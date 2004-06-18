|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2004.06.16 19:15 - 2006.02.02 08:15
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Bars in test
|120247
|Ticks modelled
|1697674
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|22074.08
|Gross profit
|61094.48
|Gross loss
|-39020.40
|Profit factor
|1.57
|Expected payoff
|75.34
|Absolute drawdown
|571.35
|Maximal drawdown (%)
|2439.90 (8.2%)
|Total trades
|293
|Short positions (won %)
|169 (32.54%)
|Long positions (won %)
|124 (29.84%)
|Profit trades (% of total)
|92 (31.40%)
|Loss trades (% of total)
|201 (68.60%)
|Largest
|profit trade
|2025.00
|loss trade
|-391.50
|Average
|profit trade
|664.07
|loss trade
|-194.13
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|4 (3055.70)
|consecutive losses (loss in money)
|10 (-1365.15)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|3055.70 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-2439.90 (8)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.06.16 19:15
|buy stop
|1
|0.40
|1.2243
|1.2222
|1.2318
|2
|2004.06.17 00:00
|delete
|1
|0.40
|1.2243
|1.2222
|1.2318
|3
|2004.06.17 00:00
|buy stop
|2
|0.30
|1.2117
|1.2088
|1.2192
|4
|2004.06.17 00:00
|sell stop
|3
|0.30
|1.1922
|1.1954
|1.1847
|5
|2004.06.18 00:00
|delete
|3
|0.30
|1.1922
|1.1954
|1.1847
|6
|2004.06.18 00:00
|delete
|2
|0.30
|1.2117
|1.2088
|1.2192
|7
|2004.06.18 00:00
|buy stop
|4
|0.60
|1.2096
|1.2083
|1.2171
|8
|2004.06.18 00:00
|sell stop
|5
|0.60
|1.2005
|1.2021
|1.1930
|9
|2004.06.18 04:55
|sell
|5
|0.60
|1.2005
|1.2021
|1.1930
|10
|2004.06.18 04:55
|delete
|4
|0.60
|1.2096
|1.2083
|1.2171
|11
|2004.06.18 12:25
|s/l
|5
|0.60
|1.2021
|1.2021
|1.1930
|-97.20
|9902.80
|12
|2004.06.21 00:00
|buy stop
|6
|0.30
|1.2245
|1.2218
|1.2320
|13
|2004.06.21 00:00
|sell stop
|7
|0.30
|1.2065
|1.2095
|1.1990
|14
|2004.06.22 00:00
|delete
|7
|0.30
|1.2065
|1.2095
|1.1990
|15
|2004.06.22 00:00
|delete
|6
|0.30
|1.2245
|1.2218
|1.2320
|16
|2004.06.22 00:00
|buy stop
|8
|0.60
|1.2156
|1.2145
|1.2231
|17
|2004.06.22 00:00
|sell stop
|9
|0.60
|1.2080
|1.2094
|1.2005
|18
|2004.06.22 08:52
|sell
|9
|0.60
|1.2080
|1.2094
|1.2005
|19
|2004.06.22 08:52
|delete
|8
|0.60
|1.2156
|1.2145
|1.2231
|20
|2004.06.22 09:58
|s/l
|9
|0.60
|1.2094
|1.2094
|1.2005
|-83.70
|9819.10
|21
|2004.06.23 00:00
|buy stop
|10
|0.70
|1.2158
|1.2148
|1.2233
|22
|2004.06.23 00:00
|sell stop
|11
|0.70
|1.2085
|1.2099
|1.2010
|23
|2004.06.23 07:28
|buy
|10
|0.70
|1.2158
|1.2148
|1.2233
|24
|2004.06.23 07:28
|delete
|11
|0.70
|1.2085
|1.2099
|1.2010
|25
|2004.06.23 10:32
|s/l
|10
|0.70
|1.2148
|1.2148
|1.2233
|-73.50
|9745.60
|26
|2004.06.24 00:00
|buy stop
|12
|0.40
|1.2166
|1.2146
|1.2241
|27
|2004.06.24 00:00
|sell stop
|13
|0.40
|1.2030
|1.2053
|1.1955
|28
|2004.06.24 14:36
|buy
|12
|0.40
|1.2166
|1.2146
|1.2241
|29
|2004.06.24 14:36
|delete
|13
|0.40
|1.2030
|1.2053
|1.1955
|30
|2004.06.24 14:54
|s/l
|12
|0.40
|1.2146
|1.2146
|1.2241
|-79.80
|9665.80
|31
|2004.06.25 00:00
|buy stop
|14
|0.30
|1.2271
|1.2248
|1.2346
|32
|2004.06.25 00:00
|sell stop
|15
|0.30
|1.2114
|1.2140
|1.2039
|33
|2004.06.25 09:10
|sell
|15
|0.30
|1.2114
|1.2140
|1.2039
|34
|2004.06.25 09:10
|delete
|14
|0.30
|1.2271
|1.2248
|1.2346
|35
|2004.06.25 10:37
|s/l
|15
|0.30
|1.2140
|1.2140
|1.2039
|-78.30
|9587.50
|36
|2004.06.28 00:00
|buy stop
|16
|0.50
|1.2230
|1.2217
|1.2305
|37
|2004.06.28 00:00
|sell stop
|17
|0.50
|1.2140
|1.2156
|1.2065
|38
|2004.06.28 07:44
|sell
|17
|0.50
|1.2140
|1.2156
|1.2065
|39
|2004.06.28 07:44
|delete
|16
|0.50
|1.2230
|1.2217
|1.2305
|40
|2004.06.28 09:46
|s/l
|17
|0.50
|1.2156
|1.2156
|1.2065
|-80.25
|9507.25
|41
|2004.06.29 00:00
|buy stop
|18
|0.40
|1.2250
|1.2233
|1.2325
|42
|2004.06.29 00:00
|sell stop
|19
|0.40
|1.2136
|1.2156
|1.2061
|43
|2004.06.29 09:38
|sell
|19
|0.40
|1.2136
|1.2156
|1.2061
|44
|2004.06.29 09:38
|delete
|18
|0.40
|1.2250
|1.2233
|1.2325
|45
|2004.06.29 10:25
|s/l
|19
|0.40
|1.2156
|1.2156
|1.2061
|-78.60
|9428.65
|46
|2004.06.30 00:00
|buy stop
|20
|0.40
|1.2154
|1.2135
|1.2229
|47
|2004.06.30 00:00
|sell stop
|21
|0.40
|1.2023
|1.2045
|1.1948
|48
|2004.06.30 12:38
|buy
|20
|0.40
|1.2154
|1.2135
|1.2229
|49
|2004.06.30 12:38
|delete
|21
|0.40
|1.2023
|1.2045
|1.1948
|50
|2004.07.01 00:00
|close
|20
|0.40
|1.2185
|1.2135
|1.2229
|120.64
|9549.29
|51
|2004.07.01 00:00
|buy stop
|22
|0.30
|1.2268
|1.2247
|1.2343
|52
|2004.07.01 00:00
|sell stop
|23
|0.30
|1.2123
|1.2147
|1.2048
|53
|2004.07.02 00:00
|delete
|23
|0.30
|1.2123
|1.2147
|1.2048
|54
|2004.07.02 00:00
|delete
|22
|0.30
|1.2268
|1.2247
|1.2343
|55
|2004.07.02 00:00
|buy stop
|24
|0.60
|1.2202
|1.2190
|1.2277
|56
|2004.07.02 00:00
|sell stop
|25
|0.60
|1.2120
|1.2135
|1.2045
|57
|2004.07.02 14:30
|buy
|24
|0.60
|1.2202
|1.2190
|1.2277
|58
|2004.07.02 14:30
|delete
|25
|0.60
|1.2120
|1.2135
|1.2045
|59
|2004.07.02 14:34
|t/p
|24
|0.60
|1.2277
|1.2190
|1.2277
|450.00
|9999.29
|60
|2004.07.05 00:00
|buy stop
|26
|0.30
|1.2435
|1.2407
|1.2510
|61
|2004.07.05 00:00
|sell stop
|27
|0.30
|1.2245
|1.2276
|1.2170
|62
|2004.07.06 00:00
|delete
|27
|0.30
|1.2245
|1.2276
|1.2170
|63
|2004.07.06 00:00
|delete
|26
|0.30
|1.2435
|1.2407
|1.2510
|64
|2004.07.06 00:00
|buy stop
|28
|0.70
|1.2322
|1.2312
|1.2397
|65
|2004.07.06 00:00
|sell stop
|29
|0.70
|1.2250
|1.2263
|1.2175
|66
|2004.07.06 14:19
|buy
|28
|0.70
|1.2322
|1.2312
|1.2397
|67
|2004.07.06 14:19
|delete
|29
|0.70
|1.2250
|1.2263
|1.2175
|68
|2004.07.06 15:06
|s/l
|28
|0.70
|1.2312
|1.2312
|1.2397
|-72.45
|9926.84
|69
|2004.07.07 00:00
|buy stop
|30
|1.10
|1.2312
|1.2306
|1.2387
|70
|2004.07.07 00:00
|sell stop
|31
|1.10
|1.2269
|1.2278
|1.2194
|71
|2004.07.07 05:17
|buy
|30
|1.10
|1.2312
|1.2306
|1.2387
|72
|2004.07.07 05:17
|delete
|31
|1.10
|1.2269
|1.2278
|1.2194
|73
|2004.07.07 05:19
|s/l
|30
|1.10
|1.2306
|1.2306
|1.2387
|-66.00
|9860.84
|74
|2004.07.08 00:00
|buy stop
|32
|0.40
|1.2434
|1.2416
|1.2509
|75
|2004.07.08 00:00
|sell stop
|33
|0.40
|1.2312
|1.2333
|1.2237
|76
|2004.07.09 00:00
|delete
|33
|0.40
|1.2312
|1.2333
|1.2237
|77
|2004.07.09 00:00
|delete
|32
|0.40
|1.2434
|1.2416
|1.2509
|78
|2004.07.09 00:00
|buy stop
|34
|0.70
|1.2434
|1.2424
|1.2509
|79
|2004.07.09 00:00
|sell stop
|35
|0.70
|1.2362
|1.2375
|1.2287
|80
|2004.07.12 00:00
|delete
|35
|0.70
|1.2362
|1.2375
|1.2287
|81
|2004.07.12 00:00
|delete
|34
|0.70
|1.2434
|1.2424
|1.2509
|82
|2004.07.12 00:00
|buy stop
|36
|0.80
|1.2446
|1.2437
|1.2521
|83
|2004.07.12 00:00
|sell stop
|37
|0.80
|1.2386
|1.2398
|1.2311
|84
|2004.07.12 03:08
|sell
|37
|0.80
|1.2386
|1.2398
|1.2311
|85
|2004.07.12 03:08
|delete
|36
|0.80
|1.2446
|1.2437
|1.2521
|86
|2004.07.12 03:14
|s/l
|37
|0.80
|1.2398
|1.2398
|1.2311
|-92.40
|9768.44
|87
|2004.07.13 00:00
|buy stop
|38
|0.80
|1.2444
|1.2435
|1.2519
|88
|2004.07.13 00:00
|sell stop
|39
|0.80
|1.2383
|1.2395
|1.2308
|89
|2004.07.13 02:56
|sell
|39
|0.80
|1.2383
|1.2395
|1.2308
|90
|2004.07.13 02:56
|delete
|38
|0.80
|1.2444
|1.2435
|1.2519
|91
|2004.07.13 17:18
|t/p
|39
|0.80
|1.2308
|1.2395
|1.2308
|600.00
|10368.44
|92
|2004.07.14 00:00
|buy stop
|40
|0.50
|1.2400
|1.2383
|1.2475
|93
|2004.07.14 00:00
|sell stop
|41
|0.50
|1.2283
|1.2303
|1.2208
|94
|2004.07.14 14:30
|buy
|40
|0.50
|1.2400
|1.2383
|1.2475
|95
|2004.07.14 14:30
|delete
|41
|0.50
|1.2283
|1.2303
|1.2208
|96
|2004.07.14 16:48
|s/l
|40
|0.50
|1.2383
|1.2383
|1.2475
|-85.50
|10282.94
|97
|2004.07.15 00:00
|buy stop
|42
|0.50
|1.2446
|1.2430
|1.2521
|98
|2004.07.15 00:00
|sell stop
|43
|0.50
|1.2334
|1.2353
|1.2259
|99
|2004.07.15 09:30
|sell
|43
|0.50
|1.2334
|1.2353
|1.2259
|100
|2004.07.15 09:30
|delete
|42
|0.50
|1.2446
|1.2430
|1.2521
|101
|2004.07.15 11:38
|s/l
|43
|0.50
|1.2353
|1.2353
|1.2259
|-96.75
|10186.19
|102
|2004.07.16 00:00
|buy stop
|44
|0.70
|1.2397
|1.2387
|1.2472
|103
|2004.07.16 00:00
|sell stop
|45
|0.70
|1.2325
|1.2338
|1.2250
|104
|2004.07.16 15:00
|buy
|44
|0.70
|1.2397
|1.2387
|1.2472
|105
|2004.07.16 15:00
|delete
|45
|0.70
|1.2325
|1.2338
|1.2250
|106
|2004.07.19 00:00
|close
|44
|0.70
|1.2445
|1.2387
|1.2472
|330.12
|10516.31
|107
|2004.07.19 00:00
|buy stop
|46
|0.40
|1.2526
|1.2506
|1.2601
|108
|2004.07.19 00:00
|sell stop
|47
|0.40
|1.2387
|1.2410
|1.2312
|109
|2004.07.20 00:00
|delete
|47
|0.40
|1.2387
|1.2410
|1.2312
|110
|2004.07.20 00:00
|delete
|46
|0.40
|1.2526
|1.2506
|1.2601
|111
|2004.07.20 00:00
|buy stop
|48
|0.80
|1.2482
|1.2472
|1.2557
|112
|2004.07.20 00:00
|sell stop
|49
|0.80
|1.2411
|1.2424
|1.2336
|113
|2004.07.20 11:42
|sell
|49
|0.80
|1.2411
|1.2424
|1.2336
|114
|2004.07.20 11:42
|delete
|48
|0.80
|1.2482
|1.2472
|1.2557
|115
|2004.07.20 20:43
|t/p
|49
|0.80
|1.2336
|1.2424
|1.2336
|600.00
|11116.31
|116
|2004.07.21 00:00
|buy stop
|50
|0.40
|1.2416
|1.2393
|1.2491
|117
|2004.07.21 00:00
|sell stop
|51
|0.40
|1.2257
|1.2283
|1.2182
|118
|2004.07.21 16:29
|sell
|51
|0.40
|1.2257
|1.2283
|1.2182
|119
|2004.07.21 16:29
|delete
|50
|0.40
|1.2416
|1.2393
|1.2491
|120
|2004.07.22 15:10
|s/l
|51
|0.40
|1.2283
|1.2283
|1.2182
|-103.24
|11013.07
|121
|2004.07.23 00:00
|buy stop
|52
|1.00
|1.2288
|1.2280
|1.2363
|122
|2004.07.23 00:00
|sell stop
|53
|1.00
|1.2229
|1.2240
|1.2154
|123
|2004.07.23 08:03
|sell
|53
|1.00
|1.2229
|1.2240
|1.2154
|124
|2004.07.23 08:03
|delete
|52
|1.00
|1.2288
|1.2280
|1.2363
|125
|2004.07.23 16:54
|t/p
|53
|1.00
|1.2154
|1.2240
|1.2154
|750.00
|11763.07
|126
|2004.07.26 00:00
|buy stop
|54
|0.40
|1.2200
|1.2173
|1.2275
|127
|2004.07.26 00:00
|sell stop
|55
|0.40
|1.2015
|1.2045
|1.1940
|128
|2004.07.27 00:00
|delete
|55
|0.40
|1.2015
|1.2045
|1.1940
|129
|2004.07.27 00:00
|delete
|54
|0.40
|1.2200
|1.2173
|1.2275
|130
|2004.07.27 00:00
|buy stop
|56
|0.70
|1.2197
|1.2184
|1.2272
|131
|2004.07.27 00:00
|sell stop
|57
|0.70
|1.2107
|1.2123
|1.2032
|132
|2004.07.27 16:11
|sell
|57
|0.70
|1.2107
|1.2123
|1.2032
|133
|2004.07.27 16:11
|delete
|56
|0.70
|1.2197
|1.2184
|1.2272
|134
|2004.07.28 00:00
|close
|57
|0.70
|1.2058
|1.2123
|1.2032
|355.39
|12118.46
|135
|2004.07.28 00:00
|buy stop
|58
|0.40
|1.2147
|1.2123
|1.2222
|136
|2004.07.28 00:00
|sell stop
|59
|0.40
|1.1986
|1.2013
|1.1911
|137
|2004.07.29 00:00
|delete
|59
|0.40
|1.1986
|1.2013
|1.1911
|138
|2004.07.29 00:00
|delete
|58
|0.40
|1.2147
|1.2123
|1.2222
|139
|2004.07.29 00:00
|buy stop
|60
|0.80
|1.2103
|1.2091
|1.2178
|140
|2004.07.29 00:00
|sell stop
|61
|0.80
|1.2017
|1.2032
|1.1942
|141
|2004.07.29 10:41
|sell
|61
|0.80
|1.2017
|1.2032
|1.1942
|142
|2004.07.29 10:41
|delete
|60
|0.80
|1.2103
|1.2091
|1.2178
|143
|2004.07.29 11:13
|s/l
|61
|0.80
|1.2032
|1.2032
|1.1942
|-123.60
|11994.86
|144
|2004.07.30 00:00
|buy stop
|62
|0.60
|1.2105
|1.2089
|1.2180
|145
|2004.07.30 00:00
|sell stop
|63
|0.60
|1.1993
|1.2012
|1.1918
|146
|2004.07.30 14:43
|buy
|62
|0.60
|1.2105
|1.2089
|1.2180
|147
|2004.07.30 14:43
|delete
|63
|0.60
|1.1993
|1.2012
|1.1918
|148
|2004.07.30 16:01
|s/l
|62
|0.60
|1.2089
|1.2089
|1.2180
|-98.10
|11896.76
|149
|2004.08.02 00:00
|buy stop
|64
|0.50
|1.2137
|1.2119
|1.2212
|150
|2004.08.02 00:00
|sell stop
|65
|0.50
|1.2013
|1.2034
|1.1938
|151
|2004.08.03 00:00
|delete
|65
|0.50
|1.2013
|1.2034
|1.1938
|152
|2004.08.03 00:00
|delete
|64
|0.50
|1.2137
|1.2119
|1.2212
|153
|2004.08.03 00:00
|buy stop
|66
|0.80
|1.2068
|1.2057
|1.2143
|154
|2004.08.03 00:00
|sell stop
|67
|0.80
|1.1989
|1.2003
|1.1914
|155
|2004.08.03 15:57
|buy
|66
|0.80
|1.2068
|1.2057
|1.2143
|156
|2004.08.03 15:57
|delete
|67
|0.80
|1.1989
|1.2003
|1.1914
|157
|2004.08.03 17:08
|s/l
|66
|0.80
|1.2057
|1.2057
|1.2143
|-91.20
|11805.56
|158
|2004.08.04 00:00
|buy stop
|68
|0.70
|1.2099
|1.2086
|1.2174
|159
|2004.08.04 00:00
|sell stop
|69
|0.70
|1.2009
|1.2025
|1.1934
|160
|2004.08.04 10:16
|sell
|69
|0.70
|1.2009
|1.2025
|1.1934
|161
|2004.08.04 10:16
|delete
|68
|0.70
|1.2099
|1.2086
|1.2174
|162
|2004.08.04 11:06
|s/l
|69
|0.70
|1.2025
|1.2025
|1.1934
|-112.35
|11693.21
|163
|2004.08.05 00:00
|buy stop
|70
|0.60
|1.2109
|1.2094
|1.2184
|164
|2004.08.05 00:00
|sell stop
|71
|0.60
|1.2004
|1.2022
|1.1929
|165
|2004.08.06 00:00
|delete
|71
|0.60
|1.2004
|1.2022
|1.1929
|166
|2004.08.06 00:00
|delete
|70
|0.60
|1.2109
|1.2094
|1.2184
|167
|2004.08.06 00:00
|buy stop
|72
|1.00
|1.2091
|1.2082
|1.2166
|168
|2004.08.06 00:00
|sell stop
|73
|1.00
|1.2031
|1.2043
|1.1956
|169
|2004.08.06 07:43
|buy
|72
|1.00
|1.2091
|1.2082
|1.2166
|170
|2004.08.06 07:43
|delete
|73
|1.00
|1.2031
|1.2043
|1.1956
|171
|2004.08.06 07:53
|s/l
|72
|1.00
|1.2082
|1.2082
|1.2166
|-85.50
|11607.71
|172
|2004.08.09 00:00
|buy stop
|74
|0.30
|1.2423
|1.2386
|1.2498
|173
|2004.08.09 00:00
|sell stop
|75
|0.30
|1.2171
|1.2211
|1.2096
|174
|2004.08.10 00:00
|delete
|75
|0.30
|1.2171
|1.2211
|1.2096
|175
|2004.08.10 00:00
|delete
|74
|0.30
|1.2423
|1.2386
|1.2498
|176
|2004.08.10 00:00
|buy stop
|76
|1.20
|1.2296
|1.2289
|1.2371
|177
|2004.08.10 00:00
|sell stop
|77
|1.20
|1.2245
|1.2255
|1.2170
|178
|2004.08.10 15:54
|buy
|76
|1.20
|1.2296
|1.2289
|1.2371
|179
|2004.08.10 15:54
|delete
|77
|1.20
|1.2245
|1.2255
|1.2170
|180
|2004.08.10 18:50
|s/l
|76
|1.20
|1.2289
|1.2289
|1.2371
|-86.40
|11521.31
|181
|2004.08.11 00:00
|buy stop
|78
|0.60
|1.2288
|1.2273
|1.2363
|182
|2004.08.11 00:00
|sell stop
|79
|0.60
|1.2184
|1.2202
|1.2109
|183
|2004.08.12 00:00
|delete
|79
|0.60
|1.2184
|1.2202
|1.2109
|184
|2004.08.12 00:00
|delete
|78
|0.60
|1.2288
|1.2273
|1.2363
|185
|2004.08.12 00:00
|buy stop
|80
|1.00
|1.2257
|1.2248
|1.2332
|186
|2004.08.12 00:00
|sell stop
|81
|1.00
|1.2197
|1.2209
|1.2122
|187
|2004.08.12 09:04
|buy
|80
|1.00
|1.2257
|1.2248
|1.2332
|188
|2004.08.12 09:04
|delete
|81
|1.00
|1.2197
|1.2209
|1.2122
|189
|2004.08.12 09:23
|s/l
|80
|1.00
|1.2248
|1.2248
|1.2332
|-85.50
|11435.81
|190
|2004.08.13 00:00
|buy stop
|82
|0.60
|1.2303
|1.2289
|1.2378
|191
|2004.08.13 00:00
|sell stop
|83
|0.60
|1.2209
|1.2226
|1.2134
|192
|2004.08.13 08:16
|sell
|83
|0.60
|1.2209
|1.2226
|1.2134
|193
|2004.08.13 08:16
|delete
|82
|0.60
|1.2303
|1.2289
|1.2378
|194
|2004.08.13 14:21
|s/l
|83
|0.60
|1.2226
|1.2226
|1.2134
|-99.90
|11335.91
|195
|2004.08.16 00:00
|buy stop
|84
|0.30
|1.2490
|1.2460
|1.2565
|196
|2004.08.16 00:00
|sell stop
|85
|0.30
|1.2285
|1.2318
|1.2210
|197
|2004.08.17 00:00
|delete
|85
|0.30
|1.2285
|1.2318
|1.2210
|198
|2004.08.17 00:00
|delete
|84
|0.30
|1.2490
|1.2460
|1.2565
|199
|2004.08.17 00:00
|buy stop
|86
|0.80
|1.2398
|1.2388
|1.2473
|200
|2004.08.17 00:00
|sell stop
|87
|0.80
|1.2326
|1.2340
|1.2251
|201
|2004.08.17 14:42
|sell
|87
|0.80
|1.2326
|1.2340
|1.2251
|202
|2004.08.17 14:42
|delete
|86
|0.80
|1.2398
|1.2388
|1.2473
|203
|2004.08.17 14:47
|s/l
|87
|0.80
|1.2340
|1.2340
|1.2251
|-108.00
|11227.91
|204
|2004.08.18 00:00
|buy stop
|88
|0.70
|1.2399
|1.2387
|1.2474
|205
|2004.08.18 00:00
|sell stop
|89
|0.70
|1.2313
|1.2328
|1.2238
|206
|2004.08.18 10:26
|sell
|89
|0.70
|1.2313
|1.2328
|1.2238
|207
|2004.08.18 10:26
|delete
|88
|0.70
|1.2399
|1.2387
|1.2474
|208
|2004.08.18 10:56
|s/l
|89
|0.70
|1.2328
|1.2328
|1.2238
|-108.15
|11119.76
|209
|2004.08.19 00:00
|buy stop
|90
|0.70
|1.2385
|1.2372
|1.2460
|210
|2004.08.19 00:00
|sell stop
|91
|0.70
|1.2297
|1.2313
|1.2222
|211
|2004.08.20 00:00
|delete
|91
|0.70
|1.2297
|1.2313
|1.2222
|212
|2004.08.20 00:00
|delete
|90
|0.70
|1.2385
|1.2372
|1.2460
|213
|2004.08.20 00:00
|buy stop
|92
|1.10
|1.2399
|1.2392
|1.2474
|214
|2004.08.20 00:00
|sell stop
|93
|1.10
|1.2347
|1.2357
|1.2272
|215
|2004.08.20 11:43
|sell
|93
|1.10
|1.2347
|1.2357
|1.2272
|216
|2004.08.20 11:43
|delete
|92
|1.10
|1.2399
|1.2392
|1.2474
|217
|2004.08.23 00:00
|close
|93
|1.10
|1.2313
|1.2357
|1.2272
|380.50
|11500.26
|218
|2004.08.23 00:00
|buy stop
|94
|0.60
|1.2374
|1.2358
|1.2449
|219
|2004.08.23 00:00
|sell stop
|95
|0.60
|1.2264
|1.2283
|1.2189
|220
|2004.08.23 10:56
|sell
|95
|0.60
|1.2264
|1.2283
|1.2189
|221
|2004.08.23 10:56
|delete
|94
|0.60
|1.2374
|1.2358
|1.2449
|222
|2004.08.23 17:40
|t/p
|95
|0.60
|1.2189
|1.2283
|1.2189
|450.00
|11950.26
|223
|2004.08.24 00:00
|buy stop
|96
|0.40
|1.2248
|1.2220
|1.2323
|224
|2004.08.24 00:00
|sell stop
|97
|0.40
|1.2056
|1.2087
|1.1981
|225
|2004.08.25 00:00
|delete
|97
|0.40
|1.2056
|1.2087
|1.1981
|226
|2004.08.25 00:00
|delete
|96
|0.40
|1.2248
|1.2220
|1.2323
|227
|2004.08.25 00:00
|buy stop
|98
|0.60
|1.2142
|1.2126
|1.2217
|228
|2004.08.25 00:00
|sell stop
|99
|0.60
|1.2029
|1.2049
|1.1954
|229
|2004.08.26 00:00
|delete
|99
|0.60
|1.2029
|1.2049
|1.1954
|230
|2004.08.26 00:00
|delete
|98
|0.60
|1.2142
|1.2126
|1.2217
|231
|2004.08.26 00:00
|buy stop
|100
|0.90
|1.2124
|1.2114
|1.2199
|232
|2004.08.26 00:00
|sell stop
|101
|0.90
|1.2053
|1.2066
|1.1978
|233
|2004.08.26 07:56
|sell
|101
|0.90
|1.2053
|1.2066
|1.1978
|234
|2004.08.26 07:56
|delete
|100
|0.90
|1.2124
|1.2114
|1.2199
|235
|2004.08.26 08:02
|s/l
|101
|0.90
|1.2066
|1.2066
|1.1978
|-118.80
|11831.46
|236
|2004.08.27 00:00
|buy stop
|102
|0.70
|1.2154
|1.2142
|1.2229
|237
|2004.08.27 00:00
|sell stop
|103
|0.70
|1.2068
|1.2083
|1.1993
|238
