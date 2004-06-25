|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2004.06.17 11:45 - 2006.03.01 00:45
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=13; TrailingStop=8; StopLoss=8; UseStopLoss=false; Lots=1; EmaPeriod=12;
|Bars in test
|42154
|Ticks modelled
|1679636
|Modelling quality
|72.06%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|19770.07
|Gross profit
|21630.07
|Gross loss
|-1860.00
|Profit factor
|11.63
|Expected payoff
|73.77
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown (%)
|1860.00 (5.9%)
|Total trades
|268
|Short positions (won %)
|140 (99.29%)
|Long positions (won %)
|128 (100.00%)
|Profit trades (% of total)
|267 (99.63%)
|Loss trades (% of total)
|1 (0.37%)
|Largest
|profit trade
|130.00
|loss trade
|-1860.00
|Average
|profit trade
|81.01
|loss trade
|-1860.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|267 (21630.07)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-1860.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|21630.07 (267)
|consecutive loss (count of losses)
|-1860.00 (1)
|Average
|consecutive wins
|267
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.06.17 11:45
|sell
|1
|1.00
|1.2039
|0.0000
|1.2026
|2
|2004.06.17 14:33
|modify
|1
|1.00
|1.2039
|1.2038
|1.2026
|3
|2004.06.17 14:33
|modify
|1
|1.00
|1.2039
|1.2035
|1.2026
|4
|2004.06.17 14:34
|s/l
|1
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2026
|40.00
|10040.00
|5
|2004.06.17 17:30
|buy
|2
|1.00
|1.2043
|0.0000
|1.2056
|6
|2004.06.17 18:10
|modify
|2
|1.00
|1.2043
|1.2043
|1.2056
|7
|2004.06.17 18:11
|modify
|2
|1.00
|1.2043
|1.2044
|1.2056
|8
|2004.06.17 18:11
|modify
|2
|1.00
|1.2043
|1.2044
|1.2056
|9
|2004.06.17 18:11
|s/l
|2
|1.00
|1.2044
|1.2044
|1.2056
|10.01
|10050.01
|10
|2004.06.17 20:46
|sell
|3
|1.00
|1.2058
|0.0000
|1.2045
|11
|2004.06.17 23:14
|modify
|3
|1.00
|1.2058
|1.2057
|1.2045
|12
|2004.06.17 23:15
|modify
|3
|1.00
|1.2058
|1.2056
|1.2045
|13
|2004.06.17 23:16
|modify
|3
|1.00
|1.2058
|1.2055
|1.2045
|14
|2004.06.17 23:18
|modify
|3
|1.00
|1.2058
|1.2054
|1.2045
|15
|2004.06.17 23:18
|modify
|3
|1.00
|1.2058
|1.2053
|1.2045
|16
|2004.06.17 23:32
|t/p
|3
|1.00
|1.2045
|1.2053
|1.2045
|130.00
|10180.01
|17
|2004.06.18 02:30
|buy
|4
|1.00
|1.2034
|0.0000
|1.2047
|18
|2004.06.18 13:16
|modify
|4
|1.00
|1.2034
|1.2035
|1.2047
|19
|2004.06.18 13:17
|modify
|4
|1.00
|1.2034
|1.2036
|1.2047
|20
|2004.06.18 13:17
|modify
|4
|1.00
|1.2034
|1.2036
|1.2047
|21
|2004.06.18 13:20
|s/l
|4
|1.00
|1.2036
|1.2036
|1.2047
|20.01
|10200.02
|22
|2004.06.18 17:36
|sell
|5
|1.00
|1.2118
|0.0000
|1.2105
|23
|2004.06.21 09:50
|modify
|5
|1.00
|1.2118
|1.2117
|1.2105
|24
|2004.06.21 09:50
|t/p
|5
|1.00
|1.2105
|1.2117
|1.2105
|130.00
|10330.02
|25
|2004.06.21 12:16
|buy
|6
|1.00
|1.2097
|0.0000
|1.2110
|26
|2004.06.21 13:43
|modify
|6
|1.00
|1.2097
|1.2101
|1.2110
|27
|2004.06.21 13:43
|modify
|6
|1.00
|1.2097
|1.2101
|1.2110
|28
|2004.06.21 13:43
|s/l
|6
|1.00
|1.2101
|1.2101
|1.2110
|40.01
|10370.03
|29
|2004.06.21 15:37
|sell
|7
|1.00
|1.2083
|0.0000
|1.2070
|30
|2004.06.22 08:56
|modify
|7
|1.00
|1.2083
|1.2082
|1.2070
|31
|2004.06.22 08:56
|modify
|7
|1.00
|1.2083
|1.2081
|1.2070
|32
|2004.06.22 08:58
|s/l
|7
|1.00
|1.2081
|1.2081
|1.2070
|20.00
|10390.03
|33
|2004.06.22 10:04
|buy
|8
|1.00
|1.2099
|0.0000
|1.2112
|34
|2004.06.22 16:37
|modify
|8
|1.00
|1.2099
|1.2104
|1.2112
|35
|2004.06.22 16:37
|s/l
|8
|1.00
|1.2104
|1.2104
|1.2112
|49.99
|10440.02
|36
|2004.06.22 17:15
|sell
|9
|1.00
|1.2079
|0.0000
|1.2066
|37
|2004.06.23 13:03
|modify
|9
|1.00
|1.2079
|1.2076
|1.2066
|38
|2004.06.23 13:04
|modify
|9
|1.00
|1.2079
|1.2076
|1.2066
|39
|2004.06.23 13:04
|s/l
|9
|1.00
|1.2076
|1.2076
|1.2066
|30.00
|10470.02
|40
|2004.06.23 14:31
|buy
|10
|1.00
|1.2094
|0.0000
|1.2107
|41
|2004.06.23 17:13
|modify
|10
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2107
|42
|2004.06.23 17:15
|s/l
|10
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2107
|0.01
|10470.03
|43
|2004.06.23 20:10
|sell
|11
|1.00
|1.2083
|0.0000
|1.2070
|44
|2004.06.24 01:20
|modify
|11
|1.00
|1.2083
|1.2083
|1.2070
|45
|2004.06.24 01:20
|s/l
|11
|1.00
|1.2083
|1.2083
|1.2070
|0.01
|10470.04
|46
|2004.06.24 04:15
|buy
|12
|1.00
|1.2072
|0.0000
|1.2085
|47
|2004.06.24 09:25
|modify
|12
|1.00
|1.2072
|1.2073
|1.2085
|48
|2004.06.24 09:26
|modify
|12
|1.00
|1.2072
|1.2075
|1.2085
|49
|2004.06.24 09:26
|modify
|12
|1.00
|1.2072
|1.2076
|1.2085
|50
|2004.06.24 09:26
|s/l
|12
|1.00
|1.2076
|1.2076
|1.2085
|40.00
|10510.04
|51
|2004.06.24 12:00
|sell
|13
|1.00
|1.2112
|0.0000
|1.2099
|52
|2004.06.24 12:20
|modify
|13
|1.00
|1.2112
|1.2112
|1.2099
|53
|2004.06.24 12:34
|modify
|13
|1.00
|1.2112
|1.2111
|1.2099
|54
|2004.06.24 12:56
|modify
|13
|1.00
|1.2112
|1.2111
|1.2099
|55
|2004.06.24 12:56
|modify
|13
|1.00
|1.2112
|1.2110
|1.2099
|56
|2004.06.24 12:57
|modify
|13
|1.00
|1.2112
|1.2109
|1.2099
|57
|2004.06.24 13:00
|s/l
|13
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.2099
|30.00
|10540.04
|58
|2004.06.24 13:54
|buy
|14
|1.00
|1.2134
|0.0000
|1.2147
|59
|2004.06.24 14:31
|t/p
|14
|1.00
|1.2147
|0.0000
|1.2147
|130.00
|10670.04
|60
|2004.06.24 17:15
|sell
|15
|1.00
|1.2167
|0.0000
|1.2154
|61
|2004.06.24 17:37
|modify
|15
|1.00
|1.2167
|1.2165
|1.2154
|62
|2004.06.24 17:38
|modify
|15
|1.00
|1.2167
|1.2165
|1.2154
|63
|2004.06.24 17:38
|s/l
|15
|1.00
|1.2165
|1.2165
|1.2154
|20.00
|10690.04
|64
|2004.06.24 17:38
|sell
|16
|1.00
|1.2163
|0.0000
|1.2150
|65
|2004.06.25 02:16
|modify
|16
|1.00
|1.2163
|1.2162
|1.2150
|66
|2004.06.25 02:17
|modify
|16
|1.00
|1.2163
|1.2162
|1.2150
|67
|2004.06.25 02:18
|s/l
|16
|1.00
|1.2162
|1.2162
|1.2150
|10.01
|10700.05
|68
|2004.06.25 05:15
|buy
|17
|1.00
|1.2151
|0.0000
|1.2164
|69
|2004.06.25 07:35
|modify
|17
|1.00
|1.2151
|1.2154
|1.2164
|70
|2004.06.25 07:48
|modify
|17
|1.00
|1.2151
|1.2154
|1.2164
|71
|2004.06.25 07:48
|modify
|17
|1.00
|1.2151
|1.2155
|1.2164
|72
|2004.06.25 07:51
|modify
|17
|1.00
|1.2151
|1.2156
|1.2164
|73
|2004.06.25 07:53
|t/p
|17
|1.00
|1.2164
|1.2156
|1.2164
|130.00
|10830.05
|74
|2004.06.25 08:47
|sell
|18
|1.00
|1.2144
|0.0000
|1.2131
|75
|2004.06.25 09:03
|modify
|18
|1.00
|1.2144
|1.2143
|1.2131
|76
|2004.06.25 09:03
|modify
|18
|1.00
|1.2144
|1.2142
|1.2131
|77
|2004.06.25 09:03
|modify
|18
|1.00
|1.2144
|1.2140
|1.2131
|78
|2004.06.25 09:03
|modify
|18
|1.00
|1.2144
|1.2139
|1.2131
|79
|2004.06.25 09:03
|t/p
|18
|1.00
|1.2131
|1.2139
|1.2131
|130.00
|10960.05
|80
|2004.06.25 09:03
|sell
|19
|1.00
|1.2128
|0.0000
|1.2115
|81
|2004.06.25 09:08
|modify
|19
|1.00
|1.2128
|1.2127
|1.2115
|82
|2004.06.25 09:08
|modify
|19
|1.00
|1.2128
|1.2125
|1.2115
|83
|2004.06.25 09:08
|s/l
|19
|1.00
|1.2125
|1.2125
|1.2115
|30.00
|10990.05
|84
|2004.06.25 09:08
|sell
|20
|1.00
|1.2129
|0.0000
|1.2116
|85
|2004.06.25 09:08
|modify
|20
|1.00
|1.2129
|1.2125
|1.2116
|86
|2004.06.25 09:08
|s/l
|20
|1.00
|1.2125
|1.2125
|1.2116
|40.00
|11030.05
|87
|2004.06.25 09:08
|sell
|21
|1.00
|1.2131
|0.0000
|1.2118
|88
|2004.06.25 09:09
|modify
|21
|1.00
|1.2131
|1.2131
|1.2118
|89
|2004.06.25 09:09
|modify
|21
|1.00
|1.2131
|1.2127
|1.2118
|90
|2004.06.25 09:09
|modify
|21
|1.00
|1.2131
|1.2127
|1.2118
|91
|2004.06.25 09:10
|t/p
|21
|1.00
|1.2118
|1.2127
|1.2118
|130.00
|11160.05
|92
|2004.06.25 09:10
|sell
|22
|1.00
|1.2116
|0.0000
|1.2103
|93
|2004.06.25 09:27
|modify
|22
|1.00
|1.2116
|1.2116
|1.2103
|94
|2004.06.25 09:27
|modify
|22
|1.00
|1.2116
|1.2115
|1.2103
|95
|2004.06.25 09:31
|s/l
|22
|1.00
|1.2115
|1.2115
|1.2103
|10.00
|11170.05
|96
|2004.06.25 11:00
|buy
|23
|1.00
|1.2128
|0.0000
|1.2141
|97
|2004.06.25 11:02
|modify
|23
|1.00
|1.2128
|1.2128
|1.2141
|98
|2004.06.25 11:02
|modify
|23
|1.00
|1.2128
|1.2129
|1.2141
|99
|2004.06.25 11:02
|modify
|23
|1.00
|1.2128
|1.2130
|1.2141
|100
|2004.06.25 11:02
|modify
|23
|1.00
|1.2128
|1.2130
|1.2141
|101
|2004.06.25 11:10
|s/l
|23
|1.00
|1.2130
|1.2130
|1.2141
|20.01
|11190.06
|102
|2004.06.25 11:10
|buy
|24
|1.00
|1.2129
|0.0000
|1.2142
|103
|2004.06.25 13:25
|modify
|24
|1.00
|1.2129
|1.2129
|1.2142
|104
|2004.06.25 13:25
|modify
|24
|1.00
|1.2129
|1.2130
|1.2142
|105
|2004.06.25 13:26
|t/p
|24
|1.00
|1.2142
|1.2130
|1.2142
|130.00
|11320.06
|106
|2004.06.25 16:15
|sell
|25
|1.00
|1.2134
|0.0000
|1.2121
|107
|2004.06.28 08:08
|modify
|25
|1.00
|1.2134
|1.2133
|1.2121
|108
|2004.06.28 08:12
|modify
|25
|1.00
|1.2134
|1.2132
|1.2121
|109
|2004.06.28 08:13
|modify
|25
|1.00
|1.2134
|1.2131
|1.2121
|110
|2004.06.28 08:13
|modify
|25
|1.00
|1.2134
|1.2130
|1.2121
|111
|2004.06.28 08:15
|s/l
|25
|1.00
|1.2130
|1.2130
|1.2121
|40.00
|11360.06
|112
|2004.06.28 09:33
|buy
|26
|1.00
|1.2142
|0.0000
|1.2155
|113
|2004.06.28 09:45
|modify
|26
|1.00
|1.2142
|1.2142
|1.2155
|114
|2004.06.28 09:46
|modify
|26
|1.00
|1.2142
|1.2144
|1.2155
|115
|2004.06.28 09:46
|modify
|26
|1.00
|1.2142
|1.2145
|1.2155
|116
|2004.06.28 09:48
|modify
|26
|1.00
|1.2142
|1.2146
|1.2155
|117
|2004.06.28 09:49
|modify
|26
|1.00
|1.2142
|1.2147
|1.2155
|118
|2004.06.28 09:51
|t/p
|26
|1.00
|1.2155
|1.2147
|1.2155
|130.00
|11490.06
|119
|2004.06.28 16:15
|sell
|27
|1.00
|1.2205
|0.0000
|1.2192
|120
|2004.06.28 16:29
|modify
|27
|1.00
|1.2205
|1.2205
|1.2192
|121
|2004.06.28 16:33
|s/l
|27
|1.00
|1.2205
|1.2205
|1.2192
|0.01
|11490.07
|122
|2004.06.28 20:32
|buy
|28
|1.00
|1.2179
|0.0000
|1.2192
|123
|2004.06.28 21:03
|modify
|28
|1.00
|1.2179
|1.2179
|1.2192
|124
|2004.06.28 21:06
|modify
|28
|1.00
|1.2179
|1.2180
|1.2192
|125
|2004.06.28 21:09
|modify
|28
|1.00
|1.2179
|1.2181
|1.2192
|126
|2004.06.28 21:09
|modify
|28
|1.00
|1.2179
|1.2182
|1.2192
|127
|2004.06.28 21:14
|modify
|28
|1.00
|1.2179
|1.2183
|1.2192
|128
|2004.06.28 21:18
|modify
|28
|1.00
|1.2179
|1.2183
|1.2192
|129
|2004.06.28 21:19
|t/p
|28
|1.00
|1.2192
|1.2183
|1.2192
|130.00
|11620.07
|130
|2004.06.28 23:15
|sell
|29
|1.00
|1.2179
|0.0000
|1.2166
|131
|2004.06.29 02:32
|modify
|29
|1.00
|1.2179
|1.2178
|1.2166
|132
|2004.06.29 02:33
|modify
|29
|1.00
|1.2179
|1.2177
|1.2166
|133
|2004.06.29 02:34
|modify
|29
|1.00
|1.2179
|1.2177
|1.2166
|134
|2004.06.29 02:45
|s/l
|29
|1.00
|1.2177
|1.2177
|1.2166
|20.00
|11640.07
|135
|2004.06.29 04:41
|buy
|30
|1.00
|1.2178
|0.0000
|1.2191
|136
|2004.06.30 16:01
|modify
|30
|1.00
|1.2178
|1.2179
|1.2191
|137
|2004.06.30 16:01
|modify
|30
|1.00
|1.2178
|1.2180
|1.2191
|138
|2004.06.30 16:01
|modify
|30
|1.00
|1.2178
|1.2182
|1.2191
|139
|2004.06.30 16:02
|modify
|30
|1.00
|1.2178
|1.2182
|1.2191
|140
|2004.06.30 16:02
|s/l
|30
|1.00
|1.2182
|1.2182
|1.2191
|40.00
|11680.07
|141
|2004.06.30 16:02
|buy
|31
|1.00
|1.2184
|0.0000
|1.2197
|142
|2004.06.30 16:45
|modify
|31
|1.00
|1.2184
|1.2184
|1.2197
|143
|2004.06.30 16:45
|s/l
|31
|1.00
|1.2184
|1.2184
|1.2197
|0.00
|11680.07
|144
|2004.06.30 16:50
|sell
|32
|1.00
|1.2170
|0.0000
|1.2157
|145
|2004.06.30 17:13
|modify
|32
|1.00
|1.2170
|1.2170
|1.2157
|146
|2004.06.30 17:13
|modify
|32
|1.00
|1.2170
|1.2169
|1.2157
|147
|2004.06.30 17:13
|modify
|32
|1.00
|1.2170
|1.2168
|1.2157
|148
|2004.06.30 17:15
|s/l
|32
|1.00
|1.2168
|1.2168
|1.2157
|20.00
|11700.07
|149
|2004.06.30 20:47
|buy
|33
|1.00
|1.2186
|0.0000
|1.2199
|150
|2004.06.30 20:55
|modify
|33
|1.00
|1.2186
|1.2186
|1.2199
|151
|2004.06.30 20:56
|t/p
|33
|1.00
|1.2199
|1.2186
|1.2199
|130.00
|11830.07
|152
|2004.06.30 20:56
|buy
|34
|1.00
|1.2201
|0.0000
|1.2214
|153
|2004.07.02 14:30
|t/p
|34
|1.00
|1.2214
|0.0000
|1.2214
|130.00
|11960.07
|154
|2004.07.02 17:30
