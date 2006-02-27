Strategy Tester Report
EA_OTIW__1_for_FXDD

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.02.27 00:00 - 2007.03.23 00:00 (2006.02.26 - 2007.03.23)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMAGIC=20061114; _Parameters_LotsOptimized="==========Parameters Lots Optimized"; MaximumRisk=0.3; MaxLots=5; LotsOptimized=true; Open_Time="==========Parameters for open position"; _P_Trade="==========Parameters EA_OTIW_#1"; Lots=1; StopLoss=60; TrailingStop=60; ccc="==========Trailing Parameters"; UseTrailing=true; ProfitTrailing=true; TrailingStep=5; Slippage=3;
Bars in test11620Ticks modelled1723788Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit53251.40Gross profit92640.40Gross loss-39389.00
Profit factor2.35Expected payoff1086.76
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown10227.40 (19.84%)Relative drawdown19.84% (10227.40)
Total trades49Short positions (won %)25 (48.00%)Long positions (won %)24 (66.67%)
Profit trades (% of total)28 (57.14%)Loss trades (% of total)21 (42.86%)
Largestprofit trade15360.00loss trade-3040.00
Averageprofit trade3308.59loss trade-1875.67
Maximumconsecutive wins (profit in money)5 (23190.20)consecutive losses (loss in money)6 (-6239.80)
Maximalconsecutive profit (count of wins)24593.80 (4)consecutive loss (count of losses)-6239.80 (6)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.02.27 10:00buy13.001.18551.17950.0000
22006.02.28 16:19modify13.001.18551.18550.0000
32006.02.28 16:24modify13.001.18551.18610.0000
42006.02.28 16:25modify13.001.18551.18660.0000
52006.02.28 16:31modify13.001.18551.18710.0000
62006.02.28 19:54modify13.001.18551.18760.0000
72006.02.28 19:57modify13.001.18551.18810.0000
82006.03.01 01:25modify13.001.18551.18860.0000
92006.03.01 01:39modify13.001.18551.18910.0000
102006.03.01 14:07modify13.001.18551.18960.0000
112006.03.01 14:09modify13.001.18551.19010.0000
122006.03.01 14:38modify13.001.18551.19070.0000
132006.03.01 15:25modify13.001.18551.19120.0000
142006.03.01 15:25modify13.001.18551.19170.0000
152006.03.01 17:34s/l13.001.19171.19170.00001836.0011836.00
162006.03.06 10:00sell23.601.20531.21130.0000
172006.03.06 18:57modify23.601.20531.20530.0000
182006.03.07 01:47modify23.601.20531.20470.0000
192006.03.07 05:54modify23.601.20531.20430.0000
202006.03.07 05:54modify23.601.20531.20380.0000
212006.03.07 05:54modify23.601.20531.20310.0000
222006.03.07 05:54modify23.601.20531.20260.0000
232006.03.07 05:58modify23.601.20531.20200.0000
242006.03.07 05:58modify23.601.20531.20120.0000
252006.03.07 09:01modify23.601.20531.20070.0000
262006.03.07 09:32modify23.601.20531.20030.0000
272006.03.07 09:32modify23.601.20531.19960.0000
282006.03.07 09:34modify23.601.20531.19900.0000
292006.03.07 10:21modify23.601.20531.19840.0000
302006.03.07 10:32modify23.601.20531.19790.0000
312006.03.07 11:37modify23.601.20531.19730.0000
322006.03.07 11:38modify23.601.20531.19680.0000
332006.03.07 12:57modify23.601.20531.19620.0000
342006.03.07 15:03modify23.601.20531.19570.0000
352006.03.07 15:13modify23.601.20531.19520.0000
362006.03.07 15:14modify23.601.20531.19480.0000
372006.03.07 16:38modify23.601.20531.19440.0000
382006.03.07 16:44modify23.601.20531.19390.0000
392006.03.07 20:07modify23.601.20531.19320.0000
402006.03.08 10:53s/l23.601.19321.19320.00004370.4016206.40
412006.03.13 10:00buy34.901.19361.18760.0000
422006.03.14 16:01modify34.901.19361.19370.0000
432006.03.14 16:04modify34.901.19361.19430.0000
442006.03.14 16:25modify34.901.19361.19490.0000