|2004.08.27 14:55
|sell
|103
|0.70
|1.2068
|1.2083
|1.1993
|239
|2004.08.27 14:55
|delete
|102
|0.70
|1.2154
|1.2142
|1.2229
|240
|2004.08.27 15:34
|s/l
|103
|0.70
|1.2083
|1.2083
|1.1993
|-108.15
|11723.31
|241
|2004.08.30 00:00
|buy stop
|104
|0.50
|1.2089
|1.2069
|1.2164
|242
|2004.08.30 00:00
|sell stop
|105
|0.50
|1.1951
|1.1974
|1.1876
|243
|2004.08.31 00:00
|delete
|105
|0.50
|1.1951
|1.1974
|1.1876
|244
|2004.08.31 00:00
|delete
|104
|0.50
|1.2089
|1.2069
|1.2164
|245
|2004.08.31 00:00
|buy stop
|106
|0.70
|1.2102
|1.2089
|1.2177
|246
|2004.08.31 00:00
|sell stop
|107
|0.70
|1.2013
|1.2029
|1.1938
|247
|2004.08.31 12:04
|buy
|106
|0.70
|1.2102
|1.2089
|1.2177
|248
|2004.08.31 12:04
|delete
|107
|0.70
|1.2013
|1.2029
|1.1938
|249
|2004.08.31 17:53
|t/p
|106
|0.70
|1.2177
|1.2089
|1.2177
|525.00
|12248.31
|250
|2004.09.01 00:00
|buy stop
|108
|0.40
|1.2268
|1.2245
|1.2343
|251
|2004.09.01 00:00
|sell stop
|109
|0.40
|1.2110
|1.2136
|1.2035
|252
|2004.09.02 00:00
|delete
|109
|0.40
|1.2110
|1.2136
|1.2035
|253
|2004.09.02 00:00
|delete
|108
|0.40
|1.2268
|1.2245
|1.2343
|254
|2004.09.02 00:00
|buy stop
|110
|0.80
|1.2239
|1.2227
|1.2314
|255
|2004.09.02 00:00
|sell stop
|111
|0.80
|1.2156
|1.2171
|1.2081
|256
|2004.09.02 16:03
|sell
|111
|0.80
|1.2156
|1.2171
|1.2081
|257
|2004.09.02 16:03
|delete
|110
|0.80
|1.2239
|1.2227
|1.2314
|258
|2004.09.02 17:23
|s/l
|111
|0.80
|1.2171
|1.2171
|1.2081
|-120.00
|12128.31
|259
|2004.09.03 00:00
|buy stop
|112
|1.00
|1.2205
|1.2196
|1.2280
|260
|2004.09.03 00:00
|sell stop
|113
|1.00
|1.2141
|1.2153
|1.2066
|261
|2004.09.03 14:30
|sell
|113
|1.00
|1.2141
|1.2153
|1.2066
|262
|2004.09.03 14:34
|delete
|112
|1.00
|1.2205
|1.2196
|1.2280
|263
|2004.09.03 16:43
|t/p
|113
|1.00
|1.2066
|1.2153
|1.2066
|750.00
|12878.31
|264
|2004.09.06 00:00
|buy stop
|114
|0.50
|1.2152
|1.2128
|1.2227
|265
|2004.09.06 00:00
|sell stop
|115
|0.50
|1.1991
|1.2018
|1.1916
|266
|2004.09.07 00:00
|delete
|115
|0.50
|1.1991
|1.2018
|1.1916
|267
|2004.09.07 00:00
|delete
|114
|0.50
|1.2152
|1.2128
|1.2227
|268
|2004.09.07 00:00
|buy stop
|116
|2.00
|1.2090
|1.2085
|1.2165
|269
|2004.09.07 00:00
|sell stop
|117
|2.00
|1.2054
|1.2062
|1.1979
|270
|2004.09.07 03:25
|sell
|117
|2.00
|1.2054
|1.2062
|1.1979
|271
|2004.09.07 03:25
|delete
|116
|2.00
|1.2090
|1.2085
|1.2165
|272
|2004.09.07 04:20
|s/l
|117
|2.00
|1.2062
|1.2062
|1.1979
|-159.00
|12719.31
|273
|2004.09.08 00:00
|buy stop
|118
|1.10
|1.2144
|1.2135
|1.2219
|274
|2004.09.08 00:00
|sell stop
|119
|1.10
|1.2080
|1.2092
|1.2005
|275
|2004.09.08 07:34
|sell
|119
|1.10
|1.2080
|1.2092
|1.2005
|276
|2004.09.08 07:34
|delete
|118
|1.10
|1.2144
|1.2135
|1.2219
|277
|2004.09.08 10:14
|s/l
|119
|1.10
|1.2092
|1.2092
|1.2005
|-133.65
|12585.66
|278
|2004.09.09 00:00
|buy stop
|120
|0.40
|1.2274
|1.2249
|1.2349
|279
|2004.09.09 00:00
|sell stop
|121
|0.40
|1.2102
|1.2130
|1.2027
|280
|2004.09.10 00:00
|delete
|121
|0.40
|1.2102
|1.2130
|1.2027
|281
|2004.09.10 00:00
|delete
|120
|0.40
|1.2274
|1.2249
|1.2349
|282
|2004.09.10 00:00
|buy stop
|122
|0.80
|1.2281
|1.2269
|1.2356
|283
|2004.09.10 00:00
|sell stop
|123
|0.80
|1.2196
|1.2211
|1.2121
|284
|2004.09.10 14:35
|sell
|123
|0.80
|1.2196
|1.2211
|1.2121
|285
|2004.09.10 14:35
|delete
|122
|0.80
|1.2281
|1.2269
|1.2356
|286
|2004.09.10 14:37
|s/l
|123
|0.80
|1.2211
|1.2211
|1.2121
|-122.40
|12463.26
|287
|2004.09.13 00:00
|buy stop
|124
|0.60
|1.2339
|1.2321
|1.2414
|288
|2004.09.13 00:00
|sell stop
|125
|0.60
|1.2218
|1.2239
|1.2143
|289
|2004.09.14 00:00
|delete
|125
|0.60
|1.2218
|1.2239
|1.2143
|290
|2004.09.14 00:00
|delete
|124
|0.60
|1.2339
|1.2321
|1.2414
|291
|2004.09.14 00:00
|buy stop
|126
|0.90
|1.2302
|1.2292
|1.2377
|292
|2004.09.14 00:00
|sell stop
|127
|0.90
|1.2229
|1.2243
|1.2154
|293
|2004.09.14 12:44
|sell
|127
|0.90
|1.2229
|1.2243
|1.2154
|294
|2004.09.14 12:44
|delete
|126
|0.90
|1.2302
|1.2292
|1.2377
|295
|2004.09.14 14:20
|s/l
|127
|0.90
|1.2243
|1.2243
|1.2154
|-121.50
|12341.76
|296
|2004.09.15 00:00
|buy stop
|128
|0.90
|1.2291
|1.2280
|1.2366
|297
|2004.09.15 00:00
|sell stop
|129
|0.90
|1.2214
|1.2228
|1.2139
|298
|2004.09.15 14:30
|sell
|129
|0.90
|1.2214
|1.2228
|1.2139
|299
|2004.09.15 14:30
|delete
|128
|0.90
|1.2291
|1.2280
|1.2366
|300
|2004.09.15 17:51
|t/p
|129
|0.90
|1.2139
|1.2228
|1.2139
|675.00
|13016.76
|301
|2004.09.16 00:00
|buy stop
|130
|0.50
|1.2225
|1.2206
|1.2300
|302
|2004.09.16 00:00
|sell stop
|131
|0.50
|1.2092
|1.2114
|1.2017
|303
|2004.09.17 00:00
|delete
|131
|0.50
|1.2092
|1.2114
|1.2017
|304
|2004.09.17 00:00
|delete
|130
|0.50
|1.2225
|1.2206
|1.2300
|305
|2004.09.17 00:00
|buy stop
|132
|0.90
|1.2235
|1.2223
|1.2310
|306
|2004.09.17 00:00
|sell stop
|133
|0.90
|1.2152
|1.2167
|1.2077
|307
|2004.09.20 00:00
|delete
|133
|0.90
|1.2152
|1.2167
|1.2077
|308
|2004.09.20 00:00
|delete
|132
|0.90
|1.2235
|1.2223
|1.2310
|309
|2004.09.20 00:00
|buy stop
|134
|1.00
|1.2215
|1.2205
|1.2290
|310
|2004.09.20 00:00
|sell stop
|135
|1.00
|1.2143
|1.2156
|1.2068
|311
|2004.09.20 12:05
|sell
|135
|1.00
|1.2143
|1.2156
|1.2068
|312
|2004.09.20 12:05
|delete
|134
|1.00
|1.2215
|1.2205
|1.2290
|313
|2004.09.20 17:08
|s/l
|135
|1.00
|1.2156
|1.2156
|1.2068
|-133.50
|12883.26
|314
|2004.09.21 00:05
|buy stop
|136
|1.10
|1.2208
|1.2199
|1.2283
|315
|2004.09.21 00:05
|sell stop
|137
|1.10
|1.2146
|1.2158
|1.2071
|316
|2004.09.21 10:19
|buy
|136
|1.10
|1.2208
|1.2199
|1.2283
|317
|2004.09.21 10:19
|delete
|137
|1.10
|1.2146
|1.2158
|1.2071
|318
|2004.09.21 10:37
|s/l
|136
|1.10
|1.2199
|1.2199
|1.2283
|-97.35
|12785.91
|319
|2004.09.22 00:00
|buy stop
|138
|0.40
|1.2433
|1.2406
|1.2508
|320
|2004.09.22 00:00
|sell stop
|139
|0.40
|1.2248
|1.2278
|1.2173
|321
|2004.09.22 13:23
|sell
|139
|0.40
|1.2248
|1.2278
|1.2173
|322
|2004.09.22 13:23
|delete
|138
|0.40
|1.2433
|1.2406
|1.2508
|323
|2004.09.23 08:53
|s/l
|139
|0.40
|1.2278
|1.2278
|1.2173
|-118.84
|12667.07
|324
|2004.09.24 00:00
|buy stop
|140
|0.80
|1.2314
|1.2301
|1.2389
|325
|2004.09.24 00:00
|sell stop
|141
|0.80
|1.2227
|1.2243
|1.2152
|326
|2004.09.24 13:15
|buy
|140
|0.80
|1.2314
|1.2301
|1.2389
|327
|2004.09.24 13:15
|delete
|141
|0.80
|1.2227
|1.2243
|1.2152
|328
|2004.09.24 13:25
|s/l
|140
|0.80
|1.2301
|1.2301
|1.2389
|-100.80
|12566.27
|329
|2004.09.27 00:00
|buy stop
|142
|0.50
|1.2358
|1.2339
|1.2433
|330
|2004.09.27 00:00
|sell stop
|143
|0.50
|1.2226
|1.2249
|1.2151
|331
|2004.09.28 00:00
|delete
|143
|0.50
|1.2226
|1.2249
|1.2151
|332
|2004.09.28 00:00
|delete
|142
|0.50
|1.2358
|1.2339
|1.2433
|333
|2004.09.28 00:00
|buy stop
|144
|0.90
|1.2340
|1.2330
|1.2415
|334
|2004.09.28 00:00
|sell stop
|145
|0.90
|1.2267
|1.2281
|1.2192
|335
|2004.09.28 14:11
|buy
|144
|0.90
|1.2340
|1.2330
|1.2415
|336
|2004.09.28 14:11
|delete
|145
|0.90
|1.2267
|1.2281
|1.2192
|337
|2004.09.28 14:45
|s/l
|144
|0.90
|1.2330
|1.2330
|1.2415
|-94.50
|12471.77
|338
|2004.09.29 00:00
|buy stop
|146
|0.90
|1.2367
|1.2356
|1.2442
|339
|2004.09.29 00:00
|sell stop
|147
|0.90
|1.2293
|1.2307
|1.2218
|340
|2004.09.29 17:24
|sell
|147
|0.90
|1.2293
|1.2307
|1.2218
|341
|2004.09.29 17:24
|delete
|146
|0.90
|1.2367
|1.2356
|1.2442
|342
|2004.09.29 17:30
|s/l
|147
|0.90
|1.2307
|1.2307
|1.2218
|-122.85
|12348.92
|343
|2004.09.30 00:00
|buy stop
|148
|1.10
|1.2364
|1.2355
|1.2439
|344
|2004.09.30 00:00
|sell stop
|149
|1.10
|1.2304
|1.2316
|1.2229
|345
|2004.09.30 13:33
|buy
|148
|1.10
|1.2364
|1.2355
|1.2439
|346
|2004.09.30 13:33
|delete
|149
|1.10
|1.2304
|1.2316
|1.2229
|347
|2004.09.30 22:13
|t/p
|148
|1.10
|1.2439
|1.2355
|1.2439
|825.00
|13173.92
|348
|2004.10.01 00:00
|buy stop
|150
|0.50
|1.2506
|1.2486
|1.2581
|349
|2004.10.01 00:00
|sell stop
|151
|0.50
|1.2370
|1.2393
|1.2295
|350
|2004.10.04 00:00
|delete
|151
|0.50
|1.2370
|1.2393
|1.2295
|351
|2004.10.04 00:00
|delete
|150
|0.50
|1.2506
|1.2486
|1.2581
|352
|2004.10.04 00:00
|buy stop
|152
|1.20
|1.2429
|1.2421
|1.2504
|353
|2004.10.04 00:00
|sell stop
|153
|1.20
|1.2371
|1.2382
|1.2296
|354
|2004.10.04 02:48
|sell
|153
|1.20
|1.2371
|1.2382
|1.2296
|355
|2004.10.04 02:48
|delete
|152
|1.20
|1.2429
|1.2421
|1.2504
|356
|2004.10.04 13:41
|t/p
|153
|1.20
|1.2296
|1.2382
|1.2296
|900.00
|14073.92
|357
|2004.10.05 00:00
|buy stop
|154
|0.50
|1.2369
|1.2347
|1.2444
|358
|2004.10.05 00:00
|sell stop
|155
|0.50
|1.2218
|1.2243
|1.2143
|359
|2004.10.06 00:00
|delete
|155
|0.50
|1.2218
|1.2243
|1.2143
|360
|2004.10.06 00:00
|delete
|154
|0.50
|1.2369
|1.2347
|1.2444
|361
|2004.10.06 00:00
|buy stop
|156
|1.10
|1.2353
|1.2342
|1.2428
|362
|2004.10.06 00:00
|sell stop
|157
|1.10
|1.2279
|1.2293
|1.2204
|363
|2004.10.06 09:35
|sell
|157
|1.10
|1.2279
|1.2293
|1.2204
|364
|2004.10.06 09:35
|delete
|156
|1.10
|1.2353
|1.2342
|1.2428
|365
|2004.10.06 09:45
|s/l
|157
|1.10
|1.2293
|1.2293
|1.2204
|-150.15
|13923.77
|366
|2004.10.07 00:00
|buy stop
|158
|0.90
|1.2328
|1.2316
|1.2403
|367
|2004.10.07 00:00
|sell stop
|159
|0.90
|1.2246
|1.2261
|1.2171
|368
|2004.10.08 00:00
|delete
|159
|0.90
|1.2246
|1.2261
|1.2171
|369
|2004.10.08 00:00
|delete
|158
|0.90
|1.2328
|1.2316
|1.2403
|370
|2004.10.08 00:00
|buy stop
|160
|1.60
|1.2315
|1.2308
|1.2390
|371
|2004.10.08 00:00
|sell stop
|161
|1.60
|1.2266
|1.2276
|1.2191
|372
|2004.10.08 06:00
|buy
|160
|1.60
|1.2315
|1.2308
|1.2390
|373
|2004.10.08 06:00
|delete
|161
|1.60
|1.2266
|1.2276
|1.2191
|374
|2004.10.08 06:04
|s/l
|160
|1.60
|1.2308
|1.2308
|1.2390
|-110.40
|13813.37
|375
|2004.10.11 00:00
|buy stop
|162
|0.50
|1.2505
|1.2482
|1.2580
|376
|2004.10.11 00:00
|sell stop
|163
|0.50
|1.2349
|1.2375
|1.2274
|377
|2004.10.12 00:00
|delete
|163
|0.50
|1.2349
|1.2375
|1.2274
|378
|2004.10.12 00:00
|delete
|162
|0.50
|1.2505
|1.2482
|1.2580
|379
|2004.10.12 00:00
|buy stop
|164
|1.30
|1.2417
|1.2409
|1.2492
|380
|2004.10.12 00:00
|sell stop
|165
|1.30
|1.2360
|1.2371
|1.2285
|381
|2004.10.12 02:54
|sell
|165
|1.30
|1.2360
|1.2371
|1.2285
|382
|2004.10.12 02:54
|delete
|164
|1.30
|1.2417
|1.2409
|1.2492
|383
|2004.10.13 00:00
|close
|165
|1.30
|1.2325
|1.2371
|1.2285
|478.02
|14291.39
|384
|2004.10.13 00:00
|buy stop
|166
|0.70
|1.2388
|1.2372
|1.2463
|385
|2004.10.13 00:00
|sell stop
|167
|0.70
|1.2276
|1.2295
|1.2201
|386
|2004.10.13 13:44
|sell
|167
|0.70
|1.2276
|1.2295
|1.2201
|387
|2004.10.13 13:44
|delete
|166
|0.70
|1.2388
|1.2372
|1.2463
|388
|2004.10.13 19:40
|s/l
|167
|0.70
|1.2295
|1.2295
|1.2201
|-135.45
|14155.94
|389
|2004.10.14 00:00
|buy stop
|168
|0.60
|1.2418
|1.2397
|1.2493
|390
|2004.10.14 00:00
|sell stop
|169
|0.60
|1.2278
|1.2302
|1.2203
|391
|2004.10.14 14:32
|buy
|168
|0.60
|1.2418
|1.2397
|1.2493
|392
|2004.10.14 14:32
|delete
|169
|0.60
|1.2278
|1.2302
|1.2203
|393
|2004.10.14 14:38
|s/l
|168
|0.60
|1.2397
|1.2397
|1.2493
|-123.30
|14032.64
|394
|2004.10.15 00:00
|buy stop
|170
|0.70
|1.2444
|1.2429
|1.2519
|395
|2004.10.15 00:00
|sell stop
|171
|0.70
|1.2338
|1.2356
|1.2263
|396
|2004.10.15 14:40
|buy
|170
|0.70
|1.2444
|1.2429
|1.2519
|397
|2004.10.15 14:40
|delete
|171
|0.70
|1.2338
|1.2356
|1.2263
|398
|2004.10.18 00:00
|close
|170
|0.70
|1.2474
|1.2429
|1.2519
|204.12
|14236.76
|399
|2004.10.18 00:00
|buy stop
|172
|0.60
|1.2554
|1.2534
|1.2629
|400
|2004.10.18 00:00
|sell stop
|173
|0.60
|1.2415
|1.2438
|1.2340
|401
|2004.10.19 00:00
|delete
|173
|0.60
|1.2415
|1.2438
|1.2340
|402
|2004.10.19 00:00
|delete
|172
|0.60
|1.2554
|1.2534
|1.2629
|403
|2004.10.19 00:00
|buy stop
|174
|1.00
|1.2537
|1.2525
|1.2612
|404
|2004.10.19 00:00
|sell stop
|175
|1.00
|1.2457
|1.2472
|1.2382
|405
|2004.10.19 03:20
|sell
|175
|1.00
|1.2457
|1.2472
|1.2382
|406
|2004.10.19 03:20
|delete
|174
|1.00
|1.2537
|1.2525
|1.2612
|407
|2004.10.19 07:56
|s/l
|175
|1.00
|1.2472
|1.2472
|1.2382
|-145.50
|14091.26
|408
|2004.10.20 00:00
|buy stop
|176
|1.00
|1.2563
|1.2551
|1.2638
|409
|2004.10.20 00:00
|sell stop
|177
|1.00
|1.2482
|1.2497
|1.2407
|410
|2004.10.20 09:54
|buy
|176
|1.00
|1.2563
|1.2551
|1.2638
|411
|2004.10.20 09:54
|delete
|177
|1.00
|1.2482
|1.2497
|1.2407
|412
|2004.10.21 00:00
|close
|176
|1.00
|1.2579
|1.2551
|1.2638
|151.60
|14242.86
|413
|2004.10.21 00:00
|buy stop
|178
|0.60
|1.2657
|1.2637
|1.2732
|414
|2004.10.21 00:00
|sell stop
|179
|0.60
|1.2520
|1.2543
|1.2445
|415
|2004.10.22 00:00
|delete
|179
|0.60
|1.2520
|1.2543
|1.2445
|416
|2004.10.22 00:00
|delete
|178
|0.60
|1.2657
|1.2637
|1.2732
|417
|2004.10.22 00:00
|buy stop
|180
|0.90
|1.2660
|1.2647
|1.2735
|418
|2004.10.22 00:00
|sell stop
|181
|0.90
|1.2573
|1.2589
|1.2498
|419
|2004.10.22 21:50
|buy
|180
|0.90
|1.2660
|1.2647
|1.2735
|420
|2004.10.22 21:50
|delete
|181
|0.90
|1.2573
|1.2589
|1.2498
|421
|2004.10.25 00:00
|close
|180
|0.90
|1.2716
|1.2647
|1.2735
|496.44
|14739.30
|422
|2004.10.25 00:00
|buy stop
|182
|0.90
|1.2772
|1.2759
|1.2847
|423
|2004.10.25 00:00
|sell stop
|183
|0.90
|1.2679
|1.2696
|1.2604
|424
|2004.10.25 02:35
|buy
|182
|0.90
|1.2772
|1.2759
|1.2847
|425
|2004.10.25 02:35
|delete
|183
|0.90
|1.2679
|1.2696
|1.2604
|426
|2004.10.25 03:58
|s/l
|182
|0.90
|1.2759
|1.2759
|1.2847
|-121.50
|14617.80
|427
|2004.10.26 00:00
|buy stop
|184
|0.70
|1.2873
|1.2855
|1.2948
|428
|2004.10.26 00:00
|sell stop
|185
|0.70
|1.2748
|1.2769
|1.2673
|429
|2004.10.26 17:27
|sell
|185
|0.70
|1.2748
|1.2769
|1.2673
|430
|2004.10.26 17:27
|delete
|184
|0.70
|1.2873
|1.2855
|1.2948
|431
|2004.10.26 21:19
|s/l
|185
|0.70
|1.2769
|1.2769
|1.2673
|-149.10
|14468.70
|432
|2004.10.27 00:00
|buy stop
|186
|0.70
|1.2817
|1.2799
|1.2892
|433
|2004.10.27 00:00
|sell stop
|187
|0.70
|1.2694
|1.2715
|1.2619
|434
|2004.10.28 00:00
|delete
|187
|0.70
|1.2694
|1.2715
|1.2619
|435
|2004.10.28 00:00
|delete
|186
|0.70
|1.2817
|1.2799
|1.2892
|436
|2004.10.28 00:00
|buy stop
|188
|0.70
|1.2770
|1.2752
|1.2845
|437
|2004.10.28 00:00
|sell stop
|189
|0.70
|1.2646
|1.2667
|1.2571
|438
|2004.10.28 12:42
|sell
|189
|0.70
|1.2646
|1.2667
|1.2571
|439
|2004.10.28 12:42
|delete
|188
|0.70
|1.2770
|1.2752
|1.2845
|440
|2004.10.28 12:44
|s/l
|189
|0.70
|1.2667
|1.2667
|1.2571
|-148.05
|14320.65
|441
|2004.10.29 00:00
|buy stop
|190
|0.60
|1.2821
|1.2800
|1.2896
|442
|2004.10.29 00:00
|sell stop
|191
|0.60
|1.2681
|1.2705
|1.2606
|443
|2004.11.01 00:00
|delete
|191
|0.60
|1.2681
|1.2705
|1.2606
|444
|2004.11.01 00:00
|delete
|190
|0.60
|1.2821
|1.2800
|1.2896
|445
|2004.11.01 00:00
|buy stop
|192
|0.80
|1.2870
|1.2856
|1.2945
|446
|2004.11.01 00:00
|sell stop
|193
|0.80
|1.2775
|1.2792
|1.2700
|447
|2004.11.01 03:04
|sell
|193
|0.80
|1.2775
|1.2792
|1.2700
|448
|2004.11.01 03:04
|delete
|192
|0.80
|1.2870
|1.2856
|1.2945
|449
|2004.11.01 04:37
|s/l
|193
|0.80
|1.2792
|1.2792
|1.2700
|-134.40
|14186.25
|450
|2004.11.02 00:00
|buy stop
|194
|0.60
|1.2825
|1.2807
|1.2900
|451
|2004.11.02 00:00
|sell stop
|195
|0.60
|1.2701
|1.2722
|1.2626
|452
|2004.11.02 08:46
|sell
|195
|0.60
|1.2701
|1.2722
|1.2626
|453
|2004.11.02 08:46
|delete
|194
|0.60
|1.2825
|1.2807
|1.2900
|454
|2004.11.02 21:06
|s/l
|195
|0.60
|1.2722
|1.2722
|1.2626
|-126.90
|14059.35
|455
|2004.11.03 00:00
|buy stop
|196
|0.80
|1.2796
|1.2782
|1.2871
|456
|2004.11.03 00:00
|sell stop
|197
|0.80
|1.2700
|1.2717
|1.2625
|457
|2004.11.03 03:02
|sell
|197
|0.80
|1.2700
|1.2717
|1.2625
|458
|2004.11.03 03:02
|delete
|196
|0.80
|1.2796
|1.2782
|1.2871
|459
|2004.11.03 08:00
|s/l
|197
|0.80
|1.2717
|1.2717
|1.2625
|-135.60
|13923.75
|460
|2004.11.04 00:00
|buy stop
|198
|0.40
|1.2927
|1.2900
|1.3002
|461
|2004.11.04 00:00
|sell stop
|199
|0.40
|1.2746
|1.2776
|1.2671
|462
|2004.11.05 00:00
|delete
|199
|0.40
|1.2746
|1.2776
|1.2671
|463
|2004.11.05 00:00
|delete
|198
|0.40
|1.2927
|1.2900
|1.3002
|464
|2004.11.05 00:00
|buy stop
|200
|0.70
|1.2935
|1.2918
|1.3010
|465
|2004.11.05 00:00
|sell stop
|201
|0.70
|1.2821
|1.2841
|1.2746
|466
|2004.11.05 14:30
|sell
|201
|0.70
|1.2821
|1.2841
|1.2746
|467
|2004.11.05 14:32
|delete
|200
|0.70
|1.2935
|1.2918
|1.3010
|468
|2004.11.05 15:31
|s/l
|201
|0.70
|1.2841
|1.2841
|1.2746
|-137.55
|13786.20
|469
|2004.11.08 00:00
|buy stop
|202
|0.40
|1.3087
|1.3055
|1.3162
|470
|2004.11.08 00:00
|sell stop
|203
|0.40
|1.2871
|1.2906
|1.2796
|471
|2004.11.09 00:00
|delete
|203
|0.40
|1.2871
|1.2906
|1.2796
|472
|2004.11.09 00:00
|delete
|202
|0.40
|1.3087
|1.3055
|1.3162
|473
|2004.11.09 00:00
|buy stop
|204
|0.90
|1.2962
|1.2949
|1.3037
|474
|2004.11.09 00:00
|sell stop
|205
|0.90
|1.2875
|1.2891
|1.2800
|475
|2004.11.10 00:00
|delete
|205
|0.90
|1.2875
|1.2891
|1.2800
|476
|2004.11.10 00:00
|delete
|204
|0.90
|1.2962
|1.2949
|1.3037
|477
|2004.11.10 00:00
|buy stop
|206
|1.20
|1.2934
|1.2925
|1.3009
|478
|2004.11.10 00:00
|sell stop
|207
|1.20
|1.2869
|1.2881
|1.2794
|479
|2004.11.10 09:08
|sell
|207
|1.20
|1.2869
|1.2881
|1.2794
|480
|2004.11.10 09:08
|delete
|206
|1.20
|1.2934
|1.2925
|1.3009
|481
|2004.11.10 09:15
|s/l
|207
|1.20
|1.2881
|1.2881
|1.2794
|-147.60
|13638.60
|482
|2004.11.11 00:00
|buy stop
|208
|0.50
|1.2978
|1.2954
|1.3053
|483
|2004.11.11 00:00
|sell stop
|209
|0.50
|1.2815
|1.2842
|1.2740
|484
|2004.11.12 00:00
|delete
|209
|0.50
|1.2815
|1.2842
|1.2740
|485
|2004.11.12 00:00
