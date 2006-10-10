Straighthold Investment Group, Inc.

Account: 1000066525 Name: DarkMaster Currency: USD 2006 October 16, 07:02
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
14591882006.10.10 13:20balanceDeposit1 000 000.00
14593102006.10.10 13:34buy0.10eurusd1.25650.00001.25452006.10.11 08:591.25450.000.00-0.87-20.00
14593142006.10.10 13:34buy0.10eurusd1.25670.00001.25572006.10.11 09:071.25420.000.00-0.87-25.00
14593162006.10.10 14:01buy0.20eurusd1.25570.00001.25572006.10.11 09:071.25410.000.00-1.74-32.00
14593172006.10.10 14:08buy0.40eurusd1.25470.00001.25572006.10.11 09:081.25410.000.00-3.48-24.00
14593112006.10.10 14:15buy0.20eurusd1.25450.00001.25452006.10.11 08:591.25450.000.00-1.740.00
14598042006.10.10 14:15buy limit0.80eurusd1.25050.00001.25252006.10.11 09:011.2545cancelled
14595802006.10.10 14:17buy0.80eurusd1.25370.00001.25572006.10.11 09:081.25400.000.00-6.9624.00
14599022006.10.10 14:18buy limit3.20eurusd1.25170.00001.25372006.10.11 09:201.2543cancelled
14599792006.10.10 14:19buy0.10eurusd1.25380.00001.25582006.10.11 09:081.25400.000.00-0.872.00
14599922006.10.10 14:20buy limit0.40eurusd1.25180.00001.25382006.10.11 09:201.2543cancelled
14600492006.10.10 14:24buy0.10eurusd1.25420.00001.25522006.10.11 09:081.25400.000.00-0.87-2.00
14600542006.10.10 14:25buy0.10eurusd1.25400.00001.25502006.10.11 09:081.25400.000.00-0.870.00
14600582006.10.10 14:25buy limit0.40eurusd1.25200.00001.25402006.10.11 09:201.2543cancelled
14600602006.10.10 14:25buy0.10eurusd1.25390.00001.25592006.10.11 09:091.25390.000.00-0.870.00
14600652006.10.10 14:25buy limit0.40eurusd1.25190.00001.25392006.10.11 09:201.2543cancelled
14601022006.10.10 14:30buy0.10eurusd1.25370.00001.25672006.10.11 09:091.25390.000.00-0.872.00
14601042006.10.10 14:30buy limit0.40eurusd1.25070.00001.25372006.10.11 09:201.2543cancelled
14601082006.10.10 14:30buy0.10eurusd1.25370.00001.25572006.10.11 09:091.25380.000.00-0.871.00
14601122006.10.10 14:30buy0.10eurusd1.25350.00001.25552006.10.11 09:091.25390.000.00-0.874.00
14601172006.10.10 14:30buy limit0.40eurusd1.25150.00001.25352006.10.11 09:201.2543cancelled
14601192006.10.10 14:30buy0.10eurusd1.25350.00001.25652006.10.11 09:091.25390.000.00-0.874.00
14601212006.10.10 14:30buy limit0.20eurusd1.25200.00001.25502006.10.11 09:201.2543cancelled
14601232006.10.10 14:30buy limit0.40eurusd1.25050.00001.25352006.10.11 09:191.2543cancelled
14601312006.10.10 14:31buy limit0.40eurusd1.25170.00001.25372006.10.11 09:191.2543cancelled
14601632006.10.10 14:35buy0.10eurusd1.25370.00001.25572006.10.11 09:131.25410.000.00-0.874.00
14601692006.10.10 14:35buy limit0.40eurusd1.25170.00001.25372006.10.11 09:191.2542cancelled
14600562006.10.10 14:48buy0.20eurusd1.25300.00001.25502006.10.11 09:081.25400.000.00-1.7420.00
14603052006.10.10 14:48buy limit0.80eurusd1.25100.00001.25302006.10.11 09:191.2543cancelled
14605492006.10.10 15:09buy0.10eurusd1.25380.00001.25682006.10.11 09:131.25410.000.00-0.873.00
14605522006.10.10 15:09buy limit0.40eurusd1.25080.00001.25382006.10.11 09:191.2543cancelled
14605642006.10.10 15:11buy0.10eurusd1.25400.00001.25502006.10.11 09:161.25410.000.00-0.871.00
14605922006.10.10 15:13buy limit0.40eurusd1.25200.00001.25402006.10.11 09:191.2543cancelled
14606232006.10.10 15:15buy0.10eurusd1.25390.00001.25492006.10.11 09:161.25410.000.00-0.872.00
14606272006.10.10 15:15buy limit0.40eurusd1.25190.00001.25392006.10.11 09:191.2543cancelled
14607602006.10.10 15:30buy0.10eurusd1.25410.00001.25712006.10.11 09:161.25410.000.00-0.870.00
14607682006.10.10 15:30buy limit0.40eurusd1.25110.00001.25412006.10.11 09:191.2543cancelled
14607732006.10.10 15:30buy0.10eurusd1.25420.00001.25722006.10.11 09:141.25400.000.00-0.87-2.00
14607812006.10.10 15:30buy limit0.40eurusd1.25120.00001.25422006.10.11 09:191.2543cancelled
14607992006.10.10 15:31buy0.10eurusd1.25450.00001.25852006.10.11 09:141.25390.000.00-0.87-6.00
14608062006.10.10 15:31buy limit0.40eurusd1.25050.00001.25452006.10.11 09:191.2543cancelled
14610352006.10.10 16:00buy0.10eurusd1.25410.00001.25612006.10.11 09:131.25380.000.00-0.87-3.00
14610452006.10.10 16:00buy limit0.40eurusd1.25010.00001.25412006.10.11 09:191.2543cancelled
14610472006.10.10 16:00buy0.10eurusd1.25400.00001.25802006.10.11 09:131.25390.000.00-0.87-1.00
14610492006.10.10 16:00buy limit0.20eurusd1.25200.00001.25602006.10.11 09:191.2543cancelled
14610512006.10.10 16:00buy limit0.40eurusd1.25000.00001.25402006.10.11 09:181.2542cancelled
14607512006.10.10 16:11buy0.20eurusd1.25320.00001.25522006.10.11 09:161.25410.000.00-1.7418.00
14611712006.10.10 16:11buy limit0.80eurusd1.25120.00001.25322006.10.11 09:181.2542cancelled
14605902006.10.10 16:16buy0.20eurusd1.25300.00001.25502006.10.11 09:161.25410.000.00-1.7422.00
14612112006.10.10 16:16buy limit0.80eurusd1.25100.00001.25302006.10.11 09:181.2542cancelled
14600622006.10.10 16:37buy0.20eurusd1.25290.00001.25492006.10.11 09:091.25390.000.00-1.7420.00
14606242006.10.10 16:37buy0.20eurusd1.25290.00001.25492006.10.11 09:161.25410.000.00-1.7424.00
14599892006.10.10 16:37buy0.20eurusd1.25280.00001.25482006.10.11 09:081.25400.000.00-1.7424.00
14607752006.10.10 16:37buy0.20eurusd1.25270.00001.25572006.10.11 09:141.25390.000.00-1.7424.00
14601662006.10.10 16:37buy0.20eurusd1.25270.00001.25472006.10.11 09:131.25410.000.00-1.7428.00
14601302006.10.10 16:37buy0.20eurusd1.25270.00001.25472006.10.11 09:101.25380.000.00-1.7422.00
14597082006.10.10 16:37buy1.60eurusd1.25270.00001.25472006.10.11 09:081.25400.000.00-13.92208.00
