Strategy Tester Report
Ojala

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period15 Minutes (M15) 2004.06.17 11:45 - 2006.03.01 00:45
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=13; TrailingStop=8; StopLoss=8; UseStopLoss=false; Lots=1; EmaPeriod=12;
Bars in test42154Ticks modelled1679636Modelling quality72.06%
Initial deposit10000.00
Total net profit19770.07Gross profit21630.07Gross loss-1860.00
Profit factor11.63Expected payoff73.77
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown (%)1860.00 (5.9%)
Total trades268Short positions (won %)140 (99.29%)Long positions (won %)128 (100.00%)
Profit trades (% of total)267 (99.63%)Loss trades (% of total)1 (0.37%)
Largestprofit trade130.00loss trade-1860.00
Averageprofit trade81.01loss trade-1860.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)267 (21630.07)consecutive losses (loss in money)1 (-1860.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)21630.07 (267)consecutive loss (count of losses)-1860.00 (1)
Averageconsecutive wins267consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.06.17 11:45sell11.001.20390.00001.2026
22004.06.17 14:33modify11.001.20391.20381.2026
32004.06.17 14:33modify11.001.20391.20351.2026
42004.06.17 14:34s/l11.001.20351.20351.202640.0010040.00
52004.06.17 17:30buy21.001.20430.00001.2056
62004.06.17 18:10modify21.001.20431.20431.2056
72004.06.17 18:11modify21.001.20431.20441.2056
82004.06.17 18:11modify21.001.20431.20441.2056
92004.06.17 18:11s/l21.001.20441.20441.205610.0110050.01
102004.06.17 20:46sell31.001.20580.00001.2045
112004.06.17 23:14modify31.001.20581.20571.2045
122004.06.17 23:15modify31.001.20581.20561.2045
132004.06.17 23:16modify31.001.20581.20551.2045
142004.06.17 23:18modify31.001.20581.20541.2045
152004.06.17 23:18modify31.001.20581.20531.2045
162004.06.17 23:32t/p31.001.20451.20531.2045130.0010180.01
172004.06.18 02:30buy41.001.20340.00001.2047
182004.06.18 13:16modify41.001.20341.20351.2047
192004.06.18 13:17modify41.001.20341.20361.2047
202004.06.18 13:17modify41.001.20341.20361.2047
212004.06.18 13:20s/l41.001.20361.20361.204720.0110200.02
222004.06.18 17:36sell51.001.21180.00001.2105
232004.06.21 09:50modify51.001.21181.21171.2105
242004.06.21 09:50t/p51.001.21051.21171.2105130.0010330.02
252004.06.21 12:16buy61.001.20970.00001.2110
262004.06.21 13:43modify61.001.20971.21011.2110
272004.06.21 13:43modify61.001.20971.21011.2110
282004.06.21 13:43s/l61.001.21011.21011.211040.0110370.03
292004.06.21 15:37sell71.001.20830.00001.2070
302004.06.22 08:56modify71.001.20831.20821.2070
312004.06.22 08:56modify71.001.20831.20811.2070
322004.06.22 08:58s/l71.001.20811.20811.207020.0010390.03
332004.06.22 10:04buy81.001.20990.00001.2112
342004.06.22 16:37modify81.001.20991.21041.2112
352004.06.22 16:37s/l81.001.21041.21041.211249.9910440.02
362004.06.22 17:15sell91.001.20790.00001.2066
372004.06.23 13:03modify91.001.20791.20761.2066
382004.06.23 13:04modify91.001.20791.20761.2066
392004.06.23 13:04s/l91.001.20761.20761.206630.0010470.02
402004.06.23 14:31buy101.001.20940.00001.2107
412004.06.23 17:13modify101.001.20941.20941.2107
422004.06.23 17:15s/l101.001.20941.20941.21070.0110470.03
432004.06.23 20:10sell111.001.20830.00001.2070
442004.06.24 01:20modify111.001.20831.20831.2070
452004.06.24 01:20s/l111.001.20831.20831.20700.0110470.04
462004.06.24 04:15buy121.001.20720.00001.2085
472004.06.24 09:25modify121.001.20721.20731.2085
482004.06.24 09:26modify121.001.20721.20751.2085
492004.06.24 09:26modify121.001.20721.20761.2085
502004.06.24 09:26s/l121.001.20761.20761.208540.0010510.04
512004.06.24 12:00sell131.001.21120.00001.2099
522004.06.24 12:20modify131.001.21121.21121.2099
532004.06.24 12:34modify131.001.21121.21111.2099
542004.06.24 12:56modify131.001.21121.21111.2099
552004.06.24 12:56modify131.001.21121.21101.2099
562004.06.24 12:57modify131.001.21121.21091.2099
572004.06.24 13:00s/l131.001.21091.21091.209930.0010540.04
582004.06.24 13:54buy141.001.21340.00001.2147
592004.06.24 14:31t/p141.001.21470.00001.2147130.0010670.04
602004.06.24 17:15sell151.001.21670.00001.2154
612004.06.24 17:37modify151.001.21671.21651.2154
622004.06.24 17:38modify151.001.21671.21651.2154
632004.06.24 17:38s/l151.001.21651.21651.215420.0010690.04
642004.06.24 17:38sell161.001.21630.00001.2150
652004.06.25 02:16modify161.001.21631.21621.2150
662004.06.25 02:17modify161.001.21631.21621.2150
672004.06.25 02:18s/l161.001.21621.21621.215010.0110700.05
682004.06.25 05:15buy171.001.21510.00001.2164
692004.06.25 07:35modify171.001.21511.21541.2164
702004.06.25 07:48modify171.001.21511.21541.2164
712004.06.25 07:48modify171.001.21511.21551.2164
722004.06.25 07:51modify171.001.21511.21561.2164
732004.06.25 07:53t/p171.001.21641.21561.2164130.0010830.05
742004.06.25 08:47sell181.001.21440.00001.2131
752004.06.25 09:03modify181.001.21441.21431.2131
762004.06.25 09:03modify181.001.21441.21421.2131
772004.06.25 09:03modify181.001.21441.21401.2131
782004.06.25 09:03modify181.001.21441.21391.2131
792004.06.25 09:03t/p181.001.21311.21391.2131130.0010960.05
802004.06.25 09:03sell191.001.21280.00001.2115
812004.06.25 09:08modify191.001.21281.21271.2115
822004.06.25 09:08modify191.001.21281.21251.2115
832004.06.25 09:08s/l191.001.21251.21251.211530.0010990.05
842004.06.25 09:08sell201.001.21290.00001.2116
852004.06.25 09:08modify201.001.21291.21251.2116
862004.06.25 09:08s/l201.001.21251.21251.211640.0011030.05
872004.06.25 09:08sell211.001.21310.00001.2118
882004.06.25 09:09modify211.001.21311.21311.2118
892004.06.25 09:09modify211.001.21311.21271.2118
902004.06.25 09:09modify211.001.21311.21271.2118
912004.06.25 09:10t/p211.001.21181.21271.2118130.0011160.05
922004.06.25 09:10sell221.001.21160.00001.2103
932004.06.25 09:27modify221.001.21161.21161.2103
942004.06.25 09:27modify221.001.21161.21151.2103
952004.06.25 09:31s/l221.001.21151.21151.210310.0011170.05
962004.06.25 11:00buy231.001.21280.00001.2141
972004.06.25 11:02modify231.001.21281.21281.2141
982004.06.25 11:02modify231.001.21281.21291.2141
992004.06.25 11:02modify231.001.21281.21301.2141
1002004.06.25 11:02modify231.001.21281.21301.2141
1012004.06.25 11:10s/l231.001.21301.21301.214120.0111190.06
1022004.06.25 11:10buy241.001.21290.00001.2142
1032004.06.25 13:25modify241.001.21291.21291.2142
1042004.06.25 13:25modify241.001.21291.21301.2142
1052004.06.25 13:26t/p241.001.21421.21301.2142130.0011320.06
1062004.06.25 16:15sell251.001.21340.00001.2121
1072004.06.28 08:08modify251.001.21341.21331.2121
1082004.06.28 08:12modify251.001.21341.21321.2121
1092004.06.28 08:13modify251.001.21341.21311.2121
1102004.06.28 08:13modify251.001.21341.21301.2121
1112004.06.28 08:15s/l251.001.21301.21301.212140.0011360.06
1122004.06.28 09:33buy261.001.21420.00001.2155
1132004.06.28 09:45modify261.001.21421.21421.2155
1142004.06.28 09:46modify261.001.21421.21441.2155
1152004.06.28 09:46modify261.001.21421.21451.2155
1162004.06.28 09:48modify261.001.21421.21461.2155
1172004.06.28 09:49modify261.001.21421.21471.2155
1182004.06.28 09:51t/p261.001.21551.21471.2155130.0011490.06
1192004.06.28 16:15sell271.001.22050.00001.2192
1202004.06.28 16:29modify271.001.22051.22051.2192
1212004.06.28 16:33s/l271.001.22051.22051.21920.0111490.07
1222004.06.28 20:32buy281.001.21790.00001.2192
1232004.06.28 21:03modify281.001.21791.21791.2192
1242004.06.28 21:06modify281.001.21791.21801.2192
1252004.06.28 21:09modify281.001.21791.21811.2192
1262004.06.28 21:09modify281.001.21791.21821.2192
1272004.06.28 21:14modify281.001.21791.21831.2192
1282004.06.28 21:18modify281.001.21791.21831.2192
1292004.06.28 21:19t/p281.001.21921.21831.2192130.0011620.07
1302004.06.28 23:15sell291.001.21790.00001.2166
1312004.06.29 02:32modify291.001.21791.21781.2166
1322004.06.29 02:33modify291.001.21791.21771.2166
1332004.06.29 02:34modify291.001.21791.21771.2166
1342004.06.29 02:45s/l291.001.21771.21771.216620.0011640.07
1352004.06.29 04:41buy301.001.21780.00001.2191
1362004.06.30 16:01modify301.001.21781.21791.2191
1372004.06.30 16:01modify301.001.21781.21801.2191
1382004.06.30 16:01modify301.001.21781.21821.2191
1392004.06.30 16:02modify301.001.21781.21821.2191
1402004.06.30 16:02s/l301.001.21821.21821.219140.0011680.07
1412004.06.30 16:02buy311.001.21840.00001.2197
1422004.06.30 16:45modify311.001.21841.21841.2197
1432004.06.30 16:45s/l311.001.21841.21841.21970.0011680.07
1442004.06.30 16:50sell321.001.21700.00001.2157
1452004.06.30 17:13modify321.001.21701.21701.2157
1462004.06.30 17:13modify321.001.21701.21691.2157
1472004.06.30 17:13modify321.001.21701.21681.2157
1482004.06.30 17:15s/l321.001.21681.21681.215720.0011700.07
1492004.06.30 20:47buy331.001.21860.00001.2199
1502004.06.30 20:55modify331.001.21861.21861.2199
1512004.06.30 20:56t/p331.001.21991.21861.2199130.0011830.07
1522004.06.30 20:56buy341.001.22010.00001.2214
1532004.07.02 14:30t/p341.001.22140.00001.2214130.0011960.07
