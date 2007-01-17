|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2007.01.15 04:00 - 2007.05.08 22:00
|Model
|Control points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
|Parameters
|SecureProfit=20; TrailingStop=40; AccountProtection=true; StopBuyRSI=78; StopSellRSI=22;
|Bars in test
|2051
|Ticks modelled
|20852
|Modelling quality
|36.29%
|Initial deposit
|1500.00
|Total net profit
|26516.35
|Gross profit
|35873.70
|Gross loss
|-9357.35
|Profit factor
|3.83
|Expected payoff
|15.24
|Absolute drawdown
|43.00
|Maximal drawdown
|1327.00 (14.30%)
|Relative drawdown
|15.04% (320.00)
|Total trades
|1740
|Short positions (won %)
|948 (61.81%)
|Long positions (won %)
|792 (65.03%)
|Profit trades (% of total)
|1101 (63.28%)
|Loss trades (% of total)
|639 (36.72%)
|Largest
|profit trade
|320.00
|loss trade
|-384.00
|Average
|profit trade
|32.58
|loss trade
|-14.64
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|12 (283.00)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-850.80)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|762.00 (10)
|consecutive loss (count of losses)
|-850.80 (6)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2007.01.15 04:00
|sell
|1
|0.10
|1.2924
|1.3034
|1.2884
|2
|2007.01.15 04:05
|sell
|2
|0.20
|1.2933
|1.3043
|1.2893
|3
|2007.01.15 06:50
|sell
|3
|0.40
|1.2938
|1.3048
|1.2898
|4
|2007.01.15 07:05
|close
|3
|0.40
|1.2930
|1.3048
|1.2898
|32.00
|1532.00
|5
|2007.01.15 07:10
|close
|2
|0.20
|1.2931
|1.3043
|1.2893
|4.00
|1536.00
|6
|2007.01.15 07:10
|close
|1
|0.10
|1.2931
|1.3034
|1.2884
|-7.00
|1529.00
|7
|2007.01.15 07:15
|sell
|4
|0.10
|1.2931
|1.3041
|1.2891
|8
|2007.01.15 08:10
|sell
|5
|0.20
|1.2938
|1.3048
|1.2898
|9
|2007.01.15 08:40
|sell
|6
|0.40
|1.2955
|1.3065
|1.2915
|10
|2007.01.15 09:05
|close
|6
|0.40
|1.2936
|1.3065
|1.2915
|76.00
|1605.00
|11
|2007.01.15 09:15
|close
|5
|0.20
|1.2939
|1.3048
|1.2898
|-2.00
|1603.00
|12
|2007.01.15 09:15
|close
|4
|0.10
|1.2939
|1.3041
|1.2891
|-8.00
|1595.00
|13
|2007.01.15 09:20
|sell
|7
|0.10
|1.2928
|1.3038
|1.2888
|14
|2007.01.15 09:30
|sell
|8
|0.20
|1.2936
|1.3046
|1.2896
|15
|2007.01.15 09:35
|sell
|9
|0.40
|1.2945
|1.3055
|1.2905
|16
|2007.01.15 10:15
|close
|9
|0.40
|1.2936
|1.3055
|1.2905
|36.00
|1631.00
|17
|2007.01.15 10:20
|close
|8
|0.20
|1.2938
|1.3046
|1.2896
|-4.00
|1627.00
|18
|2007.01.15 10:20
|close
|7
|0.10
|1.2938
|1.3038
|1.2888
|-10.00
|1617.00
|19
|2007.01.15 10:25
|sell
|10
|0.10
|1.2937
|1.3047
|1.2897
|20
|2007.01.15 10:50
|sell
|11
|0.20
|1.2944
|1.3054
|1.2904
|21
|2007.01.15 12:40
|sell
|12
|0.40
|1.2952
|1.3062
|1.2912
|22
|2007.01.15 13:05
|close
|12
|0.40
|1.2939
|1.3062
|1.2912
|52.00
|1669.00
|23
|2007.01.15 13:10
|close
|11
|0.20
|1.2941
|1.3054
|1.2904
|6.00
|1675.00
|24
|2007.01.15 13:10
|close
|10
|0.10
|1.2941
|1.3047
|1.2897
|-4.00
|1671.00
|25
|2007.01.15 13:15
|sell
|13
|0.10
|1.2945
|1.3055
|1.2905
|26
|2007.01.15 13:35
|sell
|14
|0.20
|1.2951
|1.3061
|1.2911
|27
|2007.01.15 13:59
|close
|14
|0.20
|1.2942
|1.3061
|1.2911
|18.00
|1689.00
|28
|2007.01.15 14:00
|close
|13
|0.10
|1.2943
|1.3055
|1.2905
|2.00
|1691.00
|29
|2007.01.15 14:05
|sell
|15
|0.10
|1.2934
|1.3044
|1.2894
|30
|2007.01.15 14:30
|sell
|16
|0.20
|1.2944
|1.3054
|1.2904
|31
|2007.01.15 15:05
|close
|16
|0.20
|1.2933
|1.3054
|1.2904
|22.00
|1713.00
|32
|2007.01.15 15:10
|close
|15
|0.10
|1.2931
|1.3044
|1.2894
|3.00
|1716.00
|33
|2007.01.15 15:15
|sell
|17
|0.10
|1.2931
|1.3041
|1.2891
|34
|2007.01.15 15:25
|sell
|18
|0.20
|1.2942
|1.3052
|1.2902
|35
|2007.01.15 15:59
|close
|18
|0.20
|1.2931
|1.3052
|1.2902
|22.00
|1738.00
|36
|2007.01.15 16:00
|close
|17
|0.10
|1.2932
|1.3041
|1.2891
|-1.00
|1737.00
|37
|2007.01.15 16:10
|sell
|19
|0.10
|1.2931
|1.3041
|1.2891
|38
|2007.01.15 16:20
|sell
|20
|0.20
|1.2938
|1.3048
|1.2898
|39
|2007.01.16 01:30
|close
|20
|0.20
|1.2928
|1.3048
|1.2898
|20.80
|1757.80
|40
|2007.01.16 01:35
|close
|19
|0.10
|1.2930
|1.3041
|1.2891
|1.40
|1759.20
|41
|2007.01.16 01:40
|sell
|21
|0.10
|1.2929
|1.3039
|1.2889
|42
|2007.01.16 03:05
|sell
|22
|0.20
|1.2934
|1.3044
|1.2894
|43
|2007.01.16 05:05
|sell
|23
|0.40
|1.2945
|1.3055
|1.2905
|44
|2007.01.16 05:40
|close
|23
|0.40
|1.2935
|1.3055
|1.2905
|40.00
|1799.20
|45
|2007.01.16 05:45
|close
|22
|0.20
|1.2938
|1.3044
|1.2894
|-8.00
|1791.20
|46
|2007.01.16 05:45
|close
|21
|0.10
|1.2938
|1.3039
|1.2889
|-9.00
|1782.20
|47
|2007.01.16 05:50
|buy
|24
|0.10
|1.2940
|1.2830
|1.2980
|48
|2007.01.16 08:45
|close
|24
|0.10
|1.2964
|1.2830
|1.2980
|24.00
|1806.20
|49
|2007.01.16 08:50
|buy
|25
|0.10
|1.2974
|1.2864
|1.3014
|50
|2007.01.16 08:59
|buy
|26
|0.20
|1.2964
|1.2854
|1.3004
|51
|2007.01.16 09:05
|buy
|27
|0.40
|1.2957
|1.2847
|1.2997
|52
|2007.01.16 10:45
|close
|27
|0.40
|1.2968
|1.2847
|1.2997
|44.00
|1850.20
|53
|2007.01.16 10:50
|close
|26
|0.20
|1.2974
|1.2854
|1.3004
|20.00
|1870.20
|54
|2007.01.16 10:50
|close
|25
|0.10
|1.2974
|1.2864
|1.3014
|0.00
|1870.20
|55
|2007.01.16 10:59
|buy
|28
|0.10
|1.2969
|1.2859
|1.3009
|56
|2007.01.16 11:10
|buy
|29
|0.20
|1.2963
|1.2853
|1.3003
|57
|2007.01.16 11:30
|close
|29
|0.20
|1.2974
|1.2853
|1.3003
|22.00
|1892.20
|58
|2007.01.16 11:40
|close
|28
|0.10
|1.2981
|1.2859
|1.3009
|12.00
|1904.20
|59
|2007.01.16 11:50
|buy
|30
|0.10
|1.2985
|1.2875
|1.3025
|60
|2007.01.16 11:59
|buy
|31
|0.20
|1.2975
|1.2865
|1.3015
|61
|2007.01.16 13:05
|buy
|32
|0.40
|1.2961
|1.2851
|1.3001
|62
|2007.01.16 13:35
|close
|32
|0.40
|1.2972
|1.2851
|1.3001
|44.00
|1948.20
|63
|2007.01.16 13:40
|close
|31
|0.20
|1.2969
|1.2865
|1.3015
|-12.00
|1936.20
|64
|2007.01.16 13:40
|close
|30
|0.10
|1.2969
|1.2875
|1.3025
|-16.00
|1920.20
|65
|2007.01.16 13:45
|sell
|33
|0.10
|1.2974
|1.3084
|1.2934
|66
|2007.01.16 14:05
|close
|33
|0.10
|1.2941
|1.3084
|1.2934
|33.00
|1953.20
|67
|2007.01.16 14:10
|sell
|34
|0.10
|1.2940
|1.3050
|1.2900
|68
|2007.01.16 14:25
|sell
|35
|0.20
|1.2951
|1.3061
|1.2911
|69
|2007.01.16 14:30
|sell
|36
|0.40
|1.2958
|1.3068
|1.2918
|70
|2007.01.16 14:45
|sell
|37
|0.80
|1.2965
|1.3075
|1.2925
|71
|2007.01.16 14:59
|close
|37
|0.80
|1.2948
|1.3075
|1.2925
|136.00
|2089.20
|72
|2007.01.16 15:00
|close
|36
|0.40
|1.2949
|1.3068
|1.2918
|36.00
|2125.20
|73
|2007.01.16 15:00
|close
|35
|0.20
|1.2949
|1.3061
|1.2911
|4.00
|2129.20
|74
|2007.01.16 15:00
|close
|34
|0.10
|1.2949
|1.3050
|1.2900
|-9.00
|2120.20
|75
|2007.01.16 15:05
|sell
|38
|0.10
|1.2925
|1.3035
|1.2885
|76
|2007.01.16 15:10
|sell
|39
|0.20
|1.2934
|1.3044
|1.2894
|77
|2007.01.16 15:20
|sell
|40
|0.40
|1.2942
|1.3052
|1.2902
|78
|2007.01.16 15:25
|sell
|41
|0.80
|1.2952
|1.3062
|1.2912
|79
|2007.01.16 15:59
|close
|41
|0.80
|1.2934
|1.3062
|1.2912
|144.00
|2264.20
|80
|2007.01.16 16:00
|close
|40
|0.40
|1.2932
|1.3052
|1.2902
|40.00
|2304.20
|81
|2007.01.16 16:00
|close
|39
|0.20
|1.2932
|1.3044
|1.2894
|4.00
|2308.20
|82
|2007.01.16 16:00
|close
|38
|0.10
|1.2932
|1.3035
|1.2885
|-7.00
|2301.20
|83
|2007.01.16 16:05
|sell
|42
|0.10
|1.2916
|1.3026
|1.2876
|84
|2007.01.16 16:15
|sell
|43
|0.20
|1.2923
|1.3033
|1.2883
|85
|2007.01.16 16:20
|sell
|44
|0.40
|1.2930
|1.3040
|1.2890
|86
|2007.01.16 16:35
|sell
|45
|0.80
|1.2938
|1.3048
|1.2898
|87
|2007.01.16 16:50
|close
|45
|0.80
|1.2920
|1.3048
|1.2898
|144.00
|2445.20
|88
|2007.01.16 16:59
|close
|44
|0.40
|1.2931
|1.3040
|1.2890
|-4.00
|2441.20
|89
|2007.01.16 16:59
|close
|43
|0.20
|1.2931
|1.3033
|1.2883
|-16.00
|2425.20
|90
|2007.01.16 16:59
|close
|42
|0.10
|1.2931
|1.3026
|1.2876
|-15.00
|2410.20
|91
|2007.01.16 17:00
|sell
|46
|0.10
|1.2930
|1.3040
|1.2890
|92
|2007.01.16 17:30
|sell
|47
|0.20
|1.2938
|1.3048
|1.2898
|93
|2007.01.16 17:45
|close
|47
|0.20
|1.2922
|1.3048
|1.2898
|32.00
|2442.20
|94
|2007.01.16 17:50
|close
|46
|0.10
|1.2913
|1.3040
|1.2890
|17.00
|2459.20
|95
|2007.01.16 17:59
|sell
|48
|0.10
|1.2915
|1.3025
|1.2875
|96
|2007.01.16 20:10
|sell
|49
|0.20
|1.2921
|1.3031
|1.2881
|97
|2007.01.16 23:30
|close
|49
|0.20
|1.2912
|1.3031
|1.2881
|18.00
|2477.20
|98
|2007.01.16 23:35
|close
|48
|0.10
|1.2913
|1.3025
|1.2875
|2.00
|2479.20
|99
|2007.01.16 23:40
|sell
|50
|0.10
|1.2910
|1.3020
|1.2870
|100
|2007.01.16 23:59
|sell
|51
|0.20
|1.2915
|1.3025
|1.2875
|101
|2007.01.17 01:05
|sell
|52
|0.40
|1.2924
|1.3034
|1.2884
|102
|2007.01.17 01:30
|close
|52
|0.40
|1.2916
|1.3034
|1.2884
|32.00
|2511.20
|103
|2007.01.17 01:35
|close
|51
|0.20
|1.2919
|1.3025
|1.2875
|-7.20
|2504.00
|104
|2007.01.17 01:35
|close
|50
|0.10
|1.2919
|1.3020
|1.2870
|-8.60
|2495.40
|105
|2007.01.17 01:40
|buy
|53
|0.10
|1.2916
|1.2806
|1.2956
|106
|2007.01.17 07:40
|close
|53
|0.10
|1.2937
|1.2806
|1.2956
|21.00
|2516.40
|107
|2007.01.17 07:45
|buy
|54
|0.10
|1.2937
|1.2827
|1.2977
|108
|2007.01.17 07:59
|buy
|55
|0.20
|1.2930
|1.2820
|1.2970
|109
|2007.01.17 08:05
|buy
|56
|0.40
|1.2919
|1.2809
|1.2959
|110
|2007.01.17 08:50
|close
|56
|0.40
|1.2929
|1.2809
|1.2959
|40.00
|2556.40
|111
|2007.01.17 08:59
|close
|55
|0.20
|1.2920
|1.2820
|1.2970
|-20.00
|2536.40
|112
|2007.01.17 08:59
|close
|54
|0.10
|1.2920
|1.2827
|1.2977
|-17.00
|2519.40
|113
|2007.01.17 09:00
|sell
|57
|0.10
|1.2919
|1.3029
|1.2879
|114
|2007.01.17 09:30
|sell
|58
|0.20
|1.2927
|1.3037
|1.2887
|115
|2007.01.17 09:45
|sell
|59
|0.40
|1.2933
|1.3043
|1.2893
|116
|2007.01.17 10:10
|close
|59
|0.40
|1.2922
|1.3043
|1.2893
|44.00
|2563.40
|117
|2007.01.17 10:15
|close
|58
|0.20
|1.2927
|1.3037
|1.2887
|0.00
|2563.40
|118
|2007.01.17 10:15
|close
|57
|0.10
|1.2927
|1.3029
|1.2879
|-8.00
|2555.40
|119
|2007.01.17 10:20
|sell
|60
|0.10
|1.2920
|1.3030
|1.2880
|120
|2007.01.17 10:25
|sell
|61
|0.20
|1.2927
|1.3037
|1.2887
|121
|2007.01.17 11:05
|close
|61
|0.20
|1.2913
|1.3037
|1.2887
|28.00
|2583.40
|122
|2007.01.17 11:10
|close
|60
|0.10
|1.2922
|1.3030
|1.2880
|-2.00
|2581.40
|123
|2007.01.17 11:15
|sell
|62
|0.10
|1.2911
|1.3021
|1.2871
|124
|2007.01.17 11:20
|sell
|63
|0.20
|1.2924
|1.3034
|1.2884
|125
|2007.01.17 11:35
|sell
|64
|0.40
|1.2931
|1.3041
|1.2891
|126
|2007.01.17 11:45
|close
|64
|0.40
|1.2919
|1.3041
|1.2891
|48.00
|2629.40
|127
|2007.01.17 11:50
|close
|63
|0.20
|1.2928
|1.3034
|1.2884
|-8.00
|2621.40
|128
|2007.01.17 11:50
|close
|62
|0.10
|1.2928
|1.3021
|1.2871
|-17.00
|2604.40
|129
|2007.01.17 11:59
|sell
|65
|0.10
|1.2918
|1.3028
|1.2878
|130
|2007.01.17 12:30
|sell
|66
|0.20
|1.2926
|1.3036
|1.2886
|131
|2007.01.17 13:00
|close
|66
|0.20
|1.2916
|1.3036
|1.2886
|20.00
|2624.40
|132
|2007.01.17 13:15
|close
|65
|0.10
|1.2920
|1.3028
|1.2878
|-2.00
|2622.40
|133
|2007.01.17 13:20
|buy
|67
|0.10
|1.2921
|1.2811
|1.2961
|134
|2007.01.17 14:05
|buy
|68
|0.20
|1.2915
|1.2805
|1.2955
|135
|2007.01.17 14:30
|buy
|69
|0.40
|1.2907
|1.2797
|1.2947
|136
|2007.01.17 14:35
|close
|69
|0.40
|1.2916
|1.2797
|1.2947
|36.00
|2658.40
|137
|2007.01.17 14:40
|close
|68
|0.20
|1.2911
|1.2805
|1.2955
|-8.00
|2650.40
|138
|2007.01.17 14:40
|close
|67
|0.10
|1.2911
|1.2811
|1.2961
|-10.00
|2640.40
|139
|2007.01.17 14:45
|sell
|70
|0.10
|1.2902
|1.3012
|1.2862
|140
|2007.01.17 14:59
|sell
|71
|0.20
|1.2914
|1.3024
|1.2874
|141
|2007.01.17 15:05
|sell
|72
|0.40
|1.2922
|1.3032
|1.2882
|142
|2007.01.17 15:10
|sell
|73
|0.80
|1.2929
|1.3039
|1.2889
|143
|2007.01.17 15:25
|close
|73
|0.80
|1.2917
|1.3039
|1.2889
|96.00
|2736.40
|144
|2007.01.17 15:30
|close
|72
|0.40
|1.2934
|1.3032
|1.2882
|-48.00
|2688.40
|145
|2007.01.17 15:30
|close
|71
|0.20
|1.2934
|1.3024
|1.2874
|-40.00
|2648.40
|146
|2007.01.17 15:30
|close
|70
|0.10
|1.2934
|1.3012
|1.2862
|-32.00
|2616.40
|147
|2007.01.17 15:35
|buy
|74
|0.10
|1.2926
|1.2816
|1.2966
|148
|2007.01.17 15:40
|buy
|75
|0.20
|1.2912
|1.2802
|1.2952
|149
|2007.01.17 15:45
|buy
|76
|0.40
|1.2904
|1.2794
|1.2944
|150
|2007.01.17 15:59
|close
|76
|0.40
|1.2935
|1.2794
|1.2944
|124.00
|2740.40
|151
|2007.01.17 16:00
|close
|75
|0.20
|1.2936
|1.2802
|1.2952
|48.00
|2788.40
|152
|2007.01.17 16:00
|close
|74
|0.10
|1.2936
|1.2816
|1.2966
|10.00
|2798.40
|153
|2007.01.17 16:05
|buy
|77
|0.10
|1.2943
|1.2833
|1.2983
|154
|2007.01.17 16:20
|buy
|78
|0.20
|1.2933
|1.2823
|1.2973
|155
|2007.01.17 16:40
|buy
|79
|0.40
|1.2926
|1.2816
|1.2966
|156
|2007.01.17 16:59
|close
|79
|0.40
|1.2949
|1.2816
|1.2966
|92.00
|2890.40
|157
|2007.01.17 17:00
|close
|78
|0.20
|1.2950
|1.2823
|1.2973
|34.00
|2924.40
|158
|2007.01.17 17:00
|close
|77
|0.10
|1.2950
|1.2833
|1.2983
|7.00
|2931.40
|159
|2007.01.17 17:05
|buy
|80
|0.10
|1.2949
|1.2839
|1.2989
|160
|2007.01.17 17:15
|buy
|81
|0.20
|1.2941
|1.2831
|1.2981
|161
|2007.01.17 20:10
|buy
|82
|0.40
|1.2934
|1.2824
|1.2974
|162
|2007.01.17 20:40
|close
|82
|0.40
|1.2946
|1.2824
|1.2974
|48.00
|2979.40
|163
|2007.01.17 20:45
|close
|81
|0.20
|1.2944
|1.2831
|1.2981
|6.00
|2985.40
|164
|2007.01.17 20:45
|close
|80
|0.10
|1.2944
|1.2839
|1.2989
|-5.00
|2980.40
|165
|2007.01.17 20:50
|sell
|83
|0.10
|1.2943
|1.3053
|1.2903
|166
|2007.01.18 03:05
|sell
|84
|0.20
|1.2960
|1.3070
|1.2920
|167
|2007.01.18 04:05
|sell
|85
|0.40
|1.2973
|1.3083
|1.2933
|168
|2007.01.18 04:20
|close
|85
|0.40
|1.2956
|1.3083
|1.2933
|68.00
|3048.40
|169
|2007.01.18 04:25
|close
|84
|0.20
|1.2961
|1.3070
|1.2920
|-2.00
|3046.40
|170
|2007.01.18 04:25
|close
|83
|0.10
|1.2961
|1.3053
|1.2903
|-16.80
|3029.60
|171
|2007.01.18 04:30
|buy
|86
|0.10
|1.2962
|1.2852
|1.3002
|172
|2007.01.18 08:05
|buy
|87
|0.20
|1.2955
|1.2845
|1.2995
|173
|2007.01.18 08:40
|close
|87
|0.20
|1.2971
|1.2845
|1.2995
|32.00
|3061.60
|174
|2007.01.18 08:45
|close
|86
|0.10
|1.2969
|1.2852
|1.3002
|7.00
|3068.60
|175
|2007.01.18 08:50
|sell
|88
|0.10
|1.2966
|1.3076
|1.2926
|176
|2007.01.18 10:05
|close
|88
|0.10
|1.2943
|1.3076
|1.2926
|23.00
|3091.60
|177
|2007.01.18 10:10
|sell
|89
|0.10
|1.2940
|1.3050
|1.2900
|178
|2007.01.18 10:25
|sell
|90
|0.20
|1.2949
|1.3059
|1.2909
|179
|2007.01.18 10:30
|sell
|91
|0.40
|1.2958
|1.3068
|1.2918
|180
|2007.01.18 11:05
|close
|91
|0.40
|1.2937
|1.3068
|1.2918
|84.00
|3175.60
|181
|2007.01.18 11:10
|close
|90
|0.20
|1.2936
|1.3059
|1.2909
|26.00
|3201.60
|182
|2007.01.18 11:10
|close
|89
|0.10
|1.2936
|1.3050
|1.2900
|4.00
|3205.60
|183
|2007.01.18 11:15
|sell
|92
|0.10
|1.2940
|1.3050
|1.2900
|184
|2007.01.18 11:25
|sell
|93
|0.20
|1.2953
|1.3063
|1.2913
|185
|2007.01.18 12:05
|close
|93
|0.20
|1.2938
|1.3063
|1.2913
|30.00
|3235.60
|186
|2007.01.18 12:10
|close
|92
|0.10
|1.2942
|1.3050
|1.2900
|-2.00
|3233.60
|187
|2007.01.18 12:15
|sell
|94
|0.10
|1.2942
|1.3052
|1.2902
|188
|2007.01.18 12:20
|sell
|95
|0.20
|1.2948
|1.3058
|1.2908
|189
|2007.01.18 12:59
|close
|95
|0.20
|1.2938
|1.3058
|1.2908
|20.00
|3253.60
|190
|2007.01.18 13:00
|close
|94
|0.10
|1.2939
|1.3052
|1.2902
|3.00
|3256.60
|191
|2007.01.18 13:05
|sell
|96
|0.10
|1.2918
|1.3028
|1.2878
|192
|2007.01.18 13:10
|sell
|97
|0.20
|1.2924
|1.3034
|1.2884
|193
|2007.01.18 13:15
|sell
|98
|0.40
|1.2937
|1.3047
|1.2897
|194
|2007.01.18 13:45
|close
|98
|0.40
|1.2923
|1.3047
|1.2897
|56.00
|3312.60
|195
|2007.01.18 13:50
|close
|97
|0.20
|1.2917
|1.3034
|1.2884
|14.00
|3326.60
|196
|2007.01.18 13:50
|close
|96
|0.10
|1.2917
|1.3028
|1.2878
|1.00
|3327.60
|197
|2007.01.18 13:59
|sell
|99
|0.10
|1.2922
|1.3032
|1.2882
|198
|2007.01.18 14:10
|sell
|100
|0.20
|1.2929
|1.3039
|1.2889
|199
|2007.01.18 14:35
|close
|100
|0.20
|1.2918
|1.3039
|1.2889
|22.00
|3349.60
|200
|2007.01.18 14:40
|close
|99
|0.10
|1.2912
|1.3032
|1.2882
|10.00
|3359.60
|201
|2007.01.18 14:45
|sell
|101
|0.10
|1.2903
|1.3013
|1.2863
|202
|2007.01.18 14:59
|sell
|102
|0.20
|1.2917
|1.3027
|1.2877
|203
|2007.01.18 15:05
|sell
|103
|0.40
|1.2962
|1.3072
|1.2922
|204
|2007.01.18 15:40
|close
|103
|0.40
|1.2937
|1.3072
|1.2922
|100.00
|3459.60
|205
|2007.01.18 15:45
|close
|102
|0.20
|1.2931
|1.3027
|1.2877
|-28.00
|3431.60
|206
|2007.01.18 15:45
|close
|101
|0.10
|1.2931
|1.3013
|1.2863
|-28.00
|3403.60
|207
|2007.01.18 15:50
|sell
|104
|0.10
|1.2916
|1.3026
|1.2876
|208
|2007.01.18 15:59
|sell
|105
|0.20
|1.2942
|1.3052
|1.2902
|209
|2007.01.18 16:05
|sell
|106
|0.40
|1.2963
|1.3073
|1.2923
|210
|2007.01.18 16:45
|close
|106
|0.40
|1.2944
|1.3073
|1.2923
|76.00
|3479.60
|211
|2007.01.18 16:50
|close
|105
|0.20
|1.2941
|1.3052
|1.2902
|2.00
|3481.60
|212
|2007.01.18 16:50
|close
|104
|0.10
|1.2941
|1.3026
|1.2876
|-25.00
|3456.60
|213
|2007.01.18 16:59
|buy
|107
|0.10
|1.2949
|1.2839
|1.2989
|214
|2007.01.18 17:40
|buy
|108
|0.20
|1.2940
|1.2830
|1.2980
|215
|2007.01.18 18:05
|close
|108
|0.20
|1.2952
|1.2830
|1.2980
|24.00
|3480.60
|216
|2007.01.18 18:10
|close
|107
|0.10
|1.2953
|1.2839
|1.2989
|4.00
|3484.60
|217
|2007.01.18 18:15
|buy
|109
|0.10
|1.2953
|1.2843
|1.2993
|218
|2007.01.18 18:25
|buy
|110
|0.20
|1.2946
|1.2836
|1.2986
|219
|2007.01.18 18:35
|buy
|111
|0.40
|1.2936
|1.2826
|1.2976
|220
|2007.01.18 18:50
|close
|111
|0.40
|1.2946
|1.2826
|1.2976
|40.00
|3524.60
|221
|2007.01.18 18:59
|close
|110
|0.20
|1.2950
|1.2836
|1.2986
|8.00
|3532.60
|222
|2007.01.18 18:59
|close
|109
|0.10
|1.2950
|1.2843
|1.2993
|-3.00
|3529.60
|223
|2007.01.18 19:00
|buy
|112
|0.10
|1.2953
|1.2843
|1.2993
|224
|2007.01.18 19:30
|buy
|113
|0.20
|1.2946
|1.2836
|1.2986
|225
|2007.01.18 20:05
|close
|113
|0.20
|1.2960
|1.2836
|1.2986
|28.00
|3557.60
|226
|2007.01.18 20:10
|close
|112
|0.10
|1.2958
|1.2843
|1.2993
|5.00
|3562.60
|227
|2007.01.18 20:15
|buy
|114
|0.10
|1.2958
|1.2848
|1.2998
|228
|2007.01.18 20:25
|buy
|115
|0.20
|1.2952
|1.2842
|1.2992
|229
|2007.01.18 21:05
|close
|115
|0.20
|1.2968
|1.2842
|1.2992
|32.00
|3594.60
|230
|2007.01.18 21:10
|close
|114
|0.10
|1.2965
|1.2848
|1.2998
|7.00
|3601.60
|231
|2007.01.18 21:15
|buy
|116
|0.10
|1.2965
|1.2855
|1.3005
|232
|2007.01.18 21:25
|buy
|117
|0.20
|1.2959
|1.2849
|1.2999
|233
|2007.01.18 21:50
|close
|117
|0.20
|1.2968
|1.2849
|1.2999
|18.00
|3619.60
|234
|2007.01.18 21:59
|close
|116
|0.10
|1.2963
|1.2855
|1.3005
|-2.00
|3617.60
|235
|2007.01.18 22:00
|buy
|118
|0.10
|1.2964
|1.2854
|1.3004
|236
|2007.01.19 01:05
|buy
|119
|0.20
|1.2958
|1.2848
|1.2998
|237
|2007.01.19 02:10
|close
|119
|0.20
|1.2967
|1.2848
|1.2998
|18.00
|3635.60
|238
|2007.01.19 02:15
|close
|118
|0.10
|1.2965
|1.2854
|1.3004
|0.25
|3635.85
|239
|2007.01.19 02:25
|buy
|120
|0.10
|1.2970
|1.2860
|1.3010
|240
|2007.01.19 04:30
|close
|120
|0.10
|1.2990
|1.2860
|1.3010
|20.00
|3655.85
|241
|2007.01.19 04:35
|buy
|121
|0.10
|1.2991
|1.2881
|1.3031
|242
|2007.01.19 07:05
|buy
|122
|0.20
|1.2983
|1.2873
|1.3023
|243
|2007.01.19 07:40
|close
|122
|0.20
|1.2993
|1.2873
|1.3023
|20.00
|3675.85
|244
|2007.01.19 07:45
|close
|121
|0.10
|1.2998
|1.2881
|1.3031
|7.00
|3682.85
|245
|2007.01.19 07:50
|buy
|123
|0.10
|1.3001
|1.2891
|1.3041
|246
|2007.01.19 07:59
|buy
|124
|0.20
|1.2990
|1.2880
|1.3030
|247
|2007.01.19 08:05
|buy
|125
|0.40
|1.2979
|1.2869
|1.3019
|248
|2007.01.19 08:40
|close
|125
|0.40
|1.2992
|1.2869
|1.3019
|52.00
|3734.85
|249
|2007.01.19 08:45
|close
|124
|0.20
|1.2993
|1.2880
|1.3030
|6.00
|3740.85
|250
|2007.01.19 08:45
|close
|123
|0.10
|1.2993
|1.2891
|1.3041
|-8.00
|3732.85
|251
|2007.01.19 08:50
|sell
|126
|0.10
|1.2991
|1.3101
|1.2951
|252
|2007.01.19 10:05
|close
|126
|0.10
|1.2968
|1.3101
|1.2951
|23.00
|3755.85
|253
|2007.01.19 10:10
|sell
|127
|0.10
|1.2965
|1.3075
|1.2925
|254
|2007.01.19 10:20
|sell
|128
|0.20
|1.2971
|1.3081
|1.2931
|255
|2007.01.19 10:25
|sell
|129
|0.40
|1.2978
|1.3088
|1.2938
|256
|2007.01.19 10:30
|sell
|130
|0.80
|1.2984
|1.3094
|1.2944
|257
|2007.01.19 10:59
|close
|130
|0.80
|1.2968
|1.3094
|1.2944
|128.00
|3883.85
|258
|2007.01.19 11:00
|close
|129
|0.40
|1.2970
|1.3088
|1.2938
|32.00
|3915.85
|259
|2007.01.19 11:00
|close
|128
|0.20
|1.2970
|1.3081
|1.2931
|2.00
|3917.85
|260
|2007.01.19 11:00
|close
|127
|0.10
|1.2970
|1.3075
|1.2925
|-5.00
|3912.85
|261
|2007.01.19 11:05
|sell
|131
|0.10
|1.2954
|1.3064
|1.2914
|262
|2007.01.19 11:15
|sell
|132
|0.20
|1.2960
|1.3070
|1.2920
|263
|2007.01.19 11:20
|sell
|133
|0.40
|1.2966
|1.3076
|1.2926
|264
|2007.01.19 11:30
|sell
|134
|0.80
|1.2972
|1.3082
|1.2932
|265
|2007.01.19 11:59
|close
|134
|0.80
|1.2963
|1.3082
|1.2932
|72.00
|3984.85
|266
|2007.01.19 12:00
|close
|133
|0.40
|1.2962
|1.3076
|1.2926
|16.00
|4000.85
|267
|2007.01.19 12:00
|close
|132
|0.20
|1.2962
|1.3070
|1.2920
|-4.00
|3996.85
|268
|2007.01.19 12:00
|close
|131
|0.10
|1.2962
|1.3064
|1.2914
|-8.00
|3988.85
|269
|2007.01.19 12:05
|sell
|135
|0.10
|1.2955
|1.3065
|1.2915
|270
|2007.01.19 12:15
|sell
|136
|0.20
|1.2961
|1.3071
|1.2921
|271
|2007.01.19 14:45
|close
|136
|0.20
|1.2950
|1.3071
|1.2921
|22.00
|4010.85
|272
|2007.01.19 14:50
|close
|135
|0.10
|1.2949
|1.3065
|1.2915
|6.00
|4016.85
|273
|2007.01.19 14:59
|sell
|137
|0.10
|1.2952
|1.3062
|1.2912
|274
|2007.01.19 16:30
|close
|137
|0.10
|1.2924
|1.3062
|1.2912
|28.00
|4044.85
|275
|2007.01.19 16:35
|sell
|138
|0.10
|1.2919
|1.3029
|1.2879
|276
|2007.01.19 16:59
|sell
|139
|0.20
|1.2945
|1.3055
|1.2905
|277
|2007.01.19 17:05
|sell
|140
|0.40
|1.2966
|1.3076
|1.2926
|278
|2007.01.19 17:45
|close
|140
|0.40
|1.2948
|1.3076
|1.2926
|72.00
|4116.85
|279
|2007.01.19 17:50
|close
|139
|0.20
|1.2940
|1.3055
|1.2905
|10.00
|4126.85
|280
|2007.01.19 17:50
|close
|138
|0.10
|1.2940
|1.3029
|1.2879
|-21.00
|4105.85
|281
|2007.01.19 17:59
|buy
|141
|0.10
|1.2966
|1.2856
|1.3006
|282
|2007.01.19 18:45
|buy
|142
|0.20
|1.2958
|1.2848
|1.2998
|283
|2007.01.19 19:10
|close
|142
|0.20
|1.2968
|1.2848
|1.2998
|20.00
|4125.85
|284
|2007.01.19 19:20
|close
|141
|0.10
|1.2964
|1.2856
|1.3006
|-2.00
|4123.85
|285
|2007.01.19 19:25
|buy
|143
|0.10
|1.2965
|1.2855
|1.3005
|286
|2007.01.21 23:15
|buy
|144
|0.20
|1.2959
|1.2849
|1.2999
|287
|2007.01.22 01:25
|close
|144
|0.20
|1.2969
|1.2849
|1.2999
|18.50
|4142.35
|288
|2007.01.22 01:30
|close
|143
|0.10
|1.2970
|1.2855
|1.3005
|4.25
|4146.60
|289
|2007.01.22 01:35
|buy
|145
|0.10
|1.2970
|1.2860
|1.3010
|290
|2007.01.22 07:20
|buy
|146
|0.20
|1.2963
|1.2853
|1.3003
|291
|2007.01.22 08:35
|close
|146
|0.20
|1.2974
|1.2853
|1.3003
|22.00
|4168.60
|292
|2007.01.22 08:40
|close
|145
|0.10
|1.2975
|1.2860
|1.3010
|5.00
|4173.60
|293
|2007.01.22 08:45
|buy
|147
|0.10
|1.2975
|1.2865
|1.3015
|294
|2007.01.22 08:59
|buy
|148
|0.20
|1.2968
|1.2858
|1.3008
|295
|2007.01.22 10:05
|buy
|149
|0.40
|1.2954
|1.2844
|1.2994
|296
|2007.01.22 10:20
|close
|149
|0.40
|1.2967
|1.2844
|1.2994
|52.00
|4225.60
|297
|2007.01.22 10:25
|close
|148
|0.20
|1.2970
|1.2858
|1.3008
|4.00
|4229.60
|298
|2007.01.22 10:25
|close
|147
|0.10
|1.2970
|1.2865
|1.3015
|-5.00
|4224.60
|299
|2007.01.22 10:30
|buy
|150
|0.10
|1.2974
|1.2864
|1.3014
|300
|2007.01.22 10:40
|buy
|151
|0.20
|1.2967
|1.2857
|1.3007
|301
|2007.01.22 10:59
|buy
|152
|0.40
|1.2955
|1.2845
|1.2995
|302
|2007.01.22 11:05
|buy
|153
|0.80
|1.2940
|1.2830
|1.2980
|303
|2007.01.22 11:15
|close
|153
|0.80
|1.2952
|1.2830
|1.2980
|96.00
|4320.60
|304
|2007.01.22 11:20
|close
|152
|0.40
|1.2956
|1.2845
|1.2995
|4.00
|4324.60
|305
|2007.01.22 11:20
|close
|151
|0.20
|1.2956
|1.2857
|1.3007
|-22.00
|4302.60
|306
|2007.01.22 11:20
|close
|150
|0.10
|1.2956
|1.2864
|1.3014
|-18.00
|4284.60
|307
|2007.01.22 11:25
|sell
|154
|0.10
|1.2958
|1.3068
|1.2918
|308
|2007.01.22 13:45
|close
|154
|0.10
|1.2935
|1.3068
|1.2918
|23.00
|4307.60
|309
|2007.01.22 13:50
|sell
|155
|0.10
|1.2923
|1.3033
|1.2883
|310
|2007.01.22 13:59
|sell
|156
|0.20
|1.2932
|1.3042
|1.2892
|311
|2007.01.22 14:05
|sell
|157
|0.40
|1.2941
|1.3051
|1.2901
|312
|2007.01.22 14:45
|close
|157
|0.40
|1.2931
|1.3051
|1.2901
|40.00
|4347.60
|313
|2007.01.22 14:50
|close
|156
|0.20
|1.2934
|1.3042
|1.2892
|-4.00
|4343.60
|314
|2007.01.22 14:50
|close
|155
|0.10
|1.2934
|1.3033
|1.2883
|-11.00
|4332.60
|315
|2007.01.22 14:59
|sell
|158
|0.10
|1.2939
|1.3049
|1.2899
|316
|2007.01.22 15:05
|sell
|159
|0.20
|1.2946
|1.3056
|1.2906
|317
|2007.01.22 16:05
|sell
|160
|0.40
|1.2959
|1.3069
|1.2919
|318
|2007.01.22 16:30
|close
|160
|0.40
|1.2949
|1.3069
|1.2919
|40.00
|4372.60
|319
|2007.01.22 16:35
|close
|159
|0.20
|1.2940
|1.3056
|1.2906
|12.00
|4384.60
|320
|2007.01.22 16:35
|close
|158
|0.10
|1.2940
|1.3049
|1.2899
|-1.00
|4383.60
|321
|2007.01.22 16:40
|buy
|161
|0.10
|1.2946
|1.2836
|1.2986
|322
|2007.01.22 16:45
|buy
|162
|0.20
|1.2933
|1.2823
|1.2973
|323
|2007.01.22 16:59
|close
|162
|0.20
|1.2955
|1.2823
|1.2973
|44.00
|4427.60
|324
|2007.01.22 17:00
|close
|161
|0.10
|1.2956
|1.2836
|1.2986
|10.00
|4437.60
|325
|2007.01.22 17:05
|buy
|163
|0.10
|1.2968
|1.2858
|1.3008
|326
|2007.01.22 17:25
|buy
|164
|0.20
|1.2962
|1.2852
|1.3002
|327
|2007.01.22 17:30
|buy
|165
|0.40
|1.2956
|1.2846
|1.2996
|328
|2007.01.22 18:25
|buy
|166
|0.80
|1.2951
|1.2841
|1.2991
|329
|2007.01.23 08:05
|close
|166
|0.80
|1.2971
|1.2841
|1.2991
|154.00
|4591.60
|330
|2007.01.23 08:10
|close
|165
|0.40
|1.2973
|1.2846
|1.2996
|65.00
|4656.60
|331
|2007.01.23 08:10
|close
|164
|0.20
|1.2973
|1.2852
|1.3002
|20.50
|4677.10
|332
|2007.01.23 08:10
|close
|163
|0.10
|1.2973
|1.2858
|1.3008
|4.25
|4681.35
|333
|2007.01.23 08:15
|buy
|167
|0.10
|1.2962
|1.2852
|1.3002
|334
|2007.01.23 08:30
|buy
|168
|0.20
|1.2956
|1.2846
|1.2996
|335
|2007.01.23 08:35
|buy
|169
|0.40
|1.2943
|1.2833
|1.2983
|336
|2007.01.23 08:40
|close
|169
|0.40
|1.2958
|1.2833
|1.2983
|60.00
|4741.35
|337
|2007.01.23 08:45
|close
|168
|0.20
|1.2962
|1.2846
|1.2996
|12.00
|4753.35
|338
|2007.01.23 08:45
|close
|167
|0.10
|1.2962
|1.2852
|1.3002
|0.00
|4753.35
|339
|2007.01.23 08:50
|buy
|170
|0.10
|1.2962
|1.2852
|1.3002
|340
|2007.01.23 09:05
|close
|170
|0.10
|1.2985
|1.2852
|1.3002
|23.00
|4776.35
|341
|2007.01.23 09:10
|buy
|171
|0.10
|1.2979
|1.2869
|1.3019
|342
|2007.01.23 09:30
|buy
|172
|0.20
|1.2968
|1.2858
|1.3008
|343
|2007.01.23 09:50
|close
|172
|0.20
|1.2979
|1.2858
|1.3008
|22.00
|4798.35
|344
|2007.01.23 09:59
|close
|171
|0.10
|1.2973
|1.2869
|1.3019
|-6.00
|4792.35
|345
|2007.01.23 10:00
|buy
|173
|0.10
|1.2976
|1.2866
|1.3016
|346
|2007.01.23 11:05
|close
|173
|0.10
|1.3000
|1.2866
|1.3016
|24.00
|4816.35
|347
|2007.01.23 11:10
|buy
|174
|0.10
|1.2997
|1.2887
|1.3037
|348
|2007.01.23 11:20
|buy
|175
|0.20
|1.2988
|1.2878
|1.3028
|349
|2007.01.23 11:45
|close
|175
|0.20
|1.3015
|1.2878
|1.3028
|54.00
|4870.35
|350
|2007.01.23 11:50
|close
|174
|0.10
|1.3021
|1.2887
|1.3037
|24.00
|4894.35
|351
|2007.01.23 14:05
|sell
|176
|0.10
|1.3024
|1.3134
|1.2984
|352
|2007.01.23 14:30
|sell
|177
|0.20
|1.3031
|1.3141
|1.2991
|353
|2007.01.23 14:45
|sell
|178
|0.40
|1.3038
|1.3148
|1.2998
|354
|2007.01.23 14:59
|close
|178
|0.40
|1.3029
|1.3148
|1.2998
|36.00
|4930.35
|355
|2007.01.23 15:00
|close
|177
|0.20
|1.3030
|1.3141
|1.2991
|2.00
|4932.35
|356
|2007.01.23 15:00
|close
|176
|0.10
|1.3030
|1.3134
|1.2984
|-6.00
|4926.35
|357
|2007.01.23 15:15
|sell
|179
|0.10
|1.3016
|1.3126
|1.2976
|358
|2007.01.23 15:30
|sell
|180
|0.20
|1.3023
|1.3133
|1.2983
|359
|2007.01.23 15:40
|sell
|181
|0.40
|1.3030
|1.3140
|1.2990
|360
|2007.01.23 15:50
|sell
|182
|0.80
|1.3036
|1.3146
|1.2996
|361
|2007.01.23 16:15
|close
|182
|0.80
|1.3030
|1.3146
|1.2996
|48.00
|4974.35
|362
|2007.01.23 16:20
|close
|181
|0.40
|1.3034
|1.3140
|1.2990
|-16.00
|4958.35
|363
|2007.01.23 16:20
|close
|180
|0.20
|1.3034
|1.3133
|1.2983
|-22.00
|4936.35
|364
|2007.01.23 16:20
|close
|179
|0.10
|1.3034
|1.3126
|1.2976
|-18.00
|4918.35
|365
|2007.01.23 16:25
|sell
|183
|0.10
|1.3033
|1.3143
|1.2993
|366
|2007.01.23 16:35
|sell
|184
|0.20
|1.3038
|1.3148
|1.2998
|367
|2007.01.23 17:10
|close
|184
|0.20
|1.3021
|1.3148
|1.2998
|34.00
|4952.35
|368
|2007.01.23 17:15
|close
|183
|0.10
|1.3026
|1.3143
|1.2993
|7.00
|4959.35
|369
|2007.01.23 17:20
|sell
|185
|0.10
|1.3025
|1.3135
|1.2985
|370
|2007.01.23 17:30
|sell
|186
|0.20
|1.3032
|1.3142
|1.2992
|371
|2007.01.23 17:40
|sell
|187
|0.40
|1.3037
|1.3147
|1.2997
|372
|2007.01.23 17:59
|close
|187
|0.40
|1.3026
|1.3147
|1.2997
|44.00
|5003.35
|373
|2007.01.23 18:00
|close
|186
|0.20
|1.3027
|1.3142
|1.2992
|10.00
|5013.35
|374
|2007.01.23 18:00
|close
|185
|0.10
|1.3027
|1.3135
|1.2985
|-2.00
|5011.35
|375
|2007.01.23 18:05
|sell
|188
|0.10
|1.3012
|1.3122
|1.2972
|376
|2007.01.23 18:15
|sell
|189
|0.20
|1.3018
|1.3128
|1.2978
|377
|2007.01.23 18:25
|sell
|190
|0.40
|1.3024
|1.3134
|1.2984
|378
|2007.01.23 18:35
|sell
|191
|0.80
|1.3030
|1.3140
|1.2990
|379
|2007.01.23 18:59
|close
|191
|0.80
|1.3023
|1.3140
|1.2990
|56.00
|5067.35
|380
|2007.01.23 19:00
|close
|190
|0.40
|1.3022
|1.3134
|1.2984
|8.00
|5075.35
|381
|2007.01.23 19:00
|close
|189
|0.20
|1.3022
|1.3128
|1.2978
|-8.00
|5067.35
|382
|2007.01.23 19:00
|close
|188
|0.10
|1.3022
|1.3122
|1.2972
|-10.00
|5057.35
|383
|2007.01.23 19:05
|sell
|192
|0.10
|1.3005
|1.3115
|1.2965
|384
|2007.01.23 19:20
|sell
|193
|0.20
|1.3015
|1.3125
|1.2975
|385
|2007.01.23 19:30
|sell
|194
|0.40
|1.3022
|1.3132
|1.2982
|386
|2007.01.23 19:59
|close
|194
|0.40
|1.3014
|1.3132
|1.2982
|32.00
|5089.35
|387
|2007.01.23 20:00
|close
|193
|0.20
|1.3013
|1.3125
|1.2975
|4.00
|5093.35
|388
|2007.01.23 20:00
|close
|192
|0.10
|1.3013
|1.3115
|1.2965
|-8.00
|5085.35
|389
|2007.01.23 20:10
|sell
|195
|0.10
|1.3014
|1.3124
|1.2974
|390
|2007.01.23 20:15
|sell
|196
|0.20
|1.3019
|1.3129
|1.2979
|391
|2007.01.23 20:25
|sell
|197
|0.40
|1.3025
|1.3135
|1.2985
|392
|2007.01.23 23:40
|close
|197
|0.40
|1.3016
|1.3135
|1.2985
|36.00
|5121.35
|393
|2007.01.23 23:45
|close
|196
|0.20
|1.3022
|1.3129
|1.2979
|-6.00
|5115.35
|394
|2007.01.23 23:45
|close
|195
|0.10
|1.3022
|1.3124
|1.2974
|-8.00
|5107.35
|395
|2007.01.23 23:50
|sell
|198
|0.10
|1.3022
|1.3132
|1.2982
|396
|2007.01.24 01:05
|sell
|199
|0.20
|1.3029
|1.3139
|1.2989
|397
|2007.01.24 05:25
|sell
|200
|0.40
|1.3035
|1.3145
|1.2995
|398
|2007.01.24 06:05
|close
|200
|0.40
|1.3023
|1.3145
|1.2995
|48.00
|5155.35
|399
|2007.01.24 06:10
|close
|199
|0.20
|1.3031
|1.3139
|1.2989
|-4.00
|5151.35
|400
|2007.01.24 06:10
|close
|198
|0.10
|1.3031
|1.3132
|1.2982
|-8.60
|5142.75
|401
|2007.01.24 06:15
|sell
|201
|0.10
|1.3032
|1.3142
|1.2992
|402
|2007.01.24 07:25
|close
|201
|0.10
|1.3010
|1.3142
|1.2992
|22.00
|5164.75
|403
|2007.01.24 07:30
|sell
|202
|0.10
|1.3017
|1.3127
|1.2977
|404
|2007.01.24 07:45
|sell
|203
|0.20
|1.3023
|1.3133
|1.2983
|405
|2007.01.24 08:20
|close
|203
|0.20
|1.3007
|1.3133
|1.2983
|32.00
|5196.75
|406
|2007.01.24 08:25
|close
|202
|0.10
|1.3017
|1.3127
|1.2977
|0.00
|5196.75
|407
|2007.01.24 08:30
|sell
|204
|0.10
|1.3008
|1.3118
|1.2968
|408
|2007.01.24 08:35
|sell
|205
|0.20
|1.3015
|1.3125
|1.2975
|409
|2007.01.24 08:40
|sell
|206
|0.40
|1.3022
|1.3132
|1.2982
|410
|2007.01.24 08:50
|close
|206
|0.40
|1.3014
|1.3132
|1.2982
|32.00
|5228.75
|411
|2007.01.24 08:59
|close
|205
|0.20
|1.3016
|1.3125
|1.2975
|-2.00
|5226.75
|412
|2007.01.24 08:59
|close
|204
|0.10
|1.3016
|1.3118
|1.2968
|-8.00
|5218.75
|413
|2007.01.24 09:00
|sell
|207
|0.10
|1.3013
|1.3123
|1.2973
|414
|2007.01.24 09:05
|close
|207
|0.10
|1.2992
|1.3123
|1.2973
|21.00
|5239.75
|415
|2007.01.24 09:15
|sell
|208
|0.10
|1.2975
|1.3085
|1.2935
|416
|2007.01.24 09:20
|sell
|209
|0.20
|1.2993
|1.3103
|1.2953
|417
|2007.01.24 09:35
|sell
|210
|0.40
|1.3004
|1.3114
|1.2964
|418
|2007.01.24 09:40
|sell
|211
|0.80
|1.3013
|1.3123
|1.2973
|419
|2007.01.24 09:45
|close
|211
|0.80
|1.2989
|1.3123
|1.2973
|192.00
|5431.75
|420
|2007.01.24 09:50
|close
|210
|0.40
|1.2980
|1.3114
|1.2964
|96.00
|5527.75
|421
|2007.01.24 09:50
|close
|209
|0.20
|1.2980
|1.3103
|1.2953
|26.00
|5553.75
|422
|2007.01.24 09:50
|close
|208
|0.10
|1.2980
|1.3085
|1.2935
|-5.00
|5548.75
|423
|2007.01.24 09:59
|sell
|212
|0.10
|1.2979
|1.3089
|1.2939
|424
|2007.01.24 10:10
|sell
|213
|0.20
|1.2987
|1.3097
|1.2947
|425
|2007.01.24 10:15
|sell
|214
|0.40
|1.3000
|1.3110
|1.2960
|426
|2007.01.24 10:30
|sell
|215
|0.80
|1.3009
|1.3119
|1.2969
|427
|2007.01.24 10:40
|close
|215
|0.80
|1.2998
|1.3119
|1.2969
|88.00
|5636.75
|428
|2007.01.24 10:45
|close
|214
|0.40
|1.2991
|1.3110
|1.2960
|36.00
|5672.75
|429
|2007.01.24 10:45
|close
|213
|0.20
|1.2991
|1.3097
|1.2947
|-8.00
|5664.75
|430
|2007.01.24 10:45
|close
|212
|0.10
|1.2991
|1.3089
|1.2939
|-12.00
|5652.75
|431
|2007.01.24 10:50
|sell
|216
|0.10
|1.2974
|1.3084
|1.2934
|432
|2007.01.24 10:59
|sell
|217
|0.20
|1.3011
|1.3121
|1.2971
|433
|2007.01.24 14:35
|close
|217
|0.20
|1.2988
|1.3121
|1.2971
|46.00
|5698.75
