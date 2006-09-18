SpaceVision Switzerland SA
|Account: 217xx
|Name: SkyFX Hedge System
|Currency: USD
|2006 October 18, 13:22
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|41161
|2006.09.18 12:53
|balance
|Deposit Wire AL POA 1287
|100 000.00
|41781
|2006.09.18 16:00
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8774
|1.9774
|0.0000
|2006.09.18 16:15
|1.8777
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|41457
|2006.09.18 14:46
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8759
|1.9759
|0.0000
|2006.09.18 16:15
|1.8777
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|41844
|2006.09.18 16:02
|sell
|2.40
|gbpusd
|1.8786
|1.9786
|0.0000
|2006.09.18 16:15
|1.8777
|0.00
|0.00
|0.00
|216.00
|41961
|2006.09.18 16:20
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8759
|1.7759
|0.0000
|2006.09.18 16:36
|1.8773
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|41936
|2006.09.18 16:16
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8773
|1.7773
|0.0000
|2006.09.18 16:36
|1.8773
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|42766
|2006.09.18 20:40
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8774
|1.7774
|0.0000
|2006.09.18 20:40
|1.8768
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|42555
|2006.09.18 19:19
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8786
|1.9786
|0.0000
|2006.09.18 20:40
|1.8771
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|42059
|2006.09.18 16:36
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8773
|1.9773
|0.0000
|2006.09.18 20:40
|1.8771
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|42928
|2006.09.18 21:38
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8800
|1.9800
|0.0000
|2006.09.19 03:52
|1.8806
|0.00
|0.00
|2.00
|-48.00
|42829
|2006.09.18 21:13
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8786
|1.9786
|0.0000
|2006.09.19 03:52
|1.8806
|0.00
|0.00
|1.00
|-80.00
|43367
|2006.09.19 02:05
|sell
|2.40
|gbpusd
|1.8817
|1.9817
|0.0000
|2006.09.19 03:52
|1.8806
|0.00
|0.00
|0.00
|264.00
|43788
|2006.09.19 10:25
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8802
|1.7802
|0.0000
|2006.09.19 10:30
|1.8810
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|43597
|2006.09.19 05:52
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8816
|1.9816
|0.0000
|2006.09.19 10:30
|1.8813
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|43544
|2006.09.19 03:53
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8803
|1.7803
|0.0000
|2006.09.19 10:30
|1.8810
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|43814
|2006.09.19 10:43
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8817
|1.9817
|0.0000
|2006.09.19 11:14
|1.8778
|0.00
|0.00
|0.00
|156.00
|43860
|2006.09.19 11:03
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8791
|1.7791
|0.0000
|2006.09.19 11:25
|1.8784
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|43824
|2006.09.19 10:48
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8803
|1.7803
|0.0000
|2006.09.19 11:25
|1.8784
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.00
|43881
|2006.09.19 11:14
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.8778
|1.7778
|0.0000
|2006.09.19 11:25
|1.8784
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|43989
|2006.09.19 12:00
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8789
|1.9789
|0.0000
|2006.09.19 12:39
|1.8796
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|43907
|2006.09.19 11:29
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8791
|1.9791
|0.0000
|2006.09.19 12:39
|1.8796
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|44037
|2006.09.19 12:07
|sell
|2.40
|gbpusd
|1.8803
|1.9803
|0.0000
|2006.09.19 12:39
|1.8796
|0.00
|0.00
|0.00
|168.00
|43976
|2006.09.19 12:00
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8777
|1.7777
|0.0000
|2006.09.19 12:39
|1.8793
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|44128
|2006.09.19 13:05
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8803
|1.9803
|0.0000
|2006.09.19 14:56
|1.8806
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|44088
|2006.09.19 12:42
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8791
|1.7791
|0.0000
|2006.09.19 14:56
|1.8803
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|44172
|2006.09.19 14:18
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8816
|1.9816
|0.0000
|2006.09.19 14:56
|1.8806
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|44218
|2006.09.19 15:03
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8802
|1.7802
|0.0000
|2006.09.19 15:30
|1.8841
|0.00
|0.00
|0.00
|156.00
|44273
|2006.09.19 15:30
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8827
|1.9827
|0.0000
|2006.09.19 15:30
|1.8839
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|44275
|2006.09.19 15:30
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8841
|1.9841
|0.0000
|2006.09.19 15:30
|1.8839
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|44331
|2006.09.19 15:35
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8828
|1.7828
|0.0000
|2006.09.19 15:51
|1.8868
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|44401
|2006.09.19 15:51
|sell
|2.40
|gbpusd
|1.8868
|1.9868
|0.0000
|2006.09.19 16:16
|1.8874
|0.00
|0.00
|0.00
|-144.00
|44359
|2006.09.19 15:41
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8856
|1.9856
|0.0000
|2006.09.19 16:16
|1.8874
|0.00
|0.00
|0.00
|-144.00
|44523
|2006.09.19 16:12
|sell
|7.20
|gbpusd
|1.8881
|1.9881
|0.0000
|2006.09.19 16:16
|1.8874
|0.00
|0.00
|0.00
|504.00
|44345
|2006.09.19 15:40
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8841
|1.9841
|0.0000
|2006.09.19 16:16
|1.8874
|0.00
|0.00
|0.00
|-132.00
|44649
|2006.09.19 17:03
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8881
|1.9881
|0.0000
|2006.09.19 18:17
|1.8841
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|44911
|2006.09.19 18:17
|buy
|7.20
|gbpusd
|1.8841
|1.7841
|0.0000
|2006.09.19 18:26
|1.8834
|0.00
|0.00
|0.00
|-504.00
|44811
|2006.09.19 18:04
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.8855
|1.7855
|0.0000
|2006.09.19 18:26
|1.8834
|0.00
|0.00
|0.00
|-504.00
|44782
|2006.09.19 17:59
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8868
|1.7868
|0.0000
|2006.09.19 18:26
|1.8834
|0.00
|0.00
|0.00
|-272.00
|44554
|2006.09.19 16:19
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8868
|1.7868
|0.0000
|2006.09.19 18:26
|1.8834
|0.00
|0.00
|0.00
|-136.00
|44945
|2006.09.19 18:22
|buy
|21.60
|gbpusd
|1.8826
|1.7826
|0.0000
|2006.09.19 18:26
|1.8834
|0.00
|0.00
|0.00
|1 728.00
|44968
|2006.09.19 18:27
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8839
|1.9839
|0.0000
|2006.09.19 20:00
|1.8801
|0.00
|0.00
|0.00
|152.00
|45069
|2006.09.19 19:05
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8814
|1.7814
|0.0000
|2006.09.19 20:16
|1.8806
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|45022
|2006.09.19 18:41
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8826
|1.7826
|0.0000
|2006.09.19 20:16
|1.8806
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|45191
|2006.09.19 20:00
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.8801
|1.7801
|0.0000
|2006.09.19 20:16
|1.8806
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|45231
|2006.09.19 20:34
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8817
|1.9817
|0.0000
|2006.09.20 08:04
|1.8830
|0.00
|0.00
|1.00
|-52.00
|45569
|2006.09.20 07:06
|sell
|2.40
|gbpusd
|1.8839
|1.9839
|0.0000
|2006.09.20 08:04
|1.8830
|0.00
|0.00
|0.00
|216.00
|45427
|2006.09.20 04:30
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8831
|1.9831
|0.0000
|2006.09.20 08:04
|1.8830
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|45800
|2006.09.20 10:22
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8828
|1.7828
|0.0000
|2006.09.20 11:06
|1.8821
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|45844
|2006.09.20 10:50
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8813
|1.7813
|0.0000
|2006.09.20 11:06
|1.8821
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|45776
|2006.09.20 09:54
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8841
|1.9841
|0.0000
|2006.09.20 11:06
|1.8824
|0.00
|0.00
|0.00
|68.00
|45893
|2006.09.20 11:30
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8813
|1.7813
|0.0000
|2006.09.20 16:02
|1.8856
|0.00
|0.00
|0.00
|172.00
|46110
|2006.09.20 16:08
|sell
|21.60
|gbpusd
|1.8870
|1.9870
|0.0000
|2006.09.20 21:15
|1.8866
|0.00
|0.00
|0.00
|864.00
|46613
|2006.09.20 21:14
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8885
|1.7885
|0.0000
|2006.09.20 21:20
|1.8911
|0.00
|0.00
|0.00
|208.00
|46395
|2006.09.20 19:28
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8885
|1.7885
|0.0000
|2006.09.20 21:22
|1.8926
|0.00
|0.00
|0.00
|164.00
|46763
|2006.09.20 21:37
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.8885
|1.7885
|0.0000
|2006.09.20 22:45
|1.8868
|0.00
|0.00
|0.00
|-408.00
|46745
|2006.09.20 21:28
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8900
|1.7900
|0.0000
|2006.09.20 22:45
|1.8868
|0.00
|0.00
|0.00
|-256.00
|46743
|2006.09.20 21:26
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8913
|1.7913
|0.0000
|2006.09.20 22:45
|1.8868
|0.00
|0.00
|0.00
|-180.00
|46103
|2006.09.20 16:02
|sell
|7.20
|gbpusd
|1.8856
|1.9856
|0.0000
|2006.09.20 22:45
|1.8871
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 080.00
|46098
|2006.09.20 15:59
|sell
|2.40
|gbpusd
|1.8842
|1.9842
|0.0000
|2006.09.20 22:45
|1.8871
|0.00
|0.00
|0.00
|-696.00
|45907
|2006.09.20 11:42
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8827
|1.9827
|0.0000
|2006.09.20 22:45
|1.8871
|0.00
|0.00
|0.00
|-352.00
|45883
|2006.09.20 11:19
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8827
|1.9827
|0.0000
|2006.09.20 22:45
|1.8871
|0.00
|0.00
|0.00
|-176.00
|46715
|2006.09.20 21:19
|sell
|21.60
|gbpusd
|1.8881
|1.9881
|0.0000
|2006.09.20 22:45
|1.8871
|0.00
|0.00
|0.00
|2 160.00
|46876
|2006.09.20 22:45
|buy
|7.20
|gbpusd
|1.8871
|1.7871
|0.0000
|2006.09.20 22:47
|1.8875
|0.00
|0.00
|0.00
|288.00
|46924
|2006.09.21 00:14
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8871
|1.7871
|0.0000
|2006.09.21 04:07
|1.8913
|0.00
|0.00
|0.00
|168.00
|47085
|2006.09.21 03:44
|sell
|2.40
|gbpusd
|1.8899
|1.9899
|0.0000
|2006.09.21 04:13
|1.8907