1542004.07.02 17:30sell351.001.22980.00001.2285
1552004.07.05 11:28modify351.001.22981.22981.2285
1562004.07.05 11:29modify351.001.22981.22971.2285
1572004.07.05 11:30modify351.001.22981.22971.2285
1582004.07.05 11:34modify351.001.22981.22961.2285
1592004.07.05 11:44modify351.001.22981.22951.2285
1602004.07.05 11:48modify351.001.22981.22951.2285
1612004.07.05 11:59modify351.001.22981.22941.2285
1622004.07.05 11:59modify351.001.22981.22941.2285
1632004.07.05 12:03t/p351.001.22851.22941.2285130.0012090.07
1642004.07.05 13:02buy361.001.22930.00001.2306
1652004.07.06 01:30modify361.001.22931.22941.2306
1662004.07.06 01:30modify361.001.22931.22951.2306
1672004.07.06 01:32modify361.001.22931.22961.2306
1682004.07.06 01:33modify361.001.22931.22971.2306
1692004.07.06 01:33modify361.001.22931.22971.2306
1702004.07.06 01:49t/p361.001.23061.22971.2306130.0012220.07
1712004.07.06 03:00sell371.001.22940.00001.2281
1722004.07.06 03:54modify371.001.22941.22931.2281
1732004.07.06 03:54modify371.001.22941.22931.2281
1742004.07.06 04:11s/l371.001.22931.22931.228110.0012230.07
1752004.07.06 05:31buy381.001.22980.00001.2311
1762004.07.06 06:26modify381.001.22981.22991.2311
1772004.07.06 06:27modify381.001.22981.23011.2311
1782004.07.06 06:27t/p381.001.23111.23011.2311130.0012360.07
1792004.07.06 08:32sell391.001.23110.00001.2298
1802004.07.06 08:50modify391.001.23111.23111.2298
1812004.07.06 08:51modify391.001.23111.23081.2298
1822004.07.06 08:51s/l391.001.23081.23081.229830.0012390.07
1832004.07.06 13:30buy401.001.22890.00001.2302
1842004.07.06 13:49modify401.001.22891.22891.2302
1852004.07.06 13:49modify401.001.22891.22911.2302
1862004.07.06 13:52t/p401.001.23021.22911.2302130.0012520.07
1872004.07.06 16:05sell411.001.23000.00001.2287
1882004.07.06 16:16modify411.001.23001.22981.2287
1892004.07.06 16:18t/p411.001.22871.22981.2287130.0012650.07
1902004.07.06 18:15buy421.001.22970.00001.2310
1912004.07.06 18:51modify421.001.22971.22981.2310
1922004.07.06 18:55modify421.001.22971.22981.2310
1932004.07.06 18:55modify421.001.22971.22991.2310
1942004.07.06 18:56modify421.001.22971.23001.2310
1952004.07.06 18:58modify421.001.22971.23011.2310
1962004.07.06 18:58t/p421.001.23101.23011.2310130.0012780.07
1972004.07.06 21:07sell431.001.22860.00001.2273
1982004.07.07 02:30modify431.001.22861.22861.2273
1992004.07.07 02:32s/l431.001.22861.22861.22730.0012780.07
2002004.07.07 02:45sell441.001.22750.00001.2262
2012004.07.21 14:58modify441.001.22751.22751.2262
2022004.07.21 14:58modify441.001.22751.22731.2262
2032004.07.21 15:01s/l441.001.22731.22731.226220.0012800.07
2042004.07.21 16:00buy451.001.22820.00001.2295
2052004.07.22 16:06modify451.001.22821.22831.2295
2062004.07.22 16:07s/l451.001.22831.22831.229510.0212810.09
2072004.07.22 16:50sell461.001.22650.00001.2252
2082004.07.22 18:25modify461.001.22651.22631.2252
2092004.07.22 18:25s/l461.001.22631.22631.225220.0012830.09
2102004.07.22 20:04buy471.001.22730.00001.2286
2112004.08.06 20:17modify471.001.22731.22731.2286
2122004.08.06 20:25s/l471.001.22731.22731.22860.0112830.10
2132004.08.09 04:54buy481.001.22850.00001.2298
2142004.08.10 15:54t/p481.001.22980.00001.2298130.0012960.10
2152004.08.10 15:54buy491.001.23000.00001.2313
2162004.08.10 16:04modify491.001.23001.23011.2313
2172004.08.10 16:06modify491.001.23001.23021.2313
2182004.08.10 16:08modify491.001.23001.23031.2313
2192004.08.10 16:08modify491.001.23001.23051.2313
2202004.08.10 16:09modify491.001.23001.23051.2313
2212004.08.10 16:14t/p491.001.23131.23051.2313130.0013090.10
2222004.08.10 18:00sell501.001.23030.00001.2290
2232004.08.10 18:44modify501.001.23031.23021.2290
2242004.08.10 18:48modify501.001.23031.23011.2290
2252004.08.10 18:49modify501.001.23031.23011.2290
2262004.08.10 18:53t/p501.001.22901.23011.2290130.0013220.10
2272004.08.10 23:45buy511.001.22260.00001.2239
2282004.08.11 02:03modify511.001.22261.22281.2239
2292004.08.11 02:03modify511.001.22261.22281.2239
2302004.08.11 03:27s/l511.001.22281.22281.223919.9913240.09
2312004.08.11 09:40sell521.001.22300.00001.2217
2322004.08.11 10:38modify521.001.22301.22301.2217
2332004.08.11 10:41modify521.001.22301.22301.2217
2342004.08.11 10:42modify521.001.22301.22291.2217
2352004.08.11 10:42modify521.001.22301.22271.2217
2362004.08.11 10:42t/p521.001.22171.22271.2217130.0013370.09
2372004.08.11 12:20buy531.001.22290.00001.2242
2382004.08.11 14:01modify531.001.22291.22291.2242
2392004.08.11 14:02modify531.001.22291.22291.2242
2402004.08.11 14:09modify531.001.22291.22301.2242
2412004.08.11 14:10s/l531.001.22301.22301.224210.0113380.10
2422004.08.11 15:00sell541.001.22180.00001.2205
2432004.08.11 15:23modify541.001.22181.22171.2205
2442004.08.11 15:23modify541.001.22181.22161.2205
2452004.08.11 15:23modify541.001.22181.22151.2205
2462004.08.11 15:24modify541.001.22181.22151.2205
2472004.08.11 15:26modify541.001.22181.22141.2205
2482004.08.11 15:26t/p541.001.22051.22141.2205130.0013510.10
2492004.08.11 17:26buy551.001.22140.00001.2227
2502004.08.11 17:57modify551.001.22141.22141.2227
2512004.08.11 18:01modify551.001.22141.22151.2227
2522004.08.11 18:01modify551.001.22141.22171.2227
2532004.08.11 18:01modify551.001.22141.22181.2227
2542004.08.11 18:02modify551.001.22141.22181.2227
2552004.08.11 18:10s/l551.001.22181.22181.222740.0113550.11
2562004.08.11 20:30sell561.001.22160.00001.2203
2572004.08.11 21:03modify561.001.22161.22161.2203
2582004.08.11 21:12s/l561.001.22161.22161.22030.0113550.12
2592004.08.11 22:15buy571.001.22190.00001.2232
2602004.08.12 02:13modify571.001.22191.22201.2232
2612004.08.12 02:14modify571.001.22191.22201.2232
2622004.08.12 02:22modify571.001.22191.22211.2232
2632004.08.12 02:23modify571.001.22191.22221.2232
2642004.08.12 03:10modify571.001.22191.22231.2232
2652004.08.12 03:10t/p571.001.22321.22231.2232130.0013680.12
2662004.08.12 04:50sell581.001.22260.00001.2213
2672004.08.13 08:03modify581.001.22261.22231.2213
2682004.08.13 08:04modify581.001.22261.22231.2213
2692004.08.13 08:08t/p581.001.22131.22231.2213130.0013810.12
2702004.08.13 10:30buy591.001.21950.00001.2208
2712004.08.13 12:01modify591.001.21951.21971.2208
2722004.08.13 12:03modify591.001.21951.21971.2208
2732004.08.13 12:26modify591.001.21951.21981.2208
2742004.08.13 12:26modify591.001.21951.21991.2208
2752004.08.13 12:26t/p591.001.22081.21991.2208130.0013940.12
2762004.08.13 17:43sell601.001.23390.00001.2326
2772004.08.16 17:11modify601.001.23391.23361.2326
2782004.08.16 17:12modify601.001.23391.23361.2326
2792004.08.16 17:12s/l601.001.23361.23361.232630.0013970.12
2802004.08.16 18:19buy611.001.23440.00001.2357
2812004.08.16 20:54modify611.001.23441.23441.2357
2822004.08.16 20:58modify611.001.23441.23451.2357
2832004.08.16 21:02modify611.001.23441.23461.2357
2842004.08.16 21:03modify611.001.23441.23471.2357
2852004.08.16 21:03modify611.001.23441.23481.2357
2862004.08.16 21:18modify611.001.23441.23481.2357
2872004.08.16 21:21modify611.001.23441.23491.2357
2882004.08.16 21:21t/p611.001.23571.23491.2357130.0014100.12
2892004.08.16 23:16sell621.001.23570.00001.2344
2902004.08.17 10:09modify621.001.23571.23571.2344
2912004.08.17 10:36modify621.001.23571.23551.2344
2922004.08.17 10:36modify621.001.23571.23541.2344
2932004.08.17 10:36modify621.001.23571.23531.2344
2942004.08.17 10:46modify621.001.23571.23531.2344
2952004.08.17 10:48t/p621.001.23441.23531.2344130.0014230.12
2962004.08.17 14:05buy631.001.23390.00001.2352
2972004.08.17 14:32modify631.001.23391.23401.2352
2982004.08.17 14:32t/p631.001.23521.23401.2352130.0014360.12
2992004.08.17 14:40sell641.001.23210.00001.2308
3002004.08.17 15:41modify641.001.23211.23171.2308
3012004.08.17 15:41s/l641.001.23171.23171.230840.0014400.12
3022004.08.17 15:41sell651.001.23180.00001.2305
3032004.08.17 15:42modify651.001.23181.23171.2305
3042004.08.17 15:42s/l651.001.23171.23171.230510.0014410.12
3052004.08.17 15:42sell661.001.23190.00001.2306
3062004.08.18 14:55modify661.001.23191.23171.2306
3072004.08.18 14:55modify661.001.23191.23161.2306
3082004.08.18 14:55t/p661.001.23061.23161.2306130.0014540.12
3092004.08.18 14:55sell671.001.23040.00001.2291
3102004.08.18 16:11modify671.001.23041.23021.2291
3112004.08.18 16:12s/l671.001.23021.23021.229120.0014560.12
3122004.08.18 18:00buy681.001.23050.00001.2318
3132004.08.18 18:20modify681.001.23051.23051.2318
3142004.08.18 18:20modify681.001.23051.23061.2318
3152004.08.18 18:23modify681.001.23051.23071.2318
3162004.08.18 18:24modify681.001.23051.23081.2318
3172004.08.18 18:24modify681.001.23051.23081.2318
3182004.08.18 18:25modify681.001.23051.23091.2318
3192004.08.18 18:27t/p681.001.23181.23091.2318130.0014690.12
3202004.08.18 23:00sell691.001.23340.00001.2321
3212004.08.18 23:48modify691.001.23341.23331.2321
3222004.08.18 23:52s/l691.001.23331.23331.232110.0014700.12
3232004.08.19 02:28buy701.001.23450.00001.2358
3242004.08.19 09:19modify701.001.23451.23451.2358
3252004.08.19 09:23modify701.001.23451.23461.2358
