|Symbol
|USDCADm (US Dollar vs Canadian Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.03.26 23:00 - 2006.07.22 00:00 (2006.03.25 - 2006.07.22)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|EAName="TDT - IBFX"; ManageMoney=false; Lots=1; Risk=3; UseSound=true; TrailingStop=60; ProfitLevel=2000; AccountIsMicro=true; StopLoss=60; StartLevel=40;
|Bars in test
|18372
|Ticks modelled
|299782
|Modelling quality
|89.59%
|Initial deposit
|1810.00
|Total net profit
|393.72
|Gross profit
|566.74
|Gross loss
|-173.02
|Profit factor
|3.28
|Expected payoff
|30.29
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|63.92 (3.09%)
|Relative drawdown
|3.09% (63.92)
|Total trades
|13
|Short positions (won %)
|10 (60.00%)
|Long positions (won %)
|3 (0.00%)
|Profit trades (% of total)
|6 (46.15%)
|Loss trades (% of total)
|7 (53.85%)
|Largest
|profit trade
|188.88
|loss trade
|-53.68
|Average
|profit trade
|94.46
|loss trade
|-24.72
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|2 (259.85)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-63.92)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|259.85 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-63.92 (4)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.04.04 10:00
|sell
|1
|1.00
|1.1706
|1.1766
|1.0706
|2
|2006.04.04 14:32
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1726
|1.0662
|3
|2006.04.04 14:38
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1724
|1.0660
|4
|2006.04.04 14:41
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1723
|1.0659
|5
|2006.04.04 14:42
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1722
|1.0658
|6
|2006.04.04 14:42
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1720
|1.0656
|7
|2006.04.04 14:42
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1719
|1.0655
|8
|2006.04.04 14:42
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1718
|1.0654
|9
|2006.04.04 14:59
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1717
|1.0653
|10
|2006.04.04 14:59
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1716
|1.0652
|11
|2006.04.04 14:59
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1715
|1.0651
|12
|2006.04.04 15:05
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1714
|1.0650
|13
|2006.04.04 15:06
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1713
|1.0649
|14
|2006.04.04 15:06
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1712
|1.0648
|15
|2006.04.04 15:06
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1711
|1.0647
|16
|2006.04.04 17:03
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1709
|1.0645
|17
|2006.04.04 17:03
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1708
|1.0644
|18
|2006.04.04 17:03
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1706
|1.0642
|19
|2006.04.04 17:04
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1705
|1.0641
|20
|2006.04.04 17:04
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1704
|1.0640
|21
|2006.04.04 17:04
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1703
|1.0639
|22
|2006.04.04 17:07
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1702
|1.0638
|23
|2006.04.04 17:08
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1701
|1.0637
|24
|2006.04.04 17:08
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1700
|1.0636
|25
|2006.04.04 17:08
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1699
|1.0635
|26
|2006.04.04 17:08
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1696
|1.0632
|27
|2006.04.04 17:08
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1695
|1.0631
|28
|2006.04.04 17:08
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1694
|1.0630
|29
|2006.04.04 17:09
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1693
|1.0629
|30
|2006.04.04 17:13
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1692
|1.0628
|31
|2006.04.04 17:13
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1690
|1.0626
|32
|2006.04.04 17:14
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1689
|1.0625
|33
|2006.04.04 17:14
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1688
|1.0624
|34
|2006.04.04 17:14
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1687
|1.0623
|35
|2006.04.04 17:14
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1686
|1.0622
|36
|2006.04.04 19:03
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1685
|1.0621
|37
|2006.04.04 19:04
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1684
|1.0620
|38
|2006.04.05 06:44
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1683
|1.0619
|39
|2006.04.05 11:29
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1682
|1.0618
|40
|2006.04.05 11:30
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1681
|1.0617
|41
|2006.04.05 11:30
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1680
|1.0616
|42
|2006.04.05 11:35
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1679
|1.0615
|43
|2006.04.05 11:36
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1678
|1.0614
|44
|2006.04.05 11:39
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1677
|1.0613
|45
|2006.04.05 11:39
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1675
|1.0611
|46
|2006.04.05 11:40
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1674
|1.0610
|47
|2006.04.05 12:15
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1673
|1.0609
|48
|2006.04.05 12:17
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1672
|1.0608
|49
|2006.04.05 12:17
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1671
