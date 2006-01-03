Strategy Tester Report
Multi-Lot Scalper

SymbolUSDJPY (US Dollar vs Japanise Yen)
Period4 Hours (H4) 2006.01.02 00:00 - 2006.03.30 00:00 (2006.01.01 - 2006.03.30)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=40; Lots=0.1; InitialStop=0; TrailingStop=20; MaxTrades=4; Pips=40; SecureProfit=10; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; EURUSDPipValue=10; GBPUSDPipValue=10; USDCHFPipValue=10; USDJPYPipValue=9.715; StartYear=2006; StartMonth=1; EndYear=2006; EndMonth=12; EndHour=22; EndMinute=30; mm=0; risk=12; AccountisNormal=0;
Bars in test985Ticks modelled159071Modelling quality40.48%
Initial deposit3000.00
Total net profit10154.46Gross profit14513.72Gross loss-4359.26
Profit factor3.33Expected payoff15.82
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown (%)214.79 (1.7%)
Total trades642Short positions (won %)335 (72.24%)Long positions (won %)307 (73.62%)
Profit trades (% of total)468 (72.90%)Loss trades (% of total)174 (27.10%)
Largestprofit trade263.75loss trade-92.86
Averageprofit trade31.01loss trade-25.05
Maximumconsecutive wins (profit in money)11 (694.42)consecutive losses (loss in money)3 (-214.79)
Maximalconsecutive profit (count of wins)694.42 (11)consecutive loss (count of losses)-214.79 (3)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.02 00:00buy10.10117.910.00118.31
22006.01.02 14:40close10.10118.020.00118.319.323009.32
32006.01.02 14:41buy20.10118.040.00118.44
42006.01.03 00:27buy30.20117.640.00118.04
52006.01.03 01:55close30.20117.820.00118.0430.563039.88
62006.01.03 01:56close20.10117.800.00118.44-20.033019.85
72006.01.03 01:56sell40.10117.810.00117.41
82006.01.03 03:54close40.10117.670.00117.4111.903031.75
92006.01.03 03:55sell50.10117.520.00117.12
102006.01.03 04:10close50.10117.330.00117.1216.193047.94
112006.01.03 04:11sell60.10117.350.00116.95
122006.01.03 04:31close60.10117.240.00116.959.383057.32
132006.01.03 04:31sell70.10117.220.00116.82
142006.01.03 08:10close70.10117.100.00116.8210.253067.57
152006.01.03 08:11sell80.10117.060.00116.66
162006.01.03 14:02sell90.20117.470.00117.07
172006.01.03 14:03close90.20117.290.00117.0730.693098.26
182006.01.03 14:03close80.10117.270.00116.66-17.913080.35
192006.01.03 14:03sell100.10117.250.00116.85
202006.01.03 16:05close100.10117.140.00116.859.393089.74
212006.01.03 16:05sell110.10117.090.00116.69
222006.01.03 16:16close110.10116.980.00116.699.403099.14
232006.01.03 16:16sell120.10116.970.00116.57
242006.01.03 16:20sell130.20117.380.00116.98
252006.01.03 16:21close130.20117.100.00116.9847.823146.96
262006.01.03 16:21close120.10117.080.00116.57-9.403137.56
272006.01.03 16:21sell140.10117.060.00116.66
282006.01.03 16:26close140.10116.860.00116.6617.113154.67
292006.01.03 16:26sell150.10116.560.00116.16
302006.01.03 16:26close150.10116.290.00116.1623.223177.89
312006.01.03 16:26sell160.10116.290.00115.89
322006.01.03 16:27sell170.20116.890.00116.49
332006.01.03 16:28sell180.40117.350.00116.95
342006.01.03 16:29close180.40117.040.00116.95105.953283.84
352006.01.03 16:29close170.20117.060.00116.49-29.043254.80
362006.01.03 16:29close160.10117.260.00115.89-82.723172.08
372006.01.03 16:29sell190.10117.410.00117.01
382006.01.03 16:29close190.10117.300.00117.019.383181.46
392006.01.03 16:30sell200.10117.210.00116.81
402006.01.03 16:30t/p200.10116.810.00116.8134.403215.86
412006.01.03 16:30sell210.10116.260.00115.86
422006.01.03 16:40sell220.20116.750.00116.35
432006.01.03 16:41close220.20116.440.00116.3553.253269.11
442006.01.03 16:41close210.10116.410.00115.86-12.893256.22
452006.01.03 16:42sell230.10116.390.00115.99
462006.01.03 16:44sell240.20116.790.00116.39
472006.01.03 16:52close240.20116.570.00116.3937.753293.97
482006.01.03 16:52close230.10116.550.00115.99-13.733280.24
492006.01.03 16:52sell250.10116.530.00116.13
502006.01.03 16:57close250.10116.420.00116.139.453289.69
512006.01.03 16:57sell260.10116.370.00115.97
522006.01.03 17:06sell270.20117.090.00116.69
532006.01.03 17:07close270.20116.740.00116.6959.963349.65
542006.01.03 17:07close260.10116.700.00115.97-28.283321.37
552006.01.03 17:08sell280.10116.680.00116.28
562006.01.03 17:08close280.10116.490.00116.2816.313337.68
572006.01.03 17:08sell290.10116.490.00116.09
582006.01.03 17:09sell300.20116.990.00116.59
592006.01.03 17:10sell310.40117.430.00117.03
602006.01.03 19:54t/p300.20116.590.00116.5968.713406.39
612006.01.03 19:54t/p310.40117.030.00117.03137.423543.81
622006.01.03 19:54close290.10116.430.00116.095.153548.96
632006.01.03 19:54sell320.10116.450.00116.05
642006.01.03 19:54sell330.20116.950.00116.55
652006.01.03 19:55sell340.40117.360.00116.96
662006.01.03 19:56close340.40117.090.00116.9692.243641.20
672006.01.03 19:56close330.20117.110.00116.55-27.323613.88
682006.01.03 19:57close320.10117.290.00116.05-71.623542.26
692006.01.03 19:57sell350.10117.420.00117.02
702006.01.03 19:57close350.10117.270.00117.0212.793555.05
712006.01.03 19:57sell360.10117.330.00116.93
722006.01.03 19:57close360.10117.210.00116.9310.243565.29
732006.01.03 19:58sell370.10117.020.00116.62
742006.01.03 19:58close370.10116.690.00116.6228.283593.57
752006.01.03 19:58sell380.10116.610.00116.21
762006.01.03 19:58close380.10116.420.00116.2116.323609.89
772006.01.03 19:58sell390.10116.420.00116.02
782006.01.03 20:20close390.10116.250.00116.0214.623624.51
792006.01.03 20:20sell400.10116.260.00115.86
802006.01.03 20:25close400.10116.030.00115.8619.823644.33
812006.01.03 20:25sell410.10116.020.00115.62
822006.01.03 21:02sell420.20116.430.00116.03
832006.01.03 23:59close420.20116.250.00116.0330.973675.30
842006.01.03 23:59close410.10116.180.00115.62-13.773661.53
852006.01.04 00:00sell430.10116.160.00115.76
862006.01.04 00:15close430.10115.920.00115.7620.703682.23
872006.01.04 00:15sell440.10115.860.00115.46
882006.01.04 01:47sell450.20116.260.00115.86
892006.01.04 03:51close450.20116.070.00115.8632.743714.97
902006.01.04 03:51close440.10116.090.00115.46-19.813695.16
912006.01.04 03:51sell460.10116.090.00115.69
922006.01.04 04:00close460.10115.980.00115.699.483704.64
932006.01.04 04:00sell470.10115.920.00115.52
942006.01.04 04:12close470.10115.810.00115.529.503714.14
952006.01.04 04:12sell480.10115.850.00115.45
962006.01.04 04:12close480.10115.690.00115.4513.833727.97
972006.01.04 04:13sell490.10115.610.00115.21
982006.01.04 09:11sell500.20116.030.00115.63
992006.01.04 11:39close500.20115.730.00115.6351.843779.81
1002006.01.04 11:39close490.10115.870.00115.21-22.443757.37
1012006.01.04 11:39sell510.10115.740.00115.34
1022006.01.04 12:43sell520.20116.150.00115.75
1032006.01.04 15:43close520.20115.970.00115.7531.043788.41
1042006.01.04 15:43close510.10115.960.00115.34-18.973769.44
1052006.01.04 15:43sell530.10115.920.00115.52
1062006.01.04 17:26sell540.20116.330.00115.93
1072006.01.04 19:34close540.20116.120.00115.9336.173805.61
1082006.01.04 19:34close530.10116.110.00115.52-16.363789.25
1092006.01.04 19:34sell550.10116.050.00115.65
1102006.01.04 19:46close550.10115.930.00115.6510.353799.60
1112006.01.04 19:46sell560.10115.890.00115.49
1122006.01.05 00:33sell570.20116.290.00115.89
1132006.01.05 03:29close570.20116.120.00115.8929.283828.88
1142006.01.05 03:29close560.10116.110.00115.49-19.633809.25
1152006.01.05 03:29sell580.10116.090.00115.69
1162006.01.05 11:21close580.10115.980.00115.699.483818.73
1172006.01.05 11:22sell590.10115.940.00115.54
1182006.01.05 11:24close590.10115.800.00115.5412.093830.82
1192006.01.05 11:24sell600.10115.760.00115.36
1202006.01.05 12:11sell610.20116.170.00115.77
1212006.01.05 19:14close610.20115.990.00115.7731.043861.86
1222006.01.05 19:14close600.10116.000.00115.36-20.693841.17
1232006.01.05 19:14sell620.10115.960.00115.56
1242006.01.05 23:10close620.10115.850.00115.569.503850.67
1252006.01.05 23:10sell630.10115.810.00115.41
1262006.01.06 00:53sell640.20116.220.00115.82
1272006.01.06 01:36close640.20116.000.00115.8237.933888.60
1282006.01.06 01:38close630.10116.010.00115.41-17.923870.68
1292006.01.06 01:41buy650.10116.000.00116.40
1302006.01.06 01:43close650.10116.110.00116.409.473880.15
1312006.01.06 01:43buy660.10116.150.00116.55
1322006.01.06 12:36close660.10116.260.00116.559.463889.61
1332006.01.06 12:37buy670.10116.300.00116.70
1342006.01.06 14:35buy680.20115.740.00116.14
1352006.01.06 14:38buy690.40115.300.00115.70
1362006.01.06 14:51buy700.80114.880.00115.28
1372006.01.06 15:13close700.80115.260.00115.28263.754153.36
1382006.01.06 15:14close690.40115.250.00115.70-17.354136.01
1392006.01.06 15:14close680.20115.270.00116.14-81.554054.46
1402006.01.06 15:14close670.10115.230.00116.70-92.863961.60
1412006.01.06 15:14sell710.10115.220.00114.82
1422006.01.06 15:37close710.10115.100.00114.8210.433972.03
