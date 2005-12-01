|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|1 Час (H1) 2005.11.25 03:00 - 2005.12.21 00:00 (2005.10.01 - 2006.01.27)
|Модел
|Всички тикове (базира се на най-малката възможна времева единица чрез интерполация на фрактал на всеки тик)
|Параметри
|TakeProfit=70; Lots=0.1; TrailingStop=10;
|Барове за тест
|541
|Моделирани тикове
|50126
|Качество на моделиране
|55.64%
|Начален депозит
|500.00
|Обща нетна печалба
|842.90
|Груба печалба
|1977.60
|Груба загуба
|-1134.70
|Печеливш фактор
|1.74
|Очаквано възнаграждение
|3.37
|Абсолютна загуба
|28.90
|Максимално спадане на нивото %
|203.30 (13.2%)
|Общо сделки
|250
|Къси позиции (спечелени %)
|0 (0.00%)
|Дълги позиции (спечелени %)
|250 (86.00%)
|Печеливши сделки (% от всички)
|215 (86.00%)
|Загубени сделки (% от всички)
|35 (14.00%)
|Най-голяма
|Печеливша търговия
|45.00
|Загубена търговия
|-50.90
|Средно
|Печеливша търговия
|9.20
|Загубена търговия
|-32.42
|Максимум
|Последователни печаливши сделки (печалбата в пари)
|43 (358.60)
|Последователни загубени сделки (загубата в пари)
|4 (-133.80)
|Максимален
|Последователни печалби (брой спечелени сделки)
|358.60 (43)
|Последователни загуби (брой загубени сделки)
|-133.80 (4)
|Средно
|Последователни печаливши сделки
|7
|Последователни загубени сделки
|1
|№
|Дата и час
|Тип
|Поръчка
|Лотове
|Цена
|Стоп
|Лимит
|Печалба
|Баланс
|1
|2005.12.01 08:00
|buy
|1
|0.10
|1.1782
|1.1753
|1.1852
|2
|2005.12.01 14:52
|s/l
|1
|0.10
|1.1753
|1.1753
|1.1852
|-28.90
|471.10
|3
|2005.12.01 14:52
|buy
|2
|0.10
|1.1743
|1.1718
|1.1813
|4
|2005.12.01 14:52
|modify
|2
|0.10
|1.1743
|1.1748
|1.1813
|5
|2005.12.01 14:52
|modify
|2
|0.10
|1.1743
|1.1749
|1.1813
|6
|2005.12.01 14:52
|modify
|2
|0.10
|1.1743
|1.1751
|1.1813
|7
|2005.12.01 14:53
|s/l
|2
|0.10
|1.1751
|1.1751
|1.1813
|8.00
|479.10
|8
|2005.12.01 14:53
|buy
|3
|0.10
|1.1743
|1.1718
|1.1813
|9
|2005.12.01 14:53
|modify
|3
|0.10
|1.1743
|1.1748
|1.1813
|10
|2005.12.01 14:53
|modify
|3
|0.10
|1.1743
|1.1749
|1.1813
|11
|2005.12.01 14:53
|modify
|3
|0.10
|1.1743
|1.1751
|1.1813
|12
|2005.12.01 14:54
|s/l
|3
|0.10
|1.1751
|1.1751
|1.1813
|8.00
|487.10
|13
|2005.12.01 14:54
|buy
|4
|0.10
|1.1743
|1.1718
|1.1813
|14
|2005.12.01 14:54
|modify
|4
|0.10
|1.1743
|1.1748
|1.1813
|15
|2005.12.01 14:54
|modify
|4
|0.10
|1.1743
|1.1749
|1.1813
|16
|2005.12.01 14:54
|s/l
|4
|0.10
|1.1749
|1.1749
|1.1813
|6.00
|493.10
|17
|2005.12.01 14:54
|buy
|5
|0.10
|1.1743
|1.1718
|1.1813
|18
|2005.12.01 15:10
|modify
|5
|0.10
|1.1743
|1.1744
|1.1813
|19
|2005.12.01 15:20
|s/l
|5
|0.10
|1.1744
|1.1744
|1.1813
|1.00
|494.10
|20
|2005.12.01 15:20
|buy
|6
|0.10
|1.1724
|1.1697
|1.1794
|21
|2005.12.01 15:20
|modify
|6
|0.10
|1.1724
|1.1730
|1.1794
|22
|2005.12.01 15:20
|modify
|6
|0.10
|1.1724
|1.1732
|1.1794
|23
|2005.12.01 15:20
|modify
|6
|0.10
|1.1724
|1.1733
|1.1794
|24
|2005.12.01 15:21
|modify
|6
|0.10
|1.1724
|1.1744
|1.1794
|25
|2005.12.01 15:21
|s/l
|6
|0.10
|1.1744
|1.1744
|1.1794
|20.00
|514.10
|26
|2005.12.01 15:21
|buy
|7
|0.10
|1.1724
|1.1697
|1.1794
|27
|2005.12.01 15:21
|modify
|7
|0.10
|1.1724
|1.1730
|1.1794
|28
|2005.12.01 15:21
|modify
|7
|0.10
|1.1724
|1.1732
|1.1794
|29
|2005.12.01 15:21
|modify
|7
|0.10
|1.1724
|1.1733
|1.1794
|30
|2005.12.01 15:22
|modify
|7
|0.10
|1.1724
|1.1744
|1.1794
|31
|2005.12.01 15:22
|s/l
|7
|0.10
|1.1744
|1.1744
|1.1794
|20.00
|534.10
|32
|2005.12.01 15:22
|buy
|8
|0.10
|1.1724
|1.1697
|1.1794
|33
|2005.12.01 15:25
|modify
|8
|0.10
|1.1724
|1.1727
|1.1794
|34
|2005.12.01 15:25
|modify
|8
|0.10
|1.1724
|1.1728
|1.1794
|35
|2005.12.01 15:25
|modify
|8
|0.10
|1.1724
|1.1729
|1.1794
|36
|2005.12.01 15:26
|s/l
|8
|0.10
|1.1729
|1.1729
|1.1794
|5.00
|539.10
|37
|2005.12.01 15:26
|buy
|9
|0.10
|1.1730
|1.1703
|1.1800
|38
|2005.12.01 15:32
|modify
|9
|0.10
|1.1730
|1.1731
|1.1800
|39
|2005.12.01 15:35
|modify
|9
|0.10
|1.1730
|1.1733
|1.1800
|40
|2005.12.01 15:40
|modify
|9
|0.10
|1.1730
|1.1744
|1.1800
|41
|2005.12.01 15:47
|s/l
|9
|0.10
|1.1744
|1.1744
|1.1800
|14.00
|553.10
|42
|2005.12.01 15:47
|buy
|10
|0.10
|1.1740
|1.1713
|1.1810
|43
|2005.12.01 15:52
|s/l
|10
|0.10
|1.1713
|1.1713
|1.1810
|-27.00
|526.10
|44
|2005.12.01 15:52
|buy
|11
|0.10
|1.1715
|1.1687
|1.1785
|45
|2005.12.01 20:30
|modify
|11
|0.10
|1.1715
|1.1729
|1.1785
|46
|2005.12.01 20:30
|s/l
|11
|0.10
|1.1729
|1.1729
|1.1785
|14.00
|540.10
|47
|2005.12.01 20:30
|buy
|12
|0.10
|1.1722
|1.1687
|1.1792
|48
|2005.12.01 20:31
|modify
|12
|0.10
|1.1722
|1.1729
|1.1792
|49
|2005.12.01 20:31
|s/l
|12
|0.10
|1.1729
|1.1729
|1.1792
|7.00
|547.10
|50
|2005.12.01 20:31
|buy
|13
|0.10
|1.1722
|1.1687
|1.1792
|51
|2005.12.01 20:32
|modify
|13
|0.10
|1.1722
|1.1729
|1.1792
|52
|2005.12.01 20:32
|s/l
|13
|0.10
|1.1729
|1.1729
|1.1792
|7.00
|554.10
|53
|2005.12.01 20:32
|buy
|14
|0.10
|1.1722
|1.1687
|1.1792
|54
|2005.12.01 20:32
|modify
|14
|0.10
|1.1722
|1.1729
|1.1792
|55
|2005.12.01 20:35
|s/l
|14
|0.10
|1.1729
|1.1729
|1.1792
|7.00
|561.10
|56
|2005.12.01 20:35
|buy
|15
|0.10
|1.1724
|1.1689
|1.1794
|57
|2005.12.01 20:55
|modify
|15
|0.10
|1.1724
|1.1726
|1.1794
|58
|2005.12.01 20:55
|s/l
|15
|0.10
|1.1726
|1.1726
|1.1794
|2.00
|563.10
|59
|2005.12.01 20:55
|buy
|16
|0.10
|1.1727
|1.1692
|1.1797
|60
|2005.12.01 21:54
|modify
|16
|0.10
|1.1727
|1.1728
|1.1797
|61
|2005.12.01 21:55
|modify
|16
|0.10
|1.1727
|1.1733
|1.1797
|62
|2005.12.01 22:10
|s/l
|16
|0.10
|1.1733
|1.1733
|1.1797
|6.00
|569.10
|63
|2005.12.01 22:10
|buy
|17
|0.10
|1.1734
|1.1698
|1.1804
|64
|2005.12.02 13:15
|s/l
|17
|0.10
|1.1698
|1.1698
|1.1804
|-36.20
|532.90
|65
|2005.12.02 13:15
|buy
|18
|0.10
|1.1700
|1.1675
|1.1770
|66
|2005.12.02 15:30
|modify
|18
|0.10
|1.1700
|1.1726
|1.1770
|67
|2005.12.02 15:30
|modify
|18
|0.10
|1.1700
|1.1731
|1.1770
|68
|2005.12.02 15:30
|s/l
|18
|0.10
|1.1731
|1.1731
|1.1770
|31.00
|563.90
|69
|2005.12.02 15:30
|buy
|19
|0.10
|1.1732
|1.1705
|1.1802
|70
|2005.12.02 15:30
|s/l
|19
|0.10
|1.1705
|1.1705
|1.1802
|-26.90
|537.00
|71
|2005.12.02 15:30
|buy
|20
|0.10
|1.1702
|1.1675
|1.1772
|72
|2005.12.02 15:30
|modify
|20
|0.10
|1.1702
|1.1712
|1.1772
|73
|2005.12.02 15:30
|modify
|20
|0.10
|1.1702
|1.1726
|1.1772
|74
|2005.12.02 15:30
|modify
|20
|0.10
|1.1702
|1.1731
|1.1772
|75
|2005.12.02 15:30
|s/l
|20
|0.10
|1.1731
|1.1731
|1.1772
|29.00
|566.00
|76
|2005.12.02 15:30
|buy
|21
|0.10
|1.1732
|1.1705
|1.1802
|77
|2005.12.02 15:30
|s/l
|21
|0.10
|1.1705
|1.1705
|1.1802
|-26.90
|539.10
|78
|2005.12.02 15:30
|buy
|22
|0.10
|1.1702
|1.1675
|1.1772
|79
|2005.12.02 15:30
|modify
|22
|0.10
|1.1702
|1.1712
|1.1772
|80
|2005.12.02 15:30
|modify
|22
|0.10
|1.1702
|1.1726
|1.1772
|81
|2005.12.02 15:30
|modify
|22
|0.10
|1.1702
|1.1731
|1.1772
|82
|2005.12.02 15:30
|s/l
|22
|0.10
|1.1731
|1.1731
|1.1772
|29.00
|568.10
|83
|2005.12.02 15:30
|buy
|23
|0.10
|1.1732
|1.1705
|1.1802
|84
|2005.12.02 15:30
|s/l
|23
|0.10
|1.1705
|1.1705
|1.1802
|-26.90
|541.20
|85
|2005.12.02 15:30
|buy
|24
|0.10
|1.1702
|1.1675
|1.1772
|86
|2005.12.02 15:30
|modify
|24
|0.10
|1.1702
|1.1712
|1.1772
|87
|2005.12.02 15:31
|modify
|24
|0.10
|1.1702
|1.1726
|1.1772
|88
|2005.12.02 15:31
|modify
|24
|0.10
|1.1702
|1.1731
|1.1772
|89
|2005.12.02 15:31
|s/l
|24
|0.10
|1.1731
|1.1731
|1.1772
|29.00
|570.20
|90
|2005.12.02 15:31
|buy
|25
|0.10
|1.1732
|1.1705
|1.1802
|91
|2005.12.02 15:31
|s/l
|25
|0.10
|1.1705
|1.1705
|1.1802
|-26.90
|543.30
|92
|2005.12.02 15:31
|buy
|26
|0.10
|1.1702
|1.1675
|1.1772
|93
|2005.12.02 15:31
|modify
|26
|0.10
|1.1702
|1.1712
|1.1772
|94
|2005.12.02 15:31
|modify
|26
|0.10
|1.1702
|1.1726
|1.1772
|95
|2005.12.02 15:31
|modify
|26
|0.10
|1.1702
|1.1731
|1.1772
|96
|2005.12.02 15:31
