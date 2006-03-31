Strategy Tester Report
Tamiël_FX

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.03.26 23:00 - 2006.07.22 00:00 (2006.03.25 - 2006.07.22)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersEAName="TDT - IBFX"; ManageMoney=false; Lots=1; Risk=3; UseSound=true; TrailingStop=60; ProfitLevel=2000; AccountIsMicro=true; StopLoss=60; StartLevel=40;
Bars in test18576Ticks modelled443278Modelling quality90.00%
Initial deposit1810.00
Total net profit203.00Gross profit263.00Gross loss-60.00
Profit factor4.38Expected payoff40.60
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown60.00 (3.07%)Relative drawdown3.07% (60.00)
Total trades5Short positions (won %)3 (66.67%)Long positions (won %)2 (100.00%)
Profit trades (% of total)4 (80.00%)Loss trades (% of total)1 (20.00%)
Largestprofit trade116.00loss trade-60.00
Averageprofit trade65.75loss trade-60.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)2 (145.00)consecutive losses (loss in money)1 (-60.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)145.00 (2)consecutive loss (count of losses)-60.00 (1)
Averageconsecutive wins2consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.03.31 19:00sell11.001.21241.21841.1124
22006.04.03 02:47modify11.001.21241.21441.1082
32006.04.03 03:01modify11.001.21241.21391.1077
42006.04.03 03:01modify11.001.21241.21311.1069
52006.04.03 03:02modify11.001.21241.21281.1066
62006.04.03 03:02modify11.001.21241.21251.1063
72006.04.03 04:34modify11.001.21241.21241.1062
82006.04.03 04:34modify11.001.21241.21231.1061
92006.04.03 04:34modify11.001.21241.21221.1060
102006.04.03 04:36modify11.001.21241.21211.1059
112006.04.03 04:39modify11.001.21241.21191.1057
122006.04.03 04:39modify11.001.21241.21181.1056
132006.04.03 04:40modify11.001.21241.21171.1055
142006.04.03 04:42modify11.001.21241.21151.1053
152006.04.03 04:42modify11.001.21241.21141.1052
162006.04.03 04:42modify11.001.21241.21131.1051
172006.04.03 04:42modify11.001.21241.21121.1050
182006.04.03 04:42modify11.001.21241.21111.1049
192006.04.03 04:42modify11.001.21241.21091.1047
202006.04.03 04:43modify11.001.21241.21071.1045
212006.04.03 04:43modify11.001.21241.21031.1041
222006.04.03 04:43modify11.001.21241.21011.1039
232006.04.03 04:43modify11.001.21241.21001.1038
242006.04.03 04:43modify11.001.21241.20951.1033
252006.04.03 14:28s/l11.001.20951.20951.103329.001839.00
262006.04.14 02:00buy21.001.21121.20521.3112
272006.04.17 00:13modify21.001.21121.20921.3154
282006.04.17 00:13modify21.001.21121.20931.3155
292006.04.17 00:13modify21.001.21121.20981.3160
302006.04.17 00:14modify21.001.21121.21011.3163
312006.04.17 00:15modify21.001.21121.21021.3164
322006.04.17 00:16modify21.001.21121.21031.3165
332006.04.17 00:24modify21.001.21121.21051.3167
342006.04.17 00:24modify21.001.21121.21071.3169
352006.04.17 00:24modify21.001.21121.21081.3170
362006.04.17 00:24modify21.001.21121.21091.3171
372006.04.17 01:04modify21.001.21121.21101.3172
382006.04.17 01:04modify21.001.21121.21111.3173
392006.04.17 01:05modify21.001.21121.21131.3175
402006.04.17 01:05modify21.001.21121.21141.3176
412006.04.17 01:05modify21.001.21121.21161.3178
422006.04.17 01:05modify21.001.21121.21181.3180
432006.04.17 01:05modify21.001.21121.21201.3182
442006.04.17 01:06modify21.001.21121.21211.3183
452006.04.17 01:06modify21.001.21121.21241.3186
462006.04.17 01:07modify21.001.21121.21261.3188
472006.04.17 01:07modify21.001.21121.21271.3189
482006.04.17 01:07modify21.001.21121.21301.3192
492006.04.17 01:20modify21.001.21121.21311.3193
502006.04.17 01:22modify21.001.21121.21321.3194
512006.04.17 01:22modify21.001.21121.21331.3195
522006.04.17 01:22modify21.001.21121.21341.3196
532006.04.17 01:27modify21.001.21121.21351.3197
542006.04.17 01:31modify21.001.21121.21361.3198
552006.04.17 01:33modify21.001.21121.21371.3199
562006.04.17 01:33modify21.001.21121.21381.3200
