Strategy Tester Report
RMI

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2007.01.15 04:00 - 2007.05.08 22:00
ModelControl points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
ParametersSecureProfit=20; TrailingStop=40; AccountProtection=true; StopBuyRSI=78; StopSellRSI=22;
Bars in test2051Ticks modelled20852Modelling quality36.29%
Initial deposit1500.00
Total net profit26516.35Gross profit35873.70Gross loss-9357.35
Profit factor3.83Expected payoff15.24
Absolute drawdown43.00Maximal drawdown1327.00 (14.30%)Relative drawdown15.04% (320.00)
Total trades1740Short positions (won %)948 (61.81%)Long positions (won %)792 (65.03%)
Profit trades (% of total)1101 (63.28%)Loss trades (% of total)639 (36.72%)
Largestprofit trade320.00loss trade-384.00
Averageprofit trade32.58loss trade-14.64
Maximumconsecutive wins (profit in money)12 (283.00)consecutive losses (loss in money)6 (-850.80)
Maximalconsecutive profit (count of wins)762.00 (10)consecutive loss (count of losses)-850.80 (6)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12007.01.15 04:00sell10.101.29241.30341.2884
22007.01.15 04:05sell20.201.29331.30431.2893
32007.01.15 06:50sell30.401.29381.30481.2898
42007.01.15 07:05close30.401.29301.30481.289832.001532.00
52007.01.15 07:10close20.201.29311.30431.28934.001536.00
62007.01.15 07:10close10.101.29311.30341.2884-7.001529.00
72007.01.15 07:15sell40.101.29311.30411.2891
82007.01.15 08:10sell50.201.29381.30481.2898
92007.01.15 08:40sell60.401.29551.30651.2915
102007.01.15 09:05close60.401.29361.30651.291576.001605.00
112007.01.15 09:15close50.201.29391.30481.2898-2.001603.00
122007.01.15 09:15close40.101.29391.30411.2891-8.001595.00
132007.01.15 09:20sell70.101.29281.30381.2888
142007.01.15 09:30sell80.201.29361.30461.2896
152007.01.15 09:35sell90.401.29451.30551.2905
162007.01.15 10:15close90.401.29361.30551.290536.001631.00
172007.01.15 10:20close80.201.29381.30461.2896-4.001627.00
182007.01.15 10:20close70.101.29381.30381.2888-10.001617.00
192007.01.15 10:25sell100.101.29371.30471.2897
202007.01.15 10:50sell110.201.29441.30541.2904
212007.01.15 12:40sell120.401.29521.30621.2912
222007.01.15 13:05close120.401.29391.30621.291252.001669.00
232007.01.15 13:10close110.201.29411.30541.29046.001675.00
242007.01.15 13:10close100.101.29411.30471.2897-4.001671.00
252007.01.15 13:15sell130.101.29451.30551.2905
262007.01.15 13:35sell140.201.29511.30611.2911
272007.01.15 13:59close140.201.29421.30611.291118.001689.00
282007.01.15 14:00close130.101.29431.30551.29052.001691.00
292007.01.15 14:05sell150.101.29341.30441.2894
302007.01.15 14:30sell160.201.29441.30541.2904
312007.01.15 15:05close160.201.29331.30541.290422.001713.00
322007.01.15 15:10close150.101.29311.30441.28943.001716.00
332007.01.15 15:15sell170.101.29311.30411.2891
342007.01.15 15:25sell180.201.29421.30521.2902
352007.01.15 15:59close180.201.29311.30521.290222.001738.00
362007.01.15 16:00close170.101.29321.30411.2891-1.001737.00
372007.01.15 16:10sell190.101.29311.30411.2891
382007.01.15 16:20sell200.201.29381.30481.2898
392007.01.16 01:30close200.201.29281.30481.289820.801757.80
402007.01.16 01:35close190.101.29301.30411.28911.401759.20
412007.01.16 01:40sell210.101.29291.30391.2889
422007.01.16 03:05sell220.201.29341.30441.2894
432007.01.16 05:05sell230.401.29451.30551.2905
442007.01.16 05:40close230.401.29351.30551.290540.001799.20
452007.01.16 05:45close220.201.29381.30441.2894-8.001791.20
462007.01.16 05:45close210.101.29381.30391.2889-9.001782.20
472007.01.16 05:50buy240.101.29401.28301.2980
482007.01.16 08:45close240.101.29641.28301.298024.001806.20
492007.01.16 08:50buy250.101.29741.28641.3014
502007.01.16 08:59buy260.201.29641.28541.3004
512007.01.16 09:05buy270.401.29571.28471.2997
522007.01.16 10:45close270.401.29681.28471.299744.001850.20
532007.01.16 10:50close260.201.29741.28541.300420.001870.20
542007.01.16 10:50close250.101.29741.28641.30140.001870.20
552007.01.16 10:59buy280.101.29691.28591.3009
562007.01.16 11:10buy290.201.29631.28531.3003
572007.01.16 11:30close290.201.29741.28531.300322.001892.20
582007.01.16 11:40close280.101.29811.28591.300912.001904.20
592007.01.16 11:50buy300.101.29851.28751.3025
602007.01.16 11:59buy310.201.29751.28651.3015
612007.01.16 13:05buy320.401.29611.28511.3001
622007.01.16 13:35close320.401.29721.28511.300144.001948.20
632007.01.16 13:40close310.201.29691.28651.3015-12.001936.20
642007.01.16 13:40close300.101.29691.28751.3025-16.001920.20
652007.01.16 13:45sell330.101.29741.30841.2934
662007.01.16 14:05close330.101.29411.30841.293433.001953.20
672007.01.16 14:10sell340.101.29401.30501.2900
682007.01.16 14:25sell350.201.29511.30611.2911
692007.01.16 14:30sell360.401.29581.30681.2918
702007.01.16 14:45sell370.801.29651.30751.2925
712007.01.16 14:59close370.801.29481.30751.2925136.002089.20
722007.01.16 15:00close360.401.29491.30681.291836.002125.20
732007.01.16 15:00close350.201.29491.30611.29114.002129.20
742007.01.16 15:00close340.101.29491.30501.2900-9.002120.20
752007.01.16 15:05sell380.101.29251.30351.2885
762007.01.16 15:10sell390.201.29341.30441.2894
772007.01.16 15:20sell400.401.29421.30521.2902
782007.01.16 15:25sell410.801.29521.30621.2912
792007.01.16 15:59close410.801.29341.30621.2912144.002264.20
802007.01.16 16:00close400.401.29321.30521.290240.002304.20
812007.01.16 16:00close390.201.29321.30441.28944.002308.20
822007.01.16 16:00close380.101.29321.30351.2885-7.002301.20
832007.01.16 16:05sell420.101.29161.30261.2876
842007.01.16 16:15sell430.201.29231.30331.2883
852007.01.16 16:20sell440.401.29301.30401.2890
862007.01.16 16:35sell450.801.29381.30481.2898
872007.01.16 16:50close450.801.29201.30481.2898144.002445.20
882007.01.16 16:59close440.401.29311.30401.2890-4.002441.20
892007.01.16 16:59close430.201.29311.30331.2883-16.002425.20
902007.01.16 16:59close420.101.29311.30261.2876-15.002410.20
912007.01.16 17:00sell460.101.29301.30401.2890
922007.01.16 17:30sell470.201.29381.30481.2898
932007.01.16 17:45close470.201.29221.30481.289832.002442.20
942007.01.16 17:50close460.101.29131.30401.289017.002459.20
952007.01.16 17:59sell480.101.29151.30251.2875
962007.01.16 20:10sell490.201.29211.30311.2881
972007.01.16 23:30close490.201.29121.30311.288118.002477.20
982007.01.16 23:35close480.101.29131.30251.28752.002479.20
992007.01.16 23:40sell500.101.29101.30201.2870
1002007.01.16 23:59sell510.201.29151.30251.2875
1012007.01.17 01:05sell520.401.29241.30341.2884
1022007.01.17 01:30close520.401.29161.30341.288432.002511.20
1032007.01.17 01:35close510.201.29191.30251.2875-7.202504.00
1042007.01.17 01:35close500.101.29191.30201.2870-8.602495.40
1052007.01.17 01:40buy530.101.29161.28061.2956
1062007.01.17 07:40close530.101.29371.28061.295621.002516.40
1072007.01.17 07:45buy540.101.29371.28271.2977
1082007.01.17 07:59buy550.201.29301.28201.2970
1092007.01.17 08:05buy560.401.29191.28091.2959
1102007.01.17 08:50close560.401.29291.28091.295940.002556.40
1112007.01.17 08:59close550.201.29201.28201.2970-20.002536.40
1122007.01.17 08:59close540.101.29201.28271.2977-17.002519.40
1132007.01.17 09:00sell570.101.29191.30291.2879
1142007.01.17 09:30sell580.201.29271.30371.2887
1152007.01.17 09:45sell590.401.29331.30431.2893
1162007.01.17 10:10close590.401.29221.30431.289344.002563.40
1172007.01.17 10:15close580.201.29271.30371.28870.002563.40
1182007.01.17 10:15close570.101.29271.30291.2879-8.002555.40
1192007.01.17 10:20sell600.101.29201.30301.2880
1202007.01.17 10:25sell610.201.29271.30371.2887
1212007.01.17 11:05close610.201.29131.30371.288728.002583.40
1222007.01.17 11:10close600.101.29221.30301.2880-2.002581.40
1232007.01.17 11:15sell620.101.29111.30211.2871
1242007.01.17 11:20sell630.201.29241.30341.2884
1252007.01.17 11:35sell640.401.29311.30411.2891
1262007.01.17 11:45close640.401.29191.30411.289148.002629.40
1272007.01.17 11:50close630.201.29281.30341.2884-8.002621.40
1282007.01.17 11:50close620.101.29281.30211.2871-17.002604.40
1292007.01.17 11:59sell650.101.29181.30281.2878
1302007.01.17 12:30sell660.201.29261.30361.2886
1312007.01.17 13:00close660.201.29161.30361.288620.002624.40
1322007.01.17 13:15close650.101.29201.30281.2878-2.002622.40
1332007.01.17 13:20buy670.101.29211.28111.2961
1342007.01.17 14:05buy680.201.29151.28051.2955
1352007.01.17 14:30buy690.401.29071.27971.2947
1362007.01.17 14:35close690.401.29161.27971.294736.002658.40
1372007.01.17 14:40close680.201.29111.28051.2955-8.002650.40
1382007.01.17 14:40close670.101.29111.28111.2961-10.002640.40
1392007.01.17 14:45sell700.101.29021.30121.2862
1402007.01.17 14:59sell710.201.29141.30241.2874
1412007.01.17 15:05sell720.401.29221.30321.2882
1422007.01.17 15:10sell730.801.29291.30391.2889
1432007.01.17 15:25close730.801.29171.30391.288996.002736.40
1442007.01.17 15:30close720.401.29341.30321.2882-48.002688.40
1452007.01.17 15:30close710.201.29341.30241.2874-40.002648.40
1462007.01.17 15:30close700.101.29341.30121.2862-32.002616.40
1472007.01.17 15:35buy740.101.29261.28161.2966
1482007.01.17 15:40buy750.201.29121.28021.2952
1492007.01.17 15:45buy760.401.29041.27941.2944
1502007.01.17 15:59close760.401.29351.27941.2944124.002740.40
1512007.01.17 16:00close750.201.29361.28021.295248.002788.40
1522007.01.17 16:00close740.101.29361.28161.296610.002798.40
1532007.01.17 16:05buy770.101.29431.28331.2983
1542007.01.17 16:20buy780.201.29331.28231.2973
1552007.01.17 16:40buy790.401.29261.28161.2966
1562007.01.17 16:59close790.401.29491.28161.296692.002890.40
1572007.01.17 17:00close780.201.29501.28231.297334.002924.40
1582007.01.17 17:00close770.101.29501.28331.29837.002931.40
1592007.01.17 17:05buy800.101.29491.28391.2989
1602007.01.17 17:15buy810.201.29411.28311.2981
1612007.01.17 20:10buy820.401.29341.28241.2974
1622007.01.17 20:40close820.401.29461.28241.297448.002979.40
1632007.01.17 20:45close810.201.29441.28311.29816.002985.40
1642007.01.17 20:45close800.101.29441.28391.2989-5.002980.40
1652007.01.17 20:50sell830.101.29431.30531.2903
1662007.01.18 03:05sell840.201.29601.30701.2920
1672007.01.18 04:05sell850.401.29731.30831.2933
1682007.01.18 04:20close850.401.29561.30831.293368.003048.40
1692007.01.18 04:25close840.201.29611.30701.2920-2.003046.40
1702007.01.18 04:25close830.101.29611.30531.2903-16.803029.60
1712007.01.18 04:30buy860.101.29621.28521.3002
1722007.01.18 08:05buy870.201.29551.28451.2995
1732007.01.18 08:40close870.201.29711.28451.299532.003061.60
1742007.01.18 08:45close860.101.29691.28521.30027.003068.60
1752007.01.18 08:50sell880.101.29661.30761.2926
1762007.01.18 10:05close880.101.29431.30761.292623.003091.60
1772007.01.18 10:10sell890.101.29401.30501.2900
1782007.01.18 10:25sell900.201.29491.30591.2909
1792007.01.18 10:30sell910.401.29581.30681.2918
1802007.01.18 11:05close910.401.29371.30681.291884.003175.60
1812007.01.18 11:10close900.201.29361.30591.290926.003201.60
1822007.01.18 11:10close890.101.29361.30501.29004.003205.60
1832007.01.18 11:15sell920.101.29401.30501.2900
1842007.01.18 11:25sell930.201.29531.30631.2913
1852007.01.18 12:05close930.201.29381.30631.291330.003235.60
1862007.01.18 12:10close920.101.29421.30501.2900-2.003233.60
1872007.01.18 12:15sell940.101.29421.30521.2902
1882007.01.18 12:20sell950.201.29481.30581.2908
1892007.01.18 12:59close950.201.29381.30581.290820.003253.60
1902007.01.18 13:00close940.101.29391.30521.29023.003256.60
1912007.01.18 13:05sell960.101.29181.30281.2878
1922007.01.18 13:10sell970.201.29241.30341.2884
1932007.01.18 13:15sell980.401.29371.30471.2897
1942007.01.18 13:45close980.401.29231.30471.289756.003312.60
1952007.01.18 13:50close970.201.29171.30341.288414.003326.60
1962007.01.18 13:50close960.101.29171.30281.28781.003327.60
1972007.01.18 13:59sell990.101.29221.30321.2882
1982007.01.18 14:10sell1000.201.29291.30391.2889
1992007.01.18 14:35close1000.201.29181.30391.288922.003349.60
2002007.01.18 14:40close990.101.29121.30321.288210.003359.60
2012007.01.18 14:45sell1010.101.29031.30131.2863
2022007.01.18 14:59sell1020.201.29171.30271.2877
2032007.01.18 15:05sell1030.401.29621.30721.2922
2042007.01.18 15:40close1030.401.29371.30721.2922100.003459.60
2052007.01.18 15:45close1020.201.29311.30271.2877-28.003431.60
2062007.01.18 15:45close1010.101.29311.30131.2863-28.003403.60
2072007.01.18 15:50sell1040.101.29161.30261.2876
2082007.01.18 15:59sell1050.201.29421.30521.2902
2092007.01.18 16:05sell1060.401.29631.30731.2923
2102007.01.18 16:45close1060.401.29441.30731.292376.003479.60
2112007.01.18 16:50close1050.201.29411.30521.29022.003481.60
2122007.01.18 16:50close1040.101.29411.30261.2876-25.003456.60
2132007.01.18 16:59buy1070.101.29491.28391.2989
2142007.01.18 17:40buy1080.201.29401.28301.2980
2152007.01.18 18:05close1080.201.29521.28301.298024.003480.60
2162007.01.18 18:10close1070.101.29531.28391.29894.003484.60
2172007.01.18 18:15buy1090.101.29531.28431.2993
2182007.01.18 18:25buy1100.201.29461.28361.2986
2192007.01.18 18:35buy1110.401.29361.28261.2976
2202007.01.18 18:50close1110.401.29461.28261.297640.003524.60
2212007.01.18 18:59close1100.201.29501.28361.29868.003532.60
2222007.01.18 18:59close1090.101.29501.28431.2993-3.003529.60
2232007.01.18 19:00buy1120.101.29531.28431.2993
2242007.01.18 19:30buy1130.201.29461.28361.2986
2252007.01.18 20:05close1130.201.29601.28361.298628.003557.60
2262007.01.18 20:10close1120.101.29581.28431.29935.003562.60
2272007.01.18 20:15buy1140.101.29581.28481.2998
2282007.01.18 20:25buy1150.201.29521.28421.2992
2292007.01.18 21:05close1150.201.29681.28421.299232.003594.60
2302007.01.18 21:10close1140.101.29651.28481.29987.003601.60
2312007.01.18 21:15buy1160.101.29651.28551.3005
2322007.01.18 21:25buy1170.201.29591.28491.2999
2332007.01.18 21:50close1170.201.29681.28491.299918.003619.60
2342007.01.18 21:59close1160.101.29631.28551.3005-2.003617.60
2352007.01.18 22:00buy1180.101.29641.28541.3004
2362007.01.19 01:05buy1190.201.29581.28481.2998
2372007.01.19 02:10close1190.201.29671.28481.299818.003635.60
2382007.01.19 02:15close1180.101.29651.28541.30040.253635.85
2392007.01.19 02:25buy1200.101.29701.28601.3010
2402007.01.19 04:30close1200.101.29901.28601.301020.003655.85
2412007.01.19 04:35buy1210.101.29911.28811.3031
2422007.01.19 07:05buy1220.201.29831.28731.3023
2432007.01.19 07:40close1220.201.29931.28731.302320.003675.85
2442007.01.19 07:45close1210.101.29981.28811.30317.003682.85
2452007.01.19 07:50buy1230.101.30011.28911.3041
2462007.01.19 07:59buy1240.201.29901.28801.3030
2472007.01.19 08:05buy1250.401.29791.28691.3019
2482007.01.19 08:40close1250.401.29921.28691.301952.003734.85
2492007.01.19 08:45close1240.201.29931.28801.30306.003740.85
2502007.01.19 08:45close1230.101.29931.28911.3041-8.003732.85
2512007.01.19 08:50sell1260.101.29911.31011.2951
2522007.01.19 10:05close1260.101.29681.31011.295123.003755.85
2532007.01.19 10:10sell1270.101.29651.30751.2925
2542007.01.19 10:20sell1280.201.29711.30811.2931
2552007.01.19 10:25sell1290.401.29781.30881.2938
2562007.01.19 10:30sell1300.801.29841.30941.2944
2572007.01.19 10:59close1300.801.29681.30941.2944128.003883.85
2582007.01.19 11:00close1290.401.29701.30881.293832.003915.85
2592007.01.19 11:00close1280.201.29701.30811.29312.003917.85
2602007.01.19 11:00close1270.101.29701.30751.2925-5.003912.85
2612007.01.19 11:05sell1310.101.29541.30641.2914
2622007.01.19 11:15sell1320.201.29601.30701.2920
2632007.01.19 11:20sell1330.401.29661.30761.2926
2642007.01.19 11:30sell1340.801.29721.30821.2932
2652007.01.19 11:59close1340.801.29631.30821.293272.003984.85
2662007.01.19 12:00close1330.401.29621.30761.292616.004000.85
2672007.01.19 12:00close1320.201.29621.30701.2920-4.003996.85
2682007.01.19 12:00close1310.101.29621.30641.2914-8.003988.85
2692007.01.19 12:05sell1350.101.29551.30651.2915
2702007.01.19 12:15sell1360.201.29611.30711.2921
2712007.01.19 14:45close1360.201.29501.30711.292122.004010.85
2722007.01.19 14:50close1350.101.29491.30651.29156.004016.85
2732007.01.19 14:59sell1370.101.29521.30621.2912
2742007.01.19 16:30close1370.101.29241.30621.291228.004044.85
2752007.01.19 16:35sell1380.101.29191.30291.2879
2762007.01.19 16:59sell1390.201.29451.30551.2905
2772007.01.19 17:05sell1400.401.29661.30761.2926
2782007.01.19 17:45close1400.401.29481.30761.292672.004116.85
2792007.01.19 17:50close1390.201.29401.30551.290510.004126.85
2802007.01.19 17:50close1380.101.29401.30291.2879-21.004105.85
2812007.01.19 17:59buy1410.101.29661.28561.3006
2822007.01.19 18:45buy1420.201.29581.28481.2998
2832007.01.19 19:10close1420.201.29681.28481.299820.004125.85
2842007.01.19 19:20close1410.101.29641.28561.3006-2.004123.85
2852007.01.19 19:25buy1430.101.29651.28551.3005
2862007.01.21 23:15buy1440.201.29591.28491.2999
2872007.01.22 01:25close1440.201.29691.28491.299918.504142.35
2882007.01.22 01:30close1430.101.29701.28551.30054.254146.60
2892007.01.22 01:35buy1450.101.29701.28601.3010
2902007.01.22 07:20buy1460.201.29631.28531.3003
2912007.01.22 08:35close1460.201.29741.28531.300322.004168.60
2922007.01.22 08:40close1450.101.29751.28601.30105.004173.60
2932007.01.22 08:45buy1470.101.29751.28651.3015
2942007.01.22 08:59buy1480.201.29681.28581.3008
2952007.01.22 10:05buy1490.401.29541.28441.2994
2962007.01.22 10:20close1490.401.29671.28441.299452.004225.60
2972007.01.22 10:25close1480.201.29701.28581.30084.004229.60
2982007.01.22 10:25close1470.101.29701.28651.3015-5.004224.60
2992007.01.22 10:30buy1500.101.29741.28641.3014
3002007.01.22 10:40buy1510.201.29671.28571.3007
3012007.01.22 10:59buy1520.401.29551.28451.2995
3022007.01.22 11:05buy1530.801.29401.28301.2980
3032007.01.22 11:15close1530.801.29521.28301.298096.004320.60
3042007.01.22 11:20close1520.401.29561.28451.29954.004324.60
3052007.01.22 11:20close1510.201.29561.28571.3007-22.004302.60
3062007.01.22 11:20close1500.101.29561.28641.3014-18.004284.60
3072007.01.22 11:25sell1540.101.29581.30681.2918
3082007.01.22 13:45close1540.101.29351.30681.291823.004307.60
3092007.01.22 13:50sell1550.101.29231.30331.2883
3102007.01.22 13:59sell1560.201.29321.30421.2892
3112007.01.22 14:05sell1570.401.29411.30511.2901
3122007.01.22 14:45close1570.401.29311.30511.290140.004347.60
3132007.01.22 14:50close1560.201.29341.30421.2892-4.004343.60
3142007.01.22 14:50close1550.101.29341.30331.2883-11.004332.60
3152007.01.22 14:59sell1580.101.29391.30491.2899
3162007.01.22 15:05sell1590.201.29461.30561.2906
3172007.01.22 16:05sell1600.401.29591.30691.2919
3182007.01.22 16:30close1600.401.29491.30691.291940.004372.60
3192007.01.22 16:35close1590.201.29401.30561.290612.004384.60
3202007.01.22 16:35close1580.101.29401.30491.2899-1.004383.60
3212007.01.22 16:40buy1610.101.29461.28361.2986
3222007.01.22 16:45buy1620.201.29331.28231.2973
3232007.01.22 16:59close1620.201.29551.28231.297344.004427.60
3242007.01.22 17:00close1610.101.29561.28361.298610.004437.60
3252007.01.22 17:05buy1630.101.29681.28581.3008
3262007.01.22 17:25buy1640.201.29621.28521.3002
3272007.01.22 17:30buy1650.401.29561.28461.2996
3282007.01.22 18:25buy1660.801.29511.28411.2991
3292007.01.23 08:05close1660.801.29711.28411.2991154.004591.60
3302007.01.23 08:10close1650.401.29731.28461.299665.004656.60
3312007.01.23 08:10close1640.201.29731.28521.300220.504677.10
3322007.01.23 08:10close1630.101.29731.28581.30084.254681.35
3332007.01.23 08:15buy1670.101.29621.28521.3002
3342007.01.23 08:30buy1680.201.29561.28461.2996
3352007.01.23 08:35buy1690.401.29431.28331.2983
3362007.01.23 08:40close1690.401.29581.28331.298360.004741.35
3372007.01.23 08:45close1680.201.29621.28461.299612.004753.35
3382007.01.23 08:45close1670.101.29621.28521.30020.004753.35
3392007.01.23 08:50buy1700.101.29621.28521.3002
3402007.01.23 09:05close1700.101.29851.28521.300223.004776.35
3412007.01.23 09:10buy1710.101.29791.28691.3019
3422007.01.23 09:30buy1720.201.29681.28581.3008
3432007.01.23 09:50close1720.201.29791.28581.300822.004798.35
3442007.01.23 09:59close1710.101.29731.28691.3019-6.004792.35
3452007.01.23 10:00buy1730.101.29761.28661.3016
3462007.01.23 11:05close1730.101.30001.28661.301624.004816.35
3472007.01.23 11:10buy1740.101.29971.28871.3037
3482007.01.23 11:20buy1750.201.29881.28781.3028
3492007.01.23 11:45close1750.201.30151.28781.302854.004870.35
3502007.01.23 11:50close1740.101.30211.28871.303724.004894.35
3512007.01.23 14:05sell1760.101.30241.31341.2984
3522007.01.23 14:30sell1770.201.30311.31411.2991
3532007.01.23 14:45sell1780.401.30381.31481.2998
3542007.01.23 14:59close1780.401.30291.31481.299836.004930.35
3552007.01.23 15:00close1770.201.30301.31411.29912.004932.35
3562007.01.23 15:00close1760.101.30301.31341.2984-6.004926.35
3572007.01.23 15:15sell1790.101.30161.31261.2976
3582007.01.23 15:30sell1800.201.30231.31331.2983
3592007.01.23 15:40sell1810.401.30301.31401.2990
3602007.01.23 15:50sell1820.801.30361.31461.2996
3612007.01.23 16:15close1820.801.30301.31461.299648.004974.35
3622007.01.23 16:20close1810.401.30341.31401.2990-16.004958.35
3632007.01.23 16:20close1800.201.30341.31331.2983-22.004936.35
3642007.01.23 16:20close1790.101.30341.31261.2976-18.004918.35
3652007.01.23 16:25sell1830.101.30331.31431.2993
3662007.01.23 16:35sell1840.201.30381.31481.2998
3672007.01.23 17:10close1840.201.30211.31481.299834.004952.35
3682007.01.23 17:15close1830.101.30261.31431.29937.004959.35
3692007.01.23 17:20sell1850.101.30251.31351.2985
3702007.01.23 17:30sell1860.201.30321.31421.2992
3712007.01.23 17:40sell1870.401.30371.31471.2997
3722007.01.23 17:59close1870.401.30261.31471.299744.005003.35
3732007.01.23 18:00close1860.201.30271.31421.299210.005013.35
3742007.01.23 18:00close1850.101.30271.31351.2985-2.005011.35
3752007.01.23 18:05sell1880.101.30121.31221.2972
3762007.01.23 18:15sell1890.201.30181.31281.2978
3772007.01.23 18:25sell1900.401.30241.31341.2984
3782007.01.23 18:35sell1910.801.30301.31401.2990
3792007.01.23 18:59close1910.801.30231.31401.299056.005067.35
3802007.01.23 19:00close1900.401.30221.31341.29848.005075.35
3812007.01.23 19:00close1890.201.30221.31281.2978-8.005067.35
3822007.01.23 19:00close1880.101.30221.31221.2972-10.005057.35
3832007.01.23 19:05sell1920.101.30051.31151.2965
3842007.01.23 19:20sell1930.201.30151.31251.2975
3852007.01.23 19:30sell1940.401.30221.31321.2982
3862007.01.23 19:59close1940.401.30141.31321.298232.005089.35
3872007.01.23 20:00close1930.201.30131.31251.29754.005093.35
3882007.01.23 20:00close1920.101.30131.31151.2965-8.005085.35
3892007.01.23 20:10sell1950.101.30141.31241.2974
3902007.01.23 20:15sell1960.201.30191.31291.2979
3912007.01.23 20:25sell1970.401.30251.31351.2985
3922007.01.23 23:40close1970.401.30161.31351.298536.005121.35
3932007.01.23 23:45close1960.201.30221.31291.2979-6.005115.35
3942007.01.23 23:45close1950.101.30221.31241.2974-8.005107.35
3952007.01.23 23:50sell1980.101.30221.31321.2982
3962007.01.24 01:05sell1990.201.30291.31391.2989
3972007.01.24 05:25sell2000.401.30351.31451.2995
3982007.01.24 06:05close2000.401.30231.31451.299548.005155.35
3992007.01.24 06:10close1990.201.30311.31391.2989-4.005151.35
4002007.01.24 06:10close1980.101.30311.31321.2982-8.605142.75
4012007.01.24 06:15sell2010.101.30321.31421.2992
4022007.01.24 07:25close2010.101.30101.31421.299222.005164.75
4032007.01.24 07:30sell2020.101.30171.31271.2977
4042007.01.24 07:45sell2030.201.30231.31331.2983
4052007.01.24 08:20close2030.201.30071.31331.298332.005196.75
4062007.01.24 08:25close2020.101.30171.31271.29770.005196.75
4072007.01.24 08:30sell2040.101.30081.31181.2968
4082007.01.24 08:35sell2050.201.30151.31251.2975
4092007.01.24 08:40sell2060.401.30221.31321.2982
4102007.01.24 08:50close2060.401.30141.31321.298232.005228.75
4112007.01.24 08:59close2050.201.30161.31251.2975-2.005226.75
4122007.01.24 08:59close2040.101.30161.31181.2968-8.005218.75
4132007.01.24 09:00sell2070.101.30131.31231.2973
4142007.01.24 09:05close2070.101.29921.31231.297321.005239.75
4152007.01.24 09:15sell2080.101.29751.30851.2935
4162007.01.24 09:20sell2090.201.29931.31031.2953
4172007.01.24 09:35sell2100.401.30041.31141.2964
4182007.01.24 09:40sell2110.801.30131.31231.2973
4192007.01.24 09:45close2110.801.29891.31231.2973192.005431.75
4202007.01.24 09:50close2100.401.29801.31141.296496.005527.75
4212007.01.24 09:50close2090.201.29801.31031.295326.005553.75
4222007.01.24 09:50close2080.101.29801.30851.2935-5.005548.75
4232007.01.24 09:59sell2120.101.29791.30891.2939
4242007.01.24 10:10sell2130.201.29871.30971.2947
4252007.01.24 10:15sell2140.401.30001.31101.2960
4262007.01.24 10:30sell2150.801.30091.31191.2969
4272007.01.24 10:40close2150.801.29981.31191.296988.005636.75
4282007.01.24 10:45close2140.401.29911.31101.296036.005672.75
4292007.01.24 10:45close2130.201.29911.30971.2947-8.005664.75
4302007.01.24 10:45close2120.101.29911.30891.2939-12.005652.75
4312007.01.24 10:50sell2160.101.29741.30841.2934
4322007.01.24 10:59sell2170.201.30111.31211.2971
4332007.01.24 14:35close2170.201.29881.31211.297146.005698.75
4342007.01.24 14:40close2160.101.30021.30841.2934-28.005670.75
4352007.01.24 14:50sell2180.101.29971.31071.2957
