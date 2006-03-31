|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.03.26 23:00 - 2006.07.22 00:00 (2006.03.25 - 2006.07.22)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|EAName="TDT - IBFX"; ManageMoney=false; Lots=1; Risk=3; UseSound=true; TrailingStop=60; ProfitLevel=2000; AccountIsMicro=true; StopLoss=60; StartLevel=40;
|Bars in test
|18576
|Ticks modelled
|443278
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|1810.00
|Total net profit
|203.00
|Gross profit
|263.00
|Gross loss
|-60.00
|Profit factor
|4.38
|Expected payoff
|40.60
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|60.00 (3.07%)
|Relative drawdown
|3.07% (60.00)
|Total trades
|5
|Short positions (won %)
|3 (66.67%)
|Long positions (won %)
|2 (100.00%)
|Profit trades (% of total)
|4 (80.00%)
|Loss trades (% of total)
|1 (20.00%)
|Largest
|profit trade
|116.00
|loss trade
|-60.00
|Average
|profit trade
|65.75
|loss trade
|-60.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|2 (145.00)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-60.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|145.00 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-60.00 (1)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.03.31 19:00
|sell
|1
|1.00
|1.2124
|1.2184
|1.1124
|2
|2006.04.03 02:47
|modify
|1
|1.00
|1.2124
|1.2144
|1.1082
|3
|2006.04.03 03:01
|modify
|1
|1.00
|1.2124
|1.2139
|1.1077
|4
|2006.04.03 03:01
|modify
|1
|1.00
|1.2124
|1.2131
|1.1069
|5
|2006.04.03 03:02
|modify
|1
|1.00
|1.2124
|1.2128
|1.1066
|6
|2006.04.03 03:02
|modify
|1
|1.00
|1.2124
|1.2125
|1.1063
|7
|2006.04.03 04:34
|modify
|1
|1.00
|1.2124
|1.2124
|1.1062
|8
|2006.04.03 04:34
|modify
|1
|1.00
|1.2124
|1.2123
|1.1061
|9
|2006.04.03 04:34
|modify
|1
|1.00
|1.2124
|1.2122
|1.1060
|10
|2006.04.03 04:36
|modify
|1
|1.00
|1.2124
|1.2121
|1.1059
|11
|2006.04.03 04:39
|modify
|1
|1.00
|1.2124
|1.2119
|1.1057
|12
|2006.04.03 04:39
|modify
|1
|1.00
|1.2124
|1.2118
|1.1056
|13
|2006.04.03 04:40
|modify
|1
|1.00
|1.2124
|1.2117
|1.1055
|14
|2006.04.03 04:42
|modify
|1
|1.00
|1.2124
|1.2115
|1.1053
|15
|2006.04.03 04:42
|modify
|1
|1.00
|1.2124
|1.2114
|1.1052
|16
|2006.04.03 04:42
|modify
|1
|1.00
|1.2124
|1.2113
|1.1051
|17
|2006.04.03 04:42
|modify
|1
|1.00
|1.2124
|1.2112
|1.1050
|18
|2006.04.03 04:42
|modify
|1
|1.00
|1.2124
|1.2111
|1.1049
|19
|2006.04.03 04:42
|modify
|1
|1.00
|1.2124
|1.2109
|1.1047
|20
|2006.04.03 04:43
|modify
|1
|1.00
|1.2124
|1.2107
|1.1045
|21
|2006.04.03 04:43
|modify
|1
|1.00
|1.2124
|1.2103
|1.1041
|22
|2006.04.03 04:43
|modify
|1
|1.00
|1.2124
|1.2101
|1.1039
|23
|2006.04.03 04:43
|modify
|1
|1.00
|1.2124
|1.2100
|1.1038
|24
|2006.04.03 04:43
|modify
|1
|1.00
|1.2124
|1.2095
|1.1033
|25
|2006.04.03 14:28
|s/l
|1
|1.00
|1.2095
|1.2095
|1.1033
|29.00
|1839.00
|26
|2006.04.14 02:00
|buy
|2
|1.00
|1.2112
|1.2052
|1.3112
|27
|2006.04.17 00:13
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2092
|1.3154
|28
|2006.04.17 00:13
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2093
|1.3155
|29
|2006.04.17 00:13
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2098
|1.3160
|30
|2006.04.17 00:14
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2101
|1.3163
|31
|2006.04.17 00:15
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2102
|1.3164
|32
|2006.04.17 00:16
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2103
|1.3165
|33
|2006.04.17 00:24
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2105
|1.3167
|34
|2006.04.17 00:24
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2107
|1.3169
|35
|2006.04.17 00:24
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2108
|1.3170
|36
|2006.04.17 00:24
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2109
|1.3171
|37
|2006.04.17 01:04
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2110
|1.3172
|38
|2006.04.17 01:04
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2111
|1.3173
|39
|2006.04.17 01:05
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2113
|1.3175
|40
|2006.04.17 01:05
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2114
|1.3176
|41
|2006.04.17 01:05
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2116
|1.3178
|42
|2006.04.17 01:05
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2118
|1.3180
|43
|2006.04.17 01:05
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2120
|1.3182
|44
|2006.04.17 01:06
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2121
|1.3183
|45
|2006.04.17 01:06
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2124
|1.3186
|46
|2006.04.17 01:07
