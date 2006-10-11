|Account: 298621
|Name: Sky
|Currency: USD
|2006 October 19, 04:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5565329
|2006.10.11 14:05
|balance
|Deposit
|5 000.00
|5567635
|2006.10.11 15:51
|sell
|1.50
|chfjpy
|94.12
|0.00
|94.01
|2006.10.11 21:23
|94.01
|0.00
|0.00
|0.00
|137.77
|5567637
|2006.10.11 15:51
|sell
|1.40
|chfjpy
|94.12
|0.00
|94.01
|2006.10.11 21:23
|94.01
|0.00
|0.00
|0.00
|128.59
|5567638
|2006.10.11 15:51
|sell
|1.30
|chfjpy
|94.12
|0.00
|94.01
|2006.10.11 21:23
|94.01
|0.00
|0.00
|0.00
|119.41
|5567640
|2006.10.11 15:51
|sell
|1.20
|chfjpy
|94.12
|0.00
|94.01
|2006.10.11 21:23
|94.01
|0.00
|0.00
|0.00
|110.22
|5567642
|2006.10.11 15:51
|sell
|1.20
|chfjpy
|94.12
|0.00
|94.01
|2006.10.11 21:23
|94.01
|0.00
|0.00
|0.00
|110.22
|5567644
|2006.10.11 15:51
|sell
|1.10
|chfjpy
|94.12
|0.00
|94.01
|2006.10.11 21:23
|94.01
|0.00
|0.00
|0.00
|101.04
|5567645
|2006.10.11 15:51
|sell
|1.00
|chfjpy
|94.12
|0.00
|94.01
|2006.10.11 21:23
|94.01
|0.00
|0.00
|0.00
|91.85
|5567647
|2006.10.11 15:51
|sell
|1.00
|chfjpy
|94.12
|0.00
|94.01
|2006.10.11 21:23
|94.01
|0.00
|0.00
|0.00
|91.85
|5567648
|2006.10.11 15:51
|sell
|0.90
|chfjpy
|94.12
|0.00
|94.01
|2006.10.11 21:23
|94.01
|0.00
|0.00
|0.00
|82.66
|5576228
|2006.10.12 02:15
|sell
|0.10
|chfjpy
|94.12
|0.00
|94.01
|2006.10.12 09:21
|94.01
|0.00
|0.00
|0.00
|9.21
|5576229
|2006.10.12 02:15
|sell
|0.10
|chfjpy
|94.12
|0.00
|94.01
|2006.10.12 09:21
|94.01
|0.00
|0.00
|0.00
|9.21
|5576231
|2006.10.12 02:15
|sell
|0.10
|chfjpy
|94.12
|0.00
|94.01
|2006.10.12 09:21
|94.01
|0.00
|0.00
|0.00
|9.21
|5576232
|2006.10.12 02:15
|sell
|0.10
|chfjpy
|94.12
|0.00
|94.01
|2006.10.12 09:21
|94.01
|0.00
|0.00
|0.00
|9.21
|5576234
|2006.10.12 02:15
|sell
|0.10
|chfjpy
|94.12
|0.00
|94.01
|2006.10.12 09:21
|94.01
|0.00
|0.00
|0.00
|9.21
|5576235
|2006.10.12 02:15
|sell
|0.10
|chfjpy
|94.12
|0.00
|94.01
|2006.10.12 09:21
|94.01
|0.00
|0.00
|0.00
|9.21
|5576237
|2006.10.12 02:15
|sell
|0.10
|chfjpy
|94.12
|0.00
|94.01
|2006.10.12 09:21
|94.01
|0.00
|0.00
|0.00
|9.21
|5576238
|2006.10.12 02:15
|sell
|0.10
|chfjpy
|94.12
|0.00
|94.01
|2006.10.12 09:21
|94.01
|0.00
|0.00
|0.00
|9.21
|5576239
|2006.10.12 02:15
|sell
|0.10
|chfjpy
|94.12
|0.00
|94.01
|2006.10.12 09:21
|94.01
|0.00
|0.00
|0.00
|9.21
|5580126
|2006.10.12 09:15
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.95
|0.00
|222.06
|2006.10.12 10:33
|222.06
|0.00
|0.00
|0.00
|9.22
|5580129
|2006.10.12 09:15
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.97
|0.00
|222.08
|2006.10.12 10:34
|222.08
|0.00
|0.00
|0.00
|9.22
|5580130
|2006.10.12 09:15
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.97
|0.00
|222.08
|2006.10.12 10:34
|222.08
|0.00
|0.00
|0.00
|9.22
|5580131
|2006.10.12 09:15
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.97
|0.00
|222.08
|2006.10.12 10:34
|222.08
|0.00
|0.00
|0.00
|9.22
|5580132
|2006.10.12 09:15
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.97
|0.00
|222.08
|2006.10.12 10:34
|222.08
|0.00
|0.00
|0.00
|9.22
|5590387
|2006.10.12 16:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.77
|0.00
|221.88
|2006.10.12 17:34
|221.88
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|5590388
|2006.10.12 16:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.77
|0.00
|221.88
|2006.10.12 17:34
|221.88
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|5590390