1432006.01.06 15:37sell720.10115.060.00114.66
1442006.01.06 15:54close720.10114.890.00114.6614.803986.83
1452006.01.06 15:54sell730.10114.850.00114.45
1462006.01.06 18:29close730.10114.730.00114.4510.463997.29
1472006.01.06 18:29sell740.10114.760.00114.36
1482006.01.06 18:29close740.10114.630.00114.3611.344008.63
1492006.01.06 18:29sell750.10114.560.00114.16
1502006.01.06 18:34close750.10114.450.00114.169.614018.24
1512006.01.06 18:34sell760.10114.410.00114.01
1522006.01.06 18:43close760.10114.280.00114.0111.384029.62
1532006.01.06 18:44sell770.10114.240.00113.84
1542006.01.09 03:44close770.10114.070.00113.8414.224043.84
1552006.01.09 03:44sell780.10113.930.00113.53
1562006.01.09 03:52close780.10113.810.00113.5310.544054.38
1572006.01.09 03:53sell790.10113.760.00113.36
1582006.01.09 08:05sell800.20114.220.00113.82
1592006.01.09 08:09close800.20114.020.00113.8235.084089.46
1602006.01.09 08:09close790.10114.220.00113.36-40.274049.19
1612006.01.09 08:09sell810.10114.220.00113.82
1622006.01.09 08:52close810.10114.080.00113.8212.274061.46
1632006.01.09 08:52sell820.10114.010.00113.61
1642006.01.09 10:16close820.10113.900.00113.619.664071.12
1652006.01.09 10:17sell830.10113.880.00113.48
1662006.01.09 16:00sell840.20114.690.00114.29
1672006.01.09 16:02close840.20114.300.00114.2968.244139.36
1682006.01.09 16:02close830.10114.230.00113.48-30.644108.72
1692006.01.09 16:02buy850.10114.240.00114.64
1702006.01.09 16:03t/p850.10114.640.00114.6434.884143.60
1712006.01.09 16:03buy860.10114.720.00115.12
1722006.01.09 16:08buy870.20114.300.00114.70
1732006.01.09 16:09close870.20114.690.00114.7068.014211.61
1742006.01.09 16:10close860.10114.140.00115.12-50.814160.80
1752006.01.09 16:11buy880.10114.280.00114.68
1762006.01.09 16:15close880.10114.430.00114.6813.114173.91
1772006.01.09 16:15buy890.10114.450.00114.85
1782006.01.09 16:17close890.10114.580.00114.8511.354185.26
1792006.01.09 16:17buy900.10114.600.00115.00
1802006.01.09 16:29buy910.20114.190.00114.59
1812006.01.09 16:35t/p910.20114.590.00114.5969.764255.02
1822006.01.09 16:35close900.10114.680.00115.006.984262.00
1832006.01.09 16:36buy920.10114.670.00115.07
1842006.01.09 16:39buy930.20114.270.00114.67
1852006.01.09 16:40t/p930.20114.670.00114.6769.754331.75
1862006.01.09 16:40close920.10114.690.00115.071.744333.49
1872006.01.09 16:40buy940.10114.700.00115.10
1882006.01.09 16:51buy950.20114.160.00114.56
1892006.01.09 16:56t/p950.20114.560.00114.5669.824403.31
1902006.01.09 16:56close940.10114.580.00115.10-10.474392.84
1912006.01.09 16:56buy960.10114.580.00114.98
1922006.01.09 17:00buy970.20114.170.00114.57
1932006.01.09 17:00t/p970.20114.570.00114.5769.794462.63
1942006.01.09 17:00close960.10114.630.00114.984.364466.99
1952006.01.09 17:00buy980.10114.640.00115.04
1962006.01.09 17:07buy990.20114.230.00114.63
1972006.01.09 17:08t/p990.20114.630.00114.6369.724536.71
1982006.01.09 17:08close980.10114.740.00115.048.724545.43
1992006.01.09 17:08buy1000.10114.750.00115.15
2002006.01.09 17:12buy1010.20114.170.00114.57
2012006.01.09 17:23close1010.20114.410.00114.5741.954587.38
2022006.01.09 17:23close1000.10114.400.00115.15-30.594556.79
2032006.01.09 17:23buy1020.10114.440.00114.84
2042006.01.10 00:00close1020.10114.560.00114.8410.814567.60
2052006.01.10 00:00buy1030.10114.580.00114.98
2062006.01.10 00:25close1030.10114.710.00114.9811.334578.93
2072006.01.10 00:26buy1040.10114.730.00115.13
2082006.01.10 11:04buy1050.20114.330.00114.73
2092006.01.10 12:10close1050.20114.640.00114.7354.084633.01
2102006.01.10 12:10close1040.10114.650.00115.13-6.984626.03
2112006.01.10 12:10buy1060.10114.630.00115.03
2122006.01.10 14:59buy1070.20114.210.00114.61
2132006.01.10 15:54close1070.20114.520.00114.6154.144680.17
2142006.01.10 15:54close1060.10114.490.00115.03-12.234667.94
2152006.01.10 15:55buy1080.10114.490.00114.89
2162006.01.10 16:05close1080.10114.640.00114.8913.084681.02
2172006.01.10 16:05buy1090.10114.660.00115.06
2182006.01.10 19:09buy1100.20114.230.00114.63
2192006.01.10 19:54close1100.20114.570.00114.6359.354740.37
2202006.01.10 19:54close1090.10114.540.00115.06-10.484729.89
2212006.01.10 19:55buy1110.10114.540.00114.94
2222006.01.11 00:21close1110.10114.660.00114.9411.494741.38
2232006.01.11 00:21buy1120.10114.710.00115.11
2242006.01.11 08:00close1120.10114.820.00115.119.584750.96
2252006.01.11 08:00buy1130.10114.880.00115.28
2262006.01.11 14:28buy1140.20114.370.00114.77
2272006.01.11 18:38buy1150.40113.960.00114.36
2282006.01.12 00:10close1150.40114.230.00114.3695.914846.87
2292006.01.12 00:11close1140.20114.240.00114.77-22.084824.79
2302006.01.12 00:11close1130.10114.230.00115.28-56.564768.23
2312006.01.12 00:11buy1160.10114.270.00114.67
2322006.01.12 08:38buy1170.20113.860.00114.26
2332006.01.12 14:13buy1180.40113.450.00113.85
2342006.01.12 15:55close1180.40113.750.00113.85105.494873.72
2352006.01.12 15:55close1170.20113.760.00114.26-17.584856.14
2362006.01.12 15:55close1160.10113.730.00114.67-47.484808.66
2372006.01.12 15:55sell1190.10113.710.00113.31
2382006.01.12 15:57close1190.10113.530.00113.3115.854824.51
2392006.01.12 15:57sell1200.10113.460.00113.06
2402006.01.12 16:00sell1210.20114.410.00114.01
2412006.01.12 16:01t/p1210.20114.010.00114.0170.194894.70
2422006.01.12 16:01close1200.10113.970.00113.06-44.754849.95
2432006.01.12 16:01buy1220.10113.890.00114.29
2442006.01.12 16:03t/p1220.10114.290.00114.2934.964884.91
2452006.01.12 16:03buy1230.10114.440.00114.84
2462006.01.12 16:04buy1240.20113.970.00114.37
2472006.01.12 16:05t/p1240.20114.370.00114.3769.924954.83
2482006.01.12 16:05close1230.10114.410.00114.84-2.624952.21
2492006.01.12 16:05buy1250.10113.910.00114.31
2502006.01.12 16:07t/p1250.10114.310.00114.3134.964987.17
2512006.01.12 16:07buy1260.10114.440.00114.84
2522006.01.12 16:15buy1270.20113.820.00114.22
2532006.01.12 19:55close1270.20114.210.00114.2268.305055.47
2542006.01.12 19:55close1260.10114.170.00114.84-23.655031.82
2552006.01.12 19:55buy1280.10114.170.00114.57
2562006.01.12 20:00close1280.10114.400.00114.5720.105051.92
2572006.01.12 20:00buy1290.10114.420.00114.82
2582006.01.13 00:00close1290.10114.690.00114.8223.885075.79
2592006.01.13 00:00buy1300.10114.700.00115.10
2602006.01.13 17:38buy1310.20114.290.00114.69
2612006.01.16 01:27buy1320.40113.880.00114.28
2622006.01.16 04:00t/p1320.40114.280.00114.28139.935215.72
2632006.01.16 04:00close1310.20114.340.00114.699.435225.15
2642006.01.16 04:00close1300.10114.330.00115.10-32.025193.13
2652006.01.16 04:00buy1330.10114.380.00114.78
2662006.01.16 04:23close1330.10114.490.00114.789.615202.74
2672006.01.16 04:24buy1340.10114.510.00114.91
2682006.01.16 05:06buy1350.20114.110.00114.51
2692006.01.16 05:09close1350.20114.400.00114.5150.705253.44
2702006.01.16 05:09close1340.10114.390.00114.91-10.495242.95
2712006.01.16 05:09buy1360.10114.440.00114.84
2722006.01.16 08:15close1360.10114.560.00114.8410.475253.42
2732006.01.16 08:15buy1370.10114.580.00114.98
2742006.01.16 12:05close1370.10114.780.00114.9817.425270.84
2752006.01.16 12:05buy1380.10114.820.00115.22
2762006.01.16 12:12close1380.10115.050.00115.2219.995290.83
2772006.01.16 12:12buy1390.10115.100.00115.50
2782006.01.16 12:30buy1400.20114.660.00115.06
2792006.01.16 12:40close1400.20114.980.00115.0655.665346.49
2802006.01.16 12:41close1390.10114.990.00115.50-9.575336.92
2812006.01.16 12:41buy1410.10115.010.00115.41
2822006.01.16 13:11buy1420.20114.610.00115.01
2832006.01.16 15:56close1420.20114.870.00115.0145.275382.19
2842006.01.16 15:56close1410.10114.890.00115.41-10.445371.75
2852006.01.16 15:57buy1430.10114.930.00115.33
2862006.01.17 00:00close1430.10115.260.00115.3328.975400.72
2872006.01.17 00:00buy1440.10115.280.00115.68
2882006.01.17 04:51buy1450.20114.850.00115.25
2892006.01.17 07:57close1450.20115.090.00115.2541.715442.43
2902006.01.17 07:58close1440.10115.080.00115.68-17.385425.05
2912006.01.17 07:58buy1460.10115.120.00115.52
2922006.01.17 08:37buy1470.20114.720.00115.12
2932006.01.17 11:55close1470.20114.890.00115.1229.595454.64
2942006.01.17 11:55close1460.10114.870.00115.52-21.765432.88
2952006.01.17 11:55buy1480.10114.890.00115.29
2962006.01.17 12:10close1480.10115.240.00115.2930.375463.25
2972006.01.17 12:10buy1490.10115.450.00115.85
2982006.01.17 12:11buy1500.20115.040.00115.44
2992006.01.17 12:15t/p1500.20115.440.00115.4469.295532.54
3002006.01.17 12:15close1490.10115.460.00115.850.875533.41
3012006.01.17 12:15buy1510.10115.250.00115.65
3022006.01.17 12:15close1510.10115.420.00115.6514.735548.14
3032006.01.17 12:15buy1520.10115.440.00115.84
3042006.01.17 12:18buy1530.20115.030.00115.43
3052006.01.17 12:19close1530.20115.210.00115.4331.255579.39
3062006.01.17 12:25close1520.10114.980.00115.84-40.015539.38
3072006.01.17 12:25buy1540.10114.990.00115.39
3082006.01.17 15:55close1540.10115.120.00115.3911.295550.67