452006.03.14 16:26modify34.901.19361.19540.0000
462006.03.14 16:30modify34.901.19361.19590.0000
472006.03.14 16:58modify34.901.19361.19660.0000
482006.03.14 18:08modify34.901.19361.19710.0000
492006.03.15 08:42modify34.901.19361.19760.0000
502006.03.15 09:32modify34.901.19361.19830.0000
512006.03.15 15:13modify34.901.19361.19880.0000
522006.03.15 15:13modify34.901.19361.19960.0000
532006.03.15 15:25modify34.901.19361.20020.0000
542006.03.15 20:10modify34.901.19361.20070.0000
552006.03.15 20:30modify34.901.19361.20120.0000
562006.03.16 10:47modify34.901.19361.20180.0000
572006.03.16 11:16modify34.901.19361.20230.0000
582006.03.16 11:17modify34.901.19361.20280.0000
592006.03.16 14:31modify34.901.19361.20350.0000
602006.03.16 14:32modify34.901.19361.20420.0000
612006.03.16 14:33modify34.901.19361.20470.0000
622006.03.16 14:34modify34.901.19361.20520.0000
632006.03.16 14:34modify34.901.19361.20570.0000
642006.03.16 14:40modify34.901.19361.20620.0000
652006.03.16 14:42modify34.901.19361.20700.0000
662006.03.16 14:59modify34.901.19361.20750.0000
672006.03.16 15:02modify34.901.19361.20810.0000
682006.03.16 15:04modify34.901.19361.20860.0000
692006.03.16 16:06modify34.901.19361.20920.0000
702006.03.16 16:07modify34.901.19361.20980.0000
712006.03.16 16:09modify34.901.19361.21040.0000
722006.03.16 18:09modify34.901.19361.21080.0000
732006.03.16 18:16modify34.901.19361.21130.0000
742006.03.16 18:25modify34.901.19361.21200.0000
752006.03.16 18:31modify34.901.19361.21260.0000
762006.03.16 18:49modify34.901.19361.21310.0000
772006.03.17 10:52modify34.901.19361.21360.0000
782006.03.17 14:50modify34.901.19361.21410.0000
792006.03.17 16:02s/l34.901.21411.21410.00009927.4026133.80
802006.03.20 10:00sell45.001.21851.22450.0000
812006.03.21 07:26modify45.001.21851.21850.0000
822006.03.21 15:06modify45.001.21851.21770.0000
832006.03.21 15:46modify45.001.21851.21720.0000
842006.03.21 15:46modify45.001.21851.21680.0000
852006.03.21 16:11modify45.001.21851.21640.0000
862006.03.21 16:12modify45.001.21851.21580.0000
872006.03.21 16:52modify45.001.21851.21500.0000
882006.03.21 16:56modify45.001.21851.21450.0000
892006.03.21 17:59modify45.001.21851.21390.0000
902006.03.22 11:04modify45.001.21851.21320.0000
912006.03.22 11:20modify45.001.21851.21280.0000
922006.03.23 01:57modify45.001.21851.21240.0000
932006.03.23 01:59modify45.001.21851.21190.0000
942006.03.23 04:33modify45.001.21851.21130.0000
952006.03.23 14:44modify45.001.21851.21070.0000
962006.03.23 16:02modify45.001.21851.21020.0000
972006.03.23 16:04modify45.001.21851.20970.0000
982006.03.23 16:12modify45.001.21851.20910.0000
992006.03.23 16:13modify45.001.21851.20850.0000
1002006.03.23 16:20modify45.001.21851.20770.0000
1012006.03.23 16:21modify45.001.21851.20720.0000
1022006.03.23 16:23modify45.001.21851.20680.0000
1032006.03.23 16:27modify45.001.21851.20640.0000
1042006.03.23 16:28modify45.001.21851.20580.0000
1052006.03.23 16:29modify45.001.21851.20510.0000
1062006.03.23 16:29modify45.001.21851.20440.0000
1072006.03.23 16:30modify45.001.21851.20380.0000
1082006.03.23 17:12modify45.001.21851.20330.0000
1092006.03.23 20:04modify45.001.21851.20280.0000
1102006.03.23 20:07modify45.001.21851.20220.0000
1112006.03.24 13:14modify45.001.21851.20170.0000
1122006.03.24 16:07s/l45.001.20171.20170.00008460.0034593.80
1132006.03.27 10:00buy55.001.20471.19870.0000
1142006.03.28 15:34modify55.001.20471.20470.0000
1152006.03.28 21:18s/l55.001.20471.20470.0000-20.0034573.80
1162006.04.03 10:00sell65.001.20541.21140.0000
1172006.04.03 16:42s/l65.001.21141.21140.0000-3000.0031573.80
1182006.04.10 10:00buy75.001.21261.20660.0000