|delete
|208
|0.50
|1.2978
|1.2954
|1.3053
|486
|2004.11.12 00:00
|buy stop
|210
|1.10
|1.2945
|1.2935
|1.3020
|487
|2004.11.12 00:00
|sell stop
|211
|1.10
|1.2877
|1.2890
|1.2802
|488
|2004.11.12 15:47
|sell
|211
|1.10
|1.2877
|1.2890
|1.2802
|489
|2004.11.12 15:47
|delete
|210
|1.10
|1.2945
|1.2935
|1.3020
|490
|2004.11.12 15:48
|s/l
|211
|1.10
|1.2890
|1.2890
|1.2802
|-140.25
|13498.35
|491
|2004.11.15 00:00
|buy stop
|212
|0.60
|1.3040
|1.3022
|1.3115
|492
|2004.11.15 00:00
|sell stop
|213
|0.60
|1.2919
|1.2940
|1.2844
|493
|2004.11.15 18:58
|sell
|213
|0.60
|1.2919
|1.2940
|1.2844
|494
|2004.11.15 18:58
|delete
|212
|0.60
|1.3040
|1.3022
|1.3115
|495
|2004.11.15 20:51
|s/l
|213
|0.60
|1.2940
|1.2940
|1.2844
|-124.20
|13374.15
|496
|2004.11.16 00:00
|buy stop
|214
|0.80
|1.3000
|1.2987
|1.3075
|497
|2004.11.16 00:00
|sell stop
|215
|0.80
|1.2910
|1.2926
|1.2835
|498
|2004.11.17 00:00
|delete
|215
|0.80
|1.2910
|1.2926
|1.2835
|499
|2004.11.17 00:00
|delete
|214
|0.80
|1.3000
|1.2987
|1.3075
|500
|2004.11.17 00:00
|buy stop
|216
|0.90
|1.3006
|1.2994
|1.3081
|501
|2004.11.17 00:00
|sell stop
|217
|0.90
|1.2923
|1.2938
|1.2848
|502
|2004.11.17 10:43
|buy
|216
|0.90
|1.3006
|1.2994
|1.3081
|503
|2004.11.17 10:43
|delete
|217
|0.90
|1.2923
|1.2938
|1.2848
|504
|2004.11.18 00:00
|close
|216
|0.90
|1.3039
|1.2994
|1.3081
|289.44
|13663.59
|505
|2004.11.18 00:00
|buy stop
|218
|0.80
|1.3098
|1.3083
|1.3173
|506
|2004.11.18 00:00
|sell stop
|219
|0.80
|1.2997
|1.3015
|1.2922
|507
|2004.11.18 15:58
|sell
|219
|0.80
|1.2997
|1.3015
|1.2922
|508
|2004.11.18 15:58
|delete
|218
|0.80
|1.3098
|1.3083
|1.3173
|509
|2004.11.18 16:03
|s/l
|219
|0.80
|1.3015
|1.3015
|1.2922
|-141.60
|13521.99
|510
|2004.11.19 00:00
|buy stop
|220
|0.50
|1.3019
|1.2998
|1.3094
|511
|2004.11.19 00:00
|sell stop
|221
|0.50
|1.2878
|1.2902
|1.2803
|512
|2004.11.19 11:53
|buy
|220
|0.50
|1.3019
|1.2998
|1.3094
|513
|2004.11.19 11:53
|delete
|221
|0.50
|1.2878
|1.2902
|1.2803
|514
|2004.11.22 00:00
|close
|220
|0.50
|1.3039
|1.2998
|1.3094
|95.80
|13617.79
|515
|2004.11.22 00:00
|buy stop
|222
|0.60
|1.3116
|1.3096
|1.3191
|516
|2004.11.22 00:00
|sell stop
|223
|0.60
|1.2979
|1.3002
|1.2904
|517
|2004.11.23 00:00
|delete
|223
|0.60
|1.2979
|1.3002
|1.2904
|518
|2004.11.23 00:00
|delete
|222
|0.60
|1.3116
|1.3096
|1.3191
|519
|2004.11.23 00:00
|buy stop
|224
|1.50
|1.3069
|1.3062
|1.3144
|520
|2004.11.23 00:00
|sell stop
|225
|1.50
|1.3020
|1.3030
|1.2945
|521
|2004.11.23 01:47
|sell
|225
|1.50
|1.3020
|1.3030
|1.2945
|522
|2004.11.23 01:47
|delete
|224
|1.50
|1.3069
|1.3062
|1.3144
|523
|2004.11.23 11:26
|s/l
|225
|1.50
|1.3030
|1.3030
|1.2945
|-148.50
|13469.29
|524
|2004.11.24 00:00
|buy stop
|226
|0.60
|1.3161
|1.3141
|1.3236
|525
|2004.11.24 00:00
|sell stop
|227
|0.60
|1.3026
|1.3049
|1.2951
|526
|2004.11.24 11:35
|buy
|226
|0.60
|1.3161
|1.3141
|1.3236
|527
|2004.11.24 11:35
|delete
|227
|0.60
|1.3026
|1.3049
|1.2951
|528
|2004.11.24 16:42
|s/l
|226
|0.60
|1.3141
|1.3141
|1.3236
|-118.80
|13350.49
|529
|2004.11.25 00:00
|buy stop
|228
|0.70
|1.3250
|1.3233
|1.3325
|530
|2004.11.25 00:00
|sell stop
|229
|0.70
|1.3136
|1.3156
|1.3061
|531
|2004.11.25 22:52
|buy
|228
|0.70
|1.3250
|1.3233
|1.3325
|532
|2004.11.25 22:52
|delete
|229
|0.70
|1.3136
|1.3156
|1.3061
|533
|2004.11.26 00:00
|close
|228
|0.70
|1.3273
|1.3233
|1.3325
|155.12
|13505.61
|534
|2004.11.26 00:00
|buy stop
|230
|0.60
|1.3347
|1.3328
|1.3422
|535
|2004.11.26 00:00
|sell stop
|231
|0.60
|1.3218
|1.3240
|1.3143
|536
|2004.11.26 09:29
|sell
|231
|0.60
|1.3218
|1.3240
|1.3143
|537
|2004.11.26 09:29
|delete
|230
|0.60
|1.3347
|1.3328
|1.3422
|538
|2004.11.26 09:32
|s/l
|231
|0.60
|1.3240
|1.3240
|1.3143
|-131.40
|13374.21
|539
|2004.11.29 00:00
|buy stop
|232
|0.50
|1.3366
|1.3343
|1.3441
|540
|2004.11.29 00:00
|sell stop
|233
|0.50
|1.3214
|1.3240
|1.3139
|541
|2004.11.30 00:00
|delete
|233
|0.50
|1.3214
|1.3240
|1.3139
|542
|2004.11.30 00:00
|delete
|232
|0.50
|1.3366
|1.3343
|1.3441
|543
|2004.11.30 00:00
|buy stop
|234
|0.90
|1.3318
|1.3306
|1.3393
|544
|2004.11.30 00:00
|sell stop
|235
|0.90
|1.3235
|1.3250
|1.3160
|545
|2004.11.30 02:41
|sell
|235
|0.90
|1.3235
|1.3250
|1.3160
|546
|2004.11.30 02:41
|delete
|234
|0.90
|1.3318
|1.3306
|1.3393
|547
|2004.11.30 03:04
|s/l
|235
|0.90
|1.3250
|1.3250
|1.3160
|-135.00
|13239.21
|548
|2004.12.01 00:00
|buy stop
|236
|0.70
|1.3351
|1.3335
|1.3426
|549
|2004.12.01 00:00
|sell stop
|237
|0.70
|1.3241
|1.3260
|1.3166
|550
|2004.12.01 22:20
|buy
|236
|0.70
|1.3351
|1.3335
|1.3426
|551
|2004.12.01 22:20
|delete
|237
|0.70
|1.3241
|1.3260
|1.3166
|552
|2004.12.02 11:15
|s/l
|236
|0.70
|1.3335
|1.3335
|1.3426
|-118.23
|13120.98
|553
|2004.12.03 00:00
|buy stop
|238
|0.50
|1.3353
|1.3330
|1.3428
|554
|2004.12.03 00:00
|sell stop
|239
|0.50
|1.3199
|1.3225
|1.3124
|555
|2004.12.03 14:30
|buy
|238
|0.50
|1.3353
|1.3330
|1.3428
|556
|2004.12.03 14:30
|delete
|239
|0.50
|1.3199
|1.3225
|1.3124
|557
|2004.12.03 14:36
|s/l
|238
|0.50
|1.3330
|1.3330
|1.3428
|-113.25
|13007.73
|558
|2004.12.06 00:00
|buy stop
|240
|0.40
|1.3561
|1.3530
|1.3636
|559
|2004.12.06 00:00
|sell stop
|241
|0.40
|1.3349
|1.3383
|1.3274
|560
|2004.12.07 00:00
|delete
|241
|0.40
|1.3349
|1.3383
|1.3274
|561
|2004.12.07 00:00
|delete
|240
|0.40
|1.3561
|1.3530
|1.3636
|562
|2004.12.07 00:00
|buy stop
|242
|1.00
|1.3441
|1.3431
|1.3516
|563
|2004.12.07 00:00
|sell stop
|243
|1.00
|1.3369
|1.3382
|1.3294
|564
|2004.12.07 07:29
|buy
|242
|1.00
|1.3441
|1.3431
|1.3516
|565
|2004.12.07 07:29
|delete
|243
|1.00
|1.3369
|1.3382
|1.3294
|566
|2004.12.07 08:42
|s/l
|242
|1.00
|1.3431
|1.3431
|1.3516
|-103.50
|12904.23
|567
|2004.12.08 00:00
|buy stop
|244
|0.80
|1.3473
|1.3461
|1.3548
|568
|2004.12.08 00:00
|sell stop
|245
|0.80
|1.3387
|1.3402
|1.3312
|569
|2004.12.08 05:14
|sell
|245
|0.80
|1.3387
|1.3402
|1.3312
|570
|2004.12.08 05:14
|delete
|244
|0.80
|1.3473
|1.3461
|1.3548
|571
|2004.12.08 09:31
|t/p
|245
|0.80
|1.3312
|1.3402
|1.3312
|600.00
|13504.23
|572
|2004.12.09 00:00
|buy stop
|246
|0.30
|1.3491
|1.3454
|1.3566
|573
|2004.12.09 00:00
|sell stop
|247
|0.30
|1.3243
|1.3283
|1.3168
|574
|2004.12.10 00:00
|delete
|247
|0.30
|1.3243
|1.3283
|1.3168
|575
|2004.12.10 00:00
|delete
|246
|0.30
|1.3491
|1.3454
|1.3566
|576
|2004.12.10 00:00
|buy stop
|248
|0.70
|1.3373
|1.3356
|1.3448
|577
|2004.12.10 00:00
|sell stop
|249
|0.70
|1.3257
|1.3277
|1.3182
|578
|2004.12.10 04:15
|sell
|249
|0.70
|1.3257
|1.3277
|1.3182
|579
|2004.12.10 04:15
|delete
|248
|0.70
|1.3373
|1.3356
|1.3448
|580
|2004.12.10 11:27
|t/p
|249
|0.70
|1.3182
|1.3277
|1.3182
|525.00
|14029.23
|581
|2004.12.13 00:00
|buy stop
|250
|0.40
|1.3300
|1.3273
|1.3375
|582
|2004.12.13 00:00
|sell stop
|251
|0.40
|1.3114
|1.3144
|1.3039
|583
|2004.12.13 09:52
|buy
|250
|0.40
|1.3300
|1.3273
|1.3375
|584
|2004.12.13 09:52
|delete
|251
|0.40
|1.3114
|1.3144
|1.3039
|585
|2004.12.13 11:39
|s/l
|250
|0.40
|1.3273
|1.3273
|1.3375
|-109.80
|13919.43
|586
|2004.12.14 00:00
|buy stop
|252
|0.60
|1.3391
|1.3371
|1.3466
|587
|2004.12.14 00:00
|sell stop
|253
|0.60
|1.3253
|1.3276
|1.3178
|588
|2004.12.15 00:00
|delete
|253
|0.60
|1.3253
|1.3276
|1.3178
|589
|2004.12.15 00:00
|delete
|252
|0.60
|1.3391
|1.3371
|1.3466
|590
|2004.12.15 00:00
|buy stop
|254
|0.90
|1.3337
|1.3325
|1.3412
|591
|2004.12.15 00:00
|sell stop
|255
|0.90
|1.3255
|1.3270
|1.3180
|592
|2004.12.15 11:08
|buy
|254
|0.90
|1.3337
|1.3325
|1.3412
|593
|2004.12.15 11:08
|delete
|255
|0.90
|1.3255
|1.3270
|1.3180
|594
|2004.12.15 15:01
|t/p
|254
|0.90
|1.3412
|1.3325
|1.3412
|675.00
|14594.43
|595
|2004.12.16 00:00
|buy stop
|256
|0.50
|1.3505
|1.3477
|1.3580
|596
|2004.12.16 00:00
|sell stop
|257
|0.50
|1.3316
|1.3347
|1.3241
|597
|2004.12.16 15:19
|sell
|257
|0.50
|1.3316
|1.3347
|1.3241
|598
|2004.12.16 15:19
|delete
|256
|0.50
|1.3505
|1.3477
|1.3580
|599
|2004.12.16 19:24
|t/p
|257
|0.50
|1.3241
|1.3347
|1.3241
|375.00
|14969.43
|600
|2004.12.17 00:00
|buy stop
|258
|0.40
|1.3384
|1.3350
|1.3459
|601
|2004.12.17 00:00
|sell stop
|259
|0.40
|1.3154
|1.3191
|1.3079
|602
|2004.12.20 00:00
|delete
|259
|0.40
|1.3154
|1.3191
|1.3079
|603
|2004.12.20 00:00
|delete
|258
|0.40
|1.3384
|1.3350
|1.3459
|604
|2004.12.20 00:00
|buy stop
|260
|0.90
|1.3388
|1.3374
|1.3463
|605
|2004.12.20 00:00
|sell stop
|261
|0.90
|1.3291
|1.3308
|1.3216
|606
|2004.12.20 14:28
|buy
|260
|0.90
|1.3388
|1.3374
|1.3463
|607
|2004.12.20 14:29
|delete
|261
|0.90
|1.3291
|1.3308
|1.3216
|608
|2004.12.20 16:19
|s/l
|260
|0.90
|1.3374
|1.3374
|1.3463
|-126.90
|14842.53
|609
|2004.12.21 00:00
|buy stop
|262
|0.70
|1.3461
|1.3444
|1.3536
|610
|2004.12.21 00:00
|sell stop
|263
|0.70
|1.3343
|1.3363
|1.3268
|611
|2004.12.22 00:00
|delete
|263
|0.70
|1.3343
|1.3363
|1.3268
|612
|2004.12.22 00:00
|delete
|262
|0.70
|1.3461
|1.3444
|1.3536
|613
|2004.12.22 00:00
|buy stop
|264
|1.30
|1.3400
|1.3391
|1.3475
|614
|2004.12.22 00:00
|sell stop
|265
|1.30
|1.3337
|1.3349
|1.3262
|615
|2004.12.22 11:09
|buy
|264
|1.30
|1.3400
|1.3391
|1.3475
|616
|2004.12.22 11:09
|delete
|265
|1.30
|1.3337
|1.3349
|1.3262
|617
|2004.12.22 11:19
|s/l
|264
|1.30
|1.3391
|1.3391
|1.3475
|-117.00
|14725.53
|618
|2004.12.23 00:00
|buy stop
|266
|1.20
|1.3429
|1.3419
|1.3504
|619
|2004.12.23 00:00
|sell stop
|267
|1.20
|1.3360
|1.3373
|1.3285
|620
|2004.12.23 04:39
|buy
|266
|1.20
|1.3429
|1.3419
|1.3504
|621
|2004.12.23 04:39
|delete
|267
|1.20
|1.3360
|1.3373
|1.3285
|622
|2004.12.23 16:59
|t/p
|266
|1.20
|1.3504
|1.3419
|1.3504
|900.00
|15625.53
|623
|2004.12.24 00:00
|buy stop
|268
|0.60
|1.3584
|1.3563
|1.3659
|624
|2004.12.24 00:00
|sell stop
|269
|0.60
|1.3442
|1.3466
|1.3367
|625
|2004.12.27 00:00
|delete
|269
|0.60
|1.3442
|1.3466
|1.3367
|626
|2004.12.27 00:00
|delete
|268
|0.60
|1.3584
|1.3563
|1.3659
|627
|2004.12.27 00:00
|buy stop
|270
|1.40
|1.3564
|1.3555
|1.3639
|628
|2004.12.27 00:00
|sell stop
|271
|1.40
|1.3498
|1.3510
|1.3423
|629
|2004.12.27 16:02
|buy
|270
|1.40
|1.3564
|1.3555
|1.3639
|630
|2004.12.27 16:02
|delete
|271
|1.40
|1.3498
|1.3510
|1.3423
|631
|2004.12.28 00:00
|close
|270
|1.40
|1.3615
|1.3555
|1.3639
|702.26
|16327.79
|632
|2004.12.28 00:00
|buy stop
|272
|0.70
|1.3693
|1.3674
|1.3768
|633
|2004.12.28 00:00
|sell stop
|273
|0.70
|1.3561
|1.3583
|1.3486
|634
|2004.12.29 00:00
|delete
|273
|0.70
|1.3561
|1.3583
|1.3486
|635
|2004.12.29 00:00
|delete
|272
|0.70
|1.3693
|1.3674
|1.3768
|636
|2004.12.29 00:00
|buy stop
|274
|1.50
|1.3648
|1.3639
|1.3723
|637
|2004.12.29 00:00
|sell stop
|275
|1.50
|1.3587
|1.3599
|1.3512
|638
|2004.12.29 01:08
|sell
|275
|1.50
|1.3587
|1.3599
|1.3512
|639
|2004.12.29 01:08
|delete
|274
|1.50
|1.3648
|1.3639
|1.3723
|640
|2004.12.29 05:48
|s/l
|275
|1.50
|1.3599
|1.3599
|1.3512
|-175.50
|16152.29
|641
|2004.12.30 00:04
|buy stop
|276
|1.00
|1.3664
|1.3650
|1.3739
|642
|2004.12.30 00:04
|sell stop
|277
|1.00
|1.3567
|1.3584
|1.3492
|643
|2004.12.30 19:47
|buy
|276
|1.00
|1.3664
|1.3650
|1.3739
|644
|2004.12.30 19:47
|delete
|277
|1.00
|1.3567
|1.3584
|1.3492
|645
|2004.12.30 19:49
|s/l
|276
|1.00
|1.3650
|1.3650
|1.3739
|-141.00
|16011.29
|646
|2004.12.31 00:00
|buy stop
|278
|0.90
|1.3688
|1.3674
|1.3763
|647
|2004.12.31 00:00
|sell stop
|279
|0.90
|1.3589
|1.3606
|1.3514
|648
|2004.12.31 02:32
|sell
|279
|0.90
|1.3589
|1.3606
|1.3514
|649
|2004.12.31 02:32
|delete
|278
|0.90
|1.3688
|1.3674
|1.3763
|650
|2004.12.31 02:55
|s/l
|279
|0.90
|1.3606
|1.3606
|1.3514
|-156.60
|15854.69
|651
|2005.01.03 00:00
|buy stop
|280
|0.60
|1.3649
|1.3626
|1.3724
|652
|2005.01.03 00:00
|sell stop
|281
|0.60
|1.3494
|1.3520
|1.3419
|653
|2005.01.03 04:03
|sell
|281
|0.60
|1.3494
|1.3520
|1.3419
|654
|2005.01.03 04:03
|delete
|280
|0.60
|1.3649
|1.3626
|1.3724
|655
|2005.01.03 04:45
|t/p
|281
|0.60
|1.3419
|1.3520
|1.3419
|450.00
|16304.69
|656
|2005.01.04 00:00
|buy stop
|282
|0.50
|1.3576
|1.3546
|1.3651
|657
|2005.01.04 00:00
|sell stop
|283
|0.50
|1.3374
|1.3407
|1.3299
|658
|2005.01.04 10:58
|sell
|283
|0.50
|1.3374
|1.3407
|1.3299
|659
|2005.01.04 10:58
|delete
|282
|0.50
|1.3576
|1.3546
|1.3651
|660
|2005.01.04 16:56
|t/p
|283
|0.50
|1.3299
|1.3407
|1.3299
|375.00
|16679.69
|661
|2005.01.05 00:00
|buy stop
|284
|0.40
|1.3415
|1.3377
|1.3490
|662
|2005.01.05 00:00
|sell stop
|285
|0.40
|1.3161
|1.3202
|1.3086
|663
|2005.01.06 00:00
|delete
|285
|0.40
|1.3161
|1.3202
|1.3086
|664
|2005.01.06 00:00
|delete
|284
|0.40
|1.3415
|1.3377
|1.3490
|665
|2005.01.06 00:00
|buy stop
|286
|1.00
|1.3328
|1.3314
|1.3403
|666
|2005.01.06 00:00
|sell stop
|287
|1.00
|1.3233
|1.3250
|1.3158
|667
|2005.01.06 08:05
|sell
|287
|1.00
|1.3233
|1.3250
|1.3158
|668
|2005.01.06 08:05
|delete
|286
|1.00
|1.3328
|1.3314
|1.3403
|669
|2005.01.07 00:00
|close
|287
|1.00
|1.3180
|1.3250
|1.3158
|535.90
|17215.59
|670
|2005.01.07 00:00
|buy stop
|288
|0.80
|1.3252
|1.3233
|1.3327
|671
|2005.01.07 00:00
|sell stop
|289
|0.80
|1.3121
|1.3143
|1.3046
|672
|2005.01.07 16:21
|sell
|289
|0.80
|1.3121
|1.3143
|1.3046
|673
|2005.01.07 16:21
|delete
|288
|0.80
|1.3252
|1.3233
|1.3327
|674
|2005.01.07 16:45
|t/p
|289
|0.80
|1.3046
|1.3143
|1.3046
|600.00
|17815.59
|675
|2005.01.10 00:00
|buy stop
|290
|0.50
|1.3185
|1.3151
|1.3260
|676
|2005.01.10 00:00
|sell stop
|291
|0.50
|1.2954
|1.2991
|1.2879
|677
|2005.01.11 00:00
|delete
|291
|0.50
|1.2954
|1.2991
|1.2879
|678
|2005.01.11 00:00
|delete
|290
|0.50
|1.3185
|1.3151
|1.3260
|679
|2005.01.11 00:00
|buy stop
|292
|1.40
|1.3146
|1.3135
|1.3221
|680
|2005.01.11 00:00
|sell stop
|293
|1.40
|1.3072
|1.3086
|1.2997
|681
|2005.01.11 08:35
|buy
|292
|1.40
|1.3146
|1.3135
|1.3221
|682
|2005.01.11 08:35
|delete
|293
|1.40
|1.3072
|1.3086
|1.2997
|683
|2005.01.11 08:42
|s/l
|292
|1.40
|1.3135
|1.3135
|1.3221
|-149.10
|17666.49
|684
|2005.01.12 00:00
|buy stop
|294
|1.40
|1.3160
|1.3149
|1.3235
|685
|2005.01.12 00:00
|sell stop
|295
|1.40
|1.3084
|1.3098
|1.3009
|686
|2005.01.12 09:35
|sell
|295
|1.40
|1.3084
|1.3098
|1.3009
|687
|2005.01.12 09:35
|delete
|294
|1.40
|1.3160
|1.3149
|1.3235
|688
|2005.01.12 10:20
|s/l
|295
|1.40
|1.3098
|1.3098
|1.3009
|-195.30
|17471.19
|689
|2005.01.13 00:00
|buy stop
|296
|0.50
|1.3371
|1.3339
|1.3446
|690
|2005.01.13 00:00
|sell stop
|297
|0.50
|1.3155
|1.3190
|1.3080
|691
|2005.01.14 00:00
|delete
|297
|0.50
|1.3155
|1.3190
|1.3080
|692
|2005.01.14 00:00
|delete
|296
|0.50
|1.3371
|1.3339
|1.3446
|693
|2005.01.14 00:00
|buy stop
|298
|1.30
|1.3258
|1.3247
|1.3333
|694
|2005.01.14 00:00
|sell stop
|299
|1.30
|1.3179
|1.3193
|1.3104
|695
|2005.01.14 03:06
|sell
|299
|1.30
|1.3179
|1.3193
|1.3104
|696
|2005.01.14 03:06
|delete
|298
|1.30
|1.3258
|1.3247
|1.3333
|697
|2005.01.14 05:36
|t/p
|299
|1.30
|1.3104
|1.3193
|1.3104
|975.00
|18446.19
|698
|2005.01.17 00:04
|buy stop
|300
|0.70
|1.3201
|1.3177
|1.3276
|699
|2005.01.17 00:04
|sell stop
|301
|0.70
|1.3035
|1.3062
|1.2960
|700
|2005.01.18 00:00
|delete
|301
|0.70
|1.3035
|1.3062
|1.2960
|701
|2005.01.18 00:00
|delete
|300
|0.70
|1.3201
|1.3177
|1.3276
|702
|2005.01.18 00:00
|buy stop
|302
|1.20
|1.3096
|1.3083
|1.3171
|703
|2005.01.18 00:00
|sell stop
|303
|1.20
|1.3005
|1.3021
|1.2930
|704
|2005.01.18 09:30
|sell
|303
|1.20
|1.3005
|1.3021
|1.2930
|705
|2005.01.18 09:30
|delete
|302
|1.20
|1.3096
|1.3083
|1.3171
|706
|2005.01.18 09:57
|s/l
|303
|1.20
|1.3021
|1.3021
|1.2930
|-194.40
|18251.79
|707
|2005.01.19 00:00
|buy stop
|304
|1.20
|1.3068
|1.3055
|1.3143
|708
|2005.01.19 00:00
|sell stop
|305
|1.20
|1.2979
|1.2995
|1.2904
|709
|2005.01.19 09:27
|buy
|304
|1.20
|1.3068
|1.3055
|1.3143
|710
|2005.01.19 09:27
|delete
|305
|1.20
|1.2979
|1.2995
|1.2904
|711
|2005.01.19 09:31
|s/l
|304
|1.20
|1.3055
|1.3055
|1.3143
|-154.80
|18096.99
|712
|2005.01.20 00:00
|buy stop
|306
|0.70
|1.3095
|1.3071
|1.3170
|713
|2005.01.20 00:00
|sell stop
|307
|0.70
|1.2934
|1.2961
|1.2859
|714
|2005.01.20 11:38
|sell
|307
|0.70
|1.2934
|1.2961
|1.2859
|715
|2005.01.20 11:38
|delete
|306
|0.70
|1.3095
|1.3071
|1.3170
|716
|2005.01.20 11:51
|s/l
|307
|0.70
|1.2961
|1.2961
|1.2859
|-186.90
|17910.09
|717
|2005.01.21 00:00
|buy stop
|308
|1.00
|1.3019
|1.3003
|1.3094
|718
|2005.01.21 00:00
|sell stop
|309
|1.00
|1.2909
|1.2928
|1.2834
|719
|2005.01.21 16:10
|buy
|308
|1.00
|1.3019
|1.3003
|1.3094
|720
|2005.01.21 16:10
|delete
|309
|1.00
|1.2909
|1.2928
|1.2834
|721
|2005.01.21 16:22
|s/l
|308
|1.00
|1.3003
|1.3003
|1.3094
|-160.50
|17749.59
|722
|2005.01.24 00:00
|buy stop
|310
|0.80
|1.3121
|1.3100
|1.3196
|723
|2005.01.24 00:00
|sell stop
|311
|0.80
|1.2981
|1.3005
|1.2906
|724
|2005.01.25 00:00
|delete
|311
|0.80
|1.2981
|1.3005
|1.2906
|725
|2005.01.25 00:00
|delete
|310
|0.80
|1.3121
|1.3100
|1.3196
|726
|2005.01.25 00:00
|buy stop
|312
|1.30
|1.3087
|1.3076
|1.3162
|727
|2005.01.25 00:00
|sell stop
|313
|1.30
|1.3009
|1.3023
|1.2934
|728
|2005.01.25 02:58
|sell
|313
|1.30
|1.3009
|1.3023
|1.2934
|729
|2005.01.25 02:58
|delete
|312
|1.30
|1.3087
|1.3076
|1.3162
|730
|2005.01.25 03:25
|s/l
|313
|1.30
|1.3023
|1.3023
|1.2934
|-185.25
|17564.34
|731
|2005.01.26 00:00
|buy stop
|314
|0.80
|1.3050
|1.3030
|1.3125
