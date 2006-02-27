Strategy Tester Report
EA_OTIW__1_for_FXDD

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.02.27 00:00 - 2007.03.23 00:00 (2006.02.26 - 2007.03.23)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMAGIC=20061114; _Parameters_LotsOptimized="==========Parameters Lots Optimized"; MaximumRisk=0.3; MaxLots=5; LotsOptimized=true; Open_Time="==========Parameters for open position"; _P_Trade="==========Parameters EA_OTIW_#1"; Lots=1; StopLoss=45; TrailingStop=60; ccc="==========Trailing Parameters"; UseTrailing=true; ProfitTrailing=false; TrailingStep=5; Slippage=3;
Bars in test11619Ticks modelled1929623Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit49433.17Gross profit73506.64Gross loss-24073.48
Profit factor3.05Expected payoff915.43
Absolute drawdown944.16Maximal drawdown4800.60 (12.66%)Relative drawdown12.66% (4800.60)
Total trades54Short positions (won %)31 (45.16%)Long positions (won %)23 (39.13%)
Profit trades (% of total)23 (42.59%)Loss trades (% of total)31 (57.41%)
Largestprofit trade13898.85loss trade-1575.00
Averageprofit trade3195.94loss trade-776.56
Maximumconsecutive wins (profit in money)6 (25340.48)consecutive losses (loss in money)7 (-1973.97)
Maximalconsecutive profit (count of wins)25340.48 (6)consecutive loss (count of losses)-3231.20 (5)
Averageconsecutive wins2consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.02.27 10:00sell13.001.73821.74270.0000
22006.02.28 10:17s/l13.001.74271.74270.0000-944.169055.84
32006.03.06 10:00sell22.701.75751.76200.0000
42006.03.06 11:33modify22.701.75751.76150.0000
52006.03.06 11:33modify22.701.75751.76110.0000
62006.03.06 11:33modify22.701.75751.76030.0000
72006.03.06 13:36modify22.701.75751.75950.0000
82006.03.06 13:41modify22.701.75751.75910.0000
92006.03.06 14:18modify22.701.75751.75870.0000
102006.03.06 16:02modify22.701.75751.75800.0000
112006.03.06 16:18modify22.701.75751.75730.0000
122006.03.06 16:27modify22.701.75751.75690.0000
132006.03.06 17:16modify22.701.75751.75640.0000
142006.03.06 17:24modify22.701.75751.75570.0000
152006.03.06 17:50modify22.701.75751.75520.0000
162006.03.06 17:50modify22.701.75751.75480.0000
172006.03.06 18:46modify22.701.75751.75420.0000
182006.03.06 18:56modify22.701.75751.75350.0000
192006.03.06 18:57modify22.701.75751.75300.0000
202006.03.07 01:54modify22.701.75751.75250.0000
212006.03.07 05:54modify22.701.75751.75200.0000
222006.03.07 05:54modify22.701.75751.75150.0000
232006.03.07 05:58modify22.701.75751.75110.0000
242006.03.07 05:59modify22.701.75751.75070.0000
252006.03.07 08:46modify22.701.75751.75020.0000
262006.03.07 08:46modify22.701.75751.74970.0000
272006.03.07 09:28modify22.701.75751.74910.0000
282006.03.07 09:29modify22.701.75751.74850.0000
292006.03.07 09:32modify22.701.75751.74740.0000
302006.03.07 09:33modify22.701.75751.74700.0000
312006.03.07 10:17modify22.701.75751.74630.0000
322006.03.07 10:20modify22.701.75751.74570.0000
332006.03.07 10:30modify22.701.75751.74530.0000
342006.03.07 10:31modify22.701.75751.74490.0000
352006.03.07 11:10modify22.701.75751.74440.0000
362006.03.07 11:28modify22.701.75751.74380.0000
372006.03.07 11:34modify22.701.75751.74290.0000
382006.03.07 11:35modify22.701.75751.74240.0000
392006.03.07 11:37modify22.701.75751.74170.0000
402006.03.07 14:21modify22.701.75751.74110.0000
412006.03.07 15:06modify22.701.75751.74070.0000
422006.03.07 15:13modify22.701.75751.74020.0000
432006.03.07 15:14modify22.701.75751.73940.0000
442006.03.08 08:22s/l22.701.73941.73940.00003422.4112478.25
452006.03.13 10:00buy33.701.72431.71980.0000
462006.03.13 11:00modify33.701.72431.72030.0000
472006.03.13 11:54modify33.701.72431.72080.0000
482006.03.13 11:56modify33.701.72431.72130.0000
492006.03.13 13:17modify33.701.72431.72180.0000
502006.03.13 14:22modify33.701.72431.72230.0000
512006.03.13 16:14modify33.701.72431.72280.0000
522006.03.13 16:27modify33.701.72431.72370.0000
532006.03.13 16:28modify33.701.72431.72420.0000
542006.03.13 16:34modify33.701.72431.72470.0000
552006.03.13 17:16modify33.701.72431.72530.0000
562006.03.13 17:30modify33.701.72431.72590.0000
572006.03.13 17:31modify33.701.72431.72640.0000
582006.03.13 17:35modify33.701.72431.72690.0000
592006.03.13 21:00modify33.701.72431.72740.0000
602006.03.13 23:16modify33.701.72431.72790.0000
612006.03.14 00:24modify33.701.72431.72840.0000
622006.03.14 00:26modify33.701.72431.72920.0000
632006.03.14 00:28modify33.701.72431.72980.0000
642006.03.14 00:31modify33.701.72431.73040.0000
652006.03.14 00:34modify33.701.72431.73110.0000
662006.03.14 10:34modify33.701.72431.73160.0000
672006.03.14 15:13modify33.701.72431.73220.0000
682006.03.14 15:50modify33.701.72431.73290.0000
692006.03.14 15:51modify33.701.72431.73350.0000
702006.03.14 15:52modify33.701.72431.73400.0000
712006.03.14 15:54modify33.701.72431.73460.0000
722006.03.14 15:54modify33.701.72431.73500.0000
732006.03.14 15:55modify33.701.72431.73550.0000
