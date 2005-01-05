Strategy Tester Report
sphinx _EA_demo

رمزEURUSD (Euro vs US Dollar)
فترةساعة واحدة (H1) 2005.01.03 02:00 - 2006.01.01 00:00 (2005.01.01 - 2006.01.01)
النموذجControl points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
Bars in test12584Ticks modelled68615Modelling quality50.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit3001200.00Gross profit4653300.00Gross loss-1652100.00
Profit factor2.82Expected payoff6852.05
Absolute drawdown600.00الحد الأقصى من السحب %90000.00 (8.53%)Relative drawdown11.22% (9300.00)
Total trades438Short positions (won %)209 (61.24%)Long positions (won %)229 (57.21%)
Profit trades (% of total)259 (59.13%)Loss trades (% of total)179 (40.87%)
Largestprofit trade30000.00loss trade-15000.00
Averageprofit trade17966.41loss trade-9229.61
Maximumconsecutive wins (profit in money)12 (252000.00)consecutive losses (loss in money)6 (-90000.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)270000.00 (9)consecutive loss (count of losses)-90000.00 (6)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#زمنالنوعأمرعيناتسعرS/LT/P& الربحالرصيد
12005.01.05 14:59sell12.001.32741.32891.3244
22005.01.05 15:59s/l12.001.32891.32891.3244-300.009700.00
32005.01.07 14:15buy22.001.31741.31591.3204
42005.01.07 14:59s/l22.001.31591.31591.3204-300.009400.00
52005.01.10 14:05buy32.001.30811.30661.3111
62005.01.10 15:32t/p32.001.31111.30661.3111600.0010000.00
72005.01.10 16:05buy42.001.30811.30661.3111
82005.01.10 22:05t/p42.001.31111.30661.3111600.0010600.00
92005.01.11 16:05buy52.001.31181.31031.3148
102005.01.11 16:27t/p52.001.31481.31031.3148600.0011200.00
112005.01.11 17:27sell62.001.31381.31531.3108
122005.01.11 19:54t/p62.001.31081.31531.3108600.0011800.00
132005.01.12 10:27sell72.001.31151.31301.3085
142005.01.12 10:54t/p72.001.30851.31301.3085600.0012400.00
152005.01.14 09:05sell82.001.31221.31371.3092
162005.01.14 11:43t/p82.001.30921.31371.3092600.0013000.00
172005.01.14 12:05sell92.001.31181.31331.3088
182005.01.14 12:38t/p92.001.30881.31331.3088600.0013600.00
192005.01.14 13:05sell103.001.31201.31351.3090
202005.01.14 13:32t/p103.001.30901.31351.3090900.0014500.00
212005.01.14 14:05sell113.001.31331.31481.3103
222005.01.14 14:27t/p113.001.31031.31481.3103900.0015400.00
232005.01.17 09:27sell123.001.31051.31201.3075
242005.01.17 15:43t/p123.001.30751.31201.3075900.0016300.00
252005.01.18 09:05sell133.001.30521.30671.3022
262005.01.18 10:32s/l133.001.30671.30671.3022-450.0015850.00
272005.01.18 10:32sell143.001.30671.30821.3037
282005.01.18 13:10t/p143.001.30371.30821.3037900.0016750.00
292005.01.18 13:10buy153.001.30311.30161.3061
302005.01.18 13:27s/l153.001.30161.30161.3061-450.0016300.00
312005.01.18 15:38sell163.001.30431.30581.3013
322005.01.18 21:21t/p163.001.30131.30581.3013900.0017200.00
332005.01.19 14:05buy173.001.30301.30151.3060
342005.01.19 14:27t/p173.001.30601.30151.3060900.0018100.00
352005.01.21 11:05buy183.001.29501.29351.2980
362005.01.21 12:59t/p183.001.29801.29351.2980900.0019000.00
372005.01.21 12:59sell193.001.29801.29951.2950
382005.01.21 13:32s/l193.001.29951.29951.2950-450.0018550.00
392005.01.24 12:54sell203.001.30741.30891.3044
402005.01.24 13:27s/l203.001.30891.30891.3044-450.0018100.00
412005.01.24 14:05buy213.001.30431.30281.3073
422005.01.24 15:05s/l213.001.30281.30281.3073-450.0017650.00
432005.01.25 11:05buy223.001.30211.30061.3051
442005.01.25 11:43t/p223.001.30511.30061.3051900.0018550.00
452005.01.25 14:05buy233.001.29531.29381.2983
462005.01.25 14:10t/p233.001.29831.29381.2983900.0019450.00
472005.01.28 10:05buy243.001.30331.30181.3063
482005.01.28 12:27t/p243.001.30631.30181.3063900.0020350.00
492005.01.28 12:27sell254.001.30781.30931.3048
502005.01.28 12:32t/p254.001.30481.30931.30481200.0021550.00
512005.01.28 14:05buy264.001.29861.29711.3016
522005.01.28 14:54t/p264.001.30161.29711.30161200.0022750.00
532005.01.28 16:49sell274.001.30411.30561.3011
542005.01.31 07:27t/p274.001.30111.30561.30111200.0023950.00
552005.01.31 10:05sell284.001.30331.30481.3003
562005.01.31 10:54t/p284.001.30031.30481.30031200.0025150.00
572005.01.31 13:38buy294.001.30151.30001.3045
582005.01.31 15:05t/p294.001.30451.30001.30451200.0026350.00
592005.02.01 17:05sell304.001.30441.30591.3014
602005.02.01 23:27s/l304.001.30591.30591.3014-600.0025750.00
612005.02.02 12:05buy314.001.30641.30491.3094
622005.02.02 14:05s/l314.001.30491.30491.3094-600.0025150.00
632005.02.03 09:05sell324.001.30351.30501.3005
642005.02.03 11:05t/p324.001.30051.30501.30051200.0026350.00
652005.02.04 09:38sell334.001.29721.29871.2942
662005.02.04 12:05s/l334.001.29871.29871.2942-600.0025750.00
672005.02.04 12:05sell344.001.29851.30001.2955
682005.02.04 12:21s/l344.001.30001.30001.2955-600.0025150.00
692005.02.04 14:10sell354.001.29671.29821.2937
702005.02.04 15:38t/p354.001.29371.29821.29371200.0026350.00
712005.02.07 11:32sell364.001.28601.28751.2830
722005.02.07 13:05t/p364.001.28301.28751.28301200.0027550.00
732005.02.08 11:16sell375.001.27591.27741.2729
742005.02.08 14:27s/l375.001.27741.27741.2729-750.0026800.00
752005.02.08 14:27sell385.001.27741.27891.2744
762005.02.08 14:38t/p385.001.27441.27891.27441500.0028300.00
772005.02.08 15:32buy395.001.27561.27411.2786
782005.02.08 16:05t/p395.001.27861.27411.27861500.0029800.00
792005.02.09 11:21buy405.001.27721.27571.2802
802005.02.09 12:10s/l405.001.27571.27571.2802-750.0029050.00
812005.02.09 12:10buy415.001.27451.27301.2775
822005.02.09 12:32t/p415.001.27751.27301.27751500.0030550.00
832005.02.09 14:10sell425.001.27801.27951.2750
842005.02.09 14:21s/l425.001.27951.27951.2750-750.0029800.00
852005.02.10 13:10sell435.001.28471.28621.2817
862005.02.10 13:21s/l435.001.28621.28621.2817-750.0029050.00
872005.02.11 11:16sell445.001.28751.28901.2845
882005.02.11 15:10s/l445.001.28901.28901.2845-750.0028300.00
892005.02.11 15:27buy455.001.28671.28521.2897
902005.02.14 00:05t/p455.001.28971.28521.28971500.0029800.00
912005.02.15 14:05buy465.001.29641.29491.2994
922005.02.15 15:10t/p465.001.29941.29491.29941500.0031300.00
932005.02.15 15:10sell475.001.29941.30091.2964
942005.02.15 16:43s/l475.001.30091.30091.2964-750.0030550.00
952005.02.16 09:16buy485.001.30121.29971.3042
962005.02.16 12:10t/p485.001.30421.29971.30421500.0032050.00
972005.02.16 14:05buy495.001.29801.29651.3010
982005.02.16 14:16s/l495.001.29651.29651.3010-750.0031300.00
992005.02.16 16:38sell505.001.30241.30391.2994