|0.00
|0.00
|0.00
|-192.00
|46913
|2006.09.20 23:35
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8884
|1.9884
|0.0000
|2006.09.21 04:13
|1.8907
|0.00
|0.00
|3.00
|-92.00
|47021
|2006.09.21 02:59
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8884
|1.9884
|0.0000
|2006.09.21 04:13
|1.8907
|0.00
|0.00
|0.00
|-184.00
|47098
|2006.09.21 04:07
|sell
|7.20
|gbpusd
|1.8913
|1.9913
|0.0000
|2006.09.21 04:13
|1.8907
|0.00
|0.00
|0.00
|432.00
|47262
|2006.09.21 09:59
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8928
|1.9928
|0.0000
|2006.09.21 10:52
|1.8936
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|47273
|2006.09.21 10:42
|sell
|2.40
|gbpusd
|1.8942
|1.9942
|0.0000
|2006.09.21 10:52
|1.8936
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|47206
|2006.09.21 08:43
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8928
|1.9928
|0.0000
|2006.09.21 10:52
|1.8936
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|47220
|2006.09.21 09:14
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8914
|1.7914
|0.0000
|2006.09.21 10:52
|1.8933
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|47352
|2006.09.21 13:33
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8969
|1.9969
|0.0000
|2006.09.21 13:42
|1.8972
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|47335
|2006.09.21 12:59
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8956
|1.9956
|0.0000
|2006.09.21 13:42
|1.8972
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|47361
|2006.09.21 13:35
|sell
|2.40
|gbpusd
|1.8982
|1.9982
|0.0000
|2006.09.21 13:42
|1.8972
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|47517
|2006.09.21 17:04
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8975
|1.7975
|0.0000
|2006.09.21 17:09
|1.8969
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|47547
|2006.09.21 17:08
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8961
|1.7961
|0.0000
|2006.09.21 17:09
|1.8969
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|47437
|2006.09.21 15:21
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8989
|1.9989
|0.0000
|2006.09.21 17:09
|1.8972
|0.00
|0.00
|0.00
|68.00
|47699
|2006.09.21 18:36
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8961
|1.7961
|0.0000
|2006.09.21 19:14
|1.9005
|0.00
|0.00
|0.00
|176.00
|47903
|2006.09.21 19:14
|sell
|7.20
|gbpusd
|1.9005
|2.0005
|0.0000
|2006.09.21 19:19
|1.9011
|0.00
|0.00
|0.00
|-432.00
|47812
|2006.09.21 19:02
|sell
|2.40
|gbpusd
|1.8990
|1.9990
|0.0000
|2006.09.21 19:19
|1.9011
|0.00
|0.00
|0.00
|-504.00
|47655
|2006.09.21 18:03
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8974
|1.9974
|0.0000
|2006.09.21 19:19
|1.9011
|0.00
|0.00
|0.00
|-148.00
|47750
|2006.09.21 19:00
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8976
|1.9976
|0.0000
|2006.09.21 19:19
|1.9011
|0.00
|0.00
|0.00
|-280.00
|47924
|2006.09.21 19:16
|sell
|21.60
|gbpusd
|1.9019
|2.0019
|0.0000
|2006.09.21 19:19
|1.9011
|0.00
|0.00
|0.00
|1 728.00
|48026
|2006.09.21 20:11
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9003
|1.8003
|0.0000
|2006.09.21 20:43
|1.8996
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|48055
|2006.09.21 20:28
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.8990
|1.7990
|0.0000
|2006.09.21 20:43
|1.8996
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|47952
|2006.09.21 19:22
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9004
|1.8004
|0.0000
|2006.09.21 20:43
|1.8996
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|47963
|2006.09.21 19:28
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9018
|2.0018
|0.0000
|2006.09.21 20:43
|1.8999
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|48165
|2006.09.21 22:12
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9019
|2.0019
|0.0000
|2006.09.22 04:00
|1.9022
|0.00
|0.00
|2.00
|-24.00
|48078
|2006.09.21 21:06
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9005
|2.0005
|0.0000
|2006.09.22 04:00
|1.9022
|0.00
|0.00
|1.00
|-68.00
|48507
|2006.09.22 03:10
|sell
|2.40
|gbpusd
|1.9033
|2.0033
|0.0000
|2006.09.22 04:00
|1.9022
|0.00
|0.00
|0.00
|264.00
|49280
|2006.09.22 09:41
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9032
|2.0032
|0.0000
|2006.09.22 12:24
|1.9039
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|49327
|2006.09.22 10:19
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9047
|2.0047
|0.0000
|2006.09.22 12:24
|1.9039
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|48625
|2006.09.22 04:00
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9018
|1.8018
|0.0000
|2006.09.22 12:24
|1.9036
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|49518
|2006.09.22 14:39
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9020
|1.8020
|0.0000
|2006.09.22 15:23
|1.9035
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|49461
|2006.09.22 12:42
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9033
|1.8033
|0.0000
|2006.09.22 15:23
|1.9035
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|49600
|2006.09.22 16:05
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9035
|2.0035
|0.0000
|2006.09.22 16:11
|1.9025
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|49583
|2006.09.22 15:42
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9022
|1.8022
|0.0000
|2006.09.22 16:11
|1.9022
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|49547
|2006.09.22 15:23
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9035
|2.0035
|0.0000
|2006.09.22 16:11
|1.9025
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|49621
|2006.09.22 16:14
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9022
|1.8022
|0.0000
|2006.09.22 17:29
|1.9023
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|49795
|2006.09.22 16:59
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9008
|1.8008
|0.0000
|2006.09.22 17:29
|1.9023
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|50030
|2006.09.22 18:34
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9010
|1.8010
|0.0000
|2006.09.22 22:03
|1.9007
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|50203
|2006.09.22 21:47
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8997
|1.7997
|0.0000
|2006.09.22 22:03
|1.9007
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|49901
|2006.09.22 17:29
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9023
|2.0023
|0.0000
|2006.09.22 22:03
|1.9010
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|50369
|2006.09.25 00:11
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9011
|2.0011
|0.0000
|2006.09.25 02:15
|1.9003
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|50327
|2006.09.24 22:15
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8995
|1.7995
|0.0000
|2006.09.25 02:15
|1.9000
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|50258
|2006.09.22 22:33
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9010
|2.0010
|0.0000
|2006.09.25 02:15
|1.9003
|0.00
|0.00
|1.00
|28.00
|50566
|2006.09.25 08:04
|sell
|2.40
|gbpusd
|1.9054
|2.0054
|0.0000
|2006.09.25 09:04
|1.9058
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|50458
|2006.09.25 03:59
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9026
|2.0026
|0.0000
|2006.09.25 09:04
|1.9058
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.00
|50512
|2006.09.25 06:12
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9041
|2.0041
|0.0000
|2006.09.25 09:04
|1.9058
|0.00
|0.00
|0.00
|-136.00
|50576
|2006.09.25 08:33
|sell
|7.20
|gbpusd
|1.9068
|2.0068
|0.0000
|2006.09.25 09:04
|1.9058
|0.00
|0.00
|0.00
|720.00
|50818
|2006.09.25 11:01
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.9024
|1.8024
|0.0000
|2006.09.25 11:31
|1.9019
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|50676
|2006.09.25 09:45
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9040
|1.8040
|0.0000
|2006.09.25 11:31
|1.9019
|0.00
|0.00
|0.00
|-168.00
|50835
|2006.09.25 11:14
|buy
|7.20
|gbpusd
|1.9011
|1.8011
|0.0000
|2006.09.25 11:31
|1.9019
|0.00
|0.00
|0.00
|576.00
|50606
|2006.09.25 09:04
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9054
|1.8054
|0.0000
|2006.09.25 11:31
|1.9019
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|51199
|2006.09.25 16:09
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9026
|2.0026
|0.0000
|2006.09.25 16:28
|1.9015
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|51110
|2006.09.25 16:00
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9010
|1.8010
|0.0000
|2006.09.25 16:28
|1.9012
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|50876
|2006.09.25 11:40
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9025
|2.0025
|0.0000
|2006.09.25 16:28
|1.9015
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|51401
|2006.09.25 18:48
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9008
|2.0008
|0.0000
|2006.09.25 18:57
|1.9017
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|51265
|2006.09.25 16:30
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9013
|1.8013
|0.0000
|2006.09.25 18:57
|1.9014
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|51275
|2006.09.25 16:32
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8995
|1.7995
|0.0000
|2006.09.25 18:57
|1.9014
|0.00
|0.00
|0.00
|152.00
|51558
|2006.09.26 01:40
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9012
|2.0012
|0.0000
|2006.09.26 10:14
|1.8972
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|51788
|2006.09.26 10:13
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.8985
|1.7985
|0.0000
|2006.09.26 10:21
|1.8964
|0.00
|0.00
|0.00
|-504.00
|51796
|2006.09.26 10:14
|buy
|7.20
|gbpusd
|1.8972
|1.7972
|0.0000
|2006.09.26 10:21
|1.8964
|0.00
|0.00
|0.00
|-576.00
|51525
|2006.09.25 22:55
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8995
|1.7995
|0.0000
|2006.09.26 10:21
|1.8964
|0.00
|0.00
|-2.20
|-124.00
|51648
|2006.09.26 08:13
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8999
|1.7999
|0.0000
|2006.09.26 10:21
|1.8964
|0.00
|0.00
|0.00
|-280.00
|51806
|2006.09.26 10:18
|buy
|21.60
|gbpusd
|1.8957
|1.7957
|0.0000
|2006.09.26 10:21
|1.8964
|0.00
|0.00
|0.00
|1 512.00
|51834
|2006.09.26 10:46
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8957
|1.7957
|0.0000
|2006.09.26 11:12
|1.8950
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|51814
|2006.09.26 10:22
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8971
|1.9971
|0.0000
|2006.09.26 11:12
|1.8953
