Strategy Tester Report
EA-ASHSUN-s4

Symbol EURUSD (Euro vs US Dollar)
Period 5 Minutes (M5) 2004.06.16 19:15 - 2006.02.02 08:15
Model Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
Bars in test 120247 Ticks modelled 1697674 Modelling quality 90.00%
Initial deposit 10000.00
Total net profit 22074.08 Gross profit 61094.48 Gross loss -39020.40
Profit factor 1.57 Expected payoff 75.34
Absolute drawdown 571.35 Maximal drawdown (%) 2439.90 (8.2%)
Total trades 293 Short positions (won %) 169 (32.54%) Long positions (won %) 124 (29.84%)
Profit trades (% of total) 92 (31.40%) Loss trades (% of total) 201 (68.60%)
Largest profit trade 2025.00 loss trade -391.50
Average profit trade 664.07 loss trade -194.13
Maximum consecutive wins (profit in money) 4 (3055.70) consecutive losses (loss in money) 10 (-1365.15)
Maximal consecutive profit (count of wins) 3055.70 (4) consecutive loss (count of losses) -2439.90 (8)
Average consecutive wins 2 consecutive losses 3
Graph
# Time Type Order Lots Price S / L T / P Profit Balance
1 2004.06.16 19:15 buy stop 1 0.40 1.2243 1.2222 1.2318
2 2004.06.17 00:00 delete 1 0.40 1.2243 1.2222 1.2318
3 2004.06.17 00:00 buy stop 2 0.30 1.2117 1.2088 1.2192
4 2004.06.17 00:00 sell stop 3 0.30 1.1922 1.1954 1.1847
5 2004.06.18 00:00 delete 3 0.30 1.1922 1.1954 1.1847
6 2004.06.18 00:00 delete 2 0.30 1.2117 1.2088 1.2192
7 2004.06.18 00:00 buy stop 4 0.60 1.2096 1.2083 1.2171
8 2004.06.18 00:00 sell stop 5 0.60 1.2005 1.2021 1.1930
9 2004.06.18 04:55 sell 5 0.60 1.2005 1.2021 1.1930
10 2004.06.18 04:55 delete 4 0.60 1.2096 1.2083 1.2171
11 2004.06.18 12:25 s/l 5 0.60 1.2021 1.2021 1.1930 -97.20 9902.80
12 2004.06.21 00:00 buy stop 6 0.30 1.2245 1.2218 1.2320
13 2004.06.21 00:00 sell stop 7 0.30 1.2065 1.2095 1.1990
14 2004.06.22 00:00 delete 7 0.30 1.2065 1.2095 1.1990
15 2004.06.22 00:00 delete 6 0.30 1.2245 1.2218 1.2320
16 2004.06.22 00:00 buy stop 8 0.60 1.2156 1.2145 1.2231
17 2004.06.22 00:00 sell stop 9 0.60 1.2080 1.2094 1.2005
18 2004.06.22 08:52 sell 9 0.60 1.2080 1.2094 1.2005
19 2004.06.22 08:52 delete 8 0.60 1.2156 1.2145 1.2231
20 2004.06.22 09:58 s/l 9 0.60 1.2094 1.2094 1.2005 -83.70 9819.10
21 2004.06.23 00:00 buy stop 10 0.70 1.2158 1.2148 1.2233
22 2004.06.23 00:00 sell stop 11 0.70 1.2085 1.2099 1.2010
23 2004.06.23 07:28 buy 10 0.70 1.2158 1.2148 1.2233
24 2004.06.23 07:28 delete 11 0.70 1.2085 1.2099 1.2010
25 2004.06.23 10:32 s/l 10 0.70 1.2148 1.2148 1.2233 -73.50 9745.60
26 2004.06.24 00:00 buy stop 12 0.40 1.2166 1.2146 1.2241
27 2004.06.24 00:00 sell stop 13 0.40 1.2030 1.2053 1.1955
28 2004.06.24 14:36 buy 12 0.40 1.2166 1.2146 1.2241
29 2004.06.24 14:36 delete 13 0.40 1.2030 1.2053 1.1955
30 2004.06.24 14:54 s/l 12 0.40 1.2146 1.2146 1.2241 -79.80 9665.80
31 2004.06.25 00:00 buy stop 14 0.30 1.2271 1.2248 1.2346
32 2004.06.25 00:00 sell stop 15 0.30 1.2114 1.2140 1.2039
33 2004.06.25 09:10 sell 15 0.30 1.2114 1.2140 1.2039
34 2004.06.25 09:10 delete 14 0.30 1.2271 1.2248 1.2346
35 2004.06.25 10:37 s/l 15 0.30 1.2140 1.2140 1.2039 -78.30 9587.50
36 2004.06.28 00:00 buy stop 16 0.50 1.2230 1.2217 1.2305
37 2004.06.28 00:00 sell stop 17 0.50 1.2140 1.2156 1.2065
38 2004.06.28 07:44 sell 17 0.50 1.2140 1.2156 1.2065
39 2004.06.28 07:44 delete 16 0.50 1.2230 1.2217 1.2305
40 2004.06.28 09:46 s/l 17 0.50 1.2156 1.2156 1.2065 -80.25 9507.25
41 2004.06.29 00:00 buy stop 18 0.40 1.2250 1.2233 1.2325
42 2004.06.29 00:00 sell stop 19 0.40 1.2136 1.2156 1.2061
43 2004.06.29 09:38 sell 19 0.40 1.2136 1.2156 1.2061
44 2004.06.29 09:38 delete 18 0.40 1.2250 1.2233 1.2325
45 2004.06.29 10:25 s/l 19 0.40 1.2156 1.2156 1.2061 -78.60 9428.65
46 2004.06.30 00:00 buy stop 20 0.40 1.2154 1.2135 1.2229
47 2004.06.30 00:00 sell stop 21 0.40 1.2023 1.2045 1.1948
48 2004.06.30 12:38 buy 20 0.40 1.2154 1.2135 1.2229
49 2004.06.30 12:38 delete 21 0.40 1.2023 1.2045 1.1948
50 2004.07.01 00:00 close 20 0.40 1.2185 1.2135 1.2229 120.64 9549.29
51 2004.07.01 00:00 buy stop 22 0.30 1.2268 1.2247 1.2343
52 2004.07.01 00:00 sell stop 23 0.30 1.2123 1.2147 1.2048
53 2004.07.02 00:00 delete 23 0.30 1.2123 1.2147 1.2048
54 2004.07.02 00:00 delete 22 0.30 1.2268 1.2247 1.2343
55 2004.07.02 00:00 buy stop 24 0.60 1.2202 1.2190 1.2277
56 2004.07.02 00:00 sell stop 25 0.60 1.2120 1.2135 1.2045
57 2004.07.02 14:30 buy 24 0.60 1.2202 1.2190 1.2277
58 2004.07.02 14:30 delete 25 0.60 1.2120 1.2135 1.2045
59 2004.07.02 14:34 t/p 24 0.60 1.2277 1.2190 1.2277 450.00 9999.29
60 2004.07.05 00:00 buy stop 26 0.30 1.2435 1.2407 1.2510
61 2004.07.05 00:00 sell stop 27 0.30 1.2245 1.2276 1.2170
62 2004.07.06 00:00 delete 27 0.30 1.2245 1.2276 1.2170
63 2004.07.06 00:00 delete 26 0.30 1.2435 1.2407 1.2510
64 2004.07.06 00:00 buy stop 28 0.70 1.2322 1.2312 1.2397
65 2004.07.06 00:00 sell stop 29 0.70 1.2250 1.2263 1.2175
66 2004.07.06 14:19 buy 28 0.70 1.2322 1.2312 1.2397
67 2004.07.06 14:19 delete 29 0.70 1.2250 1.2263 1.2175
68 2004.07.06 15:06 s/l 28 0.70 1.2312 1.2312 1.2397 -72.45 9926.84
69 2004.07.07 00:00 buy stop 30 1.10 1.2312 1.2306 1.2387
70 2004.07.07 00:00 sell stop 31 1.10 1.2269 1.2278 1.2194
71 2004.07.07 05:17 buy 30 1.10 1.2312 1.2306 1.2387
72 2004.07.07 05:17 delete 31 1.10 1.2269 1.2278 1.2194
73 2004.07.07 05:19 s/l 30 1.10 1.2306 1.2306 1.2387 -66.00 9860.84
74 2004.07.08 00:00 buy stop 32 0.40 1.2434 1.2416 1.2509
75 2004.07.08 00:00 sell stop 33 0.40 1.2312 1.2333 1.2237
76 2004.07.09 00:00 delete 33 0.40 1.2312 1.2333 1.2237
77 2004.07.09 00:00 delete 32 0.40 1.2434 1.2416 1.2509
78 2004.07.09 00:00 buy stop 34 0.70 1.2434 1.2424 1.2509
79 2004.07.09 00:00 sell stop 35 0.70 1.2362 1.2375 1.2287
80 2004.07.12 00:00 delete 35 0.70 1.2362 1.2375 1.2287
81 2004.07.12 00:00 delete 34 0.70 1.2434 1.2424 1.2509
82 2004.07.12 00:00 buy stop 36 0.80 1.2446 1.2437 1.2521
83 2004.07.12 00:00 sell stop 37 0.80 1.2386 1.2398 1.2311
84 2004.07.12 03:08 sell 37 0.80 1.2386 1.2398 1.2311
85 2004.07.12 03:08 delete 36 0.80 1.2446 1.2437 1.2521
86 2004.07.12 03:14 s/l 37 0.80 1.2398 1.2398 1.2311 -92.40 9768.44
87 2004.07.13 00:00 buy stop 38 0.80 1.2444 1.2435 1.2519
88 2004.07.13 00:00 sell stop 39 0.80 1.2383 1.2395 1.2308
89 2004.07.13 02:56 sell 39 0.80 1.2383 1.2395 1.2308
90 2004.07.13 02:56 delete 38 0.80 1.2444 1.2435 1.2519
91 2004.07.13 17:18 t/p 39 0.80 1.2308 1.2395 1.2308 600.00 10368.44
92 2004.07.14 00:00 buy stop 40 0.50 1.2400 1.2383 1.2475
93 2004.07.14 00:00 sell stop 41 0.50 1.2283 1.2303 1.2208
94 2004.07.14 14:30 buy 40 0.50 1.2400 1.2383 1.2475
95 2004.07.14 14:30 delete 41 0.50 1.2283 1.2303 1.2208
96 2004.07.14 16:48 s/l 40 0.50 1.2383 1.2383 1.2475 -85.50 10282.94
97 2004.07.15 00:00 buy stop 42 0.50 1.2446 1.2430 1.2521
98 2004.07.15 00:00 sell stop 43 0.50 1.2334 1.2353 1.2259
99 2004.07.15 09:30 sell 43 0.50 1.2334 1.2353 1.2259
100 2004.07.15 09:30 delete 42 0.50 1.2446 1.2430 1.2521
101 2004.07.15 11:38 s/l 43 0.50 1.2353 1.2353 1.2259 -96.75 10186.19
102 2004.07.16 00:00 buy stop 44 0.70 1.2397 1.2387 1.2472
103 2004.07.16 00:00 sell stop 45 0.70 1.2325 1.2338 1.2250
104 2004.07.16 15:00 buy 44 0.70 1.2397 1.2387 1.2472
105 2004.07.16 15:00 delete 45 0.70 1.2325 1.2338 1.2250
106 2004.07.19 00:00 close 44 0.70 1.2445 1.2387 1.2472 330.12 10516.31
107 2004.07.19 00:00 buy stop 46 0.40 1.2526 1.2506 1.2601
108 2004.07.19 00:00 sell stop 47 0.40 1.2387 1.2410 1.2312
109 2004.07.20 00:00 delete 47 0.40 1.2387 1.2410 1.2312
110 2004.07.20 00:00 delete 46 0.40 1.2526 1.2506 1.2601
111 2004.07.20 00:00 buy stop 48 0.80 1.2482 1.2472 1.2557
112 2004.07.20 00:00 sell stop 49 0.80 1.2411 1.2424 1.2336
113 2004.07.20 11:42 sell 49 0.80 1.2411 1.2424 1.2336
114 2004.07.20 11:42 delete 48 0.80 1.2482 1.2472 1.2557
115 2004.07.20 20:43 t/p 49 0.80 1.2336 1.2424 1.2336 600.00 11116.31
116 2004.07.21 00:00 buy stop 50 0.40 1.2416 1.2393 1.2491
117 2004.07.21 00:00 sell stop 51 0.40 1.2257 1.2283 1.2182
118 2004.07.21 16:29 sell 51 0.40 1.2257 1.2283 1.2182
119 2004.07.21 16:29 delete 50 0.40 1.2416 1.2393 1.2491
120 2004.07.22 15:10 s/l 51 0.40 1.2283 1.2283 1.2182 -103.24 11013.07
121 2004.07.23 00:00 buy stop 52 1.00 1.2288 1.2280 1.2363
122 2004.07.23 00:00 sell stop 53 1.00 1.2229 1.2240 1.2154
123 2004.07.23 08:03 sell 53 1.00 1.2229 1.2240 1.2154
124 2004.07.23 08:03 delete 52 1.00 1.2288 1.2280 1.2363
125 2004.07.23 16:54 t/p 53 1.00 1.2154 1.2240 1.2154 750.00 11763.07
126 2004.07.26 00:00 buy stop 54 0.40 1.2200 1.2173 1.2275
127 2004.07.26 00:00 sell stop 55 0.40 1.2015 1.2045 1.1940
128 2004.07.27 00:00 delete 55 0.40 1.2015 1.2045 1.1940
129 2004.07.27 00:00 delete 54 0.40 1.2200 1.2173 1.2275
130 2004.07.27 00:00 buy stop 56 0.70 1.2197 1.2184 1.2272
131 2004.07.27 00:00 sell stop 57 0.70 1.2107 1.2123 1.2032
132 2004.07.27 16:11 sell 57 0.70 1.2107 1.2123 1.2032
133 2004.07.27 16:11 delete 56 0.70 1.2197 1.2184 1.2272
134 2004.07.28 00:00 close 57 0.70 1.2058 1.2123 1.2032 355.39 12118.46
135 2004.07.28 00:00 buy stop 58 0.40 1.2147 1.2123 1.2222
136 2004.07.28 00:00 sell stop 59 0.40 1.1986 1.2013 1.1911
137 2004.07.29 00:00 delete 59 0.40 1.1986 1.2013 1.1911
138 2004.07.29 00:00 delete 58 0.40 1.2147 1.2123 1.2222
139 2004.07.29 00:00 buy stop 60 0.80 1.2103 1.2091 1.2178
140 2004.07.29 00:00 sell stop 61 0.80 1.2017 1.2032 1.1942
141 2004.07.29 10:41 sell 61 0.80 1.2017 1.2032 1.1942
142 2004.07.29 10:41 delete 60 0.80 1.2103 1.2091 1.2178
143 2004.07.29 11:13 s/l 61 0.80 1.2032 1.2032 1.1942 -123.60 11994.86
144 2004.07.30 00:00 buy stop 62 0.60 1.2105 1.2089 1.2180
145 2004.07.30 00:00 sell stop 63 0.60 1.1993 1.2012 1.1918
146 2004.07.30 14:43 buy 62 0.60 1.2105 1.2089 1.2180
147 2004.07.30 14:43 delete 63 0.60 1.1993 1.2012 1.1918
148 2004.07.30 16:01 s/l 62 0.60 1.2089 1.2089 1.2180 -98.10 11896.76
149 2004.08.02 00:00 buy stop 64 0.50 1.2137 1.2119 1.2212
150 2004.08.02 00:00 sell stop 65 0.50 1.2013 1.2034 1.1938
151 2004.08.03 00:00 delete 65 0.50 1.2013 1.2034 1.1938
152 2004.08.03 00:00 delete 64 0.50 1.2137 1.2119 1.2212
153 2004.08.03 00:00 buy stop 66 0.80 1.2068 1.2057 1.2143
154 2004.08.03 00:00 sell stop 67 0.80 1.1989 1.2003 1.1914
155 2004.08.03 15:57 buy 66 0.80 1.2068 1.2057 1.2143
156 2004.08.03 15:57 delete 67 0.80 1.1989 1.2003 1.1914
157 2004.08.03 17:08 s/l 66 0.80 1.2057 1.2057 1.2143 -91.20 11805.56
158 2004.08.04 00:00 buy stop 68 0.70 1.2099 1.2086 1.2174
159 2004.08.04 00:00 sell stop 69 0.70 1.2009 1.2025 1.1934
160 2004.08.04 10:16 sell 69 0.70 1.2009 1.2025 1.1934
161 2004.08.04 10:16 delete 68 0.70 1.2099 1.2086 1.2174
162 2004.08.04 11:06 s/l 69 0.70 1.2025 1.2025 1.1934 -112.35 11693.21
163 2004.08.05 00:00 buy stop 70 0.60 1.2109 1.2094 1.2184
164 2004.08.05 00:00 sell stop 71 0.60 1.2004 1.2022 1.1929
165 2004.08.06 00:00 delete 71 0.60 1.2004 1.2022 1.1929
166 2004.08.06 00:00 delete 70 0.60 1.2109 1.2094 1.2184
167 2004.08.06 00:00 buy stop 72 1.00 1.2091 1.2082 1.2166
168 2004.08.06 00:00 sell stop 73 1.00 1.2031 1.2043 1.1956
169 2004.08.06 07:43 buy 72 1.00 1.2091 1.2082 1.2166
170 2004.08.06 07:43 delete 73 1.00 1.2031 1.2043 1.1956
171 2004.08.06 07:53 s/l 72 1.00 1.2082 1.2082 1.2166 -85.50 11607.71
172 2004.08.09 00:00 buy stop 74 0.30 1.2423 1.2386 1.2498
173 2004.08.09 00:00 sell stop 75 0.30 1.2171 1.2211 1.2096
174 2004.08.10 00:00 delete 75 0.30 1.2171 1.2211 1.2096
175 2004.08.10 00:00 delete 74 0.30 1.2423 1.2386 1.2498
176 2004.08.10 00:00 buy stop 76 1.20 1.2296 1.2289 1.2371
177 2004.08.10 00:00 sell stop 77 1.20 1.2245 1.2255 1.2170
178 2004.08.10 15:54 buy 76 1.20 1.2296 1.2289 1.2371
179 2004.08.10 15:54 delete 77 1.20 1.2245 1.2255 1.2170
180 2004.08.10 18:50 s/l 76 1.20 1.2289 1.2289 1.2371 -86.40 11521.31
181 2004.08.11 00:00 buy stop 78 0.60 1.2288 1.2273 1.2363
182 2004.08.11 00:00 sell stop 79 0.60 1.2184 1.2202 1.2109
183 2004.08.12 00:00 delete 79 0.60 1.2184 1.2202 1.2109
184 2004.08.12 00:00 delete 78 0.60 1.2288 1.2273 1.2363
185 2004.08.12 00:00 buy stop 80 1.00 1.2257 1.2248 1.2332
186 2004.08.12 00:00 sell stop 81 1.00 1.2197 1.2209 1.2122
187 2004.08.12 09:04 buy 80 1.00 1.2257 1.2248 1.2332
188 2004.08.12 09:04 delete 81 1.00 1.2197 1.2209 1.2122
189 2004.08.12 09:23 s/l 80 1.00 1.2248 1.2248 1.2332 -85.50 11435.81
190 2004.08.13 00:00 buy stop 82 0.60 1.2303 1.2289 1.2378
191 2004.08.13 00:00 sell stop 83 0.60 1.2209 1.2226 1.2134
192 2004.08.13 08:16 sell 83 0.60 1.2209 1.2226 1.2134
193 2004.08.13 08:16 delete 82 0.60 1.2303 1.2289 1.2378
194 2004.08.13 14:21 s/l 83 0.60 1.2226 1.2226 1.2134 -99.90 11335.91
195 2004.08.16 00:00 buy stop 84 0.30 1.2490 1.2460 1.2565
196 2004.08.16 00:00 sell stop 85 0.30 1.2285 1.2318 1.2210
197 2004.08.17 00:00 delete 85 0.30 1.2285 1.2318 1.2210
198 2004.08.17 00:00 delete 84 0.30 1.2490 1.2460 1.2565
199 2004.08.17 00:00 buy stop 86 0.80 1.2398 1.2388 1.2473
200 2004.08.17 00:00 sell stop 87 0.80 1.2326 1.2340 1.2251
201 2004.08.17 14:42 sell 87 0.80 1.2326 1.2340 1.2251
202 2004.08.17 14:42 delete 86 0.80 1.2398 1.2388 1.2473
203 2004.08.17 14:47 s/l 87 0.80 1.2340 1.2340 1.2251 -108.00 11227.91
204 2004.08.18 00:00 buy stop 88 0.70 1.2399 1.2387 1.2474
205 2004.08.18 00:00 sell stop 89 0.70 1.2313 1.2328 1.2238
206 2004.08.18 10:26 sell 89 0.70 1.2313 1.2328 1.2238
207 2004.08.18 10:26 delete 88 0.70 1.2399 1.2387 1.2474
208 2004.08.18 10:56 s/l 89 0.70 1.2328 1.2328 1.2238 -108.15 11119.76
209 2004.08.19 00:00 buy stop 90 0.70 1.2385 1.2372 1.2460
210 2004.08.19 00:00 sell stop 91 0.70 1.2297 1.2313 1.2222
211 2004.08.20 00:00 delete 91 0.70 1.2297 1.2313 1.2222
212 2004.08.20 00:00 delete 90 0.70 1.2385 1.2372 1.2460
213 2004.08.20 00:00 buy stop 92 1.10 1.2399 1.2392 1.2474
214 2004.08.20 00:00 sell stop 93 1.10 1.2347 1.2357 1.2272
215 2004.08.20 11:43 sell 93 1.10 1.2347 1.2357 1.2272
216 2004.08.20 11:43 delete 92 1.10 1.2399 1.2392 1.2474
217 2004.08.23 00:00 close 93 1.10 1.2313 1.2357 1.2272 380.50 11500.26
218 2004.08.23 00:00 buy stop 94 0.60 1.2374 1.2358 1.2449
219 2004.08.23 00:00 sell stop 95 0.60 1.2264 1.2283 1.2189
220 2004.08.23 10:56 sell 95 0.60 1.2264 1.2283 1.2189
221 2004.08.23 10:56 delete 94 0.60 1.2374 1.2358 1.2449
222 2004.08.23 17:40 t/p 95 0.60 1.2189 1.2283 1.2189 450.00 11950.26
223 2004.08.24 00:00 buy stop 96 0.40 1.2248 1.2220 1.2323
224 2004.08.24 00:00 sell stop 97 0.40 1.2056 1.2087 1.1981
225 2004.08.25 00:00 delete 97 0.40 1.2056 1.2087 1.1981
226 2004.08.25 00:00 delete 96 0.40 1.2248 1.2220 1.2323
227 2004.08.25 00:00 buy stop 98 0.60 1.2142 1.2126 1.2217
228 2004.08.25 00:00 sell stop 99 0.60 1.2029 1.2049 1.1954
229 2004.08.26 00:00 delete 99 0.60 1.2029 1.2049 1.1954
230 2004.08.26 00:00 delete 98 0.60 1.2142 1.2126 1.2217
231 2004.08.26 00:00 buy stop 100 0.90 1.2124 1.2114 1.2199
232 2004.08.26 00:00 sell stop 101 0.90 1.2053 1.2066 1.1978
233 2004.08.26 07:56 sell 101 0.90 1.2053 1.2066 1.1978
234 2004.08.26 07:56 delete 100 0.90 1.2124 1.2114 1.2199
235 2004.08.26 08:02 s/l 101 0.90 1.2066 1.2066 1.1978 -118.80 11831.46
236 2004.08.27 00:00 buy stop 102 0.70 1.2154 1.2142 1.2229
237 2004.08.27 00:00 sell stop 103 0.70 1.2068 1.2083 1.1993
