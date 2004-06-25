|Symbol
|USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
|Periode
|1 Stunde (H1) 2004.06.22 18:00 - 2006.11.03 22:00 (2004.06.16 - 2006.11.04)
|Modell
|Jeder Tick (basierend auf dem nächsten verfügbaren kleineren Zeitrahmen mit fraktaler Interpolation jedes Ticksignals)
|Parameter
|Lots=1; SecuredMode=false;
|Balken im Test
|14792
|Ticks modelliert
|3211320
|Modellierungsqualität
|89.39%
|Ursprüngliche Einlage
|10000.00
|Gesamt netto Profit
|14601.80
|Brutto Profit
|14870.26
|Brutto Loss
|-268.46
|Profit Faktor
|55.39
|Erwartetes Ergebnis
|160.46
|Drawdown absolut
|0.00
|Maximaler Drawdown
|251.10 (1.32%)
|Relative drawdown
|1.32% (251.10)
|Trades gesamt
|91
|Short Positionen (gewonnen %)
|67 (97.01%)
|Long Positionen (gewonnen %)
|24 (100.00%)
|Profit Trades (% gesamt)
|89 (97.80%)
|Loss Trades (% gesamtl)
|2 (2.20%)
|Grösster
|Profit Trade
|529.39
|Loss Trade
|-251.10
|Durchschnitt
|Profit Trade
|167.08
|Loss Trade
|-134.23
|Maximum
|aufeinanderfolgende Gewinne (Profit in Geld)
|53 (9075.08)
|Aufeinanderfolgende Verluste (Verlust in Geld)
|1 (-251.10)
|Maximal
|Aufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinne)
|9075.08 (53)
|Aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste)
|-251.10 (1)
|Durchschnitt
|aufeinanderfolgende Gewinne
|30
|aufeinanderfolgende Verluste
|1
|Nr.
|Zeit
|Typ
|Auftrag
|Lots
|Preis
|S / L
|T / P
|Profit
|Bilanz
|1
|2004.06.25 14:30
|sell
|1
|1.00
|107.64
|0.00
|107.44
|2
|2004.06.28 00:02
|t/p
|1
|1.00
|107.44
|0.00
|107.44
|171.57
|10171.57
|3
|2004.06.30 20:24
|sell
|2
|1.00
|109.00
|0.00
|108.80
|4
|2004.06.30 20:38
|t/p
|2
|1.00
|108.80
|0.00
|108.80
|183.82
|10355.39
|5
|2004.07.13 14:54
|buy
|3
|1.00
|108.67
|0.00
|108.87
|6
|2004.07.13 15:33
|modify
|3
|1.00
|108.67
|108.69
|108.87
|7
|2004.07.13 15:33
|modify
|3
|1.00
|108.67
|108.71
|108.87
|8
|2004.07.13 15:34
|modify
|3
|1.00
|108.67
|108.71
|108.87
|9
|2004.07.13 15:34
|modify
|3
|1.00
|108.67
|108.72
|108.87
|10
|2004.07.13 15:34
|t/p
|3
|1.00
|108.87
|108.72
|108.87
|183.69
|10539.08
|11
|2004.07.23 17:31
|sell
|4
|1.00
|109.98
|0.00
|109.78
|12
|2004.07.26 03:31
|t/p
|4
|1.00
|109.78
|0.00
|109.78
|167.58
|10706.66
|13
|2004.08.10 02:41
|sell
|5
|1.00
|110.64
|0.00
|110.44
|14
|2004.08.10 03:33