|434
|2007.01.24 14:40
|close
|216
|0.10
|1.3002
|1.3084
|1.2934
|-28.00
|5670.75
|435
|2007.01.24 14:50
|sell
|218
|0.10
|1.2997
|1.3107
|1.2957
|436
|2007.01.24 16:25
|t/p
|218
|0.10
|1.2957
|1.3107
|1.2957
|40.00
|5710.75
|437
|2007.01.24 16:25
|sell
|219
|0.10
|1.2952
|1.3062
|1.2912
|438
|2007.01.24 16:30
|sell
|220
|0.20
|1.2978
|1.3088
|1.2938
|439
|2007.01.24 16:50
|close
|220
|0.20
|1.2961
|1.3088
|1.2938
|34.00
|5744.75
|440
|2007.01.24 16:59
|close
|219
|0.10
|1.2965
|1.3062
|1.2912
|-13.00
|5731.75
|441
|2007.01.24 17:00
|sell
|221
|0.10
|1.2964
|1.3074
|1.2924
|442
|2007.01.24 22:15
|sell
|222
|0.20
|1.2970
|1.3080
|1.2930
|443
|2007.01.24 22:35
|close
|222
|0.20
|1.2959
|1.3080
|1.2930
|22.00
|5753.75
|444
|2007.01.24 22:45
|close
|221
|0.10
|1.2957
|1.3074
|1.2924
|7.00
|5760.75
|445
|2007.01.24 22:50
|buy
|223
|0.10
|1.2958
|1.2848
|1.2998
|446
|2007.01.25 01:30
|buy
|224
|0.20
|1.2953
|1.2843
|1.2993
|447
|2007.01.25 02:05
|close
|224
|0.20
|1.2969
|1.2843
|1.2993
|32.00
|5792.75
|448
|2007.01.25 02:15
|close
|223
|0.10
|1.2958
|1.2848
|1.2998
|-2.25
|5790.50
|449
|2007.01.25 02:20
|buy
|225
|0.10
|1.2956
|1.2846
|1.2996
|450
|2007.01.25 08:10
|close
|225
|0.10
|1.2988
|1.2846
|1.2996
|32.00
|5822.50
|451
|2007.01.25 08:15
|buy
|226
|0.10
|1.2980
|1.2870
|1.3020
|452
|2007.01.25 08:25
|buy
|227
|0.20
|1.2965
|1.2855
|1.3005
|453
|2007.01.25 08:30
|close
|227
|0.20
|1.2986
|1.2855
|1.3005
|42.00
|5864.50
|454
|2007.01.25 08:35
|close
|226
|0.10
|1.2971
|1.2870
|1.3020
|-9.00
|5855.50
|455
|2007.01.25 08:40
|buy
|228
|0.10
|1.2972
|1.2862
|1.3012
|456
|2007.01.25 09:05
|close
|228
|0.10
|1.3000
|1.2862
|1.3012
|28.00
|5883.50
|457
|2007.01.25 09:10
|buy
|229
|0.10
|1.2996
|1.2886
|1.3036
|458
|2007.01.25 09:20
|buy
|230
|0.20
|1.2986
|1.2876
|1.3026
|459
|2007.01.25 09:25
|close
|230
|0.20
|1.2999
|1.2876
|1.3026
|26.00
|5909.50
|460
|2007.01.25 09:30
|close
|229
|0.10
|1.2989
|1.2886
|1.3036
|-7.00
|5902.50
|461
|2007.01.25 09:35
|buy
|231
|0.10
|1.2990
|1.2880
|1.3030
|462
|2007.01.25 10:05
|buy
|232
|0.20
|1.2975
|1.2865
|1.3015
|463
|2007.01.25 10:15
|buy
|233
|0.40
|1.2965
|1.2855
|1.3005
|464
|2007.01.25 10:20
|close
|233
|0.40
|1.2979
|1.2855
|1.3005
|56.00
|5958.50
|465
|2007.01.25 10:25
|close
|232
|0.20
|1.2969
|1.2865
|1.3015
|-12.00
|5946.50
|466
|2007.01.25 10:25
|close
|231
|0.10
|1.2969
|1.2880
|1.3030
|-21.00
|5925.50
|467
|2007.01.25 10:30
|sell
|234
|0.10
|1.2968
|1.3078
|1.2928
|468
|2007.01.25 10:45
|sell
|235
|0.20
|1.2974
|1.3084
|1.2934
|469
|2007.01.25 10:50
|sell
|236
|0.40
|1.2996
|1.3106
|1.2956
|470
|2007.01.25 10:59
|close
|236
|0.40
|1.2973
|1.3106
|1.2956
|92.00
|6017.50
|471
|2007.01.25 11:00
|close
|235
|0.20
|1.2975
|1.3084
|1.2934
|-2.00
|6015.50
|472
|2007.01.25 11:00
|close
|234
|0.10
|1.2975
|1.3078
|1.2928
|-7.00
|6008.50
|473
|2007.01.25 11:05
|sell
|237
|0.10
|1.2969
|1.3079
|1.2929
|474
|2007.01.25 11:15
|sell
|238
|0.20
|1.2974
|1.3084
|1.2934
|475
|2007.01.25 11:45
|sell
|239
|0.40
|1.2985
|1.3095
|1.2945
|476
|2007.01.25 12:40
|sell
|240
|0.80
|1.2991
|1.3101
|1.2951
|477
|2007.01.25 13:05
|close
|240
|0.80
|1.2982
|1.3101
|1.2951
|72.00
|6080.50
|478
|2007.01.25 13:15
|close
|239
|0.40
|1.2977
|1.3095
|1.2945
|32.00
|6112.50
|479
|2007.01.25 13:15
|close
|238
|0.20
|1.2977
|1.3084
|1.2934
|-6.00
|6106.50
|480
|2007.01.25 13:15
|close
|237
|0.10
|1.2977
|1.3079
|1.2929
|-8.00
|6098.50
|481
|2007.01.25 13:20
|sell
|241
|0.10
|1.2976
|1.3086
|1.2936
|482
|2007.01.25 13:35
|sell
|242
|0.20
|1.2988
|1.3098
|1.2948
|483
|2007.01.25 13:59
|close
|242
|0.20
|1.2977
|1.3098
|1.2948
|22.00
|6120.50
|484
|2007.01.25 14:00
|close
|241
|0.10
|1.2976
|1.3086
|1.2936
|0.00
|6120.50
|485
|2007.01.25 14:10
|sell
|243
|0.10
|1.2973
|1.3083
|1.2933
|486
|2007.01.25 14:30
|sell
|244
|0.20
|1.2986
|1.3096
|1.2946
|487
|2007.01.25 15:05
|close
|244
|0.20
|1.2967
|1.3096
|1.2946
|38.00
|6158.50
|488
|2007.01.25 15:10
|close
|243
|0.10
|1.2969
|1.3083
|1.2933
|4.00
|6162.50
|489
|2007.01.25 15:15
|sell
|245
|0.10
|1.2964
|1.3074
|1.2924
|490
|2007.01.25 15:25
|sell
|246
|0.20
|1.2984
|1.3094
|1.2944
|491
|2007.01.25 16:10
|close
|246
|0.20
|1.2970
|1.3094
|1.2944
|28.00
|6190.50
|492
|2007.01.25 16:15
|close
|245
|0.10
|1.2974
|1.3074
|1.2924
|-10.00
|6180.50
|493
|2007.01.25 16:20
|buy
|247
|0.10
|1.2984
|1.2874
|1.3024
|494
|2007.01.25 16:30
|buy
|248
|0.20
|1.2978
|1.2868
|1.3018
|495
|2007.01.25 17:05
|buy
|249
|0.40
|1.2957
|1.2847
|1.2997
|496
|2007.01.25 17:15
|close
|249
|0.40
|1.2975
|1.2847
|1.2997
|72.00
|6252.50
|497
|2007.01.25 17:20
|close
|248
|0.20
|1.2980
|1.2868
|1.3018
|4.00
|6256.50
|498
|2007.01.25 17:20
|close
|247
|0.10
|1.2980
|1.2874
|1.3024
|-4.00
|6252.50
|499
|2007.01.25 17:25
|sell
|250
|0.10
|1.2966
|1.3076
|1.2926
|500
|2007.01.25 17:30
|sell
|251
|0.20
|1.2979
|1.3089
|1.2939
|501
|2007.01.25 19:10
|sell
|252
|0.40
|1.2986
|1.3096
|1.2946
|502
|2007.01.25 19:15
|close
|252
|0.40
|1.2958
|1.3096
|1.2946
|112.00
|6364.50
|503
|2007.01.25 19:20
|close
|251
|0.20
|1.2986
|1.3089
|1.2939
|-14.00
|6350.50
|504
|2007.01.25 19:20
|close
|250
|0.10
|1.2986
|1.3076
|1.2926
|-20.00
|6330.50
|505
|2007.01.25 19:25
|buy
|253
|0.10
|1.2984
|1.2874
|1.3024
|506
|2007.01.25 19:30
|buy
|254
|0.20
|1.2964
|1.2854
|1.3004
|507
|2007.01.25 20:10
|buy
|255
|0.40
|1.2918
|1.2808
|1.2958
|508
|2007.01.25 20:15
|t/p
|255
|0.40
|1.2958
|1.2808
|1.2958
|160.00
|6490.50
|509
|2007.01.25 20:20
|buy
|256
|0.40
|1.2956
|1.2846
|1.2996
|510
|2007.01.25 20:25
|buy
|257
|0.80
|1.2927
|1.2817
|1.2967
|511
|2007.01.29 17:59
|close
|257
|0.80
|1.2946
|1.2817
|1.2967
|140.00
|6630.50
|512
|2007.01.29 18:00
|close
|256
|0.40
|1.2947
|1.2846
|1.2996
|-42.00
|6588.50
|513
|2007.01.29 18:00
|close
|254
|0.20
|1.2947
|1.2854
|1.3004
|-37.00
|6551.50
|514
|2007.01.29 18:00
|close
|253
|0.10
|1.2947
|1.2874
|1.3024
|-38.50
|6513.00
|515
|2007.01.29 18:05
|buy
|258
|0.10
|1.2948
|1.2838
|1.2988
|516
|2007.01.30 01:50
|close
|258
|0.10
|1.2969
|1.2838
|1.2988
|20.25
|6533.25
|517
|2007.01.30 01:59
|sell
|259
|0.10
|1.2949
|1.3059
|1.2909
|518
|2007.01.30 02:15
|sell
|260
|0.20
|1.2958
|1.3068
|1.2918
|519
|2007.01.30 02:40
|sell
|261
|0.40
|1.2965
|1.3075
|1.2925
|520
|2007.01.30 07:30
|close
|261
|0.40
|1.2957
|1.3075
|1.2925
|32.00
|6565.25
|521
|2007.01.30 07:40
|close
|260
|0.20
|1.2965
|1.3068
|1.2918
|-14.00
|6551.25
|522
|2007.01.30 07:40
|close
|259
|0.10
|1.2965
|1.3059
|1.2909
|-16.00
|6535.25
|523
|2007.01.30 07:45
|sell
|262
|0.10
|1.2965
|1.3075
|1.2925
|524
|2007.01.30 13:10
|sell
|263
|0.20
|1.2975
|1.3085
|1.2935
|525
|2007.01.30 13:15
|sell
|264
|0.40
|1.2981
|1.3091
|1.2941
|526
|2007.01.30 13:30
|close
|264
|0.40
|1.2970
|1.3091
|1.2941
|44.00
|6579.25
|527
|2007.01.30 13:35
|close
|263
|0.20
|1.2966
|1.3085
|1.2935
|18.00
|6597.25
|528
|2007.01.30 13:35
|close
|262
|0.10
|1.2966
|1.3075
|1.2925
|-1.00
|6596.25
|529
|2007.01.30 13:40
|buy
|265
|0.10
|1.2964
|1.2854
|1.3004
|530
|2007.01.30 13:45
|buy
|266
|0.20
|1.2956
|1.2846
|1.2996
|531
|2007.01.30 13:59
|close
|266
|0.20
|1.2978
|1.2846
|1.2996
|44.00
|6640.25
|532
|2007.01.30 14:00
|close
|265
|0.10
|1.2977
|1.2854
|1.3004
|13.00
|6653.25
|533
|2007.01.30 14:05
|buy
|267
|0.10
|1.2976
|1.2866
|1.3016
|534
|2007.01.30 14:25
|buy
|268
|0.20
|1.2971
|1.2861
|1.3011
|535
|2007.01.30 14:40
|buy
|269
|0.40
|1.2962
|1.2852
|1.3002
|536
|2007.01.30 15:20
|buy
|270
|0.80
|1.2955
|1.2845
|1.2995
|537
|2007.01.30 15:50
|close
|270
|0.80
|1.2966
|1.2845
|1.2995
|88.00
|6741.25
|538
|2007.01.30 15:59
|close
|269
|0.40
|1.2953
|1.2852
|1.3002
|-36.00
|6705.25
|539
|2007.01.30 15:59
|close
|268
|0.20
|1.2953
|1.2861
|1.3011
|-36.00
|6669.25
|540
|2007.01.30 15:59
|close
|267
|0.10
|1.2953
|1.2866
|1.3016
|-23.00
|6646.25
|541
|2007.01.30 16:00
|sell
|271
|0.10
|1.2951
|1.3061
|1.2911
|542
|2007.01.30 16:45
|sell
|272
|0.20
|1.2962
|1.3072
|1.2922
|543
|2007.01.30 17:10
|close
|272
|0.20
|1.2950
|1.3072
|1.2922
|24.00
|6670.25
|544
|2007.01.30 17:20
|close
|271
|0.10
|1.2948
|1.3061
|1.2911
|3.00
|6673.25
|545
|2007.01.30 17:25
|sell
|273
|0.10
|1.2944
|1.3054
|1.2904
|546
|2007.01.30 17:40
|sell
|274
|0.20
|1.2960
|1.3070
|1.2920
|547
|2007.01.30 17:50
|close
|274
|0.20
|1.2945
|1.3070
|1.2920
|30.00
|6703.25
|548
|2007.01.30 17:59
|close
|273
|0.10
|1.2954
|1.3054
|1.2904
|-10.00
|6693.25
|549
|2007.01.30 18:00
|sell
|275
|0.10
|1.2953
|1.3063
|1.2913
|550
|2007.01.30 18:35
|sell
|276
|0.20
|1.2960
|1.3070
|1.2920
|551
|2007.01.30 21:20
|sell
|277
|0.40
|1.2966
|1.3076
|1.2926
|552
|2007.01.30 23:10
|sell
|278
|0.80
|1.2972
|1.3082
|1.2932
|553
|2007.01.30 23:20
|close
|278
|0.80
|1.2965
|1.3082
|1.2932
|56.00
|6749.25
|554
|2007.01.30 23:25
|close
|277
|0.40
|1.2967
|1.3076
|1.2926
|-4.00
|6745.25
|555
|2007.01.30 23:25
|close
|276
|0.20
|1.2967
|1.3070
|1.2920
|-14.00
|6731.25
|556
|2007.01.30 23:25
|close
|275
|0.10
|1.2967
|1.3063
|1.2913
|-14.00
|6717.25
|557
|2007.01.30 23:30
|sell
|279
|0.10
|1.2963
|1.3073
|1.2923
|558
|2007.01.31 09:20
|close
|279
|0.10
|1.2937
|1.3073
|1.2923
|26.40
|6743.65
|559
|2007.01.31 09:40
|sell
|280
|0.10
|1.2933
|1.3043
|1.2893
|560
|2007.01.31 09:59
|sell
|281
|0.20
|1.2940
|1.3050
|1.2900
|561
|2007.01.31 10:50
|close
|281
|0.20
|1.2928
|1.3050
|1.2900
|24.00
|6767.65
|562
|2007.01.31 10:59
|close
|280
|0.10
|1.2934
|1.3043
|1.2893
|-1.00
|6766.65
|563
|2007.01.31 11:05
|buy
|282
|0.10
|1.2945
|1.2835
|1.2985
|564
|2007.01.31 11:45
|buy
|283
|0.20
|1.2939
|1.2829
|1.2979
|565
|2007.01.31 11:50
|buy
|284
|0.40
|1.2932
|1.2822
|1.2972
|566
|2007.01.31 12:35
|close
|284
|0.40
|1.2940
|1.2822
|1.2972
|32.00
|6798.65
|567
|2007.01.31 12:40
|close
|283
|0.20
|1.2938
|1.2829
|1.2979
|-2.00
|6796.65
|568
|2007.01.31 12:40
|close
|282
|0.10
|1.2938
|1.2835
|1.2985
|-7.00
|6789.65
|569
|2007.01.31 12:45
|sell
|285
|0.10
|1.2936
|1.3046
|1.2896
|570
|2007.01.31 13:20
|sell
|286
|0.20
|1.2959
|1.3069
|1.2919
|571
|2007.01.31 13:40
|close
|286
|0.20
|1.2943
|1.3069
|1.2919
|32.00
|6821.65
|572
|2007.01.31 13:45
|close
|285
|0.10
|1.2936
|1.3046
|1.2896
|0.00
|6821.65
|573
|2007.01.31 13:50
|buy
|287
|0.10
|1.2941
|1.2831
|1.2981
|574
|2007.01.31 14:15
|close
|287
|0.10
|1.2963
|1.2831
|1.2981
|22.00
|6843.65
|575
|2007.01.31 14:20
|buy
|288
|0.10
|1.2966
|1.2856
|1.3006
|576
|2007.01.31 14:30
|buy
|289
|0.20
|1.2955
|1.2845
|1.2995
|577
|2007.01.31 14:35
|buy
|290
|0.40
|1.2940
|1.2830
|1.2980
|578
|2007.01.31 14:40
|buy
|291
|0.80
|1.2930
|1.2820
|1.2970
|579
|2007.01.31 15:10
|close
|291
|0.80
|1.2967
|1.2820
|1.2970
|296.00
|7139.65
|580
|2007.01.31 15:15
|close
|290
|0.40
|1.2968
|1.2830
|1.2980
|112.00
|7251.65
|581
|2007.01.31 15:15
|close
|289
|0.20
|1.2968
|1.2845
|1.2995
|26.00
|7277.65
|582
|2007.01.31 15:15
|close
|288
|0.10
|1.2968
|1.2856
|1.3006
|2.00
|7279.65
|583
|2007.01.31 15:20
|buy
|292
|0.10
|1.2969
|1.2859
|1.3009
|584
|2007.01.31 15:25
|buy
|293
|0.20
|1.2961
|1.2851
|1.3001
|585
|2007.01.31 15:30
|buy
|294
|0.40
|1.2946
|1.2836
|1.2986
|586
|2007.01.31 15:35
|buy
|295
|0.80
|1.2937
|1.2827
|1.2977
|587
|2007.01.31 15:50
|close
|295
|0.80
|1.2962
|1.2827
|1.2977
|200.00
|7479.65
|588
|2007.01.31 15:59
|close
|294
|0.40
|1.2963
|1.2836
|1.2986
|68.00
|7547.65
|589
|2007.01.31 15:59
|close
|293
|0.20
|1.2963
|1.2851
|1.3001
|4.00
|7551.65
|590
|2007.01.31 15:59
|close
|292
|0.10
|1.2963
|1.2859
|1.3009
|-6.00
|7545.65
|591
|2007.01.31 16:00
|buy
|296
|0.10
|1.2964
|1.2854
|1.3004
|592
|2007.01.31 16:05
|t/p
|296
|0.10
|1.3004
|1.2854
|1.3004
|40.00
|7585.65
|593
|2007.01.31 16:05
|buy
|297
|0.10
|1.3016
|1.2906
|1.3056
|594
|2007.01.31 16:20
|buy
|298
|0.20
|1.3001
|1.2891
|1.3041
|595
|2007.01.31 16:25
|buy
|299
|0.40
|1.2976
|1.2866
|1.3016
|596
|2007.01.31 16:30
|buy
|300
|0.80
|1.2959
|1.2849
|1.2999
|597
|2007.01.31 16:45
|t/p
|300
|0.80
|1.2999
|1.2849
|1.2999
|320.00
|7905.65
|598
|2007.01.31 16:45
|close
|299
|0.40
|1.3006
|1.2866
|1.3016
|120.00
|8025.65
|599
|2007.01.31 16:45
|close
|298
|0.20
|1.3006
|1.2891
|1.3041
|10.00
|8035.65
|600
|2007.01.31 16:45
|close
|297
|0.10
|1.3006
|1.2906
|1.3056
|-10.00
|8025.65
|601
|2007.01.31 16:50
|buy
|301
|0.10
|1.2966
|1.2856
|1.3006
|602
|2007.01.31 16:59
|close
|301
|0.10
|1.2994
|1.2856
|1.3006
|28.00
|8053.65
|603
|2007.01.31 17:00
|buy
|302
|0.10
|1.2995
|1.2885
|1.3035
|604
|2007.01.31 17:05
|close
|302
|0.10
|1.3016
|1.2885
|1.3035
|21.00
|8074.65
|605
|2007.01.31 17:10
|buy
|303
|0.10
|1.3017
|1.2907
|1.3057
|606
|2007.01.31 17:15
|buy
|304
|0.20
|1.3011
|1.2901
|1.3051
|607
|2007.01.31 17:20
|buy
|305
|0.40
|1.3001
|1.2891
|1.3041
|608
|2007.01.31 17:25
|buy
|306
|0.80
|1.2994
|1.2884
|1.3034
|609
|2007.01.31 17:40
|close
|306
|0.80
|1.3011
|1.2884
|1.3034
|136.00
|8210.65
|610
|2007.01.31 17:45
|close
|305
|0.40
|1.2995
|1.2891
|1.3041
|-24.00
|8186.65
|611
|2007.01.31 17:45
|close
|304
|0.20
|1.2995
|1.2901
|1.3051
|-32.00
|8154.65
|612
|2007.01.31 17:45
|close
|303
|0.10
|1.2995
|1.2907
|1.3057
|-22.00
|8132.65
|613
|2007.01.31 17:50
|buy
|307
|0.10
|1.3020
|1.2910
|1.3060
|614
|2007.01.31 17:59
|buy
|308
|0.20
|1.2998
|1.2888
|1.3038
|615
|2007.01.31 20:35
|close
|308
|0.20
|1.3016
|1.2888
|1.3038
|36.00
|8168.65
|616
|2007.01.31 20:40
|close
|307
|0.10
|1.3030
|1.2910
|1.3060
|10.00
|8178.65
|617
|2007.01.31 20:59
|buy
|309
|0.10
|1.3030
|1.2920
|1.3070
|618
|2007.01.31 23:05
|buy
|310
|0.20
|1.3022
|1.2912
|1.3062
|619
|2007.01.31 23:50
|close
|310
|0.20
|1.3032
|1.2912
|1.3062
|20.00
|8198.65
|620
|2007.01.31 23:59
|close
|309
|0.10
|1.3022
|1.2920
|1.3070
|-8.00
|8190.65
|621
|2007.02.01 00:00
|sell
|311
|0.10
|1.3023
|1.3133
|1.2983
|622
|2007.02.01 00:40
|sell
|312
|0.20
|1.3029
|1.3139
|1.2989
|623
|2007.02.01 02:25
|sell
|313
|0.40
|1.3035
|1.3145
|1.2995
|624
|2007.02.01 07:25
|close
|313
|0.40
|1.3027
|1.3145
|1.2995
|32.00
|8222.65
|625
|2007.02.01 07:30
|close
|312
|0.20
|1.3030
|1.3139
|1.2989
|-2.00
|8220.65
|626
|2007.02.01 07:30
|close
|311
|0.10
|1.3030
|1.3133
|1.2983
|-7.00
|8213.65
|627
|2007.02.01 07:35
|sell
|314
|0.10
|1.3031
|1.3141
|1.2991
|628
|2007.02.01 10:10
|close
|314
|0.10
|1.3011
|1.3141
|1.2991
|20.00
|8233.65
|629
|2007.02.01 10:15
|sell
|315
|0.10
|1.3020
|1.3130
|1.2980
|630
|2007.02.01 10:20
|sell
|316
|0.20
|1.3029
|1.3139
|1.2989
|631
|2007.02.01 10:50
|close
|316
|0.20
|1.3009
|1.3139
|1.2989
|40.00
|8273.65
|632
|2007.02.01 10:59
|close
|315
|0.10
|1.3010
|1.3130
|1.2980
|10.00
|8283.65
|633
|2007.02.01 11:00
|sell
|317
|0.10
|1.3007
|1.3117
|1.2967
|634
|2007.02.01 11:15
|sell
|318
|0.20
|1.3016
|1.3126
|1.2976
|635
|2007.02.01 11:45
|close
|318
|0.20
|1.3004
|1.3126
|1.2976
|24.00
|8307.65
|636
|2007.02.01 11:50
|close
|317
|0.10
|1.3008
|1.3117
|1.2967
|-1.00
|8306.65
|637
|2007.02.01 11:59
|sell
|319
|0.10
|1.3011
|1.3121
|1.2971
|638
|2007.02.01 12:05
|sell
|320
|0.20
|1.3020
|1.3130
|1.2980
|639
|2007.02.01 13:45
|close
|320
|0.20
|1.3010
|1.3130
|1.2980
|20.00
|8326.65
|640
|2007.02.01 13:50
|close
|319
|0.10
|1.3011
|1.3121
|1.2971
|0.00
|8326.65
|641
|2007.02.01 13:59
|buy
|321
|0.10
|1.3019
|1.2909
|1.3059
|642
|2007.02.01 16:05
|close
|321
|0.10
|1.3051
|1.2909
|1.3059
|32.00
|8358.65
|643
|2007.02.01 16:10
|buy
|322
|0.10
|1.3047
|1.2937
|1.3087
|644
|2007.02.01 16:20
|buy
|323
|0.20
|1.3036
|1.2926
|1.3076
|645
|2007.02.01 16:30
|buy
|324
|0.40
|1.3017
|1.2907
|1.3057
|646
|2007.02.01 16:50
|close
|324
|0.40
|1.3030
|1.2907
|1.3057
|52.00
|8410.65
|647
|2007.02.01 16:59
|close
|323
|0.20
|1.3022
|1.2926
|1.3076
|-28.00
|8382.65
|648
|2007.02.01 16:59
|close
|322
|0.10
|1.3022
|1.2937
|1.3087
|-25.00
|8357.65
|649
|2007.02.01 17:00
|buy
|325
|0.10
|1.3025
|1.2915
|1.3065
|650
|2007.02.01 17:25
|buy
|326
|0.20
|1.3015
|1.2905
|1.3055
|651
|2007.02.01 17:50
|close
|326
|0.20
|1.3027
|1.2905
|1.3055
|24.00
|8381.65
|652
|2007.02.01 17:59
|close
|325
|0.10
|1.3021
|1.2915
|1.3065
|-4.00
|8377.65
|653
|2007.02.01 18:00
|sell
|327
|0.10
|1.3020
|1.3130
|1.2980
|654
|2007.02.01 18:05
|sell
|328
|0.20
|1.3026
|1.3136
|1.2986
|655
|2007.02.01 18:20
|close
|328
|0.20
|1.3017
|1.3136
|1.2986
|18.00
|8395.65
|656
|2007.02.01 18:25
|close
|327
|0.10
|1.3019
|1.3130
|1.2980
|1.00
|8396.65
|657
|2007.02.01 18:30
|sell
|329
|0.10
|1.3019
|1.3129
|1.2979
|658
|2007.02.01 18:45
|sell
|330
|0.20
|1.3025
|1.3135
|1.2985
|659
|2007.02.02 02:35
|close
|330
|0.20
|1.3016
|1.3135
|1.2985
|18.80
|8415.45
|660
|2007.02.02 02:40
|close
|329
|0.10
|1.3017
|1.3129
|1.2979
|2.40
|8417.85
|661
|2007.02.02 02:45
|sell
|331
|0.10
|1.3016
|1.3126
|1.2976
|662
|2007.02.02 03:20
|sell
|332
|0.20
|1.3023
|1.3133
|1.2983
|663
|2007.02.02 08:20
|close
|332
|0.20
|1.3013
|1.3133
|1.2983
|20.00
|8437.85
|664
|2007.02.02 08:25
|close
|331
|0.10
|1.3019
|1.3126
|1.2976
|-3.00
|8434.85
|665
|2007.02.02 08:30
|sell
|333
|0.10
|1.3013
|1.3123
|1.2973
|666
|2007.02.02 08:35
|sell
|334
|0.20
|1.3020
|1.3130
|1.2980
|667
|2007.02.02 12:15
|sell
|335
|0.40
|1.3027
|1.3137
|1.2987
|668
|2007.02.02 12:40
|close
|335
|0.40
|1.3019
|1.3137
|1.2987
|32.00
|8466.85
|669
|2007.02.02 12:45
|close
|334
|0.20
|1.3027
|1.3130
|1.2980
|-14.00
|8452.85
|670
|2007.02.02 12:45
|close
|333
|0.10
|1.3027
|1.3123
|1.2973
|-14.00
|8438.85
|671
|2007.02.02 12:59
|buy
|336
|0.10
|1.3025
|1.2915
|1.3065
|672
|2007.02.02 14:05
|close
|336
|0.10
|1.3054
|1.2915
|1.3065
|29.00
|8467.85
|673
|2007.02.02 14:10
|buy
|337
|0.10
|1.3051
|1.2941
|1.3091
|674
|2007.02.02 14:30
|buy
|338
|0.20
|1.3017
|1.2907
|1.3057
|675
|2007.02.02 14:35
|close
|338
|0.20
|1.3044
|1.2907
|1.3057
|54.00
|8521.85
|676
|2007.02.02 14:40
|close
|337
|0.10
|1.3039
|1.2941
|1.3091
|-12.00
|8509.85
|677
|2007.02.02 14:45
|buy
|339
|0.10
|1.3036
|1.2926
|1.3076
|678
|2007.02.02 14:50
|close
|339
|0.10
|1.3059
|1.2926
|1.3076
|23.00
|8532.85
|679
|2007.02.02 14:59
|buy
|340
|0.10
|1.3041
|1.2931
|1.3081
|680
|2007.02.02 15:05
|buy
|341
|0.20
|1.3028
|1.2918
|1.3068
|681
|2007.02.02 15:20
|buy
|342
|0.40
|1.3020
|1.2910
|1.3060
|682
|2007.02.02 15:25
|buy
|343
|0.80
|1.2977
|1.2867
|1.3017
|683
|2007.02.02 15:30
|t/p
|343
|0.80
|1.3017
|1.2867
|1.3017
|320.00
|8852.85
|684
|2007.02.02 15:35
|buy
|344
|0.80
|1.3013
|1.2903
|1.3053
|685
|2007.02.02 15:45
|close
|344
|0.80
|1.3040
|1.2903
|1.3053
|216.00
|9068.85
|686
|2007.02.02 15:50
|close
|342
|0.40
|1.3018
|1.2910
|1.3060
|-8.00
|9060.85
|687
|2007.02.02 15:50
|close
|341
|0.20
|1.3018
|1.2918
|1.3068
|-20.00
|9040.85
|688
|2007.02.02 15:50
|close
|340
|0.10
|1.3018
|1.2931
|1.3081
|-23.00
|9017.85
|689
|2007.02.02 15:59
|sell
|345
|0.10
|1.2983
|1.3093
|1.2943
|690
|2007.02.02 17:50
|close
|345
|0.10
|1.2959
|1.3093
|1.2943
|24.00
|9041.85
|691
|2007.02.02 17:59
|sell
|346
|0.10
|1.2959
|1.3069
|1.2919
|692
|2007.02.02 18:40
|sell
|347
|0.20
|1.2967
|1.3077
|1.2927
|693
|2007.02.02 18:45
|close
|347
|0.20
|1.2956
|1.3077
|1.2927
|22.00
|9063.85
|694
|2007.02.02 18:59
|close
|346
|0.10
|1.2954
|1.3069
|1.2919
|5.00
|9068.85
|695
|2007.02.02 19:00
|sell
|348
|0.10
|1.2953
|1.3063
|1.2913
|696
|2007.02.02 19:35
|sell
|349
|0.20
|1.2958
|1.3068
|1.2918
|697
|2007.02.02 20:15
|sell
|350
|0.40
|1.2964
|1.3074
|1.2924
|698
|2007.02.02 20:45
|close
|350
|0.40
|1.2957
|1.3074
|1.2924
|28.00
|9096.85
|699
|2007.02.02 20:50
|close
|349
|0.20
|1.2956
|1.3068
|1.2918
|4.00
|9100.85
|700
|2007.02.02 20:50
|close
|348
|0.10
|1.2956
|1.3063
|1.2913
|-3.00
|9097.85
|701
|2007.02.02 20:59
|buy
|351
|0.10
|1.2967
|1.2857
|1.3007
|702
|2007.02.02 22:45
|buy
|352
|0.20
|1.2961
|1.2851
|1.3001
|703
|2007.02.05 02:15
|buy
|353
|0.40
|1.2954
|1.2844
|1.2994
|704
|2007.02.05 03:10
|buy
|354
|0.80
|1.2946
|1.2836
|1.2986
|705
|2007.02.05 08:05
|close
|354
|0.80
|1.2957
|1.2836
|1.2986
|88.00
|9185.85
|706
|2007.02.05 08:10
|close
|353
|0.40
|1.2954
|1.2844
|1.2994
|0.00
|9185.85
|707
|2007.02.05 08:10
|close
|352
|0.20
|1.2954
|1.2851
|1.3001
|-15.50
|9170.35
|708
|2007.02.05 08:10
|close
|351
|0.10
|1.2954
|1.2857
|1.3007
|-13.75
|9156.60
|709
|2007.02.05 08:15
|buy
|355
|0.10
|1.2953
|1.2843
|1.2993
|710
|2007.02.05 08:35
|buy
|356
|0.20
|1.2946
|1.2836
|1.2986
|711
|2007.02.05 08:50
|buy
|357
|0.40
|1.2940
|1.2830
|1.2980
|712
|2007.02.05 08:59
|close
|357
|0.40
|1.2950
|1.2830
|1.2980
|40.00
|9196.60
|713
|2007.02.05 09:00
|close
|356
|0.20
|1.2949
|1.2836
|1.2986
|6.00
|9202.60
|714
|2007.02.05 09:00
|close
|355
|0.10
|1.2949
|1.2843
|1.2993
|-4.00
|9198.60
|715
|2007.02.05 09:05
|buy
|358
|0.10
|1.2965
|1.2855
|1.3005
|716
|2007.02.05 09:30
|buy
|359
|0.20
|1.2956
|1.2846
|1.2996
|717
|2007.02.05 09:45
|buy
|360
|0.40
|1.2951
|1.2841
|1.2991
|718
|2007.02.05 10:25
|buy
|361
|0.80
|1.2945
|1.2835
|1.2985
|719
|2007.02.06 13:05
|close
|361
|0.80
|1.2951
|1.2835
|1.2985
|42.00
|9240.60
|720
|2007.02.06 13:10
|close
|360
|0.40
|1.2950
|1.2841
|1.2991
|-7.00
|9233.60
|721
|2007.02.06 13:10
|close
|359
|0.20
|1.2950
|1.2846
|1.2996
|-13.50
|9220.10
|722
|2007.02.06 13:10
|close
|358
|0.10
|1.2950
|1.2855
|1.3005
|-15.75
|9204.35
|723
|2007.02.06 13:15
|buy
|362
|0.10
|1.2950
|1.2840
|1.2990
|724
|2007.02.06 14:20
|buy
|363
|0.20
|1.2944
|1.2834
|1.2984
|725
|2007.02.06 14:45
|close
|363
|0.20
|1.2953
|1.2834
|1.2984
|18.00
|9222.35
|726
|2007.02.06 14:50
|close
|362
|0.10
|1.2956
|1.2840
|1.2990
|6.00
|9228.35
|727
|2007.02.06 14:59
|sell
|364
|0.10
|1.2944
|1.3054
|1.2904
|728
|2007.02.06 15:30
|sell
|365
|0.20
|1.2950
|1.3060
|1.2910
|729
|2007.02.06 15:50
|sell
|366
|0.40
|1.2955
|1.3065
|1.2915
|730
|2007.02.06 16:05
|close
|366
|0.40
|1.2945
|1.3065
|1.2915
|40.00
|9268.35
|731
|2007.02.06 16:10
|close
|365
|0.20
|1.2944
|1.3060
|1.2910
|12.00
|9280.35
|732
|2007.02.06 16:10
|close
|364
|0.10
|1.2944
|1.3054
|1.2904
|0.00
|9280.35
|733
|2007.02.06 16:15
|sell
|367
|0.10
|1.2940
|1.3050
|1.2900
|734
|2007.02.06 16:25
|sell
|368
|0.20
|1.2947
|1.3057
|1.2907
|735
|2007.02.06 17:15
|sell
|369
|0.40
|1.2953
|1.3063
|1.2913
|736
|2007.02.06 17:25
|sell
|370
|0.80
|1.2959
|1.3069
|1.2919
|737
|2007.02.12 12:50
|close
|370
|0.80
|1.2952
|1.3069
|1.2919
|75.20
|9355.55
|738
|2007.02.12 12:59
|close
|369
|0.40
|1.2953
|1.3063
|1.2913
|9.60
|9365.15
|739
|2007.02.12 12:59
|close
|368
|0.20
|1.2953
|1.3057
|1.2907
|-7.20
|9357.95
|740
|2007.02.12 12:59
|close
|367
|0.10
|1.2953
|1.3050
|1.2900
|-10.60
|9347.35
|741
|2007.02.12 13:15
|sell
|371
|0.10
|1.2954
|1.3064
|1.2914
|742
|2007.02.12 14:05
|sell
|372
|0.20
|1.2963
|1.3073
|1.2923
|743
|2007.02.12 14:50
|close
|372
|0.20
|1.2953
|1.3073
|1.2923
|20.00
|9367.35
|744
|2007.02.12 14:59
|close
|371
|0.10
|1.2956
|1.3064
|1.2914
|-2.00
|9365.35
|745
|2007.02.12 15:00
|buy
|373
|0.10
|1.2955
|1.2845
|1.2995
|746
|2007.02.13 08:05
|close
|373
|0.10
|1.2988
|1.2845
|1.2995
|32.25
|9397.60
|747
|2007.02.13 08:10
|buy
|374
|0.10
|1.3001
|1.2891
|1.3041
|748
|2007.02.13 08:15
|buy
|375
|0.20
|1.2984
|1.2874
|1.3024
|749
|2007.02.13 08:25
|buy
|376
|0.40
|1.2974
|1.2864
|1.3014
|750
|2007.02.13 08:30
|buy
|377
|0.80
|1.2966
|1.2856
|1.3006
|751
|2007.02.13 08:35
|close
|377
|0.80
|1.2988
|1.2856
|1.3006
|176.00
|9573.60
|752
|2007.02.13 08:40
|close
|376
|0.40
|1.2966
|1.2864
|1.3014
|-32.00
|9541.60
|753
|2007.02.13 08:40
|close
|375
|0.20
|1.2966
|1.2874
|1.3024
|-36.00
|9505.60
|754
|2007.02.13 08:40
|close
|374
|0.10
|1.2966
|1.2891
|1.3041
|-35.00
|9470.60
|755
|2007.02.13 08:45
|buy
|378
|0.10
|1.2974
|1.2864
|1.3014
|756
|2007.02.13 08:50
|close
|378
|0.10
|1.2999
|1.2864
|1.3014
|25.00
|9495.60
|757
|2007.02.13 08:59
|buy
|379
|0.10
|1.2999
|1.2889
|1.3039
|758
|2007.02.13 09:05
|buy
|380
|0.20
|1.2994
|1.2884
|1.3034
|759
|2007.02.13 09:20
|buy
|381
|0.40
|1.2985
|1.2875
|1.3025
|760
|2007.02.13 09:50
|close
|381
|0.40
|1.3003
|1.2875
|1.3025
|72.00
|9567.60
|761
|2007.02.13 09:59
|close
|380
|0.20
|1.2992
|1.2884
|1.3034
|-4.00
|9563.60
|762
|2007.02.13 09:59
|close
|379
|0.10
|1.2992
|1.2889
|1.3039
|-7.00
|9556.60
|763
|2007.02.13 10:00
|buy
|382
|0.10
|1.2995
|1.2885
|1.3035
|764
|2007.02.13 10:05
|buy
|383
|0.20
|1.2987
|1.2877
|1.3027
|765
|2007.02.13 10:50
|close
|383
|0.20
|1.2997
|1.2877
|1.3027
|20.00
|9576.60
|766
|2007.02.13 10:59
|close
|382
|0.10
|1.2996
|1.2885
|1.3035
|1.00
|9577.60
|767
|2007.02.13 11:00
|buy
|384
|0.10
|1.2997
|1.2887
|1.3037
|768
|2007.02.13 11:15
|buy
|385
|0.20
|1.2991
|1.2881
|1.3031
|769
|2007.02.13 11:45
|close
|385
|0.20
|1.3007
|1.2881
|1.3031
|32.00
|9609.60
|770
|2007.02.13 11:50
|close
|384
|0.10
|1.3005
|1.2887
|1.3037
|8.00
|9617.60
|771
|2007.02.13 11:59
|buy
|386
|0.10
|1.2998
|1.2888
|1.3038
|772
|2007.02.13 12:05
|buy
|387
|0.20
|1.2993
|1.2883
|1.3033
|773
|2007.02.13 12:40
|close
|387
|0.20
|1.3012
|1.2883
|1.3033
|38.00
|9655.60
|774
|2007.02.13 12:45
|close
|386
|0.10
|1.3009
|1.2888
|1.3038
|11.00
|9666.60
|775
|2007.02.13 12:50
|buy
|388
|0.10
|1.3013
|1.2903
|1.3053
|776
|2007.02.13 12:59
|buy
|389
|0.20
|1.3005
|1.2895
|1.3045
|777
|2007.02.13 13:35
|close
|389
|0.20
|1.3018
|1.2895
|1.3045
|26.00
|9692.60
|778
|2007.02.13 13:40
|close
|388
|0.10
|1.3016
|1.2903
|1.3053
|3.00
|9695.60
|779
|2007.02.13 15:10
|sell
|390
|0.10
|1.3010
|1.3120
|1.2970
|780
|2007.02.13 15:25
|sell
|391
|0.20
|1.3025
|1.3135
|1.2985
|781
|2007.02.13 15:50
|sell
|392
|0.40
|1.3031
|1.3141
|1.2991
|782
|2007.02.13 15:59
|close
|392
|0.40
|1.3019
|1.3141
|1.2991
|48.00
|9743.60
|783
|2007.02.13 16:00
|close
|391
|0.20
|1.3020
|1.3135
|1.2985
|10.00
|9753.60
|784
|2007.02.13 16:00
|close
|390
|0.10
|1.3020
|1.3120
|1.2970
|-10.00
|9743.60
|785
|2007.02.13 16:05
|sell
|393
|0.10
|1.3006
|1.3116
|1.2966
|786
|2007.02.13 16:20
|sell
|394
|0.20
|1.3015
|1.3125
|1.2975
|787
|2007.02.13 16:50
|sell
|395
|0.40
|1.3021
|1.3131
|1.2981
|788
|2007.02.13 16:59
|close
|395
|0.40
|1.3014
|1.3131
|1.2981
|28.00
|9771.60
|789
|2007.02.13 17:00
|close
|394
|0.20
|1.3015
|1.3125
|1.2975
|0.00
|9771.60
|790
|2007.02.13 17:00
|close
|393
|0.10
|1.3015
|1.3116
|1.2966
|-9.00
|9762.60
|791
|2007.02.13 17:05
|sell
|396
|0.10
|1.3011
|1.3121
|1.2971
|792
|2007.02.13 17:15
|sell
|397
|0.20
|1.3019
|1.3129
|1.2979
|793
|2007.02.13 17:45
|sell
|398
|0.40
|1.3025
|1.3135
|1.2985
|794
|2007.02.13 20:30
|sell
|399
|0.80
|1.3033
|1.3143
|1.2993
|795
|2007.02.14 06:05
|close
|399
|0.80
|1.3026
|1.3143
|1.2993
|59.20
|9821.80
|796
|2007.02.14 06:10
|close
|398
|0.40
|1.3031
|1.3135
|1.2985
|-22.40
|9799.40
|797
|2007.02.14 06:10
|close
|397
|0.20
|1.3031
|1.3129
|1.2979
|-23.20
|9776.20
|798
|2007.02.14 06:10
|close
|396
|0.10
|1.3031
|1.3121
|1.2971
|-19.60
|9756.60
|799
|2007.02.14 06:15
|sell
|400
|0.10
|1.3031
|1.3141
|1.2991
|800
|2007.02.14 08:05
|sell
|401
|0.20
|1.3077
|1.3187
|1.3037
|801
|2007.02.14 08:50
|t/p
|401
|0.20
|1.3037
|1.3187
|1.3037
|80.00
|9836.60
|802
|2007.02.14 08:50
|close
|400
|0.10
|1.3032
|1.3141
|1.2991
|-1.00
|9835.60
|803
|2007.02.14 11:05
|sell
|402
|0.10
|1.3082
|1.3192
|1.3042
|804
|2007.02.14 11:45
|sell
|403
|0.20
|1.3093
|1.3203
|1.3053
|805
|2007.02.14 11:50
|sell
|404
|0.40
|1.3098
|1.3208
|1.3058
|806
|2007.02.14 11:59
|close
|404
|0.40
|1.3091
|1.3208
|1.3058
|28.00
|9863.60
|807
|2007.02.14 12:00
|close
|403
|0.20
|1.3092
|1.3203
|1.3053
|2.00
|9865.60
|808
|2007.02.14 12:00
|close
|402
|0.10
|1.3092
|1.3192
|1.3042
|-10.00
|9855.60
|809
|2007.02.14 12:20
|sell
|405
|0.10
|1.3075
|1.3185
|1.3035
|810
|2007.02.14 12:40
|sell
|406
|0.20
|1.3086
|1.3196
|1.3046
|811
|2007.02.14 13:25
|close
|406
|0.20
|1.3075
|1.3196
|1.3046
|22.00
|9877.60
|812
|2007.02.14 13:30
|close
|405
|0.10
|1.3077
|1.3185
|1.3035
|-2.00
|9875.60
|813
|2007.02.14 13:35
|sell
|407
|0.10
|1.3084
|1.3194
|1.3044
|814
|2007.02.14 14:30
|sell
|408
|0.20
|1.3091
|1.3201
|1.3051
|815
|2007.02.14 14:40
|sell
|409
|0.40
|1.3096
|1.3206
|1.3056
|816
|2007.02.14 14:59
|close
|409
|0.40
|1.3090
|1.3206
|1.3056
|24.00
|9899.60
|817
|2007.02.14 15:00
|close
|408
|0.20
|1.3104
|1.3201
|1.3051
|-26.00
|9873.60
|818
|2007.02.14 15:00
|close
|407
|0.10
|1.3104
|1.3194
|1.3044
|-20.00
|9853.60
|819
|2007.02.14 15:00
|sell
|410
|0.40
|1.3102
|1.3212
|1.3062
|820
|2007.02.14 15:05
|close
|410
|0.40
|1.3093
|1.3212
|1.3062
|36.00
|9889.60
|821
|2007.02.14 15:05
|sell
|411
|0.20
|1.3091
|1.3201
|1.3051
|822
|2007.02.14 15:25
|sell
|412
|0.20
|1.3099
|1.3209
|1.3059
|823
|2007.02.14 16:20
|sell
|413
|0.40
|1.3134
|1.3244
|1.3094
|824
|2007.02.14 16:25
|sell
|414
|0.80
|1.3146
|1.3256
|1.3106
|825
|2007.02.14 16:59
|close
|414
|0.80
|1.3124
|1.3256
|1.3106
|176.00
|10065.60
|826
|2007.02.14 17:00
|close
|413
|0.40
|1.3123
|1.3244
|1.3094
|44.00
|10109.60
|827
|2007.02.14 17:00
|close
|412
|0.20
|1.3123
|1.3209
|1.3059
|-48.00
|10061.60
|828
|2007.02.14 17:00
|close
|411
|0.20
|1.3123
|1.3201
|1.3051
|-64.00
|9997.60
|829
|2007.02.14 17:05
|buy
|415
|0.10
|1.3118
|1.3008
|1.3158
|830
|2007.02.15 02:20
|close
|415
|0.10
|1.3138
|1.3008
|1.3158
|17.75
|10015.35
|831
|2007.02.15 02:25
|sell
|416
|0.10
|1.3137
|1.3247
|1.3097
|832
|2007.02.15 07:25
|sell
|417
|0.20
|1.3149
|1.3259
|1.3109
|833
|2007.02.15 08:05
|close
|417
|0.20
|1.3131
|1.3259
|1.3109
|36.00
|10051.35
|834
|2007.02.15 08:10
|close
|416
|0.10
|1.3135
|1.3247
|1.3097
|2.00
|10053.35
|835
|2007.02.15 08:15
|sell
|418
|0.10
|1.3135
|1.3245
|1.3095
|836
|2007.02.15 08:20
|sell
|419
|0.20
|1.3144
|1.3254
|1.3104
|837
|2007.02.15 08:59
|close
|419
|0.20
|1.3134
|1.3254
|1.3104
|20.00
|10073.35
|838
|2007.02.15 09:00
|close
|418
|0.10
|1.3133
|1.3245
|1.3095
|2.00
|10075.35
|839
|2007.02.15 09:05
|sell
|420
|0.10
|1.3117
|1.3227
|1.3077
|840
|2007.02.15 09:15
|sell
|421
|0.20
|1.3128
|1.3238
|1.3088
|841
|2007.02.15 09:50
|sell
|422
|0.40
|1.3141
|1.3251
|1.3101
|842
|2007.02.15 10:05
|close
|422
|0.40
|1.3122
|1.3251
|1.3101
|76.00
|10151.35
|843
|2007.02.15 10:10
|close
|421
|0.20
|1.3129
|1.3238
|1.3088
|-2.00
|10149.35
|844
|2007.02.15 10:10
|close
|420
|0.10
|1.3129
|1.3227
|1.3077
|-12.00
|10137.35
|845
|2007.02.15 10:15
|sell
|423
|0.10
|1.3125
|1.3235
|1.3085
|846
|2007.02.15 10:45
|sell
|424
|0.20
|1.3138
|1.3248
|1.3098
|847
|2007.02.15 10:50
|close
|424
|0.20
|1.3124
|1.3248
|1.3098
|28.00
|10165.35
|848
|2007.02.15 10:59
|close
|423
|0.10
|1.3130
|1.3235
|1.3085
|-5.00
|10160.35
|849
|2007.02.15 11:00
|sell
|425
|0.10
|1.3127
|1.3237
|1.3087
|850
|2007.02.15 11:40
|sell
|426
|0.20
|1.3135
|1.3245
|1.3095
|851
|2007.02.15 11:45
|close
|426
|0.20
|1.3122
|1.3245
|1.3095
|26.00
|10186.35
|852
|2007.02.15 11:50
|close
|425
|0.10
|1.3125
|1.3237
|1.3087
|2.00
|10188.35
|853
|2007.02.15 11:59
|sell
|427
|0.10
|1.3134
|1.3244
|1.3094
|854
|2007.02.15 14:25
|sell
|428
|0.20
|1.3144
|1.3254
|1.3104
|855
|2007.02.15 14:30
|close
|428
|0.20
|1.3126
|1.3254
|1.3104
|36.00
|10224.35
|856
|2007.02.15 14:35
|close
|427
|0.10
|1.3130
|1.3244
|1.3094
|4.00
|10228.35
|857
|2007.02.15 14:40
|sell
|429
|0.10
|1.3118
|1.3228
|1.3078
|858
|2007.02.15 14:45
|sell
|430
|0.20
|1.3127
|1.3237
|1.3087
|859
|2007.02.15 15:00
|sell
|431
|0.40
|1.3133
|1.3243
|1.3093
|860
|2007.02.15 15:10
|sell
|432
|0.80
|1.3144
|1.3254
|1.3104
|861
|2007.02.15 15:35
|close
|432
|0.80
|1.3135
|1.3254
|1.3104
|72.00
|10300.35
|862
|2007.02.15 15:40
|close
|431
|0.40
|1.3148
|1.3243
|1.3093
|-60.00
|10240.35
|863
|2007.02.15 15:40
|close
|430
|0.20
|1.3148
|1.3237
|1.3087
|-42.00
|10198.35
|864
|2007.02.15 15:40
|close
|429
|0.10
|1.3148
|1.3228
|1.3078
|-30.00
|10168.35
|865
|2007.02.15 15:45
|buy
|433
|0.10
|1.3139
|1.3029
|1.3179
|866
|2007.02.15 16:15
|close
|433
|0.10
|1.3163
|1.3029
|1.3179
|24.00
|10192.35
|867
|2007.02.15 16:20
|sell
|434
|0.10
|1.3136
|1.3246
|1.3096
|868
|2007.02.15 16:25
|sell
|435
|0.20
|1.3143
|1.3253
|1.3103
|869
|2007.02.15 16:30
|close
|435
|0.20
|1.3130
|1.3253
|1.3103
|26.00
|10218.35
|870
|2007.02.15 16:35
|close
|434
|0.10
|1.3143
|1.3246
|1.3096
|-7.00
|10211.35
|871
|2007.02.15 16:40
|sell
|436
|0.10
|1.3132
|1.3242
|1.3092
|872
|2007.02.15 16:45
|sell
|437
|0.20
|1.3141
|1.3251
|1.3101
|873
|2007.02.15 17:25
|close
|437
|0.20
|1.3130
|1.3251
|1.3101
|22.00
|10233.35
|874
|2007.02.15 17:30
|close
|436
|0.10
|1.3134
|1.3242
|1.3092
|-2.00
|10231.35
|875
|2007.02.15 17:35
|sell
|438
|0.10
|1.3129
|1.3239
|1.3089
|876
|2007.02.15 17:50
|sell
|439
|0.20
|1.3143
|1.3253
|1.3103
|877
|2007.02.15 18:45
|sell
|440
|0.40
|1.3152
|1.3262
|1.3112
|878
|2007.02.15 18:59
|close
|440
|0.40
|1.3137
|1.3262
|1.3112
|60.00
|10291.35
|879
|2007.02.15 19:00
|close
