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|TRUE NORTH CONCEPTS LLC
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|Currency Rates by MSN Money
|Correlation Coefficient Value
|EUR/USD vs USD/CHF
|GBP/USD vs USD/CHF
|Name
|In US$
|Per US$
|#DIV/0!
|#DIV/0!
|GBP/USD
|0
|0
|EUR/USD
|0
|0
|GBP/USD vs EUR/USD
|USD/CHF vs USD/JPY
|USD/CHF
|0
|0
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Data providers
Quotes supplied by ComStock, an Interactive Data company.
|2 Pairs Hedge Lot Size Partition Calc
|Balance
|# of Pairs
|Risk %
|Leverage
|Acct Size
|Ask Price
|Lot to BUY
|EUR/USD
|0
|2
|0
|#####
|#####
|#####
|#####
|#DIV/0!
|USD/CHF
|0
|0
|2
|0
|0%
|#####
|0
|#####
|0
|#####
|#####
|#DIV/0!
|>> Calculate!!!
|3 Pairs Hedge Lot Size Partition Calc
|Balance
|# of Pairs
|Risk %
|Leverage
|Acct Size
|Ask Price
|Lot to BUY
|EUR/USD
|3
|#DIV/0!
|0
|0
|2
|0
|0
|#####
|0
|#####
|0
|1
|GBP/USD
|0
|0
|2
|0
|0
|#####
|0
|#####
|0
|1
|#DIV/0!
|0
|0
|2
|0
|0
|#####
|0
|#####
|0
|1
|USD/CHF
|#####
|#DIV/0!
|>> Calculate!!!
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|4 Pairs Balanced Hedge Calc
|Lots to Allocate
|Risk Rate
|GBP/JPY
|BUY
|0
|1.1
|0
|CHF/JPY
|SELL
|0
|1
|Calculate !!!!
|GBP/USD
|SELL
|0
|1.2
|USD/CHF
|SELL
|0
|1.2
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