3262004.08.19 09:23modify701.001.23451.23471.2358
3272004.08.19 09:24modify701.001.23451.23471.2358
3282004.08.19 09:30s/l701.001.23471.23471.235820.0114720.13
3292004.08.19 10:16sell711.001.23350.00001.2322
3302004.08.20 12:50t/p711.001.23220.00001.2322130.0014850.13
3312004.08.20 15:15buy721.001.23040.00001.2317
3322004.08.20 16:05modify721.001.23041.23051.2317
3332004.08.20 16:05s/l721.001.23051.23051.23179.9914860.12
3342004.08.20 18:45sell731.001.23060.00001.2293
3352004.08.23 02:50modify731.001.23061.23051.2293
3362004.08.23 02:53modify731.001.23061.23041.2293
3372004.08.23 03:01s/l731.001.23041.23041.229320.0014880.12
3382004.08.23 04:30buy741.001.23010.00001.2314
3392004.09.10 16:53modify741.001.23011.23011.2314
3402004.09.10 16:53s/l741.001.23011.23011.23140.0014880.12
3412004.09.10 17:30sell751.001.22820.00001.2269
3422004.09.10 17:59modify751.001.22821.22811.2269
3432004.09.10 17:59s/l751.001.22811.22811.226910.0014890.12
3442004.09.13 00:31buy761.001.22740.00001.2287
3452004.09.13 00:50modify761.001.22741.22761.2287
3462004.09.13 00:54modify761.001.22741.22771.2287
3472004.09.13 00:56s/l761.001.22771.22771.228730.0014920.12
3482004.09.13 02:56sell771.001.22680.00001.2255
3492004.09.13 03:08modify771.001.22681.22671.2255
3502004.09.13 03:08modify771.001.22681.22661.2255
3512004.09.13 03:09modify771.001.22681.22651.2255
3522004.09.13 03:09t/p771.001.22551.22651.2255130.0015050.12
3532004.09.13 05:19buy781.001.22640.00001.2277
3542004.09.13 08:11modify781.001.22641.22651.2277
3552004.09.13 08:12modify781.001.22641.22661.2277
3562004.09.13 08:12modify781.001.22641.22691.2277
3572004.09.13 08:13s/l781.001.22691.22691.227749.9915100.11
3582004.09.13 08:13buy791.001.22710.00001.2284
3592004.09.14 08:34modify791.001.22711.22731.2284
3602004.09.14 08:41s/l791.001.22731.22731.228420.0115120.12
3612004.09.14 10:15sell801.001.22680.00001.2255
3622004.09.14 10:53modify801.001.22681.22651.2255
3632004.09.14 10:53t/p801.001.22551.22651.2255130.0015250.12
3642004.09.14 13:46buy811.001.22370.00001.2250
3652004.09.14 14:29modify811.001.22371.22381.2250
3662004.09.14 14:30t/p811.001.22501.22381.2250130.0015380.12
3672004.09.14 18:01sell821.001.22680.00001.2255
3682004.09.14 18:12modify821.001.22681.22671.2255
3692004.09.14 18:12modify821.001.22681.22651.2255
3702004.09.14 18:12t/p821.001.22551.22651.2255130.0015510.12
3712004.09.14 18:12sell831.001.22520.00001.2239
3722004.09.14 22:21modify831.001.22521.22511.2239
3732004.09.14 22:22s/l831.001.22511.22511.223910.0015520.12
3742004.09.15 00:03buy841.001.22530.00001.2266
3752004.09.21 12:48modify841.001.22531.22541.2266
3762004.09.21 12:50s/l841.001.22541.22541.226610.0115530.13
3772004.09.21 14:00sell851.001.22520.00001.2239
3782004.09.21 20:15modify851.001.22521.22511.2239
3792004.09.21 20:15s/l851.001.22511.22511.223910.0015540.13
3802004.09.21 20:20buy861.001.23000.00001.2313
3812004.09.21 20:23modify861.001.23001.23001.2313
3822004.09.21 20:23t/p861.001.23131.23001.2313130.0015670.13
3832004.09.21 20:23buy871.001.23460.00001.2359
3842004.09.24 14:43modify871.001.23461.23471.2359
3852004.09.24 14:43s/l871.001.23471.23471.235910.0015680.13
3862004.09.24 15:31sell881.001.23080.00001.2295
3872004.09.24 15:53modify881.001.23081.23041.2295
3882004.09.24 15:55s/l881.001.23041.23041.229540.0015720.13
3892004.09.24 15:55sell891.001.23040.00001.2291
3902004.09.24 16:12modify891.001.23041.23031.2291
3912004.09.24 16:13modify891.001.23041.23021.2291
3922004.09.24 16:15modify891.001.23041.23011.2291
3932004.09.24 16:15modify891.001.23041.23001.2291
3942004.09.24 16:15modify891.001.23041.22991.2291
3952004.09.24 16:15t/p891.001.22911.22991.2291130.0015850.13
3962004.09.24 19:30buy901.001.22570.00001.2270
3972004.09.24 19:58modify901.001.22571.22581.2270
3982004.09.24 19:58modify901.001.22571.22591.2270
3992004.09.24 20:00modify901.001.22571.22601.2270
4002004.09.24 20:01modify901.001.22571.22611.2270
4012004.09.24 20:03modify901.001.22571.22621.2270
4022004.09.24 20:22t/p901.001.22701.22621.2270130.0015980.13
4032004.09.27 03:31sell911.001.22780.00001.2265
4042004.09.27 08:07modify911.001.22781.22781.2265
4052004.09.27 08:07modify911.001.22781.22771.2265
4062004.09.27 08:08modify911.001.22781.22761.2265
4072004.09.27 08:15s/l911.001.22761.22761.226519.9916000.12
4082004.09.27 10:41buy921.001.22660.00001.2279
4092004.09.27 11:12modify921.001.22661.22661.2279
4102004.09.27 11:12modify921.001.22661.22681.2279
4112004.09.27 11:14modify921.001.22661.22691.2279
4122004.09.27 11:23modify921.001.22661.22691.2279
4132004.09.27 11:23modify921.001.22661.22701.2279
4142004.09.27 11:24modify921.001.22661.22701.2279
4152004.09.27 11:40s/l921.001.22701.22701.227940.0016040.12
4162004.09.27 12:44sell931.001.22540.00001.2241
4172004.10.13 14:43modify931.001.22541.22511.2241
4182004.10.13 14:45t/p931.001.22411.22511.2241130.0016170.12
4192004.10.13 16:15buy941.001.22530.00001.2266
4202004.10.13 16:35modify941.001.22531.22541.2266
4212004.10.13 16:37modify941.001.22531.22551.2266
4222004.10.13 16:39modify941.001.22531.22561.2266
4232004.10.13 16:39modify941.001.22531.22561.2266
4242004.10.13 16:48modify941.001.22531.22571.2266
4252004.10.13 16:49t/p941.001.22661.22571.2266130.0016300.12
4262004.10.13 22:45sell951.001.23450.00001.2332
4272004.10.14 00:22modify951.001.23451.23441.2332
4282004.10.14 00:46s/l951.001.23441.23441.233210.0016310.12
4292004.10.14 04:45buy961.001.23400.00001.2353
4302004.10.14 05:56modify961.001.23401.23411.2353
4312004.10.14 05:57modify961.001.23401.23421.2353
4322004.10.14 05:57modify961.001.23401.23441.2353
4332004.10.14 05:57t/p961.001.23531.23441.2353130.0016440.12
4342004.10.14 07:46sell971.001.23530.00001.2340
4352004.10.14 08:06modify971.001.23531.23531.2340
4362004.10.14 08:07modify971.001.23531.23521.2340
4372004.10.14 08:08modify971.001.23531.23511.2340
4382004.10.14 08:09modify971.001.23531.23501.2340
4392004.10.14 08:09modify971.001.23531.23501.2340
4402004.10.14 08:10s/l971.001.23501.23501.234030.0016470.12
4412004.10.14 09:00buy981.001.23690.00001.2382
4422004.10.14 14:13modify981.001.23691.23691.2382
4432004.10.14 14:14modify981.001.23691.23701.2382
4442004.10.14 14:14modify981.001.23691.23701.2382
4452004.10.14 14:26s/l981.001.23701.23701.238210.0016480.12
4462004.10.14 15:32sell991.001.23650.00001.2352
4472005.05.31 11:50modify991.001.23651.23631.2352
4482005.05.31 11:50modify991.001.23651.23601.2352
4492005.05.31 11:51t/p991.001.23521.23601.2352130.0016610.12
4502005.05.31 11:51sell1001.001.23460.00001.2333
4512005.05.31 12:13modify1001.001.23461.23431.2333
4522005.05.31 12:13t/p1001.001.23331.23431.2333130.0016740.12
4532005.05.31 14:00buy1011.001.23300.00001.2343
4542005.05.31 14:47modify1011.001.23301.23311.2343
4552005.05.31 14:48modify1011.001.23301.23331.2343
4562005.05.31 14:49modify1011.001.23301.23341.2343
4572005.05.31 14:49t/p1011.001.23431.23341.2343130.0016870.12
4582005.05.31 18:47sell1021.001.23370.00001.2324
4592005.05.31 19:10modify1021.001.23371.23371.2324
4602005.05.31 19:10modify1021.001.23371.23351.2324
4612005.05.31 19:11modify1021.001.23371.23341.2324
4622005.05.31 19:11modify1021.001.23371.23341.2324
4632005.05.31 19:12modify1021.001.23371.23331.2324
4642005.05.31 19:12t/p1021.001.23241.23331.2324130.0017000.12
4652005.05.31 21:30buy1031.001.23100.00001.2323
4662005.06.01 03:07modify1031.001.23101.23131.2323
4672005.06.01 03:12t/p1031.001.23231.23131.2323130.0017130.12
4682005.06.01 05:26sell1041.001.23190.00001.2306
4692005.06.01 09:20modify1041.001.23191.23181.2306
4702005.06.01 09:34s/l1041.001.23181.23181.230610.0017140.12
4712005.06.01 13:30buy1051.001.22510.00001.2264
4722005.06.01 16:01modify1051.001.22511.22521.2264
4732005.06.01 16:01modify1051.001.22511.22531.2264
4742005.06.01 16:01modify1051.001.22511.22541.2264
4752005.06.01 16:02s/l1051.001.22541.22541.226430.0017170.12
4762005.06.01 18:00sell1061.001.22290.00001.2216
4772005.06.01 18:09modify1061.001.22291.22291.2216
4782005.06.01 18:09modify1061.001.22291.22271.2216
4792005.06.01 18:09modify1061.001.22291.22261.2216
4802005.06.01 18:13s/l1061.001.22261.22261.221629.9917200.11
4812005.06.01 18:13sell1071.001.22250.00001.2212
4822005.06.01 21:06modify1071.001.22251.22241.2212
4832005.06.01 21:06modify1071.001.22251.22231.2212
4842005.06.01 21:07modify1071.001.22251.22221.2212
4852005.06.01 21:09modify1071.001.22251.22211.2212
4862005.06.01 21:10t/p1071.001.22121.22211.2212130.0017330.11
4872005.06.01 21:10sell1081.001.22100.00001.2197
4882005.06.01 22:03modify1081.001.22101.22081.2197
4892005.06.01 22:03modify1081.001.22101.22051.2197
4902005.06.01 22:04t/p1081.001.21971.22051.2197130.0017460.11
4912005.06.01 23:30buy1091.001.21960.00001.2209
4922005.06.01 23:44modify1091.001.21961.21981.2209
4932005.06.01 23:51modify1091.001.21961.21991.2209
4942005.06.02 00:22s/l1091.001.21991.21991.220929.9917490.10
4952005.06.02 05:45sell1101.001.22170.00001.2204