|439
|0.20
|1.3135
|1.3253
|1.3103
|16.00
|10307.35
|880
|2007.02.15 19:00
|close
|438
|0.10
|1.3135
|1.3239
|1.3089
|-6.00
|10301.35
|881
|2007.02.15 19:05
|sell
|441
|0.10
|1.3124
|1.3234
|1.3084
|882
|2007.02.15 19:40
|sell
|442
|0.20
|1.3136
|1.3246
|1.3096
|883
|2007.02.15 20:35
|sell
|443
|0.40
|1.3148
|1.3258
|1.3108
|884
|2007.02.15 20:50
|close
|443
|0.40
|1.3138
|1.3258
|1.3108
|40.00
|10341.35
|885
|2007.02.15 20:59
|close
|442
|0.20
|1.3149
|1.3246
|1.3096
|-26.00
|10315.35
|886
|2007.02.15 20:59
|close
|441
|0.10
|1.3149
|1.3234
|1.3084
|-25.00
|10290.35
|887
|2007.02.15 21:00
|buy
|444
|0.10
|1.3150
|1.3040
|1.3190
|888
|2007.02.15 21:05
|buy
|445
|0.20
|1.3142
|1.3032
|1.3182
|889
|2007.02.15 23:05
|buy
|446
|0.40
|1.3137
|1.3027
|1.3177
|890
|2007.02.16 01:05
|buy
|447
|0.80
|1.3130
|1.3020
|1.3170
|891
|2007.02.16 03:25
|close
|447
|0.80
|1.3139
|1.3020
|1.3170
|72.00
|10362.35
|892
|2007.02.16 03:35
|close
|446
|0.40
|1.3135
|1.3027
|1.3177
|-11.00
|10351.35
|893
|2007.02.16 03:35
|close
|445
|0.20
|1.3135
|1.3032
|1.3182
|-15.50
|10335.85
|894
|2007.02.16 03:35
|close
|444
|0.10
|1.3135
|1.3040
|1.3190
|-15.75
|10320.10
|895
|2007.02.16 03:40
|buy
|448
|0.10
|1.3134
|1.3024
|1.3174
|896
|2007.02.16 09:10
|buy
|449
|0.20
|1.3128
|1.3018
|1.3168
|897
|2007.02.16 09:20
|buy
|450
|0.40
|1.3115
|1.3005
|1.3155
|898
|2007.02.16 09:40
|close
|450
|0.40
|1.3126
|1.3005
|1.3155
|44.00
|10364.10
|899
|2007.02.16 09:50
|close
|449
|0.20
|1.3117
|1.3018
|1.3168
|-22.00
|10342.10
|900
|2007.02.16 09:50
|close
|448
|0.10
|1.3117
|1.3024
|1.3174
|-17.00
|10325.10
|901
|2007.02.16 09:59
|sell
|451
|0.10
|1.3120
|1.3230
|1.3080
|902
|2007.02.16 10:05
|sell
|452
|0.20
|1.3135
|1.3245
|1.3095
|903
|2007.02.16 10:15
|close
|452
|0.20
|1.3119
|1.3245
|1.3095
|32.00
|10357.10
|904
|2007.02.16 10:20
|close
|451
|0.10
|1.3121
|1.3230
|1.3080
|-1.00
|10356.10
|905
|2007.02.16 10:25
|buy
|453
|0.10
|1.3132
|1.3022
|1.3172
|906
|2007.02.16 10:45
|buy
|454
|0.20
|1.3124
|1.3014
|1.3164
|907
|2007.02.16 12:45
|buy
|455
|0.40
|1.3109
|1.2999
|1.3149
|908
|2007.02.16 12:59
|close
|455
|0.40
|1.3124
|1.2999
|1.3149
|60.00
|10416.10
|909
|2007.02.16 13:00
|close
|454
|0.20
|1.3123
|1.3014
|1.3164
|-2.00
|10414.10
|910
|2007.02.16 13:00
|close
|453
|0.10
|1.3123
|1.3022
|1.3172
|-9.00
|10405.10
|911
|2007.02.16 13:05
|sell
|456
|0.10
|1.3120
|1.3230
|1.3080
|912
|2007.02.16 13:15
|sell
|457
|0.20
|1.3126
|1.3236
|1.3086
|913
|2007.02.16 13:40
|close
|457
|0.20
|1.3110
|1.3236
|1.3086
|32.00
|10437.10
|914
|2007.02.16 13:45
|close
|456
|0.10
|1.3120
|1.3230
|1.3080
|0.00
|10437.10
|915
|2007.02.16 13:50
|sell
|458
|0.10
|1.3110
|1.3220
|1.3070
|916
|2007.02.16 13:59
|sell
|459
|0.20
|1.3115
|1.3225
|1.3075
|917
|2007.02.16 14:05
|sell
|460
|0.40
|1.3131
|1.3241
|1.3091
|918
|2007.02.16 14:15
|sell
|461
|0.80
|1.3136
|1.3246
|1.3096
|919
|2007.02.16 14:25
|close
|461
|0.80
|1.3125
|1.3246
|1.3096
|88.00
|10525.10
|920
|2007.02.16 14:30
|close
|460
|0.40
|1.3135
|1.3241
|1.3091
|-16.00
|10509.10
|921
|2007.02.16 14:30
|close
|459
|0.20
|1.3135
|1.3225
|1.3075
|-40.00
|10469.10
|922
|2007.02.16 14:30
|close
|458
|0.10
|1.3135
|1.3220
|1.3070
|-25.00
|10444.10
|923
|2007.02.16 14:35
|sell
|462
|0.10
|1.3097
|1.3207
|1.3057
|924
|2007.02.16 14:40
|sell
|463
|0.20
|1.3119
|1.3229
|1.3079
|925
|2007.02.16 14:45
|close
|463
|0.20
|1.3104
|1.3229
|1.3079
|30.00
|10474.10
|926
|2007.02.16 14:50
|close
|462
|0.10
|1.3109
|1.3207
|1.3057
|-12.00
|10462.10
|927
|2007.02.16 14:59
|sell
|464
|0.10
|1.3106
|1.3216
|1.3066
|928
|2007.02.16 15:05
|sell
|465
|0.20
|1.3122
|1.3232
|1.3082
|929
|2007.02.16 15:30
|close
|465
|0.20
|1.3101
|1.3232
|1.3082
|42.00
|10504.10
|930
|2007.02.16 15:35
|close
|464
|0.10
|1.3115
|1.3216
|1.3066
|-9.00
|10495.10
|931
|2007.02.16 15:40
|sell
|466
|0.10
|1.3102
|1.3212
|1.3062
|932
|2007.02.16 15:59
|sell
|467
|0.20
|1.3118
|1.3228
|1.3078
|933
|2007.02.16 16:50
|close
|467
|0.20
|1.3106
|1.3228
|1.3078
|24.00
|10519.10
|934
|2007.02.16 16:59
|close
|466
|0.10
|1.3123
|1.3212
|1.3062
|-21.00
|10498.10
|935
|2007.02.16 17:00
|buy
|468
|0.10
|1.3122
|1.3012
|1.3162
|936
|2007.02.16 20:45
|close
|468
|0.10
|1.3143
|1.3012
|1.3162
|21.00
|10519.10
|937
|2007.02.16 20:50
|buy
|469
|0.10
|1.3144
|1.3034
|1.3184
|938
|2007.02.16 20:59
|buy
|470
|0.20
|1.3136
|1.3026
|1.3176
|939
|2007.02.18 23:00
|close
|470
|0.20
|1.3157
|1.3026
|1.3176
|42.00
|10561.10
|940
|2007.02.18 23:05
|close
|469
|0.10
|1.3159
|1.3034
|1.3184
|15.00
|10576.10
|941
|2007.02.18 23:10
|buy
|471
|0.10
|1.3159
|1.3049
|1.3199
|942
|2007.02.19 00:05
|buy
|472
|0.20
|1.3150
|1.3040
|1.3190
|943
|2007.02.19 07:20
|close
|472
|0.20
|1.3160
|1.3040
|1.3190
|20.00
|10596.10
|944
|2007.02.19 07:25
|close
|471
|0.10
|1.3156
|1.3049
|1.3199
|-3.75
|10592.35
|945
|2007.02.19 07:30
|buy
|473
|0.10
|1.3160
|1.3050
|1.3200
|946
|2007.02.19 07:59
|buy
|474
|0.20
|1.3155
|1.3045
|1.3195
|947
|2007.02.19 08:05
|buy
|475
|0.40
|1.3137
|1.3027
|1.3177
|948
|2007.02.19 08:15
|close
|475
|0.40
|1.3156
|1.3027
|1.3177
|76.00
|10668.35
|949
|2007.02.19 08:20
|close
|474
|0.20
|1.3145
|1.3045
|1.3195
|-20.00
|10648.35
|950
|2007.02.19 08:20
|close
|473
|0.10
|1.3145
|1.3050
|1.3200
|-15.00
|10633.35
|951
|2007.02.19 08:25
|sell
|476
|0.10
|1.3150
|1.3260
|1.3110
|952
|2007.02.19 08:35
|sell
|477
|0.20
|1.3156
|1.3266
|1.3116
|953
|2007.02.19 09:05
|close
|477
|0.20
|1.3136
|1.3266
|1.3116
|40.00
|10673.35
|954
|2007.02.19 09:10
|close
|476
|0.10
|1.3153
|1.3260
|1.3110
|-3.00
|10670.35
|955
|2007.02.19 09:15
|sell
|478
|0.10
|1.3143
|1.3253
|1.3103
|956
|2007.02.19 09:30
|sell
|479
|0.20
|1.3151
|1.3261
|1.3111
|957
|2007.02.19 09:59
|close
|479
|0.20
|1.3140
|1.3261
|1.3111
|22.00
|10692.35
|958
|2007.02.19 10:00
|close
|478
|0.10
|1.3141
|1.3253
|1.3103
|2.00
|10694.35
|959
|2007.02.19 10:05
|sell
|480
|0.10
|1.3147
|1.3257
|1.3107
|960
|2007.02.19 11:50
|close
|480
|0.10
|1.3122
|1.3257
|1.3107
|25.00
|10719.35
|961
|2007.02.19 11:59
|sell
|481
|0.10
|1.3121
|1.3231
|1.3081
|962
|2007.02.19 12:05
|sell
|482
|0.20
|1.3131
|1.3241
|1.3091
|963
|2007.02.19 13:05
|sell
|483
|0.40
|1.3136
|1.3246
|1.3096
|964
|2007.02.19 13:50
|close
|483
|0.40
|1.3128
|1.3246
|1.3096
|32.00
|10751.35
|965
|2007.02.19 13:59
|close
|482
|0.20
|1.3138
|1.3241
|1.3091
|-14.00
|10737.35
|966
|2007.02.19 13:59
|close
|481
|0.10
|1.3138
|1.3231
|1.3081
|-17.00
|10720.35
|967
|2007.02.19 14:00
|buy
|484
|0.10
|1.3137
|1.3027
|1.3177
|968
|2007.02.19 23:50
|close
|484
|0.10
|1.3158
|1.3027
|1.3177
|21.00
|10741.35
|969
|2007.02.19 23:59
|buy
|485
|0.10
|1.3150
|1.3040
|1.3190
|970
|2007.02.20 03:25
|close
|485
|0.10
|1.3176
|1.3040
|1.3190
|25.25
|10766.60
|971
|2007.02.20 03:30
|buy
|486
|0.10
|1.3186
|1.3076
|1.3226
|972
|2007.02.20 03:59
|buy
|487
|0.20
|1.3180
|1.3070
|1.3220
|973
|2007.02.20 05:05
|buy
|488
|0.40
|1.3175
|1.3065
|1.3215
|974
|2007.02.20 05:45
|close
|488
|0.40
|1.3181
|1.3065
|1.3215
|24.00
|10790.60
|975
|2007.02.20 05:50
|close
|487
|0.20
|1.3185
|1.3070
|1.3220
|10.00
|10800.60
|976
|2007.02.20 05:50
|close
|486
|0.10
|1.3185
|1.3076
|1.3226
|-1.00
|10799.60
|977
|2007.02.20 05:59
|sell
|489
|0.10
|1.3175
|1.3285
|1.3135
|978
|2007.02.20 06:40
|sell
|490
|0.20
|1.3183
|1.3293
|1.3143
|979
|2007.02.20 07:05
|close
|490
|0.20
|1.3171
|1.3293
|1.3143
|24.00
|10823.60
|980
|2007.02.20 07:15
|close
|489
|0.10
|1.3174
|1.3285
|1.3135
|1.00
|10824.60
|981
|2007.02.20 07:20
|sell
|491
|0.10
|1.3171
|1.3281
|1.3131
|982
|2007.02.20 07:35
|sell
|492
|0.20
|1.3178
|1.3288
|1.3138
|983
|2007.02.20 07:45
|sell
|493
|0.40
|1.3184
|1.3294
|1.3144
|984
|2007.02.20 07:59
|close
|493
|0.40
|1.3176
|1.3294
|1.3144
|32.00
|10856.60
|985
|2007.02.20 08:00
|close
|492
|0.20
|1.3175
|1.3288
|1.3138
|6.00
|10862.60
|986
|2007.02.20 08:00
|close
|491
|0.10
|1.3175
|1.3281
|1.3131
|-4.00
|10858.60
|987
|2007.02.20 08:10
|sell
|494
|0.10
|1.3157
|1.3267
|1.3117
|988
|2007.02.20 08:30
|sell
|495
|0.20
|1.3164
|1.3274
|1.3124
|989
|2007.02.20 08:40
|sell
|496
|0.40
|1.3170
|1.3280
|1.3130
|990
|2007.02.20 08:59
|close
|496
|0.40
|1.3160
|1.3280
|1.3130
|40.00
|10898.60
|991
|2007.02.20 09:00
|close
|495
|0.20
|1.3161
|1.3274
|1.3124
|6.00
|10904.60
|992
|2007.02.20 09:00
|close
|494
|0.10
|1.3161
|1.3267
|1.3117
|-4.00
|10900.60
|993
|2007.02.20 09:05
|sell
|497
|0.10
|1.3134
|1.3244
|1.3094
|994
|2007.02.20 09:25
|sell
|498
|0.20
|1.3144
|1.3254
|1.3104
|995
|2007.02.20 09:30
|sell
|499
|0.40
|1.3155
|1.3265
|1.3115
|996
|2007.02.20 09:45
|sell
|500
|0.80
|1.3160
|1.3270
|1.3120
|997
|2007.02.20 09:59
|close
|500
|0.80
|1.3146
|1.3270
|1.3120
|112.00
|11012.60
|998
|2007.02.20 10:00
|close
|499
|0.40
|1.3145
|1.3265
|1.3115
|40.00
|11052.60
|999
|2007.02.20 10:00
|close
|498
|0.20
|1.3145
|1.3254
|1.3104
|-2.00
|11050.60
|1000
|2007.02.20 10:00
|close
|497
|0.10
|1.3145
|1.3244
|1.3094
|-11.00
|11039.60
|1001
|2007.02.20 10:05
|sell
|501
|0.10
|1.3139
|1.3249
|1.3099
|1002
|2007.02.20 10:20
|sell
|502
|0.20
|1.3146
|1.3256
|1.3106
|1003
|2007.02.20 10:30
|sell
|503
|0.40
|1.3152
|1.3262
|1.3112
|1004
|2007.02.20 10:50
|close
|503
|0.40
|1.3145
|1.3262
|1.3112
|28.00
|11067.60
|1005
|2007.02.20 10:59
|close
|502
|0.20
|1.3151
|1.3256
|1.3106
|-10.00
|11057.60
|1006
|2007.02.20 10:59
|close
|501
|0.10
|1.3151
|1.3249
|1.3099
|-12.00
|11045.60
|1007
|2007.02.20 11:00
|sell
|504
|0.10
|1.3150
|1.3260
|1.3110
|1008
|2007.02.20 11:35
|sell
|505
|0.20
|1.3156
|1.3266
|1.3116
|1009
|2007.02.20 11:50
|close
|505
|0.20
|1.3143
|1.3266
|1.3116
|26.00
|11071.60
|1010
|2007.02.20 11:59
|close
|504
|0.10
|1.3146
|1.3260
|1.3110
|4.00
|11075.60
|1011
|2007.02.20 12:00
|sell
|506
|0.10
|1.3143
|1.3253
|1.3103
|1012
|2007.02.20 14:05
|sell
|507
|0.20
|1.3151
|1.3261
|1.3111
|1013
|2007.02.20 15:30
|close
|507
|0.20
|1.3139
|1.3261
|1.3111
|24.00
|11099.60
|1014
|2007.02.20 15:35
|close
|506
|0.10
|1.3140
|1.3253
|1.3103
|3.00
|11102.60
|1015
|2007.02.20 15:40
|sell
|508
|0.10
|1.3137
|1.3247
|1.3097
|1016
|2007.02.20 16:05
|sell
|509
|0.20
|1.3146
|1.3256
|1.3106
|1017
|2007.02.20 16:25
|close
|509
|0.20
|1.3135
|1.3256
|1.3106
|22.00
|11124.60
|1018
|2007.02.20 16:30
|close
|508
|0.10
|1.3137
|1.3247
|1.3097
|0.00
|11124.60
|1019
|2007.02.20 16:35
|sell
|510
|0.10
|1.3133
|1.3243
|1.3093
|1020
|2007.02.20 16:59
|sell
|511
|0.20
|1.3149
|1.3259
|1.3109
|1021
|2007.02.20 17:20
|close
|511
|0.20
|1.3136
|1.3259
|1.3109
|26.00
|11150.60
|1022
|2007.02.20 17:25
|close
|510
|0.10
|1.3138
|1.3243
|1.3093
|-5.00
|11145.60
|1023
|2007.02.20 17:30
|sell
|512
|0.10
|1.3134
|1.3244
|1.3094
|1024
|2007.02.20 18:05
|sell
|513
|0.20
|1.3140
|1.3250
|1.3100
|1025
|2007.02.20 18:30
|close
|513
|0.20
|1.3131
|1.3250
|1.3100
|18.00
|11163.60
|1026
|2007.02.20 18:35
|close
|512
|0.10
|1.3132
|1.3244
|1.3094
|2.00
|11165.60
|1027
|2007.02.20 18:40
|sell
|514
|0.10
|1.3131
|1.3241
|1.3091
|1028
|2007.02.20 18:59
|sell
|515
|0.20
|1.3140
|1.3250
|1.3100
|1029
|2007.02.21 01:15
|sell
|516
|0.40
|1.3146
|1.3256
|1.3106
|1030
|2007.02.21 03:10
|close
|516
|0.40
|1.3138
|1.3256
|1.3106
|32.00
|11197.60
|1031
|2007.02.21 03:15
|close
|515
|0.20
|1.3142
|1.3250
|1.3100
|-3.20
|11194.40
|1032
|2007.02.21 03:15
|close
|514
|0.10
|1.3142
|1.3241
|1.3091
|-10.60
|11183.80
|1033
|2007.02.21 03:20
|sell
|517
|0.10
|1.3138
|1.3248
|1.3098
|1034
|2007.02.21 04:40
|sell
|518
|0.20
|1.3147
|1.3257
|1.3107
|1035
|2007.02.21 05:15
|close
|518
|0.20
|1.3137
|1.3257
|1.3107
|20.00
|11203.80
|1036
|2007.02.21 05:30
|close
|517
|0.10
|1.3139
|1.3248
|1.3098
|-1.00
|11202.80
|1037
|2007.02.21 05:35
|buy
|519
|0.10
|1.3144
|1.3034
|1.3184
|1038
|2007.02.21 06:10
|buy
|520
|0.20
|1.3135
|1.3025
|1.3175
|1039
|2007.02.21 06:30
|close
|520
|0.20
|1.3147
|1.3025
|1.3175
|24.00
|11226.80
|1040
|2007.02.21 06:35
|close
|519
|0.10
|1.3146
|1.3034
|1.3184
|2.00
|11228.80
|1041
|2007.02.21 06:40
|buy
|521
|0.10
|1.3147
|1.3037
|1.3187
|1042
|2007.02.21 06:50
|buy
|522
|0.20
|1.3139
|1.3029
|1.3179
|1043
|2007.02.21 07:05
|buy
|523
|0.40
|1.3134
|1.3024
|1.3174
|1044
|2007.02.21 07:25
|close
|523
|0.40
|1.3145
|1.3024
|1.3174
|44.00
|11272.80
|1045
|2007.02.21 07:30
|close
|522
|0.20
|1.3144
|1.3029
|1.3179
|10.00
|11282.80
|1046
|2007.02.21 07:30
|close
|521
|0.10
|1.3144
|1.3037
|1.3187
|-3.00
|11279.80
|1047
|2007.02.21 07:35
|buy
|524
|0.10
|1.3145
|1.3035
|1.3185
|1048
|2007.02.21 07:45
|buy
|525
|0.20
|1.3137
|1.3027
|1.3177
|1049
|2007.02.21 08:20
|close
|525
|0.20
|1.3162
|1.3027
|1.3177
|50.00
|11329.80
|1050
|2007.02.21 08:25
|close
|524
|0.10
|1.3159
|1.3035
|1.3185
|14.00
|11343.80
|1051
|2007.02.21 08:30
|buy
|526
|0.10
|1.3159
|1.3049
|1.3199
|1052
|2007.02.21 08:40
|buy
|527
|0.20
|1.3138
|1.3028
|1.3178
|1053
|2007.02.21 09:00
|close
|527
|0.20
|1.3152
|1.3028
|1.3178
|28.00
|11371.80
|1054
|2007.02.21 09:10
|close
|526
|0.10
|1.3141
|1.3049
|1.3199
|-18.00
|11353.80
|1055
|2007.02.21 09:15
|buy
|528
|0.10
|1.3160
|1.3050
|1.3200
|1056
|2007.02.21 09:35
|buy
|529
|0.20
|1.3143
|1.3033
|1.3183
|1057
|2007.02.21 12:10
|buy
|530
|0.40
|1.3136
|1.3026
|1.3176
|1058
|2007.02.21 12:20
|buy
|531
|0.80
|1.3121
|1.3011
|1.3161
|1059
|2007.02.21 12:35
|close
|531
|0.80
|1.3132
|1.3011
|1.3161
|88.00
|11441.80
|1060
|2007.02.21 12:40
|close
|530
|0.40
|1.3152
|1.3026
|1.3176
|64.00
|11505.80
|1061
|2007.02.21 12:40
|close
|529
|0.20
|1.3152
|1.3033
|1.3183
|18.00
|11523.80
|1062
|2007.02.21 12:40
|close
|528
|0.10
|1.3152
|1.3050
|1.3200
|-8.00
|11515.80
|1063
|2007.02.21 12:45
|buy
|532
|0.10
|1.3150
|1.3040
|1.3190
|1064
|2007.02.21 12:50
|buy
|533
|0.20
|1.3128
|1.3018
|1.3168
|1065
|2007.02.21 13:35
|close
|533
|0.20
|1.3144
|1.3018
|1.3168
|32.00
|11547.80
|1066
|2007.02.21 13:40
|close
|532
|0.10
|1.3141
|1.3040
|1.3190
|-9.00
|11538.80
|1067
|2007.02.21 13:45
|sell
|534
|0.10
|1.3128
|1.3238
|1.3088
|1068
|2007.02.21 13:50
|sell
|535
|0.20
|1.3144
|1.3254
|1.3104
|1069
|2007.02.21 14:10
|close
|535
|0.20
|1.3121
|1.3254
|1.3104
|46.00
|11584.80
|1070
|2007.02.21 14:15
|close
|534
|0.10
|1.3130
|1.3238
|1.3088
|-2.00
|11582.80
|1071
|2007.02.21 14:20
|sell
|536
|0.10
|1.3123
|1.3233
|1.3083
|1072
|2007.02.21 14:25
|sell
|537
|0.20
|1.3132
|1.3242
|1.3092
|1073
|2007.02.21 14:30
|sell
|538
|0.40
|1.3151
|1.3261
|1.3111
|1074
|2007.02.21 14:40
|close
|538
|0.40
|1.3128
|1.3261
|1.3111
|92.00
|11674.80
|1075
|2007.02.21 14:45
|close
|537
|0.20
|1.3153
|1.3242
|1.3092
|-42.00
|11632.80
|1076
|2007.02.21 14:45
|close
|536
|0.10
|1.3153
|1.3233
|1.3083
|-30.00
|11602.80
|1077
|2007.02.21 14:50
|sell
|539
|0.10
|1.3111
|1.3221
|1.3071
|1078
|2007.02.21 14:59
|sell
|540
|0.20
|1.3118
|1.3228
|1.3078
|1079
|2007.02.21 15:25
|sell
|541
|0.40
|1.3129
|1.3239
|1.3089
|1080
|2007.02.21 15:35
|close
|541
|0.40
|1.3120
|1.3239
|1.3089
|36.00
|11638.80
|1081
|2007.02.21 15:40
|close
|540
|0.20
|1.3131
|1.3228
|1.3078
|-26.00
|11612.80
|1082
|2007.02.21 15:40
|close
|539
|0.10
|1.3131
|1.3221
|1.3071
|-20.00
|11592.80
|1083
|2007.02.21 15:45
|sell
|542
|0.10
|1.3112
|1.3222
|1.3072
|1084
|2007.02.21 15:50
|sell
|543
|0.20
|1.3120
|1.3230
|1.3080
|1085
|2007.02.21 16:05
|sell
|544
|0.40
|1.3133
|1.3243
|1.3093
|1086
|2007.02.21 16:20
|sell
|545
|0.80
|1.3140
|1.3250
|1.3100
|1087
|2007.02.21 16:40
|close
|545
|0.80
|1.3131
|1.3250
|1.3100
|72.00
|11664.80
|1088
|2007.02.21 16:45
|close
|544
|0.40
|1.3136
|1.3243
|1.3093
|-12.00
|11652.80
|1089
|2007.02.21 16:45
|close
|543
|0.20
|1.3136
|1.3230
|1.3080
|-32.00
|11620.80
|1090
|2007.02.21 16:45
|close
|542
|0.10
|1.3136
|1.3222
|1.3072
|-24.00
|11596.80
|1091
|2007.02.21 16:50
|sell
|546
|0.10
|1.3120
|1.3230
|1.3080
|1092
|2007.02.21 16:59
|sell
|547
|0.20
|1.3128
|1.3238
|1.3088
|1093
|2007.02.21 17:15
|sell
|548
|0.40
|1.3135
|1.3245
|1.3095
|1094
|2007.02.21 17:45
|close
|548
|0.40
|1.3125
|1.3245
|1.3095
|40.00
|11636.80
|1095
|2007.02.21 17:59
|close
|547
|0.20
|1.3127
|1.3238
|1.3088
|2.00
|11638.80
|1096
|2007.02.21 17:59
|close
|546
|0.10
|1.3127
|1.3230
|1.3080
|-7.00
|11631.80
|1097
|2007.02.21 18:00
|buy
|549
|0.10
|1.3126
|1.3016
|1.3166
|1098
|2007.02.22 08:10
|buy
|550
|0.20
|1.3114
|1.3004
|1.3154
|1099
|2007.02.22 08:15
|close
|550
|0.20
|1.3127
|1.3004
|1.3154
|26.00
|11657.80
|1100
|2007.02.22 08:25
|close
|549
|0.10
|1.3112
|1.3016
|1.3166
|-16.25
|11641.55
|1101
|2007.02.22 08:30
|sell
|551
|0.10
|1.3103
|1.3213
|1.3063
|1102
|2007.02.22 11:45
|close
|551
|0.10
|1.3083
|1.3213
|1.3063
|20.00
|11661.55
|1103
|2007.02.22 11:59
|sell
|552
|0.10
|1.3087
|1.3197
|1.3047
|1104
|2007.02.22 12:05
|sell
|553
|0.20
|1.3094
|1.3204
|1.3054
|1105
|2007.02.22 12:50
|close
|553
|0.20
|1.3084
|1.3204
|1.3054
|20.00
|11681.55
|1106
|2007.02.22 12:59
|close
|552
|0.10
|1.3093
|1.3197
|1.3047
|-6.00
|11675.55
|1107
|2007.02.22 13:00
|buy
|554
|0.10
|1.3094
|1.2984
|1.3134
|1108
|2007.02.22 16:15
|close
|554
|0.10
|1.3116
|1.2984
|1.3134
|22.00
|11697.55
|1109
|2007.02.22 16:20
|buy
|555
|0.10
|1.3103
|1.2993
|1.3143
|1110
|2007.02.22 17:05
|close
|555
|0.10
|1.3138
|1.2993
|1.3143
|35.00
|11732.55
|1111
|2007.02.22 17:10
|buy
|556
|0.10
|1.3141
|1.3031
|1.3181
|1112
|2007.02.22 17:15
|buy
|557
|0.20
|1.3111
|1.3001
|1.3151
|1113
|2007.02.22 17:59
|close
|557
|0.20
|1.3132
|1.3001
|1.3151
|42.00
|11774.55
|1114
|2007.02.22 18:00
|close
|556
|0.10
|1.3131
|1.3031
|1.3181
|-10.00
|11764.55
|1115
|2007.02.22 18:05
|buy
|558
|0.10
|1.3134
|1.3024
|1.3174
|1116
|2007.02.22 18:10
|buy
|559
|0.20
|1.3119
|1.3009
|1.3159
|1117
|2007.02.22 19:50
|close
|559
|0.20
|1.3132
|1.3009
|1.3159
|26.00
|11790.55
|1118
|2007.02.22 19:59
|close
|558
|0.10
|1.3127
|1.3024
|1.3174
|-7.00
|11783.55
|1119
|2007.02.22 20:00
|buy
|560
|0.10
|1.3128
|1.3018
|1.3168
|1120
|2007.02.22 21:10
|buy
|561
|0.20
|1.3121
|1.3011
|1.3161
|1121
|2007.02.23 03:05
|buy
|562
|0.40
|1.3116
|1.3006
|1.3156
|1122
|2007.02.23 05:05
|close
|562
|0.40
|1.3123
|1.3006
|1.3156
|28.00
|11811.55
|1123
|2007.02.23 05:10
|close
|561
|0.20
|1.3124
|1.3011
|1.3161
|4.50
|11816.05
|1124
|2007.02.23 05:10
|close
|560
|0.10
|1.3124
|1.3018
|1.3168
|-4.75
|11811.30
|1125
|2007.02.23 05:15
|buy
|563
|0.10
|1.3125
|1.3015
|1.3165
|1126
|2007.02.23 07:25
|buy
|564
|0.20
|1.3118
|1.3008
|1.3158
|1127
|2007.02.23 07:40
|buy
|565
|0.40
|1.3112
|1.3002
|1.3152
|1128
|2007.02.23 08:05
|close
|565
|0.40
|1.3123
|1.3002
|1.3152
|44.00
|11855.30
|1129
|2007.02.23 08:10
|close
|564
|0.20
|1.3127
|1.3008
|1.3158
|18.00
|11873.30
|1130
|2007.02.23 08:10
|close
|563
|0.10
|1.3127
|1.3015
|1.3165
|2.00
|11875.30
|1131
|2007.02.23 08:15
|buy
|566
|0.10
|1.3130
|1.3020
|1.3170
|1132
|2007.02.23 08:20
|buy
|567
|0.20
|1.3123
|1.3013
|1.3163
|1133
|2007.02.23 10:10
|buy
|568
|0.40
|1.3116
|1.3006
|1.3156
|1134
|2007.02.23 10:20
|buy
|569
|0.80
|1.3109
|1.2999
|1.3149
|1135
|2007.02.23 10:40
|close
|569
|0.80
|1.3116
|1.2999
|1.3149
|56.00
|11931.30
|1136
|2007.02.23 10:45
|close
|568
|0.40
|1.3101
|1.3006
|1.3156
|-60.00
|11871.30
|1137
|2007.02.23 10:45
|close
|567
|0.20
|1.3101
|1.3013
|1.3163
|-44.00
|11827.30
|1138
|2007.02.23 10:45
|close
|566
|0.10
|1.3101
|1.3020
|1.3170
|-29.00
|11798.30
|1139
|2007.02.23 10:45
|buy
|570
|0.80
|1.3103
|1.2993
|1.3143
|1140
|2007.02.23 10:50
|close
|570
|0.80
|1.3124
|1.2993
|1.3143
|168.00
|11966.30
|1141
|2007.02.23 10:59
|sell
|571
|0.10
|1.3111
|1.3221
|1.3071
|1142
|2007.02.23 11:10
|sell
|572
|0.20
|1.3116
|1.3226
|1.3076
|1143
|2007.02.23 13:20
|sell
|573
|0.40
|1.3122
|1.3232
|1.3082
|1144
|2007.02.23 13:30
|close
|573
|0.40
|1.3115
|1.3232
|1.3082
|28.00
|11994.30
|1145
|2007.02.23 13:35
|close
|572
|0.20
|1.3131
|1.3226
|1.3076
|-30.00
|11964.30
|1146
|2007.02.23 13:35
|close
|571
|0.10
|1.3131
|1.3221
|1.3071
|-20.00
|11944.30
|1147
|2007.02.23 13:35
|sell
|574
|0.40
|1.3129
|1.3239
|1.3089
|1148
|2007.02.23 13:40
|close
|574
|0.40
|1.3124
|1.3239
|1.3089
|20.00
|11964.30
|1149
|2007.02.23 13:40
|sell
|575
|0.20
|1.3122
|1.3232
|1.3082
|1150
|2007.02.23 13:45
|close
|575
|0.20
|1.3109
|1.3232
|1.3082
|26.00
|11990.30
|1151
|2007.02.23 13:50
|sell
|576
|0.10
|1.3112
|1.3222
|1.3072
|1152
|2007.02.23 13:59
|sell
|577
|0.20
|1.3128
|1.3238
|1.3088
|1153
|2007.02.23 14:30
|sell
|578
|0.40
|1.3134
|1.3244
|1.3094
|1154
|2007.02.23 14:40
|close
|578
|0.40
|1.3124
|1.3244
|1.3094
|40.00
|12030.30
|1155
|2007.02.23 14:50
|close
|577
|0.20
|1.3126
|1.3238
|1.3088
|4.00
|12034.30
|1156
|2007.02.23 14:50
|close
|576
|0.10
|1.3126
|1.3222
|1.3072
|-14.00
|12020.30
|1157
|2007.02.23 14:59
|buy
|579
|0.10
|1.3134
|1.3024
|1.3174
|1158
|2007.02.23 15:10
|close
|579
|0.10
|1.3154
|1.3024
|1.3174
|20.00
|12040.30
|1159
|2007.02.23 15:15
|buy
|580
|0.10
|1.3158
|1.3048
|1.3198
|1160
|2007.02.23 15:20
|buy
|581
|0.20
|1.3142
|1.3032
|1.3182
|1161
|2007.02.23 15:25
|close
|581
|0.20
|1.3165
|1.3032
|1.3182
|46.00
|12086.30
|1162
|2007.02.23 15:30
|close
|580
|0.10
|1.3154
|1.3048
|1.3198
|-4.00
|12082.30
|1163
|2007.02.23 15:35
|buy
|582
|0.10
|1.3132
|1.3022
|1.3172
|1164
|2007.02.23 15:50
|close
|582
|0.10
|1.3170
|1.3022
|1.3172
|38.00
|12120.30
|1165
|2007.02.23 15:59
|buy
|583
|0.10
|1.3164
|1.3054
|1.3204
|1166
|2007.02.23 16:50
|close
|583
|0.10
|1.3187
|1.3054
|1.3204
|23.00
|12143.30
|1167
|2007.02.23 16:59
|buy
|584
|0.10
|1.3166
|1.3056
|1.3206
|1168
|2007.02.23 17:10
|buy
|585
|0.20
|1.3159
|1.3049
|1.3199
|1169
|2007.02.23 17:50
|close
|585
|0.20
|1.3170
|1.3049
|1.3199
|22.00
|12165.30
|1170
|2007.02.23 17:59
|close
|584
|0.10
|1.3161
|1.3056
|1.3206
|-5.00
|12160.30
|1171
|2007.02.23 18:00
|sell
|586
|0.10
|1.3160
|1.3270
|1.3120
|1172
|2007.02.23 18:45
|sell
|587
|0.20
|1.3172
|1.3282
|1.3132
|1173
|2007.02.23 19:45
|sell
|588
|0.40
|1.3177
|1.3287
|1.3137
|1174
|2007.02.23 20:05
|close
|588
|0.40
|1.3164
|1.3287
|1.3137
|52.00
|12212.30
|1175
|2007.02.23 20:10
|close
|587
|0.20
|1.3161
|1.3282
|1.3132
|22.00
|12234.30
|1176
|2007.02.23 20:10
|close
|586
|0.10
|1.3161
|1.3270
|1.3120
|-1.00
|12233.30
|1177
|2007.02.23 20:20
|sell
|589
|0.10
|1.3160
|1.3270
|1.3120
|1178
|2007.02.23 20:45
|sell
|590
|0.20
|1.3172
|1.3282
|1.3132
|1179
|2007.02.23 21:15
|close
|590
|0.20
|1.3160
|1.3282
|1.3132
|24.00
|12257.30
|1180
|2007.02.23 21:25
|close
|589
|0.10
|1.3161
|1.3270
|1.3120
|-1.00
|12256.30
|1181
|2007.02.23 21:40
|sell
|591
|0.10
|1.3161
|1.3271
|1.3121
|1182
|2007.02.23 22:30
|sell
|592
|0.20
|1.3168
|1.3278
|1.3128
|1183
|2007.02.25 23:30
|sell
|593
|0.40
|1.3174
|1.3284
|1.3134
|1184
|2007.02.26 00:15
|sell
|594
|0.80
|1.3182
|1.3292
|1.3142
|1185
|2007.02.26 08:05
|close
|594
|0.80
|1.3169
|1.3292
|1.3142
|104.00
|12360.30
|1186
|2007.02.26 08:10
|close
|593
|0.40
|1.3172
|1.3284
|1.3134
|9.60
|12369.90
|1187
|2007.02.26 08:10
|close
|592
|0.20
|1.3172
|1.3278
|1.3128
|-7.20
|12362.70
|1188
|2007.02.26 08:10
|close
|591
|0.10
|1.3172
|1.3271
|1.3121
|-10.60
|12352.10
|1189
|2007.02.26 08:15
|sell
|595
|0.10
|1.3176
|1.3286
|1.3136
|1190
|2007.02.26 08:25
|sell
|596
|0.20
|1.3183
|1.3293
|1.3143
|1191
|2007.02.26 09:05
|close
|596
|0.20
|1.3161
|1.3293
|1.3143
|44.00
|12396.10
|1192
|2007.02.26 09:10
|close
|595
|0.10
|1.3169
|1.3286
|1.3136
|7.00
|12403.10
|1193
|2007.02.26 09:15
|sell
|597
|0.10
|1.3171
|1.3281
|1.3131
|1194
|2007.02.26 09:25
|sell
|598
|0.20
|1.3178
|1.3288
|1.3138
|1195
|2007.02.26 09:59
|close
|598
|0.20
|1.3163
|1.3288
|1.3138
|30.00
|12433.10
|1196
|2007.02.26 10:00
|close
|597
|0.10
|1.3162
|1.3281
|1.3131
|9.00
|12442.10
|1197
|2007.02.26 10:05
|sell
|599
|0.10
|1.3155
|1.3265
|1.3115
|1198
|2007.02.26 10:15
|sell
|600
|0.20
|1.3164
|1.3274
|1.3124
|1199
|2007.02.26 13:40
|close
|600
|0.20
|1.3153
|1.3274
|1.3124
|22.00
|12464.10
|1200
|2007.02.26 13:45
|close
|599
|0.10
|1.3154
|1.3265
|1.3115
|1.00
|12465.10
|1201
|2007.02.26 13:50
|sell
|601
|0.10
|1.3153
|1.3263
|1.3113
|1202
|2007.02.26 13:59
|sell
|602
|0.20
|1.3161
|1.3271
|1.3121
|1203
|2007.02.26 15:05
|sell
|603
|0.40
|1.3178
|1.3288
|1.3138
|1204
|2007.02.26 15:30
|close
|603
|0.40
|1.3165
|1.3288
|1.3138
|52.00
|12517.10
|1205
|2007.02.26 15:35
|close
|602
|0.20
|1.3166
|1.3271
|1.3121
|-10.00
|12507.10
|1206
|2007.02.26 15:35
|close
|601
|0.10
|1.3166
|1.3263
|1.3113
|-13.00
|12494.10
|1207
|2007.02.26 15:40
|buy
|604
|0.10
|1.3167
|1.3057
|1.3207
|1208
|2007.02.26 17:20
|buy
|605
|0.20
|1.3157
|1.3047
|1.3197
|1209
|2007.02.26 19:05
|close
|605
|0.20
|1.3169
|1.3047
|1.3197
|24.00
|12518.10
|1210
|2007.02.26 19:10
|close
|604
|0.10
|1.3164
|1.3057
|1.3207
|-3.00
|12515.10
|1211
|2007.02.26 19:15
|buy
|606
|0.10
|1.3167
|1.3057
|1.3207
|1212
|2007.02.26 23:50
|close
|606
|0.10
|1.3191
|1.3057
|1.3207
|24.00
|12539.10
|1213
|2007.02.26 23:59
|buy
|607
|0.10
|1.3189
|1.3079
|1.3229
|1214
|2007.02.27 01:20
|buy
|608
|0.20
|1.3180
|1.3070
|1.3220
|1215
|2007.02.27 01:40
|close
|608
|0.20
|1.3197
|1.3070
|1.3220
|34.00
|12573.10
|1216
|2007.02.27 01:45
|close
|607
|0.10
|1.3200
|1.3079
|1.3229
|10.25
|12583.35
|1217
|2007.02.27 01:50
|buy
|609
|0.10
|1.3204
|1.3094
|1.3244
|1218
|2007.02.27 01:59
|buy
|610
|0.20
|1.3182
|1.3072
|1.3222
|1219
|2007.02.27 02:15
|buy
|611
|0.40
|1.3174
|1.3064
|1.3214
|1220
|2007.02.27 02:45
|close
|611
|0.40
|1.3184
|1.3064
|1.3214
|40.00
|12623.35
|1221
|2007.02.27 02:50
|close
|610
|0.20
|1.3185
|1.3072
|1.3222
|6.00
|12629.35
|1222
|2007.02.27 02:50
|close
|609
|0.10
|1.3185
|1.3094
|1.3244
|-19.00
|12610.35
|1223
|2007.02.27 02:59
|sell
|612
|0.10
|1.3177
|1.3287
|1.3137
|1224
|2007.02.27 03:45
|sell
|613
|0.20
|1.3183
|1.3293
|1.3143
|1225
|2007.02.27 07:10
|close
|613
|0.20
|1.3173
|1.3293
|1.3143
|20.00
|12630.35
|1226
|2007.02.27 07:15
|close
|612
|0.10
|1.3177
|1.3287
|1.3137
|0.00
|12630.35
|1227
|2007.02.27 07:20
|sell
|614
|0.10
|1.3177
|1.3287
|1.3137
|1228
|2007.02.27 09:05
|sell
|615
|0.20
|1.3211
|1.3321
|1.3171
|1229
|2007.02.27 09:10
|sell
|616
|0.40
|1.3217
|1.3327
|1.3177
|1230
|2007.02.27 09:15
|sell
|617
|0.80
|1.3228
|1.3338
|1.3188
|1231
|2007.02.27 09:20
|close
|617
|0.80
|1.3200
|1.3338
|1.3188
|224.00
|12854.35
|1232
|2007.02.27 09:25
|close
|616
|0.40
|1.3191
|1.3327
|1.3177
|104.00
|12958.35
|1233
|2007.02.27 09:25
|close
|615
|0.20
|1.3191
|1.3321
|1.3171
|40.00
|12998.35
|1234
|2007.02.27 09:25
|close
|614
|0.10
|1.3191
|1.3287
|1.3137
|-14.00
|12984.35
|1235
|2007.02.27 09:30
|buy
|618
|0.10
|1.3208
|1.3098
|1.3248
|1236
|2007.02.27 09:45
|buy
|619
|0.20
|1.3200
|1.3090
|1.3240
|1237
|2007.02.27 09:50
|buy
|620
|0.40
|1.3168
|1.3058
|1.3208
|1238
|2007.02.27 09:59
|t/p
|620
|0.40
|1.3208
|1.3058
|1.3208
|160.00
|13144.35
|1239
|2007.02.27 09:59
|close
|619
|0.20
|1.3214
|1.3090
|1.3240
|28.00
|13172.35
|1240
|2007.02.27 10:00
|close
|618
|0.10
|1.3213
|1.3098
|1.3248
|5.00
|13177.35
|1241
|2007.02.27 10:05
|buy
|621
|0.10
|1.3217
|1.3107
|1.3257
|1242
|2007.02.27 10:45
|buy
|622
|0.20
|1.3208
|1.3098
|1.3248
|1243
|2007.02.27 12:35
|buy
|623
|0.40
|1.3201
|1.3091
|1.3241
|1244
|2007.02.27 12:45
|close
|623
|0.40
|1.3216
|1.3091
|1.3241
|60.00
|13237.35
|1245
|2007.02.27 12:50
|close
|622
|0.20
|1.3213
|1.3098
|1.3248
|10.00
|13247.35
|1246
|2007.02.27 12:50
|close
|621
|0.10
|1.3213
|1.3107
|1.3257
|-4.00
|13243.35
|1247
|2007.02.27 12:59
|buy
|624
|0.10
|1.3216
|1.3106
|1.3256
|1248
|2007.02.27 14:35
|close
|624
|0.10
|1.3244
|1.3106
|1.3256
|28.00
|13271.35
|1249
|2007.02.27 14:40
|buy
|625
|0.10
|1.3242
|1.3132
|1.3282
|1250
|2007.02.27 15:15
|buy
|626
|0.20
|1.3236
|1.3126
|1.3276
|1251
|2007.02.27 15:30
|close
|626
|0.20
|1.3245
|1.3126
|1.3276
|18.00
|13289.35
|1252
|2007.02.27 15:40
|close
|625
|0.10
|1.3243
|1.3132
|1.3282
|1.00
|13290.35
|1253
|2007.02.27 15:59
|buy
|627
|0.10
|1.3246
|1.3136
|1.3286
|1254
|2007.02.27 16:10
|buy
|628
|0.20
|1.3223
|1.3113
|1.3263
|1255
|2007.02.27 16:20
|buy
|629
|0.40
|1.3217
|1.3107
|1.3257
|1256
|2007.02.27 16:25
|close
|629
|0.40
|1.3235
|1.3107
|1.3257
|72.00
|13362.35
|1257
|2007.02.27 16:30
|close
|628
|0.20
|1.3231
|1.3113
|1.3263
|16.00
|13378.35
|1258
|2007.02.27 16:30
|close
|627
|0.10
|1.3231
|1.3136
|1.3286
|-15.00
|13363.35
|1259
|2007.02.27 16:35
|sell
|630
|0.10
|1.3232
|1.3342
|1.3192
|1260
|2007.02.27 16:45
|sell
|631
|0.20
|1.3237
|1.3347
|1.3197
|1261
|2007.02.27 16:50
|sell
|632
|0.40
|1.3244
|1.3354
|1.3204
|1262
|2007.02.27 17:05
|close
|632
|0.40
|1.3235
|1.3354
|1.3204
|36.00
|13399.35
|1263
|2007.02.27 17:10
|close
|631
|0.20
|1.3233
|1.3347
|1.3197
|8.00
|13407.35
|1264
|2007.02.27 17:10
|close
|630
|0.10
|1.3233
|1.3342
|1.3192
|-1.00
|13406.35
|1265
|2007.02.27 17:15
|sell
|633
|0.10
|1.3230
|1.3340
|1.3190
|1266
|2007.02.27 17:20
|sell
|634
|0.20
|1.3239
|1.3349
|1.3199
|1267
|2007.02.27 18:15
|sell
|635
|0.40
|1.3249
|1.3359
|1.3209
|1268
|2007.02.27 18:40
|sell
|636
|0.80
|1.3255
|1.3365
|1.3215
|1269
|2007.02.27 18:59
|close
|636
|0.80
|1.3243
|1.3365
|1.3215
|96.00
|13502.35
|1270
|2007.02.27 19:00
|close
|635
|0.40
|1.3244
|1.3359
|1.3209
|20.00
|13522.35
|1271
|2007.02.27 19:00
|close
|634
|0.20
|1.3244
|1.3349
|1.3199
|-10.00
|13512.35
|1272
|2007.02.27 19:00
|close
|633
|0.10
|1.3244
|1.3340
|1.3190
|-14.00
|13498.35
|1273
|2007.02.27 19:05
|sell
|637
|0.10
|1.3235
|1.3345
|1.3195
|1274
|2007.02.27 19:10
|sell
|638
|0.20
|1.3242
|1.3352
|1.3202
|1275
|2007.02.27 20:30
|sell
|639
|0.40
|1.3251
|1.3361
|1.3211
|1276
|2007.02.27 20:59
|close
|639
|0.40
|1.3242
|1.3361
|1.3211
|36.00
|13534.35
|1277
|2007.02.27 21:00
|close
|638
|0.20
|1.3243
|1.3352
|1.3202
|-2.00
|13532.35
|1278
|2007.02.27 21:00
|close
|637
|0.10
|1.3243
|1.3345
|1.3195
|-8.00
|13524.35
|1279
|2007.02.27 21:05
|sell
|640
|0.10
|1.3230
|1.3340
|1.3190
|1280
|2007.02.27 21:15
|sell
|641
|0.20
|1.3236
|1.3346
|1.3196
|1281
|2007.02.27 21:25
|sell
|642
|0.40
|1.3251
|1.3361
|1.3211
|1282
|2007.02.27 21:59
|close
|642
|0.40
|1.3234
|1.3361
|1.3211
|68.00
|13592.35
|1283
|2007.02.27 22:00
|close
|641
|0.20
|1.3235
|1.3346
|1.3196
|2.00
|13594.35
|1284
|2007.02.27 22:00
|close
|640
|0.10
|1.3235
|1.3340
|1.3190
|-5.00
|13589.35
|1285
|2007.02.27 22:05
|sell
|643
|0.10
|1.3230
|1.3340
|1.3190
|1286
|2007.02.27 22:20
|sell
|644
|0.20
|1.3241
|1.3351
|1.3201
|1287
|2007.02.28 00:05
|close
|644
|0.20
|1.3228
|1.3351
|1.3201
|26.80
|13616.15
|1288
|2007.02.28 00:10
|close
|643
|0.10
|1.3234
|1.3340
|1.3190
|-3.60
|13612.55
|1289
|2007.02.28 00:15
|sell
|645
|0.10
|1.3235
|1.3345
|1.3195
|1290
|2007.02.28 02:50
|close
|645
|0.10
|1.3213
|1.3345
|1.3195
|22.00
|13634.55
|1291
|2007.02.28 02:59
|sell
|646
|0.10
|1.3215
|1.3325
|1.3175
|1292
|2007.02.28 03:15
|sell
|647
|0.20
|1.3220
|1.3330
|1.3180
|1293
|2007.02.28 07:35
|close
|647
|0.20
|1.3211
|1.3330
|1.3180
|18.00
|13652.55
|1294
|2007.02.28 07:40
|close
|646
|0.10
|1.3212
|1.3325
|1.3175
|3.00
|13655.55
|1295
|2007.02.28 07:45
|sell
|648
|0.10
|1.3208
|1.3318
|1.3168
|1296
|2007.02.28 07:59
|sell
|649
|0.20
|1.3218
|1.3328
|1.3178
|1297
|2007.02.28 08:25
|close
|649
|0.20
|1.3208
|1.3328
|1.3178
|20.00
|13675.55
|1298
|2007.02.28 08:30
|close
|648
|0.10
|1.3201
|1.3318
|1.3168
|7.00
|13682.55
|1299
|2007.02.28 08:35
|sell
|650
|0.10
|1.3201
|1.3311
|1.3161
|1300
|2007.02.28 08:59
|sell
|651
|0.20
|1.3209
|1.3319
|1.3169
|1301
|2007.02.28 09:20
|close
|651
|0.20
|1.3198
|1.3319
|1.3169
|22.00
|13704.55
|1302
|2007.02.28 09:25
|close
|650
|0.10
|1.3189
|1.3311
|1.3161
|12.00
|13716.55
|1303
|2007.02.28 09:30
|sell
|652
|0.10
|1.3190
|1.3300
|1.3150
|1304
|2007.02.28 09:59
|sell
|653
|0.20
|1.3199
|1.3309
|1.3159
|1305
|2007.02.28 10:20
|close
|653
|0.20
|1.3187
|1.3309
|1.3159
|24.00
|13740.55
|1306
|2007.02.28 10:25
|close
|652
|0.10
|1.3189
|1.3300
|1.3150
|1.00
|13741.55
|1307
|2007.02.28 10:30
|sell
|654
|0.10
|1.3185
|1.3295
|1.3145
|1308
|2007.02.28 12:05
|sell
|655
|0.20
|1.3197
|1.3307
|1.3157
|1309
|2007.02.28 13:05
|sell
|656
|0.40
|1.3205
|1.3315
|1.3165
|1310
|2007.02.28 13:40
|close
|656
|0.40
|1.3197
|1.3315
|1.3165
|32.00
|13773.55
|1311
|2007.02.28 13:45
|close
|655
|0.20
|1.3188
|1.3307
|1.3157
|18.00
|13791.55
|1312
|2007.02.28 13:45
|close
|654
|0.10
|1.3188
|1.3295
|1.3145
|-3.00
|13788.55
|1313
|2007.02.28 13:50
|buy
|657
|0.10
|1.3191
|1.3081
|1.3231
|1314
|2007.02.28 14:05
|close
|657
|0.10
|1.3226
|1.3081
|1.3231
|35.00
|13823.55
|1315
|2007.02.28 14:10
|buy
|658
|0.10
|1.3226
|1.3116
|1.3266
|1316
|2007.02.28 14:35
|buy
|659
|0.20
|1.3216
|1.3106
|1.3256
|1317
|2007.02.28 14:40
|buy
|660
|0.40
