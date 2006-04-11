Strategy Tester Report
Millenium_21

SymbolGBPJPY (Great Britan vs Japanise Yen)
Period1 Hour (H1) 2005.01.10 14:00 - 2007.04.12 18:00 (2006.04.11 - 2007.04.06)
ModelOpen prices only (fastest method to analyze the bar just completed)
ParametersDeleted
Bars in test13893Ticks modelled27686Modelling qualityn/a
Initial deposit5000.00
Total net profit200986.23Gross profit209268.11Gross loss-8281.88
Profit factor25.27Expected payoff407.68
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown5611.24 (2.65%)Relative drawdown2.65% (5611.24)
Total trades493Short positions (won %)84 (85.71%)Long positions (won %)409 (96.33%)
Profit trades (% of total)466 (94.52%)Loss trades (% of total)27 (5.48%)
Largestprofit trade11109.13loss trade-1615.12
Averageprofit trade449.07loss trade-306.74
Maximumconsecutive wins (profit in money)94 (5677.58)consecutive losses (loss in money)4 (-3674.78)
Maximalconsecutive profit (count of wins)96890.99 (73)consecutive loss (count of losses)-3674.78 (4)
Averageconsecutive wins29consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.04.11 00:00buy10.20206.270.000.00
22006.04.11 01:00buy20.10206.370.000.00
4162006.08.14 07:00buy1850.50220.350.000.00
4172006.08.15 11:00close1790.50220.050.000.00-74.1417123.21
4182006.08.15 15:00close1830.50220.090.000.00-66.4917056.71
4192006.08.16 17:00buy1860.10220.110.000.00
4202006.08.16 18:00buy1870.10220.040.000.00
4212006.08.22 19:00close1870.10220.150.000.0015.2017071.91
4222006.08.22 20:00buy1880.50220.340.000.00
4232006.08.22 20:00close1860.10220.260.000.0018.5617090.47
4242006.08.22 21:00buy1890.50220.330.000.00
4252006.08.23 17:00close1840.50220.650.000.00195.9017286.37
4262006.08.23 18:00buy1900.50220.730.000.00
4272006.08.23 18:00close1850.50220.650.000.00170.6817457.05
4282006.08.23 19:00buy1910.50220.430.000.00
4292006.08.25 09:00close1880.50220.480.000.0083.6217540.67
4302006.08.25 10:00buy1920.50220.940.000.00
4312006.08.25 10:00modify1890.50220.33220.460.00
4322006.08.25 11:00close1890.50220.64220.460.00155.0717695.74
4332006.08.25 12:00buy1930.50221.130.000.00
4342006.08.25 12:00close1900.50221.050.000.00154.3117850.06
4352006.08.25 13:00buy1940.50221.380.000.00
4362006.08.25 13:00modify1910.50220.43220.900.00
4372006.08.25 14:00modify1910.50220.43220.980.00
4382006.08.25 15:00close1910.50221.30220.980.00385.4618235.52
4392006.08.25 16:00buy1950.50221.480.000.00
4402006.08.25 16:00modify1920.50220.94221.000.00
4412006.08.25 17:00close1920.50221.23221.000.00121.8818357.40
4422006.08.25 18:00buy1960.50221.290.000.00
4432006.08.25 19:00close1930.50221.470.000.00142.9018500.30
4442006.08.25 20:00buy1970.50221.300.000.00
4452006.08.28 05:00close1960.50221.400.000.0051.1918551.49
4462006.08.28 06:00buy1980.50221.400.000.00
4472006.08.28 08:00close1970.50221.440.000.0063.8018615.28
4482006.08.28 09:00buy1990.50221.540.000.00
4492006.08.28 10:00close1940.50221.520.000.0063.8018679.08
4502006.08.28 11:00buy2000.60221.780.000.00
4512006.08.28 11:00close1950.50221.700.000.0097.4218776.50
4522006.08.28 12:00buy2010.50221.610.000.00
4532006.08.28 12:00close1980.50221.530.000.0054.6318831.13
4542006.08.28 13:00buy2020.50221.810.000.00
4552006.08.28 13:00close1990.50221.730.000.0079.8518910.98
4562006.08.28 14:00buy2030.50221.650.000.00
4572006.08.28 15:00close2010.50221.770.000.0067.2418978.22
4582006.08.28 16:00buy2040.60221.870.000.00
4592006.08.28 16:00close2030.50221.790.000.0058.8319037.05
4602006.08.28 17:00buy2050.60222.270.000.00
4612006.08.28 17:00modify2000.60221.78221.790.00
4622006.08.28 18:00close2000.60222.18221.790.00201.7319238.78
4632006.08.28 19:00buy2060.60222.260.000.00
4642006.08.28 19:00close2020.50222.180.000.00155.5019394.28
4652006.08.28 20:00buy2070.60222.230.000.00
4662006.08.28 20:00close2040.60222.150.000.00141.2119535.49
4672006.08.28 21:00buy2080.60222.210.000.00
4682006.08.30 11:00close2070.60222.360.000.0077.4619612.95
4692006.08.30 12:00buy2090.60222.360.000.00
4702006.08.30 13:00close2050.60222.500.000.00127.8819740.84
4712006.08.30 14:00buy2100.60222.530.000.00
4722006.08.30 14:00close2060.60222.450.000.00107.7219848.56
4732006.08.30 15:00buy2110.60222.630.000.00
4742006.08.30 15:00close2080.60222.550.000.00183.3620031.92
4752006.08.30 16:00buy2120.60222.680.000.00
4762006.08.30 16:00close2090.60222.600.000.00121.0420152.96
4772006.08.30 17:00buy2130.60222.930.000.00
4782006.08.30 17:00close2100.60222.850.000.00161.3920314.35
4792006.08.30 18:00buy2140.60223.120.000.00
4802006.08.30 18:00modify2110.60222.63222.640.00
4812006.08.30 19:00close2110.60222.90222.640.00136.1620450.51
4822006.08.30 20:00buy2150.60223.160.000.00
4832006.08.30 20:00modify2120.60222.68222.680.00
4842006.08.30 21:00close2120.60223.04222.680.00181.5620632.07
4852006.08.30 22:00buy2160.60223.160.000.00
4862006.08.30 22:00close2130.60223.080.000.0075.6520707.72
4872006.08.30 23:00buy2170.60222.980.000.00
4882006.08.31 03:00close2170.60223.150.000.00103.5820811.31
4892006.08.31 04:00buy2180.60223.330.000.00
4902006.08.31 04:00close2140.60223.250.000.0083.4020894.71
4912006.08.31 05:00buy2190.60223.250.000.00
4922006.08.31 07:00modify2150.60223.16223.170.00
4932006.08.31 08:00close2150.60223.46223.170.00169.1421063.85
