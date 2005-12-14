|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Okres
|15 Minut (M15) 2005.12.13 23:15 - 2005.12.30 07:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parametry
|Precision=4; ENTRY_LVL=8; EXIT_LVL=5; Golum_Stop=30; enable_silent_mode=true;
|Słupki w tescie
|1262
|Ticks modelled
|43058
|Modelling quality
|90.00%
|Depozyt początkowy
|10000.00
|Total net profit
|2013.91
|Gross profit
|2778.21
|Gross loss
|-764.29
|Profit factor
|3.64
|Przewidywany zysk
|26.50
|Absolute drawdown
|383.57
|Maximal drawdown (%)
|383.57 (3.8%)
|Transakcji w sumie
|76
|Short positions (won %)
|40 (47.50%)
|Long positions (won %)
|36 (33.33%)
|Profit trades (% of total)
|31 (40.79%)
|Loss trades (% of total)
|45 (59.21%)
|Największy
|profit trade
|432.40
|loss trade
|-36.00
|Average
|profit trade
|89.62
|loss trade
|-16.98
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|9 (2155.77)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-137.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2155.77 (9)
|consecutive loss (count of losses)
|-137.00 (8)
|Średni
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|3
|#
|Czas
|Typ
|Zlecenie
|Loty
|Cena
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance:
|1
|2005.12.14 00:03
|buy
|1
|0.10
|1.7701
|0.0000
|0.0000
|2
|2005.12.14 01:21
|close
|1
|0.10
|1.7685
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|9984.00
|3
|2005.12.14 01:22
|sell
|2
|0.10
|1.7683
|0.0000
|0.0000
|4
|2005.12.14 02:09
|close
|2
|0.10
|1.7708
|0.0000
|0.0000
|-25.00
|9959.00
|5
|2005.12.14 03:15
|buy
|3
|0.10
|1.7738
|0.0000
|0.0000
|6
|2005.12.14 04:37
|close
|3
|0.10
|1.7751
|0.0000
|0.0000
|13.00
|9972.00
|7
|2005.12.14 06:05
|buy
|4
|0.10
|1.7746
|0.0000
|0.0000
|8
|2005.12.14 06:58
|close
|4
|0.10
|1.7729
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|9955.00
|9
|2005.12.14 07:57
|sell
|5
|0.10
|1.7722
|0.0000
|0.0000
|10
|2005.12.14 08:24
|close
|5
|0.10
|1.7739
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|9938.00
|11
|2005.12.14 08:45
|buy
|6
|0.10
|1.7757
|0.0000
|0.0000
|12
|2005.12.14 09:56
|close
|6
|0.10
|1.7783
|0.0000
|0.0000
|26.00
|9964.00
|13
|2005.12.14 10:38
|sell
|7
|0.10
|1.7734
|0.0000
|0.0000
|14
|2005.12.14 12:13
|close
|7
|0.10
|1.7720
|0.0000
|0.0000
|14.00
|9978.00
|15
|2005.12.14 14:38
|buy
|8
|0.10
|1.7754
|0.0000
|0.0000
|16
|2005.12.14 15:00
|close
|8
|0.10
|1.7720
|0.0000
|0.0000
|-34.00
