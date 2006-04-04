Strategy Tester Report
Tamiël_FX

SymbolUSDCADm (US Dollar vs Canadian Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.03.26 23:00 - 2006.07.22 00:00 (2006.03.25 - 2006.07.22)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersEAName="TDT - IBFX"; ManageMoney=false; Lots=1; Risk=3; UseSound=true; TrailingStop=60; ProfitLevel=2000; AccountIsMicro=true; StopLoss=60; StartLevel=40;
Bars in test18372Ticks modelled299782Modelling quality89.59%
Initial deposit1810.00
Total net profit393.72Gross profit566.74Gross loss-173.02
Profit factor3.28Expected payoff30.29
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown63.92 (3.09%)Relative drawdown3.09% (63.92)
Total trades13Short positions (won %)10 (60.00%)Long positions (won %)3 (0.00%)
Profit trades (% of total)6 (46.15%)Loss trades (% of total)7 (53.85%)
Largestprofit trade188.88loss trade-53.68
Averageprofit trade94.46loss trade-24.72
Maximumconsecutive wins (profit in money)2 (259.85)consecutive losses (loss in money)4 (-63.92)
Maximalconsecutive profit (count of wins)259.85 (2)consecutive loss (count of losses)-63.92 (4)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.04.04 10:00sell11.001.17061.17661.0706
22006.04.04 14:32modify11.001.17061.17261.0662
32006.04.04 14:38modify11.001.17061.17241.0660
42006.04.04 14:41modify11.001.17061.17231.0659
52006.04.04 14:42modify11.001.17061.17221.0658
62006.04.04 14:42modify11.001.17061.17201.0656
72006.04.04 14:42modify11.001.17061.17191.0655
82006.04.04 14:42modify11.001.17061.17181.0654
92006.04.04 14:59modify11.001.17061.17171.0653
102006.04.04 14:59modify11.001.17061.17161.0652
112006.04.04 14:59modify11.001.17061.17151.0651
122006.04.04 15:05modify11.001.17061.17141.0650
132006.04.04 15:06modify11.001.17061.17131.0649
142006.04.04 15:06modify11.001.17061.17121.0648
152006.04.04 15:06modify11.001.17061.17111.0647
162006.04.04 17:03modify11.001.17061.17091.0645
172006.04.04 17:03modify11.001.17061.17081.0644
182006.04.04 17:03modify11.001.17061.17061.0642
192006.04.04 17:04modify11.001.17061.17051.0641
202006.04.04 17:04modify11.001.17061.17041.0640
212006.04.04 17:04modify11.001.17061.17031.0639
222006.04.04 17:07modify11.001.17061.17021.0638
232006.04.04 17:08modify11.001.17061.17011.0637
242006.04.04 17:08modify11.001.17061.17001.0636
252006.04.04 17:08modify11.001.17061.16991.0635
262006.04.04 17:08modify11.001.17061.16961.0632
272006.04.04 17:08modify11.001.17061.16951.0631
282006.04.04 17:08modify11.001.17061.16941.0630
292006.04.04 17:09modify11.001.17061.16931.0629
302006.04.04 17:13modify11.001.17061.16921.0628
312006.04.04 17:13modify11.001.17061.16901.0626
322006.04.04 17:14modify11.001.17061.16891.0625
332006.04.04 17:14modify11.001.17061.16881.0624
342006.04.04 17:14modify11.001.17061.16871.0623
352006.04.04 17:14modify11.001.17061.16861.0622
362006.04.04 19:03modify11.001.17061.16851.0621
372006.04.04 19:04modify11.001.17061.16841.0620
382006.04.05 06:44modify11.001.17061.16831.0619
392006.04.05 11:29modify11.001.17061.16821.0618
402006.04.05 11:30modify11.001.17061.16811.0617
412006.04.05 11:30modify11.001.17061.16801.0616
422006.04.05 11:35modify11.001.17061.16791.0615
432006.04.05 11:36modify11.001.17061.16781.0614
442006.04.05 11:39modify11.001.17061.16771.0613
452006.04.05 11:39modify11.001.17061.16751.0611