|sell
|35
|1.00
|1.2298
|0.0000
|1.2285
|155
|2004.07.05 11:28
|modify
|35
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2285
|156
|2004.07.05 11:29
|modify
|35
|1.00
|1.2298
|1.2297
|1.2285
|157
|2004.07.05 11:30
|modify
|35
|1.00
|1.2298
|1.2297
|1.2285
|158
|2004.07.05 11:34
|modify
|35
|1.00
|1.2298
|1.2296
|1.2285
|159
|2004.07.05 11:44
|modify
|35
|1.00
|1.2298
|1.2295
|1.2285
|160
|2004.07.05 11:48
|modify
|35
|1.00
|1.2298
|1.2295
|1.2285
|161
|2004.07.05 11:59
|modify
|35
|1.00
|1.2298
|1.2294
|1.2285
|162
|2004.07.05 11:59
|modify
|35
|1.00
|1.2298
|1.2294
|1.2285
|163
|2004.07.05 12:03
|t/p
|35
|1.00
|1.2285
|1.2294
|1.2285
|130.00
|12090.07
|164
|2004.07.05 13:02
|buy
|36
|1.00
|1.2293
|0.0000
|1.2306
|165
|2004.07.06 01:30
|modify
|36
|1.00
|1.2293
|1.2294
|1.2306
|166
|2004.07.06 01:30
|modify
|36
|1.00
|1.2293
|1.2295
|1.2306
|167
|2004.07.06 01:32
|modify
|36
|1.00
|1.2293
|1.2296
|1.2306
|168
|2004.07.06 01:33
|modify
|36
|1.00
|1.2293
|1.2297
|1.2306
|169
|2004.07.06 01:33
|modify
|36
|1.00
|1.2293
|1.2297
|1.2306
|170
|2004.07.06 01:49
|t/p
|36
|1.00
|1.2306
|1.2297
|1.2306
|130.00
|12220.07
|171
|2004.07.06 03:00
|sell
|37
|1.00
|1.2294
|0.0000
|1.2281
|172
|2004.07.06 03:54
|modify
|37
|1.00
|1.2294
|1.2293
|1.2281
|173
|2004.07.06 03:54
|modify
|37
|1.00
|1.2294
|1.2293
|1.2281
|174
|2004.07.06 04:11
|s/l
|37
|1.00
|1.2293
|1.2293
|1.2281
|10.00
|12230.07
|175
|2004.07.06 05:31
|buy
|38
|1.00
|1.2298
|0.0000
|1.2311
|176
|2004.07.06 06:26
|modify
|38
|1.00
|1.2298
|1.2299
|1.2311
|177
|2004.07.06 06:27
|modify
|38
|1.00
|1.2298
|1.2301
|1.2311
|178
|2004.07.06 06:27
|t/p
|38
|1.00
|1.2311
|1.2301
|1.2311
|130.00
|12360.07
|179
|2004.07.06 08:32
|sell
|39
|1.00
|1.2311
|0.0000
|1.2298
|180
|2004.07.06 08:50
|modify
|39
|1.00
|1.2311
|1.2311
|1.2298
|181
|2004.07.06 08:51
|modify
|39
|1.00
|1.2311
|1.2308
|1.2298
|182
|2004.07.06 08:51
|s/l
|39
|1.00
|1.2308
|1.2308
|1.2298
|30.00
|12390.07
|183
|2004.07.06 13:30
|buy
|40
|1.00
|1.2289
|0.0000
|1.2302
|184
|2004.07.06 13:49
|modify
|40
|1.00
|1.2289
|1.2289
|1.2302
|185
|2004.07.06 13:49
|modify
|40
|1.00
|1.2289
|1.2291
|1.2302
|186
|2004.07.06 13:52
|t/p
|40
|1.00
|1.2302
|1.2291
|1.2302
|130.00
|12520.07
|187
|2004.07.06 16:05
|sell
|41
|1.00
|1.2300
|0.0000
|1.2287
|188
|2004.07.06 16:16
|modify
|41
|1.00
|1.2300
|1.2298
|1.2287
|189
|2004.07.06 16:18
|t/p
|41
|1.00
|1.2287
|1.2298
|1.2287
|130.00
|12650.07
|190
|2004.07.06 18:15
|buy
|42
|1.00
|1.2297
|0.0000
|1.2310
|191
|2004.07.06 18:51
|modify
|42
|1.00
|1.2297
|1.2298
|1.2310
|192
|2004.07.06 18:55
|modify
|42
|1.00
|1.2297
|1.2298
|1.2310
|193
|2004.07.06 18:55
|modify
|42
|1.00
|1.2297
|1.2299
|1.2310
|194
|2004.07.06 18:56
|modify
|42
|1.00
|1.2297
|1.2300
|1.2310
|195
|2004.07.06 18:58
|modify
|42
|1.00
|1.2297
|1.2301
|1.2310
|196
|2004.07.06 18:58
|t/p
|42
|1.00
|1.2310
|1.2301
|1.2310
|130.00
|12780.07
|197
|2004.07.06 21:07
|sell
|43
|1.00
|1.2286
|0.0000
|1.2273
|198
|2004.07.07 02:30
|modify
|43
|1.00
|1.2286
|1.2286
|1.2273
|199
|2004.07.07 02:32
|s/l
|43
|1.00
|1.2286
|1.2286
|1.2273
|0.00
|12780.07
|200
|2004.07.07 02:45
|sell
|44
|1.00
|1.2275
|0.0000
|1.2262
|201
|2004.07.21 14:58
|modify
|44
|1.00
|1.2275
|1.2275
|1.2262
|202
|2004.07.21 14:58
|modify
|44
|1.00
|1.2275
|1.2273
|1.2262
|203
|2004.07.21 15:01
|s/l
|44
|1.00
|1.2273
|1.2273
|1.2262
|20.00
|12800.07
|204
|2004.07.21 16:00
|buy
|45
|1.00
|1.2282
|0.0000
|1.2295
|205
|2004.07.22 16:06
|modify
|45
|1.00
|1.2282
|1.2283
|1.2295
|206
|2004.07.22 16:07
|s/l
|45
|1.00
|1.2283
|1.2283
|1.2295
|10.02
|12810.09
|207
|2004.07.22 16:50
|sell
|46
|1.00
|1.2265
|0.0000
|1.2252
|208
|2004.07.22 18:25
|modify
|46
|1.00
|1.2265
|1.2263
|1.2252
|209
|2004.07.22 18:25
|s/l
|46
|1.00
|1.2263
|1.2263
|1.2252
|20.00
|12830.09
|210
|2004.07.22 20:04
|buy
|47
|1.00
|1.2273
|0.0000
|1.2286
|211
|2004.08.06 20:17
|modify
|47
|1.00
|1.2273
|1.2273
|1.2286
|212
|2004.08.06 20:25
|s/l
|47
|1.00
|1.2273
|1.2273
|1.2286
|0.01
|12830.10
|213
|2004.08.09 04:54
|buy
|48
|1.00
|1.2285
|0.0000
|1.2298
|214
|2004.08.10 15:54
|t/p
|48
|1.00
|1.2298
|0.0000
|1.2298
|130.00
|12960.10
|215
|2004.08.10 15:54
|buy
|49
|1.00
|1.2300
|0.0000
|1.2313
|216
|2004.08.10 16:04
|modify
|49
|1.00
|1.2300
|1.2301
|1.2313
|217
|2004.08.10 16:06
|modify
|49
|1.00
|1.2300
|1.2302
|1.2313
|218
|2004.08.10 16:08
|modify
|49
|1.00
|1.2300
|1.2303
|1.2313
|219
|2004.08.10 16:08
|modify
|49
|1.00
|1.2300
|1.2305
|1.2313
|220
|2004.08.10 16:09
|modify
|49
|1.00
|1.2300
|1.2305
|1.2313
|221
|2004.08.10 16:14
|t/p
|49
|1.00
|1.2313
|1.2305
|1.2313
|130.00
|13090.10
|222
|2004.08.10 18:00
|sell
|50
|1.00
|1.2303
|0.0000
|1.2290
|223
|2004.08.10 18:44
|modify
|50
|1.00
|1.2303
|1.2302
|1.2290
|224
|2004.08.10 18:48
|modify
|50
|1.00
|1.2303
|1.2301
|1.2290
|225
|2004.08.10 18:49
|modify
|50
|1.00
|1.2303
|1.2301
|1.2290
|226
|2004.08.10 18:53
|t/p
|50
|1.00
|1.2290
|1.2301
|1.2290
|130.00
|13220.10
|227
|2004.08.10 23:45
|buy
|51
|1.00
|1.2226
|0.0000
|1.2239
|228
|2004.08.11 02:03
|modify
|51
|1.00
|1.2226
|1.2228
|1.2239
|229
|2004.08.11 02:03
|modify
|51
|1.00
|1.2226
|1.2228
|1.2239
|230
|2004.08.11 03:27
|s/l
|51
|1.00
|1.2228
|1.2228
|1.2239
|19.99
|13240.09
|231
|2004.08.11 09:40
|sell
|52
|1.00
|1.2230
|0.0000
|1.2217
|232
|2004.08.11 10:38
|modify
|52
|1.00
|1.2230
|1.2230
|1.2217
|233
|2004.08.11 10:41
|modify
|52
|1.00
|1.2230
|1.2230
|1.2217
|234
|2004.08.11 10:42
|modify
|52
|1.00
|1.2230
|1.2229
|1.2217
|235
|2004.08.11 10:42
|modify
|52
|1.00
|1.2230
|1.2227
|1.2217
|236
|2004.08.11 10:42
|t/p
|52
|1.00
|1.2217
|1.2227
|1.2217
|130.00
|13370.09
|237
|2004.08.11 12:20
|buy
|53
|1.00
|1.2229
|0.0000
|1.2242
|238
|2004.08.11 14:01
|modify
|53
|1.00
|1.2229
|1.2229
|1.2242
|239
|2004.08.11 14:02
|modify
|53
|1.00
|1.2229
|1.2229
|1.2242
|240
|2004.08.11 14:09
|modify
|53
|1.00
|1.2229
|1.2230
|1.2242
|241
|2004.08.11 14:10
|s/l
|53
|1.00
|1.2230
|1.2230
|1.2242
|10.01
|13380.10
|242
|2004.08.11 15:00
|sell
|54
|1.00
|1.2218
|0.0000
|1.2205
|243
|2004.08.11 15:23
|modify
|54
|1.00
|1.2218
|1.2217
|1.2205
|244
|2004.08.11 15:23
|modify
|54
|1.00
|1.2218
|1.2216
|1.2205
|245
|2004.08.11 15:23
|modify
|54
|1.00
|1.2218
|1.2215
|1.2205
|246
|2004.08.11 15:24
|modify
|54
|1.00
|1.2218
|1.2215
|1.2205
|247
|2004.08.11 15:26
|modify
|54
|1.00
|1.2218
|1.2214
|1.2205
|248
|2004.08.11 15:26
|t/p
|54
|1.00
|1.2205
|1.2214
|1.2205
|130.00
|13510.10
|249
|2004.08.11 17:26
|buy
|55
|1.00
|1.2214
|0.0000
|1.2227
|250
|2004.08.11 17:57
|modify
|55
|1.00
|1.2214
|1.2214
|1.2227
|251
|2004.08.11 18:01
|modify
|55
|1.00
|1.2214
|1.2215
|1.2227
|252
|2004.08.11 18:01
|modify
|55
|1.00
|1.2214
|1.2217
|1.2227
|253
|2004.08.11 18:01
|modify
|55
|1.00
|1.2214
|1.2218
|1.2227
|254
|2004.08.11 18:02
|modify
|55
|1.00
|1.2214
|1.2218
|1.2227
|255
|2004.08.11 18:10
|s/l
|55
|1.00
|1.2218
|1.2218
|1.2227
|40.01
|13550.11
|256
|2004.08.11 20:30
|sell
|56
|1.00
|1.2216
|0.0000
|1.2203
|257
|2004.08.11 21:03
|modify
|56
|1.00
|1.2216
|1.2216
|1.2203
|258
|2004.08.11 21:12
|s/l
|56
|1.00
|1.2216
|1.2216
|1.2203
|0.01
|13550.12
|259
|2004.08.11 22:15
|buy
|57
|1.00
|1.2219
|0.0000
|1.2232
|260
|2004.08.12 02:13
|modify
|57
|1.00
|1.2219
|1.2220
|1.2232
|261
|2004.08.12 02:14
|modify
|57
|1.00
|1.2219
|1.2220
|1.2232
|262
|2004.08.12 02:22
|modify
|57
|1.00
|1.2219
|1.2221
|1.2232
|263
|2004.08.12 02:23
|modify
|57
|1.00
|1.2219
|1.2222
|1.2232
|264
|2004.08.12 03:10
|modify
|57
|1.00
|1.2219
|1.2223
|1.2232
|265
|2004.08.12 03:10
|t/p
|57
|1.00
|1.2232
|1.2223
|1.2232
|130.00
|13680.12
|266
|2004.08.12 04:50
|sell
|58
|1.00
|1.2226
|0.0000
|1.2213
|267
|2004.08.13 08:03
|modify
|58
|1.00
|1.2226
|1.2223
|1.2213
|268
|2004.08.13 08:04
|modify
|58
|1.00
|1.2226
|1.2223
|1.2213
|269
|2004.08.13 08:08
|t/p
|58
|1.00
|1.2213
|1.2223
|1.2213
|130.00
|13810.12
|270
|2004.08.13 10:30
|buy
|59
|1.00
|1.2195
|0.0000
|1.2208
|271
|2004.08.13 12:01
|modify
|59
|1.00
|1.2195
|1.2197
|1.2208
|272
|2004.08.13 12:03
|modify
|59
|1.00
|1.2195
|1.2197
|1.2208
|273
|2004.08.13 12:26
|modify
|59
|1.00
|1.2195
|1.2198
|1.2208
|274
|2004.08.13 12:26
|modify
|59
|1.00
|1.2195
|1.2199
|1.2208
|275
|2004.08.13 12:26
|t/p
|59
|1.00
|1.2208
|1.2199
|1.2208
|130.00
|13940.12
|276
|2004.08.13 17:43
|sell
|60
|1.00
|1.2339
|0.0000
|1.2326
|277
|2004.08.16 17:11
|modify
|60
|1.00
|1.2339
|1.2336
|1.2326
|278
|2004.08.16 17:12
|modify
|60
|1.00
|1.2339
|1.2336
|1.2326
|279
|2004.08.16 17:12
|s/l
|60
|1.00
|1.2336
|1.2336
|1.2326
|30.00
|13970.12
|280
|2004.08.16 18:19
|buy
|61
|1.00
|1.2344
|0.0000
|1.2357
|281
|2004.08.16 20:54
|modify
|61
|1.00
|1.2344
|1.2344
|1.2357
|282
|2004.08.16 20:58
|modify
|61
|1.00
|1.2344
|1.2345
|1.2357
|283
|2004.08.16 21:02
|modify
|61
|1.00
|1.2344
|1.2346
|1.2357
|284
|2004.08.16 21:03
|modify
|61
|1.00
|1.2344
|1.2347
|1.2357
|285
|2004.08.16 21:03
|modify
|61
|1.00
|1.2344
|1.2348
|1.2357
|286
|2004.08.16 21:18
|modify
|61
|1.00
|1.2344
|1.2348
|1.2357
|287
|2004.08.16 21:21
|modify
|61
|1.00
|1.2344
|1.2349
|1.2357
|288
|2004.08.16 21:21
|t/p
|61
|1.00
|1.2357
|1.2349
|1.2357
|130.00
|14100.12
|289
|2004.08.16 23:16
|sell
|62
|1.00
|1.2357
|0.0000
|1.2344
|290
|2004.08.17 10:09
|modify
|62
|1.00
|1.2357
|1.2357
|1.2344
|291
|2004.08.17 10:36
|modify
|62
|1.00
|1.2357
|1.2355
|1.2344
|292
|2004.08.17 10:36
|modify
|62
|1.00
|1.2357
|1.2354
|1.2344
|293
|2004.08.17 10:36
|modify
|62
|1.00
|1.2357
|1.2353
|1.2344
|294
|2004.08.17 10:46
|modify
|62
|1.00
|1.2357
|1.2353
|1.2344
|295
|2004.08.17 10:48
|t/p
|62
|1.00
|1.2344
|1.2353
|1.2344
|130.00
|14230.12
|296
|2004.08.17 14:05
|buy
|63
|1.00
|1.2339
|0.0000
|1.2352
|297
|2004.08.17 14:32
|modify
|63
|1.00
|1.2339
|1.2340
|1.2352
|298
|2004.08.17 14:32
|t/p
|63
|1.00
|1.2352
|1.2340
|1.2352
|130.00
|14360.12
|299
|2004.08.17 14:40
|sell
|64
|1.00
|1.2321
|0.0000
|1.2308
|300
|2004.08.17 15:41
|modify
|64
|1.00
|1.2321
|1.2317
|1.2308
|301
|2004.08.17 15:41
|s/l
|64
|1.00
|1.2317
|1.2317
|1.2308
|40.00
|14400.12
|302
|2004.08.17 15:41
|sell
|65
|1.00
|1.2318
|0.0000
|1.2305
|303
|2004.08.17 15:42
|modify
|65
|1.00
|1.2318
|1.2317
|1.2305
|304
|2004.08.17 15:42
|s/l
|65
|1.00
|1.2317
|1.2317
|1.2305
|10.00
|14410.12
|305
|2004.08.17 15:42
|sell
|66
|1.00
|1.2319
|0.0000
|1.2306
|306
|2004.08.18 14:55
|modify
|66
|1.00
|1.2319
|1.2317
|1.2306
|307
|2004.08.18 14:55
|modify
|66
|1.00
|1.2319
|1.2316
|1.2306
|308
|2004.08.18 14:55
|t/p
|66
|1.00
|1.2306
|1.2316
|1.2306
|130.00
|14540.12
|309
|2004.08.18 14:55
|sell
|67
|1.00
|1.2304
|0.0000
|1.2291
|310
|2004.08.18 16:11
|modify
|67
|1.00
|1.2304
|1.2302
|1.2291
|311
|2004.08.18 16:12
|s/l
|67
|1.00
|1.2302
|1.2302
|1.2291
|20.00
|14560.12
|312
|2004.08.18 18:00
|buy
|68
|1.00
|1.2305
|0.0000
|1.2318
|313
|2004.08.18 18:20
|modify
|68
|1.00
|1.2305
|1.2305
|1.2318
|314
|2004.08.18 18:20
|modify
|68
|1.00
|1.2305
|1.2306
|1.2318
|315
|2004.08.18 18:23
|modify
|68
|1.00
|1.2305
|1.2307
|1.2318
|316
|2004.08.18 18:24
|modify
|68
|1.00
|1.2305
|1.2308
|1.2318
|317
|2004.08.18 18:24
|modify
|68
|1.00
|1.2305
|1.2308
|1.2318
|318
|2004.08.18 18:25
|modify
|68
|1.00
|1.2305
|1.2309
|1.2318
|319
|2004.08.18 18:27
|t/p
|68
|1.00
|1.2318
|1.2309
|1.2318
|130.00
|14690.12
|320
|2004.08.18 23:00
|sell
|69
|1.00
|1.2334
|0.0000
|1.2321
|321
|2004.08.18 23:48
|modify
|69
|1.00
|1.2334
|1.2333
|1.2321
|322
|2004.08.18 23:52
|s/l
|69
|1.00
|1.2333
|1.2333
|1.2321
|10.00
|14700.12
|323
|2004.08.19 02:28
|buy
|70
|1.00
|1.2345
|0.0000
|1.2358
|324
|2004.08.19 09:19
|modify
|70
|1.00
|1.2345
|1.2345
|1.2358
|325
