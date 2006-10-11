North Finance Co Ltd

Account: 298621 Name: Sky Currency: USD 2006 October 19, 04:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
55653292006.10.11 14:05balanceDeposit5 000.00
55676352006.10.11 15:51sell1.50chfjpy94.120.0094.012006.10.11 21:2394.010.000.000.00137.77
55676372006.10.11 15:51sell1.40chfjpy94.120.0094.012006.10.11 21:2394.010.000.000.00128.59
55676382006.10.11 15:51sell1.30chfjpy94.120.0094.012006.10.11 21:2394.010.000.000.00119.41
55676402006.10.11 15:51sell1.20chfjpy94.120.0094.012006.10.11 21:2394.010.000.000.00110.22
55676422006.10.11 15:51sell1.20chfjpy94.120.0094.012006.10.11 21:2394.010.000.000.00110.22
55676442006.10.11 15:51sell1.10chfjpy94.120.0094.012006.10.11 21:2394.010.000.000.00101.04
55676452006.10.11 15:51sell1.00chfjpy94.120.0094.012006.10.11 21:2394.010.000.000.0091.85
55676472006.10.11 15:51sell1.00chfjpy94.120.0094.012006.10.11 21:2394.010.000.000.0091.85
55676482006.10.11 15:51sell0.90chfjpy94.120.0094.012006.10.11 21:2394.010.000.000.0082.66
55762282006.10.12 02:15sell0.10chfjpy94.120.0094.012006.10.12 09:2194.010.000.000.009.21
55762292006.10.12 02:15sell0.10chfjpy94.120.0094.012006.10.12 09:2194.010.000.000.009.21
55762312006.10.12 02:15sell0.10chfjpy94.120.0094.012006.10.12 09:2194.010.000.000.009.21
55762322006.10.12 02:15sell0.10chfjpy94.120.0094.012006.10.12 09:2194.010.000.000.009.21
55762342006.10.12 02:15sell0.10chfjpy94.120.0094.012006.10.12 09:2194.010.000.000.009.21
55762352006.10.12 02:15sell0.10chfjpy94.120.0094.012006.10.12 09:2194.010.000.000.009.21
55762372006.10.12 02:15sell0.10chfjpy94.120.0094.012006.10.12 09:2194.010.000.000.009.21
55762382006.10.12 02:15sell0.10chfjpy94.120.0094.012006.10.12 09:2194.010.000.000.009.21
55762392006.10.12 02:15sell0.10chfjpy94.120.0094.012006.10.12 09:2194.010.000.000.009.21
55801262006.10.12 09:15buy0.10gbpjpy221.950.00222.062006.10.12 10:33222.060.000.000.009.22
55801292006.10.12 09:15buy0.10gbpjpy221.970.00222.082006.10.12 10:34222.080.000.000.009.22
55801302006.10.12 09:15buy0.10gbpjpy221.970.00222.082006.10.12 10:34222.080.000.000.009.22
55801312006.10.12 09:15buy0.10gbpjpy221.970.00222.082006.10.12 10:34222.080.000.000.009.22
55801322006.10.12 09:15buy0.10gbpjpy221.970.00222.082006.10.12 10:34222.080.000.000.009.22
55903872006.10.12 16:30buy0.10gbpjpy221.770.00221.882006.10.12 17:34221.880.000.000.009.20
55903882006.10.12 16:30buy0.10gbpjpy221.770.00221.882006.10.12 17:34221.880.000.000.009.20
55903902006.10.12 16:30buy0.10gbpjpy221.770.00221.882006.10.12 17:34221.880.000.000.009.20
55903922006.10.12 16:30buy0.10gbpjpy221.770.00221.882006.10.12 17:34221.880.000.000.009.20
55903932006.10.12 16:30buy0.10gbpjpy221.770.00221.882006.10.12 17:34221.880.000.000.009.20
55940442006.10.12 21:30sell0.10chfjpy94.070.0093.962006.10.13 10:4393.960.000.00-0.579.24
55940482006.10.12 21:30sell0.10chfjpy94.070.0093.962006.10.13 10:4393.960.000.00-0.579.24
55940492006.10.12 21:30sell0.10chfjpy94.080.0093.972006.10.13 10:3693.970.000.00-0.579.23
55940502006.10.12 21:30sell0.10chfjpy94.080.0093.972006.10.13 10:3693.970.000.00-0.579.23
55940512006.10.12 21:30sell0.10chfjpy94.080.0093.972006.10.13 10:3693.970.000.00-0.579.23
55940522006.10.12 21:30sell0.10chfjpy94.080.0093.972006.10.13 10:3693.970.000.00-0.579.23
55940532006.10.12 21:30sell0.10chfjpy94.080.0093.972006.10.13 10:3693.970.000.00-0.579.23
55940542006.10.12 21:30sell0.10chfjpy94.080.0093.972006.10.13 10:3693.970.000.00-0.579.23
55940562006.10.12 21:30sell0.10chfjpy94.080.0093.972006.10.13 10:3693.970.000.00-0.579.23
55962292006.10.13 03:15buy0.10gbpjpy221.750.00221.862006.10.13 04:16221.860.000.000.009.23