|1.3207
|1.3097
|1.3247
|1318
|2007.02.28 15:10
|close
|660
|0.40
|1.3218
|1.3097
|1.3247
|44.00
|13867.55
|1319
|2007.02.28 15:15
|close
|659
|0.20
|1.3213
|1.3106
|1.3256
|-6.00
|13861.55
|1320
|2007.02.28 15:15
|close
|658
|0.10
|1.3213
|1.3116
|1.3266
|-13.00
|13848.55
|1321
|2007.02.28 15:20
|buy
|661
|0.10
|1.3219
|1.3109
|1.3259
|1322
|2007.02.28 15:25
|buy
|662
|0.20
|1.3214
|1.3104
|1.3254
|1323
|2007.02.28 15:30
|buy
|663
|0.40
|1.3207
|1.3097
|1.3247
|1324
|2007.02.28 15:35
|buy
|664
|0.80
|1.3198
|1.3088
|1.3238
|1325
|2007.02.28 15:50
|close
|664
|0.80
|1.3209
|1.3088
|1.3238
|88.00
|13936.55
|1326
|2007.02.28 15:59
|close
|663
|0.40
|1.3210
|1.3097
|1.3247
|12.00
|13948.55
|1327
|2007.02.28 15:59
|close
|662
|0.20
|1.3210
|1.3104
|1.3254
|-8.00
|13940.55
|1328
|2007.02.28 15:59
|close
|661
|0.10
|1.3210
|1.3109
|1.3259
|-9.00
|13931.55
|1329
|2007.02.28 16:00
|buy
|665
|0.10
|1.3217
|1.3107
|1.3257
|1330
|2007.02.28 16:25
|buy
|666
|0.20
|1.3203
|1.3093
|1.3243
|1331
|2007.02.28 16:30
|buy
|667
|0.40
|1.3187
|1.3077
|1.3227
|1332
|2007.02.28 16:45
|close
|667
|0.40
|1.3207
|1.3077
|1.3227
|80.00
|14011.55
|1333
|2007.02.28 16:50
|close
|666
|0.20
|1.3214
|1.3093
|1.3243
|22.00
|14033.55
|1334
|2007.02.28 16:50
|close
|665
|0.10
|1.3214
|1.3107
|1.3257
|-3.00
|14030.55
|1335
|2007.02.28 16:59
|buy
|668
|0.10
|1.3214
|1.3104
|1.3254
|1336
|2007.02.28 17:25
|buy
|669
|0.20
|1.3206
|1.3096
|1.3246
|1337
|2007.02.28 17:40
|close
|669
|0.20
|1.3222
|1.3096
|1.3246
|32.00
|14062.55
|1338
|2007.02.28 17:45
|close
|668
|0.10
|1.3228
|1.3104
|1.3254
|14.00
|14076.55
|1339
|2007.02.28 17:50
|buy
|670
|0.10
|1.3228
|1.3118
|1.3268
|1340
|2007.02.28 18:20
|buy
|671
|0.20
|1.3217
|1.3107
|1.3257
|1341
|2007.02.28 18:40
|close
|671
|0.20
|1.3228
|1.3107
|1.3257
|22.00
|14098.55
|1342
|2007.02.28 18:45
|close
|670
|0.10
|1.3227
|1.3118
|1.3268
|-1.00
|14097.55
|1343
|2007.02.28 18:50
|buy
|672
|0.10
|1.3230
|1.3120
|1.3270
|1344
|2007.02.28 19:15
|buy
|673
|0.20
|1.3224
|1.3114
|1.3264
|1345
|2007.02.28 22:35
|close
|673
|0.20
|1.3234
|1.3114
|1.3264
|20.00
|14117.55
|1346
|2007.02.28 22:45
|close
|672
|0.10
|1.3233
|1.3120
|1.3270
|3.00
|14120.55
|1347
|2007.02.28 22:50
|buy
|674
|0.10
|1.3236
|1.3126
|1.3276
|1348
|2007.02.28 22:59
|buy
|675
|0.20
|1.3226
|1.3116
|1.3266
|1349
|2007.03.01 03:50
|close
|675
|0.20
|1.3237
|1.3116
|1.3266
|17.50
|14138.05
|1350
|2007.03.01 03:59
|close
|674
|0.10
|1.3231
|1.3126
|1.3276
|-7.25
|14130.80
|1351
|2007.03.01 04:00
|sell
|676
|0.10
|1.3230
|1.3340
|1.3190
|1352
|2007.03.01 08:15
|close
|676
|0.10
|1.3210
|1.3340
|1.3190
|20.00
|14150.80
|1353
|2007.03.01 08:20
|sell
|677
|0.10
|1.3214
|1.3324
|1.3174
|1354
|2007.03.01 08:25
|sell
|678
|0.20
|1.3228
|1.3338
|1.3188
|1355
|2007.03.01 08:40
|close
|678
|0.20
|1.3206
|1.3338
|1.3188
|44.00
|14194.80
|1356
|2007.03.01 08:45
|close
|677
|0.10
|1.3207
|1.3324
|1.3174
|7.00
|14201.80
|1357
|2007.03.01 08:50
|sell
|679
|0.10
|1.3202
|1.3312
|1.3162
|1358
|2007.03.01 08:59
|sell
|680
|0.20
|1.3224
|1.3334
|1.3184
|1359
|2007.03.01 09:05
|sell
|681
|0.40
|1.3232
|1.3342
|1.3192
|1360
|2007.03.01 09:20
|sell
|682
|0.80
|1.3239
|1.3349
|1.3199
|1361
|2007.03.01 09:40
|close
|682
|0.80
|1.3231
|1.3349
|1.3199
|64.00
|14265.80
|1362
|2007.03.01 09:45
|close
|681
|0.40
|1.3230
|1.3342
|1.3192
|8.00
|14273.80
|1363
|2007.03.01 09:45
|close
|680
|0.20
|1.3230
|1.3334
|1.3184
|-12.00
|14261.80
|1364
|2007.03.01 09:45
|close
|679
|0.10
|1.3230
|1.3312
|1.3162
|-28.00
|14233.80
|1365
|2007.03.01 09:50
|buy
|683
|0.10
|1.3224
|1.3114
|1.3264
|1366
|2007.03.01 10:45
|buy
|684
|0.20
|1.3215
|1.3105
|1.3255
|1367
|2007.03.01 11:10
|close
|684
|0.20
|1.3226
|1.3105
|1.3255
|22.00
|14255.80
|1368
|2007.03.01 11:15
|close
|683
|0.10
|1.3223
|1.3114
|1.3264
|-1.00
|14254.80
|1369
|2007.03.01 11:20
|buy
|685
|0.10
|1.3226
|1.3116
|1.3266
|1370
|2007.03.01 11:35
|buy
|686
|0.20
|1.3220
|1.3110
|1.3260
|1371
|2007.03.01 12:35
|buy
|687
|0.40
|1.3215
|1.3105
|1.3255
|1372
|2007.03.01 12:45
|close
|687
|0.40
|1.3221
|1.3105
|1.3255
|24.00
|14278.80
|1373
|2007.03.01 12:50
|close
|686
|0.20
|1.3215
|1.3110
|1.3260
|-10.00
|14268.80
|1374
|2007.03.01 12:50
|close
|685
|0.10
|1.3215
|1.3116
|1.3266
|-11.00
|14257.80
|1375
|2007.03.01 12:59
|sell
|688
|0.10
|1.3219
|1.3329
|1.3179
|1376
|2007.03.01 14:05
|sell
|689
|0.20
|1.3231
|1.3341
|1.3191
|1377
|2007.03.01 14:20
|close
|689
|0.20
|1.3220
|1.3341
|1.3191
|22.00
|14279.80
|1378
|2007.03.01 14:25
|close
|688
|0.10
|1.3211
|1.3329
|1.3179
|8.00
|14287.80
|1379
|2007.03.01 14:30
|buy
|690
|0.10
|1.3225
|1.3115
|1.3265
|1380
|2007.03.01 14:40
|buy
|691
|0.20
|1.3216
|1.3106
|1.3256
|1381
|2007.03.01 15:20
|buy
|692
|0.40
|1.3210
|1.3100
|1.3250
|1382
|2007.03.01 15:25
|close
|692
|0.40
|1.3219
|1.3100
|1.3250
|36.00
|14323.80
|1383
|2007.03.01 15:30
|close
|691
|0.20
|1.3226
|1.3106
|1.3256
|20.00
|14343.80
|1384
|2007.03.01 15:30
|close
|690
|0.10
|1.3226
|1.3115
|1.3265
|1.00
|14344.80
|1385
|2007.03.01 15:35
|sell
|693
|0.10
|1.3212
|1.3322
|1.3172
|1386
|2007.03.01 15:40
|sell
|694
|0.20
|1.3217
|1.3327
|1.3177
|1387
|2007.03.01 16:05
|close
|694
|0.20
|1.3186
|1.3327
|1.3177
|62.00
|14406.80
|1388
|2007.03.01 16:10
|close
|693
|0.10
|1.3181
|1.3322
|1.3172
|31.00
|14437.80
|1389
|2007.03.01 16:15
|sell
|695
|0.10
|1.3160
|1.3270
|1.3120
|1390
|2007.03.01 16:20
|sell
|696
|0.20
|1.3192
|1.3302
|1.3152
|1391
|2007.03.01 16:25
|sell
|697
|0.40
|1.3212
|1.3322
|1.3172
|1392
|2007.03.01 16:30
|close
|697
|0.40
|1.3174
|1.3322
|1.3172
|152.00
|14589.80
|1393
|2007.03.01 16:35
|close
|696
|0.20
|1.3189
|1.3302
|1.3152
|6.00
|14595.80
|1394
|2007.03.01 16:35
|close
|695
|0.10
|1.3189
|1.3270
|1.3120
|-29.00
|14566.80
|1395
|2007.03.01 16:40
|sell
|698
|0.10
|1.3179
|1.3289
|1.3139
|1396
|2007.03.01 16:45
|sell
|699
|0.20
|1.3189
|1.3299
|1.3149
|1397
|2007.03.01 16:50
|close
|699
|0.20
|1.3174
|1.3299
|1.3149
|30.00
|14596.80
|1398
|2007.03.01 16:59
|close
|698
|0.10
|1.3165
|1.3289
|1.3139
|14.00
|14610.80
|1399
|2007.03.01 17:00
|sell
|700
|0.10
|1.3162
|1.3272
|1.3122
|1400
|2007.03.01 17:20
|sell
|701
|0.20
|1.3175
|1.3285
|1.3135
|1401
|2007.03.01 17:25
|close
|701
|0.20
|1.3161
|1.3285
|1.3135
|28.00
|14638.80
|1402
|2007.03.01 17:30
|close
|700
|0.10
|1.3167
|1.3272
|1.3122
|-5.00
|14633.80
|1403
|2007.03.01 17:35
|sell
|702
|0.10
|1.3162
|1.3272
|1.3122
|1404
|2007.03.01 17:59
|sell
|703
|0.20
|1.3171
|1.3281
|1.3131
|1405
|2007.03.01 18:05
|sell
|704
|0.40
|1.3177
|1.3287
|1.3137
|1406
|2007.03.01 19:05
|sell
|705
|0.80
|1.3186
|1.3296
|1.3146
|1407
|2007.03.01 19:45
|close
|705
|0.80
|1.3169
|1.3296
|1.3146
|136.00
|14769.80
|1408
|2007.03.01 19:50
|close
|704
|0.40
|1.3171
|1.3287
|1.3137
|24.00
|14793.80
|1409
|2007.03.01 19:50
|close
|703
|0.20
|1.3171
|1.3281
|1.3131
|0.00
|14793.80
|1410
|2007.03.01 19:50
|close
|702
|0.10
|1.3171
|1.3272
|1.3122
|-9.00
|14784.80
|1411
|2007.03.01 19:59
|buy
|706
|0.10
|1.3180
|1.3070
|1.3220
|1412
|2007.03.01 23:25
|buy
|707
|0.20
|1.3172
|1.3062
|1.3212
|1413
|2007.03.02 00:20
|buy
|708
|0.40
|1.3166
|1.3056
|1.3206
|1414
|2007.03.02 04:20
|close
|708
|0.40
|1.3173
|1.3056
|1.3206
|28.00
|14812.80
|1415
|2007.03.02 04:30
|close
|707
|0.20
|1.3170
|1.3062
|1.3212
|-5.50
|14807.30
|1416
|2007.03.02 04:30
|close
|706
|0.10
|1.3170
|1.3070
|1.3220
|-10.75
|14796.55
|1417
|2007.03.02 04:35
|buy
|709
|0.10
|1.3170
|1.3060
|1.3210
|1418
|2007.03.02 09:15
|buy
|710
|0.20
|1.3160
|1.3050
|1.3200
|1419
|2007.03.02 10:10
|buy
|711
|0.40
|1.3147
|1.3037
|1.3187
|1420
|2007.03.02 10:35
|close
|711
|0.40
|1.3159
|1.3037
|1.3187
|48.00
|14844.55
|1421
|2007.03.02 10:40
|close
|710
|0.20
|1.3155
|1.3050
|1.3200
|-10.00
|14834.55
|1422
|2007.03.02 10:40
|close
|709
|0.10
|1.3155
|1.3060
|1.3210
|-15.00
|14819.55
|1423
|2007.03.02 10:45
|sell
|712
|0.10
|1.3152
|1.3262
|1.3112
|1424
|2007.03.02 10:50
|sell
|713
|0.20
|1.3172
|1.3282
|1.3132
|1425
|2007.03.02 10:59
|close
|713
|0.20
|1.3155
|1.3282
|1.3132
|34.00
|14853.55
|1426
|2007.03.02 11:00
|close
|712
|0.10
|1.3154
|1.3262
|1.3112
|-2.00
|14851.55
|1427
|2007.03.02 11:05
|sell
|714
|0.10
|1.3147
|1.3257
|1.3107
|1428
|2007.03.02 11:25
|sell
|715
|0.20
|1.3154
|1.3264
|1.3114
|1429
|2007.03.02 11:45
|sell
|716
|0.40
|1.3163
|1.3273
|1.3123
|1430
|2007.03.02 11:50
|close
|716
|0.40
|1.3149
|1.3273
|1.3123
|56.00
|14907.55
|1431
|2007.03.02 11:59
|close
|715
|0.20
|1.3164
|1.3264
|1.3114
|-20.00
|14887.55
|1432
|2007.03.02 11:59
|close
|714
|0.10
|1.3164
|1.3257
|1.3107
|-17.00
|14870.55
|1433
|2007.03.02 12:00
|buy
|717
|0.10
|1.3163
|1.3053
|1.3203
|1434
|2007.03.02 12:50
|buy
|718
|0.20
|1.3154
|1.3044
|1.3194
|1435
|2007.03.02 13:05
|close
|718
|0.20
|1.3164
|1.3044
|1.3194
|20.00
|14890.55
|1436
|2007.03.02 13:10
|close
|717
|0.10
|1.3166
|1.3053
|1.3203
|3.00
|14893.55
|1437
|2007.03.02 13:15
|buy
|719
|0.10
|1.3170
|1.3060
|1.3210
|1438
|2007.03.02 13:45
|buy
|720
|0.20
|1.3155
|1.3045
|1.3195
|1439
|2007.03.02 14:05
|close
|720
|0.20
|1.3172
|1.3045
|1.3195
|34.00
|14927.55
|1440
|2007.03.02 14:10
|close
|719
|0.10
|1.3173
|1.3060
|1.3210
|3.00
|14930.55
|1441
|2007.03.02 14:15
|buy
|721
|0.10
|1.3176
|1.3066
|1.3216
|1442
|2007.03.02 14:40
|buy
|722
|0.20
|1.3162
|1.3052
|1.3202
|1443
|2007.03.02 14:59
|close
|722
|0.20
|1.3176
|1.3052
|1.3202
|28.00
|14958.55
|1444
|2007.03.02 15:00
|close
|721
|0.10
|1.3175
|1.3066
|1.3216
|-1.00
|14957.55
|1445
|2007.03.02 15:05
|buy
|723
|0.10
|1.3182
|1.3072
|1.3222
|1446
|2007.03.02 15:35
|buy
|724
|0.20
|1.3168
|1.3058
|1.3208
|1447
|2007.03.02 16:30
|buy
|725
|0.40
|1.3157
|1.3047
|1.3197
|1448
|2007.03.02 16:50
|close
|725
|0.40
|1.3180
|1.3047
|1.3197
|92.00
|15049.55
|1449
|2007.03.02 16:59
|close
|724
|0.20
|1.3169
|1.3058
|1.3208
|2.00
|15051.55
|1450
|2007.03.02 16:59
|close
|723
|0.10
|1.3169
|1.3072
|1.3222
|-13.00
|15038.55
|1451
|2007.03.02 17:00
|buy
|726
|0.10
|1.3172
|1.3062
|1.3212
|1452
|2007.03.02 18:40
|close
|726
|0.10
|1.3192
|1.3062
|1.3212
|20.00
|15058.55
|1453
|2007.03.02 18:50
|buy
|727
|0.10
|1.3189
|1.3079
|1.3229
|1454
|2007.03.04 23:40
|close
|727
|0.10
|1.3211
|1.3079
|1.3229
|22.00
|15080.55
|1455
|2007.03.04 23:45
|buy
|728
|0.10
|1.3208
|1.3098
|1.3248
|1456
|2007.03.05 00:05
|buy
|729
|0.20
|1.3183
|1.3073
|1.3223
|1457
|2007.03.05 00:30
|close
|729
|0.20
|1.3204
|1.3073
|1.3223
|42.00
|15122.55
|1458
|2007.03.05 00:35
|close
|728
|0.10
|1.3209
|1.3098
|1.3248
|0.25
|15122.80
|1459
|2007.03.05 00:40
|buy
|730
|0.10
|1.3205
|1.3095
|1.3245
|1460
|2007.03.05 00:59
|buy
|731
|0.20
|1.3183
|1.3073
|1.3223
|1461
|2007.03.05 01:05
|buy
|732
|0.40
|1.3176
|1.3066
|1.3216
|1462
|2007.03.05 01:30
|close
|732
|0.40
|1.3187
|1.3066
|1.3216
|44.00
|15166.80
|1463
|2007.03.05 01:35
|close
|731
|0.20
|1.3181
|1.3073
|1.3223
|-4.00
|15162.80
|1464
|2007.03.05 01:35
|close
|730
|0.10
|1.3181
|1.3095
|1.3245
|-24.00
|15138.80
|1465
|2007.03.05 01:45
|sell
|733
|0.10
|1.3183
|1.3293
|1.3143
|1466
|2007.03.05 01:50
|sell
|734
|0.20
|1.3193
|1.3303
|1.3153
|1467
|2007.03.05 01:59
|close
|734
|0.20
|1.3176
|1.3303
|1.3153
|34.00
|15172.80
|1468
|2007.03.05 02:00
|close
|733
|0.10
|1.3175
|1.3293
|1.3143
|8.00
|15180.80
|1469
|2007.03.05 02:05
|sell
|735
|0.10
|1.3121
|1.3231
|1.3081
|1470
|2007.03.05 02:15
|sell
|736
|0.20
|1.3139
|1.3249
|1.3099
|1471
|2007.03.05 02:20
|sell
|737
|0.40
|1.3151
|1.3261
|1.3111
|1472
|2007.03.05 02:25
|sell
|738
|0.80
|1.3161
|1.3271
|1.3121
|1473
|2007.03.05 02:30
|close
|738
|0.80
|1.3151
|1.3271
|1.3121
|80.00
|15260.80
|1474
|2007.03.05 02:35
|close
|737
|0.40
|1.3154
|1.3261
|1.3111
|-12.00
|15248.80
|1475
|2007.03.05 02:35
|close
|736
|0.20
|1.3154
|1.3249
|1.3099
|-30.00
|15218.80
|1476
|2007.03.05 02:35
|close
|735
|0.10
|1.3154
|1.3231
|1.3081
|-33.00
|15185.80
|1477
|2007.03.05 02:40
|sell
|739
|0.10
|1.3154
|1.3264
|1.3114
|1478
|2007.03.05 02:45
|sell
|740
|0.20
|1.3176
|1.3286
|1.3136
|1479
|2007.03.05 02:50
|close
|740
|0.20
|1.3142
|1.3286
|1.3136
|68.00
|15253.80
|1480
|2007.03.05 02:59
|close
|739
|0.10
|1.3127
|1.3264
|1.3114
|27.00
|15280.80
|1481
|2007.03.05 03:00
|sell
|741
|0.10
|1.3126
|1.3236
|1.3086
|1482
|2007.03.05 03:20
|sell
|742
|0.20
|1.3135
|1.3245
|1.3095
|1483
|2007.03.05 03:40
|sell
|743
|0.40
|1.3141
|1.3251
|1.3101
|1484
|2007.03.05 03:45
|close
|743
|0.40
|1.3129
|1.3251
|1.3101
|48.00
|15328.80
|1485
|2007.03.05 03:50
|close
|742
|0.20
|1.3125
|1.3245
|1.3095
|20.00
|15348.80
|1486
|2007.03.05 03:50
|close
|741
|0.10
|1.3125
|1.3236
|1.3086
|1.00
|15349.80
|1487
|2007.03.05 03:59
|sell
|744
|0.10
|1.3140
|1.3250
|1.3100
|1488
|2007.03.05 04:05
|sell
|745
|0.20
|1.3147
|1.3257
|1.3107
|1489
|2007.03.05 06:05
|sell
|746
|0.40
|1.3169
|1.3279
|1.3129
|1490
|2007.03.05 06:40
|close
|746
|0.40
|1.3146
|1.3279
|1.3129
|92.00
|15441.80
|1491
|2007.03.05 06:45
|close
|745
|0.20
|1.3151
|1.3257
|1.3107
|-8.00
|15433.80
|1492
|2007.03.05 06:45
|close
|744
|0.10
|1.3151
|1.3250
|1.3100
|-11.00
|15422.80
|1493
|2007.03.05 06:50
|buy
|747
|0.10
|1.3153
|1.3043
|1.3193
|1494
|2007.03.05 07:35
|buy
|748
|0.20
|1.3142
|1.3032
|1.3182
|1495
|2007.03.05 08:15
|close
|748
|0.20
|1.3154
|1.3032
|1.3182
|24.00
|15446.80
|1496
|2007.03.05 08:20
|close
|747
|0.10
|1.3147
|1.3043
|1.3193
|-6.00
|15440.80
|1497
|2007.03.05 08:25
|buy
|749
|0.10
|1.3147
|1.3037
|1.3187
|1498
|2007.03.05 08:30
|buy
|750
|0.20
|1.3134
|1.3024
|1.3174
|1499
|2007.03.05 09:05
|close
|750
|0.20
|1.3148
|1.3024
|1.3174
|28.00
|15468.80
|1500
|2007.03.05 09:10
|close
|749
|0.10
|1.3153
|1.3037
|1.3187
|6.00
|15474.80
|1501
|2007.03.05 09:15
|buy
|751
|0.10
|1.3146
|1.3036
|1.3186
|1502
|2007.03.05 09:25
|buy
|752
|0.20
|1.3126
|1.3016
|1.3166
|1503
|2007.03.05 10:05
|close
|752
|0.20
|1.3140
|1.3016
|1.3166
|28.00
|15502.80
|1504
|2007.03.05 10:10
|close
|751
|0.10
|1.3136
|1.3036
|1.3186
|-10.00
|15492.80
|1505
|2007.03.05 10:15
|buy
|753
|0.10
|1.3136
|1.3026
|1.3176
|1506
|2007.03.05 10:20
|buy
|754
|0.20
|1.3127
|1.3017
|1.3167
|1507
|2007.03.05 11:15
|buy
|755
|0.40
|1.3118
|1.3008
|1.3158
|1508
|2007.03.05 11:35
|close
|755
|0.40
|1.3127
|1.3008
|1.3158
|36.00
|15528.80
|1509
|2007.03.05 11:45
|close
|754
|0.20
|1.3121
|1.3017
|1.3167
|-12.00
|15516.80
|1510
|2007.03.05 11:45
|close
|753
|0.10
|1.3121
|1.3026
|1.3176
|-15.00
|15501.80
|1511
|2007.03.05 11:50
|sell
|756
|0.10
|1.3118
|1.3228
|1.3078
|1512
|2007.03.05 12:10
|close
|756
|0.10
|1.3087
|1.3228
|1.3078
|31.00
|15532.80
|1513
|2007.03.05 12:15
|sell
|757
|0.10
|1.3096
|1.3206
|1.3056
|1514
|2007.03.05 12:30
|sell
|758
|0.20
|1.3108
|1.3218
|1.3068
|1515
|2007.03.05 12:45
|close
|758
|0.20
|1.3091
|1.3218
|1.3068
|34.00
|15566.80
|1516
|2007.03.05 12:50
|close
|757
|0.10
|1.3094
|1.3206
|1.3056
|2.00
|15568.80
|1517
|2007.03.05 12:59
|sell
|759
|0.10
|1.3096
|1.3206
|1.3056
|1518
|2007.03.05 13:25
|sell
|760
|0.20
|1.3105
|1.3215
|1.3065
|1519
|2007.03.05 13:40
|close
|760
|0.20
|1.3091
|1.3215
|1.3065
|28.00
|15596.80
|1520
|2007.03.05 13:45
|close
|759
|0.10
|1.3094
|1.3206
|1.3056
|2.00
|15598.80
|1521
|2007.03.05 13:50
|sell
|761
|0.10
|1.3081
|1.3191
|1.3041
|1522
|2007.03.05 14:00
|sell
|762
|0.20
|1.3087
|1.3197
|1.3047
|1523
|2007.03.05 14:20
|sell
|763
|0.40
|1.3095
|1.3205
|1.3055
|1524
|2007.03.05 14:45
|close
|763
|0.40
|1.3083
|1.3205
|1.3055
|48.00
|15646.80
|1525
|2007.03.05 14:50
|close
|762
|0.20
|1.3076
|1.3197
|1.3047
|22.00
|15668.80
|1526
|2007.03.05 14:50
|close
|761
|0.10
|1.3076
|1.3191
|1.3041
|5.00
|15673.80
|1527
|2007.03.05 14:59
|sell
|764
|0.10
|1.3083
|1.3193
|1.3043
|1528
|2007.03.05 15:05
|sell
|765
|0.20
|1.3096
|1.3206
|1.3056
|1529
|2007.03.05 15:45
|close
|765
|0.20
|1.3078
|1.3206
|1.3056
|36.00
|15709.80
|1530
|2007.03.05 15:50
|close
|764
|0.10
|1.3074
|1.3193
|1.3043
|9.00
|15718.80
|1531
|2007.03.05 15:59
|buy
|766
|0.10
|1.3099
|1.2989
|1.3139
|1532
|2007.03.05 17:40
|buy
|767
|0.20
|1.3092
|1.2982
|1.3132
|1533
|2007.03.05 23:10
|buy
|768
|0.40
|1.3084
|1.2974
|1.3124
|1534
|2007.03.05 23:20
|close
|768
|0.40
|1.3098
|1.2974
|1.3124
|56.00
|15774.80
|1535
|2007.03.05 23:25
|close
|767
|0.20
|1.3097
|1.2982
|1.3132
|10.00
|15784.80
|1536
|2007.03.05 23:25
|close
|766
|0.10
|1.3097
|1.2989
|1.3139
|-2.00
|15782.80
|1537
|2007.03.05 23:30
|buy
|769
|0.10
|1.3089
|1.2979
|1.3129
|1538
|2007.03.05 23:59
|buy
|770
|0.20
|1.3082
|1.2972
|1.3122
|1539
|2007.03.06 01:10
|close
|770
|0.20
|1.3110
|1.2972
|1.3122
|54.50
|15837.30
|1540
|2007.03.06 01:15
|close
|769
|0.10
|1.3108
|1.2979
|1.3129
|18.25
|15855.55
|1541
|2007.03.06 01:20
|buy
|771
|0.10
|1.3100
|1.2990
|1.3140
|1542
|2007.03.06 01:45
|buy
|772
|0.20
|1.3095
|1.2985
|1.3135
|1543
|2007.03.06 01:50
|buy
|773
|0.40
|1.3083
|1.2973
|1.3123
|1544
|2007.03.06 01:59
|close
|773
|0.40
|1.3094
|1.2973
|1.3123
|44.00
|15899.55
|1545
|2007.03.06 02:00
|close
|772
|0.20
|1.3093
|1.2985
|1.3135
|-4.00
|15895.55
|1546
|2007.03.06 02:00
|close
|771
|0.10
|1.3093
|1.2990
|1.3140
|-7.00
|15888.55
|1547
|2007.03.06 02:05
|buy
|774
|0.10
|1.3100
|1.2990
|1.3140
|1548
|2007.03.06 02:15
|buy
|775
|0.20
|1.3094
|1.2984
|1.3134
|1549
|2007.03.06 02:45
|buy
|776
|0.40
|1.3086
|1.2976
|1.3126
|1550
|2007.03.06 03:05
|close
|776
|0.40
|1.3104
|1.2976
|1.3126
|72.00
|15960.55
|1551
|2007.03.06 03:10
|close
|775
|0.20
|1.3095
|1.2984
|1.3134
|2.00
|15962.55
|1552
|2007.03.06 03:10
|close
|774
|0.10
|1.3095
|1.2990
|1.3140
|-5.00
|15957.55
|1553
|2007.03.06 03:15
|buy
|777
|0.10
|1.3095
|1.2985
|1.3135
|1554
|2007.03.06 03:40
|buy
|778
|0.20
|1.3081
|1.2971
|1.3121
|1555
|2007.03.06 03:50
|close
|778
|0.20
|1.3101
|1.2971
|1.3121
|40.00
|15997.55
|1556
|2007.03.06 03:59
|close
|777
|0.10
|1.3104
|1.2985
|1.3135
|9.00
|16006.55
|1557
|2007.03.06 04:00
|buy
|779
|0.10
|1.3105
|1.2995
|1.3145
|1558
|2007.03.06 06:25
|buy
|780
|0.20
|1.3097
|1.2987
|1.3137
|1559
|2007.03.06 06:59
|close
|780
|0.20
|1.3108
|1.2987
|1.3137
|22.00
|16028.55
|1560
|2007.03.06 07:00
|close
|779
|0.10
|1.3107
|1.2995
|1.3145
|2.00
|16030.55
|1561
|2007.03.06 07:05
|buy
|781
|0.10
|1.3107
|1.2997
|1.3147
|1562
|2007.03.06 07:15
|buy
|782
|0.20
|1.3099
|1.2989
|1.3139
|1563
|2007.03.06 07:20
|buy
|783
|0.40
|1.3093
|1.2983
|1.3133
|1564
|2007.03.06 07:30
|close
|783
|0.40
|1.3102
|1.2983
|1.3133
|36.00
|16066.55
|1565
|2007.03.06 07:35
|close
|782
|0.20
|1.3098
|1.2989
|1.3139
|-2.00
|16064.55
|1566
|2007.03.06 07:35
|close
|781
|0.10
|1.3098
|1.2997
|1.3147
|-9.00
|16055.55
|1567
|2007.03.06 07:40
|buy
|784
|0.10
|1.3112
|1.3002
|1.3152
|1568
|2007.03.06 07:59
|buy
|785
|0.20
|1.3099
|1.2989
|1.3139
|1569
|2007.03.06 08:25
|close
|785
|0.20
|1.3112
|1.2989
|1.3139
|26.00
|16081.55
|1570
|2007.03.06 08:30
|close
|784
|0.10
|1.3107
|1.3002
|1.3152
|-5.00
|16076.55
|1571
|2007.03.06 08:35
|buy
|786
|0.10
|1.3126
|1.3016
|1.3166
|1572
|2007.03.06 08:45
|buy
|787
|0.20
|1.3120
|1.3010
|1.3160
|1573
|2007.03.06 08:50
|close
|787
|0.20
|1.3129
|1.3010
|1.3160
|18.00
|16094.55
|1574
|2007.03.06 08:59
|close
|786
|0.10
|1.3121
|1.3016
|1.3166
|-5.00
|16089.55
|1575
|2007.03.06 09:00
|buy
|788
|0.10
|1.3124
|1.3014
|1.3164
|1576
|2007.03.06 09:10
|buy
|789
|0.20
|1.3118
|1.3008
|1.3158
|1577
|2007.03.06 09:30
|close
|789
|0.20
|1.3128
|1.3008
|1.3158
|20.00
|16109.55
|1578
|2007.03.06 09:35
|close
|788
|0.10
|1.3130
|1.3014
|1.3164
|6.00
|16115.55
|1579
|2007.03.06 09:40
|buy
|790
|0.10
|1.3128
|1.3018
|1.3168
|1580
|2007.03.06 10:05
|buy
|791
|0.20
|1.3112
|1.3002
|1.3152
|1581
|2007.03.06 10:50
|close
|791
|0.20
|1.3124
|1.3002
|1.3152
|24.00
|16139.55
|1582
|2007.03.06 10:59
|close
|790
|0.10
|1.3112
|1.3018
|1.3168
|-16.00
|16123.55
|1583
|2007.03.06 11:00
|sell
|792
|0.10
|1.3113
|1.3223
|1.3073
|1584
|2007.03.06 14:15
|close
|792
|0.10
|1.3092
|1.3223
|1.3073
|21.00
|16144.55
|1585
|2007.03.06 14:20
|sell
|793
|0.10
|1.3096
|1.3206
|1.3056
|1586
|2007.03.06 14:30
|sell
|794
|0.20
|1.3103
|1.3213
|1.3063
|1587
|2007.03.06 14:59
|close
|794
|0.20
|1.3093
|1.3213
|1.3063
|20.00
|16164.55
|1588
|2007.03.06 15:00
|close
|793
|0.10
|1.3094
|1.3206
|1.3056
|2.00
|16166.55
|1589
|2007.03.06 15:05
|sell
|795
|0.10
|1.3093
|1.3203
|1.3053
|1590
|2007.03.06 15:25
|sell
|796
|0.20
|1.3101
|1.3211
|1.3061
|1591
|2007.03.06 15:50
|close
|796
|0.20
|1.3089
|1.3211
|1.3061
|24.00
|16190.55
|1592
|2007.03.06 15:59
|close
|795
|0.10
|1.3104
|1.3203
|1.3053
|-11.00
|16179.55
|1593
|2007.03.06 16:00
|buy
|797
|0.10
|1.3105
|1.2995
|1.3145
|1594
|2007.03.06 16:50
|buy
|798
|0.20
|1.3098
|1.2988
|1.3138
|1595
|2007.03.06 17:20
|close
|798
|0.20
|1.3111
|1.2988
|1.3138
|26.00
|16205.55
|1596
|2007.03.06 17:35
|close
|797
|0.10
|1.3108
|1.2995
|1.3145
|3.00
|16208.55
|1597
|2007.03.06 17:40
|buy
|799
|0.10
|1.3106
|1.2996
|1.3146
|1598
|2007.03.06 21:15
|close
|799
|0.10
|1.3126
|1.2996
|1.3146
|20.00
|16228.55
|1599
|2007.03.06 21:20
|buy
|800
|0.10
|1.3122
|1.3012
|1.3162
|1600
|2007.03.07 02:05
|buy
|801
|0.20
|1.3114
|1.3004
|1.3154
|1601
|2007.03.07 02:45
|close
|801
|0.20
|1.3125
|1.3004
|1.3154
|22.00
|16250.55
|1602
|2007.03.07 02:50
|close
|800
|0.10
|1.3131
|1.3012
|1.3162
|8.25
|16258.80
|1603
|2007.03.07 02:59
|sell
|802
|0.10
|1.3123
|1.3233
|1.3083
|1604
|2007.03.07 05:20
|sell
|803
|0.20
|1.3130
|1.3240
|1.3090
|1605
|2007.03.07 07:05
|close
|803
|0.20
|1.3119
|1.3240
|1.3090
|22.00
|16280.80
|1606
|2007.03.07 07:10
|close
|802
|0.10
|1.3121
|1.3233
|1.3083
|2.00
|16282.80
|1607
|2007.03.07 07:20
|sell
|804
|0.10
|1.3121
|1.3231
|1.3081
|1608
|2007.03.07 07:25
|sell
|805
|0.20
|1.3127
|1.3237
|1.3087
|1609
|2007.03.07 08:05
|close
|805
|0.20
|1.3111
|1.3237
|1.3087
|32.00
|16314.80
|1610
|2007.03.07 08:10
|close
|804
|0.10
|1.3117
|1.3231
|1.3081
|4.00
|16318.80
|1611
|2007.03.07 08:15
|sell
|806
|0.10
|1.3113
|1.3223
|1.3073
|1612
|2007.03.07 08:20
|sell
|807
|0.20
|1.3128
|1.3238
|1.3088
|1613
|2007.03.07 08:30
|close
|807
|0.20
|1.3114
|1.3238
|1.3088
|28.00
|16346.80
|1614
|2007.03.07 08:35
|close
|806
|0.10
|1.3117
|1.3223
|1.3073
|-4.00
|16342.80
|1615
|2007.03.07 08:40
|sell
|808
|0.10
|1.3113
|1.3223
|1.3073
|1616
|2007.03.07 08:59
|sell
|809
|0.20
|1.3121
|1.3231
|1.3081
|1617
|2007.03.07 11:05
|sell
|810
|0.40
|1.3127
|1.3237
|1.3087
|1618
|2007.03.07 11:50
|close
|810
|0.40
|1.3120
|1.3237
|1.3087
|28.00
|16370.80
|1619
|2007.03.07 11:59
|close
|809
|0.20
|1.3124
|1.3231
|1.3081
|-6.00
|16364.80
|1620
|2007.03.07 11:59
|close
|808
|0.10
|1.3124
|1.3223
|1.3073
|-11.00
|16353.80
|1621
|2007.03.07 12:00
|buy
|811
|0.10
|1.3123
|1.3013
|1.3163
|1622
|2007.03.07 14:15
|close
|811
|0.10
|1.3143
|1.3013
|1.3163
|20.00
|16373.80
|1623
|2007.03.07 14:20
|buy
|812
|0.10
|1.3141
|1.3031
|1.3181
|1624
|2007.03.07 14:25
|buy
|813
|0.20
|1.3135
|1.3025
|1.3175
|1625
|2007.03.07 14:35
|buy
|814
|0.40
|1.3127
|1.3017
|1.3167
|1626
|2007.03.07 14:45
|close
|814
|0.40
|1.3137
|1.3017
|1.3167
|40.00
|16413.80
|1627
|2007.03.07 14:50
|close
|813
|0.20
|1.3138
|1.3025
|1.3175
|6.00
|16419.80
|1628
|2007.03.07 14:50
|close
|812
|0.10
|1.3138
|1.3031
|1.3181
|-3.00
|16416.80
|1629
|2007.03.07 14:59
|buy
|815
|0.10
|1.3137
|1.3027
|1.3177
|1630
|2007.03.07 20:10
|close
|815
|0.10
|1.3162
|1.3027
|1.3177
|25.00
|16441.80
|1631
|2007.03.07 21:10
|buy
|816
|0.10
|1.3177
|1.3067
|1.3217
|1632
|2007.03.07 23:05
|buy
|817
|0.20
|1.3170
|1.3060
|1.3210
|1633
|2007.03.07 23:45
|close
|817
|0.20
|1.3180
|1.3060
|1.3210
|20.00
|16461.80
|1634
|2007.03.07 23:50
|close
|816
|0.10
|1.3179
|1.3067
|1.3217
|2.00
|16463.80
|1635
|2007.03.07 23:59
|sell
|818
|0.10
|1.3177
|1.3287
|1.3137
|1636
|2007.03.08 09:20
|close
|818
|0.10
|1.3149
|1.3287
|1.3137
|29.20
|16493.00
|1637
|2007.03.08 09:25
|sell
|819
|0.10
|1.3153
|1.3263
|1.3113
|1638
|2007.03.08 09:30
|sell
|820
|0.20
|1.3166
|1.3276
|1.3126
|1639
|2007.03.08 09:35
|close
|820
|0.20
|1.3147
|1.3276
|1.3126
|38.00
|16531.00
|1640
|2007.03.08 09:40
|close
|819
|0.10
|1.3166
|1.3263
|1.3113
|-13.00
|16518.00
|1641
|2007.03.08 09:45
|sell
|821
|0.10
|1.3155
|1.3265
|1.3115
|1642
|2007.03.08 13:10
|sell
|822
|0.20
|1.3162
|1.3272
|1.3122
|1643
|2007.03.08 13:40
|close
|822
|0.20
|1.3142
|1.3272
|1.3122
|40.00
|16558.00
|1644
|2007.03.08 13:50
|close
|821
|0.10
|1.3144
|1.3265
|1.3115
|11.00
|16569.00
|1645
|2007.03.08 13:59
|sell
|823
|0.10
|1.3149
|1.3259
|1.3109
|1646
|2007.03.08 14:05
|sell
|824
|0.20
|1.3169
|1.3279
|1.3129
|1647
|2007.03.08 14:35
|close
|824
|0.20
|1.3139
|1.3279
|1.3129
|60.00
|16629.00
|1648
|2007.03.08 14:45
|close
|823
|0.10
|1.3141
|1.3259
|1.3109
|8.00
|16637.00
|1649
|2007.03.08 14:50
|sell
|825
|0.10
|1.3132
|1.3242
|1.3092
|1650
|2007.03.08 14:59
|sell
|826
|0.20
|1.3141
|1.3251
|1.3101
|1651
|2007.03.08 15:30
|close
|826
|0.20
|1.3122
|1.3251
|1.3101
|38.00
|16675.00
|1652
|2007.03.08 15:40
|close
|825
|0.10
|1.3125
|1.3242
|1.3092
|7.00
|16682.00
|1653
|2007.03.08 15:45
|sell
|827
|0.10
|1.3116
|1.3226
|1.3076
|1654
|2007.03.08 15:59
|sell
|828
|0.20
|1.3123
|1.3233
|1.3083
|1655
|2007.03.08 16:05
|sell
|829
|0.40
|1.3130
|1.3240
|1.3090
|1656
|2007.03.08 16:35
|close
|829
|0.40
|1.3123
|1.3240
|1.3090
|28.00
|16710.00
|1657
|2007.03.08 16:40
|close
|828
|0.20
|1.3121
|1.3233
|1.3083
|4.00
|16714.00
|1658
|2007.03.08 16:40
|close
|827
|0.10
|1.3121
|1.3226
|1.3076
|-5.00
|16709.00
|1659
|2007.03.08 16:45
|sell
|830
|0.10
|1.3120
|1.3230
|1.3080
|1660
|2007.03.08 17:10
|sell
|831
|0.20
|1.3136
|1.3246
|1.3096
|1661
|2007.03.08 17:50
|close
|831
|0.20
|1.3121
|1.3246
|1.3096
|30.00
|16739.00
|1662
|2007.03.08 17:59
|close
|830
|0.10
|1.3129
|1.3230
|1.3080
|-9.00
|16730.00
|1663
|2007.03.08 18:00
|buy
|832
|0.10
|1.3128
|1.3018
|1.3168
|1664
|2007.03.08 18:50
|buy
|833
|0.20
|1.3122
|1.3012
|1.3162
|1665
|2007.03.08 20:05
|close
|833
|0.20
|1.3143
|1.3012
|1.3162
|42.00
|16772.00
|1666
|2007.03.08 20:15
|close
|832
|0.10
|1.3144
|1.3018
|1.3168
|16.00
|16788.00
|1667
|2007.03.08 20:20
|buy
|834
|0.10
|1.3142
|1.3032
|1.3182
|1668
|2007.03.08 20:35
|buy
|835
|0.20
|1.3128
|1.3018
|1.3168
|1669
|2007.03.09 01:05
|close
|835
|0.20
|1.3141
|1.3018
|1.3168
|24.50
|16812.50
|1670
|2007.03.09 01:15
|close
|834
|0.10
|1.3133
|1.3032
|1.3182
|-9.75
|16802.75
|1671
|2007.03.09 01:20
|buy
|836
|0.10
|1.3137
|1.3027
|1.3177
|1672
|2007.03.09 05:20
|close
|836
|0.10
|1.3157
|1.3027
|1.3177
|20.00
|16822.75
|1673
|2007.03.09 05:29
|buy
|837
|0.10
|1.3156
|1.3046
|1.3196
|1674
|2007.03.09 06:35
|buy
|838
|0.20
|1.3148
|1.3038
|1.3188
|1675
|2007.03.09 09:45
|buy
|839
|0.40
|1.3141
|1.3031
|1.3181
|1676
|2007.03.09 10:35
|close
|839
|0.40
|1.3149
|1.3031
|1.3181
|32.00
|16854.75
|1677
|2007.03.09 10:45
|close
|838
|0.20
|1.3142
|1.3038
|1.3188
|-12.00
|16842.75
|1678
|2007.03.09 10:45
|close
|837
|0.10
|1.3142
|1.3046
|1.3196
|-14.00
|16828.75
|1679
|2007.03.09 10:50
|sell
|840
|0.10
|1.3139
|1.3249
|1.3099
|1680
|2007.03.09 10:59
|sell
|841
|0.20
|1.3146
|1.3256
|1.3106
|1681
|2007.03.09 11:50
|sell
|842
|0.40
|1.3154
|1.3264
|1.3114
|1682
|2007.03.09 13:10
|close
|842
|0.40
|1.3146
|1.3264
|1.3114
|32.00
|16860.75
|1683
|2007.03.09 13:20
|close
|841
|0.20
|1.3154
|1.3256
|1.3106
|-16.00
|16844.75
|1684
|2007.03.09 13:20
|close
|840
|0.10
|1.3154
|1.3249
|1.3099
|-15.00
|16829.75
|1685
|2007.03.09 13:29
|buy
|843
|0.10
|1.3152
|1.3042
|1.3192
|1686
|2007.03.09 14:35
|buy
|844
|0.20
|1.3123
|1.3013
|1.3163
|1687
|2007.03.09 14:45
|buy
|845
|0.40
|1.3093
|1.2983
|1.3133
|1688
|2007.03.09 14:50
|t/p
|845
|0.40
|1.3133
|1.2983
|1.3133
|160.00
|16989.75
|1689
|2007.03.09 14:50
|close
|844
|0.20
|1.3151
|1.3013
|1.3163
|56.00
|17045.75
|1690
|2007.03.09 14:59
|close
|843
|0.10
|1.3097
|1.3042
|1.3192
|-55.00
|16990.75
|1691
|2007.03.09 14:59
|buy
|846
|0.20
|1.3099
|1.2989
|1.3139
|1692
|2007.03.09 15:10
|buy
|847
|0.20
|1.3088
|1.2978
|1.3128
|1693
|2007.03.09 15:20
|close
|847
|0.20
|1.3108
|1.2978
|1.3128
|40.00
|17030.75
|1694
|2007.03.09 15:29
|close
|846
|0.20
|1.3091
|1.2989
|1.3139
|-16.00
|17014.75
|1695
|2007.03.09 15:35
|sell
|848
|0.10
|1.3100
|1.3210
|1.3060
|1696
|2007.03.09 16:05
|sell
|849
|0.20
|1.3108
|1.3218
|1.3068
|1697
|2007.03.09 16:15
|close
|849
|0.20
|1.3098
|1.3218
|1.3068
|20.00
|17034.75
|1698
|2007.03.09 16:20
|close
|848
|0.10
|1.3097
|1.3210
|1.3060
|3.00
|17037.75
|1699
|2007.03.09 16:29
|sell
|850
|0.10
|1.3102
|1.3212
|1.3062
|1700
|2007.03.09 16:35
|sell
|851
|0.20
|1.3114
|1.3224
|1.3074
|1701
|2007.03.09 16:40
|close
|851
|0.20
|1.3102
|1.3224
|1.3074
|24.00
|17061.75
|1702
|2007.03.09 16:45
|close
|850
|0.10
|1.3101
|1.3212
|1.3062
|1.00
|17062.75
|1703
|2007.03.09 16:50
|sell
|852
|0.10
|1.3101
|1.3211
|1.3061
|1704
|2007.03.09 16:59
|sell
|853
|0.20
|1.3111
|1.3221
|1.3071
|1705
|2007.03.09 17:29
|sell
|854
|0.40
|1.3118
|1.3228
|1.3078
|1706
|2007.03.09 18:05
|close
|854
|0.40
|1.3105
|1.3228
|1.3078
|52.00
|17114.75
|1707
|2007.03.09 18:10
|close
|853
|0.20
|1.3107
|1.3221
|1.3071
|8.00
|17122.75
|1708
|2007.03.09 18:10
|close
|852
|0.10
|1.3107
|1.3211
|1.3061
|-6.00
|17116.75
|1709
|2007.03.09 18:15
|buy
|855
|0.10
|1.3112
|1.3002
|1.3152
|1710
|2007.03.09 18:35
|buy
|856
|0.20
|1.3105
|1.2995
|1.3145
|1711
|2007.03.09 19:10
|close
|856
|0.20
|1.3115
|1.2995
|1.3145
|20.00
|17136.75
|1712
|2007.03.09 19:15
|close
|855
|0.10
|1.3113
|1.3002
|1.3152
|1.00
|17137.75
|1713
|2007.03.09 19:20
|sell
|857
|0.10
|1.3106
|1.3216
|1.3066
|1714
|2007.03.09 20:40
|sell
|858
|0.20
|1.3113
|1.3223
|1.3073
|1715
|2007.03.12 00:40
|sell
|859
|0.40
|1.3119
|1.3229
|1.3079
|1716
|2007.03.12 00:50
|sell
|860
|0.80
|1.3125
|1.3235
|1.3085
|1717
|2007.03.12 01:10
|close
|860
|0.80
|1.3117
|1.3235
|1.3085
|64.00
|17201.75
|1718
|2007.03.12 01:15
|close
|859
|0.40
|1.3128
|1.3229
|1.3079
|-36.00
|17165.75
|1719
|2007.03.12 01:15
|close
|858
|0.20
|1.3128
|1.3223
|1.3073
|-29.20
|17136.55
|1720
|2007.03.12 01:15
|close
|857
|0.10
|1.3128
|1.3216
|1.3066
|-21.60
|17114.95
|1721
|2007.03.12 01:20
|buy
|861
|0.10
|1.3125
|1.3015
|1.3165
|1722
|2007.03.12 01:35
|buy
|862
|0.20
|1.3116
|1.3006
|1.3156
|1723
|2007.03.12 05:50
|buy
|863
|0.40
|1.3109
|1.2999
|1.3149
|1724
|2007.03.12 06:35
|close
|863
|0.40
|1.3118
|1.2999
|1.3149
|36.00
|17150.95
|1725
|2007.03.12 06:40
|close
|862
|0.20
|1.3109
|1.3006
|1.3156
|-14.00
|17136.95
|1726
|2007.03.12 06:40
|close
|861
|0.10
|1.3109
|1.3015
|1.3165
|-16.00
|17120.95
|1727
|2007.03.12 06:50
|buy
|864
|0.10
|1.3113
|1.3003
|1.3153
|1728
|2007.03.12 09:35
|close
|864
|0.10
|1.3133
|1.3003
|1.3153
|20.00
|17140.95
|1729
|2007.03.12 09:40
|buy
|865
|0.10
|1.3128
|1.3018
|1.3168
|1730
|2007.03.12 10:10
|close
|865
|0.10
|1.3152
|1.3018
|1.3168
|24.00
|17164.95
|1731
|2007.03.12 10:15
|buy
|866
|0.10
|1.3159
|1.3049
|1.3199
|1732
|2007.03.12 11:20
|close
|866
|0.10
|1.3179
|1.3049
|1.3199
|20.00
|17184.95
|1733
|2007.03.12 13:00
|sell
|867
|0.10
|1.3172
|1.3282
|1.3132
|1734
|2007.03.12 13:15
|sell
|868
|0.20
|1.3179
|1.3289
|1.3139
|1735
|2007.03.12 13:29
|close
|868
|0.20
|1.3163
|1.3289
|1.3139
|32.00
|17216.95
|1736
|2007.03.12 13:30
|close
|867
|0.10
|1.3164
|1.3282
|1.3132
|8.00
|17224.95
|1737
|2007.03.12 13:35
|sell
|869
|0.10
|1.3159
|1.3269
|1.3119
|1738
|2007.03.12 13:50
|sell
|870
|0.20
|1.3167
|1.3277
|1.3127
|1739
|2007.03.12 14:20
|close
|870
|0.20
|1.3147
|1.3277
|1.3127
|40.00
|17264.95
|1740
|2007.03.12 14:29
|close
|869
|0.10
|1.3148
|1.3269
|1.3119
|11.00
|17275.95
|1741
|2007.03.12 14:30
|sell
|871
|0.10
|1.3147
|1.3257
|1.3107
|1742
|2007.03.12 14:35
|sell
|872
|0.20
|1.3155
|1.3265
|1.3115
|1743
|2007.03.12 15:05
|sell
|873
|0.40
|1.3163
|1.3273
|1.3123
|1744
|2007.03.12 15:35
|sell
|874
|0.80
|1.3174
|1.3284
|1.3134
|1745
|2007.03.12 15:45
|close
|874
|0.80
|1.3162
|1.3284
|1.3134
|96.00
|17371.95
|1746
|2007.03.12 15:50
|close
|873
|0.40
|1.3171
|1.3273
|1.3123
|-32.00
|17339.95
|1747
|2007.03.12 15:50
|close
|872
|0.20
|1.3171
|1.3265
|1.3115
|-32.00
|17307.95
|1748
|2007.03.12 15:50
|close
|871
|0.10
|1.3171
|1.3257
|1.3107
|-24.00
|17283.95
|1749
|2007.03.12 15:59
|buy
|875
|0.10
|1.3176
|1.3066
|1.3216
|1750
|2007.03.12 19:35
|close
|875
|0.10
|1.3198
|1.3066
|1.3216
|22.00
|17305.95
|1751
|2007.03.12 19:40
|sell
|876
|0.10
|1.3171
|1.3281
|1.3131
|1752
|2007.03.12 19:45
|sell
|877
|0.20
|1.3181
|1.3291
|1.3141
|1753
|2007.03.12 19:50
|sell
|878
|0.40
|1.3187
|1.3297
|1.3147
|1754
|2007.03.12 20:40
|sell
|879
|0.80
|1.3194
|1.3304
|1.3154