|9944.00
|17
|2005.12.14 20:02
|sell
|9
|0.10
|1.7712
|0.0000
|0.0000
|18
|2005.12.15 01:24
|close
|9
|0.10
|1.7737
|0.0000
|0.0000
|-25.45
|9918.55
|19
|2005.12.15 02:16
|buy
|10
|0.10
|1.7745
|0.0000
|0.0000
|20
|2005.12.15 03:46
|close
|10
|0.10
|1.7722
|0.0000
|0.0000
|-23.00
|9895.55
|21
|2005.12.15 04:18
|sell
|11
|0.10
|1.7713
|0.0000
|0.0000
|22
|2005.12.15 05:16
|close
|11
|0.10
|1.7724
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|9884.55
|23
|2005.12.15 05:29
|sell
|12
|0.10
|1.7713
|0.0000
|0.0000
|24
|2005.12.15 08:57
|buy
|13
|0.10
|1.7720
|0.0000
|0.0000
|25
|2005.12.15 14:37
|close
|13
|0.10
|1.7714
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9878.55
|26
|2005.12.15 14:37
|sell
|14
|0.10
|1.7711
|0.0000
|0.0000
|27
|2005.12.15 17:05
|close
|14
|0.10
|1.7647
|0.0000
|0.0000
|64.00
|9942.55
|28
|2005.12.15 21:02
|buy
|15
|0.10
|1.7650
|0.0000
|0.0000
|29
|2005.12.15 22:42
|close
|15
|0.10
|1.7642
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|9934.55
|30
|2005.12.15 23:00
|buy
|16
|0.10
|1.7658
|0.0000
|0.0000
|31
|2005.12.16 00:06
|close
|16
|0.10
|1.7639
|0.0000
|0.0000
|-19.85
|9914.71
|32
|2005.12.16 02:19
|sell
|17
|0.10
|1.7629
|0.0000
|0.0000
|33
|2005.12.16 02:47
|close
|17
|0.10
|1.7656
|0.0000
|0.0000
|-27.00
|9887.71
|34
|2005.12.16 03:33
|sell
|18
|0.10
|1.7629
|0.0000
|0.0000
|35
|2005.12.16 05:30
|close
|18
|0.10
|1.7645
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|9871.71
|36
|2005.12.16 06:16
|buy
|19
|0.10
|1.7652
|0.0000
|0.0000
|37
|2005.12.16 08:47
|close
|19
|0.10
|1.7644
|0.0000
|0.0000
|-8.00
|9863.71
|38
|2005.12.16 09:01
|buy
|20
|0.10
|1.7674
|0.0000
|0.0000
|39
|2005.12.16 10:38
|close
|20
|0.10
|1.7699
|0.0000
|0.0000
|25.00
|9888.71
|40
|2005.12.16 12:10
|sell
|21
|0.10
|1.7681
|0.0000
|0.0000
|41
|2005.12.16 14:20
|close
|21
|0.10
|1.7705
|0.0000
|0.0000
|-24.00
|9864.71
|42
|2005.12.16 14:50
|sell
|22
|0.10
|1.7681
|0.0000
|0.0000
|43
|2005.12.16 15:37
|close
|22
|0.10
|1.7705
|0.0000
|0.0000
|-24.00
|9840.71
|44
|2005.12.16 16:11
|buy
|23
|0.10
|1.7722
|0.0000
|0.0000
|45
|2005.12.16 17:29
|close
|23
|0.10
|1.7708
|0.0000
|0.0000
|-14.00
|9826.71
|46
|2005.12.16 17:48
|buy
|24
|0.10
|1.7723
|0.0000
|0.0000
|47
|2005.12.16 19:01
|close
|24
|0.10
|1.7708
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|9811.71
|48
|2005.12.18 23:10
|sell
|25
|0.10
|1.7684
|0.0000
|0.0000
|49
|2005.12.19 08:33
|sell
|26
|0.10
|1.7689
|0.0000
|0.0000
|50
|2005.12.19 09:26
|close
|26
|0.10
|1.7700
