|Symbol
|USDJPY (US Dollar vs Japanise Yen)
|Period
|4 Hours (H4) 2006.01.02 00:00 - 2006.03.30 00:00 (2006.01.01 - 2006.03.30)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=40; Lots=0.1; InitialStop=0; TrailingStop=20; MaxTrades=4; Pips=40; SecureProfit=10; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; EURUSDPipValue=10; GBPUSDPipValue=10; USDCHFPipValue=10; USDJPYPipValue=9.715; StartYear=2006; StartMonth=1; EndYear=2006; EndMonth=12; EndHour=22; EndMinute=30; mm=0; risk=12; AccountisNormal=0;
|Bars in test
|985
|Ticks modelled
|159071
|Modelling quality
|40.48%
|Initial deposit
|3000.00
|Total net profit
|10154.46
|Gross profit
|14513.72
|Gross loss
|-4359.26
|Profit factor
|3.33
|Expected payoff
|15.82
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown (%)
|214.79 (1.7%)
|Total trades
|642
|Short positions (won %)
|335 (72.24%)
|Long positions (won %)
|307 (73.62%)
|Profit trades (% of total)
|468 (72.90%)
|Loss trades (% of total)
|174 (27.10%)
|Largest
|profit trade
|263.75
|loss trade
|-92.86
|Average
|profit trade
|31.01
|loss trade
|-25.05
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|11 (694.42)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-214.79)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|694.42 (11)
|consecutive loss (count of losses)
|-214.79 (3)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 00:00
|buy
|1
|0.10
|117.91
|0.00
|118.31
|2
|2006.01.02 14:40
|close
|1
|0.10
|118.02
|0.00
|118.31
|9.32
|3009.32
|3
|2006.01.02 14:41
|buy
|2
|0.10
|118.04
|0.00
|118.44
|4
|2006.01.03 00:27
|buy
|3
|0.20
|117.64
|0.00
|118.04
|5
|2006.01.03 01:55
|close
|3
|0.20
|117.82
|0.00
|118.04
|30.56
|3039.88
|6
|2006.01.03 01:56
|close
|2
|0.10
|117.80
|0.00
|118.44
|-20.03
|3019.85
|7
|2006.01.03 01:56
|sell
|4
|0.10
|117.81
|0.00
|117.41
|8
|2006.01.03 03:54
|close
|4
|0.10
|117.67
|0.00
|117.41
|11.90
|3031.75
|9
|2006.01.03 03:55
|sell
|5
|0.10
|117.52
|0.00
|117.12
|10
|2006.01.03 04:10
|close
|5
|0.10
|117.33
|0.00
|117.12
|16.19
|3047.94
|11
|2006.01.03 04:11
|sell
|6
|0.10
|117.35
|0.00
|116.95
|12
|2006.01.03 04:31
|close
|6
|0.10
|117.24
|0.00
|116.95
|9.38
|3057.32
|13
|2006.01.03 04:31
|sell
|7
|0.10
|117.22
|0.00
|116.82
|14
|2006.01.03 08:10
|close
|7
|0.10
|117.10
|0.00
|116.82
|10.25
|3067.57
|15
|2006.01.03 08:11
|sell
|8
|0.10
|117.06
|0.00
|116.66
|16
|2006.01.03 14:02
|sell
|9
|0.20
|117.47
|0.00
|117.07
|17
|2006.01.03 14:03
|close
|9
|0.20
|117.29
|0.00
|117.07
|30.69
|3098.26
|18
|2006.01.03 14:03
|close
|8
|0.10
|117.27
|0.00
|116.66
|-17.91
|3080.35
|19
|2006.01.03 14:03
|sell
|10
|0.10
|117.25
|0.00
|116.85
|20
|2006.01.03 16:05
|close
|10
|0.10
|117.14
|0.00
|116.85
|9.39
|3089.74
|21
|2006.01.03 16:05
|sell
|11
|0.10
|117.09
|0.00
|116.69
|22
|2006.01.03 16:16
|close
|11
|0.10
|116.98
|0.00
|116.69
|9.40
|3099.14
|23
|2006.01.03 16:16
|sell
|12
|0.10
|116.97
|0.00
|116.57
|24
|2006.01.03 16:20
|sell
|13
|0.20
|117.38
|0.00
|116.98
|25
|2006.01.03 16:21
|close
|13
|0.20
|117.10
|0.00
|116.98
|47.82
|3146.96
|26
|2006.01.03 16:21
|close
|12
|0.10
|117.08
|0.00
|116.57
|-9.40
|3137.56
|27
|2006.01.03 16:21
|sell
|14
|0.10
|117.06
|0.00
|116.66
|28
|2006.01.03 16:26
|close
|14
|0.10
|116.86
|0.00
|116.66
|17.11
|3154.67
|29
|2006.01.03 16:26
|sell
|15
|0.10
|116.56
|0.00
|116.16
|30
|2006.01.03 16:26
|close
|15
|0.10
|116.29
|0.00
|116.16
|23.22
|3177.89
|31
|2006.01.03 16:26
|sell
|16
|0.10
|116.29
|0.00
|115.89
|32
|2006.01.03 16:27
|sell
|17
|0.20
|116.89
|0.00
|116.49
|33
|2006.01.03 16:28
|sell
|18
|0.40
|117.35
|0.00
|116.95
|34
|2006.01.03 16:29
|close
|18
|0.40
|117.04
|0.00
|116.95
|105.95
|3283.84
|35
|2006.01.03 16:29
|close
|17
|0.20
|117.06
|0.00
|116.49
|-29.04
|3254.80
|36
|2006.01.03 16:29
|close
|16
|0.10
|117.26
|0.00
|115.89
|-82.72
|3172.08
|37
|2006.01.03 16:29
|sell
|19
|0.10
|117.41
|0.00
|117.01
|38
|2006.01.03 16:29
|close
|19
|0.10
|117.30
|0.00
|117.01
|9.38
|3181.46
|39
|2006.01.03 16:30
|sell
|20
|0.10
|117.21
|0.00
|116.81
|40
|2006.01.03 16:30
|t/p
|20
|0.10
|116.81
|0.00
|116.81
|34.40
|3215.86
|41
|2006.01.03 16:30
|sell
|21
|0.10
|116.26
|0.00
|115.86
|42
|2006.01.03 16:40
|sell
|22
|0.20
|116.75
|0.00
|116.35
|43
|2006.01.03 16:41
|close
|22
|0.20
|116.44
|0.00
|116.35
|53.25
|3269.11
|44
|2006.01.03 16:41
|close
|21
|0.10
|116.41
|0.00
|115.86
|-12.89
|3256.22
|45
|2006.01.03 16:42
|sell
|23
|0.10
|116.39
|0.00
|115.99
|46
|2006.01.03 16:44
|sell
|24
|0.20
|116.79
|0.00
|116.39
|47
|2006.01.03 16:52
|close
|24
|0.20
|116.57
|0.00
|116.39
|37.75
|3293.97
|48
|2006.01.03 16:52
|close
|23
|0.10
|116.55
|0.00
|115.99
|-13.73
|3280.24
|49
|2006.01.03 16:52
|sell
|25
|0.10
|116.53
|0.00
|116.13
|50
|2006.01.03 16:57
|close
|25
|0.10
|116.42
|0.00
|116.13
|9.45
|3289.69
|51
|2006.01.03 16:57
|sell
|26
|0.10
|116.37
|0.00
|115.97
|52
|2006.01.03 17:06
|sell
|27
|0.20
|117.09
|0.00
|116.69
|53
|2006.01.03 17:07
|close
|27
|0.20
|116.74
|0.00
|116.69
|59.96
|3349.65
|54
|2006.01.03 17:07
|close
|26
|0.10
|116.70
|0.00
|115.97
|-28.28
|3321.37
|55
|2006.01.03 17:08
|sell
|28
|0.10
|116.68
|0.00
|116.28
|56
|2006.01.03 17:08
|close
|28
|0.10
|116.49
|0.00
|116.28
|16.31
|3337.68
|57
|2006.01.03 17:08
|sell
|29
|0.10
|116.49
|0.00
|116.09
|58
|2006.01.03 17:09
|sell
|30
|0.20
|116.99
|0.00
|116.59
|59
|2006.01.03 17:10
|sell
|31
|0.40
|117.43
|0.00
|117.03
|60
|2006.01.03 19:54
|t/p
|30
|0.20
|116.59
|0.00
|116.59
|68.71
|3406.39
|61
|2006.01.03 19:54
|t/p
|31
|0.40
|117.03
|0.00
|117.03
|137.42
|3543.81
|62
|2006.01.03 19:54
|close
|29
|0.10
|116.43
|0.00
|116.09
|5.15
|3548.96
|63
|2006.01.03 19:54
|sell
|32
|0.10
|116.45
|0.00
|116.05
|64
|2006.01.03 19:54
|sell
|33
|0.20
|116.95
|0.00
|116.55
|65
|2006.01.03 19:55
|sell
|34
|0.40
|117.36
|0.00
|116.96
|66
|2006.01.03 19:56
|close
|34
|0.40
|117.09
|0.00
|116.96
|92.24
|3641.20
|67
|2006.01.03 19:56
|close
|33
|0.20
|117.11
|0.00
|116.55
|-27.32
|3613.88
|68
|2006.01.03 19:57
|close
|32
|0.10
|117.29
|0.00
|116.05
|-71.62
|3542.26
|69
|2006.01.03 19:57
|sell
|35
|0.10
|117.42
|0.00
|117.02
|70
|2006.01.03 19:57
|close
|35
|0.10
|117.27
|0.00
|117.02
|12.79
|3555.05
|71
|2006.01.03 19:57
|sell
|36
|0.10
|117.33
|0.00
|116.93
|72
|2006.01.03 19:57
|close
|36
|0.10
|117.21
|0.00
|116.93
|10.24
|3565.29
|73
|2006.01.03 19:58
|sell
|37
|0.10
|117.02
|0.00
|116.62
|74
|2006.01.03 19:58
|close
|37
|0.10
|116.69
|0.00
|116.62
|28.28
|3593.57
|75
|2006.01.03 19:58
|sell
|38
|0.10
|116.61
|0.00
|116.21
|76
|2006.01.03 19:58
|close
|38
|0.10
|116.42
|0.00
|116.21
|16.32
|3609.89
|77
|2006.01.03 19:58
|sell
|39
|0.10
|116.42
|0.00
|116.02
|78
|2006.01.03 20:20
|close
|39
|0.10
|116.25
|0.00
|116.02
|14.62
|3624.51
|79
|2006.01.03 20:20
|sell
|40
|0.10
|116.26
|0.00
|115.86
|80
|2006.01.03 20:25
|close
|40
|0.10
|116.03
|0.00
|115.86
|19.82
|3644.33
|81
|2006.01.03 20:25
|sell
|41
|0.10
|116.02
|0.00
|115.62
|82
|2006.01.03 21:02
|sell
|42
|0.20
|116.43
|0.00
|116.03
|83
|2006.01.03 23:59
|close
|42
|0.20
|116.25
|0.00
|116.03
|30.97
|3675.30
|84
|2006.01.03 23:59
|close
|41
|0.10
|116.18
|0.00
|115.62
|-13.77
|3661.53
|85
|2006.01.04 00:00
|sell
|43
|0.10
|116.16
|0.00
|115.76
|86
|2006.01.04 00:15
|close
|43
|0.10
|115.92
|0.00
|115.76
|20.70
|3682.23
|87
|2006.01.04 00:15
|sell
|44
|0.10
|115.86
|0.00
|115.46
|88
|2006.01.04 01:47
|sell
|45
|0.20
|116.26
|0.00
|115.86
|89
|2006.01.04 03:51
|close
|45
|0.20
|116.07
|0.00
|115.86
|32.74
|3714.97
|90
|2006.01.04 03:51
|close
|44
|0.10
|116.09
|0.00
|115.46
|-19.81
|3695.16
|91
|2006.01.04 03:51
|sell
|46
|0.10
|116.09
|0.00
|115.69
|92
|2006.01.04 04:00
|close
|46
|0.10
|115.98
|0.00
|115.69
|9.48
|3704.64
|93
|2006.01.04 04:00
|sell
|47
|0.10
|115.92
|0.00
|115.52
|94
|2006.01.04 04:12
|close
|47
|0.10
|115.81
|0.00
|115.52
|9.50
|3714.14
|95
|2006.01.04 04:12
|sell
|48
|0.10
|115.85
|0.00
|115.45
|96
|2006.01.04 04:12
|close
|48
|0.10
|115.69
|0.00
|115.45
|13.83
|3727.97
|97
|2006.01.04 04:13
|sell
|49
|0.10
|115.61
|0.00
|115.21
|98
|2006.01.04 09:11
|sell
|50
|0.20
|116.03
|0.00
|115.63
|99
|2006.01.04 11:39
|close
|50
|0.20
|115.73
|0.00
|115.63
|51.84
|3779.81
|100
|2006.01.04 11:39
|close
|49
|0.10
|115.87
|0.00
|115.21
|-22.44
|3757.37
|101
|2006.01.04 11:39
|sell
|51
|0.10
|115.74
|0.00
|115.34
|102
|2006.01.04 12:43
|sell
|52
|0.20
|116.15
|0.00
|115.75
|103
|2006.01.04 15:43
|close
|52
|0.20
|115.97
|0.00
|115.75
|31.04
|3788.41
|104
|2006.01.04 15:43
|close
|51
|0.10
|115.96
|0.00
|115.34
|-18.97
|3769.44
|105
|2006.01.04 15:43
|sell
|53
|0.10
|115.92
|0.00
|115.52
|106
|2006.01.04 17:26
|sell
|54
|0.20
|116.33
|0.00
|115.93
|107
|2006.01.04 19:34
|close
|54
|0.20
|116.12
|0.00
|115.93
|36.17
|3805.61
|108
|2006.01.04 19:34
|close
|53
|0.10
|116.11
|0.00
|115.52
|-16.36
|3789.25
|109
|2006.01.04 19:34
|sell
|55
|0.10
|116.05
|0.00
|115.65
|110
|2006.01.04 19:46
|close
|55
|0.10
|115.93
|0.00
|115.65
|10.35
|3799.60
|111
|2006.01.04 19:46
|sell
|56
|0.10
|115.89
|0.00
|115.49
|112
|2006.01.05 00:33
|sell
|57
|0.20
|116.29
|0.00
|115.89
|113
|2006.01.05 03:29
|close
|57
|0.20
|116.12
|0.00
|115.89
|29.28
|3828.88
|114
|2006.01.05 03:29
|close
|56
|0.10
|116.11
|0.00
|115.49
|-19.63
|3809.25
|115
|2006.01.05 03:29
|sell
|58
|0.10
|116.09
|0.00
|115.69
|116
|2006.01.05 11:21
|close
|58
|0.10
|115.98
|0.00
|115.69
|9.48
|3818.73
|117
|2006.01.05 11:22
|sell
|59
|0.10
|115.94
|0.00
|115.54
|118
|2006.01.05 11:24
|close
|59
|0.10
|115.80
|0.00
|115.54
|12.09
|3830.82
|119
|2006.01.05 11:24
|sell
|60
|0.10
|115.76
|0.00
|115.36
|120
|2006.01.05 12:11
|sell
|61
|0.20
|116.17
|0.00
|115.77
|121
|2006.01.05 19:14
|close
|61
|0.20
|115.99
|0.00
|115.77
|31.04
|3861.86
|122
|2006.01.05 19:14
|close
|60
|0.10
|116.00
|0.00
|115.36
|-20.69
|3841.17
|123
|2006.01.05 19:14
|sell
|62
|0.10
|115.96
|0.00
|115.56
|124
|2006.01.05 23:10
|close
|62
|0.10
|115.85
|0.00
|115.56
|9.50
|3850.67
|125
|2006.01.05 23:10
|sell
|63
|0.10
|115.81
|0.00
|115.41
|126
|2006.01.06 00:53
|sell
|64
|0.20
|116.22
|0.00
|115.82
|127
|2006.01.06 01:36
|close
|64
|0.20
|116.00
|0.00
|115.82
|37.93
|3888.60
|128
|2006.01.06 01:38
|close
|63
|0.10
|116.01
|0.00
|115.41
|-17.92
|3870.68
|129
|2006.01.06 01:41
|buy
|65
|0.10
|116.00
|0.00
|116.40
|130
|2006.01.06 01:43
|close
|65
|0.10
|116.11
|0.00
|116.40
|9.47
|3880.15
|131
|2006.01.06 01:43
|buy
|66
|0.10
|116.15
|0.00
|116.55
|132
|2006.01.06 12:36
|close
|66
|0.10
|116.26
|0.00
|116.55
|9.46
|3889.61
|133
|2006.01.06 12:37
|buy
|67
|0.10
|116.30
|0.00
|116.70
|134
|2006.01.06 14:35
|buy
|68
|0.20
|115.74
|0.00
|116.14
|135
|2006.01.06 14:38
|buy
|69
|0.40
|115.30
|0.00
|115.70
|136
|2006.01.06 14:51
|buy
|70
|0.80
|114.88
|0.00
|115.28
|137
|2006.01.06 15:13
|close
|70
|0.80
|115.26
|0.00
|115.28
|263.75
|4153.36
|138
|2006.01.06 15:14
|close
|69
|0.40
|115.25
|0.00
|115.70
|-17.35
|4136.01
|139
|2006.01.06 15:14
|close
|68
|0.20
|115.27
|0.00
|116.14
|-81.55
|4054.46
|140
|2006.01.06 15:14
|close
|67
|0.10
|115.23
|0.00
|116.70
|-92.86
|3961.60
|141
|2006.01.06 15:14
|sell
|71
|0.10
|115.22
|0.00
|114.82
|142
|2006.01.06 15:37
|close
|71
|0.10
|115.10
|0.00
|114.82
|10.43
|3972.03
|143
|2006.01.06 15:37
|sell
|72
|0.10
|115.06
|0.00
|114.66
|144
|2006.01.06 15:54
|close
|72
|0.10
|114.89
|0.00
|114.66
|14.80
|3986.83
|145
|2006.01.06 15:54
|sell
|73
|0.10
|114.85
|0.00
|114.45
|146
|2006.01.06 18:29
|close
|73
|0.10
|114.73
|0.00
|114.45
|10.46
|3997.29
|147
|2006.01.06 18:29
|sell
|74
|0.10
|114.76
|0.00
|114.36
|148
|2006.01.06 18:29