|1.0607
|50
|2006.04.05 12:17
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1670
|1.0606
|51
|2006.04.05 12:25
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1669
|1.0605
|52
|2006.04.05 12:36
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1668
|1.0604
|53
|2006.04.05 12:37
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1667
|1.0603
|54
|2006.04.05 12:37
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1665
|1.0601
|55
|2006.04.05 12:53
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1664
|1.0600
|56
|2006.04.05 13:15
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1662
|1.0598
|57
|2006.04.05 13:15
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1661
|1.0597
|58
|2006.04.05 13:15
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1660
|1.0596
|59
|2006.04.06 07:27
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1659
|1.0595
|60
|2006.04.06 07:27
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1658
|1.0594
|61
|2006.04.06 07:27
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1657
|1.0593
|62
|2006.04.06 07:27
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1656
|1.0592
|63
|2006.04.06 07:27
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1655
|1.0591
|64
|2006.04.06 07:27
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1654
|1.0590
|65
|2006.04.06 07:27
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1653
|1.0589
|66
|2006.04.06 07:28
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1652
|1.0588
|67
|2006.04.06 07:29
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1651
|1.0587
|68
|2006.04.06 07:29
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1650
|1.0586
|69
|2006.04.06 07:29
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1648
|1.0584
|70
|2006.04.06 10:14
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1646
|1.0582
|71
|2006.04.06 10:15
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1645
|1.0581
|72
|2006.04.06 10:15
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1644
|1.0580
|73
|2006.04.06 10:15
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1643
|1.0579
|74
|2006.04.06 10:15
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1642
|1.0578
|75
|2006.04.06 10:53
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1641
|1.0577
|76
|2006.04.06 10:53
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1640
|1.0576
|77
|2006.04.06 10:59
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1639
|1.0575
|78
|2006.04.06 10:59
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1638
|1.0574
|79
|2006.04.06 10:59
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1636
|1.0572
|80
|2006.04.06 11:00
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1635
|1.0571
|81
|2006.04.06 11:00
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1634
|1.0570
|82
|2006.04.06 11:05
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1632
|1.0568
|83
|2006.04.06 11:05
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1631
|1.0567
|84
|2006.04.06 11:05
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1626
|1.0562
|85
|2006.04.06 11:05
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1624
|1.0560
|86
|2006.04.06 11:06
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1623
|1.0559
|87
|2006.04.06 11:06
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1622
|1.0558
|88
|2006.04.06 11:06
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1621
|1.0557
|89
|2006.04.06 11:06
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1619
|1.0555
|90
|2006.04.06 11:09
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1618
|1.0554
|91
|2006.04.06 11:10
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1617
|1.0553
|92
|2006.04.06 11:10
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1616
|1.0552
|93
|2006.04.06 11:10
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1615
|1.0551
|94
|2006.04.06 11:10
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1612
|1.0548
|95
|2006.04.06 11:10
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1611
|1.0547
|96
|2006.04.06 11:10
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1610
|1.0546
|97
|2006.04.06 11:10
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1609
|1.0545
|98
|2006.04.06 11:10
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1608
|1.0544
|99
|2006.04.06 11:20
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1606
|1.0542
|100
|2006.04.06 11:20
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1605
|1.0541
|101
|2006.04.06 14:59
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1604
|1.0540
|102
|2006.04.06 14:59
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1603
|1.0539
|103
|2006.04.06 14:59
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1602
|1.0538
|104
|2006.04.06 14:59
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1600
|1.0536
|105
|2006.04.06 14:59
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1598
|1.0534
|106
|2006.04.06 14:59
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1596
|1.0532
|107
|2006.04.06 15:00
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1595
|1.0531
|108
|2006.04.06 15:00
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1594
|1.0530
|109
|2006.04.06 15:00
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1593
|1.0529
|110
|2006.04.06 15:00
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1590
|1.0526
|111
|2006.04.06 15:01
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1589
|1.0525
