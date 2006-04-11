|Symbol
|GBPJPY (Great Britan vs Japanise Yen)
|Period
|1 Hour (H1) 2005.01.10 14:00 - 2007.04.12 18:00 (2006.04.11 - 2007.04.06)
|Model
|Open prices only (fastest method to analyze the bar just completed)
|Parameters
|Deleted
|Bars in test
|13893
|Ticks modelled
|27686
|Modelling quality
|n/a
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|200986.23
|Gross profit
|209268.11
|Gross loss
|-8281.88
|Profit factor
|25.27
|Expected payoff
|407.68
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|5611.24 (2.65%)
|Relative drawdown
|2.65% (5611.24)
|Total trades
|493
|Short positions (won %)
|84 (85.71%)
|Long positions (won %)
|409 (96.33%)
|Profit trades (% of total)
|466 (94.52%)
|Loss trades (% of total)
|27 (5.48%)
|Largest
|profit trade
|11109.13
|loss trade
|-1615.12
|Average
|profit trade
|449.07
|loss trade
|-306.74
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|94 (5677.58)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-3674.78)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|96890.99 (73)
|consecutive loss (count of losses)
|-3674.78 (4)
|Average
|consecutive wins
|29
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.04.11 00:00
|buy
|1
|0.20
|206.27
|0.00
|0.00
|2
|2006.04.11 01:00
|buy
|2
|0.10
|206.37
|0.00
|0.00
|416
|2006.08.14 07:00
|buy
|185
|0.50
|220.35
|0.00
|0.00
|417
|2006.08.15 11:00
|close
|179
|0.50
|220.05
|0.00
|0.00
|-74.14
|17123.21
|418
|2006.08.15 15:00
|close
|183
|0.50
|220.09
|0.00
|0.00
|-66.49
|17056.71
|419
|2006.08.16 17:00
|buy
|186
|0.10
|220.11
|0.00
|0.00
|420
|2006.08.16 18:00
|buy
|187
|0.10
|220.04
|0.00
|0.00
|421
|2006.08.22 19:00
|close
|187
|0.10
|220.15
|0.00
|0.00
|15.20
|17071.91
|422
|2006.08.22 20:00
|buy
|188
|0.50
|220.34
|0.00
|0.00
|423
|2006.08.22 20:00
|close
|186
|0.10
|220.26
|0.00
|0.00
|18.56
|17090.47
|424
|2006.08.22 21:00
|buy
|189
|0.50
|220.33
|0.00
|0.00
|425
|2006.08.23 17:00
|close
|184
|0.50
|220.65
|0.00
|0.00
|195.90
|17286.37
|426
|2006.08.23 18:00
|buy
|190
|0.50
|220.73
|0.00
|0.00
|427
|2006.08.23 18:00
|close
|185
|0.50
|220.65
|0.00
|0.00
|170.68
|17457.05
|428
|2006.08.23 19:00
|buy
|191
|0.50
|220.43
|0.00
|0.00
|429
|2006.08.25 09:00
|close
|188
|0.50
|220.48
|0.00
|0.00
|83.62
|17540.67
|430
|2006.08.25 10:00
|buy
|192
|0.50
|220.94
|0.00
|0.00
|431
|2006.08.25 10:00
|modify
|189
|0.50
|220.33
|220.46
|0.00
|432
|2006.08.25 11:00
|close
|189
|0.50
|220.64
|220.46
|0.00
|155.07
|17695.74
|433
|2006.08.25 12:00
|buy
|193
|0.50
|221.13
|0.00
|0.00
|434
|2006.08.25 12:00
|close
|190
|0.50
|221.05
|0.00
|0.00
|154.31
|17850.06
|435
|2006.08.25 13:00
|buy
|194
|0.50
|221.38
|0.00
|0.00
|436
|2006.08.25 13:00
|modify
|191
|0.50
|220.43
|220.90
|0.00
|437
|2006.08.25 14:00
|modify
|191
|0.50
|220.43
|220.98
|0.00
|438
|2006.08.25 15:00
|close
|191
|0.50
|221.30
|220.98
|0.00
|385.46
|18235.52
|439
|2006.08.25 16:00
|buy
|195
|0.50
|221.48
|0.00
|0.00
|440
|2006.08.25 16:00
|modify
|192
|0.50
|220.94
|221.00
|0.00
|441
|2006.08.25 17:00
|close
|192
|0.50
|221.23
|221.00
|0.00
|121.88
|18357.40
|442
|2006.08.25 18:00
|buy
|196
|0.50
|221.29
|0.00
|0.00
|443
|2006.08.25 19:00
|close
|193
|0.50
|221.47
|0.00
|0.00
|142.90
|18500.30
|444
|2006.08.25 20:00
|buy
|197
|0.50
|221.30
|0.00
|0.00
|445
|2006.08.28 05:00
|close
|196
|0.50
|221.40
|0.00
|0.00
|51.19
|18551.49
|446
|2006.08.28 06:00
|buy
|198
|0.50
|221.40
|0.00
|0.00
|447
|2006.08.28 08:00
|close
|197
|0.50
|221.44
|0.00
|0.00
|63.80
|18615.28
|448
|2006.08.28 09:00
|buy
|199
|0.50
|221.54
|0.00
|0.00
|449
|2006.08.28 10:00
|close
|194
|0.50
|221.52
|0.00
|0.00
|63.80
|18679.08
|450
|2006.08.28 11:00
|buy
|200
|0.60
|221.78
|0.00
|0.00
|451
|2006.08.28 11:00
|close
|195
|0.50
|221.70
|0.00
|0.00
|97.42
|18776.50
|452
|2006.08.28 12:00
|buy
|201
|0.50
|221.61
|0.00
|0.00
|453
|2006.08.28 12:00
|close
|198
|0.50
|221.53
|0.00
|0.00
|54.63
|18831.13
|454
|2006.08.28 13:00
|buy
|202
|0.50
|221.81
|0.00
|0.00
|455
|2006.08.28 13:00
|close
|199
|0.50
|221.73
|0.00
|0.00
|79.85
|18910.98
|456
|2006.08.28 14:00
|buy
|203
|0.50
|221.65
|0.00
|0.00
|457
|2006.08.28 15:00
|close
|201
|0.50
|221.77
|0.00
|0.00
|67.24
|18978.22
|458
|2006.08.28 16:00
|buy
|204
|0.60
|221.87
|0.00
|0.00
|459
|2006.08.28 16:00
|close
|203
|0.50
|221.79
|0.00
|0.00
|58.83
|19037.05
|460
|2006.08.28 17:00
|buy
|205
|0.60
|222.27
|0.00
|0.00
|461
|2006.08.28 17:00
|modify
|200
|0.60
|221.78
|221.79
|0.00
|462
|2006.08.28 18:00
|close
|200
|0.60
|222.18
|221.79
|0.00
|201.73
|19238.78
|463
|2006.08.28 19:00
|buy
|206
|0.60
|222.26
|0.00
|0.00
|464
|2006.08.28 19:00
|close
|202
|0.50
|222.18
|0.00
|0.00
|155.50
|19394.28
|465
|2006.08.28 20:00
|buy
|207
|0.60
|222.23
|0.00
|0.00
|466
|2006.08.28 20:00
|close
|204
|0.60
|222.15
|0.00
|0.00
|141.21
|19535.49
|467
|2006.08.28 21:00
|buy
|208
|0.60
|222.21
|0.00
|0.00
|468
|2006.08.30 11:00
|close
|207
|0.60
|222.36
|0.00
|0.00
|77.46
|19612.95
|469
|2006.08.30 12:00
|buy
|209
|0.60
|222.36
|0.00
|0.00
|470
|2006.08.30 13:00
|close
|205
|0.60
|222.50
|0.00
|0.00
|127.88
|19740.84
|471
|2006.08.30 14:00
|buy
|210
|0.60
|222.53
|0.00
|0.00
|472
|2006.08.30 14:00
|close
|206
|0.60
|222.45
|0.00
|0.00
|107.72
|19848.56
|473
|2006.08.30 15:00
|buy
|211
|0.60
|222.63
|0.00
|0.00
|474
|2006.08.30 15:00
|close
|208
|0.60
|222.55
|0.00
|0.00
|183.36
|20031.92
|475
|2006.08.30 16:00
|buy
|212
|0.60
|222.68
|0.00
|0.00
|476
|2006.08.30 16:00
|close
|209
|0.60
|222.60
|0.00
|0.00
|121.04
|20152.96
|477
|2006.08.30 17:00
|buy
|213
|0.60
|222.93
|0.00
|0.00
|478
|2006.08.30 17:00
|close
|210
|0.60
|222.85
|0.00
|0.00
|161.39
|20314.35
|479
|2006.08.30 18:00
|buy
|214
|0.60
|223.12
|0.00
|0.00
|480
|2006.08.30 18:00
|modify
|211
|0.60
|222.63
|222.64
|0.00
|481
|2006.08.30 19:00
|close
|211
|0.60
|222.90
|222.64
|0.00
|136.16
|20450.51
|482
|2006.08.30 20:00
|buy
|215
|0.60
|223.16
|0.00
|0.00
|483
|2006.08.30 20:00
|modify
|212
|0.60
|222.68
|222.68
|0.00
|484
|2006.08.30 21:00
|close
|212
|0.60
|223.04
|222.68
|0.00
|181.56
|20632.07
|485
|2006.08.30 22:00
|buy
|216
|0.60
|223.16
|0.00
|0.00
|486
|2006.08.30 22:00
|close
|213
|0.60
|223.08
|0.00
|0.00
|75.65
|20707.72
|487
|2006.08.30 23:00
|buy
|217
|0.60
|222.98
|0.00
|0.00
|488
|2006.08.31 03:00
|close
|217
|0.60
|223.15
|0.00
|0.00
|103.58
|20811.31
|489
|2006.08.31 04:00
|buy
|218
|0.60
|223.33
|0.00
|0.00
|490
|2006.08.31 04:00
|close
|214
|0.60
|223.25
|0.00
|0.00
|83.40
|20894.71
|491
|2006.08.31 05:00
|buy
|219
|0.60
|223.25
|0.00
|0.00
|492
|2006.08.31 07:00
|modify
|215
|0.60
|223.16
|223.17
|0.00
|493
|2006.08.31 08:00
|close
|215
|0.60
|223.46
|223.17
|0.00
|169.14
|21063.85
|494
|2006.08.31 09:00
|buy
|220
|0.60
|223.49
|0.00
|0.00
|495
|2006.08.31 09:00
|close
|216
|0.60
|223.41
|0.00
|0.00
|143.92
|21207.77
|496
|2006.08.31 10:00
|buy
|221
|0.60
|223.78