3092006.01.17 15:55buy1550.10115.170.00115.57
3102006.01.17 15:57close1550.10115.380.00115.5718.205568.87
3112006.01.17 15:57buy1560.10115.400.00115.80
3122006.01.17 16:05t/p1560.10115.800.00115.8034.525603.39
3132006.01.17 16:05buy1570.10115.890.00116.29
3142006.01.17 16:06buy1580.20115.480.00115.88
3152006.01.17 16:10t/p1580.20115.880.00115.8869.025672.41
3162006.01.17 16:10close1570.10115.910.00116.291.735674.14
3172006.01.17 16:10buy1590.10115.760.00116.16
3182006.01.17 16:12close1590.10115.880.00116.1610.365684.50
3192006.01.17 16:12buy1600.10115.940.00116.34
3202006.01.17 16:20buy1610.20115.520.00115.92
3212006.01.17 19:54close1610.20115.810.00115.9250.085734.58
3222006.01.17 19:54close1600.10115.820.00116.34-10.365724.22
3232006.01.17 19:55buy1620.10115.620.00116.02
3242006.01.17 19:59close1620.10115.830.00116.0218.135742.35
3252006.01.17 20:00buy1630.10115.850.00116.25
3262006.01.17 20:31buy1640.20115.440.00115.84
3272006.01.17 23:39close1640.20115.620.00115.8431.145773.49
3282006.01.17 23:41close1630.10115.630.00116.25-19.035754.46
3292006.01.17 23:42buy1650.10115.650.00116.05
3302006.01.18 00:05close1650.10115.760.00116.0510.525764.98
3312006.01.18 00:09buy1660.10115.780.00116.18
3322006.01.18 02:15buy1670.20115.380.00115.78
3332006.01.18 03:28close1670.20115.550.00115.7829.425794.40
3342006.01.18 03:35close1660.10115.560.00116.18-19.045775.36
3352006.01.18 03:36buy1680.10115.600.00116.00
3362006.01.18 03:50close1680.10115.710.00116.009.515784.87
3372006.01.18 03:50buy1690.10115.700.00116.10
3382006.01.18 04:00close1690.10115.870.00116.1014.675799.54
3392006.01.18 04:00buy1700.10115.800.00116.20
3402006.01.18 08:00buy1710.20115.350.00115.75
3412006.01.18 08:02close1710.20115.550.00115.7534.625834.16
3422006.01.18 08:02close1700.10115.510.00116.20-25.115809.05
3432006.01.18 08:02buy1720.10115.560.00115.96
3442006.01.18 08:06buy1730.20115.160.00115.56
3452006.01.18 11:06close1730.20115.330.00115.5629.485838.53
3462006.01.18 11:06close1720.10115.310.00115.96-21.685816.85
3472006.01.18 11:06sell1740.10115.320.00114.92
3482006.01.18 11:40sell1750.20115.730.00115.33
3492006.01.18 11:54t/p1750.20115.330.00115.3369.375886.22
3502006.01.18 11:54close1740.10115.330.00114.92-0.875885.35
3512006.01.18 11:54sell1760.10115.190.00114.79
3522006.01.18 11:54close1760.10115.070.00114.7910.435895.78
3532006.01.18 11:55sell1770.10115.080.00114.68
3542006.01.18 11:55close1770.10114.970.00114.689.575905.35
3552006.01.18 11:55sell1780.10115.110.00114.71
3562006.01.18 11:57sell1790.20115.550.00115.15
3572006.01.18 11:58close1790.20115.360.00115.1532.945938.29
3582006.01.18 11:58close1780.10115.180.00114.71-6.085932.21
3592006.01.18 11:58sell1800.10115.170.00114.77
3602006.01.18 11:58close1800.10115.040.00114.7711.305943.51
3612006.01.18 11:58sell1810.10115.000.00114.60
3622006.01.18 12:10close1810.10114.890.00114.609.575953.08
3632006.01.18 12:11sell1820.10114.870.00114.47
3642006.01.18 19:24sell1830.20115.300.00114.90
3652006.01.19 09:33close1830.20115.120.00114.9029.915982.99
3662006.01.19 09:33close1820.10115.130.00114.47-23.265959.73
3672006.01.19 09:33sell1840.10115.090.00114.69
3682006.01.19 17:21close1840.10114.970.00114.6910.445970.17
3692006.01.19 17:21sell1850.10114.950.00114.55
3702006.01.19 22:27sell1860.20115.360.00114.96
3712006.01.20 09:06close1860.20115.180.00114.9629.906000.08
3722006.01.20 09:06close1850.10115.330.00114.55-33.635966.45
3732006.01.20 09:06sell1870.10115.250.00114.85
3742006.01.20 10:39sell1880.20115.650.00115.25
3752006.01.20 11:57close1880.20115.440.00115.2536.386002.83
3762006.01.20 11:57close1870.10115.450.00114.85-17.325985.51
3772006.01.20 11:58sell1890.10115.380.00114.98
3782006.01.20 12:05close1890.10115.260.00114.9810.415995.92
3792006.01.20 12:06sell1900.10115.240.00114.84
3802006.01.20 12:48close1900.10115.130.00114.849.556005.47
3812006.01.20 12:49sell1910.10115.110.00114.71
3822006.01.20 16:40close1910.10115.000.00114.719.576015.04
3832006.01.20 16:42sell1920.10114.980.00114.58
3842006.01.20 18:28sell1930.20115.450.00115.05
3852006.01.20 18:49close1930.20115.240.00115.0536.456051.49
3862006.01.20 18:49close1920.10115.280.00114.58-26.026025.47
3872006.01.20 18:49sell1940.10115.270.00114.87
3882006.01.23 00:10close1940.10115.140.00114.8710.616036.08
3892006.01.23 00:10sell1950.10115.140.00114.74
3902006.01.23 00:15close1950.10114.860.00114.7424.386060.46
3912006.01.23 00:15sell1960.10114.840.00114.44
3922006.01.23 00:35close1960.10114.730.00114.449.596070.05
3932006.01.23 00:36sell1970.10114.690.00114.29
3942006.01.23 00:59sell1980.20115.090.00114.69
3952006.01.23 01:26close1980.20114.900.00114.6933.076103.12
3962006.01.23 01:27close1970.10114.890.00114.29-17.416085.71
3972006.01.23 01:27sell1990.10114.840.00114.44
3982006.01.23 02:17sell2000.20115.250.00114.85
3992006.01.23 03:54close2000.20114.930.00114.8555.696141.40
4002006.01.23 03:55close1990.10114.900.00114.44-5.226136.18
4012006.01.23 03:55sell2010.10114.850.00114.45
4022006.01.23 04:05close2010.10114.730.00114.4510.466146.64
4032006.01.23 04:05sell2020.10114.710.00114.31
4042006.01.23 04:15close2020.10114.590.00114.3110.476157.11
4052006.01.23 04:15sell2030.10114.570.00114.17
4062006.01.23 08:09close2030.10114.460.00114.179.616166.72
4072006.01.23 08:09sell2040.10114.420.00114.02
4082006.01.23 08:30close2040.10114.290.00114.0211.376178.09
4092006.01.23 08:31sell2050.10114.250.00113.85
4102006.01.23 08:47sell2060.20114.670.00114.27
4112006.01.23 09:19close2060.20114.480.00114.2733.196211.28
4122006.01.23 09:19close2050.10114.460.00113.85-18.356192.93
4132006.01.23 09:19sell2070.10114.440.00114.04
4142006.01.23 11:56close2070.10114.330.00114.049.626202.55
4152006.01.23 11:56sell2080.10114.410.00114.01
4162006.01.23 12:00close2080.10114.250.00114.0114.006216.55
4172006.01.23 12:00sell2090.10114.210.00113.81
4182006.01.23 17:53sell2100.20114.610.00114.21
4192006.01.23 20:16close2100.20114.410.00114.2134.966251.51
4202006.01.23 20:16close2090.10114.420.00113.81-18.356233.16
4212006.01.23 20:16sell2110.10114.400.00114.00
4222006.01.24 05:42sell2120.20114.830.00114.43
4232006.01.24 07:34close2120.20114.640.00114.4333.156266.31
4242006.01.24 07:34close2110.10114.650.00114.00-22.496243.82
4252006.01.24 07:35sell2130.10114.630.00114.23
4262006.01.24 08:00close2130.10114.470.00114.2313.986257.80
4272006.01.24 08:00sell2140.10114.470.00114.07
4282006.01.25 01:01sell2150.20114.870.00114.47
4292006.01.25 08:17close2150.20114.680.00114.4733.146290.94
4302006.01.25 08:18close2140.10114.690.00114.07-21.226269.73
4312006.01.25 08:18buy2160.10114.710.00115.11
4322006.01.25 08:22close2160.10114.850.00115.1112.196281.92
4332006.01.25 08:22buy2170.10114.840.00115.24
4342006.01.25 08:30close2170.10114.960.00115.2410.446292.36
4352006.01.25 08:30buy2180.10115.010.00115.41
4362006.01.25 13:03close2180.10115.130.00115.4110.426302.78
4372006.01.25 13:03buy2190.10115.130.00115.53
4382006.01.25 14:55buy2200.20114.720.00115.12
4392006.01.25 15:54close2200.20114.920.00115.1234.816337.59
4402006.01.25 15:54close2190.10114.870.00115.53-22.636314.96
4412006.01.25 15:55buy2210.10114.920.00115.32
4422006.01.25 15:58close2210.10115.050.00115.3211.306326.26
4432006.01.25 15:58buy2220.10115.150.00115.55
4442006.01.25 16:15close2220.10115.260.00115.559.546335.80
4452006.01.25 16:15buy2230.10115.300.00115.70
4462006.01.25 16:21close2230.10115.410.00115.709.536345.33
4472006.01.25 16:21buy2240.10115.430.00115.83
4482006.01.25 16:41close2240.10115.550.00115.8310.396355.72
4492006.01.25 16:41buy2250.10115.590.00115.99
4502006.01.25 16:54close2250.10115.750.00115.9913.826369.54
4512006.01.25 16:54buy2260.10115.730.00116.13
4522006.01.25 16:56close2260.10115.880.00116.1312.946382.48
4532006.01.25 16:56buy2270.10115.920.00116.32
4542006.01.25 18:42buy2280.20115.500.00115.90
4552006.01.25 20:10close2280.20115.680.00115.9031.126413.60
4562006.01.25 20:11close2270.10115.690.00116.32-19.886393.72
4572006.01.25 20:12buy2290.10115.710.00116.11
4582006.01.25 20:51close2290.10115.820.00116.119.506403.22
4592006.01.25 20:51buy2300.10115.860.00116.26
4602006.01.26 12:30close2300.10116.020.00116.2614.136417.35
4612006.01.26 12:31buy2310.10116.030.00116.43
4622006.01.26 16:25close2310.10116.310.00116.4324.076441.42
4632006.01.26 16:25buy2320.10116.300.00116.70
4642006.01.26 16:48buy2330.20115.860.00116.26
4652006.01.26 17:31close2330.20116.060.00116.2634.466475.88
4662006.01.26 17:32close2320.10116.050.00116.70-21.546454.34
4672006.01.26 17:32buy2340.10116.060.00116.46
4682006.01.26 17:37close2340.10116.180.00116.4610.336464.67
4692006.01.26 17:37buy2350.10116.190.00116.59
4702006.01.26 19:37close2350.10116.310.00116.5910.326474.99
4712006.01.26 19:37buy2360.10116.350.00116.75
4722006.01.26 20:20close2360.10116.510.00116.7513.736488.72
