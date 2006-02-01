Strategy Tester Report
StochScalp^^2^^

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period15 Minutes (M15) 2005.06.24 04:45 - 2006.03.07 21:30 (2006.02.01 - 2006.02.28)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersConfirm=0; K=2; D=2; SL=1; lots=0.1; TakeProfit=100; StopLoss=100; UseTrail=false; TrailingAct=6; TrailingStep=6; UseTimeFilter=true; BeginHour=8; EndHour=18;
Bars in test16399Ticks modelled877636Modelling quality26.89%
Initial deposit1000.00
Total net profit945.00Gross profit1462.00Gross loss-517.00
Profit factor2.83Expected payoff3.44
Absolute drawdown26.00Maximal drawdown (%)100.00 (7.2%)
Total trades275Short positions (won %)0 (0.00%)Long positions (won %)275 (80.00%)
Profit trades (% of total)220 (80.00%)Loss trades (% of total)55 (20.00%)
Largestprofit trade30.00loss trade-100.00
Averageprofit trade6.65loss trade-9.40
Maximumconsecutive wins (profit in money)14 (69.00)consecutive losses (loss in money)3 (-24.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)98.00 (8)consecutive loss (count of losses)-100.00 (1)
Averageconsecutive wins4consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.02.01 08:00buy10.101.21401.20401.2240
22006.02.01 08:26close10.101.21451.20401.22405.001005.00
32006.02.01 08:50buy20.101.21401.20401.2240
42006.02.01 10:00close20.101.21271.20401.2240-13.00992.00
52006.02.01 10:18buy30.101.21241.20241.2224
62006.02.01 10:34close30.101.21291.20241.22245.00997.00
72006.02.01 10:45buy40.101.21251.20251.2225
82006.02.01 11:21close40.101.21141.20251.2225-11.00986.00
92006.02.01 11:31buy50.101.21021.20021.2202
102006.02.01 11:51close50.101.21041.20021.22022.00988.00
112006.02.01 12:31buy60.101.21061.20061.2206
122006.02.01 12:46close60.101.21081.20061.22062.00990.00
132006.02.01 13:12buy70.101.21021.20021.2202
142006.02.01 13:49close70.101.20931.20021.2202-9.00981.00
152006.02.01 13:54buy80.101.20831.19831.2183
162006.02.01 14:04close80.101.20941.19831.218311.00992.00
172006.02.01 15:39buy90.101.21051.20051.2205
182006.02.01 17:45close90.101.20871.20051.2205-18.00974.00
192006.02.01 18:09buy100.101.20761.19761.2176
202006.02.01 18:30close100.101.20821.19761.21766.00980.00
212006.02.01 18:54buy110.101.20761.19761.2176
222006.02.01 19:00close110.101.20811.19761.21765.00985.00
232006.02.02 08:16buy120.101.20611.19611.2161
242006.02.02 09:03close120.101.20571.19611.2161-4.00981.00
252006.02.02 09:56buy130.101.20591.19591.2159
262006.02.02 10:02close130.101.20711.19591.215912.00993.00
272006.02.02 10:24buy140.101.20671.19671.2167
282006.02.02 10:31close140.101.20701.19671.21673.00996.00
292006.02.02 11:08buy150.101.20681.19681.2168
302006.02.02 12:00close150.101.20631.19681.2168-5.00991.00
312006.02.02 12:51buy160.101.20671.19671.2167
322006.02.02 13:02close160.101.20741.19671.21677.00998.00
332006.02.02 13:07buy170.101.20641.19641.2164
342006.02.02 13:14close170.101.20751.19641.216411.001009.00
352006.02.02 13:35buy180.101.20631.19631.2163
362006.02.02 13:43close180.101.20751.19631.216312.001021.00
372006.02.02 13:48buy190.101.20611.19611.2161
382006.02.02 14:15close190.101.20581.19611.2161-3.001018.00
392006.02.02 14:48buy200.101.20561.19561.2156
402006.02.02 14:57close200.101.20611.19561.21565.001023.00
412006.02.02 15:48buy210.101.20881.19881.2188
422006.02.02 15:59close210.101.20981.19881.218810.001033.00
432006.02.02 16:03buy220.101.20881.19881.2188
442006.02.02 16:22close220.101.20961.19881.21888.001041.00
452006.02.02 16:46buy230.101.20951.19951.2195
462006.02.02 17:39close230.101.21001.19951.21955.001046.00
472006.02.02 17:45buy240.101.20981.19981.2198
482006.02.02 17:50close240.101.21021.19981.21984.001050.00
492006.02.02 18:15buy250.101.20941.19941.2194
502006.02.02 18:55close250.101.20981.19941.21944.001054.00
512006.02.03 08:29buy260.101.20771.19771.2177
