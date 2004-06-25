Strategy Tester Report
HF_USDJPY_EVAL

SymbolUSDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Periode1 Stunde (H1) 2004.06.22 18:00 - 2006.11.03 22:00 (2004.06.16 - 2006.11.04)
ModellJeder Tick (basierend auf dem nächsten verfügbaren kleineren Zeitrahmen mit fraktaler Interpolation jedes Ticksignals)
ParameterLots=1; SecuredMode=true;
Balken im Test14792Ticks modelliert3211320Modellierungsqualität89.39%
Ursprüngliche Einlage10000.00
Gesamt netto Profit10617.53Brutto Profit13751.77Brutto Loss-3134.24
Profit Faktor4.39Erwartetes Ergebnis65.14
Drawdown absolut0.00Maximaler Drawdown904.94 (6.95%)Relative drawdown6.95% (904.94)
Trades gesamt163Short Positionen (gewonnen %)123 (91.87%)Long Positionen (gewonnen %)40 (95.00%)
Profit Trades (% gesamt)151 (92.64%)Loss Trades (% gesamtl)12 (7.36%)
GrössterProfit Trade428.82Loss Trade-449.43
DurchschnittProfit Trade91.07Loss Trade-261.19
Maximumaufeinanderfolgende Gewinne (Profit in Geld)25 (1767.75)Aufeinanderfolgende Verluste (Verlust in Geld)3 (-904.94)
MaximalAufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinne)3572.52 (21)Aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste)-904.94 (3)
Durchschnittaufeinanderfolgende Gewinne14aufeinanderfolgende Verluste1
Graph
Nr.ZeitTypAuftragLotsPreisS / LT / PProfitBilanz
12004.06.25 14:30sell11.00107.64108.18107.19
22004.06.25 14:38modify11.00107.64107.63107.19
32004.06.25 14:40s/l11.00107.63107.63107.199.2910009.29
42004.06.25 14:40sell21.00107.61108.15107.16
52004.06.25 14:58modify21.00107.61107.61107.16
62004.06.25 14:58modify21.00107.61107.58107.16
72004.06.25 14:58modify21.00107.61107.57107.16
82004.06.25 15:00s/l21.00107.57107.57107.1637.1810046.47
92004.06.30 20:24sell31.00109.00109.52108.55
102004.06.30 20:24modify31.00109.00108.99108.55
112004.06.30 20:24modify31.00109.00108.97108.55
122004.06.30 20:24s/l31.00108.97108.97108.5527.5110073.98
132004.06.30 20:24sell41.00109.00109.52108.55
142004.06.30 20:32modify41.00109.00108.93108.55
152004.06.30 20:32s/l41.00108.93108.93108.5564.2510138.23
162004.07.13 14:54buy51.00108.67108.21109.12
172004.07.13 15:07modify51.00108.67108.68109.12
182004.07.13 15:08s/l51.00108.68108.68109.129.2010147.43
192004.07.23 17:31sell61.00109.98110.43109.53
202004.07.23 17:31modify61.00109.98109.97109.53
212004.07.23 17:31s/l61.00109.97109.97109.539.0910156.52
222004.07.23 17:31sell71.00109.99110.44109.54
232004.07.23 17:43modify71.00109.99109.97109.54
242004.07.23 17:43modify71.00109.99109.94109.54
252004.07.23 17:43s/l71.00109.94109.94109.5445.4810202.00
262004.07.23 17:52sell81.00109.99110.44109.54
272004.07.26 02:00modify81.00109.99109.98109.54
282004.07.26 02:04s/l81.00109.98109.98109.54-5.5110196.49
292004.08.10 02:41sell91.00110.64111.07110.19
302004.08.10 03:02modify91.00110.64110.63110.19
312004.08.10 03:03modify91.00110.64110.62110.19
322004.08.10 03:03modify91.00110.64110.61110.19
332004.08.10 03:03modify91.00110.64110.60110.19
342004.08.10 03:15modify91.00110.64110.55110.19
352004.08.10 03:15modify91.00110.64110.54110.19
362004.08.10 03:29modify91.00110.64110.52110.19
372004.08.10 03:32modify91.00110.64110.51110.19
382004.08.10 03:32modify91.00110.64110.49110.19
392004.08.10 03:33modify91.00110.64110.48110.19
402004.08.10 03:49s/l91.00110.48110.48110.19144.7910341.28
412004.08.12 09:57buy101.00110.64110.18111.09
422004.08.12 12:33modify101.00110.64110.66111.09
432004.08.12 12:33modify101.00110.64110.66111.09
442004.08.12 12:33modify101.00110.64110.67111.09
452004.08.12 12:34modify101.00110.64110.68111.09
462004.08.12 12:34modify101.00110.64110.69111.09
472004.08.12 12:34modify101.00110.64110.70111.09
482004.08.12 12:40s/l101.00110.70110.70111.0954.2010395.48
492004.08.17 14:30sell111.00110.46110.90110.01
502004.08.17 14:30modify111.00110.46110.35110.01
512004.08.17 14:31modify111.00110.46110.24110.01
522004.08.17 14:31s/l111.00110.24110.24110.01199.5110594.99
532004.08.17 14:31sell121.00110.27110.71109.82
542004.08.17 14:32modify121.00110.27110.15109.82
552004.08.17 14:32s/l121.00110.15110.15109.82108.9310703.92
562004.08.17 14:35sell131.00110.30110.74109.85
572004.08.17 14:53modify131.00110.30110.29109.85
582004.08.17 14:56modify131.00110.30110.27109.85
592004.08.17 14:56modify131.00110.30110.25109.85
602004.08.17 14:56modify131.00110.30110.24109.85
612004.08.17 14:57modify131.00110.30110.21109.85
622004.08.17 14:57modify131.00110.30110.19109.85
632004.08.17 14:59s/l131.00110.19110.19109.8599.8310803.75
642004.09.03 14:30buy141.00109.38109.03109.83
652004.09.03 14:30t/p141.00109.83109.03109.83409.6811213.43
662004.09.03 14:33buy151.00109.58109.23110.03
