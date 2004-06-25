|Symbol
|USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
|Periode
|1 Stunde (H1) 2004.06.22 18:00 - 2006.11.03 22:00 (2004.06.16 - 2006.11.04)
|Modell
|Jeder Tick (basierend auf dem nächsten verfügbaren kleineren Zeitrahmen mit fraktaler Interpolation jedes Ticksignals)
|Parameter
|Lots=1; SecuredMode=true;
|Balken im Test
|14792
|Ticks modelliert
|3211320
|Modellierungsqualität
|89.39%
|Ursprüngliche Einlage
|10000.00
|Gesamt netto Profit
|10617.53
|Brutto Profit
|13751.77
|Brutto Loss
|-3134.24
|Profit Faktor
|4.39
|Erwartetes Ergebnis
|65.14
|Drawdown absolut
|0.00
|Maximaler Drawdown
|904.94 (6.95%)
|Relative drawdown
|6.95% (904.94)
|Trades gesamt
|163
|Short Positionen (gewonnen %)
|123 (91.87%)
|Long Positionen (gewonnen %)
|40 (95.00%)
|Profit Trades (% gesamt)
|151 (92.64%)
|Loss Trades (% gesamtl)
|12 (7.36%)
|Grösster
|Profit Trade
|428.82
|Loss Trade
|-449.43
|Durchschnitt
|Profit Trade
|91.07
|Loss Trade
|-261.19
|Maximum
|aufeinanderfolgende Gewinne (Profit in Geld)
|25 (1767.75)
|Aufeinanderfolgende Verluste (Verlust in Geld)
|3 (-904.94)
|Maximal
|Aufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinne)
|3572.52 (21)
|Aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste)
|-904.94 (3)
|Durchschnitt
|aufeinanderfolgende Gewinne
|14
|aufeinanderfolgende Verluste
|1
|Nr.
|Zeit
|Typ
|Auftrag
|Lots
|Preis
|S / L
|T / P
|Profit
|Bilanz
|1
|2004.06.25 14:30
|sell
|1
|1.00
|107.64
|108.18
|107.19
|2
|2004.06.25 14:38
|modify
|1
|1.00
|107.64
|107.63
|107.19
|3
|2004.06.25 14:40
|s/l
|1
|1.00
|107.63
|107.63
|107.19
|9.29
|10009.29
|4
|2004.06.25 14:40
|sell
|2
|1.00
|107.61
|108.15
|107.16
|5
|2004.06.25 14:58
|modify
|2
|1.00
|107.61
|107.61
|107.16
|6
|2004.06.25 14:58
|modify
|2
|1.00
|107.61
|107.58
|107.16
|7
|2004.06.25 14:58
|modify
|2
|1.00
|107.61
|107.57
|107.16
|8
|2004.06.25 15:00
|s/l
|2
|1.00
|107.57
|107.57
|107.16
|37.18
|10046.47
|9
|2004.06.30 20:24
|sell
|3
|1.00
|109.00
|109.52
|108.55
|10
|2004.06.30 20:24
|modify
|3
|1.00
|109.00
|108.99
|108.55
|11
|2004.06.30 20:24
|modify
|3
|1.00
|109.00
|108.97
|108.55
|12
|2004.06.30 20:24
|s/l
|3
|1.00
|108.97
|108.97
|108.55
|27.51
|10073.98
|13
|2004.06.30 20:24
|sell
|4
|1.00
|109.00
|109.52
|108.55
|14
|2004.06.30 20:32
|modify
|4
|1.00
|109.00
|108.93
|108.55
|15
|2004.06.30 20:32
|s/l
|4
|1.00
|108.93
|108.93
|108.55
|64.25
|10138.23
|16
|2004.07.13 14:54
|buy
|5
|1.00
|108.67
|108.21
|109.12
|17
|2004.07.13 15:07
|modify
|5
|1.00
|108.67
|108.68
|109.12
|18
|2004.07.13 15:08
|s/l
|5
|1.00
|108.68
|108.68
|109.12
|9.20
|10147.43
|19
|2004.07.23 17:31
|sell
|6
|1.00
|109.98
|110.43
|109.53
|20
|2004.07.23 17:31
|modify
|6
|1.00
|109.98
|109.97
|109.53
|21
|2004.07.23 17:31
|s/l
|6
|1.00
|109.97
|109.97
|109.53
|9.09
|10156.52
|22
|2004.07.23 17:31
|sell
|7
|1.00
|109.99
|110.44
|109.54
|23
|2004.07.23 17:43
|modify
|7
|1.00
|109.99
|109.97
|109.54
|24
|2004.07.23 17:43
|modify
|7
|1.00
|109.99
|109.94
|109.54
|25
|2004.07.23 17:43
|s/l
|7
|1.00
|109.94
|109.94
|109.54
|45.48
|10202.00
|26
|2004.07.23 17:52
|sell
|8
|1.00
|109.99
|110.44
|109.54
|27
|2004.07.26 02:00
|modify
|8
|1.00
|109.99
|109.98
|109.54
|28
|2004.07.26 02:04
|s/l
|8
|1.00
|109.98
|109.98
|109.54
|-5.51
|10196.49
|29
|2004.08.10 02:41
|sell
|9
|1.00
|110.64
|111.07
|110.19
|30
|2004.08.10 03:02
|modify
|9
|1.00
|110.64
|110.63
|110.19
|31
|2004.08.10 03:03
|modify
|9
|1.00
|110.64
|110.62
|110.19
|32
|2004.08.10 03:03
|modify
|9
|1.00
|110.64
|110.61
|110.19
|33
|2004.08.10 03:03
|modify
|9
|1.00
|110.64
|110.60
|110.19
|34
|2004.08.10 03:15
|modify
|9
|1.00
|110.64
|110.55
|110.19
|35
|2004.08.10 03:15
|modify
|9
|1.00
|110.64
|110.54
|110.19
|36
|2004.08.10 03:29
|modify
|9
|1.00
|110.64
|110.52
|110.19
|37
|2004.08.10 03:32
|modify
|9
|1.00
|110.64
|110.51
|110.19
|38
|2004.08.10 03:32
|modify
|9
|1.00
|110.64
|110.49
|110.19
|39
|2004.08.10 03:33
|modify
|9
|1.00
|110.64
|110.48
|110.19
|40
|2004.08.10 03:49
|s/l
|9
|1.00
|110.48
|110.48
|110.19
|144.79
|10341.28
|41
|2004.08.12 09:57
|buy
|10
|1.00
|110.64
|110.18
|111.09
|42
|2004.08.12 12:33
|modify
|10
|1.00
|110.64
|110.66
|111.09
|43
|2004.08.12 12:33
|modify
|10
|1.00
|110.64
|110.66
|111.09
|44
|2004.08.12 12:33
|modify
|10
|1.00
|110.64
|110.67
|111.09
|45
|2004.08.12 12:34
|modify
|10
|1.00
|110.64
|110.68
|111.09
|46
|2004.08.12 12:34
|modify
|10
|1.00
|110.64
|110.69
|111.09
|47
|2004.08.12 12:34
|modify
|10
|1.00
|110.64
|110.70
|111.09
|48
|2004.08.12 12:40
|s/l
|10
|1.00
|110.70
|110.70
|111.09
|54.20
|10395.48
|49
|2004.08.17 14:30
|sell
|11
|1.00
|110.46
|110.90
|110.01
|50
|2004.08.17 14:30
|modify
|11
|1.00
|110.46
|110.35
|110.01
|51
|2004.08.17 14:31
|modify
|11
|1.00
|110.46
|110.24
|110.01
|52
|2004.08.17 14:31
|s/l
|11
|1.00
|110.24
|110.24
|110.01
|199.51
|10594.99
|53
|2004.08.17 14:31
|sell
|12
|1.00
|110.27
|110.71
|109.82
|54
|2004.08.17 14:32
|modify
|12
|1.00
|110.27
|110.15
|109.82
|55
|2004.08.17 14:32
|s/l
|12
|1.00
|110.15
|110.15
|109.82
|108.93
|10703.92
|56
|2004.08.17 14:35
|sell
|13
|1.00
|110.30
|110.74
|109.85
|57
|2004.08.17 14:53
|modify
|13
|1.00
|110.30
|110.29
|109.85
|58
|2004.08.17 14:56
|modify
|13
|1.00
|110.30
|110.27
|109.85
|59
|2004.08.17 14:56
|modify
|13
|1.00
|110.30
|110.25
|109.85
|60
|2004.08.17 14:56
|modify
|13
|1.00
|110.30
|110.24
|109.85
|61
|2004.08.17 14:57
|modify
|13
|1.00
|110.30
|110.21
|109.85
|62
|2004.08.17 14:57
|modify
|13
|1.00
|110.30
|110.19
|109.85
|63
|2004.08.17 14:59
|s/l
|13
|1.00
|110.19
|110.19
|109.85
|99.83
|10803.75
|64
|2004.09.03 14:30
|buy
|14
|1.00
|109.38
|109.03
|109.83
|65
|2004.09.03 14:30
|t/p
|14
|1.00
|109.83
|109.03
|109.83
|409.68
|11213.43
|66
|2004.09.03 14:33
|buy
|15
|1.00
|109.58
|109.23
|110.03
|67
|2004.09.03 16:02
|modify
|15
|1.00
|109.58
|109.59
|110.03
|68
|2004.09.03 16:02
|s/l
|15
|1.00
|109.59
|109.59
|110.03
|9.12
|11222.55
|69
|2004.09.09 22:56
|sell
|16
|1.00
|109.70
|110.09
|109.25
|70
|2004.09.09 23:00
|modify
|16
|1.00
|109.70
|109.69
|109.25
|71
