SpaceVision Switzerland SA

Account: 217xx Name: SkyFX Hedge System Currency: USD 2006 October 18, 13:22
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
411612006.09.18 12:53balanceDeposit Wire AL POA 1287 100 000.00
417812006.09.18 16:00sell0.80gbpusd1.87741.97740.00002006.09.18 16:151.87770.000.000.00-24.00
414572006.09.18 14:46sell0.40gbpusd1.87591.97590.00002006.09.18 16:151.87770.000.000.00-72.00
418442006.09.18 16:02sell2.40gbpusd1.87861.97860.00002006.09.18 16:151.87770.000.000.00216.00
419612006.09.18 16:20buy0.80gbpusd1.87591.77590.00002006.09.18 16:361.87730.000.000.00112.00
419362006.09.18 16:16buy0.40gbpusd1.87731.77730.00002006.09.18 16:361.87730.000.000.000.00
427662006.09.18 20:40buy0.40gbpusd1.87741.77740.00002006.09.18 20:401.87680.000.000.00-24.00
425552006.09.18 19:19sell0.80gbpusd1.87861.97860.00002006.09.18 20:401.87710.000.000.00120.00
420592006.09.18 16:36sell0.40gbpusd1.87731.97730.00002006.09.18 20:401.87710.000.000.008.00
429282006.09.18 21:38sell0.80gbpusd1.88001.98000.00002006.09.19 03:521.88060.000.002.00-48.00
428292006.09.18 21:13sell0.40gbpusd1.87861.97860.00002006.09.19 03:521.88060.000.001.00-80.00
433672006.09.19 02:05sell2.40gbpusd1.88171.98170.00002006.09.19 03:521.88060.000.000.00264.00
437882006.09.19 10:25buy0.80gbpusd1.88021.78020.00002006.09.19 10:301.88100.000.000.0064.00
435972006.09.19 05:52sell0.40gbpusd1.88161.98160.00002006.09.19 10:301.88130.000.000.0012.00
435442006.09.19 03:53buy0.40gbpusd1.88031.78030.00002006.09.19 10:301.88100.000.000.0028.00
438142006.09.19 10:43sell0.40gbpusd1.88171.98170.00002006.09.19 11:141.87780.000.000.00156.00
438602006.09.19 11:03buy0.80gbpusd1.87911.77910.00002006.09.19 11:251.87840.000.000.00-56.00
438242006.09.19 10:48buy0.40gbpusd1.88031.78030.00002006.09.19 11:251.87840.000.000.00-76.00
438812006.09.19 11:14buy2.40gbpusd1.87781.77780.00002006.09.19 11:251.87840.000.000.00144.00
439892006.09.19 12:00sell0.80gbpusd1.87891.97890.00002006.09.19 12:391.87960.000.000.00-56.00
439072006.09.19 11:29sell0.40gbpusd1.87911.97910.00002006.09.19 12:391.87960.000.000.00-20.00
440372006.09.19 12:07sell2.40gbpusd1.88031.98030.00002006.09.19 12:391.87960.000.000.00168.00
439762006.09.19 12:00buy0.40gbpusd1.87771.77770.00002006.09.19 12:391.87930.000.000.0064.00
441282006.09.19 13:05sell0.40gbpusd1.88031.98030.00002006.09.19 14:561.88060.000.000.00-12.00
440882006.09.19 12:42buy0.40gbpusd1.87911.77910.00002006.09.19 14:561.88030.000.000.0048.00
441722006.09.19 14:18sell0.80gbpusd1.88161.98160.00002006.09.19 14:561.88060.000.000.0080.00
442182006.09.19 15:03buy0.40gbpusd1.88021.78020.00002006.09.19 15:301.88410.000.000.00156.00
442732006.09.19 15:30sell0.40gbpusd1.88271.98270.00002006.09.19 15:301.88390.000.000.00-48.00
442752006.09.19 15:30sell0.80gbpusd1.88411.98410.00002006.09.19 15:301.88390.000.000.0016.00
443312006.09.19 15:35buy0.40gbpusd1.88281.78280.00002006.09.19 15:511.88680.000.000.00160.00
444012006.09.19 15:51sell2.40gbpusd1.88681.98680.00002006.09.19 16:161.88740.000.000.00-144.00
443592006.09.19 15:41sell0.80gbpusd1.88561.98560.00002006.09.19 16:161.88740.000.000.00-144.00
445232006.09.19 16:12sell7.20gbpusd1.88811.98810.00002006.09.19 16:161.88740.000.000.00504.00
443452006.09.19 15:40sell0.40gbpusd1.88411.98410.00002006.09.19 16:161.88740.000.000.00-132.00
446492006.09.19 17:03sell0.40gbpusd1.88811.98810.00002006.09.19 18:171.88410.000.000.00160.00
449112006.09.19 18:17buy7.20gbpusd1.88411.78410.00002006.09.19 18:261.88340.000.000.00-504.00
448112006.09.19 18:04buy2.40gbpusd1.88551.78550.00002006.09.19 18:261.88340.000.000.00-504.00
447822006.09.19 17:59buy0.80gbpusd1.88681.78680.00002006.09.19 18:261.88340.000.000.00-272.00
445542006.09.19 16:19buy0.40gbpusd1.88681.78680.00002006.09.19 18:261.88340.000.000.00-136.00
449452006.09.19 18:22buy21.60gbpusd1.88261.78260.00002006.09.19 18:261.88340.000.000.001 728.00
449682006.09.19 18:27sell0.40gbpusd1.88391.98390.00002006.09.19 20:001.88010.000.000.00152.00
450692006.09.19 19:05buy0.80gbpusd1.88141.78140.00002006.09.19 20:161.88060.000.000.00-64.00
450222006.09.19 18:41buy0.40gbpusd1.88261.78260.00002006.09.19 20:161.88060.000.000.00-80.00
451912006.09.19 20:00buy2.40gbpusd1.88011.78010.00002006.09.19 20:161.88060.000.000.00120.00
452312006.09.19 20:34sell0.40gbpusd1.88171.98170.00002006.09.20 08:041.88300.000.001.00-52.00
455692006.09.20 07:06sell2.40gbpusd1.88391.98390.00002006.09.20 08:041.88300.000.000.00216.00
454272006.09.20 04:30sell0.80gbpusd1.88311.98310.00002006.09.20 08:041.88300.000.000.008.00
458002006.09.20 10:22buy0.40gbpusd1.88281.78280.00002006.09.20 11:061.88210.000.000.00-28.00
458442006.09.20 10:50buy0.80gbpusd1.88131.78130.00002006.09.20 11:061.88210.000.000.0064.00
457762006.09.20 09:54sell0.40gbpusd1.88411.98410.00002006.09.20 11:061.88240.000.000.0068.00
458932006.09.20 11:30buy0.40gbpusd1.88131.78130.00002006.09.20 16:021.88560.000.000.00172.00
461102006.09.20 16:08sell21.60gbpusd1.88701.98700.00002006.09.20 21:151.88660.000.000.00864.00
466132006.09.20 21:14buy0.80gbpusd1.88851.78850.00002006.09.20 21:201.89110.000.000.00208.00
463952006.09.20 19:28buy0.40gbpusd1.88851.78850.00002006.09.20 21:221.89260.000.000.00164.00
467632006.09.20 21:37buy2.40gbpusd1.88851.78850.00002006.09.20 22:451.88680.000.000.00-408.00
467452006.09.20 21:28buy0.80gbpusd1.89001.79000.00002006.09.20 22:451.88680.000.000.00-256.00
467432006.09.20 21:26buy0.40gbpusd1.89131.79130.00002006.09.20 22:451.88680.000.000.00-180.00
461032006.09.20 16:02sell7.20gbpusd1.88561.98560.00002006.09.20 22:451.88710.000.000.00-1 080.00
460982006.09.20 15:59sell2.40gbpusd1.88421.98420.00002006.09.20 22:451.88710.000.000.00-696.00
459072006.09.20 11:42sell0.80gbpusd1.88271.98270.00002006.09.20 22:451.88710.000.000.00-352.00
458832006.09.20 11:19sell0.40gbpusd1.88271.98270.00002006.09.20 22:451.88710.000.000.00-176.00
467152006.09.20 21:19sell21.60gbpusd1.88811.98810.00002006.09.20 22:451.88710.000.000.002 160.00
468762006.09.20 22:45buy7.20gbpusd1.88711.78710.00002006.09.20 22:471.88750.000.000.00288.00
