|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2002.04.26 00:00 - 2007.04.26 00:00 (2002.04.26 - 2007.04.26)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|SystemWideParms="** MrsPacMan Systemwide Parameters **"; PacManSuperCell=false; SuperCellnumber="increase progression to 300%"; SuperCell=3; SuperPacManSettings="Full Time SuperMrsPacMan 210% or 225%"; SuperPacMan2.25=false; SuperPacMan2.1=false; LotSize=0.1; UseFiboLotSizeProgression=true; UseMoneyMgmt=true; reverseOrder=" true= close order when momentom reverses "; ReverseOrder=false; hedge=true; HedgeNumber=4; EquityProtectionLevel=0; Nonmajic=" set to 1 to close all account orders profit"; nonmajic="set to 0 to close on single pair profit"; testExit="set to 1 to close all open orders on account ea or not "; NonMagic=0; TestExit=0; LongShort=" Set LScombined=true to exit on long+short profit, false = individual"; LScombined=false; TargetEquityToCloseAndReset=0.15; RiskPercent=1.25; JMA_Volume=100; CCI_PeroidFast=55; L_cciblock=250; S_cciblock=-250; LongTradeParms="** MsPacMan Buy Side Parameters **"; LongTakeProfit=20; LongInitialStop=10; LongTrailingStop=10; LongMaxTrades=5; LongPips=23; LongAccountProtection=true; LongOrderstoProtect=2; ShortTradeParms="** MsPacMan Sell Side Parameters **"; ShortTakeProfit=20; ShortInitialStop=0; ShortTrailingStop=10; ShortMaxTrades=5; ShortPips=23; ShortAccountProtection=true; ShortOrderstoProtect=2; LongMagicNumber=0; ShortMagicNumber=0;
|Bars in test
|36195
|Ticks modelled
|9463976
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|102940.85
|Gross profit
|258496.33
|Gross loss
|-155555.48
|Profit factor
|1.66
|Expected payoff
|29.10
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|16408.01 (52.61%)
|Relative drawdown
|52.61% (16408.01)
|Total trades
|3537
|Short positions (won %)
|1840 (62.01%)
|Long positions (won %)
|1697 (65.35%)
|Profit trades (% of total)
|2250 (63.61%)
|Loss trades (% of total)
|1287 (36.39%)
|Largest
|profit trade
|3630.00
|loss trade
|-5832.00
|Average
|profit trade
|114.89
|loss trade
|-120.87
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|19 (445.34)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-7988.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|5055.93 (11)
|consecutive loss (count of losses)
|-7988.00 (4)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2002.04.30 13:00
|sell
|1
|0.10
|0.9009
|0.0000
|0.8989
|2
|2002.04.30 18:20
|close
|1
|0.10
|0.8993
|0.0000
|0.8989
|16.00
|10016.00
|3
|2002.05.01 13:00
|buy
|2
|0.10
|0.9014
|0.8889
|0.9034
|4
|2002.05.01 17:47
|t/p
|2
|0.10
|0.9034
|0.8889
|0.9034
|20.00
|10036.00
|5
|2002.05.02 14:00
|sell
|3
|0.10
|0.9039
|0.0000
|0.9019
|6
|2002.05.02 17:59
|close
|3
|0.10
|0.9023
|0.0000
|0.9019
|16.00
|10052.00
|7
|2002.05.02 18:00
|sell
|4
|0.10
|0.9027
|0.0000
|0.9007
|8
|2002.05.03 10:39
|sell
|5
|0.10
|0.9050
|0.0000
|0.9030
|9
|2002.05.03 12:43
|sell
|6
|0.20
|0.9074
|0.0000
|0.9054
|10
|2002.05.03 15:33
|sell
|7
|0.60
|0.9098
|0.0000
|0.9078
|11
|2002.05.03 15:33
|buy
|8
|0.10
|0.9103
|0.8978
|0.9123
|12
|2002.05.03 17:06
|close
|8
|0.10
|0.9122
|0.8978
|0.9123
|19.00
|10071.00
|13
|2002.05.03 17:06
|buy
|9
|0.10
|0.9123
|0.8998
|0.9143
|14
|2002.05.03 17:06
|sell
|10
|3.00
|0.9126
|0.0000
|0.9106
|15
|2002.05.03 17:07
|close
|9
|0.10
|0.9139
|0.8998
|0.9143
|16.00
|10087.00
|16
|2002.05.03 17:07
|buy
|11
|0.10
|0.9139
|0.9014
|0.9159
|17
|2002.05.03 19:12
|close
|11
|0.10
|0.9157
|0.9014
|0.9159
|18.00
|10105.00
|18
|2002.05.03 19:12
|buy
|12
|0.10
|0.9156
|0.9031
|0.9176
|19
|2002.05.03 19:47
|close
|12
|0.10
|0.9172
|0.9031
|0.9176
|16.00
|10121.00
|20
|2002.05.03 19:47
|buy
|13
|0.10
|0.9172
|0.9047
|0.9192
|21
|2002.05.06 10:22
|buy
|14
|1.30
|0.9148
|0.9046
|0.9168
|22
|2002.05.06 10:22
|close
|14
|1.30
|0.9151
|0.9046
|0.9168
|39.00
|10160.00
|23
|2002.05.06 10:22
|close
|13
|0.10
|0.9153
|0.9047
|0.9192
|-19.37
|10140.63
|24
|2002.05.06 10:22
|buy
|15
|0.10
|0.9154
|0.9029
|0.9174
|25
|2002.05.06 18:55
|close
|15
|0.10
|0.9170
|0.9029
|0.9174
|16.00
|10156.63
|26
|2002.05.06 18:55
|buy
|16
|0.10
|0.9170
|0.9045
|0.9190
|27
|2002.05.06 22:55
|close
|16
|0.10
|0.9187
|0.9045
|0.9190
|17.00
|10173.63
|28
|2002.05.06 22:55
|buy
|17
|0.10
|0.9190
|0.9065
|0.9210
|29
|2002.05.07 10:28
|buy
|18
|1.30
|0.9165
|0.9063
|0.9185
|30
|2002.05.07 10:28
|close
|18
|1.30
|0.9169
|0.9063
|0.9185
|52.00
|10225.63
|31
|2002.05.07 10:28
|close
|17
|0.10
|0.9168
|0.9065
|0.9210
|-22.37
|10203.26
|32
|2002.05.07 10:28
|buy
|19
|0.10
|0.9168
|0.9043
|0.9188
|33
|2002.05.07 12:34
|buy
|20
|1.30
|0.9144
|0.9042
|0.9164
|34
|2002.05.07 12:34
|close
|20
|1.30
|0.9149
|0.9042
|0.9164
|65.00
|10268.26
|35
|2002.05.07 12:34
|close
|19
|0.10
|0.9148
|0.9043
|0.9188
|-20.00
|10248.26
|36
|2002.05.07 12:34
|buy
|21
|0.10
|0.9153
|0.9028
|0.9173
|37
|2002.05.07 13:20
|close
|21
|0.10
|0.9169
|0.9028
|0.9173
|16.00
|10264.26
|38
|2002.05.07 13:21
|buy
|22
|0.10
|0.9169
|0.9044
|0.9189
|39
|2002.05.07 13:57
|buy
|23
|1.30
|0.9145
|0.9043
|0.9165
|40
|2002.05.07 13:57
|close
|23
|1.30
|0.9148
|0.9043
|0.9165
|39.00
|10303.26
|41
|2002.05.07 13:57
|close
|22
|0.10
|0.9147
|0.9044
|0.9189
|-22.00
|10281.26
|42
|2002.05.07 13:57
|buy
|24
|0.10
|0.9152
|0.9027
|0.9172
|43
|2002.05.07 14:51
|buy
|25
|1.30
|0.9129
|0.9027
|0.9149
|44
|2002.05.07 14:52
|close
|25
|1.30
|0.9132
|0.9027
|0.9149
|39.00
|10320.26
|45
|2002.05.07 14:52
|close
|24
|0.10
|0.9133
|0.9027
|0.9172
|-19.00
|10301.26
|46
|2002.05.07 14:52
|buy
|26
|0.10
|0.9131
|0.9006
|0.9151
|47
|2002.05.07 18:51
|close
|26
|0.10
|0.9147
|0.9006
|0.9151
|16.00
|10317.26
|48
|2002.05.07 18:51
|buy
|27
|0.10
|0.9150
|0.9025
|0.9170
|49
|2002.05.08 02:37
|buy
|28
|1.30
|0.9125
|0.9023
|0.9145
|50
|2002.05.08 02:38
|close
|28
|1.30
|0.9129
|0.9023
|0.9145
|52.00
|10369.26
|51
|2002.05.08 02:38
|close
|27
|0.10
|0.9128
|0.9025
|0.9170
|-22.37
|10346.89
|52
|2002.05.08 02:39
|buy
|29
|0.10
|0.9128
|0.9003
|0.9148
|53
|2002.05.08 08:26
|close
|29
|0.10
|0.9145
|0.9003
|0.9148
|17.00
|10363.89
|54
|2002.05.08 08:26
|buy
|30
|0.10
|0.9146
|0.9021
|0.9166
|55
|2002.05.08 09:43
|buy
|31
|1.30
|0.9122
|0.9020
|0.9142
|56
|2002.05.08 09:43
|close
|31
|1.30
|0.9125
|0.9020
|0.9142
|39.00
|10402.89
|57
|2002.05.08 09:43
|close
|30
|0.10
|0.9124
|0.9021
|0.9166
|-22.00
|10380.89
|58
|2002.05.08 09:43
|buy
|32
|0.10
|0.9129
|0.9004
|0.9149
|59
|2002.05.08 10:31
|close
|10
|3.00
|0.9114
|0.0000
|0.9106
|373.50
|10754.39
|60
|2002.05.08 10:31
|close
|7
|0.60
|0.9113
|0.0000
|0.9078
|-87.30
|10667.09
|61
|2002.05.08 10:31
|close
|6
|0.20
|0.9113
|0.0000
|0.9054
|-77.10
|10589.99
|62
|2002.05.08 10:31
|close
|5
|0.10
|0.9113
|0.0000
|0.9030
|-62.55
|10527.44
|63
|2002.05.08 10:31
|close
|4
|0.10
|0.9113
|0.0000
|0.9007
|-85.40
|10442.04
|64
|2002.05.08 10:43
|buy
|33
|0.10
|0.9103
|0.9001
|0.9123
|65
|2002.05.08 17:47
|buy
|34
|0.40
|0.9078
|0.8999
|0.9098
|66
|2002.05.08 18:09
|close
|34
|0.40
|0.9095
|0.8999
|0.9098
|68.00
|10510.04
|67
|2002.05.08 18:10
|close
|33
|0.10
|0.9093
|0.9001
|0.9123
|-10.00
|10500.04
|68
|2002.05.08 18:10
|close
|32
|0.10
|0.9093
|0.9004
|0.9149
|-36.00
|10464.04
|69
|2002.05.09 19:00
|buy
|35
|0.10
|0.9092
|0.8967
|0.9112
|70
|2002.05.09 19:02
|t/p
|35
|0.10
|0.9112
|0.8967
|0.9112
|20.00
|10484.04
|71
|2002.05.09 19:02
|buy
|36
|0.10
|0.9114
|0.8989
|0.9134
|72
|2002.05.09 19:03
|buy
|37
|0.10
|0.9090
|0.8988
|0.9110
|73
|2002.05.09 19:35
|t/p
|37
|0.10
|0.9110
|0.8988
|0.9110
|20.00
|10504.04
|74
|2002.05.09 19:35
|close
|36
|0.10
|0.9111
|0.8989
|0.9134
|-3.00
|10501.04
|75
|2002.05.09 19:35
|buy
|38
|0.10
|0.9111
|0.8986
|0.9131
|76
|2002.05.09 19:49
|buy
|39
|0.10
|0.9086
|0.8984
|0.9106
|77
|2002.05.10 04:07
|t/p
|39
|0.10
|0.9106
|0.8984
|0.9106
|19.63
|10520.67
|78
|2002.05.10 04:07
|close
|38
|0.10
|0.9106
|0.8986
|0.9131
|-5.37
|10515.30
|79
|2002.05.13 18:00
|sell
|40
|0.10
|0.9108
|0.0000
|0.9088
|80
|2002.05.14 07:33
|close
|40
|0.10
|0.9092
|0.0000
|0.9088
|16.15
|10531.45
|81
|2002.05.15 18:00
|buy
|41
|0.10
|0.9074
|0.8949
|0.9094
|82
|2002.05.15 19:06
|close
|41
|0.10
|0.9090
|0.8949
|0.9094
|16.00
|10547.45
|83
|2002.05.15 19:06
|buy
|42
|0.10
|0.9093
|0.8968
|0.9113
|84
|2002.05.15 21:47
|close
|42
|0.10
|0.9109
|0.8968
|0.9113
|16.00
|10563.45
|85
|2002.05.21 05:00
|sell
|43
|0.10
|0.9186
|0.0000
|0.9166
|86
|2002.05.21 05:10
|close
|43
|0.10
|0.9170
|0.0000
|0.9166
|16.00
|10579.45
|87
|2002.05.21 05:10
|sell
|44
|0.10
|0.9171
|0.0000
|0.9151
|88
|2002.05.21 10:29
|sell
|45
|0.10
|0.9196
|0.0000
|0.9176
|89
|2002.05.21 15:17
|sell
|46
|0.20
|0.9219
|0.0000
|0.9199
|90
|2002.05.21 15:37
|t/p
|46
|0.20
|0.9199
|0.0000
|0.9199
|40.00
|10619.45
|91
|2002.05.21 15:37
|close
|45
|0.10
|0.9198
|0.0000
|0.9176
|-2.00
|10617.45
|92
|2002.05.21 15:37
|close
|44
|0.10
|0.9198
|0.0000
|0.9151
|-27.00
|10590.45
|93
|2002.05.21 17:00
|sell
|47
|0.10
|0.9183
|0.0000
|0.9163
|94
|2002.05.21 20:40
|sell
|48
|0.10
|0.9207
|0.0000
|0.9187
|95
|2002.05.22 01:12
|t/p
|48
|0.10
|0.9187
|0.0000
|0.9187
|20.15
|10610.60
|96
|2002.05.22 01:12
|close
|47
|0.10
|0.9187
|0.0000
|0.9163
|-3.85
|10606.75
|97
|2002.05.23 11:00
|sell
|49
|0.10
|0.9242
|0.0000
|0.9222
|98
|2002.05.23 11:31
|sell
|50
|0.10
|0.9268
|0.0000
|0.9248
|99
|2002.05.23 12:34
|t/p
|50
|0.10
|0.9248
|0.0000
|0.9248
|20.00
|10626.75
|100
|2002.05.23 12:34
|close
|49
|0.10
|0.9248
|0.0000
|0.9222
|-6.00
|10620.75
|101
|2002.05.23 14:00
|sell
|51
|0.10
|0.9231
|0.0000
|0.9211
|102
|2002.05.23 15:11
|close
|51
|0.10
|0.9215
|0.0000
|0.9211
|16.00
|10636.75
|103
|2002.05.23 17:00
|sell
|52
|0.10
|0.9212
|0.0000
|0.9192
|104
|2002.05.23 18:58
|sell
|53
|0.10
|0.9236
|0.0000
|0.9216
|105
|2002.05.23 21:42
|t/p
|53
|0.10
|0.9216
|0.0000
|0.9216
|20.00
|10656.75
|106
|2002.05.23 21:42
|close
|52
|0.10
|0.9216
|0.0000
|0.9192
|-4.00
|10652.75
|107
|2002.05.24 19:00
|buy
|54
|0.10
|0.9222
|0.9097
|0.9242
|108
|2002.05.25 00:02
|buy
|55
|0.10
|0.9199
|0.9097
|0.9219
|109
|2002.05.27 05:33
|t/p
|55
|0.10
|0.9219
|0.9097
|0.9219
|19.63
|10672.38
|110
|2002.05.27 05:33
|close
|54
|0.10
|0.9219
|0.9097
|0.9242
|-3.37
|10669.01
|111
|2002.05.27 05:34
|buy
|56
|0.10
|0.9218
|0.9093
|0.9238
|112
|2002.05.27 10:04
|buy
|57
|0.10
|0.9194
|0.9092
|0.9214
|113
|2002.05.27 11:01
|t/p
|57
|0.10
|0.9214
|0.9092
|0.9214
|20.00
|10689.01
|114
|2002.05.27 11:01
|close
|56
|0.10
|0.9214
|0.9093
|0.9238
|-4.00
|10685.01
|115
|2002.05.27 14:00
|sell
|58
|0.10
|0.9198
|0.0000
|0.9178
|116
|2002.05.27 21:00
|buy
|59
|0.10
|0.9212
|0.9087
|0.9232
|117
|2002.05.27 23:28
|sell
|60
|0.10
|0.9221
|0.0000
|0.9201
|118
|2002.05.28 02:03
|t/p
|60
|0.10
|0.9201
|0.0000
|0.9201
|20.15
|10705.16
|119
|2002.05.28 02:03
|close
|58
|0.10
|0.9201
|0.0000
|0.9178
|-2.85
|10702.31
|120
|2002.05.28 10:23
|close
|59
|0.10
|0.9230
|0.9087
|0.9232
|17.63
|10719.94
|121
|2002.05.31 19:00
|sell
|61
|0.10
|0.9341
|0.0000
|0.9321
|122
|2002.05.31 19:29
|close
|61
|0.10
|0.9323
|0.0000
|0.9321
|18.00
|10737.94
|123
|2002.05.31 19:29
|sell
|62
|0.10
|0.9322
|0.0000
|0.9302
|124
|2002.05.31 19:52
|close
|62
|0.10
|0.9304
|0.0000
|0.9302
|18.00
|10755.94
|125
|2002.05.31 19:52
|sell
|63
|0.10
|0.9304
|0.0000
|0.9284
|126
|2002.05.31 20:10
|close
|63
|0.10
|0.9286
|0.0000
|0.9284
|18.00
|10773.94
|127
|2002.06.03 19:00
|buy
|64
|0.10
|0.9392
|0.9267
|0.9412
|128
|2002.06.03 23:25
|close
|64
|0.10
|0.9410
|0.9267
|0.9412
|18.00
|10791.94
|129
|2002.06.05 00:00
|sell
|65
|0.10
|0.9393
|0.0000
|0.9373
|130
|2002.06.05 05:28
|sell
|66
|0.10
|0.9417
|0.0000
|0.9397
|131
|2002.06.05 09:19
|t/p
|66
|0.10
|0.9397
|0.0000
|0.9397
|20.00
|10811.94
|132
|2002.06.05 09:19
|close
|65
|0.10
|0.9395
|0.0000
|0.9373
|-2.00
|10809.94
|133
|2002.06.05 11:00
|sell
|67
|0.10
|0.9384
|0.0000
|0.9364
|134
|2002.06.05 12:19
|close
|67
|0.10
|0.9367
|0.0000
|0.9364
|17.00
|10826.94
|135
|2002.06.05 12:19
|sell
|68
|0.10
|0.9363
|0.0000
|0.9343
|136
|2002.06.05 13:05
|sell
|69
|0.10
|0.9388
|0.0000
|0.9368
|137
|2002.06.05 14:32
|t/p
|69
|0.10
|0.9368
|0.0000
|0.9368
|20.00
|10846.94
|138
|2002.06.05 14:32
|close
|68
|0.10
|0.9368
|0.0000
|0.9343
|-5.00
|10841.94
|139
|2002.06.05 23:00
|buy
|70
|0.10
|0.9397
|0.9272
|0.9417
|140
|2002.06.06 07:57
|buy
|71
|0.10
|0.9371
|0.9269
|0.9391
|141
|2002.06.06 09:28
|buy
|72
|0.40
|0.9347
|0.9268
|0.9367
|142
|2002.06.06 11:21
|close
|72
|0.40
|0.9363
|0.9268
|0.9367
|64.00
|10905.94
|143
|2002.06.06 11:21
|close
|71
|0.10
|0.9362
|0.9269
|0.9391
|-9.00
|10896.94
|144
|2002.06.06 11:21
|close
|70
|0.10
|0.9362
|0.9272
|0.9417
|-36.11
|10860.83
|145
|2002.06.06 18:00
|buy
|73
|0.10
|0.9453
|0.9328
|0.9473
|146
|2002.06.06 18:33
|close
|73
|0.10
|0.9471
|0.9328
|0.9473
|18.00
|10878.83
|147
|2002.06.06 18:33
|buy
|74
|0.10
|0.9472
|0.9347
|0.9492
|148
|2002.06.06 19:58
|buy
|75
|0.10
|0.9448
|0.9346
|0.9468
|149
|2002.06.06 23:30
|t/p
|75
|0.10
|0.9468
|0.9346
|0.9468
|20.00
|10898.83
|150
|2002.06.06 23:30
|close
|74
|0.10
|0.9469
|0.9347
|0.9492
|-3.00
|10895.83
|151
|2002.06.07 20:00
|sell
|76
|0.10
|0.9438
|0.0000
|0.9418
|152
|2002.06.10 05:26
|t/p
|76
|0.10
|0.9418
|0.0000
|0.9418
|20.15
|10915.98
|153
|2002.06.10 14:00
|buy
|77
|0.10
|0.9457
|0.9332
|0.9477
|154
|2002.06.10 15:50
|close
|77
|0.10
|0.9475
|0.9332
|0.9477
|18.00
|10933.98
|155
|2002.06.10 21:00
|sell
|78
|0.10
|0.9429
|0.0000
|0.9409
|156
|2002.06.11 01:00
|buy
|79
|0.10
|0.9443
|0.9318
|0.9463
|157
|2002.06.11 05:21
|sell
|80
|0.10
|0.9452
|0.0000
|0.9432
|158
|2002.06.11 09:18
|t/p
|80
|0.10
|0.9432
|0.0000
|0.9432
|20.00
|10953.98
|159
|2002.06.11 09:18
|close
|78
|0.10
|0.9432
|0.0000
|0.9409
|-2.85
|10951.13
|160
|2002.06.11 10:36
|close
|79
|0.10
|0.9460
|0.9318
|0.9463
|17.00
|10968.13
|161
|2002.06.11 21:00
|buy
|81
|0.10
|0.9463
|0.9338
|0.9483
|162
|2002.06.11 22:35
|close
|81
|0.10
|0.9480
|0.9338
|0.9483
|17.00
|10985.13
|163
|2002.06.12 16:00
|sell
|82
|0.10
|0.9458
|0.0000
|0.9438
|164
|2002.06.12 16:28
|sell
|83
|0.10
|0.9481
|0.0000
|0.9461
|165
|2002.06.12 17:22
|t/p
|83
|0.10
|0.9461
|0.0000
|0.9461
|20.00
|11005.13
|166
|2002.06.12 17:22
|close
|82
|0.10
|0.9459
|0.0000
|0.9438
|-1.00
|11004.13
|167
|2002.06.12 22:00
|sell
|84
|0.10
|0.9447
|0.0000
|0.9427
|168
|2002.06.12 23:29
|t/p
|84
|0.10
|0.9427
|0.0000
|0.9427
|20.00
|11024.13
|169
|2002.06.13 18:00
|buy
|85
|0.10
|0.9460
|0.9335
|0.9480
|170
|2002.06.13 19:00
|buy
|86
|0.10
|0.9436
|0.9334
|0.9456
|171
|2002.06.14 08:32
|t/p
|86
|0.10
|0.9456
|0.9334
|0.9456
|19.63
|11043.76
|172
|2002.06.14 08:32
|close
|85
|0.10
|0.9456
|0.9335
|0.9480
|-4.37
|11039.39
|173
|2002.06.14 12:00
|buy
|87
|0.10
|0.9455
|0.9330
|0.9475
|174
|2002.06.14 12:46
|close
|87
|0.10
|0.9472
|0.9330
|0.9475
|17.00
|11056.39
|175
|2002.06.14 12:46
|buy
|88
|0.10
|0.9473
|0.9348
|0.9493
|176
|2002.06.14 13:41
|close
|88
|0.10
|0.9492
|0.9348
|0.9493
|19.00
|11075.39
|177
|2002.06.14 23:00
|sell
|89
|0.10
|0.9456
|0.0000
|0.9436
|178
|2002.06.17 11:55
|close
|89
|0.10
|0.9439
|0.0000
|0.9436
|17.15
|11092.54
|179
|2002.06.17 12:00
|sell
|90
|0.10
|0.9437
|0.0000
|0.9417
|180
|2002.06.17 15:28
|close
|90
|0.10
|0.9420
|0.0000
|0.9417
|17.00
|11109.54
|181
|2002.06.17 15:28
|sell
|91
|0.10
|0.9420
|0.0000
|0.9400
|182
|2002.06.17 17:36
|sell
|92
|0.10
|0.9443
|0.0000
|0.9423
|183
|2002.06.18 02:00
|buy
|93
|0.10
|0.9448
|0.9323
|0.9468
|184
|2002.06.18 05:02
|close
|93
|0.10
|0.9465
|0.9323
|0.9468
|17.00
|11126.54
|185
|2002.06.18 05:03
|sell
|94
|0.20
|0.9467
|0.0000
|0.9447
|186
|2002.06.18 14:46
|sell
|95
|0.60
|0.9491
|0.0000
|0.9471
|187
|2002.06.18 14:46
|buy
|96
|0.10
|0.9488
|0.9363
|0.9508
|188
|2002.06.18 19:59
|close
|96
|0.10
|0.9505
|0.9363
|0.9508
|17.00
|11143.54
|189
|2002.06.18 19:59
|buy
|97
|0.10
|0.9505
|0.9380
|0.9525
|190
|2002.06.18 20:57
|sell
|98
|3.00
|0.9516
|0.0000
|0.9496
|191
|2002.06.18 21:04
|close
|97
|0.10
|0.9522
|0.9380
|0.9525
|17.00
|11160.54
|192
|2002.06.18 21:04
|buy
|99
|0.10
|0.9521
|0.9396
|0.9541
|193
|2002.06.18 21:32
|close
|98
|3.00
|0.9505
|0.0000
|0.9496
|330.00
|11490.54
|194
|2002.06.18 21:32
|close
|95
|0.60
|0.9509
|0.0000
|0.9471
|-108.00
|11382.54
|195
|2002.06.18 21:32
|close
|94
|0.20
|0.9509
|0.0000
|0.9447
|-84.00
|11298.54
|196
|2002.06.18 21:32
|close
|92
|0.10
|0.9509
|0.0000
|0.9423
|-65.85
|11232.69
|197
|2002.06.18 21:32
|close
|91
|0.10
|0.9509
|0.0000
|0.9400
|-88.85
|11143.84
|198
|2002.06.19 02:28
|close
|99
|0.10
|0.9539
|0.9396
|0.9541
|17.63
|11161.47
|199
|2002.06.24 23:00
|sell
|100
|0.10
|0.9712
|0.0000
|0.9692
|200
|2002.06.25 00:05
|close
|100
|0.10
|0.9695
|0.0000
|0.9692
|17.15
|11178.62
|201
|2002.06.25 00:05
|sell
|101
|0.10
|0.9696
|0.0000
|0.9676
|202
|2002.06.25 04:22
|close
|101
|0.10
|0.9679
|0.0000
|0.9676
|17.00
|11195.62
|203
|2002.06.25 21:00
|buy
|102
|0.10
|0.9776
|0.9651
|0.9796
|204
|2002.06.25 23:14
|close
|102
|0.10
|0.9793
|0.9651
|0.9796
|17.00
|11212.62
|205
|2002.06.26 23:00
|sell
|103
|0.10
|0.9815
|0.0000
|0.9795
|206
|2002.06.26 23:54
|close
|103
|0.10
|0.9796
|0.0000
|0.9795
|19.00
|11231.62
|207
|2002.06.26 23:54
|sell
|104
|0.10
|0.9796
|0.0000
|0.9776
|208
|2002.06.27 00:03
|sell
|105
|0.10
|0.9821
|0.0000
|0.9801
|209
|2002.06.27 04:34
|sell
|106
|0.20
|0.9844
|0.0000
|0.9824
|210
|2002.06.27 11:26
|sell
|107
|0.60
|0.9869
|0.0000
|0.9849
|211
|2002.06.27 11:26
|buy
|108
|0.10
|0.9872
|0.9747
|0.9892
|212
|2002.06.27 12:38
|close
|107
|0.60
|0.9850
|0.0000
|0.9849
|114.00
|11345.62
|213
|2002.06.27 12:39
|close
|106
|0.20
|0.9850
|0.0000
|0.9824
|-12.00
|11333.62
|214
|2002.06.27 12:39
|close
|105
|0.10
|0.9850
|0.0000
|0.9801
|-29.00
|11304.62
|215
|2002.06.27 12:39
|close
|104
|0.10
|0.9850
|0.0000
|0.9776
|-53.55
|11251.07
|216
|2002.06.27 12:39
|buy
|109
|0.10
|0.9848
|0.9746
|0.9868
|217
|2002.06.27 13:33
|buy
|110
|0.40
|0.9823
|0.9744
|0.9843
|218
|2002.06.27 14:11
|close
|110
|0.40
|0.9839
|0.9744
|0.9843
|64.00
|11315.07
|219
|2002.06.27 14:11
|close
|109
|0.10
|0.9838
|0.9746
|0.9868
|-10.00
|11305.07
|220
|2002.06.27 14:11
|close
|108
|0.10
|0.9838
|0.9747
|0.9892
|-34.00
|11271.07
|221
|2002.06.27 15:00
|sell
|111
|0.10
|0.9828
|0.0000
|0.9808
|222
|2002.06.27 15:25
|close
|111
|0.10
|0.9811
|0.0000
|0.9808
|17.00
|11288.07
|223
|2002.06.27 15:25
|sell
|112
|0.10
|0.9811
|0.0000
|0.9791
|224
|2002.06.27 16:15
|sell
|113
|0.10
|0.9835
|0.0000
|0.9815
|225
|2002.06.27 16:52
|sell
|114
|0.20
|0.9859
|0.0000
|0.9839
|226
|2002.06.27 17:17
|t/p
|114
|0.20
|0.9839
|0.0000
|0.9839
|40.00
|11328.07
|227
|2002.06.27 17:17
|close
|113
|0.10
|0.9837
|0.0000
|0.9815
|-2.00
|11326.07
|228
|2002.06.27 17:17
|close
|112
|0.10
|0.9837
|0.0000
|0.9791
|-26.00
|11300.07
|229
|2002.06.28 19:00
|sell
|115
|0.10
|0.9860
|0.0000
|0.9840
|230
|2002.06.28 19:33
|sell
|116
|0.10
|0.9888
|0.0000
|0.9868
|231
|2002.06.28 21:52
|sell
|117
|0.20
|0.9912
|0.0000
|0.9892
|232
|2002.07.01 02:08
|sell
|118
|0.60
|0.9936
|0.0000
|0.9916
|233
|2002.07.01 02:09
|buy
|119
|0.10
|0.9940
|0.9815
|0.9960
|234
|2002.07.01 09:52
|close
|119
|0.10
|0.9957
|0.9815
|0.9960
|17.00
|11317.07
|235
|2002.07.01 09:52
|buy
|120
|0.10
|0.9964
|0.9839
|0.9984
|236
|2002.07.01 09:52
|sell
|121
|3.00
|0.9962
|0.0000
|0.9942
|237
|2002.07.01 10:33
|close
|121
|3.00
|0.9948
|0.0000
|0.9942
|420.00
|11737.07
|238
|2002.07.01 10:33
|close
|118
|0.60
|0.9950
|0.0000
|0.9916
|-84.00
|11653.07
|239
|2002.07.01 10:33
|close
|117
|0.20
|0.9950
|0.0000
|0.9892
|-75.70
|11577.37
|240
|2002.07.01 10:33
|close
|116
|0.10
|0.9950
|0.0000
|0.9868
|-61.85
|11515.52
|241
|2002.07.01 10:33
|close
|115
|0.10
|0.9950
|0.0000
|0.9840
|-89.85
|11425.67
|242
|2002.07.01 10:44
|buy
|122
|0.10
|0.9938
|0.9836
|0.9958
|243
|2002.07.01 12:28
|buy
|123
|0.40
|0.9915
|0.9836
|0.9935
|244
|2002.07.01 13:37
|buy
|124
|2.70
|0.9891
|0.9835
|0.9911
|245
|2002.07.01 13:37
|sell
|125
|0.10
|0.9890
|0.0000
|0.9870
|246
|2002.07.01 13:37
|close
|124
|2.70
|0.9900
|0.9835
|0.9911
|243.00
|11668.67
|247
|2002.07.01 13:37
|close
|123
|0.40
|0.9898
|0.9836
|0.9935
|-68.00
|11600.67
|248
|2002.07.01 13:37
|close
|122
|0.10
|0.9898
|0.9836
|0.9958
|-40.00
|11560.67
|249
|2002.07.01 13:37
|close
|120
|0.10
|0.9898
|0.9839
|0.9984
|-66.00
|11494.67
|250
|2002.07.01 14:56
|sell
|126
|0.10
|0.9914
|0.0000
|0.9894
|251
|2002.07.01 16:21
|t/p
|126
|0.10
|0.9894
|0.0000
|0.9894
|20.00
|11514.67
|252
|2002.07.01 16:21
|close
|125
|0.10
|0.9893
|0.0000
|0.9870
|-3.00
|11511.67
|253
|2002.07.01 19:00
|sell
|127
|0.10
|0.9886
|0.0000
|0.9866
|254
|2002.07.01 21:18
|close
|127
|0.10
|0.9868
|0.0000
|0.9866
|18.00
|11529.67
|255
|2002.07.02 02:00
|buy
|128
|0.10
|0.9919
|0.9794
|0.9939
|256
|2002.07.02 03:37
|buy
|129
|0.10
|0.9894
|0.9792
|0.9914
|257
|2002.07.02 04:30
|buy
|130
|0.40
|0.9869
|0.9790
|0.9889
|258
|2002.07.02 07:37
|buy
|131
|2.70
|0.9844
|0.9788
|0.9864
|259
|2002.07.02 07:37
|sell
|132
|0.10
|0.9844
|0.0000
|0.9824
|260
|2002.07.02 07:57
|t/p
|132
|0.10
|0.9824
|0.0000
|0.9824
|20.00
|11549.67
|261
|2002.07.02 07:57
|sell
|133
|0.10
|0.9822
|0.0000
|0.9802
|262
|2002.07.02 09:04
|sell
|134
|0.10
|0.9845
|0.0000
|0.9825
|263
|2002.07.02 09:16
|close
|131
|2.70
|0.9853
|0.9788
|0.9864
|243.00
|11792.67
|264
|2002.07.02 09:16
|close
|130
|0.40
|0.9851
|0.9790
|0.9889
|-72.00
|11720.67
|265
|2002.07.02 09:16
|close
|129
|0.10
|0.9851
|0.9792
|0.9914
|-43.00
|11677.67
|266
|2002.07.02 09:16
|close
|128
|0.10
|0.9851
|0.9794
|0.9939
|-68.00
|11609.67
|267
|2002.07.02 10:29
|t/p
|134
|0.10
|0.9825
|0.0000
|0.9825
|20.00
|11629.67
|268
|2002.07.02 10:29
|close
|133
|0.10
|0.9825
|0.0000
|0.9802
|-3.00
|11626.67
|269
|2002.07.04 18:00
|buy
|135
|0.10
|0.9794
|0.9669
|0.9814
|270
|2002.07.04 21:43
|buy
|136
|0.10
|0.9770
|0.9668
|0.9790
|271
|2002.07.04 22:13
|t/p
|136
|0.10
|0.9790
|0.9668
|0.9790
|20.00
|11646.67
|272
|2002.07.04 22:13
|close
|135
|0.10
|0.9790
|0.9669
|0.9814
|-4.00
|11642.67
|273
|2002.07.05 00:00
|buy
|137
|0.10
|0.9799
|0.9674
|0.9819
|274
|2002.07.05 02:09
|buy
|138
|0.10
|0.9775
|0.9673
|0.9795
|275
|2002.07.05 03:55
|buy
|139
|0.40
|0.9751
|0.9672
|0.9771
|276
|2002.07.05 06:18
|close
|139
|0.40
|0.9766
|0.9672
|0.9771
|60.00
|11702.67
|277
|2002.07.05 06:18
|close
|138
|0.10
|0.9762
|0.9673
|0.9795
|-13.00
|11689.67
|278
|2002.07.05 06:18
|close
|137
|0.10
|0.9762
|0.9674
|0.9819
|-37.00
|11652.67
|279
|2002.07.10 05:00
|sell
|140
|0.10
|0.9895
|0.0000
|0.9875
|280
|2002.07.10 08:24
|sell
|141
|0.10
|0.9919
|0.0000
|0.9899
|281
|2002.07.10 09:30
|sell
|142
|0.20
|0.9943
|0.0000
|0.9923
|282
|2002.07.10 09:47
|sell
|143
|0.60
|0.9967
|0.0000
|0.9947
|283
|2002.07.10 09:47
|buy
|144
|0.10
|0.9972
|0.9847
|0.9992
|284
|2002.07.10 10:30
|close
|143
|0.60
|0.9948
|0.0000
|0.9947
|114.00
|11766.67
|285
|2002.07.10 10:30
|close
|142
|0.20
|0.9943
|0.0000
|0.9923
|0.00
|11766.67
|286
|2002.07.10 10:30
|close
|141
|0.10
|0.9943
|0.0000
|0.9899
|-24.00
|11742.67
|287
|2002.07.10 10:30
|close
|140
|0.10
|0.9943
|0.0000
|0.9875
|-48.00
|11694.67
|288
|2002.07.10 10:30
|buy
|145
|0.10
|0.9945
|0.9843
|0.9965
|289
|2002.07.10 10:41
|t/p
|145
|0.10
|0.9965
|0.9843
|0.9965
|20.00
|11714.67
|290
|2002.07.10 10:41
|close
|144
|0.10
|0.9965
|0.9847
|0.9992
|-7.00
|11707.67
|291
|2002.07.10 17:00
|sell
|146
|0.10
|0.9908
|0.0000
|0.9888
|292
|2002.07.10 17:07
|close
|146
|0.10
|0.9890
|0.0000
|0.9888
|18.00
|11725.67
|293
|2002.07.10 17:07
|sell
|147
|0.10
|0.9887
|0.0000
|0.9867
|294
|2002.07.10 17:14
|close
|147
|0.10
|0.9868
|0.0000
|0.9867
|19.00
|11744.67
|295
|2002.07.10 17:14
|sell
|148
|0.10
|0.9867
|0.0000
|0.9847
|296
|2002.07.10 17:35
|sell
|149
|0.10
|0.9891
|0.0000
|0.9871
|297
|2002.07.10 18:05
|t/p
|149
|0.10
|0.9871
|0.0000
|0.9871
|20.00
|11764.67
|298
|2002.07.10 18:05
|close
|148
|0.10
|0.9871
|0.0000
|0.9847
|-4.00
|11760.67
|299
|2002.07.10 19:00
|sell
|150
|0.10
|0.9886
|0.0000
|0.9866
|300
|2002.07.10 21:19
|sell
|151
|0.10
|0.9911
|0.0000
|0.9891
|301
|2002.07.10 21:52
|t/p
|151
|0.10
|0.9891
|0.0000
|0.9891
|20.00
|11780.67
|302
|2002.07.10 21:52
|close
|150
|0.10
|0.9889
|0.0000
|0.9866
|-3.00
|11777.67
|303
|2002.07.11 20:00
|buy
|152
|0.10
|0.9907
|0.9782
|0.9927
|304
|2002.07.11 20:16
|close
|152
|0.10
|0.9925
|0.9782
|0.9927
|18.00
|11795.67
|305
|2002.07.11 20:16
|buy
|153
|0.10
|0.9928
|0.9803
|0.9948
|306
|2002.07.11 21:04
|buy
|154
|0.10
|0.9904
|0.9802
|0.9924
|307
|2002.07.12 00:24
|buy
|155
|0.40
|0.9880
|0.9801
|0.9900
|308
|2002.07.12 03:02
|buy
|156
|2.70
|0.9856
|0.9800
|0.9876
|309
|2002.07.12 03:02
|sell
|157
|0.10
|0.9857
|0.0000
|0.9837
|310
|2002.07.12 03:16
|close
|156
|2.70
|0.9864
|0.9800
|0.9876
|216.00
|12011.67
|311
|2002.07.12 03:16
|close
|155
|0.40
|0.9863
|0.9801
|0.9900
|-68.00
|11943.67
|312
|2002.07.12 03:16
|close
|154
|0.10
|0.9863
|0.9802
|0.9924
|-41.37
|11902.30
|313
|2002.07.12 03:16
|close
|153
|0.10
|0.9863
|0.9803
|0.9948
|-65.37
|11836.93
|314
|2002.07.12 08:54
|sell
|158
|0.10
|0.9884
|0.0000
|0.9864
|315
|2002.07.12 09:28
|t/p
|158
|0.10
|0.9864
|0.0000
|0.9864
|20.00
|11856.93
|316
|2002.07.12 09:28
|close
|157
|0.10
|0.9864
|0.0000
|0.9837
|-7.00
|11849.93
|317
|2002.07.12 12:00
|buy
|159
|0.10
|0.9890
|0.9765
|0.9910
|318
|2002.07.12 16:48
|close
|159
|0.10
|0.9909
|0.9765
|0.9910
|19.00
|11868.93
|319
|2002.07.17 14:00
|sell
|160
|0.10
|1.0075
|0.0000
|1.0055
|320
|2002.07.17 14:14
|close
|160
|0.10
|1.0057
|0.0000
|1.0055
|18.00
|11886.93
|321
|2002.07.17 14:14
|sell
|161
|0.10
|1.0058
|0.0000
|1.0038
|322
|2002.07.17 16:47
|t/p
|161
|0.10
|1.0038
|0.0000
|1.0038
|20.00
|11906.93
|323
|2002.07.17 22:00
|buy
|162
|0.10
|1.0098
|0.9973
|1.0118
|324
|2002.07.17 22:34
|buy
|163
|0.10
|1.0072
|0.9970
|1.0092
|325
|2002.07.18 05:22
|buy
|164
|0.40
|1.0048
|0.9969
|1.0068
|326
|2002.07.18 05:45
|close
|164
|0.40
|1.0066
|0.9969
|1.0068
|72.00
|11978.93
|327
|2002.07.18 05:45
|close
|163
|0.10
|1.0065
|0.9970
|1.0092
|-8.11
|11970.82
|328
|2002.07.18 05:45
|close
|162
|0.10
|1.0065
|0.9973
|1.0118
|-34.11
|11936.71
|329
|2002.07.18 22:00
|buy
|165
|0.10
|1.0100
|0.9975
|1.0120
|330
|2002.07.18 23:59
|close
|165
|0.10
|1.0118
|0.9975
|1.0120
|18.00
|11954.71
|331
|2002.07.18 23:59
|buy
|166
|0.10
|1.0116
|0.9991
|1.0136
|332
|2002.07.19 03:26
|t/p
|166
|0.10
|1.0136
|0.9991
|1.0136
|19.63
|11974.34
|333
|2002.07.22 01:00
|sell
|167
|0.10
|1.0112
|0.0000
|1.0092
|334
|2002.07.22 01:30
|t/p
|167
|0.10
|1.0092
|0.0000
|1.0092
|20.00
|11994.34
|335
|2002.07.22 01:30
|sell
|168
|0.10
|1.0089
|0.0000
|1.0069
|336
|2002.07.22 02:32
|sell
|169
|0.10
|1.0112
|0.0000
|1.0092
|337
|2002.07.22 05:00
|t/p
|169
|0.10
|1.0092
|0.0000
|1.0092
|20.00
|12014.34
|338
|2002.07.22 05:00
|close
|168
|0.10
|1.0091
|0.0000
|1.0069
|-2.00
|12012.34
|339
|2002.07.22 05:00
|sell
|170
|0.20
|1.0088
|0.0000
|1.0068
|340
|2002.07.22 05:05
|close
|170
|0.20
|1.0078
|0.0000
|1.0068
|20.00
|12032.34
|341
|2002.07.22 05:05
|sell
|171
|0.20
|1.0077
|0.0000
|1.0057
|342
|2002.07.22 07:32
|sell
|172
|0.10
|1.0103
|0.0000
|1.0083
|343
|2002.07.22 09:26
|sell
|173
|0.20
|1.0127
|0.0000
|1.0107
|344
|2002.07.22 09:43
|t/p
|173
|0.20
|1.0107
|0.0000
|1.0107
|40.00
|12072.34
|345
|2002.07.22 09:43
|close
|172
|0.10
|1.0107
|0.0000
|1.0083
|-4.00
|12068.34
|346
|2002.07.22 09:43
|close
|171
|0.20
|1.0107
|0.0000
|1.0057
|-60.00
|12008.34
|347
|2002.07.24 18:00
|buy
|174
|0.20
|0.9936
|0.9811
|0.9956
|348
|2002.07.24 18:28
|buy
|175
|0.10
|0.9912
|0.9810
|0.9932
|349
|2002.07.24 18:38
|t/p
|175
|0.10
|0.9932
|0.9810
|0.9932
|20.00
|12028.34
|350
|2002.07.24 18:38
|close
|174
|0.20
|0.9933
|0.9811
|0.9956
|-6.00
|12022.34
|351
|2002.07.24 18:38
|buy
|176
|0.20
|0.9933
|0.9808
|0.9953
|352
|2002.07.24 18:54
|close
|176
|0.20
|0.9943
|0.9808
|0.9953
|20.00
|12042.34
|353
|2002.07.24 18:54
|buy
|177
|0.20
|0.9944
|0.9819
|0.9964
|354
|2002.07.24 18:56
|close
|177
|0.20
|0.9955
|0.9819
|0.9964
|22.00
|12064.34
|355
|2002.07.24 18:56
|buy
|178
|0.20
|0.9956
|0.9831
|0.9976
|356
|2002.07.24 19:15
|close
|178
|0.20
|0.9966
|0.9831
|0.9976
|20.00
|12084.34
|357
|2002.07.24 19:15
|buy
|179
|0.20
|0.9967
|0.9842
|0.9987
|358
|2002.07.24 20:22
|close
|179
|0.20
|0.9977
|0.9842
|0.9987
|20.00
|12104.34
|359
|2002.07.24 20:22
|buy
|180
|0.20
|0.9977
|0.9852
|0.9997
|360
|2002.07.24 20:46
|buy
|181
|0.20
|0.9954
|0.9852
|0.9974
|361
|2002.07.24 21:25
|close
|181
|0.20
|0.9971
|0.9852
|0.9974
|34.00
|12138.34
|362
|2002.07.24 21:25
|close
|180
|0.20
|0.9972
|0.9852
|0.9997
|-10.00
|12128.34
|363
|2002.07.24 21:25
|buy
|182
|0.20
|0.9971
|0.9846
|0.9991
|364
|2002.07.24 22:17
|buy
|183
|0.20
|0.9947
|0.9845
|0.9967
|365
|2002.07.25 01:11
|close
|183
|0.20
|0.9964
|0.9845
|0.9967
|31.78
|12160.12
|366
|2002.07.25 01:11
|close
|182
|0.20
|0.9966
|0.9846
|0.9991
|-12.22
|12147.90
|367
|2002.07.26 11:00
|sell
|184
|0.20
|1.0005
|0.0000
|0.9985
|368
|2002.07.26 15:34
|close
|184
|0.20
|0.9995
|0.0000
|0.9985
|20.00
|12167.90
|369
|2002.07.26 16:00
|sell
|185
|0.20
|0.9975
|0.0000
|0.9955
|370
|2002.07.26 16:01
|close
|185
|0.20
|0.9962
|0.0000
|0.9955
|26.00
|12193.90
|371
|2002.07.26 16:01
|sell
|186
|0.20
|0.9962
|0.0000
|0.9942
|372
|2002.07.26 16:03
|close
|186
|0.20
|0.9950
|0.0000
|0.9942
|24.00
|12217.90
|373
|2002.07.26 16:03
|sell
|187
|0.20
|0.9951
|0.0000
|0.9931
|374
|2002.07.26 16:57
|close
|187
|0.20
|0.9939
|0.0000
|0.9931
|24.00
|12241.90
|375
|2002.07.26 16:57
|sell
|188
|0.20
|0.9938
|0.0000
|0.9918
|376
|2002.07.26 16:58
|close
|188
|0.20
|0.9927
|0.0000
|0.9918
|22.00
|12263.90
|377
|2002.07.26 16:58
|sell
|189
|0.20
|0.9927
|0.0000
|0.9907
|378
|2002.07.26 17:32
|close
|189
|0.20
|0.9915
|0.0000
|0.9907
|24.00
|12287.90
|379
|2002.07.30 16:00
|buy
|190
|0.20
|0.9851
|0.9726
|0.9871
|380
|2002.07.30 16:17
|close
|190
|0.20
|0.9861
|0.9726
|0.9871
|20.00
|12307.90
|381
|2002.07.30 16:17
|buy
|191
|0.20
|0.9864
|0.9739
|0.9884
|382
|2002.07.30 16:30
|close
|191
|0.20
|0.9875
|0.9739
|0.9884
|22.00
|12329.90
|383
|2002.07.30 16:30
|buy
|192
|0.20
|0.9875
|0.9750
|0.9895
|384
|2002.07.30 17:01
|close
|192
|0.20
|0.9886
|0.9750
|0.9895
|22.00
|12351.90
|385
|2002.07.31 01:00
|sell
|193
|0.20
|0.9832
|0.0000
|0.9812
|386
|2002.07.31 05:35
|sell
|194
|0.20
|0.9856
|0.0000
|0.9836
|387
|2002.07.31 07:07
|close
|194
|0.20
|0.9839
|0.0000
|0.9836
|34.00
|12385.90
|388
|2002.07.31 07:07
|close
|193
|0.20
|0.9836
|0.0000
|0.9812
|-8.00
|12377.90
|389
|2002.08.01 19:00
|buy
|195
|0.20
|0.9849
|0.9724
|0.9869
|390
|2002.08.02 02:38
|close
|195
|0.20
|0.9859
|0.9724
|0.9869
|19.26
|12397.16
|391
|2002.08.05 05:00
|sell
|196
|0.20
|0.9842
|0.0000
|0.9822
|392
|2002.08.05 07:34
|close
|196
|0.20
|0.9831
|0.0000
|0.9822
|22.00
|12419.16
|393
|2002.08.05 09:00
|sell
|197
|0.20
|0.9831
|0.0000
|0.9811
|394
|2002.08.05 10:04
|close
|197
|0.20
|0.9820
|0.0000
|0.9811
|22.00
|12441.16
|395
|2002.08.07 17:00
|buy
|198
|0.20
|0.9706
|0.9581
|0.9726
|396
|2002.08.07 18:03
|close
|198
|0.20
|0.9717
|0.9581
|0.9726
|22.00
|12463.16
|397
|2002.08.07 19:00
|buy
|199
|0.20
|0.9732
|0.9607
|0.9752
|398
|2002.08.07 19:00
|close
|199
|0.20
|0.9742
|0.9607
|0.9752
|20.00
|12483.16
|399
|2002.08.07 19:00
|buy
|200
|0.20
|0.9742
|0.9617
|0.9762
|400
|2002.08.07 19:09
|close
|200
|0.20
|0.9752
|0.9617
|0.9762
|20.00
|12503.16
|401
|2002.08.07 19:09
|buy
|201
|0.20
|0.9752
|0.9627
|0.9772
|402
|2002.08.07 20:37
|close
|201
|0.20
|0.9762
|0.9627
|0.9772
|20.00
|12523.16
|403
|2002.08.07 20:37
|buy
|202
|0.20
|0.9763
|0.9638
|0.9783
|404
|2002.08.08 01:13
|buy
|203
|0.20
|0.9739
|0.9637
|0.9759
|405
|2002.08.08 02:29
|close
|203
|0.20
|0.9756
|0.9637
|0.9759
|34.00
|12557.16
|406
|2002.08.08 02:29
|close
|202
|0.20
|0.9754
|0.9638
|0.9783
|-20.22
|12536.94
|407
|2002.08.08 12:00
|sell
|204
|0.20
|0.9693
|0.0000
|0.9673
|408
|2002.08.08 12:41
|sell
|205
|0.20
|0.9717
|0.0000
|0.9697
|409
|2002.08.08 13:21
|close
|205
|0.20
|0.9699
|0.0000
|0.9697
|36.00
|12572.94
|410
|2002.08.08 13:21
|close
|204
|0.20
|0.9697
|0.0000
|0.9673
|-8.00
|12564.94
|411
|2002.08.08 14:00
|sell
|206
|0.20
|0.9678
|0.0000
|0.9658
|412
|2002.08.08 14:26
|close
|206
|0.20
|0.9668
|0.0000
|0.9658
|20.00
|12584.94
|413
|2002.08.08 14:26
|sell
|207
|0.20
|0.9667
|0.0000
|0.9647
|414
|2002.08.08 14:38
|sell
|208
|0.20
|0.9691
|0.0000
|0.9671
|415
|2002.08.08 15:38
|close
|208
|0.20
|0.9674
|0.0000
|0.9671
|34.00
|12618.94
|416
|2002.08.08 15:38
|close
|207
|0.20
|0.9677
|0.0000
|0.9647
|-20.00
|12598.94
|417
|2002.08.09 12:00
|buy
|209
|0.20
|0.9719
|0.9594
|0.9739
|418
|2002.08.09 12:21
|close
|209
|0.20
|0.9729
|0.9594
|0.9739
|20.00
|12618.94
|419
|2002.08.09 12:21
|buy
|210
|0.20
|0.9729
|0.9604
|0.9749
|420
|2002.08.09 12:23
|close
|210
|0.20
|0.9739
|0.9604
|0.9749
|20.00
|12638.94
|421
|2002.08.09 12:23
|buy
|211
|0.20
|0.9743
|0.9618
|0.9763
|422
|2002.08.09 13:15
|buy
|212
|0.20
|0.9719
|0.9617
|0.9739
|423
|2002.08.09 16:03
|buy
|213
|0.80
|0.9694
|0.9615
|0.9714
|424
|2002.08.09 16:06
|close
|213
|0.80
|0.9708
|0.9615
|0.9714
|112.00
|12750.94
|425
|2002.08.09 16:06
|close
|212
|0.20
|0.9705
|0.9617
|0.9739
|-28.00
|12722.94
|426
|2002.08.09 16:06
|close
|211
|0.20
|0.9705
|0.9618
|0.9763
|-76.00
|12646.94
|427
|2002.08.14 23:00
|sell
|214
|0.20
|0.9784
|0.0000
|0.9764
|428
|2002.08.15 00:46
|close
|214
|0.20
|0.9772
|0.0000
|0.9764
|24.90
|12671.84
|429
|2002.08.15 00:46
|sell
|215
|0.20
|0.9771
|0.0000
|0.9751
|430
|2002.08.15 02:16
|sell
|216
|0.20
|0.9794
|0.0000
|0.9774
|431
|2002.08.15 05:32
|close
|216
|0.20
|0.9775
|0.0000
|0.9774
|38.00
|12709.84
|432
|2002.08.15 05:32
|close
|215
|0.20
|0.9776
|0.0000
|0.9751
|-10.00
|12699.84
|433
|2002.08.15 19:00
|buy
|217
|0.20
|0.9816
|0.9691
|0.9836
|434
|2002.08.15 19:01
|close
|217
|0.20
|0.9826
|0.9691
|0.9836
|20.00
|12719.84
|435
|2002.08.15 19:01
|buy
|218
|0.20
|0.9826
|0.9701
|0.9846
|436
|2002.08.15 19:02
|close
|218
|0.20
|0.9837
|0.9701
|0.9846
|22.00
|12741.84
|437
|2002.08.15 19:02
|buy
|219
|0.20
|0.9843
|0.9718
|0.9863
|438
|2002.08.15 23:19
|buy
|220
|0.20
|0.9819
|0.9717
|0.9839
|439
|2002.08.16 10:04
|buy
|221
|0.80
|0.9795
|0.9716
|0.9815
|440
|2002.08.16 12:00
|sell
|222
|0.20
|0.9793
|0.0000
|0.9773
|441
|2002.08.16 12:09
|close
|221
|0.80
|0.9810
|0.9716
|0.9815
|120.00
|12861.84
|442
|2002.08.16 12:09
|close
|220
|0.20
|0.9809
|0.9717
|0.9839
|-20.74
|12841.10
|443
|2002.08.16 12:09
|close
|219
|0.20
|0.9809
|0.9718
|0.9863
|-68.74
|12772.36
|444
|2002.08.16 12:33
|sell
|223
|0.20
|0.9816
|0.0000
|0.9796
|445
|2002.08.16 15:52
|sell
|224
|0.40
|0.9841
|0.0000
|0.9821
|446
|2002.08.16 16:20
|sell
|225
|1.20
|0.9865
|0.0000
|0.9845
|447
|2002.08.16 16:20
|buy
|226
|0.20
|0.9862
|0.9737
|0.9882
|448
|2002.08.16 16:48
|t/p
|225
|1.20
|0.9845
|0.0000
|0.9845
|240.00
|13012.36
|449
|2002.08.16 16:48
|close
|224
|0.40
|0.9842
|0.0000
|0.9821
|-4.00
|13008.36
|450
|2002.08.16 16:48
|close
|223
|0.20
|0.9842
|0.0000
|0.9796
|-52.00
|12956.36
|451
|2002.08.16 16:48
|close
|222
|0.20
|0.9842
|0.0000
|0.9773
|-98.00
|12858.36
|452
|2002.08.16 16:50
|buy
|227
|0.20
|0.9838
|0.9736
|0.9858
|453
|2002.08.16 17:21
|close
|227
|0.20
|0.9855
|0.9736
|0.9858
|34.00
|12892.36
|454
|2002.08.16 17:21
|close
|226
|0.20
|0.9854
|0.9737
|0.9882
|-16.00
|12876.36
|455
|2002.08.19 14:00
|sell
|228
|0.20
|0.9804
|0.0000
|0.9784
|456
|2002.08.19 14:42
|close
|228
|0.20
|0.9792
|0.0000
|0.9784
|24.00
|12900.36
|457
|2002.08.19 14:42
|sell
|229
|0.20
|0.9792
|0.0000
|0.9772
|458
|2002.08.19 15:24
|close
|229
|0.20
|0.9782
|0.0000
|0.9772
|20.00
|12920.36
|459
|2002.08.19 15:24
|sell
|230
|0.20
|0.9781
|0.0000
|0.9761
|460
|2002.08.19 17:02
|close
|230
|0.20
|0.9769
|0.0000
|0.9761
|24.00
|12944.36
|461
|2002.08.20 12:00
|buy
|231
|0.20
|0.9803
|0.9678
|0.9823
|462
|2002.08.20 12:46
|buy
|232
|0.20
|0.9779
|0.9677
|0.9799
|463
|2002.08.20 15:06
|close
|232
|0.20
|0.9796
|0.9677
|0.9799
|34.00
|12978.36
|464
|2002.08.20 15:06
|close
|231
|0.20
|0.9797
|0.9678
|0.9823
|-12.00
|12966.36
|465
|2002.08.20 22:00
|buy
|233
|0.20
|0.9789
|0.9664
|0.9809
|466
|2002.08.20 23:25
|close
|233
|0.20
|0.9800
|0.9664
|0.9809
|22.00
|12988.36
|467
|2002.08.20 23:25
|buy
|234
|0.20
|0.9801
|0.9676
|0.9821
|468
|2002.08.21 03:15
|close
|234
|0.20
|0.9812
|0.9676
|0.9821
|21.26
|13009.62
|469
|2002.08.21 15:00
|sell
|235
|0.20
|0.9770
|0.0000
|0.9750
|470
|2002.08.21 15:11
|close
|235
|0.20
|0.9760
|0.0000
|0.9750
|20.00
|13029.62
|471
|2002.08.21 15:11
|sell
|236
|0.20
|0.9758
|0.0000
|0.9738
|472
|2002.08.21 16:34
|sell
|237
|0.20
|0.9783
|0.0000
|0.9763
|473
|2002.08.21 17:55
|sell
|238
|0.40
|0.9806
|0.0000
|0.9786
|474
|2002.08.21 19:06
|t/p
|238
|0.40
|0.9786
|0.0000
|0.9786
|80.00
|13109.62
|475
|2002.08.21 19:06
|close
|237
|0.20
|0.9786
|0.0000
|0.9763
|-6.00
|13103.62
|476
|2002.08.21 19:06
|close
|236
|0.20
|0.9786
|0.0000
|0.9738
|-56.00
|13047.62
|477
|2002.08.22 05:00
|sell
|239
|0.20
|0.9779
|0.0000
|0.9759
|478
|2002.08.22 05:23
|close
|239
|0.20
|0.9769
|0.0000
|0.9759
|20.00
|13067.62
|479
|2002.08.22 05:23
|sell
|240
|0.20
|0.9768
|0.0000
|0.9748
|480
|2002.08.22 10:01
|close
|240
|0.20
|0.9758
|0.0000
|0.9748
|20.00
|13087.62
|481
|2002.08.23 19:00
|buy
|241
|0.20
|0.9730
|0.9605
|0.9750
|482
|2002.08.26 03:07
|close
|241
|0.20
|0.9740
|0.9605
|0.9750
|19.26
|13106.88
|483
|2002.08.26 09:00
|sell
|242
|0.20
|0.9709
|0.0000
|0.9689
|484
|2002.08.26 09:20
|close
|242
|0.20
|0.9698
|0.0000
|0.9689
|22.00
|13128.88
|485
|2002.08.26 09:20
|sell
|243
|0.20
|0.9698
|0.0000
|0.9678
|486
|2002.08.26 09:46
|close
|243
|0.20
|0.9688
|0.0000
|0.9678
|20.00
|13148.88
|487
|2002.08.26 09:46
|sell
|244
|0.20
|0.9688
|0.0000
|0.9668
|488
|2002.08.26 12:18
|sell
|245
|0.20
|0.9714
|0.0000
|0.9694
|489
|2002.08.26 15:03
|close
|245
|0.20
|0.9695
|0.0000
|0.9694
|38.00
|13186.88
|490
|2002.08.26 15:04
|close
|244
|0.20
|0.9697
|0.0000
|0.9668
|-18.00
|13168.88
|491
|2002.08.26 19:00
|buy
|246
|0.20
|0.9733
|0.9608
|0.9753
|492
|2002.08.27 01:39
|buy
|247
|0.20
|0.9709
|0.9607
|0.9729
|493
|2002.08.27 03:39
|close
|247
|0.20
|0.9726
|0.9607
|0.9729
|34.00
|13202.88
|494
|2002.08.27 03:39
|close
|246
|0.20
|0.9725
|0.9608
|0.9753
|-16.74
|13186.14
|495
|2002.08.28 22:00
|sell
|248
|0.20
|0.9802
|0.0000
|0.9782
|496
|2002.08.29 00:00
|close
|248
|0.20
|0.9791
|0.0000
|0.9782
|22.90
|13209.04
|497
|2002.08.29 00:00
|sell
|249
|0.20
|0.9790
|0.0000
|0.9770
|498
|2002.08.29 01:52
|close
|249
|0.20
|0.9780
|0.0000
|0.9770
|20.00
|13229.04
|499
|2002.08.29 02:00
|sell
|250
|0.20
|0.9783
|0.0000
|0.9763
|500
|2002.08.29 05:40
|sell
|251
|0.20
|0.9807
|0.0000
|0.9787
|501
|2002.08.29 07:12
|sell
|252
|0.40
|0.9833
|0.0000
|0.9813
|502
|2002.08.29 10:18
|sell
|253
|1.20
|0.9857
|0.0000
|0.9837
|503
|2002.08.29 10:19
|buy
|254
|0.20
|0.9859
|0.9734
|0.9879
|504
|2002.08.29 16:42
|close
|254
|0.20
|0.9870
|0.9734
|0.9879
|22.00
|13251.04
|505
|2002.08.29 16:42
|buy
|255
|0.20
|0.9871
|0.9746
|0.9891
|506
|2002.08.29 16:58
|close
|255
|0.20
|0.9881
|0.9746
|0.9891
|20.00
|13271.04
|507
|2002.08.29 16:58
|buy
|256
|0.20
|0.9884
|0.9759
|0.9904
|508
|2002.08.29 16:58
|sell
|257
|6.00
|0.9882
|0.0000
|0.9862
|509
|2002.08.29 17:11
|close
|257
|6.00
|0.9871
|0.0000
|0.9862
|660.00
|13931.04
|510
|2002.08.29 17:11
|close
|253
|1.20
|0.9873
|0.0000
|0.9837
|-192.00
|13739.04
|511
|2002.08.29 17:11
|close
|252
|0.40
|0.9873
|0.0000
|0.9813
|-160.00
|13579.04
|512
|2002.08.29 17:11
|close
|251
|0.20
|0.9873
|0.0000
|0.9787
|-132.00
|13447.04
|513
|2002.08.29 17:11
|close
|250
|0.20
|0.9873
|0.0000
|0.9763
|-180.00
|13267.04
|514
|2002.08.29 17:17
|buy
|258
|0.20
|0.9859
|0.9757
|0.9879
|515
|2002.08.29 17:49
|buy
|259
|0.80
|0.9835
|0.9756
|0.9855
|516
|2002.08.29 18:18
|close
|259
|0.80
|0.9850
|0.9756
|0.9855
|120.00
|13387.04
|517
|2002.08.29 18:18
|close
|258
|0.20
|0.9849
|0.9757
|0.9879
|-20.00
|13367.04
|518
|2002.08.29 18:18
|close
|256
|0.20
|0.9849
|0.9759
|0.9904
|-70.00
|13297.04
|519
|2002.08.30 19:00
|sell
|260
|0.20
|0.9808
|0.0000
|0.9788
|520
|2002.08.30 22:57
|sell
|261
|0.20
|0.9832
|0.0000
|0.9812
|521
|2002.08.31 00:39
|close
|261
|0.20
|0.9815
|0.0000
|0.9812
|34.00
|13331.04
|522
|2002.08.31 00:59
|close
|260
|0.20
|0.9817
|0.0000
|0.9788
|-18.00
|13313.04
|523
|2002.09.02 14:00
|buy
|262
|0.20
|0.9823
|0.9698
|0.9843
|524
|2002.09.02 16:16
|close
|262
|0.20
|0.9833
|0.9698
|0.9843
|20.00
|13333.04
|525
|2002.09.02 16:16
|buy
|263
|0.20
|0.9833
|0.9708
|0.9853
|526
|2002.09.02 17:45
|close
|263
|0.20
|0.9843
|0.9708
|0.9853
|20.00
|13353.04
|527
|2002.09.02 18:00
|buy
|264
|0.20
|0.9846
|0.9721
|0.9866
|528
|2002.09.02 18:41
|close
|264
|0.20
|0.9857
|0.9721
|0.9866
|22.00
|13375.04
|529
|2002.09.02 18:41
|buy
|265
|0.20
|0.9858
|0.9733
|0.9878
|530
|2002.09.02 23:51
|buy
|266
|0.20
|0.9835
|0.9733
|0.9855
|531
|2002.09.03 03:27
|close
|266
|0.20
|0.9852
|0.9733
|0.9855
|33.26
|13408.30
|532
|2002.09.03 03:27
|close
|265
|0.20
|0.9851
|0.9733
|0.9878
|-14.74
|13393.56
|533
|2002.09.04 21:00
|sell
|267
|0.20
|0.9922
|0.0000
|0.9902
|534
|2002.09.04 21:16
|close
|267
|0.20
|0.9911
|0.0000
|0.9902
|22.00
|13415.56
|535
|2002.09.04 21:16
|sell
|268
|0.20
|0.9912
|0.0000
|0.9892
|536
|2002.09.05 06:57
|sell
|269
|0.20
|0.9935
|0.0000
|0.9915
|537
|2002.09.05 09:07
|sell
|270
|0.40
|0.9959
|0.0000
|0.9939
|538
|2002.09.05 09:30
|t/p
|270
|0.40
|0.9939
|0.0000
|0.9939
|80.00
|13495.56
|539
|2002.09.05 09:30
|close
|269
|0.20
|0.9939
|0.0000
|0.9915
|-8.00
|13487.56
|540
|2002.09.05 09:30
|close
|268
|0.20
|0.9939
|0.0000
|0.9892
|-53.10
|13434.46
|541
|2002.09.05 19:00
|sell
|271
|0.20
|0.9915
|0.0000
|0.9895
|542
|2002.09.05 21:31
|sell
|272
|0.20
|0.9939
|0.0000
|0.9919
|543
|2002.09.05 23:13
|close
|272
|0.20
|0.9921
|0.0000
|0.9919
|36.00
|13470.46
|544
|2002.09.05 23:14
|close
|271
|0.20
|0.9920
|0.0000
|0.9895
|-10.00
|13460.46
|545
|2002.09.10 07:00
|buy
|273
|0.20
|0.9823
|0.9698
|0.9843
|546
|2002.09.10 07:55
|close
|273
|0.20
|0.9834
|0.9698
|0.9843
|22.00
|13482.46
|547
|2002.09.10 07:55
|buy
|274
|0.20
|0.9835
|0.9710
|0.9855
|548
|2002.09.10 10:04
|buy
|275
|0.20
|0.9810
|0.9708
|0.9830
|549
|2002.09.10 10:58
|buy
|276
|0.80
|0.9784
|0.9705
|0.9804
|550
|2002.09.10 11:01
|buy
|277
|5.40
|0.9759
|0.9703
|0.9779
|551
|2002.09.10 11:01
|sell
|278
|0.20
|0.9759
|0.0000
|0.9739
|552
|2002.09.10 11:02
|close
|277
|5.40
|0.9768
|0.9703
|0.9779
|486.00
|13968.46
|553
|2002.09.10 11:02
|close
|276
|0.80
|0.9766
|0.9705
|0.9804
|-144.00
|13824.46
|554
|2002.09.10 11:02
|close
|275
|0.20
|0.9766
|0.9708
|0.9830
|-88.00
|13736.46
|555
|2002.09.10 11:02
|close
|274
|0.20
|0.9766
|0.9710
|0.9855
|-138.00
|13598.46
|556
|2002.09.10 14:00
|close
|278
|0.20
|0.9747
|0.0000
|0.9739
|24.00
|13622.46
|557
|2002.09.11 23:00
|buy
|279
|0.20
|0.9758
|0.9633
|0.9778
|558
|2002.09.12 02:56
|close
|279
|0.20
|0.9770
|0.9633
|0.9778
|21.78
|13644.24
|559
|2002.09.12 02:56
|buy
|280
|0.20
|0.9771
|0.9646
|0.9791
|560
|2002.09.12 05:22
|close
|280
|0.20
|0.9782
|0.9646
|0.9791
|22.00
|13666.24
|561
|2002.09.12 05:22
|buy
|281
|0.20
|0.9783
|0.9658
|0.9803
|562
|2002.09.12 08:09
|buy
|282
|0.20
|0.9759
|0.9657
|0.9779
|563
|2002.09.12 09:56
|close
|282
|0.20
|0.9777
|0.9657
|0.9779
|36.00
|13702.24
|564
|2002.09.12 09:56
|close
|281
|0.20
|0.9776
|0.9658
|0.9803
|-14.00
|13688.24
|565
|2002.09.13 19:00
|sell
|283
|0.20
|0.9747
|0.0000
|0.9727
|566
|2002.09.13 19:06
|close
|283
|0.20
|0.9735
|0.0000
|0.9727
|24.00
|13712.24
|567
|2002.09.13 19:06
|sell
|284
|0.20
|0.9734
|0.0000
|0.9714
|568
|2002.09.13 19:30
|close
|284
|0.20
|0.9722
|0.0000
|0.9714
|24.00
|13736.24
|569
|2002.09.13 19:30
|sell
|285
|0.20
|0.9721
|0.0000
|0.9701
|570
|2002.09.13 19:38
|close
|285
|0.20
|0.9709
|0.0000
|0.9701
|24.00
|13760.24
|571
|2002.09.13 19:38
|sell
|286
|0.20
|0.9709
|0.0000
|0.9689
|572
|2002.09.13 21:04
|sell
|287
|0.20
|0.9733
|0.0000
|0.9713
|573
|2002.09.13 23:13
|close
|287
|0.20
|0.9714
|0.0000
|0.9713
|38.00
|13798.24
|574
|2002.09.13 23:14
|close
|286
|0.20
|0.9717
|0.0000
|0.9689
|-16.00
|13782.24
|575
|2002.09.17 19:00
|buy
|288
|0.20
|0.9689
|0.9564
|0.9709
|576
|2002.09.17 19:31
|close
|288
|0.20
|0.9700
|0.9564
|0.9709
|22.00
|13804.24
|577
|2002.09.17 19:31
|buy
|289
|0.20
|0.9701
|0.9576
|0.9721
|578
|2002.09.17 21:58
|close
|289
|0.20
|0.9712
|0.9576
|0.9721
|22.00
|13826.24
|579
|2002.09.17 21:58
|buy
|290
|0.20
|0.9711
|0.9586
|0.9731
|580
|2002.09.17 22:35
|close
|290
|0.20
|0.9722
|0.9586
|0.9731
|22.00
|13848.24
|581
|2002.09.17 22:35
|buy
|291
|0.20
|0.9723
|0.9598
|0.9743
|582
|2002.09.17 23:22
|close
|291
|0.20
|0.9734
|0.9598
|0.9743
|22.00
|13870.24
|583
|2002.09.17 23:22
|buy
|292
|0.20
|0.9734
|0.9609
|0.9754
|584
|2002.09.17 23:49
|close
|292
|0.20
|0.9745
|0.9609
|0.9754
|22.00
|13892.24
|585
|2002.09.17 23:49
|buy
|293
|0.20
|0.9750
|0.9625
|0.9770
|586
|2002.09.18 04:20
|buy
|294
|0.20
|0.9726
|0.9624
|0.9746
|587
|2002.09.18 06:05
|close
|294
|0.20
|0.9744
|0.9624
|0.9746
|36.00
|13928.24
|588
|2002.09.18 06:05
|close
|293
|0.20
|0.9741
|0.9625
|0.9770
|-18.74
|13909.50
|589
|2002.09.20 15:00
|sell
|295
|0.20
|0.9806
|0.0000
|0.9786
|590
|2002.09.20 15:03
|close
|295
|0.20
|0.9795
|0.0000
|0.9786
|22.00
|13931.50
|591
|2002.09.20 15:03
|sell
|296
|0.20
|0.9795
|0.0000
|0.9775
|592
|2002.09.20 17:39
|sell
|297
|0.20
|0.9820
|0.0000
|0.9800
|593
|2002.09.20 17:50
|sell
|298
|0.40
|0.9844
|0.0000
|0.9824
|594
|2002.09.20 19:15
|t/p
|298
|0.40
|0.9824
|0.0000
|0.9824
|80.00
|14011.50
|595
|2002.09.20 19:15
|close
|297
|0.20
|0.9824
|0.0000
|0.9800
|-8.00
|14003.50
|596
|2002.09.20 19:15
|close
|296
|0.20
|0.9824
|0.0000
|0.9775
|-58.00
|13945.50
|597
|2002.09.20 21:00
|sell
|299
|0.20
|0.9802
|0.0000
|0.9782
|598
|2002.09.20 23:23
|sell
|300
|0.20
|0.9825
|0.0000
|0.9805
|599
|2002.09.23 01:04
|close
|300
|0.20
|0.9808
|0.0000
|0.9805
|34.30
|13979.80
|600
|2002.09.23 01:04
|close
|299
|0.20
|0.9813
|0.0000
|0.9782
|-21.70
|13958.10
|601
|2002.09.23 13:00
|buy
|301
|0.20
|0.9846
|0.9721
|0.9866
|602
|2002.09.23 15:20
|buy
|302
|0.20
|0.9821
|0.9719
|0.9841
|603
|2002.09.23 17:28
|close
|302
|0.20
|0.9839
|0.9719
|0.9841
|36.00
|13994.10
|604
|2002.09.23 17:28
|close
|301
|0.20
|0.9840
|0.9721
|0.9866
|-12.00
|13982.10
|605
|2002.09.23 20:00
|sell
|303
|0.20
|0.9766
|0.0000
|0.9746
|606
|2002.09.23 20:10
|close
|303
|0.20
|0.9754
|0.0000
|0.9746
|24.00
|14006.10
|607
|2002.09.23 20:10
|sell
|304
|0.20
|0.9754
|0.0000
|0.9734
|608
|2002.09.23 21:06
|sell
|305
|0.20
|0.9778
|0.0000
|0.9758
|609
|2002.09.24 14:36
|sell
|306
|0.40
|0.9802
|0.0000
|0.9782
|610
|2002.09.24 15:14
|sell
|307
|1.20
|0.9826
|0.0000
|0.9806
|611
|2002.09.24 15:14
|buy
|308
|0.20
|0.9832
|0.9707
|0.9852
|612
|2002.09.24 17:11
|close
|307
|1.20
|0.9808
|0.0000
|0.9806
|216.00
|14222.10
|613
|2002.09.24 17:11
|close
|306
|0.40
|0.9810
|0.0000
|0.9782
|-32.00
|14190.10
|614
|2002.09.24 17:11
|close
|305
|0.20
|0.9810
|0.0000
|0.9758
|-63.70
|14126.40
|615
|2002.09.24 17:11
|close
|304
|0.20
|0.9810
|0.0000
|0.9734
|-111.70
|14014.70
|616
|2002.09.24 17:12
|buy
|309
|0.20
|0.9807
|0.9705
|0.9827
|617
|2002.09.24 18:14
|close
|309
|0.20
|0.9825
|0.9705
|0.9827
|36.00
|14050.70
|618
|2002.09.24 18:14
|close
|308
|0.20
|0.9821
|0.9707
|0.9852
|-22.00
|14028.70
|619
|2002.09.24 19:00
|buy
|310
|0.20
|0.9818
|0.9693
|0.9838
|620
|2002.09.24 19:15
|close
|310
|0.20
|0.9831
|0.9693
|0.9838
|26.00
|14054.70
|621
|2002.09.24 19:16
|buy
|311
|0.20
|0.9830
|0.9705
|0.9850
|622
|2002.09.24 20:25
|buy
|312
|0.20
|0.9806
|0.9704
|0.9826
|623
|2002.09.25 00:38
|close
|312
|0.20
|0.9824
|0.9704
|0.9826
|35.26
|14089.96
|624
|2002.09.25 00:38
|close
|311
|0.20
|0.9819
|0.9705
|0.9850
|-22.74
|14067.22
|625
|2002.09.25 14:00
|sell
|313
|0.20
|0.9783
|0.0000
|0.9763
|626
|2002.09.25 14:47
|close
|313
|0.20
|0.9771
|0.0000
|0.9763
|24.00
|14091.22
|627
|2002.09.25 14:47
|sell
|314
|0.20
|0.9765
|0.0000
|0.9745
|628
|2002.09.25 16:01
|sell
|315
|0.20
|0.9789
|0.0000
|0.9769
|629
|2002.09.25 20:54
|close
|315
|0.20
|0.9771
|0.0000
|0.9769
|36.00
|14127.22
|630
|2002.09.25 20:54
|close
|314
|0.20
|0.9768
|0.0000
|0.9745
|-6.00
|14121.22
|631
|2002.09.26 12:00
|buy
|316
|0.20
|0.9798
|0.9673
|0.9818
|632
|2002.09.26 15:34
|buy
|317
|0.20
|0.9774
|0.9672
|0.9794
|633
|2002.09.26 16:08
|close
|317
|0.20
|0.9792
|0.9672
|0.9794
|36.00
|14157.22
|634
|2002.09.26 16:09
|close
|316
|0.20
|0.9794
|0.9673
|0.9818
|-8.00
|14149.22
|635
|2002.09.27 13:00
|buy
|318
|0.20
|0.9786
|0.9661
|0.9806
|636
|2002.09.27 16:55
|buy
|319
|0.20
|0.9760
|0.9658
|0.9780
|637
|2002.09.27 18:23
|close
|319
|0.20
|0.9779
|0.9658
|0.9780
|38.00
|14187.22
|638
|2002.09.27 18:23
|close
|318
|0.20
|0.9780
|0.9661
|0.9806
|-12.00
|14175.22
|639
|2002.10.01 19:00
|sell
|320
|0.20
|0.9857
|0.0000
|0.9837
|640
|2002.10.01 20:28
|close
|320
|0.20
|0.9845
|0.0000
|0.9837
|24.00
|14199.22
|641
|2002.10.01 22:00
|sell
|321
|0.20
|0.9846
|0.0000
|0.9826
|642
|2002.10.01 22:35
|close
|321
|0.20
|0.9834
|0.0000
|0.9826
|24.00
|14223.22
|643
|2002.10.01 22:35
|sell
|322
|0.20
|0.9833
|0.0000
|0.9813
|644
|2002.10.02 01:41
|close
|322
|0.20
|0.9821
|0.0000
|0.9813
|24.30
|14247.52
|645
|2002.10.02 19:00
|buy
|323
|0.20
|0.9846
|0.9721
|0.9866
|646
|2002.10.02 20:21
|close
|323
|0.20
|0.9858
|0.9721
|0.9866
|24.00
|14271.52
|647
|2002.10.02 21:00
|buy
|324
|0.20
|0.9858
|0.9733
|0.9878
|648
|2002.10.02 22:41
|close
|324
|0.20
|0.9869
|0.9733
|0.9878
|22.00
|14293.52
|649
|2002.10.02 22:41
|buy
|325
|0.20
|0.9869
|0.9744
|0.9889
|650
|2002.10.03 09:29
|close
|325
|0.20
|0.9880
|0.9744
|0.9889
|19.78
|14313.30
|651
|2002.10.04 05:00
|sell
|326
|0.20
|0.9864
|0.0000
|0.9844
|652
|2002.10.04 15:32
|close
|326
|0.20
|0.9853
|0.0000
|0.9844
|22.00
|14335.30
|653
|2002.10.07 17:00
|buy
|327
|0.20
|0.9822
|0.9697
|0.9842
|654
|2002.10.07 22:55
|close
|327
|0.20
|0.9834
|0.9697
|0.9842
|24.00
|14359.30
|655
|2002.10.07 23:00
|buy
|328
|0.20
|0.9835
|0.9710
|0.9855
|656
|2002.10.08 07:29
|close
|328
|0.20
|0.9846
|0.9710
|0.9855
|21.26
|14380.56
|657
|2002.10.08 13:00
|sell
|329
|0.20
|0.9805
|0.0000
|0.9785
|658
|2002.10.08 15:26
|close
|329
|0.20
|0.9794
|0.0000
|0.9785
|22.00
|14402.56
|659
|2002.10.09 05:00
|buy
|330
|0.20
|0.9797
|0.9672
|0.9817
|660
|2002.10.09 12:36
|close
|330
|0.20
|0.9808
|0.9672
|0.9817
|22.00
|14424.56
|661
|2002.10.09 15:00
|buy
|331
|0.20
|0.9811
|0.9686
|0.9831
|662
|2002.10.09 15:28
|close
|331
|0.20
|0.9822
|0.9686
|0.9831
|22.00
|14446.56
|663
|2002.10.09 15:28
|buy
|332
|0.20
|0.9822
|0.9697
|0.9842
|664
|2002.10.09 15:46
|close
|332
|0.20
|0.9833
|0.9697
|0.9842
|22.00
|14468.56
|665
|2002.10.09 15:46
|buy
|333
|0.20
|0.9832
|0.9707
|0.9852
|666
|2002.10.09 16:29
|close
|333
|0.20
|0.9843
|0.9707
|0.9852
|22.00
|14490.56
|667
|2002.10.09 17:00
|buy
|334
|0.20
|0.9856
|0.9731
|0.9876
|668
|2002.10.09 17:06
|close
|334
|0.20
|0.9867
|0.9731
|0.9876
|22.00
|14512.56
|669
|2002.10.09 17:06
|buy
|335
|0.20
|0.9867
|0.9742
|0.9887
|670
|2002.10.09 18:35
|close
|335
|0.20
|0.9880
|0.9742
|0.9887
|26.00
|14538.56
|671
|2002.10.10 17:00
|sell
|336
|0.20
|0.9883
|0.0000
|0.9863
|672
|2002.10.10 17:16
|close
|336
|0.20
|0.9872
|0.0000
|0.9863
|22.00
|14560.56
|673
|2002.10.10 17:16
|sell
|337
|0.20
|0.9869
|0.0000
|0.9849
|674
|2002.10.10 17:35
|close
|337
|0.20
|0.9857
|0.0000
|0.9849
|24.00
|14584.56
|675
|2002.10.10 17:35
|sell
|338
|0.20
|0.9857
|0.0000
|0.9837
|676
|2002.10.11 10:00
|buy
|339
|0.20
|0.9877
|0.9752
|0.9897
|677
|2002.10.11 10:10
|sell
|340
|0.20
|0.9881
|0.0000
|0.9861
|678
|2002.10.11 12:38
|close
|340
|0.20
|0.9863
|0.0000
|0.9861
|36.00
|14620.56
|679
|2002.10.11 12:38
|close
|338
|0.20
|0.9866
|0.0000
|0.9837
|-17.70
|14602.86
|680
|2002.10.11 14:24
|buy
|341
|0.20
|0.9854
|0.9752
|0.9874
|681
|2002.10.11 16:47
|close
|341
|0.20
|0.9871
|0.9752
|0.9874
|34.00
|14636.86
|682
|2002.10.11 16:47
|close
|339
|0.20
|0.9869
|0.9752
|0.9897
|-16.00
|14620.86
|683
|2002.10.11 17:00
|sell
|342
|0.20
|0.9841
|0.0000
|0.9821
|684
|2002.10.11 17:42
|sell
|343
|0.20
|0.9866
|0.0000
|0.9846
|685
|2002.10.14 05:24
|sell
|344
|0.40
|0.9890
|0.0000
|0.9870
|686
|2002.10.14 15:19
|t/p
|344
|0.40
|0.9870
|0.0000
|0.9870
|80.00
|14700.86
|687
|2002.10.14 15:19
|close
|343
|0.20
|0.9868
|0.0000
|0.9846
|-3.70
|14697.16
|688
|2002.10.14 15:19
|close
|342
|0.20
|0.9868
|0.0000
|0.9821
|-53.70
|14643.46
|689
|2002.10.14 16:00
|sell
|345
|0.20
|0.9872
|0.0000
|0.9852
|690
|2002.10.14 18:42
|close
|345
|0.20
|0.9861
|0.0000
|0.9852
|22.00
|14665.46
|691
|2002.10.14 19:00
|sell
|346
|0.20
|0.9867
|0.0000
|0.9847
|692
|2002.10.14 20:09
|close
|346
|0.20
|0.9856
|0.0000
|0.9847
|22.00
|14687.46
|693
|2002.10.14 20:10
|sell
|347
|0.20
|0.9856
|0.0000
|0.9836
|694
|2002.10.15 03:42
|sell
|348
|0.20
|0.9880
|0.0000
|0.9860
|695
|2002.10.15 05:00
|buy
|349
|0.20
|0.9883
|0.9758
|0.9903
|696
|2002.10.15 10:48
|close
|348
|0.20
|0.9862
|0.0000
|0.9860
|36.00
|14723.46
|697
|2002.10.15 10:48
|close
|347
|0.20
|0.9863
|0.0000
|0.9836
|-13.70
|14709.76
|698
|2002.10.15 10:48
|buy
|350
|0.20
|0.9858
|0.9756
|0.9878
|699
|2002.10.15 11:40
|buy
|351
|0.80
|0.9834
|0.9755
|0.9854
|700
|2002.10.15 15:12
|buy
|352
|5.40
|0.9810
|0.9754
|0.9830
|701
|2002.10.15 15:12
|sell
|353
|0.20
|0.9805
|0.0000
|0.9785
|702
|2002.10.15 15:13
|close
|352
|5.40
|0.9817
|0.9754
|0.9830
|378.00
|15087.76
|703
|2002.10.15 15:13
|close
|351
|0.80
|0.9819
|0.9755
|0.9854
|-120.00
|14967.76
|704
|2002.10.15 15:13
|close
|350
|0.20
|0.9819
|0.9756
|0.9878
|-78.00
|14889.76
|705
|2002.10.15 15:13
|close
|349
|0.20
|0.9819
|0.9758
|0.9903
|-128.00
|14761.76
|706
|2002.10.15 18:00
|sell
|354
|0.20
|0.9830
|0.0000
|0.9810
|707
|2002.10.15 18:58
|close
|354
|0.20
|0.9811
|0.0000
|0.9810
|38.00
|14799.76
|708
|2002.10.15 18:58
|close
|353
|0.20
|0.9812
|0.0000
|0.9785
|-14.00
|14785.76
|709
|2002.10.16 18:00
|buy
|355
|0.20
|0.9824
|0.9699
|0.9844
|710
|2002.10.17 02:30
|buy
|356
|0.20
|0.9800
|0.9698
|0.9820
|711
|2002.10.17 07:09
|buy
|357
|0.80
|0.9776
|0.9697
|0.9796
|712
|2002.10.17 09:09
|close
|357
|0.80
|0.9791
|0.9697
|0.9796
|120.00
|14905.76
|713
|2002.10.17 09:09
|close
|356
|0.20
|0.9789
|0.9698
|0.9820
|-22.00
|14883.76
|714
|2002.10.17 09:09
|close
|355
|0.20
|0.9789
|0.9699
|0.9844
|-72.22
|14811.54
|715
|2002.10.18 17:00
|buy
|358
|0.20
|0.9730
|0.9605
|0.9750
|716
|2002.10.21 03:03
|buy
|359
|0.20
|0.9705
|0.9603
|0.9725
|717
|2002.10.21 06:04
|close
|359
|0.20
|0.9724
|0.9603
|0.9725
|38.00
|14849.54
|718
|2002.10.21 06:04
|close
|358
|0.20
|0.9723
|0.9605
|0.9750
|-14.74
|14834.80
|719
|2002.10.21 08:00
|buy
|360
|0.20
|0.9734
|0.9609
|0.9754
|720
|2002.10.21 11:22
|close
|360
|0.20
|0.9746
|0.9609
|0.9754
|24.00
|14858.80
|721
|2002.10.21 13:00
|buy
|361
|0.20
|0.9760
|0.9635
|0.9780
|722
|2002.10.21 15:37
|buy
|362
|0.20
|0.9735
|0.9633
|0.9755
|723
|2002.10.21 16:49
|close
|362
|0.20
|0.9754
|0.9633
|0.9755
|38.00
|14896.80
|724
|2002.10.21 16:49
|close
|361
|0.20
|0.9751
|0.9635
|0.9780
|-18.00
|14878.80
|725
|2002.10.22 07:00
|sell
|363
|0.20
|0.9733
|0.0000
|0.9713
|726
|2002.10.22 11:39
|sell
|364
|0.20
|0.9757
|0.0000
|0.9737
|727
|2002.10.22 14:27
|sell
|365
|0.40
|0.9781
|0.0000
|0.9761
|728
|2002.10.22 15:33
|t/p
|365
|0.40
|0.9761
|0.0000
|0.9761
|80.00
|14958.80
|729
|2002.10.22 15:33
|close
|364
|0.20
|0.9760
|0.0000
|0.9737
|-6.00
|14952.80
|730
|2002.10.22 15:33
|close
|363
|0.20
|0.9760
|0.0000
|0.9713
|-54.00
|14898.80
|731
|2002.10.23 17:00
|sell
|366
|0.20
|0.9754
|0.0000
|0.9734
|732
|2002.10.23 19:03
|sell
|367
|0.20
|0.9778
|0.0000
|0.9758
|733
|2002.10.23 23:05
|close
|367
|0.20
|0.9760
|0.0000
|0.9758
|36.00
|14934.80
|734
|2002.10.23 23:05
|close
|366
|0.20
|0.9763
|0.0000
|0.9734
|-18.00
|14916.80
|735
|2002.10.24 00:00
|sell
|368
|0.20
|0.9764
|0.0000
|0.9744
|736
|2002.10.24 00:22
|close
|368
|0.20
|0.9752
|0.0000
|0.9744
|24.00
|14940.80
|737
|2002.10.24 00:22
|sell
|369
|0.20
|0.9751
|0.0000
|0.9731
|738
|2002.10.24 10:30
|close
|369
|0.20
|0.9738
|0.0000
|0.9731
|26.00
|14966.80
|739
|2002.10.24 23:00
|buy
|370
|0.20
|0.9783
|0.9658
|0.9803
|740
|2002.10.25 07:05
|close
|370
|0.20
|0.9795
|0.9658
|0.9803
|23.26
|14990.06
|741
|2002.10.25 15:00
|sell
|371
|0.20
|0.9763
|0.0000
|0.9743
|742
|2002.10.25 16:30
|sell
|372
|0.20
|0.9786
|0.0000
|0.9766
|743
|2002.10.25 17:01
|close
|372
|0.20
|0.9767
|0.0000
|0.9766
|38.00
|15028.06
|744
|2002.10.25 17:01
|close
|371
|0.20
|0.9768
|0.0000
|0.9743
|-10.00
|15018.06
|745
|2002.10.25 23:00
|sell
|373
|0.20
|0.9768
|0.0000
|0.9748
|746
|2002.10.28 04:35
|close
|373
|0.20
|0.9756
|0.0000
|0.9748
|24.30
|15042.36
|747
|2002.10.28 06:00
|sell
|374
|0.20
|0.9750
|0.0000
|0.9730
|748
|2002.10.28 08:41
|close
|374
|0.20
|0.9737
|0.0000
|0.9730
|26.00
|15068.36
|749
|2002.10.30 04:00
|sell
|375
|0.20
|0.9820
|0.0000
|0.9800
|750
|2002.10.30 10:19
|sell
|376
|0.20
|0.9844
|0.0000
|0.9824
|751
|2002.10.30 14:09
|close
|376
|0.20
|0.9825
|0.0000
|0.9824
|38.00
|15106.36
|752
|2002.10.30 14:09
|close
|375
|0.20
|0.9827
|0.0000
|0.9800
|-14.00
|15092.36
|753
|2002.10.30 16:00
|sell
|377
|0.20
|0.9827
|0.0000
|0.9807
|754
|2002.10.30 20:59
|sell
|378
|0.20
|0.9851
|0.0000
|0.9831
|755
|2002.10.31 04:05
|sell
|379
|0.40
|0.9875
|0.0000
|0.9855
|756
|2002.10.31 14:37
|t/p
|379
|0.40
|0.9855
|0.0000
|0.9855
|80.00
|15172.36
|757
|2002.10.31 14:37
|close
|378
|0.20
|0.9854
|0.0000
|0.9831
|-5.10
|15167.26
|758
|2002.10.31 14:37
|close
|377
|0.20
|0.9854
|0.0000
|0.9807
|-53.10
|15114.16
|759
|2002.11.04 13:00
|sell
|380
|0.20
|0.9941
|0.0000
|0.9921
|760
|2002.11.04 15:42
|sell
|381
|0.20
|0.9965
|0.0000
|0.9945
|761
|2002.11.04 16:48
|close
|381
|0.20
|0.9946
|0.0000
|0.9945
|38.00
|15152.16
|762
|2002.11.04 16:48
|close
|380
|0.20
|0.9948
|0.0000
|0.9921
|-14.00
|15138.16
|763
|2002.11.06 04:00
|sell
|382
|0.20
|0.9991
|0.0000
|0.9971
|764
|2002.11.06 07:40
|close
|382
|0.20
|0.9979
|0.0000
|0.9971
|24.00
|15162.16
|765
|2002.11.06 23:00
|buy
|383
|0.20
|1.0032
|0.9907
|1.0052
|766
|2002.11.07 00:27
|close
|383
|0.20
|1.0044
|0.9907
|1.0052
|21.78
|15183.94
|767
|2002.11.07 00:27
|buy
|384
|0.20
|1.0047
|0.9922
|1.0067
|768
|2002.11.07 01:46
|close
|384
|0.20
|1.0060
|0.9922
|1.0067
|26.00
|15209.94
|769
|2002.11.07 16:00
|sell
|385
|0.20
|1.0022
|0.0000
|1.0002
|770
|2002.11.07 16:49
|sell
|386
|0.20
|1.0046
|0.0000
|1.0026
|771
|2002.11.07 17:48
|sell
|387
|0.40
|1.0070
|0.0000
|1.0050
|772
|2002.11.07 18:25
|sell
|388
|1.20
|1.0093
|0.0000
|1.0073
|773
|2002.11.07 18:25
|buy
|389
|0.20
|1.0092
|0.9967
|1.0112
|774
|2002.11.08 09:19
|close
|388
|1.20
|1.0075
|0.0000
|1.0073
|217.80
|15427.74
|775
|2002.11.08 09:19
|close
|387
|0.40
|1.0079
|0.0000
|1.0050
|-35.40
|15392.34
|776
|2002.11.08 09:19
|close
|386
|0.20
|1.0079
|0.0000
|1.0026
|-65.70
|15326.64
|777
|2002.11.08 09:19
|close
|385
|0.20
|1.0079
|0.0000
|1.0002
|-113.70
|15212.94
|778
|2002.11.08 10:04
|close
|389
|0.20
|1.0104
|0.9967
|1.0112
|23.26
|15236.20
|779
|2002.11.11 19:00
|sell
|390
|0.20
|1.0115
|0.0000
|1.0095
|780
|2002.11.11 19:10
|close
|390
|0.20
|1.0103
|0.0000
|1.0095
|24.00
|15260.20
|781
|2002.11.11 19:10
|sell
|391
|0.20
|1.0100
|0.0000
|1.0080
|782
|2002.11.12 03:09
|close
|391
|0.20
|1.0087
|0.0000
|1.0080
|26.30
|15286.50
|783
|2002.11.12 14:00
|buy
|392
|0.20
|1.0108
|0.9983
|1.0128
|784
|2002.11.12 14:35
|buy
|393
|0.20
|1.0084
|0.9982
|1.0104
|785
|2002.11.12 16:12
|close
|393
|0.20
|1.0102
|0.9982
|1.0104
|36.00
|15322.50
|786
|2002.11.12 16:12
|close
|392
|0.20
|1.0100
|0.9983
|1.0128
|-16.00
|15306.50
|787
|2002.11.12 21:00
|buy
|394
|0.20
|1.0117
|0.9992
|1.0137
|788
|2002.11.12 22:36
|close
|394
|0.20
|1.0130
|0.9992
|1.0137
|26.00
|15332.50
|789
|2002.11.12 22:36
|buy
|395
|0.20
|1.0131
|1.0006
|1.0151
|790
|2002.11.13 02:56
|buy
|396
|0.20
|1.0107
|1.0005
|1.0127
|791
|2002.11.13 11:12
|buy
|397
|0.80
|1.0083
|1.0004
|1.0103
|792
|2002.11.13 11:18
|close
|397
|0.80
|1.0099
|1.0004
|1.0103
|128.00
|15460.50
|793
|2002.11.13 11:18
|close
|396
|0.20
|1.0097
|1.0005
|1.0127
|-20.00
|15440.50
|794
|2002.11.13 11:18
|close
|395
|0.20
|1.0097
|1.0006
|1.0151
|-68.74
|15371.76
|795
|2002.11.13 12:00
|sell
|398
|0.20
|1.0092
|0.0000
|1.0072
|796
|2002.11.13 12:09
|close
|398
|0.20
|1.0080
|0.0000
|1.0072
|24.00
|15395.76
|797
|2002.11.13 12:09
|sell
|399
|0.20
|1.0079
|0.0000
|1.0059
|798
|2002.11.13 12:41
|close
|399
|0.20
|1.0066
|0.0000
|1.0059
|26.00
|15421.76
|799
|2002.11.13 12:41
|sell
|400
|0.20
|1.0066
|0.0000
|1.0046
|800
|2002.11.13 14:14
|close
|400
|0.20
|1.0054
|0.0000
|1.0046
|24.00
|15445.76
|801
|2002.11.15 20:00
|buy
|401
|0.20
|1.0089
|0.9964
|1.0109
|802
|2002.11.15 23:49
|close
|401
|0.20
|1.0101
|0.9964
|1.0109
|24.00
|15469.76
|803
|2002.11.18 16:00
|sell
|402
|0.20
|1.0073
|0.0000
|1.0053
|804
|2002.11.18 18:29
|sell
|403
|0.20
|1.0097
|0.0000
|1.0077
|805
|2002.11.18 19:23
|close
|403
|0.20
|1.0079
|0.0000
|1.0077
|36.00
|15505.76
|806
|2002.11.18 19:23
|close
|402
|0.20
|1.0081
|0.0000
|1.0053
|-16.00
|15489.76
|807
|2002.11.21 16:00
|buy
|404
|0.20
|1.0031
|0.9906
|1.0051
|808
|2002.11.21 17:21
|buy
|405
|0.20
|1.0007
|0.9905
|1.0027
|809
|2002.11.21 19:01
|buy
|406
|0.80
|0.9980
|0.9901
|1.0000
|810
|2002.11.21 19:04
|close
|406
|0.80
|0.9995
|0.9901
|1.0000
|120.00
|15609.76
|811
|2002.11.21 19:04
|close
|405
|0.20
|0.9994
|0.9905
|1.0027
|-26.00
|15583.76
|812
|2002.11.21 19:04
|close
|404
|0.20
|0.9994
|0.9906
|1.0051
|-74.00
|15509.76
|813
|2002.11.22 02:00
|buy
|407
|0.20
|1.0029
|0.9904
|1.0049
|814
|2002.11.22 17:19
|buy
|408
|0.20
|1.0004
|0.9902
|1.0024
|815
|2002.11.22 18:48
|buy
|409
|0.80
|0.9980
|0.9901
|1.0000
|816
|2002.11.25 02:17
|buy
|410
|5.40
|0.9956
|0.9900
|0.9976
|817
|2002.11.25 02:17
|sell
|411
|0.20
|0.9957
|0.0000
|0.9937
|818
|2002.11.25 02:19
|close
|410
|5.40
|0.9964
|0.9900
|0.9976
|432.00
|15941.76
|819
|2002.11.25 02:19
|close
|409
|0.80
|0.9963
|0.9901
|1.0000
|-138.96
|15802.80
|820
|2002.11.25 02:19
|close
|408
|0.20
|0.9963
|0.9902
|1.0024
|-82.74
|15720.06
|821
|2002.11.25 02:19
|close
|407
|0.20
|0.9963
|0.9904
|1.0049
|-132.74
|15587.32
|822
|2002.11.25 03:09
|close
|411
|0.20
|0.9943
|0.0000
|0.9937
|28.00
|15615.32
|823
|2002.11.26 22:00
|buy
|412
|0.20
|0.9927
|0.9802
|0.9947
|824
|2002.11.26 23:20
|close
|412
|0.20
|0.9940
|0.9802
|0.9947
|26.00
|15641.32
|825
|2002.11.26 23:20
|buy
|413
|0.20
|0.9936
|0.9811
|0.9956
|826
|2002.11.27 10:39
|buy
|414
|0.20
|0.9912
|0.9810
|0.9932
|827
|2002.11.27 12:00
|sell
|415
|0.20
|0.9918
|0.0000
|0.9898
|828
|2002.11.27 13:10
|close
|414
|0.20
|0.9930
|0.9810
|0.9932
|36.00
|15677.32
|829
|2002.11.27 13:10
|close
|413
|0.20
|0.9928
|0.9811
|0.9956
|-16.74
|15660.58
|830
|2002.11.27 15:44
|close
|415
|0.20
|0.9905
|0.0000
|0.9898
|26.00
|15686.58
|831
|2002.11.28 14:00
|buy
|416
|0.20
|0.9934
|0.9809
|0.9954
|832
|2002.11.28 16:15
|close
|416
|0.20
|0.9948
|0.9809
|0.9954
|28.00
|15714.58
|833
|2002.11.29 14:00
|sell
|417
|0.20
|0.9933
|0.0000
|0.9913
|834
|2002.11.29 15:31
|close
|417
|0.20
|0.9921
|0.0000
|0.9913
|24.00
|15738.58
|835
|2002.11.29 15:31
|sell
|418
|0.20
|0.9920
|0.0000
|0.9900
|836
|2002.11.29 16:52
|sell
|419
|0.20
|0.9944
|0.0000
|0.9924
|837
|2002.12.02 03:49
|close
|419
|0.20
|0.9926
|0.0000
|0.9924
|36.30
|15774.88
|838
|2002.12.02 03:49
|close
|418
|0.20
|0.9929
|0.0000
|0.9900
|-17.70
|15757.18
|839
|2002.12.02 07:00
|sell
|420
|0.20
|0.9924
|0.0000
|0.9904
|840
|2002.12.02 13:00
|close
|420
|0.20
|0.9910
|0.0000
|0.9904
|28.00
|15785.18
|841
|2002.12.02 20:00
|buy
|421
|0.20
|0.9949
|0.9824
|0.9969
|842
|2002.12.02 20:02
|close
|421
|0.20
|0.9962
|0.9824
|0.9969
|26.00
|15811.18
|843
|2002.12.02 20:02
|buy
|422
|0.20
|0.9963
|0.9838
|0.9983
|844
|2002.12.02 21:05
|close
|422
|0.20
|0.9975
|0.9838
|0.9983
|24.00
|15835.18
|845
|2002.12.02 22:00
|buy
|423
|0.20
|0.9970
|0.9845
|0.9990
|846
|2002.12.03 13:35
|close
|423
|0.20
|0.9982
|0.9845
|0.9990
|23.26
|15858.44
|847
|2002.12.05 06:00
|sell
|424
|0.20
|0.9997
|0.0000
|0.9977
|848
|2002.12.05 14:58
|sell
|425
|0.20
|1.0021
|0.0000
|1.0001
|849
|2002.12.05 15:07
|close
|425
|0.20
|1.0003
|0.0000
|1.0001
|36.00
|15894.44
|850
|2002.12.05 15:07
|close
|424
|0.20
|1.0007
|0.0000
|0.9977
|-20.00
|15874.44
|851
|2002.12.05 17:00
|sell
|426
|0.20
|0.9997
|0.0000
|0.9977
|852
|2002.12.05 19:36
|close
|426
|0.20
|0.9985
|0.0000
|0.9977
|24.00
|15898.44
|853
|2002.12.05 19:36
|sell
|427
|0.20
|0.9984
|0.0000
|0.9964
|854
|2002.12.05 21:44
|sell
|428
|0.20
|1.0008
|0.0000
|0.9988
|855
|2002.12.06 07:57
|sell
|429
|0.40
|1.0031
|0.0000
|1.0011
|856
|2002.12.06 09:09
|t/p
|429
|0.40
|1.0011
|0.0000
|1.0011
|80.00
|15978.44
|857
|2002.12.06 09:09
|close
|428
|0.20
|1.0011
|0.0000
|0.9988
|-5.70
|15972.74
|858
|2002.12.06 09:09
|close
|427
|0.20
|1.0011
|0.0000
|0.9964
|-53.70
|15919.04
|859
|2002.12.06 15:00
|sell
|430
|0.20
|1.0004
|0.0000
|0.9984
|860
|2002.12.06 15:32
|sell
|431
|0.20
|1.0029
|0.0000
|1.0009
|861
|2002.12.06 15:40
|sell
|432
|0.40
|1.0052
|0.0000
|1.0032
|862
|2002.12.06 16:03
|sell
|433
|1.20
|1.0077
|0.0000
|1.0057
|863
|2002.12.06 16:04
|buy
|434
|0.20
|1.0077
|0.9952
|1.0097
|864
|2002.12.06 16:04
|close
|434
|0.20
|1.0089
|0.9952
|1.0097
|24.00
|15943.04
|865
|2002.12.06 16:04
|buy
|435
|0.20
|1.0095
|0.9970
|1.0115
|866
|2002.12.06 16:15
|sell
|436
|6.00
|1.0101
|0.0000
|1.0081
|867
|2002.12.06 16:21
|close
|435
|0.20
|1.0111
|0.9970
|1.0115
|32.00
|15975.04
|868
|2002.12.06 16:21
|buy
|437
|0.20
|1.0112
|0.9987
|1.0132
|869
|2002.12.06 16:22
|close
|437
|0.20
|1.0124
|0.9987
|1.0132
|24.00
|15999.04
|870
|2002.12.06 16:22
|buy
|438
|0.20
|1.0131
|1.0006
|1.0151
|871
|2002.12.06 16:23
|buy
|439
|2.60
|1.0107
|1.0005
|1.0127
|872
|2002.12.06 16:23
|close
|439
|2.60
|1.0112
|1.0005
|1.0127
|130.00
|16129.04
|873
|2002.12.06 16:24
|close
|438
|0.20
|1.0109
|1.0006
|1.0151
|-44.00
|16085.04
|874
|2002.12.06 16:24
|buy
|440
|0.20
|1.0109
|0.9984
|1.0129
|875
|2002.12.06 16:25
|close
|436
|6.00
|1.0089
|0.0000
|1.0081
|720.00
|16805.04
|876
|2002.12.06 16:25
|close
|433
|1.20
|1.0090
|0.0000
|1.0057
|-156.00
|16649.04
|877
|2002.12.06 16:25
|close
|432
|0.40
|1.0090
|0.0000
|1.0032
|-152.00
|16497.04
|878
|2002.12.06 16:25
|close
|431
|0.20
|1.0090
|0.0000
|1.0009
|-122.00
|16375.04
|879
|2002.12.06 16:25
|close
|430
|0.20
|1.0090
|0.0000
|0.9984
|-172.00
|16203.04
|880
|2002.12.06 16:25
|buy
|441
|0.20
|1.0082
|0.9980
|1.0102
|881
|2002.12.06 16:30
|t/p
|441
|0.20
|1.0102
|0.9980
|1.0102
|40.00
|16243.04
|882