|0.00
|0.00
|497
|2006.08.31 10:00
|close
|218
|0.60
|223.70
|0.00
|0.00
|186.60
|21394.37
|498
|2006.08.31 11:00
|buy
|222
|0.60
|223.61
|0.00
|0.00
|499
|2006.08.31 11:00
|close
|219
|0.60
|223.53
|0.00
|0.00
|141.21
|21535.58
|500
|2006.08.31 12:00
|buy
|223
|0.60
|223.57
|0.00
|0.00
|501
|2006.10.24 15:00
|close
|220
|0.60
|223.69
|0.00
|0.00
|410.11
|21945.70
|502
|2006.10.24 16:00
|buy
|224
|0.70
|223.64
|0.00
|0.00
|503
|2006.10.25 05:00
|close
|223
|0.60
|223.38
|0.00
|0.00
|219.38
|22165.08
|504
|2006.10.25 07:00
|close
|222
|0.60
|223.44
|0.00
|0.00
|229.46
|22394.54
|505
|2006.10.25 08:00
|buy
|225
|0.10
|223.60
|0.00
|0.00
|506
|2006.10.25 09:00
|close
|225
|0.10
|223.41
|0.00
|0.00
|-15.97
|22378.57
|507
|2006.10.25 13:00
|buy
|226
|0.10
|223.65
|0.00
|0.00
|508
|2006.10.25 14:00
|buy
|227
|0.10
|223.63
|0.00
|0.00
|509
|2006.10.26 02:00
|close
|224
|0.70
|223.46
|0.00
|0.00
|-78.15
|22300.42
|510
|2006.10.26 04:00
|close
|226
|0.10
|223.51
|0.00
|0.00
|-8.80
|22291.63
|511
|2006.10.26 07:00
|close
|227
|0.10
|223.47
|0.00
|0.00
|-10.48
|22281.15
|512
|2006.10.26 10:00
|buy
|228
|0.10
|223.68
|0.00
|0.00
|513
|2006.10.26 11:00
|buy
|229
|0.10
|223.79
|0.00
|0.00
|514
|2006.10.26 12:00
|buy
|230
|0.10
|223.73
|0.00
|0.00
|515
|2006.10.26 14:00
|close
|228
|0.10
|223.81
|0.00
|0.00
|10.93
|22292.08
|516
|2006.10.26 15:00
|buy
|231
|0.70
|223.95
|0.00
|0.00
|517
|2006.10.26 15:00
|close
|230
|0.10
|223.87
|0.00
|0.00
|11.77
|22303.85
|518
|2006.10.26 16:00
|buy
|232
|0.70
|224.05
|0.00
|0.00
|519
|2006.10.26 16:00
|close
|221
|0.60
|223.97
|0.00
|0.00
|428.87
|22732.72
|520
|2006.10.26 17:00
|buy
|233
|0.70
|224.01
|0.00
|0.00
|521
|2006.10.26 17:00
|close
|229
|0.10
|223.93
|0.00
|0.00
|11.77
|22744.49
|522
|2006.10.26 18:00
|buy
|234
|0.60
|223.86
|0.00
|0.00
|523
|2006.10.27 03:00
|close
|231
|0.70
|224.09
|0.00
|0.00
|89.32
|22833.81
|524
|2006.10.27 04:00
|buy
|235
|0.70
|224.23
|0.00
|0.00
|525
|2006.10.27 04:00
|close
|233
|0.70
|224.15
|0.00
|0.00
|89.31
|22923.12
|526
|2006.10.27 05:00
|buy
|236
|0.70
|224.10
|0.00
|0.00
|527
|2006.10.27 05:00
|close
|234
|0.60
|224.02
|0.00
|0.00
|86.64
|23009.76
|528
|2006.10.27 06:00
|buy
|237
|0.70
|224.06
|0.00
|0.00
|529
|2006.11.03 16:00
|close
|232
|0.70
|224.23
|0.00
|0.00
|161.42
|23171.17
|530
|2006.11.03 17:00
|buy
|238
|0.70
|224.21
|0.00
|0.00
|531
|2006.11.03 18:00
|close
|235
|0.70
|224.36
|0.00
|0.00
|125.06
|23296.23
|532
|2006.11.03 19:00
|buy
|239
|0.70
|224.47
|0.00
|0.00
|533
|2006.11.03 19:00
|close
|236
|0.70
|224.39
|0.00
|0.00
|219.20
|23515.43
|534
|2006.11.03 20:00
|buy
|240
|0.70
|224.50
|0.00
|0.00
|535
|2006.11.03 20:00
|close
|237
|0.70
|224.42
|0.00
|0.00
|260.38
|23775.81
|536
|2006.11.03 21:00
|buy
|241
|0.70
|224.59
|0.00
|0.00
|537
|2006.11.03 21:00
|close
|238
|0.70
|224.51
|0.00
|0.00
|176.52
|23952.33
|538
|2006.11.03 22:00
|buy
|242
|0.70
|224.38
|0.00
|0.00
|539
|2006.11.06 16:00
|close
|242
|0.70
|224.52
|0.00
|0.00
|89.31
|24041.64
|540
|2006.11.06 17:00
|buy
|243
|0.70
|224.60
|0.00
|0.00
|541
|2006.11.07 19:00
|close
|239
|0.70
|224.27
|0.00
|0.00
|-103.79
|23937.85
|542
|2006.11.08 01:00
|close
|240
|0.70
|224.34
|0.00
|0.00
|-73.32
|23864.52
|543
|2006.11.08 18:00
|buy
|244
|0.10
|224.44
|0.00
|0.00
|544
|2006.11.08 19:00
|buy
|245
|0.10
|224.43
|0.00
|0.00
|545
|2006.11.09 04:00
|close
|245
|0.10
|224.54
|0.00
|0.00
|12.22
|23876.74
|546
|2006.11.09 05:00
|buy
|246
|0.70
|224.62
|0.00
|0.00
|547
|2006.11.09 11:00
|close
|244
|0.10
|224.60
|0.00
|0.00
|16.42
|23893.17
|548
|2006.11.09 12:00
|buy
|247
|0.70
|224.73
|0.00
|0.00
|549
|2006.11.09 13:00
|close
|241
|0.70
|224.86
|0.00
|0.00
|200.49
|24093.66
|550
|2006.11.09 14:00
|buy
|248
|0.70
|225.25
|0.00
|0.00
|551
|2006.11.09 14:00
|modify
|243
|0.70
|224.60
|224.77
|0.00
|552
|2006.11.09 15:00
|s/l
|243
|0.70
|224.77
|224.77
|0.00
|134.72
|24228.38
|553
|2006.11.09 15:00
|buy
|249
|0.70
|224.91
|0.00
|0.00
|554
|2006.11.09 15:00
|close
|246
|0.70
|224.83
|0.00
|0.00
|123.56
|24351.94
|555
|2006.11.09 16:00
|buy
|250
|0.70
|224.94
|0.00
|0.00
|556
|2006.11.09 16:00
|close
|247
|0.70
|224.86
|0.00
|0.00
|76.49
|24428.43
|557
|2006.11.09 17:00
|buy
|251
|0.70
|224.93
|0.00
|0.00
|558
|2006.11.28 09:00
|close
|249
|0.70
|225.03
|0.00
|0.00
|188.56
|24616.99
|559
|2006.11.28 10:00
|buy
|252
|0.70
|225.55
|0.00
|0.00
|560
|2006.11.28 10:00
|close
|248
|0.70
|225.47
|0.00
|0.00
|247.40
|24864.40
|561
|2006.11.28 11:00
|buy
|253
|0.80
|226.03
|0.00
|0.00
|562
|2006.11.28 11:00
|modify
|250
|0.70
|224.94
|225.55
|0.00
|563
|2006.11.28 12:00
|modify
|250
|0.70
|224.94
|225.68
|0.00
|564
|2006.11.28 13:00
|modify
|250
|0.70
|224.94
|225.70
|0.00
|565
|2006.11.28 14:00
|close
|250
|0.70
|226.00
|225.70
|0.00
|741.64
|25606.04
|566
|2006.11.28 15:00
|buy
|254
|0.80
|226.21
|0.00
|0.00
|567
|2006.11.28 15:00
|modify
|251
|0.70
|224.93
|225.73
|0.00
|568
|2006.11.28 16:00
|modify
|251
|0.70
|224.93
|225.86
|0.00
|569
|2006.11.28 17:00
|modify
|251
|0.70
|224.93
|225.93
|0.00
|570
|2006.11.28 18:00
|close
|251
|0.70
|226.30
|225.93
|0.00
|924.03
|26530.07
|571
|2006.11.28 19:00
|buy
|255
|0.80
|226.27
|0.00
|0.00
|572
|2006.11.28 19:00
|modify
|252
|0.70
|225.55
|225.79
|0.00
|573
|2006.11.28 20:00
|close
|252
|0.70
|226.16
|225.79
|0.00
|358.91
|26888.98
|574
|2006.11.28 21:00
|buy
|256
|0.80
|226.45
|0.00
|0.00
|575
|2006.11.28 21:00
|close
|253
|0.80
|226.37
|0.00
|0.00
|228.63
|27117.61
|576
|2006.11.28 22:00
|buy
|257
|0.80
|226.57
|0.00
|0.00
|577
|2006.11.28 22:00
|close
|254
|0.80
|226.49
|0.00
|0.00
|188.28
|27305.89
|578
|2006.11.28 23:00
|buy
|258
|0.80
|226.63
|0.00
|0.00
|579
|2006.11.28 23:00
|close
|255
|0.80
|226.55
|0.00
|0.00
|188.29
|27494.18
|580
|2006.11.29 00:00
|buy
|259
|0.80
|226.74
|0.00
|0.00
|581
|2006.11.29 00:00
|close
|256
|0.80
|226.66
|0.00
|0.00
|149.14
|27643.32
|582
|2006.11.29 01:00
|buy
|260
|0.80
|226.89
|0.00
|0.00
|583
|2006.11.29 01:00
|close
|257
|0.80
|226.81
|0.00
|0.00
|169.31
|27812.63
|584
|2006.11.29 02:00
|buy
|261
|0.80
|226.75
|0.00
|0.00
|585
|2006.11.29 15:00
|modify
|258
|0.80
|226.63
|226.64
|0.00
|586
|2006.11.29 16:00
|s/l
|258
|0.80
|226.64
|226.64
|0.00
|14.66
|27827.29
|587
|2006.11.29 16:00
|buy
|262
|0.80
|226.70
|0.00
|0.00
|588
|2006.11.30 11:00
|close
|259
|0.80
|226.88
|0.00
|0.00
|117.93
|27945.22
|589
|2006.11.30 12:00
|buy
|263
|0.80
|227.48
|0.00
|0.00
|590
|2006.11.30 12:00
|modify
|260
|0.80
|226.89
|227.00
|0.00
|591
|2006.11.30 13:00
|close
|260
|0.80
|227.19
|227.00
|0.00
|225.52
|28170.74
|592
|2006.11.30 14:00
|buy
|264
|0.80
|227.42
|0.00
|0.00
|593
|2006.11.30 14:00
|modify
|261
|0.80
|226.75
|226.94
|0.00
|594
|2006.11.30 15:00
|close
|261
|0.80
|227.34
|226.94
|0.00
|420.53
|28591.27
|595
|2006.11.30 16:00
|buy
|265
|0.80
|227.30
|0.00
|0.00
|596
|2006.11.30 16:00
|modify
|262
|0.80
|226.70
|226.82
|0.00
|597
|2006.11.30 17:00
|modify
|262
|0.80
|226.70
