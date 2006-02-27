|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.02.27 00:00 - 2007.03.23 00:00 (2006.02.26 - 2007.03.23)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MAGIC=20061114; _Parameters_LotsOptimized="==========Parameters Lots Optimized"; MaximumRisk=0.3; MaxLots=5; LotsOptimized=true; Open_Time="==========Parameters for open position"; _P_Trade="==========Parameters EA_OTIW_#1"; Lots=1; StopLoss=45; TrailingStop=60; ccc="==========Trailing Parameters"; UseTrailing=true; ProfitTrailing=false; TrailingStep=5; Slippage=3;
|Bars in test
|11619
|Ticks modelled
|1929623
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|49433.17
|Gross profit
|73506.64
|Gross loss
|-24073.48
|Profit factor
|3.05
|Expected payoff
|915.43
|Absolute drawdown
|944.16
|Maximal drawdown
|4800.60 (12.66%)
|Relative drawdown
|12.66% (4800.60)
|Total trades
|54
|Short positions (won %)
|31 (45.16%)
|Long positions (won %)
|23 (39.13%)
|Profit trades (% of total)
|23 (42.59%)
|Loss trades (% of total)
|31 (57.41%)
|Largest
|profit trade
|13898.85
|loss trade
|-1575.00
|Average
|profit trade
|3195.94
|loss trade
|-776.56
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (25340.48)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-1973.97)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|25340.48 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-3231.20 (5)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.02.27 10:00
|sell
|1
|3.00
|1.7382
|1.7427
|0.0000
|2
|2006.02.28 10:17
|s/l
|1
|3.00
|1.7427
|1.7427
|0.0000
|-944.16
|9055.84
|3
|2006.03.06 10:00
|sell
|2
|2.70
|1.7575
|1.7620
|0.0000
|4
|2006.03.06 11:33
|modify
|2
|2.70
|1.7575
|1.7615
|0.0000
|5
|2006.03.06 11:33
|modify
|2
|2.70
|1.7575
|1.7611
|0.0000
|6
|2006.03.06 11:33
|modify
|2
|2.70
|1.7575
|1.7603
|0.0000
|7
|2006.03.06 13:36
|modify
|2
|2.70
|1.7575
|1.7595
|0.0000
|8
|2006.03.06 13:41
|modify
|2
|2.70
|1.7575
|1.7591
|0.0000
|9
|2006.03.06 14:18
|modify
|2
|2.70
|1.7575
|1.7587
|0.0000
|10
|2006.03.06 16:02
|modify
|2
|2.70
|1.7575
|1.7580
|0.0000
|11
|2006.03.06 16:18
|modify
|2
|2.70
|1.7575
|1.7573
|0.0000
|12
|2006.03.06 16:27
|modify
|2
|2.70
|1.7575
|1.7569
|0.0000
|13
|2006.03.06 17:16
|modify
|2
|2.70
|1.7575
|1.7564
|0.0000
|14
|2006.03.06 17:24
|modify
|2
|2.70
|1.7575
|1.7557
|0.0000
|15
|2006.03.06 17:50
|modify
|2
|2.70
|1.7575
|1.7552
|0.0000
|16
|2006.03.06 17:50
|modify
|2
|2.70
|1.7575
|1.7548
|0.0000
|17
|2006.03.06 18:46
|modify
|2
|2.70
|1.7575
|1.7542
|0.0000
|18
|2006.03.06 18:56
|modify
|2
|2.70
|1.7575
|1.7535
|0.0000
|19
|2006.03.06 18:57
|modify
|2
|2.70
|1.7575
|1.7530
|0.0000
|20
|2006.03.07 01:54
|modify
|2
|2.70
|1.7575
|1.7525
|0.0000
|21
|2006.03.07 05:54
|modify
|2
|2.70
|1.7575
|1.7520
|0.0000
|22
|2006.03.07 05:54
|modify
|2
|2.70
|1.7575
|1.7515
|0.0000
|23
|2006.03.07 05:58
|modify
|2
|2.70
|1.7575
|1.7511
|0.0000
|24
|2006.03.07 05:59
|modify
|2
|2.70
|1.7575
|1.7507
|0.0000
|25
|2006.03.07 08:46
|modify
|2
|2.70
|1.7575
|1.7502
|0.0000
|26
|2006.03.07 08:46
|modify
|2
|2.70
|1.7575
|1.7497
|0.0000
|27
|2006.03.07 09:28
|modify
|2
|2.70
|1.7575
|1.7491
|0.0000
|28
|2006.03.07 09:29
|modify
|2
|2.70
|1.7575
|1.7485
|0.0000
|29
|2006.03.07 09:32
|modify
|2
|2.70
|1.7575
|1.7474
|0.0000
|30
|2006.03.07 09:33
|modify
|2
|2.70
|1.7575
|1.7470
|0.0000
|31
|2006.03.07 10:17
|modify
|2
|2.70
|1.7575
|1.7463
|0.0000
|32
|2006.03.07 10:20
|modify
|2
|2.70
|1.7575
|1.7457
|0.0000
|33
|2006.03.07 10:30
|modify
|2
|2.70
|1.7575
|1.7453
|0.0000
|34
|2006.03.07 10:31
|modify
|2
|2.70
|1.7575
|1.7449
|0.0000
|35
|2006.03.07 11:10
|modify
|2
|2.70
|1.7575
|1.7444
|0.0000
|36
|2006.03.07 11:28
|modify
|2
|2.70
|1.7575
|1.7438
|0.0000
|37
|2006.03.07 11:34
|modify
|2
|2.70
|1.7575
|1.7429
|0.0000
|38
|2006.03.07 11:35
|modify
|2
|2.70
|1.7575
|1.7424
|0.0000
|39
|2006.03.07 11:37
|modify
|2
|2.70
|1.7575
|1.7417
|0.0000
|40
|2006.03.07 14:21
|modify
|2
|2.70
|1.7575
|1.7411
|0.0000
|41
|2006.03.07 15:06
|modify
|2
|2.70
|1.7575
|1.7407
|0.0000
|42
|2006.03.07 15:13
|modify
|2
|2.70
|1.7575
|1.7402
|0.0000
|43
|2006.03.07 15:14
|modify
|2
|2.70
|1.7575
|1.7394
|0.0000
|44
|2006.03.08 08:22
|s/l
|2
|2.70
|1.7394
|1.7394
|0.0000
|3422.41
|12478.25
|45
|2006.03.13 10:00
|buy
|3
|3.70
|1.7243
|1.7198
|0.0000
|46
|2006.03.13 11:00
|modify
|3
|3.70
|1.7243
|1.7203
|0.0000
|47
|2006.03.13 11:54
|modify
|3
|3.70
|1.7243
|1.7208
|0.0000
|48
|2006.03.13 11:56
|modify
|3
|3.70
|1.7243
|1.7213
|0.0000
|49
|2006.03.13 13:17
|modify
|3
|3.70
|1.7243
|1.7218
|0.0000
|50
|2006.03.13 14:22
|modify
|3
|3.70
|1.7243
|1.7223
|0.0000
|51
|2006.03.13 16:14
|modify
|3
|3.70
|1.7243
|1.7228
|0.0000
|52
|2006.03.13 16:27
|modify
|3
|3.70
|1.7243
|1.7237
|0.0000
|53
|2006.03.13 16:28
|modify
|3
|3.70
|1.7243
|1.7242
|0.0000
|54
|2006.03.13 16:34
|modify
|3
|3.70
|1.7243
|1.7247
|0.0000
|55
|2006.03.13 17:16
|modify
|3
|3.70
|1.7243
|1.7253
|0.0000
|56
|2006.03.13 17:30
|modify
|3
|3.70
|1.7243
|1.7259
|0.0000
|57
|2006.03.13 17:31
|modify
|3
|3.70
|1.7243
|1.7264
|0.0000
|58
|2006.03.13 17:35
|modify
|3
|3.70
|1.7243
|1.7269
|0.0000
|59
|2006.03.13 21:00
|modify
|3
|3.70
|1.7243
|1.7274
|0.0000
|60
|2006.03.13 23:16
|modify
|3
|3.70
|1.7243
|1.7279
|0.0000
|61
|2006.03.14 00:24
|modify
|3
|3.70
|1.7243
|1.7284
|0.0000
|62
|2006.03.14 00:26
|modify
|3
|3.70
|1.7243
|1.7292
|0.0000
|63
|2006.03.14 00:28
|modify
|3
|3.70
|1.7243
|1.7298
|0.0000
|64
|2006.03.14 00:31
|modify
|3
|3.70
|1.7243
|1.7304
|0.0000
|65
|2006.03.14 00:34
|modify
|3
|3.70
|1.7243
|1.7311
|0.0000
|66
|2006.03.14 10:34
|modify
|3
|3.70
|1.7243
|1.7316
|0.0000
|67
|2006.03.14 15:13
|modify
|3
|3.70
|1.7243
|1.7322
|0.0000
|68
|2006.03.14 15:50
|modify
|3
|3.70
|1.7243
|1.7329
|0.0000
|69
|2006.03.14 15:51
|modify
|3
|3.70
|1.7243
|1.7335
|0.0000
|70
|2006.03.14 15:52
|modify
|3
|3.70
|1.7243
|1.7340
|0.0000
|71
|2006.03.14 15:54
|modify
|3
|3.70
|1.7243
|1.7346
|0.0000
|72
|2006.03.14 15:54
|modify
|3
|3.70
|1.7243
|1.7350
|0.0000
|73
|2006.03.14 15:55
|modify
|3
|3.70
|1.7243
|1.7355
|0.0000
|74
|2006.03.14 16:01
|modify
|3
|3.70
|1.7243
|1.7360
|0.0000
|75
|2006.03.14 16:02
|modify
|3
|3.70
|1.7243
|1.7366
|0.0000
|76
|2006.03.14 16:03
|modify
|3
|3.70
|1.7243
|1.7370
|0.0000
|77
|2006.03.14 16:04
|modify
|3
|3.70
|1.7243
|1.7376
|0.0000
|78
|2006.03.14 16:23
|modify
|3
|3.70
|1.7243
|1.7381
|0.0000
|79
|2006.03.14 16:25
|modify
|3
|3.70
|1.7243
|1.7386
|0.0000
|80
|2006.03.14 16:26
|modify
|3
|3.70
|1.7243
|1.7391
|0.0000
|81
|2006.03.14 16:47
|modify
|3
|3.70
|1.7243
|1.7396
|0.0000
|82
|2006.03.14 16:58
