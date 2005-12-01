Strategy Tester Report
Stochy

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период1 Час (H1) 2005.11.25 03:00 - 2005.12.21 00:00 (2005.10.01 - 2006.01.27)
МоделВсички тикове (базира се на най-малката възможна времева единица чрез интерполация на фрактал на всеки тик)
ПараметриTakeProfit=70; Lots=0.1; TrailingStop=10;
Барове за тест541Моделирани тикове50126Качество на моделиране55.64%
Начален депозит500.00
Обща нетна печалба842.90Груба печалба1977.60Груба загуба-1134.70
Печеливш фактор1.74Очаквано възнаграждение3.37
Абсолютна загуба28.90Максимално спадане на нивото %203.30 (13.2%)
Общо сделки250Къси позиции (спечелени %)0 (0.00%)Дълги позиции (спечелени %)250 (86.00%)
Печеливши сделки (% от всички)215 (86.00%)Загубени сделки (% от всички)35 (14.00%)
Най-голямаПечеливша търговия45.00Загубена търговия-50.90
СредноПечеливша търговия9.20Загубена търговия-32.42
МаксимумПоследователни печаливши сделки (печалбата в пари)43 (358.60)Последователни загубени сделки (загубата в пари)4 (-133.80)
МаксималенПоследователни печалби (брой спечелени сделки)358.60 (43)Последователни загуби (брой загубени сделки)-133.80 (4)
СредноПоследователни печаливши сделки7Последователни загубени сделки1
Graph
Дата и часТипПоръчкаЛотовеЦенаСтопЛимитПечалбаБаланс
12005.12.01 08:00buy10.101.17821.17531.1852
22005.12.01 14:52s/l10.101.17531.17531.1852-28.90471.10
32005.12.01 14:52buy20.101.17431.17181.1813
42005.12.01 14:52modify20.101.17431.17481.1813
52005.12.01 14:52modify20.101.17431.17491.1813
62005.12.01 14:52modify20.101.17431.17511.1813
72005.12.01 14:53s/l20.101.17511.17511.18138.00479.10
82005.12.01 14:53buy30.101.17431.17181.1813
92005.12.01 14:53modify30.101.17431.17481.1813
102005.12.01 14:53modify30.101.17431.17491.1813
112005.12.01 14:53modify30.101.17431.17511.1813
122005.12.01 14:54s/l30.101.17511.17511.18138.00487.10
132005.12.01 14:54buy40.101.17431.17181.1813
142005.12.01 14:54modify40.101.17431.17481.1813
152005.12.01 14:54modify40.101.17431.17491.1813
162005.12.01 14:54s/l40.101.17491.17491.18136.00493.10
172005.12.01 14:54buy50.101.17431.17181.1813
182005.12.01 15:10modify50.101.17431.17441.1813
192005.12.01 15:20s/l50.101.17441.17441.18131.00494.10
202005.12.01 15:20buy60.101.17241.16971.1794
212005.12.01 15:20modify60.101.17241.17301.1794
222005.12.01 15:20modify60.101.17241.17321.1794
232005.12.01 15:20modify60.101.17241.17331.1794
242005.12.01 15:21modify60.101.17241.17441.1794
252005.12.01 15:21s/l60.101.17441.17441.179420.00514.10
262005.12.01 15:21buy70.101.17241.16971.1794
272005.12.01 15:21modify70.101.17241.17301.1794
282005.12.01 15:21modify70.101.17241.17321.1794
292005.12.01 15:21modify70.101.17241.17331.1794
302005.12.01 15:22modify70.101.17241.17441.1794
312005.12.01 15:22s/l70.101.17441.17441.179420.00534.10
322005.12.01 15:22buy80.101.17241.16971.1794
332005.12.01 15:25modify80.101.17241.17271.1794
342005.12.01 15:25modify80.101.17241.17281.1794
352005.12.01 15:25modify80.101.17241.17291.1794
362005.12.01 15:26s/l80.101.17291.17291.17945.00539.10
372005.12.01 15:26buy90.101.17301.17031.1800
382005.12.01 15:32modify90.101.17301.17311.1800
392005.12.01 15:35modify90.101.17301.17331.1800
402005.12.01 15:40modify90.101.17301.17441.1800
412005.12.01 15:47s/l90.101.17441.17441.180014.00553.10
422005.12.01 15:47buy100.101.17401.17131.1810
432005.12.01 15:52s/l100.101.17131.17131.1810-27.00526.10
442005.12.01 15:52buy110.101.17151.16871.1785
452005.12.01 20:30modify110.101.17151.17291.1785
462005.12.01 20:30s/l110.101.17291.17291.178514.00540.10
472005.12.01 20:30buy120.101.17221.16871.1792
482005.12.01 20:31modify120.101.17221.17291.1792
492005.12.01 20:31s/l120.101.17291.17291.17927.00547.10
502005.12.01 20:31buy130.101.17221.16871.1792
512005.12.01 20:32modify130.101.17221.17291.1792
522005.12.01 20:32s/l130.101.17291.17291.17927.00554.10
532005.12.01 20:32buy140.101.17221.16871.1792
542005.12.01 20:32modify140.101.17221.17291.1792
552005.12.01 20:35s/l140.101.17291.17291.17927.00561.10
562005.12.01 20:35buy150.101.17241.16891.1794
572005.12.01 20:55modify150.101.17241.17261.1794
582005.12.01 20:55s/l150.101.17261.17261.17942.00563.10
592005.12.01 20:55buy160.101.17271.16921.1797
602005.12.01 21:54modify160.101.17271.17281.1797
612005.12.01 21:55modify160.101.17271.17331.1797
622005.12.01 22:10s/l160.101.17331.17331.17976.00569.10
632005.12.01 22:10buy170.101.17341.16981.1804
642005.12.02 13:15s/l170.101.16981.16981.1804-36.20532.90
652005.12.02 13:15buy180.101.17001.16751.1770
662005.12.02 15:30modify180.101.17001.17261.1770
672005.12.02 15:30modify180.101.17001.17311.1770
682005.12.02 15:30s/l180.101.17311.17311.177031.00563.90
692005.12.02 15:30buy190.101.17321.17051.1802
702005.12.02 15:30s/l190.101.17051.17051.1802-26.90537.00
712005.12.02 15:30buy200.101.17021.16751.1772
722005.12.02 15:30modify200.101.17021.17121.1772
732005.12.02 15:30modify200.101.17021.17261.1772
742005.12.02 15:30modify200.101.17021.17311.1772
752005.12.02 15:30s/l200.101.17311.17311.177229.00566.00
762005.12.02 15:30buy210.101.17321.17051.1802
772005.12.02 15:30s/l210.101.17051.17051.1802-26.90539.10
782005.12.02 15:30buy220.101.17021.16751.1772
792005.12.02 15:30modify220.101.17021.17121.1772
802005.12.02 15:30modify220.101.17021.17261.1772
812005.12.02 15:30modify220.101.17021.17311.1772
822005.12.02 15:30s/l220.101.17311.17311.177229.00568.10
832005.12.02 15:30buy230.101.17321.17051.1802
842005.12.02 15:30s/l230.101.17051.17051.1802-26.90541.20
852005.12.02 15:30buy240.101.17021.16751.1772
862005.12.02 15:30modify240.101.17021.17121.1772
872005.12.02 15:31modify240.101.17021.17261.1772
882005.12.02 15:31modify240.101.17021.17311.1772
892005.12.02 15:31s/l240.101.17311.17311.177229.00570.20
902005.12.02 15:31buy250.101.17321.17051.1802
912005.12.02 15:31s/l250.101.17051.17051.1802-26.90543.30
922005.12.02 15:31buy260.101.17021.16751.1772