|226.91
|0.00
|598
|2006.11.30 18:00
|modify
|262
|0.80
|226.70
|227.03
|0.00
|599
|2006.11.30 19:00
|modify
|262
|0.80
|226.70
|227.12
|0.00
|600
|2006.11.30 20:00
|modify
|262
|0.80
|226.70
|227.29
|0.00
|601
|2006.11.30 21:00
|close
|262
|0.80
|227.63
|227.29
|0.00
|649.16
|29240.43
|602
|2006.11.30 22:00
|buy
|266
|0.90
|227.62
|0.00
|0.00
|603
|2006.11.30 22:00
|close
|264
|0.80
|227.54
|0.00
|0.00
|80.69
|29321.12
|604
|2006.11.30 23:00
|buy
|267
|0.90
|227.57
|0.00
|0.00
|605
|2006.11.30 23:00
|close
|265
|0.80
|227.49
|0.00
|0.00
|127.76
|29448.88
|606
|2006.12.01 00:00
|buy
|268
|0.90
|227.70
|0.00
|0.00
|607
|2006.12.01 00:00
|close
|263
|0.80
|227.62
|0.00
|0.00
|102.08
|29550.95
|608
|2006.12.01 01:00
|buy
|269
|0.80
|227.54
|0.00
|0.00
|609
|2006.12.01 07:00
|close
|269
|0.80
|227.65
|0.00
|0.00
|73.97
|29624.92
|610
|2006.12.01 08:00
|buy
|270
|0.90
|227.94
|0.00
|0.00
|611
|2006.12.01 08:00
|close
|266
|0.90
|227.86
|0.00
|0.00
|190.48
|29815.41
|612
|2006.12.01 09:00
|buy
|271
|0.90
|228.73
|0.00
|0.00
|613
|2006.12.01 09:00
|modify
|267
|0.90
|227.57
|228.25
|0.00
|614
|2006.12.01 10:00
|close
|267
|0.90
|228.65
|228.25
|0.00
|825.93
|30641.34
|615
|2006.12.01 11:00
|buy
|272
|0.90
|228.71
|0.00
|0.00
|616
|2006.12.01 11:00
|modify
|268
|0.90
|227.70
|228.23
|0.00
|617
|2006.12.01 12:00
|close
|268
|0.90
|228.42
|228.23
|0.00
|544.67
|31186.01
|618
|2006.12.01 13:00
|buy
|273
|0.90
|228.62
|0.00
|0.00
|619
|2006.12.01 13:00
|modify
|270
|0.90
|227.94
|228.14
|0.00
|620
|2006.12.01 14:00
|modify
|270
|0.90
|227.94
|228.21
|0.00
|621
|2006.12.01 15:00
|close
|270
|0.90
|228.45
|228.21
|0.00
|385.81
|31571.82
|622
|2006.12.01 16:00
|buy
|274
|0.90
|228.63
|0.00
|0.00
|623
|2006.12.04 06:00
|close
|273
|0.90
|228.80
|0.00
|0.00
|145.09
|31716.91
|624
|2006.12.04 07:00
|buy
|275
|0.90
|228.97
|0.00
|0.00
|625
|2006.12.04 07:00
|close
|271
|0.90
|228.89
|0.00
|0.00
|129.96
|31846.87
|626
|2006.12.04 08:00
|buy
|276
|0.90
|228.91
|0.00
|0.00
|627
|2006.12.04 08:00
|close
|272
|0.90
|228.83
|0.00
|0.00
|99.70
|31946.57
|628
|2006.12.04 09:00
|buy
|277
|0.90
|228.68
|0.00
|0.00
|629
|2006.12.05 01:00
|close
|274
|0.90
|228.44
|0.00
|0.00
|-125.90
|31820.67
|630
|2006.12.05 02:00
|buy
|278
|0.90
|228.57
|0.00
|0.00
|631
|2006.12.11 19:00
|close
|278
|0.90
|228.73
|0.00
|0.00
|174.56
|31995.24
|632
|2006.12.11 20:00
|buy
|279
|0.90
|228.73
|0.00
|0.00
|633
|2006.12.11 22:00
|close
|277
|0.90
|228.91
|0.00
|0.00
|236.45
|32231.68
|634
|2006.12.11 23:00
|buy
|280
|0.90
|228.96
|0.00
|0.00
|635
|2006.12.11 23:00
|close
|279
|0.90
|228.88
|0.00
|0.00
|113.47
|32345.15
|636
|2006.12.12 00:00
|buy
|281
|0.90
|229.07
|0.00
|0.00
|637
|2006.12.12 05:00
|close
|276
|0.90
|229.05
|0.00
|0.00
|177.28
|32522.43
|638
|2006.12.12 06:00
|buy
|282
|1.00
|229.14
|0.00
|0.00
|639
|2006.12.12 07:00
|close
|275
|0.90
|229.10
|0.00
|0.00
|169.71
|32692.13
|640
|2006.12.12 08:00
|buy
|283
|1.00
|229.33
|0.00
|0.00
|641
|2006.12.12 08:00
|close
|280
|0.90
|229.25
|0.00
|0.00
|228.30
|32920.43
|642
|2006.12.12 09:00
|buy
|284
|1.00
|229.38
|0.00
|0.00
|643
|2006.12.12 09:00
|close
|281
|0.90
|229.30
|0.00
|0.00
|173.99
|33094.42
|644
|2006.12.12 10:00
|buy
|285
|0.90
|228.91
|0.00
|0.00
|645
|2006.12.12 12:00
|close
|285
|0.90
|229.19
|0.00
|0.00
|211.81
|33306.23
|646
|2006.12.12 13:00
|buy
|286
|1.00
|229.33
|0.00
|0.00
|647
|2006.12.12 13:00
|close
|282
|1.00
|229.25
|0.00
|0.00
|92.46
|33398.69
|648
|2006.12.12 14:00
|buy
|287
|1.00
|229.65
|0.00
|0.00
|649
|2006.12.12 14:00
|close
|283
|1.00
|229.57
|0.00
|0.00
|201.73
|33600.42
|650
|2006.12.12 15:00
|buy
|288
|1.00
|229.67
|0.00
|0.00
|651
|2006.12.12 15:00
|close
|284
|1.00
|229.59
|0.00
|0.00
|176.51
|33776.93
|652
|2006.12.12 16:00
|buy
|289
|1.00
|229.78
|0.00
|0.00
|653
|2006.12.12 16:00
|close
|286
|1.00
|229.70
|0.00
|0.00
|311.00
|34087.93
|654
|2006.12.12 17:00
|buy
|290
|1.00
|230.12
|0.00
|0.00
|655
|2006.12.12 17:00
|close
|287
|1.00
|230.04
|0.00
|0.00
|327.81
|34415.74
|656
|2006.12.12 18:00
|buy
|291
|1.00
|230.30
|0.00
|0.00
|657
|2006.12.12 18:00
|modify
|288
|1.00
|229.67
|229.82
|0.00
|658
|2006.12.12 19:00
|modify
|288
|1.00
|229.67
|229.83
|0.00
|659
|2006.12.12 20:00
|close
|288
|1.00
|230.03
|229.83
|0.00
|302.60
|34718.34
|660
|2006.12.12 21:00
|buy
|292
|1.00
|230.16
|0.00
|0.00
|661
|2006.12.12 21:00
|close
|289
|1.00
|230.08
|0.00
|0.00
|252.16
|34970.50
|662
|2006.12.12 22:00
|buy
|293
|1.00
|230.34
|0.00
|0.00
|663
|2006.12.12 22:00
|close
|290
|1.00
|230.26
|0.00
|0.00
|117.68
|35088.18
|664
|2006.12.12 23:00
|buy
|294
|1.00
|230.19
|0.00
|0.00
|665
|2006.12.13 03:00
|close
|292
|1.00
|230.30
|0.00
|0.00
|127.58
|35215.77
|666
|2006.12.13 04:00
|buy
|295
|1.00
|230.54
|0.00
|0.00
|667
|2006.12.13 04:00
|close
|291
|1.00
|230.46
|0.00
|0.00
|144.40
|35360.17
|668
|2006.12.13 05:00
|buy
|296
|1.00
|230.60
|0.00
|0.00
|669
|2006.12.13 05:00
|close
|293
|1.00
|230.52
|0.00
|0.00
|161.21
|35521.38
|670
|2006.12.13 06:00
|buy
|297
|1.00
|230.57
|0.00
|0.00
|671
|2006.12.13 06:00
|close
|294
|1.00
|230.49
|0.00
|0.00
|262.08
|35783.46
|672
|2006.12.13 07:00
|buy
|298
|1.00
|230.57
|0.00
|0.00
|673
|2006.12.13 12:00
|close
|295
|1.00
|230.69
|0.00
|0.00
|126.09
|35909.55
|674
|2006.12.13 13:00
|buy
|299
|1.10
|230.93
|0.00
|0.00
|675
|2006.12.13 13:00
|close
|296
|1.00
|230.85
|0.00
|0.00
|210.13
|36119.68
|676
|2006.12.13 14:00
|buy
|300
|1.10
|230.92
|0.00
|0.00
|677
|2006.12.13 14:00
|close
|297
|1.00
|230.84
|0.00
|0.00
|226.95
|36346.63
|678
|2006.12.13 15:00
|buy
|301
|1.10
|230.93
|0.00
|0.00
|679
|2006.12.13 15:00
|close
|298
|1.00
|230.85
|0.00
|0.00
|235.35
|36581.98
|680
|2006.12.13 16:00
|buy
|302
|1.00
|230.76
|0.00
|0.00
|681
|2006.12.13 22:00
|close
|302
|1.00
|230.98
|0.00
|0.00
|184.92
|36766.90
|682
|2006.12.13 23:00
|buy
|303
|1.10
|231.17
|0.00
|0.00
|683
|2006.12.13 23:00
|close
|299
|1.10
|231.09
|0.00
|0.00
|147.94
|36914.84
|684
|2006.12.14 00:00
|buy
|304
|1.10
|231.28
|0.00
|0.00
|685
|2006.12.14 00:00
|close
|300
|1.10
|231.20
|0.00
|0.00
|291.60
|37206.44
|686
|2006.12.14 01:00
|buy
|305
|1.10
|231.11
|0.00
|0.00
|687
|2006.12.14 03:00
|close
|301
|1.10
|231.06
|0.00
|0.00
|152.91
|37359.35
|688
|2006.12.14 04:00
|buy
|306
|1.10
|230.98
|0.00
|0.00
|689
|2006.12.14 07:00
|close
|306
|1.10
|231.18
|0.00
|0.00
|184.92
|37544.27
|690
|2006.12.14 08:00
|buy
|307
|1.10
|231.04
|0.00
|0.00
|691
|2006.12.14 10:00
|close
|307
|1.10
|231.19
|0.00
|0.00
|138.69
|37682.96
|692
|2006.12.14 11:00
|buy
|308
|1.10
|231.11
|0.00
|0.00
|693
|2006.12.15 03:00
|close
|303
|1.10
|231.35
|0.00
|0.00
|210.04
|37893.00
|694
|2006.12.15 04:00
|buy
|309
|1.10
|231.17
|0.00
|0.00
|695
|2006.12.15 09:00
|close
|305
|1.10
|231.27
|0.00
|0.00
|158.84
|38051.85
|696
|2006.12.15 10:00
|buy
|310
|1.10
|231.35
|0.00
|0.00
|697
|2006.12.15 10:00
|close
|308
|1.10
|231.27
|0.00
|0.00
|158.84
|38210.69
|698
|2006.12.15 11:00