|close
|74
|0.10
|114.63
|0.00
|114.36
|11.34
|4008.63
|149
|2006.01.06 18:29
|sell
|75
|0.10
|114.56
|0.00
|114.16
|150
|2006.01.06 18:34
|close
|75
|0.10
|114.45
|0.00
|114.16
|9.61
|4018.24
|151
|2006.01.06 18:34
|sell
|76
|0.10
|114.41
|0.00
|114.01
|152
|2006.01.06 18:43
|close
|76
|0.10
|114.28
|0.00
|114.01
|11.38
|4029.62
|153
|2006.01.06 18:44
|sell
|77
|0.10
|114.24
|0.00
|113.84
|154
|2006.01.09 03:44
|close
|77
|0.10
|114.07
|0.00
|113.84
|14.22
|4043.84
|155
|2006.01.09 03:44
|sell
|78
|0.10
|113.93
|0.00
|113.53
|156
|2006.01.09 03:52
|close
|78
|0.10
|113.81
|0.00
|113.53
|10.54
|4054.38
|157
|2006.01.09 03:53
|sell
|79
|0.10
|113.76
|0.00
|113.36
|158
|2006.01.09 08:05
|sell
|80
|0.20
|114.22
|0.00
|113.82
|159
|2006.01.09 08:09
|close
|80
|0.20
|114.02
|0.00
|113.82
|35.08
|4089.46
|160
|2006.01.09 08:09
|close
|79
|0.10
|114.22
|0.00
|113.36
|-40.27
|4049.19
|161
|2006.01.09 08:09
|sell
|81
|0.10
|114.22
|0.00
|113.82
|162
|2006.01.09 08:52
|close
|81
|0.10
|114.08
|0.00
|113.82
|12.27
|4061.46
|163
|2006.01.09 08:52
|sell
|82
|0.10
|114.01
|0.00
|113.61
|164
|2006.01.09 10:16
|close
|82
|0.10
|113.90
|0.00
|113.61
|9.66
|4071.12
|165
|2006.01.09 10:17
|sell
|83
|0.10
|113.88
|0.00
|113.48
|166
|2006.01.09 16:00
|sell
|84
|0.20
|114.69
|0.00
|114.29
|167
|2006.01.09 16:02
|close
|84
|0.20
|114.30
|0.00
|114.29
|68.24
|4139.36
|168
|2006.01.09 16:02
|close
|83
|0.10
|114.23
|0.00
|113.48
|-30.64
|4108.72
|169
|2006.01.09 16:02
|buy
|85
|0.10
|114.24
|0.00
|114.64
|170
|2006.01.09 16:03
|t/p
|85
|0.10
|114.64
|0.00
|114.64
|34.88
|4143.60
|171
|2006.01.09 16:03
|buy
|86
|0.10
|114.72
|0.00
|115.12
|172
|2006.01.09 16:08
|buy
|87
|0.20
|114.30
|0.00
|114.70
|173
|2006.01.09 16:09
|close
|87
|0.20
|114.69
|0.00
|114.70
|68.01
|4211.61
|174
|2006.01.09 16:10
|close
|86
|0.10
|114.14
|0.00
|115.12
|-50.81
|4160.80
|175
|2006.01.09 16:11
|buy
|88
|0.10
|114.28
|0.00
|114.68
|176
|2006.01.09 16:15
|close
|88
|0.10
|114.43
|0.00
|114.68
|13.11
|4173.91
|177
|2006.01.09 16:15
|buy
|89
|0.10
|114.45
|0.00
|114.85
|178
|2006.01.09 16:17
|close
|89
|0.10
|114.58
|0.00
|114.85
|11.35
|4185.26
|179
|2006.01.09 16:17
|buy
|90
|0.10
|114.60
|0.00
|115.00
|180
|2006.01.09 16:29
|buy
|91
|0.20
|114.19
|0.00
|114.59
|181
|2006.01.09 16:35
|t/p
|91
|0.20
|114.59
|0.00
|114.59
|69.76
|4255.02
|182
|2006.01.09 16:35
|close
|90
|0.10
|114.68
|0.00
|115.00
|6.98
|4262.00
|183
|2006.01.09 16:36
|buy
|92
|0.10
|114.67
|0.00
|115.07
|184
|2006.01.09 16:39
|buy
|93
|0.20
|114.27
|0.00
|114.67
|185
|2006.01.09 16:40
|t/p
|93
|0.20
|114.67
|0.00
|114.67
|69.75
|4331.75
|186
|2006.01.09 16:40
|close
|92
|0.10
|114.69
|0.00
|115.07
|1.74
|4333.49
|187
|2006.01.09 16:40
|buy
|94
|0.10
|114.70
|0.00
|115.10
|188
|2006.01.09 16:51
|buy
|95
|0.20
|114.16
|0.00
|114.56
|189
|2006.01.09 16:56
|t/p
|95
|0.20
|114.56
|0.00
|114.56
|69.82
|4403.31
|190
|2006.01.09 16:56
|close
|94
|0.10
|114.58
|0.00
|115.10
|-10.47
|4392.84
|191
|2006.01.09 16:56
|buy
|96
|0.10
|114.58
|0.00
|114.98
|192
|2006.01.09 17:00
|buy
|97
|0.20
|114.17
|0.00
|114.57
|193
|2006.01.09 17:00
|t/p
|97
|0.20
|114.57
|0.00
|114.57
|69.79
|4462.63
|194
|2006.01.09 17:00
|close
|96
|0.10
|114.63
|0.00
|114.98
|4.36
|4466.99
|195
|2006.01.09 17:00
|buy
|98
|0.10
|114.64
|0.00
|115.04
|196
|2006.01.09 17:07
|buy
|99
|0.20
|114.23
|0.00
|114.63
|197
|2006.01.09 17:08
|t/p
|99
|0.20
|114.63
|0.00
|114.63
|69.72
|4536.71
|198
|2006.01.09 17:08
|close
|98
|0.10
|114.74
|0.00
|115.04
|8.72
|4545.43
|199
|2006.01.09 17:08
|buy
|100
|0.10
|114.75
|0.00
|115.15
|200
|2006.01.09 17:12
|buy
|101
|0.20
|114.17
|0.00
|114.57
|201
|2006.01.09 17:23
|close
|101
|0.20
|114.41
|0.00
|114.57
|41.95
|4587.38
|202
|2006.01.09 17:23
|close
|100
|0.10
|114.40
|0.00
|115.15
|-30.59
|4556.79
|203
|2006.01.09 17:23
|buy
|102
|0.10
|114.44
|0.00
|114.84
|204
|2006.01.10 00:00
|close
|102
|0.10
|114.56
|0.00
|114.84
|10.81
|4567.60
|205
|2006.01.10 00:00
|buy
|103
|0.10
|114.58
|0.00
|114.98
|206
|2006.01.10 00:25
|close
|103
|0.10
|114.71
|0.00
|114.98
|11.33
|4578.93
|207
|2006.01.10 00:26
|buy
|104
|0.10
|114.73
|0.00
|115.13
|208
|2006.01.10 11:04
|buy
|105
|0.20
|114.33
|0.00
|114.73
|209
|2006.01.10 12:10
|close
|105
|0.20
|114.64
|0.00
|114.73
|54.08
|4633.01
|210
|2006.01.10 12:10
|close
|104
|0.10
|114.65
|0.00
|115.13
|-6.98
|4626.03
|211
|2006.01.10 12:10
|buy
|106
|0.10
|114.63
|0.00
|115.03
|212
|2006.01.10 14:59
|buy
|107
|0.20
|114.21
|0.00
|114.61
|213
|2006.01.10 15:54
|close
|107
|0.20
|114.52
|0.00
|114.61
|54.14
|4680.17
|214
|2006.01.10 15:54
|close
|106
|0.10
|114.49
|0.00
|115.03
|-12.23
|4667.94
|215
|2006.01.10 15:55
|buy
|108
|0.10
|114.49
|0.00
|114.89
|216
|2006.01.10 16:05
|close
|108
|0.10
|114.64
|0.00
|114.89
|13.08
|4681.02
|217
|2006.01.10 16:05
|buy
|109
|0.10
|114.66
|0.00
|115.06
|218
|2006.01.10 19:09
|buy
|110
|0.20
|114.23
|0.00
|114.63
|219
|2006.01.10 19:54
|close
|110
|0.20
|114.57
|0.00
|114.63
|59.35
|4740.37
|220
|2006.01.10 19:54
|close
|109
|0.10
|114.54
|0.00
|115.06
|-10.48
|4729.89
|221
|2006.01.10 19:55
|buy
|111
|0.10
|114.54
|0.00
|114.94
|222
|2006.01.11 00:21
|close
|111
|0.10
|114.66
|0.00
|114.94
|11.49
|4741.38
|223
|2006.01.11 00:21
|buy
|112
|0.10
|114.71
|0.00
|115.11
|224
|2006.01.11 08:00
|close
|112
|0.10
|114.82
|0.00
|115.11
|9.58
|4750.96
|225
|2006.01.11 08:00
|buy
|113
|0.10
|114.88
|0.00
|115.28
|226
|2006.01.11 14:28
|buy
|114
|0.20
|114.37
|0.00
|114.77
|227
|2006.01.11 18:38
|buy
|115
|0.40
|113.96
|0.00
|114.36
|228
|2006.01.12 00:10
|close
|115
|0.40
|114.23
|0.00
|114.36
|95.91
|4846.87
|229
|2006.01.12 00:11
|close
|114
|0.20
|114.24
|0.00
|114.77
|-22.08
|4824.79
|230
|2006.01.12 00:11
|close
|113
|0.10
|114.23
|0.00
|115.28
|-56.56
|4768.23
|231
|2006.01.12 00:11
|buy
|116
|0.10
|114.27
|0.00
|114.67
|232
|2006.01.12 08:38
|buy
|117
|0.20
|113.86
|0.00
|114.26
|233
|2006.01.12 14:13
|buy
|118
|0.40
|113.45
|0.00
|113.85
|234
|2006.01.12 15:55
|close
|118
|0.40
|113.75
|0.00
|113.85
|105.49
|4873.72
|235
|2006.01.12 15:55
|close
|117
|0.20
|113.76
|0.00
|114.26
|-17.58
|4856.14
|236
|2006.01.12 15:55
|close
|116
|0.10
|113.73
|0.00
|114.67
|-47.48
|4808.66
|237
|2006.01.12 15:55
|sell
|119
|0.10
|113.71
|0.00
|113.31
|238
|2006.01.12 15:57
|close
|119
|0.10
|113.53
|0.00
|113.31
|15.85
|4824.51
|239
|2006.01.12 15:57
|sell
|120
|0.10
|113.46
|0.00
|113.06
|240
|2006.01.12 16:00
|sell
|121
|0.20
|114.41
|0.00
|114.01
|241
|2006.01.12 16:01
|t/p
|121
|0.20
|114.01
|0.00
|114.01
|70.19
|4894.70
|242
|2006.01.12 16:01
|close
|120
|0.10
|113.97
|0.00
|113.06
|-44.75
|4849.95
|243
|2006.01.12 16:01
|buy
|122
|0.10
|113.89
|0.00
|114.29
|244
|2006.01.12 16:03
|t/p
|122
|0.10
|114.29
|0.00
|114.29
|34.96
|4884.91
|245
|2006.01.12 16:03
|buy
|123
|0.10
|114.44
|0.00
|114.84
|246
|2006.01.12 16:04
|buy
|124
|0.20
|113.97
|0.00
|114.37
|247
|2006.01.12 16:05
|t/p
|124
|0.20
|114.37
|0.00
|114.37
|69.92
|4954.83
|248
|2006.01.12 16:05
|close
|123
|0.10
|114.41
|0.00
|114.84
|-2.62
|4952.21
|249
|2006.01.12 16:05
|buy
|125
|0.10
|113.91
|0.00
|114.31
|250
|2006.01.12 16:07
|t/p
|125
|0.10
|114.31
|0.00
|114.31
|34.96
|4987.17
|251
|2006.01.12 16:07
|buy
|126
|0.10
|114.44
|0.00
|114.84
|252
|2006.01.12 16:15
|buy
|127
|0.20
|113.82
|0.00
|114.22
|253
|2006.01.12 19:55
|close
|127
|0.20
|114.21
|0.00
|114.22
|68.30
|5055.47
|254
|2006.01.12 19:55
|close
|126
|0.10
|114.17
|0.00
|114.84
|-23.65
|5031.82
|255
|2006.01.12 19:55
|buy
|128
|0.10
|114.17
|0.00
|114.57
|256
|2006.01.12 20:00
|close
|128
|0.10
|114.40
|0.00
|114.57
|20.10
|5051.92
|257
|2006.01.12 20:00
|buy
|129
|0.10
|114.42
|0.00
|114.82
|258
|2006.01.13 00:00
|close
|129
|0.10
|114.69
|0.00
|114.82
|23.88
|5075.79
|259
|2006.01.13 00:00
|buy
|130
|0.10
|114.70
|0.00
|115.10
|260
|2006.01.13 17:38
|buy
|131
|0.20
|114.29
|0.00
|114.69
|261
|2006.01.16 01:27
|buy
|132
|0.40
|113.88
|0.00
|114.28
|262
|2006.01.16 04:00
|t/p
|132
|0.40
|114.28
|0.00
|114.28
|139.93
|5215.72
|263
|2006.01.16 04:00
|close
|131
|0.20
|114.34
|0.00
|114.69
|9.43
|5225.15
|264
|2006.01.16 04:00
|close
|130
|0.10
|114.33
|0.00
|115.10
|-32.02
|5193.13
|265
|2006.01.16 04:00
|buy
|133
|0.10
|114.38
|0.00
|114.78
|266
|2006.01.16 04:23
|close
|133
|0.10
|114.49
|0.00
|114.78
|9.61
|5202.74
|267
|2006.01.16 04:24
|buy
|134
|0.10
|114.51
|0.00
|114.91
|268
|2006.01.16 05:06
|buy
|135
|0.20
|114.11
|0.00
|114.51
|269
|2006.01.16 05:09
|close
|135
|0.20
|114.40
|0.00
|114.51
|50.70
|5253.44
|270
|2006.01.16 05:09
|close
|134
|0.10
|114.39
|0.00
|114.91
|-10.49
|5242.95
|271
|2006.01.16 05:09
|buy
|136
|0.10
|114.44
|0.00
|114.84
|272
|2006.01.16 08:15
|close
|136
|0.10
|114.56
|0.00
|114.84
|10.47
|5253.42
|273
|2006.01.16 08:15
|buy
|137
|0.10
|114.58
|0.00
|114.98
|274
|2006.01.16 12:05
|close
|137
|0.10
|114.78
|0.00
|114.98
|17.42
|5270.84
|275
|2006.01.16 12:05
|buy
|138
|0.10
|114.82
|0.00
|115.22
|276
|2006.01.16 12:12
|close
|138
|0.10
|115.05
|0.00
|115.22
|19.99
|5290.83
|277
|2006.01.16 12:12
|buy
|139
|0.10
|115.10
|0.00
|115.50
|278
|2006.01.16 12:30
|buy
|140
|0.20
|114.66
|0.00
|115.06
|279
|2006.01.16 12:40
|close
|140
|0.20
|114.98
|0.00
|115.06
|55.66
|5346.49
|280
|2006.01.16 12:41
|close
|139
|0.10
|114.99
|0.00
|115.50
|-9.57
|5336.92
|281
|2006.01.16 12:41
|buy
|141
|0.10
|115.01
|0.00
|115.41
|282
|2006.01.16 13:11
|buy
|142
|0.20
|114.61
|0.00
|115.01
|283
|2006.01.16 15:56
|close
|142
|0.20
|114.87
|0.00
|115.01
|45.27
|5382.19
|284
|2006.01.16 15:56
|close
|141
|0.10
|114.89
|0.00
|115.41
|-10.44
|5371.75
|285
|2006.01.16 15:57
|buy
|143
|0.10
|114.93
|0.00
|115.33
|286
|2006.01.17 00:00
|close
|143
|0.10
|115.26
|0.00
|115.33
|28.97
|5400.72
|287
|2006.01.17 00:00
|buy
|144
|0.10
|115.28
|0.00
|115.68
|288
|2006.01.17 04:51
|buy
|145
|0.20
|114.85
|0.00
|115.25
|289
|2006.01.17 07:57
|close
|145
|0.20
|115.09
|0.00
|115.25
|41.71
|5442.43
|290
|2006.01.17 07:58
|close
|144
|0.10
|115.08
|0.00
|115.68
|-17.38
|5425.05
|291
|2006.01.17 07:58
|buy
|146
|0.10
|115.12
|0.00
|115.52
|292
|2006.01.17 08:37
|buy
|147
|0.20
|114.72
|0.00
|115.12
|293
|2006.01.17 11:55
|close
|147
|0.20
|114.89
|0.00
|115.12
|29.59
|5454.64
|294
|2006.01.17 11:55
|close
|146
|0.10
|114.87
|0.00
|115.52
|-21.76
|5432.88
|295
|2006.01.17 11:55
|buy
|148
|0.10
|114.89
|0.00
|115.29
|296
|2006.01.17 12:10
|close
|148
|0.10
|115.24
|0.00
|115.29
|30.37
|5463.25
|297
|2006.01.17 12:10
|buy
|149
|0.10
|115.45
|0.00
|115.85
|298
|2006.01.17 12:11
|buy
|150
|0.20
|115.04
|0.00
|115.44
|299
|2006.01.17 12:15
|t/p
|150
|0.20
|115.44
|0.00
|115.44
|69.29
|5532.54
|300
|2006.01.17 12:15
|close
|149
|0.10
|115.46
|0.00
|115.85
|0.87
|5533.41
|301
|2006.01.17 12:15
|buy
|151
|0.10
|115.25
|0.00
|115.65
|302
|2006.01.17 12:15
|close
|151
|0.10
|115.42
|0.00
|115.65
|14.73
|5548.14
|303
|2006.01.17 12:15
|buy
|152
|0.10
|115.44
|0.00
|115.84
|304
|2006.01.17 12:18
|buy
|153
|0.20
|115.03
|0.00
|115.43
|305
|2006.01.17 12:19
|close
|153
|0.20
|115.21
|0.00
|115.43
|31.25
|5579.39
|306
|2006.01.17 12:25
|close
|152
|0.10
|114.98
|0.00
|115.84
|-40.01
|5539.38
|307
|2006.01.17 12:25
|buy
|154
|0.10
|114.99
|0.00
|115.39
|308
|2006.01.17 15:55
|close
|154
|0.10
|115.12
|0.00
|115.39
|11.29
|5550.67
|309
|2006.01.17 15:55
|buy
|155
|0.10
|115.17
|0.00
|115.57
|310
|2006.01.17 15:57
|close
|155
|0.10
|115.38
|0.00
|115.57
|18.20
|5568.87
|311
|2006.01.17 15:57
|buy
|156
|0.10
|115.40
|0.00
|115.80
|312
|2006.01.17 16:05
|t/p
|156
|0.10
|115.80
|0.00