742006.03.14 16:01modify33.701.72431.73600.0000
752006.03.14 16:02modify33.701.72431.73660.0000
762006.03.14 16:03modify33.701.72431.73700.0000
772006.03.14 16:04modify33.701.72431.73760.0000
782006.03.14 16:23modify33.701.72431.73810.0000
792006.03.14 16:25modify33.701.72431.73860.0000
802006.03.14 16:26modify33.701.72431.73910.0000
812006.03.14 16:47modify33.701.72431.73960.0000
822006.03.14 16:58modify33.701.72431.74040.0000
832006.03.14 17:16modify33.701.72431.74090.0000
842006.03.14 17:26modify33.701.72431.74130.0000
852006.03.14 17:55modify33.701.72431.74180.0000
862006.03.14 17:57modify33.701.72431.74230.0000
872006.03.15 10:36s/l33.701.74231.74230.00004648.0117126.27
882006.03.20 10:00sell45.001.75741.76190.0000
892006.03.20 12:49modify45.001.75741.76140.0000
902006.03.20 12:54modify45.001.75741.76100.0000
912006.03.20 12:54modify45.001.75741.76050.0000
922006.03.20 12:54modify45.001.75741.75970.0000
932006.03.20 13:00modify45.001.75741.75920.0000
942006.03.21 01:40modify45.001.75741.75870.0000
952006.03.21 05:30modify45.001.75741.75820.0000
962006.03.21 08:56modify45.001.75741.75760.0000
972006.03.21 08:58modify45.001.75741.75690.0000
982006.03.21 09:16modify45.001.75741.75640.0000
992006.03.21 09:17modify45.001.75741.75570.0000
1002006.03.21 09:25modify45.001.75741.75490.0000
1012006.03.21 09:30modify45.001.75741.75440.0000
1022006.03.21 09:46modify45.001.75741.75380.0000
1032006.03.21 10:10modify45.001.75741.75330.0000
1042006.03.21 10:10modify45.001.75741.75270.0000
1052006.03.21 16:12modify45.001.75741.75220.0000
1062006.03.21 17:55modify45.001.75741.75170.0000
1072006.03.23 01:58modify45.001.75741.75130.0000
1082006.03.23 01:58modify45.001.75741.75060.0000
1092006.03.23 02:08modify45.001.75741.75000.0000
1102006.03.23 04:36modify45.001.75741.74940.0000
1112006.03.23 08:48modify45.001.75741.74900.0000
1122006.03.23 09:05modify45.001.75741.74840.0000
1132006.03.23 12:15modify45.001.75741.74780.0000
1142006.03.23 12:41modify45.001.75741.74730.0000
1152006.03.23 12:47modify45.001.75741.74690.0000
1162006.03.23 16:13modify45.001.75741.74640.0000
1172006.03.23 16:13modify45.001.75741.74580.0000
1182006.03.23 16:20modify45.001.75741.74530.0000
1192006.03.23 16:20modify45.001.75741.74490.0000
1202006.03.23 16:20modify45.001.75741.74420.0000
1212006.03.23 16:21modify45.001.75741.74370.0000
1222006.03.23 16:23modify45.001.75741.74320.0000
1232006.03.23 16:23modify45.001.75741.74280.0000
1242006.03.23 16:27modify45.001.75741.74220.0000
1252006.03.23 16:29modify45.001.75741.74160.0000
1262006.03.23 16:29modify45.001.75741.74110.0000
1272006.03.23 16:29modify45.001.75741.74050.0000
1282006.03.23 16:30modify45.001.75741.73970.0000
1292006.03.23 16:48modify45.001.75741.73910.0000
1302006.03.24 08:53modify45.001.75741.73860.0000
1312006.03.24 08:55modify45.001.75741.73770.0000
1322006.03.24 15:31s/l45.001.73771.73770.00006903.4024029.67
1332006.03.27 10:00buy55.001.74691.74240.0000
1342006.03.27 10:39modify55.001.74691.74300.0000
1352006.03.27 16:01modify55.001.74691.74360.0000
1362006.03.28 11:43modify55.001.74691.74440.0000
1372006.03.28 14:05modify55.001.74691.74510.0000
1382006.03.28 15:25modify55.001.74691.74570.0000
1392006.03.28 15:27modify55.001.74691.74630.0000
1402006.03.28 15:30modify55.001.74691.74680.0000
1412006.03.28 15:33modify55.001.74691.74720.0000
1422006.03.28 15:46modify55.001.74691.74770.0000
1432006.03.28 21:21s/l55.001.74771.74770.0000270.5524300.22
1442006.04.03 10:00buy65.001.72821.72370.0000
1452006.04.03 16:06modify65.001.72821.72420.0000
1462006.04.03 16:20modify65.001.72821.72480.0000
1472006.04.03 16:28modify65.001.72821.72540.0000
1482006.04.03 16:41modify65.001.72821.72600.0000
1492006.04.03 16:42modify65.001.72821.72670.0000
1502006.04.03 16:44modify65.001.72821.72730.0000
1512006.04.03 16:47modify65.001.72821.72780.0000
1522006.04.03 16:47modify65.001.72821.72830.0000
1532006.04.03 16:54modify65.001.72821.72890.0000
1542006.04.03 16:54modify65.001.72821.72950.0000
1552006.04.03 16:55modify65.001.72821.73010.0000
1562006.04.03 16:56modify65.001.72821.73060.0000
1572006.04.03 16:56modify65.001.72821.73100.0000
1582006.04.03 17:00modify65.001.72821.73170.0000
1592006.04.03 17:16modify65.001.72821.73250.0000
1602006.04.03 17:17modify65.001.72821.73320.0000
1612006.04.03 17:19modify65.001.72821.73370.0000
1622006.04.03 18:51modify65.001.72821.73420.0000
1632006.04.03 18:55modify65.001.72821.73470.0000
1642006.04.04 01:11modify65.001.72821.73510.0000
1652006.04.04 01:11modify65.001.72821.73580.0000
1662006.04.04 09:23modify65.001.72821.73660.0000
1672006.04.04 09:24modify65.001.72821.73700.0000
1682006.04.04 09:32modify65.001.72821.73780.0000
1692006.04.04 09:35modify65.001.72821.73830.0000
1702006.04.04 10:00modify65.001.72821.73890.0000
1712006.04.04 10:01modify65.001.72821.73930.0000
1722006.04.04 10:01modify65.001.72821.74000.0000
1732006.04.04 11:13modify65.001.72821.74050.0000
1742006.04.04 11:42modify65.001.72821.74120.0000