672004.09.03 16:02modify151.00109.58109.59110.03
682004.09.03 16:02s/l151.00109.59109.59110.039.1211222.55
692004.09.09 22:56sell161.00109.70110.09109.25
702004.09.09 23:00modify161.00109.70109.69109.25
712004.09.09 23:01modify161.00109.70109.68109.25
722004.09.09 23:02modify161.00109.70109.66109.25
732004.09.09 23:02modify161.00109.70109.65109.25
742004.09.09 23:08modify161.00109.70109.60109.25
752004.09.09 23:08modify161.00109.70109.60109.25
762004.09.09 23:09modify161.00109.70109.58109.25
772004.09.09 23:09modify161.00109.70109.57109.25
782004.09.09 23:11modify161.00109.70109.55109.25
792004.09.09 23:11modify161.00109.70109.51109.25
802004.09.09 23:12modify161.00109.70109.49109.25
812004.09.09 23:15modify161.00109.70109.47109.25
822004.09.09 23:15modify161.00109.70109.46109.25
832004.09.09 23:16s/l161.00109.46109.46109.25219.2311441.78
842004.09.28 13:48sell171.00111.44111.79110.99
852004.09.28 14:03modify171.00111.44111.44110.99
862004.09.28 14:04modify171.00111.44111.43110.99
872004.09.28 14:09modify171.00111.44111.41110.99
882004.09.28 14:10modify171.00111.44111.40110.99
892004.09.28 14:12modify171.00111.44111.40110.99
902004.09.28 14:16s/l171.00111.40111.40110.9935.9011477.68
912004.09.29 16:37buy181.00110.77110.42111.22
922004.09.29 17:12modify181.00110.77110.78111.22
932004.09.29 17:13modify181.00110.77110.79111.22
942004.09.29 17:14s/l181.00110.79110.79111.2218.0611495.74
952004.10.11 00:51buy191.00109.47109.11109.92
962004.10.11 01:19modify191.00109.47109.48109.92
972004.10.11 01:59s/l191.00109.48109.48109.929.1311504.87
982004.10.12 13:13sell201.00109.76110.15109.31
992004.10.12 14:21modify201.00109.76109.75109.31
1002004.10.12 14:21modify201.00109.76109.75109.31
1012004.10.12 14:21modify201.00109.76109.74109.31
1022004.10.12 14:36s/l201.00109.74109.74109.3118.2311523.10
1032004.10.25 13:58buy211.00106.55106.15107.00
1042004.10.25 13:58modify211.00106.55106.56107.00
1052004.10.25 13:58s/l211.00106.56106.56107.009.3911532.49
1062004.10.25 13:58buy221.00106.55106.15107.00
1072004.10.25 13:58modify221.00106.55106.56107.00
1082004.10.25 13:59s/l221.00106.56106.56107.009.3811541.87
1092004.11.19 02:50sell231.00104.14104.52103.69
1102004.11.19 06:27modify231.00104.14104.13103.69
1112004.11.19 06:27modify231.00104.14104.12103.69
1122004.11.19 06:31modify231.00104.14104.11103.69
1132004.11.19 06:32modify231.00104.14104.11103.69
1142004.11.19 06:32modify231.00104.14104.10103.69
1152004.11.19 06:33modify231.00104.14104.08103.69
1162004.11.19 06:34modify231.00104.14104.07103.69
1172004.11.19 06:34modify231.00104.14104.05103.69
1182004.11.19 07:08s/l231.00104.05104.05103.6986.4911628.36
1192004.12.03 09:46sell241.00103.32103.73102.87
1202004.12.03 13:05modify241.00103.32103.30102.87
1212004.12.03 13:05modify241.00103.32103.29102.87
1222004.12.03 13:09s/l241.00103.29103.29102.8729.0311657.39
1232004.12.07 01:46sell251.00103.07103.50102.62
1242004.12.07 01:58modify251.00103.07103.05102.62
1252004.12.07 01:58modify251.00103.07103.02102.62
1262004.12.07 01:58s/l251.00103.02103.02102.6248.5311705.92
1272004.12.08 18:29sell261.00104.36104.85103.91
1282004.12.08 18:56modify261.00104.36104.36103.91
1292004.12.08 18:59modify261.00104.36104.33103.91
1302004.12.08 18:59modify261.00104.36104.29103.91
1312004.12.08 18:59s/l261.00104.29104.29103.9167.1211773.04
1322004.12.16 15:37buy271.00104.08103.54104.53
1332004.12.16 15:37modify271.00104.08104.09104.53
1342004.12.16 15:37s/l271.00104.09104.09104.539.6011782.64
1352004.12.16 15:37buy281.00104.08103.54104.53
1362004.12.16 15:38modify281.00104.08104.16104.53
1372004.12.16 15:38modify281.00104.08104.17104.53
1382004.12.16 15:38s/l281.00104.17104.17104.5386.4011869.04
1392004.12.16 15:58buy291.00104.08103.54104.53
1402004.12.16 15:59modify291.00104.08104.11104.53
1412004.12.16 15:59modify291.00104.08104.12104.53
1422004.12.16 16:00modify291.00104.08104.15104.53
1432004.12.16 16:00modify291.00104.08104.18104.53
1442004.12.16 16:00modify291.00104.08104.19104.53
1452004.12.16 16:00s/l291.00104.19104.19104.53105.5911974.63
1462004.12.24 01:53buy301.00103.65103.17104.10
1472004.12.24 02:24modify301.00103.65103.66104.10
1482004.12.24 02:30s/l301.00103.66103.66104.109.6511984.28
1492004.12.31 08:41buy311.00102.70102.27103.15
1502004.12.31 17:42modify311.00102.70102.72103.15
1512004.12.31 17:42modify311.00102.70102.73103.15
1522004.12.31 17:42modify311.00102.70102.73103.15
1532004.12.31 17:42modify311.00102.70102.76103.15
1542004.12.31 17:43s/l311.00102.76102.76103.1558.4112042.69
1552005.01.10 22:28buy321.00104.29103.81104.74
1562005.01.11 08:19s/l321.00103.81103.81104.74-449.4311593.26
1572005.02.08 17:31sell331.00105.59106.04105.14
1582005.02.08 19:30modify331.00105.59105.58105.14