|buy
|311
|1.10
|231.61
|0.00
|0.00
|699
|2006.12.15 11:00
|close
|304
|1.10
|231.53
|0.00
|0.00
|242.05
|38452.74
|700
|2006.12.15 12:00
|buy
|312
|1.10
|231.35
|0.00
|0.00
|701
|2006.12.15 13:00
|close
|309
|1.10
|231.30
|0.00
|0.00
|120.20
|38572.94
|702
|2006.12.15 14:00
|buy
|313
|1.10
|231.37
|0.00
|0.00
|703
|2006.12.19 11:00
|close
|310
|1.10
|231.69
|0.00
|0.00
|336.17
|38909.11
|704
|2006.12.19 12:00
|buy
|314
|1.10
|231.64
|0.00
|0.00
|705
|2006.12.19 12:00
|close
|312
|1.10
|231.56
|0.00
|0.00
|215.97
|39125.08
|706
|2006.12.19 13:00
|buy
|315
|1.10
|231.72
|0.00
|0.00
|707
|2006.12.19 13:00
|close
|313
|1.10
|231.64
|0.00
|0.00
|271.45
|39396.52
|708
|2006.12.19 14:00
|buy
|316
|1.10
|231.74
|0.00
|0.00
|709
|2006.12.19 16:00
|close
|311
|1.10
|231.75
|0.00
|0.00
|151.26
|39547.78
|710
|2006.12.19 17:00
|buy
|317
|1.10
|231.66
|0.00
|0.00
|711
|2006.12.19 18:00
|close
|314
|1.10
|231.79
|0.00
|0.00
|138.69
|39686.47
|712
|2006.12.19 19:00
|buy
|318
|1.20
|231.95
|0.00
|0.00
|713
|2006.12.19 19:00
|close
|315
|1.10
|231.87
|0.00
|0.00
|138.69
|39825.16
|714
|2006.12.19 20:00
|buy
|319
|1.20
|231.98
|0.00
|0.00
|715
|2006.12.19 20:00
|close
|316
|1.10
|231.90
|0.00
|0.00
|147.94
|39973.10
|716
|2006.12.19 21:00
|buy
|320
|1.20
|232.27
|0.00
|0.00
|717
|2006.12.19 21:00
|modify
|317
|1.10
|231.66
|231.79
|0.00
|718
|2006.12.19 22:00
|modify
|317
|1.10
|231.66
|231.96
|0.00
|719
|2006.12.19 23:00
|modify
|317
|1.10
|231.66
|232.07
|0.00
|720
|2006.12.20 00:00
|modify
|317
|1.10
|231.66
|232.18
|0.00
|721
|2006.12.20 01:00
|close
|317
|1.10
|232.51
|232.18
|0.00
|796.82
|40769.92
|722
|2006.12.20 02:00
|buy
|321
|1.20
|232.63
|0.00
|0.00
|723
|2006.12.20 02:00
|modify
|318
|1.20
|231.95
|232.15
|0.00
|724
|2006.12.20 03:00
|modify
|318
|1.20
|231.95
|232.74
|0.00
|725
|2006.12.20 04:00
|close
|318
|1.20
|233.04
|232.74
|0.00
|1111.33
|41881.26
|726
|2006.12.20 05:00
|modify
|319
|1.20
|231.98
|232.67
|0.00
|727
|2006.12.20 06:00
|close
|319
|1.20
|233.03
|232.67
|0.00
|1070.98
|42952.24
|728
|2006.12.20 07:00
|modify
|320
|1.20
|232.27
|232.60
|0.00
|729
|2006.12.20 08:00
|modify
|320
|1.20
|232.27
|232.63
|0.00
|730
|2006.12.20 09:00
|modify
|320
|1.20
|232.27
|232.76
|0.00
|731
|2006.12.20 10:00
|s/l
|320
|1.20
|232.76
|232.76
|0.00
|506.13
|43458.38
|732
|2006.12.20 10:00
|buy
|322
|1.30
|232.79
|0.00
|0.00
|733
|2006.12.20 11:00
|buy
|323
|1.30
|232.90
|0.00
|0.00
|734
|2006.12.20 11:00
|close
|321
|1.20
|232.82
|0.00
|0.00
|191.64
|43650.02
|735
|2006.12.20 12:00
|buy
|324
|1.30
|232.76
|0.00
|0.00
|736
|2006.12.20 13:00
|buy
|325
|1.20
|232.70
|0.00
|0.00
|737
|2006.12.20 15:00
|close
|325
|1.20
|232.81
|0.00
|0.00
|110.96
|43760.98
|738
|2006.12.20 16:00
|buy
|326
|1.30
|232.86
|0.00
|0.00
|739
|2006.12.21 11:00
|close
|322
|1.30
|232.91
|0.00
|0.00
|169.79
|43930.76
|740
|2006.12.22 10:00
|buy
|327
|1.20
|232.51
|0.00
|0.00
|741
|2006.12.22 12:00
|close
|327
|1.20
|232.77
|0.00
|0.00
|262.25
|44193.01
|742
|2006.12.22 13:00
|buy
|328
|1.30
|232.87
|0.00
|0.00
|743
|2006.12.25 13:00
|close
|323
|1.30
|233.04
|0.00
|0.00
|217.41
|44410.42
|744
|2006.12.25 14:00
|modify
|324
|1.30
|232.76
|232.92
|0.00
|745
|2006.12.25 15:00
|modify
|324
|1.30
|232.76
|233.16
|0.00
|746
|2006.12.25 17:00
|modify
|324
|1.30
|232.76
|233.40
|0.00
|747
|2006.12.25 18:00
|modify
|324
|1.30
|232.76
|233.58
|0.00
|748
|2006.12.25 19:00
|modify
|324
|1.30
|232.76
|234.07
|0.00
|749
|2006.12.25 20:00
|s/l
|324
|1.30
|234.07
|234.07
|0.00
|1495.88
|45906.30
|750
|2006.12.25 20:00
|modify
|326
|1.30
|232.86
|233.79
|0.00
|751
|2006.12.25 21:00
|modify
|326
|1.30
|232.86
|233.80
|0.00
|752
|2006.12.25 23:00
|close
|326
|1.30
|233.10
|233.80
|0.00
|326.68
|46232.98
|753
|2006.12.26 00:00
|buy
|329
|1.40
|232.67
|0.00
|0.00
|754
|2006.12.26 01:00
|buy
|330
|1.40
|232.81
|0.00
|0.00
|755
|2006.12.26 02:00
|close
|328
|1.30
|232.79
|0.00
|0.00
|-61.65
|46171.33
|756
|2006.12.26 03:00
|sell
|331
|1.40
|233.04
|0.00
|0.00
|757
|2006.12.26 03:00
|close
|329
|1.40
|233.04
|0.00
|0.00
|435.40
|46606.73
|758
|2006.12.26 04:00
|sell
|332
|1.40
|233.02
|0.00
|0.00
|759
|2006.12.26 04:00
|close
|330
|1.40
|233.02
|0.00
|0.00
|247.13
|46853.86
|760
|2006.12.26 05:00
|sell
|333
|1.40
|233.02
|0.00
|0.00
|761
|2006.12.26 15:00
|close
|331
|1.40
|232.88
|0.00
|0.00
|188.24
|47042.10
|762
|2006.12.26 16:00
|close
|332
|1.40
|232.75
|0.00
|0.00
|317.65
|47359.75
|763
|2006.12.26 17:00
|close
|333
|1.40
|232.80
|0.00
|0.00
|258.83
|47618.58
|764
|2006.12.28 07:00
|buy
|334
|1.40
|232.53
|0.00
|0.00
|765
|2006.12.28 08:00
|close
|334
|1.40
|232.43
|0.00
|0.00
|-117.68
|47500.90
|766
|2006.12.28 12:00
|buy
|335
|1.40
|232.72
|0.00
|0.00
|767
|2006.12.28 13:00
|buy
|336
|1.40
|232.96
|0.00
|0.00
|768
|2006.12.28 13:00
|close
|335
|1.40
|232.88
|0.00
|0.00
|188.29
|47689.19
|769
|2006.12.28 14:00
|buy
|337
|1.40
|232.97
|0.00
|0.00
|770
|2006.12.28 15:00
|close
|336
|1.40
|233.32
|0.00
|0.00
|423.64
|48112.83
|771
|2006.12.28 16:00
|close
|337
|1.40
|233.19
|0.00
|0.00
|258.89
|48371.72
|772
|2006.12.29 19:00
|sell
|338
|1.50
|233.09
|0.00
|0.00
|773
|2006.12.29 21:00
|sell
|339
|1.40
|233.01
|0.00
|0.00
|774
|2006.12.29 22:00
|sell
|340
|1.40
|233.07
|0.00
|0.00
|775
|2007.01.02 08:00
|sell
|341
|1.40
|233.25
|0.00
|0.00
|776
|2007.01.03 18:00
|close
|341
|1.40
|233.12
|0.00
|0.00
|130.83
|48502.55
|777
|2007.01.03 19:00
|sell
|342
|1.40
|233.15
|0.00
|0.00
|778
|2007.01.03 22:00
|close
|338
|1.50
|232.84
|0.00
|0.00
|244.06
|48746.61
|779
|2007.01.03 23:00
|close
|339
|1.40
|232.81
|0.00
|0.00
|168.96
|48915.57
|780
|2007.01.04 00:00
|close
|342
|1.40
|232.97
|0.00
|0.00
|145.44
|49061.01
|781
|2007.01.04 03:00
|close
|340
|1.40
|232.80
|0.00
|0.00
|185.00
|49246.01
|782
|2007.01.04 06:00
|sell
|343
|1.50
|233.05
|0.00
|0.00
|783
|2007.01.04 10:00
|close
|343
|1.50
|232.80
|0.00
|0.00
|315.12
|49561.13
|784
|2007.01.08 15:00
|buy
|344
|1.50
|229.45
|0.00
|0.00
|785
|2007.01.08 16:00
|buy
|345
|1.50
|229.13
|0.00
|0.00
|786
|2007.01.08 17:00
|buy
|346
|1.40
|229.27
|0.00
|0.00
|787
|2007.01.08 18:00
|buy
|347
|1.40
|229.45
|0.00
|0.00
|788
|2007.01.08 18:00
|close
|345
|1.50
|229.37
|0.00
|0.00
|302.59
|49863.72
|789
|2007.01.08 19:00
|buy
|348
|1.50
|229.71
|0.00
|0.00
|790
|2007.01.08 19:00
|close
|344
|1.50
|229.63
|0.00
|0.00
|226.95
|50090.67
|791
|2007.01.08 20:00
|buy
|349
|1.50
|229.79
|0.00
|0.00
|792
|2007.01.08 20:00
|modify
|346
|1.40
|229.27
|229.31
|0.00
|793
|2007.01.08 21:00
|modify
|346
|1.40
|229.27
|229.55
|0.00
|794
|2007.01.08 22:00
|modify
|346
|1.40
|229.27
|229.66
|0.00
|795
|2007.01.08 23:00
|close
|346
|1.40
|230.06
|229.66
|0.00
|929.64
|51020.31
|796
|2007.01.09 00:00
|buy
|350
|1.50
|230.29
|0.00
|0.00
|797
|2007.01.09 00:00
|modify
|347
|1.40
|229.45
|229.81
|0.00
|798
|2007.01.09 01:00
|modify
|347
|1.40
|229.45
|229.97
|0.00
|799
|2007.01.09 02:00
|close
|347
|1.40
|230.27
