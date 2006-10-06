FXDD

Account: 449221 Name: Amritendu Maji Currency: USD 2006 October 10, 03:13
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
34022492006.10.06 19:59buy0.20usdchf1.26021.21121.26222006.10.10 03:101.26220.000.003.5131.69
 12323CostAvg -Pyramid-1[tp]
33980882006.10.06 17:39buy0.10usdchf1.26331.21121.26222006.10.10 03:101.26220.000.001.75-8.71
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
34170722006.10.09 14:02buy0.20usdjpy118.99114.10119.202006.10.09 16:54119.200.000.000.0035.23
 12323CostAvg -Pyramid-1[tp]
34109212006.10.09 08:32buy0.10usdjpy119.31114.10119.202006.10.09 16:54119.200.000.000.00-9.23
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
34096602006.10.09 07:01buy0.10usdjpy119.18114.18119.282006.10.09 08:31119.280.000.000.008.38
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
34084042006.10.09 06:06buy0.10eurjpy150.09145.09150.192006.10.09 08:15150.190.000.000.008.39
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33981142006.10.06 17:39buy0.10usdjpy119.07114.07119.172006.10.09 06:59119.170.000.001.288.39
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
34075932006.10.09 05:45buy0.10eurjpy149.97144.97150.072006.10.09 06:05150.070.000.000.008.40
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33987862006.10.06 17:51buy0.10eurjpy149.83144.83149.932006.10.09 05:44149.930.000.000.868.40
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33952362006.10.06 16:57buy0.10eurjpy149.69144.69149.792006.10.06 17:51149.790.000.000.008.40
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33962132006.10.06 17:11buy0.10usdjpy118.96113.96119.062006.10.06 17:38119.060.000.000.008.40
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33924972006.10.06 16:08buy0.10usdchf1.26211.21211.26312006.10.06 17:381.26310.000.000.007.92
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33951052006.10.06 16:56buy0.10usdjpy118.84113.84118.942006.10.06 17:10118.940.000.000.008.41
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33930382006.10.06 16:13buy0.10eurjpy149.58144.58149.682006.10.06 16:56149.680.000.000.008.42
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33928602006.10.06 16:11buy0.10usdjpy118.73113.73118.832006.10.06 16:55118.830.000.000.008.42
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33864412006.10.06 15:33buy0.30eurjpy149.24144.44149.542006.10.06 16:12149.540.000.000.0075.82
 12323CostAvg -Pyramid-2[tp]
33809132006.10.06 14:59buy0.20eurjpy149.52144.44149.542006.10.06 16:12149.540.000.000.003.37
 12323CostAvg -Pyramid-1[tp]
33722792006.10.06 06:21buy0.10eurjpy149.85144.44149.542006.10.06 16:12149.540.000.000.00-26.11
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33912402006.10.06 15:59buy0.10usdjpy118.66113.66118.762006.10.06 16:10118.760.000.000.008.42
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33865352006.10.06 15:33buy0.10usdcad1.12571.07571.12672006.10.06 16:071.12670.000.000.008.88
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33897432006.10.06 15:53buy0.10usdchf1.26021.21021.26122006.10.06 16:071.26120.000.000.007.93
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33908472006.10.06 15:57buy0.10usdjpy118.56113.56118.662006.10.06 15:58118.660.000.000.008.43
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33897162006.10.06 15:53buy0.10usdjpy118.37113.37118.472006.10.06 15:56118.470.000.000.008.44
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33863452006.10.06 15:33buy0.10usdchf1.25881.20881.25982006.10.06 15:521.25980.000.000.007.94