|115.80
|34.52
|5603.39
|313
|2006.01.17 16:05
|buy
|157
|0.10
|115.89
|0.00
|116.29
|314
|2006.01.17 16:06
|buy
|158
|0.20
|115.48
|0.00
|115.88
|315
|2006.01.17 16:10
|t/p
|158
|0.20
|115.88
|0.00
|115.88
|69.02
|5672.41
|316
|2006.01.17 16:10
|close
|157
|0.10
|115.91
|0.00
|116.29
|1.73
|5674.14
|317
|2006.01.17 16:10
|buy
|159
|0.10
|115.76
|0.00
|116.16
|318
|2006.01.17 16:12
|close
|159
|0.10
|115.88
|0.00
|116.16
|10.36
|5684.50
|319
|2006.01.17 16:12
|buy
|160
|0.10
|115.94
|0.00
|116.34
|320
|2006.01.17 16:20
|buy
|161
|0.20
|115.52
|0.00
|115.92
|321
|2006.01.17 19:54
|close
|161
|0.20
|115.81
|0.00
|115.92
|50.08
|5734.58
|322
|2006.01.17 19:54
|close
|160
|0.10
|115.82
|0.00
|116.34
|-10.36
|5724.22
|323
|2006.01.17 19:55
|buy
|162
|0.10
|115.62
|0.00
|116.02
|324
|2006.01.17 19:59
|close
|162
|0.10
|115.83
|0.00
|116.02
|18.13
|5742.35
|325
|2006.01.17 20:00
|buy
|163
|0.10
|115.85
|0.00
|116.25
|326
|2006.01.17 20:31
|buy
|164
|0.20
|115.44
|0.00
|115.84
|327
|2006.01.17 23:39
|close
|164
|0.20
|115.62
|0.00
|115.84
|31.14
|5773.49
|328
|2006.01.17 23:41
|close
|163
|0.10
|115.63
|0.00
|116.25
|-19.03
|5754.46
|329
|2006.01.17 23:42
|buy
|165
|0.10
|115.65
|0.00
|116.05
|330
|2006.01.18 00:05
|close
|165
|0.10
|115.76
|0.00
|116.05
|10.52
|5764.98
|331
|2006.01.18 00:09
|buy
|166
|0.10
|115.78
|0.00
|116.18
|332
|2006.01.18 02:15
|buy
|167
|0.20
|115.38
|0.00
|115.78
|333
|2006.01.18 03:28
|close
|167
|0.20
|115.55
|0.00
|115.78
|29.42
|5794.40
|334
|2006.01.18 03:35
|close
|166
|0.10
|115.56
|0.00
|116.18
|-19.04
|5775.36
|335
|2006.01.18 03:36
|buy
|168
|0.10
|115.60
|0.00
|116.00
|336
|2006.01.18 03:50
|close
|168
|0.10
|115.71
|0.00
|116.00
|9.51
|5784.87
|337
|2006.01.18 03:50
|buy
|169
|0.10
|115.70
|0.00
|116.10
|338
|2006.01.18 04:00
|close
|169
|0.10
|115.87
|0.00
|116.10
|14.67
|5799.54
|339
|2006.01.18 04:00
|buy
|170
|0.10
|115.80
|0.00
|116.20
|340
|2006.01.18 08:00
|buy
|171
|0.20
|115.35
|0.00
|115.75
|341
|2006.01.18 08:02
|close
|171
|0.20
|115.55
|0.00
|115.75
|34.62
|5834.16
|342
|2006.01.18 08:02
|close
|170
|0.10
|115.51
|0.00
|116.20
|-25.11
|5809.05
|343
|2006.01.18 08:02
|buy
|172
|0.10
|115.56
|0.00
|115.96
|344
|2006.01.18 08:06
|buy
|173
|0.20
|115.16
|0.00
|115.56
|345
|2006.01.18 11:06
|close
|173
|0.20
|115.33
|0.00
|115.56
|29.48
|5838.53
|346
|2006.01.18 11:06
|close
|172
|0.10
|115.31
|0.00
|115.96
|-21.68
|5816.85
|347
|2006.01.18 11:06
|sell
|174
|0.10
|115.32
|0.00
|114.92
|348
|2006.01.18 11:40
|sell
|175
|0.20
|115.73
|0.00
|115.33
|349
|2006.01.18 11:54
|t/p
|175
|0.20
|115.33
|0.00
|115.33
|69.37
|5886.22
|350
|2006.01.18 11:54
|close
|174
|0.10
|115.33
|0.00
|114.92
|-0.87
|5885.35
|351
|2006.01.18 11:54
|sell
|176
|0.10
|115.19
|0.00
|114.79
|352
|2006.01.18 11:54
|close
|176
|0.10
|115.07
|0.00
|114.79
|10.43
|5895.78
|353
|2006.01.18 11:55
|sell
|177
|0.10
|115.08
|0.00
|114.68
|354
|2006.01.18 11:55
|close
|177
|0.10
|114.97
|0.00
|114.68
|9.57
|5905.35
|355
|2006.01.18 11:55
|sell
|178
|0.10
|115.11
|0.00
|114.71
|356
|2006.01.18 11:57
|sell
|179
|0.20
|115.55
|0.00
|115.15
|357
|2006.01.18 11:58
|close
|179
|0.20
|115.36
|0.00
|115.15
|32.94
|5938.29
|358
|2006.01.18 11:58
|close
|178
|0.10
|115.18
|0.00
|114.71
|-6.08
|5932.21
|359
|2006.01.18 11:58
|sell
|180
|0.10
|115.17
|0.00
|114.77
|360
|2006.01.18 11:58
|close
|180
|0.10
|115.04
|0.00
|114.77
|11.30
|5943.51
|361
|2006.01.18 11:58
|sell
|181
|0.10
|115.00
|0.00
|114.60
|362
|2006.01.18 12:10
|close
|181
|0.10
|114.89
|0.00
|114.60
|9.57
|5953.08
|363
|2006.01.18 12:11
|sell
|182
|0.10
|114.87
|0.00
|114.47
|364
|2006.01.18 19:24
|sell
|183
|0.20
|115.30
|0.00
|114.90
|365
|2006.01.19 09:33
|close
|183
|0.20
|115.12
|0.00
|114.90
|29.91
|5982.99
|366
|2006.01.19 09:33
|close
|182
|0.10
|115.13
|0.00
|114.47
|-23.26
|5959.73
|367
|2006.01.19 09:33
|sell
|184
|0.10
|115.09
|0.00
|114.69
|368
|2006.01.19 17:21
|close
|184
|0.10
|114.97
|0.00
|114.69
|10.44
|5970.17
|369
|2006.01.19 17:21
|sell
|185
|0.10
|114.95
|0.00
|114.55
|370
|2006.01.19 22:27
|sell
|186
|0.20
|115.36
|0.00
|114.96
|371
|2006.01.20 09:06
|close
|186
|0.20
|115.18
|0.00
|114.96
|29.90
|6000.08
|372
|2006.01.20 09:06
|close
|185
|0.10
|115.33
|0.00
|114.55
|-33.63
|5966.45
|373
|2006.01.20 09:06
|sell
|187
|0.10
|115.25
|0.00
|114.85
|374
|2006.01.20 10:39
|sell
|188
|0.20
|115.65
|0.00
|115.25
|375
|2006.01.20 11:57
|close
|188
|0.20
|115.44
|0.00
|115.25
|36.38
|6002.83
|376
|2006.01.20 11:57
|close
|187
|0.10
|115.45
|0.00
|114.85
|-17.32
|5985.51
|377
|2006.01.20 11:58
|sell
|189
|0.10
|115.38
|0.00
|114.98
|378
|2006.01.20 12:05
|close
|189
|0.10
|115.26
|0.00
|114.98
|10.41
|5995.92
|379
|2006.01.20 12:06
|sell
|190
|0.10
|115.24
|0.00
|114.84
|380
|2006.01.20 12:48
|close
|190
|0.10
|115.13
|0.00
|114.84
|9.55
|6005.47
|381
|2006.01.20 12:49
|sell
|191
|0.10
|115.11
|0.00
|114.71
|382
|2006.01.20 16:40
|close
|191
|0.10
|115.00
|0.00
|114.71
|9.57
|6015.04
|383
|2006.01.20 16:42
|sell
|192
|0.10
|114.98
|0.00
|114.58
|384
|2006.01.20 18:28
|sell
|193
|0.20
|115.45
|0.00
|115.05
|385
|2006.01.20 18:49
|close
|193
|0.20
|115.24
|0.00
|115.05
|36.45
|6051.49
|386
|2006.01.20 18:49
|close
|192
|0.10
|115.28
|0.00
|114.58
|-26.02
|6025.47
|387
|2006.01.20 18:49
|sell
|194
|0.10
|115.27
|0.00
|114.87
|388
|2006.01.23 00:10
|close
|194
|0.10
|115.14
|0.00
|114.87
|10.61
|6036.08
|389
|2006.01.23 00:10
|sell
|195
|0.10
|115.14
|0.00
|114.74
|390
|2006.01.23 00:15
|close
|195
|0.10
|114.86
|0.00
|114.74
|24.38
|6060.46
|391
|2006.01.23 00:15
|sell
|196
|0.10
|114.84
|0.00
|114.44
|392
|2006.01.23 00:35
|close
|196
|0.10
|114.73
|0.00
|114.44
|9.59
|6070.05
|393
|2006.01.23 00:36
|sell
|197
|0.10
|114.69
|0.00
|114.29
|394
|2006.01.23 00:59
|sell
|198
|0.20
|115.09
|0.00
|114.69
|395
|2006.01.23 01:26
|close
|198
|0.20
|114.90
|0.00
|114.69
|33.07
|6103.12
|396
|2006.01.23 01:27
|close
|197
|0.10
|114.89
|0.00
|114.29
|-17.41
|6085.71
|397
|2006.01.23 01:27
|sell
|199
|0.10
|114.84
|0.00
|114.44
|398
|2006.01.23 02:17
|sell
|200
|0.20
|115.25
|0.00
|114.85
|399
|2006.01.23 03:54
|close
|200
|0.20
|114.93
|0.00
|114.85
|55.69
|6141.40
|400
|2006.01.23 03:55
|close
|199
|0.10
|114.90
|0.00
|114.44
|-5.22
|6136.18
|401
|2006.01.23 03:55
|sell
|201
|0.10
|114.85
|0.00
|114.45
|402
|2006.01.23 04:05
|close
|201
|0.10
|114.73
|0.00
|114.45
|10.46
|6146.64
|403
|2006.01.23 04:05
|sell
|202
|0.10
|114.71
|0.00
|114.31
|404
|2006.01.23 04:15
|close
|202
|0.10
|114.59
|0.00
|114.31
|10.47
|6157.11
|405
|2006.01.23 04:15
|sell
|203
|0.10
|114.57
|0.00
|114.17
|406
|2006.01.23 08:09
|close
|203
|0.10
|114.46
|0.00
|114.17
|9.61
|6166.72
|407
|2006.01.23 08:09
|sell
|204
|0.10
|114.42
|0.00
|114.02
|408
|2006.01.23 08:30
|close
|204
|0.10
|114.29
|0.00
|114.02
|11.37
|6178.09
|409
|2006.01.23 08:31
|sell
|205
|0.10
|114.25
|0.00
|113.85
|410
|2006.01.23 08:47
|sell
|206
|0.20
|114.67
|0.00
|114.27
|411
|2006.01.23 09:19
|close
|206
|0.20
|114.48
|0.00
|114.27
|33.19
|6211.28
|412
|2006.01.23 09:19
|close
|205
|0.10
|114.46
|0.00
|113.85
|-18.35
|6192.93
|413
|2006.01.23 09:19
|sell
|207
|0.10
|114.44
|0.00
|114.04
|414
|2006.01.23 11:56
|close
|207
|0.10
|114.33
|0.00
|114.04
|9.62
|6202.55
|415
|2006.01.23 11:56
|sell
|208
|0.10
|114.41
|0.00
|114.01
|416
|2006.01.23 12:00
|close
|208
|0.10
|114.25
|0.00
|114.01
|14.00
|6216.55
|417
|2006.01.23 12:00
|sell
|209
|0.10
|114.21
|0.00
|113.81
|418
|2006.01.23 17:53
|sell
|210
|0.20
|114.61
|0.00
|114.21
|419
|2006.01.23 20:16
|close
|210
|0.20
|114.41
|0.00
|114.21
|34.96
|6251.51
|420
|2006.01.23 20:16
|close
|209
|0.10
|114.42
|0.00
|113.81
|-18.35
|6233.16
|421
|2006.01.23 20:16
|sell
|211
|0.10
|114.40
|0.00
|114.00
|422
|2006.01.24 05:42
|sell
|212
|0.20
|114.83
|0.00
|114.43
|423
|2006.01.24 07:34
|close
|212
|0.20
|114.64
|0.00
|114.43
|33.15
|6266.31
|424
|2006.01.24 07:34
|close
|211
|0.10
|114.65
|0.00
|114.00
|-22.49
|6243.82
|425
|2006.01.24 07:35
|sell
|213
|0.10
|114.63
|0.00
|114.23
|426
|2006.01.24 08:00
|close
|213
|0.10
|114.47
|0.00
|114.23
|13.98
|6257.80
|427
|2006.01.24 08:00
|sell
|214
|0.10
|114.47
|0.00
|114.07
|428
|2006.01.25 01:01
|sell
|215
|0.20
|114.87
|0.00
|114.47
|429
|2006.01.25 08:17
|close
|215
|0.20
|114.68
|0.00
|114.47
|33.14
|6290.94
|430
|2006.01.25 08:18
|close
|214
|0.10
|114.69
|0.00
|114.07
|-21.22
|6269.73
|431
|2006.01.25 08:18
|buy
|216
|0.10
|114.71
|0.00
|115.11
|432
|2006.01.25 08:22
|close
|216
|0.10
|114.85
|0.00
|115.11
|12.19
|6281.92
|433
|2006.01.25 08:22
|buy
|217
|0.10
|114.84
|0.00
|115.24
|434
|2006.01.25 08:30
|close
|217
|0.10
|114.96
|0.00
|115.24
|10.44
|6292.36
|435
|2006.01.25 08:30
|buy
|218
|0.10
|115.01
|0.00
|115.41
|436
|2006.01.25 13:03
|close
|218
|0.10
|115.13
|0.00
|115.41
|10.42
|6302.78
|437
|2006.01.25 13:03
|buy
|219
|0.10
|115.13
|0.00
|115.53
|438
|2006.01.25 14:55
|buy
|220
|0.20
|114.72
|0.00
|115.12
|439
|2006.01.25 15:54
|close
|220
|0.20
|114.92
|0.00
|115.12
|34.81
|6337.59
|440
|2006.01.25 15:54
|close
|219
|0.10
|114.87
|0.00
|115.53
|-22.63
|6314.96
|441
|2006.01.25 15:55
|buy
|221
|0.10
|114.92
|0.00
|115.32
|442
|2006.01.25 15:58
|close
|221
|0.10
|115.05
|0.00
|115.32
|11.30
|6326.26
|443
|2006.01.25 15:58
|buy
|222
|0.10
|115.15
|0.00
|115.55
|444
|2006.01.25 16:15
|close
|222
|0.10
|115.26
|0.00
|115.55
|9.54
|6335.80
|445
|2006.01.25 16:15
|buy
|223
|0.10
|115.30
|0.00
|115.70
|446
|2006.01.25 16:21
|close
|223
|0.10
|115.41
|0.00
|115.70
|9.53
|6345.33
|447
|2006.01.25 16:21
|buy
|224
|0.10
|115.43
|0.00
|115.83
|448
|2006.01.25 16:41
|close
|224
|0.10
|115.55
|0.00
|115.83
|10.39
|6355.72
|449
|2006.01.25 16:41
|buy
|225
|0.10
|115.59
|0.00
|115.99
|450
|2006.01.25 16:54
|close
|225
|0.10
|115.75
|0.00
|115.99
|13.82
|6369.54
|451
|2006.01.25 16:54
|buy
|226
|0.10
|115.73
|0.00
|116.13
|452
|2006.01.25 16:56
|close
|226
|0.10
|115.88
|0.00
|116.13
|12.94
|6382.48
|453
|2006.01.25 16:56
|buy
|227
|0.10
|115.92
|0.00
|116.32
|454
|2006.01.25 18:42
|buy
|228
|0.20
|115.50
|0.00
|115.90
|455
|2006.01.25 20:10
|close
|228
|0.20
|115.68
|0.00
|115.90
|31.12
|6413.60
|456
|2006.01.25 20:11
|close
|227
|0.10
|115.69
|0.00
|116.32
|-19.88
|6393.72
|457
|2006.01.25 20:12
|buy
|229
|0.10
|115.71
|0.00
|116.11
|458
|2006.01.25 20:51
|close
|229
|0.10
|115.82
|0.00
|116.11
|9.50
|6403.22
|459
|2006.01.25 20:51
|buy
|230
|0.10
|115.86
|0.00
|116.26
|460
|2006.01.26 12:30
|close
|230
|0.10
|116.02
|0.00
|116.26
|14.13
|6417.35
|461
|2006.01.26 12:31
|buy
|231
|0.10
|116.03
|0.00
|116.43
|462
|2006.01.26 16:25
|close
|231
|0.10
|116.31
|0.00
|116.43
|24.07
|6441.42
|463
|2006.01.26 16:25
|buy
|232
|0.10
|116.30
|0.00
|116.70
|464
|2006.01.26 16:48
|buy
|233
|0.20
|115.86
|0.00
|116.26
|465
|2006.01.26 17:31
|close
|233
|0.20
|116.06
|0.00
|116.26
|34.46
|6475.88
|466
|2006.01.26 17:32
|close
|232
|0.10
|116.05
|0.00
|116.70
|-21.54
|6454.34
|467
|2006.01.26 17:32
|buy
|234
|0.10
|116.06
|0.00
|116.46
|468
|2006.01.26 17:37
|close
|234
|0.10
|116.18
|0.00
|116.46
|10.33
|6464.67
|469
|2006.01.26 17:37
|buy
|235
|0.10
|116.19
|0.00
|116.59
|470
|2006.01.26 19:37
|close
|235
|0.10
|116.31
|0.00
|116.59
|10.32
|6474.99
|471
|2006.01.26 19:37
|buy
|236
|0.10
|116.35
|0.00
|116.75
|472
|2006.01.26 20:20
|close
|236
|0.10
|116.51
|0.00
|116.75
|13.73
|6488.72
|473
|2006.01.26 20:21
|buy
|237
|0.10
|116.47
|0.00
|116.87
|474
|2006.01.27 12:02
|close
|237
|0.10
|116.58
|0.00
|116.87
|9.78
|6498.49
|475
|2006.01.27 12:02
|buy
|238
|0.10
|116.62
|0.00
|117.02