14613522006.10.10 16:37buy limit0.80eurusd1.25090.00001.25292006.10.11 09:181.2542cancelled
14613592006.10.10 16:37buy limit0.80eurusd1.25080.00001.25282006.10.11 09:181.2542cancelled
14613672006.10.10 16:37buy limit0.80eurusd1.24970.00001.25272006.10.11 09:181.2542cancelled
14613712006.10.10 16:37buy limit0.80eurusd1.25070.00001.25272006.10.11 09:181.2542cancelled
14613722006.10.10 16:37buy limit6.40eurusd1.25070.00001.25272006.10.11 09:181.2543cancelled
14607652006.10.10 16:37buy0.20eurusd1.25260.00001.25562006.10.11 09:141.25400.000.00-1.7428.00
14613732006.10.10 16:37buy limit0.80eurusd1.25070.00001.25272006.10.11 09:181.2543cancelled
14593122006.10.10 16:37buy0.40eurusd1.25250.00001.25452006.10.11 08:591.25450.000.00-3.4880.00
14608022006.10.10 16:37buy0.20eurusd1.25250.00001.25652006.10.11 09:141.25390.000.00-1.7428.00
14601142006.10.10 16:37buy0.20eurusd1.25250.00001.25452006.10.11 08:591.25450.000.00-1.7440.00
14605502006.10.10 16:38buy0.20eurusd1.25230.00001.25532006.10.11 09:131.25410.000.00-1.7436.00
14601032006.10.10 16:38buy0.20eurusd1.25220.00001.25522006.10.11 09:091.25380.000.00-1.7432.00
14607542006.10.10 16:38buy0.40eurusd1.25220.00001.25422006.10.10 19:451.25420.000.000.0080.00
14613892006.10.10 16:38buy limit0.80eurusd1.24960.00001.25262006.10.11 09:171.2544cancelled
14614082006.10.10 16:38buy limit0.80eurusd1.24920.00001.25222006.10.11 09:171.2544cancelled
14614132006.10.10 16:38buy limit1.60eurusd1.24850.00001.25052006.10.11 09:011.2545cancelled
14614162006.10.10 16:38buy limit0.80eurusd1.24850.00001.25252006.10.11 09:171.2544cancelled
14614212006.10.10 16:38buy limit12.80eurusd1.24970.00001.25172006.10.11 09:171.2543cancelled
14614252006.10.10 16:38buy limit1.60eurusd1.25020.00001.25222006.10.11 09:171.2544cancelled
14614282006.10.10 16:38buy limit0.80eurusd1.24930.00001.25232006.10.11 09:171.2543cancelled
14614322006.10.10 16:38buy limit0.80eurusd1.25050.00001.25252006.10.11 09:171.2543cancelled
14610392006.10.10 16:39buy0.20eurusd1.25210.00001.25612006.10.11 09:131.25390.000.00-1.7436.00
14614772006.10.10 16:42buy limit0.80eurusd1.24810.00001.25212006.10.11 09:171.2543cancelled
14620552006.10.10 17:54buy0.10eurusd1.25400.00001.25802006.10.11 09:131.25400.000.00-0.870.00
14620602006.10.10 17:54buy limit0.20eurusd1.25200.00001.25602006.10.11 09:171.2544cancelled
14620622006.10.10 17:54buy limit0.40eurusd1.25000.00001.25402006.10.11 09:171.2544cancelled
14694372006.10.11 14:22sell0.10eurusd1.25460.00001.25162006.10.11 21:211.25160.000.000.0030.00
14694392006.10.11 14:22sell limit0.20eurusd1.25610.00001.25312006.10.11 21:221.2513cancelled
14694412006.10.11 14:22sell limit0.40eurusd1.25760.00001.25462006.10.11 21:221.2515cancelled
14695042006.10.11 14:29sell0.10eurusd1.25470.00001.25072006.10.11 21:311.25070.000.000.0040.00
14695062006.10.11 14:29sell limit0.20eurusd1.25670.00001.25272006.10.11 21:321.2503cancelled
14695082006.10.11 14:29sell limit0.40eurusd1.25870.00001.25472006.10.11 21:321.2503cancelled
14696812006.10.11 15:00sell0.10eurusd1.25460.00001.25062006.10.11 21:311.25060.000.000.0040.00
14696872006.10.11 15:00sell limit0.20eurusd1.25660.00001.25262006.10.11 21:321.2503cancelled
14696892006.10.11 15:00sell limit0.40eurusd1.25860.00001.25462006.10.11 21:321.2503cancelled
14700092006.10.11 15:15buy0.10eurusd1.25430.00001.25332006.10.11 21:521.25330.000.000.00-10.00
14704502006.10.11 15:30buy0.10eurusd1.25400.00001.25302006.10.11 21:521.25300.000.000.00-10.00
14709382006.10.11 15:45buy0.10eurusd1.25480.00001.25282006.10.11 21:511.25280.000.000.00-20.00
14709402006.10.11 16:39buy0.20eurusd1.25380.00001.25382006.10.11 21:521.25380.000.000.000.00
14700122006.10.11 21:04buy0.20eurusd1.25330.00001.25332006.10.11 21:521.25330.000.000.000.00
14704552006.10.11 21:04buy0.20eurusd1.25300.00001.25302006.10.11 21:521.25300.000.000.000.00
14736612006.10.11 21:10buy0.10eurusd1.25340.00001.25242006.10.11 21:511.25240.000.000.00-10.00
14736712006.10.11 21:10buy0.10eurusd1.25370.00001.25272006.10.11 21:511.25270.000.000.00-10.00
14736832006.10.11 21:10buy0.10eurusd1.25360.00001.25262006.10.11 21:511.25260.000.000.00-10.00
14709422006.10.11 21:17buy0.40eurusd1.25280.00001.25282006.10.11 21:511.25280.000.000.000.00
14736872006.10.11 21:17buy0.20eurusd1.25260.00001.25262006.10.11 21:511.25260.000.000.000.00
14736732006.10.11 21:17buy0.20eurusd1.25270.00001.25272006.10.11 21:511.25270.000.000.000.00
14736632006.10.11 21:18buy0.20eurusd1.25240.00001.25242006.10.11 21:511.25240.000.000.000.00
14700142006.10.11 21:18buy0.40eurusd1.25230.00001.25432006.10.12 10:041.25430.000.00-10.4480.00
14704582006.10.11 21:20buy0.40eurusd1.25200.00001.25302006.10.11 21:521.25300.000.000.0040.00
14716322006.10.11 21:20buy0.80eurusd1.25180.00001.25282006.10.11 21:511.25280.000.000.0080.00
14739332006.10.11 21:20buy limit1.60eurusd1.25030.00001.25232006.10.13 05:271.2569cancelled
14739472006.10.11 21:20buy limit1.60eurusd1.25000.00001.25202006.10.11 21:531.2519cancelled
14736762006.10.11 21:21buy0.40eurusd1.25170.00001.25272006.10.11 21:511.25270.000.000.0040.00
14736892006.10.11 21:21buy0.40eurusd1.25160.00001.25262006.10.11 21:511.25260.000.000.0040.00
14740092006.10.11 21:22buy limit3.20eurusd1.24980.00001.25182006.10.11 21:531.2521cancelled
14740132006.10.11 21:22buy limit1.60eurusd1.24970.00001.25172006.10.11 21:521.2530cancelled
14736662006.10.11 21:23buy0.40eurusd1.25140.00001.25242006.10.11 21:511.25240.000.000.0040.00
14734382006.10.11 21:23buy0.80eurusd1.25130.00001.25332006.10.11 21:521.25330.000.000.00160.00
14734512006.10.11 21:30buy0.80eurusd1.25100.00001.25302006.10.11 21:521.25300.000.000.00160.00
