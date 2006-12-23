|Account: 1332401
|Name: Bill Gates
|Currency: USD
|2007 February 7, 09:07
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|18522018
|2006.12.23 09:37
|balance
|Deposit
|250.00
|18648103
|2006.12.28 09:59
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3969
|0.0000
|0.0000
|2007.01.02 02:39
|2.3887
|0.00
|0.00
|0.51
|-6.74
|18586900
|2006.12.27 10:21
|buy
|0.10
|audcadm
|0.9127
|0.9177
|0.9297
|2007.01.03 02:58
|0.9297
|0.00
|0.00
|0.21
|14.58
|18693020
|2006.12.29 00:20
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7906
|0.7906
|0.0000
|2007.01.03 17:23
|0.7906
|0.00
|0.00
|0.03
|0.00
|18693008
|2006.12.29 00:19
|buy
|0.10
|eurjpym
|156.34
|157.07
|158.34
|2007.01.03 20:34
|157.07
|0.00
|0.00
|0.27
|6.12
|18649365
|2006.12.28 10:52
|buy
|0.10
|eurchfm
|1.6083
|1.6104
|0.0000
|2007.01.05 02:22
|1.6104
|0.00
|0.00
|0.40
|1.71
|18586681
|2006.12.27 10:13
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1623
|1.1734
|0.0000
|2007.01.05 12:04
|1.1734
|0.00
|0.00
|0.24
|9.46
|19151022
|2007.01.07 23:56
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3841
|2.3915
|0.0000
|2007.01.08 11:17
|2.3915
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.98
|19011400
|2007.01.05 00:21
|sell
|0.10
|gbpjpym
|230.65
|230.10
|0.00
|2007.01.08 18:58
|230.10
|0.00
|0.00
|-0.27
|4.64
|19012279
|2007.01.05 00:35
|buy
|0.10
|audnzdm
|1.1271
|1.1300
|0.0000
|2007.01.08 23:39
|1.1300
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.00
|19012460
|2007.01.05 00:36
|sell
|0.10
|nzdjpym
|82.42
|82.10
|0.00
|2007.01.08 23:39
|82.10
|0.00
|0.00
|-0.28
|2.70
|19011998
|2007.01.05 00:33
|sell
|0.10
|audjpym
|92.92
|92.92
|0.00
|2007.01.09 00:36
|92.92
|0.00
|0.00
|-0.26
|0.00
|19011733
|2007.01.05 00:26
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2325
|1.2295
|0.0000
|2007.01.09 01:20
|1.2340
|0.00
|0.00
|0.20
|1.22
|19011854
|2007.01.05 00:28
|sell
|0.10
|eurjpym
|155.45
|155.45
|0.00
|2007.01.09 01:22
|155.06
|0.00
|0.00
|-0.22
|3.28
|19011958
|2007.01.05 00:32
|sell
|0.10
|chfjpym
|96.33
|96.45
|0.00
|2007.01.09 01:23
|96.31
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.17
|19241222
|2007.01.09 01:23
|buy
|0.10
|audjpym
|93.04
|92.30
|0.00
|2007.01.09 20:58
|93.21
|0.00
|0.00
|0.00
|1.42
|19012095
|2007.01.05 00:34
|sell
|0.10
|nzdusdm
|0.6948
|0.6948
|0.0000
|2007.01.09 20:59
|0.6921
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.70
|19326341
|2007.01.09 22:52
|buy
|0.10
|eurchfm
|1.6142
|1.6100
|1.6242
|2007.01.10 01:34
|1.6123
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|19320761
|2007.01.09 20:59
|sell
|0.10
|euraudm
|1.6641
|1.6690
|1.6541
|2007.01.10 13:44
|1.6690
|0.00
|0.00
|0.09
|-3.81
|19151269
|2007.01.07 23:59
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.5257
|1.5390
|1.5250
|2007.01.10 15:18
|1.5250
|0.00
|0.00
|0.06
|0.59
|19441013
|2007.01.11 00:07
|sell
|0.10
|audcadm