|2002.12.06 16:30
|close
|440
|0.20
|1.0103
|0.9984
|1.0129
|-12.00
|16231.04
|883
|2002.12.09 18:00
|sell
|442
|0.20
|1.0077
|0.0000
|1.0057
|884
|2002.12.09 20:48
|sell
|443
|0.20
|1.0101
|0.0000
|1.0081
|885
|2002.12.10 10:56
|sell
|444
|0.40
|1.0127
|0.0000
|1.0107
|886
|2002.12.10 15:25
|t/p
|444
|0.40
|1.0107
|0.0000
|1.0107
|80.00
|16311.04
|887
|2002.12.10 15:25
|close
|443
|0.20
|1.0107
|0.0000
|1.0081
|-11.70
|16299.34
|888
|2002.12.10 15:25
|close
|442
|0.20
|1.0107
|0.0000
|1.0057
|-59.70
|16239.64
|889
|2002.12.10 19:00
|sell
|445
|0.20
|1.0076
|0.0000
|1.0056
|890
|2002.12.11 02:19
|close
|445
|0.20
|1.0062
|0.0000
|1.0056
|28.30
|16267.94
|891
|2002.12.11 20:00
|buy
|446
|0.20
|1.0088
|0.9963
|1.0108
|892
|2002.12.12 07:16
|close
|446
|0.20
|1.0102
|0.9963
|1.0108
|25.78
|16293.72
|893
|2002.12.16 18:00
|sell
|447
|0.20
|1.0200
|0.0000
|1.0180
|894
|2002.12.16 20:13
|sell
|448
|0.20
|1.0224
|0.0000
|1.0204
|895
|2002.12.17 04:23
|sell
|449
|0.40
|1.0248
|0.0000
|1.0228
|896
|2002.12.17 04:25
|sell
|450
|1.20
|1.0273
|0.0000
|1.0253
|897
|2002.12.17 04:25
|buy
|451
|0.20
|1.0271
|1.0146
|1.0291
|898
|2002.12.17 05:33
|close
|451
|0.20
|1.0284
|1.0146
|1.0291
|26.00
|16319.72
|899
|2002.12.17 05:33
|buy
|452
|0.20
|1.0284
|1.0159
|1.0304
|900
|2002.12.17 09:10
|close
|452
|0.20
|1.0298
|1.0159
|1.0304
|28.00
|16347.72
|901
|2002.12.17 09:10
|buy
|453
|0.20
|1.0298
|1.0173
|1.0318
|902
|2002.12.17 09:10
|sell
|454
|6.00
|1.0297
|0.0000
|1.0277
|903
|2002.12.17 09:15
|close
|454
|6.00
|1.0285
|0.0000
|1.0277
|720.00
|17067.72
|904
|2002.12.17 09:15
|close
|450
|1.20
|1.0287
|0.0000
|1.0253
|-168.00
|16899.72
|905
|2002.12.17 09:15
|close
|449
|0.40
|1.0287
|0.0000
|1.0228
|-156.00
|16743.72
|906
|2002.12.17 09:15
|close
|448
|0.20
|1.0287
|0.0000
|1.0204
|-125.70
|16618.02
|907
|2002.12.17 09:15
|close
|447
|0.20
|1.0287
|0.0000
|1.0180
|-173.70
|16444.32
|908
|2002.12.17 09:36
|buy
|455
|0.20
|1.0274
|1.0172
|1.0294
|909
|2002.12.17 10:02
|close
|455
|0.20
|1.0293
|1.0172
|1.0294
|38.00
|16482.32
|910
|2002.12.17 10:02
|close
|453
|0.20
|1.0292
|1.0173
|1.0318
|-12.00
|16470.32
|911
|2002.12.18 04:00
|sell
|456
|0.20
|1.0281
|0.0000
|1.0261
|912
|2002.12.18 05:45
|close
|456
|0.20
|1.0268
|0.0000
|1.0261
|26.00
|16496.32
|913
|2002.12.18 09:00
|sell
|457
|0.20
|1.0269
|0.0000
|1.0249
|914
|2002.12.18 09:29
|close
|457
|0.20
|1.0256
|0.0000
|1.0249
|26.00
|16522.32
|915
|2002.12.18 09:29
|sell
|458
|0.20
|1.0257
|0.0000
|1.0237
|916
|2002.12.18 14:49
|close
|458
|0.20
|1.0242
|0.0000
|1.0237
|30.00
|16552.32
|917
|2002.12.19 01:00
|buy
|459
|0.20
|1.0286
|1.0161
|1.0306
|918
|2002.12.19 02:34
|buy
|460
|0.20
|1.0262
|1.0160
|1.0282
|919
|2002.12.19 13:08
|close
|460
|0.20
|1.0281
|1.0160
|1.0282
|38.00
|16590.32
|920
|2002.12.19 13:08
|close
|459
|0.20
|1.0279
|1.0161
|1.0306
|-14.00
|16576.32
|921
|2002.12.19 14:00
|buy
|461
|0.20
|1.0284
|1.0159
|1.0304
|922
|2002.12.19 16:09
|buy
|462
|0.20
|1.0260
|1.0158
|1.0280
|923
|2002.12.19 17:01
|buy
|463
|0.80
|1.0236
|1.0157
|1.0256
|924
|2002.12.19 17:55
|close
|463
|0.80
|1.0251
|1.0157
|1.0256
|120.00
|16696.32
|925
|2002.12.19 17:56
|close
|462
|0.20
|1.0250
|1.0158
|1.0280
|-20.00
|16676.32
|926
|2002.12.19 17:56
|close
|461
|0.20
|1.0250
|1.0159
|1.0304
|-68.00
|16608.32
|927
|2002.12.20 01:00
|buy
|464
|0.20
|1.0270
|1.0145
|1.0290
|928
|2002.12.20 03:40
|buy
|465
|0.20
|1.0245
|1.0143
|1.0265
|929
|2002.12.20 05:12
|close
|465
|0.20
|1.0264
|1.0143
|1.0265
|38.00
|16646.32
|930
|2002.12.20 05:12
|close
|464
|0.20
|1.0262
|1.0145
|1.0290
|-16.00
|16630.32
|931
|2002.12.20 09:00
|buy
|466
|0.20
|1.0269
|1.0144
|1.0289
|932
|2002.12.20 12:00
|buy
|467
|0.20
|1.0245
|1.0143
|1.0265
|933
|2002.12.20 14:35
|close
|467
|0.20
|1.0264
|1.0143
|1.0265
|38.00
|16668.32
|934
|2002.12.20 14:35
|close
|466
|0.20
|1.0261
|1.0144
|1.0289
|-16.00
|16652.32
|935
|2002.12.20 21:00
|buy
|468
|0.20
|1.0270
|1.0145
|1.0290
|936
|2002.12.23 08:56
|close
|468
|0.20
|1.0283
|1.0145
|1.0290
|25.26
|16677.58
|937
|2002.12.23 20:00
|sell
|469
|0.20
|1.0247
|0.0000
|1.0227
|938
|2002.12.23 20:16
|close
|469
|0.20
|1.0234
|0.0000
|1.0227
|26.00
|16703.58
|939
|2002.12.23 20:16
|sell
|470
|0.20
|1.0234
|0.0000
|1.0214
|940
|2002.12.23 20:26
|sell
|471
|0.20
|1.0258
|0.0000
|1.0238
|941
|2002.12.24 10:44
|sell
|472
|0.40
|1.0284
|0.0000
|1.0264
|942
|2002.12.24 11:00
|buy
|473
|0.20
|1.0274
|1.0149
|1.0294
|943
|2002.12.24 12:15
|close
|473
|0.20
|1.0288
|1.0149
|1.0294
|28.00
|16731.58
|944
|2002.12.24 15:23
|sell
|474
|1.20
|1.0309
|0.0000
|1.0289
|945
|2002.12.24 15:23
|buy
|475
|0.20
|1.0310
|1.0185
|1.0330
|946
|2002.12.24 15:36
|close
|475
|0.20
|1.0323
|1.0185
|1.0330
|26.00
|16757.58
|947
|2002.12.24 15:37
|buy
|476
|0.20
|1.0324
|1.0199
|1.0344
|948
|2002.12.24 16:07
|buy
|477
|1.60
|1.0300
|1.0198
|1.0320
|949
|2002.12.24 16:08
|close
|477
|1.60
|1.0305
|1.0198
|1.0320
|80.00
|16837.58
|950
|2002.12.24 16:08
|close
|476
|0.20
|1.0303
|1.0199
|1.0344
|-42.00
|16795.58
|951
|2002.12.24 16:08
|buy
|478
|0.20
|1.0304
|1.0179
|1.0324
|952
|2002.12.24 16:13
|t/p
|474
|1.20
|1.0289
|0.0000
|1.0289
|240.00
|17035.58
|953
|2002.12.24 16:13
|close
|472
|0.40
|1.0287
|0.0000
|1.0264
|-12.00
|17023.58
|954
|2002.12.24 16:13
|close
|471
|0.20
|1.0287
|0.0000
|1.0238
|-57.70
|16965.88
|955
|2002.12.24 16:13
|close
|470
|0.20
|1.0287
|0.0000
|1.0214
|-105.70
|16860.18
|956
|2002.12.24 18:07
|close
|478
|0.20
|1.0317
|1.0179
|1.0324
|26.00
|16886.18
|957
|2003.01.02 08:00
|sell
|479
|0.20
|1.0476
|0.0000
|1.0456
|958
|2003.01.02 09:38
|close
|479
|0.20
|1.0460
|0.0000
|1.0456
|32.00
|16918.18
|959
|2003.01.03 17:00
|buy
|480
|0.20
|1.0400
|1.0275
|1.0420
|960
|2003.01.03 17:19
|close
|480
|0.20
|1.0414
|1.0275
|1.0420
|28.00
|16946.18
|961
|2003.01.03 17:19
|buy
|481
|0.20
|1.0414
|1.0289
|1.0434
|962
|2003.01.03 17:44
|close
|481
|0.20
|1.0427
|1.0289
|1.0434
|26.00
|16972.18
|963
|2003.01.03 17:44
|buy
|482
|0.20
|1.0427
|1.0302
|1.0447
|964
|2003.01.03 19:22
|close
|482
|0.20
|1.0440
|1.0302
|1.0447
|26.00
|16998.18
|965
|2003.01.03 19:22
|buy
|483
|0.20
|1.0440
|1.0315
|1.0460
|966
|2003.01.03 19:44
|buy
|484
|0.20
|1.0416
|1.0314
|1.0436
|967
|2003.01.06 03:23
|t/p
|484
|0.20
|1.0436
|1.0314
|1.0436
|39.26
|17037.44
|968
|2003.01.06 03:23
|close
|483
|0.20
|1.0436
|1.0315
|1.0460
|-8.74
|17028.70
|969
|2003.01.07 04:00
|sell
|485
|0.20
|1.0441
|0.0000
|1.0421
|970
|2003.01.07 10:02
|close
|485
|0.20
|1.0428
|0.0000
|1.0421
|26.00
|17054.70
|971
|2003.01.08 21:00
|buy
|486
|0.20
|1.0494
|1.0369
|1.0514
|972
|2003.01.08 23:28
|close
|486
|0.20
|1.0508
|1.0369
|1.0514
|28.00
|17082.70
|973
|2003.01.09 19:00
|sell
|487
|0.20
|1.0473
|0.0000
|1.0453
|974
|2003.01.09 19:11
|close
|487
|0.20
|1.0460
|0.0000
|1.0453
|26.00
|17108.70
|975
|2003.01.09 19:11
|sell
|488
|0.20
|1.0453
|0.0000
|1.0433
|976
|2003.01.09 19:12
|sell
|489
|0.20
|1.0476
|0.0000
|1.0456
|977
|2003.01.09 20:33
|sell
|490
|0.40
|1.0500
|0.0000
|1.0480
|978
|2003.01.10 02:17
|t/p
|490
|0.40
|1.0480
|0.0000
|1.0480
|80.60
|17189.30
|979
|2003.01.10 02:17
|close
|489
|0.20
|1.0480
|0.0000
|1.0456
|-7.70
|17181.60
|980
|2003.01.10 02:17
|close
|488
|0.20
|1.0480
|0.0000
|1.0433
|-53.70
|17127.90
|981
|2003.01.10 02:17
|sell
|491
|0.20
|1.0482
|0.0000
|1.0462
|982
|2003.01.10 05:38
|sell
|492
|0.20
|1.0507
|0.0000
|1.0487
|983
|2003.01.10 09:38
|close
|492
|0.20
|1.0488
|0.0000
|1.0487
|38.00
|17165.90
|984
|2003.01.10 09:38
|close
|491
|0.20
|1.0493
|0.0000
|1.0462
|-22.00
|17143.90
|985
|2003.01.13 14:00
|sell
|493
|0.20
|1.0544
|0.0000
|1.0524
|986
|2003.01.13 15:51
|close
|493
|0.20
|1.0531
|0.0000
|1.0524
|26.00
|17169.90
|987
|2003.01.14 00:00
|sell
|494
|0.20
|1.0539
|0.0000
|1.0519
|988
|2003.01.14 06:58
|sell
|495
|0.20
|1.0564
|0.0000
|1.0544
|989
|2003.01.14 10:51
|sell
|496
|0.40
|1.0588
|0.0000
|1.0568
|990
|2003.01.14 14:11
|t/p
|496
|0.40
|1.0568
|0.0000
|1.0568
|80.00
|17249.90
|991
|2003.01.14 14:11
|close
|495
|0.20
|1.0568
|0.0000
|1.0544
|-8.00
|17241.90
|992
|2003.01.14 14:11
|close
|494
|0.20
|1.0568
|0.0000
|1.0519
|-58.00
|17183.90
|993
|2003.01.15 00:00
|sell
|497
|0.20
|1.0553
|0.0000
|1.0533
|994
|2003.01.15 09:13
|close
|497
|0.20
|1.0537
|0.0000
|1.0533
|32.00
|17215.90
|995
|2003.01.15 20:00
|buy
|498
|0.20
|1.0572
|1.0447
|1.0592
|996
|2003.01.15 21:46
|buy
|499
|0.20
|1.0548
|1.0446
|1.0568
|997
|2003.01.16 00:08
|close
|499
|0.20
|1.0567
|1.0446
|1.0568
|35.78
|17251.68
|998
|2003.01.16 00:08
|close
|498
|0.20
|1.0563
|1.0447
|1.0592
|-20.22
|17231.46
|999
|2003.01.20 07:00
|sell
|500
|0.20
|1.0645
|0.0000
|1.0625
|1000
|2003.01.20 11:30
|sell
|501
|0.20
|1.0669
|0.0000
|1.0649
|1001
|2003.01.20 13:28
|close
|501
|0.20
|1.0650
|0.0000
|1.0649
|38.00
|17269.46
|1002
|2003.01.20 13:28
|close
|500
|0.20
|1.0652
|0.0000
|1.0625
|-14.00
|17255.46
|1003
|2003.01.21 06:00
|sell
|502
|0.20
|1.0653
|0.0000
|1.0633
|1004
|2003.01.21 08:43
|close
|502
|0.20
|1.0640
|0.0000
|1.0633
|26.00
|17281.46
|1005
|2003.01.21 11:00
|sell
|503
|0.20
|1.0644
|0.0000
|1.0624
|1006
|2003.01.21 17:43
|sell
|504
|0.20
|1.0669
|0.0000
|1.0649
|1007
|2003.01.21 18:00
|buy
|505
|0.20
|1.0681
|1.0556
|1.0701
|1008
|2003.01.21 19:27
|close
|505
|0.20
|1.0697
|1.0556
|1.0701
|32.00
|17313.46
|1009
|2003.01.21 19:27
|sell
|506
|0.40
|1.0696
|0.0000
|1.0676
|1010
|2003.01.21 19:32
|sell
|507
|1.20
|1.0720
|0.0000
|1.0700
|1011
|2003.01.21 19:32
|buy
|508
|0.20
|1.0721
|1.0596
|1.0741
|1012
|2003.01.21 20:46
|close
|508
|0.20
|1.0735
|1.0596
|1.0741
|28.00
|17341.46
|1013
|2003.01.21 20:46
|buy
|509
|0.20
|1.0738
|1.0613
|1.0758
|1014
|2003.01.21 21:39
|buy
|510
|1.60
|1.0715
|1.0613
|1.0735
|1015
|2003.01.21 21:41
|close
|510
|1.60
|1.0721
|1.0613
|1.0735
|96.00
|17437.46
|1016
|2003.01.21 21:41
|close
|509
|0.20
|1.0720
|1.0613
|1.0758
|-36.00
|17401.46
|1017
|2003.01.21 21:41
|buy
|511
|0.20
|1.0721
|1.0596
|1.0741
|1018
|2003.01.21 23:45
|close
|511
|0.20
|1.0735
|1.0596
|1.0741
|28.00
|17429.46
|1019
|2003.01.21 23:45
|buy
|512
|0.20
|1.0733
|1.0608
|1.0753
|1020
|2003.01.22 05:33
|sell
|513
|6.00
|1.0744
|0.0000
|1.0724
|1021
|2003.01.22 05:35
|close
|513
|6.00
|1.0733
|0.0000
|1.0724
|660.00
|18089.46
|1022
|2003.01.22 05:35
|close
|507
|1.20
|1.0737
|0.0000
|1.0700
|-202.20
|17887.26
|1023
|2003.01.22 05:35
|close
|506
|0.40
|1.0737
|0.0000
|1.0676
|-163.40
|17723.86
|1024
|2003.01.22 05:35
|close
|504
|0.20
|1.0737
|0.0000
|1.0649
|-135.70
|17588.16
|1025
|2003.01.22 05:35
|close
|503
|0.20
|1.0737
|0.0000
|1.0624
|-185.70
|17402.46
|1026
|2003.01.22 10:28
|buy
|514
|0.20
|1.0707
|1.0605
|1.0727
|1027
|2003.01.22 15:00
|sell
|515
|0.20
|1.0706
|0.0000
|1.0686
|1028
|2003.01.22 16:19
|close
|515
|0.20
|1.0692
|0.0000
|1.0686
|28.00
|17430.46
|1029
|2003.01.22 18:43
|t/p
|514
|0.20
|1.0727
|1.0605
|1.0727
|40.00
|17470.46
|1030
|2003.01.22 18:43
|close
|512
|0.20
|1.0727
|1.0608
|1.0753
|-12.74
|17457.72
|1031
|2003.01.23 06:00
|sell
|516
|0.20
|1.0715
|0.0000
|1.0695
|1032
|2003.01.23 08:37
|sell
|517
|0.20
|1.0739
|0.0000
|1.0719
|1033
|2003.01.23 09:12
|close
|517
|0.20
|1.0720
|0.0000
|1.0719
|38.00
|17495.72
|1034
|2003.01.23 09:12
|close
|516
|0.20
|1.0723
|0.0000
|1.0695
|-16.00
|17479.72
|1035
|2003.01.27 19:00
|sell
|518
|0.20
|1.0840
|0.0000
|1.0820
|1036
|2003.01.27 19:16
|sell
|519
|0.20
|1.0864
|0.0000
|1.0844
|1037
|2003.01.27 19:57
|t/p
|519
|0.20
|1.0844
|0.0000
|1.0844
|40.00
|17519.72
|1038
|2003.01.27 19:57
|close
|518
|0.20
|1.0842
|0.0000
|1.0820
|-4.00
|17515.72
|1039
|2003.01.27 19:57
|sell
|520
|0.20
|1.0841
|0.0000
|1.0821
|1040
|2003.01.28 08:02
|close
|520
|0.20
|1.0827
|0.0000
|1.0821
|28.30
|17544.02
|1041
|2003.01.28 08:02
|sell
|521
|0.20
|1.0827
|0.0000
|1.0807
|1042
|2003.01.28 09:03
|close
|521
|0.20
|1.0813
|0.0000
|1.0807
|28.00
|17572.02
|1043
|2003.01.28 20:00
|buy
|522
|0.20
|1.0833
|1.0708
|1.0853
|1044
|2003.01.29 03:33
|close
|522
|0.20
|1.0848
|1.0708
|1.0853
|29.26
|17601.28
|1045
|2003.01.29 04:00
|buy
|523
|0.20
|1.0876
|1.0751
|1.0896
|1046
|2003.01.29 05:10
|buy
|524
|0.20
|1.0852
|1.0750
|1.0872
|1047
|2003.01.29 06:29
|close
|524
|0.20
|1.0871
|1.0750
|1.0872
|38.00
|17639.28
|1048
|2003.01.29 06:29
|close
|523
|0.20
|1.0872
|1.0751
|1.0896
|-8.00
|17631.28
|1049
|2003.01.29 21:00
|sell
|525
|0.20
|1.0831
|0.0000
|1.0811
|1050
|2003.01.30 01:47
|close
|525
|0.20
|1.0816
|0.0000
|1.0811
|30.90
|17662.18
|1051
|2003.01.30 01:47
|sell
|526
|0.20
|1.0816
|0.0000
|1.0796
|1052
|2003.01.30 08:44
|sell
|527
|0.20
|1.0841
|0.0000
|1.0821
|1053
|2003.01.30 09:29
|t/p
|527
|0.20
|1.0821
|0.0000
|1.0821
|40.00
|17702.18
|1054
|2003.01.30 09:29
|close
|526
|0.20
|1.0820
|0.0000
|1.0796
|-8.00
|17694.18
|1055
|2003.01.31 00:00
|buy
|528
|0.20
|1.0821
|1.0696
|1.0841
|1056
|2003.01.31 16:31
|buy
|529
|0.20
|1.0797
|1.0695
|1.0817
|1057
|2003.01.31 16:51
|buy
|530
|0.80
|1.0770
|1.0691
|1.0790
|1058
|2003.01.31 17:02
|buy
|531
|5.40
|1.0745
|1.0689
|1.0765
|1059
|2003.01.31 17:02
|sell
|532
|0.20
|1.0745
|0.0000
|1.0725
|1060
|2003.01.31 17:03
|close
|531
|5.40
|1.0753
|1.0689
|1.0765
|432.00
|18126.18
|1061
|2003.01.31 17:03
|close
|530
|0.80
|1.0752
|1.0691
|1.0790
|-144.00
|17982.18
|1062
|2003.01.31 17:03
|close
|529
|0.20
|1.0752
|1.0695
|1.0817
|-90.00
|17892.18
|1063
|2003.01.31 17:03
|close
|528
|0.20
|1.0752
|1.0696
|1.0841
|-138.00
|17754.18
|1064
|2003.01.31 17:57
|close
|532
|0.20
|1.0731
|0.0000
|1.0725
|28.00
|17782.18
|1065
|2003.02.03 21:00
|buy
|533
|0.20
|1.0771
|1.0646
|1.0791
|1066
|2003.02.03 21:28
|buy
|534
|0.20
|1.0747
|1.0645
|1.0767
|1067
|2003.02.03 21:42
|close
|534
|0.20
|1.0766
|1.0645
|1.0767
|38.00
|17820.18
|1068
|2003.02.03 21:42
|close
|533
|0.20
|1.0764
|1.0646
|1.0791
|-14.00
|17806.18
|1069
|2003.02.03 21:42
|buy
|535
|0.20
|1.0767
|1.0642
|1.0787
|1070
|2003.02.03 22:14
|close
|535
|0.20
|1.0782
|1.0642
|1.0787
|30.00
|17836.18
|1071
|2003.02.03 23:00
|buy
|536
|0.20
|1.0782
|1.0657
|1.0802
|1072
|2003.02.04 00:18
|close
|536
|0.20
|1.0797
|1.0657
|1.0802
|29.26
|17865.44
|1073
|2003.02.04 00:18
|buy
|537
|0.20
|1.0798
|1.0673
|1.0818
|1074
|2003.02.04 01:15
|buy
|538
|0.20
|1.0774
|1.0672
|1.0794
|1075
|2003.02.04 01:33
|close
|538
|0.20
|1.0793
|1.0672
|1.0794
|38.00
|17903.44
|1076
|2003.02.04 01:33
|close
|537
|0.20
|1.0792
|1.0673
|1.0818
|-12.00
|17891.44
|1077
|2003.02.04 01:33
|buy
|539
|0.20
|1.0792
|1.0667
|1.0812
|1078
|2003.02.04 03:24
|buy
|540
|0.20
|1.0767
|1.0665
|1.0787
|1079
|2003.02.04 03:38
|t/p
|540
|0.20
|1.0787
|1.0665
|1.0787
|40.00
|17931.44
|1080
|2003.02.04 03:38
|close
|539
|0.20
|1.0787
|1.0667
|1.0812
|-10.00
|17921.44
|1081
|2003.02.05 18:00
|sell
|541
|0.20
|1.0819
|0.0000
|1.0799
|1082
|2003.02.05 18:11
|sell
|542
|0.20
|1.0843
|0.0000
|1.0823
|1083
|2003.02.05 19:08
|t/p
|542
|0.20
|1.0823
|0.0000
|1.0823
|40.00
|17961.44
|1084
|2003.02.05 19:08
|close
|541
|0.20
|1.0822
|0.0000
|1.0799
|-6.00
|17955.44
|1085
|2003.02.05 21:00
|sell
|543
|0.20
|1.0784
|0.0000
|1.0764
|1086
|2003.02.05 21:22
|sell
|544
|0.20
|1.0810
|0.0000
|1.0790
|1087
|2003.02.05 23:07
|t/p
|544
|0.20
|1.0790
|0.0000
|1.0790
|40.00
|17995.44
|1088
|2003.02.05 23:07
|close
|543
|0.20
|1.0790
|0.0000
|1.0764
|-12.00
|17983.44
|1089
|2003.02.06 17:00
|buy
|545
|0.20
|1.0844
|1.0719
|1.0864
|1090
|2003.02.06 22:34
|close
|545
|0.20
|1.0860
|1.0719
|1.0864
|32.00
|18015.44
|1091
|2003.02.07 05:00
|sell
|546
|0.20
|1.0818
|0.0000
|1.0798
|1092
|2003.02.07 08:50
|close
|546
|0.20
|1.0803
|0.0000
|1.0798
|30.00
|18045.44
|1093
|2003.02.07 20:00
|buy
|547
|0.20
|1.0808
|1.0683
|1.0828
|1094
|2003.02.07 20:17
|close
|547
|0.20
|1.0822
|1.0683
|1.0828
|28.00
|18073.44
|1095
|2003.02.07 20:17
|buy
|548
|0.20
|1.0825
|1.0700
|1.0845
|1096
|2003.02.07 22:21
|close
|548
|0.20
|1.0839
|1.0700
|1.0845
|28.00
|18101.44
|1097
|2003.02.07 23:00
|buy
|549
|0.20
|1.0830
|1.0705
|1.0850
|1098
|2003.02.08 00:33
|buy
|550
|0.20
|1.0805
|1.0703
|1.0825
|1099
|2003.02.10 09:51
|t/p
|550
|0.20
|1.0825
|1.0703
|1.0825
|39.26
|18140.70
|1100
|2003.02.10 09:51
|close
|549
|0.20
|1.0826
|1.0705
|1.0850
|-8.74
|18131.96
|1101
|2003.02.11 21:00
|buy
|551
|0.20
|1.0734
|1.0609
|1.0754
|1102
|2003.02.11 23:45
|close
|551
|0.20
|1.0749
|1.0609
|1.0754
|30.00
|18161.96
|1103
|2003.02.11 23:45
|buy
|552
|0.20
|1.0749
|1.0624
|1.0769
|1104
|2003.02.12 09:36
|buy
|553
|0.20
|1.0725
|1.0623
|1.0745
|1105
|2003.02.12 10:44
|t/p
|553
|0.20
|1.0745
|1.0623
|1.0745
|40.00
|18201.96
|1106
|2003.02.12 10:44
|close
|552
|0.20
|1.0745
|1.0624
|1.0769
|-8.74
|18193.22
|1107
|2003.02.12 19:00
|sell
|554
|0.20
|1.0721
|0.0000
|1.0701
|1108
|2003.02.12 20:57
|close
|554
|0.20
|1.0705
|0.0000
|1.0701
|32.00
|18225.22
|1109
|2003.02.12 20:57
|sell
|555
|0.20
|1.0705
|0.0000
|1.0685
|1110
|2003.02.12 22:05
|sell
|556
|0.20
|1.0729
|0.0000
|1.0709
|1111
|2003.02.12 23:47
|close
|556
|0.20
|1.0710
|0.0000
|1.0709
|38.00
|18263.22
|1112
|2003.02.12 23:47
|close
|555
|0.20
|1.0713
|0.0000
|1.0685
|-16.00
|18247.22
|1113
|2003.02.13 07:00
|buy
|557
|0.20
|1.0760
|1.0635
|1.0780
|1114
|2003.02.13 09:11
|close
|557
|0.20
|1.0774
|1.0635
|1.0780
|28.00
|18275.22
|1115
|2003.02.14 20:00
|sell
|558
|0.20
|1.0774
|0.0000
|1.0754
|1116
|2003.02.14 21:29
|sell
|559
|0.20
|1.0798
|0.0000
|1.0778
|1117
|2003.02.17 01:00
|t/p
|559
|0.20
|1.0778
|0.0000
|1.0778
|40.30
|18315.52
|1118
|2003.02.17 01:00
|close
|558
|0.20
|1.0775
|0.0000
|1.0754
|-1.70
|18313.82
|1119
|2003.02.18 06:00
|buy
|560
|0.20
|1.0749
|1.0624
|1.0769
|1120
|2003.02.18 10:24
|buy
|561
|0.20
|1.0724
|1.0622
|1.0744
|1121
|2003.02.18 14:14
|buy
|562
|0.80
|1.0700
|1.0621
|1.0720
|1122
|2003.02.18 15:08
|close
|562
|0.80
|1.0715
|1.0621
|1.0720
|120.00
|18433.82
|1123
|2003.02.18 15:08
|close
|561
|0.20
|1.0712
|1.0622
|1.0744
|-24.00
|18409.82
|1124
|2003.02.18 15:08
|close
|560
|0.20
|1.0712
|1.0624
|1.0769
|-74.00
|18335.82
|1125
|2003.02.19 07:00
|buy
|563
|0.20
|1.0712
|1.0587
|1.0732
|1126
|2003.02.19 08:06
|close
|563
|0.20
|1.0726
|1.0587
|1.0732
|28.00
|18363.82
|1127
|2003.02.19 11:00
|buy
|564
|0.20
|1.0726
|1.0601
|1.0746
|1128
|2003.02.19 17:13
|close
|564
|0.20
|1.0740
|1.0601
|1.0746
|28.00
|18391.82
|1129
|2003.02.19 17:13
|buy
|565
|0.20
|1.0747
|1.0622
|1.0767
|1130
|2003.02.19 20:46
|close
|565
|0.20
|1.0761
|1.0622
|1.0767
|28.00
|18419.82
|1131
|2003.02.21 19:00
|sell
|566
|0.20
|1.0788
|0.0000
|1.0768
|1132
|2003.02.21 20:36
|close
|566
|0.20
|1.0772
|0.0000
|1.0768
|32.00
|18451.82
|1133
|2003.02.21 20:36
|sell
|567
|0.20
|1.0771
|0.0000
|1.0751
|1134
|2003.02.21 21:27
|close
|567
|0.20
|1.0757
|0.0000
|1.0751
|28.00
|18479.82
|1135
|2003.02.21 21:27
|sell
|568
|0.20
|1.0756
|0.0000
|1.0736
|1136
|2003.02.24 01:00
|t/p
|568
|0.20
|1.0736
|0.0000
|1.0736
|40.30
|18520.12
|1137
|2003.02.24 19:00
|buy
|569
|0.20
|1.0786
|1.0661
|1.0806
|1138
|2003.02.24 19:27
|close
|569
|0.20
|1.0800
|1.0661
|1.0806
|28.00
|18548.12
|1139
|2003.02.24 19:27
|buy
|570
|0.20
|1.0801
|1.0676
|1.0821
|1140
|2003.02.25 08:50
|close
|570
|0.20
|1.0815
|1.0676
|1.0821
|27.26
|18575.38
|1141
|2003.02.25 17:00
|sell
|571
|0.20
|1.0792
|0.0000
|1.0772
|1142
|2003.02.25 17:01
|sell
|572
|0.20
|1.0817
|0.0000
|1.0797
|1143
|2003.02.25 17:22
|t/p
|572
|0.20
|1.0797
|0.0000
|1.0797
|40.00
|18615.38
|1144
|2003.02.25 17:22
|close
|571
|0.20
|1.0797
|0.0000
|1.0772
|-10.00
|18605.38
|1145
|2003.02.25 17:22
|sell
|573
|0.20
|1.0796
|0.0000
|1.0776
|1146
|2003.02.25 17:25
|close
|573
|0.20
|1.0780
|0.0000
|1.0776
|32.00
|18637.38
|1147
|2003.02.25 17:25
|sell
|574
|0.20
|1.0780
|0.0000
|1.0760
|1148
|2003.02.25 17:32
|close
|574
|0.20
|1.0766
|0.0000
|1.0760
|28.00
|18665.38
|1149
|2003.02.25 17:32
|sell
|575
|0.20
|1.0766
|0.0000
|1.0746
|1150
|2003.02.25 17:52
|close
|575
|0.20
|1.0752
|0.0000
|1.0746
|28.00
|18693.38
|1151
|2003.02.25 17:52
|sell
|576
|0.20
|1.0752
|0.0000
|1.0732
|1152
|2003.02.25 18:10
|sell
|577
|0.20
|1.0776
|0.0000
|1.0756
|1153
|2003.02.25 23:21
|t/p
|577
|0.20
|1.0756
|0.0000
|1.0756
|40.00
|18733.38
|1154
|2003.02.25 23:21
|close
|576
|0.20
|1.0756
|0.0000
|1.0732
|-8.00
|18725.38
|1155
|2003.02.25 23:21
|sell
|578
|0.20
|1.0755
|0.0000
|1.0735
|1156
|2003.02.26 09:59
|close
|578
|0.20
|1.0740
|0.0000
|1.0735
|30.30
|18755.68
|1157
|2003.02.27 19:00
|sell
|579
|0.20
|1.0765
|0.0000
|1.0745
|1158
|2003.02.27 19:47
|close
|579
|0.20
|1.0750
|0.0000
|1.0745
|30.00
|18785.68
|1159
|2003.02.27 19:47
|sell
|580
|0.20
|1.0749
|0.0000
|1.0729
|1160
|2003.02.27 22:21
|sell
|581
|0.20
|1.0773
|0.0000
|1.0753
|1161
|2003.02.27 22:58
|t/p
|581
|0.20
|1.0753
|0.0000
|1.0753
|40.00
|18825.68
|1162
|2003.02.27 22:58
|close
|580
|0.20
|1.0752
|0.0000
|1.0729
|-6.00
|18819.68
|1163
|2003.02.28 14:00
|buy
|582
|0.20
|1.0798
|1.0673
|1.0818
|1164
|2003.02.28 15:45
|buy
|583
|0.20
|1.0771
|1.0669
|1.0791
|1165
|2003.02.28 16:05
|t/p
|583
|0.20
|1.0791
|1.0669
|1.0791
|40.00
|18859.68
|1166
|2003.02.28 16:05
|close
|582
|0.20
|1.0792
|1.0673
|1.0818
|-12.00
|18847.68
|1167
|2003.02.28 16:05
|buy
|584
|0.20
|1.0793
|1.0668
|1.0813
|1168
|2003.02.28 18:40
|buy
|585
|0.20
|1.0769
|1.0667
|1.0789
|1169
|2003.02.28 19:09
|t/p
|585
|0.20
|1.0789
|1.0667
|1.0789
|40.00
|18887.68
|1170
|2003.02.28 19:09
|close
|584
|0.20
|1.0789
|1.0668
|1.0813
|-8.00
|18879.68
|1171
|2003.03.03 05:00
|sell
|586
|0.20
|1.0776
|0.0000
|1.0756
|1172
|2003.03.03 09:56
|sell
|587
|0.20
|1.0799
|0.0000
|1.0779
|1173
|2003.03.03 17:27
|sell
|588
|0.40
|1.0824
|0.0000
|1.0804
|1174
|2003.03.03 17:57
|sell
|589
|1.20
|1.0848
|0.0000
|1.0828
|1175
|2003.03.03 17:58
|buy
|590
|0.20
|1.0849
|1.0724
|1.0869
|1176
|2003.03.03 18:45
|close
|589
|1.20
|1.0829
|0.0000
|1.0828
|228.00
|19107.68
|1177
|2003.03.03 18:45
|close
|588
|0.40
|1.0830
|0.0000
|1.0804
|-24.00
|19083.68
|1178
|2003.03.03 18:45
|close
|587
|0.20
|1.0830
|0.0000
|1.0779
|-62.00
|19021.68
|1179
|2003.03.03 18:45
|close
|586
|0.20
|1.0830
|0.0000
|1.0756
|-108.00
|18913.68
|1180
|2003.03.03 19:56
|close
|590
|0.20
|1.0865
|1.0724
|1.0869
|32.00
|18945.68
|1181
|2003.03.04 23:00
|sell
|591
|0.20
|1.0885
|0.0000
|1.0865
|1182
|2003.03.05 00:08
|sell
|592
|0.20
|1.0910
|0.0000
|1.0890
|1183
|2003.03.05 00:24
|sell
|593
|0.40
|1.0934
|0.0000
|1.0914
|1184
|2003.03.05 00:39
|sell
|594
|1.20
|1.0960
|0.0000
|1.0940
|1185
|2003.03.05 00:40
|buy
|595
|0.20
|1.0962
|1.0837
|1.0982
|1186
|2003.03.05 01:24
|close
|595
|0.20
|1.0977
|1.0837
|1.0982
|30.00
|18975.68
|1187
|2003.03.05 01:24
|buy
|596
|0.20
|1.0976
|1.0851
|1.0996
|1188
|2003.03.05 01:37
|sell
|597
|6.00
|1.0986
|0.0000
|1.0966
|1189
|2003.03.05 02:27
|close
|597
|6.00
|1.0974
|0.0000
|1.0966
|720.00
|19695.68
|1190
|2003.03.05 02:27
|close
|594
|1.20
|1.0973
|0.0000
|1.0940
|-156.00
|19539.68
|1191
|2003.03.05 02:27
|close
|593
|0.40
|1.0973
|0.0000
|1.0914
|-156.00
|19383.68
|1192
|2003.03.05 02:27
|close
|592
|0.20
|1.0973
|0.0000
|1.0890
|-126.00
|19257.68
|1193
|2003.03.05 02:27
|close
|591
|0.20
|1.0973
|0.0000
|1.0865
|-175.70
|19081.98
|1194
|2003.03.05 10:28
|close
|596
|0.20
|1.0992
|1.0851
|1.0996
|32.00
|19113.98
|1195
|2003.03.06 12:00
|sell
|598
|0.20
|1.0951
|0.0000
|1.0931
|1196
|2003.03.06 14:45
|close
|598
|0.20
|1.0934
|0.0000
|1.0931
|34.00
|19147.98
|1197
|2003.03.07 23:00
|sell
|599
|0.20
|1.1006
|0.0000
|1.0986
|1198
|2003.03.10 02:49
|sell
|600
|0.20
|1.1031
|0.0000
|1.1011
|1199
|2003.03.10 15:23
|sell
|601
|0.40
|1.1055
|0.0000
|1.1035
|1200
|2003.03.10 21:06
|t/p
|601
|0.40
|1.1035
|0.0000
|1.1035
|80.00
|19227.98
|1201
|2003.03.10 21:06
|close
|600
|0.20
|1.1035
|0.0000
|1.1011
|-8.00
|19219.98
|1202
|2003.03.10 21:06
|close
|599
|0.20
|1.1035
|0.0000
|1.0986
|-57.70
|19162.28
|1203
|2003.03.11 11:00
|sell
|602
|0.20
|1.1014
|0.0000
|1.0994
|1204
|2003.03.11 11:42
|sell
|603
|0.20
|1.1041
|0.0000
|1.1021
|1205
|2003.03.11 12:18
|sell
|604
|0.40
|1.1066
|0.0000
|1.1046
|1206
|2003.03.11 16:56
|t/p
|604
|0.40
|1.1046
|0.0000
|1.1046
|80.00
|19242.28
|1207
|2003.03.11 16:56
|close
|603
|0.20
|1.1046
|0.0000
|1.1021
|-10.00
|19232.28
|1208
|2003.03.11 16:56
|close
|602
|0.20
|1.1046
|0.0000
|1.0994
|-64.00
|19168.28
|1209
|2003.03.11 20:00
|sell
|605
|0.20
|1.1036
|0.0000
|1.1016
|1210
|2003.03.12 06:45
|close
|605
|0.20
|1.1020
|0.0000
|1.1016
|32.30
|19200.58
|1211
|2003.03.17 04:00
|buy
|606
|0.20
|1.0813
|1.0688
|1.0833
|1212
|2003.03.17 07:56
|close
|606
|0.20
|1.0828
|1.0688
|1.0833
|30.00
|19230.58
|1213
|2003.03.17 07:56
|buy
|607
|0.20
|1.0829
|1.0704
|1.0849
|1214
|2003.03.17 10:05
|close
|607
|0.20
|1.0844
|1.0704
|1.0849
|30.00
|19260.58
|1215
|2003.03.20 11:00
|buy
|608
|0.20
|1.0628
|1.0503
|1.0648
|1216
|2003.03.20 11:31
|buy
|609
|0.20
|1.0604
|1.0502
|1.0624
|1217
|2003.03.20 12:26
|t/p
|609
|0.20
|1.0624
|1.0502
|1.0624
|40.00
|19300.58
|1218
|2003.03.20 12:26
|close
|608
|0.20
|1.0624
|1.0503
|1.0648
|-8.00
|19292.58
|1219
|2003.03.20 13:00
|buy
|610
|0.20
|1.0616
|1.0491
|1.0636
|1220
|2003.03.20 13:25
|close
|610
|0.20
|1.0631
|1.0491
|1.0636
|30.00
|19322.58
|1221
|2003.03.20 13:25
|buy
|611
|0.20
|1.0632
|1.0507
|1.0652
|1222
|2003.03.20 14:43
|buy
|612
|0.20
|1.0608
|1.0506
|1.0628
|1223
|2003.03.20 16:06
|t/p
|612
|0.20
|1.0628
|1.0506
|1.0628
|40.00
|19362.58
|1224
|2003.03.20 16:06
|close
|611
|0.20
|1.0630
|1.0507
|1.0652
|-4.00
|19358.58
|1225
|2003.03.21 04:00
|sell
|613
|0.20
|1.0602
|0.0000
|1.0582
|1226
|2003.03.21 11:18
|close
|613
|0.20
|1.0586
|0.0000
|1.0582
|32.00
|19390.58
|1227
|2003.03.24 04:00
|buy
|614
|0.20
|1.0590
|1.0465
|1.0610
|1228
|2003.03.24 06:03
|close
|614
|0.20
|1.0607
|1.0465
|1.0610
|34.00
|19424.58
|1229
|2003.03.24 06:04
|buy
|615
|0.20
|1.0606
|1.0481
|1.0626
|1230
|2003.03.24 08:19
|close
|615
|0.20
|1.0621
|1.0481
|1.0626
|30.00
|19454.58
|1231
|2003.03.25 21:00
|sell
|616
|0.20
|1.0645
|0.0000
|1.0625
|1232
|2003.03.26 09:38
|close
|616
|0.20
|1.0629
|0.0000
|1.0625
|32.30
|19486.88
|1233
|2003.03.26 16:00
|buy
|617
|0.20
|1.0672
|1.0547
|1.0692
|1234
|2003.03.26 16:01
|close
|617
|0.20
|1.0687
|1.0547
|1.0692
|30.00
|19516.88
|1235
|2003.03.26 16:01
|buy
|618
|0.20
|1.0688
|1.0563
|1.0708
|1236
|2003.03.26 16:11
|close
|618
|0.20
|1.0704
|1.0563
|1.0708
|32.00
|19548.88
|1237
|2003.03.26 16:11
|buy
|619
|0.20
|1.0704
|1.0579
|1.0724
|1238
|2003.03.26 16:48
|buy
|620
|0.20
|1.0679
|1.0577
|1.0699
|1239
|2003.03.26 19:29
|buy
|621
|0.80
|1.0656
|1.0577
|1.0676
|1240
|2003.03.26 19:38
|close
|621
|0.80
|1.0672
|1.0577
|1.0676
|128.00
|19676.88
|1241
|2003.03.26 19:38
|close
|620
|0.20
|1.0671
|1.0577
|1.0699
|-16.00
|19660.88
|1242
|2003.03.26 19:38
|close
|619
|0.20
|1.0671
|1.0579
|1.0724
|-66.00
|19594.88
|1243
|2003.03.27 21:00
|sell
|622
|0.20
|1.0684
|0.0000
|1.0664
|1244
|2003.03.28 10:18
|sell
|623
|0.20
|1.0708
|0.0000
|1.0688
|1245
|2003.03.28 10:47
|sell
|624
|0.40
|1.0732
|0.0000
|1.0712
|1246
|2003.03.28 11:00
|buy
|625
|0.20
|1.0736
|1.0611
|1.0756
|1247
|2003.03.28 15:24
|close
|625
|0.20
|1.0752
|1.0611
|1.0756
|32.00
|19626.88
|1248
|2003.03.28 15:24
|sell
|626
|1.20
|1.0756
|0.0000
|1.0736
|1249
|2003.03.28 15:24
|buy
|627
|0.20
|1.0751
|1.0626
|1.0771
|1250
|2003.03.28 16:00
|close
|627
|0.20
|1.0766
|1.0626
|1.0771
|30.00
|19656.88
|1251
|2003.03.28 16:00
|buy
|628
|0.20
|1.0767
|1.0642
|1.0787
|1252
|2003.03.28 19:08
|sell
|629
|6.00
|1.0779
|0.0000
|1.0759
|1253
|2003.03.28 19:19
|close
|629
|6.00
|1.0767
|0.0000
|1.0759
|720.00
|20376.88
|1254
|2003.03.28 19:19
|close
|626
|1.20
|1.0769
|0.0000
|1.0736
|-156.00
|20220.88
|1255
|2003.03.28 19:19
|close
|624
|0.40
|1.0769
|0.0000
|1.0712
|-148.00
|20072.88
|1256
|2003.03.28 19:19
|close
|623
|0.20
|1.0769
|0.0000
|1.0688
|-122.00
|19950.88
|1257
|2003.03.28 19:19
|close
|622
|0.20
|1.0769
|0.0000
|1.0664
|-169.70
|19781.18
|1258
|2003.03.28 19:44
|close
|628
|0.20
|1.0784
|1.0642
|1.0787
|34.00
|19815.18
|1259
|2003.04.02 09:00
|sell
|630
|0.20
|1.0886
|0.0000
|1.0866
|1260
|2003.04.02 09:13
|close
|630
|0.20
|1.0868
|0.0000
|1.0866
|36.00
|19851.18
|1261
|2003.04.02 09:13
|sell
|631
|0.20
|1.0868
|0.0000
|1.0848
|1262
|2003.04.02 09:49
|close
|631
|0.20
|1.0851
|0.0000
|1.0848
|34.00
|19885.18
|1263
|2003.04.02 09:49
|sell
|632
|0.20
|1.0850
|0.0000
|1.0830
|1264
|2003.04.02 10:25
|close
|632
|0.20
|1.0834
|0.0000
|1.0830
|32.00
|19917.18
|1265
|2003.04.04 02:00
|buy
|633
|0.20
|1.0764
|1.0639
|1.0784
|1266
|2003.04.04 04:28
|buy
|634
|0.20
|1.0740
|1.0638
|1.0760
|1267
|2003.04.04 09:37
|buy
|635
|0.80
|1.0716
|1.0637
|1.0736
|1268
|2003.04.04 10:27
|close
|635
|0.80
|1.0731
|1.0637
|1.0736
|120.00
|20037.18
|1269
|2003.04.04 10:27
|close
|634
|0.20
|1.0730
|1.0638
|1.0760
|-20.00
|20017.18
|1270
|2003.04.04 10:27
|close
|633
|0.20
|1.0730
|1.0639
|1.0784
|-68.00
|19949.18
|1271
|2003.04.08 00:00
|buy
|636
|0.20
|1.0699
|1.0574
|1.0719
|1272
|2003.04.08 02:25
|buy
|637
|0.20
|1.0675
|1.0573
|1.0695
|1273
|2003.04.08 05:09
|buy
|638
|0.80
|1.0651
|1.0572
|1.0671
|1274
|2003.04.08 07:12
|close
|638
|0.80
|1.0668
|1.0572
|1.0671
|136.00
|20085.18
|1275
|2003.04.08 07:13
|close
|637
|0.20
|1.0666
|1.0573
|1.0695
|-18.00
|20067.18
|1276
|2003.04.08 07:13
|close
|636
|0.20
|1.0666
|1.0574
|1.0719
|-66.00
|20001.18
|1277
|2003.04.09 19:00
|sell
|639
|0.30
|1.0721
|0.0000
|1.0701
|1278
|2003.04.09 19:09
|sell
|640
|0.20
|1.0748
|0.0000
|1.0728
|1279
|2003.04.09 19:47
|sell
|641
|0.40
|1.0773
|0.0000
|1.0753
|1280
|2003.04.09 20:16
|t/p
|641
|0.40
|1.0753
|0.0000
|1.0753
|80.00
|20081.18
|1281
|2003.04.09 20:16
|close
|640
|0.20
|1.0752
|0.0000
|1.0728
|-8.00
|20073.18
|1282
|2003.04.09 20:16
|close
|639
|0.30
|1.0752
|0.0000
|1.0701
|-93.00
|19980.18
|1283
|2003.04.11 05:00
|sell
|642
|0.20
|1.0774
|0.0000
|1.0754
|1284
|2003.04.11 11:48
|close
|642
|0.20
|1.0758
|0.0000
|1.0754
|32.00
|20012.18
|1285
|2003.04.11 14:00
|sell
|643
|0.30
|1.0742
|0.0000
|1.0722
|1286
|2003.04.11 15:26
|close
|643
|0.30
|1.0731
|0.0000
|1.0722
|33.00
|20045.18
|1287
|2003.04.15 12:00
|sell
|644
|0.30
|1.0753
|0.0000
|1.0733
|1288
|2003.04.15 12:24
|close
|644
|0.30
|1.0742
|0.0000
|1.0733
|33.00
|20078.18
|1289
|2003.04.15 12:24
|sell
|645
|0.30
|1.0745
|0.0000
|1.0725
|1290
|2003.04.15 13:52
|sell
|646
|0.20
|1.0770
|0.0000
|1.0750
|1291
|2003.04.15 15:19
|sell
|647
|0.40
|1.0797
|0.0000
|1.0777
|1292
|2003.04.15 20:29
|sell
|648
|1.20
|1.0821
|0.0000
|1.0801
|1293
|2003.04.15 20:29
|buy
|649
|0.20
|1.0822
|1.0697
|1.0842
|1294
|2003.04.15 23:18
|t/p
|648
|1.20
|1.0801
|0.0000
|1.0801
|240.00
|20318.18
|1295
|2003.04.15 23:18
|close
|647
|0.40
|1.0801
|0.0000
|1.0777
|-16.00
|20302.18
|1296
|2003.04.15 23:18
|close
|646
|0.20
|1.0801
|0.0000
|1.0750
|-62.00
|20240.18
|1297
|2003.04.15 23:18
|close
|645
|0.30
|1.0801
|0.0000
|1.0725
|-168.00
|20072.18
|1298
|2003.04.15 23:23
|buy
|650
|0.30
|1.0798
|1.0696
|1.0818
|1299
|2003.04.16 08:09
|close
|650
|0.30
|1.0814
|1.0696
|1.0818
|46.89
|20119.07
|1300
|2003.04.16 08:10
|close
|649
|0.20
|1.0810
|1.0697
|1.0842
|-24.74
|20094.33
|1301
|2003.04.17 21:00
|sell
|651
|0.30
|1.0878
|0.0000
|1.0858
|1302
|2003.04.21 01:07
|sell
|652
|0.30
|1.0903
|0.0000
|1.0883
|1303
|2003.04.21 03:00
|buy
|653
|0.30
|1.0905
|1.0780
|1.0925
|1304
|2003.04.21 09:22
|close
|652
|0.30
|1.0885
|0.0000
|1.0883
|54.00
|20148.33
|1305
|2003.04.21 09:22
|close
|651
|0.30
|1.0882
|0.0000
|1.0858
|-11.10
|20137.23
|1306
|2003.04.21 09:23
|buy
|654
|0.30
|1.0879
|1.0777
|1.0899
|1307
|2003.04.21 10:57
|t/p
|654
|0.30
|1.0899
|1.0777
|1.0899
|60.00
|20197.23
|1308
|2003.04.21 10:57
|close
|653
|0.30
|1.0900
|1.0780
|1.0925
|-15.00
|20182.23
|1309
|2003.04.23 15:00
|sell
|655
|0.30
|1.0948
|0.0000
|1.0928
|1310
|2003.04.23 15:29
|close
|655
|0.30
|1.0935
|0.0000
|1.0928
|39.00
|20221.23
|1311
|2003.04.23 15:29
|sell
|656
|0.30
|1.0934
|0.0000
|1.0914
|1312
|2003.04.23 15:31
|close
|656
|0.30
|1.0923
|0.0000
|1.0914
|33.00
|20254.23
|1313
|2003.04.23 15:31
|sell
|657
|0.30
|1.0922
|0.0000
|1.0902
|1314
|2003.04.23 15:55
|sell
|658
|0.30
|1.0946
|0.0000
|1.0926
|1315
|2003.04.23 21:08
|sell
|659
|0.60
|1.0971
|0.0000
|1.0951
|1316
|2003.04.24 01:00
|t/p
|659
|0.60
|1.0951
|0.0000
|1.0951
|122.70
|20376.93
|1317
|2003.04.24 01:00
|close
|658
|0.30
|1.0950
|0.0000
|1.0926
|-10.65
|20366.28
|1318
|2003.04.24 01:00
|close
|657
|0.30
|1.0950
|0.0000
|1.0902
|-82.65
|20283.63
|1319
|2003.04.24 06:00
|sell
|660
|0.30
|1.0952
|0.0000
|1.0932
|1320
|2003.04.24 07:31
|sell
|661
|0.30
|1.0976
|0.0000
|1.0956
|1321
|2003.04.24 08:58
|sell
|662
|0.60
|1.1000
|0.0000
|1.0980
|1322
|2003.04.24 09:33
|sell
|663
|1.20
|1.1024
|0.0000
|1.1004
|1323
|2003.04.24 09:33
|buy
|664
|0.20
|1.1028
|1.0903
|1.1048
|1324
|2003.04.24 12:55
|t/p
|663
|1.20
|1.1004
|0.0000
|1.1004
|240.00
|20523.63
|1325
|2003.04.24 12:55
|buy
|665
|2.40
|1.1004
|1.0902
|1.1024
|1326
|2003.04.24 12:55
|close
|662
|0.60
|1.1004
|0.0000
|1.0980
|-24.00
|20499.63
|1327
|2003.04.24 12:55
|close
|661
|0.30
|1.1004
|0.0000
|1.0956
|-84.00
|20415.63
|1328
|2003.04.24 12:55
|close
|660
|0.30
|1.1004
|0.0000
|1.0932
|-156.00
|20259.63
|1329
|2003.04.24 12:56
|close
|665
|2.40
|1.1010
|1.0902
|1.1024
|144.00
|20403.63
|1330
|2003.04.24 12:56
|close
|664
|0.20
|1.1008
|1.0903
|1.1048
|-40.00
|20363.63
|1331
|2003.04.25 12:00
|sell
|666
|0.30
|1.0994
|0.0000
|1.0974
|1332
|2003.04.25 13:51
|close
|666
|0.30
|1.0981
|0.0000
|1.0974
|39.00
|20402.63
|1333
|2003.04.25 13:51
|sell
|667
|0.30
|1.0981
|0.0000
|1.0961
|1334
|2003.04.25 13:54
|close
|667
|0.30
|1.0968
|0.0000
|1.0961
|39.00
|20441.63
|1335
|2003.04.25 13:54
|sell
|668
|0.30
|1.0968
|0.0000
|1.0948
|1336
|2003.04.25 15:31
|sell
|669
|0.30
|1.0994
|0.0000
|1.0974
|1337
|2003.04.25 16:00
|close
|669
|0.30
|1.0975
|0.0000
|1.0974
|57.00
|20498.63
|1338
|2003.04.25 16:00
|close
|668
|0.30
|1.0977
|0.0000
|1.0948
|-27.00
|20471.63
|1339
|2003.04.28 14:00
|sell
|670
|0.30
|1.1037
|0.0000
|1.1017
|1340
|2003.04.28 14:16
|close
|670
|0.30
|1.1025
|0.0000
|1.1017
|36.00
|20507.63
|1341
|2003.04.28 14:16
|sell
|671
|0.30
|1.1024
|0.0000
|1.1004
|1342
|2003.04.28 17:24
|close
|671
|0.30
|1.1012
|0.0000
|1.1004
|36.00
|20543.63
|1343
|2003.04.29 19:00
|buy
|672
|0.30
|1.1017
|1.0892
|1.1037
|1344
|2003.04.29 19:15
|close
|672
|0.30
|1.1028
|1.0892
|1.1037
|33.00
|20576.63
|1345
|2003.04.29 19:15
|buy
|673
|0.30
|1.1031
|1.0906
|1.1051
|1346
|2003.04.29 19:51
|close
|673
|0.30
|1.1042
|1.0906
|1.1051
|33.00
|20609.63
|1347
|2003.04.29 19:51
|buy
|674
|0.30
|1.1045
|1.0920
|1.1065
|1348
|2003.04.29 20:52
|close
|674
|0.30
|1.1057
|1.0920
|1.1065
|36.00
|20645.63
|1349
|2003.04.29 20:52
|buy
|675
|0.30
|1.1058
|1.0933
|1.1078
|1350
|2003.04.29 21:15
|close
|675
|0.30
|1.1069
|1.0933
|1.1078
|33.00
|20678.63
|1351
|2003.04.29 21:15
|buy
|676
|0.30
|1.1068
|1.0943
|1.1088
|1352
|2003.04.29 23:34
|close
|676
|0.30
|1.1080
|1.0943
|1.1088
|36.00
|20714.63
|1353
|2003.05.02 20:00
|sell
|677
|0.30
|1.1224
|0.0000
|1.1204
|1354
|2003.05.05 05:14
|close
|677
|0.30
|1.1212
|0.0000
|1.1204
|36.45
|20751.08
|1355
|2003.05.05 05:15
|sell
|678
|0.30
|1.1212
|0.0000
|1.1192
|1356
|2003.05.05 13:36
|sell
|679
|0.30
|1.1236
|0.0000
|1.1216
|1357
|2003.05.05 14:39
|close
|679
|0.30
|1.1218
|0.0000
|1.1216
|54.00
|20805.08
|1358
|2003.05.05 14:39
|close
|678
|0.30
|1.1221
|0.0000
|1.1192
|-27.00
|20778.08
|1359
|2003.05.07 18:00
|sell
|680
|0.30
|1.1355
|0.0000
|1.1335
|1360
|2003.05.07 18:07
|close
|680
|0.30
|1.1343
|0.0000
|1.1335
|36.00
|20814.08
|1361
|2003.05.07 18:07
|sell
|681
|0.30
|1.1343
|0.0000
|1.1323
|1362
|2003.05.07 18:14
|sell
|682
|0.30
|1.1368
|0.0000
|1.1348
|1363
|2003.05.07 18:39
|close
|682
|0.30
|1.1350
|0.0000
|1.1348
|54.00
|20868.08
|1364
|2003.05.07 18:39
|close
|681
|0.30
|1.1352
|0.0000
|1.1323
|-27.00
|20841.08
|1365
|2003.05.07 18:40
|sell
|683
|0.30
|1.1349
|0.0000
|1.1329
|1366
|2003.05.07 18:42
|close
|683
|0.30
|1.1338
|0.0000
|1.1329
|33.00
|20874.08
|1367
|2003.05.07 18:42
|sell
|684
|0.30
|1.1345
|0.0000
|1.1325
|1368
|2003.05.07 18:42
|close
|684
|0.30
|1.1334
|0.0000
|1.1325
|33.00
|20907.08
|1369
|2003.05.07 18:42
|sell
|685
|0.30
|1.1334
|0.0000
|1.1314
|1370
|2003.05.07 19:06
|sell
|686
|0.30
|1.1358
|0.0000
|1.1338
|1371
|2003.05.07 19:55
|close
|686
|0.30
|1.1340
|0.0000
|1.1338
|54.00
|20961.08
|1372
|2003.05.07 19:55
|close
|685
|0.30
|1.1342
|0.0000
|1.1314
|-24.00
|20937.08
|1373
|2003.05.07 19:56
|sell
|687
|0.30
|1.1341
|0.0000
|1.1321
|1374
|2003.05.07 20:21
|sell
|688
|0.30
|1.1365
|0.0000
|1.1345
|1375
|2003.05.08 01:05
|close
|688
|0.30
|1.1346
|0.0000
|1.1345
|58.35
|20995.43
|1376
|2003.05.08 01:05
|close
|687
|0.30
|1.1347
|0.0000
|1.1321
|-16.65
|20978.78
|1377
|2003.05.08 02:00
|sell
|689
|0.30
|1.1353
|0.0000
|1.1333
|1378
|2003.05.08 04:40
|close
|689
|0.30
|1.1341
|0.0000
|1.1333
|36.00
|21014.78
|1379
|2003.05.09 17:00
|sell
|690
|0.30
|1.1472
|0.0000
|1.1452
|1380
|2003.05.09 17:19
|sell
|691
|0.30
|1.1498
|0.0000
|1.1478
|1381
|2003.05.12 01:00
|sell
|692
|0.60
|1.1531
|0.0000
|1.1511
|1382
|2003.05.12 01:16
|sell
|693
|1.80
|1.1557
|0.0000
|1.1537
|1383
|2003.05.12 01:16
|buy
|694
|0.30
|1.1562
|1.1437
|1.1582
|1384
|2003.05.12 02:07
|close
|694
|0.30
|1.1574
|1.1437
|1.1582
|36.00
|21050.78
|1385
|2003.05.12 02:08
|buy
|695
|0.20
|1.1576
|1.1451
|1.1596
|1386
|2003.05.12 06:09
|sell
|696
|6.00
|1.1581
|0.0000
|1.1561
|1387
|2003.05.12 07:47
|close
|696
|6.00
|1.1566
|0.0000
|1.1561
|900.00
|21950.78
|1388
|2003.05.12 07:48
|close
|693
|1.80
|1.1569
|0.0000
|1.1537
|-216.00
|21734.78
|1389
|2003.05.12 07:48
|close
|692
|0.60
|1.1569
|0.0000
|1.1511
|-228.00
|21506.78
|1390
|2003.05.12 07:48
|close
|691
|0.30
|1.1569
|0.0000
|1.1478
|-212.55
|21294.23
|1391
|2003.05.12 07:48
|close
|690
|0.30
|1.1569
|0.0000
|1.1452
|-290.55
|21003.68
|1392
|2003.05.12 10:19
|close
|695
|0.20
|1.1594
|1.1451
|1.1596
|36.00
|21039.68
|1393
|2003.05.12 23:00
|sell
|697
|0.30
|1.1541
|0.0000
|1.1521
|1394
|2003.05.12 23:18
|close
|697
|0.30
|1.1530
|0.0000
|1.1521
|33.00
|21072.68
|1395
|2003.05.12 23:18
|sell
|698
|0.30
|1.1530
|0.0000
|1.1510
|1396
|2003.05.12 23:39
|sell
|699
|0.30
|1.1554
|0.0000
|1.1534
|1397
|2003.05.13 00:23
|sell
|700
|0.60
|1.1578
|0.0000
|1.1558
|1398
|2003.05.13 01:52
|t/p
|700
|0.60
|1.1558
|0.0000
|1.1558
|120.00
|21192.68
|1399
|2003.05.13 01:52
|close
|699
|0.30
|1.1558
|0.0000
|1.1534
|-11.55
|21181.13
|1400
|2003.05.13 01:52
|close
|698
|0.30
|1.1558
|0.0000
|1.1510
|-83.55
|21097.58
|1401
|2003.05.13 05:00
|sell
|701
|0.30
|1.1512
|0.0000
|1.1492
|1402
|2003.05.13 05:07
|close
|701
|0.30
|1.1499
|0.0000
|1.1492
|39.00
|21136.58
|1403
|2003.05.13 05:07
|sell
|702
|0.30
|1.1498
|0.0000
|1.1478
|1404
|2003.05.13 07:08
|sell
|703
|0.30
|1.1522
|0.0000
|1.1502
|1405
|2003.05.13 07:14
|sell
|704
|0.60
|1.1551
|0.0000
|1.1531
|1406
|2003.05.13 09:21
|t/p
|704
|0.60
|1.1531
|0.0000
|1.1531
|120.00
|21256.58
|1407
|2003.05.13 09:21
|close
|703
|0.30
|1.1529
|0.0000
|1.1502
|-21.00
|21235.58
|1408
|2003.05.13 09:21
|close
|702
|0.30
|1.1529
|0.0000
|1.1478
|-93.00
|21142.58
|1409
|2003.05.14 02:00
|buy
|705
|0.30
|1.1532
|1.1407
|1.1552
|1410
|2003.05.14 03:12
|buy
|706
|0.30
|1.1508
|1.1406
|1.1528
|1411
|2003.05.14 09:23
|buy
|707
|1.20
|1.1484
|1.1405
|1.1504
|1412
|2003.05.14 09:36
|close
|707
|1.20
|1.1498
|1.1405
|1.1504
|168.00
|21310.58
|1413
|2003.05.14 09:37
|close
|706
|0.30
|1.1497
|1.1406
|1.1528
|-33.00
|21277.58
|1414
|2003.05.14 09:37
|close
|705
|0.30
|1.1497
|1.1407
|1.1552
|-105.00
|21172.58
|1415
|2003.05.14 22:00
|buy
|708
|0.30
|1.1509
|1.1384
|1.1529
|1416
|2003.05.15 00:18
|buy
|709
|0.30
|1.1485
|1.1383
|1.1505
|1417
|2003.05.15 05:09
|buy
|710
|1.20
|1.1461
|1.1382
|1.1481
|1418
|2003.05.15 05:18
|buy
|711
|8.10
|1.1435
|1.1379
|1.1455
|1419
|2003.05.15 05:18
|sell
|712
|0.30
|1.1435
|0.0000
|1.1415
|1420
|2003.05.15 05:19
|close
|711
|8.10
|1.1445
|1.1379
|1.1455
|810.00
|21982.58
|1421
|2003.05.15 05:19
|close
|710
|1.20
|1.1447
|1.1382
|1.1481
|-168.00
|21814.58
|1422
|2003.05.15 05:19
|close
|709
|0.30
|1.1447
|1.1383
|1.1505
|-114.00
|21700.58
|1423
|2003.05.15 05:19
|close
|708
|0.30
|1.1447
|1.1384
|1.1529
|-189.33
|21511.25
|1424
|2003.05.15 05:34
|close
|712
|0.30
|1.1423
|0.0000
|1.1415
|36.00
|21547.25
|1425
|2003.05.16 14:00
|buy
|713
|0.30
|1.1438
|1.1313
|1.1458
|1426
|2003.05.16 14:34
|close
|713
|0.30
|1.1450
|1.1313
|1.1458
|36.00
|21583.25
|1427
|2003.05.16 14:34
|buy
|714
|0.30
|1.1449
|1.1324
|1.1469
|1428
|2003.05.16 14:34
|close
|714
|0.30
|1.1462
|1.1324
|1.1469
|39.00
|21622.25
|1429
|2003.05.16 14:34
|buy
|715
|0.30
|1.1461
|1.1336
|1.1481
|1430
|2003.05.16 14:45
|close
|715
|0.30
|1.1472
|1.1336
|1.1481
|33.00
|21655.25
|1431
|2003.05.16 14:45
|buy
|716
|0.30
|1.1475
|1.1350
|1.1495
|1432
|2003.05.16 14:59
|close
|716
|0.30
|1.1487
|1.1350
|1.1495
|36.00
|21691.25
|1433
|2003.05.16 14:59
|buy
|717
|0.30
|1.1486
|1.1361
|1.1506
|1434
|2003.05.16 15:01
|close
|717
|0.30
|1.1499
|1.1361
|1.1506
|39.00
|21730.25
|1435
|2003.05.20 02:00
|sell
|718
|0.30
|1.1643
|0.0000
|1.1623
|1436
|2003.05.20 02:18
|close
|718
|0.30
|1.1630
|0.0000
|1.1623
|39.00
|21769.25
|1437
|2003.05.20 02:18
|sell
|719
|0.30
|1.1630
|0.0000
|1.1610
|1438
|2003.05.20 04:08
|sell
|720
|0.30
|1.1655
|0.0000
|1.1635
|1439
|2003.05.20 08:48
|sell
|721
|0.60
|1.1679
|0.0000
|1.1659
|1440
|2003.05.20 09:37
|t/p
|721
|0.60
|1.1659
|0.0000
|1.1659
|120.00
|21889.25
|1441
|2003.05.20 09:37
|close
|720
|0.30
|1.1659
|0.0000
|1.1635
|-12.00
|21877.25
|1442
|2003.05.20 09:37
|close
|719
|0.30
|1.1659
|0.0000
|1.1610
|-87.00
|21790.25
|1443
|2003.05.20 13:00
|sell
|722
|0.30
|1.1624
|0.0000
|1.1604
|1444
|2003.05.20 13:50
|sell
|723
|0.30
|1.1649
|0.0000
|1.1629
|1445
|2003.05.20 16:44
|sell
|724
|0.60
|1.1677
|0.0000
|1.1657
|1446
|2003.05.20 16:54
|t/p
|724
|0.60
|1.1657
|0.0000
|1.1657
|120.00
|21910.25
|1447
|2003.05.20 16:54
|close
|723
|0.30
|1.1656
|0.0000
|1.1629
|-21.00
|21889.25
|1448
|2003.05.20 16:54
|close
|722
|0.30
|1.1656
|0.0000
|1.1604
|-96.00
|21793.25
|1449
|2003.05.21 22:00
|sell
|725
|0.30
|1.1669
|0.0000
|1.1649
|1450
|2003.05.21 23:39
|close
|725
|0.30
|1.1656
|0.0000
|1.1649
|39.00
|21832.25
|1451
|2003.05.22 00:00
|sell
|726
|0.30
|1.1646
|0.0000
|1.1626
|1452
|2003.05.22 00:02
|close
|726
|0.30
|1.1635
|0.0000
|1.1626
|33.00
|21865.25
|1453
|2003.05.22 00:02
|sell
|727
|0.30
|1.1634
|0.0000
|1.1614
|1454
|2003.05.22 02:15
|sell
|728
|0.30
|1.1659
|0.0000
|1.1639
|1455
|2003.05.22 04:11
|close
|728
|0.30
|1.1640
|0.0000
|1.1639
|57.00
|21922.25
|1456
|2003.05.22 04:11
|close
|727
|0.30
|1.1641
|0.0000
|1.1614
|-21.00
|21901.25
|1457
|2003.05.22 15:00
|buy
|729
|0.30
|1.1719
|1.1594
|1.1739
|1458
|2003.05.22 15:23
|close
|729
|0.30
|1.1731
|1.1594
|1.1739
|36.00
|21937.25
|1459
|2003.05.22 15:23
|buy
|730
|0.30
|1.1731
|1.1606
|1.1751
|1460
|2003.05.22 16:26
|buy
|731
|0.30
|1.1705
|1.1603
|1.1725
|1461
|2003.05.22 17:08
|buy
|732
|1.20
|1.1681
|1.1602
|1.1701
|1462
|2003.05.22 17:23
|close
|732
|1.20
|1.1698
|1.1602
|1.1701
|204.00
|22141.25
|1463
|2003.05.22 17:23
|close
|731
|0.30
|1.1697
|1.1603
|1.1725
|-24.00
|22117.25
|1464
|2003.05.22 17:23
|close
|730
|0.30
|1.1697
|1.1606
|1.1751
|-102.00
|22015.25
|1465
|2003.05.23 05:00
|sell
|733
|0.30
|1.1689
|0.0000
|1.1669
|1466
|2003.05.23 07:04
|close
|733
|0.30
|1.1677
|0.0000
|1.1669
|36.00
|22051.25
|1467
|2003.05.23 07:04
|sell
|734
|0.30
|1.1678
|0.0000
|1.1658
|1468
|2003.05.23 10:23
|sell
|735
|0.30
|1.1703
|0.0000
|1.1683
|1469
|2003.05.23 11:03
|sell
|736
|0.60
|1.1726
|0.0000
|1.1706
|1470
|2003.05.23 11:05
|sell
|737
|1.80
|1.1750
|0.0000
|1.1730
|1471
|2003.05.23 11:05
|buy
|738
|0.30
|1.1747
|1.1622
|1.1767
|1472
|2003.05.23 11:06
|close
|738
|0.30
|1.1761
|1.1622
|1.1767
|42.00
|22093.25
|1473
|2003.05.23 11:06
|buy
|739
|0.30
|1.1767
|1.1642
|1.1787
|1474
|2003.05.23 11:06
|sell
|740
|9.00
|1.1774
|0.0000
|1.1754
|1475
|2003.05.23 11:07
|t/p
|740
|9.00
|1.1754
|0.0000
|1.1754
|1800.00
|23893.25
|1476
|2003.05.23 11:07
|close
|737
|1.80
|1.1753
|0.0000
|1.1730
|-54.00
|23839.25
|1477
|2003.05.23 11:07
|close
|736
|0.60
|1.1753
|0.0000
|1.1706
|-162.00
|23677.25
|1478
|2003.05.23 11:07
|close
|735
|0.30
|1.1753
|0.0000
|1.1683
|-150.00
|23527.25
|1479
|2003.05.23 11:07
|close
|734
|0.30
|1.1753
|0.0000
|1.1658
|-225.00
|23302.25
|1480
|2003.05.23 11:07
|buy
|741
|0.30
|1.1743
|1.1641
|1.1763
|1481
|2003.05.23 11:07
|t/p
|741
|0.30
|1.1763
|1.1641
|1.1763
|60.00
|23362.25
|1482
|2003.05.23 11:07
|close
|739
|0.30
|1.1763
|1.1642
|1.1787
|-12.00
|23350.25
|1483
|2003.05.27 21:00
|sell
|742
|0.30
|1.1872
|0.0000
|1.1852
|1484
|2003.05.27 21:55
|close
|742
|0.30
|1.1860
|0.0000
|1.1852
|36.00
|23386.25
|1485
|2003.05.27 21:55
|sell
|743
|0.30
|1.1862
|0.0000
|1.1842
|1486
|2003.05.27 22:08
|close
|743
|0.30
|1.1848
|0.0000
|1.1842
|42.00
|23428.25
|1487
|2003.05.27 22:08
|sell
|744
|0.30
|1.1847
|0.0000
|1.1827
|1488
|2003.05.27 22:16
|close
|744
|0.30
|1.1835
|0.0000
|1.1827
|36.00
|23464.25
|1489
|2003.05.27 22:16
|sell
|745
|0.30
|1.1832
|0.0000
|1.1812
|1490
|2003.05.27 23:23
|close
|745
|0.30
|1.1820
|0.0000
|1.1812
|36.00
|23500.25
|1491
|2003.05.28 00:00
|sell
|746
|0.30
|1.1814
|0.0000
|1.1794
|1492
|2003.05.28 06:07
|sell
|747
|0.30
|1.1838
|0.0000
|1.1818
|1493
|2003.05.28 09:52
|close
|747
|0.30
|1.1820
|0.0000
|1.1818
|54.00
|23554.25
|1494
|2003.05.28 09:52
|close
|746
|0.30
|1.1821
|0.0000
|1.1794
|-21.00
|23533.25
|1495
|2003.05.29 19:00
|buy
|748
|0.30
|1.1832
|1.1707
|1.1852
|1496
|2003.05.29 19:08
|close
|748
|0.30
|1.1844
|1.1707
|1.1852
|36.00
|23569.25
|1497
|2003.05.29 19:08
|buy
|749
|0.30
|1.1843
|1.1718
|1.1863
|1498
|2003.05.29 19:36
|close
|749
|0.30
|1.1856
|1.1718
|1.1863
|39.00
|23608.25
|1499
|2003.05.29 19:36
|buy
|750
|0.30
|1.1856
|1.1731
|1.1876
|1500
|2003.05.29 19:37
|close
|750
|0.30
|1.1868
|1.1731
|1.1876
|36.00
|23644.25
|1501
|2003.05.29 19:37
|buy
|751
|0.30
|1.1868
|1.1743
|1.1888
|1502
|2003.05.29 19:41
|close
|751
|0.30
|1.1880
|1.1743
|1.1888
|36.00
|23680.25
|1503
|2003.05.29 19:41
|buy
|752
|0.30
|1.1879
|1.1754
|1.1899
|1504
|2003.05.29 20:01
|close
|752
|0.30
|1.1891
|1.1754
|1.1899
|36.00
|23716.25
|1505
|2003.05.30 14:00
|sell
|753
|0.30
|1.1836
|0.0000
|1.1816
|1506
|2003.05.30 14:10
|close
|753
|0.30
|1.1824
|0.0000
|1.1816
|36.00
|23752.25
|1507
|2003.05.30 14:10
|sell
|754
|0.30
|1.1824
|0.0000
|1.1804
|1508
|2003.05.30 16:31
|close
|754
|0.30
|1.1812
|0.0000
|1.1804
|36.00
|23788.25
|1509
|2003.05.30 17:00
|sell
|755
|0.30
|1.1811
|0.0000
|1.1791
|1510
|2003.05.30 17:01
|close
|755
|0.30
|1.1796
|0.0000
|1.1791
|45.00
|23833.25
|1511
|2003.05.30 17:01
|sell
|756
|0.30
|1.1790
|0.0000
|1.1770
|1512
|2003.05.30 17:02
|close
|756
|0.30
|1.1775
|0.0000
|1.1770
|45.00
|23878.25
|1513
|2003.05.30 17:02
|sell
|757
|0.30
|1.1776
|0.0000
|1.1756
|1514
|2003.05.30 17:10
|sell
|758
|0.30
|1.1802
|0.0000
|1.1782
|1515
|2003.05.30 17:13
|t/p
|758
|0.30
|1.1782
|0.0000
|1.1782
|60.00
|23938.25
|1516
|2003.05.30 17:13
|close
|757
|0.30
|1.1780
|0.0000
|1.1756
|-12.00
|23926.25
|1517
|2003.05.30 17:13
|sell
|759
|0.30
|1.1780
|0.0000
|1.1760
|1518
|2003.05.30 17:27
|close
|759
|0.30
|1.1768
|0.0000
|1.1760
|36.00
|23962.25
|1519
|2003.05.30 17:27
|sell
|760
|0.30
|1.1767
|0.0000
|1.1747
|1520
|2003.05.30 17:31
|close
|760
|0.30
|1.1755
|0.0000
|1.1747
|36.00
|23998.25
|1521
|2003.05.30 17:31
|sell
|761
|0.30
|1.1749
|0.0000
|1.1729
|1522
|2003.05.30 17:53
|sell
|762
|0.30
|1.1774
|0.0000
|1.1754
|1523
|2003.05.30 18:03
|close
|762
|0.30
|1.1755
|0.0000
|1.1754
|57.00
|24055.25
|1524
|2003.05.30 18:03
|close
|761
|0.30
|1.1760
|0.0000
|1.1729
|-33.00
|24022.25
|1525
|2003.05.30 19:00
|sell
|763
|0.30
|1.1762
|0.0000
|1.1742
|1526
|2003.05.30 20:33
|sell
|764
|0.30
|1.1786
|0.0000
|1.1766
|1527
|2003.05.30 21:20
|t/p
|764
|0.30
|1.1766
|0.0000
|1.1766
|60.00
|24082.25
|1528
|2003.05.30 21:20
|close
|763
|0.30
|1.1763
|0.0000
|1.1742
|-3.00
|24079.25
|1529
|2003.06.02 21:00
|buy
|765
|0.30
|1.1760
|1.1635
|1.1780
|1530
|2003.06.03 04:48
|buy
|766
|0.30
|1.1736
|1.1634
|1.1756
|1531
|2003.06.03 06:24
|t/p
|766
|0.30
|1.1756
|1.1634
|1.1756
|60.00
|24139.25
|1532
|2003.06.03 06:24
|close
|765
|0.30
|1.1757
|1.1635
|1.1780
|-10.11
|24129.14
|1533
|2003.06.03 15:00
|sell
|767
|0.30
|1.1725
|0.0000
|1.1705
|1534
|2003.06.03 15:21
|close
|767
|0.30
|1.1712
|0.0000
|1.1705
|39.00
|24168.14
|1535
|2003.06.03 15:21
|sell
|768
|0.30
|1.1712
|0.0000
|1.1692
|1536
|2003.06.03 16:17
|sell
|769
|0.30
|1.1739
|0.0000
|1.1719
|1537
|2003.06.03 16:28
|t/p
|769
|0.30
|1.1719
|0.0000
|1.1719
|60.00
|24228.14
|1538
|2003.06.03 16:28
|close
|768
|0.30
|1.1717
|0.0000
|1.1692
|-15.00
|24213.14
|1539
|2003.06.03 23:00
|buy
|770
|0.30
|1.1745
|1.1620
|1.1765
|1540
|2003.06.04 02:50
|buy
|771
|0.30
|1.1721
|1.1619
|1.1741
|1541
|2003.06.04 03:06
|close
|771
|0.30
|1.1740
|1.1619
|1.1741
|57.00
|24270.14
|1542
|2003.06.04 03:06
|close
|770
|0.30
|1.1738
|1.1620
|1.1765
|-22.11
|24248.03
|1543
|2003.06.05 14:00
|buy
|772
|0.30
|1.1681
|1.1556
|1.1701
|1544
|2003.06.05 14:19
|close
|772
|0.30
|1.1696
|1.1556
|1.1701
|45.00
|24293.03
|1545
|2003.06.05 14:19
|buy
|773
|0.30
|1.1697
|1.1572
|1.1717
|1546
|2003.06.05 14:29
|close
|773
|0.30
|1.1711
|1.1572
|1.1717
|42.00
|24335.03
|1547
|2003.06.05 14:29
|buy
|774
|0.30
|1.1715
|1.1590
|1.1735
|1548
|2003.06.05 14:44
|close
|774
|0.30
|1.1729
|1.1590
|1.1735
|42.00
|24377.03
|1549
|2003.06.05 14:44
|buy
|775
|0.30
|1.1730
|1.1605
|1.1750
|1550
|2003.06.05 15:01
|close
|775
|0.30
|1.1743
|1.1605
|1.1750
|39.00
|24416.03
|1551
|2003.06.06 17:00
|sell
|776
|0.30
|1.1730
|0.0000
|1.1710
|1552
|2003.06.06 17:02
|close
|776
|0.30
|1.1715
|0.0000
|1.1710
|45.00
|24461.03
|1553
|2003.06.06 17:02
|sell
|777
|0.30
|1.1714
|0.0000
|1.1694
|1554
|2003.06.06 17:14
|close
|777
|0.30
|1.1700
|0.0000
|1.1694
|42.00
|24503.03
|1555
|2003.06.06 17:14
|sell
|778
|0.30
|1.1702
|0.0000
|1.1682
|1556
|2003.06.06 17:15
|close
|778
|0.30
|1.1687
|0.0000
|1.1682
|45.00
|24548.03
|1557
|2003.06.06 17:15
|sell
|779
|0.30
|1.1687
|0.0000
|1.1667
|1558
|2003.06.06 17:22
|sell
|780
|0.30
|1.1711
|0.0000
|1.1691
|1559
|2003.06.06 18:02
|t/p
|780
|0.30
|1.1691
|0.0000
|1.1691
|60.00
|24608.03
|1560
|2003.06.06 18:02
|close
|779
|0.30
|1.1691
|0.0000
|1.1667
|-12.00
|24596.03
|1561
|2003.06.06 19:00
|sell
|781
|0.30
|1.1695
|0.0000
|1.1675
|1562
|2003.06.06 19:37
|sell
|782
|0.30
|1.1720
|0.0000
|1.1700
|1563
|2003.06.06 19:57
|close
|782
|0.30
|1.1701
|0.0000
|1.1700
|57.00
|24653.03
|1564
|2003.06.06 19:57
|close
|781
|0.30
|1.1705
|0.0000
|1.1675
|-30.00
|24623.03
|1565
|2003.06.06 19:57
|sell
|783
|0.30
|1.1705
|0.0000
|1.1685
|1566
|2003.06.06 20:09
|sell
|784
|0.30
|1.1730
|0.0000
|1.1710
|1567
|2003.06.06 20:33
|t/p
|784
|0.30
|1.1710
|0.0000
|1.1710
|60.00
|24683.03
|1568
|2003.06.06 20:33
|close
|783
|0.30
|1.1710
|0.0000
|1.1685
|-15.00
|24668.03
|1569
|2003.06.06 20:33
|sell
|785
|0.30
|1.1709
|0.0000
|1.1689
|1570
|2003.06.06 21:43
|close
|785
|0.30
|1.1696
|0.0000
|1.1689
|39.00
|24707.03
|1571
|2003.06.09 17:00
|buy
|786
|0.30
|1.1755
|1.1630
|1.1775
|1572
|2003.06.09 17:12
|close
|786
|0.30
|1.1769
|1.1630
|1.1775
|42.00
|24749.03
|1573
|2003.06.09 17:12
|buy
|787
|0.30
|1.1769
|1.1644
|1.1789
|1574
|2003.06.09 17:32
|close
|787
|0.30
|1.1782
|1.1644
|1.1789
|39.00
|24788.03
|1575
|2003.06.09 17:32
|buy
|788
|0.30
|1.1783
|1.1658
|1.1803
|1576
|2003.06.09 17:56
|buy
|789
|0.30
|1.1756
|1.1654
|1.1776
|1577
|2003.06.09 18:08
|buy
|790
|1.20
|1.1731
|1.1652
|1.1751
|1578
|2003.06.09 18:13
|close
|790
|1.20
|1.1746
|1.1652
|1.1751
|180.00
|24968.03
|1579
|2003.06.09 18:13
|close
|789
|0.30
|1.1744
|1.1654
|1.1776
|-36.00
|24932.03
|1580
|2003.06.09 18:13
|close
|788
|0.30
|1.1744
|1.1658
|1.1803
|-117.00
|24815.03
|1581
|2003.06.09 18:13
|buy
|791
|0.30
|1.1744
|1.1619
|1.1764
|1582
|2003.06.09 18:24
|close
|791
|0.30
|1.1757
|1.1619
|1.1764
|39.00
|24854.03
|1583
|2003.06.09 18:24
|buy
|792
|0.30
|1.1755
|1.1630
|1.1775
|1584
|2003.06.09 22:38
|buy
|793
|0.30
|1.1730
|1.1628
|1.1750
|1585
|2003.06.10 10:31
|buy
|794
|1.20
|1.1704
|1.1625
|1.1724
|1586
|2003.06.10 10:39
|close
|794
|1.20
|1.1719
|1.1625
|1.1724
|180.00
|25034.03
|1587
|2003.06.10 10:39
|close
|793
|0.30
|1.1718
|1.1628
|1.1750
|-37.11
|24996.92
|1588
|2003.06.10 10:39
|close
|792
|0.30
|1.1718
|1.1630
|1.1775
|-112.11
|24884.81
|1589
|2003.06.11 09:00
|buy
|795
|0.30
|1.1712
|1.1587
|1.1732
|1590
|2003.06.11 09:05
|close
|795
|0.30
|1.1725
|1.1587
|1.1732
|39.00
|24923.81
|1591
|2003.06.11 09:05
|buy
|796
|0.30
|1.1728
|1.1603
|1.1748
|1592
|2003.06.11 10:21
|buy
|797
|0.30
|1.1703
|1.1601
|1.1723
|1593
|2003.06.11 11:44
|close
|797
|0.30
|1.1722
|1.1601
|1.1723
|57.00
|24980.81
|1594
|2003.06.11 11:44
|close
|796
|0.30
|1.1719
|1.1603
|1.1748
|-27.00
|24953.81
|1595
|2003.06.11 12:00
|buy
|798
|0.30
|1.1729
|1.1604
|1.1749
|1596
|2003.06.11 13:39
|close
|798
|0.30
|1.1745
|1.1604
|1.1749
|48.00
|25001.81
|1597
|2003.06.11 13:39
|buy
|799
|0.30
|1.1744
|1.1619
|1.1764
|1598
|2003.06.11 14:05
|close
|799
|0.30
|1.1757
|1.1619
|1.1764
|39.00
|25040.81
|1599
|2003.06.12 16:00
|sell
|800
|0.30
|1.1720
|0.0000
|1.1700
|1600
|2003.06.12 16:02
|close
|800
|0.30
|1.1707
|0.0000
|1.1700
|39.00
|25079.81
|1601
|2003.06.12 16:02
|sell
|801
|0.30
|1.1709
|0.0000
|1.1689
|1602
|2003.06.12 17:01
|sell
|802
|0.30
|1.1733
|0.0000
|1.1713
|1603
|2003.06.12 18:12
|sell
|803
|0.60
|1.1758
|0.0000
|1.1738
|1604
|2003.06.13 09:03
|sell
|804
|1.80
|1.1782
|0.0000
|1.1762
|1605
|2003.06.13 09:03
|buy
|805
|0.30
|1.1780
|1.1655
|1.1800
|1606
|2003.06.13 09:51
|close
|804
|1.80
|1.1763
|0.0000
|1.1762
|342.00
|25421.81
|1607
|2003.06.13 09:51
|close
|803
|0.60
|1.1764
|0.0000
|1.1738
|-35.10
|25386.71
|1608
|2003.06.13 09:51
|close
|802
|0.30
|1.1764
|0.0000
|1.1713
|-92.55
|25294.16
|1609
|2003.06.13 09:51
|close
|801
|0.30
|1.1764
|0.0000
|1.1689
|-164.55
|25129.61
|1610
|2003.06.13 11:20
|close
|805
|0.30
|1.1794
|1.1655
|1.1800
|42.00
|25171.61
|1611
|2003.06.16 19:00
|sell
|806
|0.30
|1.1849
|0.0000
|1.1829
|1612
|2003.06.16 19:21
|close
|806
|0.30
|1.1835
|0.0000
|1.1829
|42.00
|25213.61
|1613
|2003.06.16 19:21
|sell
|807
|0.30
|1.1832
|0.0000
|1.1812
|1614
|2003.06.17 01:01
|close
|807
|0.30
|1.1819
|0.0000
|1.1812
|39.45
|25253.06
|1615
|2003.06.17 01:02
|sell
|808
|0.30
|1.1821
|0.0000
|1.1801
|1616
|2003.06.17 06:35
|sell
|809
|0.30
|1.1845
|0.0000
|1.1825
|1617
|2003.06.17 09:03
|sell
|810
|0.60
|1.1869
|0.0000
|1.1849
|1618
|2003.06.17 09:47
|t/p
|810
|0.60
|1.1849
|0.0000
|1.1849
|120.00
|25373.06
|1619
|2003.06.17 09:47
|close
|809
|0.30
|1.1848
|0.0000
|1.1825
|-9.00
|25364.06
|1620
|2003.06.17 09:47
|close
|808
|0.30
|1.1848
|0.0000
|1.1801
|-81.00
|25283.06
|1621
|2003.06.19 21:00
|buy
|811
|0.30
|1.1736
|1.1611
|1.1756
|1622
|2003.06.19 21:31
|buy
|812
|0.30
|1.1712
|1.1610
|1.1732
|1623
|2003.06.19 23:21
|close
|812
|0.30
|1.1731
|1.1610
|1.1732
|57.00
|25340.06
|1624
|2003.06.19 23:22
|close
|811
|0.30
|1.1728
|1.1611
|1.1756
|-24.00
|25316.06
|1625
|2003.06.19 23:24
|buy
|813
|0.30
|1.1729
|1.1604
|1.1749
|1626
|2003.06.20 02:05
|buy
|814
|0.30
|1.1705
|1.1603
|1.1725
|1627
|2003.06.20 03:05
|close
|814
|0.30
|1.1724
|1.1603
|1.1725
|57.00
|25373.06
|1628
|2003.06.20 03:05
|close
|813
|0.30
|1.1723
|1.1604
|1.1749
|-19.11
|25353.95
|1629
|2003.06.20 13:00
|sell
|815
|0.30
|1.1694
|0.0000
|1.1674
|1630
|2003.06.20 13:44
|close
|815
|0.30
|1.1681
|0.0000
|1.1674
|39.00
|25392.95
|1631
|2003.06.20 13:44
|sell
|816
|0.30
|1.1678
|0.0000
|1.1658
|1632
|2003.06.20 14:36
|close
|816
|0.30
|1.1664
|0.0000
|1.1658
|42.00
|25434.95
|1633
|2003.06.24 14:00
|buy
|817
|0.30
|1.1574
|1.1449
|1.1594
|1634
|2003.06.24 16:24
|buy
|818
|0.30
|1.1549
|1.1447
|1.1569
|1635
|2003.06.24 17:18
|buy
|819
|1.20
|1.1522
|1.1443
|1.1542
|1636
|2003.06.24 17:40
|close
|819
|1.20
|1.1538
|1.1443
|1.1542
|192.00
|25626.95
|1637
|2003.06.24 17:40
|close
|818
|0.30
|1.1535
|1.1447
|1.1569
|-42.00
|25584.95
|1638
|2003.06.24 17:40
|close
|817
|0.30
|1.1535
|1.1449
|1.1594
|-117.00
|25467.95
|1639
|2003.06.25 14:00
|buy
|820
|0.30
|1.1539
|1.1414
|1.1559
|1640
|2003.06.25 15:09
|close
|820
|0.30
|1.1552
|1.1414
|1.1559
|39.00
|25506.95
|1641
|2003.06.25 17:00
|buy
|821
|0.30
|1.1557
|1.1432
|1.1577
|1642
|2003.06.25 17:25
|close
|821
|0.30
|1.1570
|1.1432
|1.1577
|39.00
|25545.95
|1643
|2003.06.25 17:25
|buy
|822
|0.30
|1.1570
|1.1445
|1.1590
|1644
|2003.06.25 18:42
|close
|822
|0.30
|1.1583
|1.1445
|1.1590
|39.00
|25584.95
|1645
|2003.06.26 01:00
|sell
|823
|0.30
|1.1534
|0.0000
|1.1514
|1646
|2003.06.26 03:55
|close
|823
|0.30
|1.1521
|0.0000
|1.1514
|39.00
|25623.95
|1647
|2003.06.30 07:00
|buy
|824
|0.30
|1.1440
|1.1315
|1.1460
|1648
|2003.06.30 10:31
|close
|824
|0.30
|1.1453
|1.1315
|1.1460
|39.00
|25662.95
|1649
|2003.06.30 12:00
|buy
|825
|0.30
|1.1436
|1.1311
|1.1456
|1650
|2003.06.30 12:10
|buy
|826
|0.30
|1.1412
|1.1310
|1.1432
|1651
|2003.06.30 13:23
|close
|826
|0.30
|1.1431
|1.1310
|1.1432
|57.00
|25719.95
|1652
|2003.06.30 13:23
|close
|825
|0.30
|1.1430
|1.1311
|1.1456
|-18.00
|25701.95
|1653
|2003.07.02 12:00
|sell
|827
|0.30
|1.1542
|0.0000
|1.1522
|1654
|2003.07.02 13:58
|close
|827
|0.30
|1.1529
|0.0000
|1.1522
|39.00
|25740.95
|1655
|2003.07.02 15:00
|sell
|828
|0.30
|1.1532
|0.0000
|1.1512
|1656
|2003.07.02 16:31
|close
|828
|0.30
|1.1519
|0.0000
|1.1512
|39.00
|25779.95
|1657
|2003.07.02 17:00
|sell
|829
|0.30
|1.1525
|0.0000
|1.1505
|1658
|2003.07.02 17:26
|sell
|830
|0.30
|1.1549
|0.0000
|1.1529
|1659
|2003.07.02 17:52
|t/p
|830
|0.30
|1.1529
|0.0000
|1.1529
|60.00
|25839.95
|1660
|2003.07.02 17:52
|close
|829
|0.30
|1.1527
|0.0000
|1.1505
|-6.00
|25833.95
|1661
|2003.07.02 17:52
|sell
|831
|0.30
|1.1527
|0.0000
|1.1507
|1662
|2003.07.02 18:03
|close
|831
|0.30
|1.1514
|0.0000
|1.1507
|39.00
|25872.95
|1663
|2003.07.02 18:03
|sell
|832
|0.30
|1.1513
|0.0000
|1.1493
|1664
|2003.07.02 18:47
|sell
|833
|0.30
|1.1537
|0.0000
|1.1517
|1665
|2003.07.02 19:25
|t/p
|833
|0.30
|1.1517
|0.0000
|1.1517
|60.00
|25932.95
|1666
|2003.07.02 19:25
|close
|832
|0.30
|1.1515
|0.0000
|1.1493
|-6.00
|25926.95
|1667
|2003.07.02 19:26
|sell
|834
|0.30
|1.1516
|0.0000
|1.1496
|1668
|2003.07.02 21:30
|sell
|835
|0.30
|1.1541
|0.0000
|1.1521
|1669
|2003.07.03 03:43
|close
|835
|0.30
|1.1522
|0.0000
|1.1521
|58.35
|25985.30
|1670
|2003.07.03 03:43
|close
|834
|0.30
|1.1523
|0.0000
|1.1496
|-19.65
|25965.65
|1671
|2003.07.03 19:00
|buy
|836
|0.30
|1.1506
|1.1381
|1.1526
|1672
|2003.07.03 19:40
|buy
|837
|0.30
|1.1483
|1.1381
|1.1503
|1673
|2003.07.03 22:12
|close
|837
|0.30
|1.1501
|1.1381
|1.1503
|54.00
|26019.65
|1674
|2003.07.03 22:12
|close
|836
|0.30
|1.1503
|1.1381
|1.1526
|-9.00
|26010.65
|1675
|2003.07.04 20:00
|buy
|838
|0.30
|1.1497
|1.1372
|1.1517
|1676
|2003.07.07 01:55
|buy
|839
|0.30
|1.1473
|1.1371
|1.1493
|1677
|2003.07.07 07:24
|buy
|840
|1.20
|1.1449
|1.1370
|1.1469
|1678
|2003.07.07 08:32
|close
|840
|1.20
|1.1464
|1.1370
|1.1469
|180.00
|26190.65
|1679
|2003.07.07 08:32
|close
|839
|0.30
|1.1465
|1.1371
|1.1493
|-24.00
|26166.65
|1680
|2003.07.07 08:32
|close
|838
|0.30
|1.1465
|1.1372
|1.1517
|-97.11
|26069.54
|1681
|2003.07.09 05:00
|buy
|841
|0.30
|1.1327
|1.1202
|1.1347
|1682
|2003.07.09 09:51
|close
|841
|0.30
|1.1341
|1.1202
|1.1347
|42.00
|26111.54
|1683
|2003.07.09 11:00
|buy
|842
|0.30
|1.1329
|1.1204
|1.1349
|1684
|2003.07.09 11:42
|close
|842
|0.30
|1.1343
|1.1204
|1.1349
|42.00
|26153.54
|1685
|2003.07.09 11:42
|buy
|843
|0.30
|1.1344
|1.1219
|1.1364
|1686
|2003.07.09 13:56
|close
|843
|0.30
|1.1358
|1.1219
|1.1364
|42.00
|26195.54
|1687
|2003.07.09 13:56
|buy
|844
|0.30
|1.1358
|1.1233
|1.1378
|1688
|2003.07.09 16:54
|buy
|845
|0.30
|1.1332
|1.1230
|1.1352
|1689
|2003.07.09 20:00
|sell
|846
|0.30
|1.1329
|0.0000
|1.1309
|1690
|2003.07.09 22:33
|t/p
|845
|0.30
|1.1352
|1.1230
|1.1352
|60.00
|26255.54
|1691
|2003.07.09 22:33
|close
|844
|0.30
|1.1352
|1.1233
|1.1378
|-18.00
|26237.54
|1692
|2003.07.09 22:33
|sell
|847
|0.30
|1.1353
|0.0000
|1.1333
|1693
|2003.07.10 02:32
|close
|847
|0.30
|1.1334
|0.0000
|1.1333
|58.35
|26295.89
|1694
|2003.07.10 02:32
|close
|846
|0.30
|1.1337
|0.0000
|1.1309
|-22.65
|26273.24
|1695
|2003.07.10 14:00
|sell
|848
|0.30
|1.1332
|0.0000
|1.1312
|1696
|2003.07.10 14:52
|sell
|849
|0.30
|1.1357
|0.0000
|1.1337
|1697
|2003.07.10 15:18
|t/p
|849
|0.30
|1.1337
|0.0000
|1.1337
|60.00
|26333.24
|1698
|2003.07.10 15:18
|close
|848
|0.30
|1.1337
|0.0000
|1.1312
|-15.00
|26318.24
|1699
|2003.07.11 07:00
|sell
|850
|0.30
|1.1313
|0.0000
|1.1293
|1700
|2003.07.11 09:32
|sell
|851
|0.30
|1.1337
|0.0000
|1.1317
|1701
|2003.07.11 09:44
|close
|851
|0.30
|1.1318
|0.0000
|1.1317
|57.00
|26375.24
|1702
|2003.07.11 09:44
|close
|850
|0.30
|1.1322
|0.0000
|1.1293
|-27.00
|26348.24
|1703
|2003.07.14 16:00
|buy
|852
|0.30
|1.1306
|1.1181
|1.1326
|1704
|2003.07.14 17:19
|buy
|853
|0.30
|1.1281
|1.1179
|1.1301
|1705
|2003.07.14 18:31
|t/p
|853
|0.30
|1.1301
|1.1179
|1.1301
|60.00
|26408.24
|1706
|2003.07.14 18:31
|close
|852
|0.30
|1.1301
|1.1181
|1.1326
|-15.00
|26393.24
|1707
|2003.07.14 19:00
|buy
|854
|0.30
|1.1301
|1.1176
|1.1321
|1708
|2003.07.14 21:25
|buy
|855
|0.30
|1.1275
|1.1173
|1.1295
|1709
|2003.07.14 22:09
|t/p
|855
|0.30
|1.1295
|1.1173
|1.1295
|60.00
|26453.24
|1710
|2003.07.14 22:09
|close
|854
|0.30
|1.1297
|1.1176
|1.1321
|-12.00
|26441.24
|1711
|2003.07.15 11:00
|buy
|856
|0.30
|1.1287
|1.1162
|1.1307
|1712
|2003.07.15 12:01
|close
|856
|0.30
|1.1301
|1.1162
|1.1307
|42.00
|26483.24
|1713
|2003.07.15 12:01
|buy
|857
|0.30
|1.1307
|1.1182
|1.1327
|1714
|2003.07.15 12:41
|close
|857
|0.30
|1.1322
|1.1182
|1.1327
|45.00
|26528.24
|1715
|2003.07.15 12:41
|buy
|858
|0.30
|1.1323
|1.1198
|1.1343
|1716
|2003.07.15 13:17
|close
|858
|0.30
|1.1337
|1.1198
|1.1343
|42.00
|26570.24
|1717
|2003.07.15 14:00
|buy
|859
|0.30
|1.1334
|1.1209
|1.1354
|1718
|2003.07.15 15:32
|buy
|860
|0.30
|1.1308
|1.1206
|1.1328
|1719
|2003.07.15 16:52
|t/p
|860
|0.30
|1.1328
|1.1206
|1.1328
|60.00
|26630.24
|1720
|2003.07.15 16:52
|close
|859
|0.30
|1.1328
|1.1209
|1.1354
|-18.00
|26612.24
|1721
|2003.07.16 19:00
|buy
|861
|0.30
|1.1214
|1.1089
|1.1234
|1722
|2003.07.16 19:11
|close
|861
|0.30
|1.1229
|1.1089
|1.1234
|45.00
|26657.24
|1723
|2003.07.16 19:11
|buy
|862
|0.30
|1.1229
|1.1104
|1.1249
|1724
|2003.07.16 20:07
|buy
|863
|0.30
|1.1205
|1.1103
|1.1225
|1725
|2003.07.16 21:33
|close
|863
|0.30
|1.1224
|1.1103
|1.1225
|57.00
|26714.24
|1726
|2003.07.16 21:33
|close
|862
|0.30
|1.1223
|1.1104
|1.1249
|-18.00
|26696.24
|1727
|2003.07.16 21:33
|buy
|864
|0.30
|1.1226
|1.1101
|1.1246
|1728
|2003.07.17 10:59
|close
|864
|0.30
|1.1241
|1.1101
|1.1246
|41.67
|26737.91
|1729
|2003.07.17 17:00
|sell
|865
|0.30
|1.1170
|0.0000
|1.1150
|1730
|2003.07.17 17:19
|sell
|866
|0.30
|1.1194
|0.0000
|1.1174
|1731
|2003.07.17 18:51
|t/p
|866
|0.30
|1.1174
|0.0000
|1.1174
|60.00
|26797.91
|1732
|2003.07.17 18:51
|close
|865
|0.30
|1.1174
|0.0000
|1.1150
|-12.00
|26785.91
|1733
|2003.07.17 18:51
|sell
|867
|0.30
|1.1173
|0.0000
|1.1153
|1734
|2003.07.17 18:59
|close
|867
|0.30
|1.1159
|0.0000
|1.1153
|42.00
|26827.91
|1735
|2003.07.17 18:59
|sell
|868
|0.30
|1.1159
|0.0000
|1.1139
|1736
|2003.07.17 19:03
|sell
|869
|0.30
|1.1187
|0.0000
|1.1167
|1737
|2003.07.17 19:44
|sell
|870
|0.60
|1.1211
|0.0000
|1.1191
|1738
|2003.07.18 00:00
|buy
|871
|0.30
|1.1211
|1.1086
|1.1231
|1739
|2003.07.18 01:19
|close
|871
|0.30
|1.1225
|1.1086
|1.1231
|42.00
|26869.91
|1740
|2003.07.18 01:19
|buy
|872
|0.30
|1.1226
|1.1101
|1.1246
|1741
|2003.07.18 01:24
|sell
|873
|1.80
|1.1235
|0.0000
|1.1215
|1742
|2003.07.18 01:27
|close
|872
|0.30
|1.1242
|1.1101
|1.1246
|48.00
|26917.91
|1743
|2003.07.18 01:27
|buy
|874
|0.30
|1.1239
|1.1114
|1.1259
|1744
|2003.07.18 02:03
|close
|874
|0.30
|1.1257
|1.1114
|1.1259
|54.00
|26971.91
|1745
|2003.07.18 02:03
|buy
|875
|0.30
|1.1257
|1.1132
|1.1277
|1746
|2003.07.18 02:03
|sell
|876
|9.00
|1.1259
|0.0000
|1.1239
|1747
|2003.07.18 02:24
|close
|876
|9.00
|1.1246
|0.0000
|1.1239
|1170.00
|28141.91
|1748
|2003.07.18 02:24
|close
|873
|1.80
|1.1248
|0.0000
|1.1215
|-234.00
|27907.91
|1749
|2003.07.18 02:24
|close
|870
|0.60
|1.1248
|0.0000
|1.1191
|-221.10
|27686.81
|1750
|2003.07.18 02:24
|close
|869
|0.30
|1.1248
|0.0000
|1.1167
|-182.55
|27504.26
|1751
|2003.07.18 02:24
|close
|868
|0.30
|1.1248
|0.0000
|1.1139
|-266.55
|27237.71
|1752
|2003.07.18 03:05
|buy
|877
|0.30
|1.1233
|1.1131
|1.1253
|1753
|2003.07.18 11:23
|buy
|878
|1.20
|1.1209
|1.1130
|1.1229
|1754
|2003.07.18 14:00
|sell
|879
|0.30
|1.1193
|0.0000
|1.1173
|1755
|2003.07.18 17:04
|close
|879
|0.30
|1.1176
|0.0000
|1.1173
|51.00
|27288.71
|1756
|2003.07.18 17:05
|buy
|880
|8.10
|1.1180
|1.1124
|1.1200
|1757
|2003.07.18 17:05
|sell
|881
|0.30
|1.1173
|0.0000
|1.1153
|1758
|2003.07.18 17:08
|close
|880
|8.10
|1.1190
|1.1124
|1.1200
|810.00
|28098.71
|1759
|2003.07.18 17:08
|close
|878
|1.20
|1.1189
|1.1130
|1.1229
|-240.00
|27858.71
|1760
|2003.07.18 17:08
|close
|877
|0.30
|1.1189
|1.1131
|1.1253
|-132.00
|27726.71
|1761
|2003.07.18 17:08
|close
|875
|0.30
|1.1189
|1.1132
|1.1277
|-204.00
|27522.71
|1762
|2003.07.18 17:10
|sell
|882
|0.30
|1.1197
|0.0000
|1.1177
|1763
|2003.07.18 17:56
|sell
|883
|0.60
|1.1220
|0.0000
|1.1200
|1764
|2003.07.18 19:01
|sell
|884
|1.80
|1.1244
|0.0000
|1.1224
|1765
|2003.07.18 19:02
|buy
|885
|0.30
|1.1243
|1.1118
|1.1263
|1766
|2003.07.18 19:13
|close
|885
|0.30
|1.1258
|1.1118
|1.1263
|45.00
|27567.71
|1767
|2003.07.18 19:13
|buy
|886
|0.30
|1.1257
|1.1132
|1.1277
|1768
|2003.07.18 19:16
|sell
|887
|9.00
|1.1270
|0.0000
|1.1250
|1769
|2003.07.18 19:18
|close
|886
|0.30
|1.1273
|1.1132
|1.1277
|48.00
|27615.71
|1770
|2003.07.18 19:18
|buy
|888
|0.30
|1.1274
|1.1149
|1.1294
|1771
|2003.07.18 19:34
|close
|888
|0.30
|1.1288
|1.1149
|1.1294
|42.00
|27657.71
|1772
|2003.07.18 19:34
|buy
|889
|0.30
|1.1287
|1.1162
|1.1307
|1773
|2003.07.18 19:35
|close
|889
|0.30
|1.1302
|1.1162
|1.1307
|45.00
|27702.71
|1774
|2003.07.18 19:35
|buy
|890
|0.30
|1.1303
|1.1178
|1.1323
|1775
|2003.07.18 19:42
|buy
|891
|3.90
|1.1278
|1.1176
|1.1298
|1776
|2003.07.18 19:43
|close
|891
|3.90
|1.1283
|1.1176
|1.1298
|195.00
|27897.71
|1777
|2003.07.18 19:43
|close
|890
|0.30
|1.1285
|1.1178
|1.1323
|-54.00
|27843.71
|1778
|2003.07.18 19:43
|buy
|892
|0.30
|1.1286
|1.1161
|1.1306
|1779
|2003.07.18 20:45
|close
|892
|0.30
|1.1300
|1.1161
|1.1306
