Strategy Tester Report
MrsPacMan

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2002.04.26 00:00 - 2007.04.26 00:00 (2002.04.26 - 2007.04.26)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersSystemWideParms="** MrsPacMan Systemwide Parameters **"; PacManSuperCell=false; SuperCellnumber="increase progression to 300%"; SuperCell=3; SuperPacManSettings="Full Time SuperMrsPacMan 210% or 225%"; SuperPacMan2.25=false; SuperPacMan2.1=false; LotSize=0.1; UseFiboLotSizeProgression=true; UseMoneyMgmt=true; reverseOrder=" true= close order when momentom reverses "; ReverseOrder=false; hedge=true; HedgeNumber=4; EquityProtectionLevel=0; Nonmajic=" set to 1 to close all account orders profit"; nonmajic="set to 0 to close on single pair profit"; testExit="set to 1 to close all open orders on account ea or not "; NonMagic=0; TestExit=0; LongShort=" Set LScombined=true to exit on long+short profit, false = individual"; LScombined=false; TargetEquityToCloseAndReset=0.15; RiskPercent=1.25; JMA_Volume=100; CCI_PeroidFast=55; L_cciblock=250; S_cciblock=-250; LongTradeParms="** MsPacMan Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=20; LongInitialStop=10; LongTrailingStop=10; LongMaxTrades=5; LongPips=23; LongAccountProtection=true; LongOrderstoProtect=2; ShortTradeParms="** MsPacMan Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=20; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=10; ShortMaxTrades=5; ShortPips=23; ShortAccountProtection=true; ShortOrderstoProtect=2; LongMagicNumber=0; ShortMagicNumber=0;
Bars in test36195Ticks modelled9463976Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit102940.85Gross profit258496.33Gross loss-155555.48
Profit factor1.66Expected payoff29.10
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown16408.01 (52.61%)Relative drawdown52.61% (16408.01)
Total trades3537Short positions (won %)1840 (62.01%)Long positions (won %)1697 (65.35%)
Profit trades (% of total)2250 (63.61%)Loss trades (% of total)1287 (36.39%)
Largestprofit trade3630.00loss trade-5832.00
Averageprofit trade114.89loss trade-120.87
Maximumconsecutive wins (profit in money)19 (445.34)consecutive losses (loss in money)4 (-7988.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)5055.93 (11)consecutive loss (count of losses)-7988.00 (4)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12002.04.30 13:00sell10.100.90090.00000.8989
22002.04.30 18:20close10.100.89930.00000.898916.0010016.00
32002.05.01 13:00buy20.100.90140.88890.9034
42002.05.01 17:47t/p20.100.90340.88890.903420.0010036.00
52002.05.02 14:00sell30.100.90390.00000.9019
62002.05.02 17:59close30.100.90230.00000.901916.0010052.00
72002.05.02 18:00sell40.100.90270.00000.9007
82002.05.03 10:39sell50.100.90500.00000.9030
92002.05.03 12:43sell60.200.90740.00000.9054
102002.05.03 15:33sell70.600.90980.00000.9078
112002.05.03 15:33buy80.100.91030.89780.9123
122002.05.03 17:06close80.100.91220.89780.912319.0010071.00
132002.05.03 17:06buy90.100.91230.89980.9143
142002.05.03 17:06sell103.000.91260.00000.9106
152002.05.03 17:07close90.100.91390.89980.914316.0010087.00
162002.05.03 17:07buy110.100.91390.90140.9159
172002.05.03 19:12close110.100.91570.90140.915918.0010105.00
182002.05.03 19:12buy120.100.91560.90310.9176
192002.05.03 19:47close120.100.91720.90310.917616.0010121.00
202002.05.03 19:47buy130.100.91720.90470.9192
212002.05.06 10:22buy141.300.91480.90460.9168
222002.05.06 10:22close141.300.91510.90460.916839.0010160.00
232002.05.06 10:22close130.100.91530.90470.9192-19.3710140.63
242002.05.06 10:22buy150.100.91540.90290.9174
252002.05.06 18:55close150.100.91700.90290.917416.0010156.63
262002.05.06 18:55buy160.100.91700.90450.9190
272002.05.06 22:55close160.100.91870.90450.919017.0010173.63
282002.05.06 22:55buy170.100.91900.90650.9210
292002.05.07 10:28buy181.300.91650.90630.9185
302002.05.07 10:28close181.300.91690.90630.918552.0010225.63
312002.05.07 10:28close170.100.91680.90650.9210-22.3710203.26
322002.05.07 10:28buy190.100.91680.90430.9188
332002.05.07 12:34buy201.300.91440.90420.9164
342002.05.07 12:34close201.300.91490.90420.916465.0010268.26
352002.05.07 12:34close190.100.91480.90430.9188-20.0010248.26
362002.05.07 12:34buy210.100.91530.90280.9173
372002.05.07 13:20close210.100.91690.90280.917316.0010264.26
382002.05.07 13:21buy220.100.91690.90440.9189
392002.05.07 13:57buy231.300.91450.90430.9165
402002.05.07 13:57close231.300.91480.90430.916539.0010303.26
412002.05.07 13:57close220.100.91470.90440.9189-22.0010281.26
422002.05.07 13:57buy240.100.91520.90270.9172
432002.05.07 14:51buy251.300.91290.90270.9149
442002.05.07 14:52close251.300.91320.90270.914939.0010320.26
452002.05.07 14:52close240.100.91330.90270.9172-19.0010301.26
462002.05.07 14:52buy260.100.91310.90060.9151
472002.05.07 18:51close260.100.91470.90060.915116.0010317.26
482002.05.07 18:51buy270.100.91500.90250.9170
492002.05.08 02:37buy281.300.91250.90230.9145
502002.05.08 02:38close281.300.91290.90230.914552.0010369.26
512002.05.08 02:38close270.100.91280.90250.9170-22.3710346.89
522002.05.08 02:39buy290.100.91280.90030.9148
532002.05.08 08:26close290.100.91450.90030.914817.0010363.89
542002.05.08 08:26buy300.100.91460.90210.9166
552002.05.08 09:43buy311.300.91220.90200.9142
562002.05.08 09:43close311.300.91250.90200.914239.0010402.89
572002.05.08 09:43close300.100.91240.90210.9166-22.0010380.89
582002.05.08 09:43buy320.100.91290.90040.9149
592002.05.08 10:31close103.000.91140.00000.9106373.5010754.39
602002.05.08 10:31close70.600.91130.00000.9078-87.3010667.09
612002.05.08 10:31close60.200.91130.00000.9054-77.1010589.99
622002.05.08 10:31close50.100.91130.00000.9030-62.5510527.44
632002.05.08 10:31close40.100.91130.00000.9007-85.4010442.04
642002.05.08 10:43buy330.100.91030.90010.9123
652002.05.08 17:47buy340.400.90780.89990.9098
662002.05.08 18:09close340.400.90950.89990.909868.0010510.04
672002.05.08 18:10close330.100.90930.90010.9123-10.0010500.04
682002.05.08 18:10close320.100.90930.90040.9149-36.0010464.04
692002.05.09 19:00buy350.100.90920.89670.9112
702002.05.09 19:02t/p350.100.91120.89670.911220.0010484.04
712002.05.09 19:02buy360.100.91140.89890.9134
722002.05.09 19:03buy370.100.90900.89880.9110
732002.05.09 19:35t/p370.100.91100.89880.911020.0010504.04
742002.05.09 19:35close360.100.91110.89890.9134-3.0010501.04
752002.05.09 19:35buy380.100.91110.89860.9131
762002.05.09 19:49buy390.100.90860.89840.9106
772002.05.10 04:07t/p390.100.91060.89840.910619.6310520.67
782002.05.10 04:07close380.100.91060.89860.9131-5.3710515.30
792002.05.13 18:00sell400.100.91080.00000.9088
802002.05.14 07:33close400.100.90920.00000.908816.1510531.45
812002.05.15 18:00buy410.100.90740.89490.9094
822002.05.15 19:06close410.100.90900.89490.909416.0010547.45
832002.05.15 19:06buy420.100.90930.89680.9113
842002.05.15 21:47close420.100.91090.89680.911316.0010563.45
852002.05.21 05:00sell430.100.91860.00000.9166
862002.05.21 05:10close430.100.91700.00000.916616.0010579.45
872002.05.21 05:10sell440.100.91710.00000.9151
882002.05.21 10:29sell450.100.91960.00000.9176
892002.05.21 15:17sell460.200.92190.00000.9199
902002.05.21 15:37t/p460.200.91990.00000.919940.0010619.45
912002.05.21 15:37close450.100.91980.00000.9176-2.0010617.45
922002.05.21 15:37close440.100.91980.00000.9151-27.0010590.45
932002.05.21 17:00sell470.100.91830.00000.9163
942002.05.21 20:40sell480.100.92070.00000.9187
952002.05.22 01:12t/p480.100.91870.00000.918720.1510610.60
962002.05.22 01:12close470.100.91870.00000.9163-3.8510606.75
972002.05.23 11:00sell490.100.92420.00000.9222
982002.05.23 11:31sell500.100.92680.00000.9248
992002.05.23 12:34t/p500.100.92480.00000.924820.0010626.75
1002002.05.23 12:34close490.100.92480.00000.9222-6.0010620.75
1012002.05.23 14:00sell510.100.92310.00000.9211
1022002.05.23 15:11close510.100.92150.00000.921116.0010636.75
1032002.05.23 17:00sell520.100.92120.00000.9192
1042002.05.23 18:58sell530.100.92360.00000.9216
1052002.05.23 21:42t/p530.100.92160.00000.921620.0010656.75
1062002.05.23 21:42close520.100.92160.00000.9192-4.0010652.75
1072002.05.24 19:00buy540.100.92220.90970.9242
1082002.05.25 00:02buy550.100.91990.90970.9219
1092002.05.27 05:33t/p550.100.92190.90970.921919.6310672.38
1102002.05.27 05:33close540.100.92190.90970.9242-3.3710669.01
1112002.05.27 05:34buy560.100.92180.90930.9238
1122002.05.27 10:04buy570.100.91940.90920.9214
1132002.05.27 11:01t/p570.100.92140.90920.921420.0010689.01
1142002.05.27 11:01close560.100.92140.90930.9238-4.0010685.01
1152002.05.27 14:00sell580.100.91980.00000.9178
1162002.05.27 21:00buy590.100.92120.90870.9232
1172002.05.27 23:28sell600.100.92210.00000.9201
1182002.05.28 02:03t/p600.100.92010.00000.920120.1510705.16
1192002.05.28 02:03close580.100.92010.00000.9178-2.8510702.31
1202002.05.28 10:23close590.100.92300.90870.923217.6310719.94
1212002.05.31 19:00sell610.100.93410.00000.9321
1222002.05.31 19:29close610.100.93230.00000.932118.0010737.94
1232002.05.31 19:29sell620.100.93220.00000.9302
1242002.05.31 19:52close620.100.93040.00000.930218.0010755.94
1252002.05.31 19:52sell630.100.93040.00000.9284
1262002.05.31 20:10close630.100.92860.00000.928418.0010773.94
1272002.06.03 19:00buy640.100.93920.92670.9412
1282002.06.03 23:25close640.100.94100.92670.941218.0010791.94
1292002.06.05 00:00sell650.100.93930.00000.9373
1302002.06.05 05:28sell660.100.94170.00000.9397
1312002.06.05 09:19t/p660.100.93970.00000.939720.0010811.94
1322002.06.05 09:19close650.100.93950.00000.9373-2.0010809.94
1332002.06.05 11:00sell670.100.93840.00000.9364
1342002.06.05 12:19close670.100.93670.00000.936417.0010826.94
1352002.06.05 12:19sell680.100.93630.00000.9343
1362002.06.05 13:05sell690.100.93880.00000.9368
1372002.06.05 14:32t/p690.100.93680.00000.936820.0010846.94
1382002.06.05 14:32close680.100.93680.00000.9343-5.0010841.94
1392002.06.05 23:00buy700.100.93970.92720.9417
1402002.06.06 07:57buy710.100.93710.92690.9391
1412002.06.06 09:28buy720.400.93470.92680.9367
1422002.06.06 11:21close720.400.93630.92680.936764.0010905.94
1432002.06.06 11:21close710.100.93620.92690.9391-9.0010896.94
1442002.06.06 11:21close700.100.93620.92720.9417-36.1110860.83
1452002.06.06 18:00buy730.100.94530.93280.9473
1462002.06.06 18:33close730.100.94710.93280.947318.0010878.83
1472002.06.06 18:33buy740.100.94720.93470.9492
1482002.06.06 19:58buy750.100.94480.93460.9468
1492002.06.06 23:30t/p750.100.94680.93460.946820.0010898.83
1502002.06.06 23:30close740.100.94690.93470.9492-3.0010895.83
1512002.06.07 20:00sell760.100.94380.00000.9418
1522002.06.10 05:26t/p760.100.94180.00000.941820.1510915.98
1532002.06.10 14:00buy770.100.94570.93320.9477
1542002.06.10 15:50close770.100.94750.93320.947718.0010933.98
1552002.06.10 21:00sell780.100.94290.00000.9409
1562002.06.11 01:00buy790.100.94430.93180.9463
1572002.06.11 05:21sell800.100.94520.00000.9432
1582002.06.11 09:18t/p800.100.94320.00000.943220.0010953.98
1592002.06.11 09:18close780.100.94320.00000.9409-2.8510951.13
1602002.06.11 10:36close790.100.94600.93180.946317.0010968.13
1612002.06.11 21:00buy810.100.94630.93380.9483
1622002.06.11 22:35close810.100.94800.93380.948317.0010985.13
1632002.06.12 16:00sell820.100.94580.00000.9438
1642002.06.12 16:28sell830.100.94810.00000.9461
1652002.06.12 17:22t/p830.100.94610.00000.946120.0011005.13
1662002.06.12 17:22close820.100.94590.00000.9438-1.0011004.13
1672002.06.12 22:00sell840.100.94470.00000.9427
1682002.06.12 23:29t/p840.100.94270.00000.942720.0011024.13
1692002.06.13 18:00buy850.100.94600.93350.9480
1702002.06.13 19:00buy860.100.94360.93340.9456
1712002.06.14 08:32t/p860.100.94560.93340.945619.6311043.76
1722002.06.14 08:32close850.100.94560.93350.9480-4.3711039.39
1732002.06.14 12:00buy870.100.94550.93300.9475
1742002.06.14 12:46close870.100.94720.93300.947517.0011056.39
1752002.06.14 12:46buy880.100.94730.93480.9493
1762002.06.14 13:41close880.100.94920.93480.949319.0011075.39
1772002.06.14 23:00sell890.100.94560.00000.9436
1782002.06.17 11:55close890.100.94390.00000.943617.1511092.54
1792002.06.17 12:00sell900.100.94370.00000.9417
1802002.06.17 15:28close900.100.94200.00000.941717.0011109.54
1812002.06.17 15:28sell910.100.94200.00000.9400
1822002.06.17 17:36sell920.100.94430.00000.9423
1832002.06.18 02:00buy930.100.94480.93230.9468
1842002.06.18 05:02close930.100.94650.93230.946817.0011126.54
1852002.06.18 05:03sell940.200.94670.00000.9447
1862002.06.18 14:46sell950.600.94910.00000.9471
1872002.06.18 14:46buy960.100.94880.93630.9508
1882002.06.18 19:59close960.100.95050.93630.950817.0011143.54
1892002.06.18 19:59buy970.100.95050.93800.9525
1902002.06.18 20:57sell983.000.95160.00000.9496
1912002.06.18 21:04close970.100.95220.93800.952517.0011160.54
1922002.06.18 21:04buy990.100.95210.93960.9541
1932002.06.18 21:32close983.000.95050.00000.9496330.0011490.54
1942002.06.18 21:32close950.600.95090.00000.9471-108.0011382.54
1952002.06.18 21:32close940.200.95090.00000.9447-84.0011298.54
1962002.06.18 21:32close920.100.95090.00000.9423-65.8511232.69
1972002.06.18 21:32close910.100.95090.00000.9400-88.8511143.84
1982002.06.19 02:28close990.100.95390.93960.954117.6311161.47
1992002.06.24 23:00sell1000.100.97120.00000.9692
2002002.06.25 00:05close1000.100.96950.00000.969217.1511178.62
2012002.06.25 00:05sell1010.100.96960.00000.9676
2022002.06.25 04:22close1010.100.96790.00000.967617.0011195.62
2032002.06.25 21:00buy1020.100.97760.96510.9796
2042002.06.25 23:14close1020.100.97930.96510.979617.0011212.62
2052002.06.26 23:00sell1030.100.98150.00000.9795
2062002.06.26 23:54close1030.100.97960.00000.979519.0011231.62
2072002.06.26 23:54sell1040.100.97960.00000.9776
2082002.06.27 00:03sell1050.100.98210.00000.9801
2092002.06.27 04:34sell1060.200.98440.00000.9824
2102002.06.27 11:26sell1070.600.98690.00000.9849
2112002.06.27 11:26buy1080.100.98720.97470.9892
2122002.06.27 12:38close1070.600.98500.00000.9849114.0011345.62
2132002.06.27 12:39close1060.200.98500.00000.9824-12.0011333.62
2142002.06.27 12:39close1050.100.98500.00000.9801-29.0011304.62
2152002.06.27 12:39close1040.100.98500.00000.9776-53.5511251.07
2162002.06.27 12:39buy1090.100.98480.97460.9868
2172002.06.27 13:33buy1100.400.98230.97440.9843
2182002.06.27 14:11close1100.400.98390.97440.984364.0011315.07
2192002.06.27 14:11close1090.100.98380.97460.9868-10.0011305.07
2202002.06.27 14:11close1080.100.98380.97470.9892-34.0011271.07
2212002.06.27 15:00sell1110.100.98280.00000.9808
2222002.06.27 15:25close1110.100.98110.00000.980817.0011288.07
2232002.06.27 15:25sell1120.100.98110.00000.9791
2242002.06.27 16:15sell1130.100.98350.00000.9815
2252002.06.27 16:52sell1140.200.98590.00000.9839
2262002.06.27 17:17t/p1140.200.98390.00000.983940.0011328.07
2272002.06.27 17:17close1130.100.98370.00000.9815-2.0011326.07
2282002.06.27 17:17close1120.100.98370.00000.9791-26.0011300.07
2292002.06.28 19:00sell1150.100.98600.00000.9840
2302002.06.28 19:33sell1160.100.98880.00000.9868
2312002.06.28 21:52sell1170.200.99120.00000.9892
2322002.07.01 02:08sell1180.600.99360.00000.9916
2332002.07.01 02:09buy1190.100.99400.98150.9960
2342002.07.01 09:52close1190.100.99570.98150.996017.0011317.07
2352002.07.01 09:52buy1200.100.99640.98390.9984
2362002.07.01 09:52sell1213.000.99620.00000.9942
2372002.07.01 10:33close1213.000.99480.00000.9942420.0011737.07
2382002.07.01 10:33close1180.600.99500.00000.9916-84.0011653.07
2392002.07.01 10:33close1170.200.99500.00000.9892-75.7011577.37
2402002.07.01 10:33close1160.100.99500.00000.9868-61.8511515.52
2412002.07.01 10:33close1150.100.99500.00000.9840-89.8511425.67
2422002.07.01 10:44buy1220.100.99380.98360.9958
2432002.07.01 12:28buy1230.400.99150.98360.9935
2442002.07.01 13:37buy1242.700.98910.98350.9911
2452002.07.01 13:37sell1250.100.98900.00000.9870
2462002.07.01 13:37close1242.700.99000.98350.9911243.0011668.67
2472002.07.01 13:37close1230.400.98980.98360.9935-68.0011600.67
2482002.07.01 13:37close1220.100.98980.98360.9958-40.0011560.67
2492002.07.01 13:37close1200.100.98980.98390.9984-66.0011494.67
2502002.07.01 14:56sell1260.100.99140.00000.9894
2512002.07.01 16:21t/p1260.100.98940.00000.989420.0011514.67
2522002.07.01 16:21close1250.100.98930.00000.9870-3.0011511.67
2532002.07.01 19:00sell1270.100.98860.00000.9866
2542002.07.01 21:18close1270.100.98680.00000.986618.0011529.67
2552002.07.02 02:00buy1280.100.99190.97940.9939
2562002.07.02 03:37buy1290.100.98940.97920.9914
2572002.07.02 04:30buy1300.400.98690.97900.9889
2582002.07.02 07:37buy1312.700.98440.97880.9864
2592002.07.02 07:37sell1320.100.98440.00000.9824
2602002.07.02 07:57t/p1320.100.98240.00000.982420.0011549.67
2612002.07.02 07:57sell1330.100.98220.00000.9802
2622002.07.02 09:04sell1340.100.98450.00000.9825
2632002.07.02 09:16close1312.700.98530.97880.9864243.0011792.67
2642002.07.02 09:16close1300.400.98510.97900.9889-72.0011720.67
2652002.07.02 09:16close1290.100.98510.97920.9914-43.0011677.67
2662002.07.02 09:16close1280.100.98510.97940.9939-68.0011609.67
2672002.07.02 10:29t/p1340.100.98250.00000.982520.0011629.67
2682002.07.02 10:29close1330.100.98250.00000.9802-3.0011626.67
2692002.07.04 18:00buy1350.100.97940.96690.9814
2702002.07.04 21:43buy1360.100.97700.96680.9790
2712002.07.04 22:13t/p1360.100.97900.96680.979020.0011646.67
2722002.07.04 22:13close1350.100.97900.96690.9814-4.0011642.67
2732002.07.05 00:00buy1370.100.97990.96740.9819
2742002.07.05 02:09buy1380.100.97750.96730.9795
2752002.07.05 03:55buy1390.400.97510.96720.9771
2762002.07.05 06:18close1390.400.97660.96720.977160.0011702.67
2772002.07.05 06:18close1380.100.97620.96730.9795-13.0011689.67
2782002.07.05 06:18close1370.100.97620.96740.9819-37.0011652.67
2792002.07.10 05:00sell1400.100.98950.00000.9875
2802002.07.10 08:24sell1410.100.99190.00000.9899
2812002.07.10 09:30sell1420.200.99430.00000.9923
2822002.07.10 09:47sell1430.600.99670.00000.9947
2832002.07.10 09:47buy1440.100.99720.98470.9992
2842002.07.10 10:30close1430.600.99480.00000.9947114.0011766.67
2852002.07.10 10:30close1420.200.99430.00000.99230.0011766.67
2862002.07.10 10:30close1410.100.99430.00000.9899-24.0011742.67
2872002.07.10 10:30close1400.100.99430.00000.9875-48.0011694.67
2882002.07.10 10:30buy1450.100.99450.98430.9965
2892002.07.10 10:41t/p1450.100.99650.98430.996520.0011714.67
2902002.07.10 10:41close1440.100.99650.98470.9992-7.0011707.67
2912002.07.10 17:00sell1460.100.99080.00000.9888
2922002.07.10 17:07close1460.100.98900.00000.988818.0011725.67
2932002.07.10 17:07sell1470.100.98870.00000.9867
2942002.07.10 17:14close1470.100.98680.00000.986719.0011744.67
2952002.07.10 17:14sell1480.100.98670.00000.9847
2962002.07.10 17:35sell1490.100.98910.00000.9871
2972002.07.10 18:05t/p1490.100.98710.00000.987120.0011764.67
2982002.07.10 18:05close1480.100.98710.00000.9847-4.0011760.67
2992002.07.10 19:00sell1500.100.98860.00000.9866
3002002.07.10 21:19sell1510.100.99110.00000.9891
3012002.07.10 21:52t/p1510.100.98910.00000.989120.0011780.67
3022002.07.10 21:52close1500.100.98890.00000.9866-3.0011777.67
3032002.07.11 20:00buy1520.100.99070.97820.9927
3042002.07.11 20:16close1520.100.99250.97820.992718.0011795.67
3052002.07.11 20:16buy1530.100.99280.98030.9948
3062002.07.11 21:04buy1540.100.99040.98020.9924
3072002.07.12 00:24buy1550.400.98800.98010.9900
3082002.07.12 03:02buy1562.700.98560.98000.9876
3092002.07.12 03:02sell1570.100.98570.00000.9837
3102002.07.12 03:16close1562.700.98640.98000.9876216.0012011.67
3112002.07.12 03:16close1550.400.98630.98010.9900-68.0011943.67
3122002.07.12 03:16close1540.100.98630.98020.9924-41.3711902.30
3132002.07.12 03:16close1530.100.98630.98030.9948-65.3711836.93
3142002.07.12 08:54sell1580.100.98840.00000.9864
3152002.07.12 09:28t/p1580.100.98640.00000.986420.0011856.93
3162002.07.12 09:28close1570.100.98640.00000.9837-7.0011849.93
3172002.07.12 12:00buy1590.100.98900.97650.9910
3182002.07.12 16:48close1590.100.99090.97650.991019.0011868.93
3192002.07.17 14:00sell1600.101.00750.00001.0055
3202002.07.17 14:14close1600.101.00570.00001.005518.0011886.93
3212002.07.17 14:14sell1610.101.00580.00001.0038
3222002.07.17 16:47t/p1610.101.00380.00001.003820.0011906.93
3232002.07.17 22:00buy1620.101.00980.99731.0118
3242002.07.17 22:34buy1630.101.00720.99701.0092
3252002.07.18 05:22buy1640.401.00480.99691.0068
3262002.07.18 05:45close1640.401.00660.99691.006872.0011978.93
3272002.07.18 05:45close1630.101.00650.99701.0092-8.1111970.82
3282002.07.18 05:45close1620.101.00650.99731.0118-34.1111936.71
3292002.07.18 22:00buy1650.101.01000.99751.0120
3302002.07.18 23:59close1650.101.01180.99751.012018.0011954.71
3312002.07.18 23:59buy1660.101.01160.99911.0136
3322002.07.19 03:26t/p1660.101.01360.99911.013619.6311974.34
3332002.07.22 01:00sell1670.101.01120.00001.0092
3342002.07.22 01:30t/p1670.101.00920.00001.009220.0011994.34
3352002.07.22 01:30sell1680.101.00890.00001.0069
3362002.07.22 02:32sell1690.101.01120.00001.0092
3372002.07.22 05:00t/p1690.101.00920.00001.009220.0012014.34
3382002.07.22 05:00close1680.101.00910.00001.0069-2.0012012.34
3392002.07.22 05:00sell1700.201.00880.00001.0068
3402002.07.22 05:05close1700.201.00780.00001.006820.0012032.34
3412002.07.22 05:05sell1710.201.00770.00001.0057
3422002.07.22 07:32sell1720.101.01030.00001.0083
3432002.07.22 09:26sell1730.201.01270.00001.0107
3442002.07.22 09:43t/p1730.201.01070.00001.010740.0012072.34
3452002.07.22 09:43close1720.101.01070.00001.0083-4.0012068.34
3462002.07.22 09:43close1710.201.01070.00001.0057-60.0012008.34
3472002.07.24 18:00buy1740.200.99360.98110.9956
3482002.07.24 18:28buy1750.100.99120.98100.9932
3492002.07.24 18:38t/p1750.100.99320.98100.993220.0012028.34
3502002.07.24 18:38close1740.200.99330.98110.9956-6.0012022.34
3512002.07.24 18:38buy1760.200.99330.98080.9953
3522002.07.24 18:54close1760.200.99430.98080.995320.0012042.34
3532002.07.24 18:54buy1770.200.99440.98190.9964
3542002.07.24 18:56close1770.200.99550.98190.996422.0012064.34
3552002.07.24 18:56buy1780.200.99560.98310.9976
3562002.07.24 19:15close1780.200.99660.98310.997620.0012084.34
3572002.07.24 19:15buy1790.200.99670.98420.9987
3582002.07.24 20:22close1790.200.99770.98420.998720.0012104.34
3592002.07.24 20:22buy1800.200.99770.98520.9997
3602002.07.24 20:46buy1810.200.99540.98520.9974
3612002.07.24 21:25close1810.200.99710.98520.997434.0012138.34
3622002.07.24 21:25close1800.200.99720.98520.9997-10.0012128.34
3632002.07.24 21:25buy1820.200.99710.98460.9991
3642002.07.24 22:17buy1830.200.99470.98450.9967
3652002.07.25 01:11close1830.200.99640.98450.996731.7812160.12
3662002.07.25 01:11close1820.200.99660.98460.9991-12.2212147.90
3672002.07.26 11:00sell1840.201.00050.00000.9985
3682002.07.26 15:34close1840.200.99950.00000.998520.0012167.90
3692002.07.26 16:00sell1850.200.99750.00000.9955
3702002.07.26 16:01close1850.200.99620.00000.995526.0012193.90
3712002.07.26 16:01sell1860.200.99620.00000.9942
3722002.07.26 16:03close1860.200.99500.00000.994224.0012217.90
3732002.07.26 16:03sell1870.200.99510.00000.9931
3742002.07.26 16:57close1870.200.99390.00000.993124.0012241.90
3752002.07.26 16:57sell1880.200.99380.00000.9918
3762002.07.26 16:58close1880.200.99270.00000.991822.0012263.90
3772002.07.26 16:58sell1890.200.99270.00000.9907
3782002.07.26 17:32close1890.200.99150.00000.990724.0012287.90
3792002.07.30 16:00buy1900.200.98510.97260.9871
3802002.07.30 16:17close1900.200.98610.97260.987120.0012307.90
3812002.07.30 16:17buy1910.200.98640.97390.9884
3822002.07.30 16:30close1910.200.98750.97390.988422.0012329.90
3832002.07.30 16:30buy1920.200.98750.97500.9895
3842002.07.30 17:01close1920.200.98860.97500.989522.0012351.90
3852002.07.31 01:00sell1930.200.98320.00000.9812
3862002.07.31 05:35sell1940.200.98560.00000.9836
3872002.07.31 07:07close1940.200.98390.00000.983634.0012385.90
3882002.07.31 07:07close1930.200.98360.00000.9812-8.0012377.90
3892002.08.01 19:00buy1950.200.98490.97240.9869
3902002.08.02 02:38close1950.200.98590.97240.986919.2612397.16
3912002.08.05 05:00sell1960.200.98420.00000.9822
3922002.08.05 07:34close1960.200.98310.00000.982222.0012419.16
3932002.08.05 09:00sell1970.200.98310.00000.9811
3942002.08.05 10:04close1970.200.98200.00000.981122.0012441.16
3952002.08.07 17:00buy1980.200.97060.95810.9726
3962002.08.07 18:03close1980.200.97170.95810.972622.0012463.16
3972002.08.07 19:00buy1990.200.97320.96070.9752
3982002.08.07 19:00close1990.200.97420.96070.975220.0012483.16
3992002.08.07 19:00buy2000.200.97420.96170.9762
4002002.08.07 19:09close2000.200.97520.96170.976220.0012503.16
4012002.08.07 19:09buy2010.200.97520.96270.9772
4022002.08.07 20:37close2010.200.97620.96270.977220.0012523.16
4032002.08.07 20:37buy2020.200.97630.96380.9783
4042002.08.08 01:13buy2030.200.97390.96370.9759
4052002.08.08 02:29close2030.200.97560.96370.975934.0012557.16
4062002.08.08 02:29close2020.200.97540.96380.9783-20.2212536.94
4072002.08.08 12:00sell2040.200.96930.00000.9673
4082002.08.08 12:41sell2050.200.97170.00000.9697
4092002.08.08 13:21close2050.200.96990.00000.969736.0012572.94
4102002.08.08 13:21close2040.200.96970.00000.9673-8.0012564.94
4112002.08.08 14:00sell2060.200.96780.00000.9658
4122002.08.08 14:26close2060.200.96680.00000.965820.0012584.94
4132002.08.08 14:26sell2070.200.96670.00000.9647
4142002.08.08 14:38sell2080.200.96910.00000.9671
4152002.08.08 15:38close2080.200.96740.00000.967134.0012618.94
4162002.08.08 15:38close2070.200.96770.00000.9647-20.0012598.94
4172002.08.09 12:00buy2090.200.97190.95940.9739
4182002.08.09 12:21close2090.200.97290.95940.973920.0012618.94
4192002.08.09 12:21buy2100.200.97290.96040.9749
4202002.08.09 12:23close2100.200.97390.96040.974920.0012638.94
4212002.08.09 12:23buy2110.200.97430.96180.9763
4222002.08.09 13:15buy2120.200.97190.96170.9739
4232002.08.09 16:03buy2130.800.96940.96150.9714
4242002.08.09 16:06close2130.800.97080.96150.9714112.0012750.94
4252002.08.09 16:06close2120.200.97050.96170.9739-28.0012722.94
4262002.08.09 16:06close2110.200.97050.96180.9763-76.0012646.94
4272002.08.14 23:00sell2140.200.97840.00000.9764
4282002.08.15 00:46close2140.200.97720.00000.976424.9012671.84
4292002.08.15 00:46sell2150.200.97710.00000.9751
4302002.08.15 02:16sell2160.200.97940.00000.9774
4312002.08.15 05:32close2160.200.97750.00000.977438.0012709.84
4322002.08.15 05:32close2150.200.97760.00000.9751-10.0012699.84
4332002.08.15 19:00buy2170.200.98160.96910.9836
4342002.08.15 19:01close2170.200.98260.96910.983620.0012719.84
4352002.08.15 19:01buy2180.200.98260.97010.9846
4362002.08.15 19:02close2180.200.98370.97010.984622.0012741.84
4372002.08.15 19:02buy2190.200.98430.97180.9863
4382002.08.15 23:19buy2200.200.98190.97170.9839
4392002.08.16 10:04buy2210.800.97950.97160.9815
4402002.08.16 12:00sell2220.200.97930.00000.9773
4412002.08.16 12:09close2210.800.98100.97160.9815120.0012861.84
4422002.08.16 12:09close2200.200.98090.97170.9839-20.7412841.10
4432002.08.16 12:09close2190.200.98090.97180.9863-68.7412772.36
4442002.08.16 12:33sell2230.200.98160.00000.9796
4452002.08.16 15:52sell2240.400.98410.00000.9821
4462002.08.16 16:20sell2251.200.98650.00000.9845
4472002.08.16 16:20buy2260.200.98620.97370.9882
4482002.08.16 16:48t/p2251.200.98450.00000.9845240.0013012.36
4492002.08.16 16:48close2240.400.98420.00000.9821-4.0013008.36
4502002.08.16 16:48close2230.200.98420.00000.9796-52.0012956.36
4512002.08.16 16:48close2220.200.98420.00000.9773-98.0012858.36
4522002.08.16 16:50buy2270.200.98380.97360.9858
4532002.08.16 17:21close2270.200.98550.97360.985834.0012892.36
4542002.08.16 17:21close2260.200.98540.97370.9882-16.0012876.36
4552002.08.19 14:00sell2280.200.98040.00000.9784
4562002.08.19 14:42close2280.200.97920.00000.978424.0012900.36
4572002.08.19 14:42sell2290.200.97920.00000.9772
4582002.08.19 15:24close2290.200.97820.00000.977220.0012920.36
4592002.08.19 15:24sell2300.200.97810.00000.9761
4602002.08.19 17:02close2300.200.97690.00000.976124.0012944.36
4612002.08.20 12:00buy2310.200.98030.96780.9823
4622002.08.20 12:46buy2320.200.97790.96770.9799
4632002.08.20 15:06close2320.200.97960.96770.979934.0012978.36
4642002.08.20 15:06close2310.200.97970.96780.9823-12.0012966.36
4652002.08.20 22:00buy2330.200.97890.96640.9809
4662002.08.20 23:25close2330.200.98000.96640.980922.0012988.36
4672002.08.20 23:25buy2340.200.98010.96760.9821
4682002.08.21 03:15close2340.200.98120.96760.982121.2613009.62
4692002.08.21 15:00sell2350.200.97700.00000.9750
4702002.08.21 15:11close2350.200.97600.00000.975020.0013029.62
4712002.08.21 15:11sell2360.200.97580.00000.9738
4722002.08.21 16:34sell2370.200.97830.00000.9763
4732002.08.21 17:55sell2380.400.98060.00000.9786
4742002.08.21 19:06t/p2380.400.97860.00000.978680.0013109.62
4752002.08.21 19:06close2370.200.97860.00000.9763-6.0013103.62
4762002.08.21 19:06close2360.200.97860.00000.9738-56.0013047.62
4772002.08.22 05:00sell2390.200.97790.00000.9759
4782002.08.22 05:23close2390.200.97690.00000.975920.0013067.62
4792002.08.22 05:23sell2400.200.97680.00000.9748
4802002.08.22 10:01close2400.200.97580.00000.974820.0013087.62
4812002.08.23 19:00buy2410.200.97300.96050.9750
4822002.08.26 03:07close2410.200.97400.96050.975019.2613106.88
4832002.08.26 09:00sell2420.200.97090.00000.9689
4842002.08.26 09:20close2420.200.96980.00000.968922.0013128.88
4852002.08.26 09:20sell2430.200.96980.00000.9678
4862002.08.26 09:46close2430.200.96880.00000.967820.0013148.88
4872002.08.26 09:46sell2440.200.96880.00000.9668
4882002.08.26 12:18sell2450.200.97140.00000.9694
4892002.08.26 15:03close2450.200.96950.00000.969438.0013186.88
4902002.08.26 15:04close2440.200.96970.00000.9668-18.0013168.88
4912002.08.26 19:00buy2460.200.97330.96080.9753
4922002.08.27 01:39buy2470.200.97090.96070.9729
4932002.08.27 03:39close2470.200.97260.96070.972934.0013202.88
4942002.08.27 03:39close2460.200.97250.96080.9753-16.7413186.14
4952002.08.28 22:00sell2480.200.98020.00000.9782
4962002.08.29 00:00close2480.200.97910.00000.978222.9013209.04
4972002.08.29 00:00sell2490.200.97900.00000.9770
4982002.08.29 01:52close2490.200.97800.00000.977020.0013229.04
4992002.08.29 02:00sell2500.200.97830.00000.9763
5002002.08.29 05:40sell2510.200.98070.00000.9787
5012002.08.29 07:12sell2520.400.98330.00000.9813
5022002.08.29 10:18sell2531.200.98570.00000.9837
5032002.08.29 10:19buy2540.200.98590.97340.9879
5042002.08.29 16:42close2540.200.98700.97340.987922.0013251.04
5052002.08.29 16:42buy2550.200.98710.97460.9891
5062002.08.29 16:58close2550.200.98810.97460.989120.0013271.04
5072002.08.29 16:58buy2560.200.98840.97590.9904
5082002.08.29 16:58sell2576.000.98820.00000.9862
5092002.08.29 17:11close2576.000.98710.00000.9862660.0013931.04
5102002.08.29 17:11close2531.200.98730.00000.9837-192.0013739.04
5112002.08.29 17:11close2520.400.98730.00000.9813-160.0013579.04
5122002.08.29 17:11close2510.200.98730.00000.9787-132.0013447.04
5132002.08.29 17:11close2500.200.98730.00000.9763-180.0013267.04
5142002.08.29 17:17buy2580.200.98590.97570.9879
5152002.08.29 17:49buy2590.800.98350.97560.9855
5162002.08.29 18:18close2590.800.98500.97560.9855120.0013387.04
5172002.08.29 18:18close2580.200.98490.97570.9879-20.0013367.04
5182002.08.29 18:18close2560.200.98490.97590.9904-70.0013297.04
5192002.08.30 19:00sell2600.200.98080.00000.9788
5202002.08.30 22:57sell2610.200.98320.00000.9812
5212002.08.31 00:39close2610.200.98150.00000.981234.0013331.04
5222002.08.31 00:59close2600.200.98170.00000.9788-18.0013313.04
5232002.09.02 14:00buy2620.200.98230.96980.9843
5242002.09.02 16:16close2620.200.98330.96980.984320.0013333.04
5252002.09.02 16:16buy2630.200.98330.97080.9853
5262002.09.02 17:45close2630.200.98430.97080.985320.0013353.04
5272002.09.02 18:00buy2640.200.98460.97210.9866
5282002.09.02 18:41close2640.200.98570.97210.986622.0013375.04
5292002.09.02 18:41buy2650.200.98580.97330.9878
5302002.09.02 23:51buy2660.200.98350.97330.9855
5312002.09.03 03:27close2660.200.98520.97330.985533.2613408.30
5322002.09.03 03:27close2650.200.98510.97330.9878-14.7413393.56
5332002.09.04 21:00sell2670.200.99220.00000.9902
5342002.09.04 21:16close2670.200.99110.00000.990222.0013415.56
5352002.09.04 21:16sell2680.200.99120.00000.9892
5362002.09.05 06:57sell2690.200.99350.00000.9915
5372002.09.05 09:07sell2700.400.99590.00000.9939
5382002.09.05 09:30t/p2700.400.99390.00000.993980.0013495.56
5392002.09.05 09:30close2690.200.99390.00000.9915-8.0013487.56
5402002.09.05 09:30close2680.200.99390.00000.9892-53.1013434.46
5412002.09.05 19:00sell2710.200.99150.00000.9895
5422002.09.05 21:31sell2720.200.99390.00000.9919
5432002.09.05 23:13close2720.200.99210.00000.991936.0013470.46
5442002.09.05 23:14close2710.200.99200.00000.9895-10.0013460.46
5452002.09.10 07:00buy2730.200.98230.96980.9843
5462002.09.10 07:55close2730.200.98340.96980.984322.0013482.46
5472002.09.10 07:55buy2740.200.98350.97100.9855
5482002.09.10 10:04buy2750.200.98100.97080.9830
5492002.09.10 10:58buy2760.800.97840.97050.9804
5502002.09.10 11:01buy2775.400.97590.97030.9779
5512002.09.10 11:01sell2780.200.97590.00000.9739
5522002.09.10 11:02close2775.400.97680.97030.9779486.0013968.46
5532002.09.10 11:02close2760.800.97660.97050.9804-144.0013824.46
5542002.09.10 11:02close2750.200.97660.97080.9830-88.0013736.46
5552002.09.10 11:02close2740.200.97660.97100.9855-138.0013598.46
5562002.09.10 14:00close2780.200.97470.00000.973924.0013622.46
5572002.09.11 23:00buy2790.200.97580.96330.9778
5582002.09.12 02:56close2790.200.97700.96330.977821.7813644.24
5592002.09.12 02:56buy2800.200.97710.96460.9791
5602002.09.12 05:22close2800.200.97820.96460.979122.0013666.24
5612002.09.12 05:22buy2810.200.97830.96580.9803
5622002.09.12 08:09buy2820.200.97590.96570.9779
5632002.09.12 09:56close2820.200.97770.96570.977936.0013702.24
5642002.09.12 09:56close2810.200.97760.96580.9803-14.0013688.24
5652002.09.13 19:00sell2830.200.97470.00000.9727
5662002.09.13 19:06close2830.200.97350.00000.972724.0013712.24
5672002.09.13 19:06sell2840.200.97340.00000.9714
5682002.09.13 19:30close2840.200.97220.00000.971424.0013736.24
5692002.09.13 19:30sell2850.200.97210.00000.9701
5702002.09.13 19:38close2850.200.97090.00000.970124.0013760.24
5712002.09.13 19:38sell2860.200.97090.00000.9689
5722002.09.13 21:04sell2870.200.97330.00000.9713
5732002.09.13 23:13close2870.200.97140.00000.971338.0013798.24
5742002.09.13 23:14close2860.200.97170.00000.9689-16.0013782.24
5752002.09.17 19:00buy2880.200.96890.95640.9709
5762002.09.17 19:31close2880.200.97000.95640.970922.0013804.24
5772002.09.17 19:31buy2890.200.97010.95760.9721
5782002.09.17 21:58close2890.200.97120.95760.972122.0013826.24
5792002.09.17 21:58buy2900.200.97110.95860.9731
5802002.09.17 22:35close2900.200.97220.95860.973122.0013848.24
5812002.09.17 22:35buy2910.200.97230.95980.9743
5822002.09.17 23:22close2910.200.97340.95980.974322.0013870.24
5832002.09.17 23:22buy2920.200.97340.96090.9754
5842002.09.17 23:49close2920.200.97450.96090.975422.0013892.24
5852002.09.17 23:49buy2930.200.97500.96250.9770
5862002.09.18 04:20buy2940.200.97260.96240.9746
5872002.09.18 06:05close2940.200.97440.96240.974636.0013928.24
5882002.09.18 06:05close2930.200.97410.96250.9770-18.7413909.50
5892002.09.20 15:00sell2950.200.98060.00000.9786
5902002.09.20 15:03close2950.200.97950.00000.978622.0013931.50
5912002.09.20 15:03sell2960.200.97950.00000.9775
5922002.09.20 17:39sell2970.200.98200.00000.9800
5932002.09.20 17:50sell2980.400.98440.00000.9824
5942002.09.20 19:15t/p2980.400.98240.00000.982480.0014011.50
5952002.09.20 19:15close2970.200.98240.00000.9800-8.0014003.50
5962002.09.20 19:15close2960.200.98240.00000.9775-58.0013945.50
5972002.09.20 21:00sell2990.200.98020.00000.9782
5982002.09.20 23:23sell3000.200.98250.00000.9805
5992002.09.23 01:04close3000.200.98080.00000.980534.3013979.80
6002002.09.23 01:04close2990.200.98130.00000.9782-21.7013958.10
6012002.09.23 13:00buy3010.200.98460.97210.9866
6022002.09.23 15:20buy3020.200.98210.97190.9841
6032002.09.23 17:28close3020.200.98390.97190.984136.0013994.10
6042002.09.23 17:28close3010.200.98400.97210.9866-12.0013982.10
6052002.09.23 20:00sell3030.200.97660.00000.9746
6062002.09.23 20:10close3030.200.97540.00000.974624.0014006.10
6072002.09.23 20:10sell3040.200.97540.00000.9734
6082002.09.23 21:06sell3050.200.97780.00000.9758
6092002.09.24 14:36sell3060.400.98020.00000.9782
6102002.09.24 15:14sell3071.200.98260.00000.9806
6112002.09.24 15:14buy3080.200.98320.97070.9852
6122002.09.24 17:11close3071.200.98080.00000.9806216.0014222.10
6132002.09.24 17:11close3060.400.98100.00000.9782-32.0014190.10
6142002.09.24 17:11close3050.200.98100.00000.9758-63.7014126.40
6152002.09.24 17:11close3040.200.98100.00000.9734-111.7014014.70
6162002.09.24 17:12buy3090.200.98070.97050.9827
6172002.09.24 18:14close3090.200.98250.97050.982736.0014050.70
6182002.09.24 18:14close3080.200.98210.97070.9852-22.0014028.70
6192002.09.24 19:00buy3100.200.98180.96930.9838
6202002.09.24 19:15close3100.200.98310.96930.983826.0014054.70
6212002.09.24 19:16buy3110.200.98300.97050.9850
6222002.09.24 20:25buy3120.200.98060.97040.9826
6232002.09.25 00:38close3120.200.98240.97040.982635.2614089.96
6242002.09.25 00:38close3110.200.98190.97050.9850-22.7414067.22
6252002.09.25 14:00sell3130.200.97830.00000.9763
6262002.09.25 14:47close3130.200.97710.00000.976324.0014091.22
6272002.09.25 14:47sell3140.200.97650.00000.9745
6282002.09.25 16:01sell3150.200.97890.00000.9769
6292002.09.25 20:54close3150.200.97710.00000.976936.0014127.22
6302002.09.25 20:54close3140.200.97680.00000.9745-6.0014121.22
6312002.09.26 12:00buy3160.200.97980.96730.9818
6322002.09.26 15:34buy3170.200.97740.96720.9794
6332002.09.26 16:08close3170.200.97920.96720.979436.0014157.22
6342002.09.26 16:09close3160.200.97940.96730.9818-8.0014149.22
6352002.09.27 13:00buy3180.200.97860.96610.9806
6362002.09.27 16:55buy3190.200.97600.96580.9780
6372002.09.27 18:23close3190.200.97790.96580.978038.0014187.22
6382002.09.27 18:23close3180.200.97800.96610.9806-12.0014175.22
6392002.10.01 19:00sell3200.200.98570.00000.9837
6402002.10.01 20:28close3200.200.98450.00000.983724.0014199.22
6412002.10.01 22:00sell3210.200.98460.00000.9826
6422002.10.01 22:35close3210.200.98340.00000.982624.0014223.22
6432002.10.01 22:35sell3220.200.98330.00000.9813
6442002.10.02 01:41close3220.200.98210.00000.981324.3014247.52
6452002.10.02 19:00buy3230.200.98460.97210.9866
6462002.10.02 20:21close3230.200.98580.97210.986624.0014271.52
6472002.10.02 21:00buy3240.200.98580.97330.9878
6482002.10.02 22:41close3240.200.98690.97330.987822.0014293.52
6492002.10.02 22:41buy3250.200.98690.97440.9889
6502002.10.03 09:29close3250.200.98800.97440.988919.7814313.30
6512002.10.04 05:00sell3260.200.98640.00000.9844
6522002.10.04 15:32close3260.200.98530.00000.984422.0014335.30
6532002.10.07 17:00buy3270.200.98220.96970.9842
6542002.10.07 22:55close3270.200.98340.96970.984224.0014359.30
6552002.10.07 23:00buy3280.200.98350.97100.9855
6562002.10.08 07:29close3280.200.98460.97100.985521.2614380.56
6572002.10.08 13:00sell3290.200.98050.00000.9785
6582002.10.08 15:26close3290.200.97940.00000.978522.0014402.56
6592002.10.09 05:00buy3300.200.97970.96720.9817
6602002.10.09 12:36close3300.200.98080.96720.981722.0014424.56
6612002.10.09 15:00buy3310.200.98110.96860.9831
6622002.10.09 15:28close3310.200.98220.96860.983122.0014446.56
6632002.10.09 15:28buy3320.200.98220.96970.9842
6642002.10.09 15:46close3320.200.98330.96970.984222.0014468.56
6652002.10.09 15:46buy3330.200.98320.97070.9852
6662002.10.09 16:29close3330.200.98430.97070.985222.0014490.56
6672002.10.09 17:00buy3340.200.98560.97310.9876
6682002.10.09 17:06close3340.200.98670.97310.987622.0014512.56
6692002.10.09 17:06buy3350.200.98670.97420.9887
6702002.10.09 18:35close3350.200.98800.97420.988726.0014538.56
6712002.10.10 17:00sell3360.200.98830.00000.9863
6722002.10.10 17:16close3360.200.98720.00000.986322.0014560.56
6732002.10.10 17:16sell3370.200.98690.00000.9849
6742002.10.10 17:35close3370.200.98570.00000.984924.0014584.56
6752002.10.10 17:35sell3380.200.98570.00000.9837
6762002.10.11 10:00buy3390.200.98770.97520.9897
6772002.10.11 10:10sell3400.200.98810.00000.9861
6782002.10.11 12:38close3400.200.98630.00000.986136.0014620.56
6792002.10.11 12:38close3380.200.98660.00000.9837-17.7014602.86
6802002.10.11 14:24buy3410.200.98540.97520.9874
6812002.10.11 16:47close3410.200.98710.97520.987434.0014636.86
6822002.10.11 16:47close3390.200.98690.97520.9897-16.0014620.86
6832002.10.11 17:00sell3420.200.98410.00000.9821
6842002.10.11 17:42sell3430.200.98660.00000.9846
6852002.10.14 05:24sell3440.400.98900.00000.9870
6862002.10.14 15:19t/p3440.400.98700.00000.987080.0014700.86
6872002.10.14 15:19close3430.200.98680.00000.9846-3.7014697.16
6882002.10.14 15:19close3420.200.98680.00000.9821-53.7014643.46
6892002.10.14 16:00sell3450.200.98720.00000.9852
6902002.10.14 18:42close3450.200.98610.00000.985222.0014665.46
6912002.10.14 19:00sell3460.200.98670.00000.9847
6922002.10.14 20:09close3460.200.98560.00000.984722.0014687.46
6932002.10.14 20:10sell3470.200.98560.00000.9836
6942002.10.15 03:42sell3480.200.98800.00000.9860
6952002.10.15 05:00buy3490.200.98830.97580.9903
6962002.10.15 10:48close3480.200.98620.00000.986036.0014723.46
6972002.10.15 10:48close3470.200.98630.00000.9836-13.7014709.76
6982002.10.15 10:48buy3500.200.98580.97560.9878
6992002.10.15 11:40buy3510.800.98340.97550.9854
7002002.10.15 15:12buy3525.400.98100.97540.9830
7012002.10.15 15:12sell3530.200.98050.00000.9785
7022002.10.15 15:13close3525.400.98170.97540.9830378.0015087.76
7032002.10.15 15:13close3510.800.98190.97550.9854-120.0014967.76
7042002.10.15 15:13close3500.200.98190.97560.9878-78.0014889.76
7052002.10.15 15:13close3490.200.98190.97580.9903-128.0014761.76
7062002.10.15 18:00sell3540.200.98300.00000.9810
7072002.10.15 18:58close3540.200.98110.00000.981038.0014799.76
7082002.10.15 18:58close3530.200.98120.00000.9785-14.0014785.76
7092002.10.16 18:00buy3550.200.98240.96990.9844
7102002.10.17 02:30buy3560.200.98000.96980.9820
7112002.10.17 07:09buy3570.800.97760.96970.9796
7122002.10.17 09:09close3570.800.97910.96970.9796120.0014905.76
7132002.10.17 09:09close3560.200.97890.96980.9820-22.0014883.76
7142002.10.17 09:09close3550.200.97890.96990.9844-72.2214811.54
7152002.10.18 17:00buy3580.200.97300.96050.9750
7162002.10.21 03:03buy3590.200.97050.96030.9725
7172002.10.21 06:04close3590.200.97240.96030.972538.0014849.54
7182002.10.21 06:04close3580.200.97230.96050.9750-14.7414834.80
7192002.10.21 08:00buy3600.200.97340.96090.9754
7202002.10.21 11:22close3600.200.97460.96090.975424.0014858.80
7212002.10.21 13:00buy3610.200.97600.96350.9780
7222002.10.21 15:37buy3620.200.97350.96330.9755
7232002.10.21 16:49close3620.200.97540.96330.975538.0014896.80
7242002.10.21 16:49close3610.200.97510.96350.9780-18.0014878.80
7252002.10.22 07:00sell3630.200.97330.00000.9713
7262002.10.22 11:39sell3640.200.97570.00000.9737
7272002.10.22 14:27sell3650.400.97810.00000.9761
7282002.10.22 15:33t/p3650.400.97610.00000.976180.0014958.80
7292002.10.22 15:33close3640.200.97600.00000.9737-6.0014952.80
7302002.10.22 15:33close3630.200.97600.00000.9713-54.0014898.80
7312002.10.23 17:00sell3660.200.97540.00000.9734
7322002.10.23 19:03sell3670.200.97780.00000.9758
7332002.10.23 23:05close3670.200.97600.00000.975836.0014934.80
7342002.10.23 23:05close3660.200.97630.00000.9734-18.0014916.80
7352002.10.24 00:00sell3680.200.97640.00000.9744
7362002.10.24 00:22close3680.200.97520.00000.974424.0014940.80
7372002.10.24 00:22sell3690.200.97510.00000.9731
7382002.10.24 10:30close3690.200.97380.00000.973126.0014966.80
7392002.10.24 23:00buy3700.200.97830.96580.9803
7402002.10.25 07:05close3700.200.97950.96580.980323.2614990.06
7412002.10.25 15:00sell3710.200.97630.00000.9743
7422002.10.25 16:30sell3720.200.97860.00000.9766
7432002.10.25 17:01close3720.200.97670.00000.976638.0015028.06
7442002.10.25 17:01close3710.200.97680.00000.9743-10.0015018.06
7452002.10.25 23:00sell3730.200.97680.00000.9748
7462002.10.28 04:35close3730.200.97560.00000.974824.3015042.36
7472002.10.28 06:00sell3740.200.97500.00000.9730
7482002.10.28 08:41close3740.200.97370.00000.973026.0015068.36
7492002.10.30 04:00sell3750.200.98200.00000.9800
7502002.10.30 10:19sell3760.200.98440.00000.9824
7512002.10.30 14:09close3760.200.98250.00000.982438.0015106.36
7522002.10.30 14:09close3750.200.98270.00000.9800-14.0015092.36
7532002.10.30 16:00sell3770.200.98270.00000.9807
7542002.10.30 20:59sell3780.200.98510.00000.9831
7552002.10.31 04:05sell3790.400.98750.00000.9855
7562002.10.31 14:37t/p3790.400.98550.00000.985580.0015172.36
7572002.10.31 14:37close3780.200.98540.00000.9831-5.1015167.26
7582002.10.31 14:37close3770.200.98540.00000.9807-53.1015114.16
7592002.11.04 13:00sell3800.200.99410.00000.9921
7602002.11.04 15:42sell3810.200.99650.00000.9945
7612002.11.04 16:48close3810.200.99460.00000.994538.0015152.16
7622002.11.04 16:48close3800.200.99480.00000.9921-14.0015138.16
7632002.11.06 04:00sell3820.200.99910.00000.9971
7642002.11.06 07:40close3820.200.99790.00000.997124.0015162.16
7652002.11.06 23:00buy3830.201.00320.99071.0052
7662002.11.07 00:27close3830.201.00440.99071.005221.7815183.94
7672002.11.07 00:27buy3840.201.00470.99221.0067
7682002.11.07 01:46close3840.201.00600.99221.006726.0015209.94
7692002.11.07 16:00sell3850.201.00220.00001.0002
7702002.11.07 16:49sell3860.201.00460.00001.0026
7712002.11.07 17:48sell3870.401.00700.00001.0050
7722002.11.07 18:25sell3881.201.00930.00001.0073
7732002.11.07 18:25buy3890.201.00920.99671.0112
7742002.11.08 09:19close3881.201.00750.00001.0073217.8015427.74
7752002.11.08 09:19close3870.401.00790.00001.0050-35.4015392.34
7762002.11.08 09:19close3860.201.00790.00001.0026-65.7015326.64
7772002.11.08 09:19close3850.201.00790.00001.0002-113.7015212.94
7782002.11.08 10:04close3890.201.01040.99671.011223.2615236.20
7792002.11.11 19:00sell3900.201.01150.00001.0095
7802002.11.11 19:10close3900.201.01030.00001.009524.0015260.20
7812002.11.11 19:10sell3910.201.01000.00001.0080
7822002.11.12 03:09close3910.201.00870.00001.008026.3015286.50
7832002.11.12 14:00buy3920.201.01080.99831.0128
7842002.11.12 14:35buy3930.201.00840.99821.0104
7852002.11.12 16:12close3930.201.01020.99821.010436.0015322.50
7862002.11.12 16:12close3920.201.01000.99831.0128-16.0015306.50
7872002.11.12 21:00buy3940.201.01170.99921.0137
7882002.11.12 22:36close3940.201.01300.99921.013726.0015332.50
7892002.11.12 22:36buy3950.201.01311.00061.0151
7902002.11.13 02:56buy3960.201.01071.00051.0127
7912002.11.13 11:12buy3970.801.00831.00041.0103
7922002.11.13 11:18close3970.801.00991.00041.0103128.0015460.50
7932002.11.13 11:18close3960.201.00971.00051.0127-20.0015440.50
7942002.11.13 11:18close3950.201.00971.00061.0151-68.7415371.76
7952002.11.13 12:00sell3980.201.00920.00001.0072
7962002.11.13 12:09close3980.201.00800.00001.007224.0015395.76
7972002.11.13 12:09sell3990.201.00790.00001.0059
7982002.11.13 12:41close3990.201.00660.00001.005926.0015421.76
7992002.11.13 12:41sell4000.201.00660.00001.0046
8002002.11.13 14:14close4000.201.00540.00001.004624.0015445.76
8012002.11.15 20:00buy4010.201.00890.99641.0109
8022002.11.15 23:49close4010.201.01010.99641.010924.0015469.76
8032002.11.18 16:00sell4020.201.00730.00001.0053
8042002.11.18 18:29sell4030.201.00970.00001.0077
8052002.11.18 19:23close4030.201.00790.00001.007736.0015505.76
8062002.11.18 19:23close4020.201.00810.00001.0053-16.0015489.76
8072002.11.21 16:00buy4040.201.00310.99061.0051
8082002.11.21 17:21buy4050.201.00070.99051.0027
8092002.11.21 19:01buy4060.800.99800.99011.0000
8102002.11.21 19:04close4060.800.99950.99011.0000120.0015609.76
8112002.11.21 19:04close4050.200.99940.99051.0027-26.0015583.76
8122002.11.21 19:04close4040.200.99940.99061.0051-74.0015509.76
8132002.11.22 02:00buy4070.201.00290.99041.0049
8142002.11.22 17:19buy4080.201.00040.99021.0024
8152002.11.22 18:48buy4090.800.99800.99011.0000
8162002.11.25 02:17buy4105.400.99560.99000.9976
8172002.11.25 02:17sell4110.200.99570.00000.9937
8182002.11.25 02:19close4105.400.99640.99000.9976432.0015941.76
8192002.11.25 02:19close4090.800.99630.99011.0000-138.9615802.80
8202002.11.25 02:19close4080.200.99630.99021.0024-82.7415720.06
8212002.11.25 02:19close4070.200.99630.99041.0049-132.7415587.32
8222002.11.25 03:09close4110.200.99430.00000.993728.0015615.32
8232002.11.26 22:00buy4120.200.99270.98020.9947
8242002.11.26 23:20close4120.200.99400.98020.994726.0015641.32
8252002.11.26 23:20buy4130.200.99360.98110.9956
8262002.11.27 10:39buy4140.200.99120.98100.9932
8272002.11.27 12:00sell4150.200.99180.00000.9898
8282002.11.27 13:10close4140.200.99300.98100.993236.0015677.32
8292002.11.27 13:10close4130.200.99280.98110.9956-16.7415660.58
8302002.11.27 15:44close4150.200.99050.00000.989826.0015686.58
8312002.11.28 14:00buy4160.200.99340.98090.9954
8322002.11.28 16:15close4160.200.99480.98090.995428.0015714.58
8332002.11.29 14:00sell4170.200.99330.00000.9913
8342002.11.29 15:31close4170.200.99210.00000.991324.0015738.58
8352002.11.29 15:31sell4180.200.99200.00000.9900
8362002.11.29 16:52sell4190.200.99440.00000.9924
8372002.12.02 03:49close4190.200.99260.00000.992436.3015774.88
8382002.12.02 03:49close4180.200.99290.00000.9900-17.7015757.18
8392002.12.02 07:00sell4200.200.99240.00000.9904
8402002.12.02 13:00close4200.200.99100.00000.990428.0015785.18
8412002.12.02 20:00buy4210.200.99490.98240.9969
8422002.12.02 20:02close4210.200.99620.98240.996926.0015811.18
8432002.12.02 20:02buy4220.200.99630.98380.9983
8442002.12.02 21:05close4220.200.99750.98380.998324.0015835.18
8452002.12.02 22:00buy4230.200.99700.98450.9990
8462002.12.03 13:35close4230.200.99820.98450.999023.2615858.44
8472002.12.05 06:00sell4240.200.99970.00000.9977
8482002.12.05 14:58sell4250.201.00210.00001.0001
8492002.12.05 15:07close4250.201.00030.00001.000136.0015894.44
8502002.12.05 15:07close4240.201.00070.00000.9977-20.0015874.44
8512002.12.05 17:00sell4260.200.99970.00000.9977
8522002.12.05 19:36close4260.200.99850.00000.997724.0015898.44
8532002.12.05 19:36sell4270.200.99840.00000.9964
8542002.12.05 21:44sell4280.201.00080.00000.9988
8552002.12.06 07:57sell4290.401.00310.00001.0011
8562002.12.06 09:09t/p4290.401.00110.00001.001180.0015978.44
8572002.12.06 09:09close4280.201.00110.00000.9988-5.7015972.74
8582002.12.06 09:09close4270.201.00110.00000.9964-53.7015919.04
8592002.12.06 15:00sell4300.201.00040.00000.9984
8602002.12.06 15:32sell4310.201.00290.00001.0009
8612002.12.06 15:40sell4320.401.00520.00001.0032
8622002.12.06 16:03sell4331.201.00770.00001.0057
8632002.12.06 16:04buy4340.201.00770.99521.0097
8642002.12.06 16:04close4340.201.00890.99521.009724.0015943.04
8652002.12.06 16:04buy4350.201.00950.99701.0115
8662002.12.06 16:15sell4366.001.01010.00001.0081
8672002.12.06 16:21close4350.201.01110.99701.011532.0015975.04
8682002.12.06 16:21buy4370.201.01120.99871.0132
8692002.12.06 16:22close4370.201.01240.99871.013224.0015999.04
8702002.12.06 16:22buy4380.201.01311.00061.0151
8712002.12.06 16:23buy4392.601.01071.00051.0127
8722002.12.06 16:23close4392.601.01121.00051.0127130.0016129.04
8732002.12.06 16:24close4380.201.01091.00061.0151-44.0016085.04
8742002.12.06 16:24buy4400.201.01090.99841.0129
8752002.12.06 16:25close4366.001.00890.00001.0081720.0016805.04
8762002.12.06 16:25close4331.201.00900.00001.0057-156.0016649.04
8772002.12.06 16:25close4320.401.00900.00001.0032-152.0016497.04
8782002.12.06 16:25close4310.201.00900.00001.0009-122.0016375.04
8792002.12.06 16:25close4300.201.00900.00000.9984-172.0016203.04
8802002.12.06 16:25buy4410.201.00820.99801.0102
