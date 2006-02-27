|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.02.27 00:00 - 2007.03.23 00:00 (2006.02.26 - 2007.03.23)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MAGIC=20061114; _Parameters_LotsOptimized="==========Parameters Lots Optimized"; MaximumRisk=0.3; MaxLots=5; LotsOptimized=true; Open_Time="==========Parameters for open position"; _P_Trade="==========Parameters EA_OTIW_#1"; Lots=1; StopLoss=60; TrailingStop=60; ccc="==========Trailing Parameters"; UseTrailing=true; ProfitTrailing=true; TrailingStep=5; Slippage=3;
|Bars in test
|11620
|Ticks modelled
|1723788
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|53251.40
|Gross profit
|92640.40
|Gross loss
|-39389.00
|Profit factor
|2.35
|Expected payoff
|1086.76
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|10227.40 (19.84%)
|Relative drawdown
|19.84% (10227.40)
|Total trades
|49
|Short positions (won %)
|25 (48.00%)
|Long positions (won %)
|24 (66.67%)
|Profit trades (% of total)
|28 (57.14%)
|Loss trades (% of total)
|21 (42.86%)
|Largest
|profit trade
|15360.00
|loss trade
|-3040.00
|Average
|profit trade
|3308.59
|loss trade
|-1875.67
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|5 (23190.20)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-6239.80)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|24593.80 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-6239.80 (6)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.02.27 10:00
|buy
|1
|3.00
|1.1855
|1.1795
|0.0000
|2
|2006.02.28 16:19
|modify
|1
|3.00
|1.1855
|1.1855
|0.0000
|3
|2006.02.28 16:24
|modify
|1
|3.00
|1.1855
|1.1861
|0.0000
|4
|2006.02.28 16:25
|modify
|1
|3.00
|1.1855
|1.1866
|0.0000
|5
|2006.02.28 16:31
|modify
|1
|3.00
|1.1855
|1.1871
|0.0000
|6
|2006.02.28 19:54
|modify
|1
|3.00
|1.1855
|1.1876
|0.0000
|7
|2006.02.28 19:57
|modify
|1
|3.00
|1.1855
|1.1881
|0.0000
|8
|2006.03.01 01:25
|modify
|1
|3.00
|1.1855
|1.1886
|0.0000
|9
|2006.03.01 01:39
|modify
|1
|3.00
|1.1855
|1.1891
|0.0000
|10
|2006.03.01 14:07
|modify
|1
|3.00
|1.1855
|1.1896
|0.0000
|11
|2006.03.01 14:09
|modify
|1
|3.00
|1.1855
|1.1901
|0.0000
|12
|2006.03.01 14:38
|modify
|1
|3.00
|1.1855
|1.1907
|0.0000
|13
|2006.03.01 15:25
|modify
|1
|3.00
|1.1855
|1.1912
|0.0000
|14
|2006.03.01 15:25
|modify
|1
|3.00
|1.1855
|1.1917
|0.0000
|15
|2006.03.01 17:34
|s/l
|1
|3.00
|1.1917
|1.1917
|0.0000
|1836.00
|11836.00
|16
|2006.03.06 10:00
|sell
|2
|3.60
|1.2053
|1.2113
|0.0000
|17
|2006.03.06 18:57
|modify
|2
|3.60
|1.2053
|1.2053
|0.0000
|18
|2006.03.07 01:47
|modify
|2
|3.60
|1.2053
|1.2047
|0.0000
|19
|2006.03.07 05:54
|modify
|2
|3.60
|1.2053
|1.2043
|0.0000
|20
|2006.03.07 05:54
|modify
|2
|3.60
|1.2053
|1.2038
|0.0000
|21
|2006.03.07 05:54
|modify
|2
|3.60
|1.2053
|1.2031
|0.0000
|22
|2006.03.07 05:54
|modify
|2
|3.60
|1.2053
|1.2026
|0.0000
|23
|2006.03.07 05:58
|modify
|2
|3.60
|1.2053
|1.2020
|0.0000
|24
|2006.03.07 05:58
|modify
|2
|3.60
|1.2053
|1.2012
|0.0000
|25
|2006.03.07 09:01
|modify
|2
|3.60
|1.2053
|1.2007
|0.0000
|26
|2006.03.07 09:32
|modify
|2
|3.60
|1.2053
|1.2003
|0.0000
|27
|2006.03.07 09:32
|modify
|2
|3.60
|1.2053
|1.1996
|0.0000
|28
|2006.03.07 09:34
|modify
|2
|3.60
|1.2053
|1.1990
|0.0000
|29
|2006.03.07 10:21
|modify
|2
|3.60
|1.2053
|1.1984
|0.0000
|30
|2006.03.07 10:32
|modify
|2
|3.60
|1.2053
|1.1979
|0.0000
|31
|2006.03.07 11:37
|modify
|2
|3.60
|1.2053
|1.1973
|0.0000
|32
|2006.03.07 11:38
|modify
|2
|3.60
|1.2053
|1.1968
|0.0000
|33
|2006.03.07 12:57
|modify
|2
|3.60
|1.2053
|1.1962
|0.0000
|34
|2006.03.07 15:03
|modify
|2
|3.60
|1.2053
|1.1957
|0.0000
|35
|2006.03.07 15:13
|modify
|2
|3.60
|1.2053
|1.1952
|0.0000
|36
|2006.03.07 15:14
|modify
|2
|3.60
|1.2053
|1.1948
|0.0000
|37
|2006.03.07 16:38
|modify
|2
|3.60
|1.2053
|1.1944
|0.0000
|38
|2006.03.07 16:44
|modify
|2
|3.60
|1.2053
|1.1939
|0.0000
|39
|2006.03.07 20:07
|modify
|2
|3.60
|1.2053
|1.1932
|0.0000
|40
|2006.03.08 10:53
|s/l
|2
|3.60
|1.1932
|1.1932
|0.0000
|4370.40
|16206.40
|41
|2006.03.13 10:00
|buy
|3
|4.90
|1.1936
|1.1876
|0.0000
|42
|2006.03.14 16:01
|modify
|3
|4.90
|1.1936
|1.1937
|0.0000
|43
|2006.03.14 16:04
|modify
|3
|4.90
|1.1936
|1.1943
|0.0000
|44
|2006.03.14 16:25
|modify
|3
|4.90
|1.1936
|1.1949
|0.0000
|45
|2006.03.14 16:26
|modify
|3
|4.90
|1.1936
|1.1954
|0.0000
|46
|2006.03.14 16:30
|modify
|3
|4.90
|1.1936
|1.1959
|0.0000
|47
|2006.03.14 16:58
|modify
|3
|4.90
|1.1936
|1.1966
|0.0000
|48
|2006.03.14 18:08
|modify
|3
|4.90
|1.1936
|1.1971
|0.0000
|49
|2006.03.15 08:42
|modify
|3
|4.90
|1.1936
|1.1976
|0.0000
|50
