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  Currency Rates by MSN Money   Correlation Coefficient Value      
        EUR/USD  vs  USD/CHF   GBP/USD  vs  USD/CHF        
  Name In US$    Per US$       #DIV/0!       #DIV/0!        
  GBP/USD 0 0              
  EUR/USD 0 0       GBP/USD  vs  EUR/USD   USD/CHF  vs  USD/JPY    
  USD/JPY 0 0       #DIV/0!       #DIV/0!            
  USD/CHF 0 0        
 

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Quotes supplied by ComStock, an Interactive Data company.
  
 
 
  2 Pairs Hedge Lot Size Partition Calc    
     
    Balance   # of Pairs   Risk %   Leverage   Acct Size   Ask Price   Lot to BUY    
     
  EUR/USD   0 2 0   #####   #####   #####   ##### #DIV/0!    
         
  USD/CHF 0 0 2 0 0% ##### 0 ##### 0 #####   ##### #DIV/0!    
     
  >> Calculate!!!  
 
  3 Pairs Hedge Lot Size Partition Calc  
     
    Balance   # of Pairs   Risk %   Leverage   Acct Size   Ask Price   Lot to BUY    
     
  EUR/USD     3                   #DIV/0!    
    0 0 2 0 0 ##### 0 ##### 0 1    
  GBP/USD 0 0 2 0 0 ##### 0 ##### 0 1     #DIV/0!    
    0 0 2 0 0 ##### 0 ##### 0 1    
  USD/CHF     ##### #DIV/0!  
   
  >> Calculate!!!
 
 
 
  4 Pairs Balanced Hedge Calc  
     
      Lots to Allocate   Risk Rate      
     
  GBP/JPY BUY 0 1.1   0    
         
  CHF/JPY SELL 0 1    
        Calculate !!!!    
  GBP/USD SELL 0 1.2    
           
  USD/CHF SELL 0 1.2    
     
 
 