14742252006.10.11 21:30buy0.10eurusd1.25110.00001.25312006.10.11 21:521.25310.000.000.0020.00
14742622006.10.11 21:30buy limit0.20eurusd1.25010.00001.25212006.10.11 21:521.2530cancelled
14742652006.10.11 21:30buy limit0.40eurusd1.24910.00001.25112006.10.11 21:521.2531cancelled
14742752006.10.11 21:30buy0.10eurusd1.25110.00001.25312006.10.11 21:521.25310.000.000.0020.00
14742772006.10.11 21:30buy limit0.20eurusd1.25010.00001.25212006.10.11 21:521.2524cancelled
14742802006.10.11 21:30buy limit0.40eurusd1.24910.00001.25112006.10.11 21:531.2520cancelled
14738112006.10.11 21:31buy1.60eurusd1.25080.00001.25282006.10.11 21:511.25280.000.000.00320.00
14738082006.10.11 21:31buy0.80eurusd1.25070.00001.25272006.10.11 21:511.25270.000.000.00160.00
14743192006.10.11 21:31buy limit3.20eurusd1.24980.00001.25182006.10.11 21:521.2537cancelled
14743212006.10.11 21:31buy limit6.40eurusd1.24880.00001.25082006.10.11 21:521.2534cancelled
14738042006.10.11 21:31buy0.80eurusd1.25060.00001.25262006.10.11 21:511.25260.000.000.00160.00
14743302006.10.11 21:32buy limit3.20eurusd1.24870.00001.25072006.10.11 21:521.2529cancelled
14743322006.10.11 21:32sell0.10eurusd1.25030.00001.25232006.10.12 14:351.25230.000.001.89-20.00
14738472006.10.11 21:32buy0.80eurusd1.25040.00001.25242006.10.11 21:511.25240.000.000.00160.00
14743602006.10.11 21:33buy limit1.60eurusd1.24940.00001.25142006.10.11 21:521.2536cancelled
14743622006.10.11 21:33buy limit3.20eurusd1.24840.00001.25042006.10.11 21:521.2541cancelled
14743342006.10.11 21:51sell0.20eurusd1.25230.00001.25232006.10.12 14:351.25230.000.003.780.00
14747622006.10.11 21:52buy0.10eurusd1.25320.00001.25522006.10.12 10:091.25520.000.00-2.6120.00
14747772006.10.11 21:52buy0.10eurusd1.25300.00001.25402006.10.12 10:041.25400.000.00-2.6110.00
14748522006.10.11 21:53buy0.10eurusd1.25220.00001.25322006.10.12 05:521.25320.000.00-2.6110.00
14748592006.10.11 21:53buy limit0.40eurusd1.25020.00001.25222006.10.12 05:531.2534cancelled
14749772006.10.11 22:00buy0.10eurusd1.25180.00001.25382006.10.12 09:311.25380.000.00-2.6120.00
14749852006.10.11 22:00buy0.10eurusd1.25180.00001.25482006.10.12 10:051.25480.000.00-2.6130.00
14749872006.10.11 22:00buy limit0.20eurusd1.25030.00001.25332006.10.12 10:051.2548cancelled
14749892006.10.11 22:00buy limit0.40eurusd1.24880.00001.25182006.10.12 10:051.2548cancelled
14749972006.10.11 22:00buy limit0.20eurusd1.25080.00001.25282006.10.12 09:311.2542cancelled
14749992006.10.11 22:00buy limit0.40eurusd1.24980.00001.25182006.10.12 09:311.2541cancelled
14750012006.10.11 22:00buy0.10eurusd1.25200.00001.25502006.10.12 10:091.25500.000.00-2.6130.00
14750042006.10.11 22:00buy limit0.20eurusd1.25050.00001.25352006.10.12 10:101.2556cancelled
14750062006.10.11 22:00buy limit0.40eurusd1.24900.00001.25202006.10.12 10:101.2556cancelled
14750162006.10.11 22:01buy0.10eurusd1.25180.00001.25482006.10.12 10:051.25480.000.00-2.6130.00
14750182006.10.11 22:01buy limit0.20eurusd1.25030.00001.25332006.10.12 10:061.2550cancelled
14750242006.10.11 22:01buy limit0.40eurusd1.24880.00001.25182006.10.12 10:061.2550cancelled
14750522006.10.11 22:04buy0.10eurusd1.25230.00001.25332006.10.12 06:071.25330.000.00-2.6110.00
14750572006.10.11 22:04buy limit0.40eurusd1.25030.00001.25232006.10.12 06:071.2535cancelled
14750822006.10.11 22:08buy0.10eurusd1.25260.00001.25562006.10.12 10:091.25560.000.00-2.6130.00
14750852006.10.11 22:08buy limit0.20eurusd1.25110.00001.25412006.10.12 10:101.2557cancelled
14750902006.10.11 22:08buy limit0.40eurusd1.24960.00001.25262006.10.12 10:101.2557cancelled
14752302006.10.11 22:31buy limit0.40eurusd1.25100.00001.25302006.10.12 10:041.2545cancelled
14752682006.10.11 22:36sell0.10eurusd1.25220.00001.25422006.10.12 12:291.25420.000.001.89-20.00
14752272006.10.11 22:51buy0.20eurusd1.25200.00001.25402006.10.12 10:041.25400.000.00-5.2240.00
14753762006.10.11 22:52buy limit0.80eurusd1.25000.00001.25202006.10.12 10:041.2545cancelled
14754202006.10.11 23:00buy0.10eurusd1.25240.00001.25442006.10.12 10:041.25440.000.00-2.6120.00
14754232006.10.11 23:00buy limit0.20eurusd1.25040.00001.25242006.10.12 10:041.2548cancelled
14754282006.10.11 23:00buy limit0.40eurusd1.24840.00001.25042006.10.12 10:051.2549cancelled
14750542006.10.11 23:18buy0.20eurusd1.25130.00001.25332006.10.12 06:071.25330.000.00-5.2240.00
14748572006.10.11 23:18buy0.20eurusd1.25120.00001.25322006.10.12 05:521.25320.000.00-5.2240.00
14755772006.10.11 23:18buy limit0.80eurusd1.24930.00001.25132006.10.12 06:071.2535cancelled
14755792006.10.11 23:18buy limit0.80eurusd1.24920.00001.25122006.10.12 05:531.2534cancelled
14755922006.10.11 23:20buy0.10eurusd1.25150.00001.25352006.10.12 06:091.25350.000.00-2.6120.00
14755942006.10.11 23:20buy limit0.20eurusd1.25050.00001.25252006.10.12 06:091.2538cancelled
14755952006.10.11 23:20buy limit0.40eurusd1.24950.00001.25152006.10.12 06:091.2537cancelled
14759982006.10.12 00:37buy0.10eurusd1.25210.00001.25512006.10.12 10:091.25510.000.000.0030.00
14760002006.10.12 00:37buy limit0.20eurusd1.25060.00001.25362006.10.12 10:101.2557cancelled
14760022006.10.12 00:37buy limit0.40eurusd1.24910.00001.25212006.10.12 10:101.2557cancelled
14761342006.10.12 01:15sell0.10eurusd1.25200.00001.25502006.10.13 06:461.25760.000.000.63-56.00
14761362006.10.12 05:27sell0.20eurusd1.25300.00001.25502006.10.13 06:461.25760.000.001.26-92.00
14767112006.10.12 05:27buy limit0.20eurusd1.25220.00001.25422006.10.12 10:101.2557cancelled
14767122006.10.12 05:27buy limit0.40eurusd1.25120.00001.25322006.10.12 10:101.2556cancelled
14767142006.10.12 05:27buy limit0.80eurusd1.25020.00001.25222006.10.12 10:101.2557cancelled