|2004.08.19 09:23
|modify
|70
|1.00
|1.2345
|1.2346
|1.2358
|326
|2004.08.19 09:23
|modify
|70
|1.00
|1.2345
|1.2347
|1.2358
|327
|2004.08.19 09:24
|modify
|70
|1.00
|1.2345
|1.2347
|1.2358
|328
|2004.08.19 09:30
|s/l
|70
|1.00
|1.2347
|1.2347
|1.2358
|20.01
|14720.13
|329
|2004.08.19 10:16
|sell
|71
|1.00
|1.2335
|0.0000
|1.2322
|330
|2004.08.20 12:50
|t/p
|71
|1.00
|1.2322
|0.0000
|1.2322
|130.00
|14850.13
|331
|2004.08.20 15:15
|buy
|72
|1.00
|1.2304
|0.0000
|1.2317
|332
|2004.08.20 16:05
|modify
|72
|1.00
|1.2304
|1.2305
|1.2317
|333
|2004.08.20 16:05
|s/l
|72
|1.00
|1.2305
|1.2305
|1.2317
|9.99
|14860.12
|334
|2004.08.20 18:45
|sell
|73
|1.00
|1.2306
|0.0000
|1.2293
|335
|2004.08.23 02:50
|modify
|73
|1.00
|1.2306
|1.2305
|1.2293
|336
|2004.08.23 02:53
|modify
|73
|1.00
|1.2306
|1.2304
|1.2293
|337
|2004.08.23 03:01
|s/l
|73
|1.00
|1.2304
|1.2304
|1.2293
|20.00
|14880.12
|338
|2004.08.23 04:30
|buy
|74
|1.00
|1.2301
|0.0000
|1.2314
|339
|2004.09.10 16:53
|modify
|74
|1.00
|1.2301
|1.2301
|1.2314
|340
|2004.09.10 16:53
|s/l
|74
|1.00
|1.2301
|1.2301
|1.2314
|0.00
|14880.12
|341
|2004.09.10 17:30
|sell
|75
|1.00
|1.2282
|0.0000
|1.2269
|342
|2004.09.10 17:59
|modify
|75
|1.00
|1.2282
|1.2281
|1.2269
|343
|2004.09.10 17:59
|s/l
|75
|1.00
|1.2281
|1.2281
|1.2269
|10.00
|14890.12
|344
|2004.09.13 00:31
|buy
|76
|1.00
|1.2274
|0.0000
|1.2287
|345
|2004.09.13 00:50
|modify
|76
|1.00
|1.2274
|1.2276
|1.2287
|346
|2004.09.13 00:54
|modify
|76
|1.00
|1.2274
|1.2277
|1.2287
|347
|2004.09.13 00:56
|s/l
|76
|1.00
|1.2277
|1.2277
|1.2287
|30.00
|14920.12
|348
|2004.09.13 02:56
|sell
|77
|1.00
|1.2268
|0.0000
|1.2255
|349
|2004.09.13 03:08
|modify
|77
|1.00
|1.2268
|1.2267
|1.2255
|350
|2004.09.13 03:08
|modify
|77
|1.00
|1.2268
|1.2266
|1.2255
|351
|2004.09.13 03:09
|modify
|77
|1.00
|1.2268
|1.2265
|1.2255
|352
|2004.09.13 03:09
|t/p
|77
|1.00
|1.2255
|1.2265
|1.2255
|130.00
|15050.12
|353
|2004.09.13 05:19
|buy
|78
|1.00
|1.2264
|0.0000
|1.2277
|354
|2004.09.13 08:11
|modify
|78
|1.00
|1.2264
|1.2265
|1.2277
|355
|2004.09.13 08:12
|modify
|78
|1.00
|1.2264
|1.2266
|1.2277
|356
|2004.09.13 08:12
|modify
|78
|1.00
|1.2264
|1.2269
|1.2277
|357
|2004.09.13 08:13
|s/l
|78
|1.00
|1.2269
|1.2269
|1.2277
|49.99
|15100.11
|358
|2004.09.13 08:13
|buy
|79
|1.00
|1.2271
|0.0000
|1.2284
|359
|2004.09.14 08:34
|modify
|79
|1.00
|1.2271
|1.2273
|1.2284
|360
|2004.09.14 08:41
|s/l
|79
|1.00
|1.2273
|1.2273
|1.2284
|20.01
|15120.12
|361
|2004.09.14 10:15
|sell
|80
|1.00
|1.2268
|0.0000
|1.2255
|362
|2004.09.14 10:53
|modify
|80
|1.00
|1.2268
|1.2265
|1.2255
|363
|2004.09.14 10:53
|t/p
|80
|1.00
|1.2255
|1.2265
|1.2255
|130.00
|15250.12
|364
|2004.09.14 13:46
|buy
|81
|1.00
|1.2237
|0.0000
|1.2250
|365
|2004.09.14 14:29
|modify
|81
|1.00
|1.2237
|1.2238
|1.2250
|366
|2004.09.14 14:30
|t/p
|81
|1.00
|1.2250
|1.2238
|1.2250
|130.00
|15380.12
|367
|2004.09.14 18:01
|sell
|82
|1.00
|1.2268
|0.0000
|1.2255
|368
|2004.09.14 18:12
|modify
|82
|1.00
|1.2268
|1.2267
|1.2255
|369
|2004.09.14 18:12
|modify
|82
|1.00
|1.2268
|1.2265
|1.2255
|370
|2004.09.14 18:12
|t/p
|82
|1.00
|1.2255
|1.2265
|1.2255
|130.00
|15510.12
|371
|2004.09.14 18:12
|sell
|83
|1.00
|1.2252
|0.0000
|1.2239
|372
|2004.09.14 22:21
|modify
|83
|1.00
|1.2252
|1.2251
|1.2239
|373
|2004.09.14 22:22
|s/l
|83
|1.00
|1.2251
|1.2251
|1.2239
|10.00
|15520.12
|374
|2004.09.15 00:03
|buy
|84
|1.00
|1.2253
|0.0000
|1.2266
|375
|2004.09.21 12:48
|modify
|84
|1.00
|1.2253
|1.2254
|1.2266
|376
|2004.09.21 12:50
|s/l
|84
|1.00
|1.2254
|1.2254
|1.2266
|10.01
|15530.13
|377
|2004.09.21 14:00
|sell
|85
|1.00
|1.2252
|0.0000
|1.2239
|378
|2004.09.21 20:15
|modify
|85
|1.00
|1.2252
|1.2251
|1.2239
|379
|2004.09.21 20:15
|s/l
|85
|1.00
|1.2251
|1.2251
|1.2239
|10.00
|15540.13
|380
|2004.09.21 20:20
|buy
|86
|1.00
|1.2300
|0.0000
|1.2313
|381
|2004.09.21 20:23
|modify
|86
|1.00
|1.2300
|1.2300
|1.2313
|382
|2004.09.21 20:23
|t/p
|86
|1.00
|1.2313
|1.2300
|1.2313
|130.00
|15670.13
|383
|2004.09.21 20:23
|buy
|87
|1.00
|1.2346
|0.0000
|1.2359
|384
|2004.09.24 14:43
|modify
|87
|1.00
|1.2346
|1.2347
|1.2359
|385
|2004.09.24 14:43
|s/l
|87
|1.00
|1.2347
|1.2347
|1.2359
|10.00
|15680.13
|386
|2004.09.24 15:31
|sell
|88
|1.00
|1.2308
|0.0000
|1.2295
|387
|2004.09.24 15:53
|modify
|88
|1.00
|1.2308
|1.2304
|1.2295
|388
|2004.09.24 15:55
|s/l
|88
|1.00
|1.2304
|1.2304
|1.2295
|40.00
|15720.13
|389
|2004.09.24 15:55
|sell
|89
|1.00
|1.2304
|0.0000
|1.2291
|390
|2004.09.24 16:12
|modify
|89
|1.00
|1.2304
|1.2303
|1.2291
|391
|2004.09.24 16:13
|modify
|89
|1.00
|1.2304
|1.2302
|1.2291
|392
|2004.09.24 16:15
|modify
|89
|1.00
|1.2304
|1.2301
|1.2291
|393
|2004.09.24 16:15
|modify
|89
|1.00
|1.2304
|1.2300
|1.2291
|394
|2004.09.24 16:15
|modify
|89
|1.00
|1.2304
|1.2299
|1.2291
|395
|2004.09.24 16:15
|t/p
|89
|1.00
|1.2291
|1.2299
|1.2291
|130.00
|15850.13
|396
|2004.09.24 19:30
|buy
|90
|1.00
|1.2257
|0.0000
|1.2270
|397
|2004.09.24 19:58
|modify
|90
|1.00
|1.2257
|1.2258
|1.2270
|398
|2004.09.24 19:58
|modify
|90
|1.00
|1.2257
|1.2259
|1.2270
|399
|2004.09.24 20:00
|modify
|90
|1.00
|1.2257
|1.2260
|1.2270
|400
|2004.09.24 20:01
|modify
|90
|1.00
|1.2257
|1.2261
|1.2270
|401
|2004.09.24 20:03
|modify
|90
|1.00
|1.2257
|1.2262
|1.2270
|402
|2004.09.24 20:22
|t/p
|90
|1.00
|1.2270
|1.2262
|1.2270
|130.00
|15980.13
|403
|2004.09.27 03:31
|sell
|91
|1.00
|1.2278
|0.0000
|1.2265
|404
|2004.09.27 08:07
|modify
|91
|1.00
|1.2278
|1.2278
|1.2265
|405
|2004.09.27 08:07
|modify
|91
|1.00
|1.2278
|1.2277
|1.2265
|406
|2004.09.27 08:08
|modify
|91
|1.00
|1.2278
|1.2276
|1.2265
|407
|2004.09.27 08:15
|s/l
|91
|1.00
|1.2276
|1.2276
|1.2265
|19.99
|16000.12
|408
|2004.09.27 10:41
|buy
|92
|1.00
|1.2266
|0.0000
|1.2279
|409
|2004.09.27 11:12
|modify
|92
|1.00
|1.2266
|1.2266
|1.2279
|410
|2004.09.27 11:12
|modify
|92
|1.00
|1.2266
|1.2268
|1.2279
|411
|2004.09.27 11:14
|modify
|92
|1.00
|1.2266
|1.2269
|1.2279
|412
|2004.09.27 11:23
|modify
|92
|1.00
|1.2266
|1.2269
|1.2279
|413
|2004.09.27 11:23
|modify
|92
|1.00
|1.2266
|1.2270
|1.2279
|414
|2004.09.27 11:24
|modify
|92
|1.00
|1.2266
|1.2270
|1.2279
|415
|2004.09.27 11:40
|s/l
|92
|1.00
|1.2270
|1.2270
|1.2279
|40.00
|16040.12
|416
|2004.09.27 12:44
|sell
|93
|1.00
|1.2254
|0.0000
|1.2241
|417
|2004.10.13 14:43
|modify
|93
|1.00
|1.2254
|1.2251
|1.2241
|418
|2004.10.13 14:45
|t/p
|93
|1.00
|1.2241
|1.2251
|1.2241
|130.00
|16170.12
|419
|2004.10.13 16:15
|buy
|94
|1.00
|1.2253
|0.0000
|1.2266
|420
|2004.10.13 16:35
|modify
|94
|1.00
|1.2253
|1.2254
|1.2266
|421
|2004.10.13 16:37
|modify
|94
|1.00
|1.2253
|1.2255
|1.2266
|422
|2004.10.13 16:39
|modify
|94
|1.00
|1.2253
|1.2256
|1.2266
|423
|2004.10.13 16:39
|modify
|94
|1.00
|1.2253
|1.2256
|1.2266
|424
|2004.10.13 16:48
|modify
|94
|1.00
|1.2253
|1.2257
|1.2266
|425
|2004.10.13 16:49
|t/p
|94
|1.00
|1.2266
|1.2257
|1.2266
|130.00
|16300.12
|426
|2004.10.13 22:45
|sell
|95
|1.00
|1.2345
|0.0000
|1.2332
|427
|2004.10.14 00:22
|modify
|95
|1.00
|1.2345
|1.2344
|1.2332
|428
|2004.10.14 00:46
|s/l
|95
|1.00
|1.2344
|1.2344
|1.2332
|10.00
|16310.12
|429
|2004.10.14 04:45
|buy
|96
|1.00
|1.2340
|0.0000
|1.2353
|430
|2004.10.14 05:56
|modify
|96
|1.00
|1.2340
|1.2341
|1.2353
|431
|2004.10.14 05:57
|modify
|96
|1.00
|1.2340
|1.2342
|1.2353
|432
|2004.10.14 05:57
|modify
|96
|1.00
|1.2340
|1.2344
|1.2353
|433
|2004.10.14 05:57
|t/p
|96
|1.00
|1.2353
|1.2344
|1.2353
|130.00
|16440.12
|434
|2004.10.14 07:46
|sell
|97
|1.00
|1.2353
|0.0000
|1.2340
|435
|2004.10.14 08:06
|modify
|97
|1.00
|1.2353
|1.2353
|1.2340
|436
|2004.10.14 08:07
|modify
|97
|1.00
|1.2353
|1.2352
|1.2340
|437
|2004.10.14 08:08
|modify
|97
|1.00
|1.2353
|1.2351
|1.2340
|438
|2004.10.14 08:09
|modify
|97
|1.00
|1.2353
|1.2350
|1.2340
|439
|2004.10.14 08:09
|modify
|97
|1.00
|1.2353
|1.2350
|1.2340
|440
|2004.10.14 08:10
|s/l
|97
|1.00
|1.2350
|1.2350
|1.2340
|30.00
|16470.12
|441
|2004.10.14 09:00
|buy
|98
|1.00
|1.2369
|0.0000
|1.2382
|442
|2004.10.14 14:13
|modify
|98
|1.00
|1.2369
|1.2369
|1.2382
|443
|2004.10.14 14:14
|modify
|98
|1.00
|1.2369
|1.2370
|1.2382
|444
|2004.10.14 14:14
|modify
|98
|1.00
|1.2369
|1.2370
|1.2382
|445
|2004.10.14 14:26
|s/l
|98
|1.00
|1.2370
|1.2370
|1.2382
|10.00
|16480.12
|446
|2004.10.14 15:32
|sell
|99
|1.00
|1.2365
|0.0000
|1.2352
|447
|2005.05.31 11:50
|modify
|99
|1.00
|1.2365
|1.2363
|1.2352
|448
|2005.05.31 11:50
|modify
|99
|1.00
|1.2365
|1.2360
|1.2352
|449
|2005.05.31 11:51
|t/p
|99
|1.00
|1.2352
|1.2360
|1.2352
|130.00
|16610.12
|450
|2005.05.31 11:51
|sell
|100
|1.00
|1.2346
|0.0000
|1.2333
|451
|2005.05.31 12:13
|modify
|100
|1.00
|1.2346
|1.2343
|1.2333
|452
|2005.05.31 12:13
|t/p
|100
|1.00
|1.2333
|1.2343
|1.2333
|130.00
|16740.12
|453
|2005.05.31 14:00
|buy
|101
|1.00
|1.2330
|0.0000
|1.2343
|454
|2005.05.31 14:47
|modify
|101
|1.00
|1.2330
|1.2331
|1.2343
|455
|2005.05.31 14:48
|modify
|101
|1.00
|1.2330
|1.2333
|1.2343
|456
|2005.05.31 14:49
|modify
|101
|1.00
|1.2330
|1.2334
|1.2343
|457
|2005.05.31 14:49
|t/p
|101
|1.00
|1.2343
|1.2334
|1.2343
|130.00
|16870.12
|458
|2005.05.31 18:47
|sell
|102
|1.00
|1.2337
|0.0000
|1.2324
|459
|2005.05.31 19:10
|modify
|102
|1.00
|1.2337
|1.2337
|1.2324
|460
|2005.05.31 19:10
|modify
|102
|1.00
|1.2337
|1.2335
|1.2324
|461
|2005.05.31 19:11
|modify
|102
|1.00
|1.2337
|1.2334
|1.2324
|462
|2005.05.31 19:11
|modify
|102
|1.00
|1.2337
|1.2334
|1.2324
|463
|2005.05.31 19:12
|modify
|102
|1.00
|1.2337
|1.2333
|1.2324
|464
|2005.05.31 19:12
|t/p
|102
|1.00
|1.2324
|1.2333
|1.2324
|130.00
|17000.12
|465
|2005.05.31 21:30
|buy
|103
|1.00
|1.2310
|0.0000
|1.2323
|466
|2005.06.01 03:07
|modify
|103
|1.00
|1.2310
|1.2313
|1.2323
|467
|2005.06.01 03:12
|t/p
|103
|1.00
|1.2323
|1.2313
|1.2323
|130.00
|17130.12
|468
|2005.06.01 05:26
|sell
|104
|1.00
|1.2319
|0.0000
|1.2306
|469
|2005.06.01 09:20
|modify
|104
|1.00
|1.2319
|1.2318
|1.2306
|470
|2005.06.01 09:34
|s/l
|104
|1.00
|1.2318
|1.2318
|1.2306
|10.00
|17140.12
|471
|2005.06.01 13:30
|buy
|105
|1.00
|1.2251
|0.0000
|1.2264
|472
|2005.06.01 16:01
|modify
|105
|1.00
|1.2251
|1.2252
|1.2264
|473
|2005.06.01 16:01
|modify
|105
|1.00
|1.2251
|1.2253
|1.2264
|474
|2005.06.01 16:01
|modify
|105
|1.00
|1.2251
|1.2254
|1.2264
|475
|2005.06.01 16:02
|s/l
|105
|1.00
|1.2254
|1.2254
|1.2264
|30.00
|17170.12
|476
|2005.06.01 18:00
|sell
|106
|1.00
|1.2229
|0.0000
|1.2216
|477
|2005.06.01 18:09
|modify
|106
|1.00
|1.2229
|1.2229
|1.2216
|478
|2005.06.01 18:09
|modify
|106
|1.00
|1.2229
|1.2227
|1.2216
|479
|2005.06.01 18:09
|modify
|106
|1.00
|1.2229
|1.2226
|1.2216
|480
|2005.06.01 18:13
|s/l
|106
|1.00
|1.2226
|1.2226
|1.2216
|29.99
|17200.11
|481
|2005.06.01 18:13
|sell
|107
|1.00
|1.2225
|0.0000
|1.2212
|482
|2005.06.01 21:06
|modify
|107
|1.00
|1.2225
|1.2224
|1.2212
|483
|2005.06.01 21:06
|modify
|107
|1.00
|1.2225
|1.2223
|1.2212
|484
|2005.06.01 21:07
|modify
|107
|1.00
|1.2225
|1.2222
|1.2212
|485
|2005.06.01 21:09
|modify
|107
|1.00
|1.2225
|1.2221
|1.2212
|486
|2005.06.01 21:10
|t/p
|107
|1.00
|1.2212
|1.2221
|1.2212
|130.00
|17330.11
|487
|2005.06.01 21:10
|sell
|108
|1.00
|1.2210
|0.0000
|1.2197
|488
|2005.06.01 22:03
|modify
|108
|1.00
|1.2210
|1.2208
|1.2197
|489
|2005.06.01 22:03
|modify
|108
|1.00
|1.2210
|1.2205
|1.2197
|490
|2005.06.01 22:04
|t/p
|108
|1.00
|1.2197
|1.2205
|1.2197
|130.00
|17460.11
|491
|2005.06.01 23:30
|buy
|109
|1.00
|1.2196
|0.0000
|1.2209
|492
|2005.06.01 23:44
|modify
|109
|1.00
|1.2196
|1.2198
|1.2209
|493
|2005.06.01 23:51
|modify
|109
|1.00
|1.2196
|1.2199
|1.2209
|494
|2005.06.02 00:22
|s/l
|109
|1.00
|1.2199
|1.2199
|1.2209