4732006.01.26 20:21buy2370.10116.470.00116.87
4742006.01.27 12:02close2370.10116.580.00116.879.786498.49
4752006.01.27 12:02buy2380.10116.620.00117.02
4762006.01.27 15:37close2380.10116.740.00117.0210.286508.77
4772006.01.27 15:37buy2390.10116.740.00117.14
4782006.01.27 15:44close2390.10116.860.00117.1410.276519.04
4792006.01.27 15:44buy2400.10116.870.00117.27
4802006.01.27 15:56buy2410.20116.380.00116.78
4812006.01.27 15:58close2410.20116.670.00116.7849.716568.75
4822006.01.27 15:58close2400.10116.710.00117.27-13.716555.04
4832006.01.27 15:59buy2420.10116.680.00117.08
4842006.01.27 19:33close2420.10116.800.00117.0810.276565.31
4852006.01.27 19:33buy2430.10116.890.00117.29
4862006.01.27 19:34close2430.10117.050.00117.2913.676578.98
4872006.01.27 19:34buy2440.10117.240.00117.64
4882006.01.27 23:27close2440.10117.350.00117.649.376588.35
4892006.01.27 23:28buy2450.10117.370.00117.77
4902006.01.30 10:44close2450.10117.480.00117.779.706598.05
4912006.01.30 10:44buy2460.10117.500.00117.90
4922006.01.30 11:16close2460.10117.610.00117.909.356607.40
4932006.01.30 11:17buy2470.10117.630.00118.03
4942006.01.30 11:42close2470.10117.770.00118.0311.896619.29
4952006.01.30 11:42buy2480.10117.670.00118.07
4962006.01.30 11:48close2480.10117.780.00118.079.346628.63
4972006.01.30 11:49buy2490.10117.800.00118.20
4982006.01.31 08:32buy2500.20117.380.00117.78
4992006.01.31 11:29close2500.20117.560.00117.7830.626659.25
5002006.01.31 11:33close2490.10117.550.00118.20-20.936638.32
5012006.01.31 11:54sell2510.10117.560.00117.16
5022006.01.31 11:54close2510.10117.330.00117.1619.606657.92
5032006.01.31 11:54sell2520.10117.320.00116.92
5042006.01.31 11:59close2520.10117.150.00116.9214.516672.43
5052006.01.31 12:00sell2530.10117.110.00116.71
5062006.01.31 16:43close2530.10117.000.00116.719.406681.83
5072006.01.31 16:43sell2540.10116.980.00116.58
5082006.01.31 16:48close2540.10116.800.00116.5815.416697.24
5092006.01.31 16:48sell2550.10116.790.00116.39
5102006.01.31 17:57sell2560.20117.270.00116.87
5112006.01.31 19:55close2560.20117.030.00116.8741.026738.26
5122006.01.31 19:55close2550.10117.050.00116.39-22.216716.05
5132006.01.31 19:55sell2570.10116.980.00116.58
5142006.01.31 19:56close2570.10116.860.00116.5810.276726.32
5152006.01.31 19:56sell2580.10116.850.00116.45
5162006.01.31 22:55sell2590.20117.260.00116.86
5172006.02.01 04:35close2590.20117.080.00116.8626.686753.00
5182006.02.01 04:39close2580.10117.090.00116.45-22.546730.47
5192006.02.01 04:40sell2600.10117.050.00116.65
5202006.02.01 10:40sell2610.20117.480.00117.08
5212006.02.01 18:30sell2620.40117.900.00117.50
5222006.02.02 03:52sell2630.80118.310.00117.91
5232006.02.07 08:00t/p2630.80117.910.00117.91255.746986.21
5242006.02.07 08:00close2620.40117.640.00117.5077.567063.76
5252006.02.07 08:00close2610.20117.820.00117.08-63.157000.61
5262006.02.07 08:00close2600.10117.880.00116.65-73.126927.49
5272006.02.07 08:00sell2640.10117.770.00117.37
5282006.02.07 08:00sell2650.20118.190.00117.79
5292006.02.07 08:00sell2660.40118.590.00118.19
5302006.02.07 08:01t/p2650.20117.790.00117.7968.006995.49
5312006.02.07 08:01t/p2660.40118.190.00118.19136.017131.50
5322006.02.07 08:01close2640.10117.640.00117.3711.057142.55
5332006.02.07 08:01sell2670.10117.790.00117.39
5342006.02.07 08:01sell2680.20118.220.00117.82
5352006.02.07 08:02sell2690.40118.670.00118.27
5362006.02.07 08:03t/p2680.20117.820.00117.8268.007210.55
5372006.02.07 08:03t/p2690.40118.270.00118.27136.017346.56
5382006.02.07 08:03close2670.10117.640.00117.3912.757359.31
5392006.02.07 08:03sell2700.10117.790.00117.39
5402006.02.07 08:03sell2710.20118.220.00117.82
5412006.02.07 08:04sell2720.40118.670.00118.27
5422006.02.07 08:05t/p2710.20117.820.00117.8268.007427.31
5432006.02.07 08:05t/p2720.40118.270.00118.27136.017563.32
5442006.02.07 08:05close2700.10117.640.00117.3912.757576.07
5452006.02.07 08:05sell2730.10117.760.00117.36
5462006.02.07 08:06close2730.10117.640.00117.3610.207586.27
5472006.02.07 08:06sell2740.10117.640.00117.24
5482006.02.07 08:36sell2750.20118.070.00117.67
5492006.02.07 08:37close2750.20117.860.00117.6735.647621.91
5502006.02.07 08:37close2740.10117.910.00117.24-22.907599.01
5512006.02.07 08:37sell2760.10117.900.00117.50
5522006.02.07 08:56sell2770.20118.330.00117.93
5532006.02.07 09:36close2770.20118.150.00117.9330.477629.48
5542006.02.07 09:37close2760.10118.130.00117.50-19.477610.01
5552006.02.07 09:37sell2780.10118.080.00117.68
5562006.02.07 10:09sell2790.20118.480.00118.08
5572006.02.07 11:03sell2800.40118.910.00118.51
5582006.02.07 11:54t/p2790.20118.080.00118.0867.887677.89
5592006.02.07 11:54t/p2800.40118.510.00118.51135.757813.64
5602006.02.07 11:54close2780.10117.860.00117.6818.677832.31
5612006.02.07 11:54sell2810.10117.990.00117.59
5622006.02.07 11:55sell2820.20118.440.00118.04
5632006.02.07 11:55close2820.20118.210.00118.0438.917871.22
5642006.02.07 11:56close2810.10118.340.00117.59-29.587841.64
5652006.02.07 11:56sell2830.10118.290.00117.89
5662006.02.07 11:56sell2840.20118.750.00118.35
5672006.02.07 11:57t/p2830.10117.890.00117.8933.947875.58
5682006.02.07 11:57t/p2840.20118.350.00118.3567.887943.46
5692006.02.07 11:57sell2850.10117.830.00117.43
5702006.02.07 11:58sell2860.20118.330.00117.93
5712006.02.07 11:59t/p2860.20117.930.00117.9367.888011.34
5722006.02.07 11:59close2850.10117.860.00117.43-2.558008.79
5732006.02.07 12:00sell2870.10117.840.00117.44
5742006.02.08 00:00close2870.10117.580.00117.4420.078028.87
5752006.02.08 00:00sell2880.10117.540.00117.14
5762006.02.08 02:05sell2890.20117.950.00117.55
5772006.02.08 08:00close2890.20117.650.00117.5551.008079.87
5782006.02.08 08:00close2880.10117.780.00117.14-20.388059.49
5792006.02.08 08:00sell2900.10117.760.00117.36
5802006.02.08 08:02close2900.10117.650.00117.369.358068.84
5812006.02.08 08:02sell2910.10117.750.00117.35
5822006.02.08 12:20sell2920.20118.170.00117.77
5832006.02.08 17:39sell2930.40118.580.00118.18
5842006.02.09 00:48close2930.40118.310.00118.1888.588157.41
5852006.02.09 00:48close2920.20118.320.00117.77-26.718130.71
5862006.02.09 00:49close2910.10118.290.00117.35-46.338084.38
5872006.02.09 00:49sell2940.10118.290.00117.89
5882006.02.09 06:09sell2950.20118.700.00118.30
5892006.02.09 08:27close2950.20118.520.00118.3030.378114.75
5902006.02.09 08:28close2940.10118.530.00117.89-20.258094.50
5912006.02.09 08:28buy2960.10118.540.00118.94
5922006.02.09 09:22close2960.10118.660.00118.9410.118104.61
5932006.02.09 09:22buy2970.10118.700.00119.10
5942006.02.09 17:56close2970.10118.830.00119.1010.948115.55
5952006.02.09 17:56buy2980.10118.850.00119.25
5962006.02.10 04:00buy2990.20118.200.00118.60
5972006.02.10 04:01close2990.20118.520.00118.6054.008169.55
5982006.02.10 04:01close2980.10118.530.00119.25-26.668142.89
5992006.02.10 04:01sell3000.10118.490.00118.09
6002006.02.10 04:01close3000.10118.330.00118.0913.528156.41
6012006.02.10 04:01sell3010.10118.310.00117.91
6022006.02.10 04:02close3010.10118.200.00117.919.318165.72
6032006.02.10 04:02sell3020.10118.190.00117.79
6042006.02.10 04:10close3020.10118.070.00117.7910.168175.88
6052006.02.10 04:10sell3030.10118.100.00117.70
6062006.02.10 04:11close3030.10117.900.00117.7016.968192.84
6072006.02.10 04:11sell3040.10117.890.00117.49
6082006.02.10 04:30sell3050.20118.420.00118.02
6092006.02.10 04:33close3050.20118.160.00118.0244.018236.85
6102006.02.10 04:33close3040.10118.230.00117.49-28.768208.09
6112006.02.10 04:33sell3060.10118.180.00117.78
6122006.02.10 07:58close3060.10118.060.00117.7810.168218.25
6132006.02.10 07:58sell3070.10118.060.00117.66
6142006.02.10 08:05t/p3070.10117.660.00117.6634.058252.30
6152006.02.10 08:05sell3080.10117.460.00117.06
6162006.02.10 08:06sell3090.20117.950.00117.55
6172006.02.10 08:07close3090.20117.650.00117.5551.008303.30
6182006.02.10 08:07close3080.10117.660.00117.06-17.008286.30
6192006.02.10 08:07sell3100.10117.700.00117.30
6202006.02.10 08:09close3100.10117.490.00117.3017.878304.17
6212006.02.10 08:09sell3110.10117.350.00116.95
6222006.02.10 08:10sell3120.20117.790.00117.39
6232006.02.10 08:13close3120.20117.490.00117.3951.078355.24
6242006.02.10 08:13close3110.10117.380.00116.95-2.568352.68
6252006.02.10 08:13sell3130.10117.450.00117.05
6262006.02.10 08:25sell3140.20117.970.00117.57
6272006.02.10 11:54close3140.20117.740.00117.5739.078391.75
6282006.02.10 11:54close3130.10117.750.00117.05-25.488366.27
6292006.02.10 11:55sell3150.10117.730.00117.33
6302006.02.10 11:55close3150.10117.580.00117.3312.768379.03
6312006.02.10 11:56sell3160.10117.450.00117.05
6322006.02.10 11:56sell3170.20117.860.00117.46
6332006.02.10 11:59close3170.20117.480.00117.4664.698443.72
6342006.02.10 12:00close3160.10117.490.00117.05-3.408440.32
6352006.02.10 12:00sell3180.10116.990.00116.59
6362006.02.10 12:00sell3190.20117.440.00117.04