55962312006.10.13 03:15buy0.10gbpjpy221.750.00221.862006.10.13 04:16221.860.000.000.009.23
55962322006.10.13 03:15buy0.10gbpjpy221.730.00221.842006.10.13 04:16221.840.000.000.009.23
55962332006.10.13 03:15buy0.10gbpjpy221.730.00221.842006.10.13 04:16221.840.000.000.009.23
55962342006.10.13 03:15buy0.10gbpjpy221.750.00221.862006.10.13 04:16221.860.000.000.009.23
56131612006.10.16 02:30sell0.10chfjpy93.970.0093.862006.10.16 09:5993.860.000.000.009.20
56131622006.10.16 02:30sell0.10chfjpy93.970.0093.862006.10.16 09:5993.860.000.000.009.20
56131632006.10.16 02:30sell0.10chfjpy93.970.0093.862006.10.16 09:5993.860.000.000.009.20
56131642006.10.16 02:30sell0.10chfjpy93.970.0093.862006.10.16 09:5993.860.000.000.009.20
56131652006.10.16 02:30sell0.10chfjpy93.970.0093.862006.10.16 09:5993.860.000.000.009.20
56131662006.10.16 02:30sell0.10chfjpy93.970.0093.862006.10.16 09:5993.860.000.000.009.20
56131672006.10.16 02:30sell0.10chfjpy93.970.0093.862006.10.16 09:5993.860.000.000.009.20
56131682006.10.16 02:30sell0.10chfjpy93.970.0093.862006.10.16 09:5993.860.000.000.009.20
56131692006.10.16 02:30sell0.10chfjpy93.970.0093.862006.10.16 09:5993.860.000.000.009.20
56133142006.10.16 03:00buy0.10gbpjpy222.120.00222.232006.10.17 18:56222.230.000.000.999.27
56133162006.10.16 03:00buy0.10gbpjpy222.100.00222.212006.10.17 18:54222.210.000.000.999.27
56133182006.10.16 03:00buy0.10gbpjpy222.100.00222.212006.10.17 18:54222.210.000.000.999.27
56133192006.10.16 03:00buy0.10gbpjpy222.100.00222.212006.10.17 18:54222.210.000.000.999.27
56133202006.10.16 03:00buy0.10gbpjpy222.100.00222.212006.10.17 18:54222.210.000.000.999.27
56348192006.10.17 03:15sell0.10chfjpy93.760.0093.652006.10.17 09:5193.650.000.000.009.25
56348222006.10.17 03:15sell0.10chfjpy93.760.0093.652006.10.17 09:5193.650.000.000.009.25
56348242006.10.17 03:15sell0.10chfjpy93.760.0093.652006.10.17 09:5193.650.000.000.009.25
56348262006.10.17 03:15sell0.10chfjpy93.760.0093.652006.10.17 09:5193.650.000.000.009.25
56348272006.10.17 03:15sell0.10chfjpy93.760.0093.652006.10.17 09:5193.650.000.000.009.25
56348282006.10.17 03:15sell0.10chfjpy93.750.0093.642006.10.17 09:5293.640.000.000.009.25
56348302006.10.17 03:15sell0.10chfjpy93.750.0093.642006.10.17 09:5293.640.000.000.009.25
56348332006.10.17 03:15sell0.10chfjpy93.750.0093.642006.10.17 09:5293.640.000.000.009.25
56348342006.10.17 03:15sell0.10chfjpy93.750.0093.642006.10.17 09:5293.640.000.000.009.25
56491832006.10.17 17:30sell0.10chfjpy93.680.0093.572006.10.18 00:0393.570.000.00-0.579.27
56491872006.10.17 17:30sell0.10chfjpy93.670.0093.562006.10.18 00:0393.560.000.00-0.579.27
56491892006.10.17 17:30sell0.10chfjpy93.670.0093.562006.10.18 00:0393.560.000.00-0.579.27
56491922006.10.17 17:30sell0.10chfjpy93.670.0093.562006.10.18 00:0393.560.000.00-0.579.27
56491932006.10.17 17:30sell0.10chfjpy93.670.0093.562006.10.18 00:0393.560.000.00-0.579.27
56491952006.10.17 17:30sell0.10chfjpy93.670.0093.562006.10.18 00:0393.560.000.00-0.579.27
56491992006.10.17 17:30sell0.10chfjpy93.670.0093.562006.10.18 00:0393.560.000.00-0.579.27
56492032006.10.17 17:30sell0.10chfjpy93.680.0093.572006.10.18 00:0393.570.000.00-0.579.27
56492082006.10.17 17:30sell0.10chfjpy93.660.0093.552006.10.18 00:1393.550.000.00-0.579.27
56548742006.10.18 00:30buy0.10gbpjpy221.810.00221.922006.10.18 01:59221.920.000.000.009.27
56548772006.10.18 00:30buy0.10gbpjpy221.810.00221.922006.10.18 01:59221.920.000.000.009.27
56548782006.10.18 00:30buy0.10gbpjpy221.810.00221.922006.10.18 01:59221.920.000.000.009.27
56548802006.10.18 00:30buy0.10gbpjpy221.810.00221.922006.10.18 01:59221.920.000.000.009.27