|2006.03.15 09:32
|modify
|3
|4.90
|1.1936
|1.1983
|0.0000
|51
|2006.03.15 15:13
|modify
|3
|4.90
|1.1936
|1.1988
|0.0000
|52
|2006.03.15 15:13
|modify
|3
|4.90
|1.1936
|1.1996
|0.0000
|53
|2006.03.15 15:25
|modify
|3
|4.90
|1.1936
|1.2002
|0.0000
|54
|2006.03.15 20:10
|modify
|3
|4.90
|1.1936
|1.2007
|0.0000
|55
|2006.03.15 20:30
|modify
|3
|4.90
|1.1936
|1.2012
|0.0000
|56
|2006.03.16 10:47
|modify
|3
|4.90
|1.1936
|1.2018
|0.0000
|57
|2006.03.16 11:16
|modify
|3
|4.90
|1.1936
|1.2023
|0.0000
|58
|2006.03.16 11:17
|modify
|3
|4.90
|1.1936
|1.2028
|0.0000
|59
|2006.03.16 14:31
|modify
|3
|4.90
|1.1936
|1.2035
|0.0000
|60
|2006.03.16 14:32
|modify
|3
|4.90
|1.1936
|1.2042
|0.0000
|61
|2006.03.16 14:33
|modify
|3
|4.90
|1.1936
|1.2047
|0.0000
|62
|2006.03.16 14:34
|modify
|3
|4.90
|1.1936
|1.2052
|0.0000
|63
|2006.03.16 14:34
|modify
|3
|4.90
|1.1936
|1.2057
|0.0000
|64
|2006.03.16 14:40
|modify
|3
|4.90
|1.1936
|1.2062
|0.0000
|65
|2006.03.16 14:42
|modify
|3
|4.90
|1.1936
|1.2070
|0.0000
|66
|2006.03.16 14:59
|modify
|3
|4.90
|1.1936
|1.2075
|0.0000
|67
|2006.03.16 15:02
|modify
|3
|4.90
|1.1936
|1.2081
|0.0000
|68
|2006.03.16 15:04
|modify
|3
|4.90
|1.1936
|1.2086
|0.0000
|69
|2006.03.16 16:06
|modify
|3
|4.90
|1.1936
|1.2092
|0.0000
|70
|2006.03.16 16:07
|modify
|3
|4.90
|1.1936
|1.2098
|0.0000
|71
|2006.03.16 16:09
|modify
|3
|4.90
|1.1936
|1.2104
|0.0000
|72
|2006.03.16 18:09
|modify
|3
|4.90
|1.1936
|1.2108
|0.0000
|73
|2006.03.16 18:16
|modify
|3
|4.90
|1.1936
|1.2113
|0.0000
|74
|2006.03.16 18:25
|modify
|3
|4.90
|1.1936
|1.2120
|0.0000
|75
|2006.03.16 18:31
|modify
|3
|4.90
|1.1936
|1.2126
|0.0000
|76
|2006.03.16 18:49
|modify
|3
|4.90
|1.1936
|1.2131
|0.0000
|77
|2006.03.17 10:52
|modify
|3
|4.90
|1.1936
|1.2136
|0.0000
|78
|2006.03.17 14:50
|modify
|3
|4.90
|1.1936
|1.2141
|0.0000
|79
|2006.03.17 16:02
|s/l
|3
|4.90
|1.2141
|1.2141
|0.0000
|9927.40
|26133.80
|80
|2006.03.20 10:00
|sell
|4
|5.00
|1.2185
|1.2245
|0.0000
|81
|2006.03.21 07:26
|modify
|4
|5.00
|1.2185
|1.2185
|0.0000
|82
|2006.03.21 15:06
|modify
|4
|5.00
|1.2185
|1.2177
|0.0000
|83
|2006.03.21 15:46
|modify
|4
|5.00
|1.2185
|1.2172
|0.0000
|84
|2006.03.21 15:46
|modify
|4
|5.00
|1.2185
|1.2168
|0.0000
|85
|2006.03.21 16:11
|modify
|4
|5.00
|1.2185
|1.2164
|0.0000
|86
|2006.03.21 16:12
|modify
|4
|5.00
|1.2185
|1.2158
|0.0000
|87
|2006.03.21 16:52
|modify
|4
|5.00
|1.2185
|1.2150
|0.0000
|88
|2006.03.21 16:56
|modify
|4
|5.00
|1.2185
|1.2145
|0.0000
|89
|2006.03.21 17:59
|modify
|4
|5.00
|1.2185
|1.2139
|0.0000
|90
|2006.03.22 11:04
|modify
|4
|5.00
|1.2185
|1.2132
|0.0000
|91
|2006.03.22 11:20
|modify
|4
|5.00
|1.2185
|1.2128
|0.0000
|92
|2006.03.23 01:57
|modify
|4
|5.00
|1.2185
|1.2124
|0.0000
|93
|2006.03.23 01:59
|modify
|4
|5.00
|1.2185
|1.2119
|0.0000
|94
|2006.03.23 04:33
|modify
|4
|5.00
|1.2185
|1.2113
|0.0000
|95
|2006.03.23 14:44
|modify
|4
|5.00
|1.2185
|1.2107
|0.0000
|96
|2006.03.23 16:02
|modify
|4
|5.00
|1.2185
|1.2102
|0.0000
|97
|2006.03.23 16:04
|modify
|4
|5.00
|1.2185
|1.2097
|0.0000
|98
|2006.03.23 16:12
|modify
|4
|5.00
|1.2185
|1.2091
|0.0000
|99
|2006.03.23 16:13
|modify
|4
|5.00
|1.2185
|1.2085
|0.0000
|100
|2006.03.23 16:20
|modify
|4
|5.00
|1.2185
|1.2077
|0.0000
|101
|2006.03.23 16:21
|modify
|4
|5.00
|1.2185
|1.2072
|0.0000
|102
|2006.03.23 16:23
|modify
|4
|5.00
|1.2185
|1.2068
|0.0000
|103
|2006.03.23 16:27
|modify
|4
|5.00
|1.2185
|1.2064
|0.0000
|104
|2006.03.23 16:28
|modify
|4
|5.00
|1.2185
|1.2058
|0.0000
|105
|2006.03.23 16:29
|modify
|4
|5.00
|1.2185
|1.2051
|0.0000
|106
|2006.03.23 16:29
|modify
|4
|5.00
|1.2185
|1.2044
|0.0000
|107
|2006.03.23 16:30
|modify
|4
|5.00
|1.2185
|1.2038
|0.0000
|108
|2006.03.23 17:12
|modify
|4
|5.00
|1.2185
|1.2033
|0.0000
|109
|2006.03.23 20:04
|modify
|4
|5.00
|1.2185
|1.2028
|0.0000
|110
|2006.03.23 20:07
|modify
|4
|5.00
|1.2185
|1.2022
|0.0000
|111
|2006.03.24 13:14
|modify
|4
|5.00
|1.2185
|1.2017
|0.0000
|112
|2006.03.24 16:07
|s/l
|4
|5.00
|1.2017
|1.2017
|0.0000
|8460.00
|34593.80
|113
|2006.03.27 10:00
|buy
|5
|5.00
|1.2047
|1.1987
|0.0000
|114
|2006.03.28 15:34
|modify
|5
|5.00
|1.2047
|1.2047
|0.0000
|115
|2006.03.28 21:18
|s/l
|5
|5.00
|1.2047
|1.2047
|0.0000
|-20.00
|34573.80
|116
|2006.04.03 10:00
|sell
|6
|5.00
|1.2054
|1.2114
|0.0000
|117
|2006.04.03 16:42
|s/l
|6
|5.00
|1.2114
|1.2114
|0.0000
|-3000.00
|31573.80
|118
|2006.04.10 10:00
|buy
|7
|5.00
|1.2126
|1.2066
|0.0000
|119
|2006.04.12 14:49
|s/l
|7
|5.00
|1.2066
|1.2066
|0.0000
|-3040.00
|28533.80
|120
|2006.04.17 10:00
|sell
|8
|0.10
|1.2186
|1.2246
|0.0000
|121
|2006.04.17 13:56
|s/l
|8
|0.10
|1.2246
|1.2246
|0.0000
|-60.00
|28473.80
|122