|29.99
|17490.10
|495
|2005.06.02 05:45
|sell
|110
|1.00
|1.2217
|0.0000
|1.2204
|496
|2005.06.02 05:57
|modify
|110
|1.00
|1.2217
|1.2216
|1.2204
|497
|2005.06.02 06:06
|modify
|110
|1.00
|1.2217
|1.2214
|1.2204
|498
|2005.06.02 06:07
|modify
|110
|1.00
|1.2217
|1.2212
|1.2204
|499
|2005.06.02 06:07
|t/p
|110
|1.00
|1.2204
|1.2212
|1.2204
|130.00
|17620.10
|500
|2005.06.02 08:00
|buy
|111
|1.00
|1.2213
|0.0000
|1.2226
|501
|2005.06.02 08:14
|modify
|111
|1.00
|1.2213
|1.2213
|1.2226
|502
|2005.06.02 08:15
|modify
|111
|1.00
|1.2213
|1.2215
|1.2226
|503
|2005.06.02 08:22
|modify
|111
|1.00
|1.2213
|1.2215
|1.2226
|504
|2005.06.02 08:22
|modify
|111
|1.00
|1.2213
|1.2217
|1.2226
|505
|2005.06.02 08:23
|modify
|111
|1.00
|1.2213
|1.2218
|1.2226
|506
|2005.06.02 08:24
|t/p
|111
|1.00
|1.2226
|1.2218
|1.2226
|130.00
|17750.10
|507
|2005.06.02 11:59
|sell
|112
|1.00
|1.2263
|0.0000
|1.2250
|508
|2005.06.02 12:30
|modify
|112
|1.00
|1.2263
|1.2263
|1.2250
|509
|2005.06.02 12:38
|s/l
|112
|1.00
|1.2263
|1.2263
|1.2250
|0.00
|17750.10
|510
|2005.06.02 16:30
|buy
|113
|1.00
|1.2280
|0.0000
|1.2293
|511
|2005.06.02 17:08
|modify
|113
|1.00
|1.2280
|1.2281
|1.2293
|512
|2005.06.02 17:08
|modify
|113
|1.00
|1.2280
|1.2282
|1.2293
|513
|2005.06.02 17:08
|modify
|113
|1.00
|1.2280
|1.2283
|1.2293
|514
|2005.06.02 17:08
|modify
|113
|1.00
|1.2280
|1.2284
|1.2293
|515
|2005.06.02 17:09
|t/p
|113
|1.00
|1.2293
|1.2284
|1.2293
|130.00
|17880.10
|516
|2005.06.02 18:00
|sell
|114
|1.00
|1.2261
|0.0000
|1.2248
|517
|2005.06.03 08:09
|modify
|114
|1.00
|1.2261
|1.2258
|1.2248
|518
|2005.06.03 08:09
|t/p
|114
|1.00
|1.2248
|1.2258
|1.2248
|130.00
|18010.10
|519
|2005.06.03 08:09
|sell
|115
|1.00
|1.2242
|0.0000
|1.2229
|520
|2005.06.03 08:09
|modify
|115
|1.00
|1.2242
|1.2241
|1.2229
|521
|2005.06.03 08:10
|s/l
|115
|1.00
|1.2241
|1.2241
|1.2229
|10.00
|18020.10
|522
|2005.06.03 08:10
|sell
|116
|1.00
|1.2239
|0.0000
|1.2226
|523
|2005.06.03 17:33
|modify
|116
|1.00
|1.2239
|1.2238
|1.2226
|524
|2005.06.03 17:33
|modify
|116
|1.00
|1.2239
|1.2237
|1.2226
|525
|2005.06.03 17:34
|modify
|116
|1.00
|1.2239
|1.2235
|1.2226
|526
|2005.06.03 17:35
|t/p
|116
|1.00
|1.2226
|1.2235
|1.2226
|130.00
|18150.10
|527
|2005.06.03 20:00
|buy
|117
|1.00
|1.2216
|0.0000
|1.2229
|528
|2005.06.03 20:05
|modify
|117
|1.00
|1.2216
|1.2216
|1.2229
|529
|2005.06.03 20:05
|modify
|117
|1.00
|1.2216
|1.2217
|1.2229
|530
|2005.06.03 20:18
|s/l
|117
|1.00
|1.2217
|1.2217
|1.2229
|10.01
|18160.11
|531
|2005.06.06 07:08
|sell
|118
|1.00
|1.2252
|0.0000
|1.2239
|532
|2005.06.06 08:20
|modify
|118
|1.00
|1.2252
|1.2252
|1.2239
|533
|2005.06.06 08:20
|modify
|118
|1.00
|1.2252
|1.2251
|1.2239
|534
|2005.06.06 08:20
|modify
|118
|1.00
|1.2252
|1.2250
|1.2239
|535
|2005.06.06 08:23
|modify
|118
|1.00
|1.2252
|1.2249
|1.2239
|536
|2005.06.06 08:27
|modify
|118
|1.00
|1.2252
|1.2248
|1.2239
|537
|2005.06.06 08:27
|t/p
|118
|1.00
|1.2239
|1.2248
|1.2239
|130.00
|18290.11
|538
|2005.06.06 09:24
|buy
|119
|1.00
|1.2273
|0.0000
|1.2286
|539
|2005.06.06 10:59
|modify
|119
|1.00
|1.2273
|1.2275
|1.2286
|540
|2005.06.06 11:00
|modify
|119
|1.00
|1.2273
|1.2275
|1.2286
|541
|2005.06.06 11:00
|modify
|119
|1.00
|1.2273
|1.2276
|1.2286
|542
|2005.06.06 11:17
|s/l
|119
|1.00
|1.2276
|1.2276
|1.2286
|30.00
|18320.11
|543
|2005.06.06 12:00
|sell
|120
|1.00
|1.2264
|0.0000
|1.2251
|544
|2005.06.07 00:09
|modify
|120
|1.00
|1.2264
|1.2263
|1.2251
|545
|2005.06.07 00:09
|modify
|120
|1.00
|1.2264
|1.2262
|1.2251
|546
|2005.06.07 00:11
|modify
|120
|1.00
|1.2264
|1.2261
|1.2251
|547
|2005.06.07 01:22
|modify
|120
|1.00
|1.2264
|1.2261
|1.2251
|548
|2005.06.07 01:50
|s/l
|120
|1.00
|1.2261
|1.2261
|1.2251
|29.99
|18350.10
|549
|2005.06.07 01:50
|buy
|121
|1.00
|1.2262
|0.0000
|1.2275
|550
|2005.06.07 07:36
|modify
|121
|1.00
|1.2262
|1.2262
|1.2275
|551
|2005.06.07 07:36
|modify
|121
|1.00
|1.2262
|1.2263
|1.2275
|552
|2005.06.07 07:36
|modify
|121
|1.00
|1.2262
|1.2264
|1.2275
|553
|2005.06.07 07:37
|modify
|121
|1.00
|1.2262
|1.2265
|1.2275
|554
|2005.06.07 07:38
|modify
|121
|1.00
|1.2262
|1.2265
|1.2275
|555
|2005.06.07 07:39
|modify
|121
|1.00
|1.2262
|1.2266
|1.2275
|556
|2005.06.07 07:41
|t/p
|121
|1.00
|1.2275
|1.2266
|1.2275
|130.00
|18480.10
|557
|2005.06.07 09:45
|sell
|122
|1.00
|1.2278
|0.0000
|1.2265
|558
|2005.06.07 15:50
|modify
|122
|1.00
|1.2278
|1.2274
|1.2265
|559
|2005.06.07 15:57
|modify
|122
|1.00
|1.2278
|1.2273
|1.2265
|560
|2005.06.07 15:58
|t/p
|122
|1.00
|1.2265
|1.2273
|1.2265
|130.00
|18610.10
|561
|2005.06.07 18:00
|buy
|123
|1.00
|1.2277
|0.0000
|1.2290
|562
|2005.06.07 23:06
|modify
|123
|1.00
|1.2277
|1.2277
|1.2290
|563
|2005.06.08 00:56
|s/l
|123
|1.00
|1.2277
|1.2277
|1.2290
|0.00
|18610.10
|564
|2005.06.08 02:11
|buy
|124
|1.00
|1.2289
|0.0000
|1.2302
|565
|2005.06.08 03:07
|modify
|124
|1.00
|1.2289
|1.2289
|1.2302
|566
|2005.06.08 03:07
|modify
|124
|1.00
|1.2289
|1.2293
|1.2302
|567
|2005.06.08 03:08
|t/p
|124
|1.00
|1.2302
|1.2293
|1.2302
|130.00
|18740.10
|568
|2005.06.08 04:46
|sell
|125
|1.00
|1.2290
|0.0000
|1.2277
|569
|2005.06.08 18:59
|modify
|125
|1.00
|1.2290
|1.2289
|1.2277
|570
|2005.06.08 19:00
|modify
|125
|1.00
|1.2290
|1.2289
|1.2277
|571
|2005.06.08 19:05
|modify
|125
|1.00
|1.2290
|1.2288
|1.2277
|572
|2005.06.08 19:07
|modify
|125
|1.00
|1.2290
|1.2288
|1.2277
|573
|2005.06.08 19:07
|modify
|125
|1.00
|1.2290
|1.2286
|1.2277
|574
|2005.06.08 19:08
|t/p
|125
|1.00
|1.2277
|1.2286
|1.2277
|130.00
|18870.10
|575
|2005.06.08 21:45
|buy
|126
|1.00
|1.2231
|0.0000
|1.2244
|576
|2005.06.09 01:47
|modify
|126
|1.00
|1.2231
|1.2231
|1.2244
|577
|2005.06.09 01:47
|modify
|126
|1.00
|1.2231
|1.2232
|1.2244
|578
|2005.06.09 02:00
|modify
|126
|1.00
|1.2231
|1.2234
|1.2244
|579
|2005.06.09 02:03
|modify
|126
|1.00
|1.2231
|1.2235
|1.2244
|580
|2005.06.09 02:22
|s/l
|126
|1.00
|1.2235
|1.2235
|1.2244
|40.00
|18910.10
|581
|2005.06.09 04:49
|sell
|127
|1.00
|1.2235
|0.0000
|1.2222
|582
|2005.06.09 07:10
|modify
|127
|1.00
|1.2235
|1.2234
|1.2222
|583
|2005.06.09 07:11
|modify
|127
|1.00
|1.2235
|1.2233
|1.2222
|584
|2005.06.09 07:14
|modify
|127
|1.00
|1.2235
|1.2233
|1.2222
|585
|2005.06.09 07:14
|modify
|127
|1.00
|1.2235
|1.2232
|1.2222
|586
|2005.06.09 07:27
|s/l
|127
|1.00
|1.2232
|1.2232
|1.2222
|29.99
|18940.09
|587
|2005.06.09 09:30
|buy
|128
|1.00
|1.2232
|0.0000
|1.2245
|588
|2005.06.09 12:15
|modify
|128
|1.00
|1.2232
|1.2234
|1.2245
|589
|2005.06.09 12:15
|modify
|128
|1.00
|1.2232
|1.2235
|1.2245
|590
|2005.06.09 12:15
|modify
|128
|1.00
|1.2232
|1.2236
|1.2245
|591
|2005.06.09 12:16
|modify
|128
|1.00
|1.2232
|1.2236
|1.2245
|592
|2005.06.09 12:27
|modify
|128
|1.00
|1.2232
|1.2237
|1.2245
|593
|2005.06.09 12:28
|modify
|128
|1.00
|1.2232
|1.2237
|1.2245
|594
|2005.06.09 12:28
|t/p
|128
|1.00
|1.2245
|1.2237
|1.2245
|130.00
|19070.09
|595
|2005.06.09 13:37
|sell
|129
|1.00
|1.2220
|0.0000
|1.2207
|596
|2005.06.09 16:25
|modify
|129
|1.00
|1.2220
|1.2220
|1.2207
|597
|2005.06.09 16:25
|modify
|129
|1.00
|1.2220
|1.2218
|1.2207
|598
|2005.06.09 16:25
|modify
|129
|1.00
|1.2220
|1.2216
|1.2207
|599
|2005.06.09 16:25
|t/p
|129
|1.00
|1.2207
|1.2216
|1.2207
|130.00
|19200.09
|600
|2005.06.09 18:01
|buy
|130
|1.00
|1.2221
|0.0000
|1.2234
|601
|2005.06.09 18:44
|modify
|130
|1.00
|1.2221
|1.2221
|1.2234
|602
|2005.06.09 18:44
|modify
|130
|1.00
|1.2221
|1.2223
|1.2234
|603
|2005.06.09 18:45
|modify
|130
|1.00
|1.2221
|1.2223
|1.2234
|604
|2005.06.09 18:45
|modify
|130
|1.00
|1.2221
|1.2224
|1.2234
|605
|2005.06.09 18:45
|modify
|130
|1.00
|1.2221
|1.2225
|1.2234
|606
|2005.06.09 18:52
|modify
|130
|1.00
|1.2221
|1.2225
|1.2234
|607
|2005.06.09 18:52
|modify
|130
|1.00
|1.2221
|1.2226
|1.2234
|608
|2005.06.09 18:52
|t/p
|130
|1.00
|1.2234
|1.2226
|1.2234
|130.00
|19330.09
|609
|2005.06.09 20:44
|sell
|131
|1.00
|1.2216
|0.0000
|1.2203
|610
|2005.06.10 14:30
|modify
|131
|1.00
|1.2216
|1.2213
|1.2203
|611
|2005.06.10 14:30
|t/p
|131
|1.00
|1.2203
|1.2213
|1.2203
|130.00
|19460.09
|612
|2005.06.10 18:15
|buy
|132
|1.00
|1.2131
|0.0000
|1.2144
|613
|2005.06.14 02:42
|modify
|132
|1.00
|1.2131
|1.2133
|1.2144
|614
|2005.06.14 02:52
|modify
|132
|1.00
|1.2131
|1.2135
|1.2144
|615
|2005.06.14 02:58
|modify
|132
|1.00
|1.2131
|1.2135
|1.2144
|616
|2005.06.14 02:58
|modify
|132
|1.00
|1.2131
|1.2136
|1.2144
|617
|2005.06.14 02:58
|t/p
|132
|1.00
|1.2144
|1.2136
|1.2144
|130.00
|19590.09
|618
|2005.06.14 04:06
|sell
|133
|1.00
|1.2123
|0.0000
|1.2110
|619
|2005.06.14 07:37
|modify
|133
|1.00
|1.2123
|1.2122
|1.2110
|620
|2005.06.14 07:37
|modify
|133
|1.00
|1.2123
|1.2120
|1.2110
|621
|2005.06.14 07:38
|modify
|133
|1.00
|1.2123
|1.2119
|1.2110
|622
|2005.06.14 07:39
|modify
|133
|1.00
|1.2123
|1.2118
|1.2110
|623
|2005.06.14 07:42
|modify
|133
|1.00
|1.2123
|1.2118
|1.2110
|624
|2005.06.14 07:42
|t/p
|133
|1.00
|1.2110
|1.2118
|1.2110
|130.00
|19720.09
|625
|2005.06.14 08:52
|buy
|134
|1.00
|1.2137
|0.0000
|1.2150
|626
|2005.06.14 09:15
|modify
|134
|1.00
|1.2137
|1.2140
|1.2150
|627
|2005.06.14 09:15
|modify
|134
|1.00
|1.2137
|1.2141
|1.2150
|628
|2005.06.14 09:21
|s/l
|134
|1.00
|1.2141
|1.2141
|1.2150
|40.00
|19760.09
|629
|2005.06.14 10:38
|sell
|135
|1.00
|1.2127
|0.0000
|1.2114
|630
|2005.06.14 11:55
|modify
|135
|1.00
|1.2127
|1.2127
|1.2114
|631
|2005.06.14 11:55
|modify
|135
|1.00
|1.2127
|1.2125
|1.2114
|632
|2005.06.14 11:55
|modify
|135
|1.00
|1.2127
|1.2123
|1.2114
|633
|2005.06.14 11:56
|modify
|135
|1.00
|1.2127
|1.2123
|1.2114
|634
|2005.06.14 11:57
|t/p
|135
|1.00
|1.2114
|1.2123
|1.2114
|130.00
|19890.09
|635
|2005.06.14 14:36
|buy
|136
|1.00
|1.2134
|0.0000
|1.2147
|636
|2005.06.14 14:46
|modify
|136
|1.00
|1.2134
|1.2136
|1.2147
|637
|2005.06.14 14:51
|modify
|136
|1.00
|1.2134
|1.2137
|1.2147
|638
|2005.06.14 14:51
|modify
|136
|1.00
|1.2134
|1.2138
|1.2147
|639
|2005.06.14 14:51
|t/p
|136
|1.00
|1.2147
|1.2138
|1.2147
|130.00
|20020.09
|640
|2005.06.14 15:06
|sell
|137
|1.00
|1.2100
|0.0000
|1.2087
|641
|2005.06.14 15:06
|modify
|137
|1.00
|1.2100
|1.2099
|1.2087
|642
|2005.06.14 15:06
|modify
|137
|1.00
|1.2100
|1.2097
|1.2087
|643
|2005.06.14 15:07
|modify
|137
|1.00
|1.2100
|1.2096
|1.2087
|644
|2005.06.14 15:10
|modify
|137
|1.00
|1.2100
|1.2096
|1.2087
|645
|2005.06.14 15:10
|t/p
|137
|1.00
|1.2087
|1.2096
|1.2087
|130.00
|20150.09
|646
|2005.06.14 15:10
|sell
|138
|1.00
|1.2085
|0.0000
|1.2072
|647
|2005.06.14 15:12
|modify
|138
|1.00
|1.2085
|1.2084
|1.2072
|648
|2005.06.14 15:13
|modify
|138
|1.00
|1.2085
|1.2083
|1.2072
|649
|2005.06.14 15:13
|modify
|138
|1.00
|1.2085
|1.2081
|1.2072
|650
|2005.06.14 15:13
|modify
|138
|1.00
|1.2085
|1.2080
|1.2072
|651
|2005.06.14 15:13
|t/p
|138
|1.00
|1.2072
|1.2080
|1.2072
|130.00
|20280.09
|652
|2005.06.14 15:13
|sell
|139
|1.00
|1.2068
|0.0000
|1.2055
|653
|2005.06.14 15:14
|modify
|139
|1.00
|1.2068
|1.2067
|1.2055
|654
|2005.06.14 15:14
|modify
|139
|1.00
|1.2068
|1.2066
|1.2055
|655
|2005.06.14 15:16
|s/l
|139
|1.00
|1.2066
|1.2066
|1.2055
|20.00
|20300.09
|656
|2005.06.14 17:45
|buy
|140
|1.00
|1.2050
|0.0000
|1.2063
|657
|2005.06.15 09:53
|modify
|140
|1.00
|1.2050
|1.2051
|1.2063
|658
|2005.06.15 09:55
|modify
|140
|1.00
|1.2050
|1.2053
|1.2063
|659
|2005.06.15 09:55
|modify
|140
|1.00
|1.2050
|1.2053
|1.2063
|660
|2005.06.15 09:55
|modify
|140
|1.00
|1.2050
|1.2055
|1.2063
|661
|2005.06.15 09:55
|t/p
|140
|1.00
|1.2063
|1.2055
|1.2063
|130.00
|20430.09
|662
|2005.06.15 10:53
|sell
|141
|1.00
|1.2043
|0.0000
|1.2030
|663
|2005.06.15 14:37
|modify
|141
|1.00
|1.2043
|1.2042
|1.2030
|664