469242006.09.21 00:14buy0.40gbpusd1.88711.78710.00002006.09.21 04:071.89130.000.000.00168.00
470852006.09.21 03:44sell2.40gbpusd1.88991.98990.00002006.09.21 04:131.89070.000.000.00-192.00
469132006.09.20 23:35sell0.40gbpusd1.88841.98840.00002006.09.21 04:131.89070.000.003.00-92.00
470212006.09.21 02:59sell0.80gbpusd1.88841.98840.00002006.09.21 04:131.89070.000.000.00-184.00
470982006.09.21 04:07sell7.20gbpusd1.89131.99130.00002006.09.21 04:131.89070.000.000.00432.00
472622006.09.21 09:59sell0.80gbpusd1.89281.99280.00002006.09.21 10:521.89360.000.000.00-64.00
472732006.09.21 10:42sell2.40gbpusd1.89421.99420.00002006.09.21 10:521.89360.000.000.00144.00
472062006.09.21 08:43sell0.40gbpusd1.89281.99280.00002006.09.21 10:521.89360.000.000.00-32.00
472202006.09.21 09:14buy0.40gbpusd1.89141.79140.00002006.09.21 10:521.89330.000.000.0076.00
473522006.09.21 13:33sell0.80gbpusd1.89691.99690.00002006.09.21 13:421.89720.000.000.00-24.00
473352006.09.21 12:59sell0.40gbpusd1.89561.99560.00002006.09.21 13:421.89720.000.000.00-64.00
473612006.09.21 13:35sell2.40gbpusd1.89821.99820.00002006.09.21 13:421.89720.000.000.00240.00
475172006.09.21 17:04buy0.40gbpusd1.89751.79750.00002006.09.21 17:091.89690.000.000.00-24.00
475472006.09.21 17:08buy0.80gbpusd1.89611.79610.00002006.09.21 17:091.89690.000.000.0064.00
474372006.09.21 15:21sell0.40gbpusd1.89891.99890.00002006.09.21 17:091.89720.000.000.0068.00
476992006.09.21 18:36buy0.40gbpusd1.89611.79610.00002006.09.21 19:141.90050.000.000.00176.00
479032006.09.21 19:14sell7.20gbpusd1.90052.00050.00002006.09.21 19:191.90110.000.000.00-432.00
478122006.09.21 19:02sell2.40gbpusd1.89901.99900.00002006.09.21 19:191.90110.000.000.00-504.00
476552006.09.21 18:03sell0.40gbpusd1.89741.99740.00002006.09.21 19:191.90110.000.000.00-148.00
477502006.09.21 19:00sell0.80gbpusd1.89761.99760.00002006.09.21 19:191.90110.000.000.00-280.00
479242006.09.21 19:16sell21.60gbpusd1.90192.00190.00002006.09.21 19:191.90110.000.000.001 728.00
480262006.09.21 20:11buy0.80gbpusd1.90031.80030.00002006.09.21 20:431.89960.000.000.00-56.00
480552006.09.21 20:28buy2.40gbpusd1.89901.79900.00002006.09.21 20:431.89960.000.000.00144.00
479522006.09.21 19:22buy0.40gbpusd1.90041.80040.00002006.09.21 20:431.89960.000.000.00-32.00
479632006.09.21 19:28sell0.40gbpusd1.90182.00180.00002006.09.21 20:431.89990.000.000.0076.00
481652006.09.21 22:12sell0.80gbpusd1.90192.00190.00002006.09.22 04:001.90220.000.002.00-24.00
480782006.09.21 21:06sell0.40gbpusd1.90052.00050.00002006.09.22 04:001.90220.000.001.00-68.00
485072006.09.22 03:10sell2.40gbpusd1.90332.00330.00002006.09.22 04:001.90220.000.000.00264.00
492802006.09.22 09:41sell0.40gbpusd1.90322.00320.00002006.09.22 12:241.90390.000.000.00-28.00
493272006.09.22 10:19sell0.80gbpusd1.90472.00470.00002006.09.22 12:241.90390.000.000.0064.00
486252006.09.22 04:00buy0.40gbpusd1.90181.80180.00002006.09.22 12:241.90360.000.000.0072.00
495182006.09.22 14:39buy0.80gbpusd1.90201.80200.00002006.09.22 15:231.90350.000.000.00120.00
494612006.09.22 12:42buy0.40gbpusd1.90331.80330.00002006.09.22 15:231.90350.000.000.008.00
496002006.09.22 16:05sell0.80gbpusd1.90352.00350.00002006.09.22 16:111.90250.000.000.0080.00
495832006.09.22 15:42buy0.40gbpusd1.90221.80220.00002006.09.22 16:111.90220.000.000.000.00
495472006.09.22 15:23sell0.40gbpusd1.90352.00350.00002006.09.22 16:111.90250.000.000.0040.00
496212006.09.22 16:14buy0.40gbpusd1.90221.80220.00002006.09.22 17:291.90230.000.000.004.00
497952006.09.22 16:59buy0.80gbpusd1.90081.80080.00002006.09.22 17:291.90230.000.000.00120.00
500302006.09.22 18:34buy0.40gbpusd1.90101.80100.00002006.09.22 22:031.90070.000.000.00-12.00
502032006.09.22 21:47buy0.80gbpusd1.89971.79970.00002006.09.22 22:031.90070.000.000.0080.00
499012006.09.22 17:29sell0.40gbpusd1.90232.00230.00002006.09.22 22:031.90100.000.000.0052.00
503692006.09.25 00:11sell0.80gbpusd1.90112.00110.00002006.09.25 02:151.90030.000.000.0064.00
503272006.09.24 22:15buy0.40gbpusd1.89951.79950.00002006.09.25 02:151.90000.000.000.0020.00
502582006.09.22 22:33sell0.40gbpusd1.90102.00100.00002006.09.25 02:151.90030.000.001.0028.00
505662006.09.25 08:04sell2.40gbpusd1.90542.00540.00002006.09.25 09:041.90580.000.000.00-96.00
504582006.09.25 03:59sell0.40gbpusd1.90262.00260.00002006.09.25 09:041.90580.000.000.00-128.00
505122006.09.25 06:12sell0.80gbpusd1.90412.00410.00002006.09.25 09:041.90580.000.000.00-136.00
505762006.09.25 08:33sell7.20gbpusd1.90682.00680.00002006.09.25 09:041.90580.000.000.00720.00
508182006.09.25 11:01buy2.40gbpusd1.90241.80240.00002006.09.25 11:311.90190.000.000.00-120.00
506762006.09.25 09:45buy0.80gbpusd1.90401.80400.00002006.09.25 11:311.90190.000.000.00-168.00
508352006.09.25 11:14buy7.20gbpusd1.90111.80110.00002006.09.25 11:311.90190.000.000.00576.00
506062006.09.25 09:04buy0.40gbpusd1.90541.80540.00002006.09.25 11:311.90190.000.000.00-140.00
511992006.09.25 16:09sell0.80gbpusd1.90262.00260.00002006.09.25 16:281.90150.000.000.0088.00
511102006.09.25 16:00buy0.40gbpusd1.90101.80100.00002006.09.25 16:281.90120.000.000.008.00
508762006.09.25 11:40sell0.40gbpusd1.90252.00250.00002006.09.25 16:281.90150.000.000.0040.00
514012006.09.25 18:48sell0.40gbpusd1.90082.00080.00002006.09.25 18:571.90170.000.000.00-36.00
512652006.09.25 16:30buy0.40gbpusd1.90131.80130.00002006.09.25 18:571.90140.000.000.004.00
512752006.09.25 16:32buy0.80gbpusd1.89951.79950.00002006.09.25 18:571.90140.000.000.00152.00
515582006.09.26 01:40sell0.40gbpusd1.90122.00120.00002006.09.26 10:141.89720.000.000.00160.00
517882006.09.26 10:13buy2.40gbpusd1.89851.79850.00002006.09.26 10:211.89640.000.000.00-504.00
517962006.09.26 10:14buy7.20gbpusd1.89721.79720.00002006.09.26 10:211.89640.000.000.00-576.00
515252006.09.25 22:55buy0.40gbpusd1.89951.79950.00002006.09.26 10:211.89640.000.00-2.20-124.00
516482006.09.26 08:13buy0.80gbpusd1.89991.79990.00002006.09.26 10:211.89640.000.000.00-280.00
518062006.09.26 10:18buy21.60gbpusd1.89571.79570.00002006.09.26 10:211.89640.000.000.001 512.00
518342006.09.26 10:46buy0.40gbpusd1.89571.79570.00002006.09.26 11:121.89500.000.000.00-28.00