|1755
|2007.03.12 22:05
|close
|879
|0.80
|1.3187
|1.3304
|1.3154
|56.00
|17361.95
|1756
|2007.03.12 22:15
|close
|878
|0.40
|1.3191
|1.3297
|1.3147
|-16.00
|17345.95
|1757
|2007.03.12 22:15
|close
|877
|0.20
|1.3191
|1.3291
|1.3141
|-20.00
|17325.95
|1758
|2007.03.12 22:15
|close
|876
|0.10
|1.3191
|1.3281
|1.3131
|-20.00
|17305.95
|1759
|2007.03.12 22:20
|sell
|880
|0.10
|1.3188
|1.3298
|1.3148
|1760
|2007.03.12 23:05
|sell
|881
|0.20
|1.3194
|1.3304
|1.3154
|1761
|2007.03.13 00:35
|close
|881
|0.20
|1.3185
|1.3304
|1.3154
|18.80
|17324.75
|1762
|2007.03.13 00:40
|close
|880
|0.10
|1.3195
|1.3298
|1.3148
|-6.60
|17318.15
|1763
|2007.03.13 00:45
|sell
|882
|0.10
|1.3185
|1.3295
|1.3145
|1764
|2007.03.13 08:20
|close
|882
|0.10
|1.3163
|1.3295
|1.3145
|22.00
|17340.15
|1765
|2007.03.13 08:29
|sell
|883
|0.10
|1.3164
|1.3274
|1.3124
|1766
|2007.03.13 09:05
|sell
|884
|0.20
|1.3174
|1.3284
|1.3134
|1767
|2007.03.13 09:20
|close
|884
|0.20
|1.3161
|1.3284
|1.3134
|26.00
|17366.15
|1768
|2007.03.13 09:29
|close
|883
|0.10
|1.3167
|1.3274
|1.3124
|-3.00
|17363.15
|1769
|2007.03.13 09:30
|sell
|885
|0.10
|1.3164
|1.3274
|1.3124
|1770
|2007.03.13 11:05
|sell
|886
|0.20
|1.3171
|1.3281
|1.3131
|1771
|2007.03.13 11:10
|sell
|887
|0.40
|1.3176
|1.3286
|1.3136
|1772
|2007.03.13 11:15
|close
|887
|0.40
|1.3167
|1.3286
|1.3136
|36.00
|17399.15
|1773
|2007.03.13 11:20
|close
|886
|0.20
|1.3163
|1.3281
|1.3131
|16.00
|17415.15
|1774
|2007.03.13 11:20
|close
|885
|0.10
|1.3163
|1.3274
|1.3124
|1.00
|17416.15
|1775
|2007.03.13 11:29
|buy
|888
|0.10
|1.3174
|1.3064
|1.3214
|1776
|2007.03.13 11:50
|buy
|889
|0.20
|1.3166
|1.3056
|1.3206
|1777
|2007.03.13 12:20
|close
|889
|0.20
|1.3186
|1.3056
|1.3206
|40.00
|17456.15
|1778
|2007.03.13 12:29
|close
|888
|0.10
|1.3181
|1.3064
|1.3214
|7.00
|17463.15
|1779
|2007.03.13 12:30
|buy
|890
|0.10
|1.3182
|1.3072
|1.3222
|1780
|2007.03.13 13:45
|close
|890
|0.10
|1.3204
|1.3072
|1.3222
|22.00
|17485.15
|1781
|2007.03.13 13:50
|buy
|891
|0.10
|1.3211
|1.3101
|1.3251
|1782
|2007.03.13 14:00
|buy
|892
|0.20
|1.3205
|1.3095
|1.3245
|1783
|2007.03.13 14:10
|close
|892
|0.20
|1.3215
|1.3095
|1.3245
|20.00
|17505.15
|1784
|2007.03.13 14:15
|close
|891
|0.10
|1.3218
|1.3101
|1.3251
|7.00
|17512.15
|1785
|2007.03.13 14:20
|buy
|893
|0.10
|1.3218
|1.3108
|1.3258
|1786
|2007.03.13 14:35
|buy
|894
|0.20
|1.3207
|1.3097
|1.3247
|1787
|2007.03.13 14:50
|close
|894
|0.20
|1.3221
|1.3097
|1.3247
|28.00
|17540.15
|1788
|2007.03.13 14:59
|close
|893
|0.10
|1.3206
|1.3108
|1.3258
|-12.00
|17528.15
|1789
|2007.03.13 15:00
|buy
|895
|0.10
|1.3209
|1.3099
|1.3249
|1790
|2007.03.13 15:05
|buy
|896
|0.20
|1.3196
|1.3086
|1.3236
|1791
|2007.03.13 15:20
|close
|896
|0.20
|1.3210
|1.3086
|1.3236
|28.00
|17556.15
|1792
|2007.03.13 15:29
|close
|895
|0.10
|1.3193
|1.3099
|1.3249
|-16.00
|17540.15
|1793
|2007.03.13 15:30
|sell
|897
|0.10
|1.3194
|1.3304
|1.3154
|1794
|2007.03.13 15:40
|sell
|898
|0.20
|1.3200
|1.3310
|1.3160
|1795
|2007.03.13 16:45
|close
|898
|0.20
|1.3191
|1.3310
|1.3160
|18.00
|17558.15
|1796
|2007.03.13 16:50
|close
|897
|0.10
|1.3192
|1.3304
|1.3154
|2.00
|17560.15
|1797
|2007.03.13 16:59
|sell
|899
|0.10
|1.3197
|1.3307
|1.3157
|1798
|2007.03.13 17:05
|sell
|900
|0.20
|1.3212
|1.3322
|1.3172
|1799
|2007.03.13 17:10
|close
|900
|0.20
|1.3185
|1.3322
|1.3172
|54.00
|17614.15
|1800
|2007.03.13 17:15
|close
|899
|0.10
|1.3187
|1.3307
|1.3157
|10.00
|17624.15
|1801
|2007.03.13 17:20
|sell
|901
|0.10
|1.3189
|1.3299
|1.3149
|1802
|2007.03.13 17:29
|sell
|902
|0.20
|1.3206
|1.3316
|1.3166
|1803
|2007.03.13 18:20
|sell
|903
|0.40
|1.3214
|1.3324
|1.3174
|1804
|2007.03.13 19:35
|close
|903
|0.40
|1.3195
|1.3324
|1.3174
|76.00
|17700.15
|1805
|2007.03.13 19:40
|close
|902
|0.20
|1.3199
|1.3316
|1.3166
|14.00
|17714.15
|1806
|2007.03.13 19:40
|close
|901
|0.10
|1.3199
|1.3299
|1.3149
|-10.00
|17704.15
|1807
|2007.03.13 19:45
|sell
|904
|0.10
|1.3207
|1.3317
|1.3167
|1808
|2007.03.14 00:50
|close
|904
|0.10
|1.3186
|1.3317
|1.3167
|21.40
|17725.55
|1809
|2007.03.14 00:59
|sell
|905
|0.10
|1.3187
|1.3297
|1.3147
|1810
|2007.03.14 01:10
|sell
|906
|0.20
|1.3195
|1.3305
|1.3155
|1811
|2007.03.14 05:20
|sell
|907
|0.40
|1.3200
|1.3310
|1.3160
|1812
|2007.03.14 05:40
|close
|907
|0.40
|1.3192
|1.3310
|1.3160
|32.00
|17757.55
|1813
|2007.03.14 05:45
|close
|906
|0.20
|1.3199
|1.3305
|1.3155
|-8.00
|17749.55
|1814
|2007.03.14 05:45
|close
|905
|0.10
|1.3199
|1.3297
|1.3147
|-12.00
|17737.55
|1815
|2007.03.14 05:50
|buy
|908
|0.10
|1.3201
|1.3091
|1.3241
|1816
|2007.03.14 05:59
|buy
|909
|0.20
|1.3194
|1.3084
|1.3234
|1817
|2007.03.14 07:35
|close
|909
|0.20
|1.3206
|1.3084
|1.3234
|24.00
|17761.55
|1818
|2007.03.14 07:40
|close
|908
|0.10
|1.3180
|1.3091
|1.3241
|-21.00
|17740.55
|1819
|2007.03.14 07:40
|buy
|910
|0.20
|1.3182
|1.3072
|1.3222
|1820
|2007.03.14 07:45
|close
|910
|0.20
|1.3197
|1.3072
|1.3222
|30.00
|17770.55
|1821
|2007.03.14 07:50
|buy
|911
|0.10
|1.3208
|1.3098
|1.3248
|1822
|2007.03.14 08:05
|buy
|912
|0.20
|1.3196
|1.3086
|1.3236
|1823
|2007.03.14 08:45
|buy
|913
|0.40
|1.3187
|1.3077
|1.3227
|1824
|2007.03.14 08:50
|close
|913
|0.40
|1.3197
|1.3077
|1.3227
|40.00
|17810.55
|1825
|2007.03.14 08:59
|close
|912
|0.20
|1.3195
|1.3086
|1.3236
|-2.00
|17808.55
|1826
|2007.03.14 08:59
|close
|911
|0.10
|1.3195
|1.3098
|1.3248
|-13.00
|17795.55
|1827
|2007.03.14 09:00
|sell
|914
|0.10
|1.3196
|1.3306
|1.3156
|1828
|2007.03.14 09:15
|sell
|915
|0.20
|1.3204
|1.3314
|1.3164
|1829
|2007.03.14 09:35
|close
|915
|0.20
|1.3193
|1.3314
|1.3164
|22.00
|17817.55
|1830
|2007.03.14 09:40
|close
|914
|0.10
|1.3210
|1.3306
|1.3156
|-14.00
|17803.55
|1831
|2007.03.14 09:45
|buy
|916
|0.10
|1.3201
|1.3091
|1.3241
|1832
|2007.03.14 09:59
|buy
|917
|0.20
|1.3196
|1.3086
|1.3236
|1833
|2007.03.14 10:15
|buy
|918
|0.40
|1.3188
|1.3078
|1.3228
|1834
|2007.03.14 12:20
|buy
|919
|0.80
|1.3179
|1.3069
|1.3219
|1835
|2007.03.14 12:40
|close
|919
|0.80
|1.3189
|1.3069
|1.3219
|80.00
|17883.55
|1836
|2007.03.14 12:45
|close
|918
|0.40
|1.3179
|1.3078
|1.3228
|-36.00
|17847.55
|1837
|2007.03.14 12:45
|close
|917
|0.20
|1.3179
|1.3086
|1.3236
|-34.00
|17813.55
|1838
|2007.03.14 12:45
|close
|916
|0.10
|1.3179
|1.3091
|1.3241
|-22.00
|17791.55
|1839
|2007.03.14 12:50
|sell
|920
|0.10
|1.3191
|1.3301
|1.3151
|1840
|2007.03.14 15:05
|sell
|921
|0.20
|1.3214
|1.3324
|1.3174
|1841
|2007.03.14 15:20
|close
|921
|0.20
|1.3193
|1.3324
|1.3174
|42.00
|17833.55
|1842
|2007.03.14 15:29
|close
|920
|0.10
|1.3213
|1.3301
|1.3151
|-22.00
|17811.55
|1843
|2007.03.14 15:30
|buy
|922
|0.10
|1.3214
|1.3104
|1.3254
|1844
|2007.03.14 17:10
|close
|922
|0.10
|1.3236
|1.3104
|1.3254
|22.00
|17833.55
|1845
|2007.03.14 17:35
|buy
|923
|0.10
|1.3230
|1.3120
|1.3270
|1846
|2007.03.14 18:05
|buy
|924
|0.20
|1.3218
|1.3108
|1.3258
|1847
|2007.03.14 18:20
|close
|924
|0.20
|1.3232
|1.3108
|1.3258
|28.00
|17861.55
|1848
|2007.03.14 18:29
|close
|923
|0.10
|1.3223
|1.3120
|1.3270
|-7.00
|17854.55
|1849
|2007.03.14 18:30
|sell
|925
|0.10
|1.3222
|1.3332
|1.3182
|1850
|2007.03.14 18:45
|sell
|926
|0.20
|1.3228
|1.3338
|1.3188
|1851
|2007.03.14 19:05
|close
|926
|0.20
|1.3217
|1.3338
|1.3188
|22.00
|17876.55
|1852
|2007.03.14 19:10
|close
|925
|0.10
|1.3229
|1.3332
|1.3182
|-7.00
|17869.55
|1853
|2007.03.14 19:15
|sell
|927
|0.10
|1.3220
|1.3330
|1.3180
|1854
|2007.03.14 19:29
|sell
|928
|0.20
|1.3226
|1.3336
|1.3186
|1855
|2007.03.14 19:50
|close
|928
|0.20
|1.3217
|1.3336
|1.3186
|18.00
|17887.55
|1856
|2007.03.14 19:59
|close
|927
|0.10
|1.3229
|1.3330
|1.3180
|-9.00
|17878.55
|1857
|2007.03.14 20:00
|sell
|929
|0.10
|1.3226
|1.3336
|1.3186
|1858
|2007.03.15 01:20
|sell
|930
|0.20
|1.3232
|1.3342
|1.3192
|1859
|2007.03.15 01:29
|close
|930
|0.20
|1.3222
|1.3342
|1.3192
|20.00
|17898.55
|1860
|2007.03.15 01:30
|close
|929
|0.10
|1.3223
|1.3336
|1.3186
|4.20
|17902.75
|1861
|2007.03.15 01:35
|sell
|931
|0.10
|1.3216
|1.3326
|1.3176
|1862
|2007.03.15 01:50
|sell
|932
|0.20
|1.3225
|1.3335
|1.3185
|1863
|2007.03.15 08:15
|close
|932
|0.20
|1.3210
|1.3335
|1.3185
|30.00
|17932.75
|1864
|2007.03.15 08:20
|close
|931
|0.10
|1.3217
|1.3326
|1.3176
|-1.00
|17931.75
|1865
|2007.03.15 08:29
|sell
|933
|0.10
|1.3210
|1.3320
|1.3170
|1866
|2007.03.15 08:35
|sell
|934
|0.20
|1.3217
|1.3327
|1.3177
|1867
|2007.03.15 09:20
|close
|934
|0.20
|1.3204
|1.3327
|1.3177
|26.00
|17957.75
|1868
|2007.03.15 09:29
|close
|933
|0.10
|1.3207
|1.3320
|1.3170
|3.00
|17960.75
|1869
|2007.03.15 09:30
|sell
|935
|0.10
|1.3204
|1.3314
|1.3164
|1870
|2007.03.15 09:35
|sell
|936
|0.20
|1.3213
|1.3323
|1.3173
|1871
|2007.03.15 10:10
|close
|936
|0.20
|1.3199
|1.3323
|1.3173
|28.00
|17988.75
|1872
|2007.03.15 10:15
|close
|935
|0.10
|1.3203
|1.3314
|1.3164
|1.00
|17989.75
|1873
|2007.03.15 10:20
|sell
|937
|0.10
|1.3192
|1.3302
|1.3152
|1874
|2007.03.15 10:29
|sell
|938
|0.20
|1.3203
|1.3313
|1.3163
|1875
|2007.03.15 10:40
|sell
|939
|0.40
|1.3209
|1.3319
|1.3169
|1876
|2007.03.15 12:20
|sell
|940
|0.80
|1.3215
|1.3325
|1.3175
|1877
|2007.03.15 13:40
|close
|940
|0.80
|1.3205
|1.3325
|1.3175
|80.00
|18069.75
|1878
|2007.03.15 13:45
|close
|939
|0.40
|1.3226
|1.3319
|1.3169
|-68.00
|18001.75
|1879
|2007.03.15 13:45
|close
|938
|0.20
|1.3226
|1.3313
|1.3163
|-46.00
|17955.75
|1880
|2007.03.15 13:45
|close
|937
|0.10
|1.3226
|1.3302
|1.3152
|-34.00
|17921.75
|1881
|2007.03.15 13:45
|sell
|941
|0.80
|1.3224
|1.3334
|1.3184
|1882
|2007.03.15 13:50
|close
|941
|0.80
|1.3237
|1.3334
|1.3184
|-104.00
|17817.75
|1883
|2007.03.15 13:50
|sell
|942
|0.20
|1.3235
|1.3345
|1.3195
|1884
|2007.03.15 13:59
|close
|942
|0.20
|1.3218
|1.3345
|1.3195
|34.00
|17851.75
|1885
|2007.03.15 14:00
|buy
|943
|0.10
|1.3219
|1.3109
|1.3259
|1886
|2007.03.15 14:05
|buy
|944
|0.20
|1.3210
|1.3100
|1.3250
|1887
|2007.03.15 14:10
|close
|944
|0.20
|1.3228
|1.3100
|1.3250
|36.00
|17887.75
|1888
|2007.03.15 14:15
|close
|943
|0.10
|1.3239
|1.3109
|1.3259
|20.00
|17907.75
|1889
|2007.03.15 14:20
|buy
|945
|0.10
|1.3235
|1.3125
|1.3275
|1890
|2007.03.15 14:29
|buy
|946
|0.20
|1.3228
|1.3118
|1.3268
|1891
|2007.03.15 14:35
|buy
|947
|0.40
|1.3219
|1.3109
|1.3259
|1892
|2007.03.15 14:40
|close
|947
|0.40
|1.3230
|1.3109
|1.3259
|44.00
|17951.75
|1893
|2007.03.15 14:45
|close
|946
|0.20
|1.3225
|1.3118
|1.3268
|-6.00
|17945.75
|1894
|2007.03.15 14:45
|close
|945
|0.10
|1.3225
|1.3125
|1.3275
|-10.00
|17935.75
|1895
|2007.03.15 14:50
|buy
|948
|0.10
|1.3232
|1.3122
|1.3272
|1896
|2007.03.15 14:59
|buy
|949
|0.20
|1.3225
|1.3115
|1.3265
|1897
|2007.03.15 15:45
|close
|949
|0.20
|1.3242
|1.3115
|1.3265
|34.00
|17969.75
|1898
|2007.03.15 15:50
|close
|948
|0.10
|1.3237
|1.3122
|1.3272
|5.00
|17974.75
|1899
|2007.03.15 15:59
|buy
|950
|0.10
|1.3237
|1.3127
|1.3277
|1900
|2007.03.15 16:05
|buy
|951
|0.20
|1.3231
|1.3121
|1.3271
|1901
|2007.03.15 16:10
|close
|951
|0.20
|1.3247
|1.3121
|1.3271
|32.00
|18006.75
|1902
|2007.03.15 16:15
|close
|950
|0.10
|1.3242
|1.3127
|1.3277
|5.00
|18011.75
|1903
|2007.03.15 16:20
|buy
|952
|0.10
|1.3249
|1.3139
|1.3289
|1904
|2007.03.15 16:29
|buy
|953
|0.20
|1.3243
|1.3133
|1.3283
|1905
|2007.03.15 17:05
|buy
|954
|0.40
|1.3231
|1.3121
|1.3271
|1906
|2007.03.15 17:15
|close
|954
|0.40
|1.3243
|1.3121
|1.3271
|48.00
|18059.75
|1907
|2007.03.15 17:20
|close
|953
|0.20
|1.3250
|1.3133
|1.3283
|14.00
|18073.75
|1908
|2007.03.15 17:20
|close
|952
|0.10
|1.3250
|1.3139
|1.3289
|1.00
|18074.75
|1909
|2007.03.15 17:29
|buy
|955
|0.10
|1.3239
|1.3129
|1.3279
|1910
|2007.03.15 17:35
|buy
|956
|0.20
|1.3227
|1.3117
|1.3267
|1911
|2007.03.15 17:50
|close
|956
|0.20
|1.3238
|1.3117
|1.3267
|22.00
|18096.75
|1912
|2007.03.15 17:59
|close
|955
|0.10
|1.3227
|1.3129
|1.3279
|-12.00
|18084.75
|1913
|2007.03.15 18:00
|sell
|957
|0.10
|1.3228
|1.3338
|1.3188
|1914
|2007.03.15 18:15
|sell
|958
|0.20
|1.3234
|1.3344
|1.3194
|1915
|2007.03.15 22:20
|sell
|959
|0.40
|1.3241
|1.3351
|1.3201
|1916
|2007.03.15 22:35
|close
|959
|0.40
|1.3233
|1.3351
|1.3201
|32.00
|18116.75
|1917
|2007.03.15 22:45
|close
|958
|0.20
|1.3237
|1.3344
|1.3194
|-6.00
|18110.75
|1918
|2007.03.15 22:45
|close
|957
|0.10
|1.3237
|1.3338
|1.3188
|-9.00
|18101.75
|1919
|2007.03.15 22:50
|buy
|960
|0.10
|1.3239
|1.3129
|1.3279
|1920
|2007.03.15 23:10
|buy
|961
|0.20
|1.3233
|1.3123
|1.3273
|1921
|2007.03.16 00:05
|close
|961
|0.20
|1.3265
|1.3123
|1.3273
|62.50
|18164.25
|1922
|2007.03.16 00:10
|close
|960
|0.10
|1.3275
|1.3129
|1.3279
|35.25
|18199.50
|1923
|2007.03.16 00:15
|buy
|962
|0.10
|1.3267
|1.3157
|1.3307
|1924
|2007.03.16 00:20
|buy
|963
|0.20
|1.3237
|1.3127
|1.3277
|1925
|2007.03.16 00:29
|close
|963
|0.20
|1.3268
|1.3127
|1.3277
|62.00
|18261.50
|1926
|2007.03.16 00:30
|close
|962
|0.10
|1.3269
|1.3157
|1.3307
|2.00
|18263.50
|1927
|2007.03.16 00:45
|buy
|964
|0.10
|1.3268
|1.3158
|1.3308
|1928
|2007.03.16 01:50
|close
|964
|0.10
|1.3291
|1.3158
|1.3308
|23.00
|18286.50
|1929
|2007.03.16 03:35
|sell
|965
|0.10
|1.3289
|1.3399
|1.3249
|1930
|2007.03.16 03:45
|sell
|966
|0.20
|1.3295
|1.3405
|1.3255
|1931
|2007.03.16 03:50
|sell
|967
|0.40
|1.3301
|1.3411
|1.3261
|1932
|2007.03.16 04:35
|close
|967
|0.40
|1.3293
|1.3411
|1.3261
|32.00
|18318.50
|1933
|2007.03.16 04:40
|close
|966
|0.20
|1.3305
|1.3405
|1.3255
|-20.00
|18298.50
|1934
|2007.03.16 04:40
|close
|965
|0.10
|1.3305
|1.3399
|1.3249
|-16.00
|18282.50
|1935
|2007.03.16 04:59
|sell
|968
|0.10
|1.3292
|1.3402
|1.3252
|1936
|2007.03.16 07:45
|sell
|969
|0.20
|1.3302
|1.3412
|1.3262
|1937
|2007.03.16 07:50
|close
|969
|0.20
|1.3291
|1.3412
|1.3262
|22.00
|18304.50
|1938
|2007.03.16 07:59
|close
|968
|0.10
|1.3304
|1.3402
|1.3252
|-12.00
|18292.50
|1939
|2007.03.16 08:00
|sell
|970
|0.10
|1.3301
|1.3411
|1.3261
|1940
|2007.03.16 08:50
|sell
|971
|0.20
|1.3310
|1.3420
|1.3270
|1941
|2007.03.16 09:10
|close
|971
|0.20
|1.3295
|1.3420
|1.3270
|30.00
|18322.50
|1942
|2007.03.16 09:15
|close
|970
|0.10
|1.3319
|1.3411
|1.3261
|-18.00
|18304.50
|1943
|2007.03.16 09:15
|sell
|972
|0.20
|1.3317
|1.3427
|1.3277
|1944
|2007.03.16 09:35
|close
|972
|0.20
|1.3302
|1.3427
|1.3277
|30.00
|18334.50
|1945
|2007.03.16 10:00
|sell
|973
|0.10
|1.3311
|1.3421
|1.3271
|1946
|2007.03.16 10:20
|sell
|974
|0.20
|1.3327
|1.3437
|1.3287
|1947
|2007.03.16 11:45
|sell
|975
|0.40
|1.3338
|1.3448
|1.3298
|1948
|2007.03.16 11:50
|close
|975
|0.40
|1.3326
|1.3448
|1.3298
|48.00
|18382.50
|1949
|2007.03.16 11:59
|close
|974
|0.20
|1.3335
|1.3437
|1.3287
|-16.00
|18366.50
|1950
|2007.03.16 11:59
|close
|973
|0.10
|1.3335
|1.3421
|1.3271
|-24.00
|18342.50
|1951
|2007.03.16 12:05
|sell
|976
|0.10
|1.3325
|1.3435
|1.3285
|1952
|2007.03.16 12:10
|sell
|977
|0.20
|1.3335
|1.3445
|1.3295
|1953
|2007.03.16 13:05
|close
|977
|0.20
|1.3324
|1.3445
|1.3295
|22.00
|18364.50
|1954
|2007.03.16 13:10
|close
|976
|0.10
|1.3330
|1.3435
|1.3285
|-5.00
|18359.50
|1955
|2007.03.16 13:20
|sell
|978
|0.10
|1.3329
|1.3439
|1.3289
|1956
|2007.03.16 13:40
|sell
|979
|0.20
|1.3337
|1.3447
|1.3297
|1957
|2007.03.16 13:45
|close
|979
|0.20
|1.3325
|1.3447
|1.3297
|24.00
|18383.50
|1958
|2007.03.16 13:50
|close
|978
|0.10
|1.3321
|1.3439
|1.3289
|8.00
|18391.50
|1959
|2007.03.16 13:59
|sell
|980
|0.10
|1.3326
|1.3436
|1.3286
|1960
|2007.03.16 14:45
|sell
|981
|0.20
|1.3332
|1.3442
|1.3292
|1961
|2007.03.16 14:59
|close
|981
|0.20
|1.3321
|1.3442
|1.3292
|22.00
|18413.50
|1962
|2007.03.16 15:00
|close
|980
|0.10
|1.3324
|1.3436
|1.3286
|2.00
|18415.50
|1963
|2007.03.16 15:05
|sell
|982
|0.10
|1.3325
|1.3435
|1.3285
|1964
|2007.03.16 16:50
|close
|982
|0.10
|1.3305
|1.3435
|1.3285
|20.00
|18435.50
|1965
|2007.03.16 16:59
|sell
|983
|0.10
|1.3306
|1.3416
|1.3266
|1966
|2007.03.16 17:10
|sell
|984
|0.20
|1.3314
|1.3424
|1.3274
|1967
|2007.03.16 17:20
|close
|984
|0.20
|1.3304
|1.3424
|1.3274
|20.00
|18455.50
|1968
|2007.03.16 17:29
|close
|983
|0.10
|1.3315
|1.3416
|1.3266
|-9.00
|18446.50
|1969
|2007.03.16 17:30
|sell
|985
|0.10
|1.3314
|1.3424
|1.3274
|1970
|2007.03.18 23:15
|sell
|986
|0.20
|1.3319
|1.3429
|1.3279
|1971
|2007.03.19 02:29
|close
|986
|0.20
|1.3308
|1.3429
|1.3279
|22.80
|18469.30
|1972
|2007.03.19 02:30
|close
|985
|0.10
|1.3309
|1.3424
|1.3274
|5.40
|18474.70
|1973
|2007.03.19 02:35
|sell
|987
|0.10
|1.3304
|1.3414
|1.3264
|1974
|2007.03.19 02:50
|sell
|988
|0.20
|1.3313
|1.3423
|1.3273
|1975
|2007.03.19 03:20
|close
|988
|0.20
|1.3298
|1.3423
|1.3273
|30.00
|18504.70
|1976
|2007.03.19 03:29
|close
|987
|0.10
|1.3308
|1.3414
|1.3264
|-4.00
|18500.70
|1977
|2007.03.19 03:30
|sell
|989
|0.10
|1.3305
|1.3415
|1.3265
|1978
|2007.03.19 03:40
|sell
|990
|0.20
|1.3313
|1.3423
|1.3273
|1979
|2007.03.19 05:35
|close
|990
|0.20
|1.3302
|1.3423
|1.3273
|22.00
|18522.70
|1980
|2007.03.19 05:40
|close
|989
|0.10
|1.3307
|1.3415
|1.3265
|-2.00
|18520.70
|1981
|2007.03.19 05:45
|sell
|991
|0.10
|1.3304
|1.3414
|1.3264
|1982
|2007.03.19 09:05
|sell
|992
|0.20
|1.3317
|1.3427
|1.3277
|1983
|2007.03.19 09:15
|close
|992
|0.20
|1.3305
|1.3427
|1.3277
|24.00
|18544.70
|1984
|2007.03.19 09:20
|close
|991
|0.10
|1.3302
|1.3414
|1.3264
|2.00
|18546.70
|1985
|2007.03.19 09:29
|buy
|993
|0.10
|1.3313
|1.3203
|1.3353
|1986
|2007.03.19 09:35
|buy
|994
|0.20
|1.3307
|1.3197
|1.3347
|1987
|2007.03.19 09:45
|buy
|995
|0.40
|1.3300
|1.3190
|1.3340
|1988
|2007.03.19 09:50
|close
|995
|0.40
|1.3316
|1.3190
|1.3340
|64.00
|18610.70
|1989
|2007.03.19 09:59
|close
|994
|0.20
|1.3303
|1.3197
|1.3347
|-8.00
|18602.70
|1990
|2007.03.19 09:59
|close
|993
|0.10
|1.3303
|1.3203
|1.3353
|-10.00
|18592.70
|1991
|2007.03.19 10:00
|buy
|996
|0.10
|1.3306
|1.3196
|1.3346
|1992
|2007.03.19 10:10
|buy
|997
|0.20
|1.3300
|1.3190
|1.3340
|1993
|2007.03.19 10:35
|buy
|998
|0.40
|1.3289
|1.3179
|1.3329
|1994
|2007.03.19 10:45
|close
|998
|0.40
|1.3305
|1.3179
|1.3329
|64.00
|18656.70
|1995
|2007.03.19 10:50
|close
|997
|0.20
|1.3297
|1.3190
|1.3340
|-6.00
|18650.70
|1996
|2007.03.19 10:50
|close
|996
|0.10
|1.3297
|1.3196
|1.3346
|-9.00
|18641.70
|1997
|2007.03.19 10:59
|sell
|999
|0.10
|1.3289
|1.3399
|1.3249
|1998
|2007.03.19 11:35
|sell
|1000
|0.20
|1.3298
|1.3408
|1.3258
|1999
|2007.03.19 11:50
|close
|1000
|0.20
|1.3281
|1.3408
|1.3258
|34.00
|18675.70
|2000
|2007.03.19 11:59
|close
|999
|0.10
|1.3297
|1.3399
|1.3249
|-8.00
|18667.70
|2001
|2007.03.19 12:00
|buy
|1001
|0.10
|1.3298
|1.3188
|1.3338
|2002
|2007.03.19 12:15
|buy
|1002
|0.20
|1.3292
|1.3182
|1.3332
|2003
|2007.03.19 14:05
|close
|1002
|0.20
|1.3305
|1.3182
|1.3332
|26.00
|18693.70
|2004
|2007.03.19 14:10
|close
|1001
|0.10
|1.3293
|1.3188
|1.3338
|-5.00
|18688.70
|2005
|2007.03.19 14:15
|buy
|1003
|0.10
|1.3300
|1.3190
|1.3340
|2006
|2007.03.19 15:35
|buy
|1004
|0.20
|1.3294
|1.3184
|1.3334
|2007
|2007.03.19 17:15
|buy
|1005
|0.40
|1.3286
|1.3176
|1.3326
|2008
|2007.03.19 18:15
|close
|1005
|0.40
|1.3296
|1.3176
|1.3326
|40.00
|18728.70
|2009
|2007.03.19 18:20
|close
|1004
|0.20
|1.3282
|1.3184
|1.3334
|-24.00
|18704.70
|2010
|2007.03.19 18:20
|close
|1003
|0.10
|1.3282
|1.3190
|1.3340
|-18.00
|18686.70
|2011
|2007.03.19 18:29
|sell
|1006
|0.10
|1.3285
|1.3395
|1.3245
|2012
|2007.03.19 18:40
|sell
|1007
|0.20
|1.3291
|1.3401
|1.3251
|2013
|2007.03.19 19:35
|sell
|1008
|0.40
|1.3298
|1.3408
|1.3258
|2014
|2007.03.19 23:45
|sell
|1009
|0.80
|1.3307
|1.3417
|1.3267
|2015
|2007.03.20 02:05
|close
|1009
|0.80
|1.3294
|1.3417
|1.3267
|107.20
|18793.90
|2016
|2007.03.20 02:10
|close
|1008
|0.40
|1.3307
|1.3408
|1.3258
|-34.40
|18759.50
|2017
|2007.03.20 02:10
|close
|1007
|0.20
|1.3307
|1.3401
|1.3251
|-31.20
|18728.30
|2018
|2007.03.20 02:10
|close
|1006
|0.10
|1.3307
|1.3395
|1.3245
|-21.60
|18706.70
|2019
|2007.03.20 02:15
|sell
|1010
|0.10
|1.3304
|1.3414
|1.3264
|2020
|2007.03.20 03:45
|close
|1010
|0.10
|1.3277
|1.3414
|1.3264
|27.00
|18733.70
|2021
|2007.03.20 03:50
|sell
|1011
|0.10
|1.3276
|1.3386
|1.3236
|2022
|2007.03.20 03:59
|sell
|1012
|0.20
|1.3285
|1.3395
|1.3245
|2023
|2007.03.20 04:05
|sell
|1013
|0.40
|1.3291
|1.3401
|1.3251
|2024
|2007.03.20 04:20
|close
|1013
|0.40
|1.3284
|1.3401
|1.3251
|28.00
|18761.70
|2025
|2007.03.20 04:29
|close
|1012
|0.20
|1.3291
|1.3395
|1.3245
|-12.00
|18749.70
|2026
|2007.03.20 04:29
|close
|1011
|0.10
|1.3291
|1.3386
|1.3236
|-15.00
|18734.70
|2027
|2007.03.20 04:30
|sell
|1014
|0.10
|1.3287
|1.3397
|1.3247
|2028
|2007.03.20 06:35
|sell
|1015
|0.20
|1.3294
|1.3404
|1.3254
|2029
|2007.03.20 06:45
|sell
|1016
|0.40
|1.3299
|1.3409
|1.3259
|2030
|2007.03.20 06:50
|close
|1016
|0.40
|1.3291
|1.3409
|1.3259
|32.00
|18766.70
|2031
|2007.03.20 06:59
|close
|1015
|0.20
|1.3301
|1.3404
|1.3254
|-14.00
|18752.70
|2032
|2007.03.20 06:59
|close
|1014
|0.10
|1.3301
|1.3397
|1.3247
|-14.00
|18738.70
|2033
|2007.03.20 07:00
|buy
|1017
|0.10
|1.3300
|1.3190
|1.3340
|2034
|2007.03.20 08:05
|buy
|1018
|0.20
|1.3293
|1.3183
|1.3333
|2035
|2007.03.20 08:15
|close
|1018
|0.20
|1.3304
|1.3183
|1.3333
|22.00
|18760.70
|2036
|2007.03.20 08:20
|close
|1017
|0.10
|1.3303
|1.3190
|1.3340
|3.00
|18763.70
|2037
|2007.03.20 08:29
|buy
|1019
|0.10
|1.3298
|1.3188
|1.3338
|2038
|2007.03.20 09:29
|buy
|1020
|0.20
|1.3292
|1.3182
|1.3332
|2039
|2007.03.20 10:20
|buy
|1021
|0.40
|1.3286
|1.3176
|1.3326
|2040
|2007.03.20 10:45
|buy
|1022
|0.80
|1.3279
|1.3169
|1.3319
|2041
|2007.03.20 11:40
|close
|1022
|0.80
|1.3286
|1.3169
|1.3319
|56.00
|18819.70
|2042
|2007.03.20 11:45
|close
|1021
|0.40
|1.3280
|1.3176
|1.3326
|-24.00
|18795.70
|2043
|2007.03.20 11:45
|close
|1020
|0.20
|1.3280
|1.3182
|1.3332
|-24.00
|18771.70
|2044
|2007.03.20 11:45
|close
|1019
|0.10
|1.3280
|1.3188
|1.3338
|-18.00
|18753.70
|2045
|2007.03.20 11:50
|sell
|1023
|0.10
|1.3273
|1.3383
|1.3233
|2046
|2007.03.20 11:59
|sell
|1024
|0.20
|1.3285
|1.3395
|1.3245
|2047
|2007.03.20 12:05
|sell
|1025
|0.40
|1.3293
|1.3403
|1.3253
|2048
|2007.03.20 12:20
|close
|1025
|0.40
|1.3284
|1.3403
|1.3253
|36.00
|18789.70
|2049
|2007.03.20 12:29
|close
|1024
|0.20
|1.3293
|1.3395
|1.3245
|-16.00
|18773.70
|2050
|2007.03.20 12:29
|close
|1023
|0.10
|1.3293
|1.3383
|1.3233
|-20.00
|18753.70
|2051
|2007.03.20 12:30
|buy
|1026
|0.10
|1.3292
|1.3182
|1.3332
|2052
|2007.03.20 12:45
|buy
|1027
|0.20
|1.3280
|1.3170
|1.3320
|2053
|2007.03.20 13:20
|close
|1027
|0.20
|1.3293
|1.3170
|1.3320
|26.00
|18779.70
|2054
|2007.03.20 13:29
|close
|1026
|0.10
|1.3291
|1.3182
|1.3332
|-1.00
|18778.70
|2055
|2007.03.20 13:30
|buy
|1028
|0.10
|1.3288
|1.3178
|1.3328
|2056
|2007.03.20 14:10
|close
|1028
|0.10
|1.3308
|1.3178
|1.3328
|20.00
|18798.70
|2057
|2007.03.20 14:15
|sell
|1029
|0.10
|1.3287
|1.3397
|1.3247
|2058
|2007.03.20 14:20
|sell
|1030
|0.20
|1.3308
|1.3418
|1.3268
|2059
|2007.03.20 14:29
|close
|1030
|0.20
|1.3293
|1.3418
|1.3268
|30.00
|18828.70
|2060
|2007.03.20 14:30
|close
|1029
|0.10
|1.3291
|1.3397
|1.3247
|-4.00
|18824.70
|2061
|2007.03.20 14:35
|buy
|1031
|0.10
|1.3299
|1.3189
|1.3339
|2062
|2007.03.20 14:40
|buy
|1032
|0.20
|1.3291
|1.3181
|1.3331
|2063
|2007.03.20 14:50
|close
|1032
|0.20
|1.3302
|1.3181
|1.3331
|22.00
|18846.70
|2064
|2007.03.20 14:59
|close
|1031
|0.10
|1.3295
|1.3189
|1.3339
|-4.00
|18842.70
|2065
|2007.03.20 15:00
|buy
|1033
|0.10
|1.3298
|1.3188
|1.3338
|2066
|2007.03.20 15:35
|buy
|1034
|0.20
|1.3286
|1.3176
|1.3326
|2067
|2007.03.20 17:35
|close
|1034
|0.20
|1.3302
|1.3176
|1.3326
|32.00
|18874.70
|2068
|2007.03.20 17:40
|close
|1033
|0.10
|1.3290
|1.3188
|1.3338
|-8.00
|18866.70
|2069
|2007.03.20 17:45
|buy
|1035
|0.10
|1.3293
|1.3183
|1.3333
|2070
|2007.03.20 18:59
|close
|1035
|0.10
|1.3313
|1.3183
|1.3333
|20.00
|18886.70
|2071
|2007.03.20 19:00
|buy
|1036
|0.10
|1.3314
|1.3204
|1.3354
|2072
|2007.03.20 19:35
|buy
|1037
|0.20
|1.3306
|1.3196
|1.3346
|2073
|2007.03.20 20:15
|close
|1037
|0.20
|1.3316
|1.3196
|1.3346
|20.00
|18906.70
|2074
|2007.03.20 20:20
|close
|1036
|0.10
|1.3312
|1.3204
|1.3354
|-2.00
|18904.70
|2075
|2007.03.20 20:29
|buy
|1038
|0.10
|1.3316
|1.3206
|1.3356
|2076
|2007.03.21 01:10
|buy
|1039
|0.20
|1.3310
|1.3200
|1.3350
|2077
|2007.03.21 08:20
|buy
|1040
|0.40
|1.3302
|1.3192
|1.3342
|2078
|2007.03.21 08:29
|close
|1040
|0.40
|1.3311
|1.3192
|1.3342
|36.00
|18940.70
|2079
|2007.03.21 08:35
|close
|1039
|0.20
|1.3312
|1.3200
|1.3350
|4.00
|18944.70
|2080
|2007.03.21 08:35
|close
|1038
|0.10
|1.3312
|1.3206
|1.3356
|-4.75
|18939.95
|2081
|2007.03.21 08:40
|buy
|1041
|0.10
|1.3317
|1.3207
|1.3357
|2082
|2007.03.21 08:45
|buy
|1042
|0.20
|1.3309
|1.3199
|1.3349
|2083
|2007.03.21 09:05
|close
|1042
|0.20
|1.3319
|1.3199
|1.3349
|20.00
|18959.95
|2084
|2007.03.21 09:10
|close
|1041
|0.10
|1.3310
|1.3207
|1.3357
|-7.00
|18952.95
|2085
|2007.03.21 09:15
|sell
|1043
|0.10
|1.3306
|1.3416
|1.3266
|2086
|2007.03.21 19:05
|sell
|1044
|0.20
|1.3378
|1.3488
|1.3338
|2087
|2007.03.21 19:10
|t/p
|1044
|0.20
|1.3338
|1.3488
|1.3338
|80.00
|19032.95
|2088
|2007.03.21 19:10
|sell
|1045
|0.20
|1.3331
|1.3441
|1.3291
|2089
|2007.03.21 19:15
|close
|1045
|0.20
|1.3300
|1.3441
|1.3291
|62.00
|19094.95
|2090
|2007.03.21 19:20
|close
|1043
|0.10
|1.3301
|1.3416
|1.3266
|5.00
|19099.95
|2091
|2007.03.21 20:15
|buy
|1046
|0.10
|1.3368
|1.3258
|1.3408
|2092
|2007.03.21 23:05
|close
|1046
|0.10
|1.3389
|1.3258
|1.3408
|21.00
|19120.95
|2093
|2007.03.21 23:10
|sell
|1047
|0.10
|1.3383
|1.3493
|1.3343
|2094
|2007.03.22 00:20
|sell
|1048
|0.20
|1.3390
|1.3500
|1.3350
|2095
|2007.03.22 00:40
|sell
|1049
|0.40
|1.3400
|1.3510
|1.3360
|2096
|2007.03.22 00:45
|sell
|1050
|0.80
|1.3409
|1.3519
|1.3369
|2097
|2007.03.22 00:59
|close
|1050
|0.80
|1.3398
|1.3519
|1.3369
|88.00
|19208.95
|2098
|2007.03.22 01:00
|close
|1049
|0.40
|1.3399
|1.3510
|1.3360
|4.00
|19212.95
|2099
|2007.03.22 01:00
|close
|1048
|0.20
|1.3399
|1.3500
|1.3350
|-18.00
|19194.95
|2100
|2007.03.22 01:00
|close
|1047
|0.10
|1.3399
|1.3493
|1.3343
|-14.80
|19180.15
|2101
|2007.03.22 01:05
|sell
|1051
|0.10
|1.3384
|1.3494
|1.3344
|2102
|2007.03.22 01:10
|sell
|1052
|0.20
|1.3390
|1.3500
|1.3350
|2103
|2007.03.22 01:20
|sell
|1053
|0.40
|1.3401
|1.3511
|1.3361
|2104
|2007.03.22 01:29
|close
|1053
|0.40
|1.3388
|1.3511
|1.3361
|52.00
|19232.15
|2105
|2007.03.22 01:35
|close
|1052
|0.20
|1.3389
|1.3500
|1.3350
|2.00
|19234.15
|2106
|2007.03.22 01:35
|close
|1051
|0.10
|1.3389
|1.3494
|1.3344
|-5.00
|19229.15
|2107
|2007.03.22 01:40
|sell
|1054
|0.10
|1.3386
|1.3496
|1.3346
|2108
|2007.03.22 01:59
|sell
|1055
|0.20
|1.3396
|1.3506
|1.3356
|2109
|2007.03.22 03:10
|close
|1055
|0.20
|1.3384
|1.3506
|1.3356
|24.00
|19253.15
|2110
|2007.03.22 03:15
|close
|1054
|0.10
|1.3393
|1.3496
|1.3346
|-7.00
|19246.15
|2111
|2007.03.22 03:20
|sell
|1056
|0.10
|1.3386
|1.3496
|1.3346
|2112
|2007.03.22 08:15
|close
|1056
|0.10
|1.3366
|1.3496
|1.3346
|20.00
|19266.15
|2113
|2007.03.22 08:20
|sell
|1057
|0.10
|1.3383
|1.3493
|1.3343
|2114
|2007.03.22 09:59
|close
|1057
|0.10
|1.3363
|1.3493
|1.3343
|20.00
|19286.15
|2115
|2007.03.22 10:00
|sell
|1058
|0.10
|1.3362
|1.3472
|1.3322
|2116
|2007.03.22 10:05
|sell
|1059
|0.20
|1.3368
|1.3478
|1.3328
|2117
|2007.03.22 10:45
|close
|1059
|0.20
|1.3356
|1.3478
|1.3328
|24.00
|19310.15
|2118
|2007.03.22 10:50
|close
|1058
|0.10
|1.3353
|1.3472
|1.3322
|9.00
|19319.15
|2119
|2007.03.22 10:59
|sell
|1060
|0.10
|1.3359
|1.3469
|1.3319
|2120
|2007.03.22 15:05
|sell
|1061
|0.20
|1.3373
|1.3483
|1.3333
|2121
|2007.03.22 15:15
|close
|1061
|0.20
|1.3358
|1.3483
|1.3333
|30.00
|19349.15
|2122
|2007.03.22 15:20
|close
|1060
|0.10
|1.3361
|1.3469
|1.3319
|-2.00
|19347.15
|2123
|2007.03.22 15:29
|buy
|1062
|0.10
|1.3368
|1.3258
|1.3408
|2124
|2007.03.22 15:40
|buy
|1063
|0.20
|1.3360
|1.3250
|1.3400
|2125
|2007.03.22 16:05
|buy
|1064
|0.40
|1.3349
|1.3239
|1.3389
|2126
|2007.03.22 16:20
|close
|1064
|0.40
|1.3362
|1.3239
|1.3389
|52.00
|19399.15
|2127
|2007.03.22 16:29
|close
|1063
|0.20
|1.3352
|1.3250
|1.3400
|-16.00
|19383.15
|2128
|2007.03.22 16:29
|close
|1062
|0.10
|1.3352
|1.3258
|1.3408
|-16.00
|19367.15
|2129
|2007.03.22 16:30
|sell
|1065
|0.10
|1.3351
|1.3461
|1.3311
|2130
|2007.03.22 16:45
|sell
|1066
|0.20
|1.3362
|1.3472
|1.3322
|2131
|2007.03.22 17:40
|close
|1066
|0.20
|1.3343
|1.3472
|1.3322
|38.00
|19405.15
|2132
|2007.03.22 17:45
|close
|1065
|0.10
|1.3323
|1.3461
|1.3311
|28.00
|19433.15
|2133
|2007.03.22 17:50
|sell
|1067
|0.10
|1.3332
|1.3442
|1.3292
|2134
|2007.03.22 18:10
|close
|1067
|0.10
|1.3312
|1.3442
|1.3292
|20.00
|19453.15
|2135
|2007.03.22 18:15
|sell
|1068
|0.10
|1.3324
|1.3434
|1.3284
|2136
|2007.03.22 19:35
|sell
|1069
|0.20
|1.3331
|1.3441
|1.3291
|2137
|2007.03.23 04:35
|close
|1069
|0.20
|1.3319
|1.3441
|1.3291
|24.80
|19477.95
|2138
|2007.03.23 04:40
|close
|1068
|0.10
|1.3325
|1.3434
|1.3284
|-0.60
|19477.35
|2139
|2007.03.23 04:45
|buy
|1070
|0.10
|1.3322
|1.3212
|1.3362
|2140
|2007.03.23 10:10
|buy
|1071
|0.20
|1.3302
|1.3192
|1.3342
|2141
|2007.03.23 10:35
|close
|1071
|0.20
|1.3316
|1.3192
|1.3342
|28.00
|19505.35
|2142
|2007.03.23 10:40
|close
|1070
|0.10
|1.3318
|1.3212
|1.3362
|-4.00
|19501.35
|2143
|2007.03.23 10:45
|sell
|1072
|0.10
|1.3319
|1.3429
|1.3279
|2144
|2007.03.23 13:10
|sell
|1073
|0.20
|1.3332
|1.3442
|1.3292
|2145
|2007.03.23 13:15
|close
|1073
|0.20
|1.3318
|1.3442
|1.3292
|28.00
|19529.35
|2146
|2007.03.23 13:20
|close
|1072
|0.10
|1.3314
|1.3429
|1.3279
|5.00
|19534.35
|2147
|2007.03.23 13:29
|buy
|1074
|0.10
|1.3331
|1.3221
|1.3371
|2148
|2007.03.23 14:40
|buy
|1075
|0.20
|1.3321
|1.3211
|1.3361
|2149
|2007.03.23 15:05
|buy
|1076
|0.40
|1.3293
|1.3183
|1.3333
|2150
|2007.03.23 15:10
|close
|1076
|0.40
|1.3316
|1.3183
|1.3333
|92.00
|19626.35
|2151
|2007.03.23 15:15
|close
|1075
|0.20
|1.3322
|1.3211
|1.3361
|2.00
|19628.35
|2152
|2007.03.23 15:15
|close
|1074
|0.10
|1.3322
|1.3221
|1.3371
|-9.00
|19619.35
|2153
|2007.03.23 15:20
|sell
|1077
|0.10
|1.3313
|1.3423
|1.3273
|2154
|2007.03.23 15:50
|close
|1077
|0.10
|1.3288
|1.3423
|1.3273
|25.00
|19644.35
|2155
|2007.03.23 15:59
|sell
|1078
|0.10
|1.3292
|1.3402
|1.3252
|2156
|2007.03.23 16:05
|sell
|1079
|0.20
|1.3305
|1.3415
|1.3265
|2157
|2007.03.23 16:20
|close
|1079
|0.20
|1.3292
|1.3415
|1.3265
|26.00
|19670.35
|2158
|2007.03.23 16:29
|close
|1078
|0.10
|1.3304
|1.3402
|1.3252
|-12.00
|19658.35
|2159
|2007.03.23 16:30
|sell
|1080
|0.10
|1.3301
|1.3411
|1.3261
|2160
|2007.03.23 17:05
|sell
|1081
|0.20
|1.3309
|1.3419
|1.3269
|2161
|2007.03.23 17:35
|close
|1081
|0.20
|1.3299
|1.3419
|1.3269
|20.00
|19678.35
|2162
|2007.03.23 17:40
|close
|1080
|0.10
|1.3290
|1.3411
|1.3261
|11.00
|19689.35
|2163
|2007.03.23 17:45
|buy
|1082
|0.10
|1.3305
|1.3195
|1.3345
|2164
|2007.03.23 17:59
|buy
|1083
|0.20
|1.3296
|1.3186
|1.3336
|2165
|2007.03.23 18:50
|buy
|1084
|0.40
|1.3289
|1.3179
|1.3329
|2166
|2007.03.23 21:29
|buy
|1085
|0.80
|1.3283
|1.3173
|1.3323
|2167
|2007.03.25 23:05
|close
|1085
|0.80
|1.3294
|1.3173
|1.3323
|88.00
|19777.35
|2168
|2007.03.25 23:10
|close
|1084
|0.40
|1.3286
|1.3179
|1.3329
|-12.00
|19765.35
|2169
|2007.03.25 23:10
|close
|1083
|0.20
|1.3286
|1.3186
|1.3336
|-20.00
|19745.35
|2170
|2007.03.25 23:10
|close
|1082
|0.10
|1.3286
|1.3195
|1.3345
|-19.00
|19726.35
|2171
|2007.03.25 23:15
|buy
|1086
|0.10
|1.3285
|1.3175
|1.3325
|2172
|2007.03.26 00:35
|buy
|1087
|0.20
|1.3259
|1.3149
|1.3299
|2173
|2007.03.26 00:45
|close
|1087
|0.20
|1.3281
|1.3149
|1.3299
|44.00
|19770.35
|2174
|2007.03.26 00:50
|close
|1086
|0.10
|1.3268
|1.3175
|1.3325
|-17.75
|19752.60
|2175
|2007.03.26 00:59
|sell
|1088
|0.10
|1.3264
|1.3374
|1.3224
|2176
|2007.03.26 01:10
|sell
|1089
|0.20
|1.3274
|1.3384
|1.3234
|2177
|2007.03.26 01:35
|sell
|1090
|0.40
|1.3280
|1.3390
|1.3240
|2178
|2007.03.26 01:50
|close
|1090
|0.40
|1.3271
|1.3390
|1.3240
|36.00
|19788.60
|2179
|2007.03.26 01:59
|close
|1089
|0.20
|1.3274
|1.3384
|1.3234
|0.00
|19788.60
|2180
|2007.03.26 01:59
|close
|1088
|0.10
|1.3274
|1.3374
|1.3224
|-10.00
|19778.60
|2181
|2007.03.26 02:00
|buy
|1091
|0.10
|1.3273
|1.3163
|1.3313
|2182
|2007.03.26 02:15
|buy
|1092
|0.20
|1.3260
|1.3150
|1.3300
|2183
|2007.03.26 02:35
|close
|1092
|0.20
|1.3272
|1.3150
|1.3300
|24.00
|19802.60
|2184
|2007.03.26 02:40
|close
|1091
|0.10
|1.3260
|1.3163
|1.3313
|-13.00
|19789.60
|2185
|2007.03.26 02:45
|sell
|1093
|0.10
|1.3267
|1.3377
|1.3227
|2186
|2007.03.26 03:10
|sell
|1094
|0.20
|1.3273
|1.3383
|1.3233
|2187
|2007.03.26 04:10
|close
|1094
|0.20
|1.3263
|1.3383
|1.3233
|20.00
|19809.60
|2188
|2007.03.26 04:15
|close
|1093
