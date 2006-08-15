|Symbol
|GBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2006.08.10 06:55 - 2007.04.13 23:55
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Bars in test
|48582
|Ticks modelled
|942616
|Modelling quality
|81.97%
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|2099.48
|Gross profit
|2099.48
|Gross loss
|0.00
|Profit factor
|Expected payoff
|23.86
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|0.00 (0.00%)
|Relative drawdown
|0.00% (0.00)
|Total trades
|88
|Short positions (won %)
|38 (100.00%)
|Long positions (won %)
|50 (100.00%)
|Profit trades (% of total)
|88 (100.00%)
|Loss trades (% of total)
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade
|40.00
|loss trade
|0.00
|Average
|profit trade
|23.86
|loss trade
|0.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|88 (2099.48)
|consecutive losses (loss in money)
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2099.48 (88)
|consecutive loss (count of losses)
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins
|88
|consecutive losses
|0
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.08.15 15:32
|buy
|1
|0.10
|1.8942
|1.8342
|1.8952
|2
|2006.08.15 15:33
|t/p
|1
|0.10
|1.8952
|1.8342
|1.8952
|10.00
|1010.00
|3
|2006.08.15 15:33
|buy
|2
|0.20
|1.8957
|1.8357
|1.8967
|4
|2006.08.15 16:07
|t/p
|2
|0.20
|1.8967
|1.8357
|1.8967
|20.00
|1030.00
|5
|2006.08.16 01:53
|buy
|3
|0.20
|1.8950
|1.8350
|1.8960
|6
|2006.08.16 15:30
|t/p
|3
|0.20
|1.8960
|1.8350
|1.8960
|20.00
|1050.00
|7
|2006.08.16 15:30
|buy
|4
|0.20
|1.8981
|1.8381
|1.8991
|8
|2006.08.16 15:43
|t/p
|4
|0.20
|1.8991
|1.8381
|1.8991
|20.00
|1070.00
|9
|2006.08.16 15:43
|buy
|5
|0.20
|1.8995
|1.8395
|1.9005
|10
|2006.08.16 16:16
|t/p
|5
|0.20
|1.9005
|1.8395
|1.9005
|20.00
|1090.00
|11
|2006.08.17 08:57
|buy
|6
|0.20
|1.8976
|1.8376
|1.8986
|12
|2006.08.17 10:33
|t/p
|6
|0.20
|1.8986
|1.8376
|1.8986
|20.00
|1110.00
|13
|2006.08.17 14:47
|buy
|7
|0.20
|1.8976
|1.8376
|1.8986
|14
|2006.08.21 17:06
|t/p
|7
|0.20
|1.8986
|1.8376
|1.8986
|18.92
|1128.92
|15
|2006.08.21 19:36
|buy
|8
|0.20
|1.8954
|1.8354
|1.8964
|16
|2006.08.23 16:43
|t/p
|8
|0.20
|1.8964