4942006.08.31 09:00buy2200.60223.490.000.00
4952006.08.31 09:00close2160.60223.410.000.00143.9221207.77
4962006.08.31 10:00buy2210.60223.780.000.00
4972006.08.31 10:00close2180.60223.700.000.00186.6021394.37
4982006.08.31 11:00buy2220.60223.610.000.00
4992006.08.31 11:00close2190.60223.530.000.00141.2121535.58
5002006.08.31 12:00buy2230.60223.570.000.00
5012006.10.24 15:00close2200.60223.690.000.00410.1121945.70
5022006.10.24 16:00buy2240.70223.640.000.00
5032006.10.25 05:00close2230.60223.380.000.00219.3822165.08
5042006.10.25 07:00close2220.60223.440.000.00229.4622394.54
5052006.10.25 08:00buy2250.10223.600.000.00
5062006.10.25 09:00close2250.10223.410.000.00-15.9722378.57
5072006.10.25 13:00buy2260.10223.650.000.00
5082006.10.25 14:00buy2270.10223.630.000.00
5092006.10.26 02:00close2240.70223.460.000.00-78.1522300.42
5102006.10.26 04:00close2260.10223.510.000.00-8.8022291.63
5112006.10.26 07:00close2270.10223.470.000.00-10.4822281.15
5122006.10.26 10:00buy2280.10223.680.000.00
5132006.10.26 11:00buy2290.10223.790.000.00
5142006.10.26 12:00buy2300.10223.730.000.00
5152006.10.26 14:00close2280.10223.810.000.0010.9322292.08
5162006.10.26 15:00buy2310.70223.950.000.00
5172006.10.26 15:00close2300.10223.870.000.0011.7722303.85
5182006.10.26 16:00buy2320.70224.050.000.00
5192006.10.26 16:00close2210.60223.970.000.00428.8722732.72
5202006.10.26 17:00buy2330.70224.010.000.00
5212006.10.26 17:00close2290.10223.930.000.0011.7722744.49
5222006.10.26 18:00buy2340.60223.860.000.00
5232006.10.27 03:00close2310.70224.090.000.0089.3222833.81
5242006.10.27 04:00buy2350.70224.230.000.00
5252006.10.27 04:00close2330.70224.150.000.0089.3122923.12
5262006.10.27 05:00buy2360.70224.100.000.00
5272006.10.27 05:00close2340.60224.020.000.0086.6423009.76
5282006.10.27 06:00buy2370.70224.060.000.00
5292006.11.03 16:00close2320.70224.230.000.00161.4223171.17
5302006.11.03 17:00buy2380.70224.210.000.00
5312006.11.03 18:00close2350.70224.360.000.00125.0623296.23
5322006.11.03 19:00buy2390.70224.470.000.00
5332006.11.03 19:00close2360.70224.390.000.00219.2023515.43
5342006.11.03 20:00buy2400.70224.500.000.00
5352006.11.03 20:00close2370.70224.420.000.00260.3823775.81
5362006.11.03 21:00buy2410.70224.590.000.00
5372006.11.03 21:00close2380.70224.510.000.00176.5223952.33
5382006.11.03 22:00buy2420.70224.380.000.00
5392006.11.06 16:00close2420.70224.520.000.0089.3124041.64
5402006.11.06 17:00buy2430.70224.600.000.00
5412006.11.07 19:00close2390.70224.270.000.00-103.7923937.85
5422006.11.08 01:00close2400.70224.340.000.00-73.3223864.52
5432006.11.08 18:00buy2440.10224.440.000.00
5442006.11.08 19:00buy2450.10224.430.000.00
5452006.11.09 04:00close2450.10224.540.000.0012.2223876.74
5462006.11.09 05:00buy2460.70224.620.000.00
5472006.11.09 11:00close2440.10224.600.000.0016.4223893.17
5482006.11.09 12:00buy2470.70224.730.000.00
5492006.11.09 13:00close2410.70224.860.000.00200.4924093.66
5502006.11.09 14:00buy2480.70225.250.000.00
5512006.11.09 14:00modify2430.70224.60224.770.00
5522006.11.09 15:00s/l2430.70224.77224.770.00134.7224228.38
5532006.11.09 15:00buy2490.70224.910.000.00
5542006.11.09 15:00close2460.70224.830.000.00123.5624351.94
5552006.11.09 16:00buy2500.70224.940.000.00
5562006.11.09 16:00close2470.70224.860.000.0076.4924428.43
5572006.11.09 17:00buy2510.70224.930.000.00
5582006.11.28 09:00close2490.70225.030.000.00188.5624616.99
5592006.11.28 10:00buy2520.70225.550.000.00
5602006.11.28 10:00close2480.70225.470.000.00247.4024864.40
5612006.11.28 11:00buy2530.80226.030.000.00
5622006.11.28 11:00modify2500.70224.94225.550.00
5632006.11.28 12:00modify2500.70224.94225.680.00
5642006.11.28 13:00modify2500.70224.94225.700.00
5652006.11.28 14:00close2500.70226.00225.700.00741.6425606.04
5662006.11.28 15:00buy2540.80226.210.000.00
5672006.11.28 15:00modify2510.70224.93225.730.00
5682006.11.28 16:00modify2510.70224.93225.860.00
5692006.11.28 17:00modify2510.70224.93225.930.00
5702006.11.28 18:00close2510.70226.30225.930.00924.0326530.07
5712006.11.28 19:00buy2550.80226.270.000.00
5722006.11.28 19:00modify2520.70225.55225.790.00
5732006.11.28 20:00close2520.70226.16225.790.00358.9126888.98
5742006.11.28 21:00buy2560.80226.450.000.00
5752006.11.28 21:00close2530.80226.370.000.00228.6327117.61
5762006.11.28 22:00buy2570.80226.570.000.00
5772006.11.28 22:00close2540.80226.490.000.00188.2827305.89
5782006.11.28 23:00buy2580.80226.630.000.00
5792006.11.28 23:00close2550.80226.550.000.00188.2927494.18
5802006.11.29 00:00buy2590.80226.740.000.00
5812006.11.29 00:00close2560.80226.660.000.00149.1427643.32
5822006.11.29 01:00buy2600.80226.890.000.00
5832006.11.29 01:00close2570.80226.810.000.00169.3127812.63
5842006.11.29 02:00buy2610.80226.750.000.00
5852006.11.29 15:00modify2580.80226.63226.640.00
5862006.11.29 16:00s/l2580.80226.64226.640.0014.6627827.29
5872006.11.29 16:00buy2620.80226.700.000.00
5882006.11.30 11:00close2590.80226.880.000.00117.9327945.22
5892006.11.30 12:00buy2630.80227.480.000.00
5902006.11.30 12:00modify2600.80226.89227.000.00
5912006.11.30 13:00close2600.80227.19227.000.00225.5228170.74
5922006.11.30 14:00buy2640.80227.420.000.00
5932006.11.30 14:00modify2610.80226.75226.940.00
5942006.11.30 15:00close2610.80227.34226.940.00420.5328591.27
5952006.11.30 16:00buy2650.80227.300.000.00