518142006.09.26 10:22sell0.40gbpusd1.89711.99710.00002006.09.26 11:121.89530.000.000.0072.00
518792006.09.26 10:59buy0.80gbpusd1.89421.79420.00002006.09.26 11:121.89500.000.000.0064.00
519932006.09.26 12:33sell0.80gbpusd1.89561.99560.00002006.09.26 12:451.89470.000.000.0072.00
518912006.09.26 11:13sell0.40gbpusd1.89561.99560.00002006.09.26 12:451.89470.000.000.0036.00
519532006.09.26 12:00buy0.40gbpusd1.89421.79420.00002006.09.26 12:451.89440.000.000.008.00
520862006.09.26 14:19sell0.80gbpusd1.89691.99690.00002006.09.26 14:321.89600.000.000.0072.00
520212006.09.26 12:54sell0.40gbpusd1.89691.99690.00002006.09.26 14:321.89600.000.000.0036.00
520342006.09.26 13:10buy0.40gbpusd1.89561.79560.00002006.09.26 14:321.89570.000.000.004.00
521692006.09.26 14:40buy0.40gbpusd1.89561.79560.00002006.09.26 16:131.89510.000.000.00-20.00
522272006.09.26 16:00buy0.80gbpusd1.89561.79560.00002006.09.26 16:131.89510.000.000.00-40.00
522472006.09.26 16:05buy2.40gbpusd1.89421.79420.00002006.09.26 16:131.89510.000.000.00216.00
521912006.09.26 15:34sell0.40gbpusd1.89691.99690.00002006.09.26 16:131.89540.000.000.0060.00
523332006.09.26 17:15sell0.80gbpusd1.89691.99690.00002006.09.26 17:451.89530.000.000.00128.00
523572006.09.26 17:44buy0.40gbpusd1.89561.79560.00002006.09.26 17:451.89500.000.000.00-24.00
523262006.09.26 17:07sell0.40gbpusd1.89561.99560.00002006.09.26 17:451.89530.000.000.0012.00
525672006.09.27 01:25sell0.40gbpusd1.89531.99530.00002006.09.27 09:091.89510.000.000.008.00
526212006.09.27 08:06buy0.80gbpusd1.89391.79390.00002006.09.27 09:091.89480.000.000.0072.00
524812006.09.26 22:03buy0.40gbpusd1.89391.79390.00002006.09.27 09:091.89480.000.00-2.2036.00
527622006.09.27 10:03buy2.40gbpusd1.88971.78970.00002006.09.27 10:501.88910.000.000.00-144.00
527262006.09.27 09:49buy0.40gbpusd1.89231.79230.00002006.09.27 10:501.88910.000.000.00-128.00
527582006.09.27 10:01buy0.80gbpusd1.89101.79100.00002006.09.27 10:501.88910.000.000.00-152.00
527932006.09.27 10:19buy7.20gbpusd1.88831.78830.00002006.09.27 10:501.88910.000.000.00576.00
528802006.09.27 11:18sell0.40gbpusd1.88971.98970.00002006.09.27 14:201.88960.000.000.004.00
529522006.09.27 12:59sell0.80gbpusd1.89101.99100.00002006.09.27 14:201.88960.000.000.00112.00
530562006.09.27 14:30sell0.40gbpusd1.89131.99130.00002006.09.27 14:351.89170.000.000.00-16.00
530822006.09.27 14:31sell0.80gbpusd1.89261.99260.00002006.09.27 14:351.89170.000.000.0072.00
530082006.09.27 14:20buy0.40gbpusd1.88961.78960.00002006.09.27 14:351.89140.000.000.0072.00
531212006.09.27 14:35buy0.40gbpusd1.89101.79100.00002006.09.27 15:591.88920.000.000.00-72.00
531482006.09.27 14:40buy0.80gbpusd1.88961.78960.00002006.09.27 15:591.88920.000.000.00-32.00
532172006.09.27 15:22buy2.40gbpusd1.88821.78820.00002006.09.27 15:591.88920.000.000.00240.00
534452006.09.27 17:17buy0.80gbpusd1.88681.78680.00002006.09.27 18:091.88770.000.000.0072.00
534262006.09.27 16:58sell0.40gbpusd1.88821.98820.00002006.09.27 18:091.88800.000.000.008.00
533122006.09.27 16:04buy0.40gbpusd1.88681.78680.00002006.09.27 18:091.88770.000.000.0036.00
537542006.09.28 01:52sell0.80gbpusd1.88991.98990.00002006.09.28 01:581.89030.000.000.00-32.00
534892006.09.27 18:11sell0.40gbpusd1.88841.98840.00002006.09.28 01:591.89030.000.003.00-76.00
537552006.09.28 01:55sell2.40gbpusd1.89141.99140.00002006.09.28 01:591.89030.000.000.00264.00
537702006.09.28 02:25sell0.40gbpusd1.89131.99130.00002006.09.28 07:221.88710.000.000.00168.00
538082006.09.28 04:36buy2.40gbpusd1.88851.78850.00002006.09.28 08:001.88770.000.000.00-192.00
537582006.09.28 01:59buy0.40gbpusd1.89001.79000.00002006.09.28 08:001.88770.000.000.00-92.00
537992006.09.28 04:20buy0.80gbpusd1.89001.79000.00002006.09.28 08:001.88770.000.000.00-184.00
538632006.09.28 07:22buy7.20gbpusd1.88711.78710.00002006.09.28 08:001.88770.000.000.00432.00
538942006.09.28 08:01sell0.40gbpusd1.88841.98840.00002006.09.28 08:241.88420.000.000.00168.00
539662006.09.28 08:47buy7.20gbpusd1.88281.78280.00002006.09.28 10:201.88210.000.000.00-504.00
539332006.09.28 08:24buy2.40gbpusd1.88421.78420.00002006.09.28 10:201.88210.000.000.00-504.00
539122006.09.28 08:07buy0.80gbpusd1.88571.78570.00002006.09.28 10:201.88210.000.000.00-288.00
539042006.09.28 08:06buy0.40gbpusd1.88711.78710.00002006.09.28 10:201.88210.000.000.00-200.00
540552006.09.28 10:15buy21.60gbpusd1.88131.78130.00002006.09.28 10:201.88210.000.000.001 728.00
541592006.09.28 11:49buy0.80gbpusd1.87851.77850.00002006.09.28 12:451.88030.000.000.00144.00
543232006.09.28 14:36buy7.20gbpusd1.87621.77620.00002006.09.28 14:391.87600.000.000.00-144.00
542382006.09.28 14:10buy2.40gbpusd1.87761.77760.00002006.09.28 14:391.87600.000.000.00-384.00
542042006.09.28 13:13buy0.80gbpusd1.87891.77890.00002006.09.28 14:391.87600.000.000.00-232.00
540692006.09.28 10:25buy0.40gbpusd1.87991.77990.00002006.09.28 14:391.87600.000.000.00-156.00
543262006.09.28 14:37buy21.60gbpusd1.87491.77490.00002006.09.28 14:391.87600.000.000.002 376.00
544522006.09.28 16:22buy0.40gbpusd1.87491.77490.00002006.09.28 17:031.87440.000.000.00-20.00
543422006.09.28 14:39sell0.40gbpusd1.87621.97620.00002006.09.28 17:031.87470.000.000.0060.00
544832006.09.28 16:34buy0.80gbpusd1.87351.77350.00002006.09.28 17:031.87440.000.000.0072.00
545632006.09.28 18:04sell0.40gbpusd1.87481.97480.00002006.09.29 01:311.87580.000.001.00-40.00
548142006.09.28 23:45buy0.40gbpusd1.87491.77490.00002006.09.29 01:311.87550.000.00-2.2024.00
548262006.09.29 00:11sell2.40gbpusd1.87621.97620.00002006.09.29 01:311.87580.000.000.0096.00
546942006.09.28 20:44sell0.80gbpusd1.87631.97630.00002006.09.29 01:311.87580.000.002.0040.00
548772006.09.29 02:57sell0.40gbpusd1.87621.97620.00002006.09.29 07:091.87660.000.000.00-16.00
548602006.09.29 02:07buy0.40gbpusd1.87491.77490.00002006.09.29 07:091.87630.000.000.0056.00
549182006.09.29 04:36sell0.80gbpusd1.87771.97770.00002006.09.29 07:091.87660.000.000.0088.00
552312006.09.29 10:56sell0.80gbpusd1.87051.97050.00002006.09.29 11:021.87190.000.000.00-112.00
552172006.09.29 10:35sell0.40gbpusd1.86911.96910.00002006.09.29 11:021.87190.000.000.00-112.00