|229.97
|0.00
|978.83
|51999.14
|800
|2007.01.09 03:00
|buy
|351
|1.60
|230.87
|0.00
|0.00
|801
|2007.01.09 03:00
|modify
|348
|1.50
|229.71
|230.39
|0.00
|802
|2007.01.09 04:00
|close
|348
|1.50
|230.74
|230.39
|0.00
|1313.52
|53312.65
|803
|2007.01.09 05:00
|buy
|352
|1.60
|230.96
|0.00
|0.00
|804
|2007.01.09 05:00
|modify
|349
|1.50
|229.79
|230.48
|0.00
|805
|2007.01.09 06:00
|modify
|349
|1.50
|229.79
|230.71
|0.00
|806
|2007.01.09 07:00
|close
|349
|1.50
|231.00
|230.71
|0.00
|1540.46
|54853.11
|807
|2007.01.09 08:00
|buy
|353
|1.60
|230.99
|0.00
|0.00
|808
|2007.01.09 08:00
|modify
|350
|1.50
|230.29
|230.51
|0.00
|809
|2007.01.09 09:00
|modify
|350
|1.50
|230.29
|230.77
|0.00
|810
|2007.01.09 10:00
|modify
|350
|1.50
|230.29
|230.81
|0.00
|811
|2007.01.09 11:00
|modify
|350
|1.50
|230.29
|230.96
|0.00
|812
|2007.01.09 12:00
|close
|350
|1.50
|231.33
|230.96
|0.00
|1311.26
|56164.37
|813
|2007.01.09 13:00
|buy
|354
|1.70
|231.49
|0.00
|0.00
|814
|2007.01.09 13:00
|modify
|351
|1.60
|230.87
|231.01
|0.00
|815
|2007.01.09 14:00
|modify
|351
|1.60
|230.87
|231.15
|0.00
|816
|2007.01.09 15:00
|close
|351
|1.60
|231.38
|231.15
|0.00
|685.89
|56850.26
|817
|2007.01.09 16:00
|buy
|355
|1.70
|231.54
|0.00
|0.00
|818
|2007.01.09 16:00
|modify
|352
|1.60
|230.96
|231.06
|0.00
|819
|2007.01.09 17:00
|modify
|352
|1.60
|230.96
|231.23
|0.00
|820
|2007.01.09 18:00
|modify
|352
|1.60
|230.96
|231.27
|0.00
|821
|2007.01.09 19:00
|close
|352
|1.60
|231.67
|231.27
|0.00
|954.86
|57805.12
|822
|2007.01.09 20:00
|buy
|356
|1.70
|231.24
|0.00
|0.00
|823
|2007.01.09 20:00
|close
|353
|1.60
|231.16
|0.00
|0.00
|228.62
|58033.74
|824
|2007.01.09 21:00
|buy
|357
|1.70
|231.42
|0.00
|0.00
|825
|2007.01.09 22:00
|close
|356
|1.70
|231.49
|0.00
|0.00
|357.23
|58390.97
|826
|2007.01.09 23:00
|buy
|358
|1.70
|231.63
|0.00
|0.00
|827
|2007.01.09 23:00
|close
|357
|1.70
|231.55
|0.00
|0.00
|185.76
|58576.73
|828
|2007.01.10 00:00
|buy
|359
|1.70
|231.63
|0.00
|0.00
|829
|2007.01.10 17:00
|close
|354
|1.70
|231.69
|0.00
|0.00
|302.64
|58879.37
|830
|2007.01.10 18:00
|buy
|360
|1.70
|231.58
|0.00
|0.00
|831
|2007.01.11 09:00
|close
|355
|1.70
|231.87
|0.00
|0.00
|538.94
|59418.31
|832
|2007.01.11 10:00
|buy
|361
|1.80
|232.14
|0.00
|0.00
|833
|2007.01.11 10:00
|modify
|358
|1.70
|231.63
|231.66
|0.00
|834
|2007.01.11 11:00
|modify
|358
|1.70
|231.63
|232.32
|0.00
|835
|2007.01.11 12:00
|modify
|358
|1.70
|231.63
|232.81
|0.00
|836
|2007.01.11 13:00
|modify
|358
|1.70
|231.63
|232.97
|0.00
|837
|2007.01.11 14:00
|close
|358
|1.70
|233.33
|232.97
|0.00
|2496.59
|61914.91
|838
|2007.01.11 15:00
|modify
|359
|1.70
|231.63
|234.28
|0.00
|839
|2007.01.11 16:00
|s/l
|359
|1.70
|234.28
|234.28
|0.00
|3837.22
|65752.13
|840
|2007.01.11 16:00
|modify
|360
|1.70
|231.58
|233.90
|0.00
|841
|2007.01.11 17:00
|s/l
|360
|1.70
|233.90
|233.90
|0.00
|3365.68
|69117.81
|842
|2007.01.11 17:00
|modify
|361
|1.80
|232.14
|233.55
|0.00
|843
|2007.01.11 18:00
|s/l
|361
|1.80
|233.55
|233.55
|0.00
|2133.31
|71251.12
|844
|2007.01.24 09:00
|sell
|362
|2.10
|238.98
|0.00
|0.00
|845
|2007.01.24 10:00
|sell
|363
|2.10
|238.74
|0.00
|0.00
|846
|2007.01.24 10:00
|close
|362
|2.10
|238.82
|0.00
|0.00
|282.35
|71533.47
|847
|2007.01.24 11:00
|sell
|364
|2.10
|238.23
|0.00
|0.00
|848
|2007.01.24 11:00
|modify
|363
|2.10
|238.74
|238.71
|0.00
|849
|2007.01.24 12:00
|s/l
|363
|2.10
|238.71
|238.71
|0.00
|52.94
|71586.41
|850
|2007.01.24 12:00
|sell
|365
|2.00
|239.96
|0.00
|0.00
|851
|2007.01.24 13:00
|sell
|366
|2.00
|239.77
|0.00
|0.00
|852
|2007.01.24 13:00
|close
|365
|2.00
|239.85
|0.00
|0.00
|184.88
|71771.29
|853
|2007.01.24 14:00
|sell
|367
|2.00
|239.90
|0.00
|0.00
|854
|2007.01.24 15:00
|sell
|368
|2.00
|239.47
|0.00
|0.00
|855
|2007.01.24 15:00
|close
|366
|2.00
|239.55
|0.00
|0.00
|369.75
|72141.04
|856
|2007.01.24 16:00
|sell
|369
|2.10
|238.89
|0.00
|0.00
|857
|2007.01.24 16:00
|modify
|367
|2.00
|239.90
|239.37
|0.00
|858
|2007.01.24 17:00
|close
|367
|2.00
|239.18
|239.37
|0.00
|1210.09
|73351.13
|859
|2007.01.24 18:00
|sell
|370
|2.30
|237.72
|0.00
|0.00
|860
|2007.01.24 18:00
|modify
|364
|2.10
|238.23
|238.20
|0.00
|861
|2007.01.24 19:00
|modify
|364
|2.10
|238.23
|238.08
|0.00
|862
|2007.01.24 20:00
|s/l
|364
|2.10
|238.08
|238.08
|0.00
|264.70
|73615.83
|863
|2007.01.24 20:00
|sell
|371
|2.20
|238.01
|0.00
|0.00
|864
|2007.01.24 20:00
|modify
|368
|2.00
|239.47
|238.49
|0.00
|865
|2007.01.24 21:00
|modify
|368
|2.00
|239.47
|238.33
|0.00
|866
|2007.01.24 22:00
|close
|368
|2.00
|238.01
|238.33
|0.00
|2453.78
|76069.61
|867
|2007.01.24 23:00
|sell
|372
|2.20
|238.18
|0.00
|0.00
|868
|2007.01.24 23:00
|modify
|369
|2.10
|238.89
|238.66
|0.00
|869
|2007.01.25 00:00
|s/l
|369
|2.10
|238.66
|238.66
|0.00
|306.39
|76376.00
|870
|2007.01.25 00:00
|sell
|373
|2.10
|238.61
|0.00
|0.00
|871
|2007.01.25 01:00
|close
|373
|2.10
|238.39
|0.00
|0.00
|388.23
|76764.23
|872
|2007.01.25 02:00
|sell
|374
|2.20
|237.86
|0.00
|0.00
|873
|2007.01.25 02:00
|close
|372
|2.20
|237.94
|0.00
|0.00
|339.46
|77103.69
|874
|2007.01.25 03:00
|sell
|375
|2.20
|238.01
|0.00
|0.00
|875
|2007.01.25 04:00
|close
|370
|2.30
|237.53
|0.00
|0.00
|258.26
|77361.95
|876
|2007.01.25 05:00
|sell
|376
|2.40
|236.81
|0.00
|0.00
|877
|2007.01.25 05:00
|modify
|371
|2.20
|238.01
|237.29
|0.00
|878
|2007.01.25 06:00
|s/l
|371
|2.20
|237.29
|237.29
|0.00
|1226.87
|78588.82
|879
|2007.01.25 06:00
|sell
|377
|2.40
|237.00
|0.00
|0.00
|880
|2007.01.25 06:00
|modify
|374
|2.20
|237.86
|237.48
|0.00
|881
|2007.01.25 07:00
|modify
|374
|2.20
|237.86
|237.17
|0.00
|882
|2007.01.25 08:00
|s/l
|374
|2.20
|237.17
|237.17
|0.00
|1275.63
|79864.45
|883
|2007.01.25 08:00
|sell
|378
|2.40
|236.56
|0.00
|0.00
|884
|2007.01.25 08:00
|modify
|375
|2.20
|238.01
|237.04
|0.00
|885
|2007.01.25 09:00
|close
|375
|2.20
|236.82
|237.04
|0.00
|2200.00
|82064.45
|886
|2007.01.25 10:00
|sell
|379
|2.30
|237.33
|0.00
|0.00
|887
|2007.01.31 11:00
|close
|379
|2.30
|237.22
|0.00
|0.00
|67.31
|82131.76
|888
|2007.01.31 12:00
|sell
|380
|2.30
|237.24
|0.00
|0.00
|889
|2007.01.31 18:00
|close
|377
|2.40
|236.78
|0.00
|0.00
|292.09
|82423.85
|890
|2007.01.31 19:00
|sell
|381
|2.30
|237.28
|0.00
|0.00
|891
|2007.01.31 22:00
|close
|380
|2.30
|237.13
|0.00
|0.00
|212.60
|82636.45
|892
|2007.01.31 23:00
|sell
|382
|2.30
|237.05
|0.00
|0.00
|893
|2007.01.31 23:00
|close
|381
|2.30
|237.13
|0.00
|0.00
|289.91
|82926.36
|894
|2007.02.01 00:00
|sell
|383
|2.30
|237.10
|0.00
|0.00
|895
|2007.02.01 05:00
|close
|382
|2.30
|236.80
|0.00
|0.00
|374.24
|83300.60
|896
|2007.02.01 06:00
|sell
|384
|2.30
|237.07
|0.00
|0.00
|897
|2007.02.01 09:00
|close
|383
|2.30
|236.95
|0.00
|0.00
|289.91
|83590.51
|898
|2007.02.01 10:00
|sell
|385
|2.40
|237.03
|0.00
|0.00
|899
|2007.02.01 13:00
|close
|384
|2.30
|236.93
|0.00
|0.00
|270.59
|83861.10
|900
|2007.02.01 14:00
|sell
|386
|2.30
|237.25
|0.00
|0.00
|901