|modify
|3
|3.70
|1.7243
|1.7404
|0.0000
|83
|2006.03.14 17:16
|modify
|3
|3.70
|1.7243
|1.7409
|0.0000
|84
|2006.03.14 17:26
|modify
|3
|3.70
|1.7243
|1.7413
|0.0000
|85
|2006.03.14 17:55
|modify
|3
|3.70
|1.7243
|1.7418
|0.0000
|86
|2006.03.14 17:57
|modify
|3
|3.70
|1.7243
|1.7423
|0.0000
|87
|2006.03.15 10:36
|s/l
|3
|3.70
|1.7423
|1.7423
|0.0000
|4648.01
|17126.27
|88
|2006.03.20 10:00
|sell
|4
|5.00
|1.7574
|1.7619
|0.0000
|89
|2006.03.20 12:49
|modify
|4
|5.00
|1.7574
|1.7614
|0.0000
|90
|2006.03.20 12:54
|modify
|4
|5.00
|1.7574
|1.7610
|0.0000
|91
|2006.03.20 12:54
|modify
|4
|5.00
|1.7574
|1.7605
|0.0000
|92
|2006.03.20 12:54
|modify
|4
|5.00
|1.7574
|1.7597
|0.0000
|93
|2006.03.20 13:00
|modify
|4
|5.00
|1.7574
|1.7592
|0.0000
|94
|2006.03.21 01:40
|modify
|4
|5.00
|1.7574
|1.7587
|0.0000
|95
|2006.03.21 05:30
|modify
|4
|5.00
|1.7574
|1.7582
|0.0000
|96
|2006.03.21 08:56
|modify
|4
|5.00
|1.7574
|1.7576
|0.0000
|97
|2006.03.21 08:58
|modify
|4
|5.00
|1.7574
|1.7569
|0.0000
|98
|2006.03.21 09:16
|modify
|4
|5.00
|1.7574
|1.7564
|0.0000
|99
|2006.03.21 09:17
|modify
|4
|5.00
|1.7574
|1.7557
|0.0000
|100
|2006.03.21 09:25
|modify
|4
|5.00
|1.7574
|1.7549
|0.0000
|101
|2006.03.21 09:30
|modify
|4
|5.00
|1.7574
|1.7544
|0.0000
|102
|2006.03.21 09:46
|modify
|4
|5.00
|1.7574
|1.7538
|0.0000
|103
|2006.03.21 10:10
|modify
|4
|5.00
|1.7574
|1.7533
|0.0000
|104
|2006.03.21 10:10
|modify
|4
|5.00
|1.7574
|1.7527
|0.0000
|105
|2006.03.21 16:12
|modify
|4
|5.00
|1.7574
|1.7522
|0.0000
|106
|2006.03.21 17:55
|modify
|4
|5.00
|1.7574
|1.7517
|0.0000
|107
|2006.03.23 01:58
|modify
|4
|5.00
|1.7574
|1.7513
|0.0000
|108
|2006.03.23 01:58
|modify
|4
|5.00
|1.7574
|1.7506
|0.0000
|109
|2006.03.23 02:08
|modify
|4
|5.00
|1.7574
|1.7500
|0.0000
|110
|2006.03.23 04:36
|modify
|4
|5.00
|1.7574
|1.7494
|0.0000
|111
|2006.03.23 08:48
|modify
|4
|5.00
|1.7574
|1.7490
|0.0000
|112
|2006.03.23 09:05
|modify
|4
|5.00
|1.7574
|1.7484
|0.0000
|113
|2006.03.23 12:15
|modify
|4
|5.00
|1.7574
|1.7478
|0.0000
|114
|2006.03.23 12:41
|modify
|4
|5.00
|1.7574
|1.7473
|0.0000
|115
|2006.03.23 12:47
|modify
|4
|5.00
|1.7574
|1.7469
|0.0000
|116
|2006.03.23 16:13
|modify
|4
|5.00
|1.7574
|1.7464
|0.0000
|117
|2006.03.23 16:13
|modify
|4
|5.00
|1.7574
|1.7458
|0.0000
|118
|2006.03.23 16:20
|modify
|4
|5.00
|1.7574
|1.7453
|0.0000
|119
|2006.03.23 16:20
|modify
|4
|5.00
|1.7574
|1.7449
|0.0000
|120
|2006.03.23 16:20
|modify
|4
|5.00
|1.7574
|1.7442
|0.0000
|121
|2006.03.23 16:21
|modify
|4
|5.00
|1.7574
|1.7437
|0.0000
|122
|2006.03.23 16:23
|modify
|4
|5.00
|1.7574
|1.7432
|0.0000
|123
|2006.03.23 16:23
|modify
|4
|5.00
|1.7574
|1.7428
|0.0000
|124
|2006.03.23 16:27
|modify
|4
|5.00
|1.7574
|1.7422
|0.0000
|125
|2006.03.23 16:29
|modify
|4
|5.00
|1.7574
|1.7416
|0.0000
|126
|2006.03.23 16:29
|modify
|4
|5.00
|1.7574
|1.7411
|0.0000
|127
|2006.03.23 16:29
|modify
|4
|5.00
|1.7574
|1.7405
|0.0000
|128
|2006.03.23 16:30
|modify
|4
|5.00
|1.7574
|1.7397
|0.0000
|129
|2006.03.23 16:48
|modify
|4
|5.00
|1.7574
|1.7391
|0.0000
|130
|2006.03.24 08:53
|modify
|4
|5.00
|1.7574
|1.7386
|0.0000
|131
|2006.03.24 08:55
|modify
|4
|5.00
|1.7574
|1.7377
|0.0000
|132
|2006.03.24 15:31
|s/l
|4
|5.00
|1.7377
|1.7377
|0.0000
|6903.40
|24029.67
|133
|2006.03.27 10:00
|buy
|5
|5.00
|1.7469
|1.7424
|0.0000
|134
|2006.03.27 10:39
|modify
|5
|5.00
|1.7469
|1.7430
|0.0000
|135
|2006.03.27 16:01
|modify
|5
|5.00
|1.7469
|1.7436
|0.0000
|136
|2006.03.28 11:43
|modify
|5
|5.00
|1.7469
|1.7444
|0.0000
|137
|2006.03.28 14:05
|modify
|5
|5.00
|1.7469
|1.7451
|0.0000
|138
|2006.03.28 15:25
|modify
|5
|5.00
|1.7469
|1.7457
|0.0000
|139
|2006.03.28 15:27
|modify
|5
|5.00
|1.7469
|1.7463
|0.0000
|140
|2006.03.28 15:30
|modify
|5
|5.00
|1.7469
|1.7468
|0.0000
|141
|2006.03.28 15:33
|modify
|5
|5.00
|1.7469
|1.7472
|0.0000
|142
|2006.03.28 15:46
|modify
|5
|5.00
|1.7469
|1.7477
|0.0000
|143
|2006.03.28 21:21
|s/l
|5
|5.00
|1.7477
|1.7477
|0.0000
|270.55
|24300.22
|144
|2006.04.03 10:00
|buy
|6
|5.00
|1.7282
|1.7237
|0.0000
|145
|2006.04.03 16:06
|modify
|6
|5.00
|1.7282
|1.7242
|0.0000
|146
|2006.04.03 16:20
|modify
|6
|5.00
|1.7282
|1.7248
|0.0000
|147
|2006.04.03 16:28
|modify
|6
|5.00
|1.7282
|1.7254
|0.0000
|148
|2006.04.03 16:41
|modify
|6
|5.00
|1.7282
|1.7260
|0.0000
|149
|2006.04.03 16:42
|modify
|6
|5.00
|1.7282
|1.7267
|0.0000
|150
|2006.04.03 16:44
|modify
|6
|5.00
|1.7282
|1.7273
|0.0000
|151
|2006.04.03 16:47
|modify
|6
|5.00
|1.7282
|1.7278
|0.0000
|152
|2006.04.03 16:47
|modify
|6
|5.00
|1.7282
|1.7283
|0.0000
|153
|2006.04.03 16:54
|modify
|6
|5.00
|1.7282
|1.7289
|0.0000
|154
|2006.04.03 16:54
|modify
|6
|5.00
|1.7282
|1.7295
|0.0000
|155
|2006.04.03 16:55
|modify
|6
|5.00
|1.7282
|1.7301
|0.0000
|156
|2006.04.03 16:56
|modify
|6
|5.00
|1.7282
|1.7306
|0.0000
|157
|2006.04.03 16:56
|modify
|6
|5.00
|1.7282
|1.7310
|0.0000
|158
|2006.04.03 17:00
|modify
|6
|5.00
|1.7282
|1.7317
|0.0000
|159
|2006.04.03 17:16
|modify
|6
|5.00
|1.7282
|1.7325
|0.0000
|160
|2006.04.03 17:17
|modify
|6
|5.00
|1.7282
|1.7332
|0.0000
|161
|2006.04.03 17:19
|modify
|6
|5.00
|1.7282
|1.7337
|0.0000
|162
|2006.04.03 18:51
|modify
|6
|5.00
|1.7282
|1.7342
|0.0000
|163
|2006.04.03 18:55
|modify
|6
|5.00
|1.7282
|1.7347
|0.0000
|164
|2006.04.04 01:11
|modify
|6
|5.00
|1.7282
|1.7351
|0.0000
|165
|2006.04.04 01:11
|modify
|6
|5.00
|1.7282
|1.7358
|0.0000
|166
|2006.04.04 09:23
|modify
|6
|5.00
|1.7282
|1.7366
|0.0000
|167
|2006.04.04 09:24
|modify
|6
|5.00
|1.7282
|1.7370
|0.0000
|168
|2006.04.04 09:32
|modify
|6
|5.00
|1.7282
|1.7378
|0.0000
|169
|2006.04.04 09:35
|modify
|6
|5.00
|1.7282
|1.7383
|0.0000
|170
|2006.04.04 10:00
|modify
|6
|5.00
|1.7282
|1.7389
|0.0000
|171
|2006.04.04 10:01
|modify
|6
|5.00
|1.7282
|1.7393
|0.0000
|172
|2006.04.04 10:01
|modify
|6
|5.00
|1.7282
|1.7400
|0.0000
|173
|2006.04.04 11:13
|modify
|6
|5.00
|1.7282
|1.7405
|0.0000
|174
|2006.04.04 11:42
|modify
|6
|5.00
|1.7282
|1.7412
|0.0000
|175
|2006.04.04 14:05
|modify
|6
|5.00
|1.7282
|1.7422
|0.0000
|176
|2006.04.04 14:05
|modify
|6
|5.00
|1.7282
|1.7429
|0.0000
|177
|2006.04.04 14:05
|modify
|6
|5.00
|1.7282
|1.7436
|0.0000
|178
|2006.04.04 14:06
|modify
|6
|5.00
|1.7282
|1.7443
|0.0000
|179
|2006.04.04 14:06
|modify
|6
|5.00
|1.7282
|1.7450
|0.0000
|180
|2006.04.04 14:21
|modify
|6
|5.00
|1.7282
|1.7456
|0.0000
|181
|2006.04.04 14:22
|modify
|6
|5.00
|1.7282
|1.7462
|0.0000
|182
|2006.04.04 14:23
|modify
|6
|5.00
|1.7282
|1.7467
|0.0000
|183
|2006.04.04 14:28
|modify
|6
|5.00
|1.7282
|1.7471
|0.0000
|184
|2006.04.04 14:29
|modify
|6
|5.00
|1.7282
|1.7476
|0.0000
|185
|2006.04.04 14:29
|modify
|6
|5.00
|1.7282