8812002.12.06 16:30t/p4410.201.01020.99801.010240.0016243.04
8822002.12.06 16:30close4400.201.01030.99841.0129-12.0016231.04
8832002.12.09 18:00sell4420.201.00770.00001.0057
8842002.12.09 20:48sell4430.201.01010.00001.0081
8852002.12.10 10:56sell4440.401.01270.00001.0107
8862002.12.10 15:25t/p4440.401.01070.00001.010780.0016311.04
8872002.12.10 15:25close4430.201.01070.00001.0081-11.7016299.34
8882002.12.10 15:25close4420.201.01070.00001.0057-59.7016239.64
8892002.12.10 19:00sell4450.201.00760.00001.0056
8902002.12.11 02:19close4450.201.00620.00001.005628.3016267.94
8912002.12.11 20:00buy4460.201.00880.99631.0108
8922002.12.12 07:16close4460.201.01020.99631.010825.7816293.72
8932002.12.16 18:00sell4470.201.02000.00001.0180
8942002.12.16 20:13sell4480.201.02240.00001.0204
8952002.12.17 04:23sell4490.401.02480.00001.0228
8962002.12.17 04:25sell4501.201.02730.00001.0253
8972002.12.17 04:25buy4510.201.02711.01461.0291
8982002.12.17 05:33close4510.201.02841.01461.029126.0016319.72
8992002.12.17 05:33buy4520.201.02841.01591.0304
9002002.12.17 09:10close4520.201.02981.01591.030428.0016347.72
9012002.12.17 09:10buy4530.201.02981.01731.0318
9022002.12.17 09:10sell4546.001.02970.00001.0277
9032002.12.17 09:15close4546.001.02850.00001.0277720.0017067.72
9042002.12.17 09:15close4501.201.02870.00001.0253-168.0016899.72
9052002.12.17 09:15close4490.401.02870.00001.0228-156.0016743.72
9062002.12.17 09:15close4480.201.02870.00001.0204-125.7016618.02
9072002.12.17 09:15close4470.201.02870.00001.0180-173.7016444.32
9082002.12.17 09:36buy4550.201.02741.01721.0294
9092002.12.17 10:02close4550.201.02931.01721.029438.0016482.32
9102002.12.17 10:02close4530.201.02921.01731.0318-12.0016470.32
9112002.12.18 04:00sell4560.201.02810.00001.0261
9122002.12.18 05:45close4560.201.02680.00001.026126.0016496.32
9132002.12.18 09:00sell4570.201.02690.00001.0249
9142002.12.18 09:29close4570.201.02560.00001.024926.0016522.32
9152002.12.18 09:29sell4580.201.02570.00001.0237
9162002.12.18 14:49close4580.201.02420.00001.023730.0016552.32
9172002.12.19 01:00buy4590.201.02861.01611.0306
9182002.12.19 02:34buy4600.201.02621.01601.0282
9192002.12.19 13:08close4600.201.02811.01601.028238.0016590.32
9202002.12.19 13:08close4590.201.02791.01611.0306-14.0016576.32
9212002.12.19 14:00buy4610.201.02841.01591.0304
9222002.12.19 16:09buy4620.201.02601.01581.0280
9232002.12.19 17:01buy4630.801.02361.01571.0256
9242002.12.19 17:55close4630.801.02511.01571.0256120.0016696.32
9252002.12.19 17:56close4620.201.02501.01581.0280-20.0016676.32
9262002.12.19 17:56close4610.201.02501.01591.0304-68.0016608.32
9272002.12.20 01:00buy4640.201.02701.01451.0290
9282002.12.20 03:40buy4650.201.02451.01431.0265
9292002.12.20 05:12close4650.201.02641.01431.026538.0016646.32
9302002.12.20 05:12close4640.201.02621.01451.0290-16.0016630.32
9312002.12.20 09:00buy4660.201.02691.01441.0289
9322002.12.20 12:00buy4670.201.02451.01431.0265
9332002.12.20 14:35close4670.201.02641.01431.026538.0016668.32
9342002.12.20 14:35close4660.201.02611.01441.0289-16.0016652.32
9352002.12.20 21:00buy4680.201.02701.01451.0290
9362002.12.23 08:56close4680.201.02831.01451.029025.2616677.58
9372002.12.23 20:00sell4690.201.02470.00001.0227
9382002.12.23 20:16close4690.201.02340.00001.022726.0016703.58
9392002.12.23 20:16sell4700.201.02340.00001.0214
9402002.12.23 20:26sell4710.201.02580.00001.0238
9412002.12.24 10:44sell4720.401.02840.00001.0264
9422002.12.24 11:00buy4730.201.02741.01491.0294
9432002.12.24 12:15close4730.201.02881.01491.029428.0016731.58
9442002.12.24 15:23sell4741.201.03090.00001.0289
9452002.12.24 15:23buy4750.201.03101.01851.0330
9462002.12.24 15:36close4750.201.03231.01851.033026.0016757.58
9472002.12.24 15:37buy4760.201.03241.01991.0344
9482002.12.24 16:07buy4771.601.03001.01981.0320
9492002.12.24 16:08close4771.601.03051.01981.032080.0016837.58
9502002.12.24 16:08close4760.201.03031.01991.0344-42.0016795.58
9512002.12.24 16:08buy4780.201.03041.01791.0324
9522002.12.24 16:13t/p4741.201.02890.00001.0289240.0017035.58
9532002.12.24 16:13close4720.401.02870.00001.0264-12.0017023.58
9542002.12.24 16:13close4710.201.02870.00001.0238-57.7016965.88
9552002.12.24 16:13close4700.201.02870.00001.0214-105.7016860.18
9562002.12.24 18:07close4780.201.03171.01791.032426.0016886.18
9572003.01.02 08:00sell4790.201.04760.00001.0456
9582003.01.02 09:38close4790.201.04600.00001.045632.0016918.18
9592003.01.03 17:00buy4800.201.04001.02751.0420
9602003.01.03 17:19close4800.201.04141.02751.042028.0016946.18
9612003.01.03 17:19buy4810.201.04141.02891.0434
9622003.01.03 17:44close4810.201.04271.02891.043426.0016972.18
9632003.01.03 17:44buy4820.201.04271.03021.0447
9642003.01.03 19:22close4820.201.04401.03021.044726.0016998.18
9652003.01.03 19:22buy4830.201.04401.03151.0460
9662003.01.03 19:44buy4840.201.04161.03141.0436
9672003.01.06 03:23t/p4840.201.04361.03141.043639.2617037.44
9682003.01.06 03:23close4830.201.04361.03151.0460-8.7417028.70
9692003.01.07 04:00sell4850.201.04410.00001.0421
9702003.01.07 10:02close4850.201.04280.00001.042126.0017054.70
9712003.01.08 21:00buy4860.201.04941.03691.0514
9722003.01.08 23:28close4860.201.05081.03691.051428.0017082.70
9732003.01.09 19:00sell4870.201.04730.00001.0453
9742003.01.09 19:11close4870.201.04600.00001.045326.0017108.70
9752003.01.09 19:11sell4880.201.04530.00001.0433
9762003.01.09 19:12sell4890.201.04760.00001.0456
9772003.01.09 20:33sell4900.401.05000.00001.0480
9782003.01.10 02:17t/p4900.401.04800.00001.048080.6017189.30
9792003.01.10 02:17close4890.201.04800.00001.0456-7.7017181.60
9802003.01.10 02:17close4880.201.04800.00001.0433-53.7017127.90
9812003.01.10 02:17sell4910.201.04820.00001.0462
9822003.01.10 05:38sell4920.201.05070.00001.0487
9832003.01.10 09:38close4920.201.04880.00001.048738.0017165.90
9842003.01.10 09:38close4910.201.04930.00001.0462-22.0017143.90
9852003.01.13 14:00sell4930.201.05440.00001.0524
9862003.01.13 15:51close4930.201.05310.00001.052426.0017169.90
9872003.01.14 00:00sell4940.201.05390.00001.0519
9882003.01.14 06:58sell4950.201.05640.00001.0544
9892003.01.14 10:51sell4960.401.05880.00001.0568
9902003.01.14 14:11t/p4960.401.05680.00001.056880.0017249.90
9912003.01.14 14:11close4950.201.05680.00001.0544-8.0017241.90
9922003.01.14 14:11close4940.201.05680.00001.0519-58.0017183.90
9932003.01.15 00:00sell4970.201.05530.00001.0533
9942003.01.15 09:13close4970.201.05370.00001.053332.0017215.90
9952003.01.15 20:00buy4980.201.05721.04471.0592
9962003.01.15 21:46buy4990.201.05481.04461.0568
9972003.01.16 00:08close4990.201.05671.04461.056835.7817251.68
9982003.01.16 00:08close4980.201.05631.04471.0592-20.2217231.46
9992003.01.20 07:00sell5000.201.06450.00001.0625
10002003.01.20 11:30sell5010.201.06690.00001.0649
10012003.01.20 13:28close5010.201.06500.00001.064938.0017269.46
10022003.01.20 13:28close5000.201.06520.00001.0625-14.0017255.46
10032003.01.21 06:00sell5020.201.06530.00001.0633
10042003.01.21 08:43close5020.201.06400.00001.063326.0017281.46
10052003.01.21 11:00sell5030.201.06440.00001.0624
10062003.01.21 17:43sell5040.201.06690.00001.0649
10072003.01.21 18:00buy5050.201.06811.05561.0701
10082003.01.21 19:27close5050.201.06971.05561.070132.0017313.46
10092003.01.21 19:27sell5060.401.06960.00001.0676
10102003.01.21 19:32sell5071.201.07200.00001.0700
10112003.01.21 19:32buy5080.201.07211.05961.0741
10122003.01.21 20:46close5080.201.07351.05961.074128.0017341.46
10132003.01.21 20:46buy5090.201.07381.06131.0758
10142003.01.21 21:39buy5101.601.07151.06131.0735
10152003.01.21 21:41close5101.601.07211.06131.073596.0017437.46
10162003.01.21 21:41close5090.201.07201.06131.0758-36.0017401.46
10172003.01.21 21:41buy5110.201.07211.05961.0741
10182003.01.21 23:45close5110.201.07351.05961.074128.0017429.46
10192003.01.21 23:45buy5120.201.07331.06081.0753
10202003.01.22 05:33sell5136.001.07440.00001.0724
10212003.01.22 05:35close5136.001.07330.00001.0724660.0018089.46
10222003.01.22 05:35close5071.201.07370.00001.0700-202.2017887.26
10232003.01.22 05:35close5060.401.07370.00001.0676-163.4017723.86
10242003.01.22 05:35close5040.201.07370.00001.0649-135.7017588.16
10252003.01.22 05:35close5030.201.07370.00001.0624-185.7017402.46
10262003.01.22 10:28buy5140.201.07071.06051.0727
10272003.01.22 15:00sell5150.201.07060.00001.0686
10282003.01.22 16:19close5150.201.06920.00001.068628.0017430.46
10292003.01.22 18:43t/p5140.201.07271.06051.072740.0017470.46
10302003.01.22 18:43close5120.201.07271.06081.0753-12.7417457.72
10312003.01.23 06:00sell5160.201.07150.00001.0695
10322003.01.23 08:37sell5170.201.07390.00001.0719
10332003.01.23 09:12close5170.201.07200.00001.071938.0017495.72
10342003.01.23 09:12close5160.201.07230.00001.0695-16.0017479.72
10352003.01.27 19:00sell5180.201.08400.00001.0820
10362003.01.27 19:16sell5190.201.08640.00001.0844
10372003.01.27 19:57t/p5190.201.08440.00001.084440.0017519.72
10382003.01.27 19:57close5180.201.08420.00001.0820-4.0017515.72
10392003.01.27 19:57sell5200.201.08410.00001.0821
10402003.01.28 08:02close5200.201.08270.00001.082128.3017544.02
10412003.01.28 08:02sell5210.201.08270.00001.0807
10422003.01.28 09:03close5210.201.08130.00001.080728.0017572.02
10432003.01.28 20:00buy5220.201.08331.07081.0853
10442003.01.29 03:33close5220.201.08481.07081.085329.2617601.28
10452003.01.29 04:00buy5230.201.08761.07511.0896
10462003.01.29 05:10buy5240.201.08521.07501.0872
10472003.01.29 06:29close5240.201.08711.07501.087238.0017639.28
10482003.01.29 06:29close5230.201.08721.07511.0896-8.0017631.28
10492003.01.29 21:00sell5250.201.08310.00001.0811
10502003.01.30 01:47close5250.201.08160.00001.081130.9017662.18
10512003.01.30 01:47sell5260.201.08160.00001.0796
10522003.01.30 08:44sell5270.201.08410.00001.0821
10532003.01.30 09:29t/p5270.201.08210.00001.082140.0017702.18
10542003.01.30 09:29close5260.201.08200.00001.0796-8.0017694.18
10552003.01.31 00:00buy5280.201.08211.06961.0841
10562003.01.31 16:31buy5290.201.07971.06951.0817
10572003.01.31 16:51buy5300.801.07701.06911.0790
10582003.01.31 17:02buy5315.401.07451.06891.0765
10592003.01.31 17:02sell5320.201.07450.00001.0725
10602003.01.31 17:03close5315.401.07531.06891.0765432.0018126.18
10612003.01.31 17:03close5300.801.07521.06911.0790-144.0017982.18
10622003.01.31 17:03close5290.201.07521.06951.0817-90.0017892.18
10632003.01.31 17:03close5280.201.07521.06961.0841-138.0017754.18
10642003.01.31 17:57close5320.201.07310.00001.072528.0017782.18
10652003.02.03 21:00buy5330.201.07711.06461.0791
10662003.02.03 21:28buy5340.201.07471.06451.0767
10672003.02.03 21:42close5340.201.07661.06451.076738.0017820.18
10682003.02.03 21:42close5330.201.07641.06461.0791-14.0017806.18
10692003.02.03 21:42buy5350.201.07671.06421.0787
10702003.02.03 22:14close5350.201.07821.06421.078730.0017836.18
10712003.02.03 23:00buy5360.201.07821.06571.0802
10722003.02.04 00:18close5360.201.07971.06571.080229.2617865.44
10732003.02.04 00:18buy5370.201.07981.06731.0818
10742003.02.04 01:15buy5380.201.07741.06721.0794
10752003.02.04 01:33close5380.201.07931.06721.079438.0017903.44
10762003.02.04 01:33close5370.201.07921.06731.0818-12.0017891.44
10772003.02.04 01:33buy5390.201.07921.06671.0812
10782003.02.04 03:24buy5400.201.07671.06651.0787
10792003.02.04 03:38t/p5400.201.07871.06651.078740.0017931.44
10802003.02.04 03:38close5390.201.07871.06671.0812-10.0017921.44
10812003.02.05 18:00sell5410.201.08190.00001.0799
10822003.02.05 18:11sell5420.201.08430.00001.0823
10832003.02.05 19:08t/p5420.201.08230.00001.082340.0017961.44
10842003.02.05 19:08close5410.201.08220.00001.0799-6.0017955.44
10852003.02.05 21:00sell5430.201.07840.00001.0764
10862003.02.05 21:22sell5440.201.08100.00001.0790
10872003.02.05 23:07t/p5440.201.07900.00001.079040.0017995.44
10882003.02.05 23:07close5430.201.07900.00001.0764-12.0017983.44
10892003.02.06 17:00buy5450.201.08441.07191.0864
10902003.02.06 22:34close5450.201.08601.07191.086432.0018015.44
10912003.02.07 05:00sell5460.201.08180.00001.0798
10922003.02.07 08:50close5460.201.08030.00001.079830.0018045.44
10932003.02.07 20:00buy5470.201.08081.06831.0828
10942003.02.07 20:17close5470.201.08221.06831.082828.0018073.44
10952003.02.07 20:17buy5480.201.08251.07001.0845
10962003.02.07 22:21close5480.201.08391.07001.084528.0018101.44
10972003.02.07 23:00buy5490.201.08301.07051.0850
10982003.02.08 00:33buy5500.201.08051.07031.0825
10992003.02.10 09:51t/p5500.201.08251.07031.082539.2618140.70
11002003.02.10 09:51close5490.201.08261.07051.0850-8.7418131.96
11012003.02.11 21:00buy5510.201.07341.06091.0754
11022003.02.11 23:45close5510.201.07491.06091.075430.0018161.96
11032003.02.11 23:45buy5520.201.07491.06241.0769
11042003.02.12 09:36buy5530.201.07251.06231.0745
11052003.02.12 10:44t/p5530.201.07451.06231.074540.0018201.96
11062003.02.12 10:44close5520.201.07451.06241.0769-8.7418193.22
11072003.02.12 19:00sell5540.201.07210.00001.0701
11082003.02.12 20:57close5540.201.07050.00001.070132.0018225.22
11092003.02.12 20:57sell5550.201.07050.00001.0685
11102003.02.12 22:05sell5560.201.07290.00001.0709
11112003.02.12 23:47close5560.201.07100.00001.070938.0018263.22
11122003.02.12 23:47close5550.201.07130.00001.0685-16.0018247.22
11132003.02.13 07:00buy5570.201.07601.06351.0780
11142003.02.13 09:11close5570.201.07741.06351.078028.0018275.22
11152003.02.14 20:00sell5580.201.07740.00001.0754
11162003.02.14 21:29sell5590.201.07980.00001.0778
11172003.02.17 01:00t/p5590.201.07780.00001.077840.3018315.52
11182003.02.17 01:00close5580.201.07750.00001.0754-1.7018313.82
11192003.02.18 06:00buy5600.201.07491.06241.0769
11202003.02.18 10:24buy5610.201.07241.06221.0744
11212003.02.18 14:14buy5620.801.07001.06211.0720
11222003.02.18 15:08close5620.801.07151.06211.0720120.0018433.82
11232003.02.18 15:08close5610.201.07121.06221.0744-24.0018409.82
11242003.02.18 15:08close5600.201.07121.06241.0769-74.0018335.82
11252003.02.19 07:00buy5630.201.07121.05871.0732
11262003.02.19 08:06close5630.201.07261.05871.073228.0018363.82
11272003.02.19 11:00buy5640.201.07261.06011.0746
11282003.02.19 17:13close5640.201.07401.06011.074628.0018391.82
11292003.02.19 17:13buy5650.201.07471.06221.0767
11302003.02.19 20:46close5650.201.07611.06221.076728.0018419.82
11312003.02.21 19:00sell5660.201.07880.00001.0768
11322003.02.21 20:36close5660.201.07720.00001.076832.0018451.82
11332003.02.21 20:36sell5670.201.07710.00001.0751
11342003.02.21 21:27close5670.201.07570.00001.075128.0018479.82
11352003.02.21 21:27sell5680.201.07560.00001.0736
11362003.02.24 01:00t/p5680.201.07360.00001.073640.3018520.12
11372003.02.24 19:00buy5690.201.07861.06611.0806
11382003.02.24 19:27close5690.201.08001.06611.080628.0018548.12
11392003.02.24 19:27buy5700.201.08011.06761.0821
11402003.02.25 08:50close5700.201.08151.06761.082127.2618575.38
11412003.02.25 17:00sell5710.201.07920.00001.0772
11422003.02.25 17:01sell5720.201.08170.00001.0797
11432003.02.25 17:22t/p5720.201.07970.00001.079740.0018615.38
11442003.02.25 17:22close5710.201.07970.00001.0772-10.0018605.38
11452003.02.25 17:22sell5730.201.07960.00001.0776
11462003.02.25 17:25close5730.201.07800.00001.077632.0018637.38
11472003.02.25 17:25sell5740.201.07800.00001.0760
11482003.02.25 17:32close5740.201.07660.00001.076028.0018665.38
11492003.02.25 17:32sell5750.201.07660.00001.0746
11502003.02.25 17:52close5750.201.07520.00001.074628.0018693.38
11512003.02.25 17:52sell5760.201.07520.00001.0732
11522003.02.25 18:10sell5770.201.07760.00001.0756
11532003.02.25 23:21t/p5770.201.07560.00001.075640.0018733.38
11542003.02.25 23:21close5760.201.07560.00001.0732-8.0018725.38
11552003.02.25 23:21sell5780.201.07550.00001.0735
11562003.02.26 09:59close5780.201.07400.00001.073530.3018755.68
11572003.02.27 19:00sell5790.201.07650.00001.0745
11582003.02.27 19:47close5790.201.07500.00001.074530.0018785.68
11592003.02.27 19:47sell5800.201.07490.00001.0729
11602003.02.27 22:21sell5810.201.07730.00001.0753
11612003.02.27 22:58t/p5810.201.07530.00001.075340.0018825.68
11622003.02.27 22:58close5800.201.07520.00001.0729-6.0018819.68
11632003.02.28 14:00buy5820.201.07981.06731.0818
11642003.02.28 15:45buy5830.201.07711.06691.0791
11652003.02.28 16:05t/p5830.201.07911.06691.079140.0018859.68
11662003.02.28 16:05close5820.201.07921.06731.0818-12.0018847.68
11672003.02.28 16:05buy5840.201.07931.06681.0813
11682003.02.28 18:40buy5850.201.07691.06671.0789
11692003.02.28 19:09t/p5850.201.07891.06671.078940.0018887.68
11702003.02.28 19:09close5840.201.07891.06681.0813-8.0018879.68
11712003.03.03 05:00sell5860.201.07760.00001.0756
11722003.03.03 09:56sell5870.201.07990.00001.0779
11732003.03.03 17:27sell5880.401.08240.00001.0804
11742003.03.03 17:57sell5891.201.08480.00001.0828
11752003.03.03 17:58buy5900.201.08491.07241.0869
11762003.03.03 18:45close5891.201.08290.00001.0828228.0019107.68
11772003.03.03 18:45close5880.401.08300.00001.0804-24.0019083.68
11782003.03.03 18:45close5870.201.08300.00001.0779-62.0019021.68
11792003.03.03 18:45close5860.201.08300.00001.0756-108.0018913.68
11802003.03.03 19:56close5900.201.08651.07241.086932.0018945.68
11812003.03.04 23:00sell5910.201.08850.00001.0865
11822003.03.05 00:08sell5920.201.09100.00001.0890
11832003.03.05 00:24sell5930.401.09340.00001.0914
11842003.03.05 00:39sell5941.201.09600.00001.0940
11852003.03.05 00:40buy5950.201.09621.08371.0982
11862003.03.05 01:24close5950.201.09771.08371.098230.0018975.68
11872003.03.05 01:24buy5960.201.09761.08511.0996
11882003.03.05 01:37sell5976.001.09860.00001.0966
11892003.03.05 02:27close5976.001.09740.00001.0966720.0019695.68
11902003.03.05 02:27close5941.201.09730.00001.0940-156.0019539.68
11912003.03.05 02:27close5930.401.09730.00001.0914-156.0019383.68
11922003.03.05 02:27close5920.201.09730.00001.0890-126.0019257.68
11932003.03.05 02:27close5910.201.09730.00001.0865-175.7019081.98
11942003.03.05 10:28close5960.201.09921.08511.099632.0019113.98
11952003.03.06 12:00sell5980.201.09510.00001.0931
11962003.03.06 14:45close5980.201.09340.00001.093134.0019147.98
11972003.03.07 23:00sell5990.201.10060.00001.0986
11982003.03.10 02:49sell6000.201.10310.00001.1011
11992003.03.10 15:23sell6010.401.10550.00001.1035
12002003.03.10 21:06t/p6010.401.10350.00001.103580.0019227.98
12012003.03.10 21:06close6000.201.10350.00001.1011-8.0019219.98
12022003.03.10 21:06close5990.201.10350.00001.0986-57.7019162.28
12032003.03.11 11:00sell6020.201.10140.00001.0994
12042003.03.11 11:42sell6030.201.10410.00001.1021
12052003.03.11 12:18sell6040.401.10660.00001.1046
12062003.03.11 16:56t/p6040.401.10460.00001.104680.0019242.28
12072003.03.11 16:56close6030.201.10460.00001.1021-10.0019232.28
12082003.03.11 16:56close6020.201.10460.00001.0994-64.0019168.28
12092003.03.11 20:00sell6050.201.10360.00001.1016
12102003.03.12 06:45close6050.201.10200.00001.101632.3019200.58
12112003.03.17 04:00buy6060.201.08131.06881.0833
12122003.03.17 07:56close6060.201.08281.06881.083330.0019230.58
12132003.03.17 07:56buy6070.201.08291.07041.0849
12142003.03.17 10:05close6070.201.08441.07041.084930.0019260.58
12152003.03.20 11:00buy6080.201.06281.05031.0648
12162003.03.20 11:31buy6090.201.06041.05021.0624
12172003.03.20 12:26t/p6090.201.06241.05021.062440.0019300.58
12182003.03.20 12:26close6080.201.06241.05031.0648-8.0019292.58
12192003.03.20 13:00buy6100.201.06161.04911.0636
12202003.03.20 13:25close6100.201.06311.04911.063630.0019322.58
12212003.03.20 13:25buy6110.201.06321.05071.0652
12222003.03.20 14:43buy6120.201.06081.05061.0628
12232003.03.20 16:06t/p6120.201.06281.05061.062840.0019362.58
12242003.03.20 16:06close6110.201.06301.05071.0652-4.0019358.58
12252003.03.21 04:00sell6130.201.06020.00001.0582
12262003.03.21 11:18close6130.201.05860.00001.058232.0019390.58
12272003.03.24 04:00buy6140.201.05901.04651.0610
12282003.03.24 06:03close6140.201.06071.04651.061034.0019424.58
12292003.03.24 06:04buy6150.201.06061.04811.0626
12302003.03.24 08:19close6150.201.06211.04811.062630.0019454.58
12312003.03.25 21:00sell6160.201.06450.00001.0625
12322003.03.26 09:38close6160.201.06290.00001.062532.3019486.88
12332003.03.26 16:00buy6170.201.06721.05471.0692
12342003.03.26 16:01close6170.201.06871.05471.069230.0019516.88
12352003.03.26 16:01buy6180.201.06881.05631.0708
12362003.03.26 16:11close6180.201.07041.05631.070832.0019548.88
12372003.03.26 16:11buy6190.201.07041.05791.0724
12382003.03.26 16:48buy6200.201.06791.05771.0699
12392003.03.26 19:29buy6210.801.06561.05771.0676
12402003.03.26 19:38close6210.801.06721.05771.0676128.0019676.88
12412003.03.26 19:38close6200.201.06711.05771.0699-16.0019660.88
12422003.03.26 19:38close6190.201.06711.05791.0724-66.0019594.88
12432003.03.27 21:00sell6220.201.06840.00001.0664
12442003.03.28 10:18sell6230.201.07080.00001.0688
12452003.03.28 10:47sell6240.401.07320.00001.0712
12462003.03.28 11:00buy6250.201.07361.06111.0756
12472003.03.28 15:24close6250.201.07521.06111.075632.0019626.88
12482003.03.28 15:24sell6261.201.07560.00001.0736
12492003.03.28 15:24buy6270.201.07511.06261.0771
12502003.03.28 16:00close6270.201.07661.06261.077130.0019656.88
12512003.03.28 16:00buy6280.201.07671.06421.0787
12522003.03.28 19:08sell6296.001.07790.00001.0759
12532003.03.28 19:19close6296.001.07670.00001.0759720.0020376.88
12542003.03.28 19:19close6261.201.07690.00001.0736-156.0020220.88
12552003.03.28 19:19close6240.401.07690.00001.0712-148.0020072.88
12562003.03.28 19:19close6230.201.07690.00001.0688-122.0019950.88
12572003.03.28 19:19close6220.201.07690.00001.0664-169.7019781.18
12582003.03.28 19:44close6280.201.07841.06421.078734.0019815.18
12592003.04.02 09:00sell6300.201.08860.00001.0866
12602003.04.02 09:13close6300.201.08680.00001.086636.0019851.18
12612003.04.02 09:13sell6310.201.08680.00001.0848
12622003.04.02 09:49close6310.201.08510.00001.084834.0019885.18
12632003.04.02 09:49sell6320.201.08500.00001.0830
12642003.04.02 10:25close6320.201.08340.00001.083032.0019917.18
12652003.04.04 02:00buy6330.201.07641.06391.0784
12662003.04.04 04:28buy6340.201.07401.06381.0760
12672003.04.04 09:37buy6350.801.07161.06371.0736
12682003.04.04 10:27close6350.801.07311.06371.0736120.0020037.18
12692003.04.04 10:27close6340.201.07301.06381.0760-20.0020017.18
12702003.04.04 10:27close6330.201.07301.06391.0784-68.0019949.18
12712003.04.08 00:00buy6360.201.06991.05741.0719
12722003.04.08 02:25buy6370.201.06751.05731.0695
12732003.04.08 05:09buy6380.801.06511.05721.0671
12742003.04.08 07:12close6380.801.06681.05721.0671136.0020085.18
12752003.04.08 07:13close6370.201.06661.05731.0695-18.0020067.18
12762003.04.08 07:13close6360.201.06661.05741.0719-66.0020001.18
12772003.04.09 19:00sell6390.301.07210.00001.0701
12782003.04.09 19:09sell6400.201.07480.00001.0728
12792003.04.09 19:47sell6410.401.07730.00001.0753
12802003.04.09 20:16t/p6410.401.07530.00001.075380.0020081.18
12812003.04.09 20:16close6400.201.07520.00001.0728-8.0020073.18
12822003.04.09 20:16close6390.301.07520.00001.0701-93.0019980.18
12832003.04.11 05:00sell6420.201.07740.00001.0754
12842003.04.11 11:48close6420.201.07580.00001.075432.0020012.18
12852003.04.11 14:00sell6430.301.07420.00001.0722
12862003.04.11 15:26close6430.301.07310.00001.072233.0020045.18
12872003.04.15 12:00sell6440.301.07530.00001.0733
12882003.04.15 12:24close6440.301.07420.00001.073333.0020078.18
12892003.04.15 12:24sell6450.301.07450.00001.0725
12902003.04.15 13:52sell6460.201.07700.00001.0750
12912003.04.15 15:19sell6470.401.07970.00001.0777
12922003.04.15 20:29sell6481.201.08210.00001.0801
12932003.04.15 20:29buy6490.201.08221.06971.0842
12942003.04.15 23:18t/p6481.201.08010.00001.0801240.0020318.18
12952003.04.15 23:18close6470.401.08010.00001.0777-16.0020302.18
12962003.04.15 23:18close6460.201.08010.00001.0750-62.0020240.18
12972003.04.15 23:18close6450.301.08010.00001.0725-168.0020072.18
12982003.04.15 23:23buy6500.301.07981.06961.0818
12992003.04.16 08:09close6500.301.08141.06961.081846.8920119.07
13002003.04.16 08:10close6490.201.08101.06971.0842-24.7420094.33
13012003.04.17 21:00sell6510.301.08780.00001.0858
13022003.04.21 01:07sell6520.301.09030.00001.0883
13032003.04.21 03:00buy6530.301.09051.07801.0925
13042003.04.21 09:22close6520.301.08850.00001.088354.0020148.33
13052003.04.21 09:22close6510.301.08820.00001.0858-11.1020137.23
13062003.04.21 09:23buy6540.301.08791.07771.0899
13072003.04.21 10:57t/p6540.301.08991.07771.089960.0020197.23
13082003.04.21 10:57close6530.301.09001.07801.0925-15.0020182.23
13092003.04.23 15:00sell6550.301.09480.00001.0928
13102003.04.23 15:29close6550.301.09350.00001.092839.0020221.23
13112003.04.23 15:29sell6560.301.09340.00001.0914
13122003.04.23 15:31close6560.301.09230.00001.091433.0020254.23
13132003.04.23 15:31sell6570.301.09220.00001.0902
13142003.04.23 15:55sell6580.301.09460.00001.0926
13152003.04.23 21:08sell6590.601.09710.00001.0951
13162003.04.24 01:00t/p6590.601.09510.00001.0951122.7020376.93
13172003.04.24 01:00close6580.301.09500.00001.0926-10.6520366.28
13182003.04.24 01:00close6570.301.09500.00001.0902-82.6520283.63
13192003.04.24 06:00sell6600.301.09520.00001.0932
13202003.04.24 07:31sell6610.301.09760.00001.0956
13212003.04.24 08:58sell6620.601.10000.00001.0980
13222003.04.24 09:33sell6631.201.10240.00001.1004
13232003.04.24 09:33buy6640.201.10281.09031.1048
13242003.04.24 12:55t/p6631.201.10040.00001.1004240.0020523.63
13252003.04.24 12:55buy6652.401.10041.09021.1024
13262003.04.24 12:55close6620.601.10040.00001.0980-24.0020499.63
13272003.04.24 12:55close6610.301.10040.00001.0956-84.0020415.63
13282003.04.24 12:55close6600.301.10040.00001.0932-156.0020259.63
13292003.04.24 12:56close6652.401.10101.09021.1024144.0020403.63
13302003.04.24 12:56close6640.201.10081.09031.1048-40.0020363.63
13312003.04.25 12:00sell6660.301.09940.00001.0974
13322003.04.25 13:51close6660.301.09810.00001.097439.0020402.63
13332003.04.25 13:51sell6670.301.09810.00001.0961
13342003.04.25 13:54close6670.301.09680.00001.096139.0020441.63
13352003.04.25 13:54sell6680.301.09680.00001.0948
13362003.04.25 15:31sell6690.301.09940.00001.0974
13372003.04.25 16:00close6690.301.09750.00001.097457.0020498.63
13382003.04.25 16:00close6680.301.09770.00001.0948-27.0020471.63
13392003.04.28 14:00sell6700.301.10370.00001.1017
13402003.04.28 14:16close6700.301.10250.00001.101736.0020507.63
13412003.04.28 14:16sell6710.301.10240.00001.1004
13422003.04.28 17:24close6710.301.10120.00001.100436.0020543.63
13432003.04.29 19:00buy6720.301.10171.08921.1037
13442003.04.29 19:15close6720.301.10281.08921.103733.0020576.63
13452003.04.29 19:15buy6730.301.10311.09061.1051
13462003.04.29 19:51close6730.301.10421.09061.105133.0020609.63
13472003.04.29 19:51buy6740.301.10451.09201.1065
13482003.04.29 20:52close6740.301.10571.09201.106536.0020645.63
13492003.04.29 20:52buy6750.301.10581.09331.1078
13502003.04.29 21:15close6750.301.10691.09331.107833.0020678.63
13512003.04.29 21:15buy6760.301.10681.09431.1088
13522003.04.29 23:34close6760.301.10801.09431.108836.0020714.63
13532003.05.02 20:00sell6770.301.12240.00001.1204
13542003.05.05 05:14close6770.301.12120.00001.120436.4520751.08
13552003.05.05 05:15sell6780.301.12120.00001.1192
13562003.05.05 13:36sell6790.301.12360.00001.1216
13572003.05.05 14:39close6790.301.12180.00001.121654.0020805.08
13582003.05.05 14:39close6780.301.12210.00001.1192-27.0020778.08
13592003.05.07 18:00sell6800.301.13550.00001.1335
13602003.05.07 18:07close6800.301.13430.00001.133536.0020814.08
13612003.05.07 18:07sell6810.301.13430.00001.1323
13622003.05.07 18:14sell6820.301.13680.00001.1348
13632003.05.07 18:39close6820.301.13500.00001.134854.0020868.08
13642003.05.07 18:39close6810.301.13520.00001.1323-27.0020841.08
13652003.05.07 18:40sell6830.301.13490.00001.1329
13662003.05.07 18:42close6830.301.13380.00001.132933.0020874.08
13672003.05.07 18:42sell6840.301.13450.00001.1325
13682003.05.07 18:42close6840.301.13340.00001.132533.0020907.08
13692003.05.07 18:42sell6850.301.13340.00001.1314
13702003.05.07 19:06sell6860.301.13580.00001.1338
13712003.05.07 19:55close6860.301.13400.00001.133854.0020961.08
13722003.05.07 19:55close6850.301.13420.00001.1314-24.0020937.08
13732003.05.07 19:56sell6870.301.13410.00001.1321
13742003.05.07 20:21sell6880.301.13650.00001.1345
13752003.05.08 01:05close6880.301.13460.00001.134558.3520995.43
13762003.05.08 01:05close6870.301.13470.00001.1321-16.6520978.78
13772003.05.08 02:00sell6890.301.13530.00001.1333
13782003.05.08 04:40close6890.301.13410.00001.133336.0021014.78
13792003.05.09 17:00sell6900.301.14720.00001.1452
13802003.05.09 17:19sell6910.301.14980.00001.1478
13812003.05.12 01:00sell6920.601.15310.00001.1511
13822003.05.12 01:16sell6931.801.15570.00001.1537
13832003.05.12 01:16buy6940.301.15621.14371.1582
13842003.05.12 02:07close6940.301.15741.14371.158236.0021050.78
13852003.05.12 02:08buy6950.201.15761.14511.1596
13862003.05.12 06:09sell6966.001.15810.00001.1561
13872003.05.12 07:47close6966.001.15660.00001.1561900.0021950.78
13882003.05.12 07:48close6931.801.15690.00001.1537-216.0021734.78
13892003.05.12 07:48close6920.601.15690.00001.1511-228.0021506.78
13902003.05.12 07:48close6910.301.15690.00001.1478-212.5521294.23
13912003.05.12 07:48close6900.301.15690.00001.1452-290.5521003.68
13922003.05.12 10:19close6950.201.15941.14511.159636.0021039.68
13932003.05.12 23:00sell6970.301.15410.00001.1521
13942003.05.12 23:18close6970.301.15300.00001.152133.0021072.68
13952003.05.12 23:18sell6980.301.15300.00001.1510
13962003.05.12 23:39sell6990.301.15540.00001.1534
13972003.05.13 00:23sell7000.601.15780.00001.1558
13982003.05.13 01:52t/p7000.601.15580.00001.1558120.0021192.68
13992003.05.13 01:52close6990.301.15580.00001.1534-11.5521181.13
14002003.05.13 01:52close6980.301.15580.00001.1510-83.5521097.58
14012003.05.13 05:00sell7010.301.15120.00001.1492
14022003.05.13 05:07close7010.301.14990.00001.149239.0021136.58
14032003.05.13 05:07sell7020.301.14980.00001.1478
14042003.05.13 07:08sell7030.301.15220.00001.1502
14052003.05.13 07:14sell7040.601.15510.00001.1531
14062003.05.13 09:21t/p7040.601.15310.00001.1531120.0021256.58
14072003.05.13 09:21close7030.301.15290.00001.1502-21.0021235.58
14082003.05.13 09:21close7020.301.15290.00001.1478-93.0021142.58
14092003.05.14 02:00buy7050.301.15321.14071.1552
14102003.05.14 03:12buy7060.301.15081.14061.1528
14112003.05.14 09:23buy7071.201.14841.14051.1504
14122003.05.14 09:36close7071.201.14981.14051.1504168.0021310.58
14132003.05.14 09:37close7060.301.14971.14061.1528-33.0021277.58
14142003.05.14 09:37close7050.301.14971.14071.1552-105.0021172.58
14152003.05.14 22:00buy7080.301.15091.13841.1529
14162003.05.15 00:18buy7090.301.14851.13831.1505
14172003.05.15 05:09buy7101.201.14611.13821.1481
14182003.05.15 05:18buy7118.101.14351.13791.1455
14192003.05.15 05:18sell7120.301.14350.00001.1415
14202003.05.15 05:19close7118.101.14451.13791.1455810.0021982.58
14212003.05.15 05:19close7101.201.14471.13821.1481-168.0021814.58
14222003.05.15 05:19close7090.301.14471.13831.1505-114.0021700.58
14232003.05.15 05:19close7080.301.14471.13841.1529-189.3321511.25
14242003.05.15 05:34close7120.301.14230.00001.141536.0021547.25
14252003.05.16 14:00buy7130.301.14381.13131.1458
14262003.05.16 14:34close7130.301.14501.13131.145836.0021583.25
14272003.05.16 14:34buy7140.301.14491.13241.1469
14282003.05.16 14:34close7140.301.14621.13241.146939.0021622.25
14292003.05.16 14:34buy7150.301.14611.13361.1481
14302003.05.16 14:45close7150.301.14721.13361.148133.0021655.25
14312003.05.16 14:45buy7160.301.14751.13501.1495
14322003.05.16 14:59close7160.301.14871.13501.149536.0021691.25
14332003.05.16 14:59buy7170.301.14861.13611.1506
14342003.05.16 15:01close7170.301.14991.13611.150639.0021730.25
14352003.05.20 02:00sell7180.301.16430.00001.1623
14362003.05.20 02:18close7180.301.16300.00001.162339.0021769.25
14372003.05.20 02:18sell7190.301.16300.00001.1610
14382003.05.20 04:08sell7200.301.16550.00001.1635
14392003.05.20 08:48sell7210.601.16790.00001.1659
14402003.05.20 09:37t/p7210.601.16590.00001.1659120.0021889.25
14412003.05.20 09:37close7200.301.16590.00001.1635-12.0021877.25
14422003.05.20 09:37close7190.301.16590.00001.1610-87.0021790.25
14432003.05.20 13:00sell7220.301.16240.00001.1604
14442003.05.20 13:50sell7230.301.16490.00001.1629
14452003.05.20 16:44sell7240.601.16770.00001.1657
14462003.05.20 16:54t/p7240.601.16570.00001.1657120.0021910.25
14472003.05.20 16:54close7230.301.16560.00001.1629-21.0021889.25
14482003.05.20 16:54close7220.301.16560.00001.1604-96.0021793.25
14492003.05.21 22:00sell7250.301.16690.00001.1649
14502003.05.21 23:39close7250.301.16560.00001.164939.0021832.25
14512003.05.22 00:00sell7260.301.16460.00001.1626
14522003.05.22 00:02close7260.301.16350.00001.162633.0021865.25
14532003.05.22 00:02sell7270.301.16340.00001.1614
14542003.05.22 02:15sell7280.301.16590.00001.1639
14552003.05.22 04:11close7280.301.16400.00001.163957.0021922.25
14562003.05.22 04:11close7270.301.16410.00001.1614-21.0021901.25
14572003.05.22 15:00buy7290.301.17191.15941.1739
14582003.05.22 15:23close7290.301.17311.15941.173936.0021937.25
14592003.05.22 15:23buy7300.301.17311.16061.1751
14602003.05.22 16:26buy7310.301.17051.16031.1725
14612003.05.22 17:08buy7321.201.16811.16021.1701
14622003.05.22 17:23close7321.201.16981.16021.1701204.0022141.25
14632003.05.22 17:23close7310.301.16971.16031.1725-24.0022117.25
14642003.05.22 17:23close7300.301.16971.16061.1751-102.0022015.25
14652003.05.23 05:00sell7330.301.16890.00001.1669
14662003.05.23 07:04close7330.301.16770.00001.166936.0022051.25
14672003.05.23 07:04sell7340.301.16780.00001.1658
14682003.05.23 10:23sell7350.301.17030.00001.1683
14692003.05.23 11:03sell7360.601.17260.00001.1706
14702003.05.23 11:05sell7371.801.17500.00001.1730
14712003.05.23 11:05buy7380.301.17471.16221.1767
14722003.05.23 11:06close7380.301.17611.16221.176742.0022093.25
14732003.05.23 11:06buy7390.301.17671.16421.1787
14742003.05.23 11:06sell7409.001.17740.00001.1754
14752003.05.23 11:07t/p7409.001.17540.00001.17541800.0023893.25
14762003.05.23 11:07close7371.801.17530.00001.1730-54.0023839.25
14772003.05.23 11:07close7360.601.17530.00001.1706-162.0023677.25
14782003.05.23 11:07close7350.301.17530.00001.1683-150.0023527.25
14792003.05.23 11:07close7340.301.17530.00001.1658-225.0023302.25
14802003.05.23 11:07buy7410.301.17431.16411.1763
14812003.05.23 11:07t/p7410.301.17631.16411.176360.0023362.25
14822003.05.23 11:07close7390.301.17631.16421.1787-12.0023350.25
14832003.05.27 21:00sell7420.301.18720.00001.1852
14842003.05.27 21:55close7420.301.18600.00001.185236.0023386.25
14852003.05.27 21:55sell7430.301.18620.00001.1842
14862003.05.27 22:08close7430.301.18480.00001.184242.0023428.25
14872003.05.27 22:08sell7440.301.18470.00001.1827
14882003.05.27 22:16close7440.301.18350.00001.182736.0023464.25
14892003.05.27 22:16sell7450.301.18320.00001.1812
14902003.05.27 23:23close7450.301.18200.00001.181236.0023500.25
14912003.05.28 00:00sell7460.301.18140.00001.1794
14922003.05.28 06:07sell7470.301.18380.00001.1818
14932003.05.28 09:52close7470.301.18200.00001.181854.0023554.25
14942003.05.28 09:52close7460.301.18210.00001.1794-21.0023533.25
14952003.05.29 19:00buy7480.301.18321.17071.1852
14962003.05.29 19:08close7480.301.18441.17071.185236.0023569.25
14972003.05.29 19:08buy7490.301.18431.17181.1863
14982003.05.29 19:36close7490.301.18561.17181.186339.0023608.25
14992003.05.29 19:36buy7500.301.18561.17311.1876
15002003.05.29 19:37close7500.301.18681.17311.187636.0023644.25
15012003.05.29 19:37buy7510.301.18681.17431.1888
15022003.05.29 19:41close7510.301.18801.17431.188836.0023680.25
15032003.05.29 19:41buy7520.301.18791.17541.1899
15042003.05.29 20:01close7520.301.18911.17541.189936.0023716.25
15052003.05.30 14:00sell7530.301.18360.00001.1816
15062003.05.30 14:10close7530.301.18240.00001.181636.0023752.25
15072003.05.30 14:10sell7540.301.18240.00001.1804
15082003.05.30 16:31close7540.301.18120.00001.180436.0023788.25
15092003.05.30 17:00sell7550.301.18110.00001.1791
15102003.05.30 17:01close7550.301.17960.00001.179145.0023833.25
15112003.05.30 17:01sell7560.301.17900.00001.1770
15122003.05.30 17:02close7560.301.17750.00001.177045.0023878.25
15132003.05.30 17:02sell7570.301.17760.00001.1756
15142003.05.30 17:10sell7580.301.18020.00001.1782
15152003.05.30 17:13t/p7580.301.17820.00001.178260.0023938.25
15162003.05.30 17:13close7570.301.17800.00001.1756-12.0023926.25
15172003.05.30 17:13sell7590.301.17800.00001.1760
15182003.05.30 17:27close7590.301.17680.00001.176036.0023962.25
15192003.05.30 17:27sell7600.301.17670.00001.1747
15202003.05.30 17:31close7600.301.17550.00001.174736.0023998.25
15212003.05.30 17:31sell7610.301.17490.00001.1729
15222003.05.30 17:53sell7620.301.17740.00001.1754
15232003.05.30 18:03close7620.301.17550.00001.175457.0024055.25
15242003.05.30 18:03close7610.301.17600.00001.1729-33.0024022.25
15252003.05.30 19:00sell7630.301.17620.00001.1742
15262003.05.30 20:33sell7640.301.17860.00001.1766
15272003.05.30 21:20t/p7640.301.17660.00001.176660.0024082.25
15282003.05.30 21:20close7630.301.17630.00001.1742-3.0024079.25
15292003.06.02 21:00buy7650.301.17601.16351.1780
15302003.06.03 04:48buy7660.301.17361.16341.1756
15312003.06.03 06:24t/p7660.301.17561.16341.175660.0024139.25
15322003.06.03 06:24close7650.301.17571.16351.1780-10.1124129.14
15332003.06.03 15:00sell7670.301.17250.00001.1705
15342003.06.03 15:21close7670.301.17120.00001.170539.0024168.14
15352003.06.03 15:21sell7680.301.17120.00001.1692
15362003.06.03 16:17sell7690.301.17390.00001.1719
15372003.06.03 16:28t/p7690.301.17190.00001.171960.0024228.14
15382003.06.03 16:28close7680.301.17170.00001.1692-15.0024213.14
15392003.06.03 23:00buy7700.301.17451.16201.1765
15402003.06.04 02:50buy7710.301.17211.16191.1741
15412003.06.04 03:06close7710.301.17401.16191.174157.0024270.14
15422003.06.04 03:06close7700.301.17381.16201.1765-22.1124248.03
15432003.06.05 14:00buy7720.301.16811.15561.1701
15442003.06.05 14:19close7720.301.16961.15561.170145.0024293.03
15452003.06.05 14:19buy7730.301.16971.15721.1717
15462003.06.05 14:29close7730.301.17111.15721.171742.0024335.03
15472003.06.05 14:29buy7740.301.17151.15901.1735
15482003.06.05 14:44close7740.301.17291.15901.173542.0024377.03
15492003.06.05 14:44buy7750.301.17301.16051.1750
15502003.06.05 15:01close7750.301.17431.16051.175039.0024416.03
15512003.06.06 17:00sell7760.301.17300.00001.1710
15522003.06.06 17:02close7760.301.17150.00001.171045.0024461.03
15532003.06.06 17:02sell7770.301.17140.00001.1694
15542003.06.06 17:14close7770.301.17000.00001.169442.0024503.03
15552003.06.06 17:14sell7780.301.17020.00001.1682
15562003.06.06 17:15close7780.301.16870.00001.168245.0024548.03
15572003.06.06 17:15sell7790.301.16870.00001.1667
15582003.06.06 17:22sell7800.301.17110.00001.1691
15592003.06.06 18:02t/p7800.301.16910.00001.169160.0024608.03
15602003.06.06 18:02close7790.301.16910.00001.1667-12.0024596.03
15612003.06.06 19:00sell7810.301.16950.00001.1675
15622003.06.06 19:37sell7820.301.17200.00001.1700
15632003.06.06 19:57close7820.301.17010.00001.170057.0024653.03
15642003.06.06 19:57close7810.301.17050.00001.1675-30.0024623.03
15652003.06.06 19:57sell7830.301.17050.00001.1685
15662003.06.06 20:09sell7840.301.17300.00001.1710
15672003.06.06 20:33t/p7840.301.17100.00001.171060.0024683.03
15682003.06.06 20:33close7830.301.17100.00001.1685-15.0024668.03
15692003.06.06 20:33sell7850.301.17090.00001.1689
15702003.06.06 21:43close7850.301.16960.00001.168939.0024707.03
15712003.06.09 17:00buy7860.301.17551.16301.1775
15722003.06.09 17:12close7860.301.17691.16301.177542.0024749.03
15732003.06.09 17:12buy7870.301.17691.16441.1789
15742003.06.09 17:32close7870.301.17821.16441.178939.0024788.03
15752003.06.09 17:32buy7880.301.17831.16581.1803
15762003.06.09 17:56buy7890.301.17561.16541.1776
15772003.06.09 18:08buy7901.201.17311.16521.1751
15782003.06.09 18:13close7901.201.17461.16521.1751180.0024968.03
15792003.06.09 18:13close7890.301.17441.16541.1776-36.0024932.03
15802003.06.09 18:13close7880.301.17441.16581.1803-117.0024815.03
15812003.06.09 18:13buy7910.301.17441.16191.1764
15822003.06.09 18:24close7910.301.17571.16191.176439.0024854.03
15832003.06.09 18:24buy7920.301.17551.16301.1775
15842003.06.09 22:38buy7930.301.17301.16281.1750
15852003.06.10 10:31buy7941.201.17041.16251.1724
15862003.06.10 10:39close7941.201.17191.16251.1724180.0025034.03
15872003.06.10 10:39close7930.301.17181.16281.1750-37.1124996.92
15882003.06.10 10:39close7920.301.17181.16301.1775-112.1124884.81
15892003.06.11 09:00buy7950.301.17121.15871.1732
15902003.06.11 09:05close7950.301.17251.15871.173239.0024923.81
15912003.06.11 09:05buy7960.301.17281.16031.1748
15922003.06.11 10:21buy7970.301.17031.16011.1723
15932003.06.11 11:44close7970.301.17221.16011.172357.0024980.81
15942003.06.11 11:44close7960.301.17191.16031.1748-27.0024953.81
15952003.06.11 12:00buy7980.301.17291.16041.1749
15962003.06.11 13:39close7980.301.17451.16041.174948.0025001.81
15972003.06.11 13:39buy7990.301.17441.16191.1764
15982003.06.11 14:05close7990.301.17571.16191.176439.0025040.81
15992003.06.12 16:00sell8000.301.17200.00001.1700
16002003.06.12 16:02close8000.301.17070.00001.170039.0025079.81
16012003.06.12 16:02sell8010.301.17090.00001.1689
16022003.06.12 17:01sell8020.301.17330.00001.1713
16032003.06.12 18:12sell8030.601.17580.00001.1738
16042003.06.13 09:03sell8041.801.17820.00001.1762
16052003.06.13 09:03buy8050.301.17801.16551.1800
16062003.06.13 09:51close8041.801.17630.00001.1762342.0025421.81
16072003.06.13 09:51close8030.601.17640.00001.1738-35.1025386.71
16082003.06.13 09:51close8020.301.17640.00001.1713-92.5525294.16
16092003.06.13 09:51close8010.301.17640.00001.1689-164.5525129.61
16102003.06.13 11:20close8050.301.17941.16551.180042.0025171.61
16112003.06.16 19:00sell8060.301.18490.00001.1829
16122003.06.16 19:21close8060.301.18350.00001.182942.0025213.61
16132003.06.16 19:21sell8070.301.18320.00001.1812
16142003.06.17 01:01close8070.301.18190.00001.181239.4525253.06
16152003.06.17 01:02sell8080.301.18210.00001.1801
16162003.06.17 06:35sell8090.301.18450.00001.1825
16172003.06.17 09:03sell8100.601.18690.00001.1849
16182003.06.17 09:47t/p8100.601.18490.00001.1849120.0025373.06
16192003.06.17 09:47close8090.301.18480.00001.1825-9.0025364.06
16202003.06.17 09:47close8080.301.18480.00001.1801-81.0025283.06
16212003.06.19 21:00buy8110.301.17361.16111.1756
16222003.06.19 21:31buy8120.301.17121.16101.1732
16232003.06.19 23:21close8120.301.17311.16101.173257.0025340.06
16242003.06.19 23:22close8110.301.17281.16111.1756-24.0025316.06
16252003.06.19 23:24buy8130.301.17291.16041.1749
16262003.06.20 02:05buy8140.301.17051.16031.1725
16272003.06.20 03:05close8140.301.17241.16031.172557.0025373.06
16282003.06.20 03:05close8130.301.17231.16041.1749-19.1125353.95
16292003.06.20 13:00sell8150.301.16940.00001.1674
16302003.06.20 13:44close8150.301.16810.00001.167439.0025392.95
16312003.06.20 13:44sell8160.301.16780.00001.1658
16322003.06.20 14:36close8160.301.16640.00001.165842.0025434.95
16332003.06.24 14:00buy8170.301.15741.14491.1594
16342003.06.24 16:24buy8180.301.15491.14471.1569
16352003.06.24 17:18buy8191.201.15221.14431.1542
16362003.06.24 17:40close8191.201.15381.14431.1542192.0025626.95
16372003.06.24 17:40close8180.301.15351.14471.1569-42.0025584.95
16382003.06.24 17:40close8170.301.15351.14491.1594-117.0025467.95
16392003.06.25 14:00buy8200.301.15391.14141.1559
16402003.06.25 15:09close8200.301.15521.14141.155939.0025506.95
16412003.06.25 17:00buy8210.301.15571.14321.1577
16422003.06.25 17:25close8210.301.15701.14321.157739.0025545.95
16432003.06.25 17:25buy8220.301.15701.14451.1590
16442003.06.25 18:42close8220.301.15831.14451.159039.0025584.95
16452003.06.26 01:00sell8230.301.15340.00001.1514
16462003.06.26 03:55close8230.301.15210.00001.151439.0025623.95
16472003.06.30 07:00buy8240.301.14401.13151.1460
16482003.06.30 10:31close8240.301.14531.13151.146039.0025662.95
16492003.06.30 12:00buy8250.301.14361.13111.1456
16502003.06.30 12:10buy8260.301.14121.13101.1432
16512003.06.30 13:23close8260.301.14311.13101.143257.0025719.95
16522003.06.30 13:23close8250.301.14301.13111.1456-18.0025701.95
16532003.07.02 12:00sell8270.301.15420.00001.1522
16542003.07.02 13:58close8270.301.15290.00001.152239.0025740.95
16552003.07.02 15:00sell8280.301.15320.00001.1512
16562003.07.02 16:31close8280.301.15190.00001.151239.0025779.95
16572003.07.02 17:00sell8290.301.15250.00001.1505
16582003.07.02 17:26sell8300.301.15490.00001.1529
16592003.07.02 17:52t/p8300.301.15290.00001.152960.0025839.95
16602003.07.02 17:52close8290.301.15270.00001.1505-6.0025833.95
16612003.07.02 17:52sell8310.301.15270.00001.1507
16622003.07.02 18:03close8310.301.15140.00001.150739.0025872.95
16632003.07.02 18:03sell8320.301.15130.00001.1493
16642003.07.02 18:47sell8330.301.15370.00001.1517
16652003.07.02 19:25t/p8330.301.15170.00001.151760.0025932.95
16662003.07.02 19:25close8320.301.15150.00001.1493-6.0025926.95
16672003.07.02 19:26sell8340.301.15160.00001.1496
16682003.07.02 21:30sell8350.301.15410.00001.1521
16692003.07.03 03:43close8350.301.15220.00001.152158.3525985.30
16702003.07.03 03:43close8340.301.15230.00001.1496-19.6525965.65
16712003.07.03 19:00buy8360.301.15061.13811.1526
16722003.07.03 19:40buy8370.301.14831.13811.1503
16732003.07.03 22:12close8370.301.15011.13811.150354.0026019.65
16742003.07.03 22:12close8360.301.15031.13811.1526-9.0026010.65
16752003.07.04 20:00buy8380.301.14971.13721.1517
16762003.07.07 01:55buy8390.301.14731.13711.1493
16772003.07.07 07:24buy8401.201.14491.13701.1469
16782003.07.07 08:32close8401.201.14641.13701.1469180.0026190.65
16792003.07.07 08:32close8390.301.14651.13711.1493-24.0026166.65
16802003.07.07 08:32close8380.301.14651.13721.1517-97.1126069.54
16812003.07.09 05:00buy8410.301.13271.12021.1347
16822003.07.09 09:51close8410.301.13411.12021.134742.0026111.54
16832003.07.09 11:00buy8420.301.13291.12041.1349
16842003.07.09 11:42close8420.301.13431.12041.134942.0026153.54
16852003.07.09 11:42buy8430.301.13441.12191.1364
16862003.07.09 13:56close8430.301.13581.12191.136442.0026195.54
16872003.07.09 13:56buy8440.301.13581.12331.1378
16882003.07.09 16:54buy8450.301.13321.12301.1352
16892003.07.09 20:00sell8460.301.13290.00001.1309
16902003.07.09 22:33t/p8450.301.13521.12301.135260.0026255.54
16912003.07.09 22:33close8440.301.13521.12331.1378-18.0026237.54
16922003.07.09 22:33sell8470.301.13530.00001.1333
16932003.07.10 02:32close8470.301.13340.00001.133358.3526295.89
16942003.07.10 02:32close8460.301.13370.00001.1309-22.6526273.24
16952003.07.10 14:00sell8480.301.13320.00001.1312
16962003.07.10 14:52sell8490.301.13570.00001.1337
16972003.07.10 15:18t/p8490.301.13370.00001.133760.0026333.24
16982003.07.10 15:18close8480.301.13370.00001.1312-15.0026318.24
16992003.07.11 07:00sell8500.301.13130.00001.1293
17002003.07.11 09:32sell8510.301.13370.00001.1317
17012003.07.11 09:44close8510.301.13180.00001.131757.0026375.24
17022003.07.11 09:44close8500.301.13220.00001.1293-27.0026348.24
17032003.07.14 16:00buy8520.301.13061.11811.1326
17042003.07.14 17:19buy8530.301.12811.11791.1301
17052003.07.14 18:31t/p8530.301.13011.11791.130160.0026408.24
17062003.07.14 18:31close8520.301.13011.11811.1326-15.0026393.24
17072003.07.14 19:00buy8540.301.13011.11761.1321
17082003.07.14 21:25buy8550.301.12751.11731.1295
17092003.07.14 22:09t/p8550.301.12951.11731.129560.0026453.24
17102003.07.14 22:09close8540.301.12971.11761.1321-12.0026441.24
17112003.07.15 11:00buy8560.301.12871.11621.1307
17122003.07.15 12:01close8560.301.13011.11621.130742.0026483.24
17132003.07.15 12:01buy8570.301.13071.11821.1327
17142003.07.15 12:41close8570.301.13221.11821.132745.0026528.24
17152003.07.15 12:41buy8580.301.13231.11981.1343
17162003.07.15 13:17close8580.301.13371.11981.134342.0026570.24
17172003.07.15 14:00buy8590.301.13341.12091.1354
17182003.07.15 15:32buy8600.301.13081.12061.1328
17192003.07.15 16:52t/p8600.301.13281.12061.132860.0026630.24
17202003.07.15 16:52close8590.301.13281.12091.1354-18.0026612.24
17212003.07.16 19:00buy8610.301.12141.10891.1234
17222003.07.16 19:11close8610.301.12291.10891.123445.0026657.24
17232003.07.16 19:11buy8620.301.12291.11041.1249
17242003.07.16 20:07buy8630.301.12051.11031.1225
17252003.07.16 21:33close8630.301.12241.11031.122557.0026714.24
17262003.07.16 21:33close8620.301.12231.11041.1249-18.0026696.24
17272003.07.16 21:33buy8640.301.12261.11011.1246
17282003.07.17 10:59close8640.301.12411.11011.124641.6726737.91
17292003.07.17 17:00sell8650.301.11700.00001.1150
17302003.07.17 17:19sell8660.301.11940.00001.1174
17312003.07.17 18:51t/p8660.301.11740.00001.117460.0026797.91
17322003.07.17 18:51close8650.301.11740.00001.1150-12.0026785.91
17332003.07.17 18:51sell8670.301.11730.00001.1153
17342003.07.17 18:59close8670.301.11590.00001.115342.0026827.91
17352003.07.17 18:59sell8680.301.11590.00001.1139
17362003.07.17 19:03sell8690.301.11870.00001.1167
17372003.07.17 19:44sell8700.601.12110.00001.1191
17382003.07.18 00:00buy8710.301.12111.10861.1231
17392003.07.18 01:19close8710.301.12251.10861.123142.0026869.91
17402003.07.18 01:19buy8720.301.12261.11011.1246
17412003.07.18 01:24sell8731.801.12350.00001.1215
17422003.07.18 01:27close8720.301.12421.11011.124648.0026917.91
17432003.07.18 01:27buy8740.301.12391.11141.1259
17442003.07.18 02:03close8740.301.12571.11141.125954.0026971.91
17452003.07.18 02:03buy8750.301.12571.11321.1277
17462003.07.18 02:03sell8769.001.12590.00001.1239
17472003.07.18 02:24close8769.001.12460.00001.12391170.0028141.91
17482003.07.18 02:24close8731.801.12480.00001.1215-234.0027907.91
17492003.07.18 02:24close8700.601.12480.00001.1191-221.1027686.81
17502003.07.18 02:24close8690.301.12480.00001.1167-182.5527504.26
17512003.07.18 02:24close8680.301.12480.00001.1139-266.5527237.71
17522003.07.18 03:05buy8770.301.12331.11311.1253
17532003.07.18 11:23buy8781.201.12091.11301.1229
17542003.07.18 14:00sell8790.301.11930.00001.1173
17552003.07.18 17:04close8790.301.11760.00001.117351.0027288.71
17562003.07.18 17:05buy8808.101.11801.11241.1200
17572003.07.18 17:05sell8810.301.11730.00001.1153
17582003.07.18 17:08close8808.101.11901.11241.1200810.0028098.71
17592003.07.18 17:08close8781.201.11891.11301.1229-240.0027858.71
17602003.07.18 17:08close8770.301.11891.11311.1253-132.0027726.71
17612003.07.18 17:08close8750.301.11891.11321.1277-204.0027522.71
17622003.07.18 17:10sell8820.301.11970.00001.1177
17632003.07.18 17:56sell8830.601.12200.00001.1200
17642003.07.18 19:01sell8841.801.12440.00001.1224
17652003.07.18 19:02buy8850.301.12431.11181.1263
17662003.07.18 19:13close8850.301.12581.11181.126345.0027567.71
17672003.07.18 19:13buy8860.301.12571.11321.1277
17682003.07.18 19:16sell8879.001.12700.00001.1250
17692003.07.18 19:18close8860.301.12731.11321.127748.0027615.71
17702003.07.18 19:18buy8880.301.12741.11491.1294
17712003.07.18 19:34close8880.301.12881.11491.129442.0027657.71
17722003.07.18 19:34buy8890.301.12871.11621.1307
17732003.07.18 19:35close8890.301.13021.11621.130745.0027702.71
17742003.07.18 19:35buy8900.301.13031.11781.1323
17752003.07.18 19:42buy8913.901.12781.11761.1298
17762003.07.18 19:43close8913.901.12831.11761.1298195.0027897.71
17772003.07.18 19:43close8900.301.12851.11781.1323-54.0027843.71
17782003.07.18 19:43buy8920.301.12861.11611.1306
17792003.07.18 20:45close8920.301.13001.11611.130642.0027885.71
17802003.07.18 20:45buy8930.301.13011.11761.1321
17812003.07.18 22:58buy8943.901.12771.11751.1297
17822003.07.18 22:59close8943.901.12801.11751.1297117.0028002.71