|2007.02.01 15:00
|close
|386
|2.30
|237.00
|0.00
|0.00
|483.19
|84344.29
|902
|2007.02.01 16:00
|sell
|387
|2.40
|236.83
|0.00
|0.00
|903
|2007.02.01 16:00
|close
|385
|2.40
|236.91
|0.00
|0.00
|242.02
|84586.31
|904
|2007.02.01 17:00
|sell
|388
|2.40
|236.91
|0.00
|0.00
|905
|2007.02.05 12:00
|close
|376
|2.40
|236.69
|0.00
|0.00
|-99.09
|84487.22
|906
|2007.02.05 13:00
|sell
|389
|2.50
|236.26
|0.00
|0.00
|907
|2007.02.05 13:00
|close
|378
|2.40
|236.34
|0.00
|0.00
|102.59
|84589.81
|908
|2007.02.05 14:00
|sell
|390
|2.50
|236.28
|0.00
|0.00
|909
|2007.02.05 14:00
|modify
|387
|2.40
|236.83
|236.76
|0.00
|910
|2007.02.05 15:00
|modify
|387
|2.40
|236.83
|236.55
|0.00
|911
|2007.02.05 16:00
|modify
|387
|2.40
|236.83
|236.43
|0.00
|912
|2007.02.05 17:00
|modify
|387
|2.40
|236.83
|236.05
|0.00
|913
|2007.02.05 18:00
|close
|387
|2.40
|235.81
|236.05
|0.00
|1981.35
|86571.16
|914
|2007.02.05 19:00
|sell
|391
|2.60
|235.81
|0.00
|0.00
|915
|2007.02.05 19:00
|modify
|388
|2.40
|236.91
|236.29
|0.00
|916
|2007.02.05 20:00
|modify
|388
|2.40
|236.91
|236.18
|0.00
|917
|2007.02.05 21:00
|modify
|388
|2.40
|236.91
|236.10
|0.00
|918
|2007.02.05 22:00
|close
|388
|2.40
|235.85
|236.10
|0.00
|2062.01
|88633.17
|919
|2007.02.05 23:00
|sell
|392
|2.60
|235.95
|0.00
|0.00
|920
|2007.02.05 23:00
|close
|389
|2.50
|236.03
|0.00
|0.00
|483.20
|89116.37
|921
|2007.02.06 00:00
|sell
|393
|2.60
|235.85
|0.00
|0.00
|922
|2007.02.06 00:00
|close
|390
|2.50
|235.93
|0.00
|0.00
|695.81
|89812.18
|923
|2007.02.06 01:00
|sell
|394
|2.60
|235.74
|0.00
|0.00
|924
|2007.02.06 01:00
|close
|392
|2.60
|235.82
|0.00
|0.00
|242.98
|90055.16
|925
|2007.02.06 02:00
|sell
|395
|2.60
|235.67
|0.00
|0.00
|926
|2007.02.06 03:00
|close
|391
|2.60
|235.58
|0.00
|0.00
|461.46
|90516.62
|927
|2007.02.06 04:00
|sell
|396
|2.60
|235.64
|0.00
|0.00
|928
|2007.02.06 04:00
|close
|393
|2.60
|235.72
|0.00
|0.00
|284.03
|90800.65
|929
|2007.02.06 05:00
|sell
|397
|2.60
|235.70
|0.00
|0.00
|930
|2007.02.13 15:00
|close
|394
|2.60
|235.57
|0.00
|0.00
|84.01
|90884.65
|931
|2007.02.13 16:00
|sell
|398
|2.60
|235.72
|0.00
|0.00
|932
|2007.02.15 12:00
|close
|395
|2.60
|235.52
|0.00
|0.00
|-123.92
|90760.73
|933
|2007.02.15 13:00
|sell
|399
|2.70
|235.01
|0.00
|0.00
|934
|2007.02.15 13:00
|modify
|396
|2.60
|235.64
|235.49
|0.00
|935
|2007.02.15 14:00
|close
|396
|2.60
|235.16
|235.49
|0.00
|597.09
|91357.82
|936
|2007.02.15 15:00
|sell
|400
|2.70
|235.03
|0.00
|0.00
|937
|2007.02.15 15:00
|modify
|397
|2.60
|235.70
|235.51
|0.00
|938
|2007.02.15 16:00
|modify
|397
|2.60
|235.70
|235.41
|0.00
|939
|2007.02.15 17:00
|modify
|397
|2.60
|235.70
|235.28
|0.00
|940
|2007.02.15 18:00
|modify
|397
|2.60
|235.70
|233.89
|0.00
|941
|2007.02.15 19:00
|modify
|397
|2.60
|235.70
|233.81
|0.00
|942
|2007.02.15 20:00
|modify
|397
|2.60
|235.70
|233.77
|0.00
|943
|2007.02.15 21:00
|modify
|397
|2.60
|235.70
|233.71
|0.00
|944
|2007.02.15 22:00
|modify
|397
|2.60
|235.70
|233.69
|0.00
|945
|2007.02.15 23:00
|modify
|397
|2.60
|235.70
|233.25
|0.00
|946
|2007.02.16 00:00
|modify
|397
|2.60
|235.70
|233.09
|0.00
|947
|2007.02.16 01:00
|modify
|397
|2.60
|235.70
|233.04
|0.00
|948
|2007.02.16 02:00
|s/l
|397
|2.60
|233.04
|233.04
|0.00
|5319.05
|96676.87
|949
|2007.02.16 02:00
|modify
|398
|2.60
|235.72
|233.45
|0.00
|950
|2007.02.16 03:00
|s/l
|398
|2.60
|233.45
|233.45
|0.00
|4754.37
|101431.25
|951
|2007.02.16 03:00
|sell
|401
|3.20
|233.25
|0.00
|0.00
|952
|2007.02.16 03:00
|modify
|399
|2.70
|235.01
|233.73
|0.00
|953
|2007.02.16 04:00
|sell
|402
|3.20
|233.11
|0.00
|0.00
|954
|2007.02.16 04:00
|modify
|399
|2.70
|235.01
|233.59
|0.00
|955
|2007.02.16 05:00
|modify
|399
|2.70
|235.01
|233.49
|0.00
|956
|2007.02.16 06:00
|modify
|399
|2.70
|235.01
|233.48
|0.00
|957
|2007.02.16 07:00
|s/l
|399
|2.70
|233.48
|233.48
|0.00
|3428.79
|104860.04
|958
|2007.02.16 07:00
|sell
|403
|3.10
|233.26
|0.00
|0.00
|959
|2007.02.16 07:00
|modify
|400
|2.70
|235.03
|233.74
|0.00
|960
|2007.02.16 08:00
|modify
|400
|2.70
|235.03
|233.61
|0.00
|961
|2007.02.16 09:00
|modify
|400
|2.70
|235.03
|233.41
|0.00
|962
|2007.02.16 10:00
|close
|400
|2.70
|233.08
|233.41
|0.00
|4381.73
|109241.77
|963
|2007.02.16 11:00
|modify
|401
|3.20
|233.25
|233.24
|0.00
|964
|2007.02.16 12:00
|modify
|401
|3.20
|233.25
|233.13
|0.00
|965
|2007.02.16 13:00
|modify
|401
|3.20
|233.25
|233.09
|0.00
|966
|2007.02.16 14:00
|modify
|401
|3.20
|233.25
|232.77
|0.00
|967
|2007.02.16 15:00
|close
|401
|3.20
|232.48
|232.77
|0.00
|2070.59
|111312.36
|968
|2007.02.16 16:00
|modify
|402
|3.20
|233.11
|232.83
|0.00
|969
|2007.02.16 17:00
|s/l
|402
|3.20
|232.83
|232.83
|0.00
|752.94
|112065.30
|970
|2007.02.16 17:00
|modify
|403
|3.10
|233.26
|233.00
|0.00
|971
|2007.02.16 18:00
|close
|403
|3.10
|232.68
|233.00
|0.00
|1510.92
|113576.22
|972
|2007.02.19 01:00
|sell
|404
|3.40
|233.10
|0.00
|0.00
|973
|2007.02.19 02:00
|sell
|405
|3.40
|233.03
|0.00
|0.00
|974
|2007.02.19 03:00
|sell
|406
|3.30
|233.16
|0.00
|0.00
|975
|2007.02.19 04:00
|close
|406
|3.30
|233.35
|0.00
|0.00
|-526.89
|113049.33
|976
|2007.02.19 13:00
|modify
|404
|3.40
|233.10
|233.09
|0.00
|977
|2007.02.19 14:00
|close
|404
|3.40
|232.71
|233.09
|0.00
|1114.29
|114163.62
|978
|2007.02.19 15:00
|modify
|405
|3.40
|233.03
|232.96
|0.00
|979
|2007.02.19 16:00
|close
|405
|3.40
|232.72
|232.96
|0.00
|885.71
|115049.33
|980
|2007.02.19 18:00
|sell
|407
|3.50
|233.09
|0.00
|0.00
|981
|2007.02.19 19:00
|sell
|408
|3.40
|233.21
|0.00
|0.00
|982
|2007.02.19 22:00
|close
|408
|3.40
|233.33
|0.00
|0.00
|-342.85
|114706.48
|983
|2007.02.26 03:00
|sell
|409
|3.00
|237.45
|0.00
|0.00
|984
|2007.02.26 04:00
|sell
|410
|3.00
|237.26
|0.00
|0.00
|985
|2007.02.26 04:00
|close
|409
|3.00
|237.34
|0.00
|0.00
|277.32
|114983.80
|986
|2007.02.26 05:00
|sell
|411
|3.00
|237.38
|0.00
|0.00
|987
|2007.02.26 06:00
|sell
|412
|2.90
|237.31
|0.00
|0.00
|988
|2007.02.26 11:00
|modify
|410
|3.00
|237.26
|237.22
|0.00
|989
|2007.02.26 12:00
|s/l
|410
|3.00
|237.22
|237.22
|0.00
|100.84
|115084.64
|990
|2007.02.26 12:00
|sell
|413
|3.00
|236.97
|0.00
|0.00
|991
|2007.02.26 12:00
|close
|411
|3.00
|237.05
|0.00
|0.00
|831.93
|115916.57
|992
|2007.02.26 13:00
|sell
|414
|3.00
|236.85
|0.00
|0.00
|993
|2007.02.26 13:00
|close
|412
|2.90
|236.93
|0.00
|0.00
|926.05
|116842.62
|994
|2007.02.26 14:00
|sell
|415
|3.10
|236.75
|0.00
|0.00
|995
|2007.02.26 14:00
|close
|413
|3.00
|236.83
|0.00
|0.00
|352.94
|117195.56
|996
|2007.02.26 15:00
|sell
|416
|3.10
|236.77
|0.00
|0.00
|997
|2007.02.26 16:00
|close
|414
|3.00
|236.70
|0.00
|0.00
|378.15
|117573.71
|998
|2007.02.26 17:00
|sell
|417
|3.20
|236.33
|0.00
|0.00
|999
|2007.02.26 17:00
|close
|415
|3.10
|236.41
|0.00
|0.00
|885.72
|118459.43
|1000
|2007.02.26 18:00
|sell
|418
|3.10
|236.57
|0.00
|0.00
|1001
|2007.02.26 18:00
|close
|416
|3.10
|236.65
|0.00
|0.00
|312.61
|118772.04
|1002
|2007.02.26 19:00
|sell
|419