|1.7483
|0.0000
|186
|2006.04.04 14:30
|modify
|6
|5.00
|1.7282
|1.7488
|0.0000
|187
|2006.04.04 15:47
|modify
|6
|5.00
|1.7282
|1.7492
|0.0000
|188
|2006.04.04 15:48
|modify
|6
|5.00
|1.7282
|1.7499
|0.0000
|189
|2006.04.04 15:50
|modify
|6
|5.00
|1.7282
|1.7504
|0.0000
|190
|2006.04.04 15:51
|modify
|6
|5.00
|1.7282
|1.7510
|0.0000
|191
|2006.04.04 15:52
|modify
|6
|5.00
|1.7282
|1.7515
|0.0000
|192
|2006.04.05 05:50
|modify
|6
|5.00
|1.7282
|1.7521
|0.0000
|193
|2006.04.05 06:45
|modify
|6
|5.00
|1.7282
|1.7527
|0.0000
|194
|2006.04.05 06:52
|modify
|6
|5.00
|1.7282
|1.7531
|0.0000
|195
|2006.04.05 07:04
|modify
|6
|5.00
|1.7282
|1.7536
|0.0000
|196
|2006.04.05 07:20
|modify
|6
|5.00
|1.7282
|1.7541
|0.0000
|197
|2006.04.05 09:24
|modify
|6
|5.00
|1.7282
|1.7546
|0.0000
|198
|2006.04.05 09:24
|modify
|6
|5.00
|1.7282
|1.7555
|0.0000
|199
|2006.04.05 10:34
|s/l
|6
|5.00
|1.7555
|1.7555
|0.0000
|9536.10
|33836.32
|200
|2006.04.10 10:00
|sell
|7
|5.00
|1.7457
|1.7502
|0.0000
|201
|2006.04.10 13:52
|modify
|7
|5.00
|1.7457
|1.7497
|0.0000
|202
|2006.04.10 17:06
|modify
|7
|5.00
|1.7457
|1.7491
|0.0000
|203
|2006.04.10 17:14
|modify
|7
|5.00
|1.7457
|1.7486
|0.0000
|204
|2006.04.10 17:21
|modify
|7
|5.00
|1.7457
|1.7479
|0.0000
|205
|2006.04.10 17:41
|modify
|7
|5.00
|1.7457
|1.7474
|0.0000
|206
|2006.04.10 17:41
|modify
|7
|5.00
|1.7457
|1.7470
|0.0000
|207
|2006.04.10 18:01
|modify
|7
|5.00
|1.7457
|1.7466
|0.0000
|208
|2006.04.10 18:57
|modify
|7
|5.00
|1.7457
|1.7460
|0.0000
|209
|2006.04.10 19:09
|modify
|7
|5.00
|1.7457
|1.7452
|0.0000
|210
|2006.04.10 19:09
|modify
|7
|5.00
|1.7457
|1.7447
|0.0000
|211
|2006.04.10 19:10
|modify
|7
|5.00
|1.7457
|1.7441
|0.0000
|212
|2006.04.10 23:14
|s/l
|7
|5.00
|1.7441
|1.7441
|0.0000
|560.00
|34396.32
|213
|2006.04.17 10:00
|sell
|8
|5.00
|1.7577
|1.7622
|0.0000
|214
|2006.04.17 13:40
|s/l
|8
|5.00
|1.7622
|1.7622
|0.0000
|-1575.00
|32821.32
|215
|2006.04.24 10:00
|sell
|9
|5.00
|1.7902
|1.7947
|0.0000
|216
|2006.04.24 13:37
|modify
|9
|5.00
|1.7902
|1.7942
|0.0000
|217
|2006.04.24 13:38
|modify
|9
|5.00
|1.7902
|1.7937
|0.0000
|218
|2006.04.24 14:12
|modify
|9
|5.00
|1.7902
|1.7933
|0.0000
|219
|2006.04.24 14:33
|modify
|9
|5.00
|1.7902
|1.7927
|0.0000
|220
|2006.04.24 14:40
|modify
|9
|5.00
|1.7902
|1.7922
|0.0000
|221
|2006.04.24 14:41
|modify
|9
|5.00
|1.7902
|1.7914
|0.0000
|222
|2006.04.24 15:17
|modify
|9
|5.00
|1.7902
|1.7910
|0.0000
|223
|2006.04.24 15:18
|modify
|9
|5.00
|1.7902
|1.7902
|0.0000
|224
|2006.04.24 15:29
|modify
|9
|5.00
|1.7902
|1.7894
|0.0000
|225
|2006.04.24 16:02
|modify
|9
|5.00
|1.7902
|1.7889
|0.0000
|226
|2006.04.24 16:04
|modify
|9
|5.00
|1.7902
|1.7883
|0.0000
|227
|2006.04.24 16:05
|modify
|9
|5.00
|1.7902
|1.7874
|0.0000
|228
|2006.04.24 16:46
|modify
|9
|5.00
|1.7902
|1.7869
|0.0000
|229
|2006.04.24 16:46
|modify
|9
|5.00
|1.7902
|1.7862
|0.0000
|230
|2006.04.24 16:47
|modify
|9
|5.00
|1.7902
|1.7856
|0.0000
|231
|2006.04.24 18:13
|s/l
|9
|5.00
|1.7856
|1.7856
|0.0000
|1610.00
|34431.32
|232
|2006.05.01 10:00
|sell
|10
|5.00
|1.8247
|1.8292
|0.0000
|233
|2006.05.01 14:23
|s/l
|10
|5.00
|1.8292
|1.8292
|0.0000
|-1575.00
|32856.32
|234
|2006.05.08 10:00
|sell
|11
|5.00
|1.8613
|1.8658
|0.0000
|235
|2006.05.08 10:27
|s/l
|11
|5.00
|1.8658
|1.8658
|0.0000
|-1575.00
|31281.32
|236
|2006.05.15 10:00
|sell
|12
|0.10
|1.8904
|1.8949
|0.0000
|237
|2006.05.15 10:07
|modify
|12
|0.10
|1.8904
|1.8945
|0.0000
|238
|2006.05.15 10:07
|modify
|12
|0.10
|1.8904
|1.8940
|0.0000
|239
|2006.05.15 10:07
|modify
|12
|0.10
|1.8904
|1.8934
|0.0000
|240
|2006.05.15 10:08
|modify
|12
|0.10
|1.8904
|1.8926
|0.0000
|241
|2006.05.15 10:08
|modify
|12
|0.10
|1.8904
|1.8918
|0.0000
|242
|2006.05.15 10:17
|modify
|12
|0.10
|1.8904
|1.8911
|0.0000
|243
|2006.05.15 10:20
|modify
|12
|0.10
|1.8904
|1.8902
|0.0000
|244
|2006.05.15 10:20
|modify
|12
|0.10
|1.8904
|1.8893
|0.0000
|245
|2006.05.15 12:39
|modify
|12
|0.10
|1.8904
|1.8886
|0.0000
|246
|2006.05.15 12:42
|modify
|12
|0.10
|1.8904
|1.8880
|0.0000
|247
|2006.05.15 12:43
|modify
|12
|0.10
|1.8904
|1.8875
|0.0000
|248
|2006.05.15 12:53
|modify
|12
|0.10
|1.8904
|1.8869
|0.0000
|249
|2006.05.15 12:53
|modify
|12
|0.10
|1.8904
|1.8863
|0.0000
|250
|2006.05.15 12:56
|modify
|12
|0.10
|1.8904
|1.8857
|0.0000
|251
|2006.05.15 12:57
|modify
|12
|0.10
|1.8904
|1.8852
|0.0000
|252
|2006.05.15 14:25
|s/l
|12
|0.10
|1.8852
|1.8852
|0.0000
|36.40
|31317.72
|253
|2006.05.22 10:00
|buy
|13
|5.00
|1.8721
|1.8676
|0.0000
|254
|2006.05.22 10:25
|modify
|13
|5.00
|1.8721
|1.8680
|0.0000
|255
|2006.05.22 10:26
|modify
|13
|5.00
|1.8721
|1.8687
|0.0000
|256
|2006.05.22 12:06
|modify
|13
|5.00
|1.8721
|1.8692
|0.0000
|257
|2006.05.22 12:07
|modify
|13
|5.00
|1.8721
|1.8697
|0.0000
|258
|2006.05.22 12:09
|modify
|13
|5.00
|1.8721
|1.8703
|0.0000
|259
|2006.05.22 12:10
|modify
|13
|5.00
|1.8721
|1.8709
|0.0000
|260
|2006.05.22 12:25
|modify
|13
|5.00
|1.8721
|1.8714
|0.0000
|261
|2006.05.22 12:26
|modify
|13
|5.00
|1.8721
|1.8721
|0.0000
|262
|2006.05.22 16:01
|modify
|13
|5.00
|1.8721
|1.8726
|0.0000
|263
|2006.05.22 16:03
|modify
|13
|5.00
|1.8721
|1.8733
|0.0000
|264
|2006.05.22 16:07
|modify
|13
|5.00
|1.8721
|1.8739
|0.0000
|265
|2006.05.22 16:20
|modify
|13
|5.00
|1.8721
|1.8746
|0.0000
|266
|2006.05.22 16:22
|modify
|13
|5.00
|1.8721
|1.8753
|0.0000
|267
|2006.05.22 16:23
|modify
|13
|5.00
|1.8721
|1.8758
|0.0000
|268
|2006.05.22 16:45
|modify
|13
|5.00
|1.8721
|1.8762
|0.0000
|269
|2006.05.22 17:13
|modify
|13
|5.00
|1.8721
|1.8770
|0.0000
|270
|2006.05.22 17:15
|modify
|13
|5.00
|1.8721
|1.8775
|0.0000
|271
|2006.05.22 17:16
|modify
|13
|5.00
|1.8721
|1.8780
|0.0000
|272
|2006.05.22 17:16
|modify
|13
|5.00
|1.8721
|1.8785
|0.0000
|273
|2006.05.22 17:30
|modify
|13
|5.00
|1.8721
|1.8791
|0.0000
|274
|2006.05.22 17:50
|modify
|13
|5.00
|1.8721
|1.8796
|0.0000
|275
|2006.05.22 17:50
|modify
|13
|5.00
|1.8721
|1.8801
|0.0000
|276
|2006.05.22 17:51
|modify
|13
|5.00
|1.8721
|1.8808
|0.0000
|277
|2006.05.22 20:04
|modify
|13
|5.00
|1.8721
|1.8813
|0.0000
|278
|2006.05.22 20:10
|modify
|13
|5.00
|1.8721
|1.8821
|0.0000
|279
|2006.05.22 20:15
|modify
|13
|5.00
|1.8721
|1.8828
|0.0000
|280
|2006.05.23 09:35
|s/l
|13
|5.00
|1.8828
|1.8828
|0.0000
|3735.55
|35053.27
|281
|2006.05.29 10:00
|buy
|14
|5.00
|1.8612
|1.8567
|0.0000
|282
|2006.05.29 11:09
|modify
|14
|5.00
|1.8612
|1.8572
|0.0000
|283
|2006.05.29 11:10
|modify
|14
|5.00
|1.8612
|1.8577
|0.0000
|284
|2006.05.29 11:10
|modify
|14
|5.00
|1.8612
|1.8582
|0.0000
|285
|2006.05.29 17:09
|s/l
|14
|5.00
|1.8582
|1.8582
|0.0000
|-1050.00
|34003.27
|286
|2006.06.05 10:00
|sell
|15
|5.00
|1.8860
|1.8905