17832003.07.18 22:59close8930.301.12751.11761.1321-78.0027924.71
17842003.07.18 22:59buy8950.301.12781.11531.1298
17852003.07.21 01:01t/p8879.001.12500.00001.12501813.5029738.21
17862003.07.21 01:01close8841.801.12460.00001.1224-33.3029704.91
17872003.07.21 01:01close8830.601.12460.00001.1200-155.1029549.81
17882003.07.21 01:01close8820.301.12460.00001.1177-146.5529403.26
17892003.07.21 01:01close8810.301.12460.00001.1153-218.5529184.71
17902003.07.21 01:02buy8960.401.12511.11491.1271
17912003.07.21 02:47close8960.401.12701.11491.127176.0029260.71
17922003.07.21 02:47close8950.301.12691.11531.1298-28.1129232.60
17932003.07.22 21:00sell8970.401.13240.00001.1304
17942003.07.22 22:32sell8980.401.13480.00001.1328
17952003.07.22 22:57close8980.401.13300.00001.132872.0029304.60
17962003.07.22 22:57close8970.401.13330.00001.1304-36.0029268.60
17972003.07.22 22:57sell8990.401.13320.00001.1312
17982003.07.23 02:06close8990.401.13210.00001.131244.6029313.20
17992003.07.24 19:00sell9000.401.14380.00001.1418
18002003.07.24 20:21sell9010.401.14630.00001.1443
18012003.07.25 10:25sell9020.801.14870.00001.1467
18022003.07.25 15:25t/p9020.801.14670.00001.1467160.0029473.20
18032003.07.25 15:25close9010.401.14670.00001.1443-15.4029457.80
18042003.07.25 15:25close9000.401.14670.00001.1418-115.4029342.40
18052003.07.28 06:00sell9030.401.14770.00001.1457
18062003.07.28 09:11close9030.401.14650.00001.145748.0029390.40
18072003.07.28 19:00buy9040.401.15021.13771.1522
18082003.07.28 19:30close9040.401.15141.13771.152248.0029438.40
18092003.07.28 19:30buy9050.401.15131.13881.1533
18102003.07.28 22:31buy9060.401.14891.13871.1509
18112003.07.29 05:43close9060.401.15071.13871.150970.5229508.92
18122003.07.29 05:43close9050.401.15081.13881.1533-21.4829487.44
18132003.07.29 14:00sell9070.401.14770.00001.1457
18142003.07.29 14:27close9070.401.14650.00001.145748.0029535.44
18152003.07.29 14:27sell9080.401.14660.00001.1446
18162003.07.29 15:35close9080.401.14540.00001.144648.0029583.44
18172003.08.01 20:00buy9090.401.12541.11291.1274
18182003.08.01 21:38close9090.401.12661.11291.127448.0029631.44
18192003.08.01 21:38buy9100.401.12661.11411.1286
18202003.08.01 23:53close9100.401.12781.11411.128648.0029679.44
18212003.08.01 23:53buy9110.401.12781.11531.1298
18222003.08.04 10:19close9110.401.12901.11531.129846.5229725.96
18232003.08.05 16:00sell9120.401.13160.00001.1296
18242003.08.05 16:40sell9130.401.13400.00001.1320
18252003.08.05 17:01close9130.401.13220.00001.132072.0029797.96
18262003.08.05 17:01close9120.401.13240.00001.1296-32.0029765.96
18272003.08.06 17:00sell9140.401.13760.00001.1356
18282003.08.06 18:27close9140.401.13630.00001.135652.0029817.96
18292003.08.06 19:00sell9150.401.13590.00001.1339
18302003.08.06 20:49close9150.401.13470.00001.133948.0029865.96
18312003.08.06 20:49sell9160.401.13460.00001.1326
18322003.08.06 21:00close9160.401.13340.00001.132648.0029913.96
18332003.08.06 22:00sell9170.401.13470.00001.1327
18342003.08.06 23:39close9170.401.13340.00001.132752.0029965.96
18352003.08.07 00:00sell9180.401.13350.00001.1315
18362003.08.07 09:25close9180.401.13220.00001.131552.0030017.96
18372003.08.07 14:00buy9190.401.13551.12301.1375
18382003.08.07 14:21close9190.401.13691.12301.137556.0030073.96
18392003.08.07 14:21buy9200.401.13691.12441.1389
18402003.08.07 16:25close9200.401.13831.12441.138956.0030129.96
18412003.08.07 18:00buy9210.401.14091.12841.1429
18422003.08.07 19:23buy9220.401.13841.12821.1404
18432003.08.08 04:57buy9231.601.13611.12821.1381
18442003.08.08 05:00sell9240.401.13600.00001.1340
18452003.08.08 09:15close9231.601.13751.12821.1381224.0030353.96
18462003.08.08 09:15close9220.401.13741.12821.1404-41.4830312.48
18472003.08.08 09:15close9210.401.13741.12841.1429-141.4830171.00
18482003.08.08 10:47close9240.401.13450.00001.134060.0030231.00
18492003.08.08 11:00sell9250.401.13410.00001.1321
18502003.08.08 14:36close9250.401.13290.00001.132148.0030279.00
18512003.08.11 18:00buy9260.401.13231.11981.1343
18522003.08.11 18:37close9260.401.13351.11981.134348.0030327.00
18532003.08.11 18:38buy9270.401.13351.12101.1355
18542003.08.11 18:46close9270.401.13481.12101.135552.0030379.00
18552003.08.11 18:46buy9280.401.13491.12241.1369
18562003.08.11 19:07close9280.401.13621.12241.136952.0030431.00
18572003.08.11 19:07buy9290.401.13651.12401.1385
18582003.08.11 20:00close9290.401.13781.12401.138552.0030483.00
18592003.08.11 20:00buy9300.401.13781.12531.1398
18602003.08.11 22:16buy9310.401.13531.12511.1373
18612003.08.12 10:31close9310.401.13721.12511.137374.5230557.52
18622003.08.12 10:31close9300.401.13711.12531.1398-29.4830528.04
18632003.08.12 14:00sell9320.401.13250.00001.1305
18642003.08.12 14:30close9320.401.13130.00001.130548.0030576.04
18652003.08.12 14:30sell9330.401.13120.00001.1292
18662003.08.12 15:30close9330.401.13000.00001.129248.0030624.04
18672003.08.13 20:00buy9340.401.13141.11891.1334
18682003.08.13 23:59close9340.401.13261.11891.133448.0030672.04
18692003.08.13 23:59buy9350.401.13291.12041.1349
18702003.08.14 03:35close9350.401.13421.12041.134947.5630719.60
18712003.08.14 15:00sell9360.401.12770.00001.1257
18722003.08.14 15:32close9360.401.12620.00001.125760.0030779.60
18732003.08.14 15:32sell9370.401.12620.00001.1242
18742003.08.14 16:42sell9380.401.12870.00001.1267
18752003.08.14 17:47t/p9380.401.12670.00001.126780.0030859.60
18762003.08.14 17:47close9370.401.12660.00001.1242-16.0030843.60
18772003.08.14 17:47sell9390.401.12660.00001.1246
18782003.08.14 18:20close9390.401.12520.00001.124656.0030899.60
18792003.08.19 22:00buy9400.401.11461.10211.1166
18802003.08.20 03:52buy9410.401.11221.10201.1142
18812003.08.20 04:41buy9421.601.10991.10201.1119
18822003.08.20 08:01close9421.601.11131.10201.1119224.0031123.60
18832003.08.20 08:01close9410.401.11121.10201.1142-40.0031083.60
18842003.08.20 08:01close9400.401.11121.10211.1166-137.4830946.12
18852003.08.20 13:00buy9430.401.11151.09901.1135
18862003.08.20 13:38buy9440.401.10911.09891.1111
18872003.08.20 15:11close9440.401.11091.09891.111172.0031018.12
18882003.08.20 15:11close9430.401.11081.09901.1135-28.0030990.12
18892003.08.20 19:00buy9450.401.11081.09831.1128
18902003.08.20 19:23close9450.401.11201.09831.112848.0031038.12
18912003.08.20 19:23buy9460.401.11201.09951.1140
18922003.08.21 03:32buy9470.401.10941.09921.1114
18932003.08.21 08:16buy9481.601.10681.09891.1088
18942003.08.21 09:35buy94910.801.10431.09871.1063
18952003.08.21 09:35sell9500.401.10440.00001.1024
18962003.08.21 09:37close9500.401.10320.00001.102448.0031086.12
18972003.08.21 09:37sell9510.401.10330.00001.1013
18982003.08.21 09:59close9510.401.10200.00001.101352.0031138.12
18992003.08.21 09:59sell9520.301.10200.00001.1000
19002003.08.21 10:19close9520.301.10040.00001.100048.0031186.12
19012003.08.21 10:19sell9530.301.10040.00001.0984
19022003.08.21 10:20s/l9460.401.09951.09951.1140-504.4430681.68
19032003.08.21 10:20close94910.801.09931.09871.1063-5400.0025281.68
19042003.08.21 10:20close9481.601.09931.09891.1088-1200.0024081.68
19052003.08.21 10:20close9470.401.09931.09921.1114-404.0023677.68
19062003.08.21 10:21close9530.301.09910.00001.098439.0023716.68
19072003.08.25 13:00buy9540.301.09111.07861.0931
19082003.08.25 14:55buy9550.301.08871.07851.0907
19092003.08.25 16:31close9550.301.09051.07851.090754.0023770.68
19102003.08.25 16:31close9540.301.09071.07861.0931-12.0023758.68
19112003.08.26 19:00buy9560.301.08951.07701.0915
19122003.08.26 19:33close9560.301.09081.07701.091539.0023797.68
19132003.08.26 19:33buy9570.301.09081.07831.0928
19142003.08.26 21:55buy9580.301.08841.07821.0904
19152003.08.27 00:00buy9591.201.08601.07811.0880
19162003.08.27 01:44close9591.201.08741.07811.0880168.0023965.68
19172003.08.27 01:44close9580.301.08731.07821.0904-34.1123931.57
19182003.08.27 01:44close9570.301.08731.07831.0928-106.1123825.46
19192003.08.27 12:00buy9600.301.08941.07691.0914
19202003.08.27 13:03close9600.301.09061.07691.091436.0023861.46
19212003.08.28 00:00sell9610.301.08890.00001.0869
19222003.08.28 00:27close9610.301.08750.00001.086942.0023903.46
19232003.08.28 00:27sell9620.301.08740.00001.0854
19242003.08.28 02:43close9620.301.08620.00001.085436.0023939.46
19252003.08.28 02:43sell9630.301.08610.00001.0841
19262003.08.28 03:04close9630.301.08490.00001.084136.0023975.46
19272003.08.28 18:00buy9640.301.09101.07851.0930
19282003.08.28 19:53buy9650.301.08851.07831.0905
19292003.08.29 10:26close9650.301.09041.07831.090555.8924031.35
19302003.08.29 10:26close9640.301.09021.07851.0930-25.1124006.24
19312003.09.01 19:00sell9660.301.09630.00001.0943
19322003.09.02 03:49close9660.301.09480.00001.094345.4524051.69
19332003.09.02 06:00sell9670.301.09350.00001.0915
19342003.09.02 09:11close9670.301.09210.00001.091542.0024093.69
19352003.09.03 20:00buy9680.301.08541.07291.0874
19362003.09.03 20:05close9680.301.08681.07291.087442.0024135.69
19372003.09.03 20:05buy9690.301.08681.07431.0888
19382003.09.03 21:47buy9700.301.08441.07421.0864
19392003.09.04 01:38buy9711.201.08201.07411.0840
19402003.09.04 03:24close9711.201.08351.07411.0840180.0024315.69
19412003.09.04 03:24close9700.301.08331.07421.0864-36.3324279.36
19422003.09.04 03:24close9690.301.08331.07431.0888-108.3324171.03
19432003.09.04 07:00buy9720.301.08461.07211.0866
19442003.09.04 10:22buy9730.301.08221.07201.0842
19452003.09.04 11:00close9730.301.08411.07201.084257.0024228.03
19462003.09.04 11:00close9720.301.08401.07211.0866-18.0024210.03
19472003.09.10 16:00sell9740.301.12070.00001.1187
19482003.09.10 17:35close9740.301.11930.00001.118742.0024252.03
19492003.09.11 05:00sell9750.301.11940.00001.1174
19502003.09.11 07:19sell9760.301.12180.00001.1198
19512003.09.11 09:13sell9770.601.12420.00001.1222
19522003.09.11 10:04sell9781.801.12660.00001.1246
19532003.09.11 10:04buy9790.301.12661.11411.1286
19542003.09.11 11:32close9781.801.12470.00001.1246342.0024594.03
19552003.09.11 11:32close9770.601.12460.00001.1222-24.0024570.03
19562003.09.11 11:32close9760.301.12460.00001.1198-84.0024486.03
19572003.09.11 11:32close9750.301.12460.00001.1174-156.0024330.03
19582003.09.11 11:38buy9800.301.12401.11381.1260
19592003.09.11 13:52buy9811.201.12161.11371.1236
19602003.09.11 15:01close9811.201.12311.11371.1236180.0024510.03
19612003.09.11 15:01close9800.301.12291.11381.1260-33.0024477.03
19622003.09.11 15:01close9790.301.12291.11411.1286-111.0024366.03
19632003.09.11 18:00sell9820.301.11860.00001.1166
19642003.09.11 18:33close9820.301.11730.00001.116639.0024405.03
19652003.09.11 18:34sell9830.301.11740.00001.1154
19662003.09.11 19:05sell9840.301.11980.00001.1178
19672003.09.12 08:49close9840.301.11790.00001.117857.4524462.48
19682003.09.12 08:49close9830.301.11810.00001.1154-20.5524441.93
19692003.09.16 12:00sell9850.301.12500.00001.1230
19702003.09.16 12:03close9850.301.12370.00001.123039.0024480.93
19712003.09.16 12:03sell9860.301.12360.00001.1216
19722003.09.16 13:18close9860.301.12220.00001.121642.0024522.93
19732003.09.16 14:00sell9870.301.12150.00001.1195
19742003.09.16 15:14sell9880.301.12390.00001.1219
19752003.09.16 17:32t/p9880.301.12190.00001.121960.0024582.93
19762003.09.16 17:32close9870.301.12190.00001.1195-12.0024570.93
19772003.09.17 15:00buy9890.301.12151.10901.1235
19782003.09.17 15:30close9890.301.12281.10901.123539.0024609.93
19792003.09.17 15:30buy9900.301.12281.11031.1248
19802003.09.17 17:59close9900.301.12411.11031.124839.0024648.93
19812003.09.17 18:00buy9910.301.12381.11131.1258
19822003.09.17 19:18close9910.301.12521.11131.125842.0024690.93
19832003.09.17 19:18buy9920.301.12521.11271.1272
19842003.09.17 20:31close9920.301.12661.11271.127242.0024732.93
19852003.09.17 21:00buy9930.301.12781.11531.1298
19862003.09.17 21:12close9930.301.12911.11531.129839.0024771.93
19872003.09.17 21:12buy9940.301.12921.11671.1312
19882003.09.18 07:23buy9950.301.12681.11661.1288
19892003.09.18 09:03t/p9950.301.12881.11661.128860.0024831.93
19902003.09.18 09:03close9940.301.12881.11671.1312-15.3324816.60
19912003.09.18 21:00sell9960.301.12460.00001.1226
19922003.09.19 10:26sell9970.301.12710.00001.1251
19932003.09.19 12:55sell9980.601.12950.00001.1275
19942003.09.19 14:57sell9991.801.13190.00001.1299
19952003.09.19 14:57buy10000.301.13191.11941.1339
19962003.09.19 15:35close10000.301.13321.11941.133939.0024855.60
19972003.09.19 15:35buy10010.301.13351.12101.1355
19982003.09.19 16:00buy10022.401.13111.12091.1331
19992003.09.19 16:02close9991.801.13000.00001.1299342.0025197.60
20002003.09.19 16:02close9980.601.13010.00001.1275-36.0025161.60
20012003.09.19 16:02close9970.301.13010.00001.1251-90.0025071.60
20022003.09.19 16:02close9960.301.13010.00001.1226-164.5524907.05
20032003.09.19 16:56close10022.401.13161.12091.1331120.0025027.05
20042003.09.19 16:56close10010.301.13171.12101.1355-54.0024973.05
20052003.09.24 00:00sell10030.301.14470.00001.1427
20062003.09.24 01:32close10030.301.14330.00001.142742.0025015.05
20072003.09.24 01:32sell10040.301.14320.00001.1412
20082003.09.24 04:22sell10050.301.14560.00001.1436
20092003.09.24 09:22t/p10050.301.14360.00001.143660.0025075.05
20102003.09.24 09:22close10040.301.14360.00001.1412-12.0025063.05
20112003.09.24 13:00buy10060.301.14741.13491.1494
20122003.09.24 14:48close10060.301.14871.13491.149439.0025102.05
20132003.09.24 14:48buy10070.301.14881.13631.1508
20142003.09.24 15:17buy10080.301.14641.13621.1484
20152003.09.24 16:33buy10091.201.14411.13621.1461
20162003.09.24 17:24close10091.201.14571.13621.1461192.0025294.05
20172003.09.24 17:24close10080.301.14581.13621.1484-18.0025276.05
20182003.09.24 17:24close10070.301.14581.13631.1508-90.0025186.05
20192003.09.26 02:00sell10100.301.14780.00001.1458
20202003.09.26 10:20close10100.301.14630.00001.145845.0025231.05
20212003.10.02 14:00sell10110.301.16840.00001.1664
20222003.10.02 15:21sell10120.301.17080.00001.1688
20232003.10.02 15:32t/p10120.301.16880.00001.168860.0025291.05
20242003.10.02 15:32close10110.301.16870.00001.1664-9.0025282.05
20252003.10.02 17:00sell10130.301.16900.00001.1670
20262003.10.02 17:07sell10140.301.17140.00001.1694
20272003.10.02 17:13t/p10140.301.16940.00001.169460.0025342.05
20282003.10.02 17:13close10130.301.16940.00001.1670-12.0025330.05
20292003.10.02 17:13sell10150.301.16940.00001.1674
20302003.10.02 17:20close10150.301.16810.00001.167439.0025369.05
20312003.10.02 17:20sell10160.301.16800.00001.1660
20322003.10.02 17:49sell10170.301.17040.00001.1684
20332003.10.02 18:47sell10180.601.17290.00001.1709
20342003.10.02 19:11t/p10180.601.17090.00001.1709120.0025489.05
20352003.10.02 19:11close10170.301.17080.00001.1684-12.0025477.05
20362003.10.02 19:11close10160.301.17080.00001.1660-84.0025393.05
20372003.10.02 23:00sell10190.301.16910.00001.1671
20382003.10.03 03:32close10190.301.16780.00001.167139.4525432.50
20392003.10.03 12:00buy10200.301.17071.15821.1727
20402003.10.03 15:17buy10210.301.16841.15821.1704
20412003.10.03 15:23close10210.301.17021.15821.170454.0025486.50
20422003.10.03 15:23close10200.301.17001.15821.1727-21.0025465.50
20432003.10.06 20:00buy10220.301.17121.15871.1732
20442003.10.07 02:44close10220.301.17251.15871.173237.8925503.39
20452003.10.09 17:00sell10230.301.17370.00001.1717
20462003.10.09 18:03close10230.301.17230.00001.171742.0025545.39
20472003.10.10 18:00buy10240.301.18081.16831.1828
20482003.10.10 18:07close10240.301.18211.16831.182839.0025584.39
20492003.10.10 18:07buy10250.301.18221.16971.1842
20502003.10.10 18:39buy10260.301.17961.16941.1816
20512003.10.10 18:46t/p10260.301.18161.16941.181660.0025644.39
20522003.10.10 18:46close10250.301.18161.16971.1842-18.0025626.39
20532003.10.10 18:46buy10270.301.18201.16951.1840
20542003.10.13 05:43buy10280.301.17961.16941.1816
20552003.10.13 09:24buy10291.201.17691.16901.1789
20562003.10.13 09:51buy10308.101.17441.16881.1764
20572003.10.13 09:51sell10310.301.17440.00001.1724
20582003.10.13 10:15close10310.301.17310.00001.172439.0025665.39
20592003.10.13 10:15sell10320.301.17260.00001.1706
20602003.10.13 11:44close10320.301.17130.00001.170639.0025704.39
20612003.10.13 11:44sell10330.301.17130.00001.1693
20622003.10.13 11:49s/l10270.301.16951.16951.1840-376.1125328.28
20632003.10.13 11:49close10330.301.16970.00001.169348.0025376.28
20642003.10.13 11:49close10308.101.16971.16881.1764-3807.0021569.28
20652003.10.13 11:49close10291.201.16971.16901.1789-864.0020705.28
20662003.10.13 11:49close10280.301.16971.16941.1816-297.0020408.28
20672003.10.13 12:00sell10340.301.16680.00001.1648
20682003.10.13 12:36close10340.301.16540.00001.164842.0020450.28
20692003.10.13 12:36sell10350.301.16540.00001.1634
20702003.10.13 12:52sell10360.301.16790.00001.1659
20712003.10.13 15:24sell10370.601.17040.00001.1684
20722003.10.13 15:32sell10381.201.17310.00001.1711
20732003.10.13 15:32buy10390.201.17301.16051.1750
20742003.10.13 16:22t/p10381.201.17110.00001.1711240.0020690.28
20752003.10.13 16:22close10370.601.17110.00001.1684-42.0020648.28
20762003.10.13 16:22close10360.301.17110.00001.1659-96.0020552.28
20772003.10.13 16:22close10350.301.17110.00001.1634-171.0020381.28
20782003.10.13 16:48buy10400.301.17041.16021.1724
20792003.10.13 17:50buy10411.201.16771.15981.1697
20802003.10.13 18:04close10411.201.16901.15981.1697156.0020537.28
20812003.10.13 18:04close10400.301.16911.16021.1724-39.0020498.28
20822003.10.13 18:04close10390.201.16911.16051.1750-78.0020420.28
20832003.10.14 20:00buy10420.301.17381.16131.1758
20842003.10.14 20:01close10420.301.17491.16131.175833.0020453.28
20852003.10.14 20:01buy10430.301.17491.16241.1769
20862003.10.14 20:01close10430.301.17601.16241.176933.0020486.28
20872003.10.14 20:01buy10440.301.17581.16331.1778
20882003.10.14 21:02buy10450.301.17331.16311.1753
20892003.10.15 04:35buy10461.201.17061.16271.1726
20902003.10.15 07:07close10461.201.17211.16271.1726180.0020666.28
20912003.10.15 07:07close10450.301.17201.16311.1753-40.1120626.17
20922003.10.15 07:07close10440.301.17201.16331.1778-115.1120511.06
20932003.10.15 13:00sell10470.301.16950.00001.1675
20942003.10.15 13:03close10470.301.16840.00001.167533.0020544.06
20952003.10.15 13:03sell10480.301.16830.00001.1663
20962003.10.15 15:10close10480.301.16720.00001.166333.0020577.06
20972003.10.15 15:10sell10490.301.16690.00001.1649
20982003.10.15 15:31close10490.301.16570.00001.164936.0020613.06
20992003.10.15 15:31sell10500.301.16560.00001.1636
21002003.10.15 15:31close10500.301.16420.00001.163642.0020655.06
21012003.10.15 15:31sell10510.301.16420.00001.1622
21022003.10.15 15:45close10510.301.16310.00001.162233.0020688.06
21032003.10.15 15:45sell10520.301.16310.00001.1611
21042003.10.15 15:49close10520.301.16200.00001.161133.0020721.06
21052003.10.15 15:49sell10530.301.16190.00001.1599
21062003.10.15 15:59close10530.301.16070.00001.159936.0020757.06
21072003.10.15 15:59sell10540.301.16030.00001.1583
21082003.10.15 16:01close10540.301.15920.00001.158333.0020790.06
21092003.10.16 18:00buy10550.301.16971.15721.1717
21102003.10.16 18:53buy10560.301.16721.15701.1692
21112003.10.16 19:01buy10571.201.16471.15681.1667
21122003.10.16 19:03close10571.201.16621.15681.1667180.0020970.06
21132003.10.16 19:03close10560.301.16611.15701.1692-33.0020937.06
21142003.10.16 19:03close10550.301.16611.15721.1717-108.0020829.06
21152003.10.16 19:03buy10580.301.16651.15401.1685
21162003.10.16 19:34buy10590.301.16401.15381.1660
21172003.10.16 21:24buy10601.201.16131.15341.1633
21182003.10.16 22:41buy10618.101.15881.15321.1608
21192003.10.16 22:41sell10620.201.15850.00001.1565
21202003.10.16 23:00close10618.101.15961.15321.1608648.0021477.06
21212003.10.16 23:01close10601.201.15931.15341.1633-240.0021237.06
21222003.10.16 23:01close10590.301.15931.15381.1660-141.0021096.06
21232003.10.16 23:01close10580.301.15931.15401.1685-216.0020880.06
21242003.10.17 06:44sell10630.301.16090.00001.1589
21252003.10.17 08:58close10630.301.15930.00001.158948.0020928.06
21262003.10.17 08:58close10620.201.15950.00001.1565-19.7020908.36
21272003.10.17 19:00buy10640.301.16381.15131.1658
21282003.10.17 19:05close10640.301.16491.15131.165833.0020941.36
21292003.10.17 19:05buy10650.301.16501.15251.1670
21302003.10.17 19:53buy10660.301.16251.15231.1645
21312003.10.17 21:26close10660.301.16431.15231.164554.0020995.36
21322003.10.17 21:26close10650.301.16411.15251.1670-27.0020968.36
21332003.10.17 21:26buy10670.301.16411.15161.1661
21342003.10.17 21:43close10670.301.16521.15161.166133.0021001.36
21352003.10.17 21:44buy10680.301.16491.15241.1669
21362003.10.17 21:55close10680.301.16611.15241.166936.0021037.36
21372003.10.17 21:55buy10690.301.16621.15371.1682
21382003.10.17 22:03close10690.301.16751.15371.168239.0021076.36
21392003.10.17 22:03buy10700.301.16761.15511.1696
21402003.10.17 23:59close10700.301.16871.15511.169633.0021109.36
21412003.10.20 08:00sell10710.301.16230.00001.1603
21422003.10.20 09:08sell10720.301.16480.00001.1628
21432003.10.20 10:15sell10730.601.16730.00001.1653
21442003.10.20 13:06t/p10730.601.16530.00001.1653120.0021229.36
21452003.10.20 13:06close10720.301.16510.00001.1628-9.0021220.36
21462003.10.20 13:06close10710.301.16510.00001.1603-84.0021136.36
21472003.10.20 17:00sell10740.301.16370.00001.1617
21482003.10.20 17:15sell10750.301.16610.00001.1641
21492003.10.20 18:38sell10760.601.16840.00001.1664
21502003.10.20 18:52t/p10760.601.16640.00001.1664120.0021256.36
21512003.10.20 18:52close10750.301.16620.00001.1641-3.0021253.36
21522003.10.20 18:52close10740.301.16620.00001.1617-75.0021178.36
21532003.10.21 00:00sell10770.301.16360.00001.1616
21542003.10.21 03:10close10770.301.16250.00001.161633.0021211.36
21552003.10.21 12:00buy10780.301.16451.15201.1665
21562003.10.21 12:50close10780.301.16561.15201.166533.0021244.36
21572003.10.21 12:50buy10790.301.16551.15301.1675
21582003.10.21 12:59close10790.301.16661.15301.167533.0021277.36
21592003.10.21 12:59buy10800.301.16631.15381.1683
21602003.10.21 13:54buy10810.301.16391.15371.1659
21612003.10.21 15:00sell10820.301.16360.00001.1616
21622003.10.21 15:15close10820.301.16250.00001.161633.0021310.36
21632003.10.21 15:15sell10830.301.16250.00001.1605
21642003.10.21 15:41sell10840.301.16490.00001.1629
21652003.10.21 15:58close10810.301.16571.15371.165954.0021364.36
21662003.10.21 15:58close10800.301.16561.15381.1683-21.0021343.36
21672003.10.21 16:41sell10850.601.16740.00001.1654
21682003.10.21 19:26sell10861.801.17000.00001.1680
21692003.10.21 19:26buy10870.301.17061.15811.1726
21702003.10.21 19:37buy10882.401.16831.15811.1703
21712003.10.21 19:39close10861.801.16810.00001.1680342.0021685.36
21722003.10.21 19:39close10850.601.16800.00001.1654-36.0021649.36
21732003.10.21 19:39close10840.301.16800.00001.1629-93.0021556.36
21742003.10.21 19:39close10830.301.16800.00001.1605-165.0021391.36
21752003.10.21 19:41close10882.401.16871.15811.170396.0021487.36
21762003.10.21 19:41close10870.301.16861.15811.1726-60.0021427.36
21772003.10.23 18:00sell10890.301.17870.00001.1767
21782003.10.23 19:41close10890.301.17760.00001.176733.0021460.36
21792003.10.23 21:00sell10900.301.17680.00001.1748
21802003.10.23 21:54sell10910.301.17920.00001.1772
21812003.10.23 22:49close10910.301.17740.00001.177254.0021514.36
21822003.10.23 22:49close10900.301.17790.00001.1748-33.0021481.36
21832003.10.23 23:00sell10920.301.17810.00001.1761
21842003.10.24 01:04sell10930.301.18060.00001.1786
21852003.10.24 01:32sell10940.601.18300.00001.1810
21862003.10.24 04:05t/p10940.601.18100.00001.1810120.0021601.36
21872003.10.24 04:05close10930.301.18100.00001.1786-12.0021589.36
21882003.10.24 04:05close10920.301.18100.00001.1761-86.5521502.81
21892003.10.24 13:00sell10950.301.17810.00001.1761
21902003.10.24 13:51close10950.301.17700.00001.176133.0021535.81
21912003.10.24 13:51sell10960.301.17690.00001.1749
21922003.10.24 15:19sell10970.301.17950.00001.1775
21932003.10.24 16:11sell10980.601.18190.00001.1799
21942003.10.24 18:13sell10991.801.18430.00001.1823
21952003.10.24 18:13buy11000.301.18461.17211.1866
21962003.10.24 19:47close11000.301.18581.17211.186636.0021571.81
21972003.10.24 19:47buy11010.301.18571.17321.1877
21982003.10.24 20:13buy11022.401.18331.17311.1853
21992003.10.24 20:13close11022.401.18381.17311.1853120.0021691.81
22002003.10.24 20:13close11010.301.18371.17321.1877-60.0021631.81
22012003.10.24 20:13buy11030.301.18361.17111.1856
22022003.10.24 20:25close10991.801.18240.00001.1823342.0021973.81
22032003.10.24 20:25close10980.601.18260.00001.1799-42.0021931.81
22042003.10.24 20:25close10970.301.18260.00001.1775-93.0021838.81
22052003.10.24 20:25close10960.301.18260.00001.1749-171.0021667.81
22062003.10.24 21:57buy11040.301.18121.17101.1832
22072003.10.24 23:15buy11051.201.17871.17081.1807
22082003.10.27 01:00sell11060.301.17730.00001.1753
22092003.10.27 04:46close11060.301.17620.00001.175333.0021700.81
22102003.10.27 04:46sell11070.301.17610.00001.1741
22112003.10.27 04:46buy11088.101.17641.17081.1784
22122003.10.27 05:06close11070.301.17480.00001.174139.0021739.81
22132003.10.27 05:06sell11090.201.17480.00001.1728
22142003.10.27 05:23close11090.201.17300.00001.172836.0021775.81
22152003.10.27 05:23sell11100.201.17300.00001.1710
22162003.10.27 08:31sell11110.301.17560.00001.1736
22172003.10.27 09:46close11110.301.17380.00001.173654.0021829.81
22182003.10.27 09:46close11100.201.17370.00001.1710-14.0021815.81
22192003.10.27 09:46sell11120.201.17380.00001.1718
22202003.10.27 11:37sell11130.301.17620.00001.1742
22212003.10.27 11:43close11088.101.17721.17081.1784648.0022463.81
22222003.10.27 11:43close11051.201.17731.17081.1807-172.4422291.37
22232003.10.27 11:43close11040.301.17731.17101.1832-118.1122173.26
22242003.10.27 11:43close11030.301.17731.17111.1856-190.1121983.15
22252003.10.27 13:30sell11140.601.17870.00001.1767
22262003.10.27 13:47t/p11140.601.17670.00001.1767120.0022103.15
22272003.10.27 13:47close11130.301.17670.00001.1742-15.0022088.15
22282003.10.27 13:47close11120.201.17670.00001.1718-58.0022030.15
22292003.10.29 11:00buy11150.301.17131.15881.1733
22302003.10.29 15:06buy11160.301.16891.15871.1709
22312003.10.29 17:38t/p11160.301.17091.15871.170960.0022090.15
22322003.10.29 17:38close11150.301.17091.15881.1733-12.0022078.15
22332003.10.30 14:00buy11170.301.17151.15901.1735
22342003.10.30 14:24close11170.301.17321.15901.173551.0022129.15
22352003.10.30 14:24buy11180.301.17331.16081.1753
22362003.10.30 14:30close11180.301.17461.16081.175339.0022168.15
22372003.10.30 14:30buy11190.301.17491.16241.1769
22382003.10.30 15:31buy11200.301.17241.16221.1744
22392003.10.30 15:31buy11211.201.16991.16201.1719
22402003.10.30 15:47close11211.201.17151.16201.1719192.0022360.15
22412003.10.30 15:47close11200.301.17131.16221.1744-33.0022327.15
22422003.10.30 15:47close11190.301.17131.16241.1769-108.0022219.15
22432003.10.30 20:00sell11220.301.16390.00001.1619
22442003.10.30 20:11close11220.301.16270.00001.161936.0022255.15
22452003.10.30 20:11sell11230.301.16270.00001.1607
22462003.10.31 00:41close11230.301.16150.00001.160736.4522291.60
22472003.11.03 14:00buy11240.301.16111.14861.1631
22482003.11.03 16:43buy11250.301.15861.14841.1606
22492003.11.03 17:02buy11261.201.15631.14841.1583
22502003.11.03 17:03close11261.201.15791.14841.1583192.0022483.60
22512003.11.03 17:03close11250.301.15771.14841.1606-27.0022456.60
22522003.11.03 17:03close11240.301.15771.14861.1631-102.0022354.60
22532003.11.04 19:00buy11270.301.14971.13721.1517
22542003.11.04 19:25close11270.301.15101.13721.151739.0022393.60
22552003.11.04 19:25buy11280.301.15111.13861.1531
22562003.11.05 01:37buy11290.301.14861.13841.1506
22572003.11.05 10:13buy11301.201.14631.13841.1483
22582003.11.05 14:38close11301.201.14781.13841.1483180.0022573.60
22592003.11.05 14:38close11290.301.14771.13841.1506-27.0022546.60
22602003.11.05 14:38close11280.301.14771.13861.1531-103.1122443.49
22612003.11.06 11:00buy11310.301.14641.13391.1484
22622003.11.06 14:56buy11320.301.14401.13381.1460
22632003.11.06 15:31buy11331.201.14151.13361.1435
22642003.11.06 15:38close11331.201.14321.13361.1435204.0022647.49
22652003.11.06 15:38close11320.301.14301.13381.1460-30.0022617.49
22662003.11.06 15:38close11310.301.14301.13391.1484-102.0022515.49
22672003.11.07 19:00buy11340.301.15051.13801.1525
22682003.11.07 19:03close11340.301.15181.13801.152539.0022554.49
22692003.11.07 19:03buy11350.301.15181.13931.1538
22702003.11.07 19:57close11350.301.15301.13931.153836.0022590.49
22712003.11.07 19:57buy11360.301.15301.14051.1550
22722003.11.07 20:24buy11370.301.15041.14021.1524
22732003.11.07 20:42close11370.301.15231.14021.152457.0022647.49
22742003.11.07 20:42close11360.301.15241.14051.1550-18.0022629.49
22752003.11.10 14:00sell11380.301.14740.00001.1454
22762003.11.10 16:51sell11390.301.14980.00001.1478
22772003.11.10 18:25sell11400.601.15230.00001.1503
22782003.11.10 19:19t/p11400.601.15030.00001.1503120.0022749.49
22792003.11.10 19:19close11390.301.15030.00001.1478-15.0022734.49
22802003.11.10 19:19close11380.301.15030.00001.1454-87.0022647.49
22812003.11.11 00:00sell11410.301.14810.00001.1461
22822003.11.11 01:17close11410.301.14680.00001.146139.0022686.49
22832003.11.11 01:17sell11420.301.14650.00001.1445
22842003.11.11 01:28close11420.301.14530.00001.144536.0022722.49
22852003.11.11 01:28sell11430.301.14480.00001.1428
22862003.11.11 03:25sell11440.301.14720.00001.1452
22872003.11.11 10:43sell11450.601.14970.00001.1477
22882003.11.11 13:00buy11460.301.14961.13711.1516
22892003.11.11 13:25close11460.301.15081.13711.151636.0022758.49
22902003.11.11 13:25buy11470.301.15081.13831.1528
22912003.11.11 17:30close11470.301.15211.13831.152839.0022797.49
22922003.11.11 17:30sell11481.801.15230.00001.1503
22932003.11.11 17:30buy11490.301.15221.13971.1542
22942003.11.11 20:05close11481.801.15040.00001.1503342.0023139.49
22952003.11.11 20:05close11450.601.15090.00001.1477-72.0023067.49
22962003.11.11 20:05close11440.301.15090.00001.1452-111.0022956.49
22972003.11.11 20:05close11430.301.15090.00001.1428-183.0022773.49
22982003.11.12 04:18close11490.301.15341.13971.154234.8922808.38
22992003.11.17 20:00sell11500.301.17360.00001.1716
23002003.11.17 20:25sell11510.301.17600.00001.1740
23012003.11.18 01:19close11510.301.17420.00001.174054.4522862.83
23022003.11.18 01:20close11500.301.17440.00001.1716-23.5522839.28
23032003.11.18 07:00buy11520.301.17801.16551.1800
23042003.11.18 10:45close11520.301.17941.16551.180042.0022881.28
23052003.11.19 20:00sell11530.301.19000.00001.1880
23062003.11.19 21:13close11530.301.18880.00001.188036.0022917.28
23072003.11.19 21:13sell11540.301.18880.00001.1868
23082003.11.19 22:16close11540.301.18760.00001.186836.0022953.28
23092003.11.19 23:00sell11550.301.18860.00001.1866
23102003.11.20 02:17sell11560.301.19110.00001.1891
23112003.11.20 10:08sell11570.601.19350.00001.1915
23122003.11.20 10:40t/p11570.601.19150.00001.1915120.0023073.28
23132003.11.20 10:40close11560.301.19120.00001.1891-3.0023070.28
23142003.11.20 10:40close11550.301.19120.00001.1866-76.6522993.63
23152003.11.20 21:00sell11580.301.19060.00001.1886
23162003.11.21 02:15close11580.301.18940.00001.188636.4523030.08
23172003.11.21 04:00sell11590.301.18860.00001.1866
23182003.11.21 04:30sell11600.301.19100.00001.1890
23192003.11.21 05:56close11600.301.18920.00001.189054.0023084.08
23202003.11.21 05:56close11590.301.18910.00001.1866-15.0023069.08
23212003.11.21 06:00sell11610.301.18920.00001.1872
23222003.11.21 06:48close11610.301.18800.00001.187236.0023105.08
23232003.11.21 06:48sell11620.301.18820.00001.1862
23242003.11.21 08:43sell11630.301.19060.00001.1886
23252003.11.21 09:39close11630.301.18880.00001.188654.0023159.08
23262003.11.21 09:39close11620.301.18900.00001.1862-24.0023135.08
23272003.11.21 17:00buy11640.301.19181.17931.1938
23282003.11.21 17:07close11640.301.19311.17931.193839.0023174.08
23292003.11.21 17:07buy11650.301.19321.18071.1952
23302003.11.21 18:37buy11660.301.19081.18061.1928
23312003.11.21 19:59close11660.301.19261.18061.192854.0023228.08
23322003.11.21 19:59close11650.301.19221.18071.1952-30.0023198.08
23332003.11.21 19:59buy11670.301.19251.18001.1945
23342003.11.24 09:25buy11680.301.19001.17981.1920
23352003.11.24 10:24buy11691.201.18761.17971.1896
23362003.11.24 11:51buy11708.101.18521.17961.1872
23372003.11.24 11:51sell11710.301.18450.00001.1825
23382003.11.24 11:52close11710.301.18320.00001.182539.0023237.08
23392003.11.24 11:52sell11720.301.18260.00001.1806
23402003.11.24 11:57close11720.301.18130.00001.180639.0023276.08
23412003.11.24 11:57sell11730.201.18130.00001.1793
23422003.11.24 12:01s/l11670.301.18001.18001.1945-376.1122899.97
23432003.11.24 12:01close11708.101.17991.17961.1872-4293.0018606.97
23442003.11.24 12:01close11691.201.17991.17971.1896-924.0017682.97
23452003.11.24 12:01close11680.301.17991.17981.1920-303.0017379.97
23462003.11.24 12:01close11730.201.17990.00001.179328.0017407.97
23472003.11.26 07:00buy11740.201.18121.16871.1832
23482003.11.26 09:09close11740.201.18281.16871.183232.0017439.97
23492003.11.27 17:00sell11750.201.19000.00001.1880
23502003.11.28 02:36sell11760.201.19240.00001.1904
23512003.11.28 04:21t/p11760.201.19040.00001.190440.0017479.97
23522003.11.28 04:21close11750.201.19040.00001.1880-7.7017472.27
23532003.12.01 19:00sell11770.201.19560.00001.1936
23542003.12.01 20:27sell11780.201.19800.00001.1960
23552003.12.02 01:15close11780.201.19610.00001.196038.3017510.57
23562003.12.02 01:15close11770.201.19620.00001.1936-11.7017498.87
23572003.12.04 07:00sell11790.201.20490.00001.2029
23582003.12.04 09:21sell11800.201.20740.00001.2054
23592003.12.04 12:18t/p11800.201.20540.00001.205440.0017538.87
23602003.12.04 12:18close11790.201.20540.00001.2029-10.0017528.87
23612003.12.05 02:00sell11810.201.20790.00001.2059
23622003.12.05 11:47close11810.201.20650.00001.205928.0017556.87
23632003.12.05 11:47sell11820.201.20620.00001.2042
23642003.12.05 13:04sell11830.201.20870.00001.2067
23652003.12.05 15:31sell11840.401.21110.00001.2091
23662003.12.05 15:31sell11851.201.21390.00001.2119
23672003.12.05 15:31buy11860.201.21351.20101.2155
23682003.12.05 15:33t/p11851.201.21190.00001.2119240.0017796.87
23692003.12.05 15:33close11840.401.21190.00001.2091-32.0017764.87
23702003.12.05 15:33close11830.201.21190.00001.2067-64.0017700.87
23712003.12.05 15:33close11820.201.21190.00001.2042-114.0017586.87
23722003.12.05 15:38buy11870.201.21111.20091.2131
23732003.12.05 15:47t/p11870.201.21311.20091.213140.0017626.87
23742003.12.05 15:47close11860.201.21341.20101.2155-2.0017624.87
23752003.12.09 19:00sell11880.201.22250.00001.2205
23762003.12.09 20:01close11880.201.22110.00001.220528.0017652.87
23772003.12.09 20:01sell11890.201.22140.00001.2194
23782003.12.09 20:40close11890.201.22000.00001.219428.0017680.87
23792003.12.09 20:40sell11900.201.21990.00001.2179
23802003.12.09 20:51sell11910.201.22230.00001.2203
23812003.12.09 21:18close11910.201.22040.00001.220338.0017718.87
23822003.12.09 21:18close11900.201.22100.00001.2179-22.0017696.87
23832003.12.10 05:00sell11920.201.22210.00001.2201
23842003.12.10 07:58close11920.201.22070.00001.220128.0017724.87
23852003.12.10 07:58sell11930.201.22090.00001.2189
23862003.12.10 09:01close11930.201.21940.00001.218930.0017754.87
23872003.12.10 21:00sell11940.201.22160.00001.2196
23882003.12.11 01:23close11940.201.22000.00001.219632.9017787.77
23892003.12.11 23:00buy11950.201.22121.20871.2232
23902003.12.11 23:56close11950.201.22261.20871.223228.0017815.77
23912003.12.11 23:56buy11960.201.22291.21041.2249
23922003.12.12 09:33close11960.201.22441.21041.224929.2617845.03
23932003.12.15 04:00sell11970.201.21870.00001.2167
23942003.12.15 05:43sell11980.201.22100.00001.2190
23952003.12.15 07:32t/p11980.201.21900.00001.219040.0017885.03
23962003.12.15 07:32close11970.201.21900.00001.2167-6.0017879.03
23972003.12.18 17:00sell11990.201.23660.00001.2346
23982003.12.18 17:36sell12000.201.23900.00001.2370
23992003.12.18 18:01close12000.201.23710.00001.237038.0017917.03
24002003.12.18 18:01close11990.201.23700.00001.2346-8.0017909.03
24012003.12.18 19:00sell12010.201.23720.00001.2352
24022003.12.18 19:17sell12020.201.23970.00001.2377
24032003.12.18 19:58sell12030.401.24220.00001.2402
24042003.12.19 13:03t/p12030.401.24020.00001.240280.6017989.63
24052003.12.19 13:03close12020.201.24020.00001.2377-9.7017979.93
24062003.12.19 13:03close12010.201.24020.00001.2352-59.7017920.23
24072003.12.19 20:00sell12040.201.23920.00001.2372
24082003.12.19 22:11close12040.201.23740.00001.237236.0017956.23
24092003.12.23 00:00sell12050.201.23980.00001.2378
24102003.12.23 09:55sell12060.201.24220.00001.2402
24112003.12.23 12:35t/p12060.201.24020.00001.240240.0017996.23
24122003.12.23 12:35close12050.201.24020.00001.2378-8.0017988.23
24132003.12.23 21:00sell12070.201.23990.00001.2379
24142003.12.24 15:39sell12080.201.24230.00001.2403
24152003.12.24 17:24sell12090.401.24480.00001.2428
24162003.12.24 18:03sell12101.201.24720.00001.2452
24172003.12.24 18:03buy12110.201.24731.23481.2493
24182003.12.24 20:00t/p12101.201.24520.00001.2452240.0018228.23
24192003.12.24 20:00close12090.401.24520.00001.2428-16.0018212.23
24202003.12.24 20:00close12080.201.24520.00001.2403-58.0018154.23
24212003.12.24 20:00close12070.201.24520.00001.2379-105.7018048.53
24222003.12.24 20:33buy12120.201.24501.23481.2470
24232003.12.26 05:25t/p12120.201.24701.23481.247037.0418085.57
24242003.12.26 05:25close12110.201.24701.23481.2493-8.9618076.61
24252003.12.26 13:00sell12130.201.24490.00001.2429
24262003.12.26 19:44close12130.201.24350.00001.242928.0018104.61
24272003.12.26 19:44sell12140.201.24320.00001.2412
24282003.12.29 06:33sell12150.201.24570.00001.2437
24292003.12.29 07:00buy12160.201.24561.23311.2476
24302003.12.29 10:34close12160.201.24701.23311.247628.0018132.61
24312003.12.29 11:39sell12170.401.24810.00001.2461
24322003.12.29 14:30sell12181.201.25050.00001.2485
24332003.12.29 14:30buy12190.201.25041.23791.2524
24342003.12.29 16:22close12181.201.24860.00001.2485228.0018360.61
24352003.12.29 16:22close12170.401.24870.00001.2461-24.0018336.61
24362003.12.29 16:22close12150.201.24870.00001.2437-60.0018276.61
24372003.12.29 16:22close12140.201.24870.00001.2412-109.7018166.91
24382003.12.29 16:29buy12200.201.24801.23781.2500
24392003.12.29 18:19close12200.201.24991.23781.250038.0018204.91
24402003.12.29 18:19close12190.201.25001.23791.2524-8.0018196.91
24412003.12.31 22:00sell12210.201.25820.00001.2562
24422004.01.01 14:59sell12220.201.26060.00001.2586
24432004.01.01 19:57t/p12220.201.25860.00001.258640.0018236.91
24442004.01.01 19:57close12210.201.25850.00001.2562-5.1018231.81
24452004.01.02 13:00buy12230.201.26211.24961.2641
24462004.01.02 14:07buy12240.201.25951.24931.2615
24472004.01.02 16:16t/p12240.201.26151.24931.261540.0018271.81
24482004.01.02 16:16close12230.201.26151.24961.2641-12.0018259.81
24492004.01.07 03:00sell12250.201.27200.00001.2700
24502004.01.07 03:23close12250.201.27060.00001.270028.0018287.81
24512004.01.07 03:23sell12260.201.27030.00001.2683
24522004.01.07 04:18close12260.201.26890.00001.268328.0018315.81
24532004.01.07 05:00sell12270.201.27080.00001.2688
24542004.01.07 06:34sell12280.201.27320.00001.2712
24552004.01.07 09:56t/p12280.201.27120.00001.271240.0018355.81
24562004.01.07 09:56close12270.201.27120.00001.2688-8.0018347.81
24572004.01.07 12:00sell12290.201.26720.00001.2652
24582004.01.07 12:03close12290.201.26570.00001.265230.0018377.81
24592004.01.07 12:03sell12300.201.26570.00001.2637
24602004.01.07 14:37sell12310.201.26820.00001.2662
24612004.01.07 16:37sell12320.401.27060.00001.2686
24622004.01.07 16:45t/p12320.401.26860.00001.268680.0018457.81
24632004.01.07 16:45close12310.201.26860.00001.2662-8.0018449.81
24642004.01.07 16:45close12300.201.26860.00001.2637-58.0018391.81
24652004.01.08 17:00buy12330.201.27261.26011.2746
24662004.01.08 18:17close12330.201.27421.26011.274632.0018423.81
24672004.01.08 18:17buy12340.201.27421.26171.2762
24682004.01.08 18:45close12340.201.27571.26171.276230.0018453.81
24692004.01.08 18:45buy12350.201.27641.26391.2784
24702004.01.08 18:52close12350.201.27781.26391.278428.0018481.81
24712004.01.08 18:52buy12360.201.27791.26541.2799
24722004.01.08 21:03buy12370.201.27541.26521.2774
24732004.01.08 21:36t/p12370.201.27741.26521.277440.0018521.81
24742004.01.08 21:36close12360.201.27751.26541.2799-8.0018513.81
24752004.01.12 17:00sell12380.201.28020.00001.2782
24762004.01.12 20:01close12380.201.27860.00001.278232.0018545.81
24772004.01.12 20:01sell12390.201.27850.00001.2765
24782004.01.12 20:47close12390.201.27710.00001.276528.0018573.81
24792004.01.12 20:47sell12400.201.27730.00001.2753
24802004.01.12 20:56close12400.201.27570.00001.275332.0018605.81
24812004.01.12 20:56sell12410.201.27570.00001.2737
24822004.01.12 22:14close12410.201.27400.00001.273734.0018639.81
24832004.01.12 22:14sell12420.201.27400.00001.2720
24842004.01.13 02:21close12420.201.27260.00001.272028.3018668.11
24852004.01.14 01:00buy12430.201.27681.26431.2788
24862004.01.14 01:39close12430.201.27841.26431.278832.0018700.11
24872004.01.14 01:39buy12440.201.27841.26591.2804
24882004.01.14 02:53buy12450.201.27601.26581.2780
24892004.01.14 04:47buy12460.801.27341.26551.2754
24902004.01.14 10:01buy12475.401.27101.26541.2730
24912004.01.14 10:01sell12480.201.27040.00001.2684
24922004.01.14 10:06close12480.201.26860.00001.268436.0018736.11
24932004.01.14 10:06sell12490.201.26860.00001.2666
24942004.01.14 10:25close12490.201.26680.00001.266636.0018772.11
24952004.01.14 10:25sell12500.201.26680.00001.2648
24962004.01.14 10:48s/l12440.201.26591.26591.2804-250.0018522.11
24972004.01.14 10:48s/l12450.201.26581.26581.2780-204.0018318.11
24982004.01.14 10:48close12475.401.26561.26541.2730-2916.0015402.11
24992004.01.14 10:48close12460.801.26561.26551.2754-624.0014778.11
25002004.01.14 10:59close12500.201.26540.00001.264828.0014806.11
25012004.01.20 08:00buy12510.201.23901.22651.2410
25022004.01.20 08:20close12510.201.24021.22651.241024.0014830.11
25032004.01.20 08:20buy12520.201.24021.22771.2422
25042004.01.20 09:35close12520.201.24161.22771.242228.0014858.11
25052004.01.23 16:00sell12530.201.26730.00001.2653
25062004.01.23 16:55sell12540.201.26990.00001.2679
25072004.01.23 17:13t/p12540.201.26790.00001.267940.0014898.11
25082004.01.23 17:13close12530.201.26780.00001.2653-10.0014888.11
25092004.01.23 18:00sell12550.201.26860.00001.2666
25102004.01.23 18:02close12550.201.26740.00001.266624.0014912.11
25112004.01.23 18:02sell12560.201.26740.00001.2654
25122004.01.23 18:03close12560.201.26610.00001.265426.0014938.11
25132004.01.23 18:03sell12570.201.26600.00001.2640
25142004.01.23 18:06close12570.201.26480.00001.264024.0014962.11
25152004.01.23 18:06sell12580.201.26420.00001.2622
25162004.01.23 18:32close12580.201.26290.00001.262226.0014988.11
25172004.01.23 18:32sell12590.201.26300.00001.2610
25182004.01.23 18:35close12590.201.26160.00001.261028.0015016.11
25192004.01.23 18:36sell12600.201.26160.00001.2596
25202004.01.23 19:03close12600.201.26030.00001.259626.0015042.11
25212004.01.23 20:00sell12610.201.26090.00001.2589
25222004.01.23 20:11close12610.201.25970.00001.258924.0015066.11
25232004.01.23 20:11sell12620.201.25960.00001.2576
25242004.01.23 20:13close12620.201.25840.00001.257624.0015090.11
25252004.01.23 20:13sell12630.201.25840.00001.2564
25262004.01.23 20:30close12630.201.25690.00001.256430.0015120.11
25272004.01.23 20:30sell12640.201.25690.00001.2549
25282004.01.23 21:04sell12650.201.25930.00001.2573
25292004.01.26 01:58t/p12650.201.25730.00001.257340.3015160.41
25302004.01.26 01:58close12640.201.25730.00001.2549-7.7015152.71
25312004.01.27 16:00buy12660.201.25721.24471.2592
25322004.01.27 16:32buy12670.201.25481.24461.2568
25332004.01.27 16:53close12670.201.25671.24461.256838.0015190.71
25342004.01.27 16:53close12660.201.25661.24471.2592-12.0015178.71
25352004.01.27 16:54buy12680.201.25671.24421.2587
25362004.01.27 17:01close12680.201.25811.24421.258728.0015206.71
25372004.01.27 19:00buy12690.201.26491.25241.2669
25382004.01.27 19:25buy12700.201.26241.25221.2644
25392004.01.27 20:28close12700.201.26431.25221.264438.0015244.71
25402004.01.27 20:28close12690.201.26441.25241.2669-10.0015234.71
25412004.01.28 17:00sell12710.201.25890.00001.2569
25422004.01.28 17:08close12710.201.25770.00001.256924.0015258.71
25432004.01.28 17:08sell12720.201.25760.00001.2556
25442004.01.28 17:28close12720.201.25620.00001.255628.0015286.71
25452004.01.28 17:28sell12730.201.25620.00001.2542
25462004.01.28 17:51sell12740.201.25860.00001.2566
25472004.01.28 18:50sell12750.401.26100.00001.2590
25482004.01.28 19:02sell12761.201.26340.00001.2614
25492004.01.28 19:02buy12770.201.26361.25111.2656
25502004.01.28 21:16close12761.201.26160.00001.2614216.0015502.71
25512004.01.28 21:16close12750.401.26110.00001.2590-4.0015498.71
25522004.01.28 21:16close12740.201.26110.00001.2566-50.0015448.71
25532004.01.28 21:16close12730.201.26110.00001.2542-98.0015350.71
25542004.01.28 21:16buy12780.201.26081.25061.2628
25552004.01.28 21:17buy12790.801.25841.25051.2604
25562004.01.28 21:17buy12805.401.25581.25021.2578
25572004.01.28 21:17sell12810.201.25490.00001.2529
25582004.01.28 21:18close12810.201.25370.00001.252924.0015374.71
25592004.01.28 21:18sell12820.201.25370.00001.2517
25602004.01.28 21:19sell12830.201.25610.00001.2541
25612004.01.28 21:21close12805.401.25671.25021.2578486.0015860.71
25622004.01.28 21:21close12790.801.25691.25051.2604-120.0015740.71
25632004.01.28 21:21close12780.201.25691.25061.2628-78.0015662.71
25642004.01.28 21:21close12770.201.25691.25111.2656-134.0015528.71
25652004.01.28 21:24close12830.201.25420.00001.254138.0015566.71
25662004.01.28 21:24close12820.201.25440.00001.2517-14.0015552.71
25672004.01.28 23:00sell12840.201.24970.00001.2477
25682004.01.28 23:05close12840.201.24850.00001.247724.0015576.71
25692004.01.28 23:05sell12850.201.24870.00001.2467
25702004.01.28 23:14close12850.201.24740.00001.246726.0015602.71
25712004.01.28 23:14sell12860.201.24740.00001.2454
25722004.01.29 00:07close12860.201.24600.00001.245428.9015631.61
25732004.01.30 19:00buy12870.201.24541.23291.2474
25742004.01.30 19:11close12870.201.24671.23291.247426.0015657.61
25752004.01.30 19:11buy12880.201.24681.23431.2488
25762004.01.30 19:34close12880.201.24821.23431.248828.0015685.61
25772004.01.30 19:34buy12890.201.24831.23581.2503
25782004.01.30 19:59buy12900.201.24571.23551.2477
25792004.01.30 20:10t/p12900.201.24771.23551.247740.0015725.61
25802004.01.30 20:10close12890.201.24781.23581.2503-10.0015715.61
25812004.01.30 20:10buy12910.201.24781.23531.2498
25822004.01.30 21:24buy12920.201.24541.23521.2474
25832004.01.30 22:06close12920.201.24731.23521.247438.0015753.61
25842004.01.30 22:06close12910.201.24751.23531.2498-6.0015747.61
25852004.01.30 22:06buy12930.201.24751.23501.2495
25862004.02.02 01:04close12930.201.24881.23501.249525.2615772.87
25872004.02.02 19:00sell12940.201.24270.00001.2407
25882004.02.02 19:15close12940.201.24150.00001.240724.0015796.87
25892004.02.02 19:15sell12950.201.24140.00001.2394
25902004.02.02 19:36close12950.201.24020.00001.239424.0015820.87
25912004.02.02 19:36sell12960.201.23990.00001.2379
25922004.02.02 20:38sell12970.201.24250.00001.2405
25932004.02.02 21:39close12970.201.24060.00001.240538.0015858.87
25942004.02.02 21:39close12960.201.24090.00001.2379-20.0015838.87
25952004.02.02 21:39sell12980.201.24060.00001.2386
25962004.02.02 22:37sell12990.201.24300.00001.2410
25972004.02.03 01:34sell13000.401.24570.00001.2437
25982004.02.03 01:47t/p13000.401.24370.00001.243780.0015918.87
25992004.02.03 01:47close12990.201.24370.00001.2410-13.7015905.17
26002004.02.03 01:47close12980.201.24370.00001.2386-61.7015843.47
26012004.02.03 05:00buy13010.201.24591.23341.2479
26022004.02.03 06:19close13010.201.24721.23341.247926.0015869.47
26032004.02.03 06:20buy13020.201.24711.23461.2491
26042004.02.03 08:50close13020.201.24841.23461.249126.0015895.47
26052004.02.04 05:00sell13030.201.25130.00001.2493
26062004.02.04 06:32sell13040.201.25370.00001.2517
26072004.02.04 09:06sell13050.401.25620.00001.2542
26082004.02.04 09:30t/p13050.401.25420.00001.254280.0015975.47
26092004.02.04 09:30close13040.201.25420.00001.2517-10.0015965.47
26102004.02.04 09:30close13030.201.25420.00001.2493-58.0015907.47
26112004.02.04 18:00sell13060.201.25170.00001.2497
26122004.02.04 18:38sell13070.201.25410.00001.2521
26132004.02.05 05:10close13070.201.25230.00001.252136.9015944.37
26142004.02.05 05:10close13060.201.25260.00001.2497-17.1015927.27
26152004.02.05 07:00sell13080.201.25300.00001.2510
26162004.02.05 10:35sell13090.201.25540.00001.2534
26172004.02.05 11:32sell13100.401.25780.00001.2558
26182004.02.05 14:06sell13111.201.26030.00001.2583
26192004.02.05 14:06buy13120.201.26091.24841.2629
26202004.02.05 14:08t/p13111.201.25830.00001.2583240.0016167.27
26212004.02.05 14:08buy13131.601.25801.24781.2600
26222004.02.05 14:08close13100.401.25800.00001.2558-8.0016159.27
26232004.02.05 14:08close13090.201.25800.00001.2534-52.0016107.27
26242004.02.05 14:08close13080.201.25800.00001.2510-100.0016007.27
26252004.02.05 14:14close13131.601.25851.24781.260080.0016087.27
26262004.02.05 14:14close13120.201.25831.24841.2629-52.0016035.27
26272004.02.05 23:00sell13140.201.25420.00001.2522
26282004.02.06 01:21sell13150.201.25690.00001.2549
26292004.02.06 03:44t/p13150.201.25490.00001.254940.0016075.27
26302004.02.06 03:44close13140.201.25480.00001.2522-11.7016063.57
26312004.02.06 05:00sell13160.201.25460.00001.2526
26322004.02.06 11:39close13160.201.25330.00001.252626.0016089.57
26332004.02.06 11:39sell13170.201.25330.00001.2513
26342004.02.06 11:58close13170.201.25200.00001.251326.0016115.57
26352004.02.06 11:58sell13180.201.25200.00001.2500
26362004.02.06 14:42sell13190.201.25440.00001.2524
26372004.02.06 15:18close13190.201.25250.00001.252438.0016153.57
26382004.02.06 15:18close13180.201.25310.00001.2500-22.0016131.57
26392004.02.09 20:00sell13200.201.26800.00001.2660
26402004.02.09 23:59sell13210.201.27040.00001.2684
26412004.02.10 01:51close13210.201.26850.00001.268438.3016169.87
26422004.02.10 01:51close13200.201.26880.00001.2660-15.7016154.17
26432004.02.10 19:00sell13220.201.27280.00001.2708
26442004.02.10 19:10close13220.201.27140.00001.270828.0016182.17
26452004.02.10 19:10sell13230.201.27140.00001.2694
26462004.02.10 19:30close13230.201.27010.00001.269426.0016208.17
26472004.02.10 19:30sell13240.201.27010.00001.2681
26482004.02.10 19:44close13240.201.26870.00001.268128.0016236.17
26492004.02.10 19:44sell13250.201.26870.00001.2667
26502004.02.10 20:03sell13260.201.27130.00001.2693
26512004.02.10 20:33t/p13260.201.26930.00001.269340.0016276.17
26522004.02.10 20:33close13250.201.26920.00001.2667-10.0016266.17
26532004.02.10 22:00sell13270.201.27050.00001.2685
26542004.02.10 23:07close13270.201.26920.00001.268526.0016292.17
26552004.02.10 23:07sell13280.201.26890.00001.2669
26562004.02.10 23:48close13280.201.26730.00001.266932.0016324.17
26572004.02.10 23:48sell13290.201.26720.00001.2652
26582004.02.11 02:24sell13300.201.26970.00001.2677
26592004.02.11 09:16t/p13300.201.26770.00001.267740.0016364.17
26602004.02.11 09:16close13290.201.26760.00001.2652-7.7016356.47
26612004.02.11 20:00buy13310.201.28041.26791.2824
26622004.02.11 20:06close13310.201.28171.26791.282426.0016382.47
26632004.02.11 20:06buy13320.201.28181.26931.2838
26642004.02.11 21:31close13320.201.28311.26931.283826.0016408.47
26652004.02.13 05:00sell13330.201.28020.00001.2782
26662004.02.13 07:57sell13340.201.28260.00001.2806
26672004.02.13 09:33close13340.201.28070.00001.280638.0016446.47
26682004.02.13 09:33close13330.201.28120.00001.2782-20.0016426.47