4362007.01.24 16:25t/p2180.101.29571.31071.295740.005710.75
4372007.01.24 16:25sell2190.101.29521.30621.2912
4382007.01.24 16:30sell2200.201.29781.30881.2938
4392007.01.24 16:50close2200.201.29611.30881.293834.005744.75
4402007.01.24 16:59close2190.101.29651.30621.2912-13.005731.75
4412007.01.24 17:00sell2210.101.29641.30741.2924
4422007.01.24 22:15sell2220.201.29701.30801.2930
4432007.01.24 22:35close2220.201.29591.30801.293022.005753.75
4442007.01.24 22:45close2210.101.29571.30741.29247.005760.75
4452007.01.24 22:50buy2230.101.29581.28481.2998
4462007.01.25 01:30buy2240.201.29531.28431.2993
4472007.01.25 02:05close2240.201.29691.28431.299332.005792.75
4482007.01.25 02:15close2230.101.29581.28481.2998-2.255790.50
4492007.01.25 02:20buy2250.101.29561.28461.2996
4502007.01.25 08:10close2250.101.29881.28461.299632.005822.50
4512007.01.25 08:15buy2260.101.29801.28701.3020
4522007.01.25 08:25buy2270.201.29651.28551.3005
4532007.01.25 08:30close2270.201.29861.28551.300542.005864.50
4542007.01.25 08:35close2260.101.29711.28701.3020-9.005855.50
4552007.01.25 08:40buy2280.101.29721.28621.3012
4562007.01.25 09:05close2280.101.30001.28621.301228.005883.50
4572007.01.25 09:10buy2290.101.29961.28861.3036
4582007.01.25 09:20buy2300.201.29861.28761.3026
4592007.01.25 09:25close2300.201.29991.28761.302626.005909.50
4602007.01.25 09:30close2290.101.29891.28861.3036-7.005902.50
4612007.01.25 09:35buy2310.101.29901.28801.3030
4622007.01.25 10:05buy2320.201.29751.28651.3015
4632007.01.25 10:15buy2330.401.29651.28551.3005
4642007.01.25 10:20close2330.401.29791.28551.300556.005958.50
4652007.01.25 10:25close2320.201.29691.28651.3015-12.005946.50
4662007.01.25 10:25close2310.101.29691.28801.3030-21.005925.50
4672007.01.25 10:30sell2340.101.29681.30781.2928
4682007.01.25 10:45sell2350.201.29741.30841.2934
4692007.01.25 10:50sell2360.401.29961.31061.2956
4702007.01.25 10:59close2360.401.29731.31061.295692.006017.50
4712007.01.25 11:00close2350.201.29751.30841.2934-2.006015.50
4722007.01.25 11:00close2340.101.29751.30781.2928-7.006008.50
4732007.01.25 11:05sell2370.101.29691.30791.2929
4742007.01.25 11:15sell2380.201.29741.30841.2934
4752007.01.25 11:45sell2390.401.29851.30951.2945
4762007.01.25 12:40sell2400.801.29911.31011.2951
4772007.01.25 13:05close2400.801.29821.31011.295172.006080.50
4782007.01.25 13:15close2390.401.29771.30951.294532.006112.50
4792007.01.25 13:15close2380.201.29771.30841.2934-6.006106.50
4802007.01.25 13:15close2370.101.29771.30791.2929-8.006098.50
4812007.01.25 13:20sell2410.101.29761.30861.2936
4822007.01.25 13:35sell2420.201.29881.30981.2948
4832007.01.25 13:59close2420.201.29771.30981.294822.006120.50
4842007.01.25 14:00close2410.101.29761.30861.29360.006120.50
4852007.01.25 14:10sell2430.101.29731.30831.2933
4862007.01.25 14:30sell2440.201.29861.30961.2946
4872007.01.25 15:05close2440.201.29671.30961.294638.006158.50
4882007.01.25 15:10close2430.101.29691.30831.29334.006162.50
4892007.01.25 15:15sell2450.101.29641.30741.2924
4902007.01.25 15:25sell2460.201.29841.30941.2944
4912007.01.25 16:10close2460.201.29701.30941.294428.006190.50
4922007.01.25 16:15close2450.101.29741.30741.2924-10.006180.50
4932007.01.25 16:20buy2470.101.29841.28741.3024
4942007.01.25 16:30buy2480.201.29781.28681.3018
4952007.01.25 17:05buy2490.401.29571.28471.2997
4962007.01.25 17:15close2490.401.29751.28471.299772.006252.50
4972007.01.25 17:20close2480.201.29801.28681.30184.006256.50
4982007.01.25 17:20close2470.101.29801.28741.3024-4.006252.50
4992007.01.25 17:25sell2500.101.29661.30761.2926
5002007.01.25 17:30sell2510.201.29791.30891.2939
5012007.01.25 19:10sell2520.401.29861.30961.2946
5022007.01.25 19:15close2520.401.29581.30961.2946112.006364.50
5032007.01.25 19:20close2510.201.29861.30891.2939-14.006350.50
5042007.01.25 19:20close2500.101.29861.30761.2926-20.006330.50
5052007.01.25 19:25buy2530.101.29841.28741.3024
5062007.01.25 19:30buy2540.201.29641.28541.3004
5072007.01.25 20:10buy2550.401.29181.28081.2958
5082007.01.25 20:15t/p2550.401.29581.28081.2958160.006490.50
5092007.01.25 20:20buy2560.401.29561.28461.2996
5102007.01.25 20:25buy2570.801.29271.28171.2967
5112007.01.29 17:59close2570.801.29461.28171.2967140.006630.50
5122007.01.29 18:00close2560.401.29471.28461.2996-42.006588.50
5132007.01.29 18:00close2540.201.29471.28541.3004-37.006551.50
5142007.01.29 18:00close2530.101.29471.28741.3024-38.506513.00
5152007.01.29 18:05buy2580.101.29481.28381.2988
5162007.01.30 01:50close2580.101.29691.28381.298820.256533.25
5172007.01.30 01:59sell2590.101.29491.30591.2909
5182007.01.30 02:15sell2600.201.29581.30681.2918
5192007.01.30 02:40sell2610.401.29651.30751.2925
5202007.01.30 07:30close2610.401.29571.30751.292532.006565.25
5212007.01.30 07:40close2600.201.29651.30681.2918-14.006551.25
5222007.01.30 07:40close2590.101.29651.30591.2909-16.006535.25
5232007.01.30 07:45sell2620.101.29651.30751.2925
5242007.01.30 13:10sell2630.201.29751.30851.2935
5252007.01.30 13:15sell2640.401.29811.30911.2941
5262007.01.30 13:30close2640.401.29701.30911.294144.006579.25
5272007.01.30 13:35close2630.201.29661.30851.293518.006597.25
5282007.01.30 13:35close2620.101.29661.30751.2925-1.006596.25
5292007.01.30 13:40buy2650.101.29641.28541.3004
5302007.01.30 13:45buy2660.201.29561.28461.2996
5312007.01.30 13:59close2660.201.29781.28461.299644.006640.25
5322007.01.30 14:00close2650.101.29771.28541.300413.006653.25
5332007.01.30 14:05buy2670.101.29761.28661.3016
5342007.01.30 14:25buy2680.201.29711.28611.3011
5352007.01.30 14:40buy2690.401.29621.28521.3002
5362007.01.30 15:20buy2700.801.29551.28451.2995
5372007.01.30 15:50close2700.801.29661.28451.299588.006741.25
5382007.01.30 15:59close2690.401.29531.28521.3002-36.006705.25
5392007.01.30 15:59close2680.201.29531.28611.3011-36.006669.25
5402007.01.30 15:59close2670.101.29531.28661.3016-23.006646.25
5412007.01.30 16:00sell2710.101.29511.30611.2911
5422007.01.30 16:45sell2720.201.29621.30721.2922
5432007.01.30 17:10close2720.201.29501.30721.292224.006670.25
5442007.01.30 17:20close2710.101.29481.30611.29113.006673.25
5452007.01.30 17:25sell2730.101.29441.30541.2904
5462007.01.30 17:40sell2740.201.29601.30701.2920
5472007.01.30 17:50close2740.201.29451.30701.292030.006703.25
5482007.01.30 17:59close2730.101.29541.30541.2904-10.006693.25
5492007.01.30 18:00sell2750.101.29531.30631.2913
5502007.01.30 18:35sell2760.201.29601.30701.2920
5512007.01.30 21:20sell2770.401.29661.30761.2926
5522007.01.30 23:10sell2780.801.29721.30821.2932
5532007.01.30 23:20close2780.801.29651.30821.293256.006749.25
5542007.01.30 23:25close2770.401.29671.30761.2926-4.006745.25
5552007.01.30 23:25close2760.201.29671.30701.2920-14.006731.25
5562007.01.30 23:25close2750.101.29671.30631.2913-14.006717.25
5572007.01.30 23:30sell2790.101.29631.30731.2923
5582007.01.31 09:20close2790.101.29371.30731.292326.406743.65
5592007.01.31 09:40sell2800.101.29331.30431.2893
5602007.01.31 09:59sell2810.201.29401.30501.2900
5612007.01.31 10:50close2810.201.29281.30501.290024.006767.65
5622007.01.31 10:59close2800.101.29341.30431.2893-1.006766.65
5632007.01.31 11:05buy2820.101.29451.28351.2985
5642007.01.31 11:45buy2830.201.29391.28291.2979
5652007.01.31 11:50buy2840.401.29321.28221.2972
5662007.01.31 12:35close2840.401.29401.28221.297232.006798.65
5672007.01.31 12:40close2830.201.29381.28291.2979-2.006796.65
5682007.01.31 12:40close2820.101.29381.28351.2985-7.006789.65
5692007.01.31 12:45sell2850.101.29361.30461.2896
5702007.01.31 13:20sell2860.201.29591.30691.2919
5712007.01.31 13:40close2860.201.29431.30691.291932.006821.65
5722007.01.31 13:45close2850.101.29361.30461.28960.006821.65
5732007.01.31 13:50buy2870.101.29411.28311.2981
5742007.01.31 14:15close2870.101.29631.28311.298122.006843.65
5752007.01.31 14:20buy2880.101.29661.28561.3006
5762007.01.31 14:30buy2890.201.29551.28451.2995
5772007.01.31 14:35buy2900.401.29401.28301.2980
5782007.01.31 14:40buy2910.801.29301.28201.2970
5792007.01.31 15:10close2910.801.29671.28201.2970296.007139.65
5802007.01.31 15:15close2900.401.29681.28301.2980112.007251.65
5812007.01.31 15:15close2890.201.29681.28451.299526.007277.65
5822007.01.31 15:15close2880.101.29681.28561.30062.007279.65
5832007.01.31 15:20buy2920.101.29691.28591.3009
5842007.01.31 15:25buy2930.201.29611.28511.3001
5852007.01.31 15:30buy2940.401.29461.28361.2986
5862007.01.31 15:35buy2950.801.29371.28271.2977
5872007.01.31 15:50close2950.801.29621.28271.2977200.007479.65
5882007.01.31 15:59close2940.401.29631.28361.298668.007547.65
5892007.01.31 15:59close2930.201.29631.28511.30014.007551.65
5902007.01.31 15:59close2920.101.29631.28591.3009-6.007545.65
5912007.01.31 16:00buy2960.101.29641.28541.3004
5922007.01.31 16:05t/p2960.101.30041.28541.300440.007585.65
5932007.01.31 16:05buy2970.101.30161.29061.3056
5942007.01.31 16:20buy2980.201.30011.28911.3041
5952007.01.31 16:25buy2990.401.29761.28661.3016
5962007.01.31 16:30buy3000.801.29591.28491.2999
5972007.01.31 16:45t/p3000.801.29991.28491.2999320.007905.65
5982007.01.31 16:45close2990.401.30061.28661.3016120.008025.65
5992007.01.31 16:45close2980.201.30061.28911.304110.008035.65
6002007.01.31 16:45close2970.101.30061.29061.3056-10.008025.65
6012007.01.31 16:50buy3010.101.29661.28561.3006
6022007.01.31 16:59close3010.101.29941.28561.300628.008053.65
6032007.01.31 17:00buy3020.101.29951.28851.3035
6042007.01.31 17:05close3020.101.30161.28851.303521.008074.65
6052007.01.31 17:10buy3030.101.30171.29071.3057
6062007.01.31 17:15buy3040.201.30111.29011.3051
6072007.01.31 17:20buy3050.401.30011.28911.3041
6082007.01.31 17:25buy3060.801.29941.28841.3034
6092007.01.31 17:40close3060.801.30111.28841.3034136.008210.65
6102007.01.31 17:45close3050.401.29951.28911.3041-24.008186.65
6112007.01.31 17:45close3040.201.29951.29011.3051-32.008154.65
6122007.01.31 17:45close3030.101.29951.29071.3057-22.008132.65
6132007.01.31 17:50buy3070.101.30201.29101.3060
6142007.01.31 17:59buy3080.201.29981.28881.3038
6152007.01.31 20:35close3080.201.30161.28881.303836.008168.65
6162007.01.31 20:40close3070.101.30301.29101.306010.008178.65
6172007.01.31 20:59buy3090.101.30301.29201.3070
6182007.01.31 23:05buy3100.201.30221.29121.3062
6192007.01.31 23:50close3100.201.30321.29121.306220.008198.65
6202007.01.31 23:59close3090.101.30221.29201.3070-8.008190.65
6212007.02.01 00:00sell3110.101.30231.31331.2983
6222007.02.01 00:40sell3120.201.30291.31391.2989
6232007.02.01 02:25sell3130.401.30351.31451.2995
6242007.02.01 07:25close3130.401.30271.31451.299532.008222.65
6252007.02.01 07:30close3120.201.30301.31391.2989-2.008220.65
6262007.02.01 07:30close3110.101.30301.31331.2983-7.008213.65
6272007.02.01 07:35sell3140.101.30311.31411.2991
6282007.02.01 10:10close3140.101.30111.31411.299120.008233.65
6292007.02.01 10:15sell3150.101.30201.31301.2980
6302007.02.01 10:20sell3160.201.30291.31391.2989
6312007.02.01 10:50close3160.201.30091.31391.298940.008273.65
6322007.02.01 10:59close3150.101.30101.31301.298010.008283.65
6332007.02.01 11:00sell3170.101.30071.31171.2967
6342007.02.01 11:15sell3180.201.30161.31261.2976
6352007.02.01 11:45close3180.201.30041.31261.297624.008307.65
6362007.02.01 11:50close3170.101.30081.31171.2967-1.008306.65
6372007.02.01 11:59sell3190.101.30111.31211.2971
6382007.02.01 12:05sell3200.201.30201.31301.2980
6392007.02.01 13:45close3200.201.30101.31301.298020.008326.65
6402007.02.01 13:50close3190.101.30111.31211.29710.008326.65
6412007.02.01 13:59buy3210.101.30191.29091.3059
6422007.02.01 16:05close3210.101.30511.29091.305932.008358.65
6432007.02.01 16:10buy3220.101.30471.29371.3087
6442007.02.01 16:20buy3230.201.30361.29261.3076
6452007.02.01 16:30buy3240.401.30171.29071.3057
6462007.02.01 16:50close3240.401.30301.29071.305752.008410.65
6472007.02.01 16:59close3230.201.30221.29261.3076-28.008382.65
6482007.02.01 16:59close3220.101.30221.29371.3087-25.008357.65
6492007.02.01 17:00buy3250.101.30251.29151.3065
6502007.02.01 17:25buy3260.201.30151.29051.3055
6512007.02.01 17:50close3260.201.30271.29051.305524.008381.65
6522007.02.01 17:59close3250.101.30211.29151.3065-4.008377.65
6532007.02.01 18:00sell3270.101.30201.31301.2980
6542007.02.01 18:05sell3280.201.30261.31361.2986
6552007.02.01 18:20close3280.201.30171.31361.298618.008395.65
6562007.02.01 18:25close3270.101.30191.31301.29801.008396.65
6572007.02.01 18:30sell3290.101.30191.31291.2979
6582007.02.01 18:45sell3300.201.30251.31351.2985
6592007.02.02 02:35close3300.201.30161.31351.298518.808415.45
6602007.02.02 02:40close3290.101.30171.31291.29792.408417.85
6612007.02.02 02:45sell3310.101.30161.31261.2976
6622007.02.02 03:20sell3320.201.30231.31331.2983
6632007.02.02 08:20close3320.201.30131.31331.298320.008437.85
6642007.02.02 08:25close3310.101.30191.31261.2976-3.008434.85
6652007.02.02 08:30sell3330.101.30131.31231.2973
6662007.02.02 08:35sell3340.201.30201.31301.2980
6672007.02.02 12:15sell3350.401.30271.31371.2987
6682007.02.02 12:40close3350.401.30191.31371.298732.008466.85
6692007.02.02 12:45close3340.201.30271.31301.2980-14.008452.85
6702007.02.02 12:45close3330.101.30271.31231.2973-14.008438.85
6712007.02.02 12:59buy3360.101.30251.29151.3065
6722007.02.02 14:05close3360.101.30541.29151.306529.008467.85
6732007.02.02 14:10buy3370.101.30511.29411.3091
6742007.02.02 14:30buy3380.201.30171.29071.3057
6752007.02.02 14:35close3380.201.30441.29071.305754.008521.85
6762007.02.02 14:40close3370.101.30391.29411.3091-12.008509.85
6772007.02.02 14:45buy3390.101.30361.29261.3076
6782007.02.02 14:50close3390.101.30591.29261.307623.008532.85
6792007.02.02 14:59buy3400.101.30411.29311.3081
6802007.02.02 15:05buy3410.201.30281.29181.3068
6812007.02.02 15:20buy3420.401.30201.29101.3060
6822007.02.02 15:25buy3430.801.29771.28671.3017
6832007.02.02 15:30t/p3430.801.30171.28671.3017320.008852.85
6842007.02.02 15:35buy3440.801.30131.29031.3053
6852007.02.02 15:45close3440.801.30401.29031.3053216.009068.85
6862007.02.02 15:50close3420.401.30181.29101.3060-8.009060.85
6872007.02.02 15:50close3410.201.30181.29181.3068-20.009040.85
6882007.02.02 15:50close3400.101.30181.29311.3081-23.009017.85
6892007.02.02 15:59sell3450.101.29831.30931.2943
6902007.02.02 17:50close3450.101.29591.30931.294324.009041.85
6912007.02.02 17:59sell3460.101.29591.30691.2919
6922007.02.02 18:40sell3470.201.29671.30771.2927
6932007.02.02 18:45close3470.201.29561.30771.292722.009063.85
6942007.02.02 18:59close3460.101.29541.30691.29195.009068.85
6952007.02.02 19:00sell3480.101.29531.30631.2913
6962007.02.02 19:35sell3490.201.29581.30681.2918
6972007.02.02 20:15sell3500.401.29641.30741.2924
6982007.02.02 20:45close3500.401.29571.30741.292428.009096.85
6992007.02.02 20:50close3490.201.29561.30681.29184.009100.85
7002007.02.02 20:50close3480.101.29561.30631.2913-3.009097.85
7012007.02.02 20:59buy3510.101.29671.28571.3007
7022007.02.02 22:45buy3520.201.29611.28511.3001
7032007.02.05 02:15buy3530.401.29541.28441.2994
7042007.02.05 03:10buy3540.801.29461.28361.2986
7052007.02.05 08:05close3540.801.29571.28361.298688.009185.85
7062007.02.05 08:10close3530.401.29541.28441.29940.009185.85
7072007.02.05 08:10close3520.201.29541.28511.3001-15.509170.35
7082007.02.05 08:10close3510.101.29541.28571.3007-13.759156.60
7092007.02.05 08:15buy3550.101.29531.28431.2993
7102007.02.05 08:35buy3560.201.29461.28361.2986
7112007.02.05 08:50buy3570.401.29401.28301.2980
7122007.02.05 08:59close3570.401.29501.28301.298040.009196.60
7132007.02.05 09:00close3560.201.29491.28361.29866.009202.60
7142007.02.05 09:00close3550.101.29491.28431.2993-4.009198.60
7152007.02.05 09:05buy3580.101.29651.28551.3005
7162007.02.05 09:30buy3590.201.29561.28461.2996
7172007.02.05 09:45buy3600.401.29511.28411.2991
7182007.02.05 10:25buy3610.801.29451.28351.2985
7192007.02.06 13:05close3610.801.29511.28351.298542.009240.60
7202007.02.06 13:10close3600.401.29501.28411.2991-7.009233.60
7212007.02.06 13:10close3590.201.29501.28461.2996-13.509220.10
7222007.02.06 13:10close3580.101.29501.28551.3005-15.759204.35
7232007.02.06 13:15buy3620.101.29501.28401.2990
7242007.02.06 14:20buy3630.201.29441.28341.2984
7252007.02.06 14:45close3630.201.29531.28341.298418.009222.35
7262007.02.06 14:50close3620.101.29561.28401.29906.009228.35
7272007.02.06 14:59sell3640.101.29441.30541.2904
7282007.02.06 15:30sell3650.201.29501.30601.2910
7292007.02.06 15:50sell3660.401.29551.30651.2915
7302007.02.06 16:05close3660.401.29451.30651.291540.009268.35
7312007.02.06 16:10close3650.201.29441.30601.291012.009280.35
7322007.02.06 16:10close3640.101.29441.30541.29040.009280.35
7332007.02.06 16:15sell3670.101.29401.30501.2900
7342007.02.06 16:25sell3680.201.29471.30571.2907
7352007.02.06 17:15sell3690.401.29531.30631.2913
7362007.02.06 17:25sell3700.801.29591.30691.2919
7372007.02.12 12:50close3700.801.29521.30691.291975.209355.55
7382007.02.12 12:59close3690.401.29531.30631.29139.609365.15
7392007.02.12 12:59close3680.201.29531.30571.2907-7.209357.95
7402007.02.12 12:59close3670.101.29531.30501.2900-10.609347.35
7412007.02.12 13:15sell3710.101.29541.30641.2914
7422007.02.12 14:05sell3720.201.29631.30731.2923
7432007.02.12 14:50close3720.201.29531.30731.292320.009367.35
7442007.02.12 14:59close3710.101.29561.30641.2914-2.009365.35
7452007.02.12 15:00buy3730.101.29551.28451.2995
7462007.02.13 08:05close3730.101.29881.28451.299532.259397.60
7472007.02.13 08:10buy3740.101.30011.28911.3041
7482007.02.13 08:15buy3750.201.29841.28741.3024
7492007.02.13 08:25buy3760.401.29741.28641.3014
7502007.02.13 08:30buy3770.801.29661.28561.3006
7512007.02.13 08:35close3770.801.29881.28561.3006176.009573.60
7522007.02.13 08:40close3760.401.29661.28641.3014-32.009541.60
7532007.02.13 08:40close3750.201.29661.28741.3024-36.009505.60
7542007.02.13 08:40close3740.101.29661.28911.3041-35.009470.60
7552007.02.13 08:45buy3780.101.29741.28641.3014
7562007.02.13 08:50close3780.101.29991.28641.301425.009495.60
7572007.02.13 08:59buy3790.101.29991.28891.3039
7582007.02.13 09:05buy3800.201.29941.28841.3034
7592007.02.13 09:20buy3810.401.29851.28751.3025
7602007.02.13 09:50close3810.401.30031.28751.302572.009567.60
7612007.02.13 09:59close3800.201.29921.28841.3034-4.009563.60
7622007.02.13 09:59close3790.101.29921.28891.3039-7.009556.60
7632007.02.13 10:00buy3820.101.29951.28851.3035
7642007.02.13 10:05buy3830.201.29871.28771.3027
7652007.02.13 10:50close3830.201.29971.28771.302720.009576.60
7662007.02.13 10:59close3820.101.29961.28851.30351.009577.60
7672007.02.13 11:00buy3840.101.29971.28871.3037
7682007.02.13 11:15buy3850.201.29911.28811.3031
7692007.02.13 11:45close3850.201.30071.28811.303132.009609.60
7702007.02.13 11:50close3840.101.30051.28871.30378.009617.60
7712007.02.13 11:59buy3860.101.29981.28881.3038
7722007.02.13 12:05buy3870.201.29931.28831.3033
7732007.02.13 12:40close3870.201.30121.28831.303338.009655.60
7742007.02.13 12:45close3860.101.30091.28881.303811.009666.60
7752007.02.13 12:50buy3880.101.30131.29031.3053
7762007.02.13 12:59buy3890.201.30051.28951.3045
7772007.02.13 13:35close3890.201.30181.28951.304526.009692.60
7782007.02.13 13:40close3880.101.30161.29031.30533.009695.60
7792007.02.13 15:10sell3900.101.30101.31201.2970
7802007.02.13 15:25sell3910.201.30251.31351.2985
7812007.02.13 15:50sell3920.401.30311.31411.2991
7822007.02.13 15:59close3920.401.30191.31411.299148.009743.60
7832007.02.13 16:00close3910.201.30201.31351.298510.009753.60
7842007.02.13 16:00close3900.101.30201.31201.2970-10.009743.60
7852007.02.13 16:05sell3930.101.30061.31161.2966
7862007.02.13 16:20sell3940.201.30151.31251.2975
7872007.02.13 16:50sell3950.401.30211.31311.2981
7882007.02.13 16:59close3950.401.30141.31311.298128.009771.60
7892007.02.13 17:00close3940.201.30151.31251.29750.009771.60
7902007.02.13 17:00close3930.101.30151.31161.2966-9.009762.60
7912007.02.13 17:05sell3960.101.30111.31211.2971
7922007.02.13 17:15sell3970.201.30191.31291.2979
7932007.02.13 17:45sell3980.401.30251.31351.2985
7942007.02.13 20:30sell3990.801.30331.31431.2993
7952007.02.14 06:05close3990.801.30261.31431.299359.209821.80
7962007.02.14 06:10close3980.401.30311.31351.2985-22.409799.40
7972007.02.14 06:10close3970.201.30311.31291.2979-23.209776.20
7982007.02.14 06:10close3960.101.30311.31211.2971-19.609756.60
7992007.02.14 06:15sell4000.101.30311.31411.2991
8002007.02.14 08:05sell4010.201.30771.31871.3037
8012007.02.14 08:50t/p4010.201.30371.31871.303780.009836.60
8022007.02.14 08:50close4000.101.30321.31411.2991-1.009835.60
8032007.02.14 11:05sell4020.101.30821.31921.3042
8042007.02.14 11:45sell4030.201.30931.32031.3053
8052007.02.14 11:50sell4040.401.30981.32081.3058
8062007.02.14 11:59close4040.401.30911.32081.305828.009863.60
8072007.02.14 12:00close4030.201.30921.32031.30532.009865.60
8082007.02.14 12:00close4020.101.30921.31921.3042-10.009855.60
8092007.02.14 12:20sell4050.101.30751.31851.3035
8102007.02.14 12:40sell4060.201.30861.31961.3046
8112007.02.14 13:25close4060.201.30751.31961.304622.009877.60
8122007.02.14 13:30close4050.101.30771.31851.3035-2.009875.60
8132007.02.14 13:35sell4070.101.30841.31941.3044
8142007.02.14 14:30sell4080.201.30911.32011.3051
8152007.02.14 14:40sell4090.401.30961.32061.3056
8162007.02.14 14:59close4090.401.30901.32061.305624.009899.60
8172007.02.14 15:00close4080.201.31041.32011.3051-26.009873.60
8182007.02.14 15:00close4070.101.31041.31941.3044-20.009853.60
8192007.02.14 15:00sell4100.401.31021.32121.3062
8202007.02.14 15:05close4100.401.30931.32121.306236.009889.60
8212007.02.14 15:05sell4110.201.30911.32011.3051
8222007.02.14 15:25sell4120.201.30991.32091.3059
8232007.02.14 16:20sell4130.401.31341.32441.3094
8242007.02.14 16:25sell4140.801.31461.32561.3106
8252007.02.14 16:59close4140.801.31241.32561.3106176.0010065.60
8262007.02.14 17:00close4130.401.31231.32441.309444.0010109.60
8272007.02.14 17:00close4120.201.31231.32091.3059-48.0010061.60
8282007.02.14 17:00close4110.201.31231.32011.3051-64.009997.60
8292007.02.14 17:05buy4150.101.31181.30081.3158
8302007.02.15 02:20close4150.101.31381.30081.315817.7510015.35
8312007.02.15 02:25sell4160.101.31371.32471.3097
8322007.02.15 07:25sell4170.201.31491.32591.3109
8332007.02.15 08:05close4170.201.31311.32591.310936.0010051.35
8342007.02.15 08:10close4160.101.31351.32471.30972.0010053.35
8352007.02.15 08:15sell4180.101.31351.32451.3095
8362007.02.15 08:20sell4190.201.31441.32541.3104
8372007.02.15 08:59close4190.201.31341.32541.310420.0010073.35
8382007.02.15 09:00close4180.101.31331.32451.30952.0010075.35
8392007.02.15 09:05sell4200.101.31171.32271.3077
8402007.02.15 09:15sell4210.201.31281.32381.3088
8412007.02.15 09:50sell4220.401.31411.32511.3101
8422007.02.15 10:05close4220.401.31221.32511.310176.0010151.35
8432007.02.15 10:10close4210.201.31291.32381.3088-2.0010149.35
8442007.02.15 10:10close4200.101.31291.32271.3077-12.0010137.35
8452007.02.15 10:15sell4230.101.31251.32351.3085
8462007.02.15 10:45sell4240.201.31381.32481.3098
8472007.02.15 10:50close4240.201.31241.32481.309828.0010165.35
8482007.02.15 10:59close4230.101.31301.32351.3085-5.0010160.35
8492007.02.15 11:00sell4250.101.31271.32371.3087
8502007.02.15 11:40sell4260.201.31351.32451.3095
8512007.02.15 11:45close4260.201.31221.32451.309526.0010186.35
8522007.02.15 11:50close4250.101.31251.32371.30872.0010188.35
8532007.02.15 11:59sell4270.101.31341.32441.3094
8542007.02.15 14:25sell4280.201.31441.32541.3104
8552007.02.15 14:30close4280.201.31261.32541.310436.0010224.35
8562007.02.15 14:35close4270.101.31301.32441.30944.0010228.35
8572007.02.15 14:40sell4290.101.31181.32281.3078
8582007.02.15 14:45sell4300.201.31271.32371.3087
8592007.02.15 15:00sell4310.401.31331.32431.3093
8602007.02.15 15:10sell4320.801.31441.32541.3104
8612007.02.15 15:35close4320.801.31351.32541.310472.0010300.35
8622007.02.15 15:40close4310.401.31481.32431.3093-60.0010240.35
8632007.02.15 15:40close4300.201.31481.32371.3087-42.0010198.35
8642007.02.15 15:40close4290.101.31481.32281.3078-30.0010168.35
8652007.02.15 15:45buy4330.101.31391.30291.3179
8662007.02.15 16:15close4330.101.31631.30291.317924.0010192.35
8672007.02.15 16:20sell4340.101.31361.32461.3096
8682007.02.15 16:25sell4350.201.31431.32531.3103
8692007.02.15 16:30close4350.201.31301.32531.310326.0010218.35
8702007.02.15 16:35close4340.101.31431.32461.3096-7.0010211.35
8712007.02.15 16:40sell4360.101.31321.32421.3092
8722007.02.15 16:45sell4370.201.31411.32511.3101
8732007.02.15 17:25close4370.201.31301.32511.310122.0010233.35
8742007.02.15 17:30close4360.101.31341.32421.3092-2.0010231.35
8752007.02.15 17:35sell4380.101.31291.32391.3089
8762007.02.15 17:50sell4390.201.31431.32531.3103
8772007.02.15 18:45sell4400.401.31521.32621.3112
8782007.02.15 18:59close4400.401.31371.32621.311260.0010291.35
8792007.02.15 19:00close4390.201.31351.32531.310316.0010307.35
8802007.02.15 19:00close4380.101.31351.32391.3089-6.0010301.35
8812007.02.15 19:05sell4410.101.31241.32341.3084
8822007.02.15 19:40sell4420.201.31361.32461.3096
8832007.02.15 20:35sell4430.401.31481.32581.3108
8842007.02.15 20:50close4430.401.31381.32581.310840.0010341.35