238 2004.08.27 14:55 sell 103 0.70 1.2068 1.2083 1.1993
239 2004.08.27 14:55 delete 102 0.70 1.2154 1.2142 1.2229
240 2004.08.27 15:34 s/l 103 0.70 1.2083 1.2083 1.1993 -108.15 11723.31
241 2004.08.30 00:00 buy stop 104 0.50 1.2089 1.2069 1.2164
242 2004.08.30 00:00 sell stop 105 0.50 1.1951 1.1974 1.1876
243 2004.08.31 00:00 delete 105 0.50 1.1951 1.1974 1.1876
244 2004.08.31 00:00 delete 104 0.50 1.2089 1.2069 1.2164
245 2004.08.31 00:00 buy stop 106 0.70 1.2102 1.2089 1.2177
246 2004.08.31 00:00 sell stop 107 0.70 1.2013 1.2029 1.1938
247 2004.08.31 12:04 buy 106 0.70 1.2102 1.2089 1.2177
248 2004.08.31 12:04 delete 107 0.70 1.2013 1.2029 1.1938
249 2004.08.31 17:53 t/p 106 0.70 1.2177 1.2089 1.2177 525.00 12248.31
250 2004.09.01 00:00 buy stop 108 0.40 1.2268 1.2245 1.2343
251 2004.09.01 00:00 sell stop 109 0.40 1.2110 1.2136 1.2035
252 2004.09.02 00:00 delete 109 0.40 1.2110 1.2136 1.2035
253 2004.09.02 00:00 delete 108 0.40 1.2268 1.2245 1.2343
254 2004.09.02 00:00 buy stop 110 0.80 1.2239 1.2227 1.2314
255 2004.09.02 00:00 sell stop 111 0.80 1.2156 1.2171 1.2081
256 2004.09.02 16:03 sell 111 0.80 1.2156 1.2171 1.2081
257 2004.09.02 16:03 delete 110 0.80 1.2239 1.2227 1.2314
258 2004.09.02 17:23 s/l 111 0.80 1.2171 1.2171 1.2081 -120.00 12128.31
259 2004.09.03 00:00 buy stop 112 1.00 1.2205 1.2196 1.2280
260 2004.09.03 00:00 sell stop 113 1.00 1.2141 1.2153 1.2066
261 2004.09.03 14:30 sell 113 1.00 1.2141 1.2153 1.2066
262 2004.09.03 14:34 delete 112 1.00 1.2205 1.2196 1.2280
263 2004.09.03 16:43 t/p 113 1.00 1.2066 1.2153 1.2066 750.00 12878.31
264 2004.09.06 00:00 buy stop 114 0.50 1.2152 1.2128 1.2227
265 2004.09.06 00:00 sell stop 115 0.50 1.1991 1.2018 1.1916
266 2004.09.07 00:00 delete 115 0.50 1.1991 1.2018 1.1916
267 2004.09.07 00:00 delete 114 0.50 1.2152 1.2128 1.2227
268 2004.09.07 00:00 buy stop 116 2.00 1.2090 1.2085 1.2165
269 2004.09.07 00:00 sell stop 117 2.00 1.2054 1.2062 1.1979
270 2004.09.07 03:25 sell 117 2.00 1.2054 1.2062 1.1979
271 2004.09.07 03:25 delete 116 2.00 1.2090 1.2085 1.2165
272 2004.09.07 04:20 s/l 117 2.00 1.2062 1.2062 1.1979 -159.00 12719.31
273 2004.09.08 00:00 buy stop 118 1.10 1.2144 1.2135 1.2219
274 2004.09.08 00:00 sell stop 119 1.10 1.2080 1.2092 1.2005
275 2004.09.08 07:34 sell 119 1.10 1.2080 1.2092 1.2005
276 2004.09.08 07:34 delete 118 1.10 1.2144 1.2135 1.2219
277 2004.09.08 10:14 s/l 119 1.10 1.2092 1.2092 1.2005 -133.65 12585.66
278 2004.09.09 00:00 buy stop 120 0.40 1.2274 1.2249 1.2349
279 2004.09.09 00:00 sell stop 121 0.40 1.2102 1.2130 1.2027
280 2004.09.10 00:00 delete 121 0.40 1.2102 1.2130 1.2027
281 2004.09.10 00:00 delete 120 0.40 1.2274 1.2249 1.2349
282 2004.09.10 00:00 buy stop 122 0.80 1.2281 1.2269 1.2356
283 2004.09.10 00:00 sell stop 123 0.80 1.2196 1.2211 1.2121
284 2004.09.10 14:35 sell 123 0.80 1.2196 1.2211 1.2121
285 2004.09.10 14:35 delete 122 0.80 1.2281 1.2269 1.2356
286 2004.09.10 14:37 s/l 123 0.80 1.2211 1.2211 1.2121 -122.40 12463.26
287 2004.09.13 00:00 buy stop 124 0.60 1.2339 1.2321 1.2414
288 2004.09.13 00:00 sell stop 125 0.60 1.2218 1.2239 1.2143
289 2004.09.14 00:00 delete 125 0.60 1.2218 1.2239 1.2143
290 2004.09.14 00:00 delete 124 0.60 1.2339 1.2321 1.2414
291 2004.09.14 00:00 buy stop 126 0.90 1.2302 1.2292 1.2377
292 2004.09.14 00:00 sell stop 127 0.90 1.2229 1.2243 1.2154
293 2004.09.14 12:44 sell 127 0.90 1.2229 1.2243 1.2154
294 2004.09.14 12:44 delete 126 0.90 1.2302 1.2292 1.2377
295 2004.09.14 14:20 s/l 127 0.90 1.2243 1.2243 1.2154 -121.50 12341.76
296 2004.09.15 00:00 buy stop 128 0.90 1.2291 1.2280 1.2366
297 2004.09.15 00:00 sell stop 129 0.90 1.2214 1.2228 1.2139
298 2004.09.15 14:30 sell 129 0.90 1.2214 1.2228 1.2139
299 2004.09.15 14:30 delete 128 0.90 1.2291 1.2280 1.2366
300 2004.09.15 17:51 t/p 129 0.90 1.2139 1.2228 1.2139 675.00 13016.76
301 2004.09.16 00:00 buy stop 130 0.50 1.2225 1.2206 1.2300
302 2004.09.16 00:00 sell stop 131 0.50 1.2092 1.2114 1.2017
303 2004.09.17 00:00 delete 131 0.50 1.2092 1.2114 1.2017
304 2004.09.17 00:00 delete 130 0.50 1.2225 1.2206 1.2300
305 2004.09.17 00:00 buy stop 132 0.90 1.2235 1.2223 1.2310
306 2004.09.17 00:00 sell stop 133 0.90 1.2152 1.2167 1.2077
307 2004.09.20 00:00 delete 133 0.90 1.2152 1.2167 1.2077
308 2004.09.20 00:00 delete 132 0.90 1.2235 1.2223 1.2310
309 2004.09.20 00:00 buy stop 134 1.00 1.2215 1.2205 1.2290
310 2004.09.20 00:00 sell stop 135 1.00 1.2143 1.2156 1.2068
311 2004.09.20 12:05 sell 135 1.00 1.2143 1.2156 1.2068
312 2004.09.20 12:05 delete 134 1.00 1.2215 1.2205 1.2290
313 2004.09.20 17:08 s/l 135 1.00 1.2156 1.2156 1.2068 -133.50 12883.26
314 2004.09.21 00:05 buy stop 136 1.10 1.2208 1.2199 1.2283
315 2004.09.21 00:05 sell stop 137 1.10 1.2146 1.2158 1.2071
316 2004.09.21 10:19 buy 136 1.10 1.2208 1.2199 1.2283
317 2004.09.21 10:19 delete 137 1.10 1.2146 1.2158 1.2071
318 2004.09.21 10:37 s/l 136 1.10 1.2199 1.2199 1.2283 -97.35 12785.91
319 2004.09.22 00:00 buy stop 138 0.40 1.2433 1.2406 1.2508
320 2004.09.22 00:00 sell stop 139 0.40 1.2248 1.2278 1.2173
321 2004.09.22 13:23 sell 139 0.40 1.2248 1.2278 1.2173
322 2004.09.22 13:23 delete 138 0.40 1.2433 1.2406 1.2508
323 2004.09.23 08:53 s/l 139 0.40 1.2278 1.2278 1.2173 -118.84 12667.07
324 2004.09.24 00:00 buy stop 140 0.80 1.2314 1.2301 1.2389
325 2004.09.24 00:00 sell stop 141 0.80 1.2227 1.2243 1.2152
326 2004.09.24 13:15 buy 140 0.80 1.2314 1.2301 1.2389
327 2004.09.24 13:15 delete 141 0.80 1.2227 1.2243 1.2152
328 2004.09.24 13:25 s/l 140 0.80 1.2301 1.2301 1.2389 -100.80 12566.27
329 2004.09.27 00:00 buy stop 142 0.50 1.2358 1.2339 1.2433
330 2004.09.27 00:00 sell stop 143 0.50 1.2226 1.2249 1.2151
331 2004.09.28 00:00 delete 143 0.50 1.2226 1.2249 1.2151
332 2004.09.28 00:00 delete 142 0.50 1.2358 1.2339 1.2433
333 2004.09.28 00:00 buy stop 144 0.90 1.2340 1.2330 1.2415
334 2004.09.28 00:00 sell stop 145 0.90 1.2267 1.2281 1.2192
335 2004.09.28 14:11 buy 144 0.90 1.2340 1.2330 1.2415
336 2004.09.28 14:11 delete 145 0.90 1.2267 1.2281 1.2192
337 2004.09.28 14:45 s/l 144 0.90 1.2330 1.2330 1.2415 -94.50 12471.77
338 2004.09.29 00:00 buy stop 146 0.90 1.2367 1.2356 1.2442
339 2004.09.29 00:00 sell stop 147 0.90 1.2293 1.2307 1.2218
340 2004.09.29 17:24 sell 147 0.90 1.2293 1.2307 1.2218
341 2004.09.29 17:24 delete 146 0.90 1.2367 1.2356 1.2442
342 2004.09.29 17:30 s/l 147 0.90 1.2307 1.2307 1.2218 -122.85 12348.92
343 2004.09.30 00:00 buy stop 148 1.10 1.2364 1.2355 1.2439
344 2004.09.30 00:00 sell stop 149 1.10 1.2304 1.2316 1.2229
345 2004.09.30 13:33 buy 148 1.10 1.2364 1.2355 1.2439
346 2004.09.30 13:33 delete 149 1.10 1.2304 1.2316 1.2229
347 2004.09.30 22:13 t/p 148 1.10 1.2439 1.2355 1.2439 825.00 13173.92
348 2004.10.01 00:00 buy stop 150 0.50 1.2506 1.2486 1.2581
349 2004.10.01 00:00 sell stop 151 0.50 1.2370 1.2393 1.2295
350 2004.10.04 00:00 delete 151 0.50 1.2370 1.2393 1.2295
351 2004.10.04 00:00 delete 150 0.50 1.2506 1.2486 1.2581
352 2004.10.04 00:00 buy stop 152 1.20 1.2429 1.2421 1.2504
353 2004.10.04 00:00 sell stop 153 1.20 1.2371 1.2382 1.2296
354 2004.10.04 02:48 sell 153 1.20 1.2371 1.2382 1.2296
355 2004.10.04 02:48 delete 152 1.20 1.2429 1.2421 1.2504
356 2004.10.04 13:41 t/p 153 1.20 1.2296 1.2382 1.2296 900.00 14073.92
357 2004.10.05 00:00 buy stop 154 0.50 1.2369 1.2347 1.2444
358 2004.10.05 00:00 sell stop 155 0.50 1.2218 1.2243 1.2143
359 2004.10.06 00:00 delete 155 0.50 1.2218 1.2243 1.2143
360 2004.10.06 00:00 delete 154 0.50 1.2369 1.2347 1.2444
361 2004.10.06 00:00 buy stop 156 1.10 1.2353 1.2342 1.2428
362 2004.10.06 00:00 sell stop 157 1.10 1.2279 1.2293 1.2204
363 2004.10.06 09:35 sell 157 1.10 1.2279 1.2293 1.2204
364 2004.10.06 09:35 delete 156 1.10 1.2353 1.2342 1.2428
365 2004.10.06 09:45 s/l 157 1.10 1.2293 1.2293 1.2204 -150.15 13923.77
366 2004.10.07 00:00 buy stop 158 0.90 1.2328 1.2316 1.2403
367 2004.10.07 00:00 sell stop 159 0.90 1.2246 1.2261 1.2171
368 2004.10.08 00:00 delete 159 0.90 1.2246 1.2261 1.2171
369 2004.10.08 00:00 delete 158 0.90 1.2328 1.2316 1.2403
370 2004.10.08 00:00 buy stop 160 1.60 1.2315 1.2308 1.2390
371 2004.10.08 00:00 sell stop 161 1.60 1.2266 1.2276 1.2191
372 2004.10.08 06:00 buy 160 1.60 1.2315 1.2308 1.2390
373 2004.10.08 06:00 delete 161 1.60 1.2266 1.2276 1.2191
374 2004.10.08 06:04 s/l 160 1.60 1.2308 1.2308 1.2390 -110.40 13813.37
375 2004.10.11 00:00 buy stop 162 0.50 1.2505 1.2482 1.2580
376 2004.10.11 00:00 sell stop 163 0.50 1.2349 1.2375 1.2274
377 2004.10.12 00:00 delete 163 0.50 1.2349 1.2375 1.2274
378 2004.10.12 00:00 delete 162 0.50 1.2505 1.2482 1.2580
379 2004.10.12 00:00 buy stop 164 1.30 1.2417 1.2409 1.2492
380 2004.10.12 00:00 sell stop 165 1.30 1.2360 1.2371 1.2285
381 2004.10.12 02:54 sell 165 1.30 1.2360 1.2371 1.2285
382 2004.10.12 02:54 delete 164 1.30 1.2417 1.2409 1.2492
383 2004.10.13 00:00 close 165 1.30 1.2325 1.2371 1.2285 478.02 14291.39
384 2004.10.13 00:00 buy stop 166 0.70 1.2388 1.2372 1.2463
385 2004.10.13 00:00 sell stop 167 0.70 1.2276 1.2295 1.2201
386 2004.10.13 13:44 sell 167 0.70 1.2276 1.2295 1.2201
387 2004.10.13 13:44 delete 166 0.70 1.2388 1.2372 1.2463
388 2004.10.13 19:40 s/l 167 0.70 1.2295 1.2295 1.2201 -135.45 14155.94
389 2004.10.14 00:00 buy stop 168 0.60 1.2418 1.2397 1.2493
390 2004.10.14 00:00 sell stop 169 0.60 1.2278 1.2302 1.2203
391 2004.10.14 14:32 buy 168 0.60 1.2418 1.2397 1.2493
392 2004.10.14 14:32 delete 169 0.60 1.2278 1.2302 1.2203
393 2004.10.14 14:38 s/l 168 0.60 1.2397 1.2397 1.2493 -123.30 14032.64
394 2004.10.15 00:00 buy stop 170 0.70 1.2444 1.2429 1.2519
395 2004.10.15 00:00 sell stop 171 0.70 1.2338 1.2356 1.2263
396 2004.10.15 14:40 buy 170 0.70 1.2444 1.2429 1.2519
397 2004.10.15 14:40 delete 171 0.70 1.2338 1.2356 1.2263
398 2004.10.18 00:00 close 170 0.70 1.2474 1.2429 1.2519 204.12 14236.76
399 2004.10.18 00:00 buy stop 172 0.60 1.2554 1.2534 1.2629
400 2004.10.18 00:00 sell stop 173 0.60 1.2415 1.2438 1.2340
401 2004.10.19 00:00 delete 173 0.60 1.2415 1.2438 1.2340
402 2004.10.19 00:00 delete 172 0.60 1.2554 1.2534 1.2629
403 2004.10.19 00:00 buy stop 174 1.00 1.2537 1.2525 1.2612
404 2004.10.19 00:00 sell stop 175 1.00 1.2457 1.2472 1.2382
405 2004.10.19 03:20 sell 175 1.00 1.2457 1.2472 1.2382
406 2004.10.19 03:20 delete 174 1.00 1.2537 1.2525 1.2612
407 2004.10.19 07:56 s/l 175 1.00 1.2472 1.2472 1.2382 -145.50 14091.26
408 2004.10.20 00:00 buy stop 176 1.00 1.2563 1.2551 1.2638
409 2004.10.20 00:00 sell stop 177 1.00 1.2482 1.2497 1.2407
410 2004.10.20 09:54 buy 176 1.00 1.2563 1.2551 1.2638
411 2004.10.20 09:54 delete 177 1.00 1.2482 1.2497 1.2407
412 2004.10.21 00:00 close 176 1.00 1.2579 1.2551 1.2638 151.60 14242.86
413 2004.10.21 00:00 buy stop 178 0.60 1.2657 1.2637 1.2732
414 2004.10.21 00:00 sell stop 179 0.60 1.2520 1.2543 1.2445
415 2004.10.22 00:00 delete 179 0.60 1.2520 1.2543 1.2445
416 2004.10.22 00:00 delete 178 0.60 1.2657 1.2637 1.2732
417 2004.10.22 00:00 buy stop 180 0.90 1.2660 1.2647 1.2735
418 2004.10.22 00:00 sell stop 181 0.90 1.2573 1.2589 1.2498
419 2004.10.22 21:50 buy 180 0.90 1.2660 1.2647 1.2735
420 2004.10.22 21:50 delete 181 0.90 1.2573 1.2589 1.2498
421 2004.10.25 00:00 close 180 0.90 1.2716 1.2647 1.2735 496.44 14739.30
422 2004.10.25 00:00 buy stop 182 0.90 1.2772 1.2759 1.2847
423 2004.10.25 00:00 sell stop 183 0.90 1.2679 1.2696 1.2604
424 2004.10.25 02:35 buy 182 0.90 1.2772 1.2759 1.2847
425 2004.10.25 02:35 delete 183 0.90 1.2679 1.2696 1.2604
426 2004.10.25 03:58 s/l 182 0.90 1.2759 1.2759 1.2847 -121.50 14617.80
427 2004.10.26 00:00 buy stop 184 0.70 1.2873 1.2855 1.2948
428 2004.10.26 00:00 sell stop 185 0.70 1.2748 1.2769 1.2673
429 2004.10.26 17:27 sell 185 0.70 1.2748 1.2769 1.2673
430 2004.10.26 17:27 delete 184 0.70 1.2873 1.2855 1.2948
431 2004.10.26 21:19 s/l 185 0.70 1.2769 1.2769 1.2673 -149.10 14468.70
432 2004.10.27 00:00 buy stop 186 0.70 1.2817 1.2799 1.2892
433 2004.10.27 00:00 sell stop 187 0.70 1.2694 1.2715 1.2619
434 2004.10.28 00:00 delete 187 0.70 1.2694 1.2715 1.2619
435 2004.10.28 00:00 delete 186 0.70 1.2817 1.2799 1.2892
436 2004.10.28 00:00 buy stop 188 0.70 1.2770 1.2752 1.2845
437 2004.10.28 00:00 sell stop 189 0.70 1.2646 1.2667 1.2571
438 2004.10.28 12:42 sell 189 0.70 1.2646 1.2667 1.2571
439 2004.10.28 12:42 delete 188 0.70 1.2770 1.2752 1.2845
440 2004.10.28 12:44 s/l 189 0.70 1.2667 1.2667 1.2571 -148.05 14320.65
441 2004.10.29 00:00 buy stop 190 0.60 1.2821 1.2800 1.2896
442 2004.10.29 00:00 sell stop 191 0.60 1.2681 1.2705 1.2606
443 2004.11.01 00:00 delete 191 0.60 1.2681 1.2705 1.2606
444 2004.11.01 00:00 delete 190 0.60 1.2821 1.2800 1.2896
445 2004.11.01 00:00 buy stop 192 0.80 1.2870 1.2856 1.2945
446 2004.11.01 00:00 sell stop 193 0.80 1.2775 1.2792 1.2700
447 2004.11.01 03:04 sell 193 0.80 1.2775 1.2792 1.2700
448 2004.11.01 03:04 delete 192 0.80 1.2870 1.2856 1.2945
449 2004.11.01 04:37 s/l 193 0.80 1.2792 1.2792 1.2700 -134.40 14186.25
450 2004.11.02 00:00 buy stop 194 0.60 1.2825 1.2807 1.2900
451 2004.11.02 00:00 sell stop 195 0.60 1.2701 1.2722 1.2626
452 2004.11.02 08:46 sell 195 0.60 1.2701 1.2722 1.2626
453 2004.11.02 08:46 delete 194 0.60 1.2825 1.2807 1.2900
454 2004.11.02 21:06 s/l 195 0.60 1.2722 1.2722 1.2626 -126.90 14059.35
455 2004.11.03 00:00 buy stop 196 0.80 1.2796 1.2782 1.2871
456 2004.11.03 00:00 sell stop 197 0.80 1.2700 1.2717 1.2625
457 2004.11.03 03:02 sell 197 0.80 1.2700 1.2717 1.2625
458 2004.11.03 03:02 delete 196 0.80 1.2796 1.2782 1.2871
459 2004.11.03 08:00 s/l 197 0.80 1.2717 1.2717 1.2625 -135.60 13923.75
460 2004.11.04 00:00 buy stop 198 0.40 1.2927 1.2900 1.3002
461 2004.11.04 00:00 sell stop 199 0.40 1.2746 1.2776 1.2671
462 2004.11.05 00:00 delete 199 0.40 1.2746 1.2776 1.2671
463 2004.11.05 00:00 delete 198 0.40 1.2927 1.2900 1.3002
464 2004.11.05 00:00 buy stop 200 0.70 1.2935 1.2918 1.3010
465 2004.11.05 00:00 sell stop 201 0.70 1.2821 1.2841 1.2746
466 2004.11.05 14:30 sell 201 0.70 1.2821 1.2841 1.2746
467 2004.11.05 14:32 delete 200 0.70 1.2935 1.2918 1.3010
468 2004.11.05 15:31 s/l 201 0.70 1.2841 1.2841 1.2746 -137.55 13786.20
469 2004.11.08 00:00 buy stop 202 0.40 1.3087 1.3055 1.3162
470 2004.11.08 00:00 sell stop 203 0.40 1.2871 1.2906 1.2796
471 2004.11.09 00:00 delete 203 0.40 1.2871 1.2906 1.2796
472 2004.11.09 00:00 delete 202 0.40 1.3087 1.3055 1.3162
473 2004.11.09 00:00 buy stop 204 0.90 1.2962 1.2949 1.3037
474 2004.11.09 00:00 sell stop 205 0.90 1.2875 1.2891 1.2800
475 2004.11.10 00:00 delete 205 0.90 1.2875 1.2891 1.2800
476 2004.11.10 00:00 delete 204 0.90 1.2962 1.2949 1.3037
477 2004.11.10 00:00 buy stop 206 1.20 1.2934 1.2925 1.3009
478 2004.11.10 00:00 sell stop 207 1.20 1.2869 1.2881 1.2794
479 2004.11.10 09:08 sell 207 1.20 1.2869 1.2881 1.2794
480 2004.11.10 09:08 delete 206 1.20 1.2934 1.2925 1.3009
481 2004.11.10 09:15 s/l 207 1.20 1.2881 1.2881 1.2794 -147.60 13638.60
482 2004.11.11 00:00 buy stop 208 0.50 1.2978 1.2954 1.3053
483 2004.11.11 00:00 sell stop 209 0.50 1.2815 1.2842 1.2740
484 2004.11.12 00:00 delete 209 0.50 1.2815 1.2842 1.2740