|732
|2005.01.26 00:00
|sell stop
|315
|0.80
|1.2913
|1.2936
|1.2838
|733
|2005.01.26 15:05
|buy
|314
|0.80
|1.3050
|1.3030
|1.3125
|734
|2005.01.26 15:05
|delete
|315
|0.80
|1.2913
|1.2936
|1.2838
|735
|2005.01.27 00:00
|close
|314
|0.80
|1.3071
|1.3030
|1.3125
|161.28
|17725.62
|736
|2005.01.27 00:00
|buy stop
|316
|0.70
|1.3155
|1.3133
|1.3230
|737
|2005.01.27 00:00
|sell stop
|317
|0.70
|1.3007
|1.3032
|1.2932
|738
|2005.01.28 00:00
|delete
|317
|0.70
|1.3007
|1.3032
|1.2932
|739
|2005.01.28 00:00
|delete
|316
|0.70
|1.3155
|1.3133
|1.3230
|740
|2005.01.28 00:00
|buy stop
|318
|0.90
|1.3108
|1.3090
|1.3183
|741
|2005.01.28 00:00
|sell stop
|319
|0.90
|1.2988
|1.3009
|1.2913
|742
|2005.01.28 16:21
|sell
|319
|0.90
|1.2988
|1.3009
|1.2913
|743
|2005.01.28 16:21
|delete
|318
|0.90
|1.3108
|1.3090
|1.3183
|744
|2005.01.28 16:25
|s/l
|319
|0.90
|1.3009
|1.3009
|1.2913
|-184.95
|17540.67
|745
|2005.01.31 00:00
|buy stop
|320
|1.00
|1.3070
|1.3055
|1.3145
|746
|2005.01.31 00:00
|sell stop
|321
|1.00
|1.2969
|1.2987
|1.2894
|747
|2005.02.01 00:00
|delete
|321
|1.00
|1.2969
|1.2987
|1.2894
|748
|2005.02.01 00:00
|delete
|320
|1.00
|1.3070
|1.3055
|1.3145
|749
|2005.02.01 00:00
|buy stop
|322
|1.10
|1.3094
|1.3081
|1.3169
|750
|2005.02.01 00:00
|sell stop
|323
|1.10
|1.3004
|1.3020
|1.2929
|751
|2005.02.01 15:04
|sell
|323
|1.10
|1.3004
|1.3020
|1.2929
|752
|2005.02.01 15:04
|delete
|322
|1.10
|1.3094
|1.3081
|1.3169
|753
|2005.02.01 15:44
|s/l
|323
|1.10
|1.3020
|1.3020
|1.2929
|-176.55
|17364.12
|754
|2005.02.02 00:00
|buy stop
|324
|1.40
|1.3082
|1.3072
|1.3157
|755
|2005.02.02 00:00
|sell stop
|325
|1.40
|1.3010
|1.3024
|1.2935
|756
|2005.02.02 03:20
|buy
|324
|1.40
|1.3082
|1.3072
|1.3157
|757
|2005.02.02 03:20
|delete
|325
|1.40
|1.3010
|1.3024
|1.2935
|758
|2005.02.02 03:25
|s/l
|324
|1.40
|1.3072
|1.3072
|1.3157
|-147.00
|17217.12
|759
|2005.02.03 00:00
|buy stop
|326
|1.10
|1.3083
|1.3070
|1.3158
|760
|2005.02.03 00:00
|sell stop
|327
|1.10
|1.2993
|1.3009
|1.2918
|761
|2005.02.03 13:59
|sell
|327
|1.10
|1.2993
|1.3009
|1.2918
|762
|2005.02.03 13:59
|delete
|326
|1.10
|1.3083
|1.3070
|1.3158
|763
|2005.02.04 00:00
|close
|327
|1.10
|1.2973
|1.3009
|1.2918
|226.48
|17443.60
|764
|2005.02.04 00:00
|buy stop
|328
|1.00
|1.3029
|1.3014
|1.3104
|765
|2005.02.04 00:00
|sell stop
|329
|1.00
|1.2926
|1.2944
|1.2851
|766
|2005.02.04 14:30
|buy
|328
|1.00
|1.3029
|1.3014
|1.3104
|767
|2005.02.04 14:30
|delete
|329
|1.00
|1.2926
|1.2944
|1.2851
|768
|2005.02.04 14:31
|s/l
|328
|1.00
|1.3014
|1.3014
|1.3104
|-150.00
|17293.60
|769
|2005.02.07 00:00
|buy stop
|330
|0.60
|1.2957
|1.2930
|1.3032
|770
|2005.02.07 00:00
|sell stop
|331
|0.60
|1.2774
|1.2804
|1.2699
|771
|2005.02.07 17:58
|sell
|331
|0.60
|1.2774
|1.2804
|1.2699
|772
|2005.02.07 17:58
|delete
|330
|0.60
|1.2957
|1.2930
|1.3032
|773
|2005.02.08 00:00
|close
|331
|0.60
|1.2754
|1.2804
|1.2699
|123.54
|17417.14
|774
|2005.02.08 00:00
|buy stop
|332
|0.80
|1.2830
|1.2810
|1.2905
|775
|2005.02.08 00:00
|sell stop
|333
|0.80
|1.2693
|1.2716
|1.2618
|776
|2005.02.09 00:00
|delete
|333
|0.80
|1.2693
|1.2716
|1.2618
|777
|2005.02.09 00:00
|delete
|332
|0.80
|1.2830
|1.2810
|1.2905
|778
|2005.02.09 00:00
|buy stop
|334
|1.40
|1.2801
|1.2791
|1.2876
|779
|2005.02.09 00:00
|sell stop
|335
|1.40
|1.2730
|1.2743
|1.2655
|780
|2005.02.09 12:50
|buy
|334
|1.40
|1.2801
|1.2791
|1.2876
|781
|2005.02.09 12:50
|delete
|335
|1.40
|1.2730
|1.2743
|1.2655
|782
|2005.02.09 12:51
|s/l
|334
|1.40
|1.2791
|1.2791
|1.2876
|-142.80
|17274.34
|783
|2005.02.10 00:00
|buy stop
|336
|1.30
|1.2857
|1.2845
|1.2932
|784
|2005.02.10 00:00
|sell stop
|337
|1.30
|1.2777
|1.2792
|1.2702
|785
|2005.02.10 13:31
|sell
|337
|1.30
|1.2777
|1.2792
|1.2702
|786
|2005.02.10 13:31
|delete
|336
|1.30
|1.2857
|1.2845
|1.2932
|787
|2005.02.10 14:58
|s/l
|337
|1.30
|1.2792
|1.2792
|1.2702
|-189.15
|17085.19
|788
|2005.02.11 00:00
|buy stop
|338
|0.60
|1.2973
|1.2948
|1.3048
|789
|2005.02.11 00:00
|sell stop
|339
|0.60
|1.2800
|1.2829
|1.2725
|790
|2005.02.14 00:00
|delete
|339
|0.60
|1.2800
|1.2829
|1.2725
|791
|2005.02.14 00:00
|delete
|338
|0.60
|1.2973
|1.2948
|1.3048
|792
|2005.02.14 00:00
|buy stop
|340
|1.80
|1.2913
|1.2905
|1.2988
|793
|2005.02.14 00:00
|sell stop
|341
|1.80
|1.2857
|1.2868
|1.2782
|794
|2005.02.14 02:06
|buy
|340
|1.80
|1.2913
|1.2905
|1.2988
|795
|2005.02.14 02:06
|delete
|341
|1.80
|1.2857
|1.2868
|1.2782
|796
|2005.02.15 00:00
|close
|340
|1.80
|1.2969
|1.2905
|1.2988
|992.89
|18078.08
|797
|2005.02.15 00:00
|buy stop
|342
|0.90
|1.3037
|1.3020
|1.3112
|798
|2005.02.15 00:00
|sell stop
|343
|0.90
|1.2920
|1.2940
|1.2845
|799
|2005.02.15 14:31
|buy
|342
|0.90
|1.3037
|1.3020
|1.3112
|800
|2005.02.15 14:31
|delete
|343
|0.90
|1.2920
|1.2940
|1.2845
|801
|2005.02.15 15:00
|s/l
|342
|0.90
|1.3020
|1.3020
|1.3112
|-153.90
|17924.18
|802
|2005.02.16 00:00
|buy stop
|344
|1.00
|1.3078
|1.3063
|1.3153
|803
|2005.02.16 00:00
|sell stop
|345
|1.00
|1.2972
|1.2990
|1.2897
|804
|2005.02.16 16:22
|sell
|345
|1.00
|1.2972
|1.2990
|1.2897
|805
|2005.02.16 16:22
|delete
|344
|1.00
|1.3078
|1.3063
|1.3153
|806
|2005.02.16 17:10
|s/l
|345
|1.00
|1.2990
|1.2990
|1.2897
|-184.50
|17739.68
|807
|2005.02.17 00:00
|buy stop
|346
|1.00
|1.3087
|1.3071
|1.3162
|808
|2005.02.17 00:00
|sell stop
|347
|1.00
|1.2978
|1.2997
|1.2903
|809
|2005.02.17 17:05
|buy
|346
|1.00
|1.3087
|1.3071
|1.3162
|810
|2005.02.17 17:05
|delete
|347
|1.00
|1.2978
|1.2997
|1.2903
|811
|2005.02.17 17:24
|s/l
|346
|1.00
|1.3071
|1.3071
|1.3162
|-159.00
|17580.68
|812
|2005.02.18 00:00
|buy stop
|348
|1.30
|1.3120
|1.3109
|1.3195
|813
|2005.02.18 00:00
|sell stop
|349
|1.30
|1.3041
|1.3055
|1.2966
|814
|2005.02.18 11:47
|sell
|349
|1.30
|1.3041
|1.3055
|1.2966
|815
|2005.02.18 11:47
|delete
|348
|1.30
|1.3120
|1.3109
|1.3195
|816
|2005.02.18 15:00
|s/l
|349
|1.30
|1.3055
|1.3055
|1.2966
|-187.20
|17393.48
|817
|2005.02.21 00:00
|buy stop
|350
|1.30
|1.3098
|1.3087
|1.3173
|818
|2005.02.21 00:00
|sell stop
|351
|1.30
|1.3022
|1.3036
|1.2947
|819
|2005.02.22 00:00
|delete
|351
|1.30
|1.3022
|1.3036
|1.2947
|820
|2005.02.22 00:00
|delete
|350
|1.30
|1.3098
|1.3087
|1.3173
|821
|2005.02.22 00:00
|buy stop
|352
|1.90
|1.3091
|1.3083
|1.3166
|822
|2005.02.22 00:00
|sell stop
|353
|1.90
|1.3037
|1.3048
|1.2962
|823
|2005.02.22 03:47
|buy
|352
|1.90
|1.3091
|1.3083
|1.3166
|824
|2005.02.22 03:47
|delete
|353
|1.90
|1.3037
|1.3048
|1.2962
|825
|2005.02.22 06:33
|t/p
|352
|1.90
|1.3166
|1.3083
|1.3166
|1425.00
|18818.48
|826
|2005.02.23 00:00
|buy stop
|354
|0.50
|1.3379
|1.3347
|1.3454
|827
|2005.02.23 00:00
|sell stop
|355
|0.50
|1.3160
|1.3195
|1.3085
|828
|2005.02.24 00:00
|delete
|355
|0.50
|1.3160
|1.3195
|1.3085
|829
|2005.02.24 00:00
|delete
|354
|0.50
|1.3379
|1.3347
|1.3454
|830
|2005.02.24 00:00
|buy stop
|356
|1.20
|1.3261
|1.3247
|1.3336
|831
|2005.02.24 00:00
|sell stop
|357
|1.20
|1.3165
|1.3182
|1.3090
|832
|2005.02.24 10:00
|buy
|356
|1.20
|1.3261
|1.3247
|1.3336
|833
|2005.02.24 10:00
|delete
|357
|1.20
|1.3165
|1.3182
|1.3090
|834
|2005.02.24 10:15
|s/l
|356
|1.20
|1.3247
|1.3247
|1.3336
|-167.40
|18651.08
|835
|2005.02.25 00:00
|buy stop
|358
|1.10
|1.3248
|1.3233
|1.3323
|836
|2005.02.25 00:00
|sell stop
|359
|1.10
|1.3148
|1.3166
|1.3073
|837
|2005.02.25 13:14
|sell
|359
|1.10
|1.3148
|1.3166
|1.3073
|838
|2005.02.25 13:14
|delete
|358
|1.10
|1.3248
|1.3233
|1.3323
|839
|2005.02.25 13:59
|s/l
|359
|1.10
|1.3166
|1.3166
|1.3073
|-193.05
|18458.03
|840
|2005.02.28 00:00
|buy stop
|360
|1.00
|1.3300
|1.3284
|1.3375
|841
|2005.02.28 00:00
|sell stop
|361
|1.00
|1.3189
|1.3208
|1.3114
|842
|2005.03.01 00:00
|delete
|361
|1.00
|1.3189
|1.3208
|1.3114
|843
|2005.03.01 00:00
|delete
|360
|1.00
|1.3300
|1.3284
|1.3375
|844
|2005.03.01 00:00
|buy stop
|362
|1.50
|1.3256
|1.3246
|1.3331
|845
|2005.03.01 00:00
|sell stop
|363
|1.50
|1.3185
|1.3198
|1.3110
|846
|2005.03.01 03:36
|sell
|363
|1.50
|1.3185
|1.3198
|1.3110
|847
|2005.03.01 03:36
|delete
|362
|1.50
|1.3256
|1.3246
|1.3331
|848
|2005.03.01 04:50
|s/l
|363
|1.50
|1.3198
|1.3198
|1.3110
|-198.00
|18260.03
|849
|2005.03.02 00:00
|buy stop
|364
|1.70
|1.3219
|1.3210
|1.3294
|850
|2005.03.02 00:00
|sell stop
|365
|1.70
|1.3157
|1.3169
|1.3082
|851
|2005.03.02 02:00
|sell
|365
|1.70
|1.3157
|1.3169
|1.3082
|852
|2005.03.02 02:00
|delete
|364
|1.70
|1.3219
|1.3210
|1.3294
|853
|2005.03.02 04:07
|s/l
|365
|1.70
|1.3169
|1.3169
|1.3082
|-201.45
|18058.58
|854
|2005.03.03 00:00
|buy stop
|366
|1.10
|1.3192
|1.3177
|1.3267
|855
|2005.03.03 00:00
|sell stop
|367
|1.10
|1.3092
|1.3110
|1.3017
|856
|2005.03.04 00:00
|delete
|367
|1.10
|1.3092
|1.3110
|1.3017
|857
|2005.03.04 00:00
|delete
|366
|1.10
|1.3192
|1.3177
|1.3267
|858
|2005.03.04 00:00
|buy stop
|368
|1.40
|1.3150
|1.3139
|1.3225
|859
|2005.03.04 00:00
|sell stop
|369
|1.40
|1.3076
|1.3090
|1.3001
|860
|2005.03.04 14:31
|buy
|368
|1.40
|1.3150
|1.3139
|1.3225
|861
|2005.03.04 14:31
|delete
|369
|1.40
|1.3076
|1.3090
|1.3001
|862
|2005.03.04 14:33
|s/l
|368
|1.40
|1.3139
|1.3139
|1.3225
|-149.10
|17909.48
|863
|2005.03.07 00:04
|buy stop
|370
|0.70
|1.3329
|1.3305
|1.3404
|864
|2005.03.07 00:04
|sell stop
|371
|0.70
|1.3166
|1.3193
|1.3091
|865
|2005.03.08 00:00
|delete
|371
|0.70
|1.3166
|1.3193
|1.3091
|866
|2005.03.08 00:00
|delete
|370
|0.70
|1.3329
|1.3305
|1.3404
|867
|2005.03.08 00:00
|buy stop
|372
|1.40
|1.3261
|1.3250
|1.3336
|868
|2005.03.08 00:00
|sell stop
|373
|1.40
|1.3185
|1.3199
|1.3110
|869
|2005.03.08 09:46
|buy
|372
|1.40
|1.3261
|1.3250
|1.3336
|870
|2005.03.08 09:46
|delete
|373
|1.40
|1.3185
|1.3199
|1.3110
|871
|2005.03.08 09:54
|s/l
|372
|1.40
|1.3250
|1.3250
|1.3336
|-153.30
|17756.18
|872
|2005.03.09 00:00
|buy stop
|374
|0.70
|1.3442
|1.3418
|1.3517
|873
|2005.03.09 00:00
|sell stop
|375
|0.70
|1.3281
|1.3308
|1.3206
|874
|2005.03.10 00:04
|delete
|375
|0.70
|1.3281
|1.3308
|1.3206
|875
|2005.03.10 00:04
|delete
|374
|0.70
|1.3442
|1.3418
|1.3517
|876
|2005.03.10 00:04
|buy stop
|376
|1.10
|1.3445
|1.3431
|1.3520
|877
|2005.03.10 00:04
|sell stop
|377
|1.10
|1.3347
|1.3364
|1.3272
|878
|2005.03.10 03:20
|buy
|376
|1.10
|1.3445
|1.3431
|1.3520
|879
|2005.03.10 03:20
|delete
|377
|1.10
|1.3347
|1.3364
|1.3272
|880
|2005.03.10 03:27
|s/l
|376
|1.10
|1.3431
|1.3431
|1.3520
|-156.75
|17599.43
|881
|2005.03.11 00:00
|buy stop
|378
|1.10
|1.3476
|1.3463
|1.3551
|882
|2005.03.11 00:00
|sell stop
|379
|1.10
|1.3384
|1.3400
|1.3309
|883
|2005.03.11 14:36
|buy
|378
|1.10
|1.3476
|1.3463
|1.3551
|884
|2005.03.11 14:36
|delete
|379
|1.10
|1.3384
|1.3400
|1.3309
|885
|2005.03.11 14:36
|s/l
|378
|1.10
|1.3463
|1.3463
|1.3551
|-146.85
|17452.58
|886
|2005.03.14 00:00
|buy stop
|380
|1.10
|1.3519
|1.3505
|1.3594
|887
|2005.03.14 00:00
|sell stop
|381
|1.10
|1.3422
|1.3439
|1.3347
|888
|2005.03.14 08:04
|sell
|381
|1.10
|1.3422
|1.3439
|1.3347
|889
|2005.03.14 08:04
|delete
|380
|1.10
|1.3519
|1.3505
|1.3594
|890
|2005.03.14 17:41
|t/p
|381
|1.10
|1.3347
|1.3439
|1.3347
|825.00
|18277.58
|891
|2005.03.15 00:00
|buy stop
|382
|0.70
|1.3448
|1.3426
|1.3523
|892
|2005.03.15 00:00
|sell stop
|383
|0.70
|1.3299
|1.3324
|1.3224
|893
|2005.03.15 17:16
|sell
|383
|0.70
|1.3299
|1.3324
|1.3224
|894
|2005.03.15 17:16
|delete
|382
|0.70
|1.3448
|1.3426
|1.3523
|895
|2005.03.15 17:41
|s/l
|383
|0.70
|1.3324
|1.3324
|1.3224
|-174.30
|18103.28
|896
|2005.03.16 00:00
|buy stop
|384
|0.90
|1.3384
|1.3366
|1.3459
|897
|2005.03.16 00:00
|sell stop
|385
|0.90
|1.3262
|1.3283
|1.3187
|898
|2005.03.16 12:56
|buy
|384
|0.90
|1.3384
|1.3366
|1.3459
|899
|2005.03.16 12:56
|delete
|385
|0.90
|1.3262
|1.3283
|1.3187
|900
|2005.03.17 00:00
|close
|384
|0.90
|1.3417
|1.3366
|1.3459
|289.44
|18392.72
|901
|2005.03.17 00:00
|buy stop
|386
|0.70
|1.3504
|1.3482
|1.3579
|902
|2005.03.17 00:00
|sell stop
|387
|0.70
|1.3352
|1.3377
|1.3277
|903
|2005.03.17 14:35
|sell
|387
|0.70
|1.3352
|1.3377
|1.3277
|904
|2005.03.17 14:35
|delete
|386
|0.70
|1.3504
|1.3482
|1.3579
|905
|2005.03.17 16:11
|s/l
|387
|0.70
|1.3377
|1.3377
|1.3277
|-177.45
|18215.27
|906
|2005.03.18 00:00
|buy stop
|388
|1.20
|1.3428
|1.3416
|1.3503
|907
|2005.03.18 00:00
|sell stop
|389
|1.20
|1.3342
|1.3357
|1.3267
|908
|2005.03.18 09:11
|sell
|389
|1.20
|1.3342
|1.3357
|1.3267
|909
|2005.03.18 09:11
|delete
|388
|1.20
|1.3428
|1.3416
|1.3503
|910
|2005.03.18 09:32
|s/l
|389
|1.20
|1.3357
|1.3357
|1.3267
|-185.40
|18029.87
|911
|2005.03.21 00:00
|buy stop
|390
|0.80
|1.3381
|1.3362
|1.3456
|912
|2005.03.21 00:00
|sell stop
|391
|0.80
|1.3254
|1.3276
|1.3179
|913
|2005.03.21 03:12
|sell
|391
|0.80
|1.3254
|1.3276
|1.3179
|914
|2005.03.21 03:12
|delete
|390
|0.80
|1.3381
|1.3362
|1.3456
|915
|2005.03.21 08:14
|s/l
|391
|0.80
|1.3276
|1.3276
|1.3179
|-172.80
|17857.07
|916
|2005.03.22 00:00
|buy stop
|392
|0.60
|1.3267
|1.3240
|1.3342
|917
|2005.03.22 00:00
|sell stop
|393
|0.60
|1.3084
|1.3114
|1.3009
|918
|2005.03.22 20:56
|sell
|393
|0.60
|1.3084
|1.3114
|1.3009
|919
|2005.03.22 20:56
|delete
|392
|0.60
|1.3267
|1.3240
|1.3342
|920
|2005.03.23 14:30
|t/p
|393
|0.60
|1.3009
|1.3114
|1.3009
|460.62
|18317.69
|921
|2005.03.24 00:00
|buy stop
|394
|0.80
|1.3062
|1.3043
|1.3137
|922
|2005.03.24 00:00
|sell stop
|395
|0.80
|1.2930
|1.2952
|1.2855
|923
|2005.03.25 00:00
|delete
|395
|0.80
|1.2930
|1.2952
|1.2855
|924
|2005.03.25 00:00
|delete
|394
|0.80
|1.3062
|1.3043
|1.3137
|925
|2005.03.25 00:00
|buy stop
|396
|1.00
|1.3003
|1.2988
|1.3078
|926
|2005.03.25 00:00
|sell stop
|397
|1.00
|1.2898
|1.2916
|1.2823
|927
|2005.03.28 00:04
|delete
|397
|1.00
|1.2898
|1.2916
|1.2823
|928
|2005.03.28 00:04
|delete
|396
|1.00
|1.3003
|1.2988
|1.3078
|929
|2005.03.28 00:04
|buy stop
|398
|2.20
|1.2989
|1.2982
|1.3064
|930
|2005.03.28 00:04
|sell stop
|399
|2.20
|1.2940
|1.2950
|1.2865
|931
|2005.03.28 02:52
|sell
|399
|2.20
|1.2940
|1.2950
|1.2865
|932
|2005.03.28 02:52
|delete
|398
|2.20
|1.2989
|1.2982
|1.3064
|933
|2005.03.28 17:45
|t/p
|399
|2.20
|1.2865
|1.2950
|1.2865
|1650.00
|19967.69
|934
|2005.03.29 00:00
|buy stop
|400
|1.10
|1.2959
|1.2943
|1.3034
|935
|2005.03.29 00:00
|sell stop
|401
|1.10
|1.2848
|1.2867
|1.2773
|936
|2005.03.30 00:00
|delete
|401
|1.10
|1.2848
|1.2867
|1.2773
|937
|2005.03.30 00:00
|delete
|400
|1.10
|1.2959
|1.2943
|1.3034
|938
|2005.03.30 00:00
|buy stop
|402
|1.40
|1.2970
|1.2958
|1.3045
|939
|2005.03.30 00:00
|sell stop
|403
|1.40
|1.2884
|1.2899
|1.2809
|940
|2005.03.30 09:14
|buy
|402
|1.40
|1.2970
|1.2958
|1.3045
|941
|2005.03.30 09:14
|delete
|403
|1.40
|1.2884
|1.2899
|1.2809
|942
|2005.03.30 10:33
|s/l
|402
|1.40
|1.2958
|1.2958
|1.3045
|-174.30
|19793.39
|943
|2005.03.31 00:00
|buy stop
|404
|1.50
|1.2961
|1.2950
|1.3036
|944
|2005.03.31 00:00
|sell stop
|405
|1.50
|1.2884
|1.2898
|1.2809
|945
|2005.03.31 09:53
|buy
|404
|1.50
|1.2961
|1.2950
|1.3036
|946
|2005.03.31 09:53
|delete
|405
|1.50
|1.2884
|1.2898
|1.2809
|947
|2005.03.31 11:04
|s/l
|404
|1.50
|1.2950
|1.2950
|1.3036
|-166.50
|19626.89
|948
|2005.04.01 00:00
|buy stop
|406
|1.00
|1.3024
|1.3008
|1.3099
|949
|2005.04.01 00:00
|sell stop
|407
|1.00
|1.2912
|1.2931
|1.2837
|950
|2005.04.01 15:30
|buy
|406
|1.00
|1.3024
|1.3008
|1.3099
|951
|2005.04.01 15:30
|delete
|407
|1.00
|1.2912
|1.2931
|1.2837
|952
|2005.04.01 15:59
|s/l
|406
|1.00
|1.3008
|1.3008
|1.3099
|-163.50
|19463.39
|953
|2005.04.04 00:00
|buy stop
|408
|0.60
|1.2994
|1.2965
|1.3069
|954
|2005.04.04 00:00
|sell stop
|409
|0.60
|1.2798
|1.2830
|1.2723
|955
|2005.04.05 00:00
|delete
|409
|0.60
|1.2798
|1.2830
|1.2723
|956
|2005.04.05 00:00
|delete
|408
|0.60
|1.2994
|1.2965
|1.3069
|957
|2005.04.05 00:00
|buy stop
|410
|1.20
|1.2907
|1.2894
|1.2982
|958
|2005.04.05 00:00
|sell stop
|411
|1.20
|1.2814
|1.2831
|1.2739
|959
|2005.04.05 08:44
|sell
|411
|1.20
|1.2814
|1.2831
|1.2739
|960
|2005.04.05 08:44
|delete
|410
|1.20
|1.2907
|1.2894
|1.2982
|961
|2005.04.05 14:26
|s/l
|411
|1.20
|1.2831
|1.2831
|1.2739
|-198.00
|19265.39
|962
|2005.04.06 00:00
|buy stop
|412
|1.40
|1.2902
|1.2890
|1.2977
|963
|2005.04.06 00:00
|sell stop
|413
|1.40
|1.2819
|1.2834
|1.2744
|964
|2005.04.06 11:29
|buy
|412
|1.40
|1.2902
|1.2890
|1.2977
|965
|2005.04.06 11:29
|delete
|413
|1.40
|1.2819
|1.2834
|1.2744
|966
|2005.04.06 11:49
|s/l
|412
|1.40
|1.2890
|1.2890
|1.2977
|-168.00
|19097.39
|967
|2005.04.07 00:00
|buy stop
|414
|1.50
|1.2916
|1.2905
|1.2991
|968
|2005.04.07 00:00
|sell stop
|415
|1.50
|1.2840
|1.2854
|1.2765
|969
|2005.04.07 07:51
|buy
|414
|1.50
|1.2916
|1.2905
|1.2991
|970
|2005.04.07 07:51
|delete
|415
|1.50
|1.2840
|1.2854
|1.2765
|971
|2005.04.07 08:21
|s/l
|414
|1.50
|1.2905
|1.2905
|1.2991
|-164.25
|18933.14
|972
|2005.04.08 00:00
|buy stop
|416
|1.10
|1.2904
|1.2890
|1.2979
|973
|2005.04.08 00:00
|sell stop
|417
|1.10
|1.2805
|1.2822
|1.2730
|974
|2005.04.08 17:41
|buy
|416
|1.10
|1.2904
|1.2890
|1.2979
|975
|2005.04.08 17:41
|delete
|417
|1.10
|1.2805
|1.2822
|1.2730
|976
|2005.04.11 00:00
|close
|416
|1.10
|1.2928
|1.2890
|1.2979
|254.75
|19187.89
|977
|2005.04.11 00:00
|buy stop
|418
|0.90
|1.3001
|1.2982
|1.3076
|978
|2005.04.11 00:00
|sell stop