932005.12.02 15:31modify260.101.17021.17121.1772
942005.12.02 15:31modify260.101.17021.17261.1772
952005.12.02 15:31modify260.101.17021.17311.1772
962005.12.02 15:31s/l260.101.17311.17311.177229.00572.30
972005.12.02 15:31buy270.101.17321.17051.1802
982005.12.02 15:31s/l270.101.17051.17051.1802-26.90545.40
992005.12.02 15:31buy280.101.17021.16751.1772
1002005.12.02 15:31modify280.101.17021.17121.1772
1012005.12.02 15:31modify280.101.17021.17261.1772
1022005.12.02 15:31modify280.101.17021.17311.1772
1032005.12.02 15:31s/l280.101.17311.17311.177229.00574.40
1042005.12.02 15:31buy290.101.17321.17051.1802
1052005.12.02 15:31s/l290.101.17051.17051.1802-26.90547.50
1062005.12.02 15:31buy300.101.17021.16751.1772
1072005.12.02 15:31modify300.101.17021.17121.1772
1082005.12.02 15:32modify300.101.17021.17251.1772
1092005.12.02 15:32modify300.101.17021.17311.1772
1102005.12.02 15:32s/l300.101.17311.17311.177229.00576.50
1112005.12.02 15:32buy310.101.17311.17041.1801
1122005.12.02 15:33s/l310.101.17041.17041.1801-26.90549.60
1132005.12.02 15:33buy320.101.17041.16771.1774
1142005.12.02 15:33modify320.101.17041.17101.1774
1152005.12.02 15:33modify320.101.17041.17251.1774
1162005.12.02 15:33modify320.101.17041.17311.1774
1172005.12.02 15:33s/l320.101.17311.17311.177427.00576.60
1182005.12.02 15:33buy330.101.17311.17041.1801
1192005.12.02 15:33s/l330.101.17041.17041.1801-26.90549.70
1202005.12.02 15:33buy340.101.17041.16771.1774
1212005.12.02 15:33modify340.101.17041.17101.1774
1222005.12.02 15:34modify340.101.17041.17251.1774
1232005.12.02 15:34modify340.101.17041.17311.1774
1242005.12.02 15:34s/l340.101.17311.17311.177427.00576.70
1252005.12.02 15:34buy350.101.17311.17041.1801
1262005.12.02 15:34s/l350.101.17041.17041.1801-26.90549.80
1272005.12.02 15:34buy360.101.17041.16771.1774
1282005.12.02 15:34modify360.101.17041.17101.1774
1292005.12.02 15:34s/l360.101.17101.17101.17746.00555.80
1302005.12.02 15:34buy370.101.16981.16711.1768
1312005.12.02 15:37modify370.101.16981.17041.1768
1322005.12.02 15:37modify370.101.16981.17081.1768
1332005.12.02 15:37modify370.101.16981.17111.1768
1342005.12.02 15:38s/l370.101.17111.17111.176813.00568.80
1352005.12.02 15:38buy380.101.17101.16831.1780
1362005.12.02 15:38modify380.101.17101.17111.1780
1372005.12.02 15:38s/l380.101.17111.17111.17801.00569.80
1382005.12.02 15:38buy390.101.17101.16831.1780
1392005.12.02 15:39modify390.101.17101.17111.1780
1402005.12.02 15:39s/l390.101.17111.17111.17801.00570.80
1412005.12.02 15:39buy400.101.17101.16831.1780
1422005.12.02 15:40modify400.101.17101.17111.1780
1432005.12.02 15:40s/l400.101.17111.17111.17801.00571.80
1442005.12.02 15:40buy410.101.17131.16861.1783
1452005.12.02 15:48s/l410.101.16861.16861.1783-26.90544.90
1462005.12.02 15:48buy420.101.16881.16601.1758
1472005.12.02 15:55modify420.101.16881.17041.1758
1482005.12.02 15:55modify420.101.16881.17101.1758
1492005.12.02 15:55s/l420.101.17101.17101.175822.00566.90
1502005.12.02 15:55buy430.101.17071.16791.1777
1512005.12.02 15:55modify430.101.17071.17101.1777
1522005.12.02 15:56s/l430.101.17101.17101.17773.00569.90
1532005.12.02 15:56buy440.101.17071.16791.1777
1542005.12.02 15:56modify440.101.17071.17101.1777
1552005.12.02 15:56s/l440.101.17101.17101.17773.00572.90
1562005.12.02 15:56buy450.101.17071.16791.1777
1572005.12.02 16:00modify450.101.17071.17131.1777
1582005.12.02 16:05modify450.101.17071.17251.1777
1592005.12.02 16:05modify450.101.17071.17261.1777
1602005.12.02 16:07s/l450.101.17261.17261.177719.00591.90
1612005.12.02 16:07buy460.101.17271.17011.1797
1622005.12.02 16:15s/l460.101.17011.17011.1797-26.30565.60
1632005.12.02 16:15buy470.101.17011.16721.1771
1642005.12.02 16:20modify470.101.17011.17061.1771
1652005.12.02 16:20s/l470.101.17061.17061.17715.00570.60
1662005.12.02 16:20buy480.101.17041.16751.1774
1672005.12.02 16:21modify480.101.17041.17061.1774
1682005.12.02 16:21s/l480.101.17061.17061.17742.00572.60
1692005.12.02 16:21buy490.101.17041.16751.1774
1702005.12.02 16:21modify490.101.17041.17061.1774
1712005.12.02 16:22s/l490.101.17061.17061.17742.00574.60
1722005.12.02 16:22buy500.101.17041.16751.1774
1732005.12.02 16:22modify500.101.17041.17061.1774
1742005.12.02 16:22s/l500.101.17061.17061.17742.00576.60
1752005.12.02 16:22buy510.101.17011.16721.1771
1762005.12.02 16:22modify510.101.17011.17041.1771
1772005.12.02 16:23modify510.101.17011.17061.1771
1782005.12.02 16:23s/l510.101.17061.17061.17715.00581.60
1792005.12.02 16:23buy520.101.17081.16791.1778
1802005.12.02 16:42s/l520.101.16791.16791.1778-29.20552.40
1812005.12.02 16:42buy530.101.16751.16441.1745
1822005.12.02 17:47modify530.101.16751.17041.1745
1832005.12.02 17:47s/l530.101.17041.17041.174529.00581.40
1842005.12.02 17:47buy540.101.17031.16671.1773
1852005.12.02 17:48modify540.101.17031.17041.1773
1862005.12.02 17:48s/l540.101.17041.17041.17731.00582.40
1872005.12.02 17:48buy550.101.17031.16671.1773
1882005.12.02 17:48modify550.101.17031.17041.1773
1892005.12.02 17:48s/l550.101.17041.17041.17731.00583.40
1902005.12.02 17:48buy560.101.17031.16671.1773
1912005.12.02 17:49modify560.101.17031.17041.1773
1922005.12.02 17:49s/l560.101.17041.17041.17731.00584.40
1932005.12.02 17:49buy570.101.17031.16671.1773
1942005.12.02 17:49modify570.101.17031.17041.1773
1952005.12.02 17:50s/l570.101.17041.17041.17731.00585.40
1962005.12.02 17:50buy580.101.17021.16661.1772
1972005.12.02 17:50modify580.101.17021.17041.1772
1982005.12.02 17:50s/l580.101.17041.17041.17722.00587.40
1992005.12.02 17:50buy590.101.17031.16671.1773
2002005.12.02 17:50modify590.101.17031.17041.1773
2012005.12.02 17:50s/l590.101.17041.17041.17731.00588.40
2022005.12.02 17:50buy600.101.17031.16671.1773
2032005.12.02 17:51modify600.101.17031.17041.1773
2042005.12.02 17:51s/l600.101.17041.17041.17731.00589.40
2052005.12.02 17:51buy610.101.17031.16671.1773
2062005.12.02 17:51modify610.101.17031.17041.1773
2072005.12.02 17:51s/l610.101.17041.17041.17731.00590.40