|2006.10.12 16:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.77
|0.00
|221.88
|2006.10.12 17:34
|221.88
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|5590392
|2006.10.12 16:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.77
|0.00
|221.88
|2006.10.12 17:34
|221.88
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|5590393
|2006.10.12 16:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.77
|0.00
|221.88
|2006.10.12 17:34
|221.88
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|5594044
|2006.10.12 21:30
|sell
|0.10
|chfjpy
|94.07
|0.00
|93.96
|2006.10.13 10:43
|93.96
|0.00
|0.00
|-0.57
|9.24
|5594048
|2006.10.12 21:30
|sell
|0.10
|chfjpy
|94.07
|0.00
|93.96
|2006.10.13 10:43
|93.96
|0.00
|0.00
|-0.57
|9.24
|5594049
|2006.10.12 21:30
|sell
|0.10
|chfjpy
|94.08
|0.00
|93.97
|2006.10.13 10:36
|93.97
|0.00
|0.00
|-0.57
|9.23
|5594050
|2006.10.12 21:30
|sell
|0.10
|chfjpy
|94.08
|0.00
|93.97
|2006.10.13 10:36
|93.97
|0.00
|0.00
|-0.57
|9.23
|5594051
|2006.10.12 21:30
|sell
|0.10
|chfjpy
|94.08
|0.00
|93.97
|2006.10.13 10:36
|93.97
|0.00
|0.00
|-0.57
|9.23
|5594052
|2006.10.12 21:30
|sell
|0.10
|chfjpy
|94.08
|0.00
|93.97
|2006.10.13 10:36
|93.97
|0.00
|0.00
|-0.57
|9.23
|5594053
|2006.10.12 21:30
|sell
|0.10
|chfjpy
|94.08
|0.00
|93.97
|2006.10.13 10:36
|93.97
|0.00
|0.00
|-0.57
|9.23
|5594054
|2006.10.12 21:30
|sell
|0.10
|chfjpy
|94.08
|0.00
|93.97
|2006.10.13 10:36
|93.97
|0.00
|0.00
|-0.57
|9.23
|5594056
|2006.10.12 21:30
|sell
|0.10
|chfjpy
|94.08
|0.00
|93.97
|2006.10.13 10:36
|93.97
|0.00
|0.00
|-0.57
|9.23
|5596229
|2006.10.13 03:15
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.75
|0.00
|221.86
|2006.10.13 04:16
|221.86
|0.00
|0.00
|0.00
|9.23
|5596231
|2006.10.13 03:15
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.75
|0.00
|221.86
|2006.10.13 04:16
|221.86
|0.00
|0.00
|0.00
|9.23
|5596232
|2006.10.13 03:15
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.73
|0.00
|221.84
|2006.10.13 04:16
|221.84
|0.00
|0.00
|0.00
|9.23
|5596233
|2006.10.13 03:15
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.73
|0.00
|221.84
|2006.10.13 04:16
|221.84
|0.00
|0.00
|0.00
|9.23
|5596234
|2006.10.13 03:15
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.75
|0.00
|221.86
|2006.10.13 04:16
|221.86
|0.00
|0.00
|0.00
|9.23
|5613161
|2006.10.16 02:30
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.97
|0.00
|93.86
|2006.10.16 09:59
|93.86
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|5613162
|2006.10.16 02:30
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.97
|0.00
|93.86
|2006.10.16 09:59
|93.86
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|5613163
|2006.10.16 02:30
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.97
|0.00
|93.86
|2006.10.16 09:59
|93.86
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|5613164
|2006.10.16 02:30
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.97
|0.00
|93.86
|2006.10.16 09:59
|93.86
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|5613165
|2006.10.16 02:30
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.97
|0.00
|93.86
|2006.10.16 09:59
|93.86
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|5613166
|2006.10.16 02:30
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.97
|0.00
|93.86
|2006.10.16 09:59
|93.86
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|5613167
|2006.10.16 02:30
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.97