|42.00
|27885.71
|1780
|2003.07.18 20:45
|buy
|893
|0.30
|1.1301
|1.1176
|1.1321
|1781
|2003.07.18 22:58
|buy
|894
|3.90
|1.1277
|1.1175
|1.1297
|1782
|2003.07.18 22:59
|close
|894
|3.90
|1.1280
|1.1175
|1.1297
|117.00
|28002.71
|1783
|2003.07.18 22:59
|close
|893
|0.30
|1.1275
|1.1176
|1.1321
|-78.00
|27924.71
|1784
|2003.07.18 22:59
|buy
|895
|0.30
|1.1278
|1.1153
|1.1298
|1785
|2003.07.21 01:01
|t/p
|887
|9.00
|1.1250
|0.0000
|1.1250
|1813.50
|29738.21
|1786
|2003.07.21 01:01
|close
|884
|1.80
|1.1246
|0.0000
|1.1224
|-33.30
|29704.91
|1787
|2003.07.21 01:01
|close
|883
|0.60
|1.1246
|0.0000
|1.1200
|-155.10
|29549.81
|1788
|2003.07.21 01:01
|close
|882
|0.30
|1.1246
|0.0000
|1.1177
|-146.55
|29403.26
|1789
|2003.07.21 01:01
|close
|881
|0.30
|1.1246
|0.0000
|1.1153
|-218.55
|29184.71
|1790
|2003.07.21 01:02
|buy
|896
|0.40
|1.1251
|1.1149
|1.1271
|1791
|2003.07.21 02:47
|close
|896
|0.40
|1.1270
|1.1149
|1.1271
|76.00
|29260.71
|1792
|2003.07.21 02:47
|close
|895
|0.30
|1.1269
|1.1153
|1.1298
|-28.11
|29232.60
|1793
|2003.07.22 21:00
|sell
|897
|0.40
|1.1324
|0.0000
|1.1304
|1794
|2003.07.22 22:32
|sell
|898
|0.40
|1.1348
|0.0000
|1.1328
|1795
|2003.07.22 22:57
|close
|898
|0.40
|1.1330
|0.0000
|1.1328
|72.00
|29304.60
|1796
|2003.07.22 22:57
|close
|897
|0.40
|1.1333
|0.0000
|1.1304
|-36.00
|29268.60
|1797
|2003.07.22 22:57
|sell
|899
|0.40
|1.1332
|0.0000
|1.1312
|1798
|2003.07.23 02:06
|close
|899
|0.40
|1.1321
|0.0000
|1.1312
|44.60
|29313.20
|1799
|2003.07.24 19:00
|sell
|900
|0.40
|1.1438
|0.0000
|1.1418
|1800
|2003.07.24 20:21
|sell
|901
|0.40
|1.1463
|0.0000
|1.1443
|1801
|2003.07.25 10:25
|sell
|902
|0.80
|1.1487
|0.0000
|1.1467
|1802
|2003.07.25 15:25
|t/p
|902
|0.80
|1.1467
|0.0000
|1.1467
|160.00
|29473.20
|1803
|2003.07.25 15:25
|close
|901
|0.40
|1.1467
|0.0000
|1.1443
|-15.40
|29457.80
|1804
|2003.07.25 15:25
|close
|900
|0.40
|1.1467
|0.0000
|1.1418
|-115.40
|29342.40
|1805
|2003.07.28 06:00
|sell
|903
|0.40
|1.1477
|0.0000
|1.1457
|1806
|2003.07.28 09:11
|close
|903
|0.40
|1.1465
|0.0000
|1.1457
|48.00
|29390.40
|1807
|2003.07.28 19:00
|buy
|904
|0.40
|1.1502
|1.1377
|1.1522
|1808
|2003.07.28 19:30
|close
|904
|0.40
|1.1514
|1.1377
|1.1522
|48.00
|29438.40
|1809
|2003.07.28 19:30
|buy
|905
|0.40
|1.1513
|1.1388
|1.1533
|1810
|2003.07.28 22:31
|buy
|906
|0.40
|1.1489
|1.1387
|1.1509
|1811
|2003.07.29 05:43
|close
|906
|0.40
|1.1507
|1.1387
|1.1509
|70.52
|29508.92
|1812
|2003.07.29 05:43
|close
|905
|0.40
|1.1508
|1.1388
|1.1533
|-21.48
|29487.44
|1813
|2003.07.29 14:00
|sell
|907
|0.40
|1.1477
|0.0000
|1.1457
|1814
|2003.07.29 14:27
|close
|907
|0.40
|1.1465
|0.0000
|1.1457
|48.00
|29535.44
|1815
|2003.07.29 14:27
|sell
|908
|0.40
|1.1466
|0.0000
|1.1446
|1816
|2003.07.29 15:35
|close
|908
|0.40
|1.1454
|0.0000
|1.1446
|48.00
|29583.44
|1817
|2003.08.01 20:00
|buy
|909
|0.40
|1.1254
|1.1129
|1.1274
|1818
|2003.08.01 21:38
|close
|909
|0.40
|1.1266
|1.1129
|1.1274
|48.00
|29631.44
|1819
|2003.08.01 21:38
|buy
|910
|0.40
|1.1266
|1.1141
|1.1286
|1820
|2003.08.01 23:53
|close
|910
|0.40
|1.1278
|1.1141
|1.1286
|48.00
|29679.44
|1821
|2003.08.01 23:53
|buy
|911
|0.40
|1.1278
|1.1153
|1.1298
|1822
|2003.08.04 10:19
|close
|911
|0.40
|1.1290
|1.1153
|1.1298
|46.52
|29725.96
|1823
|2003.08.05 16:00
|sell
|912
|0.40
|1.1316
|0.0000
|1.1296
|1824
|2003.08.05 16:40
|sell
|913
|0.40
|1.1340
|0.0000
|1.1320
|1825
|2003.08.05 17:01
|close
|913
|0.40
|1.1322
|0.0000
|1.1320
|72.00
|29797.96
|1826
|2003.08.05 17:01
|close
|912
|0.40
|1.1324
|0.0000
|1.1296
|-32.00
|29765.96
|1827
|2003.08.06 17:00
|sell
|914
|0.40
|1.1376
|0.0000
|1.1356
|1828
|2003.08.06 18:27
|close
|914
|0.40
|1.1363
|0.0000
|1.1356
|52.00
|29817.96
|1829
|2003.08.06 19:00
|sell
|915
|0.40
|1.1359
|0.0000
|1.1339
|1830
|2003.08.06 20:49
|close
|915
|0.40
|1.1347
|0.0000
|1.1339
|48.00
|29865.96
|1831
|2003.08.06 20:49
|sell
|916
|0.40
|1.1346
|0.0000
|1.1326
|1832
|2003.08.06 21:00
|close
|916
|0.40
|1.1334
|0.0000
|1.1326
|48.00
|29913.96
|1833
|2003.08.06 22:00
|sell
|917
|0.40
|1.1347
|0.0000
|1.1327
|1834
|2003.08.06 23:39
|close
|917
|0.40
|1.1334
|0.0000
|1.1327
|52.00
|29965.96
|1835
|2003.08.07 00:00
|sell
|918
|0.40
|1.1335
|0.0000
|1.1315
|1836
|2003.08.07 09:25
|close
|918
|0.40
|1.1322
|0.0000
|1.1315
|52.00
|30017.96
|1837
|2003.08.07 14:00
|buy
|919
|0.40
|1.1355
|1.1230
|1.1375
|1838
|2003.08.07 14:21
|close
|919
|0.40
|1.1369
|1.1230
|1.1375
|56.00
|30073.96
|1839
|2003.08.07 14:21
|buy
|920
|0.40
|1.1369
|1.1244
|1.1389
|1840
|2003.08.07 16:25
|close
|920
|0.40
|1.1383
|1.1244
|1.1389
|56.00
|30129.96
|1841
|2003.08.07 18:00
|buy
|921
|0.40
|1.1409
|1.1284
|1.1429
|1842
|2003.08.07 19:23
|buy
|922
|0.40
|1.1384
|1.1282
|1.1404
|1843
|2003.08.08 04:57
|buy
|923
|1.60
|1.1361
|1.1282
|1.1381
|1844
|2003.08.08 05:00
|sell
|924
|0.40
|1.1360
|0.0000
|1.1340
|1845
|2003.08.08 09:15
|close
|923
|1.60
|1.1375
|1.1282
|1.1381
|224.00
|30353.96
|1846
|2003.08.08 09:15
|close
|922
|0.40
|1.1374
|1.1282
|1.1404
|-41.48
|30312.48
|1847
|2003.08.08 09:15
|close
|921
|0.40
|1.1374
|1.1284
|1.1429
|-141.48
|30171.00
|1848
|2003.08.08 10:47
|close
|924
|0.40
|1.1345
|0.0000
|1.1340
|60.00
|30231.00
|1849
|2003.08.08 11:00
|sell
|925
|0.40
|1.1341
|0.0000
|1.1321
|1850
|2003.08.08 14:36
|close
|925
|0.40
|1.1329
|0.0000
|1.1321
|48.00
|30279.00
|1851
|2003.08.11 18:00
|buy
|926
|0.40
|1.1323
|1.1198
|1.1343
|1852
|2003.08.11 18:37
|close
|926
|0.40
|1.1335
|1.1198
|1.1343
|48.00
|30327.00
|1853
|2003.08.11 18:38
|buy
|927
|0.40
|1.1335
|1.1210
|1.1355
|1854
|2003.08.11 18:46
|close
|927
|0.40
|1.1348
|1.1210
|1.1355
|52.00
|30379.00
|1855
|2003.08.11 18:46
|buy
|928
|0.40
|1.1349
|1.1224
|1.1369
|1856
|2003.08.11 19:07
|close
|928
|0.40
|1.1362
|1.1224
|1.1369
|52.00
|30431.00
|1857
|2003.08.11 19:07
|buy
|929
|0.40
|1.1365
|1.1240
|1.1385
|1858
|2003.08.11 20:00
|close
|929
|0.40
|1.1378
|1.1240
|1.1385
|52.00
|30483.00
|1859
|2003.08.11 20:00
|buy
|930
|0.40
|1.1378
|1.1253
|1.1398
|1860
|2003.08.11 22:16
|buy
|931
|0.40
|1.1353
|1.1251
|1.1373
|1861
|2003.08.12 10:31
|close
|931
|0.40
|1.1372
|1.1251
|1.1373
|74.52
|30557.52
|1862
|2003.08.12 10:31
|close
|930
|0.40
|1.1371
|1.1253
|1.1398
|-29.48
|30528.04
|1863
|2003.08.12 14:00
|sell
|932
|0.40
|1.1325
|0.0000
|1.1305
|1864
|2003.08.12 14:30
|close
|932
|0.40
|1.1313
|0.0000
|1.1305
|48.00
|30576.04
|1865
|2003.08.12 14:30
|sell
|933
|0.40
|1.1312
|0.0000
|1.1292
|1866
|2003.08.12 15:30
|close
|933
|0.40
|1.1300
|0.0000
|1.1292
|48.00
|30624.04
|1867
|2003.08.13 20:00
|buy
|934
|0.40
|1.1314
|1.1189
|1.1334
|1868
|2003.08.13 23:59
|close
|934
|0.40
|1.1326
|1.1189
|1.1334
|48.00
|30672.04
|1869
|2003.08.13 23:59
|buy
|935
|0.40
|1.1329
|1.1204
|1.1349
|1870
|2003.08.14 03:35
|close
|935
|0.40
|1.1342
|1.1204
|1.1349
|47.56
|30719.60
|1871
|2003.08.14 15:00
|sell
|936
|0.40
|1.1277
|0.0000
|1.1257
|1872
|2003.08.14 15:32
|close
|936
|0.40
|1.1262
|0.0000
|1.1257
|60.00
|30779.60
|1873
|2003.08.14 15:32
|sell
|937
|0.40
|1.1262
|0.0000
|1.1242
|1874
|2003.08.14 16:42
|sell
|938
|0.40
|1.1287
|0.0000
|1.1267
|1875
|2003.08.14 17:47
|t/p
|938
|0.40
|1.1267
|0.0000
|1.1267
|80.00
|30859.60
|1876
|2003.08.14 17:47
|close
|937
|0.40
|1.1266
|0.0000
|1.1242
|-16.00
|30843.60
|1877
|2003.08.14 17:47
|sell
|939
|0.40
|1.1266
|0.0000
|1.1246
|1878
|2003.08.14 18:20
|close
|939
|0.40
|1.1252
|0.0000
|1.1246
|56.00
|30899.60
|1879
|2003.08.19 22:00
|buy
|940
|0.40
|1.1146
|1.1021
|1.1166
|1880
|2003.08.20 03:52
|buy
|941
|0.40
|1.1122
|1.1020
|1.1142
|1881
|2003.08.20 04:41
|buy
|942
|1.60
|1.1099
|1.1020
|1.1119
|1882
|2003.08.20 08:01
|close
|942
|1.60
|1.1113
|1.1020
|1.1119
|224.00
|31123.60
|1883
|2003.08.20 08:01
|close
|941
|0.40
|1.1112
|1.1020
|1.1142
|-40.00
|31083.60
|1884
|2003.08.20 08:01
|close
|940
|0.40
|1.1112
|1.1021
|1.1166
|-137.48
|30946.12
|1885
|2003.08.20 13:00
|buy
|943
|0.40
|1.1115
|1.0990
|1.1135
|1886
|2003.08.20 13:38
|buy
|944
|0.40
|1.1091
|1.0989
|1.1111
|1887
|2003.08.20 15:11
|close
|944
|0.40
|1.1109
|1.0989
|1.1111
|72.00
|31018.12
|1888
|2003.08.20 15:11
|close
|943
|0.40
|1.1108
|1.0990
|1.1135
|-28.00
|30990.12
|1889
|2003.08.20 19:00
|buy
|945
|0.40
|1.1108
|1.0983
|1.1128
|1890
|2003.08.20 19:23
|close
|945
|0.40
|1.1120
|1.0983
|1.1128
|48.00
|31038.12
|1891
|2003.08.20 19:23
|buy
|946
|0.40
|1.1120
|1.0995
|1.1140
|1892
|2003.08.21 03:32
|buy
|947
|0.40
|1.1094
|1.0992
|1.1114
|1893
|2003.08.21 08:16
|buy
|948
|1.60
|1.1068
|1.0989
|1.1088
|1894
|2003.08.21 09:35
|buy
|949
|10.80
|1.1043
|1.0987
|1.1063
|1895
|2003.08.21 09:35
|sell
|950
|0.40
|1.1044
|0.0000
|1.1024
|1896
|2003.08.21 09:37
|close
|950
|0.40
|1.1032
|0.0000
|1.1024
|48.00
|31086.12
|1897
|2003.08.21 09:37
|sell
|951
|0.40
|1.1033
|0.0000
|1.1013
|1898
|2003.08.21 09:59
|close
|951
|0.40
|1.1020
|0.0000
|1.1013
|52.00
|31138.12
|1899
|2003.08.21 09:59
|sell
|952
|0.30
|1.1020
|0.0000
|1.1000
|1900
|2003.08.21 10:19
|close
|952
|0.30
|1.1004
|0.0000
|1.1000
|48.00
|31186.12
|1901
|2003.08.21 10:19
|sell
|953
|0.30
|1.1004
|0.0000
|1.0984
|1902
|2003.08.21 10:20
|s/l
|946
|0.40
|1.0995
|1.0995
|1.1140
|-504.44
|30681.68
|1903
|2003.08.21 10:20
|close
|949
|10.80
|1.0993
|1.0987
|1.1063
|-5400.00
|25281.68
|1904
|2003.08.21 10:20
|close
|948
|1.60
|1.0993
|1.0989
|1.1088
|-1200.00
|24081.68
|1905
|2003.08.21 10:20
|close
|947
|0.40
|1.0993
|1.0992
|1.1114
|-404.00
|23677.68
|1906
|2003.08.21 10:21
|close
|953
|0.30
|1.0991
|0.0000
|1.0984
|39.00
|23716.68
|1907
|2003.08.25 13:00
|buy
|954
|0.30
|1.0911
|1.0786
|1.0931
|1908
|2003.08.25 14:55
|buy
|955
|0.30
|1.0887
|1.0785
|1.0907
|1909
|2003.08.25 16:31
|close
|955
|0.30
|1.0905
|1.0785
|1.0907
|54.00
|23770.68
|1910
|2003.08.25 16:31
|close
|954
|0.30
|1.0907
|1.0786
|1.0931
|-12.00
|23758.68
|1911
|2003.08.26 19:00
|buy
|956
|0.30
|1.0895
|1.0770
|1.0915
|1912
|2003.08.26 19:33
|close
|956
|0.30
|1.0908
|1.0770
|1.0915
|39.00
|23797.68
|1913
|2003.08.26 19:33
|buy
|957
|0.30
|1.0908
|1.0783
|1.0928
|1914
|2003.08.26 21:55
|buy
|958
|0.30
|1.0884
|1.0782
|1.0904
|1915
|2003.08.27 00:00
|buy
|959
|1.20
|1.0860
|1.0781
|1.0880
|1916
|2003.08.27 01:44
|close
|959
|1.20
|1.0874
|1.0781
|1.0880
|168.00
|23965.68
|1917
|2003.08.27 01:44
|close
|958
|0.30
|1.0873
|1.0782
|1.0904
|-34.11
|23931.57
|1918
|2003.08.27 01:44
|close
|957
|0.30
|1.0873
|1.0783
|1.0928
|-106.11
|23825.46
|1919
|2003.08.27 12:00
|buy
|960
|0.30
|1.0894
|1.0769
|1.0914
|1920
|2003.08.27 13:03
|close
|960
|0.30
|1.0906
|1.0769
|1.0914
|36.00
|23861.46
|1921
|2003.08.28 00:00
|sell
|961
|0.30
|1.0889
|0.0000
|1.0869
|1922
|2003.08.28 00:27
|close
|961
|0.30
|1.0875
|0.0000
|1.0869
|42.00
|23903.46
|1923
|2003.08.28 00:27
|sell
|962
|0.30
|1.0874
|0.0000
|1.0854
|1924
|2003.08.28 02:43
|close
|962
|0.30
|1.0862
|0.0000
|1.0854
|36.00
|23939.46
|1925
|2003.08.28 02:43
|sell
|963
|0.30
|1.0861
|0.0000
|1.0841
|1926
|2003.08.28 03:04
|close
|963
|0.30
|1.0849
|0.0000
|1.0841
|36.00
|23975.46
|1927
|2003.08.28 18:00
|buy
|964
|0.30
|1.0910
|1.0785
|1.0930
|1928
|2003.08.28 19:53
|buy
|965
|0.30
|1.0885
|1.0783
|1.0905
|1929
|2003.08.29 10:26
|close
|965
|0.30
|1.0904
|1.0783
|1.0905
|55.89
|24031.35
|1930
|2003.08.29 10:26
|close
|964
|0.30
|1.0902
|1.0785
|1.0930
|-25.11
|24006.24
|1931
|2003.09.01 19:00
|sell
|966
|0.30
|1.0963
|0.0000
|1.0943
|1932
|2003.09.02 03:49
|close
|966
|0.30
|1.0948
|0.0000
|1.0943
|45.45
|24051.69
|1933
|2003.09.02 06:00
|sell
|967
|0.30
|1.0935
|0.0000
|1.0915
|1934
|2003.09.02 09:11
|close
|967
|0.30
|1.0921
|0.0000
|1.0915
|42.00
|24093.69
|1935
|2003.09.03 20:00
|buy
|968
|0.30
|1.0854
|1.0729
|1.0874
|1936
|2003.09.03 20:05
|close
|968
|0.30
|1.0868
|1.0729
|1.0874
|42.00
|24135.69
|1937
|2003.09.03 20:05
|buy
|969
|0.30
|1.0868
|1.0743
|1.0888
|1938
|2003.09.03 21:47
|buy
|970
|0.30
|1.0844
|1.0742
|1.0864
|1939
|2003.09.04 01:38
|buy
|971
|1.20
|1.0820
|1.0741
|1.0840
|1940
|2003.09.04 03:24
|close
|971
|1.20
|1.0835
|1.0741
|1.0840
|180.00
|24315.69
|1941
|2003.09.04 03:24
|close
|970
|0.30
|1.0833
|1.0742
|1.0864
|-36.33
|24279.36
|1942
|2003.09.04 03:24
|close
|969
|0.30
|1.0833
|1.0743
|1.0888
|-108.33
|24171.03
|1943
|2003.09.04 07:00
|buy
|972
|0.30
|1.0846
|1.0721
|1.0866
|1944
|2003.09.04 10:22
|buy
|973
|0.30
|1.0822
|1.0720
|1.0842
|1945
|2003.09.04 11:00
|close
|973
|0.30
|1.0841
|1.0720
|1.0842
|57.00
|24228.03
|1946
|2003.09.04 11:00
|close
|972
|0.30
|1.0840
|1.0721
|1.0866
|-18.00
|24210.03
|1947
|2003.09.10 16:00
|sell
|974
|0.30
|1.1207
|0.0000
|1.1187
|1948
|2003.09.10 17:35
|close
|974
|0.30
|1.1193
|0.0000
|1.1187
|42.00
|24252.03
|1949
|2003.09.11 05:00
|sell
|975
|0.30
|1.1194
|0.0000
|1.1174
|1950
|2003.09.11 07:19
|sell
|976
|0.30
|1.1218
|0.0000
|1.1198
|1951
|2003.09.11 09:13
|sell
|977
|0.60
|1.1242
|0.0000
|1.1222
|1952
|2003.09.11 10:04
|sell
|978
|1.80
|1.1266
|0.0000
|1.1246
|1953
|2003.09.11 10:04
|buy
|979
|0.30
|1.1266
|1.1141
|1.1286
|1954
|2003.09.11 11:32
|close
|978
|1.80
|1.1247
|0.0000
|1.1246
|342.00
|24594.03
|1955
|2003.09.11 11:32
|close
|977
|0.60
|1.1246
|0.0000
|1.1222
|-24.00
|24570.03
|1956
|2003.09.11 11:32
|close
|976
|0.30
|1.1246
|0.0000
|1.1198
|-84.00
|24486.03
|1957
|2003.09.11 11:32
|close
|975
|0.30
|1.1246
|0.0000
|1.1174
|-156.00
|24330.03
|1958
|2003.09.11 11:38
|buy
|980
|0.30
|1.1240
|1.1138
|1.1260
|1959
|2003.09.11 13:52
|buy
|981
|1.20
|1.1216
|1.1137
|1.1236
|1960
|2003.09.11 15:01
|close
|981
|1.20
|1.1231
|1.1137
|1.1236
|180.00
|24510.03
|1961
|2003.09.11 15:01
|close
|980
|0.30
|1.1229
|1.1138
|1.1260
|-33.00
|24477.03
|1962
|2003.09.11 15:01
|close
|979
|0.30
|1.1229
|1.1141
|1.1286
|-111.00
|24366.03
|1963
|2003.09.11 18:00
|sell
|982
|0.30
|1.1186
|0.0000
|1.1166
|1964
|2003.09.11 18:33
|close
|982
|0.30
|1.1173
|0.0000
|1.1166
|39.00
|24405.03
|1965
|2003.09.11 18:34
|sell
|983
|0.30
|1.1174
|0.0000
|1.1154
|1966
|2003.09.11 19:05
|sell
|984
|0.30
|1.1198
|0.0000
|1.1178
|1967
|2003.09.12 08:49
|close
|984
|0.30
|1.1179
|0.0000
|1.1178
|57.45
|24462.48
|1968
|2003.09.12 08:49
|close
|983
|0.30
|1.1181
|0.0000
|1.1154
|-20.55
|24441.93
|1969
|2003.09.16 12:00
|sell
|985
|0.30
|1.1250
|0.0000
|1.1230
|1970
|2003.09.16 12:03
|close
|985
|0.30
|1.1237
|0.0000
|1.1230
|39.00
|24480.93
|1971
|2003.09.16 12:03
|sell
|986
|0.30
|1.1236
|0.0000
|1.1216
|1972
|2003.09.16 13:18
|close
|986
|0.30
|1.1222
|0.0000
|1.1216
|42.00
|24522.93
|1973
|2003.09.16 14:00
|sell
|987
|0.30
|1.1215
|0.0000
|1.1195
|1974
|2003.09.16 15:14
|sell
|988
|0.30
|1.1239
|0.0000
|1.1219
|1975
|2003.09.16 17:32
|t/p
|988
|0.30
|1.1219
|0.0000
|1.1219
|60.00
|24582.93
|1976
|2003.09.16 17:32
|close
|987
|0.30
|1.1219
|0.0000
|1.1195
|-12.00
|24570.93
|1977
|2003.09.17 15:00
|buy
|989
|0.30
|1.1215
|1.1090
|1.1235
|1978
|2003.09.17 15:30
|close
|989
|0.30
|1.1228
|1.1090
|1.1235
|39.00
|24609.93
|1979
|2003.09.17 15:30
|buy
|990
|0.30
|1.1228
|1.1103
|1.1248
|1980
|2003.09.17 17:59
|close
|990
|0.30
|1.1241
|1.1103
|1.1248
|39.00
|24648.93
|1981
|2003.09.17 18:00
|buy
|991
|0.30
|1.1238
|1.1113
|1.1258
|1982
|2003.09.17 19:18
|close
|991
|0.30
|1.1252
|1.1113
|1.1258
|42.00
|24690.93
|1983
|2003.09.17 19:18
|buy
|992
|0.30
|1.1252
|1.1127
|1.1272
|1984
|2003.09.17 20:31
|close
|992
|0.30
|1.1266
|1.1127
|1.1272
|42.00
|24732.93
|1985
|2003.09.17 21:00
|buy
|993
|0.30
|1.1278
|1.1153
|1.1298
|1986
|2003.09.17 21:12
|close
|993
|0.30
|1.1291
|1.1153
|1.1298
|39.00
|24771.93
|1987
|2003.09.17 21:12
|buy
|994
|0.30
|1.1292
|1.1167
|1.1312
|1988
|2003.09.18 07:23
|buy
|995
|0.30
|1.1268
|1.1166
|1.1288
|1989
|2003.09.18 09:03
|t/p
|995
|0.30
|1.1288
|1.1166
|1.1288
|60.00
|24831.93
|1990
|2003.09.18 09:03
|close
|994
|0.30
|1.1288
|1.1167
|1.1312
|-15.33
|24816.60
|1991
|2003.09.18 21:00
|sell
|996
|0.30
|1.1246
|0.0000
|1.1226
|1992
|2003.09.19 10:26
|sell
|997
|0.30
|1.1271
|0.0000
|1.1251
|1993
|2003.09.19 12:55
|sell
|998
|0.60
|1.1295
|0.0000
|1.1275
|1994
|2003.09.19 14:57
|sell
|999
|1.80
|1.1319
|0.0000
|1.1299
|1995
|2003.09.19 14:57
|buy
|1000
|0.30
|1.1319
|1.1194
|1.1339
|1996
|2003.09.19 15:35
|close
|1000
|0.30
|1.1332
|1.1194
|1.1339
|39.00
|24855.60
|1997
|2003.09.19 15:35
|buy
|1001
|0.30
|1.1335
|1.1210
|1.1355
|1998
|2003.09.19 16:00
|buy
|1002
|2.40
|1.1311
|1.1209
|1.1331
|1999
|2003.09.19 16:02
|close
|999
|1.80
|1.1300
|0.0000
|1.1299
|342.00
|25197.60
|2000
|2003.09.19 16:02
|close
|998
|0.60
|1.1301
|0.0000
|1.1275
|-36.00
|25161.60
|2001
|2003.09.19 16:02
|close
|997
|0.30
|1.1301
|0.0000
|1.1251
|-90.00
|25071.60
|2002
|2003.09.19 16:02
|close
|996
|0.30
|1.1301
|0.0000
|1.1226
|-164.55
|24907.05
|2003
|2003.09.19 16:56
|close
|1002
|2.40
|1.1316
|1.1209
|1.1331
|120.00
|25027.05
|2004
|2003.09.19 16:56
|close
|1001
|0.30
|1.1317
|1.1210
|1.1355
|-54.00
|24973.05
|2005
|2003.09.24 00:00
|sell
|1003
|0.30
|1.1447
|0.0000
|1.1427
|2006
|2003.09.24 01:32
|close
|1003
|0.30
|1.1433
|0.0000
|1.1427
|42.00
|25015.05
|2007
|2003.09.24 01:32
|sell
|1004
|0.30
|1.1432
|0.0000
|1.1412
|2008
|2003.09.24 04:22
|sell
|1005
|0.30
|1.1456
|0.0000
|1.1436
|2009
|2003.09.24 09:22
|t/p
|1005
|0.30
|1.1436
|0.0000
|1.1436
|60.00
|25075.05
|2010
|2003.09.24 09:22
|close
|1004
|0.30
|1.1436
|0.0000
|1.1412
|-12.00
|25063.05
|2011
|2003.09.24 13:00
|buy
|1006
|0.30
|1.1474
|1.1349
|1.1494
|2012
|2003.09.24 14:48
|close
|1006
|0.30
|1.1487
|1.1349
|1.1494
|39.00
|25102.05
|2013
|2003.09.24 14:48
|buy
|1007
|0.30
|1.1488
|1.1363
|1.1508
|2014
|2003.09.24 15:17
|buy
|1008
|0.30
|1.1464
|1.1362
|1.1484
|2015
|2003.09.24 16:33
|buy
|1009
|1.20
|1.1441
|1.1362
|1.1461
|2016
|2003.09.24 17:24
|close
|1009
|1.20
|1.1457
|1.1362
|1.1461
|192.00
|25294.05
|2017
|2003.09.24 17:24
|close
|1008
|0.30
|1.1458
|1.1362
|1.1484
|-18.00
|25276.05
|2018
|2003.09.24 17:24
|close
|1007
|0.30
|1.1458
|1.1363
|1.1508
|-90.00
|25186.05
|2019
|2003.09.26 02:00
|sell
|1010
|0.30
|1.1478
|0.0000
|1.1458
|2020
|2003.09.26 10:20
|close
|1010
|0.30
|1.1463
|0.0000
|1.1458
|45.00
|25231.05
|2021
|2003.10.02 14:00
|sell
|1011
|0.30
|1.1684
|0.0000
|1.1664
|2022
|2003.10.02 15:21
|sell
|1012
|0.30
|1.1708
|0.0000
|1.1688
|2023
|2003.10.02 15:32
|t/p
|1012
|0.30
|1.1688
|0.0000
|1.1688
|60.00
|25291.05
|2024
|2003.10.02 15:32
|close
|1011
|0.30
|1.1687
|0.0000
|1.1664
|-9.00
|25282.05
|2025
|2003.10.02 17:00
|sell
|1013
|0.30
|1.1690
|0.0000
|1.1670
|2026
|2003.10.02 17:07
|sell
|1014
|0.30
|1.1714
|0.0000
|1.1694
|2027
|2003.10.02 17:13
|t/p
|1014
|0.30
|1.1694
|0.0000
|1.1694
|60.00
|25342.05
|2028
|2003.10.02 17:13
|close
|1013
|0.30
|1.1694
|0.0000
|1.1670
|-12.00
|25330.05
|2029
|2003.10.02 17:13
|sell
|1015
|0.30
|1.1694
|0.0000
|1.1674
|2030
|2003.10.02 17:20
|close
|1015
|0.30
|1.1681
|0.0000
|1.1674
|39.00
|25369.05
|2031
|2003.10.02 17:20
|sell
|1016
|0.30
|1.1680
|0.0000
|1.1660
|2032
|2003.10.02 17:49
|sell
|1017
|0.30
|1.1704
|0.0000
|1.1684
|2033
|2003.10.02 18:47
|sell
|1018
|0.60
|1.1729
|0.0000
|1.1709
|2034
|2003.10.02 19:11
|t/p
|1018
|0.60
|1.1709
|0.0000
|1.1709
|120.00
|25489.05
|2035
|2003.10.02 19:11
|close
|1017
|0.30
|1.1708
|0.0000
|1.1684
|-12.00
|25477.05
|2036
|2003.10.02 19:11
|close
|1016
|0.30
|1.1708
|0.0000
|1.1660
|-84.00
|25393.05
|2037
|2003.10.02 23:00
|sell
|1019
|0.30
|1.1691
|0.0000
|1.1671
|2038
|2003.10.03 03:32
|close
|1019
|0.30
|1.1678
|0.0000
|1.1671
|39.45
|25432.50
|2039
|2003.10.03 12:00
|buy
|1020
|0.30
|1.1707
|1.1582
|1.1727
|2040
|2003.10.03 15:17
|buy
|1021
|0.30
|1.1684
|1.1582
|1.1704
|2041
|2003.10.03 15:23
|close
|1021
|0.30
|1.1702
|1.1582
|1.1704
|54.00
|25486.50
|2042
|2003.10.03 15:23
|close
|1020
|0.30
|1.1700
|1.1582
|1.1727
|-21.00
|25465.50
|2043
|2003.10.06 20:00
|buy
|1022
|0.30
|1.1712
|1.1587
|1.1732
|2044
|2003.10.07 02:44
|close
|1022
|0.30
|1.1725
|1.1587
|1.1732
|37.89
|25503.39
|2045
|2003.10.09 17:00
|sell
|1023
|0.30
|1.1737
|0.0000
|1.1717
|2046
|2003.10.09 18:03
|close
|1023
|0.30
|1.1723
|0.0000
|1.1717
|42.00
|25545.39
|2047
|2003.10.10 18:00
|buy
|1024
|0.30
|1.1808
|1.1683
|1.1828
|2048
|2003.10.10 18:07
|close
|1024
|0.30
|1.1821
|1.1683
|1.1828
|39.00
|25584.39
|2049
|2003.10.10 18:07
|buy
|1025
|0.30
|1.1822
|1.1697
|1.1842
|2050
|2003.10.10 18:39
|buy
|1026
|0.30
|1.1796
|1.1694
|1.1816
|2051
|2003.10.10 18:46
|t/p
|1026
|0.30
|1.1816
|1.1694
|1.1816
|60.00
|25644.39
|2052
|2003.10.10 18:46
|close
|1025
|0.30
|1.1816
|1.1697
|1.1842
|-18.00
|25626.39
|2053
|2003.10.10 18:46
|buy
|1027
|0.30
|1.1820
|1.1695
|1.1840
|2054
|2003.10.13 05:43
|buy
|1028
|0.30
|1.1796
|1.1694
|1.1816
|2055
|2003.10.13 09:24
|buy
|1029
|1.20
|1.1769
|1.1690
|1.1789
|2056
|2003.10.13 09:51
|buy
|1030
|8.10
|1.1744
|1.1688
|1.1764
|2057
|2003.10.13 09:51
|sell
|1031
|0.30
|1.1744
|0.0000
|1.1724
|2058
|2003.10.13 10:15
|close
|1031
|0.30
|1.1731
|0.0000
|1.1724
|39.00
|25665.39
|2059
|2003.10.13 10:15
|sell
|1032
|0.30
|1.1726
|0.0000
|1.1706
|2060
|2003.10.13 11:44
|close
|1032
|0.30
|1.1713
|0.0000
|1.1706
|39.00
|25704.39
|2061
|2003.10.13 11:44
|sell
|1033
|0.30
|1.1713
|0.0000
|1.1693
|2062
|2003.10.13 11:49
|s/l
|1027
|0.30
|1.1695
|1.1695
|1.1840
|-376.11
|25328.28
|2063
|2003.10.13 11:49
|close
|1033
|0.30
|1.1697
|0.0000
|1.1693
|48.00
|25376.28
|2064
|2003.10.13 11:49
|close
|1030
|8.10
|1.1697
|1.1688
|1.1764
|-3807.00
|21569.28
|2065
|2003.10.13 11:49
|close
|1029
|1.20
|1.1697
|1.1690
|1.1789
|-864.00
|20705.28
|2066
|2003.10.13 11:49
|close
|1028
|0.30
|1.1697
|1.1694
|1.1816
|-297.00
|20408.28
|2067
|2003.10.13 12:00
|sell
|1034
|0.30
|1.1668
|0.0000
|1.1648
|2068
|2003.10.13 12:36
|close
|1034
|0.30
|1.1654
|0.0000
|1.1648
|42.00
|20450.28
|2069
|2003.10.13 12:36
|sell
|1035
|0.30
|1.1654
|0.0000
|1.1634
|2070
|2003.10.13 12:52
|sell
|1036
|0.30
|1.1679
|0.0000
|1.1659
|2071
|2003.10.13 15:24
|sell
|1037
|0.60
|1.1704
|0.0000
|1.1684
|2072
|2003.10.13 15:32
|sell
|1038
|1.20
|1.1731
|0.0000
|1.1711
|2073
|2003.10.13 15:32
|buy
|1039
|0.20
|1.1730
|1.1605
|1.1750
|2074
|2003.10.13 16:22
|t/p
|1038
|1.20
|1.1711
|0.0000
|1.1711
|240.00
|20690.28
|2075
|2003.10.13 16:22
|close
|1037
|0.60
|1.1711
|0.0000
|1.1684
|-42.00
|20648.28
|2076
|2003.10.13 16:22
|close
|1036
|0.30
|1.1711
|0.0000
|1.1659
|-96.00
|20552.28
|2077
|2003.10.13 16:22
|close
|1035
|0.30
|1.1711
|0.0000
|1.1634
|-171.00
|20381.28
|2078
|2003.10.13 16:48
|buy
|1040
|0.30
|1.1704
|1.1602
|1.1724
|2079
|2003.10.13 17:50
|buy
|1041
|1.20
|1.1677
|1.1598
|1.1697
|2080
|2003.10.13 18:04
|close
|1041
|1.20
|1.1690
|1.1598
|1.1697
|156.00
|20537.28
|2081
|2003.10.13 18:04
|close
|1040
|0.30
|1.1691
|1.1602
|1.1724
|-39.00
|20498.28
|2082
|2003.10.13 18:04
|close
|1039
|0.20
|1.1691
|1.1605
|1.1750
|-78.00
|20420.28
|2083
|2003.10.14 20:00
|buy
|1042
|0.30
|1.1738
|1.1613
|1.1758
|2084
|2003.10.14 20:01
|close
|1042
|0.30
|1.1749
|1.1613
|1.1758
|33.00
|20453.28
|2085
|2003.10.14 20:01
|buy
|1043
|0.30
|1.1749
|1.1624
|1.1769
|2086
|2003.10.14 20:01
|close
|1043
|0.30
|1.1760
|1.1624
|1.1769
|33.00
|20486.28
|2087
|2003.10.14 20:01
|buy
|1044
|0.30
|1.1758
|1.1633
|1.1778
|2088
|2003.10.14 21:02
|buy
|1045
|0.30
|1.1733
|1.1631
|1.1753
|2089
|2003.10.15 04:35
|buy
|1046
|1.20
|1.1706
|1.1627
|1.1726
|2090
|2003.10.15 07:07
|close
|1046
|1.20
|1.1721
|1.1627
|1.1726
|180.00
|20666.28
|2091
|2003.10.15 07:07
|close
|1045
|0.30
|1.1720
|1.1631
|1.1753
|-40.11
|20626.17
|2092
|2003.10.15 07:07
|close
|1044
|0.30
|1.1720
|1.1633
|1.1778
|-115.11
|20511.06
|2093
|2003.10.15 13:00
|sell
|1047
|0.30
|1.1695
|0.0000
|1.1675
|2094
|2003.10.15 13:03
|close
|1047
|0.30
|1.1684
|0.0000
|1.1675
|33.00
|20544.06
|2095
|2003.10.15 13:03
|sell
|1048
|0.30
|1.1683
|0.0000
|1.1663
|2096
|2003.10.15 15:10
|close
|1048
|0.30
|1.1672
|0.0000
|1.1663
|33.00
|20577.06
|2097
|2003.10.15 15:10
|sell
|1049
|0.30
|1.1669
|0.0000
|1.1649
|2098
|2003.10.15 15:31
|close
|1049
|0.30
|1.1657
|0.0000
|1.1649
|36.00
|20613.06
|2099
|2003.10.15 15:31
|sell
|1050
|0.30
|1.1656
|0.0000
|1.1636
|2100
|2003.10.15 15:31
|close
|1050
|0.30
|1.1642
|0.0000
|1.1636
|42.00
|20655.06
|2101
|2003.10.15 15:31
|sell
|1051
|0.30
|1.1642
|0.0000
|1.1622
|2102
|2003.10.15 15:45
|close
|1051
|0.30
|1.1631
|0.0000
|1.1622
|33.00
|20688.06
|2103
|2003.10.15 15:45
|sell
|1052
|0.30
|1.1631
|0.0000
|1.1611
|2104
|2003.10.15 15:49
|close
|1052
|0.30
|1.1620
|0.0000
|1.1611
|33.00
|20721.06
|2105
|2003.10.15 15:49
|sell
|1053
|0.30
|1.1619
|0.0000
|1.1599
|2106
|2003.10.15 15:59
|close
|1053
|0.30
|1.1607
|0.0000
|1.1599
|36.00
|20757.06
|2107
|2003.10.15 15:59
|sell
|1054
|0.30
|1.1603
|0.0000
|1.1583
|2108
|2003.10.15 16:01
|close
|1054
|0.30
|1.1592
|0.0000
|1.1583
|33.00
|20790.06
|2109
|2003.10.16 18:00
|buy
|1055
|0.30
|1.1697
|1.1572
|1.1717
|2110
|2003.10.16 18:53
|buy
|1056
|0.30
|1.1672
|1.1570
|1.1692
|2111
|2003.10.16 19:01
|buy
|1057
|1.20
|1.1647
|1.1568
|1.1667
|2112
|2003.10.16 19:03
|close
|1057
|1.20
|1.1662
|1.1568
|1.1667
|180.00
|20970.06
|2113
|2003.10.16 19:03
|close
|1056
|0.30
|1.1661
|1.1570
|1.1692
|-33.00
|20937.06
|2114
|2003.10.16 19:03
|close
|1055
|0.30
|1.1661
|1.1572
|1.1717
|-108.00
|20829.06
|2115
|2003.10.16 19:03
|buy
|1058
|0.30
|1.1665
|1.1540
|1.1685
|2116
|2003.10.16 19:34
|buy
|1059
|0.30
|1.1640
|1.1538
|1.1660
|2117
|2003.10.16 21:24
|buy
|1060
|1.20
|1.1613
|1.1534
|1.1633
|2118
|2003.10.16 22:41
|buy
|1061
|8.10
|1.1588
|1.1532
|1.1608
|2119
|2003.10.16 22:41
|sell
|1062
|0.20
|1.1585
|0.0000
|1.1565
|2120
|2003.10.16 23:00
|close
|1061
|8.10
|1.1596
|1.1532
|1.1608
|648.00
|21477.06
|2121
|2003.10.16 23:01
|close
|1060
|1.20
|1.1593
|1.1534
|1.1633
|-240.00
|21237.06
|2122
|2003.10.16 23:01
|close
|1059
|0.30
|1.1593
|1.1538
|1.1660
|-141.00
|21096.06
|2123
|2003.10.16 23:01
|close
|1058
|0.30
|1.1593
|1.1540
|1.1685
|-216.00
|20880.06
|2124
|2003.10.17 06:44
|sell
|1063
|0.30
|1.1609
|0.0000
|1.1589
|2125
|2003.10.17 08:58
|close
|1063
|0.30
|1.1593
|0.0000
|1.1589
|48.00
|20928.06
|2126
|2003.10.17 08:58
|close
|1062
|0.20
|1.1595
|0.0000
|1.1565
|-19.70
|20908.36
|2127
|2003.10.17 19:00
|buy
|1064
|0.30
|1.1638
|1.1513
|1.1658
|2128
|2003.10.17 19:05
|close
|1064
|0.30
|1.1649
|1.1513
|1.1658
|33.00
|20941.36
|2129
|2003.10.17 19:05
|buy
|1065
|0.30
|1.1650
|1.1525
|1.1670
|2130
|2003.10.17 19:53
|buy
|1066
|0.30
|1.1625
|1.1523
|1.1645
|2131
|2003.10.17 21:26
|close
|1066
|0.30
|1.1643
|1.1523
|1.1645
|54.00
|20995.36
|2132
|2003.10.17 21:26
|close
|1065
|0.30
|1.1641
|1.1525
|1.1670
|-27.00
|20968.36
|2133
|2003.10.17 21:26
|buy
|1067
|0.30
|1.1641
|1.1516
|1.1661
|2134
|2003.10.17 21:43
|close
|1067
|0.30
|1.1652
|1.1516
|1.1661
|33.00
|21001.36
|2135
|2003.10.17 21:44
|buy
|1068
|0.30
|1.1649
|1.1524
|1.1669
|2136
|2003.10.17 21:55
|close
|1068
|0.30
|1.1661
|1.1524
|1.1669
|36.00
|21037.36
|2137
|2003.10.17 21:55
|buy
|1069
|0.30
|1.1662
|1.1537
|1.1682
|2138
|2003.10.17 22:03
|close
|1069
|0.30
|1.1675
|1.1537
|1.1682
|39.00
|21076.36
|2139
|2003.10.17 22:03
|buy
|1070
|0.30
|1.1676
|1.1551
|1.1696
|2140
|2003.10.17 23:59
|close
|1070
|0.30
|1.1687
|1.1551
|1.1696
|33.00
|21109.36
|2141
|2003.10.20 08:00
|sell
|1071
|0.30
|1.1623
|0.0000
|1.1603
|2142
|2003.10.20 09:08
|sell
|1072
|0.30
|1.1648
|0.0000
|1.1628
|2143
|2003.10.20 10:15
|sell
|1073
|0.60
|1.1673
|0.0000
|1.1653
|2144
|2003.10.20 13:06
|t/p
|1073
|0.60
|1.1653
|0.0000
|1.1653
|120.00
|21229.36
|2145
|2003.10.20 13:06
|close
|1072
|0.30
|1.1651
|0.0000
|1.1628
|-9.00
|21220.36
|2146
|2003.10.20 13:06
|close
|1071
|0.30
|1.1651
|0.0000
|1.1603
|-84.00
|21136.36
|2147
|2003.10.20 17:00
|sell
|1074
|0.30
|1.1637
|0.0000
|1.1617
|2148
|2003.10.20 17:15
|sell
|1075
|0.30
|1.1661
|0.0000
|1.1641
|2149
|2003.10.20 18:38
|sell
|1076
|0.60
|1.1684
|0.0000
|1.1664
|2150
|2003.10.20 18:52
|t/p
|1076
|0.60
|1.1664
|0.0000
|1.1664
|120.00
|21256.36
|2151
|2003.10.20 18:52
|close
|1075
|0.30
|1.1662
|0.0000
|1.1641
|-3.00
|21253.36
|2152
|2003.10.20 18:52
|close
|1074
|0.30
|1.1662
|0.0000
|1.1617
|-75.00
|21178.36
|2153
|2003.10.21 00:00
|sell
|1077
|0.30
|1.1636
|0.0000
|1.1616
|2154
|2003.10.21 03:10
|close
|1077
|0.30
|1.1625
|0.0000
|1.1616
|33.00
|21211.36
|2155
|2003.10.21 12:00
|buy
|1078
|0.30
|1.1645
|1.1520
|1.1665
|2156
|2003.10.21 12:50
|close
|1078
|0.30
|1.1656
|1.1520
|1.1665
|33.00
|21244.36
|2157
|2003.10.21 12:50
|buy
|1079
|0.30
|1.1655
|1.1530
|1.1675
|2158
|2003.10.21 12:59
|close
|1079
|0.30
|1.1666
|1.1530
|1.1675
|33.00
|21277.36
|2159
|2003.10.21 12:59
|buy
|1080
|0.30
|1.1663
|1.1538
|1.1683
|2160
|2003.10.21 13:54
|buy
|1081
|0.30
|1.1639
|1.1537
|1.1659
|2161
|2003.10.21 15:00
|sell
|1082
|0.30
|1.1636
|0.0000
|1.1616
|2162
|2003.10.21 15:15
|close
|1082
|0.30
|1.1625
|0.0000
|1.1616
|33.00
|21310.36
|2163
|2003.10.21 15:15
|sell
|1083
|0.30
|1.1625
|0.0000
|1.1605
|2164
|2003.10.21 15:41
|sell
|1084
|0.30
|1.1649
|0.0000
|1.1629
|2165
|2003.10.21 15:58
|close
|1081
|0.30
|1.1657
|1.1537
|1.1659
|54.00
|21364.36
|2166
|2003.10.21 15:58
|close
|1080
|0.30
|1.1656
|1.1538
|1.1683
|-21.00
|21343.36
|2167
|2003.10.21 16:41
|sell
|1085
|0.60
|1.1674
|0.0000
|1.1654
|2168
|2003.10.21 19:26
|sell
|1086
|1.80
|1.1700
|0.0000
|1.1680
|2169
|2003.10.21 19:26
|buy
|1087
|0.30
|1.1706
|1.1581
|1.1726
|2170
|2003.10.21 19:37
|buy
|1088
|2.40
|1.1683
|1.1581
|1.1703
|2171
|2003.10.21 19:39
|close
|1086
|1.80
|1.1681
|0.0000
|1.1680
|342.00
|21685.36
|2172
|2003.10.21 19:39
|close
|1085
|0.60
|1.1680
|0.0000
|1.1654
|-36.00
|21649.36
|2173
|2003.10.21 19:39
|close
|1084
|0.30
|1.1680
|0.0000
|1.1629
|-93.00
|21556.36
|2174
|2003.10.21 19:39
|close
|1083
|0.30
|1.1680
|0.0000
|1.1605
|-165.00
|21391.36
|2175
|2003.10.21 19:41
|close
|1088
|2.40
|1.1687
|1.1581
|1.1703
|96.00
|21487.36
|2176
|2003.10.21 19:41
|close
|1087
|0.30
|1.1686
|1.1581
|1.1726
|-60.00
|21427.36
|2177
|2003.10.23 18:00
|sell
|1089
|0.30
|1.1787
|0.0000
|1.1767
|2178
|2003.10.23 19:41
|close
|1089
|0.30
|1.1776
|0.0000
|1.1767
|33.00
|21460.36
|2179
|2003.10.23 21:00
|sell
|1090
|0.30
|1.1768
|0.0000
|1.1748
|2180
|2003.10.23 21:54
|sell
|1091
|0.30
|1.1792
|0.0000
|1.1772
|2181
|2003.10.23 22:49
|close
|1091
|0.30
|1.1774
|0.0000
|1.1772
|54.00
|21514.36
|2182
|2003.10.23 22:49
|close
|1090
|0.30
|1.1779
|0.0000
|1.1748
|-33.00
|21481.36
|2183
|2003.10.23 23:00
|sell
|1092
|0.30
|1.1781
|0.0000
|1.1761
|2184
|2003.10.24 01:04
|sell
|1093
|0.30
|1.1806
|0.0000
|1.1786
|2185
|2003.10.24 01:32
|sell
|1094
|0.60
|1.1830
|0.0000
|1.1810
|2186
|2003.10.24 04:05
|t/p
|1094
|0.60
|1.1810
|0.0000
|1.1810
|120.00
|21601.36
|2187
|2003.10.24 04:05
|close
|1093
|0.30
|1.1810
|0.0000
|1.1786
|-12.00
|21589.36
|2188
|2003.10.24 04:05
|close
|1092
|0.30
|1.1810
|0.0000
|1.1761
|-86.55
|21502.81
|2189
|2003.10.24 13:00
|sell
|1095
|0.30
|1.1781
|0.0000
|1.1761
|2190
|2003.10.24 13:51
|close
|1095
|0.30
|1.1770
|0.0000
|1.1761
|33.00
|21535.81
|2191
|2003.10.24 13:51
|sell
|1096
|0.30
|1.1769
|0.0000
|1.1749
|2192
|2003.10.24 15:19
|sell
|1097
|0.30
|1.1795
|0.0000
|1.1775
|2193
|2003.10.24 16:11
|sell
|1098
|0.60
|1.1819
|0.0000
|1.1799
|2194
|2003.10.24 18:13
|sell
|1099
|1.80
|1.1843
|0.0000
|1.1823
|2195
|2003.10.24 18:13
|buy
|1100
|0.30
|1.1846
|1.1721
|1.1866
|2196
|2003.10.24 19:47
|close
|1100
|0.30
|1.1858
|1.1721
|1.1866
|36.00
|21571.81
|2197
|2003.10.24 19:47
|buy
|1101
|0.30
|1.1857
|1.1732
|1.1877
|2198
|2003.10.24 20:13
|buy
|1102
|2.40
|1.1833
|1.1731
|1.1853
|2199
|2003.10.24 20:13
|close
|1102
|2.40
|1.1838
|1.1731
|1.1853
|120.00
|21691.81
|2200
|2003.10.24 20:13
|close
|1101
|0.30
|1.1837
|1.1732
|1.1877
|-60.00
|21631.81
|2201
|2003.10.24 20:13
|buy
|1103
|0.30
|1.1836
|1.1711
|1.1856
|2202
|2003.10.24 20:25
|close
|1099
|1.80
|1.1824
|0.0000
|1.1823
|342.00
|21973.81
|2203
|2003.10.24 20:25
|close
|1098
|0.60
|1.1826
|0.0000
|1.1799
|-42.00
|21931.81
|2204
|2003.10.24 20:25
|close
|1097
|0.30
|1.1826
|0.0000
|1.1775
|-93.00
|21838.81
|2205
|2003.10.24 20:25
|close
|1096
|0.30
|1.1826
|0.0000
|1.1749
|-171.00
|21667.81
|2206
|2003.10.24 21:57
|buy
|1104
|0.30
|1.1812
|1.1710
|1.1832
|2207
|2003.10.24 23:15
|buy
|1105
|1.20
|1.1787
|1.1708
|1.1807
|2208
|2003.10.27 01:00
|sell
|1106
|0.30
|1.1773
|0.0000
|1.1753
|2209
|2003.10.27 04:46
|close
|1106
|0.30
|1.1762
|0.0000
|1.1753
|33.00
|21700.81
|2210
|2003.10.27 04:46
|sell
|1107
|0.30
|1.1761
|0.0000
|1.1741
|2211
|2003.10.27 04:46
|buy
|1108
|8.10
|1.1764
|1.1708
|1.1784
|2212
|2003.10.27 05:06
|close
|1107
|0.30
|1.1748
|0.0000
|1.1741
|39.00
|21739.81
|2213
|2003.10.27 05:06
|sell
|1109
|0.20
|1.1748
|0.0000
|1.1728
|2214
|2003.10.27 05:23
|close
|1109
|0.20
|1.1730
|0.0000
|1.1728
|36.00
|21775.81
|2215
|2003.10.27 05:23
|sell
|1110
|0.20
|1.1730
|0.0000
|1.1710
|2216
|2003.10.27 08:31
|sell
|1111
|0.30
|1.1756
|0.0000
|1.1736
|2217
|2003.10.27 09:46
|close
|1111
|0.30
|1.1738
|0.0000
|1.1736
|54.00
|21829.81
|2218
|2003.10.27 09:46
|close
|1110
|0.20
|1.1737
|0.0000
|1.1710
|-14.00
|21815.81
|2219
|2003.10.27 09:46
|sell
|1112
|0.20
|1.1738
|0.0000
|1.1718
|2220
|2003.10.27 11:37
|sell
|1113
|0.30
|1.1762
|0.0000
|1.1742
|2221
|2003.10.27 11:43
|close
|1108
|8.10
|1.1772
|1.1708
|1.1784
|648.00
|22463.81
|2222
|2003.10.27 11:43
|close
|1105
|1.20
|1.1773
|1.1708
|1.1807
|-172.44
|22291.37
|2223
|2003.10.27 11:43
|close
|1104
|0.30
|1.1773
|1.1710
|1.1832
|-118.11
|22173.26
|2224
|2003.10.27 11:43
|close
|1103
|0.30
|1.1773
|1.1711
|1.1856
|-190.11
|21983.15
|2225
|2003.10.27 13:30
|sell
|1114
|0.60
|1.1787
|0.0000
|1.1767
|2226
|2003.10.27 13:47
|t/p
|1114
|0.60
|1.1767
|0.0000
|1.1767
|120.00
|22103.15
|2227
|2003.10.27 13:47
|close
|1113
|0.30
|1.1767
|0.0000
|1.1742
|-15.00
|22088.15
|2228
|2003.10.27 13:47
|close
|1112
|0.20
|1.1767
|0.0000
|1.1718
|-58.00
|22030.15
|2229
|2003.10.29 11:00
|buy
|1115
|0.30
|1.1713
|1.1588
|1.1733
|2230
|2003.10.29 15:06
|buy
|1116
|0.30
|1.1689
|1.1587
|1.1709
|2231
|2003.10.29 17:38
|t/p
|1116
|0.30
|1.1709
|1.1587
|1.1709
|60.00
|22090.15
|2232
|2003.10.29 17:38
|close
|1115
|0.30
|1.1709
|1.1588
|1.1733
|-12.00
|22078.15
|2233
|2003.10.30 14:00
|buy
|1117
|0.30
|1.1715
|1.1590
|1.1735
|2234
|2003.10.30 14:24
|close
|1117
|0.30
|1.1732
|1.1590
|1.1735
|51.00
|22129.15
|2235
|2003.10.30 14:24
|buy
|1118
|0.30
|1.1733
|1.1608
|1.1753
|2236
|2003.10.30 14:30
|close
|1118
|0.30
|1.1746
|1.1608
|1.1753
|39.00
|22168.15
|2237
|2003.10.30 14:30
|buy
|1119
|0.30
|1.1749
|1.1624
|1.1769
|2238
|2003.10.30 15:31
|buy
|1120
|0.30
|1.1724
|1.1622
|1.1744
|2239
|2003.10.30 15:31
|buy
|1121
|1.20
|1.1699
|1.1620
|1.1719
|2240
|2003.10.30 15:47
|close
|1121
|1.20
|1.1715
|1.1620
|1.1719
|192.00
|22360.15
|2241
|2003.10.30 15:47
|close
|1120
|0.30
|1.1713
|1.1622
|1.1744
|-33.00
|22327.15
|2242
|2003.10.30 15:47
|close
|1119
|0.30
|1.1713
|1.1624
|1.1769
|-108.00
|22219.15
|2243
|2003.10.30 20:00
|sell
|1122
|0.30
|1.1639
|0.0000
|1.1619
|2244
|2003.10.30 20:11
|close
|1122
|0.30
|1.1627
|0.0000
|1.1619
|36.00
|22255.15
|2245
|2003.10.30 20:11
|sell
|1123
|0.30
|1.1627
|0.0000
|1.1607
|2246
|2003.10.31 00:41
|close
|1123
|0.30
|1.1615
|0.0000
|1.1607
|36.45
|22291.60
|2247
|2003.11.03 14:00
|buy
|1124
|0.30
|1.1611
|1.1486
|1.1631
|2248
|2003.11.03 16:43
|buy
|1125
|0.30
|1.1586
|1.1484
|1.1606
|2249
|2003.11.03 17:02
|buy
|1126
|1.20
|1.1563
|1.1484
|1.1583
|2250
|2003.11.03 17:03
|close
|1126
|1.20
|1.1579
|1.1484
|1.1583
|192.00
|22483.60
|2251
|2003.11.03 17:03
|close
|1125
|0.30
|1.1577
|1.1484
|1.1606
|-27.00
|22456.60
|2252
|2003.11.03 17:03
|close
|1124
|0.30
|1.1577
|1.1486
|1.1631
|-102.00
|22354.60
|2253
|2003.11.04 19:00
|buy
|1127
|0.30
|1.1497
|1.1372
|1.1517
|2254
|2003.11.04 19:25
|close
|1127
|0.30
|1.1510
|1.1372
|1.1517
|39.00
|22393.60
|2255
|2003.11.04 19:25
|buy
|1128
|0.30
|1.1511
|1.1386
|1.1531
|2256
|2003.11.05 01:37
|buy
|1129
|0.30
|1.1486
|1.1384
|1.1506
|2257
|2003.11.05 10:13
|buy
|1130
|1.20
|1.1463
|1.1384
|1.1483
|2258
|2003.11.05 14:38
|close
|1130
|1.20
|1.1478
|1.1384
|1.1483
|180.00
|22573.60
|2259
|2003.11.05 14:38
|close
|1129
|0.30
|1.1477
|1.1384
|1.1506
|-27.00
|22546.60
|2260
|2003.11.05 14:38
|close
|1128
|0.30
|1.1477
|1.1386
|1.1531
|-103.11
|22443.49
|2261
|2003.11.06 11:00
|buy
|1131
|0.30
|1.1464
|1.1339
|1.1484
|2262
|2003.11.06 14:56
|buy
|1132
|0.30
|1.1440
|1.1338
|1.1460
|2263
|2003.11.06 15:31
|buy
|1133
|1.20
|1.1415
|1.1336
|1.1435
|2264
|2003.11.06 15:38
|close
|1133
|1.20
|1.1432
|1.1336
|1.1435
|204.00
|22647.49
|2265
|2003.11.06 15:38
|close
|1132
|0.30
|1.1430
|1.1338
|1.1460
|-30.00
|22617.49
|2266
|2003.11.06 15:38
|close
|1131
|0.30
|1.1430
|1.1339
|1.1484
|-102.00
|22515.49
|2267
|2003.11.07 19:00
|buy
|1134
|0.30
|1.1505
|1.1380
|1.1525
|2268
|2003.11.07 19:03
|close
|1134
|0.30
|1.1518
|1.1380
|1.1525
|39.00
|22554.49
|2269
|2003.11.07 19:03
|buy
|1135
|0.30
|1.1518
|1.1393
|1.1538
|2270
|2003.11.07 19:57
|close
|1135
|0.30
|1.1530
|1.1393
|1.1538
|36.00
|22590.49
|2271
|2003.11.07 19:57
|buy
|1136
|0.30
|1.1530
|1.1405
|1.1550
|2272
|2003.11.07 20:24
|buy
|1137
|0.30
|1.1504
|1.1402
|1.1524
|2273
|2003.11.07 20:42
|close
|1137
|0.30
|1.1523
|1.1402
|1.1524
|57.00
|22647.49
|2274
|2003.11.07 20:42
|close
|1136
|0.30
|1.1524
|1.1405
|1.1550
|-18.00
|22629.49
|2275
|2003.11.10 14:00
|sell
|1138
|0.30
|1.1474
|0.0000
|1.1454
|2276
|2003.11.10 16:51
|sell
|1139
|0.30
|1.1498
|0.0000
|1.1478
|2277
|2003.11.10 18:25
|sell
|1140
|0.60
|1.1523
|0.0000
|1.1503
|2278
|2003.11.10 19:19
|t/p
|1140
|0.60
|1.1503
|0.0000
|1.1503
|120.00
|22749.49
|2279
|2003.11.10 19:19
|close
|1139
|0.30
|1.1503
|0.0000
|1.1478
|-15.00
|22734.49
|2280
|2003.11.10 19:19
|close
|1138
|0.30
|1.1503
|0.0000
|1.1454
|-87.00
|22647.49
|2281
|2003.11.11 00:00
|sell
|1141
|0.30
|1.1481
|0.0000
|1.1461
|2282
|2003.11.11 01:17
|close
|1141
|0.30
|1.1468
|0.0000
|1.1461
|39.00
|22686.49
|2283
|2003.11.11 01:17
|sell
|1142
|0.30
|1.1465
|0.0000
|1.1445
|2284
|2003.11.11 01:28
|close
|1142
|0.30
|1.1453
|0.0000
|1.1445
|36.00
|22722.49
|2285
|2003.11.11 01:28
|sell
|1143
|0.30
|1.1448
|0.0000
|1.1428
|2286
|2003.11.11 03:25
|sell
|1144
|0.30
|1.1472
|0.0000
|1.1452
|2287
|2003.11.11 10:43
|sell
|1145
|0.60
|1.1497
|0.0000
|1.1477
|2288
|2003.11.11 13:00
|buy
|1146
|0.30
|1.1496
|1.1371
|1.1516
|2289
|2003.11.11 13:25
|close
|1146
|0.30
|1.1508
|1.1371
|1.1516
|36.00
|22758.49
|2290
|2003.11.11 13:25
|buy
|1147
|0.30
|1.1508
|1.1383
|1.1528
|2291
|2003.11.11 17:30
|close
|1147
|0.30
|1.1521
|1.1383
|1.1528
|39.00
|22797.49
|2292
|2003.11.11 17:30
|sell
|1148
|1.80
|1.1523
|0.0000
|1.1503
|2293
|2003.11.11 17:30
|buy
|1149
|0.30
|1.1522
|1.1397
|1.1542
|2294
|2003.11.11 20:05
|close
|1148
|1.80
|1.1504
|0.0000
|1.1503
|342.00
|23139.49
|2295
|2003.11.11 20:05
|close
|1145
|0.60
|1.1509
|0.0000
|1.1477
|-72.00
|23067.49
|2296
|2003.11.11 20:05
|close
|1144
|0.30
|1.1509
|0.0000
|1.1452
|-111.00
|22956.49
|2297
|2003.11.11 20:05
|close
|1143
|0.30
|1.1509
|0.0000
|1.1428
|-183.00
|22773.49
|2298
|2003.11.12 04:18
|close
|1149
|0.30
|1.1534
|1.1397
|1.1542
|34.89
|22808.38
|2299
|2003.11.17 20:00
|sell
|1150
|0.30
|1.1736
|0.0000
|1.1716
|2300
|2003.11.17 20:25
|sell
|1151
|0.30
|1.1760
|0.0000
|1.1740
|2301
|2003.11.18 01:19
|close
|1151
|0.30
|1.1742
|0.0000
|1.1740
|54.45
|22862.83
|2302
|2003.11.18 01:20
|close
|1150
|0.30
|1.1744
|0.0000
|1.1716
|-23.55
|22839.28
|2303
|2003.11.18 07:00
|buy
|1152
|0.30
|1.1780
|1.1655
|1.1800
|2304
|2003.11.18 10:45
|close
|1152
|0.30
|1.1794
|1.1655
|1.1800
|42.00
|22881.28
|2305
|2003.11.19 20:00
|sell
|1153
|0.30
|1.1900
|0.0000
|1.1880
|2306
|2003.11.19 21:13
|close
|1153
|0.30
|1.1888
|0.0000
|1.1880
|36.00
|22917.28
|2307
|2003.11.19 21:13
|sell
|1154
|0.30
|1.1888
|0.0000
|1.1868
|2308
|2003.11.19 22:16
|close
|1154
|0.30
|1.1876
|0.0000
|1.1868
|36.00
|22953.28
|2309
|2003.11.19 23:00
|sell
|1155
|0.30
|1.1886
|0.0000
|1.1866
|2310
|2003.11.20 02:17
|sell
|1156
|0.30
|1.1911
|0.0000
|1.1891
|2311
|2003.11.20 10:08
|sell
|1157
|0.60
|1.1935
|0.0000
|1.1915
|2312
|2003.11.20 10:40
|t/p
|1157
|0.60
|1.1915
|0.0000
|1.1915
|120.00
|23073.28
|2313
|2003.11.20 10:40
|close
|1156
|0.30
|1.1912
|0.0000
|1.1891
|-3.00
|23070.28
|2314
|2003.11.20 10:40
|close
|1155
|0.30
|1.1912
|0.0000
|1.1866
|-76.65
|22993.63
|2315
|2003.11.20 21:00
|sell
|1158
|0.30
|1.1906
|0.0000
|1.1886
|2316
|2003.11.21 02:15
|close
|1158
|0.30
|1.1894
|0.0000
|1.1886
|36.45
|23030.08
|2317
|2003.11.21 04:00
|sell
|1159
|0.30
|1.1886
|0.0000
|1.1866
|2318
|2003.11.21 04:30
|sell
|1160
|0.30
|1.1910
|0.0000
|1.1890
|2319
|2003.11.21 05:56
|close
|1160
|0.30
|1.1892
|0.0000
|1.1890
|54.00
|23084.08
|2320
|2003.11.21 05:56
|close
|1159
|0.30
|1.1891
|0.0000
|1.1866
|-15.00
|23069.08
|2321
|2003.11.21 06:00
|sell
|1161
|0.30
|1.1892
|0.0000
|1.1872
|2322
|2003.11.21 06:48
|close
|1161
|0.30
|1.1880
|0.0000
|1.1872
|36.00
|23105.08
|2323
|2003.11.21 06:48
|sell
|1162
|0.30
|1.1882
|0.0000
|1.1862
|2324
|2003.11.21 08:43
|sell
|1163
|0.30
|1.1906
|0.0000
|1.1886
|2325
|2003.11.21 09:39
|close
|1163
|0.30
|1.1888
|0.0000
|1.1886
|54.00
|23159.08
|2326
|2003.11.21 09:39
|close
|1162
|0.30
|1.1890
|0.0000
|1.1862
|-24.00
|23135.08
|2327
|2003.11.21 17:00
|buy
|1164
|0.30
|1.1918
|1.1793
|1.1938
|2328
|2003.11.21 17:07
|close
|1164
|0.30
|1.1931
|1.1793
|1.1938
|39.00
|23174.08
|2329
|2003.11.21 17:07
|buy
|1165
|0.30
|1.1932
|1.1807
|1.1952
|2330
|2003.11.21 18:37
|buy
|1166
|0.30
|1.1908
|1.1806
|1.1928
|2331
|2003.11.21 19:59
|close
|1166
|0.30
|1.1926
|1.1806
|1.1928
|54.00
|23228.08
|2332
|2003.11.21 19:59
|close
|1165
|0.30
|1.1922
|1.1807
|1.1952
|-30.00
|23198.08
|2333
|2003.11.21 19:59
|buy
|1167
|0.30
|1.1925
|1.1800
|1.1945
|2334
|2003.11.24 09:25
|buy
|1168
|0.30
|1.1900
|1.1798
|1.1920
|2335
|2003.11.24 10:24
|buy
|1169
|1.20
|1.1876
|1.1797
|1.1896
|2336
|2003.11.24 11:51
|buy
|1170
|8.10
|1.1852
|1.1796
|1.1872
|2337
|2003.11.24 11:51
|sell
|1171
|0.30
|1.1845
|0.0000
|1.1825
|2338
|2003.11.24 11:52
|close
|1171
|0.30
|1.1832
|0.0000
|1.1825
|39.00
|23237.08
|2339
|2003.11.24 11:52
|sell
|1172
|0.30
|1.1826
|0.0000
|1.1806
|2340
|2003.11.24 11:57
|close
|1172
|0.30
|1.1813
|0.0000
|1.1806
|39.00
|23276.08
|2341
|2003.11.24 11:57
|sell
|1173
|0.20
|1.1813
|0.0000
|1.1793
|2342
|2003.11.24 12:01
|s/l
|1167
|0.30
|1.1800
|1.1800
|1.1945
|-376.11
|22899.97
|2343
|2003.11.24 12:01
|close
|1170
|8.10
|1.1799
|1.1796
|1.1872
|-4293.00
|18606.97
|2344
|2003.11.24 12:01
|close
|1169
|1.20
|1.1799
|1.1797
|1.1896
|-924.00
|17682.97
|2345
|2003.11.24 12:01
|close
|1168
|0.30
|1.1799
|1.1798
|1.1920
|-303.00
|17379.97
|2346
|2003.11.24 12:01
|close
|1173
|0.20
|1.1799
|0.0000
|1.1793
|28.00
|17407.97
|2347
|2003.11.26 07:00
|buy
|1174
|0.20
|1.1812
|1.1687
|1.1832
|2348
|2003.11.26 09:09
|close
|1174
|0.20
|1.1828
|1.1687
|1.1832
|32.00
|17439.97
|2349
|2003.11.27 17:00
|sell
|1175
|0.20
|1.1900
|0.0000
|1.1880
|2350
|2003.11.28 02:36
|sell
|1176
|0.20
|1.1924
|0.0000
|1.1904
|2351
|2003.11.28 04:21
|t/p
|1176
|0.20
|1.1904
|0.0000
|1.1904
|40.00
|17479.97
|2352
|2003.11.28 04:21
|close
|1175
|0.20
|1.1904
|0.0000
|1.1880
|-7.70
|17472.27
|2353
|2003.12.01 19:00
|sell
|1177
|0.20
|1.1956
|0.0000
|1.1936
|2354
|2003.12.01 20:27
|sell
|1178
|0.20
|1.1980
|0.0000
|1.1960
|2355
|2003.12.02 01:15
|close
|1178
|0.20
|1.1961
|0.0000
|1.1960
|38.30
|17510.57
|2356
|2003.12.02 01:15
|close
|1177
|0.20
|1.1962
|0.0000
|1.1936
|-11.70
|17498.87
|2357
|2003.12.04 07:00
|sell
|1179
|0.20
|1.2049
|0.0000
|1.2029
|2358
|2003.12.04 09:21
|sell
|1180
|0.20
|1.2074
|0.0000
|1.2054
|2359
|2003.12.04 12:18
|t/p
|1180
|0.20
|1.2054
|0.0000
|1.2054
|40.00
|17538.87
|2360
|2003.12.04 12:18
|close
|1179
|0.20
|1.2054
|0.0000
|1.2029
|-10.00
|17528.87
|2361
|2003.12.05 02:00
|sell
|1181
|0.20
|1.2079
|0.0000
|1.2059
|2362
|2003.12.05 11:47
|close
|1181
|0.20
|1.2065
|0.0000
|1.2059
|28.00
|17556.87
|2363
|2003.12.05 11:47
|sell
|1182
|0.20
|1.2062
|0.0000
|1.2042
|2364
|2003.12.05 13:04
|sell
|1183
|0.20
|1.2087
|0.0000
|1.2067
|2365
|2003.12.05 15:31
|sell
|1184
|0.40
|1.2111
|0.0000
|1.2091
|2366
|2003.12.05 15:31
|sell
|1185
|1.20
|1.2139
|0.0000
|1.2119
|2367
|2003.12.05 15:31
|buy
|1186
|0.20
|1.2135
|1.2010
|1.2155
|2368
|2003.12.05 15:33
|t/p
|1185
|1.20
|1.2119
|0.0000
|1.2119
|240.00
|17796.87
|2369
|2003.12.05 15:33
|close
|1184
|0.40
|1.2119
|0.0000
|1.2091
|-32.00
|17764.87
|2370
|2003.12.05 15:33
|close
|1183
|0.20
|1.2119
|0.0000
|1.2067
|-64.00
|17700.87
|2371
|2003.12.05 15:33
|close
|1182
|0.20
|1.2119
|0.0000
|1.2042
|-114.00
|17586.87
|2372
|2003.12.05 15:38
|buy
|1187
|0.20
|1.2111
|1.2009
|1.2131
|2373
|2003.12.05 15:47
|t/p
|1187
|0.20
|1.2131
|1.2009
|1.2131
|40.00
|17626.87
|2374
|2003.12.05 15:47
|close
|1186
|0.20
|1.2134
|1.2010
|1.2155
|-2.00
|17624.87
|2375
|2003.12.09 19:00
|sell
|1188
|0.20
|1.2225
|0.0000
|1.2205
|2376
|2003.12.09 20:01
|close
|1188
|0.20
|1.2211
|0.0000
|1.2205
|28.00
|17652.87
|2377
|2003.12.09 20:01
|sell
|1189
|0.20
|1.2214
|0.0000
|1.2194
|2378
|2003.12.09 20:40
|close
|1189
|0.20
|1.2200
|0.0000
|1.2194
|28.00
|17680.87
|2379
|2003.12.09 20:40
|sell
|1190
|0.20
|1.2199
|0.0000
|1.2179
|2380
|2003.12.09 20:51
|sell
|1191
|0.20
|1.2223
|0.0000
|1.2203
|2381
|2003.12.09 21:18
|close
|1191
|0.20
|1.2204
|0.0000
|1.2203
|38.00
|17718.87
|2382
|2003.12.09 21:18
|close
|1190
|0.20
|1.2210
|0.0000
|1.2179
|-22.00
|17696.87
|2383
|2003.12.10 05:00
|sell
|1192
|0.20
|1.2221
|0.0000
|1.2201
|2384
|2003.12.10 07:58
|close
|1192
|0.20
|1.2207
|0.0000
|1.2201
|28.00
|17724.87
|2385
|2003.12.10 07:58
|sell
|1193
|0.20
|1.2209
|0.0000
|1.2189
|2386
|2003.12.10 09:01
|close
|1193
|0.20
|1.2194
|0.0000
|1.2189
|30.00
|17754.87
|2387
|2003.12.10 21:00
|sell
|1194
|0.20
|1.2216
|0.0000
|1.2196
|2388
|2003.12.11 01:23
|close
|1194
|0.20
|1.2200
|0.0000
|1.2196
|32.90
|17787.77
|2389
|2003.12.11 23:00
|buy
|1195
|0.20
|1.2212
|1.2087
|1.2232
|2390
|2003.12.11 23:56
|close
|1195
|0.20
|1.2226
|1.2087
|1.2232
|28.00
|17815.77
|2391
|2003.12.11 23:56
|buy
|1196
|0.20
|1.2229
|1.2104
|1.2249
|2392
|2003.12.12 09:33
|close
|1196
|0.20
|1.2244
|1.2104
|1.2249
|29.26
|17845.03
|2393
|2003.12.15 04:00
|sell
|1197
|0.20
|1.2187
|0.0000
|1.2167
|2394
|2003.12.15 05:43
|sell
|1198
|0.20
|1.2210
|0.0000
|1.2190
|2395
|2003.12.15 07:32
|t/p
|1198
|0.20
|1.2190
|0.0000
|1.2190
|40.00
|17885.03
|2396
|2003.12.15 07:32
|close
|1197
|0.20
|1.2190
|0.0000
|1.2167
|-6.00
|17879.03
|2397
|2003.12.18 17:00
|sell
|1199
|0.20
|1.2366
|0.0000
|1.2346
|2398
|2003.12.18 17:36
|sell
|1200
|0.20
|1.2390
|0.0000
|1.2370
|2399
|2003.12.18 18:01
|close
|1200
|0.20
|1.2371
|0.0000
|1.2370
|38.00
|17917.03
|2400
|2003.12.18 18:01
|close
|1199
|0.20
|1.2370
|0.0000
|1.2346
|-8.00
|17909.03
|2401
|2003.12.18 19:00
|sell
|1201
|0.20
|1.2372
|0.0000
|1.2352
|2402
|2003.12.18 19:17
|sell
|1202
|0.20
|1.2397
|0.0000
|1.2377
|2403
|2003.12.18 19:58
|sell
|1203
|0.40
|1.2422
|0.0000
|1.2402
|2404
|2003.12.19 13:03
|t/p
|1203
|0.40
|1.2402
|0.0000
|1.2402
|80.60
|17989.63
|2405
|2003.12.19 13:03
|close
|1202
|0.20
|1.2402
|0.0000
|1.2377
|-9.70
|17979.93
|2406
|2003.12.19 13:03
|close
|1201
|0.20
|1.2402
|0.0000
|1.2352
|-59.70
|17920.23
|2407
|2003.12.19 20:00
|sell
|1204
|0.20
|1.2392
|0.0000
|1.2372
|2408
|2003.12.19 22:11
|close
|1204
|0.20
|1.2374
|0.0000
|1.2372
|36.00
|17956.23
|2409
|2003.12.23 00:00
|sell
|1205
|0.20
|1.2398
|0.0000
|1.2378
|2410
|2003.12.23 09:55
|sell
|1206
|0.20
|1.2422
|0.0000
|1.2402
|2411
|2003.12.23 12:35
|t/p
|1206
|0.20
|1.2402
|0.0000
|1.2402
|40.00
|17996.23
|2412
|2003.12.23 12:35
|close
|1205
|0.20
|1.2402
|0.0000
|1.2378
|-8.00
|17988.23
|2413
|2003.12.23 21:00
|sell
|1207
|0.20
|1.2399
|0.0000
|1.2379
|2414
|2003.12.24 15:39
|sell
|1208
|0.20
|1.2423
|0.0000
|1.2403
|2415
|2003.12.24 17:24
|sell
|1209
|0.40
|1.2448
|0.0000
|1.2428
|2416
|2003.12.24 18:03
|sell
|1210
|1.20
|1.2472
|0.0000
|1.2452
|2417
|2003.12.24 18:03
|buy
|1211
|0.20
|1.2473
|1.2348
|1.2493
|2418
|2003.12.24 20:00
|t/p
|1210
|1.20
|1.2452
|0.0000
|1.2452
|240.00
|18228.23
|2419
|2003.12.24 20:00
|close
|1209
|0.40
|1.2452
|0.0000
|1.2428
|-16.00
|18212.23
|2420
|2003.12.24 20:00
|close
|1208
|0.20
|1.2452
|0.0000
|1.2403
|-58.00
|18154.23
|2421
|2003.12.24 20:00
|close
|1207
|0.20
|1.2452
|0.0000
|1.2379
|-105.70
|18048.53
|2422
|2003.12.24 20:33
|buy
|1212
|0.20
|1.2450
|1.2348
|1.2470
|2423
|2003.12.26 05:25
|t/p
|1212
|0.20
|1.2470
|1.2348
|1.2470
|37.04
|18085.57
|2424
|2003.12.26 05:25
|close
|1211
|0.20
|1.2470
|1.2348
|1.2493
|-8.96
|18076.61
|2425
|2003.12.26 13:00
|sell
|1213
|0.20
|1.2449
|0.0000
|1.2429
|2426
|2003.12.26 19:44
|close
|1213
|0.20
|1.2435
|0.0000
|1.2429
|28.00
|18104.61
|2427
|2003.12.26 19:44
|sell
|1214
|0.20
|1.2432
|0.0000
|1.2412
|2428
|2003.12.29 06:33
|sell
|1215
|0.20
|1.2457
|0.0000
|1.2437
|2429
|2003.12.29 07:00
|buy
|1216
|0.20
|1.2456
|1.2331
|1.2476
|2430
|2003.12.29 10:34
|close
|1216
|0.20
|1.2470
|1.2331
|1.2476
|28.00
|18132.61
|2431
|2003.12.29 11:39
|sell
|1217
|0.40
|1.2481
|0.0000
|1.2461
|2432
|2003.12.29 14:30
|sell
|1218
|1.20
|1.2505
|0.0000
|1.2485
|2433
|2003.12.29 14:30
|buy
|1219
|0.20
|1.2504
|1.2379
|1.2524
|2434
|2003.12.29 16:22
|close
|1218
|1.20
|1.2486
|0.0000
|1.2485
|228.00
|18360.61
|2435
|2003.12.29 16:22
|close
|1217
|0.40
|1.2487
|0.0000
|1.2461
|-24.00
|18336.61
|2436
|2003.12.29 16:22
|close
|1215
|0.20
|1.2487
|0.0000
|1.2437
|-60.00
|18276.61
|2437
|2003.12.29 16:22
|close
|1214
|0.20
|1.2487
|0.0000
|1.2412
|-109.70
|18166.91
|2438
|2003.12.29 16:29
|buy
|1220
|0.20
|1.2480
|1.2378
|1.2500
|2439
|2003.12.29 18:19
|close
|1220
|0.20
|1.2499
|1.2378
|1.2500
|38.00
|18204.91
|2440
|2003.12.29 18:19
|close
|1219
|0.20
|1.2500
|1.2379
|1.2524
|-8.00
|18196.91
|2441
|2003.12.31 22:00
|sell
|1221
|0.20
|1.2582
|0.0000
|1.2562
|2442
|2004.01.01 14:59
|sell
|1222
|0.20
|1.2606
|0.0000
|1.2586
|2443
|2004.01.01 19:57
|t/p
|1222
|0.20
|1.2586
|0.0000
|1.2586
|40.00
|18236.91
|2444
|2004.01.01 19:57
|close
|1221
|0.20
|1.2585
|0.0000
|1.2562
|-5.10
|18231.81
|2445
|2004.01.02 13:00
|buy
|1223
|0.20
|1.2621
|1.2496
|1.2641
|2446
|2004.01.02 14:07
|buy
|1224
|0.20
|1.2595
|1.2493
|1.2615
|2447
|2004.01.02 16:16
|t/p
|1224
|0.20
|1.2615
|1.2493
|1.2615
|40.00
|18271.81
|2448
|2004.01.02 16:16
|close
|1223
|0.20
|1.2615
|1.2496
|1.2641
|-12.00
|18259.81
|2449
|2004.01.07 03:00
|sell
|1225
|0.20
|1.2720
|0.0000
|1.2700
|2450
|2004.01.07 03:23
|close
|1225
|0.20
|1.2706
|0.0000
|1.2700
|28.00
|18287.81
|2451
|2004.01.07 03:23
|sell
|1226
|0.20
|1.2703
|0.0000
|1.2683
|2452
|2004.01.07 04:18
|close
|1226
|0.20
|1.2689
|0.0000
|1.2683
|28.00
|18315.81
|2453
|2004.01.07 05:00
|sell
|1227
|0.20
|1.2708
|0.0000
|1.2688
|2454
|2004.01.07 06:34
|sell
|1228
|0.20
|1.2732
|0.0000
|1.2712
|2455
|2004.01.07 09:56
|t/p
|1228
|0.20
|1.2712
|0.0000
|1.2712
|40.00
|18355.81
|2456
|2004.01.07 09:56
|close
|1227
|0.20
|1.2712
|0.0000
|1.2688
|-8.00
|18347.81
|2457
|2004.01.07 12:00
|sell
|1229
|0.20
|1.2672
|0.0000
|1.2652
|2458
|2004.01.07 12:03
|close
|1229
|0.20
|1.2657
|0.0000
|1.2652
|30.00
|18377.81
|2459
|2004.01.07 12:03
|sell
|1230
|0.20
|1.2657
|0.0000
|1.2637
|2460
|2004.01.07 14:37
|sell
|1231
|0.20
|1.2682
|0.0000
|1.2662
|2461
|2004.01.07 16:37
|sell
|1232
|0.40
|1.2706
|0.0000
|1.2686
|2462
|2004.01.07 16:45
|t/p
|1232
|0.40
|1.2686
|0.0000
|1.2686
|80.00
|18457.81
|2463
|2004.01.07 16:45
|close
|1231
|0.20
|1.2686
|0.0000
|1.2662
|-8.00
|18449.81
|2464
|2004.01.07 16:45
|close
|1230
|0.20
|1.2686
|0.0000
|1.2637
|-58.00
|18391.81
|2465
|2004.01.08 17:00
|buy
|1233
|0.20
|1.2726
|1.2601
|1.2746
|2466
|2004.01.08 18:17
|close
|1233
|0.20
|1.2742
|1.2601
|1.2746
|32.00
|18423.81
|2467
|2004.01.08 18:17
|buy
|1234
|0.20
|1.2742
|1.2617
|1.2762
|2468
|2004.01.08 18:45
|close
|1234
|0.20
|1.2757
|1.2617
|1.2762
|30.00
|18453.81
|2469
|2004.01.08 18:45
|buy
|1235
|0.20
|1.2764
|1.2639
|1.2784
|2470
|2004.01.08 18:52
|close
|1235
|0.20
|1.2778
|1.2639
|1.2784
|28.00
|18481.81
|2471
|2004.01.08 18:52
|buy
|1236
|0.20
|1.2779
|1.2654
|1.2799
|2472
|2004.01.08 21:03
|buy
|1237
|0.20
|1.2754
|1.2652
|1.2774
|2473
|2004.01.08 21:36
|t/p
|1237
|0.20
|1.2774
|1.2652
|1.2774
|40.00
|18521.81
|2474
|2004.01.08 21:36
|close
|1236
|0.20
|1.2775
|1.2654
|1.2799
|-8.00
|18513.81
|2475
|2004.01.12 17:00
|sell
|1238
|0.20
|1.2802
|0.0000
|1.2782
|2476
|2004.01.12 20:01
|close
|1238
|0.20
|1.2786
|0.0000
|1.2782
|32.00
|18545.81
|2477
|2004.01.12 20:01
|sell
|1239
|0.20
|1.2785
|0.0000
|1.2765
|2478
|2004.01.12 20:47
|close
|1239
|0.20
|1.2771
|0.0000
|1.2765
|28.00
|18573.81
|2479
|2004.01.12 20:47
|sell
|1240
|0.20
|1.2773
|0.0000
|1.2753
|2480
|2004.01.12 20:56
|close
|1240
|0.20
|1.2757
|0.0000
|1.2753
|32.00
|18605.81
|2481
|2004.01.12 20:56
|sell
|1241
|0.20
|1.2757
|0.0000
|1.2737
|2482
|2004.01.12 22:14
|close
|1241
|0.20
|1.2740
|0.0000
|1.2737
|34.00
|18639.81
|2483
|2004.01.12 22:14
|sell
|1242
|0.20
|1.2740
|0.0000
|1.2720
|2484
|2004.01.13 02:21
|close
|1242
|0.20
|1.2726
|0.0000
|1.2720
|28.30
|18668.11
|2485
|2004.01.14 01:00
|buy
|1243
|0.20
|1.2768
|1.2643
|1.2788
|2486
|2004.01.14 01:39
|close
|1243
|0.20
|1.2784
|1.2643
|1.2788
|32.00
|18700.11
|2487
|2004.01.14 01:39
|buy
|1244
|0.20
|1.2784
|1.2659
|1.2804
|2488
|2004.01.14 02:53
|buy
|1245
|0.20
|1.2760
|1.2658
|1.2780
|2489
|2004.01.14 04:47
|buy
|1246
|0.80
|1.2734
|1.2655
|1.2754
|2490
|2004.01.14 10:01
|buy
|1247
|5.40
|1.2710
|1.2654
|1.2730
|2491
|2004.01.14 10:01
|sell
|1248
|0.20
|1.2704
|0.0000
|1.2684
|2492
|2004.01.14 10:06
|close
|1248
|0.20
|1.2686
|0.0000
|1.2684
|36.00
|18736.11
|2493
|2004.01.14 10:06
|sell
|1249
|0.20
|1.2686
|0.0000
|1.2666
|2494
|2004.01.14 10:25
|close
|1249
|0.20
|1.2668
|0.0000
|1.2666
|36.00
|18772.11
|2495
|2004.01.14 10:25
|sell
|1250
|0.20
|1.2668
|0.0000
|1.2648
|2496
|2004.01.14 10:48
|s/l
|1244
|0.20
|1.2659
|1.2659
|1.2804
|-250.00
|18522.11
|2497
|2004.01.14 10:48
|s/l
|1245
|0.20
|1.2658
|1.2658
|1.2780
|-204.00
|18318.11
|2498
|2004.01.14 10:48
|close
|1247
|5.40
|1.2656
|1.2654
|1.2730
|-2916.00
|15402.11
|2499
|2004.01.14 10:48
|close
|1246
|0.80
|1.2656
|1.2655
|1.2754
|-624.00
|14778.11
|2500
|2004.01.14 10:59
|close
|1250
|0.20
|1.2654
|0.0000
|1.2648
|28.00
|14806.11
|2501
|2004.01.20 08:00
|buy
|1251
|0.20
|1.2390
|1.2265
|1.2410
|2502
|2004.01.20 08:20
|close
|1251
|0.20
|1.2402
|1.2265
|1.2410
|24.00
|14830.11
|2503
|2004.01.20 08:20
|buy
|1252
|0.20
|1.2402
|1.2277
|1.2422
|2504
|2004.01.20 09:35
|close
|1252
|0.20
|1.2416
|1.2277
|1.2422
|28.00
|14858.11
|2505
|2004.01.23 16:00
|sell
|1253
|0.20
|1.2673
|0.0000
|1.2653
|2506
|2004.01.23 16:55
|sell
|1254
|0.20
|1.2699
|0.0000
|1.2679
|2507
|2004.01.23 17:13
|t/p
|1254
|0.20
|1.2679
|0.0000
|1.2679
|40.00
|14898.11
|2508
|2004.01.23 17:13
|close
|1253
|0.20
|1.2678
|0.0000
|1.2653
|-10.00
|14888.11
|2509
|2004.01.23 18:00
|sell
|1255
|0.20
|1.2686
|0.0000
|1.2666
|2510
|2004.01.23 18:02
|close
|1255
|0.20
|1.2674
|0.0000
|1.2666
|24.00
|14912.11
|2511
|2004.01.23 18:02
|sell
|1256
|0.20
|1.2674
|0.0000
|1.2654
|2512
|2004.01.23 18:03
|close
|1256
|0.20
|1.2661
|0.0000
|1.2654
|26.00
|14938.11
|2513
|2004.01.23 18:03
|sell
|1257
|0.20
|1.2660
|0.0000
|1.2640
|2514
|2004.01.23 18:06
|close
|1257
|0.20
|1.2648
|0.0000
|1.2640
|24.00
|14962.11
|2515
|2004.01.23 18:06
|sell
|1258
|0.20
|1.2642
|0.0000
|1.2622
|2516
|2004.01.23 18:32
|close
|1258
|0.20
|1.2629
|0.0000
|1.2622
|26.00
|14988.11
|2517
|2004.01.23 18:32
|sell
|1259
|0.20
|1.2630
|0.0000
|1.2610
|2518
|2004.01.23 18:35
|close
|1259
|0.20
|1.2616
|0.0000
|1.2610
|28.00
|15016.11
|2519
|2004.01.23 18:36
|sell
|1260
|0.20
|1.2616
|0.0000
|1.2596
|2520
|2004.01.23 19:03
|close
|1260
|0.20
|1.2603
|0.0000
|1.2596
|26.00
|15042.11
|2521
|2004.01.23 20:00
|sell
|1261
|0.20
|1.2609
|0.0000
|1.2589
|2522
|2004.01.23 20:11
|close
|1261
|0.20
|1.2597
|0.0000
|1.2589
|24.00
|15066.11
|2523
|2004.01.23 20:11
|sell
|1262
|0.20
|1.2596
|0.0000
|1.2576
|2524
|2004.01.23 20:13
|close
|1262
|0.20
|1.2584
|0.0000
|1.2576
|24.00
|15090.11
|2525
|2004.01.23 20:13
|sell
|1263
|0.20
|1.2584
|0.0000
|1.2564
|2526
|2004.01.23 20:30
|close
|1263
|0.20
|1.2569
|0.0000
|1.2564
|30.00
|15120.11
|2527
|2004.01.23 20:30
|sell
|1264
|0.20
|1.2569
|0.0000
|1.2549
|2528
|2004.01.23 21:04
|sell
|1265
|0.20
|1.2593
|0.0000
|1.2573
|2529
|2004.01.26 01:58
|t/p
|1265
|0.20
|1.2573
|0.0000
|1.2573
|40.30
|15160.41
|2530
|2004.01.26 01:58
|close
|1264
|0.20
|1.2573
|0.0000
|1.2549
|-7.70
|15152.71
|2531
|2004.01.27 16:00
|buy
|1266
|0.20
|1.2572
|1.2447
|1.2592
|2532
|2004.01.27 16:32
|buy
|1267
|0.20
|1.2548
|1.2446
|1.2568
|2533
|2004.01.27 16:53
|close
|1267
|0.20
|1.2567
|1.2446
|1.2568
|38.00
|15190.71
|2534
|2004.01.27 16:53
|close
|1266
|0.20
|1.2566
|1.2447
|1.2592
|-12.00
|15178.71
|2535
|2004.01.27 16:54
|buy
|1268
|0.20
|1.2567
|1.2442
|1.2587
|2536
|2004.01.27 17:01
|close
|1268
|0.20
|1.2581
|1.2442
|1.2587
|28.00
|15206.71
|2537
|2004.01.27 19:00
|buy
|1269
|0.20
|1.2649
|1.2524
|1.2669
|2538
|2004.01.27 19:25
|buy
|1270
|0.20
|1.2624
|1.2522
|1.2644
|2539
|2004.01.27 20:28
|close
|1270
|0.20
|1.2643
|1.2522
|1.2644
|38.00
|15244.71
|2540
|2004.01.27 20:28
|close
|1269
|0.20
|1.2644
|1.2524
|1.2669
|-10.00
|15234.71
|2541
|2004.01.28 17:00
|sell
|1271
|0.20
|1.2589
|0.0000
|1.2569
|2542
|2004.01.28 17:08
|close
|1271
|0.20
|1.2577
|0.0000
|1.2569
|24.00
|15258.71
|2543
|2004.01.28 17:08
|sell
|1272
|0.20
|1.2576
|0.0000
|1.2556
|2544
|2004.01.28 17:28
|close
|1272
|0.20
|1.2562
|0.0000
|1.2556
|28.00
|15286.71
|2545
|2004.01.28 17:28
|sell
|1273
|0.20
|1.2562
|0.0000
|1.2542
|2546
|2004.01.28 17:51
|sell
|1274
|0.20
|1.2586
|0.0000
|1.2566
|2547
|2004.01.28 18:50
|sell
|1275
|0.40
|1.2610
|0.0000
|1.2590
|2548
|2004.01.28 19:02
|sell
|1276
|1.20
|1.2634
|0.0000
|1.2614
|2549
|2004.01.28 19:02
|buy
|1277
|0.20
|1.2636
|1.2511
|1.2656
|2550
|2004.01.28 21:16
|close
|1276
|1.20
|1.2616
|0.0000
|1.2614
|216.00
|15502.71
|2551
|2004.01.28 21:16
|close
|1275
|0.40
|1.2611
|0.0000
|1.2590
|-4.00
|15498.71
|2552
|2004.01.28 21:16
|close
|1274
|0.20
|1.2611
|0.0000
|1.2566
|-50.00
|15448.71
|2553
|2004.01.28 21:16
|close
|1273
|0.20
|1.2611
|0.0000
|1.2542
|-98.00
|15350.71
|2554
|2004.01.28 21:16
|buy
|1278
|0.20
|1.2608
|1.2506
|1.2628
|2555
|2004.01.28 21:17
|buy
|1279
|0.80
|1.2584
|1.2505
|1.2604
|2556
|2004.01.28 21:17
|buy
|1280
|5.40
|1.2558
|1.2502
|1.2578
|2557
|2004.01.28 21:17
|sell
|1281
|0.20
|1.2549
|0.0000
|1.2529
|2558
|2004.01.28 21:18
|close
|1281
|0.20
|1.2537
|0.0000
|1.2529
|24.00
|15374.71
|2559
|2004.01.28 21:18
|sell
|1282
|0.20
|1.2537
|0.0000
|1.2517
|2560
|2004.01.28 21:19
|sell
|1283
|0.20
|1.2561
|0.0000
|1.2541
|2561
|2004.01.28 21:21
|close
|1280
|5.40
|1.2567
|1.2502
|1.2578
|486.00
|15860.71
|2562
|2004.01.28 21:21
|close
|1279
|0.80
|1.2569
|1.2505
|1.2604
|-120.00
|15740.71
|2563
|2004.01.28 21:21
|close
|1278
|0.20
|1.2569
|1.2506
|1.2628
|-78.00
|15662.71
|2564
|2004.01.28 21:21
|close
|1277
|0.20
|1.2569
|1.2511
|1.2656
|-134.00
|15528.71
|2565
|2004.01.28 21:24
|close
|1283
|0.20
|1.2542
|0.0000
|1.2541
|38.00
|15566.71
|2566
|2004.01.28 21:24
|close
|1282
|0.20
|1.2544
|0.0000
|1.2517
|-14.00
|15552.71
|2567
|2004.01.28 23:00
|sell
|1284
|0.20
|1.2497
|0.0000
|1.2477
|2568
|2004.01.28 23:05
|close
|1284
|0.20
|1.2485
|0.0000
|1.2477
|24.00
|15576.71
|2569
|2004.01.28 23:05
|sell
|1285
|0.20
|1.2487
|0.0000
|1.2467
|2570
|2004.01.28 23:14
|close
|1285
|0.20
|1.2474
|0.0000
|1.2467
|26.00
|15602.71
|2571
|2004.01.28 23:14
|sell
|1286
|0.20
|1.2474
|0.0000
|1.2454
|2572
|2004.01.29 00:07
|close
|1286
|0.20
|1.2460
|0.0000
|1.2454
|28.90
|15631.61
|2573
|2004.01.30 19:00
|buy
|1287
|0.20
|1.2454
|1.2329
|1.2474
|2574
|2004.01.30 19:11
|close
|1287
|0.20
|1.2467
|1.2329
|1.2474
|26.00
|15657.61
|2575
|2004.01.30 19:11
|buy
|1288
|0.20
|1.2468
|1.2343
|1.2488
|2576
|2004.01.30 19:34
|close
|1288
|0.20
|1.2482
|1.2343
|1.2488
|28.00
|15685.61
|2577
|2004.01.30 19:34
|buy
|1289
|0.20
|1.2483
|1.2358
|1.2503
|2578
|2004.01.30 19:59
|buy
|1290
|0.20
|1.2457
|1.2355
|1.2477
|2579
|2004.01.30 20:10
|t/p
|1290
|0.20
|1.2477
|1.2355
|1.2477
|40.00
|15725.61
|2580
|2004.01.30 20:10
|close
|1289
|0.20
|1.2478
|1.2358
|1.2503
|-10.00
|15715.61
|2581
|2004.01.30 20:10
|buy
|1291
|0.20
|1.2478
|1.2353
|1.2498
|2582
|2004.01.30 21:24
|buy
|1292
|0.20
|1.2454
|1.2352
|1.2474
|2583
|2004.01.30 22:06
|close
|1292
|0.20
|1.2473
|1.2352
|1.2474
|38.00
|15753.61
|2584
|2004.01.30 22:06
|close
|1291
|0.20
|1.2475
|1.2353
|1.2498
|-6.00
|15747.61
|2585
|2004.01.30 22:06
|buy
|1293
|0.20
|1.2475
|1.2350
|1.2495
|2586
|2004.02.02 01:04
|close
|1293
|0.20
|1.2488
|1.2350
|1.2495
|25.26
|15772.87
|2587
|2004.02.02 19:00
|sell
|1294
|0.20
|1.2427
|0.0000
|1.2407
|2588
|2004.02.02 19:15
|close
|1294
|0.20
|1.2415
|0.0000
|1.2407
|24.00
|15796.87
|2589
|2004.02.02 19:15
|sell
|1295
|0.20
|1.2414
|0.0000
|1.2394
|2590
|2004.02.02 19:36
|close
|1295
|0.20
|1.2402
|0.0000
|1.2394
|24.00
|15820.87
|2591
|2004.02.02 19:36
|sell
|1296
|0.20
|1.2399
|0.0000
|1.2379
|2592
|2004.02.02 20:38
|sell
|1297
|0.20
|1.2425
|0.0000
|1.2405
|2593
|2004.02.02 21:39
|close
|1297
|0.20
|1.2406
|0.0000
|1.2405
|38.00
|15858.87
|2594
|2004.02.02 21:39
|close
|1296
|0.20
|1.2409
|0.0000
|1.2379
|-20.00
|15838.87
|2595
|2004.02.02 21:39
|sell
|1298
|0.20
|1.2406
|0.0000
|1.2386
|2596
|2004.02.02 22:37
|sell
|1299
|0.20
|1.2430
|0.0000
|1.2410
|2597
|2004.02.03 01:34
|sell
|1300
|0.40
|1.2457
|0.0000
|1.2437
|2598
|2004.02.03 01:47
|t/p
|1300
|0.40
|1.2437
|0.0000
|1.2437
|80.00
|15918.87
|2599
|2004.02.03 01:47
|close
|1299
|0.20
|1.2437
|0.0000
|1.2410
|-13.70
|15905.17
|2600
|2004.02.03 01:47
|close
|1298
|0.20
|1.2437
|0.0000
|1.2386
|-61.70
|15843.47
|2601
|2004.02.03 05:00
|buy
|1301
|0.20
|1.2459
|1.2334
|1.2479
|2602
|2004.02.03 06:19
|close
|1301
|0.20
|1.2472
|1.2334
|1.2479
|26.00
|15869.47
|2603
|2004.02.03 06:20
|buy
|1302
|0.20
|1.2471
|1.2346
|1.2491
|2604
|2004.02.03 08:50
|close
|1302
|0.20
|1.2484
|1.2346
|1.2491
|26.00
|15895.47
|2605
|2004.02.04 05:00
|sell
|1303
|0.20
|1.2513
|0.0000
|1.2493
|2606
|2004.02.04 06:32
|sell
|1304
|0.20
|1.2537
|0.0000
|1.2517
|2607
|2004.02.04 09:06
|sell
|1305
|0.40
|1.2562
|0.0000
|1.2542
|2608
|2004.02.04 09:30
|t/p
|1305
|0.40
|1.2542
|0.0000
|1.2542
|80.00
|15975.47
|2609
|2004.02.04 09:30
|close
|1304
|0.20
|1.2542
|0.0000
|1.2517
|-10.00
|15965.47
|2610
|2004.02.04 09:30
|close
|1303
|0.20
|1.2542
|0.0000
|1.2493
|-58.00
|15907.47
|2611
|2004.02.04 18:00
|sell
|1306
|0.20
|1.2517
|0.0000
|1.2497
|2612
|2004.02.04 18:38
|sell
|1307
|0.20
|1.2541
|0.0000
|1.2521
|2613
|2004.02.05 05:10
|close
|1307
|0.20
|1.2523
|0.0000
|1.2521
|36.90
|15944.37
|2614
|2004.02.05 05:10
|close
|1306
|0.20
|1.2526
|0.0000
|1.2497
|-17.10
|15927.27
|2615
|2004.02.05 07:00
|sell
|1308
|0.20
|1.2530
|0.0000
|1.2510
|2616
|2004.02.05 10:35
|sell
|1309
|0.20
|1.2554
|0.0000
|1.2534
|2617
|2004.02.05 11:32
|sell
|1310
|0.40
|1.2578
|0.0000
|1.2558
|2618
|2004.02.05 14:06
|sell
|1311
|1.20
|1.2603
|0.0000
|1.2583
|2619
|2004.02.05 14:06
|buy
|1312
|0.20
|1.2609
|1.2484
|1.2629
|2620
|2004.02.05 14:08
|t/p
|1311
|1.20
|1.2583
|0.0000
|1.2583
|240.00
|16167.27
|2621
|2004.02.05 14:08
|buy
|1313
|1.60
|1.2580
|1.2478
|1.2600
|2622
|2004.02.05 14:08
|close
|1310
|0.40
|1.2580
|0.0000
|1.2558
|-8.00
|16159.27
|2623
|2004.02.05 14:08
|close
|1309
|0.20
|1.2580
|0.0000
|1.2534
|-52.00
|16107.27
|2624
|2004.02.05 14:08
|close
|1308
|0.20
|1.2580
|0.0000
|1.2510
|-100.00
|16007.27
|2625
|2004.02.05 14:14
|close
|1313
|1.60
|1.2585
|1.2478
|1.2600
|80.00
|16087.27
|2626
|2004.02.05 14:14
|close
|1312
|0.20
|1.2583
|1.2484
|1.2629
|-52.00
|16035.27
|2627
|2004.02.05 23:00
|sell
|1314
|0.20
|1.2542
|0.0000
|1.2522
|2628
|2004.02.06 01:21
|sell
|1315
|0.20
|1.2569
|0.0000
|1.2549
|2629
|2004.02.06 03:44
|t/p
|1315
|0.20
|1.2549
|0.0000
|1.2549
|40.00
|16075.27
|2630
|2004.02.06 03:44
|close
|1314
|0.20
|1.2548
|0.0000
|1.2522
|-11.70
|16063.57
|2631
|2004.02.06 05:00
|sell
|1316
|0.20
|1.2546
|0.0000
|1.2526
|2632
|2004.02.06 11:39
|close
|1316
|0.20
|1.2533
|0.0000
|1.2526
|26.00
|16089.57
|2633
|2004.02.06 11:39
|sell
|1317
|0.20
|1.2533
|0.0000
|1.2513
|2634
|2004.02.06 11:58
|close
|1317
|0.20
|1.2520
|0.0000
|1.2513
|26.00
|16115.57
|2635
|2004.02.06 11:58
|sell
|1318
|0.20
|1.2520
|0.0000
|1.2500
|2636
|2004.02.06 14:42
|sell
|1319
|0.20
|1.2544
|0.0000
|1.2524
|2637
|2004.02.06 15:18
|close
|1319
|0.20
|1.2525
|0.0000
|1.2524
|38.00
|16153.57
|2638
|2004.02.06 15:18
|close
|1318
|0.20
|1.2531
|0.0000
|1.2500
|-22.00
|16131.57
|2639
|2004.02.09 20:00
|sell
|1320
|0.20
|1.2680
|0.0000
|1.2660
|2640
|2004.02.09 23:59
|sell
|1321
|0.20
|1.2704
|0.0000
|1.2684
|2641
|2004.02.10 01:51
|close
|1321
|0.20
|1.2685
|0.0000
|1.2684
|38.30
|16169.87
|2642
|2004.02.10 01:51
|close
|1320
|0.20
|1.2688
|0.0000
|1.2660
|-15.70
|16154.17
|2643
|2004.02.10 19:00
|sell
|1322
|0.20
|1.2728
|0.0000
|1.2708
|2644
|2004.02.10 19:10
|close
|1322
|0.20
|1.2714
|0.0000
|1.2708
|28.00
|16182.17
|2645
|2004.02.10 19:10
|sell
|1323
|0.20
|1.2714
|0.0000
|1.2694
|2646
|2004.02.10 19:30
|close
|1323
|0.20
|1.2701
|0.0000
|1.2694
|26.00
|16208.17
|2647
|2004.02.10 19:30
|sell
|1324
|0.20
|1.2701
|0.0000
|1.2681
|2648
|2004.02.10 19:44
|close
|1324
|0.20
|1.2687
|0.0000
|1.2681
|28.00
|16236.17
|2649
|2004.02.10 19:44
|sell
|1325
|0.20
|1.2687
|0.0000
|1.2667
|2650
|2004.02.10 20:03
|sell
|1326
|0.20
|1.2713
|0.0000
|1.2693
|2651
|2004.02.10 20:33
|t/p
|1326
|0.20
|1.2693
|0.0000
|1.2693
|40.00
|16276.17
|2652
|2004.02.10 20:33
|close
|1325
|0.20
|1.2692
|0.0000
|1.2667
|-10.00
|16266.17
|2653
|2004.02.10 22:00
|sell
|1327
|0.20
|1.2705
|0.0000
|1.2685
|2654
|2004.02.10 23:07
|close
|1327
|0.20
|1.2692
|0.0000
|1.2685
|26.00
|16292.17
|2655
|2004.02.10 23:07
|sell
|1328
|0.20
|1.2689
|0.0000
|1.2669
|2656
|2004.02.10 23:48
|close
|1328
|0.20
|1.2673
|0.0000
|1.2669
|32.00
|16324.17
|2657
|2004.02.10 23:48
|sell
|1329
|0.20
|1.2672
|0.0000
|1.2652
|2658
|2004.02.11 02:24
|sell
|1330
|0.20
|1.2697
|0.0000
|1.2677
|2659
|2004.02.11 09:16
|t/p
|1330
|0.20
|1.2677
|0.0000
|1.2677
|40.00
|16364.17
|2660
|2004.02.11 09:16
|close
|1329
|0.20
|1.2676
|0.0000
|1.2652
|-7.70
|16356.47
|2661
|2004.02.11 20:00
|buy
|1331
|0.20
|1.2804
|1.2679
|1.2824
|2662
|2004.02.11 20:06
|close
|1331
|0.20
|1.2817
|1.2679
|1.2824
|26.00
|16382.47
|2663
|2004.02.11 20:06
|buy
|1332
|0.20
|1.2818
|1.2693
|1.2838
|2664
|2004.02.11 21:31
|close
|1332
|0.20
|1.2831
|1.2693
|1.2838
|26.00
|16408.47
|2665