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|51879
|2006.09.26 10:59
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8942
|1.7942
|0.0000
|2006.09.26 11:12
|1.8950
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|51993
|2006.09.26 12:33
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8956
|1.9956
|0.0000
|2006.09.26 12:45
|1.8947
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|51891
|2006.09.26 11:13
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8956
|1.9956
|0.0000
|2006.09.26 12:45
|1.8947
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|51953
|2006.09.26 12:00
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8942
|1.7942
|0.0000
|2006.09.26 12:45
|1.8944
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|52086
|2006.09.26 14:19
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8969
|1.9969
|0.0000
|2006.09.26 14:32
|1.8960
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|52021
|2006.09.26 12:54
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8969
|1.9969
|0.0000
|2006.09.26 14:32
|1.8960
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|52034
|2006.09.26 13:10
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8956
|1.7956
|0.0000
|2006.09.26 14:32
|1.8957
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|52169
|2006.09.26 14:40
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8956
|1.7956
|0.0000
|2006.09.26 16:13
|1.8951
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|52227
|2006.09.26 16:00
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8956
|1.7956
|0.0000
|2006.09.26 16:13
|1.8951
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|52247
|2006.09.26 16:05
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.8942
|1.7942
|0.0000
|2006.09.26 16:13
|1.8951
|0.00
|0.00
|0.00
|216.00
|52191
|2006.09.26 15:34
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8969
|1.9969
|0.0000
|2006.09.26 16:13
|1.8954
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|52333
|2006.09.26 17:15
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8969
|1.9969
|0.0000
|2006.09.26 17:45
|1.8953
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|52357
|2006.09.26 17:44
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8956
|1.7956
|0.0000
|2006.09.26 17:45
|1.8950
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|52326
|2006.09.26 17:07
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8956
|1.9956
|0.0000
|2006.09.26 17:45
|1.8953
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|52567
|2006.09.27 01:25
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8953
|1.9953
|0.0000
|2006.09.27 09:09
|1.8951
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|52621
|2006.09.27 08:06
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8939
|1.7939
|0.0000
|2006.09.27 09:09
|1.8948
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|52481
|2006.09.26 22:03
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8939
|1.7939
|0.0000
|2006.09.27 09:09
|1.8948
|0.00
|0.00
|-2.20
|36.00
|52762
|2006.09.27 10:03
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.8897
|1.7897
|0.0000
|2006.09.27 10:50
|1.8891
|0.00
|0.00
|0.00
|-144.00
|52726
|2006.09.27 09:49
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8923
|1.7923
|0.0000
|2006.09.27 10:50
|1.8891
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.00
|52758
|2006.09.27 10:01
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8910
|1.7910
|0.0000
|2006.09.27 10:50
|1.8891
|0.00
|0.00
|0.00
|-152.00
|52793
|2006.09.27 10:19
|buy
|7.20
|gbpusd
|1.8883
|1.7883
|0.0000
|2006.09.27 10:50
|1.8891
|0.00
|0.00
|0.00
|576.00
|52880
|2006.09.27 11:18
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8897
|1.9897
|0.0000
|2006.09.27 14:20
|1.8896
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|52952
|2006.09.27 12:59
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8910
|1.9910
|0.0000
|2006.09.27 14:20
|1.8896
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|53056
|2006.09.27 14:30
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8913
|1.9913
|0.0000
|2006.09.27 14:35
|1.8917
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|53082
|2006.09.27 14:31
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8926
|1.9926
|0.0000
|2006.09.27 14:35
|1.8917
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|53008
|2006.09.27 14:20
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8896
|1.7896
|0.0000
|2006.09.27 14:35
|1.8914
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|53121
|2006.09.27 14:35
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8910
|1.7910
|0.0000
|2006.09.27 15:59
|1.8892
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|53148
|2006.09.27 14:40
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8896
|1.7896
|0.0000
|2006.09.27 15:59
|1.8892
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|53217
|2006.09.27 15:22
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.8882
|1.7882
|0.0000
|2006.09.27 15:59
|1.8892
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|53445
|2006.09.27 17:17
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8868
|1.7868
|0.0000
|2006.09.27 18:09
|1.8877
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|53426
|2006.09.27 16:58
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8882
|1.9882
|0.0000
|2006.09.27 18:09
|1.8880
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|53312
|2006.09.27 16:04
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8868
|1.7868
|0.0000
|2006.09.27 18:09
|1.8877
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|53754
|2006.09.28 01:52
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8899
|1.9899
|0.0000
|2006.09.28 01:58
|1.8903
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|53489
|2006.09.27 18:11
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8884
|1.9884
|0.0000
|2006.09.28 01:59
|1.8903
|0.00
|0.00
|3.00
|-76.00
|53755
|2006.09.28 01:55
|sell
|2.40
|gbpusd
|1.8914
|1.9914
|0.0000
|2006.09.28 01:59
|1.8903
|0.00
|0.00
|0.00
|264.00
|53770
|2006.09.28 02:25
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8913
|1.9913
|0.0000
|2006.09.28 07:22
|1.8871
|0.00
|0.00
|0.00
|168.00
|53808
|2006.09.28 04:36
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.8885
|1.7885
|0.0000
|2006.09.28 08:00
|1.8877
|0.00
|0.00
|0.00
|-192.00
|53758
|2006.09.28 01:59
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8900
|1.7900
|0.0000
|2006.09.28 08:00
|1.8877
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.00
|53799
|2006.09.28 04:20
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8900
|1.7900
|0.0000
|2006.09.28 08:00
|1.8877
|0.00
|0.00
|0.00
|-184.00
|53863
|2006.09.28 07:22
|buy
|7.20
|gbpusd
|1.8871
|1.7871
|0.0000
|2006.09.28 08:00
|1.8877
|0.00
|0.00
|0.00
|432.00
|53894
|2006.09.28 08:01
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8884
|1.9884
|0.0000
|2006.09.28 08:24
|1.8842
|0.00
|0.00
|0.00
|168.00
|53966
|2006.09.28 08:47
|buy
|7.20
|gbpusd
|1.8828
|1.7828
|0.0000
|2006.09.28 10:20
|1.8821
|0.00
|0.00
|0.00
|-504.00
|53933
|2006.09.28 08:24
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.8842
|1.7842
|0.0000
|2006.09.28 10:20
|1.8821
|0.00
|0.00
|0.00
|-504.00
|53912
|2006.09.28 08:07
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8857
|1.7857
|0.0000
|2006.09.28 10:20
|1.8821
|0.00
|0.00
|0.00
|-288.00
|53904
|2006.09.28 08:06
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8871
|1.7871
|0.0000
|2006.09.28 10:20
|1.8821
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|54055
|2006.09.28 10:15
|buy
|21.60
|gbpusd
|1.8813
|1.7813
|0.0000
|2006.09.28 10:20
|1.8821
|0.00
|0.00
|0.00
|1 728.00
|54159
|2006.09.28 11:49
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8785
|1.7785
|0.0000
|2006.09.28 12:45
|1.8803
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|54323
|2006.09.28 14:36
|buy
|7.20
|gbpusd
|1.8762
|1.7762
|0.0000
|2006.09.28 14:39
|1.8760
|0.00
|0.00
|0.00
|-144.00
|54238
|2006.09.28 14:10
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.8776
|1.7776
|0.0000
|2006.09.28 14:39
|1.8760
|0.00
|0.00
|0.00
|-384.00
|54204
|2006.09.28 13:13
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8789
|1.7789
|0.0000
|2006.09.28 14:39
|1.8760
|0.00
|0.00
|0.00
|-232.00
|54069
|2006.09.28 10:25
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8799
|1.7799
|0.0000
|2006.09.28 14:39
|1.8760
|0.00
|0.00
|0.00
|-156.00
|54326
|2006.09.28 14:37
|buy
|21.60
|gbpusd
|1.8749
|1.7749
|0.0000
|2006.09.28 14:39
|1.8760
|0.00
|0.00
|0.00
|2 376.00
|54452
|2006.09.28 16:22
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8749
|1.7749
|0.0000
|2006.09.28 17:03
|1.8744
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|54342
|2006.09.28 14:39
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8762
|1.9762
|0.0000
|2006.09.28 17:03
|1.8747
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|54483
|2006.09.28 16:34
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8735
|1.7735
|0.0000
|2006.09.28 17:03
|1.8744
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|54563
|2006.09.28 18:04
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8748
|1.9748
|0.0000
|2006.09.29 01:31
|1.8758
|0.00
|0.00
|1.00
|-40.00
|54814
|2006.09.28 23:45
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8749
|1.7749
|0.0000
|2006.09.29 01:31
|1.8755
|0.00
|0.00
|-2.20
|24.00
|54826
|2006.09.29 00:11
|sell
|2.40
|gbpusd
|1.8762
|1.9762
|0.0000
|2006.09.29 01:31
|1.8758
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|54694
|2006.09.28 20:44
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8763
|1.9763
|0.0000
|2006.09.29 01:31
|1.8758
|0.00
|0.00
|2.00
|40.00
|54877
|2006.09.29 02:57
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8762
|1.9762
|0.0000
|2006.09.29 07:09
|1.8766
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|54860
|2006.09.29 02:07
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8749
|1.7749
|0.0000
|2006.09.29 07:09
|1.8763
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|54918
|2006.09.29 04:36
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8777
|1.9777
|0.0000
|2006.09.29 07:09
|1.8766
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|55231
|2006.09.29 10:56
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8705
|1.9705
|0.0000
|2006.09.29 11:02
|1.8719
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.00
|55217