26692004.02.13 19:00sell13350.201.27490.00001.2729
26702004.02.13 19:53close13350.201.27350.00001.272928.0016454.47
26712004.02.13 19:53sell13360.201.27320.00001.2712
26722004.02.13 20:36sell13370.201.27570.00001.2737
26732004.02.13 21:39close13370.201.27380.00001.273738.0016492.47
26742004.02.13 21:39close13360.201.27400.00001.2712-16.0016476.47
26752004.02.16 19:00buy13380.201.27751.26501.2795
26762004.02.17 04:42close13380.201.27881.26501.279525.2616501.73
26772004.02.18 20:00sell13390.201.27930.00001.2773
26782004.02.18 20:05close13390.201.27800.00001.277326.0016527.73
26792004.02.18 20:05sell13400.201.27790.00001.2759
26802004.02.18 20:11close13400.201.27640.00001.275930.0016557.73
26812004.02.18 20:11sell13410.201.27640.00001.2744
26822004.02.18 20:54close13410.201.27510.00001.274426.0016583.73
26832004.02.18 20:54sell13420.201.27500.00001.2730
26842004.02.18 20:54close13420.201.27370.00001.273026.0016609.73
26852004.02.18 20:54sell13430.201.27300.00001.2710
26862004.02.18 21:14close13430.201.27150.00001.271030.0016639.73
26872004.02.18 21:14sell13440.201.27140.00001.2694
26882004.02.18 21:15close13440.201.26970.00001.269434.0016673.73
26892004.02.18 21:15sell13450.201.26980.00001.2678
26902004.02.18 21:32sell13460.201.27230.00001.2703
26912004.02.18 21:57t/p13460.201.27030.00001.270340.0016713.73
26922004.02.18 21:57close13450.201.27030.00001.2678-10.0016703.73
26932004.02.18 21:57sell13470.201.27000.00001.2680
26942004.02.18 22:07close13470.201.26830.00001.268034.0016737.73
26952004.02.20 03:00buy13480.201.27431.26181.2763
26962004.02.20 04:34close13480.201.27581.26181.276330.0016767.73
26972004.02.20 06:00buy13490.201.27461.26211.2766
26982004.02.20 06:56buy13500.201.27221.26201.2742
26992004.02.20 07:50buy13510.801.26981.26191.2718
27002004.02.20 09:34buy13525.401.26741.26181.2694
27012004.02.20 09:34sell13530.201.26750.00001.2655
27022004.02.20 09:44close13525.401.26811.26181.2694378.0017145.73
27032004.02.20 09:44close13510.801.26801.26191.2718-144.0017001.73
27042004.02.20 09:44close13500.201.26801.26201.2742-84.0016917.73
27052004.02.20 09:44close13490.201.26801.26211.2766-132.0016785.73
27062004.02.20 09:54close13530.201.26620.00001.265526.0016811.73
27072004.02.23 15:00buy13540.201.25881.24631.2608
27082004.02.23 15:28buy13550.201.25641.24621.2584
27092004.02.23 15:41close13550.201.25831.24621.258438.0016849.73
27102004.02.23 15:41close13540.201.25821.24631.2608-12.0016837.73
27112004.02.23 15:41buy13560.201.25851.24601.2605
27122004.02.23 17:05buy13570.201.25601.24581.2580
27132004.02.23 18:45t/p13570.201.25801.24581.258040.0016877.73
27142004.02.23 18:45close13560.201.25811.24601.2605-8.0016869.73
27152004.02.23 19:00buy13580.201.25791.24541.2599
27162004.02.23 20:28buy13590.201.25541.24521.2574
27172004.02.23 20:37buy13600.801.25311.24521.2551
27182004.02.23 21:57close13600.801.25451.24521.2551112.0016981.73
27192004.02.23 21:57close13590.201.25421.24521.2574-24.0016957.73
27202004.02.23 21:57close13580.201.25421.24541.2599-74.0016883.73
27212004.02.24 12:00buy13610.201.25741.24491.2594
27222004.02.24 12:15close13610.201.25871.24491.259426.0016909.73
27232004.02.24 12:15buy13620.201.25881.24631.2608
27242004.02.24 12:20close13620.201.26021.24631.260828.0016937.73
27252004.02.24 12:20buy13630.201.26031.24781.2623
27262004.02.24 13:06close13630.201.26161.24781.262326.0016963.73
27272004.02.25 15:00sell13640.201.26300.00001.2610
27282004.02.25 15:56close13640.201.26160.00001.261028.0016991.73
27292004.02.25 15:56sell13650.201.26150.00001.2595
27302004.02.25 16:31sell13660.201.26410.00001.2621
27312004.02.25 17:03t/p13660.201.26210.00001.262140.0017031.73
27322004.02.25 17:03close13650.201.26200.00001.2595-10.0017021.73
27332004.02.25 19:00sell13670.201.25060.00001.2486
27342004.02.25 19:02close13670.201.24930.00001.248626.0017047.73
27352004.02.25 19:03sell13680.201.24920.00001.2472
27362004.02.25 19:18close13680.201.24790.00001.247226.0017073.73
27372004.02.25 19:18sell13690.201.24790.00001.2459
27382004.02.25 19:37sell13700.201.25030.00001.2483
27392004.02.26 09:19close13700.201.24840.00001.248338.9017112.63
27402004.02.26 09:19close13690.201.24850.00001.2459-11.1017101.53
27412004.02.27 19:00buy13710.201.24471.23221.2467
27422004.02.27 19:16close13710.201.24631.23221.246732.0017133.53
27432004.02.27 19:16buy13720.201.24631.23381.2483
27442004.02.27 19:24close13720.201.24761.23381.248326.0017159.53
27452004.02.27 19:24buy13730.201.24761.23511.2496
27462004.02.27 19:31close13730.201.24891.23511.249626.0017185.53
27472004.02.27 19:31buy13740.201.24881.23631.2508
27482004.02.27 20:20t/p13740.201.25081.23631.250840.0017225.53
27492004.02.27 20:20buy13750.201.25121.23871.2532
27502004.02.27 20:28buy13760.201.24851.23831.2505
27512004.03.01 01:36t/p13760.201.25051.23831.250539.2617264.79
27522004.03.01 01:36close13750.201.25071.23871.2532-10.7417254.05
27532004.03.01 14:00sell13770.201.24840.00001.2464
27542004.03.01 15:53sell13780.201.25090.00001.2489
27552004.03.01 16:35close13780.201.24900.00001.248938.0017292.05
27562004.03.01 16:35close13770.201.24910.00001.2464-14.0017278.05
27572004.03.01 19:00sell13790.201.24350.00001.2415
27582004.03.01 19:41sell13800.201.24610.00001.2441
27592004.03.01 19:50t/p13800.201.24410.00001.244140.0017318.05
27602004.03.01 19:50close13790.201.24410.00001.2415-12.0017306.05
27612004.03.01 19:50sell13810.201.24400.00001.2420
27622004.03.01 23:31sell13820.201.24640.00001.2444
27632004.03.02 01:56close13820.201.24450.00001.244438.3017344.35
27642004.03.02 01:56close13810.201.24460.00001.2420-11.7017332.65
27652004.03.04 01:00buy13830.201.21961.20711.2216
27662004.03.04 02:24buy13840.201.21721.20701.2192
27672004.03.04 08:05close13840.201.21911.20701.219238.0017370.65
27682004.03.04 08:05close13830.201.21901.20711.2216-12.0017358.65
27692004.03.04 19:00buy13850.201.22271.21021.2247
27702004.03.04 19:35buy13860.201.22031.21011.2223
27712004.03.04 19:53buy13870.801.21781.20991.2198
27722004.03.04 19:57t/p13870.801.21981.20991.2198160.0017518.65
27732004.03.04 19:57close13860.201.22091.21011.222312.0017530.65
27742004.03.04 19:57close13850.201.22091.21021.2247-36.0017494.65
27752004.03.04 19:57buy13880.201.22101.20851.2230
27762004.03.04 19:57buy13890.201.21851.20831.2205
27772004.03.04 19:58t/p13890.201.22051.20831.220540.0017534.65
27782004.03.04 19:58close13880.201.22061.20851.2230-8.0017526.65
27792004.03.04 19:58buy13900.201.22111.20861.2231
27802004.03.04 19:58buy13910.201.21871.20851.2207
27812004.03.05 00:01close13910.201.22061.20851.220737.2617563.91
27822004.03.05 00:01close13900.201.22051.20861.2231-12.7417551.17
27832004.03.05 02:00buy13920.201.22021.20771.2222
27842004.03.05 05:30close13920.201.22161.20771.222228.0017579.17
27852004.03.09 14:00sell13930.201.23810.00001.2361
27862004.03.09 14:42close13930.201.23670.00001.236128.0017607.17
27872004.03.09 14:42sell13940.201.23660.00001.2346
27882004.03.09 16:32sell13950.201.23900.00001.2370
27892004.03.09 17:43sell13960.401.24150.00001.2395
27902004.03.09 18:17t/p13960.401.23950.00001.239580.0017687.17
27912004.03.09 18:17close13950.201.23950.00001.2370-10.0017677.17
27922004.03.09 18:17close13940.201.23950.00001.2346-58.0017619.17
27932004.03.09 22:00sell13970.201.23480.00001.2328
27942004.03.09 22:01close13970.201.23300.00001.232836.0017655.17
27952004.03.09 22:01sell13980.201.23290.00001.2309
27962004.03.09 22:01close13980.201.23140.00001.230930.0017685.17
27972004.03.09 22:01sell13990.201.23130.00001.2293
27982004.03.09 22:01close13990.201.22940.00001.229338.0017723.17
27992004.03.09 22:01sell14000.201.22940.00001.2274
28002004.03.09 22:31close14000.201.22800.00001.227428.0017751.17
28012004.03.09 22:31sell14010.201.22800.00001.2260
28022004.03.09 22:41sell14020.201.23060.00001.2286
28032004.03.09 23:38sell14030.401.23300.00001.2310
28042004.03.10 00:51t/p14030.401.23100.00001.231080.6017831.77
28052004.03.10 00:51close14020.201.23100.00001.2286-7.7017824.07
28062004.03.10 00:51close14010.201.23100.00001.2260-59.7017764.37
28072004.03.11 15:00buy14040.201.22671.21421.2287
28082004.03.11 15:19close14040.201.22821.21421.228730.0017794.37
28092004.03.11 15:19buy14050.201.22821.21571.2302
28102004.03.11 15:31buy14060.201.22561.21541.2276
28112004.03.11 15:43t/p14060.201.22761.21541.227640.0017834.37
28122004.03.11 15:43close14050.201.22761.21571.2302-12.0017822.37
28132004.03.11 15:43buy14070.201.22751.21501.2295
28142004.03.11 15:47close14070.201.22901.21501.229530.0017852.37
28152004.03.11 15:47buy14080.201.22931.21681.2313
28162004.03.11 15:50buy14090.201.22671.21651.2287
28172004.03.11 16:52buy14100.801.22431.21641.2263
28182004.03.11 16:58close14100.801.22581.21641.2263120.0017972.37
28192004.03.11 16:58close14090.201.22561.21651.2287-22.0017950.37
28202004.03.11 16:58close14080.201.22561.21681.2313-74.0017876.37
28212004.03.11 17:00buy14110.201.22621.21371.2282
28222004.03.11 17:17close14110.201.22771.21371.228230.0017906.37
28232004.03.11 17:17buy14120.201.22771.21521.2297
28242004.03.11 17:44buy14130.201.22531.21511.2273
28252004.03.11 18:17t/p14130.201.22731.21511.227340.0017946.37
28262004.03.11 18:17close14120.201.22731.21521.2297-8.0017938.37
28272004.03.11 19:00buy14140.201.22721.21471.2292
28282004.03.11 19:28close14140.201.22871.21471.229230.0017968.37
28292004.03.11 19:28buy14150.201.22881.21631.2308
28302004.03.11 20:27close14150.201.23051.21631.230834.0018002.37
28312004.03.11 20:27buy14160.201.23061.21811.2326
28322004.03.11 20:49buy14170.201.22821.21801.2302
28332004.03.11 21:14close14170.201.23011.21801.230238.0018040.37
28342004.03.11 21:14close14160.201.23001.21811.2326-12.0018028.37
28352004.03.11 21:14buy14180.201.23041.21791.2324
28362004.03.11 21:37close14180.201.23191.21791.232430.0018058.37
28372004.03.11 21:38buy14190.201.23191.21941.2339
28382004.03.11 21:40close14190.201.23351.21941.233932.0018090.37
28392004.03.11 21:40buy14200.201.23341.22091.2354
28402004.03.11 22:23close14200.201.23501.22091.235432.0018122.37
28412004.03.12 08:00sell14210.201.22670.00001.2247
28422004.03.12 10:20close14210.201.22520.00001.224730.0018152.37
28432004.03.12 10:20sell14220.201.22520.00001.2232
28442004.03.12 13:08close14220.201.22330.00001.223238.0018190.37
28452004.03.12 15:00sell14230.201.22370.00001.2217
28462004.03.12 15:34sell14240.201.22610.00001.2241
28472004.03.12 15:37close14240.201.22420.00001.224138.0018228.37
28482004.03.12 15:37close14230.201.22440.00001.2217-14.0018214.37
28492004.03.12 15:37sell14250.201.22410.00001.2221
28502004.03.12 16:10close14250.201.22250.00001.222132.0018246.37
28512004.03.15 09:00buy14260.201.22431.21181.2263
28522004.03.15 09:22close14260.201.22571.21181.226328.0018274.37
28532004.03.15 09:22buy14270.201.22561.21311.2276
28542004.03.15 09:57close14270.201.22701.21311.227628.0018302.37
28552004.03.15 09:57buy14280.201.22731.21481.2293
28562004.03.15 10:49close14280.201.22871.21481.229328.0018330.37
28572004.03.15 12:00buy14290.201.23021.21771.2322
28582004.03.15 12:05close14290.201.23161.21771.232228.0018358.37
28592004.03.15 12:05buy14300.201.23201.21951.2340
28602004.03.15 12:41buy14310.201.22941.21921.2314
28612004.03.15 14:12buy14320.801.22681.21891.2288
28622004.03.15 14:38close14320.801.22841.21891.2288128.0018486.37
28632004.03.15 14:38close14310.201.22811.21921.2314-26.0018460.37
28642004.03.15 14:38close14300.201.22811.21951.2340-78.0018382.37
28652004.03.15 19:00sell14330.201.22410.00001.2221
28662004.03.15 19:32close14330.201.22260.00001.222130.0018412.37
28672004.03.15 19:32sell14340.201.22250.00001.2205
28682004.03.15 19:55sell14350.201.22500.00001.2230
28692004.03.15 19:56sell14360.401.22740.00001.2254
28702004.03.15 20:10t/p14360.401.22540.00001.225480.0018492.37
28712004.03.15 20:10close14350.201.22510.00001.2230-2.0018490.37
28722004.03.15 20:10close14340.201.22510.00001.2205-52.0018438.37
28732004.03.16 21:00sell14370.201.22770.00001.2257
28742004.03.16 21:09close14370.201.22620.00001.225730.0018468.37
28752004.03.16 21:09sell14380.201.22610.00001.2241
28762004.03.16 21:17sell14390.201.22850.00001.2265
28772004.03.16 21:33close14390.201.22660.00001.226538.0018506.37
28782004.03.16 21:33close14380.201.22630.00001.2241-4.0018502.37
28792004.03.16 21:33sell14400.201.22620.00001.2242
28802004.03.16 21:34t/p14400.201.22420.00001.224240.0018542.37
28812004.03.16 21:34sell14410.201.22320.00001.2212
28822004.03.16 21:34sell14420.201.22570.00001.2237
28832004.03.16 21:55sell14430.401.22810.00001.2261
28842004.03.16 22:02t/p14430.401.22610.00001.226180.0018622.37
28852004.03.16 22:02close14420.201.22600.00001.2237-6.0018616.37
28862004.03.16 22:02close14410.201.22600.00001.2212-56.0018560.37
28872004.03.16 23:00sell14440.201.22580.00001.2238
28882004.03.17 02:11close14440.201.22440.00001.223828.3018588.67
28892004.03.18 05:00buy14450.201.22641.21391.2284
28902004.03.18 05:45close14450.201.22781.21391.228428.0018616.67
28912004.03.18 05:45buy14460.201.22791.21541.2299
28922004.03.18 09:23close14460.201.22941.21541.229930.0018646.67
28932004.03.19 15:00sell14470.201.23450.00001.2325
28942004.03.19 15:11close14470.201.23310.00001.232528.0018674.67
28952004.03.19 15:11sell14480.201.23320.00001.2312
28962004.03.19 15:24sell14490.201.23560.00001.2336
28972004.03.19 15:27t/p14490.201.23360.00001.233640.0018714.67
28982004.03.19 15:27close14480.201.23360.00001.2312-8.0018706.67
28992004.03.19 15:27sell14500.201.23370.00001.2317
29002004.03.19 16:12sell14510.201.23630.00001.2343
29012004.03.19 16:26t/p14510.201.23430.00001.234340.0018746.67
29022004.03.19 16:26close14500.201.23420.00001.2317-10.0018736.67
29032004.03.19 18:00sell14520.201.23400.00001.2320
29042004.03.19 18:12close14520.201.23250.00001.232030.0018766.67
29052004.03.19 18:12sell14530.201.23180.00001.2298
29062004.03.19 18:13close14530.201.22990.00001.229838.0018804.67
29072004.03.19 18:13sell14540.201.23000.00001.2280
29082004.03.19 18:23close14540.201.22820.00001.228036.0018840.67
29092004.03.19 18:23sell14550.201.22830.00001.2263
29102004.03.19 18:30close14550.201.22680.00001.226330.0018870.67
29112004.03.19 18:30sell14560.201.22680.00001.2248
29122004.03.19 18:37sell14570.201.22930.00001.2273
29132004.03.19 19:01t/p14570.201.22730.00001.227340.0018910.67
29142004.03.19 19:01close14560.201.22720.00001.2248-8.0018902.67
29152004.03.19 20:00sell14580.201.22790.00001.2259
29162004.03.22 02:32close14580.201.22630.00001.225932.3018934.97
29172004.03.22 14:00buy14590.201.23391.22141.2359
29182004.03.22 14:18close14590.201.23541.22141.235930.0018964.97
29192004.03.22 14:18buy14600.201.23591.22341.2379
29202004.03.22 14:24close14600.201.23741.22341.237930.0018994.97
29212004.03.22 14:24buy14610.201.23741.22491.2394
29222004.03.22 14:51buy14620.201.23481.22461.2368
29232004.03.22 16:36t/p14620.201.23681.22461.236840.0019034.97
29242004.03.22 16:36close14610.201.23691.22491.2394-10.0019024.97
29252004.03.22 16:36buy14630.201.23701.22451.2390
29262004.03.22 17:14close14630.201.23871.22451.239034.0019058.97
29272004.03.23 13:00sell14640.201.23260.00001.2306
29282004.03.23 13:25close14640.201.23110.00001.230630.0019088.97
29292004.03.23 13:25sell14650.201.23130.00001.2293
29302004.03.23 13:53close14650.201.22970.00001.229332.0019120.97
29312004.03.23 13:53sell14660.201.22970.00001.2277
29322004.03.23 14:09close14660.201.22820.00001.227730.0019150.97
29332004.03.23 21:00buy14670.201.23381.22131.2358
29342004.03.24 00:44close14670.201.23531.22131.235829.2619180.23
29352004.03.24 00:44buy14680.201.23531.22281.2373
29362004.03.24 02:27close14680.201.23681.22281.237330.0019210.23
29372004.03.24 02:27buy14690.201.23681.22431.2388
29382004.03.24 03:34buy14700.201.23411.22391.2361
29392004.03.24 06:16buy14710.801.23171.22381.2337
29402004.03.24 07:37close14710.801.23321.22381.2337120.0019330.23
29412004.03.24 07:37close14700.201.23301.22391.2361-22.0019308.23
29422004.03.24 07:37close14690.201.23301.22431.2388-76.0019232.23
29432004.03.25 20:00buy14720.201.21841.20591.2204
29442004.03.25 20:19buy14730.201.21601.20581.2180
29452004.03.25 21:37buy14740.801.21361.20571.2156
29462004.03.25 22:41close14740.801.21511.20571.2156120.0019352.23
29472004.03.25 22:41close14730.201.21501.20581.2180-20.0019332.23
29482004.03.25 22:41close14720.201.21501.20591.2204-68.0019264.23
29492004.03.26 14:00buy14750.201.21761.20511.2196
29502004.03.26 15:34close14750.201.21921.20511.219632.0019296.23
29512004.03.26 15:34buy14760.201.21961.20711.2216
29522004.03.26 16:08buy14770.201.21711.20691.2191
29532004.03.26 17:22buy14780.801.21481.20691.2168
29542004.03.26 17:34buy14795.401.21231.20671.2143
29552004.03.26 17:34sell14800.201.21240.00001.2104
29562004.03.26 17:54close14800.201.21080.00001.210432.0019328.23
29572004.03.26 17:54sell14810.201.21040.00001.2084
29582004.03.26 18:57close14810.201.20890.00001.208430.0019358.23
29592004.03.26 18:57sell14820.201.20840.00001.2064
29602004.03.26 19:12sell14830.201.21070.00001.2087
29612004.03.26 19:21close14795.401.21331.20671.2143540.0019898.23
29622004.03.26 19:21close14780.801.21321.20691.2168-128.0019770.23
29632004.03.26 19:21close14770.201.21321.20691.2191-78.0019692.23
29642004.03.26 19:21close14760.201.21321.20711.2216-128.0019564.23
29652004.03.26 19:21sell14840.401.21320.00001.2112
29662004.03.26 20:59t/p14840.401.21120.00001.211280.0019644.23
29672004.03.26 20:59close14830.201.21120.00001.2087-10.0019634.23
29682004.03.26 20:59close14820.201.21120.00001.2064-56.0019578.23
29692004.03.29 16:00buy14850.201.21251.20001.2145
29702004.03.29 16:36close14850.201.21401.20001.214530.0019608.23
29712004.03.29 16:36buy14860.201.21451.20201.2165
29722004.03.29 16:44close14860.201.21621.20201.216534.0019642.23
29732004.03.29 16:44buy14870.201.21621.20371.2182
29742004.03.29 19:09buy14880.201.21381.20361.2158
29752004.03.29 20:08t/p14880.201.21581.20361.215840.0019682.23
29762004.03.29 20:08close14870.201.21601.20371.2182-4.0019678.23
29772004.03.29 20:08buy14890.201.21611.20361.2181
29782004.03.29 21:23buy14900.201.21371.20351.2157
29792004.03.29 23:08t/p14900.201.21571.20351.215740.0019718.23
29802004.03.29 23:08close14890.201.21581.20361.2181-6.0019712.23
29812004.03.31 01:00sell14910.201.21730.00001.2153
29822004.03.31 03:58sell14920.201.21970.00001.2177
29832004.03.31 04:59sell14930.401.22210.00001.2201
29842004.03.31 06:01sell14941.201.22450.00001.2225
29852004.03.31 06:01buy14950.201.22461.21211.2266
29862004.03.31 07:37t/p14941.201.22250.00001.2225240.0019952.23
29872004.03.31 07:37close14930.401.22250.00001.2201-16.0019936.23
29882004.03.31 07:37close14920.201.22250.00001.2177-56.0019880.23
29892004.03.31 07:37close14910.201.22250.00001.2153-104.0019776.23
29902004.03.31 07:58buy14960.201.22221.21201.2242
29912004.03.31 09:05t/p14960.201.22421.21201.224240.0019816.23
29922004.03.31 09:05close14950.201.22421.21211.2266-8.0019808.23
29932004.04.02 12:00sell14970.201.23260.00001.2306
29942004.04.02 12:48close14970.201.23110.00001.230630.0019838.23
29952004.04.02 12:48sell14980.201.23110.00001.2291
29962004.04.02 14:37close14980.201.22960.00001.229130.0019868.23
29972004.04.02 15:00sell14990.201.23120.00001.2292
29982004.04.02 16:29close14990.201.22950.00001.229234.0019902.23
29992004.04.06 14:00buy15000.201.20981.19731.2118
30002004.04.06 15:40close15000.201.21141.19731.211832.0019934.23
30012004.04.06 15:40buy15010.201.21131.19881.2133
30022004.04.06 16:11buy15020.201.20891.19871.2109
30032004.04.06 17:12buy15030.801.20661.19871.2086
30042004.04.06 18:42close15030.801.20811.19871.2086120.0020054.23
30052004.04.06 18:42close15020.201.20791.19871.2109-20.0020034.23
30062004.04.06 18:42close15010.201.20791.19881.2133-68.0019966.23
30072004.04.08 17:00sell15040.201.20810.00001.2061
30082004.04.08 17:19sell15050.201.21050.00001.2085
30092004.04.08 18:34t/p15050.201.20850.00001.208540.0020006.23
30102004.04.08 18:34close15040.201.20830.00001.2061-4.0020002.23
30112004.04.08 19:00sell15060.301.20860.00001.2066
30122004.04.08 19:04close15060.301.20740.00001.206636.0020038.23
30132004.04.08 19:04sell15070.301.20740.00001.2054
30142004.04.08 19:47close15070.301.20610.00001.205439.0020077.23
30152004.04.08 19:47sell15080.301.20610.00001.2041
30162004.04.08 20:48sell15090.201.20850.00001.2065
30172004.04.09 11:35sell15100.401.21080.00001.2088
30182004.04.09 14:00buy15110.201.21081.19831.2128
30192004.04.09 19:55t/p15100.401.20880.00001.208880.0020157.23
30202004.04.09 19:55close15090.201.20860.00001.2065-1.7020155.53
30212004.04.09 19:55close15080.301.20860.00001.2041-74.5520080.98
30222004.04.09 20:00buy15120.301.20841.19821.2104
30232004.04.09 22:11close15120.301.21011.19821.210451.0020131.98
30242004.04.09 22:11close15110.201.20951.19831.2128-26.0020105.98
30252004.04.14 21:00buy15130.301.19481.18231.1968
30262004.04.14 21:24close15130.301.19601.18231.196836.0020141.98
30272004.04.14 21:24buy15140.301.19651.18401.1985
30282004.04.14 23:12close15140.301.19761.18401.198533.0020174.98
30292004.04.14 23:12buy15150.301.19771.18521.1997
30302004.04.15 01:00buy15160.301.19521.18501.1972
30312004.04.15 04:38close15160.301.19701.18501.197254.0020228.98
30322004.04.15 04:38close15150.301.19691.18521.1997-27.3320201.65
30332004.04.15 21:00buy15170.301.19711.18461.1991
30342004.04.15 21:20close15170.301.19821.18461.199133.0020234.65
30352004.04.15 21:20buy15180.301.19831.18581.2003
30362004.04.16 02:15close15180.301.19941.18581.200331.8920266.54
30372004.04.16 16:00sell15190.301.19550.00001.1935
30382004.04.16 16:11close15190.301.19420.00001.193539.0020305.54
30392004.04.16 16:11sell15200.301.19420.00001.1922
30402004.04.16 16:16sell15210.301.19670.00001.1947
30412004.04.16 16:27close15210.301.19480.00001.194757.0020362.54
30422004.04.16 16:27close15200.301.19540.00001.1922-36.0020326.54
30432004.04.16 16:27sell15220.301.19570.00001.1937
30442004.04.16 16:48sell15230.301.19830.00001.1963
30452004.04.16 16:57sell15240.601.20080.00001.1988
30462004.04.16 17:49sell15251.201.20330.00001.2013
30472004.04.16 17:49buy15260.201.20321.19071.2052
30482004.04.16 18:07close15260.201.20491.19071.205234.0020360.54
30492004.04.16 18:07buy15270.201.20491.19241.2069
30502004.04.16 18:23buy15281.601.20261.19241.2046
30512004.04.16 18:23close15281.601.20321.19241.204696.0020456.54
30522004.04.16 18:23close15270.201.20311.19241.2069-36.0020420.54
30532004.04.16 18:23buy15290.201.20371.19121.2057
30542004.04.16 19:31t/p15251.201.20130.00001.2013240.0020660.54
30552004.04.16 19:31buy15302.401.20131.19111.2033
30562004.04.16 19:31close15240.601.20130.00001.1988-30.0020630.54
30572004.04.16 19:31close15230.301.20130.00001.1963-90.0020540.54
30582004.04.16 19:31close15220.301.20130.00001.1937-168.0020372.54
30592004.04.16 19:31close15302.401.20181.19111.2033120.0020492.54
30602004.04.16 19:31close15290.201.20171.19121.2057-40.0020452.54
30612004.04.19 20:00sell15310.301.20200.00001.2000
30622004.04.20 00:45close15310.301.20090.00001.200033.4520485.99
30632004.04.20 01:00sell15320.301.20060.00001.1986
30642004.04.20 03:33close15320.301.19940.00001.198636.0020521.99
30652004.04.20 03:33sell15330.301.19930.00001.1973
30662004.04.20 04:45close15330.301.19800.00001.197339.0020560.99
30672004.04.20 05:00sell15340.301.19710.00001.1951
30682004.04.20 06:01close15340.301.19600.00001.195133.0020593.99
30692004.04.22 15:00buy15350.301.18791.17541.1899
30702004.04.22 15:35close15350.301.18901.17541.189933.0020626.99
30712004.04.22 15:35buy15360.301.18911.17661.1911
30722004.04.22 16:52close15360.301.19031.17661.191136.0020662.99
30732004.04.23 17:00sell15370.301.18360.00001.1816
30742004.04.23 17:09close15370.301.18240.00001.181636.0020698.99
30752004.04.23 17:09sell15380.301.18240.00001.1804
30762004.04.23 17:16close15380.301.18130.00001.180433.0020731.99
30772004.04.23 17:16sell15390.301.18130.00001.1793
30782004.04.23 17:31sell15400.301.18370.00001.1817
30792004.04.23 18:08t/p15400.301.18170.00001.181760.0020791.99
30802004.04.23 18:08close15390.301.18160.00001.1793-9.0020782.99
30812004.04.26 14:00buy15410.301.18431.17181.1863
30822004.04.26 15:06close15410.301.18541.17181.186333.0020815.99
30832004.04.26 15:06buy15420.301.18581.17331.1878
30842004.04.26 15:28close15420.301.18691.17331.187833.0020848.99
30852004.04.26 15:28buy15430.301.18701.17451.1890
30862004.04.26 16:31close15430.301.18811.17451.189033.0020881.99
30872004.04.26 17:00buy15440.301.18631.17381.1883
30882004.04.26 17:13close15440.301.18741.17381.188333.0020914.99
30892004.04.26 17:13buy15450.301.18751.17501.1895
30902004.04.26 17:47buy15460.301.18501.17481.1870
30912004.04.26 19:19close15460.301.18681.17481.187054.0020968.99
30922004.04.26 19:19close15450.301.18671.17501.1895-24.0020944.99
30932004.04.28 11:00sell15470.301.19050.00001.1885
30942004.04.28 11:43sell15480.301.19280.00001.1908
30952004.04.28 12:58close15480.301.19100.00001.190854.0020998.99
30962004.04.28 12:59close15470.301.19110.00001.1885-18.0020980.99
30972004.04.28 19:00sell15490.301.18340.00001.1814
30982004.04.29 03:29close15490.301.18200.00001.181443.3521024.34
30992004.04.29 17:00buy15500.301.19381.18131.1958
31002004.04.29 17:08close15500.301.19491.18131.195833.0021057.34
31012004.04.29 17:08buy15510.301.19491.18241.1969
31022004.04.29 17:12close15510.301.19631.18241.196942.0021099.34
31032004.04.29 17:12buy15520.301.19631.18381.1983
31042004.04.29 17:15close15520.301.19771.18381.198342.0021141.34
31052004.04.29 17:15buy15530.301.19781.18531.1998
31062004.04.29 17:41buy15540.301.19531.18511.1973
31072004.04.29 19:10buy15551.201.19261.18471.1946
31082004.04.29 19:12close15551.201.19421.18471.1946192.0021333.34
31092004.04.29 19:12close15540.301.19411.18511.1973-36.0021297.34
31102004.04.29 19:12close15530.301.19411.18531.1998-111.0021186.34
31112004.05.03 13:00sell15560.301.19650.00001.1945
31122004.05.03 15:15close15560.301.19540.00001.194533.0021219.34
31132004.05.03 15:15sell15570.301.19510.00001.1931
31142004.05.03 16:21close15570.301.19390.00001.193136.0021255.34
31152004.05.03 17:00sell15580.301.19440.00001.1924
31162004.05.03 17:03close15580.301.19320.00001.192436.0021291.34
31172004.05.03 17:03sell15590.301.19280.00001.1908
31182004.05.03 17:08sell15600.301.19540.00001.1934
31192004.05.03 17:17sell15610.601.19800.00001.1960
31202004.05.03 17:42t/p15610.601.19600.00001.1960120.0021411.34
31212004.05.03 17:42close15600.301.19600.00001.1934-18.0021393.34
31222004.05.03 17:42close15590.301.19600.00001.1908-96.0021297.34
31232004.05.03 17:42sell15620.301.19590.00001.1939
31242004.05.03 18:16close15620.301.19450.00001.193942.0021339.34
31252004.05.03 19:00sell15630.301.19440.00001.1924
31262004.05.03 19:13close15630.301.19330.00001.192433.0021372.34
31272004.05.03 19:13sell15640.301.19320.00001.1912
31282004.05.04 04:18sell15650.301.19560.00001.1936
31292004.05.04 11:12sell15660.601.19810.00001.1961
31302004.05.04 11:42sell15671.801.20060.00001.1986
31312004.05.04 11:42buy15680.301.20071.18821.2027
31322004.05.04 11:43close15680.301.20191.18821.202736.0021408.34
31332004.05.04 11:43buy15690.301.20201.18951.2040
31342004.05.04 11:51sell15709.001.20290.00001.2009
31352004.05.04 11:51close15690.301.20311.18951.204033.0021441.34
31362004.05.04 11:51buy15710.201.20321.19071.2052
31372004.05.04 12:48t/p15710.201.20521.19071.205240.0021481.34
31382004.05.04 12:48buy15720.201.20541.19291.2074
31392004.05.04 12:52close15720.201.20731.19291.207438.0021519.34
31402004.05.04 12:52buy15730.201.20731.19481.2093
31412004.05.04 15:56close15730.201.20921.19481.209338.0021557.34
31422004.05.04 17:18buy15740.201.20751.19501.2095
31432004.05.04 17:59close15740.201.20931.19501.209536.0021593.34
31442004.05.04 18:42buy15750.201.20761.19511.2096
31452004.05.04 21:16close15750.201.20951.19511.209638.0021631.34
31462004.05.04 21:17buy15760.201.20751.19501.2095
31472004.05.04 21:18close15760.201.20931.19501.209536.0021667.34
31482004.05.04 21:36buy15770.201.20731.19481.2093
31492004.05.04 21:48close15770.201.20901.19481.209334.0021701.34
31502004.05.06 17:01buy15780.201.20731.19481.2093
31512004.05.06 18:33close15780.201.20901.19481.209334.0021735.34
31522004.05.06 21:47buy15790.201.20771.19521.2097
31532004.05.07 05:16buy15802.601.20491.19471.2069
31542004.05.07 05:55close15802.601.20531.19471.2069104.0021839.34
31552004.05.07 05:55close15790.201.20521.19521.2097-50.7421788.60
31562004.05.07 05:56buy15810.201.20521.19271.2072
31572004.05.07 08:24close15810.201.20691.19271.207234.0021822.60
31582004.05.07 08:24buy15820.201.20691.19441.2089
31592004.05.07 10:35buy15832.601.20441.19421.2064
31602004.05.07 10:47close15832.601.20481.19421.2064104.0021926.60
31612004.05.07 10:47close15820.201.20461.19441.2089-46.0021880.60
31622004.05.07 10:47buy15840.201.20501.19251.2070
31632004.05.07 12:06close15840.201.20671.19251.207034.0021914.60
31642004.05.07 12:06buy15850.201.20661.19411.2086
31652004.05.07 14:22close15850.201.20841.19411.208636.0021950.60
31662004.05.07 14:24buy15860.201.20791.19541.2099
31672004.05.07 15:29close15860.201.20981.19541.209938.0021988.60
31682004.05.07 15:31buy15870.201.20791.19541.2099
31692004.05.07 15:31buy15882.601.20521.19501.2072
31702004.05.07 15:31close15709.001.20130.00001.20091507.5023496.10
31712004.05.07 15:31close15671.801.20060.00001.198613.5023509.60
31722004.05.07 15:31close15660.601.20060.00001.1961-145.5023364.10
31732004.05.07 15:31close15650.301.20060.00001.1936-147.7523216.35
31742004.05.07 15:31close15640.301.20060.00001.1912-219.3022997.05
31752004.05.07 15:31buy15891.201.20091.19301.2029
31762004.05.07 15:31t/p15891.201.20291.19301.2029240.0023237.05
31772004.05.07 15:31close15882.601.20301.19501.2072-572.0022665.05
31782004.05.07 15:31close15870.201.20301.19541.2099-98.0022567.05
31792004.05.11 05:00buy15900.301.18691.17441.1889
31802004.05.11 09:24close15900.301.18821.17441.188939.0022606.05
31812004.05.11 11:00buy15910.301.18831.17581.1903
31822004.05.11 11:32buy15920.301.18581.17561.1878
31832004.05.11 12:01buy15931.201.18331.17541.1853
31842004.05.11 14:17buy15948.101.18081.17521.1828
31852004.05.11 14:17sell15950.301.18080.00001.1788
31862004.05.11 14:19close15948.101.18161.17521.1828648.0023254.05
31872004.05.11 14:19close15931.201.18141.17541.1853-228.0023026.05
31882004.05.11 14:19close15920.301.18141.17561.1878-132.0022894.05
31892004.05.11 14:19close15910.301.18141.17581.1903-207.0022687.05
31902004.05.11 14:22close15950.301.17950.00001.178839.0022726.05
31912004.05.11 22:00buy15960.301.18691.17441.1889
31922004.05.12 00:07close15960.301.18821.17441.188937.8922763.94
31932004.05.12 00:07buy15970.301.18831.17581.1903
31942004.05.12 03:40buy15980.301.18591.17571.1879
31952004.05.12 07:20close15980.301.18771.17571.187954.0022817.94
31962004.05.12 07:20close15970.301.18761.17581.1903-21.0022796.94
31972004.05.13 11:00sell15990.301.18640.00001.1844
31982004.05.13 12:42close15990.301.18520.00001.184436.0022832.94
31992004.05.13 13:00sell16000.301.18230.00001.1803
32002004.05.13 15:32sell16010.301.18480.00001.1828
32012004.05.13 15:42t/p16010.301.18280.00001.182860.0022892.94
32022004.05.13 15:42close16000.301.18260.00001.1803-9.0022883.94
32032004.05.14 18:00buy16020.301.18641.17391.1884
32042004.05.14 18:58close16020.301.18781.17391.188442.0022925.94
32052004.05.14 18:58buy16030.301.18791.17541.1899
32062004.05.14 20:46close16030.301.18921.17541.189939.0022964.94
32072004.05.14 20:46buy16040.301.18931.17681.1913
32082004.05.17 03:37close16040.301.19081.17681.191343.8923008.83
32092004.05.18 08:00sell16050.301.19880.00001.1968
32102004.05.18 09:12close16050.301.19760.00001.196836.0023044.83
32112004.05.18 14:00sell16060.301.19850.00001.1965
32122004.05.18 14:20close16060.301.19730.00001.196536.0023080.83
32132004.05.18 14:20sell16070.301.19750.00001.1955
32142004.05.18 14:31sell16080.301.19990.00001.1979
32152004.05.18 15:07close16080.301.19810.00001.197954.0023134.83
32162004.05.18 15:07close16070.301.19850.00001.1955-30.0023104.83
32172004.05.18 15:07sell16090.301.19850.00001.1965
32182004.05.18 15:40close16090.301.19710.00001.196542.0023146.83
32192004.05.18 15:40sell16100.301.19710.00001.1951
32202004.05.18 16:15close16100.301.19590.00001.195136.0023182.83
32212004.05.18 19:00sell16110.301.19710.00001.1951
32222004.05.18 20:04close16110.301.19590.00001.195136.0023218.83
32232004.05.18 20:04sell16120.301.19590.00001.1939
32242004.05.18 21:26close16120.301.19440.00001.193945.0023263.83
32252004.05.20 06:00sell16130.301.19900.00001.1970
32262004.05.20 07:22t/p16130.301.19700.00001.197060.0023323.83
32272004.05.20 07:22sell16140.301.19620.00001.1942
32282004.05.20 08:40close16140.301.19480.00001.194242.0023365.83
32292004.05.21 02:00buy16150.301.19611.18361.1981
32302004.05.21 02:28close16150.301.19731.18361.198136.0023401.83
32312004.05.21 02:28buy16160.301.19741.18491.1994
32322004.05.21 07:23close16160.301.19871.18491.199439.0023440.83
32332004.05.21 07:23buy16170.301.19871.18621.2007
32342004.05.21 07:44close16170.301.20001.18621.200739.0023479.83
32352004.05.21 07:44buy16180.301.20011.18761.2021
32362004.05.21 08:35close16180.301.20131.18761.202136.0023515.83
32372004.05.22 00:00sell16190.301.19810.00001.1961
32382004.05.24 01:38sell16200.301.20050.00001.1985
32392004.05.24 02:44t/p16200.301.19850.00001.198560.0023575.83
32402004.05.24 02:44close16190.301.19840.00001.1961-8.5523567.28
32412004.05.24 05:00sell16210.301.19650.00001.1945
32422004.05.24 06:20close16210.301.19510.00001.194542.0023609.28
32432004.05.24 06:20sell16220.301.19510.00001.1931
32442004.05.24 08:01sell16230.301.19760.00001.1956
32452004.05.24 09:14close16230.301.19570.00001.195657.0023666.28
32462004.05.24 09:14close16220.301.19580.00001.1931-21.0023645.28
32472004.05.24 20:00buy16240.301.20191.18941.2039
32482004.05.25 01:33buy16250.301.19911.18891.2011
32492004.05.25 03:46t/p16250.301.20111.18891.201160.0023705.28
32502004.05.25 03:46close16240.301.20121.18941.2039-22.1123683.17
32512004.05.27 04:00sell16260.301.20980.00001.2078
32522004.05.27 04:41sell16270.301.21230.00001.2103
32532004.05.27 06:05sell16280.601.21490.00001.2129
32542004.05.27 09:24sell16291.801.21730.00001.2153
32552004.05.27 09:24buy16300.301.21711.20461.2191
32562004.05.27 09:48close16291.801.21540.00001.2153342.0024025.17
32572004.05.27 09:48close16280.601.21550.00001.2129-36.0023989.17
32582004.05.27 09:48close16270.301.21550.00001.2103-96.0023893.17
32592004.05.27 09:48close16260.301.21550.00001.2078-171.0023722.17
32602004.05.27 10:40buy16310.301.21481.20461.2168
32612004.05.27 13:02close16310.301.21671.20461.216857.0023779.17
32622004.05.27 13:02close16300.301.21651.20461.2191-18.0023761.17
32632004.05.28 19:00sell16320.301.22130.00001.2193
32642004.05.31 01:00sell16330.301.22400.00001.2220
32652004.05.31 03:22t/p16330.301.22200.00001.222060.0023821.17
32662004.05.31 03:22close16320.301.22200.00001.2193-20.5523800.62
32672004.06.01 09:00buy16340.301.22201.20951.2240
32682004.06.01 09:04close16340.301.22321.20951.224036.0023836.62
32692004.06.01 09:04buy16350.301.22331.21081.2253
32702004.06.01 09:24close16350.301.22461.21081.225339.0023875.62
32712004.06.01 09:24buy16360.301.22461.21211.2266
32722004.06.01 09:40close16360.301.22601.21211.226642.0023917.62
32732004.06.01 09:40buy16370.301.22611.21361.2281
32742004.06.01 10:14buy16380.301.22371.21351.2257
32752004.06.01 11:53close16380.301.22551.21351.225754.0023971.62
32762004.06.01 11:53close16370.301.22571.21361.2281-12.0023959.62
32772004.06.01 11:53buy16390.301.22571.21321.2277
32782004.06.01 12:50close16390.301.22691.21321.227736.0023995.62
32792004.06.02 21:00sell16400.301.22100.00001.2190
32802004.06.02 21:42sell16410.301.22340.00001.2214
32812004.06.02 22:51close16410.301.22160.00001.221454.0024049.62
32822004.06.02 22:51close16400.301.22150.00001.2190-15.0024034.62
32832004.06.02 23:00sell16420.301.22200.00001.2200
32842004.06.03 02:57close16420.301.22070.00001.220040.3524074.97
32852004.06.03 17:00buy16430.301.22291.21041.2249
32862004.06.03 17:08close16430.301.22431.21041.224942.0024116.97
32872004.06.03 17:08buy16440.301.22471.21221.2267
32882004.06.03 18:32buy16450.301.22231.21211.2243
32892004.06.03 19:05buy16461.201.21971.21181.2217
32902004.06.03 20:40close16461.201.22121.21181.2217180.0024296.97
32912004.06.03 20:40close16450.301.22101.21211.2243-39.0024257.97
32922004.06.03 20:40close16440.301.22101.21221.2267-111.0024146.97
32932004.06.04 00:00buy16470.301.22301.21051.2250
32942004.06.04 03:22buy16480.301.22071.21051.2227
32952004.06.04 08:03close16480.301.22251.21051.222754.0024200.97
32962004.06.04 08:03close16470.301.22231.21051.2250-21.0024179.97
32972004.06.04 17:00buy16490.301.22371.21121.2257
32982004.06.04 17:12close16490.301.22511.21121.225742.0024221.97
32992004.06.04 17:12buy16500.301.22521.21271.2272
33002004.06.04 17:17close16500.301.22651.21271.227239.0024260.97
33012004.06.04 17:17buy16510.301.22661.21411.2286
33022004.06.04 17:53buy16520.301.22421.21401.2262
33032004.06.04 18:40t/p16520.301.22621.21401.226260.0024320.97
33042004.06.04 18:40close16510.301.22631.21411.2286-9.0024311.97
33052004.06.04 18:40buy16530.301.22621.21371.2282
33062004.06.04 19:44close16530.301.22781.21371.228248.0024359.97
33072004.06.08 05:00sell16540.301.22870.00001.2267
33082004.06.08 05:42sell16550.301.23100.00001.2290
33092004.06.08 08:39sell16560.601.23340.00001.2314
33102004.06.08 14:26t/p16560.601.23140.00001.2314120.0024479.97
33112004.06.08 14:26close16550.301.23140.00001.2290-12.0024467.97
33122004.06.08 14:26close16540.301.23140.00001.2267-81.0024386.97
33132004.06.08 16:00sell16570.301.23050.00001.2285
33142004.06.08 16:18close16570.301.22910.00001.228542.0024428.97
33152004.06.08 16:19sell16580.301.22900.00001.2270
33162004.06.08 16:26close16580.301.22750.00001.227045.0024473.97
33172004.06.08 16:26sell16590.301.22750.00001.2255
33182004.06.08 17:01close16590.301.22620.00001.225539.0024512.97
33192004.06.10 20:00buy16600.301.21111.19861.2131
33202004.06.10 20:14buy16610.301.20881.19861.2108
33212004.06.10 20:47close16610.301.21061.19861.210854.0024566.97
33222004.06.10 20:47close16600.301.21051.19861.2131-18.0024548.97
33232004.06.10 20:47buy16620.301.21051.19801.2125
33242004.06.11 03:13buy16630.301.20781.19761.2098
33252004.06.11 04:49buy16641.201.20541.19751.2074
33262004.06.11 07:55buy16658.101.20301.19741.2050
33272004.06.11 07:55sell16660.301.20300.00001.2010
33282004.06.11 07:57close16660.301.20150.00001.201045.0024593.97
33292004.06.11 07:57sell16670.301.20150.00001.1995
33302004.06.11 08:02close16670.301.20000.00001.199545.0024638.97
33312004.06.11 08:02sell16680.301.20000.00001.1980
33322004.06.11 08:12sell16690.301.20240.00001.2004
33332004.06.11 08:43t/p16690.301.20040.00001.200460.0024698.97
33342004.06.11 08:43close16680.301.19990.00001.19803.0024701.97
33352004.06.11 08:43sell16700.301.20000.00001.1980
33362004.06.11 09:09sell16710.301.20240.00001.2004
33372004.06.11 09:33close16710.301.20050.00001.200457.0024758.97
33382004.06.11 09:33close16700.301.20070.00001.1980-21.0024737.97
33392004.06.11 09:33sell16720.301.20060.00001.1986
33402004.06.11 09:47close16720.301.19920.00001.198642.0024779.97
33412004.06.11 09:47sell16730.301.19920.00001.1972
33422004.06.11 09:48s/l16620.301.19801.19801.2125-376.1124403.86
33432004.06.11 09:48close16658.101.19801.19741.2050-4050.0020353.86
33442004.06.11 09:48close16641.201.19801.19751.2074-888.0019465.86
33452004.06.11 09:48close16630.301.19801.19761.2098-294.0019171.86
33462004.06.11 09:49close16730.301.19810.00001.197233.0019204.86
33472004.06.14 15:00buy16740.201.20131.18881.2033
33482004.06.14 15:31close16740.201.20301.18881.203334.0019238.86
33492004.06.14 15:31buy16750.201.20361.19111.2056
33502004.06.14 15:41close16750.201.20511.19111.205630.0019268.86
33512004.06.14 15:42buy16760.201.20491.19241.2069
33522004.06.14 15:43close16760.201.20651.19241.206932.0019300.86
33532004.06.14 15:43buy16770.201.20651.19401.2085
33542004.06.14 16:58close16770.201.20801.19401.208530.0019330.86
33552004.06.14 17:00buy16780.201.20781.19531.2098
33562004.06.14 20:32buy16790.201.20541.19521.2074
33572004.06.14 22:05t/p16790.201.20741.19521.207440.0019370.86
33582004.06.14 22:05close16780.201.20741.19531.2098-8.0019362.86
33592004.06.15 13:00sell16800.201.20440.00001.2024
33602004.06.15 15:32sell16810.201.20730.00001.2053
33612004.06.15 15:32sell16820.401.20980.00001.2078
33622004.06.15 15:49sell16831.201.21250.00001.2105
33632004.06.15 15:49buy16840.201.21241.19991.2144
33642004.06.15 16:01t/p16831.201.21050.00001.2105240.0019602.86
33652004.06.15 16:01close16820.401.21040.00001.2078-24.0019578.86
33662004.06.15 16:01close16810.201.21040.00001.2053-62.0019516.86
33672004.06.15 16:01close16800.201.21040.00001.2024-120.0019396.86
33682004.06.15 16:02buy16850.201.20981.19961.2118
33692004.06.15 17:04t/p16850.201.21181.19961.211840.0019436.86
33702004.06.15 17:04close16840.201.21181.19991.2144-12.0019424.86
33712004.06.16 13:00sell16860.201.20850.00001.2065
33722004.06.16 13:19close16860.201.20700.00001.206530.0019454.86
33732004.06.16 13:19sell16870.201.20690.00001.2049
33742004.06.16 14:01close16870.201.20540.00001.204930.0019484.86
33752004.06.16 14:01sell16880.201.20560.00001.2036
33762004.06.16 16:16close16880.201.20380.00001.203636.0019520.86
33772004.06.17 15:00buy16890.201.20641.19391.2084
33782004.06.17 15:17buy16900.201.20391.19371.2059
33792004.06.17 15:28t/p16900.201.20591.19371.205940.0019560.86
33802004.06.17 15:28close16890.201.20591.19391.2084-10.0019550.86
33812004.06.17 15:28buy16910.201.20581.19331.2078
33822004.06.17 15:31buy16920.201.20311.19291.2051
33832004.06.17 15:36t/p16920.201.20511.19291.205140.0019590.86
33842004.06.17 15:36close16910.201.20521.19331.2078-12.0019578.86
33852004.06.17 15:36buy16930.201.20511.19261.2071
33862004.06.17 15:40close16930.201.20661.19261.207130.0019608.86
33872004.06.17 15:40buy16940.201.20661.19411.2086
33882004.06.17 15:50buy16950.201.20421.19401.2062
33892004.06.17 17:04buy16960.801.20151.19361.2035
33902004.06.17 17:08close16960.801.20311.19361.2035128.0019736.86
33912004.06.17 17:08close16950.201.20281.19401.2062-28.0019708.86
33922004.06.17 17:08close16940.201.20281.19411.2086-76.0019632.86
33932004.06.17 21:00buy16970.201.20621.19371.2082
33942004.06.18 01:29buy16980.201.20361.19341.2056
33952004.06.18 05:51buy16990.801.20121.19331.2032
33962004.06.18 07:21buy17005.401.19861.19301.2006
33972004.06.18 07:21sell17010.201.19860.00001.1966
33982004.06.18 07:25close17005.401.19941.19301.2006432.0020064.86
33992004.06.18 07:25close16990.801.19921.19331.2032-160.0019904.86
34002004.06.18 07:25close16980.201.19921.19341.2056-88.0019816.86
34012004.06.18 07:25close16970.201.19921.19371.2082-140.7419676.12
34022004.06.18 09:38sell17020.201.20100.00001.1990
34032004.06.18 10:08t/p17020.201.19900.00001.199040.0019716.12
34042004.06.18 10:08close17010.201.19900.00001.1966-8.0019708.12
34052004.06.21 13:00sell17030.201.20990.00001.2079
34062004.06.21 13:44close17030.201.20840.00001.207930.0019738.12
34072004.06.21 13:44sell17040.201.20850.00001.2065
34082004.06.21 14:44sell17050.201.21080.00001.2088
34092004.06.21 16:36t/p17050.201.20880.00001.208840.0019778.12
34102004.06.21 16:36close17040.201.20880.00001.2065-6.0019772.12
34112004.06.21 18:00sell17060.201.21000.00001.2080
34122004.06.22 01:51sell17070.201.21240.00001.2104
34132004.06.22 08:42t/p17070.201.21040.00001.210440.0019812.12
34142004.06.22 08:42close17060.201.21040.00001.2080-7.7019804.42
34152004.06.22 12:00sell17080.201.20930.00001.2073
34162004.06.22 12:06close17080.201.20770.00001.207332.0019836.42
34172004.06.22 12:06sell17090.201.20770.00001.2057
34182004.06.22 14:38sell17100.201.21030.00001.2083
34192004.06.22 15:50t/p17100.201.20830.00001.208340.0019876.42
34202004.06.22 15:50close17090.201.20820.00001.2057-10.0019866.42
34212004.06.23 00:00buy17110.201.21101.19851.2130
34222004.06.23 00:26close17110.201.21251.19851.213030.0019896.42
34232004.06.23 00:26buy17120.201.21261.20011.2146
34242004.06.23 05:08close17120.201.21411.20011.214630.0019926.42
34252004.06.23 16:00sell17130.201.20850.00001.2065
34262004.06.23 17:44close17130.201.20690.00001.206532.0019958.42
34272004.06.24 13:00buy17140.201.21161.19911.2136
34282004.06.24 14:47close17140.201.21311.19911.213630.0019988.42
34292004.06.24 14:47buy17150.201.21291.20041.2149
34302004.06.24 15:31close17150.201.21441.20041.214930.0020018.42
34312004.06.24 15:31buy17160.301.21511.20261.2171
34322004.06.24 15:35close17160.301.21621.20261.217133.0020051.42
34332004.06.24 15:35buy17170.301.21611.20361.2181
34342004.06.24 16:41close17170.301.21721.20361.218133.0020084.42
34352004.06.25 13:00sell17180.301.21320.00001.2112
34362004.06.25 15:31sell17190.301.21580.00001.2138
34372004.06.25 17:15t/p17190.301.21380.00001.213860.0020144.42
34382004.06.25 17:15close17180.301.21370.00001.2112-15.0020129.42
34392004.06.25 21:00sell17200.301.21450.00001.2125
34402004.06.25 23:11sell17210.301.21680.00001.2148
34412004.06.28 04:50close17210.301.21510.00001.214851.4520180.87
34422004.06.28 04:50close17200.301.21520.00001.2125-20.5520160.32
34432004.06.30 15:00buy17220.301.21581.20331.2178
34442004.06.30 15:24close17220.301.21691.20331.217833.0020193.32
34452004.06.30 15:24buy17230.301.21701.20451.2190
34462004.06.30 16:30close17230.301.21811.20451.219033.0020226.32
34472004.07.01 11:00sell17240.301.21570.00001.2137
34482004.07.01 11:09close17240.301.21460.00001.213733.0020259.32
34492004.07.01 11:09sell17250.301.21450.00001.2125
34502004.07.01 11:12close17250.301.21330.00001.212536.0020295.32
34512004.07.01 11:12sell17260.301.21320.00001.2112
34522004.07.01 12:11sell17270.301.21560.00001.2136
34532004.07.01 13:02sell17280.601.21820.00001.2162
34542004.07.01 14:15t/p17280.601.21620.00001.2162120.0020415.32
34552004.07.01 14:15close17270.301.21590.00001.2136-9.0020406.32
34562004.07.01 14:15close17260.301.21590.00001.2112-81.0020325.32
34572004.07.01 19:00sell17290.301.21580.00001.2138
34582004.07.02 03:59close17290.301.21450.00001.213839.4520364.77
34592004.07.02 12:00sell17300.301.21520.00001.2132
34602004.07.02 15:31sell17310.301.21760.00001.2156
34612004.07.02 15:31sell17320.601.22040.00001.2184
34622004.07.02 15:31sell17331.201.22290.00001.2209
34632004.07.02 15:31buy17340.201.22421.21171.2262
34642004.07.02 15:32sell17356.001.22530.00001.2233
34652004.07.02 15:32close17340.201.22581.21171.226232.0020396.77
34662004.07.02 15:32buy17360.201.22581.21331.2278
34672004.07.02 15:33close17356.001.22390.00001.2233840.0021236.77
34682004.07.02 15:33close17331.201.22430.00001.2209-168.0021068.77
34692004.07.02 15:33close17320.601.22430.00001.2184-234.0020834.77
34702004.07.02 15:33close17310.301.22430.00001.2156-201.0020633.77
34712004.07.02 15:33close17300.301.22430.00001.2132-273.0020360.77
34722004.07.02 15:34close17360.201.22761.21331.227836.0020396.77
34732004.07.05 16:00sell17370.301.22880.00001.2268
34742004.07.05 17:09close17370.301.22770.00001.226833.0020429.77
34752004.07.05 19:00sell17380.301.22790.00001.2259
34762004.07.06 02:07sell17390.301.23030.00001.2283
34772004.07.06 06:01close17390.301.22850.00001.228354.0020483.77
34782004.07.06 06:01close17380.301.22860.00001.2259-20.5520463.22
34792004.07.06 14:00sell17400.301.22850.00001.2265
34802004.07.06 14:52sell17410.301.23100.00001.2290
34812004.07.06 17:17close17410.301.22920.00001.229054.0020517.22
34822004.07.06 17:17close17400.301.22930.00001.2265-24.0020493.22
34832004.07.06 21:00sell17420.301.22920.00001.2272
34842004.07.07 03:35close17420.301.22790.00001.227239.4520532.67
34852004.07.08 14:00sell17430.301.23560.00001.2336
34862004.07.08 15:31close17430.301.23450.00001.233633.0020565.67
34872004.07.09 14:00sell17440.301.23950.00001.2375
34882004.07.09 15:00close17440.301.23830.00001.237536.0020601.67
34892004.07.09 15:00sell17450.301.23830.00001.2363
34902004.07.09 15:07close17450.301.23720.00001.236333.0020634.67
34912004.07.09 15:07sell17460.301.23740.00001.2354
34922004.07.09 16:18sell17470.301.23980.00001.2378
34932004.07.09 17:04close17470.301.23800.00001.237854.0020688.67
34942004.07.09 17:04close17460.301.23840.00001.2354-30.0020658.67
34952004.07.09 18:00sell17480.301.23880.00001.2368
34962004.07.09 20:39sell17490.301.24110.00001.2391
34972004.07.12 04:06t/p17490.301.23910.00001.239160.4520719.12
34982004.07.12 04:06close17480.301.23900.00001.2368-5.5520713.57
34992004.07.12 07:00sell17500.301.23960.00001.2376
35002004.07.12 09:53sell17510.301.24200.00001.2400
35012004.07.12 10:02close17510.301.24020.00001.240054.0020767.57
35022004.07.12 10:02close17500.301.24030.00001.2376-21.0020746.57
35032004.07.14 12:00buy17520.301.23721.22471.2392
35042004.07.14 14:39close17520.301.23831.22471.239233.0020779.57
35052004.07.14 14:39buy17530.301.23831.22581.2403
35062004.07.14 15:06close17530.301.23961.22581.240339.0020818.57
35072004.07.14 15:06buy17540.301.23961.22711.2416
35082004.07.14 15:31close17540.301.24091.22711.241639.0020857.57
35092004.07.14 15:31buy17550.301.24161.22911.2436
35102004.07.14 15:37buy17560.301.23911.22891.2411
35112004.07.14 15:57close17560.301.24091.22891.241154.0020911.57
35122004.07.14 15:57close17550.301.24071.22911.2436-27.0020884.57
35132004.07.14 15:57buy17570.301.24101.22851.2430
35142004.07.14 16:29close17570.301.24211.22851.243033.0020917.57
35152004.07.15 08:00sell17580.301.23600.00001.2340
35162004.07.15 09:44close17580.301.23490.00001.234033.0020950.57
35172004.07.15 11:00sell17590.301.23330.00001.2313
35182004.07.15 12:33sell17600.301.23570.00001.2337
35192004.07.15 15:12sell17610.601.23810.00001.2361
35202004.07.15 15:36t/p17610.601.23610.00001.2361120.0021070.57
35212004.07.15 15:36close17600.301.23590.00001.2337-6.0021064.57
35222004.07.15 15:36close17590.301.23590.00001.2313-78.0020986.57
35232004.07.15 18:00buy17620.301.23781.22531.2398
35242004.07.15 19:01buy17630.301.23481.22461.2368
35252004.07.15 19:12t/p17630.301.23681.22461.236860.0021046.57
35262004.07.15 19:12close17620.301.23691.22531.2398-27.0021019.57
35272004.07.15 19:12buy17640.301.23701.22451.2390
35282004.07.15 19:52buy17650.301.23451.22431.2365
35292004.07.16 00:29close17650.301.23631.22431.236552.8921072.46
35302004.07.16 00:29close17640.301.23621.22451.2390-25.1121047.35
35312004.07.16 07:00buy17660.301.23701.22451.2390
35322004.07.16 11:06close17660.301.23821.22451.239036.0021083.35
35332004.07.16 14:00sell17670.301.23460.00001.2326
35342004.07.16 15:32sell17680.301.23690.00001.2349
35352004.07.16 15:49sell17690.601.23930.00001.2373
35362004.07.16 16:24sell17701.801.24190.00001.2399
35372004.07.16 16:24buy17710.301.24221.22971.2442
35382004.07.16 16:26close17710.301.24341.22971.244236.0021119.35
35392004.07.16 16:27buy17720.301.24371.23121.2457
35402004.07.16 16:54sell17736.001.24430.00001.2423
35412004.07.16 16:55close17720.301.24491.23121.245736.0021155.35
35422004.07.16 16:55buy17740.201.24491.23241.2469
35432004.07.19 11:48close17736.001.24270.00001.2423969.0022124.35
35442004.07.19 11:48close17701.801.24290.00001.2399-177.3021947.05
35452004.07.19 11:48close17690.601.24290.00001.2373-215.1021731.95
35462004.07.19 11:48close17680.301.24290.00001.2349-179.5521552.40
35472004.07.19 11:48close17670.301.24290.00001.2326-248.5521303.85
35482004.07.19 12:04buy17750.301.24231.23211.2443
35492004.07.19 14:00sell17760.301.24160.00001.2396
35502004.07.19 15:22close17760.301.24030.00001.239639.0021342.85
35512004.07.19 15:22sell17770.301.24020.00001.2382
35522004.07.19 16:38sell17780.301.24260.00001.2406
35532004.07.19 19:24close17750.301.24401.23211.244351.0021393.85