|2004.02.13 05:00
|sell
|1333
|0.20
|1.2802
|0.0000
|1.2782
|2666
|2004.02.13 07:57
|sell
|1334
|0.20
|1.2826
|0.0000
|1.2806
|2667
|2004.02.13 09:33
|close
|1334
|0.20
|1.2807
|0.0000
|1.2806
|38.00
|16446.47
|2668
|2004.02.13 09:33
|close
|1333
|0.20
|1.2812
|0.0000
|1.2782
|-20.00
|16426.47
|2669
|2004.02.13 19:00
|sell
|1335
|0.20
|1.2749
|0.0000
|1.2729
|2670
|2004.02.13 19:53
|close
|1335
|0.20
|1.2735
|0.0000
|1.2729
|28.00
|16454.47
|2671
|2004.02.13 19:53
|sell
|1336
|0.20
|1.2732
|0.0000
|1.2712
|2672
|2004.02.13 20:36
|sell
|1337
|0.20
|1.2757
|0.0000
|1.2737
|2673
|2004.02.13 21:39
|close
|1337
|0.20
|1.2738
|0.0000
|1.2737
|38.00
|16492.47
|2674
|2004.02.13 21:39
|close
|1336
|0.20
|1.2740
|0.0000
|1.2712
|-16.00
|16476.47
|2675
|2004.02.16 19:00
|buy
|1338
|0.20
|1.2775
|1.2650
|1.2795
|2676
|2004.02.17 04:42
|close
|1338
|0.20
|1.2788
|1.2650
|1.2795
|25.26
|16501.73
|2677
|2004.02.18 20:00
|sell
|1339
|0.20
|1.2793
|0.0000
|1.2773
|2678
|2004.02.18 20:05
|close
|1339
|0.20
|1.2780
|0.0000
|1.2773
|26.00
|16527.73
|2679
|2004.02.18 20:05
|sell
|1340
|0.20
|1.2779
|0.0000
|1.2759
|2680
|2004.02.18 20:11
|close
|1340
|0.20
|1.2764
|0.0000
|1.2759
|30.00
|16557.73
|2681
|2004.02.18 20:11
|sell
|1341
|0.20
|1.2764
|0.0000
|1.2744
|2682
|2004.02.18 20:54
|close
|1341
|0.20
|1.2751
|0.0000
|1.2744
|26.00
|16583.73
|2683
|2004.02.18 20:54
|sell
|1342
|0.20
|1.2750
|0.0000
|1.2730
|2684
|2004.02.18 20:54
|close
|1342
|0.20
|1.2737
|0.0000
|1.2730
|26.00
|16609.73
|2685
|2004.02.18 20:54
|sell
|1343
|0.20
|1.2730
|0.0000
|1.2710
|2686
|2004.02.18 21:14
|close
|1343
|0.20
|1.2715
|0.0000
|1.2710
|30.00
|16639.73
|2687
|2004.02.18 21:14
|sell
|1344
|0.20
|1.2714
|0.0000
|1.2694
|2688
|2004.02.18 21:15
|close
|1344
|0.20
|1.2697
|0.0000
|1.2694
|34.00
|16673.73
|2689
|2004.02.18 21:15
|sell
|1345
|0.20
|1.2698
|0.0000
|1.2678
|2690
|2004.02.18 21:32
|sell
|1346
|0.20
|1.2723
|0.0000
|1.2703
|2691
|2004.02.18 21:57
|t/p
|1346
|0.20
|1.2703
|0.0000
|1.2703
|40.00
|16713.73
|2692
|2004.02.18 21:57
|close
|1345
|0.20
|1.2703
|0.0000
|1.2678
|-10.00
|16703.73
|2693
|2004.02.18 21:57
|sell
|1347
|0.20
|1.2700
|0.0000
|1.2680
|2694
|2004.02.18 22:07
|close
|1347
|0.20
|1.2683
|0.0000
|1.2680
|34.00
|16737.73
|2695
|2004.02.20 03:00
|buy
|1348
|0.20
|1.2743
|1.2618
|1.2763
|2696
|2004.02.20 04:34
|close
|1348
|0.20
|1.2758
|1.2618
|1.2763
|30.00
|16767.73
|2697
|2004.02.20 06:00
|buy
|1349
|0.20
|1.2746
|1.2621
|1.2766
|2698
|2004.02.20 06:56
|buy
|1350
|0.20
|1.2722
|1.2620
|1.2742
|2699
|2004.02.20 07:50
|buy
|1351
|0.80
|1.2698
|1.2619
|1.2718
|2700
|2004.02.20 09:34
|buy
|1352
|5.40
|1.2674
|1.2618
|1.2694
|2701
|2004.02.20 09:34
|sell
|1353
|0.20
|1.2675
|0.0000
|1.2655
|2702
|2004.02.20 09:44
|close
|1352
|5.40
|1.2681
|1.2618
|1.2694
|378.00
|17145.73
|2703
|2004.02.20 09:44
|close
|1351
|0.80
|1.2680
|1.2619
|1.2718
|-144.00
|17001.73
|2704
|2004.02.20 09:44
|close
|1350
|0.20
|1.2680
|1.2620
|1.2742
|-84.00
|16917.73
|2705
|2004.02.20 09:44
|close
|1349
|0.20
|1.2680
|1.2621
|1.2766
|-132.00
|16785.73
|2706
|2004.02.20 09:54
|close
|1353
|0.20
|1.2662
|0.0000
|1.2655
|26.00
|16811.73
|2707
|2004.02.23 15:00
|buy
|1354
|0.20
|1.2588
|1.2463
|1.2608
|2708
|2004.02.23 15:28
|buy
|1355
|0.20
|1.2564
|1.2462
|1.2584
|2709
|2004.02.23 15:41
|close
|1355
|0.20
|1.2583
|1.2462
|1.2584
|38.00
|16849.73
|2710
|2004.02.23 15:41
|close
|1354
|0.20
|1.2582
|1.2463
|1.2608
|-12.00
|16837.73
|2711
|2004.02.23 15:41
|buy
|1356
|0.20
|1.2585
|1.2460
|1.2605
|2712
|2004.02.23 17:05
|buy
|1357
|0.20
|1.2560
|1.2458
|1.2580
|2713
|2004.02.23 18:45
|t/p
|1357
|0.20
|1.2580
|1.2458
|1.2580
|40.00
|16877.73
|2714
|2004.02.23 18:45
|close
|1356
|0.20
|1.2581
|1.2460
|1.2605
|-8.00
|16869.73
|2715
|2004.02.23 19:00
|buy
|1358
|0.20
|1.2579
|1.2454
|1.2599
|2716
|2004.02.23 20:28
|buy
|1359
|0.20
|1.2554
|1.2452
|1.2574
|2717
|2004.02.23 20:37
|buy
|1360
|0.80
|1.2531
|1.2452
|1.2551
|2718
|2004.02.23 21:57
|close
|1360
|0.80
|1.2545
|1.2452
|1.2551
|112.00
|16981.73
|2719
|2004.02.23 21:57
|close
|1359
|0.20
|1.2542
|1.2452
|1.2574
|-24.00
|16957.73
|2720
|2004.02.23 21:57
|close
|1358
|0.20
|1.2542
|1.2454
|1.2599
|-74.00
|16883.73
|2721
|2004.02.24 12:00
|buy
|1361
|0.20
|1.2574
|1.2449
|1.2594
|2722
|2004.02.24 12:15
|close
|1361
|0.20
|1.2587
|1.2449
|1.2594
|26.00
|16909.73
|2723
|2004.02.24 12:15
|buy
|1362
|0.20
|1.2588
|1.2463
|1.2608
|2724
|2004.02.24 12:20
|close
|1362
|0.20
|1.2602
|1.2463
|1.2608
|28.00
|16937.73
|2725
|2004.02.24 12:20
|buy
|1363
|0.20
|1.2603
|1.2478
|1.2623
|2726
|2004.02.24 13:06
|close
|1363
|0.20
|1.2616
|1.2478
|1.2623
|26.00
|16963.73
|2727
|2004.02.25 15:00
|sell
|1364
|0.20
|1.2630
|0.0000
|1.2610
|2728
|2004.02.25 15:56
|close
|1364
|0.20
|1.2616
|0.0000
|1.2610
|28.00
|16991.73
|2729
|2004.02.25 15:56
|sell
|1365
|0.20
|1.2615
|0.0000
|1.2595
|2730
|2004.02.25 16:31
|sell
|1366
|0.20
|1.2641
|0.0000
|1.2621
|2731
|2004.02.25 17:03
|t/p
|1366
|0.20
|1.2621
|0.0000
|1.2621
|40.00
|17031.73
|2732
|2004.02.25 17:03
|close
|1365
|0.20
|1.2620
|0.0000
|1.2595
|-10.00
|17021.73
|2733
|2004.02.25 19:00
|sell
|1367
|0.20
|1.2506
|0.0000
|1.2486
|2734
|2004.02.25 19:02
|close
|1367
|0.20
|1.2493
|0.0000
|1.2486
|26.00
|17047.73
|2735
|2004.02.25 19:03
|sell
|1368
|0.20
|1.2492
|0.0000
|1.2472
|2736
|2004.02.25 19:18
|close
|1368
|0.20
|1.2479
|0.0000
|1.2472
|26.00
|17073.73
|2737
|2004.02.25 19:18
|sell
|1369
|0.20
|1.2479
|0.0000
|1.2459
|2738
|2004.02.25 19:37
|sell
|1370
|0.20
|1.2503
|0.0000
|1.2483
|2739
|2004.02.26 09:19
|close
|1370
|0.20
|1.2484
|0.0000
|1.2483
|38.90
|17112.63
|2740
|2004.02.26 09:19
|close
|1369
|0.20
|1.2485
|0.0000
|1.2459
|-11.10
|17101.53
|2741
|2004.02.27 19:00
|buy
|1371
|0.20
|1.2447
|1.2322
|1.2467
|2742
|2004.02.27 19:16
|close
|1371
|0.20
|1.2463
|1.2322
|1.2467
|32.00
|17133.53
|2743
|2004.02.27 19:16
|buy
|1372
|0.20
|1.2463
|1.2338
|1.2483
|2744
|2004.02.27 19:24
|close
|1372
|0.20
|1.2476
|1.2338
|1.2483
|26.00
|17159.53
|2745
|2004.02.27 19:24
|buy
|1373
|0.20
|1.2476
|1.2351
|1.2496
|2746
|2004.02.27 19:31
|close
|1373
|0.20
|1.2489
|1.2351
|1.2496
|26.00
|17185.53
|2747
|2004.02.27 19:31
|buy
|1374
|0.20
|1.2488
|1.2363
|1.2508
|2748
|2004.02.27 20:20
|t/p
|1374
|0.20
|1.2508
|1.2363
|1.2508
|40.00
|17225.53
|2749
|2004.02.27 20:20
|buy
|1375
|0.20
|1.2512
|1.2387
|1.2532
|2750
|2004.02.27 20:28
|buy
|1376
|0.20
|1.2485
|1.2383
|1.2505
|2751
|2004.03.01 01:36
|t/p
|1376
|0.20
|1.2505
|1.2383
|1.2505
|39.26
|17264.79
|2752
|2004.03.01 01:36
|close
|1375
|0.20
|1.2507
|1.2387
|1.2532
|-10.74
|17254.05
|2753
|2004.03.01 14:00
|sell
|1377
|0.20
|1.2484
|0.0000
|1.2464
|2754
|2004.03.01 15:53
|sell
|1378
|0.20
|1.2509
|0.0000
|1.2489
|2755
|2004.03.01 16:35
|close
|1378
|0.20
|1.2490
|0.0000
|1.2489
|38.00
|17292.05
|2756
|2004.03.01 16:35
|close
|1377
|0.20
|1.2491
|0.0000
|1.2464
|-14.00
|17278.05
|2757
|2004.03.01 19:00
|sell
|1379
|0.20
|1.2435
|0.0000
|1.2415
|2758
|2004.03.01 19:41
|sell
|1380
|0.20
|1.2461
|0.0000
|1.2441
|2759
|2004.03.01 19:50
|t/p
|1380
|0.20
|1.2441
|0.0000
|1.2441
|40.00
|17318.05
|2760
|2004.03.01 19:50
|close
|1379
|0.20
|1.2441
|0.0000
|1.2415
|-12.00
|17306.05
|2761
|2004.03.01 19:50
|sell
|1381
|0.20
|1.2440
|0.0000
|1.2420
|2762
|2004.03.01 23:31
|sell
|1382
|0.20
|1.2464
|0.0000
|1.2444
|2763
|2004.03.02 01:56
|close
|1382
|0.20
|1.2445
|0.0000
|1.2444
|38.30
|17344.35
|2764
|2004.03.02 01:56
|close
|1381
|0.20
|1.2446
|0.0000
|1.2420
|-11.70
|17332.65
|2765
|2004.03.04 01:00
|buy
|1383
|0.20
|1.2196
|1.2071
|1.2216
|2766
|2004.03.04 02:24
|buy
|1384
|0.20
|1.2172
|1.2070
|1.2192
|2767
|2004.03.04 08:05
|close
|1384
|0.20
|1.2191
|1.2070
|1.2192
|38.00
|17370.65
|2768
|2004.03.04 08:05
|close
|1383
|0.20
|1.2190
|1.2071
|1.2216
|-12.00
|17358.65
|2769
|2004.03.04 19:00
|buy
|1385
|0.20
|1.2227
|1.2102
|1.2247
|2770
|2004.03.04 19:35
|buy
|1386
|0.20
|1.2203
|1.2101
|1.2223
|2771
|2004.03.04 19:53
|buy
|1387
|0.80
|1.2178
|1.2099
|1.2198
|2772
|2004.03.04 19:57
|t/p
|1387
|0.80
|1.2198
|1.2099
|1.2198
|160.00
|17518.65
|2773
|2004.03.04 19:57
|close
|1386
|0.20
|1.2209
|1.2101
|1.2223
|12.00
|17530.65
|2774
|2004.03.04 19:57
|close
|1385
|0.20
|1.2209
|1.2102
|1.2247
|-36.00
|17494.65
|2775
|2004.03.04 19:57
|buy
|1388
|0.20
|1.2210
|1.2085
|1.2230
|2776
|2004.03.04 19:57
|buy
|1389
|0.20
|1.2185
|1.2083
|1.2205
|2777
|2004.03.04 19:58
|t/p
|1389
|0.20
|1.2205
|1.2083
|1.2205
|40.00
|17534.65
|2778
|2004.03.04 19:58
|close
|1388
|0.20
|1.2206
|1.2085
|1.2230
|-8.00
|17526.65
|2779
|2004.03.04 19:58
|buy
|1390
|0.20
|1.2211
|1.2086
|1.2231
|2780
|2004.03.04 19:58
|buy
|1391
|0.20
|1.2187
|1.2085
|1.2207
|2781
|2004.03.05 00:01
|close
|1391
|0.20
|1.2206
|1.2085
|1.2207
|37.26
|17563.91
|2782
|2004.03.05 00:01
|close
|1390
|0.20
|1.2205
|1.2086
|1.2231
|-12.74
|17551.17
|2783
|2004.03.05 02:00
|buy
|1392
|0.20
|1.2202
|1.2077
|1.2222
|2784
|2004.03.05 05:30
|close
|1392
|0.20
|1.2216
|1.2077
|1.2222
|28.00
|17579.17
|2785
|2004.03.09 14:00
|sell
|1393
|0.20
|1.2381
|0.0000
|1.2361
|2786
|2004.03.09 14:42
|close
|1393
|0.20
|1.2367
|0.0000
|1.2361
|28.00
|17607.17
|2787
|2004.03.09 14:42
|sell
|1394
|0.20
|1.2366
|0.0000
|1.2346
|2788
|2004.03.09 16:32
|sell
|1395
|0.20
|1.2390
|0.0000
|1.2370
|2789
|2004.03.09 17:43
|sell
|1396
|0.40
|1.2415
|0.0000
|1.2395
|2790
|2004.03.09 18:17
|t/p
|1396
|0.40
|1.2395
|0.0000
|1.2395
|80.00
|17687.17
|2791
|2004.03.09 18:17
|close
|1395
|0.20
|1.2395
|0.0000
|1.2370
|-10.00
|17677.17
|2792
|2004.03.09 18:17
|close
|1394
|0.20
|1.2395
|0.0000
|1.2346
|-58.00
|17619.17
|2793
|2004.03.09 22:00
|sell
|1397
|0.20
|1.2348
|0.0000
|1.2328
|2794
|2004.03.09 22:01
|close
|1397
|0.20
|1.2330
|0.0000
|1.2328
|36.00
|17655.17
|2795
|2004.03.09 22:01
|sell
|1398
|0.20
|1.2329
|0.0000
|1.2309
|2796
|2004.03.09 22:01
|close
|1398
|0.20
|1.2314
|0.0000
|1.2309
|30.00
|17685.17
|2797
|2004.03.09 22:01
|sell
|1399
|0.20
|1.2313
|0.0000
|1.2293
|2798
|2004.03.09 22:01
|close
|1399
|0.20
|1.2294
|0.0000
|1.2293
|38.00
|17723.17
|2799
|2004.03.09 22:01
|sell
|1400
|0.20
|1.2294
|0.0000
|1.2274
|2800
|2004.03.09 22:31
|close
|1400
|0.20
|1.2280
|0.0000
|1.2274
|28.00
|17751.17
|2801
|2004.03.09 22:31
|sell
|1401
|0.20
|1.2280
|0.0000
|1.2260
|2802
|2004.03.09 22:41
|sell
|1402
|0.20
|1.2306
|0.0000
|1.2286
|2803
|2004.03.09 23:38
|sell
|1403
|0.40
|1.2330
|0.0000
|1.2310
|2804
|2004.03.10 00:51
|t/p
|1403
|0.40
|1.2310
|0.0000
|1.2310
|80.60
|17831.77
|2805
|2004.03.10 00:51
|close
|1402
|0.20
|1.2310
|0.0000
|1.2286
|-7.70
|17824.07
|2806
|2004.03.10 00:51
|close
|1401
|0.20
|1.2310
|0.0000
|1.2260
|-59.70
|17764.37
|2807
|2004.03.11 15:00
|buy
|1404
|0.20
|1.2267
|1.2142
|1.2287
|2808
|2004.03.11 15:19
|close
|1404
|0.20
|1.2282
|1.2142
|1.2287
|30.00
|17794.37
|2809
|2004.03.11 15:19
|buy
|1405
|0.20
|1.2282
|1.2157
|1.2302
|2810
|2004.03.11 15:31
|buy
|1406
|0.20
|1.2256
|1.2154
|1.2276
|2811
|2004.03.11 15:43
|t/p
|1406
|0.20
|1.2276
|1.2154
|1.2276
|40.00
|17834.37
|2812
|2004.03.11 15:43
|close
|1405
|0.20
|1.2276
|1.2157
|1.2302
|-12.00
|17822.37
|2813
|2004.03.11 15:43
|buy
|1407
|0.20
|1.2275
|1.2150
|1.2295
|2814
|2004.03.11 15:47
|close
|1407
|0.20
|1.2290
|1.2150
|1.2295
|30.00
|17852.37
|2815
|2004.03.11 15:47
|buy
|1408
|0.20
|1.2293
|1.2168
|1.2313
|2816
|2004.03.11 15:50
|buy
|1409
|0.20
|1.2267
|1.2165
|1.2287
|2817
|2004.03.11 16:52
|buy
|1410
|0.80
|1.2243
|1.2164
|1.2263
|2818
|2004.03.11 16:58
|close
|1410
|0.80
|1.2258
|1.2164
|1.2263
|120.00
|17972.37
|2819
|2004.03.11 16:58
|close
|1409
|0.20
|1.2256
|1.2165
|1.2287
|-22.00
|17950.37
|2820
|2004.03.11 16:58
|close
|1408
|0.20
|1.2256
|1.2168
|1.2313
|-74.00
|17876.37
|2821
|2004.03.11 17:00
|buy
|1411
|0.20
|1.2262
|1.2137
|1.2282
|2822
|2004.03.11 17:17
|close
|1411
|0.20
|1.2277
|1.2137
|1.2282
|30.00
|17906.37
|2823
|2004.03.11 17:17
|buy
|1412
|0.20
|1.2277
|1.2152
|1.2297
|2824
|2004.03.11 17:44
|buy
|1413
|0.20
|1.2253
|1.2151
|1.2273
|2825
|2004.03.11 18:17
|t/p
|1413
|0.20
|1.2273
|1.2151
|1.2273
|40.00
|17946.37
|2826
|2004.03.11 18:17
|close
|1412
|0.20
|1.2273
|1.2152
|1.2297
|-8.00
|17938.37
|2827
|2004.03.11 19:00
|buy
|1414
|0.20
|1.2272
|1.2147
|1.2292
|2828
|2004.03.11 19:28
|close
|1414
|0.20
|1.2287
|1.2147
|1.2292
|30.00
|17968.37
|2829
|2004.03.11 19:28
|buy
|1415
|0.20
|1.2288
|1.2163
|1.2308
|2830
|2004.03.11 20:27
|close
|1415
|0.20
|1.2305
|1.2163
|1.2308
|34.00
|18002.37
|2831
|2004.03.11 20:27
|buy
|1416
|0.20
|1.2306
|1.2181
|1.2326
|2832
|2004.03.11 20:49
|buy
|1417
|0.20
|1.2282
|1.2180
|1.2302
|2833
|2004.03.11 21:14
|close
|1417
|0.20
|1.2301
|1.2180
|1.2302
|38.00
|18040.37
|2834
|2004.03.11 21:14
|close
|1416
|0.20
|1.2300
|1.2181
|1.2326
|-12.00
|18028.37
|2835
|2004.03.11 21:14
|buy
|1418
|0.20
|1.2304
|1.2179
|1.2324
|2836
|2004.03.11 21:37
|close
|1418
|0.20
|1.2319
|1.2179
|1.2324
|30.00
|18058.37
|2837
|2004.03.11 21:38
|buy
|1419
|0.20
|1.2319
|1.2194
|1.2339
|2838
|2004.03.11 21:40
|close
|1419
|0.20
|1.2335
|1.2194
|1.2339
|32.00
|18090.37
|2839
|2004.03.11 21:40
|buy
|1420
|0.20
|1.2334
|1.2209
|1.2354
|2840
|2004.03.11 22:23
|close
|1420
|0.20
|1.2350
|1.2209
|1.2354
|32.00
|18122.37
|2841
|2004.03.12 08:00
|sell
|1421
|0.20
|1.2267
|0.0000
|1.2247
|2842
|2004.03.12 10:20
|close
|1421
|0.20
|1.2252
|0.0000
|1.2247
|30.00
|18152.37
|2843
|2004.03.12 10:20
|sell
|1422
|0.20
|1.2252
|0.0000
|1.2232
|2844
|2004.03.12 13:08
|close
|1422
|0.20
|1.2233
|0.0000
|1.2232
|38.00
|18190.37
|2845
|2004.03.12 15:00
|sell
|1423
|0.20
|1.2237
|0.0000
|1.2217
|2846
|2004.03.12 15:34
|sell
|1424
|0.20
|1.2261
|0.0000
|1.2241
|2847
|2004.03.12 15:37
|close
|1424
|0.20
|1.2242
|0.0000
|1.2241
|38.00
|18228.37
|2848
|2004.03.12 15:37
|close
|1423
|0.20
|1.2244
|0.0000
|1.2217
|-14.00
|18214.37
|2849
|2004.03.12 15:37
|sell
|1425
|0.20
|1.2241
|0.0000
|1.2221
|2850
|2004.03.12 16:10
|close
|1425
|0.20
|1.2225
|0.0000
|1.2221
|32.00
|18246.37
|2851
|2004.03.15 09:00
|buy
|1426
|0.20
|1.2243
|1.2118
|1.2263
|2852
|2004.03.15 09:22
|close
|1426
|0.20
|1.2257
|1.2118
|1.2263
|28.00
|18274.37
|2853
|2004.03.15 09:22
|buy
|1427
|0.20
|1.2256
|1.2131
|1.2276
|2854
|2004.03.15 09:57
|close
|1427
|0.20
|1.2270
|1.2131
|1.2276
|28.00
|18302.37
|2855
|2004.03.15 09:57
|buy
|1428
|0.20
|1.2273
|1.2148
|1.2293
|2856
|2004.03.15 10:49
|close
|1428
|0.20
|1.2287
|1.2148
|1.2293
|28.00
|18330.37
|2857
|2004.03.15 12:00
|buy
|1429
|0.20
|1.2302
|1.2177
|1.2322
|2858
|2004.03.15 12:05
|close
|1429
|0.20
|1.2316
|1.2177
|1.2322
|28.00
|18358.37
|2859
|2004.03.15 12:05
|buy
|1430
|0.20
|1.2320
|1.2195
|1.2340
|2860
|2004.03.15 12:41
|buy
|1431
|0.20
|1.2294
|1.2192
|1.2314
|2861
|2004.03.15 14:12
|buy
|1432
|0.80
|1.2268
|1.2189
|1.2288
|2862
|2004.03.15 14:38
|close
|1432
|0.80
|1.2284
|1.2189
|1.2288
|128.00
|18486.37
|2863
|2004.03.15 14:38
|close
|1431
|0.20
|1.2281
|1.2192
|1.2314
|-26.00
|18460.37
|2864
|2004.03.15 14:38
|close
|1430
|0.20
|1.2281
|1.2195
|1.2340
|-78.00
|18382.37
|2865
|2004.03.15 19:00
|sell
|1433
|0.20
|1.2241
|0.0000
|1.2221
|2866
|2004.03.15 19:32
|close
|1433
|0.20
|1.2226
|0.0000
|1.2221
|30.00
|18412.37
|2867
|2004.03.15 19:32
|sell
|1434
|0.20
|1.2225
|0.0000
|1.2205
|2868
|2004.03.15 19:55
|sell
|1435
|0.20
|1.2250
|0.0000
|1.2230
|2869
|2004.03.15 19:56
|sell
|1436
|0.40
|1.2274
|0.0000
|1.2254
|2870
|2004.03.15 20:10
|t/p
|1436
|0.40
|1.2254
|0.0000
|1.2254
|80.00
|18492.37
|2871
|2004.03.15 20:10
|close
|1435
|0.20
|1.2251
|0.0000
|1.2230
|-2.00
|18490.37
|2872
|2004.03.15 20:10
|close
|1434
|0.20
|1.2251
|0.0000
|1.2205
|-52.00
|18438.37
|2873
|2004.03.16 21:00
|sell
|1437
|0.20
|1.2277
|0.0000
|1.2257
|2874
|2004.03.16 21:09
|close
|1437
|0.20
|1.2262
|0.0000
|1.2257
|30.00
|18468.37
|2875
|2004.03.16 21:09
|sell
|1438
|0.20
|1.2261
|0.0000
|1.2241
|2876
|2004.03.16 21:17
|sell
|1439
|0.20
|1.2285
|0.0000
|1.2265
|2877
|2004.03.16 21:33
|close
|1439
|0.20
|1.2266
|0.0000
|1.2265
|38.00
|18506.37
|2878
|2004.03.16 21:33
|close
|1438
|0.20
|1.2263
|0.0000
|1.2241
|-4.00
|18502.37
|2879
|2004.03.16 21:33
|sell
|1440
|0.20
|1.2262
|0.0000
|1.2242
|2880
|2004.03.16 21:34
|t/p
|1440
|0.20
|1.2242
|0.0000
|1.2242
|40.00
|18542.37
|2881
|2004.03.16 21:34
|sell
|1441
|0.20
|1.2232
|0.0000
|1.2212
|2882
|2004.03.16 21:34
|sell
|1442
|0.20
|1.2257
|0.0000
|1.2237
|2883
|2004.03.16 21:55
|sell
|1443
|0.40
|1.2281
|0.0000
|1.2261
|2884
|2004.03.16 22:02
|t/p
|1443
|0.40
|1.2261
|0.0000
|1.2261
|80.00
|18622.37
|2885
|2004.03.16 22:02
|close
|1442
|0.20
|1.2260
|0.0000
|1.2237
|-6.00
|18616.37
|2886
|2004.03.16 22:02
|close
|1441
|0.20
|1.2260
|0.0000
|1.2212
|-56.00
|18560.37
|2887
|2004.03.16 23:00
|sell
|1444
|0.20
|1.2258
|0.0000
|1.2238
|2888
|2004.03.17 02:11
|close
|1444
|0.20
|1.2244
|0.0000
|1.2238
|28.30
|18588.67
|2889
|2004.03.18 05:00
|buy
|1445
|0.20
|1.2264
|1.2139
|1.2284
|2890
|2004.03.18 05:45
|close
|1445
|0.20
|1.2278
|1.2139
|1.2284
|28.00
|18616.67
|2891
|2004.03.18 05:45
|buy
|1446
|0.20
|1.2279
|1.2154
|1.2299
|2892
|2004.03.18 09:23
|close
|1446
|0.20
|1.2294
|1.2154
|1.2299
|30.00
|18646.67
|2893
|2004.03.19 15:00
|sell
|1447
|0.20
|1.2345
|0.0000
|1.2325
|2894
|2004.03.19 15:11
|close
|1447
|0.20
|1.2331
|0.0000
|1.2325
|28.00
|18674.67
|2895
|2004.03.19 15:11
|sell
|1448
|0.20
|1.2332
|0.0000
|1.2312
|2896
|2004.03.19 15:24
|sell
|1449
|0.20
|1.2356
|0.0000
|1.2336
|2897
|2004.03.19 15:27
|t/p
|1449
|0.20
|1.2336
|0.0000
|1.2336
|40.00
|18714.67
|2898
|2004.03.19 15:27
|close
|1448
|0.20
|1.2336
|0.0000
|1.2312
|-8.00
|18706.67
|2899
|2004.03.19 15:27
|sell
|1450
|0.20
|1.2337
|0.0000
|1.2317
|2900
|2004.03.19 16:12
|sell
|1451
|0.20
|1.2363
|0.0000
|1.2343
|2901
|2004.03.19 16:26
|t/p
|1451
|0.20
|1.2343
|0.0000
|1.2343
|40.00
|18746.67
|2902
|2004.03.19 16:26
|close
|1450
|0.20
|1.2342
|0.0000
|1.2317
|-10.00
|18736.67
|2903
|2004.03.19 18:00
|sell
|1452
|0.20
|1.2340
|0.0000
|1.2320
|2904
|2004.03.19 18:12
|close
|1452
|0.20
|1.2325
|0.0000
|1.2320
|30.00
|18766.67
|2905
|2004.03.19 18:12
|sell
|1453
|0.20
|1.2318
|0.0000
|1.2298
|2906
|2004.03.19 18:13
|close
|1453
|0.20
|1.2299
|0.0000
|1.2298
|38.00
|18804.67
|2907
|2004.03.19 18:13
|sell
|1454
|0.20
|1.2300
|0.0000
|1.2280
|2908
|2004.03.19 18:23
|close
|1454
|0.20
|1.2282
|0.0000
|1.2280
|36.00
|18840.67
|2909
|2004.03.19 18:23
|sell
|1455
|0.20
|1.2283
|0.0000
|1.2263
|2910
|2004.03.19 18:30
|close
|1455
|0.20
|1.2268
|0.0000
|1.2263
|30.00
|18870.67
|2911
|2004.03.19 18:30
|sell
|1456
|0.20
|1.2268
|0.0000
|1.2248
|2912
|2004.03.19 18:37
|sell
|1457
|0.20
|1.2293
|0.0000
|1.2273
|2913
|2004.03.19 19:01
|t/p
|1457
|0.20
|1.2273
|0.0000
|1.2273
|40.00
|18910.67
|2914
|2004.03.19 19:01
|close
|1456
|0.20
|1.2272
|0.0000
|1.2248
|-8.00
|18902.67
|2915
|2004.03.19 20:00
|sell
|1458
|0.20
|1.2279
|0.0000
|1.2259
|2916
|2004.03.22 02:32
|close
|1458
|0.20
|1.2263
|0.0000
|1.2259
|32.30
|18934.97
|2917
|2004.03.22 14:00
|buy
|1459
|0.20
|1.2339
|1.2214
|1.2359
|2918
|2004.03.22 14:18
|close
|1459
|0.20
|1.2354
|1.2214
|1.2359
|30.00
|18964.97
|2919
|2004.03.22 14:18
|buy
|1460
|0.20
|1.2359
|1.2234
|1.2379
|2920
|2004.03.22 14:24
|close
|1460
|0.20
|1.2374
|1.2234
|1.2379
|30.00
|18994.97
|2921
|2004.03.22 14:24
|buy
|1461
|0.20
|1.2374
|1.2249
|1.2394
|2922
|2004.03.22 14:51
|buy
|1462
|0.20
|1.2348
|1.2246
|1.2368
|2923
|2004.03.22 16:36
|t/p
|1462
|0.20
|1.2368
|1.2246
|1.2368
|40.00
|19034.97
|2924
|2004.03.22 16:36
|close
|1461
|0.20
|1.2369
|1.2249
|1.2394
|-10.00
|19024.97
|2925
|2004.03.22 16:36
|buy
|1463
|0.20
|1.2370
|1.2245
|1.2390
|2926
|2004.03.22 17:14
|close
|1463
|0.20
|1.2387
|1.2245
|1.2390
|34.00
|19058.97
|2927
|2004.03.23 13:00
|sell
|1464
|0.20
|1.2326
|0.0000
|1.2306
|2928
|2004.03.23 13:25
|close
|1464
|0.20
|1.2311
|0.0000
|1.2306
|30.00
|19088.97
|2929
|2004.03.23 13:25
|sell
|1465
|0.20
|1.2313
|0.0000
|1.2293
|2930
|2004.03.23 13:53
|close
|1465
|0.20
|1.2297
|0.0000
|1.2293
|32.00
|19120.97
|2931
|2004.03.23 13:53
|sell
|1466
|0.20
|1.2297
|0.0000
|1.2277
|2932
|2004.03.23 14:09
|close
|1466
|0.20
|1.2282
|0.0000
|1.2277
|30.00
|19150.97
|2933
|2004.03.23 21:00
|buy
|1467
|0.20
|1.2338
|1.2213
|1.2358
|2934
|2004.03.24 00:44
|close
|1467
|0.20
|1.2353
|1.2213
|1.2358
|29.26
|19180.23
|2935
|2004.03.24 00:44
|buy
|1468
|0.20
|1.2353
|1.2228
|1.2373
|2936
|2004.03.24 02:27
|close
|1468
|0.20
|1.2368
|1.2228
|1.2373
|30.00
|19210.23
|2937
|2004.03.24 02:27
|buy
|1469
|0.20
|1.2368
|1.2243
|1.2388
|2938
|2004.03.24 03:34
|buy
|1470
|0.20
|1.2341
|1.2239
|1.2361
|2939
|2004.03.24 06:16
|buy
|1471
|0.80
|1.2317
|1.2238
|1.2337
|2940
|2004.03.24 07:37
|close
|1471
|0.80
|1.2332
|1.2238
|1.2337
|120.00
|19330.23
|2941
|2004.03.24 07:37
|close
|1470
|0.20
|1.2330
|1.2239
|1.2361
|-22.00
|19308.23
|2942
|2004.03.24 07:37
|close
|1469
|0.20
|1.2330
|1.2243
|1.2388
|-76.00
|19232.23
|2943
|2004.03.25 20:00
|buy
|1472
|0.20
|1.2184
|1.2059
|1.2204
|2944
|2004.03.25 20:19
|buy
|1473
|0.20
|1.2160
|1.2058
|1.2180
|2945
|2004.03.25 21:37
|buy
|1474
|0.80
|1.2136
|1.2057
|1.2156
|2946
|2004.03.25 22:41
|close
|1474
|0.80
|1.2151
|1.2057
|1.2156
|120.00
|19352.23
|2947
|2004.03.25 22:41
|close
|1473
|0.20
|1.2150
|1.2058
|1.2180
|-20.00
|19332.23
|2948
|2004.03.25 22:41
|close
|1472
|0.20
|1.2150
|1.2059
|1.2204
|-68.00
|19264.23
|2949
|2004.03.26 14:00
|buy
|1475
|0.20
|1.2176
|1.2051
|1.2196
|2950
|2004.03.26 15:34
|close
|1475
|0.20
|1.2192
|1.2051
|1.2196
|32.00
|19296.23
|2951
|2004.03.26 15:34
|buy
|1476
|0.20
|1.2196
|1.2071
|1.2216
|2952
|2004.03.26 16:08
|buy
|1477
|0.20
|1.2171
|1.2069
|1.2191
|2953
|2004.03.26 17:22
|buy
|1478
|0.80
|1.2148
|1.2069
|1.2168
|2954
|2004.03.26 17:34
|buy
|1479
|5.40
|1.2123
|1.2067
|1.2143
|2955
|2004.03.26 17:34
|sell
|1480
|0.20
|1.2124
|0.0000
|1.2104
|2956
|2004.03.26 17:54
|close
|1480
|0.20
|1.2108
|0.0000
|1.2104
|32.00
|19328.23
|2957
|2004.03.26 17:54
|sell
|1481
|0.20
|1.2104
|0.0000
|1.2084
|2958
|2004.03.26 18:57
|close
|1481
|0.20
|1.2089
|0.0000
|1.2084
|30.00
|19358.23
|2959
|2004.03.26 18:57
|sell
|1482
|0.20
|1.2084
|0.0000
|1.2064
|2960
|2004.03.26 19:12
|sell
|1483
|0.20
|1.2107
|0.0000
|1.2087
|2961
|2004.03.26 19:21
|close
|1479
|5.40
|1.2133
|1.2067
|1.2143
|540.00
|19898.23
|2962
|2004.03.26 19:21
|close
|1478
|0.80
|1.2132
|1.2069
|1.2168
|-128.00
|19770.23
|2963
|2004.03.26 19:21
|close
|1477
|0.20
|1.2132
|1.2069
|1.2191
|-78.00
|19692.23
|2964
|2004.03.26 19:21
|close
|1476
|0.20
|1.2132
|1.2071
|1.2216
|-128.00
|19564.23
|2965
|2004.03.26 19:21
|sell
|1484
|0.40
|1.2132
|0.0000
|1.2112
|2966
|2004.03.26 20:59
|t/p
|1484
|0.40
|1.2112
|0.0000
|1.2112
|80.00
|19644.23
|2967
|2004.03.26 20:59
|close
|1483
|0.20
|1.2112
|0.0000
|1.2087
|-10.00
|19634.23
|2968
|2004.03.26 20:59
|close
|1482
|0.20
|1.2112
|0.0000
|1.2064
|-56.00
|19578.23
|2969
|2004.03.29 16:00
|buy
|1485
|0.20
|1.2125
|1.2000
|1.2145
|2970
|2004.03.29 16:36
|close
|1485
|0.20
|1.2140
|1.2000
|1.2145
|30.00
|19608.23
|2971
|2004.03.29 16:36
|buy
|1486
|0.20
|1.2145
|1.2020
|1.2165
|2972
|2004.03.29 16:44
|close
|1486
|0.20
|1.2162
|1.2020
|1.2165
|34.00
|19642.23
|2973
|2004.03.29 16:44
|buy
|1487
|0.20
|1.2162
|1.2037
|1.2182
|2974
|2004.03.29 19:09
|buy
|1488
|0.20
|1.2138
|1.2036
|1.2158
|2975
|2004.03.29 20:08
|t/p
|1488
|0.20
|1.2158
|1.2036
|1.2158
|40.00
|19682.23
|2976
|2004.03.29 20:08
|close
|1487
|0.20
|1.2160
|1.2037
|1.2182
|-4.00
|19678.23
|2977
|2004.03.29 20:08
|buy
|1489
|0.20
|1.2161
|1.2036
|1.2181
|2978
|2004.03.29 21:23
|buy
|1490
|0.20
|1.2137
|1.2035
|1.2157
|2979
|2004.03.29 23:08
|t/p
|1490
|0.20
|1.2157
|1.2035
|1.2157
|40.00
|19718.23
|2980
|2004.03.29 23:08
|close
|1489
|0.20
|1.2158
|1.2036
|1.2181
|-6.00
|19712.23
|2981
|2004.03.31 01:00
|sell
|1491
|0.20
|1.2173
|0.0000
|1.2153
|2982
|2004.03.31 03:58
|sell
|1492
|0.20
|1.2197
|0.0000
|1.2177
|2983
|2004.03.31 04:59
|sell
|1493
|0.40
|1.2221
|0.0000
|1.2201
|2984
|2004.03.31 06:01
|sell
|1494
|1.20
|1.2245
|0.0000
|1.2225
|2985
|2004.03.31 06:01
|buy
|1495
|0.20
|1.2246
|1.2121
|1.2266
|2986
|2004.03.31 07:37
|t/p
|1494
|1.20
|1.2225
|0.0000
|1.2225
|240.00
|19952.23
|2987
|2004.03.31 07:37
|close
|1493
|0.40
|1.2225
|0.0000
|1.2201
|-16.00
|19936.23
|2988
|2004.03.31 07:37
|close
|1492
|0.20
|1.2225
|0.0000
|1.2177
|-56.00
|19880.23
|2989
|2004.03.31 07:37
|close
|1491
|0.20
|1.2225
|0.0000
|1.2153
|-104.00
|19776.23
|2990
|2004.03.31 07:58
|buy
|1496
|0.20
|1.2222
|1.2120
|1.2242
|2991
|2004.03.31 09:05
|t/p
|1496
|0.20
|1.2242
|1.2120
|1.2242
|40.00
|19816.23
|2992
|2004.03.31 09:05
|close
|1495
|0.20
|1.2242
|1.2121
|1.2266
|-8.00
|19808.23
|2993
|2004.04.02 12:00
|sell
|1497
|0.20
|1.2326
|0.0000
|1.2306
|2994
|2004.04.02 12:48
|close
|1497
|0.20
|1.2311
|0.0000
|1.2306
|30.00
|19838.23
|2995
|2004.04.02 12:48
|sell
|1498
|0.20
|1.2311
|0.0000
|1.2291
|2996
|2004.04.02 14:37
|close
|1498
|0.20
|1.2296
|0.0000
|1.2291
|30.00
|19868.23
|2997
|2004.04.02 15:00
|sell
|1499
|0.20
|1.2312
|0.0000
|1.2292
|2998
|2004.04.02 16:29
|close
|1499
|0.20
|1.2295
|0.0000
|1.2292
|34.00
|19902.23
|2999
|2004.04.06 14:00
|buy
|1500
|0.20
|1.2098
|1.1973
|1.2118
|3000
|2004.04.06 15:40
|close
|1500
|0.20
|1.2114
|1.1973
|1.2118
|32.00
|19934.23
|3001
|2004.04.06 15:40
|buy
|1501
|0.20
|1.2113
|1.1988
|1.2133
|3002
|2004.04.06 16:11
|buy
|1502
|0.20
|1.2089
|1.1987
|1.2109
|3003
|2004.04.06 17:12
|buy
|1503
|0.80
|1.2066
|1.1987
|1.2086
|3004
|2004.04.06 18:42
|close
|1503
|0.80
|1.2081
|1.1987
|1.2086
|120.00
|20054.23
|3005
|2004.04.06 18:42
|close
|1502
|0.20
|1.2079
|1.1987
|1.2109
|-20.00
|20034.23
|3006
|2004.04.06 18:42
|close
|1501
|0.20
|1.2079
|1.1988
|1.2133
|-68.00
|19966.23
|3007
|2004.04.08 17:00
|sell
|1504
|0.20
|1.2081
|0.0000
|1.2061
|3008
|2004.04.08 17:19
|sell
|1505
|0.20
|1.2105
|0.0000
|1.2085
|3009
|2004.04.08 18:34
|t/p
|1505
|0.20
|1.2085
|0.0000
|1.2085
|40.00
|20006.23
|3010
|2004.04.08 18:34
|close
|1504
|0.20
|1.2083
|0.0000
|1.2061
|-4.00
|20002.23
|3011
|2004.04.08 19:00
|sell
|1506
|0.30
|1.2086
|0.0000
|1.2066
|3012
|2004.04.08 19:04
|close
|1506
|0.30
|1.2074
|0.0000
|1.2066
|36.00
|20038.23
|3013
|2004.04.08 19:04
|sell
|1507
|0.30
|1.2074
|0.0000
|1.2054
|3014
|2004.04.08 19:47
|close
|1507
|0.30
|1.2061
|0.0000
|1.2054
|39.00
|20077.23
|3015
|2004.04.08 19:47
|sell
|1508
|0.30
|1.2061
|0.0000
|1.2041
|3016
|2004.04.08 20:48
|sell
|1509
|0.20
|1.2085
|0.0000
|1.2065
|3017
|2004.04.09 11:35
|sell
|1510
|0.40
|1.2108
|0.0000
|1.2088
|3018
|2004.04.09 14:00
|buy
|1511
|0.20
|1.2108
|1.1983
|1.2128
|3019
|2004.04.09 19:55
|t/p
|1510
|0.40
|1.2088
|0.0000
|1.2088
|80.00
|20157.23
|3020
|2004.04.09 19:55
|close
|1509
|0.20
|1.2086
|0.0000
|1.2065
|-1.70
|20155.53
|3021
|2004.04.09 19:55
|close
|1508
|0.30
|1.2086
|0.0000
|1.2041
|-74.55
|20080.98
|3022
|2004.04.09 20:00
|buy
|1512
|0.30
|1.2084
|1.1982
|1.2104
|3023
|2004.04.09 22:11
|close
|1512
|0.30
|1.2101
|1.1982
|1.2104
|51.00
|20131.98
|3024
|2004.04.09 22:11
|close
|1511
|0.20
|1.2095
|1.1983
|1.2128
|-26.00
|20105.98
|3025
|2004.04.14 21:00
|buy
|1513
|0.30
|1.1948
|1.1823
|1.1968
|3026
|2004.04.14 21:24
|close
|1513
|0.30
|1.1960
|1.1823
|1.1968
|36.00
|20141.98
|3027
|2004.04.14 21:24
|buy
|1514
|0.30
|1.1965
|1.1840
|1.1985
|3028
|2004.04.14 23:12
|close
|1514
|0.30
|1.1976
|1.1840
|1.1985
|33.00
|20174.98
|3029
|2004.04.14 23:12
|buy
|1515
|0.30
|1.1977
|1.1852
|1.1997
|3030
|2004.04.15 01:00
|buy
|1516
|0.30
|1.1952
|1.1850
|1.1972
|3031
|2004.04.15 04:38
|close
|1516
|0.30
|1.1970
|1.1850
|1.1972
|54.00
|20228.98
|3032
|2004.04.15 04:38
|close
|1515
|0.30
|1.1969
|1.1852
|1.1997
|-27.33
|20201.65
|3033
|2004.04.15 21:00
|buy
|1517
|0.30
|1.1971
|1.1846
|1.1991
|3034
|2004.04.15 21:20
|close
|1517
|0.30
|1.1982
|1.1846
|1.1991
|33.00
|20234.65
|3035
|2004.04.15 21:20
|buy
|1518
|0.30
|1.1983
|1.1858
|1.2003
|3036
|2004.04.16 02:15
|close
|1518
|0.30
|1.1994
|1.1858
|1.2003
|31.89
|20266.54
|3037
|2004.04.16 16:00
|sell
|1519
|0.30
|1.1955
|0.0000
|1.1935
|3038
|2004.04.16 16:11
|close
|1519
|0.30
|1.1942
|0.0000
|1.1935
|39.00
|20305.54
|3039
|2004.04.16 16:11
|sell
|1520
|0.30
|1.1942
|0.0000
|1.1922
|3040
|2004.04.16 16:16
|sell
|1521
|0.30
|1.1967
|0.0000
|1.1947
|3041
|2004.04.16 16:27
|close
|1521
|0.30
|1.1948
|0.0000
|1.1947
|57.00
|20362.54
|3042
|2004.04.16 16:27
|close
|1520
|0.30
|1.1954
|0.0000
|1.1922
|-36.00
|20326.54
|3043
|2004.04.16 16:27
|sell
|1522
|0.30
|1.1957
|0.0000
|1.1937
|3044
|2004.04.16 16:48
|sell
|1523
|0.30
|1.1983
|0.0000
|1.1963
|3045
|2004.04.16 16:57
|sell
|1524
|0.60
|1.2008
|0.0000
|1.1988
|3046
|2004.04.16 17:49
|sell
|1525
|1.20
|1.2033
|0.0000
|1.2013
|3047
|2004.04.16 17:49
|buy
|1526
|0.20
|1.2032
|1.1907
|1.2052
|3048
|2004.04.16 18:07
|close
|1526
|0.20
|1.2049
|1.1907
|1.2052
|34.00
|20360.54
|3049
|2004.04.16 18:07
|buy
|1527
|0.20
|1.2049
|1.1924
|1.2069
|3050
|2004.04.16 18:23
|buy
|1528
|1.60
|1.2026
|1.1924
|1.2046
|3051
|2004.04.16 18:23
|close
|1528
|1.60
|1.2032
|1.1924
|1.2046
|96.00
|20456.54
|3052
|2004.04.16 18:23
|close
|1527
|0.20
|1.2031
|1.1924
|1.2069
|-36.00
|20420.54
|3053
|2004.04.16 18:23
|buy
|1529
|0.20
|1.2037
|1.1912
|1.2057
|3054
|2004.04.16 19:31
|t/p
|1525
|1.20
|1.2013
|0.0000
|1.2013
|240.00
|20660.54
|3055
|2004.04.16 19:31
|buy
|1530
|2.40
|1.2013
|1.1911
|1.2033
|3056
|2004.04.16 19:31
|close
|1524
|0.60
|1.2013
|0.0000
|1.1988
|-30.00
|20630.54
|3057
|2004.04.16 19:31
|close
|1523
|0.30
|1.2013
|0.0000
|1.1963
|-90.00
|20540.54
|3058
|2004.04.16 19:31
|close
|1522
|0.30
|1.2013
|0.0000
|1.1937
|-168.00
|20372.54
|3059
|2004.04.16 19:31
|close
|1530
|2.40
|1.2018
|1.1911
|1.2033
|120.00
|20492.54
|3060
|2004.04.16 19:31
|close
|1529
|0.20
|1.2017
|1.1912
|1.2057
|-40.00
|20452.54
|3061
|2004.04.19 20:00
|sell
|1531
|0.30
|1.2020
|0.0000
|1.2000
|3062
|2004.04.20 00:45
|close
|1531
|0.30
|1.2009
|0.0000
|1.2000
|33.45
|20485.99
|3063
|2004.04.20 01:00
|sell
|1532
|0.30
|1.2006
|0.0000
|1.1986
|3064
|2004.04.20 03:33
|close
|1532
|0.30
|1.1994
|0.0000
|1.1986
|36.00
|20521.99
|3065
|2004.04.20 03:33
|sell
|1533
|0.30
|1.1993
|0.0000
|1.1973
|3066
|2004.04.20 04:45
|close
|1533
|0.30
|1.1980
|0.0000
|1.1973
|39.00
|20560.99
|3067
|2004.04.20 05:00
|sell
|1534
|0.30
|1.1971
|0.0000
|1.1951
|3068
|2004.04.20 06:01
|close
|1534
|0.30
|1.1960
|0.0000
|1.1951
|33.00
|20593.99
|3069
|2004.04.22 15:00
|buy
|1535
|0.30
|1.1879
|1.1754
|1.1899
|3070
|2004.04.22 15:35
|close
|1535
|0.30
|1.1890
|1.1754
|1.1899
|33.00
|20626.99
|3071
|2004.04.22 15:35
|buy
|1536
|0.30
|1.1891
|1.1766
|1.1911
|3072
|2004.04.22 16:52
|close
|1536
|0.30
|1.1903
|1.1766
|1.1911
|36.00
|20662.99
|3073
|2004.04.23 17:00
|sell
|1537
|0.30
|1.1836
|0.0000
|1.1816
|3074
|2004.04.23 17:09
|close
|1537
|0.30
|1.1824
|0.0000
|1.1816
|36.00
|20698.99
|3075
|2004.04.23 17:09
|sell
|1538
|0.30
|1.1824
|0.0000
|1.1804
|3076
|2004.04.23 17:16
|close
|1538
|0.30
|1.1813
|0.0000
|1.1804
|33.00
|20731.99
|3077
|2004.04.23 17:16
|sell
|1539
|0.30
|1.1813
|0.0000
|1.1793
|3078
|2004.04.23 17:31
|sell
|1540
|0.30
|1.1837
|0.0000
|1.1817
|3079
|2004.04.23 18:08
|t/p
|1540
|0.30
|1.1817
|0.0000
|1.1817
|60.00
|20791.99
|3080
|2004.04.23 18:08
|close
|1539
|0.30
|1.1816
|0.0000
|1.1793
|-9.00
|20782.99
|3081
|2004.04.26 14:00
|buy
|1541
|0.30
|1.1843
|1.1718
|1.1863
|3082
|2004.04.26 15:06
|close
|1541
|0.30
|1.1854
|1.1718
|1.1863
|33.00
|20815.99
|3083
|2004.04.26 15:06
|buy
|1542
|0.30
|1.1858
|1.1733
|1.1878
|3084
|2004.04.26 15:28
|close
|1542
|0.30
|1.1869
|1.1733
|1.1878
|33.00
|20848.99
|3085
|2004.04.26 15:28
|buy
|1543
|0.30
|1.1870
|1.1745
|1.1890
|3086
|2004.04.26 16:31
|close
|1543
|0.30
|1.1881
|1.1745
|1.1890
|33.00
|20881.99
|3087
|2004.04.26 17:00
|buy
|1544
|0.30
|1.1863
|1.1738
|1.1883
|3088
|2004.04.26 17:13
|close
|1544
|0.30
|1.1874
|1.1738
|1.1883
|33.00
|20914.99
|3089
|2004.04.26 17:13
|buy
|1545
|0.30
|1.1875
|1.1750
|1.1895
|3090
|2004.04.26 17:47
|buy
|1546
|0.30
|1.1850
|1.1748
|1.1870
|3091
|2004.04.26 19:19
|close
|1546
|0.30
|1.1868
|1.1748
|1.1870
|54.00
|20968.99
|3092
|2004.04.26 19:19
|close
|1545
|0.30
|1.1867
|1.1750
|1.1895
|-24.00
|20944.99
|3093
|2004.04.28 11:00
|sell
|1547
|0.30
|1.1905
|0.0000
|1.1885
|3094
|2004.04.28 11:43
|sell
|1548
|0.30
|1.1928
|0.0000
|1.1908
|3095
|2004.04.28 12:58
|close
|1548
|0.30
|1.1910
|0.0000
|1.1908
|54.00
|20998.99
|3096
|2004.04.28 12:59
|close
|1547
|0.30
|1.1911
|0.0000
|1.1885
|-18.00
|20980.99
|3097
|2004.04.28 19:00
|sell
|1549
|0.30
|1.1834
|0.0000
|1.1814
|3098
|2004.04.29 03:29
|close
|1549
|0.30
|1.1820
|0.0000
|1.1814
|43.35
|21024.34
|3099
|2004.04.29 17:00
|buy
|1550
|0.30
|1.1938
|1.1813
|1.1958
|3100
|2004.04.29 17:08
|close
|1550
|0.30
|1.1949
|1.1813
|1.1958
|33.00
|21057.34
|3101
|2004.04.29 17:08
|buy
|1551
|0.30
|1.1949
|1.1824
|1.1969
|3102
|2004.04.29 17:12
|close
|1551
|0.30
|1.1963
|1.1824
|1.1969
|42.00
|21099.34
|3103
|2004.04.29 17:12
|buy
|1552
|0.30
|1.1963
|1.1838
|1.1983
|3104
|2004.04.29 17:15
|close
|1552
|0.30
|1.1977
|1.1838
|1.1983
|42.00
|21141.34
|3105
|2004.04.29 17:15
|buy
|1553
|0.30
|1.1978
|1.1853
|1.1998
|3106
|2004.04.29 17:41
|buy
|1554
|0.30
|1.1953
|1.1851
|1.1973
|3107
|2004.04.29 19:10
|buy
|1555
|1.20
|1.1926
|1.1847
|1.1946
|3108
|2004.04.29 19:12
|close
|1555
|1.20
|1.1942
|1.1847
|1.1946
|192.00
|21333.34
|3109
|2004.04.29 19:12
|close
|1554
|0.30
|1.1941
|1.1851
|1.1973
|-36.00
|21297.34
|3110
|2004.04.29 19:12
|close
|1553
|0.30
|1.1941
|1.1853
|1.1998
|-111.00
|21186.34
|3111
|2004.05.03 13:00
|sell
|1556
|0.30
|1.1965
|0.0000
|1.1945
|3112
|2004.05.03 15:15
|close
|1556
|0.30
|1.1954
|0.0000
|1.1945
|33.00
|21219.34
|3113
|2004.05.03 15:15
|sell
|1557
|0.30
|1.1951
|0.0000
|1.1931
|3114
|2004.05.03 16:21
|close
|1557
|0.30
|1.1939
|0.0000
|1.1931
|36.00
|21255.34
|3115
|2004.05.03 17:00
|sell
|1558
|0.30
|1.1944
|0.0000
|1.1924
|3116
|2004.05.03 17:03
|close
|1558
|0.30
|1.1932
|0.0000
|1.1924
|36.00
|21291.34
|3117
|2004.05.03 17:03
|sell
|1559
|0.30
|1.1928
|0.0000
|1.1908
|3118
|2004.05.03 17:08
|sell
|1560
|0.30
|1.1954
|0.0000
|1.1934
|3119
|2004.05.03 17:17
|sell
|1561
|0.60
|1.1980
|0.0000
|1.1960
|3120
|2004.05.03 17:42
|t/p
|1561
|0.60
|1.1960
|0.0000
|1.1960
|120.00
|21411.34
|3121
|2004.05.03 17:42
|close
|1560
|0.30
|1.1960
|0.0000
|1.1934
|-18.00
|21393.34
|3122
|2004.05.03 17:42
|close
|1559
|0.30
|1.1960
|0.0000
|1.1908
|-96.00
|21297.34
|3123
|2004.05.03 17:42
|sell
|1562
|0.30
|1.1959
|0.0000
|1.1939
|3124
|2004.05.03 18:16
|close
|1562
|0.30
|1.1945
|0.0000
|1.1939
|42.00
|21339.34
|3125
|2004.05.03 19:00
|sell
|1563
|0.30
|1.1944
|0.0000
|1.1924
|3126
|2004.05.03 19:13
|close
|1563
|0.30
|1.1933
|0.0000
|1.1924
|33.00
|21372.34
|3127
|2004.05.03 19:13
|sell
|1564
|0.30
|1.1932
|0.0000
|1.1912
|3128
|2004.05.04 04:18
|sell
|1565
|0.30
|1.1956
|0.0000
|1.1936
|3129
|2004.05.04 11:12
|sell
|1566
|0.60
|1.1981
|0.0000
|1.1961
|3130
|2004.05.04 11:42
|sell
|1567
|1.80
|1.2006
|0.0000
|1.1986
|3131
|2004.05.04 11:42
|buy
|1568
|0.30
|1.2007
|1.1882
|1.2027
|3132
|2004.05.04 11:43
|close
|1568
|0.30
|1.2019
|1.1882
|1.2027
|36.00
|21408.34
|3133
|2004.05.04 11:43
|buy
|1569
|0.30
|1.2020
|1.1895
|1.2040
|3134
|2004.05.04 11:51
|sell
|1570
|9.00
|1.2029
|0.0000
|1.2009
|3135
|2004.05.04 11:51
|close
|1569
|0.30
|1.2031
|1.1895
|1.2040
|33.00
|21441.34
|3136
|2004.05.04 11:51
|buy
|1571
|0.20
|1.2032
|1.1907
|1.2052
|3137
|2004.05.04 12:48
|t/p
|1571
|0.20
|1.2052
|1.1907
|1.2052
|40.00
|21481.34
|3138
|2004.05.04 12:48
|buy
|1572
|0.20
|1.2054
|1.1929
|1.2074
|3139
|2004.05.04 12:52
|close
|1572
|0.20
|1.2073
|1.1929
|1.2074
|38.00
|21519.34
|3140
|2004.05.04 12:52
|buy
|1573
|0.20
|1.2073
|1.1948
|1.2093
|3141
|2004.05.04 15:56
|close
|1573
|0.20
|1.2092
|1.1948
|1.2093
|38.00
|21557.34
|3142
|2004.05.04 17:18
|buy
|1574
|0.20
|1.2075
|1.1950
|1.2095
|3143
|2004.05.04 17:59
|close
|1574
|0.20
|1.2093
|1.1950
|1.2095
|36.00
|21593.34
|3144
|2004.05.04 18:42
|buy
|1575
|0.20
|1.2076
|1.1951
|1.2096
|3145
|2004.05.04 21:16
|close
|1575
|0.20
|1.2095
|1.1951
|1.2096
|38.00
|21631.34
|3146
|2004.05.04 21:17
|buy
|1576
|0.20
|1.2075
|1.1950
|1.2095
|3147
|2004.05.04 21:18
|close
|1576
|0.20
|1.2093
|1.1950
|1.2095
|36.00
|21667.34
|3148
|2004.05.04 21:36
|buy
|1577
|0.20
|1.2073
|1.1948
|1.2093
|3149
|2004.05.04 21:48
|close
|1577
|0.20
|1.2090
|1.1948
|1.2093
|34.00
|21701.34
|3150
|2004.05.06 17:01
|buy
|1578
|0.20
|1.2073
|1.1948
|1.2093
|3151
|2004.05.06 18:33
|close
|1578
|0.20
|1.2090
|1.1948
|1.2093
|34.00
|21735.34
|3152
|2004.05.06 21:47
|buy
|1579
|0.20
|1.2077
|1.1952
|1.2097
|3153
|2004.05.07 05:16
|buy
|1580
|2.60
|1.2049
|1.1947
|1.2069
|3154
|2004.05.07 05:55
|close
|1580
|2.60
|1.2053
|1.1947
|1.2069
|104.00
|21839.34
|3155
|2004.05.07 05:55
|close
|1579
|0.20
|1.2052
|1.1952
|1.2097
|-50.74
|21788.60
|3156
|2004.05.07 05:56
|buy
|1581
|0.20
|1.2052
|1.1927
|1.2072
|3157
|2004.05.07 08:24
|close
|1581
|0.20
|1.2069
|1.1927
|1.2072
|34.00
|21822.60
|3158
|2004.05.07 08:24
|buy
|1582
|0.20
|1.2069
|1.1944
|1.2089
|3159
|2004.05.07 10:35
|buy
|1583
|2.60
|1.2044
|1.1942
|1.2064
|3160
|2004.05.07 10:47
|close
|1583
|2.60
|1.2048
|1.1942
|1.2064
|104.00
|21926.60
|3161
|2004.05.07 10:47
|close
|1582
|0.20
|1.2046
|1.1944
|1.2089
|-46.00
|21880.60
|3162
|2004.05.07 10:47
|buy
|1584
|0.20
|1.2050
|1.1925
|1.2070
|3163
|2004.05.07 12:06
|close
|1584
|0.20
|1.2067
|1.1925
|1.2070
|34.00
|21914.60
|3164
|2004.05.07 12:06
|buy
|1585
|0.20
|1.2066
|1.1941
|1.2086
|3165
|2004.05.07 14:22
|close
|1585
|0.20
|1.2084
|1.1941
|1.2086
|36.00
|21950.60
|3166
|2004.05.07 14:24
|buy
|1586
|0.20
|1.2079
|1.1954
|1.2099
|3167
|2004.05.07 15:29
|close
|1586
|0.20
|1.2098
|1.1954
|1.2099
|38.00
|21988.60
|3168
|2004.05.07 15:31
|buy
|1587
|0.20
|1.2079
|1.1954
|1.2099
|3169
|2004.05.07 15:31
|buy
|1588
|2.60
|1.2052
|1.1950
|1.2072
|3170
|2004.05.07 15:31
|close
|1570
|9.00
|1.2013
|0.0000
|1.2009
|1507.50
|23496.10
|3171
|2004.05.07 15:31
|close
|1567
|1.80
|1.2006
|0.0000
|1.1986
|13.50
|23509.60
|3172
|2004.05.07 15:31
|close
|1566
|0.60
|1.2006
|0.0000
|1.1961
|-145.50
|23364.10
|3173
|2004.05.07 15:31
|close
|1565
|0.30
|1.2006
|0.0000
|1.1936
|-147.75
|23216.35
|3174
|2004.05.07 15:31
|close
|1564
|0.30
|1.2006
|0.0000
|1.1912
|-219.30
|22997.05
|3175
|2004.05.07 15:31
|buy
|1589
|1.20
|1.2009
|1.1930
|1.2029
|3176
|2004.05.07 15:31
|t/p
|1589
|1.20
|1.2029
|1.1930
|1.2029
|240.00
|23237.05
|3177
|2004.05.07 15:31
|close
|1588
|2.60
|1.2030
|1.1950
|1.2072
|-572.00
|22665.05
|3178
|2004.05.07 15:31
|close
|1587
|0.20
|1.2030
|1.1954
|1.2099
|-98.00
|22567.05
|3179
|2004.05.11 05:00
|buy
|1590
|0.30
|1.1869
|1.1744
|1.1889
|3180
|2004.05.11 09:24
|close
|1590
|0.30
|1.1882
|1.1744
|1.1889
|39.00
|22606.05
|3181
|2004.05.11 11:00
|buy
|1591
|0.30
|1.1883
|1.1758
|1.1903
|3182
|2004.05.11 11:32
|buy
|1592
|0.30
|1.1858
|1.1756
|1.1878
|3183
|2004.05.11 12:01
|buy
|1593
|1.20
|1.1833
|1.1754
|1.1853
|3184
|2004.05.11 14:17
|buy
|1594
|8.10
|1.1808
|1.1752
|1.1828
|3185
|2004.05.11 14:17
|sell
|1595
|0.30
|1.1808
|0.0000
|1.1788
|3186
|2004.05.11 14:19
|close
|1594
|8.10
|1.1816
|1.1752
|1.1828
|648.00
|23254.05
|3187
|2004.05.11 14:19
|close
|1593
|1.20
|1.1814
|1.1754
|1.1853
|-228.00
|23026.05
|3188
|2004.05.11 14:19
|close
|1592
|0.30
|1.1814
|1.1756
|1.1878
|-132.00
|22894.05
|3189
|2004.05.11 14:19
|close
|1591
|0.30
|1.1814
|1.1758
|1.1903
|-207.00
|22687.05
|3190
|2004.05.11 14:22
|close
|1595
|0.30
|1.1795
|0.0000
|1.1788
|39.00
|22726.05
|3191
|2004.05.11 22:00
|buy
|1596
|0.30
|1.1869
|1.1744
|1.1889
|3192
|2004.05.12 00:07
|close
|1596
|0.30
|1.1882
|1.1744
|1.1889
|37.89
|22763.94
|3193
|2004.05.12 00:07
|buy
|1597
|0.30
|1.1883
|1.1758
|1.1903
|3194
|2004.05.12 03:40
|buy
|1598
|0.30
|1.1859
|1.1757
|1.1879
|3195
|2004.05.12 07:20
|close
|1598
|0.30
|1.1877
|1.1757
|1.1879
|54.00
|22817.94
|3196
|2004.05.12 07:20
|close
|1597
|0.30
|1.1876
|1.1758
|1.1903
|-21.00
|22796.94
|3197
|2004.05.13 11:00
|sell
|1599
|0.30
|1.1864
|0.0000
|1.1844
|3198
|2004.05.13 12:42
|close
|1599
|0.30
|1.1852
|0.0000
|1.1844
|36.00
|22832.94
|3199
|2004.05.13 13:00
|sell
|1600
|0.30
|1.1823
|0.0000
|1.1803
|3200
|2004.05.13 15:32
|sell
|1601
|0.30
|1.1848
|0.0000
|1.1828
|3201
|2004.05.13 15:42
|t/p
|1601
|0.30
|1.1828
|0.0000
|1.1828
|60.00
|22892.94
|3202
|2004.05.13 15:42
|close
|1600
|0.30
|1.1826
|0.0000
|1.1803
|-9.00
|22883.94
|3203
|2004.05.14 18:00
|buy
|1602
|0.30
|1.1864
|1.1739
|1.1884
|3204
|2004.05.14 18:58
|close
|1602
|0.30
|1.1878
|1.1739
|1.1884
|42.00
|22925.94
|3205
|2004.05.14 18:58
|buy
|1603
|0.30
|1.1879
|1.1754
|1.1899
|3206
|2004.05.14 20:46
|close
|1603
|0.30
|1.1892
|1.1754
|1.1899
|39.00
|22964.94
|3207
|2004.05.14 20:46
|buy
|1604
|0.30
|1.1893
|1.1768
|1.1913
|3208
|2004.05.17 03:37
|close
|1604
|0.30
|1.1908
|1.1768
|1.1913
|43.89
|23008.83
|3209
|2004.05.18 08:00
|sell
|1605
|0.30
|1.1988
|0.0000
|1.1968
|3210
|2004.05.18 09:12
|close
|1605
|0.30
|1.1976
|0.0000
|1.1968
|36.00
|23044.83
|3211
|2004.05.18 14:00
|sell
|1606
|0.30
|1.1985
|0.0000
|1.1965
|3212
|2004.05.18 14:20
|close
|1606
|0.30
|1.1973
|0.0000
|1.1965
|36.00
|23080.83
|3213
|2004.05.18 14:20
|sell
|1607
|0.30
|1.1975
|0.0000
|1.1955
|3214
|2004.05.18 14:31
|sell
|1608
|0.30
|1.1999
|0.0000
|1.1979
|3215
|2004.05.18 15:07
|close
|1608
|0.30
|1.1981
|0.0000
|1.1979
|54.00
|23134.83
|3216
|2004.05.18 15:07
|close
|1607
|0.30
|1.1985
|0.0000
|1.1955
|-30.00
|23104.83
|3217
|2004.05.18 15:07
|sell
|1609
|0.30
|1.1985
|0.0000
|1.1965
|3218
|2004.05.18 15:40
|close
|1609
|0.30
|1.1971
|0.0000
|1.1965
|42.00
|23146.83
|3219
|2004.05.18 15:40
|sell
|1610
|0.30
|1.1971
|0.0000
|1.1951
|3220
|2004.05.18 16:15
|close
|1610
|0.30
|1.1959
|0.0000
|1.1951
|36.00
|23182.83
|3221
|2004.05.18 19:00
|sell
|1611
|0.30
|1.1971
|0.0000
|1.1951
|3222
|2004.05.18 20:04
|close
|1611
|0.30
|1.1959
|0.0000
|1.1951
|36.00
|23218.83
|3223
|2004.05.18 20:04
|sell
|1612
|0.30
|1.1959
|0.0000
|1.1939
|3224
|2004.05.18 21:26
|close
|1612
|0.30
|1.1944
|0.0000
|1.1939
|45.00
|23263.83
|3225
|2004.05.20 06:00
|sell
|1613
|0.30
|1.1990
|0.0000
|1.1970
|3226
|2004.05.20 07:22
|t/p
|1613
|0.30
|1.1970
|0.0000
|1.1970
|60.00
|23323.83
|3227
|2004.05.20 07:22
|sell
|1614
|0.30
|1.1962
|0.0000
|1.1942
|3228
|2004.05.20 08:40
|close
|1614
|0.30
|1.1948
|0.0000
|1.1942
|42.00
|23365.83
|3229
|2004.05.21 02:00
|buy
|1615
|0.30
|1.1961
|1.1836
|1.1981
|3230
|2004.05.21 02:28
|close
|1615
|0.30
|1.1973
|1.1836
|1.1981
|36.00
|23401.83
|3231
|2004.05.21 02:28
|buy
|1616
|0.30
|1.1974
|1.1849
|1.1994
|3232
|2004.05.21 07:23
|close
|1616
|0.30
|1.1987
|1.1849
|1.1994
|39.00
|23440.83
|3233
|2004.05.21 07:23
|buy
|1617
|0.30
|1.1987
|1.1862
|1.2007
|3234
|2004.05.21 07:44
|close
|1617
|0.30
|1.2000
|1.1862
|1.2007
|39.00
|23479.83
|3235
|2004.05.21 07:44
|buy
|1618
|0.30
|1.2001
|1.1876
|1.2021
|3236
|2004.05.21 08:35
|close
|1618
|0.30
|1.2013
|1.1876
|1.2021
|36.00
|23515.83
|3237
|2004.05.22 00:00
|sell
|1619
|0.30
|1.1981
|0.0000
|1.1961
|3238
|2004.05.24 01:38
|sell
|1620
|0.30
|1.2005
|0.0000
|1.1985
|3239
|2004.05.24 02:44
|t/p
|1620
|0.30
|1.1985
|0.0000
|1.1985
|60.00
|23575.83
|3240
|2004.05.24 02:44
|close
|1619
|0.30
|1.1984
|0.0000
|1.1961
|-8.55
|23567.28
|3241
|2004.05.24 05:00
|sell
|1621
|0.30
|1.1965
|0.0000
|1.1945
|3242
|2004.05.24 06:20
|close
|1621
|0.30
|1.1951
|0.0000
|1.1945
|42.00
|23609.28
|3243
|2004.05.24 06:20
|sell
|1622
|0.30
|1.1951
|0.0000
|1.1931
|3244
|2004.05.24 08:01
|sell
|1623
|0.30
|1.1976
|0.0000
|1.1956
|3245
|2004.05.24 09:14
|close
|1623
|0.30
|1.1957
|0.0000
|1.1956
|57.00
|23666.28
|3246
|2004.05.24 09:14
|close
|1622
|0.30
|1.1958
|0.0000
|1.1931
|-21.00
|23645.28
|3247
|2004.05.24 20:00
|buy
|1624
|0.30
|1.2019
|1.1894
|1.2039
|3248
|2004.05.25 01:33
|buy
|1625
|0.30
|1.1991
|1.1889
|1.2011
|3249
|2004.05.25 03:46
|t/p
|1625
|0.30
|1.2011
|1.1889
|1.2011
|60.00
|23705.28
|3250
|2004.05.25 03:46
|close
|1624
|0.30
|1.2012
|1.1894
|1.2039
|-22.11
|23683.17
|3251
|2004.05.27 04:00
|sell
|1626
|0.30
|1.2098
|0.0000
|1.2078
|3252
|2004.05.27 04:41
|sell
|1627
|0.30
|1.2123
|0.0000
|1.2103
|3253
|2004.05.27 06:05
|sell
|1628
|0.60
|1.2149
|0.0000
|1.2129
|3254
|2004.05.27 09:24
|sell
|1629
|1.80
|1.2173
|0.0000
|1.2153
|3255
|2004.05.27 09:24
|buy
|1630
|0.30
|1.2171
|1.2046
|1.2191
|3256
|2004.05.27 09:48
|close
|1629
|1.80
|1.2154
|0.0000
|1.2153
|342.00
|24025.17
|3257
|2004.05.27 09:48
|close
|1628
|0.60
|1.2155
|0.0000
|1.2129
|-36.00
|23989.17
|3258
|2004.05.27 09:48
|close
|1627
|0.30
|1.2155
|0.0000
|1.2103
|-96.00
|23893.17
|3259
|2004.05.27 09:48
|close
|1626
|0.30
|1.2155
|0.0000
|1.2078
|-171.00
|23722.17
|3260
|2004.05.27 10:40
|buy
|1631
|0.30
|1.2148
|1.2046
|1.2168
|3261
|2004.05.27 13:02
|close
|1631
|0.30
|1.2167
|1.2046
|1.2168
|57.00
|23779.17
|3262
|2004.05.27 13:02
|close
|1630
|0.30
|1.2165
|1.2046
|1.2191
|-18.00
|23761.17
|3263
|2004.05.28 19:00
|sell
|1632
|0.30
|1.2213
|0.0000
|1.2193
|3264
|2004.05.31 01:00
|sell
|1633
|0.30
|1.2240
|0.0000
|1.2220
|3265
|2004.05.31 03:22
|t/p
|1633
|0.30
|1.2220
|0.0000
|1.2220
|60.00
|23821.17
|3266
|2004.05.31 03:22
|close
|1632
|0.30
|1.2220
|0.0000
|1.2193
|-20.55
|23800.62
|3267
|2004.06.01 09:00
|buy
|1634
|0.30
|1.2220
|1.2095
|1.2240
|3268
|2004.06.01 09:04
|close
|1634
|0.30
|1.2232
|1.2095
|1.2240
|36.00
|23836.62
|3269
|2004.06.01 09:04
|buy
|1635
|0.30
|1.2233
|1.2108
|1.2253
|3270
|2004.06.01 09:24
|close
|1635
|0.30
|1.2246
|1.2108
|1.2253
|39.00
|23875.62
|3271
|2004.06.01 09:24
|buy
|1636
|0.30
|1.2246
|1.2121
|1.2266
|3272
|2004.06.01 09:40
|close
|1636
|0.30
|1.2260
|1.2121
|1.2266
|42.00
|23917.62
|3273
|2004.06.01 09:40
|buy
|1637
|0.30
|1.2261
|1.2136
|1.2281
|3274
|2004.06.01 10:14
|buy
|1638
|0.30
|1.2237
|1.2135
|1.2257
|3275
|2004.06.01 11:53
|close
|1638
|0.30
|1.2255
|1.2135
|1.2257
|54.00
|23971.62
|3276
|2004.06.01 11:53
|close
|1637
|0.30
|1.2257
|1.2136
|1.2281
|-12.00
|23959.62
|3277
|2004.06.01 11:53
|buy
|1639
|0.30
|1.2257
|1.2132
|1.2277
|3278
|2004.06.01 12:50
|close
|1639
|0.30
|1.2269
|1.2132
|1.2277
|36.00
|23995.62
|3279
|2004.06.02 21:00
|sell
|1640
|0.30
|1.2210
|0.0000
|1.2190
|3280
|2004.06.02 21:42
|sell
|1641
|0.30
|1.2234
|0.0000
|1.2214
|3281
|2004.06.02 22:51
|close
|1641
|0.30
|1.2216
|0.0000
|1.2214
|54.00
|24049.62
|3282
|2004.06.02 22:51
|close
|1640
|0.30
|1.2215
|0.0000
|1.2190
|-15.00
|24034.62
|3283
|2004.06.02 23:00
|sell
|1642
|0.30
|1.2220
|0.0000
|1.2200
|3284
|2004.06.03 02:57
|close
|1642
|0.30
|1.2207
|0.0000
|1.2200
|40.35
|24074.97
|3285
|2004.06.03 17:00
|buy
|1643
|0.30
|1.2229
|1.2104
|1.2249
|3286
|2004.06.03 17:08
|close
|1643
|0.30
|1.2243
|1.2104
|1.2249
|42.00
|24116.97
|3287
|2004.06.03 17:08
|buy
|1644
|0.30
|1.2247
|1.2122
|1.2267
|3288
|2004.06.03 18:32
|buy
|1645
|0.30
|1.2223
|1.2121
|1.2243
|3289
|2004.06.03 19:05
|buy
|1646
|1.20
|1.2197
|1.2118
|1.2217
|3290
|2004.06.03 20:40
|close
|1646
|1.20
|1.2212
|1.2118
|1.2217
|180.00
|24296.97
|3291
|2004.06.03 20:40
|close
|1645
|0.30
|1.2210
|1.2121
|1.2243
|-39.00
|24257.97
|3292
|2004.06.03 20:40
|close
|1644
|0.30
|1.2210
|1.2122
|1.2267
|-111.00
|24146.97
|3293
|2004.06.04 00:00
|buy
|1647
|0.30
|1.2230
|1.2105
|1.2250
|3294
|2004.06.04 03:22
|buy
|1648
|0.30
|1.2207
|1.2105
|1.2227
|3295
|2004.06.04 08:03
|close
|1648
|0.30
|1.2225
|1.2105
|1.2227
|54.00
|24200.97
|3296
|2004.06.04 08:03
|close
|1647
|0.30
|1.2223
|1.2105
|1.2250
|-21.00
|24179.97
|3297
|2004.06.04 17:00
|buy
|1649
|0.30
|1.2237
|1.2112
|1.2257
|3298
|2004.06.04 17:12
|close
|1649
|0.30
|1.2251
|1.2112
|1.2257
|42.00
|24221.97
|3299
|2004.06.04 17:12
|buy
|1650
|0.30
|1.2252
|1.2127
|1.2272
|3300
|2004.06.04 17:17
|close
|1650
|0.30
|1.2265
|1.2127
|1.2272
|39.00
|24260.97
|3301
|2004.06.04 17:17
|buy
|1651
|0.30
|1.2266
|1.2141
|1.2286
|3302
|2004.06.04 17:53
|buy
|1652
|0.30
|1.2242
|1.2140
|1.2262
|3303
|2004.06.04 18:40
|t/p
|1652
|0.30
|1.2262
|1.2140
|1.2262
|60.00
|24320.97
|3304
|2004.06.04 18:40
|close
|1651
|0.30
|1.2263
|1.2141
|1.2286
|-9.00
|24311.97
|3305
|2004.06.04 18:40
|buy
|1653
|0.30
|1.2262
|1.2137
|1.2282
|3306
|2004.06.04 19:44
|close
|1653
|0.30
|1.2278
|1.2137
|1.2282
|48.00
|24359.97
|3307
|2004.06.08 05:00
|sell
|1654
|0.30
|1.2287
|0.0000
|1.2267
|3308
|2004.06.08 05:42
|sell
|1655
|0.30
|1.2310
|0.0000
|1.2290
|3309
|2004.06.08 08:39
|sell
|1656
|0.60
|1.2334
|0.0000
|1.2314
|3310
|2004.06.08 14:26
|t/p
|1656
|0.60
|1.2314
|0.0000
|1.2314
|120.00
|24479.97
|3311
|2004.06.08 14:26
|close
|1655
|0.30
|1.2314
|0.0000
|1.2290
|-12.00
|24467.97
|3312
|2004.06.08 14:26
|close
|1654
|0.30
|1.2314
|0.0000
|1.2267
|-81.00
|24386.97
|3313
|2004.06.08 16:00
|sell
|1657
|0.30
|1.2305
|0.0000
|1.2285
|3314
|2004.06.08 16:18
|close
|1657
|0.30
|1.2291
|0.0000
|1.2285
|42.00
|24428.97
|3315
|2004.06.08 16:19
|sell
|1658
|0.30
|1.2290
|0.0000
|1.2270
|3316
|2004.06.08 16:26
|close
|1658
|0.30
|1.2275
|0.0000
|1.2270
|45.00
|24473.97
|3317
|2004.06.08 16:26
|sell
|1659
|0.30
|1.2275
|0.0000
|1.2255
|3318
|2004.06.08 17:01
|close
|1659
|0.30
|1.2262
|0.0000
|1.2255
|39.00
|24512.97
|3319
|2004.06.10 20:00
|buy
|1660
|0.30
|1.2111
|1.1986
|1.2131
|3320
|2004.06.10 20:14
|buy
|1661
|0.30
|1.2088
|1.1986
|1.2108
|3321
|2004.06.10 20:47
|close
|1661
|0.30
|1.2106
|1.1986
|1.2108
|54.00
|24566.97
|3322
|2004.06.10 20:47
|close
|1660
|0.30
|1.2105
|1.1986
|1.2131
|-18.00
|24548.97
|3323
|2004.06.10 20:47
|buy
|1662
|0.30
|1.2105
|1.1980
|1.2125
|3324
|2004.06.11 03:13
|buy
|1663
|0.30
|1.2078
|1.1976
|1.2098
|3325
|2004.06.11 04:49
|buy
|1664
|1.20
|1.2054
|1.1975
|1.2074
|3326
|2004.06.11 07:55
|buy
|1665
|8.10
|1.2030
|1.1974
|1.2050
|3327
|2004.06.11 07:55
|sell
|1666
|0.30
|1.2030
|0.0000
|1.2010
|3328
|2004.06.11 07:57
|close
|1666
|0.30
|1.2015
|0.0000
|1.2010
|45.00
|24593.97
|3329
|2004.06.11 07:57
|sell
|1667
|0.30
|1.2015
|0.0000
|1.1995
|3330
|2004.06.11 08:02
|close
|1667
|0.30
|1.2000
|0.0000
|1.1995
|45.00
|24638.97
|3331
|2004.06.11 08:02
|sell
|1668
|0.30
|1.2000
|0.0000
|1.1980
|3332
|2004.06.11 08:12
|sell
|1669
|0.30
|1.2024
|0.0000
|1.2004
|3333
|2004.06.11 08:43
|t/p
|1669
|0.30
|1.2004
|0.0000
|1.2004
|60.00
|24698.97
|3334
|2004.06.11 08:43
|close
|1668
|0.30
|1.1999
|0.0000
|1.1980
|3.00
|24701.97
|3335
|2004.06.11 08:43
|sell
|1670
|0.30
|1.2000
|0.0000
|1.1980
|3336
|2004.06.11 09:09
|sell
|1671
|0.30
|1.2024
|0.0000
|1.2004
|3337
|2004.06.11 09:33
|close
|1671
|0.30
|1.2005
|0.0000
|1.2004
|57.00
|24758.97
|3338
|2004.06.11 09:33
|close
|1670
|0.30
|1.2007
|0.0000
|1.1980
|-21.00
|24737.97
|3339
|2004.06.11 09:33
|sell
|1672
|0.30
|1.2006
|0.0000
|1.1986
|3340
|2004.06.11 09:47
|close
|1672
|0.30
|1.1992
|0.0000
|1.1986
|42.00
|24779.97
|3341
|2004.06.11 09:47
|sell
|1673
|0.30
|1.1992
|0.0000
|1.1972
|3342
|2004.06.11 09:48
|s/l
|1662
|0.30
|1.1980
|1.1980
|1.2125
|-376.11
|24403.86
|3343
|2004.06.11 09:48
|close
|1665
|8.10
|1.1980
|1.1974
|1.2050
|-4050.00
|20353.86
|3344
|2004.06.11 09:48
|close
|1664
|1.20
|1.1980
|1.1975
|1.2074
|-888.00
|19465.86
|3345
|2004.06.11 09:48
|close
|1663
|0.30
|1.1980
|1.1976
|1.2098
|-294.00
|19171.86
|3346
|2004.06.11 09:49
|close
|1673
|0.30
|1.1981
|0.0000
|1.1972
|33.00
|19204.86
|3347
|2004.06.14 15:00
|buy
|1674
|0.20
|1.2013
|1.1888
|1.2033
|3348
|2004.06.14 15:31
|close
|1674
|0.20
|1.2030
|1.1888
|1.2033
|34.00
|19238.86
|3349
|2004.06.14 15:31
|buy
|1675
|0.20
|1.2036
|1.1911
|1.2056
|3350
|2004.06.14 15:41
|close
|1675
|0.20
|1.2051
|1.1911
|1.2056
|30.00
|19268.86
|3351
|2004.06.14 15:42
|buy
|1676
|0.20
|1.2049
|1.1924
|1.2069
|3352
|2004.06.14 15:43
|close
|1676
|0.20
|1.2065
|1.1924
|1.2069
|32.00
|19300.86
|3353
|2004.06.14 15:43
|buy
|1677
|0.20
|1.2065
|1.1940
|1.2085
|3354
|2004.06.14 16:58
|close
|1677
|0.20
|1.2080
|1.1940
|1.2085
|30.00
|19330.86
|3355
|2004.06.14 17:00
|buy
|1678
|0.20
|1.2078
|1.1953
|1.2098
|3356
|2004.06.14 20:32
|buy
|1679
|0.20
|1.2054
|1.1952
|1.2074
|3357
|2004.06.14 22:05
|t/p
|1679
|0.20
|1.2074
|1.1952
|1.2074
|40.00
|19370.86
|3358
|2004.06.14 22:05
|close
|1678
|0.20
|1.2074
|1.1953
|1.2098
|-8.00
|19362.86
|3359
|2004.06.15 13:00
|sell
|1680
|0.20
|1.2044
|0.0000
|1.2024
|3360
|2004.06.15 15:32
|sell
|1681
|0.20
|1.2073
|0.0000
|1.2053
|3361
|2004.06.15 15:32
|sell
|1682
|0.40
|1.2098
|0.0000
|1.2078
|3362
|2004.06.15 15:49
|sell
|1683
|1.20
|1.2125
|0.0000
|1.2105
|3363
|2004.06.15 15:49
|buy
|1684
|0.20
|1.2124
|1.1999
|1.2144
|3364
|2004.06.15 16:01
|t/p
|1683
|1.20
|1.2105
|0.0000
|1.2105
|240.00
|19602.86
|3365
|2004.06.15 16:01
|close
|1682
|0.40
|1.2104
|0.0000
|1.2078
|-24.00
|19578.86
|3366
|2004.06.15 16:01
|close
|1681
|0.20
|1.2104
|0.0000
|1.2053
|-62.00
|19516.86
|3367
|2004.06.15 16:01
|close
|1680
|0.20
|1.2104
|0.0000
|1.2024
|-120.00
|19396.86
|3368
|2004.06.15 16:02
|buy
|1685
|0.20
|1.2098
|1.1996
|1.2118
|3369
|2004.06.15 17:04
|t/p
|1685
|0.20
|1.2118
|1.1996
|1.2118
|40.00
|19436.86
|3370
|2004.06.15 17:04
|close
|1684
|0.20
|1.2118
|1.1999
|1.2144
|-12.00
|19424.86
|3371
|2004.06.16 13:00
|sell
|1686
|0.20
|1.2085
|0.0000
|1.2065
|3372
|2004.06.16 13:19
|close
|1686
|0.20
|1.2070
|0.0000
|1.2065
|30.00
|19454.86
|3373
|2004.06.16 13:19
|sell
|1687
|0.20
|1.2069
|0.0000
|1.2049
|3374
|2004.06.16 14:01
|close
|1687
|0.20
|1.2054
|0.0000
|1.2049
|30.00
|19484.86
|3375
|2004.06.16 14:01
|sell
|1688
|0.20
|1.2056
|0.0000
|1.2036
|3376
|2004.06.16 16:16
|close
|1688
|0.20
|1.2038
|0.0000
|1.2036
|36.00
|19520.86
|3377
|2004.06.17 15:00
|buy
|1689
|0.20
|1.2064
|1.1939
|1.2084
|3378
|2004.06.17 15:17
|buy
|1690
|0.20
|1.2039
|1.1937
|1.2059
|3379
|2004.06.17 15:28
|t/p
|1690
|0.20
|1.2059
|1.1937
|1.2059
|40.00
|19560.86
|3380
|2004.06.17 15:28
|close
|1689
|0.20
|1.2059
|1.1939
|1.2084
|-10.00
|19550.86
|3381
|2004.06.17 15:28
|buy
|1691
|0.20
|1.2058
|1.1933
|1.2078
|3382
|2004.06.17 15:31
|buy
|1692
|0.20
|1.2031
|1.1929
|1.2051
|3383
|2004.06.17 15:36
|t/p
|1692
|0.20
|1.2051
|1.1929
|1.2051
|40.00
|19590.86
|3384
|2004.06.17 15:36
|close
|1691
|0.20
|1.2052
|1.1933
|1.2078
|-12.00
|19578.86
|3385
|2004.06.17 15:36
|buy
|1693
|0.20
|1.2051
|1.1926
|1.2071
|3386
|2004.06.17 15:40
|close
|1693
|0.20
|1.2066
|1.1926
|1.2071
|30.00
|19608.86
|3387
|2004.06.17 15:40
|buy
|1694
|0.20
|1.2066
|1.1941
|1.2086
|3388
|2004.06.17 15:50
|buy
|1695
|0.20
|1.2042
|1.1940
|1.2062
|3389
|2004.06.17 17:04
|buy
|1696
|0.80
|1.2015
|1.1936
|1.2035
|3390
|2004.06.17 17:08
|close
|1696
|0.80
|1.2031
|1.1936
|1.2035
|128.00
|19736.86
|3391
|2004.06.17 17:08
|close
|1695
|0.20
|1.2028
|1.1940
|1.2062
|-28.00
|19708.86
|3392
|2004.06.17 17:08
|close
|1694
|0.20
|1.2028
|1.1941
|1.2086
|-76.00
|19632.86
|3393
|2004.06.17 21:00
|buy
|1697
|0.20
|1.2062
|1.1937
|1.2082
|3394
|2004.06.18 01:29
|buy
|1698
|0.20
|1.2036
|1.1934
|1.2056
|3395
|2004.06.18 05:51
|buy
|1699
|0.80
|1.2012
|1.1933
|1.2032
|3396
|2004.06.18 07:21
|buy
|1700
|5.40
|1.1986
|1.1930
|1.2006
|3397
|2004.06.18 07:21
|sell
|1701
|0.20
|1.1986
|0.0000
|1.1966
|3398
|2004.06.18 07:25
|close
|1700
|5.40
|1.1994
|1.1930
|1.2006
|432.00
|20064.86
|3399
|2004.06.18 07:25
|close
|1699
|0.80
|1.1992
|1.1933
|1.2032
|-160.00
|19904.86
|3400
|2004.06.18 07:25
|close
|1698
|0.20
|1.1992
|1.1934
|1.2056
|-88.00
|19816.86
|3401
|2004.06.18 07:25
|close
|1697
|0.20
|1.1992
|1.1937
|1.2082
|-140.74
|19676.12
|3402
|2004.06.18 09:38
|sell
|1702
|0.20
|1.2010
|0.0000
|1.1990
|3403
|2004.06.18 10:08
|t/p
|1702
|0.20
|1.1990
|0.0000
|1.1990
|40.00
|19716.12
|3404
|2004.06.18 10:08
|close
|1701
|0.20
|1.1990
|0.0000
|1.1966
|-8.00
|19708.12
|3405
|2004.06.21 13:00
|sell
|1703
|0.20
|1.2099
|0.0000
|1.2079
|3406
|2004.06.21 13:44
|close
|1703
|0.20
|1.2084
|0.0000
|1.2079
|30.00
|19738.12
|3407
|2004.06.21 13:44
|sell
|1704
|0.20
|1.2085
|0.0000
|1.2065
|3408
|2004.06.21 14:44
|sell
|1705
|0.20
|1.2108
|0.0000
|1.2088
|3409
|2004.06.21 16:36
|t/p
|1705
|0.20
|1.2088
|0.0000
|1.2088
|40.00
|19778.12
|3410
|2004.06.21 16:36
|close
|1704
|0.20
|1.2088
|0.0000
|1.2065
|-6.00
|19772.12
|3411
|2004.06.21 18:00
|sell
|1706
|0.20
|1.2100
|0.0000
|1.2080
|3412
|2004.06.22 01:51
|sell
|1707
|0.20
|1.2124
|0.0000
|1.2104
|3413
|2004.06.22 08:42
|t/p
|1707
|0.20
|1.2104
|0.0000
|1.2104
|40.00
|19812.12
|3414
|2004.06.22 08:42
|close
|1706
|0.20
|1.2104
|0.0000
|1.2080
|-7.70
|19804.42
|3415
|2004.06.22 12:00
|sell
|1708
|0.20
|1.2093
|0.0000
|1.2073
|3416
|2004.06.22 12:06
|close
|1708
|0.20
|1.2077
|0.0000
|1.2073
|32.00
|19836.42
|3417
|2004.06.22 12:06
|sell
|1709
|0.20
|1.2077
|0.0000
|1.2057
|3418
|2004.06.22 14:38
|sell
|1710
|0.20
|1.2103
|0.0000
|1.2083
|3419
|2004.06.22 15:50
|t/p
|1710
|0.20
|1.2083
|0.0000
|1.2083
|40.00
|19876.42
|3420
|2004.06.22 15:50
|close
|1709
|0.20
|1.2082
|0.0000
|1.2057
|-10.00
|19866.42
|3421
|2004.06.23 00:00
|buy
|1711
|0.20
|1.2110
|1.1985
|1.2130
|3422
|2004.06.23 00:26
|close
|1711
|0.20
|1.2125
|1.1985
|1.2130
|30.00
|19896.42
|3423
|2004.06.23 00:26
|buy
|1712
|0.20
|1.2126
|1.2001
|1.2146
|3424
|2004.06.23 05:08
|close
|1712
|0.20
|1.2141
|1.2001
|1.2146
|30.00
|19926.42
|3425
|2004.06.23 16:00
|sell
|1713
|0.20
|1.2085
|0.0000
|1.2065
|3426
|2004.06.23 17:44
|close
|1713
|0.20
|1.2069
|0.0000
|1.2065
|32.00
|19958.42
|3427
|2004.06.24 13:00
|buy
|1714
|0.20
|1.2116
|1.1991
|1.2136
|3428
|2004.06.24 14:47
|close
|1714
|0.20
|1.2131
|1.1991
|1.2136
|30.00
|19988.42
|3429
|2004.06.24 14:47
|buy
|1715
|0.20
|1.2129
|1.2004
|1.2149
|3430
|2004.06.24 15:31
|close
|1715
|0.20
|1.2144
|1.2004
|1.2149
|30.00
|20018.42
|3431
|2004.06.24 15:31
|buy
|1716
|0.30
|1.2151
|1.2026
|1.2171
|3432
|2004.06.24 15:35
|close
|1716
|0.30
|1.2162
|1.2026
|1.2171
|33.00
|20051.42
|3433
|2004.06.24 15:35
|buy
|1717
|0.30
|1.2161
|1.2036
|1.2181
|3434
|2004.06.24 16:41
|close
|1717
|0.30
|1.2172
|1.2036
|1.2181
|33.00
|20084.42
|3435
|2004.06.25 13:00
|sell
|1718
|0.30
|1.2132
|0.0000
|1.2112
|3436
|2004.06.25 15:31
|sell
|1719
|0.30
|1.2158
|0.0000
|1.2138
|3437
|2004.06.25 17:15
|t/p
|1719
|0.30
|1.2138
|0.0000
|1.2138
|60.00
|20144.42
|3438
|2004.06.25 17:15
|close
|1718
|0.30
|1.2137
|0.0000
|1.2112
|-15.00
|20129.42
|3439
|2004.06.25 21:00
|sell
|1720
|0.30
|1.2145
|0.0000
|1.2125
|3440
|2004.06.25 23:11
|sell
|1721
|0.30
|1.2168
|0.0000
|1.2148
|3441
|2004.06.28 04:50
|close
|1721
|0.30
|1.2151
|0.0000
|1.2148
|51.45
|20180.87
|3442
|2004.06.28 04:50
|close
|1720
|0.30
|1.2152
|0.0000
|1.2125
|-20.55
|20160.32
|3443
|2004.06.30 15:00
|buy
|1722
|0.30
|1.2158
|1.2033
|1.2178
|3444
|2004.06.30 15:24
|close
|1722
|0.30
|1.2169
|1.2033
|1.2178
|33.00
|20193.32
|3445
|2004.06.30 15:24
|buy
|1723
|0.30
|1.2170
|1.2045
|1.2190
|3446
|2004.06.30 16:30
|close
|1723
|0.30
|1.2181
|1.2045
|1.2190
|33.00
|20226.32
|3447
|2004.07.01 11:00
|sell
|1724
|0.30
|1.2157
|0.0000
|1.2137
|3448
|2004.07.01 11:09
|close
|1724
|0.30
|1.2146
|0.0000
|1.2137
|33.00
|20259.32
|3449
|2004.07.01 11:09
|sell
|1725
|0.30
|1.2145
|0.0000
|1.2125
|3450
|2004.07.01 11:12
|close
|1725
|0.30
|1.2133
|0.0000
|1.2125
|36.00
|20295.32
|3451
|2004.07.01 11:12
|sell
|1726
|0.30
|1.2132
|0.0000
|1.2112
|3452
|2004.07.01 12:11
|sell
|1727
|0.30
|1.2156
|0.0000
|1.2136
|3453
|2004.07.01 13:02
|sell
|1728
|0.60
|1.2182
|0.0000
|1.2162
|3454
|2004.07.01 14:15
|t/p
|1728
|0.60
|1.2162
|0.0000
|1.2162
|120.00
|20415.32
|3455
|2004.07.01 14:15
|close
|1727
|0.30
|1.2159
|0.0000
|1.2136
|-9.00
|20406.32
|3456
|2004.07.01 14:15
|close
|1726
|0.30
|1.2159
|0.0000
|1.2112
|-81.00
|20325.32
|3457
|2004.07.01 19:00
|sell
|1729
|0.30
|1.2158
|0.0000
|1.2138
|3458
|2004.07.02 03:59
|close
|1729
|0.30
|1.2145
|0.0000
|1.2138
|39.45
|20364.77
|3459
|2004.07.02 12:00
|sell
|1730
|0.30
|1.2152
|0.0000
|1.2132
|3460
|2004.07.02 15:31
|sell
|1731
|0.30
|1.2176
|0.0000
|1.2156
|3461
|2004.07.02 15:31
|sell
|1732
|0.60
|1.2204
|0.0000
|1.2184
|3462
|2004.07.02 15:31
|sell
|1733
|1.20
|1.2229
|0.0000
|1.2209
|3463
|2004.07.02 15:31
|buy
|1734
|0.20
|1.2242
|1.2117
|1.2262
|3464
|2004.07.02 15:32
|sell
|1735
|6.00
|1.2253
|0.0000
|1.2233
|3465
|2004.07.02 15:32
|close
|1734
|0.20
|1.2258
|1.2117
|1.2262
|32.00
|20396.77
|3466
|2004.07.02 15:32
|buy
|1736
|0.20
|1.2258
|1.2133
|1.2278
|3467
|2004.07.02 15:33
|close
|1735
|6.00
|1.2239
|0.0000
|1.2233
|840.00
|21236.77
|3468
|2004.07.02 15:33
|close
|1733
|1.20
|1.2243
|0.0000
|1.2209
|-168.00
|21068.77
|3469
|2004.07.02 15:33
|close
|1732
|0.60
|1.2243
|0.0000
|1.2184
|-234.00
|20834.77
|3470
|2004.07.02 15:33
|close
|1731
|0.30
|1.2243
|0.0000
|1.2156
|-201.00
|20633.77
|3471
|2004.07.02 15:33
|close
|1730
|0.30
|1.2243
|0.0000
|1.2132
|-273.00
|20360.77
|3472
|2004.07.02 15:34
|close
|1736
|0.20
|1.2276
|1.2133
|1.2278
|36.00
|20396.77
|3473
|2004.07.05 16:00
|sell
|1737
|0.30
|1.2288
|0.0000
|1.2268
|3474
|2004.07.05 17:09
|close
|1737
|0.30
|1.2277
|0.0000
|1.2268
|33.00
|20429.77
|3475
|2004.07.05 19:00
|sell
|1738
|0.30
|1.2279
|0.0000
|1.2259
|3476
|2004.07.06 02:07
|sell
|1739
|0.30
|1.2303
|0.0000
|1.2283
|3477
|2004.07.06 06:01
|close
|1739
|0.30
|1.2285
|0.0000
|1.2283
|54.00
|20483.77
|3478
|2004.07.06 06:01
|close
|1738
|0.30
|1.2286
|0.0000
|1.2259
|-20.55
|20463.22
|3479
|2004.07.06 14:00
|sell
|1740
|0.30
|1.2285
|0.0000
|1.2265
|3480
|2004.07.06 14:52
|sell
|1741
|0.30
|1.2310
|0.0000
|1.2290
|3481
|2004.07.06 17:17
|close
|1741
|0.30
|1.2292
|0.0000
|1.2290
|54.00
|20517.22
|3482
|2004.07.06 17:17
|close
|1740
|0.30
|1.2293
|0.0000
|1.2265
|-24.00
|20493.22
|3483
|2004.07.06 21:00
|sell
|1742
|0.30
|1.2292
|0.0000
|1.2272
|3484
|2004.07.07 03:35
|close
|1742
|0.30
|1.2279
|0.0000
|1.2272
|39.45
|20532.67
|3485
|2004.07.08 14:00
|sell
|1743
|0.30
|1.2356
|0.0000
|1.2336
|3486
|2004.07.08 15:31
|close
|1743
|0.30
|1.2345
|0.0000
|1.2336
|33.00
|20565.67
|3487
|2004.07.09 14:00
|sell
|1744
|0.30
|1.2395
|0.0000
|1.2375
|3488
|2004.07.09 15:00
|close
|1744
|0.30
|1.2383
|0.0000
|1.2375
|36.00
|20601.67
|3489
|2004.07.09 15:00
|sell
|1745
|0.30
|1.2383
|0.0000
|1.2363
|3490
|2004.07.09 15:07
|close
|1745
|0.30
|1.2372
|0.0000
|1.2363
|33.00
|20634.67
|3491
|2004.07.09 15:07
|sell
|1746
|0.30
|1.2374
|0.0000
|1.2354
|3492
|2004.07.09 16:18
|sell
|1747
|0.30
|1.2398
|0.0000
|1.2378
|3493
|2004.07.09 17:04
|close
|1747
|0.30
|1.2380
|0.0000
|1.2378
|54.00
|20688.67
|3494
|2004.07.09 17:04
|close
|1746
|0.30
|1.2384
|0.0000
|1.2354
|-30.00
|20658.67
|3495
|2004.07.09 18:00
|sell
|1748
|0.30
|1.2388
|0.0000
|1.2368
|3496
|2004.07.09 20:39
|sell
|1749
|0.30
|1.2411
|0.0000
|1.2391
|3497
|2004.07.12 04:06
|t/p
|1749
|0.30
|1.2391
|0.0000
|1.2391
|60.45
|20719.12
|3498
|2004.07.12 04:06
|close
|1748
|0.30
|1.2390
|0.0000
|1.2368
|-5.55
|20713.57
|3499
|2004.07.12 07:00
|sell
|1750
|0.30
|1.2396
|0.0000
|1.2376
|3500
|2004.07.12 09:53
|sell
|1751
|0.30
|1.2420
|0.0000
|1.2400
|3501
|2004.07.12 10:02
|close
|1751
|0.30
|1.2402
|0.0000
|1.2400
|54.00
|20767.57
|3502
|2004.07.12 10:02
|close
|1750
|0.30
|1.2403
|0.0000
|1.2376
|-21.00
|20746.57
|3503
|2004.07.14 12:00
|buy
|1752
|0.30
|1.2372
|1.2247
|1.2392
|3504
|2004.07.14 14:39
|close
|1752
|0.30
|1.2383
|1.2247
|1.2392
|33.00
|20779.57
|3505
|2004.07.14 14:39
|buy
|1753
|0.30
|1.2383
|1.2258
|1.2403
|3506
|2004.07.14 15:06
|close
|1753
|0.30
|1.2396
|1.2258
|1.2403
|39.00
|20818.57
|3507
|2004.07.14 15:06
|buy
|1754
|0.30
|1.2396
|1.2271
|1.2416
|3508
|2004.07.14 15:31
|close
|1754
|0.30
|1.2409
|1.2271
|1.2416
|39.00
|20857.57
|3509
|2004.07.14 15:31
|buy
|1755
|0.30
|1.2416
|1.2291
|1.2436
|3510
|2004.07.14 15:37
|buy
|1756
|0.30
|1.2391
|1.2289
|1.2411
|3511
|2004.07.14 15:57
|close
|1756
|0.30
|1.2409
|1.2289
|1.2411
|54.00
|20911.57
|3512
|2004.07.14 15:57
|close
|1755
|0.30
|1.2407
|1.2291
|1.2436
|-27.00
|20884.57
|3513
|2004.07.14 15:57
|buy
|1757
|0.30
|1.2410
|1.2285
|1.2430
|3514
|2004.07.14 16:29
|close
|1757
|0.30
|1.2421
|1.2285
|1.2430
|33.00
|20917.57
|3515
|2004.07.15 08:00
|sell
|1758
|0.30
|1.2360
|0.0000
|1.2340
|3516
|2004.07.15 09:44
|close
|1758
|0.30
|1.2349
|0.0000
|1.2340
|33.00
|20950.57
|3517
|2004.07.15 11:00
|sell
|1759
|0.30
|1.2333
|0.0000
|1.2313
|3518
|2004.07.15 12:33
|sell
|1760
|0.30
|1.2357
|0.0000
|1.2337
|3519
|2004.07.15 15:12
|sell
|1761
|0.60
|1.2381
|0.0000
|1.2361
|3520
|2004.07.15 15:36
|t/p
|1761
|0.60
|1.2361
|0.0000
|1.2361
|120.00
|21070.57
|3521
|2004.07.15 15:36
|close
|1760
|0.30
|1.2359
|0.0000
|1.2337
|-6.00
|21064.57
|3522
|2004.07.15 15:36
|close
|1759
|0.30
|1.2359
|0.0000
|1.2313
|-78.00
|20986.57
|3523
|2004.07.15 18:00
|buy
|1762
|0.30
|1.2378
|1.2253
|1.2398
|3524
|2004.07.15 19:01
|buy
|1763
|0.30
|1.2348
|1.2246
|1.2368
|3525
|2004.07.15 19:12
|t/p
|1763
|0.30
|1.2368
|1.2246
|1.2368
|60.00
|21046.57
|3526
|2004.07.15 19:12
|close
|1762
|0.30
|1.2369
|1.2253
|1.2398
|-27.00
|21019.57
|3527
|2004.07.15 19:12
|buy
|1764
|0.30
|1.2370
|1.2245
|1.2390
|3528
|2004.07.15 19:52
|buy
|1765
|0.30
|1.2345
|1.2243
|1.2365
|3529
|2004.07.16 00:29
|close
|1765
|0.30
|1.2363
|1.2243
|1.2365
|52.89
|21072.46
|3530
|2004.07.16 00:29
|close
|1764
|0.30
|1.2362
|1.2245
|1.2390
|-25.11
|21047.35
|3531
|2004.07.16 07:00
|buy
|1766
|0.30
|1.2370
|1.2245
|1.2390
|3532
|2004.07.16 11:06
|close
|1766
|0.30
|1.2382
|1.2245
|1.2390
|36.00
|21083.35
|3533
|2004.07.16 14:00
|sell
|1767
|0.30
|1.2346
|0.0000
|1.2326
|3534
|2004.07.16 15:32
|sell
|1768
|0.30
|1.2369
|0.0000
|1.2349
|3535
|2004.07.16 15:49
|sell
|1769
|0.60
|1.2393
|0.0000
|1.2373
|3536
|2004.07.16 16:24
|sell
|1770
|1.80
|1.2419
|0.0000
|1.2399
|3537
|2004.07.16 16:24
|buy
|1771
|0.30
|1.2422
|1.2297
|1.2442
|3538
|2004.07.16 16:26
|close
|1771
|0.30
|1.2434
|1.2297
|1.2442
|36.00
|21119.35
|3539
|2004.07.16 16:27
|buy
|1772
|0.30
|1.2437
|1.2312
|1.2457
|3540
|2004.07.16 16:54
|sell
|1773
|6.00
|1.2443
|0.0000
|1.2423
|3541
|2004.07.16 16:55
|close
|1772
|0.30
|1.2449
|1.2312
|1.2457
|36.00
|21155.35
|3542
|2004.07.16 16:55
|buy
|1774
|0.20
|1.2449
|1.2324
|1.2469
|3543
|2004.07.19 11:48
|close
|1773
|6.00
|1.2427
|0.0000
|1.2423
|969.00
|22124.35
|3544
|2004.07.19 11:48
|close
|1770
|1.80
|1.2429
|0.0000
|1.2399
|-177.30
|21947.05
|3545
|2004.07.19 11:48
|close
|1769
|0.60
|1.2429
|0.0000
|1.2373
|-215.10
|21731.95
|3546
|2004.07.19 11:48
|close
|1768
|0.30
|1.2429
|0.0000
|1.2349
|-179.55
|21552.40
|3547
|2004.07.19 11:48
|close
|1767
|0.30
|1.2429
|0.0000
|1.2326
|-248.55
|21303.85
|3548
|2004.07.19 12:04
|buy
|1775
|0.30
|1.2423
|1.2321
|1.2443
|3549
|2004.07.19 14:00
|sell
|1776
|0.30
|1.2416
|0.0000
|1.2396
|3550