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33853832006.10.06 15:32buy0.10eurchf1.58841.53841.58942006.10.06 15:521.58940.000.000.007.94
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33865242006.10.06 15:33buy0.10usdjpy118.22113.22118.322006.10.06 15:52118.320.000.000.008.45
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33869682006.10.06 15:34buy0.10eurusd1.26341.21341.26442006.10.06 15:391.26440.000.000.0010.00
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33846442006.10.06 15:31buy0.10usdjpy118.06113.06118.162006.10.06 15:32118.160.000.000.008.46
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33852832006.10.06 15:32buy0.10usdchf1.25561.20561.25662006.10.06 15:321.25660.000.000.007.96
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33845532006.10.06 15:31buy0.10usdcad1.12401.07401.12502006.10.06 15:321.12500.000.000.008.89
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33846632006.10.06 15:31buy0.10usdchf1.25361.20361.25462006.10.06 15:311.25460.000.000.007.97
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33670422006.10.05 23:32sell0.10eurchf1.58901.63891.58792006.10.06 15:301.58790.000.00-0.588.77
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33721792006.10.06 06:13sell0.20eurchf1.58891.63891.58792006.10.06 15:301.58790.000.000.0015.95
 12323CostAvg -Pyramid-1[tp]
33812362006.10.06 15:02sell0.20usdcad1.12391.17291.12192006.10.06 15:301.12190.000.000.0035.66
 12323CostAvg -Pyramid-1[tp]
33780822006.10.06 12:43sell0.10usdcad1.12081.17291.12192006.10.06 15:301.12190.000.000.00-9.80
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33564482006.10.05 15:18buy0.10eurusd1.27181.21931.27032006.10.06 15:301.27030.000.00-0.88-15.00
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33613832006.10.05 17:00buy0.20eurusd1.26811.21931.27032006.10.06 15:301.27030.000.00-1.7744.00
 12323CostAvg -Pyramid-1[tp]
33443562006.10.05 01:24sell0.10usdchf1.24901.30171.25072006.10.06 15:301.25070.000.00-1.09-13.60
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33584822006.10.05 15:45sell0.20usdchf1.25241.30171.25072006.10.06 15:301.25070.000.00-2.1727.19
 12323CostAvg -Pyramid-1[tp]
33721812006.10.06 06:14sell0.20usdchf1.25231.30171.25072006.10.06 15:301.25070.000.000.0025.59
 12323CostAvg -Pyramid-1[tp]
33688752006.10.06 01:54sell0.10usdjpy117.86122.99117.892006.10.06 15:30117.890.000.000.00-2.54
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33722042006.10.06 06:16sell0.20usdjpy118.05122.99117.892006.10.06 15:30117.890.000.000.0027.16
 12323CostAvg -Pyramid-1[tp]
32965092006.10.03 10:45sell0.10usdcad1.11581.17251.12152006.10.06 12:421.12150.000.00-3.26-50.83
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33035992006.10.03 15:19sell0.20usdcad1.11821.17251.12152006.10.06 12:421.12150.000.00-6.53-58.85
 12323CostAvg -Pyramid-1[tp]
33721762006.10.06 06:13sell0.20usdcad1.12641.17251.12152006.10.06 12:421.12150.000.000.0087.39
 12323CostAvg -Pyramid-1[tp]
33094712006.10.03 19:30sell0.30usdcad1.12141.17251.12152006.10.06 12:421.12150.000.00-9.79-2.68
 12323CostAvg -Pyramid-2[tp]
33216422006.10.04 09:30sell0.50usdcad1.12461.17251.12152006.10.06 12:421.12150.000.00-12.93138.22
 12323CostAvg -Pyramid-3[tp]
33716302006.10.06 05:45buy limit0.10eurjpy149.730.000.002006.10.06 06:15149.80cancelled
 12323cancelled
33688572006.10.06 02:10buy0.10eurjpy149.61144.61149.712006.10.06 05:44149.710.000.000.008.48
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33688562006.10.06 01:45sell limit0.10eurjpy149.650.000.002006.10.06 02:10149.58cancelled
 12323cancelled