|476
|2006.01.27 15:37
|close
|238
|0.10
|116.74
|0.00
|117.02
|10.28
|6508.77
|477
|2006.01.27 15:37
|buy
|239
|0.10
|116.74
|0.00
|117.14
|478
|2006.01.27 15:44
|close
|239
|0.10
|116.86
|0.00
|117.14
|10.27
|6519.04
|479
|2006.01.27 15:44
|buy
|240
|0.10
|116.87
|0.00
|117.27
|480
|2006.01.27 15:56
|buy
|241
|0.20
|116.38
|0.00
|116.78
|481
|2006.01.27 15:58
|close
|241
|0.20
|116.67
|0.00
|116.78
|49.71
|6568.75
|482
|2006.01.27 15:58
|close
|240
|0.10
|116.71
|0.00
|117.27
|-13.71
|6555.04
|483
|2006.01.27 15:59
|buy
|242
|0.10
|116.68
|0.00
|117.08
|484
|2006.01.27 19:33
|close
|242
|0.10
|116.80
|0.00
|117.08
|10.27
|6565.31
|485
|2006.01.27 19:33
|buy
|243
|0.10
|116.89
|0.00
|117.29
|486
|2006.01.27 19:34
|close
|243
|0.10
|117.05
|0.00
|117.29
|13.67
|6578.98
|487
|2006.01.27 19:34
|buy
|244
|0.10
|117.24
|0.00
|117.64
|488
|2006.01.27 23:27
|close
|244
|0.10
|117.35
|0.00
|117.64
|9.37
|6588.35
|489
|2006.01.27 23:28
|buy
|245
|0.10
|117.37
|0.00
|117.77
|490
|2006.01.30 10:44
|close
|245
|0.10
|117.48
|0.00
|117.77
|9.70
|6598.05
|491
|2006.01.30 10:44
|buy
|246
|0.10
|117.50
|0.00
|117.90
|492
|2006.01.30 11:16
|close
|246
|0.10
|117.61
|0.00
|117.90
|9.35
|6607.40
|493
|2006.01.30 11:17
|buy
|247
|0.10
|117.63
|0.00
|118.03
|494
|2006.01.30 11:42
|close
|247
|0.10
|117.77
|0.00
|118.03
|11.89
|6619.29
|495
|2006.01.30 11:42
|buy
|248
|0.10
|117.67
|0.00
|118.07
|496
|2006.01.30 11:48
|close
|248
|0.10
|117.78
|0.00
|118.07
|9.34
|6628.63
|497
|2006.01.30 11:49
|buy
|249
|0.10
|117.80
|0.00
|118.20
|498
|2006.01.31 08:32
|buy
|250
|0.20
|117.38
|0.00
|117.78
|499
|2006.01.31 11:29
|close
|250
|0.20
|117.56
|0.00
|117.78
|30.62
|6659.25
|500
|2006.01.31 11:33
|close
|249
|0.10
|117.55
|0.00
|118.20
|-20.93
|6638.32
|501
|2006.01.31 11:54
|sell
|251
|0.10
|117.56
|0.00
|117.16
|502
|2006.01.31 11:54
|close
|251
|0.10
|117.33
|0.00
|117.16
|19.60
|6657.92
|503
|2006.01.31 11:54
|sell
|252
|0.10
|117.32
|0.00
|116.92
|504
|2006.01.31 11:59
|close
|252
|0.10
|117.15
|0.00
|116.92
|14.51
|6672.43
|505
|2006.01.31 12:00
|sell
|253
|0.10
|117.11
|0.00
|116.71
|506
|2006.01.31 16:43
|close
|253
|0.10
|117.00
|0.00
|116.71
|9.40
|6681.83
|507
|2006.01.31 16:43
|sell
|254
|0.10
|116.98
|0.00
|116.58
|508
|2006.01.31 16:48
|close
|254
|0.10
|116.80
|0.00
|116.58
|15.41
|6697.24
|509
|2006.01.31 16:48
|sell
|255
|0.10
|116.79
|0.00
|116.39
|510
|2006.01.31 17:57
|sell
|256
|0.20
|117.27
|0.00
|116.87
|511
|2006.01.31 19:55
|close
|256
|0.20
|117.03
|0.00
|116.87
|41.02
|6738.26
|512
|2006.01.31 19:55
|close
|255
|0.10
|117.05
|0.00
|116.39
|-22.21
|6716.05
|513
|2006.01.31 19:55
|sell
|257
|0.10
|116.98
|0.00
|116.58
|514
|2006.01.31 19:56
|close
|257
|0.10
|116.86
|0.00
|116.58
|10.27
|6726.32
|515
|2006.01.31 19:56
|sell
|258
|0.10
|116.85
|0.00
|116.45
|516
|2006.01.31 22:55
|sell
|259
|0.20
|117.26
|0.00
|116.86
|517
|2006.02.01 04:35
|close
|259
|0.20
|117.08
|0.00
|116.86
|26.68
|6753.00
|518
|2006.02.01 04:39
|close
|258
|0.10
|117.09
|0.00
|116.45
|-22.54
|6730.47
|519
|2006.02.01 04:40
|sell
|260
|0.10
|117.05
|0.00
|116.65
|520
|2006.02.01 10:40
|sell
|261
|0.20
|117.48
|0.00
|117.08
|521
|2006.02.01 18:30
|sell
|262
|0.40
|117.90
|0.00
|117.50
|522
|2006.02.02 03:52
|sell
|263
|0.80
|118.31
|0.00
|117.91
|523
|2006.02.07 08:00
|t/p
|263
|0.80
|117.91
|0.00
|117.91
|255.74
|6986.21
|524
|2006.02.07 08:00
|close
|262
|0.40
|117.64
|0.00
|117.50
|77.56
|7063.76
|525
|2006.02.07 08:00
|close
|261
|0.20
|117.82
|0.00
|117.08
|-63.15
|7000.61
|526
|2006.02.07 08:00
|close
|260
|0.10
|117.88
|0.00
|116.65
|-73.12
|6927.49
|527
|2006.02.07 08:00
|sell
|264
|0.10
|117.77
|0.00
|117.37
|528
|2006.02.07 08:00
|sell
|265
|0.20
|118.19
|0.00
|117.79
|529
|2006.02.07 08:00
|sell
|266
|0.40
|118.59
|0.00
|118.19
|530
|2006.02.07 08:01
|t/p
|265
|0.20
|117.79
|0.00
|117.79
|68.00
|6995.49
|531
|2006.02.07 08:01
|t/p
|266
|0.40
|118.19
|0.00
|118.19
|136.01
|7131.50
|532
|2006.02.07 08:01
|close
|264
|0.10
|117.64
|0.00
|117.37
|11.05
|7142.55
|533
|2006.02.07 08:01
|sell
|267
|0.10
|117.79
|0.00
|117.39
|534
|2006.02.07 08:01
|sell
|268
|0.20
|118.22
|0.00
|117.82
|535
|2006.02.07 08:02
|sell
|269
|0.40
|118.67
|0.00
|118.27
|536
|2006.02.07 08:03
|t/p
|268
|0.20
|117.82
|0.00
|117.82
|68.00
|7210.55
|537
|2006.02.07 08:03
|t/p
|269
|0.40
|118.27
|0.00
|118.27
|136.01
|7346.56
|538
|2006.02.07 08:03
|close
|267
|0.10
|117.64
|0.00
|117.39
|12.75
|7359.31
|539
|2006.02.07 08:03
|sell
|270
|0.10
|117.79
|0.00
|117.39
|540
|2006.02.07 08:03
|sell
|271
|0.20
|118.22
|0.00
|117.82
|541
|2006.02.07 08:04
|sell
|272
|0.40
|118.67
|0.00
|118.27
|542
|2006.02.07 08:05
|t/p
|271
|0.20
|117.82
|0.00
|117.82
|68.00
|7427.31
|543
|2006.02.07 08:05
|t/p
|272
|0.40
|118.27
|0.00
|118.27
|136.01
|7563.32
|544
|2006.02.07 08:05
|close
|270
|0.10
|117.64
|0.00
|117.39
|12.75
|7576.07
|545
|2006.02.07 08:05
|sell
|273
|0.10
|117.76
|0.00
|117.36
|546
|2006.02.07 08:06
|close
|273
|0.10
|117.64
|0.00
|117.36
|10.20
|7586.27
|547
|2006.02.07 08:06
|sell
|274
|0.10
|117.64
|0.00
|117.24
|548
|2006.02.07 08:36
|sell
|275
|0.20
|118.07
|0.00
|117.67
|549
|2006.02.07 08:37
|close
|275
|0.20
|117.86
|0.00
|117.67
|35.64
|7621.91
|550
|2006.02.07 08:37
|close
|274
|0.10
|117.91
|0.00
|117.24
|-22.90
|7599.01
|551
|2006.02.07 08:37
|sell
|276
|0.10
|117.90
|0.00
|117.50
|552
|2006.02.07 08:56
|sell
|277
|0.20
|118.33
|0.00
|117.93
|553
|2006.02.07 09:36
|close
|277
|0.20
|118.15
|0.00
|117.93
|30.47
|7629.48
|554
|2006.02.07 09:37
|close
|276
|0.10
|118.13
|0.00
|117.50
|-19.47
|7610.01
|555
|2006.02.07 09:37
|sell
|278
|0.10
|118.08
|0.00
|117.68
|556
|2006.02.07 10:09
|sell
|279
|0.20
|118.48
|0.00
|118.08
|557
|2006.02.07 11:03
|sell
|280
|0.40
|118.91
|0.00
|118.51
|558
|2006.02.07 11:54
|t/p
|279
|0.20
|118.08
|0.00
|118.08
|67.88
|7677.89
|559
|2006.02.07 11:54
|t/p
|280
|0.40
|118.51
|0.00
|118.51
|135.75
|7813.64
|560
|2006.02.07 11:54
|close
|278
|0.10
|117.86
|0.00
|117.68
|18.67
|7832.31
|561
|2006.02.07 11:54
|sell
|281
|0.10
|117.99
|0.00
|117.59
|562
|2006.02.07 11:55
|sell
|282
|0.20
|118.44
|0.00
|118.04
|563
|2006.02.07 11:55
|close
|282
|0.20
|118.21
|0.00
|118.04
|38.91
|7871.22
|564
|2006.02.07 11:56
|close
|281
|0.10
|118.34
|0.00
|117.59
|-29.58
|7841.64
|565
|2006.02.07 11:56
|sell
|283
|0.10
|118.29
|0.00
|117.89
|566
|2006.02.07 11:56
|sell
|284
|0.20
|118.75
|0.00
|118.35
|567
|2006.02.07 11:57
|t/p
|283
|0.10
|117.89
|0.00
|117.89
|33.94
|7875.58
|568
|2006.02.07 11:57
|t/p
|284
|0.20
|118.35
|0.00
|118.35
|67.88
|7943.46
|569
|2006.02.07 11:57
|sell
|285
|0.10
|117.83
|0.00
|117.43
|570
|2006.02.07 11:58
|sell
|286
|0.20
|118.33
|0.00
|117.93
|571
|2006.02.07 11:59
|t/p
|286
|0.20
|117.93
|0.00
|117.93
|67.88
|8011.34
|572
|2006.02.07 11:59
|close
|285
|0.10
|117.86
|0.00
|117.43
|-2.55
|8008.79
|573
|2006.02.07 12:00
|sell
|287
|0.10
|117.84
|0.00
|117.44
|574
|2006.02.08 00:00
|close
|287
|0.10
|117.58
|0.00
|117.44
|20.07
|8028.87
|575
|2006.02.08 00:00
|sell
|288
|0.10
|117.54
|0.00
|117.14
|576
|2006.02.08 02:05
|sell
|289
|0.20
|117.95
|0.00
|117.55
|577
|2006.02.08 08:00
|close
|289
|0.20
|117.65
|0.00
|117.55
|51.00
|8079.87
|578
|2006.02.08 08:00
|close
|288
|0.10
|117.78
|0.00
|117.14
|-20.38
|8059.49
|579
|2006.02.08 08:00
|sell
|290
|0.10
|117.76
|0.00
|117.36
|580
|2006.02.08 08:02
|close
|290
|0.10
|117.65
|0.00
|117.36
|9.35
|8068.84
|581
|2006.02.08 08:02
|sell
|291
|0.10
|117.75
|0.00
|117.35
|582
|2006.02.08 12:20
|sell
|292
|0.20
|118.17
|0.00
|117.77
|583
|2006.02.08 17:39
|sell
|293
|0.40
|118.58
|0.00
|118.18
|584
|2006.02.09 00:48
|close
|293
|0.40
|118.31
|0.00
|118.18
|88.58
|8157.41
|585
|2006.02.09 00:48
|close
|292
|0.20
|118.32
|0.00
|117.77
|-26.71
|8130.71
|586
|2006.02.09 00:49
|close
|291
|0.10
|118.29
|0.00
|117.35
|-46.33
|8084.38
|587
|2006.02.09 00:49
|sell
|294
|0.10
|118.29
|0.00
|117.89
|588
|2006.02.09 06:09
|sell
|295
|0.20
|118.70
|0.00
|118.30
|589
|2006.02.09 08:27
|close
|295
|0.20
|118.52
|0.00
|118.30
|30.37
|8114.75
|590
|2006.02.09 08:28
|close
|294
|0.10
|118.53
|0.00
|117.89
|-20.25
|8094.50
|591
|2006.02.09 08:28
|buy
|296
|0.10
|118.54
|0.00
|118.94
|592
|2006.02.09 09:22
|close
|296
|0.10
|118.66
|0.00
|118.94
|10.11
|8104.61
|593
|2006.02.09 09:22
|buy
|297
|0.10
|118.70
|0.00
|119.10
|594
|2006.02.09 17:56
|close
|297
|0.10
|118.83
|0.00
|119.10
|10.94
|8115.55
|595
|2006.02.09 17:56
|buy
|298
|0.10
|118.85
|0.00
|119.25
|596
|2006.02.10 04:00
|buy
|299
|0.20
|118.20
|0.00
|118.60
|597
|2006.02.10 04:01
|close
|299
|0.20
|118.52
|0.00
|118.60
|54.00
|8169.55
|598
|2006.02.10 04:01
|close
|298
|0.10
|118.53
|0.00
|119.25
|-26.66
|8142.89
|599
|2006.02.10 04:01
|sell
|300
|0.10
|118.49
|0.00
|118.09
|600
|2006.02.10 04:01
|close
|300
|0.10
|118.33
|0.00
|118.09
|13.52
|8156.41
|601
|2006.02.10 04:01
|sell
|301
|0.10
|118.31
|0.00
|117.91
|602
|2006.02.10 04:02
|close
|301
|0.10
|118.20
|0.00
|117.91
|9.31
|8165.72
|603
|2006.02.10 04:02
|sell
|302
|0.10
|118.19
|0.00
|117.79
|604
|2006.02.10 04:10
|close
|302
|0.10
|118.07
|0.00
|117.79
|10.16
|8175.88
|605
|2006.02.10 04:10
|sell
|303
|0.10
|118.10
|0.00
|117.70
|606
|2006.02.10 04:11
|close
|303
|0.10
|117.90
|0.00
|117.70
|16.96
|8192.84
|607
|2006.02.10 04:11
|sell
|304
|0.10
|117.89
|0.00
|117.49
|608
|2006.02.10 04:30
|sell
|305
|0.20
|118.42
|0.00
|118.02
|609
|2006.02.10 04:33
|close
|305
|0.20
|118.16
|0.00
|118.02
|44.01
|8236.85
|610
|2006.02.10 04:33
|close
|304
|0.10
|118.23
|0.00
|117.49
|-28.76
|8208.09
|611
|2006.02.10 04:33
|sell
|306
|0.10
|118.18
|0.00
|117.78
|612
|2006.02.10 07:58
|close
|306
|0.10
|118.06
|0.00
|117.78
|10.16
|8218.25
|613
|2006.02.10 07:58
|sell
|307
|0.10
|118.06
|0.00
|117.66
|614
|2006.02.10 08:05
|t/p
|307
|0.10
|117.66
|0.00
|117.66
|34.05
|8252.30
|615
|2006.02.10 08:05
|sell
|308
|0.10
|117.46
|0.00
|117.06
|616
|2006.02.10 08:06
|sell
|309
|0.20
|117.95
|0.00
|117.55
|617
|2006.02.10 08:07
|close
|309
|0.20
|117.65
|0.00
|117.55
|51.00
|8303.30
|618
|2006.02.10 08:07
|close
|308
|0.10
|117.66
|0.00
|117.06
|-17.00
|8286.30
|619
|2006.02.10 08:07
|sell
|310
|0.10
|117.70
|0.00
|117.30
|620
|2006.02.10 08:09
|close
|310
|0.10
|117.49
|0.00
|117.30
|17.87
|8304.17
|621
|2006.02.10 08:09
|sell
|311
|0.10
|117.35
|0.00
|116.95
|622
|2006.02.10 08:10
|sell
|312
|0.20
|117.79
|0.00
|117.39
|623
|2006.02.10 08:13
|close
|312
|0.20
|117.49
|0.00
|117.39
|51.07
|8355.24
|624
|2006.02.10 08:13
|close
|311
|0.10
|117.38
|0.00
|116.95
|-2.56
|8352.68
|625
|2006.02.10 08:13
|sell
|313
|0.10
|117.45
|0.00
|117.05
|626
|2006.02.10 08:25
|sell
|314
|0.20
|117.97
|0.00
|117.57
|627
|2006.02.10 11:54
|close
|314
|0.20
|117.74
|0.00
|117.57
|39.07
|8391.75
|628
|2006.02.10 11:54
|close
|313
|0.10
|117.75
|0.00
|117.05
|-25.48
|8366.27
|629
|2006.02.10 11:55
|sell
|315
|0.10
|117.73
|0.00
|117.33
|630
|2006.02.10 11:55
|close
|315
|0.10
|117.58
|0.00
|117.33
|12.76
|8379.03
|631
|2006.02.10 11:56
|sell
|316
|0.10
|117.45
|0.00
|117.05
|632
|2006.02.10 11:56
|sell
|317
|0.20
|117.86
|0.00
|117.46
|633
|2006.02.10 11:59
|close
|317
|0.20
|117.48
|0.00
|117.46
|64.69
|8443.72
|634
|2006.02.10 12:00
|close
|316
|0.10
|117.49
|0.00
|117.05
|-3.40
|8440.32
|635
|2006.02.10 12:00
|sell
|318
|0.10
|116.99
|0.00
|116.59
|636
|2006.02.10 12:00
|sell
|319
|0.20
|117.44
|0.00
|117.04
|637
|2006.02.10 12:01
|close
|319
|0.20
|117.23
|0.00
|117.04
|35.83
|8476.15
|638
|2006.02.10 12:01
|close
|318
|0.10
|117.29
|0.00
|116.59