462006.04.05 11:40modify11.001.17061.16741.0610
472006.04.05 12:15modify11.001.17061.16731.0609
482006.04.05 12:17modify11.001.17061.16721.0608
492006.04.05 12:17modify11.001.17061.16711.0607
502006.04.05 12:17modify11.001.17061.16701.0606
512006.04.05 12:25modify11.001.17061.16691.0605
522006.04.05 12:36modify11.001.17061.16681.0604
532006.04.05 12:37modify11.001.17061.16671.0603
542006.04.05 12:37modify11.001.17061.16651.0601
552006.04.05 12:53modify11.001.17061.16641.0600
562006.04.05 13:15modify11.001.17061.16621.0598
572006.04.05 13:15modify11.001.17061.16611.0597
582006.04.05 13:15modify11.001.17061.16601.0596
592006.04.06 07:27modify11.001.17061.16591.0595
602006.04.06 07:27modify11.001.17061.16581.0594
612006.04.06 07:27modify11.001.17061.16571.0593
622006.04.06 07:27modify11.001.17061.16561.0592
632006.04.06 07:27modify11.001.17061.16551.0591
642006.04.06 07:27modify11.001.17061.16541.0590
652006.04.06 07:27modify11.001.17061.16531.0589
662006.04.06 07:28modify11.001.17061.16521.0588
672006.04.06 07:29modify11.001.17061.16511.0587
682006.04.06 07:29modify11.001.17061.16501.0586
692006.04.06 07:29modify11.001.17061.16481.0584
702006.04.06 10:14modify11.001.17061.16461.0582
712006.04.06 10:15modify11.001.17061.16451.0581
722006.04.06 10:15modify11.001.17061.16441.0580
732006.04.06 10:15modify11.001.17061.16431.0579
742006.04.06 10:15modify11.001.17061.16421.0578
752006.04.06 10:53modify11.001.17061.16411.0577
762006.04.06 10:53modify11.001.17061.16401.0576
772006.04.06 10:59modify11.001.17061.16391.0575
782006.04.06 10:59modify11.001.17061.16381.0574
792006.04.06 10:59modify11.001.17061.16361.0572
802006.04.06 11:00modify11.001.17061.16351.0571
812006.04.06 11:00modify11.001.17061.16341.0570
822006.04.06 11:05modify11.001.17061.16321.0568
832006.04.06 11:05modify11.001.17061.16311.0567
842006.04.06 11:05modify11.001.17061.16261.0562
852006.04.06 11:05modify11.001.17061.16241.0560
862006.04.06 11:06modify11.001.17061.16231.0559
872006.04.06 11:06modify11.001.17061.16221.0558
882006.04.06 11:06modify11.001.17061.16211.0557
892006.04.06 11:06modify11.001.17061.16191.0555
902006.04.06 11:09modify11.001.17061.16181.0554
912006.04.06 11:10modify11.001.17061.16171.0553
922006.04.06 11:10modify11.001.17061.16161.0552
932006.04.06 11:10modify11.001.17061.16151.0551
942006.04.06 11:10modify11.001.17061.16121.0548
952006.04.06 11:10modify11.001.17061.16111.0547
962006.04.06 11:10modify11.001.17061.16101.0546
972006.04.06 11:10modify11.001.17061.16091.0545
982006.04.06 11:10modify11.001.17061.16081.0544
992006.04.06 11:20modify11.001.17061.16061.0542
1002006.04.06 11:20modify11.001.17061.16051.0541
1012006.04.06 14:59modify11.001.17061.16041.0540
1022006.04.06 14:59modify11.001.17061.16031.0539
1032006.04.06 14:59modify11.001.17061.16021.0538
1042006.04.06 14:59modify11.001.17061.16001.0536
1052006.04.06 14:59modify11.001.17061.15981.0534
1062006.04.06 14:59modify11.001.17061.15961.0532
1072006.04.06 15:00modify11.001.17061.15951.0531
1082006.04.06 15:00modify11.001.17061.15941.0530
1092006.04.06 15:00modify11.001.17061.15931.0529
1102006.04.06 15:00modify11.001.17061.15901.0526
1112006.04.06 15:01modify11.001.17061.15891.0525
1122006.04.06 15:01modify11.001.17061.15881.0524
1132006.04.06 15:02modify11.001.17061.15871.0523
1142006.04.06 15:02modify11.001.17061.15851.0521
1152006.04.06 15:04modify11.001.17061.15841.0520