1002005.02.16 16:54t/p505.001.29941.30391.29941500.0032800.00
1012005.02.17 12:05buy515.001.30301.30151.3060
1022005.02.17 13:05s/l515.001.30151.30151.3060-750.0032050.00
1032005.02.17 14:10sell525.001.30471.30621.3017
1042005.02.17 14:38s/l525.001.30621.30621.3017-750.0031300.00
1052005.02.18 13:05sell535.001.30761.30911.3046
1062005.02.21 02:05t/p535.001.30461.30911.30461500.0032800.00
1072005.02.21 09:16buy545.001.30541.30391.3084
1082005.02.22 01:05t/p545.001.30841.30391.30841500.0034300.00
1092005.02.23 12:05sell556.001.32391.32541.3209
1102005.02.23 12:32t/p556.001.32091.32541.32091800.0036100.00
1112005.02.24 12:32buy566.001.32321.32171.3262
1122005.02.24 12:54t/p566.001.32621.32171.32621800.0037900.00
1132005.02.24 13:05buy576.001.32231.32081.3253
1142005.02.24 14:05s/l576.001.32081.32081.3253-900.0037000.00
1152005.02.25 12:05sell586.001.32021.32171.3172
1162005.02.25 12:49t/p586.001.31721.32171.31721800.0038800.00
1172005.02.25 13:05sell596.001.32001.32151.3170
1182005.02.25 16:05s/l596.001.32151.32151.3170-900.0037900.00
1192005.02.28 12:32buy606.001.32431.32281.3273
1202005.02.28 15:00t/p606.001.32731.32281.32731800.0039700.00
1212005.02.28 15:16buy616.001.32591.32441.3289
1222005.02.28 18:16s/l616.001.32441.32441.3289-900.0038800.00
1232005.03.01 11:05sell626.001.32171.32321.3187
1242005.03.01 13:10t/p626.001.31871.32321.31871800.0040600.00
1252005.03.01 14:49sell637.001.32141.32291.3184
1262005.03.01 14:54t/p637.001.31841.32291.31842100.0042700.00
1272005.03.03 10:43buy647.001.31341.31191.3164
1282005.03.03 13:27s/l647.001.31191.31191.3164-1050.0041650.00
1292005.03.03 13:27buy657.001.31171.31021.3147
1302005.03.03 17:05s/l657.001.31021.31021.3147-1050.0040600.00
1312005.03.04 10:32buy667.001.31121.30971.3142
1322005.03.04 12:43t/p667.001.31421.30971.31422100.0042700.00
1332005.03.07 09:54buy677.001.32071.31921.3237
1342005.03.07 11:54s/l677.001.31921.31921.3237-1050.0041650.00
1352005.03.07 16:05sell687.001.32231.32381.3193
1362005.03.08 06:21s/l687.001.32381.32381.3193-1050.0040600.00
1372005.03.09 12:05buy697.001.33441.33291.3374
1382005.03.09 14:43t/p697.001.33741.33291.33742100.0042700.00
1392005.03.09 14:43sell707.001.33741.33891.3344
1402005.03.09 15:38s/l707.001.33891.33891.3344-1050.0041650.00
1412005.03.10 09:05buy717.001.34011.33861.3431
1422005.03.10 12:32t/p717.001.34311.33861.34312100.0043750.00
1432005.03.10 12:49buy727.001.34071.33921.3437
1442005.03.10 17:05t/p727.001.34371.33921.34372100.0045850.00
1452005.03.10 17:05sell737.001.34481.34631.3418
1462005.03.10 17:21t/p737.001.34181.34631.34182100.0047950.00
1472005.03.11 12:16sell748.001.34681.34831.3438
1482005.03.11 12:38t/p748.001.34381.34831.34382400.0050350.00
1492005.03.11 13:10sell758.001.34381.34531.3408
1502005.03.11 13:43t/p758.001.34081.34531.34082400.0052750.00
1512005.03.15 09:49buy768.001.33571.33421.3387
1522005.03.15 10:16t/p768.001.33871.33421.33872400.0055150.00
1532005.03.15 13:05buy779.001.33561.33411.3386
1542005.03.15 13:27s/l779.001.33411.33411.3386-1350.0053800.00
1552005.03.17 16:05sell789.001.33941.34091.3364
1562005.03.17 16:43t/p789.001.33641.34091.33642700.0056500.00
1572005.03.24 09:05buy799.001.29871.29721.3017
1582005.03.24 09:10s/l799.001.29721.29721.3017-1350.0055150.00
1592005.03.24 10:49sell809.001.29941.30091.2964
1602005.03.24 12:38s/l809.001.30091.30091.2964-1350.0053800.00
1612005.03.24 12:38sell819.001.30101.30251.2980
1622005.03.24 12:49t/p819.001.29801.30251.29802700.0056500.00
1632005.03.24 13:05buy829.001.29851.29701.3015
1642005.03.24 14:05s/l829.001.29701.29701.3015-1350.0055150.00
1652005.03.24 14:05buy839.001.29691.29541.2999
1662005.03.24 14:43s/l839.001.29541.29541.2999-1350.0053800.00
1672005.03.25 12:05buy849.001.29441.29291.2974
1682005.03.27 23:32s/l849.001.29291.29291.2974-1350.0052450.00
1692005.03.28 10:05sell858.001.29351.29501.2905
1702005.03.28 12:05t/p858.001.29051.29501.29052400.0054850.00
1712005.03.28 12:05buy869.001.28681.28531.2898
1722005.03.28 12:10t/p869.001.28981.28531.28982700.0057550.00
1732005.03.29 10:05buy879.001.29121.28971.2942
1742005.03.29 21:10t/p879.001.29421.28971.29422700.0060250.00
1752005.03.30 09:05sell8810.001.29391.29541.2909
1762005.03.30 09:49s/l8810.001.29541.29541.2909-1500.0058750.00
1772005.03.30 10:05buy899.001.29361.29211.2966
1782005.03.30 12:32t/p899.001.29661.29211.29662700.0061450.00
1792005.03.30 12:43buy9010.001.29371.29221.2967
1802005.03.30 12:59t/p9010.001.29671.29221.29673000.0064450.00
1812005.03.30 14:32buy9110.001.29441.29291.2974
1822005.03.30 19:05s/l9110.001.29291.29291.2974-1500.0062950.00
1832005.04.01 09:27buy9210.001.29561.29411.2986
1842005.04.01 12:21t/p9210.001.29861.29411.29863000.0065950.00
1852005.04.01 12:21sell9310.001.29981.30131.2968
1862005.04.01 12:38s/l9310.001.30131.30131.2968-1500.0064450.00
1872005.04.01 13:05buy9410.001.29591.29441.2989
1882005.04.01 13:32t/p9410.001.29891.29441.29893000.0067450.00
1892005.04.01 14:05buy9511.001.28761.28611.2906
1902005.04.01 14:54t/p9511.001.29061.28611.29063300.0070750.00
1912005.04.04 11:16sell9611.001.28971.29121.2867
1922005.04.04 13:32t/p9611.001.28671.29121.28673300.0074050.00
1932005.04.05 12:05sell9712.001.28511.28661.2821
1942005.04.05 12:32t/p9712.001.28211.28661.28213600.0077650.00
1952005.04.06 12:05buy9812.001.28441.28291.2874
1962005.04.06 12:38t/p9812.001.28741.28291.28743600.0081250.00
1972005.04.06 14:43sell9913.001.28711.28861.2841
1982005.04.06 16:16s/l9913.001.28861.28861.2841-1950.0079300.00
1992005.04.06 16:16sell10012.001.28871.29021.2857
2002005.04.06 16:43t/p10012.001.28571.29021.28573600.0082900.00
2012005.04.07 15:05buy10113.001.29001.28851.2930
2022005.04.07 17:16s/l10113.001.28851.28851.2930-1950.0080950.00
2032005.04.07 17:16buy10213.001.28861.28711.2916
2042005.04.07 17:21s/l10213.001.28711.28711.2916-1950.0079000.00
2052005.04.08 11:54sell10312.001.28411.28561.2811
2062005.04.08 14:38s/l10312.001.28561.28561.2811-1800.0077200.00
2072005.04.08 14:38sell10412.001.28591.28741.2829
2082005.04.08 15:10s/l10412.001.28741.28741.2829-1800.0075400.00
2092005.04.12 09:05buy10512.001.29721.29571.3002
2102005.04.12 12:16s/l10512.001.29571.29571.3002-1800.0073600.00
2112005.04.12 12:16buy10612.001.29171.29021.2947
2122005.04.12 12:32t/p10612.001.29471.29021.29473600.0077200.00
2132005.04.13 12:05buy10712.001.28821.28671.2912
2142005.04.13 12:21t/p10712.001.29121.28671.29123600.0080800.00
2152005.04.13 15:05sell10813.001.29171.29321.2887
2162005.04.14 01:05t/p10813.001.28871.29321.28873900.0084700.00