6372006.02.10 12:01close3190.20117.230.00117.0435.838476.15
6382006.02.10 12:01close3180.10117.290.00116.59-25.588450.57
6392006.02.10 12:01sell3200.10117.220.00116.82
6402006.02.10 12:02close3200.10117.020.00116.8217.098467.66
6412006.02.10 12:02sell3210.10117.070.00116.67
6422006.02.10 12:20sell3220.20117.470.00117.07
6432006.02.10 15:54close3220.20117.290.00117.0730.698498.35
6442006.02.10 15:55close3210.10117.300.00116.67-19.618478.74
6452006.02.10 15:55sell3230.10117.330.00116.93
6462006.02.10 15:56close3230.10117.060.00116.9323.078501.81
6472006.02.10 15:56sell3240.10117.120.00116.72
6482006.02.10 15:58sell3250.20117.540.00117.14
6492006.02.10 15:59t/p3250.20117.140.00117.1468.348570.15
6502006.02.10 15:59close3240.10117.060.00116.725.138575.28
6512006.02.10 16:00sell3260.10117.020.00116.62
6522006.02.10 16:06close3260.10116.910.00116.629.418584.69
6532006.02.10 16:06sell3270.10116.890.00116.49
6542006.02.10 16:35sell3280.20117.330.00116.93
6552006.02.10 17:23sell3290.40117.730.00117.33
6562006.02.10 18:17close3290.40117.470.00117.3388.538673.22
6572006.02.10 18:17close3280.20117.420.00116.93-15.338657.89
6582006.02.10 18:17close3270.10117.430.00116.49-45.988611.91
6592006.02.10 18:18sell3300.10117.410.00117.01
6602006.02.10 18:19close3300.10117.300.00117.019.388621.29
6612006.02.10 18:19sell3310.10117.210.00116.81
6622006.02.10 18:20sell3320.20117.670.00117.27
6632006.02.10 18:21close3320.20117.400.00117.2746.008667.29
6642006.02.10 18:21close3310.10117.410.00116.81-17.038650.26
6652006.02.10 18:21sell3330.10117.440.00117.04
6662006.02.10 18:22close3330.10117.220.00117.0418.778669.03
6672006.02.10 18:23sell3340.10117.200.00116.80
6682006.02.10 19:30sell3350.20117.610.00117.21
6692006.02.10 19:44close3350.20117.390.00117.2137.488706.51
6702006.02.10 19:45close3340.10117.320.00116.80-10.238696.28
6712006.02.10 19:45sell3360.10117.260.00116.86
6722006.02.10 19:49close3360.10117.110.00116.8612.818709.09
6732006.02.10 19:49sell3370.10117.120.00116.72
6742006.02.10 20:11sell3380.20117.540.00117.14
6752006.02.10 21:18sell3390.40117.950.00117.55
6762006.02.10 22:19close3390.40117.690.00117.5588.378797.46
6772006.02.10 22:22close3380.20117.700.00117.14-27.198770.27
6782006.02.10 22:23close3370.10117.760.00116.72-54.358715.92
6792006.02.10 22:23sell3400.10117.740.00117.34
6802006.02.10 23:49close3400.10117.580.00117.3413.618729.53
6812006.02.10 23:49sell3410.10117.490.00117.09
6822006.02.10 23:55sell3420.20117.890.00117.49
6832006.02.10 23:55close3420.20117.670.00117.4937.398766.92
6842006.02.10 23:56close3410.10117.680.00117.09-16.158750.77
6852006.02.10 23:56sell3430.10117.700.00117.30
6862006.02.13 03:45close3430.10117.590.00117.308.678759.44
6872006.02.13 03:46sell3440.10117.500.00117.10
6882006.02.13 04:26sell3450.20117.900.00117.50
6892006.02.13 07:39close3450.20117.720.00117.5030.588790.02
6902006.02.13 07:40close3440.10117.700.00117.10-16.998773.03
6912006.02.13 07:40sell3460.10117.660.00117.26
6922006.02.13 08:15sell3470.20118.060.00117.66
6932006.02.13 11:34close3470.20117.810.00117.6642.448815.47
6942006.02.13 11:34close3460.10117.830.00117.26-14.438801.04
6952006.02.13 11:34sell3480.10117.810.00117.41
6962006.02.13 12:56sell3490.20118.220.00117.82
6972006.02.13 15:29close3490.20118.030.00117.8232.208833.24
6982006.02.13 15:29close3480.10118.040.00117.41-19.488813.76
6992006.02.13 15:29buy3500.10118.070.00118.47
7002006.02.13 19:27buy3510.20117.650.00118.05
7012006.02.13 19:34close3510.20117.830.00118.0530.558844.31
7022006.02.13 19:34close3500.10117.790.00118.47-23.778820.54
7032006.02.13 19:34sell3520.10117.830.00117.43
7042006.02.13 19:59close3520.10117.710.00117.4310.198830.73
7052006.02.13 20:00sell3530.10117.690.00117.29
7062006.02.14 03:10close3530.10117.540.00117.2912.088842.81
7072006.02.14 03:10sell3540.10117.480.00117.08
7082006.02.14 03:19close3540.10117.370.00117.089.378852.18
7092006.02.14 03:19sell3550.10117.370.00116.97
7102006.02.14 10:58close3550.10117.250.00116.9710.238862.41
7112006.02.14 10:59sell3560.10117.240.00116.84
7122006.02.14 12:27sell3570.20117.640.00117.24
7132006.02.14 12:28close3570.20117.460.00117.2430.658893.06
7142006.02.14 12:28close3560.10117.510.00116.84-22.988870.08
7152006.02.14 12:28sell3580.10117.530.00117.13
7162006.02.14 13:24close3580.10117.400.00117.1311.078881.15
7172006.02.14 13:24sell3590.10117.310.00116.91
7182006.02.14 15:03close3590.10117.200.00116.919.398890.54
7192006.02.14 15:03sell3600.10117.190.00116.79
7202006.02.14 16:21sell3610.20117.590.00117.19
7212006.02.14 17:17close3610.20117.420.00117.1928.968919.50
7222006.02.14 17:17close3600.10117.430.00116.79-20.448899.06
7232006.02.14 17:17buy3620.10117.550.00117.95
7242006.02.15 00:15close3620.10117.660.00117.9510.378909.43
7252006.02.15 00:15buy3630.10117.700.00118.10
7262006.02.15 16:10buy3640.20117.300.00117.70
7272006.02.15 16:31close3640.20117.470.00117.7028.948938.37
7282006.02.15 16:31close3630.10117.460.00118.10-20.438917.94
7292006.02.15 16:31buy3650.10117.480.00117.88
7302006.02.15 16:35close3650.10117.690.00117.8817.848935.78
7312006.02.15 16:35buy3660.10117.630.00118.03
7322006.02.15 16:36t/p3660.10118.030.00118.0333.898969.67
7332006.02.15 16:36buy3670.10118.060.00118.46
7342006.02.15 16:38buy3680.20117.630.00118.03
7352006.02.15 16:39t/p3680.20118.030.00118.0367.789037.45
7362006.02.15 16:39close3670.10118.030.00118.46-2.549034.91
7372006.02.15 16:39buy3690.10118.000.00118.40
7382006.02.15 16:41buy3700.20117.600.00118.00
7392006.02.15 16:42close3700.20117.780.00118.0030.579065.48
7402006.02.15 16:42close3690.10117.750.00118.40-21.239044.25
7412006.02.15 16:42buy3710.10117.680.00118.08
7422006.02.15 16:43close3710.10118.030.00118.0829.659073.90
7432006.02.15 16:43buy3720.10117.990.00118.39
7442006.02.15 16:43close3720.10118.100.00118.399.319083.21
7452006.02.15 16:43buy3730.10118.080.00118.48
7462006.02.15 16:44buy3740.20117.600.00118.00
7472006.02.15 16:46buy3750.40117.190.00117.59
7482006.02.15 18:25buy3760.80116.770.00117.17
7492006.02.15 18:48close3760.80117.130.00117.17245.889329.09
7502006.02.15 18:48close3750.40117.140.00117.59-17.079312.02
7512006.02.15 18:48close3740.20117.130.00118.00-80.259231.77
7522006.02.15 18:48close3730.10117.100.00118.48-83.699148.08
7532006.02.15 18:48sell3770.10117.110.00116.71
7542006.02.15 19:08close3770.10116.950.00116.7113.689161.76
7552006.02.15 19:08sell3780.10117.000.00116.60
7562006.02.15 19:14close3780.10116.890.00116.609.419171.17
7572006.02.15 19:14sell3790.10116.870.00116.47
7582006.02.15 19:54sell3800.20117.320.00116.92
7592006.02.15 19:55sell3810.40117.760.00117.36
7602006.02.15 19:55close3810.40117.420.00117.36115.829286.99
7612006.02.15 19:55close3800.20117.180.00116.9223.899310.88
7622006.02.15 19:55close3790.10116.980.00116.47-9.409301.48
7632006.02.15 19:56sell3820.10117.170.00116.77
7642006.02.15 19:57sell3830.20117.810.00117.41
7652006.02.15 19:57t/p3830.20117.410.00117.4168.179369.65
7662006.02.15 19:57close3820.10117.350.00116.77-15.349354.31
7672006.02.15 19:57sell3840.10117.340.00116.94
7682006.02.15 19:58sell3850.20117.760.00117.36
7692006.02.15 19:58close3850.20117.420.00117.3657.919412.22
7702006.02.15 19:58close3840.10117.180.00116.9413.659425.87
7712006.02.15 19:59sell3860.10116.950.00116.55
7722006.02.15 19:59sell3870.20117.360.00116.96
7732006.02.15 19:59sell3880.40117.920.00117.52
7742006.02.16 21:47close3880.40117.570.00117.52116.379542.23
7752006.02.16 21:47close3870.20117.560.00116.96-35.399506.85
7762006.02.16 21:48close3860.10117.580.00116.55-54.269452.59
7772006.02.16 21:48sell3890.10117.540.00117.14
7782006.02.17 00:00sell3900.20118.180.00117.78
7792006.02.17 00:00close3900.20117.860.00117.7854.309506.89
7802006.02.17 00:00close3890.10117.870.00117.14-28.689478.21
7812006.02.17 00:00buy3910.10117.950.00118.35
7822006.02.17 00:00close3910.10118.080.00118.3511.019489.22
7832006.02.17 00:00buy3920.10118.080.00118.48
7842006.02.17 00:01buy3930.20117.610.00118.01
7852006.02.17 00:01close3930.20117.850.00118.0140.739529.95
7862006.02.17 00:01close3920.10117.790.00118.48-24.629505.33
7872006.02.17 00:01buy3940.10117.890.00118.29
7882006.02.17 00:03close3940.10118.180.00118.2924.549529.87
7892006.02.17 00:03buy3950.10117.860.00118.26
7902006.02.17 00:03close3950.10117.990.00118.2611.029540.89
7912006.02.17 00:03buy3960.10118.110.00118.51
7922006.02.17 00:04buy3970.20117.610.00118.01
7932006.02.17 00:04close3970.20117.850.00118.0140.739581.62
7942006.02.17 00:04close3960.10117.790.00118.51-27.179554.45
7952006.02.17 00:04buy3980.10117.890.00118.29
7962006.02.17 00:05close3980.10118.180.00118.2924.549578.99
7972006.02.17 00:05buy3990.10117.820.00118.22
7982006.02.17 00:07close3990.10117.950.00118.2211.029590.01
7992006.02.17 00:07buy4000.10117.960.00118.36
8002006.02.17 00:07close4000.10118.180.00118.3618.629608.63