|t/p
|5
|1.00
|110.44
|0.00
|110.44
|181.11
|10887.77
|15
|2004.08.12 09:57
|buy
|6
|1.00
|110.64
|0.00
|110.84
|16
|2004.08.12 13:13
|modify
|6
|1.00
|110.64
|110.66
|110.84
|17
|2004.08.12 13:14
|modify
|6
|1.00
|110.64
|110.67
|110.84
|18
|2004.08.12 13:14
|modify
|6
|1.00
|110.64
|110.68
|110.84
|19
|2004.08.12 13:28
|modify
|6
|1.00
|110.64
|110.69
|110.84
|20
|2004.08.12 13:28
|modify
|6
|1.00
|110.64
|110.69
|110.84
|21
|2004.08.12 13:29
|t/p
|6
|1.00
|110.84
|110.69
|110.84
|180.42
|11068.19
|22
|2004.08.17 14:30
|sell
|7
|1.00
|110.46
|0.00
|110.26
|23
|2004.08.17 14:31
|t/p
|7
|1.00
|110.26
|0.00
|110.26
|181.47
|11249.66
|24
|2004.08.17 14:31
|sell
|8
|1.00
|110.27
|0.00
|110.07
|25
|2004.08.17 16:31
|t/p
|8
|1.00
|110.07
|0.00
|110.07
|181.70
|11431.36
|26
|2004.09.03 14:30
|buy
|9
|1.00
|109.38
|0.00
|109.58
|27
|2004.09.03 14:30
|t/p
|9
|1.00
|109.58
|0.00
|109.58
|182.08
|11613.44
|28
|2004.09.03 14:33
|buy
|10
|1.00
|109.58
|0.00
|109.78
|29
|2004.09.03 16:28
|modify
|10
|1.00
|109.58
|109.60
|109.78
|30
|2004.09.03 16:29
|modify
|10
|1.00
|109.58
|109.62
|109.78
|31
|2004.09.03 16:29
|modify
|10
|1.00
|109.58
|109.63
|109.78
|32
|2004.09.03 16:29
|modify
|10
|1.00
|109.58
|109.63
|109.78
|33
|2004.09.03 16:34
|t/p
|10
|1.00
|109.78
|109.63
|109.78
|182.18
|11795.62
|34
|2004.09.09 22:56
|sell
|11
|1.00
|109.70
|0.00
|109.50
|35
|2004.09.09 23:11
|t/p
|11
|1.00
|109.50
|0.00
|109.50
|182.68
|11978.30
|36
|2004.09.28 13:48
|sell
|12
|1.00
|111.44
|0.00
|111.24
|37
|2004.09.28 19:29
|t/p
|12
|1.00
|111.24
|0.00
|111.24
|179.79
|12158.09
|38
|2004.09.29 16:37
|buy
|13
|1.00
|110.77
|0.00
|110.97
|39
|2004.09.29 17:21
|modify
|13
|1.00
|110.77
|110.77
|110.97
|40
|2004.09.29 17:21
|modify
|13
|1.00
|110.77
|110.78
|110.97
|41
|2004.09.29 17:24
|modify
|13
|1.00
|110.77
|110.79
|110.97
|42
|2004.09.29 17:26
|modify
|13
|1.00
|110.77
|110.79
|110.97
|43
|2004.09.29 17:26
|modify
|13
|1.00
|110.77
|110.80
|110.97
|44
|2004.09.29 17:26
|modify
|13
|1.00
|110.77
|110.81
|110.97
|45
|2004.09.29 17:26
|t/p
|13
|1.00
|110.97
|110.81
|110.97
|180.19
|12338.28
|46
|2004.10.11 00:51
|buy
|14
|1.00
|109.47
|0.00
|109.67
|47
|2004.10.12 02:54
|modify
|14
|1.00
|109.47
|109.48
|109.67
|48
|2004.10.12 02:55
|modify
|14
|1.00
|109.47
|109.48
|109.67
|49
|2004.10.12 02:55
|modify
|14
|1.00
|109.47