|112
|2006.04.06 15:01
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1588
|1.0524
|113
|2006.04.06 15:02
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1587
|1.0523
|114
|2006.04.06 15:02
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1585
|1.0521
|115
|2006.04.06 15:04
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1584
|1.0520
|116
|2006.04.06 15:04
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1583
|1.0519
|117
|2006.04.07 11:00
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1582
|1.0518
|118
|2006.04.07 11:00
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1579
|1.0515
|119
|2006.04.07 11:00
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1576
|1.0512
|120
|2006.04.07 11:00
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1573
|1.0509
|121
|2006.04.07 11:00
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1570
|1.0506
|122
|2006.04.07 11:00
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1569
|1.0505
|123
|2006.04.07 11:01
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1567
|1.0503
|124
|2006.04.07 11:01
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1566
|1.0502
|125
|2006.04.07 11:01
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1564
|1.0500
|126
|2006.04.07 11:01
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1550
|1.0486
|127
|2006.04.07 11:13
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1549
|1.0485
|128
|2006.04.07 11:13
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1548
|1.0484
|129
|2006.04.07 11:13
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1542
|1.0478
|130
|2006.04.07 11:13
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1538
|1.0474
|131
|2006.04.07 11:14
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1537
|1.0473
|132
|2006.04.07 12:14
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1536
|1.0472
|133
|2006.04.07 12:14
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1535
|1.0471
|134
|2006.04.07 12:14
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1534
|1.0470
|135
|2006.04.07 12:31
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1528
|1.0464
|136
|2006.04.07 12:32
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1522
|1.0458
|137
|2006.04.07 12:32
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1520
|1.0456
|138
|2006.04.07 12:32
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1518
|1.0454
|139
|2006.04.07 12:32
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1515
|1.0451
|140
|2006.04.07 12:32
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1509
|1.0445
|141
|2006.04.07 12:48
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1507
|1.0443
|142
|2006.04.07 12:48
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1504
|1.0440
|143
|2006.04.07 12:48
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1503
|1.0439
|144
|2006.04.07 12:48
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1502
|1.0438
|145
|2006.04.11 14:40
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1501
|1.0437
|146
|2006.04.11 14:49
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1499
|1.0435
|147
|2006.04.11 14:51
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1498
|1.0434
|148
|2006.04.11 20:43
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1497
|1.0433
|149
|2006.04.11 20:50
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1496
|1.0432
|150
|2006.04.11 20:56
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1495
|1.0431
|151
|2006.04.11 20:57
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1494
|1.0430
|152
|2006.04.11 20:57
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1492
|1.0428
|153
|2006.04.11 20:57
|modify
|1
|1.00
|1.1706
|1.1489
|1.0425
|154
|2006.04.12 14:01
|s/l
|1
|1.00
|1.1489
|1.1489
|1.0425
|188.88
|1998.88
|155
|2006.04.17 01:18
|sell
|2
|1.00
|1.1495
|1.1555
|1.0495
|156
|2006.04.17 12:53
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1513
|1.0449
|157
|2006.04.17 12:53
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1509
|1.0445
|158
|2006.04.17 12:53
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1508
|1.0444
|159
|2006.04.17 12:53
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1505
|1.0441
|160
|2006.04.17 12:53
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1504
|1.0440
|161
|2006.04.17 12:53
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1503
|1.0439
|162
|2006.04.17 12:53
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1501
|1.0437
|163
|2006.04.17 12:54
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1500
|1.0436
|164
|2006.04.17 12:54
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1499
|1.0435
|165
|2006.04.17 14:31
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1498
|1.0434
|166
|2006.04.18 13:03
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1497
|1.0433
|167
|2006.04.18 13:03
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1496
|1.0432
|168
|2006.04.18 13:03
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1495
|1.0431
|169
|2006.04.18 13:05
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1494
|1.0430
|170
|2006.04.18 13:06
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1493
|1.0429
|171
|2006.04.18 13:06
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1492
|1.0428
|172
|2006.04.18 13:22
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1491
|1.0427
|173
|2006.04.18 13:23
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1490
|1.0426
|174
|2006.04.18 13:26
