|رمز
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|فترة
|ساعة واحدة (H1) 2005.01.03 02:00 - 2006.01.01 00:00 (2005.01.01 - 2006.01.01)
|النموذج
|Control points (based on the nearest less timeframe with fractal interpolation of 12 control points)
|Bars in test
|12584
|Ticks modelled
|68615
|Modelling quality
|50.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|3001200.00
|Gross profit
|4653300.00
|Gross loss
|-1652100.00
|Profit factor
|2.82
|Expected payoff
|6852.05
|Absolute drawdown
|600.00
|الحد الأقصى من السحب %
|90000.00 (8.53%)
|Relative drawdown
|11.22% (9300.00)
|Total trades
|438
|Short positions (won %)
|209 (61.24%)
|Long positions (won %)
|229 (57.21%)
|Profit trades (% of total)
|259 (59.13%)
|Loss trades (% of total)
|179 (40.87%)
|Largest
|profit trade
|30000.00
|loss trade
|-15000.00
|Average
|profit trade
|17966.41
|loss trade
|-9229.61
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|12 (252000.00)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-90000.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|270000.00 (9)
|consecutive loss (count of losses)
|-90000.00 (6)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|زمن
|النوع
|أمر
|عينات
|سعر
|S/L
|T/P
|& الربح
|الرصيد
|1
|2005.01.05 14:59
|sell
|1
|2.00
|1.3274
|1.3289
|1.3244
|2
|2005.01.05 15:59
|s/l
|1
|2.00
|1.3289
|1.3289
|1.3244
|-300.00
|9700.00
|3
|2005.01.07 14:15
|buy
|2
|2.00
|1.3174
|1.3159
|1.3204
|4
|2005.01.07 14:59
|s/l
|2
|2.00
|1.3159
|1.3159
|1.3204
|-300.00
|9400.00
|5
|2005.01.10 14:05
|buy
|3
|2.00
|1.3081
|1.3066
|1.3111
|6
|2005.01.10 15:32
|t/p
|3
|2.00
|1.3111
|1.3066
|1.3111
|600.00
|10000.00
|7
|2005.01.10 16:05
|buy
|4
|2.00
|1.3081
|1.3066
|1.3111
|8
|2005.01.10 22:05
|t/p
|4
|2.00
|1.3111
|1.3066
|1.3111
|600.00
|10600.00
|9
|2005.01.11 16:05
|buy
|5
|2.00
|1.3118
|1.3103
|1.3148
|10
|2005.01.11 16:27
|t/p
|5
|2.00
|1.3148
|1.3103
|1.3148
|600.00
|11200.00
|11
|2005.01.11 17:27
|sell
|6
|2.00
|1.3138
|1.3153
|1.3108
|12
|2005.01.11 19:54
|t/p
|6
|2.00
|1.3108
|1.3153
|1.3108
|600.00
|11800.00
|13
|2005.01.12 10:27
|sell
|7
|2.00
|1.3115
|1.3130
|1.3085
|14
|2005.01.12 10:54
|t/p
|7
|2.00
|1.3085
|1.3130
|1.3085
|600.00
|12400.00
|15
|2005.01.14 09:05
|sell
|8
|2.00
|1.3122
|1.3137
|1.3092
|16
|2005.01.14 11:43
|t/p
|8
|2.00
|1.3092
|1.3137
|1.3092
|600.00
|13000.00
|17
|2005.01.14 12:05
|sell
|9
|2.00
|1.3118
|1.3133
|1.3088
|18
|2005.01.14 12:38
|t/p
|9
|2.00
|1.3088
|1.3133
|1.3088
|600.00
|13600.00
|19
|2005.01.14 13:05
|sell
|10
|3.00
|1.3120
|1.3135
|1.3090
|20
|2005.01.14 13:32
|t/p
|10
|3.00
|1.3090
|1.3135
|1.3090
|900.00
|14500.00
|21
|2005.01.14 14:05
|sell
|11
|3.00
|1.3133
|1.3148
|1.3103
|22
|2005.01.14 14:27
|t/p
|11
|3.00
|1.3103
|1.3148
|1.3103
|900.00
|15400.00
|23
|2005.01.17 09:27
|sell
|12
|3.00
|1.3105
|1.3120
|1.3075
|24
|2005.01.17 15:43
|t/p
|12
|3.00
|1.3075
|1.3120
|1.3075
|900.00
|16300.00
|25
|2005.01.18 09:05
|sell
|13
|3.00
|1.3052
|1.3067
|1.3022
|26
|2005.01.18 10:32
|s/l
|13
|3.00
|1.3067
|1.3067
|1.3022
|-450.00
|15850.00
|27
|2005.01.18 10:32
|sell
|14
|3.00
|1.3067
|1.3082
|1.3037
|28
|2005.01.18 13:10
|t/p
|14
|3.00
|1.3037
|1.3082
|1.3037
|900.00
|16750.00
|29
|2005.01.18 13:10
|buy
|15
|3.00
|1.3031
|1.3016
|1.3061
|30
|2005.01.18 13:27
|s/l
|15
|3.00
|1.3016
|1.3016
|1.3061
|-450.00
|16300.00
|31
|2005.01.18 15:38
|sell
|16
|3.00
|1.3043
|1.3058
|1.3013
|32
|2005.01.18 21:21
|t/p
|16
|3.00
|1.3013
|1.3058
|1.3013
|900.00
|17200.00
|33
|2005.01.19 14:05
|buy
|17
|3.00
|1.3030
|1.3015
|1.3060
|34
|2005.01.19 14:27
|t/p
|17
|3.00
|1.3060
|1.3015
|1.3060
|900.00
|18100.00
|35
|2005.01.21 11:05
|buy
|18
|3.00
|1.2950
|1.2935
|1.2980
|36
|2005.01.21 12:59
|t/p
|18
|3.00
|1.2980
|1.2935
|1.2980
|900.00
|19000.00
|37
|2005.01.21 12:59
|sell
|19
|3.00
|1.2980
|1.2995
|1.2950
|38
|2005.01.21 13:32
|s/l
|19
|3.00
|1.2995
|1.2995
|1.2950
|-450.00
|18550.00
|39
|2005.01.24 12:54
|sell
|20
|3.00
|1.3074
|1.3089
|1.3044
|40
|2005.01.24 13:27
|s/l
|20
|3.00
|1.3089
|1.3089
|1.3044
|-450.00
|18100.00
|41
|2005.01.24 14:05
|buy
|21
|3.00
|1.3043
|1.3028
|1.3073
|42
|2005.01.24 15:05
|s/l
|21
|3.00
|1.3028
|1.3028
|1.3073
|-450.00
|17650.00
|43
|2005.01.25 11:05
|buy
|22
|3.00
|1.3021
|1.3006
|1.3051
|44
|2005.01.25 11:43
|t/p
|22
|3.00
|1.3051
|1.3006
|1.3051
|900.00
|18550.00
|45
|2005.01.25 14:05
|buy
|23
|3.00
|1.2953
|1.2938
|1.2983
|46
|2005.01.25 14:10
|t/p
|23
|3.00
|1.2983
|1.2938
|1.2983
|900.00
|19450.00
|47
|2005.01.28 10:05
|buy
|24
|3.00
|1.3033
|1.3018
|1.3063
|48
|2005.01.28 12:27
|t/p
|24
|3.00
|1.3063
|1.3018
|1.3063
|900.00
|20350.00
|49
|2005.01.28 12:27
|sell
|25
|4.00
|1.3078
|1.3093
|1.3048
|50
|2005.01.28 12:32
|t/p
|25
|4.00
|1.3048
|1.3093
|1.3048
|1200.00
|21550.00
|51
|2005.01.28 14:05
|buy
|26
|4.00
|1.2986
|1.2971
|1.3016
|52
|2005.01.28 14:54
|t/p
|26
|4.00
|1.3016
|1.2971
|1.3016
|1200.00
|22750.00
|53
|2005.01.28 16:49
|sell
|27
|4.00
|1.3041
|1.3056
|1.3011
|54
|2005.01.31 07:27
|t/p
|27
|4.00
|1.3011
|1.3056
|1.3011
|1200.00
|23950.00
|55
|2005.01.31 10:05
|sell
|28
|4.00
|1.3033
|1.3048
|1.3003
|56
|2005.01.31 10:54
|t/p
|28
|4.00
|1.3003
|1.3048
|1.3003
|1200.00
|25150.00
|57
|2005.01.31 13:38
|buy
|29
|4.00
|1.3015
|1.3000
|1.3045
|58
|2005.01.31 15:05
|t/p
|29
|4.00
|1.3045
|1.3000
|1.3045
|1200.00
|26350.00
|59
|2005.02.01 17:05
|sell
|30
|4.00
|1.3044
|1.3059
|1.3014
|60
|2005.02.01 23:27
|s/l
|30
|4.00
|1.3059
|1.3059
|1.3014
|-600.00
|25750.00
|61
|2005.02.02 12:05
|buy
|31
|4.00
|1.3064
|1.3049
|1.3094
|62
|2005.02.02 14:05
|s/l
|31
|4.00
|1.3049
|1.3049
|1.3094
|-600.00
|25150.00
|63
|2005.02.03 09:05
|sell
|32
|4.00
|1.3035
|1.3050
|1.3005
|64
|2005.02.03 11:05
|t/p
|32
|4.00
|1.3005
|1.3050
|1.3005
|1200.00
|26350.00
|65
|2005.02.04 09:38
|sell
|33
|4.00
|1.2972
|1.2987
|1.2942
|66
|2005.02.04 12:05
|s/l
|33
|4.00
|1.2987
|1.2987
|1.2942
|-600.00
|25750.00
|67
|2005.02.04 12:05
|sell
|34
|4.00
|1.2985
|1.3000
|1.2955
|68
|2005.02.04 12:21
|s/l
|34
|4.00
|1.3000
|1.3000
|1.2955
|-600.00
|25150.00
|69
|2005.02.04 14:10
|sell
|35
|4.00
|1.2967
|1.2982
|1.2937
|70
|2005.02.04 15:38
|t/p
|35
|4.00
|1.2937
|1.2982
|1.2937
|1200.00
|26350.00
|71
|2005.02.07 11:32
|sell
|36
|4.00
|1.2860
|1.2875
|1.2830
|72
|2005.02.07 13:05
|t/p
|36
|4.00
|1.2830
|1.2875
|1.2830
|1200.00
|27550.00
|73
|2005.02.08 11:16
|sell
|37
|5.00
|1.2759
|1.2774
|1.2729
|74
|2005.02.08 14:27
|s/l
|37
|5.00
|1.2774
|1.2774
|1.2729
|-750.00
|26800.00
|75
|2005.02.08 14:27
|sell
|38
|5.00
|1.2774
|1.2789
|1.2744
|76
|2005.02.08 14:38
|t/p
|38
|5.00
|1.2744
|1.2789
|1.2744
|1500.00
|28300.00
|77
|2005.02.08 15:32
|buy
|39
|5.00
|1.2756
|1.2741
|1.2786
|78
|2005.02.08 16:05
|t/p
|39
|5.00
|1.2786
|1.2741
|1.2786
|1500.00
|29800.00
|79
|2005.02.09 11:21
|buy
|40
|5.00
|1.2772
|1.2757
|1.2802
|80
|2005.02.09 12:10
|s/l
|40
|5.00
|1.2757
|1.2757
|1.2802
|-750.00
|29050.00
|81
|2005.02.09 12:10
|buy
|41
|5.00
|1.2745
|1.2730
|1.2775
|82
|2005.02.09 12:32
|t/p
|41
|5.00
|1.2775
|1.2730
|1.2775
|1500.00
|30550.00
|83
|2005.02.09 14:10
|sell
|42
|5.00
|1.2780
|1.2795
|1.2750
|84
|2005.02.09 14:21
|s/l
|42
|5.00
|1.2795
|1.2795
|1.2750
|-750.00
|29800.00
|85
|2005.02.10 13:10
|sell
|43
|5.00
|1.2847
|1.2862
|1.2817
|86
|2005.02.10 13:21
|s/l
|43
|5.00
|1.2862
|1.2862
|1.2817
|-750.00
|29050.00
|87
|2005.02.11 11:16
|sell
|44
|5.00
|1.2875
|1.2890
|1.2845
|88
|2005.02.11 15:10
|s/l
|44
|5.00
|1.2890
|1.2890
|1.2845
|-750.00
|28300.00
|89
|2005.02.11 15:27
|buy
|45
|5.00
|1.2867
|1.2852
|1.2897
|90
|2005.02.14 00:05
|t/p
|45
|5.00
|1.2897
|1.2852
|1.2897
|1500.00
|29800.00
|91
|2005.02.15 14:05
|buy
|46
|5.00
|1.2964
|1.2949
|1.2994
|92
|2005.02.15 15:10
|t/p
|46
|5.00
|1.2994
|1.2949
|1.2994
|1500.00
|31300.00
|93
|2005.02.15 15:10
|sell
|47
|5.00
|1.2994
|1.3009
|1.2964
|94
|2005.02.15 16:43
|s/l
|47
|5.00
|1.3009
|1.3009
|1.2964
|-750.00
|30550.00
|95
|2005.02.16 09:16
|buy
|48
|5.00
|1.3012
|1.2997
|1.3042
|96
|2005.02.16 12:10
|t/p
|48
|5.00
|1.3042
|1.2997
|1.3042
|1500.00
|32050.00
|97
|2005.02.16 14:05
|buy
|49
|5.00
|1.2980
|1.2965
|1.3010
|98
|2005.02.16 14:16
|s/l
|49
|5.00
|1.2965
|1.2965
|1.3010
|-750.00
|31300.00
|99
|2005.02.16 16:38
|sell
|50
|5.00
|1.3024
|1.3039
|1.2994
|100
|2005.02.16 16:54
|t/p
|50
|5.00
|1.2994
|1.3039
|1.2994
|1500.00
|32800.00
|101
|2005.02.17 12:05
|buy
|51
|5.00
|1.3030
|1.3015
|1.3060