1592005.02.08 19:48s/l331.00105.58105.58105.149.4711602.73
1602005.02.16 13:34sell341.00105.03105.43104.58
1612005.02.16 14:27modify341.00105.03105.01104.58
1622005.02.16 14:28modify341.00105.03105.00104.58
1632005.02.16 14:28modify341.00105.03104.99104.58
1642005.02.16 14:28modify341.00105.03104.97104.58
1652005.02.16 14:28modify341.00105.03104.90104.58
1662005.02.16 14:29s/l341.00104.90104.90104.58123.9111726.64
1672005.03.14 21:00sell351.00104.93105.32104.48
1682005.03.14 22:44modify351.00104.93104.90104.48
1692005.03.14 23:09s/l351.00104.90104.90104.4828.5911755.23
1702005.04.08 16:59sell361.00108.65108.98108.20
1712005.04.08 17:13modify361.00108.65108.61108.20
1722005.04.08 17:13modify361.00108.65108.60108.20
1732005.04.08 17:18modify361.00108.65108.58108.20
1742005.04.08 17:18modify361.00108.65108.57108.20
1752005.04.08 17:19modify361.00108.65108.55108.20
1762005.04.08 17:19modify361.00108.65108.54108.20
1772005.04.08 17:20s/l361.00108.54108.54108.20101.3311856.56
1782005.05.04 16:29buy371.00104.45104.09104.90
1792005.05.04 17:23modify371.00104.45104.47104.90
1802005.05.04 17:23modify371.00104.45104.50104.90
1812005.05.04 17:23s/l371.00104.50104.50104.9047.8511904.41
1822005.05.11 10:23sell381.00105.59105.90105.14
1832005.05.11 10:23t/p381.00105.14105.90105.14428.8212333.23
1842005.05.11 10:47sell391.00105.55105.86105.10
1852005.05.11 10:48modify391.00105.55105.37105.10
1862005.05.11 10:48s/l391.00105.37105.37105.10170.8112504.04
1872005.05.16 11:50sell401.00107.67108.02107.22
1882005.05.16 12:14modify401.00107.67107.66107.22
1892005.05.16 12:24s/l401.00107.66107.66107.229.2912513.33
1902005.05.20 00:22sell411.00107.53107.87107.08
1912005.05.20 10:12modify411.00107.53107.50107.08
1922005.05.20 10:12modify411.00107.53107.50107.08
1932005.05.20 10:13modify411.00107.53107.48107.08
1942005.05.20 10:15modify411.00107.53107.47107.08
1952005.05.20 10:17modify411.00107.53107.45107.08
1962005.05.20 10:17modify411.00107.53107.44107.08
1972005.05.20 10:17modify411.00107.53107.43107.08
1982005.05.20 10:20s/l411.00107.43107.43107.0893.0812606.41
1992005.05.26 11:37sell421.00107.95108.31107.50
2002005.05.26 17:09modify421.00107.95107.94107.50
2012005.05.26 17:12s/l421.00107.94107.94107.509.2512615.66
2022005.06.03 08:10buy431.00108.04107.73108.49
2032005.06.03 08:10modify431.00108.04108.04108.49
2042005.06.03 08:10modify431.00108.04108.05108.49
2052005.06.03 08:10modify431.00108.04108.08108.49
2062005.06.03 08:10modify431.00108.04108.09108.49
2072005.06.03 08:10modify431.00108.04108.11108.49
2082005.06.03 08:10s/l431.00108.11108.11108.4964.8012680.46
2092005.06.03 08:10buy441.00108.05107.74108.50
2102005.06.03 08:11modify441.00108.05108.05108.50
2112005.06.03 08:11modify441.00108.05108.09108.50
2122005.06.03 08:11s/l441.00108.09108.09108.5037.0212717.48
2132005.06.03 08:12buy451.00108.03107.72108.48
2142005.06.03 08:14modify451.00108.03108.05108.48
2152005.06.03 08:15modify451.00108.03108.08108.48
2162005.06.03 08:15modify451.00108.03108.09108.48
2172005.06.03 08:16s/l451.00108.09108.09108.4855.5312773.01
2182005.06.03 08:16buy461.00108.07107.76108.52
2192005.06.03 08:18modify461.00108.07108.09108.52
2202005.06.03 08:19s/l461.00108.09108.09108.5218.5012791.51
2212005.06.03 08:23buy471.00108.04107.73108.49
2222005.06.03 14:30s/l471.00107.73107.73108.49-287.7812503.73
2232005.06.20 00:48buy481.00108.89108.54109.34
2242005.06.20 13:21modify481.00108.89108.90109.34
2252005.06.20 13:22modify481.00108.89108.91109.34
2262005.06.20 13:22modify481.00108.89108.91109.34
2272005.06.20 13:24s/l481.00108.91108.91109.3418.3612522.09
2282005.06.21 02:55sell491.00109.33109.68108.88
2292005.06.21 02:55modify491.00109.33109.33108.88
2302005.06.21 02:55modify491.00109.33109.32108.88
2312005.06.21 02:55s/l491.00109.32109.32108.889.1512531.24
2322005.06.21 02:55sell501.00109.33109.68108.88
2332005.06.21 06:10modify501.00109.33109.33108.88
2342005.06.21 06:12s/l501.00109.33109.33108.880.0112531.25
2352005.07.08 14:44sell511.00112.32112.67111.87
2362005.07.08 14:49modify511.00112.32112.30111.87
2372005.07.08 14:49s/l511.00112.30112.30111.8717.8012549.05
2382005.08.30 01:50sell521.00110.58110.91110.13
2392005.08.30 02:10modify521.00110.58110.57110.13
2402005.08.30 02:11modify521.00110.58110.54110.13
2412005.08.30 02:12s/l521.00110.54110.54110.1336.1812585.23
2422005.09.06 14:36sell531.00109.57109.98109.12
2432005.09.06 14:38modify531.00109.57109.54109.12
2442005.09.06 14:38s/l531.00109.54109.54109.1227.3912612.62
2452005.09.13 14:52sell541.00110.62111.05110.17
2462005.09.14 02:37modify541.00110.62110.61110.17
2472005.09.14 02:46modify541.00110.62110.61110.17
2482005.09.14 02:46modify541.00110.62110.58110.17
2492005.09.14 02:49s/l541.00110.58110.58110.1721.5712634.19