33688762006.10.06 01:46buy limit0.10usdjpy117.800.000.002006.10.06 01:59117.88cancelled
 12323cancelled
33475922006.10.05 06:15buy0.10usdjpy117.71112.71117.812006.10.06 01:32117.810.000.001.288.49
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33592962006.10.05 16:00buy0.30eurjpy149.18144.39149.492006.10.06 01:30149.490.000.002.5978.97
 12323CostAvg -Pyramid-2[tp]
33457982006.10.05 03:30buy0.20eurjpy149.49144.39149.492006.10.06 01:30149.490.000.001.730.00
 12323CostAvg -Pyramid-1[tp]
33440702006.10.05 00:40buy0.10eurjpy149.81144.39149.492006.10.06 01:30149.490.000.000.86-27.17
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33670432006.10.05 23:15buy limit0.10eurchf1.58860.00000.00002006.10.05 23:321.5894cancelled
 12323cancelled
33499092006.10.05 09:50sell0.10eurchf1.58781.63981.58882006.10.05 23:081.58880.000.000.00-7.99
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33584572006.10.05 15:45sell0.20eurchf1.59081.63981.58882006.10.05 23:081.58880.000.000.0031.96
 12323CostAvg -Pyramid-1[tp]
33564462006.10.05 15:15sell limit0.10eurusd1.27240.00000.00002006.10.05 15:181.2715cancelled
 12323cancelled
33057572006.10.03 16:33buy0.10eurusd1.27351.22101.27202006.10.05 15:051.27200.000.00-3.39-15.00
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33265182006.10.04 11:45buy0.20eurusd1.26971.22101.27202006.10.05 15:051.27200.000.00-5.0146.00
 12323CostAvg -Pyramid-1[tp]
33499102006.10.05 09:31buy limit0.10eurchf1.58740.00000.00002006.10.05 09:501.5881cancelled
 12323cancelled
33493662006.10.05 09:01sell limit0.10eurchf1.58770.00000.00002006.10.05 09:311.5874cancelled
 12323cancelled
33493672006.10.05 09:01buy limit0.10eurchf1.58730.00000.00002006.10.05 09:311.5878cancelled
 12323cancelled
33482322006.10.05 07:34buy0.10eurchf1.58651.53651.58752006.10.05 08:571.58750.000.000.008.01
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33482312006.10.05 07:26sell limit0.10eurchf1.58690.00000.00002006.10.05 07:341.5861cancelled
 12323cancelled
33479112006.10.05 06:51sell limit0.10eurchf1.58660.00000.00002006.10.05 07:261.5865cancelled
 12323cancelled
33479122006.10.05 06:51buy limit0.10eurchf1.58620.00000.00002006.10.05 07:261.5869cancelled
 12323cancelled
33477002006.10.05 06:18sell limit0.10eurchf1.58690.00000.00002006.10.05 06:511.5862cancelled
 12323cancelled
33477012006.10.05 06:18buy limit0.10eurchf1.58650.00000.00002006.10.05 06:511.5866cancelled
 12323cancelled
33475322006.10.05 05:52sell limit0.10eurchf1.58700.00000.00002006.10.05 06:181.5865cancelled
 12323cancelled
33475332006.10.05 05:52buy limit0.10eurchf1.58660.00000.00002006.10.05 06:181.5869cancelled
 12323cancelled
33472392006.10.05 05:18sell limit0.10eurchf1.58730.00000.00002006.10.05 05:521.5866cancelled
 12323cancelled
33473322006.10.05 05:30buy limit0.10usdjpy117.630.000.002006.10.05 05:46117.69cancelled
 12323cancelled
33470912006.10.05 05:00sell limit0.10usdjpy117.700.000.002006.10.05 05:30117.65cancelled
 12323cancelled
33470942006.10.05 05:00buy limit0.10usdjpy117.640.000.002006.10.05 05:30117.67cancelled
 12323cancelled
33465942006.10.05 04:40sell limit0.10eurchf1.58710.00000.00002006.10.05 05:181.5868cancelled
 12323cancelled
33465952006.10.05 04:40buy limit0.10eurchf1.58670.00000.00002006.10.05 05:181.5872cancelled
 12323cancelled
33458072006.10.05 03:37sell0.10usdjpy117.68122.68117.582006.10.05 04:49117.580.000.000.008.50
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33463742006.10.05 04:22sell limit0.10eurchf1.58720.00000.00002006.10.05 04:401.5867cancelled
 12323cancelled
33463752006.10.05 04:22buy limit0.10eurchf1.58680.00000.00002006.10.05 04:401.5871cancelled