1162006.04.06 15:04modify11.001.17061.15831.0519
1172006.04.07 11:00modify11.001.17061.15821.0518
1182006.04.07 11:00modify11.001.17061.15791.0515
1192006.04.07 11:00modify11.001.17061.15761.0512
1202006.04.07 11:00modify11.001.17061.15731.0509
1212006.04.07 11:00modify11.001.17061.15701.0506
1222006.04.07 11:00modify11.001.17061.15691.0505
1232006.04.07 11:01modify11.001.17061.15671.0503
1242006.04.07 11:01modify11.001.17061.15661.0502
1252006.04.07 11:01modify11.001.17061.15641.0500
1262006.04.07 11:01modify11.001.17061.15501.0486
1272006.04.07 11:13modify11.001.17061.15491.0485
1282006.04.07 11:13modify11.001.17061.15481.0484
1292006.04.07 11:13modify11.001.17061.15421.0478
1302006.04.07 11:13modify11.001.17061.15381.0474
1312006.04.07 11:14modify11.001.17061.15371.0473
1322006.04.07 12:14modify11.001.17061.15361.0472
1332006.04.07 12:14modify11.001.17061.15351.0471
1342006.04.07 12:14modify11.001.17061.15341.0470
1352006.04.07 12:31modify11.001.17061.15281.0464
1362006.04.07 12:32modify11.001.17061.15221.0458
1372006.04.07 12:32modify11.001.17061.15201.0456
1382006.04.07 12:32modify11.001.17061.15181.0454
1392006.04.07 12:32modify11.001.17061.15151.0451
1402006.04.07 12:32modify11.001.17061.15091.0445
1412006.04.07 12:48modify11.001.17061.15071.0443
1422006.04.07 12:48modify11.001.17061.15041.0440
1432006.04.07 12:48modify11.001.17061.15031.0439
1442006.04.07 12:48modify11.001.17061.15021.0438
1452006.04.11 14:40modify11.001.17061.15011.0437
1462006.04.11 14:49modify11.001.17061.14991.0435
1472006.04.11 14:51modify11.001.17061.14981.0434
1482006.04.11 20:43modify11.001.17061.14971.0433
1492006.04.11 20:50modify11.001.17061.14961.0432
1502006.04.11 20:56modify11.001.17061.14951.0431
1512006.04.11 20:57modify11.001.17061.14941.0430
1522006.04.11 20:57modify11.001.17061.14921.0428
1532006.04.11 20:57modify11.001.17061.14891.0425
1542006.04.12 14:01s/l11.001.14891.14891.0425188.881998.88
1552006.04.17 01:18sell21.001.14951.15551.0495
1562006.04.17 12:53modify21.001.14951.15131.0449
1572006.04.17 12:53modify21.001.14951.15091.0445
1582006.04.17 12:53modify21.001.14951.15081.0444
1592006.04.17 12:53modify21.001.14951.15051.0441
1602006.04.17 12:53modify21.001.14951.15041.0440
1612006.04.17 12:53modify21.001.14951.15031.0439
1622006.04.17 12:53modify21.001.14951.15011.0437
1632006.04.17 12:54modify21.001.14951.15001.0436
1642006.04.17 12:54modify21.001.14951.14991.0435
1652006.04.17 14:31modify21.001.14951.14981.0434
1662006.04.18 13:03modify21.001.14951.14971.0433
1672006.04.18 13:03modify21.001.14951.14961.0432
1682006.04.18 13:03modify21.001.14951.14951.0431
1692006.04.18 13:05modify21.001.14951.14941.0430
1702006.04.18 13:06modify21.001.14951.14931.0429
1712006.04.18 13:06modify21.001.14951.14921.0428
1722006.04.18 13:22modify21.001.14951.14911.0427
1732006.04.18 13:23modify21.001.14951.14901.0426
1742006.04.18 13:26modify21.001.14951.14891.0425
1752006.04.18 13:28modify21.001.14951.14871.0423
1762006.04.18 13:28modify21.001.14951.14851.0421
1772006.04.18 13:28modify21.001.14951.14841.0420
1782006.04.18 13:29modify21.001.14951.14831.0419
1792006.04.18 13:29modify21.001.14951.14811.0417
1802006.04.18 13:29modify21.001.14951.14801.0416
1812006.04.18 13:29modify21.001.14951.14791.0415
1822006.04.18 13:29modify21.001.14951.14761.0412
1832006.04.18 13:42modify21.001.14951.14751.0411
1842006.04.18 13:55modify21.001.14951.14741.0410