|1.8354
|1.8964
|18.92
|1147.84
|17
|2006.08.23 18:30
|buy
|9
|0.20
|1.8917
|1.8317
|1.8927
|18
|2006.08.23 18:53
|t/p
|9
|0.20
|1.8927
|1.8317
|1.8927
|20.00
|1167.84
|19
|2006.08.23 18:53
|buy
|10
|0.20
|1.8931
|1.8331
|1.8941
|20
|2006.08.23 19:08
|t/p
|10
|0.20
|1.8941
|1.8331
|1.8941
|20.00
|1187.84
|21
|2006.08.23 20:17
|buy
|11
|0.20
|1.8928
|1.8328
|1.8938
|22
|2006.08.23 21:35
|t/p
|11
|0.20
|1.8938
|1.8328
|1.8938
|20.00
|1207.84
|23
|2006.08.25 15:23
|sell
|12
|0.20
|1.8850
|1.9450
|1.8840
|24
|2006.09.06 14:27
|t/p
|12
|0.20
|1.8840
|1.9450
|1.8840
|20.80
|1228.64
|25
|2006.09.13 17:07
|buy
|13
|0.20
|1.8753
|1.8153
|1.8763
|26
|2006.09.13 18:49
|t/p
|13
|0.20
|1.8763
|1.8153
|1.8763
|20.00
|1248.64
|27
|2006.09.13 18:49
|buy
|14
|0.20
|1.8767
|1.8167
|1.8777
|28
|2006.09.14 01:00
|t/p
|14
|0.20
|1.8777
|1.8167
|1.8777
|18.38
|1267.02
|29
|2006.09.18 02:34
|sell
|15
|0.20
|1.8777
|1.9377
|1.8767
|30
|2006.09.18 12:35
|t/p
|15
|0.20
|1.8767
|1.9377
|1.8767
|20.00
|1287.02
|31
|2006.09.19 09:44
|buy
|16
|0.20
|1.8823
|1.8223
|1.8833
|32
|2006.09.19 15:30
|t/p
|16
|0.20
|1.8833
|1.8223
|1.8833
|20.00
|1307.02
|33
|2006.09.19 15:30
|buy
|17
|0.20
|1.8837
|1.8237
|1.8847
|34
|2006.09.19 15:33
|t/p
|17
|0.20
|1.8847
|1.8237
|1.8847
|20.00
|1327.02
|35
|2006.09.19 15:33
|buy
|18
|0.20
|1.8851
|1.8251
|1.8861
|36
|2006.09.19 15:41
|t/p
|18
|0.20
|1.8861
|1.8251
|1.8861
|20.00
|1347.02
|37
|2006.09.19 15:41
|buy
|19
|0.20
|1.8865
|1.8265
|1.8875
|38
|2006.09.19 15:52
|t/p
|19
|0.20
|1.8875
|1.8265
|1.8875
|20.00
|1367.02
|39
|2006.09.19 15:52
|buy
|20
|0.20
|1.8879
|1.8279
|1.8889
|40
|2006.09.20 17:58
|t/p
|20
|0.20
|1.8889
|1.8279
|1.8889
|19.46
|1386.48
|41
|2006.09.21 02:40
|buy
|21
|0.20
|1.8887
|1.8287
|1.8897
|42
|2006.09.21 03:27
|t/p
|21
|0.20
|1.8897
|1.8287
|1.8897
|20.00
|1406.48
|43
|2006.09.29 08:23
|sell
|22
|0.20
|1.8749
|1.9349
|1.8739
|44
|2006.09.29 09:03
|t/p
|22
|0.20
|1.8739
|1.9349
|1.8739
|20.00
|1426.48
|45
|2006.10.05 13:53
|buy
|23
|0.20
|1.8871
|1.8271
|1.8881
|46
|2006.10.26 17:36
|t/p
|23
|0.20
|1.8881
|1.8271
|1.8881
|8.66
|1435.14
|47
|2006.10.30 08:45
|buy
|24
|0.20
|1.8986
|1.8386
|1.8996
|48
|2006.10.30 12:46
|t/p
|24
|0.20
|1.8996
|1.8386
|1.8996
|20.00