1192006.04.12 14:49s/l75.001.20661.20660.0000-3040.0028533.80
1202006.04.17 10:00sell80.101.21861.22460.0000
1212006.04.17 13:56s/l80.101.22461.22460.0000-60.0028473.80
1222006.04.24 10:00sell90.101.23851.24450.0000
1232006.04.25 15:38s/l90.101.24451.24450.0000-59.8028414.00
1242006.05.01 10:00sell100.101.26191.26790.0000
1252006.05.01 14:58s/l100.101.26791.26790.0000-60.0028354.00
1262006.05.08 10:00sell110.101.27451.28050.0000
1272006.05.09 08:32modify110.101.27451.27420.0000
1282006.05.09 08:57modify110.101.27451.27350.0000
1292006.05.09 08:57modify110.101.27451.27300.0000
1302006.05.09 09:19modify110.101.27451.27250.0000
1312006.05.09 15:05s/l110.101.27251.27250.000020.2028374.20
1322006.05.15 10:00sell125.001.28741.29340.0000
1332006.05.15 12:49modify125.001.28741.28740.0000
1342006.05.15 12:53modify125.001.28741.28690.0000
1352006.05.15 12:59modify125.001.28741.28640.0000
1362006.05.15 15:01s/l125.001.28641.28640.0000500.0028874.20
1372006.05.22 10:00buy135.001.27441.26840.0000
1382006.05.22 16:20modify135.001.27441.27440.0000
1392006.05.22 16:21modify135.001.27441.27500.0000
1402006.05.22 16:23modify135.001.27441.27580.0000
1412006.05.22 17:03modify135.001.27441.27640.0000
1422006.05.22 17:13modify135.001.27441.27690.0000
1432006.05.22 17:13modify135.001.27441.27730.0000
1442006.05.22 17:15modify135.001.27441.27810.0000
1452006.05.22 17:51modify135.001.27441.27860.0000
1462006.05.22 17:52modify135.001.27441.27910.0000
1472006.05.22 17:55modify135.001.27441.27950.0000
1482006.05.22 20:03modify135.001.27441.28020.0000
1492006.05.22 20:08modify135.001.27441.28080.0000
1502006.05.22 20:10modify135.001.27441.28140.0000
1512006.05.22 20:10modify135.001.27441.28220.0000
1522006.05.22 20:15modify135.001.27441.28270.0000
1532006.05.23 09:35s/l135.001.28271.28270.00004130.0033004.20
1542006.05.29 10:00buy145.001.27591.26990.0000
1552006.05.30 05:05modify145.001.27591.27590.0000
1562006.05.30 05:15modify145.001.27591.27640.0000
1572006.05.30 08:09modify145.001.27591.27690.0000
1582006.05.30 08:09modify145.001.27591.27740.0000
1592006.05.30 08:11modify145.001.27591.27810.0000
1602006.05.30 08:17modify145.001.27591.27860.0000
1612006.05.30 09:03modify145.001.27591.27920.0000
1622006.05.30 09:03modify145.001.27591.27960.0000
1632006.05.30 09:05modify145.001.27591.28010.0000
1642006.05.30 09:06modify145.001.27591.28080.0000
1652006.05.30 11:51modify145.001.27591.28130.0000
1662006.05.30 12:00modify145.001.27591.28180.0000
1672006.05.30 12:40modify145.001.27591.28230.0000
1682006.05.30 14:24s/l145.001.28231.28230.00003180.0036184.20
1692006.06.05 10:00sell155.001.29671.30270.0000
1702006.06.05 22:31modify155.001.29671.29660.0000
1712006.06.06 00:03modify155.001.29671.29610.0000
1722006.06.06 00:12modify155.001.29671.29570.0000
1732006.06.06 03:11modify155.001.29671.29520.0000
1742006.06.06 12:09modify155.001.29671.29470.0000
1752006.06.06 12:15modify155.001.29671.29390.0000
1762006.06.06 12:17modify155.001.29671.29340.0000
1772006.06.06 12:17modify155.001.29671.29300.0000
1782006.06.06 12:25modify155.001.29671.29240.0000
1792006.06.06 12:25modify155.001.29671.29190.0000
1802006.06.06 14:14modify155.001.29671.29140.0000
1812006.06.06 14:15modify155.001.29671.29090.0000
1822006.06.06 14:17modify155.001.29671.29010.0000
1832006.06.06 14:34modify155.001.29671.28950.0000
1842006.06.06 15:32modify155.001.29671.28890.0000
1852006.06.06 15:40modify155.001.29671.28840.0000
1862006.06.06 16:43modify155.001.29671.28770.0000
1872006.06.06 17:00modify155.001.29671.28730.0000
1882006.06.07 00:30modify155.001.29671.28690.0000
