.00
|1491423
|2006.10.13 17:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2526
|0.0000
|1.2526
|
|1.2501
|0.00
|0.00
|-0.87
|-25.00
|1491427
|2006.10.13 17:03
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2506
|0.0000
|1.2526
|
|1.2501
|0.00
|0.00
|-1.74
|-10.00
|1491432
|2006.10.13 18:16
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2486
|0.0000
|1.2526
|
|1.2501
|0.00
|0.00
|-3.48
|60.00
|1492797
|2006.10.13 18:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2504
|0.0000
|1.2534
|
|1.2501
|0.00
|0.00
|-0.87
|-3.00
|1492816
|2006.10.13 19:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2502
|0.0000
|1.2522
|
|1.2501
|0.00
|0.00
|-0.87
|-1.00
|1492824
|2006.10.13 19:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2501
|0.0000
|1.2541
|
|1.2501
|0.00
|0.00
|-0.87
|0.00
|1492903
|2006.10.13 19:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2510
|0.0000
|1.2520
|
|1.2501
|0.00
|0.00
|-0.87
|-9.00
|1492905
|2006.10.16 03:16
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2500
|0.0000
|1.2520
|
|1.2501
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|1493240
|2006.10.13 20:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2505
|0.0000
|1.2545
|
|1.2501
|0.00
|0.00
|-0.87
|-4.00
|1494432
|2006.10.13 22:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2508
|0.0000
|1.2523
|
|1.2501
|0.00
|0.00
|-0.87
|-7.00
|1494433
|2006.10.16 04:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2493
|0.0000
|1.2523
|
|1.2501
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1495936
|2006.10.16 06:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2496
|0.0000
|1.2476
|
|1.2504
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|1495941
|2006.10.16 06:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2497
|0.0000
|1.2477
|
|1.2504
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|1495957
|2006.10.16 06:27
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2496
|0.0000
|1.2476
|
|1.2504
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|1496002
|2006.10.16 06:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2501
|0.0000
|1.2521
|
|1.2501
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|0.00
|0.00
|-84.39
|-675.00
|
|Floating P/L:
|-759.39
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|1491461
|2006.10.13 17:01
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2484
|0.0000
|1.2514
|
|1.2504
|13Доп добавление3
|1491606
|2006.10.13 17:04
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2466
|0.0000
|1.2506
|
|1.2504
|19Доп добавление3
|1491656
|2006.10.13 17:04
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2483
|0.0000
|1.2523
|
|1.2504
|16Доп добавление1
|1491665
|2006.10.13 17:05
|buy limit
|1.60
|eurusd
|1.2463
|0.0000
|1.2503
|
|1.2504
|16Доп добавление2
|1491714
|2006.10.13 17:05
|buy limit
|1.60
|eurusd
|1.2469
|0.0000
|1.2499
|
|1.2504
|13Доп добавление3
|1492171
|2006.10.13 17:38
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2479
|0.0000
|1.2509
|
|1.2504
|12Доп добавление1
|1492172
|2006.10.13 17:38
|buy limit
|1.60
|eurusd
|1.2464
|0.0000
|1.2494
|
|1.2504
|12Доп добавление2
|1492799
|2006.10.13 18:58
|buy limit
|0.20
|eurusd
|1.2489
|0.0000
|1.2519
|
|1.2504
|15Основное добавление1
|1492800
|2006.10.13 18:58
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2474
|0.0000
|1.2504
|
|1.2504
|15Основное добавление2
|1492819
|2006.10.13 19:00
|buy limit
|0.20
|eurusd
|1.2482
|0.0000
|1.2502
|
|1.2504
|17Основное добавление1
|1492822
|2006.10.13 19:00
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2462
|0.0000
|1.2482
|
|1.2504
|17Основное добавление2
|1492826
|2006.10.13 19:01
|buy limit
|0.20
|eurusd
|1.2481
|0.0000
|1.2521
|
|1.2504
|18Основное добавление1
|1492828
|2006.10.13 19:01
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2461
|0.0000
|1.2501
|
|1.2504
|18Основное добавление2
|1492907
|2006.10.13 19:08
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2490
|0.0000
|1.2510
|
|1.2504
|7Основное добавление2
|1493241
|2006.10.13 20:01
|buy limit
|0.20
|eurusd
|1.2485
|0.0000
|1.2525
|
|1.2504
|20Основное добавление1
|1493242
|2006.10.13 20:01
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2465
|0.0000
|1.2505
|
|1.2504
|20Основное добавление2
|1494434
|2006.10.13 22:30
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2478
|0.0000
|1.2508
|
|1.2504
|14Основное добавление2
|1495852
|2006.10.16 05:47
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2480
|0.0000
|1.2500
|
|1.2504
|7Доп добавление3
|1495854
|2006.10.16 05:47
|buy limit
|0.80
|eurusd
|1.2463
|0.0000
|1.2493
|
|1.2504
|14Доп добавление3
|1495918
|2006.10.16 06:12
|buy limit
|6.40
|eurusd
|1.2491
|0.0000
|1.2511
|
|1.2504
|10Доп добавление1
|1495919
|2006.10.16 06:12
|buy limit
|12.80
|eurusd
|1.2481
|0.0000
|1.2501
|
|1.2504
|10Доп добавление2
|1495938
|2006.10.16 06:21
|sell limit
|0.20
|eurusd
|1.2506
|0.0000
|1.2486
|
|1.2501
|2Основное добавление1
|1495940
|2006.10.16 06:21
|sell limit
|0.40
|eurusd
|1.2516
|0.0000
|1.2496
|
|1.2501
|2Основное добавление2
|1495942
|2006.10.16 06:21
|sell limit
|0.20
|eurusd
|1.2507
|0.0000
|1.2487
|
|1.2501
|4Основное добавление1
|1495943
|2006.10.16 06:21
|sell limit
|0.40
|eurusd
|1.2517
|0.0000
|1.2497
|
|1.2501
|4Основное добавление2
|1496003
|2006.10.16 06:45
|buy limit
|0.20
|eurusd
|1.2491
|0.0000
|1.2511
|
|1.2504
|9Основное добавление1
|1496004
|2006.10.16 06:45
|buy limit
|0.40
|eurusd
|1.2481
|0.0000
|1.2501
|
|1.2504
|9Основное добавление2
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|9 066.29
|Floating P/L:
|-759.39
|Margin:
|12 632.21
|Balance:
|1 009 066.29
|Equity:
|1 008 306.90
|Free Margin:
|995 674.69