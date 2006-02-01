|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2005.06.24 04:45 - 2006.03.07 21:30 (2006.02.01 - 2006.02.28)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Confirm=0; K=2; D=2; SL=1; lots=0.1; TakeProfit=100; StopLoss=100; UseTrail=false; TrailingAct=6; TrailingStep=6; UseTimeFilter=true; BeginHour=8; EndHour=18;
|Bars in test
|16399
|Ticks modelled
|877636
|Modelling quality
|26.89%
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|945.00
|Gross profit
|1462.00
|Gross loss
|-517.00
|Profit factor
|2.83
|Expected payoff
|3.44
|Absolute drawdown
|26.00
|Maximal drawdown (%)
|100.00 (7.2%)
|Total trades
|275
|Short positions (won %)
|0 (0.00%)
|Long positions (won %)
|275 (80.00%)
|Profit trades (% of total)
|220 (80.00%)
|Loss trades (% of total)
|55 (20.00%)
|Largest
|profit trade
|30.00
|loss trade
|-100.00
|Average
|profit trade
|6.65
|loss trade
|-9.40
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|14 (69.00)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-24.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|98.00 (8)
|consecutive loss (count of losses)
|-100.00 (1)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.02.01 08:00
|buy
|1
|0.10
|1.2140
|1.2040
|1.2240
|2
|2006.02.01 08:26
|close
|1
|0.10
|1.2145
|1.2040
|1.2240
|5.00
|1005.00
|3
|2006.02.01 08:50
|buy
|2
|0.10
|1.2140
|1.2040
|1.2240
|4
|2006.02.01 10:00
|close
|2
|0.10
|1.2127
|1.2040
|1.2240
|-13.00
|992.00
|5
|2006.02.01 10:18
|buy
|3
|0.10
|1.2124
|1.2024
|1.2224
|6
|2006.02.01 10:34
|close
|3
|0.10
|1.2129
|1.2024
|1.2224
|5.00
|997.00
|7
|2006.02.01 10:45
|buy
|4
|0.10
|1.2125
|1.2025
|1.2225
|8
|2006.02.01 11:21
|close
|4
|0.10
|1.2114
|1.2025
|1.2225
|-11.00
|986.00
|9
|2006.02.01 11:31
|buy
|5
|0.10
|1.2102
|1.2002
|1.2202
|10
|2006.02.01 11:51
|close
|5
|0.10
|1.2104
|1.2002
|1.2202
|2.00
|988.00
|11
|2006.02.01 12:31
|buy
|6
|0.10
|1.2106
|1.2006
|1.2206
|12
|2006.02.01 12:46
|close
|6
|0.10
|1.2108
|1.2006
|1.2206
|2.00
|990.00
|13
|2006.02.01 13:12
|buy
|7
|0.10
|1.2102
|1.2002
|1.2202
|14
|2006.02.01 13:49
|close
|7
|0.10
|1.2093
|1.2002
|1.2202
|-9.00
|981.00
|15
|2006.02.01 13:54
|buy
|8
|0.10
|1.2083
|1.1983
|1.2183
|16
|2006.02.01 14:04
|close
|8
|0.10
|1.2094
|1.1983
|1.2183
|11.00
|992.00
|17
|2006.02.01 15:39
|buy
|9
|0.10
|1.2105
|1.2005
|1.2205
|18
|2006.02.01 17:45
|close
|9
|0.10
|1.2087
|1.2005
|1.2205
|-18.00
|974.00
|19
|2006.02.01 18:09
|buy
|10
|0.10
|1.2076
|1.1976
|1.2176
|20
|2006.02.01 18:30
|close
|10
|0.10
|1.2082
|1.1976
|1.2176
|6.00
|980.00
|21
|2006.02.01 18:54
|buy
|11
|0.10
|1.2076
|1.1976
|1.2176
|22
|2006.02.01 19:00
|close
|11
|0.10
|1.2081
|1.1976
|1.2176
|5.00
|985.00
|23
|2006.02.02 08:16
|buy
|12
|0.10
|1.2061
|1.1961
|1.2161
|24
|2006.02.02 09:03
|close
|12
|0.10
|1.2057
|1.1961
|1.2161
|-4.00
|981.00
|25
|2006.02.02 09:56
|buy
|13
|0.10
|1.2059
|1.1959
|1.2159
|26
|2006.02.02 10:02
|close
|13
|0.10
|1.2071
|1.1959
|1.2159
|12.00
|993.00
|27
|2006.02.02 10:24
|buy
|14
|0.10
|1.2067
|1.1967
|1.2167
|28
|2006.02.02 10:31
|close
|14
|0.10
|1.2070
|1.1967
|1.2167
|3.00
|996.00
|29
|2006.02.02 11:08
|buy
|15
|0.10
|1.2068
|1.1968
|1.2168
|30
|2006.02.02 12:00
|close
|15
|0.10
|1.2063
|1.1968
|1.2168
|-5.00
|991.00
|31
|2006.02.02 12:51
|buy
|16
|0.10
|1.2067
|1.1967
|1.2167
|32
|2006.02.02 13:02
|close
|16
|0.10
|1.2074
|1.1967
|1.2167
|7.00
|998.00
|33
|2006.02.02 13:07
|buy
|17
|0.10
|1.2064
|1.1964
|1.2164
|34
|2006.02.02 13:14
|close
|17
|0.10
|1.2075
|1.1964
|1.2164
|11.00
|1009.00
|35
|2006.02.02 13:35
|buy
|18
|0.10
|1.2063
|1.1963
|1.2163
|36
|2006.02.02 13:43
|close
|18
|0.10
|1.2075
|1.1963
|1.2163
|12.00
|1021.00
|37
|2006.02.02 13:48
|buy
|19
|0.10
|1.2061
|1.1961
|1.2161
|38
|2006.02.02 14:15
|close
|19
|0.10
|1.2058
|1.1961
|1.2161
|-3.00
|1018.00
|39
|2006.02.02 14:48
|buy
|20
|0.10
|1.2056
|1.1956
|1.2156
|40
|2006.02.02 14:57
|close
|20
|0.10
|1.2061
|1.1956
|1.2156
|5.00
|1023.00
|41
|2006.02.02 15:48
|buy
|21
|0.10
|1.2088
|1.1988
|1.2188
|42
|2006.02.02 15:59
|close
|21
|0.10
|1.2098
|1.1988
|1.2188
|10.00
|1033.00
|43
|2006.02.02 16:03
|buy
|22
|0.10
|1.2088
|1.1988
|1.2188
|44
|2006.02.02 16:22
|close
|22
|0.10
|1.2096
|1.1988
|1.2188
|8.00
|1041.00
|45
|2006.02.02 16:46
|buy
|23
|0.10
|1.2095
|1.1995
|1.2195
|46
|2006.02.02 17:39
|close
|23
|0.10
|1.2100
|1.1995
|1.2195
|5.00
|1046.00
|47
|2006.02.02 17:45
|buy
|24
|0.10
|1.2098
|1.1998
|1.2198
|48
|2006.02.02 17:50
|close
|24
|0.10
|1.2102
|1.1998
|1.2198
|4.00
|1050.00
|49
|2006.02.02 18:15
|buy
|25
|0.10
|1.2094
|1.1994
|1.2194
|50
|2006.02.02 18:55
|close
|25
|0.10
|1.2098
|1.1994
|1.2194
|4.00
|1054.00
|51
|2006.02.03 08:29
|buy
|26
|0.10
|1.2077
|1.1977
|1.2177
|52
|2006.02.03 09:19
|close
|26
|0.10
|1.2079
|1.1977
|1.2177
|2.00
|1056.00
|53
|2006.02.03 09:27
|buy
|27
|0.10
|1.2073
|1.1973
|1.2173
|54
|2006.02.03 09:49
|close
|27
|0.10
|1.2077
|1.1973
|1.2173
|4.00
|1060.00
|55
|2006.02.03 09:56
|buy
|28
|0.10
|1.2073
|1.1973