485 2004.11.12 00:00 delete 208 0.50 1.2978 1.2954 1.3053
486 2004.11.12 00:00 buy stop 210 1.10 1.2945 1.2935 1.3020
487 2004.11.12 00:00 sell stop 211 1.10 1.2877 1.2890 1.2802
488 2004.11.12 15:47 sell 211 1.10 1.2877 1.2890 1.2802
489 2004.11.12 15:47 delete 210 1.10 1.2945 1.2935 1.3020
490 2004.11.12 15:48 s/l 211 1.10 1.2890 1.2890 1.2802 -140.25 13498.35
491 2004.11.15 00:00 buy stop 212 0.60 1.3040 1.3022 1.3115
492 2004.11.15 00:00 sell stop 213 0.60 1.2919 1.2940 1.2844
493 2004.11.15 18:58 sell 213 0.60 1.2919 1.2940 1.2844
494 2004.11.15 18:58 delete 212 0.60 1.3040 1.3022 1.3115
495 2004.11.15 20:51 s/l 213 0.60 1.2940 1.2940 1.2844 -124.20 13374.15
496 2004.11.16 00:00 buy stop 214 0.80 1.3000 1.2987 1.3075
497 2004.11.16 00:00 sell stop 215 0.80 1.2910 1.2926 1.2835
498 2004.11.17 00:00 delete 215 0.80 1.2910 1.2926 1.2835
499 2004.11.17 00:00 delete 214 0.80 1.3000 1.2987 1.3075
500 2004.11.17 00:00 buy stop 216 0.90 1.3006 1.2994 1.3081
501 2004.11.17 00:00 sell stop 217 0.90 1.2923 1.2938 1.2848
502 2004.11.17 10:43 buy 216 0.90 1.3006 1.2994 1.3081
503 2004.11.17 10:43 delete 217 0.90 1.2923 1.2938 1.2848
504 2004.11.18 00:00 close 216 0.90 1.3039 1.2994 1.3081 289.44 13663.59
505 2004.11.18 00:00 buy stop 218 0.80 1.3098 1.3083 1.3173
506 2004.11.18 00:00 sell stop 219 0.80 1.2997 1.3015 1.2922
507 2004.11.18 15:58 sell 219 0.80 1.2997 1.3015 1.2922
508 2004.11.18 15:58 delete 218 0.80 1.3098 1.3083 1.3173
509 2004.11.18 16:03 s/l 219 0.80 1.3015 1.3015 1.2922 -141.60 13521.99
510 2004.11.19 00:00 buy stop 220 0.50 1.3019 1.2998 1.3094
511 2004.11.19 00:00 sell stop 221 0.50 1.2878 1.2902 1.2803
512 2004.11.19 11:53 buy 220 0.50 1.3019 1.2998 1.3094
513 2004.11.19 11:53 delete 221 0.50 1.2878 1.2902 1.2803
514 2004.11.22 00:00 close 220 0.50 1.3039 1.2998 1.3094 95.80 13617.79
515 2004.11.22 00:00 buy stop 222 0.60 1.3116 1.3096 1.3191
516 2004.11.22 00:00 sell stop 223 0.60 1.2979 1.3002 1.2904
517 2004.11.23 00:00 delete 223 0.60 1.2979 1.3002 1.2904
518 2004.11.23 00:00 delete 222 0.60 1.3116 1.3096 1.3191
519 2004.11.23 00:00 buy stop 224 1.50 1.3069 1.3062 1.3144
520 2004.11.23 00:00 sell stop 225 1.50 1.3020 1.3030 1.2945
521 2004.11.23 01:47 sell 225 1.50 1.3020 1.3030 1.2945
522 2004.11.23 01:47 delete 224 1.50 1.3069 1.3062 1.3144
523 2004.11.23 11:26 s/l 225 1.50 1.3030 1.3030 1.2945 -148.50 13469.29
524 2004.11.24 00:00 buy stop 226 0.60 1.3161 1.3141 1.3236
525 2004.11.24 00:00 sell stop 227 0.60 1.3026 1.3049 1.2951
526 2004.11.24 11:35 buy 226 0.60 1.3161 1.3141 1.3236
527 2004.11.24 11:35 delete 227 0.60 1.3026 1.3049 1.2951
528 2004.11.24 16:42 s/l 226 0.60 1.3141 1.3141 1.3236 -118.80 13350.49
529 2004.11.25 00:00 buy stop 228 0.70 1.3250 1.3233 1.3325
530 2004.11.25 00:00 sell stop 229 0.70 1.3136 1.3156 1.3061
531 2004.11.25 22:52 buy 228 0.70 1.3250 1.3233 1.3325
532 2004.11.25 22:52 delete 229 0.70 1.3136 1.3156 1.3061
533 2004.11.26 00:00 close 228 0.70 1.3273 1.3233 1.3325 155.12 13505.61
534 2004.11.26 00:00 buy stop 230 0.60 1.3347 1.3328 1.3422
535 2004.11.26 00:00 sell stop 231 0.60 1.3218 1.3240 1.3143
536 2004.11.26 09:29 sell 231 0.60 1.3218 1.3240 1.3143
537 2004.11.26 09:29 delete 230 0.60 1.3347 1.3328 1.3422
538 2004.11.26 09:32 s/l 231 0.60 1.3240 1.3240 1.3143 -131.40 13374.21
539 2004.11.29 00:00 buy stop 232 0.50 1.3366 1.3343 1.3441
540 2004.11.29 00:00 sell stop 233 0.50 1.3214 1.3240 1.3139
541 2004.11.30 00:00 delete 233 0.50 1.3214 1.3240 1.3139
542 2004.11.30 00:00 delete 232 0.50 1.3366 1.3343 1.3441
543 2004.11.30 00:00 buy stop 234 0.90 1.3318 1.3306 1.3393
544 2004.11.30 00:00 sell stop 235 0.90 1.3235 1.3250 1.3160
545 2004.11.30 02:41 sell 235 0.90 1.3235 1.3250 1.3160
546 2004.11.30 02:41 delete 234 0.90 1.3318 1.3306 1.3393
547 2004.11.30 03:04 s/l 235 0.90 1.3250 1.3250 1.3160 -135.00 13239.21
548 2004.12.01 00:00 buy stop 236 0.70 1.3351 1.3335 1.3426
549 2004.12.01 00:00 sell stop 237 0.70 1.3241 1.3260 1.3166
550 2004.12.01 22:20 buy 236 0.70 1.3351 1.3335 1.3426
551 2004.12.01 22:20 delete 237 0.70 1.3241 1.3260 1.3166
552 2004.12.02 11:15 s/l 236 0.70 1.3335 1.3335 1.3426 -118.23 13120.98
553 2004.12.03 00:00 buy stop 238 0.50 1.3353 1.3330 1.3428
554 2004.12.03 00:00 sell stop 239 0.50 1.3199 1.3225 1.3124
555 2004.12.03 14:30 buy 238 0.50 1.3353 1.3330 1.3428
556 2004.12.03 14:30 delete 239 0.50 1.3199 1.3225 1.3124
557 2004.12.03 14:36 s/l 238 0.50 1.3330 1.3330 1.3428 -113.25 13007.73
558 2004.12.06 00:00 buy stop 240 0.40 1.3561 1.3530 1.3636
559 2004.12.06 00:00 sell stop 241 0.40 1.3349 1.3383 1.3274
560 2004.12.07 00:00 delete 241 0.40 1.3349 1.3383 1.3274
561 2004.12.07 00:00 delete 240 0.40 1.3561 1.3530 1.3636
562 2004.12.07 00:00 buy stop 242 1.00 1.3441 1.3431 1.3516
563 2004.12.07 00:00 sell stop 243 1.00 1.3369 1.3382 1.3294
564 2004.12.07 07:29 buy 242 1.00 1.3441 1.3431 1.3516
565 2004.12.07 07:29 delete 243 1.00 1.3369 1.3382 1.3294
566 2004.12.07 08:42 s/l 242 1.00 1.3431 1.3431 1.3516 -103.50 12904.23
567 2004.12.08 00:00 buy stop 244 0.80 1.3473 1.3461 1.3548
568 2004.12.08 00:00 sell stop 245 0.80 1.3387 1.3402 1.3312
569 2004.12.08 05:14 sell 245 0.80 1.3387 1.3402 1.3312
570 2004.12.08 05:14 delete 244 0.80 1.3473 1.3461 1.3548
571 2004.12.08 09:31 t/p 245 0.80 1.3312 1.3402 1.3312 600.00 13504.23
572 2004.12.09 00:00 buy stop 246 0.30 1.3491 1.3454 1.3566
573 2004.12.09 00:00 sell stop 247 0.30 1.3243 1.3283 1.3168
574 2004.12.10 00:00 delete 247 0.30 1.3243 1.3283 1.3168
575 2004.12.10 00:00 delete 246 0.30 1.3491 1.3454 1.3566
576 2004.12.10 00:00 buy stop 248 0.70 1.3373 1.3356 1.3448
577 2004.12.10 00:00 sell stop 249 0.70 1.3257 1.3277 1.3182
578 2004.12.10 04:15 sell 249 0.70 1.3257 1.3277 1.3182
579 2004.12.10 04:15 delete 248 0.70 1.3373 1.3356 1.3448
580 2004.12.10 11:27 t/p 249 0.70 1.3182 1.3277 1.3182 525.00 14029.23
581 2004.12.13 00:00 buy stop 250 0.40 1.3300 1.3273 1.3375
582 2004.12.13 00:00 sell stop 251 0.40 1.3114 1.3144 1.3039
583 2004.12.13 09:52 buy 250 0.40 1.3300 1.3273 1.3375
584 2004.12.13 09:52 delete 251 0.40 1.3114 1.3144 1.3039
585 2004.12.13 11:39 s/l 250 0.40 1.3273 1.3273 1.3375 -109.80 13919.43
586 2004.12.14 00:00 buy stop 252 0.60 1.3391 1.3371 1.3466
587 2004.12.14 00:00 sell stop 253 0.60 1.3253 1.3276 1.3178
588 2004.12.15 00:00 delete 253 0.60 1.3253 1.3276 1.3178
589 2004.12.15 00:00 delete 252 0.60 1.3391 1.3371 1.3466
590 2004.12.15 00:00 buy stop 254 0.90 1.3337 1.3325 1.3412
591 2004.12.15 00:00 sell stop 255 0.90 1.3255 1.3270 1.3180
592 2004.12.15 11:08 buy 254 0.90 1.3337 1.3325 1.3412
593 2004.12.15 11:08 delete 255 0.90 1.3255 1.3270 1.3180
594 2004.12.15 15:01 t/p 254 0.90 1.3412 1.3325 1.3412 675.00 14594.43
595 2004.12.16 00:00 buy stop 256 0.50 1.3505 1.3477 1.3580
596 2004.12.16 00:00 sell stop 257 0.50 1.3316 1.3347 1.3241
597 2004.12.16 15:19 sell 257 0.50 1.3316 1.3347 1.3241
598 2004.12.16 15:19 delete 256 0.50 1.3505 1.3477 1.3580
599 2004.12.16 19:24 t/p 257 0.50 1.3241 1.3347 1.3241 375.00 14969.43
600 2004.12.17 00:00 buy stop 258 0.40 1.3384 1.3350 1.3459
601 2004.12.17 00:00 sell stop 259 0.40 1.3154 1.3191 1.3079
602 2004.12.20 00:00 delete 259 0.40 1.3154 1.3191 1.3079
603 2004.12.20 00:00 delete 258 0.40 1.3384 1.3350 1.3459
604 2004.12.20 00:00 buy stop 260 0.90 1.3388 1.3374 1.3463
605 2004.12.20 00:00 sell stop 261 0.90 1.3291 1.3308 1.3216
606 2004.12.20 14:28 buy 260 0.90 1.3388 1.3374 1.3463
607 2004.12.20 14:29 delete 261 0.90 1.3291 1.3308 1.3216
608 2004.12.20 16:19 s/l 260 0.90 1.3374 1.3374 1.3463 -126.90 14842.53
609 2004.12.21 00:00 buy stop 262 0.70 1.3461 1.3444 1.3536
610 2004.12.21 00:00 sell stop 263 0.70 1.3343 1.3363 1.3268
611 2004.12.22 00:00 delete 263 0.70 1.3343 1.3363 1.3268
612 2004.12.22 00:00 delete 262 0.70 1.3461 1.3444 1.3536
613 2004.12.22 00:00 buy stop 264 1.30 1.3400 1.3391 1.3475
614 2004.12.22 00:00 sell stop 265 1.30 1.3337 1.3349 1.3262
615 2004.12.22 11:09 buy 264 1.30 1.3400 1.3391 1.3475
616 2004.12.22 11:09 delete 265 1.30 1.3337 1.3349 1.3262
617 2004.12.22 11:19 s/l 264 1.30 1.3391 1.3391 1.3475 -117.00 14725.53
618 2004.12.23 00:00 buy stop 266 1.20 1.3429 1.3419 1.3504
619 2004.12.23 00:00 sell stop 267 1.20 1.3360 1.3373 1.3285
620 2004.12.23 04:39 buy 266 1.20 1.3429 1.3419 1.3504
621 2004.12.23 04:39 delete 267 1.20 1.3360 1.3373 1.3285
622 2004.12.23 16:59 t/p 266 1.20 1.3504 1.3419 1.3504 900.00 15625.53
623 2004.12.24 00:00 buy stop 268 0.60 1.3584 1.3563 1.3659
624 2004.12.24 00:00 sell stop 269 0.60 1.3442 1.3466 1.3367
625 2004.12.27 00:00 delete 269 0.60 1.3442 1.3466 1.3367
626 2004.12.27 00:00 delete 268 0.60 1.3584 1.3563 1.3659
627 2004.12.27 00:00 buy stop 270 1.40 1.3564 1.3555 1.3639
628 2004.12.27 00:00 sell stop 271 1.40 1.3498 1.3510 1.3423
629 2004.12.27 16:02 buy 270 1.40 1.3564 1.3555 1.3639
630 2004.12.27 16:02 delete 271 1.40 1.3498 1.3510 1.3423
631 2004.12.28 00:00 close 270 1.40 1.3615 1.3555 1.3639 702.26 16327.79
632 2004.12.28 00:00 buy stop 272 0.70 1.3693 1.3674 1.3768
633 2004.12.28 00:00 sell stop 273 0.70 1.3561 1.3583 1.3486
634 2004.12.29 00:00 delete 273 0.70 1.3561 1.3583 1.3486
635 2004.12.29 00:00 delete 272 0.70 1.3693 1.3674 1.3768
636 2004.12.29 00:00 buy stop 274 1.50 1.3648 1.3639 1.3723
637 2004.12.29 00:00 sell stop 275 1.50 1.3587 1.3599 1.3512
638 2004.12.29 01:08 sell 275 1.50 1.3587 1.3599 1.3512
639 2004.12.29 01:08 delete 274 1.50 1.3648 1.3639 1.3723
640 2004.12.29 05:48 s/l 275 1.50 1.3599 1.3599 1.3512 -175.50 16152.29
641 2004.12.30 00:04 buy stop 276 1.00 1.3664 1.3650 1.3739
642 2004.12.30 00:04 sell stop 277 1.00 1.3567 1.3584 1.3492
643 2004.12.30 19:47 buy 276 1.00 1.3664 1.3650 1.3739
644 2004.12.30 19:47 delete 277 1.00 1.3567 1.3584 1.3492
645 2004.12.30 19:49 s/l 276 1.00 1.3650 1.3650 1.3739 -141.00 16011.29
646 2004.12.31 00:00 buy stop 278 0.90 1.3688 1.3674 1.3763
647 2004.12.31 00:00 sell stop 279 0.90 1.3589 1.3606 1.3514
648 2004.12.31 02:32 sell 279 0.90 1.3589 1.3606 1.3514
649 2004.12.31 02:32 delete 278 0.90 1.3688 1.3674 1.3763
650 2004.12.31 02:55 s/l 279 0.90 1.3606 1.3606 1.3514 -156.60 15854.69
651 2005.01.03 00:00 buy stop 280 0.60 1.3649 1.3626 1.3724
652 2005.01.03 00:00 sell stop 281 0.60 1.3494 1.3520 1.3419
653 2005.01.03 04:03 sell 281 0.60 1.3494 1.3520 1.3419
654 2005.01.03 04:03 delete 280 0.60 1.3649 1.3626 1.3724
655 2005.01.03 04:45 t/p 281 0.60 1.3419 1.3520 1.3419 450.00 16304.69
656 2005.01.04 00:00 buy stop 282 0.50 1.3576 1.3546 1.3651
657 2005.01.04 00:00 sell stop 283 0.50 1.3374 1.3407 1.3299
658 2005.01.04 10:58 sell 283 0.50 1.3374 1.3407 1.3299
659 2005.01.04 10:58 delete 282 0.50 1.3576 1.3546 1.3651
660 2005.01.04 16:56 t/p 283 0.50 1.3299 1.3407 1.3299 375.00 16679.69
661 2005.01.05 00:00 buy stop 284 0.40 1.3415 1.3377 1.3490
662 2005.01.05 00:00 sell stop 285 0.40 1.3161 1.3202 1.3086
663 2005.01.06 00:00 delete 285 0.40 1.3161 1.3202 1.3086
664 2005.01.06 00:00 delete 284 0.40 1.3415 1.3377 1.3490
665 2005.01.06 00:00 buy stop 286 1.00 1.3328 1.3314 1.3403
666 2005.01.06 00:00 sell stop 287 1.00 1.3233 1.3250 1.3158
667 2005.01.06 08:05 sell 287 1.00 1.3233 1.3250 1.3158
668 2005.01.06 08:05 delete 286 1.00 1.3328 1.3314 1.3403
669 2005.01.07 00:00 close 287 1.00 1.3180 1.3250 1.3158 535.90 17215.59
670 2005.01.07 00:00 buy stop 288 0.80 1.3252 1.3233 1.3327
671 2005.01.07 00:00 sell stop 289 0.80 1.3121 1.3143 1.3046
672 2005.01.07 16:21 sell 289 0.80 1.3121 1.3143 1.3046
673 2005.01.07 16:21 delete 288 0.80 1.3252 1.3233 1.3327
674 2005.01.07 16:45 t/p 289 0.80 1.3046 1.3143 1.3046 600.00 17815.59
675 2005.01.10 00:00 buy stop 290 0.50 1.3185 1.3151 1.3260
676 2005.01.10 00:00 sell stop 291 0.50 1.2954 1.2991 1.2879
677 2005.01.11 00:00 delete 291 0.50 1.2954 1.2991 1.2879
678 2005.01.11 00:00 delete 290 0.50 1.3185 1.3151 1.3260
679 2005.01.11 00:00 buy stop 292 1.40 1.3146 1.3135 1.3221
680 2005.01.11 00:00 sell stop 293 1.40 1.3072 1.3086 1.2997
681 2005.01.11 08:35 buy 292 1.40 1.3146 1.3135 1.3221
682 2005.01.11 08:35 delete 293 1.40 1.3072 1.3086 1.2997
683 2005.01.11 08:42 s/l 292 1.40 1.3135 1.3135 1.3221 -149.10 17666.49
684 2005.01.12 00:00 buy stop 294 1.40 1.3160 1.3149 1.3235
685 2005.01.12 00:00 sell stop 295 1.40 1.3084 1.3098 1.3009
686 2005.01.12 09:35 sell 295 1.40 1.3084 1.3098 1.3009
687 2005.01.12 09:35 delete 294 1.40 1.3160 1.3149 1.3235
688 2005.01.12 10:20 s/l 295 1.40 1.3098 1.3098 1.3009 -195.30 17471.19
689 2005.01.13 00:00 buy stop 296 0.50 1.3371 1.3339 1.3446
690 2005.01.13 00:00 sell stop 297 0.50 1.3155 1.3190 1.3080
691 2005.01.14 00:00 delete 297 0.50 1.3155 1.3190 1.3080
692 2005.01.14 00:00 delete 296 0.50 1.3371 1.3339 1.3446
693 2005.01.14 00:00 buy stop 298 1.30 1.3258 1.3247 1.3333
694 2005.01.14 00:00 sell stop 299 1.30 1.3179 1.3193 1.3104
695 2005.01.14 03:06 sell 299 1.30 1.3179 1.3193 1.3104
696 2005.01.14 03:06 delete 298 1.30 1.3258 1.3247 1.3333
697 2005.01.14 05:36 t/p 299 1.30 1.3104 1.3193 1.3104 975.00 18446.19
698 2005.01.17 00:04 buy stop 300 0.70 1.3201 1.3177 1.3276
699 2005.01.17 00:04 sell stop 301 0.70 1.3035 1.3062 1.2960
700 2005.01.18 00:00 delete 301 0.70 1.3035 1.3062 1.2960
701 2005.01.18 00:00 delete 300 0.70 1.3201 1.3177 1.3276
702 2005.01.18 00:00 buy stop 302 1.20 1.3096 1.3083 1.3171
703 2005.01.18 00:00 sell stop 303 1.20 1.3005 1.3021 1.2930
704 2005.01.18 09:30 sell 303 1.20 1.3005 1.3021 1.2930
705 2005.01.18 09:30 delete 302 1.20 1.3096 1.3083 1.3171
706 2005.01.18 09:57 s/l 303 1.20 1.3021 1.3021 1.2930 -194.40 18251.79
707 2005.01.19 00:00 buy stop 304 1.20 1.3068 1.3055 1.3143
708 2005.01.19 00:00 sell stop 305 1.20 1.2979 1.2995 1.2904
709 2005.01.19 09:27 buy 304 1.20 1.3068 1.3055 1.3143
710 2005.01.19 09:27 delete 305 1.20 1.2979 1.2995 1.2904
711 2005.01.19 09:31 s/l 304 1.20 1.3055 1.3055 1.3143 -154.80 18096.99
712 2005.01.20 00:00 buy stop 306 0.70 1.3095 1.3071 1.3170
713 2005.01.20 00:00 sell stop 307 0.70 1.2934 1.2961 1.2859
714 2005.01.20 11:38 sell 307 0.70 1.2934 1.2961 1.2859
715 2005.01.20 11:38 delete 306 0.70 1.3095 1.3071 1.3170
716 2005.01.20 11:51 s/l 307 0.70 1.2961 1.2961 1.2859 -186.90 17910.09
717 2005.01.21 00:00 buy stop 308 1.00 1.3019 1.3003 1.3094
718 2005.01.21 00:00 sell stop 309 1.00 1.2909 1.2928 1.2834
719 2005.01.21 16:10 buy 308 1.00 1.3019 1.3003 1.3094
720 2005.01.21 16:10 delete 309 1.00 1.2909 1.2928 1.2834
721 2005.01.21 16:22 s/l 308 1.00 1.3003 1.3003 1.3094 -160.50 17749.59
722 2005.01.24 00:00 buy stop 310 0.80 1.3121 1.3100 1.3196
723 2005.01.24 00:00 sell stop 311 0.80 1.2981 1.3005 1.2906
724 2005.01.25 00:00 delete 311 0.80 1.2981 1.3005 1.2906
725 2005.01.25 00:00 delete 310 0.80 1.3121 1.3100 1.3196
726 2005.01.25 00:00 buy stop 312 1.30 1.3087 1.3076 1.3162
727 2005.01.25 00:00 sell stop 313 1.30 1.3009 1.3023 1.2934
728 2005.01.25 02:58 sell 313 1.30 1.3009 1.3023 1.2934
729 2005.01.25 02:58 delete 312 1.30 1.3087 1.3076 1.3162
730 2005.01.25 03:25 s/l 313 1.30 1.3023 1.3023 1.2934 -185.25 17564.34
731 2005.01.26 00:00 buy stop 314 0.80 1.3050 1.3030 1.3125