|2006.04.24 10:00
|sell
|9
|0.10
|1.2385
|1.2445
|0.0000
|123
|2006.04.25 15:38
|s/l
|9
|0.10
|1.2445
|1.2445
|0.0000
|-59.80
|28414.00
|124
|2006.05.01 10:00
|sell
|10
|0.10
|1.2619
|1.2679
|0.0000
|125
|2006.05.01 14:58
|s/l
|10
|0.10
|1.2679
|1.2679
|0.0000
|-60.00
|28354.00
|126
|2006.05.08 10:00
|sell
|11
|0.10
|1.2745
|1.2805
|0.0000
|127
|2006.05.09 08:32
|modify
|11
|0.10
|1.2745
|1.2742
|0.0000
|128
|2006.05.09 08:57
|modify
|11
|0.10
|1.2745
|1.2735
|0.0000
|129
|2006.05.09 08:57
|modify
|11
|0.10
|1.2745
|1.2730
|0.0000
|130
|2006.05.09 09:19
|modify
|11
|0.10
|1.2745
|1.2725
|0.0000
|131
|2006.05.09 15:05
|s/l
|11
|0.10
|1.2725
|1.2725
|0.0000
|20.20
|28374.20
|132
|2006.05.15 10:00
|sell
|12
|5.00
|1.2874
|1.2934
|0.0000
|133
|2006.05.15 12:49
|modify
|12
|5.00
|1.2874
|1.2874
|0.0000
|134
|2006.05.15 12:53
|modify
|12
|5.00
|1.2874
|1.2869
|0.0000
|135
|2006.05.15 12:59
|modify
|12
|5.00
|1.2874
|1.2864
|0.0000
|136
|2006.05.15 15:01
|s/l
|12
|5.00
|1.2864
|1.2864
|0.0000
|500.00
|28874.20
|137
|2006.05.22 10:00
|buy
|13
|5.00
|1.2744
|1.2684
|0.0000
|138
|2006.05.22 16:20
|modify
|13
|5.00
|1.2744
|1.2744
|0.0000
|139
|2006.05.22 16:21
|modify
|13
|5.00
|1.2744
|1.2750
|0.0000
|140
|2006.05.22 16:23
|modify
|13
|5.00
|1.2744
|1.2758
|0.0000
|141
|2006.05.22 17:03
|modify
|13
|5.00
|1.2744
|1.2764
|0.0000
|142
|2006.05.22 17:13
|modify
|13
|5.00
|1.2744
|1.2769
|0.0000
|143
|2006.05.22 17:13
|modify
|13
|5.00
|1.2744
|1.2773
|0.0000
|144
|2006.05.22 17:15
|modify
|13
|5.00
|1.2744
|1.2781
|0.0000
|145
|2006.05.22 17:51
|modify
|13
|5.00
|1.2744
|1.2786
|0.0000
|146
|2006.05.22 17:52
|modify
|13
|5.00
|1.2744
|1.2791
|0.0000
|147
|2006.05.22 17:55
|modify
|13
|5.00
|1.2744
|1.2795
|0.0000
|148
|2006.05.22 20:03
|modify
|13
|5.00
|1.2744
|1.2802
|0.0000
|149
|2006.05.22 20:08
|modify
|13
|5.00
|1.2744
|1.2808
|0.0000
|150
|2006.05.22 20:10
|modify
|13
|5.00
|1.2744
|1.2814
|0.0000
|151
|2006.05.22 20:10
|modify
|13
|5.00
|1.2744
|1.2822
|0.0000
|152
|2006.05.22 20:15
|modify
|13
|5.00
|1.2744
|1.2827
|0.0000
|153
|2006.05.23 09:35
|s/l
|13
|5.00
|1.2827
|1.2827
|0.0000
|4130.00
|33004.20
|154
|2006.05.29 10:00
|buy
|14
|5.00
|1.2759
|1.2699
|0.0000
|155
|2006.05.30 05:05
|modify
|14
|5.00
|1.2759
|1.2759
|0.0000
|156
|2006.05.30 05:15
|modify
|14
|5.00
|1.2759
|1.2764
|0.0000
|157
|2006.05.30 08:09
|modify
|14
|5.00
|1.2759
|1.2769
|0.0000
|158
|2006.05.30 08:09
|modify
|14
|5.00
|1.2759
|1.2774
|0.0000
|159
|2006.05.30 08:11
|modify
|14
|5.00
|1.2759
|1.2781
|0.0000
|160
|2006.05.30 08:17
|modify
|14
|5.00
|1.2759
|1.2786
|0.0000
|161
|2006.05.30 09:03
|modify
|14
|5.00
|1.2759
|1.2792
|0.0000
|162
|2006.05.30 09:03
|modify
|14
|5.00
|1.2759
|1.2796
|0.0000
|163
|2006.05.30 09:05
|modify
|14
|5.00
|1.2759
|1.2801
|0.0000
|164
|2006.05.30 09:06
|modify
|14
|5.00
|1.2759
|1.2808
|0.0000
|165
|2006.05.30 11:51
|modify
|14
|5.00
|1.2759
|1.2813
|0.0000
|166
|2006.05.30 12:00
|modify
|14
|5.00
|1.2759
|1.2818
|0.0000
|167
|2006.05.30 12:40
|modify
|14
|5.00
|1.2759
|1.2823
|0.0000
|168
|2006.05.30 14:24
|s/l
|14
|5.00
|1.2823
|1.2823
|0.0000
|3180.00
|36184.20
|169
|2006.06.05 10:00
|sell
|15
|5.00
|1.2967
|1.3027
|0.0000
|170
|2006.06.05 22:31
|modify
|15
|5.00
|1.2967
|1.2966
|0.0000
|171
|2006.06.06 00:03
|modify
|15
|5.00
|1.2967
|1.2961
|0.0000
|172
|2006.06.06 00:12
|modify
|15
|5.00
|1.2967
|1.2957
|0.0000
|173
|2006.06.06 03:11
|modify
|15
|5.00
|1.2967
|1.2952
|0.0000
|174
|2006.06.06 12:09
|modify
|15
|5.00
|1.2967
|1.2947
|0.0000
|175
|2006.06.06 12:15
|modify
|15
|5.00
|1.2967
|1.2939
|0.0000
|176
|2006.06.06 12:17
|modify
|15
|5.00
|1.2967
|1.2934
|0.0000
|177
|2006.06.06 12:17
|modify
|15
|5.00
|1.2967
|1.2930
|0.0000
|178
|2006.06.06 12:25
|modify
|15
|5.00
|1.2967
|1.2924
|0.0000
|179
|2006.06.06 12:25
|modify
|15
|5.00
|1.2967
|1.2919
|0.0000
|180
|2006.06.06 14:14
|modify
|15
|5.00
|1.2967
|1.2914
|0.0000
|181
|2006.06.06 14:15
|modify
|15
|5.00
|1.2967
|1.2909
|0.0000
|182
|2006.06.06 14:17
|modify
|15
|5.00
|1.2967
|1.2901
|0.0000
|183
|2006.06.06 14:34
|modify
|15
|5.00
|1.2967
|1.2895
|0.0000
|184
|2006.06.06 15:32
|modify
|15
|5.00
|1.2967
|1.2889
|0.0000
|185
|2006.06.06 15:40
|modify
|15
|5.00
|1.2967
|1.2884
|0.0000
|186
|2006.06.06 16:43
|modify
|15
|5.00
|1.2967
|1.2877
|0.0000
|187
|2006.06.06 17:00
|modify
|15
|5.00
|1.2967
|1.2873
|0.0000
|188
|2006.06.07 00:30
|modify
|15
|5.00
|1.2967
|1.2869
|0.0000
|189
|2006.06.07 08:31
|modify
|15
|5.00
|1.2967
|1.2864
|0.0000
|190
|2006.06.07 08:31
|modify
|15
|5.00
|1.2967
|1.2859
|0.0000
|191
|2006.06.07 08:32
|modify
|15
|5.00
|1.2967
|1.2854
|0.0000
|192
|2006.06.07 08:32