|2005.06.15 14:37
|modify
|141
|1.00
|1.2043
|1.2039
|1.2030
|665
|2005.06.15 14:37
|t/p
|141
|1.00
|1.2030
|1.2039
|1.2030
|130.00
|20560.09
|666
|2005.06.15 14:37
|sell
|142
|1.00
|1.2026
|0.0000
|1.2013
|667
|2005.06.24 06:04
|modify
|142
|1.00
|1.2026
|1.2025
|1.2013
|668
|2005.06.24 06:05
|modify
|142
|1.00
|1.2026
|1.2024
|1.2013
|669
|2005.06.24 06:05
|modify
|142
|1.00
|1.2026
|1.2022
|1.2013
|670
|2005.06.24 06:06
|modify
|142
|1.00
|1.2026
|1.2021
|1.2013
|671
|2005.06.24 06:06
|t/p
|142
|1.00
|1.2013
|1.2021
|1.2013
|130.00
|20690.09
|672
|2005.06.24 06:13
|buy
|143
|1.00
|1.2030
|0.0000
|1.2043
|673
|2005.06.24 06:30
|modify
|143
|1.00
|1.2030
|1.2031
|1.2043
|674
|2005.06.24 06:30
|modify
|143
|1.00
|1.2030
|1.2033
|1.2043
|675
|2005.06.24 06:30
|modify
|143
|1.00
|1.2030
|1.2034
|1.2043
|676
|2005.06.24 06:31
|s/l
|143
|1.00
|1.2034
|1.2034
|1.2043
|40.00
|20730.09
|677
|2005.06.24 08:30
|sell
|144
|1.00
|1.2030
|0.0000
|1.2017
|678
|2005.06.29 16:20
|modify
|144
|1.00
|1.2030
|1.2029
|1.2017
|679
|2005.06.29 16:20
|modify
|144
|1.00
|1.2030
|1.2028
|1.2017
|680
|2005.06.29 16:21
|modify
|144
|1.00
|1.2030
|1.2026
|1.2017
|681
|2005.06.29 16:22
|modify
|144
|1.00
|1.2030
|1.2025
|1.2017
|682
|2005.06.29 16:22
|t/p
|144
|1.00
|1.2017
|1.2025
|1.2017
|130.00
|20860.09
|683
|2005.06.29 16:45
|buy
|145
|1.00
|1.2051
|0.0000
|1.2064
|684
|2005.06.29 16:47
|modify
|145
|1.00
|1.2051
|1.2052
|1.2064
|685
|2005.06.29 16:47
|modify
|145
|1.00
|1.2051
|1.2053
|1.2064
|686
|2005.06.29 16:47
|modify
|145
|1.00
|1.2051
|1.2054
|1.2064
|687
|2005.06.29 16:47
|modify
|145
|1.00
|1.2051
|1.2055
|1.2064
|688
|2005.06.29 16:48
|modify
|145
|1.00
|1.2051
|1.2055
|1.2064
|689
|2005.06.29 16:48
|modify
|145
|1.00
|1.2051
|1.2056
|1.2064
|690
|2005.06.29 16:48
|t/p
|145
|1.00
|1.2064
|1.2056
|1.2064
|130.00
|20990.09
|691
|2005.06.29 16:48
|buy
|146
|1.00
|1.2068
|0.0000
|1.2081
|692
|2005.06.29 17:03
|modify
|146
|1.00
|1.2068
|1.2069
|1.2081
|693
|2005.06.29 17:03
|modify
|146
|1.00
|1.2068
|1.2071
|1.2081
|694
|2005.06.29 17:03
|t/p
|146
|1.00
|1.2081
|1.2071
|1.2081
|130.00
|21120.09
|695
|2005.06.29 19:34
|sell
|147
|1.00
|1.2080
|0.0000
|1.2067
|696
|2005.06.29 21:18
|modify
|147
|1.00
|1.2080
|1.2080
|1.2067
|697
|2005.06.29 21:18
|modify
|147
|1.00
|1.2080
|1.2079
|1.2067
|698
|2005.06.29 21:41
|modify
|147
|1.00
|1.2080
|1.2078
|1.2067
|699
|2005.06.29 21:41
|modify
|147
|1.00
|1.2080
|1.2076
|1.2067
|700
|2005.06.29 21:41
|modify
|147
|1.00
|1.2080
|1.2075
|1.2067
|701
|2005.06.29 21:43
|t/p
|147
|1.00
|1.2067
|1.2075
|1.2067
|130.00
|21250.09
|702
|2005.06.29 23:15
|buy
|148
|1.00
|1.2080
|0.0000
|1.2093
|703
|2005.06.30 01:43
|modify
|148
|1.00
|1.2080
|1.2081
|1.2093
|704
|2005.06.30 01:44
|modify
|148
|1.00
|1.2080
|1.2082
|1.2093
|705
|2005.06.30 01:46
|modify
|148
|1.00
|1.2080
|1.2082
|1.2093
|706
|2005.06.30 01:56
|modify
|148
|1.00
|1.2080
|1.2083
|1.2093
|707
|2005.06.30 01:57
|modify
|148
|1.00
|1.2080
|1.2083
|1.2093
|708
|2005.06.30 01:57
|modify
|148
|1.00
|1.2080
|1.2085
|1.2093
|709
|2005.06.30 02:13
|modify
|148
|1.00
|1.2080
|1.2085
|1.2093
|710
|2005.06.30 02:13
|t/p
|148
|1.00
|1.2093
|1.2085
|1.2093
|130.00
|21380.09
|711
|2005.06.30 03:00
|sell
|149
|1.00
|1.2077
|0.0000
|1.2064
|712
|2005.06.30 09:39
|modify
|149
|1.00
|1.2077
|1.2076
|1.2064
|713
|2005.06.30 09:40
|modify
|149
|1.00
|1.2077
|1.2075
|1.2064
|714
|2005.06.30 09:40
|modify
|149
|1.00
|1.2077
|1.2074
|1.2064
|715
|2005.06.30 10:01
|s/l
|149
|1.00
|1.2074
|1.2074
|1.2064
|30.00
|21410.09
|716
|2005.06.30 13:16
|buy
|150
|1.00
|1.2067
|0.0000
|1.2080
|717
|2005.06.30 13:44
|modify
|150
|1.00
|1.2067
|1.2067
|1.2080
|718
|2005.06.30 13:44
|modify
|150
|1.00
|1.2067
|1.2068
|1.2080
|719
|2005.06.30 13:44
|modify
|150
|1.00
|1.2067
|1.2070
|1.2080
|720
|2005.06.30 13:46
|modify
|150
|1.00
|1.2067
|1.2070
|1.2080
|721
|2005.06.30 13:46
|t/p
|150
|1.00
|1.2080
|1.2070
|1.2080
|130.00
|21540.09
|722
|2005.06.30 15:45
|sell
|151
|1.00
|1.2075
|0.0000
|1.2062
|723
|2005.06.30 20:24
|modify
|151
|1.00
|1.2075
|1.2074
|1.2062
|724
|2005.06.30 20:24
|modify
|151
|1.00
|1.2075
|1.2073
|1.2062
|725
|2005.06.30 20:30
|s/l
|151
|1.00
|1.2073
|1.2073
|1.2062
|20.00
|21560.09
|726
|2005.06.30 21:15
|buy
|152
|1.00
|1.2099
|0.0000
|1.2112
|727
|2005.07.12 03:43
|modify
|152
|1.00
|1.2099
|1.2099
|1.2112
|728
|2005.07.12 03:43
|modify
|152
|1.00
|1.2099
|1.2101
|1.2112
|729
|2005.07.12 03:43
|modify
|152
|1.00
|1.2099
|1.2102
|1.2112
|730
|2005.07.12 03:43
|s/l
|152
|1.00
|1.2102
|1.2102
|1.2112
|30.00
|21590.09
|731
|2005.07.12 07:45
|sell
|153
|1.00
|1.2162
|0.0000
|1.2149
|732
|2005.07.12 08:01
|modify
|153
|1.00
|1.2162
|1.2161
|1.2149
|733
|2005.07.12 08:03
|modify
|153
|1.00
|1.2162
|1.2161
|1.2149
|734
|2005.07.12 08:03
|modify
|153
|1.00
|1.2162
|1.2159
|1.2149
|735
|2005.07.12 08:03
|modify
|153
|1.00
|1.2162
|1.2158
|1.2149
|736
|2005.07.12 08:03
|t/p
|153
|1.00
|1.2149
|1.2158
|1.2149
|130.00
|21720.09
|737
|2005.07.12 09:30
|buy
|154
|1.00
|1.2187
|0.0000
|1.2200
|738
|2005.07.12 12:33
|modify
|154
|1.00
|1.2187
|1.2188
|1.2200
|739
|2005.07.12 12:34
|modify
|154
|1.00
|1.2187
|1.2189
|1.2200
|740
|2005.07.12 12:34
|modify
|154
|1.00
|1.2187
|1.2190
|1.2200
|741
|2005.07.12 12:38
|modify
|154
|1.00
|1.2187
|1.2191
|1.2200
|742
|2005.07.12 12:39
|s/l
|154
|1.00
|1.2191
|1.2191
|1.2200
|40.00
|21760.09
|743
|2005.07.12 15:30
|buy
|155
|1.00
|1.2187
|0.0000
|1.2200
|744
|2005.07.12 15:57
|modify
|155
|1.00
|1.2187
|1.2188
|1.2200
|745
|2005.07.12 15:57
|modify
|155
|1.00
|1.2187
|1.2189
|1.2200
|746
|2005.07.12 15:58
|modify
|155
|1.00
|1.2187
|1.2189
|1.2200
|747
|2005.07.12 15:59
|modify
|155
|1.00
|1.2187
|1.2190
|1.2200
|748
|2005.07.12 16:04
|s/l
|155
|1.00
|1.2190
|1.2190
|1.2200
|30.00
|21790.09
|749
|2005.07.12 18:30
|sell
|156
|1.00
|1.2194
|0.0000
|1.2181
|750
|2005.07.13 09:54
|modify
|156
|1.00
|1.2194
|1.2194
|1.2181
|751
|2005.07.13 09:54
|modify
|156
|1.00
|1.2194
|1.2193
|1.2181
|752
|2005.07.13 09:56
|modify
|156
|1.00
|1.2194
|1.2192
|1.2181
|753
|2005.07.13 09:57
|modify
|156
|1.00
|1.2194
|1.2191
|1.2181
|754
|2005.07.13 09:57
|modify
|156
|1.00
|1.2194
|1.2190
|1.2181
|755
|2005.07.13 09:57
|t/p
|156
|1.00
|1.2181
|1.2190
|1.2181
|130.00
|21920.09
|756
|2005.07.13 11:33
|buy
|157
|1.00
|1.2187
|0.0000
|1.2200
|757
|2005.07.21 03:05
|modify
|157
|1.00
|1.2187
|1.2188
|1.2200
|758
|2005.07.21 03:06
|s/l
|157
|1.00
|1.2188
|1.2188
|1.2200
|10.01
|21930.10
|759
|2005.07.21 04:19
|sell
|158
|1.00
|1.2175
|0.0000
|1.2162
|760
|2005.07.21 04:49
|modify
|158
|1.00
|1.2175
|1.2173
|1.2162
|761
|2005.07.21 04:49
|modify
|158
|1.00
|1.2175
|1.2172
|1.2162
|762
|2005.07.21 04:51
|modify
|158
|1.00
|1.2175
|1.2171
|1.2162
|763
|2005.07.21 04:57
|modify
|158
|1.00
|1.2175
|1.2170
|1.2162
|764
|2005.07.21 04:57
|t/p
|158
|1.00
|1.2162
|1.2170
|1.2162
|130.00
|22060.10
|765
|2005.07.21 09:02
|buy
|159
|1.00
|1.2172
|0.0000
|1.2185
|766
|2005.07.21 13:07
|modify
|159
|1.00
|1.2172
|1.2173
|1.2185
|767
|2005.07.21 13:07
|modify
|159
|1.00
|1.2172
|1.2176
|1.2185
|768
|2005.07.21 13:07
|t/p
|159
|1.00
|1.2185
|1.2176
|1.2185
|130.00
|22190.10
|769
|2005.07.21 13:07
|buy
|160
|1.00
|1.2188
|0.0000
|1.2201
|770
|2005.07.21 13:25
|modify
|160
|1.00
|1.2188
|1.2188
|1.2201
|771
|2005.07.21 13:25
|modify
|160
|1.00
|1.2188
|1.2189
|1.2201
|772
|2005.07.21 13:27
|modify
|160
|1.00
|1.2188
|1.2190
|1.2201
|773
|2005.07.21 13:27
|t/p
|160
|1.00
|1.2201
|1.2190
|1.2201
|130.00
|22320.10
|774
|2005.07.21 13:27
|buy
|161
|1.00
|1.2203
|0.0000
|1.2216
|775
|2005.07.21 13:27
|modify
|161
|1.00
|1.2203
|1.2203
|1.2216
|776
|2005.07.21 13:27
|modify
|161
|1.00
|1.2203
|1.2206
|1.2216
|777
|2005.07.21 13:27
|t/p
|161
|1.00
|1.2216
|1.2206
|1.2216
|130.00
|22450.10
|778
|2005.07.21 13:27
|buy
|162
|1.00
|1.2218
|0.0000
|1.2231
|779
|2005.07.21 13:29
|modify
|162
|1.00
|1.2218
|1.2219
|1.2231
|780
|2005.07.21 13:29
|modify
|162
|1.00
|1.2218
|1.2221
|1.2231
|781
|2005.07.21 13:29
|modify
|162
|1.00
|1.2218
|1.2222
|1.2231
|782
|2005.07.21 13:29
|t/p
|162
|1.00
|1.2231
|1.2222
|1.2231
|130.00
|22580.10
|783
|2005.07.21 13:29
|buy
|163
|1.00
|1.2234
|0.0000
|1.2247
|784
|2005.07.21 13:30
|modify
|163
|1.00
|1.2234
|1.2236
|1.2247
|785
|2005.07.21 13:30
|modify
|163
|1.00
|1.2234
|1.2238
|1.2247
|786
|2005.07.21 13:30
|t/p
|163
|1.00
|1.2247
|1.2238
|1.2247
|130.00
|22710.10
|787
|2005.07.21 15:17
|sell
|164
|1.00
|1.2183
|0.0000
|1.2170
|788
|2005.07.21 15:27
|modify
|164
|1.00
|1.2183
|1.2182
|1.2170
|789
|2005.07.21 15:27
|modify
|164
|1.00
|1.2183
|1.2180
|1.2170
|790
|2005.07.21 15:27
|modify
|164
|1.00
|1.2183
|1.2179
|1.2170
|791
|2005.07.21 15:28
|modify
|164
|1.00
|1.2183
|1.2178
|1.2170
|792
|2005.07.21 15:29
|s/l
|164
|1.00
|1.2178
|1.2178
|1.2170
|50.00
|22760.10
|793
|2005.07.21 15:29
|sell
|165
|1.00
|1.2177
|0.0000
|1.2164
|794
|2005.07.21 15:44
|modify
|165
|1.00
|1.2177
|1.2177
|1.2164
|795
|2005.07.21 15:44
|modify
|165
|1.00
|1.2177
|1.2176
|1.2164
|796
|2005.07.21 15:48
|modify
|165
|1.00
|1.2177
|1.2175
|1.2164
|797
|2005.07.21 15:49
|modify
|165
|1.00
|1.2177
|1.2174
|1.2164
|798
|2005.07.21 15:49
|modify
|165
|1.00
|1.2177
|1.2173
|1.2164
|799
|2005.07.21 15:49
|t/p
|165
|1.00
|1.2164
|1.2173
|1.2164
|130.00
|22890.10
|800
|2005.07.21 18:18
|buy
|166
|1.00
|1.2138
|0.0000
|1.2151
|801
|2005.07.21 18:32
|modify
|166
|1.00
|1.2138
|1.2141
|1.2151
|802
|2005.07.21 18:32
|modify
|166
|1.00
|1.2138
|1.2142
|1.2151
|803
|2005.07.21 18:32
|t/p
|166
|1.00
|1.2151
|1.2142
|1.2151
|130.00
|23020.10
|804
|2005.07.21 21:15
|sell
|167
|1.00
|1.2166
|0.0000
|1.2153
|805
|2005.07.21 21:20
|modify
|167
|1.00
|1.2166
|1.2164
|1.2153
|806
|2005.07.21 21:21
|modify
|167
|1.00
|1.2166
|1.2163
|1.2153
|807
|2005.07.21 21:25
|s/l
|167
|1.00
|1.2163
|1.2163
|1.2153
|29.99
|23050.09
|808
|2005.07.21 21:25
|sell
|168
|1.00
|1.2162
|0.0000
|1.2149
|809
|2005.07.22 00:20
|modify
|168
|1.00
|1.2162
|1.2161
|1.2149
|810
|2005.07.22 00:20
|modify
|168
|1.00
|1.2162
|1.2160
|1.2149
|811
|2005.07.22 00:21
|modify
|168
|1.00
|1.2162
|1.2158
|1.2149
|812
|2005.07.22 00:21
|modify
|168
|1.00
|1.2162
|1.2157
|1.2149
|813
|2005.07.22 00:21
|t/p
|168
|1.00
|1.2149
|1.2157
|1.2149
|130.00
|23180.09
|814
|2005.07.22 03:30
|buy
|169
|1.00
|1.2161
|0.0000
|1.2174
|815
|2005.07.22 03:33
|modify
|169
|1.00
|1.2161
|1.2161
|1.2174
|816
|2005.07.22 03:34
|modify
|169
|1.00
|1.2161
|1.2162
|1.2174
|817
|2005.07.22 03:36
|modify
|169
|1.00
|1.2161
|1.2163
|1.2174
|818
|2005.07.22 04:00
|modify
|169
|1.00
|1.2161
|1.2165
|1.2174
|819
|2005.07.22 04:00
|t/p
|169
|1.00
|1.2174
|1.2165
|1.2174
|130.00
|23310.09
|820
|2005.07.22 06:15
|sell
|170
|1.00
|1.2166
|0.0000
|1.2153
|821
|2005.07.22 12:42
|modify
|170
|1.00
|1.2166
|1.2165
|1.2153
|822
|2005.07.22 12:44
|s/l
|170
|1.00
|1.2165
|1.2165
|1.2153
|9.99
|23320.08
|823
|2005.07.22 15:30
|buy
|171
|1.00
|1.2152
|0.0000
|1.2165
|824
|2005.08.01 04:03
|modify
|171
|1.00
|1.2152
|1.2153
|1.2165
|825
|2005.08.01 04:03
|modify
|171
|1.00
|1.2152
|1.2155
|1.2165
|826
|2005.08.01 04:05
|s/l
|171
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2165
|30.00
|23350.08
|827
|2005.08.01 07:03
|sell
|172
|1.00
|1.2183
|0.0000
|1.2170
|828
|2005.08.01 08:29
|modify
|172
|1.00
|1.2183
|1.2182
|1.2170
|829
|2005.08.01 08:29
|modify
|172
|1.00
|1.2183
|1.2180
|1.2170
|830
|2005.08.01 08:29
|modify
|172
|1.00
|1.2183
|1.2178
|1.2170
|831
|2005.08.01 08:29
|t/p
|172
|1.00
|1.2170
|1.2178
|1.2170
|130.00
|23480.08
|832
|2005.08.01 10:12
|buy
|173
|1.00
|1.2195
|0.0000