|0.10
|1.3267
|1.3377
|1.3227
|0.00
|19809.60
|2189
|2007.03.26 04:20
|buy
|1095
|0.10
|1.3265
|1.3155
|1.3305
|2190
|2007.03.26 09:15
|buy
|1096
|0.20
|1.3256
|1.3146
|1.3296
|2191
|2007.03.26 09:20
|close
|1096
|0.20
|1.3269
|1.3146
|1.3296
|26.00
|19835.60
|2192
|2007.03.26 09:29
|close
|1095
|0.10
|1.3263
|1.3155
|1.3305
|-2.00
|19833.60
|2193
|2007.03.26 09:35
|sell
|1097
|0.10
|1.3264
|1.3374
|1.3224
|2194
|2007.03.26 09:45
|sell
|1098
|0.20
|1.3280
|1.3390
|1.3240
|2195
|2007.03.26 09:50
|close
|1098
|0.20
|1.3263
|1.3390
|1.3240
|34.00
|19867.60
|2196
|2007.03.26 09:59
|close
|1097
|0.10
|1.3274
|1.3374
|1.3224
|-10.00
|19857.60
|2197
|2007.03.26 10:00
|buy
|1099
|0.10
|1.3275
|1.3165
|1.3315
|2198
|2007.03.26 10:20
|buy
|1100
|0.20
|1.3269
|1.3159
|1.3309
|2199
|2007.03.26 10:45
|buy
|1101
|0.40
|1.3257
|1.3147
|1.3297
|2200
|2007.03.26 10:50
|close
|1101
|0.40
|1.3267
|1.3147
|1.3297
|40.00
|19897.60
|2201
|2007.03.26 10:59
|close
|1100
|0.20
|1.3259
|1.3159
|1.3309
|-20.00
|19877.60
|2202
|2007.03.26 10:59
|close
|1099
|0.10
|1.3259
|1.3165
|1.3315
|-16.00
|19861.60
|2203
|2007.03.26 11:00
|sell
|1102
|0.10
|1.3260
|1.3370
|1.3220
|2204
|2007.03.26 11:15
|sell
|1103
|0.20
|1.3266
|1.3376
|1.3226
|2205
|2007.03.26 13:20
|sell
|1104
|0.40
|1.3273
|1.3383
|1.3233
|2206
|2007.03.26 14:05
|close
|1104
|0.40
|1.3262
|1.3383
|1.3233
|44.00
|19905.60
|2207
|2007.03.26 14:10
|close
|1103
|0.20
|1.3275
|1.3376
|1.3226
|-18.00
|19887.60
|2208
|2007.03.26 14:10
|close
|1102
|0.10
|1.3275
|1.3370
|1.3220
|-15.00
|19872.60
|2209
|2007.03.26 14:15
|buy
|1105
|0.10
|1.3272
|1.3162
|1.3312
|2210
|2007.03.26 14:29
|buy
|1106
|0.20
|1.3262
|1.3152
|1.3302
|2211
|2007.03.26 15:05
|close
|1106
|0.20
|1.3276
|1.3152
|1.3302
|28.00
|19900.60
|2212
|2007.03.26 15:10
|close
|1105
|0.10
|1.3279
|1.3162
|1.3312
|7.00
|19907.60
|2213
|2007.03.26 15:15
|buy
|1107
|0.10
|1.3278
|1.3168
|1.3318
|2214
|2007.03.26 15:20
|buy
|1108
|0.20
|1.3269
|1.3159
|1.3309
|2215
|2007.03.26 15:35
|close
|1108
|0.20
|1.3294
|1.3159
|1.3309
|50.00
|19957.60
|2216
|2007.03.26 15:40
|close
|1107
|0.10
|1.3290
|1.3168
|1.3318
|12.00
|19969.60
|2217
|2007.03.26 15:45
|buy
|1109
|0.10
|1.3278
|1.3168
|1.3318
|2218
|2007.03.26 16:00
|close
|1109
|0.10
|1.3302
|1.3168
|1.3318
|24.00
|19993.60
|2219
|2007.03.26 16:05
|buy
|1110
|0.10
|1.3321
|1.3211
|1.3361
|2220
|2007.03.26 16:10
|buy
|1111
|0.20
|1.3299
|1.3189
|1.3339
|2221
|2007.03.26 16:15
|close
|1111
|0.20
|1.3326
|1.3189
|1.3339
|54.00
|20047.60
|2222
|2007.03.26 16:20
|close
|1110
|0.10
|1.3346
|1.3211
|1.3361
|25.00
|20072.60
|2223
|2007.03.26 16:35
|buy
|1112
|0.10
|1.3331
|1.3221
|1.3371
|2224
|2007.03.26 17:35
|buy
|1113
|0.20
|1.3325
|1.3215
|1.3365
|2225
|2007.03.26 18:10
|close
|1113
|0.20
|1.3334
|1.3215
|1.3365
|18.00
|20090.60
|2226
|2007.03.26 18:15
|close
|1112
|0.10
|1.3333
|1.3221
|1.3371
|2.00
|20092.60
|2227
|2007.03.26 18:20
|buy
|1114
|0.10
|1.3334
|1.3224
|1.3374
|2228
|2007.03.26 21:50
|buy
|1115
|0.20
|1.3327
|1.3217
|1.3367
|2229
|2007.03.27 10:15
|close
|1115
|0.20
|1.3346
|1.3217
|1.3367
|36.50
|20129.10
|2230
|2007.03.27 10:20
|close
|1114
|0.10
|1.3351
|1.3224
|1.3374
|16.25
|20145.35
|2231
|2007.03.27 10:29
|buy
|1116
|0.10
|1.3347
|1.3237
|1.3387
|2232
|2007.03.27 10:35
|buy
|1117
|0.20
|1.3341
|1.3231
|1.3381
|2233
|2007.03.27 11:20
|close
|1117
|0.20
|1.3351
|1.3231
|1.3381
|20.00
|20165.35
|2234
|2007.03.27 11:29
|close
|1116
|0.10
|1.3344
|1.3237
|1.3387
|-3.00
|20162.35
|2235
|2007.03.27 11:30
|buy
|1118
|0.10
|1.3347
|1.3237
|1.3387
|2236
|2007.03.27 12:05
|buy
|1119
|0.20
|1.3339
|1.3229
|1.3379
|2237
|2007.03.27 13:35
|close
|1119
|0.20
|1.3352
|1.3229
|1.3379
|26.00
|20188.35
|2238
|2007.03.27 13:40
|close
|1118
|0.10
|1.3348
|1.3237
|1.3387
|1.00
|20189.35
|2239
|2007.03.27 13:45
|buy
|1120
|0.10
|1.3347
|1.3237
|1.3387
|2240
|2007.03.27 14:15
|buy
|1121
|0.20
|1.3339
|1.3229
|1.3379
|2241
|2007.03.27 14:20
|close
|1121
|0.20
|1.3351
|1.3229
|1.3379
|24.00
|20213.35
|2242
|2007.03.27 14:29
|close
|1120
|0.10
|1.3341
|1.3237
|1.3387
|-6.00
|20207.35
|2243
|2007.03.27 14:30
|sell
|1122
|0.10
|1.3342
|1.3452
|1.3302
|2244
|2007.03.27 15:40
|sell
|1123
|0.20
|1.3348
|1.3458
|1.3308
|2245
|2007.03.27 15:45
|close
|1123
|0.20
|1.3338
|1.3458
|1.3308
|20.00
|20227.35
|2246
|2007.03.27 15:50
|close
|1122
|0.10
|1.3332
|1.3452
|1.3302
|10.00
|20237.35
|2247
|2007.03.27 15:59
|sell
|1124
|0.10
|1.3341
|1.3451
|1.3301
|2248
|2007.03.27 16:05
|sell
|1125
|0.20
|1.3362
|1.3472
|1.3322
|2249
|2007.03.27 16:20
|close
|1125
|0.20
|1.3330
|1.3472
|1.3322
|64.00
|20301.35
|2250
|2007.03.27 16:29
|close
|1124
|0.10
|1.3355
|1.3451
|1.3301
|-14.00
|20287.35
|2251
|2007.03.27 16:30
|buy
|1126
|0.10
|1.3356
|1.3246
|1.3396
|2252
|2007.03.27 16:45
|buy
|1127
|0.20
|1.3341
|1.3231
|1.3381
|2253
|2007.03.27 16:50
|close
|1127
|0.20
|1.3356
|1.3231
|1.3381
|30.00
|20317.35
|2254
|2007.03.27 16:59
|close
|1126
|0.10
|1.3345
|1.3246
|1.3396
|-11.00
|20306.35
|2255
|2007.03.27 17:00
|buy
|1128
|0.10
|1.3348
|1.3238
|1.3388
|2256
|2007.03.27 19:05
|buy
|1129
|0.20
|1.3342
|1.3232
|1.3382
|2257
|2007.03.27 23:10
|close
|1129
|0.20
|1.3355
|1.3232
|1.3382
|26.00
|20332.35
|2258
|2007.03.27 23:15
|close
|1128
|0.10
|1.3367
|1.3238
|1.3388
|19.00
|20351.35
|2259
|2007.03.27 23:20
|buy
|1130
|0.10
|1.3354
|1.3244
|1.3394
|2260
|2007.03.27 23:45
|buy
|1131
|0.20
|1.3348
|1.3238
|1.3388
|2261
|2007.03.27 23:59
|close
|1131
|0.20
|1.3357
|1.3238
|1.3388
|18.00
|20369.35
|2262
|2007.03.28 00:00
|close
|1130
|0.10
|1.3356
|1.3244
|1.3394
|1.25
|20370.60
|2263
|2007.03.28 00:05
|buy
|1132
|0.10
|1.3359
|1.3249
|1.3399
|2264
|2007.03.28 00:10
|buy
|1133
|0.20
|1.3353
|1.3243
|1.3393
|2265
|2007.03.28 03:15
|buy
|1134
|0.40
|1.3347
|1.3237
|1.3387
|2266
|2007.03.28 06:20
|close
|1134
|0.40
|1.3355
|1.3237
|1.3387
|32.00
|20402.60
|2267
|2007.03.28 06:29
|close
|1133
|0.20
|1.3354
|1.3243
|1.3393
|2.00
|20404.60
|2268
|2007.03.28 06:29
|close
|1132
|0.10
|1.3354
|1.3249
|1.3399
|-5.00
|20399.60
|2269
|2007.03.28 06:30
|buy
|1135
|0.10
|1.3355
|1.3245
|1.3395
|2270
|2007.03.28 06:35
|buy
|1136
|0.20
|1.3347
|1.3237
|1.3387
|2271
|2007.03.28 08:50
|buy
|1137
|0.40
|1.3341
|1.3231
|1.3381
|2272
|2007.03.28 09:05
|close
|1137
|0.40
|1.3355
|1.3231
|1.3381
|56.00
|20455.60
|2273
|2007.03.28 09:10
|close
|1136
|0.20
|1.3359
|1.3237
|1.3387
|24.00
|20479.60
|2274
|2007.03.28 09:10
|close
|1135
|0.10
|1.3359
|1.3245
|1.3395
|4.00
|20483.60
|2275
|2007.03.28 09:15
|buy
|1138
|0.10
|1.3350
|1.3240
|1.3390
|2276
|2007.03.28 09:40
|buy
|1139
|0.20
|1.3342
|1.3232
|1.3382
|2277
|2007.03.28 09:50
|buy
|1140
|0.40
|1.3328
|1.3218
|1.3368
|2278
|2007.03.28 10:20
|close
|1140
|0.40
|1.3338
|1.3218
|1.3368
|40.00
|20523.60
|2279
|2007.03.28 10:29
|close
|1139
|0.20
|1.3333
|1.3232
|1.3382
|-18.00
|20505.60
|2280
|2007.03.28 10:29
|close
|1138
|0.10
|1.3333
|1.3240
|1.3390
|-17.00
|20488.60
|2281
|2007.03.28 10:30
|sell
|1141
|0.10
|1.3336
|1.3446
|1.3296
|2282
|2007.03.28 11:35
|sell
|1142
|0.20
|1.3345
|1.3455
|1.3305
|2283
|2007.03.28 11:45
|close
|1142
|0.20
|1.3335
|1.3455
|1.3305
|20.00
|20508.60
|2284
|2007.03.28 11:50
|close
|1141
|0.10
|1.3333
|1.3446
|1.3296
|3.00
|20511.60
|2285
|2007.03.28 11:59
|buy
|1143
|0.10
|1.3343
|1.3233
|1.3383
|2286
|2007.03.28 12:10
|buy
|1144
|0.20
|1.3337
|1.3227
|1.3377
|2287
|2007.03.28 12:15
|buy
|1145
|0.40
|1.3331
|1.3221
|1.3371
|2288
|2007.03.28 12:50
|close
|1145
|0.40
|1.3342
|1.3221
|1.3371
|44.00
|20555.60
|2289
|2007.03.28 12:59
|close
|1144
|0.20
|1.3338
|1.3227
|1.3377
|2.00
|20557.60
|2290
|2007.03.28 12:59
|close
|1143
|0.10
|1.3338
|1.3233
|1.3383
|-5.00
|20552.60
|2291
|2007.03.28 13:00
|buy
|1146
|0.10
|1.3341
|1.3231
|1.3381
|2292
|2007.03.28 14:50
|close
|1146
|0.10
|1.3361
|1.3231
|1.3381
|20.00
|20572.60
|2293
|2007.03.28 14:59
|buy
|1147
|0.10
|1.3351
|1.3241
|1.3391
|2294
|2007.03.28 16:45
|close
|1147
|0.10
|1.3372
|1.3241
|1.3391
|21.00
|20593.60
|2295
|2007.03.28 16:50
|buy
|1148
|0.10
|1.3369
|1.3259
|1.3409
|2296
|2007.03.28 17:05
|buy
|1149
|0.20
|1.3345
|1.3235
|1.3385
|2297
|2007.03.28 17:10
|close
|1149
|0.20
|1.3361
|1.3235
|1.3385
|32.00
|20625.60
|2298
|2007.03.28 17:15
|close
|1148
|0.10
|1.3354
|1.3259
|1.3409
|-15.00
|20610.60
|2299
|2007.03.28 17:20
|buy
|1150
|0.10
|1.3373
|1.3263
|1.3413
|2300
|2007.03.28 17:29
|buy
|1151
|0.20
|1.3348
|1.3238
|1.3388
|2301
|2007.03.28 17:35
|buy
|1152
|0.40
|1.3332
|1.3222
|1.3372
|2302
|2007.03.28 20:05
|buy
|1153
|0.80
|1.3326
|1.3216
|1.3366
|2303
|2007.03.29 10:40
|close
|1153
|0.80
|1.3341
|1.3216
|1.3366
|102.00
|20712.60
|2304
|2007.03.29 10:45
|close
|1152
|0.40
|1.3328
|1.3222
|1.3372
|-25.00
|20687.60
|2305
|2007.03.29 10:45
|close
|1151
|0.20
|1.3328
|1.3238
|1.3388
|-44.50
|20643.10
|2306
|2007.03.29 10:45
|close
|1150
|0.10
|1.3328
|1.3263
|1.3413
|-47.25
|20595.85
|2307
|2007.03.29 10:50
|buy
|1154
|0.10
|1.3339
|1.3229
|1.3379
|2308
|2007.03.29 14:35
|buy
|1155
|0.20
|1.3314
|1.3204
|1.3354
|2309
|2007.03.29 14:50
|close
|1155
|0.20
|1.3337
|1.3204
|1.3354
|46.00
|20641.85
|2310
|2007.03.29 14:59
|close
|1154
|0.10
|1.3326
|1.3229
|1.3379
|-13.00
|20628.85
|2311
|2007.03.29 15:00
|sell
|1156
|0.10
|1.3325
|1.3435
|1.3285
|2312
|2007.03.29 15:15
|sell
|1157
|0.20
|1.3332
|1.3442
|1.3292
|2313
|2007.03.29 15:40
|sell
|1158
|0.40
|1.3338
|1.3448
|1.3298
|2314
|2007.03.29 15:50
|close
|1158
|0.40
|1.3327
|1.3448
|1.3298
|44.00
|20672.85
|2315
|2007.03.29 15:59
|close
|1157
|0.20
|1.3336
|1.3442
|1.3292
|-8.00
|20664.85
|2316
|2007.03.29 15:59
|close
|1156
|0.10
|1.3336
|1.3435
|1.3285
|-11.00
|20653.85
|2317
|2007.03.29 16:00
|sell
|1159
|0.10
|1.3336
|1.3446
|1.3296
|2318
|2007.03.29 18:05
|sell
|1160
|0.20
|1.3346
|1.3456
|1.3306
|2319
|2007.03.29 18:15
|close
|1160
|0.20
|1.3336
|1.3456
|1.3306
|20.00
|20673.85
|2320
|2007.03.29 18:20
|close
|1159
|0.10
|1.3333
|1.3446
|1.3296
|3.00
|20676.85
|2321
|2007.03.29 18:29
|buy
|1161
|0.10
|1.3341
|1.3231
|1.3381
|2322
|2007.03.29 18:45
|buy
|1162
|0.20
|1.3336
|1.3226
|1.3376
|2323
|2007.03.29 22:35
|buy
|1163
|0.40
|1.3329
|1.3219
|1.3369
|2324
|2007.03.30 02:10
|buy
|1164
|0.80
|1.3319
|1.3209
|1.3359
|2325
|2007.03.30 02:20
|close
|1164
|0.80
|1.3328
|1.3209
|1.3359
|72.00
|20748.85
|2326
|2007.03.30 02:29
|close
|1163
|0.40
|1.3322
|1.3219
|1.3369
|-31.00
|20717.85
|2327
|2007.03.30 02:29
|close
|1162
|0.20
|1.3322
|1.3226
|1.3376
|-29.50
|20688.35
|2328
|2007.03.30 02:29
|close
|1161
|0.10
|1.3322
|1.3231
|1.3381
|-19.75
|20668.60
|2329
|2007.03.30 02:35
|sell
|1165
|0.10
|1.3321
|1.3431
|1.3281
|2330
|2007.03.30 02:45
|sell
|1166
|0.20
|1.3328
|1.3438
|1.3288
|2331
|2007.03.30 04:50
|sell
|1167
|0.40
|1.3334
|1.3444
|1.3294
|2332
|2007.03.30 05:29
|sell
|1168
|0.80
|1.3339
|1.3449
|1.3299
|2333
|2007.03.30 09:15
|close
|1168
|0.80
|1.3328
|1.3449
|1.3299
|88.00
|20756.60
|2334
|2007.03.30 09:20
|close
|1167
|0.40
|1.3334
|1.3444
|1.3294
|0.00
|20756.60
|2335
|2007.03.30 09:20
|close
|1166
|0.20
|1.3334
|1.3438
|1.3288
|-12.00
|20744.60
|2336
|2007.03.30 09:20
|close
|1165
|0.10
|1.3334
|1.3431
|1.3281
|-13.00
|20731.60
|2337
|2007.03.30 09:29
|sell
|1169
|0.10
|1.3328
|1.3438
|1.3288
|2338
|2007.03.30 12:35
|close
|1169
|0.10
|1.3300
|1.3438
|1.3288
|28.00
|20759.60
|2339
|2007.03.30 12:40
|sell
|1170
|0.10
|1.3303
|1.3413
|1.3263
|2340
|2007.03.30 12:45
|sell
|1171
|0.20
|1.3309
|1.3419
|1.3269
|2341
|2007.03.30 12:50
|sell
|1172
|0.40
|1.3318
|1.3428
|1.3278
|2342
|2007.03.30 12:59
|close
|1172
|0.40
|1.3305
|1.3428
|1.3278
|52.00
|20811.60
|2343
|2007.03.30 13:00
|close
|1171
|0.20
|1.3306
|1.3419
|1.3269
|6.00
|20817.60
|2344
|2007.03.30 13:00
|close
|1170
|0.10
|1.3306
|1.3413
|1.3263
|-3.00
|20814.60
|2345
|2007.03.30 13:05
|sell
|1173
|0.10
|1.3301
|1.3411
|1.3261
|2346
|2007.03.30 13:15
|sell
|1174
|0.20
|1.3311
|1.3421
|1.3271
|2347
|2007.03.30 13:35
|sell
|1175
|0.40
|1.3317
|1.3427
|1.3277
|2348
|2007.03.30 13:50
|close
|1175
|0.40
|1.3309
|1.3427
|1.3277
|32.00
|20846.60
|2349
|2007.03.30 13:59
|close
|1174
|0.20
|1.3321
|1.3421
|1.3271
|-20.00
|20826.60
|2350
|2007.03.30 13:59
|close
|1173
|0.10
|1.3321
|1.3411
|1.3261
|-20.00
|20806.60
|2351
|2007.03.30 14:00
|buy
|1176
|0.10
|1.3322
|1.3212
|1.3362
|2352
|2007.03.30 14:15
|buy
|1177
|0.20
|1.3316
|1.3206
|1.3356
|2353
|2007.03.30 14:29
|close
|1177
|0.20
|1.3329
|1.3206
|1.3356
|26.00
|20832.60
|2354
|2007.03.30 14:30
|close
|1176
|0.10
|1.3325
|1.3212
|1.3362
|3.00
|20835.60
|2355
|2007.03.30 14:35
|buy
|1178
|0.10
|1.3319
|1.3209
|1.3359
|2356
|2007.03.30 14:40
|buy
|1179
|0.20
|1.3289
|1.3179
|1.3329
|2357
|2007.03.30 14:50
|close
|1179
|0.20
|1.3327
|1.3179
|1.3329
|76.00
|20911.60
|2358
|2007.03.30 14:59
|close
|1178
|0.10
|1.3311
|1.3209
|1.3359
|-8.00
|20903.60
|2359
|2007.03.30 15:00
|buy
|1180
|0.10
|1.3314
|1.3204
|1.3354
|2360
|2007.03.30 15:35
|buy
|1181
|0.20
|1.3297
|1.3187
|1.3337
|2361
|2007.03.30 15:45
|close
|1181
|0.20
|1.3319
|1.3187
|1.3337
|44.00
|20947.60
|2362
|2007.03.30 15:50
|close
|1180
|0.10
|1.3297
|1.3204
|1.3354
|-17.00
|20930.60
|2363
|2007.03.30 15:59
|sell
|1182
|0.10
|1.3309
|1.3419
|1.3269
|2364
|2007.03.30 16:15
|close
|1182
|0.10
|1.3289
|1.3419
|1.3269
|20.00
|20950.60
|2365
|2007.03.30 16:20
|sell
|1183
|0.10
|1.3297
|1.3407
|1.3257
|2366
|2007.03.30 16:35
|sell
|1184
|0.20
|1.3312
|1.3422
|1.3272
|2367
|2007.03.30 16:40
|close
|1184
|0.20
|1.3298
|1.3422
|1.3272
|28.00
|20978.60
|2368
|2007.03.30 16:45
|close
|1183
|0.10
|1.3304
|1.3407
|1.3257
|-7.00
|20971.60
|2369
|2007.03.30 16:50
|sell
|1185
|0.10
|1.3294
|1.3404
|1.3254
|2370
|2007.03.30 16:59
|sell
|1186
|0.20
|1.3310
|1.3420
|1.3270
|2371
|2007.03.30 17:05
|sell
|1187
|0.40
|1.3355
|1.3465
|1.3315
|2372
|2007.03.30 17:10
|sell
|1188
|0.80
|1.3390
|1.3500
|1.3350
|2373
|2007.03.30 17:15
|t/p
|1188
|0.80
|1.3350
|1.3500
|1.3350
|320.00
|21291.60
|2374
|2007.03.30 17:20
|t/p
|1187
|0.40
|1.3315
|1.3465
|1.3315
|160.00
|21451.60
|2375
|2007.03.30 17:20
|close
|1186
|0.20
|1.3306
|1.3420
|1.3270
|8.00
|21459.60
|2376
|2007.03.30 17:20
|close
|1185
|0.10
|1.3306
|1.3404
|1.3254
|-12.00
|21447.60
|2377
|2007.03.30 17:29
|buy
|1189
|0.10
|1.3389
|1.3279
|1.3429
|2378
|2007.03.30 17:40
|buy
|1190
|0.20
|1.3381
|1.3271
|1.3421
|2379
|2007.03.30 17:45
|buy
|1191
|0.40
|1.3363
|1.3253
|1.3403
|2380
|2007.03.30 17:50
|close
|1191
|0.40
|1.3382
|1.3253
|1.3403
|76.00
|21523.60
|2381
|2007.03.30 17:59
|close
|1190
|0.20
|1.3371
|1.3271
|1.3421
|-20.00
|21503.60
|2382
|2007.03.30 17:59
|close
|1189
|0.10
|1.3371
|1.3279
|1.3429
|-18.00
|21485.60
|2383
|2007.03.30 18:00
|buy
|1192
|0.10
|1.3374
|1.3264
|1.3414
|2384
|2007.03.30 18:05
|buy
|1193
|0.20
|1.3367
|1.3257
|1.3407
|2385
|2007.03.30 18:20
|close
|1193
|0.20
|1.3377
|1.3257
|1.3407
|20.00
|21505.60
|2386
|2007.03.30 18:29
|close
|1192
|0.10
|1.3372
|1.3264
|1.3414
|-2.00
|21503.60
|2387
|2007.03.30 18:30
|buy
|1194
|0.10
|1.3373
|1.3263
|1.3413
|2388
|2007.03.30 18:35
|buy
|1195
|0.20
|1.3366
|1.3256
|1.3406
|2389
|2007.03.30 20:45
|buy
|1196
|0.40
|1.3353
|1.3243
|1.3393
|2390
|2007.03.30 20:50
|close
|1196
|0.40
|1.3370
|1.3243
|1.3393
|68.00
|21571.60
|2391
|2007.03.30 20:59
|close
|1195
|0.20
|1.3351
|1.3256
|1.3406
|-30.00
|21541.60
|2392
|2007.03.30 20:59
|close
|1194
|0.10
|1.3351
|1.3263
|1.3413
|-22.00
|21519.60
|2393
|2007.03.30 21:00
|sell
|1197
|0.10
|1.3352
|1.3462
|1.3312
|2394
|2007.03.30 21:40
|sell
|1198
|0.20
|1.3357
|1.3467
|1.3317
|2395
|2007.04.01 23:00
|sell
|1199
|0.40
|1.3370
|1.3480
|1.3330
|2396
|2007.04.02 00:35
|close
|1199
|0.40
|1.3355
|1.3480
|1.3330
|61.60
|21581.20
|2397
|2007.04.02 00:40
|close
|1198
|0.20
|1.3354
|1.3467
|1.3317
|6.80
|21588.00
|2398
|2007.04.02 00:40
|close
|1197
|0.10
|1.3354
|1.3462
|1.3312
|-1.60
|21586.40
|2399
|2007.04.02 00:45
|sell
|1200
|0.10
|1.3362
|1.3472
|1.3322
|2400
|2007.04.02 02:15
|close
|1200
|0.10
|1.3341
|1.3472
|1.3322
|21.00
|21607.40
|2401
|2007.04.02 02:20
|sell
|1201
|0.10
|1.3338
|1.3448
|1.3298
|2402
|2007.04.02 03:05
|sell
|1202
|0.20
|1.3345
|1.3455
|1.3305
|2403
|2007.04.02 05:40
|sell
|1203
|0.40
|1.3351
|1.3461
|1.3311
|2404
|2007.04.02 07:15
|sell
|1204
|0.80
|1.3359
|1.3469
|1.3319
|2405
|2007.04.02 07:35
|close
|1204
|0.80
|1.3348
|1.3469
|1.3319
|88.00
|21695.40
|2406
|2007.04.02 07:40
|close
|1203
|0.40
|1.3356
|1.3461
|1.3311
|-20.00
|21675.40
|2407
|2007.04.02 07:40
|close
|1202
|0.20
|1.3356
|1.3455
|1.3305
|-22.00
|21653.40
|2408
|2007.04.02 07:40
|close
|1201
|0.10
|1.3356
|1.3448
|1.3298
|-18.00
|21635.40
|2409
|2007.04.02 07:45
|buy
|1205
|0.10
|1.3358
|1.3248
|1.3398
|2410
|2007.04.02 07:59
|buy
|1206
|0.20
|1.3349
|1.3239
|1.3389
|2411
|2007.04.02 09:40
|buy
|1207
|0.40
|1.3343
|1.3233
|1.3383
|2412
|2007.04.02 10:20
|close
|1207
|0.40
|1.3355
|1.3233
|1.3383
|48.00
|21683.40
|2413
|2007.04.02 10:29
|close
|1206
|0.20
|1.3352
|1.3239
|1.3389
|6.00
|21689.40
|2414
|2007.04.02 10:29
|close
|1205
|0.10
|1.3352
|1.3248
|1.3398
|-6.00
|21683.40
|2415
|2007.04.02 10:30
|buy
|1208
|0.10
|1.3353
|1.3243
|1.3393
|2416
|2007.04.02 10:50
|buy
|1209
|0.20
|1.3347
|1.3237
|1.3387
|2417
|2007.04.02 13:15
|close
|1209
|0.20
|1.3356
|1.3237
|1.3387
|18.00
|21701.40
|2418
|2007.04.02 13:20
|close
|1208
|0.10
|1.3354
|1.3243
|1.3393
|1.00
|21702.40
|2419
|2007.04.02 13:29
|buy
|1210
|0.10
|1.3357
|1.3247
|1.3397
|2420
|2007.04.02 15:20
|close
|1210
|0.10
|1.3377
|1.3247
|1.3397
|20.00
|21722.40
|2421
|2007.04.02 15:29
|buy
|1211
|0.10
|1.3375
|1.3265
|1.3415
|2422
|2007.04.02 15:35
|buy
|1212
|0.20
|1.3364
|1.3254
|1.3404
|2423
|2007.04.02 16:20
|close
|1212
|0.20
|1.3383
|1.3254
|1.3404
|38.00
|21760.40
|2424
|2007.04.02 16:29
|close
|1211
|0.10
|1.3369
|1.3265
|1.3415
|-6.00
|21754.40
|2425
|2007.04.02 16:30
|sell
|1213
|0.10
|1.3368
|1.3478
|1.3328
|2426
|2007.04.02 16:45
|sell
|1214
|0.20
|1.3375
|1.3485
|1.3335
|2427
|2007.04.02 17:20
|close
|1214
|0.20
|1.3364
|1.3485
|1.3335
|22.00
|21776.40
|2428
|2007.04.02 17:29
|close
|1213
|0.10
|1.3366
|1.3478
|1.3328
|2.00
|21778.40
|2429
|2007.04.02 17:30
|sell
|1215
|0.10
|1.3363
|1.3473
|1.3323
|2430
|2007.04.02 17:35
|sell
|1216
|0.20
|1.3373
|1.3483
|1.3333
|2431
|2007.04.02 18:40
|sell
|1217
|0.40
|1.3378
|1.3488
|1.3338
|2432
|2007.04.02 19:35
|close
|1217
|0.40
|1.3366
|1.3488
|1.3338
|48.00
|21826.40
|2433
|2007.04.02 19:40
|close
|1216
|0.20
|1.3370
|1.3483
|1.3333
|6.00
|21832.40
|2434
|2007.04.02 19:40
|close
|1215
|0.10
|1.3370
|1.3473
|1.3323
|-7.00
|21825.40
|2435
|2007.04.02 19:45
|sell
|1218
|0.10
|1.3370
|1.3480
|1.3330
|2436
|2007.04.03 09:10
|sell
|1219
|0.20
|1.3378
|1.3488
|1.3338
|2437
|2007.04.03 09:15
|close
|1219
|0.20
|1.3364
|1.3488
|1.3338
|28.00
|21853.40
|2438
|2007.04.03 09:20
|close
|1218
|0.10
|1.3380
|1.3480
|1.3330
|-9.60
|21843.80
|2439
|2007.04.03 09:29
|buy
|1220
|0.10
|1.3379
|1.3269
|1.3419
|2440
|2007.04.03 09:40
|buy
|1221
|0.20
|1.3362
|1.3252
|1.3402
|2441
|2007.04.03 09:50
|close
|1221
|0.20
|1.3379
|1.3252
|1.3402
|34.00
|21877.80
|2442
|2007.04.03 09:59
|close
|1220
|0.10
|1.3360
|1.3269
|1.3419
|-19.00
|21858.80
|2443
|2007.04.03 10:00
|buy
|1222
|0.10
|1.3363
|1.3253
|1.3403
|2444
|2007.04.03 11:15
|buy
|1223
|0.20
|1.3354
|1.3244
|1.3394
|2445
|2007.04.03 13:05
|close
|1223
|0.20
|1.3365
|1.3244
|1.3394
|22.00
|21880.80
|2446
|2007.04.03 13:10
|close
|1222
|0.10
|1.3360
|1.3253
|1.3403
|-3.00
|21877.80
|2447
|2007.04.03 13:15
|buy
|1224
|0.10
|1.3361
|1.3251
|1.3401
|2448
|2007.04.03 13:35
|buy
|1225
|0.20
|1.3354
|1.3244
|1.3394
|2449
|2007.04.03 13:50
|close
|1225
|0.20
|1.3363
|1.3244
|1.3394
|18.00
|21895.80
|2450
|2007.04.03 13:59
|close
|1224
|0.10
|1.3356
|1.3251
|1.3401
|-5.00
|21890.80
|2451
|2007.04.03 14:00
|buy
|1226
|0.10
|1.3359
|1.3249
|1.3399
|2452
|2007.04.03 14:05
|buy
|1227
|0.20
|1.3352
|1.3242
|1.3392
|2453
|2007.04.03 14:40
|close
|1227
|0.20
|1.3362
|1.3242
|1.3392
|20.00
|21910.80
|2454
|2007.04.03 14:45
|close
|1226
|0.10
|1.3365
|1.3249
|1.3399
|6.00
|21916.80
|2455
|2007.04.03 14:50
|sell
|1228
|0.10
|1.3356
|1.3466
|1.3316
|2456
|2007.04.03 14:59
|sell
|1229
|0.20
|1.3364
|1.3474
|1.3324
|2457
|2007.04.03 15:10
|sell
|1230
|0.40
|1.3371
|1.3481
|1.3331
|2458
|2007.04.03 16:10
|close
|1230
|0.40
|1.3361
|1.3481
|1.3331
|40.00
|21956.80
|2459
|2007.04.03 16:15
|close
|1229
|0.20
|1.3369
|1.3474
|1.3324
|-10.00
|21946.80
|2460
|2007.04.03 16:15
|close
|1228
|0.10
|1.3369
|1.3466
|1.3316
|-13.00
|21933.80
|2461
|2007.04.03 16:20
|buy
|1231
|0.10
|1.3376
|1.3266
|1.3416
|2462
|2007.04.03 16:29
|buy
|1232
|0.20
|1.3369
|1.3259
|1.3409
|2463
|2007.04.03 17:40
|buy
|1233
|0.40
|1.3362
|1.3252
|1.3402
|2464
|2007.04.03 17:50
|close
|1233
|0.40
|1.3369
|1.3252
|1.3402
|28.00
|21961.80
|2465
|2007.04.03 17:59
|close
|1232
|0.20
|1.3360
|1.3259
|1.3409
|-18.00
|21943.80
|2466
|2007.04.03 17:59
|close
|1231
|0.10
|1.3360
|1.3266
|1.3416
|-16.00
|21927.80
|2467
|2007.04.03 18:00
|sell
|1234
|0.10
|1.3359
|1.3469
|1.3319
|2468
|2007.04.03 19:40
|close
|1234
|0.10
|1.3333
|1.3469
|1.3319
|26.00
|21953.80
|2469
|2007.04.03 19:45
|sell
|1235
|0.10
|1.3328
|1.3438
|1.3288
|2470
|2007.04.04 02:35
|sell
|1236
|0.20
|1.3337
|1.3447
|1.3297
|2471
|2007.04.04 09:05
|sell
|1237
|0.40
|1.3343
|1.3453
|1.3303
|2472
|2007.04.04 09:15
|close
|1237
|0.40
|1.3332
|1.3453
|1.3303
|44.00
|21997.80
|2473
|2007.04.04 09:20
|close
|1236
|0.20
|1.3329
|1.3447
|1.3297
|16.00
|22013.80
|2474
|2007.04.04 09:20
|close
|1235
|0.10
|1.3329
|1.3438
|1.3288
|-0.60
|22013.20
|2475
|2007.04.04 09:29
|buy
|1238
|0.10
|1.3343
|1.3233
|1.3383
|2476
|2007.04.04 12:10
|close
|1238
|0.10
|1.3369
|1.3233
|1.3383
|26.00
|22039.20
|2477
|2007.04.04 12:15
|buy
|1239
|0.10
|1.3367
|1.3257
|1.3407
|2478
|2007.04.04 12:20
|buy
|1240
|0.20
|1.3354
|1.3244
|1.3394
|2479
|2007.04.04 12:29
|close
|1240
|0.20
|1.3367
|1.3244
|1.3394
|26.00
|22065.20
|2480
|2007.04.04 12:35
|close
|1239
|0.10
|1.3368
|1.3257
|1.3407
|1.00
|22066.20
|2481
|2007.04.04 12:40
|buy
|1241
|0.10
|1.3367
|1.3257
|1.3407
|2482
|2007.04.04 12:45
|buy
|1242
|0.20
|1.3353
|1.3243
|1.3393
|2483
|2007.04.04 12:50
|close
|1242
|0.20
|1.3371
|1.3243
|1.3393
|36.00
|22102.20
|2484
|2007.04.04 12:59
|close
|1241
|0.10
|1.3351
|1.3257
|1.3407
|-16.00
|22086.20
|2485
|2007.04.04 13:00
|sell
|1243
|0.10
|1.3350
|1.3460
|1.3310
|2486
|2007.04.04 14:10
|sell
|1244
|0.20
|1.3357
|1.3467
|1.3317
|2487
|2007.04.04 14:40
|close
|1244
|0.20
|1.3347
|1.3467
|1.3317
|20.00
|22106.20
|2488
|2007.04.04 14:45
|close
|1243
|0.10
|1.3343
|1.3460
|1.3310
|7.00
|22113.20
|2489
|2007.04.04 14:50
|sell
|1245
|0.10
|1.3344
|1.3454
|1.3304
|2490
|2007.04.04 14:59
|sell
|1246
|0.20
|1.3354
|1.3464
|1.3314
|2491
|2007.04.04 15:20
|sell
|1247
|0.40
|1.3359
|1.3469
|1.3319
|2492
|2007.04.04 16:10
|sell
|1248
|0.80
|1.3372
|1.3482
|1.3332
|2493
|2007.04.04 17:35
|close
|1248
|0.80
|1.3362
|1.3482
|1.3332
|80.00
|22193.20
|2494
|2007.04.04 17:40
|close
|1247
|0.40
|1.3363
|1.3469
|1.3319
|-16.00
|22177.20
|2495
|2007.04.04 17:40
|close
|1246
|0.20
|1.3363
|1.3464
|1.3314
|-18.00
|22159.20
|2496
|2007.04.04 17:40
|close
|1245
|0.10
|1.3363
|1.3454
|1.3304
|-19.00
|22140.20
|2497
|2007.04.04 17:45
|buy
|1249
|0.10
|1.3369
|1.3259
|1.3409
|2498
|2007.04.04 17:59
|buy
|1250
|0.20
|1.3363
|1.3253
|1.3403
|2499
|2007.04.04 18:40
|close
|1250
|0.20
|1.3372
|1.3253
|1.3403
|18.00
|22158.20
|2500
|2007.04.04 18:45
|close
|1249
|0.10
|1.3366
|1.3259
|1.3409
|-3.00
|22155.20
|2501
|2007.04.04 18:50
|sell
|1251
|0.10
|1.3364
|1.3474
|1.3324
|2502
|2007.04.04 18:59
|sell
|1252
|0.20
|1.3371
|1.3481
|1.3331
|2503
|2007.04.05 07:20
|close
|1252
|0.20
|1.3361
|1.3481
|1.3331
|22.40
|22177.60
|2504
|2007.04.05 07:29
|close
|1251
|0.10
|1.3363
|1.3474
|1.3324
|2.20
|22179.80
|2505
|2007.04.05 07:45
|sell
|1253
|0.10
|1.3362
|1.3472
|1.3322
|2506
|2007.04.05 09:35
|sell
|1254
|0.20
|1.3368
|1.3478
|1.3328
|2507
|2007.04.05 11:35
|close
|1254
|0.20
|1.3359
|1.3478
|1.3328
|18.00
|22197.80
|2508
|2007.04.05 11:40
|close
|1253
|0.10
|1.3366
|1.3472
|1.3322
|-4.00
|22193.80
|2509
|2007.04.05 11:45
|sell
|1255
|0.10
|1.3361
|1.3471
|1.3321
|2510
|2007.04.05 12:35
|sell
|1256
|0.20
|1.3367
|1.3477
|1.3327
|2511
|2007.04.05 13:05
|sell
|1257
|0.40
|1.3381
|1.3491
|1.3341
|2512
|2007.04.05 13:10
|close
|1257
|0.40
|1.3370
|1.3491
|1.3341
|44.00
|22237.80
|2513
|2007.04.05 13:15
|close
|1256
|0.20
|1.3363
|1.3477
|1.3327
|8.00
|22245.80
|2514
|2007.04.05 13:15
|close
|1255
|0.10
|1.3363
|1.3471
|1.3321
|-2.00
|22243.80
|2515
|2007.04.05 13:20
|buy
|1258
|0.10
|1.3383
|1.3273
|1.3423
|2516
|2007.04.05 13:29
|buy
|1259
|0.20
|1.3373
|1.3263
|1.3413
|2517
|2007.04.05 13:40
|buy
|1260
|0.40
|1.3366
|1.3256
|1.3406
|2518
|2007.04.05 13:45
|close
|1260
|0.40
|1.3379
|1.3256
|1.3406
|52.00
|22295.80
|2519
|2007.04.05 13:50
|close
|1259
|0.20
|1.3374
|1.3263
|1.3413
|2.00
|22297.80
|2520
|2007.04.05 13:50
|close
|1258
|0.10
|1.3374
|1.3273
|1.3423
|-9.00
|22288.80
|2521
|2007.04.05 13:59
|buy
|1261
|0.10
|1.3374
|1.3264
|1.3414
|2522
|2007.04.05 15:10
|close
|1261
|0.10
|1.3408
|1.3264
|1.3414
|34.00
|22322.80
|2523
|2007.04.05 16:05
|buy
|1262
|0.10
|1.3426
|1.3316
|1.3466
|2524
|2007.04.05 18:20
|buy
|1263
|0.20
|1.3420
|1.3310
|1.3460
|2525
|2007.04.05 19:35
|close
|1263
|0.20
|1.3430
|1.3310
|1.3460
|20.00
|22342.80
|2526
|2007.04.05 19:40
|close
|1262
|0.10
|1.3426
|1.3316
|1.3466
|0.00
|22342.80
|2527
|2007.04.05 19:45
|sell
|1264
|0.10
|1.3423
|1.3533
|1.3383
|2528
|2007.04.05 20:20
|sell
|1265
|0.20
|1.3429
|1.3539
|1.3389
|2529
|2007.04.06 05:35
|close
|1265
|0.20
|1.3419
|1.3539
|1.3389
|20.80
|22363.60
|2530
|2007.04.06 05:45
|close
|1264
|0.10
|1.3424
|1.3533
|1.3383
|-0.60
|22363.00
|2531
|2007.04.06 05:50
|sell
|1266
|0.10
|1.3417
|1.3527
|1.3377
|2532
|2007.04.06 14:05
|sell
|1267
|0.20
|1.3426
|1.3536
|1.3386
|2533
|2007.04.06 14:10
|close
|1267
|0.20
|1.3415
|1.3536
|1.3386
|22.00
|22385.00
|2534
|2007.04.06 14:15
|close
|1266
|0.10
|1.3422
|1.3527
|1.3377
|-5.00
|22380.00
|2535
|2007.04.06 14:20
|buy
|1268
|0.10
|1.3428
|1.3318
|1.3468
|2536
|2007.04.06 14:29
|buy
|1269
|0.20
|1.3418
|1.3308
|1.3458
|2537
|2007.04.06 14:30
|buy
|1270
|0.40
|1.3404
|1.3294
|1.3444
|2538
|2007.04.06 14:35
|buy
|1271
|0.80
|1.3371
|1.3261
|1.3411
|2539
|2007.04.06 14:45
|close
|1271
|0.80
|1.3394
|1.3261
|1.3411
|184.00
|22564.00
|2540
|2007.04.06 14:50
|close
|1270
|0.40
|1.3402
|1.3294
|1.3444
|-8.00
|22556.00
|2541
|2007.04.06 14:50
|close
|1269
|0.20
|1.3402
|1.3308
|1.3458
|-32.00
|22524.00
|2542
|2007.04.06 14:50
|close
|1268
|0.10
|1.3402
|1.3318
|1.3468
|-26.00
|22498.00
|2543
|2007.04.06 14:59
|sell
|1272
|0.10
|1.3380
|1.3490
|1.3340
|2544
|2007.04.09 06:30
|close
|1272
|0.10
|1.3360
|1.3490
|1.3340
|20.40
|22518.40
|2545
|2007.04.09 06:40
|buy
|1273
|0.10
|1.3361
|1.3251
|1.3401
|2546
|2007.04.09 08:50
|buy
|1274
|0.20
|1.3354
|1.3244
|1.3394
|2547
|2007.04.09 09:35
|close
|1274
|0.20
|1.3364
|1.3244
|1.3394
|20.00
|22538.40
|2548
|2007.04.09 09:50
|close
|1273
|0.10
|1.3354
|1.3251
|1.3401
|-7.00
|22531.40
|2549
|2007.04.09 09:59
|buy
|1275
|0.10
|1.3365
|1.3255
|1.3405
|2550
|2007.04.09 18:20
|buy
|1276
|0.20
|1.3358
|1.3248
|1.3398
|2551
|2007.04.09 18:40
|buy
|1277
|0.40
|1.3345
|1.3235
|1.3385
|2552
|2007.04.09 20:05
|close
|1277
|0.40
|1.3355
|1.3235
|1.3385
|40.00
|22571.40
|2553
|2007.04.09 20:10
|close
|1276
|0.20
|1.3353
|1.3248
|1.3398
|-10.00
|22561.40
|2554
|2007.04.09 20:10
|close
|1275
|0.10
|1.3353
|1.3255
|1.3405
|-12.00
|22549.40
|2555
|2007.04.09 20:20
|sell
|1278
|0.10
|1.3350
|1.3460
|1.3310
|2556
|2007.04.09 20:35
|sell
|1279
|0.20
|1.3358
|1.3468
|1.3318
|2557
|2007.04.10 02:35
|sell
|1280
|0.40
|1.3380
|1.3490
|1.3340
|2558
|2007.04.10 02:45
|close
|1280
|0.40
|1.3359
|1.3490
|1.3340
|84.00
|22633.40
|2559
|2007.04.10 02:50
|close
|1279
|0.20
|1.3371
|1.3468
|1.3318
|-25.20
|22608.20
|2560
|2007.04.10 02:50
|close
|1278
|0.10
|1.3371
|1.3460
|1.3310
|-20.60
|22587.60
|2561
|2007.04.10 02:59
|buy
|1281
|0.10
|1.3380
|1.3270
|1.3420
|2562
|2007.04.10 04:15
|close
|1281
|0.10
|1.3408
|1.3270
|1.3420
|28.00
|22615.60
|2563
|2007.04.10 04:20
|buy
|1282
|0.10
|1.3409
|1.3299
|1.3449
|2564
|2007.04.10 04:50
|close
|1282
|0.10
|1.3432
|1.3299
|1.3449
|23.00
|22638.60
|2565
|2007.04.10 05:00
|buy
|1283
|0.10
|1.3424
|1.3314
|1.3464
|2566
|2007.04.10 05:35
|buy
|1284
|0.20
|1.3415
|1.3305
|1.3455
|2567
|2007.04.10 08:40
|close
|1284
|0.20
|1.3425
|1.3305
|1.3455
|20.00
|22658.60
|2568
|2007.04.10 08:45
|close
|1283
|0.10
|1.3418
|1.3314
|1.3464
|-6.00
|22652.60
|2569
|2007.04.10 08:50
|sell
|1285
|0.10
|1.3413
|1.3523
|1.3373
|2570
|2007.04.10 08:59
|sell
|1286
|0.20
|1.3420
|1.3530
|1.3380
|2571
|2007.04.10 09:35
|close
|1286
|0.20
|1.3411
|1.3530
|1.3380
|18.00
|22670.60
|2572
|2007.04.10 09:45
|close
|1285
|0.10
|1.3407
|1.3523
|1.3373
|6.00
|22676.60
|2573
|2007.04.10 09:50
|sell
|1287
|0.10
|1.3418
|1.3528
|1.3378
|2574
|2007.04.10 13:40
|sell
|1288
|0.20
|1.3424
|1.3534
|1.3384
|2575
|2007.04.10 14:05
|sell
|1289
|0.40
|1.3434
|1.3544
|1.3394
|2576
|2007.04.10 14:10
|close
|1289
|0.40
|1.3422
|1.3544
|1.3394
|48.00
|22724.60
|2577
|2007.04.10 14:20
|close
|1288
|0.20
|1.3423
|1.3534
|1.3384
|2.00
|22726.60
|2578
|2007.04.10 14:20
|close
|1287
|0.10
|1.3423
|1.3528
|1.3378
|-5.00
|22721.60
|2579
|2007.04.10 14:29
|buy
|1290
|0.10
|1.3431
|1.3321
|1.3471
|2580
|2007.04.10 17:10
|close
|1290
|0.10
|1.3454
|1.3321
|1.3471
|23.00
|22744.60
|2581
|2007.04.10 17:15
|sell
|1291
|0.10
|1.3439
|1.3549
|1.3399
|2582
|2007.04.10 17:20
|sell
|1292
|0.20
|1.3450
|1.3560
|1.3410
|2583
|2007.04.10 17:40
|close
|1292
|0.20
|1.3435
|1.3560
|1.3410
|30.00
|22774.60
|2584
|2007.04.10 17:45
|close
|1291
|0.10
|1.3440
|1.3549
|1.3399
|-1.00
|22773.60
|2585
|2007.04.10 17:50
|buy
|1293
|0.10
|1.3449
|1.3339
|1.3489
|2586
|2007.04.10 17:59
|buy
|1294
|0.20
|1.3436
|1.3326
|1.3476
|2587
|2007.04.10 19:15
|buy
|1295
|0.40
|1.3429
|1.3319
|1.3469
|2588
|2007.04.10 22:50
|close
|1295
|0.40
|1.3438
|1.3319
|1.3469
|36.00
|22809.60
|2589
|2007.04.10 22:59
|close
|1294
|0.20
|1.3437
|1.3326
|1.3476
|2.00
|22811.60
|2590
|2007.04.10 22:59
|close
|1293
|0.10
|1.3437
|1.3339
|1.3489
|-12.00
|22799.60
|2591
|2007.04.10 23:00
|sell
|1296
|0.10
|1.3436
|1.3546
|1.3396
|2592
|2007.04.11 03:20
|close
|1296
|0.10
|1.3415
|1.3546
|1.3396
|21.40
|22821.00
|2593
|2007.04.11 03:29
|sell
|1297
|0.10
|1.3415
|1.3525
|1.3375
|2594
|2007.04.11 03:35
|sell
|1298
|0.20
|1.3425
|1.3535
|1.3385
|2595
|2007.04.11 03:45
|close
|1298
|0.20
|1.3415
|1.3535
|1.3385
|20.00
|22841.00
|2596
|2007.04.11 03:50
|close
|1297
|0.10
|1.3418
|1.3525
|1.3375
|-3.00
|22838.00
|2597
|2007.04.11 03:59
|sell
|1299
|0.10
|1.3422
|1.3532
|1.3382
|2598
|2007.04.11 07:35
|sell
|1300
|0.20
|1.3431
|1.3541
|1.3391
|2599
|2007.04.11 07:45
|close
|1300
|0.20
|1.3418
|1.3541
|1.3391
|26.00
|22864.00
|2600
|2007.04.11 07:50
|close
|1299
|0.10
|1.3431
|1.3532
|1.3382
|-9.00
|22855.00
|2601
|2007.04.11 07:59
|buy
|1301
|0.10
|1.3430
|1.3320
|1.3470
|2602
|2007.04.11 08:10
|buy
|1302
|0.20
|1.3421
|1.3311
|1.3461
|2603
|2007.04.11 08:50
|close
|1302
|0.20
|1.3433
|1.3311
|1.3461
|24.00
|22879.00
|2604
|2007.04.11 08:59
|close
|1301
|0.10
|1.3426
|1.3320
|1.3470
|-4.00
|22875.00
|2605
|2007.04.11 09:00
|buy
|1303
|0.10
|1.3429
|1.3319
|1.3469
|2606
|2007.04.11 09:35
|buy
|1304
|0.20
|1.3417
|1.3307
|1.3457
|2607
|2007.04.11 11:05
|close
|1304
|0.20
|1.3431
|1.3307
|1.3457
|28.00
|22903.00
|2608
|2007.04.11 11:10
|close
|1303
|0.10
|1.3428
|1.3319
|1.3469
|-1.00
|22902.00
|2609
|2007.04.11 11:15
|sell
|1305
|0.10
|1.3423
|1.3533
|1.3383
|2610
|2007.04.11 11:59
|sell
|1306
|0.20
|1.3429
|1.3539
|1.3389
|2611
|2007.04.11 12:35
|close
|1306
|0.20
|1.3415
|1.3539
|1.3389
|28.00
|22930.00
|2612
|2007.04.11 12:40
|close
|1305
|0.10
|1.3417
|1.3533
|1.3383
|6.00
|22936.00
|2613
|2007.04.11 12:45
|sell
|1307
|0.10
|1.3413
|1.3523
|1.3373
|2614
|2007.04.11 12:50
|sell
|1308
|0.20
|1.3426
|1.3536
|1.3386
|2615
|2007.04.11 13:10
|close
|1308
|0.20
|1.3415
|1.3536
|1.3386
|22.00
|22958.00
|2616
|2007.04.11 13:15
|close
|1307
|0.10
|1.3427
|1.3523
|1.3373
|-14.00
|22944.00
|2617
|2007.04.11 13:20
|sell
|1309
|0.10
|1.3418
|1.3528
|1.3378
|2618
|2007.04.11 14:35
|sell
|1310
|0.20
|1.3425
|1.3535
|1.3385
|2619
|2007.04.11 16:40
|sell
|1311
|0.40
|1.3437
|1.3547
|1.3397
