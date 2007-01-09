|Account: 498646
|Name: Lancione
|Currency: USD
|2007 January 23, 11:01
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5788620
|2007.01.09 16:51
|balance
|Deposit
|970.00
|5793153
|2007.01.09 19:05
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.38
|120.29
|119.13
|2007.01.09 20:49
|119.24
|0.00
|0.00
|0.00
|11.74
|5793164
|2007.01.09 19:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2998
|1.3089
|1.2973
|2007.01.10 02:07
|1.2989
|0.00
|0.00
|0.48
|9.00
|5795326
|2007.01.09 20:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3014
|1.3090
|1.2989
|2007.01.10 02:07
|1.2989
|0.00
|0.00
|0.96
|50.00
|5795556
|2007.01.09 20:50
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.20
|120.11
|118.95
|2007.01.11 10:14
|120.11
|0.00
|0.00
|-5.80
|-75.76
|5796505
|2007.01.09 22:03
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.36
|120.12
|119.11
|2007.01.11 10:14
|120.12
|0.00
|0.00
|-11.59
|-126.54
|5798701
|2007.01.10 02:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2988
|1.3079
|1.2963
|2007.01.10 02:19
|1.2963
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|5799738
|2007.01.10 02:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2961
|1.3052
|1.2936
|2007.01.10 15:41
|1.2968
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|5806304
|2007.01.10 07:39
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2976
|1.3052
|1.2951
|2007.01.10 15:41
|1.2968
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|5809479
|2007.01.10 09:31
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2992
|1.3053
|1.2967
|2007.01.10 15:41
|1.2967
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|5818115
|2007.01.10 15:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2966
|1.3192
|1.2941
|2007.01.10 17:13
|1.2941
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|5823073
|2007.01.10 17:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2939
|1.3165
|1.2914
|2007.01.11 16:21
|1.2914
|0.00
|0.00
|1.58
|25.00
|5838778
|2007.01.11 10:14
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.13
|117.87
|120.38
|2007.01.11 12:58
|120.38
|0.00
|0.00
|0.00
|20.77
|5844981
|2007.01.11 12:58
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.41
|118.15
|120.66
|2007.01.12 03:02
|120.66
|0.00
|0.00
|1.28
|20.72
|5862600
|2007.01.11 16:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2912
|1.3138
|1.2887
|2007.01.11 21:23
|1.2887
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|5872834
|2007.01.11 21:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2885
|1.3111
|1.2860
|2007.01.15 09:42
|1.2947
|0.00
|0.00
|0.96
|-62.00
|5876326
|2007.01.12 03:02
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.68
|118.42
|120.93
|2007.01.16 15:20
|120.70
|0.00
|0.00
|2.54
|1.66
|5912036
|2007.01.15 00:02
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.41
|119.41
|120.81
|2007.01.16 15:20
|120.70
|0.00
|0.00
|2.53
|48.05
|5912251
|2007.01.15 00:07
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2924
|1.3024
|1.2884
|2007.01.15 09:42
|1.2948
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|5914063
|2007.01.15 01:50
|buy
|0.40
|usdjpy
|120.30
|119.40
|120.70
|2007.01.16 15:20
|120.70
|0.00
|0.00
|5.05
|132.56
|5918174
|2007.01.15 05:25
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2935
|1.3025
|1.2895
|2007.01.15 09:42
|1.2947
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|5922885
|2007.01.15 09:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2948
|1.2838
|1.2988
|2007.01.16 09:07
|1.2966
|0.00
|0.00
|-0.71
|18.00
|5925648
|2007.01.15 10:24
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2937
|1.2837
|1.2977
|2007.01.16 09:07
|1.2967
|0.00
|0.00
|-1.42
|60.00
|5948161
|2007.01.16 03:06
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2927
|1.2837
|1.2967
|2007.01.16 09:07
|1.2967
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|5955252
|2007.01.16 09:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2967
|1.2857
|1.3007
|2007.01.18 09:47
|1.2967
|0.00
|0.00
|-2.69
|0.00
|5955930
|2007.01.16 09:17
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2956
|1.2856
|1.2996
|2007.01.18 09:47
|1.2967
|0.00
|0.00
|-5.39
|22.00
|5972493
|2007.01.16 15:20
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.73
|119.79
|121.13
|2007.01.18 08:25
|120.95
|0.00
|0.00
|5.18
|18.19
|5972711
|2007.01.16 15:22
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2945
|1.2849
|1.2990
|2007.01.18 09:47
|1.2967
|0.00
|0.00
|-10.76
|88.00
|5974049
|2007.01.16 15:35
|buy
|0.20
|usdjpy
|120.64
|119.78
|121.04
|2007.01.18 08:25
|120.94
|0.00
|0.00
|10.36
|49.61
|5975716
|2007.01.16 16:20
|buy
|0.40
|usdjpy
|120.54
|119.76
|120.94
|2007.01.18 08:25
|120.94
|0.00
|0.00
|20.71