|1455.14
|49
|2006.11.01 01:30
|buy
|25
|0.20
|1.9087
|1.8487
|1.9097
|50
|2006.11.01 12:19
|t/p
|25
|0.20
|1.9097
|1.8487
|1.9097
|20.00
|1475.14
|51
|2006.11.03 15:31
|sell
|26
|0.20
|1.9029
|1.9629
|1.9019
|52
|2006.11.03 15:32
|t/p
|26
|0.20
|1.9019
|1.9629
|1.9019
|20.00
|1495.14
|53
|2006.11.03 15:32
|sell
|27
|0.20
|1.9015
|1.9615
|1.9005
|54
|2006.11.03 15:38
|t/p
|27
|0.20
|1.9005
|1.9615
|1.9005
|20.00
|1515.14
|55
|2006.11.03 15:38
|sell
|28
|0.20
|1.9001
|1.9601
|1.8991
|56
|2006.11.03 15:44
|t/p
|28
|0.20
|1.8991
|1.9601
|1.8991
|20.00
|1535.14
|57
|2006.11.03 15:44
|sell
|29
|0.20
|1.8986
|1.9586
|1.8976
|58
|2006.11.06 10:57
|t/p
|29
|0.20
|1.8976
|1.9586
|1.8976
|20.08
|1555.22
|59
|2006.11.07 15:00
|buy
|30
|0.20
|1.9047
|1.8447
|1.9057
|60
|2006.11.07 15:29
|t/p
|30
|0.20
|1.9057
|1.8447
|1.9057
|20.00
|1575.22
|61
|2006.11.09 01:00
|sell
|31
|0.20
|1.9043
|1.9643
|1.9033
|62
|2006.11.09 02:59
|t/p
|31
|0.20
|1.9033
|1.9643
|1.9033
|20.00
|1595.22
|63
|2006.11.09 08:00
|sell
|32
|0.20
|1.9041
|1.9641
|1.9031
|64
|2006.11.09 14:15
|t/p
|32
|0.20
|1.9031
|1.9641
|1.9031
|20.00
|1615.22
|65
|2006.11.09 14:16
|sell
|33
|0.20
|1.9024
|1.9624
|1.9014
|66
|2006.11.09 15:30
|t/p
|33
|0.20
|1.9014
|1.9624
|1.9014
|20.00
|1635.22
|67
|2006.11.10 03:00
|buy
|34
|0.20
|1.9069
|1.8469
|1.9079
|68
|2006.11.10 03:51
|t/p
|34
|0.20
|1.9079
|1.8469
|1.9079
|20.00
|1655.22
|69
|2006.11.15 02:09
|sell
|35
|0.20
|1.8953
|1.9553
|1.8943
|70
|2006.11.15 08:12
|t/p
|35
|0.20
|1.8943
|1.9553
|1.8943
|20.00
|1675.22
|71
|2006.11.15 09:34
|sell
|36
|0.20
|1.8951
|1.9551
|1.8941
|72
|2006.11.15 11:30
|t/p
|36
|0.20
|1.8941
|1.9551
|1.8941
|20.00
|1695.22
|73
|2006.11.20 02:55
|buy
|37
|0.20
|1.8948
|1.8348
|1.8958
|74
|2006.11.20 04:21
|t/p
|37
|0.20
|1.8958
|1.8348
|1.8958
|20.00
|1715.22
|75
|2006.11.20 06:10
|buy
|38
|0.20
|1.8944
|1.8344
|1.8954
|76
|2006.11.20 08:52
|t/p
|38
|0.20
|1.8954
|1.8344
|1.8954
|20.00
|1735.22
|77
|2006.11.20 08:52
|buy
|39
|0.20
|1.8956
|1.8356
|1.8966
|78
|2006.11.20 11:54
|t/p
|39
|0.20
|1.8966
|1.8356
|1.8966
|20.00
|1755.22
|79
|2006.12.05 17:11
|sell
|40
|0.20
|1.9711
|2.0311
|1.9701
|80
|2006.12.05 17:14
|t/p
|40
|0.20
|1.9701
|2.0311
|1.9701
|20.00
|1775.22
|81
|2006.12.05 17:14