572006.04.17 01:33modify21.001.21121.21391.3201
582006.04.17 11:40modify21.001.21121.21411.3203
592006.04.17 11:41modify21.001.21121.21421.3204
602006.04.17 11:41modify21.001.21121.21431.3205
612006.04.17 11:41modify21.001.21121.21441.3206
622006.04.17 11:41modify21.001.21121.21471.3209
632006.04.17 11:41modify21.001.21121.21501.3212
642006.04.17 11:41modify21.001.21121.21531.3215
652006.04.17 11:41modify21.001.21121.21571.3219
662006.04.17 11:42modify21.001.21121.21581.3220
672006.04.17 11:42modify21.001.21121.21591.3221
682006.04.17 11:42modify21.001.21121.21611.3223
692006.04.17 11:42modify21.001.21121.21631.3225
702006.04.17 11:42modify21.001.21121.21661.3228
712006.04.17 11:42modify21.001.21121.21711.3233
722006.04.17 11:52modify21.001.21121.21721.3234
732006.04.17 11:52modify21.001.21121.21761.3238
742006.04.17 11:54modify21.001.21121.21771.3239
752006.04.17 11:54modify21.001.21121.21791.3241
762006.04.17 11:55modify21.001.21121.21801.3242
772006.04.17 11:55modify21.001.21121.21811.3243
782006.04.17 12:18modify21.001.21121.21821.3244
792006.04.17 12:19modify21.001.21121.21841.3246
802006.04.17 12:21modify21.001.21121.21851.3247
812006.04.17 12:21modify21.001.21121.21861.3248
822006.04.17 12:21modify21.001.21121.21871.3249
832006.04.17 12:21modify21.001.21121.21881.3250
842006.04.17 12:21modify21.001.21121.21891.3251
852006.04.17 12:31modify21.001.21121.21901.3252
862006.04.17 12:31modify21.001.21121.21941.3256
872006.04.17 12:31modify21.001.21121.21971.3259
882006.04.17 12:31modify21.001.21121.21981.3260
892006.04.17 12:31modify21.001.21121.22001.3262
902006.04.17 12:32modify21.001.21121.22011.3263
912006.04.17 12:32modify21.001.21121.22021.3264
922006.04.17 14:44modify21.001.21121.22041.3266
932006.04.17 14:44modify21.001.21121.22051.3267
942006.04.17 14:44modify21.001.21121.22061.3268
952006.04.17 14:44modify21.001.21121.22081.3270
962006.04.17 14:45modify21.001.21121.22091.3271
972006.04.17 14:45modify21.001.21121.22101.3272
982006.04.17 14:46modify21.001.21121.22141.3276
992006.04.17 14:46modify21.001.21121.22151.3277
1002006.04.17 14:47modify21.001.21121.22171.3279
1012006.04.17 14:47modify21.001.21121.22191.3281
1022006.04.17 14:47modify21.001.21121.22211.3283
1032006.04.17 14:51modify21.001.21121.22221.3284
1042006.04.17 14:51modify21.001.21121.22251.3287
1052006.04.17 14:51modify21.001.21121.22261.3288
1062006.04.17 14:52modify21.001.21121.22271.3289
1072006.04.17 14:52modify21.001.21121.22281.3290
1082006.04.18 08:07s/l21.001.22281.22281.3290116.001955.00
1092006.05.23 22:00sell31.001.27881.28481.1788
1102006.05.24 07:46s/l31.001.28481.28481.1788-60.001895.00
1112006.05.30 00:00buy41.001.27491.26891.3749
1122006.05.30 02:47modify41.001.27491.27291.3791
1132006.05.30 02:48modify41.001.27491.27301.3792
1142006.05.30 02:48modify41.001.27491.27311.3793
1152006.05.30 02:48modify41.001.27491.27331.3795
1162006.05.30 02:48modify41.001.27491.27351.3797
1172006.05.30 02:48modify41.001.27491.27371.3799
1182006.05.30 02:48modify41.001.27491.27391.3801
1192006.05.30 02:48modify41.001.27491.27421.3804
1202006.05.30 02:54modify41.001.27491.27431.3805
1212006.05.30 02:54modify41.001.27491.27451.3807
1222006.05.30 02:54modify41.001.27491.27461.3808
1232006.05.30 02:54modify41.001.27491.27471.3809
1242006.05.30 02:54modify41.001.27491.27481.3810
1252006.05.30 03:04modify41.001.27491.27541.3816
1262006.05.30 03:05modify41.001.27491.27581.3820
1272006.05.30 03:14modify41.001.27491.27591.3821
1282006.05.30 03:34modify41.001.27491.27601.3822
1292006.05.30 05:59modify41.001.27491.27611.3823
1302006.05.30 06:06modify41.001.27491.27621.3824
1312006.05.30 06:06modify41.001.27491.27651.3827
1322006.05.30 06:09modify41.001.27491.27681.3830
1332006.05.30 06:09modify41.001.27491.27711.3833
1342006.05.30 06:10modify41.001.27491.27721.3834
1352006.05.30 06:10modify41.001.27491.27731.3835
1362006.05.30 06:10modify41.001.27491.27741.3836
1372006.05.30 06:11modify41.001.27491.27751.3837
1382006.05.30 06:11modify41.001.27491.27771.3839