2502005.09.28 10:33buy551.00113.16112.76113.61
2512005.09.28 16:06modify551.00113.16113.16113.61
2522005.09.28 16:06modify551.00113.16113.17113.61
2532005.09.28 16:06modify551.00113.16113.20113.61
2542005.09.28 16:07modify551.00113.16113.22113.61
2552005.09.28 16:07modify551.00113.16113.23113.61
2562005.09.28 16:08modify551.00113.16113.23113.61
2572005.09.28 16:11s/l551.00113.23113.23113.6161.8412696.03
2582005.09.28 18:50sell561.00113.08113.49112.63
2592005.09.28 23:46modify561.00113.08113.07112.63
2602005.09.29 00:12modify561.00113.08113.04112.63
2612005.09.29 00:21s/l561.00113.04113.04112.63-8.4212687.61
2622005.09.30 16:59sell571.00113.31113.67112.86
2632005.09.30 17:29modify571.00113.31113.29112.86
2642005.09.30 17:33modify571.00113.31113.24112.86
2652005.09.30 17:33modify571.00113.31113.23112.86
2662005.09.30 17:35s/l571.00113.23113.23112.8670.6012758.21
2672005.10.13 18:24sell581.00114.86115.20114.41
2682005.10.13 18:25modify581.00114.86114.85114.41
2692005.10.13 18:26s/l581.00114.85114.85114.418.7112766.92
2702005.10.13 18:32sell591.00114.84115.17114.39
2712005.10.13 18:34modify591.00114.84114.83114.39
2722005.10.13 18:35modify591.00114.84114.82114.39
2732005.10.13 18:35modify591.00114.84114.74114.39
2742005.10.13 18:35modify591.00114.84114.73114.39
2752005.10.13 18:35s/l591.00114.73114.73114.3995.8612862.78
2762005.10.13 18:53sell601.00114.82115.15114.37
2772005.10.13 18:59modify601.00114.82114.79114.37
2782005.10.13 19:08s/l601.00114.79114.79114.3726.1312888.91
2792005.10.14 14:49sell611.00114.53114.86114.08
2802005.10.14 16:16modify611.00114.53114.49114.08
2812005.10.14 16:17modify611.00114.53114.48114.08
2822005.10.14 16:17modify611.00114.53114.47114.08
2832005.10.14 16:17modify611.00114.53114.46114.08
2842005.10.14 16:18modify611.00114.53114.43114.08
2852005.10.14 16:19s/l611.00114.43114.43114.0887.3612976.27
2862005.10.27 02:56sell621.00115.88116.25115.43
2872005.10.27 03:01modify621.00115.88115.86115.43
2882005.10.27 03:16modify621.00115.88115.85115.43
2892005.10.27 03:25modify621.00115.88115.83115.43
2902005.10.27 03:25modify621.00115.88115.83115.43
2912005.10.27 03:29s/l621.00115.83115.83115.4343.1613019.43
2922005.11.03 21:07sell631.00117.11117.48116.66
2932005.11.04 04:44s/l631.00117.48117.48116.66-329.5212689.91
2942005.11.25 15:35sell641.00119.30119.64118.85
2952005.11.25 16:11s/l641.00119.64119.64118.85-284.1412405.77
2962005.12.01 12:13sell651.00119.78120.13119.33
2972005.12.01 12:53s/l651.00120.13120.13119.33-291.2812114.49
2982005.12.02 16:33sell661.00120.76121.12120.31
2992005.12.02 16:35modify661.00120.76120.75120.31
3002005.12.02 16:35modify661.00120.76120.65120.31
3012005.12.02 16:36modify661.00120.76120.62120.31
3022005.12.02 16:36s/l661.00120.62120.62120.31116.0612230.55
3032005.12.02 16:51sell671.00120.72121.08120.27
3042005.12.02 16:51modify671.00120.72120.72120.27
3052005.12.02 16:51modify671.00120.72120.61120.27
3062005.12.02 16:51modify671.00120.72120.60120.27
3072005.12.02 16:51modify671.00120.72120.58120.27
3082005.12.02 16:51s/l671.00120.58120.58120.27116.0912346.64
3092005.12.02 16:51sell681.00120.69121.05120.24
3102005.12.02 16:53modify681.00120.69120.66120.24
3112005.12.02 16:53s/l681.00120.66120.66120.2424.8512371.49
3122005.12.02 16:53sell691.00120.69121.05120.24
3132005.12.02 16:54modify691.00120.69120.65120.24
3142005.12.02 16:54s/l691.00120.65120.65120.2433.1512404.64
3152005.12.02 16:54sell701.00120.65121.01120.20
3162005.12.02 16:57modify701.00120.65120.61120.20
3172005.12.02 16:57s/l701.00120.61120.61120.2033.1612437.80
3182005.12.02 16:59sell711.00120.66121.02120.21
3192005.12.02 17:05modify711.00120.66120.65120.21
3202005.12.02 17:06s/l711.00120.65120.65120.218.2812446.08
3212005.12.02 17:06sell721.00120.65121.01120.20
3222005.12.02 17:07modify721.00120.65120.63120.20
3232005.12.02 17:07modify721.00120.65120.61120.20
3242005.12.02 17:07s/l721.00120.61120.61120.2033.1612479.24
3252005.12.02 17:07sell731.00120.66121.02120.21
3262005.12.02 17:07modify731.00120.66120.61120.21
3272005.12.02 17:08s/l731.00120.61120.61120.2141.4612520.70
3282005.12.02 17:24sell741.00120.66121.02120.21
3292005.12.02 17:24modify741.00120.66120.63120.21
3302005.12.02 17:24modify741.00120.66120.57120.21
3312005.12.02 17:24modify741.00120.66120.51120.21
3322005.12.02 17:24s/l741.00120.51120.51120.21124.4412645.14
3332005.12.02 17:27sell751.00120.65121.01120.20
3342005.12.02 17:29modify751.00120.65120.63120.20
3352005.12.02 17:31modify751.00120.65120.57120.20
3362005.12.02 17:31modify751.00120.65120.55120.20
3372005.12.02 17:31s/l751.00120.55120.55120.2082.9412728.08
3382005.12.02 17:34sell761.00120.66121.02120.21
3392005.12.02 18:10modify761.00120.66120.62120.21