1852006.04.18 18:03modify21.001.14951.14731.0409
1862006.04.18 18:07modify21.001.14951.14721.0408
1872006.04.18 18:07modify21.001.14951.14711.0407
1882006.04.18 18:07modify21.001.14951.14691.0405
1892006.04.18 18:08modify21.001.14951.14681.0404
1902006.04.18 18:08modify21.001.14951.14671.0403
1912006.04.18 19:50modify21.001.14951.14661.0402
1922006.04.18 19:57modify21.001.14951.14651.0401
1932006.04.18 19:58modify21.001.14951.14631.0399
1942006.04.18 19:58modify21.001.14951.14621.0398
1952006.04.19 00:34modify21.001.14951.14601.0396
1962006.04.19 00:36modify21.001.14951.14591.0395
1972006.04.19 00:57modify21.001.14951.14561.0392
1982006.04.19 00:58modify21.001.14951.14551.0391
1992006.04.19 05:59modify21.001.14951.14531.0389
2002006.04.19 05:59modify21.001.14951.14521.0388
2012006.04.19 06:18modify21.001.14951.14511.0387
2022006.04.19 08:02modify21.001.14951.14501.0386
2032006.04.19 08:03modify21.001.14951.14491.0385
2042006.04.19 08:21modify21.001.14951.14481.0384
2052006.04.19 08:35modify21.001.14951.14471.0383
2062006.04.19 08:38modify21.001.14951.14461.0382
2072006.04.19 09:40modify21.001.14951.14451.0381
2082006.04.19 09:40modify21.001.14951.14431.0379
2092006.04.19 09:53modify21.001.14951.14421.0378
2102006.04.19 10:04modify21.001.14951.14411.0377
2112006.04.19 10:04modify21.001.14951.14401.0376
2122006.04.19 10:29modify21.001.14951.14391.0375
2132006.04.19 10:30modify21.001.14951.14381.0374
2142006.04.19 10:31modify21.001.14951.14371.0373
2152006.04.19 10:32modify21.001.14951.14361.0372
2162006.04.19 14:06modify21.001.14951.14351.0371
2172006.04.19 15:03modify21.001.14951.14341.0370
2182006.04.19 15:03modify21.001.14951.14331.0369
2192006.04.19 15:03modify21.001.14951.14321.0368
2202006.04.19 15:03modify21.001.14951.14301.0366
2212006.04.19 15:03modify21.001.14951.14291.0365
2222006.04.19 15:16modify21.001.14951.14281.0364
2232006.04.19 15:34modify21.001.14951.14271.0363
2242006.04.19 15:46modify21.001.14951.14251.0361
2252006.04.19 15:47modify21.001.14951.14241.0360
2262006.04.19 15:48modify21.001.14951.14231.0359
2272006.04.19 15:48modify21.001.14951.14211.0357
2282006.04.19 15:49modify21.001.14951.14201.0356
2292006.04.19 15:50modify21.001.14951.14191.0355
2302006.04.19 15:51modify21.001.14951.14181.0354
2312006.04.19 16:21modify21.001.14951.14171.0353
2322006.04.19 16:21modify21.001.14951.14161.0352
2332006.04.19 16:21modify21.001.14951.14151.0351
2342006.04.19 17:21modify21.001.14951.14141.0350
2352006.04.20 14:46s/l21.001.14141.14141.035070.972069.85
2362006.04.25 01:00buy31.001.13671.13071.2367
2372006.04.25 19:08s/l31.001.13071.13071.2367-53.062016.79
2382006.05.03 22:00buy41.001.10871.10271.2087
2392006.05.04 07:45modify41.001.10871.10671.2131
2402006.05.04 07:47modify41.001.10871.10681.2132
2412006.05.04 07:50modify41.001.10871.10701.2134
2422006.05.04 07:50modify41.001.10871.10711.2135
2432006.05.04 07:51modify41.001.10871.10721.2136
2442006.05.04 07:51modify41.001.10871.10741.2138
2452006.05.04 07:52modify41.001.10871.10751.2139
2462006.05.04 07:53modify41.001.10871.10761.2140
2472006.05.04 07:53modify41.001.10871.10771.2141
2482006.05.04 09:46modify41.001.10871.10791.2143
2492006.05.04 09:47modify41.001.10871.10801.2144
2502006.05.04 09:48modify41.001.10871.10811.2145
2512006.05.04 09:48modify41.001.10871.10821.2146
2522006.05.04 13:40s/l41.001.10821.10821.2146-4.512012.28