|sell
|41
|0.20
|1.9697
|2.0297
|1.9687
|82
|2006.12.05 17:27
|t/p
|41
|0.20
|1.9687
|2.0297
|1.9687
|20.00
|1795.22
|83
|2006.12.05 17:27
|sell
|42
|0.20
|1.9680
|2.0280
|1.9670
|84
|2006.12.06 11:30
|t/p
|42
|0.20
|1.9670
|2.0280
|1.9670
|20.08
|1815.30
|85
|2006.12.08 05:39
|sell
|43
|0.20
|1.9628
|2.0228
|1.9618
|86
|2006.12.08 09:07
|t/p
|43
|0.20
|1.9618
|2.0228
|1.9618
|20.00
|1835.30
|87
|2006.12.08 15:53
|buy
|44
|0.20
|1.9677
|1.9077
|1.9687
|88
|2006.12.08 16:08
|t/p
|44
|0.20
|1.9687
|1.9077
|1.9687
|20.00
|1855.30
|89
|2006.12.12 11:25
|buy
|45
|0.20
|1.9610
|1.9010
|1.9620
|90
|2006.12.12 11:30
|t/p
|45
|0.20
|1.9620
|1.9010
|1.9620
|20.00
|1875.30
|91
|2006.12.15 00:30
|sell
|46
|0.20
|1.9610
|2.0210
|1.9600
|92
|2006.12.15 02:28
|t/p
|46
|0.20
|1.9600
|2.0210
|1.9600
|20.00
|1895.30
|93
|2006.12.15 04:00
|sell
|47
|0.20
|1.9600
|2.0200
|1.9590
|94
|2006.12.15 11:30
|t/p
|47
|0.20
|1.9590
|2.0200
|1.9590
|20.00
|1915.30
|95
|2006.12.21 12:43
|sell
|48
|0.20
|1.9637
|2.0237
|1.9627
|96
|2006.12.21 13:31
|t/p
|48
|0.20
|1.9627
|2.0237
|1.9627
|20.00
|1935.30
|97
|2006.12.25 05:30
|sell
|49
|0.20
|1.9569
|2.0169
|1.9559
|98
|2006.12.26 15:58
|t/p
|49
|0.20
|1.9559
|2.0169
|1.9559
|20.08
|1955.38
|99
|2006.12.28 23:46
|buy
|50
|0.20
|1.9634
|1.9034
|1.9644
|100
|2006.12.29 07:27
|t/p
|50
|0.20
|1.9644
|1.9034
|1.9644
|19.46
|1974.84
|101
|2006.12.29 14:05
|buy
|51
|0.20
|1.9650
|1.9050
|1.9660
|102
|2007.01.02 09:14
|t/p
|51
|0.20
|1.9660
|1.9050
|1.9660
|18.92
|1993.76
|103
|2007.01.02 17:59
|buy
|52
|0.20
|1.9730
|1.9130
|1.9740
|104
|2007.01.02 19:21
|t/p
|52
|0.20
|1.9740
|1.9130
|1.9740
|20.00
|2013.76
|105
|2007.01.10 15:29
|sell
|53
|0.30
|1.9367
|1.9967
|1.9357
|106
|2007.01.10 15:38
|t/p
|53
|0.30
|1.9357
|1.9967
|1.9357
|30.00
|2043.76
|107
|2007.01.11 23:00
|buy
|54
|0.30
|1.9457
|1.8857
|1.9467
|108
|2007.01.12 08:33
|t/p
|54
|0.30
|1.9467
|1.8857
|1.9467
|29.19
|2072.95
|109
|2007.01.18 03:42
|buy
|55
|0.30
|1.9714
|1.9114
|1.9724
|110
|2007.01.18 04:22
|t/p
|55
|0.30
|1.9724
|1.9114
|1.9724
|30.00
|2102.95
|111
|2007.01.19 10:59
|buy
|56
|0.30
|1.9754
|1.9154
|1.9764
|112
|2007.01.19 11:30
|t/p
|56
|0.30
|1.9764
|1.9154
|1.9764
|30.00
|2132.95
|113
|2007.01.19 11:30