|2004.09.09 23:01
|modify
|16
|1.00
|109.70
|109.68
|109.25
|72
|2004.09.09 23:02
|modify
|16
|1.00
|109.70
|109.66
|109.25
|73
|2004.09.09 23:02
|modify
|16
|1.00
|109.70
|109.65
|109.25
|74
|2004.09.09 23:08
|modify
|16
|1.00
|109.70
|109.60
|109.25
|75
|2004.09.09 23:08
|modify
|16
|1.00
|109.70
|109.60
|109.25
|76
|2004.09.09 23:09
|modify
|16
|1.00
|109.70
|109.58
|109.25
|77
|2004.09.09 23:09
|modify
|16
|1.00
|109.70
|109.57
|109.25
|78
|2004.09.09 23:11
|modify
|16
|1.00
|109.70
|109.55
|109.25
|79
|2004.09.09 23:11
|modify
|16
|1.00
|109.70
|109.51
|109.25
|80
|2004.09.09 23:12
|modify
|16
|1.00
|109.70
|109.49
|109.25
|81
|2004.09.09 23:15
|modify
|16
|1.00
|109.70
|109.47
|109.25
|82
|2004.09.09 23:15
|modify
|16
|1.00
|109.70
|109.46
|109.25
|83
|2004.09.09 23:16
|s/l
|16
|1.00
|109.46
|109.46
|109.25
|219.23
|11441.78
|84
|2004.09.28 13:48
|sell
|17
|1.00
|111.44
|111.79
|110.99
|85
|2004.09.28 14:03
|modify
|17
|1.00
|111.44
|111.44
|110.99
|86
|2004.09.28 14:04
|modify
|17
|1.00
|111.44
|111.43
|110.99
|87
|2004.09.28 14:09
|modify
|17
|1.00
|111.44
|111.41
|110.99
|88
|2004.09.28 14:10
|modify
|17
|1.00
|111.44
|111.40
|110.99
|89
|2004.09.28 14:12
|modify
|17
|1.00
|111.44
|111.40
|110.99
|90
|2004.09.28 14:16
|s/l
|17
|1.00
|111.40
|111.40
|110.99
|35.90
|11477.68
|91
|2004.09.29 16:37
|buy
|18
|1.00
|110.77
|110.42
|111.22
|92
|2004.09.29 17:12
|modify
|18
|1.00
|110.77
|110.78
|111.22
|93
|2004.09.29 17:13
|modify
|18
|1.00
|110.77
|110.79
|111.22
|94
|2004.09.29 17:14
|s/l
|18
|1.00
|110.79
|110.79
|111.22
|18.06
|11495.74
|95
|2004.10.11 00:51
|buy
|19
|1.00
|109.47
|109.11
|109.92
|96
|2004.10.11 01:19
|modify
|19
|1.00
|109.47
|109.48
|109.92
|97
|2004.10.11 01:59
|s/l
|19
|1.00
|109.48
|109.48
|109.92
|9.13
|11504.87
|98
|2004.10.12 13:13
|sell
|20
|1.00
|109.76
|110.15
|109.31
|99
|2004.10.12 14:21
|modify
|20
|1.00
|109.76
|109.75
|109.31
|100
|2004.10.12 14:21
|modify
|20
|1.00
|109.76
|109.75
|109.31
|101
|2004.10.12 14:21
|modify
|20
|1.00
|109.76
|109.74
|109.31
|102
|2004.10.12 14:36
|s/l
|20
|1.00
|109.74
|109.74
|109.31
|18.23
|11523.10
|103
|2004.10.25 13:58
|buy
|21
|1.00
|106.55
|106.15
|107.00
|104
|2004.10.25 13:58
|modify
|21
|1.00
|106.55
|106.56
|107.00
|105
|2004.10.25 13:58
|s/l
|21
|1.00
|106.56
|106.56
|107.00
|9.39
|11532.49
|106
|2004.10.25 13:58
|buy
|22
|1.00
|106.55
|106.15
|107.00
|107
|2004.10.25 13:58
|modify
|22
|1.00
|106.55
|106.56
|107.00
|108
|2004.10.25 13:59
|s/l
|22
|1.00
|106.56
|106.56
|107.00
|9.38
|11541.87
|109
|2004.11.19 02:50
|sell
|23
|1.00
|104.14
|104.52
|103.69
|110
|2004.11.19 06:27
|modify
|23
|1.00
|104.14
|104.13
|103.69
|111
|2004.11.19 06:27
|modify
|23
|1.00
|104.14
|104.12
|103.69
|112
|2004.11.19 06:31
|modify
|23
|1.00
|104.14
|104.11
|103.69
|113
|2004.11.19 06:32
|modify
|23
|1.00
|104.14
|104.11
|103.69
|114
|2004.11.19 06:32
|modify
|23
|1.00
|104.14
|104.10
|103.69
|115
|2004.11.19 06:33
|modify
|23
|1.00
|104.14
|104.08
|103.69
|116
|2004.11.19 06:34
|modify
|23
|1.00
|104.14
|104.07
|103.69
|117
|2004.11.19 06:34
|modify
|23
|1.00
|104.14
|104.05
|103.69
|118
|2004.11.19 07:08
|s/l
|23
|1.00
|104.05
|104.05
|103.69
|86.49
|11628.36
|119
|2004.12.03 09:46
|sell
|24
|1.00
|103.32
|103.73
|102.87
|120
|2004.12.03 13:05
|modify
|24
|1.00
|103.32
|103.30
|102.87
|121
|2004.12.03 13:05
|modify
|24
|1.00
|103.32
|103.29
|102.87
|122
|2004.12.03 13:09
|s/l
|24
|1.00
|103.29
|103.29
|102.87
|29.03
|11657.39
|123
|2004.12.07 01:46
|sell
|25
|1.00
|103.07
|103.50
|102.62
|124
|2004.12.07 01:58
|modify
|25
|1.00
|103.07
|103.05
|102.62
|125
|2004.12.07 01:58
|modify
|25
|1.00
|103.07
|103.02
|102.62
|126
|2004.12.07 01:58
|s/l
|25
|1.00
|103.02
|103.02
|102.62
|48.53
|11705.92
|127
|2004.12.08 18:29
|sell
|26
|1.00
|104.36
|104.85
|103.91
|128
|2004.12.08 18:56
|modify
|26
|1.00
|104.36
|104.36
|103.91
|129
|2004.12.08 18:59
|modify
|26
|1.00
|104.36
|104.33
|103.91
|130
|2004.12.08 18:59
|modify
|26
|1.00
|104.36
|104.29
|103.91
|131
|2004.12.08 18:59
|s/l
|26
|1.00
|104.29
|104.29
|103.91
|67.12
|11773.04
|132
|2004.12.16 15:37
|buy
|27
|1.00
|104.08
|103.54
|104.53
|133
|2004.12.16 15:37
|modify
|27
|1.00
|104.08
|104.09
|104.53
|134
|2004.12.16 15:37
|s/l
|27
|1.00
|104.09
|104.09
|104.53
|9.60
|11782.64
|135
|2004.12.16 15:37
|buy
|28
|1.00
|104.08
|103.54
|104.53
|136
|2004.12.16 15:38
|modify
|28
|1.00
|104.08
|104.16
|104.53
|137
|2004.12.16 15:38
|modify
|28
|1.00
|104.08
|104.17
|104.53
|138
|2004.12.16 15:38
|s/l
|28
|1.00
|104.17
|104.17
|104.53
|86.40
|11869.04
|139
|2004.12.16 15:58
|buy
|29
|1.00
|104.08
|103.54
|104.53
|140
|2004.12.16 15:59
|modify
|29
|1.00
|104.08
|104.11
|104.53
|141
|2004.12.16 15:59
|modify
|29
|1.00
|104.08
|104.12
|104.53
|142
|2004.12.16 16:00
|modify
|29
|1.00
|104.08
|104.15
|104.53
|143
|2004.12.16 16:00
|modify
|29
|1.00
|104.08
|104.18
|104.53
|144
|2004.12.16 16:00
|modify
|29
|1.00
|104.08
|104.19
|104.53
|145
|2004.12.16 16:00
|s/l
|29
|1.00
|104.19
|104.19
|104.53
|105.59
|11974.63
|146
|2004.12.24 01:53
|buy
|30
|1.00
|103.65
|103.17
|104.10
|147
|2004.12.24 02:24
|modify
|30
|1.00
|103.65
|103.66
|104.10
|148
|2004.12.24 02:30
|s/l
|30
|1.00
|103.66
|103.66
|104.10
|9.65
|11984.28
|149
|2004.12.31 08:41
|buy
|31
|1.00
|102.70
|102.27
|103.15
|150
|2004.12.31 17:42
|modify
|31
|1.00
|102.70
|102.72
|103.15
|151
|2004.12.31 17:42
|modify
|31
|1.00
|102.70
|102.73
|103.15
|152
|2004.12.31 17:42
|modify
|31
|1.00
|102.70
|102.73
|103.15
|153
|2004.12.31 17:42
|modify
|31
|1.00
|102.70
|102.76
|103.15
|154
|2004.12.31 17:43
|s/l
|31
|1.00
|102.76
|102.76
|103.15
|58.41
|12042.69
|155
|2005.01.10 22:28
|buy
|32
|1.00
|104.29
|103.81
|104.74
|156
|2005.01.11 08:19
|s/l
|32
|1.00
|103.81
|103.81
|104.74
|-449.43
|11593.26
|157
|2005.02.08 17:31
|sell
|33
|1.00
|105.59
|106.04
|105.14
|158
|2005.02.08 19:30
|modify
|33
|1.00
|105.59
|105.58
|105.14
|159
|2005.02.08 19:48
|s/l
|33
|1.00
|105.58
|105.58
|105.14
|9.47
|11602.73
|160
|2005.02.16 13:34
|sell
|34
|1.00
|105.03
|105.43
|104.58
|161
|2005.02.16 14:27
|modify
|34
|1.00
|105.03
|105.01
|104.58
|162
|2005.02.16 14:28