|0.00
|93.86
|2006.10.16 09:59
|93.86
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|5613168
|2006.10.16 02:30
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.97
|0.00
|93.86
|2006.10.16 09:59
|93.86
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|5613169
|2006.10.16 02:30
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.97
|0.00
|93.86
|2006.10.16 09:59
|93.86
|0.00
|0.00
|0.00
|9.20
|5613314
|2006.10.16 03:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.12
|0.00
|222.23
|2006.10.17 18:56
|222.23
|0.00
|0.00
|0.99
|9.27
|5613316
|2006.10.16 03:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.10
|0.00
|222.21
|2006.10.17 18:54
|222.21
|0.00
|0.00
|0.99
|9.27
|5613318
|2006.10.16 03:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.10
|0.00
|222.21
|2006.10.17 18:54
|222.21
|0.00
|0.00
|0.99
|9.27
|5613319
|2006.10.16 03:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.10
|0.00
|222.21
|2006.10.17 18:54
|222.21
|0.00
|0.00
|0.99
|9.27
|5613320
|2006.10.16 03:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.10
|0.00
|222.21
|2006.10.17 18:54
|222.21
|0.00
|0.00
|0.99
|9.27
|5634819
|2006.10.17 03:15
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.76
|0.00
|93.65
|2006.10.17 09:51
|93.65
|0.00
|0.00
|0.00
|9.25
|5634822
|2006.10.17 03:15
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.76
|0.00
|93.65
|2006.10.17 09:51
|93.65
|0.00
|0.00
|0.00
|9.25
|5634824
|2006.10.17 03:15
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.76
|0.00
|93.65
|2006.10.17 09:51
|93.65
|0.00
|0.00
|0.00
|9.25
|5634826
|2006.10.17 03:15
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.76
|0.00
|93.65
|2006.10.17 09:51
|93.65
|0.00
|0.00
|0.00
|9.25
|5634827
|2006.10.17 03:15
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.76
|0.00
|93.65
|2006.10.17 09:51
|93.65
|0.00
|0.00
|0.00
|9.25
|5634828
|2006.10.17 03:15
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.75
|0.00
|93.64
|2006.10.17 09:52
|93.64
|0.00
|0.00
|0.00
|9.25
|5634830
|2006.10.17 03:15
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.75
|0.00
|93.64
|2006.10.17 09:52
|93.64
|0.00
|0.00
|0.00
|9.25
|5634833
|2006.10.17 03:15
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.75
|0.00
|93.64
|2006.10.17 09:52
|93.64
|0.00
|0.00
|0.00
|9.25
|5634834
|2006.10.17 03:15
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.75
|0.00
|93.64
|2006.10.17 09:52
|93.64
|0.00
|0.00
|0.00
|9.25
|5649183
|2006.10.17 17:30
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.68
|0.00
|93.57
|2006.10.18 00:03
|93.57
|0.00
|0.00
|-0.57
|9.27
|5649187
|2006.10.17 17:30
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.67
|0.00
|93.56
|2006.10.18 00:03
|93.56
|0.00
|0.00
|-0.57
|9.27
|5649189
|2006.10.17 17:30
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.67
|0.00
|93.56
|2006.10.18 00:03
|93.56
|0.00
|0.00
|-0.57
|9.27
|5649192
|2006.10.17 17:30
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.67
|0.00
|93.56
|2006.10.18 00:03
|93.56
|0.00
|0.00
|-0.57
|9.27
|5649193
|2006.10.17 17:30
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.67
|0.00
|93.56
|2006.10.18 00:03
|93.56
|0.00
|0.00
|-0.57
|9.27
|5649195
|2006.10.17 17:30
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.67
|0.00
|93.56
|2006.10.18 00:03
|93.56
|0.00
|0.00
|-0.57
|9.27
|5649199
|2006.10.17 17:30
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.67
|0.00
|93.56