|0.0000
|287
|2006.06.05 10:12
|modify
|15
|5.00
|1.8860
|1.8899
|0.0000
|288
|2006.06.05 10:17
|modify
|15
|5.00
|1.8860
|1.8891
|0.0000
|289
|2006.06.05 14:08
|modify
|15
|5.00
|1.8860
|1.8885
|0.0000
|290
|2006.06.05 14:12
|modify
|15
|5.00
|1.8860
|1.8881
|0.0000
|291
|2006.06.05 14:38
|modify
|15
|5.00
|1.8860
|1.8872
|0.0000
|292
|2006.06.05 14:40
|modify
|15
|5.00
|1.8860
|1.8865
|0.0000
|293
|2006.06.05 14:41
|modify
|15
|5.00
|1.8860
|1.8858
|0.0000
|294
|2006.06.05 14:59
|modify
|15
|5.00
|1.8860
|1.8851
|0.0000
|295
|2006.06.05 15:01
|modify
|15
|5.00
|1.8860
|1.8844
|0.0000
|296
|2006.06.05 15:07
|modify
|15
|5.00
|1.8860
|1.8840
|0.0000
|297
|2006.06.05 16:39
|modify
|15
|5.00
|1.8860
|1.8835
|0.0000
|298
|2006.06.05 16:43
|modify
|15
|5.00
|1.8860
|1.8829
|0.0000
|299
|2006.06.05 16:58
|modify
|15
|5.00
|1.8860
|1.8824
|0.0000
|300
|2006.06.05 20:44
|modify
|15
|5.00
|1.8860
|1.8819
|0.0000
|301
|2006.06.05 20:44
|modify
|15
|5.00
|1.8860
|1.8812
|0.0000
|302
|2006.06.05 20:45
|modify
|15
|5.00
|1.8860
|1.8804
|0.0000
|303
|2006.06.05 20:54
|modify
|15
|5.00
|1.8860
|1.8800
|0.0000
|304
|2006.06.05 21:02
|modify
|15
|5.00
|1.8860
|1.8793
|0.0000
|305
|2006.06.05 21:31
|modify
|15
|5.00
|1.8860
|1.8788
|0.0000
|306
|2006.06.05 22:26
|modify
|15
|5.00
|1.8860
|1.8783
|0.0000
|307
|2006.06.06 00:42
|modify
|15
|5.00
|1.8860
|1.8779
|0.0000
|308
|2006.06.06 00:56
|modify
|15
|5.00
|1.8860
|1.8774
|0.0000
|309
|2006.06.06 01:01
|modify
|15
|5.00
|1.8860
|1.8769
|0.0000
|310
|2006.06.06 01:03
|modify
|15
|5.00
|1.8860
|1.8762
|0.0000
|311
|2006.06.06 03:19
|modify
|15
|5.00
|1.8860
|1.8758
|0.0000
|312
|2006.06.06 08:34
|s/l
|15
|5.00
|1.8758
|1.8758
|0.0000
|3571.40
|37574.67
|313
|2006.06.12 10:00
|buy
|16
|5.00
|1.8427
|1.8382
|0.0000
|314
|2006.06.12 10:19
|modify
|16
|5.00
|1.8427
|1.8387
|0.0000
|315
|2006.06.12 10:25
|modify
|16
|5.00
|1.8427
|1.8392
|0.0000
|316
|2006.06.12 10:31
|modify
|16
|5.00
|1.8427
|1.8397
|0.0000
|317
|2006.06.12 10:32
|modify
|16
|5.00
|1.8427
|1.8405
|0.0000
|318
|2006.06.12 10:32
|modify
|16
|5.00
|1.8427
|1.8410
|0.0000
|319
|2006.06.12 13:25
|s/l
|16
|5.00
|1.8410
|1.8410
|0.0000
|-595.00
|36979.67
|320
|2006.06.19 10:00
|sell
|17
|5.00
|1.8438
|1.8483
|0.0000
|321
|2006.06.19 13:33
|s/l
|17
|5.00
|1.8483
|1.8483
|0.0000
|-1575.00
|35404.67
|322
|2006.06.26 10:00
|buy
|18
|0.10
|1.8234
|1.8189
|0.0000
|323
|2006.06.26 11:53
|s/l
|18
|0.10
|1.8189
|1.8189
|0.0000
|-31.50
|35373.17
|324
|2006.07.03 10:00
|sell
|19
|0.10
|1.8451
|1.8496
|0.0000
|325
|2006.07.03 10:27
|modify
|19
|0.10
|1.8451
|1.8491
|0.0000
|326
|2006.07.03 15:49
|modify
|19
|0.10
|1.8451
|1.8483
|0.0000
|327
|2006.07.03 17:15
|modify
|19
|0.10
|1.8451
|1.8475
|0.0000
|328
|2006.07.03 17:16
|modify
|19
|0.10
|1.8451
|1.8469
|0.0000
|329
|2006.07.03 17:17
|modify
|19
|0.10
|1.8451
|1.8463
|0.0000
|330
|2006.07.03 17:33
|modify
|19
|0.10
|1.8451
|1.8456
|0.0000
|331
|2006.07.03 17:38
|modify
|19
|0.10
|1.8451
|1.8448
|0.0000
|332
|2006.07.04 02:47
|s/l
|19
|0.10
|1.8448
|1.8448
|0.0000
|2.13
|35375.29
|333
|2006.07.10 10:00
|sell
|20
|5.00
|1.8504
|1.8549
|0.0000
|334
|2006.07.10 11:21
|modify
|20
|5.00
|1.8504
|1.8544
|0.0000
|335
|2006.07.10 11:22
|modify
|20
|5.00
|1.8504
|1.8539
|0.0000
|336
|2006.07.10 11:23
|modify
|20
|5.00
|1.8504
|1.8532
|0.0000
|337
|2006.07.10 11:25
|modify
|20
|5.00
|1.8504
|1.8525
|0.0000
|338
|2006.07.10 11:26
|modify
|20
|5.00
|1.8504
|1.8520
|0.0000
|339
|2006.07.10 11:26
|modify
|20
|5.00
|1.8504
|1.8515
|0.0000
|340
|2006.07.10 11:29
|modify
|20
|5.00
|1.8504
|1.8509
|0.0000
|341
|2006.07.10 11:30
|modify
|20
|5.00
|1.8504
|1.8502
|0.0000
|342
|2006.07.10 11:36
|modify
|20
|5.00
|1.8504
|1.8498
|0.0000
|343
|2006.07.10 11:54
|modify
|20
|5.00
|1.8504
|1.8494
|0.0000
|344
|2006.07.10 13:04
|modify
|20
|5.00
|1.8504
|1.8489
|0.0000
|345
|2006.07.10 13:05
|modify
|20
|5.00
|1.8504
|1.8483
|0.0000
|346
|2006.07.10 13:08
|modify
|20
|5.00
|1.8504
|1.8479
|0.0000
|347
|2006.07.10 14:44
|modify
|20
|5.00
|1.8504
|1.8475
|0.0000
|348
|2006.07.10 14:44
|modify
|20
|5.00
|1.8504
|1.8470
|0.0000
|349
|2006.07.10 14:53
|modify
|20
|5.00
|1.8504
|1.8462
|0.0000
|350
|2006.07.10 14:53
|modify
|20
|5.00
|1.8504
|1.8455
|0.0000
|351
|2006.07.10 15:36
|modify
|20
|5.00
|1.8504
|1.8448
|0.0000
|352
|2006.07.10 15:38
|modify
|20
|5.00
|1.8504
|1.8441
|0.0000
|353
|2006.07.10 15:38
|modify
|20
|5.00
|1.8504
|1.8437
|0.0000
|354
|2006.07.10 15:39
|modify
|20
|5.00
|1.8504
|1.8431
|0.0000
|355
|2006.07.10 17:57
|s/l
|20
|5.00
|1.8431
|1.8431
|0.0000
|2555.00
|37930.29
|356
|2006.07.17 10:00
|buy
|21
|5.00
|1.8340
|1.8295
|0.0000
|357
|2006.07.17 10:06
|s/l
|21
|5.00
|1.8295
|1.8295
|0.0000
|-1575.00
|36355.29
|358
|2006.07.24 10:00
|sell
|22
|5.00
|1.8493
|1.8538
|0.0000
|359
|2006.07.24 11:29
|s/l
|22
|5.00
|1.8538
|1.8538
|0.0000
|-1575.00
|34780.29
|360
|2006.07.31 10:00
|sell
|23
|0.10
|1.8641
|1.8686
|0.0000
|361
|2006.07.31 15:01
|s/l
|23
|0.10
|1.8686
|1.8686
|0.0000
|-31.50
|34748.79
|362
|2006.08.07 10:00
|sell
|24
|0.10
|1.9088
|1.9133
|0.0000
|363
|2006.08.07 10:31
|modify
|24
|0.10
|1.9088
|1.9127
|0.0000
|364
|2006.08.07 10:31
|modify
|24
|0.10
|1.9088
|1.9122
|0.0000
|365
|2006.08.07 11:43
|modify
|24
|0.10
|1.9088
|1.9114
|0.0000
|366
|2006.08.07 15:02
|s/l
|24
|0.10
|1.9114
|1.9114
|0.0000
|-18.20
|34730.59
|367
|2006.08.14 10:00
|buy
|25
|0.10
|1.8915
|1.8870
|0.0000
|368
|2006.08.14 10:46
|s/l
|25
|0.10
|1.8870
|1.8870
|0.0000
|-31.50
|34699.09
|369
|2006.08.21 10:00
|buy
|26
|0.10
|1.8931
|1.8886
|0.0000
|370
|2006.08.21 10:49
|modify
|26
|0.10
|1.8931
|1.8892
|0.0000
|371
|2006.08.21 10:49
|modify
|26
|0.10
|1.8931
|1.8899
|0.0000
|372
|2006.08.21 10:50
|modify
|26
|0.10
|1.8931
|1.8903
|0.0000
|373
|2006.08.21 11:05
|modify
|26
|0.10
|1.8931
|1.8908
|0.0000
|374
|2006.08.21 11:11
|modify
|26
|0.10
|1.8931
|1.8913
|0.0000
|375
|2006.08.21 14:14
|modify
|26
|0.10
|1.8931
|1.8918
|0.0000
|376
|2006.08.21 14:14
|modify
|26
|0.10
|1.8931
|1.8923
|0.0000
|377
|2006.08.21 16:06
|modify
|26
|0.10
|1.8931
|1.8928
|0.0000
|378
|2006.08.21 16:07
|modify
|26
|0.10
|1.8931
|1.8934
|0.0000
|379
|2006.08.21 16:09
|modify
|26
|0.10
|1.8931
|1.8939
|0.0000
|380
|2006.08.21 19:08
|s/l
|26
|0.10
|1.8939
|1.8939
|0.0000
|5.60
|34704.69
|381
|2006.08.28 10:00
|sell
|27
|5.00
|1.8943
|1.8988
|0.0000
|382
|2006.08.28 15:51
|s/l
|27
|5.00
|1.8988
|1.8988
|0.0000
|-1575.00
|33129.69
|383
|2006.09.04 10:00
|sell
|28
|5.00
|1.9062
|1.9107
|0.0000
|384
|2006.09.04 11:01
|modify
|28
|5.00
|1.9062
|1.9103
|0.0000
|385
|2006.09.04 11:27
|modify
|28
|5.00
|1.9062
|1.9099
|0.0000
|386
|2006.09.04 18:20
|modify