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1489
|1.0425
|175
|2006.04.18 13:28
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1487
|1.0423
|176
|2006.04.18 13:28
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1485
|1.0421
|177
|2006.04.18 13:28
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1484
|1.0420
|178
|2006.04.18 13:29
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1483
|1.0419
|179
|2006.04.18 13:29
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1481
|1.0417
|180
|2006.04.18 13:29
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1480
|1.0416
|181
|2006.04.18 13:29
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1479
|1.0415
|182
|2006.04.18 13:29
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1476
|1.0412
|183
|2006.04.18 13:42
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1475
|1.0411
|184
|2006.04.18 13:55
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1474
|1.0410
|185
|2006.04.18 18:03
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1473
|1.0409
|186
|2006.04.18 18:07
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1472
|1.0408
|187
|2006.04.18 18:07
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1471
|1.0407
|188
|2006.04.18 18:07
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1469
|1.0405
|189
|2006.04.18 18:08
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1468
|1.0404
|190
|2006.04.18 18:08
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1467
|1.0403
|191
|2006.04.18 19:50
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1466
|1.0402
|192
|2006.04.18 19:57
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1465
|1.0401
|193
|2006.04.18 19:58
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1463
|1.0399
|194
|2006.04.18 19:58
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1462
|1.0398
|195
|2006.04.19 00:34
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1460
|1.0396
|196
|2006.04.19 00:36
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1459
|1.0395
|197
|2006.04.19 00:57
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1456
|1.0392
|198
|2006.04.19 00:58
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1455
|1.0391
|199
|2006.04.19 05:59
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1453
|1.0389
|200
|2006.04.19 05:59
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1452
|1.0388
|201
|2006.04.19 06:18
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1451
|1.0387
|202
|2006.04.19 08:02
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1450
|1.0386
|203
|2006.04.19 08:03
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1449
|1.0385
|204
|2006.04.19 08:21
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1448
|1.0384
|205
|2006.04.19 08:35
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1447
|1.0383
|206
|2006.04.19 08:38
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1446
|1.0382
|207
|2006.04.19 09:40
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1445
|1.0381
|208
|2006.04.19 09:40
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1443
|1.0379
|209
|2006.04.19 09:53
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1442
|1.0378
|210
|2006.04.19 10:04
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1441
|1.0377
|211
|2006.04.19 10:04
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1440
|1.0376
|212
|2006.04.19 10:29
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1439
|1.0375
|213
|2006.04.19 10:30
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1438
|1.0374
|214
|2006.04.19 10:31
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1437
|1.0373
|215
|2006.04.19 10:32
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1436
|1.0372
|216
|2006.04.19 14:06
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1435
|1.0371
|217
|2006.04.19 15:03
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1434
|1.0370
|218
|2006.04.19 15:03
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1433
|1.0369
|219
|2006.04.19 15:03
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1432
|1.0368
|220
|2006.04.19 15:03
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1430
|1.0366
|221
|2006.04.19 15:03
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1429
|1.0365
|222
|2006.04.19 15:16
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1428
|1.0364
|223
|2006.04.19 15:34
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1427
|1.0363
|224
|2006.04.19 15:46
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1425
|1.0361
|225
|2006.04.19 15:47
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1424
|1.0360
|226
|2006.04.19 15:48
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1423
|1.0359
|227
|2006.04.19 15:48
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1421
|1.0357
|228
|2006.04.19 15:49
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1420
|1.0356
|229
|2006.04.19 15:50
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1419
|1.0355
|230
|2006.04.19 15:51
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1418
|1.0354
|231
|2006.04.19 16:21
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1417
|1.0353
|232
|2006.04.19 16:21
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1416
|1.0352
|233
|2006.04.19 16:21
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1415
|1.0351
|234
|2006.04.19 17:21
|modify
|2
|1.00
|1.1495
|1.1414
|1.0350
|235
|2006.04.20 14:46
|s/l
|2
|1.00
|1.1414
|1.1414
|1.0350
|70.97
|2069.85
|236
|2006.04.25 01:00
|buy
|3
|1.00
|1.1367