2082005.12.02 17:51buy620.101.17031.16671.1773
2092005.12.02 19:10modify620.101.17031.17061.1773
2102005.12.02 19:10s/l620.101.17061.17061.17733.00593.40
2112005.12.02 19:10buy630.101.17011.16631.1771
2122005.12.02 19:11modify630.101.17011.17061.1771
2132005.12.02 19:11s/l630.101.17061.17061.17715.00598.40
2142005.12.02 19:11buy640.101.17011.16631.1771
2152005.12.02 19:12modify640.101.17011.17061.1771
2162005.12.02 19:13s/l640.101.17061.17061.17715.00603.40
2172005.12.02 19:13buy650.101.17011.16631.1771
2182005.12.02 19:14modify650.101.17011.17061.1771
2192005.12.02 19:14s/l650.101.17061.17061.17715.00608.40
2202005.12.02 19:14buy660.101.17011.16631.1771
2212005.12.02 19:39modify660.101.17011.17041.1771
2222005.12.02 19:44s/l660.101.17041.17041.17713.00611.40
2232005.12.02 19:44buy670.101.17061.16681.1776
2242005.12.02 20:05modify670.101.17061.17111.1776
2252005.12.02 20:05s/l670.101.17111.17111.17765.00616.40
2262005.12.02 20:05buy680.101.17131.16751.1783
2272005.12.05 13:05modify680.101.17131.17261.1783
2282005.12.05 13:05s/l680.101.17261.17261.178312.60629.00
2292005.12.05 13:05buy690.101.17241.16861.1794
2302005.12.05 13:05modify690.101.17241.17261.1794
2312005.12.05 13:05s/l690.101.17261.17261.17942.00631.00
2322005.12.05 13:05buy700.101.17121.16741.1782
2332005.12.05 13:06modify700.101.17121.17261.1782
2342005.12.05 13:06s/l700.101.17261.17261.178214.00645.00
2352005.12.05 13:06buy710.101.17241.16861.1794
2362005.12.05 13:06modify710.101.17241.17261.1794
2372005.12.05 13:06s/l710.101.17261.17261.17942.00647.00
2382005.12.05 13:06buy720.101.17121.16741.1782
2392005.12.05 13:07modify720.101.17121.17261.1782
2402005.12.05 13:07s/l720.101.17261.17261.178214.00661.00
2412005.12.05 13:07buy730.101.17061.16681.1776
2422005.12.05 13:07modify730.101.17061.17261.1776
2432005.12.05 13:07s/l730.101.17261.17261.177620.00681.00
2442005.12.05 13:07buy740.101.17181.16801.1788
2452005.12.05 13:08modify740.101.17181.17261.1788
2462005.12.05 13:08s/l740.101.17261.17261.17888.00689.00
2472005.12.05 13:08buy750.101.17021.16641.1772
2482005.12.05 13:08modify750.101.17021.17261.1772
2492005.12.05 13:09s/l750.101.17261.17261.177224.00713.00
2502005.12.05 13:09buy760.101.17181.16801.1788
2512005.12.05 13:09modify760.101.17181.17261.1788
2522005.12.05 13:09s/l760.101.17261.17261.17888.00721.00
2532005.12.05 13:09buy770.101.17021.16641.1772
2542005.12.05 13:17modify770.101.17021.17041.1772
2552005.12.05 13:17modify770.101.17021.17261.1772
2562005.12.05 13:17s/l770.101.17261.17261.177224.00745.00
2572005.12.05 13:17buy780.101.17051.16671.1775
2582005.12.05 13:18modify780.101.17051.17261.1775
2592005.12.05 13:18s/l780.101.17261.17261.177521.00766.00
2602005.12.05 13:18buy790.101.17201.16821.1790
2612005.12.05 13:18modify790.101.17201.17261.1790
2622005.12.05 13:19s/l790.101.17261.17261.17906.00772.00
2632005.12.05 13:19buy800.101.17051.16671.1775
2642005.12.05 13:19modify800.101.17051.17261.1775
2652005.12.05 13:19s/l800.101.17261.17261.177521.00793.00
2662005.12.05 13:19buy810.101.17201.16821.1790
2672005.12.05 13:20modify810.101.17201.17261.1790
2682005.12.05 13:22s/l810.101.17261.17261.17906.00799.00
2692005.12.05 13:22buy820.101.17251.16871.1795
2702005.12.05 13:25modify820.101.17251.17251.1795
2712005.12.05 13:25s/l820.101.17251.17251.17950.00799.00
2722005.12.05 13:25buy830.101.17171.16791.1787
2732005.12.05 13:26modify830.101.17171.17251.1787
2742005.12.05 13:26s/l830.101.17251.17251.17878.00807.00
2752005.12.05 13:26buy840.101.17261.16881.1796
2762005.12.05 13:32modify840.101.17261.17291.1796
2772005.12.05 13:32modify840.101.17261.17311.1796
2782005.12.05 13:35s/l840.101.17311.17311.17965.00812.00
2792005.12.05 13:35buy850.101.17321.16941.1802
2802005.12.05 13:55modify850.101.17321.17331.1802
2812005.12.05 14:30s/l850.101.17331.17331.18021.00813.00
2822005.12.05 14:30buy860.101.17291.16961.1799
2832005.12.05 14:50modify860.101.17291.17301.1799
2842005.12.05 14:50modify860.101.17291.17331.1799
2852005.12.05 14:50modify860.101.17291.17501.1799
2862005.12.05 14:51modify860.101.17291.17531.1799
2872005.12.05 14:51s/l860.101.17531.17531.179924.00837.00
2882005.12.05 14:51buy870.101.17411.17061.1811
2892005.12.05 14:52modify870.101.17411.17531.1811
2902005.12.05 14:52modify870.101.17411.17541.1811
2912005.12.05 15:20modify870.101.17411.17651.1811
2922005.12.05 15:20modify870.101.17411.17661.1811
2932005.12.05 15:30s/l870.101.17661.17661.181125.00862.00
2942005.12.05 15:30buy880.101.17661.17351.1836
2952005.12.05 15:53modify880.101.17661.17661.1836
2962005.12.05 15:55s/l880.101.17661.17661.18360.00862.00
2972005.12.05 15:55buy890.101.17661.17351.1836
2982005.12.05 15:56modify890.101.17661.17661.1836
2992005.12.05 15:56s/l890.101.17661.17661.18360.00862.00
3002005.12.05 15:56buy900.101.17661.17351.1836
3012005.12.05 17:16modify900.101.17661.17661.1836
3022005.12.05 17:25s/l900.101.17661.17661.18360.00862.00
3032005.12.05 17:25buy910.101.17661.17361.1836
3042005.12.05 17:26modify910.101.17661.17661.1836
3052005.12.05 17:26s/l910.101.17661.17661.18360.00862.00
3062005.12.05 17:26buy920.101.17651.17351.1835
3072005.12.05 18:37modify920.101.17651.17711.1835
3082005.12.05 18:38modify920.101.17651.17731.1835
3092005.12.05 18:38modify920.101.17651.17741.1835
3102005.12.05 18:38s/l920.101.17741.17741.18359.00871.00
3112005.12.05 18:38buy930.101.17661.17331.1836
3122005.12.05 18:39modify930.101.17661.17711.1836
3132005.12.05 18:39modify930.101.17661.17731.1836
3142005.12.05 18:39modify930.101.17661.17741.1836
3152005.12.05 19:05modify930.101.17661.17851.1836
3162005.12.05 19:05s/l930.101.17851.17851.183619.00890.00
3172005.12.05 19:05buy940.101.17871.17541.1857
3182005.12.05 19:32modify940.101.17871.17911.1857
3192005.12.05 19:32modify940.101.17871.17941.1857
3202005.12.05 19:33s/l940.101.17941.17941.18577.00897.00
3212005.12.05 19:33buy950.101.17951.17611.1865
3222005.12.05 19:53modify950.101.17951.18051.1865