|s/l
|26
|0.10
|1.1731
|1.1731
|1.1772
|29.00
|572.30
|97
|2005.12.02 15:31
|buy
|27
|0.10
|1.1732
|1.1705
|1.1802
|98
|2005.12.02 15:31
|s/l
|27
|0.10
|1.1705
|1.1705
|1.1802
|-26.90
|545.40
|99
|2005.12.02 15:31
|buy
|28
|0.10
|1.1702
|1.1675
|1.1772
|100
|2005.12.02 15:31
|modify
|28
|0.10
|1.1702
|1.1712
|1.1772
|101
|2005.12.02 15:31
|modify
|28
|0.10
|1.1702
|1.1726
|1.1772
|102
|2005.12.02 15:31
|modify
|28
|0.10
|1.1702
|1.1731
|1.1772
|103
|2005.12.02 15:31
|s/l
|28
|0.10
|1.1731
|1.1731
|1.1772
|29.00
|574.40
|104
|2005.12.02 15:31
|buy
|29
|0.10
|1.1732
|1.1705
|1.1802
|105
|2005.12.02 15:31
|s/l
|29
|0.10
|1.1705
|1.1705
|1.1802
|-26.90
|547.50
|106
|2005.12.02 15:31
|buy
|30
|0.10
|1.1702
|1.1675
|1.1772
|107
|2005.12.02 15:31
|modify
|30
|0.10
|1.1702
|1.1712
|1.1772
|108
|2005.12.02 15:32
|modify
|30
|0.10
|1.1702
|1.1725
|1.1772
|109
|2005.12.02 15:32
|modify
|30
|0.10
|1.1702
|1.1731
|1.1772
|110
|2005.12.02 15:32
|s/l
|30
|0.10
|1.1731
|1.1731
|1.1772
|29.00
|576.50
|111
|2005.12.02 15:32
|buy
|31
|0.10
|1.1731
|1.1704
|1.1801
|112
|2005.12.02 15:33
|s/l
|31
|0.10
|1.1704
|1.1704
|1.1801
|-26.90
|549.60
|113
|2005.12.02 15:33
|buy
|32
|0.10
|1.1704
|1.1677
|1.1774
|114
|2005.12.02 15:33
|modify
|32
|0.10
|1.1704
|1.1710
|1.1774
|115
|2005.12.02 15:33
|modify
|32
|0.10
|1.1704
|1.1725
|1.1774
|116
|2005.12.02 15:33
|modify
|32
|0.10
|1.1704
|1.1731
|1.1774
|117
|2005.12.02 15:33
|s/l
|32
|0.10
|1.1731
|1.1731
|1.1774
|27.00
|576.60
|118
|2005.12.02 15:33
|buy
|33
|0.10
|1.1731
|1.1704
|1.1801
|119
|2005.12.02 15:33
|s/l
|33
|0.10
|1.1704
|1.1704
|1.1801
|-26.90
|549.70
|120
|2005.12.02 15:33
|buy
|34
|0.10
|1.1704
|1.1677
|1.1774
|121
|2005.12.02 15:33
|modify
|34
|0.10
|1.1704
|1.1710
|1.1774
|122
|2005.12.02 15:34
|modify
|34
|0.10
|1.1704
|1.1725
|1.1774
|123
|2005.12.02 15:34
|modify
|34
|0.10
|1.1704
|1.1731
|1.1774
|124
|2005.12.02 15:34
|s/l
|34
|0.10
|1.1731
|1.1731
|1.1774
|27.00
|576.70
|125
|2005.12.02 15:34
|buy
|35
|0.10
|1.1731
|1.1704
|1.1801
|126
|2005.12.02 15:34
|s/l
|35
|0.10
|1.1704
|1.1704
|1.1801
|-26.90
|549.80
|127
|2005.12.02 15:34
|buy
|36
|0.10
|1.1704
|1.1677
|1.1774
|128
|2005.12.02 15:34
|modify
|36
|0.10
|1.1704
|1.1710
|1.1774
|129
|2005.12.02 15:34
|s/l
|36
|0.10
|1.1710
|1.1710
|1.1774
|6.00
|555.80
|130
|2005.12.02 15:34
|buy
|37
|0.10
|1.1698
|1.1671
|1.1768
|131
|2005.12.02 15:37
|modify
|37
|0.10
|1.1698
|1.1704
|1.1768
|132
|2005.12.02 15:37
|modify
|37
|0.10
|1.1698
|1.1708
|1.1768
|133
|2005.12.02 15:37
|modify
|37
|0.10
|1.1698
|1.1711
|1.1768
|134
|2005.12.02 15:38
|s/l
|37
|0.10
|1.1711
|1.1711
|1.1768
|13.00
|568.80
|135
|2005.12.02 15:38
|buy
|38
|0.10
|1.1710
|1.1683
|1.1780
|136
|2005.12.02 15:38
|modify
|38
|0.10
|1.1710
|1.1711
|1.1780
|137
|2005.12.02 15:38
|s/l
|38
|0.10
|1.1711
|1.1711
|1.1780
|1.00
|569.80
|138
|2005.12.02 15:38
|buy
|39
|0.10
|1.1710
|1.1683
|1.1780
|139
|2005.12.02 15:39
|modify
|39
|0.10
|1.1710
|1.1711
|1.1780
|140
|2005.12.02 15:39
|s/l
|39
|0.10
|1.1711
|1.1711
|1.1780
|1.00
|570.80
|141
|2005.12.02 15:39
|buy
|40
|0.10
|1.1710
|1.1683
|1.1780
|142
|2005.12.02 15:40
|modify
|40
|0.10
|1.1710
|1.1711
|1.1780
|143
|2005.12.02 15:40
|s/l
|40
|0.10
|1.1711
|1.1711
|1.1780
|1.00
|571.80
|144
|2005.12.02 15:40
|buy
|41
|0.10
|1.1713
|1.1686
|1.1783
|145
|2005.12.02 15:48
|s/l
|41
|0.10
|1.1686
|1.1686
|1.1783
|-26.90
|544.90
|146
|2005.12.02 15:48
|buy
|42
|0.10
|1.1688
|1.1660
|1.1758
|147
|2005.12.02 15:55
|modify
|42
|0.10
|1.1688
|1.1704
|1.1758
|148
|2005.12.02 15:55
|modify
|42
|0.10
|1.1688
|1.1710
|1.1758
|149
|2005.12.02 15:55
|s/l
|42
|0.10
|1.1710
|1.1710
|1.1758
|22.00
|566.90
|150
|2005.12.02 15:55
|buy
|43
|0.10
|1.1707
|1.1679
|1.1777
|151
|2005.12.02 15:55
|modify
|43
|0.10
|1.1707
|1.1710
|1.1777
|152
|2005.12.02 15:56
|s/l
|43
|0.10
|1.1710
|1.1710
|1.1777
|3.00
|569.90
|153
|2005.12.02 15:56
|buy
|44
|0.10
|1.1707
|1.1679
|1.1777
|154
|2005.12.02 15:56
|modify
|44
|0.10
|1.1707
|1.1710
|1.1777
|155
|2005.12.02 15:56
|s/l
|44
|0.10
|1.1710
|1.1710
|1.1777
|3.00
|572.90
|156
|2005.12.02 15:56
|buy
|45
|0.10
|1.1707
|1.1679
|1.1777
|157
|2005.12.02 16:00
|modify
|45
|0.10
|1.1707
|1.1713
|1.1777
|158
|2005.12.02 16:05
|modify
|45
|0.10
|1.1707
|1.1725
|1.1777
|159
|2005.12.02 16:05
|modify
|45
|0.10
|1.1707
|1.1726
|1.1777
|160
|2005.12.02 16:07
|s/l
|45
|0.10
|1.1726
|1.1726
|1.1777
|19.00
|591.90
|161
|2005.12.02 16:07
|buy
|46
|0.10
|1.1727
|1.1701
|1.1797
|162
|2005.12.02 16:15
|s/l
|46
|0.10
|1.1701
|1.1701
|1.1797
|-26.30
|565.60
|163
|2005.12.02 16:15
|buy
|47
|0.10
|1.1701
|1.1672
|1.1771
|164
|2005.12.02 16:20
|modify
|47
|0.10
|1.1701
|1.1706
|1.1771
|165
|2005.12.02 16:20
|s/l
|47
|0.10
|1.1706
|1.1706
|1.1771
|5.00
|570.60
|166
|2005.12.02 16:20
|buy
|48
|0.10
|1.1704
|1.1675
|1.1774
|167
|2005.12.02 16:21
|modify
|48
|0.10
|1.1704
|1.1706
|1.1774
|168
|2005.12.02 16:21
|s/l
|48
|0.10
|1.1706
|1.1706
|1.1774
|2.00
|572.60
|169
|2005.12.02 16:21
|buy
|49
|0.10
|1.1704
|1.1675
|1.1774
|170
|2005.12.02 16:21
|modify
|49
|0.10
|1.1704
|1.1706
|1.1774
|171
|2005.12.02 16:22
|s/l
|49
|0.10
|1.1706
|1.1706
|1.1774
|2.00
|574.60
|172
|2005.12.02 16:22
|buy
|50
|0.10
|1.1704
|1.1675
|1.1774
|173
|2005.12.02 16:22
|modify
|50
|0.10
|1.1704
|1.1706
|1.1774
|174
|2005.12.02 16:22
|s/l
|50
|0.10
|1.1706
|1.1706
|1.1774
|2.00
|576.60
|175
|2005.12.02 16:22
|buy
|51
|0.10
|1.1701
|1.1672
|1.1771
|176
|2005.12.02 16:22
|modify
|51
|0.10
|1.1701
|1.1704
|1.1771
|177
|2005.12.02 16:23
|modify
|51
|0.10
|1.1701
|1.1706
|1.1771
|178
|2005.12.02 16:23
|s/l
|51
|0.10
|1.1706
|1.1706
|1.1771
|5.00
|581.60
|179
|2005.12.02 16:23
|buy
|52
|0.10
|1.1708
|1.1679
|1.1778
|180
|2005.12.02 16:42
|s/l
|52
|0.10
|1.1679
|1.1679
|1.1778
|-29.20
|552.40
|181
|2005.12.02 16:42
|buy
|53
|0.10
|1.1675
|1.1644
|1.1745
|182
|2005.12.02 17:47
|modify
|53
|0.10
|1.1675
|1.1704
|1.1745
|183
|2005.12.02 17:47
|s/l
|53
|0.10
|1.1704
|1.1704
|1.1745
|29.00
|581.40
|184
|2005.12.02 17:47
|buy
|54
|0.10
|1.1703
|1.1667
|1.1773
|185
|2005.12.02 17:48
|modify
|54
|0.10
|1.1703
|1.1704
|1.1773
|186
|2005.12.02 17:48
|s/l
|54
|0.10
|1.1704
|1.1704
|1.1773
|1.00
|582.40
|187
|2005.12.02 17:48
|buy
|55
|0.10
|1.1703
|1.1667
|1.1773
|188
|2005.12.02 17:48
|modify
|55
|0.10
|1.1703
|1.1704
|1.1773
|189
|2005.12.02 17:48
|s/l
|55
|0.10
|1.1704
|1.1704
|1.1773
|1.00
|583.40
|190
|2005.12.02 17:48
|buy
|56
|0.10
|1.1703
|1.1667
|1.1773
|191
|2005.12.02 17:49
|modify
|56
|0.10
|1.1703
|1.1704
|1.1773
|192
|2005.12.02 17:49
|s/l
|56
|0.10
|1.1704
|1.1704
|1.1773
|1.00
|584.40
|193
|2005.12.02 17:49
|buy
|57
|0.10
|1.1703
|1.1667
|1.1773
|194
|2005.12.02 17:49
|modify
|57
|0.10
|1.1703
|1.1704
|1.1773
|195
|2005.12.02 17:50
|s/l
|57
|0.10
|1.1704
|1.1704
|1.1773
|1.00
|585.40
|196
|2005.12.02 17:50
|buy
|58
|0.10
|1.1702
|1.1666
|1.1772
|197
|2005.12.02 17:50
|modify
|58
|0.10
|1.1702
|1.1704
|1.1772
|198
|2005.12.02 17:50
|s/l
|58
|0.10
|1.1704
|1.1704
|1.1772
|2.00
|587.40
|199
|2005.12.02 17:50
|buy
|59
|0.10
|1.1703
|1.1667
|1.1773
|200
|2005.12.02 17:50
|modify
|59
|0.10
|1.1703
|1.1704
|1.1773
|201
|2005.12.02 17:50
|s/l
|59
|0.10
|1.1704
|1.1704
|1.1773
|1.00
|588.40
|202
|2005.12.02 17:50
|buy
|60
|0.10
|1.1703
|1.1667
|1.1773
|203
|2005.12.02 17:51
|modify
|60
|0.10
|1.1703
|1.1704
|1.1773
|204
|2005.12.02 17:51
|s/l
|60
|0.10
|1.1704
|1.1704
|1.1773
|1.00
|589.40
|205
|2005.12.02 17:51
|buy
|61
|0.10
|1.1703
|1.1667
|1.1773
|206
|2005.12.02 17:51
|modify
|61
|0.10
|1.1703
|1.1704
|1.1773
|207
|2005.12.02 17:51
|s/l
|61
|0.10
|1.1704
|1.1704
|1.1773
|1.00
|590.40
|208
|2005.12.02 17:51
|buy
|62
|0.10
|1.1703
|1.1667
|1.1773
|209
|2005.12.02 19:10
|modify
|62
|0.10
|1.1703
|1.1706
|1.1773
|210
|2005.12.02 19:10