 12323cancelled
33290552006.10.04 12:57sell0.10eurchf1.58811.63811.58712006.10.05 04:021.58710.000.00-1.638.01
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33035972006.10.03 15:19sell0.20usdjpy117.76122.76117.662006.10.05 03:18117.660.000.00-11.3817.00
 12323CostAvg -Pyramid-1[tp]
33027872006.10.03 15:19sell0.10usdjpy117.77122.76117.662006.10.05 03:18117.660.000.00-5.709.35
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33443572006.10.05 01:16buy limit0.10usdchf1.24850.00000.00002006.10.05 01:241.2493cancelled
 12323cancelled
33442842006.10.05 01:00sell limit0.10usdchf1.24880.00000.00002006.10.05 01:161.2486cancelled
 12323cancelled
33442852006.10.05 01:00buy limit0.10usdchf1.24830.00000.00002006.10.05 01:161.2489cancelled
 12323cancelled
33440942006.10.05 00:34buy limit0.10usdchf1.24820.00000.00002006.10.05 01:001.2487cancelled
 12323cancelled
33440922006.10.05 00:34sell limit0.10usdchf1.24870.00000.00002006.10.05 01:001.2484cancelled
 12323cancelled
33440692006.10.05 00:30sell limit0.10eurjpy149.850.000.002006.10.05 00:40149.77cancelled
 12323cancelled
33439912006.10.05 00:19sell limit0.10usdchf1.24860.00000.00002006.10.05 00:341.2483cancelled
 12323cancelled
33439922006.10.05 00:19buy limit0.10usdchf1.24810.00000.00002006.10.05 00:341.2486cancelled
 12323cancelled
33435842006.10.05 00:00sell limit0.10usdchf1.24880.00000.00002006.10.05 00:191.2482cancelled
 12323cancelled
33435862006.10.05 00:00buy limit0.10usdchf1.24830.00000.00002006.10.05 00:191.2485cancelled
 12323cancelled
33407382006.10.04 19:46sell0.10eurjpy149.88154.88149.782006.10.05 00:16149.780.000.00-3.028.49
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33252752006.10.04 11:15sell0.20usdchf1.24811.29911.24812006.10.05 00:001.24810.000.00-6.280.00
 12323CostAvg -Pyramid-1[tp]
33057432006.10.03 16:25sell0.10usdchf1.24451.29911.24812006.10.05 00:001.24810.000.00-4.23-28.85
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33284732006.10.04 12:30sell0.30usdchf1.25131.29911.24812006.10.05 00:001.24810.000.00-9.4276.93
 12323CostAvg -Pyramid-2[tp]
33407392006.10.04 19:45buy limit0.10eurjpy149.840.000.002006.10.04 19:46149.90cancelled
 12323cancelled
33367582006.10.04 17:15buy0.20eurjpy149.65144.78149.882006.10.04 19:38149.880.000.000.0038.97
 12323CostAvg -Pyramid-1[tp]
33245352006.10.04 11:01buy0.10eurjpy150.04144.78149.882006.10.04 19:38149.880.000.000.00-13.55
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33290562006.10.04 12:46buy limit0.10eurchf1.58770.00000.00002006.10.04 12:571.5887cancelled
 12323cancelled
33284762006.10.04 12:30sell limit0.10eurchf1.58800.00000.00002006.10.04 12:461.5877cancelled
 12323cancelled
33284772006.10.04 12:30buy limit0.10eurchf1.58760.00000.00002006.10.04 12:461.5881cancelled
 12323cancelled
33194652006.10.04 06:29buy0.10eurchf1.58611.53611.58712006.10.04 12:161.58710.000.000.007.99
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33245242006.10.04 11:00sell limit0.10eurjpy150.080.000.002006.10.04 11:01150.00cancelled
 12323cancelled
33189152006.10.04 05:50sell0.10eurjpy150.09155.09149.992006.10.04 10:56149.990.000.000.008.47
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33194642006.10.04 06:17sell limit0.10eurchf1.58650.00000.00002006.10.04 06:291.5857cancelled
 12323cancelled
33192212006.10.04 06:00buy limit0.10eurchf1.58610.00000.00002006.10.04 06:171.5865cancelled
 12323cancelled
33048212006.10.03 15:59buy0.10eurchf1.58521.53521.58622006.10.04 05:511.58620.000.000.358.02
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33189162006.10.04 05:46buy limit0.10eurjpy150.050.000.002006.10.04 05:51150.14cancelled