|419
|0.90
|1.2873
|1.2895
|1.2798
|979
|2005.04.11 18:22
|buy
|418
|0.90
|1.3001
|1.2982
|1.3076
|980
|2005.04.11 18:22
|delete
|419
|0.90
|1.2873
|1.2895
|1.2798
|981
|2005.04.11 19:58
|s/l
|418
|0.90
|1.2982
|1.2982
|1.3076
|-168.75
|19019.14
|982
|2005.04.12 00:00
|buy stop
|420
|1.10
|1.3031
|1.3016
|1.3106
|983
|2005.04.12 00:00
|sell stop
|421
|1.10
|1.2930
|1.2948
|1.2855
|984
|2005.04.12 14:49
|sell
|421
|1.10
|1.2930
|1.2948
|1.2855
|985
|2005.04.12 14:49
|delete
|420
|1.10
|1.3031
|1.3016
|1.3106
|986
|2005.04.13 00:00
|close
|421
|1.10
|1.2920
|1.2948
|1.2855
|129.47
|19148.61
|987
|2005.04.13 00:00
|buy stop
|422
|0.70
|1.3008
|1.2984
|1.3083
|988
|2005.04.13 00:00
|sell stop
|423
|0.70
|1.2848
|1.2875
|1.2773
|989
|2005.04.13 15:32
|sell
|423
|0.70
|1.2848
|1.2875
|1.2773
|990
|2005.04.13 15:32
|delete
|422
|0.70
|1.3008
|1.2984
|1.3083
|991
|2005.04.13 16:07
|s/l
|423
|0.70
|1.2875
|1.2875
|1.2773
|-185.85
|18962.76
|992
|2005.04.14 00:00
|buy stop
|424
|1.00
|1.2984
|1.2968
|1.3059
|993
|2005.04.14 00:00
|sell stop
|425
|1.00
|1.2872
|1.2891
|1.2797
|994
|2005.04.14 08:00
|sell
|425
|1.00
|1.2872
|1.2891
|1.2797
|995
|2005.04.14 08:00
|delete
|424
|1.00
|1.2984
|1.2968
|1.3059
|996
|2005.04.14 15:44
|t/p
|425
|1.00
|1.2797
|1.2891
|1.2797
|750.00
|19712.76
|997
|2005.04.15 00:00
|buy stop
|426
|0.70
|1.2887
|1.2863
|1.2962
|998
|2005.04.15 00:00
|sell stop
|427
|0.70
|1.2725
|1.2752
|1.2650
|999
|2005.04.15 14:31
|buy
|426
|0.70
|1.2887
|1.2863
|1.2962
|1000
|2005.04.15 14:31
|delete
|427
|0.70
|1.2725
|1.2752
|1.2650
|1001
|2005.04.15 15:00
|s/l
|426
|0.70
|1.2863
|1.2863
|1.2962
|-166.95
|19545.81
|1002
|2005.04.18 00:04
|buy stop
|428
|0.70
|1.3011
|1.2986
|1.3086
|1003
|2005.04.18 00:04
|sell stop
|429
|0.70
|1.2843
|1.2871
|1.2768
|1004
|2005.04.18 16:32
|buy
|428
|0.70
|1.3011
|1.2986
|1.3086
|1005
|2005.04.18 16:32
|delete
|429
|0.70
|1.2843
|1.2871
|1.2768
|1006
|2005.04.19 00:00
|close
|428
|0.70
|1.3025
|1.2986
|1.3086
|92.12
|19637.93
|1007
|2005.04.19 00:00
|buy stop
|430
|0.70
|1.3123
|1.3097
|1.3198
|1008
|2005.04.19 00:00
|sell stop
|431
|0.70
|1.2949
|1.2978
|1.2874
|1009
|2005.04.20 00:00
|delete
|431
|0.70
|1.2949
|1.2978
|1.2874
|1010
|2005.04.20 00:00
|delete
|430
|0.70
|1.3123
|1.3097
|1.3198
|1011
|2005.04.20 00:00
|buy stop
|432
|1.10
|1.3114
|1.3099
|1.3189
|1012
|2005.04.20 00:00
|sell stop
|433
|1.10
|1.3012
|1.3030
|1.2937
|1013
|2005.04.20 14:31
|sell
|433
|1.10
|1.3012
|1.3030
|1.2937
|1014
|2005.04.20 14:31
|delete
|432
|1.10
|1.3114
|1.3099
|1.3189
|1015
|2005.04.20 15:57
|s/l
|433
|1.10
|1.3030
|1.3030
|1.2937
|-196.35
|19441.58
|1016
|2005.04.21 00:00
|buy stop
|434
|1.00
|1.3153
|1.3136
|1.3228
|1017
|2005.04.21 00:00
|sell stop
|435
|1.00
|1.3035
|1.3055
|1.2960
|1018
|2005.04.21 18:22
|sell
|435
|1.00
|1.3035
|1.3055
|1.2960
|1019
|2005.04.21 18:22
|delete
|434
|1.00
|1.3153
|1.3136
|1.3228
|1020
|2005.04.21 19:04
|s/l
|435
|1.00
|1.3055
|1.3055
|1.2960
|-202.50
|19239.08
|1021
|2005.04.22 00:00
|buy stop
|436
|1.10
|1.3109
|1.3094
|1.3184
|1022
|2005.04.22 00:00
|sell stop
|437
|1.10
|1.3003
|1.3021
|1.2928
|1023
|2005.04.25 00:00
|delete
|437
|1.10
|1.3003
|1.3021
|1.2928
|1024
|2005.04.25 00:00
|delete
|436
|1.10
|1.3109
|1.3094
|1.3184
|1025
|2005.04.25 00:00
|buy stop
|438
|1.50
|1.3101
|1.3090
|1.3176
|1026
|2005.04.25 00:00
|sell stop
|439
|1.50
|1.3023
|1.3037
|1.2948
|1027
|2005.04.25 02:12
|sell
|439
|1.50
|1.3023
|1.3037
|1.2948
|1028
|2005.04.25 02:12
|delete
|438
|1.50
|1.3101
|1.3090
|1.3176
|1029
|2005.04.25 08:23
|s/l
|439
|1.50
|1.3037
|1.3037
|1.2948
|-213.75
|19025.33
|1030
|2005.04.26 00:00
|buy stop
|440
|1.00
|1.3050
|1.3034
|1.3125
|1031
|2005.04.26 00:00
|sell stop
|441
|1.00
|1.2939
|1.2958
|1.2864
|1032
|2005.04.27 00:00
|delete
|441
|1.00
|1.2939
|1.2958
|1.2864
|1033
|2005.04.27 00:00
|delete
|440
|1.00
|1.3050
|1.3034
|1.3125
|1034
|2005.04.27 00:00
|buy stop
|442
|1.50
|1.3030
|1.3019
|1.3105
|1035
|2005.04.27 00:00
|sell stop
|443
|1.50
|1.2956
|1.2970
|1.2881
|1036
|2005.04.27 07:54
|sell
|443
|1.50
|1.2956
|1.2970
|1.2881
|1037
|2005.04.27 07:54
|delete
|442
|1.50
|1.3030
|1.3019
|1.3105
|1038
|2005.04.27 14:56
|s/l
|443
|1.50
|1.2970
|1.2970
|1.2881
|-204.75
|18820.58
|1039
|2005.04.28 00:00
|buy stop
|444
|1.20
|1.2976
|1.2962
|1.3051
|1040
|2005.04.28 00:00
|sell stop
|445
|1.20
|1.2882
|1.2899
|1.2807
|1041
|2005.04.28 15:05
|sell
|445
|1.20
|1.2882
|1.2899
|1.2807
|1042
|2005.04.28 15:05
|delete
|444
|1.20
|1.2976
|1.2962
|1.3051
|1043
|2005.04.28 15:09
|s/l
|445
|1.20
|1.2899
|1.2899
|1.2807
|-199.80
|18620.78
|1044
|2005.04.29 00:00
|buy stop
|446
|1.60
|1.2941
|1.2931
|1.3016
|1045
|2005.04.29 00:00
|sell stop
|447
|1.60
|1.2872
|1.2885
|1.2797
|1046
|2005.04.29 06:42
|buy
|446
|1.60
|1.2941
|1.2931
|1.3016
|1047
|2005.04.29 06:43
|delete
|447
|1.60
|1.2872
|1.2885
|1.2797
|1048
|2005.04.29 06:45
|s/l
|446
|1.60
|1.2931
|1.2931
|1.3016
|-158.40
|18462.38
|1049
|2005.05.02 00:00
|buy stop
|448
|0.80
|1.2934
|1.2915
|1.3009
|1050
|2005.05.02 00:00
|sell stop
|449
|0.80
|1.2802
|1.2824
|1.2727
|1051
|2005.05.03 00:00
|delete
|449
|0.80
|1.2802
|1.2824
|1.2727
|1052
|2005.05.03 00:00
|delete
|448
|0.80
|1.2934
|1.2915
|1.3009
|1053
|2005.05.03 00:00
|buy stop
|450
|2.60
|1.2878
|1.2872
|1.2953
|1054
|2005.05.03 00:00
|sell stop
|451
|2.60
|1.2835
|1.2844
|1.2760
|1055
|2005.05.03 03:57
|sell
|451
|2.60
|1.2835
|1.2844
|1.2760
|1056
|2005.05.03 03:57
|delete
|450
|2.60
|1.2878
|1.2872
|1.2953
|1057
|2005.05.03 08:07
|s/l
|451
|2.60
|1.2844
|1.2844
|1.2760
|-234.00
|18228.38
|1058
|2005.05.04 00:00
|buy stop
|452
|1.20
|1.2924
|1.2911
|1.2999
|1059
|2005.05.04 00:00
|sell stop
|453
|1.20
|1.2832
|1.2848
|1.2757
|1060
|2005.05.04 03:37
|buy
|452
|1.20
|1.2924
|1.2911
|1.2999
|1061
|2005.05.04 03:37
|delete
|453
|1.20
|1.2832
|1.2848
|1.2757
|1062
|2005.05.05 00:00
|close
|452
|1.20
|1.2949
|1.2911
|1.2999
|289.91
|18518.29
|1063
|2005.05.05 00:00
|buy stop
|454
|1.00
|1.3012
|1.2996
|1.3087
|1064
|2005.05.05 00:00
|sell stop
|455
|1.00
|1.2901
|1.2920
|1.2826
|1065
|2005.05.06 00:00
|delete
|455
|1.00
|1.2901
|1.2920
|1.2826
|1066
|2005.05.06 00:00
|delete
|454
|1.00
|1.3012
|1.2996
|1.3087
|1067
|2005.05.06 00:00
|buy stop
|456
|1.60
|1.2993
|1.2983
|1.3068
|1068
|2005.05.06 00:00
|sell stop
|457
|1.60
|1.2925
|1.2938
|1.2850
|1069
|2005.05.06 14:30
|sell
|457
|1.60
|1.2925
|1.2938
|1.2850
|1070
|2005.05.06 15:16
|t/p
|457
|1.60
|1.2850
|1.2938
|1.2850
|1200.00
|19718.29
|1071
|2005.05.09 00:00
|delete
|456
|1.60
|1.2993
|1.2983
|1.3068
|1072
|2005.05.09 00:00
|buy stop
|458
|0.80
|1.2904
|1.2881
|1.2979
|1073
|2005.05.09 00:00
|sell stop
|459
|0.80
|1.2746
|1.2772
|1.2671
|1074
|2005.05.10 00:00
|delete
|459
|0.80
|1.2746
|1.2772
|1.2671
|1075
|2005.05.10 00:00
|delete
|458
|0.80
|1.2904
|1.2881
|1.2979
|1076
|2005.05.10 00:00
|buy stop
|460
|1.30
|1.2912
|1.2899
|1.2987
|1077
|2005.05.10 00:00
|sell stop
|461
|1.30
|1.2820
|1.2836
|1.2745
|1078
|2005.05.10 09:06
|sell
|461
|1.30
|1.2820
|1.2836
|1.2745
|1079
|2005.05.10 09:06
|delete
|460
|1.30
|1.2912
|1.2899
|1.2987
|1080
|2005.05.10 10:40
|s/l
|461
|1.30
|1.2836
|1.2836
|1.2745
|-212.55
|19505.74
|1081
|2005.05.11 00:00
|buy stop
|462
|1.50
|1.2922
|1.2910
|1.2997
|1082
|2005.05.11 00:00
|sell stop
|463
|1.50
|1.2842
|1.2857
|1.2767
|1083
|2005.05.11 14:30
|sell
|463
|1.50
|1.2842
|1.2857
|1.2767
|1084
|2005.05.11 14:30
|delete
|462
|1.50
|1.2922
|1.2910
|1.2997
|1085
|2005.05.12 00:00
|close
|463
|1.50
|1.2808
|1.2857
|1.2767
|518.86
|20024.60
|1086
|2005.05.12 00:00
|buy stop
|464
|0.80
|1.2887
|1.2866
|1.2962
|1087
|2005.05.12 00:00
|sell stop
|465
|0.80
|1.2744
|1.2768
|1.2669
|1088
|2005.05.12 09:34
|sell
|465
|0.80
|1.2744
|1.2768
|1.2669
|1089
|2005.05.12 09:34
|delete
|464
|0.80
|1.2887
|1.2866
|1.2962
|1090
|2005.05.12 10:59
|s/l
|465
|0.80
|1.2768
|1.2768
|1.2669
|-192.00
|19832.60
|1091
|2005.05.13 00:00
|buy stop
|466
|0.80
|1.2766
|1.2743
|1.2841
|1092
|2005.05.13 00:00
|sell stop
|467
|0.80
|1.2610
|1.2636
|1.2535
|1093
|2005.05.13 21:13
|sell
|467
|0.80
|1.2610
|1.2636
|1.2535
|1094
|2005.05.13 21:13
|delete
|466
|0.80
|1.2766
|1.2743
|1.2841
|1095
|2005.05.16 15:00
|s/l
|467
|0.80
|1.2636
|1.2636
|1.2535
|-202.88
|19629.72
|1096
|2005.05.17 00:00
|buy stop
|468
|1.60
|1.2676
|1.2665
|1.2751
|1097
|2005.05.17 00:00
|sell stop
|469
|1.60
|1.2601
|1.2615
|1.2526
|1098
|2005.05.17 21:49
|sell
|469
|1.60
|1.2601
|1.2615
|1.2526
|1099
|2005.05.17 21:49
|delete
|468
|1.60
|1.2676
|1.2665
|1.2751
|1100
|2005.05.18 07:58
|s/l
|469
|1.60
|1.2615
|1.2615
|1.2526
|-192.48
|19437.24
|1101
|2005.05.19 00:00
|buy stop
|470
|1.10
|1.2739
|1.2723
|1.2814
|1102
|2005.05.19 00:00
|sell stop
|471
|1.10
|1.2629
|1.2648
|1.2554
|1103
|2005.05.19 13:54
|sell
|471
|1.10
|1.2629
|1.2648
|1.2554
|1104
|2005.05.19 13:54
|delete
|470
|1.10
|1.2739
|1.2723
|1.2814
|1105
|2005.05.19 23:19
|s/l
|471
|1.10
|1.2648
|1.2648
|1.2554
|-209.55
|19227.69
|1106
|2005.05.20 00:00
|buy stop
|472
|1.20
|1.2690
|1.2677
|1.2765
|1107
|2005.05.20 00:00
|sell stop
|473
|1.20
|1.2597
|1.2614
|1.2522
|1108
|2005.05.20 14:40
|sell
|473
|1.20
|1.2597
|1.2614
|1.2522
|1109
|2005.05.20 14:40
|delete
|472
|1.20
|1.2690
|1.2677
|1.2765
|1110
|2005.05.23 00:00
|close
|473
|1.20
|1.2545
|1.2614
|1.2522
|631.08
|19858.77
|1111
|2005.05.23 00:00
|buy stop
|474
|1.00
|1.2611
|1.2593
|1.2686
|1112
|2005.05.23 00:00
|sell stop
|475
|1.00
|1.2488
|1.2509
|1.2413
|1113
|2005.05.24 00:00
|delete
|475
|1.00
|1.2488
|1.2509
|1.2413
|1114
|2005.05.24 00:00
|delete
|474
|1.00
|1.2611
|1.2593
|1.2686
|1115
|2005.05.24 00:00
|buy stop
|476
|1.70
|1.2608
|1.2598
|1.2683
|1116
|2005.05.24 00:00
|sell stop
|477
|1.70
|1.2540
|1.2553
|1.2465
|1117
|2005.05.24 12:25
|buy
|476
|1.70
|1.2608
|1.2598
|1.2683
|1118
|2005.05.24 12:25
|delete
|477
|1.70
|1.2540
|1.2553
|1.2465
|1119
|2005.05.24 12:29
|s/l
|476
|1.70
|1.2598
|1.2598
|1.2683
|-165.75
|19693.02
|1120
|2005.05.25 00:00
|buy stop
|478
|1.50
|1.2619
|1.2608
|1.2694
|1121
|2005.05.25 00:00
|sell stop
|479
|1.50
|1.2542
|1.2556
|1.2467
|1122
|2005.05.25 16:08
|buy
|478
|1.50
|1.2619
|1.2608
|1.2694
|1123
|2005.05.25 16:08
|delete
|479
|1.50
|1.2542
|1.2556
|1.2467
|1124
|2005.05.25 16:15
|s/l
|478
|1.50
|1.2608
|1.2608
|1.2694
|-166.50
|19526.52
|1125
|2005.05.26 00:00
|buy stop
|480
|1.60
|1.2644
|1.2634
|1.2719
|1126
|2005.05.26 00:00
|sell stop
|481
|1.60
|1.2572
|1.2585
|1.2497
|1127
|2005.05.26 06:36
|sell
|481
|1.60
|1.2572
|1.2585
|1.2497
|1128
|2005.05.26 06:36
|delete
|480
|1.60
|1.2644
|1.2634
|1.2719
|1129
|2005.05.26 20:40
|t/p
|481
|1.60
|1.2497
|1.2585
|1.2497
|1200.00
|20726.52
|1130
|2005.05.27 00:00
|buy stop
|482
|1.00
|1.2582
|1.2564
|1.2657
|1131
|2005.05.27 00:00
|sell stop
|483
|1.00
|1.2456
|1.2477
|1.2381
|1132
|2005.05.27 18:36
|buy
|482
|1.00
|1.2582
|1.2564
|1.2657
|1133
|2005.05.27 18:36
|delete
|483
|1.00
|1.2456
|1.2477
|1.2381
|1134
|2005.05.30 00:00
|s/l
|482
|1.00
|1.2564
|1.2564
|1.2657
|-192.90
|20533.62
|1135
|2005.05.30 00:00
|buy stop
|484
|1.40
|1.2585
|1.2572
|1.2660
|1136
|2005.05.30 00:00
|sell stop
|485
|1.40
|1.2496
|1.2512
|1.2421
|1137
|2005.05.30 13:03
|sell
|485
|1.40
|1.2496
|1.2512
|1.2421
|1138
|2005.05.30 13:03
|delete
|484
|1.40
|1.2585
|1.2572
|1.2660
|1139
|2005.05.31 00:00
|close
|485
|1.40
|1.2477
|1.2512
|1.2421
|274.27
|20807.89
|1140
|2005.05.31 00:00
|buy stop
|486
|1.50
|1.2524
|1.2512
|1.2599
|1141
|2005.05.31 00:00
|sell stop
|487
|1.50
|1.2438
|1.2453
|1.2363
|1142
|2005.05.31 03:08
|sell
|487
|1.50
|1.2438
|1.2453
|1.2363
|1143
|2005.05.31 03:08
|delete
|486
|1.50
|1.2524
|1.2512
|1.2599
|1144
|2005.05.31 11:49
|t/p
|487
|1.50
|1.2363
|1.2453
|1.2363
|1125.00
|21932.89
|1145
|2005.06.01 00:00
|buy stop
|488
|0.70
|1.2419
|1.2390
|1.2494
|1146
|2005.06.01 00:00
|sell stop
|489
|0.70
|1.2221
|1.2253
|1.2146
|1147
|2005.06.01 18:09
|sell
|489
|0.70
|1.2221
|1.2253
|1.2146
|1148
|2005.06.01 18:09
|delete
|488
|0.70
|1.2419
|1.2390
|1.2494
|1149
|2005.06.02 00:00
|close
|489
|0.70
|1.2204
|1.2253
|1.2146
|123.13
|22056.02
|1150
|2005.06.02 00:00
|buy stop
|490
|0.70
|1.2308
|1.2280
|1.2383
|1151
|2005.06.02 00:00
|sell stop
|491
|0.70
|1.2120
|1.2151
|1.2045
|1152
|2005.06.03 00:04
|delete
|491
|0.70
|1.2120
|1.2151
|1.2045
|1153
|2005.06.03 00:04
|delete
|490
|0.70
|1.2308
|1.2280
|1.2383
|1154
|2005.06.03 00:04
|buy stop
|492
|1.10
|1.2344
|1.2326
|1.2419
|1155
|2005.06.03 00:04
|sell stop
|493
|1.10
|1.2221
|1.2242
|1.2146
|1156
|2005.06.03 14:30
|buy
|492
|1.10
|1.2344
|1.2326
|1.2419
|1157
|2005.06.03 14:30
|delete
|493
|1.10
|1.2221
|1.2242
|1.2146
|1158
|2005.06.03 14:31
|s/l
|492
|1.10
|1.2326
|1.2326
|1.2419
|-198.00
|21858.02
|1159
|2005.06.06 00:00
|buy stop
|494
|0.90
|1.2310
|1.2288
|1.2385
|1160
|2005.06.06 00:00
|sell stop
|495
|0.90
|1.2163
|1.2188
|1.2088
|1161
|2005.06.07 00:05
|delete
|495
|0.90
|1.2163
|1.2188
|1.2088
|1162
|2005.06.07 00:05
|delete
|494
|0.90
|1.2310
|1.2288
|1.2385
|1163
|2005.06.07 00:05
|buy stop
|496
|1.70
|1.2305
|1.2293
|1.2380
|1164
|2005.06.07 00:05
|sell stop
|497
|1.70
|1.2225
|1.2240
|1.2150
|1165
|2005.06.07 08:29
|buy
|496
|1.70
|1.2305
|1.2293
|1.2380
|1166
|2005.06.07 08:29
|delete
|497
|1.70
|1.2225
|1.2240
|1.2150
|1167
|2005.06.07 08:48
|s/l
|496
|1.70
|1.2293
|1.2293
|1.2380
|-196.35
|21661.67
|1168
|2005.06.08 00:00
|buy stop
|498
|1.60
|1.2331
|1.2319
|1.2406
|1169
|2005.06.08 00:00
|sell stop
|499
|1.60
|1.2249
|1.2264
|1.2174
|1170
|2005.06.08 07:24
|buy
|498
|1.60
|1.2331
|1.2319
|1.2406
|1171
|2005.06.08 07:24
|delete
|499
|1.60
|1.2249
|1.2264
|1.2174
|1172
|2005.06.08 07:53
|s/l
|498
|1.60
|1.2319
|1.2319
|1.2406
|-189.60
|21472.07
|1173
|2005.06.09 00:00
|buy stop
|500
|0.90
|1.2321
|1.2298
|1.2396
|1174
|2005.06.09 00:00
|sell stop
|501
|0.90
|1.2167
|1.2193
|1.2092
|1175
|2005.06.10 00:00
|delete
|501
|0.90
|1.2167
|1.2193
|1.2092
|1176
|2005.06.10 00:00
|delete
|500
|0.90
|1.2321
|1.2298
|1.2396
|1177
|2005.06.10 00:00
|buy stop
|502
|1.50
|1.2277
|1.2265
|1.2352
|1178
|2005.06.10 00:00
|sell stop
|503
|1.50
|1.2191
|1.2206
|1.2116
|1179
|2005.06.10 14:42
|sell
|503
|1.50
|1.2191
|1.2206
|1.2116
|1180
|2005.06.10 14:42
|delete
|502
|1.50
|1.2277
|1.2265
|1.2352
|1181
|2005.06.10 15:03
|s/l
|503
|1.50
|1.2206
|1.2206
|1.2116
|-231.75
|21240.32
|1182
|2005.06.13 00:00
|buy stop
|504
|0.90
|1.2192
|1.2170
|1.2267
|1183
|2005.06.13 00:00
|sell stop
|505
|0.90
|1.2045
|1.2070
|1.1970
|1184
|2005.06.13 11:26
|sell
|505
|0.90
|1.2045
|1.2070
|1.1970
|1185
|2005.06.13 11:26
|delete
|504
|0.90
|1.2192
|1.2170
|1.2267
|1186
|2005.06.13 14:23
|s/l
|505
|0.90
|1.2070
|1.2070
|1.1970
|-221.40
|21018.92
|1187
|2005.06.14 00:00
|buy stop
|506
|1.30
|1.2169
|1.2155
|1.2244
|1188
|2005.06.14 00:00
|sell stop
|507
|1.30
|1.2070
|1.2087
|1.1995
|1189
|2005.06.14 15:13
|sell
|507
|1.30
|1.2070
|1.2087
|1.1995
|1190
|2005.06.14 15:13
|delete
|506
|1.30
|1.2169
|1.2155
|1.2244
|1191
|2005.06.15 00:00
|close
|507
|1.30
|1.2034
|1.2087
|1.1995
|491.01
|21509.93
|1192
|2005.06.15 00:00
|buy stop
|508
|1.00
|1.2109
|1.2089
|1.2184
|1193
|2005.06.15 00:00
|sell stop
|509
|1.00
|1.1973
|1.1996
|1.1898
|1194
|2005.06.15 15:38
|buy
|508
|1.00
|1.2109
|1.2089
|1.2184
|1195
|2005.06.15 15:38
|delete
|509
|1.00
|1.1973
|1.1996
|1.1898
|1196
|2005.06.15 16:19
|s/l
|508
|1.00
|1.2089
|1.2089
|1.2184
|-199.50
|21310.43
|1197
|2005.06.16 00:04
|buy stop
|510
|1.10
|1.2193
|1.2175
|1.2268
|1198
|2005.06.16 00:04
|sell stop
|511
|1.10
|1.2072
|1.2093
|1.1997
|1199
|2005.06.16 05:48
|sell
|511
|1.10
|1.2072
|1.2093
|1.1997
|1200
|2005.06.16 05:48
|delete
|510
|1.10
|1.2193
|1.2175
|1.2268
|1201
|2005.06.16 10:44
|s/l
|511
|1.10
|1.2093
|1.2093
|1.1997
|-227.70
|21082.73
|1202
|2005.06.17 00:00
|buy stop
|512
|1.10
|1.2170
|1.2153
|1.2245
|1203
|2005.06.17 00:00
|sell stop
|513
|1.10
|1.2052
|1.2072
|1.1977
|1204
|2005.06.17 12:25
|buy
|512
|1.10
|1.2170
|1.2153
|1.2245
|1205
|2005.06.17 12:25
|delete
|513
|1.10
|1.2052
|1.2072
|1.1977
|1206
|2005.06.17 14:33
|s/l
|512
|1.10
|1.2153
|1.2153
|1.2245
|-189.75
|20892.98
|1207
|2005.06.20 00:00
|buy stop
|514
|0.60
|1.2306
|1.2276
|1.2381
|1208
|2005.06.20 00:00
|sell stop
|515
|0.60
|1.2102
|1.2135
|1.2027
|1209
|2005.06.21 00:00
|delete
|515
|0.60
|1.2102
|1.2135
|1.2027
|1210
|2005.06.21 00:00
|delete
|514
|0.60
|1.2306
|1.2276
|1.2381
|1211
|2005.06.21 00:00
|buy stop
|516
|1.10
|1.2222
|1.2204
|1.2297
|1212
|2005.06.21 00:00
|sell stop
|517
|1.10
|1.2102
|1.2123
|1.2027
|1213
|2005.06.21 09:51
|sell
|517
|1.10
|1.2102
|1.2123
|1.2027
|1214
|2005.06.21 09:51
|delete
|516
|1.10
|1.2222
|1.2204
|1.2297
|1215
|2005.06.21 16:47
|s/l
|517
|1.10
|1.2123
|1.2123
|1.2027
|-226.05
|20666.93
|1216
|2005.06.22 00:00
|buy stop
|518
|1.00
|1.2242
|1.2224
|1.2317
|1217
|2005.06.22 00:00
|sell stop
|519
|1.00
|1.2121
|1.2142
|1.2046
|1218
|2005.06.22 12:57
|sell
|519
|1.00
|1.2121
|1.2142
|1.2046
|1219
|2005.06.22 12:57
|delete
|518
|1.00
|1.2242
|1.2224
|1.2317
|1220
|2005.06.22 17:30
|s/l
|519
|1.00
|1.2142
|1.2142
|1.2046
|-207.00
|20459.93
|1221