|-25.58
|8450.57
|639
|2006.02.10 12:01
|sell
|320
|0.10
|117.22
|0.00
|116.82
|640
|2006.02.10 12:02
|close
|320
|0.10
|117.02
|0.00
|116.82
|17.09
|8467.66
|641
|2006.02.10 12:02
|sell
|321
|0.10
|117.07
|0.00
|116.67
|642
|2006.02.10 12:20
|sell
|322
|0.20
|117.47
|0.00
|117.07
|643
|2006.02.10 15:54
|close
|322
|0.20
|117.29
|0.00
|117.07
|30.69
|8498.35
|644
|2006.02.10 15:55
|close
|321
|0.10
|117.30
|0.00
|116.67
|-19.61
|8478.74
|645
|2006.02.10 15:55
|sell
|323
|0.10
|117.33
|0.00
|116.93
|646
|2006.02.10 15:56
|close
|323
|0.10
|117.06
|0.00
|116.93
|23.07
|8501.81
|647
|2006.02.10 15:56
|sell
|324
|0.10
|117.12
|0.00
|116.72
|648
|2006.02.10 15:58
|sell
|325
|0.20
|117.54
|0.00
|117.14
|649
|2006.02.10 15:59
|t/p
|325
|0.20
|117.14
|0.00
|117.14
|68.34
|8570.15
|650
|2006.02.10 15:59
|close
|324
|0.10
|117.06
|0.00
|116.72
|5.13
|8575.28
|651
|2006.02.10 16:00
|sell
|326
|0.10
|117.02
|0.00
|116.62
|652
|2006.02.10 16:06
|close
|326
|0.10
|116.91
|0.00
|116.62
|9.41
|8584.69
|653
|2006.02.10 16:06
|sell
|327
|0.10
|116.89
|0.00
|116.49
|654
|2006.02.10 16:35
|sell
|328
|0.20
|117.33
|0.00
|116.93
|655
|2006.02.10 17:23
|sell
|329
|0.40
|117.73
|0.00
|117.33
|656
|2006.02.10 18:17
|close
|329
|0.40
|117.47
|0.00
|117.33
|88.53
|8673.22
|657
|2006.02.10 18:17
|close
|328
|0.20
|117.42
|0.00
|116.93
|-15.33
|8657.89
|658
|2006.02.10 18:17
|close
|327
|0.10
|117.43
|0.00
|116.49
|-45.98
|8611.91
|659
|2006.02.10 18:18
|sell
|330
|0.10
|117.41
|0.00
|117.01
|660
|2006.02.10 18:19
|close
|330
|0.10
|117.30
|0.00
|117.01
|9.38
|8621.29
|661
|2006.02.10 18:19
|sell
|331
|0.10
|117.21
|0.00
|116.81
|662
|2006.02.10 18:20
|sell
|332
|0.20
|117.67
|0.00
|117.27
|663
|2006.02.10 18:21
|close
|332
|0.20
|117.40
|0.00
|117.27
|46.00
|8667.29
|664
|2006.02.10 18:21
|close
|331
|0.10
|117.41
|0.00
|116.81
|-17.03
|8650.26
|665
|2006.02.10 18:21
|sell
|333
|0.10
|117.44
|0.00
|117.04
|666
|2006.02.10 18:22
|close
|333
|0.10
|117.22
|0.00
|117.04
|18.77
|8669.03
|667
|2006.02.10 18:23
|sell
|334
|0.10
|117.20
|0.00
|116.80
|668
|2006.02.10 19:30
|sell
|335
|0.20
|117.61
|0.00
|117.21
|669
|2006.02.10 19:44
|close
|335
|0.20
|117.39
|0.00
|117.21
|37.48
|8706.51
|670
|2006.02.10 19:45
|close
|334
|0.10
|117.32
|0.00
|116.80
|-10.23
|8696.28
|671
|2006.02.10 19:45
|sell
|336
|0.10
|117.26
|0.00
|116.86
|672
|2006.02.10 19:49
|close
|336
|0.10
|117.11
|0.00
|116.86
|12.81
|8709.09
|673
|2006.02.10 19:49
|sell
|337
|0.10
|117.12
|0.00
|116.72
|674
|2006.02.10 20:11
|sell
|338
|0.20
|117.54
|0.00
|117.14
|675
|2006.02.10 21:18
|sell
|339
|0.40
|117.95
|0.00
|117.55
|676
|2006.02.10 22:19
|close
|339
|0.40
|117.69
|0.00
|117.55
|88.37
|8797.46
|677
|2006.02.10 22:22
|close
|338
|0.20
|117.70
|0.00
|117.14
|-27.19
|8770.27
|678
|2006.02.10 22:23
|close
|337
|0.10
|117.76
|0.00
|116.72
|-54.35
|8715.92
|679
|2006.02.10 22:23
|sell
|340
|0.10
|117.74
|0.00
|117.34
|680
|2006.02.10 23:49
|close
|340
|0.10
|117.58
|0.00
|117.34
|13.61
|8729.53
|681
|2006.02.10 23:49
|sell
|341
|0.10
|117.49
|0.00
|117.09
|682
|2006.02.10 23:55
|sell
|342
|0.20
|117.89
|0.00
|117.49
|683
|2006.02.10 23:55
|close
|342
|0.20
|117.67
|0.00
|117.49
|37.39
|8766.92
|684
|2006.02.10 23:56
|close
|341
|0.10
|117.68
|0.00
|117.09
|-16.15
|8750.77
|685
|2006.02.10 23:56
|sell
|343
|0.10
|117.70
|0.00
|117.30
|686
|2006.02.13 03:45
|close
|343
|0.10
|117.59
|0.00
|117.30
|8.67
|8759.44
|687
|2006.02.13 03:46
|sell
|344
|0.10
|117.50
|0.00
|117.10
|688
|2006.02.13 04:26
|sell
|345
|0.20
|117.90
|0.00
|117.50
|689
|2006.02.13 07:39
|close
|345
|0.20
|117.72
|0.00
|117.50
|30.58
|8790.02
|690
|2006.02.13 07:40
|close
|344
|0.10
|117.70
|0.00
|117.10
|-16.99
|8773.03
|691
|2006.02.13 07:40
|sell
|346
|0.10
|117.66
|0.00
|117.26
|692
|2006.02.13 08:15
|sell
|347
|0.20
|118.06
|0.00
|117.66
|693
|2006.02.13 11:34
|close
|347
|0.20
|117.81
|0.00
|117.66
|42.44
|8815.47
|694
|2006.02.13 11:34
|close
|346
|0.10
|117.83
|0.00
|117.26
|-14.43
|8801.04
|695
|2006.02.13 11:34
|sell
|348
|0.10
|117.81
|0.00
|117.41
|696
|2006.02.13 12:56
|sell
|349
|0.20
|118.22
|0.00
|117.82
|697
|2006.02.13 15:29
|close
|349
|0.20
|118.03
|0.00
|117.82
|32.20
|8833.24
|698
|2006.02.13 15:29
|close
|348
|0.10
|118.04
|0.00
|117.41
|-19.48
|8813.76
|699
|2006.02.13 15:29
|buy
|350
|0.10
|118.07
|0.00
|118.47
|700
|2006.02.13 19:27
|buy
|351
|0.20
|117.65
|0.00
|118.05
|701
|2006.02.13 19:34
|close
|351
|0.20
|117.83
|0.00
|118.05
|30.55
|8844.31
|702
|2006.02.13 19:34
|close
|350
|0.10
|117.79
|0.00
|118.47
|-23.77
|8820.54
|703
|2006.02.13 19:34
|sell
|352
|0.10
|117.83
|0.00
|117.43
|704
|2006.02.13 19:59
|close
|352
|0.10
|117.71
|0.00
|117.43
|10.19
|8830.73
|705
|2006.02.13 20:00
|sell
|353
|0.10
|117.69
|0.00
|117.29
|706
|2006.02.14 03:10
|close
|353
|0.10
|117.54
|0.00
|117.29
|12.08
|8842.81
|707
|2006.02.14 03:10
|sell
|354
|0.10
|117.48
|0.00
|117.08
|708
|2006.02.14 03:19
|close
|354
|0.10
|117.37
|0.00
|117.08
|9.37
|8852.18
|709
|2006.02.14 03:19
|sell
|355
|0.10
|117.37
|0.00
|116.97
|710
|2006.02.14 10:58
|close
|355
|0.10
|117.25
|0.00
|116.97
|10.23
|8862.41
|711
|2006.02.14 10:59
|sell
|356
|0.10
|117.24
|0.00
|116.84
|712
|2006.02.14 12:27
|sell
|357
|0.20
|117.64
|0.00
|117.24
|713
|2006.02.14 12:28
|close
|357
|0.20
|117.46
|0.00
|117.24
|30.65
|8893.06
|714
|2006.02.14 12:28
|close
|356
|0.10
|117.51
|0.00
|116.84
|-22.98
|8870.08
|715
|2006.02.14 12:28
|sell
|358
|0.10
|117.53
|0.00
|117.13
|716
|2006.02.14 13:24
|close
|358
|0.10
|117.40
|0.00
|117.13
|11.07
|8881.15
|717
|2006.02.14 13:24
|sell
|359
|0.10
|117.31
|0.00
|116.91
|718
|2006.02.14 15:03
|close
|359
|0.10
|117.20
|0.00
|116.91
|9.39
|8890.54
|719
|2006.02.14 15:03
|sell
|360
|0.10
|117.19
|0.00
|116.79
|720
|2006.02.14 16:21
|sell
|361
|0.20
|117.59
|0.00
|117.19
|721
|2006.02.14 17:17
|close
|361
|0.20
|117.42
|0.00
|117.19
|28.96
|8919.50
|722
|2006.02.14 17:17
|close
|360
|0.10
|117.43
|0.00
|116.79
|-20.44
|8899.06
|723
|2006.02.14 17:17
|buy
|362
|0.10
|117.55
|0.00
|117.95
|724
|2006.02.15 00:15
|close
|362
|0.10
|117.66
|0.00
|117.95
|10.37
|8909.43
|725
|2006.02.15 00:15
|buy
|363
|0.10
|117.70
|0.00
|118.10
|726
|2006.02.15 16:10
|buy
|364
|0.20
|117.30
|0.00
|117.70
|727
|2006.02.15 16:31
|close
|364
|0.20
|117.47
|0.00
|117.70
|28.94
|8938.37
|728
|2006.02.15 16:31
|close
|363
|0.10
|117.46
|0.00
|118.10
|-20.43
|8917.94
|729
|2006.02.15 16:31
|buy
|365
|0.10
|117.48
|0.00
|117.88
|730
|2006.02.15 16:35
|close
|365
|0.10
|117.69
|0.00
|117.88
|17.84
|8935.78
|731
|2006.02.15 16:35
|buy
|366
|0.10
|117.63
|0.00
|118.03
|732
|2006.02.15 16:36
|t/p
|366
|0.10
|118.03
|0.00
|118.03
|33.89
|8969.67
|733
|2006.02.15 16:36
|buy
|367
|0.10
|118.06
|0.00
|118.46
|734
|2006.02.15 16:38
|buy
|368
|0.20
|117.63
|0.00
|118.03
|735
|2006.02.15 16:39
|t/p
|368
|0.20
|118.03
|0.00
|118.03
|67.78
|9037.45
|736
|2006.02.15 16:39
|close
|367
|0.10
|118.03
|0.00
|118.46
|-2.54
|9034.91
|737
|2006.02.15 16:39
|buy
|369
|0.10
|118.00
|0.00
|118.40
|738
|2006.02.15 16:41
|buy
|370
|0.20
|117.60
|0.00
|118.00
|739
|2006.02.15 16:42
|close
|370
|0.20
|117.78
|0.00
|118.00
|30.57
|9065.48
|740
|2006.02.15 16:42
|close
|369
|0.10
|117.75
|0.00
|118.40
|-21.23
|9044.25
|741
|2006.02.15 16:42
|buy
|371
|0.10
|117.68
|0.00
|118.08
|742
|2006.02.15 16:43
|close
|371
|0.10
|118.03
|0.00
|118.08
|29.65
|9073.90
|743
|2006.02.15 16:43
|buy
|372
|0.10
|117.99
|0.00
|118.39
|744
|2006.02.15 16:43
|close
|372
|0.10
|118.10
|0.00
|118.39
|9.31
|9083.21
|745
|2006.02.15 16:43
|buy
|373
|0.10
|118.08
|0.00
|118.48
|746
|2006.02.15 16:44
|buy
|374
|0.20
|117.60
|0.00
|118.00
|747
|2006.02.15 16:46
|buy
|375
|0.40
|117.19
|0.00
|117.59
|748
|2006.02.15 18:25
|buy
|376
|0.80
|116.77
|0.00
|117.17
|749
|2006.02.15 18:48
|close
|376
|0.80
|117.13
|0.00
|117.17
|245.88
|9329.09
|750
|2006.02.15 18:48
|close
|375
|0.40
|117.14
|0.00
|117.59
|-17.07
|9312.02
|751
|2006.02.15 18:48
|close
|374
|0.20
|117.13
|0.00
|118.00
|-80.25
|9231.77
|752
|2006.02.15 18:48
|close
|373
|0.10
|117.10
|0.00
|118.48
|-83.69
|9148.08
|753
|2006.02.15 18:48
|sell
|377
|0.10
|117.11
|0.00
|116.71
|754
|2006.02.15 19:08
|close
|377
|0.10
|116.95
|0.00
|116.71
|13.68
|9161.76
|755
|2006.02.15 19:08
|sell
|378
|0.10
|117.00
|0.00
|116.60
|756
|2006.02.15 19:14
|close
|378
|0.10
|116.89
|0.00
|116.60
|9.41
|9171.17
|757
|2006.02.15 19:14
|sell
|379
|0.10
|116.87
|0.00
|116.47
|758
|2006.02.15 19:54
|sell
|380
|0.20
|117.32
|0.00
|116.92
|759
|2006.02.15 19:55
|sell
|381
|0.40
|117.76
|0.00
|117.36
|760
|2006.02.15 19:55
|close
|381
|0.40
|117.42
|0.00
|117.36
|115.82
|9286.99
|761
|2006.02.15 19:55
|close
|380
|0.20
|117.18
|0.00
|116.92
|23.89
|9310.88
|762
|2006.02.15 19:55
|close
|379
|0.10
|116.98
|0.00
|116.47
|-9.40
|9301.48
|763
|2006.02.15 19:56
|sell
|382
|0.10
|117.17
|0.00
|116.77
|764
|2006.02.15 19:57
|sell
|383
|0.20
|117.81
|0.00
|117.41
|765
|2006.02.15 19:57
|t/p
|383
|0.20
|117.41
|0.00
|117.41
|68.17
|9369.65
|766
|2006.02.15 19:57
|close
|382
|0.10
|117.35
|0.00
|116.77
|-15.34
|9354.31
|767
|2006.02.15 19:57
|sell
|384
|0.10
|117.34
|0.00
|116.94
|768
|2006.02.15 19:58
|sell
|385
|0.20
|117.76
|0.00
|117.36
|769
|2006.02.15 19:58
|close
|385
|0.20
|117.42
|0.00
|117.36
|57.91
|9412.22
|770
|2006.02.15 19:58
|close
|384
|0.10
|117.18
|0.00
|116.94
|13.65
|9425.87
|771
|2006.02.15 19:59
|sell
|386
|0.10
|116.95
|0.00
|116.55
|772
|2006.02.15 19:59
|sell
|387
|0.20
|117.36
|0.00
|116.96
|773
|2006.02.15 19:59
|sell
|388
|0.40
|117.92
|0.00
|117.52
|774
|2006.02.16 21:47
|close
|388
|0.40
|117.57
|0.00
|117.52
|116.37
|9542.23
|775
|2006.02.16 21:47
|close
|387
|0.20
|117.56
|0.00
|116.96
|-35.39
|9506.85
|776
|2006.02.16 21:48
|close
|386
|0.10
|117.58
|0.00
|116.55
|-54.26
|9452.59
|777
|2006.02.16 21:48
|sell
|389
|0.10
|117.54
|0.00
|117.14
|778
|2006.02.17 00:00
|sell
|390
|0.20
|118.18
|0.00
|117.78
|779
|2006.02.17 00:00
|close
|390
|0.20
|117.86
|0.00
|117.78
|54.30
|9506.89
|780
|2006.02.17 00:00
|close
|389
|0.10
|117.87
|0.00
|117.14
|-28.68
|9478.21
|781
|2006.02.17 00:00
|buy
|391
|0.10
|117.95
|0.00
|118.35
|782
|2006.02.17 00:00
|close
|391
|0.10
|118.08
|0.00
|118.35
|11.01
|9489.22
|783
|2006.02.17 00:00
|buy
|392
|0.10
|118.08
|0.00
|118.48
|784
|2006.02.17 00:01
|buy
|393
|0.20
|117.61
|0.00
|118.01
|785
|2006.02.17 00:01
|close
|393
|0.20
|117.85
|0.00
|118.01
|40.73
|9529.95
|786
|2006.02.17 00:01
|close
|392
|0.10
|117.79
|0.00
|118.48
|-24.62
|9505.33
|787
|2006.02.17 00:01
|buy
|394
|0.10
|117.89
|0.00
|118.29
|788
|2006.02.17 00:03
|close
|394
|0.10
|118.18
|0.00
|118.29
|24.54
|9529.87
|789
|2006.02.17 00:03
|buy
|395
|0.10
|117.86
|0.00
|118.26
|790
|2006.02.17 00:03
|close
|395
|0.10
|117.99
|0.00
|118.26
|11.02
|9540.89
|791
|2006.02.17 00:03
|buy
|396
|0.10
|118.11
|0.00
|118.51
|792
|2006.02.17 00:04
|buy
|397
|0.20
|117.61
|0.00
|118.01
|793
|2006.02.17 00:04
|close
|397
|0.20
|117.85
|0.00
|118.01
|40.73
|9581.62
|794
|2006.02.17 00:04
|close
|396
|0.10
|117.79
|0.00
|118.51
|-27.17
|9554.45
|795
|2006.02.17 00:04
|buy
|398
|0.10
|117.89
|0.00
|118.29
|796
|2006.02.17 00:05
|close
|398
|0.10
|118.18
|0.00
|118.29
|24.54
|9578.99
|797
|2006.02.17 00:05
|buy
|399
|0.10
|117.82
|0.00
|118.22
|798
|2006.02.17 00:07
|close
|399
|0.10
|117.95
|0.00
|118.22
|11.02
|9590.01
|799
|2006.02.17 00:07
|buy
|400
|0.10
|117.96
|0.00
|118.36
|800
|2006.02.17 00:07
|close
|400
|0.10
|118.18
|0.00
|118.36
|18.62
|9608.63
|801
|2006.02.17 00:07
|buy
|401
|0.10
|117.92