8012006.02.17 00:07buy4010.10117.920.00118.32
8022006.02.17 00:08close4010.10118.100.00118.3215.249623.87
8032006.02.17 00:08buy4020.10118.100.00118.50
8042006.02.17 01:37buy4030.20117.660.00118.06
8052006.02.17 03:54close4030.20117.950.00118.0649.179673.04
8062006.02.17 03:54close4020.10117.980.00118.50-10.179662.87
8072006.02.17 03:54buy4040.10117.990.00118.39
8082006.02.17 03:55close4040.10118.170.00118.3915.239678.10
8092006.02.17 03:55buy4050.10117.960.00118.36
8102006.02.17 03:56close4050.10118.100.00118.3611.859689.95
8112006.02.17 03:56buy4060.10118.110.00118.51
8122006.02.17 04:45close4060.10118.220.00118.519.309699.25
8132006.02.17 04:45buy4070.10118.240.00118.64
8142006.02.17 09:10close4070.10118.350.00118.649.299708.54
8152006.02.17 09:10buy4080.10118.400.00118.80
8162006.02.17 09:28buy4090.20117.980.00118.38
8172006.02.17 11:54close4090.20118.170.00118.3832.169740.70
8182006.02.17 11:54close4080.10118.160.00118.80-20.319720.39
8192006.02.17 11:54buy4100.10118.210.00118.61
8202006.02.17 12:00close4100.10118.340.00118.6110.999731.38
8212006.02.17 12:00buy4110.10118.360.00118.76
8222006.02.17 12:28close4110.10118.470.00118.769.299740.67
8232006.02.17 12:28buy4120.10118.540.00118.94
8242006.02.17 12:33close4120.10118.650.00118.949.279749.94
8252006.02.17 12:33buy4130.10118.660.00119.06
8262006.02.17 13:01close4130.10118.780.00119.0610.109760.04
8272006.02.17 13:02buy4140.10118.800.00119.20
8282006.02.17 13:19buy4150.20118.380.00118.78
8292006.02.17 15:56close4150.20118.560.00118.7830.369790.40
8302006.02.17 15:56close4140.10118.570.00119.20-19.409771.00
8312006.02.17 15:56buy4160.10118.550.00118.95
8322006.02.17 16:26close4160.10118.660.00118.959.279780.27
8332006.02.17 16:26buy4170.10118.680.00119.08
8342006.02.17 17:21buy4180.20118.260.00118.66
8352006.02.17 17:33close4180.20118.440.00118.6630.409810.67
8362006.02.17 17:33close4170.10118.400.00119.08-23.659787.02
8372006.02.17 17:33buy4190.10118.480.00118.88
8382006.02.17 19:42close4190.10118.590.00118.889.289796.30
8392006.02.17 19:42buy4200.10118.590.00118.99
8402006.02.17 21:16buy4210.20118.140.00118.54
8412006.02.21 00:15close4210.20118.380.00118.5441.919838.21
8422006.02.21 00:15close4200.10118.390.00118.99-16.219821.99
8432006.02.21 00:16buy4220.10118.460.00118.86
8442006.02.21 04:15close4220.10118.580.00118.8610.129832.11
8452006.02.21 04:15buy4230.10118.640.00119.04
8462006.02.21 08:10close4230.10118.750.00119.049.269841.37
8472006.02.21 08:10buy4240.10118.770.00119.17
8482006.02.21 12:00close4240.10118.910.00119.1711.779853.14
8492006.02.21 12:00buy4250.10118.950.00119.35
8502006.02.22 00:05buy4260.20118.520.00118.92
8512006.02.22 02:46close4260.20118.700.00118.9230.339883.47
8522006.02.22 02:47close4250.10118.680.00119.35-21.739861.74
8532006.02.22 02:47buy4270.10118.700.00119.10
8542006.02.22 03:40close4270.10118.810.00119.109.269871.00
8552006.02.22 03:40buy4280.10118.860.00119.26
8562006.02.22 04:00buy4290.20118.450.00118.85
8572006.02.22 07:34close4290.20118.630.00118.8530.359901.35
8582006.02.22 07:34close4280.10118.620.00119.26-20.239881.12
8592006.02.22 07:35sell4300.10118.610.00118.21
8602006.02.22 12:00close4300.10118.420.00118.2116.049897.16
8612006.02.22 12:00sell4310.10118.500.00118.10
8622006.02.22 12:00close4310.10118.380.00118.1010.149907.30
8632006.02.22 12:00sell4320.10118.370.00117.97
8642006.02.22 14:28sell4330.20118.780.00118.38
8652006.02.22 15:54close4330.20118.470.00118.3852.339959.63
8662006.02.22 15:54close4320.10118.440.00117.97-5.919953.72
8672006.02.22 15:55sell4340.10118.430.00118.03
8682006.02.23 00:30close4340.10118.310.00118.039.469963.18
8692006.02.23 00:31sell4350.10118.290.00117.89
8702006.02.23 04:11close4350.10118.160.00117.8911.009974.18
8712006.02.23 04:11sell4360.10118.050.00117.65
8722006.02.23 04:20close4360.10117.940.00117.659.339983.51
8732006.02.23 04:20sell4370.10117.930.00117.53
8742006.02.23 04:22close4370.10117.800.00117.5311.049994.55
8752006.02.23 04:22sell4380.10117.790.00117.39
8762006.02.23 04:25close4380.10117.680.00117.399.3510003.90
8772006.02.23 04:25sell4390.10117.630.00117.23
8782006.02.23 05:11sell4400.20118.080.00117.68
8792006.02.23 05:13close4400.20117.810.00117.6845.8410049.74
8802006.02.23 05:13close4390.10117.770.00117.23-11.8910037.85
8812006.02.23 05:13sell4410.10117.770.00117.37
8822006.02.23 05:16sell4420.20118.220.00117.82
8832006.02.23 05:47close4420.20117.970.00117.8242.3810080.23
8842006.02.23 05:47close4410.10117.990.00117.37-18.6510061.58
8852006.02.23 05:47sell4430.10117.860.00117.46
8862006.02.23 05:51sell4440.20118.280.00117.88
8872006.02.23 05:52t/p4440.20117.880.00117.8867.8810129.46
8882006.02.23 05:52close4430.10117.860.00117.460.0010129.46
8892006.02.23 05:52sell4450.10118.270.00117.87
8902006.02.23 05:52close4450.10118.120.00117.8712.7010142.16
8912006.02.23 05:53sell4460.10118.060.00117.66
8922006.02.23 05:53close4460.10117.890.00117.6614.4210156.58
8932006.02.23 05:53sell4470.10117.830.00117.43
8942006.02.23 05:55sell4480.20118.250.00117.85
8952006.02.23 07:54close4480.20117.980.00117.8545.7710202.35
8962006.02.23 07:54close4470.10117.770.00117.435.0910207.44
8972006.02.23 07:54sell4490.10118.040.00117.64
8982006.02.23 07:57close4490.10117.820.00117.6418.6710226.11
8992006.02.23 07:58sell4500.10117.830.00117.43
9002006.02.23 07:58close4500.10117.710.00117.4310.1910236.30
9012006.02.23 07:58sell4510.10117.630.00117.23
9022006.02.23 08:05close4510.10117.390.00117.2320.4410256.74
9032006.02.23 08:05sell4520.10117.340.00116.94
9042006.02.23 08:17close4520.10117.200.00116.9411.9510268.69
9052006.02.23 08:17sell4530.10117.160.00116.76
9062006.02.23 09:32sell4540.20117.570.00117.17
9072006.02.23 09:44close4540.20117.340.00117.1739.2010307.89
9082006.02.23 09:44close4530.10117.350.00116.76-16.1910291.70
9092006.02.23 09:44sell4550.10117.260.00116.86
9102006.02.23 12:00close4550.10117.080.00116.8615.3710307.07
9112006.02.23 12:00sell4560.10117.060.00116.66
9122006.02.23 12:11close4560.10116.930.00116.6611.1210318.19
9132006.02.23 12:11sell4570.10116.910.00116.51
9142006.02.23 18:49sell4580.20117.310.00116.91
9152006.02.23 19:44close4580.20116.980.00116.9156.4210374.61
9162006.02.23 19:44close4570.10117.060.00116.51-12.8110361.80
9172006.02.23 19:44sell4590.10117.020.00116.62
9182006.02.23 19:49close4590.10116.860.00116.6213.6910375.49
9192006.02.23 19:49sell4600.10116.820.00116.42
9202006.02.24 03:44close4600.10116.690.00116.4210.4610385.96
9212006.02.24 03:44sell4610.10116.650.00116.25
9222006.02.24 03:47close4610.10116.510.00116.2512.0210397.98
9232006.02.24 03:48sell4620.10116.410.00116.01
9242006.02.24 09:02sell4630.20116.830.00116.43
9252006.02.24 11:32close4630.20116.650.00116.4330.8610428.84
9262006.02.24 11:33close4620.10116.640.00116.01-19.7210409.12
9272006.02.24 11:33sell4640.10116.590.00116.19
9282006.02.24 17:22sell4650.20117.000.00116.60
9292006.02.24 19:17close4650.20116.810.00116.6032.5310441.65
9302006.02.24 19:17close4640.10116.820.00116.19-19.6910421.96
9312006.02.24 19:17sell4660.10116.850.00116.45
9322006.02.24 19:24close4660.10116.730.00116.4510.2810432.24
9332006.02.24 19:25sell4670.10116.710.00116.31
9342006.02.27 01:14sell4680.20117.110.00116.71
9352006.02.27 03:09close4680.20116.840.00116.7146.2210478.46
9362006.02.27 03:09close4670.10116.750.00116.31-4.1110474.35
9372006.02.27 03:09sell4690.10116.650.00116.25
9382006.02.27 03:14close4690.10116.540.00116.259.4410483.79
9392006.02.27 03:14sell4700.10116.540.00116.14
9402006.02.27 03:15close4700.10116.400.00116.1412.0310495.82
9412006.02.27 03:15sell4710.10116.300.00115.90
9422006.02.27 03:29close4710.10116.060.00115.9020.6810516.50
9432006.02.27 03:29sell4720.10116.240.00115.84
9442006.02.27 03:32close4720.10116.090.00115.8412.9210529.42
9452006.02.27 03:32sell4730.10115.910.00115.51
9462006.02.27 03:32close4730.10115.700.00115.5118.1510547.57
9472006.02.27 03:33sell4740.10115.710.00115.31
9482006.02.27 03:33sell4750.20116.150.00115.75
9492006.02.27 03:34t/p4750.20115.750.00115.7569.1410616.71
9502006.02.27 03:49sell4760.20116.180.00115.78
9512006.02.27 03:55close4760.20115.970.00115.7836.2210652.93
9522006.02.27 03:55close4740.10115.910.00115.31-17.2510635.68
9532006.02.27 03:55sell4770.10115.920.00115.52
9542006.02.28 01:39sell4780.20116.330.00115.93
9552006.02.28 02:33close4780.20116.140.00115.9332.7210668.40
9562006.02.28 02:33close4770.10116.150.00115.52-20.4810647.92
9572006.02.28 02:34buy4790.10116.160.00116.56
9582006.02.28 03:54close4790.10116.270.00116.569.4610657.38
9592006.02.28 03:55buy4800.10116.290.00116.69
9602006.02.28 04:36close4800.10116.420.00116.6911.1710668.55
9612006.02.28 04:36buy4810.10116.460.00116.86
9622006.02.28 15:14buy4820.20116.050.00116.45
9632006.03.01 02:13buy4830.40115.640.00116.04