2532006.05.05 12:00sell51.001.10851.11451.0085
2542006.05.08 08:24modify51.001.10851.11031.0039
2552006.05.08 08:25modify51.001.10851.11021.0038
2562006.05.08 08:27modify51.001.10851.11011.0037
2572006.05.08 08:27modify51.001.10851.10991.0035
2582006.05.08 08:27modify51.001.10851.10961.0032
2592006.05.08 08:28modify51.001.10851.10951.0031
2602006.05.08 08:28modify51.001.10851.10941.0030
2612006.05.08 08:28modify51.001.10851.10931.0029
2622006.05.08 08:28modify51.001.10851.10891.0025
2632006.05.08 08:28modify51.001.10851.10881.0024
2642006.05.08 08:29modify51.001.10851.10871.0023
2652006.05.08 08:33modify51.001.10851.10861.0022
2662006.05.08 12:13s/l51.001.10861.10861.0022-0.902011.38
2672006.05.10 23:00buy61.001.10251.09651.2025
2682006.05.11 07:36modify61.001.10251.10061.2070
2692006.05.11 07:40modify61.001.10251.10071.2071
2702006.05.11 07:40modify61.001.10251.10091.2073
2712006.05.11 07:40modify61.001.10251.10101.2074
2722006.05.11 07:41modify61.001.10251.10111.2075
2732006.05.11 07:48modify61.001.10251.10121.2076
2742006.05.11 07:48modify61.001.10251.10131.2077
2752006.05.11 07:48modify61.001.10251.10151.2079
2762006.05.11 07:48modify61.001.10251.10181.2082
2772006.05.11 07:54modify61.001.10251.10191.2083
2782006.05.11 12:31s/l61.001.10191.10191.2083-5.452005.93
2792006.05.16 14:00sell71.001.11001.11601.0100
2802006.05.17 06:03modify71.001.11001.11201.0056
2812006.05.17 07:11modify71.001.11001.11191.0055
2822006.05.17 07:18modify71.001.11001.11181.0054
2832006.05.17 07:20modify71.001.11001.11161.0052
2842006.05.17 08:00modify71.001.11001.11151.0051
2852006.05.17 08:01modify71.001.11001.11141.0050
2862006.05.17 08:01modify71.001.11001.11131.0049
2872006.05.17 08:01modify71.001.11001.11121.0048
2882006.05.17 08:01modify71.001.11001.11101.0046
2892006.05.17 08:53modify71.001.11001.11071.0043
2902006.05.17 08:53modify71.001.11001.11061.0042
2912006.05.17 09:08modify71.001.11001.11051.0041
2922006.05.17 09:22modify71.001.11001.11041.0040
2932006.05.17 09:22modify71.001.11001.11021.0038
2942006.05.17 10:58modify71.001.11001.11001.0036
2952006.05.17 10:58modify71.001.11001.10991.0035
2962006.05.17 11:00modify71.001.11001.10981.0034
2972006.05.17 11:00modify71.001.11001.10971.0033
2982006.05.17 11:00modify71.001.11001.10951.0031
2992006.05.17 11:01modify71.001.11001.10931.0029
3002006.05.17 11:01modify71.001.11001.10921.0028
3012006.05.17 11:01modify71.001.11001.10891.0025
3022006.05.17 11:02modify71.001.11001.10881.0024
3032006.05.17 11:02modify71.001.11001.10871.0023
3042006.05.17 11:02modify71.001.11001.10861.0022
3052006.05.17 13:06modify71.001.11001.10831.0019
3062006.05.17 13:06modify71.001.11001.10781.0014
3072006.05.17 13:06modify71.001.11001.10761.0012
3082006.05.17 13:11modify71.001.11001.10751.0011
3092006.05.17 13:26s/l71.001.10751.10751.001122.572028.50
3102006.05.25 01:00sell81.001.12161.12761.0216
3112006.05.25 07:18modify81.001.12161.12341.0170
3122006.05.25 07:19modify81.001.12161.12331.0169
3132006.05.25 07:19modify81.001.12161.12321.0168
3142006.05.25 07:19modify81.001.12161.12311.0167
3152006.05.25 07:19modify81.001.12161.12301.0166
3162006.05.25 07:19modify81.001.12161.12291.0165
3172006.05.25 07:23modify81.001.12161.12261.0162
3182006.05.25 07:24modify81.001.12161.12251.0161
3192006.05.25 07:24modify81.001.12161.12241.0160
3202006.05.25 07:24modify81.001.12161.12231.0159
3212006.05.25 07:24modify81.001.12161.12211.0157