522006.02.03 09:19close260.101.20791.19771.21772.001056.00
532006.02.03 09:27buy270.101.20731.19731.2173
542006.02.03 09:49close270.101.20771.19731.21734.001060.00
552006.02.03 09:56buy280.101.20731.19731.2173
562006.02.03 10:17close280.101.20771.19731.21734.001064.00
572006.02.03 10:41buy290.101.20731.19731.2173
582006.02.03 10:47close290.101.20811.19731.21738.001072.00
592006.02.03 10:55buy300.101.20711.19711.2171
602006.02.03 11:31close300.101.20681.19711.2171-3.001069.00
612006.02.03 12:00buy310.101.20671.19671.2167
622006.02.03 12:15close310.101.20691.19671.21672.001071.00
632006.02.03 12:43buy320.101.20651.19651.2165
642006.02.03 13:00close320.101.20711.19651.21656.001077.00
652006.02.03 13:12buy330.101.20621.19621.2162
662006.02.03 13:30close330.101.20701.19621.21628.001085.00
672006.02.03 13:36buy340.101.20501.19501.2150
682006.02.03 14:33close340.101.19941.19501.2150-56.001029.00
692006.02.03 15:00buy350.101.19821.18821.2082
702006.02.03 15:03close350.101.20081.18821.208226.001055.00
712006.02.03 15:14buy360.101.19811.18811.2081
722006.02.03 15:48close360.101.20061.18811.208125.001080.00
732006.02.03 17:02buy370.101.20211.19211.2121
742006.02.03 18:15close370.101.20171.19211.2121-4.001076.00
752006.02.06 08:43buy380.101.19981.18981.2098
762006.02.06 09:16close380.101.19901.18981.2098-8.001068.00
772006.02.06 09:44buy390.101.19881.18881.2088
782006.02.06 10:02close390.101.19931.18881.20885.001073.00
792006.02.06 10:14buy400.101.19871.18871.2087
802006.02.06 10:15close400.101.19941.18871.20877.001080.00
812006.02.06 10:50buy410.101.19981.18981.2098
822006.02.06 11:45close410.101.19831.18981.2098-15.001065.00
832006.02.06 12:30buy420.101.19781.18781.2078
842006.02.06 12:45close420.101.19871.18781.20789.001074.00
852006.02.06 13:12buy430.101.19791.18791.2079
862006.02.06 13:45close430.101.19801.18791.20791.001075.00
872006.02.06 13:57buy440.101.19711.18711.2071
882006.02.06 14:00close440.101.19831.18711.207112.001087.00
892006.02.06 14:14buy450.101.19701.18701.2070
902006.02.06 14:34close450.101.19821.18701.207012.001099.00
912006.02.06 14:50buy460.101.19761.18761.2076
922006.02.06 15:03close460.101.19811.18761.20765.001104.00
932006.02.06 15:51buy470.101.19791.18791.2079
942006.02.06 16:15close470.101.19831.18791.20794.001108.00
952006.02.06 16:38buy480.101.19771.18771.2077
962006.02.06 17:30close480.101.19661.18771.2077-11.001097.00
972006.02.06 18:03buy490.101.19611.18611.2061
982006.02.06 18:45close490.101.19591.18611.2061-2.001095.00
992006.02.06 18:59buy500.101.19481.18481.2048
1002006.02.06 19:00close500.101.19611.18481.204813.001108.00
1012006.02.07 08:30buy510.101.19871.18871.2087
1022006.02.07 09:00close510.101.19881.18871.20871.001109.00
1032006.02.07 09:20buy520.101.19861.18861.2086
1042006.02.07 09:27close520.101.19991.18861.208613.001122.00
1052006.02.07 10:02buy530.101.19991.18991.2099
1062006.02.07 10:28close530.101.20041.18991.20995.001127.00
1072006.02.07 10:31buy540.101.19941.18941.2094
1082006.02.07 11:40close540.101.19931.18941.2094-1.001126.00
1092006.02.07 11:47buy550.101.19821.18821.2082
1102006.02.07 12:41close550.101.19771.18821.2082-5.001121.00
1112006.02.07 12:45buy560.101.19671.18671.2067
1122006.02.07 13:08close560.101.19741.18671.20677.001128.00
1132006.02.07 14:00buy570.101.19781.18781.2078
1142006.02.07 14:24close570.101.19861.18781.20788.001136.00
1152006.02.07 14:28buy580.101.19771.18771.2077
1162006.02.07 14:38close580.101.19861.18771.20779.001145.00
1172006.02.07 14:45buy590.101.19771.18771.2077
1182006.02.07 15:52close590.101.19671.18771.2077-10.001135.00
1192006.02.07 15:59buy600.101.19521.18521.2052
1202006.02.07 16:06close600.101.19681.18521.205216.001151.00
1212006.02.07 16:10buy610.101.19481.18481.2048
1222006.02.07 16:19close610.101.19691.18481.204821.001172.00
1232006.02.07 16:43buy620.101.19631.18631.2063
1242006.02.07 16:47close620.101.19681.18631.20635.001177.00