 12323cancelled
33171262006.10.04 05:30sell limit0.10eurjpy150.100.000.002006.10.04 05:46150.05cancelled
 12323cancelled
33170452006.10.04 05:15sell limit0.10eurjpy150.070.000.002006.10.04 05:30150.05cancelled
 12323cancelled
33170462006.10.04 05:15buy limit0.10eurjpy150.030.000.002006.10.04 05:30150.09cancelled
 12323cancelled
33158282006.10.04 04:22sell0.10eurjpy150.14155.14150.042006.10.04 05:01150.040.000.000.008.48
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33134332006.10.04 01:30sell0.20eurjpy150.38155.24150.142006.10.04 04:10150.140.000.000.0040.69
 12323CostAvg -Pyramid-1[tp]
33052862006.10.03 16:02sell0.10eurjpy149.95155.24150.142006.10.04 04:10150.140.000.00-1.05-16.11
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33057562006.10.03 16:15sell limit0.10eurusd1.27410.00000.00002006.10.03 16:331.2733cancelled
 12323cancelled
33057452006.10.03 16:15buy limit0.10usdchf1.24400.00000.00002006.10.03 16:261.2447cancelled
 12323cancelled
33041182006.10.03 15:30sell0.10usdchf1.24541.29541.24442006.10.03 16:031.24440.000.000.008.04
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33041302006.10.03 15:34buy0.10eurusd1.27251.22251.27352006.10.03 16:031.27350.000.000.0010.00
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33052882006.10.03 16:00buy limit0.10eurjpy149.910.000.002006.10.03 16:02149.98cancelled
 12323cancelled
33041442006.10.03 15:30sell limit0.10eurjpy149.990.000.002006.10.03 16:00149.91cancelled
 12323cancelled
33036332006.10.03 15:21buy limit0.10eurchf1.58450.00000.00002006.10.03 15:451.5857cancelled
 12323cancelled
33041282006.10.03 15:30sell limit0.10eurusd1.27310.00000.00002006.10.03 15:341.2725cancelled
 12323cancelled
33041202006.10.03 15:30buy limit0.10usdchf1.24490.00000.00002006.10.03 15:301.2456cancelled
 12323cancelled
33032502006.10.03 15:02sell limit0.10eurchf1.58550.00000.00002006.10.03 15:211.5846cancelled
 12323cancelled
33032512006.10.03 15:02buy limit0.10eurchf1.58400.00000.00002006.10.03 15:211.5850cancelled
 12323cancelled
33035952006.10.03 15:19buy limit0.10eurjpy149.850.000.002006.10.03 15:20150.01cancelled
 12323cancelled
33032242006.10.03 15:00buy limit0.10usdchf1.24310.00000.00002006.10.03 15:201.2444cancelled
 12323cancelled
33036022006.10.03 15:19sell limit0.10eurusd1.27420.00000.00002006.10.03 15:201.2736cancelled
 12323cancelled
33027902006.10.03 14:46sell limit0.10eurusd1.27490.00000.00002006.10.03 15:191.2737cancelled
 12323cancelled
33021592006.10.03 14:33buy0.10eurjpy149.88144.88149.982006.10.03 15:18149.980.000.000.008.49
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33024182006.10.03 14:31buy limit0.10eurchf1.58390.00000.00002006.10.03 15:021.5852cancelled
 12323cancelled
33021582006.10.03 14:15buy limit0.10usdchf1.24280.00000.00002006.10.03 15:001.2448cancelled
 12323cancelled
33021622006.10.03 14:16buy limit0.10usdjpy117.630.000.002006.10.03 14:45117.69cancelled
 12323cancelled
33008132006.10.03 12:56sell0.10eurusd1.27501.32501.27402006.10.03 14:401.27400.000.000.0010.00
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33021552006.10.03 14:15buy limit0.10eurchf1.58380.00000.00002006.10.03 14:311.5855cancelled
 12323cancelled
33012942006.10.03 13:16buy limit0.10usdjpy117.520.000.002006.10.03 14:16117.77cancelled
 12323cancelled
33016022006.10.03 13:45buy limit0.10eurjpy149.820.000.002006.10.03 14:15150.06cancelled
 12323cancelled
33014422006.10.03 13:31buy limit0.10usdchf1.24280.00000.00002006.10.03 14:151.2445cancelled
 12323cancelled
32988212006.10.03 11:58buy0.10eurchf1.58441.53441.58542006.10.03 14:101.58540.000.000.008.04