3222006.05.25 07:24modify81.001.12161.12191.0155
3232006.05.25 08:10modify81.001.12161.12181.0154
3242006.05.25 08:11modify81.001.12161.12171.0153
3252006.05.25 08:11modify81.001.12161.12161.0152
3262006.05.25 08:11modify81.001.12161.12151.0151
3272006.05.25 08:32modify81.001.12161.12131.0149
3282006.05.25 08:33modify81.001.12161.12121.0148
3292006.05.25 08:33modify81.001.12161.12101.0146
3302006.05.25 08:33modify81.001.12161.12071.0143
3312006.05.25 08:34modify81.001.12161.12061.0142
3322006.05.25 08:36modify81.001.12161.12051.0141
3332006.05.25 08:41modify81.001.12161.12041.0140
3342006.05.25 08:42modify81.001.12161.12021.0138
3352006.05.25 08:42modify81.001.12161.11991.0135
3362006.05.25 08:42modify81.001.12161.11971.0133
3372006.05.25 08:42modify81.001.12161.11961.0132
3382006.05.25 08:42modify81.001.12161.11951.0131
3392006.05.25 08:43modify81.001.12161.11941.0130
3402006.05.25 10:03modify81.001.12161.11921.0128
3412006.05.25 10:04modify81.001.12161.11861.0122
3422006.05.25 12:39modify81.001.12161.11841.0120
3432006.05.25 12:39modify81.001.12161.11811.0117
3442006.05.25 12:39modify81.001.12161.11781.0114
3452006.05.25 12:39modify81.001.12161.11761.0112
3462006.05.25 12:39modify81.001.12161.11751.0111
3472006.05.25 12:39modify81.001.12161.11741.0110
3482006.05.25 12:39modify81.001.12161.11721.0108
3492006.05.25 12:39modify81.001.12161.11661.0102
3502006.05.25 12:40modify81.001.12161.11651.0101
3512006.05.25 12:40modify81.001.12161.11641.0100
3522006.05.25 13:03modify81.001.12161.11601.0096
3532006.05.25 13:03modify81.001.12161.11581.0094
3542006.05.25 13:03modify81.001.12161.11551.0091
3552006.05.25 13:04modify81.001.12161.11541.0090
3562006.05.25 13:04modify81.001.12161.11531.0089
3572006.05.25 13:04modify81.001.12161.11511.0087
3582006.05.25 13:05modify81.001.12161.11501.0086
3592006.05.25 13:40modify81.001.12161.11471.0083
3602006.05.25 13:40modify81.001.12161.11461.0082
3612006.05.25 13:40modify81.001.12161.11451.0081
3622006.05.25 13:40modify81.001.12161.11411.0077
3632006.05.25 13:48modify81.001.12161.11381.0074
3642006.05.25 13:57modify81.001.12161.11371.0073
3652006.05.25 14:43modify81.001.12161.11361.0072
3662006.05.25 14:44modify81.001.12161.11351.0071
3672006.05.25 14:44modify81.001.12161.11341.0070
3682006.05.25 14:45modify81.001.12161.11331.0069
3692006.05.25 14:46modify81.001.12161.11321.0068
3702006.05.25 15:00modify81.001.12161.11291.0065
3712006.05.25 15:01modify81.001.12161.11281.0064
3722006.05.25 15:13modify81.001.12161.11231.0059
3732006.05.25 15:15modify81.001.12161.11221.0058
3742006.05.25 18:07modify81.001.12161.11201.0056
3752006.05.25 18:08modify81.001.12161.11191.0055
3762006.05.25 18:08modify81.001.12161.11181.0054
3772006.05.26 11:08modify81.001.12161.11171.0053
3782006.05.26 12:34modify81.001.12161.11161.0052
3792006.05.26 14:15modify81.001.12161.11101.0046
3802006.05.26 14:40s/l81.001.11101.11101.004695.412123.91
3812006.06.02 11:00sell91.001.10341.10941.0034
3822006.06.02 12:44modify91.001.10341.10540.9990
3832006.06.02 12:44modify91.001.10341.10530.9989
3842006.06.02 12:44modify91.001.10341.10520.9988
3852006.06.02 12:47modify91.001.10341.10510.9987
3862006.06.02 13:15modify91.001.10341.10500.9986
3872006.06.02 13:18modify91.001.10341.10480.9984
3882006.06.02 13:19modify91.001.10341.10470.9983
3892006.06.02 13:19modify91.001.10341.10450.9981