|132.30
|6034358
|2007.01.18 08:25
|buy
|0.10
|usdjpy
|120.97
|120.03
|121.37
|2007.01.18 09:47
|121.19
|0.00
|0.00
|0.00
|18.15
|6038698
|2007.01.18 09:47
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.23
|120.29
|121.63
|2007.01.19 00:06
|121.19
|0.00
|0.00
|1.26
|-3.30
|6038709
|2007.01.18 09:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2968
|1.2850
|1.3013
|2007.01.19 04:06
|1.2978
|0.00
|0.00
|-0.71
|10.00
|6042358
|2007.01.18 11:01
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2956
|1.2849
|1.3001
|2007.01.19 04:05
|1.2979
|0.00
|0.00
|-1.42
|46.00
|6043840
|2007.01.18 11:20
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2945
|1.2849
|1.2990
|2007.01.19 04:05
|1.2978
|0.00
|0.00
|-2.85
|132.00
|6048316
|2007.01.18 14:04
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2933
|1.2848
|1.2978
|2007.01.19 04:05
|1.2978
|0.00
|0.00
|-5.69
|360.00
|6070922
|2007.01.19 00:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.23
|120.29
|121.63
|2007.01.19 21:49
|121.25
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|6074243
|2007.01.19 04:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2983
|1.2865
|1.3028
|2007.01.19 21:50
|1.2964
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|6082717
|2007.01.19 10:04
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.14
|120.28
|121.54
|2007.01.19 21:50
|121.25
|0.00
|0.00
|0.00
|18.14
|6085791
|2007.01.19 11:39
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2972
|1.2865
|1.3017
|2007.01.19 21:49
|1.2964
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|6087555
|2007.01.19 12:19
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2960
|1.2864
|1.3005
|2007.01.19 21:49
|1.2964
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|6092857
|2007.01.19 15:59
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2949
|1.2864
|1.2994
|2007.01.19 21:49
|1.2964
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|6114387
|2007.01.22 09:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2972
|1.2854
|1.3017
|2007.01.23 10:10
|1.2983
|0.00
|0.00
|-0.71
|11.00
|6114389
|2007.01.22 09:32
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.45
|120.51
|121.85
|2007.01.22 15:07
|121.76
|0.00
|0.00
|0.00
|25.46
|6115083
|2007.01.22 10:03
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.36
|120.50
|121.76
|2007.01.22 15:07
|121.76
|0.00
|0.00
|0.00
|65.70
|6117188
|2007.01.22 11:34
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2960
|1.2853
|1.3005
|2007.01.23 10:10
|1.2983
|0.00
|0.00
|-1.43
|46.00
|6119498
|2007.01.22 12:50
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2949
|1.2853
|1.2994
|2007.01.23 10:10
|1.2982
|0.00
|0.00
|-2.85
|132.00
|6123084
|2007.01.22 14:35
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2937
|1.2852
|1.2982
|2007.01.23 10:10
|1.2982
|0.00
|0.00
|-5.71
|360.00
|0.00
|0.00
|-6.84
|2 015.10
|Closed P/L:
|2 008.26
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6124711
|2007.01.22 15:07
|buy
|0.10
|usdjpy
|121.78
|120.84
|122.18
|121.49
|0.00
|0.00
|1.26
|-23.87
|6126416
|2007.01.22 16:00
|buy
|0.20
|usdjpy
|121.69
|120.83
|122.09
|121.49
|0.00
|0.00
|2.51
|-32.92
|6130203
|2007.01.22 17:58
|buy
|0.40
|usdjpy
|121.60
|120.82
|122.00
|121.49
|0.00
|0.00
|5.02
|-36.22
|6131253
|2007.01.22 18:06
|buy
|0.80
|usdjpy
|121.50
|120.80
|121.90
|121.49
|0.00
|0.00
|10.05
|-6.58
|6147178
|2007.01.23 10:08
|buy
|1.60
|usdjpy
|121.41
|120.79
|121.81
|121.49
|0.00
|0.00
|0.00
|105.36
|6147654
|2007.01.23 10:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2985
|1.2867
|1.3030
|1.2972
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|6149578
|2007.01.23 10:58
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2973
|1.2866
|1.3018
|1.2972
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|0.00
|0.00
|18.84
|-9.23
|Floating P/L:
|9.61
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|970.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|2 008.26
|Floating P/L:
|9.61
|Margin:
|1 744.66
|Balance:
|2 978.26
|Equity:
|2 987.87
|Free Margin:
|1 243.22
|Details:
|Gross Profit:
|2 431.72
|Gross Loss:
|423.46
|Total Net Profit:
|2 008.26
|Profit Factor:
|5.74
|Expected Payoff:
|42.73
|Absolute Drawdown:
|51.20
|Maximal Drawdown:
|282.38 (23.51%)
|Relative Drawdown:
|23.51% (282.38)
|Total Trades:
|47
|Short Positions (won %):
|15 (60.00%)
|Long Positions (won %):
|32 (87.50%)
|Profit Trades (% of total):
|37 (78.72%)
|Loss trades (% of total):
|10 (21.28%)
|Largest
|profit trade:
|354.31
|loss trade:
|-138.13
|Average
|profit trade:
|65.72
|loss trade:
|-42.35
|Maximum
|consecutive wins ($):
|12 (776.61)
|consecutive losses ($):
|3 (-157.04)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|776.61 (12)
|consecutive loss (count):
|-219.69 (2)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|2