8852007.02.15 20:59close4420.201.31491.32461.3096-26.0010315.35
8862007.02.15 20:59close4410.101.31491.32341.3084-25.0010290.35
8872007.02.15 21:00buy4440.101.31501.30401.3190
8882007.02.15 21:05buy4450.201.31421.30321.3182
8892007.02.15 23:05buy4460.401.31371.30271.3177
8902007.02.16 01:05buy4470.801.31301.30201.3170
8912007.02.16 03:25close4470.801.31391.30201.317072.0010362.35
8922007.02.16 03:35close4460.401.31351.30271.3177-11.0010351.35
8932007.02.16 03:35close4450.201.31351.30321.3182-15.5010335.85
8942007.02.16 03:35close4440.101.31351.30401.3190-15.7510320.10
8952007.02.16 03:40buy4480.101.31341.30241.3174
8962007.02.16 09:10buy4490.201.31281.30181.3168
8972007.02.16 09:20buy4500.401.31151.30051.3155
8982007.02.16 09:40close4500.401.31261.30051.315544.0010364.10
8992007.02.16 09:50close4490.201.31171.30181.3168-22.0010342.10
9002007.02.16 09:50close4480.101.31171.30241.3174-17.0010325.10
9012007.02.16 09:59sell4510.101.31201.32301.3080
9022007.02.16 10:05sell4520.201.31351.32451.3095
9032007.02.16 10:15close4520.201.31191.32451.309532.0010357.10
9042007.02.16 10:20close4510.101.31211.32301.3080-1.0010356.10
9052007.02.16 10:25buy4530.101.31321.30221.3172
9062007.02.16 10:45buy4540.201.31241.30141.3164
9072007.02.16 12:45buy4550.401.31091.29991.3149
9082007.02.16 12:59close4550.401.31241.29991.314960.0010416.10
9092007.02.16 13:00close4540.201.31231.30141.3164-2.0010414.10
9102007.02.16 13:00close4530.101.31231.30221.3172-9.0010405.10
9112007.02.16 13:05sell4560.101.31201.32301.3080
9122007.02.16 13:15sell4570.201.31261.32361.3086
9132007.02.16 13:40close4570.201.31101.32361.308632.0010437.10
9142007.02.16 13:45close4560.101.31201.32301.30800.0010437.10
9152007.02.16 13:50sell4580.101.31101.32201.3070
9162007.02.16 13:59sell4590.201.31151.32251.3075
9172007.02.16 14:05sell4600.401.31311.32411.3091
9182007.02.16 14:15sell4610.801.31361.32461.3096
9192007.02.16 14:25close4610.801.31251.32461.309688.0010525.10
9202007.02.16 14:30close4600.401.31351.32411.3091-16.0010509.10
9212007.02.16 14:30close4590.201.31351.32251.3075-40.0010469.10
9222007.02.16 14:30close4580.101.31351.32201.3070-25.0010444.10
9232007.02.16 14:35sell4620.101.30971.32071.3057
9242007.02.16 14:40sell4630.201.31191.32291.3079
9252007.02.16 14:45close4630.201.31041.32291.307930.0010474.10
9262007.02.16 14:50close4620.101.31091.32071.3057-12.0010462.10
9272007.02.16 14:59sell4640.101.31061.32161.3066
9282007.02.16 15:05sell4650.201.31221.32321.3082
9292007.02.16 15:30close4650.201.31011.32321.308242.0010504.10
9302007.02.16 15:35close4640.101.31151.32161.3066-9.0010495.10
9312007.02.16 15:40sell4660.101.31021.32121.3062
9322007.02.16 15:59sell4670.201.31181.32281.3078
9332007.02.16 16:50close4670.201.31061.32281.307824.0010519.10
9342007.02.16 16:59close4660.101.31231.32121.3062-21.0010498.10
9352007.02.16 17:00buy4680.101.31221.30121.3162
9362007.02.16 20:45close4680.101.31431.30121.316221.0010519.10
9372007.02.16 20:50buy4690.101.31441.30341.3184
9382007.02.16 20:59buy4700.201.31361.30261.3176
9392007.02.18 23:00close4700.201.31571.30261.317642.0010561.10
9402007.02.18 23:05close4690.101.31591.30341.318415.0010576.10
9412007.02.18 23:10buy4710.101.31591.30491.3199
9422007.02.19 00:05buy4720.201.31501.30401.3190
9432007.02.19 07:20close4720.201.31601.30401.319020.0010596.10
9442007.02.19 07:25close4710.101.31561.30491.3199-3.7510592.35
9452007.02.19 07:30buy4730.101.31601.30501.3200
9462007.02.19 07:59buy4740.201.31551.30451.3195
9472007.02.19 08:05buy4750.401.31371.30271.3177
9482007.02.19 08:15close4750.401.31561.30271.317776.0010668.35
9492007.02.19 08:20close4740.201.31451.30451.3195-20.0010648.35
9502007.02.19 08:20close4730.101.31451.30501.3200-15.0010633.35
9512007.02.19 08:25sell4760.101.31501.32601.3110
9522007.02.19 08:35sell4770.201.31561.32661.3116
9532007.02.19 09:05close4770.201.31361.32661.311640.0010673.35
9542007.02.19 09:10close4760.101.31531.32601.3110-3.0010670.35
9552007.02.19 09:15sell4780.101.31431.32531.3103
9562007.02.19 09:30sell4790.201.31511.32611.3111
9572007.02.19 09:59close4790.201.31401.32611.311122.0010692.35
9582007.02.19 10:00close4780.101.31411.32531.31032.0010694.35
9592007.02.19 10:05sell4800.101.31471.32571.3107
9602007.02.19 11:50close4800.101.31221.32571.310725.0010719.35
9612007.02.19 11:59sell4810.101.31211.32311.3081
9622007.02.19 12:05sell4820.201.31311.32411.3091
9632007.02.19 13:05sell4830.401.31361.32461.3096
9642007.02.19 13:50close4830.401.31281.32461.309632.0010751.35
9652007.02.19 13:59close4820.201.31381.32411.3091-14.0010737.35
9662007.02.19 13:59close4810.101.31381.32311.3081-17.0010720.35
9672007.02.19 14:00buy4840.101.31371.30271.3177
9682007.02.19 23:50close4840.101.31581.30271.317721.0010741.35
9692007.02.19 23:59buy4850.101.31501.30401.3190
9702007.02.20 03:25close4850.101.31761.30401.319025.2510766.60
9712007.02.20 03:30buy4860.101.31861.30761.3226
9722007.02.20 03:59buy4870.201.31801.30701.3220
9732007.02.20 05:05buy4880.401.31751.30651.3215
9742007.02.20 05:45close4880.401.31811.30651.321524.0010790.60
9752007.02.20 05:50close4870.201.31851.30701.322010.0010800.60
9762007.02.20 05:50close4860.101.31851.30761.3226-1.0010799.60
9772007.02.20 05:59sell4890.101.31751.32851.3135
9782007.02.20 06:40sell4900.201.31831.32931.3143
9792007.02.20 07:05close4900.201.31711.32931.314324.0010823.60
9802007.02.20 07:15close4890.101.31741.32851.31351.0010824.60
9812007.02.20 07:20sell4910.101.31711.32811.3131
9822007.02.20 07:35sell4920.201.31781.32881.3138
9832007.02.20 07:45sell4930.401.31841.32941.3144
9842007.02.20 07:59close4930.401.31761.32941.314432.0010856.60
9852007.02.20 08:00close4920.201.31751.32881.31386.0010862.60
9862007.02.20 08:00close4910.101.31751.32811.3131-4.0010858.60
9872007.02.20 08:10sell4940.101.31571.32671.3117
9882007.02.20 08:30sell4950.201.31641.32741.3124
9892007.02.20 08:40sell4960.401.31701.32801.3130
9902007.02.20 08:59close4960.401.31601.32801.313040.0010898.60
9912007.02.20 09:00close4950.201.31611.32741.31246.0010904.60
9922007.02.20 09:00close4940.101.31611.32671.3117-4.0010900.60
9932007.02.20 09:05sell4970.101.31341.32441.3094
9942007.02.20 09:25sell4980.201.31441.32541.3104
9952007.02.20 09:30sell4990.401.31551.32651.3115
9962007.02.20 09:45sell5000.801.31601.32701.3120
9972007.02.20 09:59close5000.801.31461.32701.3120112.0011012.60
9982007.02.20 10:00close4990.401.31451.32651.311540.0011052.60
9992007.02.20 10:00close4980.201.31451.32541.3104-2.0011050.60
10002007.02.20 10:00close4970.101.31451.32441.3094-11.0011039.60
10012007.02.20 10:05sell5010.101.31391.32491.3099
10022007.02.20 10:20sell5020.201.31461.32561.3106
10032007.02.20 10:30sell5030.401.31521.32621.3112
10042007.02.20 10:50close5030.401.31451.32621.311228.0011067.60
10052007.02.20 10:59close5020.201.31511.32561.3106-10.0011057.60
10062007.02.20 10:59close5010.101.31511.32491.3099-12.0011045.60
10072007.02.20 11:00sell5040.101.31501.32601.3110
10082007.02.20 11:35sell5050.201.31561.32661.3116
10092007.02.20 11:50close5050.201.31431.32661.311626.0011071.60
10102007.02.20 11:59close5040.101.31461.32601.31104.0011075.60
10112007.02.20 12:00sell5060.101.31431.32531.3103
10122007.02.20 14:05sell5070.201.31511.32611.3111
10132007.02.20 15:30close5070.201.31391.32611.311124.0011099.60
10142007.02.20 15:35close5060.101.31401.32531.31033.0011102.60
10152007.02.20 15:40sell5080.101.31371.32471.3097
10162007.02.20 16:05sell5090.201.31461.32561.3106
10172007.02.20 16:25close5090.201.31351.32561.310622.0011124.60
10182007.02.20 16:30close5080.101.31371.32471.30970.0011124.60
10192007.02.20 16:35sell5100.101.31331.32431.3093
10202007.02.20 16:59sell5110.201.31491.32591.3109
10212007.02.20 17:20close5110.201.31361.32591.310926.0011150.60
10222007.02.20 17:25close5100.101.31381.32431.3093-5.0011145.60
10232007.02.20 17:30sell5120.101.31341.32441.3094
10242007.02.20 18:05sell5130.201.31401.32501.3100
10252007.02.20 18:30close5130.201.31311.32501.310018.0011163.60
10262007.02.20 18:35close5120.101.31321.32441.30942.0011165.60
10272007.02.20 18:40sell5140.101.31311.32411.3091
10282007.02.20 18:59sell5150.201.31401.32501.3100
10292007.02.21 01:15sell5160.401.31461.32561.3106
10302007.02.21 03:10close5160.401.31381.32561.310632.0011197.60
10312007.02.21 03:15close5150.201.31421.32501.3100-3.2011194.40
10322007.02.21 03:15close5140.101.31421.32411.3091-10.6011183.80
10332007.02.21 03:20sell5170.101.31381.32481.3098
10342007.02.21 04:40sell5180.201.31471.32571.3107
10352007.02.21 05:15close5180.201.31371.32571.310720.0011203.80
10362007.02.21 05:30close5170.101.31391.32481.3098-1.0011202.80
10372007.02.21 05:35buy5190.101.31441.30341.3184
10382007.02.21 06:10buy5200.201.31351.30251.3175
10392007.02.21 06:30close5200.201.31471.30251.317524.0011226.80
10402007.02.21 06:35close5190.101.31461.30341.31842.0011228.80
10412007.02.21 06:40buy5210.101.31471.30371.3187
10422007.02.21 06:50buy5220.201.31391.30291.3179
10432007.02.21 07:05buy5230.401.31341.30241.3174
10442007.02.21 07:25close5230.401.31451.30241.317444.0011272.80
10452007.02.21 07:30close5220.201.31441.30291.317910.0011282.80
10462007.02.21 07:30close5210.101.31441.30371.3187-3.0011279.80
10472007.02.21 07:35buy5240.101.31451.30351.3185
10482007.02.21 07:45buy5250.201.31371.30271.3177
10492007.02.21 08:20close5250.201.31621.30271.317750.0011329.80
10502007.02.21 08:25close5240.101.31591.30351.318514.0011343.80
10512007.02.21 08:30buy5260.101.31591.30491.3199
10522007.02.21 08:40buy5270.201.31381.30281.3178
10532007.02.21 09:00close5270.201.31521.30281.317828.0011371.80
10542007.02.21 09:10close5260.101.31411.30491.3199-18.0011353.80
10552007.02.21 09:15buy5280.101.31601.30501.3200
10562007.02.21 09:35buy5290.201.31431.30331.3183
10572007.02.21 12:10buy5300.401.31361.30261.3176
10582007.02.21 12:20buy5310.801.31211.30111.3161
10592007.02.21 12:35close5310.801.31321.30111.316188.0011441.80
10602007.02.21 12:40close5300.401.31521.30261.317664.0011505.80
10612007.02.21 12:40close5290.201.31521.30331.318318.0011523.80
10622007.02.21 12:40close5280.101.31521.30501.3200-8.0011515.80
10632007.02.21 12:45buy5320.101.31501.30401.3190
10642007.02.21 12:50buy5330.201.31281.30181.3168
10652007.02.21 13:35close5330.201.31441.30181.316832.0011547.80
10662007.02.21 13:40close5320.101.31411.30401.3190-9.0011538.80
10672007.02.21 13:45sell5340.101.31281.32381.3088
10682007.02.21 13:50sell5350.201.31441.32541.3104
10692007.02.21 14:10close5350.201.31211.32541.310446.0011584.80
10702007.02.21 14:15close5340.101.31301.32381.3088-2.0011582.80
10712007.02.21 14:20sell5360.101.31231.32331.3083
10722007.02.21 14:25sell5370.201.31321.32421.3092
10732007.02.21 14:30sell5380.401.31511.32611.3111
10742007.02.21 14:40close5380.401.31281.32611.311192.0011674.80
10752007.02.21 14:45close5370.201.31531.32421.3092-42.0011632.80
10762007.02.21 14:45close5360.101.31531.32331.3083-30.0011602.80
10772007.02.21 14:50sell5390.101.31111.32211.3071
10782007.02.21 14:59sell5400.201.31181.32281.3078
10792007.02.21 15:25sell5410.401.31291.32391.3089
10802007.02.21 15:35close5410.401.31201.32391.308936.0011638.80
10812007.02.21 15:40close5400.201.31311.32281.3078-26.0011612.80
10822007.02.21 15:40close5390.101.31311.32211.3071-20.0011592.80
10832007.02.21 15:45sell5420.101.31121.32221.3072
10842007.02.21 15:50sell5430.201.31201.32301.3080
10852007.02.21 16:05sell5440.401.31331.32431.3093
10862007.02.21 16:20sell5450.801.31401.32501.3100
10872007.02.21 16:40close5450.801.31311.32501.310072.0011664.80
10882007.02.21 16:45close5440.401.31361.32431.3093-12.0011652.80
10892007.02.21 16:45close5430.201.31361.32301.3080-32.0011620.80
10902007.02.21 16:45close5420.101.31361.32221.3072-24.0011596.80
10912007.02.21 16:50sell5460.101.31201.32301.3080
10922007.02.21 16:59sell5470.201.31281.32381.3088
10932007.02.21 17:15sell5480.401.31351.32451.3095
10942007.02.21 17:45close5480.401.31251.32451.309540.0011636.80
10952007.02.21 17:59close5470.201.31271.32381.30882.0011638.80
10962007.02.21 17:59close5460.101.31271.32301.3080-7.0011631.80
10972007.02.21 18:00buy5490.101.31261.30161.3166
10982007.02.22 08:10buy5500.201.31141.30041.3154
10992007.02.22 08:15close5500.201.31271.30041.315426.0011657.80
11002007.02.22 08:25close5490.101.31121.30161.3166-16.2511641.55
11012007.02.22 08:30sell5510.101.31031.32131.3063
11022007.02.22 11:45close5510.101.30831.32131.306320.0011661.55
11032007.02.22 11:59sell5520.101.30871.31971.3047
11042007.02.22 12:05sell5530.201.30941.32041.3054
11052007.02.22 12:50close5530.201.30841.32041.305420.0011681.55
11062007.02.22 12:59close5520.101.30931.31971.3047-6.0011675.55
11072007.02.22 13:00buy5540.101.30941.29841.3134
11082007.02.22 16:15close5540.101.31161.29841.313422.0011697.55
11092007.02.22 16:20buy5550.101.31031.29931.3143
11102007.02.22 17:05close5550.101.31381.29931.314335.0011732.55
11112007.02.22 17:10buy5560.101.31411.30311.3181
11122007.02.22 17:15buy5570.201.31111.30011.3151
11132007.02.22 17:59close5570.201.31321.30011.315142.0011774.55
11142007.02.22 18:00close5560.101.31311.30311.3181-10.0011764.55
11152007.02.22 18:05buy5580.101.31341.30241.3174
11162007.02.22 18:10buy5590.201.31191.30091.3159
11172007.02.22 19:50close5590.201.31321.30091.315926.0011790.55
11182007.02.22 19:59close5580.101.31271.30241.3174-7.0011783.55
11192007.02.22 20:00buy5600.101.31281.30181.3168
11202007.02.22 21:10buy5610.201.31211.30111.3161
11212007.02.23 03:05buy5620.401.31161.30061.3156
11222007.02.23 05:05close5620.401.31231.30061.315628.0011811.55
11232007.02.23 05:10close5610.201.31241.30111.31614.5011816.05
11242007.02.23 05:10close5600.101.31241.30181.3168-4.7511811.30
11252007.02.23 05:15buy5630.101.31251.30151.3165
11262007.02.23 07:25buy5640.201.31181.30081.3158
11272007.02.23 07:40buy5650.401.31121.30021.3152
11282007.02.23 08:05close5650.401.31231.30021.315244.0011855.30
11292007.02.23 08:10close5640.201.31271.30081.315818.0011873.30
11302007.02.23 08:10close5630.101.31271.30151.31652.0011875.30
11312007.02.23 08:15buy5660.101.31301.30201.3170
11322007.02.23 08:20buy5670.201.31231.30131.3163
11332007.02.23 10:10buy5680.401.31161.30061.3156
11342007.02.23 10:20buy5690.801.31091.29991.3149
11352007.02.23 10:40close5690.801.31161.29991.314956.0011931.30
11362007.02.23 10:45close5680.401.31011.30061.3156-60.0011871.30
11372007.02.23 10:45close5670.201.31011.30131.3163-44.0011827.30
11382007.02.23 10:45close5660.101.31011.30201.3170-29.0011798.30
11392007.02.23 10:45buy5700.801.31031.29931.3143
11402007.02.23 10:50close5700.801.31241.29931.3143168.0011966.30
11412007.02.23 10:59sell5710.101.31111.32211.3071
11422007.02.23 11:10sell5720.201.31161.32261.3076
11432007.02.23 13:20sell5730.401.31221.32321.3082
11442007.02.23 13:30close5730.401.31151.32321.308228.0011994.30
11452007.02.23 13:35close5720.201.31311.32261.3076-30.0011964.30
11462007.02.23 13:35close5710.101.31311.32211.3071-20.0011944.30
11472007.02.23 13:35sell5740.401.31291.32391.3089
11482007.02.23 13:40close5740.401.31241.32391.308920.0011964.30
11492007.02.23 13:40sell5750.201.31221.32321.3082
11502007.02.23 13:45close5750.201.31091.32321.308226.0011990.30
11512007.02.23 13:50sell5760.101.31121.32221.3072
11522007.02.23 13:59sell5770.201.31281.32381.3088
11532007.02.23 14:30sell5780.401.31341.32441.3094
11542007.02.23 14:40close5780.401.31241.32441.309440.0012030.30
11552007.02.23 14:50close5770.201.31261.32381.30884.0012034.30
11562007.02.23 14:50close5760.101.31261.32221.3072-14.0012020.30
11572007.02.23 14:59buy5790.101.31341.30241.3174
11582007.02.23 15:10close5790.101.31541.30241.317420.0012040.30
11592007.02.23 15:15buy5800.101.31581.30481.3198
11602007.02.23 15:20buy5810.201.31421.30321.3182
11612007.02.23 15:25close5810.201.31651.30321.318246.0012086.30
11622007.02.23 15:30close5800.101.31541.30481.3198-4.0012082.30
11632007.02.23 15:35buy5820.101.31321.30221.3172
11642007.02.23 15:50close5820.101.31701.30221.317238.0012120.30
11652007.02.23 15:59buy5830.101.31641.30541.3204
11662007.02.23 16:50close5830.101.31871.30541.320423.0012143.30
11672007.02.23 16:59buy5840.101.31661.30561.3206
11682007.02.23 17:10buy5850.201.31591.30491.3199
11692007.02.23 17:50close5850.201.31701.30491.319922.0012165.30
11702007.02.23 17:59close5840.101.31611.30561.3206-5.0012160.30
11712007.02.23 18:00sell5860.101.31601.32701.3120
11722007.02.23 18:45sell5870.201.31721.32821.3132
11732007.02.23 19:45sell5880.401.31771.32871.3137
11742007.02.23 20:05close5880.401.31641.32871.313752.0012212.30
11752007.02.23 20:10close5870.201.31611.32821.313222.0012234.30
11762007.02.23 20:10close5860.101.31611.32701.3120-1.0012233.30
11772007.02.23 20:20sell5890.101.31601.32701.3120
11782007.02.23 20:45sell5900.201.31721.32821.3132
11792007.02.23 21:15close5900.201.31601.32821.313224.0012257.30
11802007.02.23 21:25close5890.101.31611.32701.3120-1.0012256.30
11812007.02.23 21:40sell5910.101.31611.32711.3121
11822007.02.23 22:30sell5920.201.31681.32781.3128
11832007.02.25 23:30sell5930.401.31741.32841.3134
11842007.02.26 00:15sell5940.801.31821.32921.3142
11852007.02.26 08:05close5940.801.31691.32921.3142104.0012360.30
11862007.02.26 08:10close5930.401.31721.32841.31349.6012369.90
11872007.02.26 08:10close5920.201.31721.32781.3128-7.2012362.70
11882007.02.26 08:10close5910.101.31721.32711.3121-10.6012352.10
11892007.02.26 08:15sell5950.101.31761.32861.3136
11902007.02.26 08:25sell5960.201.31831.32931.3143
11912007.02.26 09:05close5960.201.31611.32931.314344.0012396.10
11922007.02.26 09:10close5950.101.31691.32861.31367.0012403.10
11932007.02.26 09:15sell5970.101.31711.32811.3131
11942007.02.26 09:25sell5980.201.31781.32881.3138
11952007.02.26 09:59close5980.201.31631.32881.313830.0012433.10
11962007.02.26 10:00close5970.101.31621.32811.31319.0012442.10
11972007.02.26 10:05sell5990.101.31551.32651.3115
11982007.02.26 10:15sell6000.201.31641.32741.3124
11992007.02.26 13:40close6000.201.31531.32741.312422.0012464.10
12002007.02.26 13:45close5990.101.31541.32651.31151.0012465.10
12012007.02.26 13:50sell6010.101.31531.32631.3113
12022007.02.26 13:59sell6020.201.31611.32711.3121
12032007.02.26 15:05sell6030.401.31781.32881.3138
12042007.02.26 15:30close6030.401.31651.32881.313852.0012517.10
12052007.02.26 15:35close6020.201.31661.32711.3121-10.0012507.10
12062007.02.26 15:35close6010.101.31661.32631.3113-13.0012494.10
12072007.02.26 15:40buy6040.101.31671.30571.3207
12082007.02.26 17:20buy6050.201.31571.30471.3197
12092007.02.26 19:05close6050.201.31691.30471.319724.0012518.10
12102007.02.26 19:10close6040.101.31641.30571.3207-3.0012515.10
12112007.02.26 19:15buy6060.101.31671.30571.3207
12122007.02.26 23:50close6060.101.31911.30571.320724.0012539.10
12132007.02.26 23:59buy6070.101.31891.30791.3229
12142007.02.27 01:20buy6080.201.31801.30701.3220
12152007.02.27 01:40close6080.201.31971.30701.322034.0012573.10
12162007.02.27 01:45close6070.101.32001.30791.322910.2512583.35
12172007.02.27 01:50buy6090.101.32041.30941.3244
12182007.02.27 01:59buy6100.201.31821.30721.3222
12192007.02.27 02:15buy6110.401.31741.30641.3214
12202007.02.27 02:45close6110.401.31841.30641.321440.0012623.35
12212007.02.27 02:50close6100.201.31851.30721.32226.0012629.35
12222007.02.27 02:50close6090.101.31851.30941.3244-19.0012610.35
12232007.02.27 02:59sell6120.101.31771.32871.3137
12242007.02.27 03:45sell6130.201.31831.32931.3143
12252007.02.27 07:10close6130.201.31731.32931.314320.0012630.35
12262007.02.27 07:15close6120.101.31771.32871.31370.0012630.35
12272007.02.27 07:20sell6140.101.31771.32871.3137
12282007.02.27 09:05sell6150.201.32111.33211.3171
12292007.02.27 09:10sell6160.401.32171.33271.3177
12302007.02.27 09:15sell6170.801.32281.33381.3188
12312007.02.27 09:20close6170.801.32001.33381.3188224.0012854.35
12322007.02.27 09:25close6160.401.31911.33271.3177104.0012958.35
12332007.02.27 09:25close6150.201.31911.33211.317140.0012998.35
12342007.02.27 09:25close6140.101.31911.32871.3137-14.0012984.35
12352007.02.27 09:30buy6180.101.32081.30981.3248
12362007.02.27 09:45buy6190.201.32001.30901.3240
12372007.02.27 09:50buy6200.401.31681.30581.3208
12382007.02.27 09:59t/p6200.401.32081.30581.3208160.0013144.35
12392007.02.27 09:59close6190.201.32141.30901.324028.0013172.35
12402007.02.27 10:00close6180.101.32131.30981.32485.0013177.35
12412007.02.27 10:05buy6210.101.32171.31071.3257
12422007.02.27 10:45buy6220.201.32081.30981.3248
12432007.02.27 12:35buy6230.401.32011.30911.3241
12442007.02.27 12:45close6230.401.32161.30911.324160.0013237.35
12452007.02.27 12:50close6220.201.32131.30981.324810.0013247.35
12462007.02.27 12:50close6210.101.32131.31071.3257-4.0013243.35
12472007.02.27 12:59buy6240.101.32161.31061.3256
12482007.02.27 14:35close6240.101.32441.31061.325628.0013271.35
12492007.02.27 14:40buy6250.101.32421.31321.3282
12502007.02.27 15:15buy6260.201.32361.31261.3276
12512007.02.27 15:30close6260.201.32451.31261.327618.0013289.35
12522007.02.27 15:40close6250.101.32431.31321.32821.0013290.35
12532007.02.27 15:59buy6270.101.32461.31361.3286
12542007.02.27 16:10buy6280.201.32231.31131.3263
12552007.02.27 16:20buy6290.401.32171.31071.3257
12562007.02.27 16:25close6290.401.32351.31071.325772.0013362.35
12572007.02.27 16:30close6280.201.32311.31131.326316.0013378.35
12582007.02.27 16:30close6270.101.32311.31361.3286-15.0013363.35
12592007.02.27 16:35sell6300.101.32321.33421.3192
12602007.02.27 16:45sell6310.201.32371.33471.3197
12612007.02.27 16:50sell6320.401.32441.33541.3204
12622007.02.27 17:05close6320.401.32351.33541.320436.0013399.35
12632007.02.27 17:10close6310.201.32331.33471.31978.0013407.35
12642007.02.27 17:10close6300.101.32331.33421.3192-1.0013406.35
12652007.02.27 17:15sell6330.101.32301.33401.3190
12662007.02.27 17:20sell6340.201.32391.33491.3199
12672007.02.27 18:15sell6350.401.32491.33591.3209
12682007.02.27 18:40sell6360.801.32551.33651.3215
12692007.02.27 18:59close6360.801.32431.33651.321596.0013502.35
12702007.02.27 19:00close6350.401.32441.33591.320920.0013522.35
12712007.02.27 19:00close6340.201.32441.33491.3199-10.0013512.35
12722007.02.27 19:00close6330.101.32441.33401.3190-14.0013498.35
12732007.02.27 19:05sell6370.101.32351.33451.3195
12742007.02.27 19:10sell6380.201.32421.33521.3202
12752007.02.27 20:30sell6390.401.32511.33611.3211
12762007.02.27 20:59close6390.401.32421.33611.321136.0013534.35
12772007.02.27 21:00close6380.201.32431.33521.3202-2.0013532.35
12782007.02.27 21:00close6370.101.32431.33451.3195-8.0013524.35
12792007.02.27 21:05sell6400.101.32301.33401.3190
12802007.02.27 21:15sell6410.201.32361.33461.3196
12812007.02.27 21:25sell6420.401.32511.33611.3211
12822007.02.27 21:59close6420.401.32341.33611.321168.0013592.35
12832007.02.27 22:00close6410.201.32351.33461.31962.0013594.35
12842007.02.27 22:00close6400.101.32351.33401.3190-5.0013589.35
12852007.02.27 22:05sell6430.101.32301.33401.3190
12862007.02.27 22:20sell6440.201.32411.33511.3201
12872007.02.28 00:05close6440.201.32281.33511.320126.8013616.15
12882007.02.28 00:10close6430.101.32341.33401.3190-3.6013612.55
12892007.02.28 00:15sell6450.101.32351.33451.3195
12902007.02.28 02:50close6450.101.32131.33451.319522.0013634.55
12912007.02.28 02:59sell6460.101.32151.33251.3175
12922007.02.28 03:15sell6470.201.32201.33301.3180
12932007.02.28 07:35close6470.201.32111.33301.318018.0013652.55
12942007.02.28 07:40close6460.101.32121.33251.31753.0013655.55
12952007.02.28 07:45sell6480.101.32081.33181.3168
12962007.02.28 07:59sell6490.201.32181.33281.3178
12972007.02.28 08:25close6490.201.32081.33281.317820.0013675.55
12982007.02.28 08:30close6480.101.32011.33181.31687.0013682.55
12992007.02.28 08:35sell6500.101.32011.33111.3161
13002007.02.28 08:59sell6510.201.32091.33191.3169
13012007.02.28 09:20close6510.201.31981.33191.316922.0013704.55
13022007.02.28 09:25close6500.101.31891.33111.316112.0013716.55
13032007.02.28 09:30sell6520.101.31901.33001.3150
13042007.02.28 09:59sell6530.201.31991.33091.3159
13052007.02.28 10:20close6530.201.31871.33091.315924.0013740.55
13062007.02.28 10:25close6520.101.31891.33001.31501.0013741.55
13072007.02.28 10:30sell6540.101.31851.32951.3145
13082007.02.28 12:05sell6550.201.31971.33071.3157
13092007.02.28 13:05sell6560.401.32051.33151.3165
13102007.02.28 13:40close6560.401.31971.33151.316532.0013773.55
13112007.02.28 13:45close6550.201.31881.33071.315718.0013791.55
13122007.02.28 13:45close6540.101.31881.32951.3145-3.0013788.55
13132007.02.28 13:50buy6570.101.31911.30811.3231
13142007.02.28 14:05close6570.101.32261.30811.323135.0013823.55
13152007.02.28 14:10buy6580.101.32261.31161.3266
13162007.02.28 14:35buy6590.201.32161.31061.3256
13172007.02.28 14:40buy6600.401.32071.30971.3247
13182007.02.28 15:10close6600.401.32181.30971.324744.0013867.55
13192007.02.28 15:15close6590.201.32131.31061.3256-6.0013861.55
13202007.02.28 15:15close6580.101.32131.31161.3266-13.0013848.55
13212007.02.28 15:20buy6610.101.32191.31091.3259
13222007.02.28 15:25buy6620.201.32141.31041.3254