|102
|2005.02.17 13:05
|s/l
|51
|5.00
|1.3015
|1.3015
|1.3060
|-750.00
|32050.00
|103
|2005.02.17 14:10
|sell
|52
|5.00
|1.3047
|1.3062
|1.3017
|104
|2005.02.17 14:38
|s/l
|52
|5.00
|1.3062
|1.3062
|1.3017
|-750.00
|31300.00
|105
|2005.02.18 13:05
|sell
|53
|5.00
|1.3076
|1.3091
|1.3046
|106
|2005.02.21 02:05
|t/p
|53
|5.00
|1.3046
|1.3091
|1.3046
|1500.00
|32800.00
|107
|2005.02.21 09:16
|buy
|54
|5.00
|1.3054
|1.3039
|1.3084
|108
|2005.02.22 01:05
|t/p
|54
|5.00
|1.3084
|1.3039
|1.3084
|1500.00
|34300.00
|109
|2005.02.23 12:05
|sell
|55
|6.00
|1.3239
|1.3254
|1.3209
|110
|2005.02.23 12:32
|t/p
|55
|6.00
|1.3209
|1.3254
|1.3209
|1800.00
|36100.00
|111
|2005.02.24 12:32
|buy
|56
|6.00
|1.3232
|1.3217
|1.3262
|112
|2005.02.24 12:54
|t/p
|56
|6.00
|1.3262
|1.3217
|1.3262
|1800.00
|37900.00
|113
|2005.02.24 13:05
|buy
|57
|6.00
|1.3223
|1.3208
|1.3253
|114
|2005.02.24 14:05
|s/l
|57
|6.00
|1.3208
|1.3208
|1.3253
|-900.00
|37000.00
|115
|2005.02.25 12:05
|sell
|58
|6.00
|1.3202
|1.3217
|1.3172
|116
|2005.02.25 12:49
|t/p
|58
|6.00
|1.3172
|1.3217
|1.3172
|1800.00
|38800.00
|117
|2005.02.25 13:05
|sell
|59
|6.00
|1.3200
|1.3215
|1.3170
|118
|2005.02.25 16:05
|s/l
|59
|6.00
|1.3215
|1.3215
|1.3170
|-900.00
|37900.00
|119
|2005.02.28 12:32
|buy
|60
|6.00
|1.3243
|1.3228
|1.3273
|120
|2005.02.28 15:00
|t/p
|60
|6.00
|1.3273
|1.3228
|1.3273
|1800.00
|39700.00
|121
|2005.02.28 15:16
|buy
|61
|6.00
|1.3259
|1.3244
|1.3289
|122
|2005.02.28 18:16
|s/l
|61
|6.00
|1.3244
|1.3244
|1.3289
|-900.00
|38800.00
|123
|2005.03.01 11:05
|sell
|62
|6.00
|1.3217
|1.3232
|1.3187
|124
|2005.03.01 13:10
|t/p
|62
|6.00
|1.3187
|1.3232
|1.3187
|1800.00
|40600.00
|125
|2005.03.01 14:49
|sell
|63
|7.00
|1.3214
|1.3229
|1.3184
|126
|2005.03.01 14:54
|t/p
|63
|7.00
|1.3184
|1.3229
|1.3184
|2100.00
|42700.00
|127
|2005.03.03 10:43
|buy
|64
|7.00
|1.3134
|1.3119
|1.3164
|128
|2005.03.03 13:27
|s/l
|64
|7.00
|1.3119
|1.3119
|1.3164
|-1050.00
|41650.00
|129
|2005.03.03 13:27
|buy
|65
|7.00
|1.3117
|1.3102
|1.3147
|130
|2005.03.03 17:05
|s/l
|65
|7.00
|1.3102
|1.3102
|1.3147
|-1050.00
|40600.00
|131
|2005.03.04 10:32
|buy
|66
|7.00
|1.3112
|1.3097
|1.3142
|132
|2005.03.04 12:43
|t/p
|66
|7.00
|1.3142
|1.3097
|1.3142
|2100.00
|42700.00
|133
|2005.03.07 09:54
|buy
|67
|7.00
|1.3207
|1.3192
|1.3237
|134
|2005.03.07 11:54
|s/l
|67
|7.00
|1.3192
|1.3192
|1.3237
|-1050.00
|41650.00
|135
|2005.03.07 16:05
|sell
|68
|7.00
|1.3223
|1.3238
|1.3193
|136
|2005.03.08 06:21
|s/l
|68
|7.00
|1.3238
|1.3238
|1.3193
|-1050.00
|40600.00
|137
|2005.03.09 12:05
|buy
|69
|7.00
|1.3344
|1.3329
|1.3374
|138
|2005.03.09 14:43
|t/p
|69
|7.00
|1.3374
|1.3329
|1.3374
|2100.00
|42700.00
|139
|2005.03.09 14:43
|sell
|70
|7.00
|1.3374
|1.3389
|1.3344
|140
|2005.03.09 15:38
|s/l
|70
|7.00
|1.3389
|1.3389
|1.3344
|-1050.00
|41650.00
|141
|2005.03.10 09:05
|buy
|71
|7.00
|1.3401
|1.3386
|1.3431
|142
|2005.03.10 12:32
|t/p
|71
|7.00
|1.3431
|1.3386
|1.3431
|2100.00
|43750.00
|143
|2005.03.10 12:49
|buy
|72
|7.00
|1.3407
|1.3392
|1.3437
|144
|2005.03.10 17:05
|t/p
|72
|7.00
|1.3437
|1.3392
|1.3437
|2100.00
|45850.00
|145
|2005.03.10 17:05
|sell
|73
|7.00
|1.3448
|1.3463
|1.3418
|146
|2005.03.10 17:21
|t/p
|73
|7.00
|1.3418
|1.3463
|1.3418
|2100.00
|47950.00
|147
|2005.03.11 12:16
|sell
|74
|8.00
|1.3468
|1.3483
|1.3438
|148
|2005.03.11 12:38
|t/p
|74
|8.00
|1.3438
|1.3483
|1.3438
|2400.00
|50350.00
|149
|2005.03.11 13:10
|sell
|75
|8.00
|1.3438
|1.3453
|1.3408
|150
|2005.03.11 13:43
|t/p
|75
|8.00
|1.3408
|1.3453
|1.3408
|2400.00
|52750.00
|151
|2005.03.15 09:49
|buy
|76
|8.00
|1.3357
|1.3342
|1.3387
|152
|2005.03.15 10:16
|t/p
|76
|8.00
|1.3387
|1.3342
|1.3387
|2400.00
|55150.00
|153
|2005.03.15 13:05
|buy
|77
|9.00
|1.3356
|1.3341
|1.3386
|154
|2005.03.15 13:27
|s/l
|77
|9.00
|1.3341
|1.3341
|1.3386
|-1350.00
|53800.00
|155
|2005.03.17 16:05
|sell
|78
|9.00
|1.3394
|1.3409
|1.3364
|156
|2005.03.17 16:43
|t/p
|78
|9.00
|1.3364
|1.3409
|1.3364
|2700.00
|56500.00
|157
|2005.03.24 09:05
|buy
|79
|9.00
|1.2987
|1.2972
|1.3017
|158
|2005.03.24 09:10
|s/l
|79
|9.00
|1.2972
|1.2972
|1.3017
|-1350.00
|55150.00
|159
|2005.03.24 10:49
|sell
|80
|9.00
|1.2994
|1.3009
|1.2964
|160
|2005.03.24 12:38
|s/l
|80
|9.00
|1.3009
|1.3009
|1.2964
|-1350.00
|53800.00
|161
|2005.03.24 12:38
|sell
|81
|9.00
|1.3010
|1.3025
|1.2980
|162
|2005.03.24 12:49
|t/p
|81
|9.00
|1.2980
|1.3025
|1.2980
|2700.00
|56500.00
|163
|2005.03.24 13:05
|buy
|82
|9.00
|1.2985
|1.2970
|1.3015
|164
|2005.03.24 14:05
|s/l
|82
|9.00
|1.2970
|1.2970
|1.3015
|-1350.00
|55150.00
|165
|2005.03.24 14:05
|buy
|83
|9.00
|1.2969
|1.2954
|1.2999
|166
|2005.03.24 14:43
|s/l
|83
|9.00
|1.2954
|1.2954
|1.2999
|-1350.00
|53800.00
|167
|2005.03.25 12:05
|buy
|84
|9.00
|1.2944
|1.2929
|1.2974
|168
|2005.03.27 23:32
|s/l
|84
|9.00
|1.2929
|1.2929
|1.2974
|-1350.00
|52450.00
|169
|2005.03.28 10:05
|sell
|85
|8.00
|1.2935
|1.2950
|1.2905
|170
|2005.03.28 12:05
|t/p
|85
|8.00
|1.2905
|1.2950
|1.2905
|2400.00
|54850.00
|171
|2005.03.28 12:05
|buy
|86
|9.00
|1.2868
|1.2853
|1.2898
|172
|2005.03.28 12:10
|t/p
|86
|9.00
|1.2898
|1.2853
|1.2898
|2700.00
|57550.00
|173
|2005.03.29 10:05
|buy
|87
|9.00
|1.2912
|1.2897
|1.2942
|174
|2005.03.29 21:10
|t/p
|87
|9.00
|1.2942
|1.2897
|1.2942
|2700.00
|60250.00
|175
|2005.03.30 09:05
|sell
|88
|10.00
|1.2939
|1.2954
|1.2909
|176
|2005.03.30 09:49
|s/l
|88
|10.00
|1.2954
|1.2954
|1.2909
|-1500.00
|58750.00
|177
|2005.03.30 10:05
|buy
|89
|9.00
|1.2936
|1.2921
|1.2966
|178
|2005.03.30 12:32
|t/p
|89
|9.00
|1.2966
|1.2921
|1.2966
|2700.00
|61450.00
|179
|2005.03.30 12:43
|buy
|90
|10.00
|1.2937
|1.2922
|1.2967
|180
|2005.03.30 12:59
|t/p
|90
|10.00
|1.2967
|1.2922
|1.2967
|3000.00
|64450.00
|181
|2005.03.30 14:32
|buy
|91
|10.00
|1.2944
|1.2929
|1.2974
|182
|2005.03.30 19:05
|s/l
|91
|10.00
|1.2929
|1.2929
|1.2974
|-1500.00
|62950.00
|183
|2005.04.01 09:27
|buy
|92
|10.00
|1.2956
|1.2941
|1.2986
|184
|2005.04.01 12:21
|t/p
|92
|10.00
|1.2986
|1.2941
|1.2986
|3000.00
|65950.00
|185
|2005.04.01 12:21
|sell
|93
|10.00
|1.2998
|1.3013
|1.2968
|186
|2005.04.01 12:38
|s/l
|93
|10.00
|1.3013
|1.3013
|1.2968
|-1500.00
|64450.00
|187
|2005.04.01 13:05
|buy
|94
|10.00
|1.2959
|1.2944
|1.2989
|188
|2005.04.01 13:32
|t/p
|94
|10.00
|1.2989
|1.2944
|1.2989
|3000.00
|67450.00
|189
|2005.04.01 14:05
|buy
|95
|11.00
|1.2876
|1.2861
|1.2906
|190
|2005.04.01 14:54
|t/p
|95
|11.00
|1.2906
|1.2861
|1.2906
|3300.00
|70750.00
|191
|2005.04.04 11:16
|sell
|96
|11.00
|1.2897
|1.2912
|1.2867
|192
|2005.04.04 13:32
|t/p
|96
|11.00
|1.2867
|1.2912
|1.2867
|3300.00
|74050.00
|193
|2005.04.05 12:05
|sell
|97
|12.00
|1.2851
|1.2866
|1.2821
|194
|2005.04.05 12:32
|t/p
|97
|12.00
|1.2821
|1.2866
|1.2821
|3600.00
|77650.00
|195
|2005.04.06 12:05
|buy
|98
|12.00
|1.2844
|1.2829
|1.2874
|196
|2005.04.06 12:38
|t/p
|98
|12.00
|1.2874
|1.2829
|1.2874
|3600.00
|81250.00
|197
|2005.04.06 14:43
|sell
|99
|13.00
|1.2871
|1.2886
|1.2841
|198
|2005.04.06 16:16
|s/l
|99
|13.00
|1.2886
|1.2886
|1.2841
|-1950.00
|79300.00
|199
|2005.04.06 16:16
|sell
|100
|12.00
|1.2887
|1.2902
|1.2857
|200
|2005.04.06 16:43
|t/p
|100
|12.00
|1.2857
|1.2902
|1.2857
|3600.00
|82900.00
|201
|2005.04.07 15:05
|buy
|101
|13.00
|1.2900
|1.2885
|1.2930
|202
|2005.04.07 17:16
|s/l
|101
|13.00
|1.2885
|1.2885
|1.2930
|-1950.00
|80950.00
|203
|2005.04.07 17:16
|buy
|102
|13.00
|1.2886
|1.2871
|1.2916
|204
|2005.04.07 17:21
|s/l
|102
|13.00
|1.2871
|1.2871
|1.2916
|-1950.00
|79000.00
|205
|2005.04.08 11:54
|sell
|103
|12.00
|1.2841
|1.2856
|1.2811
|206
|2005.04.08 14:38
|s/l
|103
|12.00
|1.2856
|1.2856
|1.2811
|-1800.00
|77200.00
|207
|2005.04.08 14:38
|sell
|104
|12.00
|1.2859
|1.2874
|1.2829
|208
|2005.04.08 15:10
|s/l
|104
|12.00
|1.2874
|1.2874
|1.2829
|-1800.00
|75400.00
|209
|2005.04.12 09:05
|buy
|105
|12.00
|1.2972
|1.2957
|1.3002
|210
|2005.04.12 12:16
|s/l
|105
|12.00
|1.2957
|1.2957
|1.3002
|-1800.00
|73600.00
|211
|2005.04.12 12:16
|buy
|106
|12.00
|1.2917
|1.2902
|1.2947
|212
|2005.04.12 12:32
|t/p
|106
|12.00
|1.2947
|1.2902
|1.2947
|3600.00
|77200.00
|213
|2005.04.13 12:05
|buy
|107
|12.00
|1.2882
|1.2867
|1.2912
|214
|2005.04.13 12:21
|t/p
|107
|12.00
|1.2912
|1.2867
|1.2912
|3600.00
|80800.00
|215
|2005.04.13 15:05
|sell
|108
|13.00
|1.2917
|1.2932
|1.2887
|216
|2005.04.14 01:05
|t/p
|108
|13.00
|1.2887
|1.2932
|1.2887
|3900.00
|84700.00