|2004.07.19 15:22
|close
|1776
|0.30
|1.2403
|0.0000
|1.2396
|39.00
|21342.85
|3551
|2004.07.19 15:22
|sell
|1777
|0.30
|1.2402
|0.0000
|1.2382
|3552
|2004.07.19 16:38
|sell
|1778
|0.30
|1.2426
|0.0000
|1.2406
|3553
|2004.07.19 19:24
|close
|1775
|0.30
|1.2440
|1.2321
|1.2443
|51.00
|21393.85
|3554
|2004.07.19 19:24
|close
|1774
|0.20
|1.2437
|1.2324
|1.2469
|-24.74
|21369.11
|3555
|2004.07.20 08:36
|sell
|1779
|0.60
|1.2450
|0.0000
|1.2430
|3556
|2004.07.20 12:08
|t/p
|1779
|0.60
|1.2430
|0.0000
|1.2430
|120.00
|21489.11
|3557
|2004.07.20 12:08
|close
|1778
|0.30
|1.2428
|0.0000
|1.2406
|-5.55
|21483.56
|3558
|2004.07.20 12:08
|close
|1777
|0.30
|1.2428
|0.0000
|1.2382
|-77.55
|21406.01
|3559
|2004.07.20 14:00
|sell
|1780
|0.30
|1.2407
|0.0000
|1.2387
|3560
|2004.07.20 14:04
|close
|1780
|0.30
|1.2393
|0.0000
|1.2387
|42.00
|21448.01
|3561
|2004.07.20 14:04
|sell
|1781
|0.30
|1.2393
|0.0000
|1.2373
|3562
|2004.07.20 14:19
|close
|1781
|0.30
|1.2382
|0.0000
|1.2373
|33.00
|21481.01
|3563
|2004.07.20 14:19
|sell
|1782
|0.30
|1.2386
|0.0000
|1.2366
|3564
|2004.07.20 15:29
|close
|1782
|0.30
|1.2374
|0.0000
|1.2366
|36.00
|21517.01
|3565
|2004.07.22 18:00
|buy
|1783
|0.30
|1.2276
|1.2151
|1.2296
|3566
|2004.07.22 21:40
|buy
|1784
|0.30
|1.2252
|1.2150
|1.2272
|3567
|2004.07.23 09:04
|buy
|1785
|1.20
|1.2229
|1.2150
|1.2249
|3568
|2004.07.23 09:09
|close
|1785
|1.20
|1.2245
|1.2150
|1.2249
|192.00
|21709.01
|3569
|2004.07.23 09:09
|close
|1784
|0.30
|1.2244
|1.2150
|1.2272
|-25.11
|21683.90
|3570
|2004.07.23 09:09
|close
|1783
|0.30
|1.2244
|1.2151
|1.2296
|-97.11
|21586.79
|3571
|2004.07.26 12:00
|buy
|1786
|0.30
|1.2164
|1.2039
|1.2184
|3572
|2004.07.26 17:01
|buy
|1787
|0.30
|1.2140
|1.2038
|1.2160
|3573
|2004.07.26 17:23
|close
|1787
|0.30
|1.2158
|1.2038
|1.2160
|54.00
|21640.79
|3574
|2004.07.26 17:23
|close
|1786
|0.30
|1.2156
|1.2039
|1.2184
|-24.00
|21616.79
|3575
|2004.07.27 13:00
|buy
|1788
|0.30
|1.2189
|1.2064
|1.2209
|3576
|2004.07.27 14:54
|buy
|1789
|0.30
|1.2165
|1.2063
|1.2185
|3577
|2004.07.27 16:29
|buy
|1790
|1.20
|1.2141
|1.2062
|1.2161
|3578
|2004.07.27 16:39
|close
|1790
|1.20
|1.2155
|1.2062
|1.2161
|168.00
|21784.79
|3579
|2004.07.27 16:39
|close
|1789
|0.30
|1.2154
|1.2063
|1.2185
|-33.00
|21751.79
|3580
|2004.07.27 16:39
|close
|1788
|0.30
|1.2154
|1.2064
|1.2209
|-105.00
|21646.79
|3581
|2004.07.29 05:00
|buy
|1791
|0.30
|1.2064
|1.1939
|1.2084
|3582
|2004.07.29 09:03
|close
|1791
|0.30
|1.2075
|1.1939
|1.2084
|33.00
|21679.79
|3583
|2004.07.29 11:00
|buy
|1792
|0.30
|1.2063
|1.1938
|1.2083
|3584
|2004.07.29 11:32
|buy
|1793
|0.30
|1.2039
|1.1937
|1.2059
|3585
|2004.07.29 12:54
|buy
|1794
|1.20
|1.2014
|1.1935
|1.2034
|3586
|2004.07.29 13:00
|close
|1794
|1.20
|1.2029
|1.1935
|1.2034
|180.00
|21859.79
|3587
|2004.07.29 13:00
|close
|1793
|0.30
|1.2028
|1.1937
|1.2059
|-33.00
|21826.79
|3588
|2004.07.29 13:00
|close
|1792
|0.30
|1.2028
|1.1938
|1.2083
|-105.00
|21721.79
|3589
|2004.07.29 19:00
|buy
|1795
|0.30
|1.2076
|1.1951
|1.2096
|3590
|2004.07.29 19:49
|buy
|1796
|0.30
|1.2052
|1.1950
|1.2072
|3591
|2004.07.29 22:19
|buy
|1797
|1.20
|1.2027
|1.1948
|1.2047
|3592
|2004.07.29 23:17
|close
|1797
|1.20
|1.2042
|1.1948
|1.2047
|180.00
|21901.79
|3593
|2004.07.29 23:17
|close
|1796
|0.30
|1.2041
|1.1950
|1.2072
|-33.00
|21868.79
|3594
|2004.07.29 23:17
|close
|1795
|0.30
|1.2041
|1.1951
|1.2096
|-105.00
|21763.79
|3595
|2004.07.30 11:00
|buy
|1798
|0.30
|1.2050
|1.1925
|1.2070
|3596
|2004.07.30 11:19
|close
|1798
|0.30
|1.2061
|1.1925
|1.2070
|33.00
|21796.79
|3597
|2004.07.30 11:19
|buy
|1799
|0.30
|1.2061
|1.1936
|1.2081
|3598
|2004.07.30 15:11
|buy
|1800
|0.30
|1.2036
|1.1934
|1.2056
|3599
|2004.07.30 15:31
|t/p
|1800
|0.30
|1.2056
|1.1934
|1.2056
|60.00
|21856.79
|3600
|2004.07.30 15:31
|close
|1799
|0.30
|1.2057
|1.1936
|1.2081
|-12.00
|21844.79
|3601
|2004.07.30 20:00
|sell
|1801
|0.30
|1.2007
|0.0000
|1.1987
|3602
|2004.07.30 21:35
|sell
|1802
|0.30
|1.2031
|0.0000
|1.2011
|3603
|2004.07.30 23:51
|close
|1802
|0.30
|1.2012
|0.0000
|1.2011
|57.00
|21901.79
|3604
|2004.07.30 23:51
|close
|1801
|0.30
|1.2014
|0.0000
|1.1987
|-21.00
|21880.79
|3605
|2004.08.02 19:00
|sell
|1803
|0.30
|1.2034
|0.0000
|1.2014
|3606
|2004.08.02 23:56
|close
|1803
|0.30
|1.2022
|0.0000
|1.2014
|36.00
|21916.79
|3607
|2004.08.03 17:00
|buy
|1804
|0.30
|1.2070
|1.1945
|1.2090
|3608
|2004.08.03 19:16
|buy
|1805
|0.30
|1.2047
|1.1945
|1.2067
|3609
|2004.08.03 20:14
|close
|1805
|0.30
|1.2064
|1.1945
|1.2067
|51.00
|21967.79
|3610
|2004.08.03 20:14
|close
|1804
|0.30
|1.2061
|1.1945
|1.2090
|-27.00
|21940.79
|3611
|2004.08.04 07:00
|sell
|1806
|0.30
|1.2031
|0.0000
|1.2011
|3612
|2004.08.04 09:43
|close
|1806
|0.30
|1.2018
|0.0000
|1.2011
|39.00
|21979.79
|3613
|2004.08.04 20:00
|buy
|1807
|0.30
|1.2048
|1.1923
|1.2068
|3614
|2004.08.05 01:11
|close
|1807
|0.30
|1.2059
|1.1923
|1.2068
|29.67
|22009.46
|3615
|2004.08.05 16:00
|sell
|1808
|0.30
|1.2030
|0.0000
|1.2010
|3616
|2004.08.05 18:18
|sell
|1809
|0.30
|1.2055
|0.0000
|1.2035
|3617
|2004.08.06 08:21
|sell
|1810
|0.60
|1.2079
|0.0000
|1.2059
|3618
|2004.08.06 10:17
|t/p
|1810
|0.60
|1.2059
|0.0000
|1.2059
|120.00
|22129.46
|3619
|2004.08.06 10:17
|close
|1809
|0.30
|1.2059
|0.0000
|1.2035
|-11.55
|22117.91
|3620
|2004.08.06 10:17
|close
|1808
|0.30
|1.2059
|0.0000
|1.2010
|-86.55
|22031.36
|3621
|2004.08.12 06:00
|buy
|1811
|0.30
|1.2232
|1.2107
|1.2252
|3622
|2004.08.12 09:05
|close
|1811
|0.30
|1.2244
|1.2107
|1.2252
|36.00
|22067.36
|3623
|2004.08.12 11:00
|buy
|1812
|0.30
|1.2256
|1.2131
|1.2276
|3624
|2004.08.12 11:34
|close
|1812
|0.30
|1.2268
|1.2131
|1.2276
|36.00
|22103.36
|3625
|2004.08.12 11:34
|buy
|1813
|0.30
|1.2271
|1.2146
|1.2291
|3626
|2004.08.12 15:30
|close
|1813
|0.30
|1.2285
|1.2146
|1.2291
|42.00
|22145.36
|3627
|2004.08.12 19:00
|sell
|1814
|0.30
|1.2226
|0.0000
|1.2206
|3628
|2004.08.12 20:07
|sell
|1815
|0.30
|1.2250
|0.0000
|1.2230
|3629
|2004.08.13 01:28
|close
|1815
|0.30
|1.2232
|0.0000
|1.2230
|54.45
|22199.81
|3630
|2004.08.13 01:28
|close
|1814
|0.30
|1.2235
|0.0000
|1.2206
|-26.55
|22173.26
|3631
|2004.08.13 04:00
|sell
|1816
|0.30
|1.2244
|0.0000
|1.2224
|3632
|2004.08.13 05:25
|close
|1816
|0.30
|1.2230
|0.0000
|1.2224
|42.00
|22215.26
|3633
|2004.08.13 05:25
|sell
|1817
|0.30
|1.2229
|0.0000
|1.2209
|3634
|2004.08.13 09:03
|close
|1817
|0.30
|1.2216
|0.0000
|1.2209
|39.00
|22254.26
|3635
|2004.08.17 13:00
|sell
|1818
|0.30
|1.2343
|0.0000
|1.2323
|3636
|2004.08.17 14:15
|close
|1818
|0.30
|1.2331
|0.0000
|1.2323
|36.00
|22290.26
|3637
|2004.08.17 18:00
|sell
|1819
|0.30
|1.2335
|0.0000
|1.2315
|3638
|2004.08.17 23:36
|sell
|1820
|0.30
|1.2360
|0.0000
|1.2340
|3639
|2004.08.18 02:00
|close
|1820
|0.30
|1.2341
|0.0000
|1.2340
|57.45
|22347.71
|3640
|2004.08.18 02:00
|close
|1819
|0.30
|1.2342
|0.0000
|1.2315
|-20.55
|22327.16
|3641
|2004.08.18 04:00
|sell
|1821
|0.30
|1.2335
|0.0000
|1.2315
|3642
|2004.08.18 08:14
|sell
|1822
|0.30
|1.2359
|0.0000
|1.2339
|3643
|2004.08.18 10:00
|close
|1822
|0.30
|1.2341
|0.0000
|1.2339
|54.00
|22381.16
|3644
|2004.08.18 10:00
|close
|1821
|0.30
|1.2344
|0.0000
|1.2315
|-27.00
|22354.16
|3645
|2004.08.19 00:00
|buy
|1823
|0.30
|1.2339
|1.2214
|1.2359
|3646
|2004.08.19 03:49
|close
|1823
|0.30
|1.2351
|1.2214
|1.2359
|36.00
|22390.16
|3647
|2004.08.19 03:49
|buy
|1824
|0.30
|1.2355
|1.2230
|1.2375
|3648
|2004.08.19 12:29
|close
|1824
|0.30
|1.2367
|1.2230
|1.2375
|36.00
|22426.16
|3649
|2004.08.20 13:00
|sell
|1825
|0.30
|1.2341
|0.0000
|1.2321
|3650
|2004.08.20 13:52
|close
|1825
|0.30
|1.2329
|0.0000
|1.2321
|36.00
|22462.16
|3651
|2004.08.20 13:52
|sell
|1826
|0.30
|1.2328
|0.0000
|1.2308
|3652
|2004.08.20 14:21
|close
|1826
|0.30
|1.2316
|0.0000
|1.2308
|36.00
|22498.16
|3653
|2004.08.26 18:00
|buy
|1827
|0.30
|1.2092
|1.1967
|1.2112
|3654
|2004.08.26 20:08
|close
|1827
|0.30
|1.2104
|1.1967
|1.2112
|36.00
|22534.16
|3655
|2004.08.26 22:00
|buy
|1828
|0.30
|1.2108
|1.1983
|1.2128
|3656
|2004.08.27 05:15
|close
|1828
|0.30
|1.2120
|1.1983
|1.2128
|34.89
|22569.05
|3657
|2004.08.27 14:00
|sell
|1829
|0.30
|1.2098
|0.0000
|1.2078
|3658
|2004.08.27 14:48
|close
|1829
|0.30
|1.2086
|0.0000
|1.2078
|36.00
|22605.05
|3659
|2004.08.27 14:48
|sell
|1830
|0.30
|1.2087
|0.0000
|1.2067
|3660
|2004.08.27 15:54
|close
|1830
|0.30
|1.2074
|0.0000
|1.2067
|39.00
|22644.05
|3661
|2004.08.27 17:00
|sell
|1831
|0.30
|1.2043
|0.0000
|1.2023
|3662
|2004.08.27 17:10
|close
|1831
|0.30
|1.2031
|0.0000
|1.2023
|36.00
|22680.05
|3663
|2004.08.27 17:10
|sell
|1832
|0.30
|1.2031
|0.0000
|1.2011
|3664
|2004.08.27 19:33
|close
|1832
|0.30
|1.2018
|0.0000
|1.2011
|39.00
|22719.05
|3665
|2004.08.30 15:00
|buy
|1833
|0.30
|1.2051
|1.1926
|1.2071
|3666
|2004.08.30 15:40
|buy
|1834
|0.30
|1.2028
|1.1926
|1.2048
|3667
|2004.08.30 17:40
|close
|1834
|0.30
|1.2047
|1.1926
|1.2048
|57.00
|22776.05
|3668
|2004.08.30 17:40
|close
|1833
|0.30
|1.2045
|1.1926
|1.2071
|-18.00
|22758.05
|3669
|2004.08.30 21:00
|buy
|1835
|0.30
|1.2058
|1.1933
|1.2078
|3670
|2004.08.31 04:31
|close
|1835
|0.30
|1.2070
|1.1933
|1.2078
|34.89
|22792.94
|3671
|2004.09.02 15:00
|sell
|1836
|0.30
|1.2179
|0.0000
|1.2159
|3672
|2004.09.02 15:47
|close
|1836
|0.30
|1.2166
|0.0000
|1.2159
|39.00
|22831.94
|3673
|2004.09.02 15:47
|sell
|1837
|0.30
|1.2166
|0.0000
|1.2146
|3674
|2004.09.02 17:07
|close
|1837
|0.30
|1.2154
|0.0000
|1.2146
|36.00
|22867.94
|3675
|2004.09.02 17:07
|sell
|1838
|0.30
|1.2153
|0.0000
|1.2133
|3676
|2004.09.02 23:52
|sell
|1839
|0.30
|1.2180
|0.0000
|1.2160
|3677
|2004.09.03 03:51
|t/p
|1839
|0.30
|1.2160
|0.0000
|1.2160
|60.45
|22928.39
|3678
|2004.09.03 03:51
|close
|1838
|0.30
|1.2160
|0.0000
|1.2133
|-20.55
|22907.84
|3679
|2004.09.07 13:00
|buy
|1840
|0.30
|1.2102
|1.1977
|1.2122
|3680
|2004.09.07 15:20
|buy
|1841
|0.30
|1.2078
|1.1976
|1.2098
|3681
|2004.09.07 18:00
|sell
|1842
|0.30
|1.2074
|0.0000
|1.2054
|3682
|2004.09.07 18:30
|close
|1841
|0.30
|1.2096
|1.1976
|1.2098
|54.00
|22961.84
|3683
|2004.09.07 18:30
|close
|1840
|0.30
|1.2095
|1.1977
|1.2122
|-21.00
|22940.84
|3684
|2004.09.07 18:31
|sell
|1843
|0.30
|1.2098
|0.0000
|1.2078
|3685
|2004.09.07 19:10
|close
|1843
|0.30
|1.2080
|0.0000
|1.2078
|54.00
|22994.84
|3686
|2004.09.07 19:10
|close
|1842
|0.30
|1.2087
|0.0000
|1.2054
|-39.00
|22955.84
|3687
|2004.09.08 11:00
|sell
|1844
|0.30
|1.2086
|0.0000
|1.2066
|3688
|2004.09.08 12:13
|close
|1844
|0.30
|1.2074
|0.0000
|1.2066
|36.00
|22991.84
|3689
|2004.09.08 13:00
|sell
|1845
|0.30
|1.2075
|0.0000
|1.2055
|3690
|2004.09.08 13:07
|close
|1845
|0.30
|1.2063
|0.0000
|1.2055
|36.00
|23027.84
|3691
|2004.09.08 13:07
|sell
|1846
|0.30
|1.2063
|0.0000
|1.2043
|3692
|2004.09.08 13:38
|close
|1846
|0.30
|1.2050
|0.0000
|1.2043
|39.00
|23066.84
|3693
|2004.09.08 13:38
|sell
|1847
|0.30
|1.2049
|0.0000
|1.2029
|3694
|2004.09.08 14:26
|close
|1847
|0.30
|1.2037
|0.0000
|1.2029
|36.00
|23102.84
|3695
|2004.09.13 13:00
|sell
|1848
|0.30
|1.2259
|0.0000
|1.2239
|3696
|2004.09.13 14:08
|close
|1848
|0.30
|1.2245
|0.0000
|1.2239
|42.00
|23144.84
|3697
|2004.09.13 15:00
|sell
|1849
|0.30
|1.2232
|0.0000
|1.2212
|3698
|2004.09.13 19:04
|sell
|1850
|0.30
|1.2256
|0.0000
|1.2236
|3699
|2004.09.14 09:25
|sell
|1851
|0.60
|1.2281
|0.0000
|1.2261
|3700
|2004.09.14 11:54
|t/p
|1851
|0.60
|1.2261
|0.0000
|1.2261
|120.00
|23264.84
|3701
|2004.09.14 11:54
|close
|1850
|0.30
|1.2260
|0.0000
|1.2236
|-11.55
|23253.29
|3702
|2004.09.14 11:54
|close
|1849
|0.30
|1.2260
|0.0000
|1.2212
|-83.55
|23169.74
|3703
|2004.09.14 14:00
|sell
|1852
|0.30
|1.2234
|0.0000
|1.2214
|3704
|2004.09.14 15:31
|sell
|1853
|0.30
|1.2259
|0.0000
|1.2239
|3705
|2004.09.14 15:46
|sell
|1854
|0.60
|1.2283
|0.0000
|1.2263
|3706
|2004.09.14 16:04
|t/p
|1854
|0.60
|1.2263
|0.0000
|1.2263
|120.00
|23289.74
|3707
|2004.09.14 16:04
|close
|1853
|0.30
|1.2263
|0.0000
|1.2239
|-12.00
|23277.74
|3708
|2004.09.14 16:04
|close
|1852
|0.30
|1.2263
|0.0000
|1.2214
|-87.00
|23190.74
|3709
|2004.09.14 23:00
|sell
|1855
|0.30
|1.2254
|0.0000
|1.2234
|3710
|2004.09.15 03:35
|close
|1855
|0.30
|1.2242
|0.0000
|1.2234
|36.45
|23227.19
|3711
|2004.09.16 21:00
|buy
|1856
|0.30
|1.2183
|1.2058
|1.2203
|3712
|2004.09.16 21:48
|close
|1856
|0.30
|1.2195
|1.2058
|1.2203
|36.00
|23263.19
|3713
|2004.09.16 21:48
|buy
|1857
|0.30
|1.2195
|1.2070
|1.2215
|3714
|2004.09.17 10:42
|close
|1857
|0.30
|1.2207
|1.2070
|1.2215
|34.89
|23298.08
|3715
|2004.09.17 20:00
|sell
|1858
|0.30
|1.2175
|0.0000
|1.2155
|3716
|2004.09.18 00:19
|sell
|1859
|0.30
|1.2202
|0.0000
|1.2182
|3717
|2004.09.18 00:45
|t/p
|1859
|0.30
|1.2182
|0.0000
|1.2182
|60.00
|23358.08
|3718
|2004.09.18 00:45
|close
|1858
|0.30
|1.2180
|0.0000
|1.2155
|-15.00
|23343.08
|3719
|2004.09.20 21:00
|buy
|1860
|0.30
|1.2173
|1.2048
|1.2193
|3720
|2004.09.21 09:50
|close
|1860
|0.30
|1.2187
|1.2048
|1.2193
|40.89
|23383.97
|3721
|2004.09.22 15:00
|sell
|1861
|0.30
|1.2252
|0.0000
|1.2232
|3722
|2004.09.22 15:16
|close
|1861
|0.30
|1.2240
|0.0000
|1.2232
|36.00
|23419.97
|3723
|2004.09.22 15:16
|sell
|1862
|0.30
|1.2240
|0.0000
|1.2220
|3724
|2004.09.22 19:01
|sell
|1863
|0.30
|1.2264
|0.0000
|1.2244
|3725
|2004.09.22 19:23
|close
|1863
|0.30
|1.2246
|0.0000
|1.2244
|54.00
|23473.97
|3726
|2004.09.22 19:23
|close
|1862
|0.30
|1.2247
|0.0000
|1.2220
|-21.00
|23452.97
|3727
|2004.09.23 07:00
|buy
|1864
|0.30
|1.2279
|1.2154
|1.2299
|3728
|2004.09.23 10:16
|close
|1864
|0.30
|1.2291
|1.2154
|1.2299
|36.00
|23488.97
|3729
|2004.09.23 23:00
|sell
|1865
|0.30
|1.2274
|0.0000
|1.2254
|3730
|2004.09.24 01:02
|close
|1865
|0.30
|1.2262
|0.0000
|1.2254
|36.45
|23525.42
|3731
|2004.09.24 01:03
|sell
|1866
|0.30
|1.2262
|0.0000
|1.2242
|3732
|2004.09.24 06:47
|sell
|1867
|0.30
|1.2286
|0.0000
|1.2266
|3733
|2004.09.24 09:39
|close
|1867
|0.30
|1.2267
|0.0000
|1.2266
|57.00
|23582.42
|3734
|2004.09.24 09:39
|close
|1866
|0.30
|1.2268
|0.0000
|1.2242
|-18.00
|23564.42
|3735
|2004.09.24 14:00
|buy
|1868
|0.30
|1.2303
|1.2178
|1.2323
|3736
|2004.09.24 14:17
|close
|1868
|0.30
|1.2316
|1.2178
|1.2323
|39.00
|23603.42
|3737
|2004.09.24 14:17
|buy
|1869
|0.30
|1.2319
|1.2194
|1.2339
|3738
|2004.09.24 14:32
|buy
|1870
|0.30
|1.2295
|1.2193
|1.2315
|3739
|2004.09.24 15:24
|close
|1870
|0.30
|1.2313
|1.2193
|1.2315
|54.00
|23657.42
|3740
|2004.09.24 15:24
|close
|1869
|0.30
|1.2311
|1.2194
|1.2339
|-24.00
|23633.42
|3741
|2004.09.24 19:00
|sell
|1871
|0.30
|1.2259
|0.0000
|1.2239
|3742
|2004.09.27 01:00
|sell
|1872
|0.30
|1.2283
|0.0000
|1.2263
|3743
|2004.09.27 05:00
|buy
|1873
|0.30
|1.2290
|1.2165
|1.2310
|3744
|2004.09.27 09:54
|buy
|1874
|0.90
|1.2266
|1.2164
|1.2286
|3745
|2004.09.27 09:54
|t/p
|1872
|0.30
|1.2263
|0.0000
|1.2263
|60.00
|23693.42
|3746
|2004.09.27 09:54
|close
|1871
|0.30
|1.2262
|0.0000
|1.2239
|-8.55
|23684.87
|3747
|2004.09.27 12:08
|close
|1874
|0.90
|1.2275
|1.2164
|1.2286
|81.00
|23765.87
|3748
|2004.09.27 12:08
|close
|1873
|0.30
|1.2274
|1.2165
|1.2310
|-48.00
|23717.87
|3749
|2004.09.29 19:00
|sell
|1875
|0.30
|1.2310
|0.0000
|1.2290
|3750
|2004.09.29 21:20
|sell
|1876
|0.30
|1.2335
|0.0000
|1.2315
|3751
|2004.09.30 11:58
|t/p
|1876
|0.30
|1.2315
|0.0000
|1.2315
|61.35
|23779.22
|3752
|2004.09.30 11:58
|close
|1875
|0.30
|1.2315
|0.0000
|1.2290
|-13.65
|23765.57
|3753
|2004.10.01 14:00
|sell
|1877
|0.30
|1.2392
|0.0000
|1.2372
|3754
|2004.10.01 15:13
|sell
|1878
|0.30
|1.2417
|0.0000
|1.2397
|3755
|2004.10.01 17:02
|t/p
|1878
|0.30
|1.2397
|0.0000
|1.2397
|60.00
|23825.57
|3756
|2004.10.01 17:02
|close
|1877
|0.30
|1.2395
|0.0000
|1.2372
|-9.00
|23816.57
|3757
|2004.10.01 20:00
|sell
|1879
|0.30
|1.2398
|0.0000
|1.2378
|3758
|2004.10.04 03:12
|close
|1879
|0.30
|1.2386
|0.0000
|1.2378
|36.45
|23853.02
|3759
|2004.10.04 05:00
|sell
|1880
|0.30
|1.2367
|0.0000
|1.2347
|3760
|2004.10.04 08:23
|close
|1880
|0.30
|1.2355
|0.0000
|1.2347
|36.00
|23889.02
|3761
|2004.10.05 16:00
|buy
|1881
|0.30
|1.2313
|1.2188
|1.2333
|3762
|2004.10.05 19:19
|close
|1881
|0.30
|1.2325
|1.2188
|1.2333
|36.00
|23925.02
|3763
|2004.10.05 19:19
|buy
|1882
|0.30
|1.2326
|1.2201
|1.2346
|3764
|2004.10.06 09:55
|buy
|1883
|0.30
|1.2302
|1.2200
|1.2322
|3765
|2004.10.06 11:57
|buy
|1884
|1.20
|1.2277
|1.2198
|1.2297
|3766
|2004.10.06 12:00
|sell
|1885
|0.30
|1.2281
|0.0000
|1.2261
|3767
|2004.10.06 12:12
|close
|1885
|0.30
|1.2268
|0.0000
|1.2261
|39.00
|23964.02
|3768
|2004.10.06 12:12
|sell
|1886
|0.30
|1.2265
|0.0000
|1.2245
|3769
|2004.10.06 13:38
|sell
|1887
|0.30
|1.2289
|0.0000
|1.2269
|3770
|2004.10.06 15:42
|close
|1887
|0.30
|1.2270
|0.0000
|1.2269
|57.00
|24021.02
|3771
|2004.10.06 15:42
|close
|1886
|0.30
|1.2269
|0.0000
|1.2245
|-12.00
|24009.02
|3772
|2004.10.06 16:13
|buy
|1888
|8.10
|1.2251
|1.2195
|1.2271
|3773
|2004.10.06 16:13
|sell
|1889
|0.30
|1.2251
|0.0000
|1.2231
|3774
|2004.10.06 16:16
|close
|1888
|8.10
|1.2260
|1.2195
|1.2271
|729.00
|24738.02
|3775
|2004.10.06 16:16
|close
|1884
|1.20
|1.2258
|1.2198
|1.2297
|-228.00
|24510.02
|3776
|2004.10.06 16:16
|close
|1883
|0.30
|1.2258
|1.2200
|1.2322
|-132.00
|24378.02
|3777
|2004.10.06 16:16
|close
|1882
|0.30
|1.2258
|1.2201
|1.2346
|-205.11
|24172.91
|3778
|2004.10.06 16:28
|sell
|1890
|0.30
|1.2275
|0.0000
|1.2255
|3779
|2004.10.06 17:35
|sell
|1891
|0.60
|1.2300
|0.0000
|1.2280
|3780
|2004.10.06 21:30
|t/p
|1891
|0.60
|1.2280
|0.0000
|1.2280
|120.00
|24292.91
|3781
|2004.10.06 21:30
|close
|1890
|0.30
|1.2279
|0.0000
|1.2255
|-12.00
|24280.91
|3782
|2004.10.06 21:30
|close
|1889
|0.30
|1.2279
|0.0000
|1.2231
|-84.00
|24196.91
|3783
|2004.10.08 03:00
|buy
|1892
|0.30
|1.2299
|1.2174
|1.2319
|3784
|2004.10.08 06:56
|close
|1892
|0.30
|1.2312
|1.2174
|1.2319
|39.00
|24235.91
|3785
|2004.10.11 18:00
|sell
|1893
|0.30
|1.2378
|0.0000
|1.2358
|3786
|2004.10.12 03:55
|close
|1893
|0.30
|1.2365
|0.0000
|1.2358
|39.45
|24275.36
|3787
|2004.10.12 06:00
|sell
|1894
|0.30
|1.2363
|0.0000
|1.2343
|3788
|2004.10.12 09:13
|close
|1894
|0.30
|1.2350
|0.0000
|1.2343
|39.00
|24314.36
|3789
|2004.10.13 22:00
|buy
|1895
|0.30
|1.2342
|1.2217
|1.2362
|3790
|2004.10.14 06:58
|close
|1895
|0.30
|1.2356
|1.2217
|1.2362
|38.67
|24353.03
|3791
|2004.10.19 06:00
|sell
|1896
|0.30
|1.2459
|0.0000
|1.2439
|3792
|2004.10.19 11:21
|sell
|1897
|0.30
|1.2484
|0.0000
|1.2464
|3793
|2004.10.19 12:44
|sell
|1898
|0.60
|1.2509
|0.0000
|1.2489
|3794
|2004.10.19 15:38
|t/p
|1898
|0.60
|1.2489
|0.0000
|1.2489
|120.00
|24473.03
|3795
|2004.10.19 15:38
|close
|1897
|0.30
|1.2489
|0.0000
|1.2464
|-15.00
|24458.03
|3796
|2004.10.19 15:38
|close
|1896
|0.30
|1.2489
|0.0000
|1.2439
|-90.00
|24368.03
|3797
|2004.10.20 09:00
|sell
|1899
|0.30
|1.2502
|0.0000
|1.2482
|3798
|2004.10.20 09:38
|sell
|1900
|0.30
|1.2526
|0.0000
|1.2506
|3799
|2004.10.20 10:22
|sell
|1901
|0.60
|1.2551
|0.0000
|1.2531
|3800
|2004.10.20 11:10
|sell
|1902
|1.80
|1.2575
|0.0000
|1.2555
|3801
|2004.10.20 11:11
|buy
|1903
|0.30
|1.2576
|1.2451
|1.2596
|3802
|2004.10.20 11:15
|close
|1903
|0.30
|1.2591
|1.2451
|1.2596
|45.00
|24413.03
|3803
|2004.10.20 11:15
|buy
|1904
|0.30
|1.2591
|1.2466
|1.2611
|3804
|2004.10.20 14:16
|sell
|1905
|9.00
|1.2599
|0.0000
|1.2579
|3805
|2004.10.20 14:31
|close
|1905
|9.00
|1.2588
|0.0000
|1.2579
|990.00
|25403.03
|3806
|2004.10.20 14:32
|close
|1902
|1.80
|1.2587
|0.0000
|1.2555
|-216.00
|25187.03
|3807
|2004.10.20 14:32
|close
|1901
|0.60
|1.2587
|0.0000
|1.2531
|-216.00
|24971.03
|3808
|2004.10.20 14:32
|close
|1900
|0.30
|1.2587
|0.0000
|1.2506
|-183.00
|24788.03
|3809
|2004.10.20 14:32
|close
|1899
|0.30
|1.2587
|0.0000
|1.2482
|-255.00
|24533.03
|3810
|2004.10.20 15:58
|close
|1904
|0.30
|1.2604
|1.2466
|1.2611
|39.00
|24572.03
|3811
|2004.10.26 20:00
|sell
|1906
|0.30
|1.2739
|0.0000
|1.2719
|3812
|2004.10.26 21:40
|sell
|1907
|0.30
|1.2764
|0.0000
|1.2744
|3813
|2004.10.27 03:28
|close
|1907
|0.30
|1.2745
|0.0000
|1.2744
|57.45
|24629.48
|3814
|2004.10.27 03:28
|close
|1906
|0.30
|1.2747
|0.0000
|1.2719
|-23.55
|24605.93
|3815
|2004.10.27 17:00
|buy
|1908
|0.30
|1.2789
|1.2664
|1.2809
|3816
|2004.10.27 18:02
|buy
|1909
|0.30
|1.2764
|1.2662
|1.2784
|3817
|2004.10.27 18:06
|buy
|1910
|1.20
|1.2740
|1.2661
|1.2760
|3818
|2004.10.27 18:22
|buy
|1911
|8.10
|1.2716
|1.2660
|1.2736
|3819
|2004.10.27 18:22
|sell
|1912
|0.30
|1.2717
|0.0000
|1.2697
|3820
|2004.10.27 18:24
|close
|1911
|8.10
|1.2723
|1.2660
|1.2736
|567.00
|25172.93
|3821
|2004.10.27 18:24
|close
|1910
|1.20
|1.2721
|1.2661
|1.2760
|-228.00
|24944.93
|3822
|2004.10.27 18:24
|close
|1909
|0.30
|1.2721
|1.2662
|1.2784
|-129.00
|24815.93
|3823
|2004.10.27 18:24
|close
|1908
|0.30
|1.2721
|1.2664
|1.2809
|-204.00
|24611.93
|3824
|2004.10.27 19:16
|close
|1912
|0.30
|1.2704
|0.0000
|1.2697
|39.00
|24650.93
|3825
|2004.10.28 18:00
|buy
|1913
|0.30
|1.2739
|1.2614
|1.2759
|3826
|2004.10.28 18:09
|close
|1913
|0.30
|1.2753
|1.2614
|1.2759
|42.00
|24692.93
|3827
|2004.10.28 18:09
|buy
|1914
|0.30
|1.2756
|1.2631
|1.2776
|3828
|2004.10.28 20:46
|buy
|1915
|0.30
|1.2733
|1.2631
|1.2753
|3829
|2004.10.28 22:40
|close
|1915
|0.30
|1.2751
|1.2631
|1.2753
|54.00
|24746.93
|3830
|2004.10.28 22:40
|close
|1914
|0.30
|1.2748
|1.2631
|1.2776
|-24.00
|24722.93
|3831
|2004.11.01 14:00
|sell
|1916
|0.30
|1.2750
|0.0000
|1.2730
|3832
|2004.11.01 15:39
|close
|1916
|0.30
|1.2737
|0.0000
|1.2730
|39.00
|24761.93
|3833
|2004.11.01 17:00
|sell
|1917
|0.30
|1.2753
|0.0000
|1.2733
|3834
|2004.11.01 18:10
|close
|1917
|0.30
|1.2740
|0.0000
|1.2733
|39.00
|24800.93
|3835
|2004.11.03 02:00
|buy
|1918
|0.30
|1.2720
|1.2595
|1.2740
|3836
|2004.11.03 02:45
|close
|1918
|0.30
|1.2734
|1.2595
|1.2740
|42.00
|24842.93
|3837
|2004.11.03 02:45
|buy
|1919
|0.30
|1.2735
|1.2610
|1.2755
|3838
|2004.11.03 03:29
|buy
|1920
|0.30
|1.2710
|1.2608
|1.2730
|3839
|2004.11.03 04:20
|buy
|1921
|1.20
|1.2686
|1.2607
|1.2706
|3840
|2004.11.03 05:42
|close
|1921
|1.20
|1.2702
|1.2607
|1.2706
|192.00
|25034.93
|3841
|2004.11.03 05:42
|close
|1920
|0.30
|1.2704
|1.2608
|1.2730
|-18.00
|25016.93
|3842
|2004.11.03 05:42
|close
|1919
|0.30
|1.2704
|1.2610
|1.2755
|-93.00
|24923.93
|3843
|2004.11.08 17:00
|sell
|1922
|0.30
|1.2926
|0.0000
|1.2906
|3844
|2004.11.08 17:31
|sell
|1923
|0.30
|1.2952
|0.0000
|1.2932
|3845
|2004.11.08 19:07
|t/p
|1923
|0.30
|1.2932
|0.0000
|1.2932
|60.00
|24983.93
|3846
|2004.11.08 19:07
|close
|1922
|0.30
|1.2932
|0.0000
|1.2906
|-18.00
|24965.93
|3847
|2004.11.08 21:00
|sell
|1924
|0.30
|1.2927
|0.0000
|1.2907
|3848
|2004.11.08 21:37
|close
|1924
|0.30
|1.2913
|0.0000
|1.2907
|42.00
|25007.93
|3849
|2004.11.08 21:37
|sell
|1925
|0.30
|1.2913
|0.0000
|1.2893
|3850
|2004.11.09 03:13
|close
|1925
|0.30
|1.2900
|0.0000
|1.2893
|39.45
|25047.38
|3851
|2004.11.10 12:00
|buy
|1926
|0.30
|1.2924
|1.2799
|1.2944
|3852
|2004.11.10 12:11
|close
|1926
|0.30
|1.2937
|1.2799
|1.2944
|39.00
|25086.38
|3853
|2004.11.10 12:11
|buy
|1927
|0.30
|1.2938
|1.2813
|1.2958
|3854
|2004.11.10 12:14
|close
|1927
|0.30
|1.2951
|1.2813
|1.2958
|39.00
|25125.38
|3855
|2004.11.10 12:14
|buy
|1928
|0.30
|1.2952
|1.2827
|1.2972
|3856
|2004.11.10 12:58
|close
|1928
|0.30
|1.2967
|1.2827
|1.2972
|45.00
|25170.38
|3857
|2004.11.10 12:58
|buy
|1929
|0.30
|1.2968
|1.2843
|1.2988
|3858
|2004.11.10 14:46
|close
|1929
|0.30
|1.2981
|1.2843
|1.2988
|39.00
|25209.38
|3859
|2004.11.10 20:00
|sell
|1930
|0.30
|1.2879
|0.0000
|1.2859
|3860
|2004.11.10 21:17
|sell
|1931
|0.30
|1.2903
|0.0000
|1.2883
|3861
|2004.11.10 21:18
|close
|1931
|0.30
|1.2884
|0.0000
|1.2883
|57.00
|25266.38
|3862
|2004.11.10 21:18
|close
|1930
|0.30
|1.2885
|0.0000
|1.2859
|-18.00
|25248.38
|3863
|2004.11.10 21:18
|sell
|1932
|0.30
|1.2881
|0.0000
|1.2861
|3864
|2004.11.10 21:19
|sell
|1933
|0.30
|1.2905
|0.0000
|1.2885
|3865
|2004.11.10 21:25
|t/p
|1933
|0.30
|1.2885
|0.0000
|1.2885
|60.00
|25308.38
|3866
|2004.11.10 21:25
|close
|1932
|0.30
|1.2885
|0.0000
|1.2861
|-12.00
|25296.38
|3867
|2004.11.10 21:26
|sell
|1934
|0.30
|1.2885
|0.0000
|1.2865
|3868
|2004.11.10 21:56
|close
|1934
|0.30
|1.2872
|0.0000
|1.2865
|39.00
|25335.38
|3869
|2004.11.10 21:56
|sell
|1935
|0.30
|1.2871
|0.0000
|1.2851
|3870
|2004.11.10 22:03
|sell
|1936
|0.30
|1.2894
|0.0000
|1.2874
|3871
|2004.11.11 03:05
|close
|1936
|0.30
|1.2876
|0.0000
|1.2874
|55.35
|25390.73
|3872
|2004.11.11 03:06
|close
|1935
|0.30
|1.2877
|0.0000
|1.2851
|-16.65
|25374.08
|3873
|2004.11.11 19:00
|buy
|1937
|0.30
|1.2912
|1.2787
|1.2932
|3874
|2004.11.12 03:36
|close
|1937
|0.30
|1.2925
|1.2787
|1.2932
|37.89
|25411.97
|3875
|2004.11.15 14:00
|sell
|1938
|0.30
|1.2945
|0.0000
|1.2925
|3876
|2004.11.15 15:45
|sell
|1939
|0.30
|1.2969
|0.0000
|1.2949
|3877
|2004.11.15 17:14
|t/p
|1939
|0.30
|1.2949
|0.0000
|1.2949
|60.00
|25471.97
|3878
|2004.11.15 17:14
|close
|1938
|0.30
|1.2949
|0.0000
|1.2925
|-12.00
|25459.97
|3879
|2004.11.15 19:00
|sell
|1940
|0.30
|1.2936
|0.0000
|1.2916
|3880
|2004.11.15 19:59
|close
|1940
|0.30
|1.2923
|0.0000
|1.2916
|39.00
|25498.97
|3881
|2004.11.15 19:59
|sell
|1941
|0.30
|1.2922
|0.0000
|1.2902
|3882
|2004.11.15 22:01
|sell
|1942
|0.30
|1.2946
|0.0000
|1.2926
|3883
|2004.11.16 02:39
|t/p
|1942
|0.30
|1.2926
|0.0000
|1.2926
|60.45
|25559.42
|3884
|2004.11.16 02:39
|close
|1941
|0.30
|1.2926
|0.0000
|1.2902
|-11.55
|25547.87
|3885
|2004.11.16 12:00
|buy
|1943
|0.30
|1.2979
|1.2854
|1.2999
|3886
|2004.11.16 16:03
|close
|1943
|0.30
|1.2993
|1.2854
|1.2999
|42.00
|25589.87
|3887
|2004.11.17 01:00
|sell
|1944
|0.30
|1.2957
|0.0000
|1.2937
|3888
|2004.11.17 08:30
|sell
|1945
|0.30
|1.2983
|0.0000
|1.2963
|3889
|2004.11.17 11:22
|sell
|1946
|0.60
|1.3007
|0.0000
|1.2987
|3890
|2004.11.17 11:48
|sell
|1947
|1.80
|1.3033
|0.0000
|1.3013
|3891
|2004.11.17 11:48
|buy
|1948
|0.30
|1.3034
|1.2909
|1.3054
|3892
|2004.11.17 12:36
|close
|1948
|0.30
|1.3048
|1.2909
|1.3054
|42.00
|25631.87
|3893
|2004.11.17 12:37
|buy
|1949
|0.30
|1.3049
|1.2924
|1.3069
|3894
|2004.11.17 14:12
|buy
|1950
|2.40
|1.3024
|1.2922
|1.3044
|3895
|2004.11.17 14:15
|close
|1950
|2.40
|1.3030
|1.2922
|1.3044
|144.00
|25775.87
|3896
|2004.11.17 14:15
|close
|1949
|0.30
|1.3029
|1.2924
|1.3069
|-60.00
|25715.87
|3897
|2004.11.17 14:15
|buy
|1951
|0.30
|1.3028
|1.2903
|1.3048
|3898
|2004.11.17 17:18
|t/p
|1947
|1.80
|1.3013
|0.0000
|1.3013
|360.00
|26075.87
|3899
|2004.11.17 17:18
|close
|1946
|0.60
|1.3013
|0.0000
|1.2987
|-36.00
|26039.87
|3900
|2004.11.17 17:18
|close
|1945
|0.30
|1.3013
|0.0000
|1.2963
|-90.00
|25949.87
|3901
|2004.11.17 17:18
|close
|1944
|0.30
|1.3013
|0.0000
|1.2937
|-168.00
|25781.87
|3902
|2004.11.17 18:25
|close
|1951
|0.30
|1.3041
|1.2903
|1.3048
|39.00
|25820.87
|3903
|2004.11.18 16:00
|sell
|1952
|0.30
|1.3014
|0.0000
|1.2994
|3904
|2004.11.18 16:58
|close
|1952
|0.30
|1.3001
|0.0000
|1.2994
|39.00
|25859.87
|3905
|2004.11.18 16:58
|sell
|1953
|0.30
|1.3000
|0.0000
|1.2980
|3906
|2004.11.18 17:24
|close
|1953
|0.30
|1.2985
|0.0000
|1.2980
|45.00
|25904.87
|3907
|2004.11.18 19:00
|sell
|1954
|0.30
|1.2979
|0.0000
|1.2959
|3908
|2004.11.18 19:05
|close
|1954
|0.30
|1.2966
|0.0000
|1.2959
|39.00
|25943.87
|3909
|2004.11.18 19:05
|sell
|1955
|0.30
|1.2967
|0.0000
|1.2947
|3910
|2004.11.18 19:15
|close
|1955
|0.30
|1.2952
|0.0000
|1.2947
|45.00
|25988.87
|3911
|2004.11.18 19:15
|sell
|1956
|0.30
|1.2952
|0.0000
|1.2932
|3912
|2004.11.18 21:58
|sell
|1957
|0.30
|1.2975
|0.0000
|1.2955
|3913
|2004.11.18 23:07
|close
|1957
|0.30
|1.2956
|0.0000
|1.2955
|57.00
|26045.87
|3914
|2004.11.18 23:07
|close
|1956
|0.30
|1.2959
|0.0000
|1.2932
|-21.00
|26024.87
|3915
|2004.11.19 15:00
|buy
|1958
|0.30
|1.3026
|1.2901
|1.3046
|3916
|2004.11.19 15:32
|close
|1958
|0.30
|1.3045
|1.2901
|1.3046
|57.00
|26081.87
|3917
|2004.11.19 15:32
|buy
|1959
|0.30
|1.3045
|1.2920
|1.3065
|3918
|2004.11.19 15:40
|close
|1959
|0.30
|1.3060
|1.2920
|1.3065
|45.00
|26126.87
|3919
|2004.11.19 15:40
|buy
|1960
|0.30
|1.3061
|1.2936
|1.3081
|3920
|2004.11.19 16:08
|buy
|1961
|0.30
|1.3037
|1.2935
|1.3057
|3921
|2004.11.19 16:45
|t/p
|1961
|0.30
|1.3057
|1.2935
|1.3057
|60.00
|26186.87
|3922
|2004.11.19 16:45
|close
|1960
|0.30
|1.3059
|1.2936
|1.3081
|-6.00
|26180.87
|3923
|2004.11.23 14:00
|buy
|1962
|0.30
|1.3069
|1.2944
|1.3089
|3924
|2004.11.23 14:30
|close
|1962
|0.30
|1.3085
|1.2944
|1.3089
|48.00
|26228.87
|3925
|2004.11.23 14:30
|buy
|1963
|0.30
|1.3085
|1.2960
|1.3105
|3926
|2004.11.23 16:01
|buy
|1964
|0.30
|1.3061
|1.2959
|1.3081
|3927
|2004.11.23 16:32
|close
|1964
|0.30
|1.3080
|1.2959
|1.3081
|57.00
|26285.87
|3928
|2004.11.23 16:32
|close
|1963
|0.30
|1.3077
|1.2960
|1.3105
|-24.00
|26261.87
|3929
|2004.11.26 13:00
|sell
|1965
|0.30
|1.3227
|0.0000
|1.3207
|3930
|2004.11.26 13:22
|sell
|1966
|0.30
|1.3251
|0.0000
|1.3231
|3931
|2004.11.26 14:38
|close
|1966
|0.30
|1.3232
|0.0000
|1.3231
|57.00
|26318.87
|3932
|2004.11.26 14:38
|close
|1965
|0.30
|1.3236
|0.0000
|1.3207
|-27.00
|26291.87
|3933
|2004.11.26 14:38
|sell
|1967
|0.30
|1.3232
|0.0000
|1.3212
|3934
|2004.11.26 16:35
|sell
|1968
|0.30
|1.3256
|0.0000
|1.3236
|3935
|2004.11.26 18:06
|sell
|1969
|0.60
|1.3281
|0.0000
|1.3261
|3936
|2004.11.29 03:06
|t/p
|1969
|0.60
|1.3261
|0.0000
|1.3261
|120.90
|26412.77
|3937
|2004.11.29 03:06
|close
|1968
|0.30
|1.3261
|0.0000
|1.3236
|-14.55
|26398.22
|3938
|2004.11.29 03:06
|close
|1967
|0.30
|1.3261
|0.0000
|1.3212
|-86.55
|26311.67
|3939
|2004.11.29 05:00
|sell
|1970
|0.30
|1.3255
|0.0000
|1.3235
|3940
|2004.11.29 07:10
|sell
|1971
|0.30
|1.3278
|0.0000
|1.3258
|3941
|2004.11.29 08:37
|close
|1971
|0.30
|1.3259
|0.0000
|1.3258
|57.00
|26368.67
|3942
|2004.11.29 08:37
|close
|1970
|0.30
|1.3260
|0.0000
|1.3235
|-15.00
|26353.67
|3943
|2004.11.29 12:00
|sell
|1972
|0.30
|1.3255
|0.0000
|1.3235
|3944
|2004.11.29 14:53
|close
|1972
|0.30
|1.3239
|0.0000
|1.3235
|48.00
|26401.67
|3945
|2004.11.29 15:00
|sell
|1973
|0.30
|1.3244
|0.0000
|1.3224
|3946
|2004.11.29 16:36
|sell
|1974
|0.30
|1.3268
|0.0000
|1.3248
|3947
|2004.11.29 17:44
|sell
|1975
|0.60
|1.3293
|0.0000
|1.3273
|3948
|2004.11.29 21:51
|t/p
|1975
|0.60
|1.3273
|0.0000
|1.3273
|120.00
|26521.67
|3949
|2004.11.29 21:51
|close
|1974
|0.30
|1.3273
|0.0000
|1.3248
|-15.00
|26506.67
|3950
|2004.11.29 21:51
|close
|1973
|0.30
|1.3273
|0.0000
|1.3224
|-87.00
|26419.67
|3951
|2004.11.30 05:00
|sell
|1976
|0.30
|1.3254
|0.0000
|1.3234
|3952
|2004.11.30 06:55
|sell
|1977
|0.30
|1.3279
|0.0000
|1.3259
|3953
|2004.11.30 07:41
|t/p
|1977
|0.30
|1.3259
|0.0000
|1.3259
|60.00
|26479.67
|3954
|2004.11.30 07:41
|close
|1976
|0.30
|1.3259
|0.0000
|1.3234
|-15.00
|26464.67
|3955
|2004.12.02 14:00
|sell
|1978
|0.30
|1.3329
|0.0000
|1.3309
|3956
|2004.12.02 15:01
|close
|1978
|0.30
|1.3315
|0.0000
|1.3309
|42.00
|26506.67
|3957
|2004.12.02 15:01
|sell
|1979
|0.30
|1.3318
|0.0000
|1.3298
|3958
|2004.12.02 15:53
|sell
|1980
|0.30
|1.3342
|0.0000
|1.3322
|3959
|2004.12.02 17:24
|close
|1980
|0.30
|1.3323
|0.0000
|1.3322
|57.00
|26563.67
|3960
|2004.12.02 17:24
|close
|1979
|0.30
|1.3325
|0.0000
|1.3298
|-21.00
|26542.67
|3961
|2004.12.02 20:00
|sell
|1981
|0.30
|1.3272
|0.0000
|1.3252
|3962
|2004.12.03 01:51
|close
|1981
|0.30
|1.3258
|0.0000
|1.3252
|42.45
|26585.12
|3963
|2004.12.03 17:00
|buy
|1982
|0.30
|1.3359
|1.3234
|1.3379
|3964
|2004.12.03 17:42
|close
|1982
|0.30
|1.3373
|1.3234
|1.3379
|42.00
|26627.12
|3965
|2004.12.03 17:42
|buy
|1983
|0.30
|1.3373
|1.3248
|1.3393
|3966
|2004.12.03 18:07
|close
|1983
|0.30
|1.3389
|1.3248
|1.3393
|48.00
|26675.12
|3967
|2004.12.07 00:00
|sell
|1984
|0.30
|1.3403
|0.0000
|1.3383
|3968
|2004.12.07 07:05
|sell
|1985
|0.30
|1.3428
|0.0000
|1.3408
|3969
|2004.12.07 08:45
|sell
|1986
|0.60
|1.3452
|0.0000
|1.3432
|3970
|2004.12.07 09:43
|t/p
|1986
|0.60
|1.3432
|0.0000
|1.3432
|120.00
|26795.12
|3971
|2004.12.07 09:43
|close
|1985
|0.30
|1.3431
|0.0000
|1.3408
|-9.00
|26786.12
|3972
|2004.12.07 09:43
|close
|1984
|0.30
|1.3431
|0.0000
|1.3383
|-84.00
|26702.12
|3973
|2004.12.07 20:00
|sell
|1987
|0.30
|1.3424
|0.0000
|1.3404
|3974
|2004.12.08 03:19
|close
|1987
|0.30
|1.3410
|0.0000
|1.3404
|42.45
|26744.57
|3975
|2004.12.08 03:19
|sell
|1988
|0.30
|1.3409
|0.0000
|1.3389
|3976
|2004.12.08 06:09
|close
|1988
|0.30
|1.3394
|0.0000
|1.3389
|45.00
|26789.57
|3977
|2004.12.09 01:00
|buy
|1989
|0.30
|1.3354
|1.3229
|1.3374
|3978
|2004.12.09 03:10
|buy
|1990
|0.30
|1.3328
|1.3226
|1.3348
|3979
|2004.12.09 05:21
|buy
|1991
|1.20
|1.3304
|1.3225
|1.3324
|3980
|2004.12.09 07:19
|buy
|1992
|8.10
|1.3280
|1.3224
|1.3300
|3981
|2004.12.09 07:19
|sell
|1993
|0.30
|1.3279
|0.0000
|1.3259
|3982
|2004.12.09 07:33
|close
|1993
|0.30
|1.3265
|0.0000
|1.3259
|42.00
|26831.57
|3983
|2004.12.09 07:33
|sell
|1994
|0.30
|1.3262
|0.0000
|1.3242
|3984
|2004.12.09 08:31
|sell
|1995
|0.30
|1.3286
|0.0000
|1.3266
|3985
|2004.12.09 08:31
|close
|1992
|8.10
|1.3289
|1.3224
|1.3300
|729.00
|27560.57
|3986
|2004.12.09 08:31
|close
|1991
|1.20
|1.3288
|1.3225
|1.3324
|-192.00
|27368.57
|3987
|2004.12.09 08:31
|close
|1990
|0.30
|1.3288
|1.3226
|1.3348
|-120.00
|27248.57
|3988
|2004.12.09 08:31
|close
|1989
|0.30
|1.3288
|1.3229
|1.3374
|-198.00
|27050.57
|3989
|2004.12.09 08:44
|sell
|1996
|0.60
|1.3311
|0.0000
|1.3291
|3990
|2004.12.09 09:54
|sell
|1997
|1.80
|1.3336
|0.0000
|1.3316
|3991
|2004.12.09 09:54
|buy
|1998
|0.30
|1.3337
|1.3212
|1.3357
|3992
|2004.12.09 10:11
|close
|1998
|0.30
|1.3351
|1.3212
|1.3357
|42.00
|27092.57
|3993
|2004.12.09 10:11
|buy
|1999
|0.30
|1.3349
|1.3224
|1.3369
|3994
|2004.12.09 10:53
|buy
|2000
|2.40
|1.3323
|1.3221
|1.3343
|3995
|2004.12.09 10:57
|close
|2000
|2.40
|1.3328
|1.3221
|1.3343
|120.00
|27212.57
|3996
|2004.12.09 10:57
|close
|1999
|0.30
|1.3327
|1.3224
|1.3369
|-66.00
|27146.57
|3997
|2004.12.09 10:57
|buy
|2001
|0.30
|1.3327
|1.3202
|1.3347
|3998
|2004.12.09 10:59
|close
|1997
|1.80
|1.3317
|0.0000
|1.3316
|342.00
|27488.57
|3999
|2004.12.09 10:59
|close
|1996
|0.60
|1.3319
|0.0000
|1.3291
|-48.00
|27440.57
|4000
|2004.12.09 10:59
|close
|1995
|0.30
|1.3319
|0.0000
|1.3266
|-99.00
|27341.57
|4001
|2004.12.09 10:59
|close
|1994
|0.30
|1.3319
|0.0000
|1.3242
|-171.00
|27170.57
|4002
|2004.12.09 11:21
|close
|2001
|0.30
|1.3341
|1.3202
|1.3347
|42.00
|27212.57
|4003
|2004.12.09 23:00
|buy
|2002
|0.30
|1.3320
|1.3195
|1.3340
|4004
|2004.12.10 02:08
|buy
|2003
|0.30
|1.3297
|1.3195
|1.3317
|4005
|2004.12.10 03:12
|buy
|2004
|1.20
|1.3273
|1.3194
|1.3293
|4006
|2004.12.10 05:19
|buy
|2005
|8.10
|1.3247
|1.3191
|1.3267
|4007
|2004.12.10 05:19
|sell
|2006
|0.30
|1.3247
|0.0000
|1.3227
|4008
|2004.12.10 05:27
|close
|2005
|8.10
|1.3255
|1.3191
|1.3267
|648.00
|27860.57
|4009
|2004.12.10 05:27
|close
|2004
|1.20
|1.3252
|1.3194
|1.3293
|-252.00
|27608.57
|4010
|2004.12.10 05:27
|close
|2003
|0.30
|1.3252
|1.3195
|1.3317
|-135.00
|27473.57
|4011
|2004.12.10 05:27
|close
|2002
|0.30
|1.3252
|1.3195
|1.3340
|-205.11
|27268.46
|4012
|2004.12.10 06:54
|close
|2006
|0.30
|1.3233
|0.0000
|1.3227
|42.00
|27310.46
|4013
|2004.12.13 05:00
|buy
|2007
|0.30
|1.3268
|1.3143
|1.3288
|4014
|2004.12.13 05:06
|close
|2007
|0.30
|1.3283
|1.3143
|1.3288
|45.00
|27355.46
|4015
|2004.12.13 05:06
|buy
|2008
|0.30
|1.3284
|1.3159
|1.3304
|4016
|2004.12.13 08:56
|buy
|2009
|0.30
|1.3259
|1.3157
|1.3279
|4017
|2004.12.13 09:41
|t/p
|2009
|0.30
|1.3279
|1.3157
|1.3279
|60.00
|27415.46
|4018
|2004.12.13 09:41
|close
|2008
|0.30
|1.3279
|1.3159
|1.3304
|-15.00
|27400.46
|4019
|2004.12.14 20:00
|sell
|2010
|0.30
|1.3283
|0.0000
|1.3263
|4020
|2004.12.14 21:29
|sell
|2011
|0.30
|1.3307
|0.0000
|1.3287
|4021
|2004.12.15 02:43
|close
|2011
|0.30
|1.3288
|0.0000
|1.3287
|57.45
|27457.91
|4022
|2004.12.15 02:43
|close
|2010
|0.30
|1.3291
|0.0000
|1.3263
|-23.55
|27434.36
|4023
|2004.12.15 04:00
|sell
|2012
|0.30
|1.3289
|0.0000
|1.3269
|4024
|2004.12.15 04:25
|close
|2012
|0.30
|1.3274
|0.0000
|1.3269
|45.00
|27479.36
|4025
|2004.12.15 04:26
|sell
|2013
|0.30
|1.3273
|0.0000
|1.3253
|4026
|2004.12.15 05:52
|sell
|2014
|0.30
|1.3298
|0.0000
|1.3278
|4027
|2004.12.15 09:05
|sell
|2015
|0.60
|1.3325
|0.0000
|1.3305
|4028
|2004.12.15 11:40
|t/p
|2015
|0.60
|1.3305
|0.0000
|1.3305
|120.00
|27599.36
|4029
|2004.12.15 11:40
|close
|2014
|0.30
|1.3305
|0.0000
|1.3278
|-21.00
|27578.36
|4030
|2004.12.15 11:40
|close
|2013
|0.30
|1.3305
|0.0000
|1.3253
|-96.00
|27482.36
|4031
|2004.12.16 18:00
|sell
|2016
|0.30
|1.3291
|0.0000
|1.3271
|4032
|2004.12.16 19:01
|close
|2016
|0.30
|1.3277
|0.0000
|1.3271
|42.00
|27524.36
|4033
|2004.12.16 19:01
|sell
|2017
|0.30
|1.3270
|0.0000
|1.3250
|4034
|2004.12.16 19:46
|close
|2017
|0.30
|1.3255
|0.0000
|1.3250
|45.00
|27569.36
|4035
|2004.12.16 19:46
|sell
|2018
|0.30
|1.3255
|0.0000
|1.3235
|4036
|2004.12.16 20:25
|close
|2018
|0.30
|1.3240
|0.0000
|1.3235
|45.00
|27614.36
|4037
|2004.12.17 21:00
|buy
|2019
|0.30
|1.3289
|1.3164
|1.3309
|4038
|2004.12.17 23:12
|close
|2019
|0.30
|1.3303
|1.3164
|1.3309
|42.00
|27656.36
|4039
|2004.12.17 23:12
|buy
|2020
|0.30
|1.3306
|1.3181
|1.3326
|4040
|2004.12.18 00:17
|close
|2020
|0.30
|1.3320
|1.3181
|1.3326
|42.00
|27698.36
|4041
|2004.12.20 01:00
|buy
|2021
|0.30
|1.3335
|1.3210
|1.3355
|4042
|2004.12.20 01:36
|buy
|2022
|0.30
|1.3311
|1.3209
|1.3331
|4043
|2004.12.20 06:30
|close
|2022
|0.30
|1.3330
|1.3209
|1.3331
|57.00
|27755.36
|4044
|2004.12.20 06:30
|close
|2021
|0.30
|1.3325
|1.3210
|1.3355
|-30.00
|27725.36
|4045
|2004.12.21 12:00
|sell
|2023
|0.30
|1.3390
|0.0000
|1.3370
|4046
|2004.12.21 15:55
|close
|2023
|0.30
|1.3375
|0.0000
|1.3370
|45.00
|27770.36
|4047
|2004.12.21 19:00
|sell
|2024
|0.30
|1.3376
|0.0000
|1.3356
|4048
|2004.12.21 21:45
|close
|2024
|0.30
|1.3362
|0.0000
|1.3356
|42.00
|27812.36
|4049
|2004.12.21 21:45
|sell
|2025
|0.30
|1.3364
|0.0000
|1.3344
|4050
|2004.12.22 03:13
|close
|2025
|0.30
|1.3347
|0.0000
|1.3344
|51.45
|27863.81
|4051
|2004.12.22 12:00
|buy
|2026
|0.30
|1.3395
|1.3270
|1.3415
|4052
|2004.12.22 13:27
|buy
|2027
|0.30
|1.3370
|1.3268
|1.3390
|4053
|2004.12.22 15:00
|t/p
|2027
|0.30
|1.3390
|1.3268
|1.3390
|60.00
|27923.81
|4054
|2004.12.22 15:00
|close
|2026
|0.30
|1.3390
|1.3270
|1.3415
|-15.00
|27908.81
|4055
|2004.12.29 04:00
|sell
|2028
|0.30
|1.3590
|0.0000
|1.3570
|4056
|2004.12.29 07:01
|sell
|2029
|0.30
|1.3615
|0.0000
|1.3595
|4057
|2004.12.29 08:56
|sell
|2030
|0.60
|1.3641
|0.0000
|1.3621
|4058
|2004.12.29 09:43
|t/p
|2030
|0.60
|1.3621
|0.0000
|1.3621
|120.00
|28028.81
|4059
|2004.12.29 09:43
|close
|2029
|0.30
|1.3620
|0.0000
|1.3595
|-15.00
|28013.81
|4060
|2004.12.29 09:43
|close
|2028
|0.30
|1.3620
|0.0000
|1.3570
|-90.00
|27923.81
|4061
|2004.12.29 18:00
|sell
|2031
|0.30
|1.3591
|0.0000
|1.3571
|4062
|2004.12.29 18:36
|close
|2031
|0.30
|1.3576
|0.0000
|1.3571
|45.00
|27968.81
|4063
|2004.12.29 18:36
|sell
|2032
|0.30
|1.3576
|0.0000
|1.3556
|4064
|2004.12.29 22:19
|sell
|2033
|0.30
|1.3600
|0.0000
|1.3580
|4065
|2004.12.30 02:00
|buy
|2034
|0.30
|1.3607
|1.3482
|1.3627
|4066
|2004.12.30 05:59
|close
|2034
|0.30
|1.3621
|1.3482
|1.3627
|42.00
|28010.81
|4067
|2004.12.30 06:00
|buy
|2035
|0.30
|1.3621
|1.3496
|1.3641
|4068
|2004.12.30 06:02
|sell
|2036
|0.60
|1.3624
|0.0000
|1.3604
|4069
|2004.12.30 06:57
|close
|2035
|0.30
|1.3637
|1.3496
|1.3641
|48.00
|28058.81
|4070
|2004.12.30 06:58
|buy
|2037
|0.30
|1.3636
|1.3511
|1.3656
|4071
|2004.12.30 09:33
|buy
|2038
|1.50
|1.3611
|1.3509
|1.3631
|4072
|2004.12.30 09:42
|t/p
|2036
|0.60
|1.3604
|0.0000
|1.3604
|120.00
|28178.81
|4073
|2004.12.30 09:42
|close
|2033
|0.30
|1.3602
|0.0000
|1.3580
|-4.65
|28174.16
|4074
|2004.12.30 09:42
|close
|2032
|0.30
|1.3602
|0.0000
|1.3556
|-76.65
|28097.51
|4075
|2004.12.30 09:58
|close
|2038
|1.50
|1.3619
|1.3509
|1.3631
|120.00
|28217.51
|4076
|2004.12.30 09:58
|close
|2037
|0.30
|1.3621
|1.3511
|1.3656
|-45.00
|28172.51
|4077
|2004.12.31 05:00
|sell
|2039
|0.40
|1.3609
|0.0000
|1.3589
|4078
|2004.12.31 08:27
|sell
|2040
|0.40
|1.3633
|0.0000
|1.3613
|4079
|2004.12.31 13:10
|sell
|2041
|0.60
|1.3657
|0.0000
|1.3637
|4080
|2004.12.31 14:02
|t/p
|2041
|0.60
|1.3637
|0.0000
|1.3637
|120.00
|28292.51
|4081
|2004.12.31 14:02
|close
|2040
|0.40
|1.3635
|0.0000
|1.3613
|-8.00
|28284.51
|4082
|2004.12.31 14:02
|close
|2039
|0.40
|1.3635
|0.0000
|1.3589
|-104.00
|28180.51
|4083
|2005.01.07 12:00
|buy
|2042
|0.40
|1.3236
|1.3111
|1.3256
|4084
|2005.01.07 12:20
|close
|2042
|0.40
|1.3248
|1.3111
|1.3256
|48.00
|28228.51
|4085
|2005.01.07 12:20
|buy
|2043
|0.40
|1.3249
|1.3124
|1.3269
|4086
|2005.01.07 13:25
|buy
|2044
|0.40
|1.3225
|1.3123
|1.3245
|4087
|2005.01.07 15:08
|buy
|2045
|1.20
|1.3201
|1.3122
|1.3221
|4088
|2005.01.07 15:30
|buy
|2046
|8.10
|1.3175
|1.3119
|1.3195
|4089
|2005.01.07 15:30
|sell
|2047
|0.30
|1.3167
|0.0000
|1.3147
|4090
|2005.01.07 15:31
|close
|2046
|8.10
|1.3184
|1.3119
|1.3195
|729.00
|28957.51
|4091
|2005.01.07 15:31
|close
|2045
|1.20
|1.3185
|1.3122
|1.3221
|-192.00
|28765.51
|4092
|2005.01.07 15:31
|close
|2044
|0.40
|1.3185
|1.3123
|1.3245
|-160.00
|28605.51
|4093
|2005.01.07 15:31
|close
|2043
|0.40
|1.3185
|1.3124
|1.3269
|-256.00
|28349.51
|4094
|2005.01.07 15:31
|sell
|2048
|0.40
|1.3191
|0.0000
|1.3171
|4095
|2005.01.07 15:31
|sell
|2049
|0.80
|1.3216
|0.0000
|1.3196
|4096
|2005.01.07 15:33
|t/p
|2049
|0.80
|1.3196
|0.0000
|1.3196
|160.00
|28509.51
|4097
|2005.01.07 15:33
|close
|2048
|0.40
|1.3187
|0.0000
|1.3171
|16.00
|28525.51
|4098
|2005.01.07 15:33
|close
|2047
|0.30
|1.3187
|0.0000
|1.3147
|-60.00
|28465.51
|4099
|2005.01.10 14:00
|buy
|2050
|0.40
|1.3109
|1.2984
|1.3129
|4100
|2005.01.10 15:57
|close
|2050
|0.40
|1.3121
|1.2984
|1.3129
|48.00
|28513.51
|4101
|2005.01.11 04:00
|buy
|2051
|0.40
|1.3122
|1.2997
|1.3142
|4102
|2005.01.11 04:14
|close
|2051
|0.40
|1.3134
|1.2997
|1.3142
|48.00
|28561.51
|4103
|2005.01.11 04:14
|buy
|2052
|0.40
|1.3134
|1.3009
|1.3154
|4104
|2005.01.11 09:17
|close
|2052
|0.40
|1.3145
|1.3009
|1.3154
|44.00
|28605.51
|4105
|2005.01.11 23:00
|sell
|2053
|0.40
|1.3113
|0.0000
|1.3093
|4106
|2005.01.12 10:25
|close
|2053
|0.40
|1.3102
|0.0000
|1.3093
|44.60
|28650.11
|4107
|2005.01.13 17:00
|sell
|2054
|0.40
|1.3212
|0.0000
|1.3192
|4108
|2005.01.13 18:35
|close
|2054
|0.40
|1.3201
|0.0000
|1.3192
|44.00
|28694.11
|4109
|2005.01.13 18:35
|sell
|2055
|0.40
|1.3200
|0.0000
|1.3180
|4110
|2005.01.13 22:55
|sell
|2056
|0.40
|1.3224
|0.0000
|1.3204
|4111
|2005.01.14 02:17
|t/p
|2056
|0.40
|1.3204
|0.0000
|1.3204
|80.60
|28774.71
|4112
|2005.01.14 02:17
|close
|2055
|0.40
|1.3203
|0.0000
|1.3180
|-11.40
|28763.31
|4113
|2005.01.19 12:00
|buy
|2057
|0.40
|1.3096
|1.2971
|1.3116
|4114
|2005.01.19 14:14
|close
|2057
|0.40
|1.3107
|1.2971
|1.3116
|44.00
|28807.31
|4115
|2005.01.19 19:00
|sell
|2058
|0.40
|1.3032
|0.0000
|1.3012
|4116
|2005.01.19 19:06
|close
|2058
|0.40
|1.3021
|0.0000
|1.3012
|44.00
|28851.31
|4117
|2005.01.19 19:06
|sell
|2059
|0.40
|1.3021
|0.0000
|1.3001
|4118
|2005.01.19 19:24
|close
|2059
|0.40
|1.3010
|0.0000
|1.3001
|44.00
|28895.31
|4119
|2005.01.19 19:24
|sell
|2060
|0.40
|1.3009
|0.0000
|1.2989
|4120
|2005.01.19 20:05
|close
|2060
|0.40
|1.2996
|0.0000
|1.2989
|52.00
|28947.31
|4121
|2005.01.19 20:05
|sell
|2061
|0.40
|1.2995
|0.0000
|1.2975
|4122
|2005.01.19 21:07
|close
|2061
|0.40
|1.2982
|0.0000
|1.2975
|52.00
|28999.31
|4123
|2005.01.19 21:07
|sell
|2062
|0.40
|1.2982
|0.0000
|1.2962
|4124
|2005.01.19 21:09
|close
|2062
|0.40
|1.2969
|0.0000
|1.2962
|52.00
|29051.31
|4125
|2005.01.19 21:09
|sell
|2063
|0.40
|1.2968
|0.0000
|1.2948
|4126
|2005.01.19 21:54
|sell
|2064
|0.40
|1.2992
|0.0000
|1.2972
|4127
|2005.01.19 23:07
|sell
|2065
|0.80
|1.3016
|0.0000
|1.2996
|4128
|2005.01.20 01:21
|t/p
|2065
|0.80
|1.2996
|0.0000
|1.2996
|163.60
|29214.91
|4129
|2005.01.20 01:21
|close
|2064
|0.40
|1.2996
|0.0000
|1.2972
|-14.20
|29200.71
|4130
|2005.01.20 01:21
|close
|2063
|0.40
|1.2996
|0.0000
|1.2948
|-110.20
|29090.51
|4131
|2005.01.21 11:00
|buy
|2066
|0.40
|1.2988
|1.2863
|1.3008
|4132
|2005.01.21 11:06
|close
|2066
|0.40
|1.3000
|1.2863
|1.3008
|48.00
|29138.51
|4133
|2005.01.21 11:06
|buy
|2067
|0.40
|1.3001
|1.2876
|1.3021
|4134
|2005.01.21 12:04
|close
|2067
|0.40
|1.3013
|1.2876
|1.3021
|48.00
|29186.51
|4135
|2005.01.21 13:00
|buy
|2068
|0.40
|1.2995
|1.2870
|1.3015
|4136
|2005.01.21 13:56
|buy
|2069
|0.40
|1.2970
|1.2868
|1.2990
|4137
|2005.01.21 16:10
|t/p
|2069
|0.40
|1.2990
|1.2868
|1.2990
|80.00
|29266.51
|4138
|2005.01.21 16:10
|close
|2068
|0.40
|1.2990
|1.2870
|1.3015
|-20.00
|29246.51
|4139
|2005.01.24 21:00
|sell
|2070
|0.40
|1.3040
|0.0000
|1.3020
|4140
|2005.01.24 22:10
|sell
|2071
|0.40
|1.3064
|0.0000
|1.3044
|4141
|2005.01.25 00:16
|close
|2071
|0.40
|1.3046
|0.0000
|1.3044
|72.60
|29319.11
|4142
|2005.01.25 00:16
|close
|2070
|0.40
|1.3049
|0.0000
|1.3020
|-35.40
|29283.71
|4143
|2005.01.25 03:00
|sell
|2072
|0.40
|1.3035
|0.0000
|1.3015
|4144
|2005.01.25 03:45
|close
|2072
|0.40
|1.3023
|0.0000
|1.3015
|48.00
|29331.71
|4145
|2005.01.25 03:45
|sell
|2073
|0.40
|1.3022
|0.0000
|1.3002
|4146
|2005.01.25 03:59
|close
|2073
|0.40
|1.3009
|0.0000
|1.3002
|52.00
|29383.71
|4147
|2005.01.25 03:59
|sell
|2074
|0.40
|1.3009
|0.0000
|1.2989
|4148
|2005.01.25 04:48
|sell
|2075
|0.40
|1.3034
|0.0000
|1.3014
|4149
|2005.01.25 10:16
|sell
|2076
|0.80
|1.3057
|0.0000
|1.3037
|4150
|2005.01.25 14:17
|t/p
|2076
|0.80
|1.3037
|0.0000
|1.3037
|160.00
|29543.71
|4151
|2005.01.25 14:17
|close
|2075
|0.40
|1.3036
|0.0000
|1.3014
|-8.00
|29535.71
|4152
|2005.01.25 14:17
|close
|2074
|0.40
|1.3036
|0.0000
|1.2989
|-108.00
|29427.71
|4153
|2005.01.26 13:00
|buy
|2077
|0.40
|1.3014
|1.2889
|1.3034
|4154
|2005.01.26 15:36
|close
|2077
|0.40
|1.3026
|1.2889
|1.3034
|48.00
|29475.71
|4155
|2005.01.27 17:00
|sell
|2078
|0.40
|1.3025
|0.0000
|1.3005
|4156
|2005.01.27 17:26
|sell
|2079
|0.40
|1.3049
|0.0000
|1.3029
|4157
|2005.01.27 18:04
|close
|2079
|0.40
|1.3031
|0.0000
|1.3029
|72.00
|29547.71
|4158
|2005.01.27 18:04
|close
|2078
|0.40
|1.3034
|0.0000
|1.3005
|-36.00
|29511.71
|4159
|2005.01.27 19:00
|sell
|2080
|0.40
|1.3032
|0.0000
|1.3012
|4160
|2005.01.28 00:21
|sell
|2081
|0.40
|1.3056
|0.0000
|1.3036
|4161
|2005.01.28 00:36
|close
|2081
|0.40
|1.3037
|0.0000
|1.3036
|76.00
|29587.71
|4162
|2005.01.28 00:36
|close
|2080
|0.40
|1.3039
|0.0000
|1.3012
|-27.40
|29560.31
|4163
|2005.01.28 13:00
|buy
|2082
|0.40
|1.3051
|1.2926
|1.3071
|4164
|2005.01.28 15:30
|buy
|2083
|0.40
|1.3027
|1.2925
|1.3047
|4165
|2005.01.28 15:31
|close
|2083
|0.40
|1.3045
|1.2925
|1.3047
|72.00
|29632.31
|4166
|2005.01.28 15:31
|close
|2082
|0.40
|1.3043
|1.2926
|1.3071
|-32.00
|29600.31
|4167
|2005.01.28 17:00
|buy
|2084
|0.40
|1.3051
|1.2926
|1.3071
|4168
|2005.01.28 17:13
|buy
|2085
|0.40
|1.3024
|1.2922
|1.3044
|4169
|2005.01.28 17:21
|buy
|2086
|1.60
|1.2996
|1.2917
|1.3016
|4170
|2005.01.28 17:29
|close
|2086
|1.60
|1.3012
|1.2917
|1.3016
|256.00
|29856.31
|4171
|2005.01.28 17:29
|close
|2085
|0.40
|1.3010
|1.2922
|1.3044
|-56.00
|29800.31
|4172
|2005.01.28 17:29
|close
|2084
|0.40
|1.3010
|1.2926
|1.3071
|-164.00
|29636.31
|4173
|2005.01.28 17:30
|buy
|2087
|0.40
|1.3008
|1.2883
|1.3028
|4174
|2005.01.28 17:56
|close
|2087
|0.40
|1.3020
|1.2883
|1.3028
|48.00
|29684.31
|4175
|2005.01.28 17:56
|buy
|2088
|0.40
|1.3021
|1.2896
|1.3041
|4176
|2005.01.28 18:44
|close
|2088
|0.40
|1.3033
|1.2896
|1.3041
|48.00
|29732.31
|4177
|2005.01.29 00:00
|buy
|2089
|0.40
|1.3038
|1.2913
|1.3058
|4178
|2005.01.29 00:48
|close
|2089
|0.40
|1.3054
|1.2913
|1.3058
|64.00
|29796.31
|4179
|2005.01.29 00:49
|buy
|2090
|0.40
|1.3055
|1.2930
|1.3075
|4180
|2005.01.31 01:00
|buy
|2091
|0.40
|1.3014
|1.2912
|1.3034
|4181
|2005.01.31 02:28
|t/p
|2091
|0.40
|1.3034
|1.2912
|1.3034
|80.00
|29876.31
|4182
|2005.01.31 02:28
|close
|2090
|0.40
|1.3035
|1.2930
|1.3075
|-81.48
|29794.83
|4183
|2005.01.31 19:00
|buy
|2092
|0.40
|1.3052
|1.2927
|1.3072
|4184
|2005.01.31 22:00
|buy
|2093
|0.40
|1.3028
|1.2926
|1.3048
|4185
|2005.02.01 00:12
|close
|2093
|0.40
|1.3047
|1.2926
|1.3048
|74.52
|29869.35
|4186
|2005.02.01 00:12
|close
|2092
|0.40
|1.3046
|1.2927
|1.3072
|-25.48
|29843.87
|4187
|2005.02.01 13:00
|sell
|2094
|0.40
|1.3031
|0.0000
|1.3011
|4188
|2005.02.01 15:39
|close
|2094
|0.40
|1.3019
|0.0000
|1.3011
|48.00
|29891.87
|4189
|2005.02.01 22:00
|buy
|2095
|0.40
|1.3056
|1.2931
|1.3076
|4190
|2005.02.02 00:46
|buy
|2096
|0.40
|1.3031
|1.2929
|1.3051
|4191
|2005.02.02 02:02
|close
|2096
|0.40
|1.3050
|1.2929
|1.3051
|76.00
|29967.87
|4192
|2005.02.02 02:03
|close
|2095
|0.40
|1.3047
|1.2931
|1.3076
|-37.48
|29930.39
|4193
|2005.02.02 18:00
|sell
|2097
|0.40
|1.3033
|0.0000
|1.3013
|4194
|2005.02.02 18:22
|close
|2097
|0.40
|1.3021
|0.0000
|1.3013
|48.00
|29978.39
|4195
|2005.02.02 18:22
|sell
|2098
|0.40
|1.3016
|0.0000
|1.2996
|4196
|2005.02.02 21:18
|sell
|2099
|0.40
|1.3040
|0.0000
|1.3020
|4197
|2005.02.02 21:22
|t/p
|2099
|0.40
|1.3020
|0.0000
|1.3020
|80.00
|30058.39
|4198
|2005.02.02 21:22
|close
|2098
|0.40
|1.3016
|0.0000
|1.2996
|0.00
|30058.39
|4199
|2005.02.08 21:00
|buy
|2100
|0.40
|1.2776
|1.2651
|1.2796
|4200
|2005.02.09 09:14
|close
|2100
|0.40
|1.2788
|1.2651
|1.2796
|46.52
|30104.91
|4201
|2005.02.09 11:00
|buy
|2101
|0.40
|1.2773
|1.2648
|1.2793
|4202
|2005.02.09 11:38
|close
|2101
|0.40
|1.2785
|1.2648
|1.2793
|48.00
|30152.91
|4203
|2005.02.09 11:38
|buy
|2102
|0.40
|1.2786
|1.2661
|1.2806
|4204
|2005.02.09 13:30
|close
|2102
|0.40
|1.2799
|1.2661
|1.2806
|52.00
|30204.91
|4205
|2005.02.09 13:30
|buy
|2103
|0.40
|1.2799
|1.2674
|1.2819
|4206
|2005.02.09 14:03
|buy
|2104
|0.40
|1.2775
|1.2673
|1.2795
|4207
|2005.02.09 15:50
|buy
|2105
|1.60
|1.2749
|1.2670
|1.2769
|4208
|2005.02.09 17:01
|close
|2105
|1.60
|1.2764
|1.2670
|1.2769
|240.00
|30444.91
|4209
|2005.02.09 17:01
|close
|2104
|0.40
|1.2765
|1.2673
|1.2795
|-40.00
|30404.91
|4210
|2005.02.09 17:01
|close
|2103
|0.40
|1.2765
|1.2674
|1.2819
|-136.00
|30268.91
|4211
|2005.02.16 19:00
|sell
|2106
|0.40
|1.2994
|0.0000
|1.2974
|4212
|2005.02.16 19:56
|sell
|2107
|0.40
|1.3019
|0.0000
|1.2999
|4213
|2005.02.16 20:15
|sell
|2108
|0.80
|1.3043
|0.0000
|1.3023
|4214
|2005.02.16 22:49
|t/p
|2108
|0.80
|1.3023
|0.0000
|1.3023
|160.00
|30428.91
|4215
|2005.02.16 22:49
|close
|2107
|0.40
|1.3023
|0.0000
|1.2999
|-16.00
|30412.91
|4216
|2005.02.16 22:49
|close
|2106
|0.40
|1.3023
|0.0000
|1.2974
|-116.00
|30296.91
|4217
|2005.02.18 14:00
|sell
|2109
|0.40
|1.3029
|0.0000
|1.3009
|4218
|2005.02.18 15:38
|close
|2109
|0.40
|1.3016
|0.0000
|1.3009
|52.00
|30348.91
|4219
|2005.02.18 15:38
|sell
|2110
|0.40
|1.3016
|0.0000
|1.2996
|4220
|2005.02.18 15:54
|sell
|2111
|0.40
|1.3041
|0.0000
|1.3021
|4221
|2005.02.18 16:09
|sell
|2112
|0.80
|1.3066
|0.0000
|1.3046
|4222
|2005.02.18 19:00
|buy
|2113
|0.40
|1.3073
|1.2948
|1.3093
|4223
|2005.02.21 03:46
|buy
|2114
|2.00
|1.3049
|1.2947
|1.3069
|4224
|2005.02.21 03:54
|t/p
|2112
|0.80
|1.3046
|0.0000
|1.3046
|161.20
|30510.11
|4225
|2005.02.21 03:54
|close
|2111
|0.40
|1.3045
|0.0000
|1.3021
|-15.40
|30494.71
|4226
|2005.02.21 03:54
|close
|2110
|0.40
|1.3045
|0.0000
|1.2996
|-115.40
|30379.31
|4227
|2005.02.21 04:09
|close
|2114
|2.00
|1.3055
|1.2947
|1.3069
|120.00
|30499.31
|4228
|2005.02.21 04:09
|close
|2113
|0.40
|1.3056
|1.2948
|1.3093
|-69.48
|30429.83
|4229
|2005.02.21 05:00
|sell
|2115
|0.40
|1.3051
|0.0000
|1.3031
|4230
|2005.02.21 05:44
|close
|2115
|0.40
|1.3039
|0.0000
|1.3031
|48.00
|30477.83
|4231
|2005.02.21 05:45
|sell
|2116
|0.40
|1.3038
|0.0000
|1.3018
|4232
|2005.02.21 08:55
|sell
|2117
|0.40
|1.3062
|0.0000
|1.3042
|4233
|2005.02.21 12:00
|buy
|2118
|0.40
|1.3064
|1.2939
|1.3084
|4234
|2005.02.22 04:16
|close
|2118
|0.40
|1.3076
|1.2939
|1.3084
|46.52
|30524.35
|4235
|2005.02.22 04:46
|sell
|2119
|0.80
|1.3088
|0.0000
|1.3068
|4236
|2005.02.22 05:01
|sell
|2120
|2.40
|1.3113
|0.0000
|1.3093
|4237
|2005.02.22 05:01
|buy
|2121
|0.40
|1.3113
|1.2988
|1.3133
|4238
|2005.02.22 05:04
|close
|2121
|0.40
|1.3125
|1.2988
|1.3133
|48.00
|30572.35
|4239
|2005.02.22 05:04
|buy
|2122
|0.40
|1.3124
|1.2999
|1.3144
|4240
|2005.02.22 05:20
|close
|2122
|0.40
|1.3139
|1.2999
|1.3144
|60.00
|30632.35
|4241
|2005.02.22 05:20
|buy
|2123
|0.40
|1.3138
|1.3013
|1.3158
|4242
|2005.02.22 05:20
|sell
|2124
|12.00
|1.3136
|0.0000
|1.3116
|4243
|2005.02.22 05:24
|close
|2123
|0.40
|1.3151
|1.3013
|1.3158
|52.00
|30684.35
|4244
|2005.02.22 05:24
|buy
|2125
|0.30
|1.3151
|1.3026
|1.3171
|4245
|2005.02.22 07:25
|close
|2125
|0.30
|1.3169
|1.3026
|1.3171
|54.00
|30738.35
|4246
|2005.02.22 07:25
|buy
|2126
|0.30
|1.3169
|1.3044
|1.3189
|4247
|2005.02.22 09:57
|close
|2126
|0.30
|1.3185
|1.3044
|1.3189
|48.00
|30786.35
|4248
|2005.02.22 10:10
|buy
|2127
|0.30
|1.3183
|1.3058
|1.3203
|4249
|2005.02.22 12:42
|close
|2127
|0.30
|1.3200
|1.3058
|1.3203
|51.00
|30837.35
|4250
|2005.02.24 18:08
|buy
|2128
|0.30
|1.3184
|1.3059
|1.3204
|4251
|2005.02.24 18:12
|close
|2128
|0.30
|1.3201
|1.3059
|1.3204
|51.00
|30888.35
|4252
|2005.02.24 18:14
|buy
|2129
|0.30
|1.3184
|1.3059
|1.3204
|4253
|2005.02.24 18:44
|close
|2129
|0.30
|1.3200
|1.3059
|1.3204
|48.00
|30936.35
|4254
|2005.02.25 01:27
|buy
|2130
|0.30
|1.3185
|1.3060
|1.3205
|4255
|2005.02.25 02:58
|close
|2130
|0.30
|1.3202
|1.3060
|1.3205
|51.00
|30987.35
|4256
|2005.02.25 09:03
|buy
|2131
|0.30
|1.3185
|1.3060
|1.3205
|4257
|2005.02.25 10:02
|close
|2131
|0.30
|1.3201
|1.3060
|1.3205
|48.00
|31035.35
|4258
|2005.02.25 12:34
|buy
|2132
|0.30
|1.3184
|1.3059
|1.3204
|4259
|2005.02.25 12:51
|buy
|2133
|3.90
|1.3152
|1.3050
|1.3172
|4260
|2005.02.25 12:52
|close
|2133
|3.90
|1.3157
|1.3050
|1.3172
|195.00
|31230.35
|4261
|2005.02.25 12:53
|close
|2132
|0.30
|1.3158
|1.3059
|1.3204
|-78.00
|31152.35
|4262
|2005.02.25 12:53
|buy
|2134
|0.30
|1.3159
|1.3034
|1.3179
|4263
|2005.02.25 15:03
|close
|2134
|0.30
|1.3176
|1.3034
|1.3179
|51.00
|31203.35
|4264
|2005.02.25 15:03
|buy
|2135
|0.30
|1.3180
|1.3055
|1.3200
|4265
|2005.02.25 15:39
|close
|2135
|0.30
|1.3199
|1.3055
|1.3200
|57.00
|31260.35
|4266
|2005.02.25 15:56
|buy
|2136
|0.30
|1.3187
|1.3062
|1.3207
|4267
|2005.02.25 16:07
|close
|2136
|0.30
|1.3203
|1.3062
|1.3207
|48.00
|31308.35
|4268
|2005.02.25 16:50
|buy
|2137
|0.30
|1.3187
|1.3062
|1.3207
|4269
|2005.02.25 17:12
|close
|2137
|0.30
|1.3203
|1.3062
|1.3207
|48.00
|31356.35
|4270
|2005.02.25 17:32
|buy
|2138
|0.30
|1.3185
|1.3060
|1.3205
|4271
|2005.02.25 18:18
|close
|2138
|0.30
|1.3202
|1.3060
|1.3205
|51.00
|31407.35
|4272
|2005.03.01 04:35
|buy
|2139
|0.30
|1.3188
|1.3063
|1.3208
|4273
|2005.03.01 07:45
|close
|2139
|0.30
|1.3205
|1.3063
|1.3208
|51.00
|31458.35
|4274
|2005.03.01 09:12
|buy
|2140
|0.30
|1.3189
|1.3064
|1.3209
|4275
|2005.03.01 10:49
|close
|2140
|0.30
|1.3205
|1.3064
|1.3209
|48.00
|31506.35
|4276
|2005.03.01 15:52
|buy
|2141
|0.30
|1.3189
|1.3064
|1.3209
|4277
|2005.03.01 17:18
|close
|2141
|0.30
|1.3206
|1.3064
|1.3209
|51.00
|31557.35
|4278
|2005.03.01 17:41
|buy
|2142
|0.30
|1.3189
|1.3064
|1.3209
|4279
|2005.03.02 03:02
|buy
|2143
|3.90
|1.3157
|1.3055
|1.3177
|4280
|2005.03.02 03:05
|close
|2143
|3.90
|1.3161
|1.3055
|1.3177
|156.00
|31713.35
|4281
|2005.03.02 03:05
|close
|2142
|0.30
|1.3160
|1.3064
|1.3209
|-88.11
|31625.24
|4282
|2005.03.02 03:06
|buy
|2144
|0.30
|1.3159
|1.3034
|1.3179
|4283
|2005.03.02 05:37
|close
|2144
|0.30
|1.3175
|1.3034
|1.3179
|48.00
|31673.24
|4284
|2005.03.02 05:37
|buy
|2145
|0.30
|1.3171
|1.3046
|1.3191
|4285
|2005.03.02 10:54
|buy
|2146
|5.20
|1.3145
|1.3043
|1.3165
|4286
|2005.03.02 11:06
|close
|2124
|12.00
|1.3124
|0.0000
|1.3116
|1584.00
|33257.24
|4287
|2005.03.02 11:06
|close
|2120
|2.40
|1.3125
|0.0000
|1.3093
|-259.20
|32998.04
|4288
|2005.03.02 11:06
|close
|2119
|0.80
|1.3125
|0.0000
|1.3068
|-286.40
|32711.64
|4289
|2005.03.02 11:06
|close
|2117
|0.40
|1.3125
|0.0000
|1.3042
|-246.60
|32465.04
|4290
|2005.03.02 11:06
|close
|2116
|0.40
|1.3125
|0.0000
|1.3018
|-342.60
|32122.44
|4291
|2005.03.02 11:23
|buy
|2147
|1.60
|1.3121
|1.3042
|1.3141
|4292
|2005.03.02 15:49
|buy
|2148
|10.80
|1.3097
|1.3041
|1.3117
|4293
|2005.03.02 15:49
|sell
|2149
|0.40
|1.3097
|0.0000
|1.3077
|4294
|2005.03.02 16:32
|close
|2148
|10.80
|1.3115
|1.3041
|1.3117
|1944.00
|34066.44
|4295
|2005.03.02 16:32
|close
|2147
|1.60
|1.3112
|1.3042
|1.3141
|-144.00
|33922.44
|4296
|2005.03.02 16:32
|close
|2146
|5.20
|1.3112
|1.3043
|1.3165
|-1716.00
|32206.44
|4297
|2005.03.02 16:32
|close
|2145
|0.30
|1.3112
|1.3046
|1.3191
|-177.00
|32029.44
|4298
|2005.03.02 17:03
|sell
|2150
|0.40
|1.3122
|0.0000
|1.3102
|4299
|2005.03.03 00:00
|sell
|2151
|0.80
|1.3146
|0.0000
|1.3126
|4300
|2005.03.03 03:08
|t/p
|2151
|0.80
|1.3126
|0.0000
|1.3126
|160.00
|32189.44
|4301
|2005.03.03 03:08
|close
|2150
|0.40
|1.3126
|0.0000
|1.3102
|-14.20
|32175.24
|4302
|2005.03.03 03:08
|close
|2149
|0.40
|1.3126
|0.0000
|1.3077
|-114.20
|32061.04
|4303
|2005.03.03 12:00
|buy
|2152
|0.40
|1.3153
|1.3028
|1.3173
|4304
|2005.03.03 12:33
|close
|2152
|0.40
|1.3166
|1.3028
|1.3173
|52.00
|32113.04
|4305
|2005.03.03 12:33
|buy
|2153
|0.40
|1.3169
|1.3044
|1.3189
|4306
|2005.03.03 12:59
|buy
|2154
|0.40
|1.3145
|1.3043
|1.3165
|4307
|2005.03.03 16:09
|buy
|2155
|1.60
|1.3121
|1.3042
|1.3141
|4308
|2005.03.03 16:47
|close
|2155
|1.60
|1.3137
|1.3042
|1.3141
|256.00
|32369.04
|4309
|2005.03.03 16:47
|close
|2154
|0.40
|1.3135
|1.3043
|1.3165
|-40.00
|32329.04
|4310
|2005.03.03 16:47
|close
|2153
|0.40
|1.3135
|1.3044
|1.3189
|-136.00
|32193.04
|4311
|2005.03.04 15:00
|buy
|2156
|0.40
|1.3120
|1.2995
|1.3140
|4312
|2005.03.04 15:32
|t/p
|2156
|0.40
|1.3140
|1.2995
|1.3140
|80.00
|32273.04
|4313
|2005.03.04 15:32
|buy
|2157
|0.40
|1.3143
|1.3018
|1.3163
|4314
|2005.03.04 15:32
|close
|2157
|0.40
|1.3157
|1.3018
|1.3163
|56.00
|32329.04
|4315
|2005.03.04 15:32
|buy
|2158
|0.40
|1.3163
|1.3038
|1.3183
|4316
|2005.03.04 15:34
|buy
|2159
|0.40
|1.3136
|1.3034
|1.3156
|4317
|2005.03.04 16:00
|t/p
|2159
|0.40
|1.3156
|1.3034
|1.3156
|80.00
|32409.04
|4318
|2005.03.04 16:00
|close
|2158
|0.40
|1.3158
|1.3038
|1.3183
|-20.00
|32389.04
|4319
|2005.03.07 16:00
|sell
|2160
|0.40
|1.3189
|0.0000
|1.3169
|4320
|2005.03.07 18:52
|sell
|2161
|0.40
|1.3213
|0.0000
|1.3193
|4321
|2005.03.08 09:53
|sell
|2162
|0.80
|1.3236
|0.0000
|1.3216
|4322
|2005.03.08 10:46
|sell
|2163
|2.40
|1.3260
|0.0000
|1.3240
|4323
|2005.03.08 10:47
|buy
|2164
|0.40
|1.3264
|1.3139
|1.3284
|4324
|2005.03.08 11:48
|close
|2163
|2.40
|1.3242
|0.0000
|1.3240
|432.00
|32821.04
|4325
|2005.03.08 11:49
|close
|2162
|0.80
|1.3243
|0.0000
|1.3216
|-56.00
|32765.04
|4326
|2005.03.08 11:49
|close
|2161
|0.40
|1.3243
|0.0000
|1.3193
|-119.40
|32645.64
|4327
|2005.03.08 11:49
|close
|2160
|0.40
|1.3243
|0.0000
|1.3169
|-215.40
|32430.24
|4328
|2005.03.08 11:52
|buy
|2165
|0.40
|1.3240
|1.3138
|1.3260
|4329
|2005.03.08 13:26
|close
|2165
|0.40
|1.3259
|1.3138
|1.3260
|76.00
|32506.24
|4330
|2005.03.08 13:26
|close
|2164
|0.40
|1.3256
|1.3139
|1.3284
|-32.00
|32474.24
|4331
|2005.03.11 13:00
|sell
|2166
|0.40
|1.3411
|0.0000
|1.3391
|4332
|2005.03.11 15:31
|sell
|2167
|0.40
|1.3436
|0.0000
|1.3416
|4333
|2005.03.11 15:32
|close
|2167
|0.40
|1.3417
|0.0000
|1.3416
|76.00
|32550.24
|4334
|2005.03.11 15:32
|close
|2166
|0.40
|1.3413
|0.0000
|1.3391
|-8.00
|32542.24
|4335
|2005.03.14 09:00
|sell
|2168
|0.40
|1.3432
|0.0000
|1.3412
|4336
|2005.03.14 09:38
|close
|2168
|0.40
|1.3418
|0.0000
|1.3412
|56.00
|32598.24
|4337
|2005.03.14 09:38
|sell
|2169
|0.40
|1.3417
|0.0000
|1.3397
|4338
|2005.03.14 10:30
|close
|2169
|0.40
|1.3404
|0.0000
|1.3397
|52.00
|32650.24
|4339
|2005.03.14 12:00
|sell
|2170
|0.40
|1.3405
|0.0000
|1.3385
|4340
|2005.03.14 14:35
|close
|2170
|0.40
|1.3392
|0.0000
|1.3385
|52.00
|32702.24
|4341
|2005.03.15 15:00
|buy
|2171
|0.40
|1.3387
|1.3262
|1.3407
|4342
|2005.03.15 15:32
|close
|2171
|0.40
|1.3400
|1.3262
|1.3407
|52.00
|32754.24
|4343
|2005.03.15 15:32
|buy
|2172
|0.40
|1.3401
|1.3276
|1.3421
|4344
|2005.03.15 16:01
|buy
|2173
|0.40
|1.3374
|1.3272
|1.3394
|4345
|2005.03.15 16:11
|buy
|2174
|1.60
|1.3349
|1.3270
|1.3369
|4346
|2005.03.15 16:39
|buy
|2175
|10.80
|1.3325
|1.3269
|1.3345
|4347
|2005.03.15 16:39
|sell
|2176
|0.40
|1.3324
|0.0000
|1.3304
|4348
|2005.03.15 16:54
|close
|2176
|0.40
|1.3310
|0.0000
|1.3304
|56.00
|32810.24
|4349
|2005.03.15 16:54
|sell
|2177
|0.40
|1.3310
|0.0000
|1.3290
|4350
|2005.03.15 17:03
|close
|2175
|10.80
|1.3333
|1.3269
|1.3345
|864.00
|33674.24
|4351
|2005.03.15 17:03
|close
|2174
|1.60
|1.3332
|1.3270
|1.3369
|-272.00
|33402.24
|4352
|2005.03.15 17:03
|close
|2173
|0.40
|1.3332
|1.3272
|1.3394
|-168.00
|33234.24
|4353
|2005.03.15 17:03
|close
|2172
|0.40
|1.3332
|1.3276
|1.3421
|-276.00
|32958.24
|4354
|2005.03.15 17:09
|sell
|2178
|0.40
|1.3334
|0.0000
|1.3314
|4355
|2005.03.15 17:46
|close
|2178
|0.40
|1.3315
|0.0000
|1.3314
|76.00
|33034.24
|4356
|2005.03.15 17:46
|close
|2177
|0.40
|1.3318
|0.0000
|1.3290
|-32.00
|33002.24
|4357
|2005.03.16 12:00
|buy
|2179
|0.40
|1.3356
|1.3231
|1.3376
|4358
|2005.03.16 13:43
|close
|2179
|0.40
|1.3369
|1.3231
|1.3376
|52.00
|33054.24
|4359
|2005.03.16 13:43
|buy
|2180
|0.40
|1.3370
|1.3245
|1.3390
|4360
|2005.03.16 13:56
|close
|2180
|0.40
|1.3384
|1.3245
|1.3390
|56.00
|33110.24
|4361
|2005.03.16 13:56
|buy
|2181
|0.40
|1.3383
|1.3258
|1.3403
|4362
|2005.03.16 14:48
|close
|2181
|0.40
|1.3396
|1.3258
|1.3403
|52.00
|33162.24
|4363
|2005.03.16 15:00
|buy
|2182
|0.40
|1.3386
|1.3261
|1.3406
|4364
|2005.03.16 15:35
|close
|2182
|0.40
|1.3399
|1.3261
|1.3406
|52.00
|33214.24
|4365
|2005.03.16 15:35
|buy
|2183
|0.40
|1.3404
|1.3279
|1.3424
|4366
|2005.03.16 15:42
|close
|2183
|0.40
|1.3417
|1.3279
|1.3424
|52.00
|33266.24
|4367
|2005.03.16 15:42
|buy
|2184
|0.40
|1.3421
|1.3296
|1.3441
|4368
|2005.03.16 15:53
|close
|2184
|0.40
|1.3435
|1.3296
|1.3441
|56.00
|33322.24
|4369
|2005.03.16 15:53
|buy
|2185
|0.40
|1.3436
|1.3311
|1.3456
|4370
|2005.03.16 16:06
|buy
|2186
|0.40
|1.3410
|1.3308
|1.3430
|4371
|2005.03.16 16:48
|t/p
|2186
|0.40
|1.3430
|1.3308
|1.3430
|80.00
|33402.24
|4372
|2005.03.16 16:48
|close
|2185
|0.40
|1.3430
|1.3311
|1.3456
|-24.00
|33378.24
|4373
|2005.03.17 17:00
|sell
|2187
|0.40
|1.3362
|0.0000
|1.3342
|4374
|2005.03.17 17:41
|sell
|2188
|0.40
|1.3386
|0.0000
|1.3366
|4375
|2005.03.17 18:14
|close
|2188
|0.40
|1.3367
|0.0000
|1.3366
|76.00
|33454.24
|4376
|2005.03.17 18:14
|close
|2187
|0.40
|1.3368
|0.0000
|1.3342
|-24.00
|33430.24
|4377
|2005.03.17 19:00
|sell
|2189
|0.40
|1.3371
|0.0000
|1.3351
|4378
|2005.03.17 19:08
|sell
|2190
|0.40
|1.3396
|0.0000
|1.3376
|4379
|2005.03.17 19:36
|close
|2190
|0.40
|1.3377
|0.0000
|1.3376
|76.00
|33506.24
|4380
|2005.03.17 19:36
|close
|2189
|0.40
|1.3378
|0.0000
|1.3351
|-28.00
|33478.24
|4381
|2005.03.17 19:36
|sell
|2191
|0.40
|1.3372
|0.0000
|1.3352
|4382
|2005.03.17 20:00
|close
|2191
|0.40
|1.3359
|0.0000
|1.3352
|52.00
|33530.24
|4383
|2005.03.22 17:00
|buy
|2192
|0.40
|1.3201
|1.3076
|1.3221
|4384
|2005.03.22 17:28
|close
|2192
|0.40
|1.3214
|1.3076
|1.3221
|52.00
|33582.24
|4385
|2005.03.22 17:28
|buy
|2193
|0.40
|1.3215
|1.3090
|1.3235
|4386
|2005.03.22 19:40
|buy
|2194
|0.40
|1.3191
|1.3089
|1.3211
|4387
|2005.03.22 21:20
|buy
|2195
|1.60
|1.3167
|1.3088
|1.3187
|4388
|2005.03.22 21:26
|buy
|2196
|10.80
|1.3143
|1.3087
|1.3163
|4389
|2005.03.22 21:26
|sell
|2197
|0.40
|1.3143
|0.0000
|1.3123
|4390
|2005.03.22 21:28
|close
|2197
|0.40
|1.3130
|0.0000
|1.3123
|52.00
|33634.24
|4391
|2005.03.22 21:28
|sell
|2198
|0.40
|1.3130
|0.0000
|1.3110
|4392
|2005.03.22 21:45
|close
|2198
|0.40
|1.3117
|0.0000
|1.3110
|52.00
|33686.24
|4393
|2005.03.22 21:45
|sell
|2199
|0.40
|1.3117
|0.0000
|1.3097
|4394
|2005.03.22 21:51
|close
|2199
|0.40
|1.3104
|0.0000
|1.3097
|52.00
|33738.24
|4395
|2005.03.22 21:51
|sell
|2200
|0.30
|1.3103
|0.0000
|1.3083
|4396
|2005.03.22 21:56
|s/l
|2193
|0.40
|1.3090
|1.3090
|1.3235
|-500.00
|33238.24
|4397
|2005.03.22 21:56
|s/l
|2194
|0.40
|1.3089
|1.3089
|1.3211
|-408.00
|32830.24
|4398
|2005.03.22 21:56
|close
|2196
|10.80
|1.3089
|1.3087
|1.3163
|-5832.00
|26998.24
|4399
|2005.03.22 21:56
|close
|2195
|1.60
|1.3089
|1.3088
|1.3187
|-1248.00
|25750.24
|4400
|2005.03.22 21:56
|buy
|2201
|0.30
|1.3093
|1.2968
|1.3113
|4401
|2005.03.22 21:57
|close
|2200
|0.30
|1.3087
|0.0000
|1.3083
|48.00
|25798.24
|4402
|2005.03.22 21:57
|buy
|2202
|0.30
|1.3069
|1.2967
|1.3089
|4403
|2005.03.22 21:59
|t/p
|2202
|0.30
|1.3089
|1.2967
|1.3089
|60.00
|25858.24
|4404
|2005.03.22 21:59
|close
|2201
|0.30
|1.3089
|1.2968
|1.3113
|-12.00
|25846.24
|4405
|2005.03.22 21:59
|buy
|2203
|0.30
|1.3090
|1.2965
|1.3110
|4406
|2005.03.22 22:06
|buy
|2204
|0.30
|1.3064
|1.2962
|1.3084
|4407
|2005.03.22 22:23
|t/p
|2204
|0.30
|1.3084
|1.2962
|1.3084
|60.00
|25906.24
|4408
|2005.03.22 22:23
|close
|2203
|0.30
|1.3085
|1.2965
|1.3110
|-15.00
|25891.24
|4409
|2005.03.25 13:00
|buy
|2205
|0.30
|1.2954
|1.2829
|1.2974
|4410
|2005.03.28 04:00
|buy
|2206
|0.30
|1.2929
|1.2827
|1.2949
|4411
|2005.03.28 04:18
|buy
|2207
|1.20
|1.2902
|1.2823
|1.2922
|4412
|2005.03.28 06:20
|close
|2207
|1.20
|1.2920
|1.2823
|1.2922
|216.00
|26107.24
|4413
|2005.03.28 06:20
|close
|2206
|0.30
|1.2919
|1.2827
|1.2949
|-30.00
|26077.24
|4414
|2005.03.28 06:20
|close
|2205
|0.30
|1.2919
|1.2829
|1.2974
|-106.11
|25971.13
|4415
|2005.03.29 05:00
|buy
|2208
|0.30
|1.2922
|1.2797
|1.2942
|4416
|2005.03.29 05:50
|close
|2208
|0.30
|1.2935
|1.2797
|1.2942
|39.00
|26010.13
|4417
|2005.03.29 05:50
|buy
|2209
|0.30
|1.2935
|1.2810
|1.2955
|4418
|2005.03.29 06:10
|close
|2209
|0.30
|1.2949
|1.2810
|1.2955
|42.00
|26052.13
|4419
|2005.03.29 08:00
|buy
|2210
|0.30
|1.2939
|1.2814
|1.2959
|4420
|2005.03.29 10:15
|close
|2210
|0.30
|1.2954
|1.2814
|1.2959
|45.00
|26097.13
|4421
|2005.03.29 18:00
|sell
|2211
|0.30
|1.2911
|0.0000
|1.2891
|4422
|2005.03.29 21:54
|sell
|2212
|0.30
|1.2934
|0.0000
|1.2914
|4423
|2005.03.29 23:19
|close
|2212
|0.30
|1.2915
|0.0000
|1.2914
|57.00
|26154.13
|4424
|2005.03.29 23:19
|close
|2211
|0.30
|1.2916
|0.0000
|1.2891
|-15.00
|26139.13
|4425
|2005.03.31 01:00
|sell
|2213
|0.30
|1.2914
|0.0000
|1.2894
|4426
|2005.03.31 04:09
|sell
|2214
|0.30
|1.2939
|0.0000
|1.2919
|4427
|2005.03.31 04:28
|t/p
|2214
|0.30
|1.2919
|0.0000
|1.2919
|60.00
|26199.13
|4428
|2005.03.31 04:28
|close
|2213
|0.30
|1.2919
|0.0000
|1.2894
|-15.00
|26184.13
|4429
|2005.03.31 11:00
|buy
|2215
|0.30
|1.2960
|1.2835
|1.2980
|4430
|2005.03.31 16:32
|close
|2215
|0.30
|1.2977
|1.2835
|1.2980
|51.00
|26235.13
|4431
|2005.04.01 07:00
|sell
|2216
|0.30
|1.2955
|0.0000
|1.2935
|4432
|2005.04.01 11:05
|sell
|2217
|0.30
|1.2980
|0.0000
|1.2960
|4433