|modify
|15
|5.00
|1.2967
|1.2848
|0.0000
|193
|2006.06.07 13:46
|modify
|15
|5.00
|1.2967
|1.2840
|0.0000
|194
|2006.06.07 13:47
|modify
|15
|5.00
|1.2967
|1.2835
|0.0000
|195
|2006.06.07 15:34
|modify
|15
|5.00
|1.2967
|1.2829
|0.0000
|196
|2006.06.07 15:51
|modify
|15
|5.00
|1.2967
|1.2824
|0.0000
|197
|2006.06.08 09:20
|modify
|15
|5.00
|1.2967
|1.2819
|0.0000
|198
|2006.06.08 09:20
|modify
|15
|5.00
|1.2967
|1.2815
|0.0000
|199
|2006.06.08 09:23
|modify
|15
|5.00
|1.2967
|1.2811
|0.0000
|200
|2006.06.08 13:50
|modify
|15
|5.00
|1.2967
|1.2806
|0.0000
|201
|2006.06.08 13:50
|modify
|15
|5.00
|1.2967
|1.2800
|0.0000
|202
|2006.06.08 13:54
|modify
|15
|5.00
|1.2967
|1.2792
|0.0000
|203
|2006.06.08 14:04
|modify
|15
|5.00
|1.2967
|1.2783
|0.0000
|204
|2006.06.08 14:05
|modify
|15
|5.00
|1.2967
|1.2778
|0.0000
|205
|2006.06.08 14:32
|modify
|15
|5.00
|1.2967
|1.2774
|0.0000
|206
|2006.06.08 14:32
|modify
|15
|5.00
|1.2967
|1.2770
|0.0000
|207
|2006.06.08 14:33
|modify
|15
|5.00
|1.2967
|1.2764
|0.0000
|208
|2006.06.08 14:33
|modify
|15
|5.00
|1.2967
|1.2753
|0.0000
|209
|2006.06.08 14:33
|modify
|15
|5.00
|1.2967
|1.2746
|0.0000
|210
|2006.06.08 14:33
|modify
|15
|5.00
|1.2967
|1.2740
|0.0000
|211
|2006.06.08 14:34
|modify
|15
|5.00
|1.2967
|1.2733
|0.0000
|212
|2006.06.08 14:45
|modify
|15
|5.00
|1.2967
|1.2727
|0.0000
|213
|2006.06.08 14:45
|modify
|15
|5.00
|1.2967
|1.2718
|0.0000
|214
|2006.06.08 15:33
|modify
|15
|5.00
|1.2967
|1.2713
|0.0000
|215
|2006.06.08 15:34
|modify
|15
|5.00
|1.2967
|1.2708
|0.0000
|216
|2006.06.08 15:34
|modify
|15
|5.00
|1.2967
|1.2700
|0.0000
|217
|2006.06.08 15:39
|modify
|15
|5.00
|1.2967
|1.2695
|0.0000
|218
|2006.06.08 15:48
|modify
|15
|5.00
|1.2967
|1.2691
|0.0000
|219
|2006.06.09 14:31
|modify
|15
|5.00
|1.2967
|1.2686
|0.0000
|220
|2006.06.09 14:31
|modify
|15
|5.00
|1.2967
|1.2681
|0.0000
|221
|2006.06.09 14:32
|modify
|15
|5.00
|1.2967
|1.2674
|0.0000
|222
|2006.06.09 14:35
|modify
|15
|5.00
|1.2967
|1.2669
|0.0000
|223
|2006.06.09 14:36
|modify
|15
|5.00
|1.2967
|1.2661
|0.0000
|224
|2006.06.09 15:29
|s/l
|15
|5.00
|1.2661
|1.2661
|0.0000
|15360.00
|51544.20
|225
|2006.06.12 10:00
|buy
|16
|5.00
|1.2621
|1.2561
|0.0000
|226
|2006.06.13 09:01
|s/l
|16
|5.00
|1.2561
|1.2561
|0.0000
|-3020.00
|48524.20
|227
|2006.06.19 10:00
|sell
|17
|5.00
|1.2589
|1.2649
|0.0000
|228
|2006.06.21 15:04
|s/l
|17
|5.00
|1.2649
|1.2649
|0.0000
|-2980.00
|45544.20
|229
|2006.06.26 10:00
|buy
|18
|0.10
|1.2572
|1.2512
|0.0000
|230
|2006.06.29 20:34
|modify
|18
|0.10
|1.2572
|1.2574
|0.0000
|231
|2006.06.29 20:36
|modify
|18
|0.10
|1.2572
|1.2580
|0.0000
|232
|2006.06.29 20:36
|modify
|18
|0.10
|1.2572
|1.2585
|0.0000
|233
|2006.06.29 20:37
|modify
|18
|0.10
|1.2572
|1.2591
|0.0000
|234
|2006.06.29 20:37
|modify
|18
|0.10
|1.2572
|1.2596
|0.0000
|235
|2006.06.29 20:49
|modify
|18
|0.10
|1.2572
|1.2601
|0.0000
|236
|2006.06.29 20:56
|modify
|18
|0.10
|1.2572
|1.2607
|0.0000
|237
|2006.06.29 23:44
|modify
|18
|0.10
|1.2572
|1.2612
|0.0000
|238
|2006.06.30 03:06
|modify
|18
|0.10
|1.2572
|1.2617
|0.0000
|239
|2006.06.30 03:09
|modify
|18
|0.10
|1.2572
|1.2623
|0.0000
|240
|2006.06.30 03:09
|modify
|18
|0.10
|1.2572
|1.2628
|0.0000
|241
|2006.06.30 03:09
|modify
|18
|0.10
|1.2572
|1.2632
|0.0000
|242
|2006.06.30 03:29
|modify
|18
|0.10
|1.2572
|1.2637
|0.0000
|243
|2006.06.30 03:35
|modify
|18
|0.10
|1.2572
|1.2642
|0.0000
|244
|2006.06.30 03:35
|modify
|18
|0.10
|1.2572
|1.2648
|0.0000
|245
|2006.06.30 03:36
|modify
|18
|0.10
|1.2572
|1.2652
|0.0000
|246
|2006.06.30 03:49
|modify
|18
|0.10
|1.2572
|1.2658
|0.0000
|247
|2006.06.30 05:47
|modify
|18
|0.10
|1.2572
|1.2663
|0.0000
|248
|2006.06.30 07:38
|modify
|18
|0.10
|1.2572
|1.2670
|0.0000
|249
|2006.06.30 07:52
|modify
|18
|0.10
|1.2572
|1.2674
|0.0000
|250
|2006.06.30 14:32
|modify
|18
|0.10
|1.2572
|1.2681
|0.0000
|251
|2006.06.30 14:34
|modify
|18
|0.10
|1.2572
|1.2687
|0.0000
|252
|2006.06.30 14:35
|modify
|18
|0.10
|1.2572
|1.2694
|0.0000
|253
|2006.06.30 14:42
|modify
|18
|0.10
|1.2572
|1.2699
|0.0000
|254
|2006.06.30 14:43
|modify
|18
|0.10
|1.2572
|1.2704
|0.0000
|255
|2006.06.30 14:43
|modify
|18
|0.10
|1.2572
|1.2710
|0.0000
|256
|2006.06.30 16:01
|modify
|18
|0.10
|1.2572
|1.2714
|0.0000
|257
|2006.06.30 16:39
|modify
|18
|0.10
|1.2572
|1.2719
|0.0000
|258
|2006.06.30 16:55
|modify
|18
|0.10
|1.2572
|1.2724
|0.0000
|259
|2006.06.30 16:58
|modify
|18
|0.10
|1.2572
|1.2729
|0.0000
|260
|2006.06.30 17:21
|modify
|18
|0.10
|1.2572
|1.2733
|0.0000
|261
|2006.06.30 23:49
|modify
|18
|0.10
|1.2572
|1.2739
|0.0000
|262
|2006.07.03 12:39
|modify
|18
|0.10
|1.2572
|1.2744
|0.0000
|263