3232005.12.05 19:53modify950.101.17951.18091.1865
3242005.12.05 19:53s/l950.101.18091.18091.186514.00911.00
3252005.12.05 19:53buy960.101.18111.17761.1881
3262005.12.06 09:07s/l960.101.17761.17761.1881-35.70875.30
3272005.12.06 09:07buy970.101.17751.17441.1845
3282005.12.06 16:22modify970.101.17751.17871.1845
3292005.12.06 16:23modify970.101.17751.17941.1845
3302005.12.06 16:23s/l970.101.17941.17941.184519.00894.30
3312005.12.06 16:23buy980.101.17961.17691.1866
3322005.12.06 16:25s/l980.101.17691.17691.1866-26.60867.70
3332005.12.06 16:25buy990.101.17661.17391.1836
3342005.12.06 16:25modify990.101.17661.17731.1836
3352005.12.06 16:25modify990.101.17661.17931.1836
3362005.12.06 16:26s/l990.101.17931.17931.183627.00894.70
3372005.12.06 16:26buy1000.101.17881.17611.1858
3382005.12.06 16:26modify1000.101.17881.17931.1858
3392005.12.06 16:27s/l1000.101.17931.17931.18585.00899.70
3402005.12.06 16:27buy1010.101.17881.17611.1858
3412005.12.06 16:30s/l1010.101.17611.17611.1858-26.60873.10
3422005.12.06 16:30buy1020.101.17631.17361.1833
3432005.12.06 17:12modify1020.101.17631.17651.1833
3442005.12.06 17:12s/l1020.101.17651.17651.18332.00875.10
3452005.12.06 17:12buy1030.101.17611.17341.1831
3462005.12.06 17:13modify1030.101.17611.17651.1831
3472005.12.06 17:13modify1030.101.17611.17661.1831
3482005.12.06 17:13s/l1030.101.17661.17661.18315.00880.10
3492005.12.06 17:13buy1040.101.17611.17331.1831
3502005.12.06 17:14modify1040.101.17611.17651.1831
3512005.12.06 17:15modify1040.101.17611.17661.1831
3522005.12.06 17:17modify1040.101.17611.17671.1831
3532005.12.06 17:17modify1040.101.17611.17681.1831
3542005.12.06 17:23s/l1040.101.17681.17681.18317.00887.10
3552005.12.06 17:23buy1050.101.17611.17331.1831
3562005.12.06 17:23modify1050.101.17611.17651.1831
3572005.12.06 17:24modify1050.101.17611.17661.1831
3582005.12.06 17:24s/l1050.101.17661.17661.18315.00892.10
3592005.12.06 17:24buy1060.101.17611.17331.1831
3602005.12.06 17:25modify1060.101.17611.17651.1831
3612005.12.06 17:25s/l1060.101.17651.17651.18314.00896.10
3622005.12.06 17:25buy1070.101.17601.17321.1830
3632005.12.06 17:26modify1070.101.17601.17651.1830
3642005.12.06 17:26s/l1070.101.17651.17651.18305.00901.10
3652005.12.06 17:26buy1080.101.17601.17321.1830
3662005.12.06 17:29modify1080.101.17601.17651.1830
3672005.12.06 17:40modify1080.101.17601.17661.1830
3682005.12.06 17:40modify1080.101.17601.17671.1830
3692005.12.06 17:52s/l1080.101.17671.17671.18307.00908.10
3702005.12.06 17:52buy1090.101.17681.17401.1838
3712005.12.06 18:00modify1090.101.17681.17691.1838
3722005.12.06 18:02modify1090.101.17681.17721.1838
3732005.12.06 18:02modify1090.101.17681.17741.1838
3742005.12.06 18:20s/l1090.101.17741.17741.18386.00914.10
3752005.12.06 18:20buy1100.101.17731.17441.1843
3762005.12.06 19:03modify1100.101.17731.17741.1843
3772005.12.06 19:30modify1100.101.17731.17861.1843
3782005.12.06 20:22modify1100.101.17731.17891.1843
3792005.12.06 20:23modify1100.101.17731.17901.1843
3802005.12.06 20:23modify1100.101.17731.17931.1843
3812005.12.06 20:26s/l1100.101.17931.17931.184320.00934.10
3822005.12.06 20:26buy1110.101.17951.17651.1865
3832005.12.07 04:52s/l1110.101.17651.17651.1865-31.70902.40
3842005.12.07 04:52buy1120.101.17661.17301.1836
3852005.12.07 07:30modify1120.101.17661.17681.1836
3862005.12.07 08:02s/l1120.101.17681.17681.18362.00904.40
3872005.12.07 08:02buy1130.101.17691.17371.1839
3882005.12.07 11:17s/l1130.101.17371.17371.1839-31.80872.60
3892005.12.07 11:17buy1140.101.17371.17041.1807
3902005.12.08 10:16modify1140.101.17371.17441.1807
3912005.12.08 10:24modify1140.101.17371.17481.1807
3922005.12.08 10:24s/l1140.101.17481.17481.180710.60883.20
3932005.12.08 10:24buy1150.101.17491.17211.1819
3942005.12.08 10:30modify1150.101.17491.17501.1819
3952005.12.08 10:30modify1150.101.17491.17511.1819
3962005.12.08 10:30modify1150.101.17491.17531.1819
3972005.12.08 10:43modify1150.101.17491.17541.1819
3982005.12.08 10:52modify1150.101.17491.17671.1819
3992005.12.08 10:55s/l1150.101.17671.17671.181918.00901.20
4002005.12.08 10:55buy1160.101.17681.17391.1838
4012005.12.08 11:22modify1160.101.17681.17691.1838
4022005.12.08 11:30s/l1160.101.17691.17691.18381.00902.20
4032005.12.08 11:30buy1170.101.17621.17321.1832
4042005.12.08 11:50modify1170.101.17621.17681.1832
4052005.12.08 11:51s/l1170.101.17681.17681.18326.00908.20
4062005.12.08 11:51buy1180.101.17701.17401.1840
4072005.12.08 16:02modify1180.101.17701.17721.1840
4082005.12.08 16:02modify1180.101.17701.17741.1840
4092005.12.08 16:03s/l1180.101.17741.17741.18404.00912.20
4102005.12.08 16:03buy1190.101.17741.17451.1844
4112005.12.08 17:12modify1190.101.17741.17891.1844
4122005.12.08 17:13s/l1190.101.17891.17891.184415.00927.20
4132005.12.08 17:13buy1200.101.17791.17431.1849
4142005.12.08 17:13modify1200.101.17791.17851.1849
4152005.12.08 17:13modify1200.101.17791.17891.1849
4162005.12.08 17:14s/l1200.101.17891.17891.184910.00937.20
4172005.12.08 17:14buy1210.101.17791.17431.1849
4182005.12.08 17:14modify1210.101.17791.17851.1849
4192005.12.08 17:14modify1210.101.17791.17891.1849
4202005.12.08 17:15s/l1210.101.17891.17891.184910.00947.20
4212005.12.08 17:15buy1220.101.17771.17411.1847
4222005.12.08 17:15modify1220.101.17771.17881.1847
4232005.12.08 17:16s/l1220.101.17881.17881.184711.00958.20
4242005.12.08 17:16buy1230.101.17771.17411.1847
4252005.12.08 17:16modify1230.101.17771.17881.1847
4262005.12.08 17:17s/l1230.101.17881.17881.184711.00969.20
4272005.12.08 17:17buy1240.101.17771.17411.1847
4282005.12.08 17:20modify1240.101.17771.17941.1847
4292005.12.08 17:20s/l1240.101.17941.17941.184717.00986.20
4302005.12.08 17:20buy1250.101.17761.17401.1846
4312005.12.08 17:21modify1250.101.17761.17911.1846
4322005.12.08 17:21s/l1250.101.17911.17911.184615.001001.20
4332005.12.08 17:21buy1260.101.17931.17571.1863
4342005.12.08 17:21modify1260.101.17931.17941.1863
4352005.12.08 17:21s/l1260.101.17941.17941.18631.001002.20
4362005.12.08 17:21buy1270.101.17761.17401.1846