|2005.04.01 13:30
|t/p
|2217
|0.30
|1.2960
|0.0000
|1.2960
|60.00
|26295.13
|4434
|2005.04.01 13:30
|close
|2216
|0.30
|1.2960
|0.0000
|1.2935
|-15.00
|26280.13
|4435
|2005.04.01 20:00
|sell
|2218
|0.30
|1.2895
|0.0000
|1.2875
|4436
|2005.04.04 09:24
|close
|2218
|0.30
|1.2879
|0.0000
|1.2875
|48.45
|26328.58
|4437
|2005.04.05 20:00
|buy
|2219
|0.30
|1.2853
|1.2728
|1.2873
|4438
|2005.04.05 21:53
|close
|2219
|0.30
|1.2868
|1.2728
|1.2873
|45.00
|26373.58
|4439
|2005.04.05 23:00
|buy
|2220
|0.30
|1.2868
|1.2743
|1.2888
|4440
|2005.04.06 03:10
|buy
|2221
|0.30
|1.2844
|1.2742
|1.2864
|4441
|2005.04.06 04:31
|close
|2221
|0.30
|1.2863
|1.2742
|1.2864
|57.00
|26430.58
|4442
|2005.04.06 04:31
|close
|2220
|0.30
|1.2864
|1.2743
|1.2888
|-13.11
|26417.47
|4443
|2005.04.06 19:00
|sell
|2222
|0.30
|1.2866
|0.0000
|1.2846
|4444
|2005.04.06 19:05
|close
|2222
|0.30
|1.2852
|0.0000
|1.2846
|42.00
|26459.47
|4445
|2005.04.06 19:05
|sell
|2223
|0.30
|1.2851
|0.0000
|1.2831
|4446
|2005.04.06 19:21
|sell
|2224
|0.30
|1.2874
|0.0000
|1.2854
|4447
|2005.04.07 07:52
|sell
|2225
|0.60
|1.2899
|0.0000
|1.2879
|4448
|2005.04.07 09:25
|sell
|2226
|1.80
|1.2923
|0.0000
|1.2903
|4449
|2005.04.07 09:25
|buy
|2227
|0.30
|1.2925
|1.2800
|1.2945
|4450
|2005.04.07 11:03
|close
|2227
|0.30
|1.2939
|1.2800
|1.2945
|42.00
|26501.47
|4451
|2005.04.07 11:03
|buy
|2228
|0.30
|1.2940
|1.2815
|1.2960
|4452
|2005.04.07 11:28
|buy
|2229
|2.40
|1.2915
|1.2813
|1.2935
|4453
|2005.04.07 11:29
|close
|2229
|2.40
|1.2920
|1.2813
|1.2935
|120.00
|26621.47
|4454
|2005.04.07 11:29
|close
|2228
|0.30
|1.2919
|1.2815
|1.2960
|-63.00
|26558.47
|4455
|2005.04.07 11:29
|buy
|2230
|0.30
|1.2919
|1.2794
|1.2939
|4456
|2005.04.07 13:08
|t/p
|2226
|1.80
|1.2903
|0.0000
|1.2903
|360.00
|26918.47
|4457
|2005.04.07 13:08
|close
|2225
|0.60
|1.2903
|0.0000
|1.2879
|-24.00
|26894.47
|4458
|2005.04.07 13:08
|close
|2224
|0.30
|1.2903
|0.0000
|1.2854
|-85.65
|26808.82
|4459
|2005.04.07 13:08
|close
|2223
|0.30
|1.2903
|0.0000
|1.2831
|-154.65
|26654.17
|4460
|2005.04.07 13:25
|buy
|2231
|0.30
|1.2895
|1.2793
|1.2915
|4461
|2005.04.07 14:23
|t/p
|2231
|0.30
|1.2915
|1.2793
|1.2915
|60.00
|26714.17
|4462
|2005.04.07 14:23
|close
|2230
|0.30
|1.2915
|1.2794
|1.2939
|-12.00
|26702.17
|4463
|2005.04.07 22:00
|sell
|2232
|0.30
|1.2851
|0.0000
|1.2831
|4464
|2005.04.08 02:59
|close
|2232
|0.30
|1.2836
|0.0000
|1.2831
|45.45
|26747.62
|4465
|2005.04.08 20:00
|buy
|2233
|0.30
|1.2924
|1.2799
|1.2944
|4466
|2005.04.09 00:14
|close
|2233
|0.30
|1.2938
|1.2799
|1.2944
|42.00
|26789.62
|4467
|2005.04.12 17:00
|sell
|2234
|0.30
|1.2895
|0.0000
|1.2875
|4468
|2005.04.12 17:09
|close
|2234
|0.30
|1.2879
|0.0000
|1.2875
|48.00
|26837.62
|4469
|2005.04.12 17:09
|sell
|2235
|0.30
|1.2878
|0.0000
|1.2858
|4470
|2005.04.12 21:07
|sell
|2236
|0.30
|1.2902
|0.0000
|1.2882
|4471
|2005.04.12 21:58
|sell
|2237
|0.60
|1.2926
|0.0000
|1.2906
|4472
|2005.04.13 02:54
|t/p
|2237
|0.60
|1.2906
|0.0000
|1.2906
|120.90
|26958.52
|4473
|2005.04.13 02:54
|close
|2236
|0.30
|1.2903
|0.0000
|1.2882
|-2.55
|26955.97
|4474
|2005.04.13 02:54
|close
|2235
|0.30
|1.2903
|0.0000
|1.2858
|-74.55
|26881.42
|4475
|2005.04.13 13:00
|buy
|2238
|0.30
|1.2941
|1.2816
|1.2961
|4476
|2005.04.13 15:18
|buy
|2239
|0.30
|1.2915
|1.2813
|1.2935
|4477
|2005.04.13 15:31
|t/p
|2239
|0.30
|1.2935
|1.2813
|1.2935
|60.00
|26941.42
|4478
|2005.04.13 15:31
|close
|2238
|0.30
|1.2937
|1.2816
|1.2961
|-12.00
|26929.42
|4479
|2005.04.15 13:00
|buy
|2240
|0.30
|1.2827
|1.2702
|1.2847
|4480
|2005.04.15 13:17
|close
|2240
|0.30
|1.2841
|1.2702
|1.2847
|42.00
|26971.42
|4481
|2005.04.15 13:17
|buy
|2241
|0.30
|1.2844
|1.2719
|1.2864
|4482
|2005.04.15 14:42
|close
|2241
|0.30
|1.2859
|1.2719
|1.2864
|45.00
|27016.42
|4483
|2005.04.15 14:42
|buy
|2242
|0.30
|1.2856
|1.2731
|1.2876
|4484
|2005.04.15 14:52
|close
|2242
|0.30
|1.2870
|1.2731
|1.2876
|42.00
|27058.42
|4485
|2005.04.15 14:52
|buy
|2243
|0.30
|1.2871
|1.2746
|1.2891
|4486
|2005.04.15 15:31
|close
|2243
|0.30
|1.2885
|1.2746
|1.2891
|42.00
|27100.42
|4487
|2005.04.15 18:00
|buy
|2244
|0.30
|1.2940
|1.2815
|1.2960
|4488
|2005.04.15 19:31
|buy
|2245
|0.30
|1.2916
|1.2814
|1.2936
|4489
|2005.04.18 03:48
|buy
|2246
|1.20
|1.2893
|1.2814
|1.2913
|4490
|2005.04.18 09:27
|close
|2246
|1.20
|1.2907
|1.2814
|1.2913
|168.00
|27268.42
|4491
|2005.04.18 09:27
|close
|2245
|0.30
|1.2906
|1.2814
|1.2936
|-31.11
|27237.31
|4492
|2005.04.18 09:27
|close
|2244
|0.30
|1.2906
|1.2815
|1.2960
|-103.11
|27134.20
|4493
|2005.04.19 15:00
|sell
|2247
|0.30
|1.3001
|0.0000
|1.2981
|4494
|2005.04.19 17:12
|sell
|2248
|0.30
|1.3025
|0.0000
|1.3005
|4495
|2005.04.19 17:39
|sell
|2249
|0.60
|1.3049
|0.0000
|1.3029
|4496
|2005.04.19 18:46
|t/p
|2249
|0.60
|1.3029
|0.0000
|1.3029
|120.00
|27254.20
|4497
|2005.04.19 18:46
|close
|2248
|0.30
|1.3028
|0.0000
|1.3005
|-9.00
|27245.20
|4498
|2005.04.19 18:46
|close
|2247
|0.30
|1.3028
|0.0000
|1.2981
|-81.00
|27164.20
|4499
|2005.04.20 13:00
|sell
|2250
|0.30
|1.3043
|0.0000
|1.3023
|4500
|2005.04.20 15:31
|close
|2250
|0.30
|1.3027
|0.0000
|1.3023
|48.00
|27212.20
|4501
|2005.04.20 17:00
|sell
|2251
|0.30
|1.3038
|0.0000
|1.3018
|4502
|2005.04.20 17:14
|sell
|2252
|0.30
|1.3063
|0.0000
|1.3043
|4503
|2005.04.20 18:21
|sell
|2253
|0.60
|1.3090
|0.0000
|1.3070
|4504
|2005.04.21 14:32
|t/p
|2253
|0.60
|1.3070
|0.0000
|1.3070
|122.70
|27334.90
|4505
|2005.04.21 14:32
|close
|2252
|0.30
|1.3067
|0.0000
|1.3043
|-10.65
|27324.25
|4506
|2005.04.21 14:32
|close
|2251
|0.30
|1.3067
|0.0000
|1.3018
|-85.65
|27238.60
|4507
|2005.04.21 17:00
|sell
|2254
|0.30
|1.3072
|0.0000
|1.3052
|4508
|2005.04.21 17:17
|sell
|2255
|0.30
|1.3095
|0.0000
|1.3075
|4509
|2005.04.21 18:00
|sell
|2256
|0.60
|1.3120
|0.0000
|1.3100
|4510
|2005.04.21 18:20
|t/p
|2256
|0.60
|1.3100
|0.0000
|1.3100
|120.00
|27358.60
|4511
|2005.04.21 18:20
|close
|2255
|0.30
|1.3098
|0.0000
|1.3075
|-9.00
|27349.60
|4512
|2005.04.21 18:20
|close
|2254
|0.30
|1.3098
|0.0000
|1.3052
|-78.00
|27271.60
|4513
|2005.04.21 21:00
|sell
|2257
|0.30
|1.3047
|0.0000
|1.3027
|4514
|2005.04.22 03:22
|close
|2257
|0.30
|1.3033
|0.0000
|1.3027
|42.45
|27314.05
|4515
|2005.04.22 13:00
|buy
|2258
|0.30
|1.3071
|1.2946
|1.3091
|4516
|2005.04.22 15:23
|close
|2258
|0.30
|1.3085
|1.2946
|1.3091
|42.00
|27356.05
|4517
|2005.04.22 15:23
|buy
|2259
|0.30
|1.3085
|1.2960
|1.3105
|4518
|2005.04.22 18:32
|buy
|2260
|0.30
|1.3061
|1.2959
|1.3081
|4519
|2005.04.25 02:52
|buy
|2261
|1.20
|1.3036
|1.2957
|1.3056
|4520
|2005.04.25 03:24
|buy
|2262
|8.10
|1.3012
|1.2956
|1.3032
|4521
|2005.04.25 03:24
|sell
|2263
|0.30
|1.3011
|0.0000
|1.2991
|4522
|2005.04.25 03:27
|close
|2262
|8.10
|1.3020
|1.2956
|1.3032
|648.00
|28004.05
|4523
|2005.04.25 03:27
|close
|2261
|1.20
|1.3019
|1.2957
|1.3056
|-204.00
|27800.05
|4524
|2005.04.25 03:27
|close
|2260
|0.30
|1.3019
|1.2959
|1.3081
|-127.11
|27672.94
|4525
|2005.04.25 03:27
|close
|2259
|0.30
|1.3019
|1.2960
|1.3105
|-199.11
|27473.83
|4526
|2005.04.25 09:24
|sell
|2264
|0.30
|1.3036
|0.0000
|1.3016
|4527
|2005.04.25 11:19
|t/p
|2264
|0.30
|1.3016
|0.0000
|1.3016
|60.00
|27533.83
|4528
|2005.04.25 11:19
|close
|2263
|0.30
|1.3013
|0.0000
|1.2991
|-6.00
|27527.83
|4529
|2005.04.26 09:00
|buy
|2265
|0.30
|1.3009
|1.2884
|1.3029
|4530
|2005.04.26 10:49
|buy
|2266
|0.30
|1.2984
|1.2882
|1.3004
|4531
|2005.04.26 17:16
|buy
|2267
|1.20
|1.2959
|1.2880
|1.2979
|4532
|2005.04.26 19:06
|close
|2267
|1.20
|1.2974
|1.2880
|1.2979
|180.00
|27707.83
|4533
|2005.04.26 19:06
|close
|2266
|0.30
|1.2972
|1.2882
|1.3004
|-36.00
|27671.83
|4534
|2005.04.26 19:06
|close
|2265
|0.30
|1.2972
|1.2884
|1.3029
|-111.00
|27560.83
|4535
|2005.04.27 02:00
|buy
|2268
|0.30
|1.2982
|1.2857
|1.3002
|4536
|2005.04.27 08:55
|buy
|2269
|0.30
|1.2958
|1.2856
|1.2978
|4537
|2005.04.27 09:03
|buy
|2270
|1.20
|1.2933
|1.2854
|1.2953
|4538
|2005.04.27 09:59
|buy
|2271
|8.10
|1.2909
|1.2853
|1.2929
|4539
|2005.04.27 09:59
|sell
|2272
|0.30
|1.2909
|0.0000
|1.2889
|4540
|2005.04.27 10:06
|close
|2271
|8.10
|1.2917
|1.2853
|1.2929
|648.00
|28208.83
|4541
|2005.04.27 10:06
|close
|2270
|1.20
|1.2919
|1.2854
|1.2953
|-168.00
|28040.83
|4542
|2005.04.27 10:06
|close
|2269
|0.30
|1.2919
|1.2856
|1.2978
|-117.00
|27923.83
|4543
|2005.04.27 10:06
|close
|2268
|0.30
|1.2919
|1.2857
|1.3002
|-189.00
|27734.83
|4544
|2005.04.27 11:11
|sell
|2273
|0.30
|1.2933
|0.0000
|1.2913
|4545
|2005.04.27 12:17
|close
|2273
|0.30
|1.2914
|0.0000
|1.2913
|57.00
|27791.83
|4546
|2005.04.27 12:17
|close
|2272
|0.30
|1.2915
|0.0000
|1.2889
|-18.00
|27773.83
|4547
|2005.04.27 18:00
|buy
|2274
|0.30
|1.2969
|1.2844
|1.2989
|4548
|2005.04.27 18:55
|buy
|2275
|0.30
|1.2945
|1.2843
|1.2965
|4549
|2005.04.28 01:11
|buy
|2276
|1.20
|1.2919
|1.2840
|1.2939
|4550
|2005.04.28 03:02
|close
|2276
|1.20
|1.2934
|1.2840
|1.2939
|180.00
|27953.83
|4551
|2005.04.28 03:02
|close
|2275
|0.30
|1.2933
|1.2843
|1.2965
|-39.33
|27914.50
|4552
|2005.04.28 03:02
|close
|2274
|0.30
|1.2933
|1.2844
|1.2989
|-111.33
|27803.17
|4553
|2005.04.29 06:00
|buy
|2277
|0.30
|1.2923
|1.2798
|1.2943
|4554
|2005.04.29 07:41
|close
|2277
|0.30
|1.2938
|1.2798
|1.2943
|45.00
|27848.17
|4555
|2005.04.29 09:00
|buy
|2278
|0.30
|1.2941
|1.2816
|1.2961
|4556
|2005.04.29 09:08
|close
|2278
|0.30
|1.2956
|1.2816
|1.2961
|45.00
|27893.17
|4557
|2005.04.29 09:08
|buy
|2279
|0.30
|1.2956
|1.2831
|1.2976
|4558
|2005.04.29 09:26
|close
|2279
|0.30
|1.2972
|1.2831
|1.2976
|48.00
|27941.17
|4559
|2005.04.29 09:26
|buy
|2280
|0.30
|1.2973
|1.2848
|1.2993
|4560
|2005.04.29 15:31
|buy
|2281
|0.30
|1.2949
|1.2847
|1.2969
|4561
|2005.04.29 17:22
|buy
|2282
|1.20
|1.2925
|1.2846
|1.2945
|4562
|2005.04.29 19:00
|sell
|2283
|0.30
|1.2922
|0.0000
|1.2902
|4563
|2005.04.29 19:36
|close
|2283
|0.30
|1.2908
|0.0000
|1.2902
|42.00
|27983.17
|4564
|2005.04.29 19:36
|sell
|2284
|0.30
|1.2908
|0.0000
|1.2888
|4565
|2005.04.29 19:38
|close
|2284
|0.30
|1.2893
|0.0000
|1.2888
|45.00
|28028.17
|4566
|2005.04.29 19:38
|sell
|2285
|0.30
|1.2894
|0.0000
|1.2874
|4567
|2005.04.29 19:38
|buy
|2286
|8.10
|1.2895
|1.2839
|1.2915
|4568
|2005.04.29 19:45
|close
|2286
|8.10
|1.2905
|1.2839
|1.2915
|810.00
|28838.17
|4569
|2005.04.29 19:45
|close
|2282
|1.20
|1.2903
|1.2846
|1.2945
|-264.00
|28574.17
|4570
|2005.04.29 19:45
|close
|2281
|0.30
|1.2903
|1.2847
|1.2969
|-138.00
|28436.17
|4571
|2005.04.29 19:45
|close
|2280
|0.30
|1.2903
|1.2848
|1.2993
|-210.00
|28226.17
|4572
|2005.04.29 20:26
|close
|2285
|0.30
|1.2877
|0.0000
|1.2874
|51.00
|28277.17
|4573
|2005.04.29 20:26
|sell
|2287
|0.40
|1.2877
|0.0000
|1.2857
|4574
|2005.04.29 20:27
|close
|2287
|0.40
|1.2866
|0.0000
|1.2857
|44.00
|28321.17
|4575
|2005.04.29 20:27
|sell
|2288
|0.40
|1.2867
|0.0000
|1.2847
|4576
|2005.04.29 21:40
|close
|2288
|0.40
|1.2856
|0.0000
|1.2847
|44.00
|28365.17
|4577
|2005.05.03 13:00
|buy
|2289
|0.40
|1.2876
|1.2751
|1.2896
|4578
|2005.05.03 14:10
|buy
|2290
|0.40
|1.2853
|1.2751
|1.2873
|4579
|2005.05.03 16:02
|close
|2290
|0.40
|1.2870
|1.2751
|1.2873
|68.00
|28433.17
|4580
|2005.05.03 16:02
|close
|2289
|0.40
|1.2868
|1.2751
|1.2896
|-32.00
|28401.17
|4581
|2005.05.03 18:00
|buy
|2291
|0.40
|1.2891
|1.2766
|1.2911
|4582
|2005.05.03 19:41
|close
|2291
|0.40
|1.2902
|1.2766
|1.2911
|44.00
|28445.17
|4583
|2005.05.05 19:00
|sell
|2292
|0.40
|1.2936
|0.0000
|1.2916
|4584
|2005.05.05 19:50
|sell
|2293
|0.40
|1.2960
|0.0000
|1.2940
|4585
|2005.05.05 20:31
|close
|2293
|0.40
|1.2941
|0.0000
|1.2940
|76.00
|28521.17
|4586
|2005.05.05 20:31
|close
|2292
|0.40
|1.2942
|0.0000
|1.2916
|-24.00
|28497.17
|4587
|2005.05.05 21:00
|sell
|2294
|0.40
|1.2942
|0.0000
|1.2922
|4588
|2005.05.06 13:07
|sell
|2295
|0.40
|1.2966
|0.0000
|1.2946
|4589
|2005.05.06 14:54
|close
|2295
|0.40
|1.2948
|0.0000
|1.2946
|72.00
|28569.17
|4590
|2005.05.06 14:54
|close
|2294
|0.40
|1.2952
|0.0000
|1.2922
|-39.40
|28529.77
|4591
|2005.05.09 23:00
|buy
|2296
|0.40
|1.2846
|1.2721
|1.2866
|4592
|2005.05.10 00:11
|close
|2296
|0.40
|1.2859
|1.2721
|1.2866
|50.52
|28580.29
|4593
|2005.05.10 00:11
|buy
|2297
|0.40
|1.2858
|1.2733
|1.2878
|4594
|2005.05.10 00:14
|close
|2297
|0.40
|1.2872
|1.2733
|1.2878
|56.00
|28636.29
|4595
|2005.05.10 00:14
|buy
|2298
|0.40
|1.2881
|1.2756
|1.2901
|4596
|2005.05.10 01:19
|buy
|2299
|0.40
|1.2856
|1.2754
|1.2876
|4597
|2005.05.10 09:21
|buy
|2300
|1.60
|1.2832
|1.2753
|1.2852
|4598
|2005.05.10 11:52
|close
|2300
|1.60
|1.2847
|1.2753
|1.2852
|240.00
|28876.29
|4599
|2005.05.10 11:52
|close
|2299
|0.40
|1.2846
|1.2754
|1.2876
|-40.00
|28836.29
|4600
|2005.05.10 11:52
|close
|2298
|0.40
|1.2846
|1.2756
|1.2901
|-140.00
|28696.29
|4601
|2005.05.16 18:00
|buy
|2301
|0.40
|1.2625
|1.2500
|1.2645
|4602
|2005.05.16 18:35
|close
|2301
|0.40
|1.2638
|1.2500
|1.2645
|52.00
|28748.29
|4603
|2005.05.16 18:35
|buy
|2302
|0.40
|1.2638
|1.2513
|1.2658
|4604
|2005.05.16 23:58
|close
|2302
|0.40
|1.2651
|1.2513
|1.2658
|52.00
|28800.29
|4605
|2005.05.16 23:58
|buy
|2303
|0.40
|1.2652
|1.2527
|1.2672
|4606
|2005.05.17 00:27
|buy
|2304
|0.40
|1.2628
|1.2526
|1.2648
|4607
|2005.05.17 01:22
|close
|2304
|0.40
|1.2646
|1.2526
|1.2648
|72.00
|28872.29
|4608
|2005.05.17 01:22
|close
|2303
|0.40
|1.2643
|1.2527
|1.2672
|-37.48
|28834.81
|4609
|2005.05.17 02:00
|buy
|2305
|0.40
|1.2641
|1.2516
|1.2661
|4610
|2005.05.17 03:44
|buy
|2306
|0.40
|1.2617
|1.2515
|1.2637
|4611
|2005.05.17 06:13
|close
|2306
|0.40
|1.2635
|1.2515
|1.2637
|72.00
|28906.81
|4612
|2005.05.17 06:13
|close
|2305
|0.40
|1.2634
|1.2516
|1.2661
|-28.00
|28878.81
|4613
|2005.05.17 18:00
|sell
|2307
|0.40
|1.2637
|0.0000
|1.2617
|4614
|2005.05.17 21:53
|close
|2307
|0.40
|1.2625
|0.0000
|1.2617
|48.00
|28926.81
|4615
|2005.05.18 11:00
|buy
|2308
|0.40
|1.2628
|1.2503
|1.2648
|4616
|2005.05.18 15:31
|close
|2308
|0.40
|1.2641
|1.2503
|1.2648
|52.00
|28978.81
|4617
|2005.05.18 17:00
|buy
|2309
|0.40
|1.2623
|1.2498
|1.2643
|4618
|2005.05.18 17:13
|close
|2309
|0.40
|1.2634
|1.2498
|1.2643
|44.00
|29022.81
|4619
|2005.05.18 17:13
|buy
|2310
|0.40
|1.2635
|1.2510
|1.2655
|4620
|2005.05.18 17:51
|close
|2310
|0.40
|1.2648
|1.2510
|1.2655
|52.00
|29074.81
|4621
|2005.05.18 17:51
|buy
|2311
|0.40
|1.2648
|1.2523
|1.2668
|4622
|2005.05.18 18:41
|close
|2311
|0.40
|1.2660
|1.2523
|1.2668
|48.00
|29122.81
|4623
|2005.05.18 18:41
|buy
|2312
|0.40
|1.2667
|1.2542
|1.2687
|4624
|2005.05.18 19:52
|close
|2312
|0.40
|1.2678
|1.2542
|1.2687
|44.00
|29166.81
|4625
|2005.05.19 13:00
|sell
|2313
|0.40
|1.2653
|0.0000
|1.2633
|4626
|2005.05.19 14:24
|close
|2313
|0.40
|1.2642
|0.0000
|1.2633
|44.00
|29210.81
|4627
|2005.05.19 16:00
|sell
|2314
|0.40
|1.2628
|0.0000
|1.2608
|4628
|2005.05.19 16:17
|close
|2314
|0.40
|1.2617
|0.0000
|1.2608
|44.00
|29254.81
|4629
|2005.05.19 16:17
|sell
|2315
|0.40
|1.2617
|0.0000
|1.2597
|4630
|2005.05.19 19:06
|close
|2315
|0.40
|1.2606
|0.0000
|1.2597
|44.00
|29298.81
|4631
|2005.05.23 18:00
|buy
|2316
|0.40
|1.2587
|1.2462
|1.2607
|4632
|2005.05.23 19:07
|buy
|2317
|0.40
|1.2563
|1.2461
|1.2583
|4633
|2005.05.23 20:49
|close
|2317
|0.40
|1.2581
|1.2461
|1.2583
|72.00
|29370.81
|4634
|2005.05.23 20:49
|close
|2316
|0.40
|1.2579
|1.2462
|1.2607
|-32.00
|29338.81
|4635
|2005.05.23 21:00
|buy
|2318
|0.40
|1.2583
|1.2458
|1.2603
|4636
|2005.05.24 04:45
|buy
|2319
|0.40
|1.2559
|1.2457
|1.2579
|4637
|2005.05.24 08:58
|close
|2319
|0.40
|1.2577
|1.2457
|1.2579
|72.00
|29410.81
|4638
|2005.05.24 08:58
|close
|2318
|0.40
|1.2578
|1.2458
|1.2603
|-21.48
|29389.33
|4639
|2005.05.24 11:00
|buy
|2320
|0.40
|1.2596
|1.2471
|1.2616
|4640
|2005.05.24 12:11
|buy
|2321
|0.40
|1.2572
|1.2470
|1.2592
|4641
|2005.05.24 13:15
|close
|2321
|0.40
|1.2590
|1.2470
|1.2592
|72.00
|29461.33
|4642
|2005.05.24 13:15
|close
|2320
|0.40
|1.2589
|1.2471
|1.2616
|-28.00
|29433.33
|4643
|2005.05.25 02:00
|sell
|2322
|0.40
|1.2565
|0.0000
|1.2545
|4644
|2005.05.25 04:48
|sell
|2323
|0.40
|1.2589
|0.0000
|1.2569
|4645
|2005.05.25 07:00
|buy
|2324
|0.40
|1.2596
|1.2471
|1.2616
|4646
|2005.05.25 11:34
|close
|2323
|0.40
|1.2571
|0.0000
|1.2569
|72.00
|29505.33
|4647
|2005.05.25 11:34
|close
|2322
|0.40
|1.2572
|0.0000
|1.2545
|-28.00
|29477.33
|4648
|2005.05.25 11:34
|buy
|2325
|0.40
|1.2570
|1.2468
|1.2590
|4649
|2005.05.25 13:00
|sell
|2326
|0.40
|1.2575
|0.0000
|1.2555
|4650
|2005.05.25 13:42
|close
|2326
|0.40
|1.2563
|0.0000
|1.2555
|48.00
|29525.33
|4651
|2005.05.25 13:42
|sell
|2327
|0.40
|1.2565
|0.0000
|1.2545
|4652
|2005.05.25 14:32
|close
|2327
|0.40
|1.2553
|0.0000
|1.2545
|48.00
|29573.33
|4653
|2005.05.25 14:32
|sell
|2328
|0.40
|1.2555
|0.0000
|1.2535
|4654
|2005.05.25 15:54
|sell
|2329
|0.40
|1.2581
|0.0000
|1.2561
|4655
|2005.05.25 16:05
|t/p
|2325
|0.40
|1.2590
|1.2468
|1.2590
|80.00
|29653.33
|4656
|2005.05.25 16:05
|close
|2324
|0.40
|1.2590
|1.2471
|1.2616
|-24.00
|29629.33
|4657
|2005.05.25 16:22
|sell
|2330
|0.80
|1.2607
|0.0000
|1.2587
|4658
|2005.05.26 07:28
|t/p
|2330
|0.80
|1.2587
|0.0000
|1.2587
|163.60
|29792.93
|4659
|2005.05.26 07:28
|close
|2329
|0.40
|1.2586
|0.0000
|1.2561
|-18.20
|29774.73
|4660
|2005.05.26 07:28
|close
|2328
|0.40
|1.2586
|0.0000
|1.2535
|-122.20
|29652.53
|4661
|2005.05.26 09:00
|sell
|2331
|0.40
|1.2553
|0.0000
|1.2533
|4662
|2005.05.26 09:10
|close
|2331
|0.40
|1.2540
|0.0000
|1.2533
|52.00
|29704.53
|4663
|2005.05.26 09:10
|sell
|2332
|0.40
|1.2539
|0.0000
|1.2519
|4664
|2005.05.26 09:53
|sell
|2333
|0.40
|1.2564
|0.0000
|1.2544
|4665
|2005.05.26 10:33
|close
|2333
|0.40
|1.2545
|0.0000
|1.2544
|76.00
|29780.53
|4666
|2005.05.26 10:33
|close
|2332
|0.40
|1.2548
|0.0000
|1.2519
|-36.00
|29744.53
|4667
|2005.05.27 15:00
|buy
|2334
|0.40
|1.2548
|1.2423
|1.2568
|4668
|2005.05.27 16:49
|buy
|2335
|0.40
|1.2524
|1.2422
|1.2544
|4669
|2005.05.27 17:05
|close
|2335
|0.40
|1.2542
|1.2422
|1.2544
|72.00
|29816.53
|4670
|2005.05.27 17:05
|close
|2334
|0.40
|1.2540
|1.2423
|1.2568
|-32.00
|29784.53
|4671
|2005.05.27 18:00
|buy
|2336
|0.40
|1.2546
|1.2421
|1.2566
|4672
|2005.05.27 18:21
|close
|2336
|0.40
|1.2560
|1.2421
|1.2566
|56.00
|29840.53
|4673
|2005.05.27 18:21
|buy
|2337
|0.40
|1.2560
|1.2435
|1.2580
|4674
|2005.05.27 18:37
|close
|2337
|0.40
|1.2573
|1.2435
|1.2580
|52.00
|29892.53
|4675
|2005.05.27 18:37
|buy
|2338
|0.40
|1.2573
|1.2448
|1.2593
|4676
|2005.05.27 19:37
|close
|2338
|0.40
|1.2588
|1.2448
|1.2593
|60.00
|29952.53
|4677
|2005.05.27 20:00
|buy
|2339
|0.40
|1.2586
|1.2461
|1.2606
|4678
|2005.05.30 01:00
|buy
|2340
|0.40
|1.2540
|1.2438
|1.2560
|4679
|2005.05.30 02:26
|buy
|2341
|1.60
|1.2516
|1.2437
|1.2536
|4680
|2005.05.30 03:25
|close
|2341
|1.60
|1.2534
|1.2437
|1.2536
|288.00
|30240.53
|4681
|2005.05.30 03:25
|close
|2340
|0.40
|1.2532
|1.2438
|1.2560
|-32.00
|30208.53
|4682
|2005.05.30 03:25
|close
|2339
|0.40
|1.2532
|1.2461
|1.2606
|-217.48
|29991.05
|4683
|2005.05.30 05:00
|sell
|2342
|0.40
|1.2542
|0.0000
|1.2522
|4684
|2005.05.30 08:43
|close
|2342
|0.40
|1.2528
|0.0000
|1.2522
|56.00
|30047.05
|4685
|2005.06.02 13:00
|buy
|2343
|0.40
|1.2269
|1.2144
|1.2289
|4686
|2005.06.02 13:44
|close
|2343
|0.40
|1.2282
|1.2144
|1.2289
|52.00
|30099.05
|4687
|2005.06.02 13:44
|buy
|2344
|0.40
|1.2282
|1.2157
|1.2302
|4688
|2005.06.02 16:13
|buy
|2345
|0.40
|1.2258
|1.2156
|1.2278
|4689
|2005.06.02 17:22
|close
|2345
|0.40
|1.2277
|1.2156
|1.2278
|76.00
|30175.05
|4690
|2005.06.02 17:22
|close
|2344
|0.40
|1.2276
|1.2157
|1.2302
|-24.00
|30151.05
|4691
|2005.06.02 20:00
|buy
|2346
|0.40
|1.2281
|1.2156
|1.2301
|4692
|2005.06.02 21:31
|close
|2346
|0.40
|1.2293
|1.2156
|1.2301
|48.00
|30199.05
|4693
|2005.06.02 21:31
|buy
|2347
|0.40
|1.2294
|1.2169
|1.2314
|4694
|2005.06.02 22:17
|buy
|2348
|0.40
|1.2270
|1.2168
|1.2290
|4695
|2005.06.03 03:45
|close
|2348
|0.40
|1.2288
|1.2168
|1.2290
|70.52
|30269.57
|4696
|2005.06.03 03:45
|close
|2347
|0.40
|1.2287
|1.2169
|1.2314
|-29.48
|30240.09
|4697
|2005.06.03 19:00
|sell
|2349
|0.40
|1.2229
|0.0000
|1.2209
|4698
|2005.06.03 19:16
|close
|2349
|0.40
|1.2216
|0.0000
|1.2209
|52.00
|30292.09
|4699
|2005.06.03 19:16
|sell
|2350
|0.40
|1.2215
|0.0000
|1.2195
|4700
|2005.06.04 00:07
|sell
|2351
|0.40
|1.2240
|0.0000
|1.2220
|4701
|2005.06.06 02:34
|t/p
|2351
|0.40
|1.2220
|0.0000
|1.2220
|80.60
|30372.69
|4702
|2005.06.06 02:34
|close
|2350
|0.40
|1.2220
|0.0000
|1.2195
|-19.40
|30353.29
|4703
|2005.06.06 09:00
|buy
|2352
|0.40
|1.2266
|1.2141
|1.2286
|4704
|2005.06.06 09:21
|buy
|2353
|0.40
|1.2242
|1.2140
|1.2262
|4705
|2005.06.06 09:45
|close
|2353
|0.40
|1.2260
|1.2140
|1.2262
|72.00
|30425.29
|4706
|2005.06.06 09:45
|close
|2352
|0.40
|1.2259
|1.2141
|1.2286
|-28.00
|30397.29
|4707
|2005.06.06 09:46
|buy
|2354
|0.40
|1.2258
|1.2133
|1.2278
|4708
|2005.06.06 09:56
|close
|2354
|0.40
|1.2270
|1.2133
|1.2278
|48.00
|30445.29
|4709
|2005.06.06 09:56
|buy
|2355
|0.40
|1.2271
|1.2146
|1.2291
|4710
|2005.06.06 12:00
|close
|2355
|0.40
|1.2285
|1.2146
|1.2291
|56.00
|30501.29
|4711
|2005.06.06 13:00
|buy
|2356
|0.40
|1.2272
|1.2147
|1.2292
|4712
|2005.06.06 14:47
|close
|2356
|0.40
|1.2284
|1.2147
|1.2292
|48.00
|30549.29
|4713
|2005.06.07 02:00
|sell
|2357
|0.40
|1.2258
|0.0000
|1.2238
|4714
|2005.06.07 04:31
|close
|2357
|0.40
|1.2246
|0.0000
|1.2238
|48.00
|30597.29
|4715
|2005.06.07 07:00
|sell
|2358
|0.40
|1.2254
|0.0000
|1.2234
|4716
|2005.06.07 08:38
|sell
|2359
|0.40
|1.2278
|0.0000
|1.2258
|4717
|2005.06.07 09:29
|sell
|2360
|0.80
|1.2303
|0.0000
|1.2283
|4718
|2005.06.07 10:09
|t/p
|2360
|0.80
|1.2283
|0.0000
|1.2283
|160.00
|30757.29
|4719
|2005.06.07 10:09
|close
|2359
|0.40
|1.2283
|0.0000
|1.2258
|-20.00
|30737.29
|4720
|2005.06.07 10:09
|close
|2358
|0.40
|1.2283
|0.0000
|1.2234
|-116.00
|30621.29
|4721
|2005.06.07 19:00
|sell
|2361
|0.40
|1.2275
|0.0000
|1.2255
|4722
|2005.06.08 03:54
|sell
|2362
|0.40
|1.2301
|0.0000
|1.2281
|4723
|2005.06.08 06:47
|sell
|2363
|0.80
|1.2325
|0.0000
|1.2305
|4724
|2005.06.08 06:56
|t/p
|2363
|0.80
|1.2305
|0.0000
|1.2305
|160.00
|30781.29
|4725
|2005.06.08 06:56
|close
|2362
|0.40
|1.2305
|0.0000
|1.2281
|-16.00
|30765.29
|4726
|2005.06.08 06:56
|close
|2361
|0.40
|1.2305
|0.0000
|1.2255
|-119.40
|30645.89
|4727
|2005.06.08 22:00
|sell
|2364
|0.40
|1.2240
|0.0000
|1.2220
|4728
|2005.06.08 22:08
|close
|2364
|0.40
|1.2228
|0.0000
|1.2220
|48.00
|30693.89
|4729
|2005.06.08 22:08
|sell
|2365
|0.40
|1.2227
|0.0000
|1.2207
|4730
|2005.06.09 04:14
|sell
|2366
|0.40
|1.2250
|0.0000
|1.2230
|4731
|2005.06.09 06:08
|close
|2366
|0.40
|1.2232
|0.0000
|1.2230
|72.00
|30765.89
|4732
|2005.06.09 06:08
|close
|2365
|0.40
|1.2235
|0.0000
|1.2207
|-30.20
|30735.69
|4733
|2005.06.10 07:00
|buy
|2367
|0.40
|1.2236
|1.2111
|1.2256
|4734
|2005.06.10 13:50
|close
|2367
|0.40
|1.2248
|1.2111
|1.2256
|48.00
|30783.69
|4735
|2005.06.10 15:00
|buy
|2368
|0.40
|1.2234
|1.2109
|1.2254
|4736
|2005.06.10 15:31
|buy
|2369
|0.40
|1.2209
|1.2107
|1.2229
|4737
|2005.06.10 15:34
|t/p
|2369
|0.40
|1.2229
|1.2107
|1.2229
|80.00
|30863.69
|4738
|2005.06.10 15:34
|close
|2368
|0.40
|1.2229
|1.2109
|1.2254
|-20.00
|30843.69
|4739
|2005.06.10 15:34
|buy
|2370
|0.40
|1.2234
|1.2109
|1.2254
|4740
|2005.06.10 15:38
|buy
|2371
|0.40
|1.2206
|1.2104
|1.2226
|4741
|2005.06.10 16:40
|buy
|2372
|1.60
|1.2180
|1.2101
|1.2200
|4742
|2005.06.10 16:42
|close
|2372
|1.60
|1.2197
|1.2101
|1.2200
|272.00
|31115.69
|4743
|2005.06.10 16:42
|close
|2371
|0.40
|1.2193
|1.2104
|1.2226
|-52.00
|31063.69
|4744
|2005.06.10 16:42
|close
|2370
|0.40
|1.2193
|1.2109
|1.2254
|-164.00
|30899.69
|4745
|2005.06.13 23:00
|buy
|2373
|0.40
|1.2112
|1.1987
|1.2132
|4746
|2005.06.14 03:14
|close
|2373
|0.40
|1.2125
|1.1987
|1.2132
|50.52
|30950.21
|4747
|2005.06.14 05:00
|buy
|2374
|0.40
|1.2134
|1.2009
|1.2154
|4748
|2005.06.14 08:44
|buy
|2375
|0.40
|1.2110
|1.2008
|1.2130
|4749
|2005.06.14 09:47
|close
|2375
|0.40
|1.2129
|1.2008
|1.2130
|76.00
|31026.21
|4750
|2005.06.14 09:47
|close
|2374
|0.40
|1.2128
|1.2009
|1.2154
|-24.00
|31002.21
|4751
|2005.06.14 18:00
|sell
|2376
|0.40
|1.2047
|0.0000
|1.2027
|4752
|2005.06.14 18:11
|close
|2376
|0.40
|1.2034
|0.0000
|1.2027
|52.00
|31054.21
|4753
|2005.06.14 18:11
|sell
|2377
|0.40
|1.2034
|0.0000
|1.2014
|4754
|2005.06.14 18:36
|sell
|2378
|0.40
|1.2059
|0.0000
|1.2039
|4755
|2005.06.14 18:54
|close
|2378
|0.40
|1.2040
|0.0000
|1.2039
|76.00
|31130.21
|4756
|2005.06.14 18:54
|close
|2377
|0.40
|1.2041
|0.0000
|1.2014
|-28.00
|31102.21
|4757
|2005.06.14 18:54
|sell
|2379
|0.40
|1.2040
|0.0000
|1.2020
|4758
|2005.06.14 19:05
|close
|2379
|0.40
|1.2028
|0.0000
|1.2020
|48.00
|31150.21
|4759
|2005.06.15 18:00
|buy
|2380
|0.40
|1.2114
|1.1989
|1.2134
|4760
|2005.06.15 18:19
|buy
|2381
|0.40
|1.2088
|1.1986
|1.2108
|4761
|2005.06.15 18:40
|close
|2381
|0.40
|1.2107
|1.1986
|1.2108
|76.00
|31226.21
|4762
|2005.06.15 18:40
|close
|2380
|0.40
|1.2106
|1.1989
|1.2134
|-32.00
|31194.21
|4763
|2005.06.15 18:40
|buy
|2382
|0.40
|1.2112
|1.1987
|1.2132
|4764
|2005.06.15 20:53
|close
|2382
|0.40
|1.2127
|1.1987
|1.2132
|60.00
|31254.21
|4765
|2005.06.15 20:53
|buy
|2383
|0.40
|1.2126
|1.2001
|1.2146
|4766
|2005.06.16 04:13
|buy
|2384
|0.40
|1.2102
|1.2000
|1.2122
|4767
|2005.06.16 06:49
|buy
|2385
|1.60
|1.2078
|1.1999
|1.2098
|4768
|2005.06.16 07:00
|sell
|2386
|0.40
|1.2068
|0.0000
|1.2048
|4769
|2005.06.16 11:25
|close
|2385
|1.60
|1.2092
|1.1999
|1.2098
|224.00
|31478.21
|4770
|2005.06.16 11:25
|close
|2384
|0.40
|1.2090
|1.2000
|1.2122
|-48.00
|31430.21
|4771
|2005.06.16 11:25
|close
|2383
|0.40
|1.2090
|1.2001
|1.2146
|-148.44
|31281.77
|4772
|2005.06.16 11:26
|sell
|2387
|0.40
|1.2092
|0.0000
|1.2072
|4773
|2005.06.16 12:43
|sell
|2388
|0.80
|1.2116
|0.0000
|1.2096
|4774
|2005.06.16 15:48
|sell
|2389
|2.40
|1.2141
|0.0000
|1.2121
|4775
|2005.06.16 15:48
|buy
|2390
|0.40
|1.2141
|1.2016
|1.2161
|4776
|2005.06.16 16:14
|close
|2390
|0.40
|1.2154
|1.2016
|1.2161
|52.00
|31333.77
|4777
|2005.06.16 16:14
|buy
|2391
|0.40
|1.2153
|1.2028
|1.2173
|4778
|2005.06.16 16:26
|close
|2391
|0.40
|1.2167
|1.2028
|1.2173
|56.00
|31389.77
|4779
|2005.06.16 16:26
|buy
|2392
|0.40
|1.2167
|1.2042
|1.2187
|4780
|2005.06.16 16:26
|sell
|2393
|12.00
|1.2165
|0.0000
|1.2145
|4781
|2005.06.16 16:27
|close
|2393
|12.00
|1.2154
|0.0000
|1.2145
|1320.00
|32709.77
|4782
|2005.06.16 16:27
|close
|2389
|2.40
|1.2159
|0.0000
|1.2121
|-432.00
|32277.77
|4783
|2005.06.16 16:27
|close
|2388
|0.80
|1.2159
|0.0000
|1.2096
|-344.00
|31933.77
|4784
|2005.06.16 16:27
|close
|2387
|0.40
|1.2159
|0.0000
|1.2072
|-268.00
|31665.77
|4785
|2005.06.16 16:27
|close
|2386
|0.40
|1.2159
|0.0000
|1.2048
|-364.00
|31301.77
|4786
|2005.06.16 16:31
|buy
|2394
|0.40
|1.2142
|1.2040
|1.2162
|4787
|2005.06.16 16:42
|buy
|2395
|1.60
|1.2114
|1.2035
|1.2134
|4788
|2005.06.16 16:50
|buy
|2396
|10.80
|1.2090
|1.2034
|1.2110
|4789
|2005.06.16 16:50
|sell
|2397
|0.40
|1.2093
|0.0000
|1.2073
|4790
|2005.06.16 16:50
|close
|2396
|10.80
|1.2098
|1.2034
|1.2110
|864.00
|32165.77
|4791
|2005.06.16 16:50
|close
|2395
|1.60
|1.2097
|1.2035
|1.2134
|-272.00
|31893.77
|4792
|2005.06.16 16:50
|close
|2394
|0.40
|1.2097
|1.2040
|1.2162
|-180.00
|31713.77
|4793
|2005.06.16 16:50
|close
|2392
|0.40
|1.2097
|1.2042
|1.2187
|-280.00
|31433.77
|4794
|2005.06.16 16:58
|close
|2397
|0.40
|1.2080
|0.0000
|1.2073
|52.00
|31485.77
|4795
|2005.06.16 21:00
|sell
|2398
|0.40
|1.2090
|0.0000
|1.2070
|4796
|2005.06.17 00:30
|sell
|2399
|0.40
|1.2114
|0.0000
|1.2094
|4797
|2005.06.17 01:23
|close
|2399
|0.40
|1.2095
|0.0000
|1.2094
|76.00
|31561.77
|4798
|2005.06.17 01:23
|close
|2398
|0.40
|1.2096
|0.0000
|1.2070
|-23.40
|31538.37
|4799
|2005.06.20 18:00
|sell
|2400
|0.40
|1.2138
|0.0000
|1.2118
|4800
|2005.06.21 00:26
|sell
|2401
|0.40
|1.2162
|0.0000
|1.2142
|4801
|2005.06.21 02:01
|close
|2401
|0.40
|1.2144
|0.0000
|1.2142
|72.00
|31610.37
|4802
|2005.06.21 02:01
|close
|2400
|0.40
|1.2149
|0.0000
|1.2118
|-43.40
|31566.97
|4803
|2005.06.21 21:00
|buy
|2402
|0.40
|1.2154
|1.2029
|1.2174
|4804
|2005.06.21 21:23
|close
|2402
|0.40
|1.2166
|1.2029
|1.2174
|48.00
|31614.97
|4805
|2005.06.21 21:23
|buy
|2403
|0.40
|1.2165
|1.2040
|1.2185
|4806
|2005.06.21 21:31
|close
|2403
|0.40
|1.2181
|1.2040
|1.2185
|64.00
|31678.97
|4807
|2005.06.21 21:31
|buy
|2404
|0.40
|1.2182
|1.2057
|1.2202
|4808
|2005.06.22 02:40
|close
|2404
|0.40
|1.2194
|1.2057
|1.2202
|46.52
|31725.49
|4809
|2005.06.22 02:40
|buy
|2405
|0.40
|1.2200
|1.2075
|1.2220
|4810
|2005.06.22 03:48
|buy
|2406
|0.40
|1.2174
|1.2072
|1.2194
|4811
|2005.06.22 09:57
|t/p
|2406
|0.40
|1.2194
|1.2072
|1.2194
|80.00
|31805.49
|4812
|2005.06.22 09:57
|close
|2405
|0.40
|1.2196
|1.2075
|1.2220
|-16.00
|31789.49
|4813
|2005.06.22 14:00
|sell
|2407
|0.40
|1.2123
|0.0000
|1.2103
|4814
|2005.06.22 14:15
|close
|2407
|0.40
|1.2111
|0.0000
|1.2103
|48.00
|31837.49
|4815
|2005.06.22 14:15
|sell
|2408
|0.40
|1.2114
|0.0000
|1.2094
|4816
|2005.06.22 17:05
|sell
|2409
|0.40
|1.2138
|0.0000
|1.2118
|4817
|2005.06.22 19:06
|t/p
|2409
|0.40
|1.2118
|0.0000
|1.2118
|80.00
|31917.49
|4818
|2005.06.22 19:06
|close
|2408
|0.40
|1.2117
|0.0000
|1.2094
|-12.00
|31905.49
|4819
|2005.06.24 13:00
|buy
|2410
|0.40
|1.2074
|1.1949
|1.2094
|4820
|2005.06.24 13:23
|close
|2410
|0.40
|1.2087
|1.1949
|1.2094
|52.00
|31957.49
|4821
|2005.06.24 13:23
|buy
|2411
|0.40
|1.2088
|1.1963
|1.2108
|4822
|2005.06.24 15:48
|buy
|2412
|0.40
|1.2064
|1.1962
|1.2084
|4823
|2005.06.24 16:08
|t/p
|2412
|0.40
|1.2084
|1.1962
|1.2084
|80.00
|32037.49
|4824
|2005.06.24 16:08
|close
|2411
|0.40
|1.2084
|1.1963
|1.2108
|-16.00
|32021.49
|4825
|2005.06.24 19:00
|buy
|2413
|0.40
|1.2087
|1.1962
|1.2107
|4826
|2005.06.24 22:10
|close
|2413
|0.40
|1.2100
|1.1962
|1.2107
|52.00
|32073.49
|4827
|2005.06.28 11:00
|sell
|2414
|0.40
|1.2116
|0.0000
|1.2096
|4828
|2005.06.28 11:52
|close
|2414
|0.40
|1.2103
|0.0000
|1.2096
|52.00
|32125.49
|4829
|2005.06.28 11:52
|sell
|2415
|0.40
|1.2106
|0.0000
|1.2086
|4830
|2005.06.28 12:38
|close
|2415
|0.40
|1.2093
|0.0000
|1.2086
|52.00
|32177.49
|4831
|2005.06.28 12:39
|sell
|2416
|0.40
|1.2093
|0.0000
|1.2073
|4832
|2005.06.28 13:35
|sell
|2417
|0.40
|1.2117
|0.0000
|1.2097
|4833
|2005.06.28 14:53
|close
|2417
|0.40
|1.2098
|0.0000
|1.2097
|76.00
|32253.49
|4834
|2005.06.28 14:53
|close
|2416
|0.40
|1.2100
|0.0000
|1.2073
|-28.00
|32225.49
|4835
|2005.06.28 14:54
|sell
|2418
|0.40
|1.2099
|0.0000
|1.2079
|4836
|2005.06.28 16:05
|close
|2418
|0.40
|1.2083
|0.0000
|1.2079
|64.00
|32289.49
|4837
|2005.06.29 20:00
|buy
|2419
|0.40
|1.2088
|1.1963
|1.2108
|4838
|2005.06.29 22:48
|buy
|2420
|0.40
|1.2064
|1.1962
|1.2084
|4839
|2005.06.30 00:16
|close
|2420
|0.40
|1.2083
|1.1962
|1.2084
|71.56
|32361.05
|4840
|2005.06.30 00:17
|close
|2419
|0.40
|1.2079
|1.1963
|1.2108
|-40.44
|32320.61
|4841
|2005.06.30 05:00
|buy
|2421
|0.40
|1.2084
|1.1959
|1.2104
|4842
|2005.06.30 07:01
|close
|2421
|0.40
|1.2097
|1.1959
|1.2104
|52.00
|32372.61
|4843
|2005.06.30 13:00
|sell
|2422
|0.40
|1.2058
|0.0000
|1.2038
|4844
|2005.06.30 13:31
|close
|2422
|0.40
|1.2044
|0.0000
|1.2038
|56.00
|32428.61
|4845
|2005.06.30 13:31
|sell
|2423
|0.40
|1.2044
|0.0000
|1.2024
|4846
|2005.06.30 14:17
|sell
|2424
|0.40
|1.2069
|0.0000
|1.2049
|4847
|2005.06.30 14:53
|sell
|2425
|0.80
|1.2093
|0.0000
|1.2073
|4848
|2005.06.30 16:30
|t/p
|2425
|0.80
|1.2073
|0.0000
|1.2073
|160.00
|32588.61
|4849
|2005.06.30 16:30
|close
|2424
|0.40
|1.2073
|0.0000
|1.2049
|-16.00
|32572.61
|4850
|2005.06.30 16:30
|close
|2423
|0.40
|1.2073
|0.0000
|1.2024
|-116.00
|32456.61
|4851
|2005.07.01 15:00
|buy
|2426
|0.40
|1.2091
|1.1966
|1.2111
|4852
|2005.07.01 16:10
|buy
|2427
|0.40
|1.2068
|1.1966
|1.2088
|4853
|2005.07.01 17:05
|buy
|2428
|1.60
|1.2041
|1.1962
|1.2061
|4854
|2005.07.01 17:11
|close
|2428
|1.60
|1.2056
|1.1962
|1.2061
|240.00
|32696.61
|4855
|2005.07.01 17:11
|close
|2427
|0.40
|1.2054
|1.1966
|1.2088
|-56.00
|32640.61
|4856
|2005.07.01 17:11
|close
|2426
|0.40
|1.2054
|1.1966
|1.2111
|-148.00
|32492.61
|4857
|2005.07.05 20:00
|buy
|2429
|0.40
|1.1904
|1.1779
|1.1924
|4858
|2005.07.05 20:22
|close
|2429
|0.40
|1.1918
|1.1779
|1.1924
|56.00
|32548.61
|4859
|2005.07.05 20:22
|buy
|2430
|0.40
|1.1918
|1.1793
|1.1938
|4860
|2005.07.06 02:00
|close
|2430
|0.40
|1.1931
|1.1793
|1.1938
|50.52
|32599.13
|4861
|2005.07.06 02:00
|buy
|2431
|0.40
|1.1934
|1.1809
|1.1954
|4862
|2005.07.06 05:27
|buy
|2432
|0.40
|1.1909
|1.1807
|1.1929
|4863
|2005.07.06 08:12
|close
|2432
|0.40
|1.1928
|1.1807
|1.1929
|76.00
|32675.13
|4864
|2005.07.06 08:12
|close
|2431
|0.40
|1.1927
|1.1809
|1.1954
|-28.00
|32647.13
|4865
|2005.07.06 14:00
|sell
|2433
|0.40
|1.1907
|0.0000
|1.1887
|4866
|2005.07.06 16:48
|sell
|2434
|0.40
|1.1931
|0.0000
|1.1911
|4867
|2005.07.06 17:05
|t/p
|2434
|0.40
|1.1911
|0.0000
|1.1911
|80.00
|32727.13
|4868
|2005.07.06 17:05
|close
|2433
|0.40
|1.1911
|0.0000
|1.1887
|-16.00
|32711.13
|4869
|2005.07.07 07:00
|sell
|2435
|0.40
|1.1918
|0.0000
|1.1898
|4870
|2005.07.07 09:45
|sell
|2436
|0.40
|1.1944
|0.0000
|1.1924
|4871
|2005.07.07 09:54
|t/p
|2436
|0.40
|1.1924
|0.0000
|1.1924
|80.00
|32791.13
|4872
|2005.07.07 09:54
|close
|2435
|0.40
|1.1924
|0.0000
|1.1898
|-24.00
|32767.13
|4873
|2005.07.07 20:00
|sell
|2437
|0.40
|1.1934
|0.0000
|1.1914
|4874
|2005.07.07 20:14
|close
|2437
|0.40
|1.1919
|0.0000
|1.1914
|60.00
|32827.13
|4875
|2005.07.07 20:14
|sell
|2438
|0.40
|1.1919
|0.0000
|1.1899
|4876
|2005.07.07 20:42
|sell
|2439
|0.40
|1.1944
|0.0000
|1.1924
|4877
|2005.07.08 09:09
|close
|2439
|0.40
|1.1925
|0.0000
|1.1924
|76.60
|32903.73
|4878
|2005.07.08 09:09
|close
|2438
|0.40
|1.1926
|0.0000
|1.1899
|-27.40
|32876.33
|4879
|2005.07.08 18:00
|buy
|2440
|0.40
|1.1943
|1.1818
|1.1963
|4880
|2005.07.08 20:03
|buy
|2441
|0.40
|1.1919
|1.1817
|1.1939
|4881
|2005.07.08 20:30
|close
|2441
|0.40
|1.1938
|1.1817
|1.1939
|76.00
|32952.33
|4882
|2005.07.08 20:30
|close
|2440
|0.40
|1.1937
|1.1818
|1.1963
|-24.00
|32928.33
|4883
|2005.07.13 13:00
|sell
|2442
|0.40
|1.2177
|0.0000
|1.2157
|4884
|2005.07.13 15:31
|close
|2442
|0.40
|1.2163
|0.0000
|1.2157
|56.00
|32984.33
|4885
|2005.07.13 17:00
|sell
|2443
|0.40
|1.2123
|0.0000
|1.2103
|4886
|2005.07.13 17:31
|close
|2443
|0.40
|1.2108
|0.0000
|1.2103
|60.00
|33044.33
|4887
|2005.07.13 17:31
|sell
|2444
|0.40
|1.2107
|0.0000
|1.2087
|4888
|2005.07.13 17:40
|close
|2444
|0.40
|1.2093
|0.0000
|1.2087
|56.00
|33100.33
|4889
|2005.07.13 17:40
|sell
|2445
|0.40
|1.2093
|0.0000
|1.2073
|4890
|2005.07.13 18:04
|close
|2445
|0.40
|1.2078
|0.0000
|1.2073
|60.00
|33160.33
|4891
|2005.07.13 18:04
|sell
|2446
|0.40
|1.2079
|0.0000
|1.2059
|4892
|2005.07.13 19:07
|sell
|2447
|0.40
|1.2103
|0.0000
|1.2083
|4893
|2005.07.13 20:32
|t/p
|2447
|0.40
|1.2083
|0.0000
|1.2083
|80.00
|33240.33
|4894
|2005.07.13 20:32
|close
|2446
|0.40
|1.2083
|0.0000
|1.2059
|-16.00
|33224.33
|4895
|2005.07.14 18:00
|buy
|2448
|0.40
|1.2107
|1.1982
|1.2127
|4896
|2005.07.14 18:38
|buy
|2449
|0.40
|1.2083
|1.1981
|1.2103
|4897
|2005.07.15 03:06
|t/p
|2449
|0.40
|1.2103
|1.1981
|1.2103
|78.52
|33302.85
|4898
|2005.07.15 03:06
|close
|2448
|0.40
|1.2103
|1.1982
|1.2127
|-17.48
|33285.37
|4899
|2005.07.15 05:00
|buy
|2450
|0.40
|1.2096
|1.1971
|1.2116
|4900
|2005.07.15 07:21
|close
|2450
|0.40
|1.2110
|1.1971
|1.2116
|56.00
|33341.37
|4901
|2005.07.15 09:00
|buy
|2451
|0.40
|1.2107
|1.1982
|1.2127
|4902
|2005.07.15 09:04
|close
|2451
|0.40
|1.2120
|1.1982
|1.2127
|52.00
|33393.37
|4903
|2005.07.15 09:04
|buy
|2452
|0.40
|1.2121
|1.1996
|1.2141
|4904
|2005.07.15 09:27
|close
|2452
|0.40
|1.2135
|1.1996
|1.2141
|56.00
|33449.37
|4905
|2005.07.15 09:27
|buy
|2453
|0.40
|1.2134
|1.2009
|1.2154
|4906
|2005.07.15 11:57
|buy
|2454
|0.40
|1.2107
|1.2005
|1.2127
|4907
|2005.07.15 13:21
|buy
|2455
|1.60
|1.2083
|1.2004
|1.2103
|4908
|2005.07.15 15:00
|sell
|2456
|0.40
|1.2079
|0.0000
|1.2059
|4909
|2005.07.15 15:34
|close
|2456
|0.40
|1.2064
|0.0000
|1.2059
|60.00
|33509.37
|4910
|2005.07.15 15:34
|sell
|2457
|0.40
|1.2064
|0.0000
|1.2044
|4911
|2005.07.15 15:37
|close
|2457
|0.40
|1.2050
|0.0000
|1.2044
|56.00
|33565.37
|4912
|2005.07.15 15:37
|sell
|2458
|0.40
|1.2050
|0.0000
|1.2030
|4913
|2005.07.15 15:37
|buy
|2459
|10.80
|1.2053
|1.1997
|1.2073
|4914
|2005.07.15 15:37
|close
|2458
|0.40
|1.2033
|0.0000
|1.2030
|68.00
|33633.37
|4915
|2005.07.15 15:37
|sell
|2460
|0.40
|1.2034
|0.0000
|1.2014
|4916
|2005.07.15 17:41
|sell
|2461
|0.40
|1.2058
|0.0000
|1.2038
|4917
|2005.07.15 18:15
|t/p
|2461
|0.40
|1.2038
|0.0000
|1.2038
|80.00
|33713.37
|4918
|2005.07.15 18:15
|close
|2460
|0.40
|1.2038
|0.0000
|1.2014
|-16.00
|33697.37
|4919
|2005.07.15 18:15
|sell
|2462
|0.40
|1.2039
|0.0000
|1.2019
|4920
|2005.07.15 19:42
|close
|2459
|10.80
|1.2062
|1.1997
|1.2073
|972.00
|34669.37
|4921
|2005.07.15 19:42
|close
|2455
|1.60
|1.2061
|1.2004
|1.2103
|-352.00
|34317.37
|4922
|2005.07.15 19:42
|close
|2454
|0.40
|1.2061
|1.2005
|1.2127
|-184.00
|34133.37
|4923
|2005.07.15 19:42
|close
|2453
|0.40
|1.2061
|1.2009
|1.2154
|-292.00
|33841.37
|4924
|2005.07.15 19:42
|sell
|2463
|0.40
|1.2065
|0.0000
|1.2045
|4925
|2005.07.15 21:48
|t/p
|2463
|0.40
|1.2045
|0.0000
|1.2045
|80.00
|33921.37
|4926
|2005.07.15 21:48
|close
|2462
|0.40
|1.2044
|0.0000
|1.2019
|-20.00
|33901.37
|4927
|2005.07.18 11:00
|buy
|2464
|0.40
|1.2071
|1.1946
|1.2091
|4928
|2005.07.18 11:29
|close
|2464
|0.40
|1.2084
|1.1946
|1.2091
|52.00
|33953.37
|4929
|2005.07.18 11:29
|buy
|2465
|0.40
|1.2082
|1.1957
|1.2102
|4930
|2005.07.18 13:41
|buy
|2466
|0.40
|1.2057
|1.1955
|1.2077
|4931
|2005.07.18 18:13
|close
|2466
|0.40
|1.2076
|1.1955
|1.2077
|76.00
|34029.37
|4932
|2005.07.18 18:13
|close
|2465
|0.40
|1.2078
|1.1957
|1.2102
|-16.00
|34013.37
|4933
|2005.07.18 20:00
|buy
|2467
|0.40
|1.2075
|1.1950
|1.2095
|4934
|2005.07.18 21:24
|buy
|2468
|0.40
|1.2050
|1.1948
|1.2070
|4935
|2005.07.19 02:34
|close
|2468
|0.40
|1.2069
|1.1948
|1.2070
|74.52
|34087.89
|4936
|2005.07.19 02:34
|close
|2467
|0.40
|1.2067
|1.1950
|1.2095
|-33.48
|34054.41
|4937
|2005.07.19 23:00
|buy
|2469
|0.40
|1.2042
|1.1917
|1.2062
|4938
|2005.07.20 03:45
|close
|2469
|0.40
|1.2057
|1.1917
|1.2062
|58.52
|34112.93
|4939
|2005.07.20 19:00
|sell
|2470
|0.40
|1.2046
|0.0000
|1.2026
|4940
|2005.07.20 20:17
|sell
|2471
|0.40
|1.2069
|0.0000
|1.2049
|4941
|2005.07.20 20:30
|sell
|2472
|0.80
|1.2094
|0.0000
|1.2074
|4942
|2005.07.20 20:32
|sell
|2473
|2.40
|1.2118
|0.0000
|1.2098
|4943
|2005.07.20 20:32
|buy
|2474
|0.40
|1.2117
|1.1992
|1.2137
|4944
|2005.07.20 21:03
|close
|2474
|0.40
|1.2131
|1.1992
|1.2137
|56.00
|34168.93
|4945
|2005.07.20 21:03
|buy
|2475
|0.40
|1.2131
|1.2006
|1.2151
|4946
|2005.07.20 21:05
|sell
|2476
|12.00
|1.2143
|0.0000
|1.2123
|4947
|2005.07.20 21:05
|close
|2475
|0.40
|1.2144
|1.2006
|1.2151
|52.00
|34220.93
|4948
|2005.07.20 21:05
|buy
|2477
|0.40
|1.2141
|1.2016
|1.2161
|4949
|2005.07.20 21:08
|close
|2476
|12.00
|1.2132
|0.0000
|1.2123
|1320.00
|35540.93
|4950
|2005.07.20 21:08
|close
|2473
|2.40
|1.2136
|0.0000
|1.2098
|-432.00
|35108.93
|4951
|2005.07.20 21:08
|close
|2472
|0.80
|1.2136
|0.0000
|1.2074
|-336.00
|34772.93
|4952
|2005.07.20 21:08
|close
|2471
|0.40
|1.2136
|0.0000
|1.2049
|-268.00
|34504.93
|4953
|2005.07.20 21:08
|close
|2470
|0.40
|1.2136
|0.0000
|1.2026
|-360.00
|34144.93
|4954
|2005.07.20 21:16
|close
|2477
|0.40
|1.2155
|1.2016
|1.2161
|56.00
|34200.93
|4955
|2005.07.21 19:00
|sell
|2478
|0.40
|1.2112
|0.0000
|1.2092
|4956
|2005.07.21 19:15
|sell
|2479
|0.40
|1.2137
|0.0000
|1.2117
|4957
|2005.07.21 19:36
|sell
|2480
|0.80
|1.2161
|0.0000
|1.2141
|4958
|2005.07.21 20:22
|sell
|2481
|2.40
|1.2185
|0.0000
|1.2165
|4959
|2005.07.21 20:22
|buy
|2482
|0.40
|1.2187
|1.2062
|1.2207
|4960
|2005.07.21 20:42
|close
|2482
|0.40
|1.2200
|1.2062
|1.2207
|52.00
|34252.93
|4961
|2005.07.21 20:42
|buy
|2483
|0.40
|1.2203
|1.2078
|1.2223
|4962
|2005.07.21 20:43
|sell
|2484
|12.00
|1.2210
|0.0000
|1.2190
|4963
|2005.07.21 20:46
|close
|2484
|12.00
|1.2196
|0.0000
|1.2190
|1680.00
|35932.93
|4964
|2005.07.21 20:46
|close
|2481
|2.40
|1.2198
|0.0000
|1.2165
|-312.00
|35620.93
|4965
|2005.07.21 20:46
|close
|2480
|0.80
|1.2198
|0.0000
|1.2141
|-296.00
|35324.93
|4966
|2005.07.21 20:46
|close
|2479
|0.40
|1.2198
|0.0000
|1.2117
|-244.00
|35080.93
|4967
|2005.07.21 20:46
|close
|2478
|0.40
|1.2198
|0.0000
|1.2092
|-344.00
|34736.93
|4968
|2005.07.21 21:04
|close
|2483
|0.40
|1.2219
|1.2078
|1.2223
|64.00
|34800.93
|4969
|2005.07.22 16:00
|sell
|2485
|0.40
|1.2141
|0.0000
|1.2121
|4970
|2005.07.22 16:49
|close
|2485
|0.40
|1.2127
|0.0000
|1.2121
|56.00
|34856.93
|4971
|2005.07.22 16:49
|sell
|2486
|0.40
|1.2129
|0.0000
|1.2109
|4972
|2005.07.22 16:55
|close
|2486
|0.40
|1.2114
|0.0000
|1.2109
|60.00
|34916.93
|4973
|2005.07.22 16:55
|sell
|2487
|0.40
|1.2114
|0.0000
|1.2094
|4974
|2005.07.22 18:50
|close
|2487
|0.40
|1.2100
|0.0000
|1.2094
|56.00
|34972.93
|4975
|2005.07.22 20:00
|sell
|2488
|0.40
|1.2066
|0.0000
|1.2046
|4976
|2005.07.25 01:02
|close
|2488
|0.40
|1.2050
|0.0000
|1.2046
|64.60
|35037.53
|4977
|2005.07.27 18:00
|buy
|2489
|0.40
|1.2045
|1.1920
|1.2065
|4978
|2005.07.27 18:47
|close
|2489
|0.40
|1.2061
|1.1920
|1.2065
|64.00
|35101.53
|4979
|2005.07.27 18:47
|buy
|2490
|0.40
|1.2062
|1.1937
|1.2082
|4980
|2005.07.27 20:50
|close
|2490
|0.40
|1.2077
|1.1937
|1.2082
|60.00
|35161.53
|4981
|2005.07.27 20:50
|buy
|2491
|0.40
|1.2076
|1.1951
|1.2096
|4982
|2005.07.28 09:26
|buy
|2492
|0.40
|1.2052
|1.1950
|1.2072
|4983
|2005.07.28 12:07
|close
|2492
|0.40
|1.2071
|1.1950
|1.2072
|76.00
|35237.53
|4984
|2005.07.28 12:07
|close
|2491
|0.40
|1.2064
|1.1951
|1.2096
|-52.44
|35185.09
|4985
|2005.07.29 13:00
|sell
|2493
|0.40
|1.2091
|0.0000
|1.2071
|4986
|2005.07.29 14:18
|sell
|2494
|0.40
|1.2115
|0.0000
|1.2095
|4987
|2005.07.29 14:41
|close
|2494
|0.40
|1.2096
|0.0000
|1.2095
|76.00
|35261.09
|4988
|2005.07.29 14:41
|close
|2493
|0.40
|1.2097
|0.0000
|1.2071
|-24.00
|35237.09
|4989
|2005.07.29 14:42
|sell
|2495
|0.40
|1.2096
|0.0000
|1.2076
|4990
|2005.07.29 15:37
|sell
|2496
|0.40
|1.2120
|0.0000
|1.2100
|4991
|2005.07.29 16:05
|sell
|2497
|0.80
|1.2144
|0.0000
|1.2124
|4992
|2005.07.29 16:21
|t/p
|2497
|0.80
|1.2124
|0.0000
|1.2124
|160.00
|35397.09
|4993
|2005.07.29 16:21
|close
|2496
|0.40
|1.2123
|0.0000
|1.2100
|-12.00
|35385.09
|4994
|2005.07.29 16:21
|close
|2495
|0.40
|1.2123
|0.0000
|1.2076
|-108.00
|35277.09
|4995
|2005.08.02 01:00
|sell
|2498
|0.40
|1.2176
|0.0000
|1.2156
|4996
|2005.08.02 03:33
|sell
|2499
|0.40
|1.2200
|0.0000
|1.2180
|4997
|2005.08.02 04:58
|sell
|2500
|0.80
|1.2224
|0.0000
|1.2204
|4998
|2005.08.02 06:00
|t/p
|2500
|0.80
|1.2204
|0.0000
|1.2204
|160.00
|35437.09
|4999
|2005.08.02 06:00
|close
|2499
|0.40
|1.2204
|0.0000
|1.2180
|-16.00
|35421.09
|5000
|2005.08.02 06:00
|close
|2498
|0.40
|1.2204
|0.0000
|1.2156
|-112.00
|35309.09
|5001
|2005.08.02 21:00
|sell
|2501
|0.40
|1.2198
|0.0000
|1.2178
|5002
|2005.08.03 03:31
|close
|2501
|0.40
|1.2184
|0.0000
|1.2178
|56.60
|35365.69
|5003
|2005.08.05 17:00
|sell
|2502
|0.40
|1.2332
|0.0000
|1.2312
|5004
|2005.08.05 17:10
|sell
|2503
|0.40
|1.2357
|0.0000
|1.2337
|5005
|2005.08.05 17:17
|t/p
|2503
|0.40
|1.2337
|0.0000
|1.2337
|80.00
|35445.69
|5006
|2005.08.05 17:17
|close
|2502
|0.40
|1.2337
|0.0000
|1.2312
|-20.00
|35425.69
|5007
|2005.08.05 17:17
|sell
|2504
|0.40
|1.2337
|0.0000
|1.2317
|5008
|2005.08.05 18:17
|close
|2504
|0.40
|1.2323
|0.0000
|1.2317
|56.00
|35481.69
|5009
|2005.08.05 18:17
|sell
|2505
|0.40
|1.2323
|0.0000
|1.2303
|5010
|2005.08.05 21:36
|sell
|2506
|0.40
|1.2349
|0.0000
|1.2329
|5011
|2005.08.06 00:54
|sell
|2507
|0.80
|1.2375
|0.0000
|1.2355
|5012
|2005.08.08 01:00
|t/p
|2507
|0.80
|1.2355
|0.0000
|1.2355
|161.20
|35642.89
|5013
|2005.08.08 01:00
|buy
|2508
|0.40
|1.2339
|1.2214
|1.2359
|5014
|2005.08.08 01:00
|close
|2506
|0.40
|1.2339
|0.0000
|1.2329
|40.60
|35683.49
|5015
|2005.08.08 01:00
|close
|2505
|0.40
|1.2339
|0.0000
|1.2303
|-63.40
|35620.09
|5016
|2005.08.08 10:22
|close
|2508
|0.40
|1.2353
|1.2214
|1.2359
|56.00
|35676.09
|5017
|2005.08.09 00:00
|sell
|2509
|0.40
|1.2349
|0.0000
|1.2329
|5018
|2005.08.09 03:30
|sell
|2510
|0.40
|1.2374
|0.0000
|1.2354
|5019
|2005.08.09 04:07
|sell
|2511
|0.80
|1.2399
|0.0000
|1.2379
|5020
|2005.08.09 04:10
|t/p
|2511
|0.80
|1.2379
|0.0000
|1.2379
|160.00
|35836.09
|5021
|2005.08.09 04:10
|close
|2510
|0.40
|1.2379
|0.0000
|1.2354
|-20.00
|35816.09
|5022
|2005.08.09 04:10
|close
|2509
|0.40
|1.2379
|0.0000
|1.2329
|-120.00
|35696.09
|5023
|2005.08.09 17:00
|sell
|2512
|0.40
|1.2336
|0.0000
|1.2316
|5024
|2005.08.09 18:08
|sell
|2513
|0.40
|1.2362
|0.0000
|1.2342
|5025
|2005.08.09 19:11
|t/p
|2513
|0.40
|1.2342
|0.0000
|1.2342
|80.00
|35776.09
|5026
|2005.08.09 19:11
|close
|2512
|0.40
|1.2342
|0.0000
|1.2316
|-24.00
|35752.09
|5027
|2005.08.09 19:11
|sell
|2514
|0.40
|1.2341
|0.0000
|1.2321
|5028
|2005.08.09 21:20
|sell
|2515
|0.40
|1.2367
|0.0000
|1.2347
|5029
|2005.08.09 21:25
|t/p
|2515
|0.40
|1.2347
|0.0000
|1.2347
|80.00
|35832.09
|5030
|2005.08.09 21:25
|close
|2514
|0.40
|1.2343
|0.0000
|1.2321
|-8.00
|35824.09
|5031
|2005.08.10 00:00
|buy
|2516
|0.40
|1.2372
|1.2247
|1.2392
|5032
|2005.08.10 01:16
|close
|2516
|0.40
|1.2386
|1.2247
|1.2392
|56.00
|35880.09
|5033
|2005.08.10 01:16
|buy
|2517
|0.40
|1.2386
|1.2261
|1.2406
|5034
|2005.08.10 02:34
|buy
|2518
|0.40
|1.2362
|1.2260
|1.2382
|5035
|2005.08.10 05:00
|sell
|2519
|0.40
|1.2360
|0.0000
|1.2340
|5036
|2005.08.10 08:25
|close
|2518
|0.40
|1.2381
|1.2260
|1.2382
|76.00
|35956.09
|5037
|2005.08.10 08:25
|close
|2517
|0.40
|1.2378
|1.2261
|1.2406
|-32.00
|35924.09
|5038
|2005.08.10 08:39
|sell
|2520
|0.40
|1.2385
|0.0000
|1.2365
|5039
|2005.08.10 12:13
|sell
|2521
|0.80
|1.2409
|0.0000
|1.2389
|5040
|2005.08.10 13:59
|t/p
|2521
|0.80
|1.2389
|0.0000
|1.2389
|160.00
|36084.09
|5041
|2005.08.10 13:59
|close
|2520
|0.40
|1.2389
|0.0000
|1.2365
|-16.00
|36068.09
|5042
|2005.08.10 13:59
|close
|2519
|0.40
|1.2389
|0.0000
|1.2340
|-116.00
|35952.09
|5043
|2005.08.10 20:00
|sell
|2522
|0.40
|1.2356
|0.0000
|1.2336
|5044
|2005.08.10 22:00
|sell
|2523
|0.40
|1.2385
|0.0000
|1.2365
|5045
|2005.08.11 04:21
|sell
|2524
|0.80
|1.2410
|0.0000
|1.2390
|5046
|2005.08.11 09:00
|t/p
|2524
|0.80
|1.2390
|0.0000
|1.2390
|160.00
|36112.09
|5047
|2005.08.11 09:00
|close
|2523
|0.40
|1.2390
|0.0000
|1.2365
|-18.20
|36093.89
|5048
|2005.08.11 09:00
|close
|2522
|0.40
|1.2390
|0.0000
|1.2336
|-134.20
|35959.69
|5049
|2005.08.12 18:00
|sell
|2525
|0.40
|1.2432
|0.0000
|1.2412
|5050
|2005.08.15 01:00
|sell
|2526
|0.40
|1.2457
|0.0000
|1.2437
|5051
|2005.08.15 03:33
|t/p
|2526
|0.40
|1.2437
|0.0000
|1.2437
|80.00
|36039.69
|5052
|2005.08.15 03:33
|close
|2525
|0.40
|1.2437
|0.0000
|1.2412
|-19.40
|36020.29
|5053
|2005.08.15 05:00
|sell
|2527
|0.50
|1.2412
|0.0000
|1.2392
|5054
|2005.08.15 08:39
|close
|2527
|0.50
|1.2401
|0.0000
|1.2392
|55.00
|36075.29
|5055
|2005.08.16 22:00
|buy
|2528
|0.50
|1.2358
|1.2233
|1.2378
|5056
|2005.08.17 02:24
|close
|2528
|0.50
|1.2369
|1.2233
|1.2378
|53.15
|36128.44
|5057
|2005.08.22 09:00
|buy
|2529
|0.50
|1.2184
|1.2059
|1.2204
|5058
|2005.08.22 10:38
|close
|2529
|0.50
|1.2195
|1.2059
|1.2204
|55.00
|36183.44
|5059
|2005.08.22 14:00
|buy
|2530
|0.50
|1.2217
|1.2092
|1.2237
|5060
|2005.08.22 14:28
|close
|2530
|0.50
|1.2229
|1.2092
|1.2237
|60.00
|36243.44
|5061
|2005.08.22 14:28
|buy
|2531
|0.50
|1.2232
|1.2107
|1.2252
|5062
|2005.08.22 19:41
|close
|2531
|0.50
|1.2244
|1.2107
|1.2252
|60.00
|36303.44
|5063
|2005.08.23 08:00
|sell
|2532
|0.50
|1.2212
|0.0000
|1.2192
|5064
|2005.08.23 08:31
|close
|2532
|0.50
|1.2201
|0.0000
|1.2192
|55.00
|36358.44
|5065
|2005.08.23 08:31
|sell
|2533
|0.50
|1.2197
|0.0000
|1.2177
|5066
|2005.08.23 09:10
|sell
|2534
|0.50
|1.2221
|0.0000
|1.2201
|5067
|2005.08.23 10:47
|sell
|2535
|0.80
|1.2245
|0.0000
|1.2225
|5068
|2005.08.23 11:23
|t/p
|2535
|0.80
|1.2225
|0.0000
|1.2225
|160.00
|36518.44
|5069
|2005.08.23 11:23
|close
|2534
|0.50
|1.2224
|0.0000
|1.2201
|-15.00
|36503.44
|5070
|2005.08.23 11:23
|close
|2533
|0.50
|1.2224
|0.0000
|1.2177
|-135.00
|36368.44
|5071
|2005.08.23 19:00
|sell
|2536
|0.50
|1.2216
|0.0000
|1.2196
|5072
|2005.08.23 19:41
|sell
|2537
|0.50
|1.2240
|0.0000
|1.2220
|5073
|2005.08.23 20:10
|close
|2537
|0.50
|1.2222
|0.0000
|1.2220
|90.00
|36458.44
|5074
|2005.08.23 20:10
|close
|2536
|0.50
|1.2225
|0.0000
|1.2196
|-45.00
|36413.44
|5075
|2005.08.24 05:00
|sell
|2538
|0.50
|1.2198
|0.0000
|1.2178
|5076
|2005.08.24 05:37
|sell
|2539
|0.50
|1.2222
|0.0000
|1.2202
|5077
|2005.08.24 07:03
|close
|2539
|0.50
|1.2204
|0.0000
|1.2202
|90.00
|36503.44
|5078
|2005.08.24 07:03
|close
|2538
|0.50
|1.2205
|0.0000
|1.2178
|-35.00
|36468.44
|5079
|2005.08.24 07:03
|sell
|2540
|0.50
|1.2204
|0.0000
|1.2184
|5080
|2005.08.24 07:33
|close
|2540
|0.50
|1.2193
|0.0000
|1.2184
|55.00
|36523.44
|5081
|2005.08.24 07:33
|sell
|2541
|0.50
|1.2193
|0.0000
|1.2173
|5082
|2005.08.24 07:37
|close
|2541
|0.50
|1.2182
|0.0000
|1.2173
|55.00
|36578.44
|5083
|2005.08.24 07:37
|sell
|2542
|0.50
|1.2184
|0.0000
|1.2164
|5084
|2005.08.24 08:21
|close
|2542
|0.50
|1.2173
|0.0000
|1.2164
|55.00
|36633.44
|5085
|2005.08.24 17:00
|buy
|2543
|0.50
|1.2277
|1.2152
|1.2297
|5086
|2005.08.24 18:10
|buy
|2544
|0.50
|1.2252
|1.2150
|1.2272
|5087
|2005.08.24 18:42
|buy
|2545
|2.00
|1.2229
|1.2150
|1.2249
|5088
|2005.08.24 18:53
|close
|2545
|2.00
|1.2244
|1.2150
|1.2249
|300.00
|36933.44
|5089
|2005.08.24 18:53
|close
|2544
|0.50
|1.2243
|1.2150
|1.2272
|-45.00
|36888.44
|5090
|2005.08.24 18:53
|close
|2543
|0.50
|1.2243
|1.2152
|1.2297
|-170.00
|36718.44
|5091
|2005.08.27 00:00
|sell
|2546
|0.50
|1.2284
|0.0000
|1.2264
|5092
|2005.08.29 02:03
|sell
|2547
|0.50
|1.2309
|0.0000
|1.2289
|5093
|2005.08.29 02:11
|sell
|2548
|1.00
|1.2333
|0.0000
|1.2313
|5094
|2005.08.29 04:23
|t/p
|2548
|1.00
|1.2313
|0.0000
|1.2313
|200.00
|36918.44
|5095
|2005.08.29 04:23
|close
|2547
|0.50
|1.2313
|0.0000
|1.2289
|-20.00
|36898.44
|5096
|2005.08.29 04:23
|close
|2546
|0.50
|1.2313
|0.0000
|1.2264
|-144.25
|36754.19
|5097
|2005.08.29 14:00
|sell
|2549
|0.50
|1.2297
|0.0000
|1.2277
|5098
|2005.08.29 15:31
|close
|2549
|0.50
|1.2283
|0.0000
|1.2277
|70.00
|36824.19
|5099
|2005.08.29 15:31
|sell
|2550
|0.50
|1.2283
|0.0000
|1.2263
|5100
|2005.08.29 17:52
|close
|2550
|0.50
|1.2271
|0.0000
|1.2263
|60.00
|36884.19
|5101
|2005.08.29 17:52
|sell
|2551
|0.50
|1.2268
|0.0000
|1.2248
|5102
|2005.08.29 18:10
|close
|2551
|0.50
|1.2254
|0.0000
|1.2248
|70.00
|36954.19
|5103
|2005.08.31 01:00
|buy
|2552
|0.50
|1.2221
|1.2096
|1.2241
|5104
|2005.08.31 03:42
|close
|2552
|0.50
|1.2233
|1.2096
|1.2241
|60.00
|37014.19
|5105
|2005.08.31 05:00
|buy
|2553
|0.50
|1.2234
|1.2109
|1.2254
|5106
|2005.08.31 08:10
|buy
|2554
|0.50
|1.2210
|1.2108
|1.2230
|5107
|2005.08.31 09:42
|t/p
|2554
|0.50
|1.2230
|1.2108
|1.2230
|100.00
|37114.19
|5108
|2005.08.31 09:42
|close
|2553
|0.50
|1.2231
|1.2109
|1.2254
|-15.00
|37099.19
|5109
|2005.09.05 20:00
|sell
|2555
|0.50
|1.2518
|0.0000
|1.2498
|5110
|2005.09.05 23:25
|sell
|2556
|0.50
|1.2542
|0.0000
|1.2522
|5111
|2005.09.06 01:34
|close
|2556
|0.50
|1.2523
|0.0000
|1.2522
|95.75
|37194.94
|5112
|2005.09.06 01:34
|close
|2555
|0.50
|1.2524
|0.0000
|1.2498
|-29.25
|37165.69
|5113
|2005.09.09 08:00
|buy
|2557
|0.50
|1.2436
|1.2311
|1.2456
|5114
|2005.09.09 09:17
|close
|2557
|0.50
|1.2448
|1.2311
|1.2456
|60.00
|37225.69
|5115
|2005.09.10 00:00
|sell
|2558
|0.50
|1.2411
|0.0000
|1.2391
|5116
|2005.09.12 03:27
|close
|2558
|0.50
|1.2398
|0.0000
|1.2391
|65.75
|37291.44
|5117
|2005.09.14 06:00
|buy
|2559
|0.50
|1.2298
|1.2173
|1.2318
|5118
|2005.09.14 09:58
|buy
|2560
|0.50
|1.2274
|1.2172
|1.2294
|5119
|2005.09.14 10:39
|close
|2560
|0.50
|1.2292
|1.2172
|1.2294
|90.00
|37381.44
|5120
|2005.09.14 10:39
|close
|2559
|0.50
|1.2289
|1.2173
|1.2318
|-45.00
|37336.44
|5121
|2005.09.14 17:00
|buy
|2561
|0.50
|1.2310
|1.2185
|1.2330
|5122
|2005.09.14 17:15
|close
|2561
|0.50
|1.2322
|1.2185
|1.2330
|60.00
|37396.44
|5123
|2005.09.14 17:15
|buy
|2562
|0.50
|1.2321
|1.2196
|1.2341
|5124
|2005.09.14 18:07
|buy
|2563
|0.50
|1.2293
|1.2191
|1.2313
|5125
|2005.09.14 21:00
|sell
|2564
|0.50
|1.2285
|0.0000
|1.2265
|5126
|2005.09.14 21:05
|close
|2564
|0.50
|1.2271
|0.0000
|1.2265
|70.00
|37466.44
|5127
|2005.09.14 21:05
|sell
|2565
|0.50
|1.2271
|0.0000
|1.2251
|5128
|2005.09.14 21:12
|buy
|2566
|4.50
|1.2268
|1.2189
|1.2288
|5129
|2005.09.14 21:15
|close
|2566
|4.50
|1.2277
|1.2189
|1.2288
|405.00
|37871.44
|5130
|2005.09.14 21:15
|close
|2563
|0.50
|1.2275
|1.2191
|1.2313
|-90.00
|37781.44
|5131
|2005.09.14 21:15
|close
|2562
|0.50
|1.2275
|1.2196
|1.2341
|-230.00
|37551.44
|5132
|2005.09.14 23:55
|sell
|2567
|0.50
|1.2295
|0.0000
|1.2275
|5133
|2005.09.15 01:47
|close
|2567
|0.50
|1.2277
|0.0000
|1.2275
|92.25
|37643.69
|5134
|2005.09.15 01:47
|close
|2565
|0.50
|1.2282
|0.0000
|1.2251
|-52.75
|37590.94
|5135
|2005.09.16 07:00
|buy
|2568
|0.50
|1.2260
|1.2135
|1.2280
|5136
|2005.09.16 07:14
|close
|2568
|0.50
|1.2274
|1.2135
|1.2280
|70.00
|37660.94
|5137
|2005.09.16 07:14
|buy
|2569
|0.50
|1.2274
|1.2149
|1.2294
|5138
|2005.09.16 07:33
|close
|2569
|0.50
|1.2288
|1.2149
|1.2294
|70.00
|37730.94
|5139
|2005.09.16 07:33
|buy
|2570
|0.50
|1.2296
|1.2171
|1.2316
|5140
|2005.09.16 07:37
|close
|2570
|0.50
|1.2309
|1.2171
|1.2316
|65.00
|37795.94
|5141
|2005.09.16 07:37
|buy
|2571
|0.50
|1.2310
|1.2185
|1.2330
|5142
|2005.09.16 09:06
|buy
|2572
|0.50
|1.2286
|1.2184
|1.2306
|5143
|2005.09.16 13:11
|buy
|2573
|2.00
|1.2260
|1.2181
|1.2280
|5144
|2005.09.16 15:21
|buy
|2574
|13.50
|1.2236
|1.2180
|1.2256
|5145
|2005.09.16 15:21
|sell
|2575
|0.50
|1.2237
|0.0000
|1.2217
|5146
|2005.09.16 15:31
|close
|2574
|13.50
|1.2246
|1.2180
|1.2256
|1350.00
|39145.94
|5147
|2005.09.16 15:31
|close
|2573
|2.00
|1.2244
|1.2181
|1.2280
|-320.00
|38825.94
|5148
|2005.09.16 15:31
|close
|2572
|0.50
|1.2244
|1.2184
|1.2306
|-210.00
|38615.94
|5149
|2005.09.16 15:31
|close
|2571
|0.50
|1.2244
|1.2185
|1.2330
|-330.00
|38285.94
|5150
|2005.09.16 16:01
|close
|2575
|0.50
|1.2224
|0.0000
|1.2217
|65.00
|38350.94
|5151
|2005.09.16 19:00
|sell
|2576
|0.50
|1.2216
|0.0000
|1.2196
|5152
|2005.09.16 21:24
|sell
|2577
|0.50
|1.2241
|0.0000
|1.2221
|5153
|2005.09.19 01:00
|t/p
|2576
|0.50
|1.2196
|0.0000
|1.2196
|100.75
|38451.69
|5154
|2005.09.19 01:00
|t/p
|2577
|0.50
|1.2221
|0.0000
|1.2221
|100.75
|38552.44
|5155
|2005.09.20 07:00
|buy
|2578
|0.50
|1.2171
|1.2046
|1.2191
|5156
|2005.09.20 08:53
|buy
|2579
|0.50
|1.2148
|1.2046
|1.2168
|5157
|2005.09.20 09:15
|close
|2579
|0.50
|1.2166
|1.2046
|1.2168
|90.00
|38642.44
|5158
|2005.09.20 09:15
|close
|2578
|0.50
|1.2164
|1.2046
|1.2191
|-35.00
|38607.44
|5159
|2005.09.20 14:00
|buy
|2580
|0.50
|1.2170
|1.2045
|1.2190
|5160
|2005.09.20 16:07
|buy
|2581
|0.50
|1.2147
|1.2045
|1.2167
|5161
|2005.09.20 16:46
|close
|2581
|0.50
|1.2165
|1.2045
|1.2167
|90.00
|38697.44
|5162
|2005.09.20 16:46
|close
|2580
|0.50
|1.2164
|1.2045
|1.2190
|-30.00
|38667.44
|5163
|2005.09.20 17:00
|buy
|2582
|0.50
|1.2169
|1.2044
|1.2189
|5164
|2005.09.20 18:04
|close
|2582
|0.50
|1.2181
|1.2044
|1.2189
|60.00
|38727.44
|5165
|2005.09.22 09:00
|sell
|2583
|0.50
|1.2213
|0.0000
|1.2193
|5166
|2005.09.22 14:26
|sell
|2584
|0.50
|1.2237
|0.0000
|1.2217
|5167
|2005.09.22 15:22
|close
|2584
|0.50
|1.2219
|0.0000
|1.2217
|90.00
|38817.44
|5168
|2005.09.22 15:22
|close
|2583
|0.50
|1.2222
|0.0000
|1.2193
|-45.00
|38772.44
|5169
|2005.09.26 22:00
|buy
|2585
|0.50
|1.2070
|1.1945
|1.2090
|5170
|2005.09.26 23:17
|close
|2585
|0.50
|1.2082
|1.1945
|1.2090
|60.00
|38832.44
|5171
|2005.09.27 00:00
|buy
|2586
|0.50
|1.2076
|1.1951
|1.2096
|5172
|2005.09.27 04:29
|buy
|2587
|0.50
|1.2048
|1.1946
|1.2068
|5173
|2005.09.27 05:41
|buy
|2588
|2.00
|1.2024
|1.1945
|1.2044
|5174
|2005.09.27 09:40
|buy
|2589
|13.50
|1.2000
|1.1944
|1.2020
|5175
|2005.09.27 09:40
|sell
|2590
|0.50
|1.1999
|0.0000
|1.1979
|5176
|2005.09.27 09:41
|close
|2589
|13.50
|1.2010
|1.1944
|1.2020
|1350.00
|40182.44
|5177
|2005.09.27 09:41
|close
|2588
|2.00
|1.2009
|1.1945
|1.2044
|-300.00
|39882.44
|5178
|2005.09.27 09:41
|close
|2587
|0.50
|1.2009
|1.1946
|1.2068
|-195.00
|39687.44
|5179
|2005.09.27 09:41
|close
|2586
|0.50
|1.2009
|1.1951
|1.2096
|-335.00
|39352.44
|5180
|2005.09.27 11:11
|sell
|2591
|0.50
|1.2023
|0.0000
|1.2003
|5181
|2005.09.27 11:53
|sell
|2592
|1.00
|1.2048
|0.0000
|1.2028
|5182
|2005.09.27 12:37
|t/p
|2592
|1.00
|1.2028
|0.0000
|1.2028
|200.00
|39552.44
|5183
|2005.09.27 12:37
|close
|2591
|0.50
|1.2028
|0.0000
|1.2003
|-25.00
|39527.44
|5184
|2005.09.27 12:37
|close
|2590
|0.50
|1.2028
|0.0000
|1.1979
|-145.00
|39382.44
|5185
|2005.09.28 06:00
|buy
|2593
|0.50
|1.2022
|1.1897
|1.2042
|5186
|2005.09.28 06:49
|close
|2593
|0.50
|1.2034
|1.1897
|1.2042
|60.00
|39442.44
|5187
|2005.09.28 06:49
|buy
|2594
|0.50
|1.2035
|1.1910
|1.2055
|5188
|2005.09.28 11:34
|buy
|2595
|0.50
|1.2010
|1.1908
|1.2030
|5189
|2005.09.28 13:19
|close
|2595
|0.50
|1.2029
|1.1908
|1.2030
|95.00
|39537.44
|5190
|2005.09.28 13:19
|close
|2594
|0.50
|1.2025
|1.1910
|1.2055
|-50.00
|39487.44
|5191
|2005.09.28 21:00
|buy
|2596
|0.50
|1.2039
|1.1914
|1.2059
|5192
|2005.09.29 01:35
|close
|2596
|0.50
|1.2051
|1.1914
|1.2059
|54.45
|39541.89
|5193
|2005.09.29 18:00
|sell
|2597
|0.50
|1.2016
|0.0000
|1.1996
|5194
|2005.09.29 20:59
|sell
|2598
|0.50
|1.2041
|0.0000
|1.2021
|5195
|2005.09.30 01:48
|close
|2598
|0.50
|1.2022
|0.0000
|1.2021
|95.75
|39637.64
|5196
|2005.09.30 01:48
|close
|2597
|0.50
|1.2024
|0.0000
|1.1996
|-39.25
|39598.39
|5197
|2005.09.30 06:00
|buy
|2599
|0.50
|1.2049
|1.1924
|1.2069
|5198
|2005.09.30 10:05
|buy
|2600
|0.50
|1.2026
|1.1924
|1.2046
|5199
|2005.09.30 10:28
|buy
|2601
|2.00
|1.2002
|1.1923
|1.2022
|5200
|2005.09.30 10:38
|close
|2601
|2.00
|1.2016
|1.1923
|1.2022
|280.00
|39878.39
|5201
|2005.09.30 10:38
|close
|2600
|0.50
|1.2014
|1.1924
|1.2046
|-60.00
|39818.39
|5202
|2005.09.30 10:38
|close
|2599
|0.50
|1.2014
|1.1924
|1.2069
|-175.00
|39643.39
|5203
|2005.09.30 23:00
|sell
|2602
|0.50
|1.2019
|0.0000
|1.1999
|5204
|2005.10.01 00:23
|sell
|2603
|0.50
|1.2043
|0.0000
|1.2023
|5205
|2005.10.01 00:34
|sell
|2604
|1.00
|1.2067
|0.0000
|1.2047
|5206
|2005.10.01 00:43
|t/p
|2604
|1.00
|1.2047
|0.0000
|1.2047
|200.00
|39843.39
|5207
|2005.10.01 00:43
|close
|2603
|0.50
|1.2044
|0.0000
|1.2023
|-5.00
|39838.39
|5208
|2005.10.01 00:43
|close
|2602
|0.50
|1.2044
|0.0000
|1.1999
|-125.00
|39713.39
|5209
|2005.10.01 00:43
|sell
|2605
|0.50
|1.2051
|0.0000
|1.2031
|5210
|2005.10.03 01:00
|t/p
|2605
|0.50
|1.2031
|0.0000
|1.2031
|100.75
|39814.14
|5211
|2005.10.04 16:00
|buy
|2606
|0.50
|1.1939
|1.1814
|1.1959
|5212
|2005.10.04 16:35
|close
|2606
|0.50
|1.1951
|1.1814
|1.1959
|60.00
|39874.14
|5213
|2005.10.04 16:35
|buy
|2607
|0.50
|1.1950
|1.1825
|1.1970
|5214
|2005.10.04 18:39
|buy
|2608
|0.50
|1.1927
|1.1825
|1.1947
|5215
|2005.10.04 19:32
|close
|2608
|0.50
|1.1946
|1.1825
|1.1947
|95.00
|39969.14
|5216
|2005.10.04 19:32
|close
|2607
|0.50
|1.1947
|1.1825
|1.1970
|-15.00
|39954.14
|5217
|2005.10.05 07:00
|buy
|2609
|0.50
|1.1944
|1.1819
|1.1964
|5218
|2005.10.05 07:22
|close
|2609
|0.50
|1.1958
|1.1819
|1.1964
|70.00
|40024.14
|5219
|2005.10.05 07:22
|buy
|2610
|0.50
|1.1957
|1.1832
|1.1977
|5220
|2005.10.05 11:00
|close
|2610
|0.50
|1.1971
|1.1832
|1.1977
|70.00
|40094.14
|5221
|2005.10.07 18:00
|sell
|2611
|0.50
|1.2120
|0.0000
|1.2100
|5222
|2005.10.07 19:11
|close
|2611
|0.50
|1.2107
|0.0000
|1.2100
|65.00
|40159.14
|5223
|2005.10.07 19:11
|sell
|2612
|0.50
|1.2106
|0.0000
|1.2086
|5224
|2005.10.07 20:30
|sell
|2613
|0.50
|1.2129
|0.0000
|1.2109
|5225
|2005.10.10 02:02
|close
|2613
|0.50
|1.2111
|0.0000
|1.2109
|90.75
|40249.89
|5226
|2005.10.10 02:02
|close
|2612
|0.50
|1.2115
|0.0000
|1.2086
|-44.25
|40205.64
|5227
|2005.10.10 15:00
|sell
|2614
|0.50
|1.2100
|0.0000
|1.2080
|5228
|2005.10.10 15:06
|close
|2614
|0.50
|1.2087
|0.0000
|1.2080
|65.00
|40270.64
|5229
|2005.10.10 15:06
|sell
|2615
|0.50
|1.2086
|0.0000
|1.2066
|5230
|2005.10.10 15:34
|close
|2615
|0.50
|1.2071
|0.0000
|1.2066
|75.00
|40345.64
|5231
|2005.10.10 15:34
|sell
|2616
|0.50
|1.2070
|0.0000
|1.2050
|5232
|2005.10.10 17:01
|close
|2616
|0.50
|1.2057
|0.0000
|1.2050
|65.00
|40410.64
|5233
|2005.10.12 16:00
|buy
|2617
|0.50
|1.2013
|1.1888
|1.2033
|5234
|2005.10.12 16:03
|close
|2617
|0.50
|1.2026
|1.1888
|1.2033
|65.00
|40475.64
|5235
|2005.10.12 16:03
|buy
|2618
|0.50
|1.2026
|1.1901
|1.2046
|5236
|2005.10.12 16:17
|close
|2618
|0.50
|1.2039
|1.1901
|1.2046
|65.00
|40540.64
|5237
|2005.10.12 16:17
|buy
|2619
|0.50
|1.2038
|1.1913
|1.2058
|5238
|2005.10.12 17:32
|buy
|2620
|0.50
|1.2014
|1.1912
|1.2034
|5239
|2005.10.12 17:54
|close
|2620
|0.50
|1.2033
|1.1912
|1.2034
|95.00
|40635.64
|5240
|2005.10.12 17:54
|close
|2619
|0.50
|1.2032
|1.1913
|1.2058
|-30.00
|40605.64
|5241
|2005.10.12 18:00
|buy
|2621
|0.50
|1.2039
|1.1914
|1.2059
|5242
|2005.10.12 19:29
|close
|2621
|0.50
|1.2053
|1.1914
|1.2059
|70.00
|40675.64
|5243
|2005.10.12 19:29
|buy
|2622
|0.50
|1.2058
|1.1933
|1.2078
|5244
|2005.10.12 19:34
|buy
|2623
|0.50
|1.2033
|1.1931
|1.2053
|5245
|2005.10.13 04:05
|buy
|2624
|2.00
|1.2009
|1.1930
|1.2029
|5246
|2005.10.13 04:16
|buy
|2625
|13.50
|1.1984
|1.1928
|1.2004
|5247
|2005.10.13 04:16
|sell
|2626
|0.50
|1.1983
|0.0000
|1.1963
|5248
|2005.10.13 04:54
|close
|2625
|13.50
|1.1993
|1.1928
|1.2004
|1215.00
|41890.64
|5249
|2005.10.13 04:54
|close
|2624
|2.00
|1.1991
|1.1930
|1.2029
|-360.00
|41530.64
|5250
|2005.10.13 04:54
|close
|2623
|0.50
|1.1991
|1.1931
|1.2053
|-215.55
|41315.09
|5251
|2005.10.13 04:54
|close
|2622
|0.50
|1.1991
|1.1933
|1.2078
|-340.55
|40974.54
|5252
|2005.10.13 05:54
|close
|2626
|0.50
|1.1970
|0.0000
|1.1963
|65.00
|41039.54
|5253
|2005.10.13 06:00
|sell
|2627
|0.50
|1.1974
|0.0000
|1.1954
|5254
|2005.10.13 07:49
|sell
|2628
|0.50
|1.1998
|0.0000
|1.1978
|5255
|2005.10.13 08:57
|t/p
|2628
|0.50
|1.1978
|0.0000
|1.1978
|100.00
|41139.54
|5256
|2005.10.13 08:57
|close
|2627
|0.50
|1.1977
|0.0000
|1.1954
|-15.00
|41124.54
|5257
|2005.10.13 22:00
|buy
|2629
|0.50
|1.2019
|1.1894
|1.2039
|5258
|2005.10.13 22:31
|close
|2629
|0.50
|1.2033
|1.1894
|1.2039
|70.00
|41194.54
|5259
|2005.10.13 22:31
|buy
|2630
|0.50
|1.2038
|1.1913
|1.2058
|5260
|2005.10.14 02:01
|buy
|2631
|0.50
|1.2014
|1.1912
|1.2034
|5261
|2005.10.14 05:47
|close
|2631
|0.50
|1.2033
|1.1912
|1.2034
|95.00
|41289.54
|5262
|2005.10.14 05:47
|close
|2630
|0.50
|1.2030
|1.1913
|1.2058
|-41.85
|41247.69
|5263
|2005.10.14 14:00
|sell
|2632
|0.50
|1.1988
|0.0000
|1.1968
|5264
|2005.10.14 15:34
|sell
|2633
|0.50
|1.2013
|0.0000
|1.1993
|5265
|2005.10.14 15:40
|sell
|2634
|1.00
|1.2040
|0.0000
|1.2020
|5266
|2005.10.14 15:53
|t/p
|2634
|1.00
|1.2020
|0.0000
|1.2020
|200.00
|41447.69
|5267
|2005.10.14 15:53
|close
|2633
|0.50
|1.2020
|0.0000
|1.1993
|-35.00
|41412.69
|5268
|2005.10.14 15:53
|close
|2632
|0.50
|1.2020
|0.0000
|1.1968
|-160.00
|41252.69
|5269
|2005.10.14 15:53
|sell
|2635
|0.50
|1.2014
|0.0000
|1.1994
|5270
|2005.10.14 16:41
|close
|2635
|0.50
|1.2001
|0.0000
|1.1994
|65.00
|41317.69
|5271
|2005.10.17 14:00
|sell
|2636
|0.50
|1.2038
|0.0000
|1.2018
|5272
|2005.10.17 14:56
|close
|2636
|0.50
|1.2024
|0.0000
|1.2018
|70.00
|41387.69
|5273
|2005.10.17 14:56
|sell
|2637
|0.50
|1.2024
|0.0000
|1.2004
|5274
|2005.10.17 18:09
|sell
|2638
|0.50
|1.2048
|0.0000
|1.2028
|5275
|2005.10.17 21:12
|close
|2638
|0.50
|1.2029
|0.0000
|1.2028
|95.00
|41482.69
|5276
|2005.10.17 21:12
|close
|2637
|0.50
|1.2030
|0.0000
|1.2004
|-30.00
|41452.69
|5277
|2005.10.19 15:00
|buy
|2639
|0.50
|1.1958
|1.1833
|1.1978
|5278
|2005.10.19 15:42
|buy
|2640
|0.50
|1.1934
|1.1832
|1.1954
|5279
|2005.10.19 16:40
|close
|2640
|0.50
|1.1953
|1.1832
|1.1954
|95.00
|41547.69
|5280
|2005.10.19 16:40
|close
|2639
|0.50
|1.1952
|1.1833
|1.1978
|-30.00
|41517.69
|5281
|2005.10.19 16:40
|buy
|2641
|0.50
|1.1957
|1.1832
|1.1977
|5282
|2005.10.19 16:55
|close
|2641
|0.50
|1.1970
|1.1832
|1.1977
|65.00
|41582.69
|5283
|2005.10.19 16:55
|buy
|2642
|0.50
|1.1969
|1.1844
|1.1989
|5284
|2005.10.19 17:55
|close
|2642
|0.50
|1.1983
|1.1844
|1.1989
|70.00
|41652.69
|5285
|2005.10.19 18:00
|buy
|2643
|0.50
|1.1991
|1.1866
|1.2011
|5286
|2005.10.19 20:12
|buy
|2644
|0.50
|1.1965
|1.1863
|1.1985
|5287
|2005.10.19 22:02
|t/p
|2644
|0.50
|1.1985
|1.1863
|1.1985
|100.00
|41752.69
|5288
|2005.10.19 22:02
|close
|2643
|0.50
|1.1985
|1.1866
|1.2011
|-30.00
|41722.69
|5289
|2005.10.19 22:02
|buy
|2645
|0.50
|1.1988
|1.1863
|1.2008
|5290
|2005.10.19 22:39
|close
|2645
|0.50
|1.2001
|1.1863
|1.2008
|65.00
|41787.69
|5291
|2005.10.19 22:39
|buy
|2646
|0.50
|1.1996
|1.1871
|1.2016
|5292
|2005.10.20 01:58
|buy
|2647
|0.50
|1.1972
|1.1870
|1.1992
|5293
|2005.10.20 09:51
|close
|2647
|0.50
|1.1991
|1.1870
|1.1992
|95.00
|41882.69
|5294
|2005.10.20 09:51
|close
|2646
|0.50
|1.1990
|1.1871
|1.2016
|-35.55
|41847.14
|5295
|2005.10.20 14:00
|sell
|2648
|0.50
|1.1959
|0.0000
|1.1939
|5296
|2005.10.20 16:59
|sell
|2649
|0.50
|1.1983
|0.0000
|1.1963
|5297
|2005.10.20 18:10
|close
|2649
|0.50
|1.1964
|0.0000
|1.1963
|95.00
|41942.14
|5298
|2005.10.20 18:10
|close
|2648
|0.50
|1.1965
|0.0000
|1.1939
|-30.00
|41912.14
|5299
|2005.10.21 20:00
|sell
|2650
|0.50
|1.1957
|0.0000
|1.1937
|5300
|2005.10.21 20:28
|close
|2650
|0.50
|1.1944
|0.0000
|1.1937
|65.00
|41977.14
|5301
|2005.10.21 20:28
|sell
|2651
|0.50
|1.1941
|0.0000
|1.1921
|5302
|2005.10.24 05:29
|close
|2651
|0.50
|1.1927
|0.0000
|1.1921
|70.75
|42047.89
|5303
|2005.10.24 19:00
|buy
|2652
|0.50
|1.2000
|1.1875
|1.2020
|5304
|2005.10.24 19:04
|close
|2652
|0.50
|1.2014
|1.1875
|1.2020
|70.00
|42117.89
|5305
|2005.10.24 19:04
|buy
|2653
|0.50
|1.2017
|1.1892
|1.2037
|5306
|2005.10.24 19:37
|buy
|2654
|0.50
|1.1992
|1.1890
|1.2012
|5307
|2005.10.24 20:11
|buy
|2655
|2.00
|1.1968
|1.1889
|1.1988
|5308
|2005.10.24 20:50
|close
|2655
|2.00
|1.1984
|1.1889
|1.1988
|320.00
|42437.89
|5309
|2005.10.24 20:50
|close
|2654
|0.50
|1.1983
|1.1890
|1.2012
|-45.00
|42392.89
|5310
|2005.10.24 20:50
|close
|2653
|0.50
|1.1983
|1.1892
|1.2037
|-170.00
|42222.89
|5311
|2005.10.24 21:00
|buy
|2656
|0.50
|1.1978
|1.1853
|1.1998
|5312
|2005.10.24 23:48
|close
|2656
|0.50
|1.1991
|1.1853
|1.1998
|65.00
|42287.89
|5313
|2005.10.26 15:00
|sell
|2657
|0.50
|1.2076
|0.0000
|1.2056
|5314
|2005.10.26 15:12
|close
|2657
|0.50
|1.2063
|0.0000
|1.2056
|65.00
|42352.89
|5315
|2005.10.26 15:12
|sell
|2658
|0.50
|1.2063
|0.0000