|1.2173
|56
|2006.02.03 10:17
|close
|28
|0.10
|1.2077
|1.1973
|1.2173
|4.00
|1064.00
|57
|2006.02.03 10:41
|buy
|29
|0.10
|1.2073
|1.1973
|1.2173
|58
|2006.02.03 10:47
|close
|29
|0.10
|1.2081
|1.1973
|1.2173
|8.00
|1072.00
|59
|2006.02.03 10:55
|buy
|30
|0.10
|1.2071
|1.1971
|1.2171
|60
|2006.02.03 11:31
|close
|30
|0.10
|1.2068
|1.1971
|1.2171
|-3.00
|1069.00
|61
|2006.02.03 12:00
|buy
|31
|0.10
|1.2067
|1.1967
|1.2167
|62
|2006.02.03 12:15
|close
|31
|0.10
|1.2069
|1.1967
|1.2167
|2.00
|1071.00
|63
|2006.02.03 12:43
|buy
|32
|0.10
|1.2065
|1.1965
|1.2165
|64
|2006.02.03 13:00
|close
|32
|0.10
|1.2071
|1.1965
|1.2165
|6.00
|1077.00
|65
|2006.02.03 13:12
|buy
|33
|0.10
|1.2062
|1.1962
|1.2162
|66
|2006.02.03 13:30
|close
|33
|0.10
|1.2070
|1.1962
|1.2162
|8.00
|1085.00
|67
|2006.02.03 13:36
|buy
|34
|0.10
|1.2050
|1.1950
|1.2150
|68
|2006.02.03 14:33
|close
|34
|0.10
|1.1994
|1.1950
|1.2150
|-56.00
|1029.00
|69
|2006.02.03 15:00
|buy
|35
|0.10
|1.1982
|1.1882
|1.2082
|70
|2006.02.03 15:03
|close
|35
|0.10
|1.2008
|1.1882
|1.2082
|26.00
|1055.00
|71
|2006.02.03 15:14
|buy
|36
|0.10
|1.1981
|1.1881
|1.2081
|72
|2006.02.03 15:48
|close
|36
|0.10
|1.2006
|1.1881
|1.2081
|25.00
|1080.00
|73
|2006.02.03 17:02
|buy
|37
|0.10
|1.2021
|1.1921
|1.2121
|74
|2006.02.03 18:15
|close
|37
|0.10
|1.2017
|1.1921
|1.2121
|-4.00
|1076.00
|75
|2006.02.06 08:43
|buy
|38
|0.10
|1.1998
|1.1898
|1.2098
|76
|2006.02.06 09:16
|close
|38
|0.10
|1.1990
|1.1898
|1.2098
|-8.00
|1068.00
|77
|2006.02.06 09:44
|buy
|39
|0.10
|1.1988
|1.1888
|1.2088
|78
|2006.02.06 10:02
|close
|39
|0.10
|1.1993
|1.1888
|1.2088
|5.00
|1073.00
|79
|2006.02.06 10:14
|buy
|40
|0.10
|1.1987
|1.1887
|1.2087
|80
|2006.02.06 10:15
|close
|40
|0.10
|1.1994
|1.1887
|1.2087
|7.00
|1080.00
|81
|2006.02.06 10:50
|buy
|41
|0.10
|1.1998
|1.1898
|1.2098
|82
|2006.02.06 11:45
|close
|41
|0.10
|1.1983
|1.1898
|1.2098
|-15.00
|1065.00
|83
|2006.02.06 12:30
|buy
|42
|0.10
|1.1978
|1.1878
|1.2078
|84
|2006.02.06 12:45
|close
|42
|0.10
|1.1987
|1.1878
|1.2078
|9.00
|1074.00
|85
|2006.02.06 13:12
|buy
|43
|0.10
|1.1979
|1.1879
|1.2079
|86
|2006.02.06 13:45
|close
|43
|0.10
|1.1980
|1.1879
|1.2079
|1.00
|1075.00
|87
|2006.02.06 13:57
|buy
|44
|0.10
|1.1971
|1.1871
|1.2071
|88
|2006.02.06 14:00
|close
|44
|0.10
|1.1983
|1.1871
|1.2071
|12.00
|1087.00
|89
|2006.02.06 14:14
|buy
|45
|0.10
|1.1970
|1.1870
|1.2070
|90
|2006.02.06 14:34
|close
|45
|0.10
|1.1982
|1.1870
|1.2070
|12.00
|1099.00
|91
|2006.02.06 14:50
|buy
|46
|0.10
|1.1976
|1.1876
|1.2076
|92
|2006.02.06 15:03
|close
|46
|0.10
|1.1981
|1.1876
|1.2076
|5.00
|1104.00
|93
|2006.02.06 15:51
|buy
|47
|0.10
|1.1979
|1.1879
|1.2079
|94
|2006.02.06 16:15
|close
|47
|0.10
|1.1983
|1.1879
|1.2079
|4.00
|1108.00
|95
|2006.02.06 16:38
|buy
|48
|0.10
|1.1977
|1.1877
|1.2077
|96
|2006.02.06 17:30
|close
|48
|0.10
|1.1966
|1.1877
|1.2077
|-11.00
|1097.00
|97
|2006.02.06 18:03
|buy
|49
|0.10
|1.1961
|1.1861
|1.2061
|98
|2006.02.06 18:45
|close
|49
|0.10
|1.1959
|1.1861
|1.2061
|-2.00
|1095.00
|99
|2006.02.06 18:59
|buy
|50
|0.10
|1.1948
|1.1848
|1.2048
|100
|2006.02.06 19:00
|close
|50
|0.10
|1.1961
|1.1848
|1.2048
|13.00
|1108.00
|101
|2006.02.07 08:30
|buy
|51
|0.10
|1.1987
|1.1887
|1.2087
|102
|2006.02.07 09:00
|close
|51
|0.10
|1.1988
|1.1887
|1.2087
|1.00
|1109.00
|103
|2006.02.07 09:20
|buy
|52
|0.10
|1.1986
|1.1886
|1.2086
|104
|2006.02.07 09:27
|close
|52
|0.10
|1.1999
|1.1886
|1.2086
|13.00
|1122.00
|105
|2006.02.07 10:02
|buy
|53
|0.10
|1.1999
|1.1899
|1.2099
|106
|2006.02.07 10:28
|close
|53
|0.10
|1.2004
|1.1899
|1.2099
|5.00
|1127.00
|107
|2006.02.07 10:31
|buy
|54
|0.10
|1.1994
|1.1894
|1.2094
|108
|2006.02.07 11:40
|close
|54
|0.10
|1.1993
|1.1894
|1.2094
|-1.00
|1126.00
|109
|2006.02.07 11:47
|buy
|55
|0.10
|1.1982
|1.1882
|1.2082
|110
|2006.02.07 12:41
|close
|55
|0.10
|1.1977
|1.1882
|1.2082
|-5.00
|1121.00
|111
|2006.02.07 12:45
|buy
|56
|0.10
|1.1967
|1.1867
|1.2067
|112
|2006.02.07 13:08
|close
|56
|0.10
|1.1974
|1.1867
|1.2067
|7.00
|1128.00
|113
|2006.02.07 14:00
|buy
|57
|0.10
|1.1978
|1.1878
|1.2078
|114
|2006.02.07 14:24
|close
|57
|0.10
|1.1986
|1.1878
|1.2078
|8.00
|1136.00
|115
|2006.02.07 14:28
|buy
|58
|0.10
|1.1977
|1.1877
|1.2077
|116
|2006.02.07 14:38
|close
|58
|0.10
|1.1986
|1.1877
|1.2077
|9.00
|1145.00
|117
|2006.02.07 14:45
|buy
|59
|0.10
|1.1977
|1.1877
|1.2077
|118
|2006.02.07 15:52
|close
|59
|0.10
|1.1967
|1.1877
|1.2077
|-10.00
|1135.00
|119
|2006.02.07 15:59
|buy
|60
|0.10
|1.1952
|1.1852
|1.2052
|120
|2006.02.07 16:06
|close
|60
|0.10
|1.1968
|1.1852
|1.2052
|16.00
|1151.00
|121
|2006.02.07 16:10
|buy
|61
|0.10
|1.1948
|1.1848
|1.2048
|122
|2006.02.07 16:19
|close
|61
|0.10
|1.1969
|1.1848
|1.2048
|21.00
|1172.00
|123
|2006.02.07 16:43
|buy
|62
|0.10
|1.1963
|1.1863
|1.2063
|124
|2006.02.07 16:47
|close
|62
|0.10
|1.1968
|1.1863
|1.2063
|5.00
|1177.00
|125
|2006.02.07 17:28
|buy
|63
|0.10
|1.1967
|1.1867
|1.2067
|126
|2006.02.07 17:33
|close
|63
|0.10
|1.1974
|1.1867
|1.2067
|7.00
|1184.00
|127
|2006.02.07 18:41
|buy
|64
|0.10
|1.1976