|217
|2005.04.19 10:49
|sell
|109
|13.00
|1.3024
|1.3039
|1.2994
|218
|2005.04.19 10:54
|t/p
|109
|13.00
|1.2994
|1.3039
|1.2994
|3900.00
|88600.00
|219
|2005.04.19 12:38
|sell
|110
|14.00
|1.3019
|1.3034
|1.2989
|220
|2005.04.19 14:05
|s/l
|110
|14.00
|1.3034
|1.3034
|1.2989
|-2100.00
|86500.00
|221
|2005.04.19 14:05
|sell
|111
|13.00
|1.3038
|1.3053
|1.3008
|222
|2005.04.19 14:27
|s/l
|111
|13.00
|1.3053
|1.3053
|1.3008
|-1950.00
|84550.00
|223
|2005.04.20 14:05
|sell
|112
|13.00
|1.3082
|1.3097
|1.3052
|224
|2005.04.20 14:54
|t/p
|112
|13.00
|1.3052
|1.3097
|1.3052
|3900.00
|88450.00
|225
|2005.04.21 09:05
|buy
|113
|14.00
|1.3090
|1.3075
|1.3120
|226
|2005.04.21 11:38
|s/l
|113
|14.00
|1.3075
|1.3075
|1.3120
|-2100.00
|86350.00
|227
|2005.04.21 14:05
|sell
|114
|13.00
|1.3110
|1.3125
|1.3080
|228
|2005.04.21 14:49
|t/p
|114
|13.00
|1.3080
|1.3125
|1.3080
|3900.00
|90250.00
|229
|2005.04.21 15:43
|buy
|115
|14.00
|1.3075
|1.3060
|1.3105
|230
|2005.04.21 16:16
|s/l
|115
|14.00
|1.3060
|1.3060
|1.3105
|-2100.00
|88150.00
|231
|2005.04.21 16:16
|buy
|116
|14.00
|1.3053
|1.3038
|1.3083
|232
|2005.04.21 16:38
|s/l
|116
|14.00
|1.3038
|1.3038
|1.3083
|-2100.00
|86050.00
|233
|2005.04.22 16:10
|buy
|117
|13.00
|1.3056
|1.3041
|1.3086
|234
|2005.04.22 17:05
|s/l
|117
|13.00
|1.3041
|1.3041
|1.3086
|-1950.00
|84100.00
|235
|2005.04.22 17:05
|buy
|118
|13.00
|1.3038
|1.3023
|1.3068
|236
|2005.04.22 18:32
|t/p
|118
|13.00
|1.3068
|1.3023
|1.3068
|3900.00
|88000.00
|237
|2005.04.26 10:27
|sell
|119
|14.00
|1.2992
|1.3007
|1.2962
|238
|2005.04.26 14:27
|t/p
|119
|14.00
|1.2962
|1.3007
|1.2962
|4200.00
|92200.00
|239
|2005.04.27 12:05
|sell
|120
|14.00
|1.2980
|1.2995
|1.2950
|240
|2005.04.27 12:27
|t/p
|120
|14.00
|1.2950
|1.2995
|1.2950
|4200.00
|96400.00
|241
|2005.04.27 15:10
|buy
|121
|15.00
|1.2951
|1.2936
|1.2981
|242
|2005.04.27 16:05
|s/l
|121
|15.00
|1.2936
|1.2936
|1.2981
|-2250.00
|94150.00
|243
|2005.04.28 12:05
|sell
|122
|15.00
|1.2944
|1.2959
|1.2914
|244
|2005.04.28 12:32
|t/p
|122
|15.00
|1.2914
|1.2959
|1.2914
|4500.00
|98650.00
|245
|2005.04.28 14:10
|sell
|123
|15.00
|1.2927
|1.2942
|1.2897
|246
|2005.04.28 16:43
|t/p
|123
|15.00
|1.2897
|1.2942
|1.2897
|4500.00
|103150.00
|247
|2005.04.29 13:10
|buy
|124
|16.00
|1.2930
|1.2915
|1.2960
|248
|2005.04.29 14:05
|s/l
|124
|16.00
|1.2915
|1.2915
|1.2960
|-2400.00
|100750.00
|249
|2005.04.29 14:05
|buy
|125
|16.00
|1.2910
|1.2895
|1.2940
|250
|2005.04.29 14:21
|t/p
|125
|16.00
|1.2940
|1.2895
|1.2940
|4800.00
|105550.00
|251
|2005.04.29 15:16
|sell
|126
|16.00
|1.2937
|1.2952
|1.2907
|252
|2005.04.29 16:05
|t/p
|126
|16.00
|1.2907
|1.2952
|1.2907
|4800.00
|110350.00
|253
|2005.05.02 10:38
|sell
|127
|17.00
|1.2872
|1.2887
|1.2842
|254
|2005.05.02 14:05
|t/p
|127
|17.00
|1.2842
|1.2887
|1.2842
|5100.00
|115450.00
|255
|2005.05.02 14:05
|buy
|128
|18.00
|1.2838
|1.2823
|1.2868
|256
|2005.05.02 14:43
|t/p
|128
|18.00
|1.2868
|1.2823
|1.2868
|5400.00
|120850.00
|257
|2005.05.02 15:38
|sell
|129
|19.00
|1.2862
|1.2877
|1.2832
|258
|2005.05.03 02:10
|t/p
|129
|19.00
|1.2832
|1.2877
|1.2832
|5700.00
|126550.00
|259
|2005.05.03 11:16
|buy
|130
|19.00
|1.2851
|1.2836
|1.2881
|260
|2005.05.03 13:32
|t/p
|130
|19.00
|1.2881
|1.2836
|1.2881
|5700.00
|132250.00
|261
|2005.05.04 15:21
|buy
|131
|20.00
|1.2929
|1.2914
|1.2959
|262
|2005.05.05 05:21
|t/p
|131
|20.00
|1.2959
|1.2914
|1.2959
|6000.00
|138250.00
|263
|2005.05.05 12:10
|buy
|132
|21.00
|1.2953
|1.2938
|1.2983
|264
|2005.05.05 14:05
|s/l
|132
|21.00
|1.2938
|1.2938
|1.2983
|-3150.00
|135100.00
|265
|2005.05.05 14:27
|sell
|133
|21.00
|1.2958
|1.2973
|1.2928
|266
|2005.05.05 15:54
|t/p
|133
|21.00
|1.2928
|1.2973
|1.2928
|6300.00
|141400.00
|267
|2005.05.05 16:16
|sell
|134
|22.00
|1.2956
|1.2971
|1.2926
|268
|2005.05.05 17:16
|s/l
|134
|22.00
|1.2971
|1.2971
|1.2926
|-3300.00
|138100.00
|269
|2005.05.05 17:27
|buy
|135
|21.00
|1.2952
|1.2937
|1.2982
|270
|2005.05.05 17:49
|s/l
|135
|21.00
|1.2937
|1.2937
|1.2982
|-3150.00
|134950.00
|271
|2005.05.06 09:21
|buy
|136
|21.00
|1.2947
|1.2932
|1.2977
|272
|2005.05.06 12:05
|s/l
|136
|21.00
|1.2932
|1.2932
|1.2977
|-3150.00
|131800.00
|273
|2005.05.06 12:05
|buy
|137
|20.00
|1.2860
|1.2845
|1.2890
|274
|2005.05.06 12:38
|t/p
|137
|20.00
|1.2890
|1.2845
|1.2890
|6000.00
|137800.00
|275
|2005.05.09 12:05
|buy
|138
|21.00
|1.2813
|1.2798
|1.2843
|276
|2005.05.09 15:32
|t/p
|138
|21.00
|1.2843
|1.2798
|1.2843
|6300.00
|144100.00
|277
|2005.05.10 10:49
|buy
|139
|22.00
|1.2841
|1.2826
|1.2871
|278
|2005.05.10 12:16
|t/p
|139
|22.00
|1.2871
|1.2826
|1.2871
|6600.00
|150700.00
|279
|2005.05.11 09:38
|buy
|140
|23.00
|1.2879
|1.2864
|1.2909
|280
|2005.05.11 12:10
|s/l
|140
|23.00
|1.2864
|1.2864
|1.2909
|-3450.00
|147250.00
|281
|2005.05.11 12:10
|buy
|141
|23.00
|1.2811
|1.2796
|1.2841
|282
|2005.05.11 12:21
|s/l
|141
|23.00
|1.2796
|1.2796
|1.2841
|-3450.00
|143800.00
|283
|2005.05.16 09:05
|sell
|142
|22.00
|1.2630
|1.2645
|1.2600
|284
|2005.05.16 13:43
|s/l
|142
|22.00
|1.2645
|1.2645
|1.2600
|-3300.00
|140500.00
|285
|2005.05.16 13:43
|sell
|143
|22.00
|1.2648
|1.2663
|1.2618
|286
|2005.05.17 00:10
|t/p
|143
|22.00
|1.2618
|1.2663
|1.2618
|6600.00
|147100.00
|287
|2005.05.17 11:05
|buy
|144
|23.00
|1.2632
|1.2617
|1.2662
|288
|2005.05.17 12:05
|s/l
|144
|23.00
|1.2617
|1.2617
|1.2662
|-3450.00
|143650.00
|289
|2005.05.17 12:05
|buy
|145
|22.00
|1.2611
|1.2596
|1.2641
|290
|2005.05.17 12:43
|t/p
|145
|22.00
|1.2641
|1.2596
|1.2641
|6600.00
|150250.00
|291
|2005.05.17 13:38
|sell
|146
|23.00
|1.2640
|1.2655
|1.2610
|292
|2005.05.17 18:10
|s/l
|146
|23.00
|1.2655
|1.2655
|1.2610
|-3450.00
|146800.00
|293
|2005.05.18 09:05
|buy
|147
|23.00
|1.2611
|1.2596
|1.2641
|294
|2005.05.18 12:32
|t/p
|147
|23.00
|1.2641
|1.2596
|1.2641
|6900.00
|153700.00
|295
|2005.05.18 13:05
|buy
|148
|24.00
|1.2613
|1.2598
|1.2643
|296
|2005.05.18 13:27
|t/p
|148
|24.00
|1.2643
|1.2598
|1.2643
|7200.00
|160900.00
|297
|2005.05.20 09:05
|buy
|149
|25.00
|1.2637
|1.2622
|1.2667
|298
|2005.05.20 11:05
|s/l
|149
|25.00
|1.2622
|1.2622
|1.2667
|-3750.00
|157150.00
|299
|2005.05.23 10:10
|sell
|150
|24.00
|1.2557
|1.2572
|1.2527
|300
|2005.05.23 13:05
|s/l
|150
|24.00
|1.2572
|1.2572
|1.2527
|-3600.00
|153550.00
|301
|2005.05.23 13:05
|sell
|151
|24.00
|1.2579
|1.2594
|1.2549
|302
|2005.05.23 14:05
|s/l
|151
|24.00
|1.2594
|1.2594
|1.2549
|-3600.00
|149950.00
|303
|2005.05.23 16:10
|buy
|152
|23.00
|1.2554
|1.2539
|1.2584
|304
|2005.05.23 17:49
|t/p
|152
|23.00
|1.2584
|1.2539
|1.2584
|6900.00
|156850.00
|305
|2005.05.23 17:49
|sell
|153
|24.00
|1.2585
|1.2600
|1.2555
|306
|2005.05.24 06:05
|s/l
|153
|24.00
|1.2600
|1.2600
|1.2555
|-3600.00
|153250.00
|307
|2005.05.24 09:05
|buy
|154
|23.00
|1.2573
|1.2558
|1.2603
|308
|2005.05.24 10:49
|t/p
|154
|23.00
|1.2603
|1.2558
|1.2603
|6900.00
|160150.00
|309
|2005.05.24 14:10
|buy
|155
|25.00
|1.2580
|1.2565
|1.2610
|310
|2005.05.24 14:49
|t/p
|155
|25.00
|1.2610
|1.2565
|1.2610
|7500.00
|167650.00
|311
|2005.05.24 15:05
|buy
|156
|26.00
|1.2575
|1.2560
|1.2605
|312
|2005.05.24 22:38
|s/l
|156
|26.00
|1.2560
|1.2560
|1.2605
|-3900.00
|163750.00
|313
|2005.05.25 09:27
|sell
|157
|25.00
|1.2585
|1.2600
|1.2555
|314
|2005.05.25 11:05
|t/p
|157
|25.00
|1.2555
|1.2600
|1.2555
|7500.00
|171250.00
|315
|2005.05.25 12:10
|sell
|158
|26.00
|1.2586
|1.2601
|1.2556
|316
|2005.05.25 12:54
|t/p
|158
|26.00
|1.2556
|1.2601
|1.2556
|7800.00
|179050.00
|317
|2005.05.27 13:10
|buy
|159
|27.00
|1.2524
|1.2509
|1.2554
|318
|2005.05.27 15:16
|t/p
|159
|27.00
|1.2554
|1.2509
|1.2554
|8100.00
|187150.00
|319
|2005.06.03 09:16
|sell
|160
|29.00
|1.2281
|1.2296
|1.2251
|320
|2005.06.03 11:32
|s/l
|160
|29.00
|1.2296
|1.2296
|1.2251
|-4350.00
|182800.00
|321
|2005.06.03 11:38
|buy
|161
|28.00
|1.2279
|1.2264
|1.2309
|322
|2005.06.03 12:16
|t/p
|161
|28.00
|1.2309
|1.2264
|1.2309
|8400.00
|191200.00
|323
|2005.06.03 12:32
|buy
|162
|29.00
|1.2260
|1.2245
|1.2290
|324
|2005.06.03 12:43
|t/p
|162
|29.00
|1.2290
|1.2245
|1.2290
|8700.00
|199900.00
|325
|2005.06.03 13:27
|buy
|163
|30.00
|1.2267
|1.2252
|1.2297
|326
|2005.06.03 15:05
|s/l
|163
|30.00
|1.2252
|1.2252
|1.2297
|-4500.00
|195400.00
|327
|2005.06.07 12:05
|buy
|164
|30.00
|1.2272
|1.2257
|1.2302
|328
|2005.06.08 01:27
|t/p
|164
|30.00
|1.2302
|1.2257
|1.2302
|9000.00
|204400.00
|329