13232007.02.28 15:30buy6630.401.32071.30971.3247
13242007.02.28 15:35buy6640.801.31981.30881.3238
13252007.02.28 15:50close6640.801.32091.30881.323888.0013936.55
13262007.02.28 15:59close6630.401.32101.30971.324712.0013948.55
13272007.02.28 15:59close6620.201.32101.31041.3254-8.0013940.55
13282007.02.28 15:59close6610.101.32101.31091.3259-9.0013931.55
13292007.02.28 16:00buy6650.101.32171.31071.3257
13302007.02.28 16:25buy6660.201.32031.30931.3243
13312007.02.28 16:30buy6670.401.31871.30771.3227
13322007.02.28 16:45close6670.401.32071.30771.322780.0014011.55
13332007.02.28 16:50close6660.201.32141.30931.324322.0014033.55
13342007.02.28 16:50close6650.101.32141.31071.3257-3.0014030.55
13352007.02.28 16:59buy6680.101.32141.31041.3254
13362007.02.28 17:25buy6690.201.32061.30961.3246
13372007.02.28 17:40close6690.201.32221.30961.324632.0014062.55
13382007.02.28 17:45close6680.101.32281.31041.325414.0014076.55
13392007.02.28 17:50buy6700.101.32281.31181.3268
13402007.02.28 18:20buy6710.201.32171.31071.3257
13412007.02.28 18:40close6710.201.32281.31071.325722.0014098.55
13422007.02.28 18:45close6700.101.32271.31181.3268-1.0014097.55
13432007.02.28 18:50buy6720.101.32301.31201.3270
13442007.02.28 19:15buy6730.201.32241.31141.3264
13452007.02.28 22:35close6730.201.32341.31141.326420.0014117.55
13462007.02.28 22:45close6720.101.32331.31201.32703.0014120.55
13472007.02.28 22:50buy6740.101.32361.31261.3276
13482007.02.28 22:59buy6750.201.32261.31161.3266
13492007.03.01 03:50close6750.201.32371.31161.326617.5014138.05
13502007.03.01 03:59close6740.101.32311.31261.3276-7.2514130.80
13512007.03.01 04:00sell6760.101.32301.33401.3190
13522007.03.01 08:15close6760.101.32101.33401.319020.0014150.80
13532007.03.01 08:20sell6770.101.32141.33241.3174
13542007.03.01 08:25sell6780.201.32281.33381.3188
13552007.03.01 08:40close6780.201.32061.33381.318844.0014194.80
13562007.03.01 08:45close6770.101.32071.33241.31747.0014201.80
13572007.03.01 08:50sell6790.101.32021.33121.3162
13582007.03.01 08:59sell6800.201.32241.33341.3184
13592007.03.01 09:05sell6810.401.32321.33421.3192
13602007.03.01 09:20sell6820.801.32391.33491.3199
13612007.03.01 09:40close6820.801.32311.33491.319964.0014265.80
13622007.03.01 09:45close6810.401.32301.33421.31928.0014273.80
13632007.03.01 09:45close6800.201.32301.33341.3184-12.0014261.80
13642007.03.01 09:45close6790.101.32301.33121.3162-28.0014233.80
13652007.03.01 09:50buy6830.101.32241.31141.3264
13662007.03.01 10:45buy6840.201.32151.31051.3255
13672007.03.01 11:10close6840.201.32261.31051.325522.0014255.80
13682007.03.01 11:15close6830.101.32231.31141.3264-1.0014254.80
13692007.03.01 11:20buy6850.101.32261.31161.3266
13702007.03.01 11:35buy6860.201.32201.31101.3260
13712007.03.01 12:35buy6870.401.32151.31051.3255
13722007.03.01 12:45close6870.401.32211.31051.325524.0014278.80
13732007.03.01 12:50close6860.201.32151.31101.3260-10.0014268.80
13742007.03.01 12:50close6850.101.32151.31161.3266-11.0014257.80
13752007.03.01 12:59sell6880.101.32191.33291.3179
13762007.03.01 14:05sell6890.201.32311.33411.3191
13772007.03.01 14:20close6890.201.32201.33411.319122.0014279.80
13782007.03.01 14:25close6880.101.32111.33291.31798.0014287.80
13792007.03.01 14:30buy6900.101.32251.31151.3265
13802007.03.01 14:40buy6910.201.32161.31061.3256
13812007.03.01 15:20buy6920.401.32101.31001.3250
13822007.03.01 15:25close6920.401.32191.31001.325036.0014323.80
13832007.03.01 15:30close6910.201.32261.31061.325620.0014343.80
13842007.03.01 15:30close6900.101.32261.31151.32651.0014344.80
13852007.03.01 15:35sell6930.101.32121.33221.3172
13862007.03.01 15:40sell6940.201.32171.33271.3177
13872007.03.01 16:05close6940.201.31861.33271.317762.0014406.80
13882007.03.01 16:10close6930.101.31811.33221.317231.0014437.80
13892007.03.01 16:15sell6950.101.31601.32701.3120
13902007.03.01 16:20sell6960.201.31921.33021.3152
13912007.03.01 16:25sell6970.401.32121.33221.3172
13922007.03.01 16:30close6970.401.31741.33221.3172152.0014589.80
13932007.03.01 16:35close6960.201.31891.33021.31526.0014595.80
13942007.03.01 16:35close6950.101.31891.32701.3120-29.0014566.80
13952007.03.01 16:40sell6980.101.31791.32891.3139
13962007.03.01 16:45sell6990.201.31891.32991.3149
13972007.03.01 16:50close6990.201.31741.32991.314930.0014596.80
13982007.03.01 16:59close6980.101.31651.32891.313914.0014610.80
13992007.03.01 17:00sell7000.101.31621.32721.3122
14002007.03.01 17:20sell7010.201.31751.32851.3135
14012007.03.01 17:25close7010.201.31611.32851.313528.0014638.80
14022007.03.01 17:30close7000.101.31671.32721.3122-5.0014633.80
14032007.03.01 17:35sell7020.101.31621.32721.3122
14042007.03.01 17:59sell7030.201.31711.32811.3131
14052007.03.01 18:05sell7040.401.31771.32871.3137
14062007.03.01 19:05sell7050.801.31861.32961.3146
14072007.03.01 19:45close7050.801.31691.32961.3146136.0014769.80
14082007.03.01 19:50close7040.401.31711.32871.313724.0014793.80
14092007.03.01 19:50close7030.201.31711.32811.31310.0014793.80
14102007.03.01 19:50close7020.101.31711.32721.3122-9.0014784.80
14112007.03.01 19:59buy7060.101.31801.30701.3220
14122007.03.01 23:25buy7070.201.31721.30621.3212
14132007.03.02 00:20buy7080.401.31661.30561.3206
14142007.03.02 04:20close7080.401.31731.30561.320628.0014812.80
14152007.03.02 04:30close7070.201.31701.30621.3212-5.5014807.30
14162007.03.02 04:30close7060.101.31701.30701.3220-10.7514796.55
14172007.03.02 04:35buy7090.101.31701.30601.3210
14182007.03.02 09:15buy7100.201.31601.30501.3200
14192007.03.02 10:10buy7110.401.31471.30371.3187
14202007.03.02 10:35close7110.401.31591.30371.318748.0014844.55
14212007.03.02 10:40close7100.201.31551.30501.3200-10.0014834.55
14222007.03.02 10:40close7090.101.31551.30601.3210-15.0014819.55
14232007.03.02 10:45sell7120.101.31521.32621.3112
14242007.03.02 10:50sell7130.201.31721.32821.3132
14252007.03.02 10:59close7130.201.31551.32821.313234.0014853.55
14262007.03.02 11:00close7120.101.31541.32621.3112-2.0014851.55
14272007.03.02 11:05sell7140.101.31471.32571.3107
14282007.03.02 11:25sell7150.201.31541.32641.3114
14292007.03.02 11:45sell7160.401.31631.32731.3123
14302007.03.02 11:50close7160.401.31491.32731.312356.0014907.55
14312007.03.02 11:59close7150.201.31641.32641.3114-20.0014887.55
14322007.03.02 11:59close7140.101.31641.32571.3107-17.0014870.55
14332007.03.02 12:00buy7170.101.31631.30531.3203
14342007.03.02 12:50buy7180.201.31541.30441.3194
14352007.03.02 13:05close7180.201.31641.30441.319420.0014890.55
14362007.03.02 13:10close7170.101.31661.30531.32033.0014893.55
14372007.03.02 13:15buy7190.101.31701.30601.3210
14382007.03.02 13:45buy7200.201.31551.30451.3195
14392007.03.02 14:05close7200.201.31721.30451.319534.0014927.55
14402007.03.02 14:10close7190.101.31731.30601.32103.0014930.55
14412007.03.02 14:15buy7210.101.31761.30661.3216
14422007.03.02 14:40buy7220.201.31621.30521.3202
14432007.03.02 14:59close7220.201.31761.30521.320228.0014958.55
14442007.03.02 15:00close7210.101.31751.30661.3216-1.0014957.55
14452007.03.02 15:05buy7230.101.31821.30721.3222
14462007.03.02 15:35buy7240.201.31681.30581.3208
14472007.03.02 16:30buy7250.401.31571.30471.3197
14482007.03.02 16:50close7250.401.31801.30471.319792.0015049.55
14492007.03.02 16:59close7240.201.31691.30581.32082.0015051.55
14502007.03.02 16:59close7230.101.31691.30721.3222-13.0015038.55
14512007.03.02 17:00buy7260.101.31721.30621.3212
14522007.03.02 18:40close7260.101.31921.30621.321220.0015058.55
14532007.03.02 18:50buy7270.101.31891.30791.3229
14542007.03.04 23:40close7270.101.32111.30791.322922.0015080.55
14552007.03.04 23:45buy7280.101.32081.30981.3248
14562007.03.05 00:05buy7290.201.31831.30731.3223
14572007.03.05 00:30close7290.201.32041.30731.322342.0015122.55
14582007.03.05 00:35close7280.101.32091.30981.32480.2515122.80
14592007.03.05 00:40buy7300.101.32051.30951.3245
14602007.03.05 00:59buy7310.201.31831.30731.3223
14612007.03.05 01:05buy7320.401.31761.30661.3216
14622007.03.05 01:30close7320.401.31871.30661.321644.0015166.80
14632007.03.05 01:35close7310.201.31811.30731.3223-4.0015162.80
14642007.03.05 01:35close7300.101.31811.30951.3245-24.0015138.80
14652007.03.05 01:45sell7330.101.31831.32931.3143
14662007.03.05 01:50sell7340.201.31931.33031.3153
14672007.03.05 01:59close7340.201.31761.33031.315334.0015172.80
14682007.03.05 02:00close7330.101.31751.32931.31438.0015180.80
14692007.03.05 02:05sell7350.101.31211.32311.3081
14702007.03.05 02:15sell7360.201.31391.32491.3099
14712007.03.05 02:20sell7370.401.31511.32611.3111
14722007.03.05 02:25sell7380.801.31611.32711.3121
14732007.03.05 02:30close7380.801.31511.32711.312180.0015260.80
14742007.03.05 02:35close7370.401.31541.32611.3111-12.0015248.80
14752007.03.05 02:35close7360.201.31541.32491.3099-30.0015218.80
14762007.03.05 02:35close7350.101.31541.32311.3081-33.0015185.80
14772007.03.05 02:40sell7390.101.31541.32641.3114
14782007.03.05 02:45sell7400.201.31761.32861.3136
14792007.03.05 02:50close7400.201.31421.32861.313668.0015253.80
14802007.03.05 02:59close7390.101.31271.32641.311427.0015280.80
14812007.03.05 03:00sell7410.101.31261.32361.3086
14822007.03.05 03:20sell7420.201.31351.32451.3095
14832007.03.05 03:40sell7430.401.31411.32511.3101
14842007.03.05 03:45close7430.401.31291.32511.310148.0015328.80
14852007.03.05 03:50close7420.201.31251.32451.309520.0015348.80
14862007.03.05 03:50close7410.101.31251.32361.30861.0015349.80
14872007.03.05 03:59sell7440.101.31401.32501.3100
14882007.03.05 04:05sell7450.201.31471.32571.3107
14892007.03.05 06:05sell7460.401.31691.32791.3129
14902007.03.05 06:40close7460.401.31461.32791.312992.0015441.80
14912007.03.05 06:45close7450.201.31511.32571.3107-8.0015433.80
14922007.03.05 06:45close7440.101.31511.32501.3100-11.0015422.80
14932007.03.05 06:50buy7470.101.31531.30431.3193
14942007.03.05 07:35buy7480.201.31421.30321.3182
14952007.03.05 08:15close7480.201.31541.30321.318224.0015446.80
14962007.03.05 08:20close7470.101.31471.30431.3193-6.0015440.80
14972007.03.05 08:25buy7490.101.31471.30371.3187
14982007.03.05 08:30buy7500.201.31341.30241.3174
14992007.03.05 09:05close7500.201.31481.30241.317428.0015468.80
15002007.03.05 09:10close7490.101.31531.30371.31876.0015474.80
15012007.03.05 09:15buy7510.101.31461.30361.3186
15022007.03.05 09:25buy7520.201.31261.30161.3166
15032007.03.05 10:05close7520.201.31401.30161.316628.0015502.80
15042007.03.05 10:10close7510.101.31361.30361.3186-10.0015492.80
15052007.03.05 10:15buy7530.101.31361.30261.3176
15062007.03.05 10:20buy7540.201.31271.30171.3167
15072007.03.05 11:15buy7550.401.31181.30081.3158
15082007.03.05 11:35close7550.401.31271.30081.315836.0015528.80
15092007.03.05 11:45close7540.201.31211.30171.3167-12.0015516.80
15102007.03.05 11:45close7530.101.31211.30261.3176-15.0015501.80
15112007.03.05 11:50sell7560.101.31181.32281.3078
15122007.03.05 12:10close7560.101.30871.32281.307831.0015532.80
15132007.03.05 12:15sell7570.101.30961.32061.3056
15142007.03.05 12:30sell7580.201.31081.32181.3068
15152007.03.05 12:45close7580.201.30911.32181.306834.0015566.80
15162007.03.05 12:50close7570.101.30941.32061.30562.0015568.80
15172007.03.05 12:59sell7590.101.30961.32061.3056
15182007.03.05 13:25sell7600.201.31051.32151.3065
15192007.03.05 13:40close7600.201.30911.32151.306528.0015596.80
15202007.03.05 13:45close7590.101.30941.32061.30562.0015598.80
15212007.03.05 13:50sell7610.101.30811.31911.3041
15222007.03.05 14:00sell7620.201.30871.31971.3047
15232007.03.05 14:20sell7630.401.30951.32051.3055
15242007.03.05 14:45close7630.401.30831.32051.305548.0015646.80
15252007.03.05 14:50close7620.201.30761.31971.304722.0015668.80
15262007.03.05 14:50close7610.101.30761.31911.30415.0015673.80
15272007.03.05 14:59sell7640.101.30831.31931.3043
15282007.03.05 15:05sell7650.201.30961.32061.3056
15292007.03.05 15:45close7650.201.30781.32061.305636.0015709.80
15302007.03.05 15:50close7640.101.30741.31931.30439.0015718.80
15312007.03.05 15:59buy7660.101.30991.29891.3139
15322007.03.05 17:40buy7670.201.30921.29821.3132
15332007.03.05 23:10buy7680.401.30841.29741.3124
15342007.03.05 23:20close7680.401.30981.29741.312456.0015774.80
15352007.03.05 23:25close7670.201.30971.29821.313210.0015784.80
15362007.03.05 23:25close7660.101.30971.29891.3139-2.0015782.80
15372007.03.05 23:30buy7690.101.30891.29791.3129
15382007.03.05 23:59buy7700.201.30821.29721.3122
15392007.03.06 01:10close7700.201.31101.29721.312254.5015837.30
15402007.03.06 01:15close7690.101.31081.29791.312918.2515855.55
15412007.03.06 01:20buy7710.101.31001.29901.3140
15422007.03.06 01:45buy7720.201.30951.29851.3135
15432007.03.06 01:50buy7730.401.30831.29731.3123
15442007.03.06 01:59close7730.401.30941.29731.312344.0015899.55
15452007.03.06 02:00close7720.201.30931.29851.3135-4.0015895.55
15462007.03.06 02:00close7710.101.30931.29901.3140-7.0015888.55
15472007.03.06 02:05buy7740.101.31001.29901.3140
15482007.03.06 02:15buy7750.201.30941.29841.3134
15492007.03.06 02:45buy7760.401.30861.29761.3126
15502007.03.06 03:05close7760.401.31041.29761.312672.0015960.55
15512007.03.06 03:10close7750.201.30951.29841.31342.0015962.55
15522007.03.06 03:10close7740.101.30951.29901.3140-5.0015957.55
15532007.03.06 03:15buy7770.101.30951.29851.3135
15542007.03.06 03:40buy7780.201.30811.29711.3121
15552007.03.06 03:50close7780.201.31011.29711.312140.0015997.55
15562007.03.06 03:59close7770.101.31041.29851.31359.0016006.55
15572007.03.06 04:00buy7790.101.31051.29951.3145
15582007.03.06 06:25buy7800.201.30971.29871.3137
15592007.03.06 06:59close7800.201.31081.29871.313722.0016028.55
15602007.03.06 07:00close7790.101.31071.29951.31452.0016030.55
15612007.03.06 07:05buy7810.101.31071.29971.3147
15622007.03.06 07:15buy7820.201.30991.29891.3139
15632007.03.06 07:20buy7830.401.30931.29831.3133
15642007.03.06 07:30close7830.401.31021.29831.313336.0016066.55
15652007.03.06 07:35close7820.201.30981.29891.3139-2.0016064.55
15662007.03.06 07:35close7810.101.30981.29971.3147-9.0016055.55
15672007.03.06 07:40buy7840.101.31121.30021.3152
15682007.03.06 07:59buy7850.201.30991.29891.3139
15692007.03.06 08:25close7850.201.31121.29891.313926.0016081.55
15702007.03.06 08:30close7840.101.31071.30021.3152-5.0016076.55
15712007.03.06 08:35buy7860.101.31261.30161.3166
15722007.03.06 08:45buy7870.201.31201.30101.3160
15732007.03.06 08:50close7870.201.31291.30101.316018.0016094.55
15742007.03.06 08:59close7860.101.31211.30161.3166-5.0016089.55
15752007.03.06 09:00buy7880.101.31241.30141.3164
15762007.03.06 09:10buy7890.201.31181.30081.3158
15772007.03.06 09:30close7890.201.31281.30081.315820.0016109.55
15782007.03.06 09:35close7880.101.31301.30141.31646.0016115.55
15792007.03.06 09:40buy7900.101.31281.30181.3168
15802007.03.06 10:05buy7910.201.31121.30021.3152
15812007.03.06 10:50close7910.201.31241.30021.315224.0016139.55
15822007.03.06 10:59close7900.101.31121.30181.3168-16.0016123.55
15832007.03.06 11:00sell7920.101.31131.32231.3073
15842007.03.06 14:15close7920.101.30921.32231.307321.0016144.55
15852007.03.06 14:20sell7930.101.30961.32061.3056
15862007.03.06 14:30sell7940.201.31031.32131.3063
15872007.03.06 14:59close7940.201.30931.32131.306320.0016164.55
15882007.03.06 15:00close7930.101.30941.32061.30562.0016166.55
15892007.03.06 15:05sell7950.101.30931.32031.3053
15902007.03.06 15:25sell7960.201.31011.32111.3061
15912007.03.06 15:50close7960.201.30891.32111.306124.0016190.55
15922007.03.06 15:59close7950.101.31041.32031.3053-11.0016179.55
15932007.03.06 16:00buy7970.101.31051.29951.3145
15942007.03.06 16:50buy7980.201.30981.29881.3138
15952007.03.06 17:20close7980.201.31111.29881.313826.0016205.55
15962007.03.06 17:35close7970.101.31081.29951.31453.0016208.55
15972007.03.06 17:40buy7990.101.31061.29961.3146
15982007.03.06 21:15close7990.101.31261.29961.314620.0016228.55
15992007.03.06 21:20buy8000.101.31221.30121.3162
16002007.03.07 02:05buy8010.201.31141.30041.3154
16012007.03.07 02:45close8010.201.31251.30041.315422.0016250.55
16022007.03.07 02:50close8000.101.31311.30121.31628.2516258.80
16032007.03.07 02:59sell8020.101.31231.32331.3083
16042007.03.07 05:20sell8030.201.31301.32401.3090
16052007.03.07 07:05close8030.201.31191.32401.309022.0016280.80
16062007.03.07 07:10close8020.101.31211.32331.30832.0016282.80
16072007.03.07 07:20sell8040.101.31211.32311.3081
16082007.03.07 07:25sell8050.201.31271.32371.3087
16092007.03.07 08:05close8050.201.31111.32371.308732.0016314.80
16102007.03.07 08:10close8040.101.31171.32311.30814.0016318.80
16112007.03.07 08:15sell8060.101.31131.32231.3073
16122007.03.07 08:20sell8070.201.31281.32381.3088
16132007.03.07 08:30close8070.201.31141.32381.308828.0016346.80
16142007.03.07 08:35close8060.101.31171.32231.3073-4.0016342.80
16152007.03.07 08:40sell8080.101.31131.32231.3073
16162007.03.07 08:59sell8090.201.31211.32311.3081
16172007.03.07 11:05sell8100.401.31271.32371.3087
16182007.03.07 11:50close8100.401.31201.32371.308728.0016370.80
16192007.03.07 11:59close8090.201.31241.32311.3081-6.0016364.80
16202007.03.07 11:59close8080.101.31241.32231.3073-11.0016353.80
16212007.03.07 12:00buy8110.101.31231.30131.3163
16222007.03.07 14:15close8110.101.31431.30131.316320.0016373.80
16232007.03.07 14:20buy8120.101.31411.30311.3181
16242007.03.07 14:25buy8130.201.31351.30251.3175
16252007.03.07 14:35buy8140.401.31271.30171.3167
16262007.03.07 14:45close8140.401.31371.30171.316740.0016413.80
16272007.03.07 14:50close8130.201.31381.30251.31756.0016419.80
16282007.03.07 14:50close8120.101.31381.30311.3181-3.0016416.80
16292007.03.07 14:59buy8150.101.31371.30271.3177
16302007.03.07 20:10close8150.101.31621.30271.317725.0016441.80
16312007.03.07 21:10buy8160.101.31771.30671.3217
16322007.03.07 23:05buy8170.201.31701.30601.3210
16332007.03.07 23:45close8170.201.31801.30601.321020.0016461.80
16342007.03.07 23:50close8160.101.31791.30671.32172.0016463.80
16352007.03.07 23:59sell8180.101.31771.32871.3137
16362007.03.08 09:20close8180.101.31491.32871.313729.2016493.00
16372007.03.08 09:25sell8190.101.31531.32631.3113
16382007.03.08 09:30sell8200.201.31661.32761.3126
16392007.03.08 09:35close8200.201.31471.32761.312638.0016531.00
16402007.03.08 09:40close8190.101.31661.32631.3113-13.0016518.00
16412007.03.08 09:45sell8210.101.31551.32651.3115
16422007.03.08 13:10sell8220.201.31621.32721.3122
16432007.03.08 13:40close8220.201.31421.32721.312240.0016558.00
16442007.03.08 13:50close8210.101.31441.32651.311511.0016569.00
16452007.03.08 13:59sell8230.101.31491.32591.3109
16462007.03.08 14:05sell8240.201.31691.32791.3129
16472007.03.08 14:35close8240.201.31391.32791.312960.0016629.00
16482007.03.08 14:45close8230.101.31411.32591.31098.0016637.00
16492007.03.08 14:50sell8250.101.31321.32421.3092
16502007.03.08 14:59sell8260.201.31411.32511.3101
16512007.03.08 15:30close8260.201.31221.32511.310138.0016675.00
16522007.03.08 15:40close8250.101.31251.32421.30927.0016682.00
16532007.03.08 15:45sell8270.101.31161.32261.3076
16542007.03.08 15:59sell8280.201.31231.32331.3083
16552007.03.08 16:05sell8290.401.31301.32401.3090
16562007.03.08 16:35close8290.401.31231.32401.309028.0016710.00
16572007.03.08 16:40close8280.201.31211.32331.30834.0016714.00
16582007.03.08 16:40close8270.101.31211.32261.3076-5.0016709.00
16592007.03.08 16:45sell8300.101.31201.32301.3080
16602007.03.08 17:10sell8310.201.31361.32461.3096
16612007.03.08 17:50close8310.201.31211.32461.309630.0016739.00
16622007.03.08 17:59close8300.101.31291.32301.3080-9.0016730.00
16632007.03.08 18:00buy8320.101.31281.30181.3168
16642007.03.08 18:50buy8330.201.31221.30121.3162
16652007.03.08 20:05close8330.201.31431.30121.316242.0016772.00
16662007.03.08 20:15close8320.101.31441.30181.316816.0016788.00
16672007.03.08 20:20buy8340.101.31421.30321.3182
16682007.03.08 20:35buy8350.201.31281.30181.3168
16692007.03.09 01:05close8350.201.31411.30181.316824.5016812.50
16702007.03.09 01:15close8340.101.31331.30321.3182-9.7516802.75
16712007.03.09 01:20buy8360.101.31371.30271.3177
16722007.03.09 05:20close8360.101.31571.30271.317720.0016822.75
16732007.03.09 05:29buy8370.101.31561.30461.3196
16742007.03.09 06:35buy8380.201.31481.30381.3188
16752007.03.09 09:45buy8390.401.31411.30311.3181
16762007.03.09 10:35close8390.401.31491.30311.318132.0016854.75
16772007.03.09 10:45close8380.201.31421.30381.3188-12.0016842.75
16782007.03.09 10:45close8370.101.31421.30461.3196-14.0016828.75
16792007.03.09 10:50sell8400.101.31391.32491.3099
16802007.03.09 10:59sell8410.201.31461.32561.3106
16812007.03.09 11:50sell8420.401.31541.32641.3114
16822007.03.09 13:10close8420.401.31461.32641.311432.0016860.75
16832007.03.09 13:20close8410.201.31541.32561.3106-16.0016844.75
16842007.03.09 13:20close8400.101.31541.32491.3099-15.0016829.75
16852007.03.09 13:29buy8430.101.31521.30421.3192
16862007.03.09 14:35buy8440.201.31231.30131.3163
16872007.03.09 14:45buy8450.401.30931.29831.3133
16882007.03.09 14:50t/p8450.401.31331.29831.3133160.0016989.75
16892007.03.09 14:50close8440.201.31511.30131.316356.0017045.75
16902007.03.09 14:59close8430.101.30971.30421.3192-55.0016990.75
16912007.03.09 14:59buy8460.201.30991.29891.3139
16922007.03.09 15:10buy8470.201.30881.29781.3128
16932007.03.09 15:20close8470.201.31081.29781.312840.0017030.75
16942007.03.09 15:29close8460.201.30911.29891.3139-16.0017014.75
16952007.03.09 15:35sell8480.101.31001.32101.3060
16962007.03.09 16:05sell8490.201.31081.32181.3068
16972007.03.09 16:15close8490.201.30981.32181.306820.0017034.75
16982007.03.09 16:20close8480.101.30971.32101.30603.0017037.75
16992007.03.09 16:29sell8500.101.31021.32121.3062
17002007.03.09 16:35sell8510.201.31141.32241.3074
17012007.03.09 16:40close8510.201.31021.32241.307424.0017061.75
17022007.03.09 16:45close8500.101.31011.32121.30621.0017062.75
17032007.03.09 16:50sell8520.101.31011.32111.3061
17042007.03.09 16:59sell8530.201.31111.32211.3071
17052007.03.09 17:29sell8540.401.31181.32281.3078
17062007.03.09 18:05close8540.401.31051.32281.307852.0017114.75
17072007.03.09 18:10close8530.201.31071.32211.30718.0017122.75
17082007.03.09 18:10close8520.101.31071.32111.3061-6.0017116.75
17092007.03.09 18:15buy8550.101.31121.30021.3152
17102007.03.09 18:35buy8560.201.31051.29951.3145
17112007.03.09 19:10close8560.201.31151.29951.314520.0017136.75
17122007.03.09 19:15close8550.101.31131.30021.31521.0017137.75
17132007.03.09 19:20sell8570.101.31061.32161.3066
17142007.03.09 20:40sell8580.201.31131.32231.3073
17152007.03.12 00:40sell8590.401.31191.32291.3079
17162007.03.12 00:50sell8600.801.31251.32351.3085
17172007.03.12 01:10close8600.801.31171.32351.308564.0017201.75
17182007.03.12 01:15close8590.401.31281.32291.3079-36.0017165.75
17192007.03.12 01:15close8580.201.31281.32231.3073-29.2017136.55
17202007.03.12 01:15close8570.101.31281.32161.3066-21.6017114.95
17212007.03.12 01:20buy8610.101.31251.30151.3165
17222007.03.12 01:35buy8620.201.31161.30061.3156
17232007.03.12 05:50buy8630.401.31091.29991.3149
17242007.03.12 06:35close8630.401.31181.29991.314936.0017150.95
17252007.03.12 06:40close8620.201.31091.30061.3156-14.0017136.95
17262007.03.12 06:40close8610.101.31091.30151.3165-16.0017120.95
17272007.03.12 06:50buy8640.101.31131.30031.3153
17282007.03.12 09:35close8640.101.31331.30031.315320.0017140.95
17292007.03.12 09:40buy8650.101.31281.30181.3168
17302007.03.12 10:10close8650.101.31521.30181.316824.0017164.95
17312007.03.12 10:15buy8660.101.31591.30491.3199
17322007.03.12 11:20close8660.101.31791.30491.319920.0017184.95
17332007.03.12 13:00sell8670.101.31721.32821.3132
17342007.03.12 13:15sell8680.201.31791.32891.3139
17352007.03.12 13:29close8680.201.31631.32891.313932.0017216.95
17362007.03.12 13:30close8670.101.31641.32821.31328.0017224.95
17372007.03.12 13:35sell8690.101.31591.32691.3119
17382007.03.12 13:50sell8700.201.31671.32771.3127
17392007.03.12 14:20close8700.201.31471.32771.312740.0017264.95
17402007.03.12 14:29close8690.101.31481.32691.311911.0017275.95
17412007.03.12 14:30sell8710.101.31471.32571.3107
17422007.03.12 14:35sell8720.201.31551.32651.3115
17432007.03.12 15:05sell8730.401.31631.32731.3123
17442007.03.12 15:35sell8740.801.31741.32841.3134
17452007.03.12 15:45close8740.801.31621.32841.313496.0017371.95
17462007.03.12 15:50close8730.401.31711.32731.3123-32.0017339.95
17472007.03.12 15:50close8720.201.31711.32651.3115-32.0017307.95
17482007.03.12 15:50close8710.101.31711.32571.3107-24.0017283.95
17492007.03.12 15:59buy8750.101.31761.30661.3216
17502007.03.12 19:35close8750.101.31981.30661.321622.0017305.95
17512007.03.12 19:40sell8760.101.31711.32811.3131
17522007.03.12 19:45sell8770.201.31811.32911.3141
17532007.03.12 19:50sell8780.401.31871.32971.3147
17542007.03.12 20:40sell8790.801.31941.33041.3154
17552007.03.12 22:05close8790.801.31871.33041.315456.0017361.95
17562007.03.12 22:15close8780.401.31911.32971.3147-16.0017345.95
17572007.03.12 22:15close8770.201.31911.32911.3141-20.0017325.95
17582007.03.12 22:15close8760.101.31911.32811.3131-20.0017305.95
17592007.03.12 22:20sell8800.101.31881.32981.3148