35542004.07.19 19:24close17740.201.24371.23241.2469-24.7421369.11
35552004.07.20 08:36sell17790.601.24500.00001.2430
35562004.07.20 12:08t/p17790.601.24300.00001.2430120.0021489.11
35572004.07.20 12:08close17780.301.24280.00001.2406-5.5521483.56
35582004.07.20 12:08close17770.301.24280.00001.2382-77.5521406.01
35592004.07.20 14:00sell17800.301.24070.00001.2387
35602004.07.20 14:04close17800.301.23930.00001.238742.0021448.01
35612004.07.20 14:04sell17810.301.23930.00001.2373
35622004.07.20 14:19close17810.301.23820.00001.237333.0021481.01
35632004.07.20 14:19sell17820.301.23860.00001.2366
35642004.07.20 15:29close17820.301.23740.00001.236636.0021517.01
35652004.07.22 18:00buy17830.301.22761.21511.2296
35662004.07.22 21:40buy17840.301.22521.21501.2272
35672004.07.23 09:04buy17851.201.22291.21501.2249
35682004.07.23 09:09close17851.201.22451.21501.2249192.0021709.01
35692004.07.23 09:09close17840.301.22441.21501.2272-25.1121683.90
35702004.07.23 09:09close17830.301.22441.21511.2296-97.1121586.79
35712004.07.26 12:00buy17860.301.21641.20391.2184
35722004.07.26 17:01buy17870.301.21401.20381.2160
35732004.07.26 17:23close17870.301.21581.20381.216054.0021640.79
35742004.07.26 17:23close17860.301.21561.20391.2184-24.0021616.79
35752004.07.27 13:00buy17880.301.21891.20641.2209
35762004.07.27 14:54buy17890.301.21651.20631.2185
35772004.07.27 16:29buy17901.201.21411.20621.2161
35782004.07.27 16:39close17901.201.21551.20621.2161168.0021784.79
35792004.07.27 16:39close17890.301.21541.20631.2185-33.0021751.79
35802004.07.27 16:39close17880.301.21541.20641.2209-105.0021646.79
35812004.07.29 05:00buy17910.301.20641.19391.2084
35822004.07.29 09:03close17910.301.20751.19391.208433.0021679.79
35832004.07.29 11:00buy17920.301.20631.19381.2083
35842004.07.29 11:32buy17930.301.20391.19371.2059
35852004.07.29 12:54buy17941.201.20141.19351.2034
35862004.07.29 13:00close17941.201.20291.19351.2034180.0021859.79
35872004.07.29 13:00close17930.301.20281.19371.2059-33.0021826.79
35882004.07.29 13:00close17920.301.20281.19381.2083-105.0021721.79
35892004.07.29 19:00buy17950.301.20761.19511.2096
35902004.07.29 19:49buy17960.301.20521.19501.2072
35912004.07.29 22:19buy17971.201.20271.19481.2047
35922004.07.29 23:17close17971.201.20421.19481.2047180.0021901.79
35932004.07.29 23:17close17960.301.20411.19501.2072-33.0021868.79
35942004.07.29 23:17close17950.301.20411.19511.2096-105.0021763.79
35952004.07.30 11:00buy17980.301.20501.19251.2070
35962004.07.30 11:19close17980.301.20611.19251.207033.0021796.79
35972004.07.30 11:19buy17990.301.20611.19361.2081
35982004.07.30 15:11buy18000.301.20361.19341.2056
35992004.07.30 15:31t/p18000.301.20561.19341.205660.0021856.79
36002004.07.30 15:31close17990.301.20571.19361.2081-12.0021844.79
36012004.07.30 20:00sell18010.301.20070.00001.1987
36022004.07.30 21:35sell18020.301.20310.00001.2011
36032004.07.30 23:51close18020.301.20120.00001.201157.0021901.79
36042004.07.30 23:51close18010.301.20140.00001.1987-21.0021880.79
36052004.08.02 19:00sell18030.301.20340.00001.2014
36062004.08.02 23:56close18030.301.20220.00001.201436.0021916.79
36072004.08.03 17:00buy18040.301.20701.19451.2090
36082004.08.03 19:16buy18050.301.20471.19451.2067
36092004.08.03 20:14close18050.301.20641.19451.206751.0021967.79
36102004.08.03 20:14close18040.301.20611.19451.2090-27.0021940.79
36112004.08.04 07:00sell18060.301.20310.00001.2011
36122004.08.04 09:43close18060.301.20180.00001.201139.0021979.79
36132004.08.04 20:00buy18070.301.20481.19231.2068
36142004.08.05 01:11close18070.301.20591.19231.206829.6722009.46
36152004.08.05 16:00sell18080.301.20300.00001.2010
36162004.08.05 18:18sell18090.301.20550.00001.2035
36172004.08.06 08:21sell18100.601.20790.00001.2059
36182004.08.06 10:17t/p18100.601.20590.00001.2059120.0022129.46
36192004.08.06 10:17close18090.301.20590.00001.2035-11.5522117.91
36202004.08.06 10:17close18080.301.20590.00001.2010-86.5522031.36
36212004.08.12 06:00buy18110.301.22321.21071.2252
36222004.08.12 09:05close18110.301.22441.21071.225236.0022067.36
36232004.08.12 11:00buy18120.301.22561.21311.2276
36242004.08.12 11:34close18120.301.22681.21311.227636.0022103.36
36252004.08.12 11:34buy18130.301.22711.21461.2291
36262004.08.12 15:30close18130.301.22851.21461.229142.0022145.36
36272004.08.12 19:00sell18140.301.22260.00001.2206
36282004.08.12 20:07sell18150.301.22500.00001.2230
36292004.08.13 01:28close18150.301.22320.00001.223054.4522199.81
36302004.08.13 01:28close18140.301.22350.00001.2206-26.5522173.26
36312004.08.13 04:00sell18160.301.22440.00001.2224
36322004.08.13 05:25close18160.301.22300.00001.222442.0022215.26
36332004.08.13 05:25sell18170.301.22290.00001.2209
36342004.08.13 09:03close18170.301.22160.00001.220939.0022254.26
36352004.08.17 13:00sell18180.301.23430.00001.2323
36362004.08.17 14:15close18180.301.23310.00001.232336.0022290.26
36372004.08.17 18:00sell18190.301.23350.00001.2315
36382004.08.17 23:36sell18200.301.23600.00001.2340
36392004.08.18 02:00close18200.301.23410.00001.234057.4522347.71
36402004.08.18 02:00close18190.301.23420.00001.2315-20.5522327.16
36412004.08.18 04:00sell18210.301.23350.00001.2315
36422004.08.18 08:14sell18220.301.23590.00001.2339
36432004.08.18 10:00close18220.301.23410.00001.233954.0022381.16
36442004.08.18 10:00close18210.301.23440.00001.2315-27.0022354.16
36452004.08.19 00:00buy18230.301.23391.22141.2359
36462004.08.19 03:49close18230.301.23511.22141.235936.0022390.16
36472004.08.19 03:49buy18240.301.23551.22301.2375
36482004.08.19 12:29close18240.301.23671.22301.237536.0022426.16
36492004.08.20 13:00sell18250.301.23410.00001.2321
36502004.08.20 13:52close18250.301.23290.00001.232136.0022462.16
36512004.08.20 13:52sell18260.301.23280.00001.2308
36522004.08.20 14:21close18260.301.23160.00001.230836.0022498.16
36532004.08.26 18:00buy18270.301.20921.19671.2112
36542004.08.26 20:08close18270.301.21041.19671.211236.0022534.16
36552004.08.26 22:00buy18280.301.21081.19831.2128
36562004.08.27 05:15close18280.301.21201.19831.212834.8922569.05
36572004.08.27 14:00sell18290.301.20980.00001.2078
36582004.08.27 14:48close18290.301.20860.00001.207836.0022605.05
36592004.08.27 14:48sell18300.301.20870.00001.2067
36602004.08.27 15:54close18300.301.20740.00001.206739.0022644.05
36612004.08.27 17:00sell18310.301.20430.00001.2023
36622004.08.27 17:10close18310.301.20310.00001.202336.0022680.05
36632004.08.27 17:10sell18320.301.20310.00001.2011
36642004.08.27 19:33close18320.301.20180.00001.201139.0022719.05
36652004.08.30 15:00buy18330.301.20511.19261.2071
36662004.08.30 15:40buy18340.301.20281.19261.2048
36672004.08.30 17:40close18340.301.20471.19261.204857.0022776.05
36682004.08.30 17:40close18330.301.20451.19261.2071-18.0022758.05
36692004.08.30 21:00buy18350.301.20581.19331.2078
36702004.08.31 04:31close18350.301.20701.19331.207834.8922792.94
36712004.09.02 15:00sell18360.301.21790.00001.2159
36722004.09.02 15:47close18360.301.21660.00001.215939.0022831.94
36732004.09.02 15:47sell18370.301.21660.00001.2146
36742004.09.02 17:07close18370.301.21540.00001.214636.0022867.94
36752004.09.02 17:07sell18380.301.21530.00001.2133
36762004.09.02 23:52sell18390.301.21800.00001.2160
36772004.09.03 03:51t/p18390.301.21600.00001.216060.4522928.39
36782004.09.03 03:51close18380.301.21600.00001.2133-20.5522907.84
36792004.09.07 13:00buy18400.301.21021.19771.2122
36802004.09.07 15:20buy18410.301.20781.19761.2098
36812004.09.07 18:00sell18420.301.20740.00001.2054
36822004.09.07 18:30close18410.301.20961.19761.209854.0022961.84
36832004.09.07 18:30close18400.301.20951.19771.2122-21.0022940.84
36842004.09.07 18:31sell18430.301.20980.00001.2078
36852004.09.07 19:10close18430.301.20800.00001.207854.0022994.84
36862004.09.07 19:10close18420.301.20870.00001.2054-39.0022955.84
36872004.09.08 11:00sell18440.301.20860.00001.2066
36882004.09.08 12:13close18440.301.20740.00001.206636.0022991.84
36892004.09.08 13:00sell18450.301.20750.00001.2055
36902004.09.08 13:07close18450.301.20630.00001.205536.0023027.84
36912004.09.08 13:07sell18460.301.20630.00001.2043
36922004.09.08 13:38close18460.301.20500.00001.204339.0023066.84
36932004.09.08 13:38sell18470.301.20490.00001.2029
36942004.09.08 14:26close18470.301.20370.00001.202936.0023102.84
36952004.09.13 13:00sell18480.301.22590.00001.2239
36962004.09.13 14:08close18480.301.22450.00001.223942.0023144.84
36972004.09.13 15:00sell18490.301.22320.00001.2212
36982004.09.13 19:04sell18500.301.22560.00001.2236
36992004.09.14 09:25sell18510.601.22810.00001.2261
37002004.09.14 11:54t/p18510.601.22610.00001.2261120.0023264.84
37012004.09.14 11:54close18500.301.22600.00001.2236-11.5523253.29
37022004.09.14 11:54close18490.301.22600.00001.2212-83.5523169.74
37032004.09.14 14:00sell18520.301.22340.00001.2214
37042004.09.14 15:31sell18530.301.22590.00001.2239
37052004.09.14 15:46sell18540.601.22830.00001.2263
37062004.09.14 16:04t/p18540.601.22630.00001.2263120.0023289.74
37072004.09.14 16:04close18530.301.22630.00001.2239-12.0023277.74
37082004.09.14 16:04close18520.301.22630.00001.2214-87.0023190.74
37092004.09.14 23:00sell18550.301.22540.00001.2234
37102004.09.15 03:35close18550.301.22420.00001.223436.4523227.19
37112004.09.16 21:00buy18560.301.21831.20581.2203
37122004.09.16 21:48close18560.301.21951.20581.220336.0023263.19
37132004.09.16 21:48buy18570.301.21951.20701.2215
37142004.09.17 10:42close18570.301.22071.20701.221534.8923298.08
37152004.09.17 20:00sell18580.301.21750.00001.2155
37162004.09.18 00:19sell18590.301.22020.00001.2182
37172004.09.18 00:45t/p18590.301.21820.00001.218260.0023358.08
37182004.09.18 00:45close18580.301.21800.00001.2155-15.0023343.08
37192004.09.20 21:00buy18600.301.21731.20481.2193
37202004.09.21 09:50close18600.301.21871.20481.219340.8923383.97
37212004.09.22 15:00sell18610.301.22520.00001.2232
37222004.09.22 15:16close18610.301.22400.00001.223236.0023419.97
37232004.09.22 15:16sell18620.301.22400.00001.2220
37242004.09.22 19:01sell18630.301.22640.00001.2244
37252004.09.22 19:23close18630.301.22460.00001.224454.0023473.97
37262004.09.22 19:23close18620.301.22470.00001.2220-21.0023452.97
37272004.09.23 07:00buy18640.301.22791.21541.2299
37282004.09.23 10:16close18640.301.22911.21541.229936.0023488.97
37292004.09.23 23:00sell18650.301.22740.00001.2254
37302004.09.24 01:02close18650.301.22620.00001.225436.4523525.42
37312004.09.24 01:03sell18660.301.22620.00001.2242
37322004.09.24 06:47sell18670.301.22860.00001.2266
37332004.09.24 09:39close18670.301.22670.00001.226657.0023582.42
37342004.09.24 09:39close18660.301.22680.00001.2242-18.0023564.42
37352004.09.24 14:00buy18680.301.23031.21781.2323
37362004.09.24 14:17close18680.301.23161.21781.232339.0023603.42
37372004.09.24 14:17buy18690.301.23191.21941.2339
37382004.09.24 14:32buy18700.301.22951.21931.2315
37392004.09.24 15:24close18700.301.23131.21931.231554.0023657.42
37402004.09.24 15:24close18690.301.23111.21941.2339-24.0023633.42
37412004.09.24 19:00sell18710.301.22590.00001.2239
37422004.09.27 01:00sell18720.301.22830.00001.2263
37432004.09.27 05:00buy18730.301.22901.21651.2310
37442004.09.27 09:54buy18740.901.22661.21641.2286
37452004.09.27 09:54t/p18720.301.22630.00001.226360.0023693.42
37462004.09.27 09:54close18710.301.22620.00001.2239-8.5523684.87
37472004.09.27 12:08close18740.901.22751.21641.228681.0023765.87
37482004.09.27 12:08close18730.301.22741.21651.2310-48.0023717.87
37492004.09.29 19:00sell18750.301.23100.00001.2290
37502004.09.29 21:20sell18760.301.23350.00001.2315
37512004.09.30 11:58t/p18760.301.23150.00001.231561.3523779.22
37522004.09.30 11:58close18750.301.23150.00001.2290-13.6523765.57
37532004.10.01 14:00sell18770.301.23920.00001.2372
37542004.10.01 15:13sell18780.301.24170.00001.2397
37552004.10.01 17:02t/p18780.301.23970.00001.239760.0023825.57
37562004.10.01 17:02close18770.301.23950.00001.2372-9.0023816.57
37572004.10.01 20:00sell18790.301.23980.00001.2378
37582004.10.04 03:12close18790.301.23860.00001.237836.4523853.02
37592004.10.04 05:00sell18800.301.23670.00001.2347
37602004.10.04 08:23close18800.301.23550.00001.234736.0023889.02
37612004.10.05 16:00buy18810.301.23131.21881.2333
37622004.10.05 19:19close18810.301.23251.21881.233336.0023925.02
37632004.10.05 19:19buy18820.301.23261.22011.2346
37642004.10.06 09:55buy18830.301.23021.22001.2322
37652004.10.06 11:57buy18841.201.22771.21981.2297
37662004.10.06 12:00sell18850.301.22810.00001.2261
37672004.10.06 12:12close18850.301.22680.00001.226139.0023964.02
37682004.10.06 12:12sell18860.301.22650.00001.2245
37692004.10.06 13:38sell18870.301.22890.00001.2269
37702004.10.06 15:42close18870.301.22700.00001.226957.0024021.02
37712004.10.06 15:42close18860.301.22690.00001.2245-12.0024009.02
37722004.10.06 16:13buy18888.101.22511.21951.2271
37732004.10.06 16:13sell18890.301.22510.00001.2231
37742004.10.06 16:16close18888.101.22601.21951.2271729.0024738.02
37752004.10.06 16:16close18841.201.22581.21981.2297-228.0024510.02
37762004.10.06 16:16close18830.301.22581.22001.2322-132.0024378.02
37772004.10.06 16:16close18820.301.22581.22011.2346-205.1124172.91
37782004.10.06 16:28sell18900.301.22750.00001.2255
37792004.10.06 17:35sell18910.601.23000.00001.2280
37802004.10.06 21:30t/p18910.601.22800.00001.2280120.0024292.91
37812004.10.06 21:30close18900.301.22790.00001.2255-12.0024280.91
37822004.10.06 21:30close18890.301.22790.00001.2231-84.0024196.91
37832004.10.08 03:00buy18920.301.22991.21741.2319
37842004.10.08 06:56close18920.301.23121.21741.231939.0024235.91
37852004.10.11 18:00sell18930.301.23780.00001.2358
37862004.10.12 03:55close18930.301.23650.00001.235839.4524275.36
37872004.10.12 06:00sell18940.301.23630.00001.2343
37882004.10.12 09:13close18940.301.23500.00001.234339.0024314.36
37892004.10.13 22:00buy18950.301.23421.22171.2362
37902004.10.14 06:58close18950.301.23561.22171.236238.6724353.03
37912004.10.19 06:00sell18960.301.24590.00001.2439
37922004.10.19 11:21sell18970.301.24840.00001.2464
37932004.10.19 12:44sell18980.601.25090.00001.2489
37942004.10.19 15:38t/p18980.601.24890.00001.2489120.0024473.03
37952004.10.19 15:38close18970.301.24890.00001.2464-15.0024458.03
37962004.10.19 15:38close18960.301.24890.00001.2439-90.0024368.03
37972004.10.20 09:00sell18990.301.25020.00001.2482
37982004.10.20 09:38sell19000.301.25260.00001.2506
37992004.10.20 10:22sell19010.601.25510.00001.2531
38002004.10.20 11:10sell19021.801.25750.00001.2555
38012004.10.20 11:11buy19030.301.25761.24511.2596
38022004.10.20 11:15close19030.301.25911.24511.259645.0024413.03
38032004.10.20 11:15buy19040.301.25911.24661.2611
38042004.10.20 14:16sell19059.001.25990.00001.2579
38052004.10.20 14:31close19059.001.25880.00001.2579990.0025403.03
38062004.10.20 14:32close19021.801.25870.00001.2555-216.0025187.03
38072004.10.20 14:32close19010.601.25870.00001.2531-216.0024971.03
38082004.10.20 14:32close19000.301.25870.00001.2506-183.0024788.03
38092004.10.20 14:32close18990.301.25870.00001.2482-255.0024533.03
38102004.10.20 15:58close19040.301.26041.24661.261139.0024572.03
38112004.10.26 20:00sell19060.301.27390.00001.2719
38122004.10.26 21:40sell19070.301.27640.00001.2744
38132004.10.27 03:28close19070.301.27450.00001.274457.4524629.48
38142004.10.27 03:28close19060.301.27470.00001.2719-23.5524605.93
38152004.10.27 17:00buy19080.301.27891.26641.2809
38162004.10.27 18:02buy19090.301.27641.26621.2784
38172004.10.27 18:06buy19101.201.27401.26611.2760
38182004.10.27 18:22buy19118.101.27161.26601.2736
38192004.10.27 18:22sell19120.301.27170.00001.2697
38202004.10.27 18:24close19118.101.27231.26601.2736567.0025172.93
38212004.10.27 18:24close19101.201.27211.26611.2760-228.0024944.93
38222004.10.27 18:24close19090.301.27211.26621.2784-129.0024815.93
38232004.10.27 18:24close19080.301.27211.26641.2809-204.0024611.93
38242004.10.27 19:16close19120.301.27040.00001.269739.0024650.93
38252004.10.28 18:00buy19130.301.27391.26141.2759
38262004.10.28 18:09close19130.301.27531.26141.275942.0024692.93
38272004.10.28 18:09buy19140.301.27561.26311.2776
38282004.10.28 20:46buy19150.301.27331.26311.2753
38292004.10.28 22:40close19150.301.27511.26311.275354.0024746.93
38302004.10.28 22:40close19140.301.27481.26311.2776-24.0024722.93
38312004.11.01 14:00sell19160.301.27500.00001.2730
38322004.11.01 15:39close19160.301.27370.00001.273039.0024761.93
38332004.11.01 17:00sell19170.301.27530.00001.2733
38342004.11.01 18:10close19170.301.27400.00001.273339.0024800.93
38352004.11.03 02:00buy19180.301.27201.25951.2740
38362004.11.03 02:45close19180.301.27341.25951.274042.0024842.93
38372004.11.03 02:45buy19190.301.27351.26101.2755
38382004.11.03 03:29buy19200.301.27101.26081.2730
38392004.11.03 04:20buy19211.201.26861.26071.2706
38402004.11.03 05:42close19211.201.27021.26071.2706192.0025034.93
38412004.11.03 05:42close19200.301.27041.26081.2730-18.0025016.93
38422004.11.03 05:42close19190.301.27041.26101.2755-93.0024923.93
38432004.11.08 17:00sell19220.301.29260.00001.2906
38442004.11.08 17:31sell19230.301.29520.00001.2932
38452004.11.08 19:07t/p19230.301.29320.00001.293260.0024983.93
38462004.11.08 19:07close19220.301.29320.00001.2906-18.0024965.93
38472004.11.08 21:00sell19240.301.29270.00001.2907
38482004.11.08 21:37close19240.301.29130.00001.290742.0025007.93
38492004.11.08 21:37sell19250.301.29130.00001.2893
38502004.11.09 03:13close19250.301.29000.00001.289339.4525047.38
38512004.11.10 12:00buy19260.301.29241.27991.2944
38522004.11.10 12:11close19260.301.29371.27991.294439.0025086.38
38532004.11.10 12:11buy19270.301.29381.28131.2958
38542004.11.10 12:14close19270.301.29511.28131.295839.0025125.38
38552004.11.10 12:14buy19280.301.29521.28271.2972
38562004.11.10 12:58close19280.301.29671.28271.297245.0025170.38
38572004.11.10 12:58buy19290.301.29681.28431.2988
38582004.11.10 14:46close19290.301.29811.28431.298839.0025209.38
38592004.11.10 20:00sell19300.301.28790.00001.2859
38602004.11.10 21:17sell19310.301.29030.00001.2883
38612004.11.10 21:18close19310.301.28840.00001.288357.0025266.38
38622004.11.10 21:18close19300.301.28850.00001.2859-18.0025248.38
38632004.11.10 21:18sell19320.301.28810.00001.2861
38642004.11.10 21:19sell19330.301.29050.00001.2885
38652004.11.10 21:25t/p19330.301.28850.00001.288560.0025308.38
38662004.11.10 21:25close19320.301.28850.00001.2861-12.0025296.38
38672004.11.10 21:26sell19340.301.28850.00001.2865
38682004.11.10 21:56close19340.301.28720.00001.286539.0025335.38
38692004.11.10 21:56sell19350.301.28710.00001.2851
38702004.11.10 22:03sell19360.301.28940.00001.2874
38712004.11.11 03:05close19360.301.28760.00001.287455.3525390.73
38722004.11.11 03:06close19350.301.28770.00001.2851-16.6525374.08
38732004.11.11 19:00buy19370.301.29121.27871.2932
38742004.11.12 03:36close19370.301.29251.27871.293237.8925411.97
38752004.11.15 14:00sell19380.301.29450.00001.2925
38762004.11.15 15:45sell19390.301.29690.00001.2949
38772004.11.15 17:14t/p19390.301.29490.00001.294960.0025471.97
38782004.11.15 17:14close19380.301.29490.00001.2925-12.0025459.97
38792004.11.15 19:00sell19400.301.29360.00001.2916
38802004.11.15 19:59close19400.301.29230.00001.291639.0025498.97
38812004.11.15 19:59sell19410.301.29220.00001.2902
38822004.11.15 22:01sell19420.301.29460.00001.2926
38832004.11.16 02:39t/p19420.301.29260.00001.292660.4525559.42
38842004.11.16 02:39close19410.301.29260.00001.2902-11.5525547.87
38852004.11.16 12:00buy19430.301.29791.28541.2999
38862004.11.16 16:03close19430.301.29931.28541.299942.0025589.87
38872004.11.17 01:00sell19440.301.29570.00001.2937
38882004.11.17 08:30sell19450.301.29830.00001.2963
38892004.11.17 11:22sell19460.601.30070.00001.2987
38902004.11.17 11:48sell19471.801.30330.00001.3013
38912004.11.17 11:48buy19480.301.30341.29091.3054
38922004.11.17 12:36close19480.301.30481.29091.305442.0025631.87
38932004.11.17 12:37buy19490.301.30491.29241.3069
38942004.11.17 14:12buy19502.401.30241.29221.3044
38952004.11.17 14:15close19502.401.30301.29221.3044144.0025775.87
38962004.11.17 14:15close19490.301.30291.29241.3069-60.0025715.87
38972004.11.17 14:15buy19510.301.30281.29031.3048
38982004.11.17 17:18t/p19471.801.30130.00001.3013360.0026075.87
38992004.11.17 17:18close19460.601.30130.00001.2987-36.0026039.87
39002004.11.17 17:18close19450.301.30130.00001.2963-90.0025949.87
39012004.11.17 17:18close19440.301.30130.00001.2937-168.0025781.87
39022004.11.17 18:25close19510.301.30411.29031.304839.0025820.87
39032004.11.18 16:00sell19520.301.30140.00001.2994
39042004.11.18 16:58close19520.301.30010.00001.299439.0025859.87
39052004.11.18 16:58sell19530.301.30000.00001.2980
39062004.11.18 17:24close19530.301.29850.00001.298045.0025904.87
39072004.11.18 19:00sell19540.301.29790.00001.2959
39082004.11.18 19:05close19540.301.29660.00001.295939.0025943.87
39092004.11.18 19:05sell19550.301.29670.00001.2947
39102004.11.18 19:15close19550.301.29520.00001.294745.0025988.87
39112004.11.18 19:15sell19560.301.29520.00001.2932
39122004.11.18 21:58sell19570.301.29750.00001.2955
39132004.11.18 23:07close19570.301.29560.00001.295557.0026045.87
39142004.11.18 23:07close19560.301.29590.00001.2932-21.0026024.87
39152004.11.19 15:00buy19580.301.30261.29011.3046
39162004.11.19 15:32close19580.301.30451.29011.304657.0026081.87
39172004.11.19 15:32buy19590.301.30451.29201.3065
39182004.11.19 15:40close19590.301.30601.29201.306545.0026126.87
39192004.11.19 15:40buy19600.301.30611.29361.3081
39202004.11.19 16:08buy19610.301.30371.29351.3057
39212004.11.19 16:45t/p19610.301.30571.29351.305760.0026186.87
39222004.11.19 16:45close19600.301.30591.29361.3081-6.0026180.87
39232004.11.23 14:00buy19620.301.30691.29441.3089
39242004.11.23 14:30close19620.301.30851.29441.308948.0026228.87
39252004.11.23 14:30buy19630.301.30851.29601.3105
39262004.11.23 16:01buy19640.301.30611.29591.3081
39272004.11.23 16:32close19640.301.30801.29591.308157.0026285.87
39282004.11.23 16:32close19630.301.30771.29601.3105-24.0026261.87
39292004.11.26 13:00sell19650.301.32270.00001.3207
39302004.11.26 13:22sell19660.301.32510.00001.3231
39312004.11.26 14:38close19660.301.32320.00001.323157.0026318.87
39322004.11.26 14:38close19650.301.32360.00001.3207-27.0026291.87
39332004.11.26 14:38sell19670.301.32320.00001.3212
39342004.11.26 16:35sell19680.301.32560.00001.3236
39352004.11.26 18:06sell19690.601.32810.00001.3261
39362004.11.29 03:06t/p19690.601.32610.00001.3261120.9026412.77
39372004.11.29 03:06close19680.301.32610.00001.3236-14.5526398.22
39382004.11.29 03:06close19670.301.32610.00001.3212-86.5526311.67
39392004.11.29 05:00sell19700.301.32550.00001.3235
39402004.11.29 07:10sell19710.301.32780.00001.3258
39412004.11.29 08:37close19710.301.32590.00001.325857.0026368.67
39422004.11.29 08:37close19700.301.32600.00001.3235-15.0026353.67
39432004.11.29 12:00sell19720.301.32550.00001.3235
39442004.11.29 14:53close19720.301.32390.00001.323548.0026401.67
39452004.11.29 15:00sell19730.301.32440.00001.3224
39462004.11.29 16:36sell19740.301.32680.00001.3248
39472004.11.29 17:44sell19750.601.32930.00001.3273
39482004.11.29 21:51t/p19750.601.32730.00001.3273120.0026521.67
39492004.11.29 21:51close19740.301.32730.00001.3248-15.0026506.67
39502004.11.29 21:51close19730.301.32730.00001.3224-87.0026419.67
39512004.11.30 05:00sell19760.301.32540.00001.3234
39522004.11.30 06:55sell19770.301.32790.00001.3259
39532004.11.30 07:41t/p19770.301.32590.00001.325960.0026479.67
39542004.11.30 07:41close19760.301.32590.00001.3234-15.0026464.67
39552004.12.02 14:00sell19780.301.33290.00001.3309
39562004.12.02 15:01close19780.301.33150.00001.330942.0026506.67
39572004.12.02 15:01sell19790.301.33180.00001.3298
39582004.12.02 15:53sell19800.301.33420.00001.3322
39592004.12.02 17:24close19800.301.33230.00001.332257.0026563.67
39602004.12.02 17:24close19790.301.33250.00001.3298-21.0026542.67
39612004.12.02 20:00sell19810.301.32720.00001.3252
39622004.12.03 01:51close19810.301.32580.00001.325242.4526585.12
39632004.12.03 17:00buy19820.301.33591.32341.3379
39642004.12.03 17:42close19820.301.33731.32341.337942.0026627.12
39652004.12.03 17:42buy19830.301.33731.32481.3393
39662004.12.03 18:07close19830.301.33891.32481.339348.0026675.12
39672004.12.07 00:00sell19840.301.34030.00001.3383
39682004.12.07 07:05sell19850.301.34280.00001.3408
39692004.12.07 08:45sell19860.601.34520.00001.3432
39702004.12.07 09:43t/p19860.601.34320.00001.3432120.0026795.12
39712004.12.07 09:43close19850.301.34310.00001.3408-9.0026786.12
39722004.12.07 09:43close19840.301.34310.00001.3383-84.0026702.12
39732004.12.07 20:00sell19870.301.34240.00001.3404
39742004.12.08 03:19close19870.301.34100.00001.340442.4526744.57
39752004.12.08 03:19sell19880.301.34090.00001.3389
39762004.12.08 06:09close19880.301.33940.00001.338945.0026789.57
39772004.12.09 01:00buy19890.301.33541.32291.3374
39782004.12.09 03:10buy19900.301.33281.32261.3348
39792004.12.09 05:21buy19911.201.33041.32251.3324
39802004.12.09 07:19buy19928.101.32801.32241.3300
39812004.12.09 07:19sell19930.301.32790.00001.3259
39822004.12.09 07:33close19930.301.32650.00001.325942.0026831.57
39832004.12.09 07:33sell19940.301.32620.00001.3242
39842004.12.09 08:31sell19950.301.32860.00001.3266
39852004.12.09 08:31close19928.101.32891.32241.3300729.0027560.57
39862004.12.09 08:31close19911.201.32881.32251.3324-192.0027368.57
39872004.12.09 08:31close19900.301.32881.32261.3348-120.0027248.57
39882004.12.09 08:31close19890.301.32881.32291.3374-198.0027050.57
39892004.12.09 08:44sell19960.601.33110.00001.3291
39902004.12.09 09:54sell19971.801.33360.00001.3316
39912004.12.09 09:54buy19980.301.33371.32121.3357
39922004.12.09 10:11close19980.301.33511.32121.335742.0027092.57
39932004.12.09 10:11buy19990.301.33491.32241.3369
39942004.12.09 10:53buy20002.401.33231.32211.3343
39952004.12.09 10:57close20002.401.33281.32211.3343120.0027212.57
39962004.12.09 10:57close19990.301.33271.32241.3369-66.0027146.57
39972004.12.09 10:57buy20010.301.33271.32021.3347
39982004.12.09 10:59close19971.801.33170.00001.3316342.0027488.57
39992004.12.09 10:59close19960.601.33190.00001.3291-48.0027440.57
40002004.12.09 10:59close19950.301.33190.00001.3266-99.0027341.57
40012004.12.09 10:59close19940.301.33190.00001.3242-171.0027170.57
40022004.12.09 11:21close20010.301.33411.32021.334742.0027212.57
40032004.12.09 23:00buy20020.301.33201.31951.3340
40042004.12.10 02:08buy20030.301.32971.31951.3317
40052004.12.10 03:12buy20041.201.32731.31941.3293
40062004.12.10 05:19buy20058.101.32471.31911.3267
40072004.12.10 05:19sell20060.301.32470.00001.3227
40082004.12.10 05:27close20058.101.32551.31911.3267648.0027860.57
40092004.12.10 05:27close20041.201.32521.31941.3293-252.0027608.57
40102004.12.10 05:27close20030.301.32521.31951.3317-135.0027473.57
40112004.12.10 05:27close20020.301.32521.31951.3340-205.1127268.46
40122004.12.10 06:54close20060.301.32330.00001.322742.0027310.46
40132004.12.13 05:00buy20070.301.32681.31431.3288
40142004.12.13 05:06close20070.301.32831.31431.328845.0027355.46
40152004.12.13 05:06buy20080.301.32841.31591.3304
40162004.12.13 08:56buy20090.301.32591.31571.3279
40172004.12.13 09:41t/p20090.301.32791.31571.327960.0027415.46
40182004.12.13 09:41close20080.301.32791.31591.3304-15.0027400.46
40192004.12.14 20:00sell20100.301.32830.00001.3263
40202004.12.14 21:29sell20110.301.33070.00001.3287
40212004.12.15 02:43close20110.301.32880.00001.328757.4527457.91
40222004.12.15 02:43close20100.301.32910.00001.3263-23.5527434.36
40232004.12.15 04:00sell20120.301.32890.00001.3269
40242004.12.15 04:25close20120.301.32740.00001.326945.0027479.36
40252004.12.15 04:26sell20130.301.32730.00001.3253
40262004.12.15 05:52sell20140.301.32980.00001.3278
40272004.12.15 09:05sell20150.601.33250.00001.3305
40282004.12.15 11:40t/p20150.601.33050.00001.3305120.0027599.36
40292004.12.15 11:40close20140.301.33050.00001.3278-21.0027578.36
40302004.12.15 11:40close20130.301.33050.00001.3253-96.0027482.36
40312004.12.16 18:00sell20160.301.32910.00001.3271
40322004.12.16 19:01close20160.301.32770.00001.327142.0027524.36
40332004.12.16 19:01sell20170.301.32700.00001.3250
40342004.12.16 19:46close20170.301.32550.00001.325045.0027569.36
40352004.12.16 19:46sell20180.301.32550.00001.3235
40362004.12.16 20:25close20180.301.32400.00001.323545.0027614.36
40372004.12.17 21:00buy20190.301.32891.31641.3309
40382004.12.17 23:12close20190.301.33031.31641.330942.0027656.36
40392004.12.17 23:12buy20200.301.33061.31811.3326
40402004.12.18 00:17close20200.301.33201.31811.332642.0027698.36
40412004.12.20 01:00buy20210.301.33351.32101.3355
40422004.12.20 01:36buy20220.301.33111.32091.3331
40432004.12.20 06:30close20220.301.33301.32091.333157.0027755.36
40442004.12.20 06:30close20210.301.33251.32101.3355-30.0027725.36
40452004.12.21 12:00sell20230.301.33900.00001.3370
40462004.12.21 15:55close20230.301.33750.00001.337045.0027770.36
40472004.12.21 19:00sell20240.301.33760.00001.3356
40482004.12.21 21:45close20240.301.33620.00001.335642.0027812.36
40492004.12.21 21:45sell20250.301.33640.00001.3344
40502004.12.22 03:13close20250.301.33470.00001.334451.4527863.81
40512004.12.22 12:00buy20260.301.33951.32701.3415
40522004.12.22 13:27buy20270.301.33701.32681.3390
40532004.12.22 15:00t/p20270.301.33901.32681.339060.0027923.81
40542004.12.22 15:00close20260.301.33901.32701.3415-15.0027908.81
40552004.12.29 04:00sell20280.301.35900.00001.3570
40562004.12.29 07:01sell20290.301.36150.00001.3595
40572004.12.29 08:56sell20300.601.36410.00001.3621
40582004.12.29 09:43t/p20300.601.36210.00001.3621120.0028028.81
40592004.12.29 09:43close20290.301.36200.00001.3595-15.0028013.81
40602004.12.29 09:43close20280.301.36200.00001.3570-90.0027923.81
40612004.12.29 18:00sell20310.301.35910.00001.3571
40622004.12.29 18:36close20310.301.35760.00001.357145.0027968.81
40632004.12.29 18:36sell20320.301.35760.00001.3556
40642004.12.29 22:19sell20330.301.36000.00001.3580
40652004.12.30 02:00buy20340.301.36071.34821.3627
40662004.12.30 05:59close20340.301.36211.34821.362742.0028010.81
40672004.12.30 06:00buy20350.301.36211.34961.3641
40682004.12.30 06:02sell20360.601.36240.00001.3604
40692004.12.30 06:57close20350.301.36371.34961.364148.0028058.81
40702004.12.30 06:58buy20370.301.36361.35111.3656
40712004.12.30 09:33buy20381.501.36111.35091.3631
40722004.12.30 09:42t/p20360.601.36040.00001.3604120.0028178.81
40732004.12.30 09:42close20330.301.36020.00001.3580-4.6528174.16
40742004.12.30 09:42close20320.301.36020.00001.3556-76.6528097.51
40752004.12.30 09:58close20381.501.36191.35091.3631120.0028217.51
40762004.12.30 09:58close20370.301.36211.35111.3656-45.0028172.51
40772004.12.31 05:00sell20390.401.36090.00001.3589
40782004.12.31 08:27sell20400.401.36330.00001.3613
40792004.12.31 13:10sell20410.601.36570.00001.3637
40802004.12.31 14:02t/p20410.601.36370.00001.3637120.0028292.51
40812004.12.31 14:02close20400.401.36350.00001.3613-8.0028284.51
40822004.12.31 14:02close20390.401.36350.00001.3589-104.0028180.51
40832005.01.07 12:00buy20420.401.32361.31111.3256
40842005.01.07 12:20close20420.401.32481.31111.325648.0028228.51
40852005.01.07 12:20buy20430.401.32491.31241.3269
40862005.01.07 13:25buy20440.401.32251.31231.3245
40872005.01.07 15:08buy20451.201.32011.31221.3221
40882005.01.07 15:30buy20468.101.31751.31191.3195
40892005.01.07 15:30sell20470.301.31670.00001.3147
40902005.01.07 15:31close20468.101.31841.31191.3195729.0028957.51
40912005.01.07 15:31close20451.201.31851.31221.3221-192.0028765.51
40922005.01.07 15:31close20440.401.31851.31231.3245-160.0028605.51
40932005.01.07 15:31close20430.401.31851.31241.3269-256.0028349.51
40942005.01.07 15:31sell20480.401.31910.00001.3171
40952005.01.07 15:31sell20490.801.32160.00001.3196
40962005.01.07 15:33t/p20490.801.31960.00001.3196160.0028509.51
40972005.01.07 15:33close20480.401.31870.00001.317116.0028525.51
40982005.01.07 15:33close20470.301.31870.00001.3147-60.0028465.51
40992005.01.10 14:00buy20500.401.31091.29841.3129
41002005.01.10 15:57close20500.401.31211.29841.312948.0028513.51
41012005.01.11 04:00buy20510.401.31221.29971.3142
41022005.01.11 04:14close20510.401.31341.29971.314248.0028561.51
41032005.01.11 04:14buy20520.401.31341.30091.3154
41042005.01.11 09:17close20520.401.31451.30091.315444.0028605.51
41052005.01.11 23:00sell20530.401.31130.00001.3093
41062005.01.12 10:25close20530.401.31020.00001.309344.6028650.11
41072005.01.13 17:00sell20540.401.32120.00001.3192
41082005.01.13 18:35close20540.401.32010.00001.319244.0028694.11
41092005.01.13 18:35sell20550.401.32000.00001.3180
41102005.01.13 22:55sell20560.401.32240.00001.3204
41112005.01.14 02:17t/p20560.401.32040.00001.320480.6028774.71
41122005.01.14 02:17close20550.401.32030.00001.3180-11.4028763.31
41132005.01.19 12:00buy20570.401.30961.29711.3116
41142005.01.19 14:14close20570.401.31071.29711.311644.0028807.31
41152005.01.19 19:00sell20580.401.30320.00001.3012
41162005.01.19 19:06close20580.401.30210.00001.301244.0028851.31
41172005.01.19 19:06sell20590.401.30210.00001.3001
41182005.01.19 19:24close20590.401.30100.00001.300144.0028895.31
41192005.01.19 19:24sell20600.401.30090.00001.2989
41202005.01.19 20:05close20600.401.29960.00001.298952.0028947.31
41212005.01.19 20:05sell20610.401.29950.00001.2975
41222005.01.19 21:07close20610.401.29820.00001.297552.0028999.31
41232005.01.19 21:07sell20620.401.29820.00001.2962
41242005.01.19 21:09close20620.401.29690.00001.296252.0029051.31
41252005.01.19 21:09sell20630.401.29680.00001.2948
41262005.01.19 21:54sell20640.401.29920.00001.2972
41272005.01.19 23:07sell20650.801.30160.00001.2996
41282005.01.20 01:21t/p20650.801.29960.00001.2996163.6029214.91
41292005.01.20 01:21close20640.401.29960.00001.2972-14.2029200.71
41302005.01.20 01:21close20630.401.29960.00001.2948-110.2029090.51
41312005.01.21 11:00buy20660.401.29881.28631.3008
41322005.01.21 11:06close20660.401.30001.28631.300848.0029138.51
41332005.01.21 11:06buy20670.401.30011.28761.3021
41342005.01.21 12:04close20670.401.30131.28761.302148.0029186.51
41352005.01.21 13:00buy20680.401.29951.28701.3015
41362005.01.21 13:56buy20690.401.29701.28681.2990
41372005.01.21 16:10t/p20690.401.29901.28681.299080.0029266.51
41382005.01.21 16:10close20680.401.29901.28701.3015-20.0029246.51
41392005.01.24 21:00sell20700.401.30400.00001.3020
41402005.01.24 22:10sell20710.401.30640.00001.3044
41412005.01.25 00:16close20710.401.30460.00001.304472.6029319.11
41422005.01.25 00:16close20700.401.30490.00001.3020-35.4029283.71
41432005.01.25 03:00sell20720.401.30350.00001.3015
41442005.01.25 03:45close20720.401.30230.00001.301548.0029331.71
41452005.01.25 03:45sell20730.401.30220.00001.3002
41462005.01.25 03:59close20730.401.30090.00001.300252.0029383.71
41472005.01.25 03:59sell20740.401.30090.00001.2989
41482005.01.25 04:48sell20750.401.30340.00001.3014
41492005.01.25 10:16sell20760.801.30570.00001.3037
41502005.01.25 14:17t/p20760.801.30370.00001.3037160.0029543.71
41512005.01.25 14:17close20750.401.30360.00001.3014-8.0029535.71
41522005.01.25 14:17close20740.401.30360.00001.2989-108.0029427.71
41532005.01.26 13:00buy20770.401.30141.28891.3034
41542005.01.26 15:36close20770.401.30261.28891.303448.0029475.71
41552005.01.27 17:00sell20780.401.30250.00001.3005
41562005.01.27 17:26sell20790.401.30490.00001.3029
41572005.01.27 18:04close20790.401.30310.00001.302972.0029547.71
41582005.01.27 18:04close20780.401.30340.00001.3005-36.0029511.71
41592005.01.27 19:00sell20800.401.30320.00001.3012
41602005.01.28 00:21sell20810.401.30560.00001.3036
41612005.01.28 00:36close20810.401.30370.00001.303676.0029587.71
41622005.01.28 00:36close20800.401.30390.00001.3012-27.4029560.31
41632005.01.28 13:00buy20820.401.30511.29261.3071
41642005.01.28 15:30buy20830.401.30271.29251.3047
41652005.01.28 15:31close20830.401.30451.29251.304772.0029632.31
41662005.01.28 15:31close20820.401.30431.29261.3071-32.0029600.31
41672005.01.28 17:00buy20840.401.30511.29261.3071
41682005.01.28 17:13buy20850.401.30241.29221.3044
41692005.01.28 17:21buy20861.601.29961.29171.3016
41702005.01.28 17:29close20861.601.30121.29171.3016256.0029856.31
41712005.01.28 17:29close20850.401.30101.29221.3044-56.0029800.31
41722005.01.28 17:29close20840.401.30101.29261.3071-164.0029636.31
41732005.01.28 17:30buy20870.401.30081.28831.3028
41742005.01.28 17:56close20870.401.30201.28831.302848.0029684.31
41752005.01.28 17:56buy20880.401.30211.28961.3041
41762005.01.28 18:44close20880.401.30331.28961.304148.0029732.31
41772005.01.29 00:00buy20890.401.30381.29131.3058
41782005.01.29 00:48close20890.401.30541.29131.305864.0029796.31
41792005.01.29 00:49buy20900.401.30551.29301.3075
41802005.01.31 01:00buy20910.401.30141.29121.3034
41812005.01.31 02:28t/p20910.401.30341.29121.303480.0029876.31
41822005.01.31 02:28close20900.401.30351.29301.3075-81.4829794.83
41832005.01.31 19:00buy20920.401.30521.29271.3072
41842005.01.31 22:00buy20930.401.30281.29261.3048
41852005.02.01 00:12close20930.401.30471.29261.304874.5229869.35
41862005.02.01 00:12close20920.401.30461.29271.3072-25.4829843.87
41872005.02.01 13:00sell20940.401.30310.00001.3011
41882005.02.01 15:39close20940.401.30190.00001.301148.0029891.87
41892005.02.01 22:00buy20950.401.30561.29311.3076
41902005.02.02 00:46buy20960.401.30311.29291.3051
41912005.02.02 02:02close20960.401.30501.29291.305176.0029967.87
41922005.02.02 02:03close20950.401.30471.29311.3076-37.4829930.39
41932005.02.02 18:00sell20970.401.30330.00001.3013
41942005.02.02 18:22close20970.401.30210.00001.301348.0029978.39
41952005.02.02 18:22sell20980.401.30160.00001.2996
41962005.02.02 21:18sell20990.401.30400.00001.3020
41972005.02.02 21:22t/p20990.401.30200.00001.302080.0030058.39
41982005.02.02 21:22close20980.401.30160.00001.29960.0030058.39
41992005.02.08 21:00buy21000.401.27761.26511.2796
42002005.02.09 09:14close21000.401.27881.26511.279646.5230104.91
42012005.02.09 11:00buy21010.401.27731.26481.2793
42022005.02.09 11:38close21010.401.27851.26481.279348.0030152.91
42032005.02.09 11:38buy21020.401.27861.26611.2806
42042005.02.09 13:30close21020.401.27991.26611.280652.0030204.91
42052005.02.09 13:30buy21030.401.27991.26741.2819
42062005.02.09 14:03buy21040.401.27751.26731.2795
42072005.02.09 15:50buy21051.601.27491.26701.2769
42082005.02.09 17:01close21051.601.27641.26701.2769240.0030444.91
42092005.02.09 17:01close21040.401.27651.26731.2795-40.0030404.91
42102005.02.09 17:01close21030.401.27651.26741.2819-136.0030268.91
42112005.02.16 19:00sell21060.401.29940.00001.2974
42122005.02.16 19:56sell21070.401.30190.00001.2999
42132005.02.16 20:15sell21080.801.30430.00001.3023
42142005.02.16 22:49t/p21080.801.30230.00001.3023160.0030428.91
42152005.02.16 22:49close21070.401.30230.00001.2999-16.0030412.91
42162005.02.16 22:49close21060.401.30230.00001.2974-116.0030296.91
42172005.02.18 14:00sell21090.401.30290.00001.3009
42182005.02.18 15:38close21090.401.30160.00001.300952.0030348.91
42192005.02.18 15:38sell21100.401.30160.00001.2996
42202005.02.18 15:54sell21110.401.30410.00001.3021
42212005.02.18 16:09sell21120.801.30660.00001.3046
42222005.02.18 19:00buy21130.401.30731.29481.3093
42232005.02.21 03:46buy21142.001.30491.29471.3069
42242005.02.21 03:54t/p21120.801.30460.00001.3046161.2030510.11
42252005.02.21 03:54close21110.401.30450.00001.3021-15.4030494.71
42262005.02.21 03:54close21100.401.30450.00001.2996-115.4030379.31
42272005.02.21 04:09close21142.001.30551.29471.3069120.0030499.31
42282005.02.21 04:09close21130.401.30561.29481.3093-69.4830429.83
42292005.02.21 05:00sell21150.401.30510.00001.3031
42302005.02.21 05:44close21150.401.30390.00001.303148.0030477.83
42312005.02.21 05:45sell21160.401.30380.00001.3018
42322005.02.21 08:55sell21170.401.30620.00001.3042
42332005.02.21 12:00buy21180.401.30641.29391.3084
42342005.02.22 04:16close21180.401.30761.29391.308446.5230524.35
42352005.02.22 04:46sell21190.801.30880.00001.3068
42362005.02.22 05:01sell21202.401.31130.00001.3093
42372005.02.22 05:01buy21210.401.31131.29881.3133
42382005.02.22 05:04close21210.401.31251.29881.313348.0030572.35
42392005.02.22 05:04buy21220.401.31241.29991.3144
42402005.02.22 05:20close21220.401.31391.29991.314460.0030632.35
42412005.02.22 05:20buy21230.401.31381.30131.3158
42422005.02.22 05:20sell212412.001.31360.00001.3116
42432005.02.22 05:24close21230.401.31511.30131.315852.0030684.35
42442005.02.22 05:24buy21250.301.31511.30261.3171
42452005.02.22 07:25close21250.301.31691.30261.317154.0030738.35
42462005.02.22 07:25buy21260.301.31691.30441.3189
42472005.02.22 09:57close21260.301.31851.30441.318948.0030786.35
42482005.02.22 10:10buy21270.301.31831.30581.3203
42492005.02.22 12:42close21270.301.32001.30581.320351.0030837.35
42502005.02.24 18:08buy21280.301.31841.30591.3204
42512005.02.24 18:12close21280.301.32011.30591.320451.0030888.35
42522005.02.24 18:14buy21290.301.31841.30591.3204
42532005.02.24 18:44close21290.301.32001.30591.320448.0030936.35
42542005.02.25 01:27buy21300.301.31851.30601.3205
42552005.02.25 02:58close21300.301.32021.30601.320551.0030987.35
42562005.02.25 09:03buy21310.301.31851.30601.3205
42572005.02.25 10:02close21310.301.32011.30601.320548.0031035.35
42582005.02.25 12:34buy21320.301.31841.30591.3204
42592005.02.25 12:51buy21333.901.31521.30501.3172
42602005.02.25 12:52close21333.901.31571.30501.3172195.0031230.35
42612005.02.25 12:53close21320.301.31581.30591.3204-78.0031152.35
42622005.02.25 12:53buy21340.301.31591.30341.3179
42632005.02.25 15:03close21340.301.31761.30341.317951.0031203.35
42642005.02.25 15:03buy21350.301.31801.30551.3200
42652005.02.25 15:39close21350.301.31991.30551.320057.0031260.35
42662005.02.25 15:56buy21360.301.31871.30621.3207
42672005.02.25 16:07close21360.301.32031.30621.320748.0031308.35
42682005.02.25 16:50buy21370.301.31871.30621.3207
42692005.02.25 17:12close21370.301.32031.30621.320748.0031356.35
42702005.02.25 17:32buy21380.301.31851.30601.3205
42712005.02.25 18:18close21380.301.32021.30601.320551.0031407.35
42722005.03.01 04:35buy21390.301.31881.30631.3208
42732005.03.01 07:45close21390.301.32051.30631.320851.0031458.35
42742005.03.01 09:12buy21400.301.31891.30641.3209
42752005.03.01 10:49close21400.301.32051.30641.320948.0031506.35
42762005.03.01 15:52buy21410.301.31891.30641.3209
42772005.03.01 17:18close21410.301.32061.30641.320951.0031557.35
42782005.03.01 17:41buy21420.301.31891.30641.3209
42792005.03.02 03:02buy21433.901.31571.30551.3177
42802005.03.02 03:05close21433.901.31611.30551.3177156.0031713.35
42812005.03.02 03:05close21420.301.31601.30641.3209-88.1131625.24
42822005.03.02 03:06buy21440.301.31591.30341.3179
42832005.03.02 05:37close21440.301.31751.30341.317948.0031673.24
42842005.03.02 05:37buy21450.301.31711.30461.3191
42852005.03.02 10:54buy21465.201.31451.30431.3165
42862005.03.02 11:06close212412.001.31240.00001.31161584.0033257.24
42872005.03.02 11:06close21202.401.31250.00001.3093-259.2032998.04
42882005.03.02 11:06close21190.801.31250.00001.3068-286.4032711.64
42892005.03.02 11:06close21170.401.31250.00001.3042-246.6032465.04
42902005.03.02 11:06close21160.401.31250.00001.3018-342.6032122.44
42912005.03.02 11:23buy21471.601.31211.30421.3141
42922005.03.02 15:49buy214810.801.30971.30411.3117
42932005.03.02 15:49sell21490.401.30970.00001.3077
42942005.03.02 16:32close214810.801.31151.30411.31171944.0034066.44
42952005.03.02 16:32close21471.601.31121.30421.3141-144.0033922.44
42962005.03.02 16:32close21465.201.31121.30431.3165-1716.0032206.44
42972005.03.02 16:32close21450.301.31121.30461.3191-177.0032029.44
42982005.03.02 17:03sell21500.401.31220.00001.3102
42992005.03.03 00:00sell21510.801.31460.00001.3126
43002005.03.03 03:08t/p21510.801.31260.00001.3126160.0032189.44
43012005.03.03 03:08close21500.401.31260.00001.3102-14.2032175.24
43022005.03.03 03:08close21490.401.31260.00001.3077-114.2032061.04
43032005.03.03 12:00buy21520.401.31531.30281.3173
43042005.03.03 12:33close21520.401.31661.30281.317352.0032113.04
43052005.03.03 12:33buy21530.401.31691.30441.3189
43062005.03.03 12:59buy21540.401.31451.30431.3165
43072005.03.03 16:09buy21551.601.31211.30421.3141
43082005.03.03 16:47close21551.601.31371.30421.3141256.0032369.04
43092005.03.03 16:47close21540.401.31351.30431.3165-40.0032329.04
43102005.03.03 16:47close21530.401.31351.30441.3189-136.0032193.04
43112005.03.04 15:00buy21560.401.31201.29951.3140
43122005.03.04 15:32t/p21560.401.31401.29951.314080.0032273.04
43132005.03.04 15:32buy21570.401.31431.30181.3163
43142005.03.04 15:32close21570.401.31571.30181.316356.0032329.04
43152005.03.04 15:32buy21580.401.31631.30381.3183
43162005.03.04 15:34buy21590.401.31361.30341.3156
43172005.03.04 16:00t/p21590.401.31561.30341.315680.0032409.04
43182005.03.04 16:00close21580.401.31581.30381.3183-20.0032389.04
43192005.03.07 16:00sell21600.401.31890.00001.3169
43202005.03.07 18:52sell21610.401.32130.00001.3193
43212005.03.08 09:53sell21620.801.32360.00001.3216
43222005.03.08 10:46sell21632.401.32600.00001.3240
43232005.03.08 10:47buy21640.401.32641.31391.3284
43242005.03.08 11:48close21632.401.32420.00001.3240432.0032821.04
43252005.03.08 11:49close21620.801.32430.00001.3216-56.0032765.04
43262005.03.08 11:49close21610.401.32430.00001.3193-119.4032645.64
43272005.03.08 11:49close21600.401.32430.00001.3169-215.4032430.24
43282005.03.08 11:52buy21650.401.32401.31381.3260
43292005.03.08 13:26close21650.401.32591.31381.326076.0032506.24
43302005.03.08 13:26close21640.401.32561.31391.3284-32.0032474.24
43312005.03.11 13:00sell21660.401.34110.00001.3391
43322005.03.11 15:31sell21670.401.34360.00001.3416
43332005.03.11 15:32close21670.401.34170.00001.341676.0032550.24
43342005.03.11 15:32close21660.401.34130.00001.3391-8.0032542.24
43352005.03.14 09:00sell21680.401.34320.00001.3412
43362005.03.14 09:38close21680.401.34180.00001.341256.0032598.24
43372005.03.14 09:38sell21690.401.34170.00001.3397
43382005.03.14 10:30close21690.401.34040.00001.339752.0032650.24
43392005.03.14 12:00sell21700.401.34050.00001.3385
43402005.03.14 14:35close21700.401.33920.00001.338552.0032702.24
43412005.03.15 15:00buy21710.401.33871.32621.3407
43422005.03.15 15:32close21710.401.34001.32621.340752.0032754.24
43432005.03.15 15:32buy21720.401.34011.32761.3421
43442005.03.15 16:01buy21730.401.33741.32721.3394
43452005.03.15 16:11buy21741.601.33491.32701.3369
43462005.03.15 16:39buy217510.801.33251.32691.3345
43472005.03.15 16:39sell21760.401.33240.00001.3304
43482005.03.15 16:54close21760.401.33100.00001.330456.0032810.24
43492005.03.15 16:54sell21770.401.33100.00001.3290
43502005.03.15 17:03close217510.801.33331.32691.3345864.0033674.24
43512005.03.15 17:03close21741.601.33321.32701.3369-272.0033402.24
43522005.03.15 17:03close21730.401.33321.32721.3394-168.0033234.24
43532005.03.15 17:03close21720.401.33321.32761.3421-276.0032958.24
43542005.03.15 17:09sell21780.401.33340.00001.3314
43552005.03.15 17:46close21780.401.33150.00001.331476.0033034.24
43562005.03.15 17:46close21770.401.33180.00001.3290-32.0033002.24
43572005.03.16 12:00buy21790.401.33561.32311.3376
43582005.03.16 13:43close21790.401.33691.32311.337652.0033054.24
43592005.03.16 13:43buy21800.401.33701.32451.3390
43602005.03.16 13:56close21800.401.33841.32451.339056.0033110.24
43612005.03.16 13:56buy21810.401.33831.32581.3403
43622005.03.16 14:48close21810.401.33961.32581.340352.0033162.24
43632005.03.16 15:00buy21820.401.33861.32611.3406
43642005.03.16 15:35close21820.401.33991.32611.340652.0033214.24
43652005.03.16 15:35buy21830.401.34041.32791.3424
43662005.03.16 15:42close21830.401.34171.32791.342452.0033266.24
43672005.03.16 15:42buy21840.401.34211.32961.3441
43682005.03.16 15:53close21840.401.34351.32961.344156.0033322.24
43692005.03.16 15:53buy21850.401.34361.33111.3456
43702005.03.16 16:06buy21860.401.34101.33081.3430
43712005.03.16 16:48t/p21860.401.34301.33081.343080.0033402.24
43722005.03.16 16:48close21850.401.34301.33111.3456-24.0033378.24
43732005.03.17 17:00sell21870.401.33620.00001.3342
43742005.03.17 17:41sell21880.401.33860.00001.3366
43752005.03.17 18:14close21880.401.33670.00001.336676.0033454.24
43762005.03.17 18:14close21870.401.33680.00001.3342-24.0033430.24
43772005.03.17 19:00sell21890.401.33710.00001.3351
43782005.03.17 19:08sell21900.401.33960.00001.3376
43792005.03.17 19:36close21900.401.33770.00001.337676.0033506.24
43802005.03.17 19:36close21890.401.33780.00001.3351-28.0033478.24
43812005.03.17 19:36sell21910.401.33720.00001.3352
43822005.03.17 20:00close21910.401.33590.00001.335252.0033530.24
43832005.03.22 17:00buy21920.401.32011.30761.3221
43842005.03.22 17:28close21920.401.32141.30761.322152.0033582.24
43852005.03.22 17:28buy21930.401.32151.30901.3235
43862005.03.22 19:40buy21940.401.31911.30891.3211
43872005.03.22 21:20buy21951.601.31671.30881.3187
43882005.03.22 21:26buy219610.801.31431.30871.3163
43892005.03.22 21:26sell21970.401.31430.00001.3123
43902005.03.22 21:28close21970.401.31300.00001.312352.0033634.24
43912005.03.22 21:28sell21980.401.31300.00001.3110
43922005.03.22 21:45close21980.401.31170.00001.311052.0033686.24
43932005.03.22 21:45sell21990.401.31170.00001.3097
43942005.03.22 21:51close21990.401.31040.00001.309752.0033738.24
43952005.03.22 21:51sell22000.301.31030.00001.3083
43962005.03.22 21:56s/l21930.401.30901.30901.3235-500.0033238.24
43972005.03.22 21:56s/l21940.401.30891.30891.3211-408.0032830.24
43982005.03.22 21:56close219610.801.30891.30871.3163-5832.0026998.24
43992005.03.22 21:56close21951.601.30891.30881.3187-1248.0025750.24
44002005.03.22 21:56buy22010.301.30931.29681.3113
44012005.03.22 21:57close22000.301.30870.00001.308348.0025798.24
44022005.03.22 21:57buy22020.301.30691.29671.3089
44032005.03.22 21:59t/p22020.301.30891.29671.308960.0025858.24
44042005.03.22 21:59close22010.301.30891.29681.3113-12.0025846.24
44052005.03.22 21:59buy22030.301.30901.29651.3110
44062005.03.22 22:06buy22040.301.30641.29621.3084
44072005.03.22 22:23t/p22040.301.30841.29621.308460.0025906.24
44082005.03.22 22:23close22030.301.30851.29651.3110-15.0025891.24
44092005.03.25 13:00buy22050.301.29541.28291.2974
44102005.03.28 04:00buy22060.301.29291.28271.2949
44112005.03.28 04:18buy22071.201.29021.28231.2922
44122005.03.28 06:20close22071.201.29201.28231.2922216.0026107.24
44132005.03.28 06:20close22060.301.29191.28271.2949-30.0026077.24
44142005.03.28 06:20close22050.301.29191.28291.2974-106.1125971.13
44152005.03.29 05:00buy22080.301.29221.27971.2942
44162005.03.29 05:50close22080.301.29351.27971.294239.0026010.13
44172005.03.29 05:50buy22090.301.29351.28101.2955
44182005.03.29 06:10close22090.301.29491.28101.295542.0026052.13
44192005.03.29 08:00buy22100.301.29391.28141.2959
44202005.03.29 10:15close22100.301.29541.28141.295945.0026097.13
44212005.03.29 18:00sell22110.301.29110.00001.2891
44222005.03.29 21:54sell22120.301.29340.00001.2914
44232005.03.29 23:19close22120.301.29150.00001.291457.0026154.13
44242005.03.29 23:19close22110.301.29160.00001.2891-15.0026139.13
44252005.03.31 01:00sell22130.301.29140.00001.2894
44262005.03.31 04:09sell22140.301.29390.00001.2919
44272005.03.31 04:28t/p22140.301.29190.00001.291960.0026199.13
44282005.03.31 04:28close22130.301.29190.00001.2894-15.0026184.13
44292005.03.31 11:00buy22150.301.29601.28351.2980
44302005.03.31 16:32close22150.301.29771.28351.298051.0026235.13
44312005.04.01 07:00sell22160.301.29550.00001.2935
44322005.04.01 11:05sell22170.301.29800.00001.2960
44332005.04.01 13:30t/p22170.301.29600.00001.296060.0026295.13
44342005.04.01 13:30close22160.301.29600.00001.2935-15.0026280.13
44352005.04.01 20:00sell22180.301.28950.00001.2875