|2005.06.08 16:05
|buy
|165
|31.00
|1.2296
|1.2281
|1.2326
|330
|2005.06.08 16:21
|s/l
|165
|31.00
|1.2281
|1.2281
|1.2326
|-4650.00
|199750.00
|331
|2005.06.09 10:10
|sell
|166
|30.00
|1.2248
|1.2263
|1.2218
|332
|2005.06.09 14:21
|t/p
|166
|30.00
|1.2218
|1.2263
|1.2218
|9000.00
|208750.00
|333
|2005.06.09 14:21
|buy
|167
|32.00
|1.2177
|1.2162
|1.2207
|334
|2005.06.09 14:27
|t/p
|167
|32.00
|1.2207
|1.2162
|1.2207
|9600.00
|218350.00
|335
|2005.06.09 16:05
|sell
|168
|33.00
|1.2237
|1.2252
|1.2207
|336
|2005.06.10 00:05
|s/l
|168
|33.00
|1.2252
|1.2252
|1.2207
|-4950.00
|213400.00
|337
|2005.06.10 09:05
|sell
|169
|33.00
|1.2230
|1.2245
|1.2200
|338
|2005.06.10 10:10
|s/l
|169
|33.00
|1.2245
|1.2245
|1.2200
|-4950.00
|208450.00
|339
|2005.06.10 10:49
|buy
|170
|32.00
|1.2227
|1.2212
|1.2257
|340
|2005.06.10 12:32
|s/l
|170
|32.00
|1.2212
|1.2212
|1.2257
|-4800.00
|203650.00
|341
|2005.06.10 12:32
|buy
|171
|31.00
|1.2206
|1.2191
|1.2236
|342
|2005.06.10 12:38
|s/l
|171
|31.00
|1.2191
|1.2191
|1.2236
|-4650.00
|199000.00
|343
|2005.06.13 17:05
|sell
|172
|30.00
|1.2104
|1.2119
|1.2074
|344
|2005.06.13 17:43
|t/p
|172
|30.00
|1.2074
|1.2119
|1.2074
|9000.00
|208000.00
|345
|2005.06.14 10:05
|buy
|173
|32.00
|1.2113
|1.2098
|1.2143
|346
|2005.06.14 12:32
|t/p
|173
|32.00
|1.2143
|1.2098
|1.2143
|9600.00
|217600.00
|347
|2005.06.14 12:32
|sell
|174
|33.00
|1.2155
|1.2170
|1.2125
|348
|2005.06.14 12:49
|t/p
|174
|33.00
|1.2125
|1.2170
|1.2125
|9900.00
|227500.00
|349
|2005.06.14 13:05
|buy
|175
|35.00
|1.2079
|1.2064
|1.2109
|350
|2005.06.14 13:21
|s/l
|175
|35.00
|1.2064
|1.2064
|1.2109
|-5250.00
|222250.00
|351
|2005.06.15 09:05
|buy
|176
|34.00
|1.2041
|1.2026
|1.2071
|352
|2005.06.15 12:38
|t/p
|176
|34.00
|1.2071
|1.2026
|1.2071
|10200.00
|232450.00
|353
|2005.06.15 12:43
|buy
|177
|35.00
|1.2035
|1.2020
|1.2065
|354
|2005.06.15 13:32
|t/p
|177
|35.00
|1.2065
|1.2020
|1.2065
|10500.00
|242950.00
|355
|2005.06.15 13:49
|buy
|178
|37.00
|1.2035
|1.2020
|1.2065
|356
|2005.06.15 13:54
|t/p
|178
|37.00
|1.2065
|1.2020
|1.2065
|11100.00
|254050.00
|357
|2005.06.16 09:05
|sell
|179
|39.00
|1.2119
|1.2134
|1.2089
|358
|2005.06.16 10:05
|s/l
|179
|39.00
|1.2134
|1.2134
|1.2089
|-5850.00
|248200.00
|359
|2005.06.16 13:10
|buy
|180
|38.00
|1.2078
|1.2063
|1.2108
|360
|2005.06.16 13:38
|t/p
|180
|38.00
|1.2108
|1.2063
|1.2108
|11400.00
|259600.00
|361
|2005.06.16 16:43
|sell
|181
|39.00
|1.2106
|1.2121
|1.2076
|362
|2005.06.16 17:05
|t/p
|181
|39.00
|1.2076
|1.2121
|1.2076
|11700.00
|271300.00
|363
|2005.06.20 09:05
|sell
|182
|41.00
|1.2234
|1.2249
|1.2204
|364
|2005.06.20 12:27
|t/p
|182
|41.00
|1.2204
|1.2249
|1.2204
|12300.00
|283600.00
|365
|2005.06.21 14:10
|sell
|183
|43.00
|1.2152
|1.2167
|1.2122
|366
|2005.06.21 14:27
|t/p
|183
|43.00
|1.2122
|1.2167
|1.2122
|12900.00
|296500.00
|367
|2005.06.21 15:38
|buy
|184
|45.00
|1.2127
|1.2112
|1.2157
|368
|2005.06.21 16:05
|t/p
|184
|45.00
|1.2157
|1.2112
|1.2157
|13500.00
|310000.00
|369
|2005.06.22 09:05
|buy
|185
|47.00
|1.2148
|1.2133
|1.2178
|370
|2005.06.22 09:49
|t/p
|185
|47.00
|1.2178
|1.2133
|1.2178
|14100.00
|324100.00
|371
|2005.06.27 15:05
|buy
|186
|49.00
|1.2142
|1.2127
|1.2172
|372
|2005.06.27 21:05
|t/p
|186
|49.00
|1.2172
|1.2127
|1.2172
|14700.00
|338800.00
|373
|2005.06.29 09:05
|sell
|187
|51.00
|1.2066
|1.2081
|1.2036
|374
|2005.06.29 13:27
|t/p
|187
|51.00
|1.2036
|1.2081
|1.2036
|15300.00
|354100.00
|375
|2005.06.29 14:05
|sell
|188
|54.00
|1.2069
|1.2084
|1.2039
|376
|2005.06.29 14:21
|t/p
|188
|54.00
|1.2039
|1.2084
|1.2039
|16200.00
|370300.00
|377
|2005.06.30 09:05
|buy
|189
|56.00
|1.2061
|1.2046
|1.2091
|378
|2005.06.30 10:49
|s/l
|189
|56.00
|1.2046
|1.2046
|1.2091
|-8400.00
|361900.00
|379
|2005.06.30 11:10
|sell
|190
|55.00
|1.2078
|1.2093
|1.2048
|380
|2005.06.30 11:32
|s/l
|190
|55.00
|1.2093
|1.2093
|1.2048
|-8250.00
|353650.00
|381
|2005.06.30 12:49
|buy
|191
|54.00
|1.2077
|1.2062
|1.2107
|382
|2005.06.30 14:05
|t/p
|191
|54.00
|1.2107
|1.2062
|1.2107
|16200.00
|369850.00
|383
|2005.06.30 14:43
|buy
|192
|56.00
|1.2080
|1.2065
|1.2110
|384
|2005.06.30 15:00
|t/p
|192
|56.00
|1.2110
|1.2065
|1.2110
|16800.00
|386650.00
|385
|2005.06.30 17:21
|buy
|193
|58.00
|1.2086
|1.2071
|1.2116
|386
|2005.06.30 18:16
|s/l
|193
|58.00
|1.2071
|1.2071
|1.2116
|-8700.00
|377950.00
|387
|2005.07.01 09:05
|sell
|194
|57.00
|1.2106
|1.2121
|1.2076
|388
|2005.07.01 09:43
|t/p
|194
|57.00
|1.2076
|1.2121
|1.2076
|17100.00
|395050.00
|389
|2005.07.01 10:43
|buy
|195
|60.00
|1.2082
|1.2067
|1.2112
|390
|2005.07.01 13:21
|s/l
|195
|60.00
|1.2067
|1.2067
|1.2112
|-9000.00
|386050.00
|391
|2005.07.01 13:21
|buy
|196
|58.00
|1.2058
|1.2043
|1.2088
|392
|2005.07.01 14:10
|s/l
|196
|58.00
|1.2043
|1.2043
|1.2088
|-8700.00
|377350.00
|393
|2005.07.05 09:49
|buy
|197
|57.00
|1.1901
|1.1886
|1.1931
|394
|2005.07.05 11:38
|s/l
|197
|57.00
|1.1886
|1.1886
|1.1931
|-8550.00
|368800.00
|395
|2005.07.05 12:05
|sell
|198
|56.00
|1.1905
|1.1920
|1.1875
|396
|2005.07.05 13:38
|s/l
|198
|56.00
|1.1920
|1.1920
|1.1875
|-8400.00
|360400.00
|397
|2005.07.05 13:54
|buy
|199
|55.00
|1.1902
|1.1887
|1.1932
|398
|2005.07.05 15:16
|s/l
|199
|55.00
|1.1887
|1.1887
|1.1932
|-8250.00
|352150.00
|399
|2005.07.05 15:16
|buy
|200
|53.00
|1.1885
|1.1870
|1.1915
|400
|2005.07.05 15:27
|t/p
|200
|53.00
|1.1915
|1.1870
|1.1915
|15900.00
|368050.00
|401
|2005.07.05 16:10
|buy
|201
|56.00
|1.1901
|1.1886
|1.1931
|402
|2005.07.06 05:27
|t/p
|201
|56.00
|1.1931
|1.1886
|1.1931
|16800.00
|384850.00
|403
|2005.07.06 09:05
|buy
|202
|58.00
|1.1914
|1.1899
|1.1944
|404
|2005.07.06 09:27
|s/l
|202
|58.00
|1.1899
|1.1899
|1.1944
|-8700.00
|376150.00
|405
|2005.07.06 12:27
|sell
|203
|57.00
|1.1920
|1.1935
|1.1890
|406
|2005.07.06 13:32
|s/l
|203
|57.00
|1.1935
|1.1935
|1.1890
|-8550.00
|367600.00
|407
|2005.07.06 13:32
|sell
|204
|56.00
|1.1937
|1.1952
|1.1907
|408
|2005.07.07 08:05
|s/l
|204
|56.00
|1.1952
|1.1952
|1.1907
|-8400.00
|359200.00
|409
|2005.07.07 12:10
|buy
|205
|54.00
|1.1935
|1.1920
|1.1965
|410
|2005.07.07 12:49
|t/p
|205
|54.00
|1.1965
|1.1920
|1.1965
|16200.00
|375400.00
|411
|2005.07.07 13:05
|buy
|206
|57.00
|1.1921
|1.1906
|1.1951
|412
|2005.07.07 13:49
|t/p
|206
|57.00
|1.1951
|1.1906
|1.1951
|17100.00
|392500.00
|413
|2005.07.07 14:05
|buy
|207
|59.00
|1.1924
|1.1909
|1.1954
|414
|2005.07.07 14:38
|t/p
|207
|59.00
|1.1954
|1.1909
|1.1954
|17700.00
|410200.00
|415
|2005.07.07 15:10
|buy
|208
|62.00
|1.1928
|1.1913
|1.1958
|416
|2005.07.07 15:32
|t/p
|208
|62.00
|1.1958
|1.1913
|1.1958
|18600.00
|428800.00
|417
|2005.07.07 17:21
|sell
|209
|65.00
|1.1950
|1.1965
|1.1920
|418
|2005.07.07 17:54
|t/p
|209
|65.00
|1.1920
|1.1965
|1.1920
|19500.00
|448300.00
|419
|2005.07.08 12:05
|sell
|210
|68.00
|1.1933
|1.1948
|1.1903
|420
|2005.07.08 12:38
|t/p
|210
|68.00
|1.1903
|1.1948
|1.1903
|20400.00
|468700.00
|421
|2005.07.08 13:05
|sell
|211
|71.00
|1.1973
|1.1988
|1.1943
|422
|2005.07.08 13:32
|t/p
|211
|71.00
|1.1943
|1.1988
|1.1943
|21300.00
|490000.00
|423
|2005.07.08 15:21
|buy
|212
|74.00
|1.1931
|1.1916
|1.1961
|424
|2005.07.08 18:38
|t/p
|212
|74.00
|1.1961
|1.1916
|1.1961
|22200.00
|512200.00
|425
|2005.07.14 09:05
|sell
|213
|77.00
|1.2091
|1.2106
|1.2061
|426
|2005.07.14 12:05
|t/p
|213
|77.00
|1.2061
|1.2106
|1.2061
|23100.00
|535300.00
|427
|2005.07.14 12:05
|buy
|214
|81.00
|1.2061
|1.2046
|1.2091
|428
|2005.07.14 12:32
|t/p
|214
|81.00
|1.2091
|1.2046
|1.2091
|24300.00
|559600.00
|429
|2005.07.14 15:10
|buy
|215
|84.00
|1.2077
|1.2062
|1.2107
|430
|2005.07.14 15:54
|t/p
|215
|84.00
|1.2107
|1.2062
|1.2107
|25200.00
|584800.00
|431
|2005.07.14 16:05
|buy
|216
|88.00
|1.2078
|1.2063
|1.2108
|432
|2005.07.15 00:05
|t/p
|216
|88.00
|1.2108
|1.2063
|1.2108
|26400.00
|611200.00
|433
|2005.07.15 09:05
|buy
|217
|92.00
|1.2095
|1.2080
|1.2125
|434
|2005.07.15 11:16
|s/l
|217
|92.00
|1.2080
|1.2080
|1.2125
|-13800.00
|597400.00
|435
|2005.07.18 11:05
|buy
|218
|90.00
|1.2051
|1.2036
|1.2081
|436
|2005.07.18 15:16
|t/p
|218
|90.00
|1.2081
|1.2036
|1.2081
|27000.00
|624400.00
|437
|2005.07.18 17:38
|buy
|219
|94.00
|1.2056
|1.2041
|1.2086
|438
|2005.07.19 04:10
|s/l
|219
|94.00
|1.2041
|1.2041
|1.2086
|-14100.00
|610300.00
|439
|2005.07.19 16:05
|sell
|220
|92.00
|1.2035
|1.2050
|1.2005
|440
|2005.07.19 16:43
|t/p
|220
|92.00
|1.2005
|1.2050
|1.2005