1892006.06.07 08:31modify155.001.29671.28640.0000
1902006.06.07 08:31modify155.001.29671.28590.0000
1912006.06.07 08:32modify155.001.29671.28540.0000
1922006.06.07 08:32modify155.001.29671.28480.0000
1932006.06.07 13:46modify155.001.29671.28400.0000
1942006.06.07 13:47modify155.001.29671.28350.0000
1952006.06.07 15:34modify155.001.29671.28290.0000
1962006.06.07 15:51modify155.001.29671.28240.0000
1972006.06.08 09:20modify155.001.29671.28190.0000
1982006.06.08 09:20modify155.001.29671.28150.0000
1992006.06.08 09:23modify155.001.29671.28110.0000
2002006.06.08 13:50modify155.001.29671.28060.0000
2012006.06.08 13:50modify155.001.29671.28000.0000
2022006.06.08 13:54modify155.001.29671.27920.0000
2032006.06.08 14:04modify155.001.29671.27830.0000
2042006.06.08 14:05modify155.001.29671.27780.0000
2052006.06.08 14:32modify155.001.29671.27740.0000
2062006.06.08 14:32modify155.001.29671.27700.0000
2072006.06.08 14:33modify155.001.29671.27640.0000
2082006.06.08 14:33modify155.001.29671.27530.0000
2092006.06.08 14:33modify155.001.29671.27460.0000
2102006.06.08 14:33modify155.001.29671.27400.0000
2112006.06.08 14:34modify155.001.29671.27330.0000
2122006.06.08 14:45modify155.001.29671.27270.0000
2132006.06.08 14:45modify155.001.29671.27180.0000
2142006.06.08 15:33modify155.001.29671.27130.0000
2152006.06.08 15:34modify155.001.29671.27080.0000
2162006.06.08 15:34modify155.001.29671.27000.0000
2172006.06.08 15:39modify155.001.29671.26950.0000
2182006.06.08 15:48modify155.001.29671.26910.0000
2192006.06.09 14:31modify155.001.29671.26860.0000
2202006.06.09 14:31modify155.001.29671.26810.0000
2212006.06.09 14:32modify155.001.29671.26740.0000
2222006.06.09 14:35modify155.001.29671.26690.0000
2232006.06.09 14:36modify155.001.29671.26610.0000
2242006.06.09 15:29s/l155.001.26611.26610.000015360.0051544.20
2252006.06.12 10:00buy165.001.26211.25610.0000
2262006.06.13 09:01s/l165.001.25611.25610.0000-3020.0048524.20
2272006.06.19 10:00sell175.001.25891.26490.0000
2282006.06.21 15:04s/l175.001.26491.26490.0000-2980.0045544.20
2292006.06.26 10:00buy180.101.25721.25120.0000
2302006.06.29 20:34modify180.101.25721.25740.0000
2312006.06.29 20:36modify180.101.25721.25800.0000
2322006.06.29 20:36modify180.101.25721.25850.0000
2332006.06.29 20:37modify180.101.25721.25910.0000
2342006.06.29 20:37modify180.101.25721.25960.0000
2352006.06.29 20:49modify180.101.25721.26010.0000
2362006.06.29 20:56modify180.101.25721.26070.0000
2372006.06.29 23:44modify180.101.25721.26120.0000
2382006.06.30 03:06modify180.101.25721.26170.0000
2392006.06.30 03:09modify180.101.25721.26230.0000
2402006.06.30 03:09modify180.101.25721.26280.0000
2412006.06.30 03:09modify180.101.25721.26320.0000
2422006.06.30 03:29modify180.101.25721.26370.0000
2432006.06.30 03:35modify180.101.25721.26420.0000
2442006.06.30 03:35modify180.101.25721.26480.0000
2452006.06.30 03:36modify180.101.25721.26520.0000
2462006.06.30 03:49modify180.101.25721.26580.0000
2472006.06.30 05:47modify180.101.25721.26630.0000
2482006.06.30 07:38modify180.101.25721.26700.0000
2492006.06.30 07:52modify180.101.25721.26740.0000
2502006.06.30 14:32modify180.101.25721.26810.0000
2512006.06.30 14:34modify180.101.25721.26870.0000
2522006.06.30 14:35modify180.101.25721.26940.0000
2532006.06.30 14:42modify180.101.25721.26990.0000
2542006.06.30 14:43modify180.101.25721.27040.0000
2552006.06.30 14:43modify180.101.25721.27100.0000
2562006.06.30 16:01modify180.101.25721.27140.0000
2572006.06.30 16:39modify180.101.25721.27190.0000
2582006.06.30 16:55modify180.101.25721.27240.0000
2592006.06.30 16:58modify180.101.25721.27290.0000
2602006.06.30 17:21modify180.101.25721.27330.0000