|0.00
|118.32
|802
|2006.02.17 00:08
|close
|401
|0.10
|118.10
|0.00
|118.32
|15.24
|9623.87
|803
|2006.02.17 00:08
|buy
|402
|0.10
|118.10
|0.00
|118.50
|804
|2006.02.17 01:37
|buy
|403
|0.20
|117.66
|0.00
|118.06
|805
|2006.02.17 03:54
|close
|403
|0.20
|117.95
|0.00
|118.06
|49.17
|9673.04
|806
|2006.02.17 03:54
|close
|402
|0.10
|117.98
|0.00
|118.50
|-10.17
|9662.87
|807
|2006.02.17 03:54
|buy
|404
|0.10
|117.99
|0.00
|118.39
|808
|2006.02.17 03:55
|close
|404
|0.10
|118.17
|0.00
|118.39
|15.23
|9678.10
|809
|2006.02.17 03:55
|buy
|405
|0.10
|117.96
|0.00
|118.36
|810
|2006.02.17 03:56
|close
|405
|0.10
|118.10
|0.00
|118.36
|11.85
|9689.95
|811
|2006.02.17 03:56
|buy
|406
|0.10
|118.11
|0.00
|118.51
|812
|2006.02.17 04:45
|close
|406
|0.10
|118.22
|0.00
|118.51
|9.30
|9699.25
|813
|2006.02.17 04:45
|buy
|407
|0.10
|118.24
|0.00
|118.64
|814
|2006.02.17 09:10
|close
|407
|0.10
|118.35
|0.00
|118.64
|9.29
|9708.54
|815
|2006.02.17 09:10
|buy
|408
|0.10
|118.40
|0.00
|118.80
|816
|2006.02.17 09:28
|buy
|409
|0.20
|117.98
|0.00
|118.38
|817
|2006.02.17 11:54
|close
|409
|0.20
|118.17
|0.00
|118.38
|32.16
|9740.70
|818
|2006.02.17 11:54
|close
|408
|0.10
|118.16
|0.00
|118.80
|-20.31
|9720.39
|819
|2006.02.17 11:54
|buy
|410
|0.10
|118.21
|0.00
|118.61
|820
|2006.02.17 12:00
|close
|410
|0.10
|118.34
|0.00
|118.61
|10.99
|9731.38
|821
|2006.02.17 12:00
|buy
|411
|0.10
|118.36
|0.00
|118.76
|822
|2006.02.17 12:28
|close
|411
|0.10
|118.47
|0.00
|118.76
|9.29
|9740.67
|823
|2006.02.17 12:28
|buy
|412
|0.10
|118.54
|0.00
|118.94
|824
|2006.02.17 12:33
|close
|412
|0.10
|118.65
|0.00
|118.94
|9.27
|9749.94
|825
|2006.02.17 12:33
|buy
|413
|0.10
|118.66
|0.00
|119.06
|826
|2006.02.17 13:01
|close
|413
|0.10
|118.78
|0.00
|119.06
|10.10
|9760.04
|827
|2006.02.17 13:02
|buy
|414
|0.10
|118.80
|0.00
|119.20
|828
|2006.02.17 13:19
|buy
|415
|0.20
|118.38
|0.00
|118.78
|829
|2006.02.17 15:56
|close
|415
|0.20
|118.56
|0.00
|118.78
|30.36
|9790.40
|830
|2006.02.17 15:56
|close
|414
|0.10
|118.57
|0.00
|119.20
|-19.40
|9771.00
|831
|2006.02.17 15:56
|buy
|416
|0.10
|118.55
|0.00
|118.95
|832
|2006.02.17 16:26
|close
|416
|0.10
|118.66
|0.00
|118.95
|9.27
|9780.27
|833
|2006.02.17 16:26
|buy
|417
|0.10
|118.68
|0.00
|119.08
|834
|2006.02.17 17:21
|buy
|418
|0.20
|118.26
|0.00
|118.66
|835
|2006.02.17 17:33
|close
|418
|0.20
|118.44
|0.00
|118.66
|30.40
|9810.67
|836
|2006.02.17 17:33
|close
|417
|0.10
|118.40
|0.00
|119.08
|-23.65
|9787.02
|837
|2006.02.17 17:33
|buy
|419
|0.10
|118.48
|0.00
|118.88
|838
|2006.02.17 19:42
|close
|419
|0.10
|118.59
|0.00
|118.88
|9.28
|9796.30
|839
|2006.02.17 19:42
|buy
|420
|0.10
|118.59
|0.00
|118.99
|840
|2006.02.17 21:16
|buy
|421
|0.20
|118.14
|0.00
|118.54
|841
|2006.02.21 00:15
|close
|421
|0.20
|118.38
|0.00
|118.54
|41.91
|9838.21
|842
|2006.02.21 00:15
|close
|420
|0.10
|118.39
|0.00
|118.99
|-16.21
|9821.99
|843
|2006.02.21 00:16
|buy
|422
|0.10
|118.46
|0.00
|118.86
|844
|2006.02.21 04:15
|close
|422
|0.10
|118.58
|0.00
|118.86
|10.12
|9832.11
|845
|2006.02.21 04:15
|buy
|423
|0.10
|118.64
|0.00
|119.04
|846
|2006.02.21 08:10
|close
|423
|0.10
|118.75
|0.00
|119.04
|9.26
|9841.37
|847
|2006.02.21 08:10
|buy
|424
|0.10
|118.77
|0.00
|119.17
|848
|2006.02.21 12:00
|close
|424
|0.10
|118.91
|0.00
|119.17
|11.77
|9853.14
|849
|2006.02.21 12:00
|buy
|425
|0.10
|118.95
|0.00
|119.35
|850
|2006.02.22 00:05
|buy
|426
|0.20
|118.52
|0.00
|118.92
|851
|2006.02.22 02:46
|close
|426
|0.20
|118.70
|0.00
|118.92
|30.33
|9883.47
|852
|2006.02.22 02:47
|close
|425
|0.10
|118.68
|0.00
|119.35
|-21.73
|9861.74
|853
|2006.02.22 02:47
|buy
|427
|0.10
|118.70
|0.00
|119.10
|854
|2006.02.22 03:40
|close
|427
|0.10
|118.81
|0.00
|119.10
|9.26
|9871.00
|855
|2006.02.22 03:40
|buy
|428
|0.10
|118.86
|0.00
|119.26
|856
|2006.02.22 04:00
|buy
|429
|0.20
|118.45
|0.00
|118.85
|857
|2006.02.22 07:34
|close
|429
|0.20
|118.63
|0.00
|118.85
|30.35
|9901.35
|858
|2006.02.22 07:34
|close
|428
|0.10
|118.62
|0.00
|119.26
|-20.23
|9881.12
|859
|2006.02.22 07:35
|sell
|430
|0.10
|118.61
|0.00
|118.21
|860
|2006.02.22 12:00
|close
|430
|0.10
|118.42
|0.00
|118.21
|16.04
|9897.16
|861
|2006.02.22 12:00
|sell
|431
|0.10
|118.50
|0.00
|118.10
|862
|2006.02.22 12:00
|close
|431
|0.10
|118.38
|0.00
|118.10
|10.14
|9907.30
|863
|2006.02.22 12:00
|sell
|432
|0.10
|118.37
|0.00
|117.97
|864
|2006.02.22 14:28
|sell
|433
|0.20
|118.78
|0.00
|118.38
|865
|2006.02.22 15:54
|close
|433
|0.20
|118.47
|0.00
|118.38
|52.33
|9959.63
|866
|2006.02.22 15:54
|close
|432
|0.10
|118.44
|0.00
|117.97
|-5.91
|9953.72
|867
|2006.02.22 15:55
|sell
|434
|0.10
|118.43
|0.00
|118.03
|868
|2006.02.23 00:30
|close
|434
|0.10
|118.31
|0.00
|118.03
|9.46
|9963.18
|869
|2006.02.23 00:31
|sell
|435
|0.10
|118.29
|0.00
|117.89
|870
|2006.02.23 04:11
|close
|435
|0.10
|118.16
|0.00
|117.89
|11.00
|9974.18
|871
|2006.02.23 04:11
|sell
|436
|0.10
|118.05
|0.00
|117.65
|872
|2006.02.23 04:20
|close
|436
|0.10
|117.94
|0.00
|117.65
|9.33
|9983.51
|873
|2006.02.23 04:20
|sell
|437
|0.10
|117.93
|0.00
|117.53
|874
|2006.02.23 04:22
|close
|437
|0.10
|117.80
|0.00
|117.53
|11.04
|9994.55
|875
|2006.02.23 04:22
|sell
|438
|0.10
|117.79
|0.00
|117.39
|876
|2006.02.23 04:25
|close
|438
|0.10
|117.68
|0.00
|117.39
|9.35
|10003.90
|877
|2006.02.23 04:25
|sell
|439
|0.10
|117.63
|0.00
|117.23
|878
|2006.02.23 05:11
|sell
|440
|0.20
|118.08
|0.00
|117.68
|879
|2006.02.23 05:13
|close
|440
|0.20
|117.81
|0.00
|117.68
|45.84
|10049.74
|880
|2006.02.23 05:13
|close
|439
|0.10
|117.77
|0.00
|117.23
|-11.89
|10037.85
|881
|2006.02.23 05:13
|sell
|441
|0.10
|117.77
|0.00
|117.37
|882
|2006.02.23 05:16
|sell
|442
|0.20
|118.22
|0.00
|117.82
|883
|2006.02.23 05:47
|close
|442
|0.20
|117.97
|0.00
|117.82
|42.38
|10080.23
|884
|2006.02.23 05:47
|close
|441
|0.10
|117.99
|0.00
|117.37
|-18.65
|10061.58
|885
|2006.02.23 05:47
|sell
|443
|0.10
|117.86
|0.00
|117.46
|886
|2006.02.23 05:51
|sell
|444
|0.20
|118.28
|0.00
|117.88
|887
|2006.02.23 05:52
|t/p
|444
|0.20
|117.88
|0.00
|117.88
|67.88
|10129.46
|888
|2006.02.23 05:52
|close
|443
|0.10
|117.86
|0.00
|117.46
|0.00
|10129.46
|889
|2006.02.23 05:52
|sell
|445
|0.10
|118.27
|0.00
|117.87
|890
|2006.02.23 05:52
|close
|445
|0.10
|118.12
|0.00
|117.87
|12.70
|10142.16
|891
|2006.02.23 05:53
|sell
|446
|0.10
|118.06
|0.00
|117.66
|892
|2006.02.23 05:53
|close
|446
|0.10
|117.89
|0.00
|117.66
|14.42
|10156.58
|893
|2006.02.23 05:53
|sell
|447
|0.10
|117.83
|0.00
|117.43
|894
|2006.02.23 05:55
|sell
|448
|0.20
|118.25
|0.00
|117.85
|895
|2006.02.23 07:54
|close
|448
|0.20
|117.98
|0.00
|117.85
|45.77
|10202.35
|896
|2006.02.23 07:54
|close
|447
|0.10
|117.77
|0.00
|117.43
|5.09
|10207.44
|897
|2006.02.23 07:54
|sell
|449
|0.10
|118.04
|0.00
|117.64
|898
|2006.02.23 07:57
|close
|449
|0.10
|117.82
|0.00
|117.64
|18.67
|10226.11
|899
|2006.02.23 07:58
|sell
|450
|0.10
|117.83
|0.00
|117.43
|900
|2006.02.23 07:58
|close
|450
|0.10
|117.71
|0.00
|117.43
|10.19
|10236.30
|901
|2006.02.23 07:58
|sell
|451
|0.10
|117.63
|0.00
|117.23
|902
|2006.02.23 08:05
|close
|451
|0.10
|117.39
|0.00
|117.23
|20.44
|10256.74
|903
|2006.02.23 08:05
|sell
|452
|0.10
|117.34
|0.00
|116.94
|904
|2006.02.23 08:17
|close
|452
|0.10
|117.20
|0.00
|116.94
|11.95
|10268.69
|905
|2006.02.23 08:17
|sell
|453
|0.10
|117.16
|0.00
|116.76
|906
|2006.02.23 09:32
|sell
|454
|0.20
|117.57
|0.00
|117.17
|907
|2006.02.23 09:44
|close
|454
|0.20
|117.34
|0.00
|117.17
|39.20
|10307.89
|908
|2006.02.23 09:44
|close
|453
|0.10
|117.35
|0.00
|116.76
|-16.19
|10291.70
|909
|2006.02.23 09:44
|sell
|455
|0.10
|117.26
|0.00
|116.86
|910
|2006.02.23 12:00
|close
|455
|0.10
|117.08
|0.00
|116.86
|15.37
|10307.07
|911
|2006.02.23 12:00
|sell
|456
|0.10
|117.06
|0.00
|116.66
|912
|2006.02.23 12:11
|close
|456
|0.10
|116.93
|0.00
|116.66
|11.12
|10318.19
|913
|2006.02.23 12:11
|sell
|457
|0.10
|116.91
|0.00
|116.51
|914
|2006.02.23 18:49
|sell
|458
|0.20
|117.31
|0.00
|116.91
|915
|2006.02.23 19:44
|close
|458
|0.20
|116.98
|0.00
|116.91
|56.42
|10374.61
|916
|2006.02.23 19:44
|close
|457
|0.10
|117.06
|0.00
|116.51
|-12.81
|10361.80
|917
|2006.02.23 19:44
|sell
|459
|0.10
|117.02
|0.00
|116.62
|918
|2006.02.23 19:49
|close
|459
|0.10
|116.86
|0.00
|116.62
|13.69
|10375.49
|919
|2006.02.23 19:49
|sell
|460
|0.10
|116.82
|0.00
|116.42
|920
|2006.02.24 03:44
|close
|460
|0.10
|116.69
|0.00
|116.42
|10.46
|10385.96
|921
|2006.02.24 03:44
|sell
|461
|0.10
|116.65
|0.00
|116.25
|922
|2006.02.24 03:47
|close
|461
|0.10
|116.51
|0.00
|116.25
|12.02
|10397.98
|923
|2006.02.24 03:48
|sell
|462
|0.10
|116.41
|0.00
|116.01
|924
|2006.02.24 09:02
|sell
|463
|0.20
|116.83
|0.00
|116.43
|925
|2006.02.24 11:32
|close
|463
|0.20
|116.65
|0.00
|116.43
|30.86
|10428.84
|926
|2006.02.24 11:33
|close
|462
|0.10
|116.64
|0.00
|116.01
|-19.72
|10409.12
|927
|2006.02.24 11:33
|sell
|464
|0.10
|116.59
|0.00
|116.19
|928
|2006.02.24 17:22
|sell
|465
|0.20
|117.00
|0.00
|116.60
|929
|2006.02.24 19:17
|close
|465
|0.20
|116.81
|0.00
|116.60
|32.53
|10441.65
|930
|2006.02.24 19:17
|close
|464
|0.10
|116.82
|0.00
|116.19
|-19.69
|10421.96
|931
|2006.02.24 19:17
|sell
|466
|0.10
|116.85
|0.00
|116.45
|932
|2006.02.24 19:24
|close
|466
|0.10
|116.73
|0.00
|116.45
|10.28
|10432.24
|933
|2006.02.24 19:25
|sell
|467
|0.10
|116.71
|0.00
|116.31
|934
|2006.02.27 01:14
|sell
|468
|0.20
|117.11
|0.00
|116.71
|935
|2006.02.27 03:09
|close
|468
|0.20
|116.84
|0.00
|116.71
|46.22
|10478.46
|936
|2006.02.27 03:09
|close
|467
|0.10
|116.75
|0.00
|116.31
|-4.11
|10474.35
|937
|2006.02.27 03:09
|sell
|469
|0.10
|116.65
|0.00
|116.25
|938
|2006.02.27 03:14
|close
|469
|0.10
|116.54
|0.00
|116.25
|9.44
|10483.79
|939
|2006.02.27 03:14
|sell
|470
|0.10
|116.54
|0.00
|116.14
|940
|2006.02.27 03:15
|close
|470
|0.10
|116.40
|0.00
|116.14
|12.03
|10495.82
|941
|2006.02.27 03:15
|sell
|471
|0.10
|116.30
|0.00
|115.90
|942
|2006.02.27 03:29
|close
|471
|0.10
|116.06
|0.00
|115.90
|20.68
|10516.50
|943
|2006.02.27 03:29
|sell
|472
|0.10
|116.24
|0.00
|115.84
|944
|2006.02.27 03:32
|close
|472
|0.10
|116.09
|0.00
|115.84
|12.92
|10529.42
|945
|2006.02.27 03:32
|sell
|473
|0.10
|115.91
|0.00
|115.51
|946
|2006.02.27 03:32
|close
|473
|0.10
|115.70
|0.00
|115.51
|18.15
|10547.57
|947
|2006.02.27 03:33
|sell
|474
|0.10
|115.71
|0.00
|115.31
|948
|2006.02.27 03:33
|sell
|475
|0.20
|116.15
|0.00
|115.75
|949
|2006.02.27 03:34
|t/p
|475
|0.20
|115.75
|0.00
|115.75
|69.14
|10616.71
|950
|2006.02.27 03:49
|sell
|476
|0.20
|116.18
|0.00
|115.78
|951
|2006.02.27 03:55
|close
|476
|0.20
|115.97
|0.00
|115.78
|36.22
|10652.93
|952
|2006.02.27 03:55
|close
|474
|0.10
|115.91
|0.00
|115.31
|-17.25
|10635.68
|953
|2006.02.27 03:55
|sell
|477
|0.10
|115.92
|0.00
|115.52
|954
|2006.02.28 01:39
|sell
|478
|0.20
|116.33
|0.00
|115.93
|955
|2006.02.28 02:33
|close
|478
|0.20
|116.14
|0.00
|115.93
|32.72
|10668.40
|956
|2006.02.28 02:33
|close
|477
|0.10
|116.15
|0.00
|115.52
|-20.48
|10647.92
|957
|2006.02.28 02:34
|buy
|479
|0.10
|116.16
|0.00
|116.56
|958
|2006.02.28 03:54
|close
|479
|0.10
|116.27
|0.00
|116.56
|9.46
|10657.38
|959
|2006.02.28 03:55
|buy
|480
|0.10
|116.29
|0.00
|116.69
|960
|2006.02.28 04:36
|close
|480
|0.10
|116.42
|0.00
|116.69
|11.17
|10668.55
|961
|2006.02.28 04:36
|buy
|481
|0.10
|116.46
|0.00
|116.86
|962
|2006.02.28 15:14
|buy
|482
|0.20
|116.05
|0.00
|116.45
|963
|2006.03.01 02:13
|buy
|483
|0.40
|115.64
|0.00
|116.04
|964
|2006.03.01 08:00
|close
|483