|1.1876
|1.2076
|128
|2006.02.07 19:03
|close
|64
|0.10
|1.1976
|1.1876
|1.2076
|0.00
|1184.00
|129
|2006.02.08 08:00
|buy
|65
|0.10
|1.1970
|1.1870
|1.2070
|130
|2006.02.08 08:16
|close
|65
|0.10
|1.1973
|1.1870
|1.2070
|3.00
|1187.00
|131
|2006.02.08 08:55
|buy
|66
|0.10
|1.1967
|1.1867
|1.2067
|132
|2006.02.08 09:01
|close
|66
|0.10
|1.1976
|1.1867
|1.2067
|9.00
|1196.00
|133
|2006.02.08 09:34
|buy
|67
|0.10
|1.1976
|1.1876
|1.2076
|134
|2006.02.08 10:01
|close
|67
|0.10
|1.1977
|1.1876
|1.2076
|1.00
|1197.00
|135
|2006.02.08 10:08
|buy
|68
|0.10
|1.1972
|1.1872
|1.2072
|136
|2006.02.08 10:16
|close
|68
|0.10
|1.1978
|1.1872
|1.2072
|6.00
|1203.00
|137
|2006.02.08 10:18
|buy
|69
|0.10
|1.1972
|1.1872
|1.2072
|138
|2006.02.08 10:45
|close
|69
|0.10
|1.1976
|1.1872
|1.2072
|4.00
|1207.00
|139
|2006.02.08 11:07
|buy
|70
|0.10
|1.1975
|1.1875
|1.2075
|140
|2006.02.08 11:45
|close
|70
|0.10
|1.1980
|1.1875
|1.2075
|5.00
|1212.00
|141
|2006.02.08 11:46
|buy
|71
|0.10
|1.1970
|1.1870
|1.2070
|142
|2006.02.08 12:52
|close
|71
|0.10
|1.1960
|1.1870
|1.2070
|-10.00
|1202.00
|143
|2006.02.08 12:59
|buy
|72
|0.10
|1.1952
|1.1852
|1.2052
|144
|2006.02.08 13:21
|close
|72
|0.10
|1.1957
|1.1852
|1.2052
|5.00
|1207.00
|145
|2006.02.08 13:23
|buy
|73
|0.10
|1.1949
|1.1849
|1.2049
|146
|2006.02.08 13:30
|close
|73
|0.10
|1.1960
|1.1849
|1.2049
|11.00
|1218.00
|147
|2006.02.08 14:03
|buy
|74
|0.10
|1.1960
|1.1860
|1.2060
|148
|2006.02.08 15:33
|close
|74
|0.10
|1.1959
|1.1860
|1.2060
|-1.00
|1217.00
|149
|2006.02.08 15:46
|buy
|75
|0.10
|1.1954
|1.1854
|1.2054
|150
|2006.02.08 16:31
|close
|75
|0.10
|1.1940
|1.1854
|1.2054
|-14.00
|1203.00
|151
|2006.02.08 16:44
|buy
|76
|0.10
|1.1930
|1.1830
|1.2030
|152
|2006.02.08 17:30
|close
|76
|0.10
|1.1937
|1.1830
|1.2030
|7.00
|1210.00
|153
|2006.02.08 18:56
|buy
|77
|0.10
|1.1947
|1.1847
|1.2047
|154
|2006.02.08 19:45
|close
|77
|0.10
|1.1947
|1.1847
|1.2047
|0.00
|1210.00
|155
|2006.02.09 08:00
|buy
|78
|0.10
|1.1973
|1.1873
|1.2073
|156
|2006.02.09 08:49
|close
|78
|0.10
|1.1978
|1.1873
|1.2073
|5.00
|1215.00
|157
|2006.02.09 09:17
|buy
|79
|0.10
|1.1975
|1.1875
|1.2075
|158
|2006.02.09 09:34
|close
|79
|0.10
|1.1979
|1.1875
|1.2075
|4.00
|1219.00
|159
|2006.02.09 10:01
|buy
|80
|0.10
|1.1968
|1.1868
|1.2068
|160
|2006.02.09 10:03
|close
|80
|0.10
|1.1972
|1.1868
|1.2068
|4.00
|1223.00
|161
|2006.02.09 10:15
|buy
|81
|0.10
|1.1968
|1.1868
|1.2068
|162
|2006.02.09 10:17
|close
|81
|0.10
|1.1975
|1.1868
|1.2068
|7.00
|1230.00
|163
|2006.02.09 10:45
|buy
|82
|0.10
|1.1978
|1.1878
|1.2078
|164
|2006.02.09 11:02
|close
|82
|0.10
|1.1982
|1.1878
|1.2078
|4.00
|1234.00
|165
|2006.02.09 12:15
|buy
|83
|0.10
|1.1984
|1.1884
|1.2084
|166
|2006.02.09 13:19
|close
|83
|0.10
|1.1977
|1.1884
|1.2084
|-7.00
|1227.00
|167
|2006.02.09 13:30
|buy
|84
|0.10
|1.1972
|1.1872
|1.2072
|168
|2006.02.09 13:34
|close
|84
|0.10
|1.1979
|1.1872
|1.2072
|7.00
|1234.00
|169
|2006.02.09 14:01
|buy
|85
|0.10
|1.1980
|1.1880
|1.2080
|170
|2006.02.09 14:18
|close
|85
|0.10
|1.1985
|1.1880
|1.2080
|5.00
|1239.00
|171
|2006.02.09 14:45
|buy
|86
|0.10
|1.1969
|1.1869
|1.2069
|172
|2006.02.09 15:32
|close
|86
|0.10
|1.1961
|1.1869
|1.2069
|-8.00
|1231.00
|173
|2006.02.09 15:44
|buy
|87
|0.10
|1.1950
|1.1850
|1.2050
|174
|2006.02.09 16:01
|close
|87
|0.10
|1.1958
|1.1850
|1.2050
|8.00
|1239.00
|175
|2006.02.09 16:57
|buy
|88
|0.10
|1.1956
|1.1856
|1.2056
|176
|2006.02.09 17:00
|close
|88
|0.10
|1.1965
|1.1856
|1.2056
|9.00
|1248.00
|177
|2006.02.09 17:20
|buy
|89
|0.10
|1.1961
|1.1861
|1.2061
|178
|2006.02.09 17:37
|close
|89
|0.10
|1.1968
|1.1861
|1.2061
|7.00
|1255.00
|179
|2006.02.09 17:56
|buy
|90
|0.10
|1.1963
|1.1863
|1.2063
|180
|2006.02.09 18:00
|close
|90
|0.10
|1.1979
|1.1863
|1.2063
|16.00
|1271.00
|181
|2006.02.09 18:25
|buy
|91
|0.10
|1.1965
|1.1865
|1.2065
|182
|2006.02.09 18:51
|close
|91
|0.10
|1.1970
|1.1865
|1.2065
|5.00
|1276.00
|183
|2006.02.10 08:20
|buy
|92
|0.10
|1.1966
|1.1866
|1.2066
|184
|2006.02.10 08:49
|close
|92
|0.10
|1.1965
|1.1866
|1.2066
|-1.00
|1275.00
|185
|2006.02.10 09:29
|buy
|93
|0.10
|1.1968
|1.1868
|1.2068
|186
|2006.02.10 09:33
|close
|93
|0.10
|1.1976
|1.1868
|1.2068
|8.00
|1283.00
|187
|2006.02.10 10:17
|buy
|94
|0.10
|1.1975
|1.1875
|1.2075
|188
|2006.02.10 11:08
|close
|94
|0.10
|1.1974
|1.1875
|1.2075
|-1.00
|1282.00
|189
|2006.02.10 11:41
|buy
|95
|0.10
|1.1974
|1.1874
|1.2074
|190
|2006.02.10 12:06
|close
|95
|0.10
|1.1976
|1.1874
|1.2074
|2.00
|1284.00
|191
|2006.02.10 12:25
|buy
|96
|0.10
|1.1973
|1.1873
|1.2073
|192
|2006.02.10 12:36
|close
|96
|0.10
|1.1976
|1.1873
|1.2073
|3.00
|1287.00
|193
|2006.02.10 12:39
|buy
|97
|0.10
|1.1969
|1.1869
|1.2069
|194
|2006.02.10 12:51
|close
|97
|0.10
|1.1978
|1.1869
|1.2069
|9.00
|1296.00
|195
|2006.02.10 13:23
|buy
|98
|0.10
|1.1968
|1.1868
|1.2068
|196
|2006.02.10 13:30
|close
|98
|0.10
|1.1974
|1.1868
|1.2068
|6.00
|1302.00
|197
|2006.02.10 13:38
|buy
|99
|0.10
|1.1966
|1.1866
|1.2066
|198
|2006.02.10 13:46
|close
|99
|0.10
|1.1996
|1.1866
|1.2066
|30.00
|1332.00
|199