|0.0000
|0.0000
|-11.00
|9800.71
|51
|2005.12.19 09:58
|sell
|27
|0.10
|1.7670
|0.0000
|0.0000
|52
|2005.12.19 12:00
|close
|27
|0.10
|1.7658
|0.0000
|0.0000
|12.00
|9812.71
|53
|2005.12.19 13:49
|sell
|28
|0.10
|1.7632
|0.0000
|0.0000
|54
|2005.12.19 14:47
|close
|28
|0.10
|1.7641
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|9803.71
|55
|2005.12.19 18:08
|buy
|29
|0.10
|1.7658
|0.0000
|0.0000
|56
|2005.12.19 18:38
|close
|29
|0.10
|1.7622
|0.0000
|0.0000
|-36.00
|9767.71
|57
|2005.12.19 19:05
|sell
|30
|0.10
|1.7615
|0.0000
|0.0000
|58
|2005.12.20 02:21
|sell
|31
|0.10
|1.7598
|0.0000
|0.0000
|59
|2005.12.20 02:59
|close
|31
|0.10
|1.7616
|0.0000
|0.0000
|-18.00
|9749.71
|60
|2005.12.20 04:05
|sell
|32
|0.10
|1.7598
|0.0000
|0.0000
|61
|2005.12.20 05:57
|close
|32
|0.10
|1.7598
|0.0000
|0.0000
|0.00
|9749.71
|62
|2005.12.20 06:35
|buy
|33
|0.10
|1.7618
|0.0000
|0.0000
|63
|2005.12.20 08:23
|close
|33
|0.10
|1.7598
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|9729.71
|64
|2005.12.20 08:43
|buy
|34
|0.10
|1.7618
|0.0000
|0.0000
|65
|2005.12.20 10:33
|close
|34
|0.10
|1.7605
|0.0000
|0.0000
|-13.00
|9716.71
|66
|2005.12.20 11:23
|buy
|35
|0.10
|1.7639
|0.0000
|0.0000
|67
|2005.12.20 12:59
|close
|35
|0.10
|1.7664
|0.0000
|0.0000
|25.00
|9741.71
|68
|2005.12.20 14:56
|sell
|36
|0.10
|1.7616
|0.0000
|0.0000
|69
|2005.12.20 16:21
|close
|36
|0.10
|1.7609
|0.0000
|0.0000
|7.00
|9748.71
|70
|2005.12.20 17:48
|sell
|37
|0.10
|1.7565
|0.0000
|0.0000
|71
|2005.12.21 00:38
|buy
|38
|0.10
|1.7562
|0.0000
|0.0000
|72
|2005.12.21 03:08
|close
|38
|0.10
|1.7571
|0.0000
|0.0000
|9.00
|9757.71
|73
|2005.12.21 04:01
|sell
|39
|0.10
|1.7561
|0.0000
|0.0000
|74
|2005.12.21 05:40
|close
|39
|0.10
|1.7566
|0.0000
|0.0000
|-5.00
|9752.71
|75
|2005.12.21 06:10
|sell
|40
|0.10
|1.7552
|0.0000
|0.0000
|76
|2005.12.21 08:26
|buy
|41
|0.10
|1.7581
|0.0000
|0.0000
|77
|2005.12.21 08:58
|close
|41
|0.10
|1.7560
|0.0000
|0.0000
|-21.00
|9731.71
|78
|2005.12.21 09:02
|buy
|42
|0.10
|1.7581
|0.0000
|0.0000
|79
|2005.12.21 09:32
|close
|42
|0.10
|1.7560
|0.0000
|0.0000
|-21.00
|9710.71
|80
|2005.12.21 09:35
|sell
|43
|0.10
|1.7550
|0.0000
|0.0000
|81
|2005.12.21 10:22
|close
|43
|0.10
|1.7570
|0.0000
|0.0000
|-20.00
|9690.71
|82
|2005.12.21 10:30
|sell
|44
|0.10
|1.7551
|0.0000
|0.0000
|83
|2005.12.21 15:09
|sell
|45
|0.10
|1.7470
|0.0000
|0.0000
|84
|2005.12.21 18:21
|close
|45
|0.10
|1.7414
|0.0000
|0.0000
|56.00
|9746.71
|85
|2005.12.21 20:13
|buy
|46
|0.10
|1.7435
|0.0000