|2620
|2007.04.11 18:35
|close
|1311
|0.40
|1.3427
|1.3547
|1.3397
|40.00
|22984.00
|2621
|2007.04.11 18:40
|close
|1310
|0.20
|1.3433
|1.3535
|1.3385
|-16.00
|22968.00
|2622
|2007.04.11 18:40
|close
|1309
|0.10
|1.3433
|1.3528
|1.3378
|-15.00
|22953.00
|2623
|2007.04.11 18:50
|sell
|1312
|0.10
|1.3430
|1.3540
|1.3390
|2624
|2007.04.11 20:15
|close
|1312
|0.10
|1.3409
|1.3540
|1.3390
|21.00
|22974.00
|2625
|2007.04.11 20:20
|buy
|1313
|0.10
|1.3432
|1.3322
|1.3472
|2626
|2007.04.11 20:29
|buy
|1314
|0.20
|1.3422
|1.3312
|1.3462
|2627
|2007.04.11 22:05
|close
|1314
|0.20
|1.3433
|1.3312
|1.3462
|22.00
|22996.00
|2628
|2007.04.11 22:10
|close
|1313
|0.10
|1.3425
|1.3322
|1.3472
|-7.00
|22989.00
|2629
|2007.04.11 22:20
|buy
|1315
|0.10
|1.3432
|1.3322
|1.3472
|2630
|2007.04.12 03:35
|close
|1315
|0.10
|1.3466
|1.3322
|1.3472
|31.75
|23020.75
|2631
|2007.04.12 03:40
|buy
|1316
|0.10
|1.3447
|1.3337
|1.3487
|2632
|2007.04.12 03:50
|buy
|1317
|0.20
|1.3436
|1.3326
|1.3476
|2633
|2007.04.12 03:59
|close
|1317
|0.20
|1.3456
|1.3326
|1.3476
|40.00
|23060.75
|2634
|2007.04.12 04:00
|close
|1316
|0.10
|1.3457
|1.3337
|1.3487
|10.00
|23070.75
|2635
|2007.04.12 04:05
|buy
|1318
|0.10
|1.3453
|1.3343
|1.3493
|2636
|2007.04.12 09:10
|close
|1318
|0.10
|1.3476
|1.3343
|1.3493
|23.00
|23093.75
|2637
|2007.04.12 09:30
|buy
|1319
|0.10
|1.3472
|1.3362
|1.3512
|2638
|2007.04.12 09:40
|buy
|1320
|0.20
|1.3459
|1.3349
|1.3499
|2639
|2007.04.12 09:45
|close
|1320
|0.20
|1.3470
|1.3349
|1.3499
|22.00
|23115.75
|2640
|2007.04.12 09:50
|close
|1319
|0.10
|1.3474
|1.3362
|1.3512
|2.00
|23117.75
|2641
|2007.04.12 09:59
|sell
|1321
|0.10
|1.3466
|1.3576
|1.3426
|2642
|2007.04.12 10:35
|close
|1321
|0.10
|1.3445
|1.3576
|1.3426
|21.00
|23138.75
|2643
|2007.04.12 10:40
|sell
|1322
|0.10
|1.3446
|1.3556
|1.3406
|2644
|2007.04.12 10:45
|sell
|1323
|0.20
|1.3467
|1.3577
|1.3427
|2645
|2007.04.12 10:50
|close
|1323
|0.20
|1.3451
|1.3577
|1.3427
|32.00
|23170.75
|2646
|2007.04.12 10:59
|close
|1322
|0.10
|1.3447
|1.3556
|1.3406
|-1.00
|23169.75
|2647
|2007.04.12 11:00
|sell
|1324
|0.10
|1.3446
|1.3556
|1.3406
|2648
|2007.04.12 11:10
|sell
|1325
|0.20
|1.3452
|1.3562
|1.3412
|2649
|2007.04.12 11:50
|close
|1325
|0.20
|1.3441
|1.3562
|1.3412
|22.00
|23191.75
|2650
|2007.04.12 11:59
|close
|1324
|0.10
|1.3454
|1.3556
|1.3406
|-8.00
|23183.75
|2651
|2007.04.12 12:00
|sell
|1326
|0.10
|1.3451
|1.3561
|1.3411
|2652
|2007.04.12 13:15
|sell
|1327
|0.20
|1.3460
|1.3570
|1.3420
|2653
|2007.04.12 13:40
|sell
|1328
|0.40
|1.3466
|1.3576
|1.3426
|2654
|2007.04.12 14:00
|close
|1328
|0.40
|1.3459
|1.3576
|1.3426
|28.00
|23211.75
|2655
|2007.04.12 14:05
|close
|1327
|0.20
|1.3462
|1.3570
|1.3420
|-4.00
|23207.75
|2656
|2007.04.12 14:05
|close
|1326
|0.10
|1.3462
|1.3561
|1.3411
|-11.00
|23196.75
|2657
|2007.04.12 14:10
|sell
|1329
|0.10
|1.3457
|1.3567
|1.3417
|2658
|2007.04.12 14:20
|sell
|1330
|0.20
|1.3466
|1.3576
|1.3426
|2659
|2007.04.12 14:35
|close
|1330
|0.20
|1.3450
|1.3576
|1.3426
|32.00
|23228.75
|2660
|2007.04.12 14:40
|close
|1329
|0.10
|1.3460
|1.3567
|1.3417
|-3.00
|23225.75
|2661
|2007.04.12 14:45
|buy
|1331
|0.10
|1.3471
|1.3361
|1.3511
|2662
|2007.04.12 14:59
|buy
|1332
|0.20
|1.3459
|1.3349
|1.3499
|2663
|2007.04.12 15:45
|close
|1332
|0.20
|1.3479
|1.3349
|1.3499
|40.00
|23265.75
|2664
|2007.04.12 15:50
|close
|1331
|0.10
|1.3462
|1.3361
|1.3511
|-9.00
|23256.75
|2665
|2007.04.12 15:59
|buy
|1333
|0.10
|1.3477
|1.3367
|1.3517
|2666
|2007.04.12 16:50
|close
|1333
|0.10
|1.3501
|1.3367
|1.3517
|24.00
|23280.75
|2667
|2007.04.12 16:59
|buy
|1334
|0.10
|1.3496
|1.3386
|1.3536
|2668
|2007.04.12 17:05
|buy
|1335
|0.20
|1.3486
|1.3376
|1.3526
|2669
|2007.04.12 18:05
|buy
|1336
|0.40
|1.3475
|1.3365
|1.3515
|2670
|2007.04.12 18:15
|close
|1336
|0.40
|1.3487
|1.3365
|1.3515
|48.00
|23328.75
|2671
|2007.04.12 18:20
|close
|1335
|0.20
|1.3484
|1.3376
|1.3526
|-4.00
|23324.75
|2672
|2007.04.12 18:20
|close
|1334
|0.10
|1.3484
|1.3386
|1.3536
|-12.00
|23312.75
|2673
|2007.04.12 18:29
|sell
|1337
|0.10
|1.3478
|1.3588
|1.3438
|2674
|2007.04.12 21:29
|sell
|1338
|0.20
|1.3484
|1.3594
|1.3444
|2675
|2007.04.13 02:15
|sell
|1339
|0.40
|1.3492
|1.3602
|1.3452
|2676
|2007.04.13 02:40
|sell
|1340
|0.80
|1.3515
|1.3625
|1.3475
|2677
|2007.04.13 02:59
|close
|1340
|0.80
|1.3499
|1.3625
|1.3475
|128.00
|23440.75
|2678
|2007.04.13 03:00
|close
|1339
|0.40
|1.3500
|1.3602
|1.3452
|-32.00
|23408.75
|2679
|2007.04.13 03:00
|close
|1338
|0.20
|1.3500
|1.3594
|1.3444
|-31.20
|23377.55
|2680
|2007.04.13 03:00
|close
|1337
|0.10
|1.3500
|1.3588
|1.3438
|-21.60
|23355.95
|2681
|2007.04.13 03:05
|buy
|1341
|0.10
|1.3513
|1.3403
|1.3553
|2682
|2007.04.13 03:10
|buy
|1342
|0.20
|1.3504
|1.3394
|1.3544
|2683
|2007.04.13 03:15
|buy
|1343
|0.40
|1.3496
|1.3386
|1.3536
|2684
|2007.04.13 03:20
|close
|1343
|0.40
|1.3519
|1.3386
|1.3536
|92.00
|23447.95
|2685
|2007.04.13 03:29
|close
|1342
|0.20
|1.3516
|1.3394
|1.3544
|24.00
|23471.95
|2686
|2007.04.13 03:29
|close
|1341
|0.10
|1.3516
|1.3403
|1.3553
|3.00
|23474.95
|2687
|2007.04.13 03:30
|buy
|1344
|0.10
|1.3517
|1.3407
|1.3557
|2688
|2007.04.13 03:40
|buy
|1345
|0.20
|1.3509
|1.3399
|1.3549
|2689
|2007.04.13 03:50
|close
|1345
|0.20
|1.3523
|1.3399
|1.3549
|28.00
|23502.95
|2690
|2007.04.13 03:59
|close
|1344
|0.10
|1.3511
|1.3407
|1.3557
|-6.00
|23496.95
|2691
|2007.04.13 04:00
|buy
|1346
|0.10
|1.3514
|1.3404
|1.3554
|2692
|2007.04.13 06:35
|buy
|1347
|0.20
|1.3503
|1.3393
|1.3543
|2693
|2007.04.13 07:35
|close
|1347
|0.20
|1.3516
|1.3393
|1.3543
|26.00
|23522.95
|2694
|2007.04.13 07:40
|close
|1346
|0.10
|1.3513
|1.3404
|1.3554
|-1.00
|23521.95
|2695
|2007.04.13 07:45
|sell
|1348
|0.10
|1.3512
|1.3622
|1.3472
|2696
|2007.04.13 08:05
|sell
|1349
|0.20
|1.3523
|1.3633
|1.3483
|2697
|2007.04.13 08:15
|close
|1349
|0.20
|1.3509
|1.3633
|1.3483
|28.00
|23549.95
|2698
|2007.04.13 08:20
|close
|1348
|0.10
|1.3507
|1.3622
|1.3472
|5.00
|23554.95
|2699
|2007.04.13 08:29
|buy
|1350
|0.10
|1.3521
|1.3411
|1.3561
|2700
|2007.04.13 12:29
|close
|1350
|0.10
|1.3541
|1.3411
|1.3561
|20.00
|23574.95
|2701
|2007.04.13 12:40
|buy
|1351
|0.10
|1.3539
|1.3429
|1.3579
|2702
|2007.04.13 14:05
|buy
|1352
|0.20
|1.3530
|1.3420
|1.3570
|2703
|2007.04.13 14:45
|close
|1352
|0.20
|1.3546
|1.3420
|1.3570
|32.00
|23606.95
|2704
|2007.04.13 14:50
|close
|1351
|0.10
|1.3526
|1.3429
|1.3579
|-13.00
|23593.95
|2705
|2007.04.13 14:59
|sell
|1353
|0.10
|1.3539
|1.3649
|1.3499
|2706
|2007.04.13 15:35
|sell
|1354
|0.20
|1.3547
|1.3657
|1.3507
|2707
|2007.04.13 16:10
|close
|1354
|0.20
|1.3534
|1.3657
|1.3507
|26.00
|23619.95
|2708
|2007.04.13 16:20
|close
|1353
|0.10
|1.3553
|1.3649
|1.3499
|-14.00
|23605.95
|2709
|2007.04.13 16:29
|sell
|1355
|0.10
|1.3541
|1.3651
|1.3501
|2710
|2007.04.13 16:35
|close
|1355
|0.10
|1.3507
|1.3651
|1.3501
|34.00
|23639.95
|2711
|2007.04.13 16:45
|sell
|1356
|0.10
|1.3527
|1.3637
|1.3487
|2712
|2007.04.13 16:50
|sell
|1357
|0.20
|1.3541
|1.3651
|1.3501
|2713
|2007.04.13 16:59
|close
|1357
|0.20
|1.3513
|1.3651
|1.3501
|56.00
|23695.95
|2714
|2007.04.13 17:00
|close
|1356
|0.10
|1.3514
|1.3637
|1.3487
|13.00
|23708.95
|2715
|2007.04.13 17:10
|sell
|1358
|0.10
|1.3483
|1.3593
|1.3443
|2716
|2007.04.13 17:15
|sell
|1359
|0.20
|1.3516
|1.3626
|1.3476
|2717
|2007.04.13 18:10
|sell
|1360
|0.40
|1.3522
|1.3632
|1.3482
|2718
|2007.04.13 18:20
|close
|1360
|0.40
|1.3511
|1.3632
|1.3482
|44.00
|23752.95
|2719
|2007.04.13 18:29
|close
|1359
|0.20
|1.3515
|1.3626
|1.3476
|2.00
|23754.95
|2720
|2007.04.13 18:29
|close
|1358
|0.10
|1.3515
|1.3593
|1.3443
|-32.00
|23722.95
|2721
|2007.04.13 18:30
|sell
|1361
|0.10
|1.3514
|1.3624
|1.3474
|2722
|2007.04.13 19:40
|sell
|1362
|0.20
|1.3538
|1.3648
|1.3498
|2723
|2007.04.15 23:00
|sell
|1363
|0.40
|1.3554
|1.3664
|1.3514
|2724
|2007.04.15 23:40
|sell
|1364
|0.80
|1.3559
|1.3669
|1.3519
|2725
|2007.04.16 07:20
|close
|1364
|0.80
|1.3548
|1.3669
|1.3519
|91.20
|23814.15
|2726
|2007.04.16 07:29
|close
|1363
|0.40
|1.3549
|1.3664
|1.3514
|21.60
|23835.75
|2727
|2007.04.16 07:29
|close
|1362
|0.20
|1.3549
|1.3648
|1.3498
|-21.20
|23814.55
|2728
|2007.04.16 07:29
|close
|1361
|0.10
|1.3549
|1.3624
|1.3474
|-34.60
|23779.95
|2729
|2007.04.16 07:30
|sell
|1365
|0.10
|1.3548
|1.3658
|1.3508
|2730
|2007.04.16 08:40
|sell
|1366
|0.20
|1.3558
|1.3668
|1.3518
|2731
|2007.04.16 09:10
|close
|1366
|0.20
|1.3547
|1.3668
|1.3518
|22.00
|23801.95
|2732
|2007.04.16 09:15
|close
|1365
|0.10
|1.3543
|1.3658
|1.3508
|5.00
|23806.95
|2733
|2007.04.16 09:20
|sell
|1367
|0.10
|1.3549
|1.3659
|1.3509
|2734
|2007.04.16 11:05
|sell
|1368
|0.20
|1.3557
|1.3667
|1.3517
|2735
|2007.04.16 14:05
|close
|1368
|0.20
|1.3547
|1.3667
|1.3517
|20.00
|23826.95
|2736
|2007.04.16 14:10
|close
|1367
|0.10
|1.3542
|1.3659
|1.3509
|7.00
|23833.95
|2737
|2007.04.16 14:15
|sell
|1369
|0.10
|1.3551
|1.3661
|1.3511
|2738
|2007.04.16 15:05
|sell
|1370
|0.20
|1.3560
|1.3670
|1.3520
|2739
|2007.04.16 15:15
|close
|1370
|0.20
|1.3545
|1.3670
|1.3520
|30.00
|23863.95
|2740
|2007.04.16 15:29
|close
|1369
|0.10
|1.3541
|1.3661
|1.3511
|10.00
|23873.95
|2741
|2007.04.16 15:30
|sell
|1371
|0.10
|1.3540
|1.3650
|1.3500
|2742
|2007.04.16 15:35
|sell
|1372
|0.20
|1.3548
|1.3658
|1.3508
|2743
|2007.04.16 17:45
|sell
|1373
|0.40
|1.3554
|1.3664
|1.3514
|2744
|2007.04.16 18:05
|close
|1373
|0.40
|1.3545
|1.3664
|1.3514
|36.00
|23909.95
|2745
|2007.04.16 18:10
|close
|1372
|0.20
|1.3549
|1.3658
|1.3508
|-2.00
|23907.95
|2746
|2007.04.16 18:10
|close
|1371
|0.10
|1.3549
|1.3650
|1.3500
|-9.00
|23898.95
|2747
|2007.04.16 18:15
|sell
|1374
|0.10
|1.3544
|1.3654
|1.3504
|2748
|2007.04.16 19:10
|sell
|1375
|0.20
|1.3551
|1.3661
|1.3511
|2749
|2007.04.16 21:20
|close
|1375
|0.20
|1.3539
|1.3661
|1.3511
|24.00
|23922.95
|2750
|2007.04.16 21:29
|close
|1374
|0.10
|1.3543
|1.3654
|1.3504
|1.00
|23923.95
|2751
|2007.04.16 21:30
|sell
|1376
|0.10
|1.3540
|1.3650
|1.3500
|2752
|2007.04.17 10:15
|sell
|1377
|0.20
|1.3548
|1.3658
|1.3508
|2753
|2007.04.17 10:45
|close
|1377
|0.20
|1.3531
|1.3658
|1.3508
|34.00
|23957.95
|2754
|2007.04.17 10:50
|close
|1376
|0.10
|1.3538
|1.3650
|1.3500
|2.40
|23960.35
|2755
|2007.04.17 10:59
|sell
|1378
|0.10
|1.3538
|1.3648
|1.3498
|2756
|2007.04.17 11:20
|sell
|1379
|0.20
|1.3547
|1.3657
|1.3507
|2757
|2007.04.17 11:29
|close
|1379
|0.20
|1.3532
|1.3657
|1.3507
|30.00
|23990.35
|2758
|2007.04.17 11:30
|close
|1378
|0.10
|1.3531
|1.3648
|1.3498
|7.00
|23997.35
|2759
|2007.04.17 11:35
|sell
|1380
|0.10
|1.3525
|1.3635
|1.3485
|2760
|2007.04.17 11:45
|sell
|1381
|0.20
|1.3532
|1.3642
|1.3492
|2761
|2007.04.17 12:05
|sell
|1382
|0.40
|1.3538
|1.3648
|1.3498
|2762
|2007.04.17 12:10
|sell
|1383
|0.80
|1.3545
|1.3655
|1.3505
|2763
|2007.04.17 12:20
|close
|1383
|0.80
|1.3533
|1.3655
|1.3505
|96.00
|24093.35
|2764
|2007.04.17 12:29
|close
|1382
|0.40
|1.3542
|1.3648
|1.3498
|-16.00
|24077.35
|2765
|2007.04.17 12:29
|close
|1381
|0.20
|1.3542
|1.3642
|1.3492
|-20.00
|24057.35
|2766
|2007.04.17 12:29
|close
|1380
|0.10
|1.3542
|1.3635
|1.3485
|-17.00
|24040.35
|2767
|2007.04.17 12:30
|buy
|1384
|0.10
|1.3541
|1.3431
|1.3581
|2768
|2007.04.17 14:50
|t/p
|1384
|0.10
|1.3581
|1.3431
|1.3581
|40.00
|24080.35
|2769
|2007.04.17 15:00
|buy
|1385
|0.10
|1.3581
|1.3471
|1.3621
|2770
|2007.04.17 15:35
|buy
|1386
|0.20
|1.3575
|1.3465
|1.3615
|2771
|2007.04.17 17:10
|buy
|1387
|0.40
|1.3569
|1.3459
|1.3609
|2772
|2007.04.17 17:35
|close
|1387
|0.40
|1.3577
|1.3459
|1.3609
|32.00
|24112.35
|2773
|2007.04.17 17:40
|close
|1386
|0.20
|1.3573
|1.3465
|1.3615
|-4.00
|24108.35
|2774
|2007.04.17 17:40
|close
|1385
|0.10
|1.3573
|1.3471
|1.3621
|-8.00
|24100.35
|2775
|2007.04.17 17:45
|buy
|1388
|0.10
|1.3578
|1.3468
|1.3618
|2776
|2007.04.17 17:50
|buy
|1389
|0.20
|1.3564
|1.3454
|1.3604
|2777
|2007.04.17 18:15
|buy
|1390
|0.40
|1.3556
|1.3446
|1.3596
|2778
|2007.04.17 19:35
|close
|1390
|0.40
|1.3569
|1.3446
|1.3596
|52.00
|24152.35
|2779
|2007.04.17 19:40
|close
|1389
|0.20
|1.3568
|1.3454
|1.3604
|8.00
|24160.35
|2780
|2007.04.17 19:40
|close
|1388
|0.10
|1.3568
|1.3468
|1.3618
|-10.00
|24150.35
|2781
|2007.04.17 19:45
|sell
|1391
|0.10
|1.3562
|1.3672
|1.3522
|2782
|2007.04.17 21:15
|sell
|1392
|0.20
|1.3572
|1.3682
|1.3532
|2783
|2007.04.18 02:35
|sell
|1393
|0.40
|1.3581
|1.3691
|1.3541
|2784
|2007.04.18 03:15
|sell
|1394
|0.80
|1.3587
|1.3697
|1.3547
|2785
|2007.04.18 05:05
|close
|1394
|0.80
|1.3579
|1.3697
|1.3547
|64.00
|24214.35
|2786
|2007.04.18 05:10
|close
|1393
|0.40
|1.3587
|1.3691
|1.3541
|-24.00
|24190.35
|2787
|2007.04.18 05:10
|close
|1392
|0.20
|1.3587
|1.3682
|1.3532
|-29.20
|24161.15
|2788
|2007.04.18 05:10
|close
|1391
|0.10
|1.3587
|1.3672
|1.3522
|-24.60
|24136.55
|2789
|2007.04.18 05:15
|sell
|1395
|0.10
|1.3580
|1.3690
|1.3540
|2790
|2007.04.18 05:35
|sell
|1396
|0.20
|1.3586
|1.3696
|1.3546
|2791
|2007.04.18 07:05
|sell
|1397
|0.40
|1.3592
|1.3702
|1.3552
|2792
|2007.04.18 07:40
|close
|1397
|0.40
|1.3584
|1.3702
|1.3552
|32.00
|24168.55
|2793
|2007.04.18 07:45
|close
|1396
|0.20
|1.3592
|1.3696
|1.3546
|-12.00
|24156.55
|2794
|2007.04.18 07:45
|close
|1395
|0.10
|1.3592
|1.3690
|1.3540
|-12.00
|24144.55
|2795
|2007.04.18 07:50
|buy
|1398
|0.10
|1.3595
|1.3485
|1.3635
|2796
|2007.04.18 07:59
|buy
|1399
|0.20
|1.3587
|1.3477
|1.3627
|2797
|2007.04.18 09:10
|close
|1399
|0.20
|1.3600
|1.3477
|1.3627
|26.00
|24170.55
|2798
|2007.04.18 09:15
|close
|1398
|0.10
|1.3589
|1.3485
|1.3635
|-6.00
|24164.55
|2799
|2007.04.18 09:20
|sell
|1400
|0.10
|1.3592
|1.3702
|1.3552
|2800
|2007.04.18 10:40
|sell
|1401
|0.20
|1.3613
|1.3723
|1.3573
|2801
|2007.04.18 10:50
|close
|1401
|0.20
|1.3590
|1.3723
|1.3573
|46.00
|24210.55
|2802
|2007.04.18 10:59
|close
|1400
|0.10
|1.3612
|1.3702
|1.3552
|-20.00
|24190.55
|2803
|2007.04.18 11:00
|buy
|1402
|0.10
|1.3613
|1.3503
|1.3653
|2804
|2007.04.18 11:15
|buy
|1403
|0.20
|1.3605
|1.3495
|1.3645
|2805
|2007.04.18 12:35
|buy
|1404
|0.40
|1.3598
|1.3488
|1.3638
|2806
|2007.04.18 12:40
|close
|1404
|0.40
|1.3608
|1.3488
|1.3638
|40.00
|24230.55
|2807
|2007.04.18 12:50
|close
|1403
|0.20
|1.3606
|1.3495
|1.3645
|2.00
|24232.55
|2808
|2007.04.18 12:50
|close
|1402
|0.10
|1.3606
|1.3503
|1.3653
|-7.00
|24225.55
|2809
|2007.04.18 12:59
|sell
|1405
|0.10
|1.3601
|1.3711
|1.3561
|2810
|2007.04.18 14:15
|close
|1405
|0.10
|1.3580
|1.3711
|1.3561
|21.00
|24246.55
|2811
|2007.04.18 14:20
|sell
|1406
|0.10
|1.3562
|1.3672
|1.3522
|2812
|2007.04.18 14:29
|sell
|1407
|0.20
|1.3569
|1.3679
|1.3529
|2813
|2007.04.18 14:35
|sell
|1408
|0.40
|1.3582
|1.3692
|1.3542
|2814
|2007.04.18 14:45
|close
|1408
|0.40
|1.3562
|1.3692
|1.3542
|80.00
|24326.55
|2815
|2007.04.18 14:50
|close
|1407
|0.20
|1.3557
|1.3679
|1.3529
|24.00
|24350.55
|2816
|2007.04.18 14:50
|close
|1406
|0.10
|1.3557
|1.3672
|1.3522
|5.00
|24355.55
|2817
|2007.04.18 14:59
|sell
|1409
|0.10
|1.3577
|1.3687
|1.3537
|2818
|2007.04.18 15:05
|sell
|1410
|0.20
|1.3588
|1.3698
|1.3548
|2819
|2007.04.18 15:20
|close
|1410
|0.20
|1.3577
|1.3698
|1.3548
|22.00
|24377.55
|2820
|2007.04.18 15:29
|close
|1409
|0.10
|1.3586
|1.3687
|1.3537
|-9.00
|24368.55
|2821
|2007.04.18 15:30
|sell
|1411
|0.10
|1.3585
|1.3695
|1.3545
|2822
|2007.04.18 15:35
|sell
|1412
|0.20
|1.3594
|1.3704
|1.3554
|2823
|2007.04.18 15:45
|close
|1412
|0.20
|1.3580
|1.3704
|1.3554
|28.00
|24396.55
|2824
|2007.04.18 15:50
|close
|1411
|0.10
|1.3586
|1.3695
|1.3545
|-1.00
|24395.55
|2825
|2007.04.18 15:59
|sell
|1413
|0.10
|1.3578
|1.3688
|1.3538
|2826
|2007.04.18 16:05
|sell
|1414
|0.20
|1.3590
|1.3700
|1.3550
|2827
|2007.04.18 16:10
|close
|1414
|0.20
|1.3579
|1.3700
|1.3550
|22.00
|24417.55
|2828
|2007.04.18 16:15
|close
|1413
|0.10
|1.3584
|1.3688
|1.3538
|-6.00
|24411.55
|2829
|2007.04.18 16:20
|buy
|1415
|0.10
|1.3589
|1.3479
|1.3629
|2830
|2007.04.18 16:30
|buy
|1416
|0.20
|1.3583
|1.3473
|1.3623
|2831
|2007.04.18 17:05
|buy
|1417
|0.40
|1.3576
|1.3466
|1.3616
|2832
|2007.04.18 17:10
|close
|1417
|0.40
|1.3583
|1.3466
|1.3616
|28.00
|24439.55
|2833
|2007.04.18 17:15
|close
|1416
|0.20
|1.3575
|1.3473
|1.3623
|-16.00
|24423.55
|2834
|2007.04.18 17:15
|close
|1415
|0.10
|1.3575
|1.3479
|1.3629
|-14.00
|24409.55
|2835
|2007.04.18 17:20
|sell
|1418
|0.10
|1.3580
|1.3690
|1.3540
|2836
|2007.04.18 21:05
|sell
|1419
|0.20
|1.3587
|1.3697
|1.3547
|2837
|2007.04.18 21:20
|close
|1419
|0.20
|1.3577
|1.3697
|1.3547
|20.00
|24429.55
|2838
|2007.04.18 21:29
|close
|1418
|0.10
|1.3588
|1.3690
|1.3540
|-8.00
|24421.55
|2839
|2007.04.18 21:30
|buy
|1420
|0.10
|1.3587
|1.3477
|1.3627
|2840
|2007.04.18 22:45
|close
|1420
|0.10
|1.3610
|1.3477
|1.3627
|23.00
|24444.55
|2841
|2007.04.18 22:50
|buy
|1421
|0.10
|1.3613
|1.3503
|1.3653
|2842
|2007.04.18 23:05
|buy
|1422
|0.20
|1.3605
|1.3495
|1.3645
|2843
|2007.04.19 01:15
|close
|1422
|0.20
|1.3616
|1.3495
|1.3645
|17.50
|24462.05
|2844
|2007.04.19 01:20
|close
|1421
|0.10
|1.3611
|1.3503
|1.3653
|-4.25
|24457.80
|2845
|2007.04.19 01:29
|buy
|1423
|0.10
|1.3614
|1.3504
|1.3654
|2846
|2007.04.19 02:10
|buy
|1424
|0.20
|1.3608
|1.3498
|1.3648
|2847
|2007.04.19 02:35
|buy
|1425
|0.40
|1.3600
|1.3490
|1.3640
|2848
|2007.04.19 02:40
|close
|1425
|0.40
|1.3608
|1.3490
|1.3640
|32.00
|24489.80
|2849
|2007.04.19 02:45
|close
|1424
|0.20
|1.3614
|1.3498
|1.3648
|12.00
|24501.80
|2850
|2007.04.19 02:45
|close
|1423
|0.10
|1.3614
|1.3504
|1.3654
|0.00
|24501.80
|2851
|2007.04.19 02:50
|buy
|1426
|0.10
|1.3618
|1.3508
|1.3658
|2852
|2007.04.19 02:59
|buy
|1427
|0.20
|1.3604
|1.3494
|1.3644
|2853
|2007.04.19 03:05
|buy
|1428
|0.40
|1.3595
|1.3485
|1.3635
|2854
|2007.04.19 03:15
|close
|1428
|0.40
|1.3604
|1.3485
|1.3635
|36.00
|24537.80
|2855
|2007.04.19 03:20
|close
|1427
|0.20
|1.3603
|1.3494
|1.3644
|-2.00
|24535.80
|2856
|2007.04.19 03:20
|close
|1426
|0.10
|1.3603
|1.3508
|1.3658
|-15.00
|24520.80
|2857
|2007.04.19 03:29
|sell
|1429
|0.10
|1.3597
|1.3707
|1.3557
|2858
|2007.04.19 05:35
|sell
|1430
|0.20
|1.3605
|1.3715
|1.3565
|2859
|2007.04.19 05:45
|close
|1430
|0.20
|1.3592
|1.3715
|1.3565
|26.00
|24546.80
|2860
|2007.04.19 05:50
|close
|1429
|0.10
|1.3593
|1.3707
|1.3557
|4.00
|24550.80
|2861
|2007.04.19 05:59
|buy
|1431
|0.10
|1.3601
|1.3491
|1.3641
|2862
|2007.04.19 06:10
|buy
|1432
|0.20
|1.3592
|1.3482
|1.3632
|2863
|2007.04.19 07:05
|buy
|1433
|0.40
|1.3586
|1.3476
|1.3626
|2864
|2007.04.19 07:40
|close
|1433
|0.40
|1.3593
|1.3476
|1.3626
|28.00
|24578.80
|2865
|2007.04.19 07:45
|close
|1432
|0.20
|1.3590
|1.3482
|1.3632
|-4.00
|24574.80
|2866
|2007.04.19 07:45
|close
|1431
|0.10
|1.3590
|1.3491
|1.3641
|-11.00
|24563.80
|2867
|2007.04.19 07:50
|sell
|1434
|0.10
|1.3588
|1.3698
|1.3548
|2868
|2007.04.19 08:40
|close
|1434
|0.10
|1.3567
|1.3698
|1.3548
|21.00
|24584.80
|2869
|2007.04.19 08:45
|sell
|1435
|0.10
|1.3560
|1.3670
|1.3520
|2870
|2007.04.19 08:50
|sell
|1436
|0.20
|1.3571
|1.3681
|1.3531
|2871
|2007.04.19 09:05
|sell
|1437
|0.40
|1.3581
|1.3691
|1.3541
|2872
|2007.04.19 09:20
|close
|1437
|0.40
|1.3569
|1.3691
|1.3541
|48.00
|24632.80
|2873
|2007.04.19 09:29
|close
|1436
|0.20
|1.3574
|1.3681
|1.3531
|-6.00
|24626.80
|2874
|2007.04.19 09:29
|close
|1435
|0.10
|1.3574
|1.3670
|1.3520
|-14.00
|24612.80
|2875
|2007.04.19 09:30
|sell
|1438
|0.10
|1.3573
|1.3683
|1.3533
|2876
|2007.04.19 09:35
|sell
|1439
|0.20
|1.3587
|1.3697
|1.3547
|2877
|2007.04.19 09:50
|close
|1439
|0.20
|1.3574
|1.3697
|1.3547
|26.00
|24638.80
|2878
|2007.04.19 09:59
|close
|1438
|0.10
|1.3583
|1.3683
|1.3533
|-10.00
|24628.80
|2879
|2007.04.19 10:00
|buy
|1440
|0.10
|1.3584
|1.3474
|1.3624
|2880
|2007.04.19 10:10
|buy
|1441
|0.20
|1.3577
|1.3467
|1.3617
|2881
|2007.04.19 10:35
|close
|1441
|0.20
|1.3587
|1.3467
|1.3617
|20.00
|24648.80
|2882
|2007.04.19 10:40
|close
|1440
|0.10
|1.3580
|1.3474
|1.3624
|-4.00
|24644.80
|2883
|2007.04.19 10:45
|buy
|1442
|0.10
|1.3586
|1.3476
|1.3626
|2884
|2007.04.19 14:35
|close
|1442
|0.10
|1.3612
|1.3476
|1.3626
|26.00
|24670.80
|2885
|2007.04.19 14:40
|sell
|1443
|0.10
|1.3586
|1.3696
|1.3546
|2886
|2007.04.19 14:45
|sell
|1444
|0.20
|1.3598
|1.3708
|1.3558
|2887
|2007.04.19 15:05
|close
|1444
|0.20
|1.3582
|1.3708
|1.3558
|32.00
|24702.80
|2888
|2007.04.19 15:10
|close
|1443
|0.10
|1.3585
|1.3696
|1.3546
|1.00
|24703.80
|2889
|2007.04.19 15:15
|sell
|1445
|0.10
|1.3580
|1.3690
|1.3540
|2890
|2007.04.19 15:20
|sell
|1446
|0.20
|1.3591
|1.3701
|1.3551
|2891
|2007.04.19 16:10
|sell
|1447
|0.40
|1.3598
|1.3708
|1.3558
|2892
|2007.04.19 16:15
|close
|1447
|0.40
|1.3587
|1.3708
|1.3558
|44.00
|24747.80
|2893
|2007.04.19 16:20
|close
|1446
|0.20
|1.3584
|1.3701
|1.3551
|14.00
|24761.80
|2894
|2007.04.19 16:20
|close
|1445
|0.10
|1.3584
|1.3690
|1.3540
|-4.00
|24757.80
|2895
|2007.04.19 16:29
|buy
|1448
|0.10
|1.3600
|1.3490
|1.3640
|2896
|2007.04.19 16:50
|buy
|1449
|0.20
|1.3594
|1.3484
|1.3634
|2897
|2007.04.19 16:59
|close
|1449
|0.20
|1.3605
|1.3484
|1.3634
|22.00
|24779.80
|2898
|2007.04.19 17:00
|close
|1448
|0.10
|1.3604
|1.3490
|1.3640
|4.00
|24783.80
|2899
|2007.04.19 17:05
|buy
|1450
|0.10
|1.3607
|1.3497
|1.3647
|2900
|2007.04.19 17:40
|buy
|1451
|0.20
|1.3601
|1.3491
|1.3641
|2901
|2007.04.19 18:05
|buy
|1452
|0.40
|1.3594
|1.3484
|1.3634
|2902
|2007.04.19 18:10
|close
|1452
|0.40
|1.3604
|1.3484
|1.3634
|40.00
|24823.80
|2903
|2007.04.19 18:15
|close
|1451
|0.20
|1.3610
|1.3491
|1.3641
|18.00
|24841.80
|2904
|2007.04.19 18:15
|close
|1450
|0.10
|1.3610
|1.3497
|1.3647
|3.00
|24844.80
|2905
|2007.04.19 18:20
|buy
|1453
|0.10
|1.3610
|1.3500
|1.3650
|2906
|2007.04.19 18:29
|buy
|1454
|0.20
|1.3602
|1.3492
|1.3642
|2907
|2007.04.19 19:45
|buy
|1455
|0.40
|1.3596
|1.3486
|1.3636
|2908
|2007.04.19 19:50
|close
|1455
|0.40
|1.3604
|1.3486
|1.3636
|32.00
|24876.80
|2909
|2007.04.19 19:59
|close
|1454
|0.20
|1.3597
|1.3492
|1.3642
|-10.00
|24866.80
|2910
|2007.04.19 19:59
|close
|1453
|0.10
|1.3597
|1.3500
|1.3650
|-13.00
|24853.80
|2911
|2007.04.19 20:00
|sell
|1456
|0.10
|1.3596
|1.3706
|1.3556
|2912
|2007.04.19 20:15
|sell
|1457
|0.20
|1.3601
|1.3711
|1.3561
|2913
|2007.04.19 21:05
|sell
|1458
|0.40
|1.3608
|1.3718
|1.3568
|2914
|2007.04.19 21:15
|close
|1458
|0.40
|1.3601
|1.3718
|1.3568
|28.00
|24881.80
|2915
|2007.04.19 21:20
|close
|1457
|0.20
|1.3602
|1.3711
|1.3561
|-2.00
|24879.80
|2916
|2007.04.19 21:20
|close
|1456
|0.10
|1.3602
|1.3706
|1.3556
|-6.00
|24873.80
|2917
|2007.04.19 21:29
|buy
|1459
|0.10
|1.3608
|1.3498
|1.3648
|2918
|2007.04.19 22:05
|buy
|1460
|0.20
|1.3601
|1.3491
|1.3641
|2919
|2007.04.19 22:20
|close
|1460
|0.20
|1.3613
|1.3491
|1.3641
|24.00
|24897.80
|2920
|2007.04.19 22:29
|close
|1459
|0.10
|1.3609
|1.3498
|1.3648
|1.00
|24898.80
|2921
|2007.04.19 22:30
|buy
|1461
|0.10
|1.3610
|1.3500
|1.3650
|2922
|2007.04.20 08:05
|close
|1461
|0.10
|1.3635
|1.3500
|1.3650
|24.25
|24923.05
|2923
|2007.04.20 08:10
|sell
|1462
|0.10
|1.3609
|1.3719
|1.3569
|2924
|2007.04.20 08:15
|sell
|1463
|0.20
|1.3623
|1.3733
|1.3583
|2925
|2007.04.20 08:40
|sell
|1464
|0.40
|1.3632
|1.3742
|1.3592
|2926
|2007.04.20 09:05
|close
|1464
|0.40
|1.3621
|1.3742
|1.3592
|44.00
|24967.05
|2927
|2007.04.20 09:10
|close
|1463
|0.20
|1.3620
|1.3733
|1.3583
|6.00
|24973.05
|2928
|2007.04.20 09:10
|close
|1462
|0.10
|1.3620
|1.3719
|1.3569
|-11.00
|24962.05
|2929
|2007.04.20 09:15
|sell
|1465
|0.10
|1.3617
|1.3727
|1.3577
|2930
|2007.04.20 09:20
|sell
|1466
|0.20
|1.3629
|1.3739
|1.3589
|2931
|2007.04.20 09:35
|close
|1466
|0.20
|1.3607
|1.3739
|1.3589
|44.00
|25006.05
|2932
|2007.04.20 09:40
|close
|1465
|0.10
|1.3605
|1.3727
|1.3577
|12.00
|25018.05
|2933
|2007.04.20 09:45
|sell
|1467
|0.10
|1.3618
|1.3728
|1.3578
|2934
|2007.04.20 14:45
|close
|1467
|0.10
|1.3595
|1.3728
|1.3578
|23.00
|25041.05
|2935
|2007.04.20 14:59
|sell
|1468
|0.10
|1.3600
|1.3710
|1.3560
|2936
|2007.04.20 15:20
|sell
|1469
|0.20
|1.3606
|1.3716
|1.3566
|2937
|2007.04.20 15:29
|close
|1469
|0.20
|1.3597
|1.3716
|1.3566
|18.00
|25059.05
|2938
|2007.04.20 15:30
|close
|1468
|0.10
|1.3596
|1.3710
|1.3560
|4.00
|25063.05
|2939
|2007.04.20 15:35
|sell
|1470
|0.10
|1.3588
|1.3698
|1.3548
|2940
|2007.04.20 15:45
|sell
|1471
|0.20
|1.3596
|1.3706
|1.3556
|2941
|2007.04.20 17:45
|sell
|1472
|0.40
|1.3604
|1.3714
|1.3564
|2942
|2007.04.20 19:35
|close
|1472
|0.40
|1.3592
|1.3714
|1.3564
|48.00
|25111.05
|2943
|2007.04.20 19:40
|close
|1471
|0.20
|1.3597
|1.3706
|1.3556
|-2.00
|25109.05
|2944
|2007.04.20 19:40
|close
|1470
|0.10
|1.3597
|1.3698
|1.3548
|-9.00
|25100.05
|2945
|2007.04.20 19:45
|buy
|1473
|0.10
|1.3605
|1.3495
|1.3645
|2946
|2007.04.20 19:59
|buy
|1474
|0.20
|1.3600
|1.3490
|1.3640
|2947
|2007.04.20 21:40
|buy
|1475
|0.40
|1.3594
|1.3484
|1.3634
|2948
|2007.04.20 22:50
|buy
|1476
|0.80
|1.3587
|1.3477
|1.3627
|2949
|2007.04.22 23:00
|close
|1476
|0.80
|1.3599
|1.3477
|1.3627
|96.00
|25196.05
|2950
|2007.04.22 23:10
|close
|1475
|0.40
|1.3602
|1.3484
|1.3634
|32.00
|25228.05
|2951
|2007.04.22 23:10
|close
|1474
|0.20
|1.3602
|1.3490
|1.3640
|4.00
|25232.05
|2952
|2007.04.22 23:10
|close
|1473
|0.10
|1.3602
|1.3495
|1.3645
|-3.00
|25229.05
|2953
|2007.04.22 23:15
|buy
|1477
|0.10
|1.3602
|1.3492
|1.3642
|2954
|2007.04.23 01:05
|buy
|1478
|0.20
|1.3597
|1.3487
|1.3637
|2955
|2007.04.23 03:35
|buy
|1479
|0.40
|1.3591
|1.3481
|1.3631
|2956
|2007.04.23 05:40
|buy
|1480
|0.80
|1.3582
|1.3472
|1.3622
|2957
|2007.04.23 06:35
|close
|1480
|0.80
|1.3592
|1.3472
|1.3622
|80.00
|25309.05
|2958
|2007.04.23 06:40
|close
|1479
|0.40
|1.3591
|1.3481
|1.3631
|0.00
|25309.05
|2959
|2007.04.23 06:40
|close
|1478
|0.20
|1.3591
|1.3487
|1.3637
|-12.00
|25297.05
|2960
|2007.04.23 06:40
|close
|1477
|0.10
|1.3591
|1.3492
|1.3642
|-11.75
|25285.30
|2961
|2007.04.23 06:45
|buy
|1481
|0.10
|1.3589
|1.3479
|1.3629
|2962
|2007.04.23 07:35
|buy
|1482
|0.20
|1.3583
|1.3473
|1.3623
|2963
|2007.04.23 08:50
|buy
|1483
|0.40
|1.3574
|1.3464
|1.3614
|2964
|2007.04.23 09:05
|close
|1483
|0.40
|1.3582
|1.3464
|1.3614
|32.00
|25317.30
|2965
|2007.04.23 09:10
|close
|1482
|0.20
|1.3578
|1.3473
|1.3623
|-10.00
|25307.30
|2966
|2007.04.23 09:10
|close
|1481
|0.10
|1.3578
|1.3479
|1.3629
|-11.00
|25296.30
|2967
|2007.04.23 09:15
|sell
|1484
|0.10
|1.3572
|1.3682
|1.3532
|2968
|2007.04.23 09:29
|sell
|1485
|0.20
|1.3582
|1.3692
|1.3542
|2969
|2007.04.23 09:40
|close
|1485
|0.20
|1.3571
|1.3692
|1.3542
|22.00
|25318.30
|2970
|2007.04.23 09:45
|close
|1484
|0.10
|1.3579
|1.3682
|1.3532
|-7.00
|25311.30
|2971
|2007.04.23 09:50
|sell
|1486
|0.10
|1.3569
|1.3679
|1.3529
|2972
|2007.04.23 10:10
|sell
|1487
|0.20
|1.3575
|1.3685
|1.3535
|2973
|2007.04.23 10:15
|close
|1487
|0.20
|1.3561
|1.3685
|1.3535
|28.00
|25339.30
|2974
|2007.04.23 10:20
|close
|1486
|0.10
|1.3573
|1.3679
|1.3529
|-4.00
|25335.30
|2975
|2007.04.23 10:29
|sell
|1488
|0.10
|1.3559
|1.3669
|1.3519
|2976
|2007.04.23 10:35
|sell
|1489
|0.20
|1.3568
|1.3678
|1.3528
|2977
|2007.04.23 10:50
|close
|1489
|0.20
|1.3557
|1.3678
|1.3528
|22.00
|25357.30
|2978
|2007.04.23 10:59
|close
|1488
|0.10
|1.3564
|1.3669
|1.3519
|-5.00
|25352.30
|2979
|2007.04.23 11:00
|sell
|1490
|0.10
|1.3561
|1.3671
|1.3521
|2980
|2007.04.23 12:05
|sell
|1491
|0.20
|1.3572
|1.3682
|1.3532
|2981
|2007.04.23 12:35
|close
|1491
|0.20
|1.3551
|1.3682
|1.3532
|42.00
|25394.30
|2982
|2007.04.23 12:45
|close
|1490
|0.10
|1.3566
|1.3671
|1.3521
|-5.00
|25389.30
|2983
|2007.04.23 12:50
|sell
|1492
|0.10
|1.3555
|1.3665
|1.3515
|2984
|2007.04.23 13:10
|sell
|1493
|0.20
|1.3565
|1.3675
|1.3525
|2985
|2007.04.23 13:15
|close
|1493
|0.20
|1.3553
|1.3675
|1.3525
|24.00
|25413.30
|2986
|2007.04.23 13:20
|close
|1492
|0.10
|1.3567
|1.3665
|1.3515
|-12.00
|25401.30
|2987
|2007.04.23 13:29
|buy
|1494
|0.10
|1.3565
|1.3455
|1.3605
|2988
|2007.04.23 13:50
|buy
|1495
|0.20
|1.3548
|1.3438
|1.3588
|2989
|2007.04.23 14:45
|close
|1495
|0.20
|1.3561
|1.3438
|1.3588
|26.00
|25427.30
|2990
|2007.04.23 14:50
|close
|1494
|0.10
|1.3551
|1.3455
|1.3605
|-14.00
|25413.30
|2991
|2007.04.23 14:59
|buy
|1496
|0.10
|1.3563
|1.3453
|1.3603
|2992
|2007.04.23 15:05
|buy
|1497
|0.20
|1.3551
|1.3441
|1.3591
|2993
|2007.04.23 15:45
|buy
|1498
|0.40
|1.3542
|1.3432
|1.3582
|2994
|2007.04.23 15:50
|close
|1498
|0.40
|1.3555
|1.3432
|1.3582
|52.00
|25465.30
|2995
|2007.04.23 15:59
|close
|1497
|0.20
|1.3557
|1.3441
|1.3591
|12.00
|25477.30
|2996
|2007.04.23 15:59
|close
|1496
|0.10
|1.3557
|1.3453
|1.3603
|-6.00
|25471.30
|2997
|2007.04.23 16:00
|buy
|1499
|0.10
|1.3560
|1.3450
|1.3600
|2998
|2007.04.23 16:10
|buy
|1500
|0.20
|1.3551
|1.3441
|1.3591
|2999
|2007.04.23 16:40
|close
|1500
|0.20
|1.3566
|1.3441
|1.3591
|30.00
|25501.30
|3000
|2007.04.23 16:45
|close
|1499
|0.10
|1.3556
|1.3450
|1.3600
|-4.00
|25497.30
|3001
|2007.04.23 16:50
|buy
|1501
|0.10
|1.3565
|1.3455
|1.3605
|3002
|2007.04.24 03:45
|buy
|1502
|0.20
|1.3559
|1.3449
|1.3599
|3003
|2007.04.24 04:15
|buy
|1503
|0.40
|1.3553
|1.3443
|1.3593
|3004
|2007.04.24 04:35
|close
|1503
|0.40
|1.3561
|1.3443
|1.3593
|32.00
|25529.30
|3005
|2007.04.24 04:40
|close
|1502
|0.20
|1.3559
|1.3449
|1.3599
|0.00
|25529.30
|3006
|2007.04.24 04:40
|close
|1501
|0.10
|1.3559
|1.3455
|1.3605
|-6.75
|25522.55
|3007
|2007.04.24 04:45
|sell
|1504
|0.10
|1.3555
|1.3665
|1.3515
|3008
|2007.04.24 05:05
|sell
|1505
|0.20
|1.3561
|1.3671
|1.3521
|3009
|2007.04.24 07:35
|sell
|1506
|0.40
|1.3567
|1.3677
|1.3527
|3010
|2007.04.24 08:05
|close
|1506
|0.40
|1.3551
|1.3677
|1.3527
|64.00
|25586.55
|3011
|2007.04.24 08:10
|close
|1505
|0.20
|1.3560
|1.3671
|1.3521
|2.00
|25588.55
|3012
|2007.04.24 08:10
|close
|1504
|0.10
|1.3560
|1.3665
|1.3515
|-5.00
|25583.55
|3013
|2007.04.24 08:15
|buy
|1507
|0.10
|1.3563
|1.3453
|1.3603
|3014
|2007.04.24 08:29
|buy
|1508
|0.20
|1.3557
|1.3447
|1.3597
|3015
|2007.04.24 08:50
|close
|1508
|0.20
|1.3571
|1.3447
|1.3597
|28.00
|25611.55
|3016
|2007.04.24 08:59
|close
|1507
|0.10
|1.3566
|1.3453
|1.3603
|3.00
|25614.55
|3017
|2007.04.24 09:00
|buy
|1509
|0.10
|1.3569
|1.3459
|1.3609
|3018
|2007.04.24 09:45
|buy
|1510
|0.20
|1.3562
|1.3452
|1.3602
|3019
|2007.04.24 12:15
|close
|1510
|0.20
|1.3572
|1.3452
|1.3602
|20.00
|25634.55
|3020
|2007.04.24 12:20
|close
|1509
|0.10
|1.3566
|1.3459
|1.3609
|-3.00
|25631.55
|3021
|2007.04.24 12:29
|buy
|1511
|0.10
|1.3571
|1.3461
|1.3611
|3022
|2007.04.24 15:45
|close
|1511
|0.10
|1.3591
|1.3461
|1.3611
|20.00
|25651.55
|3023
|2007.04.24 15:50
|buy
|1512
|0.10
|1.3581
|1.3471
|1.3621
|3024
|2007.04.24 16:05
|close
|1512
|0.10
|1.3606
|1.3471
|1.3621
|25.00
|25676.55
|3025
|2007.04.24 16:15
|buy
|1513
|0.10
|1.3590
|1.3480
|1.3630
|3026
|2007.04.24 16:20
|close
|1513
|0.10
|1.3620
|1.3480
|1.3630
|30.00
|25706.55
|3027
|2007.04.24 17:05
|buy
|1514
|0.10
|1.3616
|1.3506
|1.3656
|3028
|2007.04.24 22:29
|close
|1514
|0.10
|1.3637
|1.3506
|1.3656
|21.00
|25727.55
|3029
|2007.04.24 23:00
|sell
|1515
|0.10
|1.3638
|1.3748
|1.3598
|3030
|2007.04.25 08:05
|sell
|1516
|0.20
|1.3644
|1.3754
|1.3604
|3031
|2007.04.25 09:35
|close
|1516
|0.20
|1.3635
|1.3754
|1.3604
|18.00
|25745.55
|3032
|2007.04.25 09:40
|close
|1515
|0.10
|1.3640
|1.3748
|1.3598
|-1.60
|25743.95
|3033
|2007.04.25 09:50
|buy
|1517
|0.10
|1.3644
|1.3534
|1.3684
|3034
|2007.04.25 09:59
|buy
|1518
|0.20
|1.3638
|1.3528
|1.3678
|3035
|2007.04.25 10:10
|close
|1518
|0.20
|1.3648
|1.3528
|1.3678
|20.00
|25763.95
|3036
|2007.04.25 10:15
|close
|1517
|0.10
|1.3647
|1.3534
|1.3684
|3.00
|25766.95
|3037
|2007.04.25 10:20
|sell
|1519
|0.10
|1.3636
|1.3746
|1.3596
|3038
|2007.04.25 10:29
|sell
|1520
|0.20
|1.3645
|1.3755
|1.3605
|3039
|2007.04.25 12:10
|sell
|1521
|0.40
|1.3653
|1.3763
|1.3613
|3040
|2007.04.25 13:05
|close
|1521
|0.40
|1.3643
|1.3763
|1.3613
|40.00
|25806.95
|3041
|2007.04.25 13:15
|close
|1520
|0.20
|1.3647
|1.3755
|1.3605
|-4.00
|25802.95
|3042
|2007.04.25 13:15
|close
|1519
|0.10
|1.3647
|1.3746
|1.3596
|-11.00
|25791.95
|3043
|2007.04.25 13:20
|buy
|1522
|0.10
|1.3652
|1.3542
|1.3692
|3044
|2007.04.25 13:29
|buy
|1523
|0.20
|1.3646
|1.3536
|1.3686
|3045
|2007.04.25 13:45
|close
|1523
|0.20
|1.3655
|1.3536
|1.3686
|18.00
|25809.95
|3046
|2007.04.25 13:50
|close
|1522
|0.10
|1.3649
|1.3542
|1.3692
|-3.00
|25806.95
|3047
|2007.04.25 13:59
|buy
|1524
|0.10
|1.3650
|1.3540
|1.3690
|3048
|2007.04.25 14:05
|buy
|1525
|0.20
|1.3644
|1.3534
|1.3684
|3049
|2007.04.25 14:40
|buy
|1526
|0.40
|1.3633
|1.3523
|1.3673
|3050
|2007.04.25 14:45
|buy
|1527
|0.80
|1.3623
|1.3513
|1.3663
|3051