|2006.09.29 10:35
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8691
|1.9691
|0.0000
|2006.09.29 11:02
|1.8719
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.00
|55065
|2006.09.29 08:53
|buy
|7.20
|gbpusd
|1.8720
|1.7720
|0.0000
|2006.09.29 11:02
|1.8716
|0.00
|0.00
|0.00
|-288.00
|54958
|2006.09.29 07:53
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8749
|1.7749
|0.0000
|2006.09.29 11:02
|1.8716
|0.00
|0.00
|0.00
|-264.00
|55027
|2006.09.29 08:23
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.8735
|1.7735
|0.0000
|2006.09.29 11:02
|1.8716
|0.00
|0.00
|0.00
|-456.00
|54948
|2006.09.29 07:20
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8763
|1.7763
|0.0000
|2006.09.29 11:02
|1.8716
|0.00
|0.00
|0.00
|-188.00
|55078
|2006.09.29 09:14
|buy
|21.60
|gbpusd
|1.8706
|1.7706
|0.0000
|2006.09.29 11:02
|1.8716
|0.00
|0.00
|0.00
|2 160.00
|55340
|2006.09.29 11:54
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8692
|1.7692
|0.0000
|2006.09.29 12:16
|1.8701
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|55299
|2006.09.29 11:14
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8692
|1.7692
|0.0000
|2006.09.29 12:16
|1.8701
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|55323
|2006.09.29 11:34
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8705
|1.9705
|0.0000
|2006.09.29 12:16
|1.8704
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|55414
|2006.09.29 12:38
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8705
|1.9705
|0.0000
|2006.09.29 14:31
|1.8665
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|55457
|2006.09.29 13:20
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8692
|1.7692
|0.0000
|2006.09.29 14:35
|1.8671
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|55520
|2006.09.29 14:19
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8679
|1.7679
|0.0000
|2006.09.29 14:35
|1.8671
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|55564
|2006.09.29 14:31
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.8665
|1.7665
|0.0000
|2006.09.29 14:35
|1.8671
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|55677
|2006.09.29 14:45
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8634
|1.7634
|0.0000
|2006.09.29 14:55
|1.8648
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|55628
|2006.09.29 14:39
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8647
|1.7647
|0.0000
|2006.09.29 14:55
|1.8648
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|55745
|2006.09.29 15:27
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8662
|1.9662
|0.0000
|2006.09.29 16:01
|1.8648
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|55694
|2006.09.29 14:55
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8648
|1.9648
|0.0000
|2006.09.29 16:01
|1.8648
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|55954
|2006.09.29 16:06
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8648
|1.7648
|0.0000
|2006.09.29 16:50
|1.8658
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|55890
|2006.09.29 16:01
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8648
|1.7648
|0.0000
|2006.09.29 16:50
|1.8658
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|55912
|2006.09.29 16:03
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8662
|1.9662
|0.0000
|2006.09.29 16:50
|1.8661
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|56174
|2006.09.29 17:26
|sell
|7.20
|gbpusd
|1.8709
|1.9709
|0.0000
|2006.09.29 19:00
|1.8715
|0.00
|0.00
|0.00
|-432.00
|56086
|2006.09.29 16:59
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8676
|1.9676
|0.0000
|2006.09.29 19:00
|1.8715
|0.00
|0.00
|0.00
|-312.00
|56145
|2006.09.29 17:21
|sell
|2.40
|gbpusd
|1.8695
|1.9695
|0.0000
|2006.09.29 19:00
|1.8715
|0.00
|0.00
|0.00
|-480.00
|56079
|2006.09.29 16:55
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8662
|1.9662
|0.0000
|2006.09.29 19:00
|1.8715
|0.00
|0.00
|0.00
|-212.00
|56295
|2006.09.29 18:37
|sell
|21.60
|gbpusd
|1.8723
|1.9723
|0.0000
|2006.09.29 19:00
|1.8715
|0.00
|0.00
|0.00
|1 728.00
|56341
|2006.09.29 20:21
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8708
|1.7708
|0.0000
|2006.10.01 23:03
|1.8756
|0.00
|0.00
|-2.20
|192.00
|56373
|2006.09.29 21:57
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8724
|1.9724
|0.0000
|2006.10.01 23:03
|1.8742
|0.00
|0.00
|1.00
|-72.00
|56408
|2006.10.01 23:03
|buy
|21.60
|gbpusd
|1.8688
|1.7688
|0.0000
|2006.10.01 23:04
|1.8755
|0.00
|0.00
|0.00
|14 472.00
|56405
|2006.10.01 23:03
|buy
|7.20
|gbpusd
|1.8702
|1.7702
|0.0000
|2006.10.01 23:04
|1.8749
|0.00
|0.00
|0.00
|3 384.00
|56401
|2006.10.01 23:03
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8729
|1.7729
|0.0000
|2006.10.01 23:04
|1.8745
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|56402
|2006.10.01 23:03
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.8716
|1.7716
|0.0000
|2006.10.01 23:04
|1.8749
|0.00
|0.00
|0.00
|792.00
|56398
|2006.10.01 23:03
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8742
|1.7742
|0.0000
|2006.10.01 23:04
|1.8745
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|56426
|2006.10.01 23:04
|buy
|21.60
|gbpusd
|1.8684
|1.7684
|0.0000
|2006.10.01 23:08
|1.8749
|0.00
|0.00
|0.00
|14 040.00
|56423
|2006.10.01 23:04
|buy
|7.20
|gbpusd
|1.8699
|1.7699
|0.0000
|2006.10.01 23:08
|1.8749
|0.00
|0.00
|0.00
|3 600.00
|56421
|2006.10.01 23:04
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.8713
|1.7713
|0.0000
|2006.10.01 23:08
|1.8749
|0.00
|0.00
|0.00
|864.00
|56418
|2006.10.01 23:04
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8727
|1.7727
|0.0000
|2006.10.01 23:08
|1.8749
|0.00
|0.00
|0.00
|176.00
|56415
|2006.10.01 23:04
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8741
|1.7741
|0.0000
|2006.10.01 23:08
|1.8749
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|56432
|2006.10.01 23:08
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8749
|1.9749
|0.0000
|2006.10.02 00:56
|1.8705
|0.00
|0.00
|0.00
|176.00
|56477
|2006.10.02 00:53
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8720
|1.7720
|0.0000
|2006.10.02 01:04
|1.8716
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|56481
|2006.10.02 00:56
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.8705
|1.7705
|0.0000
|2006.10.02 01:04
|1.8716
|0.00
|0.00
|0.00
|264.00
|56470
|2006.10.02 00:36
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8735
|1.7735
|0.0000
|2006.10.02 01:04
|1.8716
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.00
|56529
|2006.10.02 03:14
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8692
|1.7692
|0.0000
|2006.10.02 08:07
|1.8719
|0.00
|0.00
|0.00
|216.00
|56518
|2006.10.02 03:06
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8705
|1.7705
|0.0000
|2006.10.02 09:16
|1.8695
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|56620
|2006.10.02 08:07
|sell
|2.40
|gbpusd
|1.8719
|1.9719
|0.0000
|2006.10.02 09:16
|1.8698
|0.00
|0.00
|0.00
|504.00
|56573
|2006.10.02 06:03
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8705
|1.9705
|0.0000
|2006.10.02 09:16
|1.8698
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|56489
|2006.10.02 01:14
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8719
|1.9719
|0.0000
|2006.10.02 09:16
|1.8698
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|56684
|2006.10.02 09:16
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8698
|1.7698
|0.0000
|2006.10.02 10:01
|1.8695
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|56717
|2006.10.02 09:40
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8683
|1.7683
|0.0000
|2006.10.02 10:01
|1.8695
|0.00
|0.00
|0.00
|192.00
|56784
|2006.10.02 10:32
|sell
|2.40
|gbpusd
|1.8731
|1.9731
|0.0000
|2006.10.02 10:57
|1.8735
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|56763
|2006.10.02 10:05
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8698
|1.9698
|0.0000
|2006.10.02 10:57
|1.8735
|0.00
|0.00
|0.00
|-148.00
|56774
|2006.10.02 10:30
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8716
|1.9716
|0.0000
|2006.10.02 10:57
|1.8735
|0.00
|0.00
|0.00
|-152.00
|56786
|2006.10.02 10:37
|sell
|7.20
|gbpusd
|1.8744
|1.9744
|0.0000
|2006.10.02 10:57
|1.8735
|0.00
|0.00
|0.00
|648.00
|56945
|2006.10.02 12:58
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.8731
|1.7731
|0.0000
|2006.10.02 13:02
|1.8734
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|56927
|2006.10.02 12:30
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8744
|1.9744
|0.0000
|2006.10.02 13:02
|1.8737
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|56849
|2006.10.02 11:23
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8731
|1.7731
|0.0000
|2006.10.02 13:02
|1.8734
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|56817
|2006.10.02 10:58
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8731
|1.7731
|0.0000
|2006.10.02 13:02
|1.8734
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|56826
|2006.10.02 11:05
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8744
|1.9744
|0.0000
|2006.10.02 13:02
|1.8737
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|57001
|2006.10.02 14:05
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8717
|1.7717
|0.0000
|2006.10.02 15:25
|1.8760
|0.00
|0.00
|0.00
|172.00
|57161
|2006.10.02 15:31
|sell
|7.20
|gbpusd
|1.8773
|1.9773
|0.0000
|2006.10.02 15:38
|1.8781
|0.00
|0.00
|0.00
|-576.00
|57121
|2006.10.02 15:19
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8746
|1.9746
|0.0000
|2006.10.02 15:38
|1.8781
|0.00
|0.00
|0.00
|-280.00
|57139
|2006.10.02 15:25
|sell
|2.40
|gbpusd
|1.8760
|1.9760
|0.0000
|2006.10.02 15:38
|1.8781
|0.00
|0.00
|0.00
|-504.00
|57074
|2006.10.02 15:05
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8731
|1.9731
|0.0000
|2006.10.02 15:38
|1.8781
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|57179
|2006.10.02 15:35
|sell
|21.60
|gbpusd
|1.8789
|1.9789
|0.0000
|2006.10.02 15:38
|1.8781
|0.00
|0.00
|0.00
|1 728.00
|57254
|2006.10.02 15:51
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8820
|1.9820
|0.0000
|2006.10.02 16:00
|1.8823
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|57229
|2006.10.02 15:46
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8805
|1.9805
|0.0000
|2006.10.02 16:00
|1.8823
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|57262
|2006.10.02 15:53
|sell
|2.40
|gbpusd
|1.8834
|1.9834
|0.0000
|2006.10.02 16:00
|1.8823
|0.00
|0.00