|s/l
|62
|0.10
|1.1706
|1.1706
|1.1773
|3.00
|593.40
|211
|2005.12.02 19:10
|buy
|63
|0.10
|1.1701
|1.1663
|1.1771
|212
|2005.12.02 19:11
|modify
|63
|0.10
|1.1701
|1.1706
|1.1771
|213
|2005.12.02 19:11
|s/l
|63
|0.10
|1.1706
|1.1706
|1.1771
|5.00
|598.40
|214
|2005.12.02 19:11
|buy
|64
|0.10
|1.1701
|1.1663
|1.1771
|215
|2005.12.02 19:12
|modify
|64
|0.10
|1.1701
|1.1706
|1.1771
|216
|2005.12.02 19:13
|s/l
|64
|0.10
|1.1706
|1.1706
|1.1771
|5.00
|603.40
|217
|2005.12.02 19:13
|buy
|65
|0.10
|1.1701
|1.1663
|1.1771
|218
|2005.12.02 19:14
|modify
|65
|0.10
|1.1701
|1.1706
|1.1771
|219
|2005.12.02 19:14
|s/l
|65
|0.10
|1.1706
|1.1706
|1.1771
|5.00
|608.40
|220
|2005.12.02 19:14
|buy
|66
|0.10
|1.1701
|1.1663
|1.1771
|221
|2005.12.02 19:39
|modify
|66
|0.10
|1.1701
|1.1704
|1.1771
|222
|2005.12.02 19:44
|s/l
|66
|0.10
|1.1704
|1.1704
|1.1771
|3.00
|611.40
|223
|2005.12.02 19:44
|buy
|67
|0.10
|1.1706
|1.1668
|1.1776
|224
|2005.12.02 20:05
|modify
|67
|0.10
|1.1706
|1.1711
|1.1776
|225
|2005.12.02 20:05
|s/l
|67
|0.10
|1.1711
|1.1711
|1.1776
|5.00
|616.40
|226
|2005.12.02 20:05
|buy
|68
|0.10
|1.1713
|1.1675
|1.1783
|227
|2005.12.05 13:05
|modify
|68
|0.10
|1.1713
|1.1726
|1.1783
|228
|2005.12.05 13:05
|s/l
|68
|0.10
|1.1726
|1.1726
|1.1783
|12.60
|629.00
|229
|2005.12.05 13:05
|buy
|69
|0.10
|1.1724
|1.1686
|1.1794
|230
|2005.12.05 13:05
|modify
|69
|0.10
|1.1724
|1.1726
|1.1794
|231
|2005.12.05 13:05
|s/l
|69
|0.10
|1.1726
|1.1726
|1.1794
|2.00
|631.00
|232
|2005.12.05 13:05
|buy
|70
|0.10
|1.1712
|1.1674
|1.1782
|233
|2005.12.05 13:06
|modify
|70
|0.10
|1.1712
|1.1726
|1.1782
|234
|2005.12.05 13:06
|s/l
|70
|0.10
|1.1726
|1.1726
|1.1782
|14.00
|645.00
|235
|2005.12.05 13:06
|buy
|71
|0.10
|1.1724
|1.1686
|1.1794
|236
|2005.12.05 13:06
|modify
|71
|0.10
|1.1724
|1.1726
|1.1794
|237
|2005.12.05 13:06
|s/l
|71
|0.10
|1.1726
|1.1726
|1.1794
|2.00
|647.00
|238
|2005.12.05 13:06
|buy
|72
|0.10
|1.1712
|1.1674
|1.1782
|239
|2005.12.05 13:07
|modify
|72
|0.10
|1.1712
|1.1726
|1.1782
|240
|2005.12.05 13:07
|s/l
|72
|0.10
|1.1726
|1.1726
|1.1782
|14.00
|661.00
|241
|2005.12.05 13:07
|buy
|73
|0.10
|1.1706
|1.1668
|1.1776
|242
|2005.12.05 13:07
|modify
|73
|0.10
|1.1706
|1.1726
|1.1776
|243
|2005.12.05 13:07
|s/l
|73
|0.10
|1.1726
|1.1726
|1.1776
|20.00
|681.00
|244
|2005.12.05 13:07
|buy
|74
|0.10
|1.1718
|1.1680
|1.1788
|245
|2005.12.05 13:08
|modify
|74
|0.10
|1.1718
|1.1726
|1.1788
|246
|2005.12.05 13:08
|s/l
|74
|0.10
|1.1726
|1.1726
|1.1788
|8.00
|689.00
|247
|2005.12.05 13:08
|buy
|75
|0.10
|1.1702
|1.1664
|1.1772
|248
|2005.12.05 13:08
|modify
|75
|0.10
|1.1702
|1.1726
|1.1772
|249
|2005.12.05 13:09
|s/l
|75
|0.10
|1.1726
|1.1726
|1.1772
|24.00
|713.00
|250
|2005.12.05 13:09
|buy
|76
|0.10
|1.1718
|1.1680
|1.1788
|251
|2005.12.05 13:09
|modify
|76
|0.10
|1.1718
|1.1726
|1.1788
|252
|2005.12.05 13:09
|s/l
|76
|0.10
|1.1726
|1.1726
|1.1788
|8.00
|721.00
|253
|2005.12.05 13:09
|buy
|77
|0.10
|1.1702
|1.1664
|1.1772
|254
|2005.12.05 13:17
|modify
|77
|0.10
|1.1702
|1.1704
|1.1772
|255
|2005.12.05 13:17
|modify
|77
|0.10
|1.1702
|1.1726
|1.1772
|256
|2005.12.05 13:17
|s/l
|77
|0.10
|1.1726
|1.1726
|1.1772
|24.00
|745.00
|257
|2005.12.05 13:17
|buy
|78
|0.10
|1.1705
|1.1667
|1.1775
|258
|2005.12.05 13:18
|modify
|78
|0.10
|1.1705
|1.1726
|1.1775
|259
|2005.12.05 13:18
|s/l
|78
|0.10
|1.1726
|1.1726
|1.1775
|21.00
|766.00
|260
|2005.12.05 13:18
|buy
|79
|0.10
|1.1720
|1.1682
|1.1790
|261
|2005.12.05 13:18
|modify
|79
|0.10
|1.1720
|1.1726
|1.1790
|262
|2005.12.05 13:19
|s/l
|79
|0.10
|1.1726
|1.1726
|1.1790
|6.00
|772.00
|263
|2005.12.05 13:19
|buy
|80
|0.10
|1.1705
|1.1667
|1.1775
|264
|2005.12.05 13:19
|modify
|80
|0.10
|1.1705
|1.1726
|1.1775
|265
|2005.12.05 13:19
|s/l
|80
|0.10
|1.1726
|1.1726
|1.1775
|21.00
|793.00
|266
|2005.12.05 13:19
|buy
|81
|0.10
|1.1720
|1.1682
|1.1790
|267
|2005.12.05 13:20
|modify
|81
|0.10
|1.1720
|1.1726
|1.1790
|268
|2005.12.05 13:22
|s/l
|81
|0.10
|1.1726
|1.1726
|1.1790
|6.00
|799.00
|269
|2005.12.05 13:22
|buy
|82
|0.10
|1.1725
|1.1687
|1.1795
|270
|2005.12.05 13:25
|modify
|82
|0.10
|1.1725
|1.1725
|1.1795
|271
|2005.12.05 13:25
|s/l
|82
|0.10
|1.1725
|1.1725
|1.1795
|0.00
|799.00
|272
|2005.12.05 13:25
|buy
|83
|0.10
|1.1717
|1.1679
|1.1787
|273
|2005.12.05 13:26
|modify
|83
|0.10
|1.1717
|1.1725
|1.1787
|274
|2005.12.05 13:26
|s/l
|83
|0.10
|1.1725
|1.1725
|1.1787
|8.00
|807.00
|275
|2005.12.05 13:26
|buy
|84
|0.10
|1.1726
|1.1688
|1.1796
|276
|2005.12.05 13:32
|modify
|84
|0.10
|1.1726
|1.1729
|1.1796
|277
|2005.12.05 13:32
|modify
|84
|0.10
|1.1726
|1.1731
|1.1796
|278
|2005.12.05 13:35
|s/l
|84
|0.10
|1.1731
|1.1731
|1.1796
|5.00
|812.00
|279
|2005.12.05 13:35
|buy
|85
|0.10
|1.1732
|1.1694
|1.1802
|280
|2005.12.05 13:55
|modify
|85
|0.10
|1.1732
|1.1733
|1.1802
|281
|2005.12.05 14:30
|s/l
|85
|0.10
|1.1733
|1.1733
|1.1802
|1.00
|813.00
|282
|2005.12.05 14:30
|buy
|86
|0.10
|1.1729
|1.1696
|1.1799
|283
|2005.12.05 14:50
|modify
|86
|0.10
|1.1729
|1.1730
|1.1799
|284
|2005.12.05 14:50
|modify
|86
|0.10
|1.1729
|1.1733
|1.1799
|285
|2005.12.05 14:50
|modify
|86
|0.10
|1.1729
|1.1750
|1.1799
|286
|2005.12.05 14:51
|modify
|86
|0.10
|1.1729
|1.1753
|1.1799
|287
|2005.12.05 14:51
|s/l
|86
|0.10
|1.1753
|1.1753
|1.1799
|24.00
|837.00
|288
|2005.12.05 14:51
|buy
|87
|0.10
|1.1741
|1.1706
|1.1811
|289
|2005.12.05 14:52
|modify
|87
|0.10
|1.1741
|1.1753
|1.1811
|290
|2005.12.05 14:52
|modify
|87
|0.10
|1.1741
|1.1754
|1.1811
|291
|2005.12.05 15:20
|modify
|87
|0.10
|1.1741
|1.1765
|1.1811
|292
|2005.12.05 15:20
|modify
|87
|0.10
|1.1741
|1.1766
|1.1811
|293
|2005.12.05 15:30
|s/l
|87
|0.10
|1.1766
|1.1766
|1.1811
|25.00
|862.00
|294
|2005.12.05 15:30
|buy
|88
|0.10
|1.1766
|1.1735
|1.1836
|295
|2005.12.05 15:53
|modify
|88
|0.10
|1.1766
|1.1766
|1.1836
|296
|2005.12.05 15:55
|s/l
|88
|0.10
|1.1766
|1.1766
|1.1836
|0.00
|862.00
|297
|2005.12.05 15:55
|buy
|89
|0.10
|1.1766
|1.1735
|1.1836
|298
|2005.12.05 15:56
|modify
|89
|0.10
|1.1766
|1.1766
|1.1836
|299
|2005.12.05 15:56
|s/l
|89
|0.10
|1.1766
|1.1766
|1.1836
|0.00
|862.00
|300
|2005.12.05 15:56
|buy
|90
|0.10
|1.1766
|1.1735
|1.1836
|301
|2005.12.05 17:16
|modify
|90
|0.10
|1.1766
|1.1766
|1.1836
|302
|2005.12.05 17:25
|s/l
|90
|0.10
|1.1766
|1.1766
|1.1836
|0.00
|862.00
|303
|2005.12.05 17:25
|buy
|91
|0.10
|1.1766
|1.1736
|1.1836
|304
|2005.12.05 17:26
|modify
|91
|0.10
|1.1766
|1.1766
|1.1836
|305
|2005.12.05 17:26
|s/l
|91
|0.10
|1.1766
|1.1766
|1.1836
|0.00
|862.00
|306
|2005.12.05 17:26
|buy
|92
|0.10
|1.1765
|1.1735
|1.1835
|307
|2005.12.05 18:37
|modify
|92
|0.10
|1.1765
|1.1771
|1.1835
|308
|2005.12.05 18:38
|modify
|92
|0.10
|1.1765
|1.1773
|1.1835
|309
|2005.12.05 18:38
|modify
|92
|0.10
|1.1765
|1.1774
|1.1835
|310
|2005.12.05 18:38
|s/l
|92
|0.10
|1.1774
|1.1774
|1.1835
|9.00
|871.00
|311
|2005.12.05 18:38
|buy
|93
|0.10
|1.1766
|1.1733
|1.1836
|312
|2005.12.05 18:39
|modify
|93
|0.10
|1.1766
|1.1771
|1.1836
|313
|2005.12.05 18:39
|modify
|93
|0.10
|1.1766
|1.1773
|1.1836
|314
|2005.12.05 18:39
|modify
|93
|0.10
|1.1766
|1.1774
|1.1836
|315
|2005.12.05 19:05
|modify
|93
|0.10
|1.1766
|1.1785
|1.1836
|316
|2005.12.05 19:05
|s/l
|93
|0.10
|1.1785
|1.1785
|1.1836
|19.00
|890.00
|317
|2005.12.05 19:05
|buy
|94
|0.10
|1.1787
|1.1754
|1.1857
|318
|2005.12.05 19:32
|modify
|94
|0.10
|1.1787
|1.1791
|1.1857
|319
|2005.12.05 19:32
|modify
|94
|0.10
|1.1787
|1.1794
|1.1857
|320
|2005.12.05 19:33
|s/l
|94
|0.10
|1.1794
|1.1794
|1.1857
|7.00
|897.00
|321
|2005.12.05 19:33
|buy
|95
|0.10
|1.1795
|1.1761
|1.1865
|322
|2005.12.05 19:53
|modify
|95
|0.10
|1.1795
|1.1805
|1.1865
|323
|2005.12.05 19:53
|modify
|95
|0.10
|1.1795
|1.1809
|1.1865
|324
|2005.12.05 19:53
|s/l
|95
|0.10
|1.1809