550652006.09.29 08:53buy7.20gbpusd1.87201.77200.00002006.09.29 11:021.87160.000.000.00-288.00
549582006.09.29 07:53buy0.80gbpusd1.87491.77490.00002006.09.29 11:021.87160.000.000.00-264.00
550272006.09.29 08:23buy2.40gbpusd1.87351.77350.00002006.09.29 11:021.87160.000.000.00-456.00
549482006.09.29 07:20buy0.40gbpusd1.87631.77630.00002006.09.29 11:021.87160.000.000.00-188.00
550782006.09.29 09:14buy21.60gbpusd1.87061.77060.00002006.09.29 11:021.87160.000.000.002 160.00
553402006.09.29 11:54buy0.80gbpusd1.86921.76920.00002006.09.29 12:161.87010.000.000.0072.00
552992006.09.29 11:14buy0.40gbpusd1.86921.76920.00002006.09.29 12:161.87010.000.000.0036.00
553232006.09.29 11:34sell0.40gbpusd1.87051.97050.00002006.09.29 12:161.87040.000.000.004.00
554142006.09.29 12:38sell0.40gbpusd1.87051.97050.00002006.09.29 14:311.86650.000.000.00160.00
554572006.09.29 13:20buy0.40gbpusd1.86921.76920.00002006.09.29 14:351.86710.000.000.00-84.00
555202006.09.29 14:19buy0.80gbpusd1.86791.76790.00002006.09.29 14:351.86710.000.000.00-64.00
555642006.09.29 14:31buy2.40gbpusd1.86651.76650.00002006.09.29 14:351.86710.000.000.00144.00
556772006.09.29 14:45buy0.80gbpusd1.86341.76340.00002006.09.29 14:551.86480.000.000.00112.00
556282006.09.29 14:39buy0.40gbpusd1.86471.76470.00002006.09.29 14:551.86480.000.000.004.00
557452006.09.29 15:27sell0.80gbpusd1.86621.96620.00002006.09.29 16:011.86480.000.000.00112.00
556942006.09.29 14:55sell0.40gbpusd1.86481.96480.00002006.09.29 16:011.86480.000.000.000.00
559542006.09.29 16:06buy0.80gbpusd1.86481.76480.00002006.09.29 16:501.86580.000.000.0080.00
558902006.09.29 16:01buy0.40gbpusd1.86481.76480.00002006.09.29 16:501.86580.000.000.0040.00
559122006.09.29 16:03sell0.40gbpusd1.86621.96620.00002006.09.29 16:501.86610.000.000.004.00
561742006.09.29 17:26sell7.20gbpusd1.87091.97090.00002006.09.29 19:001.87150.000.000.00-432.00
560862006.09.29 16:59sell0.80gbpusd1.86761.96760.00002006.09.29 19:001.87150.000.000.00-312.00
561452006.09.29 17:21sell2.40gbpusd1.86951.96950.00002006.09.29 19:001.87150.000.000.00-480.00
560792006.09.29 16:55sell0.40gbpusd1.86621.96620.00002006.09.29 19:001.87150.000.000.00-212.00
562952006.09.29 18:37sell21.60gbpusd1.87231.97230.00002006.09.29 19:001.87150.000.000.001 728.00
563412006.09.29 20:21buy0.40gbpusd1.87081.77080.00002006.10.01 23:031.87560.000.00-2.20192.00
563732006.09.29 21:57sell0.40gbpusd1.87241.97240.00002006.10.01 23:031.87420.000.001.00-72.00
564082006.10.01 23:03buy21.60gbpusd1.86881.76880.00002006.10.01 23:041.87550.000.000.0014 472.00
564052006.10.01 23:03buy7.20gbpusd1.87021.77020.00002006.10.01 23:041.87490.000.000.003 384.00
564012006.10.01 23:03buy0.80gbpusd1.87291.77290.00002006.10.01 23:041.87450.000.000.00128.00
564022006.10.01 23:03buy2.40gbpusd1.87161.77160.00002006.10.01 23:041.87490.000.000.00792.00
563982006.10.01 23:03buy0.40gbpusd1.87421.77420.00002006.10.01 23:041.87450.000.000.0012.00
564262006.10.01 23:04buy21.60gbpusd1.86841.76840.00002006.10.01 23:081.87490.000.000.0014 040.00
564232006.10.01 23:04buy7.20gbpusd1.86991.76990.00002006.10.01 23:081.87490.000.000.003 600.00
564212006.10.01 23:04buy2.40gbpusd1.87131.77130.00002006.10.01 23:081.87490.000.000.00864.00
564182006.10.01 23:04buy0.80gbpusd1.87271.77270.00002006.10.01 23:081.87490.000.000.00176.00
564152006.10.01 23:04buy0.40gbpusd1.87411.77410.00002006.10.01 23:081.87490.000.000.0032.00
564322006.10.01 23:08sell0.40gbpusd1.87491.97490.00002006.10.02 00:561.87050.000.000.00176.00
564772006.10.02 00:53buy0.80gbpusd1.87201.77200.00002006.10.02 01:041.87160.000.000.00-32.00
564812006.10.02 00:56buy2.40gbpusd1.87051.77050.00002006.10.02 01:041.87160.000.000.00264.00
564702006.10.02 00:36buy0.40gbpusd1.87351.77350.00002006.10.02 01:041.87160.000.000.00-76.00
565292006.10.02 03:14buy0.80gbpusd1.86921.76920.00002006.10.02 08:071.87190.000.000.00216.00
565182006.10.02 03:06buy0.40gbpusd1.87051.77050.00002006.10.02 09:161.86950.000.000.00-40.00
566202006.10.02 08:07sell2.40gbpusd1.87191.97190.00002006.10.02 09:161.86980.000.000.00504.00
565732006.10.02 06:03sell0.80gbpusd1.87051.97050.00002006.10.02 09:161.86980.000.000.0056.00
564892006.10.02 01:14sell0.40gbpusd1.87191.97190.00002006.10.02 09:161.86980.000.000.0084.00
566842006.10.02 09:16buy0.80gbpusd1.86981.76980.00002006.10.02 10:011.86950.000.000.00-24.00
567172006.10.02 09:40buy1.60gbpusd1.86831.76830.00002006.10.02 10:011.86950.000.000.00192.00
567842006.10.02 10:32sell2.40gbpusd1.87311.97310.00002006.10.02 10:571.87350.000.000.00-96.00
567632006.10.02 10:05sell0.40gbpusd1.86981.96980.00002006.10.02 10:571.87350.000.000.00-148.00
567742006.10.02 10:30sell0.80gbpusd1.87161.97160.00002006.10.02 10:571.87350.000.000.00-152.00
567862006.10.02 10:37sell7.20gbpusd1.87441.97440.00002006.10.02 10:571.87350.000.000.00648.00
569452006.10.02 12:58buy2.40gbpusd1.87311.77310.00002006.10.02 13:021.87340.000.000.0072.00
569272006.10.02 12:30sell0.80gbpusd1.87441.97440.00002006.10.02 13:021.87370.000.000.0056.00
568492006.10.02 11:23buy0.80gbpusd1.87311.77310.00002006.10.02 13:021.87340.000.000.0024.00
568172006.10.02 10:58buy0.40gbpusd1.87311.77310.00002006.10.02 13:021.87340.000.000.0012.00
568262006.10.02 11:05sell0.40gbpusd1.87441.97440.00002006.10.02 13:021.87370.000.000.0028.00
570012006.10.02 14:05buy0.40gbpusd1.87171.77170.00002006.10.02 15:251.87600.000.000.00172.00
571612006.10.02 15:31sell7.20gbpusd1.87731.97730.00002006.10.02 15:381.87810.000.000.00-576.00
571212006.10.02 15:19sell0.80gbpusd1.87461.97460.00002006.10.02 15:381.87810.000.000.00-280.00
571392006.10.02 15:25sell2.40gbpusd1.87601.97600.00002006.10.02 15:381.87810.000.000.00-504.00
570742006.10.02 15:05sell0.40gbpusd1.87311.97310.00002006.10.02 15:381.87810.000.000.00-200.00
571792006.10.02 15:35sell21.60gbpusd1.87891.97890.00002006.10.02 15:381.87810.000.000.001 728.00
572542006.10.02 15:51sell0.80gbpusd1.88201.98200.00002006.10.02 16:001.88230.000.000.00-24.00
572292006.10.02 15:46sell0.40gbpusd1.88051.98050.00002006.10.02 16:001.88230.000.000.00-72.00