|0.00
|264.00
|57400
|2006.10.02 16:22
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8850
|1.9850
|0.0000
|2006.10.02 17:45
|1.8857
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|57474
|2006.10.02 17:15
|sell
|2.40
|gbpusd
|1.8863
|1.9863
|0.0000
|2006.10.02 17:45
|1.8857
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|57445
|2006.10.02 16:46
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8850
|1.7850
|0.0000
|2006.10.02 17:45
|1.8854
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|57409
|2006.10.02 16:23
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8863
|1.9863
|0.0000
|2006.10.02 17:45
|1.8857
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|58000
|2006.10.03 11:33
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8882
|1.9882
|0.0000
|2006.10.03 14:40
|1.8868
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|57953
|2006.10.03 10:33
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8868
|1.7868
|0.0000
|2006.10.03 14:40
|1.8865
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|57845
|2006.10.03 08:36
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8882
|1.9882
|0.0000
|2006.10.03 14:40
|1.8868
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|58202
|2006.10.03 14:59
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8882
|1.9882
|0.0000
|2006.10.03 15:24
|1.8898
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|58187
|2006.10.03 14:40
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8868
|1.7868
|0.0000
|2006.10.03 15:24
|1.8895
|0.00
|0.00
|0.00
|216.00
|58525
|2006.10.04 00:27
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8868
|1.7868
|0.0000
|2006.10.04 00:36
|1.8863
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|58386
|2006.10.03 18:01
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8868
|1.7868
|0.0000
|2006.10.04 00:36
|1.8863
|0.00
|0.00
|-2.20
|-20.00
|58538
|2006.10.04 00:31
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.8855
|1.7855
|0.0000
|2006.10.04 00:36
|1.8863
|0.00
|0.00
|0.00
|192.00
|58494
|2006.10.03 23:18
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8882
|1.9882
|0.0000
|2006.10.04 00:36
|1.8866
|0.00
|0.00
|1.00
|64.00
|58622
|2006.10.04 03:54
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8838
|1.7838
|0.0000
|2006.10.04 04:06
|1.8852
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|58568
|2006.10.04 01:30
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8868
|1.9868
|0.0000
|2006.10.04 04:06
|1.8855
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|58611
|2006.10.04 03:46
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8852
|1.7852
|0.0000
|2006.10.04 04:06
|1.8852
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|58657
|2006.10.04 05:31
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.8852
|1.9852
|0.0000
|2006.10.04 06:35
|1.8845
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|58636
|2006.10.04 05:06
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8839
|1.7839
|0.0000
|2006.10.04 06:35
|1.8842
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|58624
|2006.10.04 04:06
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8852
|1.9852
|0.0000
|2006.10.04 06:35
|1.8845
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|58725
|2006.10.04 08:12
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8837
|1.7837
|0.0000
|2006.10.04 09:01
|1.8877
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|58774
|2006.10.04 08:55
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8863
|1.9863
|0.0000
|2006.10.04 09:30
|1.8871
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|58753
|2006.10.04 08:47
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8850
|1.9850
|0.0000
|2006.10.04 09:30
|1.8871
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|58789
|2006.10.04 09:01
|sell
|2.40
|gbpusd
|1.8877
|1.9877
|0.0000
|2006.10.04 09:30
|1.8871
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|58911
|2006.10.04 10:45
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.8835
|1.7835
|0.0000
|2006.10.04 11:47
|1.8827
|0.00
|0.00
|0.00
|-192.00
|58890
|2006.10.04 10:31
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8849
|1.7849
|0.0000
|2006.10.04 11:47
|1.8827
|0.00
|0.00
|0.00
|-176.00
|58945
|2006.10.04 10:58
|buy
|7.20
|gbpusd
|1.8817
|1.7817
|0.0000
|2006.10.04 11:47
|1.8827
|0.00
|0.00
|0.00
|720.00
|58831
|2006.10.04 09:55
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8863
|1.7863
|0.0000
|2006.10.04 11:47
|1.8827
|0.00
|0.00
|0.00
|-144.00
|59193
|2006.10.04 14:14
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8802
|1.9802
|0.0000
|2006.10.04 14:53
|1.8814
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|59050
|2006.10.04 12:32
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8803
|1.7803
|0.0000
|2006.10.04 14:53
|1.8811
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|59076
|2006.10.04 12:50
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8789
|1.7789
|0.0000
|2006.10.04 14:53
|1.8811
|0.00
|0.00
|0.00
|176.00
|59329
|2006.10.04 16:00
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8832
|1.9832
|0.0000
|2006.10.04 16:03
|1.8835
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|59269
|2006.10.04 15:00
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8816
|1.9816
|0.0000
|2006.10.04 16:03
|1.8835
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.00
|59347
|2006.10.04 16:01
|sell
|2.40
|gbpusd
|1.8846
|1.9846
|0.0000
|2006.10.04 16:03
|1.8835
|0.00
|0.00
|0.00
|264.00
|59567
|2006.10.04 17:19
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8832
|1.7832
|0.0000
|2006.10.04 21:14
|1.8859
|0.00
|0.00
|0.00
|216.00
|59443
|2006.10.04 16:26
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8845
|1.9845
|0.0000
|2006.10.05 03:02
|1.8859
|0.00
|0.00
|3.00
|-56.00
|59737
|2006.10.04 19:45
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8845
|1.9845
|0.0000
|2006.10.05 03:02
|1.8859
|0.00
|0.00
|6.00
|-112.00
|59803
|2006.10.04 21:14
|sell
|2.40
|gbpusd
|1.8859
|1.9859
|0.0000
|2006.10.05 03:02
|1.8859
|0.00
|0.00
|18.00
|0.00
|59381
|2006.10.04 16:06
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8832
|1.7832
|0.0000
|2006.10.05 03:02
|1.8856
|0.00
|0.00
|-6.60
|96.00
|60305
|2006.10.05 09:03
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8859
|1.9859
|0.0000
|2006.10.05 12:52
|1.8862
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|60455
|2006.10.05 11:02
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8845
|1.7845
|0.0000
|2006.10.05 12:53
|1.8859
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|60264
|2006.10.05 08:44
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8845
|1.7845
|0.0000
|2006.10.05 12:53
|1.8859
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|60579
|2006.10.05 13:01
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8844
|1.7844
|0.0000
|2006.10.05 13:02
|1.8827
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.00
|60530
|2006.10.05 12:53
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8859
|1.9859
|0.0000
|2006.10.05 13:02
|1.8830
|0.00
|0.00
|0.00
|232.00
|60739
|2006.10.05 14:30
|buy
|4.80
|gbpusd
|1.8803
|1.7803
|0.0000
|2006.10.05 14:44
|1.8798
|0.00
|0.00
|0.00
|-240.00
|60605
|2006.10.05 13:14
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8817
|1.7817
|0.0000
|2006.10.05 14:44
|1.8798
|0.00
|0.00
|0.00
|-304.00
|60586
|2006.10.05 13:02
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8830
|1.7830
|0.0000
|2006.10.05 14:44
|1.8798
|0.00
|0.00
|0.00
|-256.00
|60951
|2006.10.05 14:41
|buy
|14.40
|gbpusd
|1.8789
|1.7789
|0.0000
|2006.10.05 14:44
|1.8798
|0.00
|0.00
|0.00
|1 296.00
|60984
|2006.10.05 14:45
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8802
|1.9802
|0.0000
|2006.10.05 15:51
|1.8762
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|61187
|2006.10.05 15:37
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8776
|1.7776
|0.0000
|2006.10.05 17:00
|1.8768
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|61037
|2006.10.05 14:56
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8789
|1.7789
|0.0000
|2006.10.05 17:00
|1.8768
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|61227
|2006.10.05 15:51
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.8762
|1.7762
|0.0000
|2006.10.05 17:00
|1.8768
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|61319
|2006.10.05 17:06
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8777
|1.9777
|0.0000
|2006.10.05 21:31
|1.8785
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|61510
|2006.10.05 20:45
|sell
|2.40
|gbpusd
|1.8791
|1.9791
|0.0000
|2006.10.05 21:31
|1.8785
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|61378
|2006.10.05 18:23
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8791
|1.9791
|0.0000
|2006.10.05 21:31
|1.8785
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|61467
|2006.10.05 19:20
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8778
|1.7778
|0.0000
|2006.10.05 21:31
|1.8782
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|61774
|2006.10.06 03:01
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8778
|1.7778
|0.0000
|2006.10.06 04:47
|1.8771
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|61667
|2006.10.06 00:33
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8778
|1.7778
|0.0000
|2006.10.06 04:47
|1.8771
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|61802
|2006.10.06 03:17
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.8763
|1.7763
|0.0000
|2006.10.06 04:47
|1.8771
|0.00
|0.00
|0.00
|192.00
|61723
|2006.10.06 02:15
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8791
|1.9791
|0.0000
|2006.10.06 04:47
|1.8774
|0.00
|0.00
|0.00
|68.00
|61857
|2006.10.06 05:04
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8777
|1.9777
|0.0000
|2006.10.06 08:59
|1.8735
|0.00
|0.00
|0.00
|168.00
|62043
|2006.10.06 08:39
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8749
|1.7749
|0.0000
|2006.10.06 09:23
|1.8741
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|62014
|2006.10.06 08:29
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8763
|1.7763
|0.0000
|2006.10.06 09:23
|1.8741
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.00
|62062
|2006.10.06 08:59
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.8735
|1.7735
|0.0000
|2006.10.06 09:23
|1.8741
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|62225