732 2005.01.26 00:00 sell stop 315 0.80 1.2913 1.2936 1.2838
733 2005.01.26 15:05 buy 314 0.80 1.3050 1.3030 1.3125
734 2005.01.26 15:05 delete 315 0.80 1.2913 1.2936 1.2838
735 2005.01.27 00:00 close 314 0.80 1.3071 1.3030 1.3125 161.28 17725.62
736 2005.01.27 00:00 buy stop 316 0.70 1.3155 1.3133 1.3230
737 2005.01.27 00:00 sell stop 317 0.70 1.3007 1.3032 1.2932
738 2005.01.28 00:00 delete 317 0.70 1.3007 1.3032 1.2932
739 2005.01.28 00:00 delete 316 0.70 1.3155 1.3133 1.3230
740 2005.01.28 00:00 buy stop 318 0.90 1.3108 1.3090 1.3183
741 2005.01.28 00:00 sell stop 319 0.90 1.2988 1.3009 1.2913
742 2005.01.28 16:21 sell 319 0.90 1.2988 1.3009 1.2913
743 2005.01.28 16:21 delete 318 0.90 1.3108 1.3090 1.3183
744 2005.01.28 16:25 s/l 319 0.90 1.3009 1.3009 1.2913 -184.95 17540.67
745 2005.01.31 00:00 buy stop 320 1.00 1.3070 1.3055 1.3145
746 2005.01.31 00:00 sell stop 321 1.00 1.2969 1.2987 1.2894
747 2005.02.01 00:00 delete 321 1.00 1.2969 1.2987 1.2894
748 2005.02.01 00:00 delete 320 1.00 1.3070 1.3055 1.3145
749 2005.02.01 00:00 buy stop 322 1.10 1.3094 1.3081 1.3169
750 2005.02.01 00:00 sell stop 323 1.10 1.3004 1.3020 1.2929
751 2005.02.01 15:04 sell 323 1.10 1.3004 1.3020 1.2929
752 2005.02.01 15:04 delete 322 1.10 1.3094 1.3081 1.3169
753 2005.02.01 15:44 s/l 323 1.10 1.3020 1.3020 1.2929 -176.55 17364.12
754 2005.02.02 00:00 buy stop 324 1.40 1.3082 1.3072 1.3157
755 2005.02.02 00:00 sell stop 325 1.40 1.3010 1.3024 1.2935
756 2005.02.02 03:20 buy 324 1.40 1.3082 1.3072 1.3157
757 2005.02.02 03:20 delete 325 1.40 1.3010 1.3024 1.2935
758 2005.02.02 03:25 s/l 324 1.40 1.3072 1.3072 1.3157 -147.00 17217.12
759 2005.02.03 00:00 buy stop 326 1.10 1.3083 1.3070 1.3158
760 2005.02.03 00:00 sell stop 327 1.10 1.2993 1.3009 1.2918
761 2005.02.03 13:59 sell 327 1.10 1.2993 1.3009 1.2918
762 2005.02.03 13:59 delete 326 1.10 1.3083 1.3070 1.3158
763 2005.02.04 00:00 close 327 1.10 1.2973 1.3009 1.2918 226.48 17443.60
764 2005.02.04 00:00 buy stop 328 1.00 1.3029 1.3014 1.3104
765 2005.02.04 00:00 sell stop 329 1.00 1.2926 1.2944 1.2851
766 2005.02.04 14:30 buy 328 1.00 1.3029 1.3014 1.3104
767 2005.02.04 14:30 delete 329 1.00 1.2926 1.2944 1.2851
768 2005.02.04 14:31 s/l 328 1.00 1.3014 1.3014 1.3104 -150.00 17293.60
769 2005.02.07 00:00 buy stop 330 0.60 1.2957 1.2930 1.3032
770 2005.02.07 00:00 sell stop 331 0.60 1.2774 1.2804 1.2699
771 2005.02.07 17:58 sell 331 0.60 1.2774 1.2804 1.2699
772 2005.02.07 17:58 delete 330 0.60 1.2957 1.2930 1.3032
773 2005.02.08 00:00 close 331 0.60 1.2754 1.2804 1.2699 123.54 17417.14
774 2005.02.08 00:00 buy stop 332 0.80 1.2830 1.2810 1.2905
775 2005.02.08 00:00 sell stop 333 0.80 1.2693 1.2716 1.2618
776 2005.02.09 00:00 delete 333 0.80 1.2693 1.2716 1.2618
777 2005.02.09 00:00 delete 332 0.80 1.2830 1.2810 1.2905
778 2005.02.09 00:00 buy stop 334 1.40 1.2801 1.2791 1.2876
779 2005.02.09 00:00 sell stop 335 1.40 1.2730 1.2743 1.2655
780 2005.02.09 12:50 buy 334 1.40 1.2801 1.2791 1.2876
781 2005.02.09 12:50 delete 335 1.40 1.2730 1.2743 1.2655
782 2005.02.09 12:51 s/l 334 1.40 1.2791 1.2791 1.2876 -142.80 17274.34
783 2005.02.10 00:00 buy stop 336 1.30 1.2857 1.2845 1.2932
784 2005.02.10 00:00 sell stop 337 1.30 1.2777 1.2792 1.2702
785 2005.02.10 13:31 sell 337 1.30 1.2777 1.2792 1.2702
786 2005.02.10 13:31 delete 336 1.30 1.2857 1.2845 1.2932
787 2005.02.10 14:58 s/l 337 1.30 1.2792 1.2792 1.2702 -189.15 17085.19
788 2005.02.11 00:00 buy stop 338 0.60 1.2973 1.2948 1.3048
789 2005.02.11 00:00 sell stop 339 0.60 1.2800 1.2829 1.2725
790 2005.02.14 00:00 delete 339 0.60 1.2800 1.2829 1.2725
791 2005.02.14 00:00 delete 338 0.60 1.2973 1.2948 1.3048
792 2005.02.14 00:00 buy stop 340 1.80 1.2913 1.2905 1.2988
793 2005.02.14 00:00 sell stop 341 1.80 1.2857 1.2868 1.2782
794 2005.02.14 02:06 buy 340 1.80 1.2913 1.2905 1.2988
795 2005.02.14 02:06 delete 341 1.80 1.2857 1.2868 1.2782
796 2005.02.15 00:00 close 340 1.80 1.2969 1.2905 1.2988 992.89 18078.08
797 2005.02.15 00:00 buy stop 342 0.90 1.3037 1.3020 1.3112
798 2005.02.15 00:00 sell stop 343 0.90 1.2920 1.2940 1.2845
799 2005.02.15 14:31 buy 342 0.90 1.3037 1.3020 1.3112
800 2005.02.15 14:31 delete 343 0.90 1.2920 1.2940 1.2845
801 2005.02.15 15:00 s/l 342 0.90 1.3020 1.3020 1.3112 -153.90 17924.18
802 2005.02.16 00:00 buy stop 344 1.00 1.3078 1.3063 1.3153
803 2005.02.16 00:00 sell stop 345 1.00 1.2972 1.2990 1.2897
804 2005.02.16 16:22 sell 345 1.00 1.2972 1.2990 1.2897
805 2005.02.16 16:22 delete 344 1.00 1.3078 1.3063 1.3153
806 2005.02.16 17:10 s/l 345 1.00 1.2990 1.2990 1.2897 -184.50 17739.68
807 2005.02.17 00:00 buy stop 346 1.00 1.3087 1.3071 1.3162
808 2005.02.17 00:00 sell stop 347 1.00 1.2978 1.2997 1.2903
809 2005.02.17 17:05 buy 346 1.00 1.3087 1.3071 1.3162
810 2005.02.17 17:05 delete 347 1.00 1.2978 1.2997 1.2903
811 2005.02.17 17:24 s/l 346 1.00 1.3071 1.3071 1.3162 -159.00 17580.68
812 2005.02.18 00:00 buy stop 348 1.30 1.3120 1.3109 1.3195
813 2005.02.18 00:00 sell stop 349 1.30 1.3041 1.3055 1.2966
814 2005.02.18 11:47 sell 349 1.30 1.3041 1.3055 1.2966
815 2005.02.18 11:47 delete 348 1.30 1.3120 1.3109 1.3195
816 2005.02.18 15:00 s/l 349 1.30 1.3055 1.3055 1.2966 -187.20 17393.48
817 2005.02.21 00:00 buy stop 350 1.30 1.3098 1.3087 1.3173
818 2005.02.21 00:00 sell stop 351 1.30 1.3022 1.3036 1.2947
819 2005.02.22 00:00 delete 351 1.30 1.3022 1.3036 1.2947
820 2005.02.22 00:00 delete 350 1.30 1.3098 1.3087 1.3173
821 2005.02.22 00:00 buy stop 352 1.90 1.3091 1.3083 1.3166
822 2005.02.22 00:00 sell stop 353 1.90 1.3037 1.3048 1.2962
823 2005.02.22 03:47 buy 352 1.90 1.3091 1.3083 1.3166
824 2005.02.22 03:47 delete 353 1.90 1.3037 1.3048 1.2962
825 2005.02.22 06:33 t/p 352 1.90 1.3166 1.3083 1.3166 1425.00 18818.48
826 2005.02.23 00:00 buy stop 354 0.50 1.3379 1.3347 1.3454
827 2005.02.23 00:00 sell stop 355 0.50 1.3160 1.3195 1.3085
828 2005.02.24 00:00 delete 355 0.50 1.3160 1.3195 1.3085
829 2005.02.24 00:00 delete 354 0.50 1.3379 1.3347 1.3454
830 2005.02.24 00:00 buy stop 356 1.20 1.3261 1.3247 1.3336
831 2005.02.24 00:00 sell stop 357 1.20 1.3165 1.3182 1.3090
832 2005.02.24 10:00 buy 356 1.20 1.3261 1.3247 1.3336
833 2005.02.24 10:00 delete 357 1.20 1.3165 1.3182 1.3090
834 2005.02.24 10:15 s/l 356 1.20 1.3247 1.3247 1.3336 -167.40 18651.08
835 2005.02.25 00:00 buy stop 358 1.10 1.3248 1.3233 1.3323
836 2005.02.25 00:00 sell stop 359 1.10 1.3148 1.3166 1.3073
837 2005.02.25 13:14 sell 359 1.10 1.3148 1.3166 1.3073
838 2005.02.25 13:14 delete 358 1.10 1.3248 1.3233 1.3323
839 2005.02.25 13:59 s/l 359 1.10 1.3166 1.3166 1.3073 -193.05 18458.03
840 2005.02.28 00:00 buy stop 360 1.00 1.3300 1.3284 1.3375
841 2005.02.28 00:00 sell stop 361 1.00 1.3189 1.3208 1.3114
842 2005.03.01 00:00 delete 361 1.00 1.3189 1.3208 1.3114
843 2005.03.01 00:00 delete 360 1.00 1.3300 1.3284 1.3375
844 2005.03.01 00:00 buy stop 362 1.50 1.3256 1.3246 1.3331
845 2005.03.01 00:00 sell stop 363 1.50 1.3185 1.3198 1.3110
846 2005.03.01 03:36 sell 363 1.50 1.3185 1.3198 1.3110
847 2005.03.01 03:36 delete 362 1.50 1.3256 1.3246 1.3331
848 2005.03.01 04:50 s/l 363 1.50 1.3198 1.3198 1.3110 -198.00 18260.03
849 2005.03.02 00:00 buy stop 364 1.70 1.3219 1.3210 1.3294
850 2005.03.02 00:00 sell stop 365 1.70 1.3157 1.3169 1.3082
851 2005.03.02 02:00 sell 365 1.70 1.3157 1.3169 1.3082
852 2005.03.02 02:00 delete 364 1.70 1.3219 1.3210 1.3294
853 2005.03.02 04:07 s/l 365 1.70 1.3169 1.3169 1.3082 -201.45 18058.58
854 2005.03.03 00:00 buy stop 366 1.10 1.3192 1.3177 1.3267
855 2005.03.03 00:00 sell stop 367 1.10 1.3092 1.3110 1.3017
856 2005.03.04 00:00 delete 367 1.10 1.3092 1.3110 1.3017
857 2005.03.04 00:00 delete 366 1.10 1.3192 1.3177 1.3267
858 2005.03.04 00:00 buy stop 368 1.40 1.3150 1.3139 1.3225
859 2005.03.04 00:00 sell stop 369 1.40 1.3076 1.3090 1.3001
860 2005.03.04 14:31 buy 368 1.40 1.3150 1.3139 1.3225
861 2005.03.04 14:31 delete 369 1.40 1.3076 1.3090 1.3001
862 2005.03.04 14:33 s/l 368 1.40 1.3139 1.3139 1.3225 -149.10 17909.48
863 2005.03.07 00:04 buy stop 370 0.70 1.3329 1.3305 1.3404
864 2005.03.07 00:04 sell stop 371 0.70 1.3166 1.3193 1.3091
865 2005.03.08 00:00 delete 371 0.70 1.3166 1.3193 1.3091
866 2005.03.08 00:00 delete 370 0.70 1.3329 1.3305 1.3404
867 2005.03.08 00:00 buy stop 372 1.40 1.3261 1.3250 1.3336
868 2005.03.08 00:00 sell stop 373 1.40 1.3185 1.3199 1.3110
869 2005.03.08 09:46 buy 372 1.40 1.3261 1.3250 1.3336
870 2005.03.08 09:46 delete 373 1.40 1.3185 1.3199 1.3110
871 2005.03.08 09:54 s/l 372 1.40 1.3250 1.3250 1.3336 -153.30 17756.18
872 2005.03.09 00:00 buy stop 374 0.70 1.3442 1.3418 1.3517
873 2005.03.09 00:00 sell stop 375 0.70 1.3281 1.3308 1.3206
874 2005.03.10 00:04 delete 375 0.70 1.3281 1.3308 1.3206
875 2005.03.10 00:04 delete 374 0.70 1.3442 1.3418 1.3517
876 2005.03.10 00:04 buy stop 376 1.10 1.3445 1.3431 1.3520
877 2005.03.10 00:04 sell stop 377 1.10 1.3347 1.3364 1.3272
878 2005.03.10 03:20 buy 376 1.10 1.3445 1.3431 1.3520
879 2005.03.10 03:20 delete 377 1.10 1.3347 1.3364 1.3272
880 2005.03.10 03:27 s/l 376 1.10 1.3431 1.3431 1.3520 -156.75 17599.43
881 2005.03.11 00:00 buy stop 378 1.10 1.3476 1.3463 1.3551
882 2005.03.11 00:00 sell stop 379 1.10 1.3384 1.3400 1.3309
883 2005.03.11 14:36 buy 378 1.10 1.3476 1.3463 1.3551
884 2005.03.11 14:36 delete 379 1.10 1.3384 1.3400 1.3309
885 2005.03.11 14:36 s/l 378 1.10 1.3463 1.3463 1.3551 -146.85 17452.58
886 2005.03.14 00:00 buy stop 380 1.10 1.3519 1.3505 1.3594
887 2005.03.14 00:00 sell stop 381 1.10 1.3422 1.3439 1.3347
888 2005.03.14 08:04 sell 381 1.10 1.3422 1.3439 1.3347
889 2005.03.14 08:04 delete 380 1.10 1.3519 1.3505 1.3594
890 2005.03.14 17:41 t/p 381 1.10 1.3347 1.3439 1.3347 825.00 18277.58
891 2005.03.15 00:00 buy stop 382 0.70 1.3448 1.3426 1.3523
892 2005.03.15 00:00 sell stop 383 0.70 1.3299 1.3324 1.3224
893 2005.03.15 17:16 sell 383 0.70 1.3299 1.3324 1.3224
894 2005.03.15 17:16 delete 382 0.70 1.3448 1.3426 1.3523
895 2005.03.15 17:41 s/l 383 0.70 1.3324 1.3324 1.3224 -174.30 18103.28
896 2005.03.16 00:00 buy stop 384 0.90 1.3384 1.3366 1.3459
897 2005.03.16 00:00 sell stop 385 0.90 1.3262 1.3283 1.3187
898 2005.03.16 12:56 buy 384 0.90 1.3384 1.3366 1.3459
899 2005.03.16 12:56 delete 385 0.90 1.3262 1.3283 1.3187
900 2005.03.17 00:00 close 384 0.90 1.3417 1.3366 1.3459 289.44 18392.72
901 2005.03.17 00:00 buy stop 386 0.70 1.3504 1.3482 1.3579
902 2005.03.17 00:00 sell stop 387 0.70 1.3352 1.3377 1.3277
903 2005.03.17 14:35 sell 387 0.70 1.3352 1.3377 1.3277
904 2005.03.17 14:35 delete 386 0.70 1.3504 1.3482 1.3579
905 2005.03.17 16:11 s/l 387 0.70 1.3377 1.3377 1.3277 -177.45 18215.27
906 2005.03.18 00:00 buy stop 388 1.20 1.3428 1.3416 1.3503
907 2005.03.18 00:00 sell stop 389 1.20 1.3342 1.3357 1.3267
908 2005.03.18 09:11 sell 389 1.20 1.3342 1.3357 1.3267
909 2005.03.18 09:11 delete 388 1.20 1.3428 1.3416 1.3503
910 2005.03.18 09:32 s/l 389 1.20 1.3357 1.3357 1.3267 -185.40 18029.87
911 2005.03.21 00:00 buy stop 390 0.80 1.3381 1.3362 1.3456
912 2005.03.21 00:00 sell stop 391 0.80 1.3254 1.3276 1.3179
913 2005.03.21 03:12 sell 391 0.80 1.3254 1.3276 1.3179
914 2005.03.21 03:12 delete 390 0.80 1.3381 1.3362 1.3456
915 2005.03.21 08:14 s/l 391 0.80 1.3276 1.3276 1.3179 -172.80 17857.07
916 2005.03.22 00:00 buy stop 392 0.60 1.3267 1.3240 1.3342
917 2005.03.22 00:00 sell stop 393 0.60 1.3084 1.3114 1.3009
918 2005.03.22 20:56 sell 393 0.60 1.3084 1.3114 1.3009
919 2005.03.22 20:56 delete 392 0.60 1.3267 1.3240 1.3342
920 2005.03.23 14:30 t/p 393 0.60 1.3009 1.3114 1.3009 460.62 18317.69
921 2005.03.24 00:00 buy stop 394 0.80 1.3062 1.3043 1.3137
922 2005.03.24 00:00 sell stop 395 0.80 1.2930 1.2952 1.2855
923 2005.03.25 00:00 delete 395 0.80 1.2930 1.2952 1.2855
924 2005.03.25 00:00 delete 394 0.80 1.3062 1.3043 1.3137
925 2005.03.25 00:00 buy stop 396 1.00 1.3003 1.2988 1.3078
926 2005.03.25 00:00 sell stop 397 1.00 1.2898 1.2916 1.2823
927 2005.03.28 00:04 delete 397 1.00 1.2898 1.2916 1.2823
928 2005.03.28 00:04 delete 396 1.00 1.3003 1.2988 1.3078
929 2005.03.28 00:04 buy stop 398 2.20 1.2989 1.2982 1.3064
930 2005.03.28 00:04 sell stop 399 2.20 1.2940 1.2950 1.2865
931 2005.03.28 02:52 sell 399 2.20 1.2940 1.2950 1.2865
932 2005.03.28 02:52 delete 398 2.20 1.2989 1.2982 1.3064
933 2005.03.28 17:45 t/p 399 2.20 1.2865 1.2950 1.2865 1650.00 19967.69
934 2005.03.29 00:00 buy stop 400 1.10 1.2959 1.2943 1.3034
935 2005.03.29 00:00 sell stop 401 1.10 1.2848 1.2867 1.2773
936 2005.03.30 00:00 delete 401 1.10 1.2848 1.2867 1.2773
937 2005.03.30 00:00 delete 400 1.10 1.2959 1.2943 1.3034
938 2005.03.30 00:00 buy stop 402 1.40 1.2970 1.2958 1.3045
939 2005.03.30 00:00 sell stop 403 1.40 1.2884 1.2899 1.2809
940 2005.03.30 09:14 buy 402 1.40 1.2970 1.2958 1.3045
941 2005.03.30 09:14 delete 403 1.40 1.2884 1.2899 1.2809
942 2005.03.30 10:33 s/l 402 1.40 1.2958 1.2958 1.3045 -174.30 19793.39
943 2005.03.31 00:00 buy stop 404 1.50 1.2961 1.2950 1.3036
944 2005.03.31 00:00 sell stop 405 1.50 1.2884 1.2898 1.2809
945 2005.03.31 09:53 buy 404 1.50 1.2961 1.2950 1.3036
946 2005.03.31 09:53 delete 405 1.50 1.2884 1.2898 1.2809
947 2005.03.31 11:04 s/l 404 1.50 1.2950 1.2950 1.3036 -166.50 19626.89
948 2005.04.01 00:00 buy stop 406 1.00 1.3024 1.3008 1.3099
949 2005.04.01 00:00 sell stop 407 1.00 1.2912 1.2931 1.2837
950 2005.04.01 15:30 buy 406 1.00 1.3024 1.3008 1.3099
951 2005.04.01 15:30 delete 407 1.00 1.2912 1.2931 1.2837
952 2005.04.01 15:59 s/l 406 1.00 1.3008 1.3008 1.3099 -163.50 19463.39
953 2005.04.04 00:00 buy stop 408 0.60 1.2994 1.2965 1.3069
954 2005.04.04 00:00 sell stop 409 0.60 1.2798 1.2830 1.2723
955 2005.04.05 00:00 delete 409 0.60 1.2798 1.2830 1.2723
956 2005.04.05 00:00 delete 408 0.60 1.2994 1.2965 1.3069
957 2005.04.05 00:00 buy stop 410 1.20 1.2907 1.2894 1.2982
958 2005.04.05 00:00 sell stop 411 1.20 1.2814 1.2831 1.2739
959 2005.04.05 08:44 sell 411 1.20 1.2814 1.2831 1.2739
960 2005.04.05 08:44 delete 410 1.20 1.2907 1.2894 1.2982
961 2005.04.05 14:26 s/l 411 1.20 1.2831 1.2831 1.2739 -198.00 19265.39
962 2005.04.06 00:00 buy stop 412 1.40 1.2902 1.2890 1.2977
963 2005.04.06 00:00 sell stop 413 1.40 1.2819 1.2834 1.2744
964 2005.04.06 11:29 buy 412 1.40 1.2902 1.2890 1.2977
965 2005.04.06 11:29 delete 413 1.40 1.2819 1.2834 1.2744
966 2005.04.06 11:49 s/l 412 1.40 1.2890 1.2890 1.2977 -168.00 19097.39
967 2005.04.07 00:00 buy stop 414 1.50 1.2916 1.2905 1.2991
968 2005.04.07 00:00 sell stop 415 1.50 1.2840 1.2854 1.2765
969 2005.04.07 07:51 buy 414 1.50 1.2916 1.2905 1.2991
970 2005.04.07 07:51 delete 415 1.50 1.2840 1.2854 1.2765
971 2005.04.07 08:21 s/l 414 1.50 1.2905 1.2905 1.2991 -164.25 18933.14
972 2005.04.08 00:00 buy stop 416 1.10 1.2904 1.2890 1.2979
973 2005.04.08 00:00 sell stop 417 1.10 1.2805 1.2822 1.2730
974 2005.04.08 17:41 buy 416 1.10 1.2904 1.2890 1.2979
975 2005.04.08 17:41 delete 417 1.10 1.2805 1.2822 1.2730
976 2005.04.11 00:00 close 416 1.10 1.2928 1.2890 1.2979 254.75 19187.89
977 2005.04.11 00:00 buy stop 418 0.90 1.3001 1.2982 1.3076
978 2005.04.11 00:00 sell stop 419 0.90 1.2873 1.2895 1.2798