1752006.04.04 14:05modify65.001.72821.74220.0000
1762006.04.04 14:05modify65.001.72821.74290.0000
1772006.04.04 14:05modify65.001.72821.74360.0000
1782006.04.04 14:06modify65.001.72821.74430.0000
1792006.04.04 14:06modify65.001.72821.74500.0000
1802006.04.04 14:21modify65.001.72821.74560.0000
1812006.04.04 14:22modify65.001.72821.74620.0000
1822006.04.04 14:23modify65.001.72821.74670.0000
1832006.04.04 14:28modify65.001.72821.74710.0000
1842006.04.04 14:29modify65.001.72821.74760.0000
1852006.04.04 14:29modify65.001.72821.74830.0000
1862006.04.04 14:30modify65.001.72821.74880.0000
1872006.04.04 15:47modify65.001.72821.74920.0000
1882006.04.04 15:48modify65.001.72821.74990.0000
1892006.04.04 15:50modify65.001.72821.75040.0000
1902006.04.04 15:51modify65.001.72821.75100.0000
1912006.04.04 15:52modify65.001.72821.75150.0000
1922006.04.05 05:50modify65.001.72821.75210.0000
1932006.04.05 06:45modify65.001.72821.75270.0000
1942006.04.05 06:52modify65.001.72821.75310.0000
1952006.04.05 07:04modify65.001.72821.75360.0000
1962006.04.05 07:20modify65.001.72821.75410.0000
1972006.04.05 09:24modify65.001.72821.75460.0000
1982006.04.05 09:24modify65.001.72821.75550.0000
1992006.04.05 10:34s/l65.001.75551.75550.00009536.1033836.32
2002006.04.10 10:00sell75.001.74571.75020.0000
2012006.04.10 13:52modify75.001.74571.74970.0000
2022006.04.10 17:06modify75.001.74571.74910.0000
2032006.04.10 17:14modify75.001.74571.74860.0000
2042006.04.10 17:21modify75.001.74571.74790.0000
2052006.04.10 17:41modify75.001.74571.74740.0000
2062006.04.10 17:41modify75.001.74571.74700.0000
2072006.04.10 18:01modify75.001.74571.74660.0000
2082006.04.10 18:57modify75.001.74571.74600.0000
2092006.04.10 19:09modify75.001.74571.74520.0000
2102006.04.10 19:09modify75.001.74571.74470.0000
2112006.04.10 19:10modify75.001.74571.74410.0000
2122006.04.10 23:14s/l75.001.74411.74410.0000560.0034396.32
2132006.04.17 10:00sell85.001.75771.76220.0000
2142006.04.17 13:40s/l85.001.76221.76220.0000-1575.0032821.32
2152006.04.24 10:00sell95.001.79021.79470.0000
2162006.04.24 13:37modify95.001.79021.79420.0000
2172006.04.24 13:38modify95.001.79021.79370.0000
2182006.04.24 14:12modify95.001.79021.79330.0000
2192006.04.24 14:33modify95.001.79021.79270.0000
2202006.04.24 14:40modify95.001.79021.79220.0000
2212006.04.24 14:41modify95.001.79021.79140.0000
2222006.04.24 15:17modify95.001.79021.79100.0000
2232006.04.24 15:18modify95.001.79021.79020.0000
2242006.04.24 15:29modify95.001.79021.78940.0000
2252006.04.24 16:02modify95.001.79021.78890.0000
2262006.04.24 16:04modify95.001.79021.78830.0000
2272006.04.24 16:05modify95.001.79021.78740.0000
2282006.04.24 16:46modify95.001.79021.78690.0000
2292006.04.24 16:46modify95.001.79021.78620.0000
2302006.04.24 16:47modify95.001.79021.78560.0000
2312006.04.24 18:13s/l95.001.78561.78560.00001610.0034431.32
2322006.05.01 10:00sell105.001.82471.82920.0000
2332006.05.01 14:23s/l105.001.82921.82920.0000-1575.0032856.32
2342006.05.08 10:00sell115.001.86131.86580.0000
2352006.05.08 10:27s/l115.001.86581.86580.0000-1575.0031281.32
2362006.05.15 10:00sell120.101.89041.89490.0000
2372006.05.15 10:07modify120.101.89041.89450.0000
2382006.05.15 10:07modify120.101.89041.89400.0000
2392006.05.15 10:07modify120.101.89041.89340.0000
2402006.05.15 10:08modify120.101.89041.89260.0000
2412006.05.15 10:08modify120.101.89041.89180.0000
2422006.05.15 10:17modify120.101.89041.89110.0000
2432006.05.15 10:20modify120.101.89041.89020.0000
2442006.05.15 10:20modify120.101.89041.88930.0000
2452006.05.15 12:39modify120.101.89041.88860.0000
2462006.05.15 12:42modify120.101.89041.88800.0000
2472006.05.15 12:43modify120.101.89041.88750.0000
2482006.05.15 12:53modify120.101.89041.88690.0000
2492006.05.15 12:53modify120.101.89041.88630.0000
2502006.05.15 12:56modify120.101.89041.88570.0000
2512006.05.15 12:57modify120.101.89041.88520.0000
2522006.05.15 14:25s/l120.101.88521.88520.000036.4031317.72
2532006.05.22 10:00buy135.001.87211.86760.0000
2542006.05.22 10:25modify135.001.87211.86800.0000
2552006.05.22 10:26modify135.001.87211.86870.0000
2562006.05.22 12:06modify135.001.87211.86920.0000
2572006.05.22 12:07modify135.001.87211.86970.0000
2582006.05.22 12:09modify135.001.87211.87030.0000
2592006.05.22 12:10modify135.001.87211.87090.0000
2602006.05.22 12:25modify135.001.87211.87140.0000
2612006.05.22 12:26modify135.001.87211.87210.0000
2622006.05.22 16:01modify135.001.87211.87260.0000
2632006.05.22 16:03modify135.001.87211.87330.0000
2642006.05.22 16:07modify135.001.87211.87390.0000
2652006.05.22 16:20modify135.001.87211.87460.0000
2662006.05.22 16:22modify135.001.87211.87530.0000
2672006.05.22 16:23modify135.001.87211.87580.0000
2682006.05.22 16:45modify135.001.87211.87620.0000
2692006.05.22 17:13modify135.001.87211.87700.0000
2702006.05.22 17:15modify135.001.87211.87750.0000
2712006.05.22 17:16modify135.001.87211.87800.0000
2722006.05.22 17:16modify135.001.87211.87850.0000
2732006.05.22 17:30modify135.001.87211.87910.0000
2742006.05.22 17:50modify135.001.87211.87960.0000