572622006.10.02 15:53sell2.40gbpusd1.88341.98340.00002006.10.02 16:001.88230.000.000.00264.00
574002006.10.02 16:22sell0.40gbpusd1.88501.98500.00002006.10.02 17:451.88570.000.000.00-28.00
574742006.10.02 17:15sell2.40gbpusd1.88631.98630.00002006.10.02 17:451.88570.000.000.00144.00
574452006.10.02 16:46buy0.40gbpusd1.88501.78500.00002006.10.02 17:451.88540.000.000.0016.00
574092006.10.02 16:23sell0.80gbpusd1.88631.98630.00002006.10.02 17:451.88570.000.000.0048.00
580002006.10.03 11:33sell0.80gbpusd1.88821.98820.00002006.10.03 14:401.88680.000.000.00112.00
579532006.10.03 10:33buy0.40gbpusd1.88681.78680.00002006.10.03 14:401.88650.000.000.00-12.00
578452006.10.03 08:36sell0.40gbpusd1.88821.98820.00002006.10.03 14:401.88680.000.000.0056.00
582022006.10.03 14:59sell0.40gbpusd1.88821.98820.00002006.10.03 15:241.88980.000.000.00-64.00
581872006.10.03 14:40buy0.80gbpusd1.88681.78680.00002006.10.03 15:241.88950.000.000.00216.00
585252006.10.04 00:27buy0.80gbpusd1.88681.78680.00002006.10.04 00:361.88630.000.000.00-40.00
583862006.10.03 18:01buy0.40gbpusd1.88681.78680.00002006.10.04 00:361.88630.000.00-2.20-20.00
585382006.10.04 00:31buy2.40gbpusd1.88551.78550.00002006.10.04 00:361.88630.000.000.00192.00
584942006.10.03 23:18sell0.40gbpusd1.88821.98820.00002006.10.04 00:361.88660.000.001.0064.00
586222006.10.04 03:54buy0.80gbpusd1.88381.78380.00002006.10.04 04:061.88520.000.000.00112.00
585682006.10.04 01:30sell0.40gbpusd1.88681.98680.00002006.10.04 04:061.88550.000.000.0052.00
586112006.10.04 03:46buy0.40gbpusd1.88521.78520.00002006.10.04 04:061.88520.000.000.000.00
586572006.10.04 05:31sell1.60gbpusd1.88521.98520.00002006.10.04 06:351.88450.000.000.00112.00
586362006.10.04 05:06buy0.40gbpusd1.88391.78390.00002006.10.04 06:351.88420.000.000.0012.00
586242006.10.04 04:06sell0.80gbpusd1.88521.98520.00002006.10.04 06:351.88450.000.000.0056.00
587252006.10.04 08:12buy0.40gbpusd1.88371.78370.00002006.10.04 09:011.88770.000.000.00160.00
587742006.10.04 08:55sell0.80gbpusd1.88631.98630.00002006.10.04 09:301.88710.000.000.00-64.00
587532006.10.04 08:47sell0.40gbpusd1.88501.98500.00002006.10.04 09:301.88710.000.000.00-84.00
587892006.10.04 09:01sell2.40gbpusd1.88771.98770.00002006.10.04 09:301.88710.000.000.00144.00
589112006.10.04 10:45buy2.40gbpusd1.88351.78350.00002006.10.04 11:471.88270.000.000.00-192.00
588902006.10.04 10:31buy0.80gbpusd1.88491.78490.00002006.10.04 11:471.88270.000.000.00-176.00
589452006.10.04 10:58buy7.20gbpusd1.88171.78170.00002006.10.04 11:471.88270.000.000.00720.00
588312006.10.04 09:55buy0.40gbpusd1.88631.78630.00002006.10.04 11:471.88270.000.000.00-144.00
591932006.10.04 14:14sell0.40gbpusd1.88021.98020.00002006.10.04 14:531.88140.000.000.00-48.00
590502006.10.04 12:32buy0.40gbpusd1.88031.78030.00002006.10.04 14:531.88110.000.000.0032.00
590762006.10.04 12:50buy0.80gbpusd1.87891.77890.00002006.10.04 14:531.88110.000.000.00176.00
593292006.10.04 16:00sell0.80gbpusd1.88321.98320.00002006.10.04 16:031.88350.000.000.00-24.00
592692006.10.04 15:00sell0.40gbpusd1.88161.98160.00002006.10.04 16:031.88350.000.000.00-76.00
593472006.10.04 16:01sell2.40gbpusd1.88461.98460.00002006.10.04 16:031.88350.000.000.00264.00
595672006.10.04 17:19buy0.80gbpusd1.88321.78320.00002006.10.04 21:141.88590.000.000.00216.00
594432006.10.04 16:26sell0.40gbpusd1.88451.98450.00002006.10.05 03:021.88590.000.003.00-56.00
597372006.10.04 19:45sell0.80gbpusd1.88451.98450.00002006.10.05 03:021.88590.000.006.00-112.00
598032006.10.04 21:14sell2.40gbpusd1.88591.98590.00002006.10.05 03:021.88590.000.0018.000.00
593812006.10.04 16:06buy0.40gbpusd1.88321.78320.00002006.10.05 03:021.88560.000.00-6.6096.00
603052006.10.05 09:03sell0.40gbpusd1.88591.98590.00002006.10.05 12:521.88620.000.000.00-12.00
604552006.10.05 11:02buy0.80gbpusd1.88451.78450.00002006.10.05 12:531.88590.000.000.00112.00
602642006.10.05 08:44buy0.40gbpusd1.88451.78450.00002006.10.05 12:531.88590.000.000.0056.00
605792006.10.05 13:01buy0.40gbpusd1.88441.78440.00002006.10.05 13:021.88270.000.000.00-68.00
605302006.10.05 12:53sell0.80gbpusd1.88591.98590.00002006.10.05 13:021.88300.000.000.00232.00
607392006.10.05 14:30buy4.80gbpusd1.88031.78030.00002006.10.05 14:441.87980.000.000.00-240.00
606052006.10.05 13:14buy1.60gbpusd1.88171.78170.00002006.10.05 14:441.87980.000.000.00-304.00
605862006.10.05 13:02buy0.80gbpusd1.88301.78300.00002006.10.05 14:441.87980.000.000.00-256.00
609512006.10.05 14:41buy14.40gbpusd1.87891.77890.00002006.10.05 14:441.87980.000.000.001 296.00
609842006.10.05 14:45sell0.40gbpusd1.88021.98020.00002006.10.05 15:511.87620.000.000.00160.00
611872006.10.05 15:37buy0.80gbpusd1.87761.77760.00002006.10.05 17:001.87680.000.000.00-64.00
610372006.10.05 14:56buy0.40gbpusd1.87891.77890.00002006.10.05 17:001.87680.000.000.00-84.00
612272006.10.05 15:51buy2.40gbpusd1.87621.77620.00002006.10.05 17:001.87680.000.000.00144.00
613192006.10.05 17:06sell0.40gbpusd1.87771.97770.00002006.10.05 21:311.87850.000.000.00-32.00
615102006.10.05 20:45sell2.40gbpusd1.87911.97910.00002006.10.05 21:311.87850.000.000.00144.00
613782006.10.05 18:23sell0.80gbpusd1.87911.97910.00002006.10.05 21:311.87850.000.000.0048.00
614672006.10.05 19:20buy0.40gbpusd1.87781.77780.00002006.10.05 21:311.87820.000.000.0016.00
617742006.10.06 03:01buy0.80gbpusd1.87781.77780.00002006.10.06 04:471.87710.000.000.00-56.00
616672006.10.06 00:33buy0.40gbpusd1.87781.77780.00002006.10.06 04:471.87710.000.000.00-28.00
618022006.10.06 03:17buy2.40gbpusd1.87631.77630.00002006.10.06 04:471.87710.000.000.00192.00
617232006.10.06 02:15sell0.40gbpusd1.87911.97910.00002006.10.06 04:471.87740.000.000.0068.00
618572006.10.06 05:04sell0.40gbpusd1.87771.97770.00002006.10.06 08:591.87350.000.000.00168.00
620432006.10.06 08:39buy0.80gbpusd1.87491.77490.00002006.10.06 09:231.87410.000.000.00-64.00
620142006.10.06 08:29buy0.40gbpusd1.87631.77630.00002006.10.06 09:231.87410.000.000.00-88.00
620622006.10.06 08:59buy2.40gbpusd1.87351.77350.00002006.10.06 09:231.87410.000.000.00144.00
622252006.10.06 10:57sell0.80gbpusd1.87481.97480.00002006.10.06 13:391.87530.000.000.00-40.00