979 2005.04.11 18:22 buy 418 0.90 1.3001 1.2982 1.3076
980 2005.04.11 18:22 delete 419 0.90 1.2873 1.2895 1.2798
981 2005.04.11 19:58 s/l 418 0.90 1.2982 1.2982 1.3076 -168.75 19019.14
982 2005.04.12 00:00 buy stop 420 1.10 1.3031 1.3016 1.3106
983 2005.04.12 00:00 sell stop 421 1.10 1.2930 1.2948 1.2855
984 2005.04.12 14:49 sell 421 1.10 1.2930 1.2948 1.2855
985 2005.04.12 14:49 delete 420 1.10 1.3031 1.3016 1.3106
986 2005.04.13 00:00 close 421 1.10 1.2920 1.2948 1.2855 129.47 19148.61
987 2005.04.13 00:00 buy stop 422 0.70 1.3008 1.2984 1.3083
988 2005.04.13 00:00 sell stop 423 0.70 1.2848 1.2875 1.2773
989 2005.04.13 15:32 sell 423 0.70 1.2848 1.2875 1.2773
990 2005.04.13 15:32 delete 422 0.70 1.3008 1.2984 1.3083
991 2005.04.13 16:07 s/l 423 0.70 1.2875 1.2875 1.2773 -185.85 18962.76
992 2005.04.14 00:00 buy stop 424 1.00 1.2984 1.2968 1.3059
993 2005.04.14 00:00 sell stop 425 1.00 1.2872 1.2891 1.2797
994 2005.04.14 08:00 sell 425 1.00 1.2872 1.2891 1.2797
995 2005.04.14 08:00 delete 424 1.00 1.2984 1.2968 1.3059
996 2005.04.14 15:44 t/p 425 1.00 1.2797 1.2891 1.2797 750.00 19712.76
997 2005.04.15 00:00 buy stop 426 0.70 1.2887 1.2863 1.2962
998 2005.04.15 00:00 sell stop 427 0.70 1.2725 1.2752 1.2650
999 2005.04.15 14:31 buy 426 0.70 1.2887 1.2863 1.2962
1000 2005.04.15 14:31 delete 427 0.70 1.2725 1.2752 1.2650
1001 2005.04.15 15:00 s/l 426 0.70 1.2863 1.2863 1.2962 -166.95 19545.81
1002 2005.04.18 00:04 buy stop 428 0.70 1.3011 1.2986 1.3086
1003 2005.04.18 00:04 sell stop 429 0.70 1.2843 1.2871 1.2768
1004 2005.04.18 16:32 buy 428 0.70 1.3011 1.2986 1.3086
1005 2005.04.18 16:32 delete 429 0.70 1.2843 1.2871 1.2768
1006 2005.04.19 00:00 close 428 0.70 1.3025 1.2986 1.3086 92.12 19637.93
1007 2005.04.19 00:00 buy stop 430 0.70 1.3123 1.3097 1.3198
1008 2005.04.19 00:00 sell stop 431 0.70 1.2949 1.2978 1.2874
1009 2005.04.20 00:00 delete 431 0.70 1.2949 1.2978 1.2874
1010 2005.04.20 00:00 delete 430 0.70 1.3123 1.3097 1.3198
1011 2005.04.20 00:00 buy stop 432 1.10 1.3114 1.3099 1.3189
1012 2005.04.20 00:00 sell stop 433 1.10 1.3012 1.3030 1.2937
1013 2005.04.20 14:31 sell 433 1.10 1.3012 1.3030 1.2937
1014 2005.04.20 14:31 delete 432 1.10 1.3114 1.3099 1.3189
1015 2005.04.20 15:57 s/l 433 1.10 1.3030 1.3030 1.2937 -196.35 19441.58
1016 2005.04.21 00:00 buy stop 434 1.00 1.3153 1.3136 1.3228
1017 2005.04.21 00:00 sell stop 435 1.00 1.3035 1.3055 1.2960
1018 2005.04.21 18:22 sell 435 1.00 1.3035 1.3055 1.2960
1019 2005.04.21 18:22 delete 434 1.00 1.3153 1.3136 1.3228
1020 2005.04.21 19:04 s/l 435 1.00 1.3055 1.3055 1.2960 -202.50 19239.08
1021 2005.04.22 00:00 buy stop 436 1.10 1.3109 1.3094 1.3184
1022 2005.04.22 00:00 sell stop 437 1.10 1.3003 1.3021 1.2928
1023 2005.04.25 00:00 delete 437 1.10 1.3003 1.3021 1.2928
1024 2005.04.25 00:00 delete 436 1.10 1.3109 1.3094 1.3184
1025 2005.04.25 00:00 buy stop 438 1.50 1.3101 1.3090 1.3176
1026 2005.04.25 00:00 sell stop 439 1.50 1.3023 1.3037 1.2948
1027 2005.04.25 02:12 sell 439 1.50 1.3023 1.3037 1.2948
1028 2005.04.25 02:12 delete 438 1.50 1.3101 1.3090 1.3176
1029 2005.04.25 08:23 s/l 439 1.50 1.3037 1.3037 1.2948 -213.75 19025.33
1030 2005.04.26 00:00 buy stop 440 1.00 1.3050 1.3034 1.3125
1031 2005.04.26 00:00 sell stop 441 1.00 1.2939 1.2958 1.2864
1032 2005.04.27 00:00 delete 441 1.00 1.2939 1.2958 1.2864
1033 2005.04.27 00:00 delete 440 1.00 1.3050 1.3034 1.3125
1034 2005.04.27 00:00 buy stop 442 1.50 1.3030 1.3019 1.3105
1035 2005.04.27 00:00 sell stop 443 1.50 1.2956 1.2970 1.2881
1036 2005.04.27 07:54 sell 443 1.50 1.2956 1.2970 1.2881
1037 2005.04.27 07:54 delete 442 1.50 1.3030 1.3019 1.3105
1038 2005.04.27 14:56 s/l 443 1.50 1.2970 1.2970 1.2881 -204.75 18820.58
1039 2005.04.28 00:00 buy stop 444 1.20 1.2976 1.2962 1.3051
1040 2005.04.28 00:00 sell stop 445 1.20 1.2882 1.2899 1.2807
1041 2005.04.28 15:05 sell 445 1.20 1.2882 1.2899 1.2807
1042 2005.04.28 15:05 delete 444 1.20 1.2976 1.2962 1.3051
1043 2005.04.28 15:09 s/l 445 1.20 1.2899 1.2899 1.2807 -199.80 18620.78
1044 2005.04.29 00:00 buy stop 446 1.60 1.2941 1.2931 1.3016
1045 2005.04.29 00:00 sell stop 447 1.60 1.2872 1.2885 1.2797
1046 2005.04.29 06:42 buy 446 1.60 1.2941 1.2931 1.3016
1047 2005.04.29 06:43 delete 447 1.60 1.2872 1.2885 1.2797
1048 2005.04.29 06:45 s/l 446 1.60 1.2931 1.2931 1.3016 -158.40 18462.38
1049 2005.05.02 00:00 buy stop 448 0.80 1.2934 1.2915 1.3009
1050 2005.05.02 00:00 sell stop 449 0.80 1.2802 1.2824 1.2727
1051 2005.05.03 00:00 delete 449 0.80 1.2802 1.2824 1.2727
1052 2005.05.03 00:00 delete 448 0.80 1.2934 1.2915 1.3009
1053 2005.05.03 00:00 buy stop 450 2.60 1.2878 1.2872 1.2953
1054 2005.05.03 00:00 sell stop 451 2.60 1.2835 1.2844 1.2760
1055 2005.05.03 03:57 sell 451 2.60 1.2835 1.2844 1.2760
1056 2005.05.03 03:57 delete 450 2.60 1.2878 1.2872 1.2953
1057 2005.05.03 08:07 s/l 451 2.60 1.2844 1.2844 1.2760 -234.00 18228.38
1058 2005.05.04 00:00 buy stop 452 1.20 1.2924 1.2911 1.2999
1059 2005.05.04 00:00 sell stop 453 1.20 1.2832 1.2848 1.2757
1060 2005.05.04 03:37 buy 452 1.20 1.2924 1.2911 1.2999
1061 2005.05.04 03:37 delete 453 1.20 1.2832 1.2848 1.2757
1062 2005.05.05 00:00 close 452 1.20 1.2949 1.2911 1.2999 289.91 18518.29
1063 2005.05.05 00:00 buy stop 454 1.00 1.3012 1.2996 1.3087
1064 2005.05.05 00:00 sell stop 455 1.00 1.2901 1.2920 1.2826
1065 2005.05.06 00:00 delete 455 1.00 1.2901 1.2920 1.2826
1066 2005.05.06 00:00 delete 454 1.00 1.3012 1.2996 1.3087
1067 2005.05.06 00:00 buy stop 456 1.60 1.2993 1.2983 1.3068
1068 2005.05.06 00:00 sell stop 457 1.60 1.2925 1.2938 1.2850
1069 2005.05.06 14:30 sell 457 1.60 1.2925 1.2938 1.2850
1070 2005.05.06 15:16 t/p 457 1.60 1.2850 1.2938 1.2850 1200.00 19718.29
1071 2005.05.09 00:00 delete 456 1.60 1.2993 1.2983 1.3068
1072 2005.05.09 00:00 buy stop 458 0.80 1.2904 1.2881 1.2979
1073 2005.05.09 00:00 sell stop 459 0.80 1.2746 1.2772 1.2671
1074 2005.05.10 00:00 delete 459 0.80 1.2746 1.2772 1.2671
1075 2005.05.10 00:00 delete 458 0.80 1.2904 1.2881 1.2979
1076 2005.05.10 00:00 buy stop 460 1.30 1.2912 1.2899 1.2987
1077 2005.05.10 00:00 sell stop 461 1.30 1.2820 1.2836 1.2745
1078 2005.05.10 09:06 sell 461 1.30 1.2820 1.2836 1.2745
1079 2005.05.10 09:06 delete 460 1.30 1.2912 1.2899 1.2987
1080 2005.05.10 10:40 s/l 461 1.30 1.2836 1.2836 1.2745 -212.55 19505.74
1081 2005.05.11 00:00 buy stop 462 1.50 1.2922 1.2910 1.2997
1082 2005.05.11 00:00 sell stop 463 1.50 1.2842 1.2857 1.2767
1083 2005.05.11 14:30 sell 463 1.50 1.2842 1.2857 1.2767
1084 2005.05.11 14:30 delete 462 1.50 1.2922 1.2910 1.2997
1085 2005.05.12 00:00 close 463 1.50 1.2808 1.2857 1.2767 518.86 20024.60
1086 2005.05.12 00:00 buy stop 464 0.80 1.2887 1.2866 1.2962
1087 2005.05.12 00:00 sell stop 465 0.80 1.2744 1.2768 1.2669
1088 2005.05.12 09:34 sell 465 0.80 1.2744 1.2768 1.2669
1089 2005.05.12 09:34 delete 464 0.80 1.2887 1.2866 1.2962
1090 2005.05.12 10:59 s/l 465 0.80 1.2768 1.2768 1.2669 -192.00 19832.60
1091 2005.05.13 00:00 buy stop 466 0.80 1.2766 1.2743 1.2841
1092 2005.05.13 00:00 sell stop 467 0.80 1.2610 1.2636 1.2535
1093 2005.05.13 21:13 sell 467 0.80 1.2610 1.2636 1.2535
1094 2005.05.13 21:13 delete 466 0.80 1.2766 1.2743 1.2841
1095 2005.05.16 15:00 s/l 467 0.80 1.2636 1.2636 1.2535 -202.88 19629.72
1096 2005.05.17 00:00 buy stop 468 1.60 1.2676 1.2665 1.2751
1097 2005.05.17 00:00 sell stop 469 1.60 1.2601 1.2615 1.2526
1098 2005.05.17 21:49 sell 469 1.60 1.2601 1.2615 1.2526
1099 2005.05.17 21:49 delete 468 1.60 1.2676 1.2665 1.2751
1100 2005.05.18 07:58 s/l 469 1.60 1.2615 1.2615 1.2526 -192.48 19437.24
1101 2005.05.19 00:00 buy stop 470 1.10 1.2739 1.2723 1.2814
1102 2005.05.19 00:00 sell stop 471 1.10 1.2629 1.2648 1.2554
1103 2005.05.19 13:54 sell 471 1.10 1.2629 1.2648 1.2554
1104 2005.05.19 13:54 delete 470 1.10 1.2739 1.2723 1.2814
1105 2005.05.19 23:19 s/l 471 1.10 1.2648 1.2648 1.2554 -209.55 19227.69
1106 2005.05.20 00:00 buy stop 472 1.20 1.2690 1.2677 1.2765
1107 2005.05.20 00:00 sell stop 473 1.20 1.2597 1.2614 1.2522
1108 2005.05.20 14:40 sell 473 1.20 1.2597 1.2614 1.2522
1109 2005.05.20 14:40 delete 472 1.20 1.2690 1.2677 1.2765
1110 2005.05.23 00:00 close 473 1.20 1.2545 1.2614 1.2522 631.08 19858.77
1111 2005.05.23 00:00 buy stop 474 1.00 1.2611 1.2593 1.2686
1112 2005.05.23 00:00 sell stop 475 1.00 1.2488 1.2509 1.2413
1113 2005.05.24 00:00 delete 475 1.00 1.2488 1.2509 1.2413
1114 2005.05.24 00:00 delete 474 1.00 1.2611 1.2593 1.2686
1115 2005.05.24 00:00 buy stop 476 1.70 1.2608 1.2598 1.2683
1116 2005.05.24 00:00 sell stop 477 1.70 1.2540 1.2553 1.2465
1117 2005.05.24 12:25 buy 476 1.70 1.2608 1.2598 1.2683
1118 2005.05.24 12:25 delete 477 1.70 1.2540 1.2553 1.2465
1119 2005.05.24 12:29 s/l 476 1.70 1.2598 1.2598 1.2683 -165.75 19693.02
1120 2005.05.25 00:00 buy stop 478 1.50 1.2619 1.2608 1.2694
1121 2005.05.25 00:00 sell stop 479 1.50 1.2542 1.2556 1.2467
1122 2005.05.25 16:08 buy 478 1.50 1.2619 1.2608 1.2694
1123 2005.05.25 16:08 delete 479 1.50 1.2542 1.2556 1.2467
1124 2005.05.25 16:15 s/l 478 1.50 1.2608 1.2608 1.2694 -166.50 19526.52
1125 2005.05.26 00:00 buy stop 480 1.60 1.2644 1.2634 1.2719
1126 2005.05.26 00:00 sell stop 481 1.60 1.2572 1.2585 1.2497
1127 2005.05.26 06:36 sell 481 1.60 1.2572 1.2585 1.2497
1128 2005.05.26 06:36 delete 480 1.60 1.2644 1.2634 1.2719
1129 2005.05.26 20:40 t/p 481 1.60 1.2497 1.2585 1.2497 1200.00 20726.52
1130 2005.05.27 00:00 buy stop 482 1.00 1.2582 1.2564 1.2657
1131 2005.05.27 00:00 sell stop 483 1.00 1.2456 1.2477 1.2381
1132 2005.05.27 18:36 buy 482 1.00 1.2582 1.2564 1.2657
1133 2005.05.27 18:36 delete 483 1.00 1.2456 1.2477 1.2381
1134 2005.05.30 00:00 s/l 482 1.00 1.2564 1.2564 1.2657 -192.90 20533.62
1135 2005.05.30 00:00 buy stop 484 1.40 1.2585 1.2572 1.2660
1136 2005.05.30 00:00 sell stop 485 1.40 1.2496 1.2512 1.2421
1137 2005.05.30 13:03 sell 485 1.40 1.2496 1.2512 1.2421
1138 2005.05.30 13:03 delete 484 1.40 1.2585 1.2572 1.2660
1139 2005.05.31 00:00 close 485 1.40 1.2477 1.2512 1.2421 274.27 20807.89
1140 2005.05.31 00:00 buy stop 486 1.50 1.2524 1.2512 1.2599
1141 2005.05.31 00:00 sell stop 487 1.50 1.2438 1.2453 1.2363
1142 2005.05.31 03:08 sell 487 1.50 1.2438 1.2453 1.2363
1143 2005.05.31 03:08 delete 486 1.50 1.2524 1.2512 1.2599
1144 2005.05.31 11:49 t/p 487 1.50 1.2363 1.2453 1.2363 1125.00 21932.89
1145 2005.06.01 00:00 buy stop 488 0.70 1.2419 1.2390 1.2494
1146 2005.06.01 00:00 sell stop 489 0.70 1.2221 1.2253 1.2146
1147 2005.06.01 18:09 sell 489 0.70 1.2221 1.2253 1.2146
1148 2005.06.01 18:09 delete 488 0.70 1.2419 1.2390 1.2494
1149 2005.06.02 00:00 close 489 0.70 1.2204 1.2253 1.2146 123.13 22056.02
1150 2005.06.02 00:00 buy stop 490 0.70 1.2308 1.2280 1.2383
1151 2005.06.02 00:00 sell stop 491 0.70 1.2120 1.2151 1.2045
1152 2005.06.03 00:04 delete 491 0.70 1.2120 1.2151 1.2045
1153 2005.06.03 00:04 delete 490 0.70 1.2308 1.2280 1.2383
1154 2005.06.03 00:04 buy stop 492 1.10 1.2344 1.2326 1.2419
1155 2005.06.03 00:04 sell stop 493 1.10 1.2221 1.2242 1.2146
1156 2005.06.03 14:30 buy 492 1.10 1.2344 1.2326 1.2419
1157 2005.06.03 14:30 delete 493 1.10 1.2221 1.2242 1.2146
1158 2005.06.03 14:31 s/l 492 1.10 1.2326 1.2326 1.2419 -198.00 21858.02
1159 2005.06.06 00:00 buy stop 494 0.90 1.2310 1.2288 1.2385
1160 2005.06.06 00:00 sell stop 495 0.90 1.2163 1.2188 1.2088
1161 2005.06.07 00:05 delete 495 0.90 1.2163 1.2188 1.2088
1162 2005.06.07 00:05 delete 494 0.90 1.2310 1.2288 1.2385
1163 2005.06.07 00:05 buy stop 496 1.70 1.2305 1.2293 1.2380
1164 2005.06.07 00:05 sell stop 497 1.70 1.2225 1.2240 1.2150
1165 2005.06.07 08:29 buy 496 1.70 1.2305 1.2293 1.2380
1166 2005.06.07 08:29 delete 497 1.70 1.2225 1.2240 1.2150
1167 2005.06.07 08:48 s/l 496 1.70 1.2293 1.2293 1.2380 -196.35 21661.67
1168 2005.06.08 00:00 buy stop 498 1.60 1.2331 1.2319 1.2406
1169 2005.06.08 00:00 sell stop 499 1.60 1.2249 1.2264 1.2174
1170 2005.06.08 07:24 buy 498 1.60 1.2331 1.2319 1.2406
1171 2005.06.08 07:24 delete 499 1.60 1.2249 1.2264 1.2174
1172 2005.06.08 07:53 s/l 498 1.60 1.2319 1.2319 1.2406 -189.60 21472.07
1173 2005.06.09 00:00 buy stop 500 0.90 1.2321 1.2298 1.2396
1174 2005.06.09 00:00 sell stop 501 0.90 1.2167 1.2193 1.2092
1175 2005.06.10 00:00 delete 501 0.90 1.2167 1.2193 1.2092
1176 2005.06.10 00:00 delete 500 0.90 1.2321 1.2298 1.2396
1177 2005.06.10 00:00 buy stop 502 1.50 1.2277 1.2265 1.2352
1178 2005.06.10 00:00 sell stop 503 1.50 1.2191 1.2206 1.2116
1179 2005.06.10 14:42 sell 503 1.50 1.2191 1.2206 1.2116
1180 2005.06.10 14:42 delete 502 1.50 1.2277 1.2265 1.2352
1181 2005.06.10 15:03 s/l 503 1.50 1.2206 1.2206 1.2116 -231.75 21240.32
1182 2005.06.13 00:00 buy stop 504 0.90 1.2192 1.2170 1.2267
1183 2005.06.13 00:00 sell stop 505 0.90 1.2045 1.2070 1.1970
1184 2005.06.13 11:26 sell 505 0.90 1.2045 1.2070 1.1970
1185 2005.06.13 11:26 delete 504 0.90 1.2192 1.2170 1.2267
1186 2005.06.13 14:23 s/l 505 0.90 1.2070 1.2070 1.1970 -221.40 21018.92
1187 2005.06.14 00:00 buy stop 506 1.30 1.2169 1.2155 1.2244
1188 2005.06.14 00:00 sell stop 507 1.30 1.2070 1.2087 1.1995
1189 2005.06.14 15:13 sell 507 1.30 1.2070 1.2087 1.1995
1190 2005.06.14 15:13 delete 506 1.30 1.2169 1.2155 1.2244
1191 2005.06.15 00:00 close 507 1.30 1.2034 1.2087 1.1995 491.01 21509.93
1192 2005.06.15 00:00 buy stop 508 1.00 1.2109 1.2089 1.2184
1193 2005.06.15 00:00 sell stop 509 1.00 1.1973 1.1996 1.1898
1194 2005.06.15 15:38 buy 508 1.00 1.2109 1.2089 1.2184
1195 2005.06.15 15:38 delete 509 1.00 1.1973 1.1996 1.1898
1196 2005.06.15 16:19 s/l 508 1.00 1.2089 1.2089 1.2184 -199.50 21310.43
1197 2005.06.16 00:04 buy stop 510 1.10 1.2193 1.2175 1.2268
1198 2005.06.16 00:04 sell stop 511 1.10 1.2072 1.2093 1.1997
1199 2005.06.16 05:48 sell 511 1.10 1.2072 1.2093 1.1997
1200 2005.06.16 05:48 delete 510 1.10 1.2193 1.2175 1.2268
1201 2005.06.16 10:44 s/l 511 1.10 1.2093 1.2093 1.1997 -227.70 21082.73
1202 2005.06.17 00:00 buy stop 512 1.10 1.2170 1.2153 1.2245
1203 2005.06.17 00:00 sell stop 513 1.10 1.2052 1.2072 1.1977
1204 2005.06.17 12:25 buy 512 1.10 1.2170 1.2153 1.2245
1205 2005.06.17 12:25 delete 513 1.10 1.2052 1.2072 1.1977
1206 2005.06.17 14:33 s/l 512 1.10 1.2153 1.2153 1.2245 -189.75 20892.98
1207 2005.06.20 00:00 buy stop 514 0.60 1.2306 1.2276 1.2381
1208 2005.06.20 00:00 sell stop 515 0.60 1.2102 1.2135 1.2027
1209 2005.06.21 00:00 delete 515 0.60 1.2102 1.2135 1.2027
1210 2005.06.21 00:00 delete 514 0.60 1.2306 1.2276 1.2381
1211 2005.06.21 00:00 buy stop 516 1.10 1.2222 1.2204 1.2297
1212 2005.06.21 00:00 sell stop 517 1.10 1.2102 1.2123 1.2027
1213 2005.06.21 09:51 sell 517 1.10 1.2102 1.2123 1.2027
1214 2005.06.21 09:51 delete 516 1.10 1.2222 1.2204 1.2297
1215 2005.06.21 16:47 s/l 517 1.10 1.2123 1.2123 1.2027 -226.05 20666.93
1216 2005.06.22 00:00 buy stop 518 1.00 1.2242 1.2224 1.2317
1217 2005.06.22 00:00 sell stop 519 1.00 1.2121 1.2142 1.2046
1218 2005.06.22 12:57 sell 519 1.00 1.2121 1.2142 1.2046
1219 2005.06.22 12:57 delete 518 1.00 1.2242 1.2224 1.2317
1220 2005.06.22 17:30 s/l 519 1.00 1.2142 1.2142 1.2046 -207.00 20459.93
1221 2005.06.23 00:00 buy stop 520 1.10 1.2193 1.2177 1.2268