5962006.11.30 16:00modify2620.80226.70226.820.00
5972006.11.30 17:00modify2620.80226.70226.910.00
5982006.11.30 18:00modify2620.80226.70227.030.00
5992006.11.30 19:00modify2620.80226.70227.120.00
6002006.11.30 20:00modify2620.80226.70227.290.00
6012006.11.30 21:00close2620.80227.63227.290.00649.1629240.43
6022006.11.30 22:00buy2660.90227.620.000.00
6032006.11.30 22:00close2640.80227.540.000.0080.6929321.12
6042006.11.30 23:00buy2670.90227.570.000.00
6052006.11.30 23:00close2650.80227.490.000.00127.7629448.88
6062006.12.01 00:00buy2680.90227.700.000.00
6072006.12.01 00:00close2630.80227.620.000.00102.0829550.95
6082006.12.01 01:00buy2690.80227.540.000.00
6092006.12.01 07:00close2690.80227.650.000.0073.9729624.92
6102006.12.01 08:00buy2700.90227.940.000.00
6112006.12.01 08:00close2660.90227.860.000.00190.4829815.41
6122006.12.01 09:00buy2710.90228.730.000.00
6132006.12.01 09:00modify2670.90227.57228.250.00
6142006.12.01 10:00close2670.90228.65228.250.00825.9330641.34
6152006.12.01 11:00buy2720.90228.710.000.00
6162006.12.01 11:00modify2680.90227.70228.230.00
6172006.12.01 12:00close2680.90228.42228.230.00544.6731186.01
6182006.12.01 13:00buy2730.90228.620.000.00
6192006.12.01 13:00modify2700.90227.94228.140.00
6202006.12.01 14:00modify2700.90227.94228.210.00
6212006.12.01 15:00close2700.90228.45228.210.00385.8131571.82
6222006.12.01 16:00buy2740.90228.630.000.00
6232006.12.04 06:00close2730.90228.800.000.00145.0931716.91
6242006.12.04 07:00buy2750.90228.970.000.00
6252006.12.04 07:00close2710.90228.890.000.00129.9631846.87
6262006.12.04 08:00buy2760.90228.910.000.00
6272006.12.04 08:00close2720.90228.830.000.0099.7031946.57
6282006.12.04 09:00buy2770.90228.680.000.00
6292006.12.05 01:00close2740.90228.440.000.00-125.9031820.67
6302006.12.05 02:00buy2780.90228.570.000.00
6312006.12.11 19:00close2780.90228.730.000.00174.5631995.24
6322006.12.11 20:00buy2790.90228.730.000.00
6332006.12.11 22:00close2770.90228.910.000.00236.4532231.68
6342006.12.11 23:00buy2800.90228.960.000.00
6352006.12.11 23:00close2790.90228.880.000.00113.4732345.15
6362006.12.12 00:00buy2810.90229.070.000.00
6372006.12.12 05:00close2760.90229.050.000.00177.2832522.43
6382006.12.12 06:00buy2821.00229.140.000.00
6392006.12.12 07:00close2750.90229.100.000.00169.7132692.13
6402006.12.12 08:00buy2831.00229.330.000.00
6412006.12.12 08:00close2800.90229.250.000.00228.3032920.43
6422006.12.12 09:00buy2841.00229.380.000.00
6432006.12.12 09:00close2810.90229.300.000.00173.9933094.42
6442006.12.12 10:00buy2850.90228.910.000.00
6452006.12.12 12:00close2850.90229.190.000.00211.8133306.23
6462006.12.12 13:00buy2861.00229.330.000.00
6472006.12.12 13:00close2821.00229.250.000.0092.4633398.69
6482006.12.12 14:00buy2871.00229.650.000.00
6492006.12.12 14:00close2831.00229.570.000.00201.7333600.42
6502006.12.12 15:00buy2881.00229.670.000.00
6512006.12.12 15:00close2841.00229.590.000.00176.5133776.93
6522006.12.12 16:00buy2891.00229.780.000.00
6532006.12.12 16:00close2861.00229.700.000.00311.0034087.93
6542006.12.12 17:00buy2901.00230.120.000.00
6552006.12.12 17:00close2871.00230.040.000.00327.8134415.74
6562006.12.12 18:00buy2911.00230.300.000.00
6572006.12.12 18:00modify2881.00229.67229.820.00
6582006.12.12 19:00modify2881.00229.67229.830.00
6592006.12.12 20:00close2881.00230.03229.830.00302.6034718.34
6602006.12.12 21:00buy2921.00230.160.000.00
6612006.12.12 21:00close2891.00230.080.000.00252.1634970.50
6622006.12.12 22:00buy2931.00230.340.000.00
6632006.12.12 22:00close2901.00230.260.000.00117.6835088.18
6642006.12.12 23:00buy2941.00230.190.000.00
6652006.12.13 03:00close2921.00230.300.000.00127.5835215.77
6662006.12.13 04:00buy2951.00230.540.000.00
6672006.12.13 04:00close2911.00230.460.000.00144.4035360.17
6682006.12.13 05:00buy2961.00230.600.000.00
6692006.12.13 05:00close2931.00230.520.000.00161.2135521.38
6702006.12.13 06:00buy2971.00230.570.000.00
6712006.12.13 06:00close2941.00230.490.000.00262.0835783.46
6722006.12.13 07:00buy2981.00230.570.000.00
6732006.12.13 12:00close2951.00230.690.000.00126.0935909.55
6742006.12.13 13:00buy2991.10230.930.000.00
6752006.12.13 13:00close2961.00230.850.000.00210.1336119.68
6762006.12.13 14:00buy3001.10230.920.000.00
6772006.12.13 14:00close2971.00230.840.000.00226.9536346.63
6782006.12.13 15:00buy3011.10230.930.000.00
6792006.12.13 15:00close2981.00230.850.000.00235.3536581.98
6802006.12.13 16:00buy3021.00230.760.000.00
6812006.12.13 22:00close3021.00230.980.000.00184.9236766.90
6822006.12.13 23:00buy3031.10231.170.000.00
6832006.12.13 23:00close2991.10231.090.000.00147.9436914.84
6842006.12.14 00:00buy3041.10231.280.000.00
6852006.12.14 00:00close3001.10231.200.000.00291.6037206.44
6862006.12.14 01:00buy3051.10231.110.000.00
6872006.12.14 03:00close3011.10231.060.000.00152.9137359.35
6882006.12.14 04:00buy3061.10230.980.000.00
6892006.12.14 07:00close3061.10231.180.000.00184.9237544.27
6902006.12.14 08:00buy3071.10231.040.000.00
6912006.12.14 10:00close3071.10231.190.000.00138.6937682.96
6922006.12.14 11:00buy3081.10231.110.000.00
6932006.12.15 03:00close3031.10231.350.000.00210.0437893.00
6942006.12.15 04:00buy3091.10231.170.000.00
6952006.12.15 09:00close3051.10231.270.000.00158.8438051.85
6962006.12.15 10:00buy3101.10231.350.000.00