|27600.00
|637900.00
|441
|2005.07.20 13:27
|buy
|221
|96.00
|1.2062
|1.2047
|1.2092
|442
|2005.07.20 14:16
|s/l
|221
|96.00
|1.2047
|1.2047
|1.2092
|-14400.00
|623500.00
|443
|2005.07.20 14:16
|buy
|222
|94.00
|1.2041
|1.2026
|1.2071
|444
|2005.07.20 14:21
|s/l
|222
|94.00
|1.2026
|1.2026
|1.2071
|-14100.00
|609400.00
|445
|2005.07.20 17:05
|sell
|223
|92.00
|1.2102
|1.2117
|1.2072
|446
|2005.07.20 17:21
|s/l
|223
|92.00
|1.2117
|1.2117
|1.2072
|-13800.00
|595600.00
|447
|2005.07.21 10:05
|buy
|224
|90.00
|1.2138
|1.2123
|1.2168
|448
|2005.07.21 11:05
|t/p
|224
|90.00
|1.2168
|1.2123
|1.2168
|27000.00
|622600.00
|449
|2005.07.21 11:05
|sell
|225
|94.00
|1.2248
|1.2263
|1.2218
|450
|2005.07.21 11:16
|t/p
|225
|94.00
|1.2218
|1.2263
|1.2218
|28200.00
|650800.00
|451
|2005.07.21 13:05
|buy
|226
|98.00
|1.2152
|1.2137
|1.2182
|452
|2005.07.21 13:54
|t/p
|226
|98.00
|1.2182
|1.2137
|1.2182
|29400.00
|680200.00
|453
|2005.07.21 14:49
|sell
|227
|100.00
|1.2168
|1.2183
|1.2138
|454
|2005.07.21 14:59
|t/p
|227
|100.00
|1.2138
|1.2183
|1.2138
|30000.00
|710200.00
|455
|2005.07.21 16:38
|sell
|228
|100.00
|1.2174
|1.2189
|1.2144
|456
|2005.07.21 16:49
|t/p
|228
|100.00
|1.2144
|1.2189
|1.2144
|30000.00
|740200.00
|457
|2005.07.21 17:05
|sell
|229
|100.00
|1.2191
|1.2206
|1.2161
|458
|2005.07.21 17:32
|s/l
|229
|100.00
|1.2206
|1.2206
|1.2161
|-15000.00
|725200.00
|459
|2005.07.22 10:05
|buy
|230
|100.00
|1.2159
|1.2144
|1.2189
|460
|2005.07.22 12:54
|s/l
|230
|100.00
|1.2144
|1.2144
|1.2189
|-15000.00
|710200.00
|461
|2005.07.25 09:05
|sell
|231
|100.00
|1.2082
|1.2097
|1.2052
|462
|2005.07.25 15:05
|t/p
|231
|100.00
|1.2052
|1.2097
|1.2052
|30000.00
|740200.00
|463
|2005.07.25 15:05
|buy
|232
|100.00
|1.2051
|1.2036
|1.2081
|464
|2005.07.25 15:21
|s/l
|232
|100.00
|1.2036
|1.2036
|1.2081
|-15000.00
|725200.00
|465
|2005.07.25 16:21
|sell
|233
|100.00
|1.2064
|1.2079
|1.2034
|466
|2005.07.26 01:54
|t/p
|233
|100.00
|1.2034
|1.2079
|1.2034
|30000.00
|755200.00
|467
|2005.07.26 14:27
|sell
|234
|100.00
|1.2038
|1.2053
|1.2008
|468
|2005.07.26 14:38
|t/p
|234
|100.00
|1.2008
|1.2053
|1.2008
|30000.00
|785200.00
|469
|2005.07.26 15:05
|sell
|235
|100.00
|1.2035
|1.2050
|1.2005
|470
|2005.07.26 15:49
|t/p
|235
|100.00
|1.2005
|1.2050
|1.2005
|30000.00
|815200.00
|471
|2005.07.26 16:05
|sell
|236
|100.00
|1.2029
|1.2044
|1.1999
|472
|2005.07.26 16:43
|t/p
|236
|100.00
|1.1999
|1.2044
|1.1999
|30000.00
|845200.00
|473
|2005.07.26 17:16
|buy
|237
|100.00
|1.2028
|1.2013
|1.2058
|474
|2005.07.26 19:27
|s/l
|237
|100.00
|1.2013
|1.2013
|1.2058
|-15000.00
|830200.00
|475
|2005.07.27 12:05
|sell
|238
|100.00
|1.2032
|1.2047
|1.2002
|476
|2005.07.27 12:27
|t/p
|238
|100.00
|1.2002
|1.2047
|1.2002
|30000.00
|860200.00
|477
|2005.07.28 09:05
|sell
|239
|100.00
|1.2067
|1.2082
|1.2037
|478
|2005.07.28 11:05
|s/l
|239
|100.00
|1.2082
|1.2082
|1.2037
|-15000.00
|845200.00
|479
|2005.07.28 14:16
|buy
|240
|100.00
|1.2069
|1.2054
|1.2099
|480
|2005.07.28 15:05
|t/p
|240
|100.00
|1.2099
|1.2054
|1.2099
|30000.00
|875200.00
|481
|2005.07.29 12:05
|sell
|241
|100.00
|1.2140
|1.2155
|1.2110
|482
|2005.07.29 12:43
|t/p
|241
|100.00
|1.2110
|1.2155
|1.2110
|30000.00
|905200.00
|483
|2005.07.29 13:38
|buy
|242
|100.00
|1.2123
|1.2108
|1.2153
|484
|2005.07.29 14:05
|t/p
|242
|100.00
|1.2153
|1.2108
|1.2153
|30000.00
|935200.00
|485
|2005.07.29 14:32
|buy
|243
|100.00
|1.2121
|1.2106
|1.2151
|486
|2005.07.29 14:54
|t/p
|243
|100.00
|1.2151
|1.2106
|1.2151
|30000.00
|965200.00
|487
|2005.07.29 15:27
|buy
|244
|100.00
|1.2107
|1.2092
|1.2137
|488
|2005.07.29 15:54
|t/p
|244
|100.00
|1.2137
|1.2092
|1.2137
|30000.00
|995200.00
|489
|2005.07.29 16:21
|buy
|245
|100.00
|1.2119
|1.2104
|1.2149
|490
|2005.08.01 01:16
|t/p
|245
|100.00
|1.2149
|1.2104
|1.2149
|30000.00
|1025200.00
|491
|2005.08.02 12:10
|buy
|246
|100.00
|1.2205
|1.2190
|1.2235
|492
|2005.08.02 12:16
|t/p
|246
|100.00
|1.2235
|1.2190
|1.2235
|30000.00
|1055200.00
|493
|2005.08.02 14:05
|buy
|247
|100.00
|1.2208
|1.2193
|1.2238
|494
|2005.08.02 14:21
|s/l
|247
|100.00
|1.2193
|1.2193
|1.2238
|-15000.00
|1040200.00
|495
|2005.08.02 15:16
|buy
|248
|100.00
|1.2203
|1.2188
|1.2233
|496
|2005.08.02 21:54
|s/l
|248
|100.00
|1.2188
|1.2188
|1.2233
|-15000.00
|1025200.00
|497
|2005.08.04 10:05
|sell
|249
|100.00
|1.2331
|1.2346
|1.2301
|498
|2005.08.04 10:16
|s/l
|249
|100.00
|1.2346
|1.2346
|1.2301
|-15000.00
|1010200.00
|499
|2005.08.04 11:05
|buy
|250
|100.00
|1.2329
|1.2314
|1.2359
|500
|2005.08.04 12:43
|s/l
|250
|100.00
|1.2314
|1.2314
|1.2359
|-15000.00
|995200.00
|501
|2005.08.04 13:10
|sell
|251
|100.00
|1.2333
|1.2348
|1.2303
|502
|2005.08.04 14:05
|s/l
|251
|100.00
|1.2348
|1.2348
|1.2303
|-15000.00
|980200.00
|503
|2005.08.05 09:16
|buy
|252
|100.00
|1.2376
|1.2361
|1.2406
|504
|2005.08.05 10:27
|s/l
|252
|100.00
|1.2361
|1.2361
|1.2406
|-15000.00
|965200.00
|505
|2005.08.05 11:05
|sell
|253
|100.00
|1.2379
|1.2394
|1.2349
|506
|2005.08.05 12:16
|t/p
|253
|100.00
|1.2349
|1.2394
|1.2349
|30000.00
|995200.00
|507
|2005.08.05 12:16
|buy
|254
|100.00
|1.2343
|1.2328
|1.2373
|508
|2005.08.05 12:32
|t/p
|254
|100.00
|1.2373
|1.2328
|1.2373
|30000.00
|1025200.00
|509
|2005.08.09 09:05
|buy
|255
|100.00
|1.2371
|1.2356
|1.2401
|510
|2005.08.09 12:10
|s/l
|255
|100.00
|1.2356
|1.2356
|1.2401
|-15000.00
|1010200.00
|511
|2005.08.09 12:27
|sell
|256
|100.00
|1.2371
|1.2386
|1.2341
|512
|2005.08.09 13:05
|t/p
|256
|100.00
|1.2341
|1.2386
|1.2341
|30000.00
|1040200.00
|513
|2005.08.10 13:05
|buy
|257
|100.00
|1.2375
|1.2360
|1.2405
|514
|2005.08.10 14:38
|t/p
|257
|100.00
|1.2405
|1.2360
|1.2405
|30000.00
|1070200.00
|515
|2005.08.10 15:05
|buy
|258
|100.00
|1.2337
|1.2322
|1.2367
|516
|2005.08.10 15:27
|t/p
|258
|100.00
|1.2367
|1.2322
|1.2367
|30000.00
|1100200.00
|517
|2005.08.12 11:05
|buy
|259
|100.00
|1.2462
|1.2447
|1.2492
|518
|2005.08.12 12:10
|s/l
|259
|100.00
|1.2447
|1.2447
|1.2492
|-15000.00
|1085200.00
|519
|2005.08.12 12:32
|sell
|260
|100.00
|1.2467
|1.2482
|1.2437
|520
|2005.08.12 12:59
|t/p
|260
|100.00
|1.2437
|1.2482
|1.2437
|30000.00
|1115200.00
|521
|2005.08.16 15:10
|sell
|261
|100.00
|1.2342
|1.2357
|1.2312
|522
|2005.08.16 17:10
|s/l
|261
|100.00
|1.2357
|1.2357
|1.2312
|-15000.00
|1100200.00
|523
|2005.08.16 17:10
|sell
|262
|100.00
|1.2358
|1.2373
|1.2328
|524
|2005.08.17 04:32
|t/p
|262
|100.00
|1.2328
|1.2373
|1.2328
|30000.00
|1130200.00
|525
|2005.08.19 09:05
|sell
|263
|100.00
|1.2183
|1.2198
|1.2153
|526
|2005.08.19 09:54
|t/p
|263
|100.00
|1.2153
|1.2198
|1.2153
|30000.00
|1160200.00
|527
|2005.08.19 10:49
|buy
|264
|100.00
|1.2168
|1.2153
|1.2198
|528
|2005.08.19 14:27
|s/l
|264
|100.00
|1.2153
|1.2153
|1.2198
|-15000.00
|1145200.00
|529
|2005.08.19 14:49
|sell
|265
|100.00
|1.2174
|1.2189
|1.2144
|530
|2005.08.19 15:21
|t/p
|265
|100.00
|1.2144
|1.2189
|1.2144
|30000.00
|1175200.00
|531
|2005.08.19 16:05
|sell
|266
|100.00
|1.2171
|1.2186
|1.2141
|532
|2005.08.22 02:05
|s/l
|266
|100.00
|1.2186
|1.2186
|1.2141
|-15000.00
|1160200.00
|533
|2005.08.22 09:05
|buy
|267
|100.00
|1.2171
|1.2156
|1.2201
|534
|2005.08.22 10:16
|t/p
|267
|100.00
|1.2201
|1.2156
|1.2201
|30000.00
|1190200.00
|535
|2005.08.23 09:43
|buy
|268
|100.00
|1.2226
|1.2211
|1.2256
|536
|2005.08.23 09:54
|t/p
|268
|100.00
|1.2256
|1.2211
|1.2256
|30000.00
|1220200.00
|537
|2005.08.23 12:10
|buy
|269
|100.00
|1.2211
|1.2196
|1.2241
|538
|2005.08.23 12:38
|t/p
|269
|100.00
|1.2241
|1.2196
|1.2241
|30000.00
|1250200.00
|539
|2005.08.23 14:27
|sell
|270
|100.00
|1.2227
|1.2242
|1.2197
|540
|2005.08.23 17:10
|s/l
|270
|100.00
|1.2242
|1.2242
|1.2197
|-15000.00
|1235200.00
|541
|2005.08.23 17:49
|buy
|271
|100.00
|1.2223
|1.2208
|1.2253
|542
|2005.08.24 00:05
|s/l
|271
|100.00
|1.2208
|1.2208
|1.2253
|-15000.00
|1220200.00
|543
|2005.08.24 10:05
|sell
|272
|100.00
|1.2218
|1.2233
|1.2188
|544
|2005.08.24 12:05
|s/l
|272
|100.00
|1.2233
|1.2233
|1.2188
|-15000.00
|1205200.00
|545
|2005.08.24 12:38
|buy
|273
|100.00
|1.2209
|1.2194
|1.2239
|546
|2005.08.24 12:49
|t/p
|273
|100.00
|1.2239
|1.2194
|1.2239
|30000.00
|1235200.00
|547
|2005.08.25 11:16
|buy
|274
|100.00
|1.2288
|1.2273
|1.2318
|548
|2005.08.25 12:10
|s/l
|274
|100.00
|1.2273
|1.2273
|1.2318
|-15000.00
|1220200.00
|549
|2005.08.25 12:10
|buy
|275
|100.00
|1.2265
|1.2250
|1.2295
|550
|2005.08.25 14:21
|t/p