1222 2005.06.23 00:00 sell stop 521 1.10 1.2081 1.2100 1.2006
1223 2005.06.23 09:38 sell 521 1.10 1.2081 1.2100 1.2006
1224 2005.06.23 09:38 delete 520 1.10 1.2193 1.2177 1.2268
1225 2005.06.23 10:25 s/l 521 1.10 1.2100 1.2100 1.2006 -212.85 20247.08
1226 2005.06.24 00:00 buy stop 522 0.90 1.2108 1.2088 1.2183
1227 2005.06.24 00:00 sell stop 523 0.90 1.1974 1.1997 1.1899
1228 2005.06.24 21:54 buy 522 0.90 1.2108 1.2088 1.2183
1229 2005.06.24 21:54 delete 523 0.90 1.1974 1.1997 1.1899
1230 2005.06.28 00:00 close 522 0.90 1.2168 1.2088 1.2183 524.88 20771.96
1231 2005.06.28 00:00 buy stop 524 1.30 1.2224 1.2210 1.2299
1232 2005.06.28 00:00 sell stop 525 1.30 1.2129 1.2146 1.2054
1233 2005.06.28 08:32 sell 525 1.30 1.2129 1.2146 1.2054
1234 2005.06.28 08:32 delete 524 1.30 1.2224 1.2210 1.2299
1235 2005.06.28 22:55 t/p 525 1.30 1.2054 1.2146 1.2054 975.00 21746.96
1236 2005.06.29 00:00 buy stop 526 1.00 1.2140 1.2121 1.2215
1237 2005.06.29 00:00 sell stop 527 1.00 1.2010 1.2032 1.1935
1238 2005.06.30 00:00 delete 527 1.00 1.2010 1.2032 1.1935
1239 2005.06.30 00:00 delete 526 1.00 1.2140 1.2121 1.2215
1240 2005.06.30 00:00 buy stop 528 1.30 1.2127 1.2112 1.2202
1241 2005.06.30 00:00 sell stop 529 1.30 1.2024 1.2042 1.1949
1242 2005.07.01 00:00 delete 529 1.30 1.2024 1.2042 1.1949
1243 2005.07.01 00:00 delete 528 1.30 1.2127 1.2112 1.2202
1244 2005.07.01 00:00 buy stop 530 1.60 1.2135 1.2123 1.2210
1245 2005.07.01 00:00 sell stop 531 1.60 1.2051 1.2066 1.1976
1246 2005.07.01 07:22 sell 531 1.60 1.2051 1.2066 1.1976
1247 2005.07.01 07:22 delete 530 1.60 1.2135 1.2123 1.2210
1248 2005.07.01 11:02 s/l 531 1.60 1.2066 1.2066 1.1976 -242.40 21504.56
1249 2005.07.04 00:00 buy stop 532 0.80 1.2025 1.2000 1.2100
1250 2005.07.04 00:00 sell stop 533 0.80 1.1854 1.1882 1.1779
1251 2005.07.05 00:00 delete 533 0.80 1.1854 1.1882 1.1779
1252 2005.07.05 00:00 delete 532 0.80 1.2025 1.2000 1.2100
1253 2005.07.05 00:00 buy stop 534 2.00 1.1934 1.1925 1.2009
1254 2005.07.05 00:00 sell stop 535 2.00 1.1868 1.1880 1.1793
1255 2005.07.05 08:41 sell 535 2.00 1.1868 1.1880 1.1793
1256 2005.07.05 08:41 delete 534 2.00 1.1934 1.1925 1.2009
1257 2005.07.05 08:57 s/l 535 2.00 1.1880 1.1880 1.1793 -249.00 21255.56
1258 2005.07.06 00:00 buy stop 536 1.60 1.1963 1.1952 1.2038
1259 2005.07.06 00:00 sell stop 537 1.60 1.1885 1.1899 1.1810
1260 2005.07.07 00:00 delete 537 1.60 1.1885 1.1899 1.1810
1261 2005.07.07 00:00 delete 536 1.60 1.1963 1.1952 1.2038
1262 2005.07.07 00:00 buy stop 538 2.00 1.1971 1.1962 1.2046
1263 2005.07.07 00:00 sell stop 539 2.00 1.1907 1.1919 1.1832
1264 2005.07.07 11:02 buy 538 2.00 1.1971 1.1962 1.2046
1265 2005.07.07 11:02 delete 539 2.00 1.1907 1.1919 1.1832
1266 2005.07.07 11:08 s/l 538 2.00 1.1962 1.1962 1.2046 -183.00 21072.56
1267 2005.07.08 00:00 buy stop 540 0.90 1.2031 1.2011 1.2106
1268 2005.07.08 00:00 sell stop 541 0.90 1.1892 1.1915 1.1817
1269 2005.07.08 14:31 sell 541 0.90 1.1892 1.1915 1.1817
1270 2005.07.08 14:31 delete 540 0.90 1.2031 1.2011 1.2106
1271 2005.07.08 14:38 s/l 541 0.90 1.1915 1.1915 1.1817 -210.60 20861.96
1272 2005.07.11 00:00 buy stop 542 1.10 1.2031 1.2014 1.2106
1273 2005.07.11 00:00 sell stop 543 1.10 1.1914 1.1934 1.1839
1274 2005.07.11 16:20 buy 542 1.10 1.2031 1.2014 1.2106
1275 2005.07.11 16:20 delete 543 1.10 1.1914 1.1934 1.1839
1276 2005.07.12 00:00 close 542 1.10 1.2070 1.2014 1.2106 419.76 21281.72
1277 2005.07.12 00:00 buy stop 544 1.00 1.2145 1.2126 1.2220
1278 2005.07.12 00:00 sell stop 545 1.00 1.2013 1.2035 1.1938
1279 2005.07.12 05:33 buy 544 1.00 1.2145 1.2126 1.2220
1280 2005.07.12 05:33 delete 545 1.00 1.2013 1.2035 1.1938
1281 2005.07.12 19:16 t/p 544 1.00 1.2220 1.2126 1.2220 750.00 22031.72
1282 2005.07.13 00:00 buy stop 546 0.70 1.2355 1.2324 1.2430
1283 2005.07.13 00:00 sell stop 547 0.70 1.2146 1.2180 1.2071
1284 2005.07.13 14:30 sell 547 0.70 1.2146 1.2180 1.2071
1285 2005.07.13 14:30 delete 546 0.70 1.2355 1.2324 1.2430
1286 2005.07.14 00:00 close 547 0.70 1.2085 1.2180 1.2071 431.13 22462.85
1287 2005.07.14 00:00 buy stop 548 0.80 1.2180 1.2154 1.2255
1288 2005.07.14 00:00 sell stop 549 0.80 1.2006 1.2035 1.1931
1289 2005.07.15 00:00 delete 549 0.80 1.2006 1.2035 1.1931
1290 2005.07.15 00:00 delete 548 0.80 1.2180 1.2154 1.2255
1291 2005.07.15 00:00 buy stop 550 1.90 1.2124 1.2114 1.2199
1292 2005.07.15 00:00 sell stop 551 1.90 1.2051 1.2065 1.1976
1293 2005.07.15 08:25 buy 550 1.90 1.2124 1.2114 1.2199
1294 2005.07.15 08:25 delete 551 1.90 1.2051 1.2065 1.1976
1295 2005.07.15 10:44 s/l 550 1.90 1.2114 1.2114 1.2199 -199.50 22263.35
1296 2005.07.18 00:00 buy stop 552 1.10 1.2092 1.2074 1.2167
1297 2005.07.18 00:00 sell stop 553 1.10 1.1971 1.1992 1.1896
1298 2005.07.19 00:00 delete 553 1.10 1.1971 1.1992 1.1896
1299 2005.07.19 00:00 delete 552 1.10 1.2092 1.2074 1.2167
1300 2005.07.19 00:00 buy stop 554 1.90 1.2091 1.2081 1.2166
1301 2005.07.19 00:00 sell stop 555 1.90 1.2020 1.2033 1.1945
1302 2005.07.19 07:24 sell 555 1.90 1.2020 1.2033 1.1945
1303 2005.07.19 08:08 delete 554 1.90 1.2091 1.2081 1.2166
1304 2005.07.19 18:39 s/l 555 1.90 1.2033 1.2033 1.1945 -250.80 22012.55
1305 2005.07.20 00:00 buy stop 556 1.10 1.2095 1.2078 1.2170
1306 2005.07.20 00:00 sell stop 557 1.10 1.1976 1.1996 1.1901
1307 2005.07.20 03:10 buy 556 1.10 1.2095 1.2078 1.2170
1308 2005.07.20 03:10 delete 557 1.10 1.1976 1.1996 1.1901
1309 2005.07.20 03:18 s/l 556 1.10 1.2078 1.2078 1.2170 -191.40 21821.15
1310 2005.07.21 00:00 buy stop 558 0.70 1.2261 1.2232 1.2336
1311 2005.07.21 00:00 sell stop 559 0.70 1.2065 1.2097 1.1990
1312 2005.07.22 00:00 delete 559 0.70 1.2065 1.2097 1.1990
1313 2005.07.22 00:00 delete 558 0.70 1.2261 1.2232 1.2336
1314 2005.07.22 00:00 buy stop 560 0.80 1.2253 1.2229 1.2328
1315 2005.07.22 00:00 sell stop 561 0.80 1.2092 1.2119 1.2017
1316 2005.07.22 17:49 sell 561 0.80 1.2092 1.2119 1.2017
1317 2005.07.22 17:49 delete 560 0.80 1.2253 1.2229 1.2328
1318 2005.07.25 00:00 close 561 0.80 1.2055 1.2119 1.2017 300.72 22121.87
1319 2005.07.25 00:00 buy stop 562 1.00 1.2133 1.2112 1.2208
1320 2005.07.25 00:00 sell stop 563 1.00 1.1992 1.2016 1.1917
1321 2005.07.26 00:00 delete 563 1.00 1.1992 1.2016 1.1917
1322 2005.07.26 00:00 delete 562 1.00 1.2133 1.2112 1.2208
1323 2005.07.26 00:00 buy stop 564 2.00 1.2107 1.2098 1.2182
1324 2005.07.26 00:00 sell stop 565 2.00 1.2041 1.2053 1.1966
1325 2005.07.26 02:10 sell 565 2.00 1.2041 1.2053 1.1966
1326 2005.07.26 02:10 delete 564 2.00 1.2107 1.2098 1.2182
1327 2005.07.26 08:38 s/l 565 2.00 1.2053 1.2053 1.1966 -249.00 21872.87
1328 2005.07.27 00:00 buy stop 566 1.40 1.2073 1.2059 1.2148
1329 2005.07.27 00:00 sell stop 567 1.40 1.1979 1.1996 1.1904
1330 2005.07.27 09:36 sell 567 1.40 1.1979 1.1996 1.1904
1331 2005.07.27 09:36 delete 566 1.40 1.2073 1.2059 1.2148
1332 2005.07.27 09:54 s/l 567 1.40 1.1996 1.1996 1.1904 -233.10 21639.77
1333 2005.07.28 00:00 buy stop 568 1.10 1.2130 1.2112 1.2205
1334 2005.07.28 00:00 sell stop 569 1.10 1.2008 1.2029 1.1933
1335 2005.07.28 17:40 buy 568 1.10 1.2130 1.2112 1.2205
1336 2005.07.28 17:40 delete 569 1.10 1.2008 1.2029 1.1933
1337 2005.07.29 09:36 s/l 568 1.10 1.2112 1.2112 1.2205 -205.59 21434.18
1338 2005.08.01 00:04 buy stop 570 1.40 1.2174 1.2161 1.2249
1339 2005.08.01 00:04 sell stop 571 1.40 1.2083 1.2099 1.2008
1340 2005.08.01 04:36 buy 570 1.40 1.2174 1.2161 1.2249
1341 2005.08.01 04:37 delete 571 1.40 1.2083 1.2099 1.2008
1342 2005.08.02 14:54 t/p 570 1.40 1.2249 1.2161 1.2249 1038.24 22472.42
1343 2005.08.03 00:00 buy stop 572 1.60 1.2244 1.2231 1.2319
1344 2005.08.03 00:00 sell stop 573 1.60 1.2157 1.2173 1.2082
1345 2005.08.03 03:20 sell 573 1.60 1.2157 1.2173 1.2082
1346 2005.08.03 03:20 delete 572 1.60 1.2244 1.2231 1.2319
1347 2005.08.03 04:15 s/l 573 1.60 1.2173 1.2173 1.2082 -249.60 22222.82
1348 2005.08.04 00:00 buy stop 574 0.70 1.2446 1.2416 1.2521
1349 2005.08.04 00:00 sell stop 575 0.70 1.2243 1.2276 1.2168
1350 2005.08.05 00:00 delete 575 0.70 1.2243 1.2276 1.2168
1351 2005.08.05 00:00 delete 574 0.70 1.2446 1.2416 1.2521
1352 2005.08.05 00:00 buy stop 576 1.20 1.2448 1.2432 1.2523
1353 2005.08.05 00:00 sell stop 577 1.20 1.2338 1.2357 1.2263
1354 2005.08.05 14:38 sell 577 1.20 1.2338 1.2357 1.2263
1355 2005.08.05 14:38 delete 576 1.20 1.2448 1.2432 1.2523
1356 2005.08.05 14:41 s/l 577 1.20 1.2357 1.2357 1.2263 -228.60 21994.22
1357 2005.08.08 00:00 buy stop 578 1.50 1.2389 1.2376 1.2464
1358 2005.08.08 00:00 sell stop 579 1.50 1.2299 1.2315 1.2224
1359 2005.08.08 11:37 buy 578 1.50 1.2389 1.2376 1.2464
1360 2005.08.08 11:37 delete 579 1.50 1.2299 1.2315 1.2224
1361 2005.08.08 12:54 s/l 578 1.50 1.2376 1.2376 1.2464 -195.75 21798.47
1362 2005.08.09 00:00 buy stop 580 1.70 1.2394 1.2383 1.2469
1363 2005.08.09 00:00 sell stop 581 1.70 1.2315 1.2329 1.2240
1364 2005.08.09 03:06 buy 580 1.70 1.2394 1.2383 1.2469
1365 2005.08.09 03:07 delete 581 1.70 1.2315 1.2329 1.2240
1366 2005.08.09 03:08 s/l 580 1.70 1.2383 1.2383 1.2469 -193.80 21604.67
1367 2005.08.10 00:00 buy stop 582 1.40 1.2431 1.2417 1.2506
1368 2005.08.10 00:00 sell stop 583 1.40 1.2337 1.2354 1.2262
1369 2005.08.10 17:47 sell 583 1.40 1.2337 1.2354 1.2262
1370 2005.08.10 17:47 delete 582 1.40 1.2431 1.2417 1.2506
1371 2005.08.10 18:08 s/l 583 1.40 1.2354 1.2354 1.2262 -233.10 21371.57
1372 2005.08.11 00:00 buy stop 584 1.30 1.2442 1.2428 1.2517
1373 2005.08.11 00:00 sell stop 585 1.30 1.2346 1.2363 1.2271
1374 2005.08.11 15:38 buy 584 1.30 1.2442 1.2428 1.2517
1375 2005.08.11 15:38 delete 585 1.30 1.2346 1.2363 1.2271
1376 2005.08.11 16:14 s/l 584 1.30 1.2428 1.2428 1.2517 -181.35 21190.22
1377 2005.08.12 00:00 buy stop 586 1.30 1.2524 1.2509 1.2599
1378 2005.08.12 00:00 sell stop 587 1.30 1.2423 1.2441 1.2348
1379 2005.08.12 14:48 sell 587 1.30 1.2423 1.2441 1.2348
1380 2005.08.12 14:48 delete 586 1.30 1.2524 1.2509 1.2599
1381 2005.08.12 16:07 s/l 587 1.30 1.2441 1.2441 1.2348 -230.10 20960.12
1382 2005.08.15 00:00 buy stop 588 1.20 1.2513 1.2498 1.2588
1383 2005.08.15 00:00 sell stop 589 1.20 1.2408 1.2426 1.2333
1384 2005.08.15 03:46 sell 589 1.20 1.2408 1.2426 1.2333
1385 2005.08.15 03:46 delete 588 1.20 1.2513 1.2498 1.2588
1386 2005.08.16 00:00 close 589 1.20 1.2368 1.2426 1.2333 487.09 21447.21
1387 2005.08.16 00:00 buy stop 590 1.10 1.2430 1.2413 1.2505
1388 2005.08.16 00:00 sell stop 591 1.10 1.2314 1.2334 1.2239
1389 2005.08.16 12:54 sell 591 1.10 1.2314 1.2334 1.2239
1390 2005.08.16 12:54 delete 590 1.10 1.2430 1.2413 1.2505
1391 2005.08.16 17:00 s/l 591 1.10 1.2334 1.2334 1.2239 -219.45 21227.76
1392 2005.08.17 00:00 buy stop 592 1.60 1.2397 1.2385 1.2472
1393 2005.08.17 00:00 sell stop 593 1.60 1.2317 1.2332 1.2242
1394 2005.08.17 06:07 sell 593 1.60 1.2317 1.2332 1.2242
1395 2005.08.17 06:07 delete 592 1.60 1.2397 1.2385 1.2472
1396 2005.08.18 00:00 close 593 1.60 1.2278 1.2332 1.2242 633.45 21861.21
1397 2005.08.18 00:00 buy stop 594 1.20 1.2336 1.2320 1.2411
1398 2005.08.18 00:00 sell stop 595 1.20 1.2228 1.2247 1.2153
1399 2005.08.18 11:47 sell 595 1.20 1.2228 1.2247 1.2153
1400 2005.08.18 11:47 delete 594 1.20 1.2336 1.2320 1.2411
1401 2005.08.19 00:04 close 595 1.20 1.2178 1.2247 1.2153 607.08 22468.29
1402 2005.08.19 00:04 buy stop 596 1.00 1.2253 1.2233 1.2328
1403 2005.08.19 00:04 sell stop 597 1.00 1.2114 1.2137 1.2039
1404 2005.08.22 00:00 delete 597 1.00 1.2114 1.2137 1.2039
1405 2005.08.22 00:00 delete 596 1.00 1.2253 1.2233 1.2328
1406 2005.08.22 00:00 buy stop 598 1.90 1.2207 1.2197 1.2282
1407 2005.08.22 00:00 sell stop 599 1.90 1.2135 1.2148 1.2060
1408 2005.08.22 12:51 buy 598 1.90 1.2207 1.2197 1.2282
1409 2005.08.22 12:51 delete 599 1.90 1.2135 1.2148 1.2060
1410 2005.08.23 00:04 close 598 1.90 1.2224 1.2197 1.2282 307.03 22775.32
1411 2005.08.23 00:04 buy stop 600 1.60 1.2274 1.2261 1.2349
1412 2005.08.23 00:04 sell stop 601 1.60 1.2185 1.2201 1.2110
1413 2005.08.24 00:04 delete 601 1.60 1.2185 1.2201 1.2110
1414 2005.08.24 00:04 delete 600 1.60 1.2274 1.2261 1.2349
1415 2005.08.24 00:04 buy stop 602 2.10 1.2268 1.2258 1.2343
1416 2005.08.24 00:04 sell stop 603 2.10 1.2201 1.2214 1.2126
1417 2005.08.24 02:44 sell 603 2.10 1.2201 1.2214 1.2126
1418 2005.08.24 02:44 delete 602 2.10 1.2268 1.2258 1.2343
1419 2005.08.24 04:09 s/l 603 2.10 1.2214 1.2214 1.2126 -264.60 22510.72
1420 2005.08.25 00:00 buy stop 604 1.10 1.2336 1.2318 1.2411
1421 2005.08.25 00:00 sell stop 605 1.10 1.2215 1.2236 1.2140
1422 2005.08.26 00:00 delete 605 1.10 1.2215 1.2236 1.2140
1423 2005.08.26 00:00 delete 604 1.10 1.2336 1.2318 1.2411
1424 2005.08.26 00:00 buy stop 606 1.90 1.2340 1.2329 1.2415
1425 2005.08.26 00:00 sell stop 607 1.90 1.2266 1.2280 1.2191
1426 2005.08.26 16:41 buy 606 1.90 1.2340 1.2329 1.2415
1427 2005.08.26 16:41 delete 607 1.90 1.2266 1.2280 1.2191
1428 2005.08.26 16:50 s/l 606 1.90 1.2329 1.2329 1.2415 -202.35 22308.37
1429 2005.08.29 00:00 buy stop 608 1.90 1.2320 1.2310 1.2395
1430 2005.08.29 00:00 sell stop 609 1.90 1.2248 1.2262 1.2173
1431 2005.08.29 01:08 buy 608 1.90 1.2320 1.2310 1.2395
1432 2005.08.29 01:08 delete 609 1.90 1.2248 1.2262 1.2173
1433 2005.08.29 03:31 s/l 608 1.90 1.2310 1.2310 1.2395 -199.50 22108.87
1434 2005.08.30 00:00 buy stop 610 1.00 1.2294 1.2275 1.2369
1435 2005.08.30 00:00 sell stop 611 1.00 1.2164 1.2186 1.2089
1436 2005.08.31 00:00 delete 611 1.00 1.2164 1.2186 1.2089
1437 2005.08.31 00:00 delete 610 1.00 1.2294 1.2275 1.2369
1438 2005.08.31 00:00 buy stop 612 1.90 1.2255 1.2245 1.2330
1439 2005.08.31 00:00 sell stop 613 1.90 1.2184 1.2197 1.2109
1440 2005.08.31 16:04 buy 612 1.90 1.2255 1.2245 1.2330
1441 2005.08.31 16:04 delete 613 1.90 1.2184 1.2197 1.2109
1442 2005.08.31 17:59 t/p 612 1.90 1.2330 1.2245 1.2330 1425.00 23533.87
1443 2005.09.01 00:00 buy stop 614 0.80 1.2434 1.2409 1.2509
1444 2005.09.01 00:00 sell stop 615 0.80 1.2262 1.2290 1.2187
1445 2005.09.01 16:04 buy 614 0.80 1.2434 1.2409 1.2509
1446 2005.09.01 16:04 delete 615 0.80 1.2262 1.2290 1.2187
1447 2005.09.01 20:22 t/p 614 0.80 1.2509 1.2409 1.2509 600.00 24133.87
1448 2005.09.02 00:00 buy stop 616 0.70 1.2605 1.2575 1.2680
1449 2005.09.02 00:00 sell stop 617 0.70 1.2402 1.2435 1.2327
1450 2005.09.05 00:00 delete 617 0.70 1.2402 1.2435 1.2327
1451 2005.09.05 00:00 delete 616 0.70 1.2605 1.2575 1.2680
1452 2005.09.05 00:00 buy stop 618 1.20 1.2606 1.2588 1.2681
1453 2005.09.05 00:00 sell stop 619 1.20 1.2480 1.2501 1.2405
1454 2005.09.06 00:00 delete 619 1.20 1.2480 1.2501 1.2405
1455 2005.09.06 00:00 delete 618 1.20 1.2606 1.2588 1.2681
1456 2005.09.06 00:00 buy stop 620 2.00 1.2582 1.2571 1.2657
1457 2005.09.06 00:00 sell stop 621 2.00 1.2508 1.2522 1.2433
1458 2005.09.06 01:48 sell 621 2.00 1.2508 1.2522 1.2433
1459 2005.09.06 01:48 delete 620 2.00 1.2582 1.2571 1.2657
1460 2005.09.07 00:00 close 621 2.00 1.2463 1.2522 1.2433 935.39 25069.26
1461 2005.09.07 00:00 buy stop 622 1.50 1.2518 1.2503 1.2593
1462 2005.09.07 00:00 sell stop 623 1.50 1.2415 1.2433 1.2340
1463 2005.09.07 08:58 buy 622 1.50 1.2518 1.2503 1.2593
1464 2005.09.07 08:58 delete 623 1.50 1.2415 1.2433 1.2340