|2006.02.10 14:22
|buy
|100
|0.10
|1.2011
|1.1911
|1.2111
|200
|2006.02.10 14:29
|close
|100
|0.10
|1.2026
|1.1911
|1.2111
|15.00
|1347.00
|201
|2006.02.10 14:37
|buy
|101
|0.10
|1.2007
|1.1907
|1.2107
|202
|2006.02.10 14:59
|close
|101
|0.10
|1.2022
|1.1907
|1.2107
|15.00
|1362.00
|203
|2006.02.10 15:06
|buy
|102
|0.10
|1.2006
|1.1906
|1.2106
|204
|2006.02.10 15:13
|close
|102
|0.10
|1.2024
|1.1906
|1.2106
|18.00
|1380.00
|205
|2006.02.10 15:15
|buy
|103
|0.10
|1.2006
|1.1906
|1.2106
|206
|2006.02.10 15:50
|s/l
|103
|0.10
|1.1906
|1.1906
|1.2106
|-100.00
|1280.00
|207
|2006.02.10 15:50
|buy
|104
|0.10
|1.1904
|1.1804
|1.2004
|208
|2006.02.10 16:27
|close
|104
|0.10
|1.1921
|1.1804
|1.2004
|17.00
|1297.00
|209
|2006.02.10 17:28
|buy
|105
|0.10
|1.1922
|1.1822
|1.2022
|210
|2006.02.10 17:55
|close
|105
|0.10
|1.1927
|1.1822
|1.2022
|5.00
|1302.00
|211
|2006.02.10 17:57
|buy
|106
|0.10
|1.1921
|1.1821
|1.2021
|212
|2006.02.10 18:39
|close
|106
|0.10
|1.1920
|1.1821
|1.2021
|-1.00
|1301.00
|213
|2006.02.10 18:56
|buy
|107
|0.10
|1.1916
|1.1816
|1.2016
|214
|2006.02.10 19:23
|close
|107
|0.10
|1.1917
|1.1816
|1.2016
|1.00
|1302.00
|215
|2006.02.13 08:00
|buy
|108
|0.10
|1.1902
|1.1802
|1.2002
|216
|2006.02.13 08:15
|close
|108
|0.10
|1.1904
|1.1802
|1.2002
|2.00
|1304.00
|217
|2006.02.13 08:31
|buy
|109
|0.10
|1.1899
|1.1799
|1.1999
|218
|2006.02.13 08:43
|close
|109
|0.10
|1.1910
|1.1799
|1.1999
|11.00
|1315.00
|219
|2006.02.13 08:46
|buy
|110
|0.10
|1.1897
|1.1797
|1.1997
|220
|2006.02.13 09:45
|close
|110
|0.10
|1.1887
|1.1797
|1.1997
|-10.00
|1305.00
|221
|2006.02.13 10:17
|buy
|111
|0.10
|1.1887
|1.1787
|1.1987
|222
|2006.02.13 10:46
|close
|111
|0.10
|1.1887
|1.1787
|1.1987
|0.00
|1305.00
|223
|2006.02.13 10:58
|buy
|112
|0.10
|1.1884
|1.1784
|1.1984
|224
|2006.02.13 11:06
|close
|112
|0.10
|1.1892
|1.1784
|1.1984
|8.00
|1313.00
|225
|2006.02.13 11:45
|buy
|113
|0.10
|1.1890
|1.1790
|1.1990
|226
|2006.02.13 12:20
|close
|113
|0.10
|1.1890
|1.1790
|1.1990
|0.00
|1313.00
|227
|2006.02.13 12:40
|buy
|114
|0.10
|1.1887
|1.1787
|1.1987
|228
|2006.02.13 12:49
|close
|114
|0.10
|1.1896
|1.1787
|1.1987
|9.00
|1322.00
|229
|2006.02.13 12:56
|buy
|115
|0.10
|1.1886
|1.1786
|1.1986
|230
|2006.02.13 13:37
|close
|115
|0.10
|1.1896
|1.1786
|1.1986
|10.00
|1332.00
|231
|2006.02.13 13:40
|buy
|116
|0.10
|1.1886
|1.1786
|1.1986
|232
|2006.02.13 14:20
|close
|116
|0.10
|1.1890
|1.1786
|1.1986
|4.00
|1336.00
|233
|2006.02.13 14:23
|buy
|117
|0.10
|1.1882
|1.1782
|1.1982
|234
|2006.02.13 14:35
|close
|117
|0.10
|1.1896
|1.1782
|1.1982
|14.00
|1350.00
|235
|2006.02.13 15:52
|buy
|118
|0.10
|1.1902
|1.1802
|1.2002
|236
|2006.02.13 16:46
|close
|118
|0.10
|1.1906
|1.1802
|1.2002
|4.00
|1354.00
|237
|2006.02.13 17:05
|buy
|119
|0.10
|1.1905
|1.1805
|1.2005
|238
|2006.02.13 17:17
|close
|119
|0.10
|1.1908
|1.1805
|1.2005
|3.00
|1357.00
|239
|2006.02.13 17:20
|buy
|120
|0.10
|1.1902
|1.1802
|1.2002
|240
|2006.02.13 17:46
|close
|120
|0.10
|1.1904
|1.1802
|1.2002
|2.00
|1359.00
|241
|2006.02.13 18:00
|buy
|121
|0.10
|1.1901
|1.1801
|1.2001
|242
|2006.02.13 18:16
|close
|121
|0.10
|1.1902
|1.1801
|1.2001
|1.00
|1360.00
|243
|2006.02.13 18:19
|buy
|122
|0.10
|1.1900
|1.1800
|1.2000
|244
|2006.02.13 18:30
|close
|122
|0.10
|1.1907
|1.1800
|1.2000
|7.00
|1367.00
|245
|2006.02.13 18:33
|buy
|123
|0.10
|1.1900
|1.1800
|1.2000
|246
|2006.02.13 18:45
|close
|123
|0.10
|1.1907
|1.1800
|1.2000
|7.00
|1374.00
|247
|2006.02.14 09:04
|buy
|124
|0.10
|1.1914
|1.1814
|1.2014
|248
|2006.02.14 09:41
|close
|124
|0.10
|1.1914
|1.1814
|1.2014
|0.00
|1374.00
|249
|2006.02.14 10:03
|buy
|125
|0.10
|1.1912
|1.1812
|1.2012
|250
|2006.02.14 11:09
|close
|125
|0.10
|1.1908
|1.1812
|1.2012
|-4.00
|1370.00
|251
|2006.02.14 11:16
|buy
|126
|0.10
|1.1904
|1.1804
|1.2004
|252
|2006.02.14 11:23
|close
|126
|0.10
|1.1908
|1.1804
|1.2004
|4.00
|1374.00
|253
|2006.02.14 11:30
|buy
|127
|0.10
|1.1902
|1.1802
|1.2002
|254
|2006.02.14 12:17
|close
|127
|0.10
|1.1901
|1.1802
|1.2002
|-1.00
|1373.00
|255
|2006.02.14 12:45
|buy
|128
|0.10
|1.1908
|1.1808
|1.2008
|256
|2006.02.14 12:52
|close
|128
|0.10
|1.1911
|1.1808
|1.2008
|3.00
|1376.00
|257
|2006.02.14 13:00
|buy
|129
|0.10
|1.1899
|1.1799
|1.1999
|258
|2006.02.14 13:21
|close
|129
|0.10
|1.1907
|1.1799
|1.1999
|8.00
|1384.00
|259
|2006.02.14 13:28
|buy
|130
|0.10
|1.1899
|1.1799
|1.1999
|260
|2006.02.14 14:05
|close
|130
|0.10
|1.1878
|1.1799
|1.1999
|-21.00
|1363.00
|261
|2006.02.14 14:29
|buy
|131
|0.10
|1.1863
|1.1763
|1.1963
|262
|2006.02.14 14:34
|close
|131
|0.10
|1.1882
|1.1763
|1.1963
|19.00
|1382.00
|263
|2006.02.14 15:13
|buy
|132
|0.10
|1.1877
|1.1777
|1.1977
|264
|2006.02.14 15:33
|close
|132
|0.10
|1.1885
|1.1777
|1.1977
|8.00
|1390.00
|265
|2006.02.14 15:57
|buy
|133
|0.10
|1.1874
|1.1774
|1.1974
|266
|2006.02.14 16:02
|close
|133
|0.10
|1.1887
|1.1774
|1.1974
|13.00
|1403.00
|267
|2006.02.14 16:53
|buy
|134
|0.10
|1.1903
|1.1803
|1.2003
|268
|2006.02.14 17:01
|close
|134
|0.10
|1.1904
|1.1803
|1.2003
|1.00
|1404.00
|269
|2006.02.14 17:25
|buy