4372005.12.08 17:22modify1270.101.17761.17911.1846
4382005.12.08 17:22s/l1270.101.17911.17911.184615.001017.20
4392005.12.08 17:22buy1280.101.17931.17571.1863
4402005.12.08 17:23modify1280.101.17931.18051.1863
4412005.12.08 17:23modify1280.101.17931.18131.1863
4422005.12.08 17:23s/l1280.101.18131.18131.186320.001037.20
4432005.12.08 17:23buy1290.101.18081.17721.1878
4442005.12.08 17:24modify1290.101.18081.18131.1878
4452005.12.08 17:24s/l1290.101.18131.18131.18785.001042.20
4462005.12.08 17:24buy1300.101.18081.17721.1878
4472005.12.08 17:30modify1300.101.18081.18111.1878
4482005.12.08 17:30modify1300.101.18081.18141.1878
4492005.12.08 18:25modify1300.101.18081.18341.1878
4502005.12.08 18:30s/l1300.101.18341.18341.187826.001068.20
4512005.12.08 18:30buy1310.101.18261.17881.1896
4522005.12.08 18:30modify1310.101.18261.18331.1896
4532005.12.08 18:30s/l1310.101.18331.18331.18967.001075.20
4542005.12.08 18:30buy1320.101.18261.17881.1896
4552005.12.08 18:31modify1320.101.18261.18331.1896
4562005.12.08 18:31s/l1320.101.18331.18331.18967.001082.20
4572005.12.08 18:31buy1330.101.18261.17881.1896
4582005.12.08 18:31modify1330.101.18261.18331.1896
4592005.12.08 18:32s/l1330.101.18331.18331.18967.001089.20
4602005.12.08 18:32buy1340.101.18261.17881.1896
4612005.12.08 18:56modify1340.101.18261.18331.1896
4622005.12.08 18:56s/l1340.101.18331.18331.18967.001096.20
4632005.12.08 18:56buy1350.101.18311.17931.1901
4642005.12.08 20:18modify1350.101.18311.18321.1901
4652005.12.08 20:19modify1350.101.18311.18331.1901
4662005.12.08 20:30s/l1350.101.18331.18331.19012.001098.20
4672005.12.08 20:30buy1360.101.18251.17861.1895
4682005.12.08 20:30modify1360.101.18251.18261.1895
4692005.12.08 20:31s/l1360.101.18261.18261.18951.001099.20
4702005.12.08 20:31buy1370.101.18251.17861.1895
4712005.12.08 20:31modify1370.101.18251.18261.1895
4722005.12.08 20:32s/l1370.101.18261.18261.18951.001100.20
4732005.12.08 20:32buy1380.101.18251.17861.1895
4742005.12.08 20:32modify1380.101.18251.18251.1895
4752005.12.08 20:33modify1380.101.18251.18271.1895
4762005.12.08 20:34s/l1380.101.18271.18271.18952.001102.20
4772005.12.08 20:34buy1390.101.18251.17861.1895
4782005.12.08 20:39modify1390.101.18251.18271.1895
4792005.12.08 20:40modify1390.101.18251.18341.1895
4802005.12.08 20:55s/l1390.101.18341.18341.18959.001111.20
4812005.12.08 20:55buy1400.101.18271.17881.1897
4822005.12.08 20:56modify1400.101.18271.18321.1897
4832005.12.08 20:59s/l1400.101.18321.18321.18975.001116.20
4842005.12.08 20:59buy1410.101.18271.17881.1897
4852005.12.09 09:30s/l1410.101.17881.17881.1897-39.501076.70
4862005.12.09 09:30buy1420.101.17861.17501.1856
4872005.12.09 09:31modify1420.101.17861.17861.1856
4882005.12.09 09:31modify1420.101.17861.17881.1856
4892005.12.09 09:31s/l1420.101.17881.17881.18562.001078.70
4902005.12.09 09:31buy1430.101.17861.17501.1856
4912005.12.09 09:32modify1430.101.17861.17861.1856
4922005.12.09 09:32modify1430.101.17861.17881.1856
4932005.12.09 09:32s/l1430.101.17881.17881.18562.001080.70
4942005.12.09 09:32buy1440.101.17861.17501.1856
4952005.12.09 09:38modify1440.101.17861.17861.1856
4962005.12.09 09:38modify1440.101.17861.17871.1856
4972005.12.09 09:42modify1440.101.17861.17891.1856
4982005.12.09 09:44modify1440.101.17861.17901.1856
4992005.12.09 09:48s/l1440.101.17901.17901.18564.001084.70
5002005.12.09 09:48buy1450.101.17921.17561.1862
5012005.12.09 13:00modify1450.101.17921.17941.1862
5022005.12.09 13:00s/l1450.101.17941.17941.18622.001086.70
5032005.12.09 13:00buy1460.101.17961.17641.1866
5042005.12.09 14:30modify1460.101.17961.18071.1866
5052005.12.09 14:35s/l1460.101.18071.18071.186611.001097.70
5062005.12.09 14:35buy1470.101.18091.17781.1879
5072005.12.09 16:45modify1470.101.18091.18111.1879
5082005.12.09 16:46s/l1470.101.18111.18111.18792.001099.70
5092005.12.09 16:46buy1480.101.18131.17791.1883
5102005.12.09 17:10modify1480.101.18131.18141.1883
5112005.12.09 17:13modify1480.101.18131.18261.1883
5122005.12.09 17:14s/l1480.101.18261.18261.188313.001112.70
5132005.12.09 17:14buy1490.101.18281.17941.1898
5142005.12.12 01:00s/l1490.101.17941.17941.1898-34.501078.20
5152005.12.12 01:00buy1500.101.17891.17531.1859
5162005.12.12 02:00modify1500.101.17891.17931.1859
5172005.12.12 02:01s/l1500.101.17931.17931.18594.001082.20
5182005.12.12 02:01buy1510.101.17931.17571.1863
5192005.12.12 02:32modify1510.101.17931.17941.1863
5202005.12.12 03:02modify1510.101.17931.18061.1863
5212005.12.12 03:03s/l1510.101.18061.18061.186313.001095.20
5222005.12.12 03:03buy1520.101.18041.17671.1874
5232005.12.12 03:03modify1520.101.18041.18081.1874
5242005.12.12 03:04modify1520.101.18041.18131.1874
5252005.12.12 03:06s/l1520.101.18131.18131.18749.001104.20
5262005.12.12 03:06buy1530.101.18051.17671.1875
5272005.12.12 03:06modify1530.101.18051.18081.1875
5282005.12.12 03:07modify1530.101.18051.18131.1875
5292005.12.12 03:07s/l1530.101.18131.18131.18758.001112.20
5302005.12.12 03:07buy1540.101.18031.17651.1873
5312005.12.12 03:30modify1540.101.18031.18281.1873
5322005.12.12 03:30s/l1540.101.18281.18281.187325.001137.20
5332005.12.12 03:30buy1550.101.18181.17791.1888
5342005.12.12 03:31modify1550.101.18181.18281.1888
5352005.12.12 03:31s/l1550.101.18281.18281.188810.001147.20
5362005.12.12 03:31buy1560.101.18181.17791.1888
5372005.12.12 03:32modify1560.101.18181.18281.1888
5382005.12.12 03:33s/l1560.101.18281.18281.188810.001157.20
5392005.12.12 03:33buy1570.101.18291.17901.1899
5402005.12.12 04:04modify1570.101.18291.18301.1899
5412005.12.12 04:40s/l1570.101.18301.18301.18991.001158.20
5422005.12.12 04:40buy1580.101.18281.17881.1898
5432005.12.12 05:21modify1580.101.18281.18291.1898
5442005.12.12 05:22modify1580.101.18281.18301.1898
5452005.12.12 05:23modify1580.101.18281.18321.1898
5462005.12.12 05:25modify1580.101.18281.18331.1898
5472005.12.12 05:53modify1580.101.18281.18341.1898
5482005.12.12 06:03s/l1580.101.18341.18341.18986.001164.20