|109.49
|109.67
|50
|2004.10.12 02:56
|modify
|14
|1.00
|109.47
|109.50
|109.67
|51
|2004.10.12 02:57
|modify
|14
|1.00
|109.47
|109.51
|109.67
|52
|2004.10.12 03:05
|modify
|14
|1.00
|109.47
|109.51
|109.67
|53
|2004.10.12 03:39
|modify
|14
|1.00
|109.47
|109.52
|109.67
|54
|2004.10.12 04:44
|t/p
|14
|1.00
|109.67
|109.52
|109.67
|195.35
|12533.63
|55
|2004.10.12 13:13
|sell
|15
|1.00
|109.76
|0.00
|109.56
|56
|2004.10.13 01:28
|t/p
|15
|1.00
|109.56
|0.00
|109.56
|167.97
|12701.60
|57
|2004.10.25 13:58
|buy
|16
|1.00
|106.55
|0.00
|106.75
|58
|2004.10.25 14:53
|modify
|16
|1.00
|106.55
|106.56
|106.75
|59
|2004.10.25 14:54
|modify
|16
|1.00
|106.55
|106.57
|106.75
|60
|2004.10.25 15:21
|s/l
|16
|1.00
|106.57
|106.57
|106.75
|18.77
|12720.37
|61
|2004.11.19 02:50
|sell
|17
|1.00
|104.14
|0.00
|103.94
|62
|2004.11.19 10:15
|t/p
|17
|1.00
|103.94
|0.00
|103.94
|192.42
|12912.79
|63
|2004.12.03 09:46
|sell
|18
|1.00
|103.32
|0.00
|103.12
|64
|2004.12.03 13:22
|t/p
|18
|1.00
|103.12
|0.00
|103.12
|194.08
|13106.87
|65
|2004.12.07 01:46
|sell
|19
|1.00
|103.07
|0.00
|102.87
|66
|2004.12.07 04:52
|t/p
|19
|1.00
|102.87
|0.00
|102.87
|194.42
|13301.29
|67
|2004.12.08 18:29
|sell
|20
|1.00
|104.36
|0.00
|104.16
|68
|2004.12.08 20:48
|t/p
|20
|1.00
|104.16
|0.00
|104.16
|192.01
|13493.30
|69
|2004.12.16 15:37
|buy
|21
|1.00
|104.08
|0.00
|104.28
|70
|2004.12.16 16:00
|modify
|21
|1.00
|104.08
|104.09
|104.28
|71
|2004.12.16 16:06
|s/l
|21
|1.00
|104.09
|104.09
|104.28
|9.61
|13502.91
|72
|2004.12.24 01:53
|buy
|22
|1.00
|103.65
|0.00
|103.85
|73
|2004.12.27 01:51
|modify
|22
|1.00
|103.65
|103.65
|103.85
|74
|2004.12.27 01:51
|modify
|22
|1.00
|103.65
|103.67
|103.85
|75
|2004.12.27 01:53
|modify
|22
|1.00
|103.65
|103.69
|103.85
|76
|2004.12.27 01:54
|t/p
|22
|1.00
|103.85
|103.69
|103.85
|205.57
|13708.48
|77
|2004.12.31 08:41
|buy
|23
|1.00
|102.70
|0.00
|102.90
|78
|2004.12.31 17:50
|modify
|23
|1.00
|102.70
|102.71
|102.90
|79
|2004.12.31 17:50
|modify
|23
|1.00
|102.70
|102.73
|102.90
|80
|2004.12.31 17:52
|modify
|23
|1.00
|102.70
|102.73
|102.90
|81
|2004.12.31 17:52
|t/p
|23
|1.00
|102.90
|102.73
|102.90
|194.35
|13902.83
|82
|2005.01.10 22:28
|buy
|24
|1.00
|104.29
|0.00
|104.49
|83
|2005.02.03 14:45
|modify
|24
|1.00
|104.29
|104.29
|104.49
|84
|2005.02.03 14:45
|modify
|24
|1.00
|104.29
|104.30
|104.49