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
33007892006.10.03 12:45buy limit0.10eurjpy149.690.000.002006.10.03 13:45150.09cancelled
 12323cancelled
33012882006.10.03 13:15sell limit0.10usdchf1.24410.00000.00002006.10.03 13:311.2438cancelled
 12323cancelled
33012892006.10.03 13:15buy limit0.10usdchf1.24280.00000.00002006.10.03 13:311.2441cancelled
 12323cancelled
33007982006.10.03 12:45buy limit0.10usdjpy117.470.000.002006.10.03 13:16117.77cancelled
 12323cancelled
33007952006.10.03 12:45sell limit0.10usdchf1.24410.00000.00002006.10.03 13:151.2436cancelled
 12323cancelled
33007972006.10.03 12:45buy limit0.10usdchf1.24280.00000.00002006.10.03 13:151.2439cancelled
 12323cancelled
33008142006.10.03 12:45buy limit0.10eurusd1.27370.00000.00002006.10.03 12:561.2751cancelled
 12323cancelled
32999892006.10.03 12:15sell limit0.10eurusd1.27520.00000.00002006.10.03 12:451.2746cancelled
 12323cancelled
32999902006.10.03 12:15buy limit0.10eurusd1.27390.00000.00002006.10.03 12:451.2748cancelled
 12323cancelled
32992282006.10.03 12:00sell limit0.10usdchf1.24410.00000.00002006.10.03 12:451.2434cancelled
 12323cancelled
32992302006.10.03 12:00buy limit0.10usdchf1.24280.00000.00002006.10.03 12:451.2437cancelled
 12323cancelled
32935222006.10.03 08:01buy0.10eurjpy150.04145.04150.142006.10.03 12:36150.140.000.000.008.49
 12323CostAvg -PyramidNumOfTrades[tp]
32935032006.10.03 07:58buy0.10usdjpy117.69112.69117.792006.10.03 12:34117.790.000.000.008.49
 12323CostAvg -PyramidNumOfTrades[tp]
32988042006.10.03 11:46sell limit0.10eurusd1.27550.00000.00002006.10.03 12:151.2744cancelled
 12323cancelled
32984522006.10.03 11:30buy limit0.10usdchf1.24260.00000.00002006.10.03 12:001.2439cancelled
 12323cancelled
32988202006.10.03 11:48sell limit0.10eurchf1.58590.00000.00002006.10.03 11:581.5841cancelled
 12323cancelled
32984692006.10.03 11:31sell limit0.10eurchf1.58600.00000.00002006.10.03 11:481.5845cancelled
 12323cancelled
32984702006.10.03 11:31buy limit0.10eurchf1.58450.00000.00002006.10.03 11:481.5849cancelled
 12323cancelled
32984492006.10.03 11:30sell limit0.10eurusd1.27570.00000.00002006.10.03 11:461.2739cancelled
 12323cancelled
32977312006.10.03 11:01sell limit0.10eurchf1.58600.00000.00002006.10.03 11:311.5850cancelled
 12323cancelled
32977342006.10.03 11:01buy limit0.10eurchf1.58450.00000.00002006.10.03 11:311.5854cancelled
 12323cancelled
32982272006.10.03 11:15sell limit0.10eurusd1.27580.00000.00002006.10.03 11:301.2742cancelled
 12323cancelled
32935132006.10.03 08:00buy0.10usdchf1.24341.19341.24442006.10.03 11:151.24440.000.000.008.04
 12323CostAvg -PyramidNumOfTrades[tp]
32935732006.10.03 08:46sell0.10eurusd1.27531.32531.27432006.10.03 11:021.27430.000.000.0010.00
 12323CostAvg -Pyramid-0[tp]
32973502006.10.03 10:46buy limit0.10eurchf1.58440.00000.00002006.10.03 11:011.5855cancelled
 12323cancelled
32973492006.10.03 10:46sell limit0.10eurchf1.58590.00000.00002006.10.03 11:011.5851cancelled
 12323cancelled
32960362006.10.03 10:15buy limit0.10eurchf1.58420.00000.00002006.10.03 10:461.5858cancelled
 12323cancelled
32965102006.10.03 10:31buy limit0.10usdcad1.11430.00000.00002006.10.03 10:461.1162cancelled
 12323cancelled
32960402006.10.03 10:15sell limit0.10usdcad1.11580.00000.00002006.10.03 10:311.1152cancelled
 12323cancelled
32960412006.10.03 10:15buy limit0.10usdcad1.11440.00000.00002006.10.03 10:311.1156cancelled
 12323cancelled
32957172006.10.03 10:00buy limit0.10usdcad1.11450.00000.00002006.10.03 10:151.1153cancelled
 12323cancelled
32957162006.10.03 10:00sell limit0.10usdcad1.11590.00000.00002006.10.03 10:151.1149cancelled