|modify
|34
|1.00
|105.03
|105.00
|104.58
|163
|2005.02.16 14:28
|modify
|34
|1.00
|105.03
|104.99
|104.58
|164
|2005.02.16 14:28
|modify
|34
|1.00
|105.03
|104.97
|104.58
|165
|2005.02.16 14:28
|modify
|34
|1.00
|105.03
|104.90
|104.58
|166
|2005.02.16 14:29
|s/l
|34
|1.00
|104.90
|104.90
|104.58
|123.91
|11726.64
|167
|2005.03.14 21:00
|sell
|35
|1.00
|104.93
|105.32
|104.48
|168
|2005.03.14 22:44
|modify
|35
|1.00
|104.93
|104.90
|104.48
|169
|2005.03.14 23:09
|s/l
|35
|1.00
|104.90
|104.90
|104.48
|28.59
|11755.23
|170
|2005.04.08 16:59
|sell
|36
|1.00
|108.65
|108.98
|108.20
|171
|2005.04.08 17:13
|modify
|36
|1.00
|108.65
|108.61
|108.20
|172
|2005.04.08 17:13
|modify
|36
|1.00
|108.65
|108.60
|108.20
|173
|2005.04.08 17:18
|modify
|36
|1.00
|108.65
|108.58
|108.20
|174
|2005.04.08 17:18
|modify
|36
|1.00
|108.65
|108.57
|108.20
|175
|2005.04.08 17:19
|modify
|36
|1.00
|108.65
|108.55
|108.20
|176
|2005.04.08 17:19
|modify
|36
|1.00
|108.65
|108.54
|108.20
|177
|2005.04.08 17:20
|s/l
|36
|1.00
|108.54
|108.54
|108.20
|101.33
|11856.56
|178
|2005.05.04 16:29
|buy
|37
|1.00
|104.45
|104.09
|104.90
|179
|2005.05.04 17:23
|modify
|37
|1.00
|104.45
|104.47
|104.90
|180
|2005.05.04 17:23
|modify
|37
|1.00
|104.45
|104.50
|104.90
|181
|2005.05.04 17:23
|s/l
|37
|1.00
|104.50
|104.50
|104.90
|47.85
|11904.41
|182
|2005.05.11 10:23
|sell
|38
|1.00
|105.59
|105.90
|105.14
|183
|2005.05.11 10:23
|t/p
|38
|1.00
|105.14
|105.90
|105.14
|428.82
|12333.23
|184
|2005.05.11 10:47
|sell
|39
|1.00
|105.55
|105.86
|105.10
|185
|2005.05.11 10:48
|modify
|39
|1.00
|105.55
|105.37
|105.10
|186
|2005.05.11 10:48
|s/l
|39
|1.00
|105.37
|105.37
|105.10
|170.81
|12504.04
|187
|2005.05.16 11:50
|sell
|40
|1.00
|107.67
|108.02
|107.22
|188
|2005.05.16 12:14
|modify
|40
|1.00
|107.67
|107.66
|107.22
|189
|2005.05.16 12:24
|s/l
|40
|1.00
|107.66
|107.66
|107.22
|9.29
|12513.33
|190
|2005.05.20 00:22
|sell
|41
|1.00
|107.53
|107.87
|107.08
|191
|2005.05.20 10:12
|modify
|41
|1.00
|107.53
|107.50
|107.08
|192
|2005.05.20 10:12
|modify
|41
|1.00
|107.53
|107.50
|107.08
|193
|2005.05.20 10:13
|modify
|41
|1.00
|107.53
|107.48
|107.08
|194
|2005.05.20 10:15
|modify
|41
|1.00
|107.53
|107.47
|107.08
|195
|2005.05.20 10:17
|modify
|41
|1.00
|107.53
|107.45
|107.08
|196
|2005.05.20 10:17
|modify
|41
|1.00
|107.53
|107.44
|107.08
|197
|2005.05.20 10:17
|modify
|41
|1.00
|107.53
|107.43
|107.08
|198
|2005.05.20 10:20
|s/l
|41
|1.00
|107.43
|107.43
|107.08
|93.08
|12606.41
|199
|2005.05.26 11:37
|sell
|42
|1.00
|107.95
|108.31
|107.50
|200
|2005.05.26 17:09
|modify
|42
|1.00
|107.95
|107.94
|107.50
|201
|2005.05.26 17:12
|s/l
|42
|1.00
|107.94
|107.94
|107.50
|9.25
|12615.66
|202
|2005.06.03 08:10
|buy
|43
|1.00
|108.04
|107.73
|108.49
|203
|2005.06.03 08:10
|modify
|43
|1.00
|108.04
|108.04
|108.49
|204
|2005.06.03 08:10
|modify
|43
|1.00
|108.04
|108.05
|108.49
|205
|2005.06.03 08:10
|modify
|43
|1.00
|108.04
|108.08
|108.49
|206
|2005.06.03 08:10
|modify
|43
|1.00
|108.04
|108.09
|108.49
|207
|2005.06.03 08:10
|modify
|43
|1.00
|108.04
|108.11
|108.49
|208
|2005.06.03 08:10
|s/l
|43
|1.00
|108.11
|108.11
|108.49
|64.80
|12680.46
|209
|2005.06.03 08:10
|buy
|44
|1.00
|108.05
|107.74
|108.50
|210
|2005.06.03 08:11
|modify
|44
|1.00
|108.05
|108.05
|108.50
|211
|2005.06.03 08:11
|modify
|44
|1.00
|108.05
|108.09
|108.50
|212
|2005.06.03 08:11
|s/l
|44
|1.00
|108.09
|108.09
|108.50
|37.02
|12717.48
|213
|2005.06.03 08:12
|buy
|45
|1.00
|108.03
|107.72
|108.48
|214
|2005.06.03 08:14
|modify
|45
|1.00
|108.03
|108.05
|108.48
|215
|2005.06.03 08:15
|modify
|45
|1.00
|108.03
|108.08
|108.48
|216
|2005.06.03 08:15
|modify
|45
|1.00
|108.03
|108.09
|108.48
|217
|2005.06.03 08:16
|s/l
|45
|1.00
|108.09
|108.09
|108.48
|55.53
|12773.01
|218
|2005.06.03 08:16
|buy
|46
|1.00
|108.07
|107.76
|108.52
|219
|2005.06.03 08:18
|modify
|46
|1.00
|108.07
|108.09
|108.52
|220
|2005.06.03 08:19
|s/l
|46
|1.00
|108.09
|108.09
|108.52
|18.50
|12791.51
|221
|2005.06.03 08:23
|buy
|47
|1.00
|108.04
|107.73
|108.49
|222
|2005.06.03 14:30
|s/l
|47
|1.00
|107.73
|107.73
|108.49
|-287.78
|12503.73
|223
|2005.06.20 00:48
|buy
|48
|1.00
|108.89
|108.54
|109.34
|224
|2005.06.20 13:21
|modify
|48
|1.00
|108.89
|108.90
|109.34
|225
|2005.06.20 13:22
|modify
|48
|1.00
|108.89
|108.91
|109.34
|226
|2005.06.20 13:22
|modify
|48
|1.00
|108.89
|108.91
|109.34
|227
|2005.06.20 13:24
|s/l
|48
|1.00
|108.91
|108.91
|109.34
|18.36
|12522.09
|228
|2005.06.21 02:55
|sell
|49
|1.00
|109.33
|109.68
|108.88
|229
|2005.06.21 02:55
|modify
|49
|1.00
|109.33
|109.33
|108.88
|230
|2005.06.21 02:55
|modify
|49
|1.00
|109.33
|109.32
|108.88
|231
|2005.06.21 02:55
|s/l
|49
|1.00
|109.32
|109.32
|108.88
|9.15
|12531.24
|232
|2005.06.21 02:55
|sell
|50
|1.00
|109.33
|109.68
|108.88
|233
|2005.06.21 06:10
|modify
|50
|1.00
|109.33
|109.33
|108.88
|234
|2005.06.21 06:12
|s/l
|50
|1.00
|109.33
|109.33
|108.88
|0.01
|12531.25
|235
|2005.07.08 14:44
|sell
|51
|1.00
|112.32
|112.67
|111.87
|236
|2005.07.08 14:49
|modify
|51
|1.00
|112.32
|112.30
|111.87
|237
|2005.07.08 14:49
|s/l
|51
|1.00
|112.30
|112.30
|111.87
|17.80
|12549.05
|238
|2005.08.30 01:50
|sell
|52
|1.00
|110.58
|110.91
|110.13
|239
|2005.08.30 02:10
|modify
|52
|1.00
|110.58
|110.57
|110.13
|240
|2005.08.30 02:11
|modify
|52
|1.00
|110.58
|110.54
|110.13
|241
|2005.08.30 02:12
|s/l
|52
|1.00
|110.54
|110.54
|110.13
|36.18
|12585.23
|242
|2005.09.06 14:36
|sell
|53
|1.00
|109.57
|109.98
|109.12
|243
|2005.09.06 14:38
|modify
|53
|1.00
|109.57
|109.54
|109.12
|244
|2005.09.06 14:38
|s/l
|53
|1.00
|109.54
|109.54
|109.12
|27.39
|12612.62
|245
|2005.09.13 14:52
|sell
|54
|1.00
|110.62
|111.05
|110.17
|246
|2005.09.14 02:37
|modify
|54
|1.00
|110.62
|110.61
|110.17
|247
|2005.09.14 02:46
|modify
|54
|1.00
|110.62
|110.61
|110.17
|248
|2005.09.14 02:46
|modify
|54
|1.00
|110.62
|110.58
|110.17
|249
|2005.09.14 02:49
|s/l
|54
|1.00
|110.58
|110.58
|110.17
|21.57
|12634.19
|250
|2005.09.28 10:33
|buy
|55
|1.00
|113.16
|112.76
|113.61
|251
|2005.09.28 16:06
|modify
|55
|1.00
|113.16
|113.16
|113.61
|252
|2005.09.28 16:06