2752006.05.22 17:50modify135.001.87211.88010.0000
2762006.05.22 17:51modify135.001.87211.88080.0000
2772006.05.22 20:04modify135.001.87211.88130.0000
2782006.05.22 20:10modify135.001.87211.88210.0000
2792006.05.22 20:15modify135.001.87211.88280.0000
2802006.05.23 09:35s/l135.001.88281.88280.00003735.5535053.27
2812006.05.29 10:00buy145.001.86121.85670.0000
2822006.05.29 11:09modify145.001.86121.85720.0000
2832006.05.29 11:10modify145.001.86121.85770.0000
2842006.05.29 11:10modify145.001.86121.85820.0000
2852006.05.29 17:09s/l145.001.85821.85820.0000-1050.0034003.27
2862006.06.05 10:00sell155.001.88601.89050.0000
2872006.06.05 10:12modify155.001.88601.88990.0000
2882006.06.05 10:17modify155.001.88601.88910.0000
2892006.06.05 14:08modify155.001.88601.88850.0000
2902006.06.05 14:12modify155.001.88601.88810.0000
2912006.06.05 14:38modify155.001.88601.88720.0000
2922006.06.05 14:40modify155.001.88601.88650.0000
2932006.06.05 14:41modify155.001.88601.88580.0000
2942006.06.05 14:59modify155.001.88601.88510.0000
2952006.06.05 15:01modify155.001.88601.88440.0000
2962006.06.05 15:07modify155.001.88601.88400.0000
2972006.06.05 16:39modify155.001.88601.88350.0000
2982006.06.05 16:43modify155.001.88601.88290.0000
2992006.06.05 16:58modify155.001.88601.88240.0000
3002006.06.05 20:44modify155.001.88601.88190.0000
3012006.06.05 20:44modify155.001.88601.88120.0000
3022006.06.05 20:45modify155.001.88601.88040.0000
3032006.06.05 20:54modify155.001.88601.88000.0000
3042006.06.05 21:02modify155.001.88601.87930.0000
3052006.06.05 21:31modify155.001.88601.87880.0000
3062006.06.05 22:26modify155.001.88601.87830.0000
3072006.06.06 00:42modify155.001.88601.87790.0000
3082006.06.06 00:56modify155.001.88601.87740.0000
3092006.06.06 01:01modify155.001.88601.87690.0000
3102006.06.06 01:03modify155.001.88601.87620.0000
3112006.06.06 03:19modify155.001.88601.87580.0000
3122006.06.06 08:34s/l155.001.87581.87580.00003571.4037574.67
3132006.06.12 10:00buy165.001.84271.83820.0000
3142006.06.12 10:19modify165.001.84271.83870.0000
3152006.06.12 10:25modify165.001.84271.83920.0000
3162006.06.12 10:31modify165.001.84271.83970.0000
3172006.06.12 10:32modify165.001.84271.84050.0000
3182006.06.12 10:32modify165.001.84271.84100.0000
3192006.06.12 13:25s/l165.001.84101.84100.0000-595.0036979.67
3202006.06.19 10:00sell175.001.84381.84830.0000
3212006.06.19 13:33s/l175.001.84831.84830.0000-1575.0035404.67
3222006.06.26 10:00buy180.101.82341.81890.0000
3232006.06.26 11:53s/l180.101.81891.81890.0000-31.5035373.17
3242006.07.03 10:00sell190.101.84511.84960.0000
3252006.07.03 10:27modify190.101.84511.84910.0000
3262006.07.03 15:49modify190.101.84511.84830.0000
3272006.07.03 17:15modify190.101.84511.84750.0000
3282006.07.03 17:16modify190.101.84511.84690.0000
3292006.07.03 17:17modify190.101.84511.84630.0000
3302006.07.03 17:33modify190.101.84511.84560.0000
3312006.07.03 17:38modify190.101.84511.84480.0000
3322006.07.04 02:47s/l190.101.84481.84480.00002.1335375.29
3332006.07.10 10:00sell205.001.85041.85490.0000
3342006.07.10 11:21modify205.001.85041.85440.0000
3352006.07.10 11:22modify205.001.85041.85390.0000
3362006.07.10 11:23modify205.001.85041.85320.0000
3372006.07.10 11:25modify205.001.85041.85250.0000
3382006.07.10 11:26modify205.001.85041.85200.0000
3392006.07.10 11:26modify205.001.85041.85150.0000
3402006.07.10 11:29modify205.001.85041.85090.0000
3412006.07.10 11:30modify205.001.85041.85020.0000
3422006.07.10 11:36modify205.001.85041.84980.0000
3432006.07.10 11:54modify205.001.85041.84940.0000
3442006.07.10 13:04modify205.001.85041.84890.0000
3452006.07.10 13:05modify205.001.85041.84830.0000
3462006.07.10 13:08modify205.001.85041.84790.0000
3472006.07.10 14:44modify205.001.85041.84750.0000
3482006.07.10 14:44modify205.001.85041.84700.0000
3492006.07.10 14:53modify205.001.85041.84620.0000
3502006.07.10 14:53modify205.001.85041.84550.0000
3512006.07.10 15:36modify205.001.85041.84480.0000
3522006.07.10 15:38modify205.001.85041.84410.0000
3532006.07.10 15:38modify205.001.85041.84370.0000
3542006.07.10 15:39modify205.001.85041.84310.0000
3552006.07.10 17:57s/l205.001.84311.84310.00002555.0037930.29
3562006.07.17 10:00buy215.001.83401.82950.0000
3572006.07.17 10:06s/l215.001.82951.82950.0000-1575.0036355.29
3582006.07.24 10:00sell225.001.84931.85380.0000
3592006.07.24 11:29s/l225.001.85381.85380.0000-1575.0034780.29
3602006.07.31 10:00sell230.101.86411.86860.0000
3612006.07.31 15:01s/l230.101.86861.86860.0000-31.5034748.79
3622006.08.07 10:00sell240.101.90881.91330.0000
3632006.08.07 10:31modify240.101.90881.91270.0000
3642006.08.07 10:31modify240.101.90881.91220.0000
3652006.08.07 11:43modify240.101.90881.91140.0000
3662006.08.07 15:02s/l240.101.91141.91140.0000-18.2034730.59
3672006.08.14 10:00buy250.101.89151.88700.0000
3682006.08.14 10:46s/l250.101.88701.88700.0000-31.5034699.09
3692006.08.21 10:00buy260.101.89311.88860.0000
3702006.08.21 10:49modify260.101.89311.88920.0000
3712006.08.21 10:49modify260.101.89311.88990.0000