6972006.12.15 10:00close3081.10231.270.000.00158.8438210.69
6982006.12.15 11:00buy3111.10231.610.000.00
6992006.12.15 11:00close3041.10231.530.000.00242.0538452.74
7002006.12.15 12:00buy3121.10231.350.000.00
7012006.12.15 13:00close3091.10231.300.000.00120.2038572.94
7022006.12.15 14:00buy3131.10231.370.000.00
7032006.12.19 11:00close3101.10231.690.000.00336.1738909.11
7042006.12.19 12:00buy3141.10231.640.000.00
7052006.12.19 12:00close3121.10231.560.000.00215.9739125.08
7062006.12.19 13:00buy3151.10231.720.000.00
7072006.12.19 13:00close3131.10231.640.000.00271.4539396.52
7082006.12.19 14:00buy3161.10231.740.000.00
7092006.12.19 16:00close3111.10231.750.000.00151.2639547.78
7102006.12.19 17:00buy3171.10231.660.000.00
7112006.12.19 18:00close3141.10231.790.000.00138.6939686.47
7122006.12.19 19:00buy3181.20231.950.000.00
7132006.12.19 19:00close3151.10231.870.000.00138.6939825.16
7142006.12.19 20:00buy3191.20231.980.000.00
7152006.12.19 20:00close3161.10231.900.000.00147.9439973.10
7162006.12.19 21:00buy3201.20232.270.000.00
7172006.12.19 21:00modify3171.10231.66231.790.00
7182006.12.19 22:00modify3171.10231.66231.960.00
7192006.12.19 23:00modify3171.10231.66232.070.00
7202006.12.20 00:00modify3171.10231.66232.180.00
7212006.12.20 01:00close3171.10232.51232.180.00796.8240769.92
7222006.12.20 02:00buy3211.20232.630.000.00
7232006.12.20 02:00modify3181.20231.95232.150.00
7242006.12.20 03:00modify3181.20231.95232.740.00
7252006.12.20 04:00close3181.20233.04232.740.001111.3341881.26
7262006.12.20 05:00modify3191.20231.98232.670.00
7272006.12.20 06:00close3191.20233.03232.670.001070.9842952.24
7282006.12.20 07:00modify3201.20232.27232.600.00
7292006.12.20 08:00modify3201.20232.27232.630.00
7302006.12.20 09:00modify3201.20232.27232.760.00
7312006.12.20 10:00s/l3201.20232.76232.760.00506.1343458.38
7322006.12.20 10:00buy3221.30232.790.000.00
7332006.12.20 11:00buy3231.30232.900.000.00
7342006.12.20 11:00close3211.20232.820.000.00191.6443650.02
7352006.12.20 12:00buy3241.30232.760.000.00
7362006.12.20 13:00buy3251.20232.700.000.00
7372006.12.20 15:00close3251.20232.810.000.00110.9643760.98
7382006.12.20 16:00buy3261.30232.860.000.00
7392006.12.21 11:00close3221.30232.910.000.00169.7943930.76
7402006.12.22 10:00buy3271.20232.510.000.00
7412006.12.22 12:00close3271.20232.770.000.00262.2544193.01
7422006.12.22 13:00buy3281.30232.870.000.00
7432006.12.25 13:00close3231.30233.040.000.00217.4144410.42
7442006.12.25 14:00modify3241.30232.76232.920.00
7452006.12.25 15:00modify3241.30232.76233.160.00
7462006.12.25 17:00modify3241.30232.76233.400.00
7472006.12.25 18:00modify3241.30232.76233.580.00
7482006.12.25 19:00modify3241.30232.76234.070.00
7492006.12.25 20:00s/l3241.30234.07234.070.001495.8845906.30
7502006.12.25 20:00modify3261.30232.86233.790.00
7512006.12.25 21:00modify3261.30232.86233.800.00
7522006.12.25 23:00close3261.30233.10233.800.00326.6846232.98
7532006.12.26 00:00buy3291.40232.670.000.00
7542006.12.26 01:00buy3301.40232.810.000.00
7552006.12.26 02:00close3281.30232.790.000.00-61.6546171.33
7562006.12.26 03:00sell3311.40233.040.000.00
7572006.12.26 03:00close3291.40233.040.000.00435.4046606.73
7582006.12.26 04:00sell3321.40233.020.000.00
7592006.12.26 04:00close3301.40233.020.000.00247.1346853.86
7602006.12.26 05:00sell3331.40233.020.000.00
7612006.12.26 15:00close3311.40232.880.000.00188.2447042.10
7622006.12.26 16:00close3321.40232.750.000.00317.6547359.75
7632006.12.26 17:00close3331.40232.800.000.00258.8347618.58
7642006.12.28 07:00buy3341.40232.530.000.00
7652006.12.28 08:00close3341.40232.430.000.00-117.6847500.90
7662006.12.28 12:00buy3351.40232.720.000.00
7672006.12.28 13:00buy3361.40232.960.000.00
7682006.12.28 13:00close3351.40232.880.000.00188.2947689.19
7692006.12.28 14:00buy3371.40232.970.000.00
7702006.12.28 15:00close3361.40233.320.000.00423.6448112.83
7712006.12.28 16:00close3371.40233.190.000.00258.8948371.72
7722006.12.29 19:00sell3381.50233.090.000.00
7732006.12.29 21:00sell3391.40233.010.000.00
7742006.12.29 22:00sell3401.40233.070.000.00
7752007.01.02 08:00sell3411.40233.250.000.00
7762007.01.03 18:00close3411.40233.120.000.00130.8348502.55
7772007.01.03 19:00sell3421.40233.150.000.00
7782007.01.03 22:00close3381.50232.840.000.00244.0648746.61
7792007.01.03 23:00close3391.40232.810.000.00168.9648915.57
7802007.01.04 00:00close3421.40232.970.000.00145.4449061.01
7812007.01.04 03:00close3401.40232.800.000.00185.0049246.01
7822007.01.04 06:00sell3431.50233.050.000.00
7832007.01.04 10:00close3431.50232.800.000.00315.1249561.13
7842007.01.08 15:00buy3441.50229.450.000.00
7852007.01.08 16:00buy3451.50229.130.000.00
7862007.01.08 17:00buy3461.40229.270.000.00
7872007.01.08 18:00buy3471.40229.450.000.00
7882007.01.08 18:00close3451.50229.370.000.00302.5949863.72
7892007.01.08 19:00buy3481.50229.710.000.00
7902007.01.08 19:00close3441.50229.630.000.00226.9550090.67
7912007.01.08 20:00buy3491.50229.790.000.00
7922007.01.08 20:00modify3461.40229.27229.310.00
7932007.01.08 21:00modify3461.40229.27229.550.00
7942007.01.08 22:00modify3461.40229.27229.660.00
7952007.01.08 23:00close3461.40230.06229.660.00929.6451020.31
7962007.01.09 00:00buy3501.50230.290.000.00
7972007.01.09 00:00modify3471.40229.45229.810.00
7982007.01.09 01:00modify3471.40229.45229.970.00