1252006.02.07 17:28buy630.101.19671.18671.2067
1262006.02.07 17:33close630.101.19741.18671.20677.001184.00
1272006.02.07 18:41buy640.101.19761.18761.2076
1282006.02.07 19:03close640.101.19761.18761.20760.001184.00
1292006.02.08 08:00buy650.101.19701.18701.2070
1302006.02.08 08:16close650.101.19731.18701.20703.001187.00
1312006.02.08 08:55buy660.101.19671.18671.2067
1322006.02.08 09:01close660.101.19761.18671.20679.001196.00
1332006.02.08 09:34buy670.101.19761.18761.2076
1342006.02.08 10:01close670.101.19771.18761.20761.001197.00
1352006.02.08 10:08buy680.101.19721.18721.2072
1362006.02.08 10:16close680.101.19781.18721.20726.001203.00
1372006.02.08 10:18buy690.101.19721.18721.2072
1382006.02.08 10:45close690.101.19761.18721.20724.001207.00
1392006.02.08 11:07buy700.101.19751.18751.2075
1402006.02.08 11:45close700.101.19801.18751.20755.001212.00
1412006.02.08 11:46buy710.101.19701.18701.2070
1422006.02.08 12:52close710.101.19601.18701.2070-10.001202.00
1432006.02.08 12:59buy720.101.19521.18521.2052
1442006.02.08 13:21close720.101.19571.18521.20525.001207.00
1452006.02.08 13:23buy730.101.19491.18491.2049
1462006.02.08 13:30close730.101.19601.18491.204911.001218.00
1472006.02.08 14:03buy740.101.19601.18601.2060
1482006.02.08 15:33close740.101.19591.18601.2060-1.001217.00
1492006.02.08 15:46buy750.101.19541.18541.2054
1502006.02.08 16:31close750.101.19401.18541.2054-14.001203.00
1512006.02.08 16:44buy760.101.19301.18301.2030
1522006.02.08 17:30close760.101.19371.18301.20307.001210.00
1532006.02.08 18:56buy770.101.19471.18471.2047
1542006.02.08 19:45close770.101.19471.18471.20470.001210.00
1552006.02.09 08:00buy780.101.19731.18731.2073
1562006.02.09 08:49close780.101.19781.18731.20735.001215.00
1572006.02.09 09:17buy790.101.19751.18751.2075
1582006.02.09 09:34close790.101.19791.18751.20754.001219.00
1592006.02.09 10:01buy800.101.19681.18681.2068
1602006.02.09 10:03close800.101.19721.18681.20684.001223.00
1612006.02.09 10:15buy810.101.19681.18681.2068
1622006.02.09 10:17close810.101.19751.18681.20687.001230.00
1632006.02.09 10:45buy820.101.19781.18781.2078
1642006.02.09 11:02close820.101.19821.18781.20784.001234.00
1652006.02.09 12:15buy830.101.19841.18841.2084
1662006.02.09 13:19close830.101.19771.18841.2084-7.001227.00
1672006.02.09 13:30buy840.101.19721.18721.2072
1682006.02.09 13:34close840.101.19791.18721.20727.001234.00
1692006.02.09 14:01buy850.101.19801.18801.2080
1702006.02.09 14:18close850.101.19851.18801.20805.001239.00
1712006.02.09 14:45buy860.101.19691.18691.2069
1722006.02.09 15:32close860.101.19611.18691.2069-8.001231.00
1732006.02.09 15:44buy870.101.19501.18501.2050
1742006.02.09 16:01close870.101.19581.18501.20508.001239.00
1752006.02.09 16:57buy880.101.19561.18561.2056
1762006.02.09 17:00close880.101.19651.18561.20569.001248.00
1772006.02.09 17:20buy890.101.19611.18611.2061
1782006.02.09 17:37close890.101.19681.18611.20617.001255.00
1792006.02.09 17:56buy900.101.19631.18631.2063
1802006.02.09 18:00close900.101.19791.18631.206316.001271.00
1812006.02.09 18:25buy910.101.19651.18651.2065
1822006.02.09 18:51close910.101.19701.18651.20655.001276.00
1832006.02.10 08:20buy920.101.19661.18661.2066
1842006.02.10 08:49close920.101.19651.18661.2066-1.001275.00
1852006.02.10 09:29buy930.101.19681.18681.2068
1862006.02.10 09:33close930.101.19761.18681.20688.001283.00
1872006.02.10 10:17buy940.101.19751.18751.2075
1882006.02.10 11:08close940.101.19741.18751.2075-1.001282.00
1892006.02.10 11:41buy950.101.19741.18741.2074
1902006.02.10 12:06close950.101.19761.18741.20742.001284.00
1912006.02.10 12:25buy960.101.19731.18731.2073
1922006.02.10 12:36close960.101.19761.18731.20733.001287.00
1932006.02.10 12:39buy970.101.19691.18691.2069
1942006.02.10 12:51close970.101.19781.18691.20699.001296.00
1952006.02.10 13:23buy980.101.19681.18681.2068
1962006.02.10 13:30close980.101.19741.18681.20686.001302.00