|modify
|55
|1.00
|113.16
|113.17
|113.61
|253
|2005.09.28 16:06
|modify
|55
|1.00
|113.16
|113.20
|113.61
|254
|2005.09.28 16:07
|modify
|55
|1.00
|113.16
|113.22
|113.61
|255
|2005.09.28 16:07
|modify
|55
|1.00
|113.16
|113.23
|113.61
|256
|2005.09.28 16:08
|modify
|55
|1.00
|113.16
|113.23
|113.61
|257
|2005.09.28 16:11
|s/l
|55
|1.00
|113.23
|113.23
|113.61
|61.84
|12696.03
|258
|2005.09.28 18:50
|sell
|56
|1.00
|113.08
|113.49
|112.63
|259
|2005.09.28 23:46
|modify
|56
|1.00
|113.08
|113.07
|112.63
|260
|2005.09.29 00:12
|modify
|56
|1.00
|113.08
|113.04
|112.63
|261
|2005.09.29 00:21
|s/l
|56
|1.00
|113.04
|113.04
|112.63
|-8.42
|12687.61
|262
|2005.09.30 16:59
|sell
|57
|1.00
|113.31
|113.67
|112.86
|263
|2005.09.30 17:29
|modify
|57
|1.00
|113.31
|113.29
|112.86
|264
|2005.09.30 17:33
|modify
|57
|1.00
|113.31
|113.24
|112.86
|265
|2005.09.30 17:33
|modify
|57
|1.00
|113.31
|113.23
|112.86
|266
|2005.09.30 17:35
|s/l
|57
|1.00
|113.23
|113.23
|112.86
|70.60
|12758.21
|267
|2005.10.13 18:24
|sell
|58
|1.00
|114.86
|115.20
|114.41
|268
|2005.10.13 18:25
|modify
|58
|1.00
|114.86
|114.85
|114.41
|269
|2005.10.13 18:26
|s/l
|58
|1.00
|114.85
|114.85
|114.41
|8.71
|12766.92
|270
|2005.10.13 18:32
|sell
|59
|1.00
|114.84
|115.17
|114.39
|271
|2005.10.13 18:34
|modify
|59
|1.00
|114.84
|114.83
|114.39
|272
|2005.10.13 18:35
|modify
|59
|1.00
|114.84
|114.82
|114.39
|273
|2005.10.13 18:35
|modify
|59
|1.00
|114.84
|114.74
|114.39
|274
|2005.10.13 18:35
|modify
|59
|1.00
|114.84
|114.73
|114.39
|275
|2005.10.13 18:35
|s/l
|59
|1.00
|114.73
|114.73
|114.39
|95.86
|12862.78
|276
|2005.10.13 18:53
|sell
|60
|1.00
|114.82
|115.15
|114.37
|277
|2005.10.13 18:59
|modify
|60
|1.00
|114.82
|114.79
|114.37
|278
|2005.10.13 19:08
|s/l
|60
|1.00
|114.79
|114.79
|114.37
|26.13
|12888.91
|279
|2005.10.14 14:49
|sell
|61
|1.00
|114.53
|114.86
|114.08
|280
|2005.10.14 16:16
|modify
|61
|1.00
|114.53
|114.49
|114.08
|281
|2005.10.14 16:17
|modify
|61
|1.00
|114.53
|114.48
|114.08
|282
|2005.10.14 16:17
|modify
|61
|1.00
|114.53
|114.47
|114.08
|283
|2005.10.14 16:17
|modify
|61
|1.00
|114.53
|114.46
|114.08
|284
|2005.10.14 16:18
|modify
|61
|1.00
|114.53
|114.43
|114.08
|285
|2005.10.14 16:19
|s/l
|61
|1.00
|114.43
|114.43
|114.08
|87.36
|12976.27
|286
|2005.10.27 02:56
|sell
|62
|1.00
|115.88
|116.25
|115.43
|287
|2005.10.27 03:01
|modify
|62
|1.00
|115.88
|115.86
|115.43
|288
|2005.10.27 03:16
|modify
|62
|1.00
|115.88
|115.85
|115.43
|289
|2005.10.27 03:25
|modify
|62
|1.00
|115.88
|115.83
|115.43
|290
|2005.10.27 03:25
|modify
|62
|1.00
|115.88
|115.83
|115.43
|291
|2005.10.27 03:29
|s/l
|62
|1.00
|115.83
|115.83
|115.43
|43.16
|13019.43
|292
|2005.11.03 21:07
|sell
|63
|1.00
|117.11
|117.48
|116.66
|293
|2005.11.04 04:44
|s/l
|63
|1.00
|117.48
|117.48
|116.66
|-329.52
|12689.91
|294
|2005.11.25 15:35
|sell
|64
|1.00
|119.30
|119.64
|118.85
|295
|2005.11.25 16:11
|s/l
|64
|1.00
|119.64
|119.64
|118.85
|-284.14
|12405.77
|296
|2005.12.01 12:13
|sell
|65
|1.00
|119.78
|120.13
|119.33
|297
|2005.12.01 12:53
|s/l
|65
|1.00
|120.13
|120.13
|119.33
|-291.28
|12114.49
|298
|2005.12.02 16:33
|sell
|66
|1.00
|120.76
|121.12
|120.31
|299
|2005.12.02 16:35
|modify
|66
|1.00
|120.76
|120.75
|120.31
|300
|2005.12.02 16:35
|modify
|66
|1.00
|120.76
|120.65
|120.31
|301
|2005.12.02 16:36
|modify
|66
|1.00
|120.76
|120.62
|120.31
|302
|2005.12.02 16:36
|s/l
|66
|1.00
|120.62
|120.62
|120.31
|116.06
|12230.55
|303
|2005.12.02 16:51
|sell
|67
|1.00
|120.72
|121.08
|120.27
|304
|2005.12.02 16:51
|modify
|67
|1.00
|120.72
|120.72
|120.27
|305
|2005.12.02 16:51
|modify
|67
|1.00
|120.72
|120.61
|120.27
|306
|2005.12.02 16:51
|modify
|67
|1.00
|120.72
|120.60
|120.27
|307
|2005.12.02 16:51
|modify
|67
|1.00
|120.72
|120.58
|120.27
|308
|2005.12.02 16:51
|s/l
|67
|1.00
|120.58
|120.58
|120.27
|116.09
|12346.64
|309
|2005.12.02 16:51
|sell
|68
|1.00
|120.69
|121.05
|120.24
|310
|2005.12.02 16:53
|modify
|68
|1.00
|120.69
|120.66
|120.24
|311
|2005.12.02 16:53
|s/l
|68
|1.00
|120.66
|120.66
|120.24
|24.85
|12371.49
|312
|2005.12.02 16:53
|sell
|69
|1.00
|120.69
|121.05
|120.24
|313
|2005.12.02 16:54
|modify
|69
|1.00
|120.69
|120.65
|120.24
|314
|2005.12.02 16:54
|s/l
|69
|1.00
|120.65
|120.65
|120.24
|33.15
|12404.64
|315
|2005.12.02 16:54
|sell
|70
|1.00
|120.65
|121.01
|120.20
|316
|2005.12.02 16:57
|modify
|70
|1.00
|120.65
|120.61
|120.20
|317
|2005.12.02 16:57
|s/l
|70
|1.00
|120.61
|120.61
|120.20
|33.16
|12437.80
|318
|2005.12.02 16:59
|sell
|71
|1.00
|120.66
|121.02
|120.21
|319
|2005.12.02 17:05
|modify
|71
|1.00
|120.66
|120.65
|120.21
|320
|2005.12.02 17:06
|s/l
|71
|1.00
|120.65
|120.65
|120.21
|8.28
|12446.08
|321
|2005.12.02 17:06
|sell
|72
|1.00
|120.65
|121.01
|120.20
|322
|2005.12.02 17:07
|modify
|72
|1.00
|120.65
|120.63
|120.20
|323
|2005.12.02 17:07
|modify
|72
|1.00
|120.65
|120.61
|120.20
|324
|2005.12.02 17:07
|s/l
|72
|1.00
|120.61
|120.61
|120.20
|33.16
|12479.24
|325
|2005.12.02 17:07
|sell
|73
|1.00
|120.66
|121.02
|120.21
|326
|2005.12.02 17:07
|modify
|73
|1.00
|120.66
|120.61
|120.21
|327
|2005.12.02 17:08
|s/l
|73
|1.00
|120.61
|120.61
|120.21
|41.46
|12520.70
|328
|2005.12.02 17:24
|sell
|74
|1.00
|120.66
|121.02
|120.21
|329
|2005.12.02 17:24
|modify
|74
|1.00
|120.66
|120.63
|120.21
|330
|2005.12.02 17:24
|modify
|74
|1.00
|120.66
|120.57
|120.21
|331
|2005.12.02 17:24
|modify
|74
|1.00
|120.66
|120.51
|120.21
|332
|2005.12.02 17:24
|s/l
|74
|1.00
|120.51
|120.51
|120.21
|124.44
|12645.14
|333
|2005.12.02 17:27
|sell
|75
|1.00
|120.65
|121.01
|120.20
|334
|2005.12.02 17:29
|modify
|75
|1.00
|120.65
|120.63
|120.20
|335
|2005.12.02 17:31
|modify
|75
|1.00
|120.65
|120.57
|120.20
|336
|2005.12.02 17:31
|modify
|75
|1.00
|120.65
|120.55
|120.20
|337
|2005.12.02 17:31
|s/l
|75
|1.00
|120.55
|120.55
|120.20
|82.94
|12728.08
|338
|2005.12.02 17:34
|sell
|76
|1.00
|120.66
|121.02
|120.21
|339
|2005.12.02 18:10
|modify
|76
|1.00
|120.66
|120.62
|120.21
|340
|2005.12.02 18:12
|s/l
|76
|1.00
|120.62
|120.62
|120.21
|33.15
|12761.23
|341
|2005.12.21 01:50
|sell
|77
|1.00
|117.14
|117.64