17602007.03.12 23:05sell8810.201.31941.33041.3154
17612007.03.13 00:35close8810.201.31851.33041.315418.8017324.75
17622007.03.13 00:40close8800.101.31951.32981.3148-6.6017318.15
17632007.03.13 00:45sell8820.101.31851.32951.3145
17642007.03.13 08:20close8820.101.31631.32951.314522.0017340.15
17652007.03.13 08:29sell8830.101.31641.32741.3124
17662007.03.13 09:05sell8840.201.31741.32841.3134
17672007.03.13 09:20close8840.201.31611.32841.313426.0017366.15
17682007.03.13 09:29close8830.101.31671.32741.3124-3.0017363.15
17692007.03.13 09:30sell8850.101.31641.32741.3124
17702007.03.13 11:05sell8860.201.31711.32811.3131
17712007.03.13 11:10sell8870.401.31761.32861.3136
17722007.03.13 11:15close8870.401.31671.32861.313636.0017399.15
17732007.03.13 11:20close8860.201.31631.32811.313116.0017415.15
17742007.03.13 11:20close8850.101.31631.32741.31241.0017416.15
17752007.03.13 11:29buy8880.101.31741.30641.3214
17762007.03.13 11:50buy8890.201.31661.30561.3206
17772007.03.13 12:20close8890.201.31861.30561.320640.0017456.15
17782007.03.13 12:29close8880.101.31811.30641.32147.0017463.15
17792007.03.13 12:30buy8900.101.31821.30721.3222
17802007.03.13 13:45close8900.101.32041.30721.322222.0017485.15
17812007.03.13 13:50buy8910.101.32111.31011.3251
17822007.03.13 14:00buy8920.201.32051.30951.3245
17832007.03.13 14:10close8920.201.32151.30951.324520.0017505.15
17842007.03.13 14:15close8910.101.32181.31011.32517.0017512.15
17852007.03.13 14:20buy8930.101.32181.31081.3258
17862007.03.13 14:35buy8940.201.32071.30971.3247
17872007.03.13 14:50close8940.201.32211.30971.324728.0017540.15
17882007.03.13 14:59close8930.101.32061.31081.3258-12.0017528.15
17892007.03.13 15:00buy8950.101.32091.30991.3249
17902007.03.13 15:05buy8960.201.31961.30861.3236
17912007.03.13 15:20close8960.201.32101.30861.323628.0017556.15
17922007.03.13 15:29close8950.101.31931.30991.3249-16.0017540.15
17932007.03.13 15:30sell8970.101.31941.33041.3154
17942007.03.13 15:40sell8980.201.32001.33101.3160
17952007.03.13 16:45close8980.201.31911.33101.316018.0017558.15
17962007.03.13 16:50close8970.101.31921.33041.31542.0017560.15
17972007.03.13 16:59sell8990.101.31971.33071.3157
17982007.03.13 17:05sell9000.201.32121.33221.3172
17992007.03.13 17:10close9000.201.31851.33221.317254.0017614.15
18002007.03.13 17:15close8990.101.31871.33071.315710.0017624.15
18012007.03.13 17:20sell9010.101.31891.32991.3149
18022007.03.13 17:29sell9020.201.32061.33161.3166
18032007.03.13 18:20sell9030.401.32141.33241.3174
18042007.03.13 19:35close9030.401.31951.33241.317476.0017700.15
18052007.03.13 19:40close9020.201.31991.33161.316614.0017714.15
18062007.03.13 19:40close9010.101.31991.32991.3149-10.0017704.15
18072007.03.13 19:45sell9040.101.32071.33171.3167
18082007.03.14 00:50close9040.101.31861.33171.316721.4017725.55
18092007.03.14 00:59sell9050.101.31871.32971.3147
18102007.03.14 01:10sell9060.201.31951.33051.3155
18112007.03.14 05:20sell9070.401.32001.33101.3160
18122007.03.14 05:40close9070.401.31921.33101.316032.0017757.55
18132007.03.14 05:45close9060.201.31991.33051.3155-8.0017749.55
18142007.03.14 05:45close9050.101.31991.32971.3147-12.0017737.55
18152007.03.14 05:50buy9080.101.32011.30911.3241
18162007.03.14 05:59buy9090.201.31941.30841.3234
18172007.03.14 07:35close9090.201.32061.30841.323424.0017761.55
18182007.03.14 07:40close9080.101.31801.30911.3241-21.0017740.55
18192007.03.14 07:40buy9100.201.31821.30721.3222
18202007.03.14 07:45close9100.201.31971.30721.322230.0017770.55
18212007.03.14 07:50buy9110.101.32081.30981.3248
18222007.03.14 08:05buy9120.201.31961.30861.3236
18232007.03.14 08:45buy9130.401.31871.30771.3227
18242007.03.14 08:50close9130.401.31971.30771.322740.0017810.55
18252007.03.14 08:59close9120.201.31951.30861.3236-2.0017808.55
18262007.03.14 08:59close9110.101.31951.30981.3248-13.0017795.55
18272007.03.14 09:00sell9140.101.31961.33061.3156
18282007.03.14 09:15sell9150.201.32041.33141.3164
18292007.03.14 09:35close9150.201.31931.33141.316422.0017817.55
18302007.03.14 09:40close9140.101.32101.33061.3156-14.0017803.55
18312007.03.14 09:45buy9160.101.32011.30911.3241
18322007.03.14 09:59buy9170.201.31961.30861.3236
18332007.03.14 10:15buy9180.401.31881.30781.3228
18342007.03.14 12:20buy9190.801.31791.30691.3219
18352007.03.14 12:40close9190.801.31891.30691.321980.0017883.55
18362007.03.14 12:45close9180.401.31791.30781.3228-36.0017847.55
18372007.03.14 12:45close9170.201.31791.30861.3236-34.0017813.55
18382007.03.14 12:45close9160.101.31791.30911.3241-22.0017791.55
18392007.03.14 12:50sell9200.101.31911.33011.3151
18402007.03.14 15:05sell9210.201.32141.33241.3174
18412007.03.14 15:20close9210.201.31931.33241.317442.0017833.55
18422007.03.14 15:29close9200.101.32131.33011.3151-22.0017811.55
18432007.03.14 15:30buy9220.101.32141.31041.3254
18442007.03.14 17:10close9220.101.32361.31041.325422.0017833.55
18452007.03.14 17:35buy9230.101.32301.31201.3270
18462007.03.14 18:05buy9240.201.32181.31081.3258
18472007.03.14 18:20close9240.201.32321.31081.325828.0017861.55
18482007.03.14 18:29close9230.101.32231.31201.3270-7.0017854.55
18492007.03.14 18:30sell9250.101.32221.33321.3182
18502007.03.14 18:45sell9260.201.32281.33381.3188
18512007.03.14 19:05close9260.201.32171.33381.318822.0017876.55
18522007.03.14 19:10close9250.101.32291.33321.3182-7.0017869.55
18532007.03.14 19:15sell9270.101.32201.33301.3180
18542007.03.14 19:29sell9280.201.32261.33361.3186
18552007.03.14 19:50close9280.201.32171.33361.318618.0017887.55
18562007.03.14 19:59close9270.101.32291.33301.3180-9.0017878.55
18572007.03.14 20:00sell9290.101.32261.33361.3186
18582007.03.15 01:20sell9300.201.32321.33421.3192
18592007.03.15 01:29close9300.201.32221.33421.319220.0017898.55
18602007.03.15 01:30close9290.101.32231.33361.31864.2017902.75
18612007.03.15 01:35sell9310.101.32161.33261.3176
18622007.03.15 01:50sell9320.201.32251.33351.3185
18632007.03.15 08:15close9320.201.32101.33351.318530.0017932.75
18642007.03.15 08:20close9310.101.32171.33261.3176-1.0017931.75
18652007.03.15 08:29sell9330.101.32101.33201.3170
18662007.03.15 08:35sell9340.201.32171.33271.3177
18672007.03.15 09:20close9340.201.32041.33271.317726.0017957.75
18682007.03.15 09:29close9330.101.32071.33201.31703.0017960.75
18692007.03.15 09:30sell9350.101.32041.33141.3164
18702007.03.15 09:35sell9360.201.32131.33231.3173
18712007.03.15 10:10close9360.201.31991.33231.317328.0017988.75
18722007.03.15 10:15close9350.101.32031.33141.31641.0017989.75
18732007.03.15 10:20sell9370.101.31921.33021.3152
18742007.03.15 10:29sell9380.201.32031.33131.3163
18752007.03.15 10:40sell9390.401.32091.33191.3169
18762007.03.15 12:20sell9400.801.32151.33251.3175
18772007.03.15 13:40close9400.801.32051.33251.317580.0018069.75
18782007.03.15 13:45close9390.401.32261.33191.3169-68.0018001.75
18792007.03.15 13:45close9380.201.32261.33131.3163-46.0017955.75
18802007.03.15 13:45close9370.101.32261.33021.3152-34.0017921.75
18812007.03.15 13:45sell9410.801.32241.33341.3184
18822007.03.15 13:50close9410.801.32371.33341.3184-104.0017817.75
18832007.03.15 13:50sell9420.201.32351.33451.3195
18842007.03.15 13:59close9420.201.32181.33451.319534.0017851.75
18852007.03.15 14:00buy9430.101.32191.31091.3259
18862007.03.15 14:05buy9440.201.32101.31001.3250
18872007.03.15 14:10close9440.201.32281.31001.325036.0017887.75
18882007.03.15 14:15close9430.101.32391.31091.325920.0017907.75
18892007.03.15 14:20buy9450.101.32351.31251.3275
18902007.03.15 14:29buy9460.201.32281.31181.3268
18912007.03.15 14:35buy9470.401.32191.31091.3259
18922007.03.15 14:40close9470.401.32301.31091.325944.0017951.75
18932007.03.15 14:45close9460.201.32251.31181.3268-6.0017945.75
18942007.03.15 14:45close9450.101.32251.31251.3275-10.0017935.75
18952007.03.15 14:50buy9480.101.32321.31221.3272
18962007.03.15 14:59buy9490.201.32251.31151.3265
18972007.03.15 15:45close9490.201.32421.31151.326534.0017969.75
18982007.03.15 15:50close9480.101.32371.31221.32725.0017974.75
18992007.03.15 15:59buy9500.101.32371.31271.3277
19002007.03.15 16:05buy9510.201.32311.31211.3271
19012007.03.15 16:10close9510.201.32471.31211.327132.0018006.75
19022007.03.15 16:15close9500.101.32421.31271.32775.0018011.75
19032007.03.15 16:20buy9520.101.32491.31391.3289
19042007.03.15 16:29buy9530.201.32431.31331.3283
19052007.03.15 17:05buy9540.401.32311.31211.3271
19062007.03.15 17:15close9540.401.32431.31211.327148.0018059.75
19072007.03.15 17:20close9530.201.32501.31331.328314.0018073.75
19082007.03.15 17:20close9520.101.32501.31391.32891.0018074.75
19092007.03.15 17:29buy9550.101.32391.31291.3279
19102007.03.15 17:35buy9560.201.32271.31171.3267
19112007.03.15 17:50close9560.201.32381.31171.326722.0018096.75
19122007.03.15 17:59close9550.101.32271.31291.3279-12.0018084.75
19132007.03.15 18:00sell9570.101.32281.33381.3188
19142007.03.15 18:15sell9580.201.32341.33441.3194
19152007.03.15 22:20sell9590.401.32411.33511.3201
19162007.03.15 22:35close9590.401.32331.33511.320132.0018116.75
19172007.03.15 22:45close9580.201.32371.33441.3194-6.0018110.75
19182007.03.15 22:45close9570.101.32371.33381.3188-9.0018101.75
19192007.03.15 22:50buy9600.101.32391.31291.3279
19202007.03.15 23:10buy9610.201.32331.31231.3273
19212007.03.16 00:05close9610.201.32651.31231.327362.5018164.25
19222007.03.16 00:10close9600.101.32751.31291.327935.2518199.50
19232007.03.16 00:15buy9620.101.32671.31571.3307
19242007.03.16 00:20buy9630.201.32371.31271.3277
19252007.03.16 00:29close9630.201.32681.31271.327762.0018261.50
19262007.03.16 00:30close9620.101.32691.31571.33072.0018263.50
19272007.03.16 00:45buy9640.101.32681.31581.3308
19282007.03.16 01:50close9640.101.32911.31581.330823.0018286.50
19292007.03.16 03:35sell9650.101.32891.33991.3249
19302007.03.16 03:45sell9660.201.32951.34051.3255
19312007.03.16 03:50sell9670.401.33011.34111.3261
19322007.03.16 04:35close9670.401.32931.34111.326132.0018318.50
19332007.03.16 04:40close9660.201.33051.34051.3255-20.0018298.50
19342007.03.16 04:40close9650.101.33051.33991.3249-16.0018282.50
19352007.03.16 04:59sell9680.101.32921.34021.3252
19362007.03.16 07:45sell9690.201.33021.34121.3262
19372007.03.16 07:50close9690.201.32911.34121.326222.0018304.50
19382007.03.16 07:59close9680.101.33041.34021.3252-12.0018292.50
19392007.03.16 08:00sell9700.101.33011.34111.3261
19402007.03.16 08:50sell9710.201.33101.34201.3270
19412007.03.16 09:10close9710.201.32951.34201.327030.0018322.50
19422007.03.16 09:15close9700.101.33191.34111.3261-18.0018304.50
19432007.03.16 09:15sell9720.201.33171.34271.3277
19442007.03.16 09:35close9720.201.33021.34271.327730.0018334.50
19452007.03.16 10:00sell9730.101.33111.34211.3271
19462007.03.16 10:20sell9740.201.33271.34371.3287
19472007.03.16 11:45sell9750.401.33381.34481.3298
19482007.03.16 11:50close9750.401.33261.34481.329848.0018382.50
19492007.03.16 11:59close9740.201.33351.34371.3287-16.0018366.50
19502007.03.16 11:59close9730.101.33351.34211.3271-24.0018342.50
19512007.03.16 12:05sell9760.101.33251.34351.3285
19522007.03.16 12:10sell9770.201.33351.34451.3295
19532007.03.16 13:05close9770.201.33241.34451.329522.0018364.50
19542007.03.16 13:10close9760.101.33301.34351.3285-5.0018359.50
19552007.03.16 13:20sell9780.101.33291.34391.3289
19562007.03.16 13:40sell9790.201.33371.34471.3297
19572007.03.16 13:45close9790.201.33251.34471.329724.0018383.50
19582007.03.16 13:50close9780.101.33211.34391.32898.0018391.50
19592007.03.16 13:59sell9800.101.33261.34361.3286
19602007.03.16 14:45sell9810.201.33321.34421.3292
19612007.03.16 14:59close9810.201.33211.34421.329222.0018413.50
19622007.03.16 15:00close9800.101.33241.34361.32862.0018415.50
19632007.03.16 15:05sell9820.101.33251.34351.3285
19642007.03.16 16:50close9820.101.33051.34351.328520.0018435.50
19652007.03.16 16:59sell9830.101.33061.34161.3266
19662007.03.16 17:10sell9840.201.33141.34241.3274
19672007.03.16 17:20close9840.201.33041.34241.327420.0018455.50
19682007.03.16 17:29close9830.101.33151.34161.3266-9.0018446.50
19692007.03.16 17:30sell9850.101.33141.34241.3274
19702007.03.18 23:15sell9860.201.33191.34291.3279
19712007.03.19 02:29close9860.201.33081.34291.327922.8018469.30
19722007.03.19 02:30close9850.101.33091.34241.32745.4018474.70
19732007.03.19 02:35sell9870.101.33041.34141.3264
19742007.03.19 02:50sell9880.201.33131.34231.3273
19752007.03.19 03:20close9880.201.32981.34231.327330.0018504.70
19762007.03.19 03:29close9870.101.33081.34141.3264-4.0018500.70
19772007.03.19 03:30sell9890.101.33051.34151.3265
19782007.03.19 03:40sell9900.201.33131.34231.3273
19792007.03.19 05:35close9900.201.33021.34231.327322.0018522.70
19802007.03.19 05:40close9890.101.33071.34151.3265-2.0018520.70
19812007.03.19 05:45sell9910.101.33041.34141.3264
19822007.03.19 09:05sell9920.201.33171.34271.3277
19832007.03.19 09:15close9920.201.33051.34271.327724.0018544.70
19842007.03.19 09:20close9910.101.33021.34141.32642.0018546.70
19852007.03.19 09:29buy9930.101.33131.32031.3353
19862007.03.19 09:35buy9940.201.33071.31971.3347
19872007.03.19 09:45buy9950.401.33001.31901.3340
19882007.03.19 09:50close9950.401.33161.31901.334064.0018610.70
19892007.03.19 09:59close9940.201.33031.31971.3347-8.0018602.70
19902007.03.19 09:59close9930.101.33031.32031.3353-10.0018592.70
19912007.03.19 10:00buy9960.101.33061.31961.3346
19922007.03.19 10:10buy9970.201.33001.31901.3340
19932007.03.19 10:35buy9980.401.32891.31791.3329
19942007.03.19 10:45close9980.401.33051.31791.332964.0018656.70
19952007.03.19 10:50close9970.201.32971.31901.3340-6.0018650.70
19962007.03.19 10:50close9960.101.32971.31961.3346-9.0018641.70
19972007.03.19 10:59sell9990.101.32891.33991.3249
19982007.03.19 11:35sell10000.201.32981.34081.3258
19992007.03.19 11:50close10000.201.32811.34081.325834.0018675.70
20002007.03.19 11:59close9990.101.32971.33991.3249-8.0018667.70
20012007.03.19 12:00buy10010.101.32981.31881.3338
20022007.03.19 12:15buy10020.201.32921.31821.3332
20032007.03.19 14:05close10020.201.33051.31821.333226.0018693.70
20042007.03.19 14:10close10010.101.32931.31881.3338-5.0018688.70
20052007.03.19 14:15buy10030.101.33001.31901.3340
20062007.03.19 15:35buy10040.201.32941.31841.3334
20072007.03.19 17:15buy10050.401.32861.31761.3326
20082007.03.19 18:15close10050.401.32961.31761.332640.0018728.70
20092007.03.19 18:20close10040.201.32821.31841.3334-24.0018704.70
20102007.03.19 18:20close10030.101.32821.31901.3340-18.0018686.70
20112007.03.19 18:29sell10060.101.32851.33951.3245
20122007.03.19 18:40sell10070.201.32911.34011.3251
20132007.03.19 19:35sell10080.401.32981.34081.3258
20142007.03.19 23:45sell10090.801.33071.34171.3267
20152007.03.20 02:05close10090.801.32941.34171.3267107.2018793.90
20162007.03.20 02:10close10080.401.33071.34081.3258-34.4018759.50
20172007.03.20 02:10close10070.201.33071.34011.3251-31.2018728.30
20182007.03.20 02:10close10060.101.33071.33951.3245-21.6018706.70
20192007.03.20 02:15sell10100.101.33041.34141.3264
20202007.03.20 03:45close10100.101.32771.34141.326427.0018733.70
20212007.03.20 03:50sell10110.101.32761.33861.3236
20222007.03.20 03:59sell10120.201.32851.33951.3245
20232007.03.20 04:05sell10130.401.32911.34011.3251
20242007.03.20 04:20close10130.401.32841.34011.325128.0018761.70
20252007.03.20 04:29close10120.201.32911.33951.3245-12.0018749.70
20262007.03.20 04:29close10110.101.32911.33861.3236-15.0018734.70
20272007.03.20 04:30sell10140.101.32871.33971.3247
20282007.03.20 06:35sell10150.201.32941.34041.3254
20292007.03.20 06:45sell10160.401.32991.34091.3259
20302007.03.20 06:50close10160.401.32911.34091.325932.0018766.70
20312007.03.20 06:59close10150.201.33011.34041.3254-14.0018752.70
20322007.03.20 06:59close10140.101.33011.33971.3247-14.0018738.70
20332007.03.20 07:00buy10170.101.33001.31901.3340
20342007.03.20 08:05buy10180.201.32931.31831.3333
20352007.03.20 08:15close10180.201.33041.31831.333322.0018760.70
20362007.03.20 08:20close10170.101.33031.31901.33403.0018763.70
20372007.03.20 08:29buy10190.101.32981.31881.3338
20382007.03.20 09:29buy10200.201.32921.31821.3332
20392007.03.20 10:20buy10210.401.32861.31761.3326
20402007.03.20 10:45buy10220.801.32791.31691.3319
20412007.03.20 11:40close10220.801.32861.31691.331956.0018819.70
20422007.03.20 11:45close10210.401.32801.31761.3326-24.0018795.70
20432007.03.20 11:45close10200.201.32801.31821.3332-24.0018771.70
20442007.03.20 11:45close10190.101.32801.31881.3338-18.0018753.70
20452007.03.20 11:50sell10230.101.32731.33831.3233
20462007.03.20 11:59sell10240.201.32851.33951.3245
20472007.03.20 12:05sell10250.401.32931.34031.3253
20482007.03.20 12:20close10250.401.32841.34031.325336.0018789.70
20492007.03.20 12:29close10240.201.32931.33951.3245-16.0018773.70
20502007.03.20 12:29close10230.101.32931.33831.3233-20.0018753.70
20512007.03.20 12:30buy10260.101.32921.31821.3332
20522007.03.20 12:45buy10270.201.32801.31701.3320
20532007.03.20 13:20close10270.201.32931.31701.332026.0018779.70
20542007.03.20 13:29close10260.101.32911.31821.3332-1.0018778.70
20552007.03.20 13:30buy10280.101.32881.31781.3328
20562007.03.20 14:10close10280.101.33081.31781.332820.0018798.70
20572007.03.20 14:15sell10290.101.32871.33971.3247
20582007.03.20 14:20sell10300.201.33081.34181.3268
20592007.03.20 14:29close10300.201.32931.34181.326830.0018828.70
20602007.03.20 14:30close10290.101.32911.33971.3247-4.0018824.70
20612007.03.20 14:35buy10310.101.32991.31891.3339
20622007.03.20 14:40buy10320.201.32911.31811.3331
20632007.03.20 14:50close10320.201.33021.31811.333122.0018846.70
20642007.03.20 14:59close10310.101.32951.31891.3339-4.0018842.70
20652007.03.20 15:00buy10330.101.32981.31881.3338
20662007.03.20 15:35buy10340.201.32861.31761.3326
20672007.03.20 17:35close10340.201.33021.31761.332632.0018874.70
20682007.03.20 17:40close10330.101.32901.31881.3338-8.0018866.70
20692007.03.20 17:45buy10350.101.32931.31831.3333
20702007.03.20 18:59close10350.101.33131.31831.333320.0018886.70
20712007.03.20 19:00buy10360.101.33141.32041.3354
20722007.03.20 19:35buy10370.201.33061.31961.3346
20732007.03.20 20:15close10370.201.33161.31961.334620.0018906.70
20742007.03.20 20:20close10360.101.33121.32041.3354-2.0018904.70
20752007.03.20 20:29buy10380.101.33161.32061.3356
20762007.03.21 01:10buy10390.201.33101.32001.3350
20772007.03.21 08:20buy10400.401.33021.31921.3342
20782007.03.21 08:29close10400.401.33111.31921.334236.0018940.70
20792007.03.21 08:35close10390.201.33121.32001.33504.0018944.70
20802007.03.21 08:35close10380.101.33121.32061.3356-4.7518939.95
20812007.03.21 08:40buy10410.101.33171.32071.3357
20822007.03.21 08:45buy10420.201.33091.31991.3349
20832007.03.21 09:05close10420.201.33191.31991.334920.0018959.95
20842007.03.21 09:10close10410.101.33101.32071.3357-7.0018952.95
20852007.03.21 09:15sell10430.101.33061.34161.3266
20862007.03.21 19:05sell10440.201.33781.34881.3338
20872007.03.21 19:10t/p10440.201.33381.34881.333880.0019032.95
20882007.03.21 19:10sell10450.201.33311.34411.3291
20892007.03.21 19:15close10450.201.33001.34411.329162.0019094.95
20902007.03.21 19:20close10430.101.33011.34161.32665.0019099.95
20912007.03.21 20:15buy10460.101.33681.32581.3408
20922007.03.21 23:05close10460.101.33891.32581.340821.0019120.95
20932007.03.21 23:10sell10470.101.33831.34931.3343
20942007.03.22 00:20sell10480.201.33901.35001.3350
20952007.03.22 00:40sell10490.401.34001.35101.3360
20962007.03.22 00:45sell10500.801.34091.35191.3369
20972007.03.22 00:59close10500.801.33981.35191.336988.0019208.95
20982007.03.22 01:00close10490.401.33991.35101.33604.0019212.95
20992007.03.22 01:00close10480.201.33991.35001.3350-18.0019194.95
21002007.03.22 01:00close10470.101.33991.34931.3343-14.8019180.15
21012007.03.22 01:05sell10510.101.33841.34941.3344
21022007.03.22 01:10sell10520.201.33901.35001.3350
21032007.03.22 01:20sell10530.401.34011.35111.3361
21042007.03.22 01:29close10530.401.33881.35111.336152.0019232.15
21052007.03.22 01:35close10520.201.33891.35001.33502.0019234.15
21062007.03.22 01:35close10510.101.33891.34941.3344-5.0019229.15
21072007.03.22 01:40sell10540.101.33861.34961.3346
21082007.03.22 01:59sell10550.201.33961.35061.3356
21092007.03.22 03:10close10550.201.33841.35061.335624.0019253.15
21102007.03.22 03:15close10540.101.33931.34961.3346-7.0019246.15
21112007.03.22 03:20sell10560.101.33861.34961.3346
21122007.03.22 08:15close10560.101.33661.34961.334620.0019266.15
21132007.03.22 08:20sell10570.101.33831.34931.3343
21142007.03.22 09:59close10570.101.33631.34931.334320.0019286.15
21152007.03.22 10:00sell10580.101.33621.34721.3322
21162007.03.22 10:05sell10590.201.33681.34781.3328
21172007.03.22 10:45close10590.201.33561.34781.332824.0019310.15
21182007.03.22 10:50close10580.101.33531.34721.33229.0019319.15
21192007.03.22 10:59sell10600.101.33591.34691.3319
21202007.03.22 15:05sell10610.201.33731.34831.3333
21212007.03.22 15:15close10610.201.33581.34831.333330.0019349.15
21222007.03.22 15:20close10600.101.33611.34691.3319-2.0019347.15
21232007.03.22 15:29buy10620.101.33681.32581.3408
21242007.03.22 15:40buy10630.201.33601.32501.3400
21252007.03.22 16:05buy10640.401.33491.32391.3389
21262007.03.22 16:20close10640.401.33621.32391.338952.0019399.15
21272007.03.22 16:29close10630.201.33521.32501.3400-16.0019383.15
21282007.03.22 16:29close10620.101.33521.32581.3408-16.0019367.15
21292007.03.22 16:30sell10650.101.33511.34611.3311
21302007.03.22 16:45sell10660.201.33621.34721.3322
21312007.03.22 17:40close10660.201.33431.34721.332238.0019405.15
21322007.03.22 17:45close10650.101.33231.34611.331128.0019433.15
21332007.03.22 17:50sell10670.101.33321.34421.3292
21342007.03.22 18:10close10670.101.33121.34421.329220.0019453.15
21352007.03.22 18:15sell10680.101.33241.34341.3284
21362007.03.22 19:35sell10690.201.33311.34411.3291
21372007.03.23 04:35close10690.201.33191.34411.329124.8019477.95
21382007.03.23 04:40close10680.101.33251.34341.3284-0.6019477.35
21392007.03.23 04:45buy10700.101.33221.32121.3362
21402007.03.23 10:10buy10710.201.33021.31921.3342
21412007.03.23 10:35close10710.201.33161.31921.334228.0019505.35
21422007.03.23 10:40close10700.101.33181.32121.3362-4.0019501.35
21432007.03.23 10:45sell10720.101.33191.34291.3279
21442007.03.23 13:10sell10730.201.33321.34421.3292
21452007.03.23 13:15close10730.201.33181.34421.329228.0019529.35
21462007.03.23 13:20close10720.101.33141.34291.32795.0019534.35
21472007.03.23 13:29buy10740.101.33311.32211.3371
21482007.03.23 14:40buy10750.201.33211.32111.3361
21492007.03.23 15:05buy10760.401.32931.31831.3333
21502007.03.23 15:10close10760.401.33161.31831.333392.0019626.35
21512007.03.23 15:15close10750.201.33221.32111.33612.0019628.35
21522007.03.23 15:15close10740.101.33221.32211.3371-9.0019619.35
21532007.03.23 15:20sell10770.101.33131.34231.3273
21542007.03.23 15:50close10770.101.32881.34231.327325.0019644.35
21552007.03.23 15:59sell10780.101.32921.34021.3252
21562007.03.23 16:05sell10790.201.33051.34151.3265
21572007.03.23 16:20close10790.201.32921.34151.326526.0019670.35
21582007.03.23 16:29close10780.101.33041.34021.3252-12.0019658.35
21592007.03.23 16:30sell10800.101.33011.34111.3261
21602007.03.23 17:05sell10810.201.33091.34191.3269
21612007.03.23 17:35close10810.201.32991.34191.326920.0019678.35
21622007.03.23 17:40close10800.101.32901.34111.326111.0019689.35
21632007.03.23 17:45buy10820.101.33051.31951.3345
21642007.03.23 17:59buy10830.201.32961.31861.3336
21652007.03.23 18:50buy10840.401.32891.31791.3329
21662007.03.23 21:29buy10850.801.32831.31731.3323
21672007.03.25 23:05close10850.801.32941.31731.332388.0019777.35
21682007.03.25 23:10close10840.401.32861.31791.3329-12.0019765.35
21692007.03.25 23:10close10830.201.32861.31861.3336-20.0019745.35
21702007.03.25 23:10close10820.101.32861.31951.3345-19.0019726.35
21712007.03.25 23:15buy10860.101.32851.31751.3325
21722007.03.26 00:35buy10870.201.32591.31491.3299
21732007.03.26 00:45close10870.201.32811.31491.329944.0019770.35
21742007.03.26 00:50close10860.101.32681.31751.3325-17.7519752.60
21752007.03.26 00:59sell10880.101.32641.33741.3224
21762007.03.26 01:10sell10890.201.32741.33841.3234
21772007.03.26 01:35sell10900.401.32801.33901.3240
21782007.03.26 01:50close10900.401.32711.33901.324036.0019788.60
21792007.03.26 01:59close10890.201.32741.33841.32340.0019788.60
21802007.03.26 01:59close10880.101.32741.33741.3224-10.0019778.60
21812007.03.26 02:00buy10910.101.32731.31631.3313
21822007.03.26 02:15buy10920.201.32601.31501.3300
21832007.03.26 02:35close10920.201.32721.31501.330024.0019802.60
21842007.03.26 02:40close10910.101.32601.31631.3313-13.0019789.60
21852007.03.26 02:45sell10930.101.32671.33771.3227
21862007.03.26 03:10sell10940.201.32731.33831.3233
21872007.03.26 04:10close10940.201.32631.33831.323320.0019809.60
21882007.03.26 04:15close10930.101.32671.33771.32270.0019809.60
21892007.03.26 04:20buy10950.101.32651.31551.3305
21902007.03.26 09:15buy10960.201.32561.31461.3296
21912007.03.26 09:20close10960.201.32691.31461.329626.0019835.60
21922007.03.26 09:29close10950.101.32631.31551.3305-2.0019833.60