|1.2208
|833
|2005.08.01 10:23
|modify
|173
|1.00
|1.2195
|1.2195
|1.2208
|834
|2005.08.01 10:23
|modify
|173
|1.00
|1.2195
|1.2196
|1.2208
|835
|2005.08.01 10:24
|modify
|173
|1.00
|1.2195
|1.2197
|1.2208
|836
|2005.08.01 10:24
|modify
|173
|1.00
|1.2195
|1.2198
|1.2208
|837
|2005.08.01 10:24
|modify
|173
|1.00
|1.2195
|1.2199
|1.2208
|838
|2005.08.01 10:25
|t/p
|173
|1.00
|1.2208
|1.2199
|1.2208
|130.00
|23610.08
|839
|2005.08.01 12:01
|sell
|174
|1.00
|1.2205
|0.0000
|1.2192
|840
|2005.08.01 17:10
|modify
|174
|1.00
|1.2205
|1.2203
|1.2192
|841
|2005.08.01 17:10
|modify
|174
|1.00
|1.2205
|1.2201
|1.2192
|842
|2005.08.01 17:10
|modify
|174
|1.00
|1.2205
|1.2200
|1.2192
|843
|2005.08.01 17:10
|t/p
|174
|1.00
|1.2192
|1.2200
|1.2192
|130.00
|23740.08
|844
|2005.08.01 19:02
|buy
|175
|1.00
|1.2210
|0.0000
|1.2223
|845
|2005.08.02 03:57
|modify
|175
|1.00
|1.2210
|1.2210
|1.2223
|846
|2005.08.02 03:57
|modify
|175
|1.00
|1.2210
|1.2211
|1.2223
|847
|2005.08.02 03:58
|modify
|175
|1.00
|1.2210
|1.2213
|1.2223
|848
|2005.08.02 04:37
|s/l
|175
|1.00
|1.2213
|1.2213
|1.2223
|30.01
|23770.09
|849
|2005.08.02 05:15
|sell
|176
|1.00
|1.2202
|0.0000
|1.2189
|850
|2005.08.02 09:07
|modify
|176
|1.00
|1.2202
|1.2201
|1.2189
|851
|2005.08.02 09:07
|modify
|176
|1.00
|1.2202
|1.2200
|1.2189
|852
|2005.08.02 09:07
|modify
|176
|1.00
|1.2202
|1.2198
|1.2189
|853
|2005.08.02 09:07
|modify
|176
|1.00
|1.2202
|1.2197
|1.2189
|854
|2005.08.02 09:08
|modify
|176
|1.00
|1.2202
|1.2197
|1.2189
|855
|2005.08.02 09:14
|s/l
|176
|1.00
|1.2197
|1.2197
|1.2189
|49.99
|23820.08
|856
|2005.08.02 09:48
|buy
|177
|1.00
|1.2225
|0.0000
|1.2238
|857
|2005.08.02 10:30
|modify
|177
|1.00
|1.2225
|1.2225
|1.2238
|858
|2005.08.02 10:35
|modify
|177
|1.00
|1.2225
|1.2226
|1.2238
|859
|2005.08.02 10:36
|modify
|177
|1.00
|1.2225
|1.2227
|1.2238
|860
|2005.08.02 10:36
|modify
|177
|1.00
|1.2225
|1.2228
|1.2238
|861
|2005.08.02 10:41
|s/l
|177
|1.00
|1.2228
|1.2228
|1.2238
|29.99
|23850.07
|862
|2005.08.02 11:30
|sell
|178
|1.00
|1.2211
|0.0000
|1.2198
|863
|2005.08.02 16:03
|modify
|178
|1.00
|1.2211
|1.2211
|1.2198
|864
|2005.08.02 16:03
|modify
|178
|1.00
|1.2211
|1.2209
|1.2198
|865
|2005.08.02 16:03
|modify
|178
|1.00
|1.2211
|1.2208
|1.2198
|866
|2005.08.02 16:03
|modify
|178
|1.00
|1.2211
|1.2207
|1.2198
|867
|2005.08.02 16:03
|t/p
|178
|1.00
|1.2198
|1.2207
|1.2198
|130.00
|23980.07
|868
|2005.08.02 20:11
|buy
|179
|1.00
|1.2201
|0.0000
|1.2214
|869
|2005.08.03 09:51
|modify
|179
|1.00
|1.2201
|1.2201
|1.2214
|870
|2005.08.03 09:55
|modify
|179
|1.00
|1.2201
|1.2202
|1.2214
|871
|2005.08.03 10:04
|modify
|179
|1.00
|1.2201
|1.2202
|1.2214
|872
|2005.08.03 10:05
|modify
|179
|1.00
|1.2201
|1.2204
|1.2214
|873
|2005.08.03 10:07
|modify
|179
|1.00
|1.2201
|1.2204
|1.2214
|874
|2005.08.03 10:07
|modify
|179
|1.00
|1.2201
|1.2205
|1.2214
|875
|2005.08.03 10:07
|t/p
|179
|1.00
|1.2214
|1.2205
|1.2214
|130.00
|24110.07
|876
|2005.08.03 13:15
|sell
|180
|1.00
|1.2301
|0.0000
|1.2288
|877
|2005.08.17 08:26
|modify
|180
|1.00
|1.2301
|1.2301
|1.2288
|878
|2005.08.17 08:26
|modify
|180
|1.00
|1.2301
|1.2300
|1.2288
|879
|2005.08.17 08:29
|modify
|180
|1.00
|1.2301
|1.2299
|1.2288
|880
|2005.08.17 08:29
|modify
|180
|1.00
|1.2301
|1.2298
|1.2288
|881
|2005.08.17 08:30
|modify
|180
|1.00
|1.2301
|1.2298
|1.2288
|882
|2005.08.17 08:30
|modify
|180
|1.00
|1.2301
|1.2297
|1.2288
|883
|2005.08.17 08:30
|t/p
|180
|1.00
|1.2288
|1.2297
|1.2288
|130.00
|24240.07
|884
|2005.08.17 10:15
|buy
|181
|1.00
|1.2292
|0.0000
|1.2305
|885
|2005.08.17 12:48
|modify
|181
|1.00
|1.2292
|1.2293
|1.2305
|886
|2005.08.17 12:49
|modify
|181
|1.00
|1.2292
|1.2294
|1.2305
|887
|2005.08.17 12:49
|modify
|181
|1.00
|1.2292
|1.2295
|1.2305
|888
|2005.08.17 13:01
|modify
|181
|1.00
|1.2292
|1.2295
|1.2305
|889
|2005.08.17 13:01
|modify
|181
|1.00
|1.2292
|1.2296
|1.2305
|890
|2005.08.17 13:01
|modify
|181
|1.00
|1.2292
|1.2297
|1.2305
|891
|2005.08.17 13:02
|modify
|181
|1.00
|1.2292
|1.2297
|1.2305
|892
|2005.08.17 13:02
|t/p
|181
|1.00
|1.2305
|1.2297
|1.2305
|130.00
|24370.07
|893
|2005.08.17 16:03
|sell
|182
|1.00
|1.2285
|0.0000
|1.2272
|894
|2005.08.17 18:29
|modify
|182
|1.00
|1.2285
|1.2284
|1.2272
|895
|2005.08.17 18:29
|modify
|182
|1.00
|1.2285
|1.2283
|1.2272
|896
|2005.08.17 18:30
|modify
|182
|1.00
|1.2285
|1.2282
|1.2272
|897
|2005.08.17 18:30
|modify
|182
|1.00
|1.2285
|1.2281
|1.2272
|898
|2005.08.17 18:30
|t/p
|182
|1.00
|1.2272
|1.2281
|1.2272
|130.00
|24500.07
|899
|2005.08.17 21:45
|buy
|183
|1.00
|1.2263
|0.0000
|1.2276
|900
|2005.08.17 23:08
|modify
|183
|1.00
|1.2263
|1.2264
|1.2276
|901
|2005.08.17 23:27
|modify
|183
|1.00
|1.2263
|1.2265
|1.2276
|902
|2005.08.17 23:28
|modify
|183
|1.00
|1.2263
|1.2266
|1.2276
|903
|2005.08.17 23:49
|modify
|183
|1.00
|1.2263
|1.2267
|1.2276
|904
|2005.08.17 23:59
|t/p
|183
|1.00
|1.2276
|1.2267
|1.2276
|130.00
|24630.07
|905
|2005.08.18 01:33
|sell
|184
|1.00
|1.2267
|0.0000
|1.2254
|906
|2005.08.18 10:31
|modify
|184
|1.00
|1.2267
|1.2266
|1.2254
|907
|2005.08.18 10:31
|modify
|184
|1.00
|1.2267
|1.2265
|1.2254
|908
|2005.08.18 10:31
|modify
|184
|1.00
|1.2267
|1.2264
|1.2254
|909
|2005.08.18 10:34
|s/l
|184
|1.00
|1.2264
|1.2264
|1.2254
|30.00
|24660.07
|910
|2005.08.18 17:15
|buy
|185
|1.00
|1.2171
|0.0000
|1.2184
|911
|2005.08.18 17:32
|modify
|185
|1.00
|1.2171
|1.2172
|1.2184
|912
|2005.08.18 17:33
|modify
|185
|1.00
|1.2171
|1.2172
|1.2184
|913
|2005.08.18 17:33
|modify
|185
|1.00
|1.2171
|1.2173
|1.2184
|914
|2005.08.18 17:34
|modify
|185
|1.00
|1.2171
|1.2174
|1.2184
|915
|2005.08.18 17:34
|modify
|185
|1.00
|1.2171
|1.2175
|1.2184
|916
|2005.08.18 17:36
|s/l
|185
|1.00
|1.2175
|1.2175
|1.2184
|40.00
|24700.07
|917
|2005.08.19 03:15
|sell
|186
|1.00
|1.2175
|0.0000
|1.2162
|918
|2005.08.19 05:38
|modify
|186
|1.00
|1.2175
|1.2174
|1.2162
|919
|2005.08.19 06:03
|s/l
|186
|1.00
|1.2174
|1.2174
|1.2162
|10.00
|24710.07
|920
|2005.08.19 07:50
|buy
|187
|1.00
|1.2171
|0.0000
|1.2184
|921
|2005.08.19 11:27
|modify
|187
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2184
|922
|2005.08.19 11:27
|modify
|187
|1.00
|1.2171
|1.2172
|1.2184
|923
|2005.08.19 11:27
|modify
|187
|1.00
|1.2171
|1.2173
|1.2184
|924
|2005.08.19 11:27
|modify
|187
|1.00
|1.2171
|1.2174
|1.2184
|925
|2005.08.19 11:27
|modify
|187
|1.00
|1.2171
|1.2175
|1.2184
|926
|2005.08.19 11:27
|t/p
|187
|1.00
|1.2184
|1.2175
|1.2184
|130.00
|24840.07
|927
|2005.08.19 14:30
|sell
|188
|1.00
|1.2169
|0.0000
|1.2156
|928
|2005.08.19 15:21
|modify
|188
|1.00
|1.2169
|1.2169
|1.2156
|929
|2005.08.19 15:21
|modify
|188
|1.00
|1.2169
|1.2168
|1.2156
|930
|2005.08.19 15:21
|modify
|188
|1.00
|1.2169
|1.2167
|1.2156
|931
|2005.08.19 15:33
|s/l
|188
|1.00
|1.2167
|1.2167
|1.2156
|20.01
|24860.08
|932
|2005.08.19 18:15
|buy
|189
|1.00
|1.2156
|0.0000
|1.2169
|933
|2005.08.19 18:51
|modify
|189
|1.00
|1.2156
|1.2158
|1.2169
|934
|2005.08.19 18:52
|modify
|189
|1.00
|1.2156
|1.2159
|1.2169
|935
|2005.08.19 18:52
|modify
|189
|1.00
|1.2156
|1.2160
|1.2169
|936
|2005.08.19 18:52
|t/p
|189
|1.00
|1.2169
|1.2160
|1.2169
|130.00
|24990.08
|937
|2005.08.19 21:27
|sell
|190
|1.00
|1.2159
|0.0000
|1.2146
|938
|2005.09.19 00:09
|modify
|190
|1.00
|1.2159
|1.2158
|1.2146
|939
|2005.09.19 00:14
|modify
|190
|1.00
|1.2159
|1.2158
|1.2146
|940
|2005.09.19 00:20
|s/l
|190
|1.00
|1.2158
|1.2158
|1.2146
|9.99
|25000.07
|941
|2005.09.19 02:15
|buy
|191
|1.00
|1.2173
|0.0000
|1.2186
|942
|2005.09.20 08:30
|modify
|191
|1.00
|1.2173
|1.2175
|1.2186
|943
|2005.09.20 08:34
|s/l
|191
|1.00
|1.2175
|1.2175
|1.2186
|20.01
|25020.08
|944
|2005.09.20 08:34
|buy
|192
|1.00
|1.2176
|0.0000
|1.2189
|945
|2005.09.20 18:03
|modify
|192
|1.00
|1.2176
|1.2177
|1.2189
|946
|2005.09.20 18:03
|modify
|192
|1.00
|1.2176
|1.2179
|1.2189
|947
|2005.09.20 18:11
|s/l
|192
|1.00
|1.2179
|1.2179
|1.2189
|29.99
|25050.07
|948
|2005.09.20 19:00
|sell
|193
|1.00
|1.2170
|0.0000
|1.2157
|949
|2005.09.20 20:14
|modify
|193
|1.00
|1.2170
|1.2170
|1.2157
|950
|2005.09.20 20:15
|modify
|193
|1.00
|1.2170
|1.2168
|1.2157
|951
|2005.09.20 20:16
|modify
|193
|1.00
|1.2170
|1.2166
|1.2157
|952
|2005.09.20 20:16
|t/p
|193
|1.00
|1.2157
|1.2166
|1.2157
|130.00
|25180.07
|953
|2005.09.20 23:33
|buy
|194
|1.00
|1.2120
|0.0000
|1.2133
|954
|2005.09.21 02:31
|modify
|194
|1.00
|1.2120
|1.2120
|1.2133
|955
|2005.09.21 02:31
|modify
|194
|1.00
|1.2120
|1.2121
|1.2133
|956
|2005.09.21 02:37
|modify
|194
|1.00
|1.2120
|1.2123
|1.2133
|957
|2005.09.21 02:37
|modify
|194
|1.00
|1.2120
|1.2124
|1.2133
|958
|2005.09.21 02:37
|t/p
|194
|1.00
|1.2133
|1.2124
|1.2133
|130.00
|25310.07
|959
|2005.09.21 09:01
|sell
|195
|1.00
|1.2201
|0.0000
|1.2188
|960
|2005.09.21 09:29
|modify
|195
|1.00
|1.2201
|1.2200
|1.2188
|961
|2005.09.21 09:30
|modify
|195
|1.00
|1.2201
|1.2200
|1.2188
|962
|2005.09.21 09:47
|modify
|195
|1.00
|1.2201
|1.2199
|1.2188
|963
|2005.09.21 09:47
|modify
|195
|1.00
|1.2201
|1.2197
|1.2188
|964
|2005.09.21 09:47
|modify
|195
|1.00
|1.2201
|1.2196
|1.2188
|965
|2005.09.21 09:47
|t/p
|195
|1.00
|1.2188
|1.2196
|1.2188
|130.00
|25440.07
|966
|2005.09.21 10:37
|buy
|196
|1.00
|1.2223
|0.0000
|1.2236
|967
|2005.09.21 10:50
|modify
|196
|1.00
|1.2223
|1.2223
|1.2236
|968
|2005.09.21 10:50
|modify
|196
|1.00
|1.2223
|1.2224
|1.2236
|969
|2005.09.21 10:53
|s/l
|196
|1.00
|1.2224
|1.2224
|1.2236
|10.00
|25450.07
|970
|2005.09.21 11:38
|sell
|197
|1.00
|1.2212
|0.0000
|1.2199
|971
|2005.09.21 11:41
|modify
|197
|1.00
|1.2212
|1.2212
|1.2199
|972
|2005.09.21 11:43
|modify
|197
|1.00
|1.2212
|1.2211
|1.2199
|973
|2005.09.21 11:43
|modify
|197
|1.00
|1.2212
|1.2210
|1.2199
|974
|2005.09.21 11:44
|modify
|197
|1.00
|1.2212
|1.2210
|1.2199
|975
|2005.09.21 11:47
|modify
|197
|1.00
|1.2212
|1.2209
|1.2199
|976
|2005.09.21 11:49
|t/p
|197
|1.00
|1.2199
|1.2209
|1.2199
|130.00
|25580.07
|977
|2005.09.21 13:56
|buy
|198
|1.00
|1.2233
|0.0000
|1.2246
|978
|2005.09.22 01:44
|modify
|198
|1.00
|1.2233
|1.2234
|1.2246
|979
|2005.09.22 01:44
|modify
|198
|1.00
|1.2233
|1.2236
|1.2246
|980
|2005.09.22 01:44
|t/p
|198
|1.00
|1.2246
|1.2236
|1.2246
|130.00
|25710.07
|981
|2005.09.22 03:13
|sell
|199
|1.00
|1.2223
|0.0000
|1.2210
|982
|2005.09.22 03:48
|modify
|199
|1.00
|1.2223
|1.2222
|1.2210
|983
|2005.09.22 03:51
|modify
|199
|1.00
|1.2223
|1.2222
|1.2210
|984
|2005.09.22 03:53
|modify
|199
|1.00
|1.2223
|1.2218
|1.2210
|985
|2005.09.22 03:53
|t/p
|199
|1.00
|1.2210
|1.2218
|1.2210
|130.00
|25840.07
|986
|2005.09.22 06:19
|buy
|200
|1.00
|1.2210
|0.0000
|1.2223
|987
|2005.09.22 08:02
|modify
|200
|1.00
|1.2210
|1.2210
|1.2223
|988
|2005.09.22 08:02
|modify
|200
|1.00
|1.2210
|1.2211
|1.2223
|989
|2005.09.22 08:02
|modify
|200
|1.00
|1.2210
|1.2212
|1.2223
|990
|2005.09.22 08:06
|s/l
|200
|1.00
|1.2212
|1.2212
|1.2223
|20.01
|25860.08
|991
|2005.09.22 11:00
|sell
|201
|1.00
|1.2214
|0.0000
|1.2201
|992
|2005.09.22 12:03
|modify
|201
|1.00
|1.2214
|1.2214
|1.2201
|993
|2005.09.22 12:03
|modify
|201
|1.00
|1.2214
|1.2213
|1.2201
|994
|2005.09.22 12:03
|modify
|201
|1.00
|1.2214
|1.2212
|1.2201
|995
|2005.09.22 12:04
|modify
|201
|1.00
|1.2214
|1.2211
|1.2201
|996
|2005.09.22 12:04
|modify
|201
|1.00
|1.2214
|1.2210
|1.2201
|997
|2005.09.22 12:10
|s/l
|201
|1.00
|1.2210
|1.2210
|1.2201
|40.00
|25900.08
|998
|2005.09.22 12:48
|buy
|202
|1.00
|1.2222
|0.0000
|1.2235
|999
|2005.09.22 13:25
|modify
|202
|1.00
|1.2222
|1.2223
|1.2235
|1000
|2005.09.22 13:25
|modify
|202
|1.00
|1.2222
|1.2224
|1.2235
|1001
|2005.09.22 13:26
|modify
|202
|1.00
|1.2222
|1.2224
|1.2235
|1002