|1.1307
|1.2367
|237
|2006.04.25 19:08
|s/l
|3
|1.00
|1.1307
|1.1307
|1.2367
|-53.06
|2016.79
|238
|2006.05.03 22:00
|buy
|4
|1.00
|1.1087
|1.1027
|1.2087
|239
|2006.05.04 07:45
|modify
|4
|1.00
|1.1087
|1.1067
|1.2131
|240
|2006.05.04 07:47
|modify
|4
|1.00
|1.1087
|1.1068
|1.2132
|241
|2006.05.04 07:50
|modify
|4
|1.00
|1.1087
|1.1070
|1.2134
|242
|2006.05.04 07:50
|modify
|4
|1.00
|1.1087
|1.1071
|1.2135
|243
|2006.05.04 07:51
|modify
|4
|1.00
|1.1087
|1.1072
|1.2136
|244
|2006.05.04 07:51
|modify
|4
|1.00
|1.1087
|1.1074
|1.2138
|245
|2006.05.04 07:52
|modify
|4
|1.00
|1.1087
|1.1075
|1.2139
|246
|2006.05.04 07:53
|modify
|4
|1.00
|1.1087
|1.1076
|1.2140
|247
|2006.05.04 07:53
|modify
|4
|1.00
|1.1087
|1.1077
|1.2141
|248
|2006.05.04 09:46
|modify
|4
|1.00
|1.1087
|1.1079
|1.2143
|249
|2006.05.04 09:47
|modify
|4
|1.00
|1.1087
|1.1080
|1.2144
|250
|2006.05.04 09:48
|modify
|4
|1.00
|1.1087
|1.1081
|1.2145
|251
|2006.05.04 09:48
|modify
|4
|1.00
|1.1087
|1.1082
|1.2146
|252
|2006.05.04 13:40
|s/l
|4
|1.00
|1.1082
|1.1082
|1.2146
|-4.51
|2012.28
|253
|2006.05.05 12:00
|sell
|5
|1.00
|1.1085
|1.1145
|1.0085
|254
|2006.05.08 08:24
|modify
|5
|1.00
|1.1085
|1.1103
|1.0039
|255
|2006.05.08 08:25
|modify
|5
|1.00
|1.1085
|1.1102
|1.0038
|256
|2006.05.08 08:27
|modify
|5
|1.00
|1.1085
|1.1101
|1.0037
|257
|2006.05.08 08:27
|modify
|5
|1.00
|1.1085
|1.1099
|1.0035
|258
|2006.05.08 08:27
|modify
|5
|1.00
|1.1085
|1.1096
|1.0032
|259
|2006.05.08 08:28
|modify
|5
|1.00
|1.1085
|1.1095
|1.0031
|260
|2006.05.08 08:28
|modify
|5
|1.00
|1.1085
|1.1094
|1.0030
|261
|2006.05.08 08:28
|modify
|5
|1.00
|1.1085
|1.1093
|1.0029
|262
|2006.05.08 08:28
|modify
|5
|1.00
|1.1085
|1.1089
|1.0025
|263
|2006.05.08 08:28
|modify
|5
|1.00
|1.1085
|1.1088
|1.0024
|264
|2006.05.08 08:29
|modify
|5
|1.00
|1.1085
|1.1087
|1.0023
|265
|2006.05.08 08:33
|modify
|5
|1.00
|1.1085
|1.1086
|1.0022
|266
|2006.05.08 12:13
|s/l
|5
|1.00
|1.1086
|1.1086
|1.0022
|-0.90
|2011.38
|267
|2006.05.10 23:00
|buy
|6
|1.00
|1.1025
|1.0965
|1.2025
|268
|2006.05.11 07:36
|modify
|6
|1.00
|1.1025
|1.1006
|1.2070
|269
|2006.05.11 07:40
|modify
|6
|1.00
|1.1025
|1.1007
|1.2071
|270
|2006.05.11 07:40
|modify
|6
|1.00
|1.1025
|1.1009
|1.2073
|271
|2006.05.11 07:40
|modify
|6
|1.00
|1.1025
|1.1010
|1.2074
|272
|2006.05.11 07:41
|modify
|6
|1.00
|1.1025
|1.1011
|1.2075
|273
|2006.05.11 07:48
|modify
|6
|1.00
|1.1025
|1.1012
|1.2076
|274
|2006.05.11 07:48
|modify
|6
|1.00
|1.1025
|1.1013
|1.2077
|275
|2006.05.11 07:48
|modify
|6
|1.00
|1.1025
|1.1015
|1.2079
|276
|2006.05.11 07:48
|modify
|6
|1.00
|1.1025
|1.1018
|1.2082
|277
|2006.05.11 07:54
|modify
|6
|1.00
|1.1025
|1.1019
|1.2083
|278
|2006.05.11 12:31
|s/l
|6
|1.00
|1.1019
|1.1019
|1.2083
|-5.45
|2005.93
|279
|2006.05.16 14:00
|sell
|7
|1.00
|1.1100
|1.1160
|1.0100
|280
|2006.05.17 06:03
|modify
|7
|1.00
|1.1100
|1.1120
|1.0056
|281
|2006.05.17 07:11
|modify
|7
|1.00
|1.1100
|1.1119
|1.0055
|282
|2006.05.17 07:18
|modify
|7
|1.00
|1.1100
|1.1118
|1.0054
|283
|2006.05.17 07:20
|modify
|7
|1.00
|1.1100
|1.1116
|1.0052
|284
|2006.05.17 08:00
|modify
|7
|1.00
|1.1100
|1.1115
|1.0051
|285
|2006.05.17 08:01
|modify
|7
|1.00
|1.1100
|1.1114
|1.0050
|286
|2006.05.17 08:01
|modify
|7
|1.00
|1.1100
|1.1113
|1.0049
|287
|2006.05.17 08:01
|modify
|7
|1.00
|1.1100
|1.1112
|1.0048
|288
|2006.05.17 08:01
|modify
|7
|1.00
|1.1100
|1.1110
|1.0046
|289
|2006.05.17 08:53
|modify
|7
|1.00
|1.1100
|1.1107
|1.0043
|290
|2006.05.17 08:53
|modify
|7
|1.00
|1.1100
|1.1106
|1.0042
|291
|2006.05.17 09:08
|modify
|7
|1.00
|1.1100
|1.1105
|1.0041
|292
|2006.05.17 09:22
|modify
|7
|1.00
|1.1100
|1.1104
|1.0040
|293
|2006.05.17 09:22
|modify
|7
|1.00
|1.1100
|1.1102
|1.0038
|294
|2006.05.17 10:58
|modify
|7
|1.00
|1.1100
|1.1100
|1.0036
|295
|2006.05.17 10:58
|modify
|7
|1.00
|1.1100
|1.1099
|1.0035
|296
|2006.05.17 11:00
|modify
|7
|1.00
|1.1100
|1.1098
|1.0034
|297
|2006.05.17 11:00
|modify
|7
|1.00
|1.1100
|1.1097
|1.0033
|298
|2006.05.17 11:00
|modify
|7
|1.00
|1.1100
|1.1095
|1.0031
|299
|2006.05.17 11:01
|modify
|7
|1.00
|1.1100
|1.1093
|1.0029
|300
|2006.05.17 11:01
|modify
|7
|1.00
|1.1100
|1.1092
|1.0028
|301
|2006.05.17 11:01
|modify
|7
|1.00
|1.1100
|1.1089
|1.0025
|302
|2006.05.17 11:02
|modify
|7
|1.00
|1.1100
|1.1088
|1.0024
|303
|2006.05.17 11:02
|modify
|7
|1.00
|1.1100
|1.1087
|1.0023
|304
|2006.05.17 11:02
|modify
|7
|1.00
|1.1100
|1.1086
|1.0022
|305
|2006.05.17 13:06
|modify
|7
|1.00
|1.1100
|1.1083
|1.0019
|306
|2006.05.17 13:06
|modify
|7
|1.00
|1.1100
|1.1078
|1.0014
|307
|2006.05.17 13:06
|modify
|7
|1.00
|1.1100
|1.1076
|1.0012
|308
|2006.05.17 13:11
|modify
|7
|1.00
|1.1100
|1.1075
|1.0011
|309
|2006.05.17 13:26
|s/l
|7
|1.00
|1.1075
|1.1075
|1.0011
|22.57
|2028.50
|310
|2006.05.25 01:00
|sell
|8
|1.00
|1.1216
|1.1276
|1.0216
|311
|2006.05.25 07:18
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1234
|1.0170
|312
|2006.05.25 07:19
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1233
|1.0169
|313
|2006.05.25 07:19
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1232
|1.0168
|314
|2006.05.25 07:19
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1231
|1.0167
|315
|2006.05.25 07:19
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1230
|1.0166
|316
|2006.05.25 07:19
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1229
|1.0165
|317
|2006.05.25 07:23
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1226
|1.0162
|318
|2006.05.25 07:24
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1225