|2006.10.18 00:03
|93.56
|0.00
|0.00
|-0.57
|9.27
|5649203
|2006.10.17 17:30
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.68
|0.00
|93.57
|2006.10.18 00:03
|93.57
|0.00
|0.00
|-0.57
|9.27
|5649208
|2006.10.17 17:30
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.66
|0.00
|93.55
|2006.10.18 00:13
|93.55
|0.00
|0.00
|-0.57
|9.27
|5654874
|2006.10.18 00:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.81
|0.00
|221.92
|2006.10.18 01:59
|221.92
|0.00
|0.00
|0.00
|9.27
|5654877
|2006.10.18 00:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.81
|0.00
|221.92
|2006.10.18 01:59
|221.92
|0.00
|0.00
|0.00
|9.27
|5654878
|2006.10.18 00:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.81
|0.00
|221.92
|2006.10.18 01:59
|221.92
|0.00
|0.00
|0.00
|9.27
|5654880
|2006.10.18 00:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.81
|0.00
|221.92
|2006.10.18 01:59
|221.92
|0.00
|0.00
|0.00
|9.27
|5654882
|2006.10.18 00:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.81
|0.00
|221.92
|2006.10.18 01:59
|221.92
|0.00
|0.00
|0.00
|9.27
|5658909
|2006.10.18 09:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.74
|0.00
|221.85
|2006.10.18 10:06
|221.85
|0.00
|0.00
|0.00
|9.28
|5658910
|2006.10.18 09:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.74
|0.00
|221.85
|2006.10.18 10:06
|221.85
|0.00
|0.00
|0.00
|9.28
|5658911
|2006.10.18 09:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.75
|0.00
|221.86
|2006.10.18 10:06
|221.86
|0.00
|0.00
|0.00
|9.28
|5658912
|2006.10.18 09:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.75
|0.00
|221.86
|2006.10.18 10:06
|221.86
|0.00
|0.00
|0.00
|9.28
|5658914
|2006.10.18 09:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|221.77
|0.00
|221.88
|2006.10.18 10:07
|221.88
|0.00
|0.00
|0.00
|9.28
|5665739
|2006.10.18 15:45
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.65
|0.00
|93.54
|2006.10.18 16:17
|93.54
|0.00
|0.00
|0.00
|9.23
|5665743
|2006.10.18 15:45
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.65
|0.00
|93.54
|2006.10.18 16:17
|93.54
|0.00
|0.00
|0.00
|9.23
|5665746
|2006.10.18 15:45
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.65
|0.00
|93.54
|2006.10.18 16:17
|93.54
|0.00
|0.00
|0.00
|9.23
|5665748
|2006.10.18 15:45
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.65
|0.00
|93.54
|2006.10.18 16:17
|93.54
|0.00
|0.00
|0.00
|9.23
|5665749
|2006.10.18 15:45
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.66
|0.00
|93.55
|2006.10.18 16:17
|93.55
|0.00
|0.00
|0.00
|9.23
|5665751
|2006.10.18 15:45
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.66
|0.00
|93.55
|2006.10.18 16:17
|93.55
|0.00
|0.00
|0.00
|9.23
|5665754
|2006.10.18 15:45
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.65
|0.00
|93.54
|2006.10.18 16:17
|93.54
|0.00
|0.00
|0.00
|9.23
|5665755
|2006.10.18 15:45
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.64
|0.00
|93.53
|2006.10.18 16:20
|93.53
|0.00
|0.00
|0.00
|9.23
|5665757
|2006.10.18 15:45
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.65
|0.00
|93.54
|2006.10.18 16:17
|93.54
|0.00
|0.00
|0.00
|9.23
|0.00
|0.00
|-5.31
|1 749.49
|Closed P/L:
|1 744.18
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5673338
|2006.10.19 02:00
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.62
|0.00
|93.51
|93.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|5673341
|2006.10.19 02:00
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.62