4962005.06.02 05:57modify1101.001.22171.22161.2204
4972005.06.02 06:06modify1101.001.22171.22141.2204
4982005.06.02 06:07modify1101.001.22171.22121.2204
4992005.06.02 06:07t/p1101.001.22041.22121.2204130.0017620.10
5002005.06.02 08:00buy1111.001.22130.00001.2226
5012005.06.02 08:14modify1111.001.22131.22131.2226
5022005.06.02 08:15modify1111.001.22131.22151.2226
5032005.06.02 08:22modify1111.001.22131.22151.2226
5042005.06.02 08:22modify1111.001.22131.22171.2226
5052005.06.02 08:23modify1111.001.22131.22181.2226
5062005.06.02 08:24t/p1111.001.22261.22181.2226130.0017750.10
5072005.06.02 11:59sell1121.001.22630.00001.2250
5082005.06.02 12:30modify1121.001.22631.22631.2250
5092005.06.02 12:38s/l1121.001.22631.22631.22500.0017750.10
5102005.06.02 16:30buy1131.001.22800.00001.2293
5112005.06.02 17:08modify1131.001.22801.22811.2293
5122005.06.02 17:08modify1131.001.22801.22821.2293
5132005.06.02 17:08modify1131.001.22801.22831.2293
5142005.06.02 17:08modify1131.001.22801.22841.2293
5152005.06.02 17:09t/p1131.001.22931.22841.2293130.0017880.10
5162005.06.02 18:00sell1141.001.22610.00001.2248
5172005.06.03 08:09modify1141.001.22611.22581.2248
5182005.06.03 08:09t/p1141.001.22481.22581.2248130.0018010.10
5192005.06.03 08:09sell1151.001.22420.00001.2229
5202005.06.03 08:09modify1151.001.22421.22411.2229
5212005.06.03 08:10s/l1151.001.22411.22411.222910.0018020.10
5222005.06.03 08:10sell1161.001.22390.00001.2226
5232005.06.03 17:33modify1161.001.22391.22381.2226
5242005.06.03 17:33modify1161.001.22391.22371.2226
5252005.06.03 17:34modify1161.001.22391.22351.2226
5262005.06.03 17:35t/p1161.001.22261.22351.2226130.0018150.10
5272005.06.03 20:00buy1171.001.22160.00001.2229
5282005.06.03 20:05modify1171.001.22161.22161.2229
5292005.06.03 20:05modify1171.001.22161.22171.2229
5302005.06.03 20:18s/l1171.001.22171.22171.222910.0118160.11
5312005.06.06 07:08sell1181.001.22520.00001.2239
5322005.06.06 08:20modify1181.001.22521.22521.2239
5332005.06.06 08:20modify1181.001.22521.22511.2239
5342005.06.06 08:20modify1181.001.22521.22501.2239
5352005.06.06 08:23modify1181.001.22521.22491.2239
5362005.06.06 08:27modify1181.001.22521.22481.2239
5372005.06.06 08:27t/p1181.001.22391.22481.2239130.0018290.11
5382005.06.06 09:24buy1191.001.22730.00001.2286
5392005.06.06 10:59modify1191.001.22731.22751.2286
5402005.06.06 11:00modify1191.001.22731.22751.2286
5412005.06.06 11:00modify1191.001.22731.22761.2286
5422005.06.06 11:17s/l1191.001.22761.22761.228630.0018320.11
5432005.06.06 12:00sell1201.001.22640.00001.2251
5442005.06.07 00:09modify1201.001.22641.22631.2251
5452005.06.07 00:09modify1201.001.22641.22621.2251
5462005.06.07 00:11modify1201.001.22641.22611.2251
5472005.06.07 01:22modify1201.001.22641.22611.2251
5482005.06.07 01:50s/l1201.001.22611.22611.225129.9918350.10
5492005.06.07 01:50buy1211.001.22620.00001.2275
5502005.06.07 07:36modify1211.001.22621.22621.2275
5512005.06.07 07:36modify1211.001.22621.22631.2275
5522005.06.07 07:36modify1211.001.22621.22641.2275
5532005.06.07 07:37modify1211.001.22621.22651.2275
5542005.06.07 07:38modify1211.001.22621.22651.2275
5552005.06.07 07:39modify1211.001.22621.22661.2275
5562005.06.07 07:41t/p1211.001.22751.22661.2275130.0018480.10
5572005.06.07 09:45sell1221.001.22780.00001.2265
5582005.06.07 15:50modify1221.001.22781.22741.2265
5592005.06.07 15:57modify1221.001.22781.22731.2265
5602005.06.07 15:58t/p1221.001.22651.22731.2265130.0018610.10
5612005.06.07 18:00buy1231.001.22770.00001.2290
5622005.06.07 23:06modify1231.001.22771.22771.2290
5632005.06.08 00:56s/l1231.001.22771.22771.22900.0018610.10
5642005.06.08 02:11buy1241.001.22890.00001.2302
5652005.06.08 03:07modify1241.001.22891.22891.2302
5662005.06.08 03:07modify1241.001.22891.22931.2302
5672005.06.08 03:08t/p1241.001.23021.22931.2302130.0018740.10
5682005.06.08 04:46sell1251.001.22900.00001.2277
5692005.06.08 18:59modify1251.001.22901.22891.2277
5702005.06.08 19:00modify1251.001.22901.22891.2277
5712005.06.08 19:05modify1251.001.22901.22881.2277
5722005.06.08 19:07modify1251.001.22901.22881.2277
5732005.06.08 19:07modify1251.001.22901.22861.2277
5742005.06.08 19:08t/p1251.001.22771.22861.2277130.0018870.10
5752005.06.08 21:45buy1261.001.22310.00001.2244
5762005.06.09 01:47modify1261.001.22311.22311.2244
5772005.06.09 01:47modify1261.001.22311.22321.2244
5782005.06.09 02:00modify1261.001.22311.22341.2244
5792005.06.09 02:03modify1261.001.22311.22351.2244
5802005.06.09 02:22s/l1261.001.22351.22351.224440.0018910.10
5812005.06.09 04:49sell1271.001.22350.00001.2222
5822005.06.09 07:10modify1271.001.22351.22341.2222
5832005.06.09 07:11modify1271.001.22351.22331.2222
5842005.06.09 07:14modify1271.001.22351.22331.2222
5852005.06.09 07:14modify1271.001.22351.22321.2222
5862005.06.09 07:27s/l1271.001.22321.22321.222229.9918940.09
5872005.06.09 09:30buy1281.001.22320.00001.2245
5882005.06.09 12:15modify1281.001.22321.22341.2245
5892005.06.09 12:15modify1281.001.22321.22351.2245
5902005.06.09 12:15modify1281.001.22321.22361.2245
5912005.06.09 12:16modify1281.001.22321.22361.2245
5922005.06.09 12:27modify1281.001.22321.22371.2245
5932005.06.09 12:28modify1281.001.22321.22371.2245
5942005.06.09 12:28t/p1281.001.22451.22371.2245130.0019070.09
5952005.06.09 13:37sell1291.001.22200.00001.2207
5962005.06.09 16:25modify1291.001.22201.22201.2207
5972005.06.09 16:25modify1291.001.22201.22181.2207
5982005.06.09 16:25modify1291.001.22201.22161.2207
5992005.06.09 16:25t/p1291.001.22071.22161.2207130.0019200.09
6002005.06.09 18:01buy1301.001.22210.00001.2234
6012005.06.09 18:44modify1301.001.22211.22211.2234
6022005.06.09 18:44modify1301.001.22211.22231.2234
6032005.06.09 18:45modify1301.001.22211.22231.2234
6042005.06.09 18:45modify1301.001.22211.22241.2234
6052005.06.09 18:45modify1301.001.22211.22251.2234
6062005.06.09 18:52modify1301.001.22211.22251.2234
6072005.06.09 18:52modify1301.001.22211.22261.2234
6082005.06.09 18:52t/p1301.001.22341.22261.2234130.0019330.09
6092005.06.09 20:44sell1311.001.22160.00001.2203
6102005.06.10 14:30modify1311.001.22161.22131.2203
6112005.06.10 14:30t/p1311.001.22031.22131.2203130.0019460.09
6122005.06.10 18:15buy1321.001.21310.00001.2144
6132005.06.14 02:42modify1321.001.21311.21331.2144
6142005.06.14 02:52modify1321.001.21311.21351.2144
6152005.06.14 02:58modify1321.001.21311.21351.2144
6162005.06.14 02:58modify1321.001.21311.21361.2144
6172005.06.14 02:58t/p1321.001.21441.21361.2144130.0019590.09
6182005.06.14 04:06sell1331.001.21230.00001.2110
6192005.06.14 07:37modify1331.001.21231.21221.2110
6202005.06.14 07:37modify1331.001.21231.21201.2110
6212005.06.14 07:38modify1331.001.21231.21191.2110
6222005.06.14 07:39modify1331.001.21231.21181.2110
6232005.06.14 07:42modify1331.001.21231.21181.2110
6242005.06.14 07:42t/p1331.001.21101.21181.2110130.0019720.09
6252005.06.14 08:52buy1341.001.21370.00001.2150
6262005.06.14 09:15modify1341.001.21371.21401.2150
6272005.06.14 09:15modify1341.001.21371.21411.2150
6282005.06.14 09:21s/l1341.001.21411.21411.215040.0019760.09
6292005.06.14 10:38sell1351.001.21270.00001.2114
6302005.06.14 11:55modify1351.001.21271.21271.2114
6312005.06.14 11:55modify1351.001.21271.21251.2114
6322005.06.14 11:55modify1351.001.21271.21231.2114
6332005.06.14 11:56modify1351.001.21271.21231.2114
6342005.06.14 11:57t/p1351.001.21141.21231.2114130.0019890.09
6352005.06.14 14:36buy1361.001.21340.00001.2147
6362005.06.14 14:46modify1361.001.21341.21361.2147
6372005.06.14 14:51modify1361.001.21341.21371.2147
6382005.06.14 14:51modify1361.001.21341.21381.2147
6392005.06.14 14:51t/p1361.001.21471.21381.2147130.0020020.09
6402005.06.14 15:06sell1371.001.21000.00001.2087
6412005.06.14 15:06modify1371.001.21001.20991.2087
6422005.06.14 15:06modify1371.001.21001.20971.2087
6432005.06.14 15:07modify1371.001.21001.20961.2087
6442005.06.14 15:10modify1371.001.21001.20961.2087
6452005.06.14 15:10t/p1371.001.20871.20961.2087130.0020150.09
6462005.06.14 15:10sell1381.001.20850.00001.2072
6472005.06.14 15:12modify1381.001.20851.20841.2072
6482005.06.14 15:13modify1381.001.20851.20831.2072
6492005.06.14 15:13modify1381.001.20851.20811.2072
6502005.06.14 15:13modify1381.001.20851.20801.2072
6512005.06.14 15:13t/p1381.001.20721.20801.2072130.0020280.09
6522005.06.14 15:13sell1391.001.20680.00001.2055
6532005.06.14 15:14modify1391.001.20681.20671.2055
6542005.06.14 15:14modify1391.001.20681.20661.2055
6552005.06.14 15:16s/l1391.001.20661.20661.205520.0020300.09
6562005.06.14 17:45buy1401.001.20500.00001.2063
6572005.06.15 09:53modify1401.001.20501.20511.2063
6582005.06.15 09:55modify1401.001.20501.20531.2063
6592005.06.15 09:55modify1401.001.20501.20531.2063
6602005.06.15 09:55modify1401.001.20501.20551.2063
6612005.06.15 09:55t/p1401.001.20631.20551.2063130.0020430.09
6622005.06.15 10:53sell1411.001.20430.00001.2030
6632005.06.15 14:37modify1411.001.20431.20421.2030
6642005.06.15 14:37modify1411.001.20431.20391.2030