|1.2043
|5316
|2005.10.26 15:24
|close
|2658
|0.50
|1.2050
|0.0000
|1.2043
|65.00
|42417.89
|5317
|2005.10.26 15:24
|sell
|2659
|0.50
|1.2049
|0.0000
|1.2029
|5318
|2005.10.26 16:06
|sell
|2660
|0.50
|1.2073
|0.0000
|1.2053
|5319
|2005.10.26 17:05
|sell
|2661
|1.00
|1.2098
|0.0000
|1.2078
|5320
|2005.10.26 17:49
|t/p
|2661
|1.00
|1.2078
|0.0000
|1.2078
|200.00
|42617.89
|5321
|2005.10.26 17:49
|close
|2660
|0.50
|1.2076
|0.0000
|1.2053
|-15.00
|42602.89
|5322
|2005.10.26 17:49
|close
|2659
|0.50
|1.2076
|0.0000
|1.2029
|-135.00
|42467.89
|5323
|2005.10.26 22:00
|sell
|2662
|0.50
|1.2076
|0.0000
|1.2056
|5324
|2005.10.26 23:05
|close
|2662
|0.50
|1.2063
|0.0000
|1.2056
|65.00
|42532.89
|5325
|2005.10.26 23:06
|sell
|2663
|0.50
|1.2062
|0.0000
|1.2042
|5326
|2005.10.27 02:38
|close
|2663
|0.50
|1.2048
|0.0000
|1.2042
|72.25
|42605.14
|5327
|2005.10.28 17:00
|sell
|2664
|0.50
|1.2123
|0.0000
|1.2103
|5328
|2005.10.28 17:43
|close
|2664
|0.50
|1.2109
|0.0000
|1.2103
|70.00
|42675.14
|5329
|2005.10.28 17:43
|sell
|2665
|0.50
|1.2109
|0.0000
|1.2089
|5330
|2005.10.28 18:03
|close
|2665
|0.50
|1.2095
|0.0000
|1.2089
|70.00
|42745.14
|5331
|2005.10.28 18:03
|sell
|2666
|0.50
|1.2094
|0.0000
|1.2074
|5332
|2005.10.28 19:20
|close
|2666
|0.50
|1.2078
|0.0000
|1.2074
|80.00
|42825.14
|5333
|2005.10.28 19:20
|sell
|2667
|0.50
|1.2078
|0.0000
|1.2058
|5334
|2005.10.28 20:00
|close
|2667
|0.50
|1.2065
|0.0000
|1.2058
|65.00
|42890.14
|5335
|2005.11.01 14:00
|buy
|2668
|0.50
|1.2013
|1.1888
|1.2033
|5336
|2005.11.01 14:35
|close
|2668
|0.50
|1.2028
|1.1888
|1.2033
|75.00
|42965.14
|5337
|2005.11.01 14:35
|buy
|2669
|0.50
|1.2028
|1.1903
|1.2048
|5338
|2005.11.01 15:50
|buy
|2670
|0.50
|1.2004
|1.1902
|1.2024
|5339
|2005.11.01 17:01
|buy
|2671
|2.00
|1.1975
|1.1896
|1.1995
|5340
|2005.11.01 17:08
|close
|2671
|2.00
|1.1994
|1.1896
|1.1995
|380.00
|43345.14
|5341
|2005.11.01 17:08
|close
|2670
|0.50
|1.1993
|1.1902
|1.2024
|-55.00
|43290.14
|5342
|2005.11.01 17:08
|close
|2669
|0.50
|1.1993
|1.1903
|1.2048
|-175.00
|43115.14
|5343
|2005.11.01 23:00
|buy
|2672
|0.50
|1.2015
|1.1890
|1.2035
|5344
|2005.11.01 23:46
|close
|2672
|0.50
|1.2029
|1.1890
|1.2035
|70.00
|43185.14
|5345
|2005.11.01 23:46
|buy
|2673
|0.50
|1.2030
|1.1905
|1.2050
|5346
|2005.11.02 00:55
|close
|2673
|0.50
|1.2043
|1.1905
|1.2050
|63.15
|43248.29
|5347
|2005.11.02 00:56
|buy
|2674
|0.50
|1.2043
|1.1918
|1.2063
|5348
|2005.11.02 02:04
|buy
|2675
|0.50
|1.2019
|1.1917
|1.2039
|5349
|2005.11.02 05:32
|close
|2675
|0.50
|1.2038
|1.1917
|1.2039
|95.00
|43343.29
|5350
|2005.11.02 05:32
|close
|2674
|0.50
|1.2035
|1.1918
|1.2063
|-40.00
|43303.29
|5351
|2005.11.02 15:00
|sell
|2676
|0.50
|1.1996
|0.0000
|1.1976
|5352
|2005.11.02 15:56
|sell
|2677
|0.50
|1.2020
|0.0000
|1.2000
|5353
|2005.11.02 16:47
|sell
|2678
|1.00
|1.2046
|0.0000
|1.2026
|5354
|2005.11.02 17:07
|t/p
|2678
|1.00
|1.2026
|0.0000
|1.2026
|200.00
|43503.29
|5355
|2005.11.02 17:07
|close
|2677
|0.50
|1.2026
|0.0000
|1.2000
|-30.00
|43473.29
|5356
|2005.11.02 17:07
|close
|2676
|0.50
|1.2026
|0.0000
|1.1976
|-150.00
|43323.29
|5357
|2005.11.03 17:00
|sell
|2679
|0.50
|1.2003
|0.0000
|1.1983
|5358
|2005.11.03 17:22
|close
|2679
|0.50
|1.1990
|0.0000
|1.1983
|65.00
|43388.29
|5359
|2005.11.03 17:22
|sell
|2680
|0.50
|1.1990
|0.0000
|1.1970
|5360
|2005.11.03 19:00
|close
|2680
|0.50
|1.1975
|0.0000
|1.1970
|75.00
|43463.29
|5361
|2005.11.08 19:00
|buy
|2681
|0.50
|1.1776
|1.1651
|1.1796
|5362
|2005.11.08 20:37
|close
|2681
|0.50
|1.1790
|1.1651
|1.1796
|70.00
|43533.29
|5363
|2005.11.08 20:37
|buy
|2682
|0.50
|1.1793
|1.1668
|1.1813
|5364
|2005.11.09 01:40
|buy
|2683
|0.50
|1.1769
|1.1667
|1.1789
|5365
|2005.11.09 13:10
|buy
|2684
|2.00
|1.1745
|1.1666
|1.1765
|5366
|2005.11.09 15:45
|close
|2684
|2.00
|1.1760
|1.1666
|1.1765
|300.00
|43833.29
|5367
|2005.11.09 15:45
|close
|2683
|0.50
|1.1759
|1.1667
|1.1789
|-50.00
|43783.29
|5368
|2005.11.09 15:45
|close
|2682
|0.50
|1.1759
|1.1668
|1.1813
|-171.85
|43611.44
|5369
|2005.11.09 23:00
|buy
|2685
|0.50
|1.1772
|1.1647
|1.1792
|5370
|2005.11.10 12:29
|close
|2685
|0.50
|1.1786
|1.1647
|1.1792
|64.45
|43675.89
|5371
|2005.11.10 17:00
|sell
|2686
|0.50
|1.1745
|0.0000
|1.1725
|5372
|2005.11.10 17:02
|close
|2686
|0.50
|1.1728
|0.0000
|1.1725
|85.00
|43760.89
|5373
|2005.11.10 17:02
|sell
|2687
|0.50
|1.1728
|0.0000
|1.1708
|5374
|2005.11.10 17:12
|sell
|2688
|0.50
|1.1752
|0.0000
|1.1732
|5375
|2005.11.10 17:32
|close
|2688
|0.50
|1.1733
|0.0000
|1.1732
|95.00
|43855.89
|5376
|2005.11.10 17:32
|close
|2687
|0.50
|1.1734
|0.0000
|1.1708
|-30.00
|43825.89
|5377
|2005.11.10 17:32
|sell
|2689
|0.50
|1.1734
|0.0000
|1.1714
|5378
|2005.11.10 21:43
|close
|2689
|0.50
|1.1720
|0.0000
|1.1714
|70.00
|43895.89
|5379
|2005.11.12 00:00
|buy
|2690
|0.50
|1.1730
|1.1605
|1.1750
|5380
|2005.11.14 02:09
|close
|2690
|0.50
|1.1745
|1.1605
|1.1750
|73.15
|43969.04
|5381
|2005.11.14 03:00
|buy
|2691
|0.50
|1.1726
|1.1601
|1.1746
|5382
|2005.11.14 03:55
|close
|2691
|0.50
|1.1740
|1.1601
|1.1746
|70.00
|44039.04
|5383
|2005.11.14 03:55
|buy
|2692
|0.60
|1.1740
|1.1615
|1.1760
|5384
|2005.11.14 06:04
|close
|2692
|0.60
|1.1752
|1.1615
|1.1760
|72.00
|44111.04
|5385
|2005.11.15 22:00
|buy
|2693
|0.60
|1.1712
|1.1587
|1.1732
|5386
|2005.11.15 22:12
|close
|2693
|0.60
|1.1724
|1.1587
|1.1732
|72.00
|44183.04
|5387
|2005.11.15 22:12
|buy
|2694
|0.60
|1.1724
|1.1599
|1.1744
|5388
|2005.11.16 01:35
|close
|2694
|0.60
|1.1738
|1.1599
|1.1744
|81.78
|44264.82
|5389
|2005.11.16 15:00
|sell
|2695
|0.60
|1.1687
|0.0000
|1.1667
|5390
|2005.11.16 16:01
|close
|2695
|0.60
|1.1675
|0.0000
|1.1667
|72.00
|44336.82
|5391
|2005.11.17 18:00
|buy
|2696
|0.60
|1.1727
|1.1602
|1.1747
|5392
|2005.11.17 18:51
|buy
|2697
|0.60
|1.1703
|1.1601
|1.1723
|5393
|2005.11.17 19:02
|close
|2697
|0.60
|1.1722
|1.1601
|1.1723
|114.00
|44450.82
|5394
|2005.11.17 19:02
|close
|2696
|0.60
|1.1720
|1.1602
|1.1747
|-42.00
|44408.82
|5395
|2005.11.18 11:00
|sell
|2698
|0.60
|1.1685
|0.0000
|1.1665
|5396
|2005.11.18 11:24
|close
|2698
|0.60
|1.1671
|0.0000
|1.1665
|84.00
|44492.82
|5397
|2005.11.18 11:24
|sell
|2699
|0.60
|1.1670
|0.0000
|1.1650
|5398
|2005.11.18 14:35
|sell
|2700
|0.60
|1.1696
|0.0000
|1.1676
|5399
|2005.11.18 15:17
|close
|2700
|0.60
|1.1677
|0.0000
|1.1676
|114.00
|44606.82
|5400
|2005.11.18 15:17
|close
|2699
|0.60
|1.1678
|0.0000
|1.1650
|-48.00
|44558.82
|5401
|2005.11.21 19:00
|sell
|2701
|0.60
|1.1731
|0.0000
|1.1711
|5402
|2005.11.22 10:41
|close
|2701
|0.60
|1.1719
|0.0000
|1.1711
|72.90
|44631.72
|5403
|2005.11.22 20:00
|buy
|2702
|0.60
|1.1745
|1.1620
|1.1765
|5404
|2005.11.22 21:03
|close
|2702
|0.60
|1.1757
|1.1620
|1.1765
|72.00
|44703.72
|5405
|2005.11.22 21:03
|buy
|2703
|0.60
|1.1757
|1.1632
|1.1777
|5406
|2005.11.22 21:04
|close
|2703
|0.60
|1.1769
|1.1632
|1.1777
|72.00
|44775.72
|5407
|2005.11.22 21:05
|buy
|2704
|0.60
|1.1769
|1.1644
|1.1789
|5408
|2005.11.22 21:09
|close
|2704
|0.60
|1.1781
|1.1644
|1.1789
|72.00
|44847.72
|5409
|2005.11.22 21:09
|buy
|2705
|0.60
|1.1784
|1.1659
|1.1804
|5410
|2005.11.22 21:12
|close
|2705
|0.60
|1.1796
|1.1659
|1.1804
|72.00
|44919.72
|5411
|2005.11.22 21:12
|buy
|2706
|0.60
|1.1794
|1.1669
|1.1814
|5412
|2005.11.22 21:13
|close
|2706
|0.60
|1.1808
|1.1669
|1.1814
|84.00
|45003.72
|5413
|2005.11.22 21:13
|buy
|2707
|0.60
|1.1809
|1.1684
|1.1829
|5414
|2005.11.22 21:16
|buy
|2708
|0.60
|1.1783
|1.1681
|1.1803
|5415
|2005.11.22 21:17
|close
|2708
|0.60
|1.1802
|1.1681
|1.1803
|114.00
|45117.72
|5416
|2005.11.22 21:17
|close
|2707
|0.60
|1.1806
|1.1684
|1.1829
|-18.00
|45099.72
|5417
|2005.11.22 21:17
|buy
|2709
|0.60
|1.1806
|1.1681
|1.1826
|5418
|2005.11.22 21:22
|close
|2709
|0.60
|1.1819
|1.1681
|1.1826
|78.00
|45177.72
|5419
|2005.11.22 21:22
|buy
|2710
|0.60
|1.1820
|1.1695
|1.1840
|5420
|2005.11.23 02:22
|buy
|2711
|0.60
|1.1795
|1.1693
|1.1815
|5421
|2005.11.23 06:23
|close
|2711
|0.60
|1.1814
|1.1693
|1.1815
|114.00
|45291.72
|5422
|2005.11.23 06:23
|close
|2710
|0.60
|1.1813
|1.1695
|1.1840
|-44.22
|45247.50
|5423
|2005.11.23 16:00
|sell
|2712
|0.60
|1.1798
|0.0000
|1.1778
|5424
|2005.11.23 17:04
|close
|2712
|0.60
|1.1784
|0.0000
|1.1778
|84.00
|45331.50
|5425
|2005.11.24 15:00
|sell
|2713
|0.60
|1.1782
|0.0000
|1.1762
|5426
|2005.11.25 02:14
|close
|2713
|0.60
|1.1770
|0.0000
|1.1762
|72.90
|45404.40
|5427
|2005.11.28 19:00
|buy
|2714
|0.60
|1.1803
|1.1678
|1.1823
|5428
|2005.11.28 20:01
|close
|2714
|0.60
|1.1815
|1.1678
|1.1823
|72.00
|45476.40
|5429
|2005.11.28 20:02
|buy
|2715
|0.60
|1.1816
|1.1691
|1.1836
|5430
|2005.11.28 20:14
|close
|2715
|0.60
|1.1831
|1.1691
|1.1836
|90.00
|45566.40
|5431
|2005.11.28 20:14
|buy
|2716
|0.60
|1.1831
|1.1706
|1.1851
|5432
|2005.11.28 20:19
|close
|2716
|0.60
|1.1843
|1.1706
|1.1851
|72.00
|45638.40
|5433
|2005.11.28 20:19
|buy
|2717
|0.60
|1.1842
|1.1717
|1.1862
|5434
|2005.11.28 20:44
|close
|2717
|0.60
|1.1854
|1.1717
|1.1862
|72.00
|45710.40
|5435
|2005.11.28 20:44
|buy
|2718
|0.60
|1.1855
|1.1730
|1.1875
|5436
|2005.11.28 21:09
|close
|2718
|0.60
|1.1869
|1.1730
|1.1875
|84.00
|45794.40
|5437
|2005.11.29 17:00
|sell
|2719
|0.60
|1.1782
|0.0000
|1.1762
|5438
|2005.11.29 17:01
|close
|2719
|0.60
|1.1767
|0.0000
|1.1762
|90.00
|45884.40
|5439
|2005.11.29 17:01
|sell
|2720
|0.60
|1.1766
|0.0000
|1.1746
|5440
|2005.11.29 17:02
|close
|2720
|0.60
|1.1754
|0.0000
|1.1746
|72.00
|45956.40
|5441
|2005.11.29 17:02
|sell
|2721
|0.60
|1.1754
|0.0000
|1.1734
|5442
|2005.11.29 17:08
|close
|2721
|0.60
|1.1741
|0.0000
|1.1734
|78.00
|46034.40
|5443
|2005.11.29 17:08
|sell
|2722
|0.60
|1.1741
|0.0000
|1.1721
|5444
|2005.11.29 17:18
|sell
|2723
|0.60
|1.1766
|0.0000
|1.1746
|5445
|2005.11.29 17:20
|t/p
|2723
|0.60
|1.1746
|0.0000
|1.1746
|120.00
|46154.40
|5446
|2005.11.29 17:20
|close
|2722
|0.60
|1.1745
|0.0000
|1.1721
|-24.00
|46130.40
|5447
|2005.11.29 17:20
|sell
|2724
|0.60
|1.1745
|0.0000
|1.1725
|5448
|2005.11.29 18:03
|sell
|2725
|0.60
|1.1769
|0.0000
|1.1749
|5449
|2005.11.29 18:35
|sell
|2726
|1.20
|1.1793
|0.0000
|1.1773
|5450
|2005.11.29 19:21
|t/p
|2726
|1.20
|1.1773
|0.0000
|1.1773
|240.00
|46370.40
|5451
|2005.11.29 19:21
|close
|2725
|0.60
|1.1772
|0.0000
|1.1749
|-18.00
|46352.40
|5452
|2005.11.29 19:21
|close
|2724
|0.60
|1.1772
|0.0000
|1.1725
|-162.00
|46190.40
|5453
|2005.11.29 19:21
|sell
|2727
|0.60
|1.1771
|0.0000
|1.1751
|5454
|2005.11.29 20:04
|sell
|2728
|0.60
|1.1797
|0.0000
|1.1777
|5455
|2005.11.29 23:51
|close
|2728
|0.60
|1.1778
|0.0000
|1.1777
|114.00
|46304.40
|5456
|2005.11.29 23:51
|close
|2727
|0.60
|1.1777
|0.0000
|1.1751
|-36.00
|46268.40
|5457
|2005.11.30 20:00
|buy
|2729
|0.60
|1.1790
|1.1665
|1.1810
|5458
|2005.11.30 21:03
|close
|2729
|0.60
|1.1802
|1.1665
|1.1810
|72.00
|46340.40
|5459
|2005.11.30 21:03
|buy
|2730
|0.60
|1.1801
|1.1676
|1.1821
|5460
|2005.12.01 08:00
|sell
|2731
|0.60
|1.1782
|0.0000
|1.1762
|5461
|2005.12.01 09:16
|buy
|2732
|1.20
|1.1776
|1.1674
|1.1796
|5462
|2005.12.01 11:49
|close
|2732
|1.20
|1.1789
|1.1674
|1.1796
|156.00
|46496.40
|5463
|2005.12.01 11:49
|close
|2730
|0.60
|1.1788
|1.1676
|1.1821
|-84.66
|46411.74
|5464
|2005.12.01 13:56
|close
|2731
|0.60
|1.1769
|0.0000
|1.1762
|78.00
|46489.74
|5465
|2005.12.05 15:00
|buy
|2733
|0.60
|1.1769
|1.1644
|1.1789
|5466
|2005.12.05 15:04
|close
|2733
|0.60
|1.1782
|1.1644
|1.1789
|78.00
|46567.74
|5467
|2005.12.05 15:04
|buy
|2734
|0.60
|1.1783
|1.1658
|1.1803
|5468
|2005.12.05 16:05
|buy
|2735
|0.60
|1.1758
|1.1656
|1.1778
|5469
|2005.12.05 17:18
|close
|2735
|0.60
|1.1777
|1.1656
|1.1778
|114.00
|46681.74
|5470
|2005.12.05 17:19
|close
|2734
|0.60
|1.1776
|1.1658
|1.1803
|-42.00
|46639.74
|5471
|2005.12.07 06:00
|sell
|2736
|0.60
|1.1774
|0.0000
|1.1754
|5472
|2005.12.07 08:44
|close
|2736
|0.60
|1.1761
|0.0000
|1.1754
|78.00
|46717.74
|5473
|2005.12.08 12:00
|buy
|2737
|0.60
|1.1769
|1.1644
|1.1789
|5474
|2005.12.08 13:52
|close
|2737
|0.60
|1.1781
|1.1644
|1.1789
|72.00
|46789.74
|5475
|2005.12.08 13:52
|buy
|2738
|0.60
|1.1782
|1.1657
|1.1802
|5476
|2005.12.08 17:12
|close
|2738
|0.60
|1.1796
|1.1657
|1.1802
|84.00
|46873.74
|5477
|2005.12.09 13:00
|sell
|2739
|0.60
|1.1795
|0.0000
|1.1775
|5478
|2005.12.09 14:31
|sell
|2740
|0.60
|1.1819
|0.0000
|1.1799
|5479
|2005.12.09 14:44
|close
|2740
|0.60
|1.1801
|0.0000
|1.1799
|108.00
|46981.74
|5480
|2005.12.09 14:44
|close
|2739
|0.60
|1.1802
|0.0000
|1.1775
|-42.00
|46939.74
|5481
|2005.12.13 13:00
|sell
|2741
|0.60
|1.1926
|0.0000
|1.1906
|5482
|2005.12.13 13:02
|close
|2741
|0.60
|1.1914
|0.0000
|1.1906
|72.00
|47011.74
|5483
|2005.12.13 13:02
|sell
|2742
|0.60
|1.1914
|0.0000
|1.1894
|5484
|2005.12.13 15:09
|sell
|2743
|0.60
|1.1939
|0.0000
|1.1919
|5485
|2005.12.13 15:46
|t/p
|2743
|0.60
|1.1919
|0.0000
|1.1919
|120.00
|47131.74
|5486
|2005.12.13 15:46
|close
|2742
|0.60
|1.1919
|0.0000
|1.1894
|-30.00
|47101.74
|5487
|2005.12.13 15:46
|sell
|2744
|0.60
|1.1918
|0.0000
|1.1898
|5488
|2005.12.13 17:18
|sell
|2745
|0.60
|1.1943
|0.0000
|1.1923
|5489
|2005.12.13 19:06
|close
|2745
|0.60
|1.1924
|0.0000
|1.1923
|114.00
|47215.74
|5490
|2005.12.13 19:06
|close
|2744
|0.60
|1.1927
|0.0000
|1.1898
|-54.00
|47161.74
|5491
|2005.12.15 08:00
|sell
|2746
|0.60
|1.1984
|0.0000
|1.1964
|5492
|2005.12.15 10:02
|sell
|2747
|0.60
|1.2008
|0.0000
|1.1988
|5493
|2005.12.15 11:41
|sell
|2748
|1.20
|1.2033
|0.0000
|1.2013
|5494
|2005.12.15 12:18
|t/p
|2748
|1.20
|1.2013
|0.0000
|1.2013
|240.00
|47401.74
|5495
|2005.12.15 12:18
|close
|2747
|0.60
|1.2012
|0.0000
|1.1988
|-24.00
|47377.74
|5496
|2005.12.15 12:18
|close
|2746
|0.60
|1.2012
|0.0000
|1.1964
|-168.00
|47209.74
|5497
|2005.12.15 18:00
|sell
|2749
|0.60
|1.1948
|0.0000
|1.1928
|5498
|2005.12.15 18:12
|sell
|2750
|0.60
|1.1972
|0.0000
|1.1952
|5499
|2005.12.15 19:37
|close
|2750
|0.60
|1.1954
|0.0000
|1.1952
|108.00
|47317.74
|5500
|2005.12.15 19:37
|close
|2749
|0.60
|1.1955
|0.0000
|1.1928
|-42.00
|47275.74
|5501
|2005.12.15 19:37
|sell
|2751
|0.60
|1.1954
|0.0000
|1.1934
|5502
|2005.12.15 22:31
|sell
|2752
|0.60
|1.1978
|0.0000
|1.1958
|5503
|2005.12.16 01:39
|close
|2752
|0.60
|1.1960
|0.0000
|1.1958
|108.90
|47384.64
|5504
|2005.12.16 01:39
|close
|2751
|0.60
|1.1964
|0.0000
|1.1934
|-59.10
|47325.54
|5505
|2005.12.16 13:00
|buy
|2753
|0.60
|1.2006
|1.1881
|1.2026
|5506
|2005.12.16 13:10
|buy
|2754
|0.60
|1.1982
|1.1880
|1.2002
|5507
|2005.12.16 16:40
|close
|2754
|0.60
|1.2000
|1.1880
|1.2002
|108.00
|47433.54
|5508
|2005.12.16 16:40
|close
|2753
|0.60
|1.1996
|1.1881
|1.2026
|-60.00
|47373.54
|5509
|2005.12.19 17:00
|sell
|2755
|0.60
|1.1999
|0.0000
|1.1979
|5510
|2005.12.19 20:07
|close
|2755
|0.60
|1.1984
|0.0000
|1.1979
|90.00
|47463.54
|5511
|2005.12.22 19:00
|buy
|2756
|0.60
|1.1886
|1.1761
|1.1906
|5512
|2005.12.22 20:26
|buy
|2757
|0.60
|1.1861
|1.1759
|1.1881
|5513
|2005.12.22 21:01
|close
|2757
|0.60
|1.1880
|1.1759
|1.1881
|114.00
|47577.54
|5514
|2005.12.22 21:01
|close
|2756
|0.60
|1.1879
|1.1761
|1.1906
|-42.00
|47535.54
|5515
|2005.12.22 21:02
|buy
|2758
|0.60
|1.1879
|1.1754
|1.1899
|5516
|2005.12.23 14:00
|buy
|2759
|0.60
|1.1854
|1.1752
|1.1874
|5517
|2005.12.23 17:00
|sell
|2760
|0.60
|1.1841
|0.0000
|1.1821
|5518
|2005.12.23 17:23
|sell
|2761
|0.60
|1.1866
|0.0000
|1.1846
|5519
|2005.12.23 17:34
|t/p
|2759
|0.60
|1.1874
|1.1752
|1.1874
|120.00
|47655.54
|5520
|2005.12.23 17:34
|close
|2758
|0.60
|1.1875
|1.1754
|1.1899
|-26.22
|47629.32
|5521
|2005.12.23 19:39
|close
|2761
|0.60
|1.1847
|0.0000
|1.1846
|114.00
|47743.32
|5522
|2005.12.23 19:39
|close
|2760
|0.60
|1.1846
|0.0000
|1.1821
|-30.00
|47713.32
|5523
|2005.12.26 05:00
|sell
|2762
|0.60
|1.1846
|0.0000
|1.1826
|5524
|2005.12.26 06:02
|close
|2762
|0.60
|1.1834
|0.0000
|1.1826
|72.00
|47785.32
|5525
|2005.12.26 06:02
|sell
|2763
|0.60
|1.1835
|0.0000
|1.1815
|5526
|2005.12.26 09:35
|sell
|2764
|0.60
|1.1859
|0.0000
|1.1839
|5527
|2005.12.26 13:07
|sell
|2765
|1.20
|1.1884
|0.0000
|1.1864
|5528
|2005.12.26 13:22
|t/p
|2765
|1.20
|1.1864
|0.0000
|1.1864
|240.00
|48025.32
|5529
|2005.12.26 13:22
|close
|2764
|0.60
|1.1864
|0.0000
|1.1839
|-30.00
|47995.32
|5530
|2005.12.26 13:22
|close
|2763
|0.60
|1.1864
|0.0000
|1.1815
|-174.00
|47821.32
|5531
|2005.12.26 14:00
|buy
|2766
|0.60
|1.1864
|1.1739
|1.1884
|5532
|2005.12.26 18:00
|sell
|2767
|0.60
|1.1848
|0.0000
|1.1828
|5533
|2005.12.27 01:43
|buy
|2768
|1.20
|1.1838
|1.1736
|1.1858
|5534
|2005.12.27 01:45
|close
|2767
|0.60
|1.1836
|0.0000
|1.1828
|72.90
|47894.22
|5535
|2005.12.27 07:26
|close
|2768
|1.20
|1.1854
|1.1736
|1.1858
|192.00
|48086.22
|5536
|2005.12.27 07:27
|close
|2766
|0.60
|1.1851
|1.1739
|1.1884
|-80.22
|48006.00
|5537
|2005.12.27 12:00
|buy
|2769
|0.60
|1.1867
|1.1742
|1.1887
|5538
|2005.12.27 21:04
|buy
|2770
|0.60
|1.1843
|1.1741
|1.1863
|5539
|2005.12.27 23:00
|sell
|2771
|0.60
|1.1832
|0.0000
|1.1812
|5540
|2005.12.28 02:01
|sell
|2772
|0.60
|1.1856
|0.0000
|1.1836
|5541
|2005.12.28 08:28
|close
|2770
|0.60
|1.1862
|1.1741
|1.1863
|111.78
|48117.78
|5542
|2005.12.28 08:28
|close
|2769
|0.60
|1.1861
|1.1742
|1.1887
|-38.22
|48079.56
|5543
|2005.12.28 09:00
|buy
|2773
|0.60
|1.1874
|1.1749
|1.1894
|5544
|2005.12.28 09:03
|sell
|2774
|1.20
|1.1881
|0.0000
|1.1861
|5545
|2005.12.28 09:11
|close
|2773
|0.60
|1.1890
|1.1749
|1.1894
|96.00
|48175.56
|5546
|2005.12.28 09:11
|buy
|2775
|0.60
|1.1891
|1.1766
|1.1911
|5547
|2005.12.28 09:13
|close
|2775
|0.60
|1.1904
|1.1766
|1.1911
|78.00
|48253.56
|5548
|2005.12.28 09:13
|buy
|2776
|0.60
|1.1911
|1.1786
|1.1931
|5549
|2005.12.28 09:13
|sell
|2777
|3.60
|1.1909
|0.0000
|1.1889
|5550
|2005.12.28 09:24
|close
|2776
|0.60
|1.1924
|1.1786
|1.1931
|78.00
|48331.56
|5551
|2005.12.28 09:24
|buy
|2778
|0.60
|1.1924
|1.1799
|1.1944
|5552
|2005.12.28 11:12
|buy
|2779
|4.80
|1.1897
|1.1795
|1.1917
|5553
|2005.12.28 11:13
|close
|2779
|4.80
|1.1902
|1.1795
|1.1917
|240.00
|48571.56
|5554
|2005.12.28 11:13
|close
|2778
|0.60
|1.1904
|1.1799
|1.1944
|-120.00
|48451.56
|5555
|2005.12.28 11:13
|buy
|2780
|0.60
|1.1905
|1.1780
|1.1925
|5556
|2005.12.28 12:52
|close
|2780
|0.60
|1.1918
|1.1780
|1.1925
|78.00
|48529.56
|5557
|2005.12.28 12:52
|buy
|2781
|0.60
|1.1922
|1.1797
|1.1942
|5558
|2005.12.28 16:40
|sell
|2782
|18.00
|1.1933
|0.0000
|1.1913
|5559
|2005.12.28 16:51
|close
|2782
|18.00
|1.1920
|0.0000
|1.1913
|2340.00
|50869.56
|5560
|2005.12.28 16:51
|close
|2777
|3.60
|1.1922
|0.0000
|1.1889
|-468.00
|50401.56
|5561
|2005.12.28 16:51
|close
|2774
|1.20
|1.1922
|0.0000
|1.1861
|-492.00
|49909.56
|5562
|2005.12.28 16:51
|close
|2772
|0.60
|1.1922
|0.0000
|1.1836
|-396.00
|49513.56
|5563
|2005.12.28 16:51
|close
|2771
|0.60
|1.1922
|0.0000
|1.1812
|-539.10
|48974.46
|5564
|2005.12.28 18:50
|buy
|2783
|0.60
|1.1895
|1.1793
|1.1915
|5565
|2005.12.28 18:55
|buy
|2784
|2.40
|1.1868
|1.1789
|1.1888
|5566
|2005.12.28 19:09
|buy
|2785
|16.20
|1.1845
|1.1789
|1.1865
|5567
|2005.12.28 19:09
|sell
|2786
|0.60
|1.1839
|0.0000
|1.1819
|5568
|2005.12.28 21:02
|close
|2786
|0.60
|1.1826
|0.0000
|1.1819
|78.00
|49052.46
|5569
|2005.12.28 21:02
|sell
|2787
|0.50
|1.1825
|0.0000
|1.1805
|5570
|2005.12.29 01:35
|sell
|2788
|0.60
|1.1849
|0.0000
|1.1829
|5571
|2005.12.29 02:32
|close
|2785
|16.20
|1.1853
|1.1789
|1.1865
|1116.18
|50168.64
|5572
|2005.12.29 02:32
|close
|2784
|2.40
|1.1852
|1.1789
|1.1888
|-410.64
|49758.00
|5573
|2005.12.29 02:32
|close
|2783
|0.60
|1.1852
|1.1793
|1.1915
|-264.66
|49493.34
|5574
|2005.12.29 02:32
|close
|2781
|0.60
|1.1852
|1.1797
|1.1942
|-426.66
|49066.68
|5575
|2005.12.29 09:22
|sell
|2789
|1.20
|1.1873
|0.0000
|1.1853
|5576
|2005.12.29 11:00
|buy
|2790
|0.60
|1.1871
|1.1746
|1.1891
|5577
|2005.12.29 11:20
|t/p
|2789
|1.20
|1.1853
|0.0000
|1.1853
|240.00
|49306.68
|5578
|2005.12.29 11:20
|close
|2788
|0.60
|1.1850
|0.0000
|1.1829
|-6.00
|49300.68
|5579
|2005.12.29 11:20
|close
|2787
|0.50
|1.1850
|0.0000
|1.1805
|-122.75
|49177.93
|5580
|2005.12.29 11:20
|buy
|2791
|0.60
|1.1843
|1.1741
|1.1863
|5581
|2005.12.30 04:22
|t/p
|2791
|0.60
|1.1863
|1.1741
|1.1863
|117.78
|49295.71
|5582
|2005.12.30 04:22
|close
|2790
|0.60
|1.1863
|1.1746
|1.1891
|-50.22
|49245.49
|5583
|2005.12.30 13:00
|sell
|2792
|0.60
|1.1829
|0.0000
|1.1809
|5584
|2005.12.30 14:31
|close
|2792
|0.60
|1.1815
|0.0000
|1.1809
|84.00
|49329.49
|5585
|2005.12.31 00:00
|buy
|2793
|0.60
|1.1851
|1.1726
|1.1871
|5586
|2006.01.02 08:21
|buy
|2794
|0.60
|1.1827
|1.1725
|1.1847
|5587
|2006.01.02 09:58
|close
|2794
|0.60
|1.1846
|1.1725
|1.1847
|114.00
|49443.49
|5588
|2006.01.02 09:58
|close
|2793
|0.60
|1.1845
|1.1726
|1.1871
|-38.22
|49405.27
|5589
|2006.01.02 12:00
|buy
|2795
|0.60
|1.1850
|1.1725
|1.1870
|5590
|2006.01.02 15:16
|buy
|2796
|0.60
|1.1826
|1.1724
|1.1846
|5591
|2006.01.03 02:22
|t/p
|2796
|0.60
|1.1846
|1.1724
|1.1846
|117.78
|49523.05
|5592
|2006.01.03 02:22
|close
|2795
|0.60
|1.1846
|1.1725
|1.1870
|-26.22
|49496.83
|5593
|2006.01.03 04:00
|buy
|2797
|0.60
|1.1865
|1.1740
|1.1885
|5594
|2006.01.03 04:25
|close
|2797
|0.60
|1.1879
|1.1740
|1.1885
|84.00
|49580.83
|5595
|2006.01.03 04:26
|buy
|2798
|0.60
|1.1879
|1.1754
|1.1899
|5596
|2006.01.03 07:08
|close
|2798
|0.60
|1.1893
|1.1754
|1.1899
|84.00
|49664.83
|5597
|2006.01.05 15:00
|sell
|2799
|0.60
|1.2094
|0.0000
|1.2074
|5598
|2006.01.05 15:43
|close
|2799
|0.60
|1.2079
|0.0000
|1.2074
|90.00
|49754.83
|5599
|2006.01.05 15:43
|sell
|2800
|0.60
|1.2079
|0.0000
|1.2059
|5600
|2006.01.05 18:10
|sell
|2801
|0.60
|1.2103
|0.0000
|1.2083
|5601
|2006.01.06 03:50
|close
|2801
|0.60
|1.2084
|0.0000
|1.2083
|114.90
|49869.73
|5602
|2006.01.06 03:50
|close
|2800
|0.60
|1.2085
|0.0000
|1.2059
|-35.10
|49834.63
|5603
|2006.01.06 06:00
|sell
|2802
|0.60
|1.2090
|0.0000
|1.2070
|5604
|2006.01.06 15:31
|sell
|2803
|0.60
|1.2116
|0.0000
|1.2096
|5605
|2006.01.06 15:31
|sell
|2804
|1.20
|1.2142
|0.0000
|1.2122
|5606
|2006.01.06 15:33
|t/p
|2804
|1.20
|1.2122
|0.0000
|1.2122
|240.00
|50074.63
|5607
|2006.01.06 15:33
|close
|2803
|0.60
|1.2121
|0.0000
|1.2096
|-30.00
|50044.63
|5608
|2006.01.06 15:33
|close
|2802
|0.60
|1.2121
|0.0000
|1.2070
|-186.00
|49858.63
|5609
|2006.01.09 12:00
|sell
|2805
|0.60
|1.2091
|0.0000
|1.2071
|5610
|2006.01.09 12:16
|close
|2805
|0.60
|1.2077
|0.0000
|1.2071
|84.00
|49942.63
|5611
|2006.01.09 12:16
|sell
|2806
|0.60
|1.2076
|0.0000
|1.2056
|5612
|2006.01.09 18:17
|close
|2806
|0.60
|1.2063
|0.0000
|1.2056
|78.00
|50020.63
|5613
|2006.01.10 14:00
|buy
|2807
|0.60
|1.2090
|1.1965
|1.2110
|5614
|2006.01.10 15:04
|buy
|2808
|0.60
|1.2067
|1.1965
|1.2087
|5615
|2006.01.10 15:43
|buy
|2809
|2.40
|1.2042
|1.1963
|1.2062
|5616
|2006.01.10 15:53
|close
|2809
|2.40
|1.2058
|1.1963
|1.2062
|384.00
|50404.63
|5617
|2006.01.10 15:53
|close
|2808
|0.60
|1.2056
|1.1965
|1.2087
|-66.00
|50338.63
|5618
|2006.01.10 15:53
|close
|2807
|0.60
|1.2056
|1.1965
|1.2110
|-204.00
|50134.63
|5619
|2006.01.10 15:53
|buy
|2810
|0.60
|1.2059
|1.1934
|1.2079
|5620
|2006.01.10 17:04
|close
|2810
|0.60
|1.2074
|1.1934
|1.2079
|90.00
|50224.63
|5621
|2006.01.11 15:00
|buy
|2811
|0.60
|1.2090
|1.1965
|1.2110
|5622
|2006.01.11 16:26
|close
|2811
|0.60
|1.2105
|1.1965
|1.2110
|90.00
|50314.63
|5623
|2006.01.11 16:26
|buy
|2812
|0.60
|1.2105
|1.1980
|1.2125
|5624
|2006.01.11 16:51
|close
|2812
|0.60
|1.2118
|1.1980
|1.2125
|78.00
|50392.63
|5625
|2006.01.11 16:51
|buy
|2813
|0.60
|1.2118
|1.1993
|1.2138
|5626
|2006.01.11 17:20
|buy
|2814
|0.60
|1.2094
|1.1992
|1.2114
|5627
|2006.01.11 17:45
|t/p
|2814
|0.60
|1.2114
|1.1992
|1.2114
|120.00
|50512.63
|5628
|2006.01.11 17:45
|close
|2813
|0.60
|1.2114
|1.1993
|1.2138
|-24.00
|50488.63
|5629
|2006.01.12 17:00
|sell
|2815
|0.60
|1.2031
|0.0000
|1.2011
|5630
|2006.01.12 17:06
|close
|2815
|0.60
|1.2018
|0.0000
|1.2011
|78.00
|50566.63
|5631
|2006.01.12 17:06
|sell
|2816
|0.60
|1.2017
|0.0000
|1.1997
|5632
|2006.01.12 18:00
|sell
|2817
|0.60
|1.2041
|0.0000
|1.2021
|5633
|2006.01.12 19:32
|t/p
|2817
|0.60
|1.2021
|0.0000
|1.2021
|120.00
|50686.63
|5634
|2006.01.12 19:32
|close
|2816
|0.60
|1.2021
|0.0000
|1.1997
|-24.00
|50662.63
|5635
|2006.01.13 18:00
|buy
|2818
|0.60
|1.2083
|1.1958
|1.2103
|5636
|2006.01.13 18:27
|close
|2818
|0.60
|1.2098
|1.1958
|1.2103
|90.00
|50752.63
|5637
|2006.01.13 18:27
|buy
|2819
|0.60
|1.2097
|1.1972
|1.2117
|5638
|2006.01.13 18:42
|close
|2819
|0.60
|1.2111
|1.1972
|1.2117
|84.00
|50836.63
|5639
|2006.01.13 18:42
|buy
|2820
|0.60
|1.2109
|1.1984
|1.2129
|5640
|2006.01.13 19:39
|close
|2820
|0.60
|1.2126
|1.1984
|1.2129
|102.00
|50938.63
|5641
|2006.01.13 20:00
|buy
|2821
|0.60
|1.2136
|1.2011
|1.2156
|5642
|2006.01.14 00:12
|close
|2821
|0.60
|1.2149
|1.2011
|1.2156
|78.00
|51016.63
|5643
|2006.01.16 17:00
|sell
|2822
|0.60
|1.2115
|0.0000
|1.2095
|5644
|2006.01.17 02:57
|close
|2822
|0.60
|1.2099
|0.0000
|1.2095
|96.90
|51113.53
|5645
|2006.01.17 11:00
|buy
|2823
|0.60
|1.2134
|1.2009
|1.2154
|5646
|2006.01.17 11:44
|buy
|2824
|0.60
|1.2110
|1.2008
|1.2130
|5647
|2006.01.17 13:23
|buy
|2825
|2.40
|1.2087
|1.2008
|1.2107
|5648
|2006.01.17 13:45
|buy
|2826
|16.20
|1.2060
|1.2004
|1.2080
|5649
|2006.01.17 13:45
|sell
|2827
|0.60
|1.2060
|0.0000
|1.2040
|5650
|2006.01.17 13:50
|close
|2826
|16.20
|1.2069
|1.2004
|1.2080
|1458.00
|52571.53
|5651
|2006.01.17 13:50
|close
|2825
|2.40
|1.2071
|1.2008
|1.2107
|-384.00
|52187.53
|5652
|2006.01.17 13:50
|close
|2824
|0.60
|1.2071
|1.2008
|1.2130
|-234.00
|51953.53
|5653
|2006.01.17 13:50
|close
|2823
|0.60
|1.2071
|1.2009
|1.2154
|-378.00
|51575.53
|5654
|2006.01.17 14:34
|sell
|2828
|0.60
|1.2086
|0.0000
|1.2066
|5655
|2006.01.17 15:57
|t/p
|2828
|0.60
|1.2066
|0.0000
|1.2066
|120.00
|51695.53
|5656
|2006.01.17 15:57
|close
|2827
|0.60
|1.2066
|0.0000
|1.2040
|-36.00
|51659.53
|5657
|2006.01.18 00:00
|buy
|2829
|0.60
|1.2108
|1.1983
|1.2128
|5658
|2006.01.18 00:37
|close
|2829
|0.60
|1.2121
|1.1983
|1.2128
|78.00
|51737.53
|5659
|2006.01.18 00:38
|buy
|2830
|0.60
|1.2118
|1.1993
|1.2138
|5660
|2006.01.18 02:40
|buy
|2831
|0.60
|1.2094
|1.1992
|1.2114
|5661
|2006.01.18 09:55
|close
|2831
|0.60
|1.2113
|1.1992
|1.2114
|114.00
|51851.53
|5662
|2006.01.18 09:55
|close
|2830
|0.60
|1.2112
|1.1993
|1.2138
|-36.00
|51815.53
|5663
|2006.01.18 20:00
|sell
|2832
|0.60
|1.2087
|0.0000
|1.2067
|5664
|2006.01.18 21:56
|sell
|2833
|0.60
|1.2111
|0.0000
|1.2091
|5665
|2006.01.19 01:00
|buy
|2834
|0.60
|1.2118
|1.1993
|1.2138
|5666
|2006.01.19 02:27
|buy
|2835
|1.80
|1.2094
|1.1992
|1.2114
|5667
|2006.01.19 02:29
|t/p
|2833
|0.60
|1.2091
|0.0000
|1.2091
|122.70
|51938.23
|5668
|2006.01.19 02:29
|close
|2832
|0.60
|1.2091
|0.0000
|1.2067
|-21.30
|51916.93
|5669
|2006.01.19 03:19
|close
|2835
|1.80
|1.2104
|1.1992
|1.2114
|180.00
|52096.93
|5670
|2006.01.19 03:19
|close
|2834
|0.60
|1.2103
|1.1993
|1.2138
|-90.00
|52006.93
|5671
|2006.01.19 19:00
|buy
|2836
|0.70
|1.2111
|1.1986
|1.2131
|5672
|2006.01.19 20:50
|buy
|2837
|0.60
|1.2088
|1.1986
|1.2108
|5673
|2006.01.20 08:17
|buy
|2838
|2.40
|1.2064
|1.1985
|1.2084
|5674
|2006.01.20 08:33
|close
|2838
|2.40
|1.2079
|1.1985
|1.2084
|360.00
|52366.93
|5675
|2006.01.20 08:33
|close
|2837
|0.60
|1.2076
|1.1986
|1.2108
|-74.22
|52292.71
|5676
|2006.01.20 08:33
|close
|2836
|0.70
|1.2076
|1.1986
|1.2131
|-247.59
|52045.12
|5677
|2006.01.20 18:00
|buy
|2839
|0.70
|1.2093
|1.1968
|1.2113
|5678
|2006.01.20 18:11
|close
|2839
|0.70
|1.2105
|1.1968
|1.2113
|84.00
|52129.12
|5679
|2006.01.20 18:11
|buy
|2840
|0.70
|1.2104
|1.1979
|1.2124
|5680
|2006.01.20 20:20
|close
|2840
|0.70
|1.2116
|1.1979
|1.2124
|84.00
|52213.12
|5681
|2006.01.20 20:20
|buy
|2841
|0.70
|1.2117
|1.1992
|1.2137
|5682
|2006.01.20 20:50
|close
|2841
|0.70
|1.2129
|1.1992
|1.2137
|84.00
|52297.12
|5683
|2006.01.20 20:50
|buy
|2842
|0.70
|1.2129
|1.2004
|1.2149
|5684
|2006.01.20 21:05
|close
|2842
|0.70
|1.2142
|1.2004
|1.2149
|91.00
|52388.12
|5685
|2006.01.25 04:00
|sell
|2843
|0.70
|1.2264
|0.0000
|1.2244
|5686
|2006.01.25 10:32
|sell
|2844
|0.70
|1.2288
|0.0000
|1.2268
|5687
|2006.01.25 11:00
|buy
|2845
|0.70
|1.2291
|1.2166
|1.2311
|5688
|2006.01.25 11:13
|close
|2845
|0.70
|1.2303
|1.2166
|1.2311
|84.00
|52472.12
|5689
|2006.01.25 11:13
|buy
|2846
|0.70
|1.2303
|1.2178
|1.2323
|5690
|2006.01.25 11:16
|sell
|2847
|1.40
|1.2312
|0.0000
|1.2292
|5691
|2006.01.25 11:17
|close
|2846
|0.70
|1.2315
|1.2178
|1.2323
|84.00
|52556.12
|5692
|2006.01.25 11:17
|buy
|2848
|0.60
|1.2316
|1.2191
|1.2336
|5693
|2006.01.25 12:57
|t/p
|2847
|1.40
|1.2292
|0.0000
|1.2292
|280.00
|52836.12
|5694
|2006.01.25 12:57
|buy
|2849
|3.50
|1.2292
|1.2190
|1.2312
|5695
|2006.01.25 12:57
|close
|2844
|0.70
|1.2292
|0.0000
|1.2268
|-28.00
|52808.12
|5696
|2006.01.25 12:57
|close
|2843
|0.70
|1.2292
|0.0000
|1.2244
|-196.00
|52612.12
|5697
|2006.01.25 12:58
|close
|2849
|3.50
|1.2299
|1.2190
|1.2312
|245.00
|52857.12
|5698
|2006.01.25 12:58
|close
|2848
|0.60
|1.2298
|1.2191
|1.2336
|-108.00
|52749.12
|5699
|2006.01.25 19:00
|sell
|2850
|0.70
|1.2249
|0.0000
|1.2229
|5700
|2006.01.25 19:23
|sell
|2851
|0.70
|1.2273
|0.0000
|1.2253
|5701
|2006.01.25 21:41
|close
|2851
|0.70
|1.2254
|0.0000
|1.2253
|133.00
|52882.12
|5702
|2006.01.25 21:41
|close
|2850
|0.70
|1.2256
|0.0000
|1.2229
|-49.00
|52833.12
|5703
|2006.01.31 08:00
|buy
|2852
|0.70
|1.2103
|1.1978
|1.2123
|5704
|2006.01.31 10:04
|close
|2852
|0.70
|1.2116
|1.1978
|1.2123
|91.00
|52924.12
|5705
|2006.01.31 12:00
|buy
|2853
|0.70
|1.2105
|1.1980
|1.2125
|5706
|2006.01.31 14:08
|close
|2853
|0.70
|1.2117
|1.1980
|1.2125
|84.00
|53008.12
|5707
|2006.01.31 14:08
|buy
|2854
|0.70
|1.2120
|1.1995
|1.2140
|5708
|2006.01.31 17:19
|close
|2854
|0.70
|1.2134
|1.1995
|1.2140
|98.00
|53106.12
|5709
|2006.01.31 17:19
|buy
|2855
|0.70
|1.2134
|1.2009
|1.2154
|5710
|2006.01.31 17:58
|close
|2855
|0.70
|1.2146
|1.2009
|1.2154
|84.00
|53190.12
|5711
|2006.02.01 15:00
|sell
|2856
|0.70
|1.2107
|0.0000
|1.2087
|5712
|2006.02.01 15:15
|close
|2856
|0.70
|1.2095
|0.0000
|1.2087
|84.00
|53274.12
|5713
|2006.02.01 15:15
|sell
|2857
|0.70
|1.2094
|0.0000
|1.2074
|5714
|2006.02.01 15:22
|close
|2857
|0.70
|1.2081
|0.0000
|1.2074
|91.00
|53365.12
|5715
|2006.02.01 15:22
|sell
|2858
|0.70
|1.2081
|0.0000
|1.2061
|5716
|2006.02.01 17:03
|sell
|2859
|0.70
|1.2105
|0.0000
|1.2085
|5717
|2006.02.01 18:08
|close
|2859
|0.70
|1.2087
|0.0000
|1.2085
|126.00
|53491.12
|5718
|2006.02.01 18:08
|close
|2858
|0.70
|1.2090
|0.0000
|1.2061
|-63.00
|53428.12
|5719
|2006.02.02 19:00
|buy
|2860
|0.70
|1.2102
|1.1977
|1.2122
|5720
|2006.02.03 09:35
|buy
|2861
|0.70
|1.2077
|1.1975
|1.2097
|5721
|2006.02.03 13:00
|sell
|2862
|0.70
|1.2073
|0.0000
|1.2053
|5722
|2006.02.03 13:15
|close
|2862
|0.70
|1.2061
|0.0000
|1.2053
|84.00
|53512.12
|5723
|2006.02.03 13:15
|sell
|2863
|0.70
|1.2060
|0.0000
|1.2040
|5724
|2006.02.03 15:31
|sell
|2864
|0.70
|1.2085
|0.0000
|1.2065
|5725
|2006.02.03 15:31
|t/p
|2861
|0.70
|1.2097
|1.1975
|1.2097
|140.00
|53652.12
|5726
|2006.02.03 15:31
|close
|2860
|0.70
|1.2097
|1.1977
|1.2122
|-37.59
|53614.53
|5727
|2006.02.03 15:32
|close
|2864
|0.70
|1.2066
|0.0000
|1.2065
|133.00
|53747.53
|5728
|2006.02.03 15:32
|close
|2863
|0.70
|1.2068
|0.0000
|1.2040
|-56.00
|53691.53
|5729
|2006.02.07 11:00
|buy
|2865
|0.70
|1.1989
|1.1864
|1.2009
|5730
|2006.02.07 11:17
|close
|2865
|0.70
|1.2001
|1.1864
|1.2009
|84.00
|53775.53
|5731
|2006.02.07 11:17
|buy
|2866
|0.70
|1.2002
|1.1877
|1.2022
|5732
|2006.02.07 11:42
|close
|2866
|0.70
|1.2016
|1.1877
|1.2022
|98.00
|53873.53
|5733
|2006.02.07 11:42
|buy
|2867
|0.70
|1.2019
|1.1894
|1.2039
|5734
|2006.02.07 12:05
|buy
|2868
|0.70
|1.1995
|1.1893
|1.2015
|5735
|2006.02.07 14:05
|buy
|2869
|2.80
|1.1968
|1.1889
|1.1988
|5736
|2006.02.07 15:25
|close
|2869
|2.80
|1.1984
|1.1889
|1.1988
|448.00
|54321.53
|5737
|2006.02.07 15:25
|close
|2868
|0.70
|1.1982
|1.1893
|1.2015
|-91.00
|54230.53
|5738
|2006.02.07 15:25
|close
|2867
|0.70
|1.1982
|1.1894
|1.2039
|-259.00
|53971.53
|5739
|2006.02.08 01:00
|buy
|2870
|0.70
|1.1987
|1.1862
|1.2007
|5740
|2006.02.08 14:08
|buy
|2871
|0.70
|1.1963
|1.1861
|1.1983
|5741
|2006.02.08 18:05
|buy
|2872
|2.80
|1.1937
|1.1858
|1.1957
|5742
|2006.02.08 19:52
|close
|2872
|2.80
|1.1952
|1.1858
|1.1957
|420.00
|54391.53
|5743
|2006.02.08 19:52
|close
|2871
|0.70
|1.1951
|1.1861
|1.1983
|-84.00
|54307.53
|5744
|2006.02.08 19:52
|close
|2870
|0.70
|1.1951
|1.1862
|1.2007
|-252.00
|54055.53
|5745
|2006.02.09 07:00
|buy
|2873
|0.70
|1.1977
|1.1852
|1.1997
|5746
|2006.02.09 07:09
|close
|2873
|0.70
|1.1989
|1.1852
|1.1997
|84.00
|54139.53
|5747
|2006.02.09 07:09
|buy
|2874
|0.70
|1.1990
|1.1865
|1.2010
|5748
|2006.02.09 11:44
|buy
|2875
|0.70
|1.1967
|1.1865
|1.1987
|5749
|2006.02.09 13:35
|close
|2875
|0.70
|1.1986
|1.1865
|1.1987
|133.00
|54272.53
|5750
|2006.02.09 13:35
|close
|2874
|0.70
|1.1985
|1.1865
|1.2010
|-35.00
|54237.53
|5751
|2006.02.09 20:00
|sell
|2876
|0.70
|1.1968
|0.0000
|1.1948
|5752
|2006.02.10 01:11
|sell
|2877
|0.70
|1.1992
|0.0000
|1.1972
|5753
|2006.02.10 02:38
|t/p
|2877
|0.70
|1.1972
|0.0000
|1.1972
|140.00
|54377.53
|5754
|2006.02.10 02:38
|close
|2876
|0.70
|1.1972
|0.0000
|1.1948
|-26.95
|54350.58
|5755
|2006.02.10 13:00
|sell
|2878
|0.70
|1.1970
|0.0000
|1.1950
|5756
|2006.02.10 15:45
|sell
|2879
|0.70
|1.1994
|0.0000
|1.1974
|5757
|2006.02.10 15:56
|sell
|2880
|1.40
|1.2019
|0.0000
|1.1999
|5758
|2006.02.10 17:19
|t/p
|2880
|1.40
|1.1999
|0.0000
|1.1999
|280.00
|54630.58
|5759
|2006.02.10 17:19
|close
|2879
|0.70
|1.1997
|0.0000
|1.1974
|-21.00
|54609.58
|5760
|2006.02.10 17:19
|close
|2878
|0.70
|1.1997
|0.0000
|1.1950
|-189.00
|54420.58
|5761
|2006.02.13 23:00
|buy
|2881
|0.70
|1.1909
|1.1784
|1.1929
|5762
|2006.02.14 08:16
|close
|2881
|0.70
|1.1921
|1.1784
|1.1929
|81.41
|54501.99
|5763
|2006.02.14 22:00
|buy
|2882
|0.70
|1.1914
|1.1789
|1.1934
|5764
|2006.02.15 01:16
|close
|2882
|0.70
|1.1926
|1.1789
|1.1934
|81.41
|54583.40
|5765
|2006.02.15 01:16
|buy
|2883
|0.70
|1.1927
|1.1802
|1.1947
|5766
|2006.02.15 15:00
|sell
|2884
|0.70
|1.1906
|0.0000
|1.1886
|5767
|2006.02.15 16:01
|sell
|2885
|0.70
|1.1931
|0.0000
|1.1911
|5768
|2006.02.15 16:01
|close
|2883
|0.70
|1.1942
|1.1802
|1.1947
|105.00
|54688.40
|5769
|2006.02.15 17:02
|t/p
|2885
|0.70
|1.1911
|0.0000
|1.1911
|140.00
|54828.40
|5770
|2006.02.15 17:02
|close
|2884
|0.70
|1.1911
|0.0000
|1.1886
|-35.00
|54793.40
|5771
|2006.02.15 19:00
|sell
|2886
|0.70
|1.1882
|0.0000
|1.1862
|5772
|2006.02.16 11:29
|close
|2886
|0.70
|1.1869
|0.0000
|1.1862
|94.15
|54887.55
|5773
|2006.02.16 23:00
|buy
|2887
|0.70
|1.1899
|1.1774
|1.1919
|5774
|2006.02.16 23:32
|close
|2887
|0.70
|1.1911
|1.1774
|1.1919
|84.00
|54971.55
|5775
|2006.02.16 23:32
|buy
|2888
|0.70
|1.1911
|1.1786
|1.1931
|5776
|2006.02.17 03:26
|buy
|2889
|0.70
|1.1887
|1.1785
|1.1907
|5777
|2006.02.17 14:07
|buy
|2890
|2.80
|1.1861
|1.1782
|1.1881
|5778
|2006.02.17 14:40
|close
|2890
|2.80
|1.1878
|1.1782
|1.1881
|476.00
|55447.55
|5779
|2006.02.17 14:41
|close
|2889
|0.70
|1.1877
|1.1785
|1.1907
|-70.00
|55377.55
|5780
|2006.02.17 14:41
|close
|2888
|0.70
|1.1877
|1.1786
|1.1931
|-240.59
|55136.96
|5781
|2006.02.21 04:00
|sell
|2891
|0.70
|1.1925
|0.0000
|1.1905
|5782
|2006.02.21 09:24
|close
|2891
|0.70
|1.1913
|0.0000
|1.1905
|84.00
|55220.96
|5783
|2006.02.22 05:00
|buy
|2892
|0.70
|1.1929
|1.1804
|1.1949
|5784
|2006.02.22 10:53
|buy
|2893
|0.70
|1.1906
|1.1804
|1.1926
|5785
|2006.02.22 12:27
|buy
|2894
|2.80
|1.1881
|1.1802
|1.1901
|5786
|2006.02.22 15:53
|close
|2894
|2.80
|1.1896
|1.1802
|1.1901
|420.00
|55640.96
|5787
|2006.02.22 15:53
|close
|2893
|0.70
|1.1895
|1.1804
|1.1926
|-77.00
|55563.96
|5788
|2006.02.22 15:53
|close
|2892
|0.70
|1.1895
|1.1804
|1.1949
|-238.00
|55325.96
|5789
|2006.02.22 23:00
|buy
|2895
|0.70
|1.1907
|1.1782
|1.1927
|5790
|2006.02.23 01:21
|close
|2895
|0.70
|1.1919
|1.1782
|1.1927
|76.23
|55402.19
|5791
|2006.02.23 01:21
|buy
|2896
|0.70
|1.1917
|1.1792
|1.1937
|5792
|2006.02.23 11:13
|close
|2896
|0.70
|1.1929
|1.1792
|1.1937
|84.00
|55486.19
|5793
|2006.02.23 11:13
|buy
|2897
|0.70
|1.1934
|1.1809
|1.1954
|5794
|2006.02.23 12:18
|close
|2897
|0.70
|1.1948
|1.1809
|1.1954
|98.00
|55584.19
|5795
|2006.02.24 00:00
|sell
|2898
|0.70
|1.1920
|0.0000
|1.1900
|5796
|2006.02.24 10:07
|close
|2898
|0.70
|1.1906
|0.0000
|1.1900
|98.00
|55682.19
|5797
|2006.02.28 08:00
|buy
|2899
|0.70
|1.1861
|1.1736
|1.1881
|5798
|2006.02.28 11:16
|close
|2899
|0.70
|1.1873
|1.1736
|1.1881
|84.00
|55766.19
|5799
|2006.03.01 20:00
|sell
|2900
|0.70
|1.1913
|0.0000
|1.1893
|5800
|2006.03.01 20:20
|close
|2900
|0.70
|1.1901
|0.0000
|1.1893
|84.00
|55850.19
|5801
|2006.03.01 20:20
|sell
|2901
|0.70
|1.1896
|0.0000
|1.1876
|5802
|2006.03.01 21:07
|sell
|2902
|0.70
|1.1920
|0.0000
|1.1900
|5803
|2006.03.02 10:34
|sell
|2903
|1.40
|1.1944
|0.0000
|1.1924
|5804
|2006.03.02 15:02
|t/p
|2903
|1.40
|1.1924
|0.0000
|1.1924
|280.00
|56130.19
|5805
|2006.03.02 15:02
|close
|2902
|0.70
|1.1924
|0.0000
|1.1900
|-24.85
|56105.34
|5806
|2006.03.02 15:02
|close
|2901
|0.70
|1.1924
|0.0000
|1.1876
|-192.85
|55912.49
|5807
|2006.03.06 14:00
|sell
|2904
|0.70
|1.2032
|0.0000
|1.2012
|5808
|2006.03.06 14:41
|close
|2904
|0.70
|1.2019
|0.0000
|1.2012
|91.00
|56003.49
|5809
|2006.03.06 14:41
|sell
|2905
|0.70
|1.2019
|0.0000
|1.1999
|5810
|2006.03.06 18:24
|close
|2905
|0.70
|1.2004
|0.0000
|1.1999
|105.00
|56108.49
|5811
|2006.03.06 20:00
|sell
|2906
|0.70
|1.1993
|0.0000
|1.1973
|5812
|2006.03.06 20:33
|sell
|2907
|0.70
|1.2017
|0.0000
|1.1997
|5813
|2006.03.07 02:47
|close
|2907
|0.70
|1.1998
|0.0000
|1.1997
|134.05
|56242.54
|5814
|2006.03.07 02:47
|close
|2906
|0.70
|1.2001
|0.0000
|1.1973
|-54.95
|56187.59
|5815
|2006.03.08 12:00
|buy
|2908
|0.70
|1.1925
|1.1800
|1.1945
|5816
|2006.03.08 12:05
|close
|2908
|0.70
|1.1939
|1.1800
|1.1945
|98.00
|56285.59
|5817
|2006.03.08 12:05
|buy
|2909
|0.70
|1.1939
|1.1814
|1.1959
|5818
|2006.03.08 13:50
|buy
|2910
|0.70
|1.1914
|1.1812
|1.1934
|5819
|2006.03.08 17:56
|close
|2910
|0.70
|1.1933
|1.1812
|1.1934
|133.00
|56418.59
|5820
|2006.03.08 17:56
|close
|2909
|0.70
|1.1930
|1.1814
|1.1959
|-63.00
|56355.59
|5821
|2006.03.08 20:00
|buy
|2911
|0.70
|1.1928
|1.1803
|1.1948
|5822
|2006.03.09 02:34
|close
|2911
|0.70
|1.1941
|1.1803
|1.1948
|83.23
|56438.82
|5823
|2006.03.09 18:00
|sell
|2912
|0.70
|1.1919
|0.0000
|1.1899
|5824
|2006.03.09 19:56
|close
|2912
|0.70
|1.1906
|0.0000
|1.1899
|91.00
|56529.82
|5825
|2006.03.09 19:56
|sell
|2913
|0.70
|1.1905
|0.0000
|1.1885
|5826
|2006.03.10 03:02
|close
|2913
|0.70
|1.1892
|0.0000
|1.1885
|92.05
|56621.87
|5827
|2006.03.10 11:00
|buy
|2914
|0.70
|1.1926
|1.1801
|1.1946
|5828
|2006.03.10 15:31
|buy
|2915
|0.70
|1.1899
|1.1797
|1.1919
|5829
|2006.03.10 15:36
|t/p
|2915
|0.70
|1.1919
|1.1797
|1.1919
|140.00
|56761.87
|5830
|2006.03.10 15:36
|close
|2914
|0.70
|1.1922
|1.1801
|1.1946
|-28.00
|56733.87
|5831
|2006.03.11 00:00
|buy
|2916
|0.70
|1.1912
|1.1787
|1.1932
|5832
|2006.03.13 02:05
|close
|2916
|0.70
|1.1925
|1.1787
|1.1932
|88.41
|56822.28
|5833
|2006.03.13 04:00
|buy
|2917
|0.70
|1.1945
|1.1820
|1.1965
|5834
|2006.03.13 09:38
|close
|2917
|0.70
|1.1963
|1.1820
|1.1965
|126.00
|56948.28
|5835
|2006.03.13 16:00
|sell
|2918
|0.70
|1.1925
|0.0000
|1.1905
|5836
|2006.03.13 18:17
|sell
|2919
|0.70
|1.1949
|0.0000
|1.1929
|5837
|2006.03.13 20:07
|close
|2919
|0.70
|1.1930
|0.0000
|1.1929
|133.00
|57081.28
|5838
|2006.03.13 20:07
|close
|2918
|0.70
|1.1931
|0.0000
|1.1905
|-42.00
|57039.28
|5839
|2006.03.14 15:00
|sell
|2920
|0.70
|1.1949
|0.0000
|1.1929
|5840
|2006.03.14 15:31
|sell
|2921
|0.70
|1.1976
|0.0000
|1.1956
|5841
|2006.03.14 15:34
|t/p
|2921
|0.70
|1.1956
|0.0000
|1.1956
|140.00
|57179.28
|5842
|2006.03.14 15:34
|close
|2920
|0.70
|1.1955
|0.0000
|1.1929
|-42.00
|57137.28
|5843
|2006.03.14 15:35
|sell
|2922
|0.70
|1.1955
|0.0000
|1.1935
|5844
|2006.03.14 16:50
|sell
|2923
|0.70
|1.1979
|0.0000
|1.1959
|5845
|2006.03.14 17:04
|sell
|2924
|1.40
|1.2003
|0.0000
|1.1983
|5846
|2006.03.14 17:59
|sell
|2925
|4.20
|1.2027
|0.0000
|1.2007
|5847
|2006.03.14 17:59
|buy
|2926
|0.70
|1.2024
|1.1899
|1.2044
|5848
|2006.03.15 03:12
|close
|2925
|4.20
|1.2008
|0.0000
|1.2007
|804.30
|57941.58
|5849
|2006.03.15 03:12
|close
|2924
|1.40
|1.2009
|0.0000
|1.1983
|-81.90
|57859.68
|5850
|2006.03.15 03:12
|close
|2923
|0.70
|1.2009
|0.0000
|1.1959
|-208.95
|57650.73
|5851
|2006.03.15 03:12
|close
|2922
|0.70
|1.2009
|0.0000
|1.1935
|-376.95
|57273.78
|5852
|2006.03.15 09:42
|close
|2926
|0.70
|1.2037
|1.1899
|1.2044
|88.41
|57362.19
|5853
|2006.03.20 07:00
|sell
|2927
|0.70
|1.2171
|0.0000
|1.2151
|5854
|2006.03.20 08:59
|close
|2927
|0.70
|1.2156
|0.0000
|1.2151
|105.00
|57467.19
|5855
|2006.03.20 08:59
|sell
|2928
|0.70
|1.2156
|0.0000
|1.2136
|5856
|2006.03.20 09:29
|sell
|2929
|0.70
|1.2180
|0.0000
|1.2160
|5857
|2006.03.20 16:33
|close
|2929
|0.70
|1.2161
|0.0000
|1.2160
|133.00
|57600.19
|5858
|2006.03.20 16:33
|close
|2928
|0.70
|1.2165
|0.0000
|1.2136
|-63.00
|57537.19
|5859
|2006.03.20 18:00
|sell
|2930
|0.70
|1.2175
|0.0000
|1.2155
|5860
|2006.03.20 18:21
|close
|2930
|0.70
|1.2161
|0.0000
|1.2155
|98.00
|57635.19
|5861
|2006.03.20 18:21
|sell
|2931
|0.70
|1.2162
|0.0000
|1.2142
|5862
|2006.03.20 20:15
|close
|2931
|0.70
|1.2147
|0.0000
|1.2142
|105.00
|57740.19
|5863
|2006.03.20 21:00
|sell
|2932
|0.70
|1.2164
|0.0000
|1.2144
|5864
|2006.03.21 02:27
|close
|2932
|0.70
|1.2149
|0.0000
|1.2144
|106.05
|57846.24
|5865
|2006.03.24 19:00
|buy
|2933
|0.70
|1.2033
|1.1908
|1.2053
|5866
|2006.03.24 20:08
|close
|2933
|0.70
|1.2047
|1.1908
|1.2053
|98.00
|57944.24
|5867
|2006.03.24 20:08
|buy
|2934
|0.70
|1.2048
|1.1923
|1.2068
|5868
|2006.03.27 04:42
|buy
|2935
|0.70
|1.2022
|1.1920
|1.2042
|5869
|2006.03.27 06:08
|t/p
|2935
|0.70
|1.2042
|1.1920
|1.2042
|140.00
|58084.24
|5870
|2006.03.27 06:08
|close
|2934
|0.70
|1.2043
|1.1923
|1.2068
|-37.59
|58046.65
|5871
|2006.03.27 21:00
|sell
|2936
|0.70
|1.2016
|0.0000
|1.1996
|5872
|2006.03.28 01:49
|close
|2936
|0.70
|1.2003
|0.0000
|1.1996
|92.05
|58138.70
|5873
|2006.03.28 02:00
|sell
|2937
|0.70
|1.2010
|0.0000
|1.1990
|5874
|2006.03.28 06:52
|close
|2937
|0.70
|1.1997
|0.0000
|1.1990
|91.00
|58229.70
|5875
|2006.03.29 00:00
|sell
|2938
|0.70
|1.2008
|0.0000
|1.1988
|5876
|2006.03.29 03:51
|close
|2938
|0.70
|1.1994
|0.0000
|1.1988
|98.00
|58327.70
|5877
|2006.03.29 03:51
|sell
|2939
|0.70
|1.1993
|0.0000
|1.1973
|5878
|2006.03.29 08:50
|sell
|2940
|0.70
|1.2017
|0.0000
|1.1997
|5879
|2006.03.29 10:25
|close
|2940
|0.70
|1.1998
|0.0000
|1.1997
|133.00
|58460.70
|5880
|2006.03.29 10:25
|close
|2939
|0.70
|1.1999
|0.0000
|1.1973
|-42.00
|58418.70
|5881
|2006.03.29 21:00
|buy
|2941
|0.70
|1.2046
|1.1921
|1.2066
|5882
|2006.03.29 21:51
|buy
|2942
|0.70
|1.2021
|1.1919
|1.2041
|5883
|2006.03.30 04:00
|close
|2942
|0.70
|1.2040
|1.1919
|1.2041
|125.23
|58543.93
|5884
|2006.03.30 04:00
|close
|2941
|0.70
|1.2036
|1.1921
|1.2066
|-77.77
|58466.16
|5885
|2006.03.31 15:00
|sell
|2943
|0.70
|1.2106
|0.0000
|1.2086
|5886
|2006.03.31 16:14
|close
|2943
|0.70
|1.2093
|0.0000
|1.2086
|91.00
|58557.16
|5887
|2006.03.31 16:14
|sell
|2944
|0.70
|1.2093
|0.0000
|1.2073
|5888
|2006.03.31 16:34
|sell
|2945
|0.70
|1.2117
|0.0000
|1.2097
|5889
|2006.03.31 16:48
|close
|2945
|0.70
|1.2098
|0.0000
|1.2097
|133.00
|58690.16
|5890
|2006.03.31 16:49
|close
|2944
|0.70
|1.2100
|0.0000
|1.2073
|-49.00
|58641.16
|5891
|2006.03.31 16:49
|sell
|2946
|0.70
|1.2100
|0.0000
|1.2080
|5892
|2006.03.31 16:51
|close
|2946
|0.70
|1.2087
|0.0000
|1.2080
|91.00
|58732.16
|5893
|2006.03.31 16:51
|sell
|2947
|0.70
|1.2082
|0.0000
|1.2062
|5894
|2006.03.31 16:56
|sell
|2948
|0.70
|1.2106
|0.0000
|1.2086
|5895
|2006.03.31 17:05
|sell
|2949
|1.40
|1.2129
|0.0000
|1.2109
|5896
|2006.03.31 17:20
|t/p
|2949
|1.40
|1.2109
|0.0000
|1.2109
|280.00
|59012.16
|5897
|2006.03.31 17:20
|close
|2948
|0.70
|1.2108
|0.0000
|1.2086
|-14.00
|58998.16
|5898
|2006.03.31 17:20
|close
|2947
|0.70
|1.2108
|0.0000
|1.2062
|-182.00
|58816.16
|5899
|2006.04.03 01:00
|sell
|2950
|0.70
|1.2119
|0.0000
|1.2099
|5900
|2006.04.03 02:52
|close
|2950
|0.70
|1.2105
|0.0000
|1.2099
|98.00
|58914.16
|5901
|2006.04.03 19:00
|buy
|2951
|0.70
|1.2122
|1.1997
|1.2142
|5902
|2006.04.03 19:13
|close
|2951
|0.70
|1.2136
|1.1997
|1.2142
|98.00
|59012.16
|5903
|2006.04.03 19:13
|buy
|2952
|0.70
|1.2135
|1.2010
|1.2155
|5904
|2006.04.03 21:43
|close
|2952
|0.70
|1.2149
|1.2010
|1.2155
|98.00
|59110.16
|5905
|2006.04.03 21:43
|buy
|2953
|0.70
|1.2150
|1.2025
|1.2170
|5906
|2006.04.04 04:59
|buy
|2954
|0.70
|1.2127
|1.2025
|1.2147
|5907
|2006.04.04 05:05
|close
|2954
|0.70
|1.2145
|1.2025
|1.2147
|126.00
|59236.16
|5908
|2006.04.04 05:05
|close
|2953
|0.70
|1.2144
|1.2025
|1.2170
|-44.59
|59191.57
|5909
|2006.04.06 18:00
|sell
|2955
|0.70
|1.2235
|0.0000
|1.2215
|5910
|2006.04.06 18:25
|close
|2955
|0.70
|1.2221
|0.0000
|1.2215
|98.00
|59289.57
|5911
|2006.04.06 18:25
|sell
|2956
|0.70
|1.2220
|0.0000
|1.2200
|5912
|2006.04.06 19:19
|close
|2956
|0.70
|1.2206
|0.0000
|1.2200
|98.00
|59387.57
|5913
|2006.04.06 19:19
|sell
|2957
|0.70
|1.2203
|0.0000
|1.2183
|5914
|2006.04.06 19:54
|sell
|2958
|0.70
|1.2227
|0.0000
|1.2207
|5915
|2006.04.07 02:16
|t/p
|2958
|0.70
|1.2207
|0.0000
|1.2207
|141.05
|59528.62
|5916
|2006.04.07 02:16
|close
|2957
|0.70
|1.2206
|0.0000
|1.2183
|-19.95
|59508.67
|5917
|2006.04.11 12:00
|buy
|2959
|0.70
|1.2138
|1.2013
|1.2158
|5918
|2006.04.11 13:04
|buy
|2960
|0.70
|1.2114
|1.2012
|1.2134
|5919
|2006.04.11 16:51
|t/p
|2960
|0.70
|1.2134
|1.2012
|1.2134
|140.00
|59648.67
|5920
|2006.04.11 16:51
|close
|2959
|0.70
|1.2134
|1.2013
|1.2158
|-28.00
|59620.67
|5921
|2006.04.11 19:00
|buy
|2961
|0.70
|1.2126
|1.2001
|1.2146
|5922
|2006.04.11 21:05
|close
|2961
|0.70
|1.2139
|1.2001
|1.2146
|91.00
|59711.67
|5923
|2006.04.12 17:00
|sell
|2962
|0.70
|1.2117
|0.0000
|1.2097
|5924
|2006.04.12 18:59
|close
|2962
|0.70
|1.2103
|0.0000
|1.2097
|98.00
|59809.67
|5925
|2006.04.12 19:00
|sell
|2963
|0.70
|1.2105
|0.0000
|1.2085
|5926
|2006.04.13 10:05
|sell
|2964
|0.70
|1.2132
|0.0000
|1.2112
|5927
|2006.04.13 12:00
|buy
|2965
|0.70
|1.2119
|1.1994
|1.2139
|5928
|2006.04.13 12:09
|t/p
|2964
|0.70
|1.2112
|0.0000
|1.2112
|140.00
|59949.67
|5929
|2006.04.13 12:09
|close
|2963
|0.70
|1.2110
|0.0000
|1.2085
|-31.85
|59917.82
|5930
|2006.04.13 14:10
|buy
|2966
|0.70
|1.2095
|1.1993
|1.2115
|5931
|2006.04.13 16:13
|buy
|2967
|2.80
|1.2071
|1.1992
|1.2091
|5932
|2006.04.13 16:21
|close
|2967
|2.80
|1.2086
|1.1992
|1.2091
|420.00
|60337.82
|5933
|2006.04.13 16:21
|close
|2966
|0.70
|1.2085
|1.1993
|1.2115
|-70.00
|60267.82
|5934
|2006.04.13 16:21
|close
|2965
|0.70
|1.2085
|1.1994
|1.2139
|-238.00
|60029.82
|5935
|2006.04.13 23:00
|buy
|2968
|0.80
|1.2114
|1.1989
|1.2134
|5936
|2006.04.17 01:04
|close
|2968
|0.80
|1.2126
|1.1989
|1.2134
|90.08
|60119.90
|5937
|2006.04.19 18:00
|sell
|2969
|0.80
|1.2330
|0.0000
|1.2310
|5938
|2006.04.19 19:08
|sell
|2970
|0.70
|1.2354
|0.0000
|1.2334
|5939
|2006.04.19 19:22
|sell
|2971
|1.40
|1.2382
|0.0000
|1.2362
|5940
|2006.04.19 19:47
|t/p
|2971
|1.40
|1.2362
|0.0000
|1.2362
|280.00
|60399.90
|5941
|2006.04.19 19:47
|close
|2970
|0.70
|1.2361
|0.0000
|1.2334
|-49.00
|60350.90
|5942
|2006.04.19 19:47
|close
|2969
|0.80
|1.2361
|0.0000
|1.2310
|-248.00
|60102.90
|5943
|2006.04.20 13:00
|sell
|2972
|0.80
|1.2348
|0.0000
|1.2328
|5944
|2006.04.20 13:41
|close
|2972
|0.80
|1.2335
|0.0000
|1.2328
|104.00
|60206.90
|5945
|2006.04.20 13:41
|sell
|2973
|0.80
|1.2334
|0.0000
|1.2314
|5946
|2006.04.20 13:45
|close
|2973
|0.80
|1.2321
|0.0000
|1.2314
|104.00
|60310.90
|5947
|2006.04.20 13:46
|sell
|2974
|0.80
|1.2321
|0.0000
|1.2301
|5948
|2006.04.20 15:06
|sell
|2975
|0.80
|1.2345
|0.0000
|1.2325
|5949
|2006.04.20 15:38
|close
|2975
|0.80
|1.2327
|0.0000
|1.2325
|144.00
|60454.90
|5950
|2006.04.20 15:38
|close
|2974
|0.80
|1.2328
|0.0000
|1.2301
|-56.00
|60398.90
|5951
|2006.04.20 17:00
|sell
|2976
|0.80
|1.2329
|0.0000
|1.2309
|5952
|2006.04.20 17:04
|close
|2976
|0.80
|1.2314
|0.0000
|1.2309
|120.00
|60518.90
|5953
|2006.04.20 17:04
|sell
|2977
|0.80
|1.2314
|0.0000
|1.2294
|5954
|2006.04.20 17:08
|close
|2977
|0.80
|1.2302
|0.0000
|1.2294
|96.00
|60614.90
|5955
|2006.04.20 17:08
|sell
|2978
|0.80
|1.2302
|0.0000
|1.2282
|5956
|2006.04.20 17:52
|close
|2978
|0.80
|1.2288
|0.0000
|1.2282
|112.00
|60726.90
|5957
|2006.04.20 17:52
|sell
|2979
|0.80
|1.2288
|0.0000
|1.2268
|5958
|2006.04.20 17:57
|sell
|2980
|0.80
|1.2313
|0.0000
|1.2293
|5959
|2006.04.21 02:43
|close
|2980
|0.80
|1.2294
|0.0000
|1.2293
|153.20
|60880.10
|5960
|2006.04.21 02:43
|close
|2979
|0.80
|1.2295
|0.0000
|1.2268
|-54.80
|60825.30
|5961
|2006.04.21 14:00
|buy
|2981
|0.80
|1.2321
|1.2196
|1.2341
|5962
|2006.04.21 15:26
|close
|2981
|0.80
|1.2333
|1.2196
|1.2341
|96.00
|60921.30
|5963
|2006.04.26 12:00
|sell
|2982
|0.80
|1.2399
|0.0000
|1.2379
|5964
|2006.04.26 12:48
|sell
|2983
|0.80
|1.2423
|0.0000
|1.2403
|5965
|2006.04.26 15:31
|t/p
|2983
|0.80
|1.2403
|0.0000
|1.2403
|160.00
|61081.30
|5966
|2006.04.26 15:31
|close
|2982
|0.80
|1.2399
|0.0000
|1.2379
|0.00
|61081.30
|5967
|2006.04.27 13:00
|sell
|2984
|0.80
|1.2440
|0.0000
|1.2420
|5968
|2006.04.27 13:37
|close
|2984
|0.80
|1.2426
|0.0000
|1.2420
|112.00
|61193.30
|5969
|2006.04.27 13:37
|sell
|2985
|0.80
|1.2427
|0.0000
|1.2407
|5970
|2006.04.27 14:41
|close
|2985
|0.80
|1.2415
|0.0000
|1.2407
|96.00
|61289.30
|5971
|2006.04.27 16:00
|sell
|2986
|0.80
|1.2428
|0.0000
|1.2408
|5972
|2006.04.27 17:01
|sell
|2987
|0.80
|1.2451
|0.0000
|1.2431
|5973
|2006.04.27 17:01
|sell
|2988
|1.60
|1.2477
|0.0000
|1.2457
|5974
|2006.04.27 17:16
|sell
|2989
|4.20
|1.2502
|0.0000
|1.2482
|5975
|2006.04.27 17:16
|buy
|2990
|0.70
|1.2502
|1.2377
|1.2522
|5976
|2006.04.27 17:29
|close
|2990
|0.70
|1.2517
|1.2377
|1.2522
|105.00
|61394.30
|5977
|2006.04.27 17:29
|buy
|2991
|0.70
|1.2516
|1.2391
|1.2536
|5978
|2006.04.27 17:31
|sell
|2992
|21.00
|1.2529
|0.0000
|1.2509
|5979
|2006.04.27 17:31
|close
|2991
|0.70
|1.2531
|1.2391
|1.2536
|105.00
|61499.30
|5980
|2006.04.27 17:31
|buy
|2993
|0.70
|1.2536
|1.2411
|1.2556
|5981
|2006.04.27 17:33
|close
|2992
|21.00
|1.2516
|0.0000
|1.2509
|2730.00
|64229.30
|5982
|2006.04.27 17:33
|close
|2989
|4.20
|1.2518
|0.0000
|1.2482
|-672.00
|63557.30
|5983
|2006.04.27 17:33
|close
|2988
|1.60
|1.2518
|0.0000
|1.2457
|-656.00
|62901.30
|5984
|2006.04.27 17:33
|close
|2987
|0.80
|1.2518
|0.0000
|1.2431
|-536.00
|62365.30
|5985
|2006.04.27 17:33
|close
|2986
|0.80
|1.2518
|0.0000
|1.2408
|-720.00
|61645.30
|5986
|2006.04.27 17:53
|close
|2993
|0.70
|1.2550
|1.2411
|1.2556
|98.00
|61743.30
|5987
|2006.05.02 00:00
|sell
|2994
|0.80
|1.2586
|0.0000
|1.2566
|5988
|2006.05.02 00:37
|close
|2994
|0.80
|1.2573
|0.0000
|1.2566
|104.00
|61847.30
|5989
|2006.05.02 00:37
|sell
|2995
|0.80
|1.2572
|0.0000
|1.2552
|5990
|2006.05.02 09:57
|close
|2995
|0.80
|1.2559
|0.0000
|1.2552
|104.00
|61951.30
|5991
|2006.05.03 17:00
|sell
|2996
|0.80
|1.2629
|0.0000
|1.2609
|5992
|2006.05.03 17:01
|close
|2996
|0.80
|1.2617
|0.0000
|1.2609
|96.00
|62047.30
|5993
|2006.05.03 17:01
|sell
|2997
|0.80
|1.2610
|0.0000
|1.2590
|5994
|2006.05.03 17:40
|close
|2997
|0.80
|1.2596
|0.0000
|1.2590
|112.00
|62159.30
|5995
|2006.05.03 17:40
|sell
|2998
|0.80
|1.2597
|0.0000
|1.2577
|5996
|2006.05.03 18:04
|sell
|2999
|0.80
|1.2622
|0.0000
|1.2602
|5997
|2006.05.03 18:24
|sell
|3000
|1.60
|1.2647
|0.0000
|1.2627
|5998
|2006.05.03 20:56
|t/p
|3000
|1.60
|1.2627
|0.0000
|1.2627
|320.00
|62479.30
|5999
|2006.05.03 20:56
|close
|2999
|0.80
|1.2627
|0.0000
|1.2602
|-40.00
|62439.30
|6000
|2006.05.03 20:56
|close
|2998
|0.80
|1.2627
|0.0000
|1.2577
|-240.00
|62199.30
|6001
|2006.05.04 02:00
|sell
|3001
|0.80
|1.2621
|0.0000
|1.2601
|6002
|2006.05.04 06:56
|close
|3001
|0.80
|1.2609
|0.0000
|1.2601
|96.00
|62295.30
|6003
|2006.05.04 09:00
|sell
|3002
|0.80
|1.2627
|0.0000
|1.2607
|6004
|2006.05.04 09:09
|close
|3002
|0.80
|1.2613
|0.0000
|1.2607
|112.00
|62407.30
|6005
|2006.05.04 09:10
|sell
|3003
|0.80
|1.2612
|0.0000
|1.2592
|6006
|2006.05.04 09:35
|close
|3003
|0.80
|1.2599
|0.0000
|1.2592
|104.00
|62511.30
|6007
|2006.05.04 09:35
|sell
|3004
|0.80
|1.2599
|0.0000
|1.2579
|6008
|2006.05.04 10:10
|close
|3004
|0.80
|1.2587
|0.0000
|1.2579
|96.00
|62607.30
|6009
|2006.05.08 19:00
|sell
|3005
|0.80
|1.2721
|0.0000
|1.2701
|6010
|2006.05.08 20:03
|close
|3005
|0.80
|1.2708
|0.0000
|1.2701
|104.00
|62711.30
|6011
|2006.05.08 20:03
|sell
|3006
|0.80
|1.2707
|0.0000
|1.2687
|6012
|2006.05.08 21:07
|close
|3006
|0.80
|1.2694
|0.0000
|1.2687
|104.00
|62815.30
|6013
|2006.05.08 21:07
|sell
|3007
|0.80
|1.2694
|0.0000
|1.2674
|6014
|2006.05.08 23:17
|sell
|3008
|0.80
|1.2718
|0.0000
|1.2698
|6015
|2006.05.09 00:33
|close
|3008
|0.80
|1.2699
|0.0000
|1.2698
|153.20
|62968.50
|6016
|2006.05.09 00:33
|close
|3007
|0.80
|1.2698
|0.0000
|1.2674
|-30.80
|62937.70
|6017
|2006.05.11 06:00
|sell
|3009
|0.80
|1.2737
|0.0000
|1.2717
|6018
|2006.05.11 06:32
|close
|3009
|0.80
|1.2725
|0.0000
|1.2717
|96.00
|63033.70
|6019
|2006.05.11 06:33
|sell
|3010
|0.80
|1.2724
|0.0000
|1.2704
|6020
|2006.05.11 09:31
|sell
|3011
|0.80
|1.2749
|0.0000
|1.2729
|6021
|2006.05.11 09:56
|close
|3011
|0.80
|1.2730
|0.0000
|1.2729
|152.00
|63185.70
|6022
|2006.05.11 09:56
|close
|3010
|0.80
|1.2732
|0.0000
|1.2704
|-64.00
|63121.70
|6023
|2006.05.11 19:00
|buy
|3012
|0.80
|1.2854
|1.2729
|1.2874
|6024
|2006.05.11 19:53
|close
|3012
|0.80
|1.2866
|1.2729
|1.2874
|96.00
|63217.70
|6025
|2006.05.11 19:53
|buy
|3013
|0.80
|1.2867
|1.2742
|1.2887
|6026
|2006.05.11 20:34
|buy
|3014
|0.80
|1.2841
|1.2739
|1.2861
|6027
|2006.05.11 21:23
|t/p
|3014
|0.80
|1.2861
|1.2739
|1.2861
|160.00
|63377.70
|6028
|2006.05.11 21:23
|close
|3013
|0.80
|1.2861
|1.2742
|1.2887
|-48.00
|63329.70
|6029
|2006.05.15 13:00
|sell
|3015
|0.80
|1.2838
|0.0000
|1.2818
|6030
|2006.05.15 13:39
|close
|3015
|0.80
|1.2826
|0.0000
|1.2818
|96.00
|63425.70
|6031
|2006.05.15 13:39
|sell
|3016
|0.80
|1.2821
|0.0000
|1.2801
|6032
|2006.05.15 13:53
|close
|3016
|0.80
|1.2807
|0.0000
|1.2801
|112.00
|63537.70
|6033
|2006.05.15 13:53
|sell
|3017
|0.80
|1.2807
|0.0000
|1.2787
|6034
|2006.05.15 15:01
|sell
|3018
|0.80
|1.2831
|0.0000
|1.2811
|6035
|2006.05.15 16:01
|sell
|3019
|1.60
|1.2858
|0.0000
|1.2838
|6036
|2006.05.15 16:03
|t/p
|3019
|1.60
|1.2838
|0.0000
|1.2838
|320.00
|63857.70
|6037
|2006.05.15 16:03
|close
|3018
|0.80
|1.2837
|0.0000
|1.2811
|-48.00
|63809.70
|6038
|2006.05.15 16:03
|close
|3017
|0.80
|1.2837
|0.0000
|1.2787
|-240.00
|63569.70
|6039
|2006.05.16 17:00
|buy
|3020
|0.80
|1.2851
|1.2726
|1.2871
|6040
|2006.05.16 17:26
|close
|3020
|0.80
|1.2863
|1.2726
|1.2871
|96.00
|63665.70
|6041
|2006.05.16 17:26
|buy
|3021
|0.80
|1.2864
|1.2739
|1.2884
|6042
|2006.05.16 18:07
|buy
|3022
|0.80
|1.2840
|1.2738
|1.2860
|6043
|2006.05.16 18:20
|buy
|3023
|3.20
|1.2816
|1.2737
|1.2836
|6044
|2006.05.16 19:16
|close
|3023
|3.20
|1.2830
|1.2737
|1.2836
|448.00
|64113.70
|6045
|2006.05.16 19:16
|close
|3022
|0.80
|1.2829
|1.2738
|1.2860
|-88.00
|64025.70
|6046
|2006.05.16 19:16
|close
|3021
|0.80
|1.2829
|1.2739
|1.2884
|-280.00
|63745.70
|6047
|2006.05.16 23:00
|buy
|3024
|0.80
|1.2859
|1.2734
|1.2879
|6048
|2006.05.17 06:31
|close
|3024
|0.80
|1.2873
|1.2734
|1.2879
|109.04
|63854.74
|6049
|2006.05.17 19:00
|sell
|3025
|0.80
|1.2721
|0.0000
|1.2701
|6050
|2006.05.17 19:15
|sell
|3026
|0.80
|1.2746
|0.0000
|1.2726
|6051
|2006.05.17 20:39
|t/p
|3026
|0.80
|1.2726
|0.0000
|1.2726
|160.00
|64014.74
|6052
|2006.05.17 20:39
|close
|3025
|0.80
|1.2726
|0.0000
|1.2701
|-40.00
|63974.74
|6053
|2006.05.18 14:00
|buy
|3027
|0.80
|1.2778
|1.2653
|1.2798
|6054
|2006.05.18 15:31
|close
|3027
|0.80
|1.2792
|1.2653
|1.2798
|112.00
|64086.74
|6055
|2006.05.18 18:00
|buy
|3028
|0.80
|1.2810
|1.2685
|1.2830
|6056
|2006.05.18 18:03
|close
|3028
|0.80
|1.2823
|1.2685
|1.2830
|104.00
|64190.74
|6057
|2006.05.18 18:03
|buy
|3029
|0.80
|1.2823
|1.2698
|1.2843
|6058
|2006.05.18 18:53
|buy
|3030
|0.80
|1.2799
|1.2697
|1.2819
|6059
|2006.05.18 19:09
|close
|3030
|0.80
|1.2818
|1.2697
|1.2819
|152.00
|64342.74
|6060
|2006.05.18 19:09
|close
|3029
|0.80
|1.2815
|1.2698
|1.2843
|-64.00
|64278.74
|6061
|2006.05.18 19:09
|buy
|3031
|0.80
|1.2813
|1.2688
|1.2833
|6062
|2006.05.18 19:44
|close
|3031
|0.80
|1.2827
|1.2688
|1.2833
|112.00
|64390.74
|6063
|2006.05.18 19:44
|buy
|3032
|0.80
|1.2828
|1.2703
|1.2848
|6064
|2006.05.18 23:40
|close
|3032
|0.80
|1.2842
|1.2703
|1.2848
|112.00
|64502.74
|6065
|2006.05.19 12:00
|sell
|3033
|0.80
|1.2781
|0.0000
|1.2761
|6066
|2006.05.19 12:45
|close
|3033
|0.80
|1.2768
|0.0000
|1.2761
|104.00
|64606.74
|6067
|2006.05.19 12:46
|sell
|3034
|0.80
|1.2769
|0.0000
|1.2749
|6068
|2006.05.19 12:51
|close
|3034
|0.80
|1.2756
|0.0000
|1.2749
|104.00
|64710.74
|6069
|2006.05.19 12:51
|sell
|3035
|0.80
|1.2750
|0.0000
|1.2730
|6070
|2006.05.19 15:13
|sell
|3036
|0.80
|1.2776
|0.0000
|1.2756
|6071
|2006.05.19 15:26
|t/p
|3036
|0.80
|1.2756
|0.0000
|1.2756
|160.00
|64870.74
|6072
|2006.05.19 15:26
|close
|3035
|0.80
|1.2755
|0.0000
|1.2730
|-40.00
|64830.74
|6073
|2006.05.22 15:00
|buy
|3037
|0.80
|1.2767
|1.2642
|1.2787
|6074
|2006.05.22 16:46
|close
|3037
|0.80
|1.2781
|1.2642
|1.2787
|112.00
|64942.74
|6075
|2006.05.22 19:00
|buy
|3038
|0.80
|1.2852
|1.2727
|1.2872
|6076
|2006.05.22 21:03
|close
|3038
|0.80
|1.2866
|1.2727
|1.2872
|112.00
|65054.74
|6077
|2006.05.24 01:00
|sell
|3039
|0.80
|1.2785
|0.0000
|1.2765
|6078
|2006.05.24 01:04
|close
|3039
|0.80
|1.2772
|0.0000
|1.2765
|104.00
|65158.74
|6079
|2006.05.24 01:04
|sell
|3040
|0.80
|1.2769
|0.0000
|1.2749
|6080
|2006.05.24 02:53
|sell
|3041
|0.80
|1.2793
|0.0000
|1.2773
|6081
|2006.05.24 04:00
|t/p
|3041
|0.80
|1.2773
|0.0000
|1.2773
|160.00
|65318.74
|6082
|2006.05.24 04:00
|close
|3040
|0.80
|1.2771
|0.0000
|1.2749
|-16.00
|65302.74
|6083
|2006.05.24 12:00
|buy
|3042
|0.80
|1.2855
|1.2730
|1.2875
|6084
|2006.05.24 13:33
|close
|3042
|0.80
|1.2868
|1.2730
|1.2875
|104.00
|65406.74
|6085
|2006.05.24 13:33
|buy
|3043
|0.80
|1.2869
|1.2744
|1.2889
|6086
|2006.05.24 13:41
|close
|3043
|0.80
|1.2882
|1.2744
|1.2889
|104.00
|65510.74
|6087
|2006.05.24 13:41
|buy
|3044
|0.80
|1.2881
|1.2756
|1.2901
|6088
|2006.05.24 14:30
|buy
|3045
|0.80
|1.2855
|1.2753
|1.2875
|6089
|2006.05.24 15:31
|t/p
|3045
|0.80
|1.2875
|1.2753
|1.2875
|160.00
|65670.74
|6090
|2006.05.24 15:31
|close
|3044
|0.80
|1.2876
|1.2756
|1.2901
|-40.00
|65630.74
|6091
|2006.05.24 19:00
|sell
|3046
|0.80
|1.2752
|0.0000
|1.2732
|6092
|2006.05.24 19:02
|close
|3046
|0.80
|1.2739
|0.0000
|1.2732
|104.00
|65734.74
|6093
|2006.05.24 19:02
|sell
|3047
|0.80
|1.2739
|0.0000
|1.2719
|6094
|2006.05.24 20:38
|sell
|3048
|0.80
|1.2766
|0.0000
|1.2746
|6095
|2006.05.25 09:53
|sell
|3049
|1.60
|1.2791
|0.0000
|1.2771
|6096
|2006.05.25 10:30
|t/p
|3049
|1.60
|1.2771
|0.0000
|1.2771
|320.00
|66054.74
|6097
|2006.05.25 10:30
|close
|3048
|0.80
|1.2771
|0.0000
|1.2746
|-36.40
|66018.34
|6098
|2006.05.25 10:30
|close
|3047
|0.80
|1.2771
|0.0000
|1.2719
|-252.40
|65765.94
|6099
|2006.05.25 23:00
|buy
|3050
|0.80
|1.2795
|1.2670
|1.2815
|6100
|2006.05.26 00:08
|close
|3050
|0.80
|1.2808
|1.2670
|1.2815
|101.04
|65866.98
|6101
|2006.05.26 00:08
|buy
|3051
|0.80
|1.2809
|1.2684
|1.2829
|6102
|2006.05.26 00:54
|close
|3051
|0.80
|1.2824
|1.2684
|1.2829
|120.00
|65986.98
|6103
|2006.05.26 00:54
|buy
|3052
|0.80
|1.2825
|1.2700
|1.2845
|6104
|2006.05.26 02:31
|buy
|3053
|0.80
|1.2800
|1.2698
|1.2820
|6105
|2006.05.26 04:40
|buy
|3054
|3.20
|1.2774
|1.2695
|1.2794
|6106
|2006.05.26 05:21
|close
|3054
|3.20
|1.2789
|1.2695
|1.2794
|480.00
|66466.98
|6107
|2006.05.26 05:21
|close
|3053
|0.80
|1.2790
|1.2698
|1.2820
|-80.00
|66386.98
|6108
|2006.05.26 05:21
|close
|3052
|0.80
|1.2790
|1.2700
|1.2845
|-280.00
|66106.98
|6109
|2006.05.26 07:00
|sell
|3055
|0.80
|1.2773
|0.0000
|1.2753
|6110
|2006.05.26 09:42
|sell
|3056
|0.80
|1.2798
|0.0000
|1.2778
|6111
|2006.05.26 10:00
|close
|3056
|0.80
|1.2779
|0.0000
|1.2778
|152.00
|66258.98
|6112
|2006.05.26 10:00
|close
|3055
|0.80
|1.2781
|0.0000
|1.2753
|-64.00
|66194.98
|6113
|2006.05.26 18:00
|sell
|3057
|0.80
|1.2716
|0.0000
|1.2696
|6114
|2006.05.26 18:16
|sell
|3058
|0.80
|1.2740
|0.0000
|1.2720
|6115
|2006.05.26 19:54
|close
|3058
|0.80
|1.2721
|0.0000
|1.2720
|152.00
|66346.98
|6116
|2006.05.26 19:54
|close
|3057
|0.80
|1.2723
|0.0000
|1.2696
|-56.00
|66290.98
|6117
|2006.05.29 13:00
|buy
|3059
|0.80
|1.2765
|1.2640
|1.2785
|6118
|2006.05.29 18:57
|buy
|3060
|0.80
|1.2740
|1.2638
|1.2760
|6119
|2006.05.29 21:29
|t/p
|3060
|0.80
|1.2760
|1.2638
|1.2760
|160.00
|66450.98
|6120
|2006.05.29 21:29
|close
|3059
|0.80
|1.2760
|1.2640
|1.2785
|-40.00
|66410.98
|6121
|2006.05.30 05:00
|buy
|3061
|0.80
|1.2769
|1.2644
|1.2789
|6122
|2006.05.30 05:40
|close
|3061
|0.80
|1.2783
|1.2644
|1.2789
|112.00
|66522.98
|6123
|2006.05.30 05:40
|buy
|3062
|0.80
|1.2783
|1.2658
|1.2803
|6124
|2006.05.30 05:48
|close
|3062
|0.80
|1.2796
|1.2658
|1.2803
|104.00
|66626.98
|6125
|2006.05.30 05:48
|buy
|3063
|0.80
|1.2797
|1.2672
|1.2817
|6126
|2006.05.30 05:54
|close
|3063
|0.80
|1.2810
|1.2672
|1.2817
|104.00
|66730.98
|6127
|2006.05.30 05:54
|buy
|3064
|0.80
|1.2811
|1.2686
|1.2831
|6128
|2006.05.30 06:15
|close
|3064
|0.80
|1.2824
|1.2686
|1.2831
|104.00
|66834.98
|6129
|2006.05.31 19:00
|sell
|3065
|0.80
|1.2833
|0.0000
|1.2813
|6130
|2006.05.31 21:34
|close
|3065
|0.80
|1.2820
|0.0000
|1.2813
|104.00
|66938.98
|6131
|2006.05.31 21:34
|sell
|3066
|0.80
|1.2819
|0.0000
|1.2799
|6132
|2006.05.31 23:51
|close
|3066
|0.80
|1.2806
|0.0000
|1.2799
|104.00
|67042.98
|6133
|2006.05.31 23:51
|sell
|3067
|0.80
|1.2806
|0.0000
|1.2786
|6134
|2006.06.01 03:34
|close
|3067
|0.80
|1.2793
|0.0000
|1.2786
|107.60
|67150.58
|6135
|2006.06.01 20:00
|buy
|3068
|0.80
|1.2815
|1.2690
|1.2835
|6136
|2006.06.01 22:39
|buy
|3069
|0.80
|1.2792
|1.2690
|1.2812
|6137
|2006.06.02 00:07
|t/p
|3069
|0.80
|1.2812
|1.2690
|1.2812
|157.04
|67307.62
|6138
|2006.06.02 00:07
|close
|3068
|0.80
|1.2812
|1.2690
|1.2835
|-26.96
|67280.66
|6139
|2006.06.02 02:00
|buy
|3070
|0.80
|1.2814
|1.2689
|1.2834
|6140
|2006.06.02 07:28
|close
|3070
|0.80
|1.2828
|1.2689
|1.2834
|112.00
|67392.66
|6141
|2006.06.02 09:00
|buy
|3071
|0.80
|1.2814
|1.2689
|1.2834
|6142
|2006.06.02 13:28
|close
|3071
|0.80
|1.2827
|1.2689
|1.2834
|104.00
|67496.66
|6143
|2006.06.06 00:00
|sell
|3072
|0.80
|1.2908
|0.0000
|1.2888
|6144
|2006.06.06 01:12
|close
|3072
|0.80
|1.2895
|0.0000
|1.2888
|104.00
|67600.66
|6145
|2006.06.06 01:12
|sell
|3073
|0.80
|1.2895
|0.0000
|1.2875
|6146
|2006.06.06 09:24
|sell
|3074
|0.80
|1.2919
|0.0000
|1.2899
|6147
|2006.06.06 11:56
|close
|3074
|0.80
|1.2900
|0.0000
|1.2899
|152.00
|67752.66
|6148
|2006.06.06 11:56
|close
|3073
|0.80
|1.2902
|0.0000
|1.2875
|-56.00
|67696.66
|6149
|2006.06.14 12:00
|buy
|3075
|0.80
|1.2582
|1.2457
|1.2602
|6150
|2006.06.14 12:49
|close
|3075
|0.80
|1.2597
|1.2457
|1.2602
|120.00
|67816.66
|6151
|2006.06.14 12:49
|buy
|3076
|0.80
|1.2600
|1.2475
|1.2620
|6152
|2006.06.14 13:15
|buy
|3077
|0.80
|1.2575
|1.2473
|1.2595
|6153
|2006.06.14 15:31
|buy
|3078
|3.20
|1.2551
|1.2472
|1.2571
|6154
|2006.06.14 15:34
|close
|3078
|3.20
|1.2569
|1.2472
|1.2571
|576.00
|68392.66
|6155
|2006.06.14 15:34
|close
|3077
|0.80
|1.2567
|1.2473
|1.2595
|-64.00
|68328.66
|6156
|2006.06.14 15:34
|close
|3076
|0.80
|1.2567
|1.2475
|1.2620
|-264.00
|68064.66
|6157
|2006.06.14 17:00
|buy
|3079
|0.90
|1.2625
|1.2500
|1.2645
|6158
|2006.06.14 17:06
|close
|3079
|0.90
|1.2637
|1.2500
|1.2645
|108.00
|68172.66
|6159
|2006.06.14 17:06
|buy
|3080
|0.90
|1.2638
|1.2513
|1.2658
|6160
|2006.06.14 17:55
|buy
|3081
|0.80
|1.2614
|1.2512
|1.2634
|6161
|2006.06.14 18:27
|t/p
|3081
|0.80
|1.2634
|1.2512
|1.2634
|160.00
|68332.66
|6162
|2006.06.14 18:27
|close
|3080
|0.90
|1.2634
|1.2513
|1.2658
|-36.00
|68296.66
|6163
|2006.06.16 18:00
|sell
|3082
|0.90
|1.2639
|0.0000
|1.2619
|6164
|2006.06.16 18:26
|close
|3082
|0.90
|1.2627
|0.0000
|1.2619
|108.00
|68404.66
|6165
|2006.06.16 18:26
|sell
|3083
|0.90
|1.2624
|0.0000
|1.2604
|6166
|2006.06.16 21:33
|sell
|3084
|0.90
|1.2649
|0.0000
|1.2629
|6167
|2006.06.19 03:25
|close
|3084
|0.90
|1.2630
|0.0000
|1.2629
|172.35
|68577.01
|6168
|2006.06.19 03:26
|close
|3083
|0.90
|1.2632
|0.0000
|1.2604
|-70.65
|68506.36
|6169
|2006.06.20 22:00
|buy
|3085
|0.90
|1.2588
|1.2463
|1.2608
|6170
|2006.06.21 02:22
|close
|3085
|0.90
|1.2600
|1.2463
|1.2608
|104.67
|68611.03
|6171
|2006.06.22 15:00
|sell
|3086
|0.90
|1.2591
|0.0000
|1.2571
|6172
|2006.06.22 15:06
|close
|3086
|0.90
|1.2578
|0.0000
|1.2571
|117.00
|68728.03
|6173
|2006.06.22 15:06
|sell
|3087
|0.90
|1.2577
|0.0000
|1.2557
|6174
|2006.06.22 16:21
|close
|3087
|0.90
|1.2564
|0.0000
|1.2557
|117.00
|68845.03
|6175
|2006.06.26 12:00
|buy
|3088
|0.90
|1.2565
|1.2440
|1.2585
|6176
|2006.06.26 12:58
|buy
|3089
|0.90
|1.2541
|1.2439
|1.2561
|6177
|2006.06.26 13:10
|close
|3089
|0.90
|1.2559
|1.2439
|1.2561
|162.00
|69007.03
|6178
|2006.06.26 13:10
|close
|3088
|0.90
|1.2557
|1.2440
|1.2585
|-72.00
|68935.03
|6179
|2006.06.26 13:10
|buy
|3090
|0.90
|1.2558
|1.2433
|1.2578
|6180
|2006.06.26 13:50
|close
|3090
|0.90
|1.2570
|1.2433
|1.2578
|108.00
|69043.03
|6181
|2006.06.26 13:50
|buy
|3091
|0.90
|1.2569
|1.2444
|1.2589
|6182
|2006.06.26 17:02
|buy
|3092
|0.90
|1.2545
|1.2443
|1.2565
|6183
|2006.06.26 19:07
|close
|3092
|0.90
|1.2563
|1.2443
|1.2565
|162.00
|69205.03
|6184
|2006.06.26 19:07
|close
|3091
|0.90
|1.2562
|1.2444
|1.2589
|-63.00
|69142.03
|6185
|2006.06.28 01:00
|sell
|3093
|0.90
|1.2576
|0.0000
|1.2556
|6186
|2006.06.28 09:16
|close
|3093
|0.90
|1.2564
|0.0000
|1.2556
|108.00
|69250.03
|6187
|2006.07.04 16:00
|sell
|3094
|0.90
|1.2799
|0.0000
|1.2779
|6188
|2006.07.05 01:07
|close
|3094
|0.90
|1.2787
|0.0000
|1.2779
|109.35
|69359.38
|6189
|2006.07.05 03:00
|sell
|3095
|0.90
|1.2779
|0.0000
|1.2759
|6190
|2006.07.05 07:52
|sell
|3096
|0.90
|1.2804
|0.0000
|1.2784
|6191
|2006.07.05 08:35
|sell
|3097
|1.80
|1.2829
|0.0000
|1.2809
|6192
|2006.07.05 09:22
|t/p
|3097
|1.80
|1.2809
|0.0000
|1.2809
|360.00
|69719.38
|6193
|2006.07.05 09:22
|close
|3096
|0.90
|1.2809
|0.0000
|1.2784
|-45.00
|69674.38
|6194
|2006.07.05 09:22
|close
|3095
|0.90
|1.2809
|0.0000
|1.2759
|-270.00
|69404.38
|6195
|2006.07.05 11:00
|sell
|3098
|0.90
|1.2757
|0.0000
|1.2737
|6196
|2006.07.05 13:56
|sell
|3099
|0.90
|1.2781
|0.0000
|1.2761
|6197
|2006.07.05 15:20
|close
|3099
|0.90
|1.2762
|0.0000