21932007.03.26 09:35sell10970.101.32641.33741.3224
21942007.03.26 09:45sell10980.201.32801.33901.3240
21952007.03.26 09:50close10980.201.32631.33901.324034.0019867.60
21962007.03.26 09:59close10970.101.32741.33741.3224-10.0019857.60
21972007.03.26 10:00buy10990.101.32751.31651.3315
21982007.03.26 10:20buy11000.201.32691.31591.3309
21992007.03.26 10:45buy11010.401.32571.31471.3297
22002007.03.26 10:50close11010.401.32671.31471.329740.0019897.60
22012007.03.26 10:59close11000.201.32591.31591.3309-20.0019877.60
22022007.03.26 10:59close10990.101.32591.31651.3315-16.0019861.60
22032007.03.26 11:00sell11020.101.32601.33701.3220
22042007.03.26 11:15sell11030.201.32661.33761.3226
22052007.03.26 13:20sell11040.401.32731.33831.3233
22062007.03.26 14:05close11040.401.32621.33831.323344.0019905.60
22072007.03.26 14:10close11030.201.32751.33761.3226-18.0019887.60
22082007.03.26 14:10close11020.101.32751.33701.3220-15.0019872.60
22092007.03.26 14:15buy11050.101.32721.31621.3312
22102007.03.26 14:29buy11060.201.32621.31521.3302
22112007.03.26 15:05close11060.201.32761.31521.330228.0019900.60
22122007.03.26 15:10close11050.101.32791.31621.33127.0019907.60
22132007.03.26 15:15buy11070.101.32781.31681.3318
22142007.03.26 15:20buy11080.201.32691.31591.3309
22152007.03.26 15:35close11080.201.32941.31591.330950.0019957.60
22162007.03.26 15:40close11070.101.32901.31681.331812.0019969.60
22172007.03.26 15:45buy11090.101.32781.31681.3318
22182007.03.26 16:00close11090.101.33021.31681.331824.0019993.60
22192007.03.26 16:05buy11100.101.33211.32111.3361
22202007.03.26 16:10buy11110.201.32991.31891.3339
22212007.03.26 16:15close11110.201.33261.31891.333954.0020047.60
22222007.03.26 16:20close11100.101.33461.32111.336125.0020072.60
22232007.03.26 16:35buy11120.101.33311.32211.3371
22242007.03.26 17:35buy11130.201.33251.32151.3365
22252007.03.26 18:10close11130.201.33341.32151.336518.0020090.60
22262007.03.26 18:15close11120.101.33331.32211.33712.0020092.60
22272007.03.26 18:20buy11140.101.33341.32241.3374
22282007.03.26 21:50buy11150.201.33271.32171.3367
22292007.03.27 10:15close11150.201.33461.32171.336736.5020129.10
22302007.03.27 10:20close11140.101.33511.32241.337416.2520145.35
22312007.03.27 10:29buy11160.101.33471.32371.3387
22322007.03.27 10:35buy11170.201.33411.32311.3381
22332007.03.27 11:20close11170.201.33511.32311.338120.0020165.35
22342007.03.27 11:29close11160.101.33441.32371.3387-3.0020162.35
22352007.03.27 11:30buy11180.101.33471.32371.3387
22362007.03.27 12:05buy11190.201.33391.32291.3379
22372007.03.27 13:35close11190.201.33521.32291.337926.0020188.35
22382007.03.27 13:40close11180.101.33481.32371.33871.0020189.35
22392007.03.27 13:45buy11200.101.33471.32371.3387
22402007.03.27 14:15buy11210.201.33391.32291.3379
22412007.03.27 14:20close11210.201.33511.32291.337924.0020213.35
22422007.03.27 14:29close11200.101.33411.32371.3387-6.0020207.35
22432007.03.27 14:30sell11220.101.33421.34521.3302
22442007.03.27 15:40sell11230.201.33481.34581.3308
22452007.03.27 15:45close11230.201.33381.34581.330820.0020227.35
22462007.03.27 15:50close11220.101.33321.34521.330210.0020237.35
22472007.03.27 15:59sell11240.101.33411.34511.3301
22482007.03.27 16:05sell11250.201.33621.34721.3322
22492007.03.27 16:20close11250.201.33301.34721.332264.0020301.35
22502007.03.27 16:29close11240.101.33551.34511.3301-14.0020287.35
22512007.03.27 16:30buy11260.101.33561.32461.3396
22522007.03.27 16:45buy11270.201.33411.32311.3381
22532007.03.27 16:50close11270.201.33561.32311.338130.0020317.35
22542007.03.27 16:59close11260.101.33451.32461.3396-11.0020306.35
22552007.03.27 17:00buy11280.101.33481.32381.3388
22562007.03.27 19:05buy11290.201.33421.32321.3382
22572007.03.27 23:10close11290.201.33551.32321.338226.0020332.35
22582007.03.27 23:15close11280.101.33671.32381.338819.0020351.35
22592007.03.27 23:20buy11300.101.33541.32441.3394
22602007.03.27 23:45buy11310.201.33481.32381.3388
22612007.03.27 23:59close11310.201.33571.32381.338818.0020369.35
22622007.03.28 00:00close11300.101.33561.32441.33941.2520370.60
22632007.03.28 00:05buy11320.101.33591.32491.3399
22642007.03.28 00:10buy11330.201.33531.32431.3393
22652007.03.28 03:15buy11340.401.33471.32371.3387
22662007.03.28 06:20close11340.401.33551.32371.338732.0020402.60
22672007.03.28 06:29close11330.201.33541.32431.33932.0020404.60
22682007.03.28 06:29close11320.101.33541.32491.3399-5.0020399.60
22692007.03.28 06:30buy11350.101.33551.32451.3395
22702007.03.28 06:35buy11360.201.33471.32371.3387
22712007.03.28 08:50buy11370.401.33411.32311.3381
22722007.03.28 09:05close11370.401.33551.32311.338156.0020455.60
22732007.03.28 09:10close11360.201.33591.32371.338724.0020479.60
22742007.03.28 09:10close11350.101.33591.32451.33954.0020483.60
22752007.03.28 09:15buy11380.101.33501.32401.3390
22762007.03.28 09:40buy11390.201.33421.32321.3382
22772007.03.28 09:50buy11400.401.33281.32181.3368
22782007.03.28 10:20close11400.401.33381.32181.336840.0020523.60
22792007.03.28 10:29close11390.201.33331.32321.3382-18.0020505.60
22802007.03.28 10:29close11380.101.33331.32401.3390-17.0020488.60
22812007.03.28 10:30sell11410.101.33361.34461.3296
22822007.03.28 11:35sell11420.201.33451.34551.3305
22832007.03.28 11:45close11420.201.33351.34551.330520.0020508.60
22842007.03.28 11:50close11410.101.33331.34461.32963.0020511.60
22852007.03.28 11:59buy11430.101.33431.32331.3383
22862007.03.28 12:10buy11440.201.33371.32271.3377
22872007.03.28 12:15buy11450.401.33311.32211.3371
22882007.03.28 12:50close11450.401.33421.32211.337144.0020555.60
22892007.03.28 12:59close11440.201.33381.32271.33772.0020557.60
22902007.03.28 12:59close11430.101.33381.32331.3383-5.0020552.60
22912007.03.28 13:00buy11460.101.33411.32311.3381
22922007.03.28 14:50close11460.101.33611.32311.338120.0020572.60
22932007.03.28 14:59buy11470.101.33511.32411.3391
22942007.03.28 16:45close11470.101.33721.32411.339121.0020593.60
22952007.03.28 16:50buy11480.101.33691.32591.3409
22962007.03.28 17:05buy11490.201.33451.32351.3385
22972007.03.28 17:10close11490.201.33611.32351.338532.0020625.60
22982007.03.28 17:15close11480.101.33541.32591.3409-15.0020610.60
22992007.03.28 17:20buy11500.101.33731.32631.3413
23002007.03.28 17:29buy11510.201.33481.32381.3388
23012007.03.28 17:35buy11520.401.33321.32221.3372
23022007.03.28 20:05buy11530.801.33261.32161.3366
23032007.03.29 10:40close11530.801.33411.32161.3366102.0020712.60
23042007.03.29 10:45close11520.401.33281.32221.3372-25.0020687.60
23052007.03.29 10:45close11510.201.33281.32381.3388-44.5020643.10
23062007.03.29 10:45close11500.101.33281.32631.3413-47.2520595.85
23072007.03.29 10:50buy11540.101.33391.32291.3379
23082007.03.29 14:35buy11550.201.33141.32041.3354
23092007.03.29 14:50close11550.201.33371.32041.335446.0020641.85
23102007.03.29 14:59close11540.101.33261.32291.3379-13.0020628.85
23112007.03.29 15:00sell11560.101.33251.34351.3285
23122007.03.29 15:15sell11570.201.33321.34421.3292
23132007.03.29 15:40sell11580.401.33381.34481.3298
23142007.03.29 15:50close11580.401.33271.34481.329844.0020672.85
23152007.03.29 15:59close11570.201.33361.34421.3292-8.0020664.85
23162007.03.29 15:59close11560.101.33361.34351.3285-11.0020653.85
23172007.03.29 16:00sell11590.101.33361.34461.3296
23182007.03.29 18:05sell11600.201.33461.34561.3306
23192007.03.29 18:15close11600.201.33361.34561.330620.0020673.85
23202007.03.29 18:20close11590.101.33331.34461.32963.0020676.85
23212007.03.29 18:29buy11610.101.33411.32311.3381
23222007.03.29 18:45buy11620.201.33361.32261.3376
23232007.03.29 22:35buy11630.401.33291.32191.3369
23242007.03.30 02:10buy11640.801.33191.32091.3359
23252007.03.30 02:20close11640.801.33281.32091.335972.0020748.85
23262007.03.30 02:29close11630.401.33221.32191.3369-31.0020717.85
23272007.03.30 02:29close11620.201.33221.32261.3376-29.5020688.35
23282007.03.30 02:29close11610.101.33221.32311.3381-19.7520668.60
23292007.03.30 02:35sell11650.101.33211.34311.3281
23302007.03.30 02:45sell11660.201.33281.34381.3288
23312007.03.30 04:50sell11670.401.33341.34441.3294
23322007.03.30 05:29sell11680.801.33391.34491.3299
23332007.03.30 09:15close11680.801.33281.34491.329988.0020756.60
23342007.03.30 09:20close11670.401.33341.34441.32940.0020756.60
23352007.03.30 09:20close11660.201.33341.34381.3288-12.0020744.60
23362007.03.30 09:20close11650.101.33341.34311.3281-13.0020731.60
23372007.03.30 09:29sell11690.101.33281.34381.3288
23382007.03.30 12:35close11690.101.33001.34381.328828.0020759.60
23392007.03.30 12:40sell11700.101.33031.34131.3263
23402007.03.30 12:45sell11710.201.33091.34191.3269
23412007.03.30 12:50sell11720.401.33181.34281.3278
23422007.03.30 12:59close11720.401.33051.34281.327852.0020811.60
23432007.03.30 13:00close11710.201.33061.34191.32696.0020817.60
23442007.03.30 13:00close11700.101.33061.34131.3263-3.0020814.60
23452007.03.30 13:05sell11730.101.33011.34111.3261
23462007.03.30 13:15sell11740.201.33111.34211.3271
23472007.03.30 13:35sell11750.401.33171.34271.3277
23482007.03.30 13:50close11750.401.33091.34271.327732.0020846.60
23492007.03.30 13:59close11740.201.33211.34211.3271-20.0020826.60
23502007.03.30 13:59close11730.101.33211.34111.3261-20.0020806.60
23512007.03.30 14:00buy11760.101.33221.32121.3362
23522007.03.30 14:15buy11770.201.33161.32061.3356
23532007.03.30 14:29close11770.201.33291.32061.335626.0020832.60
23542007.03.30 14:30close11760.101.33251.32121.33623.0020835.60
23552007.03.30 14:35buy11780.101.33191.32091.3359
23562007.03.30 14:40buy11790.201.32891.31791.3329
23572007.03.30 14:50close11790.201.33271.31791.332976.0020911.60
23582007.03.30 14:59close11780.101.33111.32091.3359-8.0020903.60
23592007.03.30 15:00buy11800.101.33141.32041.3354
23602007.03.30 15:35buy11810.201.32971.31871.3337
23612007.03.30 15:45close11810.201.33191.31871.333744.0020947.60
23622007.03.30 15:50close11800.101.32971.32041.3354-17.0020930.60
23632007.03.30 15:59sell11820.101.33091.34191.3269
23642007.03.30 16:15close11820.101.32891.34191.326920.0020950.60
23652007.03.30 16:20sell11830.101.32971.34071.3257
23662007.03.30 16:35sell11840.201.33121.34221.3272
23672007.03.30 16:40close11840.201.32981.34221.327228.0020978.60
23682007.03.30 16:45close11830.101.33041.34071.3257-7.0020971.60
23692007.03.30 16:50sell11850.101.32941.34041.3254
23702007.03.30 16:59sell11860.201.33101.34201.3270
23712007.03.30 17:05sell11870.401.33551.34651.3315
23722007.03.30 17:10sell11880.801.33901.35001.3350
23732007.03.30 17:15t/p11880.801.33501.35001.3350320.0021291.60
23742007.03.30 17:20t/p11870.401.33151.34651.3315160.0021451.60
23752007.03.30 17:20close11860.201.33061.34201.32708.0021459.60
23762007.03.30 17:20close11850.101.33061.34041.3254-12.0021447.60
23772007.03.30 17:29buy11890.101.33891.32791.3429
23782007.03.30 17:40buy11900.201.33811.32711.3421
23792007.03.30 17:45buy11910.401.33631.32531.3403
23802007.03.30 17:50close11910.401.33821.32531.340376.0021523.60
23812007.03.30 17:59close11900.201.33711.32711.3421-20.0021503.60
23822007.03.30 17:59close11890.101.33711.32791.3429-18.0021485.60
23832007.03.30 18:00buy11920.101.33741.32641.3414
23842007.03.30 18:05buy11930.201.33671.32571.3407
23852007.03.30 18:20close11930.201.33771.32571.340720.0021505.60
23862007.03.30 18:29close11920.101.33721.32641.3414-2.0021503.60
23872007.03.30 18:30buy11940.101.33731.32631.3413
23882007.03.30 18:35buy11950.201.33661.32561.3406
23892007.03.30 20:45buy11960.401.33531.32431.3393
23902007.03.30 20:50close11960.401.33701.32431.339368.0021571.60
23912007.03.30 20:59close11950.201.33511.32561.3406-30.0021541.60
23922007.03.30 20:59close11940.101.33511.32631.3413-22.0021519.60
23932007.03.30 21:00sell11970.101.33521.34621.3312
23942007.03.30 21:40sell11980.201.33571.34671.3317
23952007.04.01 23:00sell11990.401.33701.34801.3330
23962007.04.02 00:35close11990.401.33551.34801.333061.6021581.20
23972007.04.02 00:40close11980.201.33541.34671.33176.8021588.00
23982007.04.02 00:40close11970.101.33541.34621.3312-1.6021586.40
23992007.04.02 00:45sell12000.101.33621.34721.3322
24002007.04.02 02:15close12000.101.33411.34721.332221.0021607.40
24012007.04.02 02:20sell12010.101.33381.34481.3298
24022007.04.02 03:05sell12020.201.33451.34551.3305
24032007.04.02 05:40sell12030.401.33511.34611.3311
24042007.04.02 07:15sell12040.801.33591.34691.3319
24052007.04.02 07:35close12040.801.33481.34691.331988.0021695.40
24062007.04.02 07:40close12030.401.33561.34611.3311-20.0021675.40
24072007.04.02 07:40close12020.201.33561.34551.3305-22.0021653.40
24082007.04.02 07:40close12010.101.33561.34481.3298-18.0021635.40
24092007.04.02 07:45buy12050.101.33581.32481.3398
24102007.04.02 07:59buy12060.201.33491.32391.3389
24112007.04.02 09:40buy12070.401.33431.32331.3383
24122007.04.02 10:20close12070.401.33551.32331.338348.0021683.40
24132007.04.02 10:29close12060.201.33521.32391.33896.0021689.40
24142007.04.02 10:29close12050.101.33521.32481.3398-6.0021683.40
24152007.04.02 10:30buy12080.101.33531.32431.3393
24162007.04.02 10:50buy12090.201.33471.32371.3387
24172007.04.02 13:15close12090.201.33561.32371.338718.0021701.40
24182007.04.02 13:20close12080.101.33541.32431.33931.0021702.40
24192007.04.02 13:29buy12100.101.33571.32471.3397
24202007.04.02 15:20close12100.101.33771.32471.339720.0021722.40
24212007.04.02 15:29buy12110.101.33751.32651.3415
24222007.04.02 15:35buy12120.201.33641.32541.3404
24232007.04.02 16:20close12120.201.33831.32541.340438.0021760.40
24242007.04.02 16:29close12110.101.33691.32651.3415-6.0021754.40
24252007.04.02 16:30sell12130.101.33681.34781.3328
24262007.04.02 16:45sell12140.201.33751.34851.3335
24272007.04.02 17:20close12140.201.33641.34851.333522.0021776.40
24282007.04.02 17:29close12130.101.33661.34781.33282.0021778.40
24292007.04.02 17:30sell12150.101.33631.34731.3323
24302007.04.02 17:35sell12160.201.33731.34831.3333
24312007.04.02 18:40sell12170.401.33781.34881.3338
24322007.04.02 19:35close12170.401.33661.34881.333848.0021826.40
24332007.04.02 19:40close12160.201.33701.34831.33336.0021832.40
24342007.04.02 19:40close12150.101.33701.34731.3323-7.0021825.40
24352007.04.02 19:45sell12180.101.33701.34801.3330
24362007.04.03 09:10sell12190.201.33781.34881.3338
24372007.04.03 09:15close12190.201.33641.34881.333828.0021853.40
24382007.04.03 09:20close12180.101.33801.34801.3330-9.6021843.80
24392007.04.03 09:29buy12200.101.33791.32691.3419
24402007.04.03 09:40buy12210.201.33621.32521.3402
24412007.04.03 09:50close12210.201.33791.32521.340234.0021877.80
24422007.04.03 09:59close12200.101.33601.32691.3419-19.0021858.80
24432007.04.03 10:00buy12220.101.33631.32531.3403
24442007.04.03 11:15buy12230.201.33541.32441.3394
24452007.04.03 13:05close12230.201.33651.32441.339422.0021880.80
24462007.04.03 13:10close12220.101.33601.32531.3403-3.0021877.80
24472007.04.03 13:15buy12240.101.33611.32511.3401
24482007.04.03 13:35buy12250.201.33541.32441.3394
24492007.04.03 13:50close12250.201.33631.32441.339418.0021895.80
24502007.04.03 13:59close12240.101.33561.32511.3401-5.0021890.80
24512007.04.03 14:00buy12260.101.33591.32491.3399
24522007.04.03 14:05buy12270.201.33521.32421.3392
24532007.04.03 14:40close12270.201.33621.32421.339220.0021910.80
24542007.04.03 14:45close12260.101.33651.32491.33996.0021916.80
24552007.04.03 14:50sell12280.101.33561.34661.3316
24562007.04.03 14:59sell12290.201.33641.34741.3324
24572007.04.03 15:10sell12300.401.33711.34811.3331
24582007.04.03 16:10close12300.401.33611.34811.333140.0021956.80
24592007.04.03 16:15close12290.201.33691.34741.3324-10.0021946.80
24602007.04.03 16:15close12280.101.33691.34661.3316-13.0021933.80
24612007.04.03 16:20buy12310.101.33761.32661.3416
24622007.04.03 16:29buy12320.201.33691.32591.3409
24632007.04.03 17:40buy12330.401.33621.32521.3402
24642007.04.03 17:50close12330.401.33691.32521.340228.0021961.80
24652007.04.03 17:59close12320.201.33601.32591.3409-18.0021943.80
24662007.04.03 17:59close12310.101.33601.32661.3416-16.0021927.80
24672007.04.03 18:00sell12340.101.33591.34691.3319
24682007.04.03 19:40close12340.101.33331.34691.331926.0021953.80
24692007.04.03 19:45sell12350.101.33281.34381.3288
24702007.04.04 02:35sell12360.201.33371.34471.3297
24712007.04.04 09:05sell12370.401.33431.34531.3303
24722007.04.04 09:15close12370.401.33321.34531.330344.0021997.80
24732007.04.04 09:20close12360.201.33291.34471.329716.0022013.80
24742007.04.04 09:20close12350.101.33291.34381.3288-0.6022013.20
24752007.04.04 09:29buy12380.101.33431.32331.3383
24762007.04.04 12:10close12380.101.33691.32331.338326.0022039.20
24772007.04.04 12:15buy12390.101.33671.32571.3407
24782007.04.04 12:20buy12400.201.33541.32441.3394
24792007.04.04 12:29close12400.201.33671.32441.339426.0022065.20
24802007.04.04 12:35close12390.101.33681.32571.34071.0022066.20
24812007.04.04 12:40buy12410.101.33671.32571.3407
24822007.04.04 12:45buy12420.201.33531.32431.3393
24832007.04.04 12:50close12420.201.33711.32431.339336.0022102.20
24842007.04.04 12:59close12410.101.33511.32571.3407-16.0022086.20
24852007.04.04 13:00sell12430.101.33501.34601.3310
24862007.04.04 14:10sell12440.201.33571.34671.3317
24872007.04.04 14:40close12440.201.33471.34671.331720.0022106.20
24882007.04.04 14:45close12430.101.33431.34601.33107.0022113.20
24892007.04.04 14:50sell12450.101.33441.34541.3304
24902007.04.04 14:59sell12460.201.33541.34641.3314
24912007.04.04 15:20sell12470.401.33591.34691.3319
24922007.04.04 16:10sell12480.801.33721.34821.3332
24932007.04.04 17:35close12480.801.33621.34821.333280.0022193.20
24942007.04.04 17:40close12470.401.33631.34691.3319-16.0022177.20
24952007.04.04 17:40close12460.201.33631.34641.3314-18.0022159.20
24962007.04.04 17:40close12450.101.33631.34541.3304-19.0022140.20
24972007.04.04 17:45buy12490.101.33691.32591.3409
24982007.04.04 17:59buy12500.201.33631.32531.3403
24992007.04.04 18:40close12500.201.33721.32531.340318.0022158.20
25002007.04.04 18:45close12490.101.33661.32591.3409-3.0022155.20
25012007.04.04 18:50sell12510.101.33641.34741.3324
25022007.04.04 18:59sell12520.201.33711.34811.3331
25032007.04.05 07:20close12520.201.33611.34811.333122.4022177.60
25042007.04.05 07:29close12510.101.33631.34741.33242.2022179.80
25052007.04.05 07:45sell12530.101.33621.34721.3322
25062007.04.05 09:35sell12540.201.33681.34781.3328
25072007.04.05 11:35close12540.201.33591.34781.332818.0022197.80
25082007.04.05 11:40close12530.101.33661.34721.3322-4.0022193.80
25092007.04.05 11:45sell12550.101.33611.34711.3321
25102007.04.05 12:35sell12560.201.33671.34771.3327
25112007.04.05 13:05sell12570.401.33811.34911.3341
25122007.04.05 13:10close12570.401.33701.34911.334144.0022237.80
25132007.04.05 13:15close12560.201.33631.34771.33278.0022245.80
25142007.04.05 13:15close12550.101.33631.34711.3321-2.0022243.80
25152007.04.05 13:20buy12580.101.33831.32731.3423
25162007.04.05 13:29buy12590.201.33731.32631.3413
25172007.04.05 13:40buy12600.401.33661.32561.3406
25182007.04.05 13:45close12600.401.33791.32561.340652.0022295.80
25192007.04.05 13:50close12590.201.33741.32631.34132.0022297.80
25202007.04.05 13:50close12580.101.33741.32731.3423-9.0022288.80
25212007.04.05 13:59buy12610.101.33741.32641.3414
25222007.04.05 15:10close12610.101.34081.32641.341434.0022322.80
25232007.04.05 16:05buy12620.101.34261.33161.3466
25242007.04.05 18:20buy12630.201.34201.33101.3460
25252007.04.05 19:35close12630.201.34301.33101.346020.0022342.80
25262007.04.05 19:40close12620.101.34261.33161.34660.0022342.80
25272007.04.05 19:45sell12640.101.34231.35331.3383
25282007.04.05 20:20sell12650.201.34291.35391.3389
25292007.04.06 05:35close12650.201.34191.35391.338920.8022363.60
25302007.04.06 05:45close12640.101.34241.35331.3383-0.6022363.00
25312007.04.06 05:50sell12660.101.34171.35271.3377
25322007.04.06 14:05sell12670.201.34261.35361.3386
25332007.04.06 14:10close12670.201.34151.35361.338622.0022385.00
25342007.04.06 14:15close12660.101.34221.35271.3377-5.0022380.00
25352007.04.06 14:20buy12680.101.34281.33181.3468
25362007.04.06 14:29buy12690.201.34181.33081.3458
25372007.04.06 14:30buy12700.401.34041.32941.3444
25382007.04.06 14:35buy12710.801.33711.32611.3411
25392007.04.06 14:45close12710.801.33941.32611.3411184.0022564.00
25402007.04.06 14:50close12700.401.34021.32941.3444-8.0022556.00
25412007.04.06 14:50close12690.201.34021.33081.3458-32.0022524.00
25422007.04.06 14:50close12680.101.34021.33181.3468-26.0022498.00
25432007.04.06 14:59sell12720.101.33801.34901.3340
25442007.04.09 06:30close12720.101.33601.34901.334020.4022518.40
25452007.04.09 06:40buy12730.101.33611.32511.3401
25462007.04.09 08:50buy12740.201.33541.32441.3394
25472007.04.09 09:35close12740.201.33641.32441.339420.0022538.40
25482007.04.09 09:50close12730.101.33541.32511.3401-7.0022531.40
25492007.04.09 09:59buy12750.101.33651.32551.3405
25502007.04.09 18:20buy12760.201.33581.32481.3398
25512007.04.09 18:40buy12770.401.33451.32351.3385
25522007.04.09 20:05close12770.401.33551.32351.338540.0022571.40
25532007.04.09 20:10close12760.201.33531.32481.3398-10.0022561.40
25542007.04.09 20:10close12750.101.33531.32551.3405-12.0022549.40
25552007.04.09 20:20sell12780.101.33501.34601.3310
25562007.04.09 20:35sell12790.201.33581.34681.3318
25572007.04.10 02:35sell12800.401.33801.34901.3340
25582007.04.10 02:45close12800.401.33591.34901.334084.0022633.40
25592007.04.10 02:50close12790.201.33711.34681.3318-25.2022608.20
25602007.04.10 02:50close12780.101.33711.34601.3310-20.6022587.60
25612007.04.10 02:59buy12810.101.33801.32701.3420
25622007.04.10 04:15close12810.101.34081.32701.342028.0022615.60
25632007.04.10 04:20buy12820.101.34091.32991.3449
25642007.04.10 04:50close12820.101.34321.32991.344923.0022638.60
25652007.04.10 05:00buy12830.101.34241.33141.3464
25662007.04.10 05:35buy12840.201.34151.33051.3455
25672007.04.10 08:40close12840.201.34251.33051.345520.0022658.60
25682007.04.10 08:45close12830.101.34181.33141.3464-6.0022652.60
25692007.04.10 08:50sell12850.101.34131.35231.3373
25702007.04.10 08:59sell12860.201.34201.35301.3380
25712007.04.10 09:35close12860.201.34111.35301.338018.0022670.60
25722007.04.10 09:45close12850.101.34071.35231.33736.0022676.60
25732007.04.10 09:50sell12870.101.34181.35281.3378
25742007.04.10 13:40sell12880.201.34241.35341.3384
25752007.04.10 14:05sell12890.401.34341.35441.3394
25762007.04.10 14:10close12890.401.34221.35441.339448.0022724.60
25772007.04.10 14:20close12880.201.34231.35341.33842.0022726.60
25782007.04.10 14:20close12870.101.34231.35281.3378-5.0022721.60
25792007.04.10 14:29buy12900.101.34311.33211.3471
25802007.04.10 17:10close12900.101.34541.33211.347123.0022744.60
25812007.04.10 17:15sell12910.101.34391.35491.3399
25822007.04.10 17:20sell12920.201.34501.35601.3410
25832007.04.10 17:40close12920.201.34351.35601.341030.0022774.60
25842007.04.10 17:45close12910.101.34401.35491.3399-1.0022773.60
25852007.04.10 17:50buy12930.101.34491.33391.3489
25862007.04.10 17:59buy12940.201.34361.33261.3476
25872007.04.10 19:15buy12950.401.34291.33191.3469
25882007.04.10 22:50close12950.401.34381.33191.346936.0022809.60
25892007.04.10 22:59close12940.201.34371.33261.34762.0022811.60
25902007.04.10 22:59close12930.101.34371.33391.3489-12.0022799.60
25912007.04.10 23:00sell12960.101.34361.35461.3396
25922007.04.11 03:20close12960.101.34151.35461.339621.4022821.00
25932007.04.11 03:29sell12970.101.34151.35251.3375
25942007.04.11 03:35sell12980.201.34251.35351.3385
25952007.04.11 03:45close12980.201.34151.35351.338520.0022841.00
25962007.04.11 03:50close12970.101.34181.35251.3375-3.0022838.00
25972007.04.11 03:59sell12990.101.34221.35321.3382
25982007.04.11 07:35sell13000.201.34311.35411.3391
25992007.04.11 07:45close13000.201.34181.35411.339126.0022864.00
26002007.04.11 07:50close12990.101.34311.35321.3382-9.0022855.00
26012007.04.11 07:59buy13010.101.34301.33201.3470
26022007.04.11 08:10buy13020.201.34211.33111.3461
26032007.04.11 08:50close13020.201.34331.33111.346124.0022879.00
26042007.04.11 08:59close13010.101.34261.33201.3470-4.0022875.00
26052007.04.11 09:00buy13030.101.34291.33191.3469
26062007.04.11 09:35buy13040.201.34171.33071.3457
26072007.04.11 11:05close13040.201.34311.33071.345728.0022903.00
26082007.04.11 11:10close13030.101.34281.33191.3469-1.0022902.00
26092007.04.11 11:15sell13050.101.34231.35331.3383
26102007.04.11 11:59sell13060.201.34291.35391.3389
26112007.04.11 12:35close13060.201.34151.35391.338928.0022930.00
26122007.04.11 12:40close13050.101.34171.35331.33836.0022936.00
26132007.04.11 12:45sell13070.101.34131.35231.3373
26142007.04.11 12:50sell13080.201.34261.35361.3386
26152007.04.11 13:10close13080.201.34151.35361.338622.0022958.00
26162007.04.11 13:15close13070.101.34271.35231.3373-14.0022944.00
26172007.04.11 13:20sell13090.101.34181.35281.3378
26182007.04.11 14:35sell13100.201.34251.35351.3385
26192007.04.11 16:40sell13110.401.34371.35471.3397
26202007.04.11 18:35close13110.401.34271.35471.339740.0022984.00
26212007.04.11 18:40close13100.201.34331.35351.3385-16.0022968.00
26222007.04.11 18:40close13090.101.34331.35281.3378-15.0022953.00