6652005.06.15 14:37t/p1411.001.20301.20391.2030130.0020560.09
6662005.06.15 14:37sell1421.001.20260.00001.2013
6672005.06.24 06:04modify1421.001.20261.20251.2013
6682005.06.24 06:05modify1421.001.20261.20241.2013
6692005.06.24 06:05modify1421.001.20261.20221.2013
6702005.06.24 06:06modify1421.001.20261.20211.2013
6712005.06.24 06:06t/p1421.001.20131.20211.2013130.0020690.09
6722005.06.24 06:13buy1431.001.20300.00001.2043
6732005.06.24 06:30modify1431.001.20301.20311.2043
6742005.06.24 06:30modify1431.001.20301.20331.2043
6752005.06.24 06:30modify1431.001.20301.20341.2043
6762005.06.24 06:31s/l1431.001.20341.20341.204340.0020730.09
6772005.06.24 08:30sell1441.001.20300.00001.2017
6782005.06.29 16:20modify1441.001.20301.20291.2017
6792005.06.29 16:20modify1441.001.20301.20281.2017
6802005.06.29 16:21modify1441.001.20301.20261.2017
6812005.06.29 16:22modify1441.001.20301.20251.2017
6822005.06.29 16:22t/p1441.001.20171.20251.2017130.0020860.09
6832005.06.29 16:45buy1451.001.20510.00001.2064
6842005.06.29 16:47modify1451.001.20511.20521.2064
6852005.06.29 16:47modify1451.001.20511.20531.2064
6862005.06.29 16:47modify1451.001.20511.20541.2064
6872005.06.29 16:47modify1451.001.20511.20551.2064
6882005.06.29 16:48modify1451.001.20511.20551.2064
6892005.06.29 16:48modify1451.001.20511.20561.2064
6902005.06.29 16:48t/p1451.001.20641.20561.2064130.0020990.09
6912005.06.29 16:48buy1461.001.20680.00001.2081
6922005.06.29 17:03modify1461.001.20681.20691.2081
6932005.06.29 17:03modify1461.001.20681.20711.2081
6942005.06.29 17:03t/p1461.001.20811.20711.2081130.0021120.09
6952005.06.29 19:34sell1471.001.20800.00001.2067
6962005.06.29 21:18modify1471.001.20801.20801.2067
6972005.06.29 21:18modify1471.001.20801.20791.2067
6982005.06.29 21:41modify1471.001.20801.20781.2067
6992005.06.29 21:41modify1471.001.20801.20761.2067
7002005.06.29 21:41modify1471.001.20801.20751.2067
7012005.06.29 21:43t/p1471.001.20671.20751.2067130.0021250.09
7022005.06.29 23:15buy1481.001.20800.00001.2093
7032005.06.30 01:43modify1481.001.20801.20811.2093
7042005.06.30 01:44modify1481.001.20801.20821.2093
7052005.06.30 01:46modify1481.001.20801.20821.2093
7062005.06.30 01:56modify1481.001.20801.20831.2093
7072005.06.30 01:57modify1481.001.20801.20831.2093
7082005.06.30 01:57modify1481.001.20801.20851.2093
7092005.06.30 02:13modify1481.001.20801.20851.2093
7102005.06.30 02:13t/p1481.001.20931.20851.2093130.0021380.09
7112005.06.30 03:00sell1491.001.20770.00001.2064
7122005.06.30 09:39modify1491.001.20771.20761.2064
7132005.06.30 09:40modify1491.001.20771.20751.2064
7142005.06.30 09:40modify1491.001.20771.20741.2064
7152005.06.30 10:01s/l1491.001.20741.20741.206430.0021410.09
7162005.06.30 13:16buy1501.001.20670.00001.2080
7172005.06.30 13:44modify1501.001.20671.20671.2080
7182005.06.30 13:44modify1501.001.20671.20681.2080
7192005.06.30 13:44modify1501.001.20671.20701.2080
7202005.06.30 13:46modify1501.001.20671.20701.2080
7212005.06.30 13:46t/p1501.001.20801.20701.2080130.0021540.09
7222005.06.30 15:45sell1511.001.20750.00001.2062
7232005.06.30 20:24modify1511.001.20751.20741.2062
7242005.06.30 20:24modify1511.001.20751.20731.2062
7252005.06.30 20:30s/l1511.001.20731.20731.206220.0021560.09
7262005.06.30 21:15buy1521.001.20990.00001.2112
7272005.07.12 03:43modify1521.001.20991.20991.2112
7282005.07.12 03:43modify1521.001.20991.21011.2112
7292005.07.12 03:43modify1521.001.20991.21021.2112
7302005.07.12 03:43s/l1521.001.21021.21021.211230.0021590.09
7312005.07.12 07:45sell1531.001.21620.00001.2149
7322005.07.12 08:01modify1531.001.21621.21611.2149
7332005.07.12 08:03modify1531.001.21621.21611.2149
7342005.07.12 08:03modify1531.001.21621.21591.2149
7352005.07.12 08:03modify1531.001.21621.21581.2149
7362005.07.12 08:03t/p1531.001.21491.21581.2149130.0021720.09
7372005.07.12 09:30buy1541.001.21870.00001.2200
7382005.07.12 12:33modify1541.001.21871.21881.2200
7392005.07.12 12:34modify1541.001.21871.21891.2200
7402005.07.12 12:34modify1541.001.21871.21901.2200
7412005.07.12 12:38modify1541.001.21871.21911.2200
7422005.07.12 12:39s/l1541.001.21911.21911.220040.0021760.09
7432005.07.12 15:30buy1551.001.21870.00001.2200
7442005.07.12 15:57modify1551.001.21871.21881.2200
7452005.07.12 15:57modify1551.001.21871.21891.2200
7462005.07.12 15:58modify1551.001.21871.21891.2200
7472005.07.12 15:59modify1551.001.21871.21901.2200
7482005.07.12 16:04s/l1551.001.21901.21901.220030.0021790.09
7492005.07.12 18:30sell1561.001.21940.00001.2181
7502005.07.13 09:54modify1561.001.21941.21941.2181
7512005.07.13 09:54modify1561.001.21941.21931.2181
7522005.07.13 09:56modify1561.001.21941.21921.2181
7532005.07.13 09:57modify1561.001.21941.21911.2181
7542005.07.13 09:57modify1561.001.21941.21901.2181
7552005.07.13 09:57t/p1561.001.21811.21901.2181130.0021920.09
7562005.07.13 11:33buy1571.001.21870.00001.2200
7572005.07.21 03:05modify1571.001.21871.21881.2200
7582005.07.21 03:06s/l1571.001.21881.21881.220010.0121930.10
7592005.07.21 04:19sell1581.001.21750.00001.2162
7602005.07.21 04:49modify1581.001.21751.21731.2162
7612005.07.21 04:49modify1581.001.21751.21721.2162
7622005.07.21 04:51modify1581.001.21751.21711.2162
7632005.07.21 04:57modify1581.001.21751.21701.2162
7642005.07.21 04:57t/p1581.001.21621.21701.2162130.0022060.10
7652005.07.21 09:02buy1591.001.21720.00001.2185
7662005.07.21 13:07modify1591.001.21721.21731.2185
7672005.07.21 13:07modify1591.001.21721.21761.2185
7682005.07.21 13:07t/p1591.001.21851.21761.2185130.0022190.10
7692005.07.21 13:07buy1601.001.21880.00001.2201
7702005.07.21 13:25modify1601.001.21881.21881.2201
7712005.07.21 13:25modify1601.001.21881.21891.2201
7722005.07.21 13:27modify1601.001.21881.21901.2201
7732005.07.21 13:27t/p1601.001.22011.21901.2201130.0022320.10
7742005.07.21 13:27buy1611.001.22030.00001.2216
7752005.07.21 13:27modify1611.001.22031.22031.2216
7762005.07.21 13:27modify1611.001.22031.22061.2216
7772005.07.21 13:27t/p1611.001.22161.22061.2216130.0022450.10
7782005.07.21 13:27buy1621.001.22180.00001.2231
7792005.07.21 13:29modify1621.001.22181.22191.2231
7802005.07.21 13:29modify1621.001.22181.22211.2231
7812005.07.21 13:29modify1621.001.22181.22221.2231
7822005.07.21 13:29t/p1621.001.22311.22221.2231130.0022580.10
7832005.07.21 13:29buy1631.001.22340.00001.2247
7842005.07.21 13:30modify1631.001.22341.22361.2247
7852005.07.21 13:30modify1631.001.22341.22381.2247
7862005.07.21 13:30t/p1631.001.22471.22381.2247130.0022710.10
7872005.07.21 15:17sell1641.001.21830.00001.2170
7882005.07.21 15:27modify1641.001.21831.21821.2170
7892005.07.21 15:27modify1641.001.21831.21801.2170
7902005.07.21 15:27modify1641.001.21831.21791.2170
7912005.07.21 15:28modify1641.001.21831.21781.2170
7922005.07.21 15:29s/l1641.001.21781.21781.217050.0022760.10
7932005.07.21 15:29sell1651.001.21770.00001.2164
7942005.07.21 15:44modify1651.001.21771.21771.2164
7952005.07.21 15:44modify1651.001.21771.21761.2164
7962005.07.21 15:48modify1651.001.21771.21751.2164
7972005.07.21 15:49modify1651.001.21771.21741.2164
7982005.07.21 15:49modify1651.001.21771.21731.2164
7992005.07.21 15:49t/p1651.001.21641.21731.2164130.0022890.10
8002005.07.21 18:18buy1661.001.21380.00001.2151
8012005.07.21 18:32modify1661.001.21381.21411.2151
8022005.07.21 18:32modify1661.001.21381.21421.2151
8032005.07.21 18:32t/p1661.001.21511.21421.2151130.0023020.10
8042005.07.21 21:15sell1671.001.21660.00001.2153
8052005.07.21 21:20modify1671.001.21661.21641.2153
8062005.07.21 21:21modify1671.001.21661.21631.2153
8072005.07.21 21:25s/l1671.001.21631.21631.215329.9923050.09
8082005.07.21 21:25sell1681.001.21620.00001.2149
8092005.07.22 00:20modify1681.001.21621.21611.2149
8102005.07.22 00:20modify1681.001.21621.21601.2149
8112005.07.22 00:21modify1681.001.21621.21581.2149
8122005.07.22 00:21modify1681.001.21621.21571.2149
8132005.07.22 00:21t/p1681.001.21491.21571.2149130.0023180.09
8142005.07.22 03:30buy1691.001.21610.00001.2174
8152005.07.22 03:33modify1691.001.21611.21611.2174
8162005.07.22 03:34modify1691.001.21611.21621.2174
8172005.07.22 03:36modify1691.001.21611.21631.2174
8182005.07.22 04:00modify1691.001.21611.21651.2174
8192005.07.22 04:00t/p1691.001.21741.21651.2174130.0023310.09
8202005.07.22 06:15sell1701.001.21660.00001.2153
8212005.07.22 12:42modify1701.001.21661.21651.2153
8222005.07.22 12:44s/l1701.001.21651.21651.21539.9923320.08
8232005.07.22 15:30buy1711.001.21520.00001.2165
8242005.08.01 04:03modify1711.001.21521.21531.2165
8252005.08.01 04:03modify1711.001.21521.21551.2165
8262005.08.01 04:05s/l1711.001.21551.21551.216530.0023350.08
8272005.08.01 07:03sell1721.001.21830.00001.2170
8282005.08.01 08:29modify1721.001.21831.21821.2170
8292005.08.01 08:29modify1721.001.21831.21801.2170
8302005.08.01 08:29modify1721.001.21831.21781.2170
8312005.08.01 08:29t/p1721.001.21701.21781.2170130.0023480.08
8322005.08.01 10:12buy1731.001.21950.00001.2208
8332005.08.01 10:23modify1731.001.21951.21951.2208