|2006.10.06 10:57
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8748
|1.9748
|0.0000
|2006.10.06 13:39
|1.8753
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|62116
|2006.10.06 09:38
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8748
|1.9748
|0.0000
|2006.10.06 13:39
|1.8753
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|62240
|2006.10.06 11:07
|sell
|2.40
|gbpusd
|1.8762
|1.9762
|0.0000
|2006.10.06 13:39
|1.8753
|0.00
|0.00
|0.00
|216.00
|62183
|2006.10.06 10:32
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8735
|1.7735
|0.0000
|2006.10.06 13:39
|1.8750
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|62628
|2006.10.06 14:06
|sell
|2.40
|gbpusd
|1.8805
|1.9805
|0.0000
|2006.10.06 14:15
|1.8809
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|62565
|2006.10.06 13:55
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8791
|1.9791
|0.0000
|2006.10.06 14:15
|1.8809
|0.00
|0.00
|0.00
|-144.00
|62641
|2006.10.06 14:09
|sell
|7.20
|gbpusd
|1.8820
|1.9820
|0.0000
|2006.10.06 14:15
|1.8809
|0.00
|0.00
|0.00
|792.00
|62538
|2006.10.06 13:49
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8777
|1.9777
|0.0000
|2006.10.06 14:15
|1.8809
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.00
|62666
|2006.10.06 14:15
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8806
|1.7806
|0.0000
|2006.10.06 14:31
|1.8843
|0.00
|0.00
|0.00
|148.00
|62693
|2006.10.06 14:23
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8820
|1.9820
|0.0000
|2006.10.06 14:31
|1.8834
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|62797
|2006.10.06 14:31
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8843
|1.9843
|0.0000
|2006.10.06 14:31
|1.8834
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|62905
|2006.10.06 14:32
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8817
|1.7817
|0.0000
|2006.10.06 14:39
|1.8813
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|62850
|2006.10.06 14:31
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8830
|1.7830
|0.0000
|2006.10.06 14:39
|1.8813
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.00
|62924
|2006.10.06 14:32
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.8801
|1.7801
|0.0000
|2006.10.06 14:39
|1.8813
|0.00
|0.00
|0.00
|288.00
|63119
|2006.10.06 14:40
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8816
|1.9816
|0.0000
|2006.10.06 14:51
|1.8774
|0.00
|0.00
|0.00
|168.00
|63309
|2006.10.06 14:53
|buy
|7.20
|gbpusd
|1.8760
|1.7760
|0.0000
|2006.10.06 15:02
|1.8753
|0.00
|0.00
|0.00
|-504.00
|63260
|2006.10.06 14:50
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8788
|1.7788
|0.0000
|2006.10.06 15:02
|1.8753
|0.00
|0.00
|0.00
|-280.00
|63270
|2006.10.06 14:51
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.8774
|1.7774
|0.0000
|2006.10.06 15:02
|1.8753
|0.00
|0.00
|0.00
|-504.00
|63172
|2006.10.06 14:42
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8801
|1.7801
|0.0000
|2006.10.06 15:02
|1.8753
|0.00
|0.00
|0.00
|-192.00
|63387
|2006.10.06 14:58
|buy
|21.60
|gbpusd
|1.8745
|1.7745
|0.0000
|2006.10.06 15:02
|1.8753
|0.00
|0.00
|0.00
|1 728.00
|63645
|2006.10.06 15:21
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8744
|1.9744
|0.0000
|2006.10.06 15:59
|1.8715
|0.00
|0.00
|0.00
|232.00
|63446
|2006.10.06 15:03
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8760
|1.9760
|0.0000
|2006.10.06 15:59
|1.8715
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|63733
|2006.10.06 15:52
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.8731
|1.7731
|0.0000
|2006.10.06 16:03
|1.8719
|0.00
|0.00
|0.00
|-288.00
|63511
|2006.10.06 15:08
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8731
|1.7731
|0.0000
|2006.10.06 16:03
|1.8719
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|63489
|2006.10.06 15:06
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8744
|1.7744
|0.0000
|2006.10.06 16:03
|1.8719
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|63766
|2006.10.06 15:59
|buy
|7.20
|gbpusd
|1.8715
|1.7715
|0.0000
|2006.10.06 16:03
|1.8719
|0.00
|0.00
|0.00
|288.00
|63916
|2006.10.06 16:36
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8688
|1.7688
|0.0000
|2006.10.06 16:40
|1.8685
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|63859
|2006.10.06 16:21
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8701
|1.7701
|0.0000
|2006.10.06 16:40
|1.8685
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|63940
|2006.10.06 16:38
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.8674
|1.7674
|0.0000
|2006.10.06 16:40
|1.8685
|0.00
|0.00
|0.00
|264.00
|64052
|2006.10.06 17:01
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8701
|1.9701
|0.0000
|2006.10.06 18:03
|1.8704
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|63962
|2006.10.06 16:40
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8687
|1.9687
|0.0000
|2006.10.06 18:03
|1.8704
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.00
|64247
|2006.10.06 17:56
|sell
|2.40
|gbpusd
|1.8716
|1.9716
|0.0000
|2006.10.06 18:03
|1.8704
|0.00
|0.00
|0.00
|288.00
|64301
|2006.10.06 18:35
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8701
|1.9701
|0.0000
|2006.10.06 18:43
|1.8712
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|64273
|2006.10.06 18:10
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8687
|1.7687
|0.0000
|2006.10.06 18:43
|1.8709
|0.00
|0.00
|0.00
|176.00
|64254
|2006.10.06 18:03
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8702
|1.7702
|0.0000
|2006.10.06 18:43
|1.8709
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|64739
|2006.10.09 03:15
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8708
|1.9708
|0.0000
|2006.10.09 04:47
|1.8698
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|64372
|2006.10.06 18:59
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8717
|1.9717
|0.0000
|2006.10.09 04:47
|1.8698
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|64667
|2006.10.08 23:05
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8694
|1.7694
|0.0000
|2006.10.09 04:47
|1.8695
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|64788
|2006.10.09 06:11
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8708
|1.9708
|0.0000
|2006.10.09 09:19
|1.8672
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|64872
|2006.10.09 08:52
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8688
|1.7688
|0.0000
|2006.10.09 10:15
|1.8680
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|64757
|2006.10.09 04:50
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8695
|1.7695
|0.0000
|2006.10.09 10:15
|1.8680
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|64893
|2006.10.09 09:19
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.8672
|1.7672
|0.0000
|2006.10.09 10:15
|1.8680
|0.00
|0.00
|0.00
|192.00
|64940
|2006.10.09 10:30
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8672
|1.7672
|0.0000
|2006.10.09 12:22
|1.8660
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|65017
|2006.10.09 12:21
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.8658
|1.7658
|0.0000
|2006.10.09 12:22
|1.8660
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|64957
|2006.10.09 11:14
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8673
|1.9673
|0.0000
|2006.10.09 12:22
|1.8663
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|64951
|2006.10.09 10:56
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8659
|1.7659
|0.0000
|2006.10.09 12:22
|1.8660
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|64933
|2006.10.09 10:28
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8685
|1.9685
|0.0000
|2006.10.09 12:22
|1.8663
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|65158
|2006.10.09 14:41
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8644
|1.7644
|0.0000
|2006.10.10 10:39
|1.8597
|0.00
|0.00
|-4.40
|-376.00
|65113
|2006.10.09 14:14
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8658
|1.7658
|0.0000
|2006.10.10 10:39
|1.8597
|0.00
|0.00
|-2.20
|-244.00
|65348
|2006.10.09 17:07
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8658
|1.9658
|0.0000
|2006.10.10 10:39
|1.8600
|0.00
|0.00
|2.00
|464.00
|66222
|2006.10.10 10:38
|sell
|2.40
|gbpusd
|1.8608
|1.9608
|0.0000
|2006.10.10 10:39
|1.8600
|0.00
|0.00
|0.00
|192.00
|65027
|2006.10.09 12:27
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8671
|1.9671
|0.0000
|2006.10.10 10:39
|1.8600
|0.00
|0.00
|1.00
|284.00
|66403
|2006.10.10 12:08
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8608
|1.9608
|0.0000
|2006.10.10 13:15
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|172.00
|66471
|2006.10.10 13:08
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.8579
|1.7579
|0.0000
|2006.10.10 14:09
|1.8572
|0.00
|0.00
|0.00
|-168.00
|66416
|2006.10.10 12:36
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8595
|1.7595
|0.0000
|2006.10.10 14:09
|1.8572
|0.00
|0.00
|0.00
|-184.00
|66352
|2006.10.10 11:01
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8595
|1.7595
|0.0000
|2006.10.10 14:09
|1.8572
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.00
|66495
|2006.10.10 13:15
|buy
|7.20
|gbpusd
|1.8565
|1.7565
|0.0000
|2006.10.10 14:09
|1.8572
|0.00
|0.00
|0.00
|504.00
|66869
|2006.10.10 16:49
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8548
|1.9548
|0.0000
|2006.10.10 18:47
|1.8561
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.00
|66634
|2006.10.10 15:04
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8548
|1.7548
|0.0000
|2006.10.10 18:47
|1.8558
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|66698
|2006.10.10 15:38
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8535
|1.7535
|0.0000
|2006.10.10 18:47
|1.8558
|0.00
|0.00
|0.00
|184.00
|67163
|2006.10.10 23:41
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8535
|1.7535
|0.0000
|2006.10.11 09:04
|1.8530
|0.00
|0.00
|-2.20
|-20.00
|67369
|2006.10.11 08:34
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8537
|1.7537
|0.0000
|2006.10.11 09:04
|1.8530
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|67238
|2006.10.11 02:35
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8550
|1.9550
|0.0000
|2006.10.11 09:04
|1.8533
|0.00
|0.00
|0.00
|68.00
|67389
|2006.10.11 08:52
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.8521
|1.7521
|0.0000
|2006.10.11 09:04
|1.8530
|0.00
|0.00
|0.00
|216.00
|67473
|2006.10.11 09:26