1972006.02.10 13:38buy990.101.19661.18661.2066
1982006.02.10 13:46close990.101.19961.18661.206630.001332.00
1992006.02.10 14:22buy1000.101.20111.19111.2111
2002006.02.10 14:29close1000.101.20261.19111.211115.001347.00
2012006.02.10 14:37buy1010.101.20071.19071.2107
2022006.02.10 14:59close1010.101.20221.19071.210715.001362.00
2032006.02.10 15:06buy1020.101.20061.19061.2106
2042006.02.10 15:13close1020.101.20241.19061.210618.001380.00
2052006.02.10 15:15buy1030.101.20061.19061.2106
2062006.02.10 15:50s/l1030.101.19061.19061.2106-100.001280.00
2072006.02.10 15:50buy1040.101.19041.18041.2004
2082006.02.10 16:27close1040.101.19211.18041.200417.001297.00
2092006.02.10 17:28buy1050.101.19221.18221.2022
2102006.02.10 17:55close1050.101.19271.18221.20225.001302.00
2112006.02.10 17:57buy1060.101.19211.18211.2021
2122006.02.10 18:39close1060.101.19201.18211.2021-1.001301.00
2132006.02.10 18:56buy1070.101.19161.18161.2016
2142006.02.10 19:23close1070.101.19171.18161.20161.001302.00
2152006.02.13 08:00buy1080.101.19021.18021.2002
2162006.02.13 08:15close1080.101.19041.18021.20022.001304.00
2172006.02.13 08:31buy1090.101.18991.17991.1999
2182006.02.13 08:43close1090.101.19101.17991.199911.001315.00
2192006.02.13 08:46buy1100.101.18971.17971.1997
2202006.02.13 09:45close1100.101.18871.17971.1997-10.001305.00
2212006.02.13 10:17buy1110.101.18871.17871.1987
2222006.02.13 10:46close1110.101.18871.17871.19870.001305.00
2232006.02.13 10:58buy1120.101.18841.17841.1984
2242006.02.13 11:06close1120.101.18921.17841.19848.001313.00
2252006.02.13 11:45buy1130.101.18901.17901.1990
2262006.02.13 12:20close1130.101.18901.17901.19900.001313.00
2272006.02.13 12:40buy1140.101.18871.17871.1987
2282006.02.13 12:49close1140.101.18961.17871.19879.001322.00
2292006.02.13 12:56buy1150.101.18861.17861.1986
2302006.02.13 13:37close1150.101.18961.17861.198610.001332.00
2312006.02.13 13:40buy1160.101.18861.17861.1986
2322006.02.13 14:20close1160.101.18901.17861.19864.001336.00
2332006.02.13 14:23buy1170.101.18821.17821.1982
2342006.02.13 14:35close1170.101.18961.17821.198214.001350.00
2352006.02.13 15:52buy1180.101.19021.18021.2002
2362006.02.13 16:46close1180.101.19061.18021.20024.001354.00
2372006.02.13 17:05buy1190.101.19051.18051.2005
2382006.02.13 17:17close1190.101.19081.18051.20053.001357.00
2392006.02.13 17:20buy1200.101.19021.18021.2002
2402006.02.13 17:46close1200.101.19041.18021.20022.001359.00
2412006.02.13 18:00buy1210.101.19011.18011.2001
2422006.02.13 18:16close1210.101.19021.18011.20011.001360.00
2432006.02.13 18:19buy1220.101.19001.18001.2000
2442006.02.13 18:30close1220.101.19071.18001.20007.001367.00
2452006.02.13 18:33buy1230.101.19001.18001.2000
2462006.02.13 18:45close1230.101.19071.18001.20007.001374.00
2472006.02.14 09:04buy1240.101.19141.18141.2014
2482006.02.14 09:41close1240.101.19141.18141.20140.001374.00
2492006.02.14 10:03buy1250.101.19121.18121.2012
2502006.02.14 11:09close1250.101.19081.18121.2012-4.001370.00
2512006.02.14 11:16buy1260.101.19041.18041.2004
2522006.02.14 11:23close1260.101.19081.18041.20044.001374.00
2532006.02.14 11:30buy1270.101.19021.18021.2002
2542006.02.14 12:17close1270.101.19011.18021.2002-1.001373.00
2552006.02.14 12:45buy1280.101.19081.18081.2008
2562006.02.14 12:52close1280.101.19111.18081.20083.001376.00
2572006.02.14 13:00buy1290.101.18991.17991.1999
2582006.02.14 13:21close1290.101.19071.17991.19998.001384.00
2592006.02.14 13:28buy1300.101.18991.17991.1999
2602006.02.14 14:05close1300.101.18781.17991.1999-21.001363.00
2612006.02.14 14:29buy1310.101.18631.17631.1963
2622006.02.14 14:34close1310.101.18821.17631.196319.001382.00
2632006.02.14 15:13buy1320.101.18771.17771.1977
2642006.02.14 15:33close1320.101.18851.17771.19778.001390.00
2652006.02.14 15:57buy1330.101.18741.17741.1974
2662006.02.14 16:02close1330.101.18871.17741.197413.001403.00
2672006.02.14 16:53buy1340.101.19031.18031.2003