|1.1809
|1.1865
|14.00
|911.00
|325
|2005.12.05 19:53
|buy
|96
|0.10
|1.1811
|1.1776
|1.1881
|326
|2005.12.06 09:07
|s/l
|96
|0.10
|1.1776
|1.1776
|1.1881
|-35.70
|875.30
|327
|2005.12.06 09:07
|buy
|97
|0.10
|1.1775
|1.1744
|1.1845
|328
|2005.12.06 16:22
|modify
|97
|0.10
|1.1775
|1.1787
|1.1845
|329
|2005.12.06 16:23
|modify
|97
|0.10
|1.1775
|1.1794
|1.1845
|330
|2005.12.06 16:23
|s/l
|97
|0.10
|1.1794
|1.1794
|1.1845
|19.00
|894.30
|331
|2005.12.06 16:23
|buy
|98
|0.10
|1.1796
|1.1769
|1.1866
|332
|2005.12.06 16:25
|s/l
|98
|0.10
|1.1769
|1.1769
|1.1866
|-26.60
|867.70
|333
|2005.12.06 16:25
|buy
|99
|0.10
|1.1766
|1.1739
|1.1836
|334
|2005.12.06 16:25
|modify
|99
|0.10
|1.1766
|1.1773
|1.1836
|335
|2005.12.06 16:25
|modify
|99
|0.10
|1.1766
|1.1793
|1.1836
|336
|2005.12.06 16:26
|s/l
|99
|0.10
|1.1793
|1.1793
|1.1836
|27.00
|894.70
|337
|2005.12.06 16:26
|buy
|100
|0.10
|1.1788
|1.1761
|1.1858
|338
|2005.12.06 16:26
|modify
|100
|0.10
|1.1788
|1.1793
|1.1858
|339
|2005.12.06 16:27
|s/l
|100
|0.10
|1.1793
|1.1793
|1.1858
|5.00
|899.70
|340
|2005.12.06 16:27
|buy
|101
|0.10
|1.1788
|1.1761
|1.1858
|341
|2005.12.06 16:30
|s/l
|101
|0.10
|1.1761
|1.1761
|1.1858
|-26.60
|873.10
|342
|2005.12.06 16:30
|buy
|102
|0.10
|1.1763
|1.1736
|1.1833
|343
|2005.12.06 17:12
|modify
|102
|0.10
|1.1763
|1.1765
|1.1833
|344
|2005.12.06 17:12
|s/l
|102
|0.10
|1.1765
|1.1765
|1.1833
|2.00
|875.10
|345
|2005.12.06 17:12
|buy
|103
|0.10
|1.1761
|1.1734
|1.1831
|346
|2005.12.06 17:13
|modify
|103
|0.10
|1.1761
|1.1765
|1.1831
|347
|2005.12.06 17:13
|modify
|103
|0.10
|1.1761
|1.1766
|1.1831
|348
|2005.12.06 17:13
|s/l
|103
|0.10
|1.1766
|1.1766
|1.1831
|5.00
|880.10
|349
|2005.12.06 17:13
|buy
|104
|0.10
|1.1761
|1.1733
|1.1831
|350
|2005.12.06 17:14
|modify
|104
|0.10
|1.1761
|1.1765
|1.1831
|351
|2005.12.06 17:15
|modify
|104
|0.10
|1.1761
|1.1766
|1.1831
|352
|2005.12.06 17:17
|modify
|104
|0.10
|1.1761
|1.1767
|1.1831
|353
|2005.12.06 17:17
|modify
|104
|0.10
|1.1761
|1.1768
|1.1831
|354
|2005.12.06 17:23
|s/l
|104
|0.10
|1.1768
|1.1768
|1.1831
|7.00
|887.10
|355
|2005.12.06 17:23
|buy
|105
|0.10
|1.1761
|1.1733
|1.1831
|356
|2005.12.06 17:23
|modify
|105
|0.10
|1.1761
|1.1765
|1.1831
|357
|2005.12.06 17:24
|modify
|105
|0.10
|1.1761
|1.1766
|1.1831
|358
|2005.12.06 17:24
|s/l
|105
|0.10
|1.1766
|1.1766
|1.1831
|5.00
|892.10
|359
|2005.12.06 17:24
|buy
|106
|0.10
|1.1761
|1.1733
|1.1831
|360
|2005.12.06 17:25
|modify
|106
|0.10
|1.1761
|1.1765
|1.1831
|361
|2005.12.06 17:25
|s/l
|106
|0.10
|1.1765
|1.1765
|1.1831
|4.00
|896.10
|362
|2005.12.06 17:25
|buy
|107
|0.10
|1.1760
|1.1732
|1.1830
|363
|2005.12.06 17:26
|modify
|107
|0.10
|1.1760
|1.1765
|1.1830
|364
|2005.12.06 17:26
|s/l
|107
|0.10
|1.1765
|1.1765
|1.1830
|5.00
|901.10
|365
|2005.12.06 17:26
|buy
|108
|0.10
|1.1760
|1.1732
|1.1830
|366
|2005.12.06 17:29
|modify
|108
|0.10
|1.1760
|1.1765
|1.1830
|367
|2005.12.06 17:40
|modify
|108
|0.10
|1.1760
|1.1766
|1.1830
|368
|2005.12.06 17:40
|modify
|108
|0.10
|1.1760
|1.1767
|1.1830
|369
|2005.12.06 17:52
|s/l
|108
|0.10
|1.1767
|1.1767
|1.1830
|7.00
|908.10
|370
|2005.12.06 17:52
|buy
|109
|0.10
|1.1768
|1.1740
|1.1838
|371
|2005.12.06 18:00
|modify
|109
|0.10
|1.1768
|1.1769
|1.1838
|372
|2005.12.06 18:02
|modify
|109
|0.10
|1.1768
|1.1772
|1.1838
|373
|2005.12.06 18:02
|modify
|109
|0.10
|1.1768
|1.1774
|1.1838
|374
|2005.12.06 18:20
|s/l
|109
|0.10
|1.1774
|1.1774
|1.1838
|6.00
|914.10
|375
|2005.12.06 18:20
|buy
|110
|0.10
|1.1773
|1.1744
|1.1843
|376
|2005.12.06 19:03
|modify
|110
|0.10
|1.1773
|1.1774
|1.1843
|377
|2005.12.06 19:30
|modify
|110
|0.10
|1.1773
|1.1786
|1.1843
|378
|2005.12.06 20:22
|modify
|110
|0.10
|1.1773
|1.1789
|1.1843
|379
|2005.12.06 20:23
|modify
|110
|0.10
|1.1773
|1.1790
|1.1843
|380
|2005.12.06 20:23
|modify
|110
|0.10
|1.1773
|1.1793
|1.1843
|381
|2005.12.06 20:26
|s/l
|110
|0.10
|1.1793
|1.1793
|1.1843
|20.00
|934.10
|382
|2005.12.06 20:26
|buy
|111
|0.10
|1.1795
|1.1765
|1.1865
|383
|2005.12.07 04:52
|s/l
|111
|0.10
|1.1765
|1.1765
|1.1865
|-31.70
|902.40
|384
|2005.12.07 04:52
|buy
|112
|0.10
|1.1766
|1.1730
|1.1836
|385
|2005.12.07 07:30
|modify
|112
|0.10
|1.1766
|1.1768
|1.1836
|386
|2005.12.07 08:02
|s/l
|112
|0.10
|1.1768
|1.1768
|1.1836
|2.00
|904.40
|387
|2005.12.07 08:02
|buy
|113
|0.10
|1.1769
|1.1737
|1.1839
|388
|2005.12.07 11:17
|s/l
|113
|0.10
|1.1737
|1.1737
|1.1839
|-31.80
|872.60
|389
|2005.12.07 11:17
|buy
|114
|0.10
|1.1737
|1.1704
|1.1807
|390
|2005.12.08 10:16
|modify
|114
|0.10
|1.1737
|1.1744
|1.1807
|391
|2005.12.08 10:24
|modify
|114
|0.10
|1.1737
|1.1748
|1.1807
|392
|2005.12.08 10:24
|s/l
|114
|0.10
|1.1748
|1.1748
|1.1807
|10.60
|883.20
|393
|2005.12.08 10:24
|buy
|115
|0.10
|1.1749
|1.1721
|1.1819
|394
|2005.12.08 10:30
|modify
|115
|0.10
|1.1749
|1.1750
|1.1819
|395
|2005.12.08 10:30
|modify
|115
|0.10
|1.1749
|1.1751
|1.1819
|396
|2005.12.08 10:30
|modify
|115
|0.10
|1.1749
|1.1753
|1.1819
|397
|2005.12.08 10:43
|modify
|115
|0.10
|1.1749
|1.1754
|1.1819
|398
|2005.12.08 10:52
|modify
|115
|0.10
|1.1749
|1.1767
|1.1819
|399
|2005.12.08 10:55
|s/l
|115
|0.10
|1.1767
|1.1767
|1.1819
|18.00
|901.20
|400
|2005.12.08 10:55
|buy
|116
|0.10
|1.1768
|1.1739
|1.1838
|401
|2005.12.08 11:22
|modify
|116
|0.10
|1.1768
|1.1769
|1.1838
|402
|2005.12.08 11:30
|s/l
|116
|0.10
|1.1769
|1.1769
|1.1838
|1.00
|902.20
|403
|2005.12.08 11:30
|buy
|117
|0.10
|1.1762
|1.1732
|1.1832
|404
|2005.12.08 11:50
|modify
|117
|0.10
|1.1762
|1.1768
|1.1832
|405
|2005.12.08 11:51
|s/l
|117
|0.10
|1.1768
|1.1768
|1.1832
|6.00
|908.20
|406
|2005.12.08 11:51
|buy
|118
|0.10
|1.1770
|1.1740
|1.1840
|407
|2005.12.08 16:02
|modify
|118
|0.10
|1.1770
|1.1772
|1.1840
|408
|2005.12.08 16:02
|modify
|118
|0.10
|1.1770
|1.1774
|1.1840
|409
|2005.12.08 16:03
|s/l
|118
|0.10
|1.1774
|1.1774
|1.1840
|4.00
|912.20
|410
|2005.12.08 16:03
|buy
|119
|0.10
|1.1774
|1.1745
|1.1844
|411
|2005.12.08 17:12
|modify
|119
|0.10
|1.1774
|1.1789
|1.1844
|412
|2005.12.08 17:13
|s/l
|119
|0.10
|1.1789
|1.1789
|1.1844
|15.00
|927.20
|413
|2005.12.08 17:13
|buy
|120
|0.10
|1.1779
|1.1743
|1.1849
|414
|2005.12.08 17:13
|modify
|120
|0.10
|1.1779
|1.1785
|1.1849
|415
|2005.12.08 17:13
|modify
|120
|0.10
|1.1779
|1.1789
|1.1849
|416
|2005.12.08 17:14
|s/l
|120
|0.10
|1.1789
|1.1789
|1.1849
|10.00
|937.20
|417
|2005.12.08 17:14
|buy
|121
|0.10
|1.1779
|1.1743
|1.1849
|418
|2005.12.08 17:14
|modify
|121
|0.10
|1.1779
|1.1785
|1.1849
|419
|2005.12.08 17:14
|modify
|121
|0.10
|1.1779
|1.1789
|1.1849
|420
|2005.12.08 17:15
|s/l
|121
|0.10
|1.1789
|1.1789
|1.1849
|10.00
|947.20
|421
|2005.12.08 17:15
|buy
|122
|0.10
|1.1777
|1.1741
|1.1847
|422
|2005.12.08 17:15
|modify
|122
|0.10
|1.1777
|1.1788
|1.1847
|423
|2005.12.08 17:16
|s/l
|122
|0.10
|1.1788
|1.1788
|1.1847
|11.00
|958.20
|424
|2005.12.08 17:16
|buy
|123
|0.10
|1.1777
|1.1741
|1.1847
|425
|2005.12.08 17:16
|modify
|123
|0.10
|1.1777
|1.1788
|1.1847
|426
|2005.12.08 17:17
|s/l
|123
|0.10
|1.1788
|1.1788
|1.1847
|11.00
|969.20
|427
|2005.12.08 17:17
|buy
|124
|0.10
|1.1777
|1.1741
|1.1847
|428
|2005.12.08 17:20
|modify
|124
|0.10
|1.1777
|1.1794
|1.1847
|429
|2005.12.08 17:20
|s/l
|124
|0.10
|1.1794
|1.1794
|1.1847
|17.00
|986.20
|430
|2005.12.08 17:20
|buy
|125
|0.10
|1.1776
|1.1740
|1.1846
|431
|2005.12.08 17:21
|modify
|125
|0.10
|1.1776
|1.1791
|1.1846
|432
|2005.12.08 17:21
|s/l
|125
|0.10
|1.1791
|1.1791
|1.1846
|15.00
|1001.20
|433
|2005.12.08 17:21
|buy
|126
|0.10
|1.1793
|1.1757
|1.1863
|434
|2005.12.08 17:21
|modify
|126
|0.10
|1.1793
|1.1794
|1.1863
|435
|2005.12.08 17:21
|s/l
|126
|0.10
|1.1794
|1.1794
|1.1863
|1.00
|1002.20
|436
|2005.12.08 17:21
|buy
|127
|0.10
|1.1776
|1.1740
|1.1846
|437
|2005.12.08 17:22
|modify
|127