|0.0000
|86
|2005.12.21 21:12
|close
|46
|0.10
|1.7423
|0.0000
|0.0000
|-12.00
|9734.71
|87
|2005.12.21 21:49
|buy
|47
|0.10
|1.7435
|0.0000
|0.0000
|88
|2005.12.22 00:52
|close
|47
|0.10
|1.7443
|0.0000
|0.0000
|7.72
|9742.43
|89
|2005.12.22 02:34
|sell
|48
|0.10
|1.7431
|0.0000
|0.0000
|90
|2005.12.22 03:21
|close
|48
|0.10
|1.7454
|0.0000
|0.0000
|-23.00
|9719.43
|91
|2005.12.22 08:10
|sell
|49
|0.10
|1.7429
|0.0000
|0.0000
|92
|2005.12.22 11:55
|close
|49
|0.10
|1.7380
|0.0000
|0.0000
|49.00
|9768.43
|93
|2005.12.22 14:20
|sell
|50
|0.10
|1.7346
|0.0000
|0.0000
|94
|2005.12.22 14:40
|close
|50
|0.10
|1.7376
|0.0000
|0.0000
|-30.00
|9738.43
|95
|2005.12.22 15:02
|buy
|51
|0.10
|1.7392
|0.0000
|0.0000
|96
|2005.12.22 16:38
|close
|51
|0.10
|1.7407
|0.0000
|0.0000
|15.00
|9753.43
|97
|2005.12.23 09:29
|sell
|52
|0.10
|1.7375
|0.0000
|0.0000
|98
|2005.12.23 12:03
|close
|52
|0.10
|1.7384
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|9744.43
|99
|2005.12.23 13:00
|sell
|53
|0.10
|1.7353
|0.0000
|0.0000
|100
|2005.12.23 19:35
|buy
|54
|0.10
|1.7344
|0.0000
|0.0000
|101
|2005.12.25 23:15
|close
|54
|0.10
|1.7331
|0.0000
|0.0000
|-13.00
|9731.43
|102
|2005.12.26 03:40
|buy
|55
|0.10
|1.7355
|0.0000
|0.0000
|103
|2005.12.26 04:21
|close
|55
|0.10
|1.7330
|0.0000
|0.0000
|-25.00
|9706.43
|104
|2005.12.26 04:27
|sell
|56
|0.10
|1.7323
|0.0000
|0.0000
|105
|2005.12.26 08:02
|close
|56
|0.10
|1.7340
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|9689.43
|106
|2005.12.26 08:29
|buy
|57
|0.10
|1.7346
|0.0000
|0.0000
|107
|2005.12.26 08:45
|close
|57
|0.10
|1.7327
|0.0000
|0.0000
|-19.00
|9670.43
|108
|2005.12.26 08:48
|buy
|58
|0.10
|1.7347
|0.0000
|0.0000
|109
|2005.12.26 09:15
|close
|58
|0.10
|1.7319
|0.0000
|0.0000
|-28.00
|9642.43
|110
|2005.12.26 15:59
|sell
|59
|0.10
|1.7325
|0.0000
|0.0000
|111
|2005.12.26 17:15
|close
|59
|0.10
|1.7334
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|9633.43
|112
|2005.12.26 17:56
|sell
|60
|0.10
|1.7322
|0.0000
|0.0000
|113
|2005.12.26 21:29
|close
|60
|0.10
|1.7339
|0.0000
|0.0000
|-17.00
|9616.43
|114
|2005.12.27 00:15
|sell
|61
|0.10
|1.7318
|0.0000
|0.0000
|115
|2005.12.27 02:15
|close
|61
|0.10
|1.7313
|0.0000
|0.0000
|5.00
|9621.43
|116
|2005.12.27 09:11
|buy
|62
|0.10
|1.7325
|0.0000
|0.0000
|117
|2005.12.27 10:56
|close
|62
|0.10
|1.7347
|0.0000
|0.0000
|22.00
|9643.43
|118
|2005.12.27 14:19
|sell
|63
|0.10
|1.7339
|0.0000
|0.0000
|119
|2005.12.27 20:28
|sell
|64
|0.10
|1.7287
|0.0000
|0.0000
|120