3902006.06.02 13:19modify91.001.10341.10440.9980
3912006.06.02 13:19modify91.001.10341.10430.9979
3922006.06.02 13:19modify91.001.10341.10420.9978
3932006.06.02 13:20modify91.001.10341.10410.9977
3942006.06.02 13:20modify91.001.10341.10400.9976
3952006.06.02 13:20modify91.001.10341.10390.9975
3962006.06.02 14:18modify91.001.10341.10380.9974
3972006.06.02 14:52modify91.001.10341.10360.9972
3982006.06.05 18:45s/l91.001.10361.10360.9972-1.812122.10
3992006.06.07 21:00sell101.001.11321.11921.0132
4002006.06.08 12:25s/l101.001.11921.11921.0132-53.612068.49
4012006.06.20 00:00sell111.001.12181.12781.0218
4022006.06.20 11:05modify111.001.12181.12361.0172
4032006.06.20 11:05modify111.001.12181.12351.0171
4042006.06.20 11:16modify111.001.12181.12331.0169
4052006.06.20 11:16modify111.001.12181.12311.0167
4062006.06.20 11:17modify111.001.12181.12301.0166
4072006.06.20 11:17modify111.001.12181.12271.0163
4082006.06.20 11:17modify111.001.12181.12241.0160
4092006.06.20 11:17modify111.001.12181.12221.0158
4102006.06.20 11:17modify111.001.12181.12211.0157
4112006.06.20 15:00modify111.001.12181.12201.0156
4122006.06.20 15:00modify111.001.12181.12191.0155
4132006.06.20 15:00modify111.001.12181.12181.0154
4142006.06.20 15:00modify111.001.12181.12171.0153
4152006.06.20 15:13modify111.001.12181.12161.0152
4162006.06.21 02:17modify111.001.12181.12151.0151
4172006.06.21 02:21modify111.001.12181.12141.0150
4182006.06.21 06:05modify111.001.12181.12131.0149
4192006.06.21 06:13modify111.001.12181.12091.0145
4202006.06.21 06:16modify111.001.12181.12081.0144
4212006.06.21 06:54modify111.001.12181.12051.0141
4222006.06.21 07:00modify111.001.12181.12041.0140
4232006.06.21 07:00modify111.001.12181.12031.0139
4242006.06.21 07:02modify111.001.12181.12021.0138
4252006.06.21 07:03modify111.001.12181.11991.0135
4262006.06.21 07:03modify111.001.12181.11971.0133
4272006.06.21 07:07modify111.001.12181.11961.0132
4282006.06.21 07:09modify111.001.12181.11951.0131
4292006.06.21 07:19modify111.001.12181.11941.0130
4302006.06.21 11:54modify111.001.12181.11921.0128
4312006.06.21 11:55modify111.001.12181.11911.0127
4322006.06.21 11:55modify111.001.12181.11891.0125
4332006.06.21 11:56modify111.001.12181.11861.0122
4342006.06.21 12:02modify111.001.12181.11851.0121
4352006.06.21 12:03modify111.001.12181.11841.0120
4362006.06.21 12:03modify111.001.12181.11831.0119
4372006.06.21 12:04modify111.001.12181.11811.0117
4382006.06.21 12:30modify111.001.12181.11741.0110
4392006.06.21 12:31modify111.001.12181.11701.0106
4402006.06.21 12:31modify111.001.12181.11571.0093
4412006.06.21 12:32modify111.001.12181.11501.0086
4422006.06.21 12:37modify111.001.12181.11461.0082
4432006.06.21 12:37modify111.001.12181.11451.0081
4442006.06.21 12:39modify111.001.12181.11441.0080
4452006.06.21 12:41modify111.001.12181.11431.0079
4462006.06.21 12:41modify111.001.12181.11381.0074
4472006.06.21 12:57modify111.001.12181.11341.0070
4482006.06.21 12:58modify111.001.12181.11331.0069
4492006.06.21 12:58modify111.001.12181.11311.0067
4502006.06.21 12:59modify111.001.12181.11301.0066
4512006.06.21 12:59modify111.001.12181.11281.0064
4522006.06.21 13:01modify111.001.12181.11271.0063
4532006.06.21 13:02modify111.001.12181.11241.0060
4542006.06.21 13:29modify111.001.12181.11231.0059
4552006.06.21 13:30modify111.001.12181.11211.0057
4562006.06.21 13:31modify111.001.12181.11191.0055
4572006.06.21 13:32modify111.001.12181.11171.0053