|3.00
|237.02
|0.00
|0.00
|1003
|2007.02.26 21:00
|close
|419
|3.00
|236.73
|0.00
|0.00
|731.09
|119503.13
|1004
|2007.02.26 22:00
|sell
|420
|3.10
|236.77
|0.00
|0.00
|1005
|2007.02.27 03:00
|close
|420
|3.10
|236.66
|0.00
|0.00
|237.60
|119740.73
|1006
|2007.02.27 04:00
|sell
|421
|3.20
|236.40
|0.00
|0.00
|1007
|2007.02.27 09:00
|modify
|417
|3.20
|236.33
|236.19
|0.00
|1008
|2007.02.27 10:00
|modify
|417
|3.20
|236.33
|235.56
|0.00
|1009
|2007.02.27 11:00
|modify
|417
|3.20
|236.33
|235.41
|0.00
|1010
|2007.02.27 12:00
|modify
|417
|3.20
|236.33
|235.39
|0.00
|1011
|2007.02.27 13:00
|modify
|417
|3.20
|236.33
|234.81
|0.00
|1012
|2007.02.27 14:00
|close
|417
|3.20
|234.59
|234.81
|0.00
|4628.46
|124369.19
|1013
|2007.02.27 15:00
|sell
|422
|3.80
|234.25
|0.00
|0.00
|1014
|2007.02.27 15:00
|modify
|418
|3.10
|236.57
|234.73
|0.00
|1015
|2007.02.27 16:00
|modify
|418
|3.10
|236.57
|233.78
|0.00
|1016
|2007.02.27 17:00
|s/l
|418
|3.10
|233.78
|233.78
|0.00
|7219.11
|131588.30
|1017
|2007.02.27 17:00
|sell
|423
|4.00
|233.57
|0.00
|0.00
|1018
|2007.02.27 17:00
|modify
|421
|3.20
|236.40
|234.05
|0.00
|1019
|2007.02.27 18:00
|modify
|421
|3.20
|236.40
|233.81
|0.00
|1020
|2007.02.27 19:00
|modify
|421
|3.20
|236.40
|233.76
|0.00
|1021
|2007.02.27 20:00
|modify
|421
|3.20
|236.40
|233.60
|0.00
|1022
|2007.02.27 21:00
|modify
|421
|3.20
|236.40
|233.42
|0.00
|1023
|2007.02.27 22:00
|modify
|407
|3.50
|233.09
|232.48
|0.00
|1024
|2007.02.27 23:00
|modify
|407
|3.50
|233.09
|231.84
|0.00
|1025
|2007.02.28 00:00
|close
|407
|3.50
|231.44
|231.84
|0.00
|4355.49
|135943.80
|1026
|2007.02.28 01:00
|modify
|421
|3.20
|236.40
|232.65
|0.00
|1027
|2007.02.28 02:00
|modify
|421
|3.20
|236.40
|232.25
|0.00
|1028
|2007.02.28 03:00
|s/l
|421
|3.20
|232.25
|232.25
|0.00
|11109.13
|147052.92
|1029
|2007.02.28 03:00
|modify
|422
|3.80
|234.25
|232.84
|0.00
|1030
|2007.02.28 04:00
|s/l
|422
|3.80
|232.84
|232.84
|0.00
|4442.51
|151495.43
|1031
|2007.02.28 04:00
|modify
|423
|4.00
|233.57
|233.15
|0.00
|1032
|2007.02.28 05:00
|modify
|423
|4.00
|233.57
|233.05
|0.00
|1033
|2007.02.28 06:00
|modify
|423
|4.00
|233.57
|233.02
|0.00
|1034
|2007.02.28 07:00
|close
|423
|4.00
|232.68
|233.02
|0.00
|2928.42
|154423.85
|1035
|2007.03.01 00:00
|buy
|424
|4.60
|232.88
|0.00
|0.00
|1036
|2007.03.01 01:00
|buy
|425
|4.60
|232.74
|0.00
|0.00
|1037
|2007.03.01 02:00
|close
|424
|4.60
|233.16
|0.00
|0.00
|1082.63
|155506.48
|1038
|2007.03.01 03:00
|close
|425
|4.60
|233.05
|0.00
|0.00
|1198.62
|156705.10
|1039
|2007.03.01 04:00
|buy
|426
|4.70
|232.83
|0.00
|0.00
|1040
|2007.03.01 05:00
|buy
|427
|4.60
|232.43
|0.00
|0.00
|1041
|2007.03.06 05:00
|buy
|428
|2.60
|224.29
|0.00
|0.00
|1042
|2007.03.06 06:00
|buy
|429
|2.70
|224.60
|0.00
|0.00
|1043
|2007.03.06 06:00
|close
|428
|2.60
|224.52
|0.00
|0.00
|502.65
|157207.75
|1044
|2007.03.06 07:00
|buy
|430
|2.60
|224.26
|0.00
|0.00
|1045
|2007.03.06 10:00
|close
|430
|2.60
|224.41
|0.00
|0.00
|327.81
|157535.56
|1046
|2007.03.06 11:00
|buy
|431
|2.60
|224.41
|0.00
|0.00
|1047
|2007.03.06 13:00
|close
|431
|2.60
|224.64
|0.00
|0.00
|502.65
|158038.21
|1048
|2007.03.06 14:00
|buy
|432
|2.70
|224.75
|0.00
|0.00
|1049
|2007.03.06 22:00
|modify
|429
|2.70
|224.60
|224.62
|0.00
|1050
|2007.03.06 23:00
|modify
|429
|2.70
|224.60
|224.78
|0.00
|1051
|2007.03.07 00:00
|modify
|429
|2.70
|224.60
|224.80
|0.00
|1052
|2007.03.07 01:00
|modify
|429
|2.70
|224.60
|225.38
|0.00
|1053
|2007.03.07 02:00
|modify
|429
|2.70
|224.60
|225.52
|0.00
|1054
|2007.03.07 03:00
|close
|429
|2.70
|225.61
|225.52
|0.00
|2318.94
|160357.16
|1055
|2007.03.07 04:00
|buy
|433
|2.80
|224.61
|0.00
|0.00
|1056
|2007.03.07 06:00
|close
|433
|2.80
|224.76
|0.00
|0.00
|353.03
|160710.19
|1057
|2007.03.07 07:00
|buy
|434
|2.70
|224.42
|0.00
|0.00
|1058
|2007.03.07 09:00
|close
|434
|2.70
|224.62
|0.00
|0.00
|453.90
|161164.09
|1059
|2007.03.07 10:00
|buy
|435
|2.90
|224.85
|0.00
|0.00
|1060
|2007.03.07 18:00
|close
|432
|2.70
|224.96
|0.00
|0.00
|503.35
|161667.44
|1061
|2007.03.07 19:00
|buy
|436
|2.90
|224.89
|0.00
|0.00
|1062
|2007.03.07 22:00
|close
|435
|2.90
|225.01
|0.00
|0.00
|390.01
|162057.45
|1063
|2007.03.08 07:00
|buy
|437
|2.90
|224.94
|0.00
|0.00
|1064
|2007.03.08 08:00
|modify
|436
|2.90
|224.89
|225.11
|0.00
|1065
|2007.03.08 09:00
|modify
|436
|2.90
|224.89
|225.22
|0.00
|1066
|2007.03.08 10:00
|s/l
|436
|2.90
|225.22
|225.22
|0.00
|890.63
|162948.08
|1067
|2007.03.08 10:00
|buy
|438
|3.10
|225.48
|0.00
|0.00
|1068
|2007.03.08 10:00
|modify
|437
|2.90
|224.94
|225.00
|0.00
|1069
|2007.03.08 11:00
|modify
|437
|2.90
|224.94
|225.15
|0.00
|1070
|2007.03.08 12:00
|modify
|437
|2.90
|224.94
|225.51
|0.00
|1071
|2007.03.08 13:00
|modify
|437
|2.90
|224.94
|225.85
|0.00
|1072
|2007.03.08 14:00
|modify
|437
|2.90
|224.94
|226.04
|0.00
|1073
|2007.03.08 15:00
|s/l
|437
|2.90
|226.04
|226.04
|0.00
|2681.35
|165629.43
|1074
|2007.03.08 15:00
|buy
|439
|3.30
|225.86
|0.00
|0.00
|1075
|2007.03.08 15:00
|close
|438
|3.10
|225.78
|0.00
|0.00
|781.71
|166411.14
|1076
|2007.03.08 16:00
|buy
|440
|3.40
|226.20
|0.00
|0.00
|1077
|2007.03.08 16:00
|close
|439
|3.30
|226.12
|0.00
|0.00
|721.19
|167132.33
|1078
|2007.03.08 17:00
|buy
|441
|3.40
|226.23
|0.00
|0.00
|1079
|2007.03.08 18:00
|close
|440
|3.40
|226.38
|0.00
|0.00
|514.42
|167646.75
|1080
|2007.03.08 19:00
|buy
|442
|3.50
|226.52
|0.00
|0.00
|1081
|2007.03.08 19:00
|close
|441
|3.40
|226.44
|0.00
|0.00
|600.15
|168246.90
|1082
|2007.03.08 20:00
|buy
|443
|3.30
|226.11
|0.00
|0.00
|1083
|2007.03.08 21:00
|close
|443
|3.30
|226.36
|0.00
|0.00
|693.45
|168940.35
|1084
|2007.03.08 22:00
|buy
|444
|3.30
|226.03
|0.00
|0.00
|1085
|2007.03.09 01:00
|close
|444
|3.30
|226.17
|0.00
|0.00
|421.04
|169361.39
|1086
|2007.03.09 02:00
|buy
|445
|3.40
|226.11
|0.00
|0.00
|1087
|2007.03.09 03:00
|modify
|445
|3.40
|226.11
|226.14
|0.00
|1088
|2007.03.09 04:00
|close
|445
|3.40
|226.49
|226.14
|0.00
|1085.98
|170447.37
|1089
|2007.03.09 05:00
|buy
|446
|3.50
|226.29
|0.00
|0.00
|1090
|2007.03.09 06:00
|close
|442
|3.50
|226.64
|0.00
|0.00
|387.73
|170835.11
|1091
|2007.03.09 07:00
|buy
|447
|3.60
|226.60
|0.00
|0.00
|1092
|2007.03.09 07:00
|close
|446
|3.50
|226.52
|0.00
|0.00
|676.64
|171511.75
|1093
|2007.03.09 08:00
|buy
|448
|3.70
|226.90
|0.00
|0.00
|1094
|2007.03.09 08:00
|close
|447
|3.60
|226.82
|0.00
|0.00
|665.71
|172177.46
|1095
|2007.03.09 09:00
|buy
|449
|3.70
|226.89
|0.00
|0.00
|1096
|2007.03.09 16:00
|modify
|448
|3.70
|226.90
|227.75
|0.00
|1097
|2007.03.09 17:00
|s/l
|448
|3.70
|227.75
|227.75
|0.00
|2643.53
|174820.99
|1098
|2007.03.09 17:00
|buy
|450
|4.10
|228.08
|0.00
|0.00
|1099
|2007.03.09 17:00
|modify
|449
|3.70
|226.89
|227.60
|0.00
|1100
|2007.03.09 18:00
|s/l
|449
|3.70
|227.60
|227.60
|0.00
|2208.12
|177029.11
|1101
|2007.03.09 18:00
|buy
|451
|4.10
|228.23
|0.00
|0.00
|1102
|2007.03.09 19:00
|close
|450
|4.10
|228.19
|0.00
|0.00