|85
|2005.02.03 14:45
|modify
|24
|1.00
|104.29
|104.31
|104.49
|86
|2005.02.03 14:45
|modify
|24
|1.00
|104.29
|104.32
|104.49
|87
|2005.02.03 14:46
|modify
|24
|1.00
|104.29
|104.33
|104.49
|88
|2005.02.03 14:47
|t/p
|24
|1.00
|104.49
|104.33
|104.49
|529.39
|14432.22
|89
|2005.02.08 17:31
|sell
|25
|1.00
|105.59
|0.00
|105.39
|90
|2005.02.09 08:45
|t/p
|25
|1.00
|105.39
|0.00
|105.39
|175.17
|14607.39
|91
|2005.02.16 13:34
|sell
|26
|1.00
|105.03
|0.00
|104.83
|92
|2005.02.16 14:29
|t/p
|26
|1.00
|104.83
|0.00
|104.83
|190.79
|14798.18
|93
|2005.03.14 21:00
|sell
|27
|1.00
|104.93
|0.00
|104.73
|94
|2005.03.15 02:23
|t/p
|27
|1.00
|104.73
|0.00
|104.73
|176.37
|14974.55
|95
|2005.04.08 16:59
|sell
|28
|1.00
|108.65
|0.00
|108.45
|96
|2005.04.08 17:40
|t/p
|28
|1.00
|108.45
|0.00
|108.45
|184.45
|15159.00
|97
|2005.05.04 16:29
|buy
|29
|1.00
|104.45
|0.00
|104.65
|98
|2005.05.04 17:29
|modify
|29
|1.00
|104.45
|104.46
|104.65
|99
|2005.05.04 17:29
|modify
|29
|1.00
|104.45
|104.47
|104.65
|100
|2005.05.04 17:30
|modify
|29
|1.00
|104.45
|104.49
|104.65
|101
|2005.05.04 17:30
|t/p
|29
|1.00
|104.65
|104.49
|104.65
|191.11
|15350.11
|102
|2005.05.11 10:23
|sell
|30
|1.00
|105.59
|0.00
|105.39
|103
|2005.05.11 10:23
|t/p
|30
|1.00
|105.39
|0.00
|105.39
|190.59
|15540.70
|104
|2005.05.11 10:47
|sell
|31
|1.00
|105.55
|0.00
|105.35
|105
|2005.05.11 10:48
|t/p
|31
|1.00
|105.35
|0.00
|105.35
|189.90
|15730.60
|106
|2005.05.16 11:50
|sell
|32
|1.00
|107.67
|0.00
|107.47
|107
|2005.05.16 14:20
|t/p
|32
|1.00
|107.47
|0.00
|107.47
|186.10
|15916.70
|108
|2005.05.20 00:22
|sell
|33
|1.00
|107.53
|0.00
|107.33
|109
|2005.05.24 12:17
|t/p
|33
|1.00
|107.33
|0.00
|107.33
|157.16
|16073.86
|110
|2005.05.26 11:37
|sell
|34
|1.00
|107.95
|0.00
|107.75
|111
|2005.05.31 16:45
|t/p
|34
|1.00
|107.75
|0.00
|107.75
|141.83
|16215.69
|112
|2005.06.03 08:10
|buy
|35
|1.00
|108.04
|0.00
|108.24
|113
|2005.06.10 16:21
|modify
|35
|1.00
|108.04
|108.04
|108.24
|114
|2005.06.10 16:21
|modify
|35
|1.00
|108.04
|108.04
|108.24
|115
|2005.06.10 16:22
|modify
|35
|1.00
|108.04
|108.06
|108.24
|116
|2005.06.10 16:22
|modify
|35
|1.00
|108.04
|108.08
|108.24
|117
|2005.06.10 16:22
|t/p
|35
|1.00
|108.24
|108.08
|108.24
|275.76
|16491.45
|118
|2005.06.20 00:48
|buy
|36
|1.00
|108.89
|0.00
|109.09
|119
|2005.06.20 13:42
|modify
|36