3722006.08.21 10:50modify260.101.89311.89030.0000
3732006.08.21 11:05modify260.101.89311.89080.0000
3742006.08.21 11:11modify260.101.89311.89130.0000
3752006.08.21 14:14modify260.101.89311.89180.0000
3762006.08.21 14:14modify260.101.89311.89230.0000
3772006.08.21 16:06modify260.101.89311.89280.0000
3782006.08.21 16:07modify260.101.89311.89340.0000
3792006.08.21 16:09modify260.101.89311.89390.0000
3802006.08.21 19:08s/l260.101.89391.89390.00005.6034704.69
3812006.08.28 10:00sell275.001.89431.89880.0000
3822006.08.28 15:51s/l275.001.89881.89880.0000-1575.0033129.69
3832006.09.04 10:00sell285.001.90621.91070.0000
3842006.09.04 11:01modify285.001.90621.91030.0000
3852006.09.04 11:27modify285.001.90621.90990.0000
3862006.09.04 18:20modify285.001.90621.90940.0000
3872006.09.05 07:05modify285.001.90621.90870.0000
3882006.09.05 08:51modify285.001.90621.90830.0000
3892006.09.05 08:51modify285.001.90621.90790.0000
3902006.09.05 08:52modify285.001.90621.90740.0000
3912006.09.05 09:27modify285.001.90621.90660.0000
3922006.09.05 09:28modify285.001.90621.90610.0000
3932006.09.05 09:35modify285.001.90621.90540.0000
3942006.09.05 09:39modify285.001.90621.90460.0000
3952006.09.05 10:01modify285.001.90621.90380.0000
3962006.09.05 10:37modify285.001.90621.90320.0000
3972006.09.05 10:38modify285.001.90621.90270.0000
3982006.09.05 15:23modify285.001.90621.90230.0000
3992006.09.05 15:38modify285.001.90621.90140.0000
4002006.09.05 15:46modify285.001.90621.90090.0000
4012006.09.05 16:22modify285.001.90621.90020.0000
4022006.09.05 16:24modify285.001.90621.89940.0000
4032006.09.05 16:31modify285.001.90621.89890.0000
4042006.09.05 16:32modify285.001.90621.89840.0000
4052006.09.05 16:56modify285.001.90621.89800.0000
4062006.09.06 10:34modify285.001.90621.89750.0000
4072006.09.06 10:35modify285.001.90621.89700.0000
4082006.09.06 10:48modify285.001.90621.89640.0000
4092006.09.06 10:49modify285.001.90621.89600.0000
4102006.09.06 11:14modify285.001.90621.89540.0000
4112006.09.06 11:22modify285.001.90621.89480.0000
4122006.09.06 12:17modify285.001.90621.89430.0000
4132006.09.06 12:17modify285.001.90621.89370.0000
4142006.09.06 12:45modify285.001.90621.89320.0000
4152006.09.06 13:15modify285.001.90621.89250.0000
4162006.09.06 13:15modify285.001.90621.89210.0000
4172006.09.06 13:16modify285.001.90621.89160.0000
4182006.09.06 13:17modify285.001.90621.89090.0000
4192006.09.06 13:29modify285.001.90621.89040.0000
4202006.09.06 13:29modify285.001.90621.89000.0000
4212006.09.06 14:23modify285.001.90621.88950.0000
4222006.09.06 14:23modify285.001.90621.88860.0000
4232006.09.06 14:31modify285.001.90621.88790.0000
4242006.09.06 14:33modify285.001.90621.88720.0000
4252006.09.06 15:50modify285.001.90621.88650.0000
4262006.09.06 16:01modify285.001.90621.88600.0000
4272006.09.06 16:01modify285.001.90621.88540.0000
4282006.09.06 20:15s/l285.001.88541.88540.00007282.8040412.49
4292006.09.11 10:00buy295.001.86701.86250.0000
4302006.09.11 10:09modify295.001.86701.86300.0000
4312006.09.11 10:10modify295.001.86701.86360.0000
4322006.09.11 10:12modify295.001.86701.86400.0000
4332006.09.11 10:12modify295.001.86701.86480.0000
4342006.09.11 11:03s/l295.001.86481.86480.0000-770.0039642.49
4352006.09.18 10:00sell305.001.88361.88810.0000
4362006.09.18 10:50modify305.001.88361.88760.0000
4372006.09.18 10:57modify305.001.88361.88710.0000
4382006.09.18 11:02modify305.001.88361.88660.0000
4392006.09.18 11:03modify305.001.88361.88610.0000
4402006.09.18 11:03modify305.001.88361.88570.0000
4412006.09.18 11:04modify305.001.88361.88500.0000
4422006.09.18 11:11modify305.001.88361.88430.0000
4432006.09.18 11:12modify305.001.88361.88360.0000
4442006.09.18 11:14modify305.001.88361.88300.0000
4452006.09.18 11:36modify305.001.88361.88240.0000
4462006.09.18 11:36modify305.001.88361.88190.0000
4472006.09.18 11:46modify305.001.88361.88130.0000
4482006.09.18 12:06modify305.001.88361.88070.0000
4492006.09.18 13:15modify305.001.88361.88030.0000
4502006.09.18 13:36modify305.001.88361.87990.0000
4512006.09.18 15:01s/l305.001.87991.87990.00001295.0040937.49
4522006.09.25 10:00sell315.001.90321.90770.0000
4532006.09.25 11:14modify315.001.90321.90720.0000
4542006.09.25 16:00modify315.001.90321.90640.0000
4552006.09.25 16:02modify315.001.90321.90600.0000
4562006.09.25 16:32modify315.001.90321.90550.0000
4572006.09.25 16:37modify315.001.90321.90480.0000
4582006.09.26 09:12modify315.001.90321.90440.0000
4592006.09.26 10:14modify315.001.90321.90400.0000
4602006.09.26 10:14modify315.001.90321.90330.0000
4612006.09.26 10:15modify315.001.90321.90280.0000
4622006.09.26 10:17modify315.001.90321.90230.0000
4632006.09.26 10:46modify315.001.90321.90180.0000
4642006.09.26 10:49modify315.001.90321.90130.0000
4652006.09.26 10:58modify315.001.90321.90080.0000
4662006.09.26 10:59modify315.001.90321.90030.0000
4672006.09.26 16:05modify315.001.90321.89980.0000
4682006.09.27 08:09modify315.001.90321.89930.0000
4692006.09.27 08:10modify315.001.90321.89870.0000