2682006.02.14 17:01close1340.101.19041.18031.20031.001404.00
2692006.02.14 17:25buy1350.101.18971.17971.1997
2702006.02.14 17:30close1350.101.19061.17971.19979.001413.00
2712006.02.14 17:54buy1360.101.18961.17961.1996
2722006.02.14 18:46close1360.101.19021.17961.19966.001419.00
2732006.02.15 08:29buy1370.101.19111.18111.2011
2742006.02.15 08:30close1370.101.19181.18111.20117.001426.00
2752006.02.15 08:58buy1380.101.19141.18141.2014
2762006.02.15 09:32close1380.101.19131.18141.2014-1.001425.00
2772006.02.15 09:46buy1390.101.19101.18101.2010
2782006.02.15 09:50close1390.101.19141.18101.20104.001429.00
2792006.02.15 09:57buy1400.101.19091.18091.2009
2802006.02.15 10:15close1400.101.19131.18091.20094.001433.00
2812006.02.15 10:41buy1410.101.19121.18121.2012
2822006.02.15 10:45close1410.101.19151.18121.20123.001436.00
2832006.02.15 11:27buy1420.101.19141.18141.2014
2842006.02.15 11:45close1420.101.19161.18141.20142.001438.00
2852006.02.15 11:54buy1430.101.19121.18121.2012
2862006.02.15 12:16close1430.101.19121.18121.20120.001438.00
2872006.02.15 12:24buy1440.101.19071.18071.2007
2882006.02.15 12:46close1440.101.19111.18071.20074.001442.00
2892006.02.15 13:13buy1450.101.19051.18051.2005
2902006.02.15 13:15close1450.101.19111.18051.20056.001448.00
2912006.02.15 14:34buy1460.101.19291.18291.2029
2922006.02.15 14:59close1460.101.19361.18291.20297.001455.00
2932006.02.15 15:04buy1470.101.19231.18231.2023
2942006.02.15 15:13close1470.101.19381.18231.202315.001470.00
2952006.02.15 15:31buy1480.101.19191.18191.2019
2962006.02.15 16:12close1480.101.19061.18191.2019-13.001457.00
2972006.02.15 16:17buy1490.101.18961.17961.1996
2982006.02.15 17:11close1490.101.18901.17961.1996-6.001451.00
2992006.02.15 17:42buy1500.101.18791.17791.1979
3002006.02.15 17:55close1500.101.18861.17791.19797.001458.00
3012006.02.15 18:13buy1510.101.18781.17781.1978
3022006.02.15 18:55close1510.101.18831.17781.19785.001463.00
3032006.02.15 18:57buy1520.101.18771.17771.1977
3042006.02.15 19:23close1520.101.18841.17771.19777.001470.00
3052006.02.16 08:19buy1530.101.18841.17841.1984
3062006.02.16 09:01close1530.101.18791.17841.1984-5.001465.00
3072006.02.16 09:17buy1540.101.18771.17771.1977
3082006.02.16 09:30close1540.101.18811.17771.19774.001469.00
3092006.02.16 09:33buy1550.101.18691.17691.1969
3102006.02.16 10:16close1550.101.18751.17691.19696.001475.00
3112006.02.16 10:43buy1560.101.18701.17701.1970
3122006.02.16 11:39close1560.101.18651.17701.1970-5.001470.00
3132006.02.16 12:43buy1570.101.18661.17661.1966
3142006.02.16 13:21close1570.101.18671.17661.19661.001471.00
3152006.02.16 13:30buy1580.101.18581.17581.1958
3162006.02.16 13:36close1580.101.18691.17581.195811.001482.00
3172006.02.16 13:39buy1590.101.18571.17571.1957
3182006.02.16 13:50close1590.101.18791.17571.195722.001504.00
3192006.02.16 15:00buy1600.101.18751.17751.1975
3202006.02.16 15:19close1600.101.18811.17751.19756.001510.00
3212006.02.16 15:22buy1610.101.18671.17671.1967
3222006.02.16 15:31close1610.101.18821.17671.196715.001525.00
3232006.02.16 16:23buy1620.101.18841.17841.1984
3242006.02.16 17:16close1620.101.18821.17841.1984-2.001523.00
3252006.02.16 17:34buy1630.101.18761.17761.1976
3262006.02.16 17:45close1630.101.18791.17761.19763.001526.00
3272006.02.16 18:18buy1640.101.18791.17791.1979
3282006.02.16 18:30close1640.101.18801.17791.19791.001527.00
3292006.02.16 18:35buy1650.101.18771.17771.1977
3302006.02.16 18:42close1650.101.18801.17771.19773.001530.00
3312006.02.16 18:50buy1660.101.18761.17761.1976
3322006.02.16 18:57close1660.101.18801.17761.19764.001534.00
3332006.02.17 08:06buy1670.101.18831.17831.1983
3342006.02.17 08:17close1670.101.18861.17831.19833.001537.00
3352006.02.17 08:50buy1680.101.18821.17821.1982
3362006.02.17 09:15close1680.101.18821.17821.19820.001537.00
3372006.02.17 10:03buy1690.101.18871.17871.1987