8342005.08.01 10:23modify1731.001.21951.21961.2208
8352005.08.01 10:24modify1731.001.21951.21971.2208
8362005.08.01 10:24modify1731.001.21951.21981.2208
8372005.08.01 10:24modify1731.001.21951.21991.2208
8382005.08.01 10:25t/p1731.001.22081.21991.2208130.0023610.08
8392005.08.01 12:01sell1741.001.22050.00001.2192
8402005.08.01 17:10modify1741.001.22051.22031.2192
8412005.08.01 17:10modify1741.001.22051.22011.2192
8422005.08.01 17:10modify1741.001.22051.22001.2192
8432005.08.01 17:10t/p1741.001.21921.22001.2192130.0023740.08
8442005.08.01 19:02buy1751.001.22100.00001.2223
8452005.08.02 03:57modify1751.001.22101.22101.2223
8462005.08.02 03:57modify1751.001.22101.22111.2223
8472005.08.02 03:58modify1751.001.22101.22131.2223
8482005.08.02 04:37s/l1751.001.22131.22131.222330.0123770.09
8492005.08.02 05:15sell1761.001.22020.00001.2189
8502005.08.02 09:07modify1761.001.22021.22011.2189
8512005.08.02 09:07modify1761.001.22021.22001.2189
8522005.08.02 09:07modify1761.001.22021.21981.2189
8532005.08.02 09:07modify1761.001.22021.21971.2189
8542005.08.02 09:08modify1761.001.22021.21971.2189
8552005.08.02 09:14s/l1761.001.21971.21971.218949.9923820.08
8562005.08.02 09:48buy1771.001.22250.00001.2238
8572005.08.02 10:30modify1771.001.22251.22251.2238
8582005.08.02 10:35modify1771.001.22251.22261.2238
8592005.08.02 10:36modify1771.001.22251.22271.2238
8602005.08.02 10:36modify1771.001.22251.22281.2238
8612005.08.02 10:41s/l1771.001.22281.22281.223829.9923850.07
8622005.08.02 11:30sell1781.001.22110.00001.2198
8632005.08.02 16:03modify1781.001.22111.22111.2198
8642005.08.02 16:03modify1781.001.22111.22091.2198
8652005.08.02 16:03modify1781.001.22111.22081.2198
8662005.08.02 16:03modify1781.001.22111.22071.2198
8672005.08.02 16:03t/p1781.001.21981.22071.2198130.0023980.07
8682005.08.02 20:11buy1791.001.22010.00001.2214
8692005.08.03 09:51modify1791.001.22011.22011.2214
8702005.08.03 09:55modify1791.001.22011.22021.2214
8712005.08.03 10:04modify1791.001.22011.22021.2214
8722005.08.03 10:05modify1791.001.22011.22041.2214
8732005.08.03 10:07modify1791.001.22011.22041.2214
8742005.08.03 10:07modify1791.001.22011.22051.2214
8752005.08.03 10:07t/p1791.001.22141.22051.2214130.0024110.07
8762005.08.03 13:15sell1801.001.23010.00001.2288
8772005.08.17 08:26modify1801.001.23011.23011.2288
8782005.08.17 08:26modify1801.001.23011.23001.2288
8792005.08.17 08:29modify1801.001.23011.22991.2288
8802005.08.17 08:29modify1801.001.23011.22981.2288
8812005.08.17 08:30modify1801.001.23011.22981.2288
8822005.08.17 08:30modify1801.001.23011.22971.2288
8832005.08.17 08:30t/p1801.001.22881.22971.2288130.0024240.07
8842005.08.17 10:15buy1811.001.22920.00001.2305
8852005.08.17 12:48modify1811.001.22921.22931.2305
8862005.08.17 12:49modify1811.001.22921.22941.2305
8872005.08.17 12:49modify1811.001.22921.22951.2305
8882005.08.17 13:01modify1811.001.22921.22951.2305
8892005.08.17 13:01modify1811.001.22921.22961.2305
8902005.08.17 13:01modify1811.001.22921.22971.2305
8912005.08.17 13:02modify1811.001.22921.22971.2305
8922005.08.17 13:02t/p1811.001.23051.22971.2305130.0024370.07
8932005.08.17 16:03sell1821.001.22850.00001.2272
8942005.08.17 18:29modify1821.001.22851.22841.2272
8952005.08.17 18:29modify1821.001.22851.22831.2272
8962005.08.17 18:30modify1821.001.22851.22821.2272
8972005.08.17 18:30modify1821.001.22851.22811.2272
8982005.08.17 18:30t/p1821.001.22721.22811.2272130.0024500.07
8992005.08.17 21:45buy1831.001.22630.00001.2276
9002005.08.17 23:08modify1831.001.22631.22641.2276
9012005.08.17 23:27modify1831.001.22631.22651.2276
9022005.08.17 23:28modify1831.001.22631.22661.2276
9032005.08.17 23:49modify1831.001.22631.22671.2276
9042005.08.17 23:59t/p1831.001.22761.22671.2276130.0024630.07
9052005.08.18 01:33sell1841.001.22670.00001.2254
9062005.08.18 10:31modify1841.001.22671.22661.2254
9072005.08.18 10:31modify1841.001.22671.22651.2254
9082005.08.18 10:31modify1841.001.22671.22641.2254
9092005.08.18 10:34s/l1841.001.22641.22641.225430.0024660.07
9102005.08.18 17:15buy1851.001.21710.00001.2184
9112005.08.18 17:32modify1851.001.21711.21721.2184
9122005.08.18 17:33modify1851.001.21711.21721.2184
9132005.08.18 17:33modify1851.001.21711.21731.2184
9142005.08.18 17:34modify1851.001.21711.21741.2184
9152005.08.18 17:34modify1851.001.21711.21751.2184
9162005.08.18 17:36s/l1851.001.21751.21751.218440.0024700.07
9172005.08.19 03:15sell1861.001.21750.00001.2162
9182005.08.19 05:38modify1861.001.21751.21741.2162
9192005.08.19 06:03s/l1861.001.21741.21741.216210.0024710.07
9202005.08.19 07:50buy1871.001.21710.00001.2184
9212005.08.19 11:27modify1871.001.21711.21711.2184
9222005.08.19 11:27modify1871.001.21711.21721.2184
9232005.08.19 11:27modify1871.001.21711.21731.2184
9242005.08.19 11:27modify1871.001.21711.21741.2184
9252005.08.19 11:27modify1871.001.21711.21751.2184
9262005.08.19 11:27t/p1871.001.21841.21751.2184130.0024840.07
9272005.08.19 14:30sell1881.001.21690.00001.2156
9282005.08.19 15:21modify1881.001.21691.21691.2156
9292005.08.19 15:21modify1881.001.21691.21681.2156
9302005.08.19 15:21modify1881.001.21691.21671.2156
9312005.08.19 15:33s/l1881.001.21671.21671.215620.0124860.08
9322005.08.19 18:15buy1891.001.21560.00001.2169
9332005.08.19 18:51modify1891.001.21561.21581.2169
9342005.08.19 18:52modify1891.001.21561.21591.2169
9352005.08.19 18:52modify1891.001.21561.21601.2169
9362005.08.19 18:52t/p1891.001.21691.21601.2169130.0024990.08
9372005.08.19 21:27sell1901.001.21590.00001.2146
9382005.09.19 00:09modify1901.001.21591.21581.2146
9392005.09.19 00:14modify1901.001.21591.21581.2146
9402005.09.19 00:20s/l1901.001.21581.21581.21469.9925000.07
9412005.09.19 02:15buy1911.001.21730.00001.2186
9422005.09.20 08:30modify1911.001.21731.21751.2186
9432005.09.20 08:34s/l1911.001.21751.21751.218620.0125020.08
9442005.09.20 08:34buy1921.001.21760.00001.2189
9452005.09.20 18:03modify1921.001.21761.21771.2189
9462005.09.20 18:03modify1921.001.21761.21791.2189
9472005.09.20 18:11s/l1921.001.21791.21791.218929.9925050.07
9482005.09.20 19:00sell1931.001.21700.00001.2157
9492005.09.20 20:14modify1931.001.21701.21701.2157
9502005.09.20 20:15modify1931.001.21701.21681.2157
9512005.09.20 20:16modify1931.001.21701.21661.2157
9522005.09.20 20:16t/p1931.001.21571.21661.2157130.0025180.07
9532005.09.20 23:33buy1941.001.21200.00001.2133
9542005.09.21 02:31modify1941.001.21201.21201.2133
9552005.09.21 02:31modify1941.001.21201.21211.2133
9562005.09.21 02:37modify1941.001.21201.21231.2133
9572005.09.21 02:37modify1941.001.21201.21241.2133
9582005.09.21 02:37t/p1941.001.21331.21241.2133130.0025310.07
9592005.09.21 09:01sell1951.001.22010.00001.2188
9602005.09.21 09:29modify1951.001.22011.22001.2188
9612005.09.21 09:30modify1951.001.22011.22001.2188
9622005.09.21 09:47modify1951.001.22011.21991.2188
9632005.09.21 09:47modify1951.001.22011.21971.2188
9642005.09.21 09:47modify1951.001.22011.21961.2188
9652005.09.21 09:47t/p1951.001.21881.21961.2188130.0025440.07
9662005.09.21 10:37buy1961.001.22230.00001.2236
9672005.09.21 10:50modify1961.001.22231.22231.2236
9682005.09.21 10:50modify1961.001.22231.22241.2236
9692005.09.21 10:53s/l1961.001.22241.22241.223610.0025450.07
9702005.09.21 11:38sell1971.001.22120.00001.2199
9712005.09.21 11:41modify1971.001.22121.22121.2199
9722005.09.21 11:43modify1971.001.22121.22111.2199
9732005.09.21 11:43modify1971.001.22121.22101.2199
9742005.09.21 11:44modify1971.001.22121.22101.2199
9752005.09.21 11:47modify1971.001.22121.22091.2199
9762005.09.21 11:49t/p1971.001.21991.22091.2199130.0025580.07
9772005.09.21 13:56buy1981.001.22330.00001.2246
9782005.09.22 01:44modify1981.001.22331.22341.2246
9792005.09.22 01:44modify1981.001.22331.22361.2246
9802005.09.22 01:44t/p1981.001.22461.22361.2246130.0025710.07
9812005.09.22 03:13sell1991.001.22230.00001.2210
9822005.09.22 03:48modify1991.001.22231.22221.2210
9832005.09.22 03:51modify1991.001.22231.22221.2210
9842005.09.22 03:53modify1991.001.22231.22181.2210
9852005.09.22 03:53t/p1991.001.22101.22181.2210130.0025840.07
9862005.09.22 06:19buy2001.001.22100.00001.2223
9872005.09.22 08:02modify2001.001.22101.22101.2223
9882005.09.22 08:02modify2001.001.22101.22111.2223
9892005.09.22 08:02modify2001.001.22101.22121.2223
9902005.09.22 08:06s/l2001.001.22121.22121.222320.0125860.08
9912005.09.22 11:00sell2011.001.22140.00001.2201
9922005.09.22 12:03modify2011.001.22141.22141.2201
9932005.09.22 12:03modify2011.001.22141.22131.2201
9942005.09.22 12:03modify2011.001.22141.22121.2201
9952005.09.22 12:04modify2011.001.22141.22111.2201
9962005.09.22 12:04modify2011.001.22141.22101.2201
9972005.09.22 12:10s/l2011.001.22101.22101.220140.0025900.08
9982005.09.22 12:48buy2021.001.22220.00001.2235
9992005.09.22 13:25modify2021.001.22221.22231.2235
10002005.09.22 13:25modify2021.001.22221.22241.2235
10012005.09.22 13:26modify2021.001.22221.22241.2235
10022005.09.22 13:27modify2021.001.22221.22261.2235