|28
|5.00
|1.9062
|1.9094
|0.0000
|387
|2006.09.05 07:05
|modify
|28
|5.00
|1.9062
|1.9087
|0.0000
|388
|2006.09.05 08:51
|modify
|28
|5.00
|1.9062
|1.9083
|0.0000
|389
|2006.09.05 08:51
|modify
|28
|5.00
|1.9062
|1.9079
|0.0000
|390
|2006.09.05 08:52
|modify
|28
|5.00
|1.9062
|1.9074
|0.0000
|391
|2006.09.05 09:27
|modify
|28
|5.00
|1.9062
|1.9066
|0.0000
|392
|2006.09.05 09:28
|modify
|28
|5.00
|1.9062
|1.9061
|0.0000
|393
|2006.09.05 09:35
|modify
|28
|5.00
|1.9062
|1.9054
|0.0000
|394
|2006.09.05 09:39
|modify
|28
|5.00
|1.9062
|1.9046
|0.0000
|395
|2006.09.05 10:01
|modify
|28
|5.00
|1.9062
|1.9038
|0.0000
|396
|2006.09.05 10:37
|modify
|28
|5.00
|1.9062
|1.9032
|0.0000
|397
|2006.09.05 10:38
|modify
|28
|5.00
|1.9062
|1.9027
|0.0000
|398
|2006.09.05 15:23
|modify
|28
|5.00
|1.9062
|1.9023
|0.0000
|399
|2006.09.05 15:38
|modify
|28
|5.00
|1.9062
|1.9014
|0.0000
|400
|2006.09.05 15:46
|modify
|28
|5.00
|1.9062
|1.9009
|0.0000
|401
|2006.09.05 16:22
|modify
|28
|5.00
|1.9062
|1.9002
|0.0000
|402
|2006.09.05 16:24
|modify
|28
|5.00
|1.9062
|1.8994
|0.0000
|403
|2006.09.05 16:31
|modify
|28
|5.00
|1.9062
|1.8989
|0.0000
|404
|2006.09.05 16:32
|modify
|28
|5.00
|1.9062
|1.8984
|0.0000
|405
|2006.09.05 16:56
|modify
|28
|5.00
|1.9062
|1.8980
|0.0000
|406
|2006.09.06 10:34
|modify
|28
|5.00
|1.9062
|1.8975
|0.0000
|407
|2006.09.06 10:35
|modify
|28
|5.00
|1.9062
|1.8970
|0.0000
|408
|2006.09.06 10:48
|modify
|28
|5.00
|1.9062
|1.8964
|0.0000
|409
|2006.09.06 10:49
|modify
|28
|5.00
|1.9062
|1.8960
|0.0000
|410
|2006.09.06 11:14
|modify
|28
|5.00
|1.9062
|1.8954
|0.0000
|411
|2006.09.06 11:22
|modify
|28
|5.00
|1.9062
|1.8948
|0.0000
|412
|2006.09.06 12:17
|modify
|28
|5.00
|1.9062
|1.8943
|0.0000
|413
|2006.09.06 12:17
|modify
|28
|5.00
|1.9062
|1.8937
|0.0000
|414
|2006.09.06 12:45
|modify
|28
|5.00
|1.9062
|1.8932
|0.0000
|415
|2006.09.06 13:15
|modify
|28
|5.00
|1.9062
|1.8925
|0.0000
|416
|2006.09.06 13:15
|modify
|28
|5.00
|1.9062
|1.8921
|0.0000
|417
|2006.09.06 13:16
|modify
|28
|5.00
|1.9062
|1.8916
|0.0000
|418
|2006.09.06 13:17
|modify
|28
|5.00
|1.9062
|1.8909
|0.0000
|419
|2006.09.06 13:29
|modify
|28
|5.00
|1.9062
|1.8904
|0.0000
|420
|2006.09.06 13:29
|modify
|28
|5.00
|1.9062
|1.8900
|0.0000
|421
|2006.09.06 14:23
|modify
|28
|5.00
|1.9062
|1.8895
|0.0000
|422
|2006.09.06 14:23
|modify
|28
|5.00
|1.9062
|1.8886
|0.0000
|423
|2006.09.06 14:31
|modify
|28
|5.00
|1.9062
|1.8879
|0.0000
|424
|2006.09.06 14:33
|modify
|28
|5.00
|1.9062
|1.8872
|0.0000
|425
|2006.09.06 15:50
|modify
|28
|5.00
|1.9062
|1.8865
|0.0000
|426
|2006.09.06 16:01
|modify
|28
|5.00
|1.9062
|1.8860
|0.0000
|427
|2006.09.06 16:01
|modify
|28
|5.00
|1.9062
|1.8854
|0.0000
|428
|2006.09.06 20:15
|s/l
|28
|5.00
|1.8854
|1.8854
|0.0000
|7282.80
|40412.49
|429
|2006.09.11 10:00
|buy
|29
|5.00
|1.8670
|1.8625
|0.0000
|430
|2006.09.11 10:09
|modify
|29
|5.00
|1.8670
|1.8630
|0.0000
|431
|2006.09.11 10:10
|modify
|29
|5.00
|1.8670
|1.8636
|0.0000
|432
|2006.09.11 10:12
|modify
|29
|5.00
|1.8670
|1.8640
|0.0000
|433
|2006.09.11 10:12
|modify
|29
|5.00
|1.8670
|1.8648
|0.0000
|434
|2006.09.11 11:03
|s/l
|29
|5.00
|1.8648
|1.8648
|0.0000
|-770.00
|39642.49
|435
|2006.09.18 10:00
|sell
|30
|5.00
|1.8836
|1.8881
|0.0000
|436
|2006.09.18 10:50
|modify
|30
|5.00
|1.8836
|1.8876
|0.0000
|437
|2006.09.18 10:57
|modify
|30
|5.00
|1.8836
|1.8871
|0.0000
|438
|2006.09.18 11:02
|modify
|30
|5.00
|1.8836
|1.8866
|0.0000
|439
|2006.09.18 11:03
|modify
|30
|5.00
|1.8836
|1.8861
|0.0000
|440
|2006.09.18 11:03
|modify
|30
|5.00
|1.8836
|1.8857
|0.0000
|441
|2006.09.18 11:04
|modify
|30
|5.00
|1.8836
|1.8850
|0.0000
|442
|2006.09.18 11:11
|modify
|30
|5.00
|1.8836
|1.8843
|0.0000
|443
|2006.09.18 11:12
|modify
|30
|5.00
|1.8836
|1.8836
|0.0000
|444
|2006.09.18 11:14
|modify
|30
|5.00
|1.8836
|1.8830
|0.0000
|445
|2006.09.18 11:36
|modify
|30
|5.00
|1.8836
|1.8824
|0.0000
|446
|2006.09.18 11:36
|modify
|30
|5.00
|1.8836
|1.8819
|0.0000
|447
|2006.09.18 11:46
|modify
|30
|5.00
|1.8836
|1.8813
|0.0000
|448
|2006.09.18 12:06
|modify
|30
|5.00
|1.8836
|1.8807
|0.0000
|449
|2006.09.18 13:15
|modify
|30
|5.00
|1.8836
|1.8803
|0.0000
|450
|2006.09.18 13:36
|modify
|30
|5.00
|1.8836
|1.8799
|0.0000
|451
|2006.09.18 15:01
|s/l
|30
|5.00
|1.8799
|1.8799
|0.0000
|1295.00
|40937.49
|452
|2006.09.25 10:00
|sell
|31
|5.00
|1.9032
|1.9077
|0.0000
|453
|2006.09.25 11:14
|modify
|31
|5.00
|1.9032
|1.9072
|0.0000
|454
|2006.09.25 16:00
|modify
|31
|5.00
|1.9032
|1.9064
|0.0000
|455
|2006.09.25 16:02
|modify
|31
|5.00
|1.9032
|1.9060
|0.0000
|456
|2006.09.25 16:32
|modify
|31
|5.00
|1.9032
|1.9055
|0.0000
|457
|2006.09.25 16:37
|modify
|31
|5.00
|1.9032
|1.9048
|0.0000
|458
|2006.09.26 09:12
|modify
|31
|5.00
|1.9032
|1.9044
|0.0000
|459
|2006.09.26 10:14
|modify
|31
|5.00
|1.9032
|1.9040
|0.0000
|460
|2006.09.26 10:14
|modify
|31
|5.00
|1.9032
|1.9033
|0.0000
|461
|2006.09.26 10:15
|modify
|31
|5.00
|1.9032
|1.9028
|0.0000
|462
|2006.09.26 10:17
|modify
|31
|5.00
|1.9032
|1.9023
|0.0000
|463
|2006.09.26 10:46
|modify
|31
|5.00
|1.9032
|1.9018
|0.0000
|464
|2006.09.26 10:49
|modify
|31
|5.00
|1.9032
|1.9013
|0.0000
|465
|2006.09.26 10:58
|modify
|31
|5.00
|1.9032
|1.9008
|0.0000
|466
|2006.09.26 10:59
|modify
|31
|5.00
|1.9032
|1.9003
|0.0000
|467
|2006.09.26 16:05
|modify
|31
|5.00
|1.9032
|1.8998
|0.0000
|468
|2006.09.27 08:09
|modify
|31
|5.00
|1.9032
|1.8993
|0.0000
|469
|2006.09.27 08:10
|modify
|31
|5.00
|1.9032
|1.8987
|0.0000
|470
|2006.09.27 09:45
|modify
|31
|5.00
|1.9032
|1.8983
|0.0000
|471
|2006.09.27 09:45
|modify
|31
|5.00
|1.9032
|1.8979
|0.0000
|472
|2006.09.27 09:57
|modify
|31
|5.00
|1.9032
|1.8974
|0.0000
|473
|2006.09.27 09:59
|modify
|31
|5.00
|1.9032
|1.8969
|0.0000
|474
|2006.09.27 10:02
|modify
|31
|5.00
|1.9032
|1.8965
|0.0000
|475
|2006.09.27 10:03
|modify
|31
|5.00
|1.9032
|1.8957
|0.0000
|476
|2006.09.27 10:15
|modify
|31
|5.00
|1.9032
|1.8952
|0.0000
|477
|2006.09.27 10:16
|modify
|31
|5.00
|1.9032
|1.8947
|0.0000
|478
|2006.09.27 10:17
|modify
|31
|5.00
|1.9032
|1.8943
|0.0000
|479
|2006.09.27 10:32
|modify
|31
|5.00
|1.9032
|1.8939
|0.0000
|480
|2006.09.27 10:33
|modify
|31
|5.00
|1.9032
|1.8934
|0.0000
|481
|2006.09.27 14:32
|s/l
|31
|5.00
|1.8934
|1.8934
|0.0000
|3432.80
|44370.29
|482
|2006.10.02 10:00
|buy
|32
|5.00
|1.8696
|1.8651
|0.0000
|483
|2006.10.02 10:31
|modify
|32
|5.00
|1.8696
|1.8656
|0.0000
|484
|2006.10.02 10:31
|modify
|32
|5.00
|1.8696
|1.8660
|0.0000
|485
|2006.10.02 10:31
|modify
|32
|5.00
|1.8696
|1.8665
|0.0000
|486
|2006.10.02 10:32
|modify
|32
|5.00
|1.8696
|1.8670
|0.0000
|487
|2006.10.02 10:35
|modify
|32
|5.00
|1.8696
|1.8675
|0.0000