|1.0161
|319
|2006.05.25 07:24
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1224
|1.0160
|320
|2006.05.25 07:24
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1223
|1.0159
|321
|2006.05.25 07:24
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1221
|1.0157
|322
|2006.05.25 07:24
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1219
|1.0155
|323
|2006.05.25 08:10
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1218
|1.0154
|324
|2006.05.25 08:11
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1217
|1.0153
|325
|2006.05.25 08:11
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1216
|1.0152
|326
|2006.05.25 08:11
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1215
|1.0151
|327
|2006.05.25 08:32
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1213
|1.0149
|328
|2006.05.25 08:33
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1212
|1.0148
|329
|2006.05.25 08:33
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1210
|1.0146
|330
|2006.05.25 08:33
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1207
|1.0143
|331
|2006.05.25 08:34
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1206
|1.0142
|332
|2006.05.25 08:36
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1205
|1.0141
|333
|2006.05.25 08:41
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1204
|1.0140
|334
|2006.05.25 08:42
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1202
|1.0138
|335
|2006.05.25 08:42
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1199
|1.0135
|336
|2006.05.25 08:42
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1197
|1.0133
|337
|2006.05.25 08:42
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1196
|1.0132
|338
|2006.05.25 08:42
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1195
|1.0131
|339
|2006.05.25 08:43
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1194
|1.0130
|340
|2006.05.25 10:03
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1192
|1.0128
|341
|2006.05.25 10:04
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1186
|1.0122
|342
|2006.05.25 12:39
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1184
|1.0120
|343
|2006.05.25 12:39
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1181
|1.0117
|344
|2006.05.25 12:39
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1178
|1.0114
|345
|2006.05.25 12:39
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1176
|1.0112
|346
|2006.05.25 12:39
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1175
|1.0111
|347
|2006.05.25 12:39
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1174
|1.0110
|348
|2006.05.25 12:39
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1172
|1.0108
|349
|2006.05.25 12:39
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1166
|1.0102
|350
|2006.05.25 12:40
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1165
|1.0101
|351
|2006.05.25 12:40
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1164
|1.0100
|352
|2006.05.25 13:03
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1160
|1.0096
|353
|2006.05.25 13:03
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1158
|1.0094
|354
|2006.05.25 13:03
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1155
|1.0091
|355
|2006.05.25 13:04
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1154
|1.0090
|356
|2006.05.25 13:04
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1153
|1.0089
|357
|2006.05.25 13:04
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1151
|1.0087
|358
|2006.05.25 13:05
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1150
|1.0086
|359
|2006.05.25 13:40
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1147
|1.0083
|360
|2006.05.25 13:40
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1146
|1.0082
|361
|2006.05.25 13:40
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1145
|1.0081
|362
|2006.05.25 13:40
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1141
|1.0077
|363
|2006.05.25 13:48
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1138
|1.0074
|364
|2006.05.25 13:57
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1137
|1.0073
|365
|2006.05.25 14:43
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1136
|1.0072
|366
|2006.05.25 14:44
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1135
|1.0071
|367
|2006.05.25 14:44
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1134
|1.0070
|368
|2006.05.25 14:45
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1133
|1.0069
|369
|2006.05.25 14:46
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1132
|1.0068
|370
|2006.05.25 15:00
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1129
|1.0065
|371
|2006.05.25 15:01
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1128
|1.0064
|372
|2006.05.25 15:13
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1123
|1.0059
|373
|2006.05.25 15:15
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1122
|1.0058
|374
|2006.05.25 18:07
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1120
|1.0056
|375
|2006.05.25 18:08
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1119
|1.0055
|376
|2006.05.25 18:08
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1118
|1.0054
|377
|2006.05.26 11:08
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1117
|1.0053
|378
|2006.05.26 12:34
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1116
|1.0052
|379
|2006.05.26 14:15
|modify
|8
|1.00
|1.1216
|1.1110
|1.0046
|380
|2006.05.26 14:40
|s/l
|8
|1.00
|1.1110
|1.1110