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8552
|1.9552
|0.0000
|2006.10.11 09:49
|1.8554
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|67512
|2006.10.11 09:42
|sell
|2.40
|gbpusd
|1.8565
|1.9565
|0.0000
|2006.10.11 09:49
|1.8554
|0.00
|0.00
|0.00
|264.00
|67418
|2006.10.11 09:04
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8536
|1.9536
|0.0000
|2006.10.11 09:49
|1.8554
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|67711
|2006.10.11 12:40
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8580
|1.9580
|0.0000
|2006.10.11 15:26
|1.8539
|0.00
|0.00
|0.00
|164.00
|67830
|2006.10.11 14:34
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8553
|1.7553
|0.0000
|2006.10.11 15:45
|1.8545
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|67893
|2006.10.11 15:26
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.8539
|1.7539
|0.0000
|2006.10.11 15:45
|1.8545
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|67795
|2006.10.11 14:07
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8566
|1.7566
|0.0000
|2006.10.11 15:45
|1.8545
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|67923
|2006.10.11 15:50
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8554
|1.9554
|0.0000
|2006.10.11 19:31
|1.8562
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|68055
|2006.10.11 17:09
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8555
|1.7555
|0.0000
|2006.10.11 19:31
|1.8559
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|68069
|2006.10.11 17:18
|sell
|2.40
|gbpusd
|1.8568
|1.9568
|0.0000
|2006.10.11 19:31
|1.8562
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|67994
|2006.10.11 16:49
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8568
|1.9568
|0.0000
|2006.10.11 19:31
|1.8562
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|68252
|2006.10.11 20:02
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8555
|1.7555
|0.0000
|2006.10.11 20:51
|1.8540
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|68339
|2006.10.11 20:17
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8541
|1.7541
|0.0000
|2006.10.11 20:51
|1.8540
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|68382
|2006.10.11 20:23
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.8528
|1.7528
|0.0000
|2006.10.11 20:51
|1.8540
|0.00
|0.00
|0.00
|288.00
|68523
|2006.10.11 20:53
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8543
|1.7543
|0.0000
|2006.10.11 20:56
|1.8534
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|68502
|2006.10.11 20:52
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8558
|1.9558
|0.0000
|2006.10.11 20:56
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|168.00
|68490
|2006.10.11 20:51
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8544
|1.9544
|0.0000
|2006.10.11 20:56
|1.8537
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|68574
|2006.10.11 20:56
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8530
|1.7530
|0.0000
|2006.10.12 08:21
|1.8572
|0.00
|0.00
|-6.60
|168.00
|68923
|2006.10.12 08:21
|sell
|2.40
|gbpusd
|1.8572
|1.9572
|0.0000
|2006.10.12 10:23
|1.8586
|0.00
|0.00
|0.00
|-336.00
|68986
|2006.10.12 09:06
|sell
|7.20
|gbpusd
|1.8597
|1.9597
|0.0000
|2006.10.12 10:23
|1.8586
|0.00
|0.00
|0.00
|792.00
|68611
|2006.10.11 21:10
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8543
|1.9543
|0.0000
|2006.10.12 10:23
|1.8586
|0.00
|0.00
|3.00
|-172.00
|68857
|2006.10.12 03:56
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8558
|1.9558
|0.0000
|2006.10.12 10:23
|1.8586
|0.00
|0.00
|0.00
|-224.00
|69153
|2006.10.12 10:24
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8580
|1.7580
|0.0000
|2006.10.12 10:40
|1.8586
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|69286
|2006.10.12 12:12
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8566
|1.7566
|0.0000
|2006.10.12 13:11
|1.8558
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|69306
|2006.10.12 12:35
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.8550
|1.7550
|0.0000
|2006.10.12 13:11
|1.8558
|0.00
|0.00
|0.00
|192.00
|69228
|2006.10.12 11:15
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8565
|1.7565
|0.0000
|2006.10.12 13:11
|1.8558
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|69272
|2006.10.12 11:59
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8579
|1.9579
|0.0000
|2006.10.12 13:11
|1.8561
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|69400
|2006.10.12 14:07
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8551
|1.9551
|0.0000
|2006.10.12 14:30
|1.8569
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|69349
|2006.10.12 13:31
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8551
|1.7551
|0.0000
|2006.10.12 14:30
|1.8566
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|69369
|2006.10.12 13:41
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8537
|1.7537
|0.0000
|2006.10.12 14:30
|1.8566
|0.00
|0.00
|0.00
|232.00
|69447
|2006.10.12 14:30
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8566
|1.9566
|0.0000
|2006.10.12 14:31
|1.8548
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|69473
|2006.10.12 14:31
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8548
|1.7548
|0.0000
|2006.10.12 14:32
|1.8555
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|69522
|2006.10.12 14:50
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8562
|1.7562
|0.0000
|2006.10.12 14:59
|1.8548
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|69501
|2006.10.12 14:39
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8576
|1.9576
|0.0000
|2006.10.12 14:59
|1.8551
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|69486
|2006.10.12 14:33
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8561
|1.9561
|0.0000
|2006.10.12 14:59
|1.8551
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|69531
|2006.10.12 14:59
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8548
|1.7548
|0.0000
|2006.10.12 22:23
|1.8590
|0.00
|0.00
|0.00
|168.00
|69755
|2006.10.12 19:39
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8576
|1.9576
|0.0000
|2006.10.12 23:50
|1.8583
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|69551
|2006.10.12 15:31
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8561
|1.9561
|0.0000
|2006.10.12 23:50
|1.8583
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.00
|69828
|2006.10.12 22:23
|sell
|2.40
|gbpusd
|1.8590
|1.9590
|0.0000
|2006.10.12 23:50
|1.8583
|0.00
|0.00
|0.00
|168.00
|70022
|2006.10.13 04:49
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8619
|1.9619
|0.0000
|2006.10.13 09:02
|1.8622
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|70066
|2006.10.13 08:56
|sell
|2.40
|gbpusd
|1.8633
|1.9633
|0.0000
|2006.10.13 09:02
|1.8622
|0.00
|0.00
|0.00
|264.00
|69998
|2006.10.13 03:23
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8604
|1.9604
|0.0000
|2006.10.13 09:02
|1.8622
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|70074
|2006.10.13 09:02
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8619
|1.7619
|0.0000
|2006.10.13 12:32
|1.8612
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|70155
|2006.10.13 11:47
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.8605
|1.7605
|0.0000
|2006.10.13 12:32
|1.8612
|0.00
|0.00
|0.00
|168.00
|70144
|2006.10.13 10:33
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8619
|1.9619
|0.0000
|2006.10.13 12:33
|1.8615
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|70129
|2006.10.13 10:07
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8605
|1.7605
|0.0000
|2006.10.13 12:33
|1.8612
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|70264
|2006.10.13 14:30
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8623
|1.7623
|0.0000
|2006.10.13 14:31
|1.8610
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.00
|70243
|2006.10.13 14:25
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8619
|1.9619
|0.0000
|2006.10.13 14:31
|1.8613
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|70252
|2006.10.13 14:30
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8637
|1.9637
|0.0000
|2006.10.13 14:31
|1.8613
|0.00
|0.00
|0.00
|192.00
|70280
|2006.10.13 14:33
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8594
|1.7594
|0.0000
|2006.10.13 14:49
|1.8576
|0.00
|0.00
|0.00
|-144.00
|70300
|2006.10.13 14:37
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.8579
|1.7579
|0.0000
|2006.10.13 14:49
|1.8576
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|70307
|2006.10.13 14:42
|buy
|7.20
|gbpusd
|1.8566
|1.7566
|0.0000
|2006.10.13 14:49
|1.8576
|0.00
|0.00
|0.00
|720.00
|70269
|2006.10.13 14:31
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8609
|1.7609
|0.0000
|2006.10.13 14:49
|1.8576
|0.00
|0.00
|0.00
|-132.00
|70349
|2006.10.13 16:01
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8555
|1.7555
|0.0000
|2006.10.13 16:06
|1.8549
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|70339
|2006.10.13 15:49
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8554
|1.7554
|0.0000
|2006.10.13 16:06
|1.8549
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|70354
|2006.10.13 16:04
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.8541
|1.7541
|0.0000
|2006.10.13 16:06
|1.8549
|0.00
|0.00
|0.00
|192.00
|70345
|2006.10.13 15:59
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8568
|1.9568
|0.0000
|2006.10.13 16:06
|1.8552
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|70421
|2006.10.13 18:05
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8558
|1.9558
|0.0000
|2006.10.13 19:18
|1.8567
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|70398
|2006.10.13 17:09
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8543
|1.7543
|0.0000
|2006.10.13 19:18
|1.8564
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|70356
|2006.10.13 16:11
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8557
|1.9557
|0.0000
|2006.10.13 19:18
|1.8567
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|70570
|2006.10.16 07:09
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8552
|1.9552
|0.0000
|2006.10.16 07:20
|1.8563
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|70528
|2006.10.16 02:16
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8538
|1.7538
|0.0000
|2006.10.16 07:20
|1.8560
|0.00
|0.00
|0.00
|176.00
|70510
|2006.10.16 00:37
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8552
|1.7552
|0.0000
|2006.10.16 07:20
|1.8560