|0.00
|93.51
|93.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|5673343
|2006.10.19 02:00
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.62
|0.00
|93.51
|93.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|5673345
|2006.10.19 02:00
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.62
|0.00
|93.51
|93.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|5673347
|2006.10.19 02:00
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.62
|0.00
|93.51
|93.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|5673348
|2006.10.19 02:00
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.63
|0.00
|93.52
|93.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5673351
|2006.10.19 02:00
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.63
|0.00
|93.52
|93.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5673353
|2006.10.19 02:00
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.63
|0.00
|93.52
|93.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5673354
|2006.10.19 02:00
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.63
|0.00
|93.52
|93.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5673504
|2006.10.19 02:30
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.65
|0.00
|93.54
|93.63
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|5673505
|2006.10.19 02:30
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.65
|0.00
|93.54
|93.63
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|5673506
|2006.10.19 02:30
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.65
|0.00
|93.54
|93.63
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|5673507
|2006.10.19 02:30
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.65
|0.00
|93.54
|93.63
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|5673508
|2006.10.19 02:30
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.65
|0.00
|93.54
|93.63
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|5673509
|2006.10.19 02:30
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.65
|0.00
|93.54
|93.63
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|5673510
|2006.10.19 02:30
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.66
|0.00
|93.55
|93.63
|0.00
|0.00
|0.00
|2.52
|5673511
|2006.10.19 02:30
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.66
|0.00
|93.55
|93.63
|0.00
|0.00
|0.00
|2.52
|5673512
|2006.10.19 02:30
|sell
|0.10
|chfjpy
|93.66
|0.00
|93.55
|93.63
|0.00
|0.00
|0.00
|2.52
|0.00
|0.00
|0.00
|13.44
|Floating P/L:
|13.44
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 744.18
|Floating P/L:
|13.44
|Margin:
|283.48
|Balance:
|6 744.18
|Equity:
|6 757.62
|Free Margin:
|6 474.14
|Details:
|Gross Profit:
|1 744.18
|Gross Loss:
|0.00
|Total Net Profit:
|1 744.18
|Profit Factor:
|Expected Payoff:
|18.75
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|0.00 (0.00%)
|Relative Drawdown:
|0.00% (0.00)
|Total Trades:
|93
|Short Positions (won %):
|63 (100.00%)
|Long Positions (won %):
|30 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|93 (100.00%)
|Loss trades (% of total):
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade:
|137.77
|loss trade:
|0.00
|Average
|profit trade:
|18.75
|loss trade:
|0.00
|Maximum
|consecutive wins ($):
|93 (1 744.18)
|consecutive losses ($):
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 744.18 (93)
|consecutive loss (count):
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins:
|93
|consecutive losses:
|0