|2005.06.23 00:00
|buy stop
|520
|1.10
|1.2193
|1.2177
|1.2268
|1222
|2005.06.23 00:00
|sell stop
|521
|1.10
|1.2081
|1.2100
|1.2006
|1223
|2005.06.23 09:38
|sell
|521
|1.10
|1.2081
|1.2100
|1.2006
|1224
|2005.06.23 09:38
|delete
|520
|1.10
|1.2193
|1.2177
|1.2268
|1225
|2005.06.23 10:25
|s/l
|521
|1.10
|1.2100
|1.2100
|1.2006
|-212.85
|20247.08
|1226
|2005.06.24 00:00
|buy stop
|522
|0.90
|1.2108
|1.2088
|1.2183
|1227
|2005.06.24 00:00
|sell stop
|523
|0.90
|1.1974
|1.1997
|1.1899
|1228
|2005.06.24 21:54
|buy
|522
|0.90
|1.2108
|1.2088
|1.2183
|1229
|2005.06.24 21:54
|delete
|523
|0.90
|1.1974
|1.1997
|1.1899
|1230
|2005.06.28 00:00
|close
|522
|0.90
|1.2168
|1.2088
|1.2183
|524.88
|20771.96
|1231
|2005.06.28 00:00
|buy stop
|524
|1.30
|1.2224
|1.2210
|1.2299
|1232
|2005.06.28 00:00
|sell stop
|525
|1.30
|1.2129
|1.2146
|1.2054
|1233
|2005.06.28 08:32
|sell
|525
|1.30
|1.2129
|1.2146
|1.2054
|1234
|2005.06.28 08:32
|delete
|524
|1.30
|1.2224
|1.2210
|1.2299
|1235
|2005.06.28 22:55
|t/p
|525
|1.30
|1.2054
|1.2146
|1.2054
|975.00
|21746.96
|1236
|2005.06.29 00:00
|buy stop
|526
|1.00
|1.2140
|1.2121
|1.2215
|1237
|2005.06.29 00:00
|sell stop
|527
|1.00
|1.2010
|1.2032
|1.1935
|1238
|2005.06.30 00:00
|delete
|527
|1.00
|1.2010
|1.2032
|1.1935
|1239
|2005.06.30 00:00
|delete
|526
|1.00
|1.2140
|1.2121
|1.2215
|1240
|2005.06.30 00:00
|buy stop
|528
|1.30
|1.2127
|1.2112
|1.2202
|1241
|2005.06.30 00:00
|sell stop
|529
|1.30
|1.2024
|1.2042
|1.1949
|1242
|2005.07.01 00:00
|delete
|529
|1.30
|1.2024
|1.2042
|1.1949
|1243
|2005.07.01 00:00
|delete
|528
|1.30
|1.2127
|1.2112
|1.2202
|1244
|2005.07.01 00:00
|buy stop
|530
|1.60
|1.2135
|1.2123
|1.2210
|1245
|2005.07.01 00:00
|sell stop
|531
|1.60
|1.2051
|1.2066
|1.1976
|1246
|2005.07.01 07:22
|sell
|531
|1.60
|1.2051
|1.2066
|1.1976
|1247
|2005.07.01 07:22
|delete
|530
|1.60
|1.2135
|1.2123
|1.2210
|1248
|2005.07.01 11:02
|s/l
|531
|1.60
|1.2066
|1.2066
|1.1976
|-242.40
|21504.56
|1249
|2005.07.04 00:00
|buy stop
|532
|0.80
|1.2025
|1.2000
|1.2100
|1250
|2005.07.04 00:00
|sell stop
|533
|0.80
|1.1854
|1.1882
|1.1779
|1251
|2005.07.05 00:00
|delete
|533
|0.80
|1.1854
|1.1882
|1.1779
|1252
|2005.07.05 00:00
|delete
|532
|0.80
|1.2025
|1.2000
|1.2100
|1253
|2005.07.05 00:00
|buy stop
|534
|2.00
|1.1934
|1.1925
|1.2009
|1254
|2005.07.05 00:00
|sell stop
|535
|2.00
|1.1868
|1.1880
|1.1793
|1255
|2005.07.05 08:41
|sell
|535
|2.00
|1.1868
|1.1880
|1.1793
|1256
|2005.07.05 08:41
|delete
|534
|2.00
|1.1934
|1.1925
|1.2009
|1257
|2005.07.05 08:57
|s/l
|535
|2.00
|1.1880
|1.1880
|1.1793
|-249.00
|21255.56
|1258
|2005.07.06 00:00
|buy stop
|536
|1.60
|1.1963
|1.1952
|1.2038
|1259
|2005.07.06 00:00
|sell stop
|537
|1.60
|1.1885
|1.1899
|1.1810
|1260
|2005.07.07 00:00
|delete
|537
|1.60
|1.1885
|1.1899
|1.1810
|1261
|2005.07.07 00:00
|delete
|536
|1.60
|1.1963
|1.1952
|1.2038
|1262
|2005.07.07 00:00
|buy stop
|538
|2.00
|1.1971
|1.1962
|1.2046
|1263
|2005.07.07 00:00
|sell stop
|539
|2.00
|1.1907
|1.1919
|1.1832
|1264
|2005.07.07 11:02
|buy
|538
|2.00
|1.1971
|1.1962
|1.2046
|1265
|2005.07.07 11:02
|delete
|539
|2.00
|1.1907
|1.1919
|1.1832
|1266
|2005.07.07 11:08
|s/l
|538
|2.00
|1.1962
|1.1962
|1.2046
|-183.00
|21072.56
|1267
|2005.07.08 00:00
|buy stop
|540
|0.90
|1.2031
|1.2011
|1.2106
|1268
|2005.07.08 00:00
|sell stop
|541
|0.90
|1.1892
|1.1915
|1.1817
|1269
|2005.07.08 14:31
|sell
|541
|0.90
|1.1892
|1.1915
|1.1817
|1270
|2005.07.08 14:31
|delete
|540
|0.90
|1.2031
|1.2011
|1.2106
|1271
|2005.07.08 14:38
|s/l
|541
|0.90
|1.1915
|1.1915
|1.1817
|-210.60
|20861.96
|1272
|2005.07.11 00:00
|buy stop
|542
|1.10
|1.2031
|1.2014
|1.2106
|1273
|2005.07.11 00:00
|sell stop
|543
|1.10
|1.1914
|1.1934
|1.1839
|1274
|2005.07.11 16:20
|buy
|542
|1.10
|1.2031
|1.2014
|1.2106
|1275
|2005.07.11 16:20
|delete
|543
|1.10
|1.1914
|1.1934
|1.1839
|1276
|2005.07.12 00:00
|close
|542
|1.10
|1.2070
|1.2014
|1.2106
|419.76
|21281.72
|1277
|2005.07.12 00:00
|buy stop
|544
|1.00
|1.2145
|1.2126
|1.2220
|1278
|2005.07.12 00:00
|sell stop
|545
|1.00
|1.2013
|1.2035
|1.1938
|1279
|2005.07.12 05:33
|buy
|544
|1.00
|1.2145
|1.2126
|1.2220
|1280
|2005.07.12 05:33
|delete
|545
|1.00
|1.2013
|1.2035
|1.1938
|1281
|2005.07.12 19:16
|t/p
|544
|1.00
|1.2220
|1.2126
|1.2220
|750.00
|22031.72
|1282
|2005.07.13 00:00
|buy stop
|546
|0.70
|1.2355
|1.2324
|1.2430
|1283
|2005.07.13 00:00
|sell stop
|547
|0.70
|1.2146
|1.2180
|1.2071
|1284
|2005.07.13 14:30
|sell
|547
|0.70
|1.2146
|1.2180
|1.2071
|1285
|2005.07.13 14:30
|delete
|546
|0.70
|1.2355
|1.2324
|1.2430
|1286
|2005.07.14 00:00
|close
|547
|0.70
|1.2085
|1.2180
|1.2071
|431.13
|22462.85
|1287
|2005.07.14 00:00
|buy stop
|548
|0.80
|1.2180
|1.2154
|1.2255
|1288
|2005.07.14 00:00
|sell stop
|549
|0.80
|1.2006
|1.2035
|1.1931
|1289
|2005.07.15 00:00
|delete
|549
|0.80
|1.2006
|1.2035
|1.1931
|1290
|2005.07.15 00:00
|delete
|548
|0.80
|1.2180
|1.2154
|1.2255
|1291
|2005.07.15 00:00
|buy stop
|550
|1.90
|1.2124
|1.2114
|1.2199
|1292
|2005.07.15 00:00
|sell stop
|551
|1.90
|1.2051
|1.2065
|1.1976
|1293
|2005.07.15 08:25
|buy
|550
|1.90
|1.2124
|1.2114
|1.2199
|1294
|2005.07.15 08:25
|delete
|551
|1.90
|1.2051
|1.2065
|1.1976
|1295
|2005.07.15 10:44
|s/l
|550
|1.90
|1.2114
|1.2114
|1.2199
|-199.50
|22263.35
|1296
|2005.07.18 00:00
|buy stop
|552
|1.10
|1.2092
|1.2074
|1.2167
|1297
|2005.07.18 00:00
|sell stop
|553
|1.10
|1.1971
|1.1992
|1.1896
|1298
|2005.07.19 00:00
|delete
|553
|1.10
|1.1971
|1.1992
|1.1896
|1299
|2005.07.19 00:00
|delete
|552
|1.10
|1.2092
|1.2074
|1.2167
|1300
|2005.07.19 00:00
|buy stop
|554
|1.90
|1.2091
|1.2081
|1.2166
|1301
|2005.07.19 00:00
|sell stop
|555
|1.90
|1.2020
|1.2033
|1.1945
|1302
|2005.07.19 07:24
|sell
|555
|1.90
|1.2020
|1.2033
|1.1945
|1303
|2005.07.19 08:08
|delete
|554
|1.90
|1.2091
|1.2081
|1.2166
|1304
|2005.07.19 18:39
|s/l
|555
|1.90
|1.2033
|1.2033
|1.1945
|-250.80
|22012.55
|1305
|2005.07.20 00:00
|buy stop
|556
|1.10
|1.2095
|1.2078
|1.2170
|1306
|2005.07.20 00:00
|sell stop
|557
|1.10
|1.1976
|1.1996
|1.1901
|1307
|2005.07.20 03:10
|buy
|556
|1.10
|1.2095
|1.2078
|1.2170
|1308
|2005.07.20 03:10
|delete
|557
|1.10
|1.1976
|1.1996
|1.1901
|1309
|2005.07.20 03:18
|s/l
|556
|1.10
|1.2078
|1.2078
|1.2170
|-191.40
|21821.15
|1310
|2005.07.21 00:00
|buy stop
|558
|0.70
|1.2261
|1.2232
|1.2336
|1311
|2005.07.21 00:00
|sell stop
|559
|0.70
|1.2065
|1.2097
|1.1990
|1312
|2005.07.22 00:00
|delete
|559
|0.70
|1.2065
|1.2097
|1.1990
|1313
|2005.07.22 00:00
|delete
|558
|0.70
|1.2261
|1.2232
|1.2336
|1314
|2005.07.22 00:00
|buy stop
|560
|0.80
|1.2253
|1.2229
|1.2328
|1315
|2005.07.22 00:00
|sell stop
|561
|0.80
|1.2092
|1.2119
|1.2017
|1316
|2005.07.22 17:49
|sell
|561
|0.80
|1.2092
|1.2119
|1.2017
|1317
|2005.07.22 17:49
|delete
|560
|0.80
|1.2253
|1.2229
|1.2328
|1318
|2005.07.25 00:00
|close
|561
|0.80
|1.2055
|1.2119
|1.2017
|300.72
|22121.87
|1319
|2005.07.25 00:00
|buy stop
|562
|1.00
|1.2133
|1.2112
|1.2208
|1320
|2005.07.25 00:00
|sell stop
|563
|1.00
|1.1992
|1.2016
|1.1917
|1321
|2005.07.26 00:00
|delete
|563
|1.00
|1.1992
|1.2016
|1.1917
|1322
|2005.07.26 00:00
|delete
|562
|1.00
|1.2133
|1.2112
|1.2208
|1323
|2005.07.26 00:00
|buy stop
|564
|2.00
|1.2107
|1.2098
|1.2182
|1324
|2005.07.26 00:00
|sell stop
|565
|2.00
|1.2041
|1.2053
|1.1966
|1325
|2005.07.26 02:10
|sell
|565
|2.00
|1.2041
|1.2053
|1.1966
|1326
|2005.07.26 02:10
|delete
|564
|2.00
|1.2107
|1.2098
|1.2182
|1327
|2005.07.26 08:38
|s/l
|565
|2.00
|1.2053
|1.2053
|1.1966
|-249.00
|21872.87
|1328
|2005.07.27 00:00
|buy stop
|566
|1.40
|1.2073
|1.2059
|1.2148
|1329
|2005.07.27 00:00
|sell stop
|567
|1.40
|1.1979
|1.1996
|1.1904
|1330
|2005.07.27 09:36
|sell
|567
|1.40
|1.1979
|1.1996
|1.1904
|1331
|2005.07.27 09:36
|delete
|566
|1.40
|1.2073
|1.2059
|1.2148
|1332
|2005.07.27 09:54
|s/l
|567
|1.40
|1.1996
|1.1996
|1.1904
|-233.10
|21639.77
|1333
|2005.07.28 00:00
|buy stop
|568
|1.10
|1.2130
|1.2112
|1.2205
|1334
|2005.07.28 00:00
|sell stop
|569
|1.10
|1.2008
|1.2029
|1.1933
|1335
|2005.07.28 17:40
|buy
|568
|1.10
|1.2130
|1.2112
|1.2205
|1336
|2005.07.28 17:40
|delete
|569
|1.10
|1.2008
|1.2029
|1.1933
|1337
|2005.07.29 09:36
|s/l
|568
|1.10
|1.2112
|1.2112
|1.2205
|-205.59
|21434.18
|1338
|2005.08.01 00:04
|buy stop
|570
|1.40
|1.2174
|1.2161
|1.2249
|1339
|2005.08.01 00:04
|sell stop
|571
|1.40
|1.2083
|1.2099
|1.2008
|1340
|2005.08.01 04:36
|buy
|570
|1.40
|1.2174
|1.2161
|1.2249
|1341
|2005.08.01 04:37
|delete
|571
|1.40
|1.2083
|1.2099
|1.2008
|1342
|2005.08.02 14:54
|t/p
|570
|1.40
|1.2249
|1.2161
|1.2249
|1038.24
|22472.42
|1343
|2005.08.03 00:00
|buy stop
|572
|1.60
|1.2244
|1.2231
|1.2319
|1344
|2005.08.03 00:00
|sell stop
|573
|1.60
|1.2157
|1.2173
|1.2082
|1345
|2005.08.03 03:20
|sell
|573
|1.60
|1.2157
|1.2173
|1.2082
|1346
|2005.08.03 03:20
|delete
|572
|1.60
|1.2244
|1.2231
|1.2319
|1347
|2005.08.03 04:15
|s/l
|573
|1.60
|1.2173
|1.2173
|1.2082
|-249.60
|22222.82
|1348
|2005.08.04 00:00
|buy stop
|574
|0.70
|1.2446
|1.2416
|1.2521
|1349
|2005.08.04 00:00
|sell stop
|575
|0.70
|1.2243
|1.2276
|1.2168
|1350
|2005.08.05 00:00
|delete
|575
|0.70
|1.2243
|1.2276
|1.2168
|1351
|2005.08.05 00:00
|delete
|574
|0.70
|1.2446
|1.2416
|1.2521
|1352
|2005.08.05 00:00
|buy stop
|576
|1.20
|1.2448
|1.2432
|1.2523
|1353
|2005.08.05 00:00
|sell stop
|577
|1.20
|1.2338
|1.2357
|1.2263
|1354
|2005.08.05 14:38
|sell
|577
|1.20
|1.2338
|1.2357
|1.2263
|1355
|2005.08.05 14:38
|delete
|576
|1.20
|1.2448
|1.2432
|1.2523
|1356
|2005.08.05 14:41
|s/l
|577
|1.20
|1.2357
|1.2357
|1.2263
|-228.60
|21994.22
|1357
|2005.08.08 00:00
|buy stop
|578
|1.50
|1.2389
|1.2376
|1.2464
|1358
|2005.08.08 00:00
|sell stop
|579
|1.50
|1.2299
|1.2315
|1.2224
|1359
|2005.08.08 11:37
|buy
|578
|1.50
|1.2389
|1.2376
|1.2464
|1360
|2005.08.08 11:37
|delete
|579
|1.50
|1.2299
|1.2315
|1.2224
|1361
|2005.08.08 12:54
|s/l
|578
|1.50
|1.2376
|1.2376
|1.2464
|-195.75
|21798.47
|1362
|2005.08.09 00:00
|buy stop
|580
|1.70
|1.2394
|1.2383
|1.2469
|1363
|2005.08.09 00:00
|sell stop
|581
|1.70
|1.2315
|1.2329
|1.2240
|1364
|2005.08.09 03:06
|buy
|580
|1.70
|1.2394
|1.2383
|1.2469
|1365
|2005.08.09 03:07
|delete
|581
|1.70
|1.2315
|1.2329
|1.2240
|1366
|2005.08.09 03:08
|s/l
|580
|1.70
|1.2383
|1.2383
|1.2469
|-193.80
|21604.67
|1367
|2005.08.10 00:00
|buy stop
|582
|1.40
|1.2431
|1.2417
|1.2506
|1368
|2005.08.10 00:00
|sell stop
|583
|1.40
|1.2337
|1.2354
|1.2262
|1369
|2005.08.10 17:47
|sell
|583
|1.40
|1.2337
|1.2354
|1.2262
|1370
|2005.08.10 17:47
|delete
|582
|1.40
|1.2431
|1.2417
|1.2506
|1371
|2005.08.10 18:08
|s/l
|583
|1.40
|1.2354
|1.2354
|1.2262
|-233.10
|21371.57
|1372
|2005.08.11 00:00
|buy stop
|584
|1.30
|1.2442
|1.2428
|1.2517
|1373
|2005.08.11 00:00
|sell stop
|585
|1.30
|1.2346
|1.2363
|1.2271
|1374
|2005.08.11 15:38
|buy
|584
|1.30
|1.2442
|1.2428
|1.2517
|1375
|2005.08.11 15:38
|delete
|585
|1.30
|1.2346
|1.2363
|1.2271
|1376
|2005.08.11 16:14
|s/l
|584
|1.30
|1.2428
|1.2428
|1.2517
|-181.35
|21190.22
|1377
|2005.08.12 00:00
|buy stop
|586
|1.30
|1.2524
|1.2509
|1.2599
|1378
|2005.08.12 00:00
|sell stop
|587
|1.30
|1.2423
|1.2441
|1.2348
|1379
|2005.08.12 14:48
|sell
|587
|1.30
|1.2423
|1.2441
|1.2348
|1380
|2005.08.12 14:48
|delete
|586
|1.30
|1.2524
|1.2509
|1.2599
|1381
|2005.08.12 16:07
|s/l
|587
|1.30
|1.2441
|1.2441
|1.2348
|-230.10
|20960.12
|1382
|2005.08.15 00:00
|buy stop
|588
|1.20
|1.2513
|1.2498
|1.2588
|1383
|2005.08.15 00:00
|sell stop
|589
|1.20
|1.2408
|1.2426
|1.2333
|1384
|2005.08.15 03:46
|sell
|589
|1.20
|1.2408
|1.2426
|1.2333
|1385
|2005.08.15 03:46
|delete
|588
|1.20
|1.2513
|1.2498
|1.2588
|1386
|2005.08.16 00:00
|close
|589
|1.20
|1.2368
|1.2426
|1.2333
|487.09
|21447.21
|1387
|2005.08.16 00:00
|buy stop
|590
|1.10
|1.2430
|1.2413
|1.2505
|1388
|2005.08.16 00:00
|sell stop
|591
|1.10
|1.2314
|1.2334
|1.2239
|1389
|2005.08.16 12:54
|sell
|591
|1.10
|1.2314
|1.2334
|1.2239
|1390
|2005.08.16 12:54
|delete
|590
|1.10
|1.2430
|1.2413
|1.2505
|1391
|2005.08.16 17:00
|s/l
|591
|1.10
|1.2334
|1.2334
|1.2239
|-219.45
|21227.76
|1392
|2005.08.17 00:00
|buy stop
|592
|1.60
|1.2397
|1.2385
|1.2472
|1393
|2005.08.17 00:00
|sell stop
|593
|1.60
|1.2317
|1.2332
|1.2242
|1394
|2005.08.17 06:07
|sell
|593
|1.60
|1.2317
|1.2332
|1.2242
|1395
|2005.08.17 06:07
|delete
|592
|1.60
|1.2397
|1.2385
|1.2472
|1396
|2005.08.18 00:00
|close
|593
|1.60
|1.2278
|1.2332
|1.2242
|633.45
|21861.21
|1397
|2005.08.18 00:00
|buy stop
|594
|1.20
|1.2336
|1.2320
|1.2411
|1398
|2005.08.18 00:00
|sell stop
|595
|1.20
|1.2228
|1.2247
|1.2153
|1399
|2005.08.18 11:47
|sell
|595
|1.20
|1.2228
|1.2247
|1.2153
|1400
|2005.08.18 11:47
|delete
|594
|1.20
|1.2336
|1.2320
|1.2411
|1401
|2005.08.19 00:04
|close
|595
|1.20
|1.2178
|1.2247
|1.2153
|607.08
|22468.29
|1402
|2005.08.19 00:04
|buy stop
|596
|1.00
|1.2253
|1.2233
|1.2328
|1403
|2005.08.19 00:04
|sell stop
|597
|1.00
|1.2114
|1.2137
|1.2039
|1404
|2005.08.22 00:00
|delete
|597
|1.00
|1.2114
|1.2137
|1.2039
|1405
|2005.08.22 00:00
|delete
|596
|1.00
|1.2253
|1.2233
|1.2328
|1406
|2005.08.22 00:00
|buy stop
|598
|1.90
|1.2207
|1.2197
|1.2282
|1407
|2005.08.22 00:00
|sell stop
|599
|1.90
|1.2135
|1.2148
|1.2060
|1408
|2005.08.22 12:51
|buy
|598
|1.90
|1.2207
|1.2197
|1.2282
|1409
|2005.08.22 12:51
|delete
|599
|1.90
|1.2135
|1.2148
|1.2060
|1410
|2005.08.23 00:04
|close
|598
|1.90
|1.2224
|1.2197
|1.2282
|307.03
|22775.32
|1411
|2005.08.23 00:04
|buy stop
|600
|1.60
|1.2274
|1.2261
|1.2349
|1412
|2005.08.23 00:04
|sell stop
|601
|1.60
|1.2185
|1.2201
|1.2110
|1413
|2005.08.24 00:04
|delete
|601
|1.60
|1.2185
|1.2201
|1.2110
|1414
|2005.08.24 00:04
|delete
|600
|1.60
|1.2274
|1.2261
|1.2349
|1415
|2005.08.24 00:04
|buy stop
|602
|2.10
|1.2268
|1.2258
|1.2343
|1416
|2005.08.24 00:04
|sell stop
|603
|2.10
|1.2201
|1.2214
|1.2126
|1417
|2005.08.24 02:44
|sell
|603
|2.10
|1.2201
|1.2214
|1.2126
|1418
|2005.08.24 02:44
|delete
|602
|2.10
|1.2268
|1.2258
|1.2343
|1419
|2005.08.24 04:09
|s/l
|603
|2.10
|1.2214
|1.2214
|1.2126
|-264.60
|22510.72
|1420
|2005.08.25 00:00
|buy stop
|604
|1.10
|1.2336
|1.2318
|1.2411
|1421
|2005.08.25 00:00
|sell stop
|605
|1.10
|1.2215
|1.2236
|1.2140
|1422
|2005.08.26 00:00
|delete
|605
|1.10
|1.2215
|1.2236
|1.2140
|1423
|2005.08.26 00:00
|delete
|604
|1.10
|1.2336
|1.2318
|1.2411
|1424
|2005.08.26 00:00
|buy stop
|606
|1.90
|1.2340
|1.2329
|1.2415
|1425
|2005.08.26 00:00
|sell stop
|607
|1.90
|1.2266
|1.2280
|1.2191
|1426
|2005.08.26 16:41
|buy
|606
|1.90
|1.2340
|1.2329
|1.2415
|1427
|2005.08.26 16:41
|delete
|607
|1.90
|1.2266
|1.2280
|1.2191
|1428
|2005.08.26 16:50
|s/l
|606
|1.90
|1.2329
|1.2329
|1.2415
|-202.35
|22308.37
|1429
|2005.08.29 00:00
|buy stop
|608
|1.90
|1.2320
|1.2310
|1.2395
|1430
|2005.08.29 00:00
|sell stop
|609
|1.90
|1.2248
|1.2262
|1.2173
|1431
|2005.08.29 01:08
|buy
|608
|1.90
|1.2320
|1.2310
|1.2395
|1432
|2005.08.29 01:08
|delete
|609
|1.90
|1.2248
|1.2262
|1.2173
|1433
|2005.08.29 03:31
|s/l
|608
|1.90
|1.2310
|1.2310
|1.2395
|-199.50
|22108.87
|1434
|2005.08.30 00:00
|buy stop
|610
|1.00
|1.2294
|1.2275
|1.2369
|1435
|2005.08.30 00:00
|sell stop
|611
|1.00
|1.2164
|1.2186
|1.2089
|1436
|2005.08.31 00:00
|delete
|611
|1.00
|1.2164
|1.2186
|1.2089
|1437
|2005.08.31 00:00
|delete
|610
|1.00
|1.2294
|1.2275
|1.2369
|1438
|2005.08.31 00:00
|buy stop
|612
|1.90
|1.2255
|1.2245
|1.2330
|1439
|2005.08.31 00:00
|sell stop
|613
|1.90
|1.2184
|1.2197
|1.2109
|1440
|2005.08.31 16:04
|buy
|612
|1.90
|1.2255
|1.2245
|1.2330
|1441
|2005.08.31 16:04
|delete
|613
|1.90
|1.2184
|1.2197
|1.2109
|1442
|2005.08.31 17:59
|t/p
|612
|1.90
|1.2330
|1.2245
|1.2330
|1425.00
|23533.87
|1443
|2005.09.01 00:00
|buy stop
|614
|0.80
|1.2434
|1.2409
|1.2509
|1444
|2005.09.01 00:00
|sell stop
|615
|0.80
|1.2262
|1.2290
|1.2187
|1445
|2005.09.01 16:04
|buy
|614
|0.80
|1.2434
|1.2409
|1.2509
|1446
|2005.09.01 16:04
|delete
|615
|0.80
|1.2262
|1.2290
|1.2187
|1447
|2005.09.01 20:22
|t/p
|614
|0.80
|1.2509
|1.2409
|1.2509
|600.00
|24133.87
|1448
|2005.09.02 00:00
|buy stop
|616
|0.70
|1.2605
|1.2575
|1.2680
|1449
|2005.09.02 00:00
|sell stop
|617
|0.70
|1.2402
|1.2435
|1.2327
|1450
|2005.09.05 00:00
|delete
|617
|0.70
|1.2402
|1.2435
|1.2327
|1451
|2005.09.05 00:00
|delete
|616
|0.70
|1.2605
|1.2575
|1.2680
|1452
|2005.09.05 00:00
|buy stop
|618
|1.20
|1.2606
|1.2588
|1.2681
|1453
|2005.09.05 00:00
|sell stop
|619
|1.20
|1.2480
|1.2501
|1.2405
|1454
|2005.09.06 00:00
|delete
|619
|1.20
|1.2480
|1.2501
|1.2405
|1455
|2005.09.06 00:00
|delete
|618
|1.20
|1.2606
|1.2588
|1.2681
|1456
|2005.09.06 00:00
|buy stop
|620
|2.00
|1.2582
|1.2571
|1.2657
|1457
|2005.09.06 00:00
|sell stop
|621
|2.00
|1.2508
|1.2522
|1.2433
|1458
|2005.09.06 01:48
|sell
|621
|2.00
|1.2508
|1.2522
|1.2433
|1459
|2005.09.06 01:48
|delete
|620
|2.00
|1.2582
|1.2571
|1.2657
|1460
|2005.09.07 00:00
|close
|621
|2.00
|1.2463
|1.2522
|1.2433
|935.39
|25069.26
|1461
|2005.09.07 00:00
|buy stop
|622
|1.50
|1.2518
|1.2503
|1.2593
|1462
|2005.09.07 00:00
|sell stop
|623
|1.50
|1.2415
|1.2433
|1.2340
|1463
|2005.09.07 08:58
|buy
|622
|1.50
|1.2518
|1.2503
|1.2593
|1464
|2005.09.07 08:58