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2126
|1.3188
|47
|2006.04.17 01:07
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2127
|1.3189
|48
|2006.04.17 01:07
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2130
|1.3192
|49
|2006.04.17 01:20
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2131
|1.3193
|50
|2006.04.17 01:22
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2132
|1.3194
|51
|2006.04.17 01:22
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2133
|1.3195
|52
|2006.04.17 01:22
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2134
|1.3196
|53
|2006.04.17 01:27
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2135
|1.3197
|54
|2006.04.17 01:31
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2136
|1.3198
|55
|2006.04.17 01:33
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2137
|1.3199
|56
|2006.04.17 01:33
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2138
|1.3200
|57
|2006.04.17 01:33
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2139
|1.3201
|58
|2006.04.17 11:40
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2141
|1.3203
|59
|2006.04.17 11:41
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2142
|1.3204
|60
|2006.04.17 11:41
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2143
|1.3205
|61
|2006.04.17 11:41
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2144
|1.3206
|62
|2006.04.17 11:41
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2147
|1.3209
|63
|2006.04.17 11:41
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2150
|1.3212
|64
|2006.04.17 11:41
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2153
|1.3215
|65
|2006.04.17 11:41
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2157
|1.3219
|66
|2006.04.17 11:42
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2158
|1.3220
|67
|2006.04.17 11:42
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2159
|1.3221
|68
|2006.04.17 11:42
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2161
|1.3223
|69
|2006.04.17 11:42
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2163
|1.3225
|70
|2006.04.17 11:42
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2166
|1.3228
|71
|2006.04.17 11:42
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2171
|1.3233
|72
|2006.04.17 11:52
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2172
|1.3234
|73
|2006.04.17 11:52
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2176
|1.3238
|74
|2006.04.17 11:54
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2177
|1.3239
|75
|2006.04.17 11:54
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2179
|1.3241
|76
|2006.04.17 11:55
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2180
|1.3242
|77
|2006.04.17 11:55
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2181
|1.3243
|78
|2006.04.17 12:18
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2182
|1.3244
|79
|2006.04.17 12:19
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2184
|1.3246
|80
|2006.04.17 12:21
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2185
|1.3247
|81
|2006.04.17 12:21
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2186
|1.3248
|82
|2006.04.17 12:21
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2187
|1.3249
|83
|2006.04.17 12:21
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2188
|1.3250
|84
|2006.04.17 12:21
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2189
|1.3251
|85
|2006.04.17 12:31
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2190
|1.3252
|86
|2006.04.17 12:31
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2194
|1.3256
|87
|2006.04.17 12:31
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2197
|1.3259
|88
|2006.04.17 12:31
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2198
|1.3260
|89
|2006.04.17 12:31
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2200
|1.3262
|90
|2006.04.17 12:32
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2201
|1.3263
|91
|2006.04.17 12:32
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2202
|1.3264
|92
|2006.04.17 14:44
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2204
|1.3266
|93
|2006.04.17 14:44
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2205
|1.3267
|94
|2006.04.17 14:44
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2206
|1.3268
|95
|2006.04.17 14:44
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2208
|1.3270
|96
|2006.04.17 14:45
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2209
|1.3271
|97
|2006.04.17 14:45
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2210
|1.3272
|98
|2006.04.17 14:46
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2214
|1.3276
|99
|2006.04.17 14:46