5492005.12.12 06:03buy1590.101.18361.17941.1906
5502005.12.12 10:02modify1590.101.18361.18541.1906
5512005.12.12 10:02s/l1590.101.18541.18541.190618.001182.20
5522005.12.12 10:02buy1600.101.18531.18101.1923
5532005.12.12 10:03modify1600.101.18531.18541.1923
5542005.12.12 10:04s/l1600.101.18541.18541.19231.001183.20
5552005.12.12 10:04buy1610.101.18531.18101.1923
5562005.12.12 10:06modify1610.101.18531.18541.1923
5572005.12.12 10:06s/l1610.101.18541.18541.19231.001184.20
5582005.12.12 10:06buy1620.101.18561.18131.1926
5592005.12.12 11:00modify1620.101.18561.18651.1926
5602005.12.12 11:22modify1620.101.18561.18721.1926
5612005.12.12 11:22modify1620.101.18561.18731.1926
5622005.12.12 11:45s/l1620.101.18731.18731.192617.001201.20
5632005.12.12 11:45buy1630.101.18741.18291.1944
5642005.12.12 12:45modify1630.101.18741.18751.1944
5652005.12.12 14:02s/l1630.101.18751.18751.19441.001202.20
5662005.12.12 14:02buy1640.101.18771.18371.1947
5672005.12.12 14:35modify1640.101.18771.18921.1947
5682005.12.12 14:36s/l1640.101.18921.18921.194715.001217.20
5692005.12.12 14:36buy1650.101.18851.18421.1955
5702005.12.12 14:36modify1650.101.18851.18921.1955
5712005.12.12 14:37modify1650.101.18851.19071.1955
5722005.12.12 14:38modify1650.101.18851.19081.1955
5732005.12.12 14:41modify1650.101.18851.19091.1955
5742005.12.12 14:45modify1650.101.18851.19151.1955
5752005.12.12 14:55s/l1650.101.19151.19151.195530.001247.20
5762005.12.12 14:55buy1660.101.19161.18711.1986
5772005.12.12 15:02modify1660.101.19161.19301.1986
5782005.12.12 15:02s/l1660.101.19301.19301.198614.001261.20
5792005.12.12 15:02buy1670.101.19101.18651.1980
5802005.12.12 15:03modify1670.101.19101.19281.1980
5812005.12.12 15:03modify1670.101.19101.19301.1980
5822005.12.12 15:03s/l1670.101.19301.19301.198020.001281.20
5832005.12.12 15:03buy1680.101.19101.18651.1980
5842005.12.12 15:04modify1680.101.19101.19281.1980
5852005.12.12 15:04modify1680.101.19101.19301.1980
5862005.12.12 15:12modify1680.101.19101.19461.1980
5872005.12.12 15:12modify1680.101.19101.19471.1980
5882005.12.12 15:17modify1680.101.19101.19491.1980
5892005.12.12 15:18modify1680.101.19101.19501.1980
5902005.12.12 15:46modify1680.101.19101.19511.1980
5912005.12.12 15:53modify1680.101.19101.19541.1980
5922005.12.12 15:53modify1680.101.19101.19551.1980
5932005.12.12 15:55s/l1680.101.19551.19551.198045.001326.20
5942005.12.12 15:55buy1690.101.19571.19081.2027
5952005.12.12 19:07modify1690.101.19571.19671.2027
5962005.12.12 19:08modify1690.101.19571.19681.2027
5972005.12.12 19:11modify1690.101.19571.19691.2027
5982005.12.12 19:24modify1690.101.19571.19701.2027
5992005.12.12 19:24modify1690.101.19571.19711.2027
6002005.12.12 19:30s/l1690.101.19711.19711.202714.001340.20
6012005.12.12 19:30buy1700.101.19671.19161.2037
6022005.12.12 19:30modify1700.101.19671.19681.2037
6032005.12.12 19:30s/l1700.101.19681.19681.20371.001341.20
6042005.12.12 19:30buy1710.101.19671.19161.2037
6052005.12.12 19:30modify1710.101.19671.19681.2037
6062005.12.12 19:31s/l1710.101.19681.19681.20371.001342.20
6072005.12.12 19:31buy1720.101.19671.19161.2037
6082005.12.12 19:31modify1720.101.19671.19681.2037
6092005.12.12 19:31s/l1720.101.19681.19681.20371.001343.20
6102005.12.12 19:31buy1730.101.19671.19161.2037
6112005.12.12 19:35modify1730.101.19671.19671.2037
6122005.12.12 19:50modify1730.101.19671.19691.2037
6132005.12.12 19:50modify1730.101.19671.19701.2037
6142005.12.12 20:00s/l1730.101.19701.19701.20373.001346.20
6152005.12.12 20:00buy1740.101.19681.19181.2038
6162005.12.13 11:22s/l1740.101.19181.19181.2038-50.901295.30
6172005.12.13 11:22buy1750.101.19151.18851.1985
6182005.12.13 12:12modify1750.101.19151.19311.1985
6192005.12.13 12:13modify1750.101.19151.19331.1985
6202005.12.13 12:13modify1750.101.19151.19341.1985
6212005.12.13 12:13s/l1750.101.19341.19341.198519.001314.30
6222005.12.13 12:13buy1760.101.19361.19061.2006
6232005.12.13 12:51s/l1760.101.19061.19061.2006-30.001284.30
6242005.12.13 12:51buy1770.101.19081.18761.1978
6252005.12.13 12:55modify1770.101.19081.19091.1978
6262005.12.13 12:55modify1770.101.19081.19111.1978
6272005.12.13 12:56modify1770.101.19081.19121.1978
6282005.12.13 12:56s/l1770.101.19121.19121.19784.001288.30
6292005.12.13 12:56buy1780.101.19121.18801.1982
6302005.12.13 13:00modify1780.101.19121.19131.1982
6312005.12.13 13:15s/l1780.101.19131.19131.19821.001289.30
6322005.12.13 13:15buy1790.101.19151.18841.1985
6332005.12.13 15:00modify1790.101.19151.19281.1985
6342005.12.13 15:00s/l1790.101.19281.19281.198513.001302.30
6352005.12.13 15:00buy1800.101.19301.19001.2000
6362005.12.13 21:07modify1800.101.19301.19521.2000
6372005.12.13 21:08s/l1800.101.19521.19521.200022.001324.30
6382005.12.13 21:08buy1810.101.19541.19181.2024
6392005.12.13 21:25modify1810.101.19541.19691.2024
6402005.12.13 21:25s/l1810.101.19691.19691.202415.001339.30
6412005.12.13 21:25buy1820.101.19571.19211.2027
6422005.12.13 21:25modify1820.101.19571.19691.2027
6432005.12.13 21:25s/l1820.101.19691.19691.202712.001351.30
6442005.12.13 21:25buy1830.101.19571.19211.2027
6452005.12.13 21:26modify1830.101.19571.19691.2027
6462005.12.13 21:26s/l1830.101.19691.19691.202712.001363.30
6472005.12.13 21:26buy1840.101.19571.19211.2027
6482005.12.13 21:29modify1840.101.19571.19691.2027
6492005.12.13 21:30s/l1840.101.19691.19691.202712.001375.30
6502005.12.13 21:30buy1850.101.19551.19191.2025
6512005.12.13 21:30modify1850.101.19551.19691.2025
6522005.12.13 21:30s/l1850.101.19691.19691.202514.001389.30
6532005.12.13 21:30buy1860.101.19671.19311.2037
6542005.12.13 21:30modify1860.101.19671.19691.2037
6552005.12.13 21:30s/l1860.101.19691.19691.20372.001391.30
6562005.12.13 21:30buy1870.101.19671.19311.2037
6572005.12.13 21:30modify1870.101.19671.19691.2037
6582005.12.13 21:30s/l1870.101.19691.19691.20372.001393.30
6592005.12.13 21:30buy1880.101.19671.19311.2037
6602005.12.13 21:31modify1880.101.19671.19691.2037
6612005.12.13 21:31s/l1880.101.19691.19691.20372.001395.30