|488
|2006.10.02 10:35
|modify
|32
|5.00
|1.8696
|1.8680
|0.0000
|489
|2006.10.02 10:39
|modify
|32
|5.00
|1.8696
|1.8685
|0.0000
|490
|2006.10.02 11:08
|modify
|32
|5.00
|1.8696
|1.8690
|0.0000
|491
|2006.10.02 15:22
|modify
|32
|5.00
|1.8696
|1.8695
|0.0000
|492
|2006.10.02 15:25
|modify
|32
|5.00
|1.8696
|1.8700
|0.0000
|493
|2006.10.02 15:28
|modify
|32
|5.00
|1.8696
|1.8705
|0.0000
|494
|2006.10.02 15:31
|modify
|32
|5.00
|1.8696
|1.8711
|0.0000
|495
|2006.10.02 15:32
|modify
|32
|5.00
|1.8696
|1.8716
|0.0000
|496
|2006.10.02 15:35
|modify
|32
|5.00
|1.8696
|1.8721
|0.0000
|497
|2006.10.02 15:35
|modify
|32
|5.00
|1.8696
|1.8726
|0.0000
|498
|2006.10.02 15:35
|modify
|32
|5.00
|1.8696
|1.8731
|0.0000
|499
|2006.10.02 15:45
|modify
|32
|5.00
|1.8696
|1.8736
|0.0000
|500
|2006.10.02 15:45
|modify
|32
|5.00
|1.8696
|1.8741
|0.0000
|501
|2006.10.02 15:46
|modify
|32
|5.00
|1.8696
|1.8747
|0.0000
|502
|2006.10.02 15:47
|modify
|32
|5.00
|1.8696
|1.8752
|0.0000
|503
|2006.10.02 15:49
|modify
|32
|5.00
|1.8696
|1.8757
|0.0000
|504
|2006.10.02 15:49
|modify
|32
|5.00
|1.8696
|1.8761
|0.0000
|505
|2006.10.02 15:52
|modify
|32
|5.00
|1.8696
|1.8766
|0.0000
|506
|2006.10.02 15:52
|modify
|32
|5.00
|1.8696
|1.8771
|0.0000
|507
|2006.10.02 15:53
|modify
|32
|5.00
|1.8696
|1.8777
|0.0000
|508
|2006.10.02 15:53
|modify
|32
|5.00
|1.8696
|1.8781
|0.0000
|509
|2006.10.02 16:22
|modify
|32
|5.00
|1.8696
|1.8786
|0.0000
|510
|2006.10.02 16:22
|modify
|32
|5.00
|1.8696
|1.8791
|0.0000
|511
|2006.10.02 16:22
|modify
|32
|5.00
|1.8696
|1.8796
|0.0000
|512
|2006.10.02 16:23
|modify
|32
|5.00
|1.8696
|1.8801
|0.0000
|513
|2006.10.02 17:15
|modify
|32
|5.00
|1.8696
|1.8806
|0.0000
|514
|2006.10.02 17:15
|modify
|32
|5.00
|1.8696
|1.8811
|0.0000
|515
|2006.10.03 07:56
|modify
|32
|5.00
|1.8696
|1.8816
|0.0000
|516
|2006.10.03 08:36
|modify
|32
|5.00
|1.8696
|1.8821
|0.0000
|517
|2006.10.03 08:42
|modify
|32
|5.00
|1.8696
|1.8826
|0.0000
|518
|2006.10.03 09:36
|modify
|32
|5.00
|1.8696
|1.8831
|0.0000
|519
|2006.10.03 09:48
|modify
|32
|5.00
|1.8696
|1.8836
|0.0000
|520
|2006.10.04 05:06
|s/l
|32
|5.00
|1.8836
|1.8836
|0.0000
|4881.10
|49251.39
|521
|2006.10.09 10:00
|buy
|33
|5.00
|1.8679
|1.8634
|0.0000
|522
|2006.10.09 15:55
|s/l
|33
|5.00
|1.8634
|1.8634
|0.0000
|-1575.00
|47676.39
|523
|2006.10.16 10:00
|buy
|34
|5.00
|1.8596
|1.8551
|0.0000
|524
|2006.10.16 10:35
|modify
|34
|5.00
|1.8596
|1.8556
|0.0000
|525
|2006.10.16 10:35
|modify
|34
|5.00
|1.8596
|1.8560
|0.0000
|526
|2006.10.16 14:40
|modify
|34
|5.00
|1.8596
|1.8566
|0.0000
|527
|2006.10.16 14:42
|modify
|34
|5.00
|1.8596
|1.8573
|0.0000
|528
|2006.10.16 14:42
|modify
|34
|5.00
|1.8596
|1.8579
|0.0000
|529
|2006.10.16 14:42
|modify
|34
|5.00
|1.8596
|1.8584
|0.0000
|530
|2006.10.17 10:31
|modify
|34
|5.00
|1.8596
|1.8589
|0.0000
|531
|2006.10.17 10:59
|modify
|34
|5.00
|1.8596
|1.8594
|0.0000
|532
|2006.10.17 11:00
|modify
|34
|5.00
|1.8596
|1.8599
|0.0000
|533
|2006.10.17 11:05
|modify
|34
|5.00
|1.8596
|1.8605
|0.0000
|534
|2006.10.17 11:09
|modify
|34
|5.00
|1.8596
|1.8610
|0.0000
|535
|2006.10.17 11:54
|modify
|34
|5.00
|1.8596
|1.8616
|0.0000
|536
|2006.10.17 12:18
|modify
|34
|5.00
|1.8596
|1.8620
|0.0000
|537
|2006.10.17 12:38
|modify
|34
|5.00
|1.8596
|1.8625
|0.0000
|538
|2006.10.17 15:15
|modify
|34
|5.00
|1.8596
|1.8630
|0.0000
|539
|2006.10.17 15:19
|modify
|34
|5.00
|1.8596
|1.8635
|0.0000
|540
|2006.10.17 15:19
|modify
|34
|5.00
|1.8596
|1.8640
|0.0000
|541
|2006.10.17 15:20
|modify
|34
|5.00
|1.8596
|1.8645
|0.0000
|542
|2006.10.17 15:20
|modify
|34
|5.00
|1.8596
|1.8650
|0.0000
|543
|2006.10.17 16:07
|modify
|34
|5.00
|1.8596
|1.8655
|0.0000
|544
|2006.10.17 16:07
|modify
|34
|5.00
|1.8596
|1.8660
|0.0000
|545
|2006.10.17 16:09
|modify
|34
|5.00
|1.8596
|1.8665
|0.0000
|546
|2006.10.17 17:42
|modify
|34
|5.00
|1.8596
|1.8671
|0.0000
|547
|2006.10.18 08:42
|modify
|34
|5.00
|1.8596
|1.8676
|0.0000
|548
|2006.10.18 14:49
|s/l
|34
|5.00
|1.8676
|1.8676
|0.0000
|2781.10
|50457.49
|549
|2006.10.23 10:00
|sell
|35
|5.00
|1.8775
|1.8820
|0.0000
|550
|2006.10.23 10:47
|modify
|35
|5.00
|1.8775
|1.8814
|0.0000
|551
|2006.10.23 11:10
|modify
|35
|5.00
|1.8775
|1.8808
|0.0000
|552
|2006.10.23 11:12
|modify
|35
|5.00
|1.8775
|1.8802
|0.0000
|553
|2006.10.23 11:13
|modify
|35
|5.00
|1.8775
|1.8798
|0.0000
|554
|2006.10.23 11:18
|modify
|35
|5.00
|1.8775
|1.8792
|0.0000
|555
|2006.10.23 12:18
|modify
|35
|5.00
|1.8775
|1.8787
|0.0000
|556
|2006.10.23 12:18
|modify
|35
|5.00
|1.8775
|1.8783
|0.0000
|557
|2006.10.23 12:18
|modify
|35
|5.00
|1.8775
|1.8778
|0.0000
|558
|2006.10.23 14:44
|modify
|35
|5.00
|1.8775
|1.8771
|0.0000
|559
|2006.10.23 14:48
|modify
|35
|5.00
|1.8775
|1.8765
|0.0000
|560
|2006.10.23 15:24
|modify
|35
|5.00
|1.8775
|1.8759
|0.0000
|561
|2006.10.23 15:25
|modify
|35
|5.00
|1.8775
|1.8754
|0.0000
|562
|2006.10.23 15:29
|modify
|35
|5.00
|1.8775
|1.8749
|0.0000
|563
|2006.10.24 09:28
|modify
|35
|5.00
|1.8775
|1.8744
|0.0000
|564
|2006.10.24 09:28
|modify
|35
|5.00
|1.8775
|1.8740
|0.0000
|565
|2006.10.24 12:01
|modify
|35
|5.00
|1.8775
|1.8736
|0.0000
|566
|2006.10.24 17:18
|s/l
|35
|5.00
|1.8736
|1.8736
|0.0000
|1366.40
|51823.89
|567
|2006.10.30 10:00
|sell
|36
|5.00
|1.8995
|1.9040
|0.0000
|568
|2006.10.30 10:33
|modify
|36
|5.00
|1.8995
|1.9035
|0.0000
|569
|2006.10.30 13:44
|s/l
|36
|5.00
|1.9035
|1.9035
|0.0000
|-1400.00
|50423.89
|570
|2006.11.06 10:00
|sell
|37
|5.00
|1.8973
|1.9018
|0.0000
|571
|2006.11.06 10:45
|modify
|37
|5.00
|1.8973
|1.9013
|0.0000
|572
|2006.11.07 02:26
|s/l
|37
|5.00
|1.9013
|1.9013
|0.0000
|-1398.60
|49025.29
|573
|2006.11.13 10:00
|sell
|38
|0.10
|1.9114
|1.9159
|0.0000
|574
|2006.11.13 10:38
|modify
|38
|0.10
|1.9114
|1.9153
|0.0000
|575
|2006.11.13 10:39
|modify
|38
|0.10
|1.9114
|1.9148
|0.0000
|576
|2006.11.13 10:39
|modify
|38
|0.10
|1.9114
|1.9142
|0.0000
|577
|2006.11.13 10:54
|modify
|38
|0.10
|1.9114
|1.9136
|0.0000
|578
|2006.11.13 10:54
|modify
|38
|0.10
|1.9114
|1.9131
|0.0000
|579
|2006.11.13 11:01
|modify
|38
|0.10
|1.9114
|1.9126
|0.0000
|580
|2006.11.13 12:07
|modify
|38
|0.10
|1.9114
|1.9122
|0.0000
|581
|2006.11.13 12:22
|modify
|38
|0.10
|1.9114
|1.9117
|0.0000
|582
|2006.11.13 12:36
|modify
|38
|0.10
|1.9114
|1.9112
|0.0000
|583
|2006.11.13 13:04
|modify
|38
|0.10
|1.9114
|1.9107
|0.0000
|584
|2006.11.13 13:05
|modify
|38
|0.10
|1.9114
|1.9103
|0.0000
|585
|2006.11.13 14:42
|modify
|38
|0.10
|1.9114
|1.9098
|0.0000
|586
|2006.11.13 15:04
|modify
|38
|0.10
|1.9114
|1.9092
|0.0000
|587
|2006.11.13 15:06
|modify
|38
|0.10
|1.9114
|1.9087
|0.0000
|588
|2006.11.13 15:07
|modify
|38
|0.10
|1.9114
|1.9083