|2005.09.22 13:27
|modify
|202
|1.00
|1.2222
|1.2226
|1.2235
|1003
|2005.09.22 13:33
|s/l
|202
|1.00
|1.2226
|1.2226
|1.2235
|40.00
|25940.08
|1004
|2005.09.22 14:39
|sell
|203
|1.00
|1.2215
|0.0000
|1.2202
|1005
|2005.09.22 14:40
|modify
|203
|1.00
|1.2215
|1.2214
|1.2202
|1006
|2005.09.22 14:40
|modify
|203
|1.00
|1.2215
|1.2213
|1.2202
|1007
|2005.09.22 14:40
|modify
|203
|1.00
|1.2215
|1.2212
|1.2202
|1008
|2005.09.22 14:46
|t/p
|203
|1.00
|1.2202
|1.2212
|1.2202
|130.00
|26070.08
|1009
|2005.09.22 18:15
|buy
|204
|1.00
|1.2156
|0.0000
|1.2169
|1010
|2005.09.23 11:00
|modify
|204
|1.00
|1.2156
|1.2157
|1.2169
|1011
|2005.09.23 11:01
|s/l
|204
|1.00
|1.2157
|1.2157
|1.2169
|9.99
|26080.07
|1012
|2005.09.23 12:01
|sell
|205
|1.00
|1.2116
|0.0000
|1.2103
|1013
|2005.09.23 13:07
|modify
|205
|1.00
|1.2116
|1.2116
|1.2103
|1014
|2005.09.23 13:15
|s/l
|205
|1.00
|1.2116
|1.2116
|1.2103
|0.00
|26080.07
|1015
|2005.09.23 13:52
|buy
|206
|1.00
|1.2119
|0.0000
|1.2132
|1016
|2005.10.06 15:52
|modify
|206
|1.00
|1.2119
|1.2119
|1.2132
|1017
|2005.10.06 15:52
|modify
|206
|1.00
|1.2119
|1.2121
|1.2132
|1018
|2005.10.06 15:52
|modify
|206
|1.00
|1.2119
|1.2122
|1.2132
|1019
|2005.10.06 15:55
|s/l
|206
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.2132
|30.00
|26110.07
|1020
|2005.10.06 17:47
|sell
|207
|1.00
|1.2131
|0.0000
|1.2118
|1021
|2005.10.07 14:30
|modify
|207
|1.00
|1.2131
|1.2131
|1.2118
|1022
|2005.10.07 14:30
|modify
|207
|1.00
|1.2131
|1.2128
|1.2118
|1023
|2005.10.07 14:30
|t/p
|207
|1.00
|1.2118
|1.2128
|1.2118
|130.00
|26240.07
|1024
|2005.10.07 16:18
|buy
|208
|1.00
|1.2134
|0.0000
|1.2147
|1025
|2005.10.10 09:12
|modify
|208
|1.00
|1.2134
|1.2134
|1.2147
|1026
|2005.10.10 09:15
|modify
|208
|1.00
|1.2134
|1.2135
|1.2147
|1027
|2005.10.10 09:16
|modify
|208
|1.00
|1.2134
|1.2136
|1.2147
|1028
|2005.10.10 09:16
|modify
|208
|1.00
|1.2134
|1.2137
|1.2147
|1029
|2005.10.10 09:17
|modify
|208
|1.00
|1.2134
|1.2138
|1.2147
|1030
|2005.10.10 09:24
|modify
|208
|1.00
|1.2134
|1.2139
|1.2147
|1031
|2005.10.10 09:38
|s/l
|208
|1.00
|1.2139
|1.2139
|1.2147
|50.00
|26290.07
|1032
|2005.10.10 11:00
|sell
|209
|1.00
|1.2137
|0.0000
|1.2124
|1033
|2005.10.10 11:23
|modify
|209
|1.00
|1.2137
|1.2136
|1.2124
|1034
|2005.10.10 11:23
|modify
|209
|1.00
|1.2137
|1.2135
|1.2124
|1035
|2005.10.10 11:23
|modify
|209
|1.00
|1.2137
|1.2134
|1.2124
|1036
|2005.10.10 11:28
|modify
|209
|1.00
|1.2137
|1.2133
|1.2124
|1037
|2005.10.10 11:28
|t/p
|209
|1.00
|1.2124
|1.2133
|1.2124
|130.00
|26420.07
|1038
|2005.10.10 17:28
|buy
|210
|1.00
|1.2058
|0.0000
|1.2071
|1039
|2005.10.10 21:40
|modify
|210
|1.00
|1.2058
|1.2059
|1.2071
|1040
|2005.10.10 21:45
|modify
|210
|1.00
|1.2058
|1.2059
|1.2071
|1041
|2005.10.10 21:46
|modify
|210
|1.00
|1.2058
|1.2062
|1.2071
|1042
|2005.10.10 22:38
|t/p
|210
|1.00
|1.2071
|1.2062
|1.2071
|130.00
|26550.07
|1043
|2005.10.11 00:26
|sell
|211
|1.00
|1.2059
|0.0000
|1.2046
|1044
|2005.10.11 00:56
|modify
|211
|1.00
|1.2059
|1.2058
|1.2046
|1045
|2005.10.11 00:56
|modify
|211
|1.00
|1.2059
|1.2057
|1.2046
|1046
|2005.10.11 00:58
|modify
|211
|1.00
|1.2059
|1.2057
|1.2046
|1047
|2005.10.11 00:59
|modify
|211
|1.00
|1.2059
|1.2055
|1.2046
|1048
|2005.10.11 01:39
|t/p
|211
|1.00
|1.2046
|1.2055
|1.2046
|130.00
|26680.07
|1049
|2005.10.11 04:45
|buy
|212
|1.00
|1.2035
|0.0000
|1.2048
|1050
|2005.10.11 10:40
|modify
|212
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2048
|1051
|2005.10.11 10:40
|modify
|212
|1.00
|1.2035
|1.2036
|1.2048
|1052
|2005.10.11 10:49
|s/l
|212
|1.00
|1.2036
|1.2036
|1.2048
|9.99
|26690.06
|1053
|2005.10.11 12:22
|sell
|213
|1.00
|1.2024
|0.0000
|1.2011
|1054
|2005.10.11 14:17
|modify
|213
|1.00
|1.2024
|1.2023
|1.2011
|1055
|2005.10.11 14:17
|modify
|213
|1.00
|1.2024
|1.2022
|1.2011
|1056
|2005.10.11 14:17
|modify
|213
|1.00
|1.2024
|1.2021
|1.2011
|1057
|2005.10.11 14:17
|modify
|213
|1.00
|1.2024
|1.2020
|1.2011
|1058
|2005.10.11 14:24
|s/l
|213
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.2011
|40.00
|26730.06
|1059
|2005.10.11 17:15
|buy
|214
|1.00
|1.2011
|0.0000
|1.2024
|1060
|2005.10.12 13:31
|modify
|214
|1.00
|1.2011
|1.2012
|1.2024
|1061
|2005.10.12 13:31
|modify
|214
|1.00
|1.2011
|1.2013
|1.2024
|1062
|2005.10.12 13:39
|s/l
|214
|1.00
|1.2013
|1.2013
|1.2024
|20.00
|26750.06
|1063
|2005.10.12 14:45
|sell
|215
|1.00
|1.2000
|0.0000
|1.1987
|1064
|2005.10.13 03:10
|modify
|215
|1.00
|1.2000
|1.1998
|1.1987
|1065
|2005.10.13 03:10
|modify
|215
|1.00
|1.2000
|1.1996
|1.1987
|1066
|2005.10.13 03:15
|t/p
|215
|1.00
|1.1987
|1.1996
|1.1987
|130.00
|26880.06
|1067
|2005.10.13 05:30
|buy
|216
|1.00
|1.1991
|0.0000
|1.2004
|1068
|2005.10.13 08:51
|modify
|216
|1.00
|1.1991
|1.1993
|1.2004
|1069
|2005.10.13 08:51
|modify
|216
|1.00
|1.1991
|1.1994
|1.2004
|1070
|2005.10.13 09:08
|s/l
|216
|1.00
|1.1994
|1.1994
|1.2004
|30.00
|26910.06
|1071
|2005.10.13 09:57
|sell
|217
|1.00
|1.1973
|0.0000
|1.1960
|1072
|2005.10.13 14:35
|modify
|217
|1.00
|1.1973
|1.1972
|1.1960
|1073
|2005.10.13 14:35
|modify
|217
|1.00
|1.1973
|1.1971
|1.1960
|1074
|2005.10.13 14:35
|modify
|217
|1.00
|1.1973
|1.1970
|1.1960
|1075
|2005.10.13 14:35
|modify
|217
|1.00
|1.1973
|1.1969
|1.1960
|1076
|2005.10.13 14:37
|t/p
|217
|1.00
|1.1960
|1.1969
|1.1960
|130.00
|27040.06
|1077
|2005.10.13 14:37
|sell
|218
|1.00
|1.1958
|0.0000
|1.1945
|1078
|2005.10.13 14:51
|modify
|218
|1.00
|1.1958
|1.1957
|1.1945
|1079
|2005.10.13 14:51
|modify
|218
|1.00
|1.1958
|1.1955
|1.1945
|1080
|2005.10.13 14:51
|modify
|218
|1.00
|1.1958
|1.1954
|1.1945
|1081
|2005.10.13 14:52
|t/p
|218
|1.00
|1.1945
|1.1954
|1.1945
|130.00
|27170.06
|1082
|2005.10.13 17:15
|buy
|219
|1.00
|1.1942
|0.0000
|1.1955
|1083
|2005.10.13 18:29
|modify
|219
|1.00
|1.1942
|1.1945
|1.1955
|1084
|2005.10.13 18:29
|t/p
|219
|1.00
|1.1955
|1.1945
|1.1955
|130.00
|27300.06
|1085
|2005.10.13 22:49
|sell
|220
|1.00
|1.2022
|0.0000
|1.2009
|1086
|2005.10.14 01:00
|modify
|220
|1.00
|1.2022
|1.2021
|1.2009
|1087
|2005.10.14 01:20
|modify
|220
|1.00
|1.2022
|1.2020
|1.2009
|1088
|2005.10.14 01:33
|s/l
|220
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.2009
|20.01
|27320.07
|1089
|2005.10.14 04:20
|buy
|221
|1.00
|1.2015
|0.0000
|1.2028
|1090
|2005.10.14 04:37
|modify
|221
|1.00
|1.2015
|1.2016
|1.2028
|1091
|2005.10.14 04:38
|modify
|221
|1.00
|1.2015
|1.2017
|1.2028
|1092
|2005.10.14 04:45
|modify
|221
|1.00
|1.2015
|1.2018
|1.2028
|1093
|2005.10.14 04:45
|modify
|221
|1.00
|1.2015
|1.2019
|1.2028
|1094
|2005.10.14 05:00
|s/l
|221
|1.00
|1.2019
|1.2019
|1.2028
|40.00
|27360.07
|1095
|2005.10.14 07:16
|sell
|222
|1.00
|1.2031
|0.0000
|1.2018
|1096
|2005.10.14 07:41
|modify
|222
|1.00
|1.2031
|1.2030
|1.2018
|1097
|2005.10.14 07:48
|modify
|222
|1.00
|1.2031
|1.2029
|1.2018
|1098
|2005.10.14 07:52
|modify
|222
|1.00
|1.2031
|1.2028
|1.2018
|1099
|2005.10.14 07:58
|t/p
|222
|1.00
|1.2018
|1.2028
|1.2018
|130.00
|27490.07
|1100
|2005.10.14 14:15
|buy
|223
|1.00
|1.1999
|0.0000
|1.2012
|1101
|2005.10.14 14:32
|modify
|223
|1.00
|1.1999
|1.1999
|1.2012
|1102
|2005.10.14 14:33
|modify
|223
|1.00
|1.1999
|1.2002
|1.2012
|1103
|2005.10.14 14:33
|t/p
|223
|1.00
|1.2012
|1.2002
|1.2012
|130.00
|27620.07
|1104
|2005.10.14 19:15
|sell
|224
|1.00
|1.2082
|0.0000
|1.2069
|1105
|2005.10.14 19:18
|modify
|224
|1.00
|1.2082
|1.2080
|1.2069
|1106
|2005.10.14 19:18
|modify
|224
|1.00
|1.2082
|1.2079
|1.2069
|1107
|2005.10.14 19:18
|modify
|224
|1.00
|1.2082
|1.2078
|1.2069
|1108
|2005.10.14 19:19
|modify
|224
|1.00
|1.2082
|1.2077
|1.2069
|1109
|2005.10.14 19:20
|t/p
|224
|1.00
|1.2069
|1.2077
|1.2069
|130.00
|27750.07
|1110
|2005.10.14 19:20
|sell
|225
|1.00
|1.2066
|0.0000
|1.2053
|1111
|2005.10.17 10:54
|modify
|225
|1.00
|1.2066
|1.2065
|1.2053
|1112
|2005.10.17 10:57
|modify
|225
|1.00
|1.2066
|1.2065
|1.2053
|1113
|2005.10.17 10:57
|modify
|225
|1.00
|1.2066
|1.2064
|1.2053
|1114
|2005.10.17 10:57
|modify
|225
|1.00
|1.2066
|1.2063
|1.2053
|1115
|2005.10.17 10:57
|modify
|225
|1.00
|1.2066
|1.2062
|1.2053
|1116
|2005.10.17 10:57
|modify
|225
|1.00
|1.2066
|1.2061
|1.2053
|1117
|2005.10.17 11:01
|s/l
|225
|1.00
|1.2061
|1.2061
|1.2053
|49.99
|27800.06
|1118
|2005.10.17 13:30
|buy
|226
|1.00
|1.2039
|0.0000
|1.2052
|1119
|2005.10.17 18:02
|modify
|226
|1.00
|1.2039
|1.2039
|1.2052
|1120
|2005.10.17 18:02
|modify
|226
|1.00
|1.2039
|1.2041
|1.2052
|1121
|2005.10.17 18:02
|modify
|226
|1.00
|1.2039
|1.2042
|1.2052
|1122
|2005.10.17 18:04
|modify
|226
|1.00
|1.2039
|1.2043
|1.2052
|1123
|2005.10.17 18:05
|modify
|226
|1.00
|1.2039
|1.2043
|1.2052
|1124
|2005.10.17 18:06
|t/p
|226
|1.00
|1.2052
|1.2043
|1.2052
|130.00
|27930.06
|1125
|2005.10.17 20:00
|sell
|227
|1.00
|1.2034
|0.0000
|1.2021
|1126
|2005.10.17 21:56
|modify
|227
|1.00
|1.2034
|1.2034
|1.2021
|1127
|2005.10.17 21:57
|modify
|227
|1.00
|1.2034
|1.2034
|1.2021
|1128
|2005.10.17 22:00
|modify
|227
|1.00
|1.2034
|1.2031
|1.2021
|1129
|2005.10.17 22:05
|t/p
|227
|1.00
|1.2021
|1.2031
|1.2021
|130.00
|28060.06
|1130
|2005.10.18 03:15
|buy
|228
|1.00
|1.2004
|0.0000
|1.2017
|1131
|2005.10.20 21:26
|modify
|228
|1.00
|1.2004
|1.2008
|1.2017
|1132
|2005.10.20 21:31
|modify
|228
|1.00
|1.2004
|1.2008
|1.2017
|1133
|2005.10.20 21:37
|s/l
|228
|1.00
|1.2008
|1.2008
|1.2017
|40.00
|28100.06
|1134
|2005.10.20 23:35
|sell
|229
|1.00
|1.2014
|0.0000
|1.2001
|1135
|2005.10.21 13:56
|modify
|229
|1.00
|1.2014
|1.2014
|1.2001
|1136
|2005.10.21 13:56
|modify
|229
|1.00
|1.2014
|1.2012
|1.2001
|1137
|2005.10.21 13:56
|modify
|229
|1.00
|1.2014
|1.2010
|1.2001
|1138
|2005.10.21 14:14
|s/l
|229
|1.00
|1.2010
|1.2010
|1.2001
|40.00
|28140.06
|1139
|2005.10.21 14:38
|buy
|230
|1.00
|1.2021
|0.0000
|1.2034
|1140
|2005.10.21 14:53
|modify
|230
|1.00
|1.2021
|1.2021
|1.2034
|1141
|2005.10.21 14:55
|modify
|230
|1.00
|1.2021
|1.2021
|1.2034
|1142
|2005.10.21 14:59
|modify
|230
|1.00
|1.2021
|1.2022
|1.2034
|1143
|2005.10.21 15:00
|modify
|230
|1.00
|1.2021
|1.2022
|1.2034
|1144
|2005.10.21 15:12
|modify
|230
|1.00
|1.2021
|1.2024
|1.2034
|1145
|2005.10.21 15:12
|modify
|230
|1.00
|1.2021
|1.2024
|1.2034
|1146
|2005.10.21 15:12
|modify
|230
|1.00
|1.2021
|1.2025
|1.2034
|1147
|2005.10.21 15:12
|t/p
|230
|1.00
|1.2034
|1.2025
|1.2034
|130.00
|28270.06
|1148
|2005.10.21 16:46
|sell
|231
|1.00
|1.2014
|0.0000
|1.2001
|1149
|2005.10.21 17:16
|modify
|231
|1.00
|1.2014
|1.2014
|1.2001
|1150
|2005.10.21 17:16
|modify
|231
|1.00
|1.2014
|1.2012
|1.2001
|1151
|2005.10.21 17:16
|modify
|231
|1.00
|1.2014
|1.2011
|1.2001
|1152
|2005.10.21 17:16
|modify
|231
|1.00
|1.2014
|1.2010
|1.2001
|1153
|2005.10.21 17:17
|t/p
|231
|1.00
|1.2001
|1.2010
|1.2001
|130.00
|28400.06
|1154
|2005.10.21 20:30
|buy
|232
|1.00
|1.1942
|0.0000
|1.1955
|1155
|2005.10.21 21:10
|modify
|232
|1.00
|1.1942
|1.1944
|1.1955
|1156
|2005.10.21 21:10
|modify
|232
|1.00
|1.1942
|1.1945
|1.1955
|1157
|2005.10.21 21:12
|modify
|232
|1.00
|1.1942
|1.1946
|1.1955
|1158
|2005.10.21 21:13
|t/p
|232
|1.00
|1.1955
|1.1946
|1.1955
|130.00
|28530.06
|1159
|2005.10.24 01:45
|sell
|233
|1.00
|1.1931
|0.0000
|1.1918
|1160
|2005.11.04 14:29
|modify
|233
|1.00
|1.1931
|1.1930
|1.1918
|1161
|2005.11.04 14:30
|s/l
|233
|1.00
|1.1930
|1.1930
|1.1918
|10.00
|28540.06
|1162
|2005.11.04 14:32
|buy
|234
|1.00
|1.1958
|0.0000
|1.1971
|1163
|2005.11.04 14:42
|modify
|234
|1.00
|1.1958
|1.1959
|1.1971
|1164
|2005.11.04 14:44
|s/l
|234
|1.00
|1.1959
|1.1959
|1.1971
|10.00
|28550.06
|1165
|2005.11.04 14:44
|buy
|235
|1.00
|1.1961
|0.0000
|1.1974
|1166
|2005.11.04 14:45
|modify
|235
|1.00
|1.1961
|1.1961
|1.1974