2172005.04.19 10:49sell10913.001.30241.30391.2994
2182005.04.19 10:54t/p10913.001.29941.30391.29943900.0088600.00
2192005.04.19 12:38sell11014.001.30191.30341.2989
2202005.04.19 14:05s/l11014.001.30341.30341.2989-2100.0086500.00
2212005.04.19 14:05sell11113.001.30381.30531.3008
2222005.04.19 14:27s/l11113.001.30531.30531.3008-1950.0084550.00
2232005.04.20 14:05sell11213.001.30821.30971.3052
2242005.04.20 14:54t/p11213.001.30521.30971.30523900.0088450.00
2252005.04.21 09:05buy11314.001.30901.30751.3120
2262005.04.21 11:38s/l11314.001.30751.30751.3120-2100.0086350.00
2272005.04.21 14:05sell11413.001.31101.31251.3080
2282005.04.21 14:49t/p11413.001.30801.31251.30803900.0090250.00
2292005.04.21 15:43buy11514.001.30751.30601.3105
2302005.04.21 16:16s/l11514.001.30601.30601.3105-2100.0088150.00
2312005.04.21 16:16buy11614.001.30531.30381.3083
2322005.04.21 16:38s/l11614.001.30381.30381.3083-2100.0086050.00
2332005.04.22 16:10buy11713.001.30561.30411.3086
2342005.04.22 17:05s/l11713.001.30411.30411.3086-1950.0084100.00
2352005.04.22 17:05buy11813.001.30381.30231.3068
2362005.04.22 18:32t/p11813.001.30681.30231.30683900.0088000.00
2372005.04.26 10:27sell11914.001.29921.30071.2962
2382005.04.26 14:27t/p11914.001.29621.30071.29624200.0092200.00
2392005.04.27 12:05sell12014.001.29801.29951.2950
2402005.04.27 12:27t/p12014.001.29501.29951.29504200.0096400.00
2412005.04.27 15:10buy12115.001.29511.29361.2981
2422005.04.27 16:05s/l12115.001.29361.29361.2981-2250.0094150.00
2432005.04.28 12:05sell12215.001.29441.29591.2914
2442005.04.28 12:32t/p12215.001.29141.29591.29144500.0098650.00
2452005.04.28 14:10sell12315.001.29271.29421.2897
2462005.04.28 16:43t/p12315.001.28971.29421.28974500.00103150.00
2472005.04.29 13:10buy12416.001.29301.29151.2960
2482005.04.29 14:05s/l12416.001.29151.29151.2960-2400.00100750.00
2492005.04.29 14:05buy12516.001.29101.28951.2940
2502005.04.29 14:21t/p12516.001.29401.28951.29404800.00105550.00
2512005.04.29 15:16sell12616.001.29371.29521.2907
2522005.04.29 16:05t/p12616.001.29071.29521.29074800.00110350.00
2532005.05.02 10:38sell12717.001.28721.28871.2842
2542005.05.02 14:05t/p12717.001.28421.28871.28425100.00115450.00
2552005.05.02 14:05buy12818.001.28381.28231.2868
2562005.05.02 14:43t/p12818.001.28681.28231.28685400.00120850.00
2572005.05.02 15:38sell12919.001.28621.28771.2832
2582005.05.03 02:10t/p12919.001.28321.28771.28325700.00126550.00
2592005.05.03 11:16buy13019.001.28511.28361.2881
2602005.05.03 13:32t/p13019.001.28811.28361.28815700.00132250.00
2612005.05.04 15:21buy13120.001.29291.29141.2959
2622005.05.05 05:21t/p13120.001.29591.29141.29596000.00138250.00
2632005.05.05 12:10buy13221.001.29531.29381.2983
2642005.05.05 14:05s/l13221.001.29381.29381.2983-3150.00135100.00
2652005.05.05 14:27sell13321.001.29581.29731.2928
2662005.05.05 15:54t/p13321.001.29281.29731.29286300.00141400.00
2672005.05.05 16:16sell13422.001.29561.29711.2926
2682005.05.05 17:16s/l13422.001.29711.29711.2926-3300.00138100.00
2692005.05.05 17:27buy13521.001.29521.29371.2982
2702005.05.05 17:49s/l13521.001.29371.29371.2982-3150.00134950.00
2712005.05.06 09:21buy13621.001.29471.29321.2977
2722005.05.06 12:05s/l13621.001.29321.29321.2977-3150.00131800.00
2732005.05.06 12:05buy13720.001.28601.28451.2890
2742005.05.06 12:38t/p13720.001.28901.28451.28906000.00137800.00
2752005.05.09 12:05buy13821.001.28131.27981.2843
2762005.05.09 15:32t/p13821.001.28431.27981.28436300.00144100.00
2772005.05.10 10:49buy13922.001.28411.28261.2871
2782005.05.10 12:16t/p13922.001.28711.28261.28716600.00150700.00
2792005.05.11 09:38buy14023.001.28791.28641.2909
2802005.05.11 12:10s/l14023.001.28641.28641.2909-3450.00147250.00
2812005.05.11 12:10buy14123.001.28111.27961.2841
2822005.05.11 12:21s/l14123.001.27961.27961.2841-3450.00143800.00
2832005.05.16 09:05sell14222.001.26301.26451.2600
2842005.05.16 13:43s/l14222.001.26451.26451.2600-3300.00140500.00
2852005.05.16 13:43sell14322.001.26481.26631.2618
2862005.05.17 00:10t/p14322.001.26181.26631.26186600.00147100.00
2872005.05.17 11:05buy14423.001.26321.26171.2662
2882005.05.17 12:05s/l14423.001.26171.26171.2662-3450.00143650.00
2892005.05.17 12:05buy14522.001.26111.25961.2641
2902005.05.17 12:43t/p14522.001.26411.25961.26416600.00150250.00
2912005.05.17 13:38sell14623.001.26401.26551.2610
2922005.05.17 18:10s/l14623.001.26551.26551.2610-3450.00146800.00
2932005.05.18 09:05buy14723.001.26111.25961.2641
2942005.05.18 12:32t/p14723.001.26411.25961.26416900.00153700.00
2952005.05.18 13:05buy14824.001.26131.25981.2643
2962005.05.18 13:27t/p14824.001.26431.25981.26437200.00160900.00
2972005.05.20 09:05buy14925.001.26371.26221.2667
2982005.05.20 11:05s/l14925.001.26221.26221.2667-3750.00157150.00
2992005.05.23 10:10sell15024.001.25571.25721.2527
3002005.05.23 13:05s/l15024.001.25721.25721.2527-3600.00153550.00
3012005.05.23 13:05sell15124.001.25791.25941.2549
3022005.05.23 14:05s/l15124.001.25941.25941.2549-3600.00149950.00
3032005.05.23 16:10buy15223.001.25541.25391.2584
3042005.05.23 17:49t/p15223.001.25841.25391.25846900.00156850.00
3052005.05.23 17:49sell15324.001.25851.26001.2555
3062005.05.24 06:05s/l15324.001.26001.26001.2555-3600.00153250.00
3072005.05.24 09:05buy15423.001.25731.25581.2603
3082005.05.24 10:49t/p15423.001.26031.25581.26036900.00160150.00
3092005.05.24 14:10buy15525.001.25801.25651.2610
3102005.05.24 14:49t/p15525.001.26101.25651.26107500.00167650.00
3112005.05.24 15:05buy15626.001.25751.25601.2605
3122005.05.24 22:38s/l15626.001.25601.25601.2605-3900.00163750.00
3132005.05.25 09:27sell15725.001.25851.26001.2555
3142005.05.25 11:05t/p15725.001.25551.26001.25557500.00171250.00
3152005.05.25 12:10sell15826.001.25861.26011.2556
3162005.05.25 12:54t/p15826.001.25561.26011.25567800.00179050.00
3172005.05.27 13:10buy15927.001.25241.25091.2554
3182005.05.27 15:16t/p15927.001.25541.25091.25548100.00187150.00
3192005.06.03 09:16sell16029.001.22811.22961.2251
3202005.06.03 11:32s/l16029.001.22961.22961.2251-4350.00182800.00
3212005.06.03 11:38buy16128.001.22791.22641.2309
3222005.06.03 12:16t/p16128.001.23091.22641.23098400.00191200.00
3232005.06.03 12:32buy16229.001.22601.22451.2290
3242005.06.03 12:43t/p16229.001.22901.22451.22908700.00199900.00
3252005.06.03 13:27buy16330.001.22671.22521.2297
3262005.06.03 15:05s/l16330.001.22521.22521.2297-4500.00195400.00
3272005.06.07 12:05buy16430.001.22721.22571.2302
3282005.06.08 01:27t/p16430.001.23021.22571.23029000.00204400.00
3292005.06.08 16:05buy16531.001.22961.22811.2326