|2006.07.03 13:21
|modify
|18
|0.10
|1.2572
|1.2750
|0.0000
|264
|2006.07.03 16:15
|modify
|18
|0.10
|1.2572
|1.2758
|0.0000
|265
|2006.07.03 16:16
|modify
|18
|0.10
|1.2572
|1.2764
|0.0000
|266
|2006.07.05 07:35
|modify
|18
|0.10
|1.2572
|1.2769
|0.0000
|267
|2006.07.05 07:35
|modify
|18
|0.10
|1.2572
|1.2773
|0.0000
|268
|2006.07.05 08:03
|modify
|18
|0.10
|1.2572
|1.2778
|0.0000
|269
|2006.07.05 08:58
|s/l
|18
|0.10
|1.2778
|1.2778
|0.0000
|202.40
|45746.60
|270
|2006.07.10 10:00
|sell
|19
|5.00
|1.2801
|1.2861
|0.0000
|271
|2006.07.10 14:42
|modify
|19
|5.00
|1.2801
|1.2801
|0.0000
|272
|2006.07.10 14:44
|modify
|19
|5.00
|1.2801
|1.2796
|0.0000
|273
|2006.07.10 14:53
|modify
|19
|5.00
|1.2801
|1.2792
|0.0000
|274
|2006.07.10 15:39
|modify
|19
|5.00
|1.2801
|1.2785
|0.0000
|275
|2006.07.11 08:12
|modify
|19
|5.00
|1.2801
|1.2780
|0.0000
|276
|2006.07.11 08:55
|modify
|19
|5.00
|1.2801
|1.2774
|0.0000
|277
|2006.07.11 08:59
|modify
|19
|5.00
|1.2801
|1.2769
|0.0000
|278
|2006.07.11 19:25
|s/l
|19
|5.00
|1.2769
|1.2769
|0.0000
|1610.00
|47356.60
|279
|2006.07.17 10:00
|buy
|20
|5.00
|1.2627
|1.2567
|0.0000
|280
|2006.07.17 10:38
|s/l
|20
|5.00
|1.2567
|1.2567
|0.0000
|-3000.00
|44356.60
|281
|2006.07.24 10:00
|sell
|21
|5.00
|1.2622
|1.2682
|0.0000
|282
|2006.07.26 20:09
|s/l
|21
|5.00
|1.2682
|1.2682
|0.0000
|-2980.00
|41376.60
|283
|2006.07.31 10:00
|sell
|22
|0.10
|1.2752
|1.2812
|0.0000
|284
|2006.08.01 18:13
|s/l
|22
|0.10
|1.2812
|1.2812
|0.0000
|-59.80
|41316.80
|285
|2006.08.07 10:00
|sell
|23
|0.10
|1.2878
|1.2938
|0.0000
|286
|2006.08.07 23:59
|modify
|23
|0.10
|1.2878
|1.2878
|0.0000
|287
|2006.08.08 00:12
|modify
|23
|0.10
|1.2878
|1.2873
|0.0000
|288
|2006.08.08 20:15
|s/l
|23
|0.10
|1.2873
|1.2873
|0.0000
|5.20
|41322.00
|289
|2006.08.14 10:00
|buy
|24
|5.00
|1.2740
|1.2680
|0.0000
|290
|2006.08.15 15:10
|modify
|24
|5.00
|1.2740
|1.2740
|0.0000
|291
|2006.08.15 15:47
|modify
|24
|5.00
|1.2740
|1.2747
|0.0000
|292
|2006.08.16 14:31
|modify
|24
|5.00
|1.2740
|1.2752
|0.0000
|293
|2006.08.16 14:31
|modify
|24
|5.00
|1.2740
|1.2757
|0.0000
|294
|2006.08.16 14:31
|modify
|24
|5.00
|1.2740
|1.2762
|0.0000
|295
|2006.08.16 14:31
|modify
|24
|5.00
|1.2740
|1.2769
|0.0000
|296
|2006.08.16 14:31
|modify
|24
|5.00
|1.2740
|1.2774
|0.0000
|297
|2006.08.16 14:32
|modify
|24
|5.00
|1.2740
|1.2780
|0.0000
|298
|2006.08.16 14:37
|modify
|24
|5.00
|1.2740
|1.2785
|0.0000
|299
|2006.08.16 14:43
|modify
|24
|5.00
|1.2740
|1.2790
|0.0000
|300
|2006.08.16 15:16
|modify
|24
|5.00
|1.2740
|1.2795
|0.0000
|301
|2006.08.16 15:17
|modify
|24
|5.00
|1.2740
|1.2801
|0.0000
|302
|2006.08.16 15:19
|modify
|24
|5.00
|1.2740
|1.2806
|0.0000
|303
|2006.08.17 09:25
|modify
|24
|5.00
|1.2740
|1.2811
|0.0000
|304
|2006.08.17 09:27
|modify
|24
|5.00
|1.2740
|1.2815
|0.0000
|305
|2006.08.17 13:39
|modify
|24
|5.00
|1.2740
|1.2820
|0.0000
|306
|2006.08.17 13:47
|modify
|24
|5.00
|1.2740
|1.2827
|0.0000
|307
|2006.08.17 19:21
|s/l
|24
|5.00
|1.2827
|1.2827
|0.0000
|4250.00
|45572.00
|308
|2006.08.21 10:00
|sell
|25
|5.00
|1.2893
|1.2953
|0.0000
|309
|2006.08.22 13:51
|modify
|25
|5.00
|1.2893
|1.2893
|0.0000
|310
|2006.08.22 13:52
|modify
|25
|5.00
|1.2893
|1.2887
|0.0000
|311
|2006.08.22 13:56
|modify
|25
|5.00
|1.2893
|1.2879
|0.0000
|312
|2006.08.22 13:57
|modify
|25
|5.00
|1.2893
|1.2872
|0.0000
|313
|2006.08.22 15:07
|modify
|25
|5.00
|1.2893
|1.2867
|0.0000
|314
|2006.08.22 15:12
|modify
|25
|5.00
|1.2893
|1.2862
|0.0000
|315
|2006.08.22 19:30
|modify
|25
|5.00
|1.2893
|1.2855
|0.0000
|316
|2006.08.22 19:59
|modify
|25
|5.00
|1.2893
|1.2848
|0.0000
|317
|2006.08.23 16:01
|s/l
|25
|5.00
|1.2848
|1.2848
|0.0000
|2270.00
|47842.00
|318
|2006.08.28 10:00
|buy
|26
|5.00
|1.2813
|1.2753
|0.0000
|319
|2006.08.29 16:51
|s/l
|26
|5.00
|1.2753
|1.2753
|0.0000
|-3020.00
|44822.00
|320
|2006.09.04 10:00
|sell
|27
|5.00
|1.2851
|1.2911
|0.0000
|321
|2006.09.06 14:04
|modify
|27
|5.00
|1.2851
|1.2849
|0.0000
|322
|2006.09.06 14:31
|modify
|27
|5.00
|1.2851
|1.2844
|0.0000
|323
|2006.09.06 15:45
|modify
|27
|5.00
|1.2851
|1.2836
|0.0000
|324
|2006.09.07 03:53
|s/l
|27
|5.00
|1.2836
|1.2836
|0.0000
|800.00
|45622.00
|325
|2006.09.11 10:00
|buy
|28
|5.00
|1.2693
|1.2633
|0.0000
|326
|2006.09.14 17:00
|modify
|28
|5.00
|1.2693
|1.2695
|0.0000
|327
|2006.09.15 11:47
|s/l
|28
|5.00
|1.2695
|1.2695
|0.0000
|-20.00
|45602.00
|328
|2006.09.18 10:00
|buy
|29
|5.00
|1.2685
|1.2625
|0.0000
|329
|2006.09.21 12:40
|modify
|29
|5.00
|1.2685
|1.2685
|0.0000
|330
|2006.09.21 18:02
|modify
|29
|5.00
|1.2685
|1.2690
|0.0000
|331
|2006.09.21 18:02
|modify
|29
|5.00
|1.2685
|1.2695
|0.0000
|332
|2006.09.21 18:03