621162006.10.06 09:38sell0.40gbpusd1.87481.97480.00002006.10.06 13:391.87530.000.000.00-20.00
622402006.10.06 11:07sell2.40gbpusd1.87621.97620.00002006.10.06 13:391.87530.000.000.00216.00
621832006.10.06 10:32buy0.40gbpusd1.87351.77350.00002006.10.06 13:391.87500.000.000.0060.00
626282006.10.06 14:06sell2.40gbpusd1.88051.98050.00002006.10.06 14:151.88090.000.000.00-96.00
625652006.10.06 13:55sell0.80gbpusd1.87911.97910.00002006.10.06 14:151.88090.000.000.00-144.00
626412006.10.06 14:09sell7.20gbpusd1.88201.98200.00002006.10.06 14:151.88090.000.000.00792.00
625382006.10.06 13:49sell0.40gbpusd1.87771.97770.00002006.10.06 14:151.88090.000.000.00-128.00
626662006.10.06 14:15buy0.40gbpusd1.88061.78060.00002006.10.06 14:311.88430.000.000.00148.00
626932006.10.06 14:23sell0.40gbpusd1.88201.98200.00002006.10.06 14:311.88340.000.000.00-56.00
627972006.10.06 14:31sell0.80gbpusd1.88431.98430.00002006.10.06 14:311.88340.000.000.0072.00
629052006.10.06 14:32buy0.80gbpusd1.88171.78170.00002006.10.06 14:391.88130.000.000.00-32.00
628502006.10.06 14:31buy0.40gbpusd1.88301.78300.00002006.10.06 14:391.88130.000.000.00-68.00
629242006.10.06 14:32buy2.40gbpusd1.88011.78010.00002006.10.06 14:391.88130.000.000.00288.00
631192006.10.06 14:40sell0.40gbpusd1.88161.98160.00002006.10.06 14:511.87740.000.000.00168.00
633092006.10.06 14:53buy7.20gbpusd1.87601.77600.00002006.10.06 15:021.87530.000.000.00-504.00
632602006.10.06 14:50buy0.80gbpusd1.87881.77880.00002006.10.06 15:021.87530.000.000.00-280.00
632702006.10.06 14:51buy2.40gbpusd1.87741.77740.00002006.10.06 15:021.87530.000.000.00-504.00
631722006.10.06 14:42buy0.40gbpusd1.88011.78010.00002006.10.06 15:021.87530.000.000.00-192.00
633872006.10.06 14:58buy21.60gbpusd1.87451.77450.00002006.10.06 15:021.87530.000.000.001 728.00
636452006.10.06 15:21sell0.80gbpusd1.87441.97440.00002006.10.06 15:591.87150.000.000.00232.00
634462006.10.06 15:03sell0.40gbpusd1.87601.97600.00002006.10.06 15:591.87150.000.000.00180.00
637332006.10.06 15:52buy2.40gbpusd1.87311.77310.00002006.10.06 16:031.87190.000.000.00-288.00
635112006.10.06 15:08buy0.80gbpusd1.87311.77310.00002006.10.06 16:031.87190.000.000.00-96.00
634892006.10.06 15:06buy0.40gbpusd1.87441.77440.00002006.10.06 16:031.87190.000.000.00-100.00
637662006.10.06 15:59buy7.20gbpusd1.87151.77150.00002006.10.06 16:031.87190.000.000.00288.00
639162006.10.06 16:36buy0.80gbpusd1.86881.76880.00002006.10.06 16:401.86850.000.000.00-24.00
638592006.10.06 16:21buy0.40gbpusd1.87011.77010.00002006.10.06 16:401.86850.000.000.00-64.00
639402006.10.06 16:38buy2.40gbpusd1.86741.76740.00002006.10.06 16:401.86850.000.000.00264.00
640522006.10.06 17:01sell0.80gbpusd1.87011.97010.00002006.10.06 18:031.87040.000.000.00-24.00
639622006.10.06 16:40sell0.40gbpusd1.86871.96870.00002006.10.06 18:031.87040.000.000.00-68.00
642472006.10.06 17:56sell2.40gbpusd1.87161.97160.00002006.10.06 18:031.87040.000.000.00288.00
643012006.10.06 18:35sell0.40gbpusd1.87011.97010.00002006.10.06 18:431.87120.000.000.00-44.00
642732006.10.06 18:10buy0.80gbpusd1.86871.76870.00002006.10.06 18:431.87090.000.000.00176.00
642542006.10.06 18:03buy0.40gbpusd1.87021.77020.00002006.10.06 18:431.87090.000.000.0028.00
647392006.10.09 03:15sell0.80gbpusd1.87081.97080.00002006.10.09 04:471.86980.000.000.0080.00
643722006.10.06 18:59sell0.40gbpusd1.87171.97170.00002006.10.09 04:471.86980.000.000.0076.00
646672006.10.08 23:05buy0.40gbpusd1.86941.76940.00002006.10.09 04:471.86950.000.000.004.00
647882006.10.09 06:11sell0.40gbpusd1.87081.97080.00002006.10.09 09:191.86720.000.000.00144.00
648722006.10.09 08:52buy0.80gbpusd1.86881.76880.00002006.10.09 10:151.86800.000.000.00-64.00
647572006.10.09 04:50buy0.40gbpusd1.86951.76950.00002006.10.09 10:151.86800.000.000.00-60.00
648932006.10.09 09:19buy2.40gbpusd1.86721.76720.00002006.10.09 10:151.86800.000.000.00192.00
649402006.10.09 10:30buy0.40gbpusd1.86721.76720.00002006.10.09 12:221.86600.000.000.00-48.00
650172006.10.09 12:21buy2.40gbpusd1.86581.76580.00002006.10.09 12:221.86600.000.000.0048.00
649572006.10.09 11:14sell0.80gbpusd1.86731.96730.00002006.10.09 12:221.86630.000.000.0080.00
649512006.10.09 10:56buy0.80gbpusd1.86591.76590.00002006.10.09 12:221.86600.000.000.008.00
649332006.10.09 10:28sell0.40gbpusd1.86851.96850.00002006.10.09 12:221.86630.000.000.0088.00
651582006.10.09 14:41buy0.80gbpusd1.86441.76440.00002006.10.10 10:391.85970.000.00-4.40-376.00
651132006.10.09 14:14buy0.40gbpusd1.86581.76580.00002006.10.10 10:391.85970.000.00-2.20-244.00
653482006.10.09 17:07sell0.80gbpusd1.86581.96580.00002006.10.10 10:391.86000.000.002.00464.00
662222006.10.10 10:38sell2.40gbpusd1.86081.96080.00002006.10.10 10:391.86000.000.000.00192.00
650272006.10.09 12:27sell0.40gbpusd1.86711.96710.00002006.10.10 10:391.86000.000.001.00284.00
664032006.10.10 12:08sell0.40gbpusd1.86081.96080.00002006.10.10 13:151.85650.000.000.00172.00
664712006.10.10 13:08buy2.40gbpusd1.85791.75790.00002006.10.10 14:091.85720.000.000.00-168.00
664162006.10.10 12:36buy0.80gbpusd1.85951.75950.00002006.10.10 14:091.85720.000.000.00-184.00
663522006.10.10 11:01buy0.40gbpusd1.85951.75950.00002006.10.10 14:091.85720.000.000.00-92.00
664952006.10.10 13:15buy7.20gbpusd1.85651.75650.00002006.10.10 14:091.85720.000.000.00504.00
668692006.10.10 16:49sell0.40gbpusd1.85481.95480.00002006.10.10 18:471.85610.000.000.00-52.00
666342006.10.10 15:04buy0.40gbpusd1.85481.75480.00002006.10.10 18:471.85580.000.000.0040.00
666982006.10.10 15:38buy0.80gbpusd1.85351.75350.00002006.10.10 18:471.85580.000.000.00184.00
671632006.10.10 23:41buy0.40gbpusd1.85351.75350.00002006.10.11 09:041.85300.000.00-2.20-20.00
673692006.10.11 08:34buy0.80gbpusd1.85371.75370.00002006.10.11 09:041.85300.000.000.00-56.00
672382006.10.11 02:35sell0.40gbpusd1.85501.95500.00002006.10.11 09:041.85330.000.000.0068.00
673892006.10.11 08:52buy2.40gbpusd1.85211.75210.00002006.10.11 09:041.85300.000.000.00216.00
674732006.10.11 09:26sell0.80gbpusd1.85521.95520.00002006.10.11 09:491.85540.000.000.00-16.00
675122006.10.11 09:42sell2.40gbpusd1.85651.95650.00002006.10.11 09:491.85540.000.000.00264.00