|0.10
|1.1776
|1.1791
|1.1846
|438
|2005.12.08 17:22
|s/l
|127
|0.10
|1.1791
|1.1791
|1.1846
|15.00
|1017.20
|439
|2005.12.08 17:22
|buy
|128
|0.10
|1.1793
|1.1757
|1.1863
|440
|2005.12.08 17:23
|modify
|128
|0.10
|1.1793
|1.1805
|1.1863
|441
|2005.12.08 17:23
|modify
|128
|0.10
|1.1793
|1.1813
|1.1863
|442
|2005.12.08 17:23
|s/l
|128
|0.10
|1.1813
|1.1813
|1.1863
|20.00
|1037.20
|443
|2005.12.08 17:23
|buy
|129
|0.10
|1.1808
|1.1772
|1.1878
|444
|2005.12.08 17:24
|modify
|129
|0.10
|1.1808
|1.1813
|1.1878
|445
|2005.12.08 17:24
|s/l
|129
|0.10
|1.1813
|1.1813
|1.1878
|5.00
|1042.20
|446
|2005.12.08 17:24
|buy
|130
|0.10
|1.1808
|1.1772
|1.1878
|447
|2005.12.08 17:30
|modify
|130
|0.10
|1.1808
|1.1811
|1.1878
|448
|2005.12.08 17:30
|modify
|130
|0.10
|1.1808
|1.1814
|1.1878
|449
|2005.12.08 18:25
|modify
|130
|0.10
|1.1808
|1.1834
|1.1878
|450
|2005.12.08 18:30
|s/l
|130
|0.10
|1.1834
|1.1834
|1.1878
|26.00
|1068.20
|451
|2005.12.08 18:30
|buy
|131
|0.10
|1.1826
|1.1788
|1.1896
|452
|2005.12.08 18:30
|modify
|131
|0.10
|1.1826
|1.1833
|1.1896
|453
|2005.12.08 18:30
|s/l
|131
|0.10
|1.1833
|1.1833
|1.1896
|7.00
|1075.20
|454
|2005.12.08 18:30
|buy
|132
|0.10
|1.1826
|1.1788
|1.1896
|455
|2005.12.08 18:31
|modify
|132
|0.10
|1.1826
|1.1833
|1.1896
|456
|2005.12.08 18:31
|s/l
|132
|0.10
|1.1833
|1.1833
|1.1896
|7.00
|1082.20
|457
|2005.12.08 18:31
|buy
|133
|0.10
|1.1826
|1.1788
|1.1896
|458
|2005.12.08 18:31
|modify
|133
|0.10
|1.1826
|1.1833
|1.1896
|459
|2005.12.08 18:32
|s/l
|133
|0.10
|1.1833
|1.1833
|1.1896
|7.00
|1089.20
|460
|2005.12.08 18:32
|buy
|134
|0.10
|1.1826
|1.1788
|1.1896
|461
|2005.12.08 18:56
|modify
|134
|0.10
|1.1826
|1.1833
|1.1896
|462
|2005.12.08 18:56
|s/l
|134
|0.10
|1.1833
|1.1833
|1.1896
|7.00
|1096.20
|463
|2005.12.08 18:56
|buy
|135
|0.10
|1.1831
|1.1793
|1.1901
|464
|2005.12.08 20:18
|modify
|135
|0.10
|1.1831
|1.1832
|1.1901
|465
|2005.12.08 20:19
|modify
|135
|0.10
|1.1831
|1.1833
|1.1901
|466
|2005.12.08 20:30
|s/l
|135
|0.10
|1.1833
|1.1833
|1.1901
|2.00
|1098.20
|467
|2005.12.08 20:30
|buy
|136
|0.10
|1.1825
|1.1786
|1.1895
|468
|2005.12.08 20:30
|modify
|136
|0.10
|1.1825
|1.1826
|1.1895
|469
|2005.12.08 20:31
|s/l
|136
|0.10
|1.1826
|1.1826
|1.1895
|1.00
|1099.20
|470
|2005.12.08 20:31
|buy
|137
|0.10
|1.1825
|1.1786
|1.1895
|471
|2005.12.08 20:31
|modify
|137
|0.10
|1.1825
|1.1826
|1.1895
|472
|2005.12.08 20:32
|s/l
|137
|0.10
|1.1826
|1.1826
|1.1895
|1.00
|1100.20
|473
|2005.12.08 20:32
|buy
|138
|0.10
|1.1825
|1.1786
|1.1895
|474
|2005.12.08 20:32
|modify
|138
|0.10
|1.1825
|1.1825
|1.1895
|475
|2005.12.08 20:33
|modify
|138
|0.10
|1.1825
|1.1827
|1.1895
|476
|2005.12.08 20:34
|s/l
|138
|0.10
|1.1827
|1.1827
|1.1895
|2.00
|1102.20
|477
|2005.12.08 20:34
|buy
|139
|0.10
|1.1825
|1.1786
|1.1895
|478
|2005.12.08 20:39
|modify
|139
|0.10
|1.1825
|1.1827
|1.1895
|479
|2005.12.08 20:40
|modify
|139
|0.10
|1.1825
|1.1834
|1.1895
|480
|2005.12.08 20:55
|s/l
|139
|0.10
|1.1834
|1.1834
|1.1895
|9.00
|1111.20
|481
|2005.12.08 20:55
|buy
|140
|0.10
|1.1827
|1.1788
|1.1897
|482
|2005.12.08 20:56
|modify
|140
|0.10
|1.1827
|1.1832
|1.1897
|483
|2005.12.08 20:59
|s/l
|140
|0.10
|1.1832
|1.1832
|1.1897
|5.00
|1116.20
|484
|2005.12.08 20:59
|buy
|141
|0.10
|1.1827
|1.1788
|1.1897
|485
|2005.12.09 09:30
|s/l
|141
|0.10
|1.1788
|1.1788
|1.1897
|-39.50
|1076.70
|486
|2005.12.09 09:30
|buy
|142
|0.10
|1.1786
|1.1750
|1.1856
|487
|2005.12.09 09:31
|modify
|142
|0.10
|1.1786
|1.1786
|1.1856
|488
|2005.12.09 09:31
|modify
|142
|0.10
|1.1786
|1.1788
|1.1856
|489
|2005.12.09 09:31
|s/l
|142
|0.10
|1.1788
|1.1788
|1.1856
|2.00
|1078.70
|490
|2005.12.09 09:31
|buy
|143
|0.10
|1.1786
|1.1750
|1.1856
|491
|2005.12.09 09:32
|modify
|143
|0.10
|1.1786
|1.1786
|1.1856
|492
|2005.12.09 09:32
|modify
|143
|0.10
|1.1786
|1.1788
|1.1856
|493
|2005.12.09 09:32
|s/l
|143
|0.10
|1.1788
|1.1788
|1.1856
|2.00
|1080.70
|494
|2005.12.09 09:32
|buy
|144
|0.10
|1.1786
|1.1750
|1.1856
|495
|2005.12.09 09:38
|modify
|144
|0.10
|1.1786
|1.1786
|1.1856
|496
|2005.12.09 09:38
|modify
|144
|0.10
|1.1786
|1.1787
|1.1856
|497
|2005.12.09 09:42
|modify
|144
|0.10
|1.1786
|1.1789
|1.1856
|498
|2005.12.09 09:44
|modify
|144
|0.10
|1.1786
|1.1790
|1.1856
|499
|2005.12.09 09:48
|s/l
|144
|0.10
|1.1790
|1.1790
|1.1856
|4.00
|1084.70
|500
|2005.12.09 09:48
|buy
|145
|0.10
|1.1792
|1.1756
|1.1862
|501
|2005.12.09 13:00
|modify
|145
|0.10
|1.1792
|1.1794
|1.1862
|502
|2005.12.09 13:00
|s/l
|145
|0.10
|1.1794
|1.1794
|1.1862
|2.00
|1086.70
|503
|2005.12.09 13:00
|buy
|146
|0.10
|1.1796
|1.1764
|1.1866
|504
|2005.12.09 14:30
|modify
|146
|0.10
|1.1796
|1.1807
|1.1866
|505
|2005.12.09 14:35
|s/l
|146
|0.10
|1.1807
|1.1807
|1.1866
|11.00
|1097.70
|506
|2005.12.09 14:35
|buy
|147
|0.10
|1.1809
|1.1778
|1.1879
|507
|2005.12.09 16:45
|modify
|147
|0.10
|1.1809
|1.1811
|1.1879
|508
|2005.12.09 16:46
|s/l
|147
|0.10
|1.1811
|1.1811
|1.1879
|2.00
|1099.70
|509
|2005.12.09 16:46
|buy
|148
|0.10
|1.1813
|1.1779
|1.1883
|510
|2005.12.09 17:10
|modify
|148
|0.10
|1.1813
|1.1814
|1.1883
|511
|2005.12.09 17:13
|modify
|148
|0.10
|1.1813
|1.1826
|1.1883
|512
|2005.12.09 17:14
|s/l
|148
|0.10
|1.1826
|1.1826
|1.1883
|13.00
|1112.70
|513
|2005.12.09 17:14
|buy
|149
|0.10
|1.1828
|1.1794
|1.1898
|514
|2005.12.12 01:00
|s/l
|149
|0.10
|1.1794
|1.1794
|1.1898
|-34.50
|1078.20
|515
|2005.12.12 01:00
|buy
|150
|0.10
|1.1789
|1.1753
|1.1859
|516
|2005.12.12 02:00
|modify
|150
|0.10
|1.1789
|1.1793
|1.1859
|517
|2005.12.12 02:01
|s/l
|150
|0.10
|1.1793
|1.1793
|1.1859
|4.00
|1082.20
|518
|2005.12.12 02:01
|buy
|151
|0.10
|1.1793
|1.1757
|1.1863
|519
|2005.12.12 02:32
|modify
|151
|0.10
|1.1793
|1.1794
|1.1863
|520
|2005.12.12 03:02
|modify
|151
|0.10
|1.1793
|1.1806
|1.1863
|521
|2005.12.12 03:03
|s/l
|151
|0.10
|1.1806
|1.1806
|1.1863
|13.00
|1095.20
|522
|2005.12.12 03:03
|buy
|152
|0.10
|1.1804
|1.1767
|1.1874
|523
|2005.12.12 03:03
|modify
|152
|0.10
|1.1804
|1.1808
|1.1874
|524
|2005.12.12 03:04
|modify
|152
|0.10
|1.1804
|1.1813
|1.1874
|525
|2005.12.12 03:06
|s/l
|152
|0.10
|1.1813
|1.1813
|1.1874
|9.00
|1104.20
|526
|2005.12.12 03:06
|buy
|153
|0.10
|1.1805
|1.1767
|1.1875
|527
|2005.12.12 03:06
|modify
|153
|0.10
|1.1805
|1.1808
|1.1875
|528
|2005.12.12 03:07
|modify
|153
|0.10
|1.1805
|1.1813
|1.1875
|529
|2005.12.12 03:07
|s/l
|153
|0.10
|1.1813
|1.1813
|1.1875
|8.00
|1112.20
|530
|2005.12.12 03:07
|buy
|154
|0.10
|1.1803
|1.1765
|1.1873
|531
|2005.12.12 03:30
|modify
|154
|0.10
|1.1803
|1.1828
|1.1873
|532
|2005.12.12 03:30
|s/l
|154
|0.10
|1.1828
|1.1828
|1.1873
|25.00
|1137.20
|533
|2005.12.12 03:30
|buy
|155
|0.10
|1.1818
|1.1779
|1.1888
|534
|2005.12.12 03:31
|modify
|155
|0.10
|1.1818
|1.1828
|1.1888
|535
|2005.12.12 03:31
|s/l
|155
|0.10
|1.1828
|1.1828
|1.1888
|10.00
|1147.20
|536
|2005.12.12 03:31
|buy
|156
|0.10
|1.1818
|1.1779
|1.1888
|537
|2005.12.12 03:32
|modify
|156
|0.10
|1.1818
|1.1828
|1.1888
|538
|2005.12.12 03:33
|s/l
|156
|0.10
|1.1828
|1.1828
|1.1888
|10.00
|1157.20
|539
|2005.12.12 03:33
|buy
|157
|0.10
|1.1829
|1.1790
|1.1899
|540
|2005.12.12 04:04
|modify
|157
|0.10
|1.1829
|1.1830
|1.1899
|541
|2005.12.12 04:40
|s/l
|157
|0.10
|1.1830
|1.1830
|1.1899
|1.00
|1158.20
|542
|2005.12.12 04:40
|buy
|158
|0.10
|1.1828
|1.1788
|1.1898
|543
|2005.12.12 05:21
|modify
|158
|0.10
|1.1828
|1.1829
|1.1898
|544
|2005.12.12 05:22
|modify
|158
|0.10
|1.1828
|1.1830
|1.1898
|545
|2005.12.12 05:23
|modify
|158
|0.10
|1.1828
|1.1832
|1.1898
|546
|2005.12.12 05:25
|modify
|158
|0.10
|1.1828
|1.1833
|1.1898
|547
|2005.12.12 05:53
|modify
|158
|0.10
|1.1828
|1.1834
|1.1898
|548
|2005.12.12 06:03
|s/l
|158
|0.10
|1.1834
|1.1834
|1.1898
|6.00
|1164.20
|549
|2005.12.12 06:03
|buy
|159
|0.10
|1.1836
|1.1794