3302005.06.08 16:21s/l16531.001.22811.22811.2326-4650.00199750.00
3312005.06.09 10:10sell16630.001.22481.22631.2218
3322005.06.09 14:21t/p16630.001.22181.22631.22189000.00208750.00
3332005.06.09 14:21buy16732.001.21771.21621.2207
3342005.06.09 14:27t/p16732.001.22071.21621.22079600.00218350.00
3352005.06.09 16:05sell16833.001.22371.22521.2207
3362005.06.10 00:05s/l16833.001.22521.22521.2207-4950.00213400.00
3372005.06.10 09:05sell16933.001.22301.22451.2200
3382005.06.10 10:10s/l16933.001.22451.22451.2200-4950.00208450.00
3392005.06.10 10:49buy17032.001.22271.22121.2257
3402005.06.10 12:32s/l17032.001.22121.22121.2257-4800.00203650.00
3412005.06.10 12:32buy17131.001.22061.21911.2236
3422005.06.10 12:38s/l17131.001.21911.21911.2236-4650.00199000.00
3432005.06.13 17:05sell17230.001.21041.21191.2074
3442005.06.13 17:43t/p17230.001.20741.21191.20749000.00208000.00
3452005.06.14 10:05buy17332.001.21131.20981.2143
3462005.06.14 12:32t/p17332.001.21431.20981.21439600.00217600.00
3472005.06.14 12:32sell17433.001.21551.21701.2125
3482005.06.14 12:49t/p17433.001.21251.21701.21259900.00227500.00
3492005.06.14 13:05buy17535.001.20791.20641.2109
3502005.06.14 13:21s/l17535.001.20641.20641.2109-5250.00222250.00
3512005.06.15 09:05buy17634.001.20411.20261.2071
3522005.06.15 12:38t/p17634.001.20711.20261.207110200.00232450.00
3532005.06.15 12:43buy17735.001.20351.20201.2065
3542005.06.15 13:32t/p17735.001.20651.20201.206510500.00242950.00
3552005.06.15 13:49buy17837.001.20351.20201.2065
3562005.06.15 13:54t/p17837.001.20651.20201.206511100.00254050.00
3572005.06.16 09:05sell17939.001.21191.21341.2089
3582005.06.16 10:05s/l17939.001.21341.21341.2089-5850.00248200.00
3592005.06.16 13:10buy18038.001.20781.20631.2108
3602005.06.16 13:38t/p18038.001.21081.20631.210811400.00259600.00
3612005.06.16 16:43sell18139.001.21061.21211.2076
3622005.06.16 17:05t/p18139.001.20761.21211.207611700.00271300.00
3632005.06.20 09:05sell18241.001.22341.22491.2204
3642005.06.20 12:27t/p18241.001.22041.22491.220412300.00283600.00
3652005.06.21 14:10sell18343.001.21521.21671.2122
3662005.06.21 14:27t/p18343.001.21221.21671.212212900.00296500.00
3672005.06.21 15:38buy18445.001.21271.21121.2157
3682005.06.21 16:05t/p18445.001.21571.21121.215713500.00310000.00
3692005.06.22 09:05buy18547.001.21481.21331.2178
3702005.06.22 09:49t/p18547.001.21781.21331.217814100.00324100.00
3712005.06.27 15:05buy18649.001.21421.21271.2172
3722005.06.27 21:05t/p18649.001.21721.21271.217214700.00338800.00
3732005.06.29 09:05sell18751.001.20661.20811.2036
3742005.06.29 13:27t/p18751.001.20361.20811.203615300.00354100.00
3752005.06.29 14:05sell18854.001.20691.20841.2039
3762005.06.29 14:21t/p18854.001.20391.20841.203916200.00370300.00
3772005.06.30 09:05buy18956.001.20611.20461.2091
3782005.06.30 10:49s/l18956.001.20461.20461.2091-8400.00361900.00
3792005.06.30 11:10sell19055.001.20781.20931.2048
3802005.06.30 11:32s/l19055.001.20931.20931.2048-8250.00353650.00
3812005.06.30 12:49buy19154.001.20771.20621.2107
3822005.06.30 14:05t/p19154.001.21071.20621.210716200.00369850.00
3832005.06.30 14:43buy19256.001.20801.20651.2110
3842005.06.30 15:00t/p19256.001.21101.20651.211016800.00386650.00
3852005.06.30 17:21buy19358.001.20861.20711.2116
3862005.06.30 18:16s/l19358.001.20711.20711.2116-8700.00377950.00
3872005.07.01 09:05sell19457.001.21061.21211.2076
3882005.07.01 09:43t/p19457.001.20761.21211.207617100.00395050.00
3892005.07.01 10:43buy19560.001.20821.20671.2112
3902005.07.01 13:21s/l19560.001.20671.20671.2112-9000.00386050.00
3912005.07.01 13:21buy19658.001.20581.20431.2088
3922005.07.01 14:10s/l19658.001.20431.20431.2088-8700.00377350.00
3932005.07.05 09:49buy19757.001.19011.18861.1931
3942005.07.05 11:38s/l19757.001.18861.18861.1931-8550.00368800.00
3952005.07.05 12:05sell19856.001.19051.19201.1875
3962005.07.05 13:38s/l19856.001.19201.19201.1875-8400.00360400.00
3972005.07.05 13:54buy19955.001.19021.18871.1932
3982005.07.05 15:16s/l19955.001.18871.18871.1932-8250.00352150.00
3992005.07.05 15:16buy20053.001.18851.18701.1915
4002005.07.05 15:27t/p20053.001.19151.18701.191515900.00368050.00
4012005.07.05 16:10buy20156.001.19011.18861.1931
4022005.07.06 05:27t/p20156.001.19311.18861.193116800.00384850.00
4032005.07.06 09:05buy20258.001.19141.18991.1944
4042005.07.06 09:27s/l20258.001.18991.18991.1944-8700.00376150.00
4052005.07.06 12:27sell20357.001.19201.19351.1890
4062005.07.06 13:32s/l20357.001.19351.19351.1890-8550.00367600.00
4072005.07.06 13:32sell20456.001.19371.19521.1907
4082005.07.07 08:05s/l20456.001.19521.19521.1907-8400.00359200.00
4092005.07.07 12:10buy20554.001.19351.19201.1965
4102005.07.07 12:49t/p20554.001.19651.19201.196516200.00375400.00
4112005.07.07 13:05buy20657.001.19211.19061.1951
4122005.07.07 13:49t/p20657.001.19511.19061.195117100.00392500.00
4132005.07.07 14:05buy20759.001.19241.19091.1954
4142005.07.07 14:38t/p20759.001.19541.19091.195417700.00410200.00
4152005.07.07 15:10buy20862.001.19281.19131.1958
4162005.07.07 15:32t/p20862.001.19581.19131.195818600.00428800.00
4172005.07.07 17:21sell20965.001.19501.19651.1920
4182005.07.07 17:54t/p20965.001.19201.19651.192019500.00448300.00
4192005.07.08 12:05sell21068.001.19331.19481.1903
4202005.07.08 12:38t/p21068.001.19031.19481.190320400.00468700.00
4212005.07.08 13:05sell21171.001.19731.19881.1943
4222005.07.08 13:32t/p21171.001.19431.19881.194321300.00490000.00
4232005.07.08 15:21buy21274.001.19311.19161.1961
4242005.07.08 18:38t/p21274.001.19611.19161.196122200.00512200.00
4252005.07.14 09:05sell21377.001.20911.21061.2061
4262005.07.14 12:05t/p21377.001.20611.21061.206123100.00535300.00
4272005.07.14 12:05buy21481.001.20611.20461.2091
4282005.07.14 12:32t/p21481.001.20911.20461.209124300.00559600.00
4292005.07.14 15:10buy21584.001.20771.20621.2107
4302005.07.14 15:54t/p21584.001.21071.20621.210725200.00584800.00
4312005.07.14 16:05buy21688.001.20781.20631.2108
4322005.07.15 00:05t/p21688.001.21081.20631.210826400.00611200.00
4332005.07.15 09:05buy21792.001.20951.20801.2125
4342005.07.15 11:16s/l21792.001.20801.20801.2125-13800.00597400.00
4352005.07.18 11:05buy21890.001.20511.20361.2081
4362005.07.18 15:16t/p21890.001.20811.20361.208127000.00624400.00
4372005.07.18 17:38buy21994.001.20561.20411.2086
4382005.07.19 04:10s/l21994.001.20411.20411.2086-14100.00610300.00
4392005.07.19 16:05sell22092.001.20351.20501.2005
4402005.07.19 16:43t/p22092.001.20051.20501.200527600.00637900.00
4412005.07.20 13:27buy22196.001.20621.20471.2092