3402005.12.02 18:12s/l761.00120.62120.62120.2133.1512761.23
3412005.12.21 01:50sell771.00117.14117.64116.69
3422005.12.21 01:53modify771.00117.14117.13116.69
3432005.12.21 01:53modify771.00117.14117.07116.69
3442005.12.21 01:54modify771.00117.14116.97116.69
3452005.12.21 01:54s/l771.00116.97116.97116.69145.3112906.54
3462005.12.23 16:33sell781.00116.47116.98116.02
3472005.12.23 16:33modify781.00116.47116.37116.02
3482005.12.23 16:34s/l781.00116.37116.37116.0285.9012992.44
3492005.12.23 16:40sell791.00116.42116.93115.97
3502005.12.23 16:52modify791.00116.42116.41115.97
3512005.12.23 16:52modify791.00116.42116.40115.97
3522005.12.23 16:59modify791.00116.42116.36115.97
3532005.12.23 17:00s/l791.00116.36116.36115.9751.5613044.00
3542006.01.17 02:53sell801.00114.99115.42114.54
3552006.01.17 03:31modify801.00114.99114.98114.54
3562006.01.17 03:51modify801.00114.99114.97114.54
3572006.01.17 03:53modify801.00114.99114.96114.54
3582006.01.17 03:55modify801.00114.99114.94114.54
3592006.01.17 04:03modify801.00114.99114.93114.54
3602006.01.17 04:07modify801.00114.99114.90114.54
3612006.01.17 04:08modify801.00114.99114.88114.54
3622006.01.17 04:08modify801.00114.99114.87114.54
3632006.01.17 04:11s/l801.00114.87114.87114.54104.4513148.45
3642006.01.27 00:56sell811.00116.31116.73115.86
3652006.01.27 01:19modify811.00116.31116.27115.86
3662006.01.27 01:23modify811.00116.31116.25115.86
3672006.01.27 01:24modify811.00116.31116.25115.86
3682006.01.27 01:24modify811.00116.31116.22115.86
3692006.01.27 01:24modify811.00116.31116.22115.86
3702006.01.27 01:25modify811.00116.31116.21115.86
3712006.01.27 01:26s/l811.00116.21116.21115.8686.0513234.50
3722006.01.31 20:18buy821.00116.97116.52117.42
3732006.01.31 20:18modify821.00116.97116.98117.42
3742006.01.31 20:19modify821.00116.97117.00117.42
3752006.01.31 20:19modify821.00116.97117.01117.42
3762006.01.31 20:20modify821.00116.97117.02117.42
3772006.01.31 20:21modify821.00116.97117.04117.42
3782006.01.31 20:21modify821.00116.97117.05117.42
3792006.01.31 20:21modify821.00116.97117.08117.42
3802006.01.31 20:21modify821.00116.97117.09117.42
3812006.01.31 20:21s/l821.00117.09117.09117.42102.4813336.98
3822006.02.02 09:40sell831.00118.51118.97118.06
3832006.02.02 11:05modify831.00118.51118.50118.06
3842006.02.02 11:06modify831.00118.51118.50118.06
3852006.02.02 11:06modify831.00118.51118.47118.06
3862006.02.02 11:06modify831.00118.51118.47118.06
3872006.02.02 11:10s/l831.00118.47118.47118.0633.7613370.74
3882006.02.20 13:24buy841.00118.19117.73118.64
3892006.02.20 14:42modify841.00118.19118.20118.64
3902006.02.20 14:44modify841.00118.19118.22118.64
3912006.02.20 14:53s/l841.00118.22118.22118.6425.3813396.12
3922006.04.03 02:13sell851.00117.67118.12117.22
3932006.04.03 02:30s/l851.00118.12118.12117.22-380.9713015.15
3942006.04.03 02:30sell861.00118.10118.56117.65
3952006.04.03 02:44modify861.00118.10118.08117.65
3962006.04.03 02:46modify861.00118.10118.08117.65
3972006.04.03 02:46modify861.00118.10118.07117.65
3982006.04.03 02:46modify861.00118.10118.04117.65
3992006.04.03 02:52s/l861.00118.04118.04117.6550.8313065.98
4002006.04.03 02:52sell871.00118.03118.49117.58
4012006.04.03 03:30modify871.00118.03118.01117.58
4022006.04.03 03:31s/l871.00118.01118.01117.5816.9413082.92
4032006.05.05 14:30sell881.00113.76114.23113.31
4042006.05.05 14:30modify881.00113.76113.69113.31
4052006.05.05 14:30modify881.00113.76113.60113.31
4062006.05.05 14:30s/l881.00113.60113.60113.31140.8513223.77
4072006.05.05 14:30sell891.00113.76114.23113.31
4082006.05.05 14:30modify891.00113.76113.74113.31
4092006.05.05 14:30s/l891.00113.74113.74113.3117.5413241.31
4102006.05.05 14:30sell901.00113.98114.46113.53
4112006.05.05 14:30modify901.00113.98113.75113.53
4122006.05.05 14:30modify901.00113.98113.69113.53
4132006.05.05 14:30s/l901.00113.69113.69113.53255.0713496.38
4142006.05.05 14:30sell911.00113.75114.22113.30
4152006.05.05 14:30modify911.00113.75113.72113.30
4162006.05.05 14:30s/l911.00113.72113.72113.3026.3413522.72
4172006.05.05 14:30sell921.00113.86114.34113.41
4182006.05.05 14:30modify921.00113.86113.85113.41
4192006.05.05 14:30s/l921.00113.85113.85113.418.7813531.50
4202006.05.05 14:30sell931.00113.84114.32113.39
4212006.05.05 14:31modify931.00113.84113.57113.39
4222006.05.05 14:31s/l931.00113.57113.57113.39237.6813769.18
4232006.05.05 14:31sell941.00113.75114.22113.30
4242006.05.05 14:31modify941.00113.75113.37113.30
4252006.05.05 14:31s/l941.00113.37113.37113.30335.1314104.31
4262006.05.05 14:31sell951.00113.98114.46113.53
4272006.05.05 14:31t/p951.00113.53114.46113.53396.5114500.82
4282006.05.05 14:31sell961.00113.80114.27113.35
4292006.05.05 14:31t/p961.00113.35114.27113.35397.1114897.93
4302006.05.05 14:31sell971.00113.98114.46113.53
