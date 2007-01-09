FXLite LLC

Account: 498646 Name: Lancione Currency: USD 2007 January 23, 11:01
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
57886202007.01.09 16:51balanceDeposit970.00
57931532007.01.09 19:05sell0.10usdjpy119.38120.29119.132007.01.09 20:49119.240.000.000.0011.74
57931642007.01.09 19:05sell0.10eurusd1.29981.30891.29732007.01.10 02:071.29890.000.000.489.00
57953262007.01.09 20:33sell0.20eurusd1.30141.30901.29892007.01.10 02:071.29890.000.000.9650.00
57955562007.01.09 20:50sell0.10usdjpy119.20120.11118.952007.01.11 10:14120.110.000.00-5.80-75.76
57965052007.01.09 22:03sell0.20usdjpy119.36120.12119.112007.01.11 10:14120.120.000.00-11.59-126.54
57987012007.01.10 02:07sell0.10eurusd1.29881.30791.29632007.01.10 02:191.29630.000.000.0025.00
57997382007.01.10 02:19sell0.10eurusd1.29611.30521.29362007.01.10 15:411.29680.000.000.00-7.00
58063042007.01.10 07:39sell0.20eurusd1.29761.30521.29512007.01.10 15:411.29680.000.000.0016.00
58094792007.01.10 09:31sell0.40eurusd1.29921.30531.29672007.01.10 15:411.29670.000.000.00100.00
58181152007.01.10 15:41sell0.10eurusd1.29661.31921.29412007.01.10 17:131.29410.000.000.0025.00
58230732007.01.10 17:14sell0.10eurusd1.29391.31651.29142007.01.11 16:211.29140.000.001.5825.00
58387782007.01.11 10:14buy0.10usdjpy120.13117.87120.382007.01.11 12:58120.380.000.000.0020.77
58449812007.01.11 12:58buy0.10usdjpy120.41118.15120.662007.01.12 03:02120.660.000.001.2820.72
58626002007.01.11 16:21sell0.10eurusd1.29121.31381.28872007.01.11 21:231.28870.000.000.0025.00
58728342007.01.11 21:23sell0.10eurusd1.28851.31111.28602007.01.15 09:421.29470.000.000.96-62.00
58763262007.01.12 03:02buy0.10usdjpy120.68118.42120.932007.01.16 15:20120.700.000.002.541.66
59120362007.01.15 00:02buy0.20usdjpy120.41119.41120.812007.01.16 15:20120.700.000.002.5348.05
59122512007.01.15 00:07sell0.20eurusd1.29241.30241.28842007.01.15 09:421.29480.000.000.00-48.00
59140632007.01.15 01:50buy0.40usdjpy120.30119.40120.702007.01.16 15:20120.700.000.005.05132.56
59181742007.01.15 05:25sell0.40eurusd1.29351.30251.28952007.01.15 09:421.29470.000.000.00-48.00
59228852007.01.15 09:42buy0.10eurusd1.29481.28381.29882007.01.16 09:071.29660.000.00-0.7118.00
59256482007.01.15 10:24buy0.20eurusd1.29371.28371.29772007.01.16 09:071.29670.000.00-1.4260.00
59481612007.01.16 03:06buy0.40eurusd1.29271.28371.29672007.01.16 09:071.29670.000.000.00160.00
59552522007.01.16 09:07buy0.10eurusd1.29671.28571.30072007.01.18 09:471.29670.000.00-2.690.00
59559302007.01.16 09:17buy0.20eurusd1.29561.28561.29962007.01.18 09:471.29670.000.00-5.3922.00
59724932007.01.16 15:20buy0.10usdjpy120.73119.79121.132007.01.18 08:25120.950.000.005.1818.19
59727112007.01.16 15:22buy0.40eurusd1.29451.28491.29902007.01.18 09:471.29670.000.00-10.7688.00
59740492007.01.16 15:35buy0.20usdjpy120.64119.78121.042007.01.18 08:25120.940.000.0010.3649.61
59757162007.01.16 16:20buy0.40usdjpy120.54119.76120.942007.01.18 08:25120.940.000.0020.71132.30
60343582007.01.18 08:25buy0.10usdjpy120.97120.03121.372007.01.18 09:47121.190.000.000.0018.15
60386982007.01.18 09:47buy0.10usdjpy121.23120.29121.632007.01.19 00:06121.190.000.001.26-3.30