|1.2761
|171.00
|69575.38
|6198
|2006.07.05 15:20
|close
|3098
|0.90
|1.2763
|0.0000
|1.2737
|-54.00
|69521.38
|6199
|2006.07.06 17:00
|buy
|3100
|0.90
|1.2754
|1.2629
|1.2774
|6200
|2006.07.06 17:09
|close
|3100
|0.90
|1.2767
|1.2629
|1.2774
|117.00
|69638.38
|6201
|2006.07.06 17:09
|buy
|3101
|0.90
|1.2770
|1.2645
|1.2790
|6202
|2006.07.06 21:55
|close
|3101
|0.90
|1.2782
|1.2645
|1.2790
|108.00
|69746.38
|6203
|2006.07.10 14:00
|sell
|3102
|0.90
|1.2772
|0.0000
|1.2752
|6204
|2006.07.10 14:05
|close
|3102
|0.90
|1.2758
|0.0000
|1.2752
|126.00
|69872.38
|6205
|2006.07.10 14:05
|sell
|3103
|0.90
|1.2758
|0.0000
|1.2738
|6206
|2006.07.10 15:29
|close
|3103
|0.90
|1.2746
|0.0000
|1.2738
|108.00
|69980.38
|6207
|2006.07.10 16:00
|sell
|3104
|0.90
|1.2737
|0.0000
|1.2717
|6208
|2006.07.10 16:39
|close
|3104
|0.90
|1.2723
|0.0000
|1.2717
|126.00
|70106.38
|6209
|2006.07.10 16:40
|sell
|3105
|0.90
|1.2723
|0.0000
|1.2703
|6210
|2006.07.10 18:11
|sell
|3106
|0.90
|1.2750
|0.0000
|1.2730
|6211
|2006.07.10 20:51
|t/p
|3106
|0.90
|1.2730
|0.0000
|1.2730
|180.00
|70286.38
|6212
|2006.07.10 20:51
|close
|3105
|0.90
|1.2730
|0.0000
|1.2703
|-63.00
|70223.38
|6213
|2006.07.11 20:00
|buy
|3107
|0.90
|1.2745
|1.2620
|1.2765
|6214
|2006.07.11 20:21
|close
|3107
|0.90
|1.2758
|1.2620
|1.2765
|117.00
|70340.38
|6215
|2006.07.11 20:21
|buy
|3108
|0.90
|1.2759
|1.2634
|1.2779
|6216
|2006.07.11 21:41
|close
|3108
|0.90
|1.2773
|1.2634
|1.2779
|126.00
|70466.38
|6217
|2006.07.11 22:00
|buy
|3109
|0.90
|1.2772
|1.2647
|1.2792
|6218
|2006.07.12 11:34
|buy
|3110
|0.90
|1.2746
|1.2644
|1.2766
|6219
|2006.07.12 13:00
|sell
|3111
|0.90
|1.2737
|0.0000
|1.2717
|6220
|2006.07.12 14:20
|close
|3111
|0.90
|1.2725
|0.0000
|1.2717
|108.00
|70574.38
|6221
|2006.07.12 14:26
|buy
|3112
|3.60
|1.2722
|1.2643
|1.2742
|6222
|2006.07.12 15:00
|sell
|3113
|0.90
|1.2720
|0.0000
|1.2700
|6223
|2006.07.12 15:29
|close
|3112
|3.60
|1.2737
|1.2643
|1.2742
|540.00
|71114.38
|6224
|2006.07.12 15:29
|close
|3110
|0.90
|1.2736
|1.2644
|1.2766
|-90.00
|71024.38
|6225
|2006.07.12 15:29
|close
|3109
|0.90
|1.2736
|1.2647
|1.2792
|-327.33
|70697.05
|6226
|2006.07.12 15:32
|close
|3113
|0.90
|1.2705
|0.0000
|1.2700
|135.00
|70832.05
|6227
|2006.07.12 15:32
|sell
|3114
|0.90
|1.2704
|0.0000
|1.2684
|6228
|2006.07.12 15:32
|close
|3114
|0.90
|1.2691
|0.0000
|1.2684
|117.00
|70949.05
|6229
|2006.07.12 15:32
|sell
|3115
|0.90
|1.2685
|0.0000
|1.2665
|6230
|2006.07.12 15:34
|sell
|3116
|0.90
|1.2709
|0.0000
|1.2689
|6231
|2006.07.12 17:05
|t/p
|3116
|0.90
|1.2689
|0.0000
|1.2689
|180.00
|71129.05
|6232
|2006.07.12 17:05
|close
|3115
|0.90
|1.2689
|0.0000
|1.2665
|-36.00
|71093.05
|6233
|2006.07.13 12:00
|buy
|3117
|0.90
|1.2722
|1.2597
|1.2742
|6234
|2006.07.13 13:04
|buy
|3118
|0.90
|1.2697
|1.2595
|1.2717
|6235
|2006.07.13 16:22
|t/p
|3118
|0.90
|1.2717
|1.2595
|1.2717
|180.00
|71273.05
|6236
|2006.07.13 16:22
|close
|3117
|0.90
|1.2717
|1.2597
|1.2742
|-45.00
|71228.05
|6237
|2006.07.19 19:00
|buy
|3119
|0.90
|1.2560
|1.2435
|1.2580
|6238
|2006.07.19 19:40
|close
|3119
|0.90
|1.2572
|1.2435
|1.2580
|108.00
|71336.05
|6239
|2006.07.19 19:40
|buy
|3120
|0.90
|1.2573
|1.2448
|1.2593
|6240
|2006.07.19 19:55
|close
|3120
|0.90
|1.2585
|1.2448
|1.2593
|108.00
|71444.05
|6241
|2006.07.19 19:55
|buy
|3121
|0.90
|1.2588
|1.2463
|1.2608
|6242
|2006.07.19 20:00
|close
|3121
|0.90
|1.2600
|1.2463
|1.2608
|108.00
|71552.05
|6243
|2006.07.24 06:00
|sell
|3122
|0.90
|1.2657
|0.0000
|1.2637
|6244
|2006.07.24 07:19
|close
|3122
|0.90
|1.2644
|0.0000
|1.2637
|117.00
|71669.05
|6245
|2006.07.24 07:19
|sell
|3123
|0.90
|1.2644
|0.0000
|1.2624
|6246
|2006.07.24 08:35
|close
|3123
|0.90
|1.2631
|0.0000
|1.2624
|117.00
|71786.05
|6247
|2006.07.24 11:00
|sell
|3124
|0.90
|1.2622
|0.0000
|1.2602
|6248
|2006.07.24 16:45
|sell
|3125
|0.90
|1.2646
|0.0000
|1.2626
|6249
|2006.07.24 17:57
|t/p
|3125
|0.90
|1.2626
|0.0000
|1.2626
|180.00
|71966.05
|6250
|2006.07.24 17:57
|close
|3124
|0.90
|1.2626
|0.0000
|1.2602
|-36.00
|71930.05
|6251
|2006.07.25 09:00
|buy
|3126
|0.90
|1.2659
|1.2534
|1.2679
|6252
|2006.07.25 09:33
|close
|3126
|0.90
|1.2673
|1.2534
|1.2679
|126.00
|72056.05
|6253
|2006.07.25 09:33
|buy
|3127
|0.90
|1.2676
|1.2551
|1.2696
|6254
|2006.07.25 10:02
|buy
|3128
|0.90
|1.2653
|1.2551
|1.2673
|6255
|2006.07.25 17:12
|buy
|3129
|3.60
|1.2628
|1.2549
|1.2648
|6256
|2006.07.25 18:12
|buy
|3130
|24.30
|1.2603
|1.2547
|1.2623
|6257
|2006.07.25 18:12
|sell
|3131
|0.90
|1.2603
|0.0000
|1.2583
|6258
|2006.07.25 18:22
|close
|3131
|0.90
|1.2588
|0.0000
|1.2583
|135.00
|72191.05
|6259
|2006.07.25 18:22
|sell
|3132
|0.80
|1.2588
|0.0000
|1.2568
|6260
|2006.07.25 18:33
|close
|3132
|0.80
|1.2574
|0.0000
|1.2568
|112.00
|72303.05
|6261
|2006.07.25 18:33
|sell
|3133
|0.80
|1.2574
|0.0000
|1.2554
|6262
|2006.07.26 12:05
|sell
|3134
|0.90
|1.2599
|0.0000
|1.2579
|6263
|2006.07.26 17:10
|close
|3130
|24.30
|1.2611
|1.2547
|1.2623
|1854.09
|74157.14
|6264
|2006.07.26 17:10
|close
|3129
|3.60
|1.2610
|1.2549
|1.2648
|-661.32
|73495.82
|6265
|2006.07.26 17:10
|close
|3128
|0.90
|1.2610
|1.2551
|1.2673
|-390.33
|73105.49
|6266
|2006.07.26 17:10
|close
|3127
|0.90
|1.2610
|1.2551
|1.2696
|-597.33
|72508.16
|6267
|2006.07.26 17:33
|sell
|3135
|1.80
|1.2623
|0.0000
|1.2603
|6268
|2006.07.26 19:00
|buy
|3136
|0.90
|1.2630
|1.2505
|1.2650
|6269
|2006.07.26 19:30
|close
|3136
|0.90
|1.2644
|1.2505
|1.2650
|126.00
|72634.16
|6270
|2006.07.26 19:30
|buy
|3137
|0.90
|1.2645
|1.2520
|1.2665
|6271
|2006.07.26 19:31
|sell
|3138
|5.40
|1.2647
|0.0000
|1.2627
|6272
|2006.07.26 19:52
|close
|3137
|0.90
|1.2659
|1.2520
|1.2665
|126.00
|72760.16
|6273
|2006.07.26 19:52
|buy
|3139
|0.90
|1.2662
|1.2537
|1.2682
|6274
|2006.07.26 21:02
|sell
|3140
|27.00
|1.2673
|0.0000
|1.2653
|6275
|2006.07.26 21:05
|close
|3139
|0.90
|1.2676
|1.2537
|1.2682
|126.00
|72886.16
|6276
|2006.07.26 21:05
|buy
|3141
|0.80
|1.2677
|1.2552
|1.2697
|6277
|2006.07.26 21:23
|close
|3141
|0.80
|1.2691
|1.2552
|1.2697
|112.00
|72998.16
|6278
|2006.07.26 21:23
|buy
|3142
|0.80
|1.2692
|1.2567
|1.2712
|6279
|2006.07.26 21:27
|close
|3142
|0.80
|1.2707
|1.2567
|1.2712
|120.00
|73118.16
|6280
|2006.07.26 21:27
|buy
|3143
|0.70
|1.2708
|1.2583
|1.2728
|6281
|2006.07.27 00:01
|close
|3143
|0.70
|1.2724
|1.2583
|1.2728
|104.23
|73222.39
|6282
|2006.07.27 00:01
|buy
|3144
|0.60
|1.2725
|1.2600
|1.2745
|6283
|2006.07.27 10:11
|t/p
|3144
|0.60
|1.2745
|1.2600
|1.2745
|120.00
|73342.39
|6284
|2006.07.27 10:12
|buy
|3145
|0.60
|1.2737
|1.2612
|1.2757
|6285
|2006.07.27 16:06
|close
|3145
|0.60
|1.2756
|1.2612
|1.2757
|114.00
|73456.39
|6286
|2006.07.27 17:08
|buy
|3146
|0.60
|1.2738
|1.2613
|1.2758
|6287
|2006.07.27 21:00
|buy
|3147
|9.10
|1.2704
|1.2602
|1.2724
|6288
|2006.07.27 21:01
|close
|3147
|9.10
|1.2709
|1.2602
|1.2724
|455.00
|73911.39
|6289
|2006.07.27 21:01
|close
|3146
|0.60
|1.2707
|1.2613
|1.2758
|-186.00
|73725.39
|6290
|2006.07.27 21:01
|buy
|3148
|0.70
|1.2710
|1.2585
|1.2730
|6291
|2006.07.27 21:29
|buy
|3149
|10.40
|1.2686
|1.2584
|1.2706
|6292
|2006.07.27 21:31
|close
|3149
|10.40
|1.2689
|1.2584
|1.2706
|312.00
|74037.39
|6293
|2006.07.27 21:31
|close
|3148
|0.70
|1.2687
|1.2585
|1.2730
|-161.00
|73876.39
|6294
|2006.07.27 21:31
|buy
|3150
|0.80
|1.2687
|1.2562
|1.2707
|6295
|2006.07.27 22:27
|close
|3150
|0.80
|1.2701
|1.2562
|1.2707
|112.00
|73988.39
|6296
|2006.07.27 22:27
|buy
|3151
|0.70
|1.2702
|1.2577
|1.2722
|6297
|2006.07.28 05:01
|buy
|3152
|11.70
|1.2678
|1.2576
|1.2698
|6298
|2006.07.28 05:01
|close
|3152
|11.70
|1.2681
|1.2576
|1.2698
|351.00
|74339.39
|6299
|2006.07.28 05:01
|close
|3151
|0.70
|1.2680
|1.2577
|1.2722
|-156.59
|74182.80
|6300
|2006.07.28 05:01
|buy
|3153
|0.80
|1.2683
|1.2558
|1.2703
|6301
|2006.07.28 08:49
|close
|3153
|0.80
|1.2697
|1.2558
|1.2703
|112.00
|74294.80
|6302
|2006.07.28 08:49
|buy
|3154
|0.80
|1.2700
|1.2575
|1.2720
|6303
|2006.07.28 13:58
|buy
|3155
|11.70
|1.2676
|1.2574
|1.2696
|6304
|2006.07.28 13:58
|close
|3155
|11.70
|1.2680
|1.2574
|1.2696
|468.00
|74762.80
|6305
|2006.07.28 13:59
|close
|3154
|0.80
|1.2679
|1.2575
|1.2720
|-168.00
|74594.80
|6306
|2006.07.28 13:59
|buy
|3156
|0.80
|1.2682
|1.2557
|1.2702
|6307
|2006.07.28 14:54
|close
|3140
|27.00
|1.2662
|0.0000
|1.2653
|3132.00
|77726.80
|6308
|2006.07.28 14:54
|close
|3138
|5.40
|1.2663
|0.0000
|1.2627
|-831.60
|76895.20
|6309
|2006.07.28 14:54
|close
|3135
|1.80
|1.2663
|0.0000
|1.2603
|-709.20
|76186.00
|6310
|2006.07.28 14:54
|close
|3134
|0.90
|1.2663
|0.0000
|1.2579
|-570.60
|75615.40
|6311
|2006.07.28 14:54
|close
|3133
|0.80
|1.2663
|0.0000
|1.2554
|-706.00
|74909.40
|6312
|2006.07.28 15:31
|close
|3156
|0.80
|1.2699
|1.2557
|1.2702
|136.00
|75045.40
|6313
|2006.07.28 17:00
|buy
|3157
|0.90
|1.2741
|1.2616
|1.2761
|6314
|2006.07.28 17:16
|close
|3157
|0.90
|1.2754
|1.2616
|1.2761
|117.00
|75162.40
|6315
|2006.07.28 17:16
|buy
|3158
|0.90
|1.2752
|1.2627
|1.2772
|6316
|2006.07.28 17:47
|close
|3158
|0.90
|1.2765
|1.2627
|1.2772
|117.00
|75279.40
|6317
|2006.07.28 17:47
|buy
|3159
|0.90
|1.2766
|1.2641
|1.2786
|6318
|2006.07.28 19:33
|buy
|3160
|0.90
|1.2740
|1.2638
|1.2760
|6319
|2006.07.28 21:09
|t/p
|3160
|0.90
|1.2760
|1.2638
|1.2760
|180.00
|75459.40
|6320
|2006.07.28 21:09
|close
|3159
|0.90
|1.2761
|1.2641
|1.2786
|-45.00
|75414.40
|6321
|2006.08.01 05:00
|sell
|3161
|0.90
|1.2740
|0.0000
|1.2720
|6322
|2006.08.01 08:43
|close
|3161
|0.90
|1.2725
|0.0000
|1.2720
|135.00
|75549.40
|6323
|2006.08.01 10:00
|sell
|3162
|0.90
|1.2731
|0.0000
|1.2711
|6324
|2006.08.01 13:04
|sell
|3163
|0.90
|1.2755
|0.0000
|1.2735
|6325
|2006.08.01 15:31
|sell
|3164
|1.80
|1.2782
|0.0000
|1.2762
|6326
|2006.08.01 15:35
|t/p
|3164
|1.80
|1.2762
|0.0000
|1.2762
|360.00
|75909.40
|6327
|2006.08.01 15:35
|close
|3163
|0.90
|1.2759
|0.0000
|1.2735
|-36.00
|75873.40
|6328
|2006.08.01 15:35
|close
|3162
|0.90
|1.2759
|0.0000
|1.2711
|-252.00
|75621.40
|6329
|2006.08.02 20:00
|sell
|3165
|0.90
|1.2796
|0.0000
|1.2776
|6330
|2006.08.02 22:50
|close
|3165
|0.90
|1.2783
|0.0000
|1.2776
|117.00
|75738.40
|6331
|2006.08.03 01:00
|sell
|3166
|0.90
|1.2789
|0.0000
|1.2769
|6332
|2006.08.03 03:24
|close
|3166
|0.90
|1.2776
|0.0000
|1.2769
|117.00
|75855.40
|6333
|2006.08.03 17:00
|buy
|3167
|0.90
|1.2817
|1.2692
|1.2837
|6334
|2006.08.03 17:56
|buy
|3168
|0.90
|1.2793
|1.2691
|1.2813
|6335
|2006.08.03 18:14
|buy
|3169
|3.60
|1.2765
|1.2686
|1.2785
|6336
|2006.08.03 18:29
|close
|3169
|3.60
|1.2782
|1.2686
|1.2785
|612.00
|76467.40
|6337
|2006.08.03 18:29
|close
|3168
|0.90
|1.2781
|1.2691
|1.2813
|-108.00
|76359.40
|6338
|2006.08.03 18:29
|close
|3167
|0.90
|1.2781
|1.2692
|1.2837
|-324.00
|76035.40
|6339
|2006.08.03 18:29
|buy
|3170
|1.00
|1.2781
|1.2656
|1.2801
|6340
|2006.08.03 19:32
|close
|3170
|1.00
|1.2793
|1.2656
|1.2801
|120.00
|76155.40
|6341
|2006.08.04 13:00
|sell
|3171
|1.00
|1.2785
|0.0000
|1.2765
|6342
|2006.08.04 15:30
|sell
|3172
|0.90
|1.2812
|0.0000
|1.2792
|6343
|2006.08.04 15:31
|sell
|3173
|1.80
|1.2835
|0.0000
|1.2815
|6344
|2006.08.04 15:32
|sell
|3174
|5.40
|1.2862
|0.0000
|1.2842
|6345
|2006.08.04 15:32
|buy
|3175
|0.90
|1.2861
|1.2736
|1.2881
|6346
|2006.08.04 15:32
|close
|3175
|0.90
|1.2875
|1.2736
|1.2881
|126.00
|76281.40
|6347
|2006.08.04 15:33
|buy
|3176
|0.90
|1.2876
|1.2751
|1.2896
|6348
|2006.08.04 15:40
|sell
|3177
|27.00
|1.2888
|0.0000
|1.2868
|6349
|2006.08.04 15:41
|close
|3177
|27.00
|1.2875
|0.0000
|1.2868
|3510.00
|79791.40
|6350
|2006.08.04 15:41
|close
|3174
|5.40
|1.2877
|0.0000
|1.2842
|-810.00
|78981.40
|6351
|2006.08.04 15:41
|close
|3173
|1.80
|1.2877
|0.0000
|1.2815
|-756.00
|78225.40
|6352
|2006.08.04 15:41
|close
|3172
|0.90
|1.2877
|0.0000
|1.2792
|-585.00
|77640.40
|6353
|2006.08.04 15:41
|close
|3171
|1.00
|1.2877
|0.0000
|1.2765
|-920.00
|76720.40
|6354
|2006.08.04 16:52
|close
|3176
|0.90
|1.2890
|1.2751
|1.2896
|126.00
|76846.40
|6355
|2006.08.07 16:00
|sell
|3178
|1.00
|1.2870
|0.0000
|1.2850
|6356
|2006.08.07 17:22
|close
|3178
|1.00
|1.2858
|0.0000
|1.2850
|120.00
|76966.40
|6357
|2006.08.07 22:00
|sell
|3179
|1.00
|1.2843
|0.0000
|1.2823
|6358
|2006.08.08 00:25
|close
|3179
|1.00
|1.2831
|0.0000
|1.2823
|121.50
|77087.90
|6359
|2006.08.08 00:25
|sell
|3180
|1.00
|1.2833
|0.0000
|1.2813
|6360
|2006.08.08 00:59
|close
|3180
|1.00
|1.2820
|0.0000
|1.2813
|130.00
|77217.90
|6361
|2006.08.08 00:59
|sell
|3181
|1.00
|1.2819
|0.0000
|1.2799
|6362
|2006.08.08 10:03
|sell
|3182
|1.00
|1.2843
|0.0000
|1.2823
|6363
|2006.08.08 13:00
|buy
|3183
|1.00
|1.2846
|1.2721
|1.2866
|6364
|2006.08.08 21:15
|close
|3183
|1.00
|1.2860
|1.2721
|1.2866
|140.00
|77357.90
|6365
|2006.08.08 21:15
|sell
|3184
|2.00
|1.2869
|0.0000
|1.2849
|6366
|2006.08.08 21:18
|sell
|3185
|5.40
|1.2894
|0.0000
|1.2874
|6367
|2006.08.08 21:18
|buy
|3186
|0.90
|1.2892
|1.2767
|1.2912
|6368
|2006.08.08 21:19
|t/p
|3185
|5.40
|1.2874
|0.0000
|1.2874
|1080.00
|78437.90
|6369
|2006.08.08 21:19
|close
|3184
|2.00
|1.2869
|0.0000
|1.2849
|0.00
|78437.90
|6370
|2006.08.08 21:19
|close
|3182
|1.00
|1.2869
|0.0000
|1.2823
|-260.00
|78177.90
|6371
|2006.08.08 21:19
|close
|3181
|1.00
|1.2869
|0.0000
|1.2799
|-500.00
|77677.90
|6372
|2006.08.08 21:23
|buy
|3187
|1.00
|1.2867
|1.2765
|1.2887
|6373
|2006.08.08 21:24
|buy
|3188
|4.00
|1.2841
|1.2762
|1.2861
|6374
|2006.08.08 21:24
|buy
|3189
|24.30
|1.2816
|1.2760
|1.2836
|6375
|2006.08.08 21:24
|sell
|3190
|0.90
|1.2816
|0.0000
|1.2796
|6376
|2006.08.08 21:24
|close
|3189
|24.30
|1.2824
|1.2760
|1.2836
|1944.00
|79621.90
|6377
|2006.08.08 21:24
|close
|3188
|4.00
|1.2823
|1.2762
|1.2861
|-720.00
|78901.90
|6378
|2006.08.08 21:24
|close
|3187
|1.00
|1.2823
|1.2765
|1.2887
|-440.00
|78461.90
|6379
|2006.08.08 21:24
|close
|3186
|0.90
|1.2823
|1.2767
|1.2912
|-621.00
|77840.90
|6380
|2006.08.08 21:30
|sell
|3191
|1.00
|1.2842
|0.0000
|1.2822
|6381
|2006.08.08 21:31
|close
|3191
|1.00
|1.2823
|0.0000
|1.2822
|190.00
|78030.90
|6382
|2006.08.08 21:31
|close
|3190
|0.90
|1.2826
|0.0000
|1.2796
|-90.00
|77940.90
|6383
|2006.08.08 23:00
|buy
|3192
|1.00
|1.2847
|1.2722
|1.2867
|6384
|2006.08.09 00:40
|buy
|3193
|1.00
|1.2822
|1.2720
|1.2842
|6385
|2006.08.09 01:49
|buy
|3194
|4.00
|1.2796
|1.2717
|1.2816
|6386
|2006.08.09 01:50
|buy
|3195
|24.30
|1.2769
|1.2713
|1.2789
|6387
|2006.08.09 01:50
|sell
|3196
|0.90
|1.2769
|0.0000
|1.2749
|6388
|2006.08.09 01:51
|close
|3195
|24.30
|1.2778
|1.2713
|1.2789
|2187.00
|80127.90
|6389
|2006.08.09 01:51
|close
|3194
|4.00
|1.2771
|1.2717
|1.2816
|-1000.00
|79127.90
|6390
|2006.08.09 01:51
|close
|3193
|1.00
|1.2771
|1.2720
|1.2842
|-510.00
|78617.90
|6391
|2006.08.09 01:51
|close
|3192
|1.00
|1.2771
|1.2722
|1.2867
|-763.70
|77854.20
|6392
|2006.08.09 02:34
|sell
|3197
|1.00
|1.2793
|0.0000
|1.2773
|6393
|2006.08.09 03:29
|close
|3197
|1.00
|1.2775
|0.0000
|1.2773
|180.00
|78034.20
|6394
|2006.08.09 03:29
|close
|3196
|0.90
|1.2774
|0.0000
|1.2749
|-45.00
|77989.20
|6395
|2006.08.09 11:00
|buy
|3198
|1.00
|1.2846
|1.2721
|1.2866
|6396
|2006.08.09 11:06
|close
|3198
|1.00
|1.2858
|1.2721
|1.2866
|120.00
|78109.20
|6397
|2006.08.09 11:06
|buy
|3199
|1.00
|1.2859
|1.2734
|1.2879
|6398
|2006.08.09 11:14
|close
|3199
|1.00
|1.2871
|1.2734
|1.2879
|120.00
|78229.20
|6399
|2006.08.09 11:14
|buy
|3200
|1.00
|1.2870
|1.2745
|1.2890
|6400
|2006.08.09 13:34
|close
|3200
|1.00
|1.2884
|1.2745
|1.2890
|140.00
|78369.20
|6401
|2006.08.09 13:34
|buy
|3201
|1.00
|1.2885
|1.2760
|1.2905
|6402
|2006.08.09 13:45
|close
|3201
|1.00
|1.2898
|1.2760
|1.2905
|130.00
|78499.20
|6403
|2006.08.09 13:45
|buy
|3202
|1.00
|1.2898
|1.2773
|1.2918
|6404
|2006.08.09 16:28
|buy
|3203
|1.00
|1.2874
|1.2772
|1.2894
|6405
|2006.08.09 17:13
|close
|3203
|1.00
|1.2892
|1.2772
|1.2894
|180.00
|78679.20
|6406
|2006.08.09 17:13
|close
|3202
|1.00
|1.2893
|1.2773
|1.2918
|-50.00
|78629.20
|6407
|2006.08.10 14:00
|sell
|3204
|1.00
|1.2852
|0.0000
|1.2832
|6408
|2006.08.10 15:33
|close
|3204
|1.00
|1.2840
|0.0000
|1.2832
|120.00
|78749.20
|6409
|2006.08.10 17:00
|sell
|3205
|1.00
|1.2830
|0.0000
|1.2810
|6410
|2006.08.10 17:03
|close
|3205
|1.00
|1.2818
|0.0000
|1.2810
|120.00
|78869.20
|6411
|2006.08.10 17:03
|sell
|3206
|1.00
|1.2817
|0.0000
|1.2797
|6412
|2006.08.10 17:17
|close
|3206
|1.00
|1.2803
|0.0000
|1.2797
|140.00
|79009.20
|6413
|2006.08.10 17:17
|sell
|3207
|1.00
|1.2802
|0.0000
|1.2782
|6414
|2006.08.10 17:25
|close
|3207
|1.00
|1.2790
|0.0000
|1.2782
|120.00
|79129.20
|6415
|2006.08.10 17:25
|sell
|3208
|1.00
|1.2789
|0.0000
|1.2769
|6416
|2006.08.10 17:35
|close
|3208
|1.00
|1.2777
|0.0000
|1.2769
|120.00
|79249.20
|6417
|2006.08.10 17:35
|sell
|3209
|1.00
|1.2776
|0.0000
|1.2756
|6418
|2006.08.10 17:38
|close
|3209
|1.00
|1.2762
|0.0000
|1.2756
|140.00
|79389.20
|6419
|2006.08.10 17:38
|sell
|3210
|1.00
|1.2761
|0.0000
|1.2741
|6420
|2006.08.10 18:19
|close
|3210
|1.00
|1.2749
|0.0000
|1.2741
|120.00
|79509.20
|6421
|2006.08.15 11:00
|buy
|3211
|1.00
|1.2738
|1.2613
|1.2758
|6422
|2006.08.15 12:05
|buy
|3212
|1.00
|1.2712
|1.2610
|1.2732
|6423
|2006.08.15 14:09
|close
|3212
|1.00
|1.2731
|1.2610
|1.2732
|190.00
|79699.20
|6424
|2006.08.15 14:10
|close
|3211
|1.00
|1.2730
|1.2613
|1.2758
|-80.00
|79619.20
|6425
|2006.08.15 17:00
|buy
|3213
|1.00
|1.2803
|1.2678
|1.2823
|6426
|2006.08.15 18:47
|buy
|3214
|1.00
|1.2779
|1.2677
|1.2799
|6427
|2006.08.15 20:05
|close
|3214
|1.00
|1.2797
|1.2677
|1.2799
|180.00
|79799.20
|6428
|2006.08.15 20:05
|close
|3213
|1.00
|1.2792
|1.2678
|1.2823
|-110.00
|79689.20
|6429
|2006.08.17 21:00
|sell
|3215
|1.00
|1.2817
|0.0000
|1.2797
|6430
|2006.08.18 08:37
|sell
|3216
|1.00
|1.2841
|0.0000
|1.2821
|6431
|2006.08.18 12:51
|close
|3216
|1.00
|1.2823
|0.0000
|1.2821
|180.00
|79869.20
|6432
|2006.08.18 12:51
|close
|3215
|1.00
|1.2822
|0.0000
|1.2797
|-48.50
|79820.70
|6433
|2006.08.22 03:00
|sell
|3217
|1.00
|1.2866
|0.0000
|1.2846
|6434
|2006.08.22 05:27
|close
|3217
|1.00
|1.2854
|0.0000
|1.2846
|120.00
|79940.70
|6435
|2006.08.22 05:27
|sell
|3218
|1.00
|1.2853
|0.0000
|1.2833
|6436
|2006.08.22 05:43
|sell
|3219
|1.00
|1.2878
|0.0000
|1.2858
|6437
|2006.08.22 05:44
|t/p
|3219
|1.00
|1.2858
|0.0000
|1.2858
|200.00
|80140.70
|6438
|2006.08.22 05:44
|close
|3218
|1.00
|1.2856
|0.0000
|1.2833
|-30.00
|80110.70
|6439
|2006.08.22 05:44
|sell
|3220
|1.00
|1.2856
|0.0000
|1.2836
|6440
|2006.08.22 09:31
|sell
|3221
|1.00
|1.2880
|0.0000
|1.2860
|6441
|2006.08.22 12:01
|t/p
|3221
|1.00
|1.2860
|0.0000
|1.2860
|200.00
|80310.70
|6442
|2006.08.22 12:01
|close
|3220
|1.00
|1.2859
|0.0000
|1.2836
|-30.00
|80280.70
|6443
|2006.08.22 14:00
|sell
|3222
|1.00
|1.2841
|0.0000
|1.2821
|6444
|2006.08.22 14:52
|close
|3222
|1.00
|1.2825
|0.0000
|1.2821
|160.00
|80440.70
|6445
|2006.08.22 14:52
|sell
|3223
|1.00
|1.2825
|0.0000
|1.2805
|6446
|2006.08.22 14:57
|close
|3223
|1.00
|1.2810
|0.0000
|1.2805
|150.00
|80590.70
|6447
|2006.08.22 14:57
|sell
|3224
|1.00
|1.2810
|0.0000
|1.2790
|6448
|2006.08.22 17:25
|close
|3224
|1.00
|1.2796
|0.0000
|1.2790
|140.00
|80730.70
|6449
|2006.08.23 13:00
|buy
|3225
|1.00
|1.2817
|1.2692
|1.2837
|6450
|2006.08.23 16:01
|close
|3225
|1.00
|1.2830
|1.2692
|1.2837
|130.00
|80860.70
|6451
|2006.08.24 13:00
|buy
|3226
|1.00
|1.2826
|1.2701
|1.2846
|6452
|2006.08.24 14:58
|close
|3226
|1.00
|1.2839
|1.2701
|1.2846
|130.00
|80990.70
|6453
|2006.08.24 14:58
|buy
|3227
|1.00
|1.2837
|1.2712
|1.2857
|6454
|2006.08.24 15:36
|buy
|3228
|1.00
|1.2814
|1.2712
|1.2834
|6455
|2006.08.24 16:09
|close
|3228
|1.00
|1.2832
|1.2712
|1.2834
|180.00
|81170.70
|6456
|2006.08.24 16:09
|close
|3227
|1.00
|1.2834
|1.2712
|1.2857
|-30.00
|81140.70
|6457
|2006.08.28 05:00
|buy
|3229
|1.00
|1.2778
|1.2653
|1.2798
|6458
|2006.08.28 06:28
|close
|3229
|1.00
|1.2791
|1.2653
|1.2798
|130.00
|81270.70
|6459
|2006.08.29 00:00
|sell
|3230
|1.00
|1.2778
|0.0000
|1.2758
|6460
|2006.08.29 03:23
|sell
|3231
|1.00
|1.2803
|0.0000
|1.2783
|6461
|2006.08.29 07:13
|sell
|3232
|2.00
|1.2827
|0.0000
|1.2807
|6462
|2006.08.29 12:56
|t/p
|3232
|2.00
|1.2807
|0.0000
|1.2807
|400.00
|81670.70
|6463
|2006.08.29 12:56
|close
|3231
|1.00
|1.2807
|0.0000
|1.2783
|-40.00
|81630.70
|6464
|2006.08.29 12:56
|close
|3230
|1.00
|1.2807
|0.0000
|1.2758
|-290.00
|81340.70
|6465
|2006.08.29 19:00
|sell
|3233
|1.00
|1.2764
|0.0000
|1.2744
|6466
|2006.08.29 21:04
|sell
|3234
|1.00
|1.2788
|0.0000
|1.2768
|6467
|2006.08.29 21:27
|sell
|3235
|2.00
|1.2814
|0.0000
|1.2794
|6468
|2006.08.29 21:55
|sell
|3236
|6.00
|1.2838
|0.0000
|1.2818
|6469
|2006.08.29 21:55
|buy
|3237
|1.00
|1.2836
|1.2711
|1.2856
|6470
|2006.08.30 04:04
|close
|3237
|1.00
|1.2849
|1.2711
|1.2856
|126.30
|81467.00
|6471
|2006.08.30 04:04
|buy
|3238
|1.00
|1.2849
|1.2724
|1.2869
|6472
|2006.08.30 05:30
|buy
|3239
|8.00
|1.2824
|1.2722
|1.2844
|6473
|2006.08.30 05:49
|close
|3239
|8.00
|1.2830
|1.2722
|1.2844
|480.00
|81947.00
|6474
|2006.08.30 05:49
|close
|3238
|1.00
|1.2829
|1.2724
|1.2869
|-200.00
|81747.00
|6475
|2006.08.30 05:49
|buy
|3240
|1.00
|1.2830
|1.2705
|1.2850
|6476
|2006.08.30 06:10
|close
|3240
|1.00
|1.2843
|1.2705
|1.2850
|130.00
|81877.00
|6477
|2006.08.30 06:10
|buy
|3241
|1.00
|1.2850
|1.2725
|1.2870
|6478
|2006.08.30 06:11
|buy
|3242
|8.00
|1.2825
|1.2723
|1.2845
|6479
|2006.08.30 06:11
|close
|3242
|8.00
|1.2833
|1.2723
|1.2845
|640.00
|82517.00
|6480
|2006.08.30 06:11
|close
|3241
|1.00
|1.2832
|1.2725
|1.2870
|-180.00
|82337.00
|6481
|2006.08.30 06:11
|buy
|3243
|1.00
|1.2833
|1.2708
|1.2853
|6482
|2006.08.30 06:11
|close
|3243
|1.00
|1.2848
|1.2708
|1.2853
|150.00
|82487.00
|6483
|2006.08.30 06:11
|buy
|3244
|1.00
|1.2847
|1.2722
|1.2867
|6484
|2006.08.30 12:54
|buy
|3245
|8.00
|1.2823
|1.2721
|1.2843
|6485
|2006.08.30 12:55
|close
|3245
|8.00
|1.2828
|1.2721
|1.2843
|400.00
|82887.00
|6486
|2006.08.30 12:55
|close
|3244
|1.00
|1.2824
|1.2722
|1.2867
|-230.00
|82657.00
|6487
|2006.08.30 12:55
|buy
|3246
|1.00
|1.2827
|1.2702
|1.2847
|6488
|2006.08.30 12:55
|close
|3236
|6.00
|1.2819
|0.0000
|1.2818
|1149.00
|83806.00
|6489
|2006.08.30 12:55
|close
|3235
|2.00
|1.2821
|0.0000
|1.2794
|-137.00
|83669.00
|6490
|2006.08.30 12:55
|close
|3234
|1.00
|1.2821
|0.0000
|1.2768
|-328.50
|83340.50
|6491
|2006.08.30 12:55
|close
|3233
|1.00
|1.2821
|0.0000
|1.2744
|-568.50
|82772.00
|6492
|2006.08.30 16:11
|close
|3246
|1.00
|1.2840
|1.2702
|1.2847
|130.00
|82902.00
|6493
|2006.08.31 19:00
|sell
|3247
|1.00
|1.2794
|0.0000
|1.2774
|6494
|2006.08.31 23:19
|sell
|3248
|1.00
|1.2818
|0.0000
|1.2798
|6495
|2006.09.01 01:14
|t/p
|3248
|1.00
|1.2798
|0.0000
|1.2798
|201.50
|83103.50
|6496
|2006.09.01 01:14
|close
|3247
|1.00
|1.2798
|0.0000
|1.2774
|-38.50
|83065.00
|6497
|2006.09.01 14:00
|buy
|3249
|1.00
|1.2817
|1.2692
|1.2837
|6498
|2006.09.01 15:30
|close
|3249
|1.00
|1.2830
|1.2692
|1.2837
|130.00
|83195.00
|6499
|2006.09.01 20:00
|buy
|3250
|1.00
|1.2839
|1.2714
|1.2859
|6500
|2006.09.04 02:01
|close
|3250
|1.00
|1.2853
|1.2714
|1.2859
|136.30
|83331.30
|6501
|2006.09.05 05:00
|sell
|3251
|1.00
|1.2846
|0.0000
|1.2826
|6502
|2006.09.05 06:22
|close
|3251
|1.00
|1.2833
|0.0000
|1.2826
|130.00
|83461.30
|6503
|2006.09.05 07:00
|sell
|3252
|1.00
|1.2839
|0.0000
|1.2819
|6504
|2006.09.05 10:35
|close
|3252
|1.00
|1.2826
|0.0000
|1.2819
|130.00
|83591.30
|6505
|2006.09.06 13:00
|buy
|3253
|1.00
|1.2827
|1.2702
|1.2847
|6506
|2006.09.06 14:16
|buy
|3254
|1.00
|1.2803
|1.2701
|1.2823
|6507
|2006.09.06 15:33
|buy
|3255
|4.00
|1.2779
|1.2700
|1.2799
|6508
|2006.09.06 15:41
|close
|3255
|4.00
|1.2795
|1.2700
|1.2799
|640.00
|84231.30
|6509
|2006.09.06 15:41
|close
|3254
|1.00
|1.2793
|1.2701
|1.2823
|-100.00
|84131.30
|6510
|2006.09.06 15:41
|close
|3253
|1.00
|1.2793
|1.2702
|1.2847
|-340.00
|83791.30
|6511
|2006.09.07 03:00
|buy
|3256
|1.00
|1.2819
|1.2694
|1.2839
|6512
|2006.09.07 04:53
|close
|3256
|1.00
|1.2833
|1.2694
|1.2839
|140.00
|83931.30
|6513
|2006.09.07 05:00
|buy
|3257
|1.00
|1.2828
|1.2703
|1.2848
|6514
|2006.09.07 10:49
|buy
|3258
|1.00
|1.2803
|1.2701
|1.2823
|6515
|2006.09.07 12:00
|sell
|3259
|1.00
|1.2780
|0.0000
|1.2760
|6516
|2006.09.07 12:00
|buy
|3260
|9.00
|1.2778
|1.2699
|1.2798
|6517
|2006.09.07 12:07
|close
|3260
|9.00
|1.2786
|1.2699
|1.2798
|720.00
|84651.30
|6518
|2006.09.07 12:07
|close
|3258
|1.00
|1.2784
|1.2701
|1.2823
|-190.00
|84461.30
|6519
|2006.09.07 12:07
|close
|3257
|1.00
|1.2784
|1.2703
|1.2848
|-440.00
|84021.30
|6520
|2006.09.07 13:37
|close
|3259
|1.00
|1.2767
|0.0000
|1.2760
|130.00
|84151.30
|6521
|2006.09.11 14:00
|buy
|3261
|1.10
|1.2718
|1.2593
|1.2738
|6522
|2006.09.11 17:04
|buy
|3262
|1.00
|1.2694
|1.2592
|1.2714
|6523
|2006.09.12 01:57
|t/p
|3262
|1.00
|1.2714
|1.2592
|1.2714
|196.30
|84347.60
|6524
|2006.09.12 01:57
|close
|3261
|1.10
|1.2715
|1.2593
|1.2738
|-37.07
|84310.53
|6525
|2006.09.12 02:00
|buy
|3263
|1.10
|1.2712
|1.2587
|1.2732
|6526
|2006.09.12 04:17
|close
|3263
|1.10
|1.2724
|1.2587
|1.2732
|132.00
|84442.53
|6527
|2006.09.12 19:00
|sell
|3264
|1.10
|1.2693
|0.0000
|1.2673
|6528
|2006.09.12 19:36
|close
|3264
|1.10
|1.2681
|0.0000
|1.2673
|132.00
|84574.53
|6529
|2006.09.12 19:36
|sell
|3265
|1.10
|1.2681
|0.0000
|1.2661
|6530
|2006.09.13 04:19
|close
|3265
|1.10
|1.2669
|0.0000
|1.2661
|133.65
|84708.18
|6531
|2006.09.13 20:00
|buy
|3266
|1.10
|1.2702
|1.2577
|1.2722
|6532
|2006.09.14 09:00
|sell
|3267
|1.10
|1.2688
|0.0000
|1.2668
|6533
|2006.09.14 10:09
|buy
|3268
|2.20
|1.2678
|1.2576
|1.2698
|6534
|2006.09.14 10:31
|close
|3268
|2.20
|1.2690
|1.2576
|1.2698
|264.00
|84972.18
|6535
|2006.09.14 10:31
|close
|3266
|1.10
|1.2689
|1.2577
|1.2722
|-155.21
|84816.97
|6536
|2006.09.14 13:38
|sell
|3269
|1.10
|1.2712
|0.0000
|1.2692
|6537
|2006.09.14 14:52
|sell
|3270
|2.00
|1.2736
|0.0000
|1.2716
|6538
|2006.09.14 15:31
|t/p
|3270
|2.00
|1.2716
|0.0000
|1.2716
|400.00
|85216.97
|6539
|2006.09.14 15:31
|close
|3269
|1.10
|1.2716
|0.0000
|1.2692
|-44.00
|85172.97
|6540
|2006.09.14 15:31
|close
|3267
|1.10
|1.2716
|0.0000
|1.2668
|-308.00
|84864.97
|6541
|2006.09.15 12:00
|sell
|3271
|1.10
|1.2709
|0.0000
|1.2689
|6542
|2006.09.15 12:47
|close
|3271
|1.10
|1.2696
|0.0000
|1.2689
|143.00
|85007.97
|6543
|2006.09.15 12:47
|sell
|3272
|1.10
|1.2695
|0.0000
|1.2675
|6544
|2006.09.15 13:57
|close
|3272
|1.10
|1.2683
|0.0000
|1.2675
|132.00
|85139.97
|6545
|2006.09.18 11:00
|buy
|3273
|1.10
|1.2683
|1.2558
|1.2703
|6546
|2006.09.18 12:14
|buy
|3274
|1.10
|1.2659
|1.2557
|1.2679
|6547
|2006.09.18 16:01
|t/p
|3274
|1.10
|1.2679
|1.2557
|1.2679
|220.00
|85359.97
|6548
|2006.09.18 16:01
|close
|3273
|1.10
|1.2679
|1.2558
|1.2703
|-44.00
|85315.97
|6549
|2006.09.18 19:00
|buy
|3275
|1.10
|1.2674
|1.2549
|1.2694
|6550
|2006.09.18 19:20
|close
|3275
|1.10
|1.2686
|1.2549
|1.2694
|132.00
|85447.97
|6551
|2006.09.18 19:20
|buy
|3276
|1.10
|1.2686
|1.2561
|1.2706
|6552
|2006.09.18 21:14
|close
|3276
|1.10
|1.2701
|1.2561
|1.2706
|165.00
|85612.97
|6553
|2006.09.18 21:14
|buy
|3277
|1.10
|1.2700
|1.2575
|1.2720
|6554
|2006.09.18 23:32
|close
|3277
|1.10
|1.2712
|1.2575
|1.2720
|132.00
|85744.97
|6555
|2006.09.19 12:00
|sell
|3278
|1.10
|1.2673
|0.0000
|1.2653
|6556
|2006.09.19 12:00
|close
|3278
|1.10
|1.2659
|0.0000
|1.2653
|154.00
|85898.97
|6557
|2006.09.19 12:00
|sell
|3279
|1.10
|1.2655
|0.0000
|1.2635
|6558
|2006.09.19 15:30
|sell
|3280
|1.10
|1.2679
|0.0000
|1.2659
|6559
|2006.09.19 15:55
|sell
|3281
|2.20
|1.2703
|0.0000
|1.2683
|6560
|2006.09.19 18:09
|t/p
|3281
|2.20
|1.2683
|0.0000
|1.2683
|440.00
|86338.97
|6561
|2006.09.19 18:09
|close
|3280
|1.10
|1.2683
|0.0000
|1.2659
|-44.00
|86294.97
|6562
|2006.09.19 18:09
|close
|3279
|1.10
|1.2683
|0.0000
|1.2635
|-308.00
|85986.97
|6563
|2006.09.22 23:00
|sell
|3282
|1.10
|1.2788
|0.0000
|1.2768
|6564
|2006.09.25 07:11
|sell
|3283
|1.10
|1.2814
|0.0000
|1.2794
|6565
|2006.09.25 10:26
|close
|3283
|1.10
|1.2795
|0.0000
|1.2794
|209.00
|86195.97
|6566
|2006.09.25 10:26
|close
|3282
|1.10
|1.2796
|0.0000
|1.2768
|-86.35
|86109.62
|6567
|2006.09.25 14:00
|sell
|3284
|1.10
|1.2764
|0.0000
|1.2744
|6568
|2006.09.25 17:01
|t/p
|3284
|1.10
|1.2744
|0.0000
|1.2744
|220.00
|86329.62
|6569
|2006.09.27 19:00
|buy
|3285
|1.10
|1.2700
|1.2575
|1.2720
|6570
|2006.09.28 02:44
|close
|3285
|1.10
|1.2712
|1.2575
|1.2720
|119.79
|86449.41
|6571
|2006.09.28 17:00
|sell
|3286
|1.10
|1.2699
|0.0000
|1.2679
|6572
|2006.09.28 17:25
|close
|3286
|1.10
|1.2687
|0.0000
|1.2679
|132.00
|86581.41
|6573
|2006.09.28 17:25
|sell
|3287
|1.10
|1.2684
|0.0000
|1.2664
|6574
|2006.09.28 21:44
|sell
|3288
|1.10
|1.2709
|0.0000
|1.2689
|6575
|2006.09.29 08:00
|buy
|3289
|1.10
|1.2710
|1.2585
|1.2730
|6576
|2006.09.29 09:34
|close
|3288
|1.10
|1.2690
|0.0000
|1.2689
|210.65
|86792.06
|6577
|2006.09.29 09:34
|close
|3287
|1.10
|1.2691
|0.0000
|1.2664
|-75.35
|86716.71
|6578
|2006.09.29 09:51
|buy
|3290
|1.10
|1.2686
|1.2584
|1.2706
|6579
|2006.09.29 11:04
|buy
|3291
|4.40
|1.2662
|1.2583
|1.2682
|6580
|2006.09.29 11:53
|close
|3291
|4.40
|1.2676
|1.2583
|1.2682
|616.00
|87332.71
|6581
|2006.09.29 11:53
|close
|3290
|1.10
|1.2675
|1.2584
|1.2706
|-121.00
|87211.71
|6582
|2006.09.29 11:53
|close
|3289
|1.10
|1.2675
|1.2585
|1.2730
|-385.00
|86826.71
|6583
|2006.10.02 15:00
|buy
|3292
|1.10
|1.2695
|1.2570
|1.2715
|6584
|2006.10.02 16:19
|close
|3292
|1.10
|1.2707
|1.2570
|1.2715
|132.00
|86958.71
|6585
|2006.10.03 19:00
|sell
|3293
|1.10
|1.2725
|0.0000
|1.2705
|6586
|2006.10.04 10:56
|close
|3293
|1.10
|1.2713
|0.0000
|1.2705
|133.65
|87092.36
|6587
|2006.10.05 00:00
|buy
|3294
|1.10
|1.2711
|1.2586
|1.2731
|6588
|2006.10.05 15:06
|close
|3294
|1.10
|1.2723
|1.2586
|1.2731
|132.00
|87224.36
|6589
|2006.10.11 15:00
|buy
|3295
|1.10
|1.2549
|1.2424
|1.2569
|6590
|2006.10.11 21:17
|buy
|3296
|1.10
|1.2525
|1.2423
|1.2545
|6591
|2006.10.12 10:04
|close
|3296
|1.10
|1.2543
|1.2423
|1.2545
|185.79
|87410.15
|6592
|2006.10.12 10:04
|close
|3295
|1.10
|1.2542
|1.2424
|1.2569
|-89.21
|87320.94
|6593
|2006.10.12 12:00
|buy
|3297
|1.10
|1.2557
|1.2432
|1.2577
|6594
|2006.10.12 14:30
|buy
|3298
|1.10
|1.2532
|1.2430
|1.2552
|6595
|2006.10.12 15:30
|close
|3298
|1.10
|1.2551
|1.2430
|1.2552
|209.00
|87529.94
|6596
|2006.10.12 15:30
|close
|3297
|1.10
|1.2552
|1.2432
|1.2577
|-55.00
|87474.94
|6597
|2006.10.12 20:00
|buy
|3299
|1.10
|1.2545
|1.2420
|1.2565
|6598
|2006.10.12 23:29
|close
|3299
|1.10
|1.2558
|1.2420
|1.2565
|143.00
|87617.94
|6599
|2006.10.13 17:00
|sell
|3300
|1.10
|1.2524
|0.0000
|1.2504
|6600
|2006.10.13 17:01
|close
|3300
|1.10
|1.2511
|0.0000
|1.2504
|143.00
|87760.94
|6601
|2006.10.13 17:01
|sell
|3301
|1.10
|1.2510
|0.0000
|1.2490
|6602
|2006.10.13 17:34
|close
|3301
|1.10
|1.2498
|0.0000
|1.2490
|132.00
|87892.94
|6603
|2006.10.13 17:34
|sell
|3302
|1.10
|1.2497
|0.0000
|1.2477
|6604
|2006.10.13 18:16
|close
|3302
|1.10
|1.2485
|0.0000
|1.2477
|132.00
|88024.94
|6605
|2006.10.16 17:00
|buy
|3303
|1.10
|1.2532
|1.2407
|1.2552
|6606
|2006.10.17 16:20
|close
|3303
|1.10
|1.2546
|1.2407
|1.2552
|149.93
|88174.87
|6607
|2006.10.18 14:00
|sell
|3304
|1.10
|1.2538
|0.0000
|1.2518
|6608
|2006.10.18 15:50
|close
|3304
|1.10
|1.2525
|0.0000
|1.2518
|143.00
|88317.87
|6609
|2006.10.18 15:50
|sell
|3305
|1.10
|1.2521
|0.0000
|1.2501
|6610
|2006.10.18 16:13
|close
|3305
|1.10
|1.2508
|0.0000
|1.2501
|143.00
|88460.87
|6611
|2006.10.18 17:00
|sell
|3306
|1.10
|1.2515
|0.0000
|1.2495
|6612
|2006.10.19 02:00
|buy
|3307
|1.10
|1.2537
|1.2412
|1.2557
|6613
|2006.10.19 02:12
|sell
|3308
|1.10
|1.2539
|0.0000
|1.2519
|6614
|2006.10.19 10:30
|close
|3307
|1.10
|1.2550
|1.2412
|1.2557
|143.00
|88603.87
|6615
|2006.10.19 11:00
|buy
|3309
|1.10
|1.2558
|1.2433
|1.2578
|6616
|2006.10.19 11:54
|sell
|3310
|2.20
|1.2563
|0.0000
|1.2543
|6617
|2006.10.19 12:01
|close
|3309
|1.10
|1.2572
|1.2433
|1.2578
|154.00
|88757.87
|6618
|2006.10.19 16:45
|sell
|3311
|6.60
|1.2588
|0.0000
|1.2568
|6619
|2006.10.19 16:46
|buy
|3312
|1.10
|1.2590
|1.2465
|1.2610
|6620
|2006.10.19 17:43
|close
|3312
|1.10
|1.2603
|1.2465
|1.2610
|143.00
|88900.87
|6621
|2006.10.19 17:43
|buy
|3313
|1.10
|1.2606
|1.2481
|1.2626
|6622
|2006.10.19 19:00
|sell
|3314
|33.00
|1.2611
|0.0000
|1.2591
|6623
|2006.10.19 19:02
|close
|3314
|33.00
|1.2600
|0.0000
|1.2591
|3630.00
|92530.87
|6624
|2006.10.19 19:02
|close
|3311
|6.60
|1.2601
|0.0000
|1.2568
|-858.00
|91672.87
|6625
|2006.10.19 19:02
|close
|3310
|2.20
|1.2601
|0.0000
|1.2543
|-836.00
|90836.87
|6626
|2006.10.19 19:02
|close
|3308
|1.10
|1.2601
|0.0000
|1.2519
|-682.00
|90154.87
|6627
|2006.10.19 19:02
|close
|3306
|1.10
|1.2601
|0.0000
|1.2495
|-941.05
|89213.82
|6628
|2006.10.19 20:19
|close
|3313
|1.10
|1.2619
|1.2481
|1.2626
|143.00
|89356.82
|6629
|2006.10.23 06:00
|sell
|3315
|1.10
|1.2612
|0.0000
|1.2592
|6630
|2006.10.23 09:17
|close
|3315
|1.10
|1.2599
|0.0000
|1.2592
|143.00
|89499.82
|6631
|2006.10.23 11:00
|sell
|3316
|1.10
|1.2589
|0.0000
|1.2569
|6632
|2006.10.23 11:49
|close
|3316
|1.10
|1.2576
|0.0000
|1.2569
|143.00
|89642.82
|6633
|2006.10.23 11:49
|sell
|3317
|1.10
|1.2575
|0.0000
|1.2555
|6634
|2006.10.23 12:27
|close
|3317
|1.10
|1.2562
|0.0000
|1.2555
|143.00
|89785.82
|6635
|2006.10.24 20:00
|buy
|3318
|1.10
|1.2570
|1.2445
|1.2590
|6636
|2006.10.25 13:33
|close
|3318
|1.10
|1.2585
|1.2445
|1.2590
|160.93
|89946.75
|6637
|2006.10.27 14:00
|sell
|3319
|1.10
|1.2678
|0.0000
|1.2658
|6638
|2006.10.27 15:30
|sell
|3320
|1.10
|1.2703
|0.0000
|1.2683
|6639
|2006.10.27 16:06
|sell
|3321
|2.20
|1.2727
|0.0000
|1.2707
|6640
|2006.10.30 15:31
|t/p
|3321
|2.20
|1.2707
|0.0000
|1.2707
|443.30
|90390.05
|6641
|2006.10.30 15:31
|close
|3320
|1.10
|1.2707
|0.0000
|1.2683
|-42.35
|90347.70
|6642
|2006.10.30 15:31
|close
|3319
|1.10
|1.2707
|0.0000
|1.2658
|-317.35
|90030.35
|6643
|2006.10.30 19:00
|sell
|3322
|1.10
|1.2717
|0.0000
|1.2697
|6644
|2006.10.31 09:24
|close
|3322
|1.10
|1.2704
|0.0000
|1.2697
|144.65
|90175.00
|6645
|2006.11.02 02:00
|sell
|3323
|1.10
|1.2752
|0.0000
|1.2732
|6646
|2006.11.02 03:17
|close
|3323
|1.10
|1.2739
|0.0000
|1.2732
|143.00
|90318.00
|6647
|2006.11.02 04:00
|sell
|3324
|1.10
|1.2753
|0.0000
|1.2733
|6648
|2006.11.02 15:30
|sell
|3325
|1.10
|1.2777
|0.0000
|1.2757
|6649
|2006.11.02 17:28
|t/p
|3325
|1.10
|1.2757
|0.0000
|1.2757
|220.00
|90538.00
|6650
|2006.11.02 17:28
|close
|3324
|1.10
|1.2757
|0.0000
|1.2733
|-44.00
|90494.00
|6651
|2006.11.06 21:00
|buy
|3326
|1.10
|1.2720
|1.2595
|1.2740
|6652
|2006.11.07 01:00
|close
|3326
|1.10
|1.2733
|1.2595
|1.2740
|138.93
|90632.93
|6653
|2006.11.07 02:00
|buy
|3327
|1.10
|1.2727
|1.2602
|1.2747
|6654
|2006.11.07 04:02
|close
|3327
|1.10
|1.2740
|1.2602
|1.2747
|143.00
|90775.93
|6655
|2006.11.07 04:02
|buy
|3328
|1.10
|1.2741
|1.2616
|1.2761
|6656
|2006.11.07 06:24
|close
|3328
|1.10
|1.2754
|1.2616
|1.2761
|143.00
|90918.93
|6657
|2006.11.08 18:00
|sell
|3329
|1.10
|1.2755
|0.0000
|1.2735
|6658
|2006.11.09 09:55
|sell
|3330
|1.10
|1.2779
|0.0000
|1.2759
|6659
|2006.11.09 11:00
|buy
|3331
|1.10
|1.2786
|1.2661
|1.2806
|6660
|2006.11.09 15:47
|buy
|3332
|3.30
|1.2762
|1.2660
|1.2782
|6661
|2006.11.09 15:47
|close
|3330
|1.10
|1.2760
|0.0000
|1.2759
|209.00
|91127.93
|6662
|2006.11.09 15:47
|close
|3329
|1.10
|1.2761
|0.0000
|1.2735
|-61.05
|91066.88
|6663
|2006.11.09 16:04
|close
|3332
|3.30
|1.2772
|1.2660
|1.2782
|330.00
|91396.88
|6664
|2006.11.09 16:04
|close
|3331
|1.10
|1.2773
|1.2661
|1.2806
|-143.00
|91253.88
|6665
|2006.11.13 01:00
|sell
|3333
|1.10
|1.2851
|0.0000
|1.2831
|6666
|2006.11.13 03:24
|sell
|3334
|1.10
|1.2874
|0.0000
|1.2854
|6667
|2006.11.13 09:58
|close
|3334
|1.10
|1.2856
|0.0000
|1.2854
|198.00
|91451.88
|6668
|2006.11.13 09:58
|close
|3333
|1.10
|1.2858
|0.0000
|1.2831
|-77.00
|91374.88
|6669
|2006.11.13 13:00
|sell
|3335
|1.10
|1.2838
|0.0000
|1.2818
|6670
|2006.11.13 16:19
|close
|3335
|1.10
|1.2825
|0.0000
|1.2818
|143.00
|91517.88
|6671
|2006.11.14 11:00
|buy
|3336
|1.10
|1.2837
|1.2712
|1.2857
|6672
|2006.11.14 13:20
|buy
|3337
|1.10
|1.2814
|1.2712
|1.2834
|6673
|2006.11.14 15:21
|close
|3337
|1.10
|1.2832
|1.2712
|1.2834
|198.00
|91715.88
|6674
|2006.11.14 15:21
|close
|3336
|1.10
|1.2831
|1.2712
|1.2857
|-66.00
|91649.88
|6675
|2006.11.14 17:00
|buy
|3338
|1.10
|1.2838
|1.2713
|1.2858
|6676
|2006.11.14 17:10
|buy
|3339
|1.10
|1.2813
|1.2711
|1.2833
|6677
|2006.11.15 10:12
|t/p
|3339
|1.10
|1.2833
|1.2711
|1.2833
|215.93
|91865.81
|6678
|2006.11.15 10:12
|close
|3338
|1.10
|1.2833
|1.2713
|1.2858
|-59.07
|91806.74
|6679
|2006.11.15 11:00
|buy
|3340
|1.10
|1.2830
|1.2705
|1.2850
|6680
|2006.11.15 12:15
|buy
|3341
|1.10
|1.2806
|1.2704
|1.2826
|6681
|2006.11.15 13:04
|buy
|3342
|4.40
|1.2782
|1.2703
|1.2802
|6682
|2006.11.15 15:28
|close
|3342
|4.40
|1.2797
|1.2703
|1.2802
|660.00
|92466.74
|6683
|2006.11.15 15:28
|close
|3341
|1.10
|1.2798
|1.2704
|1.2826
|-88.00
|92378.74
|6684
|2006.11.15 15:28
|close
|3340
|1.10
|1.2798
|1.2705
|1.2850
|-352.00
|92026.74
|6685
|2006.11.15 23:00
|buy
|3343
|1.20
|1.2827
|1.2702
|1.2847
|6686
|2006.11.16 11:34
|buy
|3344
|1.10
|1.2803
|1.2701
|1.2823
|6687
|2006.11.16 13:00
|sell
|3345
|1.10
|1.2807
|0.0000
|1.2787
|6688
|2006.11.16 15:30
|t/p
|3344
|1.10
|1.2823
|1.2701
|1.2823
|220.00
|92246.74
|6689
|2006.11.16 15:30
|close
|3343
|1.20
|1.2823
|1.2702
|1.2847
|-61.32
|92185.42
|6690
|2006.11.16 15:30
|sell
|3346
|1.10
|1.2831
|0.0000
|1.2811
|6691
|2006.11.16 15:53
|close
|3346
|1.10
|1.2812
|0.0000
|1.2811
|209.00
|92394.42
|6692
|2006.11.16 15:53
|close
|3345
|1.10
|1.2813
|0.0000
|1.2787
|-66.00
|92328.42
|6693
|2006.11.17 19:00
|buy
|3347
|1.20
|1.2823
|1.2698
|1.2843
|6694
|2006.11.20 04:12
|close
|3347
|1.20
|1.2835
|1.2698
|1.2843
|139.56
|92467.98
|6695
|2006.11.20 19:00
|sell
|3348
|1.20
|1.2807
|0.0000
|1.2787
|6696
|2006.11.21 02:14
|sell
|3349
|1.20
|1.2833
|0.0000
|1.2813
|6697
|2006.11.21 06:39
|close
|3349
|1.20
|1.2814
|0.0000
|1.2813
|228.00
|92695.98
|6698
|2006.11.21 06:41
|close
|3348
|1.20
|1.2813
|0.0000
|1.2787
|-70.20
|92625.78
|6699
|2006.11.21 08:00
|sell
|3350
|1.20
|1.2815
|0.0000
|1.2795
|6700
|2006.11.21 16:02
|close
|3350
|1.20
|1.2803
|0.0000
|1.2795
|144.00
|92769.78
|6701
|2006.11.21 20:00
|buy
|3351
|1.20
|1.2823
|1.2698
|1.2843
|6702
|2006.11.21 21:23
|close
|3351
|1.20
|1.2837
|1.2698
|1.2843
|168.00
|92937.78
|6703
|2006.11.29 13:00
|sell
|3352
|1.20
|1.3159
|0.0000
|1.3139
|6704
|2006.11.29 14:12
|close
|3352
|1.20
|1.3147
|0.0000
|1.3139
|144.00
|93081.78
|6705
|2006.11.29 14:12
|sell
|3353
|1.20
|1.3148
|0.0000
|1.3128
|6706
|2006.11.29 15:30
|close
|3353
|1.20
|1.3134
|0.0000
|1.3128
|168.00
|93249.78
|6707
|2006.11.29 15:30
|sell
|3354
|1.20
|1.3133
|0.0000
|1.3113
|6708
|2006.11.29 15:33
|sell
|3355
|1.20
|1.3157
|0.0000
|1.3137
|6709
|2006.11.29 15:59
|close
|3355
|1.20
|1.3139
|0.0000
|1.3137
|216.00
|93465.78
|6710
|2006.11.29 15:59
|close
|3354
|1.20
|1.3140
|0.0000
|1.3113
|-84.00
|93381.78
|6711
|2006.11.29 15:59
|sell
|3356
|1.20
|1.3139
|0.0000
|1.3119
|6712
|2006.11.29 16:18
|sell
|3357
|1.20
|1.3163
|0.0000
|1.3143
|6713
|2006.11.29 18:05
|close
|3357
|1.20
|1.3145
|0.0000
|1.3143
|216.00
|93597.78
|6714
|2006.11.29 18:05
|close
|3356
|1.20
|1.3146
|0.0000
|1.3119
|-84.00
|93513.78
|6715
|2006.11.29 19:00
|sell
|3358
|1.20
|1.3145
|0.0000
|1.3125
|6716
|2006.11.29 20:27
|close
|3358
|1.20
|1.3133
|0.0000
|1.3125
|144.00
|93657.78
|6717
|2006.12.06 01:00
|sell
|3359
|1.20
|1.3314
|0.0000
|1.3294
|6718
|2006.12.06 08:27
|sell
|3360
|1.20
|1.3337
|0.0000
|1.3317
|6719
|2006.12.06 09:26
|close
|3360
|1.20
|1.3319
|0.0000
|1.3317
|216.00
|93873.78
|6720
|2006.12.06 09:26
|close
|3359
|1.20
|1.3320
|0.0000
|1.3294
|-72.00
|93801.78
|6721
|2006.12.07 09:00
|buy
|3361
|1.20
|1.3306
|1.3181
|1.3326
|6722
|2006.12.07 09:30
|close
|3361
|1.20
|1.3318
|1.3181
|1.3326
|144.00
|93945.78
|6723
|2006.12.07 09:31
|buy
|3362
|1.20
|1.3319
|1.3194
|1.3339
|6724
|2006.12.07 12:14
|buy
|3363
|1.20
|1.3295
|1.3193
|1.3315
|6725
|2006.12.07 15:36
|close
|3363
|1.20
|1.3313
|1.3193
|1.3315
|216.00
|94161.78
|6726
|2006.12.07 15:36
|close
|3362
|1.20
|1.3315
|1.3194
|1.3339
|-48.00
|94113.78
|6727
|2006.12.11 19:00
|buy
|3364
|1.20
|1.3224
|1.3099
|1.3244
|6728
|2006.12.11 19:02
|close
|3364
|1.20
|1.3239
|1.3099
|1.3244
|180.00
|94293.78
|6729
|2006.12.11 19:02
|buy
|3365
|1.20
|1.3242
|1.3117
|1.3262
|6730
|2006.12.11 19:16
|close
|3365
|1.20
|1.3254
|1.3117
|1.3262
|144.00
|94437.78
|6731
|2006.12.11 19:16
|buy
|3366
|1.20
|1.3255
|1.3130
|1.3275
|6732
|2006.12.12 06:26
|close
|3366
|1.20
|1.3267
|1.3130
|1.3275
|139.56
|94577.34
|6733
|2006.12.12 20:00
|sell
|3367
|1.20
|1.3236
|0.0000
|1.3216
|6734
|2006.12.12 21:14
|close
|3367
|1.20
|1.3222
|0.0000
|1.3216
|168.00
|94745.34
|6735
|2006.12.13 17:00
|sell
|3368
|1.20
|1.3198
|0.0000
|1.3178
|6736
|2006.12.13 17:27
|sell
|3369
|1.20
|1.3222
|0.0000
|1.3202
|6737
|2006.12.13 19:53
|close
|3369
|1.20
|1.3203
|0.0000
|1.3202
|228.00
|94973.34
|6738
|2006.12.13 19:53
|close
|3368
|1.20
|1.3204
|0.0000
|1.3178
|-72.00
|94901.34
|6739
|2006.12.14 12:00
|buy
|3370
|1.20
|1.3226
|1.3101
|1.3246
|6740
|2006.12.14 13:30
|buy
|3371
|1.20
|1.3202
|1.3100
|1.3222
|6741
|2006.12.14 15:30
|buy
|3372
|4.80
|1.3178
|1.3099
|1.3198
|6742
|2006.12.14 16:03
|close
|3372
|4.80
|1.3192
|1.3099
|1.3198
|672.00
|95573.34
|6743
|2006.12.14 16:03
|close
|3371
|1.20
|1.3191
|1.3100
|1.3222
|-132.00
|95441.34
|6744
|2006.12.14 16:03
|close
|3370
|1.20
|1.3191
|1.3101
|1.3246
|-420.00
|95021.34
|6745
|2006.12.19 00:00
|buy
|3373
|1.20
|1.3097
|1.2972
|1.3117
|6746
|2006.12.19 09:40
|close
|3373
|1.20
|1.3109
|1.2972
|1.3117
|144.00
|95165.34
|6747
|2006.12.20 19:00
|sell
|3374
|1.20
|1.3182
|0.0000
|1.3162
|6748
|2006.12.20 19:29
|close
|3374
|1.20
|1.3170
|0.0000
|1.3162
|144.00
|95309.34
|6749
|2006.12.20 19:29
|sell
|3375
|1.20
|1.3169
|0.0000
|1.3149
|6750
|2006.12.21 07:00
|buy
|3376
|1.20
|1.3192
|1.3067
|1.3212
|6751
|2006.12.21 08:22
|sell
|3377
|1.20
|1.3193
|0.0000
|1.3173
|6752
|2006.12.21 09:43
|close
|3376
|1.20
|1.3204
|1.3067
|1.3212
|144.00
|95453.34
|6753
|2006.12.21 12:40
|close
|3377
|1.20
|1.3175
|0.0000
|1.3173
|216.00
|95669.34
|6754
|2006.12.21 12:40
|close
|3375
|1.20
|1.3174
|0.0000
|1.3149
|-54.60
|95614.74
|6755
|2006.12.21 14:00
|sell
|3378
|1.20
|1.3178
|0.0000
|1.3158
|6756
|2006.12.21 15:20
|close
|3378
|1.20
|1.3166
|0.0000
|1.3158
|144.00
|95758.74
|6757
|2006.12.22 03:00
|buy
|3379
|1.20
|1.3189
|1.3064
|1.3209
|6758
|2006.12.22 09:20
|close
|3379
|1.20
|1.3201
|1.3064
|1.3209
|144.00
|95902.74
|6759
|2006.12.22 19:00
|sell
|3380
|1.20
|1.3129
|0.0000
|1.3109
|6760
|2006.12.22 19:01
|close
|3380
|1.20
|1.3115
|0.0000
|1.3109
|168.00
|96070.74
|6761
|2006.12.22 19:01
|sell
|3381
|1.20
|1.3114
|0.0000
|1.3094
|6762
|2006.12.22 21:01
|sell
|3382
|1.20
|1.3137
|0.0000
|1.3117
|6763
|2006.12.26 07:02
|close
|3382
|1.20
|1.3119
|0.0000
|1.3117
|219.60
|96290.34
|6764
|2006.12.26 07:02
|close
|3381
|1.20
|1.3120
|0.0000
|1.3094
|-68.40
|96221.94
|6765
|2006.12.27 06:00
|buy
|3383
|1.20
|1.3129
|1.3004
|1.3149
|6766
|2006.12.27 07:49
|close
|3383
|1.20
|1.3142
|1.3004
|1.3149
|156.00
|96377.94
|6767
|2006.12.27 07:49
|buy
|3384
|1.20
|1.3143
|1.3018
|1.3163
|6768
|2006.12.27 08:12
|close
|3384
|1.20
|1.3156
|1.3018
|1.3163
|156.00
|96533.94
|6769
|2006.12.27 10:00
|buy
|3385
|1.20
|1.3156
|1.3031
|1.3176
|6770
|2006.12.27 14:54
|close
|3385
|1.20
|1.3169
|1.3031
|1.3176
|156.00
|96689.94
|6771
|2006.12.27 19:00
|sell
|3386
|1.20
|1.3126
|0.0000
|1.3106
|6772
|2006.12.27 23:58
|close
|3386
|1.20
|1.3112
|0.0000
|1.3106
|168.00
|96857.94
|6773
|2006.12.28 13:00
|buy
|3387
|1.20
|1.3146
|1.3021
|1.3166
|6774
|2006.12.28 14:20
|close
|3387
|1.20
|1.3161
|1.3021
|1.3166
|180.00
|97037.94
|6775
|2007.01.03 14:00
|sell
|3388
|1.20
|1.3222
|0.0000
|1.3202
|6776
|2007.01.03 15:15
|sell
|3389
|1.20
|1.3247
|0.0000
|1.3227
|6777
|2007.01.03 16:21
|close
|3389
|1.20
|1.3228
|0.0000
|1.3227
|228.00
|97265.94
|6778
|2007.01.03 16:21
|close
|3388
|1.20
|1.3229
|0.0000
|1.3202
|-84.00
|97181.94
|6779
|2007.01.03 17:00
|sell
|3390
|1.20
|1.3224
|0.0000
|1.3204
|6780
|2007.01.03 17:00
|close
|3390
|1.20
|1.3210
|0.0000
|1.3204
|168.00
|97349.94
|6781
|2007.01.03 17:00
|sell
|3391
|1.20
|1.3209
|0.0000
|1.3189
|6782
|2007.01.03 17:06
|close
|3391
|1.20
|1.3196
|0.0000
|1.3189
|156.00
|97505.94
|6783
|2007.01.03 17:06
|sell
|3392
|1.20
|1.3195
|0.0000
|1.3175
|6784
|2007.01.03 17:09
|close
|3392
|1.20
|1.3182
|0.0000
|1.3175
|156.00
|97661.94
|6785
|2007.01.03 17:09
|sell
|3393
|1.20
|1.3179
|0.0000
|1.3159
|6786
|2007.01.03 18:27
|close
|3393
|1.20
|1.3166
|0.0000
|1.3159
|156.00
|97817.94
|6787
|2007.01.08 21:00
|buy
|3394
|1.20
|1.3024
|1.2899
|1.3044
|6788
|2007.01.09 01:54
|close
|3394
|1.20
|1.3037
|1.2899
|1.3044
|151.56
|97969.50
|6789
|2007.01.09 03:00
|buy
|3395
|1.20
|1.3047
|1.2922
|1.3067
|6790
|2007.01.09 13:35
|buy
|3396
|1.20
|1.3022
|1.2920
|1.3042
|6791
|2007.01.09 16:49
|buy
|3397
|4.80
|1.2997
|1.2918
|1.3017
|6792
|2007.01.09 19:55
|close
|3397
|4.80
|1.3012
|1.2918
|1.3017
|720.00
|98689.50
|6793
|2007.01.09 19:55
|close
|3396
|1.20
|1.3011
|1.2920
|1.3042
|-132.00
|98557.50
|6794
|2007.01.09 19:55
|close
|3395
|1.20
|1.3011
|1.2922
|1.3067
|-432.00
|98125.50
|6795
|2007.01.11 12:00
|buy
|3398
|1.20
|1.2966
|1.2841
|1.2986
|6796
|2007.01.11 14:00
|close
|3398
|1.20
|1.2981
|1.2841
|1.2986
|180.00
|98305.50
|6797
|2007.01.11 14:00
|buy
|3399
|1.20
|1.2986
|1.2861
|1.3006
|6798
|2007.01.11 14:11
|close
|3399
|1.20
|1.2999
|1.2861
|1.3006
|156.00
|98461.50
|6799
|2007.01.11 14:11
|buy
|3400
|1.20
|1.3002
|1.2877
|1.3022
|6800
|2007.01.11 14:25
|buy
|3401
|1.20
|1.2978
|1.2876
|1.2998
|6801
|2007.01.11 15:40
|buy
|3402
|4.80
|1.2955
|1.2876
|1.2975
|6802
|2007.01.11 15:51
|buy
|3403
|32.40
|1.2931
|1.2875
|1.2951
|6803
|2007.01.11 15:51
|sell
|3404
|1.20
|1.2926
|0.0000
|1.2906
|6804
|2007.01.11 15:53
|close
|3403
|32.40
|1.2938
|1.2875
|1.2951
|2268.00
|100729.50
|6805
|2007.01.11 15:53
|close
|3402
|4.80
|1.2939
|1.2876
|1.2975
|-768.00
|99961.50
|6806
|2007.01.11 15:53
|close
|3401
|1.20
|1.2939
|1.2876
|1.2998
|-468.00
|99493.50
|6807
|2007.01.11 15:53
|close
|3400
|1.20
|1.2939
|1.2877
|1.3022
|-756.00
|98737.50
|6808
|2007.01.11 16:21
|close
|3404
|1.20
|1.2913
|0.0000
|1.2906
|156.00
|98893.50
|6809
|2007.01.12 18:00
|buy
|3405
|1.20
|1.2934
|1.2809
|1.2954
|6810
|2007.01.12 21:17
|buy
|3406
|1.20
|1.2910
|1.2808
|1.2930
|6811
|2007.01.15 04:20
|close
|3406
|1.20
|1.2929
|1.2808
|1.2930
|223.56
|99117.06
|6812
|2007.01.15 04:20
|close
|3405
|1.20
|1.2928
|1.2809
|1.2954
|-76.44
|99040.62
|6813
|2007.01.15 04:20
|buy
|3407
|1.20
|1.2931
|1.2806
|1.2951
|6814
|2007.01.15 09:42
|close
|3407
|1.20
|1.2944
|1.2806
|1.2951
|156.00
|99196.62
|6815
|2007.01.16 04:00
|sell
|3408
|1.20
|1.2928
|0.0000
|1.2908
|6816
|2007.01.16 07:50
|sell
|3409
|1.20
|1.2952
|0.0000
|1.2932
|6817
|2007.01.16 12:00
|sell
|3410
|2.40
|1.2975
|0.0000
|1.2955
|6818
|2007.01.16 15:13
|t/p
|3410
|2.40
|1.2955
|0.0000
|1.2955
|480.00
|99676.62
|6819
|2007.01.16 15:13
|close
|3409
|1.20
|1.2955
|0.0000
|1.2932
|-36.00
|99640.62
|6820
|2007.01.16 15:13
|close
|3408
|1.20
|1.2955
|0.0000
|1.2908
|-324.00
|99316.62
|6821
|2007.01.16 18:00
|sell
|3411
|1.20
|1.2930
|0.0000
|1.2910
|6822
|2007.01.16 18:49
|close
|3411
|1.20
|1.2917
|0.0000
|1.2910
|156.00
|99472.62
|6823
|2007.01.16 18:49
|sell
|3412
|1.20
|1.2917
|0.0000
|1.2897
|6824
|2007.01.17 15:30
|close
|3412
|1.20
|1.2904
|0.0000
|1.2897
|157.80
|99630.42
|6825
|2007.01.17 18:00
|buy
|3413
|1.20
|1.2950
|1.2825
|1.2970
|6826
|2007.01.18 05:07
|close
|3413
|1.20
|1.2963
|1.2825
|1.2970
|142.68
|99773.10
|6827
|2007.01.19 14:00
|sell
|3414
|1.20
|1.2957
|0.0000
|1.2937
|6828
|2007.01.19 16:05
|close
|3414
|1.20
|1.2943
|0.0000
|1.2937
|168.00
|99941.10
|6829
|2007.01.19 23:00
|buy
|3415
|1.20
|1.2962
|1.2837
|1.2982
|6830
|2007.01.22 04:44
|close
|3415
|1.20
|1.2975
|1.2837
|1.2982
|151.56
|100092.66
|6831
|2007.01.22 14:00
|sell
|3416
|1.30
|1.2946
|0.0000
|1.2926
|6832
|2007.01.22 14:38
|close
|3416
|1.30
|1.2933
|0.0000
|1.2926
|169.00
|100261.66
|6833
|2007.01.22 14:38
|sell
|3417
|1.30
|1.2932
|0.0000
|1.2912
|6834
|2007.01.22 17:58
|sell
|3418
|1.20
|1.2956
|0.0000
|1.2936
|6835
|2007.01.23 02:28
|close
|3418
|1.20
|1.2937
|0.0000
|1.2936
|229.80
|100491.46
|6836
|2007.01.23 02:28
|close
|3417
|1.30
|1.2938
|0.0000
|1.2912
|-76.05
|100415.41
|6837
|2007.01.23 12:00
|buy
|3419
|1.30
|1.2985
|1.2860
|1.3005
|6838
|2007.01.23 12:05
|close
|3419
|1.30
|1.2997
|1.2860
|1.3005
|156.00
|100571.41
|6839
|2007.01.23 12:05
|buy
|3420
|1.30
|1.3000
|1.2875
|1.3020
|6840
|2007.01.23 12:09
|close
|3420
|1.30
|1.3013
|1.2875
|1.3020
|169.00
|100740.41
|6841
|2007.01.23 12:09
|buy
|3421
|1.30
|1.3014
|1.2889
|1.3034
|6842
|2007.01.23 13:57
|close
|3421
|1.30
|1.3026
|1.2889
|1.3034
|156.00
|100896.41
|6843
|2007.01.24 13:00
|sell
|3422
|1.30
|1.3004
|0.0000
|1.2984
|6844
|2007.01.24 15:48
|close
|3422
|1.30
|1.2992
|0.0000
|1.2984
|156.00
|101052.41
|6845
|2007.01.25 13:00
|buy
|3423
|1.30
|1.2989
|1.2864
|1.3009
|6846
|2007.01.25 16:23
|buy
|3424
|1.30
|1.2965
|1.2863
|1.2985
|6847
|2007.01.25 16:53
|close
|3424
|1.30
|1.2984
|1.2863
|1.2985
|247.00
|101299.41
|6848
|2007.01.25 16:53
|close
|3423
|1.30
|1.2983
|1.2864
|1.3009
|-78.00
|101221.41
|6849
|2007.01.29 15:00
|buy
|3425
|1.30
|1.2917
|1.2792
|1.2937
|6850
|2007.01.29 16:53
|close
|3425
|1.30
|1.2930
|1.2792
|1.2937
|169.00
|101390.41
|6851
|2007.01.29 19:00
|buy
|3426
|1.30
|1.2948
|1.2823
|1.2968
|6852
|2007.01.29 19:01
|close
|3426
|1.30
|1.2961
|1.2823
|1.2968
|169.00
|101559.41
|6853
|2007.01.29 19:01
|buy
|3427
|1.30
|1.2964
|1.2839
|1.2984
|6854
|2007.01.30 14:54
|close
|3427
|1.30
|1.2976
|1.2839
|1.2984
|151.19
|101710.60
|6855
|2007.01.31 12:00
|sell
|3428
|1.30
|1.2929
|0.0000
|1.2909
|6856
|2007.01.31 14:40
|sell
|3429
|1.30
|1.2953
|0.0000
|1.2933
|6857
|2007.01.31 15:48
|close
|3429
|1.30
|1.2935
|0.0000
|1.2933
|234.00
|101944.60
|6858
|2007.01.31 15:48
|close
|3428
|1.30
|1.2936
|0.0000
|1.2909
|-91.00
|101853.60
|6859
|2007.02.02 12:00
|sell
|3430
|1.30
|1.3017
|0.0000
|1.2997
|6860
|2007.02.02 15:29
|sell
|3431
|1.30
|1.3041
|0.0000
|1.3021
|6861
|2007.02.02 16:01
|close
|3431
|1.30
|1.3023
|0.0000
|1.3021
|234.00
|102087.60
|6862
|2007.02.02 16:01
|close
|3430
|1.30
|1.3024
|0.0000
|1.2997
|-91.00
|101996.60
|6863
|2007.02.02 18:00
|sell
|3432
|1.30
|1.2973
|0.0000
|1.2953
|6864
|2007.02.02 18:51
|close
|3432
|1.30
|1.2961
|0.0000
|1.2953
|156.00
|102152.60
|6865
|2007.02.02 18:51
|sell
|3433
|1.30
|1.2960
|0.0000
|1.2940
|6866
|2007.02.05 04:04
|close
|3433
|1.30
|1.2947
|0.0000
|1.2940
|170.95
|102323.55
|6867
|2007.02.06 13:00
|buy
|3434
|1.30
|1.2941
|1.2816
|1.2961
|6868
|2007.02.06 14:06
|close
|3434
|1.30
|1.2953
|1.2816
|1.2961
|156.00
|102479.55
|6869
|2007.02.06 14:07
|buy
|3435
|1.30
|1.2956
|1.2831
|1.2976
|6870
|2007.02.06 19:01
|close
|3435
|1.30
|1.2968
|1.2831
|1.2976
|156.00
|102635.55
|6871
|2007.02.08 12:00
|sell
|3436
|1.30
|1.2985
|0.0000
|1.2965
|6872
|2007.02.08 15:36
|sell
|3437
|1.30
|1.3009
|0.0000
|1.2989
|6873
|2007.02.08 17:41
|sell
|3438
|2.60
|1.3033
|0.0000
|1.3013
|6874
|2007.02.09 09:32
|t/p
|3438
|2.60
|1.3013
|0.0000
|1.3013
|523.90
|103159.45
|6875
|2007.02.09 09:32
|close
|3437
|1.30
|1.3012
|0.0000
|1.2989
|-37.05
|103122.40
|6876
|2007.02.09 09:32
|close
|3436
|1.30
|1.3012
|0.0000
|1.2965
|-349.05
|102773.35
|6877
|2007.02.09 11:00
|sell
|3439
|1.30
|1.3012
|0.0000
|1.2992
|6878
|2007.02.09 12:02
|close
|3439
|1.30
|1.2999
|0.0000
|1.2992
|169.00
|102942.35
|6879
|2007.02.09 12:02
|sell
|3440
|1.30
|1.2998
|0.0000
|1.2978
|6880
|2007.02.09 16:26
|close
|3440
|1.30
|1.2986
|0.0000
|1.2978
|156.00
|103098.35
|6881
|2007.02.12 12:00
|sell
|3441
|1.30
|1.2980
|0.0000
|1.2960
|6882
|2007.02.12 12:16
|close
|3441
|1.30
|1.2968
|0.0000
|1.2960
|156.00
|103254.35
|6883
|2007.02.12 12:16
|sell
|3442
|1.30
|1.2967
|0.0000
|1.2947
|6884
|2007.02.12 12:24
|close
|3442
|1.30
|1.2955
|0.0000
|1.2947
|156.00
|103410.35
|6885
|2007.02.12 12:24
|sell
|3443
|1.30
|1.2954
|0.0000
|1.2934
|6886
|2007.02.12 14:14
|close
|3443
|1.30
|1.2942
|0.0000
|1.2934
|156.00
|103566.35
|6887
|2007.02.13 11:00
|buy
|3444
|1.30
|1.2995
|1.2870
|1.3015
|6888
|2007.02.13 12:19
|close
|3444
|1.30
|1.3007
|1.2870
|1.3015
|156.00
|103722.35
|6889
|2007.02.13 12:19
|buy
|3445
|1.30
|1.3008
|1.2883
|1.3028
|6890
|2007.02.13 15:02
|close
|3445
|1.30
|1.3020
|1.2883
|1.3028
|156.00
|103878.35
|6891
|2007.02.16 12:00
|sell
|3446
|1.30
|1.3126
|0.0000
|1.3106
|6892
|2007.02.16 13:04
|close
|3446
|1.30
|1.3114
|0.0000
|1.3106
|156.00
|104034.35
|6893
|2007.02.16 13:04
|sell
|3447
|1.30
|1.3111
|0.0000
|1.3091
|6894
|2007.02.16 15:50
|close
|3447
|1.30
|1.3098
|0.0000
|1.3091
|169.00
|104203.35
|6895
|2007.02.16 15:50
|sell
|3448
|1.30
|1.3099
|0.0000
|1.3079
|6896
|2007.02.16 18:06
|sell
|3449
|1.30
|1.3123
|0.0000
|1.3103
|6897
|2007.02.16 21:00
|buy
|3450
|1.30
|1.3138
|1.3013
|1.3158
|6898
|2007.02.19 01:09
|sell
|3451
|2.60
|1.3149
|0.0000
|1.3129
|6899
|2007.02.19 01:15
|close
|3450
|1.30
|1.3151
|1.3013
|1.3158
|164.19
|104367.54
|6900
|2007.02.19 12:28
|t/p
|3451
|2.60
|1.3129
|0.0000
|1.3129
|520.00
|104887.54
|6901
|2007.02.19 12:28
|close
|3449
|1.30
|1.3128
|0.0000
|1.3103
|-63.05
|104824.49
|6902
|2007.02.19 12:28
|close
|3448
|1.30
|1.3128
|0.0000
|1.3079
|-375.05
|104449.44
|6903
|2007.02.19 14:00
|sell
|3452
|1.30
|1.3128
|0.0000
|1.3108
|6904
|2007.02.19 19:31
|sell
|3453
|1.30
|1.3152
|0.0000
|1.3132
|6905
|2007.02.20 04:26
|sell
|3454
|2.60
|1.3176
|0.0000
|1.3156
|6906
|2007.02.20 10:02
|t/p
|3454
|2.60
|1.3156
|0.0000
|1.3156
|520.00
|104969.44
|6907
|2007.02.20 10:02
|close
|3453
|1.30
|1.3155
|0.0000
|1.3132
|-37.05
|104932.39
|6908
|2007.02.20 10:02
|close
|3452
|1.30
|1.3155
|0.0000
|1.3108
|-349.05
|104583.34
|6909
|2007.02.20 12:00
|sell
|3455
|1.30
|1.3152
|0.0000
|1.3132
|6910
|2007.02.20 13:21
|close
|3455
|1.30
|1.3139
|0.0000
|1.3132
|169.00
|104752.34
|6911
|2007.02.20 15:00
|sell
|3456
|1.30
|1.3139
|0.0000
|1.3119
|6912
|2007.02.21 09:33
|sell
|3457
|1.30
|1.3163
|0.0000
|1.3143
|6913
|2007.02.21 10:22
|close
|3457
|1.30
|1.3144
|0.0000
|1.3143
|247.00
|104999.34
|6914
|2007.02.21 10:22
|close
|3456
|1.30
|1.3145
|0.0000
|1.3119
|-76.05
|104923.29
|6915
|2007.02.21 11:00
|buy
|3458
|1.30
|1.3152
|1.3027
|1.3172
|6916
|2007.02.21 13:17
|buy
|3459
|1.30
|1.3128
|1.3026
|1.3148
|6917
|2007.02.21 15:18
|close
|3459
|1.30
|1.3147
|1.3026
|1.3148
|247.00
|105170.29
|6918
|2007.02.21 15:18
|close
|3458
|1.30
|1.3145
|1.3027
|1.3172
|-91.00
|105079.29
|6919
|2007.02.22 01:00
|buy
|3460
|1.30
|1.3142
|1.3017
|1.3162
|6920
|2007.02.22 09:32
|buy
|3461
|1.30
|1.3117
|1.3015
|1.3137
|6921
|2007.02.22 09:44
|buy
|3462
|5.20
|1.3092
|1.3013
|1.3112
|6922
|2007.02.22 15:03
|close
|3462
|5.20
|1.3107
|1.3013
|1.3112
|780.00
|105859.29
|6923
|2007.02.22 15:03
|close
|3461
|1.30
|1.3106
|1.3015
|1.3137
|-143.00
|105716.29
|6924
|2007.02.22 15:03
|close
|3460
|1.30
|1.3106
|1.3017
|1.3162
|-468.00
|105248.29
|6925
|2007.02.22 20:00
|buy
|3463
|1.30
|1.3128
|1.3003
|1.3148
|6926
|2007.02.23 11:37
|buy
|3464
|1.30
|1.3103
|1.3001
|1.3123
|6927
|2007.02.23 14:54
|close
|3464
|1.30
|1.3122
|1.3001
|1.3123
|247.00
|105495.29
|6928
|2007.02.23 14:54
|close
|3463
|1.30
|1.3121
|1.3003
|1.3148
|-95.81
|105399.48
|6929
|2007.02.28 06:00
|sell
|3465
|1.30
|1.3217
|0.0000
|1.3197
|6930
|2007.02.28 09:12
|close
|3465
|1.30
|1.3204
|0.0000
|1.3197
|169.00
|105568.48
|6931
|2007.02.28 11:00
|sell
|3466
|1.30
|1.3196
|0.0000
|1.3176
|6932
|2007.02.28 11:59
|close
|3466
|1.30
|1.3183
|0.0000
|1.3176
|169.00
|105737.48
|6933
|2007.02.28 11:59
|sell
|3467
|1.30
|1.3182
|0.0000
|1.3162
|6934
|2007.02.28 14:57
|sell
|3468
|1.30
|1.3206
|0.0000
|1.3186
|6935
|2007.02.28 17:32
|close
|3468
|1.30
|1.3187
|0.0000
|1.3186
|247.00
|105984.48
|6936
|2007.02.28 17:32
|close
|3467
|1.30
|1.3188
|0.0000
|1.3162
|-78.00
|105906.48
|6937
|2007.02.28 19:00
|buy
|3469
|1.30
|1.3231
|1.3106
|1.3251
|6938
|2007.03.01 09:03
|buy
|3470
|1.30
|1.3207
|1.3105
|1.3227
|6939
|2007.03.01 09:58
|close
|3470
|1.30
|1.3226
|1.3105
|1.3227
|247.00
|106153.48
|6940
|2007.03.01 09:58
|close
|3469
|1.30
|1.3225
|1.3106
|1.3251
|-92.43
|106061.05
|6941
|2007.03.01 17:00
|sell
|3471
|1.30
|1.3211
|0.0000
|1.3191
|6942
|2007.03.01 17:00
|close
|3471
|1.30
|1.3194
|0.0000
|1.3191
|221.00
|106282.05
|6943
|2007.03.01 17:00
|sell
|3472
|1.30
|1.3194
|0.0000
|1.3174
|6944
|2007.03.01 17:17
|close
|3472
|1.30
|1.3180
|0.0000
|1.3174
|182.00
|106464.05
|6945
|2007.03.01 17:17
|sell
|3473
|1.30
|1.3176
|0.0000
|1.3156
|6946
|2007.03.01 17:44
|close
|3473
|1.30
|1.3163
|0.0000
|1.3156
|169.00
|106633.05
|6947
|2007.03.01 17:44
|sell
|3474
|1.30
|1.3162
|0.0000
|1.3142
|6948
|2007.03.01 20:40
|sell
|3475
|1.30
|1.3186
|0.0000
|1.3166
|6949
|2007.03.02 01:13
|close
|3475
|1.30
|1.3167
|0.0000
|1.3166
|248.95
|106882.00
|6950
|2007.03.02 01:14
|close
|3474
|1.30
|1.3168
|0.0000
|1.3142
|-76.05
|106805.95
|6951
|2007.03.02 21:00
|buy
|3476
|1.30
|1.3197
|1.3072
|1.3217
|6952
|2007.03.05 01:02
|close
|3476
|1.30
|1.3210
|1.3072
|1.3217
|164.19
|106970.14
|6953
|2007.03.05 04:00
|sell
|3477
|1.30
|1.3124
|0.0000
|1.3104
|6954
|2007.03.05 05:43
|sell
|3478
|1.30
|1.3148
|0.0000
|1.3128
|6955
|2007.03.05 07:35
|sell
|3479
|2.60
|1.3172
|0.0000
|1.3152
|6956
|2007.03.05 08:49
|t/p
|3479
|2.60
|1.3152
|0.0000
|1.3152
|520.00
|107490.14
|6957
|2007.03.05 08:49
|close
|3478
|1.30
|1.3152
|0.0000
|1.3128
|-52.00
|107438.14
|6958
|2007.03.05 08:49
|close
|3477
|1.30
|1.3152
|0.0000
|1.3104
|-364.00
|107074.14
|6959
|2007.03.06 11:00
|buy
|3480
|1.30
|1.3127
|1.3002
|1.3147
|6960
|2007.03.06 14:41
|buy
|3481
|1.30
|1.3102
|1.3000
|1.3122
|6961
|2007.03.06 21:53
|close
|3481
|1.30
|1.3121
|1.3000
|1.3122
|247.00
|107321.14
|6962
|2007.03.06 21:53
|close
|3480
|1.30
|1.3120
|1.3002
|1.3147
|-91.00
|107230.14
|6963
|2007.03.07 00:00
|buy
|3482
|1.30
|1.3128
|1.3003
|1.3148
|6964
|2007.03.07 15:03
|close
|3482
|1.30
|1.3143
|1.3003
|1.3148
|195.00
|107425.14
|6965
|2007.03.08 13:00
|sell
|3483
|1.30
|1.3152
|0.0000
|1.3132
|6966
|2007.03.08 15:58
|close
|3483
|1.30
|1.3138
|0.0000
|1.3132
|182.00
|107607.14
|6967
|2007.03.08 18:00
|sell
|3484
|1.30
|1.3125
|0.0000
|1.3105
|6968
|2007.03.09 04:51
|sell
|3485
|1.30
|1.3149
|0.0000
|1.3129
|6969
|2007.03.09 05:00
|buy
|3486
|1.30
|1.3151
|1.3026
|1.3171
|6970
|2007.03.09 15:30
|close
|3485
|1.30
|1.3130
|0.0000
|1.3129
|247.00
|107854.14
|6971
|2007.03.09 15:30
|close
|3484
|1.30
|1.3128
|0.0000
|1.3105
|-37.05
|107817.09
|6972
|2007.03.09 15:30
|buy
|3487
|1.30
|1.3126
|1.3024
|1.3146
|6973
|2007.03.09 15:48
|buy
|3488
|5.20
|1.3101
|1.3022
|1.3121
|6974
|2007.03.09 18:25
|close
|3488
|5.20
|1.3116
|1.3022
|1.3121
|780.00
|108597.09
|6975
|2007.03.09 18:25
|close
|3487
|1.30
|1.3114
|1.3024
|1.3146
|-156.00
|108441.09
|6976
|2007.03.09 18:25
|close
|3486
|1.30
|1.3114
|1.3026
|1.3171
|-481.00
|107960.09
|6977
|2007.03.12 11:00
|buy
|3489
|1.30
|1.3143
|1.3018
|1.3163
|6978
|2007.03.12 11:16
|close
|3489
|1.30
|1.3157
|1.3018
|1.3163
|182.00
|108142.09
|6979
|2007.03.12 11:16
|buy
|3490
|1.40
|1.3161
|1.3036
|1.3181
|6980
|2007.03.12 11:35
|close
|3490
|1.40
|1.3173
|1.3036
|1.3181
|168.00
|108310.09
|6981
|2007.03.12 11:35
|buy
|3491
|1.40
|1.3174
|1.3049
|1.3194
|6982
|2007.03.12 15:16
|buy
|3492
|1.30
|1.3150
|1.3048
|1.3170
|6983
|2007.03.12 16:37
|close
|3492
|1.30
|1.3169
|1.3048
|1.3170
|247.00
|108557.09
|6984
|2007.03.12 16:37
|close
|3491
|1.40
|1.3168
|1.3049
|1.3194
|-84.00
|108473.09
|6985
|2007.03.13 12:00
|sell
|3493
|1.40
|1.3160
|0.0000
|1.3140
|6986
|2007.03.13 13:16
|sell
|3494
|1.40
|1.3184
|0.0000
|1.3164
|6987
|2007.03.13 14:56
|sell
|3495
|2.60
|1.3209
|0.0000
|1.3189
|6988
|2007.03.13 18:04
|t/p
|3495
|2.60
|1.3189
|0.0000
|1.3189
|520.00
|108993.09
|6989
|2007.03.13 18:04
|close
|3494
|1.40
|1.3189
|0.0000
|1.3164
|-70.00
|108923.09
|6990
|2007.03.13 18:04
|close
|3493
|1.40
|1.3189
|0.0000
|1.3140
|-406.00
|108517.09
|6991
|2007.03.14 16:00
|sell
|3496
|1.40
|1.3192
|0.0000
|1.3172
|6992
|2007.03.14 16:35
|sell
|3497
|1.40
|1.3216
|0.0000
|1.3196
|6993
|2007.03.14 18:13
|sell
|3498
|2.60
|1.3241
|0.0000
|1.3221
|6994
|2007.03.14 19:27
|t/p
|3498
|2.60
|1.3221
|0.0000
|1.3221
|520.00
|109037.09
|6995
|2007.03.14 19:27
|close
|3497
|1.40
|1.3218
|0.0000
|1.3196
|-28.00
|109009.09
|6996
|2007.03.14 19:27
|close
|3496
|1.40
|1.3218
|0.0000
|1.3172
|-364.00
|108645.09
|6997
|2007.03.15 12:00
|sell
|3499
|1.40
|1.3208
|0.0000
|1.3188
|6998
|2007.03.15 14:33
|sell
|3500
|1.40
|1.3232
|0.0000
|1.3212
|6999
|2007.03.15 15:00
|close
|3500
|1.40
|1.3213
|0.0000
|1.3212
|266.00
|108911.09
|7000
|2007.03.15 15:00
|close
|3499
|1.40
|1.3210
|0.0000
|1.3188
|-28.00
|108883.09
|7001
|2007.03.19 12:00
|sell
|3501
|1.40
|1.3288
|0.0000
|1.3268
|7002
|2007.03.20 01:05
|sell
|3502
|1.40
|1.3312
|0.0000
|1.3292
|7003
|2007.03.20 03:28
|close
|3502
|1.40
|1.3294
|0.0000
|1.3292
|252.00
|109135.09
|7004
|2007.03.20 03:29
|close
|3501
|1.40
|1.3295
|0.0000
|1.3268
|-95.90
|109039.19
|7005
|2007.03.20 05:00
|sell
|3503
|1.40
|1.3285
|0.0000
|1.3265
|7006
|2007.03.20 12:10
|close
|3503
|1.40
|1.3272
|0.0000
|1.3265
|182.00
|109221.19
|7007
|2007.03.20 22:00
|buy
|3504
|1.40
|1.3319
|1.3194
|1.3339
|7008
|2007.03.21 11:48
|buy
|3505
|1.40
|1.3296
|1.3194
|1.3316
|7009
|2007.03.21 13:00
|sell
|3506
|1.40
|1.3303
|0.0000
|1.3283
|7010
|2007.03.21 15:02
|close
|3506
|1.40
|1.3290
|0.0000
|1.3283
|182.00
|109403.19
|7011
|2007.03.21 20:15
|t/p
|3505
|1.40
|1.3316
|1.3194
|1.3316
|280.00
|109683.19
|7012
|2007.03.21 20:15
|close
|3504
|1.40
|1.3317
|1.3194
|1.3339
|-33.18
|109650.01
|7013
|2007.03.22 16:00
|sell
|3507
|1.40
|1.3360
|0.0000
|1.3340
|7014
|2007.03.22 18:31
|close
|3507
|1.40
|1.3348
|0.0000
|1.3340
|168.00
|109818.01
|7015
|2007.03.22 20:00
|sell
|3508
|1.40
|1.3322
|0.0000
|1.3302
|7016
|2007.03.23 11:13
|close
|3508
|1.40
|1.3310
|0.0000
|1.3302
|170.10
|109988.11
|7017
|2007.03.26 19:00
|buy
|3509
|1.40
|1.3335
|1.3210
|1.3355
|7018
|2007.03.27 11:07
|close
|3509
|1.40
|1.3347
|1.3210
|1.3355
|162.82
|110150.93
|7019
|2007.03.28 12:00
|sell
|3510
|1.40
|1.3334
|0.0000
|1.3314
|7020
|2007.03.28 15:30
|sell
|3511
|1.40
|1.3357
|0.0000
|1.3337
|7021
|2007.03.28 18:31
|close
|3511
|1.40
|1.3339
|0.0000
|1.3337
|252.00
|110402.93
|7022
|2007.03.28 18:31
|close
|3510
|1.40
|1.3340
|0.0000
|1.3314
|-84.00
|110318.93
|7023
|2007.03.28 21:00
|sell
|3512
|1.40
|1.3335
|0.0000
|1.3315
|7024
|2007.03.28 21:33
|close
|3512
|1.40
|1.3321
|0.0000
|1.3315
|196.00
|110514.93
|7025
|2007.03.28 21:33
|sell
|3513
|1.40
|1.3320
|0.0000
|1.3300
|7026
|2007.03.29 02:46
|close
|3513
|1.40
|1.3308
|0.0000
|1.3300
|174.30
|110689.23
|7027
|2007.03.29 13:00
|buy
|3514
|1.40
|1.3346
|1.3221
|1.3366
|7028
|2007.03.29 15:36
|buy
|3515
|1.40
|1.3322
|1.3220
|1.3342
|7029
|2007.03.29 16:54
|close
|3515
|1.40
|1.3340
|1.3220
|1.3342
|252.00
|110941.23
|7030
|2007.03.29 16:54
|close
|3514
|1.40
|1.3338
|1.3221
|1.3366
|-112.00
|110829.23
|7031
|2007.03.30 07:00
|buy
|3516
|1.40
|1.3344
|1.3219
|1.3364
|7032
|2007.03.30 10:37
|buy
|3517
|1.40
|1.3320
|1.3218
|1.3340
|7033
|2007.03.30 12:00
|sell
|3518
|1.40
|1.3313
|0.0000
|1.3293
|7034
|2007.03.30 13:52
|close
|3518
|1.40
|1.3300
|0.0000
|1.3293
|182.00
|111011.23
|7035
|2007.03.30 15:39
|buy
|3519
|5.60
|1.3296
|1.3217
|1.3316
|7036
|2007.03.30 15:51
|close
|3519
|5.60
|1.3310
|1.3217
|1.3316
|784.00
|111795.23
|7037
|2007.03.30 15:51
|close
|3517
|1.40
|1.3309
|1.3218
|1.3340
|-154.00
|111641.23
|7038
|2007.03.30 15:51
|close
|3516
|1.40
|1.3309
|1.3219
|1.3364
|-490.00
|111151.23
|7039
|2007.03.30 20:00
|buy
|3520
|1.40
|1.3371
|1.3246
|1.3391
|7040
|2007.04.02 03:19
|buy
|3521
|1.40
|1.3347
|1.3245
|1.3367
|7041
|2007.04.02 14:49
|close
|3521
|1.40
|1.3365
|1.3245
|1.3367
|252.00
|111403.23
|7042
|2007.04.02 14:49
|close
|3520
|1.40
|1.3366
|1.3246
|1.3391
|-75.18
|111328.05
|7043
|2007.04.03 14:00
|sell
|3522
|1.40
|1.3362
|0.0000
|1.3342
|7044
|2007.04.03 20:35
|close
|3522
|1.40
|1.3350
|0.0000
|1.3342
|168.00
|111496.05
|7045
|2007.04.04 12:00
|buy
|3523
|1.40
|1.3353
|1.3228
|1.3373
|7046
|2007.04.04 13:26
|close
|3523
|1.40
|1.3365
|1.3228
|1.3373
|168.00
|111664.05
|7047
|2007.04.04 13:26
|buy
|3524
|1.40
|1.3368
|1.3243
|1.3388
|7048
|2007.04.04 14:01
|buy
|3525
|1.40
|1.3342
|1.3240
|1.3362
|7049
|2007.04.04 17:00
|close
|3525
|1.40
|1.3361
|1.3240
|1.3362
|266.00
|111930.05
|7050
|2007.04.04 17:00
|close
|3524
|1.40
|1.3360
|1.3243
|1.3388
|-112.00
|111818.05
|7051
|2007.04.06 17:00
|sell
|3526
|1.40
|1.3372
|0.0000
|1.3352
|7052
|2007.04.09 08:02
|close
|3526
|1.40
|1.3360
|0.0000
|1.3352
|170.10
|111988.15
|7053
|2007.04.17 01:00
|sell
|3527
|1.40
|1.3530
|0.0000
|1.3510
|7054
|2007.04.17 15:30
|sell
|3528
|1.40
|1.3555
|0.0000
|1.3535
|7055
|2007.04.17 15:45
|sell
|3529
|2.80
|1.3579
|0.0000
|1.3559
|7056
|2007.04.17 19:22
|t/p
|3529
|2.80
|1.3559
|0.0000
|1.3559
|560.00
|112548.15
|7057
|2007.04.17 19:22
|close
|3528
|1.40
|1.3559
|0.0000
|1.3535
|-56.00
|112492.15
|7058
|2007.04.17 19:22
|close
|3527
|1.40
|1.3559
|0.0000
|1.3510
|-406.00
|112086.15
|7059
|2007.04.18 19:00
|sell
|3530
|1.40
|1.3571
|0.0000
|1.3551
|7060
|2007.04.18 23:10
|sell
|3531
|1.40
|1.3595
|0.0000
|1.3575
|7061
|2007.04.19 02:23
|sell
|3532
|2.80
|1.3619
|0.0000
|1.3599
|7062
|2007.04.19 04:11
|t/p
|3532
|2.80
|1.3599
|0.0000
|1.3599
|560.00
|112646.15
|7063
|2007.04.19 04:11
|close
|3531
|1.40
|1.3599
|0.0000
|1.3575
|-49.70
|112596.45
|7064
|2007.04.19 04:11
|close
|3530
|1.40
|1.3599
|0.0000
|1.3551
|-385.70
|112210.75
|7065
|2007.04.19 11:00
|sell
|3533
|1.40
|1.3584
|0.0000
|1.3564
|7066
|2007.04.19 15:37
|sell
|3534
|1.40
|1.3608
|0.0000
|1.3588
|7067
|2007.04.19 15:57
|close
|3534
|1.40
|1.3589
|0.0000
|1.3588
|266.00
|112476.75
|7068
|2007.04.19 15:57
|close
|3533
|1.40
|1.3590
|0.0000
|1.3564
|-84.00
|112392.75
|7069
|2007.04.20 14:00
|sell
|3535
|1.40
|1.3603
|0.0000
|1.3583
|7070
|2007.04.20 16:39
|close
|3535
|1.40
|1.3590
|0.0000
|1.3583
|182.00
|112574.75
|7071
|2007.04.20 18:00
|sell
|3536
|1.40
|1.3593
|0.0000
|1.3573
|7072
|2007.04.23 08:56
|close
|3536
|1.40
|1.3580
|0.0000
|1.3573
|184.10
|112758.85
|7073
|2007.04.24 15:00
|buy
|3537
|1.40
|1.3582
|1.3457
|1.3602
|7074
|2007.04.24 17:00
|close
|3537
|1.40
|1.3595
|1.3457
|1.3602
|182.00
|112940.85