4582006.06.21 15:53modify111.001.12181.11161.0052
4592006.06.21 15:57modify111.001.12181.11141.0050
4602006.06.21 15:57modify111.001.12181.11121.0048
4612006.06.21 15:57modify111.001.12181.11101.0046
4622006.06.21 15:57modify111.001.12181.11071.0043
4632006.06.21 15:59modify111.001.12181.11061.0042
4642006.06.21 16:00modify111.001.12181.11051.0041
4652006.06.21 16:01modify111.001.12181.11001.0036
4662006.06.21 16:01modify111.001.12181.10991.0035
4672006.06.21 16:01modify111.001.12181.10971.0033
4682006.06.21 18:34s/l111.001.10971.10971.0033109.042177.53
4692006.06.26 15:00sell121.001.12321.12921.0232
4702006.06.29 12:12modify121.001.12321.12511.0187
4712006.06.29 12:41modify121.001.12321.12501.0186
4722006.06.29 12:41modify121.001.12321.12491.0185
4732006.06.29 12:42modify121.001.12321.12461.0182
4742006.06.29 12:42modify121.001.12321.12421.0178
4752006.06.29 12:42modify121.001.12321.12391.0175
4762006.06.29 12:42modify121.001.12321.12381.0174
4772006.06.29 12:48modify121.001.12321.12371.0173
4782006.06.29 12:48modify121.001.12321.12361.0172
4792006.06.29 12:49modify121.001.12321.12351.0171
4802006.06.29 12:49modify121.001.12321.12341.0170
4812006.06.29 12:53modify121.001.12321.12321.0168
4822006.06.29 12:53modify121.001.12321.12251.0161
4832006.06.29 12:54modify121.001.12321.12241.0160
4842006.06.29 12:54modify121.001.12321.12231.0159
4852006.06.29 12:54modify121.001.12321.12211.0157
4862006.06.29 12:54modify121.001.12321.12181.0154
4872006.06.29 12:54modify121.001.12321.12151.0151
4882006.06.29 12:57modify121.001.12321.12141.0150
4892006.06.29 12:57modify121.001.12321.12131.0149
4902006.06.29 12:57modify121.001.12321.12121.0148
4912006.06.29 13:18modify121.001.12321.12101.0146
4922006.06.29 13:18modify121.001.12321.12081.0144
4932006.06.29 13:18modify121.001.12321.12041.0140
4942006.06.29 13:18modify121.001.12321.12031.0139
4952006.06.29 13:18modify121.001.12321.12021.0138
4962006.06.29 13:22modify121.001.12321.12011.0137
4972006.06.29 13:22modify121.001.12321.11991.0135
4982006.06.29 13:32modify121.001.12321.11951.0131
4992006.06.29 13:34modify121.001.12321.11941.0130
5002006.06.29 13:34modify121.001.12321.11921.0128
5012006.06.29 13:35modify121.001.12321.11911.0127
5022006.06.29 13:35modify121.001.12321.11881.0124
5032006.06.29 13:40modify121.001.12321.11871.0123
5042006.06.29 14:16modify121.001.12321.11851.0121
5052006.06.29 14:16modify121.001.12321.11821.0118
5062006.06.29 14:17modify121.001.12321.11811.0117
5072006.06.29 18:17modify121.001.12321.11621.0098
5082006.06.29 19:06modify121.001.12321.11601.0096
5092006.06.29 19:11modify121.001.12321.11591.0095
5102006.06.29 21:04modify121.001.12321.11561.0092
5112006.06.29 23:06modify121.001.12321.11551.0091
5122006.06.29 23:07modify121.001.12321.11541.0090
5132006.06.29 23:07modify121.001.12321.11531.0089
5142006.06.30 05:12modify121.001.12321.11521.0088
5152006.06.30 05:12modify121.001.12321.11511.0087
5162006.06.30 05:17modify121.001.12321.11501.0086
5172006.06.30 05:25modify121.001.12321.11481.0084
5182006.06.30 05:38modify121.001.12321.11471.0083
5192006.06.30 05:39modify121.001.12321.11461.0082
5202006.06.30 05:47modify121.001.12321.11441.0080
5212006.06.30 12:54modify121.001.12321.11431.0079
5222006.06.30 15:58s/l121.001.11431.11431.007979.872257.40
5232006.07.07 01:00sell131.001.11171.11771.0117
5242006.07.10 07:13s/l131.001.11771.11771.0117-53.682203.72