3382006.02.17 11:15close1690.101.18821.17871.1987-5.001532.00
3392006.02.17 11:20buy1700.101.18751.17751.1975
3402006.02.17 11:30close1700.101.18831.17751.19758.001540.00
3412006.02.17 11:48buy1710.101.18751.17751.1975
3422006.02.17 12:30close1710.101.18771.17751.19752.001542.00
3432006.02.17 12:44buy1720.101.18691.17691.1969
3442006.02.17 13:20close1720.101.18711.17691.19692.001544.00
3452006.02.17 13:32buy1730.101.18641.17641.1964
3462006.02.17 13:34close1730.101.18741.17641.196410.001554.00
3472006.02.17 13:38buy1740.101.18641.17641.1964
3482006.02.17 14:04close1740.101.18761.17641.196412.001566.00
3492006.02.17 15:55buy1750.101.19241.18241.2024
3502006.02.17 16:28close1750.101.19301.18241.20246.001572.00
3512006.02.17 16:35buy1760.101.19231.18231.2023
3522006.02.17 16:59close1760.101.19291.18231.20236.001578.00
3532006.02.17 17:15buy1770.101.19031.18031.2003
3542006.02.17 17:27close1770.101.19111.18031.20038.001586.00
3552006.02.17 17:33buy1780.101.18791.17791.1979
3562006.02.17 17:56close1780.101.19001.17791.197921.001607.00
3572006.02.20 08:00buy1790.101.19541.18541.2054
3582006.02.20 09:06close1790.101.19411.18541.2054-13.001594.00
3592006.02.20 09:46buy1800.101.19411.18411.2041
3602006.02.20 09:51close1800.101.19461.18411.20415.001599.00
3612006.02.20 10:30buy1810.101.19431.18431.2043
3622006.02.20 11:04close1810.101.19441.18431.20431.001600.00
3632006.02.20 11:16buy1820.101.19381.18381.2038
3642006.02.20 11:31close1820.101.19421.18381.20384.001604.00
3652006.02.20 11:45buy1830.101.19401.18401.2040
3662006.02.20 12:18close1830.101.19391.18401.2040-1.001603.00
3672006.02.20 12:25buy1840.101.19351.18351.2035
3682006.02.20 12:34close1840.101.19391.18351.20354.001607.00
3692006.02.20 12:55buy1850.101.19351.18351.2035
3702006.02.20 13:01close1850.101.19361.18351.20351.001608.00
3712006.02.20 13:09buy1860.101.19331.18331.2033
3722006.02.20 13:16close1860.101.19391.18331.20336.001614.00
3732006.02.20 13:24buy1870.101.19321.18321.2032
3742006.02.20 13:30close1870.101.19411.18321.20329.001623.00
3752006.02.20 14:08buy1880.101.19411.18411.2041
3762006.02.20 14:15close1880.101.19431.18411.20412.001625.00
3772006.02.20 14:23buy1890.101.19401.18401.2040
3782006.02.20 14:47close1890.101.19441.18401.20404.001629.00
3792006.02.20 14:59buy1900.101.19401.18401.2040
3802006.02.20 15:01close1900.101.19451.18401.20405.001634.00
3812006.02.20 15:25buy1910.101.19421.18421.2042
3822006.02.20 15:31close1910.101.19461.18421.20424.001638.00
3832006.02.20 15:44buy1920.101.19421.18421.2042
3842006.02.20 15:45close1920.101.19461.18421.20424.001642.00
3852006.02.20 16:20buy1930.101.19451.18451.2045
3862006.02.20 16:45close1930.101.19471.18451.20452.001644.00
3872006.02.20 17:04buy1940.101.19431.18431.2043
3882006.02.20 17:31close1940.101.19451.18431.20432.001646.00
3892006.02.20 18:03buy1950.101.19441.18441.2044
3902006.02.20 18:15close1950.101.19471.18441.20443.001649.00
3912006.02.20 18:17buy1960.101.19431.18431.2043
3922006.02.20 18:45close1960.101.19451.18431.20432.001651.00
3932006.02.20 18:47buy1970.101.19411.18411.2041
3942006.02.20 19:15close1970.101.19401.18411.2041-1.001650.00
3952006.02.21 08:03buy1980.101.19131.18131.2013
3962006.02.21 08:30close1980.101.19131.18131.20130.001650.00
3972006.02.21 09:18buy1990.101.19161.18161.2016
3982006.02.21 09:30close1990.101.19171.18161.20161.001651.00
3992006.02.21 09:36buy2000.101.19131.18131.2013
4002006.02.21 10:15close2000.101.19141.18131.20131.001652.00
4012006.02.21 10:41buy2010.101.19151.18151.2015
4022006.02.21 11:15close2010.101.19151.18151.20150.001652.00
4032006.02.21 11:19buy2020.101.19111.18111.2011
4042006.02.21 12:15close2020.101.19121.18111.20111.001653.00
4052006.02.21 13:02buy2030.101.19121.18121.2012
4062006.02.21 13:50close2030.101.19111.18121.2012-1.001652.00
4072006.02.21 14:15buy2040.101.19071.18071.2007
4082006.02.21 14:34close2040.101.19101.18071.20073.001655.00