7992007.01.09 02:00close3471.40230.27229.970.00978.8351999.14
8002007.01.09 03:00buy3511.60230.870.000.00
8012007.01.09 03:00modify3481.50229.71230.390.00
8022007.01.09 04:00close3481.50230.74230.390.001313.5253312.65
8032007.01.09 05:00buy3521.60230.960.000.00
8042007.01.09 05:00modify3491.50229.79230.480.00
8052007.01.09 06:00modify3491.50229.79230.710.00
8062007.01.09 07:00close3491.50231.00230.710.001540.4654853.11
8072007.01.09 08:00buy3531.60230.990.000.00
8082007.01.09 08:00modify3501.50230.29230.510.00
8092007.01.09 09:00modify3501.50230.29230.770.00
8102007.01.09 10:00modify3501.50230.29230.810.00
8112007.01.09 11:00modify3501.50230.29230.960.00
8122007.01.09 12:00close3501.50231.33230.960.001311.2656164.37
8132007.01.09 13:00buy3541.70231.490.000.00
8142007.01.09 13:00modify3511.60230.87231.010.00
8152007.01.09 14:00modify3511.60230.87231.150.00
8162007.01.09 15:00close3511.60231.38231.150.00685.8956850.26
8172007.01.09 16:00buy3551.70231.540.000.00
8182007.01.09 16:00modify3521.60230.96231.060.00
8192007.01.09 17:00modify3521.60230.96231.230.00
8202007.01.09 18:00modify3521.60230.96231.270.00
8212007.01.09 19:00close3521.60231.67231.270.00954.8657805.12
8222007.01.09 20:00buy3561.70231.240.000.00
8232007.01.09 20:00close3531.60231.160.000.00228.6258033.74
8242007.01.09 21:00buy3571.70231.420.000.00
8252007.01.09 22:00close3561.70231.490.000.00357.2358390.97
8262007.01.09 23:00buy3581.70231.630.000.00
8272007.01.09 23:00close3571.70231.550.000.00185.7658576.73
8282007.01.10 00:00buy3591.70231.630.000.00
8292007.01.10 17:00close3541.70231.690.000.00302.6458879.37
8302007.01.10 18:00buy3601.70231.580.000.00
8312007.01.11 09:00close3551.70231.870.000.00538.9459418.31
8322007.01.11 10:00buy3611.80232.140.000.00
8332007.01.11 10:00modify3581.70231.63231.660.00
8342007.01.11 11:00modify3581.70231.63232.320.00
8352007.01.11 12:00modify3581.70231.63232.810.00
8362007.01.11 13:00modify3581.70231.63232.970.00
8372007.01.11 14:00close3581.70233.33232.970.002496.5961914.91
8382007.01.11 15:00modify3591.70231.63234.280.00
8392007.01.11 16:00s/l3591.70234.28234.280.003837.2265752.13
8402007.01.11 16:00modify3601.70231.58233.900.00
8412007.01.11 17:00s/l3601.70233.90233.900.003365.6869117.81
8422007.01.11 17:00modify3611.80232.14233.550.00
8432007.01.11 18:00s/l3611.80233.55233.550.002133.3171251.12
8442007.01.24 09:00sell3622.10238.980.000.00
8452007.01.24 10:00sell3632.10238.740.000.00
8462007.01.24 10:00close3622.10238.820.000.00282.3571533.47
8472007.01.24 11:00sell3642.10238.230.000.00
8482007.01.24 11:00modify3632.10238.74238.710.00
8492007.01.24 12:00s/l3632.10238.71238.710.0052.9471586.41
8502007.01.24 12:00sell3652.00239.960.000.00
8512007.01.24 13:00sell3662.00239.770.000.00
8522007.01.24 13:00close3652.00239.850.000.00184.8871771.29
8532007.01.24 14:00sell3672.00239.900.000.00
8542007.01.24 15:00sell3682.00239.470.000.00
8552007.01.24 15:00close3662.00239.550.000.00369.7572141.04
8562007.01.24 16:00sell3692.10238.890.000.00
8572007.01.24 16:00modify3672.00239.90239.370.00
8582007.01.24 17:00close3672.00239.18239.370.001210.0973351.13
8592007.01.24 18:00sell3702.30237.720.000.00
8602007.01.24 18:00modify3642.10238.23238.200.00
8612007.01.24 19:00modify3642.10238.23238.080.00
8622007.01.24 20:00s/l3642.10238.08238.080.00264.7073615.83
8632007.01.24 20:00sell3712.20238.010.000.00
8642007.01.24 20:00modify3682.00239.47238.490.00
8652007.01.24 21:00modify3682.00239.47238.330.00
8662007.01.24 22:00close3682.00238.01238.330.002453.7876069.61
8672007.01.24 23:00sell3722.20238.180.000.00
8682007.01.24 23:00modify3692.10238.89238.660.00
8692007.01.25 00:00s/l3692.10238.66238.660.00306.3976376.00
8702007.01.25 00:00sell3732.10238.610.000.00
8712007.01.25 01:00close3732.10238.390.000.00388.2376764.23
8722007.01.25 02:00sell3742.20237.860.000.00
8732007.01.25 02:00close3722.20237.940.000.00339.4677103.69
8742007.01.25 03:00sell3752.20238.010.000.00
8752007.01.25 04:00close3702.30237.530.000.00258.2677361.95
8762007.01.25 05:00sell3762.40236.810.000.00
8772007.01.25 05:00modify3712.20238.01237.290.00
8782007.01.25 06:00s/l3712.20237.29237.290.001226.8778588.82
8792007.01.25 06:00sell3772.40237.000.000.00
8802007.01.25 06:00modify3742.20237.86237.480.00
8812007.01.25 07:00modify3742.20237.86237.170.00
8822007.01.25 08:00s/l3742.20237.17237.170.001275.6379864.45
8832007.01.25 08:00sell3782.40236.560.000.00
8842007.01.25 08:00modify3752.20238.01237.040.00
8852007.01.25 09:00close3752.20236.82237.040.002200.0082064.45
8862007.01.25 10:00sell3792.30237.330.000.00
8872007.01.31 11:00close3792.30237.220.000.0067.3182131.76
8882007.01.31 12:00sell3802.30237.240.000.00
8892007.01.31 18:00close3772.40236.780.000.00292.0982423.85
8902007.01.31 19:00sell3812.30237.280.000.00
8912007.01.31 22:00close3802.30237.130.000.00212.6082636.45
8922007.01.31 23:00sell3822.30237.050.000.00
8932007.01.31 23:00close3812.30237.130.000.00289.9182926.36
8942007.02.01 00:00sell3832.30237.100.000.00
8952007.02.01 05:00close3822.30236.800.000.00374.2483300.60
8962007.02.01 06:00sell3842.30237.070.000.00
8972007.02.01 09:00close3832.30236.950.000.00289.9183590.51
8982007.02.01 10:00sell3852.40237.030.000.00
8992007.02.01 13:00close3842.30236.930.000.00270.5983861.10
9002007.02.01 14:00sell3862.30237.250.000.00