|modify
|29
|5.00
|1.2685
|1.2701
|0.0000
|333
|2006.09.21 18:04
|modify
|29
|5.00
|1.2685
|1.2706
|0.0000
|334
|2006.09.21 18:14
|modify
|29
|5.00
|1.2685
|1.2712
|0.0000
|335
|2006.09.21 18:15
|modify
|29
|5.00
|1.2685
|1.2717
|0.0000
|336
|2006.09.21 18:15
|modify
|29
|5.00
|1.2685
|1.2722
|0.0000
|337
|2006.09.21 18:16
|modify
|29
|5.00
|1.2685
|1.2727
|0.0000
|338
|2006.09.21 21:14
|modify
|29
|5.00
|1.2685
|1.2732
|0.0000
|339
|2006.09.21 21:39
|modify
|29
|5.00
|1.2685
|1.2737
|0.0000
|340
|2006.09.22 09:03
|modify
|29
|5.00
|1.2685
|1.2742
|0.0000
|341
|2006.09.22 09:05
|modify
|29
|5.00
|1.2685
|1.2747
|0.0000
|342
|2006.09.22 09:21
|modify
|29
|5.00
|1.2685
|1.2752
|0.0000
|343
|2006.09.22 09:21
|modify
|29
|5.00
|1.2685
|1.2756
|0.0000
|344
|2006.09.22 09:22
|modify
|29
|5.00
|1.2685
|1.2761
|0.0000
|345
|2006.09.22 10:20
|modify
|29
|5.00
|1.2685
|1.2766
|0.0000
|346
|2006.09.25 11:02
|s/l
|29
|5.00
|1.2766
|1.2766
|0.0000
|3910.00
|49512.00
|347
|2006.10.02 10:00
|buy
|30
|5.00
|1.2671
|1.2611
|0.0000
|348
|2006.10.02 15:45
|modify
|30
|5.00
|1.2671
|1.2671
|0.0000
|349
|2006.10.02 15:46
|modify
|30
|5.00
|1.2671
|1.2675
|0.0000
|350
|2006.10.02 15:50
|modify
|30
|5.00
|1.2671
|1.2680
|0.0000
|351
|2006.10.02 15:53
|modify
|30
|5.00
|1.2671
|1.2686
|0.0000
|352
|2006.10.02 16:22
|modify
|30
|5.00
|1.2671
|1.2691
|0.0000
|353
|2006.10.02 16:23
|modify
|30
|5.00
|1.2671
|1.2695
|0.0000
|354
|2006.10.02 16:32
|modify
|30
|5.00
|1.2671
|1.2700
|0.0000
|355
|2006.10.04 10:42
|s/l
|30
|5.00
|1.2700
|1.2700
|0.0000
|1410.00
|50922.00
|356
|2006.10.09 10:00
|buy
|31
|5.00
|1.2604
|1.2544
|0.0000
|357
|2006.10.10 13:16
|s/l
|31
|5.00
|1.2544
|1.2544
|0.0000
|-3020.00
|47902.00
|358
|2006.10.16 10:00
|buy
|32
|5.00
|1.2516
|1.2456
|0.0000
|359
|2006.10.19 15:26
|modify
|32
|5.00
|1.2516
|1.2517
|0.0000
|360
|2006.10.19 15:26
|modify
|32
|5.00
|1.2516
|1.2522
|0.0000
|361
|2006.10.19 15:45
|modify
|32
|5.00
|1.2516
|1.2528
|0.0000
|362
|2006.10.19 15:46
|modify
|32
|5.00
|1.2516
|1.2532
|0.0000
|363
|2006.10.19 16:36
|modify
|32
|5.00
|1.2516
|1.2537
|0.0000
|364
|2006.10.19 16:43
|modify
|32
|5.00
|1.2516
|1.2542
|0.0000
|365
|2006.10.19 18:00
|modify
|32
|5.00
|1.2516
|1.2547
|0.0000
|366
|2006.10.19 18:00
|modify
|32
|5.00
|1.2516
|1.2551
|0.0000
|367
|2006.10.19 19:10
|modify
|32
|5.00
|1.2516
|1.2556
|0.0000
|368
|2006.10.19 19:19
|modify
|32
|5.00
|1.2516
|1.2561
|0.0000
|369
|2006.10.19 19:47
|modify
|32
|5.00
|1.2516
|1.2566
|0.0000
|370
|2006.10.19 20:07
|modify
|32
|5.00
|1.2516
|1.2571
|0.0000
|371
|2006.10.19 20:20
|modify
|32
|5.00
|1.2516
|1.2577
|0.0000
|372
|2006.10.23 10:48
|s/l
|32
|5.00
|1.2577
|1.2577
|0.0000
|2910.00
|50812.00
|373
|2006.10.30 10:00
|sell
|33
|5.00
|1.2725
|1.2785
|0.0000
|374
|2006.10.31 16:35
|s/l
|33
|5.00
|1.2785
|1.2785
|0.0000
|-2990.00
|47822.00
|375
|2006.11.06 10:00
|buy
|34
|5.00
|1.2708
|1.2648
|0.0000
|376
|2006.11.07 05:59
|modify
|34
|5.00
|1.2708
|1.2708
|0.0000
|377
|2006.11.07 14:33
|modify
|34
|5.00
|1.2708
|1.2713
|0.0000
|378
|2006.11.07 14:40
|modify
|34
|5.00
|1.2708
|1.2718
|0.0000
|379
|2006.11.07 14:58
|modify
|34
|5.00
|1.2708
|1.2723
|0.0000
|380
|2006.11.07 15:02
|modify
|34
|5.00
|1.2708
|1.2728
|0.0000
|381
|2006.11.07 15:10
|modify
|34
|5.00
|1.2708
|1.2733
|0.0000
|382
|2006.11.07 15:32
|modify
|34
|5.00
|1.2708
|1.2738
|0.0000
|383
|2006.11.07 15:32
|modify
|34
|5.00
|1.2708
|1.2743
|0.0000
|384
|2006.11.07 15:43
|modify
|34
|5.00
|1.2708
|1.2748
|0.0000
|385
|2006.11.07 15:45
|modify
|34
|5.00
|1.2708
|1.2753
|0.0000
|386
|2006.11.08 15:14
|s/l
|34
|5.00
|1.2753
|1.2753
|0.0000
|2210.00
|50032.00
|387
|2006.11.13 10:00
|sell
|35
|5.00
|1.2857
|1.2917
|0.0000
|388
|2006.11.14 16:12
|modify
|35
|5.00
|1.2857
|1.2857
|0.0000
|389
|2006.11.14 16:12
|modify
|35
|5.00
|1.2857
|1.2853
|0.0000
|390
|2006.11.15 11:39
|modify
|35
|5.00
|1.2857
|1.2849
|0.0000
|391
|2006.11.15 12:04
|modify
|35
|5.00
|1.2857
|1.2844
|0.0000
|392
|2006.11.15 14:36
|modify
|35
|5.00
|1.2857
|1.2839
|0.0000
|393
|2006.11.16 14:30
|s/l
|35
|5.00
|1.2839
|1.2839
|0.0000
|950.00
|50982.00
|394
|2006.11.20 10:00
|buy
|36
|5.00
|1.2836
|1.2776
|0.0000
|395
|2006.11.22 14:20
|modify
|36
|5.00
|1.2836
|1.2836
|0.0000
|396
|2006.11.22 14:27
|modify
|36
|5.00
|1.2836
|1.2841
|0.0000
|397
|2006.11.22 14:28
|modify
|36
|5.00
|1.2836
|1.2846
|0.0000
|398
|2006.11.22 14:29
|modify
|36
|5.00
|1.2836
|1.2855
|0.0000
|399
|2006.11.22 14:32
|modify
|36
|5.00
|1.2836
|1.2860
|0.0000
|400
|2006.11.22 14:33
|modify
|36
|5.00
|1.2836
|1.2865
|0.0000
|401
|2006.11.22 16:03
|modify
|36
|5.00
|1.2836
|1.2871
|0.0000
|402