4312006.05.05 14:31t/p971.00113.53114.46113.53396.4415294.37
4322006.05.05 14:31sell981.00113.98114.46113.53
4332006.05.05 14:31modify981.00113.98113.69113.53
4342006.05.05 14:31t/p981.00113.53113.69113.53396.9015691.27
4352006.05.05 14:32sell991.00113.64114.11113.19
4362006.05.05 14:32modify991.00113.64113.35113.19
4372006.05.05 14:32s/l991.00113.35113.35113.19255.7615947.03
4382006.05.05 14:41sell1001.00113.62114.09113.17
4392006.05.05 14:41modify1001.00113.62113.46113.17
4402006.05.05 14:41modify1001.00113.62113.44113.17
4412006.05.05 14:41s/l1001.00113.44113.44113.17158.6316105.66
4422006.05.12 14:30buy1011.00109.58109.07110.03
4432006.05.12 14:30modify1011.00109.58109.58110.03
4442006.05.12 14:30modify1011.00109.58109.65110.03
4452006.05.12 14:30s/l1011.00109.65109.65110.0363.9116169.57
4462006.05.12 14:30buy1021.00109.56109.05110.01
4472006.05.12 14:30modify1021.00109.56109.58110.01
4482006.05.12 14:30modify1021.00109.56109.77110.01
4492006.05.12 14:30modify1021.00109.56109.78110.01
4502006.05.12 14:30modify1021.00109.56109.79110.01
4512006.05.12 14:30s/l1021.00109.79109.79110.01209.4916379.06
4522006.05.12 14:50buy1031.00109.64109.13110.09
4532006.05.12 14:51modify1031.00109.64109.65110.09
4542006.05.12 14:51modify1031.00109.64109.68110.09
4552006.05.12 14:51s/l1031.00109.68109.68110.0936.5016415.56
4562006.05.12 14:51buy1041.00109.60109.09110.05
4572006.05.12 15:01modify1041.00109.60109.62110.05
4582006.05.12 15:01s/l1041.00109.62109.62110.0518.2516433.81
4592006.05.15 23:00sell1051.00110.13110.65109.68
4602006.05.15 23:00modify1051.00110.13110.02109.68
4612006.05.15 23:00s/l1051.00110.02110.02109.6899.5416533.35
4622006.05.15 23:00sell1061.00110.49111.02110.04
4632006.05.15 23:24modify1061.00110.49110.47110.04
4642006.05.15 23:25modify1061.00110.49110.47110.04
4652006.05.15 23:25modify1061.00110.49110.44110.04
4662006.05.15 23:25modify1061.00110.49110.43110.04
4672006.05.15 23:26s/l1061.00110.43110.43110.0454.3216587.67
4682006.05.15 23:26sell1071.00110.42110.94109.97
4692006.05.16 03:41modify1071.00110.42110.41109.97
4702006.05.16 03:41s/l1071.00110.41110.41109.97-5.5416582.13
4712006.05.17 14:43buy1081.00109.08108.55109.53
4722006.05.17 14:46modify1081.00109.08109.09109.53
4732006.05.17 14:46modify1081.00109.08109.12109.53
4742006.05.17 14:46modify1081.00109.08109.12109.53
4752006.05.17 14:46s/l1081.00109.12109.12109.5336.6716618.80
4762006.05.17 14:46buy1091.00109.09108.56109.54
4772006.05.17 14:47modify1091.00109.09109.11109.54
4782006.05.17 14:48s/l1091.00109.11109.11109.5418.3316637.13
4792006.05.18 15:31sell1101.00110.71111.29110.26
4802006.05.18 15:34modify1101.00110.71110.69110.26
4812006.05.18 15:34modify1101.00110.71110.63110.26
4822006.05.18 15:34modify1101.00110.71110.62110.26
4832006.05.18 15:34modify1101.00110.71110.61110.26
4842006.05.18 15:35s/l1101.00110.61110.61110.2690.4016727.53
4852006.05.18 15:35sell1111.00110.62111.20110.17
4862006.05.18 15:35modify1111.00110.62110.57110.17
4872006.05.18 15:35modify1111.00110.62110.55110.17
4882006.05.18 15:35modify1111.00110.62110.52110.17
4892006.05.18 15:35modify1111.00110.62110.49110.17
4902006.05.18 15:36s/l1111.00110.49110.49110.17117.6616845.19
4912006.05.18 15:40sell1121.00110.58111.16110.13
4922006.05.18 15:40modify1121.00110.58110.57110.13
4932006.05.18 15:40s/l1121.00110.57110.57110.139.0416854.23
4942006.05.18 15:40sell1131.00110.56111.14110.11
4952006.05.18 15:42modify1131.00110.56110.52110.11
4962006.05.18 15:42s/l1131.00110.52110.52110.1136.1916890.42
4972006.05.18 15:43sell1141.00110.55111.13110.10
4982006.05.18 15:47modify1141.00110.55110.50110.10
4992006.05.18 15:47s/l1141.00110.50110.50110.1045.2516935.67
5002006.05.18 15:53sell1151.00110.55111.13110.10
5012006.05.18 16:03modify1151.00110.55110.55110.10
5022006.05.18 16:03s/l1151.00110.55110.55110.100.0016935.67
5032006.05.31 03:58sell1161.00112.19112.75111.74
5042006.05.31 04:45modify1161.00112.19112.18111.74
5052006.05.31 05:00modify1161.00112.19112.16111.74
5062006.05.31 05:01modify1161.00112.19112.15111.74
5072006.05.31 05:03modify1161.00112.19112.13111.74
5082006.05.31 05:07s/l1161.00112.13112.13111.7453.5116989.18
5092006.06.01 16:01sell1171.00112.90113.47112.45
5102006.06.01 16:08modify1171.00112.90112.88112.45
5112006.06.01 16:08modify1171.00112.90112.87112.45
5122006.06.01 16:10s/l1171.00112.87112.87112.4526.5717015.75
5132006.06.01 16:10sell1181.00112.87113.44112.42
5142006.06.01 16:32modify1181.00112.87112.86112.42
5152006.06.01 16:33s/l1181.00112.86112.86112.428.8617024.61
5162006.06.01 16:33sell1191.00112.85113.41112.40
5172006.06.01 16:34modify1191.00112.85112.82112.40
5182006.06.01 16:34modify1191.00112.85112.80112.40
5192006.06.01 16:34modify1191.00112.85112.80112.40