|1.00
|108.89
|108.90
|109.09
|120
|2005.06.20 14:32
|s/l
|36
|1.00
|108.90
|108.90
|109.09
|9.18
|16500.63
|121
|2005.06.21 02:55
|sell
|37
|1.00
|109.33
|0.00
|109.13
|122
|2005.06.21 14:46
|t/p
|37
|1.00
|109.13
|0.00
|109.13
|183.27
|16683.90
|123
|2005.07.08 14:44
|sell
|38
|1.00
|112.32
|0.00
|112.12
|124
|2005.07.08 15:02
|t/p
|38
|1.00
|112.12
|0.00
|112.12
|178.41
|16862.31
|125
|2005.08.30 01:50
|sell
|39
|1.00
|110.58
|0.00
|110.38
|126
|2005.09.01 14:53
|t/p
|39
|1.00
|110.38
|0.00
|110.38
|122.79
|16985.10
|127
|2005.09.06 14:36
|sell
|40
|1.00
|109.57
|0.00
|109.37
|128
|2005.09.06 14:54
|t/p
|40
|1.00
|109.37
|0.00
|109.37
|182.89
|17167.99
|129
|2005.09.13 14:52
|sell
|41
|1.00
|110.62
|0.00
|110.42
|130
|2005.09.14 10:10
|t/p
|41
|1.00
|110.42
|0.00
|110.42
|166.54
|17334.53
|131
|2005.09.28 10:33
|buy
|42
|1.00
|113.16
|0.00
|113.36
|132
|2005.09.28 16:53
|modify
|42
|1.00
|113.16
|113.18
|113.36
|133
|2005.09.28 16:54
|modify
|42
|1.00
|113.16
|113.19
|113.36
|134
|2005.09.28 16:54
|modify
|42
|1.00
|113.16
|113.19
|113.36
|135
|2005.09.28 16:54
|modify
|42
|1.00
|113.16
|113.20
|113.36
|136
|2005.09.28 16:54
|t/p
|42
|1.00
|113.36
|113.20
|113.36
|176.43
|17510.96
|137
|2005.09.28 18:50
|sell
|43
|1.00
|113.08
|0.00
|112.88
|138
|2005.09.29 08:27
|t/p
|43
|1.00
|112.88
|0.00
|112.88
|133.38
|17644.34
|139
|2005.09.30 16:59
|sell
|44
|1.00
|113.31
|0.00
|113.11
|140
|2005.10.06 20:24
|t/p
|44
|1.00
|113.11
|0.00
|113.11
|89.22
|17733.56
|141
|2005.10.13 18:24
|sell
|45
|1.00
|114.86
|0.00
|114.66
|142
|2005.10.13 20:33
|t/p
|45
|1.00
|114.66
|0.00
|114.66
|174.44
|17908.00
|143
|2005.10.14 14:49
|sell
|46
|1.00
|114.53
|0.00
|114.33
|144
|2005.10.14 16:24
|t/p
|46
|1.00
|114.33
|0.00
|114.33
|174.95
|18082.95
|145
|2005.10.27 02:56
|sell
|47
|1.00
|115.88
|0.00
|115.68
|146
|2005.10.27 04:06
|t/p
|47
|1.00
|115.68
|0.00
|115.68
|172.91
|18255.86
|147
|2005.11.03 21:07
|sell
|48
|1.00
|117.11
|0.00
|116.91
|148
|2005.11.09 15:01
|t/p
|48
|1.00
|116.91
|0.00
|116.91
|112.68
|18368.54
|149
|2005.11.25 15:35
|sell
|49
|1.00
|119.30
|0.00
|119.10
|150
|2005.11.28 19:10
|t/p
|49
|1.00
|119.10
|0.00
|119.10
|153.33
|18521.87
|151
|2005.12.01 12:13
|sell
|50
|1.00
|119.78
|0.00
|119.58
|152
|2005.12.12 18:29
|t/p
|50
|1.00
|119.58
|0.00
|119.58
|35.87
|18557.74
|153
|2005.12.21 01:50
|sell
|51