|1.0046
|95.41
|2123.91
|381
|2006.06.02 11:00
|sell
|9
|1.00
|1.1034
|1.1094
|1.0034
|382
|2006.06.02 12:44
|modify
|9
|1.00
|1.1034
|1.1054
|0.9990
|383
|2006.06.02 12:44
|modify
|9
|1.00
|1.1034
|1.1053
|0.9989
|384
|2006.06.02 12:44
|modify
|9
|1.00
|1.1034
|1.1052
|0.9988
|385
|2006.06.02 12:47
|modify
|9
|1.00
|1.1034
|1.1051
|0.9987
|386
|2006.06.02 13:15
|modify
|9
|1.00
|1.1034
|1.1050
|0.9986
|387
|2006.06.02 13:18
|modify
|9
|1.00
|1.1034
|1.1048
|0.9984
|388
|2006.06.02 13:19
|modify
|9
|1.00
|1.1034
|1.1047
|0.9983
|389
|2006.06.02 13:19
|modify
|9
|1.00
|1.1034
|1.1045
|0.9981
|390
|2006.06.02 13:19
|modify
|9
|1.00
|1.1034
|1.1044
|0.9980
|391
|2006.06.02 13:19
|modify
|9
|1.00
|1.1034
|1.1043
|0.9979
|392
|2006.06.02 13:19
|modify
|9
|1.00
|1.1034
|1.1042
|0.9978
|393
|2006.06.02 13:20
|modify
|9
|1.00
|1.1034
|1.1041
|0.9977
|394
|2006.06.02 13:20
|modify
|9
|1.00
|1.1034
|1.1040
|0.9976
|395
|2006.06.02 13:20
|modify
|9
|1.00
|1.1034
|1.1039
|0.9975
|396
|2006.06.02 14:18
|modify
|9
|1.00
|1.1034
|1.1038
|0.9974
|397
|2006.06.02 14:52
|modify
|9
|1.00
|1.1034
|1.1036
|0.9972
|398
|2006.06.05 18:45
|s/l
|9
|1.00
|1.1036
|1.1036
|0.9972
|-1.81
|2122.10
|399
|2006.06.07 21:00
|sell
|10
|1.00
|1.1132
|1.1192
|1.0132
|400
|2006.06.08 12:25
|s/l
|10
|1.00
|1.1192
|1.1192
|1.0132
|-53.61
|2068.49
|401
|2006.06.20 00:00
|sell
|11
|1.00
|1.1218
|1.1278
|1.0218
|402
|2006.06.20 11:05
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1236
|1.0172
|403
|2006.06.20 11:05
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1235
|1.0171
|404
|2006.06.20 11:16
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1233
|1.0169
|405
|2006.06.20 11:16
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1231
|1.0167
|406
|2006.06.20 11:17
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1230
|1.0166
|407
|2006.06.20 11:17
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1227
|1.0163
|408
|2006.06.20 11:17
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1224
|1.0160
|409
|2006.06.20 11:17
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1222
|1.0158
|410
|2006.06.20 11:17
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1221
|1.0157
|411
|2006.06.20 15:00
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1220
|1.0156
|412
|2006.06.20 15:00
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1219
|1.0155
|413
|2006.06.20 15:00
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1218
|1.0154
|414
|2006.06.20 15:00
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1217
|1.0153
|415
|2006.06.20 15:13
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1216
|1.0152
|416
|2006.06.21 02:17
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1215
|1.0151
|417
|2006.06.21 02:21
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1214
|1.0150
|418
|2006.06.21 06:05
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1213
|1.0149
|419
|2006.06.21 06:13
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1209
|1.0145
|420
|2006.06.21 06:16
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1208
|1.0144
|421
|2006.06.21 06:54
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1205
|1.0141
|422
|2006.06.21 07:00
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1204
|1.0140
|423
|2006.06.21 07:00
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1203
|1.0139
|424
|2006.06.21 07:02
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1202
|1.0138
|425
|2006.06.21 07:03
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1199
|1.0135
|426
|2006.06.21 07:03
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1197
|1.0133
|427
|2006.06.21 07:07
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1196
|1.0132
|428
|2006.06.21 07:09
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1195
|1.0131
|429
|2006.06.21 07:19
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1194
|1.0130
|430
|2006.06.21 11:54
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1192
|1.0128
|431
|2006.06.21 11:55
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1191
|1.0127
|432
|2006.06.21 11:55
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1189
|1.0125
|433
|2006.06.21 11:56
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1186
|1.0122
|434
|2006.06.21 12:02
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1185
|1.0121
|435
|2006.06.21 12:03
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1184
|1.0120
|436
|2006.06.21 12:03
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1183
|1.0119
|437
|2006.06.21 12:04
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1181
|1.0117
|438
|2006.06.21 12:30
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1174
|1.0110
|439
|2006.06.21 12:31
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1170
|1.0106
|440
|2006.06.21 12:31
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1157
|1.0093
|441
|2006.06.21 12:32
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1150
|1.0086
|442
|2006.06.21 12:37
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1146
|1.0082
|443
|2006.06.21 12:37
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1145
|1.0081
|444
|2006.06.21 12:39
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1144
|1.0080
|445
|2006.06.21 12:41
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1143
|1.0079
|446
|2006.06.21 12:41
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1138
|1.0074
|447
|2006.06.21 12:57
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1134
|1.0070
|448