|379.08
|177408.19
|1103
|2007.03.09 20:00
|buy
|452
|4.30
|228.69
|0.00
|0.00
|1104
|2007.03.09 20:00
|close
|451
|4.10
|228.61
|0.00
|0.00
|1309.58
|178717.77
|1105
|2007.03.09 21:00
|buy
|453
|4.20
|228.61
|0.00
|0.00
|1106
|2007.03.12 01:00
|close
|452
|4.30
|228.93
|0.00
|0.00
|910.07
|179627.84
|1107
|2007.03.12 02:00
|buy
|454
|4.50
|229.10
|0.00
|0.00
|1108
|2007.03.12 02:00
|modify
|453
|4.20
|228.61
|228.62
|0.00
|1109
|2007.03.12 03:00
|s/l
|453
|4.20
|228.62
|228.62
|0.00
|76.94
|179704.78
|1110
|2007.03.12 03:00
|buy
|455
|4.20
|228.61
|0.00
|0.00
|1111
|2007.03.12 09:00
|modify
|455
|4.20
|228.61
|228.69
|0.00
|1112
|2007.03.12 10:00
|close
|454
|4.50
|229.30
|0.00
|0.00
|756.49
|180461.27
|1113
|2007.03.12 11:00
|buy
|456
|4.50
|229.25
|0.00
|0.00
|1114
|2007.03.12 11:00
|modify
|455
|4.20
|228.61
|228.77
|0.00
|1115
|2007.03.12 12:00
|modify
|455
|4.20
|228.61
|228.91
|0.00
|1116
|2007.03.12 13:00
|close
|455
|4.20
|229.30
|228.91
|0.00
|2435.91
|182897.18
|1117
|2007.03.12 14:00
|buy
|457
|4.30
|228.60
|0.00
|0.00
|1118
|2007.03.19 18:00
|close
|457
|4.30
|228.78
|0.00
|0.00
|948.93
|183846.11
|1119
|2007.03.19 19:00
|buy
|458
|4.40
|228.77
|0.00
|0.00
|1120
|2007.03.20 02:00
|close
|458
|4.40
|228.88
|0.00
|0.00
|450.43
|184296.54
|1121
|2007.03.20 03:00
|buy
|459
|4.60
|229.37
|0.00
|0.00
|1122
|2007.03.20 10:00
|close
|456
|4.50
|229.38
|0.00
|0.00
|848.55
|185145.09
|1123
|2007.03.20 11:00
|buy
|460
|4.70
|229.67
|0.00
|0.00
|1124
|2007.03.20 11:00
|close
|459
|4.60
|229.59
|0.00
|0.00
|850.63
|185995.72
|1125
|2007.03.20 12:00
|buy
|461
|5.00
|230.46
|0.00
|0.00
|1126
|2007.03.20 12:00
|modify
|460
|4.70
|229.67
|229.98
|0.00
|1127
|2007.03.20 13:00
|close
|460
|4.70
|230.21
|229.98
|0.00
|2133.31
|188129.03
|1128
|2007.03.20 14:00
|buy
|462
|5.00
|230.48
|0.00
|0.00
|1129
|2007.03.21 10:00
|close
|461
|5.00
|230.68
|0.00
|0.00
|974.17
|189103.20
|1130
|2007.03.21 11:00
|buy
|463
|5.20
|231.03
|0.00
|0.00
|1131
|2007.03.21 11:00
|modify
|462
|5.00
|230.48
|230.55
|0.00
|1132
|2007.03.21 12:00
|s/l
|462
|5.00
|230.55
|230.55
|0.00
|343.75
|189446.95
|1133
|2007.03.21 12:00
|buy
|464
|5.00
|230.65
|0.00
|0.00
|1134
|2007.03.21 13:00
|close
|464
|5.00
|230.90
|0.00
|0.00
|1050.69
|190497.64
|1135
|2007.03.21 14:00
|buy
|465
|5.00
|230.52
|0.00
|0.00
|1136
|2007.03.21 15:00
|close
|465
|5.00
|230.69
|0.00
|0.00
|714.46
|191212.10
|1137
|2007.03.21 16:00
|buy
|466
|5.10
|230.85
|0.00
|0.00
|1138
|2007.03.21 21:00
|close
|463
|5.20
|231.23
|0.00
|0.00
|874.17
|192086.27
|1139
|2007.03.21 22:00
|buy
|467
|5.40
|231.46
|0.00
|0.00
|1140
|2007.03.21 22:00
|modify
|466
|5.10
|230.85
|230.98
|0.00
|1141
|2007.03.21 23:00
|close
|466
|5.10
|231.24
|230.98
|0.00
|1671.85
|193758.12
|1142
|2007.03.22 00:00
|buy
|468
|5.40
|231.37
|0.00
|0.00
|1143
|2007.03.22 12:00
|close
|467
|5.40
|231.63
|0.00
|0.00
|932.20
|194690.33
|1144
|2007.03.22 13:00
|buy
|469
|5.70
|232.14
|0.00
|0.00
|1145
|2007.03.22 13:00
|modify
|468
|5.40
|231.37
|231.66
|0.00
|1146
|2007.03.22 14:00
|close
|468
|5.40
|231.81
|231.66
|0.00
|1997.14
|196687.47
|1147
|2007.03.22 15:00
|buy
|470
|5.50
|231.84
|0.00
|0.00
|1148
|2007.03.22 20:00
|close
|470
|5.50
|231.95
|0.00
|0.00
|508.53
|197196.00
|1149
|2007.03.22 21:00
|buy
|471
|5.70
|232.19
|0.00
|0.00
|1150
|2007.03.26 16:00
|close
|469
|5.70
|232.38
|0.00
|0.00
|1262.87
|198458.86
|1151
|2007.03.26 17:00
|buy
|472
|5.90
|232.74
|0.00
|0.00
|1152
|2007.03.26 17:00
|close
|427
|4.60
|232.66
|0.00
|0.00
|1937.99
|200396.85
|1153
|2007.03.26 18:00
|buy
|473
|5.60
|232.05
|0.00
|0.00
|1154
|2007.03.26 20:00
|close
|471
|5.70
|232.31
|0.00
|0.00
|687.93
|201084.78
|1155
|2007.03.26 21:00
|buy
|474
|5.80
|232.37
|0.00
|0.00
|1156
|2007.03.26 21:00
|close
|473
|5.60
|232.29
|0.00
|0.00
|1129.70
|202214.48
|1157
|2007.03.26 22:00
|buy
|475
|5.80
|232.55
|0.00
|0.00
|1158
|2007.03.26 23:00
|close
|474
|5.80
|232.52
|0.00
|0.00
|731.27
|202945.75
|1159
|2007.03.27 00:00
|buy
|476
|5.90
|232.67
|0.00
|0.00
|1160
|2007.03.27 02:00
|close
|475
|5.80
|232.71
|0.00
|0.00
|837.52
|203783.27
|1161
|2007.03.27 03:00
|buy
|477
|5.90
|232.79
|0.00
|0.00
|1162
|2007.04.02 17:00
|close
|426
|4.70
|232.98
|0.00
|0.00
|1990.17
|205773.44
|1163
|2007.04.02 18:00
|close
|472
|5.90
|232.97
|0.00
|0.00
|1549.99
|207323.43
|1164
|2007.04.02 19:00
|buy
|478
|6.10
|232.95
|0.00
|0.00
|1165
|2007.04.02 19:00
|close
|476
|5.90
|232.87
|0.00
|0.00
|1342.73
|208666.16
|1166
|2007.04.02 20:00
|close
|477
|5.90
|232.93
|0.00
|0.00
|1045.17
|209711.34
|1167
|2007.04.02 21:00
|buy
|479
|6.20
|232.91
|0.00
|0.00
|1168
|2007.04.02 23:00
|close
|479
|6.20
|233.02
|0.00
|0.00
|573.25
|210284.59
|1169
|2007.04.03 00:00
|close
|478
|6.10
|233.06
|0.00
|0.00
|624.47
|210909.06
|1170
|2007.04.03 02:00
|buy
|480
|6.30
|232.93
|0.00
|0.00
|1171
|2007.04.03 03:00
|close
|480
|6.30
|233.06
|0.00
|0.00
|688.41
|211597.47
|1172
|2007.04.04 22:00
|sell
|481
|6.30
|234.27
|0.00
|0.00
|1173
|2007.04.04 23:00
|sell
|482
|6.30
|234.30
|0.00
|0.00
|1174
|2007.04.05 01:00
|close
|481
|6.30
|234.45
|0.00
|0.00
|-1251.41
|210346.06
|1175
|2007.04.05 03:00
|close
|482
|6.30
|234.50
|0.00
|0.00
|-1357.30
|208988.76
|1176
|2007.04.05 06:00
|sell
|483
|0.10
|234.13
|0.00
|0.00
|1177
|2007.04.05 07:00
|sell
|484
|0.10
|234.24
|0.00
|0.00
|1178
|2007.04.05 08:00
|sell
|485
|0.10
|234.33
|0.00
|0.00
|1179
|2007.04.05 09:00
|sell
|486
|0.10
|234.41
|0.00
|0.00
|1180
|2007.04.05 10:00
|close
|486
|0.10
|234.59
|0.00
|0.00
|-15.13
|208973.63
|1181
|2007.04.05 12:00
|close
|484
|0.10
|234.36
|0.00
|0.00
|-10.09
|208963.54
|1182
|2007.04.05 13:00
|sell
|487
|0.10
|234.23
|0.00
|0.00
|1183
|2007.04.05 14:00
|sell
|488
|0.10
|234.22
|0.00
|0.00
|1184
|2007.04.05 15:00
|close
|485
|0.10
|234.11
|0.00
|0.00
|18.49
|208982.03
|1185
|2007.04.05 16:00
|sell
|489
|6.30
|233.80
|0.00
|0.00
|1186
|2007.04.05 16:00
|close
|483
|0.10
|233.88
|0.00
|0.00
|21.01
|209003.04
|1187
|2007.04.05 17:00
|sell
|490
|6.20
|233.66
|0.00
|0.00
|1188
|2007.04.05 17:00
|modify
|487
|0.10
|234.23
|234.14
|0.00
|1189
|2007.04.05 18:00
|modify
|487
|0.10
|234.23
|234.11
|0.00
|1190
|2007.04.05 19:00
|close
|487
|0.10
|233.82
|234.11
|0.00
|34.45
|209037.49
|1191
|2007.04.05 20:00
|sell
|491
|6.00
|233.92
|0.00
|0.00
|1192
|2007.04.05 20:00
|close
|488
|0.10
|234.00
|0.00
|0.00
|18.48
|209055.97
|1193
|2007.04.05 21:00
|sell
|492
|6.00
|233.82
|0.00
|0.00
|1194
|2007.04.05 22:00
|close
|491
|6.00
|233.80
|0.00
|0.00
|605.04
|209661.01
|1195
|2007.04.05 23:00
|sell
|493
|6.00
|233.89
|0.00
|0.00
|1196
|2007.04.05 23:00
|close at stop
|493
|6.00
|233.97
|0.00
|0.00
|-403.36
|209257.65
|1197
|2007.04.05 23:00
|close at stop
|492
|6.00
|233.97
|0.00
|0.00
|-756.30
|208501.35
|1198
|2007.04.05 23:00
|close at stop
|490
|6.20
|233.97
|0.00
|0.00
|-1615.12
|206886.23
|1199
|2007.04.05 23:00
|close at stop
|489
|6.30
|233.97
|0.00
|0.00
|-900.00
|205986.23