2612006.06.30 23:49modify180.101.25721.27390.0000
2622006.07.03 12:39modify180.101.25721.27440.0000
2632006.07.03 13:21modify180.101.25721.27500.0000
2642006.07.03 16:15modify180.101.25721.27580.0000
2652006.07.03 16:16modify180.101.25721.27640.0000
2662006.07.05 07:35modify180.101.25721.27690.0000
2672006.07.05 07:35modify180.101.25721.27730.0000
2682006.07.05 08:03modify180.101.25721.27780.0000
2692006.07.05 08:58s/l180.101.27781.27780.0000202.4045746.60
2702006.07.10 10:00sell195.001.28011.28610.0000
2712006.07.10 14:42modify195.001.28011.28010.0000
2722006.07.10 14:44modify195.001.28011.27960.0000
2732006.07.10 14:53modify195.001.28011.27920.0000
2742006.07.10 15:39modify195.001.28011.27850.0000
2752006.07.11 08:12modify195.001.28011.27800.0000
2762006.07.11 08:55modify195.001.28011.27740.0000
2772006.07.11 08:59modify195.001.28011.27690.0000
2782006.07.11 19:25s/l195.001.27691.27690.00001610.0047356.60
2792006.07.17 10:00buy205.001.26271.25670.0000
2802006.07.17 10:38s/l205.001.25671.25670.0000-3000.0044356.60
2812006.07.24 10:00sell215.001.26221.26820.0000
2822006.07.26 20:09s/l215.001.26821.26820.0000-2980.0041376.60
2832006.07.31 10:00sell220.101.27521.28120.0000
2842006.08.01 18:13s/l220.101.28121.28120.0000-59.8041316.80
2852006.08.07 10:00sell230.101.28781.29380.0000
2862006.08.07 23:59modify230.101.28781.28780.0000
2872006.08.08 00:12modify230.101.28781.28730.0000
2882006.08.08 20:15s/l230.101.28731.28730.00005.2041322.00
2892006.08.14 10:00buy245.001.27401.26800.0000
2902006.08.15 15:10modify245.001.27401.27400.0000
2912006.08.15 15:47modify245.001.27401.27470.0000
2922006.08.16 14:31modify245.001.27401.27520.0000
2932006.08.16 14:31modify245.001.27401.27570.0000
2942006.08.16 14:31modify245.001.27401.27620.0000
2952006.08.16 14:31modify245.001.27401.27690.0000
2962006.08.16 14:31modify245.001.27401.27740.0000
2972006.08.16 14:32modify245.001.27401.27800.0000
2982006.08.16 14:37modify245.001.27401.27850.0000
2992006.08.16 14:43modify245.001.27401.27900.0000
3002006.08.16 15:16modify245.001.27401.27950.0000
3012006.08.16 15:17modify245.001.27401.28010.0000
3022006.08.16 15:19modify245.001.27401.28060.0000
3032006.08.17 09:25modify245.001.27401.28110.0000
3042006.08.17 09:27modify245.001.27401.28150.0000
3052006.08.17 13:39modify245.001.27401.28200.0000
3062006.08.17 13:47modify245.001.27401.28270.0000
3072006.08.17 19:21s/l245.001.28271.28270.00004250.0045572.00
3082006.08.21 10:00sell255.001.28931.29530.0000
3092006.08.22 13:51modify255.001.28931.28930.0000
3102006.08.22 13:52modify255.001.28931.28870.0000
3112006.08.22 13:56modify255.001.28931.28790.0000
3122006.08.22 13:57modify255.001.28931.28720.0000
3132006.08.22 15:07modify255.001.28931.28670.0000
3142006.08.22 15:12modify255.001.28931.28620.0000
3152006.08.22 19:30modify255.001.28931.28550.0000
3162006.08.22 19:59modify255.001.28931.28480.0000
3172006.08.23 16:01s/l255.001.28481.28480.00002270.0047842.00
3182006.08.28 10:00buy265.001.28131.27530.0000
3192006.08.29 16:51s/l265.001.27531.27530.0000-3020.0044822.00
3202006.09.04 10:00sell275.001.28511.29110.0000
3212006.09.06 14:04modify275.001.28511.28490.0000
3222006.09.06 14:31modify275.001.28511.28440.0000
3232006.09.06 15:45modify275.001.28511.28360.0000
3242006.09.07 03:53s/l275.001.28361.28360.0000800.0045622.00
3252006.09.11 10:00buy285.001.26931.26330.0000
3262006.09.14 17:00modify285.001.26931.26950.0000
3272006.09.15 11:47s/l285.001.26951.26950.0000-20.0045602.00
3282006.09.18 10:00buy295.001.26851.26250.0000
3292006.09.21 12:40modify295.001.26851.26850.0000