4422005.07.20 14:16s/l22196.001.20471.20471.2092-14400.00623500.00
4432005.07.20 14:16buy22294.001.20411.20261.2071
4442005.07.20 14:21s/l22294.001.20261.20261.2071-14100.00609400.00
4452005.07.20 17:05sell22392.001.21021.21171.2072
4462005.07.20 17:21s/l22392.001.21171.21171.2072-13800.00595600.00
4472005.07.21 10:05buy22490.001.21381.21231.2168
4482005.07.21 11:05t/p22490.001.21681.21231.216827000.00622600.00
4492005.07.21 11:05sell22594.001.22481.22631.2218
4502005.07.21 11:16t/p22594.001.22181.22631.221828200.00650800.00
4512005.07.21 13:05buy22698.001.21521.21371.2182
4522005.07.21 13:54t/p22698.001.21821.21371.218229400.00680200.00
4532005.07.21 14:49sell227100.001.21681.21831.2138
4542005.07.21 14:59t/p227100.001.21381.21831.213830000.00710200.00
4552005.07.21 16:38sell228100.001.21741.21891.2144
4562005.07.21 16:49t/p228100.001.21441.21891.214430000.00740200.00
4572005.07.21 17:05sell229100.001.21911.22061.2161
4582005.07.21 17:32s/l229100.001.22061.22061.2161-15000.00725200.00
4592005.07.22 10:05buy230100.001.21591.21441.2189
4602005.07.22 12:54s/l230100.001.21441.21441.2189-15000.00710200.00
4612005.07.25 09:05sell231100.001.20821.20971.2052
4622005.07.25 15:05t/p231100.001.20521.20971.205230000.00740200.00
4632005.07.25 15:05buy232100.001.20511.20361.2081
4642005.07.25 15:21s/l232100.001.20361.20361.2081-15000.00725200.00
4652005.07.25 16:21sell233100.001.20641.20791.2034
4662005.07.26 01:54t/p233100.001.20341.20791.203430000.00755200.00
4672005.07.26 14:27sell234100.001.20381.20531.2008
4682005.07.26 14:38t/p234100.001.20081.20531.200830000.00785200.00
4692005.07.26 15:05sell235100.001.20351.20501.2005
4702005.07.26 15:49t/p235100.001.20051.20501.200530000.00815200.00
4712005.07.26 16:05sell236100.001.20291.20441.1999
4722005.07.26 16:43t/p236100.001.19991.20441.199930000.00845200.00
4732005.07.26 17:16buy237100.001.20281.20131.2058
4742005.07.26 19:27s/l237100.001.20131.20131.2058-15000.00830200.00
4752005.07.27 12:05sell238100.001.20321.20471.2002
4762005.07.27 12:27t/p238100.001.20021.20471.200230000.00860200.00
4772005.07.28 09:05sell239100.001.20671.20821.2037
4782005.07.28 11:05s/l239100.001.20821.20821.2037-15000.00845200.00
4792005.07.28 14:16buy240100.001.20691.20541.2099
4802005.07.28 15:05t/p240100.001.20991.20541.209930000.00875200.00
4812005.07.29 12:05sell241100.001.21401.21551.2110
4822005.07.29 12:43t/p241100.001.21101.21551.211030000.00905200.00
4832005.07.29 13:38buy242100.001.21231.21081.2153
4842005.07.29 14:05t/p242100.001.21531.21081.215330000.00935200.00
4852005.07.29 14:32buy243100.001.21211.21061.2151
4862005.07.29 14:54t/p243100.001.21511.21061.215130000.00965200.00
4872005.07.29 15:27buy244100.001.21071.20921.2137
4882005.07.29 15:54t/p244100.001.21371.20921.213730000.00995200.00
4892005.07.29 16:21buy245100.001.21191.21041.2149
4902005.08.01 01:16t/p245100.001.21491.21041.214930000.001025200.00
4912005.08.02 12:10buy246100.001.22051.21901.2235
4922005.08.02 12:16t/p246100.001.22351.21901.223530000.001055200.00
4932005.08.02 14:05buy247100.001.22081.21931.2238
4942005.08.02 14:21s/l247100.001.21931.21931.2238-15000.001040200.00
4952005.08.02 15:16buy248100.001.22031.21881.2233
4962005.08.02 21:54s/l248100.001.21881.21881.2233-15000.001025200.00
4972005.08.04 10:05sell249100.001.23311.23461.2301
4982005.08.04 10:16s/l249100.001.23461.23461.2301-15000.001010200.00
4992005.08.04 11:05buy250100.001.23291.23141.2359
5002005.08.04 12:43s/l250100.001.23141.23141.2359-15000.00995200.00
5012005.08.04 13:10sell251100.001.23331.23481.2303
5022005.08.04 14:05s/l251100.001.23481.23481.2303-15000.00980200.00
5032005.08.05 09:16buy252100.001.23761.23611.2406
5042005.08.05 10:27s/l252100.001.23611.23611.2406-15000.00965200.00
5052005.08.05 11:05sell253100.001.23791.23941.2349
5062005.08.05 12:16t/p253100.001.23491.23941.234930000.00995200.00
5072005.08.05 12:16buy254100.001.23431.23281.2373
5082005.08.05 12:32t/p254100.001.23731.23281.237330000.001025200.00
5092005.08.09 09:05buy255100.001.23711.23561.2401
5102005.08.09 12:10s/l255100.001.23561.23561.2401-15000.001010200.00
5112005.08.09 12:27sell256100.001.23711.23861.2341
5122005.08.09 13:05t/p256100.001.23411.23861.234130000.001040200.00
5132005.08.10 13:05buy257100.001.23751.23601.2405
5142005.08.10 14:38t/p257100.001.24051.23601.240530000.001070200.00
5152005.08.10 15:05buy258100.001.23371.23221.2367
5162005.08.10 15:27t/p258100.001.23671.23221.236730000.001100200.00
5172005.08.12 11:05buy259100.001.24621.24471.2492
5182005.08.12 12:10s/l259100.001.24471.24471.2492-15000.001085200.00
5192005.08.12 12:32sell260100.001.24671.24821.2437
5202005.08.12 12:59t/p260100.001.24371.24821.243730000.001115200.00
5212005.08.16 15:10sell261100.001.23421.23571.2312
5222005.08.16 17:10s/l261100.001.23571.23571.2312-15000.001100200.00
5232005.08.16 17:10sell262100.001.23581.23731.2328
5242005.08.17 04:32t/p262100.001.23281.23731.232830000.001130200.00
5252005.08.19 09:05sell263100.001.21831.21981.2153
5262005.08.19 09:54t/p263100.001.21531.21981.215330000.001160200.00
5272005.08.19 10:49buy264100.001.21681.21531.2198
5282005.08.19 14:27s/l264100.001.21531.21531.2198-15000.001145200.00
5292005.08.19 14:49sell265100.001.21741.21891.2144
5302005.08.19 15:21t/p265100.001.21441.21891.214430000.001175200.00
5312005.08.19 16:05sell266100.001.21711.21861.2141
5322005.08.22 02:05s/l266100.001.21861.21861.2141-15000.001160200.00
5332005.08.22 09:05buy267100.001.21711.21561.2201
5342005.08.22 10:16t/p267100.001.22011.21561.220130000.001190200.00
5352005.08.23 09:43buy268100.001.22261.22111.2256
5362005.08.23 09:54t/p268100.001.22561.22111.225630000.001220200.00
5372005.08.23 12:10buy269100.001.22111.21961.2241
5382005.08.23 12:38t/p269100.001.22411.21961.224130000.001250200.00
5392005.08.23 14:27sell270100.001.22271.22421.2197
5402005.08.23 17:10s/l270100.001.22421.22421.2197-15000.001235200.00
5412005.08.23 17:49buy271100.001.22231.22081.2253
5422005.08.24 00:05s/l271100.001.22081.22081.2253-15000.001220200.00
5432005.08.24 10:05sell272100.001.22181.22331.2188
5442005.08.24 12:05s/l272100.001.22331.22331.2188-15000.001205200.00
5452005.08.24 12:38buy273100.001.22091.21941.2239
5462005.08.24 12:49t/p273100.001.22391.21941.223930000.001235200.00
5472005.08.25 11:16buy274100.001.22881.22731.2318
5482005.08.25 12:10s/l274100.001.22731.22731.2318-15000.001220200.00
5492005.08.25 12:10buy275100.001.22651.22501.2295
5502005.08.25 14:21t/p275100.001.22951.22501.229530000.001250200.00