|0.40
|115.90
|0.00
|116.04
|89.73
|10758.28
|965
|2006.03.01 08:00
|close
|482
|0.20
|115.88
|0.00
|116.45
|-27.30
|10730.97
|966
|2006.03.01 08:00
|close
|481
|0.10
|115.87
|0.00
|116.86
|-49.90
|10681.07
|967
|2006.03.01 08:00
|buy
|484
|0.10
|115.91
|0.00
|116.31
|968
|2006.03.01 12:53
|close
|484
|0.10
|116.13
|0.00
|116.31
|18.94
|10700.01
|969
|2006.03.01 12:53
|buy
|485
|0.10
|116.15
|0.00
|116.55
|970
|2006.03.01 12:58
|close
|485
|0.10
|116.26
|0.00
|116.55
|9.46
|10709.47
|971
|2006.03.01 12:59
|buy
|486
|0.10
|116.28
|0.00
|116.68
|972
|2006.03.01 13:15
|buy
|487
|0.20
|115.88
|0.00
|116.28
|973
|2006.03.01 13:15
|close
|487
|0.20
|116.08
|0.00
|116.28
|34.46
|10743.93
|974
|2006.03.01 13:15
|close
|486
|0.10
|116.07
|0.00
|116.68
|-18.09
|10725.84
|975
|2006.03.01 13:16
|buy
|488
|0.10
|116.09
|0.00
|116.49
|976
|2006.03.01 13:21
|close
|488
|0.10
|116.22
|0.00
|116.49
|11.19
|10737.03
|977
|2006.03.01 13:21
|buy
|489
|0.10
|116.24
|0.00
|116.64
|978
|2006.03.01 13:52
|buy
|490
|0.20
|115.83
|0.00
|116.23
|979
|2006.03.01 16:46
|close
|490
|0.20
|116.15
|0.00
|116.23
|55.10
|10792.13
|980
|2006.03.01 16:47
|close
|489
|0.10
|116.17
|0.00
|116.64
|-6.03
|10786.10
|981
|2006.03.01 16:47
|buy
|491
|0.10
|116.22
|0.00
|116.62
|982
|2006.03.01 17:42
|buy
|492
|0.20
|115.81
|0.00
|116.21
|983
|2006.03.01 19:54
|close
|492
|0.20
|116.06
|0.00
|116.21
|43.08
|10829.18
|984
|2006.03.01 19:54
|close
|491
|0.10
|116.07
|0.00
|116.62
|-12.92
|10816.26
|985
|2006.03.01 19:54
|buy
|493
|0.10
|116.06
|0.00
|116.46
|986
|2006.03.01 20:33
|close
|493
|0.10
|116.18
|0.00
|116.46
|10.33
|10826.59
|987
|2006.03.01 20:33
|buy
|494
|0.10
|116.22
|0.00
|116.62
|988
|2006.03.02 04:36
|close
|494
|0.10
|116.34
|0.00
|116.62
|10.65
|10837.24
|989
|2006.03.02 04:40
|buy
|495
|0.10
|116.38
|0.00
|116.78
|990
|2006.03.02 18:07
|buy
|496
|0.20
|115.96
|0.00
|116.36
|991
|2006.03.03 00:05
|t/p
|496
|0.20
|116.36
|0.00
|116.36
|69.38
|10906.62
|992
|2006.03.03 00:05
|close
|495
|0.10
|116.44
|0.00
|116.78
|5.49
|10912.11
|993
|2006.03.03 00:05
|buy
|497
|0.10
|116.43
|0.00
|116.83
|994
|2006.03.03 00:06
|buy
|498
|0.20
|115.92
|0.00
|116.32
|995
|2006.03.03 00:08
|t/p
|498
|0.20
|116.32
|0.00
|116.32
|68.70
|10980.81
|996
|2006.03.03 00:08
|close
|497
|0.10
|116.44
|0.00
|116.83
|0.86
|10981.67
|997
|2006.03.03 00:08
|buy
|499
|0.10
|116.51
|0.00
|116.91
|998
|2006.03.03 00:18
|close
|499
|0.10
|116.63
|0.00
|116.91
|10.29
|10991.96
|999
|2006.03.03 00:18
|buy
|500
|0.10
|116.65
|0.00
|117.05
|1000
|2006.03.03 00:25
|buy
|501
|0.20
|115.97
|0.00
|116.37
|1001
|2006.03.03 00:26
|close
|501
|0.20
|116.36
|0.00
|116.37
|67.03
|11058.99
|1002
|2006.03.03 00:27
|close
|500
|0.10
|116.40
|0.00
|117.05
|-21.48
|11037.51
|1003
|2006.03.03 00:27
|buy
|502
|0.10
|116.44
|0.00
|116.84
|1004
|2006.03.03 00:28
|buy
|503
|0.20
|116.02
|0.00
|116.42
|1005
|2006.03.03 00:31
|close
|503
|0.20
|116.21
|0.00
|116.42
|32.70
|11070.21
|1006
|2006.03.03 00:31
|close
|502
|0.10
|116.23
|0.00
|116.84
|-18.07
|11052.14
|1007
|2006.03.03 00:31
|buy
|504
|0.10
|116.27
|0.00
|116.67
|1008
|2006.03.03 00:36
|close
|504
|0.10
|116.57
|0.00
|116.67
|25.74
|11077.88
|1009
|2006.03.03 00:36
|buy
|505
|0.10
|116.62
|0.00
|117.02
|1010
|2006.03.03 00:40
|buy
|506
|0.20
|115.96
|0.00
|116.36
|1011
|2006.03.03 00:40
|t/p
|506
|0.20
|116.36
|0.00
|116.36
|68.65
|11146.53
|1012
|2006.03.03 00:42
|buy
|507
|0.20
|116.16
|0.00
|116.56
|1013
|2006.03.03 00:44
|close
|507
|0.20
|116.53
|0.00
|116.56
|63.50
|11210.03
|1014
|2006.03.03 00:44
|close
|505
|0.10
|116.59
|0.00
|117.02
|-2.57
|11207.46
|1015
|2006.03.03 00:45
|buy
|508
|0.10
|116.63
|0.00
|117.03
|1016
|2006.03.03 00:45
|buy
|509
|0.20
|115.87
|0.00
|116.27
|1017
|2006.03.03 03:54
|t/p
|509
|0.20
|116.27
|0.00
|116.27
|68.79
|11276.25
|1018
|2006.03.03 03:54
|close
|508
|0.10
|116.30
|0.00
|117.03
|-28.37
|11247.88
|1019
|2006.03.03 03:54
|buy
|510
|0.10
|116.28
|0.00
|116.68
|1020
|2006.03.03 03:55
|buy
|511
|0.20
|115.81
|0.00
|116.21
|1021
|2006.03.03 03:57
|t/p
|511
|0.20
|116.21
|0.00
|116.21
|68.79
|11316.67
|1022
|2006.03.03 03:57
|close
|510
|0.10
|116.29
|0.00
|116.68
|0.86
|11317.53
|1023
|2006.03.03 03:57
|buy
|512
|0.10
|116.38
|0.00
|116.78
|1024
|2006.03.03 03:58
|buy
|513
|0.20
|115.91
|0.00
|116.31
|1025
|2006.03.03 03:59
|t/p
|513
|0.20
|116.31
|0.00
|116.31
|68.75
|11386.28
|1026
|2006.03.03 08:00
|close
|512
|0.10
|116.51
|0.00
|116.78
|11.16
|11397.44
|1027
|2006.03.03 08:00
|buy
|514
|0.10
|116.52
|0.00
|116.92
|1028
|2006.03.03 16:00
|close
|514
|0.10
|116.77
|0.00
|116.92
|21.41
|11418.85
|1029
|2006.03.03 16:00
|buy
|515
|0.10
|116.76
|0.00
|117.16
|1030
|2006.03.03 16:01
|buy
|516
|0.20
|116.35
|0.00
|116.75
|1031
|2006.03.03 16:02
|t/p
|516
|0.20
|116.75
|0.00
|116.75
|68.51
|11487.36
|1032
|2006.03.03 16:02
|close
|515
|0.10
|116.77
|0.00
|117.16
|0.86
|11488.22
|1033
|2006.03.03 16:02
|buy
|517
|0.10
|116.76
|0.00
|117.16
|1034
|2006.03.03 16:03
|buy
|518
|0.20
|116.35
|0.00
|116.75
|1035
|2006.03.03 16:05
|t/p
|518
|0.20
|116.75
|0.00
|116.75
|68.50
|11556.72
|1036
|2006.03.03 16:05
|close
|517
|0.10
|116.78
|0.00
|117.16
|1.71
|11558.43
|1037
|2006.03.03 16:05
|buy
|519
|0.10
|116.77
|0.00
|117.17
|1038
|2006.03.03 17:37
|buy
|520
|0.20
|116.34
|0.00
|116.74
|1039
|2006.03.06 00:05
|close
|520
|0.20
|116.53
|0.00
|116.74
|33.29
|11591.72
|1040
|2006.03.06 00:05
|close
|519
|0.10
|116.50
|0.00
|117.17
|-22.84
|11568.88
|1041
|2006.03.06 00:06
|buy
|521
|0.10
|116.54
|0.00
|116.94
|1042
|2006.03.06 01:26
|buy
|522
|0.20
|116.06
|0.00
|116.46
|1043
|2006.03.06 03:54
|close
|522
|0.20
|116.41
|0.00
|116.46
|60.13
|11629.01
|1044
|2006.03.06 03:55
|close
|521
|0.10
|116.42
|0.00
|116.94
|-10.31
|11618.70
|1045
|2006.03.06 03:55
|buy
|523
|0.10
|116.43
|0.00
|116.83
|1046
|2006.03.06 04:00
|t/p
|523
|0.10
|116.83
|0.00
|116.83
|34.14
|11652.84
|1047
|2006.03.06 04:00
|buy
|524
|0.10
|117.18
|0.00
|117.58
|1048
|2006.03.06 04:00
|buy
|525
|0.20
|116.75
|0.00
|117.15
|1049
|2006.03.06 04:03
|t/p
|525
|0.20
|117.15
|0.00
|117.15
|68.29
|11721.13
|1050
|2006.03.06 04:03
|close
|524
|0.10
|117.15
|0.00
|117.58
|-2.56
|11718.57
|1051
|2006.03.06 04:03
|buy
|526
|0.10
|117.10
|0.00
|117.50
|1052
|2006.03.06 04:03
|buy
|527
|0.20
|116.66
|0.00
|117.06
|1053
|2006.03.06 04:05
|t/p
|527
|0.20
|117.06
|0.00
|117.06
|68.29
|11786.86
|1054
|2006.03.06 04:05
|close
|526
|0.10
|117.15
|0.00
|117.50
|4.27
|11791.13
|1055
|2006.03.06 04:05
|buy
|528
|0.10
|116.50
|0.00
|116.90
|1056
|2006.03.06 04:07
|close
|528
|0.10
|116.62
|0.00
|116.90
|10.29
|11801.42
|1057
|2006.03.06 04:07
|buy
|529
|0.10
|116.62
|0.00
|117.02
|1058
|2006.03.06 04:07
|t/p
|529
|0.10
|117.02
|0.00
|117.02
|34.14
|11835.56
|1059
|2006.03.06 04:07
|buy
|530
|0.10
|117.18
|0.00
|117.58
|1060
|2006.03.06 04:08
|buy
|531
|0.20
|116.75
|0.00
|117.15
|1061
|2006.03.06 07:54
|close
|531
|0.20
|116.95
|0.00
|117.15
|34.20
|11869.76
|1062
|2006.03.06 07:54
|close
|530
|0.10
|116.81
|0.00
|117.58
|-31.68
|11838.08
|1063
|2006.03.06 07:55
|buy
|532
|0.10
|116.76
|0.00
|117.16
|1064
|2006.03.06 07:59
|close
|532
|0.10
|117.03
|0.00
|117.16
|23.07
|11861.15
|1065
|2006.03.06 08:00
|buy
|533
|0.10
|117.05
|0.00
|117.45
|1066
|2006.03.06 12:00
|t/p
|533
|0.10
|117.45
|0.00
|117.45
|34.04
|11895.19
|1067
|2006.03.06 12:00
|buy
|534
|0.10
|117.53
|0.00
|117.93
|1068
|2006.03.06 12:01
|buy
|535
|0.20
|117.01
|0.00
|117.41
|1069
|2006.03.06 12:03
|t/p
|535
|0.20
|117.41
|0.00
|117.41
|68.09
|11963.28
|1070
|2006.03.06 12:03
|close
|534
|0.10
|117.50
|0.00
|117.93
|-2.55
|11960.73
|1071
|2006.03.06 12:03
|buy
|536
|0.10
|117.49
|0.00
|117.89
|1072
|2006.03.06 12:04
|buy
|537
|0.20
|117.01
|0.00
|117.41
|1073
|2006.03.06 12:05
|t/p
|537
|0.20
|117.41
|0.00
|117.41
|68.09
|12028.82
|1074
|2006.03.06 12:05
|close
|536
|0.10
|117.50
|0.00
|117.89
|0.85
|12029.67
|1075
|2006.03.06 12:05
|buy
|538
|0.10
|117.54
|0.00
|117.94
|1076
|2006.03.06 12:11
|buy
|539
|0.20
|117.01
|0.00
|117.41
|1077
|2006.03.06 15:55
|t/p
|539
|0.20
|117.41
|0.00
|117.41
|68.10
|12097.77
|1078
|2006.03.06 15:55
|close
|538
|0.10
|117.47
|0.00
|117.94
|-5.96
|12091.81
|1079
|2006.03.06 15:55
|buy
|540
|0.10
|117.46
|0.00
|117.86
|1080
|2006.03.06 15:57
|buy
|541
|0.20
|117.00
|0.00
|117.40
|1081
|2006.03.06 15:59
|t/p
|541
|0.20
|117.40
|0.00
|117.40
|68.10
|12159.91
|1082
|2006.03.06 15:59
|close
|540
|0.10
|117.47
|0.00
|117.86
|0.85
|12160.76
|1083
|2006.03.06 16:00
|buy
|542
|0.10
|117.48
|0.00
|117.88
|1084
|2006.03.06 16:00
|close
|542
|0.10
|117.67
|0.00
|117.88
|16.15
|12176.91
|1085
|2006.03.06 16:00
|buy
|543
|0.10
|117.68
|0.00
|118.08
|1086
|2006.03.07 11:35
|close
|543
|0.10
|117.79
|0.00
|118.08
|9.68
|12186.59
|1087
|2006.03.07 11:35
|buy
|544
|0.10
|117.81
|0.00
|118.21
|1088
|2006.03.07 11:39
|close
|544
|0.10
|117.93
|0.00
|118.21
|10.18
|12196.77
|1089
|2006.03.07 11:39
|buy
|545
|0.10
|117.95
|0.00
|118.35
|1090
|2006.03.07 16:35
|buy
|546
|0.20
|117.54
|0.00
|117.94
|1091
|2006.03.07 19:17
|close
|546
|0.20
|117.72
|0.00
|117.94
|30.58
|12227.35
|1092
|2006.03.07 19:17
|close
|545
|0.10
|117.73
|0.00
|118.35
|-18.69
|12208.66
|1093
|2006.03.07 19:17
|buy
|547
|0.10
|117.72
|0.00
|118.12
|1094
|2006.03.07 19:34
|close
|547
|0.10
|117.83
|0.00
|118.12
|9.34
|12218.00
|1095
|2006.03.07 19:35
|buy
|548
|0.10
|117.85
|0.00
|118.25
|1096
|2006.03.08 00:28
|buy
|549
|0.20
|117.39
|0.00
|117.79
|1097
|2006.03.08 00:34
|close
|549
|0.20
|117.60
|0.00
|117.79
|35.71
|12253.71
|1098
|2006.03.08 00:34
|close
|548
|0.10
|117.59
|0.00
|118.25
|-21.09
|12232.61
|1099
|2006.03.08 00:34
|sell
|550
|0.10
|117.45
|0.00
|117.05
|1100
|2006.03.08 01:33
|close
|550
|0.10
|117.34
|0.00
|117.05
|9.37
|12241.98
|1101
|2006.03.08 01:33
|sell
|551
|0.10
|117.33
|0.00
|116.93
|1102
|2006.03.08 02:15
|sell
|552
|0.20
|117.73
|0.00
|117.33
|1103
|2006.03.08 02:22
|close
|552
|0.20
|117.52
|0.00
|117.33
|35.74
|12277.72
|1104
|2006.03.08 02:23
|close
|551
|0.10
|117.43
|0.00
|116.93
|-8.52
|12269.20
|1105
|2006.03.08 02:23
|sell
|553
|0.10
|117.43
|0.00
|117.03
|1106
|2006.03.08 03:04
|sell
|554
|0.20
|117.84
|0.00
|117.44
|1107
|2006.03.08 03:54
|close
|554
|0.20
|117.45
|0.00
|117.44
|66.41
|12335.61
|1108
|2006.03.08 03:54
|close
|553
|0.10
|117.46
|0.00
|117.03
|-2.55
|12333.06
|1109
|2006.03.08 03:55
|sell
|555
|0.10
|117.42
|0.00
|117.02
|1110
|2006.03.08 14:59
|sell
|556
|0.20
|117.85
|0.00
|117.45
|1111
|2006.03.09 01:02
|close
|556
|0.20
|117.66
|0.00
|117.45
|30.94
|12364.01
|1112
|2006.03.09 01:02
|close
|555
|0.10
|117.71
|0.00
|117.02
|-25.32
|12338.69
|1113
|2006.03.09 01:02
|sell
|557
|0.10
|117.69
|0.00
|117.29
|1114
|2006.03.09 04:46
|close
|557
|0.10
|117.58
|0.00
|117.29
|9.36
|12348.05
|1115
|2006.03.09 04:48
|sell
|558
|0.10
|117.56
|0.00
|117.16
|1116
|2006.03.09 06:29
|sell
|559
|0.20
|118.00
|0.00
|117.60
|1117
|2006.03.09 08:35
|t/p
|559
|0.20
|117.60
|0.00
|117.60
|68.10
|12416.15
|1118
|2006.03.09 08:35
|close
|558
|0.10
|117.47
|0.00
|117.16
|7.66
|12423.81
|1119
|2006.03.09 08:35
|sell
|560
|0.10
|117.42
|0.00
|117.02
|1120
|2006.03.09 08:37
|sell
|561
|0.20
|117.94
|0.00
|117.54
|1121
|2006.03.09 08:39
|close
|561
|0.20
|117.59
|0.00
|117.54
|59.53
|12483.34
|1122
|2006.03.09 08:39
|close
|560
|0.10
|117.61
|0.00
|117.02
|-16.16
|12467.18
|1123
|2006.03.09 08:39
|sell
|562
|0.10
|117.56
|0.00
|117.16
|1124
|2006.03.09 08:39
|close
|562
|0.10
|117.45
|0.00
|117.16
|9.37
|12476.55
|1125
|2006.03.09 08:39