5202006.06.01 16:35modify1191.00112.85112.79112.40
5212006.06.01 16:37modify1191.00112.85112.75112.40
5222006.06.01 16:37modify1191.00112.85112.74112.40
5232006.06.01 16:37modify1191.00112.85112.72112.40
5242006.06.01 16:38s/l1191.00112.72112.72112.40115.3317139.94
5252006.07.07 00:07buy1201.00115.20114.80115.65
5262006.07.07 00:45modify1201.00115.20115.22115.65
5272006.07.07 00:59modify1201.00115.20115.23115.65
5282006.07.07 01:00modify1201.00115.20115.25115.65
5292006.07.07 01:03s/l1201.00115.25115.25115.6543.3817183.32
5302006.07.19 16:00sell1211.00117.57117.99117.12
5312006.07.19 16:00modify1211.00117.57117.55117.12
5322006.07.19 16:00modify1211.00117.57117.47117.12
5332006.07.19 16:00s/l1211.00117.47117.47117.1285.0817268.40
5342006.07.19 16:01sell1221.00117.57117.99117.12
5352006.07.19 16:01modify1221.00117.57117.52117.12
5362006.07.19 16:01modify1221.00117.57117.50117.12
5372006.07.19 16:01modify1221.00117.57117.47117.12
5382006.07.19 16:01s/l1221.00117.47117.47117.1285.1017353.50
5392006.07.19 16:01sell1231.00117.65118.07117.20
5402006.07.19 16:01modify1231.00117.65117.32117.20
5412006.07.19 16:01s/l1231.00117.32117.32117.20280.3717633.87
5422006.07.19 16:01sell1241.00117.68118.10117.23
5432006.07.19 16:02modify1241.00117.68117.40117.23
5442006.07.19 16:02s/l1241.00117.40117.40117.23238.4417872.31
5452006.07.19 16:02sell1251.00117.43117.84116.98
5462006.07.19 16:02modify1251.00117.43117.38116.98
5472006.07.19 16:02s/l1251.00117.38117.38116.9842.5817914.89
5482006.07.19 16:03sell1261.00117.44117.86116.99
5492006.07.19 16:03modify1261.00117.44117.44116.99
5502006.07.19 16:03modify1261.00117.44117.41116.99
5512006.07.19 16:04s/l1261.00117.41117.41116.9925.5517940.44
5522006.07.19 16:04sell1271.00117.50117.92117.05
5532006.07.19 16:04modify1271.00117.50117.47117.05
5542006.07.19 16:04modify1271.00117.50117.43117.05
5552006.07.19 16:04modify1271.00117.50117.41117.05
5562006.07.19 16:04s/l1271.00117.41117.41117.0576.6518017.09
5572006.07.19 16:04sell1281.00117.48117.90117.03
5582006.07.19 16:05modify1281.00117.48117.47117.03
5592006.07.19 16:05modify1281.00117.48117.46117.03
5602006.07.19 16:06s/l1281.00117.46117.46117.0317.0318034.12
5612006.07.19 16:06sell1291.00117.44117.86116.99
5622006.07.19 16:06modify1291.00117.44117.38116.99
5632006.07.19 16:06modify1291.00117.44117.33116.99
5642006.07.19 16:06modify1291.00117.44117.30116.99
5652006.07.19 16:06s/l1291.00117.30117.30116.99119.3418153.46
5662006.07.19 16:07sell1301.00117.47117.89117.02
5672006.07.19 16:07modify1301.00117.47117.35117.02
5682006.07.19 16:07s/l1301.00117.35117.35117.02102.2618255.72
5692006.07.25 16:13buy1311.00116.79116.37117.24
5702006.07.25 16:15modify1311.00116.79116.79117.24
5712006.07.25 16:15modify1311.00116.79116.80117.24
5722006.07.25 16:15modify1311.00116.79116.81117.24
5732006.07.25 16:15modify1311.00116.79116.83117.24
5742006.07.25 16:15modify1311.00116.79116.84117.24
5752006.07.25 16:23modify1311.00116.79116.86117.24
5762006.07.25 16:23modify1311.00116.79116.87117.24
5772006.07.25 16:25s/l1311.00116.87116.87117.2468.4818324.20
5782006.07.25 16:27buy1321.00116.84116.42117.29
5792006.07.25 16:35modify1321.00116.84116.84117.29
5802006.07.25 16:36modify1321.00116.84116.86117.29
5812006.07.25 16:36modify1321.00116.84116.87117.29
5822006.07.25 16:38modify1321.00116.84116.87117.29
5832006.07.25 16:43s/l1321.00116.87116.87117.2925.6818349.88
5842006.08.01 07:28sell1331.00114.64115.04114.19
5852006.08.01 14:43s/l1331.00115.04115.04114.19-347.6218002.26
5862006.08.02 15:29sell1341.00114.44114.86113.99
5872006.08.02 15:33modify1341.00114.44114.43113.99
5882006.08.02 15:34s/l1341.00114.43114.43113.998.7318010.99
5892006.08.02 15:34sell1351.00114.43114.85113.98
5902006.08.02 15:36modify1351.00114.43114.41113.98
5912006.08.02 15:36s/l1351.00114.41114.41113.9817.4818028.47
5922006.08.02 15:42sell1361.00114.43114.85113.98
5932006.08.03 03:11s/l1361.00114.85114.85113.98-409.5017618.97
5942006.08.04 14:30sell1371.00115.24115.64114.79
5952006.08.04 14:30modify1371.00115.24115.05114.79
5962006.08.04 14:30s/l1371.00115.05115.05114.79165.0317784.00
5972006.08.04 14:30sell1381.00115.24115.64114.79
5982006.08.04 14:30modify1381.00115.24115.21114.79
5992006.08.04 14:30s/l1381.00115.21115.21114.7926.0317810.03
6002006.08.04 14:30sell1391.00115.24115.64114.79
6012006.08.04 14:30modify1391.00115.24115.21114.79
6022006.08.04 14:30s/l1391.00115.21115.21114.7926.0317836.06
6032006.08.04 14:30sell1401.00115.24115.64114.79
6042006.08.04 14:30modify1401.00115.24115.22114.79
6052006.08.04 14:30s/l1401.00115.22115.22114.7917.3617853.42
6062006.08.04 14:30sell1411.00115.22115.62114.77
6072006.08.04 14:30modify1411.00115.22115.21114.77