|0.9121
|0.9190
|0.8921
|2007.01.11 00:48
|0.9190
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.87
|19326524
|2007.01.09 22:55
|sell
|0.10
|chfjpym
|96.10
|96.25
|94.10
|2007.01.11 03:16
|96.25
|0.00
|0.00
|-0.10
|-1.25
|19345520
|2007.01.10 01:32
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9367
|1.9385
|1.9167
|2007.01.11 09:30
|1.9385
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.80
|19326352
|2007.01.09 22:53
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1772
|1.1725
|1.1972
|2007.01.11 09:30
|1.1725
|0.00
|0.00
|0.07
|-4.01
|19440861
|2007.01.11 00:05
|sell
|0.10
|nzdusdm
|0.6870
|0.6910
|0.6670
|2007.01.11 09:40
|0.6910
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|19320513
|2007.01.09 20:56
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.4075
|2.4000
|2.4275
|2007.01.11 12:00
|2.4275
|0.00
|0.00
|0.67
|16.05
|19011794
|2007.01.05 00:27
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3089
|1.2985
|1.2889
|2007.01.11 12:01
|1.2985
|0.00
|0.00
|0.36
|10.40
|19549462
|2007.01.12 00:35
|buy
|0.10
|gbpjpym
|234.19
|234.30
|236.19
|2007.01.15 08:27
|236.19
|0.00
|0.00
|0.21
|16.62
|19549554
|2007.01.12 00:38
|sell
|0.10
|euraudm
|1.6521
|1.6545
|1.6421
|2007.01.16 05:46
|1.6545
|0.00
|0.00
|0.18
|-1.88
|19326291
|2007.01.09 22:50
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2422
|1.2422
|1.2622
|2007.01.16 10:21
|1.2422
|0.00
|0.00
|0.60
|0.00
|19723489
|2007.01.16 00:45
|buy
|0.10
|eurchfm
|1.6158
|1.6125
|1.6258
|2007.01.16 15:19
|1.6125
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.65
|19723502
|2007.01.16 00:46
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1683
|1.1745
|1.1483
|2007.01.16 16:17
|1.1745
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.28
|19432104
|2007.01.10 20:49
|sell
|0.10
|eurcadm
|1.5213
|1.5213
|1.5013
|2007.01.16 16:21
|1.5213
|0.00
|0.00
|0.17
|0.00
|19723667
|2007.01.16 00:51
|sell
|0.10
|audnzdm
|1.1257
|1.1320
|1.1057
|2007.01.16 21:45
|1.1320
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.35
|19723566
|2007.01.16 00:49
|buy
|0.10
|nzdusdm
|0.6956
|0.6885
|0.7056
|2007.01.16 22:26
|0.6885
|0.00
|0.00
|0.03
|-7.10
|19723462
|2007.01.16 00:43
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9634
|1.9715
|1.9834
|2007.01.23 08:18
|1.9834
|0.00
|0.00
|-0.07
|20.00
|19723479
|2007.01.16 00:44
|buy
|0.10
|eurjpym
|155.83
|156.65
|157.83
|2007.01.23 10:05
|157.83
|0.00
|0.00
|0.62
|16.48
|20087222
|2007.01.22 00:34
|buy
|0.10
|eurchfm
|1.6185
|1.6160
|0.0000
|2007.01.23 10:19
|1.6160
|0.00
|0.00
|0.05
|-2.01
|19723524
|2007.01.16 00:47
|buy
|0.10
|audusdm
|0.7834
|0.7860
|0.7930
|2007.01.23 12:43
|0.7930
|0.00
|0.00
|0.07
|9.60
|19723709
|2007.01.16 00:52
|buy
|0.10
|nzdjpym
|83.79
|84.40
|85.79
|2007.01.24 06:44
|84.40
|0.00
|0.00
|0.87
|5.04
|20087577
|2007.01.22 00:38
|buy
|0.10
|nzdusdm
|0.6957
|0.6960
|0.7057
|2007.01.24 07:03
|0.6960
|0.00
|0.00
|0.06
|0.30
|20175323
|2007.01.23 00:29
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1814