14767182006.10.12 05:29buy limit0.80eurusd1.25020.00001.25222006.10.13 05:161.2569cancelled
14767242006.10.12 05:30sell0.10eurusd1.25270.00001.25372006.10.12 13:351.25370.000.000.00-10.00
14752732006.10.12 05:52sell0.20eurusd1.25320.00001.25422006.10.12 12:291.25420.000.000.00-20.00
14768112006.10.12 06:01sell0.10eurusd1.25300.00001.25402006.10.12 13:341.25400.000.000.00-10.00
14767272006.10.12 06:09sell0.20eurusd1.25370.00001.25372006.10.12 13:351.25370.000.000.000.00
14769502006.10.12 06:25sell0.10eurusd1.25280.00001.25382006.10.12 13:341.25380.000.000.00-10.00
14777062006.10.12 09:31sell0.20eurusd1.25380.00001.25382006.10.12 13:341.25380.000.000.000.00
14768122006.10.12 10:04sell0.20eurusd1.25400.00001.25402006.10.12 13:341.25400.000.000.000.00
14761382006.10.12 10:04sell0.40eurusd1.25400.00001.25502006.10.13 06:461.25760.000.002.52-144.00
14752772006.10.12 10:04sell0.40eurusd1.25420.00001.25422006.10.12 12:291.25420.000.000.000.00
14743352006.10.12 10:04sell0.40eurusd1.25430.00001.25232006.10.12 14:351.25230.000.000.0080.00
14781822006.10.12 10:04sell limit1.60eurusd1.25830.00001.25432006.10.12 14:351.2521cancelled
14767282006.10.12 10:05sell0.40eurusd1.25470.00001.25372006.10.12 13:351.25370.000.000.0040.00
14777092006.10.12 10:05sell0.40eurusd1.25480.00001.25382006.10.12 13:341.25380.000.000.0040.00
14782132006.10.12 10:05sell limit1.60eurusd1.25670.00001.25472006.10.12 13:351.2535cancelled
14782192006.10.12 10:05sell limit1.60eurusd1.25680.00001.25482006.10.12 13:351.2535cancelled
14782342006.10.12 10:05sell0.10eurusd1.25450.00001.25302006.10.12 14:301.25300.000.000.0015.00
14782362006.10.12 10:05sell limit0.40eurusd1.25750.00001.25452006.10.12 14:301.2526cancelled
14768132006.10.12 10:09sell0.40eurusd1.25500.00001.25402006.10.12 13:341.25400.000.000.0040.00
14767902006.10.12 10:09sell0.80eurusd1.25520.00001.25422006.10.12 12:291.25420.000.000.0080.00
14768632006.10.12 10:09sell0.80eurusd1.25570.00001.25372006.10.12 13:351.25370.000.000.00160.00
14783072006.10.12 10:10sell limit3.20eurusd1.25720.00001.25522006.10.12 12:291.2540cancelled
14783112006.10.12 10:10sell limit3.20eurusd1.25770.00001.25572006.10.12 13:351.2535cancelled
14783222006.10.12 10:10buy limit1.60eurusd1.24920.00001.25122006.10.13 05:161.2569cancelled
14779152006.10.12 10:11sell0.80eurusd1.25580.00001.25382006.10.12 13:341.25380.000.000.00160.00
14781782006.10.12 10:11sell0.80eurusd1.25600.00001.25402006.10.12 13:341.25400.000.000.00160.00
14782352006.10.12 10:11sell0.20eurusd1.25600.00001.25302006.10.12 14:301.25300.000.000.0060.00
14781752006.10.12 10:11sell1.60eurusd1.25620.00001.25422006.10.12 12:291.25420.000.000.00320.00
14783452006.10.12 10:11sell limit3.20eurusd1.25780.00001.25582006.10.12 13:361.2534cancelled
14783502006.10.12 10:11sell limit6.40eurusd1.25820.00001.25622006.10.12 12:291.2540cancelled
14783962006.10.12 10:15sell0.10eurusd1.25560.00001.25362006.10.12 13:401.25360.000.000.0020.00
14783982006.10.12 10:15sell limit0.20eurusd1.25660.00001.25462006.10.12 13:401.2533cancelled
14784002006.10.12 10:15sell limit0.40eurusd1.25760.00001.25562006.10.12 13:401.2533cancelled
14784102006.10.12 10:16sell0.10eurusd1.25530.00001.25432006.10.12 12:281.25430.000.000.0010.00
14784152006.10.12 10:16sell limit0.40eurusd1.25730.00001.25532006.10.12 12:281.2541cancelled
14784502006.10.12 10:20sell0.10eurusd1.25530.00001.25432006.10.12 12:281.25430.000.000.0010.00
14784552006.10.12 10:20sell limit0.40eurusd1.25730.00001.25532006.10.12 12:281.2541cancelled
14785572006.10.12 10:30sell0.10eurusd1.25510.00001.25412006.10.12 13:341.25410.000.000.0010.00
14785652006.10.12 10:30sell limit0.40eurusd1.25710.00001.25512006.10.12 13:351.2535cancelled
14785642006.10.12 10:36sell0.20eurusd1.25610.00001.25412006.10.12 13:341.25410.000.000.0040.00
14786252006.10.12 10:36sell limit0.80eurusd1.25810.00001.25612006.10.12 13:351.2535cancelled
14784142006.10.12 10:37sell0.20eurusd1.25630.00001.25432006.10.12 12:281.25430.000.000.0040.00
14784532006.10.12 10:37sell0.20eurusd1.25630.00001.25432006.10.12 12:281.25430.000.000.0040.00
14746772006.10.12 10:37sell0.80eurusd1.25630.00001.25232006.10.12 14:351.25230.000.000.00320.00
14786512006.10.12 10:37sell limit3.20eurusd1.26030.00001.25632006.10.12 12:281.2541cancelled
14786542006.10.12 10:37sell limit6.40eurusd1.26130.00001.25932006.10.12 12:281.2541cancelled
14786552006.10.12 10:37sell limit0.80eurusd1.25830.00001.25632006.10.12 12:281.2542cancelled
14787042006.10.12 10:40sell limit0.80eurusd1.25830.00001.25632006.10.12 12:281.2542cancelled
14789352006.10.12 11:00sell0.10eurusd1.25560.00001.25262006.10.12 14:311.25260.000.000.0030.00
14789382006.10.12 11:00sell limit0.20eurusd1.25710.00001.25412006.10.12 14:311.2522cancelled
14789412006.10.12 11:00sell limit0.40eurusd1.25860.00001.25562006.10.12 14:311.2522cancelled
14790542006.10.12 11:07sell0.10eurusd1.25530.00001.25232006.10.12 14:351.25230.000.000.0030.00
14790582006.10.12 11:07sell limit0.20eurusd1.25680.00001.25382006.10.12 14:351.2520cancelled
14790602006.10.12 11:07sell limit0.40eurusd1.25830.00001.25532006.10.12 14:351.2521cancelled
14791462006.10.12 11:20sell0.10eurusd1.25480.00001.25332006.10.13 15:331.25330.000.000.6315.00
14791492006.10.12 11:20sell limit0.40eurusd1.25780.00001.25482006.10.13 15:341.2530cancelled
14792622006.10.12 11:30sell0.10eurusd1.25450.00001.25452006.10.13 14:061.25450.000.000.630.00
14795272006.10.12 12:00sell0.10eurusd1.25560.00001.25362006.10.12 13:401.25360.000.000.0020.00
14795312006.10.12 12:00sell limit0.20eurusd1.25760.00001.25562006.10.12 13:401.2534cancelled