5512005.08.25 14:21sell276100.001.22951.23101.2265
5522005.08.25 15:05s/l276100.001.23101.23101.2265-15000.001235200.00
5532005.08.25 15:05sell277100.001.23211.23361.2291
5542005.08.25 15:49t/p277100.001.22911.23361.229130000.001265200.00
5552005.08.26 10:05buy278100.001.23021.22871.2332
5562005.08.26 14:10t/p278100.001.23321.22871.233230000.001295200.00
5572005.08.26 17:05buy279100.001.23091.22941.2339
5582005.08.26 18:05s/l279100.001.22941.22941.2339-15000.001280200.00
5592005.08.29 09:16sell280100.001.23201.23351.2290
5602005.08.29 12:10t/p280100.001.22901.23351.229030000.001310200.00
5612005.08.30 15:05sell281100.001.22121.22271.2182
5622005.08.30 15:16s/l281100.001.22271.22271.2182-15000.001295200.00
5632005.08.30 17:05sell282100.001.22111.22261.2181
5642005.08.30 19:05s/l282100.001.22261.22261.2181-15000.001280200.00
5652005.08.31 09:21sell283100.001.22161.22311.2186
5662005.08.31 13:05s/l283100.001.22311.22311.2186-15000.001265200.00
5672005.08.31 13:21buy284100.001.22151.22001.2245
5682005.08.31 14:05t/p284100.001.22451.22001.224530000.001295200.00
5692005.09.02 13:05buy285100.001.24971.24821.2527
5702005.09.02 13:38t/p285100.001.25271.24821.252730000.001325200.00
5712005.09.05 09:05buy286100.001.25481.25331.2578
5722005.09.05 12:38s/l286100.001.25331.25331.2578-15000.001310200.00
5732005.09.05 13:05sell287100.001.25521.25671.2522
5742005.09.05 14:27t/p287100.001.25221.25671.252230000.001340200.00
5752005.09.06 12:05sell288100.001.25101.25251.2480
5762005.09.06 12:38t/p288100.001.24801.25251.248030000.001370200.00
5772005.09.06 13:32buy289100.001.24961.24811.2526
5782005.09.06 14:27s/l289100.001.24811.24811.2526-15000.001355200.00
5792005.09.06 14:27buy290100.001.24691.24541.2499
5802005.09.06 14:54t/p290100.001.24991.24541.249930000.001385200.00
5812005.09.06 16:05sell291100.001.25001.25151.2470
5822005.09.06 20:05t/p291100.001.24701.25151.247030000.001415200.00
5832005.09.07 09:05buy292100.001.24751.24601.2505
5842005.09.07 10:05s/l292100.001.24601.24601.2505-15000.001400200.00
5852005.09.07 10:43sell293100.001.24921.25071.2462
5862005.09.07 11:05t/p293100.001.24621.25071.246230000.001430200.00
5872005.09.08 09:49sell294100.001.24271.24421.2397
5882005.09.08 12:32s/l294100.001.24421.24421.2397-15000.001415200.00
5892005.09.08 12:32sell295100.001.24471.24621.2417
5902005.09.08 12:54t/p295100.001.24171.24621.241730000.001445200.00
5912005.09.08 13:49buy296100.001.24231.24081.2453
5922005.09.08 14:10s/l296100.001.24081.24081.2453-15000.001430200.00
5932005.09.08 14:10buy297100.001.24071.23921.2437
5942005.09.08 14:43s/l297100.001.23921.23921.2437-15000.001415200.00
5952005.09.09 09:05buy298100.001.23981.23831.2428
5962005.09.09 11:05s/l298100.001.23831.23831.2428-15000.001400200.00
5972005.09.09 12:10sell299100.001.24221.24371.2392
5982005.09.09 12:27s/l299100.001.24371.24371.2392-15000.001385200.00
5992005.09.09 13:43buy300100.001.24071.23921.2437
6002005.09.09 15:05t/p300100.001.24371.23921.243730000.001415200.00
6012005.09.09 16:27buy301100.001.24131.23981.2443
6022005.09.11 23:00s/l301100.001.23981.23981.2443-15000.001400200.00
6032005.09.13 09:21sell302100.001.22991.23141.2269
6042005.09.13 09:59t/p302100.001.22691.23141.226930000.001430200.00
6052005.09.13 11:10sell303100.001.22931.23081.2263
6062005.09.13 12:49t/p303100.001.22631.23081.226330000.001460200.00
6072005.09.13 12:49buy304100.001.22471.22321.2277
6082005.09.13 12:59t/p304100.001.22771.22321.227730000.001490200.00
6092005.09.13 13:27buy305100.001.22881.22731.2318
6102005.09.13 13:43s/l305100.001.22731.22731.2318-15000.001475200.00
6112005.09.14 09:05buy306100.001.22731.22581.2303
6122005.09.14 11:10t/p306100.001.23031.22581.230330000.001505200.00
6132005.09.14 11:38buy307100.001.22821.22671.2312
6142005.09.14 12:05t/p307100.001.23121.22671.231230000.001535200.00
6152005.09.14 15:10buy308100.001.22861.22711.2316
6162005.09.14 18:16s/l308100.001.22711.22711.2316-15000.001520200.00
6172005.09.16 11:05buy309100.001.22451.22301.2275
6182005.09.16 12:05s/l309100.001.22301.22301.2275-15000.001505200.00
6192005.09.16 12:05buy310100.001.22291.22141.2259
6202005.09.16 13:05s/l310100.001.22141.22141.2259-15000.001490200.00
6212005.09.19 15:05sell311100.001.21651.21801.2135
6222005.09.19 22:10t/p311100.001.21351.21801.213530000.001520200.00
6232005.09.20 09:05buy312100.001.21451.21301.2175
6242005.09.20 10:21t/p312100.001.21751.21301.217530000.001550200.00
6252005.09.20 10:21sell313100.001.21751.21901.2145
6262005.09.20 16:54s/l313100.001.21901.21901.2145-15000.001535200.00
6272005.09.22 09:10sell314100.001.22201.22351.2190
6282005.09.22 11:05s/l314100.001.22351.22351.2190-15000.001520200.00
6292005.09.22 12:05buy315100.001.22111.21961.2241
6302005.09.22 12:21s/l315100.001.21961.21961.2241-15000.001505200.00
6312005.09.23 09:05sell316100.001.21641.21791.2134
6322005.09.23 09:49t/p316100.001.21341.21791.213430000.001535200.00
6332005.09.26 09:10buy317100.001.20531.20381.2083
6342005.09.26 11:05s/l317100.001.20381.20381.2083-15000.001520200.00
6352005.09.26 11:49sell318100.001.20501.20651.2020
6362005.09.26 13:05t/p318100.001.20201.20651.202030000.001550200.00
6372005.09.26 15:05sell319100.001.20401.20551.2010
6382005.09.26 15:27s/l319100.001.20551.20551.2010-15000.001535200.00
6392005.09.28 09:38sell320100.001.20201.20351.1990
6402005.09.28 10:32s/l320100.001.20351.20351.1990-15000.001520200.00
6412005.09.28 10:32sell321100.001.20371.20521.2007
6422005.09.28 15:27t/p321100.001.20071.20521.200730000.001550200.00
6432005.09.28 16:10sell322100.001.20531.20681.2023
6442005.09.28 16:27t/p322100.001.20231.20681.202330000.001580200.00
6452005.09.29 09:16buy323100.001.20441.20291.2074
6462005.09.29 12:05s/l323100.001.20291.20291.2074-15000.001565200.00
6472005.09.29 12:05buy324100.001.20141.19991.2044
6482005.09.29 12:10t/p324100.001.20441.19991.204430000.001595200.00
6492005.09.30 10:10sell325100.001.20411.20561.2011
6502005.09.30 10:16s/l325100.001.20561.20561.2011-15000.001580200.00
6512005.09.30 12:32buy326100.001.20301.20151.2060
6522005.09.30 14:05t/p326100.001.20601.20151.206030000.001610200.00
6532005.09.30 14:05sell327100.001.20741.20891.2044
6542005.09.30 14:21t/p327100.001.20441.20891.204430000.001640200.00
6552005.09.30 16:10buy328100.001.20351.20201.2065
6562005.09.30 16:54t/p328100.001.20651.20201.206530000.001670200.00
6572005.10.04 10:49buy329100.001.19191.19041.1949
6582005.10.04 13:43t/p329100.001.19491.19041.194930000.001700200.00
6592005.10.04 15:05buy330100.001.19251.19101.1955