4702006.09.27 09:45modify315.001.90321.89830.0000
4712006.09.27 09:45modify315.001.90321.89790.0000
4722006.09.27 09:57modify315.001.90321.89740.0000
4732006.09.27 09:59modify315.001.90321.89690.0000
4742006.09.27 10:02modify315.001.90321.89650.0000
4752006.09.27 10:03modify315.001.90321.89570.0000
4762006.09.27 10:15modify315.001.90321.89520.0000
4772006.09.27 10:16modify315.001.90321.89470.0000
4782006.09.27 10:17modify315.001.90321.89430.0000
4792006.09.27 10:32modify315.001.90321.89390.0000
4802006.09.27 10:33modify315.001.90321.89340.0000
4812006.09.27 14:32s/l315.001.89341.89340.00003432.8044370.29
4822006.10.02 10:00buy325.001.86961.86510.0000
4832006.10.02 10:31modify325.001.86961.86560.0000
4842006.10.02 10:31modify325.001.86961.86600.0000
4852006.10.02 10:31modify325.001.86961.86650.0000
4862006.10.02 10:32modify325.001.86961.86700.0000
4872006.10.02 10:35modify325.001.86961.86750.0000
4882006.10.02 10:35modify325.001.86961.86800.0000
4892006.10.02 10:39modify325.001.86961.86850.0000
4902006.10.02 11:08modify325.001.86961.86900.0000
4912006.10.02 15:22modify325.001.86961.86950.0000
4922006.10.02 15:25modify325.001.86961.87000.0000
4932006.10.02 15:28modify325.001.86961.87050.0000
4942006.10.02 15:31modify325.001.86961.87110.0000
4952006.10.02 15:32modify325.001.86961.87160.0000
4962006.10.02 15:35modify325.001.86961.87210.0000
4972006.10.02 15:35modify325.001.86961.87260.0000
4982006.10.02 15:35modify325.001.86961.87310.0000
4992006.10.02 15:45modify325.001.86961.87360.0000
5002006.10.02 15:45modify325.001.86961.87410.0000
5012006.10.02 15:46modify325.001.86961.87470.0000
5022006.10.02 15:47modify325.001.86961.87520.0000
5032006.10.02 15:49modify325.001.86961.87570.0000
5042006.10.02 15:49modify325.001.86961.87610.0000
5052006.10.02 15:52modify325.001.86961.87660.0000
5062006.10.02 15:52modify325.001.86961.87710.0000
5072006.10.02 15:53modify325.001.86961.87770.0000
5082006.10.02 15:53modify325.001.86961.87810.0000
5092006.10.02 16:22modify325.001.86961.87860.0000
5102006.10.02 16:22modify325.001.86961.87910.0000
5112006.10.02 16:22modify325.001.86961.87960.0000
5122006.10.02 16:23modify325.001.86961.88010.0000
5132006.10.02 17:15modify325.001.86961.88060.0000
5142006.10.02 17:15modify325.001.86961.88110.0000
5152006.10.03 07:56modify325.001.86961.88160.0000
5162006.10.03 08:36modify325.001.86961.88210.0000
5172006.10.03 08:42modify325.001.86961.88260.0000
5182006.10.03 09:36modify325.001.86961.88310.0000
5192006.10.03 09:48modify325.001.86961.88360.0000
5202006.10.04 05:06s/l325.001.88361.88360.00004881.1049251.39
5212006.10.09 10:00buy335.001.86791.86340.0000
5222006.10.09 15:55s/l335.001.86341.86340.0000-1575.0047676.39
5232006.10.16 10:00buy345.001.85961.85510.0000
5242006.10.16 10:35modify345.001.85961.85560.0000
5252006.10.16 10:35modify345.001.85961.85600.0000
5262006.10.16 14:40modify345.001.85961.85660.0000
5272006.10.16 14:42modify345.001.85961.85730.0000
5282006.10.16 14:42modify345.001.85961.85790.0000
5292006.10.16 14:42modify345.001.85961.85840.0000
5302006.10.17 10:31modify345.001.85961.85890.0000
5312006.10.17 10:59modify345.001.85961.85940.0000
5322006.10.17 11:00modify345.001.85961.85990.0000
5332006.10.17 11:05modify345.001.85961.86050.0000
5342006.10.17 11:09modify345.001.85961.86100.0000
5352006.10.17 11:54modify345.001.85961.86160.0000
5362006.10.17 12:18modify345.001.85961.86200.0000
5372006.10.17 12:38modify345.001.85961.86250.0000
5382006.10.17 15:15modify345.001.85961.86300.0000
5392006.10.17 15:19modify345.001.85961.86350.0000
5402006.10.17 15:19modify345.001.85961.86400.0000
5412006.10.17 15:20modify345.001.85961.86450.0000
5422006.10.17 15:20modify345.001.85961.86500.0000
5432006.10.17 16:07modify345.001.85961.86550.0000
5442006.10.17 16:07modify345.001.85961.86600.0000
5452006.10.17 16:09modify345.001.85961.86650.0000
5462006.10.17 17:42modify345.001.85961.86710.0000
5472006.10.18 08:42modify345.001.85961.86760.0000
5482006.10.18 14:49s/l345.001.86761.86760.00002781.1050457.49
5492006.10.23 10:00sell355.001.87751.88200.0000
5502006.10.23 10:47modify355.001.87751.88140.0000
5512006.10.23 11:10modify355.001.87751.88080.0000
5522006.10.23 11:12modify355.001.87751.88020.0000
5532006.10.23 11:13modify355.001.87751.87980.0000
5542006.10.23 11:18modify355.001.87751.87920.0000
5552006.10.23 12:18modify355.001.87751.87870.0000
5562006.10.23 12:18modify355.001.87751.87830.0000
5572006.10.23 12:18modify355.001.87751.87780.0000
5582006.10.23 14:44modify355.001.87751.87710.0000
5592006.10.23 14:48modify355.001.87751.87650.0000
5602006.10.23 15:24modify355.001.87751.87590.0000
5612006.10.23 15:25modify355.001.87751.87540.0000
5622006.10.23 15:29modify355.001.87751.87490.0000
5632006.10.24 09:28modify355.001.87751.87440.0000
5642006.10.24 09:28modify355.001.87751.87400.0000
5652006.10.24 12:01modify355.001.87751.87360.0000
5662006.10.24 17:18s/l355.001.87361.87360.00001366.4051823.89
5672006.10.30 10:00sell365.001.89951.90400.0000
5682006.10.30 10:33modify365.001.89951.90350.0000