26232007.04.11 18:50sell13120.101.34301.35401.3390
26242007.04.11 20:15close13120.101.34091.35401.339021.0022974.00
26252007.04.11 20:20buy13130.101.34321.33221.3472
26262007.04.11 20:29buy13140.201.34221.33121.3462
26272007.04.11 22:05close13140.201.34331.33121.346222.0022996.00
26282007.04.11 22:10close13130.101.34251.33221.3472-7.0022989.00
26292007.04.11 22:20buy13150.101.34321.33221.3472
26302007.04.12 03:35close13150.101.34661.33221.347231.7523020.75
26312007.04.12 03:40buy13160.101.34471.33371.3487
26322007.04.12 03:50buy13170.201.34361.33261.3476
26332007.04.12 03:59close13170.201.34561.33261.347640.0023060.75
26342007.04.12 04:00close13160.101.34571.33371.348710.0023070.75
26352007.04.12 04:05buy13180.101.34531.33431.3493
26362007.04.12 09:10close13180.101.34761.33431.349323.0023093.75
26372007.04.12 09:30buy13190.101.34721.33621.3512
26382007.04.12 09:40buy13200.201.34591.33491.3499
26392007.04.12 09:45close13200.201.34701.33491.349922.0023115.75
26402007.04.12 09:50close13190.101.34741.33621.35122.0023117.75
26412007.04.12 09:59sell13210.101.34661.35761.3426
26422007.04.12 10:35close13210.101.34451.35761.342621.0023138.75
26432007.04.12 10:40sell13220.101.34461.35561.3406
26442007.04.12 10:45sell13230.201.34671.35771.3427
26452007.04.12 10:50close13230.201.34511.35771.342732.0023170.75
26462007.04.12 10:59close13220.101.34471.35561.3406-1.0023169.75
26472007.04.12 11:00sell13240.101.34461.35561.3406
26482007.04.12 11:10sell13250.201.34521.35621.3412
26492007.04.12 11:50close13250.201.34411.35621.341222.0023191.75
26502007.04.12 11:59close13240.101.34541.35561.3406-8.0023183.75
26512007.04.12 12:00sell13260.101.34511.35611.3411
26522007.04.12 13:15sell13270.201.34601.35701.3420
26532007.04.12 13:40sell13280.401.34661.35761.3426
26542007.04.12 14:00close13280.401.34591.35761.342628.0023211.75
26552007.04.12 14:05close13270.201.34621.35701.3420-4.0023207.75
26562007.04.12 14:05close13260.101.34621.35611.3411-11.0023196.75
26572007.04.12 14:10sell13290.101.34571.35671.3417
26582007.04.12 14:20sell13300.201.34661.35761.3426
26592007.04.12 14:35close13300.201.34501.35761.342632.0023228.75
26602007.04.12 14:40close13290.101.34601.35671.3417-3.0023225.75
26612007.04.12 14:45buy13310.101.34711.33611.3511
26622007.04.12 14:59buy13320.201.34591.33491.3499
26632007.04.12 15:45close13320.201.34791.33491.349940.0023265.75
26642007.04.12 15:50close13310.101.34621.33611.3511-9.0023256.75
26652007.04.12 15:59buy13330.101.34771.33671.3517
26662007.04.12 16:50close13330.101.35011.33671.351724.0023280.75
26672007.04.12 16:59buy13340.101.34961.33861.3536
26682007.04.12 17:05buy13350.201.34861.33761.3526
26692007.04.12 18:05buy13360.401.34751.33651.3515
26702007.04.12 18:15close13360.401.34871.33651.351548.0023328.75
26712007.04.12 18:20close13350.201.34841.33761.3526-4.0023324.75
26722007.04.12 18:20close13340.101.34841.33861.3536-12.0023312.75
26732007.04.12 18:29sell13370.101.34781.35881.3438
26742007.04.12 21:29sell13380.201.34841.35941.3444
26752007.04.13 02:15sell13390.401.34921.36021.3452
26762007.04.13 02:40sell13400.801.35151.36251.3475
26772007.04.13 02:59close13400.801.34991.36251.3475128.0023440.75
26782007.04.13 03:00close13390.401.35001.36021.3452-32.0023408.75
26792007.04.13 03:00close13380.201.35001.35941.3444-31.2023377.55
26802007.04.13 03:00close13370.101.35001.35881.3438-21.6023355.95
26812007.04.13 03:05buy13410.101.35131.34031.3553
26822007.04.13 03:10buy13420.201.35041.33941.3544
26832007.04.13 03:15buy13430.401.34961.33861.3536
26842007.04.13 03:20close13430.401.35191.33861.353692.0023447.95
26852007.04.13 03:29close13420.201.35161.33941.354424.0023471.95
26862007.04.13 03:29close13410.101.35161.34031.35533.0023474.95
26872007.04.13 03:30buy13440.101.35171.34071.3557
26882007.04.13 03:40buy13450.201.35091.33991.3549
26892007.04.13 03:50close13450.201.35231.33991.354928.0023502.95
26902007.04.13 03:59close13440.101.35111.34071.3557-6.0023496.95
26912007.04.13 04:00buy13460.101.35141.34041.3554
26922007.04.13 06:35buy13470.201.35031.33931.3543
26932007.04.13 07:35close13470.201.35161.33931.354326.0023522.95
26942007.04.13 07:40close13460.101.35131.34041.3554-1.0023521.95
26952007.04.13 07:45sell13480.101.35121.36221.3472
26962007.04.13 08:05sell13490.201.35231.36331.3483
26972007.04.13 08:15close13490.201.35091.36331.348328.0023549.95
26982007.04.13 08:20close13480.101.35071.36221.34725.0023554.95
26992007.04.13 08:29buy13500.101.35211.34111.3561
27002007.04.13 12:29close13500.101.35411.34111.356120.0023574.95
27012007.04.13 12:40buy13510.101.35391.34291.3579
27022007.04.13 14:05buy13520.201.35301.34201.3570
27032007.04.13 14:45close13520.201.35461.34201.357032.0023606.95
27042007.04.13 14:50close13510.101.35261.34291.3579-13.0023593.95
27052007.04.13 14:59sell13530.101.35391.36491.3499
27062007.04.13 15:35sell13540.201.35471.36571.3507
27072007.04.13 16:10close13540.201.35341.36571.350726.0023619.95
27082007.04.13 16:20close13530.101.35531.36491.3499-14.0023605.95
27092007.04.13 16:29sell13550.101.35411.36511.3501
27102007.04.13 16:35close13550.101.35071.36511.350134.0023639.95
27112007.04.13 16:45sell13560.101.35271.36371.3487
27122007.04.13 16:50sell13570.201.35411.36511.3501
27132007.04.13 16:59close13570.201.35131.36511.350156.0023695.95
27142007.04.13 17:00close13560.101.35141.36371.348713.0023708.95
27152007.04.13 17:10sell13580.101.34831.35931.3443
27162007.04.13 17:15sell13590.201.35161.36261.3476
27172007.04.13 18:10sell13600.401.35221.36321.3482
27182007.04.13 18:20close13600.401.35111.36321.348244.0023752.95
27192007.04.13 18:29close13590.201.35151.36261.34762.0023754.95
27202007.04.13 18:29close13580.101.35151.35931.3443-32.0023722.95
27212007.04.13 18:30sell13610.101.35141.36241.3474
27222007.04.13 19:40sell13620.201.35381.36481.3498
27232007.04.15 23:00sell13630.401.35541.36641.3514
27242007.04.15 23:40sell13640.801.35591.36691.3519
27252007.04.16 07:20close13640.801.35481.36691.351991.2023814.15
27262007.04.16 07:29close13630.401.35491.36641.351421.6023835.75
27272007.04.16 07:29close13620.201.35491.36481.3498-21.2023814.55
27282007.04.16 07:29close13610.101.35491.36241.3474-34.6023779.95
27292007.04.16 07:30sell13650.101.35481.36581.3508
27302007.04.16 08:40sell13660.201.35581.36681.3518
27312007.04.16 09:10close13660.201.35471.36681.351822.0023801.95
27322007.04.16 09:15close13650.101.35431.36581.35085.0023806.95
27332007.04.16 09:20sell13670.101.35491.36591.3509
27342007.04.16 11:05sell13680.201.35571.36671.3517
27352007.04.16 14:05close13680.201.35471.36671.351720.0023826.95
27362007.04.16 14:10close13670.101.35421.36591.35097.0023833.95
27372007.04.16 14:15sell13690.101.35511.36611.3511
27382007.04.16 15:05sell13700.201.35601.36701.3520
27392007.04.16 15:15close13700.201.35451.36701.352030.0023863.95
27402007.04.16 15:29close13690.101.35411.36611.351110.0023873.95
27412007.04.16 15:30sell13710.101.35401.36501.3500
27422007.04.16 15:35sell13720.201.35481.36581.3508
27432007.04.16 17:45sell13730.401.35541.36641.3514
27442007.04.16 18:05close13730.401.35451.36641.351436.0023909.95
27452007.04.16 18:10close13720.201.35491.36581.3508-2.0023907.95
27462007.04.16 18:10close13710.101.35491.36501.3500-9.0023898.95
27472007.04.16 18:15sell13740.101.35441.36541.3504
27482007.04.16 19:10sell13750.201.35511.36611.3511
27492007.04.16 21:20close13750.201.35391.36611.351124.0023922.95
27502007.04.16 21:29close13740.101.35431.36541.35041.0023923.95
27512007.04.16 21:30sell13760.101.35401.36501.3500
27522007.04.17 10:15sell13770.201.35481.36581.3508
27532007.04.17 10:45close13770.201.35311.36581.350834.0023957.95
27542007.04.17 10:50close13760.101.35381.36501.35002.4023960.35
27552007.04.17 10:59sell13780.101.35381.36481.3498
27562007.04.17 11:20sell13790.201.35471.36571.3507
27572007.04.17 11:29close13790.201.35321.36571.350730.0023990.35
27582007.04.17 11:30close13780.101.35311.36481.34987.0023997.35
27592007.04.17 11:35sell13800.101.35251.36351.3485
27602007.04.17 11:45sell13810.201.35321.36421.3492
27612007.04.17 12:05sell13820.401.35381.36481.3498
27622007.04.17 12:10sell13830.801.35451.36551.3505
27632007.04.17 12:20close13830.801.35331.36551.350596.0024093.35
27642007.04.17 12:29close13820.401.35421.36481.3498-16.0024077.35
27652007.04.17 12:29close13810.201.35421.36421.3492-20.0024057.35
27662007.04.17 12:29close13800.101.35421.36351.3485-17.0024040.35
27672007.04.17 12:30buy13840.101.35411.34311.3581
27682007.04.17 14:50t/p13840.101.35811.34311.358140.0024080.35
27692007.04.17 15:00buy13850.101.35811.34711.3621
27702007.04.17 15:35buy13860.201.35751.34651.3615
27712007.04.17 17:10buy13870.401.35691.34591.3609
27722007.04.17 17:35close13870.401.35771.34591.360932.0024112.35
27732007.04.17 17:40close13860.201.35731.34651.3615-4.0024108.35
27742007.04.17 17:40close13850.101.35731.34711.3621-8.0024100.35
27752007.04.17 17:45buy13880.101.35781.34681.3618
27762007.04.17 17:50buy13890.201.35641.34541.3604
27772007.04.17 18:15buy13900.401.35561.34461.3596
27782007.04.17 19:35close13900.401.35691.34461.359652.0024152.35
27792007.04.17 19:40close13890.201.35681.34541.36048.0024160.35
27802007.04.17 19:40close13880.101.35681.34681.3618-10.0024150.35
27812007.04.17 19:45sell13910.101.35621.36721.3522
27822007.04.17 21:15sell13920.201.35721.36821.3532
27832007.04.18 02:35sell13930.401.35811.36911.3541
27842007.04.18 03:15sell13940.801.35871.36971.3547
27852007.04.18 05:05close13940.801.35791.36971.354764.0024214.35
27862007.04.18 05:10close13930.401.35871.36911.3541-24.0024190.35
27872007.04.18 05:10close13920.201.35871.36821.3532-29.2024161.15
27882007.04.18 05:10close13910.101.35871.36721.3522-24.6024136.55
27892007.04.18 05:15sell13950.101.35801.36901.3540
27902007.04.18 05:35sell13960.201.35861.36961.3546
27912007.04.18 07:05sell13970.401.35921.37021.3552
27922007.04.18 07:40close13970.401.35841.37021.355232.0024168.55
27932007.04.18 07:45close13960.201.35921.36961.3546-12.0024156.55
27942007.04.18 07:45close13950.101.35921.36901.3540-12.0024144.55
27952007.04.18 07:50buy13980.101.35951.34851.3635
27962007.04.18 07:59buy13990.201.35871.34771.3627
27972007.04.18 09:10close13990.201.36001.34771.362726.0024170.55
27982007.04.18 09:15close13980.101.35891.34851.3635-6.0024164.55
27992007.04.18 09:20sell14000.101.35921.37021.3552
28002007.04.18 10:40sell14010.201.36131.37231.3573
28012007.04.18 10:50close14010.201.35901.37231.357346.0024210.55
28022007.04.18 10:59close14000.101.36121.37021.3552-20.0024190.55
28032007.04.18 11:00buy14020.101.36131.35031.3653
28042007.04.18 11:15buy14030.201.36051.34951.3645
28052007.04.18 12:35buy14040.401.35981.34881.3638
28062007.04.18 12:40close14040.401.36081.34881.363840.0024230.55
28072007.04.18 12:50close14030.201.36061.34951.36452.0024232.55
28082007.04.18 12:50close14020.101.36061.35031.3653-7.0024225.55
28092007.04.18 12:59sell14050.101.36011.37111.3561
28102007.04.18 14:15close14050.101.35801.37111.356121.0024246.55
28112007.04.18 14:20sell14060.101.35621.36721.3522
28122007.04.18 14:29sell14070.201.35691.36791.3529
28132007.04.18 14:35sell14080.401.35821.36921.3542
28142007.04.18 14:45close14080.401.35621.36921.354280.0024326.55
28152007.04.18 14:50close14070.201.35571.36791.352924.0024350.55
28162007.04.18 14:50close14060.101.35571.36721.35225.0024355.55
28172007.04.18 14:59sell14090.101.35771.36871.3537
28182007.04.18 15:05sell14100.201.35881.36981.3548
28192007.04.18 15:20close14100.201.35771.36981.354822.0024377.55
28202007.04.18 15:29close14090.101.35861.36871.3537-9.0024368.55
28212007.04.18 15:30sell14110.101.35851.36951.3545
28222007.04.18 15:35sell14120.201.35941.37041.3554
28232007.04.18 15:45close14120.201.35801.37041.355428.0024396.55
28242007.04.18 15:50close14110.101.35861.36951.3545-1.0024395.55
28252007.04.18 15:59sell14130.101.35781.36881.3538
28262007.04.18 16:05sell14140.201.35901.37001.3550
28272007.04.18 16:10close14140.201.35791.37001.355022.0024417.55
28282007.04.18 16:15close14130.101.35841.36881.3538-6.0024411.55
28292007.04.18 16:20buy14150.101.35891.34791.3629
28302007.04.18 16:30buy14160.201.35831.34731.3623
28312007.04.18 17:05buy14170.401.35761.34661.3616
28322007.04.18 17:10close14170.401.35831.34661.361628.0024439.55
28332007.04.18 17:15close14160.201.35751.34731.3623-16.0024423.55
28342007.04.18 17:15close14150.101.35751.34791.3629-14.0024409.55
28352007.04.18 17:20sell14180.101.35801.36901.3540
28362007.04.18 21:05sell14190.201.35871.36971.3547
28372007.04.18 21:20close14190.201.35771.36971.354720.0024429.55
28382007.04.18 21:29close14180.101.35881.36901.3540-8.0024421.55
28392007.04.18 21:30buy14200.101.35871.34771.3627
28402007.04.18 22:45close14200.101.36101.34771.362723.0024444.55
28412007.04.18 22:50buy14210.101.36131.35031.3653
28422007.04.18 23:05buy14220.201.36051.34951.3645
28432007.04.19 01:15close14220.201.36161.34951.364517.5024462.05
28442007.04.19 01:20close14210.101.36111.35031.3653-4.2524457.80
28452007.04.19 01:29buy14230.101.36141.35041.3654
28462007.04.19 02:10buy14240.201.36081.34981.3648
28472007.04.19 02:35buy14250.401.36001.34901.3640
28482007.04.19 02:40close14250.401.36081.34901.364032.0024489.80
28492007.04.19 02:45close14240.201.36141.34981.364812.0024501.80
28502007.04.19 02:45close14230.101.36141.35041.36540.0024501.80
28512007.04.19 02:50buy14260.101.36181.35081.3658
28522007.04.19 02:59buy14270.201.36041.34941.3644
28532007.04.19 03:05buy14280.401.35951.34851.3635
28542007.04.19 03:15close14280.401.36041.34851.363536.0024537.80
28552007.04.19 03:20close14270.201.36031.34941.3644-2.0024535.80
28562007.04.19 03:20close14260.101.36031.35081.3658-15.0024520.80
28572007.04.19 03:29sell14290.101.35971.37071.3557
28582007.04.19 05:35sell14300.201.36051.37151.3565
28592007.04.19 05:45close14300.201.35921.37151.356526.0024546.80
28602007.04.19 05:50close14290.101.35931.37071.35574.0024550.80
28612007.04.19 05:59buy14310.101.36011.34911.3641
28622007.04.19 06:10buy14320.201.35921.34821.3632
28632007.04.19 07:05buy14330.401.35861.34761.3626
28642007.04.19 07:40close14330.401.35931.34761.362628.0024578.80
28652007.04.19 07:45close14320.201.35901.34821.3632-4.0024574.80
28662007.04.19 07:45close14310.101.35901.34911.3641-11.0024563.80
28672007.04.19 07:50sell14340.101.35881.36981.3548
28682007.04.19 08:40close14340.101.35671.36981.354821.0024584.80
28692007.04.19 08:45sell14350.101.35601.36701.3520
28702007.04.19 08:50sell14360.201.35711.36811.3531
28712007.04.19 09:05sell14370.401.35811.36911.3541
28722007.04.19 09:20close14370.401.35691.36911.354148.0024632.80
28732007.04.19 09:29close14360.201.35741.36811.3531-6.0024626.80
28742007.04.19 09:29close14350.101.35741.36701.3520-14.0024612.80
28752007.04.19 09:30sell14380.101.35731.36831.3533
28762007.04.19 09:35sell14390.201.35871.36971.3547
28772007.04.19 09:50close14390.201.35741.36971.354726.0024638.80
28782007.04.19 09:59close14380.101.35831.36831.3533-10.0024628.80
28792007.04.19 10:00buy14400.101.35841.34741.3624
28802007.04.19 10:10buy14410.201.35771.34671.3617
28812007.04.19 10:35close14410.201.35871.34671.361720.0024648.80
28822007.04.19 10:40close14400.101.35801.34741.3624-4.0024644.80
28832007.04.19 10:45buy14420.101.35861.34761.3626
28842007.04.19 14:35close14420.101.36121.34761.362626.0024670.80
28852007.04.19 14:40sell14430.101.35861.36961.3546
28862007.04.19 14:45sell14440.201.35981.37081.3558
28872007.04.19 15:05close14440.201.35821.37081.355832.0024702.80
28882007.04.19 15:10close14430.101.35851.36961.35461.0024703.80
28892007.04.19 15:15sell14450.101.35801.36901.3540
28902007.04.19 15:20sell14460.201.35911.37011.3551
28912007.04.19 16:10sell14470.401.35981.37081.3558
28922007.04.19 16:15close14470.401.35871.37081.355844.0024747.80
28932007.04.19 16:20close14460.201.35841.37011.355114.0024761.80
28942007.04.19 16:20close14450.101.35841.36901.3540-4.0024757.80
28952007.04.19 16:29buy14480.101.36001.34901.3640
28962007.04.19 16:50buy14490.201.35941.34841.3634
28972007.04.19 16:59close14490.201.36051.34841.363422.0024779.80
28982007.04.19 17:00close14480.101.36041.34901.36404.0024783.80
28992007.04.19 17:05buy14500.101.36071.34971.3647
29002007.04.19 17:40buy14510.201.36011.34911.3641
29012007.04.19 18:05buy14520.401.35941.34841.3634
29022007.04.19 18:10close14520.401.36041.34841.363440.0024823.80
29032007.04.19 18:15close14510.201.36101.34911.364118.0024841.80
29042007.04.19 18:15close14500.101.36101.34971.36473.0024844.80
29052007.04.19 18:20buy14530.101.36101.35001.3650
29062007.04.19 18:29buy14540.201.36021.34921.3642
29072007.04.19 19:45buy14550.401.35961.34861.3636
29082007.04.19 19:50close14550.401.36041.34861.363632.0024876.80
29092007.04.19 19:59close14540.201.35971.34921.3642-10.0024866.80
29102007.04.19 19:59close14530.101.35971.35001.3650-13.0024853.80
29112007.04.19 20:00sell14560.101.35961.37061.3556
29122007.04.19 20:15sell14570.201.36011.37111.3561
29132007.04.19 21:05sell14580.401.36081.37181.3568
29142007.04.19 21:15close14580.401.36011.37181.356828.0024881.80
29152007.04.19 21:20close14570.201.36021.37111.3561-2.0024879.80
29162007.04.19 21:20close14560.101.36021.37061.3556-6.0024873.80
29172007.04.19 21:29buy14590.101.36081.34981.3648
29182007.04.19 22:05buy14600.201.36011.34911.3641
29192007.04.19 22:20close14600.201.36131.34911.364124.0024897.80
29202007.04.19 22:29close14590.101.36091.34981.36481.0024898.80
29212007.04.19 22:30buy14610.101.36101.35001.3650
29222007.04.20 08:05close14610.101.36351.35001.365024.2524923.05
29232007.04.20 08:10sell14620.101.36091.37191.3569
29242007.04.20 08:15sell14630.201.36231.37331.3583
29252007.04.20 08:40sell14640.401.36321.37421.3592
29262007.04.20 09:05close14640.401.36211.37421.359244.0024967.05
29272007.04.20 09:10close14630.201.36201.37331.35836.0024973.05
29282007.04.20 09:10close14620.101.36201.37191.3569-11.0024962.05
29292007.04.20 09:15sell14650.101.36171.37271.3577
29302007.04.20 09:20sell14660.201.36291.37391.3589
29312007.04.20 09:35close14660.201.36071.37391.358944.0025006.05
29322007.04.20 09:40close14650.101.36051.37271.357712.0025018.05
29332007.04.20 09:45sell14670.101.36181.37281.3578
29342007.04.20 14:45close14670.101.35951.37281.357823.0025041.05
29352007.04.20 14:59sell14680.101.36001.37101.3560
29362007.04.20 15:20sell14690.201.36061.37161.3566
29372007.04.20 15:29close14690.201.35971.37161.356618.0025059.05
29382007.04.20 15:30close14680.101.35961.37101.35604.0025063.05
29392007.04.20 15:35sell14700.101.35881.36981.3548
29402007.04.20 15:45sell14710.201.35961.37061.3556
29412007.04.20 17:45sell14720.401.36041.37141.3564
29422007.04.20 19:35close14720.401.35921.37141.356448.0025111.05
29432007.04.20 19:40close14710.201.35971.37061.3556-2.0025109.05
29442007.04.20 19:40close14700.101.35971.36981.3548-9.0025100.05
29452007.04.20 19:45buy14730.101.36051.34951.3645
29462007.04.20 19:59buy14740.201.36001.34901.3640
29472007.04.20 21:40buy14750.401.35941.34841.3634
29482007.04.20 22:50buy14760.801.35871.34771.3627
29492007.04.22 23:00close14760.801.35991.34771.362796.0025196.05
29502007.04.22 23:10close14750.401.36021.34841.363432.0025228.05
29512007.04.22 23:10close14740.201.36021.34901.36404.0025232.05
29522007.04.22 23:10close14730.101.36021.34951.3645-3.0025229.05
29532007.04.22 23:15buy14770.101.36021.34921.3642
29542007.04.23 01:05buy14780.201.35971.34871.3637
29552007.04.23 03:35buy14790.401.35911.34811.3631
29562007.04.23 05:40buy14800.801.35821.34721.3622
29572007.04.23 06:35close14800.801.35921.34721.362280.0025309.05
29582007.04.23 06:40close14790.401.35911.34811.36310.0025309.05
29592007.04.23 06:40close14780.201.35911.34871.3637-12.0025297.05
29602007.04.23 06:40close14770.101.35911.34921.3642-11.7525285.30
29612007.04.23 06:45buy14810.101.35891.34791.3629
29622007.04.23 07:35buy14820.201.35831.34731.3623
29632007.04.23 08:50buy14830.401.35741.34641.3614
29642007.04.23 09:05close14830.401.35821.34641.361432.0025317.30
29652007.04.23 09:10close14820.201.35781.34731.3623-10.0025307.30
29662007.04.23 09:10close14810.101.35781.34791.3629-11.0025296.30
29672007.04.23 09:15sell14840.101.35721.36821.3532
29682007.04.23 09:29sell14850.201.35821.36921.3542
29692007.04.23 09:40close14850.201.35711.36921.354222.0025318.30
29702007.04.23 09:45close14840.101.35791.36821.3532-7.0025311.30
29712007.04.23 09:50sell14860.101.35691.36791.3529
29722007.04.23 10:10sell14870.201.35751.36851.3535
29732007.04.23 10:15close14870.201.35611.36851.353528.0025339.30
29742007.04.23 10:20close14860.101.35731.36791.3529-4.0025335.30
29752007.04.23 10:29sell14880.101.35591.36691.3519
29762007.04.23 10:35sell14890.201.35681.36781.3528
29772007.04.23 10:50close14890.201.35571.36781.352822.0025357.30
29782007.04.23 10:59close14880.101.35641.36691.3519-5.0025352.30
29792007.04.23 11:00sell14900.101.35611.36711.3521
29802007.04.23 12:05sell14910.201.35721.36821.3532
29812007.04.23 12:35close14910.201.35511.36821.353242.0025394.30
29822007.04.23 12:45close14900.101.35661.36711.3521-5.0025389.30
29832007.04.23 12:50sell14920.101.35551.36651.3515
29842007.04.23 13:10sell14930.201.35651.36751.3525
29852007.04.23 13:15close14930.201.35531.36751.352524.0025413.30
29862007.04.23 13:20close14920.101.35671.36651.3515-12.0025401.30
29872007.04.23 13:29buy14940.101.35651.34551.3605
29882007.04.23 13:50buy14950.201.35481.34381.3588
29892007.04.23 14:45close14950.201.35611.34381.358826.0025427.30
29902007.04.23 14:50close14940.101.35511.34551.3605-14.0025413.30
29912007.04.23 14:59buy14960.101.35631.34531.3603
29922007.04.23 15:05buy14970.201.35511.34411.3591
29932007.04.23 15:45buy14980.401.35421.34321.3582
29942007.04.23 15:50close14980.401.35551.34321.358252.0025465.30
29952007.04.23 15:59close14970.201.35571.34411.359112.0025477.30
29962007.04.23 15:59close14960.101.35571.34531.3603-6.0025471.30
29972007.04.23 16:00buy14990.101.35601.34501.3600
29982007.04.23 16:10buy15000.201.35511.34411.3591
29992007.04.23 16:40close15000.201.35661.34411.359130.0025501.30
30002007.04.23 16:45close14990.101.35561.34501.3600-4.0025497.30
30012007.04.23 16:50buy15010.101.35651.34551.3605
30022007.04.24 03:45buy15020.201.35591.34491.3599
30032007.04.24 04:15buy15030.401.35531.34431.3593
30042007.04.24 04:35close15030.401.35611.34431.359332.0025529.30
30052007.04.24 04:40close15020.201.35591.34491.35990.0025529.30
30062007.04.24 04:40close15010.101.35591.34551.3605-6.7525522.55
30072007.04.24 04:45sell15040.101.35551.36651.3515
30082007.04.24 05:05sell15050.201.35611.36711.3521
30092007.04.24 07:35sell15060.401.35671.36771.3527
30102007.04.24 08:05close15060.401.35511.36771.352764.0025586.55
30112007.04.24 08:10close15050.201.35601.36711.35212.0025588.55
30122007.04.24 08:10close15040.101.35601.36651.3515-5.0025583.55
30132007.04.24 08:15buy15070.101.35631.34531.3603
30142007.04.24 08:29buy15080.201.35571.34471.3597
30152007.04.24 08:50close15080.201.35711.34471.359728.0025611.55
30162007.04.24 08:59close15070.101.35661.34531.36033.0025614.55
30172007.04.24 09:00buy15090.101.35691.34591.3609
30182007.04.24 09:45buy15100.201.35621.34521.3602
30192007.04.24 12:15close15100.201.35721.34521.360220.0025634.55
30202007.04.24 12:20close15090.101.35661.34591.3609-3.0025631.55
30212007.04.24 12:29buy15110.101.35711.34611.3611
30222007.04.24 15:45close15110.101.35911.34611.361120.0025651.55
30232007.04.24 15:50buy15120.101.35811.34711.3621
30242007.04.24 16:05close15120.101.36061.34711.362125.0025676.55
30252007.04.24 16:15buy15130.101.35901.34801.3630
30262007.04.24 16:20close15130.101.36201.34801.363030.0025706.55
30272007.04.24 17:05buy15140.101.36161.35061.3656
30282007.04.24 22:29close15140.101.36371.35061.365621.0025727.55
30292007.04.24 23:00sell15150.101.36381.37481.3598
30302007.04.25 08:05sell15160.201.36441.37541.3604
30312007.04.25 09:35close15160.201.36351.37541.360418.0025745.55
30322007.04.25 09:40close15150.101.36401.37481.3598-1.6025743.95
30332007.04.25 09:50buy15170.101.36441.35341.3684
30342007.04.25 09:59buy15180.201.36381.35281.3678
30352007.04.25 10:10close15180.201.36481.35281.367820.0025763.95
30362007.04.25 10:15close15170.101.36471.35341.36843.0025766.95
30372007.04.25 10:20sell15190.101.36361.37461.3596
30382007.04.25 10:29sell15200.201.36451.37551.3605
30392007.04.25 12:10sell15210.401.36531.37631.3613
30402007.04.25 13:05close15210.401.36431.37631.361340.0025806.95
30412007.04.25 13:15close15200.201.36471.37551.3605-4.0025802.95
30422007.04.25 13:15close15190.101.36471.37461.3596-11.0025791.95
30432007.04.25 13:20buy15220.101.36521.35421.3692
30442007.04.25 13:29buy15230.201.36461.35361.3686
30452007.04.25 13:45close15230.201.36551.35361.368618.0025809.95
30462007.04.25 13:50close15220.101.36491.35421.3692-3.0025806.95
30472007.04.25 13:59buy15240.101.36501.35401.3690
30482007.04.25 14:05buy15250.201.36441.35341.3684
30492007.04.25 14:40buy15260.401.36331.35231.3673
30502007.04.25 14:45buy15270.801.36231.35131.3663
30512007.04.25 14:50close15270.801.36411.35131.3663144.0025950.95
30522007.04.25 14:59close15260.401.36381.35231.367320.0025970.95