|116.69
|342
|2005.12.21 01:53
|modify
|77
|1.00
|117.14
|117.13
|116.69
|343
|2005.12.21 01:53
|modify
|77
|1.00
|117.14
|117.07
|116.69
|344
|2005.12.21 01:54
|modify
|77
|1.00
|117.14
|116.97
|116.69
|345
|2005.12.21 01:54
|s/l
|77
|1.00
|116.97
|116.97
|116.69
|145.31
|12906.54
|346
|2005.12.23 16:33
|sell
|78
|1.00
|116.47
|116.98
|116.02
|347
|2005.12.23 16:33
|modify
|78
|1.00
|116.47
|116.37
|116.02
|348
|2005.12.23 16:34
|s/l
|78
|1.00
|116.37
|116.37
|116.02
|85.90
|12992.44
|349
|2005.12.23 16:40
|sell
|79
|1.00
|116.42
|116.93
|115.97
|350
|2005.12.23 16:52
|modify
|79
|1.00
|116.42
|116.41
|115.97
|351
|2005.12.23 16:52
|modify
|79
|1.00
|116.42
|116.40
|115.97
|352
|2005.12.23 16:59
|modify
|79
|1.00
|116.42
|116.36
|115.97
|353
|2005.12.23 17:00
|s/l
|79
|1.00
|116.36
|116.36
|115.97
|51.56
|13044.00
|354
|2006.01.17 02:53
|sell
|80
|1.00
|114.99
|115.42
|114.54
|355
|2006.01.17 03:31
|modify
|80
|1.00
|114.99
|114.98
|114.54
|356
|2006.01.17 03:51
|modify
|80
|1.00
|114.99
|114.97
|114.54
|357
|2006.01.17 03:53
|modify
|80
|1.00
|114.99
|114.96
|114.54
|358
|2006.01.17 03:55
|modify
|80
|1.00
|114.99
|114.94
|114.54
|359
|2006.01.17 04:03
|modify
|80
|1.00
|114.99
|114.93
|114.54
|360
|2006.01.17 04:07
|modify
|80
|1.00
|114.99
|114.90
|114.54
|361
|2006.01.17 04:08
|modify
|80
|1.00
|114.99
|114.88
|114.54
|362
|2006.01.17 04:08
|modify
|80
|1.00
|114.99
|114.87
|114.54
|363
|2006.01.17 04:11
|s/l
|80
|1.00
|114.87
|114.87
|114.54
|104.45
|13148.45
|364
|2006.01.27 00:56
|sell
|81
|1.00
|116.31
|116.73
|115.86
|365
|2006.01.27 01:19
|modify
|81
|1.00
|116.31
|116.27
|115.86
|366
|2006.01.27 01:23
|modify
|81
|1.00
|116.31
|116.25
|115.86
|367
|2006.01.27 01:24
|modify
|81
|1.00
|116.31
|116.25
|115.86
|368
|2006.01.27 01:24
|modify
|81
|1.00
|116.31
|116.22
|115.86
|369
|2006.01.27 01:24
|modify
|81
|1.00
|116.31
|116.22
|115.86
|370
|2006.01.27 01:25
|modify
|81
|1.00
|116.31
|116.21
|115.86
|371
|2006.01.27 01:26
|s/l
|81
|1.00
|116.21
|116.21
|115.86
|86.05
|13234.50
|372
|2006.01.31 20:18
|buy
|82
|1.00
|116.97
|116.52
|117.42
|373
|2006.01.31 20:18
|modify
|82
|1.00
|116.97
|116.98
|117.42
|374
|2006.01.31 20:19
|modify
|82
|1.00
|116.97
|117.00
|117.42
|375
|2006.01.31 20:19
|modify
|82
|1.00
|116.97
|117.01
|117.42
|376
|2006.01.31 20:20
|modify
|82
|1.00
|116.97
|117.02
|117.42
|377
|2006.01.31 20:21
|modify
|82
|1.00
|116.97
|117.04
|117.42
|378
|2006.01.31 20:21
|modify
|82
|1.00
|116.97
|117.05
|117.42
|379
|2006.01.31 20:21
|modify
|82
|1.00
|116.97
|117.08
|117.42
|380
|2006.01.31 20:21
|modify
|82
|1.00
|116.97
|117.09
|117.42
|381
|2006.01.31 20:21
|s/l
|82
|1.00
|117.09
|117.09
|117.42
|102.48
|13336.98
|382
|2006.02.02 09:40
|sell
|83
|1.00
|118.51
|118.97
|118.06
|383
|2006.02.02 11:05
|modify
|83
|1.00
|118.51
|118.50
|118.06
|384
|2006.02.02 11:06
|modify
|83
|1.00
|118.51
|118.50
|118.06
|385
|2006.02.02 11:06
|modify
|83
|1.00
|118.51
|118.47
|118.06
|386
|2006.02.02 11:06
|modify
|83
|1.00
|118.51
|118.47
|118.06
|387
|2006.02.02 11:10
|s/l
|83
|1.00
|118.47
|118.47
|118.06
|33.76
|13370.74
|388
|2006.02.20 13:24
|buy
|84
|1.00
|118.19
|117.73
|118.64
|389
|2006.02.20 14:42
|modify
|84
|1.00
|118.19
|118.20
|118.64
|390
|2006.02.20 14:44
|modify
|84
|1.00
|118.19
|118.22
|118.64
|391
|2006.02.20 14:53
|s/l
|84
|1.00
|118.22
|118.22
|118.64
|25.38
|13396.12
|392
|2006.04.03 02:13
|sell
|85
|1.00
|117.67
|118.12
|117.22
|393
|2006.04.03 02:30
|s/l
|85
|1.00
|118.12
|118.12
|117.22
|-380.97
|13015.15
|394
|2006.04.03 02:30
|sell
|86
|1.00
|118.10
|118.56
|117.65
|395
|2006.04.03 02:44
|modify
|86
|1.00
|118.10
|118.08
|117.65
|396
|2006.04.03 02:46
|modify
|86
|1.00
|118.10
|118.08
|117.65
|397
|2006.04.03 02:46
|modify
|86
|1.00
|118.10
|118.07
|117.65
|398
|2006.04.03 02:46
|modify
|86
|1.00
|118.10
|118.04
|117.65
|399
|2006.04.03 02:52
|s/l
|86
|1.00
|118.04
|118.04
|117.65
|50.83
|13065.98
|400
|2006.04.03 02:52
|sell
|87
|1.00
|118.03
|118.49
|117.58
|401
|2006.04.03 03:30
|modify
|87
|1.00
|118.03
|118.01
|117.58
|402
|2006.04.03 03:31
|s/l
|87
|1.00
|118.01
|118.01
|117.58
|16.94
|13082.92
|403
|2006.05.05 14:30
|sell
|88
|1.00
|113.76
|114.23
|113.31
|404
|2006.05.05 14:30
|modify
|88
|1.00
|113.76
|113.69
|113.31
|405
|2006.05.05 14:30
|modify
|88
|1.00
|113.76
|113.60
|113.31
|406
|2006.05.05 14:30
|s/l
|88
|1.00
|113.60
|113.60
|113.31
|140.85
|13223.77
|407
|2006.05.05 14:30
|sell
|89
|1.00
|113.76
|114.23
|113.31
|408
|2006.05.05 14:30
|modify
|89
|1.00
|113.76
|113.74
|113.31
|409
|2006.05.05 14:30
|s/l
|89
|1.00
|113.74
|113.74
|113.31
|17.54
|13241.31
|410
|2006.05.05 14:30
|sell
|90
|1.00
|113.98
|114.46
|113.53
|411
|2006.05.05 14:30
|modify
|90
|1.00
|113.98
|113.75
|113.53
|412
|2006.05.05 14:30
|modify
|90
|1.00
|113.98
|113.69
|113.53
|413
|2006.05.05 14:30
|s/l
|90
|1.00
|113.69
|113.69
|113.53
|255.07
|13496.38
|414
|2006.05.05 14:30
|sell
|91
|1.00
|113.75
|114.22
|113.30
|415
|2006.05.05 14:30
|modify
|91
|1.00
|113.75
|113.72
|113.30
|416
|2006.05.05 14:30
|s/l
|91
|1.00
|113.72
|113.72
|113.30
|26.34
|13522.72
|417
|2006.05.05 14:30
|sell
|92
|1.00
|113.86
|114.34
|113.41
|418
|2006.05.05 14:30
|modify
|92
|1.00
|113.86
|113.85
|113.41
|419
|2006.05.05 14:30
|s/l
|92
|1.00
|113.85
|113.85
|113.41
|8.78
|13531.50
|420
|2006.05.05 14:30
|sell
|93
|1.00
|113.84
|114.32
|113.39
|421
|2006.05.05 14:31
|modify
|93
|1.00
|113.84
|113.57
|113.39
|422
|2006.05.05 14:31
|s/l
|93
|1.00
|113.57
|113.57
|113.39
|237.68
|13769.18
|423
|2006.05.05 14:31
|sell
|94
|1.00
|113.75
|114.22
|113.30
|424
|2006.05.05 14:31
|modify
|94
|1.00
|113.75
|113.37
|113.30
|425
|2006.05.05 14:31
|s/l
|94
|1.00
|113.37
|113.37
|113.30
|335.13
|14104.31
|426
|2006.05.05 14:31
|sell
|95
|1.00
|113.98
|114.46
|113.53
|427
|2006.05.05 14:31
|t/p
|95
|1.00
|113.53
|114.46
|113.53
|396.51
|14500.82
|428
|2006.05.05 14:31
|sell
|96
|1.00
|113.80
|114.27
|113.35
|429
|2006.05.05 14:31
|t/p
|96
|1.00
|113.35
|114.27
|113.35
|397.11
|14897.93
|430
|2006.05.05 14:31
|sell
|97
|1.00
|113.98
|114.46
|113.53
|431
|2006.05.05 14:31
|t/p
|97
|1.00
|113.53
|114.46
|113.53