|135
|0.10
|1.1897
|1.1797
|1.1997
|270
|2006.02.14 17:30
|close
|135
|0.10
|1.1906
|1.1797
|1.1997
|9.00
|1413.00
|271
|2006.02.14 17:54
|buy
|136
|0.10
|1.1896
|1.1796
|1.1996
|272
|2006.02.14 18:46
|close
|136
|0.10
|1.1902
|1.1796
|1.1996
|6.00
|1419.00
|273
|2006.02.15 08:29
|buy
|137
|0.10
|1.1911
|1.1811
|1.2011
|274
|2006.02.15 08:30
|close
|137
|0.10
|1.1918
|1.1811
|1.2011
|7.00
|1426.00
|275
|2006.02.15 08:58
|buy
|138
|0.10
|1.1914
|1.1814
|1.2014
|276
|2006.02.15 09:32
|close
|138
|0.10
|1.1913
|1.1814
|1.2014
|-1.00
|1425.00
|277
|2006.02.15 09:46
|buy
|139
|0.10
|1.1910
|1.1810
|1.2010
|278
|2006.02.15 09:50
|close
|139
|0.10
|1.1914
|1.1810
|1.2010
|4.00
|1429.00
|279
|2006.02.15 09:57
|buy
|140
|0.10
|1.1909
|1.1809
|1.2009
|280
|2006.02.15 10:15
|close
|140
|0.10
|1.1913
|1.1809
|1.2009
|4.00
|1433.00
|281
|2006.02.15 10:41
|buy
|141
|0.10
|1.1912
|1.1812
|1.2012
|282
|2006.02.15 10:45
|close
|141
|0.10
|1.1915
|1.1812
|1.2012
|3.00
|1436.00
|283
|2006.02.15 11:27
|buy
|142
|0.10
|1.1914
|1.1814
|1.2014
|284
|2006.02.15 11:45
|close
|142
|0.10
|1.1916
|1.1814
|1.2014
|2.00
|1438.00
|285
|2006.02.15 11:54
|buy
|143
|0.10
|1.1912
|1.1812
|1.2012
|286
|2006.02.15 12:16
|close
|143
|0.10
|1.1912
|1.1812
|1.2012
|0.00
|1438.00
|287
|2006.02.15 12:24
|buy
|144
|0.10
|1.1907
|1.1807
|1.2007
|288
|2006.02.15 12:46
|close
|144
|0.10
|1.1911
|1.1807
|1.2007
|4.00
|1442.00
|289
|2006.02.15 13:13
|buy
|145
|0.10
|1.1905
|1.1805
|1.2005
|290
|2006.02.15 13:15
|close
|145
|0.10
|1.1911
|1.1805
|1.2005
|6.00
|1448.00
|291
|2006.02.15 14:34
|buy
|146
|0.10
|1.1929
|1.1829
|1.2029
|292
|2006.02.15 14:59
|close
|146
|0.10
|1.1936
|1.1829
|1.2029
|7.00
|1455.00
|293
|2006.02.15 15:04
|buy
|147
|0.10
|1.1923
|1.1823
|1.2023
|294
|2006.02.15 15:13
|close
|147
|0.10
|1.1938
|1.1823
|1.2023
|15.00
|1470.00
|295
|2006.02.15 15:31
|buy
|148
|0.10
|1.1919
|1.1819
|1.2019
|296
|2006.02.15 16:12
|close
|148
|0.10
|1.1906
|1.1819
|1.2019
|-13.00
|1457.00
|297
|2006.02.15 16:17
|buy
|149
|0.10
|1.1896
|1.1796
|1.1996
|298
|2006.02.15 17:11
|close
|149
|0.10
|1.1890
|1.1796
|1.1996
|-6.00
|1451.00
|299
|2006.02.15 17:42
|buy
|150
|0.10
|1.1879
|1.1779
|1.1979
|300
|2006.02.15 17:55
|close
|150
|0.10
|1.1886
|1.1779
|1.1979
|7.00
|1458.00
|301
|2006.02.15 18:13
|buy
|151
|0.10
|1.1878
|1.1778
|1.1978
|302
|2006.02.15 18:55
|close
|151
|0.10
|1.1883
|1.1778
|1.1978
|5.00
|1463.00
|303
|2006.02.15 18:57
|buy
|152
|0.10
|1.1877
|1.1777
|1.1977
|304
|2006.02.15 19:23
|close
|152
|0.10
|1.1884
|1.1777
|1.1977
|7.00
|1470.00
|305
|2006.02.16 08:19
|buy
|153
|0.10
|1.1884
|1.1784
|1.1984
|306
|2006.02.16 09:01
|close
|153
|0.10
|1.1879
|1.1784
|1.1984
|-5.00
|1465.00
|307
|2006.02.16 09:17
|buy
|154
|0.10
|1.1877
|1.1777
|1.1977
|308
|2006.02.16 09:30
|close
|154
|0.10
|1.1881
|1.1777
|1.1977
|4.00
|1469.00
|309
|2006.02.16 09:33
|buy
|155
|0.10
|1.1869
|1.1769
|1.1969
|310
|2006.02.16 10:16
|close
|155
|0.10
|1.1875
|1.1769
|1.1969
|6.00
|1475.00
|311
|2006.02.16 10:43
|buy
|156
|0.10
|1.1870
|1.1770
|1.1970
|312
|2006.02.16 11:39
|close
|156
|0.10
|1.1865
|1.1770
|1.1970
|-5.00
|1470.00
|313
|2006.02.16 12:43
|buy
|157
|0.10
|1.1866
|1.1766
|1.1966
|314
|2006.02.16 13:21
|close
|157
|0.10
|1.1867
|1.1766
|1.1966
|1.00
|1471.00
|315
|2006.02.16 13:30
|buy
|158
|0.10
|1.1858
|1.1758
|1.1958
|316
|2006.02.16 13:36
|close
|158
|0.10
|1.1869
|1.1758
|1.1958
|11.00
|1482.00
|317
|2006.02.16 13:39
|buy
|159
|0.10
|1.1857
|1.1757
|1.1957
|318
|2006.02.16 13:50
|close
|159
|0.10
|1.1879
|1.1757
|1.1957
|22.00
|1504.00
|319
|2006.02.16 15:00
|buy
|160
|0.10
|1.1875
|1.1775
|1.1975
|320
|2006.02.16 15:19
|close
|160
|0.10
|1.1881
|1.1775
|1.1975
|6.00
|1510.00
|321
|2006.02.16 15:22
|buy
|161
|0.10
|1.1867
|1.1767
|1.1967
|322
|2006.02.16 15:31
|close
|161
|0.10
|1.1882
|1.1767
|1.1967
|15.00
|1525.00
|323
|2006.02.16 16:23
|buy
|162
|0.10
|1.1884
|1.1784
|1.1984
|324
|2006.02.16 17:16
|close
|162
|0.10
|1.1882
|1.1784
|1.1984
|-2.00
|1523.00
|325
|2006.02.16 17:34
|buy
|163
|0.10
|1.1876
|1.1776
|1.1976
|326
|2006.02.16 17:45
|close
|163
|0.10
|1.1879
|1.1776
|1.1976
|3.00
|1526.00
|327
|2006.02.16 18:18
|buy
|164
|0.10
|1.1879
|1.1779
|1.1979
|328
|2006.02.16 18:30
|close
|164
|0.10
|1.1880
|1.1779
|1.1979
|1.00
|1527.00
|329
|2006.02.16 18:35
|buy
|165
|0.10
|1.1877
|1.1777
|1.1977
|330
|2006.02.16 18:42
|close
|165
|0.10
|1.1880
|1.1777
|1.1977
|3.00
|1530.00
|331
|2006.02.16 18:50
|buy
|166
|0.10
|1.1876
|1.1776
|1.1976
|332
|2006.02.16 18:57
|close
|166
|0.10
|1.1880
|1.1776
|1.1976
|4.00
|1534.00
|333
|2006.02.17 08:06
|buy
|167
|0.10
|1.1883
|1.1783
|1.1983
|334
|2006.02.17 08:17
|close
|167
|0.10
|1.1886
|1.1783
|1.1983
|3.00
|1537.00
|335
|2006.02.17 08:50
|buy
|168
|0.10
|1.1882
|1.1782
|1.1982
|336
|2006.02.17 09:15
|close
|168
|0.10
|1.1882
|1.1782
|1.1982
|0.00
|1537.00
|337
|2006.02.17 10:03
|buy
|169
|0.10
|1.1887
|1.1787
|1.1987
|338
|2006.02.17 11:15
|close
|169
|0.10
|1.1882
|1.1787
|1.1987
|-5.00
|1532.00
|339
|2006.02.17 11:20
|buy
|170
|0.10
|1.1875
|1.1775