|1167
|2005.11.04 14:46
|modify
|235
|1.00
|1.1961
|1.1962
|1.1974
|1168
|2005.11.04 14:46
|modify
|235
|1.00
|1.1961
|1.1963
|1.1974
|1169
|2005.11.04 14:46
|modify
|235
|1.00
|1.1961
|1.1964
|1.1974
|1170
|2005.11.04 14:46
|modify
|235
|1.00
|1.1961
|1.1965
|1.1974
|1171
|2005.11.04 14:49
|modify
|235
|1.00
|1.1961
|1.1965
|1.1974
|1172
|2005.11.04 14:49
|t/p
|235
|1.00
|1.1974
|1.1965
|1.1974
|130.00
|28680.06
|1173
|2005.11.04 15:45
|sell
|236
|1.00
|1.1933
|0.0000
|1.1920
|1174
|2005.11.04 15:58
|modify
|236
|1.00
|1.1933
|1.1933
|1.1920
|1175
|2005.11.04 15:59
|modify
|236
|1.00
|1.1933
|1.1932
|1.1920
|1176
|2005.11.04 15:59
|modify
|236
|1.00
|1.1933
|1.1930
|1.1920
|1177
|2005.11.04 15:59
|modify
|236
|1.00
|1.1933
|1.1929
|1.1920
|1178
|2005.11.04 15:59
|t/p
|236
|1.00
|1.1920
|1.1929
|1.1920
|130.00
|28810.06
|1179
|2005.11.04 15:59
|sell
|237
|1.00
|1.1918
|0.0000
|1.1905
|1180
|2005.11.04 16:01
|modify
|237
|1.00
|1.1918
|1.1917
|1.1905
|1181
|2005.11.04 16:01
|modify
|237
|1.00
|1.1918
|1.1916
|1.1905
|1182
|2005.11.04 16:01
|modify
|237
|1.00
|1.1918
|1.1915
|1.1905
|1183
|2005.11.04 16:05
|s/l
|237
|1.00
|1.1915
|1.1915
|1.1905
|30.00
|28840.06
|1184
|2005.11.04 19:01
|buy
|238
|1.00
|1.1822
|0.0000
|1.1835
|1185
|2005.11.07 10:12
|modify
|238
|1.00
|1.1822
|1.1822
|1.1835
|1186
|2005.11.07 10:16
|s/l
|238
|1.00
|1.1822
|1.1822
|1.1835
|0.00
|28840.06
|1187
|2005.11.07 12:51
|sell
|239
|1.00
|1.1816
|0.0000
|1.1803
|1188
|2005.11.07 14:28
|modify
|239
|1.00
|1.1816
|1.1814
|1.1803
|1189
|2005.11.07 14:33
|modify
|239
|1.00
|1.1816
|1.1814
|1.1803
|1190
|2005.11.07 14:35
|modify
|239
|1.00
|1.1816
|1.1813
|1.1803
|1191
|2005.11.07 14:40
|modify
|239
|1.00
|1.1816
|1.1812
|1.1803
|1192
|2005.11.07 14:40
|t/p
|239
|1.00
|1.1803
|1.1812
|1.1803
|130.00
|28970.06
|1193
|2005.11.07 16:37
|buy
|240
|1.00
|1.1812
|0.0000
|1.1825
|1194
|2005.11.21 10:09
|modify
|240
|1.00
|1.1812
|1.1813
|1.1825
|1195
|2005.11.21 10:09
|modify
|240
|1.00
|1.1812
|1.1814
|1.1825
|1196
|2005.11.21 10:10
|modify
|240
|1.00
|1.1812
|1.1816
|1.1825
|1197
|2005.11.21 10:10
|t/p
|240
|1.00
|1.1825
|1.1816
|1.1825
|130.00
|29100.06
|1198
|2005.11.21 11:46
|sell
|241
|1.00
|1.1811
|0.0000
|1.1798
|1199
|2005.11.21 16:08
|modify
|241
|1.00
|1.1811
|1.1811
|1.1798
|1200
|2005.11.21 16:08
|modify
|241
|1.00
|1.1811
|1.1810
|1.1798
|1201
|2005.11.21 16:08
|modify
|241
|1.00
|1.1811
|1.1809
|1.1798
|1202
|2005.11.21 16:08
|modify
|241
|1.00
|1.1811
|1.1808
|1.1798
|1203
|2005.11.21 16:08
|t/p
|241
|1.00
|1.1798
|1.1808
|1.1798
|130.00
|29230.06
|1204
|2005.11.21 16:08
|sell
|242
|1.00
|1.1796
|0.0000
|1.1783
|1205
|2005.11.21 16:09
|modify
|242
|1.00
|1.1796
|1.1794
|1.1783
|1206
|2005.11.21 16:09
|modify
|242
|1.00
|1.1796
|1.1793
|1.1783
|1207
|2005.11.21 16:09
|t/p
|242
|1.00
|1.1783
|1.1793
|1.1783
|130.00
|29360.06
|1208
|2005.11.21 16:09
|sell
|243
|1.00
|1.1781
|0.0000
|1.1768
|1209
|2005.11.21 16:12
|modify
|243
|1.00
|1.1781
|1.1780
|1.1768
|1210
|2005.11.21 16:12
|modify
|243
|1.00
|1.1781
|1.1779
|1.1768
|1211
|2005.11.21 16:12
|modify
|243
|1.00
|1.1781
|1.1777
|1.1768
|1212
|2005.11.21 16:12
|modify
|243
|1.00
|1.1781
|1.1776
|1.1768
|1213
|2005.11.21 16:12
|t/p
|243
|1.00
|1.1768
|1.1776
|1.1768
|130.00
|29490.06
|1214
|2005.11.21 16:12
|sell
|244
|1.00
|1.1764
|0.0000
|1.1751
|1215
|2005.11.21 16:13
|modify
|244
|1.00
|1.1764
|1.1763
|1.1751
|1216
|2005.11.21 16:13
|modify
|244
|1.00
|1.1764
|1.1761
|1.1751
|1217
|2005.11.21 16:13
|modify
|244
|1.00
|1.1764
|1.1759
|1.1751
|1218
|2005.11.21 16:13
|t/p
|244
|1.00
|1.1751
|1.1759
|1.1751
|130.00
|29620.06
|1219
|2005.11.21 16:13
|sell
|245
|1.00
|1.1747
|0.0000
|1.1734
|1220
|2005.11.21 16:59
|modify
|245
|1.00
|1.1747
|1.1746
|1.1734
|1221
|2005.11.21 17:06
|s/l
|245
|1.00
|1.1746
|1.1746
|1.1734
|10.00
|29630.06
|1222
|2005.11.21 19:01
|buy
|246
|1.00
|1.1735
|0.0000
|1.1748
|1223
|2005.11.22 18:01
|modify
|246
|1.00
|1.1735
|1.1736
|1.1748
|1224
|2005.11.22 18:01
|modify
|246
|1.00
|1.1735
|1.1738
|1.1748
|1225
|2005.11.22 18:03
|modify
|246
|1.00
|1.1735
|1.1739
|1.1748
|1226
|2005.11.22 18:04
|t/p
|246
|1.00
|1.1748
|1.1739
|1.1748
|130.00
|29760.06
|1227
|2005.11.22 19:33
|sell
|247
|1.00
|1.1726
|0.0000
|1.1713
|1228
|2005.11.25 18:04
|modify
|247
|1.00
|1.1726
|1.1725
|1.1713
|1229
|2005.11.25 18:05
|modify
|247
|1.00
|1.1726
|1.1724
|1.1713
|1230
|2005.11.25 18:05
|modify
|247
|1.00
|1.1726
|1.1722
|1.1713
|1231
|2005.11.25 18:06
|t/p
|247
|1.00
|1.1713
|1.1722
|1.1713
|130.00
|29890.06
|1232
|2005.11.25 19:49
|buy
|248
|1.00
|1.1717
|0.0000
|1.1730
|1233
|2005.11.25 21:24
|modify
|248
|1.00
|1.1717
|1.1717
|1.1730
|1234
|2005.11.25 21:26
|modify
|248
|1.00
|1.1717
|1.1718
|1.1730
|1235
|2005.11.25 21:27
|modify
|248
|1.00
|1.1717
|1.1718
|1.1730
|1236
|2005.11.25 22:34
|modify
|248
|1.00
|1.1717
|1.1721
|1.1730
|1237
|2005.11.25 22:55
|s/l
|248
|1.00
|1.1721
|1.1721
|1.1730
|40.00
|29930.06
|1238
|2005.11.28 00:15
|sell
|249
|1.00
|1.1706
|0.0000
|1.1693
|1239
|2005.11.28 01:34
|modify
|249
|1.00
|1.1706
|1.1706
|1.1693
|1240
|2005.11.28 01:34
|modify
|249
|1.00
|1.1706
|1.1705
|1.1693
|1241
|2005.11.28 01:35
|modify
|249
|1.00
|1.1706
|1.1704
|1.1693
|1242
|2005.11.28 01:35
|t/p
|249
|1.00
|1.1693
|1.1704
|1.1693
|130.00
|30060.06
|1243
|2005.11.28 03:14
|buy
|250
|1.00
|1.1701
|0.0000
|1.1714
|1244
|2005.11.28 11:03
|modify
|250
|1.00
|1.1701
|1.1701
|1.1714
|1245
|2005.11.28 11:03
|modify
|250
|1.00
|1.1701
|1.1703
|1.1714
|1246
|2005.11.28 11:08
|modify
|250
|1.00
|1.1701
|1.1703
|1.1714
|1247
|2005.11.28 11:09
|modify
|250
|1.00
|1.1701
|1.1704
|1.1714
|1248
|2005.11.28 11:09
|t/p
|250
|1.00
|1.1714
|1.1704
|1.1714
|130.00
|30190.06
|1249
|2005.11.28 14:45
|sell
|251
|1.00
|1.1709
|0.0000
|1.1696
|1250
|2005.12.01 16:13
|modify
|251
|1.00
|1.1709
|1.1709
|1.1696
|1251
|2005.12.01 16:13
|modify
|251
|1.00
|1.1709
|1.1708
|1.1696
|1252
|2005.12.01 16:13
|modify
|251
|1.00
|1.1709
|1.1707
|1.1696
|1253
|2005.12.01 16:28
|s/l
|251
|1.00
|1.1707
|1.1707
|1.1696
|20.00
|30210.06
|1254
|2005.12.01 17:00
|buy
|252
|1.00
|1.1711
|0.0000
|1.1724
|1255
|2005.12.01 19:36
|modify
|252
|1.00
|1.1711
|1.1712
|1.1724
|1256
|2005.12.01 19:36
|modify
|252
|1.00
|1.1711
|1.1713
|1.1724
|1257
|2005.12.01 19:36
|modify
|252
|1.00
|1.1711
|1.1714
|1.1724
|1258
|2005.12.01 19:36
|modify
|252
|1.00
|1.1711
|1.1715
|1.1724
|1259
|2005.12.01 19:36
|t/p
|252
|1.00
|1.1724
|1.1715
|1.1724
|130.00
|30340.06
|1260
|2005.12.01 22:33
|sell
|253
|1.00
|1.1729
|0.0000
|1.1716
|1261
|2005.12.02 02:52
|modify
|253
|1.00
|1.1729
|1.1728
|1.1716
|1262
|2005.12.02 02:54
|s/l
|253
|1.00
|1.1728
|1.1728
|1.1716
|10.00
|30350.06
|1263
|2005.12.02 04:45
|buy
|254
|1.00
|1.1729
|0.0000
|1.1742
|1264
|2005.12.02 14:55
|modify
|254
|1.00
|1.1729
|1.1731
|1.1742
|1265
|2005.12.02 14:55
|modify
|254
|1.00
|1.1729
|1.1733
|1.1742
|1266
|2005.12.02 14:56
|modify
|254
|1.00
|1.1729
|1.1734
|1.1742
|1267
|2005.12.02 14:56
|t/p
|254
|1.00
|1.1742
|1.1734
|1.1742
|130.00
|30480.06
|1268
|2005.12.02 15:52
|sell
|255
|1.00
|1.1686
|0.0000
|1.1673
|1269
|2005.12.02 15:53
|modify
|255
|1.00
|1.1686
|1.1685
|1.1673
|1270
|2005.12.02 15:53
|modify
|255
|1.00
|1.1686
|1.1683
|1.1673
|1271
|2005.12.02 15:53
|modify
|255
|1.00
|1.1686
|1.1682
|1.1673
|1272
|2005.12.02 15:53
|t/p
|255
|1.00
|1.1673
|1.1682
|1.1673
|130.00
|30610.06
|1273
|2005.12.02 15:53
|sell
|256
|1.00
|1.1670
|0.0000
|1.1657
|1274
|2005.12.02 15:57
|modify
|256
|1.00
|1.1670
|1.1670
|1.1657
|1275
|2005.12.02 15:59
|modify
|256
|1.00
|1.1670
|1.1669
|1.1657
|1276
|2005.12.02 16:01
|s/l
|256
|1.00
|1.1669
|1.1669
|1.1657
|10.01
|30620.07
|1277
|2005.12.02 16:46
|buy
|257
|1.00
|1.1713
|0.0000
|1.1726
|1278
|2005.12.02 19:16
|modify
|257
|1.00
|1.1713
|1.1715
|1.1726
|1279
|2005.12.02 19:16
|modify
|257
|1.00
|1.1713
|1.1717
|1.1726
|1280
|2005.12.02 19:16
|t/p
|257
|1.00
|1.1726
|1.1717
|1.1726
|130.00
|30750.07
|1281
|2005.12.02 20:30
|sell
|258
|1.00
|1.1705
|0.0000
|1.1692
|1282
|2005.12.05 00:09
|modify
|258
|1.00
|1.1705
|1.1703
|1.1692
|1283
|2005.12.05 00:14
|modify
|258
|1.00
|1.1705
|1.1702
|1.1692
|1284
|2005.12.05 00:22
|s/l
|258
|1.00
|1.1702
|1.1702
|1.1692
|30.00
|30780.07
|1285
|2005.12.05 01:15
|buy
|259
|1.00
|1.1718
|0.0000
|1.1731
|1286
|2005.12.05 12:11
|modify
|259
|1.00
|1.1718
|1.1719
|1.1731
|1287
|2005.12.05 12:12
|modify
|259
|1.00
|1.1718
|1.1720
|1.1731
|1288
|2005.12.05 12:12
|modify
|259
|1.00
|1.1718
|1.1721
|1.1731
|1289
|2005.12.05 12:12
|modify
|259
|1.00
|1.1718
|1.1722
|1.1731
|1290
|2005.12.05 12:12
|t/p
|259
|1.00
|1.1731
|1.1722
|1.1731
|130.00
|30910.07
|1291
|2005.12.05 15:30
|sell
|260
|1.00
|1.1760
|0.0000
|1.1747
|1292
|2005.12.05 16:46
|modify
|260
|1.00
|1.1760
|1.1759
|1.1747
|1293
|2005.12.05 16:46
|modify
|260
|1.00
|1.1760
|1.1758
|1.1747
|1294
|2005.12.05 16:46
|modify
|260
|1.00
|1.1760
|1.1756
|1.1747
|1295
|2005.12.05 16:46
|modify
|260
|1.00
|1.1760
|1.1755
|1.1747
|1296
|2005.12.05 16:48
|t/p
|260
|1.00
|1.1747
|1.1755
|1.1747
|130.00
|31040.07
|1297
|2005.12.05 18:00
|buy
|261
|1.00
|1.1786
|0.0000
|1.1799
|1298
|2005.12.05 18:10
|modify
|261
|1.00
|1.1786
|1.1787
|1.1799
|1299
|2005.12.05 18:12
|s/l
|261
|1.00
|1.1787
|1.1787
|1.1799
|10.00
|31050.07
|1300
|2005.12.05 18:12
|buy
|262
|1.00
|1.1788
|0.0000
|1.1801
|1301
|2005.12.05 18:13
|modify
|262
|1.00
|1.1788
|1.1790
|1.1801
|1302
|2005.12.05 18:13
|s/l
|262
|1.00
|1.1790
|1.1790
|1.1801
|20.00
|31070.07
|1303
|2005.12.05 18:13
|buy
|263
|1.00
|1.1790
|0.0000
|1.1803
|1304
|2005.12.05 18:32
|modify
|263
|1.00
|1.1790
|1.1790
|1.1803
|1305
|2005.12.05 18:32
|modify
|263
|1.00
|1.1790
|1.1792
|1.1803
|1306
|2005.12.05 18:34
|modify
|263
|1.00
|1.1790
|1.1793
|1.1803
|1307
|2005.12.05 18:34
|modify
|263
|1.00
|1.1790
|1.1794
|1.1803
|1308
|2005.12.05 18:35
|t/p
|263
|1.00
|1.1803
|1.1794
|1.1803
|130.00
|31200.07
|1309
|2005.12.05 20:00
|sell
|264
|1.00
|1.1795
|0.0000
|1.1782
|1310
|2005.12.05 22:08
|modify
|264
|1.00
|1.1795
|1.1794
|1.1782
|1311
|2005.12.05 22:10
|modify
|264
|1.00
|1.1795
|1.1793
|1.1782
|1312
|2005.12.05 22:10
|modify
|264
|1.00
|1.1795
|1.1791
|1.1782
|1313
|2005.12.05 22:50
|s/l
|264
|1.00
|1.1791
|1.1791
|1.1782
|40.00
|31240.07
|1314
|2005.12.06 05:32
|buy
|265
|1.00
|1.1787
|0.0000
|1.1800
|1315
|2005.12.06 15:11
|modify
|265
|1.00
|1.1787
|1.1788
|1.1800
|1316
|2005.12.06 15:11
|modify
|265
|1.00
|1.1787
|1.1790
|1.1800
|1317
|2005.12.06 15:12
|modify
|265
|1.00
|1.1787
|1.1791
|1.1800
|1318
|2005.12.06 15:12
|modify
|265
|1.00
|1.1787
|1.1792
|1.1800
|1319
|2005.12.06 15:12
|t/p
|265
|1.00
|1.1800
|1.1792
|1.1800
|130.00
|31370.07
|1320
|2005.12.06 15:29
|sell
|266
|1.00
|1.1763
|0.0000
|1.1750
|1321
|2005.12.07 08:24
|modify
|266
|1.00
|1.1763
|1.1761
|1.1750
|1322
|2005.12.07 08:24
|modify
|266
|1.00
|1.1763
|1.1760
|1.1750
|1323
|2005.12.07 08:24
|modify
|266
|1.00
|1.1763
|1.1758
|1.1750
|1324
|2005.12.07 08:24
|t/p
|266
|1.00
|1.1750
|1.1758
|1.1750
|130.00
|31500.07
|1325
|2005.12.07 09:30
|buy
|267
|1.00
|1.1764
|0.0000
|1.1777
|1326
|2005.12.08 09:32
|modify
|267
|1.00
|1.1764
|1.1764
|1.1777
|1327
|2005.12.08 09:32
|modify
|267
|1.00
|1.1764
|1.1765
|1.1777
|1328
|2005.12.08 09:33
|modify
|267
|1.00
|1.1764
|1.1765
|1.1777
|1329
|2005.12.08 09:33
|modify
|267
|1.00
|1.1764
|1.1767
|1.1777
|1330
|2005.12.08 09:33
|t/p
|267
|1.00
|1.1777
|1.1767
|1.1777
|130.00
|31630.07
|1331
|2005.12.08 11:30
|sell
|268
|1.00
|1.1761
|0.0000
|1.1748
|1332
|2006.03.01 00:59
|close at stop
|268
|1.00
|1.1947
|0.0000
|1.1748
|-1860.00
|29770.07