674182006.10.11 09:04sell0.40gbpusd1.85361.95360.00002006.10.11 09:491.85540.000.000.00-72.00
677112006.10.11 12:40sell0.40gbpusd1.85801.95800.00002006.10.11 15:261.85390.000.000.00164.00
678302006.10.11 14:34buy0.80gbpusd1.85531.75530.00002006.10.11 15:451.85450.000.000.00-64.00
678932006.10.11 15:26buy2.40gbpusd1.85391.75390.00002006.10.11 15:451.85450.000.000.00144.00
677952006.10.11 14:07buy0.40gbpusd1.85661.75660.00002006.10.11 15:451.85450.000.000.00-84.00
679232006.10.11 15:50sell0.40gbpusd1.85541.95540.00002006.10.11 19:311.85620.000.000.00-32.00
680552006.10.11 17:09buy0.40gbpusd1.85551.75550.00002006.10.11 19:311.85590.000.000.0016.00
680692006.10.11 17:18sell2.40gbpusd1.85681.95680.00002006.10.11 19:311.85620.000.000.00144.00
679942006.10.11 16:49sell0.80gbpusd1.85681.95680.00002006.10.11 19:311.85620.000.000.0048.00
682522006.10.11 20:02buy0.40gbpusd1.85551.75550.00002006.10.11 20:511.85400.000.000.00-60.00
683392006.10.11 20:17buy0.80gbpusd1.85411.75410.00002006.10.11 20:511.85400.000.000.00-8.00
683822006.10.11 20:23buy2.40gbpusd1.85281.75280.00002006.10.11 20:511.85400.000.000.00288.00
685232006.10.11 20:53buy0.40gbpusd1.85431.75430.00002006.10.11 20:561.85340.000.000.00-36.00
685022006.10.11 20:52sell0.80gbpusd1.85581.95580.00002006.10.11 20:561.85370.000.000.00168.00
684902006.10.11 20:51sell0.40gbpusd1.85441.95440.00002006.10.11 20:561.85370.000.000.0028.00
685742006.10.11 20:56buy0.40gbpusd1.85301.75300.00002006.10.12 08:211.85720.000.00-6.60168.00
689232006.10.12 08:21sell2.40gbpusd1.85721.95720.00002006.10.12 10:231.85860.000.000.00-336.00
689862006.10.12 09:06sell7.20gbpusd1.85971.95970.00002006.10.12 10:231.85860.000.000.00792.00
686112006.10.11 21:10sell0.40gbpusd1.85431.95430.00002006.10.12 10:231.85860.000.003.00-172.00
688572006.10.12 03:56sell0.80gbpusd1.85581.95580.00002006.10.12 10:231.85860.000.000.00-224.00
691532006.10.12 10:24buy0.40gbpusd1.85801.75800.00002006.10.12 10:401.85860.000.000.0024.00
692862006.10.12 12:12buy0.80gbpusd1.85661.75660.00002006.10.12 13:111.85580.000.000.00-64.00
693062006.10.12 12:35buy2.40gbpusd1.85501.75500.00002006.10.12 13:111.85580.000.000.00192.00
692282006.10.12 11:15buy0.40gbpusd1.85651.75650.00002006.10.12 13:111.85580.000.000.00-28.00
692722006.10.12 11:59sell0.40gbpusd1.85791.95790.00002006.10.12 13:111.85610.000.000.0072.00
694002006.10.12 14:07sell0.40gbpusd1.85511.95510.00002006.10.12 14:301.85690.000.000.00-72.00
693492006.10.12 13:31buy0.40gbpusd1.85511.75510.00002006.10.12 14:301.85660.000.000.0060.00
693692006.10.12 13:41buy0.80gbpusd1.85371.75370.00002006.10.12 14:301.85660.000.000.00232.00
694472006.10.12 14:30sell0.80gbpusd1.85661.95660.00002006.10.12 14:311.85480.000.000.00144.00
694732006.10.12 14:31buy0.40gbpusd1.85481.75480.00002006.10.12 14:321.85550.000.000.0028.00
695222006.10.12 14:50buy0.40gbpusd1.85621.75620.00002006.10.12 14:591.85480.000.000.00-56.00
695012006.10.12 14:39sell0.80gbpusd1.85761.95760.00002006.10.12 14:591.85510.000.000.00200.00
694862006.10.12 14:33sell0.40gbpusd1.85611.95610.00002006.10.12 14:591.85510.000.000.0040.00
695312006.10.12 14:59buy0.40gbpusd1.85481.75480.00002006.10.12 22:231.85900.000.000.00168.00
697552006.10.12 19:39sell0.80gbpusd1.85761.95760.00002006.10.12 23:501.85830.000.000.00-56.00
695512006.10.12 15:31sell0.40gbpusd1.85611.95610.00002006.10.12 23:501.85830.000.000.00-88.00
698282006.10.12 22:23sell2.40gbpusd1.85901.95900.00002006.10.12 23:501.85830.000.000.00168.00
700222006.10.13 04:49sell0.80gbpusd1.86191.96190.00002006.10.13 09:021.86220.000.000.00-24.00
700662006.10.13 08:56sell2.40gbpusd1.86331.96330.00002006.10.13 09:021.86220.000.000.00264.00
699982006.10.13 03:23sell0.40gbpusd1.86041.96040.00002006.10.13 09:021.86220.000.000.00-72.00
700742006.10.13 09:02buy0.40gbpusd1.86191.76190.00002006.10.13 12:321.86120.000.000.00-28.00
701552006.10.13 11:47buy2.40gbpusd1.86051.76050.00002006.10.13 12:321.86120.000.000.00168.00
701442006.10.13 10:33sell0.40gbpusd1.86191.96190.00002006.10.13 12:331.86150.000.000.0016.00
701292006.10.13 10:07buy0.80gbpusd1.86051.76050.00002006.10.13 12:331.86120.000.000.0056.00
702642006.10.13 14:30buy0.40gbpusd1.86231.76230.00002006.10.13 14:311.86100.000.000.00-52.00
702432006.10.13 14:25sell0.40gbpusd1.86191.96190.00002006.10.13 14:311.86130.000.000.0024.00
702522006.10.13 14:30sell0.80gbpusd1.86371.96370.00002006.10.13 14:311.86130.000.000.00192.00
702802006.10.13 14:33buy0.80gbpusd1.85941.75940.00002006.10.13 14:491.85760.000.000.00-144.00
703002006.10.13 14:37buy2.40gbpusd1.85791.75790.00002006.10.13 14:491.85760.000.000.00-72.00
703072006.10.13 14:42buy7.20gbpusd1.85661.75660.00002006.10.13 14:491.85760.000.000.00720.00
702692006.10.13 14:31buy0.40gbpusd1.86091.76090.00002006.10.13 14:491.85760.000.000.00-132.00
703492006.10.13 16:01buy0.80gbpusd1.85551.75550.00002006.10.13 16:061.85490.000.000.00-48.00
703392006.10.13 15:49buy0.40gbpusd1.85541.75540.00002006.10.13 16:061.85490.000.000.00-20.00
703542006.10.13 16:04buy2.40gbpusd1.85411.75410.00002006.10.13 16:061.85490.000.000.00192.00
703452006.10.13 15:59sell0.40gbpusd1.85681.95680.00002006.10.13 16:061.85520.000.000.0064.00
704212006.10.13 18:05sell0.80gbpusd1.85581.95580.00002006.10.13 19:181.85670.000.000.00-72.00
703982006.10.13 17:09buy0.40gbpusd1.85431.75430.00002006.10.13 19:181.85640.000.000.0084.00
703562006.10.13 16:11sell0.40gbpusd1.85571.95570.00002006.10.13 19:181.85670.000.000.00-40.00
705702006.10.16 07:09sell0.40gbpusd1.85521.95520.00002006.10.16 07:201.85630.000.000.00-44.00
705282006.10.16 02:16buy0.80gbpusd1.85381.75380.00002006.10.16 07:201.85600.000.000.00176.00
705102006.10.16 00:37buy0.40gbpusd1.85521.75520.00002006.10.16 07:201.85600.000.000.0032.00
706712006.10.16 09:22buy0.40gbpusd1.85661.75660.00002006.10.16 10:081.86100.000.000.00176.00
707662006.10.16 10:38buy0.40gbpusd1.86111.76110.00002006.10.16 10:501.86000.000.000.00-44.00
707192006.10.16 10:02sell7.20gbpusd1.85961.95960.00002006.10.16 10:501.86030.000.000.00-504.00
706572006.10.16 09:15sell0.80gbpusd1.85791.95790.00002006.10.16 10:501.86030.000.000.00-192.00