|1.1975
|340
|2006.02.17 11:30
|close
|170
|0.10
|1.1883
|1.1775
|1.1975
|8.00
|1540.00
|341
|2006.02.17 11:48
|buy
|171
|0.10
|1.1875
|1.1775
|1.1975
|342
|2006.02.17 12:30
|close
|171
|0.10
|1.1877
|1.1775
|1.1975
|2.00
|1542.00
|343
|2006.02.17 12:44
|buy
|172
|0.10
|1.1869
|1.1769
|1.1969
|344
|2006.02.17 13:20
|close
|172
|0.10
|1.1871
|1.1769
|1.1969
|2.00
|1544.00
|345
|2006.02.17 13:32
|buy
|173
|0.10
|1.1864
|1.1764
|1.1964
|346
|2006.02.17 13:34
|close
|173
|0.10
|1.1874
|1.1764
|1.1964
|10.00
|1554.00
|347
|2006.02.17 13:38
|buy
|174
|0.10
|1.1864
|1.1764
|1.1964
|348
|2006.02.17 14:04
|close
|174
|0.10
|1.1876
|1.1764
|1.1964
|12.00
|1566.00
|349
|2006.02.17 15:55
|buy
|175
|0.10
|1.1924
|1.1824
|1.2024
|350
|2006.02.17 16:28
|close
|175
|0.10
|1.1930
|1.1824
|1.2024
|6.00
|1572.00
|351
|2006.02.17 16:35
|buy
|176
|0.10
|1.1923
|1.1823
|1.2023
|352
|2006.02.17 16:59
|close
|176
|0.10
|1.1929
|1.1823
|1.2023
|6.00
|1578.00
|353
|2006.02.17 17:15
|buy
|177
|0.10
|1.1903
|1.1803
|1.2003
|354
|2006.02.17 17:27
|close
|177
|0.10
|1.1911
|1.1803
|1.2003
|8.00
|1586.00
|355
|2006.02.17 17:33
|buy
|178
|0.10
|1.1879
|1.1779
|1.1979
|356
|2006.02.17 17:56
|close
|178
|0.10
|1.1900
|1.1779
|1.1979
|21.00
|1607.00
|357
|2006.02.20 08:00
|buy
|179
|0.10
|1.1954
|1.1854
|1.2054
|358
|2006.02.20 09:06
|close
|179
|0.10
|1.1941
|1.1854
|1.2054
|-13.00
|1594.00
|359
|2006.02.20 09:46
|buy
|180
|0.10
|1.1941
|1.1841
|1.2041
|360
|2006.02.20 09:51
|close
|180
|0.10
|1.1946
|1.1841
|1.2041
|5.00
|1599.00
|361
|2006.02.20 10:30
|buy
|181
|0.10
|1.1943
|1.1843
|1.2043
|362
|2006.02.20 11:04
|close
|181
|0.10
|1.1944
|1.1843
|1.2043
|1.00
|1600.00
|363
|2006.02.20 11:16
|buy
|182
|0.10
|1.1938
|1.1838
|1.2038
|364
|2006.02.20 11:31
|close
|182
|0.10
|1.1942
|1.1838
|1.2038
|4.00
|1604.00
|365
|2006.02.20 11:45
|buy
|183
|0.10
|1.1940
|1.1840
|1.2040
|366
|2006.02.20 12:18
|close
|183
|0.10
|1.1939
|1.1840
|1.2040
|-1.00
|1603.00
|367
|2006.02.20 12:25
|buy
|184
|0.10
|1.1935
|1.1835
|1.2035
|368
|2006.02.20 12:34
|close
|184
|0.10
|1.1939
|1.1835
|1.2035
|4.00
|1607.00
|369
|2006.02.20 12:55
|buy
|185
|0.10
|1.1935
|1.1835
|1.2035
|370
|2006.02.20 13:01
|close
|185
|0.10
|1.1936
|1.1835
|1.2035
|1.00
|1608.00
|371
|2006.02.20 13:09
|buy
|186
|0.10
|1.1933
|1.1833
|1.2033
|372
|2006.02.20 13:16
|close
|186
|0.10
|1.1939
|1.1833
|1.2033
|6.00
|1614.00
|373
|2006.02.20 13:24
|buy
|187
|0.10
|1.1932
|1.1832
|1.2032
|374
|2006.02.20 13:30
|close
|187
|0.10
|1.1941
|1.1832
|1.2032
|9.00
|1623.00
|375
|2006.02.20 14:08
|buy
|188
|0.10
|1.1941
|1.1841
|1.2041
|376
|2006.02.20 14:15
|close
|188
|0.10
|1.1943
|1.1841
|1.2041
|2.00
|1625.00
|377
|2006.02.20 14:23
|buy
|189
|0.10
|1.1940
|1.1840
|1.2040
|378
|2006.02.20 14:47
|close
|189
|0.10
|1.1944
|1.1840
|1.2040
|4.00
|1629.00
|379
|2006.02.20 14:59
|buy
|190
|0.10
|1.1940
|1.1840
|1.2040
|380
|2006.02.20 15:01
|close
|190
|0.10
|1.1945
|1.1840
|1.2040
|5.00
|1634.00
|381
|2006.02.20 15:25
|buy
|191
|0.10
|1.1942
|1.1842
|1.2042
|382
|2006.02.20 15:31
|close
|191
|0.10
|1.1946
|1.1842
|1.2042
|4.00
|1638.00
|383
|2006.02.20 15:44
|buy
|192
|0.10
|1.1942
|1.1842
|1.2042
|384
|2006.02.20 15:45
|close
|192
|0.10
|1.1946
|1.1842
|1.2042
|4.00
|1642.00
|385
|2006.02.20 16:20
|buy
|193
|0.10
|1.1945
|1.1845
|1.2045
|386
|2006.02.20 16:45
|close
|193
|0.10
|1.1947
|1.1845
|1.2045
|2.00
|1644.00
|387
|2006.02.20 17:04
|buy
|194
|0.10
|1.1943
|1.1843
|1.2043
|388
|2006.02.20 17:31
|close
|194
|0.10
|1.1945
|1.1843
|1.2043
|2.00
|1646.00
|389
|2006.02.20 18:03
|buy
|195
|0.10
|1.1944
|1.1844
|1.2044
|390
|2006.02.20 18:15
|close
|195
|0.10
|1.1947
|1.1844
|1.2044
|3.00
|1649.00
|391
|2006.02.20 18:17
|buy
|196
|0.10
|1.1943
|1.1843
|1.2043
|392
|2006.02.20 18:45
|close
|196
|0.10
|1.1945
|1.1843
|1.2043
|2.00
|1651.00
|393
|2006.02.20 18:47
|buy
|197
|0.10
|1.1941
|1.1841
|1.2041
|394
|2006.02.20 19:15
|close
|197
|0.10
|1.1940
|1.1841
|1.2041
|-1.00
|1650.00
|395
|2006.02.21 08:03
|buy
|198
|0.10
|1.1913
|1.1813
|1.2013
|396
|2006.02.21 08:30
|close
|198
|0.10
|1.1913
|1.1813
|1.2013
|0.00
|1650.00
|397
|2006.02.21 09:18
|buy
|199
|0.10
|1.1916
|1.1816
|1.2016
|398
|2006.02.21 09:30
|close
|199
|0.10
|1.1917
|1.1816
|1.2016
|1.00
|1651.00
|399
|2006.02.21 09:36
|buy
|200
|0.10
|1.1913
|1.1813
|1.2013
|400
|2006.02.21 10:15
|close
|200
|0.10
|1.1914
|1.1813
|1.2013
|1.00
|1652.00
|401
|2006.02.21 10:41
|buy
|201
|0.10
|1.1915
|1.1815
|1.2015
|402
|2006.02.21 11:15
|close
|201
|0.10
|1.1915
|1.1815
|1.2015
|0.00
|1652.00
|403
|2006.02.21 11:19
|buy
|202
|0.10
|1.1911
|1.1811
|1.2011
|404
|2006.02.21 12:15
|close
|202
|0.10
|1.1912
|1.1811
|1.2011
|1.00
|1653.00
|405
|2006.02.21 13:02
|buy
|203
|0.10
|1.1912
|1.1812
|1.2012
|406
|2006.02.21 13:50
|close
|203
|0.10
|1.1911
|1.1812
|1.2012
|-1.00
|1652.00
|407
|2006.02.21 14:15
|buy
|204
|0.10
|1.1907
|1.1807
|1.2007
|408
|2006.02.21 14:34
|close
|204
|0.10
|1.1910
|1.1807
|1.2007
|3.00
|1655.00
|409
|2006.02.21 14:37
|buy
|205
|0.10
|1.1905
|1.1805
|1.2005
|410
|2006.02.21 14:46