|275
|100.00
|1.2295
|1.2250
|1.2295
|30000.00
|1250200.00
|551
|2005.08.25 14:21
|sell
|276
|100.00
|1.2295
|1.2310
|1.2265
|552
|2005.08.25 15:05
|s/l
|276
|100.00
|1.2310
|1.2310
|1.2265
|-15000.00
|1235200.00
|553
|2005.08.25 15:05
|sell
|277
|100.00
|1.2321
|1.2336
|1.2291
|554
|2005.08.25 15:49
|t/p
|277
|100.00
|1.2291
|1.2336
|1.2291
|30000.00
|1265200.00
|555
|2005.08.26 10:05
|buy
|278
|100.00
|1.2302
|1.2287
|1.2332
|556
|2005.08.26 14:10
|t/p
|278
|100.00
|1.2332
|1.2287
|1.2332
|30000.00
|1295200.00
|557
|2005.08.26 17:05
|buy
|279
|100.00
|1.2309
|1.2294
|1.2339
|558
|2005.08.26 18:05
|s/l
|279
|100.00
|1.2294
|1.2294
|1.2339
|-15000.00
|1280200.00
|559
|2005.08.29 09:16
|sell
|280
|100.00
|1.2320
|1.2335
|1.2290
|560
|2005.08.29 12:10
|t/p
|280
|100.00
|1.2290
|1.2335
|1.2290
|30000.00
|1310200.00
|561
|2005.08.30 15:05
|sell
|281
|100.00
|1.2212
|1.2227
|1.2182
|562
|2005.08.30 15:16
|s/l
|281
|100.00
|1.2227
|1.2227
|1.2182
|-15000.00
|1295200.00
|563
|2005.08.30 17:05
|sell
|282
|100.00
|1.2211
|1.2226
|1.2181
|564
|2005.08.30 19:05
|s/l
|282
|100.00
|1.2226
|1.2226
|1.2181
|-15000.00
|1280200.00
|565
|2005.08.31 09:21
|sell
|283
|100.00
|1.2216
|1.2231
|1.2186
|566
|2005.08.31 13:05
|s/l
|283
|100.00
|1.2231
|1.2231
|1.2186
|-15000.00
|1265200.00
|567
|2005.08.31 13:21
|buy
|284
|100.00
|1.2215
|1.2200
|1.2245
|568
|2005.08.31 14:05
|t/p
|284
|100.00
|1.2245
|1.2200
|1.2245
|30000.00
|1295200.00
|569
|2005.09.02 13:05
|buy
|285
|100.00
|1.2497
|1.2482
|1.2527
|570
|2005.09.02 13:38
|t/p
|285
|100.00
|1.2527
|1.2482
|1.2527
|30000.00
|1325200.00
|571
|2005.09.05 09:05
|buy
|286
|100.00
|1.2548
|1.2533
|1.2578
|572
|2005.09.05 12:38
|s/l
|286
|100.00
|1.2533
|1.2533
|1.2578
|-15000.00
|1310200.00
|573
|2005.09.05 13:05
|sell
|287
|100.00
|1.2552
|1.2567
|1.2522
|574
|2005.09.05 14:27
|t/p
|287
|100.00
|1.2522
|1.2567
|1.2522
|30000.00
|1340200.00
|575
|2005.09.06 12:05
|sell
|288
|100.00
|1.2510
|1.2525
|1.2480
|576
|2005.09.06 12:38
|t/p
|288
|100.00
|1.2480
|1.2525
|1.2480
|30000.00
|1370200.00
|577
|2005.09.06 13:32
|buy
|289
|100.00
|1.2496
|1.2481
|1.2526
|578
|2005.09.06 14:27
|s/l
|289
|100.00
|1.2481
|1.2481
|1.2526
|-15000.00
|1355200.00
|579
|2005.09.06 14:27
|buy
|290
|100.00
|1.2469
|1.2454
|1.2499
|580
|2005.09.06 14:54
|t/p
|290
|100.00
|1.2499
|1.2454
|1.2499
|30000.00
|1385200.00
|581
|2005.09.06 16:05
|sell
|291
|100.00
|1.2500
|1.2515
|1.2470
|582
|2005.09.06 20:05
|t/p
|291
|100.00
|1.2470
|1.2515
|1.2470
|30000.00
|1415200.00
|583
|2005.09.07 09:05
|buy
|292
|100.00
|1.2475
|1.2460
|1.2505
|584
|2005.09.07 10:05
|s/l
|292
|100.00
|1.2460
|1.2460
|1.2505
|-15000.00
|1400200.00
|585
|2005.09.07 10:43
|sell
|293
|100.00
|1.2492
|1.2507
|1.2462
|586
|2005.09.07 11:05
|t/p
|293
|100.00
|1.2462
|1.2507
|1.2462
|30000.00
|1430200.00
|587
|2005.09.08 09:49
|sell
|294
|100.00
|1.2427
|1.2442
|1.2397
|588
|2005.09.08 12:32
|s/l
|294
|100.00
|1.2442
|1.2442
|1.2397
|-15000.00
|1415200.00
|589
|2005.09.08 12:32
|sell
|295
|100.00
|1.2447
|1.2462
|1.2417
|590
|2005.09.08 12:54
|t/p
|295
|100.00
|1.2417
|1.2462
|1.2417
|30000.00
|1445200.00
|591
|2005.09.08 13:49
|buy
|296
|100.00
|1.2423
|1.2408
|1.2453
|592
|2005.09.08 14:10
|s/l
|296
|100.00
|1.2408
|1.2408
|1.2453
|-15000.00
|1430200.00
|593
|2005.09.08 14:10
|buy
|297
|100.00
|1.2407
|1.2392
|1.2437
|594
|2005.09.08 14:43
|s/l
|297
|100.00
|1.2392
|1.2392
|1.2437
|-15000.00
|1415200.00
|595
|2005.09.09 09:05
|buy
|298
|100.00
|1.2398
|1.2383
|1.2428
|596
|2005.09.09 11:05
|s/l
|298
|100.00
|1.2383
|1.2383
|1.2428
|-15000.00
|1400200.00
|597
|2005.09.09 12:10
|sell
|299
|100.00
|1.2422
|1.2437
|1.2392
|598
|2005.09.09 12:27
|s/l
|299
|100.00
|1.2437
|1.2437
|1.2392
|-15000.00
|1385200.00
|599
|2005.09.09 13:43
|buy
|300
|100.00
|1.2407
|1.2392
|1.2437
|600
|2005.09.09 15:05
|t/p
|300
|100.00
|1.2437
|1.2392
|1.2437
|30000.00
|1415200.00
|601
|2005.09.09 16:27
|buy
|301
|100.00
|1.2413
|1.2398
|1.2443
|602
|2005.09.11 23:00
|s/l
|301
|100.00
|1.2398
|1.2398
|1.2443
|-15000.00
|1400200.00
|603
|2005.09.13 09:21
|sell
|302
|100.00
|1.2299
|1.2314
|1.2269
|604
|2005.09.13 09:59
|t/p
|302
|100.00
|1.2269
|1.2314
|1.2269
|30000.00
|1430200.00
|605
|2005.09.13 11:10
|sell
|303
|100.00
|1.2293
|1.2308
|1.2263
|606
|2005.09.13 12:49
|t/p
|303
|100.00
|1.2263
|1.2308
|1.2263
|30000.00
|1460200.00
|607
|2005.09.13 12:49
|buy
|304
|100.00
|1.2247
|1.2232
|1.2277
|608
|2005.09.13 12:59
|t/p
|304
|100.00
|1.2277
|1.2232
|1.2277
|30000.00
|1490200.00
|609
|2005.09.13 13:27
|buy
|305
|100.00
|1.2288
|1.2273
|1.2318
|610
|2005.09.13 13:43
|s/l
|305
|100.00
|1.2273
|1.2273
|1.2318
|-15000.00
|1475200.00
|611
|2005.09.14 09:05
|buy
|306
|100.00
|1.2273
|1.2258
|1.2303
|612
|2005.09.14 11:10
|t/p
|306
|100.00
|1.2303
|1.2258
|1.2303
|30000.00
|1505200.00
|613
|2005.09.14 11:38
|buy
|307
|100.00
|1.2282
|1.2267
|1.2312
|614
|2005.09.14 12:05
|t/p
|307
|100.00
|1.2312
|1.2267
|1.2312
|30000.00
|1535200.00
|615
|2005.09.14 15:10
|buy
|308
|100.00
|1.2286
|1.2271
|1.2316
|616
|2005.09.14 18:16
|s/l
|308
|100.00
|1.2271
|1.2271
|1.2316
|-15000.00
|1520200.00
|617
|2005.09.16 11:05
|buy
|309
|100.00
|1.2245
|1.2230
|1.2275
|618
|2005.09.16 12:05
|s/l
|309
|100.00
|1.2230
|1.2230
|1.2275
|-15000.00
|1505200.00
|619
|2005.09.16 12:05
|buy
|310
|100.00
|1.2229
|1.2214
|1.2259
|620
|2005.09.16 13:05
|s/l
|310
|100.00
|1.2214
|1.2214
|1.2259
|-15000.00
|1490200.00
|621
|2005.09.19 15:05
|sell
|311
|100.00
|1.2165
|1.2180
|1.2135
|622
|2005.09.19 22:10
|t/p
|311
|100.00
|1.2135
|1.2180
|1.2135
|30000.00
|1520200.00
|623
|2005.09.20 09:05
|buy
|312
|100.00
|1.2145
|1.2130
|1.2175
|624
|2005.09.20 10:21
|t/p
|312
|100.00
|1.2175
|1.2130
|1.2175
|30000.00
|1550200.00
|625
|2005.09.20 10:21
|sell
|313
|100.00
|1.2175
|1.2190
|1.2145
|626
|2005.09.20 16:54
|s/l
|313
|100.00
|1.2190
|1.2190
|1.2145
|-15000.00
|1535200.00
|627
|2005.09.22 09:10
|sell
|314
|100.00
|1.2220
|1.2235
|1.2190
|628
|2005.09.22 11:05
|s/l
|314
|100.00
|1.2235
|1.2235
|1.2190
|-15000.00
|1520200.00
|629
|2005.09.22 12:05
|buy
|315
|100.00
|1.2211
|1.2196
|1.2241
|630
|2005.09.22 12:21
|s/l
|315
|100.00
|1.2196
|1.2196
|1.2241
|-15000.00
|1505200.00
|631
|2005.09.23 09:05
|sell
|316
|100.00
|1.2164
|1.2179
|1.2134
|632
|2005.09.23 09:49
|t/p
|316
|100.00
|1.2134
|1.2179
|1.2134
|30000.00
|1535200.00
|633
|2005.09.26 09:10
|buy
|317
|100.00
|1.2053
|1.2038
|1.2083
|634
|2005.09.26 11:05
|s/l
|317
|100.00
|1.2038
|1.2038
|1.2083
|-15000.00
|1520200.00
|635
|2005.09.26 11:49
|sell
|318
|100.00
|1.2050
|1.2065
|1.2020
|636
|2005.09.26 13:05
|t/p
|318
|100.00
|1.2020
|1.2065
|1.2020
|30000.00
|1550200.00
|637
|2005.09.26 15:05
|sell
|319
|100.00
|1.2040
|1.2055
|1.2010
|638
|2005.09.26 15:27
|s/l
|319
|100.00
|1.2055
|1.2055
|1.2010
|-15000.00
|1535200.00
|639
|2005.09.28 09:38
|sell
|320
|100.00
|1.2020
|1.2035
|1.1990
|640
|2005.09.28 10:32
|s/l
|320
|100.00
|1.2035
|1.2035
|1.1990
|-15000.00
|1520200.00
|641
|2005.09.28 10:32
|sell
|321
|100.00
|1.2037
|1.2052
|1.2007
|642
|2005.09.28 15:27
|t/p
|321
|100.00
|1.2007
|1.2052
|1.2007
|30000.00
|1550200.00
|643
|2005.09.28 16:10
|sell
|322
|100.00
|1.2053
|1.2068
|1.2023
|644
|2005.09.28 16:27
|t/p
|322
|100.00
|1.2023
|1.2068
|1.2023
|30000.00
|1580200.00
|645
|2005.09.29 09:16
|buy
|323
|100.00
|1.2044
|1.2029
|1.2074
|646
|2005.09.29 12:05
|s/l
|323
|100.00
|1.2029
|1.2029
|1.2074
|-15000.00
|1565200.00
|647
|2005.09.29 12:05
|buy
|324
|100.00
|1.2014
|1.1999
|1.2044
|648
|2005.09.29 12:10
|t/p
|324
|100.00
|1.2044
|1.1999
|1.2044
|30000.00
|1595200.00
|649
|2005.09.30 10:10
|sell
|325
|100.00
|1.2041
|1.2056
|1.2011
|650
|2005.09.30 10:16
|s/l
|325
|100.00
|1.2056
|1.2056
|1.2011
|-15000.00
|1580200.00
|651
|2005.09.30 12:32
|buy
|326
|100.00
|1.2030
|1.2015
|1.2060
|652
|2005.09.30 14:05
|t/p
|326
|100.00
|1.2060
|1.2015
|1.2060
|30000.00
|1610200.00
|653
|2005.09.30 14:05
|sell
|327
|100.00
|1.2074
|1.2089
|1.2044
|654
|2005.09.30 14:21
|t/p
|327
|100.00
|1.2044
|1.2089
|1.2044
|30000.00
|1640200.00
|655
|2005.09.30 16:10
|buy
|328
|100.00
|1.2035
|1.2020
|1.2065
|656
|2005.09.30 16:54
|t/p
|328
|100.00
|1.2065
|1.2020
|1.2065
|30000.00
|1670200.00
|657
|2005.10.04 10:49
|buy
|329
|100.00
|1.1919
|1.1904
|1.1949
|658
|2005.10.04 13:43
|t/p
|329
|100.00
|1.1949
|1.1904
|1.1949
|30000.00
|1700200.00
|659
|2005.10.04 15:05