|2006.11.22 16:06
|modify
|36
|5.00
|1.2836
|1.2875
|0.0000
|403
|2006.11.22 16:09
|modify
|36
|5.00
|1.2836
|1.2880
|0.0000
|404
|2006.11.22 16:24
|modify
|36
|5.00
|1.2836
|1.2886
|0.0000
|405
|2006.11.22 16:25
|modify
|36
|5.00
|1.2836
|1.2892
|0.0000
|406
|2006.11.22 16:26
|modify
|36
|5.00
|1.2836
|1.2896
|0.0000
|407
|2006.11.23 10:08
|modify
|36
|5.00
|1.2836
|1.2901
|0.0000
|408
|2006.11.23 10:09
|modify
|36
|5.00
|1.2836
|1.2906
|0.0000
|409
|2006.11.23 10:10
|modify
|36
|5.00
|1.2836
|1.2911
|0.0000
|410
|2006.11.24 09:24
|modify
|36
|5.00
|1.2836
|1.2915
|0.0000
|411
|2006.11.24 09:25
|modify
|36
|5.00
|1.2836
|1.2921
|0.0000
|412
|2006.11.24 09:25
|modify
|36
|5.00
|1.2836
|1.2926
|0.0000
|413
|2006.11.24 09:26
|modify
|36
|5.00
|1.2836
|1.2931
|0.0000
|414
|2006.11.24 09:26
|modify
|36
|5.00
|1.2836
|1.2936
|0.0000
|415
|2006.11.24 09:30
|modify
|36
|5.00
|1.2836
|1.2941
|0.0000
|416
|2006.11.24 09:30
|modify
|36
|5.00
|1.2836
|1.2947
|0.0000
|417
|2006.11.24 09:30
|modify
|36
|5.00
|1.2836
|1.2952
|0.0000
|418
|2006.11.24 09:30
|modify
|36
|5.00
|1.2836
|1.2958
|0.0000
|419
|2006.11.24 09:31
|modify
|36
|5.00
|1.2836
|1.2963
|0.0000
|420
|2006.11.24 09:32
|modify
|36
|5.00
|1.2836
|1.2968
|0.0000
|421
|2006.11.24 09:32
|modify
|36
|5.00
|1.2836
|1.2973
|0.0000
|422
|2006.11.24 09:32
|modify
|36
|5.00
|1.2836
|1.2979
|0.0000
|423
|2006.11.24 09:32
|modify
|36
|5.00
|1.2836
|1.2985
|0.0000
|424
|2006.11.24 09:32
|modify
|36
|5.00
|1.2836
|1.2991
|0.0000
|425
|2006.11.24 09:33
|modify
|36
|5.00
|1.2836
|1.2995
|0.0000
|426
|2006.11.24 09:33
|modify
|36
|5.00
|1.2836
|1.3001
|0.0000
|427
|2006.11.24 09:33
|modify
|36
|5.00
|1.2836
|1.3007
|0.0000
|428
|2006.11.24 09:33
|modify
|36
|5.00
|1.2836
|1.3012
|0.0000
|429
|2006.11.24 09:47
|modify
|36
|5.00
|1.2836
|1.3016
|0.0000
|430
|2006.11.24 09:48
|modify
|36
|5.00
|1.2836
|1.3022
|0.0000
|431
|2006.11.24 11:19
|modify
|36
|5.00
|1.2836
|1.3027
|0.0000
|432
|2006.11.24 11:30
|modify
|36
|5.00
|1.2836
|1.3032
|0.0000
|433
|2006.11.24 11:31
|modify
|36
|5.00
|1.2836
|1.3036
|0.0000
|434
|2006.11.24 11:31
|modify
|36
|5.00
|1.2836
|1.3042
|0.0000
|435
|2006.11.24 11:31
|modify
|36
|5.00
|1.2836
|1.3047
|0.0000
|436
|2006.11.27 00:00
|modify
|36
|5.00
|1.2836
|1.3096
|0.0000
|437
|2006.11.27 00:30
|modify
|36
|5.00
|1.2836
|1.3101
|0.0000
|438
|2006.11.27 09:29
|s/l
|36
|5.00
|1.3101
|1.3101
|0.0000
|13110.00
|64092.00
|439
|2006.11.27 10:00
|sell
|37
|5.00
|1.3098
|1.3158
|0.0000
|440
|2006.11.28 09:07
|s/l
|37
|5.00
|1.3158
|1.3158
|0.0000
|-2990.00
|61102.00
|441
|2006.12.04 10:00
|sell
|38
|5.00
|1.3307
|1.3367
|0.0000
|442
|2006.12.08 14:30
|modify
|38
|5.00
|1.3307
|1.3305
|0.0000
|443
|2006.12.08 14:45
|s/l
|38
|5.00
|1.3305
|1.3305
|0.0000
|160.00
|61262.00
|444
|2006.12.11 10:00
|buy
|39
|5.00
|1.3204
|1.3144
|0.0000
|445
|2006.12.12 04:03
|modify
|39
|5.00
|1.3204
|1.3204
|0.0000
|446
|2006.12.12 20:21
|modify
|39
|5.00
|1.3204
|1.3209
|0.0000
|447
|2006.12.12 20:21
|modify
|39
|5.00
|1.3204
|1.3214
|0.0000
|448
|2006.12.12 20:32
|modify
|39
|5.00
|1.3204
|1.3219
|0.0000
|449
|2006.12.12 20:33
|modify
|39
|5.00
|1.3204
|1.3224
|0.0000
|450
|2006.12.12 20:35
|modify
|39
|5.00
|1.3204
|1.3229
|0.0000
|451
|2006.12.13 14:34
|s/l
|39
|5.00
|1.3229
|1.3229
|0.0000
|1210.00
|62472.00
|452
|2006.12.18 10:00
|buy
|40
|5.00
|1.3107
|1.3047
|0.0000
|453
|2006.12.19 10:02
|modify
|40
|5.00
|1.3107
|1.3107
|0.0000
|454
|2006.12.19 10:14
|modify
|40
|5.00
|1.3107
|1.3112
|0.0000
|455
|2006.12.19 15:43
|modify
|40
|5.00
|1.3107
|1.3116
|0.0000
|456
|2006.12.19 17:40
|modify
|40
|5.00
|1.3107
|1.3122
|0.0000
|457
|2006.12.19 17:51
|modify
|40
|5.00
|1.3107
|1.3127
|0.0000
|458
|2006.12.19 17:52
|modify
|40
|5.00
|1.3107
|1.3132
|0.0000
|459
|2006.12.19 17:56
|modify
|40
|5.00
|1.3107
|1.3136
|0.0000
|460
|2006.12.19 18:21
|modify
|40
|5.00
|1.3107
|1.3141
|0.0000
|461
|2006.12.19 19:31
|modify
|40
|5.00
|1.3107
|1.3147
|0.0000
|462
|2006.12.19 19:33
|modify
|40
|5.00
|1.3107
|1.3152
|0.0000
|463
|2006.12.20 01:54
|modify
|40
|5.00
|1.3107
|1.3156
|0.0000
|464
|2006.12.20 01:58
|modify
|40
|5.00
|1.3107
|1.3161
|0.0000
|465
|2006.12.20 02:24
|modify
|40
|5.00
|1.3107
|1.3167
|0.0000
|466
|2006.12.20 03:45
|modify
|40
|5.00
|1.3107
|1.3172
|0.0000
|467
|2006.12.20 04:02
|modify
|40
|5.00
|1.3107
|1.3176
|0.0000
|468
|2006.12.20 04:53
|modify
|40
|5.00
|1.3107
|1.3181
|0.0000
|469
|2006.12.20 16:53
|s/l
|40
|5.00
|1.3181
|1.3181
|0.0000
|3660.00
|66132.00
|470
|2007.01.08 10:00
|buy
|41
|5.00
|1.3023
|1.2963
|0.0000
|471
|2007.01.10 01:19
|s/l
|41
|5.00
|1.2963
|1.2963
|0.0000
|-3040.00
|63092.00
|472
|2007.01.15 10:00