14795332006.10.12 12:00sell limit0.40eurusd1.25960.00001.25762006.10.12 13:401.2534cancelled
14799822006.10.12 12:54buy0.10eurusd1.25480.00001.25482006.10.12 15:301.25480.000.000.000.00
14799892006.10.12 13:34buy0.20eurusd1.25380.00001.25582006.10.12 23:291.25580.000.000.0040.00
14804682006.10.12 13:35buy limit0.80eurusd1.25180.00001.25382006.10.12 23:291.2561cancelled
14805882006.10.12 13:48buy0.10eurusd1.25370.00001.25472006.10.12 15:301.25470.000.000.0010.00
14805902006.10.12 13:48buy limit0.40eurusd1.25170.00001.25372006.10.12 15:301.2542cancelled
14806612006.10.12 14:00buy0.10eurusd1.25380.00001.25482006.10.12 15:301.25480.000.000.0010.00
14806652006.10.12 14:00buy limit0.40eurusd1.25180.00001.25382006.10.12 15:301.2534cancelled
14807802006.10.12 14:15buy0.10eurusd1.25460.00001.25462006.10.12 15:301.25460.000.000.000.00
14807932006.10.12 14:30buy0.20eurusd1.25360.00001.25462006.10.12 15:301.25460.000.000.0020.00
14808872006.10.12 14:30buy limit0.80eurusd1.25160.00001.25362006.10.12 15:301.2545cancelled
14806632006.10.12 14:30buy0.20eurusd1.25280.00001.25482006.10.12 15:301.25480.000.000.0040.00
14799922006.10.12 14:30buy0.40eurusd1.25280.00001.25482006.10.12 15:301.25480.000.000.0080.00
14805892006.10.12 14:31buy0.20eurusd1.25270.00001.25472006.10.12 15:301.25470.000.000.0040.00
14809412006.10.12 14:31buy limit0.80eurusd1.25080.00001.25282006.10.12 15:301.2531cancelled
14809442006.10.12 14:31buy limit1.60eurusd1.25080.00001.25282006.10.12 23:291.2561cancelled
14807942006.10.12 14:31buy0.40eurusd1.25260.00001.25462006.10.12 15:301.25460.000.000.0080.00
14809562006.10.12 14:31buy limit0.80eurusd1.25070.00001.25272006.10.12 15:301.2543cancelled
14809622006.10.12 14:31buy limit1.60eurusd1.25060.00001.25262006.10.12 15:301.2539cancelled
14811452006.10.12 14:45buy0.10eurusd1.25270.00001.25472006.10.12 15:301.25470.000.000.0020.00
14811472006.10.12 14:45buy limit0.20eurusd1.25170.00001.25372006.10.12 15:301.2539cancelled
14811502006.10.12 14:45buy limit0.40eurusd1.25070.00001.25272006.10.12 15:301.2537cancelled
14812972006.10.12 15:01buy0.10eurusd1.25340.00001.25642006.10.13 01:031.25640.000.00-0.8730.00
14813002006.10.12 15:01buy limit0.20eurusd1.25190.00001.25492006.10.13 01:031.2566cancelled
14813022006.10.12 15:01buy limit0.40eurusd1.25040.00001.25342006.10.13 01:031.2566cancelled
14823422006.10.12 16:10buy0.10eurusd1.25270.00001.25472006.10.12 20:361.25470.000.000.0020.00
14823442006.10.12 16:10buy limit0.20eurusd1.25170.00001.25372006.10.12 20:361.2549cancelled
14823462006.10.12 16:10buy limit0.40eurusd1.25070.00001.25272006.10.12 20:361.2549cancelled
14825192006.10.12 16:30buy0.10eurusd1.25370.00001.25572006.10.12 23:291.25570.000.000.0020.00
14825212006.10.12 16:30buy limit0.20eurusd1.25270.00001.25472006.10.12 23:291.2560cancelled
14825242006.10.12 16:30buy limit0.40eurusd1.25170.00001.25372006.10.12 23:291.2560cancelled
14846592006.10.12 22:00sell0.10eurusd1.25480.00001.25332006.10.13 15:331.25330.000.000.6315.00
14846632006.10.12 22:00sell limit0.40eurusd1.25780.00001.25482006.10.13 15:331.2532cancelled
14846652006.10.12 22:01sell0.10eurusd1.25470.00001.25322006.10.13 15:331.25320.000.000.6315.00
14846692006.10.12 22:01sell limit0.40eurusd1.25770.00001.25472006.10.13 15:341.2530cancelled
14847342006.10.12 22:13sell0.10eurusd1.25510.00001.25512006.10.13 13:371.25510.000.000.630.00
14851422006.10.12 23:31sell0.10eurusd1.25570.00001.25472006.10.13 13:551.25470.000.000.6310.00
14851472006.10.12 23:32sell limit0.40eurusd1.25770.00001.25572006.10.13 13:551.2544cancelled
14852102006.10.12 23:47sell0.10eurusd1.25560.00001.25462006.10.13 13:551.25460.000.000.6310.00
14852122006.10.12 23:47sell limit0.40eurusd1.25760.00001.25562006.10.13 13:561.2543cancelled
14852352006.10.12 23:52sell0.10eurusd1.25550.00001.25552006.10.13 12:561.25550.000.000.630.00
14792652006.10.13 01:00sell0.20eurusd1.25600.00001.25452006.10.13 14:061.25450.000.000.0030.00
14848042006.10.13 01:00sell0.20eurusd1.25610.00001.25512006.10.13 13:371.25510.000.000.0020.00
14855032006.10.13 01:00sell limit0.80eurusd1.25810.00001.25612006.10.13 13:371.2549cancelled
14855042006.10.13 01:00sell limit0.80eurusd1.25900.00001.25602006.10.13 14:061.2542cancelled
14846672006.10.13 01:02sell0.20eurusd1.25620.00001.25322006.10.13 15:331.25320.000.000.0060.00
14846602006.10.13 01:03sell0.20eurusd1.25630.00001.25332006.10.13 15:331.25330.000.000.0060.00
14791482006.10.13 01:03sell0.20eurusd1.25630.00001.25332006.10.13 15:331.25330.000.000.0060.00
14855192006.10.13 01:03sell limit0.80eurusd1.25920.00001.25622006.10.13 15:341.2529cancelled
14855232006.10.13 01:03sell limit0.80eurusd1.25930.00001.25632006.10.13 15:341.2530cancelled
14855262006.10.13 01:03sell limit0.80eurusd1.25930.00001.25632006.10.13 15:331.2533cancelled
14852412006.10.13 01:06sell0.20eurusd1.25650.00001.25552006.10.13 12:561.25550.000.000.0020.00
14855402006.10.13 01:06sell limit0.80eurusd1.25850.00001.25652006.10.13 12:561.2551cancelled
14852112006.10.13 01:08sell0.20eurusd1.25660.00001.25462006.10.13 13:551.25460.000.000.0040.00
14855572006.10.13 01:08sell limit0.80eurusd1.25860.00001.25662006.10.13 13:561.2544cancelled
14851452006.10.13 04:13sell0.20eurusd1.25670.00001.25472006.10.13 13:551.25470.000.000.0040.00
14859172006.10.13 04:13sell limit0.80eurusd1.25870.00001.25672006.10.13 13:551.2544cancelled
14782912006.10.13 04:16sell1.60eurusd1.25700.00001.25502006.10.13 05:171.25690.000.000.0016.00
14848062006.10.13 04:17sell0.40eurusd1.25710.00001.25512006.10.13 13:371.25510.000.000.0080.00
14859802006.10.13 04:17sell limit1.60eurusd1.25910.00001.25712006.10.13 13:371.2549cancelled