 12323cancelled
32954322006.10.03 09:48buy limit0.10eurchf1.58390.00000.00002006.10.03 10:151.5861cancelled
 12323cancelled
32940032006.10.03 08:54sell limit0.10usdcad1.11610.00000.00002006.10.03 10:001.1150cancelled
 12323cancelled
32940042006.10.03 08:54buy limit0.10usdcad1.11470.00000.00002006.10.03 10:001.1154cancelled
 12323cancelled
32948852006.10.03 09:18buy limit0.10eurchf1.58360.00000.00002006.10.03 09:481.5862cancelled
 12323cancelled
32935322006.10.03 08:02buy0.10eurchf1.58481.53481.58582006.10.03 09:091.58580.000.000.008.04
 12323CostAvg -PyramidNumOfTrades[tp]
32937012006.10.03 08:36sell limit0.10usdcad1.11610.00000.00002006.10.03 08:541.1155cancelled
 12323cancelled
32937022006.10.03 08:36buy limit0.10usdcad1.11470.00000.00002006.10.03 08:541.1159cancelled
 12323cancelled
32935742006.10.03 08:16buy limit0.10eurusd1.27400.00000.00002006.10.03 08:461.2755cancelled
 12323cancelled
32935572006.10.03 08:13buy limit0.10usdcad1.11470.00000.00002006.10.03 08:361.1160cancelled
 12323cancelled
32935502006.10.03 08:09buy limit0.10usdcad1.11470.00000.00002006.10.03 08:131.1162cancelled
 12323cancelled
32935492006.10.03 08:09sell limit0.10usdcad1.11610.00000.00002006.10.03 08:131.1158cancelled
 12323cancelled
32935302006.10.03 08:02sell limit0.10audusd0.74810.00000.00002006.10.03 08:040.7474cancelled
 12323cancelled
32935122006.10.03 08:00sell limit0.10usdchf1.24350.00000.00002006.10.03 08:011.2430cancelled
 12323cancelled
32934882006.10.03 07:58balanceDeposit10 000.00
  0.00 0.00 -75.90 962.10
Closed P/L: 886.20
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
32935312006.10.03 08:02buy0.10audusd0.74770.69770.7487 0.74420.000.000.54-35.00
 12323CostAvg -PyramidNumOfTrades
33897882006.10.06 15:53buy0.10eurchf1.58991.53991.5909 1.58880.000.000.73-8.71
 12323CostAvg -Pyramid-0
32935042006.10.03 07:58buy0.10eurgbp0.67590.62590.6769 0.67450.000.00-5.31-26.12
 12323CostAvg -PyramidNumOfTrades
34107252006.10.09 08:16buy0.10eurjpy150.24145.03150.13 149.910.000.000.87-27.71
 12323CostAvg -Pyramid-0
33881432006.10.06 15:40buy0.10eurusd1.26471.21201.2630 1.25890.000.00-1.72-58.00
 12323CostAvg -Pyramid-0
33904612006.10.06 15:56buy0.20eurusd1.26061.21201.2630 1.25890.000.00-3.44-34.00
 12323CostAvg -Pyramid-1
33925092006.10.06 16:08buy0.10usdcad1.12751.07751.1285 1.12380.000.000.92-32.92
 12323CostAvg -Pyramid-0
34203402006.10.09 16:55buy0.10usdjpy119.21114.21119.31 119.090.000.001.26-10.08
 12323CostAvg -Pyramid-0
34256392006.10.10 01:13buy0.20eurjpy149.93145.03150.13 149.910.000.000.00-3.36
 12323CostAvg -Pyramid-1
34265402006.10.10 03:12buy0.10usdchf1.26231.21231.2633 1.26210.000.000.00-1.58
 12323CostAvg -Pyramid-0
  0.00 0.00 -6.15 -237.48
 Floating P/L: -243.63
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 886.20 Floating P/L: -243.63 Margin: 692.48
Balance: 10 886.20 Equity: 10 642.57 Free Margin: 9 950.09
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 226.11 Gross Loss: 339.91 Total Net Profit: 886.20
Profit Factor: 3.61 Expected Payoff: 10.68  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 122.01 (1.16%) Relative Drawdown: 1.16% (122.01)
 
Total Trades: 83 Short Positions (won %): 31 (67.74%) Long Positions (won %): 52 (86.54%)
Profit Trades (% of total): 66 (79.52%) Loss trades (% of total): 17 (20.48%)
Largest profit trade: 125.29 loss trade: -65.38
Average profit trade: 18.58 loss trade: -19.99
Maximum consecutive wins ($): 15 (133.85) consecutive losses ($): 3 (-122.01)
Maximal consecutive profit (count): 226.83 (5) consecutive loss (count): -122.01 (3)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 1