|buy
|57
|0.30
|1.9771
|1.9171
|1.9781
|114
|2007.01.22 18:03
|t/p
|57
|0.30
|1.9781
|1.9171
|1.9781
|29.19
|2162.14
|115
|2007.01.26 09:43
|sell
|58
|0.30
|1.9653
|2.0253
|1.9643
|116
|2007.01.26 10:08
|t/p
|58
|0.30
|1.9643
|2.0253
|1.9643
|30.00
|2192.14
|117
|2007.01.26 11:00
|sell
|59
|0.30
|1.9646
|2.0246
|1.9636
|118
|2007.01.26 11:11
|t/p
|59
|0.30
|1.9636
|2.0246
|1.9636
|30.00
|2222.14
|119
|2007.01.29 02:14
|sell
|60
|0.30
|1.9583
|2.0183
|1.9573
|120
|2007.01.29 09:23
|t/p
|60
|0.30
|1.9573
|2.0183
|1.9573
|30.00
|2252.14
|121
|2007.02.01 06:23
|buy
|61
|0.30
|1.9647
|1.9047
|1.9657
|122
|2007.02.01 09:53
|t/p
|61
|0.30
|1.9657
|1.9047
|1.9657
|30.00
|2282.14
|123
|2007.02.02 16:03
|sell
|62
|0.30
|1.9638
|2.0238
|1.9628
|124
|2007.02.05 11:30
|t/p
|62
|0.30
|1.9628
|2.0238
|1.9628
|30.12
|2312.26
|125
|2007.02.08 23:00
|sell
|63
|0.30
|1.9577
|2.0177
|1.9567
|126
|2007.02.09 09:28
|t/p
|63
|0.30
|1.9567
|2.0177
|1.9567
|30.12
|2342.38
|127
|2007.02.09 09:28
|sell
|64
|0.30
|1.9559
|2.0159
|1.9549
|128
|2007.02.09 09:29
|t/p
|64
|0.30
|1.9549
|2.0159
|1.9549
|30.00
|2372.38
|129
|2007.02.09 09:29
|sell
|65
|0.30
|1.9545
|2.0145
|1.9535
|130
|2007.02.09 09:32
|t/p
|65
|0.30
|1.9535
|2.0145
|1.9535
|30.00
|2402.38
|131
|2007.02.19 09:30
|buy
|66
|0.30
|1.9531
|1.8931
|1.9541
|132
|2007.02.19 20:04
|t/p
|66
|0.30
|1.9541
|1.8931
|1.9541
|30.00
|2432.38
|133
|2007.02.20 15:11
|buy
|67
|0.30
|1.9525
|1.8925
|1.9535
|134
|2007.02.20 15:30
|t/p
|67
|0.30
|1.9535
|1.8925
|1.9535
|30.00
|2462.38
|135
|2007.02.20 16:30
|buy
|68
|0.30
|1.9534
|1.8934
|1.9544
|136
|2007.02.20 16:46
|t/p
|68
|0.30
|1.9544
|1.8934
|1.9544
|30.00
|2492.38
|137
|2007.02.20 16:46
|buy
|69
|0.30
|1.9548
|1.8948
|1.9558
|138
|2007.02.20 17:28
|t/p
|69
|0.30
|1.9558
|1.8948
|1.9558
|30.00
|2522.38
|139
|2007.02.21 01:05
|buy
|70
|0.30
|1.9551
|1.8951
|1.9561
|140
|2007.02.21 01:54
|t/p
|70
|0.30
|1.9561
|1.8951
|1.9561
|30.00
|2552.38
|141
|2007.02.21 07:26
|buy
|71
|0.30
|1.9552
|1.8952
|1.9562
|142
|2007.02.21 09:15
|t/p
|71
|0.30
|1.9562
|1.8952
|1.9562
|30.00
|2582.38
|143
|2007.02.21 09:15
|buy
|72
|0.30
|1.9567
|1.8967
|1.9577
|144
|2007.02.21 10:01
|t/p
|72
|0.30
|1.9577
|1.8967
|1.9577
|30.00
|2612.38
|145