14860812006.10.13 04:25sell0.10eurusd1.25620.00001.25522006.10.13 13:011.25520.000.000.0010.00
14860842006.10.13 04:25sell limit0.40eurusd1.25820.00001.25622006.10.13 13:011.2550cancelled
14860822006.10.13 04:33sell0.20eurusd1.25720.00001.25522006.10.13 13:011.25520.000.000.0040.00
14861232006.10.13 04:33sell limit0.80eurusd1.25920.00001.25722006.10.13 13:011.2550cancelled
14852422006.10.13 04:33sell0.40eurusd1.25750.00001.25552006.10.13 12:561.25550.000.000.0080.00
14792692006.10.13 04:33sell0.40eurusd1.25750.00001.25452006.10.13 14:061.25450.000.000.00120.00
14861352006.10.13 04:34sell limit1.60eurusd1.26050.00001.25752006.10.13 14:061.2541cancelled
14861372006.10.13 04:34sell limit1.60eurusd1.25950.00001.25752006.10.13 12:561.2551cancelled
14862082006.10.13 05:00sell0.10eurusd1.25650.00001.25252006.10.13 15:371.25250.000.000.0040.00
14862102006.10.13 05:00sell limit0.20eurusd1.25850.00001.25452006.10.13 15:381.2513cancelled
14862132006.10.13 05:00sell limit0.40eurusd1.26050.00001.25652006.10.13 15:381.2514cancelled
14862162006.10.13 05:00sell0.10eurusd1.25640.00001.25442006.10.13 14:061.25440.000.000.0020.00
14862182006.10.13 05:00sell limit0.20eurusd1.25840.00001.25642006.10.13 14:061.2542cancelled
14862202006.10.13 05:01sell limit0.40eurusd1.26040.00001.25842006.10.13 14:061.2543cancelled
14863602006.10.13 05:50sell4.00eurusd1.25700.00001.25502006.10.13 06:471.25760.000.000.00-240.00
14864582006.10.13 06:16sell0.10eurusd1.25730.00001.25532006.10.13 12:561.25530.000.000.0020.00
14864602006.10.13 06:16sell limit0.20eurusd1.25830.00001.25632006.10.13 12:561.2552cancelled
14864622006.10.13 06:16sell limit0.40eurusd1.25930.00001.25732006.10.13 12:561.2551cancelled
14864712006.10.13 06:19sell0.10eurusd1.25710.00001.25512006.10.13 13:371.25510.000.000.0020.00
14864732006.10.13 06:19sell limit0.20eurusd1.25810.00001.25612006.10.13 13:371.2550cancelled
14864762006.10.13 06:19sell limit0.40eurusd1.25910.00001.25712006.10.13 13:371.2550cancelled
14866292006.10.13 07:01sell0.10eurusd1.25700.00001.25402006.10.13 15:321.25400.000.000.0030.00
14866302006.10.13 07:01sell limit0.20eurusd1.25850.00001.25552006.10.13 15:321.2536cancelled
14866312006.10.13 07:01sell limit0.40eurusd1.26000.00001.25702006.10.13 15:321.2539cancelled
14867422006.10.13 07:42sell0.10eurusd1.25650.00001.25252006.10.13 15:371.25250.000.000.0040.00
14867452006.10.13 07:42sell limit0.20eurusd1.25850.00001.25452006.10.13 15:371.2515cancelled
14867472006.10.13 07:42sell limit0.40eurusd1.26050.00001.25652006.10.13 15:381.2513cancelled
14889902006.10.13 14:00buy0.10eurusd1.25480.00001.25682006.10.13 15:301.25680.000.000.0020.00
14889972006.10.13 14:00buy limit0.20eurusd1.25380.00001.25582006.10.13 15:301.2559cancelled
14889992006.10.13 14:00buy limit0.40eurusd1.25280.00001.25482006.10.13 15:301.2559cancelled
14890012006.10.13 14:00buy0.10eurusd1.25490.00001.25692006.10.13 15:301.25690.000.000.0020.00
14890022006.10.13 14:00buy limit0.20eurusd1.25390.00001.25592006.10.13 15:301.2565cancelled
14890032006.10.13 14:00buy limit0.40eurusd1.25290.00001.25492006.10.13 15:301.2563cancelled
14891132006.10.13 14:10buy0.10eurusd1.25470.00001.25672006.10.13 15:301.25670.000.000.0020.00
14891162006.10.13 14:10buy limit0.20eurusd1.25370.00001.25572006.10.13 15:301.2554cancelled
14891192006.10.13 14:10buy limit0.40eurusd1.25270.00001.25472006.10.13 15:301.2556cancelled
14891402006.10.13 14:15buy0.10eurusd1.25480.00001.25682006.10.13 15:301.25680.000.000.0020.00
14891492006.10.13 14:17buy limit0.20eurusd1.25380.00001.25582006.10.13 15:301.2559cancelled
14891542006.10.13 14:17buy limit0.40eurusd1.25280.00001.25482006.10.13 15:301.2556cancelled
14891892006.10.13 14:20buy0.10eurusd1.25490.00001.25692006.10.13 15:301.25690.000.000.0020.00
14891912006.10.13 14:20buy limit0.20eurusd1.25390.00001.25592006.10.13 15:311.2550cancelled
14891932006.10.13 14:20buy limit0.40eurusd1.25290.00001.25492006.10.13 15:311.2549cancelled
14892372006.10.13 14:30buy0.10eurusd1.25480.00001.25682006.10.13 15:301.25680.000.000.0020.00
14892392006.10.13 14:30buy limit0.20eurusd1.25380.00001.25582006.10.13 15:311.2547cancelled
14892412006.10.13 14:30buy limit0.40eurusd1.25280.00001.25482006.10.13 15:311.2543cancelled
14892722006.10.13 14:35buy0.10eurusd1.25490.00001.25692006.10.13 15:301.25690.000.000.0020.00
14892732006.10.13 14:35buy limit0.20eurusd1.25390.00001.25592006.10.13 15:311.2551cancelled
14892742006.10.13 14:35buy limit0.40eurusd1.25290.00001.25492006.10.13 15:311.2549cancelled
14892982006.10.13 14:38buy0.10eurusd1.25510.00001.25712006.10.13 15:301.25710.000.000.0020.00
14897742006.10.13 15:31sell0.10eurusd1.25470.00001.25272006.10.13 15:371.25270.000.000.0020.00
14897822006.10.13 15:31sell limit0.20eurusd1.25570.00001.25372006.10.13 15:371.2521cancelled
14897852006.10.13 15:31sell limit0.40eurusd1.25670.00001.25472006.10.13 15:371.2519cancelled
14904152006.10.13 15:45buy0.10eurusd1.25250.00001.25052006.10.13 19:071.25050.000.000.00-20.00
14906792006.10.13 16:02buy0.10eurusd1.25260.00001.25062006.10.13 19:081.25060.000.000.00-20.00
14906982006.10.13 16:03buy0.10eurusd1.25280.00001.25182006.10.13 20:481.25180.000.000.00-10.00
14907082006.10.13 16:03buy0.10eurusd1.25300.00001.25152006.10.13 20:461.25150.000.000.00-15.00
14908332006.10.13 16:15buy0.10eurusd1.25260.00001.25062006.10.13 19:081.25060.000.000.00-20.00
14908412006.10.13 16:15buy0.10eurusd1.25270.00001.25072006.10.13 19:081.25070.000.000.00-20.00
14907002006.10.13 16:47buy0.20eurusd1.25180.00001.25182006.10.13 20:481.25180.000.000.000.00
14908432006.10.13 16:47buy0.20eurusd1.25170.00001.25072006.10.13 19:081.25070.000.000.00-20.00