10032005.09.22 13:33s/l2021.001.22261.22261.223540.0025940.08
10042005.09.22 14:39sell2031.001.22150.00001.2202
10052005.09.22 14:40modify2031.001.22151.22141.2202
10062005.09.22 14:40modify2031.001.22151.22131.2202
10072005.09.22 14:40modify2031.001.22151.22121.2202
10082005.09.22 14:46t/p2031.001.22021.22121.2202130.0026070.08
10092005.09.22 18:15buy2041.001.21560.00001.2169
10102005.09.23 11:00modify2041.001.21561.21571.2169
10112005.09.23 11:01s/l2041.001.21571.21571.21699.9926080.07
10122005.09.23 12:01sell2051.001.21160.00001.2103
10132005.09.23 13:07modify2051.001.21161.21161.2103
10142005.09.23 13:15s/l2051.001.21161.21161.21030.0026080.07
10152005.09.23 13:52buy2061.001.21190.00001.2132
10162005.10.06 15:52modify2061.001.21191.21191.2132
10172005.10.06 15:52modify2061.001.21191.21211.2132
10182005.10.06 15:52modify2061.001.21191.21221.2132
10192005.10.06 15:55s/l2061.001.21221.21221.213230.0026110.07
10202005.10.06 17:47sell2071.001.21310.00001.2118
10212005.10.07 14:30modify2071.001.21311.21311.2118
10222005.10.07 14:30modify2071.001.21311.21281.2118
10232005.10.07 14:30t/p2071.001.21181.21281.2118130.0026240.07
10242005.10.07 16:18buy2081.001.21340.00001.2147
10252005.10.10 09:12modify2081.001.21341.21341.2147
10262005.10.10 09:15modify2081.001.21341.21351.2147
10272005.10.10 09:16modify2081.001.21341.21361.2147
10282005.10.10 09:16modify2081.001.21341.21371.2147
10292005.10.10 09:17modify2081.001.21341.21381.2147
10302005.10.10 09:24modify2081.001.21341.21391.2147
10312005.10.10 09:38s/l2081.001.21391.21391.214750.0026290.07
10322005.10.10 11:00sell2091.001.21370.00001.2124
10332005.10.10 11:23modify2091.001.21371.21361.2124
10342005.10.10 11:23modify2091.001.21371.21351.2124
10352005.10.10 11:23modify2091.001.21371.21341.2124
10362005.10.10 11:28modify2091.001.21371.21331.2124
10372005.10.10 11:28t/p2091.001.21241.21331.2124130.0026420.07
10382005.10.10 17:28buy2101.001.20580.00001.2071
10392005.10.10 21:40modify2101.001.20581.20591.2071
10402005.10.10 21:45modify2101.001.20581.20591.2071
10412005.10.10 21:46modify2101.001.20581.20621.2071
10422005.10.10 22:38t/p2101.001.20711.20621.2071130.0026550.07
10432005.10.11 00:26sell2111.001.20590.00001.2046
10442005.10.11 00:56modify2111.001.20591.20581.2046
10452005.10.11 00:56modify2111.001.20591.20571.2046
10462005.10.11 00:58modify2111.001.20591.20571.2046
10472005.10.11 00:59modify2111.001.20591.20551.2046
10482005.10.11 01:39t/p2111.001.20461.20551.2046130.0026680.07
10492005.10.11 04:45buy2121.001.20350.00001.2048
10502005.10.11 10:40modify2121.001.20351.20351.2048
10512005.10.11 10:40modify2121.001.20351.20361.2048
10522005.10.11 10:49s/l2121.001.20361.20361.20489.9926690.06
10532005.10.11 12:22sell2131.001.20240.00001.2011
10542005.10.11 14:17modify2131.001.20241.20231.2011
10552005.10.11 14:17modify2131.001.20241.20221.2011
10562005.10.11 14:17modify2131.001.20241.20211.2011
10572005.10.11 14:17modify2131.001.20241.20201.2011
10582005.10.11 14:24s/l2131.001.20201.20201.201140.0026730.06
10592005.10.11 17:15buy2141.001.20110.00001.2024
10602005.10.12 13:31modify2141.001.20111.20121.2024
10612005.10.12 13:31modify2141.001.20111.20131.2024
10622005.10.12 13:39s/l2141.001.20131.20131.202420.0026750.06
10632005.10.12 14:45sell2151.001.20000.00001.1987
10642005.10.13 03:10modify2151.001.20001.19981.1987
10652005.10.13 03:10modify2151.001.20001.19961.1987
10662005.10.13 03:15t/p2151.001.19871.19961.1987130.0026880.06
10672005.10.13 05:30buy2161.001.19910.00001.2004
10682005.10.13 08:51modify2161.001.19911.19931.2004
10692005.10.13 08:51modify2161.001.19911.19941.2004
10702005.10.13 09:08s/l2161.001.19941.19941.200430.0026910.06
10712005.10.13 09:57sell2171.001.19730.00001.1960
10722005.10.13 14:35modify2171.001.19731.19721.1960
10732005.10.13 14:35modify2171.001.19731.19711.1960
10742005.10.13 14:35modify2171.001.19731.19701.1960
10752005.10.13 14:35modify2171.001.19731.19691.1960
10762005.10.13 14:37t/p2171.001.19601.19691.1960130.0027040.06
10772005.10.13 14:37sell2181.001.19580.00001.1945
10782005.10.13 14:51modify2181.001.19581.19571.1945
10792005.10.13 14:51modify2181.001.19581.19551.1945
10802005.10.13 14:51modify2181.001.19581.19541.1945
10812005.10.13 14:52t/p2181.001.19451.19541.1945130.0027170.06
10822005.10.13 17:15buy2191.001.19420.00001.1955
10832005.10.13 18:29modify2191.001.19421.19451.1955
10842005.10.13 18:29t/p2191.001.19551.19451.1955130.0027300.06
10852005.10.13 22:49sell2201.001.20220.00001.2009
10862005.10.14 01:00modify2201.001.20221.20211.2009
10872005.10.14 01:20modify2201.001.20221.20201.2009
10882005.10.14 01:33s/l2201.001.20201.20201.200920.0127320.07
10892005.10.14 04:20buy2211.001.20150.00001.2028
10902005.10.14 04:37modify2211.001.20151.20161.2028
10912005.10.14 04:38modify2211.001.20151.20171.2028
10922005.10.14 04:45modify2211.001.20151.20181.2028
10932005.10.14 04:45modify2211.001.20151.20191.2028
10942005.10.14 05:00s/l2211.001.20191.20191.202840.0027360.07
10952005.10.14 07:16sell2221.001.20310.00001.2018
10962005.10.14 07:41modify2221.001.20311.20301.2018
10972005.10.14 07:48modify2221.001.20311.20291.2018
10982005.10.14 07:52modify2221.001.20311.20281.2018
10992005.10.14 07:58t/p2221.001.20181.20281.2018130.0027490.07
11002005.10.14 14:15buy2231.001.19990.00001.2012
11012005.10.14 14:32modify2231.001.19991.19991.2012
11022005.10.14 14:33modify2231.001.19991.20021.2012
11032005.10.14 14:33t/p2231.001.20121.20021.2012130.0027620.07
11042005.10.14 19:15sell2241.001.20820.00001.2069
11052005.10.14 19:18modify2241.001.20821.20801.2069
11062005.10.14 19:18modify2241.001.20821.20791.2069
11072005.10.14 19:18modify2241.001.20821.20781.2069
11082005.10.14 19:19modify2241.001.20821.20771.2069
11092005.10.14 19:20t/p2241.001.20691.20771.2069130.0027750.07
11102005.10.14 19:20sell2251.001.20660.00001.2053
11112005.10.17 10:54modify2251.001.20661.20651.2053
11122005.10.17 10:57modify2251.001.20661.20651.2053
11132005.10.17 10:57modify2251.001.20661.20641.2053
11142005.10.17 10:57modify2251.001.20661.20631.2053
11152005.10.17 10:57modify2251.001.20661.20621.2053
11162005.10.17 10:57modify2251.001.20661.20611.2053
11172005.10.17 11:01s/l2251.001.20611.20611.205349.9927800.06
11182005.10.17 13:30buy2261.001.20390.00001.2052
11192005.10.17 18:02modify2261.001.20391.20391.2052
11202005.10.17 18:02modify2261.001.20391.20411.2052
11212005.10.17 18:02modify2261.001.20391.20421.2052
11222005.10.17 18:04modify2261.001.20391.20431.2052
11232005.10.17 18:05modify2261.001.20391.20431.2052
11242005.10.17 18:06t/p2261.001.20521.20431.2052130.0027930.06
11252005.10.17 20:00sell2271.001.20340.00001.2021
11262005.10.17 21:56modify2271.001.20341.20341.2021
11272005.10.17 21:57modify2271.001.20341.20341.2021
11282005.10.17 22:00modify2271.001.20341.20311.2021
11292005.10.17 22:05t/p2271.001.20211.20311.2021130.0028060.06
11302005.10.18 03:15buy2281.001.20040.00001.2017
11312005.10.20 21:26modify2281.001.20041.20081.2017
11322005.10.20 21:31modify2281.001.20041.20081.2017
11332005.10.20 21:37s/l2281.001.20081.20081.201740.0028100.06
11342005.10.20 23:35sell2291.001.20140.00001.2001
11352005.10.21 13:56modify2291.001.20141.20141.2001
11362005.10.21 13:56modify2291.001.20141.20121.2001
11372005.10.21 13:56modify2291.001.20141.20101.2001
11382005.10.21 14:14s/l2291.001.20101.20101.200140.0028140.06
11392005.10.21 14:38buy2301.001.20210.00001.2034
11402005.10.21 14:53modify2301.001.20211.20211.2034
11412005.10.21 14:55modify2301.001.20211.20211.2034
11422005.10.21 14:59modify2301.001.20211.20221.2034
11432005.10.21 15:00modify2301.001.20211.20221.2034
11442005.10.21 15:12modify2301.001.20211.20241.2034
11452005.10.21 15:12modify2301.001.20211.20241.2034
11462005.10.21 15:12modify2301.001.20211.20251.2034
11472005.10.21 15:12t/p2301.001.20341.20251.2034130.0028270.06
11482005.10.21 16:46sell2311.001.20140.00001.2001
11492005.10.21 17:16modify2311.001.20141.20141.2001
11502005.10.21 17:16modify2311.001.20141.20121.2001
11512005.10.21 17:16modify2311.001.20141.20111.2001
11522005.10.21 17:16modify2311.001.20141.20101.2001
11532005.10.21 17:17t/p2311.001.20011.20101.2001130.0028400.06
11542005.10.21 20:30buy2321.001.19420.00001.1955
11552005.10.21 21:10modify2321.001.19421.19441.1955
11562005.10.21 21:10modify2321.001.19421.19451.1955
11572005.10.21 21:12modify2321.001.19421.19461.1955
11582005.10.21 21:13t/p2321.001.19551.19461.1955130.0028530.06
11592005.10.24 01:45sell2331.001.19310.00001.1918
11602005.11.04 14:29modify2331.001.19311.19301.1918
11612005.11.04 14:30s/l2331.001.19301.19301.191810.0028540.06
11622005.11.04 14:32buy2341.001.19580.00001.1971
11632005.11.04 14:42modify2341.001.19581.19591.1971
11642005.11.04 14:44s/l2341.001.19591.19591.197110.0028550.06
11652005.11.04 14:44buy2351.001.19610.00001.1974
11662005.11.04 14:45modify2351.001.19611.19611.1974
11672005.11.04 14:46modify2351.001.19611.19621.1974