|sell
|563
|0.10
|117.46
|0.00
|117.06
|1126
|2006.03.09 08:52
|close
|563
|0.10
|117.35
|0.00
|117.06
|9.37
|12485.92
|1127
|2006.03.09 08:52
|sell
|564
|0.10
|117.33
|0.00
|116.93
|1128
|2006.03.09 09:06
|sell
|565
|0.20
|117.85
|0.00
|117.45
|1129
|2006.03.09 09:08
|close
|565
|0.20
|117.55
|0.00
|117.45
|51.04
|12536.96
|1130
|2006.03.09 09:08
|close
|564
|0.10
|117.57
|0.00
|116.93
|-20.41
|12516.55
|1131
|2006.03.09 09:08
|sell
|566
|0.10
|117.52
|0.00
|117.12
|1132
|2006.03.09 09:10
|sell
|567
|0.20
|118.01
|0.00
|117.61
|1133
|2006.03.09 09:44
|close
|567
|0.20
|117.76
|0.00
|117.61
|42.46
|12559.01
|1134
|2006.03.09 09:44
|close
|566
|0.10
|117.77
|0.00
|117.12
|-21.23
|12537.78
|1135
|2006.03.09 09:44
|sell
|568
|0.10
|117.73
|0.00
|117.33
|1136
|2006.03.09 09:47
|sell
|569
|0.20
|118.19
|0.00
|117.79
|1137
|2006.03.09 09:48
|t/p
|569
|0.20
|117.79
|0.00
|117.79
|67.93
|12605.71
|1138
|2006.03.09 09:48
|close
|568
|0.10
|117.77
|0.00
|117.33
|-3.40
|12602.31
|1139
|2006.03.09 09:48
|sell
|570
|0.10
|117.75
|0.00
|117.35
|1140
|2006.03.09 09:50
|sell
|571
|0.20
|118.15
|0.00
|117.75
|1141
|2006.03.09 11:54
|close
|571
|0.20
|117.96
|0.00
|117.75
|32.21
|12634.52
|1142
|2006.03.09 11:54
|close
|570
|0.10
|118.16
|0.00
|117.35
|-34.70
|12599.82
|1143
|2006.03.09 11:54
|buy
|572
|0.10
|118.21
|0.00
|118.61
|1144
|2006.03.09 11:56
|buy
|573
|0.20
|117.63
|0.00
|118.03
|1145
|2006.03.09 11:58
|close
|573
|0.20
|117.96
|0.00
|118.03
|55.95
|12655.77
|1146
|2006.03.09 11:58
|close
|572
|0.10
|117.93
|0.00
|118.61
|-23.74
|12632.03
|1147
|2006.03.09 11:58
|buy
|574
|0.10
|118.16
|0.00
|118.56
|1148
|2006.03.09 11:59
|close
|574
|0.10
|118.28
|0.00
|118.56
|10.15
|12642.18
|1149
|2006.03.09 11:59
|sell
|575
|0.10
|117.46
|0.00
|117.06
|1150
|2006.03.09 12:00
|close
|575
|0.10
|117.35
|0.00
|117.06
|9.37
|12651.55
|1151
|2006.03.09 12:00
|sell
|576
|0.10
|117.27
|0.00
|116.87
|1152
|2006.03.09 12:30
|close
|576
|0.10
|117.16
|0.00
|116.87
|9.39
|12660.94
|1153
|2006.03.09 12:30
|sell
|577
|0.10
|117.12
|0.00
|116.72
|1154
|2006.03.09 15:17
|sell
|578
|0.20
|117.53
|0.00
|117.13
|1155
|2006.03.09 18:43
|sell
|579
|0.40
|117.95
|0.00
|117.55
|1156
|2006.03.09 20:03
|sell
|580
|0.80
|118.36
|0.00
|117.96
|1157
|2006.03.10 02:25
|close
|580
|0.80
|118.05
|0.00
|117.96
|204.65
|12865.59
|1158
|2006.03.10 02:25
|close
|579
|0.40
|118.06
|0.00
|117.55
|-39.98
|12825.61
|1159
|2006.03.10 02:25
|close
|578
|0.20
|118.07
|0.00
|117.13
|-92.83
|12732.78
|1160
|2006.03.10 02:26
|close
|577
|0.10
|118.08
|0.00
|116.72
|-81.98
|12650.80
|1161
|2006.03.10 02:26
|sell
|581
|0.10
|118.04
|0.00
|117.64
|1162
|2006.03.10 03:02
|sell
|582
|0.20
|118.45
|0.00
|118.05
|1163
|2006.03.10 03:27
|close
|582
|0.20
|118.27
|0.00
|118.05
|30.44
|12681.24
|1164
|2006.03.10 03:27
|close
|581
|0.10
|118.25
|0.00
|117.64
|-17.76
|12663.48
|1165
|2006.03.10 03:27
|buy
|583
|0.10
|118.23
|0.00
|118.63
|1166
|2006.03.10 03:38
|close
|583
|0.10
|118.34
|0.00
|118.63
|9.30
|12672.78
|1167
|2006.03.10 03:39
|buy
|584
|0.10
|118.36
|0.00
|118.76
|1168
|2006.03.10 04:20
|close
|584
|0.10
|118.47
|0.00
|118.76
|9.29
|12682.07
|1169
|2006.03.10 04:20
|buy
|585
|0.10
|118.51
|0.00
|118.91
|1170
|2006.03.10 06:45
|close
|585
|0.10
|118.62
|0.00
|118.91
|9.27
|12691.34
|1171
|2006.03.10 06:45
|buy
|586
|0.10
|118.66
|0.00
|119.06
|1172
|2006.03.10 09:06
|buy
|587
|0.20
|118.25
|0.00
|118.65
|1173
|2006.03.10 15:25
|close
|587
|0.20
|118.43
|0.00
|118.65
|30.40
|12721.74
|1174
|2006.03.10 15:26
|close
|586
|0.10
|118.44
|0.00
|119.06
|-18.57
|12703.17
|1175
|2006.03.10 15:26
|buy
|588
|0.10
|118.46
|0.00
|118.86
|1176
|2006.03.10 15:33
|close
|588
|0.10
|118.57
|0.00
|118.86
|9.28
|12712.45
|1177
|2006.03.10 15:33
|buy
|589
|0.10
|118.62
|0.00
|119.02
|1178
|2006.03.10 15:49
|close
|589
|0.10
|118.73
|0.00
|119.02
|9.26
|12721.71
|1179
|2006.03.10 15:49
|buy
|590
|0.10
|118.77
|0.00
|119.17
|1180
|2006.03.10 16:29
|close
|590
|0.10
|118.88
|0.00
|119.17
|9.25
|12730.96
|1181
|2006.03.10 16:29
|buy
|591
|0.10
|118.90
|0.00
|119.30
|1182
|2006.03.10 16:37
|close
|591
|0.10
|119.01
|0.00
|119.30
|9.24
|12740.20
|1183
|2006.03.10 16:37
|buy
|592
|0.10
|119.06
|0.00
|119.46
|1184
|2006.03.13 15:56
|close
|592
|0.10
|119.17
|0.00
|119.46
|9.57
|12749.77
|1185
|2006.03.13 15:56
|buy
|593
|0.10
|119.21
|0.00
|119.61
|1186
|2006.03.13 22:33
|buy
|594
|0.20
|118.81
|0.00
|119.21
|1187
|2006.03.14 03:06
|buy
|595
|0.40
|118.41
|0.00
|118.81
|1188
|2006.03.14 05:45
|close
|595
|0.40
|118.66
|0.00
|118.81
|84.27
|12834.04
|1189
|2006.03.14 05:46
|close
|594
|0.20
|118.65
|0.00
|119.21
|-26.29
|12807.75
|1190
|2006.03.14 05:46
|close
|593
|0.10
|118.64
|0.00
|119.61
|-47.70
|12760.05
|1191
|2006.03.14 05:46
|sell
|596
|0.10
|118.65
|0.00
|118.25
|1192
|2006.03.14 06:03
|close
|596
|0.10
|118.54
|0.00
|118.25
|9.28
|12769.33
|1193
|2006.03.14 06:03
|sell
|597
|0.10
|118.53
|0.00
|118.13
|1194
|2006.03.14 09:06
|close
|597
|0.10
|118.41
|0.00
|118.13
|10.13
|12779.46
|1195
|2006.03.14 09:06
|sell
|598
|0.10
|118.36
|0.00
|117.96
|1196
|2006.03.14 13:41
|close
|598
|0.10
|118.25
|0.00
|117.96
|9.30
|12788.76
|1197
|2006.03.14 13:41
|sell
|599
|0.10
|118.21
|0.00
|117.81
|1198
|2006.03.14 15:38
|close
|599
|0.10
|118.10
|0.00
|117.81
|9.31
|12798.07
|1199
|2006.03.14 15:38
|sell
|600
|0.10
|118.06
|0.00
|117.66
|1200
|2006.03.14 15:49
|close
|600
|0.10
|117.95
|0.00
|117.66
|9.33
|12807.40
|1201
|2006.03.14 15:49
|sell
|601
|0.10
|117.93
|0.00
|117.53
|1202
|2006.03.14 16:48
|close
|601
|0.10
|117.82
|0.00
|117.53
|9.34
|12816.74
|1203
|2006.03.14 16:48
|sell
|602
|0.10
|117.78
|0.00
|117.38
|1204
|2006.03.14 17:25
|close
|602
|0.10
|117.67
|0.00
|117.38
|9.35
|12826.09
|1205
|2006.03.14 17:25
|sell
|603
|0.10
|117.63
|0.00
|117.23
|1206
|2006.03.14 17:57
|close
|603
|0.10
|117.52
|0.00
|117.23
|9.36
|12835.45
|1207
|2006.03.14 17:57
|sell
|604
|0.10
|117.48
|0.00
|117.08
|1208
|2006.03.14 18:28
|close
|604
|0.10
|117.37
|0.00
|117.08
|9.37
|12844.82
|1209
|2006.03.14 18:29
|sell
|605
|0.10
|117.35
|0.00
|116.95
|1210
|2006.03.15 02:33
|sell
|606
|0.20
|117.75
|0.00
|117.35
|1211
|2006.03.15 03:03
|close
|606
|0.20
|117.58
|0.00
|117.35
|28.92
|12873.74
|1212
|2006.03.15 03:03
|close
|605
|0.10
|117.56
|0.00
|116.95
|-19.90
|12853.84
|1213
|2006.03.15 03:03
|sell
|607
|0.10
|117.52
|0.00
|117.12
|1214
|2006.03.15 03:21
|close
|607
|0.10
|117.41
|0.00
|117.12
|9.37
|12863.21
|1215
|2006.03.15 03:21
|sell
|608
|0.10
|117.37
|0.00
|116.97
|1216
|2006.03.15 16:12
|close
|608
|0.10
|117.26
|0.00
|116.97
|9.38
|12872.59
|1217
|2006.03.15 16:13
|sell
|609
|0.10
|117.24
|0.00
|116.84
|1218
|2006.03.16 02:35
|sell
|610
|0.20
|117.64
|0.00
|117.24
|1219
|2006.03.16 04:44
|close
|610
|0.20
|117.47
|0.00
|117.24
|28.94
|12901.53
|1220
|2006.03.16 04:44
|close
|609
|0.10
|117.48
|0.00
|116.84
|-21.11
|12880.42
|1221
|2006.03.16 04:44
|sell
|611
|0.10
|117.46
|0.00
|117.06
|1222
|2006.03.16 08:55
|sell
|612
|0.20
|117.86
|0.00
|117.46
|1223
|2006.03.16 09:52
|close
|612
|0.20
|117.68
|0.00
|117.46
|30.59
|12911.01
|1224
|2006.03.16 09:53
|close
|611
|0.10
|117.69
|0.00
|117.06
|-19.54
|12891.47
|1225
|2006.03.16 09:53
|buy
|613
|0.10
|117.70
|0.00
|118.10
|1226
|2006.03.16 15:41
|buy
|614
|0.20
|117.30
|0.00
|117.70
|1227
|2006.03.16 19:27
|buy
|615
|0.40
|116.89
|0.00
|117.29
|1228
|2006.03.17 11:06
|buy
|616
|0.80
|116.49
|0.00
|116.89
|1229
|2006.03.21 11:33
|close
|616
|0.80
|116.80
|0.00
|116.89
|217.76
|13109.23
|1230
|2006.03.21 11:33
|close
|615
|0.40
|116.81
|0.00
|117.29
|-23.32
|13085.91
|1231
|2006.03.21 11:33
|close
|614
|0.20
|116.82
|0.00
|117.70
|-80.14
|13005.77
|1232
|2006.03.21 11:33
|close
|613
|0.10
|116.81
|0.00
|118.10
|-75.17
|12930.60
|1233
|2006.03.21 11:34
|buy
|617
|0.10
|116.83
|0.00
|117.23
|1234
|2006.03.21 15:26
|buy
|618
|0.20
|116.42
|0.00
|116.82
|1235
|2006.03.21 16:05
|close
|618
|0.20
|116.60
|0.00
|116.82
|30.87
|12961.47
|1236
|2006.03.21 16:06
|close
|617
|0.10
|116.59
|0.00
|117.23
|-20.58
|12940.89
|1237
|2006.03.21 16:06
|buy
|619
|0.10
|116.63
|0.00
|117.03
|1238
|2006.03.21 16:37
|close
|619
|0.10
|116.74
|0.00
|117.03
|9.42
|12950.31
|1239
|2006.03.21 16:37
|buy
|620
|0.10
|116.76
|0.00
|117.16
|1240
|2006.03.21 16:47
|close
|620
|0.10
|116.88
|0.00
|117.16
|10.27
|12960.58
|1241
|2006.03.21 16:47
|buy
|621
|0.10
|116.93
|0.00
|117.33
|1242
|2006.03.21 17:58
|close
|621
|0.10
|117.05
|0.00
|117.33
|10.25
|12970.83
|1243
|2006.03.21 17:58
|buy
|622
|0.10
|117.10
|0.00
|117.50
|1244
|2006.03.21 18:58
|close
|622
|0.10
|117.21
|0.00
|117.50
|9.38
|12980.21
|1245
|2006.03.21 18:58
|buy
|623
|0.10
|117.25
|0.00
|117.65
|1246
|2006.03.22 03:00
|close
|623
|0.10
|117.36
|0.00
|117.65
|10.39
|12990.59
|1247
|2006.03.22 03:00
|buy
|624
|0.10
|117.38
|0.00
|117.78
|1248
|2006.03.22 15:23
|buy
|625
|0.20
|116.97
|0.00
|117.37
|1249
|2006.03.23 07:15
|close
|625
|0.20
|117.15
|0.00
|117.37
|31.41
|13022.00
|1250
|2006.03.23 07:15
|close
|624
|0.10
|117.16
|0.00
|117.78
|-18.44
|13003.56
|1251
|2006.03.23 07:15
|buy
|626
|0.10
|117.18
|0.00
|117.58
|1252
|2006.03.23 17:19
|close
|626
|0.10
|117.29
|0.00
|117.58
|9.38
|13012.94
|1253
|2006.03.23 17:20
|buy
|627
|0.10
|117.32
|0.00
|117.72
|1254
|2006.03.23 17:28
|close
|627
|0.10
|117.48
|0.00
|117.72
|13.62
|13026.56
|1255
|2006.03.23 17:29
|buy
|628
|0.10
|117.52
|0.00
|117.92
|1256
|2006.03.23 17:35
|close
|628
|0.10
|117.63
|0.00
|117.92
|9.35
|13035.91
|1257
|2006.03.23 17:35
|buy
|629
|0.10
|117.67
|0.00
|118.07
|1258
|2006.03.23 21:10
|close
|629
|0.10
|117.78
|0.00
|118.07
|9.34
|13045.25
|1259
|2006.03.23 21:10
|buy
|630
|0.10
|117.82
|0.00
|118.22
|1260
|2006.03.23 21:16
|close
|630
|0.10
|117.93
|0.00
|118.22
|9.33
|13054.58
|1261
|2006.03.23 21:16
|buy
|631
|0.10
|117.95
|0.00
|118.35
|1262
|2006.03.24 02:43
|close
|631
|0.10
|118.06
|0.00
|118.35
|9.66
|13064.24
|1263
|2006.03.24 02:43
|buy
|632
|0.10
|118.08
|0.00
|118.48
|1264
|2006.03.24 11:06
|close
|632
|0.10
|118.19
|0.00
|118.48
|9.31
|13073.55
|1265
|2006.03.24 11:06
|buy
|633
|0.10
|118.23
|0.00
|118.63
|1266
|2006.03.24 16:06
|close
|633
|0.10
|118.34
|0.00
|118.63
|9.30
|13082.85
|1267
|2006.03.24 16:06
|buy
|634
|0.10
|118.39
|0.00
|118.79
|1268
|2006.03.24 17:03
|buy
|635
|0.20
|117.98
|0.00
|118.38
|1269
|2006.03.24 17:21
|buy
|636
|0.40
|117.58
|0.00
|117.98
|1270
|2006.03.27 03:50
|buy
|637
|0.80
|117.17
|0.00
|117.57
|1271
|2006.03.28 22:22
|close
|637
|0.80
|117.48
|0.00
|117.57
|213.81
|13296.66
|1272
|2006.03.28 22:22
|close
|636
|0.40
|117.56
|0.00
|117.98
|-4.10
|13292.57
|1273
|2006.03.28 22:22
|close
|635
|0.20
|117.63
|0.00
|118.38
|-58.15
|13234.41
|1274
|2006.03.28 22:22
|close
|634
|0.10
|117.69
|0.00
|118.79
|-58.80
|13175.61
|1275
|2006.03.28 22:22
|buy
|638
|0.10
|117.78
|0.00
|118.18
|1276
|2006.03.28 22:37
|close
|638
|0.10
|117.89
|0.00
|118.18
|9.33
|13184.94
|1277
|2006.03.28 22:37
|buy
|639
|0.10
|117.91
|0.00
|118.31
|1278
|2006.03.28 22:52
|close
|639
|0.10
|118.02
|0.00
|118.31
|9.32
|13194.26
|1279
|2006.03.28 22:52
|buy
|640
|0.10
|118.04
|0.00
|118.44
|1280
|2006.03.29 17:05
|close
|640
|0.10
|118.15
|0.00
|118.44
|10.33
|13204.59
|1281
|2006.03.29 17:05
|buy
|641
|0.10
|118.17
|0.00
|118.57
|1282
|2006.03.29 19:22
|buy
|642
|0.20
|117.76
|0.00
|118.16
|1283
|2006.03.29 23:59
|close at stop
|642
|0.20
|117.70
|0.00
|118.16
|-10.20
|13194.39
|1284
|2006.03.29 23:59
|close at stop
|641
|0.10
|117.70
|0.00
|118.57
|-39.93
|13154.46