5692006.10.30 13:44s/l365.001.90351.90350.0000-1400.0050423.89
5702006.11.06 10:00sell375.001.89731.90180.0000
5712006.11.06 10:45modify375.001.89731.90130.0000
5722006.11.07 02:26s/l375.001.90131.90130.0000-1398.6049025.29
5732006.11.13 10:00sell380.101.91141.91590.0000
5742006.11.13 10:38modify380.101.91141.91530.0000
5752006.11.13 10:39modify380.101.91141.91480.0000
5762006.11.13 10:39modify380.101.91141.91420.0000
5772006.11.13 10:54modify380.101.91141.91360.0000
5782006.11.13 10:54modify380.101.91141.91310.0000
5792006.11.13 11:01modify380.101.91141.91260.0000
5802006.11.13 12:07modify380.101.91141.91220.0000
5812006.11.13 12:22modify380.101.91141.91170.0000
5822006.11.13 12:36modify380.101.91141.91120.0000
5832006.11.13 13:04modify380.101.91141.91070.0000
5842006.11.13 13:05modify380.101.91141.91030.0000
5852006.11.13 14:42modify380.101.91141.90980.0000
5862006.11.13 15:04modify380.101.91141.90920.0000
5872006.11.13 15:06modify380.101.91141.90870.0000
5882006.11.13 15:07modify380.101.91141.90830.0000
5892006.11.13 15:19modify380.101.91141.90790.0000
5902006.11.13 15:51modify380.101.91141.90740.0000
5912006.11.13 16:06modify380.101.91141.90690.0000
5922006.11.13 16:07modify380.101.91141.90650.0000
5932006.11.13 16:12modify380.101.91141.90600.0000
5942006.11.14 10:34modify380.101.91141.90550.0000
5952006.11.14 10:40modify380.101.91141.90490.0000
5962006.11.14 10:40modify380.101.91141.90430.0000
5972006.11.14 11:25modify380.101.91141.90380.0000
5982006.11.14 11:45modify380.101.91141.90330.0000
5992006.11.14 11:48modify380.101.91141.90280.0000
6002006.11.14 12:20modify380.101.91141.90240.0000
6012006.11.14 12:20modify380.101.91141.90200.0000
6022006.11.14 14:32s/l380.101.90201.90200.000065.8349091.12
6032006.11.20 10:00buy395.001.89511.89060.0000
6042006.11.20 10:54modify395.001.89511.89120.0000
6052006.11.20 10:56modify395.001.89511.89170.0000
6062006.11.20 10:56modify395.001.89511.89220.0000
6072006.11.21 01:14modify395.001.89511.89300.0000
6082006.11.21 12:07modify395.001.89511.89350.0000
6092006.11.21 12:19modify395.001.89511.89400.0000
6102006.11.21 12:19modify395.001.89511.89460.0000
6112006.11.22 02:52modify395.001.89511.89530.0000
6122006.11.22 03:20modify395.001.89511.89590.0000
6132006.11.22 04:53modify395.001.89511.89640.0000
6142006.11.22 05:10modify395.001.89511.89700.0000
6152006.11.22 08:36modify395.001.89511.89750.0000
6162006.11.22 08:41modify395.001.89511.89810.0000
6172006.11.22 08:41modify395.001.89511.89860.0000
6182006.11.22 09:34modify395.001.89511.89910.0000
6192006.11.22 09:34modify395.001.89511.89960.0000
6202006.11.22 09:34modify395.001.89511.90020.0000
6212006.11.22 10:50modify395.001.89511.90070.0000
6222006.11.22 12:09modify395.001.89511.90120.0000
6232006.11.22 12:20modify395.001.89511.90170.0000
6242006.11.22 12:48modify395.001.89511.90220.0000
6252006.11.22 13:10modify395.001.89511.90260.0000
6262006.11.22 13:20modify395.001.89511.90310.0000
6272006.11.22 13:23modify395.001.89511.90370.0000
6282006.11.22 14:19modify395.001.89511.90420.0000
6292006.11.22 14:20modify395.001.89511.90470.0000
6302006.11.22 14:20modify395.001.89511.90520.0000
6312006.11.22 14:21modify395.001.89511.90570.0000
6322006.11.22 14:27modify395.001.89511.90630.0000
6332006.11.22 14:29modify395.001.89511.90710.0000
6342006.11.22 14:29modify395.001.89511.90760.0000
6352006.11.22 16:10modify395.001.89511.90820.0000
6362006.11.22 16:22modify395.001.89511.90860.0000
6372006.11.22 16:22modify395.001.89511.90910.0000
6382006.11.22 16:24modify395.001.89511.90960.0000
6392006.11.22 16:25modify395.001.89511.91010.0000
6402006.11.22 16:25modify395.001.89511.91050.0000
6412006.11.24 08:19modify395.001.89511.91100.0000
6422006.11.24 08:51modify395.001.89511.91160.0000
6432006.11.24 08:52modify395.001.89511.91220.0000
6442006.11.24 09:01modify395.001.89511.91260.0000
6452006.11.24 09:23modify395.001.89511.91320.0000
6462006.11.24 09:24modify395.001.89511.91400.0000
6472006.11.24 09:24modify395.001.89511.91450.0000
6482006.11.24 09:24modify395.001.89511.91500.0000
6492006.11.24 09:25modify395.001.89511.91550.0000
6502006.11.24 09:26modify395.001.89511.91610.0000
6512006.11.24 09:26modify395.001.89511.91650.0000
6522006.11.24 09:30modify395.001.89511.91700.0000
6532006.11.24 09:30modify395.001.89511.91750.0000
6542006.11.24 09:30modify395.001.89511.91810.0000
6552006.11.24 09:31modify395.001.89511.91850.0000
6562006.11.24 09:32modify395.001.89511.92070.0000
6572006.11.24 09:33modify395.001.89511.92170.0000
6582006.11.24 09:33modify395.001.89511.92240.0000
6592006.11.24 09:33modify395.001.89511.92290.0000
6602006.11.24 09:45modify395.001.89511.92340.0000
6612006.11.24 09:47modify395.001.89511.92390.0000
6622006.11.24 09:47modify395.001.89511.92450.0000
6632006.11.24 09:47modify395.001.89511.92500.0000
6642006.11.24 09:47modify395.001.89511.92550.0000
6652006.11.24 09:47modify395.001.89511.92600.0000
6662006.11.24 09:48modify395.001.89511.92650.0000