3302006.09.21 18:02modify295.001.26851.26900.0000
3312006.09.21 18:02modify295.001.26851.26950.0000
3322006.09.21 18:03modify295.001.26851.27010.0000
3332006.09.21 18:04modify295.001.26851.27060.0000
3342006.09.21 18:14modify295.001.26851.27120.0000
3352006.09.21 18:15modify295.001.26851.27170.0000
3362006.09.21 18:15modify295.001.26851.27220.0000
3372006.09.21 18:16modify295.001.26851.27270.0000
3382006.09.21 21:14modify295.001.26851.27320.0000
3392006.09.21 21:39modify295.001.26851.27370.0000
3402006.09.22 09:03modify295.001.26851.27420.0000
3412006.09.22 09:05modify295.001.26851.27470.0000
3422006.09.22 09:21modify295.001.26851.27520.0000
3432006.09.22 09:21modify295.001.26851.27560.0000
3442006.09.22 09:22modify295.001.26851.27610.0000
3452006.09.22 10:20modify295.001.26851.27660.0000
3462006.09.25 11:02s/l295.001.27661.27660.00003910.0049512.00
3472006.10.02 10:00buy305.001.26711.26110.0000
3482006.10.02 15:45modify305.001.26711.26710.0000
3492006.10.02 15:46modify305.001.26711.26750.0000
3502006.10.02 15:50modify305.001.26711.26800.0000
3512006.10.02 15:53modify305.001.26711.26860.0000
3522006.10.02 16:22modify305.001.26711.26910.0000
3532006.10.02 16:23modify305.001.26711.26950.0000
3542006.10.02 16:32modify305.001.26711.27000.0000
3552006.10.04 10:42s/l305.001.27001.27000.00001410.0050922.00
3562006.10.09 10:00buy315.001.26041.25440.0000
3572006.10.10 13:16s/l315.001.25441.25440.0000-3020.0047902.00
3582006.10.16 10:00buy325.001.25161.24560.0000
3592006.10.19 15:26modify325.001.25161.25170.0000
3602006.10.19 15:26modify325.001.25161.25220.0000
3612006.10.19 15:45modify325.001.25161.25280.0000
3622006.10.19 15:46modify325.001.25161.25320.0000
3632006.10.19 16:36modify325.001.25161.25370.0000
3642006.10.19 16:43modify325.001.25161.25420.0000
3652006.10.19 18:00modify325.001.25161.25470.0000
3662006.10.19 18:00modify325.001.25161.25510.0000
3672006.10.19 19:10modify325.001.25161.25560.0000
3682006.10.19 19:19modify325.001.25161.25610.0000
3692006.10.19 19:47modify325.001.25161.25660.0000
3702006.10.19 20:07modify325.001.25161.25710.0000
3712006.10.19 20:20modify325.001.25161.25770.0000
3722006.10.23 10:48s/l325.001.25771.25770.00002910.0050812.00
3732006.10.30 10:00sell335.001.27251.27850.0000
3742006.10.31 16:35s/l335.001.27851.27850.0000-2990.0047822.00
3752006.11.06 10:00buy345.001.27081.26480.0000
3762006.11.07 05:59modify345.001.27081.27080.0000
3772006.11.07 14:33modify345.001.27081.27130.0000
3782006.11.07 14:40modify345.001.27081.27180.0000
3792006.11.07 14:58modify345.001.27081.27230.0000
3802006.11.07 15:02modify345.001.27081.27280.0000
3812006.11.07 15:10modify345.001.27081.27330.0000
3822006.11.07 15:32modify345.001.27081.27380.0000
3832006.11.07 15:32modify345.001.27081.27430.0000
3842006.11.07 15:43modify345.001.27081.27480.0000
3852006.11.07 15:45modify345.001.27081.27530.0000
3862006.11.08 15:14s/l345.001.27531.27530.00002210.0050032.00
3872006.11.13 10:00sell355.001.28571.29170.0000
3882006.11.14 16:12modify355.001.28571.28570.0000
3892006.11.14 16:12modify355.001.28571.28530.0000
3902006.11.15 11:39modify355.001.28571.28490.0000
3912006.11.15 12:04modify355.001.28571.28440.0000
3922006.11.15 14:36modify355.001.28571.28390.0000
3932006.11.16 14:30s/l355.001.28391.28390.0000950.0050982.00
3942006.11.20 10:00buy365.001.28361.27760.0000
3952006.11.22 14:20modify365.001.28361.28360.0000
3962006.11.22 14:27modify365.001.28361.28410.0000
3972006.11.22 14:28modify365.001.28361.28460.0000
3982006.11.22 14:29modify365.001.28361.28550.0000
3992006.11.22 14:32modify365.001.28361.28600.0000
4002006.11.22 14:33modify365.001.28361.28650.0000