|2007.02.21 15:30
|sell
|73
|0.30
|1.9526
|2.0126
|1.9516
|146
|2007.02.21 15:32
|t/p
|73
|0.30
|1.9516
|2.0126
|1.9516
|30.00
|2642.38
|147
|2007.02.21 15:32
|sell
|74
|0.30
|1.9511
|2.0111
|1.9501
|148
|2007.02.21 15:52
|t/p
|74
|0.30
|1.9501
|2.0111
|1.9501
|30.00
|2672.38
|149
|2007.02.21 15:52
|sell
|75
|0.30
|1.9496
|2.0096
|1.9486
|150
|2007.02.22 09:51
|t/p
|75
|0.30
|1.9486
|2.0096
|1.9486
|30.36
|2702.74
|151
|2007.02.23 01:30
|buy
|76
|0.30
|1.9569
|1.8969
|1.9579
|152
|2007.02.23 09:27
|t/p
|76
|0.30
|1.9579
|1.8969
|1.9579
|30.00
|2732.74
|153
|2007.02.23 09:27
|buy
|77
|0.30
|1.9583
|1.8983
|1.9593
|154
|2007.02.23 09:41
|t/p
|77
|0.30
|1.9593
|1.8983
|1.9593
|30.00
|2762.74
|155
|2007.02.28 07:45
|sell
|78
|0.30
|1.9615
|2.0215
|1.9605
|156
|2007.02.28 09:05
|t/p
|78
|0.30
|1.9605
|2.0215
|1.9605
|30.00
|2792.74
|157
|2007.03.01 12:31
|buy
|79
|0.30
|1.9631
|1.9031
|1.9641
|158
|2007.03.01 13:24
|t/p
|79
|0.30
|1.9641
|1.9031
|1.9641
|30.00
|2822.74
|159
|2007.03.01 13:24
|buy
|80
|0.30
|1.9646
|1.9046
|1.9656
|160
|2007.03.21 20:26
|t/p
|80
|0.30
|1.9656
|1.9046
|1.9656
|15.42
|2838.16
|161
|2007.03.23 11:14
|sell
|81
|0.30
|1.9605
|2.0205
|1.9595
|162
|2007.03.23 16:44
|t/p
|81
|0.30
|1.9595
|2.0205
|1.9595
|30.00
|2868.16
|163
|2007.03.25 23:59
|sell
|82
|0.30
|1.9611
|2.0211
|1.9601
|164
|2007.03.26 00:17
|t/p
|82
|0.30
|1.9601
|2.0211
|1.9601
|30.12
|2898.28
|165
|2007.03.26 10:13
|sell
|83
|0.30
|1.9588
|2.0188
|1.9578
|166
|2007.03.30 10:48
|t/p
|83
|0.30
|1.9578
|2.0188
|1.9578
|30.72
|2929.00
|167
|2007.04.02 00:30
|buy
|84
|0.30
|1.9690
|1.9090
|1.9700
|168
|2007.04.02 09:27
|t/p
|84
|0.30
|1.9700
|1.9090
|1.9700
|30.00
|2959.00
|169
|2007.04.04 09:46
|sell
|85
|0.30
|1.9727
|2.0327
|1.9717
|170
|2007.04.05 13:58
|t/p
|85
|0.30
|1.9717
|2.0327
|1.9717
|30.36
|2989.36
|171
|2007.04.05 21:00
|sell
|86
|0.30
|1.9711
|2.0311
|1.9701
|172
|2007.04.06 09:38
|t/p
|86
|0.30
|1.9701
|2.0311
|1.9701
|30.12
|3019.48
|173
|2007.04.06 09:38
|sell
|87
|0.40
|1.9695
|2.0295
|1.9685
|174
|2007.04.06 15:29
|t/p
|87
|0.40
|1.9685
|2.0295
|1.9685
|40.00
|3059.48
|175
|2007.04.13 01:00
|buy
|88
|0.40
|1.9794
|1.9194
|1.9804
|176
|2007.04.13 03:36
|t/p
|88
|0.40
|1.9804
|1.9194
|1.9804
|40.00
|3099.48