9642006.03.01 08:00close4830.40115.900.00116.0489.7310758.28
9652006.03.01 08:00close4820.20115.880.00116.45-27.3010730.97
9662006.03.01 08:00close4810.10115.870.00116.86-49.9010681.07
9672006.03.01 08:00buy4840.10115.910.00116.31
9682006.03.01 12:53close4840.10116.130.00116.3118.9410700.01
9692006.03.01 12:53buy4850.10116.150.00116.55
9702006.03.01 12:58close4850.10116.260.00116.559.4610709.47
9712006.03.01 12:59buy4860.10116.280.00116.68
9722006.03.01 13:15buy4870.20115.880.00116.28
9732006.03.01 13:15close4870.20116.080.00116.2834.4610743.93
9742006.03.01 13:15close4860.10116.070.00116.68-18.0910725.84
9752006.03.01 13:16buy4880.10116.090.00116.49
9762006.03.01 13:21close4880.10116.220.00116.4911.1910737.03
9772006.03.01 13:21buy4890.10116.240.00116.64
9782006.03.01 13:52buy4900.20115.830.00116.23
9792006.03.01 16:46close4900.20116.150.00116.2355.1010792.13
9802006.03.01 16:47close4890.10116.170.00116.64-6.0310786.10
9812006.03.01 16:47buy4910.10116.220.00116.62
9822006.03.01 17:42buy4920.20115.810.00116.21
9832006.03.01 19:54close4920.20116.060.00116.2143.0810829.18
9842006.03.01 19:54close4910.10116.070.00116.62-12.9210816.26
9852006.03.01 19:54buy4930.10116.060.00116.46
9862006.03.01 20:33close4930.10116.180.00116.4610.3310826.59
9872006.03.01 20:33buy4940.10116.220.00116.62
9882006.03.02 04:36close4940.10116.340.00116.6210.6510837.24
9892006.03.02 04:40buy4950.10116.380.00116.78
9902006.03.02 18:07buy4960.20115.960.00116.36
9912006.03.03 00:05t/p4960.20116.360.00116.3669.3810906.62
9922006.03.03 00:05close4950.10116.440.00116.785.4910912.11
9932006.03.03 00:05buy4970.10116.430.00116.83
9942006.03.03 00:06buy4980.20115.920.00116.32
9952006.03.03 00:08t/p4980.20116.320.00116.3268.7010980.81
9962006.03.03 00:08close4970.10116.440.00116.830.8610981.67
9972006.03.03 00:08buy4990.10116.510.00116.91
9982006.03.03 00:18close4990.10116.630.00116.9110.2910991.96
9992006.03.03 00:18buy5000.10116.650.00117.05
10002006.03.03 00:25buy5010.20115.970.00116.37
10012006.03.03 00:26close5010.20116.360.00116.3767.0311058.99
10022006.03.03 00:27close5000.10116.400.00117.05-21.4811037.51
10032006.03.03 00:27buy5020.10116.440.00116.84
10042006.03.03 00:28buy5030.20116.020.00116.42
10052006.03.03 00:31close5030.20116.210.00116.4232.7011070.21
10062006.03.03 00:31close5020.10116.230.00116.84-18.0711052.14
10072006.03.03 00:31buy5040.10116.270.00116.67
10082006.03.03 00:36close5040.10116.570.00116.6725.7411077.88
10092006.03.03 00:36buy5050.10116.620.00117.02
10102006.03.03 00:40buy5060.20115.960.00116.36
10112006.03.03 00:40t/p5060.20116.360.00116.3668.6511146.53
10122006.03.03 00:42buy5070.20116.160.00116.56
10132006.03.03 00:44close5070.20116.530.00116.5663.5011210.03
10142006.03.03 00:44close5050.10116.590.00117.02-2.5711207.46
10152006.03.03 00:45buy5080.10116.630.00117.03
10162006.03.03 00:45buy5090.20115.870.00116.27
10172006.03.03 03:54t/p5090.20116.270.00116.2768.7911276.25
10182006.03.03 03:54close5080.10116.300.00117.03-28.3711247.88
10192006.03.03 03:54buy5100.10116.280.00116.68
10202006.03.03 03:55buy5110.20115.810.00116.21
10212006.03.03 03:57t/p5110.20116.210.00116.2168.7911316.67
10222006.03.03 03:57close5100.10116.290.00116.680.8611317.53
10232006.03.03 03:57buy5120.10116.380.00116.78
10242006.03.03 03:58buy5130.20115.910.00116.31
10252006.03.03 03:59t/p5130.20116.310.00116.3168.7511386.28
10262006.03.03 08:00close5120.10116.510.00116.7811.1611397.44
10272006.03.03 08:00buy5140.10116.520.00116.92
10282006.03.03 16:00close5140.10116.770.00116.9221.4111418.85
10292006.03.03 16:00buy5150.10116.760.00117.16
10302006.03.03 16:01buy5160.20116.350.00116.75
10312006.03.03 16:02t/p5160.20116.750.00116.7568.5111487.36
10322006.03.03 16:02close5150.10116.770.00117.160.8611488.22
10332006.03.03 16:02buy5170.10116.760.00117.16
10342006.03.03 16:03buy5180.20116.350.00116.75
10352006.03.03 16:05t/p5180.20116.750.00116.7568.5011556.72
10362006.03.03 16:05close5170.10116.780.00117.161.7111558.43
10372006.03.03 16:05buy5190.10116.770.00117.17
10382006.03.03 17:37buy5200.20116.340.00116.74
10392006.03.06 00:05close5200.20116.530.00116.7433.2911591.72
10402006.03.06 00:05close5190.10116.500.00117.17-22.8411568.88
10412006.03.06 00:06buy5210.10116.540.00116.94
10422006.03.06 01:26buy5220.20116.060.00116.46
10432006.03.06 03:54close5220.20116.410.00116.4660.1311629.01
10442006.03.06 03:55close5210.10116.420.00116.94-10.3111618.70
10452006.03.06 03:55buy5230.10116.430.00116.83
10462006.03.06 04:00t/p5230.10116.830.00116.8334.1411652.84
10472006.03.06 04:00buy5240.10117.180.00117.58
10482006.03.06 04:00buy5250.20116.750.00117.15
10492006.03.06 04:03t/p5250.20117.150.00117.1568.2911721.13
10502006.03.06 04:03close5240.10117.150.00117.58-2.5611718.57
10512006.03.06 04:03buy5260.10117.100.00117.50
10522006.03.06 04:03buy5270.20116.660.00117.06
10532006.03.06 04:05t/p5270.20117.060.00117.0668.2911786.86
10542006.03.06 04:05close5260.10117.150.00117.504.2711791.13
10552006.03.06 04:05buy5280.10116.500.00116.90
10562006.03.06 04:07close5280.10116.620.00116.9010.2911801.42
10572006.03.06 04:07buy5290.10116.620.00117.02
10582006.03.06 04:07t/p5290.10117.020.00117.0234.1411835.56
10592006.03.06 04:07buy5300.10117.180.00117.58
10602006.03.06 04:08buy5310.20116.750.00117.15
10612006.03.06 07:54close5310.20116.950.00117.1534.2011869.76
10622006.03.06 07:54close5300.10116.810.00117.58-31.6811838.08
10632006.03.06 07:55buy5320.10116.760.00117.16
10642006.03.06 07:59close5320.10117.030.00117.1623.0711861.15
10652006.03.06 08:00buy5330.10117.050.00117.45
10662006.03.06 12:00t/p5330.10117.450.00117.4534.0411895.19
10672006.03.06 12:00buy5340.10117.530.00117.93
10682006.03.06 12:01buy5350.20117.010.00117.41
10692006.03.06 12:03t/p5350.20117.410.00117.4168.0911963.28
10702006.03.06 12:03close5340.10117.500.00117.93-2.5511960.73
10712006.03.06 12:03buy5360.10117.490.00117.89
10722006.03.06 12:04buy5370.20117.010.00117.41
10732006.03.06 12:05t/p5370.20117.410.00117.4168.0912028.82
10742006.03.06 12:05close5360.10117.500.00117.890.8512029.67
10752006.03.06 12:05buy5380.10117.540.00117.94
10762006.03.06 12:11buy5390.20117.010.00117.41
10772006.03.06 15:55t/p5390.20117.410.00117.4168.1012097.77
10782006.03.06 15:55close5380.10117.470.00117.94-5.9612091.81
10792006.03.06 15:55buy5400.10117.460.00117.86
10802006.03.06 15:57buy5410.20117.000.00117.40
10812006.03.06 15:59t/p5410.20117.400.00117.4068.1012159.91
10822006.03.06 15:59close5400.10117.470.00117.860.8512160.76
10832006.03.06 16:00buy5420.10117.480.00117.88
10842006.03.06 16:00close5420.10117.670.00117.8816.1512176.91
10852006.03.06 16:00buy5430.10117.680.00118.08
10862006.03.07 11:35close5430.10117.790.00118.089.6812186.59
10872006.03.07 11:35buy5440.10117.810.00118.21
10882006.03.07 11:39close5440.10117.930.00118.2110.1812196.77
10892006.03.07 11:39buy5450.10117.950.00118.35
10902006.03.07 16:35buy5460.20117.540.00117.94
10912006.03.07 19:17close5460.20117.720.00117.9430.5812227.35
10922006.03.07 19:17close5450.10117.730.00118.35-18.6912208.66
10932006.03.07 19:17buy5470.10117.720.00118.12
10942006.03.07 19:34close5470.10117.830.00118.129.3412218.00
10952006.03.07 19:35buy5480.10117.850.00118.25
10962006.03.08 00:28buy5490.20117.390.00117.79
10972006.03.08 00:34close5490.20117.600.00117.7935.7112253.71
10982006.03.08 00:34close5480.10117.590.00118.25-21.0912232.61
10992006.03.08 00:34sell5500.10117.450.00117.05
11002006.03.08 01:33close5500.10117.340.00117.059.3712241.98
11012006.03.08 01:33sell5510.10117.330.00116.93
11022006.03.08 02:15sell5520.20117.730.00117.33
11032006.03.08 02:22close5520.20117.520.00117.3335.7412277.72
11042006.03.08 02:23close5510.10117.430.00116.93-8.5212269.20
11052006.03.08 02:23sell5530.10117.430.00117.03
11062006.03.08 03:04sell5540.20117.840.00117.44
11072006.03.08 03:54close5540.20117.450.00117.4466.4112335.61
11082006.03.08 03:54close5530.10117.460.00117.03-2.5512333.06
11092006.03.08 03:55sell5550.10117.420.00117.02
11102006.03.08 14:59sell5560.20117.850.00117.45
11112006.03.09 01:02close5560.20117.660.00117.4530.9412364.01
11122006.03.09 01:02close5550.10117.710.00117.02-25.3212338.69
11132006.03.09 01:02sell5570.10117.690.00117.29
11142006.03.09 04:46close5570.10117.580.00117.299.3612348.05
11152006.03.09 04:48sell5580.10117.560.00117.16
11162006.03.09 06:29sell5590.20118.000.00117.60
11172006.03.09 08:35t/p5590.20117.600.00117.6068.1012416.15
11182006.03.09 08:35close5580.10117.470.00117.167.6612423.81
11192006.03.09 08:35sell5600.10117.420.00117.02
11202006.03.09 08:37sell5610.20117.940.00117.54
11212006.03.09 08:39close5610.20117.590.00117.5459.5312483.34
11222006.03.09 08:39close5600.10117.610.00117.02-16.1612467.18
11232006.03.09 08:39sell5620.10117.560.00117.16
11242006.03.09 08:39close5620.10117.450.00117.169.3712476.55