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2215
|1.3277
|100
|2006.04.17 14:47
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2217
|1.3279
|101
|2006.04.17 14:47
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2219
|1.3281
|102
|2006.04.17 14:47
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2221
|1.3283
|103
|2006.04.17 14:51
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2222
|1.3284
|104
|2006.04.17 14:51
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2225
|1.3287
|105
|2006.04.17 14:51
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2226
|1.3288
|106
|2006.04.17 14:52
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2227
|1.3289
|107
|2006.04.17 14:52
|modify
|2
|1.00
|1.2112
|1.2228
|1.3290
|108
|2006.04.18 08:07
|s/l
|2
|1.00
|1.2228
|1.2228
|1.3290
|116.00
|1955.00
|109
|2006.05.23 22:00
|sell
|3
|1.00
|1.2788
|1.2848
|1.1788
|110
|2006.05.24 07:46
|s/l
|3
|1.00
|1.2848
|1.2848
|1.1788
|-60.00
|1895.00
|111
|2006.05.30 00:00
|buy
|4
|1.00
|1.2749
|1.2689
|1.3749
|112
|2006.05.30 02:47
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2729
|1.3791
|113
|2006.05.30 02:48
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2730
|1.3792
|114
|2006.05.30 02:48
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2731
|1.3793
|115
|2006.05.30 02:48
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2733
|1.3795
|116
|2006.05.30 02:48
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2735
|1.3797
|117
|2006.05.30 02:48
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2737
|1.3799
|118
|2006.05.30 02:48
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2739
|1.3801
|119
|2006.05.30 02:48
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2742
|1.3804
|120
|2006.05.30 02:54
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2743
|1.3805
|121
|2006.05.30 02:54
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2745
|1.3807
|122
|2006.05.30 02:54
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2746
|1.3808
|123
|2006.05.30 02:54
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2747
|1.3809
|124
|2006.05.30 02:54
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2748
|1.3810
|125
|2006.05.30 03:04
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2754
|1.3816
|126
|2006.05.30 03:05
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2758
|1.3820
|127
|2006.05.30 03:14
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2759
|1.3821
|128
|2006.05.30 03:34
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2760
|1.3822
|129
|2006.05.30 05:59
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2761
|1.3823
|130
|2006.05.30 06:06
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2762
|1.3824
|131
|2006.05.30 06:06
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2765
|1.3827
|132
|2006.05.30 06:09
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2768
|1.3830
|133
|2006.05.30 06:09
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2771
|1.3833
|134
|2006.05.30 06:10
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2772
|1.3834
|135
|2006.05.30 06:10
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2773
|1.3835
|136
|2006.05.30 06:10
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2774
|1.3836
|137
|2006.05.30 06:11
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2775
|1.3837
|138
|2006.05.30 06:11
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2777
|1.3839
|139
|2006.05.30 06:11
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2778
|1.3840
|140
|2006.05.30 06:11
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2779
|1.3841
|141
|2006.05.30 06:11
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2780
|1.3842
|142
|2006.05.30 06:11
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2781
|1.3843
|143
|2006.05.30 06:17
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2782
|1.3844
|144
|2006.05.30 06:22
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2783
|1.3845
|145
|2006.05.30 07:02
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2784
|1.3846
|146
|2006.05.30 07:03
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2785
|1.3847
|147
|2006.05.30 07:03
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2788
|1.3850
|148
|2006.05.30 07:03
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2789
|1.3851
|149
|2006.05.30 07:03
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2793
|1.3855
|150
|2006.05.30 07:03
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2797
|1.3859
|151
|2006.05.30 07:06
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2798
|1.3860
|152
|2006.05.30 07:06
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2799
