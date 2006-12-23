Interbank FX, LLC

Account: 1332401 Name: Bill Gates Currency: USD 2007 February 7, 09:07
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
185220182006.12.23 09:37balanceDeposit250.00
186481032006.12.28 09:59buy0.10gbpchfm2.39690.00000.00002007.01.02 02:392.38870.000.000.51-6.74
185869002006.12.27 10:21buy0.10audcadm0.91270.91770.92972007.01.03 02:580.92970.000.000.2114.58
186930202006.12.29 00:20buy0.10audusdm0.79060.79060.00002007.01.03 17:230.79060.000.000.030.00
186930082006.12.29 00:19buy0.10eurjpym156.34157.07158.342007.01.03 20:34157.070.000.000.276.12
186493652006.12.28 10:52buy0.10eurchfm1.60831.61040.00002007.01.05 02:221.61040.000.000.401.71
185866812006.12.27 10:13buy0.10usdcadm1.16231.17340.00002007.01.05 12:041.17340.000.000.249.46
191510222007.01.07 23:56sell0.10gbpchfm2.38412.39150.00002007.01.08 11:172.39150.000.000.00-5.98
190114002007.01.05 00:21sell0.10gbpjpym230.65230.100.002007.01.08 18:58230.100.000.00-0.274.64
190122792007.01.05 00:35buy0.10audnzdm1.12711.13000.00002007.01.08 23:391.13000.000.00-0.062.00
190124602007.01.05 00:36sell0.10nzdjpym82.4282.100.002007.01.08 23:3982.100.000.00-0.282.70
190119982007.01.05 00:33sell0.10audjpym92.9292.920.002007.01.09 00:3692.920.000.00-0.260.00
190117332007.01.05 00:26buy0.10usdchfm1.23251.22950.00002007.01.09 01:201.23400.000.000.201.22
190118542007.01.05 00:28sell0.10eurjpym155.45155.450.002007.01.09 01:22155.060.000.00-0.223.28
190119582007.01.05 00:32sell0.10chfjpym96.3396.450.002007.01.09 01:2396.310.000.00-0.060.17
192412222007.01.09 01:23buy0.10audjpym93.0492.300.002007.01.09 20:5893.210.000.000.001.42
190120952007.01.05 00:34sell0.10nzdusdm0.69480.69480.00002007.01.09 20:590.69210.000.00-0.082.70
193263412007.01.09 22:52buy0.10eurchfm1.61421.61001.62422007.01.10 01:341.61230.000.000.00-1.53
193207612007.01.09 20:59sell0.10euraudm1.66411.66901.65412007.01.10 13:441.66900.000.000.09-3.81
191512692007.01.07 23:59sell0.10eurcadm1.52571.53901.52502007.01.10 15:181.52500.000.000.060.59
194410132007.01.11 00:07sell0.10audcadm0.91210.91900.89212007.01.11 00:480.91900.000.000.00-5.87
193265242007.01.09 22:55sell0.10chfjpym96.1096.2594.102007.01.11 03:1696.250.000.00-0.10-1.25
193455202007.01.10 01:32sell0.10gbpusdm1.93671.93851.91672007.01.11 09:301.93850.000.000.01-1.80
193263522007.01.09 22:53buy0.10usdcadm1.17721.17251.19722007.01.11 09:301.17250.000.000.07-4.01
194408612007.01.11 00:05sell0.10nzdusdm0.68700.69100.66702007.01.11 09:400.69100.000.000.00-4.00
193205132007.01.09 20:56buy0.10gbpchfm2.40752.40002.42752007.01.11 12:002.42750.000.000.6716.05
190117942007.01.05 00:27sell0.10eurusdm1.30891.29851.28892007.01.11 12:011.29850.000.000.3610.40
195494622007.01.12 00:35buy0.10gbpjpym234.19234.30236.192007.01.15 08:27236.190.000.000.2116.62
195495542007.01.12 00:38sell0.10euraudm1.65211.65451.64212007.01.16 05:461.65450.000.000.18-1.88
193262912007.01.09 22:50buy0.10usdchfm1.24221.24221.26222007.01.16 10:211.24220.000.000.600.00
197234892007.01.16 00:45buy0.10eurchfm1.61581.61251.62582007.01.16 15:191.61250.000.000.00-2.65