|1.1755
|1.2014
|2007.01.25 07:03
|1.1755
|0.00
|0.00
|0.09
|-5.01
|20175637
|2007.01.23 00:32
|buy
|0.10
|eurcadm
|1.5287
|1.5210
|1.5487
|2007.01.25 07:11
|1.5210
|0.00
|0.00
|-0.16
|-6.57
|20315861
|2007.01.24 00:14
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3025
|1.2930
|1.3225
|2007.01.25 19:33
|1.2930
|0.00
|0.00
|-0.20
|-9.50
|20476269
|2007.01.25 01:52
|buy
|0.10
|euraudm
|1.6631
|1.6560
|1.6831
|2007.01.26 07:24
|1.6688
|0.00
|0.00
|-0.11
|4.42
|20748279
|2007.01.28 23:43
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2922
|1.2960
|1.2722
|2007.01.29 17:01
|1.2960
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|20476105
|2007.01.25 01:48
|sell
|0.10
|audusdm
|0.7797
|0.7750
|0.7597
|2007.01.30 03:10
|0.7738
|0.00
|0.00
|-0.06
|5.90
|20748312
|2007.01.28 23:44
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9607
|1.9680
|1.9407
|2007.01.30 07:47
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.30
|20476316
|2007.01.25 01:53
|sell
|0.10
|audnzdm
|1.1142
|1.1195
|1.0942
|2007.01.30 15:00
|1.1195
|0.00
|0.00
|0.06
|-3.65
|20748259
|2007.01.28 23:42
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2527
|1.2480
|1.2727
|2007.01.31 15:18
|1.2480
|0.00
|0.00
|0.20
|-3.77
|20941599
|2007.01.30 23:26
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9626
|1.9620
|1.9426
|2007.01.31 16:08
|1.9620
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|20843958
|2007.01.30 00:06
|buy
|0.10
|eurchfm
|1.6234
|1.6195
|1.6334
|2007.02.01 02:07
|1.6211
|0.00
|0.00
|0.20
|-1.85
|20844065
|2007.01.30 00:07
|buy
|0.10
|eurgbpm
|0.6612
|0.6570
|0.6712
|2007.02.01 02:07
|0.6632
|0.00
|0.00
|-0.28
|3.92
|20941608
|2007.01.30 23:27
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.4552
|2.4550
|2.4352
|2007.02.01 02:07
|2.4438
|0.00
|0.00
|-0.62
|9.16
|20941624
|2007.01.30 23:28
|sell
|0.10
|nzdusdm
|0.6879
|0.6955
|0.6679
|2007.02.01 02:08
|0.6875
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.40
|0.00
|0.00
|3.59
|69.77
|Closed P/L:
|73.36
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|250.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|73.36
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|323.36
|Equity:
|323.36
|Free Margin:
|323.36
|Details:
|Gross Profit:
|172.30
|Gross Loss:
|98.94
|Total Net Profit:
|73.36
|Profit Factor:
|1.74
|Expected Payoff:
|1.36
|Absolute Drawdown:
|6.23
|Maximal Drawdown:
|30.51 (8.94%)
|Relative Drawdown:
|8.94% (30.51)
|Total Trades:
|54
|Short Positions (won %):
|25 (48.00%)
|Long Positions (won %):
|29 (62.07%)
|Profit Trades (% of total):
|30 (55.56%)
|Loss trades (% of total):
|24 (44.44%)
|Largest
|profit trade:
|19.93
|loss trade:
|-9.70
|Average
|profit trade:
|5.74
|loss trade:
|-4.12
|Maximum
|consecutive wins ($):
|5 (33.02)
|consecutive losses ($):
|5 (-16.95)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|44.31 (3)
|consecutive loss (count):
|-21.35 (3)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2