|buy
|42
|5.00
|1.2942
|1.2882
|0.0000
|473
|2007.01.23 11:08
|modify
|42
|5.00
|1.2942
|1.2943
|0.0000
|474
|2007.01.23 11:09
|modify
|42
|5.00
|1.2942
|1.2948
|0.0000
|475
|2007.01.23 11:09
|modify
|42
|5.00
|1.2942
|1.2953
|0.0000
|476
|2007.01.23 11:20
|modify
|42
|5.00
|1.2942
|1.2957
|0.0000
|477
|2007.01.23 12:45
|modify
|42
|5.00
|1.2942
|1.2962
|0.0000
|478
|2007.01.23 12:58
|modify
|42
|5.00
|1.2942
|1.2967
|0.0000
|479
|2007.01.23 13:49
|modify
|42
|5.00
|1.2942
|1.2972
|0.0000
|480
|2007.01.23 13:53
|modify
|42
|5.00
|1.2942
|1.2976
|0.0000
|481
|2007.01.23 14:12
|modify
|42
|5.00
|1.2942
|1.2981
|0.0000
|482
|2007.01.24 09:50
|s/l
|42
|5.00
|1.2981
|1.2981
|0.0000
|1770.00
|64862.00
|483
|2007.01.29 10:00
|buy
|43
|5.00
|1.2914
|1.2854
|0.0000
|484
|2007.01.30 13:51
|modify
|43
|5.00
|1.2914
|1.2914
|0.0000
|485
|2007.01.30 13:54
|modify
|43
|5.00
|1.2914
|1.2919
|0.0000
|486
|2007.01.31 16:17
|modify
|43
|5.00
|1.2914
|1.2924
|0.0000
|487
|2007.01.31 16:19
|modify
|43
|5.00
|1.2914
|1.2929
|0.0000
|488
|2007.01.31 16:27
|modify
|43
|5.00
|1.2914
|1.2934
|0.0000
|489
|2007.01.31 16:43
|modify
|43
|5.00
|1.2914
|1.2939
|0.0000
|490
|2007.01.31 16:43
|modify
|43
|5.00
|1.2914
|1.2944
|0.0000
|491
|2007.01.31 16:44
|modify
|43
|5.00
|1.2914
|1.2950
|0.0000
|492
|2007.01.31 16:45
|modify
|43
|5.00
|1.2914
|1.2955
|0.0000
|493
|2007.01.31 20:17
|modify
|43
|5.00
|1.2914
|1.2960
|0.0000
|494
|2007.01.31 20:17
|modify
|43
|5.00
|1.2914
|1.2966
|0.0000
|495
|2007.01.31 20:17
|modify
|43
|5.00
|1.2914
|1.2972
|0.0000
|496
|2007.01.31 20:52
|modify
|43
|5.00
|1.2914
|1.2976
|0.0000
|497
|2007.02.01 16:00
|modify
|43
|5.00
|1.2914
|1.2981
|0.0000
|498
|2007.02.01 16:00
|modify
|43
|5.00
|1.2914
|1.2987
|0.0000
|499
|2007.02.01 16:01
|modify
|43
|5.00
|1.2914
|1.2992
|0.0000
|500
|2007.02.02 14:30
|modify
|43
|5.00
|1.2914
|1.2997
|0.0000
|501
|2007.02.02 14:30
|modify
|43
|5.00
|1.2914
|1.3002
|0.0000
|502
|2007.02.02 15:03
|s/l
|43
|5.00
|1.3002
|1.3002
|0.0000
|4280.00
|69142.00
|503
|2007.02.05 10:00
|sell
|44
|5.00
|1.2955
|1.3015
|0.0000
|504
|2007.02.07 16:22
|s/l
|44
|5.00
|1.3015
|1.3015
|0.0000
|-2980.00
|66162.00
|505
|2007.02.12 10:00
|sell
|45
|5.00
|1.3004
|1.3064
|0.0000
|506
|2007.02.12 13:14
|modify
|45
|5.00
|1.3004
|1.3004
|0.0000
|507
|2007.02.13 09:02
|s/l
|45
|5.00
|1.3004
|1.3004
|0.0000
|10.00
|66172.00
|508
|2007.02.19 10:00
|sell
|46
|5.00
|1.3138
|1.3198
|0.0000
|509
|2007.02.26 04:34
|s/l
|46
|5.00
|1.3198
|1.3198
|0.0000
|-2930.00
|63242.00
|510
|2007.02.26 10:00
|sell
|47
|0.10
|1.3159
|1.3219
|0.0000
|511
|2007.02.27 09:20
|s/l
|47
|0.10
|1.3219
|1.3219
|0.0000
|-59.80
|63182.20
|512
|2007.03.05 10:00
|sell
|48
|0.10
|1.3127
|1.3187
|0.0000
|513
|2007.03.07 20:44
|s/l
|48
|0.10
|1.3187
|1.3187
|0.0000
|-59.60
|63122.60
|514
|2007.03.12 10:00
|buy
|49
|0.10
|1.3145
|1.3085
|0.0000
|515
|2007.03.13 13:31
|modify
|49
|0.10
|1.3145
|1.3145
|0.0000
|516
|2007.03.13 13:56
|modify
|49
|0.10
|1.3145
|1.3151
|0.0000
|517
|2007.03.13 14:04
|modify
|49
|0.10
|1.3145
|1.3156
|0.0000
|518
|2007.03.13 14:12
|modify
|49
|0.10
|1.3145
|1.3161
|0.0000
|519
|2007.03.14 15:40
|modify
|49
|0.10
|1.3145
|1.3167
|0.0000
|520
|2007.03.14 17:02
|modify
|49
|0.10
|1.3145
|1.3172
|0.0000
|521
|2007.03.14 17:11
|modify
|49
|0.10
|1.3145
|1.3176
|0.0000
|522
|2007.03.14 17:13
|modify
|49
|0.10
|1.3145
|1.3181
|0.0000
|523
|2007.03.15 16:17
|modify
|49
|0.10
|1.3145
|1.3186
|0.0000
|524
|2007.03.15 17:21
|modify
|49
|0.10
|1.3145
|1.3191
|0.0000
|525
|2007.03.16 00:20
|modify
|49
|0.10
|1.3145
|1.3198
|0.0000
|526
|2007.03.16 00:20
|modify
|49
|0.10
|1.3145
|1.3206
|0.0000
|527
|2007.03.16 00:22
|modify
|49
|0.10
|1.3145
|1.3211
|0.0000
|528
|2007.03.16 00:25
|modify
|49
|0.10
|1.3145
|1.3217
|0.0000
|529
|2007.03.16 01:01
|modify
|49
|0.10
|1.3145
|1.3223
|0.0000
|530
|2007.03.16 01:54
|modify
|49
|0.10
|1.3145
|1.3228
|0.0000
|531
|2007.03.16 01:57
|modify
|49
|0.10
|1.3145
|1.3233
|0.0000
|532
|2007.03.16 02:12
|modify
|49
|0.10
|1.3145
|1.3237
|0.0000
|533
|2007.03.16 02:59
|modify
|49
|0.10
|1.3145
|1.3243
|0.0000
|534
|2007.03.16 03:02
|modify
|49
|0.10
|1.3145
|1.3248
|0.0000
|535
|2007.03.16 03:05
|modify
|49
|0.10
|1.3145
|1.3254
|0.0000
|536
|2007.03.16 09:24
|modify
|49
|0.10
|1.3145
|1.3258
|0.0000
|537
|2007.03.16 10:18
|modify
|49
|0.10
|1.3145
|1.3263
|0.0000
|538
|2007.03.16 10:26
|modify
|49
|0.10
|1.3145
|1.3268
|0.0000
|539
|2007.03.16 11:09
|modify
|49
|0.10
|1.3145
|1.3273
|0.0000
|540
|2007.03.16 11:55
|modify
|49
|0.10
|1.3145
|1.3277
|0.0000
|541
|2007.03.20 03:47
|s/l
|49
|0.10
|1.3277
|1.3277
|0.0000
|128.80
|63251.40