56548822006.10.18 00:30buy0.10gbpjpy221.810.00221.922006.10.18 01:59221.920.000.000.009.27
56589092006.10.18 09:30buy0.10gbpjpy221.740.00221.852006.10.18 10:06221.850.000.000.009.28
56589102006.10.18 09:30buy0.10gbpjpy221.740.00221.852006.10.18 10:06221.850.000.000.009.28
56589112006.10.18 09:30buy0.10gbpjpy221.750.00221.862006.10.18 10:06221.860.000.000.009.28
56589122006.10.18 09:30buy0.10gbpjpy221.750.00221.862006.10.18 10:06221.860.000.000.009.28
56589142006.10.18 09:30buy0.10gbpjpy221.770.00221.882006.10.18 10:07221.880.000.000.009.28
56657392006.10.18 15:45sell0.10chfjpy93.650.0093.542006.10.18 16:1793.540.000.000.009.23
56657432006.10.18 15:45sell0.10chfjpy93.650.0093.542006.10.18 16:1793.540.000.000.009.23
56657462006.10.18 15:45sell0.10chfjpy93.650.0093.542006.10.18 16:1793.540.000.000.009.23
56657482006.10.18 15:45sell0.10chfjpy93.650.0093.542006.10.18 16:1793.540.000.000.009.23
56657492006.10.18 15:45sell0.10chfjpy93.660.0093.552006.10.18 16:1793.550.000.000.009.23
56657512006.10.18 15:45sell0.10chfjpy93.660.0093.552006.10.18 16:1793.550.000.000.009.23
56657542006.10.18 15:45sell0.10chfjpy93.650.0093.542006.10.18 16:1793.540.000.000.009.23
56657552006.10.18 15:45sell0.10chfjpy93.640.0093.532006.10.18 16:2093.530.000.000.009.23
56657572006.10.18 15:45sell0.10chfjpy93.650.0093.542006.10.18 16:1793.540.000.000.009.23
  0.00 0.00 -5.31 1 749.49
Closed P/L: 1 744.18
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
56733382006.10.19 02:00sell0.10chfjpy93.620.0093.51 93.630.000.000.00-0.84
56733412006.10.19 02:00sell0.10chfjpy93.620.0093.51 93.630.000.000.00-0.84
56733432006.10.19 02:00sell0.10chfjpy93.620.0093.51 93.630.000.000.00-0.84
56733452006.10.19 02:00sell0.10chfjpy93.620.0093.51 93.630.000.000.00-0.84
56733472006.10.19 02:00sell0.10chfjpy93.620.0093.51 93.630.000.000.00-0.84
56733482006.10.19 02:00sell0.10chfjpy93.630.0093.52 93.630.000.000.000.00
56733512006.10.19 02:00sell0.10chfjpy93.630.0093.52 93.630.000.000.000.00
56733532006.10.19 02:00sell0.10chfjpy93.630.0093.52 93.630.000.000.000.00
56733542006.10.19 02:00sell0.10chfjpy93.630.0093.52 93.630.000.000.000.00
56735042006.10.19 02:30sell0.10chfjpy93.650.0093.54 93.630.000.000.001.68
56735052006.10.19 02:30sell0.10chfjpy93.650.0093.54 93.630.000.000.001.68
56735062006.10.19 02:30sell0.10chfjpy93.650.0093.54 93.630.000.000.001.68
56735072006.10.19 02:30sell0.10chfjpy93.650.0093.54 93.630.000.000.001.68
56735082006.10.19 02:30sell0.10chfjpy93.650.0093.54 93.630.000.000.001.68
56735092006.10.19 02:30sell0.10chfjpy93.650.0093.54 93.630.000.000.001.68
56735102006.10.19 02:30sell0.10chfjpy93.660.0093.55 93.630.000.000.002.52
56735112006.10.19 02:30sell0.10chfjpy93.660.0093.55 93.630.000.000.002.52
56735122006.10.19 02:30sell0.10chfjpy93.660.0093.55 93.630.000.000.002.52
  0.00 0.00 0.00 13.44
 Floating P/L: 13.44
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 744.18 Floating P/L: 13.44 Margin: 283.48
Balance: 6 744.18 Equity: 6 757.62 Free Margin: 6 474.14
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 744.18 Gross Loss: 0.00 Total Net Profit: 1 744.18
Profit Factor: Expected Payoff: 18.75  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 0.00 (0.00%) Relative Drawdown: 0.00% (0.00)
 
Total Trades: 93 Short Positions (won %): 63 (100.00%) Long Positions (won %): 30 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 93 (100.00%) Loss trades (% of total): 0 (0.00%)
Largest profit trade: 137.77 loss trade: 0.00
Average profit trade: 18.75 loss trade: 0.00
Maximum consecutive wins ($): 93 (1 744.18) consecutive losses ($): 0 (0.00)
Maximal consecutive profit (count): 1 744.18 (93) consecutive loss (count): 0.00 (0)
Average consecutive wins: 93 consecutive losses: 0