6602005.10.05 04:54t/p330100.001.19551.19101.195530000.001730200.00
6612005.10.05 12:10buy331100.001.19321.19171.1962
6622005.10.05 14:10t/p331100.001.19621.19171.196230000.001760200.00
6632005.10.05 14:10sell332100.001.19641.19791.1934
6642005.10.05 14:27s/l332100.001.19791.19791.1934-15000.001745200.00
6652005.10.10 09:27buy333100.001.21271.21121.2157
6662005.10.10 11:05s/l333100.001.21121.21121.2157-15000.001730200.00
6672005.10.11 09:05sell334100.001.20461.20611.2016
6682005.10.11 12:32t/p334100.001.20161.20611.201630000.001760200.00
6692005.10.12 09:49buy335100.001.19831.19681.2013
6702005.10.12 11:49t/p335100.001.20131.19681.201330000.001790200.00
6712005.10.13 16:10sell336100.001.19901.20051.1960
6722005.10.13 16:43t/p336100.001.19601.20051.196030000.001820200.00
6732005.10.13 17:43buy337100.001.19771.19621.2007
6742005.10.13 18:05t/p337100.001.20071.19621.200730000.001850200.00
6752005.10.14 09:05buy338100.001.20041.19891.2034
6762005.10.14 10:05s/l338100.001.19891.19891.2034-15000.001835200.00
6772005.10.14 12:05sell339100.001.20181.20331.1988
6782005.10.14 12:10s/l339100.001.20331.20331.1988-15000.001820200.00
6792005.10.14 13:21buy340100.001.20171.20021.2047
6802005.10.14 13:49s/l340100.001.20021.20021.2047-15000.001805200.00
6812005.10.14 14:05sell341100.001.20821.20971.2052
6822005.10.14 14:16t/p341100.001.20521.20971.205230000.001835200.00
6832005.10.19 09:05sell342100.001.19641.19791.1934
6842005.10.19 09:49t/p342100.001.19341.19791.193430000.001865200.00
6852005.10.19 12:32buy343100.001.19341.19191.1964
6862005.10.19 13:49t/p343100.001.19641.19191.196430000.001895200.00
6872005.10.20 09:10sell344100.001.19811.19961.1951
6882005.10.20 09:32t/p344100.001.19511.19961.195130000.001925200.00
6892005.10.20 13:27sell345100.001.19831.19981.1953
6902005.10.20 18:49s/l345100.001.19981.19981.1953-15000.001910200.00
6912005.10.21 10:05buy346100.001.20161.20011.2046
6922005.10.21 12:54s/l346100.001.20011.20011.2046-15000.001895200.00
6932005.10.21 12:59sell347100.001.20311.20461.2001
6942005.10.21 13:32s/l347100.001.20461.20461.2001-15000.001880200.00
6952005.10.21 13:32sell348100.001.20451.20601.2015
6962005.10.21 14:49t/p348100.001.20151.20601.201530000.001910200.00
6972005.10.21 14:49buy349100.001.20131.19981.2043
6982005.10.21 15:05s/l349100.001.19981.19981.2043-15000.001895200.00
6992005.10.24 11:38sell350100.001.19511.19661.1921
7002005.10.24 13:27s/l350100.001.19661.19661.1921-15000.001880200.00
7012005.10.26 14:05sell351100.001.20971.21121.2067
7022005.10.26 16:16t/p351100.001.20671.21121.206730000.001910200.00
7032005.10.28 09:43buy352100.001.21451.21301.2175
7042005.10.28 12:05s/l352100.001.21301.21301.2175-15000.001895200.00
7052005.10.28 12:05buy353100.001.21011.20861.2131
7062005.10.28 12:38t/p353100.001.21311.20861.213130000.001925200.00
7072005.10.31 09:10buy354100.001.20711.20561.2101
7082005.10.31 10:32s/l354100.001.20561.20561.2101-15000.001910200.00
7092005.10.31 10:54sell355100.001.20731.20881.2043
7102005.10.31 11:27t/p355100.001.20431.20881.204330000.001940200.00
7112005.11.01 14:05buy356100.001.19811.19661.2011
7122005.11.01 16:38t/p356100.001.20111.19661.201130000.001970200.00
7132005.11.01 17:05buy357100.001.19931.19781.2023
7142005.11.01 21:05t/p357100.001.20231.19781.202330000.002000200.00
7152005.11.02 09:05sell358100.001.20191.20341.1989
7162005.11.02 14:05s/l358100.001.20341.20341.1989-15000.001985200.00
7172005.11.02 15:49buy359100.001.20221.20071.2052
7182005.11.02 15:54t/p359100.001.20521.20071.205230000.002015200.00
7192005.11.03 09:05sell360100.001.20831.20981.2053
7202005.11.03 11:43t/p360100.001.20531.20981.205330000.002045200.00
7212005.11.03 12:21sell361100.001.20661.20811.2036
7222005.11.03 13:05t/p361100.001.20361.20811.203630000.002075200.00
7232005.11.04 10:05sell362100.001.19511.19661.1921
7242005.11.04 13:21t/p362100.001.19211.19661.192130000.002105200.00
7252005.11.04 13:21buy363100.001.19191.19041.1949
7262005.11.04 13:27t/p363100.001.19491.19041.194930000.002135200.00
7272005.11.04 14:10buy364100.001.19351.19201.1965
7282005.11.04 14:21t/p364100.001.19651.19201.196530000.002165200.00
7292005.11.07 10:21sell365100.001.18291.18441.1799
7302005.11.07 13:32t/p365100.001.17991.18441.179930000.002195200.00
7312005.11.07 13:32buy366100.001.17811.17661.1811
7322005.11.07 13:43t/p366100.001.18111.17661.181130000.002225200.00
7332005.11.07 15:32sell367100.001.18191.18341.1789
7342005.11.07 15:54t/p367100.001.17891.18341.178930000.002255200.00
7352005.11.08 14:16sell368100.001.17511.17661.1721
7362005.11.08 14:43s/l368100.001.17661.17661.1721-15000.002240200.00
7372005.11.09 09:16buy369100.001.17701.17551.1800
7382005.11.09 10:21s/l369100.001.17551.17551.1800-15000.002225200.00
7392005.11.09 13:10sell370100.001.17701.17851.1740
7402005.11.09 13:38s/l370100.001.17851.17851.1740-15000.002210200.00
7412005.11.09 14:38buy371100.001.17631.17481.1793
7422005.11.09 14:49s/l371100.001.17481.17481.1793-15000.002195200.00
7432005.11.10 12:10buy372100.001.17681.17531.1798
7442005.11.10 13:05s/l372100.001.17531.17531.1798-15000.002180200.00
7452005.11.10 13:32sell373100.001.17691.17841.1739
7462005.11.10 13:43s/l373100.001.17841.17841.1739-15000.002165200.00
7472005.11.10 14:38sell374100.001.17711.17861.1741
7482005.11.10 15:05t/p374100.001.17411.17861.174130000.002195200.00
7492005.11.11 09:10buy375100.001.16871.16721.1717
7502005.11.11 20:05t/p375100.001.17171.16721.171730000.002225200.00
7512005.11.14 12:21sell376100.001.17341.17491.1704
7522005.11.14 13:05t/p376100.001.17041.17491.170430000.002255200.00
7532005.11.15 10:05buy377100.001.16671.16521.1697
7542005.11.15 10:54t/p377100.001.16971.16521.169730000.002285200.00
7552005.11.15 13:43sell378100.001.16911.17061.1661
7562005.11.15 13:54t/p378100.001.16611.17061.166130000.002315200.00
7572005.11.15 14:32sell379100.001.16911.17061.1661
7582005.11.15 15:43t/p379100.001.16611.17061.166130000.002345200.00
7592005.11.15 16:05sell380100.001.17031.17181.1673
7602005.11.15 16:21s/l380100.001.17181.17181.1673-15000.002330200.00
7612005.11.15 17:32buy381100.001.16851.16701.1715
7622005.11.15 20:05t/p381100.001.17151.16701.171530000.002360200.00
7632005.11.16 10:10buy382100.001.17051.16901.1735
7642005.11.16 10:43s/l382100.001.16901.16901.1735-15000.002345200.00
7652005.11.17 10:21buy383100.001.16761.16611.1706
7662005.11.17 14:32t/p383100.001.17061.16611.170630000.002375200.00
7672005.11.17 14:32sell384100.001.17061.17211.1676
7682005.11.17 15:27s/l384100.001.17211.17211.1676-15000.002360200.00