|0.0000
|589
|2006.11.13 15:19
|modify
|38
|0.10
|1.9114
|1.9079
|0.0000
|590
|2006.11.13 15:51
|modify
|38
|0.10
|1.9114
|1.9074
|0.0000
|591
|2006.11.13 16:06
|modify
|38
|0.10
|1.9114
|1.9069
|0.0000
|592
|2006.11.13 16:07
|modify
|38
|0.10
|1.9114
|1.9065
|0.0000
|593
|2006.11.13 16:12
|modify
|38
|0.10
|1.9114
|1.9060
|0.0000
|594
|2006.11.14 10:34
|modify
|38
|0.10
|1.9114
|1.9055
|0.0000
|595
|2006.11.14 10:40
|modify
|38
|0.10
|1.9114
|1.9049
|0.0000
|596
|2006.11.14 10:40
|modify
|38
|0.10
|1.9114
|1.9043
|0.0000
|597
|2006.11.14 11:25
|modify
|38
|0.10
|1.9114
|1.9038
|0.0000
|598
|2006.11.14 11:45
|modify
|38
|0.10
|1.9114
|1.9033
|0.0000
|599
|2006.11.14 11:48
|modify
|38
|0.10
|1.9114
|1.9028
|0.0000
|600
|2006.11.14 12:20
|modify
|38
|0.10
|1.9114
|1.9024
|0.0000
|601
|2006.11.14 12:20
|modify
|38
|0.10
|1.9114
|1.9020
|0.0000
|602
|2006.11.14 14:32
|s/l
|38
|0.10
|1.9020
|1.9020
|0.0000
|65.83
|49091.12
|603
|2006.11.20 10:00
|buy
|39
|5.00
|1.8951
|1.8906
|0.0000
|604
|2006.11.20 10:54
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.8912
|0.0000
|605
|2006.11.20 10:56
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.8917
|0.0000
|606
|2006.11.20 10:56
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.8922
|0.0000
|607
|2006.11.21 01:14
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.8930
|0.0000
|608
|2006.11.21 12:07
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.8935
|0.0000
|609
|2006.11.21 12:19
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.8940
|0.0000
|610
|2006.11.21 12:19
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.8946
|0.0000
|611
|2006.11.22 02:52
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.8953
|0.0000
|612
|2006.11.22 03:20
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.8959
|0.0000
|613
|2006.11.22 04:53
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.8964
|0.0000
|614
|2006.11.22 05:10
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.8970
|0.0000
|615
|2006.11.22 08:36
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.8975
|0.0000
|616
|2006.11.22 08:41
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.8981
|0.0000
|617
|2006.11.22 08:41
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.8986
|0.0000
|618
|2006.11.22 09:34
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.8991
|0.0000
|619
|2006.11.22 09:34
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.8996
|0.0000
|620
|2006.11.22 09:34
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9002
|0.0000
|621
|2006.11.22 10:50
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9007
|0.0000
|622
|2006.11.22 12:09
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9012
|0.0000
|623
|2006.11.22 12:20
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9017
|0.0000
|624
|2006.11.22 12:48
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9022
|0.0000
|625
|2006.11.22 13:10
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9026
|0.0000
|626
|2006.11.22 13:20
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9031
|0.0000
|627
|2006.11.22 13:23
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9037
|0.0000
|628
|2006.11.22 14:19
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9042
|0.0000
|629
|2006.11.22 14:20
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9047
|0.0000
|630
|2006.11.22 14:20
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9052
|0.0000
|631
|2006.11.22 14:21
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9057
|0.0000
|632
|2006.11.22 14:27
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9063
|0.0000
|633
|2006.11.22 14:29
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9071
|0.0000
|634
|2006.11.22 14:29
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9076
|0.0000
|635
|2006.11.22 16:10
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9082
|0.0000
|636
|2006.11.22 16:22
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9086
|0.0000
|637
|2006.11.22 16:22
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9091
|0.0000
|638
|2006.11.22 16:24
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9096
|0.0000
|639
|2006.11.22 16:25
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9101
|0.0000
|640
|2006.11.22 16:25
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9105
|0.0000
|641
|2006.11.24 08:19
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9110
|0.0000
|642
|2006.11.24 08:51
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9116
|0.0000
|643
|2006.11.24 08:52
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9122
|0.0000
|644
|2006.11.24 09:01
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9126
|0.0000
|645
|2006.11.24 09:23
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9132
|0.0000
|646
|2006.11.24 09:24
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9140
|0.0000
|647
|2006.11.24 09:24
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9145
|0.0000
|648
|2006.11.24 09:24
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9150
|0.0000
|649
|2006.11.24 09:25
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9155
|0.0000
|650
|2006.11.24 09:26
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9161
|0.0000
|651
|2006.11.24 09:26
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9165
|0.0000
|652
|2006.11.24 09:30
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9170
|0.0000
|653
|2006.11.24 09:30
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9175
|0.0000
|654
|2006.11.24 09:30
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9181
|0.0000
|655
|2006.11.24 09:31
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9185
|0.0000
|656
|2006.11.24 09:32
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9207
|0.0000
|657
|2006.11.24 09:33
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9217
|0.0000
|658
|2006.11.24 09:33
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9224
|0.0000
|659
|2006.11.24 09:33
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9229
|0.0000
|660
|2006.11.24 09:45
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9234
|0.0000
|661
|2006.11.24 09:47
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9239
|0.0000
|662
|2006.11.24 09:47
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9245
|0.0000
|663
|2006.11.24 09:47
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9250
|0.0000
|664
|2006.11.24 09:47
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9255
|0.0000
|665
|2006.11.24 09:47
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9260
|0.0000
|666
|2006.11.24 09:48
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9265
|0.0000
|667
|2006.11.24 09:48