|2005.12.27 21:49
|close
|64
|0.10
|1.7280
|0.0000
|0.0000
|7.00
|9650.43
|121
|2005.12.28 00:39
|buy
|65
|0.10
|1.7288
|0.0000
|0.0000
|122
|2005.12.28 02:08
|close
|65
|0.10
|1.7286
|0.0000
|0.0000
|-2.00
|9648.43
|123
|2005.12.28 07:23
|buy
|66
|0.10
|1.7313
|0.0000
|0.0000
|124
|2005.12.28 09:42
|close
|66
|0.10
|1.7381
|0.0000
|0.0000
|68.00
|9716.43
|125
|2005.12.28 14:18
|sell
|67
|0.10
|1.7341
|0.0000
|0.0000
|126
|2005.12.28 19:04
|close
|67
|0.10
|1.7186
|0.0000
|0.0000
|155.00
|9871.43
|127
|2005.12.28 21:16
|buy
|68
|0.10
|1.7173
|0.0000
|0.0000
|128
|2005.12.29 02:45
|close
|68
|0.10
|1.7196
|0.0000
|0.0000
|22.72
|9894.14
|129
|2005.12.29 05:11
|buy
|69
|0.10
|1.7223
|0.0000
|0.0000
|130
|2005.12.29 06:34
|close
|69
|0.10
|1.7214
|0.0000
|0.0000
|-9.00
|9885.14
|131
|2005.12.29 06:59
|buy
|70
|0.10
|1.7224
|0.0000
|0.0000
|132
|2005.12.29 09:32
|close
|70
|0.10
|1.7214
|0.0000
|0.0000
|-10.00
|9875.14
|133
|2005.12.29 09:43
|sell
|71
|0.10
|1.7205
|0.0000
|0.0000
|134
|2005.12.29 11:17
|close
|71
|0.10
|1.7194
|0.0000
|0.0000
|11.00
|9886.14
|135
|2005.12.29 16:48
|buy
|72
|0.10
|1.7230
|0.0000
|0.0000
|136
|2005.12.29 18:46
|close
|72
|0.10
|1.7239
|0.0000
|0.0000
|9.00
|9895.14
|137
|2005.12.29 19:34
|buy
|73
|0.10
|1.7244
|0.0000
|0.0000
|138
|2005.12.29 21:13
|close
|73
|0.10
|1.7238
|0.0000
|0.0000
|-6.00
|9889.14
|139
|2005.12.30 02:05
|sell
|74
|0.10
|1.7230
|0.0000
|0.0000
|140
|2005.12.30 03:17
|close
|74
|0.10
|1.7245
|0.0000
|0.0000
|-15.00
|9874.14
|141
|2005.12.30 03:20
|sell
|75
|0.10
|1.7229
|0.0000
|0.0000
|142
|2005.12.30 03:24
|close
|75
|0.10
|1.7245
|0.0000
|0.0000
|-16.00
|9858.14
|143
|2005.12.30 04:22
|buy
|76
|0.10
|1.7259
|0.0000
|0.0000
|144
|2005.12.30 06:29
|close
|76
|0.10
|1.7267
|0.0000
|0.0000
|8.00
|9866.14
|145
|2005.12.30 07:14
|close at stop
|63
|0.10
|1.7273
|0.0000
|0.0000
|63.77
|9929.91
|146
|2005.12.30 07:14
|close at stop
|53
|0.10
|1.7273
|0.0000
|0.0000
|76.87
|10006.78
|147
|2005.12.30 07:14
|close at stop
|44
|0.10
|1.7273
|0.0000
|0.0000
|273.08
|10279.86
|148
|2005.12.30 07:14
|close at stop
|40
|0.10
|1.7273
|0.0000
|0.0000
|274.08
|10553.95
|149
|2005.12.30 07:14
|close at stop
|37
|0.10
|1.7273
|0.0000
|0.0000
|286.64
|10840.58
|150
|2005.12.30 07:14
|close at stop
|30
|0.10
|1.7273
|0.0000
|0.0000
|336.19
|11176.77
|151
|2005.12.30 07:14
|close at stop
|25
|0.10
|1.7273
|0.0000
|0.0000
|404.74
|11581.51
|152
|2005.12.30 07:14
|close at stop
|12
|0.10
|1.7273
|0.0000
|0.0000
|432.40
|12013.91