|1.00
|117.14
|0.00
|116.94
|154
|2005.12.21 01:54
|t/p
|51
|1.00
|116.94
|0.00
|116.94
|171.06
|18728.80
|155
|2005.12.23 16:33
|sell
|52
|1.00
|116.47
|0.00
|116.27
|156
|2005.12.23 18:22
|t/p
|52
|1.00
|116.27
|0.00
|116.27
|172.01
|18900.81
|157
|2006.01.17 02:53
|sell
|53
|1.00
|114.99
|0.00
|114.79
|158
|2006.01.17 08:19
|t/p
|53
|1.00
|114.79
|0.00
|114.79
|174.27
|19075.08
|159
|2006.01.27 00:56
|sell
|54
|1.00
|116.31
|0.00
|116.11
|160
|2006.02.27 02:56
|t/p
|54
|1.00
|116.11
|0.00
|116.11
|-251.10
|18823.98
|161
|2006.04.03 02:13
|sell
|55
|1.00
|117.67
|0.00
|117.47
|162
|2006.04.04 10:00
|t/p
|55
|1.00
|117.47
|0.00
|117.47
|155.71
|18979.69
|163
|2006.05.05 14:30
|sell
|56
|1.00
|113.76
|0.00
|113.56
|164
|2006.05.05 14:30
|t/p
|56
|1.00
|113.56
|0.00
|113.56
|176.13
|19155.82
|165
|2006.05.05 14:30
|sell
|57
|1.00
|113.76
|0.00
|113.56
|166
|2006.05.05 14:30
|t/p
|57
|1.00
|113.56
|0.00
|113.56
|176.15
|19331.97
|167
|2006.05.05 14:30
|sell
|58
|1.00
|113.95
|0.00
|113.75
|168
|2006.05.05 14:30
|t/p
|58
|1.00
|113.75
|0.00
|113.75
|175.91
|19507.88
|169
|2006.05.05 14:30
|sell
|59
|1.00
|113.98
|0.00
|113.78
|170
|2006.05.05 14:30
|t/p
|59
|1.00
|113.78
|0.00
|113.78
|175.85
|19683.73
|171
|2006.05.05 14:30
|sell
|60
|1.00
|113.71
|0.00
|113.51
|172
|2006.05.05 14:31
|t/p
|60
|1.00
|113.51
|0.00
|113.51
|176.29
|19860.02
|173
|2006.05.05 14:31
|sell
|61
|1.00
|113.75
|0.00
|113.55
|174
|2006.05.05 14:31
|t/p
|61
|1.00
|113.55
|0.00
|113.55
|176.40
|20036.42
|175
|2006.05.05 14:31
|sell
|62
|1.00
|113.98
|0.00
|113.78
|176
|2006.05.05 14:31
|t/p
|62
|1.00
|113.78
|0.00
|113.78
|176.07
|20212.49
|177
|2006.05.05 14:31
|sell
|63
|1.00
|113.80
|0.00
|113.60
|178
|2006.05.05 14:31
|t/p
|63
|1.00
|113.60
|0.00
|113.60
|176.32
|20388.81
|179
|2006.05.05 14:31
|sell
|64
|1.00
|113.98
|0.00
|113.78
|180
|2006.05.05 14:31
|t/p
|64
|1.00
|113.78
|0.00
|113.78
|176.10
|20564.91
|181
|2006.05.05 14:31
|sell
|65
|1.00
|113.98
|0.00
|113.78
|182
|2006.05.05 14:31
|t/p
|65
|1.00
|113.78
|0.00
|113.78
|176.07
|20740.98
|183
|2006.05.05 14:32
|sell
|66
|1.00
|113.64
|0.00
|113.44
|184
|2006.05.05 14:32
|t/p
|66
|1.00
|113.44
|0.00
|113.44
|176.52
|20917.50
|185
|2006.05.05 14:41
|sell
|67
|1.00
|113.62
|0.00
|113.42
|186
|2006.05.05 14:41
|t/p
|67
|1.00
|113.42
|0.00
|113.42
|176.36
|21093.86
|187
