Strategy Tester Report

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Okres15 Minut (M15) 2005.12.13 23:15 - 2005.12.30 07:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametryPrecision=4; ENTRY_LVL=8; EXIT_LVL=5; Golum_Stop=30; enable_silent_mode=true;
Słupki w tescie1262Ticks modelled43058Modelling quality90.00%
Depozyt początkowy10000.00
Total net profit2013.91Gross profit2778.21Gross loss-764.29
Profit factor3.64Przewidywany zysk26.50
Absolute drawdown383.57Maximal drawdown (%)383.57 (3.8%)
Transakcji w sumie76Short positions (won %)40 (47.50%)Long positions (won %)36 (33.33%)
Profit trades (% of total)31 (40.79%)Loss trades (% of total)45 (59.21%)
Największyprofit trade432.40loss trade-36.00
Averageprofit trade89.62loss trade-16.98
Maximumconsecutive wins (profit in money)9 (2155.77)consecutive losses (loss in money)8 (-137.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2155.77 (9)consecutive loss (count of losses)-137.00 (8)
Średniconsecutive wins2consecutive losses3
Graph
#CzasTypZlecenieLotyCenaS / LT / PProfitBalance:
12005.12.14 00:03buy10.101.77010.00000.0000
22005.12.14 01:21close10.101.76850.00000.0000-16.009984.00
32005.12.14 01:22sell20.101.76830.00000.0000
42005.12.14 02:09close20.101.77080.00000.0000-25.009959.00
52005.12.14 03:15buy30.101.77380.00000.0000
62005.12.14 04:37close30.101.77510.00000.000013.009972.00
72005.12.14 06:05buy40.101.77460.00000.0000
82005.12.14 06:58close40.101.77290.00000.0000-17.009955.00
92005.12.14 07:57sell50.101.77220.00000.0000
102005.12.14 08:24close50.101.77390.00000.0000-17.009938.00
112005.12.14 08:45buy60.101.77570.00000.0000
122005.12.14 09:56close60.101.77830.00000.000026.009964.00
132005.12.14 10:38sell70.101.77340.00000.0000
142005.12.14 12:13close70.101.77200.00000.000014.009978.00
152005.12.14 14:38buy80.101.77540.00000.0000
162005.12.14 15:00close80.101.77200.00000.0000-34.009944.00
172005.12.14 20:02sell90.101.77120.00000.0000
182005.12.15 01:24close90.101.77370.00000.0000-25.459918.55
192005.12.15 02:16buy100.101.77450.00000.0000
202005.12.15 03:46close100.101.77220.00000.0000-23.009895.55
212005.12.15 04:18sell110.101.77130.00000.0000
222005.12.15 05:16close110.101.77240.00000.0000-11.009884.55
232005.12.15 05:29sell120.101.77130.00000.0000
242005.12.15 08:57buy130.101.77200.00000.0000
252005.12.15 14:37close130.101.77140.00000.0000-6.009878.55
262005.12.15 14:37sell140.101.77110.00000.0000
272005.12.15 17:05close140.101.76470.00000.000064.009942.55
282005.12.15 21:02buy150.101.76500.00000.0000
292005.12.15 22:42close150.101.76420.00000.0000-8.009934.55
302005.12.15 23:00buy160.101.76580.00000.0000
312005.12.16 00:06close160.101.76390.00000.0000-19.859914.71
322005.12.16 02:19sell170.101.76290.00000.0000
332005.12.16 02:47close170.101.76560.00000.0000-27.009887.71
342005.12.16 03:33sell180.101.76290.00000.0000
352005.12.16 05:30close180.101.76450.00000.0000-16.009871.71
362005.12.16 06:16buy190.101.76520.00000.0000
372005.12.16 08:47close190.101.76440.00000.0000-8.009863.71
382005.12.16 09:01buy200.101.76740.00000.0000
392005.12.16 10:38close200.101.76990.00000.000025.009888.71
402005.12.16 12:10sell210.101.76810.00000.0000
412005.12.16 14:20close210.101.77050.00000.0000-24.009864.71
422005.12.16 14:50sell220.101.76810.00000.0000
432005.12.16 15:37close220.101.77050.00000.0000-24.009840.71
442005.12.16 16:11buy230.101.77220.00000.0000
452005.12.16 17:29close230.101.77080.00000.0000-14.009826.71
462005.12.16 17:48buy240.101.77230.00000.0000
472005.12.16 19:01close240.101.77080.00000.0000-15.009811.71
482005.12.18 23:10sell250.101.76840.00000.0000
492005.12.19 08:33sell260.101.76890.00000.0000
502005.12.19 09:26close260.101.77000.00000.0000-11.009800.71
512005.12.19 09:58sell270.101.76700.00000.0000
522005.12.19 12:00close270.101.76580.00000.000012.009812.71
532005.12.19 13:49sell280.101.76320.00000.0000
542005.12.19 14:47close280.101.76410.00000.0000-9.009803.71
552005.12.19 18:08buy290.101.76580.00000.0000
562005.12.19 18:38close290.101.76220.00000.0000-36.009767.71
572005.12.19 19:05sell300.101.76150.00000.0000
582005.12.20 02:21sell310.101.75980.00000.0000
592005.12.20 02:59close310.101.76160.00000.0000-18.009749.71
602005.12.20 04:05sell320.101.75980.00000.0000
612005.12.20 05:57close320.101.75980.00000.00000.009749.71
622005.12.20 06:35buy330.101.76180.00000.0000
632005.12.20 08:23close330.101.75980.00000.0000-20.009729.71
642005.12.20 08:43buy340.101.76180.00000.0000
652005.12.20 10:33close340.101.76050.00000.0000-13.009716.71