11682005.11.04 14:46modify2351.001.19611.19631.1974
11692005.11.04 14:46modify2351.001.19611.19641.1974
11702005.11.04 14:46modify2351.001.19611.19651.1974
11712005.11.04 14:49modify2351.001.19611.19651.1974
11722005.11.04 14:49t/p2351.001.19741.19651.1974130.0028680.06
11732005.11.04 15:45sell2361.001.19330.00001.1920
11742005.11.04 15:58modify2361.001.19331.19331.1920
11752005.11.04 15:59modify2361.001.19331.19321.1920
11762005.11.04 15:59modify2361.001.19331.19301.1920
11772005.11.04 15:59modify2361.001.19331.19291.1920
11782005.11.04 15:59t/p2361.001.19201.19291.1920130.0028810.06
11792005.11.04 15:59sell2371.001.19180.00001.1905
11802005.11.04 16:01modify2371.001.19181.19171.1905
11812005.11.04 16:01modify2371.001.19181.19161.1905
11822005.11.04 16:01modify2371.001.19181.19151.1905
11832005.11.04 16:05s/l2371.001.19151.19151.190530.0028840.06
11842005.11.04 19:01buy2381.001.18220.00001.1835
11852005.11.07 10:12modify2381.001.18221.18221.1835
11862005.11.07 10:16s/l2381.001.18221.18221.18350.0028840.06
11872005.11.07 12:51sell2391.001.18160.00001.1803
11882005.11.07 14:28modify2391.001.18161.18141.1803
11892005.11.07 14:33modify2391.001.18161.18141.1803
11902005.11.07 14:35modify2391.001.18161.18131.1803
11912005.11.07 14:40modify2391.001.18161.18121.1803
11922005.11.07 14:40t/p2391.001.18031.18121.1803130.0028970.06
11932005.11.07 16:37buy2401.001.18120.00001.1825
11942005.11.21 10:09modify2401.001.18121.18131.1825
11952005.11.21 10:09modify2401.001.18121.18141.1825
11962005.11.21 10:10modify2401.001.18121.18161.1825
11972005.11.21 10:10t/p2401.001.18251.18161.1825130.0029100.06
11982005.11.21 11:46sell2411.001.18110.00001.1798
11992005.11.21 16:08modify2411.001.18111.18111.1798
12002005.11.21 16:08modify2411.001.18111.18101.1798
12012005.11.21 16:08modify2411.001.18111.18091.1798
12022005.11.21 16:08modify2411.001.18111.18081.1798
12032005.11.21 16:08t/p2411.001.17981.18081.1798130.0029230.06
12042005.11.21 16:08sell2421.001.17960.00001.1783
12052005.11.21 16:09modify2421.001.17961.17941.1783
12062005.11.21 16:09modify2421.001.17961.17931.1783
12072005.11.21 16:09t/p2421.001.17831.17931.1783130.0029360.06
12082005.11.21 16:09sell2431.001.17810.00001.1768
12092005.11.21 16:12modify2431.001.17811.17801.1768
12102005.11.21 16:12modify2431.001.17811.17791.1768
12112005.11.21 16:12modify2431.001.17811.17771.1768
12122005.11.21 16:12modify2431.001.17811.17761.1768
12132005.11.21 16:12t/p2431.001.17681.17761.1768130.0029490.06
12142005.11.21 16:12sell2441.001.17640.00001.1751
12152005.11.21 16:13modify2441.001.17641.17631.1751
12162005.11.21 16:13modify2441.001.17641.17611.1751
12172005.11.21 16:13modify2441.001.17641.17591.1751
12182005.11.21 16:13t/p2441.001.17511.17591.1751130.0029620.06
12192005.11.21 16:13sell2451.001.17470.00001.1734
12202005.11.21 16:59modify2451.001.17471.17461.1734
12212005.11.21 17:06s/l2451.001.17461.17461.173410.0029630.06
12222005.11.21 19:01buy2461.001.17350.00001.1748
12232005.11.22 18:01modify2461.001.17351.17361.1748
12242005.11.22 18:01modify2461.001.17351.17381.1748
12252005.11.22 18:03modify2461.001.17351.17391.1748
12262005.11.22 18:04t/p2461.001.17481.17391.1748130.0029760.06
12272005.11.22 19:33sell2471.001.17260.00001.1713
12282005.11.25 18:04modify2471.001.17261.17251.1713
12292005.11.25 18:05modify2471.001.17261.17241.1713
12302005.11.25 18:05modify2471.001.17261.17221.1713
12312005.11.25 18:06t/p2471.001.17131.17221.1713130.0029890.06
12322005.11.25 19:49buy2481.001.17170.00001.1730
12332005.11.25 21:24modify2481.001.17171.17171.1730
12342005.11.25 21:26modify2481.001.17171.17181.1730
12352005.11.25 21:27modify2481.001.17171.17181.1730
12362005.11.25 22:34modify2481.001.17171.17211.1730
12372005.11.25 22:55s/l2481.001.17211.17211.173040.0029930.06
12382005.11.28 00:15sell2491.001.17060.00001.1693
12392005.11.28 01:34modify2491.001.17061.17061.1693
12402005.11.28 01:34modify2491.001.17061.17051.1693
12412005.11.28 01:35modify2491.001.17061.17041.1693
12422005.11.28 01:35t/p2491.001.16931.17041.1693130.0030060.06
12432005.11.28 03:14buy2501.001.17010.00001.1714
12442005.11.28 11:03modify2501.001.17011.17011.1714
12452005.11.28 11:03modify2501.001.17011.17031.1714
12462005.11.28 11:08modify2501.001.17011.17031.1714
12472005.11.28 11:09modify2501.001.17011.17041.1714
12482005.11.28 11:09t/p2501.001.17141.17041.1714130.0030190.06
12492005.11.28 14:45sell2511.001.17090.00001.1696
12502005.12.01 16:13modify2511.001.17091.17091.1696
12512005.12.01 16:13modify2511.001.17091.17081.1696
12522005.12.01 16:13modify2511.001.17091.17071.1696
12532005.12.01 16:28s/l2511.001.17071.17071.169620.0030210.06
12542005.12.01 17:00buy2521.001.17110.00001.1724
12552005.12.01 19:36modify2521.001.17111.17121.1724
12562005.12.01 19:36modify2521.001.17111.17131.1724
12572005.12.01 19:36modify2521.001.17111.17141.1724
12582005.12.01 19:36modify2521.001.17111.17151.1724
12592005.12.01 19:36t/p2521.001.17241.17151.1724130.0030340.06
12602005.12.01 22:33sell2531.001.17290.00001.1716
12612005.12.02 02:52modify2531.001.17291.17281.1716
12622005.12.02 02:54s/l2531.001.17281.17281.171610.0030350.06
12632005.12.02 04:45buy2541.001.17290.00001.1742
12642005.12.02 14:55modify2541.001.17291.17311.1742
12652005.12.02 14:55modify2541.001.17291.17331.1742
12662005.12.02 14:56modify2541.001.17291.17341.1742
12672005.12.02 14:56t/p2541.001.17421.17341.1742130.0030480.06
12682005.12.02 15:52sell2551.001.16860.00001.1673
12692005.12.02 15:53modify2551.001.16861.16851.1673
12702005.12.02 15:53modify2551.001.16861.16831.1673
12712005.12.02 15:53modify2551.001.16861.16821.1673
12722005.12.02 15:53t/p2551.001.16731.16821.1673130.0030610.06
12732005.12.02 15:53sell2561.001.16700.00001.1657
12742005.12.02 15:57modify2561.001.16701.16701.1657
12752005.12.02 15:59modify2561.001.16701.16691.1657
12762005.12.02 16:01s/l2561.001.16691.16691.165710.0130620.07
12772005.12.02 16:46buy2571.001.17130.00001.1726
12782005.12.02 19:16modify2571.001.17131.17151.1726
12792005.12.02 19:16modify2571.001.17131.17171.1726
12802005.12.02 19:16t/p2571.001.17261.17171.1726130.0030750.07
12812005.12.02 20:30sell2581.001.17050.00001.1692
12822005.12.05 00:09modify2581.001.17051.17031.1692
12832005.12.05 00:14modify2581.001.17051.17021.1692
12842005.12.05 00:22s/l2581.001.17021.17021.169230.0030780.07
12852005.12.05 01:15buy2591.001.17180.00001.1731
12862005.12.05 12:11modify2591.001.17181.17191.1731
12872005.12.05 12:12modify2591.001.17181.17201.1731
12882005.12.05 12:12modify2591.001.17181.17211.1731
12892005.12.05 12:12modify2591.001.17181.17221.1731
12902005.12.05 12:12t/p2591.001.17311.17221.1731130.0030910.07
12912005.12.05 15:30sell2601.001.17600.00001.1747
12922005.12.05 16:46modify2601.001.17601.17591.1747
12932005.12.05 16:46modify2601.001.17601.17581.1747
12942005.12.05 16:46modify2601.001.17601.17561.1747
12952005.12.05 16:46modify2601.001.17601.17551.1747
12962005.12.05 16:48t/p2601.001.17471.17551.1747130.0031040.07
12972005.12.05 18:00buy2611.001.17860.00001.1799
12982005.12.05 18:10modify2611.001.17861.17871.1799
12992005.12.05 18:12s/l2611.001.17871.17871.179910.0031050.07
13002005.12.05 18:12buy2621.001.17880.00001.1801
13012005.12.05 18:13modify2621.001.17881.17901.1801
13022005.12.05 18:13s/l2621.001.17901.17901.180120.0031070.07
13032005.12.05 18:13buy2631.001.17900.00001.1803
13042005.12.05 18:32modify2631.001.17901.17901.1803
13052005.12.05 18:32modify2631.001.17901.17921.1803
13062005.12.05 18:34modify2631.001.17901.17931.1803
13072005.12.05 18:34modify2631.001.17901.17941.1803
13082005.12.05 18:35t/p2631.001.18031.17941.1803130.0031200.07
13092005.12.05 20:00sell2641.001.17950.00001.1782
13102005.12.05 22:08modify2641.001.17951.17941.1782
13112005.12.05 22:10modify2641.001.17951.17931.1782
13122005.12.05 22:10modify2641.001.17951.17911.1782
13132005.12.05 22:50s/l2641.001.17911.17911.178240.0031240.07
13142005.12.06 05:32buy2651.001.17870.00001.1800
13152005.12.06 15:11modify2651.001.17871.17881.1800
13162005.12.06 15:11modify2651.001.17871.17901.1800
13172005.12.06 15:12modify2651.001.17871.17911.1800
13182005.12.06 15:12modify2651.001.17871.17921.1800
13192005.12.06 15:12t/p2651.001.18001.17921.1800130.0031370.07
13202005.12.06 15:29sell2661.001.17630.00001.1750
13212005.12.07 08:24modify2661.001.17631.17611.1750
13222005.12.07 08:24modify2661.001.17631.17601.1750
13232005.12.07 08:24modify2661.001.17631.17581.1750
13242005.12.07 08:24t/p2661.001.17501.17581.1750130.0031500.07
13252005.12.07 09:30buy2671.001.17640.00001.1777
13262005.12.08 09:32modify2671.001.17641.17641.1777
13272005.12.08 09:32modify2671.001.17641.17651.1777
13282005.12.08 09:33modify2671.001.17641.17651.1777
13292005.12.08 09:33modify2671.001.17641.17671.1777
13302005.12.08 09:33t/p2671.001.17771.17671.1777130.0031630.07
13312005.12.08 11:30sell2681.001.17610.00001.1748
13322006.03.01 00:59close at stop2681.001.19470.00001.1748-1860.0029770.07