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|70671
|2006.10.16 09:22
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8566
|1.7566
|0.0000
|2006.10.16 10:08
|1.8610
|0.00
|0.00
|0.00
|176.00
|70766
|2006.10.16 10:38
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8611
|1.7611
|0.0000
|2006.10.16 10:50
|1.8600
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|70719
|2006.10.16 10:02
|sell
|7.20
|gbpusd
|1.8596
|1.9596
|0.0000
|2006.10.16 10:50
|1.8603
|0.00
|0.00
|0.00
|-504.00
|70657
|2006.10.16 09:15
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8579
|1.9579
|0.0000
|2006.10.16 10:50
|1.8603
|0.00
|0.00
|0.00
|-192.00
|70710
|2006.10.16 09:54
|sell
|2.40
|gbpusd
|1.8579
|1.9579
|0.0000
|2006.10.16 10:50
|1.8603
|0.00
|0.00
|0.00
|-576.00
|70731
|2006.10.16 10:08
|sell
|21.60
|gbpusd
|1.8610
|1.9610
|0.0000
|2006.10.16 10:50
|1.8603
|0.00
|0.00
|0.00
|1 512.00
|70625
|2006.10.16 08:58
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8565
|1.9565
|0.0000
|2006.10.16 10:50
|1.8603
|0.00
|0.00
|0.00
|-152.00
|70893
|2006.10.16 12:59
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8597
|1.7597
|0.0000
|2006.10.16 14:42
|1.8639
|0.00
|0.00
|0.00
|168.00
|71006
|2006.10.16 14:40
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8625
|1.9625
|0.0000
|2006.10.16 14:54
|1.8632
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|70953
|2006.10.16 14:09
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8610
|1.9610
|0.0000
|2006.10.16 14:54
|1.8632
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.00
|71013
|2006.10.16 14:42
|sell
|2.40
|gbpusd
|1.8639
|1.9639
|0.0000
|2006.10.16 14:54
|1.8632
|0.00
|0.00
|0.00
|168.00
|71163
|2006.10.16 16:49
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.8611
|1.7611
|0.0000
|2006.10.16 22:49
|1.8617
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|71531
|2006.10.16 22:49
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8617
|1.9617
|0.0000
|2006.10.17 02:21
|1.8628
|0.00
|0.00
|2.00
|-88.00
|71031
|2006.10.16 15:01
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8625
|1.7625
|0.0000
|2006.10.17 02:21
|1.8625
|0.00
|0.00
|-2.20
|0.00
|71118
|2006.10.16 16:03
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8625
|1.7625
|0.0000
|2006.10.17 02:21
|1.8625
|0.00
|0.00
|-4.40
|0.00
|71055
|2006.10.16 15:10
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8639
|1.9639
|0.0000
|2006.10.17 02:21
|1.8628
|0.00
|0.00
|1.00
|44.00
|71582
|2006.10.17 02:14
|sell
|2.40
|gbpusd
|1.8631
|1.9631
|0.0000
|2006.10.17 02:21
|1.8628
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|72112
|2006.10.17 08:01
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8633
|1.9633
|0.0000
|2006.10.17 08:48
|1.8635
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|72118
|2006.10.17 08:14
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8618
|1.7618
|0.0000
|2006.10.17 08:48
|1.8632
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|71625
|2006.10.17 04:29
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8617
|1.7617
|0.0000
|2006.10.17 08:48
|1.8632
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|72210
|2006.10.17 09:56
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.8631
|1.9631
|0.0000
|2006.10.17 10:11
|1.8625
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|72157
|2006.10.17 09:01
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8618
|1.7618
|0.0000
|2006.10.17 10:11
|1.8622
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|72134
|2006.10.17 08:48
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8632
|1.9632
|0.0000
|2006.10.17 10:11
|1.8625
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|72227
|2006.10.17 10:25
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8618
|1.7618
|0.0000
|2006.10.17 10:31
|1.8653
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|72237
|2006.10.17 10:30
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8632
|1.9632
|0.0000
|2006.10.17 10:34
|1.8643
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|72241
|2006.10.17 10:31
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8653
|1.9653
|0.0000
|2006.10.17 10:34
|1.8643
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|72324
|2006.10.17 11:28
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8653
|1.7653
|0.0000
|2006.10.17 12:18
|1.8680
|0.00
|0.00
|0.00
|216.00
|72254
|2006.10.17 10:37
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8639
|1.7639
|0.0000
|2006.10.17 12:18
|1.8680
|0.00
|0.00
|0.00
|164.00
|72352
|2006.10.17 11:44
|sell
|2.40
|gbpusd
|1.8667
|1.9667
|0.0000
|2006.10.17 12:19
|1.8676
|0.00
|0.00
|0.00
|-216.00
|72300
|2006.10.17 11:05
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8667
|1.9667
|0.0000
|2006.10.17 12:19
|1.8676
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|72271
|2006.10.17 10:59
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8653
|1.9653
|0.0000
|2006.10.17 12:19
|1.8676
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.00
|72371
|2006.10.17 12:18
|sell
|7.20
|gbpusd
|1.8680
|1.9680
|0.0000
|2006.10.17 12:19
|1.8676
|0.00
|0.00
|0.00
|288.00
|72519
|2006.10.17 15:00
|buy
|2.40
|gbpusd
|1.8665
|1.7665
|0.0000
|2006.10.17 15:00
|1.8669
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|72497
|2006.10.17 14:49
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8679
|1.9679
|0.0000
|2006.10.17 15:00
|1.8672
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|72419
|2006.10.17 14:25
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8682
|1.9682
|0.0000
|2006.10.17 15:00
|1.8672
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|72452
|2006.10.17 14:30
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8665
|1.7665
|0.0000
|2006.10.17 15:00
|1.8669
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|72410
|2006.10.17 14:03
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8667
|1.7667
|0.0000
|2006.10.17 15:00
|1.8669
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|72541
|2006.10.17 15:19
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8698
|1.9698
|0.0000
|2006.10.17 16:22
|1.8715
|0.00
|0.00
|0.00
|-136.00
|72543
|2006.10.17 15:20
|sell
|2.40
|gbpusd
|1.8711
|1.9711
|0.0000
|2006.10.17 16:22
|1.8715
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|72608
|2006.10.17 16:09
|sell
|7.20
|gbpusd
|1.8725
|1.9725
|0.0000
|2006.10.17 16:22
|1.8715
|0.00
|0.00
|0.00
|720.00
|72536
|2006.10.17 15:15
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8682
|1.9682
|0.0000
|2006.10.17 16:22
|1.8715
|0.00
|0.00
|0.00
|-132.00
|72670
|2006.10.17 17:22
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8710
|1.9710
|0.0000
|2006.10.17 17:28
|1.8722
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|72658
|2006.10.17 16:59
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8696
|1.7696
|0.0000
|2006.10.17 17:28
|1.8719
|0.00
|0.00
|0.00
|184.00
|72621
|2006.10.17 16:28
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8711
|1.7711
|0.0000
|2006.10.17 17:28
|1.8719
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|73057
|2006.10.17 23:52
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8697
|1.7697
|0.0000
|2006.10.18 00:18
|1.8726
|0.00
|0.00
|-4.40
|232.00
|73060
|2006.10.17 23:58
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8711
|1.9711
|0.0000
|2006.10.18 00:19
|1.8725
|0.00
|0.00
|2.00
|-112.00
|72689
|2006.10.17 17:40
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8723
|1.9723
|0.0000
|2006.10.18 00:19
|1.8725
|0.00
|0.00
|1.00
|-8.00
|73086
|2006.10.18 00:18
|sell
|2.40
|gbpusd
|1.8726
|1.9726
|0.0000
|2006.10.18 00:19
|1.8725
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|72773
|2006.10.17 20:09
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8710
|1.7710
|0.0000
|2006.10.18 00:19
|1.8722
|0.00
|0.00
|-2.20
|48.00
|73223
|2006.10.18 03:47
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8712
|1.9712
|0.0000
|2006.10.18 08:02
|1.8725
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.00
|73182
|2006.10.18 01:51
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8699
|1.7699
|0.0000
|2006.10.18 08:02
|1.8722
|0.00
|0.00
|0.00
|184.00
|73103
|2006.10.18 00:24
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8713
|1.7713
|0.0000
|2006.10.18 08:02
|1.8722
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|73265
|2006.10.18 08:49
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8725
|1.7725
|0.0000
|2006.10.18 09:03
|1.8712
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.00
|73263
|2006.10.18 08:42
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8739
|1.9739
|0.0000
|2006.10.18 09:03
|1.8715
|0.00
|0.00
|0.00
|192.00
|73256
|2006.10.18 08:36
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8725
|1.9725
|0.0000
|2006.10.18 09:03
|1.8715
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|0.00
|0.00
|11.80
|64 592.00
|Closed P/L:
|64 603.80
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|73344
|2006.10.18 10:40
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8711
|1.7711
|0.0000
|
|1.8711
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|73376
|2006.10.18 11:23
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8697
|1.7697
|0.0000
|
|1.8711
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|73407
|2006.10.18 12:26
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8710
|1.9710
|0.0000
|
|1.8714
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|
|Floating P/L:
|96.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|64 603.80
|Floating P/L:
|96.00
|Margin:
|1 496.30
|Balance:
|164 603.80
|Equity:
|164 699.80
|Free Margin:
|163 203.50
|
|Details:
|Gross Profit:
|95 459.60
|Gross Loss:
|30 855.80
|Total Net Profit:
|64 603.80
|Profit Factor:
|3.09
|Expected Payoff:
|128.69
|
|Absolute Drawdown:
|24.00
|Maximal Drawdown:
|3 148.00 (3.04%)
|Relative Drawdown:
|3.04% (3 148.00)
|
|Total Trades:
|502
|Short Positions (won %):
|243 (55.14%)
|Long Positions (won %):
|259 (57.14%)
|Profit Trades (% of total):
|282 (56.18%)
|Loss trades (% of total):
|220 (43.82%)
|Largest
|profit trade:
|14 472.00
|loss trade:
|-1 080.00
|Average
|profit trade:
|338.51
|loss trade:
|-140.25
|Maximum
|consecutive wins ($):
|11 (37 676.00)
|consecutive losses ($):
|7 (-3 148.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|37 676.00 (11)
|consecutive loss (count):
|-3 148.00 (7)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2