30532007.04.25 14:59close15250.201.36381.35341.3684-12.0025958.95
30542007.04.25 14:59close15240.101.36381.35401.3690-12.0025946.95
30552007.04.25 15:00sell15280.101.36371.37471.3597
30562007.04.25 16:05sell15290.201.36631.37731.3623
30572007.04.25 16:15close15290.201.36451.37731.362336.0025982.95
30582007.04.25 16:20close15280.101.36411.37471.3597-4.0025978.95
30592007.04.25 16:29buy15300.101.36551.35451.3695
30602007.04.25 17:35buy15310.201.36441.35341.3684
30612007.04.25 18:50buy15320.401.36361.35261.3676
30622007.04.25 19:05close15320.401.36441.35261.367632.0026010.95
30632007.04.25 19:10close15310.201.36391.35341.3684-10.0026000.95
30642007.04.25 19:10close15300.101.36391.35451.3695-16.0025984.95
30652007.04.25 19:15sell15330.101.36341.37441.3594
30662007.04.25 19:29sell15340.201.36431.37531.3603
30672007.04.26 06:10sell15350.401.36491.37591.3609
30682007.04.26 09:10close15350.401.36391.37591.360940.0026024.95
30692007.04.26 09:15close15340.201.36521.37531.3603-15.6026009.35
30702007.04.26 09:15close15330.101.36521.37441.3594-16.8025992.55
30712007.04.26 09:20sell15360.101.36441.37541.3604
30722007.04.26 11:35close15360.101.36191.37541.360425.0026017.55
30732007.04.26 11:40sell15370.101.36011.37111.3561
30742007.04.26 11:45sell15380.201.36301.37401.3590
30752007.04.26 11:59close15380.201.36081.37401.359044.0026061.55
30762007.04.26 12:00close15370.101.36091.37111.3561-8.0026053.55
30772007.04.26 12:05sell15390.101.36061.37161.3566
30782007.04.26 12:10sell15400.201.36151.37251.3575
30792007.04.26 12:20close15400.201.35991.37251.357532.0026085.55
30802007.04.26 12:29close15390.101.36141.37161.3566-8.0026077.55
30812007.04.26 12:30sell15410.101.36111.37211.3571
30822007.04.26 12:35sell15420.201.36171.37271.3577
30832007.04.26 13:40close15420.201.35921.37271.357750.0026127.55
30842007.04.26 13:50close15410.101.35971.37211.357114.0026141.55
30852007.04.26 13:59sell15430.101.36011.37111.3561
30862007.04.26 14:40sell15440.201.36091.37191.3569
30872007.04.26 14:50close15440.201.35901.37191.356938.0026179.55
30882007.04.26 14:59close15430.101.36101.37111.3561-9.0026170.55
30892007.04.26 15:00buy15450.101.36091.34991.3649
30902007.04.26 15:15buy15460.201.36001.34901.3640
30912007.04.26 15:20buy15470.401.35931.34831.3633
30922007.04.26 15:35close15470.401.36031.34831.363340.0026210.55
30932007.04.26 15:40close15460.201.36001.34901.36400.0026210.55
30942007.04.26 15:40close15450.101.36001.34991.3649-9.0026201.55
30952007.04.26 15:45sell15480.101.35971.37071.3557
30962007.04.26 15:50sell15490.201.36021.37121.3562
30972007.04.26 17:35close15490.201.35901.37121.356224.0026225.55
30982007.04.26 17:40close15480.101.35991.37071.3557-2.0026223.55
30992007.04.26 17:45sell15500.101.35831.36931.3543
31002007.04.26 17:50sell15510.201.35951.37051.3555
31012007.04.26 18:40sell15520.401.36001.37101.3560
31022007.04.26 19:50sell15530.801.36061.37161.3566
31032007.04.26 20:35close15530.801.36001.37161.356648.0026271.55
31042007.04.26 20:40close15520.401.36041.37101.3560-16.0026255.55
31052007.04.26 20:40close15510.201.36041.37051.3555-18.0026237.55
31062007.04.26 20:40close15500.101.36041.36931.3543-21.0026216.55
31072007.04.26 20:45buy15540.101.36081.34981.3648
31082007.04.26 20:59buy15550.201.36011.34911.3641
31092007.04.26 23:05buy15560.401.35891.34791.3629
31102007.04.26 23:20close15560.401.35991.34791.362940.0026256.55
31112007.04.26 23:29close15550.201.35881.34911.3641-26.0026230.55
31122007.04.26 23:29close15540.101.35881.34981.3648-20.0026210.55
31132007.04.26 23:30sell15570.101.35871.36971.3547
31142007.04.27 00:05sell15580.201.35941.37041.3554
31152007.04.27 02:45sell15590.401.36001.37101.3560
31162007.04.27 03:05close15590.401.35911.37101.356036.0026246.55
31172007.04.27 03:10close15580.201.36011.37041.3554-14.0026232.55
31182007.04.27 03:10close15570.101.36011.36971.3547-13.6026218.95
31192007.04.27 03:20buy15600.101.35971.34871.3637
31202007.04.27 08:10buy15610.201.35901.34801.3630
31212007.04.27 10:05close15610.201.36011.34801.363022.0026240.95
31222007.04.27 10:10close15600.101.36161.34871.363719.0026259.95
31232007.04.27 10:15buy15620.101.35981.34881.3638
31242007.04.27 12:10close15620.101.36271.34881.363829.0026288.95
31252007.04.27 12:15buy15630.101.36261.35161.3666
31262007.04.27 12:40buy15640.201.36191.35091.3659
31272007.04.27 12:59close15640.201.36341.35091.365930.0026318.95
31282007.04.27 13:00close15630.101.36351.35161.36669.0026327.95
31292007.04.27 13:05buy15650.101.36351.35251.3675
31302007.04.27 14:40close15650.101.36711.35251.367536.0026363.95
31312007.04.27 15:05buy15660.101.36601.35501.3700
31322007.04.27 16:05buy15670.201.36541.35441.3694
31332007.04.27 16:15close15670.201.36651.35441.369422.0026385.95
31342007.04.27 16:20close15660.101.36691.35501.37009.0026394.95
31352007.04.27 16:29sell15680.101.36601.37701.3620
31362007.04.27 16:45sell15690.201.36661.37761.3626
31372007.04.27 17:00close15690.201.36571.37761.362618.0026412.95
31382007.04.27 17:05t/p15680.101.36201.37701.362040.0026452.95
31392007.04.27 17:05sell15700.101.35981.37081.3558
31402007.04.27 17:10sell15710.201.36411.37511.3601
31412007.04.27 17:15sell15720.401.36571.37671.3617
31422007.04.27 17:20t/p15710.201.36011.37511.360180.0026532.95
31432007.04.27 17:20t/p15720.401.36171.37671.3617160.0026692.95
31442007.04.27 17:20close15700.101.36001.37081.3558-2.0026690.95
31452007.04.27 17:20sell15730.201.35981.37081.3558
31462007.04.27 17:29sell15740.201.36071.37171.3567
31472007.04.27 17:35sell15750.401.36241.37341.3584
31482007.04.27 17:50close15750.401.36041.37341.358480.0026770.95
31492007.04.27 17:59close15740.201.36231.37171.3567-32.0026738.95
31502007.04.27 17:59close15730.201.36231.37081.3558-50.0026688.95
31512007.04.27 18:00sell15760.101.36241.37341.3584
31522007.04.27 18:05sell15770.201.36321.37421.3592
31532007.04.27 18:20close15770.201.36221.37421.359220.0026708.95
31542007.04.27 18:29close15760.101.36261.37341.3584-2.0026706.95
31552007.04.27 18:35sell15780.101.36251.37351.3585
31562007.04.27 19:40sell15790.201.36311.37411.3591
31572007.04.27 20:35sell15800.401.36371.37471.3597
31582007.04.27 21:10sell15810.801.36421.37521.3602
31592007.04.29 23:00close15810.801.36321.37521.360280.0026786.95
31602007.04.29 23:05close15800.401.36281.37471.359736.0026822.95
31612007.04.29 23:05close15790.201.36281.37411.35916.0026828.95
31622007.04.29 23:05close15780.101.36281.37351.3585-3.0026825.95
31632007.04.29 23:10sell15820.101.36271.37371.3587
31642007.04.30 00:00sell15830.201.36331.37431.3593
31652007.04.30 00:05sell15840.401.36451.37551.3605
31662007.04.30 00:20close15840.401.36351.37551.360540.0026865.95
31672007.04.30 00:29close15830.201.36461.37431.3593-26.0026839.95
31682007.04.30 00:29close15820.101.36461.37371.3587-18.6026821.35
31692007.04.30 00:30buy15850.101.36471.35371.3687
31702007.04.30 00:45buy15860.201.36371.35271.3677
31712007.04.30 01:10buy15870.401.36181.35081.3658
31722007.04.30 03:45close15870.401.36321.35081.365856.0026877.35
31732007.04.30 03:50close15860.201.36291.35271.3677-16.0026861.35
31742007.04.30 03:50close15850.101.36291.35371.3687-18.0026843.35
31752007.04.30 03:59buy15880.101.36301.35201.3670
31762007.04.30 08:10buy15890.201.36231.35131.3663
31772007.04.30 08:20buy15900.401.36111.35011.3651
31782007.04.30 08:35close15900.401.36211.35011.365140.0026883.35
31792007.04.30 08:45close15890.201.36081.35131.3663-30.0026853.35
31802007.04.30 08:45close15880.101.36081.35201.3670-22.0026831.35
31812007.04.30 08:50sell15910.101.36011.37111.3561
31822007.04.30 09:10sell15920.201.36081.37181.3568
31832007.04.30 09:20close15920.201.35921.37181.356832.0026863.35
31842007.04.30 09:29close15910.101.35941.37111.35617.0026870.35
31852007.04.30 09:30sell15930.101.35931.37031.3553
31862007.04.30 09:35sell15940.201.36031.37131.3563
31872007.04.30 09:50close15940.201.35931.37131.356320.0026890.35
31882007.04.30 09:59close15930.101.36011.37031.3553-8.0026882.35
31892007.04.30 10:00sell15950.101.36011.37111.3561
31902007.04.30 11:05sell15960.201.36091.37191.3569
31912007.04.30 11:10close15960.201.35901.37191.356938.0026920.35
31922007.04.30 11:15close15950.101.36011.37111.35610.0026920.35
31932007.04.30 11:20sell15970.101.35911.37011.3551
31942007.04.30 11:29sell15980.201.36061.37161.3566
31952007.04.30 12:20sell15990.401.36181.37281.3578
31962007.04.30 14:05close15990.401.36001.37281.357872.0026992.35
31972007.04.30 14:10close15980.201.36161.37161.3566-20.0026972.35
31982007.04.30 14:10close15970.101.36161.37011.3551-25.0026947.35
31992007.04.30 14:15sell16000.101.36011.37111.3561
32002007.04.30 14:29sell16010.201.36141.37241.3574
32012007.04.30 14:35sell16020.401.36281.37381.3588
32022007.04.30 14:40close16020.401.36151.37381.358852.0026999.35
32032007.04.30 14:45close16010.201.36181.37241.3574-8.0026991.35
32042007.04.30 14:45close16000.101.36181.37111.3561-17.0026974.35
32052007.04.30 14:50buy16030.101.36101.35001.3650
32062007.04.30 15:29close16030.101.36331.35001.365023.0026997.35
32072007.04.30 15:30buy16040.101.36341.35241.3674
32082007.04.30 15:40buy16050.201.36251.35151.3665
32092007.04.30 15:50close16050.201.36431.35151.366536.0027033.35
32102007.04.30 15:59close16040.101.36361.35241.36742.0027035.35
32112007.04.30 16:00buy16060.101.36401.35301.3680
32122007.04.30 16:05buy16070.201.36311.35211.3671
32132007.04.30 16:45close16070.201.36441.35211.367126.0027061.35
32142007.04.30 16:50close16060.101.36471.35301.36807.0027068.35
32152007.04.30 16:59buy16080.101.36471.35371.3687
32162007.04.30 17:15close16080.101.36721.35371.368725.0027093.35
32172007.04.30 17:20buy16090.101.36651.35551.3705
32182007.04.30 17:35buy16100.201.36601.35501.3700
32192007.04.30 17:50close16100.201.36771.35501.370034.0027127.35
32202007.04.30 17:59close16090.101.36571.35551.3705-8.0027119.35
32212007.04.30 18:00buy16110.101.36601.35501.3700
32222007.04.30 18:35buy16120.201.36531.35431.3693
32232007.04.30 18:45close16120.201.36671.35431.369328.0027147.35
32242007.04.30 18:50close16110.101.36611.35501.37001.0027148.35
32252007.04.30 18:59buy16130.101.36671.35571.3707
32262007.04.30 19:05buy16140.201.36601.35501.3700
32272007.04.30 20:35buy16150.401.36481.35381.3688
32282007.04.30 20:40close16150.401.36591.35381.368844.0027192.35
32292007.04.30 20:45close16140.201.36531.35501.3700-14.0027178.35
32302007.04.30 20:45close16130.101.36531.35571.3707-14.0027164.35
32312007.04.30 20:50sell16160.101.36491.37591.3609
32322007.05.01 08:35sell16170.201.36561.37661.3616
32332007.05.01 09:10close16170.201.36351.37661.361642.0027206.35
32342007.05.01 09:15close16160.101.36461.37591.36093.4027209.75
32352007.05.01 09:20buy16180.101.36611.35511.3701
32362007.05.01 09:29buy16190.201.36351.35251.3675
32372007.05.01 09:35buy16200.401.36241.35141.3664
32382007.05.01 09:50close16200.401.36371.35141.366452.0027261.75
32392007.05.01 09:59close16190.201.36361.35251.36752.0027263.75
32402007.05.01 09:59close16180.101.36361.35511.3701-25.0027238.75
32412007.05.01 10:00sell16210.101.36351.37451.3595
32422007.05.01 10:15sell16220.201.36411.37511.3601
32432007.05.01 10:20close16220.201.36321.37511.360118.0027256.75
32442007.05.01 10:29close16210.101.36381.37451.3595-3.0027253.75
32452007.05.01 10:30sell16230.101.36371.37471.3597
32462007.05.01 10:40sell16240.201.36431.37531.3603
32472007.05.01 11:35close16240.201.36321.37531.360322.0027275.75
32482007.05.01 11:45close16230.101.36401.37471.3597-3.0027272.75
32492007.05.01 11:50sell16250.101.36401.37501.3600
32502007.05.01 12:45sell16260.201.36461.37561.3606
32512007.05.01 12:50close16260.201.36351.37561.360622.0027294.75
32522007.05.01 12:59close16250.101.36431.37501.3600-3.0027291.75
32532007.05.01 13:00buy16270.101.36441.35341.3684
32542007.05.01 15:20close16270.101.36691.35341.368425.0027316.75
32552007.05.01 15:29buy16280.101.36671.35571.3707
32562007.05.01 15:35buy16290.201.36581.35481.3698
32572007.05.01 15:45close16290.201.36691.35481.369822.0027338.75
32582007.05.01 15:50close16280.101.36671.35571.37070.0027338.75
32592007.05.01 15:59buy16300.101.36621.35521.3702
32602007.05.01 16:05buy16310.201.36221.35121.3662
32612007.05.01 16:20t/p16310.201.36621.35121.366280.0027418.75
32622007.05.01 16:20close16300.101.36631.35521.37021.0027419.75
32632007.05.01 16:29sell16320.101.36261.37361.3586
32642007.05.01 16:35close16320.101.35991.37361.358627.0027446.75
32652007.05.01 16:40sell16330.101.35951.37051.3555
32662007.05.01 16:45sell16340.201.36261.37361.3586
32672007.05.01 16:59close16340.201.35981.37361.358656.0027502.75
32682007.05.01 17:00close16330.101.36001.37051.3555-5.0027497.75
32692007.05.01 17:05sell16350.101.36071.37171.3567
32702007.05.01 17:10sell16360.201.36151.37251.3575
32712007.05.01 17:20close16360.201.35931.37251.357544.0027541.75
32722007.05.01 17:29close16350.101.36111.37171.3567-4.0027537.75
32732007.05.01 17:30sell16370.101.36101.37201.3570
32742007.05.01 20:35sell16380.201.36201.37301.3580
32752007.05.01 20:45close16380.201.36081.37301.358024.0027561.75
32762007.05.01 20:50close16370.101.36131.37201.3570-3.0027558.75
32772007.05.01 20:59buy16390.101.36181.35081.3658
32782007.05.01 21:10buy16400.201.36121.35021.3652
32792007.05.01 22:35buy16410.401.36051.34951.3645
32802007.05.02 00:40buy16420.801.35971.34871.3637
32812007.05.02 01:35close16420.801.36041.34871.363756.0027614.75
32822007.05.02 01:40close16410.401.36031.34951.3645-11.0027603.75
32832007.05.02 01:40close16400.201.36031.35021.3652-19.5027584.25
32842007.05.02 01:40close16390.101.36031.35081.3658-15.7527568.50
32852007.05.02 01:45buy16430.101.36031.34931.3643
32862007.05.02 02:40buy16440.201.35951.34851.3635
32872007.05.02 05:05buy16450.401.35711.34611.3611
32882007.05.02 05:10close16450.401.35911.34611.361180.0027648.50
32892007.05.02 05:15close16440.201.35691.34851.3635-52.0027596.50
32902007.05.02 05:15close16430.101.35691.34931.3643-34.0027562.50
32912007.05.02 05:20sell16460.101.35621.36721.3522
32922007.05.02 05:35sell16470.201.35701.36801.3530
32932007.05.02 06:35sell16480.401.35771.36871.3537
32942007.05.02 06:45close16480.401.35641.36871.353752.0027614.50
32952007.05.02 06:50close16470.201.35621.36801.353016.0027630.50
32962007.05.02 06:50close16460.101.35621.36721.35220.0027630.50
32972007.05.02 06:59sell16490.101.35721.36821.3532
32982007.05.02 07:35sell16500.201.35801.36901.3540
32992007.05.02 07:50sell16510.401.35911.37011.3551
33002007.05.02 08:10close16510.401.35811.37011.355140.0027670.50
33012007.05.02 08:15close16500.201.35921.36901.3540-24.0027646.50
33022007.05.02 08:15close16490.101.35921.36821.3532-20.0027626.50
33032007.05.02 08:20buy16520.101.35971.34871.3637
33042007.05.02 08:29buy16530.201.35841.34741.3624
33052007.05.02 08:35buy16540.401.35781.34681.3618
33062007.05.02 09:05buy16550.801.35701.34601.3610
33072007.05.02 09:15close16550.801.35821.34601.361096.0027722.50
33082007.05.02 09:20close16540.401.35771.34681.3618-4.0027718.50
33092007.05.02 09:20close16530.201.35771.34741.3624-14.0027704.50
33102007.05.02 09:20close16520.101.35771.34871.3637-20.0027684.50
33112007.05.02 09:29sell16560.101.35691.36791.3529
33122007.05.02 09:40sell16570.201.35751.36851.3535
33132007.05.02 10:05sell16580.401.35811.36911.3541
33142007.05.02 10:20close16580.401.35721.36911.354136.0027720.50
33152007.05.02 10:29close16570.201.35791.36851.3535-8.0027712.50
33162007.05.02 10:29close16560.101.35791.36791.3529-10.0027702.50
33172007.05.02 10:30buy16590.101.35781.34681.3618
33182007.05.02 10:45buy16600.201.35721.34621.3612
33192007.05.02 12:50buy16610.401.35631.34531.3603
33202007.05.02 13:10close16610.401.35741.34531.360344.0027746.50
33212007.05.02 13:15close16600.201.35621.34621.3612-20.0027726.50
33222007.05.02 13:15close16590.101.35621.34681.3618-16.0027710.50
33232007.05.02 13:20sell16620.101.35611.36711.3521
33242007.05.02 13:29sell16630.201.35701.36801.3530
33252007.05.02 13:35sell16640.401.35761.36861.3536
33262007.05.02 13:50close16640.401.35691.36861.353628.0027738.50
33272007.05.02 13:59close16630.201.35761.36801.3530-12.0027726.50
33282007.05.02 13:59close16620.101.35761.36711.3521-15.0027711.50
33292007.05.02 14:00buy16650.101.35751.34651.3615
33302007.05.02 15:20close16650.101.35991.34651.361524.0027735.50
33312007.05.02 15:29buy16660.101.35921.34821.3632
33322007.05.02 15:35buy16670.201.35851.34751.3625
33332007.05.02 15:45close16670.201.35981.34751.362526.0027761.50
33342007.05.02 15:50close16660.101.35961.34821.36324.0027765.50
33352007.05.02 15:59buy16680.101.35941.34841.3634
33362007.05.02 16:05buy16690.201.35751.34651.3615
33372007.05.02 16:10close16690.201.35961.34651.361542.0027807.50
33382007.05.02 16:15close16680.101.35911.34841.3634-3.0027804.50
33392007.05.02 16:20buy16700.101.36121.35021.3652
33402007.05.02 16:29buy16710.201.36021.34921.3642
33412007.05.02 16:35buy16720.401.35961.34861.3636
33422007.05.02 16:45close16720.401.36051.34861.363636.0027840.50
33432007.05.02 16:50close16710.201.36091.34921.364214.0027854.50
33442007.05.02 16:50close16700.101.36091.35021.3652-3.0027851.50
33452007.05.02 16:59buy16730.101.35951.34851.3635
33462007.05.02 23:15buy16740.201.35891.34791.3629
33472007.05.02 23:59buy16750.401.35831.34731.3623
33482007.05.03 01:05close16750.401.35911.34731.362323.0027874.50
33492007.05.03 01:10close16740.201.35881.34791.3629-6.5027868.00
33502007.05.03 01:10close16730.101.35881.34851.3635-9.2527858.75
33512007.05.03 01:15sell16760.101.35841.36941.3544
33522007.05.03 01:29sell16770.201.35901.37001.3550
33532007.05.03 05:50sell16780.401.35991.37091.3559
33542007.05.03 08:15sell16790.801.36171.37271.3577
33552007.05.03 09:15close16790.801.36051.37271.357796.0027954.75
33562007.05.03 09:20close16780.401.36151.37091.3559-64.0027890.75
33572007.05.03 09:20close16770.201.36151.37001.3550-50.0027840.75
33582007.05.03 09:20close16760.101.36151.36941.3544-31.0027809.75
33592007.05.03 09:29buy16800.101.36081.34981.3648
33602007.05.03 14:35buy16810.201.35971.34871.3637
33612007.05.03 14:40buy16820.401.35901.34801.3630
33622007.05.03 14:50close16820.401.36181.34801.3630112.0027921.75
33632007.05.03 14:59close16810.201.35891.34871.3637-16.0027905.75
33642007.05.03 14:59close16800.101.35891.34981.3648-19.0027886.75
33652007.05.03 15:00sell16830.101.35881.36981.3548
33662007.05.03 16:15close16830.101.35571.36981.354831.0027917.75
33672007.05.03 16:29sell16840.101.35571.36671.3517
33682007.05.03 16:35sell16850.201.35661.36761.3526
33692007.05.03 16:50close16850.201.35551.36761.352622.0027939.75
33702007.05.03 16:59close16840.101.35641.36671.3517-7.0027932.75
33712007.05.03 17:00sell16860.101.35631.36731.3523
33722007.05.03 18:05sell16870.201.35721.36821.3532
33732007.05.03 19:05close16870.201.35601.36821.353224.0027956.75
33742007.05.03 19:10close16860.101.35581.36731.35235.0027961.75
33752007.05.03 19:15sell16880.101.35591.36691.3519
33762007.05.03 19:20sell16890.201.35651.36751.3525
33772007.05.03 20:05close16890.201.35541.36751.352522.0027983.75
33782007.05.03 20:10close16880.101.35641.36691.3519-5.0027978.75
33792007.05.03 20:15buy16900.101.35621.34521.3602
33802007.05.03 20:29buy16910.201.35521.34421.3592
33812007.05.03 20:50buy16920.401.35461.34361.3586
33822007.05.03 21:05close16920.401.35561.34361.358640.0028018.75
33832007.05.03 21:15close16910.201.35541.34421.35924.0028022.75
33842007.05.03 21:15close16900.101.35541.34521.3602-8.0028014.75
33852007.05.03 21:29sell16930.101.35491.36591.3509
33862007.05.03 22:05sell16940.201.35551.36651.3515
33872007.05.04 03:45close16940.201.35441.36651.351522.8028037.55
33882007.05.04 03:50close16930.101.35411.36591.35098.4028045.95
33892007.05.04 03:59buy16950.101.35461.34361.3586
33902007.05.04 04:15buy16960.201.35371.34271.3577
33912007.05.04 05:05close16960.201.35501.34271.357726.0028071.95
33922007.05.04 05:10close16950.101.35511.34361.35865.0028076.95
33932007.05.04 05:15buy16970.101.35491.34391.3589
33942007.05.04 05:20buy16980.201.35431.34331.3583
33952007.05.04 07:35close16980.201.35571.34331.358328.0028104.95
33962007.05.04 07:40close16970.101.35521.34391.35893.0028107.95
33972007.05.04 07:45buy16990.101.35521.34421.3592
33982007.05.04 09:15close16990.101.35721.34421.359220.0028127.95
33992007.05.04 09:20buy17000.101.35771.34671.3617
34002007.05.04 09:29buy17010.201.35631.34531.3603
34012007.05.04 09:35buy17020.401.35441.34341.3584
34022007.05.04 09:50close17020.401.35631.34341.358476.0028203.95
34032007.05.04 09:59close17010.201.35431.34531.3603-40.0028163.95
34042007.05.04 09:59close17000.101.35431.34671.3617-34.0028129.95
34052007.05.04 10:00sell17030.101.35441.36541.3504
34062007.05.04 10:15sell17040.201.35561.36661.3516
34072007.05.04 10:35sell17050.401.35671.36771.3527
34082007.05.04 10:40sell17060.801.35731.36831.3533
34092007.05.04 10:50close17060.801.35561.36831.3533136.0028265.95
34102007.05.04 10:59close17050.401.35641.36771.352712.0028277.95
34112007.05.04 10:59close17040.201.35641.36661.3516-16.0028261.95
34122007.05.04 10:59close17030.101.35641.36541.3504-20.0028241.95
34132007.05.04 11:00buy17070.101.35651.34551.3605
34142007.05.04 11:15buy17080.201.35591.34491.3599
34152007.05.04 14:35buy17090.401.35501.34401.3590
34162007.05.04 14:40t/p17090.401.35901.34401.3590160.0028401.95
34172007.05.04 14:40close17080.201.35981.34491.359978.0028479.95
34182007.05.04 14:45close17070.101.35891.34551.360524.0028503.95
34192007.05.04 14:50buy17100.101.35731.34631.3613
34202007.05.04 14:59close17100.101.35931.34631.361320.0028523.95
34212007.05.04 15:00buy17110.101.35941.34841.3634
34222007.05.04 15:15buy17120.201.35851.34751.3625
34232007.05.04 15:50close17120.201.36071.34751.362544.0028567.95
34242007.05.04 15:59close17110.101.35901.34841.3634-4.0028563.95
34252007.05.04 16:00buy17130.101.35931.34831.3633
34262007.05.04 16:10buy17140.201.35831.34731.3623
34272007.05.04 16:15close17140.201.35941.34731.362322.0028585.95
34282007.05.04 16:20close17130.101.35921.34831.3633-1.0028584.95
34292007.05.04 16:29buy17150.101.35901.34801.3630
34302007.05.04 17:29buy17160.201.35831.34731.3623
34312007.05.04 18:35close17160.201.35981.34731.362330.0028614.95
34322007.05.04 18:40close17150.101.35921.34801.36302.0028616.95
34332007.05.04 18:45sell17170.101.35871.36971.3547
34342007.05.04 19:05sell17180.201.35941.37041.3554
34352007.05.04 19:45sell17190.401.35991.37091.3559
34362007.05.04 20:35close17190.401.35931.37091.355924.0028640.95
34372007.05.04 20:40close17180.201.35941.37041.35540.0028640.95
34382007.05.04 20:40close17170.101.35941.36971.3547-7.0028633.95
34392007.05.04 20:45sell17200.101.35931.37031.3553
34402007.05.06 23:10sell17210.201.36011.37111.3561
34412007.05.07 01:05close17210.201.35911.37111.356120.8028654.75
34422007.05.07 01:10close17200.101.35971.37031.3553-3.6028651.15
34432007.05.07 01:20sell17220.101.35921.37021.3552
34442007.05.07 02:05sell17230.201.36041.37141.3564
34452007.05.07 02:20close17230.201.35911.37141.356426.0028677.15
34462007.05.07 02:29close17220.101.36051.37021.3552-13.0028664.15
34472007.05.07 02:30buy17240.101.36041.34941.3644
34482007.05.07 06:50buy17250.201.35961.34861.3636
34492007.05.07 07:35close17250.201.36081.34861.363624.0028688.15
34502007.05.07 07:40close17240.101.36071.34941.36443.0028691.15
34512007.05.07 07:45sell17260.101.35991.37091.3559
34522007.05.07 07:59sell17270.201.36051.37151.3565
34532007.05.07 11:35sell17280.401.36121.37221.3572
34542007.05.07 13:05close17280.401.36051.37221.357228.0028719.15
34552007.05.07 13:10close17270.201.36061.37151.3565-2.0028717.15
34562007.05.07 13:10close17260.101.36061.37091.3559-7.0028710.15
34572007.05.07 13:15buy17290.101.36131.35031.3653
34582007.05.07 19:10buy17300.201.36071.34971.3647
34592007.05.07 20:59buy17310.401.36011.34911.3641
34602007.05.07 21:15buy17320.801.35961.34861.3636
34612007.05.07 21:40close17320.801.36031.34861.363656.0028766.15
34622007.05.07 21:45close17310.401.36041.34911.364112.0028778.15
34632007.05.07 21:45close17300.201.36041.34971.3647-6.0028772.15
34642007.05.07 21:45close17290.101.36041.35031.3653-9.0028763.15
34652007.05.07 21:50sell17330.101.35971.37071.3557
34662007.05.07 21:59sell17340.201.36021.37121.3562
34672007.05.08 04:50sell17350.401.36121.37221.3572
34682007.05.08 07:35sell17360.801.36181.37281.3578
34692007.05.08 08:35close17360.801.36051.37281.3578104.0028867.15
34702007.05.08 08:40close17350.401.36121.37221.35720.0028867.15
34712007.05.08 08:40close17340.201.36121.37121.3562-19.2028847.95
34722007.05.08 08:40close17330.101.36121.37071.3557-14.6028833.35
34732007.05.08 08:50buy17370.101.36151.35051.3655
34742007.05.08 08:59buy17380.201.36081.34981.3648
34752007.05.08 09:20buy17390.401.35991.34891.3639
34762007.05.08 10:15buy17400.801.35901.34801.3630
34772007.05.08 22:59close at stop17400.801.35421.34801.3630-384.0028449.35
34782007.05.08 22:59close at stop17390.401.35421.34891.3639-228.0028221.35
34792007.05.08 22:59close at stop17380.201.35421.34981.3648-132.0028089.35
34802007.05.08 22:59close at stop17370.101.35421.35051.3655-73.0028016.35