1392006.05.30 06:11modify41.001.27491.27781.3840
1402006.05.30 06:11modify41.001.27491.27791.3841
1412006.05.30 06:11modify41.001.27491.27801.3842
1422006.05.30 06:11modify41.001.27491.27811.3843
1432006.05.30 06:17modify41.001.27491.27821.3844
1442006.05.30 06:22modify41.001.27491.27831.3845
1452006.05.30 07:02modify41.001.27491.27841.3846
1462006.05.30 07:03modify41.001.27491.27851.3847
1472006.05.30 07:03modify41.001.27491.27881.3850
1482006.05.30 07:03modify41.001.27491.27891.3851
1492006.05.30 07:03modify41.001.27491.27931.3855
1502006.05.30 07:03modify41.001.27491.27971.3859
1512006.05.30 07:06modify41.001.27491.27981.3860
1522006.05.30 07:06modify41.001.27491.27991.3861
1532006.05.30 07:06modify41.001.27491.28001.3862
1542006.05.30 07:06modify41.001.27491.28011.3863
1552006.05.30 07:06modify41.001.27491.28031.3865
1562006.05.30 07:06modify41.001.27491.28051.3867
1572006.05.30 09:51modify41.001.27491.28061.3868
1582006.05.30 09:51modify41.001.27491.28091.3871
1592006.05.30 09:51modify41.001.27491.28101.3872
1602006.05.30 09:51modify41.001.27491.28121.3874
1612006.05.30 09:51modify41.001.27491.28131.3875
1622006.05.30 09:52modify41.001.27491.28141.3876
1632006.05.30 10:00modify41.001.27491.28151.3877
1642006.05.30 10:01modify41.001.27491.28161.3878
1652006.05.30 10:02modify41.001.27491.28171.3879
1662006.05.30 10:36modify41.001.27491.28181.3880
1672006.05.30 10:39modify41.001.27491.28191.3881
1682006.05.30 10:40modify41.001.27491.28201.3882
1692006.05.30 10:40modify41.001.27491.28211.3883
1702006.05.30 12:25s/l41.001.28211.28211.388372.001967.00
1712006.05.31 17:00sell51.001.28291.28891.1829
1722006.06.01 00:36modify51.001.28291.28491.1787
1732006.06.01 00:36modify51.001.28291.28481.1786
1742006.06.01 00:36modify51.001.28291.28471.1785
1752006.06.01 00:36modify51.001.28291.28461.1784
1762006.06.01 00:36modify51.001.28291.28441.1782
1772006.06.01 00:48modify51.001.28291.28431.1781
1782006.06.01 00:48modify51.001.28291.28421.1780
1792006.06.01 01:04modify51.001.28291.28411.1779
1802006.06.01 01:04modify51.001.28291.28391.1777
1812006.06.01 02:38modify51.001.28291.28381.1776
1822006.06.01 02:44modify51.001.28291.28361.1774
1832006.06.01 02:44modify51.001.28291.28351.1773
1842006.06.01 02:44modify51.001.28291.28341.1772
1852006.06.01 03:29modify51.001.28291.28331.1771
1862006.06.01 03:29modify51.001.28291.28321.1770
1872006.06.01 03:29modify51.001.28291.28301.1768
1882006.06.01 03:32modify51.001.28291.28291.1767
1892006.06.01 03:32modify51.001.28291.28281.1766
1902006.06.01 03:32modify51.001.28291.28271.1765
1912006.06.01 03:32modify51.001.28291.28261.1764
1922006.06.01 03:33modify51.001.28291.28251.1763
1932006.06.01 03:39modify51.001.28291.28241.1762
1942006.06.01 03:56modify51.001.28291.28221.1760
1952006.06.01 03:56modify51.001.28291.28201.1758
1962006.06.01 03:57modify51.001.28291.28191.1757
1972006.06.01 03:57modify51.001.28291.28181.1756
1982006.06.01 03:57modify51.001.28291.28171.1755
1992006.06.01 07:16modify51.001.28291.28161.1754
2002006.06.01 07:16modify51.001.28291.28151.1753
2012006.06.01 07:16modify51.001.28291.28141.1752
2022006.06.01 07:16modify51.001.28291.28131.1751
2032006.06.01 11:11modify51.001.28291.28101.1748
2042006.06.01 11:11modify51.001.28291.28081.1746
2052006.06.01 11:12modify51.001.28291.28051.1743
2062006.06.01 11:26modify51.001.28291.28041.1742
2072006.06.01 11:26modify51.001.28291.28031.1741
2082006.06.01 11:27modify51.001.28291.28011.1739
2092006.06.01 11:27modify51.001.28291.28001.1738
2102006.06.01 11:27modify51.001.28291.27991.1737
2112006.06.01 11:30modify51.001.28291.27981.1736
2122006.06.01 12:02modify51.001.28291.27971.1735
2132006.06.01 12:02modify51.001.28291.27941.1732
2142006.06.01 12:20modify51.001.28291.27911.1729
2152006.06.01 12:21modify51.001.28291.27901.1728
2162006.06.01 12:21modify51.001.28291.27871.1725
2172006.06.01 12:21modify51.001.28291.27831.1721
2182006.06.01 14:35s/l51.001.27831.27831.172146.002013.00