4092006.02.21 14:37buy2050.101.19051.18051.2005
4102006.02.21 14:46close2050.101.19101.18051.20055.001660.00
4112006.02.21 14:56buy2060.101.19031.18031.2003
4122006.02.21 16:02close2060.101.19021.18031.2003-1.001659.00
4132006.02.21 17:32buy2070.101.19121.18121.2012
4142006.02.21 17:45close2070.101.19151.18121.20123.001662.00
4152006.02.21 18:21buy2080.101.19131.18131.2013
4162006.02.21 18:30close2080.101.19171.18131.20134.001666.00
4172006.02.21 18:41buy2090.101.19121.18121.2012
4182006.02.21 18:45close2090.101.19171.18121.20125.001671.00
4192006.02.21 18:50buy2100.101.19121.18121.2012
4202006.02.21 19:00close2100.101.19231.18121.201211.001682.00
4212006.02.22 08:00buy2110.101.19141.18141.2014
4222006.02.22 08:38close2110.101.19141.18141.20140.001682.00
4232006.02.22 08:45buy2120.101.19101.18101.2010
4242006.02.22 09:35close2120.101.19021.18101.2010-8.001674.00
4252006.02.22 09:44buy2130.101.18971.17971.1997
4262006.02.22 10:04close2130.101.19031.17971.19976.001680.00
4272006.02.22 10:15buy2140.101.18991.17991.1999
4282006.02.22 10:50close2140.101.18801.17991.1999-19.001661.00
4292006.02.22 11:43buy2150.101.18841.17841.1984
4302006.02.22 12:18close2150.101.18821.17841.1984-2.001659.00
4312006.02.22 13:09buy2160.101.18821.17821.1982
4322006.02.22 13:30close2160.101.18791.17821.1982-3.001656.00
4332006.02.22 13:39buy2170.101.18691.17691.1969
4342006.02.22 13:45close2170.101.18921.17691.196923.001679.00
4352006.02.22 14:08buy2180.101.18851.17851.1985
4362006.02.22 14:15close2180.101.18991.17851.198514.001693.00
4372006.02.22 14:40buy2190.101.18851.17851.1985
4382006.02.22 14:46close2190.101.18911.17851.19856.001699.00
4392006.02.22 14:55buy2200.101.18851.17851.1985
4402006.02.22 15:00close2200.101.18911.17851.19856.001705.00
4412006.02.22 15:08buy2210.101.18851.17851.1985
4422006.02.22 15:18close2210.101.18921.17851.19857.001712.00
4432006.02.22 15:51buy2220.101.18861.17861.1986
4442006.02.22 16:17close2220.101.18881.17861.19862.001714.00
4452006.02.22 16:22buy2230.101.18791.17791.1979
4462006.02.22 16:30close2230.101.18941.17791.197915.001729.00
4472006.02.22 17:06buy2240.101.19041.18041.2004
4482006.02.22 17:15close2240.101.19111.18041.20047.001736.00
4492006.02.22 18:02buy2250.101.19131.18131.2013
4502006.02.22 19:57close2250.101.19041.18131.2013-9.001727.00
4512006.02.23 08:09buy2260.101.19011.18011.2001
4522006.02.23 08:12close2260.101.19111.18011.200110.001737.00
4532006.02.23 08:24buy2270.101.19011.18011.2001
4542006.02.23 08:45close2270.101.19051.18011.20014.001741.00
4552006.02.23 08:54buy2280.101.19001.18001.2000
4562006.02.23 08:56close2280.101.19091.18001.20009.001750.00
4572006.02.23 09:37buy2290.101.19331.18331.2033
4582006.02.23 09:44close2290.101.19411.18331.20338.001758.00
4592006.02.23 10:07buy2300.101.19351.18351.2035
4602006.02.23 10:14close2300.101.19401.18351.20355.001763.00
4612006.02.23 10:21buy2310.101.19351.18351.2035
4622006.02.23 10:28close2310.101.19501.18351.203515.001778.00
4632006.02.23 10:35buy2320.101.19351.18351.2035
4642006.02.23 10:45close2320.101.19491.18351.203514.001792.00
4652006.02.23 11:21buy2330.101.19561.18561.2056
4662006.02.23 11:42close2330.101.19631.18561.20567.001799.00
4672006.02.23 11:49buy2340.101.19571.18571.2057
4682006.02.23 12:57close2340.101.19571.18571.20570.001799.00
4692006.02.23 13:18buy2350.101.19551.18551.2055
4702006.02.23 13:26close2350.101.19621.18551.20557.001806.00
4712006.02.23 13:31buy2360.101.19541.18541.2054
4722006.02.23 14:05close2360.101.19581.18541.20544.001810.00
4732006.02.23 14:15buy2370.101.19561.18561.2056
4742006.02.23 15:53close2370.101.19201.18561.2056-36.001774.00
4752006.02.23 16:15buy2380.101.19171.18171.2017
4762006.02.23 16:37close2380.101.19261.18171.20179.001783.00
4772006.02.23 17:03buy2390.101.19211.18211.2021
4782006.02.23 17:07close2390.101.19281.18211.20217.001790.00
4792006.02.23 17:18buy2400.101.19181.18181.2018