197235022007.01.16 00:46sell0.10usdcadm1.16831.17451.14832007.01.16 16:171.17450.000.000.00-5.28
194321042007.01.10 20:49sell0.10eurcadm1.52131.52131.50132007.01.16 16:211.52130.000.000.170.00
197236672007.01.16 00:51sell0.10audnzdm1.12571.13201.10572007.01.16 21:451.13200.000.000.00-4.35
197235662007.01.16 00:49buy0.10nzdusdm0.69560.68850.70562007.01.16 22:260.68850.000.000.03-7.10
197234622007.01.16 00:43buy0.10gbpusdm1.96341.97151.98342007.01.23 08:181.98340.000.00-0.0720.00
197234792007.01.16 00:44buy0.10eurjpym155.83156.65157.832007.01.23 10:05157.830.000.000.6216.48
200872222007.01.22 00:34buy0.10eurchfm1.61851.61600.00002007.01.23 10:191.61600.000.000.05-2.01
197235242007.01.16 00:47buy0.10audusdm0.78340.78600.79302007.01.23 12:430.79300.000.000.079.60
197237092007.01.16 00:52buy0.10nzdjpym83.7984.4085.792007.01.24 06:4484.400.000.000.875.04
200875772007.01.22 00:38buy0.10nzdusdm0.69570.69600.70572007.01.24 07:030.69600.000.000.060.30
201753232007.01.23 00:29buy0.10usdcadm1.18141.17551.20142007.01.25 07:031.17550.000.000.09-5.01
201756372007.01.23 00:32buy0.10eurcadm1.52871.52101.54872007.01.25 07:111.52100.000.00-0.16-6.57
203158612007.01.24 00:14buy0.10eurusdm1.30251.29301.32252007.01.25 19:331.29300.000.00-0.20-9.50
204762692007.01.25 01:52buy0.10euraudm1.66311.65601.68312007.01.26 07:241.66880.000.00-0.114.42
207482792007.01.28 23:43sell0.10eurusdm1.29221.29601.27222007.01.29 17:011.29600.000.000.00-3.80
204761052007.01.25 01:48sell0.10audusdm0.77970.77500.75972007.01.30 03:100.77380.000.00-0.065.90
207483122007.01.28 23:44sell0.10gbpusdm1.96071.96801.94072007.01.30 07:471.96800.000.000.00-7.30
204763162007.01.25 01:53sell0.10audnzdm1.11421.11951.09422007.01.30 15:001.11950.000.000.06-3.65
207482592007.01.28 23:42buy0.10usdchfm1.25271.24801.27272007.01.31 15:181.24800.000.000.20-3.77
209415992007.01.30 23:26sell0.10gbpusdm1.96261.96201.94262007.01.31 16:081.96200.000.000.000.60
208439582007.01.30 00:06buy0.10eurchfm1.62341.61951.63342007.02.01 02:071.62110.000.000.20-1.85
208440652007.01.30 00:07buy0.10eurgbpm0.66120.65700.67122007.02.01 02:070.66320.000.00-0.283.92
209416082007.01.30 23:27sell0.10gbpchfm2.45522.45502.43522007.02.01 02:072.44380.000.00-0.629.16
209416242007.01.30 23:28sell0.10nzdusdm0.68790.69550.66792007.02.01 02:080.68750.000.00-0.110.40
  0.00 0.00 3.59 69.77
Closed P/L: 73.36
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 250.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 73.36 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 323.36 Equity: 323.36 Free Margin: 323.36
 
Details:
Graph
Gross Profit: 172.30 Gross Loss: 98.94 Total Net Profit: 73.36
Profit Factor: 1.74 Expected Payoff: 1.36  
Absolute Drawdown: 6.23 Maximal Drawdown: 30.51 (8.94%) Relative Drawdown: 8.94% (30.51)
 
Total Trades: 54 Short Positions (won %): 25 (48.00%) Long Positions (won %): 29 (62.07%)
Profit Trades (% of total): 30 (55.56%) Loss trades (% of total): 24 (44.44%)
Largest profit trade: 19.93 loss trade: -9.70
Average profit trade: 5.74 loss trade: -4.12
Maximum consecutive wins ($): 5 (33.02) consecutive losses ($): 5 (-16.95)
Maximal consecutive profit (count): 44.31 (3) consecutive loss (count): -21.35 (3)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2