6622005.12.13 21:31buy1890.101.19671.19311.2037
6632005.12.13 21:31modify1890.101.19671.19691.2037
6642005.12.13 21:31s/l1890.101.19691.19691.20372.001397.30
6652005.12.13 21:31buy1900.101.19671.19311.2037
6662005.12.13 21:31modify1900.101.19671.19691.2037
6672005.12.13 21:31s/l1900.101.19691.19691.20372.001399.30
6682005.12.13 21:31buy1910.101.19671.19311.2037
6692005.12.13 21:32modify1910.101.19671.19681.2037
6702005.12.13 21:33s/l1910.101.19681.19681.20371.001400.30
6712005.12.13 21:33buy1920.101.19671.19311.2037
6722005.12.13 21:33modify1920.101.19671.19681.2037
6732005.12.13 21:33s/l1920.101.19681.19681.20371.001401.30
6742005.12.13 21:33buy1930.101.19671.19311.2037
6752005.12.13 21:34modify1930.101.19671.19681.2037
6762005.12.13 21:34s/l1930.101.19681.19681.20371.001402.30
6772005.12.13 21:34buy1940.101.19671.19311.2037
6782005.12.13 21:34modify1940.101.19671.19681.2037
6792005.12.13 21:38modify1940.101.19671.19691.2037
6802005.12.13 21:42s/l1940.101.19691.19691.20372.001404.30
6812005.12.13 21:42buy1950.101.19661.19301.2036
6822005.12.13 21:42modify1950.101.19661.19691.2036
6832005.12.13 21:42s/l1950.101.19691.19691.20363.001407.30
6842005.12.13 21:42buy1960.101.19641.19281.2034
6852005.12.13 21:43modify1960.101.19641.19691.2034
6862005.12.13 21:43s/l1960.101.19691.19691.20345.001412.30
6872005.12.13 21:43buy1970.101.19641.19281.2034
6882005.12.13 21:44modify1970.101.19641.19691.2034
6892005.12.13 21:44s/l1970.101.19691.19691.20345.001417.30
6902005.12.13 21:44buy1980.101.19641.19281.2034
6912005.12.13 21:45modify1980.101.19641.19691.2034
6922005.12.13 21:45s/l1980.101.19691.19691.20345.001422.30
6932005.12.13 21:45buy1990.101.19641.19281.2034
6942005.12.13 21:46modify1990.101.19641.19691.2034
6952005.12.13 21:46s/l1990.101.19691.19691.20345.001427.30
6962005.12.13 21:46buy2000.101.19641.19281.2034
6972005.12.13 21:46modify2000.101.19641.19691.2034
6982005.12.13 21:47s/l2000.101.19691.19691.20345.001432.30
6992005.12.13 21:47buy2010.101.19641.19281.2034
7002005.12.13 21:47modify2010.101.19641.19691.2034
7012005.12.13 21:55s/l2010.101.19691.19691.20345.001437.30
7022005.12.13 21:55buy2020.101.19681.19321.2038
7032005.12.13 21:55modify2020.101.19681.19691.2038
7042005.12.13 21:55s/l2020.101.19691.19691.20381.001438.30
7052005.12.13 21:55buy2030.101.19681.19321.2038
7062005.12.13 21:56modify2030.101.19681.19691.2038
7072005.12.13 21:56s/l2030.101.19691.19691.20381.001439.30
7082005.12.13 21:56buy2040.101.19681.19321.2038
7092005.12.13 22:37s/l2040.101.19321.19321.2038-35.901403.40
7102005.12.13 22:37buy2050.101.19331.18951.2003
7112005.12.13 22:52modify2050.101.19331.19351.2003
7122005.12.13 22:55s/l2050.101.19351.19351.20032.001405.40
7132005.12.13 22:55buy2060.101.19331.18941.2003
7142005.12.13 22:55modify2060.101.19331.19341.2003
7152005.12.13 22:55s/l2060.101.19341.19341.20031.001406.40
7162005.12.13 22:55buy2070.101.19361.18971.2006
7172005.12.14 03:00modify2070.101.19361.19541.2006
7182005.12.14 03:03modify2070.101.19361.19551.2006
7192005.12.14 03:05s/l2070.101.19551.19551.200617.801424.20
7202005.12.14 03:05buy2080.101.19571.19161.2027
7212005.12.14 03:52modify2080.101.19571.19691.2027
7222005.12.14 03:53modify2080.101.19571.19731.2027
7232005.12.14 03:53s/l2080.101.19731.19731.202716.001440.20
7242005.12.14 03:53buy2090.101.19741.19311.2044
7252005.12.14 03:53modify2090.101.19741.19751.2044
7262005.12.14 03:54s/l2090.101.19751.19751.20441.001441.20
7272005.12.14 03:54buy2100.101.19741.19311.2044
7282005.12.14 04:00modify2100.101.19741.19751.2044
7292005.12.14 04:18modify2100.101.19741.19861.2044
7302005.12.14 04:20modify2100.101.19741.19881.2044
7312005.12.14 04:20modify2100.101.19741.19901.2044
7322005.12.14 04:20modify2100.101.19741.19911.2044
7332005.12.14 04:21modify2100.101.19741.19931.2044
7342005.12.14 04:22modify2100.101.19741.20141.2044
7352005.12.14 04:22s/l2100.101.20141.20141.204440.001481.20
7362005.12.14 04:22buy2110.101.20101.19631.2080
7372005.12.14 04:23modify2110.101.20101.20141.2080
7382005.12.14 04:24s/l2110.101.20141.20141.20804.001485.20
7392005.12.14 04:24buy2120.101.20101.19631.2080
7402005.12.14 04:30modify2120.101.20101.20151.2080
7412005.12.14 04:30s/l2120.101.20151.20151.20805.001490.20
7422005.12.14 04:30buy2130.101.20171.19701.2087
7432005.12.14 10:30modify2130.101.20171.20361.2087
7442005.12.14 10:30s/l2130.101.20361.20361.208719.001509.20
7452005.12.14 10:30buy2140.101.20381.19921.2108
7462005.12.14 15:32modify2140.101.20381.20471.2108
7472005.12.14 15:32modify2140.101.20381.20481.2108
7482005.12.14 15:33modify2140.101.20381.20491.2108
7492005.12.14 15:33modify2140.101.20381.20501.2108
7502005.12.14 15:35s/l2140.101.20501.20501.210812.001521.20
7512005.12.14 15:35buy2150.101.20391.19901.2109
7522005.12.14 15:35modify2150.101.20391.20471.2109
7532005.12.14 15:35modify2150.101.20391.20501.2109
7542005.12.14 15:35s/l2150.101.20501.20501.210911.001532.20
7552005.12.14 15:35buy2160.101.20481.19991.2118
7562005.12.14 15:36modify2160.101.20481.20501.2118
7572005.12.14 15:36s/l2160.101.20501.20501.21182.001534.20
7582005.12.14 15:36buy2170.101.20481.19991.2118
7592005.12.14 15:36modify2170.101.20481.20501.2118
7602005.12.14 15:37s/l2170.101.20501.20501.21182.001536.20
7612005.12.14 15:37buy2180.101.20481.19991.2118
7622005.12.14 20:38s/l2180.101.19991.19991.2118-49.301486.90
7632005.12.14 20:38buy2190.101.19971.19481.2067
7642005.12.14 20:47modify2190.101.19971.20071.2067
7652005.12.14 20:48modify2190.101.19971.20091.2067
7662005.12.14 20:50s/l2190.101.20091.20091.206712.001498.90
7672005.12.14 20:50buy2200.101.20101.19611.2080
7682005.12.15 11:30modify2200.101.20101.20121.2080
7692005.12.15 11:32modify2200.101.20101.20131.2080
7702005.12.15 11:33modify2200.101.20101.20151.2080
7712005.12.15 11:33modify2200.101.20101.20161.2080
7722005.12.15 11:40s/l2200.101.20161.20161.20805.601504.50
7732005.12.15 11:40buy2210.101.20181.19711.2088
7742005.12.15 11:50modify2210.101.20181.20281.2088