|1.1906
|550
|2005.12.12 10:02
|modify
|159
|0.10
|1.1836
|1.1854
|1.1906
|551
|2005.12.12 10:02
|s/l
|159
|0.10
|1.1854
|1.1854
|1.1906
|18.00
|1182.20
|552
|2005.12.12 10:02
|buy
|160
|0.10
|1.1853
|1.1810
|1.1923
|553
|2005.12.12 10:03
|modify
|160
|0.10
|1.1853
|1.1854
|1.1923
|554
|2005.12.12 10:04
|s/l
|160
|0.10
|1.1854
|1.1854
|1.1923
|1.00
|1183.20
|555
|2005.12.12 10:04
|buy
|161
|0.10
|1.1853
|1.1810
|1.1923
|556
|2005.12.12 10:06
|modify
|161
|0.10
|1.1853
|1.1854
|1.1923
|557
|2005.12.12 10:06
|s/l
|161
|0.10
|1.1854
|1.1854
|1.1923
|1.00
|1184.20
|558
|2005.12.12 10:06
|buy
|162
|0.10
|1.1856
|1.1813
|1.1926
|559
|2005.12.12 11:00
|modify
|162
|0.10
|1.1856
|1.1865
|1.1926
|560
|2005.12.12 11:22
|modify
|162
|0.10
|1.1856
|1.1872
|1.1926
|561
|2005.12.12 11:22
|modify
|162
|0.10
|1.1856
|1.1873
|1.1926
|562
|2005.12.12 11:45
|s/l
|162
|0.10
|1.1873
|1.1873
|1.1926
|17.00
|1201.20
|563
|2005.12.12 11:45
|buy
|163
|0.10
|1.1874
|1.1829
|1.1944
|564
|2005.12.12 12:45
|modify
|163
|0.10
|1.1874
|1.1875
|1.1944
|565
|2005.12.12 14:02
|s/l
|163
|0.10
|1.1875
|1.1875
|1.1944
|1.00
|1202.20
|566
|2005.12.12 14:02
|buy
|164
|0.10
|1.1877
|1.1837
|1.1947
|567
|2005.12.12 14:35
|modify
|164
|0.10
|1.1877
|1.1892
|1.1947
|568
|2005.12.12 14:36
|s/l
|164
|0.10
|1.1892
|1.1892
|1.1947
|15.00
|1217.20
|569
|2005.12.12 14:36
|buy
|165
|0.10
|1.1885
|1.1842
|1.1955
|570
|2005.12.12 14:36
|modify
|165
|0.10
|1.1885
|1.1892
|1.1955
|571
|2005.12.12 14:37
|modify
|165
|0.10
|1.1885
|1.1907
|1.1955
|572
|2005.12.12 14:38
|modify
|165
|0.10
|1.1885
|1.1908
|1.1955
|573
|2005.12.12 14:41
|modify
|165
|0.10
|1.1885
|1.1909
|1.1955
|574
|2005.12.12 14:45
|modify
|165
|0.10
|1.1885
|1.1915
|1.1955
|575
|2005.12.12 14:55
|s/l
|165
|0.10
|1.1915
|1.1915
|1.1955
|30.00
|1247.20
|576
|2005.12.12 14:55
|buy
|166
|0.10
|1.1916
|1.1871
|1.1986
|577
|2005.12.12 15:02
|modify
|166
|0.10
|1.1916
|1.1930
|1.1986
|578
|2005.12.12 15:02
|s/l
|166
|0.10
|1.1930
|1.1930
|1.1986
|14.00
|1261.20
|579
|2005.12.12 15:02
|buy
|167
|0.10
|1.1910
|1.1865
|1.1980
|580
|2005.12.12 15:03
|modify
|167
|0.10
|1.1910
|1.1928
|1.1980
|581
|2005.12.12 15:03
|modify
|167
|0.10
|1.1910
|1.1930
|1.1980
|582
|2005.12.12 15:03
|s/l
|167
|0.10
|1.1930
|1.1930
|1.1980
|20.00
|1281.20
|583
|2005.12.12 15:03
|buy
|168
|0.10
|1.1910
|1.1865
|1.1980
|584
|2005.12.12 15:04
|modify
|168
|0.10
|1.1910
|1.1928
|1.1980
|585
|2005.12.12 15:04
|modify
|168
|0.10
|1.1910
|1.1930
|1.1980
|586
|2005.12.12 15:12
|modify
|168
|0.10
|1.1910
|1.1946
|1.1980
|587
|2005.12.12 15:12
|modify
|168
|0.10
|1.1910
|1.1947
|1.1980
|588
|2005.12.12 15:17
|modify
|168
|0.10
|1.1910
|1.1949
|1.1980
|589
|2005.12.12 15:18
|modify
|168
|0.10
|1.1910
|1.1950
|1.1980
|590
|2005.12.12 15:46
|modify
|168
|0.10
|1.1910
|1.1951
|1.1980
|591
|2005.12.12 15:53
|modify
|168
|0.10
|1.1910
|1.1954
|1.1980
|592
|2005.12.12 15:53
|modify
|168
|0.10
|1.1910
|1.1955
|1.1980
|593
|2005.12.12 15:55
|s/l
|168
|0.10
|1.1955
|1.1955
|1.1980
|45.00
|1326.20
|594
|2005.12.12 15:55
|buy
|169
|0.10
|1.1957
|1.1908
|1.2027
|595
|2005.12.12 19:07
|modify
|169
|0.10
|1.1957
|1.1967
|1.2027
|596
|2005.12.12 19:08
|modify
|169
|0.10
|1.1957
|1.1968
|1.2027
|597
|2005.12.12 19:11
|modify
|169
|0.10
|1.1957
|1.1969
|1.2027
|598
|2005.12.12 19:24
|modify
|169
|0.10
|1.1957
|1.1970
|1.2027
|599
|2005.12.12 19:24
|modify
|169
|0.10
|1.1957
|1.1971
|1.2027
|600
|2005.12.12 19:30
|s/l
|169
|0.10
|1.1971
|1.1971
|1.2027
|14.00
|1340.20
|601
|2005.12.12 19:30
|buy
|170
|0.10
|1.1967
|1.1916
|1.2037
|602
|2005.12.12 19:30
|modify
|170
|0.10
|1.1967
|1.1968
|1.2037
|603
|2005.12.12 19:30
|s/l
|170
|0.10
|1.1968
|1.1968
|1.2037
|1.00
|1341.20
|604
|2005.12.12 19:30
|buy
|171
|0.10
|1.1967
|1.1916
|1.2037
|605
|2005.12.12 19:30
|modify
|171
|0.10
|1.1967
|1.1968
|1.2037
|606
|2005.12.12 19:31
|s/l
|171
|0.10
|1.1968
|1.1968
|1.2037
|1.00
|1342.20
|607
|2005.12.12 19:31
|buy
|172
|0.10
|1.1967
|1.1916
|1.2037
|608
|2005.12.12 19:31
|modify
|172
|0.10
|1.1967
|1.1968
|1.2037
|609
|2005.12.12 19:31
|s/l
|172
|0.10
|1.1968
|1.1968
|1.2037
|1.00
|1343.20
|610
|2005.12.12 19:31
|buy
|173
|0.10
|1.1967
|1.1916
|1.2037
|611
|2005.12.12 19:35
|modify
|173
|0.10
|1.1967
|1.1967
|1.2037
|612
|2005.12.12 19:50
|modify
|173
|0.10
|1.1967
|1.1969
|1.2037
|613
|2005.12.12 19:50
|modify
|173
|0.10
|1.1967
|1.1970
|1.2037
|614
|2005.12.12 20:00
|s/l
|173
|0.10
|1.1970
|1.1970
|1.2037
|3.00
|1346.20
|615
|2005.12.12 20:00
|buy
|174
|0.10
|1.1968
|1.1918
|1.2038
|616
|2005.12.13 11:22
|s/l
|174
|0.10
|1.1918
|1.1918
|1.2038
|-50.90
|1295.30
|617
|2005.12.13 11:22
|buy
|175
|0.10
|1.1915
|1.1885
|1.1985
|618
|2005.12.13 12:12
|modify
|175
|0.10
|1.1915
|1.1931
|1.1985
|619
|2005.12.13 12:13
|modify
|175
|0.10
|1.1915
|1.1933
|1.1985
|620
|2005.12.13 12:13
|modify
|175
|0.10
|1.1915
|1.1934
|1.1985
|621
|2005.12.13 12:13
|s/l
|175
|0.10
|1.1934
|1.1934
|1.1985
|19.00
|1314.30
|622
|2005.12.13 12:13
|buy
|176
|0.10
|1.1936
|1.1906
|1.2006
|623
|2005.12.13 12:51
|s/l
|176
|0.10
|1.1906
|1.1906
|1.2006
|-30.00
|1284.30
|624
|2005.12.13 12:51
|buy
|177
|0.10
|1.1908
|1.1876
|1.1978
|625
|2005.12.13 12:55
|modify
|177
|0.10
|1.1908
|1.1909
|1.1978
|626
|2005.12.13 12:55
|modify
|177
|0.10
|1.1908
|1.1911
|1.1978
|627
|2005.12.13 12:56
|modify
|177
|0.10
|1.1908
|1.1912
|1.1978
|628
|2005.12.13 12:56
|s/l
|177
|0.10
|1.1912
|1.1912
|1.1978
|4.00
|1288.30
|629
|2005.12.13 12:56
|buy
|178
|0.10
|1.1912
|1.1880
|1.1982
|630
|2005.12.13 13:00
|modify
|178
|0.10
|1.1912
|1.1913
|1.1982
|631
|2005.12.13 13:15
|s/l
|178
|0.10
|1.1913
|1.1913
|1.1982
|1.00
|1289.30
|632
|2005.12.13 13:15
|buy
|179
|0.10
|1.1915
|1.1884
|1.1985
|633
|2005.12.13 15:00
|modify
|179
|0.10
|1.1915
|1.1928
|1.1985
|634
|2005.12.13 15:00
|s/l
|179
|0.10
|1.1928
|1.1928
|1.1985
|13.00
|1302.30
|635
|2005.12.13 15:00
|buy
|180
|0.10
|1.1930
|1.1900
|1.2000
|636
|2005.12.13 21:07
|modify
|180
|0.10
|1.1930
|1.1952
|1.2000
|637
|2005.12.13 21:08
|s/l
|180
|0.10
|1.1952
|1.1952
|1.2000
|22.00
|1324.30
|638
|2005.12.13 21:08
|buy
|181
|0.10
|1.1954
|1.1918
|1.2024
|639
|2005.12.13 21:25
|modify
|181
|0.10
|1.1954
|1.1969
|1.2024
|640
|2005.12.13 21:25
|s/l
|181
|0.10
|1.1969
|1.1969
|1.2024
|15.00
|1339.30
|641
|2005.12.13 21:25
|buy
|182
|0.10
|1.1957
|1.1921
|1.2027
|642
|2005.12.13 21:25
|modify
|182
|0.10
|1.1957
|1.1969
|1.2027
|643
|2005.12.13 21:25
|s/l
|182
|0.10
|1.1969
|1.1969
|1.2027
|12.00
|1351.30
|644
|2005.12.13 21:25
|buy
|183
|0.10
|1.1957
|1.1921
|1.2027
|645
|2005.12.13 21:26
|modify
|183
|0.10
|1.1957
|1.1969
|1.2027
|646
|2005.12.13 21:26
|s/l
|183
|0.10
|1.1969
|1.1969
|1.2027
|12.00
|1363.30
|647
|2005.12.13 21:26
|buy
|184
|0.10
|1.1957
|1.1921
|1.2027
|648
|2005.12.13 21:29
|modify
|184
|0.10
|1.1957
|1.1969
|1.2027
|649
|2005.12.13 21:30
|s/l
|184
|0.10
|1.1969
|1.1969
|1.2027
|12.00
|1375.30
|650
|2005.12.13 21:30
|buy
|185
|0.10
|1.1955
|1.1919
|1.2025
|651
|2005.12.13 21:30
|modify
|185
|0.10
|1.1955
|1.1969
|1.2025
|652
|2005.12.13 21:30
|s/l
|185
|0.10
|1.1969
|1.1969
|1.2025
|14.00
|1389.30
|653
|2005.12.13 21:30
|buy
|186
|0.10
|1.1967
|1.1931
|1.2037
|654
|2005.12.13 21:30
|modify
|186
|0.10
|1.1967
|1.1969
|1.2037
|655
|2005.12.13 21:30
|s/l
|186
|0.10
|1.1969
|1.1969
|1.2037
|2.00
|1391.30
|656
|2005.12.13 21:30
|buy
|187
|0.10
|1.1967
|1.1931
|1.2037
|657
|2005.12.13 21:30
|modify
|187
|0.10
|1.1967
|1.1969
|1.2037
|658
|2005.12.13 21:30
|s/l
|187
|0.10
|1.1969
|1.1969
|1.2037
|2.00
|1393.30
|659
|2005.12.13 21:30
|buy
|188
|0.10
|1.1967
|1.1931
|1.2037
|660
|2005.12.13 21:31
|modify
|188
|0.10
|1.1967
|1.1969
|1.2037
|661
|2005.12.13 21:31
|s/l
|188
|0.10
|1.1969
|1.1969
|1.2037
|2.00
|1395.30
|662
|2005.12.13 21:31