44362005.04.04 09:24close22180.301.28790.00001.287548.4526328.58
44372005.04.05 20:00buy22190.301.28531.27281.2873
44382005.04.05 21:53close22190.301.28681.27281.287345.0026373.58
44392005.04.05 23:00buy22200.301.28681.27431.2888
44402005.04.06 03:10buy22210.301.28441.27421.2864
44412005.04.06 04:31close22210.301.28631.27421.286457.0026430.58
44422005.04.06 04:31close22200.301.28641.27431.2888-13.1126417.47
44432005.04.06 19:00sell22220.301.28660.00001.2846
44442005.04.06 19:05close22220.301.28520.00001.284642.0026459.47
44452005.04.06 19:05sell22230.301.28510.00001.2831
44462005.04.06 19:21sell22240.301.28740.00001.2854
44472005.04.07 07:52sell22250.601.28990.00001.2879
44482005.04.07 09:25sell22261.801.29230.00001.2903
44492005.04.07 09:25buy22270.301.29251.28001.2945
44502005.04.07 11:03close22270.301.29391.28001.294542.0026501.47
44512005.04.07 11:03buy22280.301.29401.28151.2960
44522005.04.07 11:28buy22292.401.29151.28131.2935
44532005.04.07 11:29close22292.401.29201.28131.2935120.0026621.47
44542005.04.07 11:29close22280.301.29191.28151.2960-63.0026558.47
44552005.04.07 11:29buy22300.301.29191.27941.2939
44562005.04.07 13:08t/p22261.801.29030.00001.2903360.0026918.47
44572005.04.07 13:08close22250.601.29030.00001.2879-24.0026894.47
44582005.04.07 13:08close22240.301.29030.00001.2854-85.6526808.82
44592005.04.07 13:08close22230.301.29030.00001.2831-154.6526654.17
44602005.04.07 13:25buy22310.301.28951.27931.2915
44612005.04.07 14:23t/p22310.301.29151.27931.291560.0026714.17
44622005.04.07 14:23close22300.301.29151.27941.2939-12.0026702.17
44632005.04.07 22:00sell22320.301.28510.00001.2831
44642005.04.08 02:59close22320.301.28360.00001.283145.4526747.62
44652005.04.08 20:00buy22330.301.29241.27991.2944
44662005.04.09 00:14close22330.301.29381.27991.294442.0026789.62
44672005.04.12 17:00sell22340.301.28950.00001.2875
44682005.04.12 17:09close22340.301.28790.00001.287548.0026837.62
44692005.04.12 17:09sell22350.301.28780.00001.2858
44702005.04.12 21:07sell22360.301.29020.00001.2882
44712005.04.12 21:58sell22370.601.29260.00001.2906
44722005.04.13 02:54t/p22370.601.29060.00001.2906120.9026958.52
44732005.04.13 02:54close22360.301.29030.00001.2882-2.5526955.97
44742005.04.13 02:54close22350.301.29030.00001.2858-74.5526881.42
44752005.04.13 13:00buy22380.301.29411.28161.2961
44762005.04.13 15:18buy22390.301.29151.28131.2935
44772005.04.13 15:31t/p22390.301.29351.28131.293560.0026941.42
44782005.04.13 15:31close22380.301.29371.28161.2961-12.0026929.42
44792005.04.15 13:00buy22400.301.28271.27021.2847
44802005.04.15 13:17close22400.301.28411.27021.284742.0026971.42
44812005.04.15 13:17buy22410.301.28441.27191.2864
44822005.04.15 14:42close22410.301.28591.27191.286445.0027016.42
44832005.04.15 14:42buy22420.301.28561.27311.2876
44842005.04.15 14:52close22420.301.28701.27311.287642.0027058.42
44852005.04.15 14:52buy22430.301.28711.27461.2891
44862005.04.15 15:31close22430.301.28851.27461.289142.0027100.42
44872005.04.15 18:00buy22440.301.29401.28151.2960
44882005.04.15 19:31buy22450.301.29161.28141.2936
44892005.04.18 03:48buy22461.201.28931.28141.2913
44902005.04.18 09:27close22461.201.29071.28141.2913168.0027268.42
44912005.04.18 09:27close22450.301.29061.28141.2936-31.1127237.31
44922005.04.18 09:27close22440.301.29061.28151.2960-103.1127134.20
44932005.04.19 15:00sell22470.301.30010.00001.2981
44942005.04.19 17:12sell22480.301.30250.00001.3005
44952005.04.19 17:39sell22490.601.30490.00001.3029
44962005.04.19 18:46t/p22490.601.30290.00001.3029120.0027254.20
44972005.04.19 18:46close22480.301.30280.00001.3005-9.0027245.20
44982005.04.19 18:46close22470.301.30280.00001.2981-81.0027164.20
44992005.04.20 13:00sell22500.301.30430.00001.3023
45002005.04.20 15:31close22500.301.30270.00001.302348.0027212.20
45012005.04.20 17:00sell22510.301.30380.00001.3018
45022005.04.20 17:14sell22520.301.30630.00001.3043
45032005.04.20 18:21sell22530.601.30900.00001.3070
45042005.04.21 14:32t/p22530.601.30700.00001.3070122.7027334.90
45052005.04.21 14:32close22520.301.30670.00001.3043-10.6527324.25
45062005.04.21 14:32close22510.301.30670.00001.3018-85.6527238.60
45072005.04.21 17:00sell22540.301.30720.00001.3052
45082005.04.21 17:17sell22550.301.30950.00001.3075
45092005.04.21 18:00sell22560.601.31200.00001.3100
45102005.04.21 18:20t/p22560.601.31000.00001.3100120.0027358.60
45112005.04.21 18:20close22550.301.30980.00001.3075-9.0027349.60
45122005.04.21 18:20close22540.301.30980.00001.3052-78.0027271.60
45132005.04.21 21:00sell22570.301.30470.00001.3027
45142005.04.22 03:22close22570.301.30330.00001.302742.4527314.05
45152005.04.22 13:00buy22580.301.30711.29461.3091
45162005.04.22 15:23close22580.301.30851.29461.309142.0027356.05
45172005.04.22 15:23buy22590.301.30851.29601.3105
45182005.04.22 18:32buy22600.301.30611.29591.3081
45192005.04.25 02:52buy22611.201.30361.29571.3056
45202005.04.25 03:24buy22628.101.30121.29561.3032
45212005.04.25 03:24sell22630.301.30110.00001.2991
45222005.04.25 03:27close22628.101.30201.29561.3032648.0028004.05
45232005.04.25 03:27close22611.201.30191.29571.3056-204.0027800.05
45242005.04.25 03:27close22600.301.30191.29591.3081-127.1127672.94
45252005.04.25 03:27close22590.301.30191.29601.3105-199.1127473.83
45262005.04.25 09:24sell22640.301.30360.00001.3016
45272005.04.25 11:19t/p22640.301.30160.00001.301660.0027533.83
45282005.04.25 11:19close22630.301.30130.00001.2991-6.0027527.83
45292005.04.26 09:00buy22650.301.30091.28841.3029
45302005.04.26 10:49buy22660.301.29841.28821.3004
45312005.04.26 17:16buy22671.201.29591.28801.2979
45322005.04.26 19:06close22671.201.29741.28801.2979180.0027707.83
45332005.04.26 19:06close22660.301.29721.28821.3004-36.0027671.83
45342005.04.26 19:06close22650.301.29721.28841.3029-111.0027560.83
45352005.04.27 02:00buy22680.301.29821.28571.3002
45362005.04.27 08:55buy22690.301.29581.28561.2978
45372005.04.27 09:03buy22701.201.29331.28541.2953
45382005.04.27 09:59buy22718.101.29091.28531.2929
45392005.04.27 09:59sell22720.301.29090.00001.2889
45402005.04.27 10:06close22718.101.29171.28531.2929648.0028208.83
45412005.04.27 10:06close22701.201.29191.28541.2953-168.0028040.83
45422005.04.27 10:06close22690.301.29191.28561.2978-117.0027923.83
45432005.04.27 10:06close22680.301.29191.28571.3002-189.0027734.83
45442005.04.27 11:11sell22730.301.29330.00001.2913
45452005.04.27 12:17close22730.301.29140.00001.291357.0027791.83
45462005.04.27 12:17close22720.301.29150.00001.2889-18.0027773.83
45472005.04.27 18:00buy22740.301.29691.28441.2989
45482005.04.27 18:55buy22750.301.29451.28431.2965
45492005.04.28 01:11buy22761.201.29191.28401.2939
45502005.04.28 03:02close22761.201.29341.28401.2939180.0027953.83
45512005.04.28 03:02close22750.301.29331.28431.2965-39.3327914.50
45522005.04.28 03:02close22740.301.29331.28441.2989-111.3327803.17
45532005.04.29 06:00buy22770.301.29231.27981.2943
45542005.04.29 07:41close22770.301.29381.27981.294345.0027848.17
45552005.04.29 09:00buy22780.301.29411.28161.2961
45562005.04.29 09:08close22780.301.29561.28161.296145.0027893.17
45572005.04.29 09:08buy22790.301.29561.28311.2976
45582005.04.29 09:26close22790.301.29721.28311.297648.0027941.17
45592005.04.29 09:26buy22800.301.29731.28481.2993
45602005.04.29 15:31buy22810.301.29491.28471.2969
45612005.04.29 17:22buy22821.201.29251.28461.2945
45622005.04.29 19:00sell22830.301.29220.00001.2902
45632005.04.29 19:36close22830.301.29080.00001.290242.0027983.17
45642005.04.29 19:36sell22840.301.29080.00001.2888
45652005.04.29 19:38close22840.301.28930.00001.288845.0028028.17
45662005.04.29 19:38sell22850.301.28940.00001.2874
45672005.04.29 19:38buy22868.101.28951.28391.2915
45682005.04.29 19:45close22868.101.29051.28391.2915810.0028838.17
45692005.04.29 19:45close22821.201.29031.28461.2945-264.0028574.17
45702005.04.29 19:45close22810.301.29031.28471.2969-138.0028436.17
45712005.04.29 19:45close22800.301.29031.28481.2993-210.0028226.17
45722005.04.29 20:26close22850.301.28770.00001.287451.0028277.17
45732005.04.29 20:26sell22870.401.28770.00001.2857
45742005.04.29 20:27close22870.401.28660.00001.285744.0028321.17
45752005.04.29 20:27sell22880.401.28670.00001.2847
45762005.04.29 21:40close22880.401.28560.00001.284744.0028365.17
45772005.05.03 13:00buy22890.401.28761.27511.2896
45782005.05.03 14:10buy22900.401.28531.27511.2873
45792005.05.03 16:02close22900.401.28701.27511.287368.0028433.17
45802005.05.03 16:02close22890.401.28681.27511.2896-32.0028401.17
45812005.05.03 18:00buy22910.401.28911.27661.2911
45822005.05.03 19:41close22910.401.29021.27661.291144.0028445.17
45832005.05.05 19:00sell22920.401.29360.00001.2916
45842005.05.05 19:50sell22930.401.29600.00001.2940
45852005.05.05 20:31close22930.401.29410.00001.294076.0028521.17
45862005.05.05 20:31close22920.401.29420.00001.2916-24.0028497.17
45872005.05.05 21:00sell22940.401.29420.00001.2922
45882005.05.06 13:07sell22950.401.29660.00001.2946
45892005.05.06 14:54close22950.401.29480.00001.294672.0028569.17
45902005.05.06 14:54close22940.401.29520.00001.2922-39.4028529.77
45912005.05.09 23:00buy22960.401.28461.27211.2866
45922005.05.10 00:11close22960.401.28591.27211.286650.5228580.29
45932005.05.10 00:11buy22970.401.28581.27331.2878
45942005.05.10 00:14close22970.401.28721.27331.287856.0028636.29
45952005.05.10 00:14buy22980.401.28811.27561.2901
45962005.05.10 01:19buy22990.401.28561.27541.2876
45972005.05.10 09:21buy23001.601.28321.27531.2852
45982005.05.10 11:52close23001.601.28471.27531.2852240.0028876.29
45992005.05.10 11:52close22990.401.28461.27541.2876-40.0028836.29
46002005.05.10 11:52close22980.401.28461.27561.2901-140.0028696.29
46012005.05.16 18:00buy23010.401.26251.25001.2645
46022005.05.16 18:35close23010.401.26381.25001.264552.0028748.29
46032005.05.16 18:35buy23020.401.26381.25131.2658
46042005.05.16 23:58close23020.401.26511.25131.265852.0028800.29
46052005.05.16 23:58buy23030.401.26521.25271.2672
46062005.05.17 00:27buy23040.401.26281.25261.2648
46072005.05.17 01:22close23040.401.26461.25261.264872.0028872.29
46082005.05.17 01:22close23030.401.26431.25271.2672-37.4828834.81
46092005.05.17 02:00buy23050.401.26411.25161.2661
46102005.05.17 03:44buy23060.401.26171.25151.2637
46112005.05.17 06:13close23060.401.26351.25151.263772.0028906.81
46122005.05.17 06:13close23050.401.26341.25161.2661-28.0028878.81
46132005.05.17 18:00sell23070.401.26370.00001.2617
46142005.05.17 21:53close23070.401.26250.00001.261748.0028926.81
46152005.05.18 11:00buy23080.401.26281.25031.2648
46162005.05.18 15:31close23080.401.26411.25031.264852.0028978.81
46172005.05.18 17:00buy23090.401.26231.24981.2643
46182005.05.18 17:13close23090.401.26341.24981.264344.0029022.81
46192005.05.18 17:13buy23100.401.26351.25101.2655
46202005.05.18 17:51close23100.401.26481.25101.265552.0029074.81
46212005.05.18 17:51buy23110.401.26481.25231.2668
46222005.05.18 18:41close23110.401.26601.25231.266848.0029122.81
46232005.05.18 18:41buy23120.401.26671.25421.2687
46242005.05.18 19:52close23120.401.26781.25421.268744.0029166.81
46252005.05.19 13:00sell23130.401.26530.00001.2633
46262005.05.19 14:24close23130.401.26420.00001.263344.0029210.81
46272005.05.19 16:00sell23140.401.26280.00001.2608
46282005.05.19 16:17close23140.401.26170.00001.260844.0029254.81
46292005.05.19 16:17sell23150.401.26170.00001.2597
46302005.05.19 19:06close23150.401.26060.00001.259744.0029298.81
46312005.05.23 18:00buy23160.401.25871.24621.2607
46322005.05.23 19:07buy23170.401.25631.24611.2583
46332005.05.23 20:49close23170.401.25811.24611.258372.0029370.81
46342005.05.23 20:49close23160.401.25791.24621.2607-32.0029338.81
46352005.05.23 21:00buy23180.401.25831.24581.2603
46362005.05.24 04:45buy23190.401.25591.24571.2579
46372005.05.24 08:58close23190.401.25771.24571.257972.0029410.81
46382005.05.24 08:58close23180.401.25781.24581.2603-21.4829389.33
46392005.05.24 11:00buy23200.401.25961.24711.2616
46402005.05.24 12:11buy23210.401.25721.24701.2592
46412005.05.24 13:15close23210.401.25901.24701.259272.0029461.33
46422005.05.24 13:15close23200.401.25891.24711.2616-28.0029433.33
46432005.05.25 02:00sell23220.401.25650.00001.2545
46442005.05.25 04:48sell23230.401.25890.00001.2569
46452005.05.25 07:00buy23240.401.25961.24711.2616
46462005.05.25 11:34close23230.401.25710.00001.256972.0029505.33
46472005.05.25 11:34close23220.401.25720.00001.2545-28.0029477.33
46482005.05.25 11:34buy23250.401.25701.24681.2590
46492005.05.25 13:00sell23260.401.25750.00001.2555
46502005.05.25 13:42close23260.401.25630.00001.255548.0029525.33
46512005.05.25 13:42sell23270.401.25650.00001.2545
46522005.05.25 14:32close23270.401.25530.00001.254548.0029573.33
46532005.05.25 14:32sell23280.401.25550.00001.2535
46542005.05.25 15:54sell23290.401.25810.00001.2561
46552005.05.25 16:05t/p23250.401.25901.24681.259080.0029653.33
46562005.05.25 16:05close23240.401.25901.24711.2616-24.0029629.33
46572005.05.25 16:22sell23300.801.26070.00001.2587
46582005.05.26 07:28t/p23300.801.25870.00001.2587163.6029792.93
46592005.05.26 07:28close23290.401.25860.00001.2561-18.2029774.73
46602005.05.26 07:28close23280.401.25860.00001.2535-122.2029652.53
46612005.05.26 09:00sell23310.401.25530.00001.2533
46622005.05.26 09:10close23310.401.25400.00001.253352.0029704.53
46632005.05.26 09:10sell23320.401.25390.00001.2519
46642005.05.26 09:53sell23330.401.25640.00001.2544
46652005.05.26 10:33close23330.401.25450.00001.254476.0029780.53
46662005.05.26 10:33close23320.401.25480.00001.2519-36.0029744.53
46672005.05.27 15:00buy23340.401.25481.24231.2568
46682005.05.27 16:49buy23350.401.25241.24221.2544
46692005.05.27 17:05close23350.401.25421.24221.254472.0029816.53
46702005.05.27 17:05close23340.401.25401.24231.2568-32.0029784.53
46712005.05.27 18:00buy23360.401.25461.24211.2566
46722005.05.27 18:21close23360.401.25601.24211.256656.0029840.53
46732005.05.27 18:21buy23370.401.25601.24351.2580
46742005.05.27 18:37close23370.401.25731.24351.258052.0029892.53
46752005.05.27 18:37buy23380.401.25731.24481.2593
46762005.05.27 19:37close23380.401.25881.24481.259360.0029952.53
46772005.05.27 20:00buy23390.401.25861.24611.2606
46782005.05.30 01:00buy23400.401.25401.24381.2560
46792005.05.30 02:26buy23411.601.25161.24371.2536
46802005.05.30 03:25close23411.601.25341.24371.2536288.0030240.53
46812005.05.30 03:25close23400.401.25321.24381.2560-32.0030208.53
46822005.05.30 03:25close23390.401.25321.24611.2606-217.4829991.05
46832005.05.30 05:00sell23420.401.25420.00001.2522
46842005.05.30 08:43close23420.401.25280.00001.252256.0030047.05
46852005.06.02 13:00buy23430.401.22691.21441.2289
46862005.06.02 13:44close23430.401.22821.21441.228952.0030099.05
46872005.06.02 13:44buy23440.401.22821.21571.2302
46882005.06.02 16:13buy23450.401.22581.21561.2278
46892005.06.02 17:22close23450.401.22771.21561.227876.0030175.05
46902005.06.02 17:22close23440.401.22761.21571.2302-24.0030151.05
46912005.06.02 20:00buy23460.401.22811.21561.2301
46922005.06.02 21:31close23460.401.22931.21561.230148.0030199.05
46932005.06.02 21:31buy23470.401.22941.21691.2314
46942005.06.02 22:17buy23480.401.22701.21681.2290
46952005.06.03 03:45close23480.401.22881.21681.229070.5230269.57
46962005.06.03 03:45close23470.401.22871.21691.2314-29.4830240.09
46972005.06.03 19:00sell23490.401.22290.00001.2209
46982005.06.03 19:16close23490.401.22160.00001.220952.0030292.09
46992005.06.03 19:16sell23500.401.22150.00001.2195
47002005.06.04 00:07sell23510.401.22400.00001.2220
47012005.06.06 02:34t/p23510.401.22200.00001.222080.6030372.69
47022005.06.06 02:34close23500.401.22200.00001.2195-19.4030353.29
47032005.06.06 09:00buy23520.401.22661.21411.2286
47042005.06.06 09:21buy23530.401.22421.21401.2262
47052005.06.06 09:45close23530.401.22601.21401.226272.0030425.29
47062005.06.06 09:45close23520.401.22591.21411.2286-28.0030397.29
47072005.06.06 09:46buy23540.401.22581.21331.2278
47082005.06.06 09:56close23540.401.22701.21331.227848.0030445.29
47092005.06.06 09:56buy23550.401.22711.21461.2291
47102005.06.06 12:00close23550.401.22851.21461.229156.0030501.29
47112005.06.06 13:00buy23560.401.22721.21471.2292
47122005.06.06 14:47close23560.401.22841.21471.229248.0030549.29
47132005.06.07 02:00sell23570.401.22580.00001.2238
47142005.06.07 04:31close23570.401.22460.00001.223848.0030597.29
47152005.06.07 07:00sell23580.401.22540.00001.2234
47162005.06.07 08:38sell23590.401.22780.00001.2258
47172005.06.07 09:29sell23600.801.23030.00001.2283
47182005.06.07 10:09t/p23600.801.22830.00001.2283160.0030757.29
47192005.06.07 10:09close23590.401.22830.00001.2258-20.0030737.29
47202005.06.07 10:09close23580.401.22830.00001.2234-116.0030621.29
47212005.06.07 19:00sell23610.401.22750.00001.2255
47222005.06.08 03:54sell23620.401.23010.00001.2281
47232005.06.08 06:47sell23630.801.23250.00001.2305
47242005.06.08 06:56t/p23630.801.23050.00001.2305160.0030781.29
47252005.06.08 06:56close23620.401.23050.00001.2281-16.0030765.29
47262005.06.08 06:56close23610.401.23050.00001.2255-119.4030645.89
47272005.06.08 22:00sell23640.401.22400.00001.2220
47282005.06.08 22:08close23640.401.22280.00001.222048.0030693.89
47292005.06.08 22:08sell23650.401.22270.00001.2207
47302005.06.09 04:14sell23660.401.22500.00001.2230
47312005.06.09 06:08close23660.401.22320.00001.223072.0030765.89
47322005.06.09 06:08close23650.401.22350.00001.2207-30.2030735.69
47332005.06.10 07:00buy23670.401.22361.21111.2256
47342005.06.10 13:50close23670.401.22481.21111.225648.0030783.69
47352005.06.10 15:00buy23680.401.22341.21091.2254
47362005.06.10 15:31buy23690.401.22091.21071.2229
47372005.06.10 15:34t/p23690.401.22291.21071.222980.0030863.69
47382005.06.10 15:34close23680.401.22291.21091.2254-20.0030843.69
47392005.06.10 15:34buy23700.401.22341.21091.2254
47402005.06.10 15:38buy23710.401.22061.21041.2226
47412005.06.10 16:40buy23721.601.21801.21011.2200
47422005.06.10 16:42close23721.601.21971.21011.2200272.0031115.69
47432005.06.10 16:42close23710.401.21931.21041.2226-52.0031063.69
47442005.06.10 16:42close23700.401.21931.21091.2254-164.0030899.69
47452005.06.13 23:00buy23730.401.21121.19871.2132
47462005.06.14 03:14close23730.401.21251.19871.213250.5230950.21
47472005.06.14 05:00buy23740.401.21341.20091.2154
47482005.06.14 08:44buy23750.401.21101.20081.2130
47492005.06.14 09:47close23750.401.21291.20081.213076.0031026.21
47502005.06.14 09:47close23740.401.21281.20091.2154-24.0031002.21
47512005.06.14 18:00sell23760.401.20470.00001.2027
47522005.06.14 18:11close23760.401.20340.00001.202752.0031054.21
47532005.06.14 18:11sell23770.401.20340.00001.2014
47542005.06.14 18:36sell23780.401.20590.00001.2039
47552005.06.14 18:54close23780.401.20400.00001.203976.0031130.21
47562005.06.14 18:54close23770.401.20410.00001.2014-28.0031102.21
47572005.06.14 18:54sell23790.401.20400.00001.2020
47582005.06.14 19:05close23790.401.20280.00001.202048.0031150.21
47592005.06.15 18:00buy23800.401.21141.19891.2134
47602005.06.15 18:19buy23810.401.20881.19861.2108
47612005.06.15 18:40close23810.401.21071.19861.210876.0031226.21
47622005.06.15 18:40close23800.401.21061.19891.2134-32.0031194.21
47632005.06.15 18:40buy23820.401.21121.19871.2132
47642005.06.15 20:53close23820.401.21271.19871.213260.0031254.21
47652005.06.15 20:53buy23830.401.21261.20011.2146
47662005.06.16 04:13buy23840.401.21021.20001.2122
47672005.06.16 06:49buy23851.601.20781.19991.2098
47682005.06.16 07:00sell23860.401.20680.00001.2048
47692005.06.16 11:25close23851.601.20921.19991.2098224.0031478.21
47702005.06.16 11:25close23840.401.20901.20001.2122-48.0031430.21
47712005.06.16 11:25close23830.401.20901.20011.2146-148.4431281.77
47722005.06.16 11:26sell23870.401.20920.00001.2072
47732005.06.16 12:43sell23880.801.21160.00001.2096
47742005.06.16 15:48sell23892.401.21410.00001.2121
47752005.06.16 15:48buy23900.401.21411.20161.2161
47762005.06.16 16:14close23900.401.21541.20161.216152.0031333.77
47772005.06.16 16:14buy23910.401.21531.20281.2173
47782005.06.16 16:26close23910.401.21671.20281.217356.0031389.77
47792005.06.16 16:26buy23920.401.21671.20421.2187
47802005.06.16 16:26sell239312.001.21650.00001.2145
47812005.06.16 16:27close239312.001.21540.00001.21451320.0032709.77
47822005.06.16 16:27close23892.401.21590.00001.2121-432.0032277.77
47832005.06.16 16:27close23880.801.21590.00001.2096-344.0031933.77
47842005.06.16 16:27close23870.401.21590.00001.2072-268.0031665.77
47852005.06.16 16:27close23860.401.21590.00001.2048-364.0031301.77
47862005.06.16 16:31buy23940.401.21421.20401.2162
47872005.06.16 16:42buy23951.601.21141.20351.2134
47882005.06.16 16:50buy239610.801.20901.20341.2110
47892005.06.16 16:50sell23970.401.20930.00001.2073
47902005.06.16 16:50close239610.801.20981.20341.2110864.0032165.77
47912005.06.16 16:50close23951.601.20971.20351.2134-272.0031893.77
47922005.06.16 16:50close23940.401.20971.20401.2162-180.0031713.77
47932005.06.16 16:50close23920.401.20971.20421.2187-280.0031433.77
47942005.06.16 16:58close23970.401.20800.00001.207352.0031485.77
47952005.06.16 21:00sell23980.401.20900.00001.2070
47962005.06.17 00:30sell23990.401.21140.00001.2094
47972005.06.17 01:23close23990.401.20950.00001.209476.0031561.77
47982005.06.17 01:23close23980.401.20960.00001.2070-23.4031538.37
47992005.06.20 18:00sell24000.401.21380.00001.2118
48002005.06.21 00:26sell24010.401.21620.00001.2142
48012005.06.21 02:01close24010.401.21440.00001.214272.0031610.37
48022005.06.21 02:01close24000.401.21490.00001.2118-43.4031566.97
48032005.06.21 21:00buy24020.401.21541.20291.2174
48042005.06.21 21:23close24020.401.21661.20291.217448.0031614.97
48052005.06.21 21:23buy24030.401.21651.20401.2185
48062005.06.21 21:31close24030.401.21811.20401.218564.0031678.97
48072005.06.21 21:31buy24040.401.21821.20571.2202
48082005.06.22 02:40close24040.401.21941.20571.220246.5231725.49
48092005.06.22 02:40buy24050.401.22001.20751.2220
48102005.06.22 03:48buy24060.401.21741.20721.2194
48112005.06.22 09:57t/p24060.401.21941.20721.219480.0031805.49
48122005.06.22 09:57close24050.401.21961.20751.2220-16.0031789.49
48132005.06.22 14:00sell24070.401.21230.00001.2103
48142005.06.22 14:15close24070.401.21110.00001.210348.0031837.49
48152005.06.22 14:15sell24080.401.21140.00001.2094
48162005.06.22 17:05sell24090.401.21380.00001.2118
48172005.06.22 19:06t/p24090.401.21180.00001.211880.0031917.49
48182005.06.22 19:06close24080.401.21170.00001.2094-12.0031905.49
48192005.06.24 13:00buy24100.401.20741.19491.2094
48202005.06.24 13:23close24100.401.20871.19491.209452.0031957.49
48212005.06.24 13:23buy24110.401.20881.19631.2108
48222005.06.24 15:48buy24120.401.20641.19621.2084
48232005.06.24 16:08t/p24120.401.20841.19621.208480.0032037.49
48242005.06.24 16:08close24110.401.20841.19631.2108-16.0032021.49
48252005.06.24 19:00buy24130.401.20871.19621.2107
48262005.06.24 22:10close24130.401.21001.19621.210752.0032073.49
48272005.06.28 11:00sell24140.401.21160.00001.2096
48282005.06.28 11:52close24140.401.21030.00001.209652.0032125.49
48292005.06.28 11:52sell24150.401.21060.00001.2086
48302005.06.28 12:38close24150.401.20930.00001.208652.0032177.49
48312005.06.28 12:39sell24160.401.20930.00001.2073
48322005.06.28 13:35sell24170.401.21170.00001.2097
48332005.06.28 14:53close24170.401.20980.00001.209776.0032253.49
48342005.06.28 14:53close24160.401.21000.00001.2073-28.0032225.49
48352005.06.28 14:54sell24180.401.20990.00001.2079
48362005.06.28 16:05close24180.401.20830.00001.207964.0032289.49
48372005.06.29 20:00buy24190.401.20881.19631.2108
48382005.06.29 22:48buy24200.401.20641.19621.2084
48392005.06.30 00:16close24200.401.20831.19621.208471.5632361.05
48402005.06.30 00:17close24190.401.20791.19631.2108-40.4432320.61
48412005.06.30 05:00buy24210.401.20841.19591.2104
48422005.06.30 07:01close24210.401.20971.19591.210452.0032372.61
48432005.06.30 13:00sell24220.401.20580.00001.2038
48442005.06.30 13:31close24220.401.20440.00001.203856.0032428.61
48452005.06.30 13:31sell24230.401.20440.00001.2024
48462005.06.30 14:17sell24240.401.20690.00001.2049
48472005.06.30 14:53sell24250.801.20930.00001.2073
48482005.06.30 16:30t/p24250.801.20730.00001.2073160.0032588.61
48492005.06.30 16:30close24240.401.20730.00001.2049-16.0032572.61
48502005.06.30 16:30close24230.401.20730.00001.2024-116.0032456.61
48512005.07.01 15:00buy24260.401.20911.19661.2111
48522005.07.01 16:10buy24270.401.20681.19661.2088
48532005.07.01 17:05buy24281.601.20411.19621.2061
48542005.07.01 17:11close24281.601.20561.19621.2061240.0032696.61
48552005.07.01 17:11close24270.401.20541.19661.2088-56.0032640.61
48562005.07.01 17:11close24260.401.20541.19661.2111-148.0032492.61
48572005.07.05 20:00buy24290.401.19041.17791.1924
48582005.07.05 20:22close24290.401.19181.17791.192456.0032548.61
48592005.07.05 20:22buy24300.401.19181.17931.1938
48602005.07.06 02:00close24300.401.19311.17931.193850.5232599.13
48612005.07.06 02:00buy24310.401.19341.18091.1954
48622005.07.06 05:27buy24320.401.19091.18071.1929
48632005.07.06 08:12close24320.401.19281.18071.192976.0032675.13
48642005.07.06 08:12close24310.401.19271.18091.1954-28.0032647.13
48652005.07.06 14:00sell24330.401.19070.00001.1887
48662005.07.06 16:48sell24340.401.19310.00001.1911
48672005.07.06 17:05t/p24340.401.19110.00001.191180.0032727.13
48682005.07.06 17:05close24330.401.19110.00001.1887-16.0032711.13
48692005.07.07 07:00sell24350.401.19180.00001.1898
48702005.07.07 09:45sell24360.401.19440.00001.1924
48712005.07.07 09:54t/p24360.401.19240.00001.192480.0032791.13
48722005.07.07 09:54close24350.401.19240.00001.1898-24.0032767.13
48732005.07.07 20:00sell24370.401.19340.00001.1914
48742005.07.07 20:14close24370.401.19190.00001.191460.0032827.13
48752005.07.07 20:14sell24380.401.19190.00001.1899
48762005.07.07 20:42sell24390.401.19440.00001.1924
48772005.07.08 09:09close24390.401.19250.00001.192476.6032903.73
48782005.07.08 09:09close24380.401.19260.00001.1899-27.4032876.33
48792005.07.08 18:00buy24400.401.19431.18181.1963
48802005.07.08 20:03buy24410.401.19191.18171.1939
48812005.07.08 20:30close24410.401.19381.18171.193976.0032952.33
48822005.07.08 20:30close24400.401.19371.18181.1963-24.0032928.33
48832005.07.13 13:00sell24420.401.21770.00001.2157
48842005.07.13 15:31close24420.401.21630.00001.215756.0032984.33
48852005.07.13 17:00sell24430.401.21230.00001.2103
48862005.07.13 17:31close24430.401.21080.00001.210360.0033044.33
48872005.07.13 17:31sell24440.401.21070.00001.2087
48882005.07.13 17:40close24440.401.20930.00001.208756.0033100.33
48892005.07.13 17:40sell24450.401.20930.00001.2073
48902005.07.13 18:04close24450.401.20780.00001.207360.0033160.33
48912005.07.13 18:04sell24460.401.20790.00001.2059
48922005.07.13 19:07sell24470.401.21030.00001.2083
48932005.07.13 20:32t/p24470.401.20830.00001.208380.0033240.33
48942005.07.13 20:32close24460.401.20830.00001.2059-16.0033224.33
48952005.07.14 18:00buy24480.401.21071.19821.2127
48962005.07.14 18:38buy24490.401.20831.19811.2103
48972005.07.15 03:06t/p24490.401.21031.19811.210378.5233302.85
48982005.07.15 03:06close24480.401.21031.19821.2127-17.4833285.37
48992005.07.15 05:00buy24500.401.20961.19711.2116
49002005.07.15 07:21close24500.401.21101.19711.211656.0033341.37
49012005.07.15 09:00buy24510.401.21071.19821.2127
49022005.07.15 09:04close24510.401.21201.19821.212752.0033393.37
49032005.07.15 09:04buy24520.401.21211.19961.2141
49042005.07.15 09:27close24520.401.21351.19961.214156.0033449.37
49052005.07.15 09:27buy24530.401.21341.20091.2154
49062005.07.15 11:57buy24540.401.21071.20051.2127
49072005.07.15 13:21buy24551.601.20831.20041.2103
49082005.07.15 15:00sell24560.401.20790.00001.2059
49092005.07.15 15:34close24560.401.20640.00001.205960.0033509.37
49102005.07.15 15:34sell24570.401.20640.00001.2044
49112005.07.15 15:37close24570.401.20500.00001.204456.0033565.37
49122005.07.15 15:37sell24580.401.20500.00001.2030
49132005.07.15 15:37buy245910.801.20531.19971.2073
49142005.07.15 15:37close24580.401.20330.00001.203068.0033633.37
49152005.07.15 15:37sell24600.401.20340.00001.2014
49162005.07.15 17:41sell24610.401.20580.00001.2038
49172005.07.15 18:15t/p24610.401.20380.00001.203880.0033713.37
49182005.07.15 18:15close24600.401.20380.00001.2014-16.0033697.37
49192005.07.15 18:15sell24620.401.20390.00001.2019
49202005.07.15 19:42close245910.801.20621.19971.2073972.0034669.37
49212005.07.15 19:42close24551.601.20611.20041.2103-352.0034317.37
49222005.07.15 19:42close24540.401.20611.20051.2127-184.0034133.37
49232005.07.15 19:42close24530.401.20611.20091.2154-292.0033841.37
49242005.07.15 19:42sell24630.401.20650.00001.2045
49252005.07.15 21:48t/p24630.401.20450.00001.204580.0033921.37
49262005.07.15 21:48close24620.401.20440.00001.2019-20.0033901.37
49272005.07.18 11:00buy24640.401.20711.19461.2091
49282005.07.18 11:29close24640.401.20841.19461.209152.0033953.37
49292005.07.18 11:29buy24650.401.20821.19571.2102
49302005.07.18 13:41buy24660.401.20571.19551.2077
49312005.07.18 18:13close24660.401.20761.19551.207776.0034029.37
49322005.07.18 18:13close24650.401.20781.19571.2102-16.0034013.37
49332005.07.18 20:00buy24670.401.20751.19501.2095
49342005.07.18 21:24buy24680.401.20501.19481.2070
49352005.07.19 02:34close24680.401.20691.19481.207074.5234087.89
49362005.07.19 02:34close24670.401.20671.19501.2095-33.4834054.41
49372005.07.19 23:00buy24690.401.20421.19171.2062
49382005.07.20 03:45close24690.401.20571.19171.206258.5234112.93
49392005.07.20 19:00sell24700.401.20460.00001.2026
49402005.07.20 20:17sell24710.401.20690.00001.2049
49412005.07.20 20:30sell24720.801.20940.00001.2074
49422005.07.20 20:32sell24732.401.21180.00001.2098
49432005.07.20 20:32buy24740.401.21171.19921.2137
49442005.07.20 21:03close24740.401.21311.19921.213756.0034168.93
49452005.07.20 21:03buy24750.401.21311.20061.2151
49462005.07.20 21:05sell247612.001.21430.00001.2123
49472005.07.20 21:05close24750.401.21441.20061.215152.0034220.93
49482005.07.20 21:05buy24770.401.21411.20161.2161
49492005.07.20 21:08close247612.001.21320.00001.21231320.0035540.93
49502005.07.20 21:08close24732.401.21360.00001.2098-432.0035108.93
49512005.07.20 21:08close24720.801.21360.00001.2074-336.0034772.93
49522005.07.20 21:08close24710.401.21360.00001.2049-268.0034504.93
49532005.07.20 21:08close24700.401.21360.00001.2026-360.0034144.93
49542005.07.20 21:16close24770.401.21551.20161.216156.0034200.93
49552005.07.21 19:00sell24780.401.21120.00001.2092
49562005.07.21 19:15sell24790.401.21370.00001.2117
49572005.07.21 19:36sell24800.801.21610.00001.2141
49582005.07.21 20:22sell24812.401.21850.00001.2165
49592005.07.21 20:22buy24820.401.21871.20621.2207
49602005.07.21 20:42close24820.401.22001.20621.220752.0034252.93
49612005.07.21 20:42buy24830.401.22031.20781.2223
49622005.07.21 20:43sell248412.001.22100.00001.2190
49632005.07.21 20:46close248412.001.21960.00001.21901680.0035932.93
49642005.07.21 20:46close24812.401.21980.00001.2165-312.0035620.93
49652005.07.21 20:46close24800.801.21980.00001.2141-296.0035324.93
49662005.07.21 20:46close24790.401.21980.00001.2117-244.0035080.93
49672005.07.21 20:46close24780.401.21980.00001.2092-344.0034736.93
49682005.07.21 21:04close24830.401.22191.20781.222364.0034800.93
49692005.07.22 16:00sell24850.401.21410.00001.2121
49702005.07.22 16:49close24850.401.21270.00001.212156.0034856.93
49712005.07.22 16:49sell24860.401.21290.00001.2109
49722005.07.22 16:55close24860.401.21140.00001.210960.0034916.93
49732005.07.22 16:55sell24870.401.21140.00001.2094
49742005.07.22 18:50close24870.401.21000.00001.209456.0034972.93
49752005.07.22 20:00sell24880.401.20660.00001.2046
49762005.07.25 01:02close24880.401.20500.00001.204664.6035037.53
49772005.07.27 18:00buy24890.401.20451.19201.2065
49782005.07.27 18:47close24890.401.20611.19201.206564.0035101.53
49792005.07.27 18:47buy24900.401.20621.19371.2082
49802005.07.27 20:50close24900.401.20771.19371.208260.0035161.53
49812005.07.27 20:50buy24910.401.20761.19511.2096
49822005.07.28 09:26buy24920.401.20521.19501.2072
49832005.07.28 12:07close24920.401.20711.19501.207276.0035237.53
49842005.07.28 12:07close24910.401.20641.19511.2096-52.4435185.09
49852005.07.29 13:00sell24930.401.20910.00001.2071
49862005.07.29 14:18sell24940.401.21150.00001.2095
49872005.07.29 14:41close24940.401.20960.00001.209576.0035261.09
49882005.07.29 14:41close24930.401.20970.00001.2071-24.0035237.09
49892005.07.29 14:42sell24950.401.20960.00001.2076
49902005.07.29 15:37sell24960.401.21200.00001.2100
49912005.07.29 16:05sell24970.801.21440.00001.2124
49922005.07.29 16:21t/p24970.801.21240.00001.2124160.0035397.09
49932005.07.29 16:21close24960.401.21230.00001.2100-12.0035385.09
49942005.07.29 16:21close24950.401.21230.00001.2076-108.0035277.09
49952005.08.02 01:00sell24980.401.21760.00001.2156
49962005.08.02 03:33sell24990.401.22000.00001.2180
49972005.08.02 04:58sell25000.801.22240.00001.2204
49982005.08.02 06:00t/p25000.801.22040.00001.2204160.0035437.09
49992005.08.02 06:00close24990.401.22040.00001.2180-16.0035421.09
50002005.08.02 06:00close24980.401.22040.00001.2156-112.0035309.09
50012005.08.02 21:00sell25010.401.21980.00001.2178
50022005.08.03 03:31close25010.401.21840.00001.217856.6035365.69
50032005.08.05 17:00sell25020.401.23320.00001.2312
50042005.08.05 17:10sell25030.401.23570.00001.2337
50052005.08.05 17:17t/p25030.401.23370.00001.233780.0035445.69
50062005.08.05 17:17close25020.401.23370.00001.2312-20.0035425.69
50072005.08.05 17:17sell25040.401.23370.00001.2317
50082005.08.05 18:17close25040.401.23230.00001.231756.0035481.69
50092005.08.05 18:17sell25050.401.23230.00001.2303
50102005.08.05 21:36sell25060.401.23490.00001.2329
50112005.08.06 00:54sell25070.801.23750.00001.2355
50122005.08.08 01:00t/p25070.801.23550.00001.2355161.2035642.89
50132005.08.08 01:00buy25080.401.23391.22141.2359
50142005.08.08 01:00close25060.401.23390.00001.232940.6035683.49
50152005.08.08 01:00close25050.401.23390.00001.2303-63.4035620.09
50162005.08.08 10:22close25080.401.23531.22141.235956.0035676.09
50172005.08.09 00:00sell25090.401.23490.00001.2329
50182005.08.09 03:30sell25100.401.23740.00001.2354
50192005.08.09 04:07sell25110.801.23990.00001.2379
50202005.08.09 04:10t/p25110.801.23790.00001.2379160.0035836.09
50212005.08.09 04:10close25100.401.23790.00001.2354-20.0035816.09
50222005.08.09 04:10close25090.401.23790.00001.2329-120.0035696.09
50232005.08.09 17:00sell25120.401.23360.00001.2316
50242005.08.09 18:08sell25130.401.23620.00001.2342
50252005.08.09 19:11t/p25130.401.23420.00001.234280.0035776.09
50262005.08.09 19:11close25120.401.23420.00001.2316-24.0035752.09
50272005.08.09 19:11sell25140.401.23410.00001.2321
50282005.08.09 21:20sell25150.401.23670.00001.2347
50292005.08.09 21:25t/p25150.401.23470.00001.234780.0035832.09
50302005.08.09 21:25close25140.401.23430.00001.2321-8.0035824.09
50312005.08.10 00:00buy25160.401.23721.22471.2392
50322005.08.10 01:16close25160.401.23861.22471.239256.0035880.09
50332005.08.10 01:16buy25170.401.23861.22611.2406
50342005.08.10 02:34buy25180.401.23621.22601.2382
50352005.08.10 05:00sell25190.401.23600.00001.2340
50362005.08.10 08:25close25180.401.23811.22601.238276.0035956.09
50372005.08.10 08:25close25170.401.23781.22611.2406-32.0035924.09
50382005.08.10 08:39sell25200.401.23850.00001.2365
50392005.08.10 12:13sell25210.801.24090.00001.2389
50402005.08.10 13:59t/p25210.801.23890.00001.2389160.0036084.09
50412005.08.10 13:59close25200.401.23890.00001.2365-16.0036068.09
50422005.08.10 13:59close25190.401.23890.00001.2340-116.0035952.09
50432005.08.10 20:00sell25220.401.23560.00001.2336
50442005.08.10 22:00sell25230.401.23850.00001.2365
50452005.08.11 04:21sell25240.801.24100.00001.2390
50462005.08.11 09:00t/p25240.801.23900.00001.2390160.0036112.09
50472005.08.11 09:00close25230.401.23900.00001.2365-18.2036093.89
50482005.08.11 09:00close25220.401.23900.00001.2336-134.2035959.69
50492005.08.12 18:00sell25250.401.24320.00001.2412
50502005.08.15 01:00sell25260.401.24570.00001.2437
50512005.08.15 03:33t/p25260.401.24370.00001.243780.0036039.69
50522005.08.15 03:33close25250.401.24370.00001.2412-19.4036020.29
50532005.08.15 05:00sell25270.501.24120.00001.2392
50542005.08.15 08:39close25270.501.24010.00001.239255.0036075.29
50552005.08.16 22:00buy25280.501.23581.22331.2378
50562005.08.17 02:24close25280.501.23691.22331.237853.1536128.44
50572005.08.22 09:00buy25290.501.21841.20591.2204
50582005.08.22 10:38close25290.501.21951.20591.220455.0036183.44
50592005.08.22 14:00buy25300.501.22171.20921.2237
50602005.08.22 14:28close25300.501.22291.20921.223760.0036243.44
50612005.08.22 14:28buy25310.501.22321.21071.2252
50622005.08.22 19:41close25310.501.22441.21071.225260.0036303.44
50632005.08.23 08:00sell25320.501.22120.00001.2192
50642005.08.23 08:31close25320.501.22010.00001.219255.0036358.44
50652005.08.23 08:31sell25330.501.21970.00001.2177
50662005.08.23 09:10sell25340.501.22210.00001.2201
50672005.08.23 10:47sell25350.801.22450.00001.2225
50682005.08.23 11:23t/p25350.801.22250.00001.2225160.0036518.44
50692005.08.23 11:23close25340.501.22240.00001.2201-15.0036503.44
50702005.08.23 11:23close25330.501.22240.00001.2177-135.0036368.44
50712005.08.23 19:00sell25360.501.22160.00001.2196
50722005.08.23 19:41sell25370.501.22400.00001.2220
50732005.08.23 20:10close25370.501.22220.00001.222090.0036458.44
50742005.08.23 20:10close25360.501.22250.00001.2196-45.0036413.44
50752005.08.24 05:00sell25380.501.21980.00001.2178
50762005.08.24 05:37sell25390.501.22220.00001.2202
50772005.08.24 07:03close25390.501.22040.00001.220290.0036503.44
50782005.08.24 07:03close25380.501.22050.00001.2178-35.0036468.44
50792005.08.24 07:03sell25400.501.22040.00001.2184
50802005.08.24 07:33close25400.501.21930.00001.218455.0036523.44
50812005.08.24 07:33sell25410.501.21930.00001.2173
50822005.08.24 07:37close25410.501.21820.00001.217355.0036578.44
50832005.08.24 07:37sell25420.501.21840.00001.2164
50842005.08.24 08:21close25420.501.21730.00001.216455.0036633.44
50852005.08.24 17:00buy25430.501.22771.21521.2297
50862005.08.24 18:10buy25440.501.22521.21501.2272
50872005.08.24 18:42buy25452.001.22291.21501.2249
50882005.08.24 18:53close25452.001.22441.21501.2249300.0036933.44
50892005.08.24 18:53close25440.501.22431.21501.2272-45.0036888.44
50902005.08.24 18:53close25430.501.22431.21521.2297-170.0036718.44
50912005.08.27 00:00sell25460.501.22840.00001.2264
50922005.08.29 02:03sell25470.501.23090.00001.2289
50932005.08.29 02:11sell25481.001.23330.00001.2313
50942005.08.29 04:23t/p25481.001.23130.00001.2313200.0036918.44
50952005.08.29 04:23close25470.501.23130.00001.2289-20.0036898.44
50962005.08.29 04:23close25460.501.23130.00001.2264-144.2536754.19
50972005.08.29 14:00sell25490.501.22970.00001.2277
50982005.08.29 15:31close25490.501.22830.00001.227770.0036824.19
50992005.08.29 15:31sell25500.501.22830.00001.2263
51002005.08.29 17:52close25500.501.22710.00001.226360.0036884.19
51012005.08.29 17:52sell25510.501.22680.00001.2248
51022005.08.29 18:10close25510.501.22540.00001.224870.0036954.19
51032005.08.31 01:00buy25520.501.22211.20961.2241
51042005.08.31 03:42close25520.501.22331.20961.224160.0037014.19
51052005.08.31 05:00buy25530.501.22341.21091.2254
51062005.08.31 08:10buy25540.501.22101.21081.2230
51072005.08.31 09:42t/p25540.501.22301.21081.2230100.0037114.19
51082005.08.31 09:42close25530.501.22311.21091.2254-15.0037099.19
51092005.09.05 20:00sell25550.501.25180.00001.2498
51102005.09.05 23:25sell25560.501.25420.00001.2522
51112005.09.06 01:34close25560.501.25230.00001.252295.7537194.94
51122005.09.06 01:34close25550.501.25240.00001.2498-29.2537165.69
51132005.09.09 08:00buy25570.501.24361.23111.2456
51142005.09.09 09:17close25570.501.24481.23111.245660.0037225.69
51152005.09.10 00:00sell25580.501.24110.00001.2391
51162005.09.12 03:27close25580.501.23980.00001.239165.7537291.44
51172005.09.14 06:00buy25590.501.22981.21731.2318
51182005.09.14 09:58buy25600.501.22741.21721.2294
51192005.09.14 10:39close25600.501.22921.21721.229490.0037381.44
51202005.09.14 10:39close25590.501.22891.21731.2318-45.0037336.44
51212005.09.14 17:00buy25610.501.23101.21851.2330
51222005.09.14 17:15close25610.501.23221.21851.233060.0037396.44
51232005.09.14 17:15buy25620.501.23211.21961.2341
51242005.09.14 18:07buy25630.501.22931.21911.2313
51252005.09.14 21:00sell25640.501.22850.00001.2265
51262005.09.14 21:05close25640.501.22710.00001.226570.0037466.44
51272005.09.14 21:05sell25650.501.22710.00001.2251
51282005.09.14 21:12buy25664.501.22681.21891.2288
51292005.09.14 21:15close25664.501.22771.21891.2288405.0037871.44
51302005.09.14 21:15close25630.501.22751.21911.2313-90.0037781.44
51312005.09.14 21:15close25620.501.22751.21961.2341-230.0037551.44
51322005.09.14 23:55sell25670.501.22950.00001.2275
51332005.09.15 01:47close25670.501.22770.00001.227592.2537643.69
51342005.09.15 01:47close25650.501.22820.00001.2251-52.7537590.94
51352005.09.16 07:00buy25680.501.22601.21351.2280
51362005.09.16 07:14close25680.501.22741.21351.228070.0037660.94
51372005.09.16 07:14buy25690.501.22741.21491.2294
51382005.09.16 07:33close25690.501.22881.21491.229470.0037730.94
51392005.09.16 07:33buy25700.501.22961.21711.2316
51402005.09.16 07:37close25700.501.23091.21711.231665.0037795.94
51412005.09.16 07:37buy25710.501.23101.21851.2330
51422005.09.16 09:06buy25720.501.22861.21841.2306
51432005.09.16 13:11buy25732.001.22601.21811.2280
51442005.09.16 15:21buy257413.501.22361.21801.2256
51452005.09.16 15:21sell25750.501.22370.00001.2217
51462005.09.16 15:31close257413.501.22461.21801.22561350.0039145.94
51472005.09.16 15:31close25732.001.22441.21811.2280-320.0038825.94
51482005.09.16 15:31close25720.501.22441.21841.2306-210.0038615.94
51492005.09.16 15:31close25710.501.22441.21851.2330-330.0038285.94
51502005.09.16 16:01close25750.501.22240.00001.221765.0038350.94
51512005.09.16 19:00sell25760.501.22160.00001.2196
51522005.09.16 21:24sell25770.501.22410.00001.2221
51532005.09.19 01:00t/p25760.501.21960.00001.2196100.7538451.69
51542005.09.19 01:00t/p25770.501.22210.00001.2221100.7538552.44
51552005.09.20 07:00buy25780.501.21711.20461.2191
51562005.09.20 08:53buy25790.501.21481.20461.2168
51572005.09.20 09:15close25790.501.21661.20461.216890.0038642.44
51582005.09.20 09:15close25780.501.21641.20461.2191-35.0038607.44
51592005.09.20 14:00buy25800.501.21701.20451.2190
51602005.09.20 16:07buy25810.501.21471.20451.2167
51612005.09.20 16:46close25810.501.21651.20451.216790.0038697.44
51622005.09.20 16:46close25800.501.21641.20451.2190-30.0038667.44
51632005.09.20 17:00buy25820.501.21691.20441.2189
51642005.09.20 18:04close25820.501.21811.20441.218960.0038727.44
51652005.09.22 09:00sell25830.501.22130.00001.2193
51662005.09.22 14:26sell25840.501.22370.00001.2217
51672005.09.22 15:22close25840.501.22190.00001.221790.0038817.44
51682005.09.22 15:22close25830.501.22220.00001.2193-45.0038772.44
51692005.09.26 22:00buy25850.501.20701.19451.2090
51702005.09.26 23:17close25850.501.20821.19451.209060.0038832.44
51712005.09.27 00:00buy25860.501.20761.19511.2096
51722005.09.27 04:29buy25870.501.20481.19461.2068
51732005.09.27 05:41buy25882.001.20241.19451.2044
51742005.09.27 09:40buy258913.501.20001.19441.2020
51752005.09.27 09:40sell25900.501.19990.00001.1979
51762005.09.27 09:41close258913.501.20101.19441.20201350.0040182.44
51772005.09.27 09:41close25882.001.20091.19451.2044-300.0039882.44
51782005.09.27 09:41close25870.501.20091.19461.2068-195.0039687.44
51792005.09.27 09:41close25860.501.20091.19511.2096-335.0039352.44
51802005.09.27 11:11sell25910.501.20230.00001.2003
51812005.09.27 11:53sell25921.001.20480.00001.2028
51822005.09.27 12:37t/p25921.001.20280.00001.2028200.0039552.44
51832005.09.27 12:37close25910.501.20280.00001.2003-25.0039527.44
51842005.09.27 12:37close25900.501.20280.00001.1979-145.0039382.44
51852005.09.28 06:00buy25930.501.20221.18971.2042
51862005.09.28 06:49close25930.501.20341.18971.204260.0039442.44
51872005.09.28 06:49buy25940.501.20351.19101.2055
51882005.09.28 11:34buy25950.501.20101.19081.2030
51892005.09.28 13:19close25950.501.20291.19081.203095.0039537.44
51902005.09.28 13:19close25940.501.20251.19101.2055-50.0039487.44
51912005.09.28 21:00buy25960.501.20391.19141.2059
51922005.09.29 01:35close25960.501.20511.19141.205954.4539541.89
51932005.09.29 18:00sell25970.501.20160.00001.1996
51942005.09.29 20:59sell25980.501.20410.00001.2021
51952005.09.30 01:48close25980.501.20220.00001.202195.7539637.64
51962005.09.30 01:48close25970.501.20240.00001.1996-39.2539598.39
51972005.09.30 06:00buy25990.501.20491.19241.2069
51982005.09.30 10:05buy26000.501.20261.19241.2046
51992005.09.30 10:28buy26012.001.20021.19231.2022
52002005.09.30 10:38close26012.001.20161.19231.2022280.0039878.39
52012005.09.30 10:38close26000.501.20141.19241.2046-60.0039818.39
52022005.09.30 10:38close25990.501.20141.19241.2069-175.0039643.39
52032005.09.30 23:00sell26020.501.20190.00001.1999
52042005.10.01 00:23sell26030.501.20430.00001.2023
52052005.10.01 00:34sell26041.001.20670.00001.2047
52062005.10.01 00:43t/p26041.001.20470.00001.2047200.0039843.39
52072005.10.01 00:43close26030.501.20440.00001.2023-5.0039838.39
52082005.10.01 00:43close26020.501.20440.00001.1999-125.0039713.39
52092005.10.01 00:43sell26050.501.20510.00001.2031
52102005.10.03 01:00t/p26050.501.20310.00001.2031100.7539814.14
52112005.10.04 16:00buy26060.501.19391.18141.1959
52122005.10.04 16:35close26060.501.19511.18141.195960.0039874.14
52132005.10.04 16:35buy26070.501.19501.18251.1970
52142005.10.04 18:39buy26080.501.19271.18251.1947
52152005.10.04 19:32close26080.501.19461.18251.194795.0039969.14
52162005.10.04 19:32close26070.501.19471.18251.1970-15.0039954.14
52172005.10.05 07:00buy26090.501.19441.18191.1964
52182005.10.05 07:22close26090.501.19581.18191.196470.0040024.14
52192005.10.05 07:22buy26100.501.19571.18321.1977
52202005.10.05 11:00close26100.501.19711.18321.197770.0040094.14
52212005.10.07 18:00sell26110.501.21200.00001.2100
52222005.10.07 19:11close26110.501.21070.00001.210065.0040159.14
52232005.10.07 19:11sell26120.501.21060.00001.2086
52242005.10.07 20:30sell26130.501.21290.00001.2109
52252005.10.10 02:02close26130.501.21110.00001.210990.7540249.89
52262005.10.10 02:02close26120.501.21150.00001.2086-44.2540205.64
52272005.10.10 15:00sell26140.501.21000.00001.2080
52282005.10.10 15:06close26140.501.20870.00001.208065.0040270.64
52292005.10.10 15:06sell26150.501.20860.00001.2066
52302005.10.10 15:34close26150.501.20710.00001.206675.0040345.64
52312005.10.10 15:34sell26160.501.20700.00001.2050
52322005.10.10 17:01close26160.501.20570.00001.205065.0040410.64
52332005.10.12 16:00buy26170.501.20131.18881.2033
52342005.10.12 16:03close26170.501.20261.18881.203365.0040475.64
52352005.10.12 16:03buy26180.501.20261.19011.2046
52362005.10.12 16:17close26180.501.20391.19011.204665.0040540.64
52372005.10.12 16:17buy26190.501.20381.19131.2058
52382005.10.12 17:32buy26200.501.20141.19121.2034
52392005.10.12 17:54close26200.501.20331.19121.203495.0040635.64
52402005.10.12 17:54close26190.501.20321.19131.2058-30.0040605.64
52412005.10.12 18:00buy26210.501.20391.19141.2059
52422005.10.12 19:29close26210.501.20531.19141.205970.0040675.64
52432005.10.12 19:29buy26220.501.20581.19331.2078
52442005.10.12 19:34buy26230.501.20331.19311.2053
52452005.10.13 04:05buy26242.001.20091.19301.2029
52462005.10.13 04:16buy262513.501.19841.19281.2004
52472005.10.13 04:16sell26260.501.19830.00001.1963
52482005.10.13 04:54close262513.501.19931.19281.20041215.0041890.64
52492005.10.13 04:54close26242.001.19911.19301.2029-360.0041530.64
52502005.10.13 04:54close26230.501.19911.19311.2053-215.5541315.09
52512005.10.13 04:54close26220.501.19911.19331.2078-340.5540974.54
52522005.10.13 05:54close26260.501.19700.00001.196365.0041039.54
52532005.10.13 06:00sell26270.501.19740.00001.1954
52542005.10.13 07:49sell26280.501.19980.00001.1978
52552005.10.13 08:57t/p26280.501.19780.00001.1978100.0041139.54
52562005.10.13 08:57close26270.501.19770.00001.1954-15.0041124.54
52572005.10.13 22:00buy26290.501.20191.18941.2039
52582005.10.13 22:31close26290.501.20331.18941.203970.0041194.54
52592005.10.13 22:31buy26300.501.20381.19131.2058
52602005.10.14 02:01buy26310.501.20141.19121.2034
52612005.10.14 05:47close26310.501.20331.19121.203495.0041289.54
52622005.10.14 05:47close26300.501.20301.19131.2058-41.8541247.69
52632005.10.14 14:00sell26320.501.19880.00001.1968
52642005.10.14 15:34sell26330.501.20130.00001.1993
52652005.10.14 15:40sell26341.001.20400.00001.2020
52662005.10.14 15:53t/p26341.001.20200.00001.2020200.0041447.69
52672005.10.14 15:53close26330.501.20200.00001.1993-35.0041412.69
52682005.10.14 15:53close26320.501.20200.00001.1968-160.0041252.69
52692005.10.14 15:53sell26350.501.20140.00001.1994
52702005.10.14 16:41close26350.501.20010.00001.199465.0041317.69
52712005.10.17 14:00sell26360.501.20380.00001.2018
52722005.10.17 14:56close26360.501.20240.00001.201870.0041387.69
52732005.10.17 14:56sell26370.501.20240.00001.2004
52742005.10.17 18:09sell26380.501.20480.00001.2028
52752005.10.17 21:12close26380.501.20290.00001.202895.0041482.69
52762005.10.17 21:12close26370.501.20300.00001.2004-30.0041452.69
52772005.10.19 15:00buy26390.501.19581.18331.1978
52782005.10.19 15:42buy26400.501.19341.18321.1954
52792005.10.19 16:40close26400.501.19531.18321.195495.0041547.69
52802005.10.19 16:40close26390.501.19521.18331.1978-30.0041517.69
52812005.10.19 16:40buy26410.501.19571.18321.1977
52822005.10.19 16:55close26410.501.19701.18321.197765.0041582.69
52832005.10.19 16:55buy26420.501.19691.18441.1989
52842005.10.19 17:55close26420.501.19831.18441.198970.0041652.69
52852005.10.19 18:00buy26430.501.19911.18661.2011
52862005.10.19 20:12buy26440.501.19651.18631.1985
52872005.10.19 22:02t/p26440.501.19851.18631.1985100.0041752.69
52882005.10.19 22:02close26430.501.19851.18661.2011-30.0041722.69
52892005.10.19 22:02buy26450.501.19881.18631.2008
52902005.10.19 22:39close26450.501.20011.18631.200865.0041787.69
52912005.10.19 22:39buy26460.501.19961.18711.2016
52922005.10.20 01:58buy26470.501.19721.18701.1992
52932005.10.20 09:51close26470.501.19911.18701.199295.0041882.69
52942005.10.20 09:51close26460.501.19901.18711.2016-35.5541847.14
52952005.10.20 14:00sell26480.501.19590.00001.1939
52962005.10.20 16:59sell26490.501.19830.00001.1963
52972005.10.20 18:10close26490.501.19640.00001.196395.0041942.14
52982005.10.20 18:10close26480.501.19650.00001.1939-30.0041912.14
52992005.10.21 20:00sell26500.501.19570.00001.1937
53002005.10.21 20:28close26500.501.19440.00001.193765.0041977.14
53012005.10.21 20:28sell26510.501.19410.00001.1921
53022005.10.24 05:29close26510.501.19270.00001.192170.7542047.89
53032005.10.24 19:00buy26520.501.20001.18751.2020
53042005.10.24 19:04close26520.501.20141.18751.202070.0042117.89
53052005.10.24 19:04buy26530.501.20171.18921.2037
53062005.10.24 19:37buy26540.501.19921.18901.2012
53072005.10.24 20:11buy26552.001.19681.18891.1988
53082005.10.24 20:50close26552.001.19841.18891.1988320.0042437.89
53092005.10.24 20:50close26540.501.19831.18901.2012-45.0042392.89
53102005.10.24 20:50close26530.501.19831.18921.2037-170.0042222.89
53112005.10.24 21:00buy26560.501.19781.18531.1998
53122005.10.24 23:48close26560.501.19911.18531.199865.0042287.89
53132005.10.26 15:00sell26570.501.20760.00001.2056
53142005.10.26 15:12close26570.501.20630.00001.205665.0042352.89
53152005.10.26 15:12sell26580.501.20630.00001.2043
53162005.10.26 15:24close26580.501.20500.00001.204365.0042417.89
53172005.10.26 15:24sell26590.501.20490.00001.2029
53182005.10.26 16:06sell26600.501.20730.00001.2053