9012007.02.01 15:00close3862.30237.000.000.00483.1984344.29
9022007.02.01 16:00sell3872.40236.830.000.00
9032007.02.01 16:00close3852.40236.910.000.00242.0284586.31
9042007.02.01 17:00sell3882.40236.910.000.00
9052007.02.05 12:00close3762.40236.690.000.00-99.0984487.22
9062007.02.05 13:00sell3892.50236.260.000.00
9072007.02.05 13:00close3782.40236.340.000.00102.5984589.81
9082007.02.05 14:00sell3902.50236.280.000.00
9092007.02.05 14:00modify3872.40236.83236.760.00
9102007.02.05 15:00modify3872.40236.83236.550.00
9112007.02.05 16:00modify3872.40236.83236.430.00
9122007.02.05 17:00modify3872.40236.83236.050.00
9132007.02.05 18:00close3872.40235.81236.050.001981.3586571.16
9142007.02.05 19:00sell3912.60235.810.000.00
9152007.02.05 19:00modify3882.40236.91236.290.00
9162007.02.05 20:00modify3882.40236.91236.180.00
9172007.02.05 21:00modify3882.40236.91236.100.00
9182007.02.05 22:00close3882.40235.85236.100.002062.0188633.17
9192007.02.05 23:00sell3922.60235.950.000.00
9202007.02.05 23:00close3892.50236.030.000.00483.2089116.37
9212007.02.06 00:00sell3932.60235.850.000.00
9222007.02.06 00:00close3902.50235.930.000.00695.8189812.18
9232007.02.06 01:00sell3942.60235.740.000.00
9242007.02.06 01:00close3922.60235.820.000.00242.9890055.16
9252007.02.06 02:00sell3952.60235.670.000.00
9262007.02.06 03:00close3912.60235.580.000.00461.4690516.62
9272007.02.06 04:00sell3962.60235.640.000.00
9282007.02.06 04:00close3932.60235.720.000.00284.0390800.65
9292007.02.06 05:00sell3972.60235.700.000.00
9302007.02.13 15:00close3942.60235.570.000.0084.0190884.65
9312007.02.13 16:00sell3982.60235.720.000.00
9322007.02.15 12:00close3952.60235.520.000.00-123.9290760.73
9332007.02.15 13:00sell3992.70235.010.000.00
9342007.02.15 13:00modify3962.60235.64235.490.00
9352007.02.15 14:00close3962.60235.16235.490.00597.0991357.82
9362007.02.15 15:00sell4002.70235.030.000.00
9372007.02.15 15:00modify3972.60235.70235.510.00
9382007.02.15 16:00modify3972.60235.70235.410.00
9392007.02.15 17:00modify3972.60235.70235.280.00
9402007.02.15 18:00modify3972.60235.70233.890.00
9412007.02.15 19:00modify3972.60235.70233.810.00
9422007.02.15 20:00modify3972.60235.70233.770.00
9432007.02.15 21:00modify3972.60235.70233.710.00
9442007.02.15 22:00modify3972.60235.70233.690.00
9452007.02.15 23:00modify3972.60235.70233.250.00
9462007.02.16 00:00modify3972.60235.70233.090.00
9472007.02.16 01:00modify3972.60235.70233.040.00
9482007.02.16 02:00s/l3972.60233.04233.040.005319.0596676.87
9492007.02.16 02:00modify3982.60235.72233.450.00
9502007.02.16 03:00s/l3982.60233.45233.450.004754.37101431.25
9512007.02.16 03:00sell4013.20233.250.000.00
9522007.02.16 03:00modify3992.70235.01233.730.00
9532007.02.16 04:00sell4023.20233.110.000.00
9542007.02.16 04:00modify3992.70235.01233.590.00
9552007.02.16 05:00modify3992.70235.01233.490.00
9562007.02.16 06:00modify3992.70235.01233.480.00
9572007.02.16 07:00s/l3992.70233.48233.480.003428.79104860.04
9582007.02.16 07:00sell4033.10233.260.000.00
9592007.02.16 07:00modify4002.70235.03233.740.00
9602007.02.16 08:00modify4002.70235.03233.610.00
9612007.02.16 09:00modify4002.70235.03233.410.00
9622007.02.16 10:00close4002.70233.08233.410.004381.73109241.77
9632007.02.16 11:00modify4013.20233.25233.240.00
9642007.02.16 12:00modify4013.20233.25233.130.00
9652007.02.16 13:00modify4013.20233.25233.090.00
9662007.02.16 14:00modify4013.20233.25232.770.00
9672007.02.16 15:00close4013.20232.48232.770.002070.59111312.36
9682007.02.16 16:00modify4023.20233.11232.830.00
9692007.02.16 17:00s/l4023.20232.83232.830.00752.94112065.30
9702007.02.16 17:00modify4033.10233.26233.000.00
9712007.02.16 18:00close4033.10232.68233.000.001510.92113576.22
9722007.02.19 01:00sell4043.40233.100.000.00
9732007.02.19 02:00sell4053.40233.030.000.00
9742007.02.19 03:00sell4063.30233.160.000.00
9752007.02.19 04:00close4063.30233.350.000.00-526.89113049.33
9762007.02.19 13:00modify4043.40233.10233.090.00
9772007.02.19 14:00close4043.40232.71233.090.001114.29114163.62
9782007.02.19 15:00modify4053.40233.03232.960.00
9792007.02.19 16:00close4053.40232.72232.960.00885.71115049.33
9802007.02.19 18:00sell4073.50233.090.000.00
9812007.02.19 19:00sell4083.40233.210.000.00
9822007.02.19 22:00close4083.40233.330.000.00-342.85114706.48
9832007.02.26 03:00sell4093.00237.450.000.00
9842007.02.26 04:00sell4103.00237.260.000.00
9852007.02.26 04:00close4093.00237.340.000.00277.32114983.80
9862007.02.26 05:00sell4113.00237.380.000.00
9872007.02.26 06:00sell4122.90237.310.000.00
9882007.02.26 11:00modify4103.00237.26237.220.00
9892007.02.26 12:00s/l4103.00237.22237.220.00100.84115084.64
9902007.02.26 12:00sell4133.00236.970.000.00
9912007.02.26 12:00close4113.00237.050.000.00831.93115916.57
9922007.02.26 13:00sell4143.00236.850.000.00
9932007.02.26 13:00close4122.90236.930.000.00926.05116842.62
9942007.02.26 14:00sell4153.10236.750.000.00
9952007.02.26 14:00close4133.00236.830.000.00352.94117195.56
9962007.02.26 15:00sell4163.10236.770.000.00
9972007.02.26 16:00close4143.00236.700.000.00378.15117573.71
9982007.02.26 17:00sell4173.20236.330.000.00
9992007.02.26 17:00close4153.10236.410.000.00885.72118459.43
10002007.02.26 18:00sell4183.10236.570.000.00
10012007.02.26 18:00close4163.10236.650.000.00312.61118772.04
10022007.02.26 19:00sell4193.00237.020.000.00