4802006.02.23 17:19close2400.101.19281.18181.201810.001800.00
4812006.02.23 17:47buy2410.101.19241.18241.2024
4822006.02.23 18:25close2410.101.19261.18241.20242.001802.00
4832006.02.23 18:31buy2420.101.19201.18201.2020
4842006.02.23 18:35close2420.101.19261.18201.20206.001808.00
4852006.02.24 08:00buy2430.101.19051.18051.2005
4862006.02.24 08:49close2430.101.19031.18051.2005-2.001806.00
4872006.02.24 09:28buy2440.101.18981.17981.1998
4882006.02.24 09:33close2440.101.19091.17981.199811.001817.00
4892006.02.24 10:12buy2450.101.19011.18011.2001
4902006.02.24 10:17close2450.101.19061.18011.20015.001822.00
4912006.02.24 10:30buy2460.101.19011.18011.2001
4922006.02.24 11:16close2460.101.18991.18011.2001-2.001820.00
4932006.02.24 11:25buy2470.101.18911.17911.1991
4942006.02.24 11:30close2470.101.19001.17911.19919.001829.00
4952006.02.24 12:11buy2480.101.19001.18001.2000
4962006.02.24 12:15close2480.101.19061.18001.20006.001835.00
4972006.02.24 12:24buy2490.101.18991.17991.1999
4982006.02.24 13:00close2490.101.18981.17991.1999-1.001834.00
4992006.02.24 13:23buy2500.101.18931.17931.1993
5002006.02.24 13:30close2500.101.19001.17931.19937.001841.00
5012006.02.24 13:52buy2510.101.18971.17971.1997
5022006.02.24 14:00close2510.101.19021.17971.19975.001846.00
5032006.02.24 14:22buy2520.101.18971.17971.1997
5042006.02.24 14:30close2520.101.19011.17971.19974.001850.00
5052006.02.24 14:37buy2530.101.18951.17951.1995
5062006.02.24 14:45close2530.101.19011.17951.19956.001856.00
5072006.02.24 15:07buy2540.101.18961.17961.1996
5082006.02.24 16:16close2540.101.18821.17961.1996-14.001842.00
5092006.02.24 16:29buy2550.101.18691.17691.1969
5102006.02.24 16:31close2550.101.18821.17691.196913.001855.00
5112006.02.24 17:13buy2560.101.18751.17751.1975
5122006.02.24 17:46close2560.101.18831.17751.19758.001863.00
5132006.02.24 18:26buy2570.101.18751.17751.1975
5142006.02.24 18:45close2570.101.18811.17751.19756.001869.00
5152006.02.24 18:50buy2580.101.18761.17761.1976
5162006.02.24 19:30close2580.101.18821.17761.19766.001875.00
5172006.02.27 08:03buy2590.101.18541.17541.1954
5182006.02.27 08:30close2590.101.18491.17541.1954-5.001870.00
5192006.02.27 09:04buy2600.101.18461.17461.1946
5202006.02.27 09:09close2600.101.18531.17461.19467.001877.00
5212006.02.27 09:17buy2610.101.18461.17461.1946
5222006.02.27 09:53close2610.101.18481.17461.19462.001879.00
5232006.02.27 10:19buy2620.101.18471.17471.1947
5242006.02.27 10:22close2620.101.18511.17471.19474.001883.00
5252006.02.27 10:29buy2630.101.18471.17471.1947
5262006.02.27 10:37close2630.101.18561.17471.19479.001892.00
5272006.02.27 10:46buy2640.101.18521.17521.1952
5282006.02.27 10:52close2640.101.18581.17521.19526.001898.00
5292006.02.27 11:00buy2650.101.18501.17501.1950
5302006.02.27 11:17close2650.101.18551.17501.19505.001903.00
5312006.02.27 11:45buy2660.101.18541.17541.1954
5322006.02.27 11:53close2660.101.18601.17541.19546.001909.00
5332006.02.27 12:15buy2670.101.18551.17551.1955
5342006.02.27 12:34close2670.101.18611.17551.19556.001915.00
5352006.02.27 12:39buy2680.101.18551.17551.1955
5362006.02.27 12:46close2680.101.18631.17551.19558.001923.00
5372006.02.27 13:00buy2690.101.18561.17561.1956
5382006.02.27 13:16close2690.101.18581.17561.19562.001925.00
5392006.02.27 13:23buy2700.101.18541.17541.1954
5402006.02.27 13:33close2700.101.18601.17541.19546.001931.00
5412006.02.27 13:51buy2710.101.18561.17561.1956
5422006.02.27 14:32close2710.101.18521.17561.1956-4.001927.00
5432006.02.27 14:37buy2720.101.18461.17461.1946
5442006.02.27 15:16close2720.101.18501.17461.19464.001931.00
5452006.02.27 16:02buy2730.101.18571.17571.1957
5462006.02.27 16:30close2730.101.18701.17571.195713.001944.00
5472006.02.27 17:02buy2740.101.18591.17591.1959
5482006.02.27 18:00close2740.101.18581.17591.1959-1.001943.00
5492006.02.27 18:31buy2750.101.18571.17571.1957
5502006.02.27 19:10close2750.101.18591.17571.19572.001945.00