|delete
|623
|1.50
|1.2415
|1.2433
|1.2340
|1465
|2005.09.07 10:12
|s/l
|622
|1.50
|1.2503
|1.2503
|1.2593
|-225.00
|24844.26
|1466
|2005.09.08 00:00
|buy stop
|624
|1.20
|1.2483
|1.2464
|1.2558
|1467
|2005.09.08 00:00
|sell stop
|625
|1.20
|1.2351
|1.2373
|1.2276
|1468
|2005.09.09 00:00
|delete
|625
|1.20
|1.2351
|1.2373
|1.2276
|1469
|2005.09.09 00:00
|delete
|624
|1.20
|1.2483
|1.2464
|1.2558
|1470
|2005.09.09 00:00
|buy stop
|626
|2.10
|1.2439
|1.2429
|1.2514
|1471
|2005.09.09 00:00
|sell stop
|627
|2.10
|1.2366
|1.2380
|1.2291
|1472
|2005.09.09 07:59
|buy
|626
|2.10
|1.2439
|1.2429
|1.2514
|1473
|2005.09.09 07:59
|delete
|627
|2.10
|1.2366
|1.2380
|1.2291
|1474
|2005.09.09 08:56
|s/l
|626
|2.10
|1.2429
|1.2429
|1.2514
|-220.50
|24623.76
|1475
|2005.09.12 00:00
|buy stop
|628
|1.80
|1.2451
|1.2439
|1.2526
|1476
|2005.09.12 00:00
|sell stop
|629
|1.80
|1.2366
|1.2381
|1.2291
|1477
|2005.09.12 04:16
|sell
|629
|1.80
|1.2366
|1.2381
|1.2291
|1478
|2005.09.12 04:16
|delete
|628
|1.80
|1.2451
|1.2439
|1.2526
|1479
|2005.09.12 14:48
|t/p
|629
|1.80
|1.2291
|1.2381
|1.2291
|1350.00
|25973.76
|1480
|2005.09.13 00:00
|buy stop
|630
|1.10
|1.2363
|1.2341
|1.2438
|1481
|2005.09.13 00:00
|sell stop
|631
|1.10
|1.2216
|1.2241
|1.2141
|1482
|2005.09.14 00:00
|delete
|631
|1.10
|1.2216
|1.2241
|1.2141
|1483
|2005.09.14 00:00
|delete
|630
|1.10
|1.2363
|1.2341
|1.2438
|1484
|2005.09.14 00:00
|buy stop
|632
|2.10
|1.2312
|1.2301
|1.2387
|1485
|2005.09.14 00:00
|sell stop
|633
|2.10
|1.2237
|1.2251
|1.2162
|1486
|2005.09.14 13:57
|buy
|632
|2.10
|1.2312
|1.2301
|1.2387
|1487
|2005.09.14 13:58
|delete
|633
|2.10
|1.2237
|1.2251
|1.2162
|1488
|2005.09.14 14:39
|s/l
|632
|2.10
|1.2301
|1.2301
|1.2387
|-226.80
|25746.96
|1489
|2005.09.15 00:00
|buy stop
|634
|2.10
|1.2327
|1.2316
|1.2402
|1490
|2005.09.15 00:00
|sell stop
|635
|2.10
|1.2250
|1.2264
|1.2175
|1491
|2005.09.15 03:07
|sell
|635
|2.10
|1.2250
|1.2264
|1.2175
|1492
|2005.09.15 03:07
|delete
|634
|2.10
|1.2327
|1.2316
|1.2402
|1493
|2005.09.16 00:05
|close
|635
|2.10
|1.2223
|1.2264
|1.2175
|579.39
|26326.35
|1494
|2005.09.16 00:05
|buy stop
|636
|1.70
|1.2274
|1.2260
|1.2349
|1495
|2005.09.16 00:05
|sell stop
|637
|1.70
|1.2178
|1.2195
|1.2103
|1496
|2005.09.16 06:14
|buy
|636
|1.70
|1.2274
|1.2260
|1.2349
|1497
|2005.09.16 06:14
|delete
|637
|1.70
|1.2178
|1.2195
|1.2103
|1498
|2005.09.16 12:10
|s/l
|636
|1.70
|1.2260
|1.2260
|1.2349
|-237.15
|26089.20
|1499
|2005.09.19 00:00
|buy stop
|638
|1.40
|1.2219
|1.2203
|1.2294
|1500
|2005.09.19 00:00
|sell stop
|639
|1.40
|1.2107
|1.2127
|1.2032
|1501
|2005.09.19 08:10
|sell
|639
|1.40
|1.2107
|1.2127
|1.2032
|1502
|2005.09.19 08:10
|delete
|638
|1.40
|1.2219
|1.2203
|1.2294
|1503
|2005.09.19 09:06
|s/l
|639
|1.40
|1.2127
|1.2127
|1.2032
|-273.00
|25816.20
|1504
|2005.09.20 00:00
|buy stop
|640
|2.10
|1.2179
|1.2168
|1.2254
|1505
|2005.09.20 00:00
|sell stop
|641
|2.10
|1.2103
|1.2117
|1.2028
|1506
|2005.09.20 08:29
|buy
|640
|2.10
|1.2179
|1.2168
|1.2254
|1507
|2005.09.20 08:29
|delete
|641
|2.10
|1.2103
|1.2117
|1.2028
|1508
|2005.09.20 08:39
|s/l
|640
|2.10
|1.2168
|1.2168
|1.2254
|-229.95
|25586.25
|1509
|2005.09.21 00:00
|buy stop
|642
|2.00
|1.2162
|1.2150
|1.2237
|1510
|2005.09.21 00:00
|sell stop
|643
|2.00
|1.2082
|1.2097
|1.2007
|1511
|2005.09.21 05:09
|buy
|642
|2.00
|1.2162
|1.2150
|1.2237
|1512
|2005.09.21 05:09
|delete
|643
|2.00
|1.2082
|1.2097
|1.2007
|1513
|2005.09.22 00:00
|close
|642
|2.00
|1.2222
|1.2150
|1.2237
|1183.20
|26769.45
|1514
|2005.09.22 00:00
|buy stop
|644
|1.30
|1.2294
|1.2275
|1.2369
|1515
|2005.09.22 00:00
|sell stop
|645
|1.30
|1.2165
|1.2187
|1.2090
|1516
|2005.09.22 16:07
|sell
|645
|1.30
|1.2165
|1.2187
|1.2090
|1517
|2005.09.22 16:07
|delete
|644
|1.30
|1.2294
|1.2275
|1.2369
|1518
|2005.09.23 00:00
|close
|645
|1.30
|1.2152
|1.2187
|1.2090
|176.67
|26946.12
|1519
|2005.09.23 00:00
|buy stop
|646
|1.20
|1.2229
|1.2208
|1.2304
|1520
|2005.09.23 00:00
|sell stop
|647
|1.20
|1.2086
|1.2110
|1.2011
|1521
|2005.09.23 14:50
|sell
|647
|1.20
|1.2086
|1.2110
|1.2011
|1522
|2005.09.23 14:50
|delete
|646
|1.20
|1.2229
|1.2208
|1.2304
|1523
|2005.09.26 00:00
|close
|647
|1.20
|1.2027
|1.2110
|1.2011
|715.08
|27661.20
|1524
|2005.09.26 00:00
|buy stop
|648
|1.30
|1.2097
|1.2078
|1.2172
|1525
|2005.09.26 00:00
|sell stop
|649
|1.30
|1.1966
|1.1988
|1.1891
|1526
|2005.09.27 00:00
|delete
|649
|1.30
|1.1966
|1.1988
|1.1891
|1527
|2005.09.27 00:00
|delete
|648
|1.30
|1.2097
|1.2078
|1.2172
|1528
|2005.09.27 00:00
|buy stop
|650
|2.30
|1.2109
|1.2098
|1.2184
|1529
|2005.09.27 00:00
|sell stop
|651
|2.30
|1.2035
|1.2049
|1.1960
|1530
|2005.09.27 03:40
|sell
|651
|2.30
|1.2035
|1.2049
|1.1960
|1531
|2005.09.27 03:40
|delete
|650
|2.30
|1.2109
|1.2098
|1.2184
|1532
|2005.09.28 00:00
|close
|651
|2.30
|1.2016
|1.2049
|1.1960
|477.71
|28138.91
|1533
|2005.09.28 00:00
|buy stop
|652
|1.60
|1.2073
|1.2057
|1.2148
|1534
|2005.09.28 00:00
|sell stop
|653
|1.60
|1.1966
|1.1985
|1.1891
|1535
|2005.09.29 00:00
|delete
|653
|1.60
|1.1966
|1.1985
|1.1891
|1536
|2005.09.29 00:00
|delete
|652
|1.60
|1.2073
|1.2057
|1.2148
|1537
|2005.09.29 00:00
|buy stop
|654
|2.60
|1.2077
|1.2067
|1.2152
|1538
|2005.09.29 00:00
|sell stop
|655
|2.60
|1.2010
|1.2023
|1.1935
|1539
|2005.09.29 14:55
|sell
|655
|2.60
|1.2010
|1.2023
|1.1935
|1540
|2005.09.29 14:55
|delete
|654
|2.60
|1.2077
|1.2067
|1.2152
|1541
|2005.09.29 15:43
|s/l
|655
|2.60
|1.2023
|1.2023
|1.1935
|-327.60
|27811.31
|1542
|2005.09.30 00:00
|buy stop
|656
|2.40
|1.2072
|1.2062
|1.2147
|1543
|2005.09.30 00:00
|sell stop
|657
|2.40
|1.2001
|1.2014
|1.1926
|1544
|2005.09.30 09:27
|sell
|657
|2.40
|1.2001
|1.2014
|1.1926
|1545
|2005.09.30 09:27
|delete
|656
|2.40
|1.2072
|1.2062
|1.2147
|1546
|2005.09.30 09:39
|s/l
|657
|2.40
|1.2014
|1.2014
|1.1926
|-316.80
|27494.51
|1547
|2005.10.03 00:00
|buy stop
|658
|1.80
|1.2072
|1.2058
|1.2147
|1548
|2005.10.03 00:00
|sell stop
|659
|1.80
|1.1976
|1.1993
|1.1901
|1549
|2005.10.03 02:34
|sell
|659
|1.80
|1.1976
|1.1993
|1.1901
|1550
|2005.10.03 02:34
|delete
|658
|1.80
|1.2072
|1.2058
|1.2147
|1551
|2005.10.04 00:00
|close
|659
|1.80
|1.1919
|1.1993
|1.1901
|1036.62
|28531.13
|1552
|2005.10.04 00:00
|buy stop
|660
|1.30
|1.1990
|1.1970
|1.2065
|1553
|2005.10.04 00:00
|sell stop
|661
|1.30
|1.1857
|1.1880
|1.1782
|1554
|2005.10.05 00:00
|delete
|661
|1.30
|1.1857
|1.1880
|1.1782
|1555
|2005.10.05 00:00
|delete
|660
|1.30
|1.1990
|1.1970
|1.2065
|1556
|2005.10.05 00:00
|buy stop
|662
|3.70
|1.1945
|1.1938
|1.2020
|1557
|2005.10.05 00:00
|sell stop
|663
|3.70
|1.1896
|1.1906
|1.1821
|1558
|2005.10.05 03:51
|buy
|662
|3.70
|1.1945
|1.1938
|1.2020
|1559
|2005.10.05 03:51
|delete
|663
|3.70
|1.1896
|1.1906
|1.1821
|1560
|2005.10.05 03:52
|s/l
|662
|3.70
|1.1938
|1.1938
|1.2020
|-255.30
|28275.83
|1561
|2005.10.06 00:00
|buy stop
|664
|1.70
|1.2069
|1.2054
|1.2144
|1562
|2005.10.06 00:00
|sell stop
|665
|1.70
|1.1964
|1.1982
|1.1889
|1563
|2005.10.06 06:45
|buy
|664
|1.70
|1.2069
|1.2054
|1.2144
|1564
|2005.10.06 06:45
|delete
|665
|1.70
|1.1964
|1.1982
|1.1889
|1565
|2005.10.06 07:14
|s/l
|664
|1.70
|1.2054
|1.2054
|1.2144
|-260.10
|28015.73
|1566
|2005.10.07 00:00
|buy stop
|666
|0.80
|1.2299
|1.2268
|1.2374
|1567
|2005.10.07 00:00
|sell stop
|667
|0.80
|1.2087
|1.2122
|1.2012
|1568
|2005.10.10 00:00
|delete
|667
|0.80
|1.2087
|1.2122
|1.2012
|1569
|2005.10.10 00:00
|delete
|666
|0.80
|1.2299
|1.2268
|1.2374
|1570
|2005.10.10 00:00
|buy stop
|668
|1.90
|1.2170
|1.2157
|1.2245
|1571
|2005.10.10 00:00
|sell stop
|669
|1.90
|1.2077
|1.2093
|1.2002
|1572
|2005.10.10 14:08
|sell
|669
|1.90
|1.2077
|1.2093
|1.2002
|1573
|2005.10.10 14:08
|delete
|668
|1.90
|1.2170
|1.2157
|1.2245
|1574
|2005.10.11 00:00
|close
|669
|1.90
|1.2068
|1.2093
|1.2002
|182.21
|28197.94
|1575
|2005.10.11 00:00
|buy stop
|670
|1.50
|1.2130
|1.2113
|1.2205
|1576
|2005.10.11 00:00
|sell stop
|671
|1.50
|1.2014
|1.2034
|1.1939
|1577
|2005.10.11 08:21
|sell
|671
|1.50
|1.2014
|1.2034
|1.1939
|1578
|2005.10.11 08:21
|delete
|670
|1.50
|1.2130
|1.2113
|1.2205
|1579
|2005.10.11 10:07
|s/l
|671
|1.50
|1.2034
|1.2034
|1.1939
|-299.25
|27898.69
|1580
|2005.10.12 00:00
|buy stop
|672
|1.80
|1.2042
|1.2028
|1.2117
|1581
|2005.10.12 00:00
|sell stop
|673
|1.80
|1.1947
|1.1964
|1.1872
|1582
|2005.10.12 15:18
|buy
|672
|1.80
|1.2042
|1.2028
|1.2117
|1583
|2005.10.12 15:18
|delete
|673
|1.80
|1.1947
|1.1964
|1.1872
|1584
|2005.10.12 15:58
|s/l
|672
|1.80
|1.2028
|1.2028
|1.2117
|-248.40
|27650.29
|1585
|2005.10.13 00:00
|buy stop
|674
|1.70
|1.2086
|1.2071
|1.2161
|1586
|2005.10.13 00:00
|sell stop
|675
|1.70
|1.1983
|1.2001
|1.1908
|1587
|2005.10.13 03:15
|sell
|675
|1.70
|1.1983
|1.2001
|1.1908
|1588
|2005.10.13 03:15
|delete
|674
|1.70
|1.2086
|1.2071
|1.2161
|1589
|2005.10.13 08:51
|s/l
|675
|1.70
|1.2001
|1.2001
|1.1908
|-306.00
|27344.29
|1590
|2005.10.14 00:00
|buy stop
|676
|1.30
|1.2097
|1.2078
|1.2172
|1591
|2005.10.14 00:00
|sell stop
|677
|1.30
|1.1967
|1.1989
|1.1892
|1592
|2005.10.14 19:39
|buy
|676
|1.30
|1.2097
|1.2078
|1.2172
|1593
|2005.10.14 19:39
|delete
|677
|1.30
|1.1967
|1.1989
|1.1892
|1594
|2005.10.14 21:16
|s/l
|676
|1.30
|1.2078
|1.2078
|1.2172
|-247.65
|27096.64
|1595
|2005.10.17 00:00
|buy stop
|678
|1.30
|1.2149
|1.2130
|1.2224
|1596
|2005.10.17 00:00
|sell stop
|679
|1.30
|1.2018
|1.2040
|1.1943
|1597
|2005.10.17 14:27
|sell
|679
|1.30
|1.2018
|1.2040
|1.1943
|1598
|2005.10.17 14:27
|delete
|678
|1.30
|1.2149
|1.2130
|1.2224
|1599
|2005.10.17 17:02
|s/l
|679
|1.30
|1.2040
|1.2040
|1.1943
|-288.60
|26808.04
|1600
|2005.10.18 00:00
|buy stop
|680
|1.50
|1.2080
|1.2064
|1.2155
|1601
|2005.10.18 00:00
|sell stop
|681
|1.50
|1.1968
|1.1987
|1.1893
|1602
|2005.10.18 09:52
|sell
|681
|1.50
|1.1968
|1.1987
|1.1893
|1603
|2005.10.18 09:52
|delete
|680
|1.50
|1.2080
|1.2064
|1.2155
|1604
|2005.10.19 08:39
|t/p
|681
|1.50
|1.1893
|1.1987
|1.1893
|1151.55
|27959.59
|1605
|2005.10.20 00:00
|buy stop
|682
|1.30
|1.2066
|1.2047
|1.2141
|1606
|2005.10.20 00:00
|sell stop
|683
|1.30
|1.1935
|1.1957
|1.1860
|1607
|2005.10.21 00:00
|delete
|683
|1.30
|1.1935
|1.1957
|1.1860
|1608
|2005.10.21 00:00
|delete
|682
|1.30
|1.2066
|1.2047
|1.2141
|1609
|2005.10.21 00:00
|buy stop
|684
|2.20
|1.2062
|1.2051
|1.2137
|1610
|2005.10.21 00:00
|sell stop
|685
|2.20
|1.1983
|1.1997
|1.1908
|1611
|2005.10.21 02:15
|buy
|684
|2.20
|1.2062
|1.2051
|1.2137
|1612
|2005.10.21 02:15
|delete
|685
|2.20
|1.1983
|1.1997
|1.1908
|1613
|2005.10.21 03:28
|s/l
|684
|2.20
|1.2051
|1.2051
|1.2137
|-250.80
|27708.79
|1614
|2005.10.24 00:00
|buy stop
|686
|1.10
|1.2027
|1.2005
|1.2102
|1615
|2005.10.24 00:00
|sell stop
|687
|1.10
|1.1875
|1.1900
|1.1800
|1616
|2005.10.25 00:00
|delete
|687
|1.10
|1.1875
|1.1900
|1.1800
|1617
|2005.10.25 00:00
|delete
|686
|1.10
|1.2027
|1.2005
|1.2102
|1618
|2005.10.25 00:00
|buy stop
|688
|1.70
|1.2032
|1.2017
|1.2107
|1619
|2005.10.25 00:00
|sell stop
|689
|1.70
|1.1931
|1.1949
|1.1856
|1620
|2005.10.25 10:39
|buy
|688
|1.70
|1.2032
|1.2017
|1.2107
|1621
|2005.10.25 10:39
|delete
|689
|1.70
|1.1931
|1.1949
|1.1856
|1622
|2005.10.25 11:09
|s/l
|688
|1.70
|1.2017
|1.2017
|1.2107
|-249.90
|27458.89
|1623
|2005.10.26 00:00
|buy stop
|690
|0.90
|1.2212
|1.2185
|1.2287
|1624
|2005.10.26 00:00
|sell stop
|691
|0.90
|1.2027
|1.2057
|1.1952
|1625
|2005.10.27 00:00
|delete
|691
|0.90
|1.2027
|1.2057
|1.1952
|1626
|2005.10.27 00:00
|delete
|690
|0.90
|1.2212
|1.2185
|1.2287
|1627
|2005.10.27 00:00
|buy stop
|692
|1.90
|1.2109
|1.2096
|1.2184
|1628
|2005.10.27 00:00
|sell stop
|693
|1.90
|1.2019
|1.2035
|1.1944
|1629
|2005.10.27 05:08
|buy
|692
|1.90
|1.2109
|1.2096
|1.2184
|1630
|2005.10.27 05:08
|delete
|693
|1.90
|1.2019
|1.2035
|1.1944
|1631
|2005.10.27 07:23
|s/l
|692
|1.90
|1.2096
|1.2096
|1.2184
|-247.95
|27210.94
|1632
|2005.10.28 00:00
|buy stop
|694
|1.30
|1.2212
|1.2192
|1.2287
|1633
|2005.10.28 00:00
|sell stop
|695
|1.30
|1.2079
|1.2102
|1.2004
|1634
|2005.10.28 18:19
|sell
|695
|1.30
|1.2079
|1.2102
|1.2004
|1635
|2005.10.28 18:19
|delete
|694
|1.30
|1.2212
|1.2192
|1.2287
|1636
|2005.10.31 00:00
|close
|695
|1.30
|1.2061
|1.2102
|1.2004
|241.67
|27452.61
|1637
|2005.10.31 00:00
|buy stop
|696
|1.40
|1.2127
|1.2109
|1.2202
|1638
|2005.10.31 00:00
|sell stop
|697
|1.40
|1.2004
|1.2025
|1.1929
|1639
|2005.10.31 14:52
|sell
|697
|1.40
|1.2004
|1.2025
|1.1929
|1640
|2005.10.31 14:52
|delete
|696
|1.40
|1.2127
|1.2109
|1.2202
|1641
|2005.11.01 00:00
|close
|697
|1.40
|1.1983
|1.2025
|1.1929
|302.26
|27754.87
|1642
|2005.11.01 00:00
|buy stop
|698
|1.40
|1.2050
|1.2032
|1.2125
|1643
|2005.11.01 00:00
|sell stop
|699
|1.40
|1.1925
|1.1946
|1.1850
|1644
|2005.11.02 00:00
|delete
|699
|1.40
|1.1925
|1.1946
|1.1850
|1645
|2005.11.02 00:00
|delete
|698
|1.40
|1.2050
|1.2032
|1.2125
|1646
|2005.11.02 00:00
|buy stop
|700
|2.40
|1.2072
|1.2062
|1.2147
|1647
|2005.11.02 00:00
|sell stop
|701
|2.40
|1.2000
|1.2013
|1.1925
|1648
|2005.11.02 12:08
|sell
|701
|2.40
|1.2000
|1.2013
|1.1925
|1649
|2005.11.02 12:08
|delete
|700
|2.40
|1.2072
|1.2062
|1.2147
|1650
|2005.11.02 14:38
|s/l
|701
|2.40
|1.2013
|1.2013
|1.1925
|-320.40
|27434.47
|1651
|2005.11.03 00:00
|buy stop
|702
|1.70
|1.2129
|1.2114
|1.2204
|1652
|2005.11.03 00:00
|sell stop
|703
|1.70
|1.2029
|1.2047
|1.1954
|1653
|2005.11.03 14:34
|sell
|703
|1.70
|1.2029
|1.2047
|1.1954
|1654
|2005.11.03 14:34
|delete
|702
|1.70
|1.2129
|1.2114
|1.2204
|1655
|2005.11.03 18:08
|t/p
|703
|1.70
|1.1954
|1.2047
|1.1954
|1275.00
|28709.47
|1656
|2005.11.04 00:00
|buy stop
|704
|1.20
|1.2025
|1.2003
|1.2100
|1657
|2005.11.04 00:00
|sell stop
|705
|1.20
|1.1877
|1.1902
|1.1802
|1658
|2005.11.04 16:28
|sell
|705
|1.20
|1.1877
|1.1902
|1.1802
|1659
|2005.11.04 16:28
|delete
|704
|1.20
|1.2025
|1.2003
|1.2100
|1660
|2005.11.07 00:00
|close
|705
|1.20
|1.1805
|1.1902
|1.1802
|871.08
|29580.55
|1661
|2005.11.07 00:00
|buy stop
|706
|1.00
|1.1909
|1.1881
|1.1984
|1662
|2005.11.07 00:00
|sell stop
|707
|1.00
|1.1716
|1.1748
|1.1641
|1663
|2005.11.08 00:00
|delete
|707
|1.00
|1.1716
|1.1748
|1.1641
|1664
|2005.11.08 00:00
|delete
|706
|1.00
|1.1909
|1.1881
|1.1984
|1665
|2005.11.08 00:00
|buy stop
|708
|3.10
|1.1820
|1.1811
|1.1895
|1666
|2005.11.08 00:00
|sell stop
|709
|3.10
|1.1760
|1.1772
|1.1685
|1667
|2005.11.08 01:54
|sell
|709
|3.10
|1.1760
|1.1772
|1.1685
|1668
|2005.11.08 01:54
|delete
|708
|3.10
|1.1820
|1.1811
|1.1895
|1669
|2005.11.08 16:18
|s/l
|709
|3.10
|1.1772
|1.1772
|1.1685
|-358.05
|29222.50
|1670
|2005.11.09 00:00
|buy stop
|710
|2.00
|1.1830
|1.1817
|1.1905
|1671
|2005.11.09 00:00
|sell stop
|711
|2.00
|1.1738
|1.1754
|1.1663
|1672
|2005.11.09 12:14
|sell
|711
|2.00
|1.1738
|1.1754
|1.1663
|1673
|2005.11.09 12:14
|delete
|710
|2.00
|1.1830
|1.1817
|1.1905
|1674
|2005.11.09 13:30
|s/l
|711
|2.00
|1.1754
|1.1754
|1.1663
|-327.00
|28895.50
|1675
|2005.11.10 00:00
|buy stop
|712
|2.40
|1.1807
|1.1796
|1.1882
|1676
|2005.11.10 00:00
|sell stop
|713
|2.40
|1.1732
|1.1746
|1.1657
|1677
|2005.11.10 15:10
|sell
|713
|2.40
|1.1732
|1.1746
|1.1657
|1678
|2005.11.10 15:10
|delete
|712
|2.40
|1.1807
|1.1796
|1.1882
|1679
|2005.11.10 15:11
|s/l
|713
|2.40
|1.1746
|1.1746
|1.1657
|-331.20
|28564.30
|1680
|2005.11.11 00:00
|buy stop
|714
|1.40
|1.1760
|1.1742
|1.1835
|1681
|2005.11.11 00:00
|sell stop
|715
|1.40
|1.1636
|1.1657
|1.1561
|1682
|2005.11.14 00:00
|delete
|715
|1.40
|1.1636
|1.1657
|1.1561
|1683
|2005.11.14 00:00
|delete
|714
|1.40
|1.1760
|1.1742
|1.1835
|1684
|2005.11.14 00:00
|buy stop
|716
|2.70
|1.1757
|1.1748
|1.1832
|1685
|2005.11.14 00:00
|sell stop
|717
|2.70
|1.1691
|1.1703
|1.1616
|1686
|2005.11.14 05:06
|buy
|716
|2.70
|1.1757
|1.1748
|1.1832
|1687
|2005.11.14 05:06
|delete
|717
|2.70
|1.1691
|1.1703
|1.1616
|1688
|2005.11.14 08:10
|s/l
|716
|2.70
|1.1748
|1.1748
|1.1832
|-255.15
|28309.15
|1689
|2005.11.15 00:00
|buy stop
|718
|1.50
|1.1756
|1.1739
|1.1831
|1690
|2005.11.15 00:00
|sell stop
|719
|1.50
|1.1639
|1.1659
|1.1564
|1691
|2005.11.16 00:00
|delete
|719
|1.50
|1.1639
|1.1659
|1.1564
|1692
|2005.11.16 00:00
|delete
|718
|1.50
|1.1756
|1.1739
|1.1831
|1693
|2005.11.16 00:00
|buy stop
|720
|2.00
|1.1768
|1.1755
|1.1843
|1694
|2005.11.16 00:00
|sell stop
|721
|2.00
|1.1678
|1.1694
|1.1603
|1695
|2005.11.16 11:58
|sell
|721
|2.00
|1.1678
|1.1694
|1.1603
|1696
|2005.11.16 11:58
|delete
|720
|2.00
|1.1768
|1.1755
|1.1843
|1697
|2005.11.16 14:35
|s/l
|721
|2.00
|1.1694
|1.1694
|1.1603
|-321.00
|27988.15
|1698
|2005.11.17 00:00
|buy stop
|722
|1.90
|1.1724
|1.1710
|1.1799
|1699
|2005.11.17 00:00
|sell stop
|723
|1.90
|1.1630
|1.1647
|1.1555
|1700
|2005.11.17 16:46
|buy
|722
|1.90
|1.1724
|1.1710
|1.1799
|1701
|2005.11.17 16:46
|delete
|723
|1.90
|1.1630
|1.1647
|1.1555
|1702
|2005.11.17 17:24
|s/l
|722
|1.90
|1.1710
|1.1710
|1.1799
|-259.35
|27728.80
|1703
|2005.11.18 00:00
|buy stop
|724
|1.40
|1.1810
|1.1792
|1.1885
|1704
|2005.11.18 00:00
|sell stop
|725
|1.40
|1.1689
|1.1710
|1.1614
|1705
|2005.11.18 09:25
|sell
|725
|1.40
|1.1689
|1.1710
|1.1614
|1706
|2005.11.18 09:25
|delete
|724
|1.40
|1.1810
|1.1792
|1.1885