|396.44
|15294.37
|432
|2006.05.05 14:31
|sell
|98
|1.00
|113.98
|114.46
|113.53
|433
|2006.05.05 14:31
|modify
|98
|1.00
|113.98
|113.69
|113.53
|434
|2006.05.05 14:31
|t/p
|98
|1.00
|113.53
|113.69
|113.53
|396.90
|15691.27
|435
|2006.05.05 14:32
|sell
|99
|1.00
|113.64
|114.11
|113.19
|436
|2006.05.05 14:32
|modify
|99
|1.00
|113.64
|113.35
|113.19
|437
|2006.05.05 14:32
|s/l
|99
|1.00
|113.35
|113.35
|113.19
|255.76
|15947.03
|438
|2006.05.05 14:41
|sell
|100
|1.00
|113.62
|114.09
|113.17
|439
|2006.05.05 14:41
|modify
|100
|1.00
|113.62
|113.46
|113.17
|440
|2006.05.05 14:41
|modify
|100
|1.00
|113.62
|113.44
|113.17
|441
|2006.05.05 14:41
|s/l
|100
|1.00
|113.44
|113.44
|113.17
|158.63
|16105.66
|442
|2006.05.12 14:30
|buy
|101
|1.00
|109.58
|109.07
|110.03
|443
|2006.05.12 14:30
|modify
|101
|1.00
|109.58
|109.58
|110.03
|444
|2006.05.12 14:30
|modify
|101
|1.00
|109.58
|109.65
|110.03
|445
|2006.05.12 14:30
|s/l
|101
|1.00
|109.65
|109.65
|110.03
|63.91
|16169.57
|446
|2006.05.12 14:30
|buy
|102
|1.00
|109.56
|109.05
|110.01
|447
|2006.05.12 14:30
|modify
|102
|1.00
|109.56
|109.58
|110.01
|448
|2006.05.12 14:30
|modify
|102
|1.00
|109.56
|109.77
|110.01
|449
|2006.05.12 14:30
|modify
|102
|1.00
|109.56
|109.78
|110.01
|450
|2006.05.12 14:30
|modify
|102
|1.00
|109.56
|109.79
|110.01
|451
|2006.05.12 14:30
|s/l
|102
|1.00
|109.79
|109.79
|110.01
|209.49
|16379.06
|452
|2006.05.12 14:50
|buy
|103
|1.00
|109.64
|109.13
|110.09
|453
|2006.05.12 14:51
|modify
|103
|1.00
|109.64
|109.65
|110.09
|454
|2006.05.12 14:51
|modify
|103
|1.00
|109.64
|109.68
|110.09
|455
|2006.05.12 14:51
|s/l
|103
|1.00
|109.68
|109.68
|110.09
|36.50
|16415.56
|456
|2006.05.12 14:51
|buy
|104
|1.00
|109.60
|109.09
|110.05
|457
|2006.05.12 15:01
|modify
|104
|1.00
|109.60
|109.62
|110.05
|458
|2006.05.12 15:01
|s/l
|104
|1.00
|109.62
|109.62
|110.05
|18.25
|16433.81
|459
|2006.05.15 23:00
|sell
|105
|1.00
|110.13
|110.65
|109.68
|460
|2006.05.15 23:00
|modify
|105
|1.00
|110.13
|110.02
|109.68
|461
|2006.05.15 23:00
|s/l
|105
|1.00
|110.02
|110.02
|109.68
|99.54
|16533.35
|462
|2006.05.15 23:00
|sell
|106
|1.00
|110.49
|111.02
|110.04
|463
|2006.05.15 23:24
|modify
|106
|1.00
|110.49
|110.47
|110.04
|464
|2006.05.15 23:25
|modify
|106
|1.00
|110.49
|110.47
|110.04
|465
|2006.05.15 23:25
|modify
|106
|1.00
|110.49
|110.44
|110.04
|466
|2006.05.15 23:25
|modify
|106
|1.00
|110.49
|110.43
|110.04
|467
|2006.05.15 23:26
|s/l
|106
|1.00
|110.43
|110.43
|110.04
|54.32
|16587.67
|468
|2006.05.15 23:26
|sell
|107
|1.00
|110.42
|110.94
|109.97
|469
|2006.05.16 03:41
|modify
|107
|1.00
|110.42
|110.41
|109.97
|470
|2006.05.16 03:41
|s/l
|107
|1.00
|110.41
|110.41
|109.97
|-5.54
|16582.13
|471
|2006.05.17 14:43
|buy
|108
|1.00
|109.08
|108.55
|109.53
|472
|2006.05.17 14:46
|modify
|108
|1.00
|109.08
|109.09
|109.53
|473
|2006.05.17 14:46
|modify
|108
|1.00
|109.08
|109.12
|109.53
|474
|2006.05.17 14:46
|modify
|108
|1.00
|109.08
|109.12
|109.53
|475
|2006.05.17 14:46
|s/l
|108
|1.00
|109.12
|109.12
|109.53
|36.67
|16618.80
|476
|2006.05.17 14:46
|buy
|109
|1.00
|109.09
|108.56
|109.54
|477
|2006.05.17 14:47
|modify
|109
|1.00
|109.09
|109.11
|109.54
|478
|2006.05.17 14:48
|s/l
|109
|1.00
|109.11
|109.11
|109.54
|18.33
|16637.13
|479
|2006.05.18 15:31
|sell
|110
|1.00
|110.71
|111.29
|110.26
|480
|2006.05.18 15:34
|modify
|110
|1.00
|110.71
|110.69
|110.26
|481
|2006.05.18 15:34
|modify
|110
|1.00
|110.71
|110.63
|110.26
|482
|2006.05.18 15:34
|modify
|110
|1.00
|110.71
|110.62
|110.26
|483
|2006.05.18 15:34
|modify
|110
|1.00
|110.71
|110.61
|110.26
|484
|2006.05.18 15:35
|s/l
|110
|1.00
|110.61
|110.61
|110.26
|90.40
|16727.53
|485
|2006.05.18 15:35
|sell
|111
|1.00
|110.62
|111.20
|110.17
|486
|2006.05.18 15:35
|modify
|111
|1.00
|110.62
|110.57
|110.17
|487
|2006.05.18 15:35
|modify
|111
|1.00
|110.62
|110.55
|110.17
|488
|2006.05.18 15:35
|modify
|111
|1.00
|110.62
|110.52
|110.17
|489
|2006.05.18 15:35
|modify
|111
|1.00
|110.62
|110.49
|110.17
|490
|2006.05.18 15:36
|s/l
|111
|1.00
|110.49
|110.49
|110.17
|117.66
|16845.19
|491
|2006.05.18 15:40
|sell
|112
|1.00
|110.58
|111.16
|110.13
|492
|2006.05.18 15:40
|modify
|112
|1.00
|110.58
|110.57
|110.13
|493
|2006.05.18 15:40
|s/l
|112
|1.00
|110.57
|110.57
|110.13
|9.04
|16854.23
|494
|2006.05.18 15:40
|sell
|113
|1.00
|110.56
|111.14
|110.11
|495
|2006.05.18 15:42
|modify
|113
|1.00
|110.56
|110.52
|110.11
|496
|2006.05.18 15:42
|s/l
|113
|1.00
|110.52
|110.52
|110.11
|36.19
|16890.42
|497
|2006.05.18 15:43
|sell
|114
|1.00
|110.55
|111.13
|110.10
|498
|2006.05.18 15:47
|modify
|114
|1.00
|110.55
|110.50
|110.10
|499
|2006.05.18 15:47
|s/l
|114
|1.00
|110.50
|110.50
|110.10
|45.25
|16935.67
|500
|2006.05.18 15:53
|sell
|115
|1.00
|110.55
|111.13
|110.10
|501
|2006.05.18 16:03
|modify
|115
|1.00
|110.55
|110.55
|110.10
|502
|2006.05.18 16:03
|s/l
|115
|1.00
|110.55
|110.55
|110.10
|0.00
|16935.67
|503
|2006.05.31 03:58
|sell
|116
|1.00
|112.19
|112.75
|111.74
|504
|2006.05.31 04:45
|modify
|116
|1.00
|112.19
|112.18
|111.74
|505
|2006.05.31 05:00
|modify
|116
|1.00
|112.19
|112.16
|111.74
|506
|2006.05.31 05:01
|modify
|116
|1.00
|112.19
|112.15
|111.74
|507
|2006.05.31 05:03
|modify
|116
|1.00
|112.19
|112.13
|111.74
|508
|2006.05.31 05:07
|s/l
|116
|1.00
|112.13
|112.13
|111.74
|53.51
|16989.18
|509
|2006.06.01 16:01
|sell
|117
|1.00
|112.90
|113.47
|112.45
|510
|2006.06.01 16:08
|modify
|117
|1.00
|112.90
|112.88
|112.45
|511
|2006.06.01 16:08
|modify
|117
|1.00
|112.90
|112.87
|112.45
|512
|2006.06.01 16:10
|s/l
|117
|1.00
|112.87
|112.87
|112.45
|26.57
|17015.75
|513
|2006.06.01 16:10
|sell
|118
|1.00
|112.87
|113.44
|112.42
|514
|2006.06.01 16:32
|modify
|118
|1.00
|112.87
|112.86
|112.42
|515
|2006.06.01 16:33
|s/l
|118
|1.00
|112.86
|112.86
|112.42
|8.86
|17024.61
|516
|2006.06.01 16:33
|sell
|119
|1.00
|112.85
|113.41
|112.40
|517
|2006.06.01 16:34
|modify
|119
|1.00
|112.85
|112.82
|112.40
|518
|2006.06.01 16:34
|modify
|119
|1.00
|112.85
|112.80
|112.40
|519
|2006.06.01 16:34
|modify
|119
|1.00
|112.85
|112.80
|112.40
|520
|2006.06.01 16:35
|modify