14908362006.10.13 16:47buy0.20eurusd1.25160.00001.25062006.10.13 19:081.25060.000.000.00-20.00
14906832006.10.13 16:47buy0.20eurusd1.25160.00001.25062006.10.13 19:081.25060.000.000.00-20.00
14904162006.10.13 16:47buy0.20eurusd1.25150.00001.25052006.10.13 19:071.25050.000.000.00-20.00
14907102006.10.13 16:47buy0.20eurusd1.25150.00001.25152006.10.13 20:461.25150.000.000.000.00
14907022006.10.13 17:02buy0.40eurusd1.25080.00001.25182006.10.13 20:481.25180.000.000.0040.00
14908452006.10.13 17:03buy0.40eurusd1.25070.00001.25072006.10.13 19:081.25070.000.000.000.00
14908392006.10.13 17:03buy0.40eurusd1.25060.00001.25062006.10.13 19:081.25060.000.000.000.00
14906852006.10.13 17:03buy0.40eurusd1.25060.00001.25062006.10.13 19:081.25060.000.000.000.00
14904182006.10.13 17:03buy0.40eurusd1.25050.00001.25052006.10.13 19:071.25050.000.000.000.00
14907112006.10.13 17:04buy0.40eurusd1.25000.00001.25152006.10.13 20:461.25150.000.000.0060.00
14916712006.10.13 17:05buy limit1.60eurusd1.24700.00001.25002006.10.13 20:461.2518cancelled
14911602006.10.13 17:05buy0.80eurusd1.24980.00001.25182006.10.13 20:481.25180.000.000.00160.00
14918102006.10.13 17:11buy0.10eurusd1.25140.00001.25142006.10.13 20:461.25140.000.000.000.00
14918622006.10.13 17:15buy0.10eurusd1.25080.00001.25082006.10.13 19:081.25080.000.000.000.00
14918122006.10.13 17:16buy0.20eurusd1.25040.00001.25142006.10.13 20:461.25140.000.000.0020.00
14918862006.10.13 17:16buy limit0.80eurusd1.24840.00001.25042006.10.13 20:461.2517cancelled
14920472006.10.13 17:30buy0.10eurusd1.25020.00001.25172006.10.13 20:481.25170.000.000.0015.00
14920522006.10.13 17:30buy limit0.40eurusd1.24720.00001.25022006.10.13 20:481.2521cancelled
14920542006.10.13 17:30buy0.10eurusd1.25040.00001.25142006.10.13 20:461.25140.000.000.0010.00
14920582006.10.13 17:31buy limit0.40eurusd1.24840.00001.25042006.10.13 20:471.2519cancelled
14918642006.10.13 17:34buy0.20eurusd1.24980.00001.25082006.10.13 19:081.25080.000.000.0020.00
14920922006.10.13 17:35buy limit0.80eurusd1.24780.00001.24982006.10.13 19:081.2510cancelled
14911722006.10.13 17:35buy0.80eurusd1.24970.00001.25072006.10.13 19:081.25070.000.000.0080.00
14921002006.10.13 17:35buy limit3.20eurusd1.24760.00001.24962006.10.13 19:081.2509cancelled
14911932006.10.13 17:35buy0.80eurusd1.24960.00001.25062006.10.13 19:081.25060.000.000.0080.00
14911902006.10.13 17:35buy0.80eurusd1.24960.00001.25062006.10.13 19:081.25060.000.000.0080.00
14911892006.10.13 17:37buy0.80eurusd1.24950.00001.25052006.10.13 19:081.25050.000.000.0080.00
14918152006.10.13 17:37buy0.40eurusd1.24940.00001.25142006.10.13 20:461.25140.000.000.0080.00
14920562006.10.13 17:37buy0.20eurusd1.24940.00001.25142006.10.13 20:461.25140.000.000.0040.00
14914982006.10.13 17:37buy6.40eurusd1.24910.00001.25112006.10.13 20:431.25110.000.000.001 280.00
14921702006.10.13 17:38buy limit0.80eurusd1.24740.00001.24942006.10.13 20:471.2518cancelled
14921762006.10.13 17:38buy limit1.60eurusd1.24740.00001.24942006.10.13 20:461.2517cancelled
14918662006.10.13 17:39buy0.40eurusd1.24880.00001.25082006.10.13 19:081.25080.000.000.0080.00
14915232006.10.13 17:39buy1.60eurusd1.24880.00001.25082006.10.13 19:081.25080.000.000.00320.00
14922212006.10.13 17:39buy limit1.60eurusd1.24680.00001.24882006.10.13 19:081.2510cancelled
14920502006.10.13 17:40buy0.20eurusd1.24870.00001.25172006.10.13 20:481.25170.000.000.0060.00
14915942006.10.13 17:40buy1.60eurusd1.24870.00001.25072006.10.13 19:081.25070.000.000.00320.00
14922422006.10.13 17:41buy limit0.80eurusd1.24570.00001.24872006.10.13 20:481.2521cancelled
14922492006.10.13 17:41buy limit6.40eurusd1.24660.00001.24862006.10.13 19:081.2509cancelled
14922592006.10.13 17:42buy0.10eurusd1.24930.00001.25132006.10.13 20:431.25130.000.000.0020.00
14922612006.10.13 17:42buy limit0.20eurusd1.24830.00001.25032006.10.13 20:431.2515cancelled
14922652006.10.13 17:42buy limit0.40eurusd1.24730.00001.24932006.10.13 20:431.2514cancelled
14916142006.10.13 18:16buy1.60eurusd1.24860.00001.25062006.10.13 19:081.25060.000.000.00320.00
14915982006.10.13 18:16buy1.60eurusd1.24860.00001.25062006.10.13 19:081.25060.000.000.00320.00
14911952006.10.13 18:16buy0.80eurusd1.24850.00001.25152006.10.13 20:461.25150.000.000.00240.00
14916302006.10.13 18:16buy1.60eurusd1.24850.00001.25052006.10.13 19:081.25050.000.000.00320.00
14925532006.10.13 18:16buy limit3.20eurusd1.24750.00001.24952006.10.13 19:081.2507cancelled
14925542006.10.13 18:16buy limit6.40eurusd1.24650.00001.24852006.10.13 19:081.2507cancelled
14925562006.10.13 18:16buy limit3.20eurusd1.24760.00001.24962006.10.13 19:081.2511cancelled
14925572006.10.13 18:16buy limit6.40eurusd1.24660.00001.24862006.10.13 19:081.2511cancelled
14925612006.10.13 18:17buy limit3.20eurusd1.24760.00001.24962006.10.13 19:081.2509cancelled
14925622006.10.13 18:17buy limit6.40eurusd1.24660.00001.24862006.10.13 19:081.2509cancelled
14930372006.10.13 19:26sell0.10eurusd1.25030.00001.24932006.10.16 04:121.24930.000.000.6310.00
14931012006.10.13 19:37sell limit0.40eurusd1.25230.00001.25032006.10.16 05:481.2497cancelled
14930992006.10.13 20:43sell0.20eurusd1.25130.00001.24932006.10.16 04:121.24930.000.001.2640.00
14935922006.10.13 20:43sell limit0.80eurusd1.25330.00001.25132006.10.16 05:481.2497cancelled
14937082006.10.13 20:55sell0.10eurusd1.25120.00001.24922006.10.16 04:201.24920.000.000.6320.00
14937992006.10.13 21:16sell0.10eurusd1.25140.00001.24942006.10.16 04:121.24940.000.000.6320.00
14938012006.10.13 21:16sell limit0.20eurusd1.25240.00001.25042006.10.16 05:481.2496cancelled
14938032006.10.13 21:16sell limit0.40eurusd1.25340.00001.25142006.10.16 05:481.2496cancelled