|buy
|330
|100.00
|1.1925
|1.1910
|1.1955
|660
|2005.10.05 04:54
|t/p
|330
|100.00
|1.1955
|1.1910
|1.1955
|30000.00
|1730200.00
|661
|2005.10.05 12:10
|buy
|331
|100.00
|1.1932
|1.1917
|1.1962
|662
|2005.10.05 14:10
|t/p
|331
|100.00
|1.1962
|1.1917
|1.1962
|30000.00
|1760200.00
|663
|2005.10.05 14:10
|sell
|332
|100.00
|1.1964
|1.1979
|1.1934
|664
|2005.10.05 14:27
|s/l
|332
|100.00
|1.1979
|1.1979
|1.1934
|-15000.00
|1745200.00
|665
|2005.10.10 09:27
|buy
|333
|100.00
|1.2127
|1.2112
|1.2157
|666
|2005.10.10 11:05
|s/l
|333
|100.00
|1.2112
|1.2112
|1.2157
|-15000.00
|1730200.00
|667
|2005.10.11 09:05
|sell
|334
|100.00
|1.2046
|1.2061
|1.2016
|668
|2005.10.11 12:32
|t/p
|334
|100.00
|1.2016
|1.2061
|1.2016
|30000.00
|1760200.00
|669
|2005.10.12 09:49
|buy
|335
|100.00
|1.1983
|1.1968
|1.2013
|670
|2005.10.12 11:49
|t/p
|335
|100.00
|1.2013
|1.1968
|1.2013
|30000.00
|1790200.00
|671
|2005.10.13 16:10
|sell
|336
|100.00
|1.1990
|1.2005
|1.1960
|672
|2005.10.13 16:43
|t/p
|336
|100.00
|1.1960
|1.2005
|1.1960
|30000.00
|1820200.00
|673
|2005.10.13 17:43
|buy
|337
|100.00
|1.1977
|1.1962
|1.2007
|674
|2005.10.13 18:05
|t/p
|337
|100.00
|1.2007
|1.1962
|1.2007
|30000.00
|1850200.00
|675
|2005.10.14 09:05
|buy
|338
|100.00
|1.2004
|1.1989
|1.2034
|676
|2005.10.14 10:05
|s/l
|338
|100.00
|1.1989
|1.1989
|1.2034
|-15000.00
|1835200.00
|677
|2005.10.14 12:05
|sell
|339
|100.00
|1.2018
|1.2033
|1.1988
|678
|2005.10.14 12:10
|s/l
|339
|100.00
|1.2033
|1.2033
|1.1988
|-15000.00
|1820200.00
|679
|2005.10.14 13:21
|buy
|340
|100.00
|1.2017
|1.2002
|1.2047
|680
|2005.10.14 13:49
|s/l
|340
|100.00
|1.2002
|1.2002
|1.2047
|-15000.00
|1805200.00
|681
|2005.10.14 14:05
|sell
|341
|100.00
|1.2082
|1.2097
|1.2052
|682
|2005.10.14 14:16
|t/p
|341
|100.00
|1.2052
|1.2097
|1.2052
|30000.00
|1835200.00
|683
|2005.10.19 09:05
|sell
|342
|100.00
|1.1964
|1.1979
|1.1934
|684
|2005.10.19 09:49
|t/p
|342
|100.00
|1.1934
|1.1979
|1.1934
|30000.00
|1865200.00
|685
|2005.10.19 12:32
|buy
|343
|100.00
|1.1934
|1.1919
|1.1964
|686
|2005.10.19 13:49
|t/p
|343
|100.00
|1.1964
|1.1919
|1.1964
|30000.00
|1895200.00
|687
|2005.10.20 09:10
|sell
|344
|100.00
|1.1981
|1.1996
|1.1951
|688
|2005.10.20 09:32
|t/p
|344
|100.00
|1.1951
|1.1996
|1.1951
|30000.00
|1925200.00
|689
|2005.10.20 13:27
|sell
|345
|100.00
|1.1983
|1.1998
|1.1953
|690
|2005.10.20 18:49
|s/l
|345
|100.00
|1.1998
|1.1998
|1.1953
|-15000.00
|1910200.00
|691
|2005.10.21 10:05
|buy
|346
|100.00
|1.2016
|1.2001
|1.2046
|692
|2005.10.21 12:54
|s/l
|346
|100.00
|1.2001
|1.2001
|1.2046
|-15000.00
|1895200.00
|693
|2005.10.21 12:59
|sell
|347
|100.00
|1.2031
|1.2046
|1.2001
|694
|2005.10.21 13:32
|s/l
|347
|100.00
|1.2046
|1.2046
|1.2001
|-15000.00
|1880200.00
|695
|2005.10.21 13:32
|sell
|348
|100.00
|1.2045
|1.2060
|1.2015
|696
|2005.10.21 14:49
|t/p
|348
|100.00
|1.2015
|1.2060
|1.2015
|30000.00
|1910200.00
|697
|2005.10.21 14:49
|buy
|349
|100.00
|1.2013
|1.1998
|1.2043
|698
|2005.10.21 15:05
|s/l
|349
|100.00
|1.1998
|1.1998
|1.2043
|-15000.00
|1895200.00
|699
|2005.10.24 11:38
|sell
|350
|100.00
|1.1951
|1.1966
|1.1921
|700
|2005.10.24 13:27
|s/l
|350
|100.00
|1.1966
|1.1966
|1.1921
|-15000.00
|1880200.00
|701
|2005.10.26 14:05
|sell
|351
|100.00
|1.2097
|1.2112
|1.2067
|702
|2005.10.26 16:16
|t/p
|351
|100.00
|1.2067
|1.2112
|1.2067
|30000.00
|1910200.00
|703
|2005.10.28 09:43
|buy
|352
|100.00
|1.2145
|1.2130
|1.2175
|704
|2005.10.28 12:05
|s/l
|352
|100.00
|1.2130
|1.2130
|1.2175
|-15000.00
|1895200.00
|705
|2005.10.28 12:05
|buy
|353
|100.00
|1.2101
|1.2086
|1.2131
|706
|2005.10.28 12:38
|t/p
|353
|100.00
|1.2131
|1.2086
|1.2131
|30000.00
|1925200.00
|707
|2005.10.31 09:10
|buy
|354
|100.00
|1.2071
|1.2056
|1.2101
|708
|2005.10.31 10:32
|s/l
|354
|100.00
|1.2056
|1.2056
|1.2101
|-15000.00
|1910200.00
|709
|2005.10.31 10:54
|sell
|355
|100.00
|1.2073
|1.2088
|1.2043
|710
|2005.10.31 11:27
|t/p
|355
|100.00
|1.2043
|1.2088
|1.2043
|30000.00
|1940200.00
|711
|2005.11.01 14:05
|buy
|356
|100.00
|1.1981
|1.1966
|1.2011
|712
|2005.11.01 16:38
|t/p
|356
|100.00
|1.2011
|1.1966
|1.2011
|30000.00
|1970200.00
|713
|2005.11.01 17:05
|buy
|357
|100.00
|1.1993
|1.1978
|1.2023
|714
|2005.11.01 21:05
|t/p
|357
|100.00
|1.2023
|1.1978
|1.2023
|30000.00
|2000200.00
|715
|2005.11.02 09:05
|sell
|358
|100.00
|1.2019
|1.2034
|1.1989
|716
|2005.11.02 14:05
|s/l
|358
|100.00
|1.2034
|1.2034
|1.1989
|-15000.00
|1985200.00
|717
|2005.11.02 15:49
|buy
|359
|100.00
|1.2022
|1.2007
|1.2052
|718
|2005.11.02 15:54
|t/p
|359
|100.00
|1.2052
|1.2007
|1.2052
|30000.00
|2015200.00
|719
|2005.11.03 09:05
|sell
|360
|100.00
|1.2083
|1.2098
|1.2053
|720
|2005.11.03 11:43
|t/p
|360
|100.00
|1.2053
|1.2098
|1.2053
|30000.00
|2045200.00
|721
|2005.11.03 12:21
|sell
|361
|100.00
|1.2066
|1.2081
|1.2036
|722
|2005.11.03 13:05
|t/p
|361
|100.00
|1.2036
|1.2081
|1.2036
|30000.00
|2075200.00
|723
|2005.11.04 10:05
|sell
|362
|100.00
|1.1951
|1.1966
|1.1921
|724
|2005.11.04 13:21
|t/p
|362
|100.00
|1.1921
|1.1966
|1.1921
|30000.00
|2105200.00
|725
|2005.11.04 13:21
|buy
|363
|100.00
|1.1919
|1.1904
|1.1949
|726
|2005.11.04 13:27
|t/p
|363
|100.00
|1.1949
|1.1904
|1.1949
|30000.00
|2135200.00
|727
|2005.11.04 14:10
|buy
|364
|100.00
|1.1935
|1.1920
|1.1965
|728
|2005.11.04 14:21
|t/p
|364
|100.00
|1.1965
|1.1920
|1.1965
|30000.00
|2165200.00
|729
|2005.11.07 10:21
|sell
|365
|100.00
|1.1829
|1.1844
|1.1799
|730
|2005.11.07 13:32
|t/p
|365
|100.00
|1.1799
|1.1844
|1.1799
|30000.00
|2195200.00
|731
|2005.11.07 13:32
|buy
|366
|100.00
|1.1781
|1.1766
|1.1811
|732
|2005.11.07 13:43
|t/p
|366
|100.00
|1.1811
|1.1766
|1.1811
|30000.00
|2225200.00
|733
|2005.11.07 15:32
|sell
|367
|100.00
|1.1819
|1.1834
|1.1789
|734
|2005.11.07 15:54
|t/p
|367
|100.00
|1.1789
|1.1834
|1.1789
|30000.00
|2255200.00
|735
|2005.11.08 14:16
|sell
|368
|100.00
|1.1751
|1.1766
|1.1721
|736
|2005.11.08 14:43
|s/l
|368
|100.00
|1.1766
|1.1766
|1.1721
|-15000.00
|2240200.00
|737
|2005.11.09 09:16
|buy
|369
|100.00
|1.1770
|1.1755
|1.1800
|738
|2005.11.09 10:21
|s/l
|369
|100.00
|1.1755
|1.1755
|1.1800
|-15000.00
|2225200.00
|739
|2005.11.09 13:10
|sell
|370
|100.00
|1.1770
|1.1785
|1.1740
|740
|2005.11.09 13:38
|s/l
|370
|100.00
|1.1785
|1.1785
|1.1740
|-15000.00
|2210200.00
|741
|2005.11.09 14:38
|buy
|371
|100.00
|1.1763
|1.1748
|1.1793
|742
|2005.11.09 14:49
|s/l
|371
|100.00
|1.1748
|1.1748
|1.1793
|-15000.00
|2195200.00
|743
|2005.11.10 12:10
|buy
|372
|100.00
|1.1768
|1.1753
|1.1798
|744
|2005.11.10 13:05
|s/l
|372
|100.00
|1.1753
|1.1753
|1.1798
|-15000.00
|2180200.00
|745
|2005.11.10 13:32
|sell
|373
|100.00
|1.1769
|1.1784
|1.1739
|746
|2005.11.10 13:43
|s/l
|373
|100.00
|1.1784
|1.1784
|1.1739
|-15000.00
|2165200.00
|747
|2005.11.10 14:38
|sell
|374
|100.00
|1.1771
|1.1786
|1.1741
|748
|2005.11.10 15:05
|t/p
|374
|100.00
|1.1741
|1.1786
|1.1741
|30000.00
|2195200.00
|749
|2005.11.11 09:10
|buy
|375
|100.00
|1.1687
|1.1672
|1.1717
|750
|2005.11.11 20:05
|t/p
|375
|100.00
|1.1717
|1.1672
|1.1717
|30000.00
|2225200.00
|751
|2005.11.14 12:21
|sell
|376
|100.00
|1.1734
|1.1749
|1.1704
|752
|2005.11.14 13:05
|t/p
|376
|100.00
|1.1704
|1.1749
|1.1704
|30000.00
|2255200.00
|753
|2005.11.15 10:05
|buy
|377
|100.00
|1.1667
|1.1652
|1.1697
|754
|2005.11.15 10:54
|t/p
|377
|100.00
|1.1697
|1.1652
|1.1697
|30000.00
|2285200.00
|755
|2005.11.15 13:43
|sell
|378
|100.00
|1.1691
|1.1706
|1.1661
|756
|2005.11.15 13:54
|t/p
|378
|100.00
|1.1661
|1.1706
|1.1661
|30000.00
|2315200.00
|757
|2005.11.15 14:32
|sell
|379
|100.00
|1.1691
|1.1706
|1.1661
|758
|2005.11.15 15:43
|t/p
|379
|100.00
|1.1661
|1.1706
|1.1661
|30000.00
|2345200.00
|759
|2005.11.15 16:05
|sell
|380
|100.00
|1.1703
|1.1718
|1.1673
|760
|2005.11.15 16:21
|s/l
|380
|100.00
|1.1718
|1.1718
|1.1673
|-15000.00
|2330200.00
|761
|2005.11.15 17:32
|buy
|381
|100.00
|1.1685
|1.1670
|1.1715
|762
|2005.11.15 20:05
|t/p
|381
|100.00
|1.1715
|1.1670
|1.1715
|30000.00
|2360200.00
|763
|2005.11.16 10:10
|buy
|382
|100.00
|1.1705
|1.1690
|1.1735
|764
|2005.11.16 10:43
|s/l
|382
|100.00
|1.1690
|1.1690
|1.1735
|-15000.00
|2345200.00
|765
|2005.11.17 10:21
|buy
|383
|100.00
|1.1676
|1.1661
|1.1706
|766
|2005.11.17 14:32
|t/p
|383
|100.00
|1.1706
|1.1661
|1.1706
|30000.00
|2375200.00
|767
|2005.11.17 14:32
|sell
|384
|100.00
|1.1706
|1.1721
|1.1676
|768
|2005.11.17 15:27