1465 2005.09.07 10:12 s/l 622 1.50 1.2503 1.2503 1.2593 -225.00 24844.26
1466 2005.09.08 00:00 buy stop 624 1.20 1.2483 1.2464 1.2558
1467 2005.09.08 00:00 sell stop 625 1.20 1.2351 1.2373 1.2276
1468 2005.09.09 00:00 delete 625 1.20 1.2351 1.2373 1.2276
1469 2005.09.09 00:00 delete 624 1.20 1.2483 1.2464 1.2558
1470 2005.09.09 00:00 buy stop 626 2.10 1.2439 1.2429 1.2514
1471 2005.09.09 00:00 sell stop 627 2.10 1.2366 1.2380 1.2291
1472 2005.09.09 07:59 buy 626 2.10 1.2439 1.2429 1.2514
1473 2005.09.09 07:59 delete 627 2.10 1.2366 1.2380 1.2291
1474 2005.09.09 08:56 s/l 626 2.10 1.2429 1.2429 1.2514 -220.50 24623.76
1475 2005.09.12 00:00 buy stop 628 1.80 1.2451 1.2439 1.2526
1476 2005.09.12 00:00 sell stop 629 1.80 1.2366 1.2381 1.2291
1477 2005.09.12 04:16 sell 629 1.80 1.2366 1.2381 1.2291
1478 2005.09.12 04:16 delete 628 1.80 1.2451 1.2439 1.2526
1479 2005.09.12 14:48 t/p 629 1.80 1.2291 1.2381 1.2291 1350.00 25973.76
1480 2005.09.13 00:00 buy stop 630 1.10 1.2363 1.2341 1.2438
1481 2005.09.13 00:00 sell stop 631 1.10 1.2216 1.2241 1.2141
1482 2005.09.14 00:00 delete 631 1.10 1.2216 1.2241 1.2141
1483 2005.09.14 00:00 delete 630 1.10 1.2363 1.2341 1.2438
1484 2005.09.14 00:00 buy stop 632 2.10 1.2312 1.2301 1.2387
1485 2005.09.14 00:00 sell stop 633 2.10 1.2237 1.2251 1.2162
1486 2005.09.14 13:57 buy 632 2.10 1.2312 1.2301 1.2387
1487 2005.09.14 13:58 delete 633 2.10 1.2237 1.2251 1.2162
1488 2005.09.14 14:39 s/l 632 2.10 1.2301 1.2301 1.2387 -226.80 25746.96
1489 2005.09.15 00:00 buy stop 634 2.10 1.2327 1.2316 1.2402
1490 2005.09.15 00:00 sell stop 635 2.10 1.2250 1.2264 1.2175
1491 2005.09.15 03:07 sell 635 2.10 1.2250 1.2264 1.2175
1492 2005.09.15 03:07 delete 634 2.10 1.2327 1.2316 1.2402
1493 2005.09.16 00:05 close 635 2.10 1.2223 1.2264 1.2175 579.39 26326.35
1494 2005.09.16 00:05 buy stop 636 1.70 1.2274 1.2260 1.2349
1495 2005.09.16 00:05 sell stop 637 1.70 1.2178 1.2195 1.2103
1496 2005.09.16 06:14 buy 636 1.70 1.2274 1.2260 1.2349
1497 2005.09.16 06:14 delete 637 1.70 1.2178 1.2195 1.2103
1498 2005.09.16 12:10 s/l 636 1.70 1.2260 1.2260 1.2349 -237.15 26089.20
1499 2005.09.19 00:00 buy stop 638 1.40 1.2219 1.2203 1.2294
1500 2005.09.19 00:00 sell stop 639 1.40 1.2107 1.2127 1.2032
1501 2005.09.19 08:10 sell 639 1.40 1.2107 1.2127 1.2032
1502 2005.09.19 08:10 delete 638 1.40 1.2219 1.2203 1.2294
1503 2005.09.19 09:06 s/l 639 1.40 1.2127 1.2127 1.2032 -273.00 25816.20
1504 2005.09.20 00:00 buy stop 640 2.10 1.2179 1.2168 1.2254
1505 2005.09.20 00:00 sell stop 641 2.10 1.2103 1.2117 1.2028
1506 2005.09.20 08:29 buy 640 2.10 1.2179 1.2168 1.2254
1507 2005.09.20 08:29 delete 641 2.10 1.2103 1.2117 1.2028
1508 2005.09.20 08:39 s/l 640 2.10 1.2168 1.2168 1.2254 -229.95 25586.25
1509 2005.09.21 00:00 buy stop 642 2.00 1.2162 1.2150 1.2237
1510 2005.09.21 00:00 sell stop 643 2.00 1.2082 1.2097 1.2007
1511 2005.09.21 05:09 buy 642 2.00 1.2162 1.2150 1.2237
1512 2005.09.21 05:09 delete 643 2.00 1.2082 1.2097 1.2007
1513 2005.09.22 00:00 close 642 2.00 1.2222 1.2150 1.2237 1183.20 26769.45
1514 2005.09.22 00:00 buy stop 644 1.30 1.2294 1.2275 1.2369
1515 2005.09.22 00:00 sell stop 645 1.30 1.2165 1.2187 1.2090
1516 2005.09.22 16:07 sell 645 1.30 1.2165 1.2187 1.2090
1517 2005.09.22 16:07 delete 644 1.30 1.2294 1.2275 1.2369
1518 2005.09.23 00:00 close 645 1.30 1.2152 1.2187 1.2090 176.67 26946.12
1519 2005.09.23 00:00 buy stop 646 1.20 1.2229 1.2208 1.2304
1520 2005.09.23 00:00 sell stop 647 1.20 1.2086 1.2110 1.2011
1521 2005.09.23 14:50 sell 647 1.20 1.2086 1.2110 1.2011
1522 2005.09.23 14:50 delete 646 1.20 1.2229 1.2208 1.2304
1523 2005.09.26 00:00 close 647 1.20 1.2027 1.2110 1.2011 715.08 27661.20
1524 2005.09.26 00:00 buy stop 648 1.30 1.2097 1.2078 1.2172
1525 2005.09.26 00:00 sell stop 649 1.30 1.1966 1.1988 1.1891
1526 2005.09.27 00:00 delete 649 1.30 1.1966 1.1988 1.1891
1527 2005.09.27 00:00 delete 648 1.30 1.2097 1.2078 1.2172
1528 2005.09.27 00:00 buy stop 650 2.30 1.2109 1.2098 1.2184
1529 2005.09.27 00:00 sell stop 651 2.30 1.2035 1.2049 1.1960
1530 2005.09.27 03:40 sell 651 2.30 1.2035 1.2049 1.1960
1531 2005.09.27 03:40 delete 650 2.30 1.2109 1.2098 1.2184
1532 2005.09.28 00:00 close 651 2.30 1.2016 1.2049 1.1960 477.71 28138.91
1533 2005.09.28 00:00 buy stop 652 1.60 1.2073 1.2057 1.2148
1534 2005.09.28 00:00 sell stop 653 1.60 1.1966 1.1985 1.1891
1535 2005.09.29 00:00 delete 653 1.60 1.1966 1.1985 1.1891
1536 2005.09.29 00:00 delete 652 1.60 1.2073 1.2057 1.2148
1537 2005.09.29 00:00 buy stop 654 2.60 1.2077 1.2067 1.2152
1538 2005.09.29 00:00 sell stop 655 2.60 1.2010 1.2023 1.1935
1539 2005.09.29 14:55 sell 655 2.60 1.2010 1.2023 1.1935
1540 2005.09.29 14:55 delete 654 2.60 1.2077 1.2067 1.2152
1541 2005.09.29 15:43 s/l 655 2.60 1.2023 1.2023 1.1935 -327.60 27811.31
1542 2005.09.30 00:00 buy stop 656 2.40 1.2072 1.2062 1.2147
1543 2005.09.30 00:00 sell stop 657 2.40 1.2001 1.2014 1.1926
1544 2005.09.30 09:27 sell 657 2.40 1.2001 1.2014 1.1926
1545 2005.09.30 09:27 delete 656 2.40 1.2072 1.2062 1.2147
1546 2005.09.30 09:39 s/l 657 2.40 1.2014 1.2014 1.1926 -316.80 27494.51
1547 2005.10.03 00:00 buy stop 658 1.80 1.2072 1.2058 1.2147
1548 2005.10.03 00:00 sell stop 659 1.80 1.1976 1.1993 1.1901
1549 2005.10.03 02:34 sell 659 1.80 1.1976 1.1993 1.1901
1550 2005.10.03 02:34 delete 658 1.80 1.2072 1.2058 1.2147
1551 2005.10.04 00:00 close 659 1.80 1.1919 1.1993 1.1901 1036.62 28531.13
1552 2005.10.04 00:00 buy stop 660 1.30 1.1990 1.1970 1.2065
1553 2005.10.04 00:00 sell stop 661 1.30 1.1857 1.1880 1.1782
1554 2005.10.05 00:00 delete 661 1.30 1.1857 1.1880 1.1782
1555 2005.10.05 00:00 delete 660 1.30 1.1990 1.1970 1.2065
1556 2005.10.05 00:00 buy stop 662 3.70 1.1945 1.1938 1.2020
1557 2005.10.05 00:00 sell stop 663 3.70 1.1896 1.1906 1.1821
1558 2005.10.05 03:51 buy 662 3.70 1.1945 1.1938 1.2020
1559 2005.10.05 03:51 delete 663 3.70 1.1896 1.1906 1.1821
1560 2005.10.05 03:52 s/l 662 3.70 1.1938 1.1938 1.2020 -255.30 28275.83
1561 2005.10.06 00:00 buy stop 664 1.70 1.2069 1.2054 1.2144
1562 2005.10.06 00:00 sell stop 665 1.70 1.1964 1.1982 1.1889
1563 2005.10.06 06:45 buy 664 1.70 1.2069 1.2054 1.2144
1564 2005.10.06 06:45 delete 665 1.70 1.1964 1.1982 1.1889
1565 2005.10.06 07:14 s/l 664 1.70 1.2054 1.2054 1.2144 -260.10 28015.73
1566 2005.10.07 00:00 buy stop 666 0.80 1.2299 1.2268 1.2374
1567 2005.10.07 00:00 sell stop 667 0.80 1.2087 1.2122 1.2012
1568 2005.10.10 00:00 delete 667 0.80 1.2087 1.2122 1.2012
1569 2005.10.10 00:00 delete 666 0.80 1.2299 1.2268 1.2374
1570 2005.10.10 00:00 buy stop 668 1.90 1.2170 1.2157 1.2245
1571 2005.10.10 00:00 sell stop 669 1.90 1.2077 1.2093 1.2002
1572 2005.10.10 14:08 sell 669 1.90 1.2077 1.2093 1.2002
1573 2005.10.10 14:08 delete 668 1.90 1.2170 1.2157 1.2245
1574 2005.10.11 00:00 close 669 1.90 1.2068 1.2093 1.2002 182.21 28197.94
1575 2005.10.11 00:00 buy stop 670 1.50 1.2130 1.2113 1.2205
1576 2005.10.11 00:00 sell stop 671 1.50 1.2014 1.2034 1.1939
1577 2005.10.11 08:21 sell 671 1.50 1.2014 1.2034 1.1939
1578 2005.10.11 08:21 delete 670 1.50 1.2130 1.2113 1.2205
1579 2005.10.11 10:07 s/l 671 1.50 1.2034 1.2034 1.1939 -299.25 27898.69
1580 2005.10.12 00:00 buy stop 672 1.80 1.2042 1.2028 1.2117
1581 2005.10.12 00:00 sell stop 673 1.80 1.1947 1.1964 1.1872
1582 2005.10.12 15:18 buy 672 1.80 1.2042 1.2028 1.2117
1583 2005.10.12 15:18 delete 673 1.80 1.1947 1.1964 1.1872
1584 2005.10.12 15:58 s/l 672 1.80 1.2028 1.2028 1.2117 -248.40 27650.29
1585 2005.10.13 00:00 buy stop 674 1.70 1.2086 1.2071 1.2161
1586 2005.10.13 00:00 sell stop 675 1.70 1.1983 1.2001 1.1908
1587 2005.10.13 03:15 sell 675 1.70 1.1983 1.2001 1.1908
1588 2005.10.13 03:15 delete 674 1.70 1.2086 1.2071 1.2161
1589 2005.10.13 08:51 s/l 675 1.70 1.2001 1.2001 1.1908 -306.00 27344.29
1590 2005.10.14 00:00 buy stop 676 1.30 1.2097 1.2078 1.2172
1591 2005.10.14 00:00 sell stop 677 1.30 1.1967 1.1989 1.1892
1592 2005.10.14 19:39 buy 676 1.30 1.2097 1.2078 1.2172
1593 2005.10.14 19:39 delete 677 1.30 1.1967 1.1989 1.1892
1594 2005.10.14 21:16 s/l 676 1.30 1.2078 1.2078 1.2172 -247.65 27096.64
1595 2005.10.17 00:00 buy stop 678 1.30 1.2149 1.2130 1.2224
1596 2005.10.17 00:00 sell stop 679 1.30 1.2018 1.2040 1.1943
1597 2005.10.17 14:27 sell 679 1.30 1.2018 1.2040 1.1943
1598 2005.10.17 14:27 delete 678 1.30 1.2149 1.2130 1.2224
1599 2005.10.17 17:02 s/l 679 1.30 1.2040 1.2040 1.1943 -288.60 26808.04
1600 2005.10.18 00:00 buy stop 680 1.50 1.2080 1.2064 1.2155
1601 2005.10.18 00:00 sell stop 681 1.50 1.1968 1.1987 1.1893
1602 2005.10.18 09:52 sell 681 1.50 1.1968 1.1987 1.1893
1603 2005.10.18 09:52 delete 680 1.50 1.2080 1.2064 1.2155
1604 2005.10.19 08:39 t/p 681 1.50 1.1893 1.1987 1.1893 1151.55 27959.59
1605 2005.10.20 00:00 buy stop 682 1.30 1.2066 1.2047 1.2141
1606 2005.10.20 00:00 sell stop 683 1.30 1.1935 1.1957 1.1860
1607 2005.10.21 00:00 delete 683 1.30 1.1935 1.1957 1.1860
1608 2005.10.21 00:00 delete 682 1.30 1.2066 1.2047 1.2141
1609 2005.10.21 00:00 buy stop 684 2.20 1.2062 1.2051 1.2137
1610 2005.10.21 00:00 sell stop 685 2.20 1.1983 1.1997 1.1908
1611 2005.10.21 02:15 buy 684 2.20 1.2062 1.2051 1.2137
1612 2005.10.21 02:15 delete 685 2.20 1.1983 1.1997 1.1908
1613 2005.10.21 03:28 s/l 684 2.20 1.2051 1.2051 1.2137 -250.80 27708.79
1614 2005.10.24 00:00 buy stop 686 1.10 1.2027 1.2005 1.2102
1615 2005.10.24 00:00 sell stop 687 1.10 1.1875 1.1900 1.1800
1616 2005.10.25 00:00 delete 687 1.10 1.1875 1.1900 1.1800
1617 2005.10.25 00:00 delete 686 1.10 1.2027 1.2005 1.2102
1618 2005.10.25 00:00 buy stop 688 1.70 1.2032 1.2017 1.2107
1619 2005.10.25 00:00 sell stop 689 1.70 1.1931 1.1949 1.1856
1620 2005.10.25 10:39 buy 688 1.70 1.2032 1.2017 1.2107
1621 2005.10.25 10:39 delete 689 1.70 1.1931 1.1949 1.1856
1622 2005.10.25 11:09 s/l 688 1.70 1.2017 1.2017 1.2107 -249.90 27458.89
1623 2005.10.26 00:00 buy stop 690 0.90 1.2212 1.2185 1.2287
1624 2005.10.26 00:00 sell stop 691 0.90 1.2027 1.2057 1.1952
1625 2005.10.27 00:00 delete 691 0.90 1.2027 1.2057 1.1952
1626 2005.10.27 00:00 delete 690 0.90 1.2212 1.2185 1.2287
1627 2005.10.27 00:00 buy stop 692 1.90 1.2109 1.2096 1.2184
1628 2005.10.27 00:00 sell stop 693 1.90 1.2019 1.2035 1.1944
1629 2005.10.27 05:08 buy 692 1.90 1.2109 1.2096 1.2184
1630 2005.10.27 05:08 delete 693 1.90 1.2019 1.2035 1.1944
1631 2005.10.27 07:23 s/l 692 1.90 1.2096 1.2096 1.2184 -247.95 27210.94
1632 2005.10.28 00:00 buy stop 694 1.30 1.2212 1.2192 1.2287
1633 2005.10.28 00:00 sell stop 695 1.30 1.2079 1.2102 1.2004
1634 2005.10.28 18:19 sell 695 1.30 1.2079 1.2102 1.2004
1635 2005.10.28 18:19 delete 694 1.30 1.2212 1.2192 1.2287
1636 2005.10.31 00:00 close 695 1.30 1.2061 1.2102 1.2004 241.67 27452.61
1637 2005.10.31 00:00 buy stop 696 1.40 1.2127 1.2109 1.2202
1638 2005.10.31 00:00 sell stop 697 1.40 1.2004 1.2025 1.1929
1639 2005.10.31 14:52 sell 697 1.40 1.2004 1.2025 1.1929
1640 2005.10.31 14:52 delete 696 1.40 1.2127 1.2109 1.2202
1641 2005.11.01 00:00 close 697 1.40 1.1983 1.2025 1.1929 302.26 27754.87
1642 2005.11.01 00:00 buy stop 698 1.40 1.2050 1.2032 1.2125
1643 2005.11.01 00:00 sell stop 699 1.40 1.1925 1.1946 1.1850
1644 2005.11.02 00:00 delete 699 1.40 1.1925 1.1946 1.1850
1645 2005.11.02 00:00 delete 698 1.40 1.2050 1.2032 1.2125
1646 2005.11.02 00:00 buy stop 700 2.40 1.2072 1.2062 1.2147
1647 2005.11.02 00:00 sell stop 701 2.40 1.2000 1.2013 1.1925
1648 2005.11.02 12:08 sell 701 2.40 1.2000 1.2013 1.1925
1649 2005.11.02 12:08 delete 700 2.40 1.2072 1.2062 1.2147
1650 2005.11.02 14:38 s/l 701 2.40 1.2013 1.2013 1.1925 -320.40 27434.47
1651 2005.11.03 00:00 buy stop 702 1.70 1.2129 1.2114 1.2204
1652 2005.11.03 00:00 sell stop 703 1.70 1.2029 1.2047 1.1954
1653 2005.11.03 14:34 sell 703 1.70 1.2029 1.2047 1.1954
1654 2005.11.03 14:34 delete 702 1.70 1.2129 1.2114 1.2204
1655 2005.11.03 18:08 t/p 703 1.70 1.1954 1.2047 1.1954 1275.00 28709.47
1656 2005.11.04 00:00 buy stop 704 1.20 1.2025 1.2003 1.2100
1657 2005.11.04 00:00 sell stop 705 1.20 1.1877 1.1902 1.1802
1658 2005.11.04 16:28 sell 705 1.20 1.1877 1.1902 1.1802
1659 2005.11.04 16:28 delete 704 1.20 1.2025 1.2003 1.2100
1660 2005.11.07 00:00 close 705 1.20 1.1805 1.1902 1.1802 871.08 29580.55
1661 2005.11.07 00:00 buy stop 706 1.00 1.1909 1.1881 1.1984
1662 2005.11.07 00:00 sell stop 707 1.00 1.1716 1.1748 1.1641
1663 2005.11.08 00:00 delete 707 1.00 1.1716 1.1748 1.1641
1664 2005.11.08 00:00 delete 706 1.00 1.1909 1.1881 1.1984
1665 2005.11.08 00:00 buy stop 708 3.10 1.1820 1.1811 1.1895
1666 2005.11.08 00:00 sell stop 709 3.10 1.1760 1.1772 1.1685
1667 2005.11.08 01:54 sell 709 3.10 1.1760 1.1772 1.1685
1668 2005.11.08 01:54 delete 708 3.10 1.1820 1.1811 1.1895
1669 2005.11.08 16:18 s/l 709 3.10 1.1772 1.1772 1.1685 -358.05 29222.50
1670 2005.11.09 00:00 buy stop 710 2.00 1.1830 1.1817 1.1905
1671 2005.11.09 00:00 sell stop 711 2.00 1.1738 1.1754 1.1663
1672 2005.11.09 12:14 sell 711 2.00 1.1738 1.1754 1.1663
1673 2005.11.09 12:14 delete 710 2.00 1.1830 1.1817 1.1905
1674 2005.11.09 13:30 s/l 711 2.00 1.1754 1.1754 1.1663 -327.00 28895.50
1675 2005.11.10 00:00 buy stop 712 2.40 1.1807 1.1796 1.1882
1676 2005.11.10 00:00 sell stop 713 2.40 1.1732 1.1746 1.1657
1677 2005.11.10 15:10 sell 713 2.40 1.1732 1.1746 1.1657
1678 2005.11.10 15:10 delete 712 2.40 1.1807 1.1796 1.1882
1679 2005.11.10 15:11 s/l 713 2.40 1.1746 1.1746 1.1657 -331.20 28564.30
1680 2005.11.11 00:00 buy stop 714 1.40 1.1760 1.1742 1.1835
1681 2005.11.11 00:00 sell stop 715 1.40 1.1636 1.1657 1.1561
1682 2005.11.14 00:00 delete 715 1.40 1.1636 1.1657 1.1561
1683 2005.11.14 00:00 delete 714 1.40 1.1760 1.1742 1.1835
1684 2005.11.14 00:00 buy stop 716 2.70 1.1757 1.1748 1.1832
1685 2005.11.14 00:00 sell stop 717 2.70 1.1691 1.1703 1.1616
1686 2005.11.14 05:06 buy 716 2.70 1.1757 1.1748 1.1832
1687 2005.11.14 05:06 delete 717 2.70 1.1691 1.1703 1.1616
1688 2005.11.14 08:10 s/l 716 2.70 1.1748 1.1748 1.1832 -255.15 28309.15
1689 2005.11.15 00:00 buy stop 718 1.50 1.1756 1.1739 1.1831
1690 2005.11.15 00:00 sell stop 719 1.50 1.1639 1.1659 1.1564
1691 2005.11.16 00:00 delete 719 1.50 1.1639 1.1659 1.1564
1692 2005.11.16 00:00 delete 718 1.50 1.1756 1.1739 1.1831
1693 2005.11.16 00:00 buy stop 720 2.00 1.1768 1.1755 1.1843
1694 2005.11.16 00:00 sell stop 721 2.00 1.1678 1.1694 1.1603
1695 2005.11.16 11:58 sell 721 2.00 1.1678 1.1694 1.1603
1696 2005.11.16 11:58 delete 720 2.00 1.1768 1.1755 1.1843
1697 2005.11.16 14:35 s/l 721 2.00 1.1694 1.1694 1.1603 -321.00 27988.15
1698 2005.11.17 00:00 buy stop 722 1.90 1.1724 1.1710 1.1799
1699 2005.11.17 00:00 sell stop 723 1.90 1.1630 1.1647 1.1555
1700 2005.11.17 16:46 buy 722 1.90 1.1724 1.1710 1.1799
1701 2005.11.17 16:46 delete 723 1.90 1.1630 1.1647 1.1555
1702 2005.11.17 17:24 s/l 722 1.90 1.1710 1.1710 1.1799 -259.35 27728.80
1703 2005.11.18 00:00 buy stop 724 1.40 1.1810 1.1792 1.1885
1704 2005.11.18 00:00 sell stop 725 1.40 1.1689 1.1710 1.1614
1705 2005.11.18 09:25 sell 725 1.40 1.1689 1.1710 1.1614
1706 2005.11.18 09:25 delete 724 1.40 1.1810 1.1792 1.1885