14938192006.10.13 21:17sell limit0.20eurusd1.25220.00001.25022006.10.16 05:471.2497cancelled
14938202006.10.13 21:17sell limit0.40eurusd1.25320.00001.25122006.10.16 05:471.2497cancelled
14938892006.10.13 21:31sell0.10eurusd1.25150.00001.24952006.10.16 04:121.24950.000.000.6320.00
14938912006.10.13 21:31sell limit0.20eurusd1.25250.00001.25052006.10.16 05:481.2496cancelled
14938922006.10.13 21:31sell limit0.40eurusd1.25350.00001.25152006.10.16 05:481.2496cancelled
  0.00 0.00 -109.71 9 176.00
Closed P/L: 9 066.29
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
14826572006.10.12 16:44buy0.10eurusd1.25430.00001.2543 1.25010.000.00-1.74-42.00
14826602006.10.13 15:37buy0.20eurusd1.25230.00001.2543 1.25010.000.00-1.74-44.00
14826682006.10.13 17:03buy0.40eurusd1.25030.00001.2543 1.25010.000.00-3.48-8.00
14893042006.10.13 15:31buy0.20eurusd1.25410.00001.2521 1.25010.000.00-1.74-80.00
14893062006.10.13 15:33buy0.40eurusd1.25310.00001.2521 1.25010.000.00-3.48-120.00
14898232006.10.13 15:37buy0.80eurusd1.25210.00001.2521 1.25010.000.00-6.96-160.00
14899862006.10.13 17:01buy1.60eurusd1.25110.00001.2521 1.25010.000.00-13.92-160.00
14901642006.10.13 17:04buy3.20eurusd1.25010.00001.2521 1.25010.000.00-27.840.00
14906292006.10.13 16:00buy0.10eurusd1.25240.00001.2524 1.25010.000.00-0.87-23.00
14906322006.10.13 17:02buy0.20eurusd1.25090.00001.2524 1.25010.000.00-1.74-16.00
14906402006.10.13 17:37buy0.40eurusd1.24940.00001.2524 1.25010.000.00-3.4828.00
14914142006.10.13 17:00buy0.10eurusd1.25290.00001.2544 1.25010.000.00-0.87-28.00
14914162006.10.13 17:00buy0.20eurusd1.25140.00001.2529 1.25010.000.00-1.74-26.00
14914212006.10.13 17:04buy0.40eurusd1.24990.00001.2529 1.25010.000.00-3.488.00
14914232006.10.13 17:00buy0.10eurusd1.25260.00001.2526 1.25010.000.00-0.87-25.00
14914272006.10.13 17:03buy0.20eurusd1.25060.00001.2526 1.25010.000.00-1.74-10.00
14914322006.10.13 18:16buy0.40eurusd1.24860.00001.2526 1.25010.000.00-3.4860.00
14927972006.10.13 18:58buy0.10eurusd1.25040.00001.2534 1.25010.000.00-0.87-3.00
14928162006.10.13 19:00buy0.10eurusd1.25020.00001.2522 1.25010.000.00-0.87-1.00
14928242006.10.13 19:01buy0.10eurusd1.25010.00001.2541 1.25010.000.00-0.870.00
14929032006.10.13 19:08buy0.10eurusd1.25100.00001.2520 1.25010.000.00-0.87-9.00
14929052006.10.16 03:16buy0.20eurusd1.25000.00001.2520 1.25010.000.000.002.00
14932402006.10.13 20:01buy0.10eurusd1.25050.00001.2545 1.25010.000.00-0.87-4.00
14944322006.10.13 22:30buy0.10eurusd1.25080.00001.2523 1.25010.000.00-0.87-7.00
14944332006.10.16 04:12buy0.20eurusd1.24930.00001.2523 1.25010.000.000.0016.00
14959362006.10.16 06:21sell0.10eurusd1.24960.00001.2476 1.25040.000.000.00-8.00
14959412006.10.16 06:21sell0.10eurusd1.24970.00001.2477 1.25040.000.000.00-7.00
14959572006.10.16 06:27sell0.10eurusd1.24960.00001.2476 1.25040.000.000.00-8.00
14960022006.10.16 06:45buy0.10eurusd1.25010.00001.2521 1.25010.000.000.000.00
  0.00 0.00 -84.39 -675.00
 Floating P/L: -759.39
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
14914612006.10.13 17:01buy limit0.80eurusd1.24840.00001.2514 1.250413Доп добавление3
14916062006.10.13 17:04buy limit0.80eurusd1.24660.00001.2506 1.250419Доп добавление3
14916562006.10.13 17:04buy limit0.80eurusd1.24830.00001.2523 1.250416Доп добавление1
14916652006.10.13 17:05buy limit1.60eurusd1.24630.00001.2503 1.250416Доп добавление2
14917142006.10.13 17:05buy limit1.60eurusd1.24690.00001.2499 1.250413Доп добавление3
14921712006.10.13 17:38buy limit0.80eurusd1.24790.00001.2509 1.250412Доп добавление1
14921722006.10.13 17:38buy limit1.60eurusd1.24640.00001.2494 1.250412Доп добавление2
14927992006.10.13 18:58buy limit0.20eurusd1.24890.00001.2519 1.250415Основное добавление1
14928002006.10.13 18:58buy limit0.40eurusd1.24740.00001.2504 1.250415Основное добавление2
14928192006.10.13 19:00buy limit0.20eurusd1.24820.00001.2502 1.250417Основное добавление1
14928222006.10.13 19:00buy limit0.40eurusd1.24620.00001.2482 1.250417Основное добавление2
14928262006.10.13 19:01buy limit0.20eurusd1.24810.00001.2521 1.250418Основное добавление1
14928282006.10.13 19:01buy limit0.40eurusd1.24610.00001.2501 1.250418Основное добавление2
14929072006.10.13 19:08buy limit0.40eurusd1.24900.00001.2510 1.25047Основное добавление2
14932412006.10.13 20:01buy limit0.20eurusd1.24850.00001.2525 1.250420Основное добавление1
14932422006.10.13 20:01buy limit0.40eurusd1.24650.00001.2505 1.250420Основное добавление2
14944342006.10.13 22:30buy limit0.40eurusd1.24780.00001.2508 1.250414Основное добавление2
14958522006.10.16 05:47buy limit0.80eurusd1.24800.00001.2500 1.25047Доп добавление3
14958542006.10.16 05:47buy limit0.80eurusd1.24630.00001.2493 1.250414Доп добавление3
14959182006.10.16 06:12buy limit6.40eurusd1.24910.00001.2511 1.250410Доп добавление1
14959192006.10.16 06:12buy limit12.80eurusd1.24810.00001.2501 1.250410Доп добавление2
14959382006.10.16 06:21sell limit0.20eurusd1.25060.00001.2486 1.25012Основное добавление1
14959402006.10.16 06:21sell limit0.40eurusd1.25160.00001.2496 1.25012Основное добавление2
14959422006.10.16 06:21sell limit0.20eurusd1.25070.00001.2487 1.25014Основное добавление1
14959432006.10.16 06:21sell limit0.40eurusd1.25170.00001.2497 1.25014Основное добавление2
14960032006.10.16 06:45buy limit0.20eurusd1.24910.00001.2511 1.25049Основное добавление1
14960042006.10.16 06:45buy limit0.40eurusd1.24810.00001.2501 1.25049Основное добавление2
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 9 066.29 Floating P/L: -759.39 Margin: 12 632.21
Balance: 1 009 066.29 Equity: 1 008 306.90 Free Margin: 995 674.69