|close
|205
|0.10
|1.1910
|1.1805
|1.2005
|5.00
|1660.00
|411
|2006.02.21 14:56
|buy
|206
|0.10
|1.1903
|1.1803
|1.2003
|412
|2006.02.21 16:02
|close
|206
|0.10
|1.1902
|1.1803
|1.2003
|-1.00
|1659.00
|413
|2006.02.21 17:32
|buy
|207
|0.10
|1.1912
|1.1812
|1.2012
|414
|2006.02.21 17:45
|close
|207
|0.10
|1.1915
|1.1812
|1.2012
|3.00
|1662.00
|415
|2006.02.21 18:21
|buy
|208
|0.10
|1.1913
|1.1813
|1.2013
|416
|2006.02.21 18:30
|close
|208
|0.10
|1.1917
|1.1813
|1.2013
|4.00
|1666.00
|417
|2006.02.21 18:41
|buy
|209
|0.10
|1.1912
|1.1812
|1.2012
|418
|2006.02.21 18:45
|close
|209
|0.10
|1.1917
|1.1812
|1.2012
|5.00
|1671.00
|419
|2006.02.21 18:50
|buy
|210
|0.10
|1.1912
|1.1812
|1.2012
|420
|2006.02.21 19:00
|close
|210
|0.10
|1.1923
|1.1812
|1.2012
|11.00
|1682.00
|421
|2006.02.22 08:00
|buy
|211
|0.10
|1.1914
|1.1814
|1.2014
|422
|2006.02.22 08:38
|close
|211
|0.10
|1.1914
|1.1814
|1.2014
|0.00
|1682.00
|423
|2006.02.22 08:45
|buy
|212
|0.10
|1.1910
|1.1810
|1.2010
|424
|2006.02.22 09:35
|close
|212
|0.10
|1.1902
|1.1810
|1.2010
|-8.00
|1674.00
|425
|2006.02.22 09:44
|buy
|213
|0.10
|1.1897
|1.1797
|1.1997
|426
|2006.02.22 10:04
|close
|213
|0.10
|1.1903
|1.1797
|1.1997
|6.00
|1680.00
|427
|2006.02.22 10:15
|buy
|214
|0.10
|1.1899
|1.1799
|1.1999
|428
|2006.02.22 10:50
|close
|214
|0.10
|1.1880
|1.1799
|1.1999
|-19.00
|1661.00
|429
|2006.02.22 11:43
|buy
|215
|0.10
|1.1884
|1.1784
|1.1984
|430
|2006.02.22 12:18
|close
|215
|0.10
|1.1882
|1.1784
|1.1984
|-2.00
|1659.00
|431
|2006.02.22 13:09
|buy
|216
|0.10
|1.1882
|1.1782
|1.1982
|432
|2006.02.22 13:30
|close
|216
|0.10
|1.1879
|1.1782
|1.1982
|-3.00
|1656.00
|433
|2006.02.22 13:39
|buy
|217
|0.10
|1.1869
|1.1769
|1.1969
|434
|2006.02.22 13:45
|close
|217
|0.10
|1.1892
|1.1769
|1.1969
|23.00
|1679.00
|435
|2006.02.22 14:08
|buy
|218
|0.10
|1.1885
|1.1785
|1.1985
|436
|2006.02.22 14:15
|close
|218
|0.10
|1.1899
|1.1785
|1.1985
|14.00
|1693.00
|437
|2006.02.22 14:40
|buy
|219
|0.10
|1.1885
|1.1785
|1.1985
|438
|2006.02.22 14:46
|close
|219
|0.10
|1.1891
|1.1785
|1.1985
|6.00
|1699.00
|439
|2006.02.22 14:55
|buy
|220
|0.10
|1.1885
|1.1785
|1.1985
|440
|2006.02.22 15:00
|close
|220
|0.10
|1.1891
|1.1785
|1.1985
|6.00
|1705.00
|441
|2006.02.22 15:08
|buy
|221
|0.10
|1.1885
|1.1785
|1.1985
|442
|2006.02.22 15:18
|close
|221
|0.10
|1.1892
|1.1785
|1.1985
|7.00
|1712.00
|443
|2006.02.22 15:51
|buy
|222
|0.10
|1.1886
|1.1786
|1.1986
|444
|2006.02.22 16:17
|close
|222
|0.10
|1.1888
|1.1786
|1.1986
|2.00
|1714.00
|445
|2006.02.22 16:22
|buy
|223
|0.10
|1.1879
|1.1779
|1.1979
|446
|2006.02.22 16:30
|close
|223
|0.10
|1.1894
|1.1779
|1.1979
|15.00
|1729.00
|447
|2006.02.22 17:06
|buy
|224
|0.10
|1.1904
|1.1804
|1.2004
|448
|2006.02.22 17:15
|close
|224
|0.10
|1.1911
|1.1804
|1.2004
|7.00
|1736.00
|449
|2006.02.22 18:02
|buy
|225
|0.10
|1.1913
|1.1813
|1.2013
|450
|2006.02.22 19:57
|close
|225
|0.10
|1.1904
|1.1813
|1.2013
|-9.00
|1727.00
|451
|2006.02.23 08:09
|buy
|226
|0.10
|1.1901
|1.1801
|1.2001
|452
|2006.02.23 08:12
|close
|226
|0.10
|1.1911
|1.1801
|1.2001
|10.00
|1737.00
|453
|2006.02.23 08:24
|buy
|227
|0.10
|1.1901
|1.1801
|1.2001
|454
|2006.02.23 08:45
|close
|227
|0.10
|1.1905
|1.1801
|1.2001
|4.00
|1741.00
|455
|2006.02.23 08:54
|buy
|228
|0.10
|1.1900
|1.1800
|1.2000
|456
|2006.02.23 08:56
|close
|228
|0.10
|1.1909
|1.1800
|1.2000
|9.00
|1750.00
|457
|2006.02.23 09:37
|buy
|229
|0.10
|1.1933
|1.1833
|1.2033
|458
|2006.02.23 09:44
|close
|229
|0.10
|1.1941
|1.1833
|1.2033
|8.00
|1758.00
|459
|2006.02.23 10:07
|buy
|230
|0.10
|1.1935
|1.1835
|1.2035
|460
|2006.02.23 10:14
|close
|230
|0.10
|1.1940
|1.1835
|1.2035
|5.00
|1763.00
|461
|2006.02.23 10:21
|buy
|231
|0.10
|1.1935
|1.1835
|1.2035
|462
|2006.02.23 10:28
|close
|231
|0.10
|1.1950
|1.1835
|1.2035
|15.00
|1778.00
|463
|2006.02.23 10:35
|buy
|232
|0.10
|1.1935
|1.1835
|1.2035
|464
|2006.02.23 10:45
|close
|232
|0.10
|1.1949
|1.1835
|1.2035
|14.00
|1792.00
|465
|2006.02.23 11:21
|buy
|233
|0.10
|1.1956
|1.1856
|1.2056
|466
|2006.02.23 11:42
|close
|233
|0.10
|1.1963
|1.1856
|1.2056
|7.00
|1799.00
|467
|2006.02.23 11:49
|buy
|234
|0.10
|1.1957
|1.1857
|1.2057
|468
|2006.02.23 12:57
|close
|234
|0.10
|1.1957
|1.1857
|1.2057
|0.00
|1799.00
|469
|2006.02.23 13:18
|buy
|235
|0.10
|1.1955
|1.1855
|1.2055
|470
|2006.02.23 13:26
|close
|235
|0.10
|1.1962
|1.1855
|1.2055
|7.00
|1806.00
|471
|2006.02.23 13:31
|buy
|236
|0.10
|1.1954
|1.1854
|1.2054
|472
|2006.02.23 14:05
|close
|236
|0.10
|1.1958
|1.1854
|1.2054
|4.00
|1810.00
|473
|2006.02.23 14:15
|buy
|237
|0.10
|1.1956
|1.1856
|1.2056
|474
|2006.02.23 15:53
|close
|237
|0.10
|1.1920
|1.1856
|1.2056
|-36.00
|1774.00
|475
|2006.02.23 16:15
|buy
|238
|0.10
|1.1917
|1.1817
|1.2017
|476
|2006.02.23 16:37
|close
|238
|0.10
|1.1926
|1.1817
|1.2017
|9.00
|1783.00
|477
|2006.02.23 17:03
|buy
|239
|0.10
|1.1921
|1.1821
|1.2021
|478
|2006.02.23 17:07
|close
|239
|0.10
|1.1928
|1.1821
|1.2021
|7.00
|1790.00
|479
|2006.02.23 17:18
|buy
|240
|0.10
|1.1918
|1.1818
|1.2018
|480
|2006.02.23 17:19
|close
|240
|0.10
|1.1928