|1.3861
|153
|2006.05.30 07:06
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2800
|1.3862
|154
|2006.05.30 07:06
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2801
|1.3863
|155
|2006.05.30 07:06
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2803
|1.3865
|156
|2006.05.30 07:06
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2805
|1.3867
|157
|2006.05.30 09:51
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2806
|1.3868
|158
|2006.05.30 09:51
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2809
|1.3871
|159
|2006.05.30 09:51
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2810
|1.3872
|160
|2006.05.30 09:51
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2812
|1.3874
|161
|2006.05.30 09:51
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2813
|1.3875
|162
|2006.05.30 09:52
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2814
|1.3876
|163
|2006.05.30 10:00
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2815
|1.3877
|164
|2006.05.30 10:01
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2816
|1.3878
|165
|2006.05.30 10:02
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2817
|1.3879
|166
|2006.05.30 10:36
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2818
|1.3880
|167
|2006.05.30 10:39
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2819
|1.3881
|168
|2006.05.30 10:40
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2820
|1.3882
|169
|2006.05.30 10:40
|modify
|4
|1.00
|1.2749
|1.2821
|1.3883
|170
|2006.05.30 12:25
|s/l
|4
|1.00
|1.2821
|1.2821
|1.3883
|72.00
|1967.00
|171
|2006.05.31 17:00
|sell
|5
|1.00
|1.2829
|1.2889
|1.1829
|172
|2006.06.01 00:36
|modify
|5
|1.00
|1.2829
|1.2849
|1.1787
|173
|2006.06.01 00:36
|modify
|5
|1.00
|1.2829
|1.2848
|1.1786
|174
|2006.06.01 00:36
|modify
|5
|1.00
|1.2829
|1.2847
|1.1785
|175
|2006.06.01 00:36
|modify
|5
|1.00
|1.2829
|1.2846
|1.1784
|176
|2006.06.01 00:36
|modify
|5
|1.00
|1.2829
|1.2844
|1.1782
|177
|2006.06.01 00:48
|modify
|5
|1.00
|1.2829
|1.2843
|1.1781
|178
|2006.06.01 00:48
|modify
|5
|1.00
|1.2829
|1.2842
|1.1780
|179
|2006.06.01 01:04
|modify
|5
|1.00
|1.2829
|1.2841
|1.1779
|180
|2006.06.01 01:04
|modify
|5
|1.00
|1.2829
|1.2839
|1.1777
|181
|2006.06.01 02:38
|modify
|5
|1.00
|1.2829
|1.2838
|1.1776
|182
|2006.06.01 02:44
|modify
|5
|1.00
|1.2829
|1.2836
|1.1774
|183
|2006.06.01 02:44
|modify
|5
|1.00
|1.2829
|1.2835
|1.1773
|184
|2006.06.01 02:44
|modify
|5
|1.00
|1.2829
|1.2834
|1.1772
|185
|2006.06.01 03:29
|modify
|5
|1.00
|1.2829
|1.2833
|1.1771
|186
|2006.06.01 03:29
|modify
|5
|1.00
|1.2829
|1.2832
|1.1770
|187
|2006.06.01 03:29
|modify
|5
|1.00
|1.2829
|1.2830
|1.1768
|188
|2006.06.01 03:32
|modify
|5
|1.00
|1.2829
|1.2829
|1.1767
|189
|2006.06.01 03:32
|modify
|5
|1.00
|1.2829
|1.2828
|1.1766
|190
|2006.06.01 03:32
|modify
|5
|1.00
|1.2829
|1.2827
|1.1765
|191
|2006.06.01 03:32
|modify
|5
|1.00
|1.2829
|1.2826
|1.1764
|192
|2006.06.01 03:33
|modify
|5
|1.00
|1.2829
|1.2825
|1.1763
|193
|2006.06.01 03:39
|modify
|5
|1.00
|1.2829
|1.2824
|1.1762
|194
|2006.06.01 03:56
|modify
|5
|1.00
|1.2829
|1.2822
|1.1760
|195
|2006.06.01 03:56
|modify
|5
|1.00
|1.2829
|1.2820
|1.1758
|196
|2006.06.01 03:57
|modify
|5
|1.00
|1.2829
|1.2819
|1.1757
|197
|2006.06.01 03:57
|modify
|5
|1.00
|1.2829
|1.2818
|1.1756
|198
|2006.06.01 03:57
|modify
|5
|1.00
|1.2829
|1.2817
|1.1755
|199
|2006.06.01 07:16
|modify
|5
|1.00
|1.2829
|1.2816
|1.1754
|200
|2006.06.01 07:16
|modify
|5
|1.00
|1.2829
|1.2815
|1.1753
|201
|2006.06.01 07:16
|modify
|5
|1.00
|1.2829
|1.2814
|1.1752
|202
|2006.06.01 07:16
|modify
|5
|1.00
|1.2829
|1.2813
|1.1751
|203
|2006.06.01 11:11
|modify
|5
|1.00
|1.2829
|1.2810
|1.1748
|204
|2006.06.01 11:11
|modify
|5
|1.00
|1.2829
|1.2808
|1.1746
|205
|2006.06.01 11:12
|modify
|5
|1.00
|1.2829
|1.2805
|1.1743
|206
|2006.06.01 11:26
|modify
|5
|1.00
|1.2829
|1.2804
|1.1742
|207
|2006.06.01 11:26
|modify
|5
|1.00
|1.2829
|1.2803
|1.1741
|208
|2006.06.01 11:27
|modify
|5
|1.00
|1.2829
|1.2801
|1.1739
|209
|2006.06.01 11:27
|modify
|5
|1.00
|1.2829
|1.2800
|1.1738
|210
|2006.06.01 11:27
|modify
|5
|1.00
|1.2829
|1.2799
|1.1737
|211
|2006.06.01 11:30
|modify
|5
|1.00
|1.2829
|1.2798
|1.1736
|212
|2006.06.01 12:02
|modify
|5
|1.00
|1.2829
|1.2797
|1.1735
|213
|2006.06.01 12:02
|modify
|5
|1.00
|1.2829
|1.2794
|1.1732
|214
|2006.06.01 12:20
|modify
|5
|1.00
|1.2829
|1.2791
|1.1729
|215
|2006.06.01 12:21
|modify
|5
|1.00
|1.2829
|1.2790
|1.1728
|216
|2006.06.01 12:21
|modify
|5
|1.00
|1.2829
|1.2787
|1.1725
|217
|2006.06.01 12:21
|modify
|5
|1.00
|1.2829
|1.2783
|1.1721
|218
|2006.06.01 14:35
|s/l
|5
|1.00
|1.2783
|1.2783
|1.1721
|46.00
|2013.00