|2007.04.25 14:50
|close
|1527
|0.80
|1.3641
|1.3513
|1.3663
|144.00
|25950.95
|3052
|2007.04.25 14:59
|close
|1526
|0.40
|1.3638
|1.3523
|1.3673
|20.00
|25970.95
|3053
|2007.04.25 14:59
|close
|1525
|0.20
|1.3638
|1.3534
|1.3684
|-12.00
|25958.95
|3054
|2007.04.25 14:59
|close
|1524
|0.10
|1.3638
|1.3540
|1.3690
|-12.00
|25946.95
|3055
|2007.04.25 15:00
|sell
|1528
|0.10
|1.3637
|1.3747
|1.3597
|3056
|2007.04.25 16:05
|sell
|1529
|0.20
|1.3663
|1.3773
|1.3623
|3057
|2007.04.25 16:15
|close
|1529
|0.20
|1.3645
|1.3773
|1.3623
|36.00
|25982.95
|3058
|2007.04.25 16:20
|close
|1528
|0.10
|1.3641
|1.3747
|1.3597
|-4.00
|25978.95
|3059
|2007.04.25 16:29
|buy
|1530
|0.10
|1.3655
|1.3545
|1.3695
|3060
|2007.04.25 17:35
|buy
|1531
|0.20
|1.3644
|1.3534
|1.3684
|3061
|2007.04.25 18:50
|buy
|1532
|0.40
|1.3636
|1.3526
|1.3676
|3062
|2007.04.25 19:05
|close
|1532
|0.40
|1.3644
|1.3526
|1.3676
|32.00
|26010.95
|3063
|2007.04.25 19:10
|close
|1531
|0.20
|1.3639
|1.3534
|1.3684
|-10.00
|26000.95
|3064
|2007.04.25 19:10
|close
|1530
|0.10
|1.3639
|1.3545
|1.3695
|-16.00
|25984.95
|3065
|2007.04.25 19:15
|sell
|1533
|0.10
|1.3634
|1.3744
|1.3594
|3066
|2007.04.25 19:29
|sell
|1534
|0.20
|1.3643
|1.3753
|1.3603
|3067
|2007.04.26 06:10
|sell
|1535
|0.40
|1.3649
|1.3759
|1.3609
|3068
|2007.04.26 09:10
|close
|1535
|0.40
|1.3639
|1.3759
|1.3609
|40.00
|26024.95
|3069
|2007.04.26 09:15
|close
|1534
|0.20
|1.3652
|1.3753
|1.3603
|-15.60
|26009.35
|3070
|2007.04.26 09:15
|close
|1533
|0.10
|1.3652
|1.3744
|1.3594
|-16.80
|25992.55
|3071
|2007.04.26 09:20
|sell
|1536
|0.10
|1.3644
|1.3754
|1.3604
|3072
|2007.04.26 11:35
|close
|1536
|0.10
|1.3619
|1.3754
|1.3604
|25.00
|26017.55
|3073
|2007.04.26 11:40
|sell
|1537
|0.10
|1.3601
|1.3711
|1.3561
|3074
|2007.04.26 11:45
|sell
|1538
|0.20
|1.3630
|1.3740
|1.3590
|3075
|2007.04.26 11:59
|close
|1538
|0.20
|1.3608
|1.3740
|1.3590
|44.00
|26061.55
|3076
|2007.04.26 12:00
|close
|1537
|0.10
|1.3609
|1.3711
|1.3561
|-8.00
|26053.55
|3077
|2007.04.26 12:05
|sell
|1539
|0.10
|1.3606
|1.3716
|1.3566
|3078
|2007.04.26 12:10
|sell
|1540
|0.20
|1.3615
|1.3725
|1.3575
|3079
|2007.04.26 12:20
|close
|1540
|0.20
|1.3599
|1.3725
|1.3575
|32.00
|26085.55
|3080
|2007.04.26 12:29
|close
|1539
|0.10
|1.3614
|1.3716
|1.3566
|-8.00
|26077.55
|3081
|2007.04.26 12:30
|sell
|1541
|0.10
|1.3611
|1.3721
|1.3571
|3082
|2007.04.26 12:35
|sell
|1542
|0.20
|1.3617
|1.3727
|1.3577
|3083
|2007.04.26 13:40
|close
|1542
|0.20
|1.3592
|1.3727
|1.3577
|50.00
|26127.55
|3084
|2007.04.26 13:50
|close
|1541
|0.10
|1.3597
|1.3721
|1.3571
|14.00
|26141.55
|3085
|2007.04.26 13:59
|sell
|1543
|0.10
|1.3601
|1.3711
|1.3561
|3086
|2007.04.26 14:40
|sell
|1544
|0.20
|1.3609
|1.3719
|1.3569
|3087
|2007.04.26 14:50
|close
|1544
|0.20
|1.3590
|1.3719
|1.3569
|38.00
|26179.55
|3088
|2007.04.26 14:59
|close
|1543
|0.10
|1.3610
|1.3711
|1.3561
|-9.00
|26170.55
|3089
|2007.04.26 15:00
|buy
|1545
|0.10
|1.3609
|1.3499
|1.3649
|3090
|2007.04.26 15:15
|buy
|1546
|0.20
|1.3600
|1.3490
|1.3640
|3091
|2007.04.26 15:20
|buy
|1547
|0.40
|1.3593
|1.3483
|1.3633
|3092
|2007.04.26 15:35
|close
|1547
|0.40
|1.3603
|1.3483
|1.3633
|40.00
|26210.55
|3093
|2007.04.26 15:40
|close
|1546
|0.20
|1.3600
|1.3490
|1.3640
|0.00
|26210.55
|3094
|2007.04.26 15:40
|close
|1545
|0.10
|1.3600
|1.3499
|1.3649
|-9.00
|26201.55
|3095
|2007.04.26 15:45
|sell
|1548
|0.10
|1.3597
|1.3707
|1.3557
|3096
|2007.04.26 15:50
|sell
|1549
|0.20
|1.3602
|1.3712
|1.3562
|3097
|2007.04.26 17:35
|close
|1549
|0.20
|1.3590
|1.3712
|1.3562
|24.00
|26225.55
|3098
|2007.04.26 17:40
|close
|1548
|0.10
|1.3599
|1.3707
|1.3557
|-2.00
|26223.55
|3099
|2007.04.26 17:45
|sell
|1550
|0.10
|1.3583
|1.3693
|1.3543
|3100
|2007.04.26 17:50
|sell
|1551
|0.20
|1.3595
|1.3705
|1.3555
|3101
|2007.04.26 18:40
|sell
|1552
|0.40
|1.3600
|1.3710
|1.3560
|3102
|2007.04.26 19:50
|sell
|1553
|0.80
|1.3606
|1.3716
|1.3566
|3103
|2007.04.26 20:35
|close
|1553
|0.80
|1.3600
|1.3716
|1.3566
|48.00
|26271.55
|3104
|2007.04.26 20:40
|close
|1552
|0.40
|1.3604
|1.3710
|1.3560
|-16.00
|26255.55
|3105
|2007.04.26 20:40
|close
|1551
|0.20
|1.3604
|1.3705
|1.3555
|-18.00
|26237.55
|3106
|2007.04.26 20:40
|close
|1550
|0.10
|1.3604
|1.3693
|1.3543
|-21.00
|26216.55
|3107
|2007.04.26 20:45
|buy
|1554
|0.10
|1.3608
|1.3498
|1.3648
|3108
|2007.04.26 20:59
|buy
|1555
|0.20
|1.3601
|1.3491
|1.3641
|3109
|2007.04.26 23:05
|buy
|1556
|0.40
|1.3589
|1.3479
|1.3629
|3110
|2007.04.26 23:20
|close
|1556
|0.40
|1.3599
|1.3479
|1.3629
|40.00
|26256.55
|3111
|2007.04.26 23:29
|close
|1555
|0.20
|1.3588
|1.3491
|1.3641
|-26.00
|26230.55
|3112
|2007.04.26 23:29
|close
|1554
|0.10
|1.3588
|1.3498
|1.3648
|-20.00
|26210.55
|3113
|2007.04.26 23:30
|sell
|1557
|0.10
|1.3587
|1.3697
|1.3547
|3114
|2007.04.27 00:05
|sell
|1558
|0.20
|1.3594
|1.3704
|1.3554
|3115
|2007.04.27 02:45
|sell
|1559
|0.40
|1.3600
|1.3710
|1.3560
|3116
|2007.04.27 03:05
|close
|1559
|0.40
|1.3591
|1.3710
|1.3560
|36.00
|26246.55
|3117
|2007.04.27 03:10
|close
|1558
|0.20
|1.3601
|1.3704
|1.3554
|-14.00
|26232.55
|3118
|2007.04.27 03:10
|close
|1557
|0.10
|1.3601
|1.3697
|1.3547
|-13.60
|26218.95
|3119
|2007.04.27 03:20
|buy
|1560
|0.10
|1.3597
|1.3487
|1.3637
|3120
|2007.04.27 08:10
|buy
|1561
|0.20
|1.3590
|1.3480
|1.3630
|3121
|2007.04.27 10:05
|close
|1561
|0.20
|1.3601
|1.3480
|1.3630
|22.00
|26240.95
|3122
|2007.04.27 10:10
|close
|1560
|0.10
|1.3616
|1.3487
|1.3637
|19.00
|26259.95
|3123
|2007.04.27 10:15
|buy
|1562
|0.10
|1.3598
|1.3488
|1.3638
|3124
|2007.04.27 12:10
|close
|1562
|0.10
|1.3627
|1.3488
|1.3638
|29.00
|26288.95
|3125
|2007.04.27 12:15
|buy
|1563
|0.10
|1.3626
|1.3516
|1.3666
|3126
|2007.04.27 12:40
|buy
|1564
|0.20
|1.3619
|1.3509
|1.3659
|3127
|2007.04.27 12:59
|close
|1564
|0.20
|1.3634
|1.3509
|1.3659
|30.00
|26318.95
|3128
|2007.04.27 13:00
|close
|1563
|0.10
|1.3635
|1.3516
|1.3666
|9.00
|26327.95
|3129
|2007.04.27 13:05
|buy
|1565
|0.10
|1.3635
|1.3525
|1.3675
|3130
|2007.04.27 14:40
|close
|1565
|0.10
|1.3671
|1.3525
|1.3675
|36.00
|26363.95
|3131
|2007.04.27 15:05
|buy
|1566
|0.10
|1.3660
|1.3550
|1.3700
|3132
|2007.04.27 16:05
|buy
|1567
|0.20
|1.3654
|1.3544
|1.3694
|3133
|2007.04.27 16:15
|close
|1567
|0.20
|1.3665
|1.3544
|1.3694
|22.00
|26385.95
|3134
|2007.04.27 16:20
|close
|1566
|0.10
|1.3669
|1.3550
|1.3700
|9.00
|26394.95
|3135
|2007.04.27 16:29
|sell
|1568
|0.10
|1.3660
|1.3770
|1.3620
|3136
|2007.04.27 16:45
|sell
|1569
|0.20
|1.3666
|1.3776
|1.3626
|3137
|2007.04.27 17:00
|close
|1569
|0.20
|1.3657
|1.3776
|1.3626
|18.00
|26412.95
|3138
|2007.04.27 17:05
|t/p
|1568
|0.10
|1.3620
|1.3770
|1.3620
|40.00
|26452.95
|3139
|2007.04.27 17:05
|sell
|1570
|0.10
|1.3598
|1.3708
|1.3558
|3140
|2007.04.27 17:10
|sell
|1571
|0.20
|1.3641
|1.3751
|1.3601
|3141
|2007.04.27 17:15
|sell
|1572
|0.40
|1.3657
|1.3767
|1.3617
|3142
|2007.04.27 17:20
|t/p
|1571
|0.20
|1.3601
|1.3751
|1.3601
|80.00
|26532.95
|3143
|2007.04.27 17:20
|t/p
|1572
|0.40
|1.3617
|1.3767
|1.3617
|160.00
|26692.95
|3144
|2007.04.27 17:20
|close
|1570
|0.10
|1.3600
|1.3708
|1.3558
|-2.00
|26690.95
|3145
|2007.04.27 17:20
|sell
|1573
|0.20
|1.3598
|1.3708
|1.3558
|3146
|2007.04.27 17:29
|sell
|1574
|0.20
|1.3607
|1.3717
|1.3567
|3147
|2007.04.27 17:35
|sell
|1575
|0.40
|1.3624
|1.3734
|1.3584
|3148
|2007.04.27 17:50
|close
|1575
|0.40
|1.3604
|1.3734
|1.3584
|80.00
|26770.95
|3149
|2007.04.27 17:59
|close
|1574
|0.20
|1.3623
|1.3717
|1.3567
|-32.00
|26738.95
|3150
|2007.04.27 17:59
|close
|1573
|0.20
|1.3623
|1.3708
|1.3558
|-50.00
|26688.95
|3151
|2007.04.27 18:00
|sell
|1576
|0.10
|1.3624
|1.3734
|1.3584
|3152
|2007.04.27 18:05
|sell
|1577
|0.20
|1.3632
|1.3742
|1.3592
|3153
|2007.04.27 18:20
|close
|1577
|0.20
|1.3622
|1.3742
|1.3592
|20.00
|26708.95
|3154
|2007.04.27 18:29
|close
|1576
|0.10
|1.3626
|1.3734
|1.3584
|-2.00
|26706.95
|3155
|2007.04.27 18:35
|sell
|1578
|0.10
|1.3625
|1.3735
|1.3585
|3156
|2007.04.27 19:40
|sell
|1579
|0.20
|1.3631
|1.3741
|1.3591
|3157
|2007.04.27 20:35
|sell
|1580
|0.40
|1.3637
|1.3747
|1.3597
|3158
|2007.04.27 21:10
|sell
|1581
|0.80
|1.3642
|1.3752
|1.3602
|3159
|2007.04.29 23:00
|close
|1581
|0.80
|1.3632
|1.3752
|1.3602
|80.00
|26786.95
|3160
|2007.04.29 23:05
|close
|1580
|0.40
|1.3628
|1.3747
|1.3597
|36.00
|26822.95
|3161
|2007.04.29 23:05
|close
|1579
|0.20
|1.3628
|1.3741
|1.3591
|6.00
|26828.95
|3162
|2007.04.29 23:05
|close
|1578
|0.10
|1.3628
|1.3735
|1.3585
|-3.00
|26825.95
|3163
|2007.04.29 23:10
|sell
|1582
|0.10
|1.3627
|1.3737
|1.3587
|3164
|2007.04.30 00:00
|sell
|1583
|0.20
|1.3633
|1.3743
|1.3593
|3165
|2007.04.30 00:05
|sell
|1584
|0.40
|1.3645
|1.3755
|1.3605
|3166
|2007.04.30 00:20
|close
|1584
|0.40
|1.3635
|1.3755
|1.3605
|40.00
|26865.95
|3167
|2007.04.30 00:29
|close
|1583
|0.20
|1.3646
|1.3743
|1.3593
|-26.00
|26839.95
|3168
|2007.04.30 00:29
|close
|1582
|0.10
|1.3646
|1.3737
|1.3587
|-18.60
|26821.35
|3169
|2007.04.30 00:30
|buy
|1585
|0.10
|1.3647
|1.3537
|1.3687
|3170
|2007.04.30 00:45
|buy
|1586
|0.20
|1.3637
|1.3527
|1.3677
|3171
|2007.04.30 01:10
|buy
|1587
|0.40
|1.3618
|1.3508
|1.3658
|3172
|2007.04.30 03:45
|close
|1587
|0.40
|1.3632
|1.3508
|1.3658
|56.00
|26877.35
|3173
|2007.04.30 03:50
|close
|1586
|0.20
|1.3629
|1.3527
|1.3677
|-16.00
|26861.35
|3174
|2007.04.30 03:50
|close
|1585
|0.10
|1.3629
|1.3537
|1.3687
|-18.00
|26843.35
|3175
|2007.04.30 03:59
|buy
|1588
|0.10
|1.3630
|1.3520
|1.3670
|3176
|2007.04.30 08:10
|buy
|1589
|0.20
|1.3623
|1.3513
|1.3663
|3177
|2007.04.30 08:20
|buy
|1590
|0.40
|1.3611
|1.3501
|1.3651
|3178
|2007.04.30 08:35
|close
|1590
|0.40
|1.3621
|1.3501
|1.3651
|40.00
|26883.35
|3179
|2007.04.30 08:45
|close
|1589
|0.20
|1.3608
|1.3513
|1.3663
|-30.00
|26853.35
|3180
|2007.04.30 08:45
|close
|1588
|0.10
|1.3608
|1.3520
|1.3670
|-22.00
|26831.35
|3181
|2007.04.30 08:50
|sell
|1591
|0.10
|1.3601
|1.3711
|1.3561
|3182
|2007.04.30 09:10
|sell
|1592
|0.20
|1.3608
|1.3718
|1.3568
|3183
|2007.04.30 09:20
|close
|1592
|0.20
|1.3592
|1.3718
|1.3568
|32.00
|26863.35
|3184
|2007.04.30 09:29
|close
|1591
|0.10
|1.3594
|1.3711
|1.3561
|7.00
|26870.35
|3185
|2007.04.30 09:30
|sell
|1593
|0.10
|1.3593
|1.3703
|1.3553
|3186
|2007.04.30 09:35
|sell
|1594
|0.20
|1.3603
|1.3713
|1.3563
|3187
|2007.04.30 09:50
|close
|1594
|0.20
|1.3593
|1.3713
|1.3563
|20.00
|26890.35
|3188
|2007.04.30 09:59
|close
|1593
|0.10
|1.3601
|1.3703
|1.3553
|-8.00
|26882.35
|3189
|2007.04.30 10:00
|sell
|1595
|0.10
|1.3601
|1.3711
|1.3561
|3190
|2007.04.30 11:05
|sell
|1596
|0.20
|1.3609
|1.3719
|1.3569
|3191
|2007.04.30 11:10
|close
|1596
|0.20
|1.3590
|1.3719
|1.3569
|38.00
|26920.35
|3192
|2007.04.30 11:15
|close
|1595
|0.10
|1.3601
|1.3711
|1.3561
|0.00
|26920.35
|3193
|2007.04.30 11:20
|sell
|1597
|0.10
|1.3591
|1.3701
|1.3551
|3194
|2007.04.30 11:29
|sell
|1598
|0.20
|1.3606
|1.3716
|1.3566
|3195
|2007.04.30 12:20
|sell
|1599
|0.40
|1.3618
|1.3728
|1.3578
|3196
|2007.04.30 14:05
|close
|1599
|0.40
|1.3600
|1.3728
|1.3578
|72.00
|26992.35
|3197
|2007.04.30 14:10
|close
|1598
|0.20
|1.3616
|1.3716
|1.3566
|-20.00
|26972.35
|3198
|2007.04.30 14:10
|close
|1597
|0.10
|1.3616
|1.3701
|1.3551
|-25.00
|26947.35
|3199
|2007.04.30 14:15
|sell
|1600
|0.10
|1.3601
|1.3711
|1.3561
|3200
|2007.04.30 14:29
|sell
|1601
|0.20
|1.3614
|1.3724
|1.3574
|3201
|2007.04.30 14:35
|sell
|1602
|0.40
|1.3628
|1.3738
|1.3588
|3202
|2007.04.30 14:40
|close
|1602
|0.40
|1.3615
|1.3738
|1.3588
|52.00
|26999.35
|3203
|2007.04.30 14:45
|close
|1601
|0.20
|1.3618
|1.3724
|1.3574
|-8.00
|26991.35
|3204
|2007.04.30 14:45
|close
|1600
|0.10
|1.3618
|1.3711
|1.3561
|-17.00
|26974.35
|3205
|2007.04.30 14:50
|buy
|1603
|0.10
|1.3610
|1.3500
|1.3650
|3206
|2007.04.30 15:29
|close
|1603
|0.10
|1.3633
|1.3500
|1.3650
|23.00
|26997.35
|3207
|2007.04.30 15:30
|buy
|1604
|0.10
|1.3634
|1.3524
|1.3674
|3208
|2007.04.30 15:40
|buy
|1605
|0.20
|1.3625
|1.3515
|1.3665
|3209
|2007.04.30 15:50
|close
|1605
|0.20
|1.3643
|1.3515
|1.3665
|36.00
|27033.35
|3210
|2007.04.30 15:59
|close
|1604
|0.10
|1.3636
|1.3524
|1.3674
|2.00
|27035.35
|3211
|2007.04.30 16:00
|buy
|1606
|0.10
|1.3640
|1.3530
|1.3680
|3212
|2007.04.30 16:05
|buy
|1607
|0.20
|1.3631
|1.3521
|1.3671
|3213
|2007.04.30 16:45
|close
|1607
|0.20
|1.3644
|1.3521
|1.3671
|26.00
|27061.35
|3214
|2007.04.30 16:50
|close
|1606
|0.10
|1.3647
|1.3530
|1.3680
|7.00
|27068.35
|3215
|2007.04.30 16:59
|buy
|1608
|0.10
|1.3647
|1.3537
|1.3687
|3216
|2007.04.30 17:15
|close
|1608
|0.10
|1.3672
|1.3537
|1.3687
|25.00
|27093.35
|3217
|2007.04.30 17:20
|buy
|1609
|0.10
|1.3665
|1.3555
|1.3705
|3218
|2007.04.30 17:35
|buy
|1610
|0.20
|1.3660
|1.3550
|1.3700
|3219
|2007.04.30 17:50
|close
|1610
|0.20
|1.3677
|1.3550
|1.3700
|34.00
|27127.35
|3220
|2007.04.30 17:59
|close
|1609
|0.10
|1.3657
|1.3555
|1.3705
|-8.00
|27119.35
|3221
|2007.04.30 18:00
|buy
|1611
|0.10
|1.3660
|1.3550
|1.3700
|3222
|2007.04.30 18:35
|buy
|1612
|0.20
|1.3653
|1.3543
|1.3693
|3223
|2007.04.30 18:45
|close
|1612
|0.20
|1.3667
|1.3543
|1.3693
|28.00
|27147.35
|3224
|2007.04.30 18:50
|close
|1611
|0.10
|1.3661
|1.3550
|1.3700
|1.00
|27148.35
|3225
|2007.04.30 18:59
|buy
|1613
|0.10
|1.3667
|1.3557
|1.3707
|3226
|2007.04.30 19:05
|buy
|1614
|0.20
|1.3660
|1.3550
|1.3700
|3227
|2007.04.30 20:35
|buy
|1615
|0.40
|1.3648
|1.3538
|1.3688
|3228
|2007.04.30 20:40
|close
|1615
|0.40
|1.3659
|1.3538
|1.3688
|44.00
|27192.35
|3229
|2007.04.30 20:45
|close
|1614
|0.20
|1.3653
|1.3550
|1.3700
|-14.00
|27178.35
|3230
|2007.04.30 20:45
|close
|1613
|0.10
|1.3653
|1.3557
|1.3707
|-14.00
|27164.35
|3231
|2007.04.30 20:50
|sell
|1616
|0.10
|1.3649
|1.3759
|1.3609
|3232
|2007.05.01 08:35
|sell
|1617
|0.20
|1.3656
|1.3766
|1.3616
|3233
|2007.05.01 09:10
|close
|1617
|0.20
|1.3635
|1.3766
|1.3616
|42.00
|27206.35
|3234
|2007.05.01 09:15
|close
|1616
|0.10
|1.3646
|1.3759
|1.3609
|3.40
|27209.75
|3235
|2007.05.01 09:20
|buy
|1618
|0.10
|1.3661
|1.3551
|1.3701
|3236
|2007.05.01 09:29
|buy
|1619
|0.20
|1.3635
|1.3525
|1.3675
|3237
|2007.05.01 09:35
|buy
|1620
|0.40
|1.3624
|1.3514
|1.3664
|3238
|2007.05.01 09:50
|close
|1620
|0.40
|1.3637
|1.3514
|1.3664
|52.00
|27261.75
|3239
|2007.05.01 09:59
|close
|1619
|0.20
|1.3636
|1.3525
|1.3675
|2.00
|27263.75
|3240
|2007.05.01 09:59
|close
|1618
|0.10
|1.3636
|1.3551
|1.3701
|-25.00
|27238.75
|3241
|2007.05.01 10:00
|sell
|1621
|0.10
|1.3635
|1.3745
|1.3595
|3242
|2007.05.01 10:15
|sell
|1622
|0.20
|1.3641
|1.3751
|1.3601
|3243
|2007.05.01 10:20
|close
|1622
|0.20
|1.3632
|1.3751
|1.3601
|18.00
|27256.75
|3244
|2007.05.01 10:29
|close
|1621
|0.10
|1.3638
|1.3745
|1.3595
|-3.00
|27253.75
|3245
|2007.05.01 10:30
|sell
|1623
|0.10
|1.3637
|1.3747
|1.3597
|3246
|2007.05.01 10:40
|sell
|1624
|0.20
|1.3643
|1.3753
|1.3603
|3247
|2007.05.01 11:35
|close
|1624
|0.20
|1.3632
|1.3753
|1.3603
|22.00
|27275.75
|3248
|2007.05.01 11:45
|close
|1623
|0.10
|1.3640
|1.3747
|1.3597
|-3.00
|27272.75
|3249
|2007.05.01 11:50
|sell
|1625
|0.10
|1.3640
|1.3750
|1.3600
|3250
|2007.05.01 12:45
|sell
|1626
|0.20
|1.3646
|1.3756
|1.3606
|3251
|2007.05.01 12:50
|close
|1626
|0.20
|1.3635
|1.3756
|1.3606
|22.00
|27294.75
|3252
|2007.05.01 12:59
|close
|1625
|0.10
|1.3643
|1.3750
|1.3600
|-3.00
|27291.75
|3253
|2007.05.01 13:00
|buy
|1627
|0.10
|1.3644
|1.3534
|1.3684
|3254
|2007.05.01 15:20
|close
|1627
|0.10
|1.3669
|1.3534
|1.3684
|25.00
|27316.75
|3255
|2007.05.01 15:29
|buy
|1628
|0.10
|1.3667
|1.3557
|1.3707
|3256
|2007.05.01 15:35
|buy
|1629
|0.20
|1.3658
|1.3548
|1.3698
|3257
|2007.05.01 15:45
|close
|1629
|0.20
|1.3669
|1.3548
|1.3698
|22.00
|27338.75
|3258
|2007.05.01 15:50
|close
|1628
|0.10
|1.3667
|1.3557
|1.3707
|0.00
|27338.75
|3259
|2007.05.01 15:59
|buy
|1630
|0.10
|1.3662
|1.3552
|1.3702
|3260
|2007.05.01 16:05
|buy
|1631
|0.20
|1.3622
|1.3512
|1.3662
|3261
|2007.05.01 16:20
|t/p
|1631
|0.20
|1.3662
|1.3512
|1.3662
|80.00
|27418.75
|3262
|2007.05.01 16:20
|close
|1630
|0.10
|1.3663
|1.3552
|1.3702
|1.00
|27419.75
|3263
|2007.05.01 16:29
|sell
|1632
|0.10
|1.3626
|1.3736
|1.3586
|3264
|2007.05.01 16:35
|close
|1632
|0.10
|1.3599
|1.3736
|1.3586
|27.00
|27446.75
|3265
|2007.05.01 16:40
|sell
|1633
|0.10
|1.3595
|1.3705
|1.3555
|3266
|2007.05.01 16:45
|sell
|1634
|0.20
|1.3626
|1.3736
|1.3586
|3267
|2007.05.01 16:59
|close
|1634
|0.20
|1.3598
|1.3736
|1.3586
|56.00
|27502.75
|3268
|2007.05.01 17:00
|close
|1633
|0.10
|1.3600
|1.3705
|1.3555
|-5.00
|27497.75
|3269
|2007.05.01 17:05
|sell
|1635
|0.10
|1.3607
|1.3717
|1.3567
|3270
|2007.05.01 17:10
|sell
|1636
|0.20
|1.3615
|1.3725
|1.3575
|3271
|2007.05.01 17:20
|close
|1636
|0.20
|1.3593
|1.3725
|1.3575
|44.00
|27541.75
|3272
|2007.05.01 17:29
|close
|1635
|0.10
|1.3611
|1.3717
|1.3567
|-4.00
|27537.75
|3273
|2007.05.01 17:30
|sell
|1637
|0.10
|1.3610
|1.3720
|1.3570
|3274
|2007.05.01 20:35
|sell
|1638
|0.20
|1.3620
|1.3730
|1.3580
|3275
|2007.05.01 20:45
|close
|1638
|0.20
|1.3608
|1.3730
|1.3580
|24.00
|27561.75
|3276
|2007.05.01 20:50
|close
|1637
|0.10
|1.3613
|1.3720
|1.3570
|-3.00
|27558.75
|3277
|2007.05.01 20:59
|buy
|1639
|0.10
|1.3618
|1.3508
|1.3658
|3278
|2007.05.01 21:10
|buy
|1640
|0.20
|1.3612
|1.3502
|1.3652
|3279
|2007.05.01 22:35
|buy
|1641
|0.40
|1.3605
|1.3495
|1.3645
|3280
|2007.05.02 00:40
|buy
|1642
|0.80
|1.3597
|1.3487
|1.3637
|3281
|2007.05.02 01:35
|close
|1642
|0.80
|1.3604
|1.3487
|1.3637
|56.00
|27614.75
|3282
|2007.05.02 01:40
|close
|1641
|0.40
|1.3603
|1.3495
|1.3645
|-11.00
|27603.75
|3283
|2007.05.02 01:40
|close
|1640
|0.20
|1.3603
|1.3502
|1.3652
|-19.50
|27584.25
|3284
|2007.05.02 01:40
|close
|1639
|0.10
|1.3603
|1.3508
|1.3658
|-15.75
|27568.50
|3285
|2007.05.02 01:45
|buy
|1643
|0.10
|1.3603
|1.3493
|1.3643
|3286
|2007.05.02 02:40
|buy
|1644
|0.20
|1.3595
|1.3485
|1.3635
|3287
|2007.05.02 05:05
|buy
|1645
|0.40
|1.3571
|1.3461
|1.3611
|3288
|2007.05.02 05:10
|close
|1645
|0.40
|1.3591
|1.3461
|1.3611
|80.00
|27648.50
|3289
|2007.05.02 05:15
|close
|1644
|0.20
|1.3569
|1.3485
|1.3635
|-52.00
|27596.50
|3290
|2007.05.02 05:15
|close
|1643
|0.10
|1.3569
|1.3493
|1.3643
|-34.00
|27562.50
|3291
|2007.05.02 05:20
|sell
|1646
|0.10
|1.3562
|1.3672
|1.3522
|3292
|2007.05.02 05:35
|sell
|1647
|0.20
|1.3570
|1.3680
|1.3530
|3293
|2007.05.02 06:35
|sell
|1648
|0.40
|1.3577
|1.3687
|1.3537
|3294
|2007.05.02 06:45
|close
|1648
|0.40
|1.3564
|1.3687
|1.3537
|52.00
|27614.50
|3295
|2007.05.02 06:50
|close
|1647
|0.20
|1.3562
|1.3680
|1.3530
|16.00
|27630.50
|3296
|2007.05.02 06:50
|close
|1646
|0.10
|1.3562
|1.3672
|1.3522
|0.00
|27630.50
|3297
|2007.05.02 06:59
|sell
|1649
|0.10
|1.3572
|1.3682
|1.3532
|3298
|2007.05.02 07:35
|sell
|1650
|0.20
|1.3580
|1.3690
|1.3540
|3299
|2007.05.02 07:50
|sell
|1651
|0.40
|1.3591
|1.3701
|1.3551
|3300
|2007.05.02 08:10
|close
|1651
|0.40
|1.3581
|1.3701
|1.3551
|40.00
|27670.50
|3301
|2007.05.02 08:15
|close
|1650
|0.20
|1.3592
|1.3690
|1.3540
|-24.00
|27646.50
|3302
|2007.05.02 08:15
|close
|1649
|0.10
|1.3592
|1.3682
|1.3532
|-20.00
|27626.50
|3303
|2007.05.02 08:20
|buy
|1652
|0.10
|1.3597
|1.3487
|1.3637
|3304
|2007.05.02 08:29
|buy
|1653
|0.20
|1.3584
|1.3474
|1.3624
|3305
|2007.05.02 08:35
|buy
|1654
|0.40
|1.3578
|1.3468
|1.3618
|3306
|2007.05.02 09:05
|buy
|1655
|0.80
|1.3570
|1.3460
|1.3610
|3307
|2007.05.02 09:15
|close
|1655
|0.80
|1.3582
|1.3460
|1.3610
|96.00
|27722.50
|3308
|2007.05.02 09:20
|close
|1654
|0.40
|1.3577
|1.3468
|1.3618
|-4.00
|27718.50
|3309
|2007.05.02 09:20
|close
|1653
|0.20
|1.3577
|1.3474
|1.3624
|-14.00
|27704.50
|3310
|2007.05.02 09:20
|close
|1652
|0.10
|1.3577
|1.3487
|1.3637
|-20.00
|27684.50
|3311
|2007.05.02 09:29
|sell
|1656
|0.10
|1.3569
|1.3679
|1.3529
|3312
|2007.05.02 09:40
|sell
|1657
|0.20
|1.3575
|1.3685
|1.3535
|3313
|2007.05.02 10:05
|sell
|1658
|0.40
|1.3581
|1.3691
|1.3541
|3314
|2007.05.02 10:20
|close
|1658
|0.40
|1.3572
|1.3691
|1.3541
|36.00
|27720.50
|3315
|2007.05.02 10:29
|close
|1657
|0.20
|1.3579
|1.3685
|1.3535
|-8.00
|27712.50
|3316
|2007.05.02 10:29
|close
|1656
|0.10
|1.3579
|1.3679
|1.3529
|-10.00
|27702.50
|3317
|2007.05.02 10:30
|buy
|1659
|0.10
|1.3578
|1.3468
|1.3618
|3318
|2007.05.02 10:45
|buy
|1660
|0.20
|1.3572
|1.3462
|1.3612
|3319
|2007.05.02 12:50
|buy
|1661
|0.40
|1.3563
|1.3453
|1.3603
|3320
|2007.05.02 13:10
|close
|1661
|0.40
|1.3574
|1.3453
|1.3603
|44.00
|27746.50
|3321
|2007.05.02 13:15
|close
|1660
|0.20
|1.3562
|1.3462
|1.3612
|-20.00
|27726.50
|3322
|2007.05.02 13:15
|close
|1659
|0.10
|1.3562
|1.3468
|1.3618
|-16.00
|27710.50
|3323
|2007.05.02 13:20
|sell
|1662
|0.10
|1.3561
|1.3671
|1.3521
|3324
|2007.05.02 13:29
|sell
|1663
|0.20
|1.3570
|1.3680
|1.3530
|3325
|2007.05.02 13:35
|sell
|1664
|0.40
|1.3576
|1.3686
|1.3536
|3326
|2007.05.02 13:50
|close
|1664
|0.40
|1.3569
|1.3686
|1.3536
|28.00
|27738.50
|3327
|2007.05.02 13:59
|close
|1663
|0.20
|1.3576
|1.3680
|1.3530
|-12.00
|27726.50
|3328
|2007.05.02 13:59
|close
|1662
|0.10
|1.3576
|1.3671
|1.3521
|-15.00
|27711.50
|3329
|2007.05.02 14:00
|buy
|1665
|0.10
|1.3575
|1.3465
|1.3615
|3330
|2007.05.02 15:20
|close
|1665
|0.10
|1.3599
|1.3465
|1.3615
|24.00
|27735.50
|3331
|2007.05.02 15:29
|buy
|1666
|0.10
|1.3592
|1.3482
|1.3632
|3332
|2007.05.02 15:35
|buy
|1667
|0.20
|1.3585
|1.3475
|1.3625
|3333
|2007.05.02 15:45
|close
|1667
|0.20
|1.3598
|1.3475
|1.3625
|26.00
|27761.50
|3334
|2007.05.02 15:50
|close
|1666
|0.10
|1.3596
|1.3482
|1.3632
|4.00
|27765.50
|3335
|2007.05.02 15:59
|buy
|1668
|0.10
|1.3594
|1.3484
|1.3634
|3336
|2007.05.02 16:05
|buy
|1669
|0.20
|1.3575
|1.3465
|1.3615
|3337
|2007.05.02 16:10
|close
|1669
|0.20
|1.3596
|1.3465
|1.3615
|42.00
|27807.50
|3338
|2007.05.02 16:15
|close
|1668
|0.10
|1.3591
|1.3484
|1.3634
|-3.00
|27804.50
|3339
|2007.05.02 16:20
|buy
|1670
|0.10
|1.3612
|1.3502
|1.3652
|3340
|2007.05.02 16:29
|buy
|1671
|0.20
|1.3602
|1.3492
|1.3642
|3341
|2007.05.02 16:35
|buy
|1672
|0.40
|1.3596
|1.3486
|1.3636
|3342
|2007.05.02 16:45
|close
|1672
|0.40
|1.3605
|1.3486
|1.3636
|36.00
|27840.50
|3343
|2007.05.02 16:50
|close
|1671
|0.20
|1.3609
|1.3492
|1.3642
|14.00
|27854.50
|3344
|2007.05.02 16:50
|close
|1670
|0.10
|1.3609
|1.3502
|1.3652
|-3.00
|27851.50
|3345
|2007.05.02 16:59
|buy
|1673
|0.10
|1.3595
|1.3485
|1.3635
|3346
|2007.05.02 23:15
|buy
|1674
|0.20
|1.3589
|1.3479
|1.3629
|3347
|2007.05.02 23:59
|buy
|1675
|0.40
|1.3583
|1.3473
|1.3623
|3348
|2007.05.03 01:05
|close
|1675
|0.40
|1.3591
|1.3473
|1.3623
|23.00
|27874.50
|3349
|2007.05.03 01:10
|close
|1674
|0.20
|1.3588
|1.3479
|1.3629
|-6.50
|27868.00
|3350
|2007.05.03 01:10
|close
|1673
|0.10
|1.3588
|1.3485
|1.3635
|-9.25
|27858.75
|3351
|2007.05.03 01:15
|sell
|1676
|0.10
|1.3584
|1.3694
|1.3544
|3352
|2007.05.03 01:29
|sell
|1677
|0.20
|1.3590
|1.3700
|1.3550
|3353
|2007.05.03 05:50
|sell
|1678
|0.40
|1.3599
|1.3709
|1.3559
|3354
|2007.05.03 08:15
|sell
|1679
|0.80
|1.3617
|1.3727
|1.3577
|3355
|2007.05.03 09:15
|close
|1679
|0.80
|1.3605
|1.3727
|1.3577
|96.00
|27954.75
|3356
|2007.05.03 09:20
|close
|1678
|0.40
|1.3615
|1.3709
|1.3559
|-64.00
|27890.75
|3357
|2007.05.03 09:20
|close
|1677
|0.20
|1.3615
|1.3700
|1.3550
|-50.00
|27840.75
|3358
|2007.05.03 09:20
|close
|1676
|0.10
|1.3615
|1.3694
|1.3544
|-31.00
|27809.75
|3359
|2007.05.03 09:29
|buy
|1680
|0.10
|1.3608
|1.3498
|1.3648
|3360
|2007.05.03 14:35
|buy
|1681
|0.20
|1.3597
|1.3487
|1.3637
|3361
|2007.05.03 14:40
|buy
|1682
|0.40
|1.3590
|1.3480
|1.3630
|3362
|2007.05.03 14:50
|close
|1682
|0.40
|1.3618
|1.3480
|1.3630
|112.00
|27921.75
|3363
|2007.05.03 14:59
|close
|1681
|0.20
|1.3589
|1.3487
|1.3637
|-16.00
|27905.75
|3364
|2007.05.03 14:59
|close
|1680
|0.10
|1.3589
|1.3498
|1.3648
|-19.00
|27886.75
|3365
|2007.05.03 15:00
|sell
|1683
|0.10
|1.3588
|1.3698
|1.3548
|3366
|2007.05.03 16:15
|close
|1683
|0.10
|1.3557
|1.3698
|1.3548
|31.00
|27917.75
|3367
|2007.05.03 16:29
|sell
|1684
|0.10
|1.3557
|1.3667
|1.3517
|3368
|2007.05.03 16:35
|sell
|1685
|0.20
|1.3566
|1.3676
|1.3526
|3369
|2007.05.03 16:50
|close
|1685
|0.20
|1.3555
|1.3676
|1.3526
|22.00
|27939.75
|3370
|2007.05.03 16:59
|close
|1684
|0.10
|1.3564
|1.3667
|1.3517
|-7.00
|27932.75
|3371
|2007.05.03 17:00
|sell
|1686
|0.10
|1.3563
|1.3673
|1.3523
|3372
|2007.05.03 18:05
|sell
|1687
|0.20
|1.3572
|1.3682
|1.3532
|3373
|2007.05.03 19:05
|close
|1687
|0.20
|1.3560
|1.3682
|1.3532
|24.00
|27956.75
|3374
|2007.05.03 19:10
|close
|1686
|0.10
|1.3558
|1.3673
|1.3523
|5.00
|27961.75
|3375
|2007.05.03 19:15
|sell
|1688
|0.10
|1.3559
|1.3669
|1.3519
|3376
|2007.05.03 19:20
|sell
|1689
|0.20
|1.3565
|1.3675
|1.3525
|3377
|2007.05.03 20:05
|close
|1689
|0.20
|1.3554
|1.3675
|1.3525
|22.00
|27983.75
|3378
|2007.05.03 20:10
|close
|1688
|0.10
|1.3564
|1.3669
|1.3519
|-5.00
|27978.75
|3379
|2007.05.03 20:15
|buy
|1690
|0.10
|1.3562
|1.3452
|1.3602
|3380
|2007.05.03 20:29
|buy
|1691
|0.20
|1.3552
|1.3442
|1.3592
|3381
|2007.05.03 20:50
|buy
|1692
|0.40
|1.3546
|1.3436
|1.3586
|3382
|2007.05.03 21:05
|close
|1692
|0.40
|1.3556
|1.3436
|1.3586
|40.00
|28018.75
|3383
|2007.05.03 21:15
|close
|1691
|0.20
|1.3554
|1.3442
|1.3592
|4.00
|28022.75
|3384
|2007.05.03 21:15
|close
|1690
|0.10
|1.3554
|1.3452
|1.3602
|-8.00
|28014.75
|3385
|2007.05.03 21:29
|sell
|1693
|0.10
|1.3549
|1.3659
|1.3509
|3386
|2007.05.03 22:05
|sell
|1694
|0.20
|1.3555
|1.3665
|1.3515
|3387
|2007.05.04 03:45
|close
|1694
|0.20
|1.3544
|1.3665
|1.3515
|22.80
|28037.55
|3388
|2007.05.04 03:50
|close
|1693
|0.10
|1.3541
|1.3659
|1.3509
|8.40
|28045.95
|3389
|2007.05.04 03:59
|buy
|1695
|0.10
|1.3546
|1.3436
|1.3586
|3390
|2007.05.04 04:15
|buy
|1696
|0.20
|1.3537
|1.3427
|1.3577
|3391
|2007.05.04 05:05
|close
|1696
|0.20
|1.3550
|1.3427
|1.3577
|26.00
|28071.95
|3392
|2007.05.04 05:10
|close
|1695
|0.10
|1.3551
|1.3436
|1.3586
|5.00
|28076.95
|3393
|2007.05.04 05:15
|buy
|1697
|0.10
|1.3549
|1.3439
|1.3589
|3394
|2007.05.04 05:20
|buy
|1698
|0.20
|1.3543
|1.3433
|1.3583
|3395
|2007.05.04 07:35
|close
|1698
|0.20
|1.3557
|1.3433
|1.3583
|28.00
|28104.95
|3396
|2007.05.04 07:40
|close
|1697
|0.10
|1.3552
|1.3439
|1.3589
|3.00
|28107.95
|3397
|2007.05.04 07:45
|buy
|1699
|0.10
|1.3552
|1.3442
|1.3592
|3398
|2007.05.04 09:15
|close
|1699
|0.10
|1.3572
|1.3442
|1.3592
|20.00
|28127.95
|3399
|2007.05.04 09:20
|buy
|1700
|0.10
|1.3577
|1.3467
|1.3617
|3400
|2007.05.04 09:29
|buy
|1701
|0.20
|1.3563
|1.3453
|1.3603
|3401
|2007.05.04 09:35
|buy
|1702
|0.40
|1.3544
|1.3434
|1.3584
|3402
|2007.05.04 09:50
|close
|1702
|0.40
|1.3563
|1.3434
|1.3584
|76.00
|28203.95
|3403
|2007.05.04 09:59
|close
|1701
|0.20
|1.3543
|1.3453
|1.3603
|-40.00
|28163.95
|3404
|2007.05.04 09:59
|close
|1700
|0.10
|1.3543
|1.3467
|1.3617
|-34.00
|28129.95
|3405
|2007.05.04 10:00
|sell
|1703
|0.10
|1.3544
|1.3654
|1.3504
|3406
|2007.05.04 10:15
|sell
|1704
|0.20
|1.3556
|1.3666
|1.3516
|3407
|2007.05.04 10:35
|sell
|1705
|0.40
|1.3567
|1.3677
|1.3527
|3408
|2007.05.04 10:40
|sell
|1706
|0.80
|1.3573
|1.3683
|1.3533
|3409
|2007.05.04 10:50
|close
|1706
|0.80
|1.3556
|1.3683
|1.3533
|136.00
|28265.95
|3410
|2007.05.04 10:59
|close
|1705
|0.40
|1.3564
|1.3677
|1.3527
|12.00
|28277.95
|3411
|2007.05.04 10:59
|close
|1704
|0.20
|1.3564
|1.3666
|1.3516
|-16.00
|28261.95
|3412
|2007.05.04 10:59
|close
|1703
|0.10
|1.3564
|1.3654
|1.3504
|-20.00
|28241.95
|3413
|2007.05.04 11:00
|buy
|1707
|0.10
|1.3565
|1.3455
|1.3605
|3414
|2007.05.04 11:15
|buy
|1708
|0.20
|1.3559
|1.3449
|1.3599
|3415
|2007.05.04 14:35
|buy
|1709
|0.40
|1.3550
|1.3440
|1.3590
|3416
|2007.05.04 14:40
|t/p
|1709
|0.40
|1.3590
|1.3440
|1.3590
|160.00
|28401.95
|3417
|2007.05.04 14:40
|close
|1708
|0.20
|1.3598
|1.3449
|1.3599
|78.00
|28479.95
|3418
|2007.05.04 14:45
|close
|1707
|0.10
|1.3589
|1.3455
|1.3605
|24.00
|28503.95
|3419
|2007.05.04 14:50
|buy
|1710
|0.10
|1.3573
|1.3463
|1.3613
|3420
|2007.05.04 14:59
|close
|1710
|0.10
|1.3593
|1.3463
|1.3613
|20.00
|28523.95
|3421
|2007.05.04 15:00
|buy
|1711
|0.10
|1.3594
|1.3484
|1.3634
|3422
|2007.05.04 15:15
|buy
|1712
|0.20
|1.3585
|1.3475
|1.3625
|3423
|2007.05.04 15:50
|close
|1712
|0.20
|1.3607
|1.3475
|1.3625
|44.00
|28567.95
|3424
|2007.05.04 15:59
|close
|1711
|0.10
|1.3590
|1.3484
|1.3634
|-4.00
|28563.95
|3425
|2007.05.04 16:00
|buy
|1713
|0.10
|1.3593
|1.3483
|1.3633
|3426
|2007.05.04 16:10
|buy
|1714
|0.20
|1.3583
|1.3473
|1.3623
|3427
|2007.05.04 16:15
|close
|1714
|0.20
|1.3594
|1.3473
|1.3623
|22.00
|28585.95
|3428
|2007.05.04 16:20
|close
|1713
|0.10
|1.3592
|1.3483
|1.3633
|-1.00
|28584.95
|3429
|2007.05.04 16:29
|buy
|1715
|0.10
|1.3590
|1.3480
|1.3630
|3430
|2007.05.04 17:29
|buy
|1716
|0.20
|1.3583
|1.3473
|1.3623
|3431
|2007.05.04 18:35
|close
|1716
|0.20
|1.3598
|1.3473
|1.3623
|30.00
|28614.95
|3432
|2007.05.04 18:40
|close
|1715
|0.10
|1.3592
|1.3480
|1.3630
|2.00
|28616.95
|3433
|2007.05.04 18:45
|sell
|1717
|0.10
|1.3587
|1.3697
|1.3547
|3434
|2007.05.04 19:05
|sell
|1718
|0.20
|1.3594
|1.3704
|1.3554
|3435
|2007.05.04 19:45
|sell
|1719
|0.40
|1.3599
|1.3709
|1.3559
|3436
|2007.05.04 20:35
|close
|1719
|0.40
|1.3593
|1.3709
|1.3559
|24.00
|28640.95
|3437
|2007.05.04 20:40
|close
|1718
|0.20
|1.3594
|1.3704
|1.3554
|0.00
|28640.95
|3438
|2007.05.04 20:40
|close
|1717
|0.10
|1.3594
|1.3697
|1.3547
|-7.00
|28633.95
|3439
|2007.05.04 20:45
|sell
|1720
|0.10
|1.3593
|1.3703
|1.3553
|3440
|2007.05.06 23:10
|sell
|1721
|0.20
|1.3601
|1.3711
|1.3561
|3441
|2007.05.07 01:05
|close
|1721
|0.20
|1.3591
|1.3711
|1.3561
|20.80
|28654.75
|3442
|2007.05.07 01:10
|close
|1720
|0.10
|1.3597
|1.3703
|1.3553
|-3.60
|28651.15
|3443
|2007.05.07 01:20
|sell
|1722
|0.10
|1.3592
|1.3702
|1.3552
|3444
|2007.05.07 02:05
|sell
|1723
|0.20
|1.3604
|1.3714
|1.3564
|3445
|2007.05.07 02:20
|close
|1723
|0.20
|1.3591
|1.3714
|1.3564
|26.00
|28677.15
|3446
|2007.05.07 02:29
|close
|1722
|0.10
|1.3605
|1.3702
|1.3552
|-13.00
|28664.15
|3447
|2007.05.07 02:30
|buy
|1724
|0.10
|1.3604
|1.3494
|1.3644
|3448
|2007.05.07 06:50
|buy
|1725
|0.20
|1.3596
|1.3486
|1.3636
|3449
|2007.05.07 07:35
|close
|1725
|0.20
|1.3608
|1.3486
|1.3636
|24.00
|28688.15
|3450
|2007.05.07 07:40
|close
|1724
|0.10
|1.3607
|1.3494
|1.3644
|3.00
|28691.15
|3451
|2007.05.07 07:45
|sell
|1726
|0.10
|1.3599
|1.3709
|1.3559
|3452
|2007.05.07 07:59
|sell
|1727
|0.20
|1.3605
|1.3715
|1.3565
|3453
|2007.05.07 11:35
|sell
|1728
|0.40
|1.3612
|1.3722
|1.3572
|3454
|2007.05.07 13:05
|close
|1728
|0.40
|1.3605
|1.3722
|1.3572
|28.00
|28719.15
|3455
|2007.05.07 13:10
|close
|1727
|0.20
|1.3606
|1.3715
|1.3565
|-2.00
|28717.15
|3456
|2007.05.07 13:10
|close
|1726
|0.10
|1.3606
|1.3709
|1.3559
|-7.00
|28710.15
|3457
|2007.05.07 13:15
|buy
|1729
|0.10
|1.3613
|1.3503
|1.3653
|3458
|2007.05.07 19:10
|buy
|1730
|0.20
|1.3607
|1.3497
|1.3647
|3459
|2007.05.07 20:59
|buy
|1731
|0.40
|1.3601
|1.3491
|1.3641
|3460
|2007.05.07 21:15
|buy
|1732
|0.80
|1.3596
|1.3486
|1.3636
|3461
|2007.05.07 21:40
|close
|1732
|0.80
|1.3603
|1.3486
|1.3636
|56.00
|28766.15
|3462
|2007.05.07 21:45
|close
|1731
|0.40
|1.3604
|1.3491
|1.3641
|12.00
|28778.15
|3463
|2007.05.07 21:45
|close
|1730
|0.20
|1.3604
|1.3497
|1.3647
|-6.00
|28772.15
|3464
|2007.05.07 21:45
|close
|1729
|0.10
|1.3604
|1.3503
|1.3653
|-9.00
|28763.15
|3465
|2007.05.07 21:50
|sell
|1733
|0.10
|1.3597
|1.3707
|1.3557
|3466
|2007.05.07 21:59
|sell
|1734
|0.20
|1.3602
|1.3712
|1.3562
|3467
|2007.05.08 04:50
|sell
|1735
|0.40
|1.3612
|1.3722
|1.3572
|3468
|2007.05.08 07:35
|sell
|1736
|0.80
|1.3618
|1.3728
|1.3578
|3469
|2007.05.08 08:35
|close
|1736
|0.80
|1.3605
|1.3728
|1.3578
|104.00
|28867.15
|3470
|2007.05.08 08:40
|close
|1735
|0.40
|1.3612
|1.3722
|1.3572
|0.00
|28867.15
|3471
|2007.05.08 08:40
|close
|1734
|0.20
|1.3612
|1.3712
|1.3562
|-19.20
|28847.95
|3472
|2007.05.08 08:40
|close
|1733
|0.10
|1.3612
|1.3707
|1.3557
|-14.60
|28833.35
|3473
|2007.05.08 08:50
|buy
|1737
|0.10
|1.3615
|1.3505
|1.3655
|3474
|2007.05.08 08:59
|buy
|1738
|0.20
|1.3608
|1.3498
|1.3648
|3475
|2007.05.08 09:20
|buy
|1739
|0.40
|1.3599
|1.3489
|1.3639
|3476
|2007.05.08 10:15
|buy
|1740
|0.80
|1.3590
|1.3480
|1.3630
|3477
|2007.05.08 22:59
|close at stop
|1740
|0.80
|1.3542
|1.3480
|1.3630
|-384.00
|28449.35
|3478
|2007.05.08 22:59
|close at stop
|1739
|0.40
|1.3542
|1.3489
|1.3639
|-228.00
|28221.35
|3479
|2007.05.08 22:59
|close at stop
|1738
|0.20
|1.3542
|1.3498
|1.3648
|-132.00
|28089.35
|3480
|2007.05.08 22:59
|close at stop
|1737
|0.10
|1.3542
|1.3505
|1.3655
|-73.00
|28016.35