|1.1818
|1.2018
|10.00
|1800.00
|481
|2006.02.23 17:47
|buy
|241
|0.10
|1.1924
|1.1824
|1.2024
|482
|2006.02.23 18:25
|close
|241
|0.10
|1.1926
|1.1824
|1.2024
|2.00
|1802.00
|483
|2006.02.23 18:31
|buy
|242
|0.10
|1.1920
|1.1820
|1.2020
|484
|2006.02.23 18:35
|close
|242
|0.10
|1.1926
|1.1820
|1.2020
|6.00
|1808.00
|485
|2006.02.24 08:00
|buy
|243
|0.10
|1.1905
|1.1805
|1.2005
|486
|2006.02.24 08:49
|close
|243
|0.10
|1.1903
|1.1805
|1.2005
|-2.00
|1806.00
|487
|2006.02.24 09:28
|buy
|244
|0.10
|1.1898
|1.1798
|1.1998
|488
|2006.02.24 09:33
|close
|244
|0.10
|1.1909
|1.1798
|1.1998
|11.00
|1817.00
|489
|2006.02.24 10:12
|buy
|245
|0.10
|1.1901
|1.1801
|1.2001
|490
|2006.02.24 10:17
|close
|245
|0.10
|1.1906
|1.1801
|1.2001
|5.00
|1822.00
|491
|2006.02.24 10:30
|buy
|246
|0.10
|1.1901
|1.1801
|1.2001
|492
|2006.02.24 11:16
|close
|246
|0.10
|1.1899
|1.1801
|1.2001
|-2.00
|1820.00
|493
|2006.02.24 11:25
|buy
|247
|0.10
|1.1891
|1.1791
|1.1991
|494
|2006.02.24 11:30
|close
|247
|0.10
|1.1900
|1.1791
|1.1991
|9.00
|1829.00
|495
|2006.02.24 12:11
|buy
|248
|0.10
|1.1900
|1.1800
|1.2000
|496
|2006.02.24 12:15
|close
|248
|0.10
|1.1906
|1.1800
|1.2000
|6.00
|1835.00
|497
|2006.02.24 12:24
|buy
|249
|0.10
|1.1899
|1.1799
|1.1999
|498
|2006.02.24 13:00
|close
|249
|0.10
|1.1898
|1.1799
|1.1999
|-1.00
|1834.00
|499
|2006.02.24 13:23
|buy
|250
|0.10
|1.1893
|1.1793
|1.1993
|500
|2006.02.24 13:30
|close
|250
|0.10
|1.1900
|1.1793
|1.1993
|7.00
|1841.00
|501
|2006.02.24 13:52
|buy
|251
|0.10
|1.1897
|1.1797
|1.1997
|502
|2006.02.24 14:00
|close
|251
|0.10
|1.1902
|1.1797
|1.1997
|5.00
|1846.00
|503
|2006.02.24 14:22
|buy
|252
|0.10
|1.1897
|1.1797
|1.1997
|504
|2006.02.24 14:30
|close
|252
|0.10
|1.1901
|1.1797
|1.1997
|4.00
|1850.00
|505
|2006.02.24 14:37
|buy
|253
|0.10
|1.1895
|1.1795
|1.1995
|506
|2006.02.24 14:45
|close
|253
|0.10
|1.1901
|1.1795
|1.1995
|6.00
|1856.00
|507
|2006.02.24 15:07
|buy
|254
|0.10
|1.1896
|1.1796
|1.1996
|508
|2006.02.24 16:16
|close
|254
|0.10
|1.1882
|1.1796
|1.1996
|-14.00
|1842.00
|509
|2006.02.24 16:29
|buy
|255
|0.10
|1.1869
|1.1769
|1.1969
|510
|2006.02.24 16:31
|close
|255
|0.10
|1.1882
|1.1769
|1.1969
|13.00
|1855.00
|511
|2006.02.24 17:13
|buy
|256
|0.10
|1.1875
|1.1775
|1.1975
|512
|2006.02.24 17:46
|close
|256
|0.10
|1.1883
|1.1775
|1.1975
|8.00
|1863.00
|513
|2006.02.24 18:26
|buy
|257
|0.10
|1.1875
|1.1775
|1.1975
|514
|2006.02.24 18:45
|close
|257
|0.10
|1.1881
|1.1775
|1.1975
|6.00
|1869.00
|515
|2006.02.24 18:50
|buy
|258
|0.10
|1.1876
|1.1776
|1.1976
|516
|2006.02.24 19:30
|close
|258
|0.10
|1.1882
|1.1776
|1.1976
|6.00
|1875.00
|517
|2006.02.27 08:03
|buy
|259
|0.10
|1.1854
|1.1754
|1.1954
|518
|2006.02.27 08:30
|close
|259
|0.10
|1.1849
|1.1754
|1.1954
|-5.00
|1870.00
|519
|2006.02.27 09:04
|buy
|260
|0.10
|1.1846
|1.1746
|1.1946
|520
|2006.02.27 09:09
|close
|260
|0.10
|1.1853
|1.1746
|1.1946
|7.00
|1877.00
|521
|2006.02.27 09:17
|buy
|261
|0.10
|1.1846
|1.1746
|1.1946
|522
|2006.02.27 09:53
|close
|261
|0.10
|1.1848
|1.1746
|1.1946
|2.00
|1879.00
|523
|2006.02.27 10:19
|buy
|262
|0.10
|1.1847
|1.1747
|1.1947
|524
|2006.02.27 10:22
|close
|262
|0.10
|1.1851
|1.1747
|1.1947
|4.00
|1883.00
|525
|2006.02.27 10:29
|buy
|263
|0.10
|1.1847
|1.1747
|1.1947
|526
|2006.02.27 10:37
|close
|263
|0.10
|1.1856
|1.1747
|1.1947
|9.00
|1892.00
|527
|2006.02.27 10:46
|buy
|264
|0.10
|1.1852
|1.1752
|1.1952
|528
|2006.02.27 10:52
|close
|264
|0.10
|1.1858
|1.1752
|1.1952
|6.00
|1898.00
|529
|2006.02.27 11:00
|buy
|265
|0.10
|1.1850
|1.1750
|1.1950
|530
|2006.02.27 11:17
|close
|265
|0.10
|1.1855
|1.1750
|1.1950
|5.00
|1903.00
|531
|2006.02.27 11:45
|buy
|266
|0.10
|1.1854
|1.1754
|1.1954
|532
|2006.02.27 11:53
|close
|266
|0.10
|1.1860
|1.1754
|1.1954
|6.00
|1909.00
|533
|2006.02.27 12:15
|buy
|267
|0.10
|1.1855
|1.1755
|1.1955
|534
|2006.02.27 12:34
|close
|267
|0.10
|1.1861
|1.1755
|1.1955
|6.00
|1915.00
|535
|2006.02.27 12:39
|buy
|268
|0.10
|1.1855
|1.1755
|1.1955
|536
|2006.02.27 12:46
|close
|268
|0.10
|1.1863
|1.1755
|1.1955
|8.00
|1923.00
|537
|2006.02.27 13:00
|buy
|269
|0.10
|1.1856
|1.1756
|1.1956
|538
|2006.02.27 13:16
|close
|269
|0.10
|1.1858
|1.1756
|1.1956
|2.00
|1925.00
|539
|2006.02.27 13:23
|buy
|270
|0.10
|1.1854
|1.1754
|1.1954
|540
|2006.02.27 13:33
|close
|270
|0.10
|1.1860
|1.1754
|1.1954
|6.00
|1931.00
|541
|2006.02.27 13:51
|buy
|271
|0.10
|1.1856
|1.1756
|1.1956
|542
|2006.02.27 14:32
|close
|271
|0.10
|1.1852
|1.1756
|1.1956
|-4.00
|1927.00
|543
|2006.02.27 14:37
|buy
|272
|0.10
|1.1846
|1.1746
|1.1946
|544
|2006.02.27 15:16
|close
|272
|0.10
|1.1850
|1.1746
|1.1946
|4.00
|1931.00
|545
|2006.02.27 16:02
|buy
|273
|0.10
|1.1857
|1.1757
|1.1957
|546
|2006.02.27 16:30
|close
|273
|0.10
|1.1870
|1.1757
|1.1957
|13.00
|1944.00
|547
|2006.02.27 17:02
|buy
|274
|0.10
|1.1859
|1.1759
|1.1959
|548
|2006.02.27 18:00
|close
|274
|0.10
|1.1858
|1.1759
|1.1959
|-1.00
|1943.00
|549
|2006.02.27 18:31
|buy
|275
|0.10
|1.1857
|1.1757
|1.1957
|550
|2006.02.27 19:10
|close
|275
|0.10
|1.1859
|1.1757
|1.1957
|2.00
|1945.00