11252006.03.09 08:39sell5630.10117.460.00117.06
11262006.03.09 08:52close5630.10117.350.00117.069.3712485.92
11272006.03.09 08:52sell5640.10117.330.00116.93
11282006.03.09 09:06sell5650.20117.850.00117.45
11292006.03.09 09:08close5650.20117.550.00117.4551.0412536.96
11302006.03.09 09:08close5640.10117.570.00116.93-20.4112516.55
11312006.03.09 09:08sell5660.10117.520.00117.12
11322006.03.09 09:10sell5670.20118.010.00117.61
11332006.03.09 09:44close5670.20117.760.00117.6142.4612559.01
11342006.03.09 09:44close5660.10117.770.00117.12-21.2312537.78
11352006.03.09 09:44sell5680.10117.730.00117.33
11362006.03.09 09:47sell5690.20118.190.00117.79
11372006.03.09 09:48t/p5690.20117.790.00117.7967.9312605.71
11382006.03.09 09:48close5680.10117.770.00117.33-3.4012602.31
11392006.03.09 09:48sell5700.10117.750.00117.35
11402006.03.09 09:50sell5710.20118.150.00117.75
11412006.03.09 11:54close5710.20117.960.00117.7532.2112634.52
11422006.03.09 11:54close5700.10118.160.00117.35-34.7012599.82
11432006.03.09 11:54buy5720.10118.210.00118.61
11442006.03.09 11:56buy5730.20117.630.00118.03
11452006.03.09 11:58close5730.20117.960.00118.0355.9512655.77
11462006.03.09 11:58close5720.10117.930.00118.61-23.7412632.03
11472006.03.09 11:58buy5740.10118.160.00118.56
11482006.03.09 11:59close5740.10118.280.00118.5610.1512642.18
11492006.03.09 11:59sell5750.10117.460.00117.06
11502006.03.09 12:00close5750.10117.350.00117.069.3712651.55
11512006.03.09 12:00sell5760.10117.270.00116.87
11522006.03.09 12:30close5760.10117.160.00116.879.3912660.94
11532006.03.09 12:30sell5770.10117.120.00116.72
11542006.03.09 15:17sell5780.20117.530.00117.13
11552006.03.09 18:43sell5790.40117.950.00117.55
11562006.03.09 20:03sell5800.80118.360.00117.96
11572006.03.10 02:25close5800.80118.050.00117.96204.6512865.59
11582006.03.10 02:25close5790.40118.060.00117.55-39.9812825.61
11592006.03.10 02:25close5780.20118.070.00117.13-92.8312732.78
11602006.03.10 02:26close5770.10118.080.00116.72-81.9812650.80
11612006.03.10 02:26sell5810.10118.040.00117.64
11622006.03.10 03:02sell5820.20118.450.00118.05
11632006.03.10 03:27close5820.20118.270.00118.0530.4412681.24
11642006.03.10 03:27close5810.10118.250.00117.64-17.7612663.48
11652006.03.10 03:27buy5830.10118.230.00118.63
11662006.03.10 03:38close5830.10118.340.00118.639.3012672.78
11672006.03.10 03:39buy5840.10118.360.00118.76
11682006.03.10 04:20close5840.10118.470.00118.769.2912682.07
11692006.03.10 04:20buy5850.10118.510.00118.91
11702006.03.10 06:45close5850.10118.620.00118.919.2712691.34
11712006.03.10 06:45buy5860.10118.660.00119.06
11722006.03.10 09:06buy5870.20118.250.00118.65
11732006.03.10 15:25close5870.20118.430.00118.6530.4012721.74
11742006.03.10 15:26close5860.10118.440.00119.06-18.5712703.17
11752006.03.10 15:26buy5880.10118.460.00118.86
11762006.03.10 15:33close5880.10118.570.00118.869.2812712.45
11772006.03.10 15:33buy5890.10118.620.00119.02
11782006.03.10 15:49close5890.10118.730.00119.029.2612721.71
11792006.03.10 15:49buy5900.10118.770.00119.17
11802006.03.10 16:29close5900.10118.880.00119.179.2512730.96
11812006.03.10 16:29buy5910.10118.900.00119.30
11822006.03.10 16:37close5910.10119.010.00119.309.2412740.20
11832006.03.10 16:37buy5920.10119.060.00119.46
11842006.03.13 15:56close5920.10119.170.00119.469.5712749.77
11852006.03.13 15:56buy5930.10119.210.00119.61
11862006.03.13 22:33buy5940.20118.810.00119.21
11872006.03.14 03:06buy5950.40118.410.00118.81
11882006.03.14 05:45close5950.40118.660.00118.8184.2712834.04
11892006.03.14 05:46close5940.20118.650.00119.21-26.2912807.75
11902006.03.14 05:46close5930.10118.640.00119.61-47.7012760.05
11912006.03.14 05:46sell5960.10118.650.00118.25
11922006.03.14 06:03close5960.10118.540.00118.259.2812769.33
11932006.03.14 06:03sell5970.10118.530.00118.13
11942006.03.14 09:06close5970.10118.410.00118.1310.1312779.46
11952006.03.14 09:06sell5980.10118.360.00117.96
11962006.03.14 13:41close5980.10118.250.00117.969.3012788.76
11972006.03.14 13:41sell5990.10118.210.00117.81
11982006.03.14 15:38close5990.10118.100.00117.819.3112798.07
11992006.03.14 15:38sell6000.10118.060.00117.66
12002006.03.14 15:49close6000.10117.950.00117.669.3312807.40
12012006.03.14 15:49sell6010.10117.930.00117.53
12022006.03.14 16:48close6010.10117.820.00117.539.3412816.74
12032006.03.14 16:48sell6020.10117.780.00117.38
12042006.03.14 17:25close6020.10117.670.00117.389.3512826.09
12052006.03.14 17:25sell6030.10117.630.00117.23
12062006.03.14 17:57close6030.10117.520.00117.239.3612835.45
12072006.03.14 17:57sell6040.10117.480.00117.08
12082006.03.14 18:28close6040.10117.370.00117.089.3712844.82
12092006.03.14 18:29sell6050.10117.350.00116.95
12102006.03.15 02:33sell6060.20117.750.00117.35
12112006.03.15 03:03close6060.20117.580.00117.3528.9212873.74
12122006.03.15 03:03close6050.10117.560.00116.95-19.9012853.84
12132006.03.15 03:03sell6070.10117.520.00117.12
12142006.03.15 03:21close6070.10117.410.00117.129.3712863.21
12152006.03.15 03:21sell6080.10117.370.00116.97
12162006.03.15 16:12close6080.10117.260.00116.979.3812872.59
12172006.03.15 16:13sell6090.10117.240.00116.84
12182006.03.16 02:35sell6100.20117.640.00117.24
12192006.03.16 04:44close6100.20117.470.00117.2428.9412901.53
12202006.03.16 04:44close6090.10117.480.00116.84-21.1112880.42
12212006.03.16 04:44sell6110.10117.460.00117.06
12222006.03.16 08:55sell6120.20117.860.00117.46
12232006.03.16 09:52close6120.20117.680.00117.4630.5912911.01
12242006.03.16 09:53close6110.10117.690.00117.06-19.5412891.47
12252006.03.16 09:53buy6130.10117.700.00118.10
12262006.03.16 15:41buy6140.20117.300.00117.70
12272006.03.16 19:27buy6150.40116.890.00117.29
12282006.03.17 11:06buy6160.80116.490.00116.89
12292006.03.21 11:33close6160.80116.800.00116.89217.7613109.23
12302006.03.21 11:33close6150.40116.810.00117.29-23.3213085.91
12312006.03.21 11:33close6140.20116.820.00117.70-80.1413005.77
12322006.03.21 11:33close6130.10116.810.00118.10-75.1712930.60
12332006.03.21 11:34buy6170.10116.830.00117.23
12342006.03.21 15:26buy6180.20116.420.00116.82
12352006.03.21 16:05close6180.20116.600.00116.8230.8712961.47
12362006.03.21 16:06close6170.10116.590.00117.23-20.5812940.89
12372006.03.21 16:06buy6190.10116.630.00117.03
12382006.03.21 16:37close6190.10116.740.00117.039.4212950.31
12392006.03.21 16:37buy6200.10116.760.00117.16
12402006.03.21 16:47close6200.10116.880.00117.1610.2712960.58
12412006.03.21 16:47buy6210.10116.930.00117.33
12422006.03.21 17:58close6210.10117.050.00117.3310.2512970.83
12432006.03.21 17:58buy6220.10117.100.00117.50
12442006.03.21 18:58close6220.10117.210.00117.509.3812980.21
12452006.03.21 18:58buy6230.10117.250.00117.65
12462006.03.22 03:00close6230.10117.360.00117.6510.3912990.59
12472006.03.22 03:00buy6240.10117.380.00117.78
12482006.03.22 15:23buy6250.20116.970.00117.37
12492006.03.23 07:15close6250.20117.150.00117.3731.4113022.00
12502006.03.23 07:15close6240.10117.160.00117.78-18.4413003.56
12512006.03.23 07:15buy6260.10117.180.00117.58
12522006.03.23 17:19close6260.10117.290.00117.589.3813012.94
12532006.03.23 17:20buy6270.10117.320.00117.72
12542006.03.23 17:28close6270.10117.480.00117.7213.6213026.56
12552006.03.23 17:29buy6280.10117.520.00117.92
12562006.03.23 17:35close6280.10117.630.00117.929.3513035.91
12572006.03.23 17:35buy6290.10117.670.00118.07
12582006.03.23 21:10close6290.10117.780.00118.079.3413045.25
12592006.03.23 21:10buy6300.10117.820.00118.22
12602006.03.23 21:16close6300.10117.930.00118.229.3313054.58
12612006.03.23 21:16buy6310.10117.950.00118.35
12622006.03.24 02:43close6310.10118.060.00118.359.6613064.24
12632006.03.24 02:43buy6320.10118.080.00118.48
12642006.03.24 11:06close6320.10118.190.00118.489.3113073.55
12652006.03.24 11:06buy6330.10118.230.00118.63
12662006.03.24 16:06close6330.10118.340.00118.639.3013082.85
12672006.03.24 16:06buy6340.10118.390.00118.79
12682006.03.24 17:03buy6350.20117.980.00118.38
12692006.03.24 17:21buy6360.40117.580.00117.98
12702006.03.27 03:50buy6370.80117.170.00117.57
12712006.03.28 22:22close6370.80117.480.00117.57213.8113296.66
12722006.03.28 22:22close6360.40117.560.00117.98-4.1013292.57
12732006.03.28 22:22close6350.20117.630.00118.38-58.1513234.41
12742006.03.28 22:22close6340.10117.690.00118.79-58.8013175.61
12752006.03.28 22:22buy6380.10117.780.00118.18
12762006.03.28 22:37close6380.10117.890.00118.189.3313184.94
12772006.03.28 22:37buy6390.10117.910.00118.31
12782006.03.28 22:52close6390.10118.020.00118.319.3213194.26
12792006.03.28 22:52buy6400.10118.040.00118.44
12802006.03.29 17:05close6400.10118.150.00118.4410.3313204.59
12812006.03.29 17:05buy6410.10118.170.00118.57
12822006.03.29 19:22buy6420.20117.760.00118.16
12832006.03.29 23:59close at stop6420.20117.700.00118.16-10.2013194.39
12842006.03.29 23:59close at stop6410.10117.700.00118.57-39.9313154.46