10032007.02.26 21:00close4193.00236.730.000.00731.09119503.13
10042007.02.26 22:00sell4203.10236.770.000.00
10052007.02.27 03:00close4203.10236.660.000.00237.60119740.73
10062007.02.27 04:00sell4213.20236.400.000.00
10072007.02.27 09:00modify4173.20236.33236.190.00
10082007.02.27 10:00modify4173.20236.33235.560.00
10092007.02.27 11:00modify4173.20236.33235.410.00
10102007.02.27 12:00modify4173.20236.33235.390.00
10112007.02.27 13:00modify4173.20236.33234.810.00
10122007.02.27 14:00close4173.20234.59234.810.004628.46124369.19
10132007.02.27 15:00sell4223.80234.250.000.00
10142007.02.27 15:00modify4183.10236.57234.730.00
10152007.02.27 16:00modify4183.10236.57233.780.00
10162007.02.27 17:00s/l4183.10233.78233.780.007219.11131588.30
10172007.02.27 17:00sell4234.00233.570.000.00
10182007.02.27 17:00modify4213.20236.40234.050.00
10192007.02.27 18:00modify4213.20236.40233.810.00
10202007.02.27 19:00modify4213.20236.40233.760.00
10212007.02.27 20:00modify4213.20236.40233.600.00
10222007.02.27 21:00modify4213.20236.40233.420.00
10232007.02.27 22:00modify4073.50233.09232.480.00
10242007.02.27 23:00modify4073.50233.09231.840.00
10252007.02.28 00:00close4073.50231.44231.840.004355.49135943.80
10262007.02.28 01:00modify4213.20236.40232.650.00
10272007.02.28 02:00modify4213.20236.40232.250.00
10282007.02.28 03:00s/l4213.20232.25232.250.0011109.13147052.92
10292007.02.28 03:00modify4223.80234.25232.840.00
10302007.02.28 04:00s/l4223.80232.84232.840.004442.51151495.43
10312007.02.28 04:00modify4234.00233.57233.150.00
10322007.02.28 05:00modify4234.00233.57233.050.00
10332007.02.28 06:00modify4234.00233.57233.020.00
10342007.02.28 07:00close4234.00232.68233.020.002928.42154423.85
10352007.03.01 00:00buy4244.60232.880.000.00
10362007.03.01 01:00buy4254.60232.740.000.00
10372007.03.01 02:00close4244.60233.160.000.001082.63155506.48
10382007.03.01 03:00close4254.60233.050.000.001198.62156705.10
10392007.03.01 04:00buy4264.70232.830.000.00
10402007.03.01 05:00buy4274.60232.430.000.00
10412007.03.06 05:00buy4282.60224.290.000.00
10422007.03.06 06:00buy4292.70224.600.000.00
10432007.03.06 06:00close4282.60224.520.000.00502.65157207.75
10442007.03.06 07:00buy4302.60224.260.000.00
10452007.03.06 10:00close4302.60224.410.000.00327.81157535.56
10462007.03.06 11:00buy4312.60224.410.000.00
10472007.03.06 13:00close4312.60224.640.000.00502.65158038.21
10482007.03.06 14:00buy4322.70224.750.000.00
10492007.03.06 22:00modify4292.70224.60224.620.00
10502007.03.06 23:00modify4292.70224.60224.780.00
10512007.03.07 00:00modify4292.70224.60224.800.00
10522007.03.07 01:00modify4292.70224.60225.380.00
10532007.03.07 02:00modify4292.70224.60225.520.00
10542007.03.07 03:00close4292.70225.61225.520.002318.94160357.16
10552007.03.07 04:00buy4332.80224.610.000.00
10562007.03.07 06:00close4332.80224.760.000.00353.03160710.19
10572007.03.07 07:00buy4342.70224.420.000.00
10582007.03.07 09:00close4342.70224.620.000.00453.90161164.09
10592007.03.07 10:00buy4352.90224.850.000.00
10602007.03.07 18:00close4322.70224.960.000.00503.35161667.44
10612007.03.07 19:00buy4362.90224.890.000.00
10622007.03.07 22:00close4352.90225.010.000.00390.01162057.45
10632007.03.08 07:00buy4372.90224.940.000.00
10642007.03.08 08:00modify4362.90224.89225.110.00
10652007.03.08 09:00modify4362.90224.89225.220.00
10662007.03.08 10:00s/l4362.90225.22225.220.00890.63162948.08
10672007.03.08 10:00buy4383.10225.480.000.00
10682007.03.08 10:00modify4372.90224.94225.000.00
10692007.03.08 11:00modify4372.90224.94225.150.00
10702007.03.08 12:00modify4372.90224.94225.510.00
10712007.03.08 13:00modify4372.90224.94225.850.00
10722007.03.08 14:00modify4372.90224.94226.040.00
10732007.03.08 15:00s/l4372.90226.04226.040.002681.35165629.43
10742007.03.08 15:00buy4393.30225.860.000.00
10752007.03.08 15:00close4383.10225.780.000.00781.71166411.14
10762007.03.08 16:00buy4403.40226.200.000.00
10772007.03.08 16:00close4393.30226.120.000.00721.19167132.33
10782007.03.08 17:00buy4413.40226.230.000.00
10792007.03.08 18:00close4403.40226.380.000.00514.42167646.75
10802007.03.08 19:00buy4423.50226.520.000.00
10812007.03.08 19:00close4413.40226.440.000.00600.15168246.90
10822007.03.08 20:00buy4433.30226.110.000.00
10832007.03.08 21:00close4433.30226.360.000.00693.45168940.35
10842007.03.08 22:00buy4443.30226.030.000.00
10852007.03.09 01:00close4443.30226.170.000.00421.04169361.39
10862007.03.09 02:00buy4453.40226.110.000.00
10872007.03.09 03:00modify4453.40226.11226.140.00
10882007.03.09 04:00close4453.40226.49226.140.001085.98170447.37
10892007.03.09 05:00buy4463.50226.290.000.00
10902007.03.09 06:00close4423.50226.640.000.00387.73170835.11
10912007.03.09 07:00buy4473.60226.600.000.00
10922007.03.09 07:00close4463.50226.520.000.00676.64171511.75
10932007.03.09 08:00buy4483.70226.900.000.00
10942007.03.09 08:00close4473.60226.820.000.00665.71172177.46
10952007.03.09 09:00buy4493.70226.890.000.00
10962007.03.09 16:00modify4483.70226.90227.750.00
10972007.03.09 17:00s/l4483.70227.75227.750.002643.53174820.99
10982007.03.09 17:00buy4504.10228.080.000.00
10992007.03.09 17:00modify4493.70226.89227.600.00
11002007.03.09 18:00s/l4493.70227.60227.600.002208.12177029.11
11012007.03.09 18:00buy4514.10228.230.000.00
11022007.03.09 19:00close4504.10228.190.000.00379.08177408.19