7752005.12.15 12:02s/l2210.101.20281.20281.208810.001514.50
7762005.12.15 12:02buy2220.101.20261.19801.2096
7772005.12.15 16:42s/l2220.101.19801.19801.2096-46.301468.20
7782005.12.15 16:42buy2230.101.19811.19361.2051
7792005.12.16 10:15modify2230.101.19811.19861.2051
7802005.12.16 10:16modify2230.101.19811.19871.2051
7812005.12.16 10:22modify2230.101.19811.19891.2051
7822005.12.16 10:22modify2230.101.19811.19921.2051
7832005.12.16 10:30s/l2230.101.19921.19921.205110.601478.80
7842005.12.16 10:30buy2240.101.19851.19461.2055
7852005.12.16 10:30modify2240.101.19851.19861.2055
7862005.12.16 10:30modify2240.101.19851.19891.2055
7872005.12.16 10:30s/l2240.101.19891.19891.20554.001482.80
7882005.12.16 10:30buy2250.101.19851.19461.2055
7892005.12.16 10:31modify2250.101.19851.19861.2055
7902005.12.16 10:31modify2250.101.19851.19891.2055
7912005.12.16 10:31s/l2250.101.19891.19891.20554.001486.80
7922005.12.16 10:31buy2260.101.19851.19461.2055
7932005.12.16 10:32modify2260.101.19851.19861.2055
7942005.12.16 10:32s/l2260.101.19861.19861.20551.001487.80
7952005.12.16 10:32buy2270.101.19851.19461.2055
7962005.12.16 10:32modify2270.101.19851.19891.2055
7972005.12.16 10:32s/l2270.101.19891.19891.20554.001491.80
7982005.12.16 10:32buy2280.101.19851.19461.2055
7992005.12.16 10:33modify2280.101.19851.19861.2055
8002005.12.16 10:34modify2280.101.19851.19891.2055
8012005.12.16 10:34s/l2280.101.19891.19891.20554.001495.80
8022005.12.16 10:34buy2290.101.19851.19461.2055
8032005.12.16 10:37modify2290.101.19851.19891.2055
8042005.12.16 10:38modify2290.101.19851.19901.2055
8052005.12.16 10:38modify2290.101.19851.19911.2055
8062005.12.16 10:42modify2290.101.19851.19931.2055
8072005.12.16 10:51modify2290.101.19851.19941.2055
8082005.12.16 10:52modify2290.101.19851.19951.2055
8092005.12.16 11:00modify2290.101.19851.19961.2055
8102005.12.16 11:22modify2290.101.19851.20101.2055
8112005.12.16 11:22modify2290.101.19851.20141.2055
8122005.12.16 11:23s/l2290.101.20141.20141.205529.001524.80
8132005.12.16 11:23buy2300.101.20161.19761.2086
8142005.12.16 13:03s/l2300.101.19761.19761.2086-39.801485.00
8152005.12.16 13:03buy2310.101.19781.19411.2048
8162005.12.16 13:16modify2310.101.19781.19861.2048
8172005.12.16 13:17modify2310.101.19781.19881.2048
8182005.12.16 13:17modify2310.101.19781.19891.2048
8192005.12.16 13:18modify2310.101.19781.19901.2048
8202005.12.16 13:18modify2310.101.19781.19911.2048
8212005.12.16 13:25s/l2310.101.19911.19911.204813.001498.00
8222005.12.16 13:25buy2320.101.19881.19511.2058
8232005.12.16 17:00modify2320.101.19881.19901.2058
8242005.12.16 17:00modify2320.101.19881.19911.2058
8252005.12.16 17:00s/l2320.101.19911.19911.20583.001501.00
8262005.12.16 17:00buy2330.101.19931.19561.2063
8272005.12.16 17:07modify2330.101.19931.19961.2063
8282005.12.16 17:08s/l2330.101.19961.19961.20633.001504.00
8292005.12.16 17:08buy2340.101.19971.19601.2067
8302005.12.16 19:54modify2340.101.19971.20071.2067
8312005.12.16 19:55s/l2340.101.20071.20071.206710.001514.00
8322005.12.16 19:55buy2350.101.20071.19681.2077
8332005.12.16 19:56modify2350.101.20071.20071.2077
8342005.12.16 19:59s/l2350.101.20071.20071.20770.001514.00
8352005.12.16 19:59buy2360.101.20071.19681.2077
8362005.12.19 00:59modify2360.101.20071.20161.2077
8372005.12.19 02:35s/l2360.101.20161.20161.20778.601522.60
8382005.12.19 02:35buy2370.101.20181.19801.2088
8392005.12.19 14:54s/l2370.101.19801.19801.2088-37.701484.90
8402005.12.19 14:54buy2380.101.19821.19521.2052
8412005.12.19 16:57modify2380.101.19821.19871.2052
8422005.12.19 16:58modify2380.101.19821.19881.2052
8432005.12.19 17:06modify2380.101.19821.19891.2052
8442005.12.19 17:06modify2380.101.19821.19901.2052
8452005.12.19 17:06modify2380.101.19821.19911.2052
8462005.12.19 17:06modify2380.101.19821.19921.2052
8472005.12.19 17:24s/l2380.101.19921.19921.205210.001494.90
8482005.12.19 17:24buy2390.101.19941.19641.2064
8492005.12.19 19:41modify2390.101.19941.19951.2064
8502005.12.19 19:41modify2390.101.19941.19961.2064
8512005.12.19 19:53s/l2390.101.19961.19961.20642.001496.90
8522005.12.19 19:53buy2400.101.19971.19661.2067
8532005.12.20 06:42s/l2400.101.19661.19661.2067-31.701465.20
8542005.12.20 06:42buy2410.101.19671.19371.2037
8552005.12.20 06:56modify2410.101.19671.19671.2037
8562005.12.20 06:57modify2410.101.19671.19681.2037
8572005.12.20 06:57modify2410.101.19671.19711.2037
8582005.12.20 06:58modify2410.101.19671.19741.2037
8592005.12.20 07:07modify2410.101.19671.19751.2037
8602005.12.20 09:24s/l2410.101.19751.19751.20378.001473.20
8612005.12.20 09:24buy2420.101.19761.19451.2046
8622005.12.20 15:36s/l2420.101.19451.19451.2046-31.401441.80
8632005.12.20 15:36buy2430.101.19461.19151.2016
8642005.12.20 16:47s/l2430.101.19151.19151.2016-31.101410.70
8652005.12.20 16:47buy2440.101.19131.18791.1983
8662005.12.20 18:13s/l2440.101.18791.18791.1983-34.301376.40
8672005.12.20 18:13buy2450.101.18781.18411.1948
8682005.12.20 19:00s/l2450.101.18411.18411.1948-37.001339.40
8692005.12.20 19:00buy2460.101.18421.18021.1912
8702005.12.20 19:10modify2460.101.18421.18451.1912
8712005.12.20 19:14modify2460.101.18421.18471.1912
8722005.12.20 19:21modify2460.101.18421.18481.1912
8732005.12.20 19:50modify2460.101.18421.18501.1912
8742005.12.20 19:50modify2460.101.18421.18521.1912
8752005.12.20 20:00s/l2460.101.18521.18521.191210.001349.40
8762005.12.20 20:00buy2470.101.18521.18121.1922
8772005.12.20 21:33modify2470.101.18521.18541.1922
8782005.12.21 02:59modify2470.101.18521.18711.1922
8792005.12.21 05:59s/l2470.101.18711.18711.192217.801367.20
8802005.12.21 05:59buy2480.101.18721.18321.1942
8812005.12.21 09:59modify2480.101.18721.18741.1942
8822005.12.21 13:59s/l2480.101.18741.18741.19422.001369.20
8832005.12.21 13:59buy2490.101.18741.18381.1944
8842005.12.21 16:59s/l2490.101.18381.18381.1944-36.301332.90
8852005.12.21 16:59buy2500.101.18081.17701.1878
8862005.12.21 18:59close at stop2500.101.18181.17701.187810.001342.90