|2006.05.12 14:30
|buy
|68
|1.00
|109.58
|0.00
|109.78
|188
|2006.05.12 14:30
|t/p
|68
|1.00
|109.78
|0.00
|109.78
|182.11
|21275.97
|189
|2006.05.12 14:50
|buy
|69
|1.00
|109.64
|0.00
|109.84
|190
|2006.05.12 15:03
|modify
|69
|1.00
|109.64
|109.66
|109.84
|191
|2006.05.12 15:03
|modify
|69
|1.00
|109.64
|109.68
|109.84
|192
|2006.05.12 15:03
|modify
|69
|1.00
|109.64
|109.69
|109.84
|193
|2006.05.12 15:04
|t/p
|69
|1.00
|109.84
|109.69
|109.84
|182.07
|21458.04
|194
|2006.05.15 23:00
|sell
|70
|1.00
|110.13
|0.00
|109.93
|195
|2006.05.16 14:44
|t/p
|70
|1.00
|109.93
|0.00
|109.93
|167.35
|21625.39
|196
|2006.05.17 14:43
|buy
|71
|1.00
|109.08
|0.00
|109.28
|197
|2006.05.17 14:48
|modify
|71
|1.00
|109.08
|109.09
|109.28
|198
|2006.05.17 14:48
|modify
|71
|1.00
|109.08
|109.10
|109.28
|199
|2006.05.17 14:48
|s/l
|71
|1.00
|109.10
|109.10
|109.28
|18.33
|21643.72
|200
|2006.05.18 15:31
|sell
|72
|1.00
|110.71
|0.00
|110.51
|201
|2006.05.18 15:35
|t/p
|72
|1.00
|110.51
|0.00
|110.51
|181.00
|21824.72
|202
|2006.05.18 15:40
|sell
|73
|1.00
|110.58
|0.00
|110.38
|203
|2006.05.18 16:52
|t/p
|73
|1.00
|110.38
|0.00
|110.38
|181.19
|22005.91
|204
|2006.05.31 03:58
|sell
|74
|1.00
|112.19
|0.00
|111.99
|205
|2006.05.31 07:40
|t/p
|74
|1.00
|111.99
|0.00
|111.99
|178.59
|22184.50
|206
|2006.06.01 16:01
|sell
|75
|1.00
|112.90
|0.00
|112.70
|207
|2006.06.01 16:37
|t/p
|75
|1.00
|112.70
|0.00
|112.70
|177.46
|22361.96
|208
|2006.07.07 00:07
|buy
|76
|1.00
|115.20
|0.00
|115.40
|209
|2006.07.12 14:30
|modify
|76
|1.00
|115.20
|115.22
|115.40
|210
|2006.07.12 14:30
|s/l
|76
|1.00
|115.22
|115.22
|115.40
|56.36
|22418.32
|211
|2006.07.19 16:00
|sell
|77
|1.00
|117.57
|0.00
|117.37
|212
|2006.07.19 16:01
|t/p
|77
|1.00
|117.37
|0.00
|117.37
|170.42
|22588.74
|213
|2006.07.19 16:01
|sell
|78
|1.00
|117.65
|0.00
|117.45
|214
|2006.07.19 16:01
|t/p
|78
|1.00
|117.45
|0.00
|117.45
|170.55
|22759.29
|215
|2006.07.19 16:01
|sell
|79
|1.00
|117.68
|0.00
|117.48
|216
|2006.07.19 16:01
|t/p
|79
|1.00
|117.48
|0.00
|117.48
|170.42
|22929.71
|217
|2006.07.19 16:02
|sell
|80
|1.00
|117.43
|0.00
|117.23
|218
|2006.07.19 16:07
|t/p
|80
|1.00
|117.23
|0.00
|117.23
|170.64
|23100.35
|219
|2006.07.25 16:13
|buy
|81
|1.00
|116.79
|0.00
|116.99
|220
|2006.07.25 17:11
|modify
|81
|1.00
|116.79
|116.79
|116.99
|221
|2006.07.25 17:11
|modify
|81