4012006.11.22 16:03modify365.001.28361.28710.0000
4022006.11.22 16:06modify365.001.28361.28750.0000
4032006.11.22 16:09modify365.001.28361.28800.0000
4042006.11.22 16:24modify365.001.28361.28860.0000
4052006.11.22 16:25modify365.001.28361.28920.0000
4062006.11.22 16:26modify365.001.28361.28960.0000
4072006.11.23 10:08modify365.001.28361.29010.0000
4082006.11.23 10:09modify365.001.28361.29060.0000
4092006.11.23 10:10modify365.001.28361.29110.0000
4102006.11.24 09:24modify365.001.28361.29150.0000
4112006.11.24 09:25modify365.001.28361.29210.0000
4122006.11.24 09:25modify365.001.28361.29260.0000
4132006.11.24 09:26modify365.001.28361.29310.0000
4142006.11.24 09:26modify365.001.28361.29360.0000
4152006.11.24 09:30modify365.001.28361.29410.0000
4162006.11.24 09:30modify365.001.28361.29470.0000
4172006.11.24 09:30modify365.001.28361.29520.0000
4182006.11.24 09:30modify365.001.28361.29580.0000
4192006.11.24 09:31modify365.001.28361.29630.0000
4202006.11.24 09:32modify365.001.28361.29680.0000
4212006.11.24 09:32modify365.001.28361.29730.0000
4222006.11.24 09:32modify365.001.28361.29790.0000
4232006.11.24 09:32modify365.001.28361.29850.0000
4242006.11.24 09:32modify365.001.28361.29910.0000
4252006.11.24 09:33modify365.001.28361.29950.0000
4262006.11.24 09:33modify365.001.28361.30010.0000
4272006.11.24 09:33modify365.001.28361.30070.0000
4282006.11.24 09:33modify365.001.28361.30120.0000
4292006.11.24 09:47modify365.001.28361.30160.0000
4302006.11.24 09:48modify365.001.28361.30220.0000
4312006.11.24 11:19modify365.001.28361.30270.0000
4322006.11.24 11:30modify365.001.28361.30320.0000
4332006.11.24 11:31modify365.001.28361.30360.0000
4342006.11.24 11:31modify365.001.28361.30420.0000
4352006.11.24 11:31modify365.001.28361.30470.0000
4362006.11.27 00:00modify365.001.28361.30960.0000
4372006.11.27 00:30modify365.001.28361.31010.0000
4382006.11.27 09:29s/l365.001.31011.31010.000013110.0064092.00
4392006.11.27 10:00sell375.001.30981.31580.0000
4402006.11.28 09:07s/l375.001.31581.31580.0000-2990.0061102.00
4412006.12.04 10:00sell385.001.33071.33670.0000
4422006.12.08 14:30modify385.001.33071.33050.0000
4432006.12.08 14:45s/l385.001.33051.33050.0000160.0061262.00
4442006.12.11 10:00buy395.001.32041.31440.0000
4452006.12.12 04:03modify395.001.32041.32040.0000
4462006.12.12 20:21modify395.001.32041.32090.0000
4472006.12.12 20:21modify395.001.32041.32140.0000
4482006.12.12 20:32modify395.001.32041.32190.0000
4492006.12.12 20:33modify395.001.32041.32240.0000
4502006.12.12 20:35modify395.001.32041.32290.0000
4512006.12.13 14:34s/l395.001.32291.32290.00001210.0062472.00
4522006.12.18 10:00buy405.001.31071.30470.0000
4532006.12.19 10:02modify405.001.31071.31070.0000
4542006.12.19 10:14modify405.001.31071.31120.0000
4552006.12.19 15:43modify405.001.31071.31160.0000
4562006.12.19 17:40modify405.001.31071.31220.0000
4572006.12.19 17:51modify405.001.31071.31270.0000
4582006.12.19 17:52modify405.001.31071.31320.0000
4592006.12.19 17:56modify405.001.31071.31360.0000
4602006.12.19 18:21modify405.001.31071.31410.0000
4612006.12.19 19:31modify405.001.31071.31470.0000
4622006.12.19 19:33modify405.001.31071.31520.0000
4632006.12.20 01:54modify405.001.31071.31560.0000
4642006.12.20 01:58modify405.001.31071.31610.0000
4652006.12.20 02:24modify405.001.31071.31670.0000
4662006.12.20 03:45modify405.001.31071.31720.0000
4672006.12.20 04:02modify405.001.31071.31760.0000
4682006.12.20 04:53modify405.001.31071.31810.0000
4692006.12.20 16:53s/l405.001.31811.31810.00003660.0066132.00
4702007.01.08 10:00buy415.001.30231.29630.0000
4712007.01.10 01:19s/l415.001.29631.29630.0000-3040.0063092.00