11032007.03.09 20:00buy4524.30228.690.000.00
11042007.03.09 20:00close4514.10228.610.000.001309.58178717.77
11052007.03.09 21:00buy4534.20228.610.000.00
11062007.03.12 01:00close4524.30228.930.000.00910.07179627.84
11072007.03.12 02:00buy4544.50229.100.000.00
11082007.03.12 02:00modify4534.20228.61228.620.00
11092007.03.12 03:00s/l4534.20228.62228.620.0076.94179704.78
11102007.03.12 03:00buy4554.20228.610.000.00
11112007.03.12 09:00modify4554.20228.61228.690.00
11122007.03.12 10:00close4544.50229.300.000.00756.49180461.27
11132007.03.12 11:00buy4564.50229.250.000.00
11142007.03.12 11:00modify4554.20228.61228.770.00
11152007.03.12 12:00modify4554.20228.61228.910.00
11162007.03.12 13:00close4554.20229.30228.910.002435.91182897.18
11172007.03.12 14:00buy4574.30228.600.000.00
11182007.03.19 18:00close4574.30228.780.000.00948.93183846.11
11192007.03.19 19:00buy4584.40228.770.000.00
11202007.03.20 02:00close4584.40228.880.000.00450.43184296.54
11212007.03.20 03:00buy4594.60229.370.000.00
11222007.03.20 10:00close4564.50229.380.000.00848.55185145.09
11232007.03.20 11:00buy4604.70229.670.000.00
11242007.03.20 11:00close4594.60229.590.000.00850.63185995.72
11252007.03.20 12:00buy4615.00230.460.000.00
11262007.03.20 12:00modify4604.70229.67229.980.00
11272007.03.20 13:00close4604.70230.21229.980.002133.31188129.03
11282007.03.20 14:00buy4625.00230.480.000.00
11292007.03.21 10:00close4615.00230.680.000.00974.17189103.20
11302007.03.21 11:00buy4635.20231.030.000.00
11312007.03.21 11:00modify4625.00230.48230.550.00
11322007.03.21 12:00s/l4625.00230.55230.550.00343.75189446.95
11332007.03.21 12:00buy4645.00230.650.000.00
11342007.03.21 13:00close4645.00230.900.000.001050.69190497.64
11352007.03.21 14:00buy4655.00230.520.000.00
11362007.03.21 15:00close4655.00230.690.000.00714.46191212.10
11372007.03.21 16:00buy4665.10230.850.000.00
11382007.03.21 21:00close4635.20231.230.000.00874.17192086.27
11392007.03.21 22:00buy4675.40231.460.000.00
11402007.03.21 22:00modify4665.10230.85230.980.00
11412007.03.21 23:00close4665.10231.24230.980.001671.85193758.12
11422007.03.22 00:00buy4685.40231.370.000.00
11432007.03.22 12:00close4675.40231.630.000.00932.20194690.33
11442007.03.22 13:00buy4695.70232.140.000.00
11452007.03.22 13:00modify4685.40231.37231.660.00
11462007.03.22 14:00close4685.40231.81231.660.001997.14196687.47
11472007.03.22 15:00buy4705.50231.840.000.00
11482007.03.22 20:00close4705.50231.950.000.00508.53197196.00
11492007.03.22 21:00buy4715.70232.190.000.00
11502007.03.26 16:00close4695.70232.380.000.001262.87198458.86
11512007.03.26 17:00buy4725.90232.740.000.00
11522007.03.26 17:00close4274.60232.660.000.001937.99200396.85
11532007.03.26 18:00buy4735.60232.050.000.00
11542007.03.26 20:00close4715.70232.310.000.00687.93201084.78
11552007.03.26 21:00buy4745.80232.370.000.00
11562007.03.26 21:00close4735.60232.290.000.001129.70202214.48
11572007.03.26 22:00buy4755.80232.550.000.00
11582007.03.26 23:00close4745.80232.520.000.00731.27202945.75
11592007.03.27 00:00buy4765.90232.670.000.00
11602007.03.27 02:00close4755.80232.710.000.00837.52203783.27
11612007.03.27 03:00buy4775.90232.790.000.00
11622007.04.02 17:00close4264.70232.980.000.001990.17205773.44
11632007.04.02 18:00close4725.90232.970.000.001549.99207323.43
11642007.04.02 19:00buy4786.10232.950.000.00
11652007.04.02 19:00close4765.90232.870.000.001342.73208666.16
11662007.04.02 20:00close4775.90232.930.000.001045.17209711.34
11672007.04.02 21:00buy4796.20232.910.000.00
11682007.04.02 23:00close4796.20233.020.000.00573.25210284.59
11692007.04.03 00:00close4786.10233.060.000.00624.47210909.06
11702007.04.03 02:00buy4806.30232.930.000.00
11712007.04.03 03:00close4806.30233.060.000.00688.41211597.47
11722007.04.04 22:00sell4816.30234.270.000.00
11732007.04.04 23:00sell4826.30234.300.000.00
11742007.04.05 01:00close4816.30234.450.000.00-1251.41210346.06
11752007.04.05 03:00close4826.30234.500.000.00-1357.30208988.76
11762007.04.05 06:00sell4830.10234.130.000.00
11772007.04.05 07:00sell4840.10234.240.000.00
11782007.04.05 08:00sell4850.10234.330.000.00
11792007.04.05 09:00sell4860.10234.410.000.00
11802007.04.05 10:00close4860.10234.590.000.00-15.13208973.63
11812007.04.05 12:00close4840.10234.360.000.00-10.09208963.54
11822007.04.05 13:00sell4870.10234.230.000.00
11832007.04.05 14:00sell4880.10234.220.000.00
11842007.04.05 15:00close4850.10234.110.000.0018.49208982.03
11852007.04.05 16:00sell4896.30233.800.000.00
11862007.04.05 16:00close4830.10233.880.000.0021.01209003.04
11872007.04.05 17:00sell4906.20233.660.000.00
11882007.04.05 17:00modify4870.10234.23234.140.00
11892007.04.05 18:00modify4870.10234.23234.110.00
11902007.04.05 19:00close4870.10233.82234.110.0034.45209037.49
11912007.04.05 20:00sell4916.00233.920.000.00
11922007.04.05 20:00close4880.10234.000.000.0018.48209055.97
11932007.04.05 21:00sell4926.00233.820.000.00
11942007.04.05 22:00close4916.00233.800.000.00605.04209661.01
11952007.04.05 23:00sell4936.00233.890.000.00
11962007.04.05 23:00close at stop4936.00233.970.000.00-403.36209257.65
11972007.04.05 23:00close at stop4926.00233.970.000.00-756.30208501.35
11982007.04.05 23:00close at stop4906.20233.970.000.00-1615.12206886.23
11992007.04.05 23:00close at stop4896.30233.970.000.00-900.00205986.23