|1.00
|116.79
|116.82
|116.99
|222
|2006.07.25 17:11
|modify
|81
|1.00
|116.79
|116.83
|116.99
|223
|2006.07.25 17:11
|t/p
|81
|1.00
|116.99
|116.83
|116.99
|170.96
|23271.31
|224
|2006.08.01 07:28
|sell
|82
|1.00
|114.64
|0.00
|114.44
|225
|2006.08.02 00:38
|t/p
|82
|1.00
|114.44
|0.00
|114.44
|160.17
|23431.48
|226
|2006.08.02 15:29
|sell
|83
|1.00
|114.44
|0.00
|114.24
|227
|2006.08.04 15:02
|t/p
|83
|1.00
|114.24
|0.00
|114.24
|116.70
|23548.18
|228
|2006.08.16 14:31
|sell
|84
|1.00
|116.31
|0.00
|116.11
|229
|2006.08.16 14:31
|t/p
|84
|1.00
|116.11
|0.00
|116.11
|172.40
|23720.58
|230
|2006.08.16 14:31
|sell
|85
|1.00
|115.99
|0.00
|115.79
|231
|2006.08.16 14:37
|t/p
|85
|1.00
|115.79
|0.00
|115.79
|172.74
|23893.32
|232
|2006.08.22 13:28
|sell
|86
|1.00
|116.18
|0.00
|115.98
|233
|2006.09.04 15:04
|t/p
|86
|1.00
|115.98
|0.00
|115.98
|-17.36
|23875.96
|234
|2006.09.06 20:03
|sell
|87
|1.00
|116.66
|0.00
|116.46
|235
|2006.09.07 10:52
|t/p
|87
|1.00
|116.46
|0.00
|116.46
|127.96
|24003.92
|236
|2006.09.08 09:24
|buy
|88
|1.00
|116.23
|0.00
|116.43
|237
|2006.09.08 09:24
|modify
|88
|1.00
|116.23
|116.24
|116.43
|238
|2006.09.08 09:24
|s/l
|88
|1.00
|116.24
|116.24
|116.43
|8.61
|24012.53
|239
|2006.09.08 09:24
|buy
|89
|1.00
|116.23
|0.00
|116.43
|240
|2006.09.08 09:24
|modify
|89
|1.00
|116.23
|116.26
|116.43
|241
|2006.09.08 09:24
|t/p
|89
|1.00
|116.43
|116.26
|116.43
|171.78
|24184.31
|242
|2006.09.08 09:24
|buy
|90
|1.00
|116.25
|0.00
|116.45
|243
|2006.09.08 11:32
|modify
|90
|1.00
|116.25
|116.26
|116.45
|244
|2006.09.08 11:32
|modify
|90
|1.00
|116.25
|116.28
|116.45
|245
|2006.09.08 12:03
|modify
|90
|1.00
|116.25
|116.30
|116.45
|246
|2006.09.08 12:03
|t/p
|90
|1.00
|116.45
|116.30
|116.45
|171.74
|24356.05
|247
|2006.10.17 02:23
|buy
|91
|1.00
|119.03
|0.00
|119.23
|248
|2006.10.23 11:32
|modify
|91
|1.00
|119.03
|119.03
|119.23
|249
|2006.10.23 11:32
|modify
|91
|1.00
|119.03
|119.04
|119.23
|250
|2006.10.23 11:32
|modify
|91
|1.00
|119.03
|119.05
|119.23
|251
|2006.10.23 11:37
|modify
|91
|1.00
|119.03
|119.05
|119.23
|252
|2006.10.23 11:38
|modify
|91
|1.00
|119.03
|119.06
|119.23
|253
|2006.10.23 11:38
|modify
|91
|1.00
|119.03
|119.06
|119.23
|254
|2006.10.23 11:38
|modify
|91
|1.00
|119.03
|119.07
|119.23
|255
|2006.10.23 11:38
|t/p
|91
|1.00
|119.23
|119.07
|119.23
|245.75
|24601.80