|1707
|2005.11.18 14:51
|s/l
|725
|1.40
|1.1710
|1.1710
|1.1614
|-289.80
|27439.00
|1708
|2005.11.21 00:00
|buy stop
|726
|1.30
|1.1854
|1.1834
|1.1929
|1709
|2005.11.21 00:00
|sell stop
|727
|1.30
|1.1718
|1.1741
|1.1643
|1710
|2005.11.21 17:21
|sell
|727
|1.30
|1.1718
|1.1741
|1.1643
|1711
|2005.11.21 17:21
|delete
|726
|1.30
|1.1854
|1.1834
|1.1929
|1712
|2005.11.21 18:21
|s/l
|727
|1.30
|1.1741
|1.1741
|1.1643
|-298.35
|27140.65
|1713
|2005.11.22 00:00
|buy stop
|728
|1.40
|1.1791
|1.1773
|1.1866
|1714
|2005.11.22 00:00
|sell stop
|729
|1.40
|1.1671
|1.1692
|1.1596
|1715
|2005.11.22 20:11
|buy
|728
|1.40
|1.1791
|1.1773
|1.1866
|1716
|2005.11.22 20:12
|delete
|729
|1.40
|1.1671
|1.1692
|1.1596
|1717
|2005.11.23 00:00
|close
|728
|1.40
|1.1819
|1.1773
|1.1866
|356.72
|27497.37
|1718
|2005.11.23 00:00
|buy stop
|730
|1.20
|1.1899
|1.1878
|1.1974
|1719
|2005.11.23 00:00
|sell stop
|731
|1.20
|1.1756
|1.1780
|1.1681
|1720
|2005.11.24 00:00
|delete
|731
|1.20
|1.1756
|1.1780
|1.1681
|1721
|2005.11.24 00:00
|delete
|730
|1.20
|1.1899
|1.1878
|1.1974
|1722
|2005.11.24 00:00
|buy stop
|732
|1.60
|1.1871
|1.1855
|1.1946
|1723
|2005.11.24 00:00
|sell stop
|733
|1.60
|1.1764
|1.1783
|1.1689
|1724
|2005.11.25 00:00
|delete
|733
|1.60
|1.1764
|1.1783
|1.1689
|1725
|2005.11.25 00:00
|delete
|732
|1.60
|1.1871
|1.1855
|1.1946
|1726
|2005.11.25 00:00
|buy stop
|734
|3.00
|1.1809
|1.1801
|1.1884
|1727
|2005.11.25 00:00
|sell stop
|735
|3.00
|1.1752
|1.1763
|1.1677
|1728
|2005.11.25 08:35
|sell
|735
|3.00
|1.1752
|1.1763
|1.1677
|1729
|2005.11.25 08:35
|delete
|734
|3.00
|1.1809
|1.1801
|1.1884
|1730
|2005.11.25 09:31
|s/l
|735
|3.00
|1.1763
|1.1763
|1.1677
|-333.00
|27164.37
|1731
|2005.11.28 00:00
|buy stop
|736
|2.30
|1.1747
|1.1736
|1.1822
|1732
|2005.11.28 00:00
|sell stop
|737
|2.30
|1.1673
|1.1687
|1.1598
|1733
|2005.11.28 16:05
|buy
|736
|2.30
|1.1747
|1.1736
|1.1822
|1734
|2005.11.28 16:05
|delete
|737
|2.30
|1.1673
|1.1687
|1.1598
|1735
|2005.11.28 19:13
|t/p
|736
|2.30
|1.1822
|1.1736
|1.1822
|1725.00
|28889.37
|1736
|2005.11.29 00:00
|buy stop
|738
|0.80
|1.1970
|1.1937
|1.2045
|1737
|2005.11.29 00:00
|sell stop
|739
|0.80
|1.1746
|1.1782
|1.1671
|1738
|2005.11.29 16:01
|sell
|739
|0.80
|1.1746
|1.1782
|1.1671
|1739
|2005.11.29 16:01
|delete
|738
|0.80
|1.1970
|1.1937
|1.2045
|1740
|2005.11.29 17:29
|s/l
|739
|0.80
|1.1782
|1.1782
|1.1671
|-289.20
|28600.17
|1741
|2005.11.30 00:00
|buy stop
|740
|1.40
|1.1837
|1.1819
|1.1912
|1742
|2005.11.30 00:00
|sell stop
|741
|1.40
|1.1711
|1.1732
|1.1636
|1743
|2005.12.01 00:00
|delete
|741
|1.40
|1.1711
|1.1732
|1.1636
|1744
|2005.12.01 00:00
|delete
|740
|1.40
|1.1837
|1.1819
|1.1912
|1745
|2005.12.01 00:00
|buy stop
|742
|3.50
|1.1818
|1.1811
|1.1893
|1746
|2005.12.01 00:00
|sell stop
|743
|3.50
|1.1766
|1.1776
|1.1691
|1747
|2005.12.01 12:56
|sell
|743
|3.50
|1.1766
|1.1776
|1.1691
|1748
|2005.12.01 12:56
|delete
|742
|3.50
|1.1818
|1.1811
|1.1893
|1749
|2005.12.02 00:00
|close
|743
|3.50
|1.1738
|1.1776
|1.1691
|1000.65
|29600.82
|1750
|2005.12.02 00:00
|buy stop
|744
|1.60
|1.1800
|1.1783
|1.1875
|1751
|2005.12.02 00:00
|sell stop
|745
|1.60
|1.1684
|1.1704
|1.1609
|1752
|2005.12.02 14:33
|sell
|745
|1.60
|1.1684
|1.1704
|1.1609
|1753
|2005.12.02 14:33
|delete
|744
|1.60
|1.1800
|1.1783
|1.1875
|1754
|2005.12.02 14:37
|s/l
|745
|1.60
|1.1704
|1.1704
|1.1609
|-319.20
|29281.62
|1755
|2005.12.05 00:00
|buy stop
|746
|2.00
|1.1748
|1.1735
|1.1823
|1756
|2005.12.05 00:00
|sell stop
|747
|2.00
|1.1656
|1.1672
|1.1581
|1757
|2005.12.05 13:02
|buy
|746
|2.00
|1.1748
|1.1735
|1.1823
|1758
|2005.12.05 13:02
|delete
|747
|2.00
|1.1656
|1.1672
|1.1581
|1759
|2005.12.05 13:19
|s/l
|746
|2.00
|1.1735
|1.1735
|1.1823
|-267.00
|29014.62
|1760
|2005.12.06 00:00
|buy stop
|748
|1.40
|1.1864
|1.1845
|1.1939
|1761
|2005.12.06 00:00
|sell stop
|749
|1.40
|1.1732
|1.1754
|1.1657
|1762
|2005.12.07 00:00
|delete
|749
|1.40
|1.1732
|1.1754
|1.1657
|1763
|2005.12.07 00:00
|delete
|748
|1.40
|1.1864
|1.1845
|1.1939
|1764
|2005.12.07 00:00
|buy stop
|750
|3.30
|1.1811
|1.1803
|1.1886
|1765
|2005.12.07 00:00
|sell stop
|751
|3.30
|1.1756
|1.1767
|1.1681
|1766
|2005.12.07 08:24
|sell
|751
|3.30
|1.1756
|1.1767
|1.1681
|1767
|2005.12.07 08:24
|delete
|750
|3.30
|1.1811
|1.1803
|1.1886
|1768
|2005.12.07 09:31
|s/l
|751
|3.30
|1.1767
|1.1767
|1.1681
|-356.40
|28658.22
|1769
|2005.12.08 00:00
|buy stop
|752
|1.80
|1.1770
|1.1755
|1.1845
|1770
|2005.12.08 00:00
|sell stop
|753
|1.80
|1.1669
|1.1687
|1.1594
|1771
|2005.12.08 09:26
|buy
|752
|1.80
|1.1770
|1.1755
|1.1845
|1772
|2005.12.08 09:26
|delete
|753
|1.80
|1.1669
|1.1687
|1.1594
|1773
|2005.12.08 17:22
|t/p
|752
|1.80
|1.1845
|1.1755
|1.1845
|1350.00
|30008.22
|1774
|2005.12.09 00:00
|buy stop
|754
|1.30
|1.1899
|1.1877
|1.1974
|1775
|2005.12.09 00:00
|sell stop
|755
|1.30
|1.1752
|1.1777
|1.1677
|1776
|2005.12.12 00:00
|delete
|755
|1.30
|1.1752
|1.1777
|1.1677
|1777
|2005.12.12 00:00
|delete
|754
|1.30
|1.1899
|1.1877
|1.1974
|1778
|2005.12.12 00:00
|buy stop
|756
|2.50
|1.1830
|1.1819
|1.1905
|1779
|2005.12.12 00:00
|sell stop
|757
|2.50
|1.1755
|1.1769
|1.1680
|1780
|2005.12.12 02:42
|buy
|756
|2.50
|1.1830
|1.1819
|1.1905
|1781
|2005.12.12 02:42
|delete
|757
|2.50
|1.1755
|1.1769
|1.1680
|1782
|2005.12.12 04:01
|s/l
|756
|2.50
|1.1819
|1.1819
|1.1905
|-270.00
|29738.22
|1783
|2005.12.13 00:00
|buy stop
|758
|1.00
|1.2062
|1.2033
|1.2137
|1784
|2005.12.13 00:00
|sell stop
|759
|1.00
|1.1864
|1.1896
|1.1789
|1785
|2005.12.14 00:00
|delete
|759
|1.00
|1.1864
|1.1896
|1.1789
|1786
|2005.12.14 00:00
|delete
|758
|1.00
|1.2062
|1.2033
|1.2137
|1787
|2005.12.14 00:00
|buy stop
|760
|2.20
|1.1982
|1.1970
|1.2057
|1788
|2005.12.14 00:00
|sell stop
|761
|2.20
|1.1897
|1.1912
|1.1822
|1789
|2005.12.14 02:34
|buy
|760
|2.20
|1.1982
|1.1970
|1.2057
|1790
|2005.12.14 02:34
|delete
|761
|2.20
|1.1897
|1.1912
|1.1822
|1791
|2005.12.14 14:38
|t/p
|760
|2.20
|1.2057
|1.1970
|1.2057
|1650.00
|31388.22
|1792
|2005.12.15 00:00
|buy stop
|762
|1.50
|1.2062
|1.2043
|1.2137
|1793
|2005.12.15 00:00
|sell stop
|763
|1.50
|1.1933
|1.1955
|1.1858
|1794
|2005.12.16 00:00
|delete
|763
|1.50
|1.1933
|1.1955
|1.1858
|1795
|2005.12.16 00:00
|delete
|762
|1.50
|1.2062
|1.2043
|1.2137
|1796
|2005.12.16 00:00
|buy stop
|764
|1.90
|1.2027
|1.2012
|1.2102
|1797
|2005.12.16 00:00
|sell stop
|765
|1.90
|1.1923
|1.1941
|1.1848
|1798
|2005.12.16 10:21
|buy
|764
|1.90
|1.2027
|1.2012
|1.2102
|1799
|2005.12.16 10:21
|delete
|765
|1.90
|1.1923
|1.1941
|1.1848
|1800
|2005.12.16 10:30
|s/l
|764
|1.90
|1.2012
|1.2012
|1.2102
|-287.85
|31100.37
|1801
|2005.12.19 00:00
|buy stop
|766
|2.10
|1.2082
|1.2069
|1.2157
|1802
|2005.12.19 00:00
|sell stop
|767
|2.10
|1.1989
|1.2006
|1.1914
|1803
|2005.12.19 13:36
|sell
|767
|2.10
|1.1989
|1.2006
|1.1914
|1804
|2005.12.19 13:36
|delete
|766
|2.10
|1.2082
|1.2069
|1.2157
|1805
|2005.12.19 18:41
|s/l
|767
|2.10
|1.2006
|1.2006
|1.1914
|-346.50
|30753.87
|1806
|2005.12.20 00:00
|buy stop
|768
|2.90
|1.2040
|1.2030
|1.2115
|1807
|2005.12.20 00:00
|sell stop
|769
|2.90
|1.1973
|1.1986
|1.1898
|1808
|2005.12.20 05:34
|sell
|769
|2.90
|1.1973
|1.1986
|1.1898
|1809
|2005.12.20 05:34
|delete
|768
|2.90
|1.2040
|1.2030
|1.2115
|1810
|2005.12.20 05:57
|s/l
|769
|2.90
|1.1986
|1.1986
|1.1898
|-365.40
|30388.47
|1811
|2005.12.21 00:00
|buy stop
|770
|1.10
|1.1957
|1.1931
|1.2032
|1812
|2005.12.21 00:00
|sell stop
|771
|1.10
|1.1782
|1.1811
|1.1707
|1813
|2005.12.22 00:00
|delete
|771
|1.10
|1.1782
|1.1811
|1.1707
|1814
|2005.12.22 00:00
|delete
|770
|1.10
|1.1957
|1.1931
|1.2032
|1815
|2005.12.22 00:00
|buy stop
|772
|1.70
|1.1894
|1.1878
|1.1969
|1816
|2005.12.22 00:00
|sell stop
|773
|1.70
|1.1781
|1.1801
|1.1706
|1817
|2005.12.22 16:25
|buy
|772
|1.70
|1.1894
|1.1878
|1.1969
|1818
|2005.12.22 16:25
|delete
|773
|1.70
|1.1781
|1.1801
|1.1706
|1819
|2005.12.22 16:41
|s/l
|772
|1.70
|1.1878
|1.1878
|1.1969
|-280.50
|30107.97
|1820
|2005.12.23 00:00
|buy stop
|774
|2.10
|1.1921
|1.1908
|1.1996
|1821
|2005.12.23 00:00
|sell stop
|775
|2.10
|1.1831
|1.1847
|1.1756
|1822
|2005.12.23 15:01
|sell
|775
|2.10
|1.1831
|1.1847
|1.1756
|1823
|2005.12.23 15:01
|delete
|774
|2.10
|1.1921
|1.1908
|1.1996
|1824
|2005.12.23 15:13
|s/l
|775
|2.10
|1.1847
|1.1847
|1.1756
|-337.05
|29770.92
|1825
|2005.12.26 00:00
|buy stop
|776
|3.20
|1.1890
|1.1882
|1.1965
|1826
|2005.12.26 00:00
|sell stop
|777
|3.20
|1.1831
|1.1842
|1.1756
|1827
|2005.12.26 12:07
|buy
|776
|3.20
|1.1890
|1.1882
|1.1965
|1828
|2005.12.26 12:08
|delete
|777
|3.20
|1.1831
|1.1842
|1.1756
|1829
|2005.12.26 12:10
|s/l
|776
|3.20
|1.1882
|1.1882
|1.1965
|-268.80
|29502.12
|1830
|2005.12.27 00:00
|buy stop
|778
|2.70
|1.1885
|1.1875
|1.1960
|1831
|2005.12.27 00:00
|sell stop
|779
|2.70
|1.1817
|1.1830
|1.1742
|1832
|2005.12.28 00:00
|delete
|779
|2.70
|1.1817
|1.1830
|1.1742
|1833
|2005.12.28 00:00
|delete
|778
|2.70
|1.1885
|1.1875
|1.1960
|1834
|2005.12.28 00:00
|buy stop
|780
|3.50
|1.1859
|1.1851
|1.1934
|1835
|2005.12.28 00:00
|sell stop
|781
|3.50
|1.1806
|1.1817
|1.1731
|1836
|2005.12.28 05:16
|buy
|780
|3.50
|1.1859
|1.1851
|1.1934
|1837
|2005.12.28 05:17
|delete
|781
|3.50
|1.1806
|1.1817
|1.1731
|1838
|2005.12.28 05:49
|s/l
|780
|3.50
|1.1851
|1.1851
|1.1934
|-262.50
|29239.62
|1839
|2005.12.29 00:00
|buy stop
|782
|1.50
|1.1900
|1.1882
|1.1975
|1840
|2005.12.29 00:00
|sell stop
|783
|1.50
|1.1779
|1.1800
|1.1704
|1841
|2005.12.30 00:00
|delete
|783
|1.50
|1.1779
|1.1800
|1.1704
|1842
|2005.12.30 00:00
|delete
|782
|1.50
|1.1900
|1.1882
|1.1975
|1843
|2005.12.30 00:00
|buy stop
|784
|2.80
|1.1878
|1.1869
|1.1953
|1844
|2005.12.30 00:00
|sell stop
|785
|2.80
|1.1812
|1.1824
|1.1737
|1845
|2005.12.30 04:35
|buy
|784
|2.80
|1.1878
|1.1869
|1.1953
|1846
|2005.12.30 04:35
|delete
|785
|2.80
|1.1812
|1.1824
|1.1737
|1847
|2005.12.30 04:43
|s/l
|784
|2.80
|1.1869
|1.1869
|1.1953
|-264.60
|28975.02
|1848
|2006.01.02 00:55
|buy stop
|786
|1.60
|1.1903
|1.1887
|1.1978
|1849
|2006.01.02 00:55
|sell stop
|787
|1.60
|1.1790
|1.1809
|1.1715
|1850
|2006.01.03 00:00
|delete
|787
|1.60
|1.1790
|1.1809
|1.1715
|1851
|2006.01.03 00:00
|delete
|786
|1.60
|1.1903
|1.1887
|1.1978
|1852
|2006.01.03 00:00
|buy stop
|788
|2.70
|1.1857
|1.1847
|1.1932
|1853
|2006.01.03 00:00
|sell stop
|789
|2.70
|1.1789
|1.1802
|1.1714
|1854
|2006.01.03 02:54
|buy
|788
|2.70
|1.1857
|1.1847
|1.1932
|1855
|2006.01.03 02:55
|delete
|789
|2.70
|1.1789
|1.1802
|1.1714
|1856
|2006.01.03 15:59
|t/p
|788
|2.70
|1.1932
|1.1847
|1.1932
|2025.00
|31000.02
|1857
|2006.01.04 00:00
|buy stop
|790
|0.90
|1.2136
|1.2103
|1.2211
|1858
|2006.01.04 00:00
|sell stop
|791
|0.90
|1.1912
|1.1948
|1.1837
|1859
|2006.01.04 19:01
|buy
|790
|0.90
|1.2136
|1.2103
|1.2211
|1860
|2006.01.04 19:01
|delete
|791
|0.90
|1.1912
|1.1948
|1.1837
|1861
|2006.01.05 00:24
|s/l
|790
|0.90
|1.2103
|1.2103
|1.2211
|-305.91
|30694.11
|1862
|2006.01.06 00:00
|buy stop
|792
|3.40
|1.2132
|1.2124
|1.2207
|1863
|2006.01.06 00:00
|sell stop
|793
|3.40
|1.2075
|1.2086
|1.2000
|1864
|2006.01.06 14:30
|buy
|792
|3.40
|1.2132
|1.2124
|1.2207
|1865
|2006.01.06 14:30
|delete
|793
|3.40
|1.2075
|1.2086
|1.2000
|1866
|2006.01.06 14:30
|s/l
|792
|3.40
|1.2124
|1.2124
|1.2207
|-275.40
|30418.71
|1867
|2006.01.09 00:00
|buy stop
|794
|1.80
|1.2203
|1.2188
|1.2278
|1868
|2006.01.09 00:00
|sell stop
|795
|1.80
|1.2099
|1.2117
|1.2024
|1869
|2006.01.09 09:34
|sell
|795
|1.80
|1.2099
|1.2117
|1.2024
|1870
|2006.01.09 09:34
|delete
|794
|1.80
|1.2203
|1.2188
|1.2278
|1871
|2006.01.10 00:00
|close
|795
|1.80
|1.2081
|1.2117
|1.2024
|334.62
|30753.33
|1872
|2006.01.10 00:00
|buy stop
|796
|1.80
|1.2137
|1.2122
|1.2212
|1873
|2006.01.10 00:00
|sell stop
|797
|1.80
|1.2032
|1.2050
|1.1957
|1874
|2006.01.11 00:00
|delete
|797
|1.80
|1.2032
|1.2050
|1.1957
|1875
|2006.01.11 00:00
|delete
|796
|1.80
|1.2137
|1.2122
|1.2212
|1876
|2006.01.11 00:00
|buy stop
|798
|2.50
|1.2102
|1.2091
|1.2177
|1877
|2006.01.11 00:00
|sell stop
|799
|2.50
|1.2025
|1.2039
|1.1950
|1878
|2006.01.11 15:26
|buy
|798
|2.50
|1.2102
|1.2091
|1.2177
|1879
|2006.01.11 15:26
|delete
|799
|2.50
|1.2025
|1.2039
|1.1950
|1880
|2006.01.12 00:00
|close
|798
|2.50
|1.2136
|1.2091
|1.2177
|829.00
|31582.33
|1881
|2006.01.12 00:00
|buy stop
|800
|2.00
|1.2192
|1.2177
|1.2267
|1882
|2006.01.12 00:00
|sell stop
|801
|2.00
|1.2092
|1.2110
|1.2017
|1883
|2006.01.12 14:55
|sell
|801
|2.00
|1.2092
|1.2110
|1.2017
|1884
|2006.01.12 14:55
|delete
|800
|2.00
|1.2192
|1.2177
|1.2267
|1885
|2006.01.12 15:29
|t/p
|801
|2.00
|1.2017
|1.2110
|1.2017
|1500.00
|33082.33
|1886
|2006.01.13 00:00
|buy stop
|802
|1.30
|1.2120
|1.2096
|1.2195
|1887
|2006.01.13 00:00
|sell stop
|803
|1.30
|1.1960
|1.1987
|1.1885
|1888
|2006.01.13 18:38
|buy
|802
|1.30
|1.2120
|1.2096
|1.2195
|1889
|2006.01.13 18:38
|delete
|803
|1.30
|1.1960
|1.1987
|1.1885
|1890
|2006.01.16 00:00
|close
|802
|1.30
|1.2151
|1.2096
|1.2195
|392.08
|33474.41
|1891
|2006.01.16 00:00
|buy stop
|804
|1.80
|1.2216
|1.2199
|1.2291
|1892
|2006.01.16 00:00
|sell stop
|805
|1.80
|1.2098
|1.2118
|1.2023
|1893
|2006.01.17 00:00
|delete
|805
|1.80
|1.2098
|1.2118
|1.2023
|1894
|2006.01.17 00:00
|delete
|804
|1.80
|1.2216
|1.2199
|1.2291
|1895
|2006.01.17 00:00
|buy stop
|806
|3.00
|1.2154
|1.2144
|1.2229
|1896
|2006.01.17 00:00
|sell stop
|807
|3.00
|1.2084
|1.2097
|1.2009
|1897
|2006.01.17 01:56
|sell
|807
|3.00
|1.2084
|1.2097
|1.2009
|1898
|2006.01.17 01:56
|delete
|806
|3.00
|1.2154
|1.2144
|1.2229
|1899
|2006.01.17 02:58
|s/l
|807
|3.00
|1.2097
|1.2097
|1.2009
|-391.50
|33082.91
|1900
|2006.01.18 00:00
|buy stop
|808
|2.30
|1.2164
|1.2151
|1.2239
|1901
|2006.01.18 00:00
|sell stop
|809
|2.30
|1.2072
|1.2088
|1.1997
|1902
|2006.01.18 17:45
|sell
|809
|2.30
|1.2072
|1.2088
|1.1997
|1903
|2006.01.18 17:45
|delete
|808
|2.30
|1.2164
|1.2151
|1.2239
|1904
|2006.01.18 17:51
|s/l
|809
|2.30
|1.2088
|1.2088
|1.1997
|-376.05
|32706.86
|1905
|2006.01.19 00:00
|buy stop
|810
|2.30
|1.2169
|1.2156
|1.2244
|1906
|2006.01.19 00:00
|sell stop
|811
|2.30
|1.2077
|1.2093
|1.2002
|1907
|2006.01.19 08:44
|sell
|811
|2.30
|1.2077
|1.2093
|1.2002
|1908
|2006.01.19 08:44
|delete
|810
|2.30
|1.2169
|1.2156
|1.2244
|1909
|2006.01.19 09:12
|s/l
|811
|2.30
|1.2093
|1.2093
|1.2002
|-376.05
|32330.81
|1910
|2006.01.20 00:00
|buy stop
|812
|2.70
|1.2133
|1.2122
|1.2208
|1911
|2006.01.20 00:00
|sell stop
|813
|2.70
|1.2058
|1.2072
|1.1983
|1912
|2006.01.20 09:37
|sell
|813
|2.70
|1.2058
|1.2072
|1.1983
|1913
|2006.01.20 09:37
|delete
|812
|2.70
|1.2133
|1.2122
|1.2208
|1914
|2006.01.20 09:51
|s/l
|813
|2.70
|1.2072
|1.2072
|1.1983
|-372.60
|31958.21
|1915
|2006.01.23 00:05
|buy stop
|814
|1.90
|1.2202
|1.2186
|1.2277
|1916
|2006.01.23 00:05
|sell stop
|815
|1.90
|1.2094
|1.2113
|1.2019
|1917
|2006.01.23 01:40
|buy
|814
|1.90
|1.2202
|1.2186
|1.2277
|1918
|2006.01.23 01:40
|delete
|815
|1.90
|1.2094
|1.2113
|1.2019
|1919
|2006.01.23 11:39
|t/p
|814
|1.90
|1.2277
|1.2186
|1.2277
|1425.00
|33383.21
|1920
|2006.01.24 00:00
|buy stop
|816
|1.20
|1.2391
|1.2366
|1.2466
|1921
|2006.01.24 00:00
|sell stop
|817
|1.20
|1.2219
|1.2247
|1.2144
|1922
|2006.01.25 00:00
|delete
|817
|1.20
|1.2219
|1.2247
|1.2144
|1923
|2006.01.25 00:00
|delete
|816
|1.20
|1.2391
|1.2366
|1.2466
|1924
|2006.01.25 00:00
|buy stop
|818
|3.00
|1.2308
|1.2298
|1.2383
|1925
|2006.01.25 00:00
|sell stop
|819
|3.00
|1.2238
|1.2251
|1.2163
|1926
|2006.01.25 10:16
|buy
|818
|3.00
|1.2308
|1.2298
|1.2383
|1927
|2006.01.25 10:16
|delete
|819
|3.00
|1.2238
|1.2251
|1.2163
|1928
|2006.01.25 11:44
|s/l
|818
|3.00
|1.2298
|1.2298
|1.2383
|-301.50
|33081.71
|1929
|2006.01.26 00:00
|buy stop
|820
|2.30
|1.2293
|1.2280
|1.2368
|1930
|2006.01.26 00:00
|sell stop
|821
|2.30
|1.2203
|1.2219
|1.2128
|1931
|2006.01.26 20:11
|sell
|821
|2.30
|1.2203
|1.2219
|1.2128
|1932
|2006.01.26 20:11
|delete
|820
|2.30
|1.2293
|1.2280
|1.2368
|1933
|2006.01.27 00:38
|s/l
|821
|2.30
|1.2219
|1.2219
|1.2128
|-355.58
|32726.13
|1934
|2006.01.30 00:00
|buy stop
|822
|1.40
|1.2188
|1.2166
|1.2263
|1935
|2006.01.30 00:00
|sell stop
|823
|1.40
|1.2034
|1.2060
|1.1959
|1936
|2006.01.31 00:00
|delete
|823
|1.40
|1.2034
|1.2060
|1.1959
|1937
|2006.01.31 00:00
|delete
|822
|1.40
|1.2188
|1.2166
|1.2263
|1938
|2006.01.31 00:00
|buy stop
|824
|3.90
|1.2122
|1.2114
|1.2197
|1939
|2006.01.31 00:00
|sell stop
|825
|3.90
|1.2068
|1.2079
|1.1993
|1940
|2006.01.31 13:11
|buy
|824
|3.90
|1.2122
|1.2114
|1.2197
|1941
|2006.01.31 13:11
|delete
|825
|3.90
|1.2068
|1.2079
|1.1993
|1942
|2006.01.31 14:04
|s/l
|824
|3.90
|1.2114
|1.2114
|1.2197
|-298.35
|32427.78
|1943
|2006.02.01 00:00
|buy stop
|826
|1.80
|1.2207
|1.2190
|1.2282
|1944
|2006.02.01 00:00
|sell stop
|827
|1.80
|1.2093
|1.2113
|1.2018
|1945
|2006.02.01 12:32
|sell
|827
|1.80
|1.2093
|1.2113
|1.2018
|1946
|2006.02.01 12:32
|delete
|826
|1.80
|1.2207
|1.2190
|1.2282
|1947
|2006.02.01 16:14
|s/l
|827
|1.80
|1.2113
|1.2113
|1.2018
|-353.70
|32074.08
|1948
|2006.02.02 00:00
|buy stop
|828
|1.70
|1.2122
|1.2105
|1.2197
|1949
|2006.02.02 00:00
|sell stop
|829
|1.70
|1.2003
|1.2023
|1.1928