|119
|1.00
|112.85
|112.79
|112.40
|521
|2006.06.01 16:37
|modify
|119
|1.00
|112.85
|112.75
|112.40
|522
|2006.06.01 16:37
|modify
|119
|1.00
|112.85
|112.74
|112.40
|523
|2006.06.01 16:37
|modify
|119
|1.00
|112.85
|112.72
|112.40
|524
|2006.06.01 16:38
|s/l
|119
|1.00
|112.72
|112.72
|112.40
|115.33
|17139.94
|525
|2006.07.07 00:07
|buy
|120
|1.00
|115.20
|114.80
|115.65
|526
|2006.07.07 00:45
|modify
|120
|1.00
|115.20
|115.22
|115.65
|527
|2006.07.07 00:59
|modify
|120
|1.00
|115.20
|115.23
|115.65
|528
|2006.07.07 01:00
|modify
|120
|1.00
|115.20
|115.25
|115.65
|529
|2006.07.07 01:03
|s/l
|120
|1.00
|115.25
|115.25
|115.65
|43.38
|17183.32
|530
|2006.07.19 16:00
|sell
|121
|1.00
|117.57
|117.99
|117.12
|531
|2006.07.19 16:00
|modify
|121
|1.00
|117.57
|117.55
|117.12
|532
|2006.07.19 16:00
|modify
|121
|1.00
|117.57
|117.47
|117.12
|533
|2006.07.19 16:00
|s/l
|121
|1.00
|117.47
|117.47
|117.12
|85.08
|17268.40
|534
|2006.07.19 16:01
|sell
|122
|1.00
|117.57
|117.99
|117.12
|535
|2006.07.19 16:01
|modify
|122
|1.00
|117.57
|117.52
|117.12
|536
|2006.07.19 16:01
|modify
|122
|1.00
|117.57
|117.50
|117.12
|537
|2006.07.19 16:01
|modify
|122
|1.00
|117.57
|117.47
|117.12
|538
|2006.07.19 16:01
|s/l
|122
|1.00
|117.47
|117.47
|117.12
|85.10
|17353.50
|539
|2006.07.19 16:01
|sell
|123
|1.00
|117.65
|118.07
|117.20
|540
|2006.07.19 16:01
|modify
|123
|1.00
|117.65
|117.32
|117.20
|541
|2006.07.19 16:01
|s/l
|123
|1.00
|117.32
|117.32
|117.20
|280.37
|17633.87
|542
|2006.07.19 16:01
|sell
|124
|1.00
|117.68
|118.10
|117.23
|543
|2006.07.19 16:02
|modify
|124
|1.00
|117.68
|117.40
|117.23
|544
|2006.07.19 16:02
|s/l
|124
|1.00
|117.40
|117.40
|117.23
|238.44
|17872.31
|545
|2006.07.19 16:02
|sell
|125
|1.00
|117.43
|117.84
|116.98
|546
|2006.07.19 16:02
|modify
|125
|1.00
|117.43
|117.38
|116.98
|547
|2006.07.19 16:02
|s/l
|125
|1.00
|117.38
|117.38
|116.98
|42.58
|17914.89
|548
|2006.07.19 16:03
|sell
|126
|1.00
|117.44
|117.86
|116.99
|549
|2006.07.19 16:03
|modify
|126
|1.00
|117.44
|117.44
|116.99
|550
|2006.07.19 16:03
|modify
|126
|1.00
|117.44
|117.41
|116.99
|551
|2006.07.19 16:04
|s/l
|126
|1.00
|117.41
|117.41
|116.99
|25.55
|17940.44
|552
|2006.07.19 16:04
|sell
|127
|1.00
|117.50
|117.92
|117.05
|553
|2006.07.19 16:04
|modify
|127
|1.00
|117.50
|117.47
|117.05
|554
|2006.07.19 16:04
|modify
|127
|1.00
|117.50
|117.43
|117.05
|555
|2006.07.19 16:04
|modify
|127
|1.00
|117.50
|117.41
|117.05
|556
|2006.07.19 16:04
|s/l
|127
|1.00
|117.41
|117.41
|117.05
|76.65
|18017.09
|557
|2006.07.19 16:04
|sell
|128
|1.00
|117.48
|117.90
|117.03
|558
|2006.07.19 16:05
|modify
|128
|1.00
|117.48
|117.47
|117.03
|559
|2006.07.19 16:05
|modify
|128
|1.00
|117.48
|117.46
|117.03
|560
|2006.07.19 16:06
|s/l
|128
|1.00
|117.46
|117.46
|117.03
|17.03
|18034.12
|561
|2006.07.19 16:06
|sell
|129
|1.00
|117.44
|117.86
|116.99
|562
|2006.07.19 16:06
|modify
|129
|1.00
|117.44
|117.38
|116.99
|563
|2006.07.19 16:06
|modify
|129
|1.00
|117.44
|117.33
|116.99
|564
|2006.07.19 16:06
|modify
|129
|1.00
|117.44
|117.30
|116.99
|565
|2006.07.19 16:06
|s/l
|129
|1.00
|117.30
|117.30
|116.99
|119.34
|18153.46
|566
|2006.07.19 16:07
|sell
|130
|1.00
|117.47
|117.89
|117.02
|567
|2006.07.19 16:07
|modify
|130
|1.00
|117.47
|117.35
|117.02
|568
|2006.07.19 16:07
|s/l
|130
|1.00
|117.35
|117.35
|117.02
|102.26
|18255.72
|569
|2006.07.25 16:13
|buy
|131
|1.00
|116.79
|116.37
|117.24
|570
|2006.07.25 16:15
|modify
|131
|1.00
|116.79
|116.79
|117.24
|571
|2006.07.25 16:15
|modify
|131
|1.00
|116.79
|116.80
|117.24
|572
|2006.07.25 16:15
|modify
|131
|1.00
|116.79
|116.81
|117.24
|573
|2006.07.25 16:15
|modify
|131
|1.00
|116.79
|116.83
|117.24
|574
|2006.07.25 16:15
|modify
|131
|1.00
|116.79
|116.84
|117.24
|575
|2006.07.25 16:23
|modify
|131
|1.00
|116.79
|116.86
|117.24
|576
|2006.07.25 16:23
|modify
|131
|1.00
|116.79
|116.87
|117.24
|577
|2006.07.25 16:25
|s/l
|131
|1.00
|116.87
|116.87
|117.24
|68.48
|18324.20
|578
|2006.07.25 16:27
|buy
|132
|1.00
|116.84
|116.42
|117.29
|579
|2006.07.25 16:35
|modify
|132
|1.00
|116.84
|116.84
|117.29
|580
|2006.07.25 16:36
|modify
|132
|1.00
|116.84
|116.86
|117.29
|581
|2006.07.25 16:36
|modify
|132
|1.00
|116.84
|116.87
|117.29
|582
|2006.07.25 16:38
|modify
|132
|1.00
|116.84
|116.87
|117.29
|583
|2006.07.25 16:43
|s/l
|132
|1.00
|116.87
|116.87
|117.29
|25.68
|18349.88
|584
|2006.08.01 07:28
|sell
|133
|1.00
|114.64
|115.04
|114.19
|585
|2006.08.01 14:43
|s/l
|133
|1.00
|115.04
|115.04
|114.19
|-347.62
|18002.26
|586
|2006.08.02 15:29
|sell
|134
|1.00
|114.44
|114.86
|113.99
|587
|2006.08.02 15:33
|modify
|134
|1.00
|114.44
|114.43
|113.99
|588
|2006.08.02 15:34
|s/l
|134
|1.00
|114.43
|114.43
|113.99
|8.73
|18010.99
|589
|2006.08.02 15:34
|sell
|135
|1.00
|114.43
|114.85
|113.98
|590
|2006.08.02 15:36
|modify
|135
|1.00
|114.43
|114.41
|113.98
|591
|2006.08.02 15:36
|s/l
|135
|1.00
|114.41
|114.41
|113.98
|17.48
|18028.47
|592
|2006.08.02 15:42
|sell
|136
|1.00
|114.43
|114.85
|113.98
|593
|2006.08.03 03:11
|s/l
|136
|1.00
|114.85
|114.85
|113.98
|-409.50
|17618.97
|594
|2006.08.04 14:30
|sell
|137
|1.00
|115.24
|115.64
|114.79
|595
|2006.08.04 14:30
|modify
|137
|1.00
|115.24
|115.05
|114.79
|596
|2006.08.04 14:30
|s/l
|137
|1.00
|115.05
|115.05
|114.79
|165.03
|17784.00
|597
|2006.08.04 14:30
|sell
|138
|1.00
|115.24
|115.64
|114.79
|598
|2006.08.04 14:30
|modify
|138
|1.00
|115.24
|115.21
|114.79
|599
|2006.08.04 14:30
|s/l
|138
|1.00
|115.21
|115.21
|114.79
|26.03
|17810.03
|600
|2006.08.04 14:30
|sell
|139
|1.00
|115.24
|115.64
|114.79
|601
|2006.08.04 14:30
|modify
|139
|1.00
|115.24
|115.21
|114.79
|602
|2006.08.04 14:30
|s/l
|139
|1.00
|115.21
|115.21
|114.79
|26.03
|17836.06
|603
|2006.08.04 14:30
|sell
|140
|1.00
|115.24
|115.64
|114.79
|604
|2006.08.04 14:30
|modify
|140
|1.00
|115.24
|115.22
|114.79
|605
|2006.08.04 14:30
|s/l
|140
|1.00
|115.22
|115.22
|114.79
|17.36
|17853.42
|606
|2006.08.04 14:30
|sell
|141
|1.00
|115.22
|115.62
|114.77
|607
|2006.08.04 14:30
|modify
|141
|1.00
|115.22
|115.21
|114.77
|608
|2006.08.04 14:30
|s/l
|141
|1.00
|115.21
|115.21