7692005.11.18 13:05sell385100.001.17251.17401.1695
7702005.11.18 13:38t/p385100.001.16951.17401.169530000.002390200.00
7712005.11.18 14:05sell386100.001.17941.18091.1764
7722005.11.18 14:32t/p386100.001.17641.18091.176430000.002420200.00
7732005.11.18 15:27buy387100.001.17091.16941.1739
7742005.11.18 15:54t/p387100.001.17391.16941.173930000.002450200.00
7752005.11.18 16:05sell388100.001.17391.17541.1709
7762005.11.18 16:27t/p388100.001.17091.17541.170930000.002480200.00
7772005.11.21 15:05buy389100.001.17461.17311.1776
7782005.11.21 15:27t/p389100.001.17761.17311.177630000.002510200.00
7792005.11.22 15:05sell390100.001.17341.17491.1704
7802005.11.22 15:32t/p390100.001.17041.17491.170430000.002540200.00
7812005.11.22 16:05sell391100.001.17361.17511.1706
7822005.11.22 17:05s/l391100.001.17511.17511.1706-15000.002525200.00
7832005.11.23 09:16buy392100.001.17911.17761.1821
7842005.11.23 11:05s/l392100.001.17761.17761.1821-15000.002510200.00
7852005.11.23 11:05buy393100.001.17651.17501.1795
7862005.11.23 11:32t/p393100.001.17951.17501.179530000.002540200.00
7872005.11.23 13:27sell394100.001.18081.18231.1778
7882005.11.23 13:54t/p394100.001.17781.18231.177830000.002570200.00
7892005.11.23 14:10sell395100.001.18101.18251.1780
7902005.11.23 15:43t/p395100.001.17801.18251.178030000.002600200.00
7912005.11.23 16:16sell396100.001.18061.18211.1776
7922005.11.23 20:05s/l396100.001.18211.18211.1776-15000.002585200.00
7932005.11.24 09:16sell397100.001.18101.18251.1780
7942005.11.24 22:10t/p397100.001.17801.18251.178030000.002615200.00
7952005.11.25 13:05sell398100.001.17721.17871.1742
7962005.11.25 15:21t/p398100.001.17421.17871.174230000.002645200.00
7972005.11.28 10:05sell399100.001.17181.17331.1688
7982005.11.28 14:43s/l399100.001.17331.17331.1688-15000.002630200.00
7992005.11.29 09:16sell400100.001.18261.18411.1796
8002005.11.29 13:05t/p400100.001.17961.18411.179630000.002660200.00
8012005.11.30 09:27sell401100.001.17831.17981.1753
8022005.11.30 15:10s/l401100.001.17981.17981.1753-15000.002645200.00
8032005.11.30 15:10sell402100.001.18051.18201.1775
8042005.11.30 15:54t/p402100.001.17751.18201.177530000.002675200.00
8052005.12.01 09:05sell403100.001.17891.18041.1759
8062005.12.01 12:27t/p403100.001.17591.18041.175930000.002705200.00
8072005.12.02 13:05sell404100.001.17461.17611.1716
8082005.12.02 13:32t/p404100.001.17161.17611.171630000.002735200.00
8092005.12.02 14:21buy405100.001.17241.17091.1754
8102005.12.02 14:27s/l405100.001.17091.17091.1754-15000.002720200.00
8112005.12.02 15:54sell406100.001.17201.17351.1690
8122005.12.02 16:54t/p406100.001.16901.17351.169030000.002750200.00
8132005.12.02 17:43sell407100.001.17181.17331.1688
8142005.12.02 18:38s/l407100.001.17331.17331.1688-15000.002735200.00
8152005.12.05 09:21buy408100.001.17051.16901.1735
8162005.12.05 11:05t/p408100.001.17351.16901.173530000.002765200.00
8172005.12.05 11:27buy409100.001.17021.16871.1732
8182005.12.05 11:49t/p409100.001.17321.16871.173230000.002795200.00
8192005.12.06 12:05sell410100.001.17881.18031.1758
8202005.12.06 14:16s/l410100.001.18031.18031.1758-15000.002780200.00
8212005.12.06 14:16sell411100.001.18091.18241.1779
8222005.12.06 14:38t/p411100.001.17791.18241.177930000.002810200.00
8232005.12.06 16:05sell412100.001.17911.18061.1761
8242005.12.06 18:10s/l412100.001.18061.18061.1761-15000.002795200.00
8252005.12.09 11:16sell413100.001.18091.18241.1779
8262005.12.09 14:05s/l413100.001.18241.18241.1779-15000.002780200.00
8272005.12.09 14:05sell414100.001.18271.18421.1797
8282005.12.09 14:32t/p414100.001.17971.18421.179730000.002810200.00
8292005.12.13 15:21sell415100.001.19461.19611.1916
8302005.12.13 19:27s/l415100.001.19611.19611.1916-15000.002795200.00
8312005.12.15 09:10buy416100.001.20021.19871.2032
8322005.12.15 09:21t/p416100.001.20321.19871.203230000.002825200.00
8332005.12.15 13:10buy417100.001.19951.19801.2025
8342005.12.15 14:05s/l417100.001.19801.19801.2025-15000.002810200.00
8352005.12.15 14:05buy418100.001.19731.19581.2003
8362005.12.15 14:38t/p418100.001.20031.19581.200330000.002840200.00
8372005.12.16 13:05buy419100.001.19681.19531.1998
8382005.12.16 13:43t/p419100.001.19981.19531.199830000.002870200.00
8392005.12.16 14:05buy420100.001.19731.19581.2003
8402005.12.16 15:32t/p420100.001.20031.19581.200330000.002900200.00
8412005.12.19 09:05buy421100.001.20101.19951.2040
8422005.12.19 12:16s/l421100.001.19951.19951.2040-15000.002885200.00
8432005.12.19 12:16buy422100.001.19851.19701.2015
8442005.12.19 17:10t/p422100.001.20151.19701.201530000.002915200.00
8452005.12.19 17:10sell423100.001.20201.20351.1990
8462005.12.19 18:32t/p423100.001.19901.20351.199030000.002945200.00
8472005.12.21 11:27buy424100.001.18691.18541.1899
8482005.12.21 12:21s/l424100.001.18541.18541.1899-15000.002930200.00
8492005.12.21 12:21buy425100.001.18551.18401.1885
8502005.12.21 14:05s/l425100.001.18401.18401.1885-15000.002915200.00
8512005.12.22 09:10sell426100.001.18291.18441.1799
8522005.12.22 09:16s/l426100.001.18441.18441.1799-15000.002900200.00
8532005.12.22 10:05sell427100.001.18301.18451.1800
8542005.12.22 14:05s/l427100.001.18451.18451.1800-15000.002885200.00
8552005.12.23 09:05sell428100.001.18771.18921.1847
8562005.12.23 11:05t/p428100.001.18471.18921.184730000.002915200.00
8572005.12.23 11:05buy429100.001.18451.18301.1875
8582005.12.23 11:54t/p429100.001.18751.18301.187530000.002945200.00
8592005.12.23 15:05sell430100.001.18751.18901.1845
8602005.12.23 15:54t/p430100.001.18451.18901.184530000.002975200.00
8612005.12.23 16:38buy431100.001.18541.18391.1884
8622005.12.26 23:16s/l431100.001.18391.18391.1884-15000.002960200.00
8632005.12.27 11:05buy432100.001.18521.18371.1882
8642005.12.27 19:21s/l432100.001.18371.18371.1882-15000.002945200.00
8652005.12.28 16:05buy433100.001.18681.18531.1898
8662005.12.28 16:16t/p433100.001.18981.18531.189830000.002975200.00
8672005.12.29 09:05buy434100.001.18411.18261.1871
8682005.12.29 12:16s/l434100.001.18261.18261.1871-15000.002960200.00
8692005.12.29 15:27sell435100.001.18481.18631.1818
8702005.12.30 02:32s/l435100.001.18631.18631.1818-15000.002945200.00
8712005.12.30 09:05buy436100.001.18241.18091.1854
8722005.12.30 09:49t/p436100.001.18541.18091.185430000.002975200.00
8732005.12.30 16:05sell437100.001.18431.18581.1813
8742005.12.30 16:43t/p437100.001.18131.18581.181330000.003005200.00
8752005.12.30 17:05sell438100.001.18461.18611.1816
8762005.12.30 20:59close at stop438100.001.18401.18611.18166000.003011200.00