53192005.10.26 17:05sell26611.001.20980.00001.2078
53202005.10.26 17:49t/p26611.001.20780.00001.2078200.0042617.89
53212005.10.26 17:49close26600.501.20760.00001.2053-15.0042602.89
53222005.10.26 17:49close26590.501.20760.00001.2029-135.0042467.89
53232005.10.26 22:00sell26620.501.20760.00001.2056
53242005.10.26 23:05close26620.501.20630.00001.205665.0042532.89
53252005.10.26 23:06sell26630.501.20620.00001.2042
53262005.10.27 02:38close26630.501.20480.00001.204272.2542605.14
53272005.10.28 17:00sell26640.501.21230.00001.2103
53282005.10.28 17:43close26640.501.21090.00001.210370.0042675.14
53292005.10.28 17:43sell26650.501.21090.00001.2089
53302005.10.28 18:03close26650.501.20950.00001.208970.0042745.14
53312005.10.28 18:03sell26660.501.20940.00001.2074
53322005.10.28 19:20close26660.501.20780.00001.207480.0042825.14
53332005.10.28 19:20sell26670.501.20780.00001.2058
53342005.10.28 20:00close26670.501.20650.00001.205865.0042890.14
53352005.11.01 14:00buy26680.501.20131.18881.2033
53362005.11.01 14:35close26680.501.20281.18881.203375.0042965.14
53372005.11.01 14:35buy26690.501.20281.19031.2048
53382005.11.01 15:50buy26700.501.20041.19021.2024
53392005.11.01 17:01buy26712.001.19751.18961.1995
53402005.11.01 17:08close26712.001.19941.18961.1995380.0043345.14
53412005.11.01 17:08close26700.501.19931.19021.2024-55.0043290.14
53422005.11.01 17:08close26690.501.19931.19031.2048-175.0043115.14
53432005.11.01 23:00buy26720.501.20151.18901.2035
53442005.11.01 23:46close26720.501.20291.18901.203570.0043185.14
53452005.11.01 23:46buy26730.501.20301.19051.2050
53462005.11.02 00:55close26730.501.20431.19051.205063.1543248.29
53472005.11.02 00:56buy26740.501.20431.19181.2063
53482005.11.02 02:04buy26750.501.20191.19171.2039
53492005.11.02 05:32close26750.501.20381.19171.203995.0043343.29
53502005.11.02 05:32close26740.501.20351.19181.2063-40.0043303.29
53512005.11.02 15:00sell26760.501.19960.00001.1976
53522005.11.02 15:56sell26770.501.20200.00001.2000
53532005.11.02 16:47sell26781.001.20460.00001.2026
53542005.11.02 17:07t/p26781.001.20260.00001.2026200.0043503.29
53552005.11.02 17:07close26770.501.20260.00001.2000-30.0043473.29
53562005.11.02 17:07close26760.501.20260.00001.1976-150.0043323.29
53572005.11.03 17:00sell26790.501.20030.00001.1983
53582005.11.03 17:22close26790.501.19900.00001.198365.0043388.29
53592005.11.03 17:22sell26800.501.19900.00001.1970
53602005.11.03 19:00close26800.501.19750.00001.197075.0043463.29
53612005.11.08 19:00buy26810.501.17761.16511.1796
53622005.11.08 20:37close26810.501.17901.16511.179670.0043533.29
53632005.11.08 20:37buy26820.501.17931.16681.1813
53642005.11.09 01:40buy26830.501.17691.16671.1789
53652005.11.09 13:10buy26842.001.17451.16661.1765
53662005.11.09 15:45close26842.001.17601.16661.1765300.0043833.29
53672005.11.09 15:45close26830.501.17591.16671.1789-50.0043783.29
53682005.11.09 15:45close26820.501.17591.16681.1813-171.8543611.44
53692005.11.09 23:00buy26850.501.17721.16471.1792
53702005.11.10 12:29close26850.501.17861.16471.179264.4543675.89
53712005.11.10 17:00sell26860.501.17450.00001.1725
53722005.11.10 17:02close26860.501.17280.00001.172585.0043760.89
53732005.11.10 17:02sell26870.501.17280.00001.1708
53742005.11.10 17:12sell26880.501.17520.00001.1732
53752005.11.10 17:32close26880.501.17330.00001.173295.0043855.89
53762005.11.10 17:32close26870.501.17340.00001.1708-30.0043825.89
53772005.11.10 17:32sell26890.501.17340.00001.1714
53782005.11.10 21:43close26890.501.17200.00001.171470.0043895.89
53792005.11.12 00:00buy26900.501.17301.16051.1750
53802005.11.14 02:09close26900.501.17451.16051.175073.1543969.04
53812005.11.14 03:00buy26910.501.17261.16011.1746
53822005.11.14 03:55close26910.501.17401.16011.174670.0044039.04
53832005.11.14 03:55buy26920.601.17401.16151.1760
53842005.11.14 06:04close26920.601.17521.16151.176072.0044111.04
53852005.11.15 22:00buy26930.601.17121.15871.1732
53862005.11.15 22:12close26930.601.17241.15871.173272.0044183.04
53872005.11.15 22:12buy26940.601.17241.15991.1744
53882005.11.16 01:35close26940.601.17381.15991.174481.7844264.82
53892005.11.16 15:00sell26950.601.16870.00001.1667
53902005.11.16 16:01close26950.601.16750.00001.166772.0044336.82
53912005.11.17 18:00buy26960.601.17271.16021.1747
53922005.11.17 18:51buy26970.601.17031.16011.1723
53932005.11.17 19:02close26970.601.17221.16011.1723114.0044450.82
53942005.11.17 19:02close26960.601.17201.16021.1747-42.0044408.82
53952005.11.18 11:00sell26980.601.16850.00001.1665
53962005.11.18 11:24close26980.601.16710.00001.166584.0044492.82
53972005.11.18 11:24sell26990.601.16700.00001.1650
53982005.11.18 14:35sell27000.601.16960.00001.1676
53992005.11.18 15:17close27000.601.16770.00001.1676114.0044606.82
54002005.11.18 15:17close26990.601.16780.00001.1650-48.0044558.82
54012005.11.21 19:00sell27010.601.17310.00001.1711
54022005.11.22 10:41close27010.601.17190.00001.171172.9044631.72
54032005.11.22 20:00buy27020.601.17451.16201.1765
54042005.11.22 21:03close27020.601.17571.16201.176572.0044703.72
54052005.11.22 21:03buy27030.601.17571.16321.1777
54062005.11.22 21:04close27030.601.17691.16321.177772.0044775.72
54072005.11.22 21:05buy27040.601.17691.16441.1789
54082005.11.22 21:09close27040.601.17811.16441.178972.0044847.72
54092005.11.22 21:09buy27050.601.17841.16591.1804
54102005.11.22 21:12close27050.601.17961.16591.180472.0044919.72
54112005.11.22 21:12buy27060.601.17941.16691.1814
54122005.11.22 21:13close27060.601.18081.16691.181484.0045003.72
54132005.11.22 21:13buy27070.601.18091.16841.1829
54142005.11.22 21:16buy27080.601.17831.16811.1803
54152005.11.22 21:17close27080.601.18021.16811.1803114.0045117.72
54162005.11.22 21:17close27070.601.18061.16841.1829-18.0045099.72
54172005.11.22 21:17buy27090.601.18061.16811.1826
54182005.11.22 21:22close27090.601.18191.16811.182678.0045177.72
54192005.11.22 21:22buy27100.601.18201.16951.1840
54202005.11.23 02:22buy27110.601.17951.16931.1815
54212005.11.23 06:23close27110.601.18141.16931.1815114.0045291.72
54222005.11.23 06:23close27100.601.18131.16951.1840-44.2245247.50
54232005.11.23 16:00sell27120.601.17980.00001.1778
54242005.11.23 17:04close27120.601.17840.00001.177884.0045331.50
54252005.11.24 15:00sell27130.601.17820.00001.1762
54262005.11.25 02:14close27130.601.17700.00001.176272.9045404.40
54272005.11.28 19:00buy27140.601.18031.16781.1823
54282005.11.28 20:01close27140.601.18151.16781.182372.0045476.40
54292005.11.28 20:02buy27150.601.18161.16911.1836
54302005.11.28 20:14close27150.601.18311.16911.183690.0045566.40
54312005.11.28 20:14buy27160.601.18311.17061.1851
54322005.11.28 20:19close27160.601.18431.17061.185172.0045638.40
54332005.11.28 20:19buy27170.601.18421.17171.1862
54342005.11.28 20:44close27170.601.18541.17171.186272.0045710.40
54352005.11.28 20:44buy27180.601.18551.17301.1875
54362005.11.28 21:09close27180.601.18691.17301.187584.0045794.40
54372005.11.29 17:00sell27190.601.17820.00001.1762
54382005.11.29 17:01close27190.601.17670.00001.176290.0045884.40
54392005.11.29 17:01sell27200.601.17660.00001.1746
54402005.11.29 17:02close27200.601.17540.00001.174672.0045956.40
54412005.11.29 17:02sell27210.601.17540.00001.1734
54422005.11.29 17:08close27210.601.17410.00001.173478.0046034.40
54432005.11.29 17:08sell27220.601.17410.00001.1721
54442005.11.29 17:18sell27230.601.17660.00001.1746
54452005.11.29 17:20t/p27230.601.17460.00001.1746120.0046154.40
54462005.11.29 17:20close27220.601.17450.00001.1721-24.0046130.40
54472005.11.29 17:20sell27240.601.17450.00001.1725
54482005.11.29 18:03sell27250.601.17690.00001.1749
54492005.11.29 18:35sell27261.201.17930.00001.1773
54502005.11.29 19:21t/p27261.201.17730.00001.1773240.0046370.40
54512005.11.29 19:21close27250.601.17720.00001.1749-18.0046352.40
54522005.11.29 19:21close27240.601.17720.00001.1725-162.0046190.40
54532005.11.29 19:21sell27270.601.17710.00001.1751
54542005.11.29 20:04sell27280.601.17970.00001.1777
54552005.11.29 23:51close27280.601.17780.00001.1777114.0046304.40
54562005.11.29 23:51close27270.601.17770.00001.1751-36.0046268.40
54572005.11.30 20:00buy27290.601.17901.16651.1810
54582005.11.30 21:03close27290.601.18021.16651.181072.0046340.40
54592005.11.30 21:03buy27300.601.18011.16761.1821
54602005.12.01 08:00sell27310.601.17820.00001.1762
54612005.12.01 09:16buy27321.201.17761.16741.1796
54622005.12.01 11:49close27321.201.17891.16741.1796156.0046496.40
54632005.12.01 11:49close27300.601.17881.16761.1821-84.6646411.74
54642005.12.01 13:56close27310.601.17690.00001.176278.0046489.74
54652005.12.05 15:00buy27330.601.17691.16441.1789
54662005.12.05 15:04close27330.601.17821.16441.178978.0046567.74
54672005.12.05 15:04buy27340.601.17831.16581.1803
54682005.12.05 16:05buy27350.601.17581.16561.1778
54692005.12.05 17:18close27350.601.17771.16561.1778114.0046681.74
54702005.12.05 17:19close27340.601.17761.16581.1803-42.0046639.74
54712005.12.07 06:00sell27360.601.17740.00001.1754
54722005.12.07 08:44close27360.601.17610.00001.175478.0046717.74
54732005.12.08 12:00buy27370.601.17691.16441.1789
54742005.12.08 13:52close27370.601.17811.16441.178972.0046789.74
54752005.12.08 13:52buy27380.601.17821.16571.1802
54762005.12.08 17:12close27380.601.17961.16571.180284.0046873.74
54772005.12.09 13:00sell27390.601.17950.00001.1775
54782005.12.09 14:31sell27400.601.18190.00001.1799
54792005.12.09 14:44close27400.601.18010.00001.1799108.0046981.74
54802005.12.09 14:44close27390.601.18020.00001.1775-42.0046939.74
54812005.12.13 13:00sell27410.601.19260.00001.1906
54822005.12.13 13:02close27410.601.19140.00001.190672.0047011.74
54832005.12.13 13:02sell27420.601.19140.00001.1894
54842005.12.13 15:09sell27430.601.19390.00001.1919
54852005.12.13 15:46t/p27430.601.19190.00001.1919120.0047131.74
54862005.12.13 15:46close27420.601.19190.00001.1894-30.0047101.74
54872005.12.13 15:46sell27440.601.19180.00001.1898
54882005.12.13 17:18sell27450.601.19430.00001.1923
54892005.12.13 19:06close27450.601.19240.00001.1923114.0047215.74
54902005.12.13 19:06close27440.601.19270.00001.1898-54.0047161.74
54912005.12.15 08:00sell27460.601.19840.00001.1964
54922005.12.15 10:02sell27470.601.20080.00001.1988
54932005.12.15 11:41sell27481.201.20330.00001.2013
54942005.12.15 12:18t/p27481.201.20130.00001.2013240.0047401.74
54952005.12.15 12:18close27470.601.20120.00001.1988-24.0047377.74
54962005.12.15 12:18close27460.601.20120.00001.1964-168.0047209.74
54972005.12.15 18:00sell27490.601.19480.00001.1928
54982005.12.15 18:12sell27500.601.19720.00001.1952
54992005.12.15 19:37close27500.601.19540.00001.1952108.0047317.74
55002005.12.15 19:37close27490.601.19550.00001.1928-42.0047275.74
55012005.12.15 19:37sell27510.601.19540.00001.1934
55022005.12.15 22:31sell27520.601.19780.00001.1958
55032005.12.16 01:39close27520.601.19600.00001.1958108.9047384.64
55042005.12.16 01:39close27510.601.19640.00001.1934-59.1047325.54
55052005.12.16 13:00buy27530.601.20061.18811.2026
55062005.12.16 13:10buy27540.601.19821.18801.2002
55072005.12.16 16:40close27540.601.20001.18801.2002108.0047433.54
55082005.12.16 16:40close27530.601.19961.18811.2026-60.0047373.54
55092005.12.19 17:00sell27550.601.19990.00001.1979
55102005.12.19 20:07close27550.601.19840.00001.197990.0047463.54
55112005.12.22 19:00buy27560.601.18861.17611.1906
55122005.12.22 20:26buy27570.601.18611.17591.1881
55132005.12.22 21:01close27570.601.18801.17591.1881114.0047577.54
55142005.12.22 21:01close27560.601.18791.17611.1906-42.0047535.54
55152005.12.22 21:02buy27580.601.18791.17541.1899
55162005.12.23 14:00buy27590.601.18541.17521.1874
55172005.12.23 17:00sell27600.601.18410.00001.1821
55182005.12.23 17:23sell27610.601.18660.00001.1846
55192005.12.23 17:34t/p27590.601.18741.17521.1874120.0047655.54
55202005.12.23 17:34close27580.601.18751.17541.1899-26.2247629.32
55212005.12.23 19:39close27610.601.18470.00001.1846114.0047743.32
55222005.12.23 19:39close27600.601.18460.00001.1821-30.0047713.32
55232005.12.26 05:00sell27620.601.18460.00001.1826
55242005.12.26 06:02close27620.601.18340.00001.182672.0047785.32
55252005.12.26 06:02sell27630.601.18350.00001.1815
55262005.12.26 09:35sell27640.601.18590.00001.1839
55272005.12.26 13:07sell27651.201.18840.00001.1864
55282005.12.26 13:22t/p27651.201.18640.00001.1864240.0048025.32
55292005.12.26 13:22close27640.601.18640.00001.1839-30.0047995.32
55302005.12.26 13:22close27630.601.18640.00001.1815-174.0047821.32
55312005.12.26 14:00buy27660.601.18641.17391.1884
55322005.12.26 18:00sell27670.601.18480.00001.1828
55332005.12.27 01:43buy27681.201.18381.17361.1858
55342005.12.27 01:45close27670.601.18360.00001.182872.9047894.22
55352005.12.27 07:26close27681.201.18541.17361.1858192.0048086.22
55362005.12.27 07:27close27660.601.18511.17391.1884-80.2248006.00
55372005.12.27 12:00buy27690.601.18671.17421.1887
55382005.12.27 21:04buy27700.601.18431.17411.1863
55392005.12.27 23:00sell27710.601.18320.00001.1812
55402005.12.28 02:01sell27720.601.18560.00001.1836
55412005.12.28 08:28close27700.601.18621.17411.1863111.7848117.78
55422005.12.28 08:28close27690.601.18611.17421.1887-38.2248079.56
55432005.12.28 09:00buy27730.601.18741.17491.1894
55442005.12.28 09:03sell27741.201.18810.00001.1861
55452005.12.28 09:11close27730.601.18901.17491.189496.0048175.56
55462005.12.28 09:11buy27750.601.18911.17661.1911
55472005.12.28 09:13close27750.601.19041.17661.191178.0048253.56
55482005.12.28 09:13buy27760.601.19111.17861.1931
55492005.12.28 09:13sell27773.601.19090.00001.1889
55502005.12.28 09:24close27760.601.19241.17861.193178.0048331.56
55512005.12.28 09:24buy27780.601.19241.17991.1944
55522005.12.28 11:12buy27794.801.18971.17951.1917
55532005.12.28 11:13close27794.801.19021.17951.1917240.0048571.56
55542005.12.28 11:13close27780.601.19041.17991.1944-120.0048451.56
55552005.12.28 11:13buy27800.601.19051.17801.1925
55562005.12.28 12:52close27800.601.19181.17801.192578.0048529.56
55572005.12.28 12:52buy27810.601.19221.17971.1942
55582005.12.28 16:40sell278218.001.19330.00001.1913
55592005.12.28 16:51close278218.001.19200.00001.19132340.0050869.56
55602005.12.28 16:51close27773.601.19220.00001.1889-468.0050401.56
55612005.12.28 16:51close27741.201.19220.00001.1861-492.0049909.56
55622005.12.28 16:51close27720.601.19220.00001.1836-396.0049513.56
55632005.12.28 16:51close27710.601.19220.00001.1812-539.1048974.46
55642005.12.28 18:50buy27830.601.18951.17931.1915
55652005.12.28 18:55buy27842.401.18681.17891.1888
55662005.12.28 19:09buy278516.201.18451.17891.1865
55672005.12.28 19:09sell27860.601.18390.00001.1819
55682005.12.28 21:02close27860.601.18260.00001.181978.0049052.46
55692005.12.28 21:02sell27870.501.18250.00001.1805
55702005.12.29 01:35sell27880.601.18490.00001.1829
55712005.12.29 02:32close278516.201.18531.17891.18651116.1850168.64
55722005.12.29 02:32close27842.401.18521.17891.1888-410.6449758.00
55732005.12.29 02:32close27830.601.18521.17931.1915-264.6649493.34
55742005.12.29 02:32close27810.601.18521.17971.1942-426.6649066.68
55752005.12.29 09:22sell27891.201.18730.00001.1853
55762005.12.29 11:00buy27900.601.18711.17461.1891
55772005.12.29 11:20t/p27891.201.18530.00001.1853240.0049306.68
55782005.12.29 11:20close27880.601.18500.00001.1829-6.0049300.68
55792005.12.29 11:20close27870.501.18500.00001.1805-122.7549177.93
55802005.12.29 11:20buy27910.601.18431.17411.1863
55812005.12.30 04:22t/p27910.601.18631.17411.1863117.7849295.71
55822005.12.30 04:22close27900.601.18631.17461.1891-50.2249245.49
55832005.12.30 13:00sell27920.601.18290.00001.1809
55842005.12.30 14:31close27920.601.18150.00001.180984.0049329.49
55852005.12.31 00:00buy27930.601.18511.17261.1871
55862006.01.02 08:21buy27940.601.18271.17251.1847
55872006.01.02 09:58close27940.601.18461.17251.1847114.0049443.49
55882006.01.02 09:58close27930.601.18451.17261.1871-38.2249405.27
55892006.01.02 12:00buy27950.601.18501.17251.1870
55902006.01.02 15:16buy27960.601.18261.17241.1846
55912006.01.03 02:22t/p27960.601.18461.17241.1846117.7849523.05
55922006.01.03 02:22close27950.601.18461.17251.1870-26.2249496.83
55932006.01.03 04:00buy27970.601.18651.17401.1885
55942006.01.03 04:25close27970.601.18791.17401.188584.0049580.83
55952006.01.03 04:26buy27980.601.18791.17541.1899
55962006.01.03 07:08close27980.601.18931.17541.189984.0049664.83
55972006.01.05 15:00sell27990.601.20940.00001.2074
55982006.01.05 15:43close27990.601.20790.00001.207490.0049754.83
55992006.01.05 15:43sell28000.601.20790.00001.2059
56002006.01.05 18:10sell28010.601.21030.00001.2083
56012006.01.06 03:50close28010.601.20840.00001.2083114.9049869.73
56022006.01.06 03:50close28000.601.20850.00001.2059-35.1049834.63
56032006.01.06 06:00sell28020.601.20900.00001.2070
56042006.01.06 15:31sell28030.601.21160.00001.2096
56052006.01.06 15:31sell28041.201.21420.00001.2122
56062006.01.06 15:33t/p28041.201.21220.00001.2122240.0050074.63
56072006.01.06 15:33close28030.601.21210.00001.2096-30.0050044.63
56082006.01.06 15:33close28020.601.21210.00001.2070-186.0049858.63
56092006.01.09 12:00sell28050.601.20910.00001.2071
56102006.01.09 12:16close28050.601.20770.00001.207184.0049942.63
56112006.01.09 12:16sell28060.601.20760.00001.2056
56122006.01.09 18:17close28060.601.20630.00001.205678.0050020.63
56132006.01.10 14:00buy28070.601.20901.19651.2110
56142006.01.10 15:04buy28080.601.20671.19651.2087
56152006.01.10 15:43buy28092.401.20421.19631.2062
56162006.01.10 15:53close28092.401.20581.19631.2062384.0050404.63
56172006.01.10 15:53close28080.601.20561.19651.2087-66.0050338.63
56182006.01.10 15:53close28070.601.20561.19651.2110-204.0050134.63
56192006.01.10 15:53buy28100.601.20591.19341.2079
56202006.01.10 17:04close28100.601.20741.19341.207990.0050224.63
56212006.01.11 15:00buy28110.601.20901.19651.2110
56222006.01.11 16:26close28110.601.21051.19651.211090.0050314.63
56232006.01.11 16:26buy28120.601.21051.19801.2125
56242006.01.11 16:51close28120.601.21181.19801.212578.0050392.63
56252006.01.11 16:51buy28130.601.21181.19931.2138
56262006.01.11 17:20buy28140.601.20941.19921.2114
56272006.01.11 17:45t/p28140.601.21141.19921.2114120.0050512.63
56282006.01.11 17:45close28130.601.21141.19931.2138-24.0050488.63
56292006.01.12 17:00sell28150.601.20310.00001.2011
56302006.01.12 17:06close28150.601.20180.00001.201178.0050566.63
56312006.01.12 17:06sell28160.601.20170.00001.1997
56322006.01.12 18:00sell28170.601.20410.00001.2021
56332006.01.12 19:32t/p28170.601.20210.00001.2021120.0050686.63
56342006.01.12 19:32close28160.601.20210.00001.1997-24.0050662.63
56352006.01.13 18:00buy28180.601.20831.19581.2103
56362006.01.13 18:27close28180.601.20981.19581.210390.0050752.63
56372006.01.13 18:27buy28190.601.20971.19721.2117
56382006.01.13 18:42close28190.601.21111.19721.211784.0050836.63
56392006.01.13 18:42buy28200.601.21091.19841.2129
56402006.01.13 19:39close28200.601.21261.19841.2129102.0050938.63
56412006.01.13 20:00buy28210.601.21361.20111.2156
56422006.01.14 00:12close28210.601.21491.20111.215678.0051016.63
56432006.01.16 17:00sell28220.601.21150.00001.2095
56442006.01.17 02:57close28220.601.20990.00001.209596.9051113.53
56452006.01.17 11:00buy28230.601.21341.20091.2154
56462006.01.17 11:44buy28240.601.21101.20081.2130
56472006.01.17 13:23buy28252.401.20871.20081.2107
56482006.01.17 13:45buy282616.201.20601.20041.2080
56492006.01.17 13:45sell28270.601.20600.00001.2040
56502006.01.17 13:50close282616.201.20691.20041.20801458.0052571.53
56512006.01.17 13:50close28252.401.20711.20081.2107-384.0052187.53
56522006.01.17 13:50close28240.601.20711.20081.2130-234.0051953.53
56532006.01.17 13:50close28230.601.20711.20091.2154-378.0051575.53
56542006.01.17 14:34sell28280.601.20860.00001.2066
56552006.01.17 15:57t/p28280.601.20660.00001.2066120.0051695.53
56562006.01.17 15:57close28270.601.20660.00001.2040-36.0051659.53
56572006.01.18 00:00buy28290.601.21081.19831.2128
56582006.01.18 00:37close28290.601.21211.19831.212878.0051737.53
56592006.01.18 00:38buy28300.601.21181.19931.2138
56602006.01.18 02:40buy28310.601.20941.19921.2114
56612006.01.18 09:55close28310.601.21131.19921.2114114.0051851.53
56622006.01.18 09:55close28300.601.21121.19931.2138-36.0051815.53
56632006.01.18 20:00sell28320.601.20870.00001.2067
56642006.01.18 21:56sell28330.601.21110.00001.2091
56652006.01.19 01:00buy28340.601.21181.19931.2138
56662006.01.19 02:27buy28351.801.20941.19921.2114
56672006.01.19 02:29t/p28330.601.20910.00001.2091122.7051938.23
56682006.01.19 02:29close28320.601.20910.00001.2067-21.3051916.93
56692006.01.19 03:19close28351.801.21041.19921.2114180.0052096.93
56702006.01.19 03:19close28340.601.21031.19931.2138-90.0052006.93
56712006.01.19 19:00buy28360.701.21111.19861.2131
56722006.01.19 20:50buy28370.601.20881.19861.2108
56732006.01.20 08:17buy28382.401.20641.19851.2084
56742006.01.20 08:33close28382.401.20791.19851.2084360.0052366.93
56752006.01.20 08:33close28370.601.20761.19861.2108-74.2252292.71
56762006.01.20 08:33close28360.701.20761.19861.2131-247.5952045.12
56772006.01.20 18:00buy28390.701.20931.19681.2113
56782006.01.20 18:11close28390.701.21051.19681.211384.0052129.12
56792006.01.20 18:11buy28400.701.21041.19791.2124
56802006.01.20 20:20close28400.701.21161.19791.212484.0052213.12
56812006.01.20 20:20buy28410.701.21171.19921.2137
56822006.01.20 20:50close28410.701.21291.19921.213784.0052297.12
56832006.01.20 20:50buy28420.701.21291.20041.2149
56842006.01.20 21:05close28420.701.21421.20041.214991.0052388.12
56852006.01.25 04:00sell28430.701.22640.00001.2244
56862006.01.25 10:32sell28440.701.22880.00001.2268
56872006.01.25 11:00buy28450.701.22911.21661.2311
56882006.01.25 11:13close28450.701.23031.21661.231184.0052472.12
56892006.01.25 11:13buy28460.701.23031.21781.2323
56902006.01.25 11:16sell28471.401.23120.00001.2292
56912006.01.25 11:17close28460.701.23151.21781.232384.0052556.12
56922006.01.25 11:17buy28480.601.23161.21911.2336
56932006.01.25 12:57t/p28471.401.22920.00001.2292280.0052836.12
56942006.01.25 12:57buy28493.501.22921.21901.2312
56952006.01.25 12:57close28440.701.22920.00001.2268-28.0052808.12
56962006.01.25 12:57close28430.701.22920.00001.2244-196.0052612.12
56972006.01.25 12:58close28493.501.22991.21901.2312245.0052857.12
56982006.01.25 12:58close28480.601.22981.21911.2336-108.0052749.12
56992006.01.25 19:00sell28500.701.22490.00001.2229
57002006.01.25 19:23sell28510.701.22730.00001.2253
57012006.01.25 21:41close28510.701.22540.00001.2253133.0052882.12
57022006.01.25 21:41close28500.701.22560.00001.2229-49.0052833.12
57032006.01.31 08:00buy28520.701.21031.19781.2123
57042006.01.31 10:04close28520.701.21161.19781.212391.0052924.12
57052006.01.31 12:00buy28530.701.21051.19801.2125
57062006.01.31 14:08close28530.701.21171.19801.212584.0053008.12
57072006.01.31 14:08buy28540.701.21201.19951.2140
57082006.01.31 17:19close28540.701.21341.19951.214098.0053106.12
57092006.01.31 17:19buy28550.701.21341.20091.2154
57102006.01.31 17:58close28550.701.21461.20091.215484.0053190.12
57112006.02.01 15:00sell28560.701.21070.00001.2087
57122006.02.01 15:15close28560.701.20950.00001.208784.0053274.12
57132006.02.01 15:15sell28570.701.20940.00001.2074
57142006.02.01 15:22close28570.701.20810.00001.207491.0053365.12
57152006.02.01 15:22sell28580.701.20810.00001.2061
57162006.02.01 17:03sell28590.701.21050.00001.2085
57172006.02.01 18:08close28590.701.20870.00001.2085126.0053491.12
57182006.02.01 18:08close28580.701.20900.00001.2061-63.0053428.12
57192006.02.02 19:00buy28600.701.21021.19771.2122
57202006.02.03 09:35buy28610.701.20771.19751.2097
57212006.02.03 13:00sell28620.701.20730.00001.2053
57222006.02.03 13:15close28620.701.20610.00001.205384.0053512.12
57232006.02.03 13:15sell28630.701.20600.00001.2040
57242006.02.03 15:31sell28640.701.20850.00001.2065
57252006.02.03 15:31t/p28610.701.20971.19751.2097140.0053652.12
57262006.02.03 15:31close28600.701.20971.19771.2122-37.5953614.53
57272006.02.03 15:32close28640.701.20660.00001.2065133.0053747.53
57282006.02.03 15:32close28630.701.20680.00001.2040-56.0053691.53
57292006.02.07 11:00buy28650.701.19891.18641.2009
57302006.02.07 11:17close28650.701.20011.18641.200984.0053775.53
57312006.02.07 11:17buy28660.701.20021.18771.2022
57322006.02.07 11:42close28660.701.20161.18771.202298.0053873.53
57332006.02.07 11:42buy28670.701.20191.18941.2039
57342006.02.07 12:05buy28680.701.19951.18931.2015
57352006.02.07 14:05buy28692.801.19681.18891.1988
57362006.02.07 15:25close28692.801.19841.18891.1988448.0054321.53
57372006.02.07 15:25close28680.701.19821.18931.2015-91.0054230.53
57382006.02.07 15:25close28670.701.19821.18941.2039-259.0053971.53
57392006.02.08 01:00buy28700.701.19871.18621.2007
57402006.02.08 14:08buy28710.701.19631.18611.1983
57412006.02.08 18:05buy28722.801.19371.18581.1957
57422006.02.08 19:52close28722.801.19521.18581.1957420.0054391.53
57432006.02.08 19:52close28710.701.19511.18611.1983-84.0054307.53
57442006.02.08 19:52close28700.701.19511.18621.2007-252.0054055.53
57452006.02.09 07:00buy28730.701.19771.18521.1997
57462006.02.09 07:09close28730.701.19891.18521.199784.0054139.53
57472006.02.09 07:09buy28740.701.19901.18651.2010
57482006.02.09 11:44buy28750.701.19671.18651.1987
57492006.02.09 13:35close28750.701.19861.18651.1987133.0054272.53
57502006.02.09 13:35close28740.701.19851.18651.2010-35.0054237.53
57512006.02.09 20:00sell28760.701.19680.00001.1948
57522006.02.10 01:11sell28770.701.19920.00001.1972
57532006.02.10 02:38t/p28770.701.19720.00001.1972140.0054377.53
57542006.02.10 02:38close28760.701.19720.00001.1948-26.9554350.58
57552006.02.10 13:00sell28780.701.19700.00001.1950
57562006.02.10 15:45sell28790.701.19940.00001.1974
57572006.02.10 15:56sell28801.401.20190.00001.1999
57582006.02.10 17:19t/p28801.401.19990.00001.1999280.0054630.58
57592006.02.10 17:19close28790.701.19970.00001.1974-21.0054609.58
57602006.02.10 17:19close28780.701.19970.00001.1950-189.0054420.58
57612006.02.13 23:00buy28810.701.19091.17841.1929
57622006.02.14 08:16close28810.701.19211.17841.192981.4154501.99
57632006.02.14 22:00buy28820.701.19141.17891.1934
57642006.02.15 01:16close28820.701.19261.17891.193481.4154583.40
57652006.02.15 01:16buy28830.701.19271.18021.1947
57662006.02.15 15:00sell28840.701.19060.00001.1886
57672006.02.15 16:01sell28850.701.19310.00001.1911
57682006.02.15 16:01close28830.701.19421.18021.1947105.0054688.40
57692006.02.15 17:02t/p28850.701.19110.00001.1911140.0054828.40
57702006.02.15 17:02close28840.701.19110.00001.1886-35.0054793.40
57712006.02.15 19:00sell28860.701.18820.00001.1862
57722006.02.16 11:29close28860.701.18690.00001.186294.1554887.55
57732006.02.16 23:00buy28870.701.18991.17741.1919
57742006.02.16 23:32close28870.701.19111.17741.191984.0054971.55
57752006.02.16 23:32buy28880.701.19111.17861.1931
57762006.02.17 03:26buy28890.701.18871.17851.1907
57772006.02.17 14:07buy28902.801.18611.17821.1881
57782006.02.17 14:40close28902.801.18781.17821.1881476.0055447.55
57792006.02.17 14:41close28890.701.18771.17851.1907-70.0055377.55
57802006.02.17 14:41close28880.701.18771.17861.1931-240.5955136.96
57812006.02.21 04:00sell28910.701.19250.00001.1905
57822006.02.21 09:24close28910.701.19130.00001.190584.0055220.96
57832006.02.22 05:00buy28920.701.19291.18041.1949
57842006.02.22 10:53buy28930.701.19061.18041.1926
57852006.02.22 12:27buy28942.801.18811.18021.1901
57862006.02.22 15:53close28942.801.18961.18021.1901420.0055640.96
57872006.02.22 15:53close28930.701.18951.18041.1926-77.0055563.96
57882006.02.22 15:53close28920.701.18951.18041.1949-238.0055325.96
57892006.02.22 23:00buy28950.701.19071.17821.1927
57902006.02.23 01:21close28950.701.19191.17821.192776.2355402.19
57912006.02.23 01:21buy28960.701.19171.17921.1937
57922006.02.23 11:13close28960.701.19291.17921.193784.0055486.19
57932006.02.23 11:13buy28970.701.19341.18091.1954
57942006.02.23 12:18close28970.701.19481.18091.195498.0055584.19
57952006.02.24 00:00sell28980.701.19200.00001.1900
57962006.02.24 10:07close28980.701.19060.00001.190098.0055682.19
57972006.02.28 08:00buy28990.701.18611.17361.1881
57982006.02.28 11:16close28990.701.18731.17361.188184.0055766.19
57992006.03.01 20:00sell29000.701.19130.00001.1893
58002006.03.01 20:20close29000.701.19010.00001.189384.0055850.19
58012006.03.01 20:20sell29010.701.18960.00001.1876
58022006.03.01 21:07sell29020.701.19200.00001.1900
58032006.03.02 10:34sell29031.401.19440.00001.1924
58042006.03.02 15:02t/p29031.401.19240.00001.1924280.0056130.19
58052006.03.02 15:02close29020.701.19240.00001.1900-24.8556105.34
58062006.03.02 15:02close29010.701.19240.00001.1876-192.8555912.49
58072006.03.06 14:00sell29040.701.20320.00001.2012
58082006.03.06 14:41close29040.701.20190.00001.201291.0056003.49
58092006.03.06 14:41sell29050.701.20190.00001.1999
58102006.03.06 18:24close29050.701.20040.00001.1999105.0056108.49
58112006.03.06 20:00sell29060.701.19930.00001.1973
58122006.03.06 20:33sell29070.701.20170.00001.1997
58132006.03.07 02:47close29070.701.19980.00001.1997134.0556242.54
58142006.03.07 02:47close29060.701.20010.00001.1973-54.9556187.59
58152006.03.08 12:00buy29080.701.19251.18001.1945
58162006.03.08 12:05close29080.701.19391.18001.194598.0056285.59
58172006.03.08 12:05buy29090.701.19391.18141.1959
58182006.03.08 13:50buy29100.701.19141.18121.1934
58192006.03.08 17:56close29100.701.19331.18121.1934133.0056418.59
58202006.03.08 17:56close29090.701.19301.18141.1959-63.0056355.59
58212006.03.08 20:00buy29110.701.19281.18031.1948
58222006.03.09 02:34close29110.701.19411.18031.194883.2356438.82
58232006.03.09 18:00sell29120.701.19190.00001.1899
58242006.03.09 19:56close29120.701.19060.00001.189991.0056529.82
58252006.03.09 19:56sell29130.701.19050.00001.1885
58262006.03.10 03:02close29130.701.18920.00001.188592.0556621.87
58272006.03.10 11:00buy29140.701.19261.18011.1946
58282006.03.10 15:31buy29150.701.18991.17971.1919
58292006.03.10 15:36t/p29150.701.19191.17971.1919140.0056761.87
58302006.03.10 15:36close29140.701.19221.18011.1946-28.0056733.87
58312006.03.11 00:00buy29160.701.19121.17871.1932
58322006.03.13 02:05close29160.701.19251.17871.193288.4156822.28
58332006.03.13 04:00buy29170.701.19451.18201.1965
58342006.03.13 09:38close29170.701.19631.18201.1965126.0056948.28
58352006.03.13 16:00sell29180.701.19250.00001.1905
58362006.03.13 18:17sell29190.701.19490.00001.1929
58372006.03.13 20:07close29190.701.19300.00001.1929133.0057081.28
58382006.03.13 20:07close29180.701.19310.00001.1905-42.0057039.28
58392006.03.14 15:00sell29200.701.19490.00001.1929
58402006.03.14 15:31sell29210.701.19760.00001.1956
58412006.03.14 15:34t/p29210.701.19560.00001.1956140.0057179.28
58422006.03.14 15:34close29200.701.19550.00001.1929-42.0057137.28
58432006.03.14 15:35sell29220.701.19550.00001.1935
58442006.03.14 16:50sell29230.701.19790.00001.1959
58452006.03.14 17:04sell29241.401.20030.00001.1983
58462006.03.14 17:59sell29254.201.20270.00001.2007
58472006.03.14 17:59buy29260.701.20241.18991.2044
58482006.03.15 03:12close29254.201.20080.00001.2007804.3057941.58
58492006.03.15 03:12close29241.401.20090.00001.1983-81.9057859.68
58502006.03.15 03:12close29230.701.20090.00001.1959-208.9557650.73
58512006.03.15 03:12close29220.701.20090.00001.1935-376.9557273.78
58522006.03.15 09:42close29260.701.20371.18991.204488.4157362.19
58532006.03.20 07:00sell29270.701.21710.00001.2151
58542006.03.20 08:59close29270.701.21560.00001.2151105.0057467.19
58552006.03.20 08:59sell29280.701.21560.00001.2136
58562006.03.20 09:29sell29290.701.21800.00001.2160
58572006.03.20 16:33close29290.701.21610.00001.2160133.0057600.19
58582006.03.20 16:33close29280.701.21650.00001.2136-63.0057537.19
58592006.03.20 18:00sell29300.701.21750.00001.2155
58602006.03.20 18:21close29300.701.21610.00001.215598.0057635.19
58612006.03.20 18:21sell29310.701.21620.00001.2142
58622006.03.20 20:15close29310.701.21470.00001.2142105.0057740.19
58632006.03.20 21:00sell29320.701.21640.00001.2144
58642006.03.21 02:27close29320.701.21490.00001.2144106.0557846.24
58652006.03.24 19:00buy29330.701.20331.19081.2053
58662006.03.24 20:08close29330.701.20471.19081.205398.0057944.24
58672006.03.24 20:08buy29340.701.20481.19231.2068
58682006.03.27 04:42buy29350.701.20221.19201.2042
58692006.03.27 06:08t/p29350.701.20421.19201.2042140.0058084.24
58702006.03.27 06:08close29340.701.20431.19231.2068-37.5958046.65
58712006.03.27 21:00sell29360.701.20160.00001.1996
58722006.03.28 01:49close29360.701.20030.00001.199692.0558138.70
58732006.03.28 02:00sell29370.701.20100.00001.1990
58742006.03.28 06:52close29370.701.19970.00001.199091.0058229.70
58752006.03.29 00:00sell29380.701.20080.00001.1988
58762006.03.29 03:51close29380.701.19940.00001.198898.0058327.70
58772006.03.29 03:51sell29390.701.19930.00001.1973
58782006.03.29 08:50sell29400.701.20170.00001.1997
58792006.03.29 10:25close29400.701.19980.00001.1997133.0058460.70
58802006.03.29 10:25close29390.701.19990.00001.1973-42.0058418.70
58812006.03.29 21:00buy29410.701.20461.19211.2066
58822006.03.29 21:51buy29420.701.20211.19191.2041
58832006.03.30 04:00close29420.701.20401.19191.2041125.2358543.93
58842006.03.30 04:00close29410.701.20361.19211.2066-77.7758466.16
58852006.03.31 15:00sell29430.701.21060.00001.2086
58862006.03.31 16:14close29430.701.20930.00001.208691.0058557.16
58872006.03.31 16:14sell29440.701.20930.00001.2073
58882006.03.31 16:34sell29450.701.21170.00001.2097
58892006.03.31 16:48close29450.701.20980.00001.2097133.0058690.16
58902006.03.31 16:49close29440.701.21000.00001.2073-49.0058641.16
58912006.03.31 16:49sell29460.701.21000.00001.2080
58922006.03.31 16:51close29460.701.20870.00001.208091.0058732.16
58932006.03.31 16:51sell29470.701.20820.00001.2062
58942006.03.31 16:56sell29480.701.21060.00001.2086
58952006.03.31 17:05sell29491.401.21290.00001.2109
58962006.03.31 17:20t/p29491.401.21090.00001.2109280.0059012.16
58972006.03.31 17:20close29480.701.21080.00001.2086-14.0058998.16
58982006.03.31 17:20close29470.701.21080.00001.2062-182.0058816.16
58992006.04.03 01:00sell29500.701.21190.00001.2099
59002006.04.03 02:52close29500.701.21050.00001.209998.0058914.16
59012006.04.03 19:00buy29510.701.21221.19971.2142
59022006.04.03 19:13close29510.701.21361.19971.214298.0059012.16
59032006.04.03 19:13buy29520.701.21351.20101.2155
59042006.04.03 21:43close29520.701.21491.20101.215598.0059110.16
59052006.04.03 21:43buy29530.701.21501.20251.2170
59062006.04.04 04:59buy29540.701.21271.20251.2147
59072006.04.04 05:05close29540.701.21451.20251.2147126.0059236.16
59082006.04.04 05:05close29530.701.21441.20251.2170-44.5959191.57
59092006.04.06 18:00sell29550.701.22350.00001.2215
59102006.04.06 18:25close29550.701.22210.00001.221598.0059289.57
59112006.04.06 18:25sell29560.701.22200.00001.2200
59122006.04.06 19:19close29560.701.22060.00001.220098.0059387.57
59132006.04.06 19:19sell29570.701.22030.00001.2183
59142006.04.06 19:54sell29580.701.22270.00001.2207
59152006.04.07 02:16t/p29580.701.22070.00001.2207141.0559528.62
59162006.04.07 02:16close29570.701.22060.00001.2183-19.9559508.67
59172006.04.11 12:00buy29590.701.21381.20131.2158
59182006.04.11 13:04buy29600.701.21141.20121.2134
59192006.04.11 16:51t/p29600.701.21341.20121.2134140.0059648.67
59202006.04.11 16:51close29590.701.21341.20131.2158-28.0059620.67
59212006.04.11 19:00buy29610.701.21261.20011.2146
59222006.04.11 21:05close29610.701.21391.20011.214691.0059711.67
59232006.04.12 17:00sell29620.701.21170.00001.2097
59242006.04.12 18:59close29620.701.21030.00001.209798.0059809.67
59252006.04.12 19:00sell29630.701.21050.00001.2085
59262006.04.13 10:05sell29640.701.21320.00001.2112
59272006.04.13 12:00buy29650.701.21191.19941.2139
59282006.04.13 12:09t/p29640.701.21120.00001.2112140.0059949.67
59292006.04.13 12:09close29630.701.21100.00001.2085-31.8559917.82
59302006.04.13 14:10buy29660.701.20951.19931.2115
59312006.04.13 16:13buy29672.801.20711.19921.2091
59322006.04.13 16:21close29672.801.20861.19921.2091420.0060337.82
59332006.04.13 16:21close29660.701.20851.19931.2115-70.0060267.82
59342006.04.13 16:21close29650.701.20851.19941.2139-238.0060029.82
59352006.04.13 23:00buy29680.801.21141.19891.2134
59362006.04.17 01:04close29680.801.21261.19891.213490.0860119.90
59372006.04.19 18:00sell29690.801.23300.00001.2310
59382006.04.19 19:08sell29700.701.23540.00001.2334
59392006.04.19 19:22sell29711.401.23820.00001.2362
59402006.04.19 19:47t/p29711.401.23620.00001.2362280.0060399.90
59412006.04.19 19:47close29700.701.23610.00001.2334-49.0060350.90
59422006.04.19 19:47close29690.801.23610.00001.2310-248.0060102.90
59432006.04.20 13:00sell29720.801.23480.00001.2328
59442006.04.20 13:41close29720.801.23350.00001.2328104.0060206.90
59452006.04.20 13:41sell29730.801.23340.00001.2314
59462006.04.20 13:45close29730.801.23210.00001.2314104.0060310.90
59472006.04.20 13:46sell29740.801.23210.00001.2301
59482006.04.20 15:06sell29750.801.23450.00001.2325
59492006.04.20 15:38close29750.801.23270.00001.2325144.0060454.90
59502006.04.20 15:38close29740.801.23280.00001.2301-56.0060398.90
59512006.04.20 17:00sell29760.801.23290.00001.2309
59522006.04.20 17:04close29760.801.23140.00001.2309120.0060518.90
59532006.04.20 17:04sell29770.801.23140.00001.2294
59542006.04.20 17:08close29770.801.23020.00001.229496.0060614.90
59552006.04.20 17:08sell29780.801.23020.00001.2282
59562006.04.20 17:52close29780.801.22880.00001.2282112.0060726.90
59572006.04.20 17:52sell29790.801.22880.00001.2268
59582006.04.20 17:57sell29800.801.23130.00001.2293
59592006.04.21 02:43close29800.801.22940.00001.2293153.2060880.10
59602006.04.21 02:43close29790.801.22950.00001.2268-54.8060825.30
59612006.04.21 14:00buy29810.801.23211.21961.2341
59622006.04.21 15:26close29810.801.23331.21961.234196.0060921.30
59632006.04.26 12:00sell29820.801.23990.00001.2379
59642006.04.26 12:48sell29830.801.24230.00001.2403
59652006.04.26 15:31t/p29830.801.24030.00001.2403160.0061081.30
59662006.04.26 15:31close29820.801.23990.00001.23790.0061081.30
59672006.04.27 13:00sell29840.801.24400.00001.2420
59682006.04.27 13:37close29840.801.24260.00001.2420112.0061193.30
59692006.04.27 13:37sell29850.801.24270.00001.2407
59702006.04.27 14:41close29850.801.24150.00001.240796.0061289.30
59712006.04.27 16:00sell29860.801.24280.00001.2408
59722006.04.27 17:01sell29870.801.24510.00001.2431
59732006.04.27 17:01sell29881.601.24770.00001.2457
59742006.04.27 17:16sell29894.201.25020.00001.2482
59752006.04.27 17:16buy29900.701.25021.23771.2522
59762006.04.27 17:29close29900.701.25171.23771.2522105.0061394.30
59772006.04.27 17:29buy29910.701.25161.23911.2536
59782006.04.27 17:31sell299221.001.25290.00001.2509
59792006.04.27 17:31close29910.701.25311.23911.2536105.0061499.30
59802006.04.27 17:31buy29930.701.25361.24111.2556
59812006.04.27 17:33close299221.001.25160.00001.25092730.0064229.30
59822006.04.27 17:33close29894.201.25180.00001.2482-672.0063557.30
59832006.04.27 17:33close29881.601.25180.00001.2457-656.0062901.30
59842006.04.27 17:33close29870.801.25180.00001.2431-536.0062365.30
59852006.04.27 17:33close29860.801.25180.00001.2408-720.0061645.30
59862006.04.27 17:53close29930.701.25501.24111.255698.0061743.30
59872006.05.02 00:00sell29940.801.25860.00001.2566
59882006.05.02 00:37close29940.801.25730.00001.2566104.0061847.30
59892006.05.02 00:37sell29950.801.25720.00001.2552
59902006.05.02 09:57close29950.801.25590.00001.2552104.0061951.30
59912006.05.03 17:00sell29960.801.26290.00001.2609
59922006.05.03 17:01close29960.801.26170.00001.260996.0062047.30
59932006.05.03 17:01sell29970.801.26100.00001.2590
59942006.05.03 17:40close29970.801.25960.00001.2590112.0062159.30
59952006.05.03 17:40sell29980.801.25970.00001.2577
59962006.05.03 18:04sell29990.801.26220.00001.2602
59972006.05.03 18:24sell30001.601.26470.00001.2627
59982006.05.03 20:56t/p30001.601.26270.00001.2627320.0062479.30
59992006.05.03 20:56close29990.801.26270.00001.2602-40.0062439.30
60002006.05.03 20:56close29980.801.26270.00001.2577-240.0062199.30
60012006.05.04 02:00sell30010.801.26210.00001.2601
60022006.05.04 06:56close30010.801.26090.00001.260196.0062295.30
60032006.05.04 09:00sell30020.801.26270.00001.2607
60042006.05.04 09:09close30020.801.26130.00001.2607112.0062407.30
60052006.05.04 09:10sell30030.801.26120.00001.2592
60062006.05.04 09:35close30030.801.25990.00001.2592104.0062511.30
60072006.05.04 09:35sell30040.801.25990.00001.2579
60082006.05.04 10:10close30040.801.25870.00001.257996.0062607.30
60092006.05.08 19:00sell30050.801.27210.00001.2701
60102006.05.08 20:03close30050.801.27080.00001.2701104.0062711.30
60112006.05.08 20:03sell30060.801.27070.00001.2687
60122006.05.08 21:07close30060.801.26940.00001.2687104.0062815.30
60132006.05.08 21:07sell30070.801.26940.00001.2674
60142006.05.08 23:17sell30080.801.27180.00001.2698
60152006.05.09 00:33close30080.801.26990.00001.2698153.2062968.50
60162006.05.09 00:33close30070.801.26980.00001.2674-30.8062937.70
60172006.05.11 06:00sell30090.801.27370.00001.2717
60182006.05.11 06:32close30090.801.27250.00001.271796.0063033.70
60192006.05.11 06:33sell30100.801.27240.00001.2704
60202006.05.11 09:31sell30110.801.27490.00001.2729
60212006.05.11 09:56close30110.801.27300.00001.2729152.0063185.70
60222006.05.11 09:56close30100.801.27320.00001.2704-64.0063121.70
60232006.05.11 19:00buy30120.801.28541.27291.2874
60242006.05.11 19:53close30120.801.28661.27291.287496.0063217.70
60252006.05.11 19:53buy30130.801.28671.27421.2887
60262006.05.11 20:34buy30140.801.28411.27391.2861
60272006.05.11 21:23t/p30140.801.28611.27391.2861160.0063377.70
60282006.05.11 21:23close30130.801.28611.27421.2887-48.0063329.70
60292006.05.15 13:00sell30150.801.28380.00001.2818
60302006.05.15 13:39close30150.801.28260.00001.281896.0063425.70
60312006.05.15 13:39sell30160.801.28210.00001.2801
60322006.05.15 13:53close30160.801.28070.00001.2801112.0063537.70
60332006.05.15 13:53sell30170.801.28070.00001.2787
60342006.05.15 15:01sell30180.801.28310.00001.2811
60352006.05.15 16:01sell30191.601.28580.00001.2838
60362006.05.15 16:03t/p30191.601.28380.00001.2838320.0063857.70
60372006.05.15 16:03close30180.801.28370.00001.2811-48.0063809.70
60382006.05.15 16:03close30170.801.28370.00001.2787-240.0063569.70
60392006.05.16 17:00buy30200.801.28511.27261.2871
60402006.05.16 17:26close30200.801.28631.27261.287196.0063665.70
60412006.05.16 17:26buy30210.801.28641.27391.2884
60422006.05.16 18:07buy30220.801.28401.27381.2860
60432006.05.16 18:20buy30233.201.28161.27371.2836
60442006.05.16 19:16close30233.201.28301.27371.2836448.0064113.70
60452006.05.16 19:16close30220.801.28291.27381.2860-88.0064025.70
60462006.05.16 19:16close30210.801.28291.27391.2884-280.0063745.70
60472006.05.16 23:00buy30240.801.28591.27341.2879
60482006.05.17 06:31close30240.801.28731.27341.2879109.0463854.74
60492006.05.17 19:00sell30250.801.27210.00001.2701
60502006.05.17 19:15sell30260.801.27460.00001.2726
60512006.05.17 20:39t/p30260.801.27260.00001.2726160.0064014.74
60522006.05.17 20:39close30250.801.27260.00001.2701-40.0063974.74
60532006.05.18 14:00buy30270.801.27781.26531.2798
60542006.05.18 15:31close30270.801.27921.26531.2798112.0064086.74
60552006.05.18 18:00buy30280.801.28101.26851.2830
60562006.05.18 18:03close30280.801.28231.26851.2830104.0064190.74
60572006.05.18 18:03buy30290.801.28231.26981.2843
60582006.05.18 18:53buy30300.801.27991.26971.2819
60592006.05.18 19:09close30300.801.28181.26971.2819152.0064342.74
60602006.05.18 19:09close30290.801.28151.26981.2843-64.0064278.74
60612006.05.18 19:09buy30310.801.28131.26881.2833
60622006.05.18 19:44close30310.801.28271.26881.2833112.0064390.74
60632006.05.18 19:44buy30320.801.28281.27031.2848
60642006.05.18 23:40close30320.801.28421.27031.2848112.0064502.74
60652006.05.19 12:00sell30330.801.27810.00001.2761
60662006.05.19 12:45close30330.801.27680.00001.2761104.0064606.74
60672006.05.19 12:46sell30340.801.27690.00001.2749
60682006.05.19 12:51close30340.801.27560.00001.2749104.0064710.74
60692006.05.19 12:51sell30350.801.27500.00001.2730
60702006.05.19 15:13sell30360.801.27760.00001.2756
60712006.05.19 15:26t/p30360.801.27560.00001.2756160.0064870.74
60722006.05.19 15:26close30350.801.27550.00001.2730-40.0064830.74
60732006.05.22 15:00buy30370.801.27671.26421.2787
60742006.05.22 16:46close30370.801.27811.26421.2787112.0064942.74
60752006.05.22 19:00buy30380.801.28521.27271.2872
60762006.05.22 21:03close30380.801.28661.27271.2872112.0065054.74
60772006.05.24 01:00sell30390.801.27850.00001.2765
60782006.05.24 01:04close30390.801.27720.00001.2765104.0065158.74
60792006.05.24 01:04sell30400.801.27690.00001.2749
60802006.05.24 02:53sell30410.801.27930.00001.2773
60812006.05.24 04:00t/p30410.801.27730.00001.2773160.0065318.74
60822006.05.24 04:00close30400.801.27710.00001.2749-16.0065302.74
60832006.05.24 12:00buy30420.801.28551.27301.2875
60842006.05.24 13:33close30420.801.28681.27301.2875104.0065406.74
60852006.05.24 13:33buy30430.801.28691.27441.2889
60862006.05.24 13:41close30430.801.28821.27441.2889104.0065510.74
60872006.05.24 13:41buy30440.801.28811.27561.2901
60882006.05.24 14:30buy30450.801.28551.27531.2875
60892006.05.24 15:31t/p30450.801.28751.27531.2875160.0065670.74
60902006.05.24 15:31close30440.801.28761.27561.2901-40.0065630.74
60912006.05.24 19:00sell30460.801.27520.00001.2732
60922006.05.24 19:02close30460.801.27390.00001.2732104.0065734.74
60932006.05.24 19:02sell30470.801.27390.00001.2719
60942006.05.24 20:38sell30480.801.27660.00001.2746
60952006.05.25 09:53sell30491.601.27910.00001.2771
60962006.05.25 10:30t/p30491.601.27710.00001.2771320.0066054.74
60972006.05.25 10:30close30480.801.27710.00001.2746-36.4066018.34
60982006.05.25 10:30close30470.801.27710.00001.2719-252.4065765.94
60992006.05.25 23:00buy30500.801.27951.26701.2815
61002006.05.26 00:08close30500.801.28081.26701.2815101.0465866.98
61012006.05.26 00:08buy30510.801.28091.26841.2829
61022006.05.26 00:54close30510.801.28241.26841.2829120.0065986.98
61032006.05.26 00:54buy30520.801.28251.27001.2845
61042006.05.26 02:31buy30530.801.28001.26981.2820
61052006.05.26 04:40buy30543.201.27741.26951.2794
61062006.05.26 05:21close30543.201.27891.26951.2794480.0066466.98
61072006.05.26 05:21close30530.801.27901.26981.2820-80.0066386.98
61082006.05.26 05:21close30520.801.27901.27001.2845-280.0066106.98
61092006.05.26 07:00sell30550.801.27730.00001.2753
61102006.05.26 09:42sell30560.801.27980.00001.2778
61112006.05.26 10:00close30560.801.27790.00001.2778152.0066258.98
61122006.05.26 10:00close30550.801.27810.00001.2753-64.0066194.98
61132006.05.26 18:00sell30570.801.27160.00001.2696
61142006.05.26 18:16sell30580.801.27400.00001.2720
61152006.05.26 19:54close30580.801.27210.00001.2720152.0066346.98
61162006.05.26 19:54close30570.801.27230.00001.2696-56.0066290.98
61172006.05.29 13:00buy30590.801.27651.26401.2785
61182006.05.29 18:57buy30600.801.27401.26381.2760
61192006.05.29 21:29t/p30600.801.27601.26381.2760160.0066450.98
61202006.05.29 21:29close30590.801.27601.26401.2785-40.0066410.98
61212006.05.30 05:00buy30610.801.27691.26441.2789
61222006.05.30 05:40close30610.801.27831.26441.2789112.0066522.98
61232006.05.30 05:40buy30620.801.27831.26581.2803
61242006.05.30 05:48close30620.801.27961.26581.2803104.0066626.98
61252006.05.30 05:48buy30630.801.27971.26721.2817
61262006.05.30 05:54close30630.801.28101.26721.2817104.0066730.98
61272006.05.30 05:54buy30640.801.28111.26861.2831
61282006.05.30 06:15close30640.801.28241.26861.2831104.0066834.98
61292006.05.31 19:00sell30650.801.28330.00001.2813
61302006.05.31 21:34close30650.801.28200.00001.2813104.0066938.98
61312006.05.31 21:34sell30660.801.28190.00001.2799
61322006.05.31 23:51close30660.801.28060.00001.2799104.0067042.98
61332006.05.31 23:51sell30670.801.28060.00001.2786
61342006.06.01 03:34close30670.801.27930.00001.2786107.6067150.58
61352006.06.01 20:00buy30680.801.28151.26901.2835
61362006.06.01 22:39buy30690.801.27921.26901.2812
61372006.06.02 00:07t/p30690.801.28121.26901.2812157.0467307.62
61382006.06.02 00:07close30680.801.28121.26901.2835-26.9667280.66
61392006.06.02 02:00buy30700.801.28141.26891.2834
61402006.06.02 07:28close30700.801.28281.26891.2834112.0067392.66
61412006.06.02 09:00buy30710.801.28141.26891.2834
61422006.06.02 13:28close30710.801.28271.26891.2834104.0067496.66
61432006.06.06 00:00sell30720.801.29080.00001.2888
61442006.06.06 01:12close30720.801.28950.00001.2888104.0067600.66
61452006.06.06 01:12sell30730.801.28950.00001.2875
61462006.06.06 09:24sell30740.801.29190.00001.2899
61472006.06.06 11:56close30740.801.29000.00001.2899152.0067752.66
61482006.06.06 11:56close30730.801.29020.00001.2875-56.0067696.66
61492006.06.14 12:00buy30750.801.25821.24571.2602
61502006.06.14 12:49close30750.801.25971.24571.2602120.0067816.66
61512006.06.14 12:49buy30760.801.26001.24751.2620
61522006.06.14 13:15buy30770.801.25751.24731.2595
61532006.06.14 15:31buy30783.201.25511.24721.2571
61542006.06.14 15:34close30783.201.25691.24721.2571576.0068392.66
61552006.06.14 15:34close30770.801.25671.24731.2595-64.0068328.66
61562006.06.14 15:34close30760.801.25671.24751.2620-264.0068064.66
61572006.06.14 17:00buy30790.901.26251.25001.2645
61582006.06.14 17:06close30790.901.26371.25001.2645108.0068172.66
61592006.06.14 17:06buy30800.901.26381.25131.2658
61602006.06.14 17:55buy30810.801.26141.25121.2634
61612006.06.14 18:27t/p30810.801.26341.25121.2634160.0068332.66
61622006.06.14 18:27close30800.901.26341.25131.2658-36.0068296.66
61632006.06.16 18:00sell30820.901.26390.00001.2619
61642006.06.16 18:26close30820.901.26270.00001.2619108.0068404.66
61652006.06.16 18:26sell30830.901.26240.00001.2604
61662006.06.16 21:33sell30840.901.26490.00001.2629
61672006.06.19 03:25close30840.901.26300.00001.2629172.3568577.01
61682006.06.19 03:26close30830.901.26320.00001.2604-70.6568506.36
61692006.06.20 22:00buy30850.901.25881.24631.2608
61702006.06.21 02:22close30850.901.26001.24631.2608104.6768611.03
61712006.06.22 15:00sell30860.901.25910.00001.2571
61722006.06.22 15:06close30860.901.25780.00001.2571117.0068728.03
61732006.06.22 15:06sell30870.901.25770.00001.2557
61742006.06.22 16:21close30870.901.25640.00001.2557117.0068845.03
61752006.06.26 12:00buy30880.901.25651.24401.2585
61762006.06.26 12:58buy30890.901.25411.24391.2561
61772006.06.26 13:10close30890.901.25591.24391.2561162.0069007.03
61782006.06.26 13:10close30880.901.25571.24401.2585-72.0068935.03
61792006.06.26 13:10buy30900.901.25581.24331.2578
61802006.06.26 13:50close30900.901.25701.24331.2578108.0069043.03
61812006.06.26 13:50buy30910.901.25691.24441.2589
61822006.06.26 17:02buy30920.901.25451.24431.2565
61832006.06.26 19:07close30920.901.25631.24431.2565162.0069205.03
61842006.06.26 19:07close30910.901.25621.24441.2589-63.0069142.03
61852006.06.28 01:00sell30930.901.25760.00001.2556
61862006.06.28 09:16close30930.901.25640.00001.2556108.0069250.03
61872006.07.04 16:00sell30940.901.27990.00001.2779
61882006.07.05 01:07close30940.901.27870.00001.2779109.3569359.38
61892006.07.05 03:00sell30950.901.27790.00001.2759
61902006.07.05 07:52sell30960.901.28040.00001.2784
61912006.07.05 08:35sell30971.801.28290.00001.2809
61922006.07.05 09:22t/p30971.801.28090.00001.2809360.0069719.38
61932006.07.05 09:22close30960.901.28090.00001.2784-45.0069674.38
61942006.07.05 09:22close30950.901.28090.00001.2759-270.0069404.38
61952006.07.05 11:00sell30980.901.27570.00001.2737
61962006.07.05 13:56sell30990.901.27810.00001.2761
61972006.07.05 15:20close30990.901.27620.00001.2761171.0069575.38
61982006.07.05 15:20close30980.901.27630.00001.2737-54.0069521.38
61992006.07.06 17:00buy31000.901.27541.26291.2774