|buy
|189
|0.10
|1.1967
|1.1931
|1.2037
|663
|2005.12.13 21:31
|modify
|189
|0.10
|1.1967
|1.1969
|1.2037
|664
|2005.12.13 21:31
|s/l
|189
|0.10
|1.1969
|1.1969
|1.2037
|2.00
|1397.30
|665
|2005.12.13 21:31
|buy
|190
|0.10
|1.1967
|1.1931
|1.2037
|666
|2005.12.13 21:31
|modify
|190
|0.10
|1.1967
|1.1969
|1.2037
|667
|2005.12.13 21:31
|s/l
|190
|0.10
|1.1969
|1.1969
|1.2037
|2.00
|1399.30
|668
|2005.12.13 21:31
|buy
|191
|0.10
|1.1967
|1.1931
|1.2037
|669
|2005.12.13 21:32
|modify
|191
|0.10
|1.1967
|1.1968
|1.2037
|670
|2005.12.13 21:33
|s/l
|191
|0.10
|1.1968
|1.1968
|1.2037
|1.00
|1400.30
|671
|2005.12.13 21:33
|buy
|192
|0.10
|1.1967
|1.1931
|1.2037
|672
|2005.12.13 21:33
|modify
|192
|0.10
|1.1967
|1.1968
|1.2037
|673
|2005.12.13 21:33
|s/l
|192
|0.10
|1.1968
|1.1968
|1.2037
|1.00
|1401.30
|674
|2005.12.13 21:33
|buy
|193
|0.10
|1.1967
|1.1931
|1.2037
|675
|2005.12.13 21:34
|modify
|193
|0.10
|1.1967
|1.1968
|1.2037
|676
|2005.12.13 21:34
|s/l
|193
|0.10
|1.1968
|1.1968
|1.2037
|1.00
|1402.30
|677
|2005.12.13 21:34
|buy
|194
|0.10
|1.1967
|1.1931
|1.2037
|678
|2005.12.13 21:34
|modify
|194
|0.10
|1.1967
|1.1968
|1.2037
|679
|2005.12.13 21:38
|modify
|194
|0.10
|1.1967
|1.1969
|1.2037
|680
|2005.12.13 21:42
|s/l
|194
|0.10
|1.1969
|1.1969
|1.2037
|2.00
|1404.30
|681
|2005.12.13 21:42
|buy
|195
|0.10
|1.1966
|1.1930
|1.2036
|682
|2005.12.13 21:42
|modify
|195
|0.10
|1.1966
|1.1969
|1.2036
|683
|2005.12.13 21:42
|s/l
|195
|0.10
|1.1969
|1.1969
|1.2036
|3.00
|1407.30
|684
|2005.12.13 21:42
|buy
|196
|0.10
|1.1964
|1.1928
|1.2034
|685
|2005.12.13 21:43
|modify
|196
|0.10
|1.1964
|1.1969
|1.2034
|686
|2005.12.13 21:43
|s/l
|196
|0.10
|1.1969
|1.1969
|1.2034
|5.00
|1412.30
|687
|2005.12.13 21:43
|buy
|197
|0.10
|1.1964
|1.1928
|1.2034
|688
|2005.12.13 21:44
|modify
|197
|0.10
|1.1964
|1.1969
|1.2034
|689
|2005.12.13 21:44
|s/l
|197
|0.10
|1.1969
|1.1969
|1.2034
|5.00
|1417.30
|690
|2005.12.13 21:44
|buy
|198
|0.10
|1.1964
|1.1928
|1.2034
|691
|2005.12.13 21:45
|modify
|198
|0.10
|1.1964
|1.1969
|1.2034
|692
|2005.12.13 21:45
|s/l
|198
|0.10
|1.1969
|1.1969
|1.2034
|5.00
|1422.30
|693
|2005.12.13 21:45
|buy
|199
|0.10
|1.1964
|1.1928
|1.2034
|694
|2005.12.13 21:46
|modify
|199
|0.10
|1.1964
|1.1969
|1.2034
|695
|2005.12.13 21:46
|s/l
|199
|0.10
|1.1969
|1.1969
|1.2034
|5.00
|1427.30
|696
|2005.12.13 21:46
|buy
|200
|0.10
|1.1964
|1.1928
|1.2034
|697
|2005.12.13 21:46
|modify
|200
|0.10
|1.1964
|1.1969
|1.2034
|698
|2005.12.13 21:47
|s/l
|200
|0.10
|1.1969
|1.1969
|1.2034
|5.00
|1432.30
|699
|2005.12.13 21:47
|buy
|201
|0.10
|1.1964
|1.1928
|1.2034
|700
|2005.12.13 21:47
|modify
|201
|0.10
|1.1964
|1.1969
|1.2034
|701
|2005.12.13 21:55
|s/l
|201
|0.10
|1.1969
|1.1969
|1.2034
|5.00
|1437.30
|702
|2005.12.13 21:55
|buy
|202
|0.10
|1.1968
|1.1932
|1.2038
|703
|2005.12.13 21:55
|modify
|202
|0.10
|1.1968
|1.1969
|1.2038
|704
|2005.12.13 21:55
|s/l
|202
|0.10
|1.1969
|1.1969
|1.2038
|1.00
|1438.30
|705
|2005.12.13 21:55
|buy
|203
|0.10
|1.1968
|1.1932
|1.2038
|706
|2005.12.13 21:56
|modify
|203
|0.10
|1.1968
|1.1969
|1.2038
|707
|2005.12.13 21:56
|s/l
|203
|0.10
|1.1969
|1.1969
|1.2038
|1.00
|1439.30
|708
|2005.12.13 21:56
|buy
|204
|0.10
|1.1968
|1.1932
|1.2038
|709
|2005.12.13 22:37
|s/l
|204
|0.10
|1.1932
|1.1932
|1.2038
|-35.90
|1403.40
|710
|2005.12.13 22:37
|buy
|205
|0.10
|1.1933
|1.1895
|1.2003
|711
|2005.12.13 22:52
|modify
|205
|0.10
|1.1933
|1.1935
|1.2003
|712
|2005.12.13 22:55
|s/l
|205
|0.10
|1.1935
|1.1935
|1.2003
|2.00
|1405.40
|713
|2005.12.13 22:55
|buy
|206
|0.10
|1.1933
|1.1894
|1.2003
|714
|2005.12.13 22:55
|modify
|206
|0.10
|1.1933
|1.1934
|1.2003
|715
|2005.12.13 22:55
|s/l
|206
|0.10
|1.1934
|1.1934
|1.2003
|1.00
|1406.40
|716
|2005.12.13 22:55
|buy
|207
|0.10
|1.1936
|1.1897
|1.2006
|717
|2005.12.14 03:00
|modify
|207
|0.10
|1.1936
|1.1954
|1.2006
|718
|2005.12.14 03:03
|modify
|207
|0.10
|1.1936
|1.1955
|1.2006
|719
|2005.12.14 03:05
|s/l
|207
|0.10
|1.1955
|1.1955
|1.2006
|17.80
|1424.20
|720
|2005.12.14 03:05
|buy
|208
|0.10
|1.1957
|1.1916
|1.2027
|721
|2005.12.14 03:52
|modify
|208
|0.10
|1.1957
|1.1969
|1.2027
|722
|2005.12.14 03:53
|modify
|208
|0.10
|1.1957
|1.1973
|1.2027
|723
|2005.12.14 03:53
|s/l
|208
|0.10
|1.1973
|1.1973
|1.2027
|16.00
|1440.20
|724
|2005.12.14 03:53
|buy
|209
|0.10
|1.1974
|1.1931
|1.2044
|725
|2005.12.14 03:53
|modify
|209
|0.10
|1.1974
|1.1975
|1.2044
|726
|2005.12.14 03:54
|s/l
|209
|0.10
|1.1975
|1.1975
|1.2044
|1.00
|1441.20
|727
|2005.12.14 03:54
|buy
|210
|0.10
|1.1974
|1.1931
|1.2044
|728
|2005.12.14 04:00
|modify
|210
|0.10
|1.1974
|1.1975
|1.2044
|729
|2005.12.14 04:18
|modify
|210
|0.10
|1.1974
|1.1986
|1.2044
|730
|2005.12.14 04:20
|modify
|210
|0.10
|1.1974
|1.1988
|1.2044
|731
|2005.12.14 04:20
|modify
|210
|0.10
|1.1974
|1.1990
|1.2044
|732
|2005.12.14 04:20
|modify
|210
|0.10
|1.1974
|1.1991
|1.2044
|733
|2005.12.14 04:21
|modify
|210
|0.10
|1.1974
|1.1993
|1.2044
|734
|2005.12.14 04:22
|modify
|210
|0.10
|1.1974
|1.2014
|1.2044
|735
|2005.12.14 04:22
|s/l
|210
|0.10
|1.2014
|1.2014
|1.2044
|40.00
|1481.20
|736
|2005.12.14 04:22
|buy
|211
|0.10
|1.2010
|1.1963
|1.2080
|737
|2005.12.14 04:23
|modify
|211
|0.10
|1.2010
|1.2014
|1.2080
|738
|2005.12.14 04:24
|s/l
|211
|0.10
|1.2014
|1.2014
|1.2080
|4.00
|1485.20
|739
|2005.12.14 04:24
|buy
|212
|0.10
|1.2010
|1.1963
|1.2080
|740
|2005.12.14 04:30
|modify
|212
|0.10
|1.2010
|1.2015
|1.2080
|741
|2005.12.14 04:30
|s/l
|212
|0.10
|1.2015
|1.2015
|1.2080
|5.00
|1490.20
|742
|2005.12.14 04:30
|buy
|213
|0.10
|1.2017
|1.1970
|1.2087
|743
|2005.12.14 10:30
|modify
|213
|0.10
|1.2017
|1.2036
|1.2087
|744
|2005.12.14 10:30
|s/l
|213
|0.10
|1.2036
|1.2036
|1.2087
|19.00
|1509.20
|745
|2005.12.14 10:30
|buy
|214
|0.10
|1.2038
|1.1992
|1.2108
|746
|2005.12.14 15:32
|modify
|214
|0.10
|1.2038
|1.2047
|1.2108
|747
|2005.12.14 15:32
|modify
|214
|0.10
|1.2038
|1.2048
|1.2108
|748
|2005.12.14 15:33
|modify
|214
|0.10
|1.2038
|1.2049
|1.2108
|749
|2005.12.14 15:33
|modify
|214
|0.10
|1.2038
|1.2050
|1.2108
|750
|2005.12.14 15:35
|s/l
|214
|0.10
|1.2050
|1.2050
|1.2108
|12.00
|1521.20
|751
|2005.12.14 15:35
|buy
|215
|0.10
|1.2039
|1.1990
|1.2109
|752
|2005.12.14 15:35
|modify
|215
|0.10
|1.2039
|1.2047
|1.2109
|753
|2005.12.14 15:35
|modify
|215
|0.10
|1.2039
|1.2050
|1.2109
|754
|2005.12.14 15:35
|s/l
|215
|0.10
|1.2050
|1.2050
|1.2109
|11.00
|1532.20
|755
|2005.12.14 15:35
|buy
|216
|0.10
|1.2048
|1.1999
|1.2118
|756
|2005.12.14 15:36
|modify
|216
|0.10
|1.2048
|1.2050
|1.2118
|757
|2005.12.14 15:36
|s/l
|216
|0.10
|1.2050
|1.2050
|1.2118
|2.00
|1534.20
|758
|2005.12.14 15:36
|buy
|217
|0.10
|1.2048
|1.1999
|1.2118
|759
|2005.12.14 15:36
|modify
|217
|0.10
|1.2048
|1.2050
|1.2118
|760
|2005.12.14 15:37
|s/l
|217
|0.10
|1.2050
|1.2050
|1.2118
|2.00
|1536.20
|761
|2005.12.14 15:37
|buy
|218
|0.10
|1.2048
|1.1999
|1.2118
|762
|2005.12.14 20:38
|s/l
|218
|0.10
|1.1999
|1.1999
|1.2118
|-49.30
|1486.90
|763
|2005.12.14 20:38
|buy
|219
|0.10
|1.1997
|1.1948
|1.2067
|764
|2005.12.14 20:47
|modify
|219
|0.10
|1.1997
|1.2007
|1.2067
|765
|2005.12.14 20:48
|modify
|219
|0.10
|1.1997
|1.2009
|1.2067
|766
|2005.12.14 20:50
|s/l
|219
|0.10
|1.2009
|1.2009
|1.2067
|12.00
|1498.90
|767
|2005.12.14 20:50
|buy
|220
|0.10
|1.2010
|1.1961
|1.2080
|768
|2005.12.15 11:30
|modify
|220
|0.10
|1.2010
|1.2012
|1.2080
|769
|2005.12.15 11:32
|modify
|220
|0.10
|1.2010
|1.2013
|1.2080
|770
|2005.12.15 11:33
|modify
|220
|0.10
|1.2010
|1.2015
|1.2080
|771
|2005.12.15 11:33
|modify
|220
|0.10
|1.2010
|1.2016
|1.2080
|772
|2005.12.15 11:40
|s/l
|220
|0.10
|1.2016
|1.2016
|1.2080
|5.60
|1504.50
|773
|2005.12.15 11:40
|buy
|221
|0.10
|1.2018
|1.1971
|1.2088
|774
|2005.12.15 11:50
|modify
|221
|0.10
|1.2018