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9274
|0.0000
|668
|2006.11.24 11:29
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9279
|0.0000
|669
|2006.11.24 11:30
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9285
|0.0000
|670
|2006.11.27 00:00
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9330
|0.0000
|671
|2006.11.27 00:00
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9335
|0.0000
|672
|2006.11.27 00:13
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9340
|0.0000
|673
|2006.11.27 00:23
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9345
|0.0000
|674
|2006.11.27 03:03
|modify
|39
|5.00
|1.8951
|1.9350
|0.0000
|675
|2006.11.27 06:27
|s/l
|39
|5.00
|1.9350
|1.9350
|0.0000
|13898.85
|62989.97
|676
|2006.11.27 10:00
|sell
|40
|5.00
|1.9325
|1.9370
|0.0000
|677
|2006.11.27 10:32
|s/l
|40
|5.00
|1.9370
|1.9370
|0.0000
|-1575.00
|61414.97
|678
|2006.12.04 10:00
|sell
|41
|5.00
|1.9791
|1.9836
|0.0000
|679
|2006.12.04 10:06
|modify
|41
|5.00
|1.9791
|1.9832
|0.0000
|680
|2006.12.04 10:07
|modify
|41
|5.00
|1.9791
|1.9828
|0.0000
|681
|2006.12.04 10:11
|modify
|41
|5.00
|1.9791
|1.9822
|0.0000
|682
|2006.12.04 10:58
|modify
|41
|5.00
|1.9791
|1.9817
|0.0000
|683
|2006.12.04 14:30
|modify
|41
|5.00
|1.9791
|1.9812
|0.0000
|684
|2006.12.04 14:30
|modify
|41
|5.00
|1.9791
|1.9808
|0.0000
|685
|2006.12.04 14:31
|modify
|41
|5.00
|1.9791
|1.9803
|0.0000
|686
|2006.12.04 14:33
|modify
|41
|5.00
|1.9791
|1.9798
|0.0000
|687
|2006.12.04 17:04
|s/l
|41
|5.00
|1.9798
|1.9798
|0.0000
|-245.00
|61169.97
|688
|2006.12.11 10:00
|buy
|42
|0.10
|1.9535
|1.9490
|0.0000
|689
|2006.12.11 11:20
|s/l
|42
|0.10
|1.9490
|1.9490
|0.0000
|-31.50
|61138.47
|690
|2006.12.18 10:00
|buy
|43
|0.10
|1.9562
|1.9517
|0.0000
|691
|2006.12.18 11:32
|s/l
|43
|0.10
|1.9517
|1.9517
|0.0000
|-31.50
|61106.97
|692
|2007.01.08 10:00
|buy
|44
|0.10
|1.9342
|1.9297
|0.0000
|693
|2007.01.08 14:40
|s/l
|44
|0.10
|1.9297
|1.9297
|0.0000
|-31.50
|61075.47
|694
|2007.01.15 10:00
|sell
|45
|0.10
|1.9633
|1.9678
|0.0000
|695
|2007.01.16 08:07
|s/l
|45
|0.10
|1.9678
|1.9678
|0.0000
|-31.47
|61044.00
|696
|2007.01.22 10:00
|sell
|46
|0.10
|1.9742
|1.9787
|0.0000
|697
|2007.01.22 10:43
|modify
|46
|0.10
|1.9742
|1.9782
|0.0000
|698
|2007.01.22 17:03
|s/l
|46
|0.10
|1.9782
|1.9782
|0.0000
|-28.00
|61016.00
|699
|2007.01.29 10:00
|buy
|47
|0.10
|1.9583
|1.9538
|0.0000
|700
|2007.01.29 18:01
|modify
|47
|0.10
|1.9583
|1.9543
|0.0000
|701
|2007.01.29 18:01
|modify
|47
|0.10
|1.9583
|1.9548
|0.0000
|702
|2007.01.30 00:50
|modify
|47
|0.10
|1.9583
|1.9553
|0.0000
|703
|2007.01.30 02:06
|modify
|47
|0.10
|1.9583
|1.9558
|0.0000
|704
|2007.01.30 02:48
|modify
|47
|0.10
|1.9583
|1.9564
|0.0000
|705
|2007.01.30 02:49
|modify
|47
|0.10
|1.9583
|1.9569
|0.0000
|706
|2007.01.30 02:49
|modify
|47
|0.10
|1.9583
|1.9574
|0.0000
|707
|2007.01.30 02:55
|modify
|47
|0.10
|1.9583
|1.9580
|0.0000
|708
|2007.01.30 08:16
|modify
|47
|0.10
|1.9583
|1.9585
|0.0000
|709
|2007.01.30 08:17
|modify
|47
|0.10
|1.9583
|1.9589
|0.0000
|710
|2007.01.30 08:17
|modify
|47
|0.10
|1.9583
|1.9594
|0.0000
|711
|2007.01.30 08:20
|modify
|47
|0.10
|1.9583
|1.9599
|0.0000
|712
|2007.01.30 08:40
|modify
|47
|0.10
|1.9583
|1.9604
|0.0000
|713
|2007.01.30 08:40
|modify
|47
|0.10
|1.9583
|1.9608
|0.0000
|714
|2007.01.30 08:46
|modify
|47
|0.10
|1.9583
|1.9613
|0.0000
|715
|2007.01.30 08:47
|modify
|47
|0.10
|1.9583
|1.9618
|0.0000
|716
|2007.01.30 09:26
|modify
|47
|0.10
|1.9583
|1.9624
|0.0000
|717
|2007.01.30 09:30
|modify
|47
|0.10
|1.9583
|1.9629
|0.0000
|718
|2007.01.30 09:31
|modify
|47
|0.10
|1.9583
|1.9635
|0.0000
|719
|2007.01.30 11:10
|s/l
|47
|0.10
|1.9635
|1.9635
|0.0000
|36.21
|61052.21
|720
|2007.02.05 10:00
|sell
|48
|5.00
|1.9645
|1.9690
|0.0000
|721
|2007.02.05 10:30
|modify
|48
|5.00
|1.9645
|1.9686
|0.0000
|722
|2007.02.05 10:30
|modify
|48
|5.00
|1.9645
|1.9681
|0.0000
|723
|2007.02.05 10:39
|modify
|48
|5.00
|1.9645
|1.9676
|0.0000
|724
|2007.02.05 10:39
|modify
|48
|5.00
|1.9645
|1.9670
|0.0000
|725
|2007.02.05 10:42
|modify
|48
|5.00
|1.9645
|1.9665
|0.0000
|726
|2007.02.05 10:45
|modify
|48
|5.00
|1.9645
|1.9658
|0.0000
|727
|2007.02.05 10:51
|modify
|48
|5.00
|1.9645
|1.9653
|0.0000
|728
|2007.02.05 10:52
|modify
|48
|5.00
|1.9645
|1.9648
|0.0000
|729
|2007.02.05 11:15
|modify
|48
|5.00
|1.9645
|1.9644
|0.0000
|730
|2007.02.05 11:36
|modify
|48
|5.00
|1.9645
|1.9639
|0.0000
|731
|2007.02.05 11:41
|modify
|48
|5.00
|1.9645
|1.9634
|0.0000
|732
|2007.02.05 11:59
|modify
|48
|5.00
|1.9645
|1.9630
|0.0000
|733
|2007.02.05 11:59
|modify
|48
|5.00
|1.9645
|1.9624
|0.0000
|734
|2007.02.05 13:20
|modify
|48
|5.00
|1.9645
|1.9618
|0.0000
|735
|2007.02.05 14:20
|modify
|48
|5.00
|1.9645
|1.9612
|0.0000
|736
|2007.02.05 14:21
|modify
|48
|5.00
|1.9645
|1.9608
|0.0000
|737
|2007.02.05 14:23
|modify
|48
|5.00
|1.9645
|1.9604
|0.0000
|738
|2007.02.05 14:23
|modify
|48
|5.00
|1.9645
|1.9599
|0.0000
|739
|2007.02.05 16:46
|s/l
|48
|5.00
|1.9599
|1.9599
|0.0000
|1610.00
|62662.21
|740
|2007.02.12 10:00
|buy
|49
|5.00
|1.9509
|1.9464
|0.0000
|741
|2007.02.12 10:32
|s/l
|49
|5.00
|1.9464
|1.9464
|0.0000
|-1575.00
|61087.21
|742
|2007.02.19 10:00
|buy
|50
|5.00
|1.9510
|1.9465
|0.0000
|743
|2007.02.19 11:21
|s/l
|50
|5.00
|1.9465
|1.9465
|0.0000
|-1575.00
|59512.21
|744
|2007.02.26 10:00
|sell
|51
|0.10
|1.9631
|1.9676
|0.0000
|745
|2007.02.26 10:04
|modify
|51
|0.10
|1.9631
|1.9670
|0.0000
|746
|2007.02.27 08:33
|modify
|51
|0.10
|1.9631
|1.9666
|0.0000
|747
|2007.02.27 08:33
|modify
|51
|0.10
|1.9631
|1.9658
|0.0000
|748
|2007.02.27 09:18
|s/l
|51
|0.10
|1.9658
|1.9658
|0.0000
|-18.87
|59493.34
|749
|2007.03.05 10:00
|buy
|52
|0.10
|1.9236
|1.9191
|0.0000
|750
|2007.03.05 10:21
|modify
|52
|0.10
|1.9236
|1.9196
|0.0000
|751
|2007.03.05 14:09
|s/l
|52
|0.10
|1.9196
|1.9196
|0.0000
|-28.00
|59465.34
|752
|2007.03.12 10:00
|buy
|53
|0.10
|1.9390
|1.9345
|0.0000
|753
|2007.03.12 10:43
|modify
|53
|0.10
|1.9390
|1.9350
|0.0000
|754
|2007.03.12 10:50
|modify
|53
|0.10
|1.9390
|1.9355
|0.0000
|755
|2007.03.12 11:08
|modify
|53
|0.10
|1.9390
|1.9360
|0.0000
|756
|2007.03.12 11:08
|modify
|53
|0.10
|1.9390
|1.9367
|0.0000
|757
|2007.03.12 11:13
|modify
|53
|0.10
|1.9390
|1.9373
|0.0000
|758
|2007.03.12 13:22
|s/l
|53
|0.10
|1.9373
|1.9373
|0.0000
|-11.90
|59453.44
|759
|2007.03.19 10:00
|sell
|54
|0.10
|1.9449
|1.9494
|0.0000
|760
|2007.03.19 10:52
|modify
|54
|0.10
|1.9449
|1.9489
|0.0000
|761
|2007.03.19 11:18
|modify
|54
|0.10
|1.9449
|1.9485
|0.0000
|762
|2007.03.19 11:39
|modify
|54
|0.10
|1.9449
|1.9478
|0.0000
|763
|2007.03.20 08:32
|s/l
|54
|0.10
|1.9478
|1.9478
|0.0000
|-20.27
|59433.17