|2006.06.21 12:58
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1133
|1.0069
|449
|2006.06.21 12:58
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1131
|1.0067
|450
|2006.06.21 12:59
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1130
|1.0066
|451
|2006.06.21 12:59
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1128
|1.0064
|452
|2006.06.21 13:01
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1127
|1.0063
|453
|2006.06.21 13:02
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1124
|1.0060
|454
|2006.06.21 13:29
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1123
|1.0059
|455
|2006.06.21 13:30
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1121
|1.0057
|456
|2006.06.21 13:31
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1119
|1.0055
|457
|2006.06.21 13:32
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1117
|1.0053
|458
|2006.06.21 15:53
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1116
|1.0052
|459
|2006.06.21 15:57
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1114
|1.0050
|460
|2006.06.21 15:57
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1112
|1.0048
|461
|2006.06.21 15:57
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1110
|1.0046
|462
|2006.06.21 15:57
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1107
|1.0043
|463
|2006.06.21 15:59
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1106
|1.0042
|464
|2006.06.21 16:00
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1105
|1.0041
|465
|2006.06.21 16:01
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1100
|1.0036
|466
|2006.06.21 16:01
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1099
|1.0035
|467
|2006.06.21 16:01
|modify
|11
|1.00
|1.1218
|1.1097
|1.0033
|468
|2006.06.21 18:34
|s/l
|11
|1.00
|1.1097
|1.1097
|1.0033
|109.04
|2177.53
|469
|2006.06.26 15:00
|sell
|12
|1.00
|1.1232
|1.1292
|1.0232
|470
|2006.06.29 12:12
|modify
|12
|1.00
|1.1232
|1.1251
|1.0187
|471
|2006.06.29 12:41
|modify
|12
|1.00
|1.1232
|1.1250
|1.0186
|472
|2006.06.29 12:41
|modify
|12
|1.00
|1.1232
|1.1249
|1.0185
|473
|2006.06.29 12:42
|modify
|12
|1.00
|1.1232
|1.1246
|1.0182
|474
|2006.06.29 12:42
|modify
|12
|1.00
|1.1232
|1.1242
|1.0178
|475
|2006.06.29 12:42
|modify
|12
|1.00
|1.1232
|1.1239
|1.0175
|476
|2006.06.29 12:42
|modify
|12
|1.00
|1.1232
|1.1238
|1.0174
|477
|2006.06.29 12:48
|modify
|12
|1.00
|1.1232
|1.1237
|1.0173
|478
|2006.06.29 12:48
|modify
|12
|1.00
|1.1232
|1.1236
|1.0172
|479
|2006.06.29 12:49
|modify
|12
|1.00
|1.1232
|1.1235
|1.0171
|480
|2006.06.29 12:49
|modify
|12
|1.00
|1.1232
|1.1234
|1.0170
|481
|2006.06.29 12:53
|modify
|12
|1.00
|1.1232
|1.1232
|1.0168
|482
|2006.06.29 12:53
|modify
|12
|1.00
|1.1232
|1.1225
|1.0161
|483
|2006.06.29 12:54
|modify
|12
|1.00
|1.1232
|1.1224
|1.0160
|484
|2006.06.29 12:54
|modify
|12
|1.00
|1.1232
|1.1223
|1.0159
|485
|2006.06.29 12:54
|modify
|12
|1.00
|1.1232
|1.1221
|1.0157
|486
|2006.06.29 12:54
|modify
|12
|1.00
|1.1232
|1.1218
|1.0154
|487
|2006.06.29 12:54
|modify
|12
|1.00
|1.1232
|1.1215
|1.0151
|488
|2006.06.29 12:57
|modify
|12
|1.00
|1.1232
|1.1214
|1.0150
|489
|2006.06.29 12:57
|modify
|12
|1.00
|1.1232
|1.1213
|1.0149
|490
|2006.06.29 12:57
|modify
|12
|1.00
|1.1232
|1.1212
|1.0148
|491
|2006.06.29 13:18
|modify
|12
|1.00
|1.1232
|1.1210
|1.0146
|492
|2006.06.29 13:18
|modify
|12
|1.00
|1.1232
|1.1208
|1.0144
|493
|2006.06.29 13:18
|modify
|12
|1.00
|1.1232
|1.1204
|1.0140
|494
|2006.06.29 13:18
|modify
|12
|1.00
|1.1232
|1.1203
|1.0139
|495
|2006.06.29 13:18
|modify
|12
|1.00
|1.1232
|1.1202
|1.0138
|496
|2006.06.29 13:22
|modify
|12
|1.00
|1.1232
|1.1201
|1.0137
|497
|2006.06.29 13:22
|modify
|12
|1.00
|1.1232
|1.1199
|1.0135
|498
|2006.06.29 13:32
|modify
|12
|1.00
|1.1232
|1.1195
|1.0131
|499
|2006.06.29 13:34
|modify
|12
|1.00
|1.1232
|1.1194
|1.0130
|500
|2006.06.29 13:34
|modify
|12
|1.00
|1.1232
|1.1192
|1.0128
|501
|2006.06.29 13:35
|modify
|12
|1.00
|1.1232
|1.1191
|1.0127
|502
|2006.06.29 13:35
|modify
|12
|1.00
|1.1232
|1.1188
|1.0124
|503
|2006.06.29 13:40
|modify
|12
|1.00
|1.1232
|1.1187
|1.0123
|504
|2006.06.29 14:16
|modify
|12
|1.00
|1.1232
|1.1185
|1.0121
|505
|2006.06.29 14:16
|modify
|12
|1.00
|1.1232
|1.1182
|1.0118
|506
|2006.06.29 14:17
|modify
|12
|1.00
|1.1232
|1.1181
|1.0117
|507
|2006.06.29 18:17
|modify
|12
|1.00
|1.1232
|1.1162
|1.0098
|508
|2006.06.29 19:06
|modify
|12
|1.00
|1.1232
|1.1160
|1.0096
|509
|2006.06.29 19:11
|modify
|12
|1.00
|1.1232
|1.1159
|1.0095
|510
|2006.06.29 21:04
|modify
|12
|1.00
|1.1232
|1.1156
|1.0092
|511
|2006.06.29 23:06
|modify
|12
|1.00
|1.1232
|1.1155
|1.0091
|512
|2006.06.29 23:07
|modify
|12
|1.00
|1.1232
|1.1154
|1.0090
|513
|2006.06.29 23:07
|modify
|12
|1.00
|1.1232
|1.1153
|1.0089
|514
|2006.06.30 05:12
|modify
|12
|1.00
|1.1232
|1.1152
|1.0088
|515
|2006.06.30 05:12
|modify
|12
|1.00
|1.1232
|1.1151
|1.0087
|516
|2006.06.30 05:17
|modify
|12
|1.00
|1.1232
|1.1150
|1.0086
|517
|2006.06.30 05:25
|modify
|12
|1.00
|1.1232
|1.1148
|1.0084
|518
|2006.06.30 05:38
|modify
|12
|1.00
|1.1232
|1.1147
|1.0083
|519
|2006.06.30 05:39
|modify
|12
|1.00
|1.1232
|1.1146
|1.0082
|520
|2006.06.30 05:47
|modify
|12
|1.00
|1.1232
|1.1144
|1.0080
|521
|2006.06.30 12:54
|modify
|12
|1.00
|1.1232
|1.1143
|1.0079
|522
|2006.06.30 15:58
|s/l
|12
|1.00
|1.1143
|1.1143
|1.0079
|79.87
|2257.40
|523
|2006.07.07 01:00
|sell
|13
|1.00
|1.1117
|1.1177
|1.0117
|524
|2006.07.10 07:13
|s/l
|13
|1.00
|1.1177
|1.1177
|1.0117
|-53.68
|2203.72