662005.12.20 11:23buy350.101.76390.00000.0000
672005.12.20 12:59close350.101.76640.00000.000025.009741.71
682005.12.20 14:56sell360.101.76160.00000.0000
692005.12.20 16:21close360.101.76090.00000.00007.009748.71
702005.12.20 17:48sell370.101.75650.00000.0000
712005.12.21 00:38buy380.101.75620.00000.0000
722005.12.21 03:08close380.101.75710.00000.00009.009757.71
732005.12.21 04:01sell390.101.75610.00000.0000
742005.12.21 05:40close390.101.75660.00000.0000-5.009752.71
752005.12.21 06:10sell400.101.75520.00000.0000
762005.12.21 08:26buy410.101.75810.00000.0000
772005.12.21 08:58close410.101.75600.00000.0000-21.009731.71
782005.12.21 09:02buy420.101.75810.00000.0000
792005.12.21 09:32close420.101.75600.00000.0000-21.009710.71
802005.12.21 09:35sell430.101.75500.00000.0000
812005.12.21 10:22close430.101.75700.00000.0000-20.009690.71
822005.12.21 10:30sell440.101.75510.00000.0000
832005.12.21 15:09sell450.101.74700.00000.0000
842005.12.21 18:21close450.101.74140.00000.000056.009746.71
852005.12.21 20:13buy460.101.74350.00000.0000
862005.12.21 21:12close460.101.74230.00000.0000-12.009734.71
872005.12.21 21:49buy470.101.74350.00000.0000
882005.12.22 00:52close470.101.74430.00000.00007.729742.43
892005.12.22 02:34sell480.101.74310.00000.0000
902005.12.22 03:21close480.101.74540.00000.0000-23.009719.43
912005.12.22 08:10sell490.101.74290.00000.0000
922005.12.22 11:55close490.101.73800.00000.000049.009768.43
932005.12.22 14:20sell500.101.73460.00000.0000
942005.12.22 14:40close500.101.73760.00000.0000-30.009738.43
952005.12.22 15:02buy510.101.73920.00000.0000
962005.12.22 16:38close510.101.74070.00000.000015.009753.43
972005.12.23 09:29sell520.101.73750.00000.0000
982005.12.23 12:03close520.101.73840.00000.0000-9.009744.43
992005.12.23 13:00sell530.101.73530.00000.0000
1002005.12.23 19:35buy540.101.73440.00000.0000
1012005.12.25 23:15close540.101.73310.00000.0000-13.009731.43
1022005.12.26 03:40buy550.101.73550.00000.0000
1032005.12.26 04:21close550.101.73300.00000.0000-25.009706.43
1042005.12.26 04:27sell560.101.73230.00000.0000
1052005.12.26 08:02close560.101.73400.00000.0000-17.009689.43
1062005.12.26 08:29buy570.101.73460.00000.0000
1072005.12.26 08:45close570.101.73270.00000.0000-19.009670.43
1082005.12.26 08:48buy580.101.73470.00000.0000
1092005.12.26 09:15close580.101.73190.00000.0000-28.009642.43
1102005.12.26 15:59sell590.101.73250.00000.0000
1112005.12.26 17:15close590.101.73340.00000.0000-9.009633.43
1122005.12.26 17:56sell600.101.73220.00000.0000
1132005.12.26 21:29close600.101.73390.00000.0000-17.009616.43
1142005.12.27 00:15sell610.101.73180.00000.0000
1152005.12.27 02:15close610.101.73130.00000.00005.009621.43
1162005.12.27 09:11buy620.101.73250.00000.0000
1172005.12.27 10:56close620.101.73470.00000.000022.009643.43
1182005.12.27 14:19sell630.101.73390.00000.0000
1192005.12.27 20:28sell640.101.72870.00000.0000
1202005.12.27 21:49close640.101.72800.00000.00007.009650.43
1212005.12.28 00:39buy650.101.72880.00000.0000
1222005.12.28 02:08close650.101.72860.00000.0000-2.009648.43
1232005.12.28 07:23buy660.101.73130.00000.0000
1242005.12.28 09:42close660.101.73810.00000.000068.009716.43
1252005.12.28 14:18sell670.101.73410.00000.0000
1262005.12.28 19:04close670.101.71860.00000.0000155.009871.43
1272005.12.28 21:16buy680.101.71730.00000.0000
1282005.12.29 02:45close680.101.71960.00000.000022.729894.14
1292005.12.29 05:11buy690.101.72230.00000.0000
1302005.12.29 06:34close690.101.72140.00000.0000-9.009885.14
1312005.12.29 06:59buy700.101.72240.00000.0000
1322005.12.29 09:32close700.101.72140.00000.0000-10.009875.14
1332005.12.29 09:43sell710.101.72050.00000.0000
1342005.12.29 11:17close710.101.71940.00000.000011.009886.14
1352005.12.29 16:48buy720.101.72300.00000.0000
1362005.12.29 18:46close720.101.72390.00000.00009.009895.14
1372005.12.29 19:34buy730.101.72440.00000.0000
1382005.12.29 21:13close730.101.72380.00000.0000-6.009889.14
1392005.12.30 02:05sell740.101.72300.00000.0000
1402005.12.30 03:17close740.101.72450.00000.0000-15.009874.14
1412005.12.30 03:20sell750.101.72290.00000.0000
1422005.12.30 03:24close750.101.72450.00000.0000-16.009858.14
1432005.12.30 04:22buy760.101.72590.00000.0000
1442005.12.30 06:29close760.101.72670.00000.00008.009866.14
1452005.12.30 07:14close at stop630.101.72730.00000.000063.779929.91
1462005.12.30 07:14close at stop530.101.72730.00000.000076.8710006.78
1472005.12.30 07:14close at stop440.101.72730.00000.0000273.0810279.86
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