|1.2028
|1.2088
|775
|2005.12.15 12:02
|s/l
|221
|0.10
|1.2028
|1.2028
|1.2088
|10.00
|1514.50
|776
|2005.12.15 12:02
|buy
|222
|0.10
|1.2026
|1.1980
|1.2096
|777
|2005.12.15 16:42
|s/l
|222
|0.10
|1.1980
|1.1980
|1.2096
|-46.30
|1468.20
|778
|2005.12.15 16:42
|buy
|223
|0.10
|1.1981
|1.1936
|1.2051
|779
|2005.12.16 10:15
|modify
|223
|0.10
|1.1981
|1.1986
|1.2051
|780
|2005.12.16 10:16
|modify
|223
|0.10
|1.1981
|1.1987
|1.2051
|781
|2005.12.16 10:22
|modify
|223
|0.10
|1.1981
|1.1989
|1.2051
|782
|2005.12.16 10:22
|modify
|223
|0.10
|1.1981
|1.1992
|1.2051
|783
|2005.12.16 10:30
|s/l
|223
|0.10
|1.1992
|1.1992
|1.2051
|10.60
|1478.80
|784
|2005.12.16 10:30
|buy
|224
|0.10
|1.1985
|1.1946
|1.2055
|785
|2005.12.16 10:30
|modify
|224
|0.10
|1.1985
|1.1986
|1.2055
|786
|2005.12.16 10:30
|modify
|224
|0.10
|1.1985
|1.1989
|1.2055
|787
|2005.12.16 10:30
|s/l
|224
|0.10
|1.1989
|1.1989
|1.2055
|4.00
|1482.80
|788
|2005.12.16 10:30
|buy
|225
|0.10
|1.1985
|1.1946
|1.2055
|789
|2005.12.16 10:31
|modify
|225
|0.10
|1.1985
|1.1986
|1.2055
|790
|2005.12.16 10:31
|modify
|225
|0.10
|1.1985
|1.1989
|1.2055
|791
|2005.12.16 10:31
|s/l
|225
|0.10
|1.1989
|1.1989
|1.2055
|4.00
|1486.80
|792
|2005.12.16 10:31
|buy
|226
|0.10
|1.1985
|1.1946
|1.2055
|793
|2005.12.16 10:32
|modify
|226
|0.10
|1.1985
|1.1986
|1.2055
|794
|2005.12.16 10:32
|s/l
|226
|0.10
|1.1986
|1.1986
|1.2055
|1.00
|1487.80
|795
|2005.12.16 10:32
|buy
|227
|0.10
|1.1985
|1.1946
|1.2055
|796
|2005.12.16 10:32
|modify
|227
|0.10
|1.1985
|1.1989
|1.2055
|797
|2005.12.16 10:32
|s/l
|227
|0.10
|1.1989
|1.1989
|1.2055
|4.00
|1491.80
|798
|2005.12.16 10:32
|buy
|228
|0.10
|1.1985
|1.1946
|1.2055
|799
|2005.12.16 10:33
|modify
|228
|0.10
|1.1985
|1.1986
|1.2055
|800
|2005.12.16 10:34
|modify
|228
|0.10
|1.1985
|1.1989
|1.2055
|801
|2005.12.16 10:34
|s/l
|228
|0.10
|1.1989
|1.1989
|1.2055
|4.00
|1495.80
|802
|2005.12.16 10:34
|buy
|229
|0.10
|1.1985
|1.1946
|1.2055
|803
|2005.12.16 10:37
|modify
|229
|0.10
|1.1985
|1.1989
|1.2055
|804
|2005.12.16 10:38
|modify
|229
|0.10
|1.1985
|1.1990
|1.2055
|805
|2005.12.16 10:38
|modify
|229
|0.10
|1.1985
|1.1991
|1.2055
|806
|2005.12.16 10:42
|modify
|229
|0.10
|1.1985
|1.1993
|1.2055
|807
|2005.12.16 10:51
|modify
|229
|0.10
|1.1985
|1.1994
|1.2055
|808
|2005.12.16 10:52
|modify
|229
|0.10
|1.1985
|1.1995
|1.2055
|809
|2005.12.16 11:00
|modify
|229
|0.10
|1.1985
|1.1996
|1.2055
|810
|2005.12.16 11:22
|modify
|229
|0.10
|1.1985
|1.2010
|1.2055
|811
|2005.12.16 11:22
|modify
|229
|0.10
|1.1985
|1.2014
|1.2055
|812
|2005.12.16 11:23
|s/l
|229
|0.10
|1.2014
|1.2014
|1.2055
|29.00
|1524.80
|813
|2005.12.16 11:23
|buy
|230
|0.10
|1.2016
|1.1976
|1.2086
|814
|2005.12.16 13:03
|s/l
|230
|0.10
|1.1976
|1.1976
|1.2086
|-39.80
|1485.00
|815
|2005.12.16 13:03
|buy
|231
|0.10
|1.1978
|1.1941
|1.2048
|816
|2005.12.16 13:16
|modify
|231
|0.10
|1.1978
|1.1986
|1.2048
|817
|2005.12.16 13:17
|modify
|231
|0.10
|1.1978
|1.1988
|1.2048
|818
|2005.12.16 13:17
|modify
|231
|0.10
|1.1978
|1.1989
|1.2048
|819
|2005.12.16 13:18
|modify
|231
|0.10
|1.1978
|1.1990
|1.2048
|820
|2005.12.16 13:18
|modify
|231
|0.10
|1.1978
|1.1991
|1.2048
|821
|2005.12.16 13:25
|s/l
|231
|0.10
|1.1991
|1.1991
|1.2048
|13.00
|1498.00
|822
|2005.12.16 13:25
|buy
|232
|0.10
|1.1988
|1.1951
|1.2058
|823
|2005.12.16 17:00
|modify
|232
|0.10
|1.1988
|1.1990
|1.2058
|824
|2005.12.16 17:00
|modify
|232
|0.10
|1.1988
|1.1991
|1.2058
|825
|2005.12.16 17:00
|s/l
|232
|0.10
|1.1991
|1.1991
|1.2058
|3.00
|1501.00
|826
|2005.12.16 17:00
|buy
|233
|0.10
|1.1993
|1.1956
|1.2063
|827
|2005.12.16 17:07
|modify
|233
|0.10
|1.1993
|1.1996
|1.2063
|828
|2005.12.16 17:08
|s/l
|233
|0.10
|1.1996
|1.1996
|1.2063
|3.00
|1504.00
|829
|2005.12.16 17:08
|buy
|234
|0.10
|1.1997
|1.1960
|1.2067
|830
|2005.12.16 19:54
|modify
|234
|0.10
|1.1997
|1.2007
|1.2067
|831
|2005.12.16 19:55
|s/l
|234
|0.10
|1.2007
|1.2007
|1.2067
|10.00
|1514.00
|832
|2005.12.16 19:55
|buy
|235
|0.10
|1.2007
|1.1968
|1.2077
|833
|2005.12.16 19:56
|modify
|235
|0.10
|1.2007
|1.2007
|1.2077
|834
|2005.12.16 19:59
|s/l
|235
|0.10
|1.2007
|1.2007
|1.2077
|0.00
|1514.00
|835
|2005.12.16 19:59
|buy
|236
|0.10
|1.2007
|1.1968
|1.2077
|836
|2005.12.19 00:59
|modify
|236
|0.10
|1.2007
|1.2016
|1.2077
|837
|2005.12.19 02:35
|s/l
|236
|0.10
|1.2016
|1.2016
|1.2077
|8.60
|1522.60
|838
|2005.12.19 02:35
|buy
|237
|0.10
|1.2018
|1.1980
|1.2088
|839
|2005.12.19 14:54
|s/l
|237
|0.10
|1.1980
|1.1980
|1.2088
|-37.70
|1484.90
|840
|2005.12.19 14:54
|buy
|238
|0.10
|1.1982
|1.1952
|1.2052
|841
|2005.12.19 16:57
|modify
|238
|0.10
|1.1982
|1.1987
|1.2052
|842
|2005.12.19 16:58
|modify
|238
|0.10
|1.1982
|1.1988
|1.2052
|843
|2005.12.19 17:06
|modify
|238
|0.10
|1.1982
|1.1989
|1.2052
|844
|2005.12.19 17:06
|modify
|238
|0.10
|1.1982
|1.1990
|1.2052
|845
|2005.12.19 17:06
|modify
|238
|0.10
|1.1982
|1.1991
|1.2052
|846
|2005.12.19 17:06
|modify
|238
|0.10
|1.1982
|1.1992
|1.2052
|847
|2005.12.19 17:24
|s/l
|238
|0.10
|1.1992
|1.1992
|1.2052
|10.00
|1494.90
|848
|2005.12.19 17:24
|buy
|239
|0.10
|1.1994
|1.1964
|1.2064
|849
|2005.12.19 19:41
|modify
|239
|0.10
|1.1994
|1.1995
|1.2064
|850
|2005.12.19 19:41
|modify
|239
|0.10
|1.1994
|1.1996
|1.2064
|851
|2005.12.19 19:53
|s/l
|239
|0.10
|1.1996
|1.1996
|1.2064
|2.00
|1496.90
|852
|2005.12.19 19:53
|buy
|240
|0.10
|1.1997
|1.1966
|1.2067
|853
|2005.12.20 06:42
|s/l
|240
|0.10
|1.1966
|1.1966
|1.2067
|-31.70
|1465.20
|854
|2005.12.20 06:42
|buy
|241
|0.10
|1.1967
|1.1937
|1.2037
|855
|2005.12.20 06:56
|modify
|241
|0.10
|1.1967
|1.1967
|1.2037
|856
|2005.12.20 06:57
|modify
|241
|0.10
|1.1967
|1.1968
|1.2037
|857
|2005.12.20 06:57
|modify
|241
|0.10
|1.1967
|1.1971
|1.2037
|858
|2005.12.20 06:58
|modify
|241
|0.10
|1.1967
|1.1974
|1.2037
|859
|2005.12.20 07:07
|modify
|241
|0.10
|1.1967
|1.1975
|1.2037
|860
|2005.12.20 09:24
|s/l
|241
|0.10
|1.1975
|1.1975
|1.2037
|8.00
|1473.20
|861
|2005.12.20 09:24
|buy
|242
|0.10
|1.1976
|1.1945
|1.2046
|862
|2005.12.20 15:36
|s/l
|242
|0.10
|1.1945
|1.1945
|1.2046
|-31.40
|1441.80
|863
|2005.12.20 15:36
|buy
|243
|0.10
|1.1946
|1.1915
|1.2016
|864
|2005.12.20 16:47
|s/l
|243
|0.10
|1.1915
|1.1915
|1.2016
|-31.10
|1410.70
|865
|2005.12.20 16:47
|buy
|244
|0.10
|1.1913
|1.1879
|1.1983
|866
|2005.12.20 18:13
|s/l
|244
|0.10
|1.1879
|1.1879
|1.1983
|-34.30
|1376.40
|867
|2005.12.20 18:13
|buy
|245
|0.10
|1.1878
|1.1841
|1.1948
|868
|2005.12.20 19:00
|s/l
|245
|0.10
|1.1841
|1.1841
|1.1948
|-37.00
|1339.40
|869
|2005.12.20 19:00
|buy
|246
|0.10
|1.1842
|1.1802
|1.1912
|870
|2005.12.20 19:10
|modify
|246
|0.10
|1.1842
|1.1845
|1.1912
|871
|2005.12.20 19:14
|modify
|246
|0.10
|1.1842
|1.1847
|1.1912
|872
|2005.12.20 19:21
|modify
|246
|0.10
|1.1842
|1.1848
|1.1912
|873
|2005.12.20 19:50
|modify
|246
|0.10
|1.1842
|1.1850
|1.1912
|874
|2005.12.20 19:50
|modify
|246
|0.10
|1.1842
|1.1852
|1.1912
|875
|2005.12.20 20:00
|s/l
|246
|0.10
|1.1852
|1.1852
|1.1912
|10.00
|1349.40
|876
|2005.12.20 20:00
|buy
|247
|0.10
|1.1852
|1.1812
|1.1922
|877
|2005.12.20 21:33
|modify
|247
|0.10
|1.1852
|1.1854
|1.1922
|878
|2005.12.21 02:59
|modify
|247
|0.10
|1.1852
|1.1871
|1.1922
|879
|2005.12.21 05:59
|s/l
|247
|0.10
|1.1871
|1.1871
|1.1922
|17.80
|1367.20
|880
|2005.12.21 05:59
|buy
|248
|0.10
|1.1872
|1.1832
|1.1942
|881
|2005.12.21 09:59
|modify
|248
|0.10
|1.1872
|1.1874
|1.1942
|882
|2005.12.21 13:59
|s/l
|248
|0.10
|1.1874
|1.1874
|1.1942
|2.00
|1369.20
|883
|2005.12.21 13:59
|buy
|249
|0.10
|1.1874
|1.1838
|1.1944
|884
|2005.12.21 16:59
|s/l
|249
|0.10
|1.1838
|1.1838
|1.1944
|-36.30
|1332.90
|885
|2005.12.21 16:59
|buy
|250
|0.10
|1.1808
|1.1770
|1.1878
|886
|2005.12.21 18:59
|close at stop
|250
|0.10
|1.1818
|1.1770
|1.1878
|10.00
|1342.90