6082006.08.04 14:30s/l1411.00115.21115.21114.778.6717862.09
6092006.08.04 14:30sell1421.00115.29115.69114.84
6102006.08.04 14:30modify1421.00115.29115.05114.84
6112006.08.04 14:30t/p1421.00114.84115.05114.84391.8818253.97
6122006.08.04 14:30sell1431.00115.11115.50114.66
6132006.08.04 14:30modify1431.00115.11114.88114.66
6142006.08.04 14:30t/p1431.00114.66114.88114.66393.1218647.09
6152006.08.04 14:30sell1441.00115.16115.55114.71
6162006.08.04 14:30t/p1441.00114.71115.55114.71392.8419039.93
6172006.08.04 14:31sell1451.00115.05115.44114.60
6182006.08.04 14:31modify1451.00115.05114.94114.60
6192006.08.04 14:31modify1451.00115.05114.91114.60
6202006.08.04 14:31s/l1451.00114.91114.91114.60121.7819161.71
6212006.08.04 14:31sell1461.00114.94115.33114.49
6222006.08.04 14:31modify1461.00114.94114.88114.49
6232006.08.04 14:31s/l1461.00114.88114.88114.4952.2319213.94
6242006.08.04 14:31sell1471.00115.05115.44114.60
6252006.08.04 14:31modify1471.00115.05114.85114.60
6262006.08.04 14:31modify1471.00115.05114.83114.60
6272006.08.04 14:31s/l1471.00114.83114.83114.60191.3419405.28
6282006.08.04 14:31sell1481.00114.96115.35114.51
6292006.08.04 14:31modify1481.00114.96114.85114.51
6302006.08.04 14:31modify1481.00114.96114.80114.51
6312006.08.04 14:31modify1481.00114.96114.75114.51
6322006.08.04 14:31s/l1481.00114.75114.75114.51183.0119588.29
6332006.08.04 14:31sell1491.00115.36115.76114.91
6342006.08.04 14:31t/p1491.00114.91115.76114.91392.6019980.89
6352006.08.16 14:31sell1501.00116.31116.72115.86
6362006.08.16 14:31modify1501.00116.31115.96115.86
6372006.08.16 14:31t/p1501.00115.86115.96115.86388.4720369.36
6382006.08.16 14:32sell1511.00115.97116.37115.52
6392006.08.16 14:36modify1511.00115.97115.90115.52
6402006.08.16 14:37s/l1511.00115.90115.90115.5260.3820429.74
6412006.08.22 13:28sell1521.00116.18116.57115.73
6422006.08.22 17:40s/l1521.00116.57116.57115.73-334.5320095.21
6432006.08.29 20:41sell1531.00116.62116.96116.17
6442006.08.29 20:57modify1531.00116.62116.60116.17
6452006.08.29 20:58modify1531.00116.62116.58116.17
6462006.08.29 20:58modify1531.00116.62116.58116.17
6472006.08.29 20:58modify1531.00116.62116.57116.17
6482006.08.29 21:01s/l1531.00116.57116.57116.1742.8920138.10
6492006.09.06 20:03sell1541.00116.66116.96116.21
6502006.09.06 20:13modify1541.00116.66116.66116.21
6512006.09.06 20:13modify1541.00116.66116.65116.21
6522006.09.06 20:17s/l1541.00116.65116.65116.218.5720146.67
6532006.09.06 20:17sell1551.00116.64116.94116.19
6542006.09.06 22:30modify1551.00116.64116.62116.19
6552006.09.06 22:30modify1551.00116.64116.61116.19
6562006.09.06 22:30s/l1551.00116.61116.61116.1925.7220172.39
6572006.09.08 09:24buy1561.00116.23115.92116.68
6582006.09.08 09:24modify1561.00116.23116.26116.68
6592006.09.08 09:24modify1561.00116.23116.31116.68
6602006.09.08 09:24modify1561.00116.23116.34116.68
6612006.09.08 09:24s/l1561.00116.34116.34116.6894.6620267.05
6622006.09.08 09:24buy1571.00116.23115.92116.68
6632006.09.08 09:24modify1571.00116.23116.28116.68
6642006.09.08 09:24modify1571.00116.23116.30116.68
6652006.09.08 09:24modify1571.00116.23116.36116.68
6662006.09.08 09:24modify1571.00116.23116.40116.68
6672006.09.08 09:24s/l1571.00116.40116.40116.68146.1020413.15
6682006.09.08 09:24buy1581.00116.25115.94116.70
6692006.09.08 09:25modify1581.00116.25116.26116.70
6702006.09.08 09:25modify1581.00116.25116.29116.70
6712006.09.08 09:25s/l1581.00116.29116.29116.7034.4020447.55
6722006.09.08 09:25buy1591.00116.26115.95116.71
6732006.09.08 09:26modify1591.00116.26116.26116.71
6742006.09.08 09:26modify1591.00116.26116.27116.71
6752006.09.08 09:26s/l1591.00116.27116.27116.718.6020456.15
6762006.09.08 09:26buy1601.00116.29115.98116.74
6772006.09.08 09:28modify1601.00116.29116.29116.74
6782006.09.08 09:28modify1601.00116.29116.30116.74
6792006.09.08 09:28s/l1601.00116.30116.30116.748.6020464.75
6802006.09.08 09:28buy1611.00116.31116.00116.76
6812006.09.08 11:30modify1611.00116.31116.34116.76
6822006.09.08 11:32modify1611.00116.31116.36116.76
6832006.09.08 11:38s/l1611.00116.36116.36116.7642.9720507.72
6842006.10.17 02:23buy1621.00119.03118.74119.48
6852006.10.17 03:12modify1621.00119.03119.04119.48
6862006.10.17 03:12modify1621.00119.03119.04119.48
6872006.10.17 03:14modify1621.00119.03119.05119.48
6882006.10.17 03:26s/l1621.00119.05119.05119.4816.8020524.52
6892006.10.20 11:59sell1631.00118.36118.67117.91
6902006.10.20 12:12modify1631.00118.36118.33117.91
6912006.10.20 12:12modify1631.00118.36118.32117.91
6922006.10.20 12:33modify1631.00118.36118.30117.91
6932006.10.20 12:33modify1631.00118.36118.30117.91
6942006.10.20 12:39modify1631.00118.36118.27117.91
6952006.10.20 12:39modify1631.00118.36118.25117.91
6962006.10.20 12:39s/l1631.00118.25118.25117.9193.0120617.53