1707 2005.11.18 14:51 s/l 725 1.40 1.1710 1.1710 1.1614 -289.80 27439.00
1708 2005.11.21 00:00 buy stop 726 1.30 1.1854 1.1834 1.1929
1709 2005.11.21 00:00 sell stop 727 1.30 1.1718 1.1741 1.1643
1710 2005.11.21 17:21 sell 727 1.30 1.1718 1.1741 1.1643
1711 2005.11.21 17:21 delete 726 1.30 1.1854 1.1834 1.1929
1712 2005.11.21 18:21 s/l 727 1.30 1.1741 1.1741 1.1643 -298.35 27140.65
1713 2005.11.22 00:00 buy stop 728 1.40 1.1791 1.1773 1.1866
1714 2005.11.22 00:00 sell stop 729 1.40 1.1671 1.1692 1.1596
1715 2005.11.22 20:11 buy 728 1.40 1.1791 1.1773 1.1866
1716 2005.11.22 20:12 delete 729 1.40 1.1671 1.1692 1.1596
1717 2005.11.23 00:00 close 728 1.40 1.1819 1.1773 1.1866 356.72 27497.37
1718 2005.11.23 00:00 buy stop 730 1.20 1.1899 1.1878 1.1974
1719 2005.11.23 00:00 sell stop 731 1.20 1.1756 1.1780 1.1681
1720 2005.11.24 00:00 delete 731 1.20 1.1756 1.1780 1.1681
1721 2005.11.24 00:00 delete 730 1.20 1.1899 1.1878 1.1974
1722 2005.11.24 00:00 buy stop 732 1.60 1.1871 1.1855 1.1946
1723 2005.11.24 00:00 sell stop 733 1.60 1.1764 1.1783 1.1689
1724 2005.11.25 00:00 delete 733 1.60 1.1764 1.1783 1.1689
1725 2005.11.25 00:00 delete 732 1.60 1.1871 1.1855 1.1946
1726 2005.11.25 00:00 buy stop 734 3.00 1.1809 1.1801 1.1884
1727 2005.11.25 00:00 sell stop 735 3.00 1.1752 1.1763 1.1677
1728 2005.11.25 08:35 sell 735 3.00 1.1752 1.1763 1.1677
1729 2005.11.25 08:35 delete 734 3.00 1.1809 1.1801 1.1884
1730 2005.11.25 09:31 s/l 735 3.00 1.1763 1.1763 1.1677 -333.00 27164.37
1731 2005.11.28 00:00 buy stop 736 2.30 1.1747 1.1736 1.1822
1732 2005.11.28 00:00 sell stop 737 2.30 1.1673 1.1687 1.1598
1733 2005.11.28 16:05 buy 736 2.30 1.1747 1.1736 1.1822
1734 2005.11.28 16:05 delete 737 2.30 1.1673 1.1687 1.1598
1735 2005.11.28 19:13 t/p 736 2.30 1.1822 1.1736 1.1822 1725.00 28889.37
1736 2005.11.29 00:00 buy stop 738 0.80 1.1970 1.1937 1.2045
1737 2005.11.29 00:00 sell stop 739 0.80 1.1746 1.1782 1.1671
1738 2005.11.29 16:01 sell 739 0.80 1.1746 1.1782 1.1671
1739 2005.11.29 16:01 delete 738 0.80 1.1970 1.1937 1.2045
1740 2005.11.29 17:29 s/l 739 0.80 1.1782 1.1782 1.1671 -289.20 28600.17
1741 2005.11.30 00:00 buy stop 740 1.40 1.1837 1.1819 1.1912
1742 2005.11.30 00:00 sell stop 741 1.40 1.1711 1.1732 1.1636
1743 2005.12.01 00:00 delete 741 1.40 1.1711 1.1732 1.1636
1744 2005.12.01 00:00 delete 740 1.40 1.1837 1.1819 1.1912
1745 2005.12.01 00:00 buy stop 742 3.50 1.1818 1.1811 1.1893
1746 2005.12.01 00:00 sell stop 743 3.50 1.1766 1.1776 1.1691
1747 2005.12.01 12:56 sell 743 3.50 1.1766 1.1776 1.1691
1748 2005.12.01 12:56 delete 742 3.50 1.1818 1.1811 1.1893
1749 2005.12.02 00:00 close 743 3.50 1.1738 1.1776 1.1691 1000.65 29600.82
1750 2005.12.02 00:00 buy stop 744 1.60 1.1800 1.1783 1.1875
1751 2005.12.02 00:00 sell stop 745 1.60 1.1684 1.1704 1.1609
1752 2005.12.02 14:33 sell 745 1.60 1.1684 1.1704 1.1609
1753 2005.12.02 14:33 delete 744 1.60 1.1800 1.1783 1.1875
1754 2005.12.02 14:37 s/l 745 1.60 1.1704 1.1704 1.1609 -319.20 29281.62
1755 2005.12.05 00:00 buy stop 746 2.00 1.1748 1.1735 1.1823
1756 2005.12.05 00:00 sell stop 747 2.00 1.1656 1.1672 1.1581
1757 2005.12.05 13:02 buy 746 2.00 1.1748 1.1735 1.1823
1758 2005.12.05 13:02 delete 747 2.00 1.1656 1.1672 1.1581
1759 2005.12.05 13:19 s/l 746 2.00 1.1735 1.1735 1.1823 -267.00 29014.62
1760 2005.12.06 00:00 buy stop 748 1.40 1.1864 1.1845 1.1939
1761 2005.12.06 00:00 sell stop 749 1.40 1.1732 1.1754 1.1657
1762 2005.12.07 00:00 delete 749 1.40 1.1732 1.1754 1.1657
1763 2005.12.07 00:00 delete 748 1.40 1.1864 1.1845 1.1939
1764 2005.12.07 00:00 buy stop 750 3.30 1.1811 1.1803 1.1886
1765 2005.12.07 00:00 sell stop 751 3.30 1.1756 1.1767 1.1681
1766 2005.12.07 08:24 sell 751 3.30 1.1756 1.1767 1.1681
1767 2005.12.07 08:24 delete 750 3.30 1.1811 1.1803 1.1886
1768 2005.12.07 09:31 s/l 751 3.30 1.1767 1.1767 1.1681 -356.40 28658.22
1769 2005.12.08 00:00 buy stop 752 1.80 1.1770 1.1755 1.1845
1770 2005.12.08 00:00 sell stop 753 1.80 1.1669 1.1687 1.1594
1771 2005.12.08 09:26 buy 752 1.80 1.1770 1.1755 1.1845
1772 2005.12.08 09:26 delete 753 1.80 1.1669 1.1687 1.1594
1773 2005.12.08 17:22 t/p 752 1.80 1.1845 1.1755 1.1845 1350.00 30008.22
1774 2005.12.09 00:00 buy stop 754 1.30 1.1899 1.1877 1.1974
1775 2005.12.09 00:00 sell stop 755 1.30 1.1752 1.1777 1.1677
1776 2005.12.12 00:00 delete 755 1.30 1.1752 1.1777 1.1677
1777 2005.12.12 00:00 delete 754 1.30 1.1899 1.1877 1.1974
1778 2005.12.12 00:00 buy stop 756 2.50 1.1830 1.1819 1.1905
1779 2005.12.12 00:00 sell stop 757 2.50 1.1755 1.1769 1.1680
1780 2005.12.12 02:42 buy 756 2.50 1.1830 1.1819 1.1905
1781 2005.12.12 02:42 delete 757 2.50 1.1755 1.1769 1.1680
1782 2005.12.12 04:01 s/l 756 2.50 1.1819 1.1819 1.1905 -270.00 29738.22
1783 2005.12.13 00:00 buy stop 758 1.00 1.2062 1.2033 1.2137
1784 2005.12.13 00:00 sell stop 759 1.00 1.1864 1.1896 1.1789
1785 2005.12.14 00:00 delete 759 1.00 1.1864 1.1896 1.1789
1786 2005.12.14 00:00 delete 758 1.00 1.2062 1.2033 1.2137
1787 2005.12.14 00:00 buy stop 760 2.20 1.1982 1.1970 1.2057
1788 2005.12.14 00:00 sell stop 761 2.20 1.1897 1.1912 1.1822
1789 2005.12.14 02:34 buy 760 2.20 1.1982 1.1970 1.2057
1790 2005.12.14 02:34 delete 761 2.20 1.1897 1.1912 1.1822
1791 2005.12.14 14:38 t/p 760 2.20 1.2057 1.1970 1.2057 1650.00 31388.22
1792 2005.12.15 00:00 buy stop 762 1.50 1.2062 1.2043 1.2137
1793 2005.12.15 00:00 sell stop 763 1.50 1.1933 1.1955 1.1858
1794 2005.12.16 00:00 delete 763 1.50 1.1933 1.1955 1.1858
1795 2005.12.16 00:00 delete 762 1.50 1.2062 1.2043 1.2137
1796 2005.12.16 00:00 buy stop 764 1.90 1.2027 1.2012 1.2102
1797 2005.12.16 00:00 sell stop 765 1.90 1.1923 1.1941 1.1848
1798 2005.12.16 10:21 buy 764 1.90 1.2027 1.2012 1.2102
1799 2005.12.16 10:21 delete 765 1.90 1.1923 1.1941 1.1848
1800 2005.12.16 10:30 s/l 764 1.90 1.2012 1.2012 1.2102 -287.85 31100.37
1801 2005.12.19 00:00 buy stop 766 2.10 1.2082 1.2069 1.2157
1802 2005.12.19 00:00 sell stop 767 2.10 1.1989 1.2006 1.1914
1803 2005.12.19 13:36 sell 767 2.10 1.1989 1.2006 1.1914
1804 2005.12.19 13:36 delete 766 2.10 1.2082 1.2069 1.2157
1805 2005.12.19 18:41 s/l 767 2.10 1.2006 1.2006 1.1914 -346.50 30753.87
1806 2005.12.20 00:00 buy stop 768 2.90 1.2040 1.2030 1.2115
1807 2005.12.20 00:00 sell stop 769 2.90 1.1973 1.1986 1.1898
1808 2005.12.20 05:34 sell 769 2.90 1.1973 1.1986 1.1898
1809 2005.12.20 05:34 delete 768 2.90 1.2040 1.2030 1.2115
1810 2005.12.20 05:57 s/l 769 2.90 1.1986 1.1986 1.1898 -365.40 30388.47
1811 2005.12.21 00:00 buy stop 770 1.10 1.1957 1.1931 1.2032
1812 2005.12.21 00:00 sell stop 771 1.10 1.1782 1.1811 1.1707
1813 2005.12.22 00:00 delete 771 1.10 1.1782 1.1811 1.1707
1814 2005.12.22 00:00 delete 770 1.10 1.1957 1.1931 1.2032
1815 2005.12.22 00:00 buy stop 772 1.70 1.1894 1.1878 1.1969
1816 2005.12.22 00:00 sell stop 773 1.70 1.1781 1.1801 1.1706
1817 2005.12.22 16:25 buy 772 1.70 1.1894 1.1878 1.1969
1818 2005.12.22 16:25 delete 773 1.70 1.1781 1.1801 1.1706
1819 2005.12.22 16:41 s/l 772 1.70 1.1878 1.1878 1.1969 -280.50 30107.97
1820 2005.12.23 00:00 buy stop 774 2.10 1.1921 1.1908 1.1996
1821 2005.12.23 00:00 sell stop 775 2.10 1.1831 1.1847 1.1756
1822 2005.12.23 15:01 sell 775 2.10 1.1831 1.1847 1.1756
1823 2005.12.23 15:01 delete 774 2.10 1.1921 1.1908 1.1996
1824 2005.12.23 15:13 s/l 775 2.10 1.1847 1.1847 1.1756 -337.05 29770.92
1825 2005.12.26 00:00 buy stop 776 3.20 1.1890 1.1882 1.1965
1826 2005.12.26 00:00 sell stop 777 3.20 1.1831 1.1842 1.1756
1827 2005.12.26 12:07 buy 776 3.20 1.1890 1.1882 1.1965
1828 2005.12.26 12:08 delete 777 3.20 1.1831 1.1842 1.1756
1829 2005.12.26 12:10 s/l 776 3.20 1.1882 1.1882 1.1965 -268.80 29502.12
1830 2005.12.27 00:00 buy stop 778 2.70 1.1885 1.1875 1.1960
1831 2005.12.27 00:00 sell stop 779 2.70 1.1817 1.1830 1.1742
1832 2005.12.28 00:00 delete 779 2.70 1.1817 1.1830 1.1742
1833 2005.12.28 00:00 delete 778 2.70 1.1885 1.1875 1.1960
1834 2005.12.28 00:00 buy stop 780 3.50 1.1859 1.1851 1.1934
1835 2005.12.28 00:00 sell stop 781 3.50 1.1806 1.1817 1.1731
1836 2005.12.28 05:16 buy 780 3.50 1.1859 1.1851 1.1934
1837 2005.12.28 05:17 delete 781 3.50 1.1806 1.1817 1.1731
1838 2005.12.28 05:49 s/l 780 3.50 1.1851 1.1851 1.1934 -262.50 29239.62
1839 2005.12.29 00:00 buy stop 782 1.50 1.1900 1.1882 1.1975
1840 2005.12.29 00:00 sell stop 783 1.50 1.1779 1.1800 1.1704
1841 2005.12.30 00:00 delete 783 1.50 1.1779 1.1800 1.1704
1842 2005.12.30 00:00 delete 782 1.50 1.1900 1.1882 1.1975
1843 2005.12.30 00:00 buy stop 784 2.80 1.1878 1.1869 1.1953
1844 2005.12.30 00:00 sell stop 785 2.80 1.1812 1.1824 1.1737
1845 2005.12.30 04:35 buy 784 2.80 1.1878 1.1869 1.1953
1846 2005.12.30 04:35 delete 785 2.80 1.1812 1.1824 1.1737
1847 2005.12.30 04:43 s/l 784 2.80 1.1869 1.1869 1.1953 -264.60 28975.02
1848 2006.01.02 00:55 buy stop 786 1.60 1.1903 1.1887 1.1978
1849 2006.01.02 00:55 sell stop 787 1.60 1.1790 1.1809 1.1715
1850 2006.01.03 00:00 delete 787 1.60 1.1790 1.1809 1.1715
1851 2006.01.03 00:00 delete 786 1.60 1.1903 1.1887 1.1978
1852 2006.01.03 00:00 buy stop 788 2.70 1.1857 1.1847 1.1932
1853 2006.01.03 00:00 sell stop 789 2.70 1.1789 1.1802 1.1714
1854 2006.01.03 02:54 buy 788 2.70 1.1857 1.1847 1.1932
1855 2006.01.03 02:55 delete 789 2.70 1.1789 1.1802 1.1714
1856 2006.01.03 15:59 t/p 788 2.70 1.1932 1.1847 1.1932 2025.00 31000.02
1857 2006.01.04 00:00 buy stop 790 0.90 1.2136 1.2103 1.2211
1858 2006.01.04 00:00 sell stop 791 0.90 1.1912 1.1948 1.1837
1859 2006.01.04 19:01 buy 790 0.90 1.2136 1.2103 1.2211
1860 2006.01.04 19:01 delete 791 0.90 1.1912 1.1948 1.1837
1861 2006.01.05 00:24 s/l 790 0.90 1.2103 1.2103 1.2211 -305.91 30694.11
1862 2006.01.06 00:00 buy stop 792 3.40 1.2132 1.2124 1.2207
1863 2006.01.06 00:00 sell stop 793 3.40 1.2075 1.2086 1.2000
1864 2006.01.06 14:30 buy 792 3.40 1.2132 1.2124 1.2207
1865 2006.01.06 14:30 delete 793 3.40 1.2075 1.2086 1.2000
1866 2006.01.06 14:30 s/l 792 3.40 1.2124 1.2124 1.2207 -275.40 30418.71
1867 2006.01.09 00:00 buy stop 794 1.80 1.2203 1.2188 1.2278
1868 2006.01.09 00:00 sell stop 795 1.80 1.2099 1.2117 1.2024
1869 2006.01.09 09:34 sell 795 1.80 1.2099 1.2117 1.2024
1870 2006.01.09 09:34 delete 794 1.80 1.2203 1.2188 1.2278
1871 2006.01.10 00:00 close 795 1.80 1.2081 1.2117 1.2024 334.62 30753.33
1872 2006.01.10 00:00 buy stop 796 1.80 1.2137 1.2122 1.2212
1873 2006.01.10 00:00 sell stop 797 1.80 1.2032 1.2050 1.1957
1874 2006.01.11 00:00 delete 797 1.80 1.2032 1.2050 1.1957
1875 2006.01.11 00:00 delete 796 1.80 1.2137 1.2122 1.2212
1876 2006.01.11 00:00 buy stop 798 2.50 1.2102 1.2091 1.2177
1877 2006.01.11 00:00 sell stop 799 2.50 1.2025 1.2039 1.1950
1878 2006.01.11 15:26 buy 798 2.50 1.2102 1.2091 1.2177
1879 2006.01.11 15:26 delete 799 2.50 1.2025 1.2039 1.1950
1880 2006.01.12 00:00 close 798 2.50 1.2136 1.2091 1.2177 829.00 31582.33
1881 2006.01.12 00:00 buy stop 800 2.00 1.2192 1.2177 1.2267
1882 2006.01.12 00:00 sell stop 801 2.00 1.2092 1.2110 1.2017
1883 2006.01.12 14:55 sell 801 2.00 1.2092 1.2110 1.2017
1884 2006.01.12 14:55 delete 800 2.00 1.2192 1.2177 1.2267
1885 2006.01.12 15:29 t/p 801 2.00 1.2017 1.2110 1.2017 1500.00 33082.33
1886 2006.01.13 00:00 buy stop 802 1.30 1.2120 1.2096 1.2195
1887 2006.01.13 00:00 sell stop 803 1.30 1.1960 1.1987 1.1885
1888 2006.01.13 18:38 buy 802 1.30 1.2120 1.2096 1.2195
1889 2006.01.13 18:38 delete 803 1.30 1.1960 1.1987 1.1885
1890 2006.01.16 00:00 close 802 1.30 1.2151 1.2096 1.2195 392.08 33474.41
1891 2006.01.16 00:00 buy stop 804 1.80 1.2216 1.2199 1.2291
1892 2006.01.16 00:00 sell stop 805 1.80 1.2098 1.2118 1.2023
1893 2006.01.17 00:00 delete 805 1.80 1.2098 1.2118 1.2023
1894 2006.01.17 00:00 delete 804 1.80 1.2216 1.2199 1.2291
1895 2006.01.17 00:00 buy stop 806 3.00 1.2154 1.2144 1.2229
1896 2006.01.17 00:00 sell stop 807 3.00 1.2084 1.2097 1.2009
1897 2006.01.17 01:56 sell 807 3.00 1.2084 1.2097 1.2009
1898 2006.01.17 01:56 delete 806 3.00 1.2154 1.2144 1.2229
1899 2006.01.17 02:58 s/l 807 3.00 1.2097 1.2097 1.2009 -391.50 33082.91
1900 2006.01.18 00:00 buy stop 808 2.30 1.2164 1.2151 1.2239
1901 2006.01.18 00:00 sell stop 809 2.30 1.2072 1.2088 1.1997
1902 2006.01.18 17:45 sell 809 2.30 1.2072 1.2088 1.1997
1903 2006.01.18 17:45 delete 808 2.30 1.2164 1.2151 1.2239
1904 2006.01.18 17:51 s/l 809 2.30 1.2088 1.2088 1.1997 -376.05 32706.86
1905 2006.01.19 00:00 buy stop 810 2.30 1.2169 1.2156 1.2244
1906 2006.01.19 00:00 sell stop 811 2.30 1.2077 1.2093 1.2002
1907 2006.01.19 08:44 sell 811 2.30 1.2077 1.2093 1.2002
1908 2006.01.19 08:44 delete 810 2.30 1.2169 1.2156 1.2244
1909 2006.01.19 09:12 s/l 811 2.30 1.2093 1.2093 1.2002 -376.05 32330.81
1910 2006.01.20 00:00 buy stop 812 2.70 1.2133 1.2122 1.2208
1911 2006.01.20 00:00 sell stop 813 2.70 1.2058 1.2072 1.1983
1912 2006.01.20 09:37 sell 813 2.70 1.2058 1.2072 1.1983
1913 2006.01.20 09:37 delete 812 2.70 1.2133 1.2122 1.2208
1914 2006.01.20 09:51 s/l 813 2.70 1.2072 1.2072 1.1983 -372.60 31958.21
1915 2006.01.23 00:05 buy stop 814 1.90 1.2202 1.2186 1.2277
1916 2006.01.23 00:05 sell stop 815 1.90 1.2094 1.2113 1.2019
1917 2006.01.23 01:40 buy 814 1.90 1.2202 1.2186 1.2277
1918 2006.01.23 01:40 delete 815 1.90 1.2094 1.2113 1.2019
1919 2006.01.23 11:39 t/p 814 1.90 1.2277 1.2186 1.2277 1425.00 33383.21
1920 2006.01.24 00:00 buy stop 816 1.20 1.2391 1.2366 1.2466
1921 2006.01.24 00:00 sell stop 817 1.20 1.2219 1.2247 1.2144
1922 2006.01.25 00:00 delete 817 1.20 1.2219 1.2247 1.2144
1923 2006.01.25 00:00 delete 816 1.20 1.2391 1.2366 1.2466
1924 2006.01.25 00:00 buy stop 818 3.00 1.2308 1.2298 1.2383
1925 2006.01.25 00:00 sell stop 819 3.00 1.2238 1.2251 1.2163
1926 2006.01.25 10:16 buy 818 3.00 1.2308 1.2298 1.2383
1927 2006.01.25 10:16 delete 819 3.00 1.2238 1.2251 1.2163
1928 2006.01.25 11:44 s/l 818 3.00 1.2298 1.2298 1.2383 -301.50 33081.71
1929 2006.01.26 00:00 buy stop 820 2.30 1.2293 1.2280 1.2368
1930 2006.01.26 00:00 sell stop 821 2.30 1.2203 1.2219 1.2128
1931 2006.01.26 20:11 sell 821 2.30 1.2203 1.2219 1.2128
1932 2006.01.26 20:11 delete 820 2.30 1.2293 1.2280 1.2368
1933 2006.01.27 00:38 s/l 821 2.30 1.2219 1.2219 1.2128 -355.58 32726.13
1934 2006.01.30 00:00 buy stop 822 1.40 1.2188 1.2166 1.2263
1935 2006.01.30 00:00 sell stop 823 1.40 1.2034 1.2060 1.1959
1936 2006.01.31 00:00 delete 823 1.40 1.2034 1.2060 1.1959
1937 2006.01.31 00:00 delete 822 1.40 1.2188 1.2166 1.2263
1938 2006.01.31 00:00 buy stop 824 3.90 1.2122 1.2114 1.2197
1939 2006.01.31 00:00 sell stop 825 3.90 1.2068 1.2079 1.1993
1940 2006.01.31 13:11 buy 824 3.90 1.2122 1.2114 1.2197
1941 2006.01.31 13:11 delete 825 3.90 1.2068 1.2079 1.1993
1942 2006.01.31 14:04 s/l 824 3.90 1.2114 1.2114 1.2197 -298.35 32427.78
1943 2006.02.01 00:00 buy stop 826 1.80 1.2207 1.2190 1.2282
1944 2006.02.01 00:00 sell stop 827 1.80 1.2093 1.2113 1.2018
1945 2006.02.01 12:32 sell 827 1.80 1.2093 1.2113 1.2018
1946 2006.02.01 12:32 delete 826 1.80 1.2207 1.2190 1.2282
1947 2006.02.01 16:14 s/l 827 1.80 1.2113 1.2113 1.2018 -353.70 32074.08
1948 2006.02.02 00:00 buy stop 828 1.70 1.2122 1.2105 1.2197
1949 2006.02.02 00:00 sell stop 829 1.70 1.2003 1.2023 1.1928