60387092007.01.18 09:48buy0.10eurusd1.29681.28501.30132007.01.19 04:061.29780.000.00-0.7110.00
60423582007.01.18 11:01buy0.20eurusd1.29561.28491.30012007.01.19 04:051.29790.000.00-1.4246.00
60438402007.01.18 11:20buy0.40eurusd1.29451.28491.29902007.01.19 04:051.29780.000.00-2.85132.00
60483162007.01.18 14:04buy0.80eurusd1.29331.28481.29782007.01.19 04:051.29780.000.00-5.69360.00
60709222007.01.19 00:06buy0.10usdjpy121.23120.29121.632007.01.19 21:49121.250.000.000.001.65
60742432007.01.19 04:06buy0.10eurusd1.29831.28651.30282007.01.19 21:501.29640.000.000.00-19.00
60827172007.01.19 10:04buy0.20usdjpy121.14120.28121.542007.01.19 21:50121.250.000.000.0018.14
60857912007.01.19 11:39buy0.20eurusd1.29721.28651.30172007.01.19 21:491.29640.000.000.00-16.00
60875552007.01.19 12:19buy0.40eurusd1.29601.28641.30052007.01.19 21:491.29640.000.000.0016.00
60928572007.01.19 15:59buy0.80eurusd1.29491.28641.29942007.01.19 21:491.29640.000.000.00120.00
61143872007.01.22 09:32buy0.10eurusd1.29721.28541.30172007.01.23 10:101.29830.000.00-0.7111.00
61143892007.01.22 09:32buy0.10usdjpy121.45120.51121.852007.01.22 15:07121.760.000.000.0025.46
61150832007.01.22 10:03buy0.20usdjpy121.36120.50121.762007.01.22 15:07121.760.000.000.0065.70
61171882007.01.22 11:34buy0.20eurusd1.29601.28531.30052007.01.23 10:101.29830.000.00-1.4346.00
61194982007.01.22 12:50buy0.40eurusd1.29491.28531.29942007.01.23 10:101.29820.000.00-2.85132.00
61230842007.01.22 14:35buy0.80eurusd1.29371.28521.29822007.01.23 10:101.29820.000.00-5.71360.00
  0.00 0.00 -6.84 2 015.10
Closed P/L: 2 008.26
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
61247112007.01.22 15:07buy0.10usdjpy121.78120.84122.18 121.490.000.001.26-23.87
61264162007.01.22 16:00buy0.20usdjpy121.69120.83122.09 121.490.000.002.51-32.92
61302032007.01.22 17:58buy0.40usdjpy121.60120.82122.00 121.490.000.005.02-36.22
61312532007.01.22 18:06buy0.80usdjpy121.50120.80121.90 121.490.000.0010.05-6.58
61471782007.01.23 10:08buy1.60usdjpy121.41120.79121.81 121.490.000.000.00105.36
61476542007.01.23 10:10buy0.10eurusd1.29851.28671.3030 1.29720.000.000.00-13.00
61495782007.01.23 10:58buy0.20eurusd1.29731.28661.3018 1.29720.000.000.00-2.00
  0.00 0.00 18.84 -9.23
 Floating P/L: 9.61
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 970.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 008.26 Floating P/L: 9.61 Margin: 1 744.66
Balance: 2 978.26 Equity: 2 987.87 Free Margin: 1 243.22
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 431.72 Gross Loss: 423.46 Total Net Profit: 2 008.26
Profit Factor: 5.74 Expected Payoff: 42.73  
Absolute Drawdown: 51.20 Maximal Drawdown: 282.38 (23.51%) Relative Drawdown: 23.51% (282.38)
 
Total Trades: 47 Short Positions (won %): 15 (60.00%) Long Positions (won %): 32 (87.50%)
Profit Trades (% of total): 37 (78.72%) Loss trades (% of total): 10 (21.28%)
Largest profit trade: 354.31 loss trade: -138.13
Average profit trade: 65.72 loss trade: -42.35
Maximum consecutive wins ($): 12 (776.61) consecutive losses ($): 3 (-157.04)
Maximal consecutive profit (count): 776.61 (12) consecutive loss (count): -219.69 (2)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2