707102006.10.16 09:54sell2.40gbpusd1.85791.95790.00002006.10.16 10:501.86030.000.000.00-576.00
707312006.10.16 10:08sell21.60gbpusd1.86101.96100.00002006.10.16 10:501.86030.000.000.001 512.00
706252006.10.16 08:58sell0.40gbpusd1.85651.95650.00002006.10.16 10:501.86030.000.000.00-152.00
708932006.10.16 12:59buy0.40gbpusd1.85971.75970.00002006.10.16 14:421.86390.000.000.00168.00
710062006.10.16 14:40sell0.80gbpusd1.86251.96250.00002006.10.16 14:541.86320.000.000.00-56.00
709532006.10.16 14:09sell0.40gbpusd1.86101.96100.00002006.10.16 14:541.86320.000.000.00-88.00
710132006.10.16 14:42sell2.40gbpusd1.86391.96390.00002006.10.16 14:541.86320.000.000.00168.00
711632006.10.16 16:49buy2.40gbpusd1.86111.76110.00002006.10.16 22:491.86170.000.000.00144.00
715312006.10.16 22:49sell0.80gbpusd1.86171.96170.00002006.10.17 02:211.86280.000.002.00-88.00
710312006.10.16 15:01buy0.40gbpusd1.86251.76250.00002006.10.17 02:211.86250.000.00-2.200.00
711182006.10.16 16:03buy0.80gbpusd1.86251.76250.00002006.10.17 02:211.86250.000.00-4.400.00
710552006.10.16 15:10sell0.40gbpusd1.86391.96390.00002006.10.17 02:211.86280.000.001.0044.00
715822006.10.17 02:14sell2.40gbpusd1.86311.96310.00002006.10.17 02:211.86280.000.000.0072.00
721122006.10.17 08:01sell0.40gbpusd1.86331.96330.00002006.10.17 08:481.86350.000.000.00-8.00
721182006.10.17 08:14buy0.80gbpusd1.86181.76180.00002006.10.17 08:481.86320.000.000.00112.00
716252006.10.17 04:29buy0.40gbpusd1.86171.76170.00002006.10.17 08:481.86320.000.000.0060.00
722102006.10.17 09:56sell1.60gbpusd1.86311.96310.00002006.10.17 10:111.86250.000.000.0096.00
721572006.10.17 09:01buy0.40gbpusd1.86181.76180.00002006.10.17 10:111.86220.000.000.0016.00
721342006.10.17 08:48sell0.80gbpusd1.86321.96320.00002006.10.17 10:111.86250.000.000.0056.00
722272006.10.17 10:25buy0.40gbpusd1.86181.76180.00002006.10.17 10:311.86530.000.000.00140.00
722372006.10.17 10:30sell0.40gbpusd1.86321.96320.00002006.10.17 10:341.86430.000.000.00-44.00
722412006.10.17 10:31sell0.80gbpusd1.86531.96530.00002006.10.17 10:341.86430.000.000.0080.00
723242006.10.17 11:28buy0.80gbpusd1.86531.76530.00002006.10.17 12:181.86800.000.000.00216.00
722542006.10.17 10:37buy0.40gbpusd1.86391.76390.00002006.10.17 12:181.86800.000.000.00164.00
723522006.10.17 11:44sell2.40gbpusd1.86671.96670.00002006.10.17 12:191.86760.000.000.00-216.00
723002006.10.17 11:05sell0.80gbpusd1.86671.96670.00002006.10.17 12:191.86760.000.000.00-72.00
722712006.10.17 10:59sell0.40gbpusd1.86531.96530.00002006.10.17 12:191.86760.000.000.00-92.00
723712006.10.17 12:18sell7.20gbpusd1.86801.96800.00002006.10.17 12:191.86760.000.000.00288.00
725192006.10.17 15:00buy2.40gbpusd1.86651.76650.00002006.10.17 15:001.86690.000.000.0096.00
724972006.10.17 14:49sell0.80gbpusd1.86791.96790.00002006.10.17 15:001.86720.000.000.0056.00
724192006.10.17 14:25sell0.40gbpusd1.86821.96820.00002006.10.17 15:001.86720.000.000.0040.00
724522006.10.17 14:30buy0.80gbpusd1.86651.76650.00002006.10.17 15:001.86690.000.000.0032.00
724102006.10.17 14:03buy0.40gbpusd1.86671.76670.00002006.10.17 15:001.86690.000.000.008.00
725412006.10.17 15:19sell0.80gbpusd1.86981.96980.00002006.10.17 16:221.87150.000.000.00-136.00
725432006.10.17 15:20sell2.40gbpusd1.87111.97110.00002006.10.17 16:221.87150.000.000.00-96.00
726082006.10.17 16:09sell7.20gbpusd1.87251.97250.00002006.10.17 16:221.87150.000.000.00720.00
725362006.10.17 15:15sell0.40gbpusd1.86821.96820.00002006.10.17 16:221.87150.000.000.00-132.00
726702006.10.17 17:22sell0.40gbpusd1.87101.97100.00002006.10.17 17:281.87220.000.000.00-48.00
726582006.10.17 16:59buy0.80gbpusd1.86961.76960.00002006.10.17 17:281.87190.000.000.00184.00
726212006.10.17 16:28buy0.40gbpusd1.87111.77110.00002006.10.17 17:281.87190.000.000.0032.00
730572006.10.17 23:52buy0.80gbpusd1.86971.76970.00002006.10.18 00:181.87260.000.00-4.40232.00
730602006.10.17 23:58sell0.80gbpusd1.87111.97110.00002006.10.18 00:191.87250.000.002.00-112.00
726892006.10.17 17:40sell0.40gbpusd1.87231.97230.00002006.10.18 00:191.87250.000.001.00-8.00
730862006.10.18 00:18sell2.40gbpusd1.87261.97260.00002006.10.18 00:191.87250.000.000.0024.00
727732006.10.17 20:09buy0.40gbpusd1.87101.77100.00002006.10.18 00:191.87220.000.00-2.2048.00
732232006.10.18 03:47sell0.40gbpusd1.87121.97120.00002006.10.18 08:021.87250.000.000.00-52.00
731822006.10.18 01:51buy0.80gbpusd1.86991.76990.00002006.10.18 08:021.87220.000.000.00184.00
731032006.10.18 00:24buy0.40gbpusd1.87131.77130.00002006.10.18 08:021.87220.000.000.0036.00
732652006.10.18 08:49buy0.40gbpusd1.87251.77250.00002006.10.18 09:031.87120.000.000.00-52.00
732632006.10.18 08:42sell0.80gbpusd1.87391.97390.00002006.10.18 09:031.87150.000.000.00192.00
732562006.10.18 08:36sell0.40gbpusd1.87251.97250.00002006.10.18 09:031.87150.000.000.0040.00
  0.00 0.00 11.80 64 592.00
Closed P/L: 64 603.80
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
733442006.10.18 10:40buy0.40gbpusd1.87111.77110.0000 1.87110.000.000.000.00
733762006.10.18 11:23buy0.80gbpusd1.86971.76970.0000 1.87110.000.000.00112.00
734072006.10.18 12:26sell0.40gbpusd1.87101.97100.0000 1.87140.000.000.00-16.00
  0.00 0.00 0.00 96.00
 Floating P/L: 96.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 64 603.80 Floating P/L: 96.00 Margin: 1 496.30
Balance: 164 603.80 Equity: 164 699.80 Free Margin: 163 203.50
 
Details:
Graph
Gross Profit: 95 459.60 Gross Loss: 30 855.80 Total Net Profit: 64 603.80
Profit Factor: 3.09 Expected Payoff: 128.69  
Absolute Drawdown: 24.00 Maximal Drawdown: 3 148.00 (3.04%) Relative Drawdown: 3.04% (3 148.00)
 
Total Trades: 502 Short Positions (won %): 243 (55.14%) Long Positions (won %): 259 (57.14%)
Profit Trades (% of total): 282 (56.18%) Loss trades (% of total): 220 (43.82%)
Largest profit trade: 14 472.00 loss trade: -1 080.00
Average profit trade: 338.51 loss trade: -140.25
Maximum consecutive wins ($): 11 (37 676.00) consecutive losses ($): 7 (-3 148.00)
Maximal consecutive profit (count): 37 676.00 (11) consecutive loss (count): -3 148.00 (7)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2