|114.77
|8.67
|17862.09
|609
|2006.08.04 14:30
|sell
|142
|1.00
|115.29
|115.69
|114.84
|610
|2006.08.04 14:30
|modify
|142
|1.00
|115.29
|115.05
|114.84
|611
|2006.08.04 14:30
|t/p
|142
|1.00
|114.84
|115.05
|114.84
|391.88
|18253.97
|612
|2006.08.04 14:30
|sell
|143
|1.00
|115.11
|115.50
|114.66
|613
|2006.08.04 14:30
|modify
|143
|1.00
|115.11
|114.88
|114.66
|614
|2006.08.04 14:30
|t/p
|143
|1.00
|114.66
|114.88
|114.66
|393.12
|18647.09
|615
|2006.08.04 14:30
|sell
|144
|1.00
|115.16
|115.55
|114.71
|616
|2006.08.04 14:30
|t/p
|144
|1.00
|114.71
|115.55
|114.71
|392.84
|19039.93
|617
|2006.08.04 14:31
|sell
|145
|1.00
|115.05
|115.44
|114.60
|618
|2006.08.04 14:31
|modify
|145
|1.00
|115.05
|114.94
|114.60
|619
|2006.08.04 14:31
|modify
|145
|1.00
|115.05
|114.91
|114.60
|620
|2006.08.04 14:31
|s/l
|145
|1.00
|114.91
|114.91
|114.60
|121.78
|19161.71
|621
|2006.08.04 14:31
|sell
|146
|1.00
|114.94
|115.33
|114.49
|622
|2006.08.04 14:31
|modify
|146
|1.00
|114.94
|114.88
|114.49
|623
|2006.08.04 14:31
|s/l
|146
|1.00
|114.88
|114.88
|114.49
|52.23
|19213.94
|624
|2006.08.04 14:31
|sell
|147
|1.00
|115.05
|115.44
|114.60
|625
|2006.08.04 14:31
|modify
|147
|1.00
|115.05
|114.85
|114.60
|626
|2006.08.04 14:31
|modify
|147
|1.00
|115.05
|114.83
|114.60
|627
|2006.08.04 14:31
|s/l
|147
|1.00
|114.83
|114.83
|114.60
|191.34
|19405.28
|628
|2006.08.04 14:31
|sell
|148
|1.00
|114.96
|115.35
|114.51
|629
|2006.08.04 14:31
|modify
|148
|1.00
|114.96
|114.85
|114.51
|630
|2006.08.04 14:31
|modify
|148
|1.00
|114.96
|114.80
|114.51
|631
|2006.08.04 14:31
|modify
|148
|1.00
|114.96
|114.75
|114.51
|632
|2006.08.04 14:31
|s/l
|148
|1.00
|114.75
|114.75
|114.51
|183.01
|19588.29
|633
|2006.08.04 14:31
|sell
|149
|1.00
|115.36
|115.76
|114.91
|634
|2006.08.04 14:31
|t/p
|149
|1.00
|114.91
|115.76
|114.91
|392.60
|19980.89
|635
|2006.08.16 14:31
|sell
|150
|1.00
|116.31
|116.72
|115.86
|636
|2006.08.16 14:31
|modify
|150
|1.00
|116.31
|115.96
|115.86
|637
|2006.08.16 14:31
|t/p
|150
|1.00
|115.86
|115.96
|115.86
|388.47
|20369.36
|638
|2006.08.16 14:32
|sell
|151
|1.00
|115.97
|116.37
|115.52
|639
|2006.08.16 14:36
|modify
|151
|1.00
|115.97
|115.90
|115.52
|640
|2006.08.16 14:37
|s/l
|151
|1.00
|115.90
|115.90
|115.52
|60.38
|20429.74
|641
|2006.08.22 13:28
|sell
|152
|1.00
|116.18
|116.57
|115.73
|642
|2006.08.22 17:40
|s/l
|152
|1.00
|116.57
|116.57
|115.73
|-334.53
|20095.21
|643
|2006.08.29 20:41
|sell
|153
|1.00
|116.62
|116.96
|116.17
|644
|2006.08.29 20:57
|modify
|153
|1.00
|116.62
|116.60
|116.17
|645
|2006.08.29 20:58
|modify
|153
|1.00
|116.62
|116.58
|116.17
|646
|2006.08.29 20:58
|modify
|153
|1.00
|116.62
|116.58
|116.17
|647
|2006.08.29 20:58
|modify
|153
|1.00
|116.62
|116.57
|116.17
|648
|2006.08.29 21:01
|s/l
|153
|1.00
|116.57
|116.57
|116.17
|42.89
|20138.10
|649
|2006.09.06 20:03
|sell
|154
|1.00
|116.66
|116.96
|116.21
|650
|2006.09.06 20:13
|modify
|154
|1.00
|116.66
|116.66
|116.21
|651
|2006.09.06 20:13
|modify
|154
|1.00
|116.66
|116.65
|116.21
|652
|2006.09.06 20:17
|s/l
|154
|1.00
|116.65
|116.65
|116.21
|8.57
|20146.67
|653
|2006.09.06 20:17
|sell
|155
|1.00
|116.64
|116.94
|116.19
|654
|2006.09.06 22:30
|modify
|155
|1.00
|116.64
|116.62
|116.19
|655
|2006.09.06 22:30
|modify
|155
|1.00
|116.64
|116.61
|116.19
|656
|2006.09.06 22:30
|s/l
|155
|1.00
|116.61
|116.61
|116.19
|25.72
|20172.39
|657
|2006.09.08 09:24
|buy
|156
|1.00
|116.23
|115.92
|116.68
|658
|2006.09.08 09:24
|modify
|156
|1.00
|116.23
|116.26
|116.68
|659
|2006.09.08 09:24
|modify
|156
|1.00
|116.23
|116.31
|116.68
|660
|2006.09.08 09:24
|modify
|156
|1.00
|116.23
|116.34
|116.68
|661
|2006.09.08 09:24
|s/l
|156
|1.00
|116.34
|116.34
|116.68
|94.66
|20267.05
|662
|2006.09.08 09:24
|buy
|157
|1.00
|116.23
|115.92
|116.68
|663
|2006.09.08 09:24
|modify
|157
|1.00
|116.23
|116.28
|116.68
|664
|2006.09.08 09:24
|modify
|157
|1.00
|116.23
|116.30
|116.68
|665
|2006.09.08 09:24
|modify
|157
|1.00
|116.23
|116.36
|116.68
|666
|2006.09.08 09:24
|modify
|157
|1.00
|116.23
|116.40
|116.68
|667
|2006.09.08 09:24
|s/l
|157
|1.00
|116.40
|116.40
|116.68
|146.10
|20413.15
|668
|2006.09.08 09:24
|buy
|158
|1.00
|116.25
|115.94
|116.70
|669
|2006.09.08 09:25
|modify
|158
|1.00
|116.25
|116.26
|116.70
|670
|2006.09.08 09:25
|modify
|158
|1.00
|116.25
|116.29
|116.70
|671
|2006.09.08 09:25
|s/l
|158
|1.00
|116.29
|116.29
|116.70
|34.40
|20447.55
|672
|2006.09.08 09:25
|buy
|159
|1.00
|116.26
|115.95
|116.71
|673
|2006.09.08 09:26
|modify
|159
|1.00
|116.26
|116.26
|116.71
|674
|2006.09.08 09:26
|modify
|159
|1.00
|116.26
|116.27
|116.71
|675
|2006.09.08 09:26
|s/l
|159
|1.00
|116.27
|116.27
|116.71
|8.60
|20456.15
|676
|2006.09.08 09:26
|buy
|160
|1.00
|116.29
|115.98
|116.74
|677
|2006.09.08 09:28
|modify
|160
|1.00
|116.29
|116.29
|116.74
|678
|2006.09.08 09:28
|modify
|160
|1.00
|116.29
|116.30
|116.74
|679
|2006.09.08 09:28
|s/l
|160
|1.00
|116.30
|116.30
|116.74
|8.60
|20464.75
|680
|2006.09.08 09:28
|buy
|161
|1.00
|116.31
|116.00
|116.76
|681
|2006.09.08 11:30
|modify
|161
|1.00
|116.31
|116.34
|116.76
|682
|2006.09.08 11:32
|modify
|161
|1.00
|116.31
|116.36
|116.76
|683
|2006.09.08 11:38
|s/l
|161
|1.00
|116.36
|116.36
|116.76
|42.97
|20507.72
|684
|2006.10.17 02:23
|buy
|162
|1.00
|119.03
|118.74
|119.48
|685
|2006.10.17 03:12
|modify
|162
|1.00
|119.03
|119.04
|119.48
|686
|2006.10.17 03:12
|modify
|162
|1.00
|119.03
|119.04
|119.48
|687
|2006.10.17 03:14
|modify
|162
|1.00
|119.03
|119.05
|119.48
|688
|2006.10.17 03:26
|s/l
|162
|1.00
|119.05
|119.05
|119.48
|16.80
|20524.52
|689
|2006.10.20 11:59
|sell
|163
|1.00
|118.36
|118.67
|117.91
|690
|2006.10.20 12:12
|modify
|163
|1.00
|118.36
|118.33
|117.91
|691
|2006.10.20 12:12
|modify
|163
|1.00
|118.36
|118.32
|117.91
|692
|2006.10.20 12:33
|modify
|163
|1.00
|118.36
|118.30
|117.91
|693
|2006.10.20 12:33
|modify
|163
|1.00
|118.36
|118.30
|117.91
|694
|2006.10.20 12:39
|modify
|163
|1.00
|118.36
|118.27
|117.91
|695
|2006.10.20 12:39
|modify
|163
|1.00
|118.36
|118.25
|117.91
|696
|2006.10.20 12:39
|s/l
|163
|1.00
|118.25
|118.25
|117.91
|93.01
|20617.53