4722007.01.15 10:00buy425.001.29421.28820.0000
4732007.01.23 11:08modify425.001.29421.29430.0000
4742007.01.23 11:09modify425.001.29421.29480.0000
4752007.01.23 11:09modify425.001.29421.29530.0000
4762007.01.23 11:20modify425.001.29421.29570.0000
4772007.01.23 12:45modify425.001.29421.29620.0000
4782007.01.23 12:58modify425.001.29421.29670.0000
4792007.01.23 13:49modify425.001.29421.29720.0000
4802007.01.23 13:53modify425.001.29421.29760.0000
4812007.01.23 14:12modify425.001.29421.29810.0000
4822007.01.24 09:50s/l425.001.29811.29810.00001770.0064862.00
4832007.01.29 10:00buy435.001.29141.28540.0000
4842007.01.30 13:51modify435.001.29141.29140.0000
4852007.01.30 13:54modify435.001.29141.29190.0000
4862007.01.31 16:17modify435.001.29141.29240.0000
4872007.01.31 16:19modify435.001.29141.29290.0000
4882007.01.31 16:27modify435.001.29141.29340.0000
4892007.01.31 16:43modify435.001.29141.29390.0000
4902007.01.31 16:43modify435.001.29141.29440.0000
4912007.01.31 16:44modify435.001.29141.29500.0000
4922007.01.31 16:45modify435.001.29141.29550.0000
4932007.01.31 20:17modify435.001.29141.29600.0000
4942007.01.31 20:17modify435.001.29141.29660.0000
4952007.01.31 20:17modify435.001.29141.29720.0000
4962007.01.31 20:52modify435.001.29141.29760.0000
4972007.02.01 16:00modify435.001.29141.29810.0000
4982007.02.01 16:00modify435.001.29141.29870.0000
4992007.02.01 16:01modify435.001.29141.29920.0000
5002007.02.02 14:30modify435.001.29141.29970.0000
5012007.02.02 14:30modify435.001.29141.30020.0000
5022007.02.02 15:03s/l435.001.30021.30020.00004280.0069142.00
5032007.02.05 10:00sell445.001.29551.30150.0000
5042007.02.07 16:22s/l445.001.30151.30150.0000-2980.0066162.00
5052007.02.12 10:00sell455.001.30041.30640.0000
5062007.02.12 13:14modify455.001.30041.30040.0000
5072007.02.13 09:02s/l455.001.30041.30040.000010.0066172.00
5082007.02.19 10:00sell465.001.31381.31980.0000
5092007.02.26 04:34s/l465.001.31981.31980.0000-2930.0063242.00
5102007.02.26 10:00sell470.101.31591.32190.0000
5112007.02.27 09:20s/l470.101.32191.32190.0000-59.8063182.20
5122007.03.05 10:00sell480.101.31271.31870.0000
5132007.03.07 20:44s/l480.101.31871.31870.0000-59.6063122.60
5142007.03.12 10:00buy490.101.31451.30850.0000
5152007.03.13 13:31modify490.101.31451.31450.0000
5162007.03.13 13:56modify490.101.31451.31510.0000
5172007.03.13 14:04modify490.101.31451.31560.0000
5182007.03.13 14:12modify490.101.31451.31610.0000
5192007.03.14 15:40modify490.101.31451.31670.0000
5202007.03.14 17:02modify490.101.31451.31720.0000
5212007.03.14 17:11modify490.101.31451.31760.0000
5222007.03.14 17:13modify490.101.31451.31810.0000
5232007.03.15 16:17modify490.101.31451.31860.0000
5242007.03.15 17:21modify490.101.31451.31910.0000
5252007.03.16 00:20modify490.101.31451.31980.0000
5262007.03.16 00:20modify490.101.31451.32060.0000
5272007.03.16 00:22modify490.101.31451.32110.0000
5282007.03.16 00:25modify490.101.31451.32170.0000
5292007.03.16 01:01modify490.101.31451.32230.0000
5302007.03.16 01:54modify490.101.31451.32280.0000
5312007.03.16 01:57modify490.101.31451.32330.0000
5322007.03.16 02:12modify490.101.31451.32370.0000
5332007.03.16 02:59modify490.101.31451.32430.0000
5342007.03.16 03:02modify490.101.31451.32480.0000
5352007.03.16 03:05modify490.101.31451.32540.0000
5362007.03.16 09:24modify490.101.31451.32580.0000
5372007.03.16 10:18modify490.101.31451.32630.0000
5382007.03.16 10:26modify490.101.31451.32680.0000
5392007.03.16 11:09modify490.101.31451.32730.0000
5402007.03.16 11:55modify490.101.31451.32770.0000
5412007.03.20 03:47s/l490.101.32771.32770.0000128.8063251.40