62002006.07.06 17:09close31000.901.27671.26291.2774117.0069638.38
62012006.07.06 17:09buy31010.901.27701.26451.2790
62022006.07.06 21:55close31010.901.27821.26451.2790108.0069746.38
62032006.07.10 14:00sell31020.901.27720.00001.2752
62042006.07.10 14:05close31020.901.27580.00001.2752126.0069872.38
62052006.07.10 14:05sell31030.901.27580.00001.2738
62062006.07.10 15:29close31030.901.27460.00001.2738108.0069980.38
62072006.07.10 16:00sell31040.901.27370.00001.2717
62082006.07.10 16:39close31040.901.27230.00001.2717126.0070106.38
62092006.07.10 16:40sell31050.901.27230.00001.2703
62102006.07.10 18:11sell31060.901.27500.00001.2730
62112006.07.10 20:51t/p31060.901.27300.00001.2730180.0070286.38
62122006.07.10 20:51close31050.901.27300.00001.2703-63.0070223.38
62132006.07.11 20:00buy31070.901.27451.26201.2765
62142006.07.11 20:21close31070.901.27581.26201.2765117.0070340.38
62152006.07.11 20:21buy31080.901.27591.26341.2779
62162006.07.11 21:41close31080.901.27731.26341.2779126.0070466.38
62172006.07.11 22:00buy31090.901.27721.26471.2792
62182006.07.12 11:34buy31100.901.27461.26441.2766
62192006.07.12 13:00sell31110.901.27370.00001.2717
62202006.07.12 14:20close31110.901.27250.00001.2717108.0070574.38
62212006.07.12 14:26buy31123.601.27221.26431.2742
62222006.07.12 15:00sell31130.901.27200.00001.2700
62232006.07.12 15:29close31123.601.27371.26431.2742540.0071114.38
62242006.07.12 15:29close31100.901.27361.26441.2766-90.0071024.38
62252006.07.12 15:29close31090.901.27361.26471.2792-327.3370697.05
62262006.07.12 15:32close31130.901.27050.00001.2700135.0070832.05
62272006.07.12 15:32sell31140.901.27040.00001.2684
62282006.07.12 15:32close31140.901.26910.00001.2684117.0070949.05
62292006.07.12 15:32sell31150.901.26850.00001.2665
62302006.07.12 15:34sell31160.901.27090.00001.2689
62312006.07.12 17:05t/p31160.901.26890.00001.2689180.0071129.05
62322006.07.12 17:05close31150.901.26890.00001.2665-36.0071093.05
62332006.07.13 12:00buy31170.901.27221.25971.2742
62342006.07.13 13:04buy31180.901.26971.25951.2717
62352006.07.13 16:22t/p31180.901.27171.25951.2717180.0071273.05
62362006.07.13 16:22close31170.901.27171.25971.2742-45.0071228.05
62372006.07.19 19:00buy31190.901.25601.24351.2580
62382006.07.19 19:40close31190.901.25721.24351.2580108.0071336.05
62392006.07.19 19:40buy31200.901.25731.24481.2593
62402006.07.19 19:55close31200.901.25851.24481.2593108.0071444.05
62412006.07.19 19:55buy31210.901.25881.24631.2608
62422006.07.19 20:00close31210.901.26001.24631.2608108.0071552.05
62432006.07.24 06:00sell31220.901.26570.00001.2637
62442006.07.24 07:19close31220.901.26440.00001.2637117.0071669.05
62452006.07.24 07:19sell31230.901.26440.00001.2624
62462006.07.24 08:35close31230.901.26310.00001.2624117.0071786.05
62472006.07.24 11:00sell31240.901.26220.00001.2602
62482006.07.24 16:45sell31250.901.26460.00001.2626
62492006.07.24 17:57t/p31250.901.26260.00001.2626180.0071966.05
62502006.07.24 17:57close31240.901.26260.00001.2602-36.0071930.05
62512006.07.25 09:00buy31260.901.26591.25341.2679
62522006.07.25 09:33close31260.901.26731.25341.2679126.0072056.05
62532006.07.25 09:33buy31270.901.26761.25511.2696
62542006.07.25 10:02buy31280.901.26531.25511.2673
62552006.07.25 17:12buy31293.601.26281.25491.2648
62562006.07.25 18:12buy313024.301.26031.25471.2623
62572006.07.25 18:12sell31310.901.26030.00001.2583
62582006.07.25 18:22close31310.901.25880.00001.2583135.0072191.05
62592006.07.25 18:22sell31320.801.25880.00001.2568
62602006.07.25 18:33close31320.801.25740.00001.2568112.0072303.05
62612006.07.25 18:33sell31330.801.25740.00001.2554
62622006.07.26 12:05sell31340.901.25990.00001.2579
62632006.07.26 17:10close313024.301.26111.25471.26231854.0974157.14
62642006.07.26 17:10close31293.601.26101.25491.2648-661.3273495.82
62652006.07.26 17:10close31280.901.26101.25511.2673-390.3373105.49
62662006.07.26 17:10close31270.901.26101.25511.2696-597.3372508.16
62672006.07.26 17:33sell31351.801.26230.00001.2603
62682006.07.26 19:00buy31360.901.26301.25051.2650
62692006.07.26 19:30close31360.901.26441.25051.2650126.0072634.16
62702006.07.26 19:30buy31370.901.26451.25201.2665
62712006.07.26 19:31sell31385.401.26470.00001.2627
62722006.07.26 19:52close31370.901.26591.25201.2665126.0072760.16
62732006.07.26 19:52buy31390.901.26621.25371.2682
62742006.07.26 21:02sell314027.001.26730.00001.2653
62752006.07.26 21:05close31390.901.26761.25371.2682126.0072886.16
62762006.07.26 21:05buy31410.801.26771.25521.2697
62772006.07.26 21:23close31410.801.26911.25521.2697112.0072998.16
62782006.07.26 21:23buy31420.801.26921.25671.2712
62792006.07.26 21:27close31420.801.27071.25671.2712120.0073118.16
62802006.07.26 21:27buy31430.701.27081.25831.2728
62812006.07.27 00:01close31430.701.27241.25831.2728104.2373222.39
62822006.07.27 00:01buy31440.601.27251.26001.2745
62832006.07.27 10:11t/p31440.601.27451.26001.2745120.0073342.39
62842006.07.27 10:12buy31450.601.27371.26121.2757
62852006.07.27 16:06close31450.601.27561.26121.2757114.0073456.39
62862006.07.27 17:08buy31460.601.27381.26131.2758
62872006.07.27 21:00buy31479.101.27041.26021.2724
62882006.07.27 21:01close31479.101.27091.26021.2724455.0073911.39
62892006.07.27 21:01close31460.601.27071.26131.2758-186.0073725.39
62902006.07.27 21:01buy31480.701.27101.25851.2730
62912006.07.27 21:29buy314910.401.26861.25841.2706
62922006.07.27 21:31close314910.401.26891.25841.2706312.0074037.39
62932006.07.27 21:31close31480.701.26871.25851.2730-161.0073876.39
62942006.07.27 21:31buy31500.801.26871.25621.2707
62952006.07.27 22:27close31500.801.27011.25621.2707112.0073988.39
62962006.07.27 22:27buy31510.701.27021.25771.2722
62972006.07.28 05:01buy315211.701.26781.25761.2698
62982006.07.28 05:01close315211.701.26811.25761.2698351.0074339.39
62992006.07.28 05:01close31510.701.26801.25771.2722-156.5974182.80
63002006.07.28 05:01buy31530.801.26831.25581.2703
63012006.07.28 08:49close31530.801.26971.25581.2703112.0074294.80
63022006.07.28 08:49buy31540.801.27001.25751.2720
63032006.07.28 13:58buy315511.701.26761.25741.2696
63042006.07.28 13:58close315511.701.26801.25741.2696468.0074762.80
63052006.07.28 13:59close31540.801.26791.25751.2720-168.0074594.80
63062006.07.28 13:59buy31560.801.26821.25571.2702
63072006.07.28 14:54close314027.001.26620.00001.26533132.0077726.80
63082006.07.28 14:54close31385.401.26630.00001.2627-831.6076895.20
63092006.07.28 14:54close31351.801.26630.00001.2603-709.2076186.00
63102006.07.28 14:54close31340.901.26630.00001.2579-570.6075615.40
63112006.07.28 14:54close31330.801.26630.00001.2554-706.0074909.40
63122006.07.28 15:31close31560.801.26991.25571.2702136.0075045.40
63132006.07.28 17:00buy31570.901.27411.26161.2761
63142006.07.28 17:16close31570.901.27541.26161.2761117.0075162.40
63152006.07.28 17:16buy31580.901.27521.26271.2772
63162006.07.28 17:47close31580.901.27651.26271.2772117.0075279.40
63172006.07.28 17:47buy31590.901.27661.26411.2786
63182006.07.28 19:33buy31600.901.27401.26381.2760
63192006.07.28 21:09t/p31600.901.27601.26381.2760180.0075459.40
63202006.07.28 21:09close31590.901.27611.26411.2786-45.0075414.40
63212006.08.01 05:00sell31610.901.27400.00001.2720
63222006.08.01 08:43close31610.901.27250.00001.2720135.0075549.40
63232006.08.01 10:00sell31620.901.27310.00001.2711
63242006.08.01 13:04sell31630.901.27550.00001.2735
63252006.08.01 15:31sell31641.801.27820.00001.2762
63262006.08.01 15:35t/p31641.801.27620.00001.2762360.0075909.40
63272006.08.01 15:35close31630.901.27590.00001.2735-36.0075873.40
63282006.08.01 15:35close31620.901.27590.00001.2711-252.0075621.40
63292006.08.02 20:00sell31650.901.27960.00001.2776
63302006.08.02 22:50close31650.901.27830.00001.2776117.0075738.40
63312006.08.03 01:00sell31660.901.27890.00001.2769
63322006.08.03 03:24close31660.901.27760.00001.2769117.0075855.40
63332006.08.03 17:00buy31670.901.28171.26921.2837
63342006.08.03 17:56buy31680.901.27931.26911.2813
63352006.08.03 18:14buy31693.601.27651.26861.2785
63362006.08.03 18:29close31693.601.27821.26861.2785612.0076467.40
63372006.08.03 18:29close31680.901.27811.26911.2813-108.0076359.40
63382006.08.03 18:29close31670.901.27811.26921.2837-324.0076035.40
63392006.08.03 18:29buy31701.001.27811.26561.2801
63402006.08.03 19:32close31701.001.27931.26561.2801120.0076155.40
63412006.08.04 13:00sell31711.001.27850.00001.2765
63422006.08.04 15:30sell31720.901.28120.00001.2792
63432006.08.04 15:31sell31731.801.28350.00001.2815
63442006.08.04 15:32sell31745.401.28620.00001.2842
63452006.08.04 15:32buy31750.901.28611.27361.2881
63462006.08.04 15:32close31750.901.28751.27361.2881126.0076281.40
63472006.08.04 15:33buy31760.901.28761.27511.2896
63482006.08.04 15:40sell317727.001.28880.00001.2868
63492006.08.04 15:41close317727.001.28750.00001.28683510.0079791.40
63502006.08.04 15:41close31745.401.28770.00001.2842-810.0078981.40
63512006.08.04 15:41close31731.801.28770.00001.2815-756.0078225.40
63522006.08.04 15:41close31720.901.28770.00001.2792-585.0077640.40
63532006.08.04 15:41close31711.001.28770.00001.2765-920.0076720.40
63542006.08.04 16:52close31760.901.28901.27511.2896126.0076846.40
63552006.08.07 16:00sell31781.001.28700.00001.2850
63562006.08.07 17:22close31781.001.28580.00001.2850120.0076966.40
63572006.08.07 22:00sell31791.001.28430.00001.2823
63582006.08.08 00:25close31791.001.28310.00001.2823121.5077087.90
63592006.08.08 00:25sell31801.001.28330.00001.2813
63602006.08.08 00:59close31801.001.28200.00001.2813130.0077217.90
63612006.08.08 00:59sell31811.001.28190.00001.2799
63622006.08.08 10:03sell31821.001.28430.00001.2823
63632006.08.08 13:00buy31831.001.28461.27211.2866
63642006.08.08 21:15close31831.001.28601.27211.2866140.0077357.90
63652006.08.08 21:15sell31842.001.28690.00001.2849
63662006.08.08 21:18sell31855.401.28940.00001.2874
63672006.08.08 21:18buy31860.901.28921.27671.2912
63682006.08.08 21:19t/p31855.401.28740.00001.28741080.0078437.90
63692006.08.08 21:19close31842.001.28690.00001.28490.0078437.90
63702006.08.08 21:19close31821.001.28690.00001.2823-260.0078177.90
63712006.08.08 21:19close31811.001.28690.00001.2799-500.0077677.90
63722006.08.08 21:23buy31871.001.28671.27651.2887
63732006.08.08 21:24buy31884.001.28411.27621.2861
63742006.08.08 21:24buy318924.301.28161.27601.2836
63752006.08.08 21:24sell31900.901.28160.00001.2796
63762006.08.08 21:24close318924.301.28241.27601.28361944.0079621.90
63772006.08.08 21:24close31884.001.28231.27621.2861-720.0078901.90
63782006.08.08 21:24close31871.001.28231.27651.2887-440.0078461.90
63792006.08.08 21:24close31860.901.28231.27671.2912-621.0077840.90
63802006.08.08 21:30sell31911.001.28420.00001.2822
63812006.08.08 21:31close31911.001.28230.00001.2822190.0078030.90
63822006.08.08 21:31close31900.901.28260.00001.2796-90.0077940.90
63832006.08.08 23:00buy31921.001.28471.27221.2867
63842006.08.09 00:40buy31931.001.28221.27201.2842
63852006.08.09 01:49buy31944.001.27961.27171.2816
63862006.08.09 01:50buy319524.301.27691.27131.2789
63872006.08.09 01:50sell31960.901.27690.00001.2749
63882006.08.09 01:51close319524.301.27781.27131.27892187.0080127.90
63892006.08.09 01:51close31944.001.27711.27171.2816-1000.0079127.90
63902006.08.09 01:51close31931.001.27711.27201.2842-510.0078617.90
63912006.08.09 01:51close31921.001.27711.27221.2867-763.7077854.20
63922006.08.09 02:34sell31971.001.27930.00001.2773
63932006.08.09 03:29close31971.001.27750.00001.2773180.0078034.20
63942006.08.09 03:29close31960.901.27740.00001.2749-45.0077989.20
63952006.08.09 11:00buy31981.001.28461.27211.2866
63962006.08.09 11:06close31981.001.28581.27211.2866120.0078109.20
63972006.08.09 11:06buy31991.001.28591.27341.2879
63982006.08.09 11:14close31991.001.28711.27341.2879120.0078229.20
63992006.08.09 11:14buy32001.001.28701.27451.2890
64002006.08.09 13:34close32001.001.28841.27451.2890140.0078369.20
64012006.08.09 13:34buy32011.001.28851.27601.2905
64022006.08.09 13:45close32011.001.28981.27601.2905130.0078499.20
64032006.08.09 13:45buy32021.001.28981.27731.2918
64042006.08.09 16:28buy32031.001.28741.27721.2894
64052006.08.09 17:13close32031.001.28921.27721.2894180.0078679.20
64062006.08.09 17:13close32021.001.28931.27731.2918-50.0078629.20
64072006.08.10 14:00sell32041.001.28520.00001.2832
64082006.08.10 15:33close32041.001.28400.00001.2832120.0078749.20
64092006.08.10 17:00sell32051.001.28300.00001.2810
64102006.08.10 17:03close32051.001.28180.00001.2810120.0078869.20
64112006.08.10 17:03sell32061.001.28170.00001.2797
64122006.08.10 17:17close32061.001.28030.00001.2797140.0079009.20
64132006.08.10 17:17sell32071.001.28020.00001.2782
64142006.08.10 17:25close32071.001.27900.00001.2782120.0079129.20
64152006.08.10 17:25sell32081.001.27890.00001.2769
64162006.08.10 17:35close32081.001.27770.00001.2769120.0079249.20
64172006.08.10 17:35sell32091.001.27760.00001.2756
64182006.08.10 17:38close32091.001.27620.00001.2756140.0079389.20
64192006.08.10 17:38sell32101.001.27610.00001.2741
64202006.08.10 18:19close32101.001.27490.00001.2741120.0079509.20
64212006.08.15 11:00buy32111.001.27381.26131.2758
64222006.08.15 12:05buy32121.001.27121.26101.2732
64232006.08.15 14:09close32121.001.27311.26101.2732190.0079699.20
64242006.08.15 14:10close32111.001.27301.26131.2758-80.0079619.20
64252006.08.15 17:00buy32131.001.28031.26781.2823
64262006.08.15 18:47buy32141.001.27791.26771.2799
64272006.08.15 20:05close32141.001.27971.26771.2799180.0079799.20
64282006.08.15 20:05close32131.001.27921.26781.2823-110.0079689.20
64292006.08.17 21:00sell32151.001.28170.00001.2797
64302006.08.18 08:37sell32161.001.28410.00001.2821
64312006.08.18 12:51close32161.001.28230.00001.2821180.0079869.20
64322006.08.18 12:51close32151.001.28220.00001.2797-48.5079820.70
64332006.08.22 03:00sell32171.001.28660.00001.2846
64342006.08.22 05:27close32171.001.28540.00001.2846120.0079940.70
64352006.08.22 05:27sell32181.001.28530.00001.2833
64362006.08.22 05:43sell32191.001.28780.00001.2858
64372006.08.22 05:44t/p32191.001.28580.00001.2858200.0080140.70
64382006.08.22 05:44close32181.001.28560.00001.2833-30.0080110.70
64392006.08.22 05:44sell32201.001.28560.00001.2836
64402006.08.22 09:31sell32211.001.28800.00001.2860
64412006.08.22 12:01t/p32211.001.28600.00001.2860200.0080310.70
64422006.08.22 12:01close32201.001.28590.00001.2836-30.0080280.70
64432006.08.22 14:00sell32221.001.28410.00001.2821
64442006.08.22 14:52close32221.001.28250.00001.2821160.0080440.70
64452006.08.22 14:52sell32231.001.28250.00001.2805
64462006.08.22 14:57close32231.001.28100.00001.2805150.0080590.70
64472006.08.22 14:57sell32241.001.28100.00001.2790
64482006.08.22 17:25close32241.001.27960.00001.2790140.0080730.70
64492006.08.23 13:00buy32251.001.28171.26921.2837
64502006.08.23 16:01close32251.001.28301.26921.2837130.0080860.70
64512006.08.24 13:00buy32261.001.28261.27011.2846
64522006.08.24 14:58close32261.001.28391.27011.2846130.0080990.70
64532006.08.24 14:58buy32271.001.28371.27121.2857
64542006.08.24 15:36buy32281.001.28141.27121.2834
64552006.08.24 16:09close32281.001.28321.27121.2834180.0081170.70
64562006.08.24 16:09close32271.001.28341.27121.2857-30.0081140.70
64572006.08.28 05:00buy32291.001.27781.26531.2798
64582006.08.28 06:28close32291.001.27911.26531.2798130.0081270.70
64592006.08.29 00:00sell32301.001.27780.00001.2758
64602006.08.29 03:23sell32311.001.28030.00001.2783
64612006.08.29 07:13sell32322.001.28270.00001.2807
64622006.08.29 12:56t/p32322.001.28070.00001.2807400.0081670.70
64632006.08.29 12:56close32311.001.28070.00001.2783-40.0081630.70
64642006.08.29 12:56close32301.001.28070.00001.2758-290.0081340.70
64652006.08.29 19:00sell32331.001.27640.00001.2744
64662006.08.29 21:04sell32341.001.27880.00001.2768
64672006.08.29 21:27sell32352.001.28140.00001.2794
64682006.08.29 21:55sell32366.001.28380.00001.2818
64692006.08.29 21:55buy32371.001.28361.27111.2856
64702006.08.30 04:04close32371.001.28491.27111.2856126.3081467.00
64712006.08.30 04:04buy32381.001.28491.27241.2869
64722006.08.30 05:30buy32398.001.28241.27221.2844
64732006.08.30 05:49close32398.001.28301.27221.2844480.0081947.00
64742006.08.30 05:49close32381.001.28291.27241.2869-200.0081747.00
64752006.08.30 05:49buy32401.001.28301.27051.2850
64762006.08.30 06:10close32401.001.28431.27051.2850130.0081877.00
64772006.08.30 06:10buy32411.001.28501.27251.2870
64782006.08.30 06:11buy32428.001.28251.27231.2845
64792006.08.30 06:11close32428.001.28331.27231.2845640.0082517.00
64802006.08.30 06:11close32411.001.28321.27251.2870-180.0082337.00
64812006.08.30 06:11buy32431.001.28331.27081.2853
64822006.08.30 06:11close32431.001.28481.27081.2853150.0082487.00
64832006.08.30 06:11buy32441.001.28471.27221.2867
64842006.08.30 12:54buy32458.001.28231.27211.2843
64852006.08.30 12:55close32458.001.28281.27211.2843400.0082887.00
64862006.08.30 12:55close32441.001.28241.27221.2867-230.0082657.00
64872006.08.30 12:55buy32461.001.28271.27021.2847
64882006.08.30 12:55close32366.001.28190.00001.28181149.0083806.00
64892006.08.30 12:55close32352.001.28210.00001.2794-137.0083669.00
64902006.08.30 12:55close32341.001.28210.00001.2768-328.5083340.50
64912006.08.30 12:55close32331.001.28210.00001.2744-568.5082772.00
64922006.08.30 16:11close32461.001.28401.27021.2847130.0082902.00
64932006.08.31 19:00sell32471.001.27940.00001.2774
64942006.08.31 23:19sell32481.001.28180.00001.2798
64952006.09.01 01:14t/p32481.001.27980.00001.2798201.5083103.50
64962006.09.01 01:14close32471.001.27980.00001.2774-38.5083065.00
64972006.09.01 14:00buy32491.001.28171.26921.2837
64982006.09.01 15:30close32491.001.28301.26921.2837130.0083195.00
64992006.09.01 20:00buy32501.001.28391.27141.2859
65002006.09.04 02:01close32501.001.28531.27141.2859136.3083331.30
65012006.09.05 05:00sell32511.001.28460.00001.2826
65022006.09.05 06:22close32511.001.28330.00001.2826130.0083461.30
65032006.09.05 07:00sell32521.001.28390.00001.2819
65042006.09.05 10:35close32521.001.28260.00001.2819130.0083591.30
65052006.09.06 13:00buy32531.001.28271.27021.2847
65062006.09.06 14:16buy32541.001.28031.27011.2823
65072006.09.06 15:33buy32554.001.27791.27001.2799
65082006.09.06 15:41close32554.001.27951.27001.2799640.0084231.30
65092006.09.06 15:41close32541.001.27931.27011.2823-100.0084131.30
65102006.09.06 15:41close32531.001.27931.27021.2847-340.0083791.30
65112006.09.07 03:00buy32561.001.28191.26941.2839
65122006.09.07 04:53close32561.001.28331.26941.2839140.0083931.30
65132006.09.07 05:00buy32571.001.28281.27031.2848
65142006.09.07 10:49buy32581.001.28031.27011.2823
65152006.09.07 12:00sell32591.001.27800.00001.2760
65162006.09.07 12:00buy32609.001.27781.26991.2798
65172006.09.07 12:07close32609.001.27861.26991.2798720.0084651.30
65182006.09.07 12:07close32581.001.27841.27011.2823-190.0084461.30
65192006.09.07 12:07close32571.001.27841.27031.2848-440.0084021.30
65202006.09.07 13:37close32591.001.27670.00001.2760130.0084151.30
65212006.09.11 14:00buy32611.101.27181.25931.2738
65222006.09.11 17:04buy32621.001.26941.25921.2714
65232006.09.12 01:57t/p32621.001.27141.25921.2714196.3084347.60
65242006.09.12 01:57close32611.101.27151.25931.2738-37.0784310.53
65252006.09.12 02:00buy32631.101.27121.25871.2732
65262006.09.12 04:17close32631.101.27241.25871.2732132.0084442.53
65272006.09.12 19:00sell32641.101.26930.00001.2673
65282006.09.12 19:36close32641.101.26810.00001.2673132.0084574.53
65292006.09.12 19:36sell32651.101.26810.00001.2661
65302006.09.13 04:19close32651.101.26690.00001.2661133.6584708.18
65312006.09.13 20:00buy32661.101.27021.25771.2722
65322006.09.14 09:00sell32671.101.26880.00001.2668
65332006.09.14 10:09buy32682.201.26781.25761.2698
65342006.09.14 10:31close32682.201.26901.25761.2698264.0084972.18
65352006.09.14 10:31close32661.101.26891.25771.2722-155.2184816.97
65362006.09.14 13:38sell32691.101.27120.00001.2692
65372006.09.14 14:52sell32702.001.27360.00001.2716
65382006.09.14 15:31t/p32702.001.27160.00001.2716400.0085216.97
65392006.09.14 15:31close32691.101.27160.00001.2692-44.0085172.97
65402006.09.14 15:31close32671.101.27160.00001.2668-308.0084864.97
65412006.09.15 12:00sell32711.101.27090.00001.2689
65422006.09.15 12:47close32711.101.26960.00001.2689143.0085007.97
65432006.09.15 12:47sell32721.101.26950.00001.2675
65442006.09.15 13:57close32721.101.26830.00001.2675132.0085139.97
65452006.09.18 11:00buy32731.101.26831.25581.2703
65462006.09.18 12:14buy32741.101.26591.25571.2679
65472006.09.18 16:01t/p32741.101.26791.25571.2679220.0085359.97
65482006.09.18 16:01close32731.101.26791.25581.2703-44.0085315.97
65492006.09.18 19:00buy32751.101.26741.25491.2694
65502006.09.18 19:20close32751.101.26861.25491.2694132.0085447.97
65512006.09.18 19:20buy32761.101.26861.25611.2706
65522006.09.18 21:14close32761.101.27011.25611.2706165.0085612.97
65532006.09.18 21:14buy32771.101.27001.25751.2720
65542006.09.18 23:32close32771.101.27121.25751.2720132.0085744.97
65552006.09.19 12:00sell32781.101.26730.00001.2653
65562006.09.19 12:00close32781.101.26590.00001.2653154.0085898.97
65572006.09.19 12:00sell32791.101.26550.00001.2635
65582006.09.19 15:30sell32801.101.26790.00001.2659
65592006.09.19 15:55sell32812.201.27030.00001.2683
65602006.09.19 18:09t/p32812.201.26830.00001.2683440.0086338.97
65612006.09.19 18:09close32801.101.26830.00001.2659-44.0086294.97
65622006.09.19 18:09close32791.101.26830.00001.2635-308.0085986.97
65632006.09.22 23:00sell32821.101.27880.00001.2768
65642006.09.25 07:11sell32831.101.28140.00001.2794
65652006.09.25 10:26close32831.101.27950.00001.2794209.0086195.97
65662006.09.25 10:26close32821.101.27960.00001.2768-86.3586109.62
65672006.09.25 14:00sell32841.101.27640.00001.2744
65682006.09.25 17:01t/p32841.101.27440.00001.2744220.0086329.62
65692006.09.27 19:00buy32851.101.27001.25751.2720
65702006.09.28 02:44close32851.101.27121.25751.2720119.7986449.41
65712006.09.28 17:00sell32861.101.26990.00001.2679
65722006.09.28 17:25close32861.101.26870.00001.2679132.0086581.41
65732006.09.28 17:25sell32871.101.26840.00001.2664
65742006.09.28 21:44sell32881.101.27090.00001.2689
65752006.09.29 08:00buy32891.101.27101.25851.2730
65762006.09.29 09:34close32881.101.26900.00001.2689210.6586792.06
65772006.09.29 09:34close32871.101.26910.00001.2664-75.3586716.71
65782006.09.29 09:51buy32901.101.26861.25841.2706
65792006.09.29 11:04buy32914.401.26621.25831.2682
65802006.09.29 11:53close32914.401.26761.25831.2682616.0087332.71
65812006.09.29 11:53close32901.101.26751.25841.2706-121.0087211.71
65822006.09.29 11:53close32891.101.26751.25851.2730-385.0086826.71
65832006.10.02 15:00buy32921.101.26951.25701.2715
65842006.10.02 16:19close32921.101.27071.25701.2715132.0086958.71
65852006.10.03 19:00sell32931.101.27250.00001.2705
65862006.10.04 10:56close32931.101.27130.00001.2705133.6587092.36
65872006.10.05 00:00buy32941.101.27111.25861.2731
65882006.10.05 15:06close32941.101.27231.25861.2731132.0087224.36
65892006.10.11 15:00buy32951.101.25491.24241.2569
65902006.10.11 21:17buy32961.101.25251.24231.2545
65912006.10.12 10:04close32961.101.25431.24231.2545185.7987410.15
65922006.10.12 10:04close32951.101.25421.24241.2569-89.2187320.94
65932006.10.12 12:00buy32971.101.25571.24321.2577
65942006.10.12 14:30buy32981.101.25321.24301.2552
65952006.10.12 15:30close32981.101.25511.24301.2552209.0087529.94
65962006.10.12 15:30close32971.101.25521.24321.2577-55.0087474.94
65972006.10.12 20:00buy32991.101.25451.24201.2565
65982006.10.12 23:29close32991.101.25581.24201.2565143.0087617.94
65992006.10.13 17:00sell33001.101.25240.00001.2504
66002006.10.13 17:01close33001.101.25110.00001.2504143.0087760.94
66012006.10.13 17:01sell33011.101.25100.00001.2490
66022006.10.13 17:34close33011.101.24980.00001.2490132.0087892.94
66032006.10.13 17:34sell33021.101.24970.00001.2477
66042006.10.13 18:16close33021.101.24850.00001.2477132.0088024.94
66052006.10.16 17:00buy33031.101.25321.24071.2552
66062006.10.17 16:20close33031.101.25461.24071.2552149.9388174.87
66072006.10.18 14:00sell33041.101.25380.00001.2518
66082006.10.18 15:50close33041.101.25250.00001.2518143.0088317.87
66092006.10.18 15:50sell33051.101.25210.00001.2501
66102006.10.18 16:13close33051.101.25080.00001.2501143.0088460.87
66112006.10.18 17:00sell33061.101.25150.00001.2495
66122006.10.19 02:00buy33071.101.25371.24121.2557
66132006.10.19 02:12sell33081.101.25390.00001.2519
66142006.10.19 10:30close33071.101.25501.24121.2557143.0088603.87
66152006.10.19 11:00buy33091.101.25581.24331.2578
66162006.10.19 11:54sell33102.201.25630.00001.2543
66172006.10.19 12:01close33091.101.25721.24331.2578154.0088757.87
66182006.10.19 16:45sell33116.601.25880.00001.2568
66192006.10.19 16:46buy33121.101.25901.24651.2610
66202006.10.19 17:43close33121.101.26031.24651.2610143.0088900.87
66212006.10.19 17:43buy33131.101.26061.24811.2626
66222006.10.19 19:00sell331433.001.26110.00001.2591
66232006.10.19 19:02close331433.001.26000.00001.25913630.0092530.87
66242006.10.19 19:02close33116.601.26010.00001.2568-858.0091672.87
66252006.10.19 19:02close33102.201.26010.00001.2543-836.0090836.87
66262006.10.19 19:02close33081.101.26010.00001.2519-682.0090154.87
66272006.10.19 19:02close33061.101.26010.00001.2495-941.0589213.82
66282006.10.19 20:19close33131.101.26191.24811.2626143.0089356.82
66292006.10.23 06:00sell33151.101.26120.00001.2592
66302006.10.23 09:17close33151.101.25990.00001.2592143.0089499.82
66312006.10.23 11:00sell33161.101.25890.00001.2569
66322006.10.23 11:49close33161.101.25760.00001.2569143.0089642.82
66332006.10.23 11:49sell33171.101.25750.00001.2555
66342006.10.23 12:27close33171.101.25620.00001.2555143.0089785.82
66352006.10.24 20:00buy33181.101.25701.24451.2590
66362006.10.25 13:33close33181.101.25851.24451.2590160.9389946.75
66372006.10.27 14:00sell33191.101.26780.00001.2658
66382006.10.27 15:30sell33201.101.27030.00001.2683
66392006.10.27 16:06sell33212.201.27270.00001.2707
66402006.10.30 15:31t/p33212.201.27070.00001.2707443.3090390.05
66412006.10.30 15:31close33201.101.27070.00001.2683-42.3590347.70
66422006.10.30 15:31close33191.101.27070.00001.2658-317.3590030.35
66432006.10.30 19:00sell33221.101.27170.00001.2697
66442006.10.31 09:24close33221.101.27040.00001.2697144.6590175.00
66452006.11.02 02:00sell33231.101.27520.00001.2732
66462006.11.02 03:17close33231.101.27390.00001.2732143.0090318.00
66472006.11.02 04:00sell33241.101.27530.00001.2733
66482006.11.02 15:30sell33251.101.27770.00001.2757
66492006.11.02 17:28t/p33251.101.27570.00001.2757220.0090538.00
66502006.11.02 17:28close33241.101.27570.00001.2733-44.0090494.00
66512006.11.06 21:00buy33261.101.27201.25951.2740
66522006.11.07 01:00close33261.101.27331.25951.2740138.9390632.93
66532006.11.07 02:00buy33271.101.27271.26021.2747
66542006.11.07 04:02close33271.101.27401.26021.2747143.0090775.93
66552006.11.07 04:02buy33281.101.27411.26161.2761
66562006.11.07 06:24close33281.101.27541.26161.2761143.0090918.93
66572006.11.08 18:00sell33291.101.27550.00001.2735
66582006.11.09 09:55sell33301.101.27790.00001.2759
66592006.11.09 11:00buy33311.101.27861.26611.2806
66602006.11.09 15:47buy33323.301.27621.26601.2782
66612006.11.09 15:47close33301.101.27600.00001.2759209.0091127.93
66622006.11.09 15:47close33291.101.27610.00001.2735-61.0591066.88
66632006.11.09 16:04close33323.301.27721.26601.2782330.0091396.88
66642006.11.09 16:04close33311.101.27731.26611.2806-143.0091253.88
66652006.11.13 01:00sell33331.101.28510.00001.2831
66662006.11.13 03:24sell33341.101.28740.00001.2854
66672006.11.13 09:58close33341.101.28560.00001.2854198.0091451.88
66682006.11.13 09:58close33331.101.28580.00001.2831-77.0091374.88
66692006.11.13 13:00sell33351.101.28380.00001.2818
66702006.11.13 16:19close33351.101.28250.00001.2818143.0091517.88
66712006.11.14 11:00buy33361.101.28371.27121.2857
66722006.11.14 13:20buy33371.101.28141.27121.2834
66732006.11.14 15:21close33371.101.28321.27121.2834198.0091715.88
66742006.11.14 15:21close33361.101.28311.27121.2857-66.0091649.88
66752006.11.14 17:00buy33381.101.28381.27131.2858
66762006.11.14 17:10buy33391.101.28131.27111.2833
66772006.11.15 10:12t/p33391.101.28331.27111.2833215.9391865.81
66782006.11.15 10:12close33381.101.28331.27131.2858-59.0791806.74
66792006.11.15 11:00buy33401.101.28301.27051.2850
66802006.11.15 12:15buy33411.101.28061.27041.2826
66812006.11.15 13:04buy33424.401.27821.27031.2802
66822006.11.15 15:28close33424.401.27971.27031.2802660.0092466.74
66832006.11.15 15:28close33411.101.27981.27041.2826-88.0092378.74
66842006.11.15 15:28close33401.101.27981.27051.2850-352.0092026.74
66852006.11.15 23:00buy33431.201.28271.27021.2847
66862006.11.16 11:34buy33441.101.28031.27011.2823
66872006.11.16 13:00sell33451.101.28070.00001.2787
66882006.11.16 15:30t/p33441.101.28231.27011.2823220.0092246.74
66892006.11.16 15:30close33431.201.28231.27021.2847-61.3292185.42
66902006.11.16 15:30sell33461.101.28310.00001.2811
66912006.11.16 15:53close33461.101.28120.00001.2811209.0092394.42
66922006.11.16 15:53close33451.101.28130.00001.2787-66.0092328.42
66932006.11.17 19:00buy33471.201.28231.26981.2843
66942006.11.20 04:12close33471.201.28351.26981.2843139.5692467.98
66952006.11.20 19:00sell33481.201.28070.00001.2787
66962006.11.21 02:14sell33491.201.28330.00001.2813
66972006.11.21 06:39close33491.201.28140.00001.2813228.0092695.98
66982006.11.21 06:41close33481.201.28130.00001.2787-70.2092625.78
66992006.11.21 08:00sell33501.201.28150.00001.2795
67002006.11.21 16:02close33501.201.28030.00001.2795144.0092769.78
67012006.11.21 20:00buy33511.201.28231.26981.2843
67022006.11.21 21:23close33511.201.28371.26981.2843168.0092937.78
67032006.11.29 13:00sell33521.201.31590.00001.3139
67042006.11.29 14:12close33521.201.31470.00001.3139144.0093081.78
67052006.11.29 14:12sell33531.201.31480.00001.3128
67062006.11.29 15:30close33531.201.31340.00001.3128168.0093249.78
67072006.11.29 15:30sell33541.201.31330.00001.3113
67082006.11.29 15:33sell33551.201.31570.00001.3137
67092006.11.29 15:59close33551.201.31390.00001.3137216.0093465.78
67102006.11.29 15:59close33541.201.31400.00001.3113-84.0093381.78
67112006.11.29 15:59sell33561.201.31390.00001.3119
67122006.11.29 16:18sell33571.201.31630.00001.3143
67132006.11.29 18:05close33571.201.31450.00001.3143216.0093597.78
67142006.11.29 18:05close33561.201.31460.00001.3119-84.0093513.78
67152006.11.29 19:00sell33581.201.31450.00001.3125
67162006.11.29 20:27close33581.201.31330.00001.3125144.0093657.78
67172006.12.06 01:00sell33591.201.33140.00001.3294
67182006.12.06 08:27sell33601.201.33370.00001.3317
67192006.12.06 09:26close33601.201.33190.00001.3317216.0093873.78
67202006.12.06 09:26close33591.201.33200.00001.3294-72.0093801.78
67212006.12.07 09:00buy33611.201.33061.31811.3326
67222006.12.07 09:30close33611.201.33181.31811.3326144.0093945.78
67232006.12.07 09:31buy33621.201.33191.31941.3339
67242006.12.07 12:14buy33631.201.32951.31931.3315
67252006.12.07 15:36close33631.201.33131.31931.3315216.0094161.78
67262006.12.07 15:36close33621.201.33151.31941.3339-48.0094113.78
67272006.12.11 19:00buy33641.201.32241.30991.3244
67282006.12.11 19:02close33641.201.32391.30991.3244180.0094293.78
67292006.12.11 19:02buy33651.201.32421.31171.3262
67302006.12.11 19:16close33651.201.32541.31171.3262144.0094437.78
67312006.12.11 19:16buy33661.201.32551.31301.3275
67322006.12.12 06:26close33661.201.32671.31301.3275139.5694577.34
67332006.12.12 20:00sell33671.201.32360.00001.3216
67342006.12.12 21:14close33671.201.32220.00001.3216168.0094745.34
67352006.12.13 17:00sell33681.201.31980.00001.3178
67362006.12.13 17:27sell33691.201.32220.00001.3202
67372006.12.13 19:53close33691.201.32030.00001.3202228.0094973.34
67382006.12.13 19:53close33681.201.32040.00001.3178-72.0094901.34
67392006.12.14 12:00buy33701.201.32261.31011.3246
67402006.12.14 13:30buy33711.201.32021.31001.3222
67412006.12.14 15:30buy33724.801.31781.30991.3198
67422006.12.14 16:03close33724.801.31921.30991.3198672.0095573.34
67432006.12.14 16:03close33711.201.31911.31001.3222-132.0095441.34
67442006.12.14 16:03close33701.201.31911.31011.3246-420.0095021.34
67452006.12.19 00:00buy33731.201.30971.29721.3117
67462006.12.19 09:40close33731.201.31091.29721.3117144.0095165.34
67472006.12.20 19:00sell33741.201.31820.00001.3162
67482006.12.20 19:29close33741.201.31700.00001.3162144.0095309.34
67492006.12.20 19:29sell33751.201.31690.00001.3149
67502006.12.21 07:00buy33761.201.31921.30671.3212
67512006.12.21 08:22sell33771.201.31930.00001.3173
67522006.12.21 09:43close33761.201.32041.30671.3212144.0095453.34
67532006.12.21 12:40close33771.201.31750.00001.3173216.0095669.34
67542006.12.21 12:40close33751.201.31740.00001.3149-54.6095614.74
67552006.12.21 14:00sell33781.201.31780.00001.3158
67562006.12.21 15:20close33781.201.31660.00001.3158144.0095758.74
67572006.12.22 03:00buy33791.201.31891.30641.3209
67582006.12.22 09:20close33791.201.32011.30641.3209144.0095902.74
67592006.12.22 19:00sell33801.201.31290.00001.3109
67602006.12.22 19:01close33801.201.31150.00001.3109168.0096070.74
67612006.12.22 19:01sell33811.201.31140.00001.3094
67622006.12.22 21:01sell33821.201.31370.00001.3117
67632006.12.26 07:02close33821.201.31190.00001.3117219.6096290.34
67642006.12.26 07:02close33811.201.31200.00001.3094-68.4096221.94
67652006.12.27 06:00buy33831.201.31291.30041.3149
67662006.12.27 07:49close33831.201.31421.30041.3149156.0096377.94
67672006.12.27 07:49buy33841.201.31431.30181.3163
67682006.12.27 08:12close33841.201.31561.30181.3163156.0096533.94
67692006.12.27 10:00buy33851.201.31561.30311.3176
67702006.12.27 14:54close33851.201.31691.30311.3176156.0096689.94
67712006.12.27 19:00sell33861.201.31260.00001.3106
67722006.12.27 23:58close33861.201.31120.00001.3106168.0096857.94
67732006.12.28 13:00buy33871.201.31461.30211.3166
67742006.12.28 14:20close33871.201.31611.30211.3166180.0097037.94
67752007.01.03 14:00sell33881.201.32220.00001.3202
67762007.01.03 15:15sell33891.201.32470.00001.3227
67772007.01.03 16:21close33891.201.32280.00001.3227228.0097265.94
67782007.01.03 16:21close33881.201.32290.00001.3202-84.0097181.94
67792007.01.03 17:00sell33901.201.32240.00001.3204
67802007.01.03 17:00close33901.201.32100.00001.3204168.0097349.94
67812007.01.03 17:00sell33911.201.32090.00001.3189
67822007.01.03 17:06close33911.201.31960.00001.3189156.0097505.94
67832007.01.03 17:06sell33921.201.31950.00001.3175
67842007.01.03 17:09close33921.201.31820.00001.3175156.0097661.94
67852007.01.03 17:09sell33931.201.31790.00001.3159
67862007.01.03 18:27close33931.201.31660.00001.3159156.0097817.94
67872007.01.08 21:00buy33941.201.30241.28991.3044
67882007.01.09 01:54close33941.201.30371.28991.3044151.5697969.50
67892007.01.09 03:00buy33951.201.30471.29221.3067
67902007.01.09 13:35buy33961.201.30221.29201.3042
67912007.01.09 16:49buy33974.801.29971.29181.3017
67922007.01.09 19:55close33974.801.30121.29181.3017720.0098689.50
67932007.01.09 19:55close33961.201.30111.29201.3042-132.0098557.50
67942007.01.09 19:55close33951.201.30111.29221.3067-432.0098125.50
67952007.01.11 12:00buy33981.201.29661.28411.2986
67962007.01.11 14:00close33981.201.29811.28411.2986180.0098305.50
67972007.01.11 14:00buy33991.201.29861.28611.3006
67982007.01.11 14:11close33991.201.29991.28611.3006156.0098461.50
67992007.01.11 14:11buy34001.201.30021.28771.3022
68002007.01.11 14:25buy34011.201.29781.28761.2998
68012007.01.11 15:40buy34024.801.29551.28761.2975
68022007.01.11 15:51buy340332.401.29311.28751.2951
68032007.01.11 15:51sell34041.201.29260.00001.2906
68042007.01.11 15:53close340332.401.29381.28751.29512268.00100729.50
68052007.01.11 15:53close34024.801.29391.28761.2975-768.0099961.50
68062007.01.11 15:53close34011.201.29391.28761.2998-468.0099493.50
68072007.01.11 15:53close34001.201.29391.28771.3022-756.0098737.50
68082007.01.11 16:21close34041.201.29130.00001.2906156.0098893.50
68092007.01.12 18:00buy34051.201.29341.28091.2954
68102007.01.12 21:17buy34061.201.29101.28081.2930
68112007.01.15 04:20close34061.201.29291.28081.2930223.5699117.06
68122007.01.15 04:20close34051.201.29281.28091.2954-76.4499040.62
68132007.01.15 04:20buy34071.201.29311.28061.2951
68142007.01.15 09:42close34071.201.29441.28061.2951156.0099196.62
68152007.01.16 04:00sell34081.201.29280.00001.2908
68162007.01.16 07:50sell34091.201.29520.00001.2932
68172007.01.16 12:00sell34102.401.29750.00001.2955
68182007.01.16 15:13t/p34102.401.29550.00001.2955480.0099676.62
68192007.01.16 15:13close34091.201.29550.00001.2932-36.0099640.62
68202007.01.16 15:13close34081.201.29550.00001.2908-324.0099316.62
68212007.01.16 18:00sell34111.201.29300.00001.2910
68222007.01.16 18:49close34111.201.29170.00001.2910156.0099472.62
68232007.01.16 18:49sell34121.201.29170.00001.2897
68242007.01.17 15:30close34121.201.29040.00001.2897157.8099630.42
68252007.01.17 18:00buy34131.201.29501.28251.2970
68262007.01.18 05:07close34131.201.29631.28251.2970142.6899773.10
68272007.01.19 14:00sell34141.201.29570.00001.2937
68282007.01.19 16:05close34141.201.29430.00001.2937168.0099941.10
68292007.01.19 23:00buy34151.201.29621.28371.2982
68302007.01.22 04:44close34151.201.29751.28371.2982151.56100092.66
68312007.01.22 14:00sell34161.301.29460.00001.2926
68322007.01.22 14:38close34161.301.29330.00001.2926169.00100261.66
68332007.01.22 14:38sell34171.301.29320.00001.2912
68342007.01.22 17:58sell34181.201.29560.00001.2936
68352007.01.23 02:28close34181.201.29370.00001.2936229.80100491.46
68362007.01.23 02:28close34171.301.29380.00001.2912-76.05100415.41
68372007.01.23 12:00buy34191.301.29851.28601.3005
68382007.01.23 12:05close34191.301.29971.28601.3005156.00100571.41
68392007.01.23 12:05buy34201.301.30001.28751.3020
68402007.01.23 12:09close34201.301.30131.28751.3020169.00100740.41
68412007.01.23 12:09buy34211.301.30141.28891.3034
68422007.01.23 13:57close34211.301.30261.28891.3034156.00100896.41
68432007.01.24 13:00sell34221.301.30040.00001.2984
68442007.01.24 15:48close34221.301.29920.00001.2984156.00101052.41
68452007.01.25 13:00buy34231.301.29891.28641.3009
68462007.01.25 16:23buy34241.301.29651.28631.2985
68472007.01.25 16:53close34241.301.29841.28631.2985247.00101299.41
68482007.01.25 16:53close34231.301.29831.28641.3009-78.00101221.41
68492007.01.29 15:00buy34251.301.29171.27921.2937
68502007.01.29 16:53close34251.301.29301.27921.2937169.00101390.41
68512007.01.29 19:00buy34261.301.29481.28231.2968
68522007.01.29 19:01close34261.301.29611.28231.2968169.00101559.41
68532007.01.29 19:01buy34271.301.29641.28391.2984
68542007.01.30 14:54close34271.301.29761.28391.2984151.19101710.60
68552007.01.31 12:00sell34281.301.29290.00001.2909
68562007.01.31 14:40sell34291.301.29530.00001.2933
68572007.01.31 15:48close34291.301.29350.00001.2933234.00101944.60
68582007.01.31 15:48close34281.301.29360.00001.2909-91.00101853.60
68592007.02.02 12:00sell34301.301.30170.00001.2997
68602007.02.02 15:29sell34311.301.30410.00001.3021
68612007.02.02 16:01close34311.301.30230.00001.3021234.00102087.60
68622007.02.02 16:01close34301.301.30240.00001.2997-91.00101996.60
68632007.02.02 18:00sell34321.301.29730.00001.2953
68642007.02.02 18:51close34321.301.29610.00001.2953156.00102152.60
68652007.02.02 18:51sell34331.301.29600.00001.2940
68662007.02.05 04:04close34331.301.29470.00001.2940170.95102323.55
68672007.02.06 13:00buy34341.301.29411.28161.2961
68682007.02.06 14:06close34341.301.29531.28161.2961156.00102479.55
68692007.02.06 14:07buy34351.301.29561.28311.2976
68702007.02.06 19:01close34351.301.29681.28311.2976156.00102635.55
68712007.02.08 12:00sell34361.301.29850.00001.2965
68722007.02.08 15:36sell34371.301.30090.00001.2989
68732007.02.08 17:41sell34382.601.30330.00001.3013
68742007.02.09 09:32t/p34382.601.30130.00001.3013523.90103159.45
68752007.02.09 09:32close34371.301.30120.00001.2989-37.05103122.40
68762007.02.09 09:32close34361.301.30120.00001.2965-349.05102773.35
68772007.02.09 11:00sell34391.301.30120.00001.2992
68782007.02.09 12:02close34391.301.29990.00001.2992169.00102942.35
68792007.02.09 12:02sell34401.301.29980.00001.2978
68802007.02.09 16:26close34401.301.29860.00001.2978156.00103098.35
68812007.02.12 12:00sell34411.301.29800.00001.2960
68822007.02.12 12:16close34411.301.29680.00001.2960156.00103254.35
68832007.02.12 12:16sell34421.301.29670.00001.2947
68842007.02.12 12:24close34421.301.29550.00001.2947156.00103410.35
68852007.02.12 12:24sell34431.301.29540.00001.2934
68862007.02.12 14:14close34431.301.29420.00001.2934156.00103566.35
68872007.02.13 11:00buy34441.301.29951.28701.3015
68882007.02.13 12:19close34441.301.30071.28701.3015156.00103722.35
68892007.02.13 12:19buy34451.301.30081.28831.3028
68902007.02.13 15:02close34451.301.30201.28831.3028156.00103878.35
68912007.02.16 12:00sell34461.301.31260.00001.3106
68922007.02.16 13:04close34461.301.31140.00001.3106156.00104034.35
68932007.02.16 13:04sell34471.301.31110.00001.3091
68942007.02.16 15:50close34471.301.30980.00001.3091169.00104203.35
68952007.02.16 15:50sell34481.301.30990.00001.3079
68962007.02.16 18:06sell34491.301.31230.00001.3103
68972007.02.16 21:00buy34501.301.31381.30131.3158
68982007.02.19 01:09sell34512.601.31490.00001.3129
68992007.02.19 01:15close34501.301.31511.30131.3158164.19104367.54
69002007.02.19 12:28t/p34512.601.31290.00001.3129520.00104887.54
69012007.02.19 12:28close34491.301.31280.00001.3103-63.05104824.49
69022007.02.19 12:28close34481.301.31280.00001.3079-375.05104449.44
69032007.02.19 14:00sell34521.301.31280.00001.3108
69042007.02.19 19:31sell34531.301.31520.00001.3132
69052007.02.20 04:26sell34542.601.31760.00001.3156
69062007.02.20 10:02t/p34542.601.31560.00001.3156520.00104969.44
69072007.02.20 10:02close34531.301.31550.00001.3132-37.05104932.39
69082007.02.20 10:02close34521.301.31550.00001.3108-349.05104583.34
69092007.02.20 12:00sell34551.301.31520.00001.3132
69102007.02.20 13:21close34551.301.31390.00001.3132169.00104752.34
69112007.02.20 15:00sell34561.301.31390.00001.3119
69122007.02.21 09:33sell34571.301.31630.00001.3143
69132007.02.21 10:22close34571.301.31440.00001.3143247.00104999.34
69142007.02.21 10:22close34561.301.31450.00001.3119-76.05104923.29
69152007.02.21 11:00buy34581.301.31521.30271.3172
69162007.02.21 13:17buy34591.301.31281.30261.3148
69172007.02.21 15:18close34591.301.31471.30261.3148247.00105170.29
69182007.02.21 15:18close34581.301.31451.30271.3172-91.00105079.29
69192007.02.22 01:00buy34601.301.31421.30171.3162
69202007.02.22 09:32buy34611.301.31171.30151.3137
69212007.02.22 09:44buy34625.201.30921.30131.3112
69222007.02.22 15:03close34625.201.31071.30131.3112780.00105859.29
69232007.02.22 15:03close34611.301.31061.30151.3137-143.00105716.29
69242007.02.22 15:03close34601.301.31061.30171.3162-468.00105248.29
69252007.02.22 20:00buy34631.301.31281.30031.3148
69262007.02.23 11:37buy34641.301.31031.30011.3123
69272007.02.23 14:54close34641.301.31221.30011.3123247.00105495.29
69282007.02.23 14:54close34631.301.31211.30031.3148-95.81105399.48
69292007.02.28 06:00sell34651.301.32170.00001.3197
69302007.02.28 09:12close34651.301.32040.00001.3197169.00105568.48
69312007.02.28 11:00sell34661.301.31960.00001.3176
69322007.02.28 11:59close34661.301.31830.00001.3176169.00105737.48
69332007.02.28 11:59sell34671.301.31820.00001.3162
69342007.02.28 14:57sell34681.301.32060.00001.3186
69352007.02.28 17:32close34681.301.31870.00001.3186247.00105984.48
69362007.02.28 17:32close34671.301.31880.00001.3162-78.00105906.48
69372007.02.28 19:00buy34691.301.32311.31061.3251
69382007.03.01 09:03buy34701.301.32071.31051.3227
69392007.03.01 09:58close34701.301.32261.31051.3227247.00106153.48
69402007.03.01 09:58close34691.301.32251.31061.3251-92.43106061.05
69412007.03.01 17:00sell34711.301.32110.00001.3191
69422007.03.01 17:00close34711.301.31940.00001.3191221.00106282.05
69432007.03.01 17:00sell34721.301.31940.00001.3174
69442007.03.01 17:17close34721.301.31800.00001.3174182.00106464.05
69452007.03.01 17:17sell34731.301.31760.00001.3156
69462007.03.01 17:44close34731.301.31630.00001.3156169.00106633.05
69472007.03.01 17:44sell34741.301.31620.00001.3142
69482007.03.01 20:40sell34751.301.31860.00001.3166
69492007.03.02 01:13close34751.301.31670.00001.3166248.95106882.00
69502007.03.02 01:14close34741.301.31680.00001.3142-76.05106805.95
69512007.03.02 21:00buy34761.301.31971.30721.3217
69522007.03.05 01:02close34761.301.32101.30721.3217164.19106970.14
69532007.03.05 04:00sell34771.301.31240.00001.3104
69542007.03.05 05:43sell34781.301.31480.00001.3128
69552007.03.05 07:35sell34792.601.31720.00001.3152
69562007.03.05 08:49t/p34792.601.31520.00001.3152520.00107490.14
69572007.03.05 08:49close34781.301.31520.00001.3128-52.00107438.14
69582007.03.05 08:49close34771.301.31520.00001.3104-364.00107074.14
69592007.03.06 11:00buy34801.301.31271.30021.3147
69602007.03.06 14:41buy34811.301.31021.30001.3122
69612007.03.06 21:53close34811.301.31211.30001.3122247.00107321.14
69622007.03.06 21:53close34801.301.31201.30021.3147-91.00107230.14
69632007.03.07 00:00buy34821.301.31281.30031.3148
69642007.03.07 15:03close34821.301.31431.30031.3148195.00107425.14
69652007.03.08 13:00sell34831.301.31520.00001.3132
69662007.03.08 15:58close34831.301.31380.00001.3132182.00107607.14
69672007.03.08 18:00sell34841.301.31250.00001.3105
69682007.03.09 04:51sell34851.301.31490.00001.3129
69692007.03.09 05:00buy34861.301.31511.30261.3171
69702007.03.09 15:30close34851.301.31300.00001.3129247.00107854.14
69712007.03.09 15:30close34841.301.31280.00001.3105-37.05107817.09
69722007.03.09 15:30buy34871.301.31261.30241.3146
69732007.03.09 15:48buy34885.201.31011.30221.3121
69742007.03.09 18:25close34885.201.31161.30221.3121780.00108597.09
69752007.03.09 18:25close34871.301.31141.30241.3146-156.00108441.09
69762007.03.09 18:25close34861.301.31141.30261.3171-481.00107960.09
69772007.03.12 11:00buy34891.301.31431.30181.3163
69782007.03.12 11:16close34891.301.31571.30181.3163182.00108142.09
69792007.03.12 11:16buy34901.401.31611.30361.3181
69802007.03.12 11:35close34901.401.31731.30361.3181168.00108310.09
69812007.03.12 11:35buy34911.401.31741.30491.3194
69822007.03.12 15:16buy34921.301.31501.30481.3170
69832007.03.12 16:37close34921.301.31691.30481.3170247.00108557.09
69842007.03.12 16:37close34911.401.31681.30491.3194-84.00108473.09
69852007.03.13 12:00sell34931.401.31600.00001.3140
69862007.03.13 13:16sell34941.401.31840.00001.3164
69872007.03.13 14:56sell34952.601.32090.00001.3189
69882007.03.13 18:04t/p34952.601.31890.00001.3189520.00108993.09
69892007.03.13 18:04close34941.401.31890.00001.3164-70.00108923.09
69902007.03.13 18:04close34931.401.31890.00001.3140-406.00108517.09
69912007.03.14 16:00sell34961.401.31920.00001.3172
69922007.03.14 16:35sell34971.401.32160.00001.3196
69932007.03.14 18:13sell34982.601.32410.00001.3221
69942007.03.14 19:27t/p34982.601.32210.00001.3221520.00109037.09
69952007.03.14 19:27close34971.401.32180.00001.3196-28.00109009.09
69962007.03.14 19:27close34961.401.32180.00001.3172-364.00108645.09
69972007.03.15 12:00sell34991.401.32080.00001.3188
69982007.03.15 14:33sell35001.401.32320.00001.3212
69992007.03.15 15:00close35001.401.32130.00001.3212266.00108911.09
70002007.03.15 15:00close34991.401.32100.00001.3188-28.00108883.09
70012007.03.19 12:00sell35011.401.32880.00001.3268
70022007.03.20 01:05sell35021.401.33120.00001.3292
70032007.03.20 03:28close35021.401.32940.00001.3292252.00109135.09
70042007.03.20 03:29close35011.401.32950.00001.3268-95.90109039.19
70052007.03.20 05:00sell35031.401.32850.00001.3265
70062007.03.20 12:10close35031.401.32720.00001.3265182.00109221.19
70072007.03.20 22:00buy35041.401.33191.31941.3339
70082007.03.21 11:48buy35051.401.32961.31941.3316
70092007.03.21 13:00sell35061.401.33030.00001.3283
70102007.03.21 15:02close35061.401.32900.00001.3283182.00109403.19
70112007.03.21 20:15t/p35051.401.33161.31941.3316280.00109683.19
70122007.03.21 20:15close35041.401.33171.31941.3339-33.18109650.01
70132007.03.22 16:00sell35071.401.33600.00001.3340
70142007.03.22 18:31close35071.401.33480.00001.3340168.00109818.01
70152007.03.22 20:00sell35081.401.33220.00001.3302
70162007.03.23 11:13close35081.401.33100.00001.3302170.10109988.11
70172007.03.26 19:00buy35091.401.33351.32101.3355
70182007.03.27 11:07close35091.401.33471.32101.3355162.82110150.93
70192007.03.28 12:00sell35101.401.33340.00001.3314
70202007.03.28 15:30sell35111.401.33570.00001.3337
70212007.03.28 18:31close35111.401.33390.00001.3337252.00110402.93
70222007.03.28 18:31close35101.401.33400.00001.3314-84.00110318.93
70232007.03.28 21:00sell35121.401.33350.00001.3315
70242007.03.28 21:33close35121.401.33210.00001.3315196.00110514.93
70252007.03.28 21:33sell35131.401.33200.00001.3300
70262007.03.29 02:46close35131.401.33080.00001.3300174.30110689.23
70272007.03.29 13:00buy35141.401.33461.32211.3366
70282007.03.29 15:36buy35151.401.33221.32201.3342
70292007.03.29 16:54close35151.401.33401.32201.3342252.00110941.23
70302007.03.29 16:54close35141.401.33381.32211.3366-112.00110829.23
70312007.03.30 07:00buy35161.401.33441.32191.3364
70322007.03.30 10:37buy35171.401.33201.32181.3340
70332007.03.30 12:00sell35181.401.33130.00001.3293
70342007.03.30 13:52close35181.401.33000.00001.3293182.00111011.23
70352007.03.30 15:39buy35195.601.32961.32171.3316
70362007.03.30 15:51close35195.601.33101.32171.3316784.00111795.23
70372007.03.30 15:51close35171.401.33091.32181.3340-154.00111641.23
70382007.03.30 15:51close35161.401.33091.32191.3364-490.00111151.23
70392007.03.30 20:00buy35201.401.33711.32461.3391
70402007.04.02 03:19buy35211.401.33471.32451.3367
70412007.04.02 14:49close35211.401.33651.32451.3367252.00111403.23
70422007.04.02 14:49close35201.401.33661.32461.3391-75.18111328.05
70432007.04.03 14:00sell35221.401.33620.00001.3342
70442007.04.03 20:35close35221.401.33500.00001.3342168.00111496.05
70452007.04.04 12:00buy35231.401.33531.32281.3373
70462007.04.04 13:26close35231.401.33651.32281.3373168.00111664.05
70472007.04.04 13:26buy35241.401.33681.32431.3388
70482007.04.04 14:01buy35251.401.33421.32401.3362
70492007.04.04 17:00close35251.401.33611.32401.3362266.00111930.05
70502007.04.04 17:00close35241.401.33601.32431.3388-112.00111818.05
70512007.04.06 17:00sell35261.401.33720.00001.3352
70522007.04.09 08:02close35261.401.33600.00001.3352170.10111988.15
70532007.04.17 01:00sell35271.401.35300.00001.3510
70542007.04.17 15:30sell35281.401.35550.00001.3535
70552007.04.17 15:45sell35292.801.35790.00001.3559
70562007.04.17 19:22t/p35292.801.35590.00001.3559560.00112548.15
70572007.04.17 19:22close35281.401.35590.00001.3535-56.00112492.15
70582007.04.17 19:22close35271.401.35590.00001.3510-406.00112086.15
70592007.04.18 19:00sell35301.401.35710.00001.3551
70602007.04.18 23:10sell35311.401.35950.00001.3575
70612007.04.19 02:23sell35322.801.36190.00001.3599
70622007.04.19 04:11t/p35322.801.35990.00001.3599560.00112646.15
70632007.04.19 04:11close35311.401.35990.00001.3575-49.70112596.45
70642007.04.19 04:11close35301.401.35990.00001.3551-385.70112210.75
70652007.04.19 11:00sell35331.401.35840.00001.3564
70662007.04.19 15:37sell35341.401.36080.00001.3588
70672007.04.19 15:57close35341.401.35890.00001.3588266.00112476.75
70682007.04.19 15:57close35331.401.35900.00001.3564-84.00112392.75
70692007.04.20 14:00sell35351.401.36030.00001.3583
70702007.04.20 16:39close35351.401.35900.00001.3583182.00112574.75
70712007.04.20 18:00sell35361.401.35930.00001.3573
70722007.04.23 08:56close35361.401.35800.00001.3573184.10112758.85
70732007.04.24 15:00buy35371.401.35821.34571.3602
70742007.04.24 17:00close35371.401.35951.34571.3602182.00112940.85