6672006.11.24 09:48modify395.001.89511.92740.0000
6682006.11.24 11:29modify395.001.89511.92790.0000
6692006.11.24 11:30modify395.001.89511.92850.0000
6702006.11.27 00:00modify395.001.89511.93300.0000
6712006.11.27 00:00modify395.001.89511.93350.0000
6722006.11.27 00:13modify395.001.89511.93400.0000
6732006.11.27 00:23modify395.001.89511.93450.0000
6742006.11.27 03:03modify395.001.89511.93500.0000
6752006.11.27 06:27s/l395.001.93501.93500.000013898.8562989.97
6762006.11.27 10:00sell405.001.93251.93700.0000
6772006.11.27 10:32s/l405.001.93701.93700.0000-1575.0061414.97
6782006.12.04 10:00sell415.001.97911.98360.0000
6792006.12.04 10:06modify415.001.97911.98320.0000
6802006.12.04 10:07modify415.001.97911.98280.0000
6812006.12.04 10:11modify415.001.97911.98220.0000
6822006.12.04 10:58modify415.001.97911.98170.0000
6832006.12.04 14:30modify415.001.97911.98120.0000
6842006.12.04 14:30modify415.001.97911.98080.0000
6852006.12.04 14:31modify415.001.97911.98030.0000
6862006.12.04 14:33modify415.001.97911.97980.0000
6872006.12.04 17:04s/l415.001.97981.97980.0000-245.0061169.97
6882006.12.11 10:00buy420.101.95351.94900.0000
6892006.12.11 11:20s/l420.101.94901.94900.0000-31.5061138.47
6902006.12.18 10:00buy430.101.95621.95170.0000
6912006.12.18 11:32s/l430.101.95171.95170.0000-31.5061106.97
6922007.01.08 10:00buy440.101.93421.92970.0000
6932007.01.08 14:40s/l440.101.92971.92970.0000-31.5061075.47
6942007.01.15 10:00sell450.101.96331.96780.0000
6952007.01.16 08:07s/l450.101.96781.96780.0000-31.4761044.00
6962007.01.22 10:00sell460.101.97421.97870.0000
6972007.01.22 10:43modify460.101.97421.97820.0000
6982007.01.22 17:03s/l460.101.97821.97820.0000-28.0061016.00
6992007.01.29 10:00buy470.101.95831.95380.0000
7002007.01.29 18:01modify470.101.95831.95430.0000
7012007.01.29 18:01modify470.101.95831.95480.0000
7022007.01.30 00:50modify470.101.95831.95530.0000
7032007.01.30 02:06modify470.101.95831.95580.0000
7042007.01.30 02:48modify470.101.95831.95640.0000
7052007.01.30 02:49modify470.101.95831.95690.0000
7062007.01.30 02:49modify470.101.95831.95740.0000
7072007.01.30 02:55modify470.101.95831.95800.0000
7082007.01.30 08:16modify470.101.95831.95850.0000
7092007.01.30 08:17modify470.101.95831.95890.0000
7102007.01.30 08:17modify470.101.95831.95940.0000
7112007.01.30 08:20modify470.101.95831.95990.0000
7122007.01.30 08:40modify470.101.95831.96040.0000
7132007.01.30 08:40modify470.101.95831.96080.0000
7142007.01.30 08:46modify470.101.95831.96130.0000
7152007.01.30 08:47modify470.101.95831.96180.0000
7162007.01.30 09:26modify470.101.95831.96240.0000
7172007.01.30 09:30modify470.101.95831.96290.0000
7182007.01.30 09:31modify470.101.95831.96350.0000
7192007.01.30 11:10s/l470.101.96351.96350.000036.2161052.21
7202007.02.05 10:00sell485.001.96451.96900.0000
7212007.02.05 10:30modify485.001.96451.96860.0000
7222007.02.05 10:30modify485.001.96451.96810.0000
7232007.02.05 10:39modify485.001.96451.96760.0000
7242007.02.05 10:39modify485.001.96451.96700.0000
7252007.02.05 10:42modify485.001.96451.96650.0000
7262007.02.05 10:45modify485.001.96451.96580.0000
7272007.02.05 10:51modify485.001.96451.96530.0000
7282007.02.05 10:52modify485.001.96451.96480.0000
7292007.02.05 11:15modify485.001.96451.96440.0000
7302007.02.05 11:36modify485.001.96451.96390.0000
7312007.02.05 11:41modify485.001.96451.96340.0000
7322007.02.05 11:59modify485.001.96451.96300.0000
7332007.02.05 11:59modify485.001.96451.96240.0000
7342007.02.05 13:20modify485.001.96451.96180.0000
7352007.02.05 14:20modify485.001.96451.96120.0000
7362007.02.05 14:21modify485.001.96451.96080.0000
7372007.02.05 14:23modify485.001.96451.96040.0000
7382007.02.05 14:23modify485.001.96451.95990.0000
7392007.02.05 16:46s/l485.001.95991.95990.00001610.0062662.21
7402007.02.12 10:00buy495.001.95091.94640.0000
7412007.02.12 10:32s/l495.001.94641.94640.0000-1575.0061087.21
7422007.02.19 10:00buy505.001.95101.94650.0000
7432007.02.19 11:21s/l505.001.94651.94650.0000-1575.0059512.21
7442007.02.26 10:00sell510.101.96311.96760.0000
7452007.02.26 10:04modify510.101.96311.96700.0000
7462007.02.27 08:33modify510.101.96311.96660.0000
7472007.02.27 08:33modify510.101.96311.96580.0000
7482007.02.27 09:18s/l510.101.96581.96580.0000-18.8759493.34
7492007.03.05 10:00buy520.101.92361.91910.0000
7502007.03.05 10:21modify520.101.92361.91960.0000
7512007.03.05 14:09s/l520.101.91961.91960.0000-28.0059465.34
7522007.03.12 10:00buy530.101.93901.93450.0000
7532007.03.12 10:43modify530.101.93901.93500.0000
7542007.03.12 10:50modify530.101.93901.93550.0000
7552007.03.12 11:08modify530.101.93901.93600.0000
7562007.03.12 11:08modify530.101.93901.93670.0000
7572007.03.12 11:13modify530.101.93901.93730.0000
7582007.03.12 13:22s/l530.101.93731.93730.0000-11.9059453.44
7592007.03.19 10:00sell540.101.94491.94940.0000
7602007.03.19 10:52modify540.101.94491.94890.0000
7612007.03.19 11:18modify540.101.94491.94850.0000
7622007.03.19 11:39modify540.101.94491.94780.0000
7632007.03.20 08:32s/l540.101.94781.94780.0000-20.2759433.17