|s/l
|384
|100.00
|1.1721
|1.1721
|1.1676
|-15000.00
|2360200.00
|769
|2005.11.18 13:05
|sell
|385
|100.00
|1.1725
|1.1740
|1.1695
|770
|2005.11.18 13:38
|t/p
|385
|100.00
|1.1695
|1.1740
|1.1695
|30000.00
|2390200.00
|771
|2005.11.18 14:05
|sell
|386
|100.00
|1.1794
|1.1809
|1.1764
|772
|2005.11.18 14:32
|t/p
|386
|100.00
|1.1764
|1.1809
|1.1764
|30000.00
|2420200.00
|773
|2005.11.18 15:27
|buy
|387
|100.00
|1.1709
|1.1694
|1.1739
|774
|2005.11.18 15:54
|t/p
|387
|100.00
|1.1739
|1.1694
|1.1739
|30000.00
|2450200.00
|775
|2005.11.18 16:05
|sell
|388
|100.00
|1.1739
|1.1754
|1.1709
|776
|2005.11.18 16:27
|t/p
|388
|100.00
|1.1709
|1.1754
|1.1709
|30000.00
|2480200.00
|777
|2005.11.21 15:05
|buy
|389
|100.00
|1.1746
|1.1731
|1.1776
|778
|2005.11.21 15:27
|t/p
|389
|100.00
|1.1776
|1.1731
|1.1776
|30000.00
|2510200.00
|779
|2005.11.22 15:05
|sell
|390
|100.00
|1.1734
|1.1749
|1.1704
|780
|2005.11.22 15:32
|t/p
|390
|100.00
|1.1704
|1.1749
|1.1704
|30000.00
|2540200.00
|781
|2005.11.22 16:05
|sell
|391
|100.00
|1.1736
|1.1751
|1.1706
|782
|2005.11.22 17:05
|s/l
|391
|100.00
|1.1751
|1.1751
|1.1706
|-15000.00
|2525200.00
|783
|2005.11.23 09:16
|buy
|392
|100.00
|1.1791
|1.1776
|1.1821
|784
|2005.11.23 11:05
|s/l
|392
|100.00
|1.1776
|1.1776
|1.1821
|-15000.00
|2510200.00
|785
|2005.11.23 11:05
|buy
|393
|100.00
|1.1765
|1.1750
|1.1795
|786
|2005.11.23 11:32
|t/p
|393
|100.00
|1.1795
|1.1750
|1.1795
|30000.00
|2540200.00
|787
|2005.11.23 13:27
|sell
|394
|100.00
|1.1808
|1.1823
|1.1778
|788
|2005.11.23 13:54
|t/p
|394
|100.00
|1.1778
|1.1823
|1.1778
|30000.00
|2570200.00
|789
|2005.11.23 14:10
|sell
|395
|100.00
|1.1810
|1.1825
|1.1780
|790
|2005.11.23 15:43
|t/p
|395
|100.00
|1.1780
|1.1825
|1.1780
|30000.00
|2600200.00
|791
|2005.11.23 16:16
|sell
|396
|100.00
|1.1806
|1.1821
|1.1776
|792
|2005.11.23 20:05
|s/l
|396
|100.00
|1.1821
|1.1821
|1.1776
|-15000.00
|2585200.00
|793
|2005.11.24 09:16
|sell
|397
|100.00
|1.1810
|1.1825
|1.1780
|794
|2005.11.24 22:10
|t/p
|397
|100.00
|1.1780
|1.1825
|1.1780
|30000.00
|2615200.00
|795
|2005.11.25 13:05
|sell
|398
|100.00
|1.1772
|1.1787
|1.1742
|796
|2005.11.25 15:21
|t/p
|398
|100.00
|1.1742
|1.1787
|1.1742
|30000.00
|2645200.00
|797
|2005.11.28 10:05
|sell
|399
|100.00
|1.1718
|1.1733
|1.1688
|798
|2005.11.28 14:43
|s/l
|399
|100.00
|1.1733
|1.1733
|1.1688
|-15000.00
|2630200.00
|799
|2005.11.29 09:16
|sell
|400
|100.00
|1.1826
|1.1841
|1.1796
|800
|2005.11.29 13:05
|t/p
|400
|100.00
|1.1796
|1.1841
|1.1796
|30000.00
|2660200.00
|801
|2005.11.30 09:27
|sell
|401
|100.00
|1.1783
|1.1798
|1.1753
|802
|2005.11.30 15:10
|s/l
|401
|100.00
|1.1798
|1.1798
|1.1753
|-15000.00
|2645200.00
|803
|2005.11.30 15:10
|sell
|402
|100.00
|1.1805
|1.1820
|1.1775
|804
|2005.11.30 15:54
|t/p
|402
|100.00
|1.1775
|1.1820
|1.1775
|30000.00
|2675200.00
|805
|2005.12.01 09:05
|sell
|403
|100.00
|1.1789
|1.1804
|1.1759
|806
|2005.12.01 12:27
|t/p
|403
|100.00
|1.1759
|1.1804
|1.1759
|30000.00
|2705200.00
|807
|2005.12.02 13:05
|sell
|404
|100.00
|1.1746
|1.1761
|1.1716
|808
|2005.12.02 13:32
|t/p
|404
|100.00
|1.1716
|1.1761
|1.1716
|30000.00
|2735200.00
|809
|2005.12.02 14:21
|buy
|405
|100.00
|1.1724
|1.1709
|1.1754
|810
|2005.12.02 14:27
|s/l
|405
|100.00
|1.1709
|1.1709
|1.1754
|-15000.00
|2720200.00
|811
|2005.12.02 15:54
|sell
|406
|100.00
|1.1720
|1.1735
|1.1690
|812
|2005.12.02 16:54
|t/p
|406
|100.00
|1.1690
|1.1735
|1.1690
|30000.00
|2750200.00
|813
|2005.12.02 17:43
|sell
|407
|100.00
|1.1718
|1.1733
|1.1688
|814
|2005.12.02 18:38
|s/l
|407
|100.00
|1.1733
|1.1733
|1.1688
|-15000.00
|2735200.00
|815
|2005.12.05 09:21
|buy
|408
|100.00
|1.1705
|1.1690
|1.1735
|816
|2005.12.05 11:05
|t/p
|408
|100.00
|1.1735
|1.1690
|1.1735
|30000.00
|2765200.00
|817
|2005.12.05 11:27
|buy
|409
|100.00
|1.1702
|1.1687
|1.1732
|818
|2005.12.05 11:49
|t/p
|409
|100.00
|1.1732
|1.1687
|1.1732
|30000.00
|2795200.00
|819
|2005.12.06 12:05
|sell
|410
|100.00
|1.1788
|1.1803
|1.1758
|820
|2005.12.06 14:16
|s/l
|410
|100.00
|1.1803
|1.1803
|1.1758
|-15000.00
|2780200.00
|821
|2005.12.06 14:16
|sell
|411
|100.00
|1.1809
|1.1824
|1.1779
|822
|2005.12.06 14:38
|t/p
|411
|100.00
|1.1779
|1.1824
|1.1779
|30000.00
|2810200.00
|823
|2005.12.06 16:05
|sell
|412
|100.00
|1.1791
|1.1806
|1.1761
|824
|2005.12.06 18:10
|s/l
|412
|100.00
|1.1806
|1.1806
|1.1761
|-15000.00
|2795200.00
|825
|2005.12.09 11:16
|sell
|413
|100.00
|1.1809
|1.1824
|1.1779
|826
|2005.12.09 14:05
|s/l
|413
|100.00
|1.1824
|1.1824
|1.1779
|-15000.00
|2780200.00
|827
|2005.12.09 14:05
|sell
|414
|100.00
|1.1827
|1.1842
|1.1797
|828
|2005.12.09 14:32
|t/p
|414
|100.00
|1.1797
|1.1842
|1.1797
|30000.00
|2810200.00
|829
|2005.12.13 15:21
|sell
|415
|100.00
|1.1946
|1.1961
|1.1916
|830
|2005.12.13 19:27
|s/l
|415
|100.00
|1.1961
|1.1961
|1.1916
|-15000.00
|2795200.00
|831
|2005.12.15 09:10
|buy
|416
|100.00
|1.2002
|1.1987
|1.2032
|832
|2005.12.15 09:21
|t/p
|416
|100.00
|1.2032
|1.1987
|1.2032
|30000.00
|2825200.00
|833
|2005.12.15 13:10
|buy
|417
|100.00
|1.1995
|1.1980
|1.2025
|834
|2005.12.15 14:05
|s/l
|417
|100.00
|1.1980
|1.1980
|1.2025
|-15000.00
|2810200.00
|835
|2005.12.15 14:05
|buy
|418
|100.00
|1.1973
|1.1958
|1.2003
|836
|2005.12.15 14:38
|t/p
|418
|100.00
|1.2003
|1.1958
|1.2003
|30000.00
|2840200.00
|837
|2005.12.16 13:05
|buy
|419
|100.00
|1.1968
|1.1953
|1.1998
|838
|2005.12.16 13:43
|t/p
|419
|100.00
|1.1998
|1.1953
|1.1998
|30000.00
|2870200.00
|839
|2005.12.16 14:05
|buy
|420
|100.00
|1.1973
|1.1958
|1.2003
|840
|2005.12.16 15:32
|t/p
|420
|100.00
|1.2003
|1.1958
|1.2003
|30000.00
|2900200.00
|841
|2005.12.19 09:05
|buy
|421
|100.00
|1.2010
|1.1995
|1.2040
|842
|2005.12.19 12:16
|s/l
|421
|100.00
|1.1995
|1.1995
|1.2040
|-15000.00
|2885200.00
|843
|2005.12.19 12:16
|buy
|422
|100.00
|1.1985
|1.1970
|1.2015
|844
|2005.12.19 17:10
|t/p
|422
|100.00
|1.2015
|1.1970
|1.2015
|30000.00
|2915200.00
|845
|2005.12.19 17:10
|sell
|423
|100.00
|1.2020
|1.2035
|1.1990
|846
|2005.12.19 18:32
|t/p
|423
|100.00
|1.1990
|1.2035
|1.1990
|30000.00
|2945200.00
|847
|2005.12.21 11:27
|buy
|424
|100.00
|1.1869
|1.1854
|1.1899
|848
|2005.12.21 12:21
|s/l
|424
|100.00
|1.1854
|1.1854
|1.1899
|-15000.00
|2930200.00
|849
|2005.12.21 12:21
|buy
|425
|100.00
|1.1855
|1.1840
|1.1885
|850
|2005.12.21 14:05
|s/l
|425
|100.00
|1.1840
|1.1840
|1.1885
|-15000.00
|2915200.00
|851
|2005.12.22 09:10
|sell
|426
|100.00
|1.1829
|1.1844
|1.1799
|852
|2005.12.22 09:16
|s/l
|426
|100.00
|1.1844
|1.1844
|1.1799
|-15000.00
|2900200.00
|853
|2005.12.22 10:05
|sell
|427
|100.00
|1.1830
|1.1845
|1.1800
|854
|2005.12.22 14:05
|s/l
|427
|100.00
|1.1845
|1.1845
|1.1800
|-15000.00
|2885200.00
|855
|2005.12.23 09:05
|sell
|428
|100.00
|1.1877
|1.1892
|1.1847
|856
|2005.12.23 11:05
|t/p
|428
|100.00
|1.1847
|1.1892
|1.1847
|30000.00
|2915200.00
|857
|2005.12.23 11:05
|buy
|429
|100.00
|1.1845
|1.1830
|1.1875
|858
|2005.12.23 11:54
|t/p
|429
|100.00
|1.1875
|1.1830
|1.1875
|30000.00
|2945200.00
|859
|2005.12.23 15:05
|sell
|430
|100.00
|1.1875
|1.1890
|1.1845
|860
|2005.12.23 15:54
|t/p
|430
|100.00
|1.1845
|1.1890
|1.1845
|30000.00
|2975200.00
|861
|2005.12.23 16:38
|buy
|431
|100.00
|1.1854
|1.1839
|1.1884
|862
|2005.12.26 23:16
|s/l
|431
|100.00
|1.1839
|1.1839
|1.1884
|-15000.00
|2960200.00
|863
|2005.12.27 11:05
|buy
|432
|100.00
|1.1852
|1.1837
|1.1882
|864
|2005.12.27 19:21
|s/l
|432
|100.00
|1.1837
|1.1837
|1.1882
|-15000.00
|2945200.00
|865
|2005.12.28 16:05
|buy
|433
|100.00
|1.1868
|1.1853
|1.1898
|866
|2005.12.28 16:16
|t/p
|433
|100.00
|1.1898
|1.1853
|1.1898
|30000.00
|2975200.00
|867
|2005.12.29 09:05
|buy
|434
|100.00
|1.1841
|1.1826
|1.1871
|868
|2005.12.29 12:16
|s/l
|434
|100.00
|1.1826
|1.1826
|1.1871
|-15000.00
|2960200.00
|869
|2005.12.29 15:27
|sell
|435
|100.00
|1.1848
|1.1863
|1.1818
|870
|2005.12.30 02:32
|s/l
|435
|100.00
|1.1863
|1.1863
|1.1818
|-15000.00
|2945200.00
|871
|2005.12.30 09:05
|buy
|436
|100.00
|1.1824
|1.1809
|1.1854
|872
|2005.12.30 09:49
|t/p
|436
|100.00
|1.1854
|1.1809
|1.1854
|30000.00
|2975200.00
|873
|2005.12.30 16:05
|sell
|437
|100.00
|1.1843
|1.1858
|1.1813
|874
|2005.12.30 16:43
|t/p
|437
|100.00
|1.1813
|1.1858
|1.1813
|30000.00
|3005200.00
|875
|2005.12.30 17:05
|sell
|438
|100.00
|1.1846
|1.1861
|1.1816
|876
|2005.12.30 20:59
|close at stop
|438
|100.00
|1.1840
|1.1861
|1.1816
|6000.00
|3011200.00